Strategy Tester Report
SVM_EA_v20c
MIG-Demo (Build 218)

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period1 Minute (M1) 2008.09.24 16:34 - 2008.11.03 19:47
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersMaxOrdersTotal1=1; MaxOrdersTotal2=1; MaxOrdersTotal3=1; TrainTimeFrame=5; TrainPeriod=1; PredictPeriod=1; StopLoss=80; TakeProfit=80; Lots=0.1; BeginDate=1970.01.01 00:00;
Bars in test39589Ticks modelled583209Modelling quality24.94%
Mismatched charts errors0
Initial deposit10000.00
Total net profit1260.22Gross profit6627.75Gross loss-5367.53
Profit factor1.23Expected payoff8.35
Absolute drawdown189.80Maximal drawdown857.35 (8.04%)Relative drawdown8.04% (857.35)
Total trades151Short positions (won %)105 (58.10%)Long positions (won %)46 (47.83%)
Profit trades (% of total)83 (54.97%)Loss trades (% of total)68 (45.03%)
Largestprofit trade82.46loss trade-83.27
Averageprofit trade79.85loss trade-78.93
Maximumconsecutive wins (profit in money)9 (717.82)consecutive losses (loss in money)4 (-321.09)
Maximalconsecutive profit (count of wins)717.82 (9)consecutive loss (count of losses)-321.09 (4)
Averageconsecutive wins2consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12008.10.01 00:00buy10.101.41141.40341.4194
22008.10.01 14:25s/l10.101.40341.40341.4194-80.009920.00
32008.10.01 14:25sell20.101.40331.41131.3953
42008.10.02 02:02t/p20.101.39531.41131.395376.739996.73
52008.10.02 02:02sell30.101.39511.40311.3871
62008.10.02 09:27t/p30.101.38711.40311.387180.0010076.73
72008.10.02 09:27sell40.101.38691.39491.3789
82008.10.02 15:15t/p40.101.37891.39491.378980.0010156.73
92008.10.02 16:15sell50.101.38161.38961.3736
102008.10.03 07:58s/l50.101.38961.38961.3736-81.0910075.64
112008.10.03 07:58sell60.101.38941.39741.3814
122008.10.03 09:09t/p60.101.38141.39741.381480.0010155.64
132008.10.03 11:50sell70.101.38711.39511.3791
142008.10.03 14:49t/p70.101.37911.39511.379180.0010235.64
152008.10.03 14:50sell80.101.37931.38731.3713
162008.10.03 15:18t/p80.101.37131.38731.371380.0010315.64
172008.10.03 15:18buy90.101.37131.36331.3793
182008.10.03 16:45t/p90.101.37931.36331.379380.0010395.64
192008.10.03 17:00sell100.101.38061.38861.3726
202008.10.03 20:09s/l100.101.38861.38861.3726-80.0010315.64
212008.10.03 20:09sell110.101.38851.39651.3805
222008.10.03 21:43t/p110.101.38051.39651.380580.0010395.64
232008.10.03 21:45sell120.101.37981.38781.3718
242008.10.05 23:00t/p120.101.37181.38781.371880.0010475.64
252008.10.05 23:00sell130.101.36681.37481.3588
262008.10.06 08:07t/p130.101.35881.37481.358878.9110554.55
272008.10.06 08:07sell140.101.35861.36661.3506
282008.10.06 16:37t/p140.101.35061.36661.350680.0010634.55
292008.10.06 16:50sell150.101.34771.35571.3397
302008.10.07 05:48s/l150.101.35571.35571.3397-81.0910553.46
312008.10.07 05:48sell160.101.35551.36351.3475
322008.10.07 14:05s/l160.101.36351.36351.3475-80.0010473.46
332008.10.07 14:05sell170.101.36331.37131.3553
342008.10.07 15:31s/l170.101.37131.37131.3553-80.0010393.46
352008.10.07 15:31sell180.101.37111.37911.3631
362008.10.07 17:07t/p180.101.36311.37911.363180.0010473.46
372008.10.07 17:07sell190.101.36281.37081.3548
382008.10.08 01:28t/p190.101.35481.37081.354878.9110552.37
392008.10.08 01:28sell200.101.35461.36261.3466
402008.10.08 06:08s/l200.101.36261.36261.3466-80.0010472.37
412008.10.08 06:08sell210.101.36241.37041.3544
422008.10.08 13:07s/l210.101.37041.37041.3544-80.0010392.37
432008.10.08 13:07buy220.101.37041.36241.3784
442008.10.08 15:01s/l220.101.36241.36241.3784-80.0010312.37
452008.10.08 15:01buy230.101.36261.35461.3706
462008.10.08 19:08t/p230.101.37061.35461.370680.0010392.37
472008.10.08 19:08buy240.101.37081.36281.3788
482008.10.08 23:24s/l240.101.36281.36281.3788-80.0010312.37
492008.10.08 23:24sell250.101.36281.37081.3548
502008.10.09 09:30s/l250.101.37081.37081.3548-83.2710229.10
512008.10.09 09:30sell260.101.37061.37861.3626
522008.10.09 10:31s/l260.101.37861.37861.3626-80.0010149.10
532008.10.09 10:31sell270.101.37841.38641.3704
542008.10.09 12:48t/p270.101.37041.38641.370480.0010229.10
552008.10.09 13:53buy280.101.36791.35991.3759
562008.10.09 22:18s/l280.101.35991.35991.3759-80.0010149.10
572008.10.09 22:18buy290.101.36011.35211.3681
582008.10.10 06:18s/l290.101.35211.35211.3681-79.1810069.92
592008.10.10 06:18buy300.101.35231.34431.3603
602008.10.10 09:30t/p300.101.36031.34431.360380.0010149.92
612008.10.10 09:30sell310.101.36031.36831.3523
622008.10.10 12:31t/p310.101.35231.36831.352380.0010229.92
632008.10.10 12:31buy320.101.35231.34431.3603
642008.10.10 16:12t/p320.101.36031.34431.360380.0010309.92
652008.10.10 16:12sell330.101.36031.36831.3523
662008.10.10 16:42t/p330.101.35231.36831.352380.0010389.92
672008.10.10 16:42buy340.101.35231.34431.3603
682008.10.10 19:19s/l340.101.34431.34431.3603-80.0010309.92
692008.10.10 19:19buy350.101.34451.33651.3525
702008.10.10 19:44s/l350.101.33651.33651.3525-80.0010229.92
712008.10.10 19:44buy360.101.33671.32871.3447
722008.10.10 20:28s/l360.101.32871.32871.3447-80.0010149.92
732008.10.10 20:28buy370.101.32891.32091.3369
742008.10.10 21:13t/p370.101.33691.32091.336980.0010229.92
752008.10.10 21:13buy380.101.33711.32911.3451
762008.10.10 21:38t/p380.101.34511.32911.345180.0010309.92
772008.10.10 21:38sell390.101.34511.35311.3371
782008.10.12 23:00s/l390.101.35311.35311.3371-80.0010229.92
792008.10.12 23:00sell400.101.35721.36521.3492
802008.10.13 04:49t/p400.101.34921.36521.349278.9110308.83
812008.10.13 04:49sell410.101.34901.35701.3410
822008.10.13 08:01s/l410.101.35701.35701.3410-80.0010228.83
832008.10.13 08:01sell420.101.35681.36481.3488
842008.10.13 08:27s/l420.101.36481.36481.3488-80.0010148.83
852008.10.13 08:27sell430.101.36471.37271.3567
862008.10.13 12:33t/p430.101.35671.37271.356780.0010228.83
872008.10.13 12:33buy440.101.35671.34871.3647
882008.10.13 14:30t/p440.101.36471.34871.364780.0010308.83
892008.10.13 14:30sell450.101.36471.37271.3567
902008.10.13 17:30t/p450.101.35671.37271.356780.0010388.83
912008.10.13 17:30buy460.101.35671.34871.3647
922008.10.13 18:20s/l460.101.34871.34871.3647-80.0010308.83
932008.10.13 18:20sell470.101.34871.35671.3407
942008.10.13 21:30s/l470.101.35671.35671.3407-80.0010228.83
952008.10.13 21:30sell480.101.35651.36451.3485
962008.10.14 01:53s/l480.101.36451.36451.3485-81.0910147.74
972008.10.14 01:53sell490.101.36431.37231.3563
982008.10.14 12:30s/l490.101.37231.37231.3563-80.0010067.74
992008.10.14 12:30sell500.101.37221.38021.3642
1002008.10.14 16:24t/p500.101.36421.38021.364280.0010147.74
1012008.10.14 16:24buy510.101.36401.35601.3720
1022008.10.15 02:00s/l510.101.35601.35601.3720-79.1810068.56
1032008.10.15 02:00buy520.101.35621.34821.3642
1042008.10.15 12:31t/p520.101.36421.34821.364280.0010148.56
1052008.10.15 12:50sell530.101.36791.37591.3599
1062008.10.15 14:46t/p530.101.35991.37591.359980.0010228.56
1072008.10.15 14:46buy540.101.35981.35181.3678
1082008.10.15 18:18s/l540.101.35181.35181.3678-80.0010148.56
1092008.10.15 18:18sell550.101.35181.35981.3438
1102008.10.16 00:15t/p550.101.34381.35981.343876.7310225.29
1112008.10.16 00:15buy560.101.34371.33571.3517
1122008.10.16 06:39s/l560.101.33571.33571.3517-80.0010145.29
1132008.10.16 06:39sell570.101.33541.34341.3274
1142008.10.16 07:11s/l570.101.34341.34341.3274-80.0010065.29
1152008.10.16 07:11sell580.101.34321.35121.3352
1162008.10.16 07:41t/p580.101.33521.35121.335280.0010145.29
1172008.10.16 07:41sell590.101.33501.34301.3270
1182008.10.16 10:01s/l590.101.34301.34301.3270-80.0010065.29
1192008.10.16 10:01sell600.101.34281.35081.3348
1202008.10.16 13:14s/l600.101.35081.35081.3348-80.009985.29
1212008.10.16 13:14buy610.101.35091.34291.3589
1222008.10.16 16:11s/l610.101.34291.34291.3589-80.009905.29
1232008.10.16 16:11sell620.101.34281.35081.3348
1242008.10.17 01:07s/l620.101.35081.35081.3348-81.099824.20
1252008.10.17 01:07sell630.101.35061.35861.3426
1262008.10.17 03:44t/p630.101.34261.35861.342680.009904.20
1272008.10.17 03:44buy640.101.34261.33461.3506
1282008.10.17 07:03t/p640.101.35061.33461.350680.009984.20
1292008.10.17 07:03sell650.101.35061.35861.3426
1302008.10.17 11:16t/p650.101.34261.35861.342680.0010064.20
1312008.10.17 11:16sell660.101.34241.35041.3344
1322008.10.20 08:43s/l660.101.35041.35041.3344-81.099983.11
1332008.10.20 08:43sell670.101.35031.35831.3423
1342008.10.20 13:07t/p670.101.34231.35831.342380.0010063.11
1352008.10.20 13:07sell680.101.34211.35011.3341
1362008.10.20 15:33t/p680.101.33411.35011.334180.0010143.11
1372008.10.20 15:33sell690.101.33381.34181.3258
1382008.10.21 08:46t/p690.101.32581.34181.325878.9110222.02
1392008.10.21 08:46sell700.101.32561.33361.3176
1402008.10.21 14:33t/p700.101.31761.33361.317680.0010302.02
1412008.10.21 14:33sell710.101.31741.32541.3094
1422008.10.21 18:23t/p710.101.30941.32541.309480.0010382.02
1432008.10.21 18:40sell720.101.31011.31811.3021
1442008.10.22 01:31t/p720.101.30211.31811.302178.9110460.93
1452008.10.22 02:20sell730.101.30301.31101.2950
1462008.10.22 05:29t/p730.101.29501.31101.295080.0010540.93
1472008.10.22 05:29sell740.101.29481.30281.2868
1482008.10.22 06:17t/p740.101.28681.30281.286880.0010620.93
1492008.10.22 06:17sell750.101.28651.29451.2785
1502008.10.22 06:29t/p750.101.27851.29451.278580.0010700.93
1512008.10.22 06:29sell760.101.27811.28611.2701
1522008.10.22 07:10s/l760.101.28611.28611.2701-80.0010620.93
1532008.10.22 07:10sell770.101.28591.29391.2779
1542008.10.22 12:05s/l770.101.29391.29391.2779-80.0010540.93
1552008.10.22 12:05sell780.101.29371.30171.2857
1562008.10.22 12:37t/p780.101.28571.30171.285780.0010620.93
1572008.10.22 12:37sell790.101.28541.29341.2774
1582008.10.23 01:07t/p790.101.27741.29341.277476.7310697.66
1592008.10.23 01:07sell800.101.27711.28511.2691
1602008.10.23 02:09s/l800.101.28511.28511.2691-80.0010617.66
1612008.10.23 02:09sell810.101.28491.29291.2769
1622008.10.23 05:35t/p810.101.27691.29291.276980.0010697.66
1632008.10.23 05:35sell820.101.27671.28471.2687
1642008.10.23 08:31s/l820.101.28471.28471.2687-80.0010617.66
1652008.10.23 08:31sell830.101.28451.29251.2765
1662008.10.23 14:26t/p830.101.27651.29251.276580.0010697.66
1672008.10.23 14:26sell840.101.27631.28431.2683
1682008.10.23 16:41s/l840.101.28431.28431.2683-80.0010617.66
1692008.10.23 16:41sell850.101.28411.29211.2761
1702008.10.23 22:21s/l850.101.29211.29211.2761-80.0010537.66
1712008.10.23 22:21sell860.101.29211.30011.2841
1722008.10.23 23:15s/l860.101.30011.30011.2841-80.0010457.66
1732008.10.23 23:15sell870.101.29991.30791.2919
1742008.10.24 00:43t/p870.101.29191.30791.291978.9110536.57
1752008.10.24 00:43sell880.101.29171.29971.2837
1762008.10.24 03:53t/p880.101.28371.29971.283780.0010616.57
1772008.10.24 03:53sell890.101.28311.29111.2751
1782008.10.24 08:13t/p890.101.27511.29111.275180.0010696.57
1792008.10.24 08:13sell900.101.27491.28291.2669
1802008.10.24 08:55t/p900.101.26691.28291.266980.0010776.57
1812008.10.24 08:55sell910.101.26651.27451.2585
1822008.10.24 10:18t/p910.101.25851.27451.258580.0010856.57
1832008.10.24 10:18buy920.101.25851.25051.2665
1842008.10.24 11:33s/l920.101.25051.25051.2665-80.0010776.57
1852008.10.24 11:33sell930.101.25051.25851.2425
1862008.10.24 12:18s/l930.101.25851.25851.2425-80.0010696.57
1872008.10.24 12:18sell940.101.25831.26631.2503
1882008.10.24 14:40s/l940.101.26631.26631.2503-80.0010616.57
1892008.10.24 14:40sell950.101.26611.27411.2581
1902008.10.24 15:58s/l950.101.27411.27411.2581-80.0010536.57
1912008.10.24 15:58sell960.101.27411.28211.2661
1922008.10.24 16:18t/p960.101.26611.28211.266180.0010616.57
1932008.10.24 16:18sell970.101.26581.27381.2578
1942008.10.24 16:59s/l970.101.27381.27381.2578-80.0010536.57
1952008.10.24 16:59buy980.101.27391.26591.2819
1962008.10.24 17:59s/l980.101.26591.26591.2819-80.0010456.57
1972008.10.24 17:59sell990.101.26591.27391.2579
1982008.10.24 20:05t/p990.101.25791.27391.257980.0010536.57
1992008.10.24 20:05sell1000.101.25771.26571.2497
2002008.10.27 02:01s/l1000.101.26571.26571.2497-81.0910455.48
2012008.10.27 02:01sell1010.101.26561.27361.2576
2022008.10.27 03:30t/p1010.101.25761.27361.257680.0010535.48
2032008.10.27 03:30sell1020.101.25721.26521.2492
2042008.10.27 09:11t/p1020.101.24921.26521.249280.0010615.48
2052008.10.27 09:11sell1030.101.24901.25701.2410
2062008.10.27 10:18t/p1030.101.24101.25701.241080.0010695.48
2072008.10.27 10:18sell1040.101.24071.24871.2327
2082008.10.27 18:05s/l1040.101.24871.24871.2327-80.0010615.48
2092008.10.27 18:05sell1050.101.24851.25651.2405
2102008.10.27 19:43s/l1050.101.25651.25651.2405-80.0010535.48
2112008.10.27 19:43sell1060.101.25631.26431.2483
2122008.10.27 23:08t/p1060.101.24831.26431.248380.0010615.48
2132008.10.27 23:08buy1070.101.24791.23991.2559
2142008.10.28 03:03s/l1070.101.23991.23991.2559-79.1810536.30
2152008.10.28 03:03buy1080.101.24011.23211.2481
2162008.10.28 07:08t/p1080.101.24811.23211.248180.0010616.30
2172008.10.28 07:08sell1090.101.24811.25611.2401
2182008.10.28 08:34s/l1090.101.25611.25611.2401-80.0010536.30
2192008.10.28 08:34buy1100.101.25611.24811.2641
2202008.10.28 09:51s/l1100.101.24811.24811.2641-80.0010456.30
2212008.10.28 09:51sell1110.101.24811.25611.2401
2222008.10.28 13:54s/l1110.101.25611.25611.2401-80.0010376.30
2232008.10.28 13:54sell1120.101.25591.26391.2479
2242008.10.28 16:42t/p1120.101.24791.26391.247980.0010456.30
2252008.10.28 16:42sell1130.101.24771.25571.2397
2262008.10.28 20:31s/l1130.101.25571.25571.2397-80.0010376.30
2272008.10.28 20:31sell1140.101.25561.26361.2476
2282008.10.28 21:20s/l1140.101.26361.26361.2476-80.0010296.30
2292008.10.28 21:20buy1150.101.26361.25561.2716
2302008.10.28 22:00t/p1150.101.27161.25561.271680.0010376.30
2312008.10.28 22:00buy1160.101.27191.26391.2799
2322008.10.29 00:55t/p1160.101.27991.26391.279980.8210457.12
2332008.10.29 00:55sell1170.101.28001.28801.2720
2342008.10.29 03:08t/p1170.101.27201.28801.272080.0010537.12
2352008.10.29 03:08sell1180.101.27181.27981.2638
2362008.10.29 07:18t/p1180.101.26381.27981.263880.0010617.12
2372008.10.29 07:18buy1190.101.26381.25581.2718
2382008.10.29 07:48t/p1190.101.27181.25581.271880.0010697.12
2392008.10.29 07:48buy1200.101.27211.26411.2801
2402008.10.29 12:40t/p1200.101.28011.26411.280180.0010777.12
2412008.10.29 12:40buy1210.101.28041.27241.2884
2422008.10.29 16:05t/p1210.101.28841.27241.288480.0010857.12
2432008.10.29 16:05sell1220.101.28841.29641.2804
2442008.10.29 16:26s/l1220.101.29641.29641.2804-80.0010777.12
2452008.10.29 16:26sell1230.101.29621.30421.2882
2462008.10.29 17:54t/p1230.101.28821.30421.288280.0010857.12
2472008.10.29 17:54sell1240.101.28801.29601.2800
2482008.10.29 21:38s/l1240.101.29601.29601.2800-80.0010777.12
2492008.10.29 21:38buy1250.101.29601.28801.3040
2502008.10.30 02:23t/p1250.101.30401.28801.304082.4610859.58
2512008.10.30 02:23buy1260.101.30441.29641.3124
2522008.10.30 03:14t/p1260.101.31241.29641.312480.0010939.58
2532008.10.30 03:14sell1270.101.31241.32041.3044
2542008.10.30 04:32s/l1270.101.32041.32041.3044-80.0010859.58
2552008.10.30 04:32buy1280.101.32041.31241.3284
2562008.10.30 04:41t/p1280.101.32841.31241.328480.0010939.58
2572008.10.30 04:41buy1290.101.32881.32081.3368
2582008.10.30 05:23s/l1290.101.32081.32081.3368-80.0010859.58
2592008.10.30 05:23buy1300.101.32091.31291.3289
2602008.10.30 08:17s/l1300.101.31291.31291.3289-80.0010779.58
2612008.10.30 08:17sell1310.101.31291.32091.3049
2622008.10.30 09:18s/l1310.101.32091.32091.3049-80.0010699.58
2632008.10.30 09:18sell1320.101.32071.32871.3127
2642008.10.30 11:06t/p1320.101.31271.32871.312780.0010779.58
2652008.10.30 11:06sell1330.101.31251.32051.3045
2662008.10.30 11:56t/p1330.101.30451.32051.304580.0010859.58
2672008.10.30 11:56buy1340.101.30451.29651.3125
2682008.10.30 12:38t/p1340.101.31251.29651.312580.0010939.58
2692008.10.30 12:38sell1350.101.31261.32061.3046
2702008.10.30 14:45t/p1350.101.30461.32061.304680.0011019.58
2712008.10.30 14:45sell1360.101.30421.31221.2962
2722008.10.30 15:49t/p1360.101.29621.31221.296280.0011099.58
2732008.10.30 15:49buy1370.101.29611.28811.3041
2742008.10.30 17:32s/l1370.101.28811.28811.3041-80.0011019.58
2752008.10.30 17:32buy1380.101.28821.28021.2962
2762008.10.30 20:25t/p1380.101.29621.28021.296280.0011099.58
2772008.10.30 20:25sell1390.101.29631.30431.2883
2782008.10.30 23:37t/p1390.101.28831.30431.288380.0011179.58
2792008.10.30 23:37buy1400.101.28801.28001.2960
2802008.10.31 02:24s/l1400.101.28001.28001.2960-79.1811100.40
2812008.10.31 02:24sell1410.101.27981.28781.2718
2822008.10.31 08:46t/p1410.101.27181.28781.271880.0011180.40
2832008.10.31 08:46sell1420.101.27151.27951.2635
2842008.10.31 13:11s/l1420.101.27951.27951.2635-80.0011100.40
2852008.10.31 13:11buy1430.101.27951.27151.2875
2862008.10.31 13:57s/l1430.101.27151.27151.2875-80.0011020.40
2872008.10.31 13:57buy1440.101.27171.26371.2797
2882008.11.03 02:23t/p1440.101.27971.26371.279780.8211101.22
2892008.11.03 02:23sell1450.101.27971.28771.2717
2902008.11.03 07:01s/l1450.101.28771.28771.2717-80.0011021.22
2912008.11.03 07:01buy1460.101.28771.27971.2957
2922008.11.03 09:22s/l1460.101.27971.27971.2957-80.0010941.22
2932008.11.03 09:22buy1470.101.27991.27191.2879
2942008.11.03 12:11t/p1470.101.28791.27191.287980.0011021.22
2952008.11.03 12:11sell1480.101.28791.29591.2799
2962008.11.03 14:33t/p1480.101.27991.29591.279980.0011101.22
2972008.11.03 14:33sell1490.101.27971.28771.2717
2982008.11.03 17:15t/p1490.101.27171.28771.271780.0011181.22
2992008.11.03 17:15sell1500.101.27151.27951.2635
3002008.11.03 19:47t/p1500.101.26351.27951.263580.0011261.22
3012008.11.03 19:47buy1510.101.26341.25541.2714
3022008.11.03 19:47close at stop1510.101.26331.25541.2714-1.0011260.22