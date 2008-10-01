|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Minute (M1) 2008.09.24 16:34 - 2008.11.03 19:25
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|MaxOrdersTotal1=1; MaxOrdersTotal2=1; MaxOrdersTotal3=1; TrainTimeFrame=5; TrainPeriod=1; PredictPeriod=1; StopLoss=70; TakeProfit=70; Lots=0.1; BeginDate=1970.01.01 00:00;
|Bars in test
|39567
|Ticks modelled
|582963
|Modelling quality
|24.94%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|1439.95
|Gross profit
|7111.03
|Gross loss
|-5671.08
|Profit factor
|1.25
|Expected payoff
|7.87
|Absolute drawdown
|63.00
|Maximal drawdown
|647.81 (5.47%)
|Relative drawdown
|5.47% (647.81)
|Total trades
|183
|Short positions (won %)
|121 (58.68%)
|Long positions (won %)
|62 (50.00%)
|Profit trades (% of total)
|102 (55.74%)
|Loss trades (% of total)
|81 (44.26%)
|Largest
|profit trade
|72.46
|loss trade
|-71.09
|Average
|profit trade
|69.72
|loss trade
|-70.01
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|7 (490.82)
|consecutive losses (loss in money)
|6 (-420.27)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|490.82 (7)
|consecutive loss (count of losses)
|-420.27 (6)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2008.10.01 00:00
|sell
|1
|0.10
|1.4112
|1.4182
|1.4042
|2
|2008.10.01 14:24
|t/p
|1
|0.10
|1.4042
|1.4182
|1.4042
|70.00
|10070.00
|3
|2008.10.01 14:24
|sell
|2
|0.10
|1.4040
|1.4110
|1.3970
|4
|2008.10.02 02:01
|t/p
|2
|0.10
|1.3970
|1.4110
|1.3970
|66.73
|10136.73
|5
|2008.10.02 02:01
|sell
|3
|0.10
|1.3968
|1.4038
|1.3898
|6
|2008.10.02 09:20
|t/p
|3
|0.10
|1.3898
|1.4038
|1.3898
|70.00
|10206.73
|7
|2008.10.02 09:20
|sell
|4
|0.10
|1.3896
|1.3966
|1.3826
|8
|2008.10.02 14:35
|t/p
|4
|0.10
|1.3826
|1.3966
|1.3826
|70.00
|10276.73
|9
|2008.10.02 14:35
|sell
|5
|0.10
|1.3823
|1.3893
|1.3753
|10
|2008.10.03 07:58
|s/l
|5
|0.10
|1.3893
|1.3893
|1.3753
|-71.09
|10205.64
|11
|2008.10.03 07:58
|sell
|6
|0.10
|1.3892
|1.3962
|1.3822
|12
|2008.10.03 09:09
|t/p
|6
|0.10
|1.3822
|1.3962
|1.3822
|70.00
|10275.64
|13
|2008.10.03 10:50
|buy
|7
|0.10
|1.3864
|1.3794
|1.3934
|14
|2008.10.03 14:49
|s/l
|7
|0.10
|1.3794
|1.3794
|1.3934
|-70.00
|10205.64
|15
|2008.10.03 14:49
|buy
|8
|0.10
|1.3794
|1.3724
|1.3864
|16
|2008.10.03 15:18
|s/l
|8
|0.10
|1.3724
|1.3724
|1.3864
|-70.00
|10135.64
|17
|2008.10.03 15:18
|buy
|9
|0.10
|1.3726
|1.3656
|1.3796
|18
|2008.10.03 16:45
|t/p
|9
|0.10
|1.3796
|1.3656
|1.3796
|70.00
|10205.64
|19
|2008.10.03 16:55
|sell
|10
|0.10
|1.3812
|1.3882
|1.3742
|20
|2008.10.03 20:08
|s/l
|10
|0.10
|1.3882
|1.3882
|1.3742
|-70.00
|10135.64
|21
|2008.10.03 20:08
|sell
|11
|0.10
|1.3880
|1.3950
|1.3810
|22
|2008.10.03 21:35
|t/p
|11
|0.10
|1.3810
|1.3950
|1.3810
|70.00
|10205.64
|23
|2008.10.03 21:35
|sell
|12
|0.10
|1.3808
|1.3878
|1.3738
|24
|2008.10.05 23:00
|t/p
|12
|0.10
|1.3738
|1.3878
|1.3738
|70.00
|10275.64
|25
|2008.10.05 23:00
|sell
|13
|0.10
|1.3668
|1.3738
|1.3598
|26
|2008.10.06 07:44
|t/p
|13
|0.10
|1.3598
|1.3738
|1.3598
|68.91
|10344.55
|27
|2008.10.06 07:44
|sell
|14
|0.10
|1.3596
|1.3666
|1.3526
|28
|2008.10.06 16:21
|t/p
|14
|0.10
|1.3526
|1.3666
|1.3526
|70.00
|10414.55
|29
|2008.10.06 16:21
|buy
|15
|0.10
|1.3526
|1.3456
|1.3596
|30
|2008.10.06 20:26
|s/l
|15
|0.10
|1.3456
|1.3456
|1.3596
|-70.00
|10344.55
|31
|2008.10.06 20:26
|sell
|16
|0.10
|1.3454
|1.3524
|1.3384
|32
|2008.10.06 21:46
|s/l
|16
|0.10
|1.3524
|1.3524
|1.3384
|-70.00
|10274.55
|33
|2008.10.06 21:46
|sell
|17
|0.10
|1.3522
|1.3592
|1.3452
|34
|2008.10.07 06:11
|s/l
|17
|0.10
|1.3592
|1.3592
|1.3452
|-71.09
|10203.46
|35
|2008.10.07 06:11
|sell
|18
|0.10
|1.3590
|1.3660
|1.3520
|36
|2008.10.07 10:16
|t/p
|18
|0.10
|1.3520
|1.3660
|1.3520
|70.00
|10273.46
|37
|2008.10.07 10:16
|buy
|19
|0.10
|1.3519
|1.3449
|1.3589
|38
|2008.10.07 13:10
|t/p
|19
|0.10
|1.3589
|1.3449
|1.3589
|70.00
|10343.46
|39
|2008.10.07 13:10
|sell
|20
|0.10
|1.3589
|1.3659
|1.3519
|40
|2008.10.07 15:00
|s/l
|20
|0.10
|1.3659
|1.3659
|1.3519
|-70.00
|10273.46
|41
|2008.10.07 15:00
|buy
|21
|0.10
|1.3663
|1.3593
|1.3733
|42
|2008.10.07 15:34
|t/p
|21
|0.10
|1.3733
|1.3593
|1.3733
|70.00
|10343.46
|43
|2008.10.07 15:34
|sell
|22
|0.10
|1.3733
|1.3803
|1.3663
|44
|2008.10.07 16:43
|t/p
|22
|0.10
|1.3663
|1.3803
|1.3663
|70.00
|10413.46
|45
|2008.10.07 16:43
|sell
|23
|0.10
|1.3661
|1.3731
|1.3591
|46
|2008.10.07 17:13
|t/p
|23
|0.10
|1.3591
|1.3731
|1.3591
|70.00
|10483.46
|47
|2008.10.07 17:13
|sell
|24
|0.10
|1.3589
|1.3659
|1.3519
|48
|2008.10.07 20:49
|s/l
|24
|0.10
|1.3659
|1.3659
|1.3519
|-70.00
|10413.46
|49
|2008.10.07 20:49
|sell
|25
|0.10
|1.3657
|1.3727
|1.3587
|50
|2008.10.07 22:55
|t/p
|25
|0.10
|1.3587
|1.3727
|1.3587
|70.00
|10483.46
|51
|2008.10.07 22:55
|buy
|26
|0.10
|1.3586
|1.3516
|1.3656
|52
|2008.10.08 09:11
|t/p
|26
|0.10
|1.3656
|1.3516
|1.3656
|70.82
|10554.28
|53
|2008.10.08 09:11
|buy
|27
|0.10
|1.3658
|1.3588
|1.3728
|54
|2008.10.08 14:12
|t/p
|27
|0.10
|1.3728
|1.3588
|1.3728
|70.00
|10624.28
|55
|2008.10.08 14:12
|buy
|28
|0.10
|1.3730
|1.3660
|1.3800
|56
|2008.10.08 14:29
|s/l
|28
|0.10
|1.3660
|1.3660
|1.3800
|-70.00
|10554.28
|57
|2008.10.08 14:29
|buy
|29
|0.10
|1.3662
|1.3592
|1.3732
|58
|2008.10.08 19:43
|t/p
|29
|0.10
|1.3732
|1.3592
|1.3732
|70.00
|10624.28
|59
|2008.10.08 19:43
|buy
|30
|0.10
|1.3734
|1.3664
|1.3804
|60
|2008.10.08 21:02
|s/l
|30
|0.10
|1.3664
|1.3664
|1.3804
|-70.00
|10554.28
|61
|2008.10.08 21:02
|sell
|31
|0.10
|1.3664
|1.3734
|1.3594
|62
|2008.10.09 02:54
|t/p
|31
|0.10
|1.3594
|1.3734
|1.3594
|66.73
|10621.01
|63
|2008.10.09 02:54
|sell
|32
|0.10
|1.3592
|1.3662
|1.3522
|64
|2008.10.09 04:37
|s/l
|32
|0.10
|1.3662
|1.3662
|1.3522
|-70.00
|10551.01
|65
|2008.10.09 04:37
|buy
|33
|0.10
|1.3662
|1.3592
|1.3732
|66
|2008.10.09 09:53
|t/p
|33
|0.10
|1.3732
|1.3592
|1.3732
|70.00
|10621.01
|67
|2008.10.09 09:53
|sell
|34
|0.10
|1.3732
|1.3802
|1.3662
|68
|2008.10.09 16:00
|t/p
|34
|0.10
|1.3662
|1.3802
|1.3662
|70.00
|10691.01
|69
|2008.10.09 16:00
|buy
|35
|0.10
|1.3662
|1.3592
|1.3732
|70
|2008.10.09 23:02
|s/l
|35
|0.10
|1.3592
|1.3592
|1.3732
|-70.00
|10621.01
|71
|2008.10.09 23:02
|buy
|36
|0.10
|1.3594
|1.3524
|1.3664
|72
|2008.10.10 06:18
|s/l
|36
|0.10
|1.3524
|1.3524
|1.3664
|-69.18
|10551.83
|73
|2008.10.10 06:18
|buy
|37
|0.10
|1.3526
|1.3456
|1.3596
|74
|2008.10.10 09:30
|t/p
|37
|0.10
|1.3596
|1.3456
|1.3596
|70.00
|10621.83
|75
|2008.10.10 09:30
|buy
|38
|0.10
|1.3598
|1.3528
|1.3668
|76
|2008.10.10 12:30
|s/l
|38
|0.10
|1.3528
|1.3528
|1.3668
|-70.00
|10551.83
|77
|2008.10.10 12:30
|buy
|39
|0.10
|1.3529
|1.3459
|1.3599
|78
|2008.10.10 16:12
|t/p
|39
|0.10
|1.3599
|1.3459
|1.3599
|70.00
|10621.83
|79
|2008.10.10 16:12
|sell
|40
|0.10
|1.3599
|1.3669
|1.3529
|80
|2008.10.10 16:42
|t/p
|40
|0.10
|1.3529
|1.3669
|1.3529
|70.00
|10691.83
|81
|2008.10.10 16:42
|buy
|41
|0.10
|1.3529
|1.3459
|1.3599
|82
|2008.10.10 17:51
|s/l
|41
|0.10
|1.3459
|1.3459
|1.3599
|-70.00
|10621.83
|83
|2008.10.10 17:51
|buy
|42
|0.10
|1.3461
|1.3391
|1.3531
|84
|2008.10.10 19:39
|s/l
|42
|0.10
|1.3391
|1.3391
|1.3531
|-70.00
|10551.83
|85
|2008.10.10 19:39
|buy
|43
|0.10
|1.3393
|1.3323
|1.3463
|86
|2008.10.10 20:27
|s/l
|43
|0.10
|1.3323
|1.3323
|1.3463
|-70.00
|10481.83
|87
|2008.10.10 20:27
|sell
|44
|0.10
|1.3323
|1.3393
|1.3253
|88
|2008.10.10 21:23
|s/l
|44
|0.10
|1.3393
|1.3393
|1.3253
|-70.00
|10411.83
|89
|2008.10.10 21:23
|buy
|45
|0.10
|1.3393
|1.3323
|1.3463
|90
|2008.10.12 23:00
|t/p
|45
|0.10
|1.3463
|1.3323
|1.3463
|70.00
|10481.83
|91
|2008.10.12 23:00
|sell
|46
|0.10
|1.3572
|1.3642
|1.3502
|92
|2008.10.13 04:47
|t/p
|46
|0.10
|1.3502
|1.3642
|1.3502
|68.91
|10550.74
|93
|2008.10.13 04:47
|sell
|47
|0.10
|1.3500
|1.3570
|1.3430
|94
|2008.10.13 08:01
|s/l
|47
|0.10
|1.3570
|1.3570
|1.3430
|-70.00
|10480.74
|95
|2008.10.13 08:01
|sell
|48
|0.10
|1.3568
|1.3638
|1.3498
|96
|2008.10.13 08:20
|s/l
|48
|0.10
|1.3638
|1.3638
|1.3498
|-70.00
|10410.74
|97
|2008.10.13 08:20
|sell
|49
|0.10
|1.3636
|1.3706
|1.3566
|98
|2008.10.13 12:33
|t/p
|49
|0.10
|1.3566
|1.3706
|1.3566
|70.00
|10480.74
|99
|2008.10.13 12:33
|buy
|50
|0.10
|1.3566
|1.3496
|1.3636
|100
|2008.10.13 13:53
|t/p
|50
|0.10
|1.3636
|1.3496
|1.3636
|70.00
|10550.74
|101
|2008.10.13 13:53
|sell
|51
|0.10
|1.3637
|1.3707
|1.3567
|102
|2008.10.13 17:30
|t/p
|51
|0.10
|1.3567
|1.3707
|1.3567
|70.00
|10620.74
|103
|2008.10.13 17:30
|buy
|52
|0.10
|1.3567
|1.3497
|1.3637
|104
|2008.10.13 18:19
|s/l
|52
|0.10
|1.3497
|1.3497
|1.3637
|-70.00
|10550.74
|105
|2008.10.13 18:19
|sell
|53
|0.10
|1.3497
|1.3567
|1.3427
|106
|2008.10.13 21:30
|s/l
|53
|0.10
|1.3567
|1.3567
|1.3427
|-70.00
|10480.74
|107
|2008.10.13 21:30
|sell
|54
|0.10
|1.3565
|1.3635
|1.3495
|108
|2008.10.14 01:40
|s/l
|54
|0.10
|1.3635
|1.3635
|1.3495
|-71.09
|10409.65
|109
|2008.10.14 01:40
|sell
|55
|0.10
|1.3633
|1.3703
|1.3563
|110
|2008.10.14 12:03
|s/l
|55
|0.10
|1.3703
|1.3703
|1.3563
|-70.00
|10339.65
|111
|2008.10.14 12:03
|buy
|56
|0.10
|1.3703
|1.3633
|1.3773
|112
|2008.10.14 16:24
|s/l
|56
|0.10
|1.3633
|1.3633
|1.3773
|-70.00
|10269.65
|113
|2008.10.14 16:24
|buy
|57
|0.10
|1.3634
|1.3564
|1.3704
|114
|2008.10.15 01:41
|s/l
|57
|0.10
|1.3564
|1.3564
|1.3704
|-69.18
|10200.47
|115
|2008.10.15 01:55
|buy
|58
|0.10
|1.3584
|1.3514
|1.3654
|116
|2008.10.15 12:31
|t/p
|58
|0.10
|1.3654
|1.3514
|1.3654
|70.00
|10270.47
|117
|2008.10.15 12:31
|sell
|59
|0.10
|1.3654
|1.3724
|1.3584
|118
|2008.10.15 14:57
|t/p
|59
|0.10
|1.3584
|1.3724
|1.3584
|70.00
|10340.47
|119
|2008.10.15 14:57
|buy
|60
|0.10
|1.3584
|1.3514
|1.3654
|120
|2008.10.15 18:18
|s/l
|60
|0.10
|1.3514
|1.3514
|1.3654
|-70.00
|10270.47
|121
|2008.10.15 18:18
|sell
|61
|0.10
|1.3514
|1.3584
|1.3444
|122
|2008.10.16 00:12
|t/p
|61
|0.10
|1.3444
|1.3584
|1.3444
|66.73
|10337.20
|123
|2008.10.16 00:12
|buy
|62
|0.10
|1.3443
|1.3373
|1.3513
|124
|2008.10.16 04:03
|t/p
|62
|0.10
|1.3513
|1.3373
|1.3513
|70.00
|10407.20
|125
|2008.10.16 04:03
|sell
|63
|0.10
|1.3513
|1.3583
|1.3443
|126
|2008.10.16 06:13
|t/p
|63
|0.10
|1.3443
|1.3583
|1.3443
|70.00
|10477.20
|127
|2008.10.16 06:13
|buy
|64
|0.10
|1.3443
|1.3373
|1.3513
|128
|2008.10.16 06:39
|s/l
|64
|0.10
|1.3373
|1.3373
|1.3513
|-70.00
|10407.20
|129
|2008.10.16 06:39
|sell
|65
|0.10
|1.3370
|1.3440
|1.3300
|130
|2008.10.16 07:11
|s/l
|65
|0.10
|1.3440
|1.3440
|1.3300
|-70.00
|10337.20
|131
|2008.10.16 07:11
|sell
|66
|0.10
|1.3438
|1.3508
|1.3368
|132
|2008.10.16 07:39
|t/p
|66
|0.10
|1.3368
|1.3508
|1.3368
|70.00
|10407.20
|133
|2008.10.16 07:39
|sell
|67
|0.10
|1.3366
|1.3436
|1.3296
|134
|2008.10.16 10:01
|s/l
|67
|0.10
|1.3436
|1.3436
|1.3296
|-70.00
|10337.20
|135
|2008.10.16 10:01
|buy
|68
|0.10
|1.3436
|1.3366
|1.3506
|136
|2008.10.16 13:14
|t/p
|68
|0.10
|1.3506
|1.3366
|1.3506
|70.00
|10407.20
|137
|2008.10.16 13:14
|buy
|69
|0.10
|1.3509
|1.3439
|1.3579
|138
|2008.10.16 15:55
|s/l
|69
|0.10
|1.3439
|1.3439
|1.3579
|-70.00
|10337.20
|139
|2008.10.16 15:55
|buy
|70
|0.10
|1.3440
|1.3370
|1.3510
|140
|2008.10.17 01:14
|t/p
|70
|0.10
|1.3510
|1.3370
|1.3510
|70.82
|10408.02
|141
|2008.10.17 01:14
|sell
|71
|0.10
|1.3510
|1.3580
|1.3440
|142
|2008.10.17 03:42
|t/p
|71
|0.10
|1.3440
|1.3580
|1.3440
|70.00
|10478.02
|143
|2008.10.17 03:42
|buy
|72
|0.10
|1.3439
|1.3369
|1.3509
|144
|2008.10.17 07:07
|t/p
|72
|0.10
|1.3509
|1.3369
|1.3509
|70.00
|10548.02
|145
|2008.10.17 07:07
|buy
|73
|0.10
|1.3511
|1.3441
|1.3581
|146
|2008.10.17 09:56
|s/l
|73
|0.10
|1.3441
|1.3441
|1.3581
|-70.00
|10478.02
|147
|2008.10.17 09:56
|buy
|74
|0.10
|1.3443
|1.3373
|1.3513
|148
|2008.10.20 08:45
|t/p
|74
|0.10
|1.3513
|1.3373
|1.3513
|70.82
|10548.84
|149
|2008.10.20 08:45
|sell
|75
|0.10
|1.3513
|1.3583
|1.3443
|150
|2008.10.20 12:52
|t/p
|75
|0.10
|1.3443
|1.3583
|1.3443
|70.00
|10618.84
|151
|2008.10.20 12:52
|buy
|76
|0.10
|1.3443
|1.3373
|1.3513
|152
|2008.10.20 15:25
|s/l
|76
|0.10
|1.3373
|1.3373
|1.3513
|-70.00
|10548.84
|153
|2008.10.20 15:25
|sell
|77
|0.10
|1.3373
|1.3443
|1.3303
|154
|2008.10.20 16:52
|t/p
|77
|0.10
|1.3303
|1.3443
|1.3303
|70.00
|10618.84
|155
|2008.10.20 16:52
|sell
|78
|0.10
|1.3301
|1.3371
|1.3231
|156
|2008.10.21 10:29
|t/p
|78
|0.10
|1.3231
|1.3371
|1.3231
|68.91
|10687.75
|157
|2008.10.21 10:29
|sell
|79
|0.10
|1.3229
|1.3299
|1.3159
|158
|2008.10.21 14:58
|t/p
|79
|0.10
|1.3159
|1.3299
|1.3159
|70.00
|10757.75
|159
|2008.10.21 14:58
|sell
|80
|0.10
|1.3156
|1.3226
|1.3086
|160
|2008.10.21 16:16
|s/l
|80
|0.10
|1.3226
|1.3226
|1.3086
|-70.00
|10687.75
|161
|2008.10.21 16:16
|sell
|81
|0.10
|1.3225
|1.3295
|1.3155
|162
|2008.10.21 17:35
|t/p
|81
|0.10
|1.3155
|1.3295
|1.3155
|70.00
|10757.75
|163
|2008.10.21 17:35
|sell
|82
|0.10
|1.3153
|1.3223
|1.3083
|164
|2008.10.21 19:09
|t/p
|82
|0.10
|1.3083
|1.3223
|1.3083
|70.00
|10827.75
|165
|2008.10.21 19:09
|sell
|83
|0.10
|1.3081
|1.3151
|1.3011
|166
|2008.10.22 01:42
|t/p
|83
|0.10
|1.3011
|1.3151
|1.3011
|68.91
|10896.66
|167
|2008.10.22 02:20
|sell
|84
|0.10
|1.3030
|1.3100
|1.2960
|168
|2008.10.22 04:28
|t/p
|84
|0.10
|1.2960
|1.3100
|1.2960
|70.00
|10966.66
|169
|2008.10.22 04:28
|sell
|85
|0.10
|1.2955
|1.3025
|1.2885
|170
|2008.10.22 06:16
|t/p
|85
|0.10
|1.2885
|1.3025
|1.2885
|70.00
|11036.66
|171
|2008.10.22 06:16
|sell
|86
|0.10
|1.2883
|1.2953
|1.2813
|172
|2008.10.22 06:28
|t/p
|86
|0.10
|1.2813
|1.2953
|1.2813
|70.00
|11106.66
|173
|2008.10.22 06:28
|sell
|87
|0.10
|1.2808
|1.2878
|1.2738
|174
|2008.10.22 06:29
|t/p
|87
|0.10
|1.2738
|1.2878
|1.2738
|70.00
|11176.66
|175
|2008.10.22 06:29
|sell
|88
|0.10
|1.2736
|1.2806
|1.2666
|176
|2008.10.22 06:31
|s/l
|88
|0.10
|1.2806
|1.2806
|1.2666
|-70.00
|11106.66
|177
|2008.10.22 06:31
|sell
|89
|0.10
|1.2804
|1.2874
|1.2734
|178
|2008.10.22 07:14
|s/l
|89
|0.10
|1.2874
|1.2874
|1.2734
|-70.00
|11036.66
|179
|2008.10.22 07:14
|sell
|90
|0.10
|1.2872
|1.2942
|1.2802
|180
|2008.10.22 07:38
|t/p
|90
|0.10
|1.2802
|1.2942
|1.2802
|70.00
|11106.66
|181
|2008.10.22 07:38
|buy
|91
|0.10
|1.2801
|1.2731
|1.2871
|182
|2008.10.22 08:02
|t/p
|91
|0.10
|1.2871
|1.2731
|1.2871
|70.00
|11176.66
|183
|2008.10.22 08:02
|sell
|92
|0.10
|1.2872
|1.2942
|1.2802
|184
|2008.10.22 12:05
|s/l
|92
|0.10
|1.2942
|1.2942
|1.2802
|-70.00
|11106.66
|185
|2008.10.22 12:05
|sell
|93
|0.10
|1.2940
|1.3010
|1.2870
|186
|2008.10.22 12:34
|t/p
|93
|0.10
|1.2870
|1.3010
|1.2870
|70.00
|11176.66
|187
|2008.10.22 12:34
|sell
|94
|0.10
|1.2868
|1.2938
|1.2798
|188
|2008.10.22 16:06
|t/p
|94
|0.10
|1.2798
|1.2938
|1.2798
|70.00
|11246.66
|189
|2008.10.22 16:06
|sell
|95
|0.10
|1.2796
|1.2866
|1.2726
|190
|2008.10.22 16:20
|s/l
|95
|0.10
|1.2866
|1.2866
|1.2726
|-70.00
|11176.66
|191
|2008.10.22 16:20
|sell
|96
|0.10
|1.2864
|1.2934
|1.2794
|192
|2008.10.23 01:03
|t/p
|96
|0.10
|1.2794
|1.2934
|1.2794
|66.73
|11243.39
|193
|2008.10.23 01:04
|sell
|97
|0.10
|1.2785
|1.2855
|1.2715
|194
|2008.10.23 02:09
|s/l
|97
|0.10
|1.2855
|1.2855
|1.2715
|-70.00
|11173.39
|195
|2008.10.23 02:09
|sell
|98
|0.10
|1.2854
|1.2924
|1.2784
|196
|2008.10.23 02:33
|t/p
|98
|0.10
|1.2784
|1.2924
|1.2784
|70.00
|11243.39
|197
|2008.10.23 02:33
|sell
|99
|0.10
|1.2782
|1.2852
|1.2712
|198
|2008.10.23 03:16
|s/l
|99
|0.10
|1.2852
|1.2852
|1.2712
|-70.00
|11173.39
|199
|2008.10.23 03:16
|sell
|100
|0.10
|1.2850
|1.2920
|1.2780
|200
|2008.10.23 05:34
|t/p
|100
|0.10
|1.2780
|1.2920
|1.2780
|70.00
|11243.39
|201
|2008.10.23 05:34
|sell
|101
|0.10
|1.2776
|1.2846
|1.2706
|202
|2008.10.23 08:31
|s/l
|101
|0.10
|1.2846
|1.2846
|1.2706
|-70.00
|11173.39
|203
|2008.10.23 08:31
|sell
|102
|0.10
|1.2844
|1.2914
|1.2774
|204
|2008.10.23 14:25
|t/p
|102
|0.10
|1.2774
|1.2914
|1.2774
|70.00
|11243.39
|205
|2008.10.23 14:25
|sell
|103
|0.10
|1.2772
|1.2842
|1.2702
|206
|2008.10.23 16:41
|s/l
|103
|0.10
|1.2842
|1.2842
|1.2702
|-70.00
|11173.39
|207
|2008.10.23 16:41
|sell
|104
|0.10
|1.2841
|1.2911
|1.2771
|208
|2008.10.23 22:07
|s/l
|104
|0.10
|1.2911
|1.2911
|1.2771
|-70.00
|11103.39
|209
|2008.10.23 22:07
|sell
|105
|0.10
|1.2910
|1.2980
|1.2840
|210
|2008.10.23 23:10
|s/l
|105
|0.10
|1.2980
|1.2980
|1.2840
|-70.00
|11033.39
|211
|2008.10.23 23:10
|sell
|106
|0.10
|1.2978
|1.3048
|1.2908
|212
|2008.10.24 01:37
|t/p
|106
|0.10
|1.2908
|1.3048
|1.2908
|68.91
|11102.30
|213
|2008.10.24 01:37
|sell
|107
|0.10
|1.2904
|1.2974
|1.2834
|214
|2008.10.24 03:53
|t/p
|107
|0.10
|1.2834
|1.2974
|1.2834
|70.00
|11172.30
|215
|2008.10.24 03:53
|sell
|108
|0.10
|1.2831
|1.2901
|1.2761
|216
|2008.10.24 05:25
|t/p
|108
|0.10
|1.2761
|1.2901
|1.2761
|70.00
|11242.30
|217
|2008.10.24 05:25
|sell
|109
|0.10
|1.2759
|1.2829
|1.2689
|218
|2008.10.24 06:57
|s/l
|109
|0.10
|1.2829
|1.2829
|1.2689
|-70.00
|11172.30
|219
|2008.10.24 06:57
|sell
|110
|0.10
|1.2827
|1.2897
|1.2757
|220
|2008.10.24 07:18
|t/p
|110
|0.10
|1.2757
|1.2897
|1.2757
|70.00
|11242.30
|221
|2008.10.24 07:18
|sell
|111
|0.10
|1.2755
|1.2825
|1.2685
|222
|2008.10.24 08:55
|t/p
|111
|0.10
|1.2685
|1.2825
|1.2685
|70.00
|11312.30
|223
|2008.10.24 08:55
|sell
|112
|0.10
|1.2683
|1.2753
|1.2613
|224
|2008.10.24 10:17
|t/p
|112
|0.10
|1.2613
|1.2753
|1.2613
|70.00
|11382.30
|225
|2008.10.24 10:17
|buy
|113
|0.10
|1.2613
|1.2543
|1.2683
|226
|2008.10.24 10:41
|s/l
|113
|0.10
|1.2543
|1.2543
|1.2683
|-70.00
|11312.30
|227
|2008.10.24 10:41
|buy
|114
|0.10
|1.2544
|1.2474
|1.2614
|228
|2008.10.24 14:09
|t/p
|114
|0.10
|1.2614
|1.2474
|1.2614
|70.00
|11382.30
|229
|2008.10.24 14:09
|sell
|115
|0.10
|1.2614
|1.2684
|1.2544
|230
|2008.10.24 14:41
|s/l
|115
|0.10
|1.2684
|1.2684
|1.2544
|-70.00
|11312.30
|231
|2008.10.24 14:41
|sell
|116
|0.10
|1.2682
|1.2752
|1.2612
|232
|2008.10.24 15:35
|t/p
|116
|0.10
|1.2612
|1.2752
|1.2612
|70.00
|11382.30
|233
|2008.10.24 15:35
|sell
|117
|0.10
|1.2609
|1.2679
|1.2539
|234
|2008.10.24 15:42
|s/l
|117
|0.10
|1.2679
|1.2679
|1.2539
|-70.00
|11312.30
|235
|2008.10.24 15:42
|sell
|118
|0.10
|1.2677
|1.2747
|1.2607
|236
|2008.10.24 15:58
|s/l
|118
|0.10
|1.2747
|1.2747
|1.2607
|-70.00
|11242.30
|237
|2008.10.24 15:58
|sell
|119
|0.10
|1.2746
|1.2816
|1.2676
|238
|2008.10.24 16:09
|t/p
|119
|0.10
|1.2676
|1.2816
|1.2676
|70.00
|11312.30
|239
|2008.10.24 16:09
|buy
|120
|0.10
|1.2675
|1.2605
|1.2745
|240
|2008.10.24 17:22
|t/p
|120
|0.10
|1.2745
|1.2605
|1.2745
|70.00
|11382.30
|241
|2008.10.24 17:22
|buy
|121
|0.10
|1.2747
|1.2677
|1.2817
|242
|2008.10.24 17:59
|s/l
|121
|0.10
|1.2677
|1.2677
|1.2817
|-70.00
|11312.30
|243
|2008.10.24 17:59
|sell
|122
|0.10
|1.2676
|1.2746
|1.2606
|244
|2008.10.24 20:04
|t/p
|122
|0.10
|1.2606
|1.2746
|1.2606
|70.00
|11382.30
|245
|2008.10.24 20:04
|sell
|123
|0.10
|1.2603
|1.2673
|1.2533
|246
|2008.10.26 23:59
|t/p
|123
|0.10
|1.2533
|1.2673
|1.2533
|70.00
|11452.30
|247
|2008.10.26 23:59
|buy
|124
|0.10
|1.2532
|1.2462
|1.2602
|248
|2008.10.27 00:48
|t/p
|124
|0.10
|1.2602
|1.2462
|1.2602
|70.82
|11523.12
|249
|2008.10.27 00:48
|sell
|125
|0.10
|1.2603
|1.2673
|1.2533
|250
|2008.10.27 02:06
|s/l
|125
|0.10
|1.2673
|1.2673
|1.2533
|-70.00
|11453.12
|251
|2008.10.27 02:06
|sell
|126
|0.10
|1.2673
|1.2743
|1.2603
|252
|2008.10.27 02:25
|t/p
|126
|0.10
|1.2603
|1.2743
|1.2603
|70.00
|11523.12
|253
|2008.10.27 02:25
|sell
|127
|0.10
|1.2599
|1.2669
|1.2529
|254
|2008.10.27 07:16
|t/p
|127
|0.10
|1.2529
|1.2669
|1.2529
|70.00
|11593.12
|255
|2008.10.27 07:16
|sell
|128
|0.10
|1.2527
|1.2597
|1.2457
|256
|2008.10.27 09:49
|t/p
|128
|0.10
|1.2457
|1.2597
|1.2457
|70.00
|11663.12
|257
|2008.10.27 09:49
|sell
|129
|0.10
|1.2454
|1.2524
|1.2384
|258
|2008.10.27 10:37
|t/p
|129
|0.10
|1.2384
|1.2524
|1.2384
|70.00
|11733.12
|259
|2008.10.27 10:37
|sell
|130
|0.10
|1.2382
|1.2452
|1.2312
|260
|2008.10.27 12:29
|s/l
|130
|0.10
|1.2452
|1.2452
|1.2312
|-70.00
|11663.12
|261
|2008.10.27 12:29
|sell
|131
|0.10
|1.2450
|1.2520
|1.2380
|262
|2008.10.27 18:52
|s/l
|131
|0.10
|1.2520
|1.2520
|1.2380
|-70.00
|11593.12
|263
|2008.10.27 18:52
|buy
|132
|0.10
|1.2520
|1.2450
|1.2590
|264
|2008.10.28 00:13
|s/l
|132
|0.10
|1.2450
|1.2450
|1.2590
|-69.18
|11523.94
|265
|2008.10.28 00:13
|buy
|133
|0.10
|1.2452
|1.2382
|1.2522
|266
|2008.10.28 03:04
|s/l
|133
|0.10
|1.2382
|1.2382
|1.2522
|-70.00
|11453.94
|267
|2008.10.28 03:04
|buy
|134
|0.10
|1.2383
|1.2313
|1.2453
|268
|2008.10.28 05:43
|t/p
|134
|0.10
|1.2453
|1.2313
|1.2453
|70.00
|11523.94
|269
|2008.10.28 05:43
|sell
|135
|0.10
|1.2453
|1.2523
|1.2383
|270
|2008.10.28 07:41
|s/l
|135
|0.10
|1.2523
|1.2523
|1.2383
|-70.00
|11453.94
|271
|2008.10.28 07:41
|sell
|136
|0.10
|1.2521
|1.2591
|1.2451
|272
|2008.10.28 16:53
|t/p
|136
|0.10
|1.2451
|1.2591
|1.2451
|70.00
|11523.94
|273
|2008.10.28 16:53
|sell
|137
|0.10
|1.2449
|1.2519
|1.2379
|274
|2008.10.28 20:17
|s/l
|137
|0.10
|1.2519
|1.2519
|1.2379
|-70.00
|11453.94
|275
|2008.10.28 20:17
|sell
|138
|0.10
|1.2517
|1.2587
|1.2447
|276
|2008.10.28 20:52
|s/l
|138
|0.10
|1.2587
|1.2587
|1.2447
|-70.00
|11383.94
|277
|2008.10.28 20:52
|sell
|139
|0.10
|1.2585
|1.2655
|1.2515
|278
|2008.10.28 21:21
|s/l
|139
|0.10
|1.2655
|1.2655
|1.2515
|-70.00
|11313.94
|279
|2008.10.28 21:21
|buy
|140
|0.10
|1.2655
|1.2585
|1.2725
|280
|2008.10.28 22:23
|t/p
|140
|0.10
|1.2725
|1.2585
|1.2725
|70.00
|11383.94
|281
|2008.10.28 22:23
|buy
|141
|0.10
|1.2728
|1.2658
|1.2798
|282
|2008.10.29 00:55
|t/p
|141
|0.10
|1.2798
|1.2658
|1.2798
|70.82
|11454.76
|283
|2008.10.29 00:55
|sell
|142
|0.10
|1.2798
|1.2868
|1.2728
|284
|2008.10.29 03:06
|t/p
|142
|0.10
|1.2728
|1.2868
|1.2728
|70.00
|11524.76
|285
|2008.10.29 03:06
|sell
|143
|0.10
|1.2726
|1.2796
|1.2656
|286
|2008.10.29 07:03
|t/p
|143
|0.10
|1.2656
|1.2796
|1.2656
|70.00
|11594.76
|287
|2008.10.29 07:03
|buy
|144
|0.10
|1.2656
|1.2586
|1.2726
|288
|2008.10.29 07:48
|t/p
|144
|0.10
|1.2726
|1.2586
|1.2726
|70.00
|11664.76
|289
|2008.10.29 07:48
|buy
|145
|0.10
|1.2728
|1.2658
|1.2798
|290
|2008.10.29 12:39
|t/p
|145
|0.10
|1.2798
|1.2658
|1.2798
|70.00
|11734.76
|291
|2008.10.29 12:39
|buy
|146
|0.10
|1.2800
|1.2730
|1.2870
|292
|2008.10.29 16:04
|t/p
|146
|0.10
|1.2870
|1.2730
|1.2870
|70.00
|11804.76
|293
|2008.10.29 16:04
|sell
|147
|0.10
|1.2871
|1.2941
|1.2801
|294
|2008.10.29 16:23
|s/l
|147
|0.10
|1.2941
|1.2941
|1.2801
|-70.00
|11734.76
|295
|2008.10.29 16:23
|sell
|148
|0.10
|1.2940
|1.3010
|1.2870
|296
|2008.10.29 17:57
|t/p
|148
|0.10
|1.2870
|1.3010
|1.2870
|70.00
|11804.76
|297
|2008.10.29 17:57
|sell
|149
|0.10
|1.2867
|1.2937
|1.2797
|298
|2008.10.29 18:37
|s/l
|149
|0.10
|1.2937
|1.2937
|1.2797
|-70.00
|11734.76
|299
|2008.10.29 18:37
|sell
|150
|0.10
|1.2935
|1.3005
|1.2865
|300
|2008.10.29 19:05
|t/p
|150
|0.10
|1.2865
|1.3005
|1.2865
|70.00
|11804.76
|301
|2008.10.29 19:05
|sell
|151
|0.10
|1.2863
|1.2933
|1.2793
|302
|2008.10.29 20:05
|s/l
|151
|0.10
|1.2933
|1.2933
|1.2793
|-70.00
|11734.76
|303
|2008.10.29 20:05
|sell
|152
|0.10
|1.2931
|1.3001
|1.2861
|304
|2008.10.29 20:22
|t/p
|152
|0.10
|1.2861
|1.3001
|1.2861
|70.00
|11804.76
|305
|2008.10.29 20:22
|sell
|153
|0.10
|1.2859
|1.2929
|1.2789
|306
|2008.10.29 21:19
|s/l
|153
|0.10
|1.2929
|1.2929
|1.2789
|-70.00
|11734.76
|307
|2008.10.29 21:19
|buy
|154
|0.10
|1.2929
|1.2859
|1.2999
|308
|2008.10.30 02:21
|t/p
|154
|0.10
|1.2999
|1.2859
|1.2999
|72.46
|11807.22
|309
|2008.10.30 02:21
|sell
|155
|0.10
|1.2999
|1.3069
|1.2929
|310
|2008.10.30 02:24
|s/l
|155
|0.10
|1.3069
|1.3069
|1.2929
|-70.00
|11737.22
|311
|2008.10.30 02:24
|sell
|156
|0.10
|1.3068
|1.3138
|1.2998
|312
|2008.10.30 03:17
|s/l
|156
|0.10
|1.3138
|1.3138
|1.2998
|-70.00
|11667.22
|313
|2008.10.30 03:17
|sell
|157
|0.10
|1.3137
|1.3207
|1.3067
|314
|2008.10.30 04:35
|s/l
|157
|0.10
|1.3207
|1.3207
|1.3067
|-70.00
|11597.22
|315
|2008.10.30 04:35
|buy
|158
|0.10
|1.3207
|1.3137
|1.3277
|316
|2008.10.30 04:41
|t/p
|158
|0.10
|1.3277
|1.3137
|1.3277
|70.00
|11667.22
|317
|2008.10.30 04:41
|buy
|159
|0.10
|1.3279
|1.3209
|1.3349
|318
|2008.10.30 05:23
|s/l
|159
|0.10
|1.3209
|1.3209
|1.3349
|-70.00
|11597.22
|319
|2008.10.30 05:23
|buy
|160
|0.10
|1.3211
|1.3141
|1.3281
|320
|2008.10.30 08:14
|s/l
|160
|0.10
|1.3141
|1.3141
|1.3281
|-70.00
|11527.22
|321
|2008.10.30 08:14
|sell
|161
|0.10
|1.3140
|1.3210
|1.3070
|322
|2008.10.30 09:19
|s/l
|161
|0.10
|1.3210
|1.3210
|1.3070
|-70.00
|11457.22
|323
|2008.10.30 09:19
|sell
|162
|0.10
|1.3208
|1.3278
|1.3138
|324
|2008.10.30 11:01
|t/p
|162
|0.10
|1.3138
|1.3278
|1.3138
|70.00
|11527.22
|325
|2008.10.30 11:01
|sell
|163
|0.10
|1.3136
|1.3206
|1.3066
|326
|2008.10.30 11:34
|t/p
|163
|0.10
|1.3066
|1.3206
|1.3066
|70.00
|11597.22
|327
|2008.10.30 11:34
|sell
|164
|0.10
|1.3064
|1.3134
|1.2994
|328
|2008.10.30 12:38
|s/l
|164
|0.10
|1.3134
|1.3134
|1.2994
|-70.00
|11527.22
|329
|2008.10.30 12:38
|sell
|165
|0.10
|1.3133
|1.3203
|1.3063
|330
|2008.10.30 13:55
|t/p
|165
|0.10
|1.3063
|1.3203
|1.3063
|70.00
|11597.22
|331
|2008.10.30 13:55
|buy
|166
|0.10
|1.3063
|1.2993
|1.3133
|332
|2008.10.30 15:46
|s/l
|166
|0.10
|1.2993
|1.2993
|1.3133
|-70.00
|11527.22
|333
|2008.10.30 15:46
|buy
|167
|0.10
|1.2995
|1.2925
|1.3065
|334
|2008.10.30 16:42
|s/l
|167
|0.10
|1.2925
|1.2925
|1.3065
|-70.00
|11457.22
|335
|2008.10.30 16:42
|buy
|168
|0.10
|1.2927
|1.2857
|1.2997
|336
|2008.10.30 17:37
|s/l
|168
|0.10
|1.2857
|1.2857
|1.2997
|-70.00
|11387.22
|337
|2008.10.30 17:37
|buy
|169
|0.10
|1.2859
|1.2789
|1.2929
|338
|2008.10.30 19:11
|t/p
|169
|0.10
|1.2929
|1.2789
|1.2929
|70.00
|11457.22
|339
|2008.10.30 19:11
|sell
|170
|0.10
|1.2929
|1.2999
|1.2859
|340
|2008.10.30 23:48
|t/p
|170
|0.10
|1.2859
|1.2999
|1.2859
|70.00
|11527.22
|341
|2008.10.30 23:48
|buy
|171
|0.10
|1.2859
|1.2789
|1.2929
|342
|2008.10.31 02:24
|s/l
|171
|0.10
|1.2789
|1.2789
|1.2929
|-69.18
|11458.04
|343
|2008.10.31 02:24
|sell
|172
|0.10
|1.2789
|1.2859
|1.2719
|344
|2008.10.31 04:49
|s/l
|172
|0.10
|1.2859
|1.2859
|1.2719
|-70.00
|11388.04
|345
|2008.10.31 04:49
|sell
|173
|0.10
|1.2860
|1.2930
|1.2790
|346
|2008.10.31 06:59
|t/p
|173
|0.10
|1.2790
|1.2930
|1.2790
|70.00
|11458.04
|347
|2008.10.31 06:59
|buy
|174
|0.10
|1.2788
|1.2718
|1.2858
|348
|2008.10.31 07:07
|t/p
|174
|0.10
|1.2858
|1.2718
|1.2858
|70.00
|11528.04
|349
|2008.10.31 07:07
|buy
|175
|0.10
|1.2863
|1.2793
|1.2933
|350
|2008.10.31 08:11
|s/l
|175
|0.10
|1.2793
|1.2793
|1.2933
|-70.00
|11458.04
|351
|2008.10.31 08:11
|sell
|176
|0.10
|1.2792
|1.2862
|1.2722
|352
|2008.10.31 08:46
|t/p
|176
|0.10
|1.2722
|1.2862
|1.2722
|70.00
|11528.04
|353
|2008.10.31 08:46
|sell
|177
|0.10
|1.2720
|1.2790
|1.2650
|354
|2008.10.31 13:06
|s/l
|177
|0.10
|1.2790
|1.2790
|1.2650
|-70.00
|11458.04
|355
|2008.10.31 13:06
|buy
|178
|0.10
|1.2791
|1.2721
|1.2861
|356
|2008.10.31 13:52
|s/l
|178
|0.10
|1.2721
|1.2721
|1.2861
|-70.00
|11388.04
|357
|2008.10.31 13:52
|sell
|179
|0.10
|1.2721
|1.2791
|1.2651
|358
|2008.11.03 01:55
|s/l
|179
|0.10
|1.2791
|1.2791
|1.2651
|-71.09
|11316.95
|359
|2008.11.03 01:55
|sell
|180
|0.10
|1.2789
|1.2859
|1.2719
|360
|2008.11.03 04:56
|s/l
|180
|0.10
|1.2859
|1.2859
|1.2719
|-70.00
|11246.95
|361
|2008.11.03 04:56
|sell
|181
|0.10
|1.2857
|1.2927
|1.2787
|362
|2008.11.03 14:42
|t/p
|181
|0.10
|1.2787
|1.2927
|1.2787
|70.00
|11316.95
|363
|2008.11.03 14:42
|sell
|182
|0.10
|1.2785
|1.2855
|1.2715
|364
|2008.11.03 17:15
|t/p
|182
|0.10
|1.2715
|1.2855
|1.2715
|70.00
|11386.95
|365
|2008.11.03 17:15
|sell
|183
|0.10
|1.2713
|1.2783
|1.2643
|366
|2008.11.03 19:25
|close at stop
|183
|0.10
|1.2660
|1.2783
|1.2643
|53.00
|11439.95