Strategy Tester Report
SVM_EA_v20b
MIG-Demo (Build 218)

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period1 Minute (M1) 2008.09.24 16:34 - 2008.11.03 19:25
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersMaxOrdersTotal1=1; MaxOrdersTotal2=1; MaxOrdersTotal3=1; TrainTimeFrame=5; TrainPeriod=1; PredictPeriod=1; StopLoss=70; TakeProfit=70; Lots=0.1; BeginDate=1970.01.01 00:00;
Bars in test39567Ticks modelled582963Modelling quality24.94%
Mismatched charts errors0
Initial deposit10000.00
Total net profit1439.95Gross profit7111.03Gross loss-5671.08
Profit factor1.25Expected payoff7.87
Absolute drawdown63.00Maximal drawdown647.81 (5.47%)Relative drawdown5.47% (647.81)
Total trades183Short positions (won %)121 (58.68%)Long positions (won %)62 (50.00%)
Profit trades (% of total)102 (55.74%)Loss trades (% of total)81 (44.26%)
Largestprofit trade72.46loss trade-71.09
Averageprofit trade69.72loss trade-70.01
Maximumconsecutive wins (profit in money)7 (490.82)consecutive losses (loss in money)6 (-420.27)
Maximalconsecutive profit (count of wins)490.82 (7)consecutive loss (count of losses)-420.27 (6)
Averageconsecutive wins2consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12008.10.01 00:00sell10.101.41121.41821.4042
22008.10.01 14:24t/p10.101.40421.41821.404270.0010070.00
32008.10.01 14:24sell20.101.40401.41101.3970
42008.10.02 02:01t/p20.101.39701.41101.397066.7310136.73
52008.10.02 02:01sell30.101.39681.40381.3898
62008.10.02 09:20t/p30.101.38981.40381.389870.0010206.73
72008.10.02 09:20sell40.101.38961.39661.3826
82008.10.02 14:35t/p40.101.38261.39661.382670.0010276.73
92008.10.02 14:35sell50.101.38231.38931.3753
102008.10.03 07:58s/l50.101.38931.38931.3753-71.0910205.64
112008.10.03 07:58sell60.101.38921.39621.3822
122008.10.03 09:09t/p60.101.38221.39621.382270.0010275.64
132008.10.03 10:50buy70.101.38641.37941.3934
142008.10.03 14:49s/l70.101.37941.37941.3934-70.0010205.64
152008.10.03 14:49buy80.101.37941.37241.3864
162008.10.03 15:18s/l80.101.37241.37241.3864-70.0010135.64
172008.10.03 15:18buy90.101.37261.36561.3796
182008.10.03 16:45t/p90.101.37961.36561.379670.0010205.64
192008.10.03 16:55sell100.101.38121.38821.3742
202008.10.03 20:08s/l100.101.38821.38821.3742-70.0010135.64
212008.10.03 20:08sell110.101.38801.39501.3810
222008.10.03 21:35t/p110.101.38101.39501.381070.0010205.64
232008.10.03 21:35sell120.101.38081.38781.3738
242008.10.05 23:00t/p120.101.37381.38781.373870.0010275.64
252008.10.05 23:00sell130.101.36681.37381.3598
262008.10.06 07:44t/p130.101.35981.37381.359868.9110344.55
272008.10.06 07:44sell140.101.35961.36661.3526
282008.10.06 16:21t/p140.101.35261.36661.352670.0010414.55
292008.10.06 16:21buy150.101.35261.34561.3596
302008.10.06 20:26s/l150.101.34561.34561.3596-70.0010344.55
312008.10.06 20:26sell160.101.34541.35241.3384
322008.10.06 21:46s/l160.101.35241.35241.3384-70.0010274.55
332008.10.06 21:46sell170.101.35221.35921.3452
342008.10.07 06:11s/l170.101.35921.35921.3452-71.0910203.46
352008.10.07 06:11sell180.101.35901.36601.3520
362008.10.07 10:16t/p180.101.35201.36601.352070.0010273.46
372008.10.07 10:16buy190.101.35191.34491.3589
382008.10.07 13:10t/p190.101.35891.34491.358970.0010343.46
392008.10.07 13:10sell200.101.35891.36591.3519
402008.10.07 15:00s/l200.101.36591.36591.3519-70.0010273.46
412008.10.07 15:00buy210.101.36631.35931.3733
422008.10.07 15:34t/p210.101.37331.35931.373370.0010343.46
432008.10.07 15:34sell220.101.37331.38031.3663
442008.10.07 16:43t/p220.101.36631.38031.366370.0010413.46
452008.10.07 16:43sell230.101.36611.37311.3591
462008.10.07 17:13t/p230.101.35911.37311.359170.0010483.46
472008.10.07 17:13sell240.101.35891.36591.3519
482008.10.07 20:49s/l240.101.36591.36591.3519-70.0010413.46
492008.10.07 20:49sell250.101.36571.37271.3587
502008.10.07 22:55t/p250.101.35871.37271.358770.0010483.46
512008.10.07 22:55buy260.101.35861.35161.3656
522008.10.08 09:11t/p260.101.36561.35161.365670.8210554.28
532008.10.08 09:11buy270.101.36581.35881.3728
542008.10.08 14:12t/p270.101.37281.35881.372870.0010624.28
552008.10.08 14:12buy280.101.37301.36601.3800
562008.10.08 14:29s/l280.101.36601.36601.3800-70.0010554.28
572008.10.08 14:29buy290.101.36621.35921.3732
582008.10.08 19:43t/p290.101.37321.35921.373270.0010624.28
592008.10.08 19:43buy300.101.37341.36641.3804
602008.10.08 21:02s/l300.101.36641.36641.3804-70.0010554.28
612008.10.08 21:02sell310.101.36641.37341.3594
622008.10.09 02:54t/p310.101.35941.37341.359466.7310621.01
632008.10.09 02:54sell320.101.35921.36621.3522
642008.10.09 04:37s/l320.101.36621.36621.3522-70.0010551.01
652008.10.09 04:37buy330.101.36621.35921.3732
662008.10.09 09:53t/p330.101.37321.35921.373270.0010621.01
672008.10.09 09:53sell340.101.37321.38021.3662
682008.10.09 16:00t/p340.101.36621.38021.366270.0010691.01
692008.10.09 16:00buy350.101.36621.35921.3732
702008.10.09 23:02s/l350.101.35921.35921.3732-70.0010621.01
712008.10.09 23:02buy360.101.35941.35241.3664
722008.10.10 06:18s/l360.101.35241.35241.3664-69.1810551.83
732008.10.10 06:18buy370.101.35261.34561.3596
742008.10.10 09:30t/p370.101.35961.34561.359670.0010621.83
752008.10.10 09:30buy380.101.35981.35281.3668
762008.10.10 12:30s/l380.101.35281.35281.3668-70.0010551.83
772008.10.10 12:30buy390.101.35291.34591.3599
782008.10.10 16:12t/p390.101.35991.34591.359970.0010621.83
792008.10.10 16:12sell400.101.35991.36691.3529
802008.10.10 16:42t/p400.101.35291.36691.352970.0010691.83
812008.10.10 16:42buy410.101.35291.34591.3599
822008.10.10 17:51s/l410.101.34591.34591.3599-70.0010621.83
832008.10.10 17:51buy420.101.34611.33911.3531
842008.10.10 19:39s/l420.101.33911.33911.3531-70.0010551.83
852008.10.10 19:39buy430.101.33931.33231.3463
862008.10.10 20:27s/l430.101.33231.33231.3463-70.0010481.83
872008.10.10 20:27sell440.101.33231.33931.3253
882008.10.10 21:23s/l440.101.33931.33931.3253-70.0010411.83
892008.10.10 21:23buy450.101.33931.33231.3463
902008.10.12 23:00t/p450.101.34631.33231.346370.0010481.83
912008.10.12 23:00sell460.101.35721.36421.3502
922008.10.13 04:47t/p460.101.35021.36421.350268.9110550.74
932008.10.13 04:47sell470.101.35001.35701.3430
942008.10.13 08:01s/l470.101.35701.35701.3430-70.0010480.74
952008.10.13 08:01sell480.101.35681.36381.3498
962008.10.13 08:20s/l480.101.36381.36381.3498-70.0010410.74
972008.10.13 08:20sell490.101.36361.37061.3566
982008.10.13 12:33t/p490.101.35661.37061.356670.0010480.74
992008.10.13 12:33buy500.101.35661.34961.3636
1002008.10.13 13:53t/p500.101.36361.34961.363670.0010550.74
1012008.10.13 13:53sell510.101.36371.37071.3567
1022008.10.13 17:30t/p510.101.35671.37071.356770.0010620.74
1032008.10.13 17:30buy520.101.35671.34971.3637
1042008.10.13 18:19s/l520.101.34971.34971.3637-70.0010550.74
1052008.10.13 18:19sell530.101.34971.35671.3427
1062008.10.13 21:30s/l530.101.35671.35671.3427-70.0010480.74
1072008.10.13 21:30sell540.101.35651.36351.3495
1082008.10.14 01:40s/l540.101.36351.36351.3495-71.0910409.65
1092008.10.14 01:40sell550.101.36331.37031.3563
1102008.10.14 12:03s/l550.101.37031.37031.3563-70.0010339.65
1112008.10.14 12:03buy560.101.37031.36331.3773
1122008.10.14 16:24s/l560.101.36331.36331.3773-70.0010269.65
1132008.10.14 16:24buy570.101.36341.35641.3704
1142008.10.15 01:41s/l570.101.35641.35641.3704-69.1810200.47
1152008.10.15 01:55buy580.101.35841.35141.3654
1162008.10.15 12:31t/p580.101.36541.35141.365470.0010270.47
1172008.10.15 12:31sell590.101.36541.37241.3584
1182008.10.15 14:57t/p590.101.35841.37241.358470.0010340.47
1192008.10.15 14:57buy600.101.35841.35141.3654
1202008.10.15 18:18s/l600.101.35141.35141.3654-70.0010270.47
1212008.10.15 18:18sell610.101.35141.35841.3444
1222008.10.16 00:12t/p610.101.34441.35841.344466.7310337.20
1232008.10.16 00:12buy620.101.34431.33731.3513
1242008.10.16 04:03t/p620.101.35131.33731.351370.0010407.20
1252008.10.16 04:03sell630.101.35131.35831.3443
1262008.10.16 06:13t/p630.101.34431.35831.344370.0010477.20
1272008.10.16 06:13buy640.101.34431.33731.3513
1282008.10.16 06:39s/l640.101.33731.33731.3513-70.0010407.20
1292008.10.16 06:39sell650.101.33701.34401.3300
1302008.10.16 07:11s/l650.101.34401.34401.3300-70.0010337.20
1312008.10.16 07:11sell660.101.34381.35081.3368
1322008.10.16 07:39t/p660.101.33681.35081.336870.0010407.20
1332008.10.16 07:39sell670.101.33661.34361.3296
1342008.10.16 10:01s/l670.101.34361.34361.3296-70.0010337.20
1352008.10.16 10:01buy680.101.34361.33661.3506
1362008.10.16 13:14t/p680.101.35061.33661.350670.0010407.20
1372008.10.16 13:14buy690.101.35091.34391.3579
1382008.10.16 15:55s/l690.101.34391.34391.3579-70.0010337.20
1392008.10.16 15:55buy700.101.34401.33701.3510
1402008.10.17 01:14t/p700.101.35101.33701.351070.8210408.02
1412008.10.17 01:14sell710.101.35101.35801.3440
1422008.10.17 03:42t/p710.101.34401.35801.344070.0010478.02
1432008.10.17 03:42buy720.101.34391.33691.3509
1442008.10.17 07:07t/p720.101.35091.33691.350970.0010548.02
1452008.10.17 07:07buy730.101.35111.34411.3581
1462008.10.17 09:56s/l730.101.34411.34411.3581-70.0010478.02
1472008.10.17 09:56buy740.101.34431.33731.3513
1482008.10.20 08:45t/p740.101.35131.33731.351370.8210548.84
1492008.10.20 08:45sell750.101.35131.35831.3443
1502008.10.20 12:52t/p750.101.34431.35831.344370.0010618.84
1512008.10.20 12:52buy760.101.34431.33731.3513
1522008.10.20 15:25s/l760.101.33731.33731.3513-70.0010548.84
1532008.10.20 15:25sell770.101.33731.34431.3303
1542008.10.20 16:52t/p770.101.33031.34431.330370.0010618.84
1552008.10.20 16:52sell780.101.33011.33711.3231
1562008.10.21 10:29t/p780.101.32311.33711.323168.9110687.75
1572008.10.21 10:29sell790.101.32291.32991.3159
1582008.10.21 14:58t/p790.101.31591.32991.315970.0010757.75
1592008.10.21 14:58sell800.101.31561.32261.3086
1602008.10.21 16:16s/l800.101.32261.32261.3086-70.0010687.75
1612008.10.21 16:16sell810.101.32251.32951.3155
1622008.10.21 17:35t/p810.101.31551.32951.315570.0010757.75
1632008.10.21 17:35sell820.101.31531.32231.3083
1642008.10.21 19:09t/p820.101.30831.32231.308370.0010827.75
1652008.10.21 19:09sell830.101.30811.31511.3011
1662008.10.22 01:42t/p830.101.30111.31511.301168.9110896.66
1672008.10.22 02:20sell840.101.30301.31001.2960
1682008.10.22 04:28t/p840.101.29601.31001.296070.0010966.66
1692008.10.22 04:28sell850.101.29551.30251.2885
1702008.10.22 06:16t/p850.101.28851.30251.288570.0011036.66
1712008.10.22 06:16sell860.101.28831.29531.2813
1722008.10.22 06:28t/p860.101.28131.29531.281370.0011106.66
1732008.10.22 06:28sell870.101.28081.28781.2738
1742008.10.22 06:29t/p870.101.27381.28781.273870.0011176.66
1752008.10.22 06:29sell880.101.27361.28061.2666
1762008.10.22 06:31s/l880.101.28061.28061.2666-70.0011106.66
1772008.10.22 06:31sell890.101.28041.28741.2734
1782008.10.22 07:14s/l890.101.28741.28741.2734-70.0011036.66
1792008.10.22 07:14sell900.101.28721.29421.2802
1802008.10.22 07:38t/p900.101.28021.29421.280270.0011106.66
1812008.10.22 07:38buy910.101.28011.27311.2871
1822008.10.22 08:02t/p910.101.28711.27311.287170.0011176.66
1832008.10.22 08:02sell920.101.28721.29421.2802
1842008.10.22 12:05s/l920.101.29421.29421.2802-70.0011106.66
1852008.10.22 12:05sell930.101.29401.30101.2870
1862008.10.22 12:34t/p930.101.28701.30101.287070.0011176.66
1872008.10.22 12:34sell940.101.28681.29381.2798
1882008.10.22 16:06t/p940.101.27981.29381.279870.0011246.66
1892008.10.22 16:06sell950.101.27961.28661.2726
1902008.10.22 16:20s/l950.101.28661.28661.2726-70.0011176.66
1912008.10.22 16:20sell960.101.28641.29341.2794
1922008.10.23 01:03t/p960.101.27941.29341.279466.7311243.39
1932008.10.23 01:04sell970.101.27851.28551.2715
1942008.10.23 02:09s/l970.101.28551.28551.2715-70.0011173.39
1952008.10.23 02:09sell980.101.28541.29241.2784
1962008.10.23 02:33t/p980.101.27841.29241.278470.0011243.39
1972008.10.23 02:33sell990.101.27821.28521.2712
1982008.10.23 03:16s/l990.101.28521.28521.2712-70.0011173.39
1992008.10.23 03:16sell1000.101.28501.29201.2780
2002008.10.23 05:34t/p1000.101.27801.29201.278070.0011243.39
2012008.10.23 05:34sell1010.101.27761.28461.2706
2022008.10.23 08:31s/l1010.101.28461.28461.2706-70.0011173.39
2032008.10.23 08:31sell1020.101.28441.29141.2774
2042008.10.23 14:25t/p1020.101.27741.29141.277470.0011243.39
2052008.10.23 14:25sell1030.101.27721.28421.2702
2062008.10.23 16:41s/l1030.101.28421.28421.2702-70.0011173.39
2072008.10.23 16:41sell1040.101.28411.29111.2771
2082008.10.23 22:07s/l1040.101.29111.29111.2771-70.0011103.39
2092008.10.23 22:07sell1050.101.29101.29801.2840
2102008.10.23 23:10s/l1050.101.29801.29801.2840-70.0011033.39
2112008.10.23 23:10sell1060.101.29781.30481.2908
2122008.10.24 01:37t/p1060.101.29081.30481.290868.9111102.30
2132008.10.24 01:37sell1070.101.29041.29741.2834
2142008.10.24 03:53t/p1070.101.28341.29741.283470.0011172.30
2152008.10.24 03:53sell1080.101.28311.29011.2761
2162008.10.24 05:25t/p1080.101.27611.29011.276170.0011242.30
2172008.10.24 05:25sell1090.101.27591.28291.2689
2182008.10.24 06:57s/l1090.101.28291.28291.2689-70.0011172.30
2192008.10.24 06:57sell1100.101.28271.28971.2757
2202008.10.24 07:18t/p1100.101.27571.28971.275770.0011242.30
2212008.10.24 07:18sell1110.101.27551.28251.2685
2222008.10.24 08:55t/p1110.101.26851.28251.268570.0011312.30
2232008.10.24 08:55sell1120.101.26831.27531.2613
2242008.10.24 10:17t/p1120.101.26131.27531.261370.0011382.30
2252008.10.24 10:17buy1130.101.26131.25431.2683
2262008.10.24 10:41s/l1130.101.25431.25431.2683-70.0011312.30
2272008.10.24 10:41buy1140.101.25441.24741.2614
2282008.10.24 14:09t/p1140.101.26141.24741.261470.0011382.30
2292008.10.24 14:09sell1150.101.26141.26841.2544
2302008.10.24 14:41s/l1150.101.26841.26841.2544-70.0011312.30
2312008.10.24 14:41sell1160.101.26821.27521.2612
2322008.10.24 15:35t/p1160.101.26121.27521.261270.0011382.30
2332008.10.24 15:35sell1170.101.26091.26791.2539
2342008.10.24 15:42s/l1170.101.26791.26791.2539-70.0011312.30
2352008.10.24 15:42sell1180.101.26771.27471.2607
2362008.10.24 15:58s/l1180.101.27471.27471.2607-70.0011242.30
2372008.10.24 15:58sell1190.101.27461.28161.2676
2382008.10.24 16:09t/p1190.101.26761.28161.267670.0011312.30
2392008.10.24 16:09buy1200.101.26751.26051.2745
2402008.10.24 17:22t/p1200.101.27451.26051.274570.0011382.30
2412008.10.24 17:22buy1210.101.27471.26771.2817
2422008.10.24 17:59s/l1210.101.26771.26771.2817-70.0011312.30
2432008.10.24 17:59sell1220.101.26761.27461.2606
2442008.10.24 20:04t/p1220.101.26061.27461.260670.0011382.30
2452008.10.24 20:04sell1230.101.26031.26731.2533
2462008.10.26 23:59t/p1230.101.25331.26731.253370.0011452.30
2472008.10.26 23:59buy1240.101.25321.24621.2602
2482008.10.27 00:48t/p1240.101.26021.24621.260270.8211523.12
2492008.10.27 00:48sell1250.101.26031.26731.2533
2502008.10.27 02:06s/l1250.101.26731.26731.2533-70.0011453.12
2512008.10.27 02:06sell1260.101.26731.27431.2603
2522008.10.27 02:25t/p1260.101.26031.27431.260370.0011523.12
2532008.10.27 02:25sell1270.101.25991.26691.2529
2542008.10.27 07:16t/p1270.101.25291.26691.252970.0011593.12
2552008.10.27 07:16sell1280.101.25271.25971.2457
2562008.10.27 09:49t/p1280.101.24571.25971.245770.0011663.12
2572008.10.27 09:49sell1290.101.24541.25241.2384
2582008.10.27 10:37t/p1290.101.23841.25241.238470.0011733.12
2592008.10.27 10:37sell1300.101.23821.24521.2312
2602008.10.27 12:29s/l1300.101.24521.24521.2312-70.0011663.12
2612008.10.27 12:29sell1310.101.24501.25201.2380
2622008.10.27 18:52s/l1310.101.25201.25201.2380-70.0011593.12
2632008.10.27 18:52buy1320.101.25201.24501.2590
2642008.10.28 00:13s/l1320.101.24501.24501.2590-69.1811523.94
2652008.10.28 00:13buy1330.101.24521.23821.2522
2662008.10.28 03:04s/l1330.101.23821.23821.2522-70.0011453.94
2672008.10.28 03:04buy1340.101.23831.23131.2453
2682008.10.28 05:43t/p1340.101.24531.23131.245370.0011523.94
2692008.10.28 05:43sell1350.101.24531.25231.2383
2702008.10.28 07:41s/l1350.101.25231.25231.2383-70.0011453.94
2712008.10.28 07:41sell1360.101.25211.25911.2451
2722008.10.28 16:53t/p1360.101.24511.25911.245170.0011523.94
2732008.10.28 16:53sell1370.101.24491.25191.2379
2742008.10.28 20:17s/l1370.101.25191.25191.2379-70.0011453.94
2752008.10.28 20:17sell1380.101.25171.25871.2447
2762008.10.28 20:52s/l1380.101.25871.25871.2447-70.0011383.94
2772008.10.28 20:52sell1390.101.25851.26551.2515
2782008.10.28 21:21s/l1390.101.26551.26551.2515-70.0011313.94
2792008.10.28 21:21buy1400.101.26551.25851.2725
2802008.10.28 22:23t/p1400.101.27251.25851.272570.0011383.94
2812008.10.28 22:23buy1410.101.27281.26581.2798
2822008.10.29 00:55t/p1410.101.27981.26581.279870.8211454.76
2832008.10.29 00:55sell1420.101.27981.28681.2728
2842008.10.29 03:06t/p1420.101.27281.28681.272870.0011524.76
2852008.10.29 03:06sell1430.101.27261.27961.2656
2862008.10.29 07:03t/p1430.101.26561.27961.265670.0011594.76
2872008.10.29 07:03buy1440.101.26561.25861.2726
2882008.10.29 07:48t/p1440.101.27261.25861.272670.0011664.76
2892008.10.29 07:48buy1450.101.27281.26581.2798
2902008.10.29 12:39t/p1450.101.27981.26581.279870.0011734.76
2912008.10.29 12:39buy1460.101.28001.27301.2870
2922008.10.29 16:04t/p1460.101.28701.27301.287070.0011804.76
2932008.10.29 16:04sell1470.101.28711.29411.2801
2942008.10.29 16:23s/l1470.101.29411.29411.2801-70.0011734.76
2952008.10.29 16:23sell1480.101.29401.30101.2870
2962008.10.29 17:57t/p1480.101.28701.30101.287070.0011804.76
2972008.10.29 17:57sell1490.101.28671.29371.2797
2982008.10.29 18:37s/l1490.101.29371.29371.2797-70.0011734.76
2992008.10.29 18:37sell1500.101.29351.30051.2865
3002008.10.29 19:05t/p1500.101.28651.30051.286570.0011804.76
3012008.10.29 19:05sell1510.101.28631.29331.2793
3022008.10.29 20:05s/l1510.101.29331.29331.2793-70.0011734.76
3032008.10.29 20:05sell1520.101.29311.30011.2861
3042008.10.29 20:22t/p1520.101.28611.30011.286170.0011804.76
3052008.10.29 20:22sell1530.101.28591.29291.2789
3062008.10.29 21:19s/l1530.101.29291.29291.2789-70.0011734.76
3072008.10.29 21:19buy1540.101.29291.28591.2999
3082008.10.30 02:21t/p1540.101.29991.28591.299972.4611807.22
3092008.10.30 02:21sell1550.101.29991.30691.2929
3102008.10.30 02:24s/l1550.101.30691.30691.2929-70.0011737.22
3112008.10.30 02:24sell1560.101.30681.31381.2998
3122008.10.30 03:17s/l1560.101.31381.31381.2998-70.0011667.22
3132008.10.30 03:17sell1570.101.31371.32071.3067
3142008.10.30 04:35s/l1570.101.32071.32071.3067-70.0011597.22
3152008.10.30 04:35buy1580.101.32071.31371.3277
3162008.10.30 04:41t/p1580.101.32771.31371.327770.0011667.22
3172008.10.30 04:41buy1590.101.32791.32091.3349
3182008.10.30 05:23s/l1590.101.32091.32091.3349-70.0011597.22
3192008.10.30 05:23buy1600.101.32111.31411.3281
3202008.10.30 08:14s/l1600.101.31411.31411.3281-70.0011527.22
3212008.10.30 08:14sell1610.101.31401.32101.3070
3222008.10.30 09:19s/l1610.101.32101.32101.3070-70.0011457.22
3232008.10.30 09:19sell1620.101.32081.32781.3138
3242008.10.30 11:01t/p1620.101.31381.32781.313870.0011527.22
3252008.10.30 11:01sell1630.101.31361.32061.3066
3262008.10.30 11:34t/p1630.101.30661.32061.306670.0011597.22
3272008.10.30 11:34sell1640.101.30641.31341.2994
3282008.10.30 12:38s/l1640.101.31341.31341.2994-70.0011527.22
3292008.10.30 12:38sell1650.101.31331.32031.3063
3302008.10.30 13:55t/p1650.101.30631.32031.306370.0011597.22
3312008.10.30 13:55buy1660.101.30631.29931.3133
3322008.10.30 15:46s/l1660.101.29931.29931.3133-70.0011527.22
3332008.10.30 15:46buy1670.101.29951.29251.3065
3342008.10.30 16:42s/l1670.101.29251.29251.3065-70.0011457.22
3352008.10.30 16:42buy1680.101.29271.28571.2997
3362008.10.30 17:37s/l1680.101.28571.28571.2997-70.0011387.22
3372008.10.30 17:37buy1690.101.28591.27891.2929
3382008.10.30 19:11t/p1690.101.29291.27891.292970.0011457.22
3392008.10.30 19:11sell1700.101.29291.29991.2859
3402008.10.30 23:48t/p1700.101.28591.29991.285970.0011527.22
3412008.10.30 23:48buy1710.101.28591.27891.2929
3422008.10.31 02:24s/l1710.101.27891.27891.2929-69.1811458.04
3432008.10.31 02:24sell1720.101.27891.28591.2719
3442008.10.31 04:49s/l1720.101.28591.28591.2719-70.0011388.04
3452008.10.31 04:49sell1730.101.28601.29301.2790
3462008.10.31 06:59t/p1730.101.27901.29301.279070.0011458.04
3472008.10.31 06:59buy1740.101.27881.27181.2858
3482008.10.31 07:07t/p1740.101.28581.27181.285870.0011528.04
3492008.10.31 07:07buy1750.101.28631.27931.2933
3502008.10.31 08:11s/l1750.101.27931.27931.2933-70.0011458.04
3512008.10.31 08:11sell1760.101.27921.28621.2722
3522008.10.31 08:46t/p1760.101.27221.28621.272270.0011528.04
3532008.10.31 08:46sell1770.101.27201.27901.2650
3542008.10.31 13:06s/l1770.101.27901.27901.2650-70.0011458.04
3552008.10.31 13:06buy1780.101.27911.27211.2861
3562008.10.31 13:52s/l1780.101.27211.27211.2861-70.0011388.04
3572008.10.31 13:52sell1790.101.27211.27911.2651
3582008.11.03 01:55s/l1790.101.27911.27911.2651-71.0911316.95
3592008.11.03 01:55sell1800.101.27891.28591.2719
3602008.11.03 04:56s/l1800.101.28591.28591.2719-70.0011246.95
3612008.11.03 04:56sell1810.101.28571.29271.2787
3622008.11.03 14:42t/p1810.101.27871.29271.278770.0011316.95
3632008.11.03 14:42sell1820.101.27851.28551.2715
3642008.11.03 17:15t/p1820.101.27151.28551.271570.0011386.95
3652008.11.03 17:15sell1830.101.27131.27831.2643
3662008.11.03 19:25close at stop1830.101.26601.27831.264353.0011439.95