|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Minute (M1) 2008.09.24 16:34 - 2008.11.03 19:47
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|MaxOrdersTotal1=1; MaxOrdersTotal2=1; MaxOrdersTotal3=1; TrainTimeFrame=5; TrainPeriod=1; PredictPeriod=1; StopLoss=80; TakeProfit=80; Lots=0.1; BeginDate=1970.01.01 00:00;
|Bars in test
|39589
|Ticks modelled
|583209
|Modelling quality
|24.94%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|1260.22
|Gross profit
|6627.75
|Gross loss
|-5367.53
|Profit factor
|1.23
|Expected payoff
|8.35
|Absolute drawdown
|189.80
|Maximal drawdown
|857.35 (8.04%)
|Relative drawdown
|8.04% (857.35)
|Total trades
|151
|Short positions (won %)
|105 (58.10%)
|Long positions (won %)
|46 (47.83%)
|Profit trades (% of total)
|83 (54.97%)
|Loss trades (% of total)
|68 (45.03%)
|Largest
|profit trade
|82.46
|loss trade
|-83.27
|Average
|profit trade
|79.85
|loss trade
|-78.93
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|9 (717.82)
|consecutive losses (loss in money)
|4 (-321.09)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|717.82 (9)
|consecutive loss (count of losses)
|-321.09 (4)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2008.10.01 00:00
|buy
|1
|0.10
|1.4114
|1.4034
|1.4194
|2
|2008.10.01 14:25
|s/l
|1
|0.10
|1.4034
|1.4034
|1.4194
|-80.00
|9920.00
|3
|2008.10.01 14:25
|sell
|2
|0.10
|1.4033
|1.4113
|1.3953
|4
|2008.10.02 02:02
|t/p
|2
|0.10
|1.3953
|1.4113
|1.3953
|76.73
|9996.73
|5
|2008.10.02 02:02
|sell
|3
|0.10
|1.3951
|1.4031
|1.3871
|6
|2008.10.02 09:27
|t/p
|3
|0.10
|1.3871
|1.4031
|1.3871
|80.00
|10076.73
|7
|2008.10.02 09:27
|sell
|4
|0.10
|1.3869
|1.3949
|1.3789
|8
|2008.10.02 15:15
|t/p
|4
|0.10
|1.3789
|1.3949
|1.3789
|80.00
|10156.73
|9
|2008.10.02 16:15
|sell
|5
|0.10
|1.3816
|1.3896
|1.3736
|10
|2008.10.03 07:58
|s/l
|5
|0.10
|1.3896
|1.3896
|1.3736
|-81.09
|10075.64
|11
|2008.10.03 07:58
|sell
|6
|0.10
|1.3894
|1.3974
|1.3814
|12
|2008.10.03 09:09
|t/p
|6
|0.10
|1.3814
|1.3974
|1.3814
|80.00
|10155.64
|13
|2008.10.03 11:50
|sell
|7
|0.10
|1.3871
|1.3951
|1.3791
|14
|2008.10.03 14:49
|t/p
|7
|0.10
|1.3791
|1.3951
|1.3791
|80.00
|10235.64
|15
|2008.10.03 14:50
|sell
|8
|0.10
|1.3793
|1.3873
|1.3713
|16
|2008.10.03 15:18
|t/p
|8
|0.10
|1.3713
|1.3873
|1.3713
|80.00
|10315.64
|17
|2008.10.03 15:18
|buy
|9
|0.10
|1.3713
|1.3633
|1.3793
|18
|2008.10.03 16:45
|t/p
|9
|0.10
|1.3793
|1.3633
|1.3793
|80.00
|10395.64
|19
|2008.10.03 17:00
|sell
|10
|0.10
|1.3806
|1.3886
|1.3726
|20
|2008.10.03 20:09
|s/l
|10
|0.10
|1.3886
|1.3886
|1.3726
|-80.00
|10315.64
|21
|2008.10.03 20:09
|sell
|11
|0.10
|1.3885
|1.3965
|1.3805
|22
|2008.10.03 21:43
|t/p
|11
|0.10
|1.3805
|1.3965
|1.3805
|80.00
|10395.64
|23
|2008.10.03 21:45
|sell
|12
|0.10
|1.3798
|1.3878
|1.3718
|24
|2008.10.05 23:00
|t/p
|12
|0.10
|1.3718
|1.3878
|1.3718
|80.00
|10475.64
|25
|2008.10.05 23:00
|sell
|13
|0.10
|1.3668
|1.3748
|1.3588
|26
|2008.10.06 08:07
|t/p
|13
|0.10
|1.3588
|1.3748
|1.3588
|78.91
|10554.55
|27
|2008.10.06 08:07
|sell
|14
|0.10
|1.3586
|1.3666
|1.3506
|28
|2008.10.06 16:37
|t/p
|14
|0.10
|1.3506
|1.3666
|1.3506
|80.00
|10634.55
|29
|2008.10.06 16:50
|sell
|15
|0.10
|1.3477
|1.3557
|1.3397
|30
|2008.10.07 05:48
|s/l
|15
|0.10
|1.3557
|1.3557
|1.3397
|-81.09
|10553.46
|31
|2008.10.07 05:48
|sell
|16
|0.10
|1.3555
|1.3635
|1.3475
|32
|2008.10.07 14:05
|s/l
|16
|0.10
|1.3635
|1.3635
|1.3475
|-80.00
|10473.46
|33
|2008.10.07 14:05
|sell
|17
|0.10
|1.3633
|1.3713
|1.3553
|34
|2008.10.07 15:31
|s/l
|17
|0.10
|1.3713
|1.3713
|1.3553
|-80.00
|10393.46
|35
|2008.10.07 15:31
|sell
|18
|0.10
|1.3711
|1.3791
|1.3631
|36
|2008.10.07 17:07
|t/p
|18
|0.10
|1.3631
|1.3791
|1.3631
|80.00
|10473.46
|37
|2008.10.07 17:07
|sell
|19
|0.10
|1.3628
|1.3708
|1.3548
|38
|2008.10.08 01:28
|t/p
|19
|0.10
|1.3548
|1.3708
|1.3548
|78.91
|10552.37
|39
|2008.10.08 01:28
|sell
|20
|0.10
|1.3546
|1.3626
|1.3466
|40
|2008.10.08 06:08
|s/l
|20
|0.10
|1.3626
|1.3626
|1.3466
|-80.00
|10472.37
|41
|2008.10.08 06:08
|sell
|21
|0.10
|1.3624
|1.3704
|1.3544
|42
|2008.10.08 13:07
|s/l
|21
|0.10
|1.3704
|1.3704
|1.3544
|-80.00
|10392.37
|43
|2008.10.08 13:07
|buy
|22
|0.10
|1.3704
|1.3624
|1.3784
|44
|2008.10.08 15:01
|s/l
|22
|0.10
|1.3624
|1.3624
|1.3784
|-80.00
|10312.37
|45
|2008.10.08 15:01
|buy
|23
|0.10
|1.3626
|1.3546
|1.3706
|46
|2008.10.08 19:08
|t/p
|23
|0.10
|1.3706
|1.3546
|1.3706
|80.00
|10392.37
|47
|2008.10.08 19:08
|buy
|24
|0.10
|1.3708
|1.3628
|1.3788
|48
|2008.10.08 23:24
|s/l
|24
|0.10
|1.3628
|1.3628
|1.3788
|-80.00
|10312.37
|49
|2008.10.08 23:24
|sell
|25
|0.10
|1.3628
|1.3708
|1.3548
|50
|2008.10.09 09:30
|s/l
|25
|0.10
|1.3708
|1.3708
|1.3548
|-83.27
|10229.10
|51
|2008.10.09 09:30
|sell
|26
|0.10
|1.3706
|1.3786
|1.3626
|52
|2008.10.09 10:31
|s/l
|26
|0.10
|1.3786
|1.3786
|1.3626
|-80.00
|10149.10
|53
|2008.10.09 10:31
|sell
|27
|0.10
|1.3784
|1.3864
|1.3704
|54
|2008.10.09 12:48
|t/p
|27
|0.10
|1.3704
|1.3864
|1.3704
|80.00
|10229.10
|55
|2008.10.09 13:53
|buy
|28
|0.10
|1.3679
|1.3599
|1.3759
|56
|2008.10.09 22:18
|s/l
|28
|0.10
|1.3599
|1.3599
|1.3759
|-80.00
|10149.10
|57
|2008.10.09 22:18
|buy
|29
|0.10
|1.3601
|1.3521
|1.3681
|58
|2008.10.10 06:18
|s/l
|29
|0.10
|1.3521
|1.3521
|1.3681
|-79.18
|10069.92
|59
|2008.10.10 06:18
|buy
|30
|0.10
|1.3523
|1.3443
|1.3603
|60
|2008.10.10 09:30
|t/p
|30
|0.10
|1.3603
|1.3443
|1.3603
|80.00
|10149.92
|61
|2008.10.10 09:30
|sell
|31
|0.10
|1.3603
|1.3683
|1.3523
|62
|2008.10.10 12:31
|t/p
|31
|0.10
|1.3523
|1.3683
|1.3523
|80.00
|10229.92
|63
|2008.10.10 12:31
|buy
|32
|0.10
|1.3523
|1.3443
|1.3603
|64
|2008.10.10 16:12
|t/p
|32
|0.10
|1.3603
|1.3443
|1.3603
|80.00
|10309.92
|65
|2008.10.10 16:12
|sell
|33
|0.10
|1.3603
|1.3683
|1.3523
|66
|2008.10.10 16:42
|t/p
|33
|0.10
|1.3523
|1.3683
|1.3523
|80.00
|10389.92
|67
|2008.10.10 16:42
|buy
|34
|0.10
|1.3523
|1.3443
|1.3603
|68
|2008.10.10 19:19
|s/l
|34
|0.10
|1.3443
|1.3443
|1.3603
|-80.00
|10309.92
|69
|2008.10.10 19:19
|buy
|35
|0.10
|1.3445
|1.3365
|1.3525
|70
|2008.10.10 19:44
|s/l
|35
|0.10
|1.3365
|1.3365
|1.3525
|-80.00
|10229.92
|71
|2008.10.10 19:44
|buy
|36
|0.10
|1.3367
|1.3287
|1.3447
|72
|2008.10.10 20:28
|s/l
|36
|0.10
|1.3287
|1.3287
|1.3447
|-80.00
|10149.92
|73
|2008.10.10 20:28
|buy
|37
|0.10
|1.3289
|1.3209
|1.3369
|74
|2008.10.10 21:13
|t/p
|37
|0.10
|1.3369
|1.3209
|1.3369
|80.00
|10229.92
|75
|2008.10.10 21:13
|buy
|38
|0.10
|1.3371
|1.3291
|1.3451
|76
|2008.10.10 21:38
|t/p
|38
|0.10
|1.3451
|1.3291
|1.3451
|80.00
|10309.92
|77
|2008.10.10 21:38
|sell
|39
|0.10
|1.3451
|1.3531
|1.3371
|78
|2008.10.12 23:00
|s/l
|39
|0.10
|1.3531
|1.3531
|1.3371
|-80.00
|10229.92
|79
|2008.10.12 23:00
|sell
|40
|0.10
|1.3572
|1.3652
|1.3492
|80
|2008.10.13 04:49
|t/p
|40
|0.10
|1.3492
|1.3652
|1.3492
|78.91
|10308.83
|81
|2008.10.13 04:49
|sell
|41
|0.10
|1.3490
|1.3570
|1.3410
|82
|2008.10.13 08:01
|s/l
|41
|0.10
|1.3570
|1.3570
|1.3410
|-80.00
|10228.83
|83
|2008.10.13 08:01
|sell
|42
|0.10
|1.3568
|1.3648
|1.3488
|84
|2008.10.13 08:27
|s/l
|42
|0.10
|1.3648
|1.3648
|1.3488
|-80.00
|10148.83
|85
|2008.10.13 08:27
|sell
|43
|0.10
|1.3647
|1.3727
|1.3567
|86
|2008.10.13 12:33
|t/p
|43
|0.10
|1.3567
|1.3727
|1.3567
|80.00
|10228.83
|87
|2008.10.13 12:33
|buy
|44
|0.10
|1.3567
|1.3487
|1.3647
|88
|2008.10.13 14:30
|t/p
|44
|0.10
|1.3647
|1.3487
|1.3647
|80.00
|10308.83
|89
|2008.10.13 14:30
|sell
|45
|0.10
|1.3647
|1.3727
|1.3567
|90
|2008.10.13 17:30
|t/p
|45
|0.10
|1.3567
|1.3727
|1.3567
|80.00
|10388.83
|91
|2008.10.13 17:30
|buy
|46
|0.10
|1.3567
|1.3487
|1.3647
|92
|2008.10.13 18:20
|s/l
|46
|0.10
|1.3487
|1.3487
|1.3647
|-80.00
|10308.83
|93
|2008.10.13 18:20
|sell
|47
|0.10
|1.3487
|1.3567
|1.3407
|94
|2008.10.13 21:30
|s/l
|47
|0.10
|1.3567
|1.3567
|1.3407
|-80.00
|10228.83
|95
|2008.10.13 21:30
|sell
|48
|0.10
|1.3565
|1.3645
|1.3485
|96
|2008.10.14 01:53
|s/l
|48
|0.10
|1.3645
|1.3645
|1.3485
|-81.09
|10147.74
|97
|2008.10.14 01:53
|sell
|49
|0.10
|1.3643
|1.3723
|1.3563
|98
|2008.10.14 12:30
|s/l
|49
|0.10
|1.3723
|1.3723
|1.3563
|-80.00
|10067.74
|99
|2008.10.14 12:30
|sell
|50
|0.10
|1.3722
|1.3802
|1.3642
|100
|2008.10.14 16:24
|t/p
|50
|0.10
|1.3642
|1.3802
|1.3642
|80.00
|10147.74
|101
|2008.10.14 16:24
|buy
|51
|0.10
|1.3640
|1.3560
|1.3720
|102
|2008.10.15 02:00
|s/l
|51
|0.10
|1.3560
|1.3560
|1.3720
|-79.18
|10068.56
|103
|2008.10.15 02:00
|buy
|52
|0.10
|1.3562
|1.3482
|1.3642
|104
|2008.10.15 12:31
|t/p
|52
|0.10
|1.3642
|1.3482
|1.3642
|80.00
|10148.56
|105
|2008.10.15 12:50
|sell
|53
|0.10
|1.3679
|1.3759
|1.3599
|106
|2008.10.15 14:46
|t/p
|53
|0.10
|1.3599
|1.3759
|1.3599
|80.00
|10228.56
|107
|2008.10.15 14:46
|buy
|54
|0.10
|1.3598
|1.3518
|1.3678
|108
|2008.10.15 18:18
|s/l
|54
|0.10
|1.3518
|1.3518
|1.3678
|-80.00
|10148.56
|109
|2008.10.15 18:18
|sell
|55
|0.10
|1.3518
|1.3598
|1.3438
|110
|2008.10.16 00:15
|t/p
|55
|0.10
|1.3438
|1.3598
|1.3438
|76.73
|10225.29
|111
|2008.10.16 00:15
|buy
|56
|0.10
|1.3437
|1.3357
|1.3517
|112
|2008.10.16 06:39
|s/l
|56
|0.10
|1.3357
|1.3357
|1.3517
|-80.00
|10145.29
|113
|2008.10.16 06:39
|sell
|57
|0.10
|1.3354
|1.3434
|1.3274
|114
|2008.10.16 07:11
|s/l
|57
|0.10
|1.3434
|1.3434
|1.3274
|-80.00
|10065.29
|115
|2008.10.16 07:11
|sell
|58
|0.10
|1.3432
|1.3512
|1.3352
|116
|2008.10.16 07:41
|t/p
|58
|0.10
|1.3352
|1.3512
|1.3352
|80.00
|10145.29
|117
|2008.10.16 07:41
|sell
|59
|0.10
|1.3350
|1.3430
|1.3270
|118
|2008.10.16 10:01
|s/l
|59
|0.10
|1.3430
|1.3430
|1.3270
|-80.00
|10065.29
|119
|2008.10.16 10:01
|sell
|60
|0.10
|1.3428
|1.3508
|1.3348
|120
|2008.10.16 13:14
|s/l
|60
|0.10
|1.3508
|1.3508
|1.3348
|-80.00
|9985.29
|121
|2008.10.16 13:14
|buy
|61
|0.10
|1.3509
|1.3429
|1.3589
|122
|2008.10.16 16:11
|s/l
|61
|0.10
|1.3429
|1.3429
|1.3589
|-80.00
|9905.29
|123
|2008.10.16 16:11
|sell
|62
|0.10
|1.3428
|1.3508
|1.3348
|124
|2008.10.17 01:07
|s/l
|62
|0.10
|1.3508
|1.3508
|1.3348
|-81.09
|9824.20
|125
|2008.10.17 01:07
|sell
|63
|0.10
|1.3506
|1.3586
|1.3426
|126
|2008.10.17 03:44
|t/p
|63
|0.10
|1.3426
|1.3586
|1.3426
|80.00
|9904.20
|127
|2008.10.17 03:44
|buy
|64
|0.10
|1.3426
|1.3346
|1.3506
|128
|2008.10.17 07:03
|t/p
|64
|0.10
|1.3506
|1.3346
|1.3506
|80.00
|9984.20
|129
|2008.10.17 07:03
|sell
|65
|0.10
|1.3506
|1.3586
|1.3426
|130
|2008.10.17 11:16
|t/p
|65
|0.10
|1.3426
|1.3586
|1.3426
|80.00
|10064.20
|131
|2008.10.17 11:16
|sell
|66
|0.10
|1.3424
|1.3504
|1.3344
|132
|2008.10.20 08:43
|s/l
|66
|0.10
|1.3504
|1.3504
|1.3344
|-81.09
|9983.11
|133
|2008.10.20 08:43
|sell
|67
|0.10
|1.3503
|1.3583
|1.3423
|134
|2008.10.20 13:07
|t/p
|67
|0.10
|1.3423
|1.3583
|1.3423
|80.00
|10063.11
|135
|2008.10.20 13:07
|sell
|68
|0.10
|1.3421
|1.3501
|1.3341
|136
|2008.10.20 15:33
|t/p
|68
|0.10
|1.3341
|1.3501
|1.3341
|80.00
|10143.11
|137
|2008.10.20 15:33
|sell
|69
|0.10
|1.3338
|1.3418
|1.3258
|138
|2008.10.21 08:46
|t/p
|69
|0.10
|1.3258
|1.3418
|1.3258
|78.91
|10222.02
|139
|2008.10.21 08:46
|sell
|70
|0.10
|1.3256
|1.3336
|1.3176
|140
|2008.10.21 14:33
|t/p
|70
|0.10
|1.3176
|1.3336
|1.3176
|80.00
|10302.02
|141
|2008.10.21 14:33
|sell
|71
|0.10
|1.3174
|1.3254
|1.3094
|142
|2008.10.21 18:23
|t/p
|71
|0.10
|1.3094
|1.3254
|1.3094
|80.00
|10382.02
|143
|2008.10.21 18:40
|sell
|72
|0.10
|1.3101
|1.3181
|1.3021
|144
|2008.10.22 01:31
|t/p
|72
|0.10
|1.3021
|1.3181
|1.3021
|78.91
|10460.93
|145
|2008.10.22 02:20
|sell
|73
|0.10
|1.3030
|1.3110
|1.2950
|146
|2008.10.22 05:29
|t/p
|73
|0.10
|1.2950
|1.3110
|1.2950
|80.00
|10540.93
|147
|2008.10.22 05:29
|sell
|74
|0.10
|1.2948
|1.3028
|1.2868
|148
|2008.10.22 06:17
|t/p
|74
|0.10
|1.2868
|1.3028
|1.2868
|80.00
|10620.93
|149
|2008.10.22 06:17
|sell
|75
|0.10
|1.2865
|1.2945
|1.2785
|150
|2008.10.22 06:29
|t/p
|75
|0.10
|1.2785
|1.2945
|1.2785
|80.00
|10700.93
|151
|2008.10.22 06:29
|sell
|76
|0.10
|1.2781
|1.2861
|1.2701
|152
|2008.10.22 07:10
|s/l
|76
|0.10
|1.2861
|1.2861
|1.2701
|-80.00
|10620.93
|153
|2008.10.22 07:10
|sell
|77
|0.10
|1.2859
|1.2939
|1.2779
|154
|2008.10.22 12:05
|s/l
|77
|0.10
|1.2939
|1.2939
|1.2779
|-80.00
|10540.93
|155
|2008.10.22 12:05
|sell
|78
|0.10
|1.2937
|1.3017
|1.2857
|156
|2008.10.22 12:37
|t/p
|78
|0.10
|1.2857
|1.3017
|1.2857
|80.00
|10620.93
|157
|2008.10.22 12:37
|sell
|79
|0.10
|1.2854
|1.2934
|1.2774
|158
|2008.10.23 01:07
|t/p
|79
|0.10
|1.2774
|1.2934
|1.2774
|76.73
|10697.66
|159
|2008.10.23 01:07
|sell
|80
|0.10
|1.2771
|1.2851
|1.2691
|160
|2008.10.23 02:09
|s/l
|80
|0.10
|1.2851
|1.2851
|1.2691
|-80.00
|10617.66
|161
|2008.10.23 02:09
|sell
|81
|0.10
|1.2849
|1.2929
|1.2769
|162
|2008.10.23 05:35
|t/p
|81
|0.10
|1.2769
|1.2929
|1.2769
|80.00
|10697.66
|163
|2008.10.23 05:35
|sell
|82
|0.10
|1.2767
|1.2847
|1.2687
|164
|2008.10.23 08:31
|s/l
|82
|0.10
|1.2847
|1.2847
|1.2687
|-80.00
|10617.66
|165
|2008.10.23 08:31
|sell
|83
|0.10
|1.2845
|1.2925
|1.2765
|166
|2008.10.23 14:26
|t/p
|83
|0.10
|1.2765
|1.2925
|1.2765
|80.00
|10697.66
|167
|2008.10.23 14:26
|sell
|84
|0.10
|1.2763
|1.2843
|1.2683
|168
|2008.10.23 16:41
|s/l
|84
|0.10
|1.2843
|1.2843
|1.2683
|-80.00
|10617.66
|169
|2008.10.23 16:41
|sell
|85
|0.10
|1.2841
|1.2921
|1.2761
|170
|2008.10.23 22:21
|s/l
|85
|0.10
|1.2921
|1.2921
|1.2761
|-80.00
|10537.66
|171
|2008.10.23 22:21
|sell
|86
|0.10
|1.2921
|1.3001
|1.2841
|172
|2008.10.23 23:15
|s/l
|86
|0.10
|1.3001
|1.3001
|1.2841
|-80.00
|10457.66
|173
|2008.10.23 23:15
|sell
|87
|0.10
|1.2999
|1.3079
|1.2919
|174
|2008.10.24 00:43
|t/p
|87
|0.10
|1.2919
|1.3079
|1.2919
|78.91
|10536.57
|175
|2008.10.24 00:43
|sell
|88
|0.10
|1.2917
|1.2997
|1.2837
|176
|2008.10.24 03:53
|t/p
|88
|0.10
|1.2837
|1.2997
|1.2837
|80.00
|10616.57
|177
|2008.10.24 03:53
|sell
|89
|0.10
|1.2831
|1.2911
|1.2751
|178
|2008.10.24 08:13
|t/p
|89
|0.10
|1.2751
|1.2911
|1.2751
|80.00
|10696.57
|179
|2008.10.24 08:13
|sell
|90
|0.10
|1.2749
|1.2829
|1.2669
|180
|2008.10.24 08:55
|t/p
|90
|0.10
|1.2669
|1.2829
|1.2669
|80.00
|10776.57
|181
|2008.10.24 08:55
|sell
|91
|0.10
|1.2665
|1.2745
|1.2585
|182
|2008.10.24 10:18
|t/p
|91
|0.10
|1.2585
|1.2745
|1.2585
|80.00
|10856.57
|183
|2008.10.24 10:18
|buy
|92
|0.10
|1.2585
|1.2505
|1.2665
|184
|2008.10.24 11:33
|s/l
|92
|0.10
|1.2505
|1.2505
|1.2665
|-80.00
|10776.57
|185
|2008.10.24 11:33
|sell
|93
|0.10
|1.2505
|1.2585
|1.2425
|186
|2008.10.24 12:18
|s/l
|93
|0.10
|1.2585
|1.2585
|1.2425
|-80.00
|10696.57
|187
|2008.10.24 12:18
|sell
|94
|0.10
|1.2583
|1.2663
|1.2503
|188
|2008.10.24 14:40
|s/l
|94
|0.10
|1.2663
|1.2663
|1.2503
|-80.00
|10616.57
|189
|2008.10.24 14:40
|sell
|95
|0.10
|1.2661
|1.2741
|1.2581
|190
|2008.10.24 15:58
|s/l
|95
|0.10
|1.2741
|1.2741
|1.2581
|-80.00
|10536.57
|191
|2008.10.24 15:58
|sell
|96
|0.10
|1.2741
|1.2821
|1.2661
|192
|2008.10.24 16:18
|t/p
|96
|0.10
|1.2661
|1.2821
|1.2661
|80.00
|10616.57
|193
|2008.10.24 16:18
|sell
|97
|0.10
|1.2658
|1.2738
|1.2578
|194
|2008.10.24 16:59
|s/l
|97
|0.10
|1.2738
|1.2738
|1.2578
|-80.00
|10536.57
|195
|2008.10.24 16:59
|buy
|98
|0.10
|1.2739
|1.2659
|1.2819
|196
|2008.10.24 17:59
|s/l
|98
|0.10
|1.2659
|1.2659
|1.2819
|-80.00
|10456.57
|197
|2008.10.24 17:59
|sell
|99
|0.10
|1.2659
|1.2739
|1.2579
|198
|2008.10.24 20:05
|t/p
|99
|0.10
|1.2579
|1.2739
|1.2579
|80.00
|10536.57
|199
|2008.10.24 20:05
|sell
|100
|0.10
|1.2577
|1.2657
|1.2497
|200
|2008.10.27 02:01
|s/l
|100
|0.10
|1.2657
|1.2657
|1.2497
|-81.09
|10455.48
|201
|2008.10.27 02:01
|sell
|101
|0.10
|1.2656
|1.2736
|1.2576
|202
|2008.10.27 03:30
|t/p
|101
|0.10
|1.2576
|1.2736
|1.2576
|80.00
|10535.48
|203
|2008.10.27 03:30
|sell
|102
|0.10
|1.2572
|1.2652
|1.2492
|204
|2008.10.27 09:11
|t/p
|102
|0.10
|1.2492
|1.2652
|1.2492
|80.00
|10615.48
|205
|2008.10.27 09:11
|sell
|103
|0.10
|1.2490
|1.2570
|1.2410
|206
|2008.10.27 10:18
|t/p
|103
|0.10
|1.2410
|1.2570
|1.2410
|80.00
|10695.48
|207
|2008.10.27 10:18
|sell
|104
|0.10
|1.2407
|1.2487
|1.2327
|208
|2008.10.27 18:05
|s/l
|104
|0.10
|1.2487
|1.2487
|1.2327
|-80.00
|10615.48
|209
|2008.10.27 18:05
|sell
|105
|0.10
|1.2485
|1.2565
|1.2405
|210
|2008.10.27 19:43
|s/l
|105
|0.10
|1.2565
|1.2565
|1.2405
|-80.00
|10535.48
|211
|2008.10.27 19:43
|sell
|106
|0.10
|1.2563
|1.2643
|1.2483
|212
|2008.10.27 23:08
|t/p
|106
|0.10
|1.2483
|1.2643
|1.2483
|80.00
|10615.48
|213
|2008.10.27 23:08
|buy
|107
|0.10
|1.2479
|1.2399
|1.2559
|214
|2008.10.28 03:03
|s/l
|107
|0.10
|1.2399
|1.2399
|1.2559
|-79.18
|10536.30
|215
|2008.10.28 03:03
|buy
|108
|0.10
|1.2401
|1.2321
|1.2481
|216
|2008.10.28 07:08
|t/p
|108
|0.10
|1.2481
|1.2321
|1.2481
|80.00
|10616.30
|217
|2008.10.28 07:08
|sell
|109
|0.10
|1.2481
|1.2561
|1.2401
|218
|2008.10.28 08:34
|s/l
|109
|0.10
|1.2561
|1.2561
|1.2401
|-80.00
|10536.30
|219
|2008.10.28 08:34
|buy
|110
|0.10
|1.2561
|1.2481
|1.2641
|220
|2008.10.28 09:51
|s/l
|110
|0.10
|1.2481
|1.2481
|1.2641
|-80.00
|10456.30
|221
|2008.10.28 09:51
|sell
|111
|0.10
|1.2481
|1.2561
|1.2401
|222
|2008.10.28 13:54
|s/l
|111
|0.10
|1.2561
|1.2561
|1.2401
|-80.00
|10376.30
|223
|2008.10.28 13:54
|sell
|112
|0.10
|1.2559
|1.2639
|1.2479
|224
|2008.10.28 16:42
|t/p
|112
|0.10
|1.2479
|1.2639
|1.2479
|80.00
|10456.30
|225
|2008.10.28 16:42
|sell
|113
|0.10
|1.2477
|1.2557
|1.2397
|226
|2008.10.28 20:31
|s/l
|113
|0.10
|1.2557
|1.2557
|1.2397
|-80.00
|10376.30
|227
|2008.10.28 20:31
|sell
|114
|0.10
|1.2556
|1.2636
|1.2476
|228
|2008.10.28 21:20
|s/l
|114
|0.10
|1.2636
|1.2636
|1.2476
|-80.00
|10296.30
|229
|2008.10.28 21:20
|buy
|115
|0.10
|1.2636
|1.2556
|1.2716
|230
|2008.10.28 22:00
|t/p
|115
|0.10
|1.2716
|1.2556
|1.2716
|80.00
|10376.30
|231
|2008.10.28 22:00
|buy
|116
|0.10
|1.2719
|1.2639
|1.2799
|232
|2008.10.29 00:55
|t/p
|116
|0.10
|1.2799
|1.2639
|1.2799
|80.82
|10457.12
|233
|2008.10.29 00:55
|sell
|117
|0.10
|1.2800
|1.2880
|1.2720
|234
|2008.10.29 03:08
|t/p
|117
|0.10
|1.2720
|1.2880
|1.2720
|80.00
|10537.12
|235
|2008.10.29 03:08
|sell
|118
|0.10
|1.2718
|1.2798
|1.2638
|236
|2008.10.29 07:18
|t/p
|118
|0.10
|1.2638
|1.2798
|1.2638
|80.00
|10617.12
|237
|2008.10.29 07:18
|buy
|119
|0.10
|1.2638
|1.2558
|1.2718
|238
|2008.10.29 07:48
|t/p
|119
|0.10
|1.2718
|1.2558
|1.2718
|80.00
|10697.12
|239
|2008.10.29 07:48
|buy
|120
|0.10
|1.2721
|1.2641
|1.2801
|240
|2008.10.29 12:40
|t/p
|120
|0.10
|1.2801
|1.2641
|1.2801
|80.00
|10777.12
|241
|2008.10.29 12:40
|buy
|121
|0.10
|1.2804
|1.2724
|1.2884
|242
|2008.10.29 16:05
|t/p
|121
|0.10
|1.2884
|1.2724
|1.2884
|80.00
|10857.12
|243
|2008.10.29 16:05
|sell
|122
|0.10
|1.2884
|1.2964
|1.2804
|244
|2008.10.29 16:26
|s/l
|122
|0.10
|1.2964
|1.2964
|1.2804
|-80.00
|10777.12
|245
|2008.10.29 16:26
|sell
|123
|0.10
|1.2962
|1.3042
|1.2882
|246
|2008.10.29 17:54
|t/p
|123
|0.10
|1.2882
|1.3042
|1.2882
|80.00
|10857.12
|247
|2008.10.29 17:54
|sell
|124
|0.10
|1.2880
|1.2960
|1.2800
|248
|2008.10.29 21:38
|s/l
|124
|0.10
|1.2960
|1.2960
|1.2800
|-80.00
|10777.12
|249
|2008.10.29 21:38
|buy
|125
|0.10
|1.2960
|1.2880
|1.3040
|250
|2008.10.30 02:23
|t/p
|125
|0.10
|1.3040
|1.2880
|1.3040
|82.46
|10859.58
|251
|2008.10.30 02:23
|buy
|126
|0.10
|1.3044
|1.2964
|1.3124
|252
|2008.10.30 03:14
|t/p
|126
|0.10
|1.3124
|1.2964
|1.3124
|80.00
|10939.58
|253
|2008.10.30 03:14
|sell
|127
|0.10
|1.3124
|1.3204
|1.3044
|254
|2008.10.30 04:32
|s/l
|127
|0.10
|1.3204
|1.3204
|1.3044
|-80.00
|10859.58
|255
|2008.10.30 04:32
|buy
|128
|0.10
|1.3204
|1.3124
|1.3284
|256
|2008.10.30 04:41
|t/p
|128
|0.10
|1.3284
|1.3124
|1.3284
|80.00
|10939.58
|257
|2008.10.30 04:41
|buy
|129
|0.10
|1.3288
|1.3208
|1.3368
|258
|2008.10.30 05:23
|s/l
|129
|0.10
|1.3208
|1.3208
|1.3368
|-80.00
|10859.58
|259
|2008.10.30 05:23
|buy
|130
|0.10
|1.3209
|1.3129
|1.3289
|260
|2008.10.30 08:17
|s/l
|130
|0.10
|1.3129
|1.3129
|1.3289
|-80.00
|10779.58
|261
|2008.10.30 08:17
|sell
|131
|0.10
|1.3129
|1.3209
|1.3049
|262
|2008.10.30 09:18
|s/l
|131
|0.10
|1.3209
|1.3209
|1.3049
|-80.00
|10699.58
|263
|2008.10.30 09:18
|sell
|132
|0.10
|1.3207
|1.3287
|1.3127
|264
|2008.10.30 11:06
|t/p
|132
|0.10
|1.3127
|1.3287
|1.3127
|80.00
|10779.58
|265
|2008.10.30 11:06
|sell
|133
|0.10
|1.3125
|1.3205
|1.3045
|266
|2008.10.30 11:56
|t/p
|133
|0.10
|1.3045
|1.3205
|1.3045
|80.00
|10859.58
|267
|2008.10.30 11:56
|buy
|134
|0.10
|1.3045
|1.2965
|1.3125
|268
|2008.10.30 12:38
|t/p
|134
|0.10
|1.3125
|1.2965
|1.3125
|80.00
|10939.58
|269
|2008.10.30 12:38
|sell
|135
|0.10
|1.3126
|1.3206
|1.3046
|270
|2008.10.30 14:45
|t/p
|135
|0.10
|1.3046
|1.3206
|1.3046
|80.00
|11019.58
|271
|2008.10.30 14:45
|sell
|136
|0.10
|1.3042
|1.3122
|1.2962
|272
|2008.10.30 15:49
|t/p
|136
|0.10
|1.2962
|1.3122
|1.2962
|80.00
|11099.58
|273
|2008.10.30 15:49
|buy
|137
|0.10
|1.2961
|1.2881
|1.3041
|274
|2008.10.30 17:32
|s/l
|137
|0.10
|1.2881
|1.2881
|1.3041
|-80.00
|11019.58
|275
|2008.10.30 17:32
|buy
|138
|0.10
|1.2882
|1.2802
|1.2962
|276
|2008.10.30 20:25
|t/p
|138
|0.10
|1.2962
|1.2802
|1.2962
|80.00
|11099.58
|277
|2008.10.30 20:25
|sell
|139
|0.10
|1.2963
|1.3043
|1.2883
|278
|2008.10.30 23:37
|t/p
|139
|0.10
|1.2883
|1.3043
|1.2883
|80.00
|11179.58
|279
|2008.10.30 23:37
|buy
|140
|0.10
|1.2880
|1.2800
|1.2960
|280
|2008.10.31 02:24
|s/l
|140
|0.10
|1.2800
|1.2800
|1.2960
|-79.18
|11100.40
|281
|2008.10.31 02:24
|sell
|141
|0.10
|1.2798
|1.2878
|1.2718
|282
|2008.10.31 08:46
|t/p
|141
|0.10
|1.2718
|1.2878
|1.2718
|80.00
|11180.40
|283
|2008.10.31 08:46
|sell
|142
|0.10
|1.2715
|1.2795
|1.2635
|284
|2008.10.31 13:11
|s/l
|142
|0.10
|1.2795
|1.2795
|1.2635
|-80.00
|11100.40
|285
|2008.10.31 13:11
|buy
|143
|0.10
|1.2795
|1.2715
|1.2875
|286
|2008.10.31 13:57
|s/l
|143
|0.10
|1.2715
|1.2715
|1.2875
|-80.00
|11020.40
|287
|2008.10.31 13:57
|buy
|144
|0.10
|1.2717
|1.2637
|1.2797
|288
|2008.11.03 02:23
|t/p
|144
|0.10
|1.2797
|1.2637
|1.2797
|80.82
|11101.22
|289
|2008.11.03 02:23
|sell
|145
|0.10
|1.2797
|1.2877
|1.2717
|290
|2008.11.03 07:01
|s/l
|145
|0.10
|1.2877
|1.2877
|1.2717
|-80.00
|11021.22
|291
|2008.11.03 07:01
|buy
|146
|0.10
|1.2877
|1.2797
|1.2957
|292
|2008.11.03 09:22
|s/l
|146
|0.10
|1.2797
|1.2797
|1.2957
|-80.00
|10941.22
|293
|2008.11.03 09:22
|buy
|147
|0.10
|1.2799
|1.2719
|1.2879
|294
|2008.11.03 12:11
|t/p
|147
|0.10
|1.2879
|1.2719
|1.2879
|80.00
|11021.22
|295
|2008.11.03 12:11
|sell
|148
|0.10
|1.2879
|1.2959
|1.2799
|296
|2008.11.03 14:33
|t/p
|148
|0.10
|1.2799
|1.2959
|1.2799
|80.00
|11101.22
|297
|2008.11.03 14:33
|sell
|149
|0.10
|1.2797
|1.2877
|1.2717
|298
|2008.11.03 17:15
|t/p
|149
|0.10
|1.2717
|1.2877
|1.2717
|80.00
|11181.22
|299
|2008.11.03 17:15
|sell
|150
|0.10
|1.2715
|1.2795
|1.2635
|300
|2008.11.03 19:47
|t/p
|150
|0.10
|1.2635
|1.2795
|1.2635
|80.00
|11261.22
|301
|2008.11.03 19:47
|buy
|151
|0.10
|1.2634
|1.2554
|1.2714
|302
|2008.11.03 19:47
|close at stop
|151
|0.10
|1.2633
|1.2554
|1.2714
|-1.00
|11260.22