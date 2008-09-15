Strategy Tester Report
SVM_EA_v20a
(Build 218)

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period1 Minute (M1) 2004.06.16 12:35 - 2008.10.31 22:00
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersMaxOrdersTotal1=1; MaxOrdersTotal2=1; MaxOrdersTotal3=1; TrainTimeFrame=5; TrainPeriod=1; PredictPeriod=1; StopLoss=50; TakeProfit=50; Lots=0.1; BeginDate=1970.01.01 00:00;
Bars in test1389218Ticks modelled7812804Modelling quality25.00%
Mismatched charts errors0
Initial deposit10000.00
Total net profit-951.99Gross profit14859.69Gross loss-15811.68
Profit factor0.94Expected payoff-1.55
Absolute drawdown1293.04Maximal drawdown1651.25 (15.93%)Relative drawdown15.93% (1651.25)
Total trades614Short positions (won %)383 (51.44%)Long positions (won %)231 (43.72%)
Profit trades (% of total)298 (48.53%)Loss trades (% of total)316 (51.47%)
Largestprofit trade52.46loss trade-53.27
Averageprofit trade49.86loss trade-50.04
Maximumconsecutive wins (profit in money)9 (448.91)consecutive losses (loss in money)7 (-350.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)448.91 (9)consecutive loss (count of losses)-350.00 (7)
Averageconsecutive wins2consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12008.08.11 00:01sell10.101.49431.49931.4893
22008.08.11 03:19s/l10.101.49931.49931.4893-50.009950.00
32008.08.11 03:19sell20.101.49911.50411.4941
42008.08.11 08:44t/p20.101.49411.50411.494150.0010000.00
52008.08.11 08:44buy30.101.49411.48911.4991
62008.08.11 09:38t/p30.101.49911.48911.499150.0010050.00
72008.08.11 09:38sell40.101.49911.50411.4941
82008.08.11 09:55s/l40.101.50411.50411.4941-50.0010000.00
92008.08.11 09:55sell50.101.50391.50891.4989
102008.08.11 14:56t/p50.101.49891.50891.498950.0010050.00
112008.08.11 14:56sell60.101.49871.50371.4937
122008.08.11 18:09t/p60.101.49371.50371.493750.0010100.00
132008.08.11 18:09sell70.101.49351.49851.4885
142008.08.11 19:35t/p70.101.48851.49851.488550.0010150.00
152008.08.11 19:35sell80.101.48831.49331.4833
162008.08.11 20:56s/l80.101.49331.49331.4833-50.0010100.00
172008.08.11 20:56sell90.101.49311.49811.4881
182008.08.12 03:05t/p90.101.48811.49811.488148.9110148.91
192008.08.12 03:05sell100.101.48781.49281.4828
202008.08.12 07:54t/p100.101.48281.49281.482850.0010198.91
212008.08.12 07:54sell110.101.48251.48751.4775
222008.08.12 08:38s/l110.101.48751.48751.4775-50.0010148.91
232008.08.12 08:38sell120.101.48731.49231.4823
242008.08.12 11:09s/l120.101.49231.49231.4823-50.0010098.91
252008.08.12 11:10sell130.101.49211.49711.4871
262008.08.13 09:18s/l130.101.49711.49711.4871-51.0910047.82
272008.08.13 09:18sell140.101.49691.50191.4919
282008.08.13 10:10t/p140.101.49191.50191.491950.0010097.82
292008.08.13 10:10sell150.101.49171.49671.4867
302008.08.13 12:21t/p150.101.48671.49671.486750.0010147.82
312008.08.13 12:21sell160.101.48651.49151.4815
322008.08.13 14:18s/l160.101.49151.49151.4815-50.0010097.82
332008.08.13 14:18sell170.101.49131.49631.4863
342008.08.13 16:03t/p170.101.48631.49631.486350.0010147.82
352008.08.13 16:03sell180.101.48611.49111.4811
362008.08.13 18:09s/l180.101.49111.49111.4811-50.0010097.82
372008.08.13 18:09sell190.101.49091.49591.4859
382008.08.14 07:47t/p190.101.48591.49591.485946.7310144.55
392008.08.14 07:47sell200.101.48561.49061.4806
402008.08.14 08:30s/l200.101.49061.49061.4806-50.0010094.55
412008.08.14 08:30buy210.101.49071.48571.4957
422008.08.14 17:57s/l210.101.48571.48571.4957-50.0010044.55
432008.08.14 17:57buy220.101.48591.48091.4909
442008.08.14 18:31s/l220.101.48091.48091.4909-50.009994.55
452008.08.14 18:31sell230.101.48081.48581.4758
462008.08.15 02:53t/p230.101.47581.48581.475848.9110043.46
472008.08.15 03:00sell240.101.47651.48151.4715
482008.08.15 10:18t/p240.101.47151.48151.471550.0010093.46
492008.08.15 10:18buy250.101.47151.46651.4765
502008.08.15 17:18s/l250.101.46651.46651.4765-50.0010043.46
512008.08.15 17:18sell260.101.46651.47151.4615
522008.08.18 02:13s/l260.101.47151.47151.4615-51.099992.37
532008.08.18 02:13sell270.101.47141.47641.4664
542008.08.18 05:48s/l270.101.47641.47641.4664-50.009942.37
552008.08.18 05:48sell280.101.47621.48121.4712
562008.08.18 12:42t/p280.101.47121.48121.471250.009992.37
572008.08.18 12:42buy290.101.47121.46621.4762
582008.08.19 07:54s/l290.101.46621.46621.4762-49.189943.19
592008.08.19 07:54sell300.101.46601.47101.4610
602008.08.19 16:35s/l300.101.47101.47101.4610-50.009893.19
612008.08.19 16:35sell310.101.47081.47581.4658
622008.08.19 18:03s/l310.101.47581.47581.4658-50.009843.19
632008.08.19 18:03sell320.101.47591.48091.4709
642008.08.20 11:39t/p320.101.47091.48091.470948.919892.10
652008.08.20 11:39sell330.101.47071.47571.4657
662008.08.20 15:37s/l330.101.47571.47571.4657-50.009842.10
672008.08.20 15:37sell340.101.47561.48061.4706
682008.08.20 17:13t/p340.101.47061.48061.470650.009892.10
692008.08.20 17:13buy350.101.47041.46541.4754
702008.08.21 01:54t/p350.101.47541.46541.475452.469944.56
712008.08.21 01:54sell360.101.47541.48041.4704
722008.08.21 08:23s/l360.101.48041.48041.4704-50.009894.56
732008.08.21 08:23buy370.101.48041.47541.4854
742008.08.21 11:48s/l370.101.47541.47541.4854-50.009844.56
752008.08.21 11:55buy380.101.47581.47081.4808
762008.08.21 13:45t/p380.101.48081.47081.480850.009894.56
772008.08.21 13:45sell390.101.48081.48581.4758
782008.08.21 16:00s/l390.101.48581.48581.4758-50.009844.56
792008.08.21 16:00sell400.101.48561.49061.4806
802008.08.21 23:07s/l400.101.49061.49061.4806-50.009794.56
812008.08.21 23:07sell410.101.49051.49551.4855
822008.08.22 09:46t/p410.101.48551.49551.485548.919843.47
832008.08.22 09:46buy420.101.48541.48041.4904
842008.08.22 13:56s/l420.101.48041.48041.4904-50.009793.47
852008.08.22 13:56buy430.101.48051.47551.4855
862008.08.25 02:08s/l430.101.47551.47551.4855-49.189744.29
872008.08.25 02:08buy440.101.47571.47071.4807
882008.08.25 06:34s/l440.101.47071.47071.4807-50.009694.29
892008.08.25 06:34sell450.101.47021.47521.4652
902008.08.25 09:36s/l450.101.47521.47521.4652-50.009644.29
912008.08.25 09:36sell460.101.47501.48001.4700
922008.08.25 14:39s/l460.101.48001.48001.4700-50.009594.29
932008.08.25 14:39buy470.101.48001.47501.4850
942008.08.25 19:36s/l470.101.47501.47501.4850-50.009544.29
952008.08.25 20:26sell480.101.47491.47991.4699
962008.08.26 07:23t/p480.101.46991.47991.469948.919593.20
972008.08.26 07:23sell490.101.46961.47461.4646
982008.08.26 10:02t/p490.101.46461.47461.464650.009643.20
992008.08.26 10:02sell500.101.46441.46941.4594
1002008.08.26 11:13t/p500.101.45941.46941.459450.009693.20
1012008.08.26 12:25sell510.101.45911.46411.4541
1022008.08.26 15:22s/l510.101.46411.46411.4541-50.009643.20
1032008.08.26 15:40sell520.101.46561.47061.4606
1042008.08.27 03:02s/l520.101.47061.47061.4606-51.099592.11
1052008.08.27 03:02buy530.101.47071.46571.4757
1062008.08.27 12:41t/p530.101.47571.46571.475750.009642.11
1072008.08.27 13:25sell540.101.47511.48011.4701
1082008.08.27 16:22t/p540.101.47011.48011.470150.009692.11
1092008.08.27 16:22sell550.101.46991.47491.4649
1102008.08.28 02:00s/l550.101.47491.47491.4649-53.279638.84
1112008.08.28 02:00sell560.101.47481.47981.4698
1122008.08.28 06:17s/l560.101.47981.47981.4698-50.009588.84
1132008.08.28 06:17buy570.101.47981.47481.4848
1142008.08.28 10:59s/l570.101.47481.47481.4848-50.009538.84
1152008.08.28 10:59buy580.101.47501.47001.4800
1162008.08.28 15:09t/p580.101.48001.47001.480050.009588.84
1172008.08.28 15:09sell590.101.48021.48521.4752
1182008.08.28 16:26t/p590.101.47521.48521.475250.009638.84
1192008.08.28 16:26buy600.101.47521.47021.4802
1202008.08.28 17:44s/l600.101.47021.47021.4802-50.009588.84
1212008.08.28 17:44sell610.101.47011.47511.4651
1222008.08.29 04:02s/l610.101.47511.47511.4651-51.099537.75
1232008.08.29 04:02buy620.101.47511.47011.4801
1242008.08.29 15:50s/l620.101.47011.47011.4801-50.009487.75
1252008.08.29 15:50buy630.101.47031.46531.4753
1262008.08.29 18:46s/l630.101.46531.46531.4753-50.009437.75
1272008.08.29 18:46buy640.101.46551.46051.4705
1282008.09.01 00:00t/p640.101.47051.46051.470550.829488.57
1292008.09.01 00:00sell650.101.47071.47571.4657
1302008.09.01 02:53t/p650.101.46571.47571.465750.009538.57
1312008.09.01 02:53sell660.101.46551.47051.4605
1322008.09.01 15:10t/p660.101.46051.47051.460550.009588.57
1332008.09.01 15:10buy670.101.46051.45551.4655
1342008.09.02 08:16s/l670.101.45551.45551.4655-49.189539.39
1352008.09.02 08:16sell680.101.45551.46051.4505
1362008.09.02 09:50t/p680.101.45051.46051.450550.009589.39
1372008.09.02 10:05sell690.101.45061.45561.4456
1382008.09.03 06:14t/p690.101.44561.45561.445648.919638.30
1392008.09.03 06:14sell700.101.44541.45041.4404
1402008.09.03 10:11t/p700.101.44041.45041.440450.009688.30
1412008.09.03 10:55sell710.101.44111.44611.4361
1422008.09.03 14:41s/l710.101.44611.44611.4361-50.009638.30
1432008.09.03 14:41sell720.101.44591.45091.4409
1442008.09.03 22:03s/l720.101.45091.45091.4409-50.009588.30
1452008.09.03 22:10buy730.101.45071.44571.4557
1462008.09.04 13:11s/l730.101.44571.44571.4557-47.549540.76
1472008.09.04 13:35buy740.101.44521.44021.4502
1482008.09.04 16:30s/l740.101.44021.44021.4502-50.009490.76
1492008.09.04 16:30sell750.101.43981.44481.4348
1502008.09.04 17:18t/p750.101.43481.44481.434850.009540.76
1512008.09.04 17:18sell760.101.43451.43951.4295
1522008.09.04 23:12t/p760.101.42951.43951.429550.009590.76
1532008.09.04 23:12sell770.101.42931.43431.4243
1542008.09.04 23:16t/p770.101.42431.43431.424350.009640.76
1552008.09.04 23:16buy780.101.42421.41921.4292
1562008.09.05 04:34t/p780.101.42921.41921.429250.829691.58
1572008.09.05 04:35buy790.101.42961.42461.4346
1582008.09.05 10:31s/l790.101.42461.42461.4346-50.009641.58
1592008.09.05 10:31buy800.101.42481.41981.4298
1602008.09.05 12:57s/l800.101.41981.41981.4298-50.009591.58
1612008.09.05 12:57sell810.101.41981.42481.4148
1622008.09.05 13:35s/l810.101.42481.42481.4148-50.009541.58
1632008.09.05 13:35sell820.101.42461.42961.4196
1642008.09.05 14:30s/l820.101.42961.42961.4196-50.009491.58
1652008.09.05 14:30sell830.101.42941.43441.4244
1662008.09.05 14:34t/p830.101.42441.43441.424450.009541.58
1672008.09.05 14:34sell840.101.42421.42921.4192
1682008.09.05 14:42s/l840.101.42921.42921.4192-50.009491.58
1692008.09.05 14:42sell850.101.42901.43401.4240
1702008.09.05 15:16s/l850.101.43401.43401.4240-50.009441.58
1712008.09.05 15:20buy860.101.43331.42831.4383
1722008.09.05 16:11s/l860.101.42831.42831.4383-50.009391.58
1732008.09.05 16:11buy870.101.42851.42351.4335
1742008.09.05 18:28s/l870.101.42351.42351.4335-50.009341.58
1752008.09.05 18:28sell880.101.42351.42851.4185
1762008.09.08 00:00s/l880.101.42851.42851.4185-51.099290.49
1772008.09.08 00:00sell890.101.43751.44251.4325
1782008.09.08 00:25t/p890.101.43251.44251.432550.009340.49
1792008.09.08 00:25sell900.101.43221.43721.4272
1802008.09.08 03:26s/l900.101.43721.43721.4272-50.009290.49
1812008.09.08 03:26sell910.101.43701.44201.4320
1822008.09.08 04:36s/l910.101.44201.44201.4320-50.009240.49
1832008.09.08 04:36buy920.101.44201.43701.4470
1842008.09.08 08:09s/l920.101.43701.43701.4470-50.009190.49
1852008.09.08 08:09sell930.101.43701.44201.4320
1862008.09.08 08:56t/p930.101.43201.44201.432050.009240.49
1872008.09.08 08:56sell940.101.43181.43681.4268
1882008.09.08 10:30t/p940.101.42681.43681.426850.009290.49
1892008.09.08 10:30buy950.101.42681.42181.4318
1902008.09.08 11:06s/l950.101.42181.42181.4318-50.009240.49
1912008.09.08 11:06buy960.101.42201.41701.4270
1922008.09.08 12:13s/l960.101.41701.41701.4270-50.009190.49
1932008.09.08 12:13sell970.101.41691.42191.4119
1942008.09.08 12:30s/l970.101.42191.42191.4119-50.009140.49
1952008.09.08 12:30buy980.101.42191.41691.4269
1962008.09.08 17:44s/l980.101.41691.41691.4269-50.009090.49
1972008.09.08 17:44sell990.101.41681.42181.4118
1982008.09.08 18:00t/p990.101.41181.42181.411850.009140.49
1992008.09.08 18:00sell1000.101.41161.41661.4066
2002008.09.08 19:38t/p1000.101.40661.41661.406650.009190.49
2012008.09.08 19:38buy1010.101.40661.40161.4116
2022008.09.08 21:14t/p1010.101.41161.40161.411650.009240.49
2032008.09.08 21:14buy1020.101.41181.40681.4168
2042008.09.09 03:30s/l1020.101.40681.40681.4168-49.189191.31
2052008.09.09 03:30sell1030.101.40671.41171.4017
2062008.09.09 08:35s/l1030.101.41171.41171.4017-50.009141.31
2072008.09.09 08:35sell1040.101.41151.41651.4065
2082008.09.09 11:08s/l1040.101.41651.41651.4065-50.009091.31
2092008.09.09 11:08buy1050.101.41651.41151.4215
2102008.09.09 14:53s/l1050.101.41151.41151.4215-50.009041.31
2112008.09.09 14:53buy1060.101.41171.40671.4167
2122008.09.09 15:38s/l1060.101.40671.40671.4167-50.008991.31
2132008.09.09 15:38buy1070.101.40691.40191.4119
2142008.09.09 16:01t/p1070.101.41191.40191.411950.009041.31
2152008.09.09 16:01sell1080.101.41191.41691.4069
2162008.09.09 17:18s/l1080.101.41691.41691.4069-50.008991.31
2172008.09.09 17:18sell1090.101.41681.42181.4118
2182008.09.09 18:38s/l1090.101.42181.42181.4118-50.008941.31
2192008.09.09 18:38sell1100.101.42161.42661.4166
2202008.09.09 20:46t/p1100.101.41661.42661.416650.008991.31
2212008.09.09 20:46sell1110.101.41641.42141.4114
2222008.09.09 21:53t/p1110.101.41141.42141.411450.009041.31
2232008.09.09 21:53sell1120.101.41101.41601.4060
2242008.09.10 06:37s/l1120.101.41601.41601.4060-51.098990.22
2252008.09.10 06:37sell1130.101.41621.42121.4112
2262008.09.10 11:35t/p1130.101.41121.42121.411250.009040.22
2272008.09.10 11:35sell1140.101.41101.41601.4060
2282008.09.10 16:53t/p1140.101.40601.41601.406050.009090.22
2292008.09.10 16:53sell1150.101.40581.41081.4008
2302008.09.10 22:02t/p1150.101.40081.41081.400850.009140.22
2312008.09.10 22:02sell1160.101.40051.40551.3955
2322008.09.11 01:52t/p1160.101.39551.40551.395546.739186.95
2332008.09.11 01:52sell1170.101.39521.40021.3902
2342008.09.11 10:57t/p1170.101.39021.40021.390250.009236.95
2352008.09.11 10:57sell1180.101.39001.39501.3850
2362008.09.11 13:14s/l1180.101.39501.39501.3850-50.009186.95
2372008.09.11 13:14sell1190.101.39481.39981.3898
2382008.09.11 15:50t/p1190.101.38981.39981.389850.009236.95
2392008.09.11 15:50sell1200.101.38961.39461.3846
2402008.09.11 17:56s/l1200.101.39461.39461.3846-50.009186.95
2412008.09.11 17:56sell1210.101.39441.39941.3894
2422008.09.11 22:53s/l1210.101.39941.39941.3894-50.009136.95
2432008.09.11 22:53sell1220.101.39921.40421.3942
2442008.09.11 23:35s/l1220.101.40421.40421.3942-50.009086.95
2452008.09.11 23:35buy1230.101.40421.39921.4092
2462008.09.12 00:19s/l1230.101.39921.39921.4092-49.189037.77
2472008.09.12 00:19buy1240.101.39941.39441.4044
2482008.09.12 08:36t/p1240.101.40441.39441.404450.009087.77
2492008.09.12 08:36sell1250.101.40441.40941.3994
2502008.09.12 09:11s/l1250.101.40941.40941.3994-50.009037.77
2512008.09.12 09:11sell1260.101.40921.41421.4042
2522008.09.12 15:20s/l1260.101.41421.41421.4042-50.008987.77
2532008.09.12 15:20sell1270.101.41401.41901.4090
2542008.09.12 16:00t/p1270.101.40901.41901.409050.009037.77
2552008.09.12 16:00sell1280.101.40871.41371.4037
2562008.09.12 16:25s/l1280.101.41371.41371.4037-50.008987.77
2572008.09.12 16:25buy1290.101.41371.40871.4187
2582008.09.12 16:55t/p1290.101.41871.40871.418750.009037.77
2592008.09.12 16:55buy1300.101.41891.41391.4239
2602008.09.15 00:00t/p1300.101.42391.41391.423950.829088.59
2612008.09.15 00:00buy1310.101.42951.42451.4345
2622008.09.15 02:28t/p1310.101.43451.42451.434550.009138.59
2632008.09.15 02:28buy1320.101.43491.42991.4399
2642008.09.15 04:49t/p1320.101.43991.42991.439950.009188.59
2652008.09.15 04:49buy1330.101.44011.43511.4451
2662008.09.15 05:18t/p1330.101.44511.43511.445150.009238.59
2672008.09.15 05:18buy1340.101.44551.44051.4505
2682008.09.15 06:23s/l1340.101.44051.44051.4505-50.009188.59
2692008.09.15 06:23buy1350.101.44061.43561.4456
2702008.09.15 06:44s/l1350.101.43561.43561.4456-50.009138.59
2712008.09.15 06:44buy1360.101.43571.43071.4407
2722008.09.15 07:43t/p1360.101.44071.43071.440750.009188.59
2732008.09.15 07:43buy1370.101.44101.43601.4460
2742008.09.15 08:23s/l1370.101.43601.43601.4460-50.009138.59
2752008.09.15 08:23buy1380.101.43621.43121.4412
2762008.09.15 08:42s/l1380.101.43121.43121.4412-50.009088.59
2772008.09.15 08:42buy1390.101.43141.42641.4364
2782008.09.15 10:24s/l1390.101.42641.42641.4364-50.009038.59
2792008.09.15 10:24buy1400.101.42661.42161.4316
2802008.09.15 12:25s/l1400.101.42161.42161.4316-50.008988.59
2812008.09.15 12:25buy1410.101.42181.41681.4268
2822008.09.15 13:17s/l1410.101.41681.41681.4268-50.008938.59
2832008.09.15 13:17buy1420.101.41701.41201.4220
2842008.09.15 13:28s/l1420.101.41201.41201.4220-50.008888.59
2852008.09.15 13:28buy1430.101.41221.40721.4172
2862008.09.15 14:56t/p1430.101.41721.40721.417250.008938.59
2872008.09.15 14:56buy1440.101.41741.41241.4224
2882008.09.15 16:15t/p1440.101.42241.41241.422450.008988.59
2892008.09.15 16:15buy1450.101.42261.41761.4276
2902008.09.15 16:29s/l1450.101.41761.41761.4276-50.008938.59
2912008.09.15 16:29buy1460.101.41781.41281.4228
2922008.09.15 21:23t/p1460.101.42281.41281.422850.008988.59
2932008.09.15 21:23buy1470.101.42311.41811.4281
2942008.09.15 21:38t/p1470.101.42811.41811.428150.009038.59
2952008.09.15 21:38buy1480.101.42831.42331.4333
2962008.09.15 22:48s/l1480.101.42331.42331.4333-50.008988.59
2972008.09.15 22:48sell1490.101.42331.42831.4183
2982008.09.15 23:58s/l1490.101.42831.42831.4183-50.008938.59
2992008.09.15 23:58buy1500.101.42851.42351.4335
3002008.09.16 02:00s/l1500.101.42351.42351.4335-49.188889.41
3012008.09.16 02:00buy1510.101.42361.41861.4286
3022008.09.16 05:58s/l1510.101.41861.41861.4286-50.008839.41
3032008.09.16 05:58buy1520.101.41881.41381.4238
3042008.09.16 06:37t/p1520.101.42381.41381.423850.008889.41
3052008.09.16 06:37buy1530.101.42401.41901.4290
3062008.09.16 11:44s/l1530.101.41901.41901.4290-50.008839.41
3072008.09.16 11:44buy1540.101.41921.41421.4242
3082008.09.16 14:05t/p1540.101.42421.41421.424250.008889.41
3092008.09.16 14:05buy1550.101.42441.41941.4294
3102008.09.16 15:22s/l1550.101.41941.41941.4294-50.008839.41
3112008.09.16 15:22buy1560.101.41951.41451.4245
3122008.09.16 16:35s/l1560.101.41451.41451.4245-50.008789.41
3132008.09.16 16:35buy1570.101.41471.40971.4197
3142008.09.16 20:14s/l1570.101.40971.40971.4197-50.008739.41
3152008.09.16 20:14buy1580.101.40991.40491.4149
3162008.09.16 20:50t/p1580.101.41491.40491.414950.008789.41
3172008.09.16 20:50buy1590.101.41521.41021.4202
3182008.09.16 23:41s/l1590.101.41021.41021.4202-50.008739.41
3192008.09.16 23:41buy1600.101.41031.40531.4153
3202008.09.17 01:33t/p1600.101.41531.40531.415350.828790.23
3212008.09.17 01:33buy1610.101.41551.41051.4205
3222008.09.17 02:10t/p1610.101.42051.41051.420550.008840.23
3232008.09.17 02:10sell1620.101.42051.42551.4155
3242008.09.17 05:07t/p1620.101.41551.42551.415550.008890.23
3252008.09.17 05:07buy1630.101.41541.41041.4204
3262008.09.17 07:54t/p1630.101.42041.41041.420450.008940.23
3272008.09.17 07:54buy1640.101.42061.41561.4256
3282008.09.17 09:20t/p1640.101.42561.41561.425650.008990.23
3292008.09.17 09:20buy1650.101.42591.42091.4309
3302008.09.17 09:49s/l1650.101.42091.42091.4309-50.008940.23
3312008.09.17 09:49sell1660.101.42091.42591.4159
3322008.09.17 15:23t/p1660.101.41591.42591.415950.008990.23
3332008.09.17 15:23buy1670.101.41591.41091.4209
3342008.09.17 16:03t/p1670.101.42091.41091.420950.009040.23
3352008.09.17 16:03buy1680.101.42111.41611.4261
3362008.09.17 17:18s/l1680.101.41611.41611.4261-50.008990.23
3372008.09.17 17:18buy1690.101.41631.41131.4213
3382008.09.17 18:02s/l1690.101.41131.41131.4213-50.008940.23
3392008.09.17 18:02sell1700.101.41131.41631.4063
3402008.09.17 18:46s/l1700.101.41631.41631.4063-50.008890.23
3412008.09.17 18:46buy1710.101.41631.41131.4213
3422008.09.17 19:18t/p1710.101.42131.41131.421350.008940.23
3432008.09.17 19:18sell1720.101.42131.42631.4163
3442008.09.17 19:28s/l1720.101.42631.42631.4163-50.008890.23
3452008.09.17 19:28sell1730.101.42611.43111.4211
3462008.09.17 20:00s/l1730.101.43111.43111.4211-50.008840.23
3472008.09.17 20:00buy1740.101.43111.42611.4361
3482008.09.17 20:45t/p1740.101.43611.42611.436150.008890.23
3492008.09.17 20:45sell1750.101.43611.44111.4311
3502008.09.17 21:30t/p1750.101.43111.44111.431150.008940.23
3512008.09.17 21:30sell1760.101.43091.43591.4259
3522008.09.17 21:59s/l1760.101.43591.43591.4259-50.008890.23
3532008.09.17 21:59buy1770.101.43591.43091.4409
3542008.09.17 23:10s/l1770.101.43091.43091.4409-50.008840.23
3552008.09.17 23:10sell1780.101.43071.43571.4257
3562008.09.18 02:25s/l1780.101.43571.43571.4257-53.278786.96
3572008.09.18 02:25buy1790.101.43571.43071.4407
3582008.09.18 09:02s/l1790.101.43071.43071.4407-50.008736.96
3592008.09.18 09:02buy1800.101.43081.42581.4358
3602008.09.18 10:17t/p1800.101.43581.42581.435850.008786.96
3612008.09.18 10:17buy1810.101.43601.43101.4410
3622008.09.18 10:28t/p1810.101.44101.43101.441050.008836.96
3632008.09.18 10:28buy1820.101.44141.43641.4464
3642008.09.18 11:53t/p1820.101.44641.43641.446450.008886.96
3652008.09.18 11:53buy1830.101.44661.44161.4516
3662008.09.18 12:09t/p1830.101.45161.44161.451650.008936.96
3672008.09.18 12:09buy1840.101.45201.44701.4570
3682008.09.18 13:13s/l1840.101.44701.44701.4570-50.008886.96
3692008.09.18 13:13buy1850.101.44721.44221.4522
3702008.09.18 15:21s/l1850.101.44221.44221.4522-50.008836.96
3712008.09.18 15:21buy1860.101.44241.43741.4474
3722008.09.18 15:51s/l1860.101.43741.43741.4474-50.008786.96
3732008.09.18 15:51buy1870.101.43761.43261.4426
3742008.09.18 18:48t/p1870.101.44261.43261.442650.008836.96
3752008.09.18 18:48sell1880.101.44261.44761.4376
3762008.09.18 20:36t/p1880.101.43761.44761.437650.008886.96
3772008.09.18 20:36buy1890.101.43761.43261.4426
3782008.09.18 21:07s/l1890.101.43261.43261.4426-50.008836.96
3792008.09.18 21:07sell1900.101.43241.43741.4274
3802008.09.19 02:22t/p1900.101.42741.43741.427448.918885.87
3812008.09.19 02:22sell1910.101.42711.43211.4221
3822008.09.19 02:34t/p1910.101.42211.43211.422150.008935.87
3832008.09.19 02:34sell1920.101.42171.42671.4167
3842008.09.19 07:07t/p1920.101.41671.42671.416750.008985.87
3852008.09.19 07:07sell1930.101.41651.42151.4115
3862008.09.19 07:58s/l1930.101.42151.42151.4115-50.008935.87
3872008.09.19 07:58sell1940.101.42141.42641.4164
3882008.09.19 10:21t/p1940.101.41641.42641.416450.008985.87
3892008.09.19 10:21sell1950.101.41621.42121.4112
3902008.09.19 11:27s/l1950.101.42121.42121.4112-50.008935.87
3912008.09.19 11:27sell1960.101.42101.42601.4160
3922008.09.19 13:08s/l1960.101.42601.42601.4160-50.008885.87
3932008.09.19 13:08sell1970.101.42581.43081.4208
3942008.09.19 13:31t/p1970.101.42081.43081.420850.008935.87
3952008.09.19 13:31buy1980.101.42071.41571.4257
3962008.09.19 14:34t/p1980.101.42571.41571.425750.008985.87
3972008.09.19 14:34sell1990.101.42571.43071.4207
3982008.09.19 14:50s/l1990.101.43071.43071.4207-50.008935.87
3992008.09.19 14:50sell2000.101.43051.43551.4255
4002008.09.19 15:24s/l2000.101.43551.43551.4255-50.008885.87
4012008.09.19 15:24sell2010.101.43531.44031.4303
4022008.09.19 15:27s/l2010.101.44031.44031.4303-50.008835.87
4032008.09.19 15:27sell2020.101.44011.44511.4351
4042008.09.19 17:10s/l2020.101.44511.44511.4351-50.008785.87
4052008.09.19 17:10sell2030.101.44491.44991.4399
4062008.09.19 17:32t/p2030.101.43991.44991.439950.008835.87
4072008.09.19 17:32sell2040.101.43971.44471.4347
4082008.09.19 20:17s/l2040.101.44471.44471.4347-50.008785.87
4092008.09.19 20:17sell2050.101.44451.44951.4395
4102008.09.19 21:34s/l2050.101.44951.44951.4395-50.008735.87
4112008.09.19 21:34sell2060.101.44931.45431.4443
4122008.09.22 00:53t/p2060.101.44431.45431.444348.918784.78
4132008.09.22 00:53buy2070.101.44421.43921.4492
4142008.09.22 01:19t/p2070.101.44921.43921.449250.008834.78
4152008.09.22 01:19sell2080.101.44921.45421.4442
4162008.09.22 05:13s/l2080.101.45421.45421.4442-50.008784.78
4172008.09.22 05:13sell2090.101.45401.45901.4490
4182008.09.22 06:56t/p2090.101.44901.45901.449050.008834.78
4192008.09.22 06:56buy2100.101.44901.44401.4540
4202008.09.22 09:29t/p2100.101.45401.44401.454050.008884.78
4212008.09.22 09:29sell2110.101.45411.45911.4491
4222008.09.22 10:10s/l2110.101.45911.45911.4491-50.008834.78
4232008.09.22 10:10sell2120.101.45891.46391.4539
4242008.09.22 15:35s/l2120.101.46391.46391.4539-50.008784.78
4252008.09.22 15:35buy2130.101.46391.45891.4689
4262008.09.22 17:37t/p2130.101.46891.45891.468950.008834.78
4272008.09.22 17:37buy2140.101.46911.46411.4741
4282008.09.22 18:59t/p2140.101.47411.46411.474150.008884.78
4292008.09.22 18:59buy2150.101.47431.46931.4793
4302008.09.22 19:30t/p2150.101.47931.46931.479350.008934.78
4312008.09.22 19:30buy2160.101.47961.47461.4846
4322008.09.22 21:30t/p2160.101.48461.47461.484650.008984.78
4332008.09.22 21:30buy2170.101.48481.47981.4898
4342008.09.22 22:27s/l2170.101.47981.47981.4898-50.008934.78
4352008.09.22 22:27sell2180.101.47971.48471.4747
4362008.09.23 08:45t/p2180.101.47471.48471.474748.918983.69
4372008.09.23 08:45sell2190.101.47451.47951.4695
4382008.09.23 10:21t/p2190.101.46951.47951.469550.009033.69
4392008.09.23 10:21buy2200.101.46951.46451.4745
4402008.09.23 11:42t/p2200.101.47451.46451.474550.009083.69
4412008.09.23 11:42buy2210.101.47471.46971.4797
4422008.09.23 12:09t/p2210.101.47971.46971.479750.009133.69
4432008.09.23 12:09sell2220.101.47971.48471.4747
4442008.09.23 14:06t/p2220.101.47471.48471.474750.009183.69
4452008.09.23 14:06sell2230.101.47451.47951.4695
4462008.09.23 17:31t/p2230.101.46951.47951.469550.009233.69
4472008.09.23 17:31sell2240.101.46931.47431.4643
4482008.09.23 19:05t/p2240.101.46431.47431.464350.009283.69
4492008.09.23 19:05sell2250.101.46401.46901.4590
4502008.09.23 20:09s/l2250.101.46901.46901.4590-50.009233.69
4512008.09.23 20:09buy2260.101.46901.46401.4740
4522008.09.23 23:41s/l2260.101.46401.46401.4740-50.009183.69
4532008.09.23 23:41buy2270.101.46401.45901.4690
4542008.09.24 01:43t/p2270.101.46901.45901.469050.829234.51
4552008.09.24 01:43buy2280.101.46931.46431.4743
4562008.09.24 09:52s/l2280.101.46431.46431.4743-50.009184.51
4572008.09.24 09:52buy2290.101.46451.45951.4695
4582008.09.24 10:32t/p2290.101.46951.45951.469550.009234.51
4592008.09.24 10:32buy2300.101.46971.46471.4747
4602008.09.24 12:56s/l2300.101.46471.46471.4747-50.009184.51
4612008.09.24 12:56buy2310.101.46491.45991.4699
4622008.09.24 14:20t/p2310.101.46991.45991.469950.009234.51
4632008.09.24 14:20buy2320.101.47011.46511.4751
4642008.09.24 16:50s/l2320.101.46511.46511.4751-50.009184.51
4652008.09.24 16:50buy2330.101.46531.46031.4703
4662008.09.24 23:51s/l2330.101.46031.46031.4703-50.009134.51
4672008.09.24 23:51sell2340.101.46031.46531.4553
4682008.09.25 01:06s/l2340.101.46531.46531.4553-53.279081.24
4692008.09.25 01:06buy2350.101.46541.46041.4704
4702008.09.25 03:24t/p2350.101.47041.46041.470450.009131.24
4712008.09.25 03:24buy2360.101.47071.46571.4757
4722008.09.25 08:42t/p2360.101.47571.46571.475750.009181.24
4732008.09.25 08:42sell2370.101.47571.48071.4707
4742008.09.25 09:55t/p2370.101.47071.48071.470750.009231.24
4752008.09.25 09:55buy2380.101.47071.46571.4757
4762008.09.25 12:50s/l2380.101.46571.46571.4757-50.009181.24
4772008.09.25 12:50buy2390.101.46591.46091.4709
4782008.09.25 14:20t/p2390.101.47091.46091.470950.009231.24
4792008.09.25 14:20sell2400.101.47091.47591.4659
4802008.09.25 16:22t/p2400.101.46591.47591.465950.009281.24
4812008.09.25 16:22buy2410.101.46581.46081.4708
4822008.09.25 18:58s/l2410.101.46081.46081.4708-50.009231.24
4832008.09.25 18:58buy2420.101.46101.45601.4660
4842008.09.26 01:53t/p2420.101.46601.45601.466050.829282.06
4852008.09.26 01:53sell2430.101.46651.47151.4615
4862008.09.26 09:11t/p2430.101.46151.47151.461550.009332.06
4872008.09.26 09:11sell2440.101.46121.46621.4562
4882008.09.26 12:25t/p2440.101.45621.46621.456250.009382.06
4892008.09.26 12:25buy2450.101.45621.45121.4612
4902008.09.26 13:36t/p2450.101.46121.45121.461250.009432.06
4912008.09.26 13:36sell2460.101.46131.46631.4563
4922008.09.29 00:00t/p2460.101.45631.46631.456348.919480.97
4932008.09.29 00:00buy2470.101.45191.44691.4569
4942008.09.29 07:12s/l2470.101.44691.44691.4569-50.009430.97
4952008.09.29 07:12sell2480.101.44691.45191.4419
4962008.09.29 08:36t/p2480.101.44191.45191.441950.009480.97
4972008.09.29 08:36sell2490.101.44171.44671.4367
4982008.09.29 09:15t/p2490.101.43671.44671.436750.009530.97
4992008.09.29 09:15buy2500.101.43671.43171.4417
5002008.09.29 09:26s/l2500.101.43171.43171.4417-50.009480.97
5012008.09.29 09:26buy2510.101.43191.42691.4369
5022008.09.29 11:12t/p2510.101.43691.42691.436950.009530.97
5032008.09.29 11:12buy2520.101.43711.43211.4421
5042008.09.29 11:32s/l2520.101.43211.43211.4421-50.009480.97
5052008.09.29 11:32sell2530.101.43211.43711.4271
5062008.09.29 13:50s/l2530.101.43711.43711.4271-50.009430.97
5072008.09.29 13:50sell2540.101.43691.44191.4319
5082008.09.29 16:01s/l2540.101.44191.44191.4319-50.009380.97
5092008.09.29 16:01sell2550.101.44171.44671.4367
5102008.09.29 16:19s/l2550.101.44671.44671.4367-50.009330.97
5112008.09.29 16:19sell2560.101.44651.45151.4415
5122008.09.29 17:25t/p2560.101.44151.45151.441550.009380.97
5132008.09.29 17:25sell2570.101.44131.44631.4363
5142008.09.29 19:45s/l2570.101.44631.44631.4363-50.009330.97
5152008.09.29 19:45sell2580.101.44611.45111.4411
5162008.09.29 19:46s/l2580.101.45111.45111.4411-50.009280.97
5172008.09.29 19:46sell2590.101.45151.45651.4465
5182008.09.29 19:46s/l2590.101.45651.45651.4465-50.009230.97
5192008.09.29 19:47sell2600.101.45591.46091.4509
5202008.09.29 19:47t/p2600.101.45091.46091.450950.009280.97
5212008.09.29 19:48sell2610.101.45091.45591.4459
5222008.09.29 19:50t/p2610.101.44591.45591.445950.009330.97
5232008.09.29 19:50sell2620.101.44571.45071.4407
5242008.09.29 20:15s/l2620.101.45071.45071.4407-50.009280.97
5252008.09.29 20:15sell2630.101.45051.45551.4455
5262008.09.29 20:23t/p2630.101.44551.45551.445550.009330.97
5272008.09.29 20:23sell2640.101.44511.45011.4401
5282008.09.29 20:27s/l2640.101.45011.45011.4401-50.009280.97
5292008.09.29 20:27sell2650.101.44991.45491.4449
5302008.09.29 21:58t/p2650.101.44491.45491.444950.009330.97
5312008.09.29 21:58sell2660.101.44471.44971.4397
5322008.09.30 00:06t/p2660.101.43971.44971.439748.919379.88
5332008.09.30 00:06sell2670.101.43951.44451.4345
5342008.09.30 04:51t/p2670.101.43451.44451.434550.009429.88
5352008.09.30 04:51buy2680.101.43441.42941.4394
5362008.09.30 07:21t/p2680.101.43941.42941.439450.009479.88
5372008.09.30 07:21sell2690.101.43951.44451.4345
5382008.09.30 12:25t/p2690.101.43451.44451.434550.009529.88
5392008.09.30 12:25sell2700.101.43431.43931.4293
5402008.09.30 14:16t/p2700.101.42931.43931.429350.009579.88
5412008.09.30 14:16sell2710.101.42911.43411.4241
5422008.09.30 14:46t/p2710.101.42411.43411.424150.009629.88
5432008.09.30 14:46sell2720.101.42371.42871.4187
5442008.09.30 15:39t/p2720.101.41871.42871.418750.009679.88
5452008.09.30 15:39sell2730.101.41851.42351.4135
5462008.09.30 16:35t/p2730.101.41351.42351.413550.009729.88
5472008.09.30 16:35buy2740.101.41351.40851.4185
5482008.09.30 16:50s/l2740.101.40851.40851.4185-50.009679.88
5492008.09.30 16:50sell2750.101.40841.41341.4034
5502008.09.30 17:05t/p2750.101.40341.41341.403450.009729.88
5512008.09.30 17:05sell2760.101.40311.40811.3981
5522008.09.30 17:32s/l2760.101.40811.40811.3981-50.009679.88
5532008.09.30 17:32sell2770.101.40791.41291.4029
5542008.09.30 23:51s/l2770.101.41291.41291.4029-50.009629.88
5552008.10.01 00:05buy2780.101.41181.40681.4168
5562008.10.01 11:44t/p2780.101.41681.40681.416850.009679.88
5572008.10.01 11:44buy2790.101.41701.41201.4220
5582008.10.01 13:51s/l2790.101.41201.41201.4220-50.009629.88
5592008.10.01 13:51sell2800.101.41191.41691.4069
5602008.10.01 14:03t/p2800.101.40691.41691.406950.009679.88
5612008.10.01 14:03buy2810.101.40681.40181.4118
5622008.10.01 14:26s/l2810.101.40181.40181.4118-50.009629.88
5632008.10.01 14:26sell2820.101.40181.40681.3968
5642008.10.01 17:53s/l2820.101.40681.40681.3968-50.009579.88
5652008.10.01 17:53sell2830.101.40671.41171.4017
5662008.10.01 21:23t/p2830.101.40171.41171.401750.009629.88
5672008.10.01 21:23sell2840.101.40131.40631.3963
5682008.10.02 02:02t/p2840.101.39631.40631.396346.739676.61
5692008.10.02 02:02buy2850.101.39621.39121.4012
5702008.10.02 03:44t/p2850.101.40121.39121.401250.009726.61
5712008.10.02 03:44sell2860.101.40131.40631.3963
5722008.10.02 03:53t/p2860.101.39631.40631.396350.009776.61
5732008.10.02 03:53sell2870.101.39591.40091.3909
5742008.10.02 09:17t/p2870.101.39091.40091.390950.009826.61
5752008.10.02 09:17sell2880.101.39071.39571.3857
5762008.10.02 13:26t/p2880.101.38571.39571.385750.009876.61
5772008.10.02 13:26buy2890.101.38561.38061.3906
5782008.10.02 14:02t/p2890.101.39061.38061.390650.009926.61
5792008.10.02 14:02sell2900.101.39061.39561.3856
5802008.10.02 14:35t/p2900.101.38561.39561.385650.009976.61
5812008.10.02 14:35buy2910.101.38541.38041.3904
5822008.10.02 14:38s/l2910.101.38041.38041.3904-50.009926.61
5832008.10.02 14:38buy2920.101.38061.37561.3856
5842008.10.02 14:56s/l2920.101.37561.37561.3856-50.009876.61
5852008.10.02 14:56buy2930.101.37571.37071.3807
5862008.10.02 15:10t/p2930.101.38071.37071.380750.009926.61
5872008.10.02 15:10sell2940.101.38071.38571.3757
5882008.10.02 18:00s/l2940.101.38571.38571.3757-50.009876.61
5892008.10.02 18:00sell2950.101.38551.39051.3805
5902008.10.02 21:43t/p2950.101.38051.39051.380550.009926.61
5912008.10.02 21:43sell2960.101.38031.38531.3753
5922008.10.03 03:41s/l2960.101.38531.38531.3753-51.099875.52
5932008.10.03 03:41sell2970.101.38521.39021.3802
5942008.10.03 07:58s/l2970.101.39021.39021.3802-50.009825.52
5952008.10.03 07:58sell2980.101.39001.39501.3850
5962008.10.03 08:43t/p2980.101.38501.39501.385050.009875.52
5972008.10.03 08:43sell2990.101.38481.38981.3798
5982008.10.03 11:28s/l2990.101.38981.38981.3798-50.009825.52
5992008.10.03 11:28buy3000.101.38981.38481.3948
6002008.10.03 12:02s/l3000.101.38481.38481.3948-50.009775.52
6012008.10.03 12:02buy3010.101.38501.38001.3900
6022008.10.03 14:32s/l3010.101.38001.38001.3900-50.009725.52
6032008.10.03 14:32buy3020.101.38021.37521.3852
6042008.10.03 14:59s/l3020.101.37521.37521.3852-50.009675.52
6052008.10.03 14:59buy3030.101.37541.37041.3804
6062008.10.03 15:23s/l3030.101.37041.37041.3804-50.009625.52
6072008.10.03 15:23buy3040.101.37061.36561.3756
6082008.10.03 15:41t/p3040.101.37561.36561.375650.009675.52
6092008.10.03 15:41buy3050.101.37581.37081.3808
6102008.10.03 16:47t/p3050.101.38081.37081.380850.009725.52
6112008.10.03 16:47buy3060.101.38101.37601.3860
6122008.10.03 18:10t/p3060.101.38601.37601.386050.009775.52
6132008.10.03 18:10sell3070.101.38601.39101.3810
6142008.10.03 18:42t/p3070.101.38101.39101.381050.009825.52
6152008.10.03 18:42buy3080.101.38101.37601.3860
6162008.10.03 19:27t/p3080.101.38601.37601.386050.009875.52
6172008.10.03 19:27buy3090.101.38621.38121.3912
6182008.10.03 19:44s/l3090.101.38121.38121.3912-50.009825.52
6192008.10.03 19:44sell3100.101.38121.38621.3762
6202008.10.03 19:56s/l3100.101.38621.38621.3762-50.009775.52
6212008.10.03 19:56sell3110.101.38611.39111.3811
6222008.10.03 21:35t/p3110.101.38111.39111.381150.009825.52
6232008.10.03 21:35buy3120.101.38111.37611.3861
6242008.10.06 00:00s/l3120.101.37611.37611.3861-49.189776.34
6252008.10.06 00:00buy3130.101.36391.35891.3689
6262008.10.06 07:58s/l3130.101.35891.35891.3689-50.009726.34
6272008.10.06 07:58sell3140.101.35891.36391.3539
6282008.10.06 14:15s/l3140.101.36391.36391.3539-50.009676.34
6292008.10.06 14:15sell3150.101.36371.36871.3587
6302008.10.06 14:37t/p3150.101.35871.36871.358750.009726.34
6312008.10.06 14:37sell3160.101.35851.36351.3535
6322008.10.06 16:15t/p3160.101.35351.36351.353550.009776.34
6332008.10.06 16:15sell3170.101.35311.35811.3481
6342008.10.06 16:49t/p3170.101.34811.35811.348150.009826.34
6352008.10.06 16:49buy3180.101.34811.34311.3531
6362008.10.06 17:45t/p3180.101.35311.34311.353150.009876.34
6372008.10.06 17:45sell3190.101.35311.35811.3481
6382008.10.06 19:36t/p3190.101.34811.35811.348150.009926.34
6392008.10.06 19:36sell3200.101.34791.35291.3429
6402008.10.06 22:14s/l3200.101.35291.35291.3429-50.009876.34
6412008.10.06 22:14buy3210.101.35291.34791.3579
6422008.10.07 05:48t/p3210.101.35791.34791.357950.829927.16
6432008.10.07 05:48sell3220.101.35791.36291.3529
6442008.10.07 10:16t/p3220.101.35291.36291.352950.009977.16
6452008.10.07 10:16buy3230.101.35281.34781.3578
6462008.10.07 10:43t/p3230.101.35781.34781.357850.0010027.16
6472008.10.07 10:43buy3240.101.35801.35301.3630
6482008.10.07 11:16s/l3240.101.35301.35301.3630-50.009977.16
6492008.10.07 11:16buy3250.101.35321.34821.3582
6502008.10.07 12:04t/p3250.101.35821.34821.358250.0010027.16
6512008.10.07 12:04sell3260.101.35821.36321.3532
6522008.10.07 14:04s/l3260.101.36321.36321.3532-50.009977.16
6532008.10.07 14:04sell3270.101.36301.36801.3580
6542008.10.07 15:13s/l3270.101.36801.36801.3580-50.009927.16
6552008.10.07 15:13sell3280.101.36781.37281.3628
6562008.10.07 15:31s/l3280.101.37281.37281.3628-50.009877.16
6572008.10.07 15:31sell3290.101.37261.37761.3676
6582008.10.07 15:53t/p3290.101.36761.37761.367650.009927.16
6592008.10.07 15:53sell3300.101.36741.37241.3624
6602008.10.07 17:07t/p3300.101.36241.37241.362450.009977.16
6612008.10.07 17:07buy3310.101.36231.35731.3673
6622008.10.07 19:47s/l3310.101.35731.35731.3673-50.009927.16
6632008.10.07 19:47buy3320.101.35751.35251.3625
6642008.10.07 20:15t/p3320.101.36251.35251.362550.009977.16
6652008.10.07 20:15buy3330.101.36271.35771.3677
6662008.10.08 01:10s/l3330.101.35771.35771.3677-49.189927.98
6672008.10.08 01:10buy3340.101.35771.35271.3627
6682008.10.08 06:08t/p3340.101.36271.35271.362750.009977.98
6692008.10.08 06:08sell3350.101.36271.36771.3577
6702008.10.08 07:11t/p3350.101.35771.36771.357750.0010027.98
6712008.10.08 07:11sell3360.101.35751.36251.3525
6722008.10.08 09:07s/l3360.101.36251.36251.3525-50.009977.98
6732008.10.08 09:07buy3370.101.36251.35751.3675
6742008.10.08 09:12t/p3370.101.36751.35751.367550.0010027.98
6752008.10.08 09:12buy3380.101.36771.36271.3727
6762008.10.08 09:59s/l3380.101.36271.36271.3727-50.009977.98
6772008.10.08 09:59buy3390.101.36291.35791.3679
6782008.10.08 13:06t/p3390.101.36791.35791.367950.0010027.98
6792008.10.08 13:06buy3400.101.36811.36311.3731
6802008.10.08 14:12t/p3400.101.37311.36311.373150.0010077.98
6812008.10.08 14:12buy3410.101.37331.36831.3783
6822008.10.08 14:28s/l3410.101.36831.36831.3783-50.0010027.98
6832008.10.08 14:28buy3420.101.36851.36351.3735
6842008.10.08 14:51s/l3420.101.36351.36351.3735-50.009977.98
6852008.10.08 14:51buy3430.101.36371.35871.3687
6862008.10.08 15:50t/p3430.101.36871.35871.368750.0010027.98
6872008.10.08 15:50buy3440.101.36931.36431.3743
6882008.10.08 16:40s/l3440.101.36431.36431.3743-50.009977.98
6892008.10.08 16:40sell3450.101.36431.36931.3593
6902008.10.08 18:33s/l3450.101.36931.36931.3593-50.009927.98
6912008.10.08 18:33sell3460.101.36911.37411.3641
6922008.10.08 19:59s/l3460.101.37411.37411.3641-50.009877.98
6932008.10.08 19:59sell3470.101.37391.37891.3689
6942008.10.08 20:48t/p3470.101.36891.37891.368950.009927.98
6952008.10.08 20:48buy3480.101.36891.36391.3739
6962008.10.08 23:18s/l3480.101.36391.36391.3739-50.009877.98
6972008.10.08 23:18sell3490.101.36381.36881.3588
6982008.10.09 02:54t/p3490.101.35881.36881.358846.739924.71
6992008.10.09 02:54buy3500.101.35871.35371.3637
7002008.10.09 03:51t/p3500.101.36371.35371.363750.009974.71
7012008.10.09 03:51sell3510.101.36371.36871.3587
7022008.10.09 04:41s/l3510.101.36871.36871.3587-50.009924.71
7032008.10.09 04:41sell3520.101.36851.37351.3635
7042008.10.09 09:54s/l3520.101.37351.37351.3635-50.009874.71
7052008.10.09 09:54buy3530.101.37351.36851.3785
7062008.10.09 10:32t/p3530.101.37851.36851.378550.009924.71
7072008.10.09 10:32sell3540.101.37851.38351.3735
7082008.10.09 11:24t/p3540.101.37351.38351.373550.009974.71
7092008.10.09 11:24sell3550.101.37331.37831.3683
7102008.10.09 13:05t/p3550.101.36831.37831.368350.0010024.71
7112008.10.09 13:05buy3560.101.36831.36331.3733
7122008.10.09 16:27s/l3560.101.36331.36331.3733-50.009974.71
7132008.10.09 16:27buy3570.101.36351.35851.3685
7142008.10.09 19:46t/p3570.101.36851.35851.368550.0010024.71
7152008.10.09 19:46buy3580.101.36871.36371.3737
7162008.10.09 21:05s/l3580.101.36371.36371.3737-50.009974.71
7172008.10.09 21:05buy3590.101.36391.35891.3689
7182008.10.09 23:02s/l3590.101.35891.35891.3689-50.009924.71
7192008.10.09 23:02buy3600.101.35911.35411.3641
7202008.10.10 05:59s/l3600.101.35411.35411.3641-49.189875.53
7212008.10.10 05:59buy3610.101.35431.34931.3593
7222008.10.10 09:30t/p3610.101.35931.34931.359350.009925.53
7232008.10.10 09:30sell3620.101.35931.36431.3543
7242008.10.10 09:32s/l3620.101.36431.36431.3543-50.009875.53
7252008.10.10 09:32sell3630.101.36411.36911.3591
7262008.10.10 10:28t/p3630.101.35911.36911.359150.009925.53
7272008.10.10 10:28buy3640.101.35911.35411.3641
7282008.10.10 12:29s/l3640.101.35411.35411.3641-50.009875.53
7292008.10.10 12:29sell3650.101.35401.35901.3490
7302008.10.10 14:10s/l3650.101.35901.35901.3490-50.009825.53
7312008.10.10 14:10sell3660.101.35881.36381.3538
7322008.10.10 14:47t/p3660.101.35381.36381.353850.009875.53
7332008.10.10 14:47sell3670.101.35361.35861.3486
7342008.10.10 16:12s/l3670.101.35861.35861.3486-50.009825.53
7352008.10.10 16:12sell3680.101.35861.36361.3536
7362008.10.10 16:41t/p3680.101.35361.36361.353650.009875.53
7372008.10.10 16:41sell3690.101.35331.35831.3483
7382008.10.10 17:11t/p3690.101.34831.35831.348350.009925.53
7392008.10.10 17:11buy3700.101.34831.34331.3533
7402008.10.10 19:25s/l3700.101.34331.34331.3533-50.009875.53
7412008.10.10 19:25buy3710.101.34341.33841.3484
7422008.10.10 19:40s/l3710.101.33841.33841.3484-50.009825.53
7432008.10.10 19:40buy3720.101.33861.33361.3436
7442008.10.10 20:26s/l3720.101.33361.33361.3436-50.009775.53
7452008.10.10 20:26buy3730.101.33371.32871.3387
7462008.10.10 20:28s/l3730.101.32871.32871.3387-50.009725.53
7472008.10.10 20:28buy3740.101.32871.32371.3337
7482008.10.10 21:11t/p3740.101.33371.32371.333750.009775.53
7492008.10.10 21:11buy3750.101.33401.32901.3390
7502008.10.10 21:23t/p3750.101.33901.32901.339050.009825.53
7512008.10.10 21:23buy3760.101.33931.33431.3443
7522008.10.10 21:36t/p3760.101.34431.33431.344350.009875.53
7532008.10.10 21:36sell3770.101.34441.34941.3394
7542008.10.10 21:41t/p3770.101.33941.34941.339450.009925.53
7552008.10.10 21:41sell3780.101.33901.34401.3340
7562008.10.13 00:02s/l3780.101.34401.34401.3340-51.099874.44
7572008.10.13 00:02sell3790.101.35811.36311.3531
7582008.10.13 04:38t/p3790.101.35311.36311.353150.009924.44
7592008.10.13 04:38sell3800.101.35291.35791.3479
7602008.10.13 04:53t/p3800.101.34791.35791.347950.009974.44
7612008.10.13 04:53sell3810.101.34771.35271.3427
7622008.10.13 05:59s/l3810.101.35271.35271.3427-50.009924.44
7632008.10.13 05:59buy3820.101.35281.34781.3578
7642008.10.13 07:17s/l3820.101.34781.34781.3578-50.009874.44
7652008.10.13 07:17buy3830.101.34791.34291.3529
7662008.10.13 07:34t/p3830.101.35291.34291.352950.009924.44
7672008.10.13 07:34sell3840.101.35291.35791.3479
7682008.10.13 08:02s/l3840.101.35791.35791.3479-50.009874.44
7692008.10.13 08:02sell3850.101.35771.36271.3527
7702008.10.13 08:13s/l3850.101.36271.36271.3527-50.009824.44
7712008.10.13 08:13sell3860.101.36251.36751.3575
7722008.10.13 12:09t/p3860.101.35751.36751.357550.009874.44
7732008.10.13 12:09buy3870.101.35751.35251.3625
7742008.10.13 13:47t/p3870.101.36251.35251.362550.009924.44
7752008.10.13 13:47buy3880.101.36271.35771.3677
7762008.10.13 15:06t/p3880.101.36771.35771.367750.009974.44
7772008.10.13 15:06sell3890.101.36781.37281.3628
7782008.10.13 15:51t/p3890.101.36281.37281.362850.0010024.44
7792008.10.13 15:51sell3900.101.36261.36761.3576
7802008.10.13 17:10t/p3900.101.35761.36761.357650.0010074.44
7812008.10.13 17:10sell3910.101.35741.36241.3524
7822008.10.13 18:08t/p3910.101.35241.36241.352450.0010124.44
7832008.10.13 18:08buy3920.101.35241.34741.3574
7842008.10.13 21:36t/p3920.101.35741.34741.357450.0010174.44
7852008.10.13 21:36sell3930.101.35741.36241.3524
7862008.10.14 01:29s/l3930.101.36241.36241.3524-51.0910123.35
7872008.10.14 01:29sell3940.101.36221.36721.3572
7882008.10.14 02:16s/l3940.101.36721.36721.3572-50.0010073.35
7892008.10.14 02:16sell3950.101.36711.37211.3621
7902008.10.14 03:05t/p3950.101.36211.37211.362150.0010123.35
7912008.10.14 03:05buy3960.101.36201.35701.3670
7922008.10.14 03:35t/p3960.101.36701.35701.367050.0010173.35
7932008.10.14 03:35buy3970.101.36721.36221.3722
7942008.10.14 09:10s/l3970.101.36221.36221.3722-50.0010123.35
7952008.10.14 09:10sell3980.101.36221.36721.3572
7962008.10.14 09:36s/l3980.101.36721.36721.3572-50.0010073.35
7972008.10.14 09:36sell3990.101.36701.37201.3620
7982008.10.14 11:00t/p3990.101.36201.37201.362050.0010123.35
7992008.10.14 11:00buy4000.101.36201.35701.3670
8002008.10.14 11:12t/p4000.101.36701.35701.367050.0010173.35
8012008.10.14 11:12buy4010.101.36721.36221.3722
8022008.10.14 12:30t/p4010.101.37221.36221.372250.0010223.35
8032008.10.14 12:30buy4020.101.37251.36751.3775
8042008.10.14 16:06s/l4020.101.36751.36751.3775-50.0010173.35
8052008.10.14 16:06sell4030.101.36751.37251.3625
8062008.10.14 16:46t/p4030.101.36251.37251.362550.0010223.35
8072008.10.14 16:46sell4040.101.36221.36721.3572
8082008.10.14 17:18s/l4040.101.36721.36721.3572-50.0010173.35
8092008.10.14 17:18sell4050.101.36701.37201.3620
8102008.10.14 22:56t/p4050.101.36201.37201.362050.0010223.35
8112008.10.14 22:56sell4060.101.36181.36681.3568
8122008.10.15 01:39t/p4060.101.35681.36681.356848.9110272.26
8132008.10.15 01:39buy4070.101.35681.35181.3618
8142008.10.15 08:12t/p4070.101.36181.35181.361850.0010322.26
8152008.10.15 08:12sell4080.101.36191.36691.3569
8162008.10.15 12:38s/l4080.101.36691.36691.3569-50.0010272.26
8172008.10.15 12:38sell4090.101.36671.37171.3617
8182008.10.15 14:09t/p4090.101.36171.37171.361750.0010322.26
8192008.10.15 14:09buy4100.101.36171.35671.3667
8202008.10.15 15:29s/l4100.101.35671.35671.3667-50.0010272.26
8212008.10.15 15:29sell4110.101.35661.36161.3516
8222008.10.15 16:31s/l4110.101.36161.36161.3516-50.0010222.26
8232008.10.15 16:31sell4120.101.36141.36641.3564
8242008.10.15 17:22t/p4120.101.35641.36641.356450.0010272.26
8252008.10.15 17:22buy4130.101.35641.35141.3614
8262008.10.15 18:18s/l4130.101.35141.35141.3614-50.0010222.26
8272008.10.15 18:18sell4140.101.35141.35641.3464
8282008.10.15 23:12t/p4140.101.34641.35641.346450.0010272.26
8292008.10.15 23:12sell4150.101.34621.35121.3412
8302008.10.16 04:03s/l4150.101.35121.35121.3412-53.2710218.99
8312008.10.16 04:03sell4160.101.35101.35601.3460
8322008.10.16 05:37t/p4160.101.34601.35601.346050.0010268.99
8332008.10.16 05:37buy4170.101.34601.34101.3510
8342008.10.16 06:26s/l4170.101.34101.34101.3510-50.0010218.99
8352008.10.16 06:26buy4180.101.34121.33621.3462
8362008.10.16 06:39s/l4180.101.33621.33621.3462-50.0010168.99
8372008.10.16 06:39buy4190.101.33641.33141.3414
8382008.10.16 07:06t/p4190.101.34141.33141.341450.0010218.99
8392008.10.16 07:06buy4200.101.34161.33661.3466
8402008.10.16 07:39s/l4200.101.33661.33661.3466-50.0010168.99
8412008.10.16 07:39sell4210.101.33661.34161.3316
8422008.10.16 08:25s/l4210.101.34161.34161.3316-50.0010118.99
8432008.10.16 08:25buy4220.101.34161.33661.3466
8442008.10.16 09:19s/l4220.101.33661.33661.3466-50.0010068.99
8452008.10.16 09:19sell4230.101.33631.34131.3313
8462008.10.16 09:39s/l4230.101.34131.34131.3313-50.0010018.99
8472008.10.16 09:39sell4240.101.34111.34611.3361
8482008.10.16 10:08s/l4240.101.34611.34611.3361-50.009968.99
8492008.10.16 10:08sell4250.101.34591.35091.3409
8502008.10.16 13:14s/l4250.101.35091.35091.3409-50.009918.99
8512008.10.16 13:14buy4260.101.35101.34601.3560
8522008.10.16 15:33s/l4260.101.34601.34601.3560-50.009868.99
8532008.10.16 15:33sell4270.101.34601.35101.3410
8542008.10.16 16:13t/p4270.101.34101.35101.341050.009918.99
8552008.10.16 16:13sell4280.101.34081.34581.3358
8562008.10.16 21:08s/l4280.101.34581.34581.3358-50.009868.99
8572008.10.16 21:08sell4290.101.34561.35061.3406
8582008.10.17 01:07s/l4290.101.35061.35061.3406-51.099817.90
8592008.10.17 01:07sell4300.101.35041.35541.3454
8602008.10.17 03:26t/p4300.101.34541.35541.345450.009867.90
8612008.10.17 03:26sell4310.101.34521.35021.3402
8622008.10.17 07:02s/l4310.101.35021.35021.3402-50.009817.90
8632008.10.17 07:02buy4320.101.35021.34521.3552
8642008.10.17 09:55s/l4320.101.34521.34521.3552-50.009767.90
8652008.10.17 09:55sell4330.101.34511.35011.3401
8662008.10.17 12:12t/p4330.101.34011.35011.340150.009817.90
8672008.10.17 12:12sell4340.101.33991.34491.3349
8682008.10.17 14:59s/l4340.101.34491.34491.3349-50.009767.90
8692008.10.17 14:59buy4350.101.34491.33991.3499
8702008.10.20 08:20t/p4350.101.34991.33991.349950.829818.72
8712008.10.20 08:20sell4360.101.34991.35491.3449
8722008.10.20 12:51t/p4360.101.34491.35491.344950.009868.72
8732008.10.20 12:51buy4370.101.34481.33981.3498
8742008.10.20 13:23s/l4370.101.33981.33981.3498-50.009818.72
8752008.10.20 13:23buy4380.101.34001.33501.3450
8762008.10.20 15:32s/l4380.101.33501.33501.3450-50.009768.72
8772008.10.20 15:32sell4390.101.33481.33981.3298
8782008.10.20 16:53t/p4390.101.32981.33981.329850.009818.72
8792008.10.20 16:53sell4400.101.32961.33461.3246
8802008.10.20 22:33s/l4400.101.33461.33461.3246-50.009768.72
8812008.10.20 22:33buy4410.101.33461.32961.3396
8822008.10.21 08:41s/l4410.101.32961.32961.3396-49.189719.54
8832008.10.21 08:41sell4420.101.32961.33461.3246
8842008.10.21 08:49t/p4420.101.32461.33461.324650.009769.54
8852008.10.21 08:49buy4430.101.32451.31951.3295
8862008.10.21 14:03s/l4430.101.31951.31951.3295-50.009719.54
8872008.10.21 14:03sell4440.101.31951.32451.3145
8882008.10.21 17:37t/p4440.101.31451.32451.314550.009769.54
8892008.10.21 17:37sell4450.101.31431.31931.3093
8902008.10.21 18:23t/p4450.101.30931.31931.309350.009819.54
8912008.10.21 18:23sell4460.101.30911.31411.3041
8922008.10.21 21:01s/l4460.101.31411.31411.3041-50.009769.54
8932008.10.21 21:01sell4470.101.31391.31891.3089
8942008.10.21 21:21t/p4470.101.30891.31891.308950.009819.54
8952008.10.21 21:21sell4480.101.30871.31371.3037
8962008.10.22 01:30t/p4480.101.30371.31371.303748.919868.45
8972008.10.22 01:30sell4490.101.30341.30841.2984
8982008.10.22 04:15t/p4490.101.29841.30841.298450.009918.45
8992008.10.22 04:15sell4500.101.29821.30321.2932
9002008.10.22 05:30t/p4500.101.29321.30321.293250.009968.45
9012008.10.22 05:30sell4510.101.29301.29801.2880
9022008.10.22 06:16t/p4510.101.28801.29801.288050.0010018.45
9032008.10.22 06:16sell4520.101.28781.29281.2828
9042008.10.22 06:25t/p4520.101.28281.29281.282850.0010068.45
9052008.10.22 06:25sell4530.101.28261.28761.2776
9062008.10.22 06:29t/p4530.101.27761.28761.277650.0010118.45
9072008.10.22 06:29sell4540.101.27741.28241.2724
9082008.10.22 06:38s/l4540.101.28241.28241.2724-50.0010068.45
9092008.10.22 06:38sell4550.101.28221.28721.2772
9102008.10.22 07:14s/l4550.101.28721.28721.2772-50.0010018.45
9112008.10.22 07:14sell4560.101.28711.29211.2821
9122008.10.22 07:37t/p4560.101.28211.29211.282150.0010068.45
9132008.10.22 07:37sell4570.101.28191.28691.2769
9142008.10.22 08:02s/l4570.101.28691.28691.2769-50.0010018.45
9152008.10.22 08:02sell4580.101.28671.29171.2817
9162008.10.22 09:37t/p4580.101.28171.29171.281750.0010068.45
9172008.10.22 09:37sell4590.101.28151.28651.2765
9182008.10.22 09:57s/l4590.101.28651.28651.2765-50.0010018.45
9192008.10.22 09:57sell4600.101.28631.29131.2813
9202008.10.22 10:41s/l4600.101.29131.29131.2813-50.009968.45
9212008.10.22 10:41sell4610.101.29111.29611.2861
9222008.10.22 12:36t/p4610.101.28611.29611.286150.0010018.45
9232008.10.22 12:36sell4620.101.28591.29091.2809
9242008.10.22 16:03t/p4620.101.28091.29091.280950.0010068.45
9252008.10.22 16:03sell4630.101.28071.28571.2757
9262008.10.22 16:20s/l4630.101.28571.28571.2757-50.0010018.45
9272008.10.22 16:20sell4640.101.28551.29051.2805
9282008.10.22 16:53s/l4640.101.29051.29051.2805-50.009968.45
9292008.10.22 16:53sell4650.101.29031.29531.2853
9302008.10.22 17:35t/p4650.101.28531.29531.285350.0010018.45
9312008.10.22 17:35sell4660.101.28511.29011.2801
9322008.10.23 01:03t/p4660.101.28011.29011.280146.7310065.18
9332008.10.23 01:03sell4670.101.27981.28481.2748
9342008.10.23 01:28t/p4670.101.27481.28481.274850.0010115.18
9352008.10.23 01:28sell4680.101.27441.27941.2694
9362008.10.23 02:08s/l4680.101.27941.27941.2694-50.0010065.18
9372008.10.23 02:08sell4690.101.27921.28421.2742
9382008.10.23 02:09s/l4690.101.28421.28421.2742-50.0010015.18
9392008.10.23 02:09sell4700.101.28401.28901.2790
9402008.10.23 02:33t/p4700.101.27901.28901.279050.0010065.18
9412008.10.23 02:33sell4710.101.27871.28371.2737
9422008.10.23 03:16s/l4710.101.28371.28371.2737-50.0010015.18
9432008.10.23 03:16sell4720.101.28351.28851.2785
9442008.10.23 05:00t/p4720.101.27851.28851.278550.0010065.18
9452008.10.23 05:00sell4730.101.27811.28311.2731
9462008.10.23 08:25s/l4730.101.28311.28311.2731-50.0010015.18
9472008.10.23 08:25buy4740.101.28311.27811.2881
9482008.10.23 09:28s/l4740.101.27811.27811.2881-50.009965.18
9492008.10.23 09:28sell4750.101.27811.28311.2731
9502008.10.23 10:11s/l4750.101.28311.28311.2731-50.009915.18
9512008.10.23 10:11sell4760.101.28291.28791.2779
9522008.10.23 14:25t/p4760.101.27791.28791.277950.009965.18
9532008.10.23 14:25sell4770.101.27761.28261.2726
9542008.10.23 14:57s/l4770.101.28261.28261.2726-50.009915.18
9552008.10.23 14:57sell4780.101.28241.28741.2774
9562008.10.23 16:54s/l4780.101.28741.28741.2774-50.009865.18
9572008.10.23 16:54sell4790.101.28721.29221.2822
9582008.10.23 18:10t/p4790.101.28221.29221.282250.009915.18
9592008.10.23 18:10sell4800.101.28191.28691.2769
9602008.10.23 20:31s/l4800.101.28691.28691.2769-50.009865.18
9612008.10.23 20:31sell4810.101.28671.29171.2817
9622008.10.23 22:18s/l4810.101.29171.29171.2817-50.009815.18
9632008.10.23 22:18buy4820.101.29171.28671.2967
9642008.10.23 23:03t/p4820.101.29671.28671.296750.009865.18
9652008.10.23 23:03sell4830.101.29681.30181.2918
9662008.10.24 00:43t/p4830.101.29181.30181.291848.919914.09
9672008.10.24 00:43sell4840.101.29151.29651.2865
9682008.10.24 02:15t/p4840.101.28651.29651.286550.009964.09
9692008.10.24 02:15buy4850.101.28611.28111.2911
9702008.10.24 03:54s/l4850.101.28111.28111.2911-50.009914.09
9712008.10.24 03:54sell4860.101.28091.28591.2759
9722008.10.24 05:32t/p4860.101.27591.28591.275950.009964.09
9732008.10.24 05:32sell4870.101.27571.28071.2707
9742008.10.24 06:43s/l4870.101.28071.28071.2707-50.009914.09
9752008.10.24 06:43sell4880.101.28051.28551.2755
9762008.10.24 07:54t/p4880.101.27551.28551.275550.009964.09
9772008.10.24 07:54sell4890.101.27531.28031.2703
9782008.10.24 08:54t/p4890.101.27031.28031.270350.0010014.09
9792008.10.24 08:54sell4900.101.27011.27511.2651
9802008.10.24 09:34t/p4900.101.26511.27511.265150.0010064.09
9812008.10.24 09:34sell4910.101.26491.26991.2599
9822008.10.24 10:18t/p4910.101.25991.26991.259950.0010114.09
9832008.10.24 10:18buy4920.101.25951.25451.2645
9842008.10.24 10:41s/l4920.101.25451.25451.2645-50.0010064.09
9852008.10.24 10:41buy4930.101.25471.24971.2597
9862008.10.24 11:35s/l4930.101.24971.24971.2597-50.0010014.09
9872008.10.24 11:35sell4940.101.24971.25471.2447
9882008.10.24 11:49s/l4940.101.25471.25471.2447-50.009964.09
9892008.10.24 11:49sell4950.101.25451.25951.2495
9902008.10.24 12:23s/l4950.101.25951.25951.2495-50.009914.09
9912008.10.24 12:23sell4960.101.25931.26431.2543
9922008.10.24 14:39s/l4960.101.26431.26431.2543-50.009864.09
9932008.10.24 14:39sell4970.101.26411.26911.2591
9942008.10.24 15:49s/l4970.101.26911.26911.2591-50.009814.09
9952008.10.24 15:49sell4980.101.26891.27391.2639
9962008.10.24 15:58s/l4980.101.27391.27391.2639-50.009764.09
9972008.10.24 15:58sell4990.101.27381.27881.2688
9982008.10.24 16:08t/p4990.101.26881.27881.268850.009814.09
9992008.10.24 16:08sell5000.101.26861.27361.2636
10002008.10.24 16:59s/l5000.101.27361.27361.2636-50.009764.09
10012008.10.24 16:59sell5010.101.27351.27851.2685
10022008.10.24 17:58t/p5010.101.26851.27851.268550.009814.09
10032008.10.24 17:58sell5020.101.26831.27331.2633
10042008.10.24 19:45t/p5020.101.26331.27331.263350.009864.09
10052008.10.24 19:45sell5030.101.26311.26811.2581
10062008.10.24 20:05t/p5030.101.25811.26811.258150.009914.09
10072008.10.24 20:05sell5040.101.25791.26291.2529
10082008.10.24 20:34s/l5040.101.26291.26291.2529-50.009864.09
10092008.10.24 20:34sell5050.101.26291.26791.2579
10102008.10.24 22:01t/p5050.101.25791.26791.257950.009914.09
10112008.10.24 22:01sell5060.101.25761.26261.2526
10122008.10.24 22:36s/l5060.101.26261.26261.2526-50.009864.09
10132008.10.24 22:36sell5070.101.26241.26741.2574
10142008.10.27 00:02t/p5070.101.25741.26741.257448.919913.00
10152008.10.27 00:02buy5080.101.25741.25241.2624
10162008.10.27 01:00t/p5080.101.26241.25241.262450.009963.00
10172008.10.27 01:00sell5090.101.26241.26741.2574
10182008.10.27 01:06s/l5090.101.26741.26741.2574-50.009913.00
10192008.10.27 01:06sell5100.101.26721.27221.2622
10202008.10.27 01:23t/p5100.101.26221.27221.262250.009963.00
10212008.10.27 01:23sell5110.101.26201.26701.2570
10222008.10.27 02:34t/p5110.101.25701.26701.257050.0010013.00
10232008.10.27 02:34sell5120.101.25661.26161.2516
10242008.10.27 04:38s/l5120.101.26161.26161.2516-50.009963.00
10252008.10.27 04:38sell5130.101.26141.26641.2564
10262008.10.27 06:01t/p5130.101.25641.26641.256450.0010013.00
10272008.10.27 06:01sell5140.101.25611.26111.2511
10282008.10.27 07:58t/p5140.101.25111.26111.251150.0010063.00
10292008.10.27 07:58sell5150.101.25091.25591.2459
10302008.10.27 08:49t/p5150.101.24591.25591.245950.0010113.00
10312008.10.27 08:49sell5160.101.24571.25071.2407
10322008.10.27 09:18t/p5160.101.24071.25071.240750.0010163.00
10332008.10.27 09:18sell5170.101.24041.24541.2354
10342008.10.27 10:07t/p5170.101.23541.24541.235450.0010213.00
10352008.10.27 10:07sell5180.101.23511.24011.2301
10362008.10.27 10:33s/l5180.101.24011.24011.2301-50.0010163.00
10372008.10.27 10:33sell5190.101.23991.24491.2349
10382008.10.27 11:26s/l5190.101.24491.24491.2349-50.0010113.00
10392008.10.27 11:26sell5200.101.24471.24971.2397
10402008.10.27 16:05t/p5200.101.23971.24971.239750.0010163.00
10412008.10.27 16:05sell5210.101.23951.24451.2345
10422008.10.27 16:18s/l5210.101.24451.24451.2345-50.0010113.00
10432008.10.27 16:18sell5220.101.24431.24931.2393
10442008.10.27 17:05s/l5220.101.24931.24931.2393-50.0010063.00
10452008.10.27 17:05sell5230.101.24911.25411.2441
10462008.10.27 17:56s/l5230.101.25411.25411.2441-50.0010013.00
10472008.10.27 17:56sell5240.101.25391.25891.2489
10482008.10.27 22:02t/p5240.101.24891.25891.248950.0010063.00
10492008.10.27 22:02buy5250.101.24891.24391.2539
10502008.10.28 00:30s/l5250.101.24391.24391.2539-49.1810013.82
10512008.10.28 00:30sell5260.101.24361.24861.2386
10522008.10.28 01:16s/l5260.101.24861.24861.2386-50.009963.82
10532008.10.28 01:16sell5270.101.24851.25351.2435
10542008.10.28 01:34t/p5270.101.24351.25351.243550.0010013.82
10552008.10.28 01:34sell5280.101.24331.24831.2383
10562008.10.28 02:04t/p5280.101.23831.24831.238350.0010063.82
10572008.10.28 02:04sell5290.101.23801.24301.2330
10582008.10.28 03:39s/l5290.101.24301.24301.2330-50.0010013.82
10592008.10.28 03:39sell5300.101.24281.24781.2378
10602008.10.28 06:06s/l5300.101.24781.24781.2378-50.009963.82
10612008.10.28 06:06sell5310.101.24761.25261.2426
10622008.10.28 06:45s/l5310.101.25261.25261.2426-50.009913.82
10632008.10.28 06:45sell5320.101.25241.25741.2474
10642008.10.28 07:37s/l5320.101.25741.25741.2474-50.009863.82
10652008.10.28 07:37sell5330.101.25731.26231.2523
10662008.10.28 08:20t/p5330.101.25231.26231.252350.009913.82
10672008.10.28 08:20sell5340.101.25211.25711.2471
10682008.10.28 08:56t/p5340.101.24711.25711.247150.009963.82
10692008.10.28 08:56sell5350.101.24691.25191.2419
10702008.10.28 09:15s/l5350.101.25191.25191.2419-50.009913.82
10712008.10.28 09:15sell5360.101.25181.25681.2468
10722008.10.28 12:54s/l5360.101.25681.25681.2468-50.009863.82
10732008.10.28 12:54buy5370.101.25681.25181.2618
10742008.10.28 13:36s/l5370.101.25181.25181.2618-50.009813.82
10752008.10.28 13:36sell5380.101.25181.25681.2468
10762008.10.28 15:45t/p5380.101.24681.25681.246850.009863.82
10772008.10.28 15:45sell5390.101.24661.25161.2416
10782008.10.28 17:18s/l5390.101.25161.25161.2416-50.009813.82
10792008.10.28 17:18sell5400.101.25141.25641.2464
10802008.10.28 18:01t/p5400.101.24641.25641.246450.009863.82
10812008.10.28 18:01sell5410.101.24621.25121.2412
10822008.10.28 19:17s/l5410.101.25121.25121.2412-50.009813.82
10832008.10.28 19:17sell5420.101.25111.25611.2461
10842008.10.28 19:32s/l5420.101.25611.25611.2461-50.009763.82
10852008.10.28 19:32sell5430.101.25591.26091.2509
10862008.10.28 19:53s/l5430.101.26091.26091.2509-50.009713.82
10872008.10.28 19:53sell5440.101.26071.26571.2557
10882008.10.28 20:21s/l5440.101.26571.26571.2557-50.009663.82
10892008.10.28 20:21sell5450.101.26551.27051.2605
10902008.10.28 21:00s/l5450.101.27051.27051.2605-50.009613.82
10912008.10.28 21:00sell5460.101.27031.27531.2653
10922008.10.28 22:42s/l5460.101.27531.27531.2653-50.009563.82
10932008.10.28 22:42buy5470.101.27551.27051.2805
10942008.10.28 23:55t/p5470.101.28051.27051.280550.009613.82
10952008.10.28 23:55sell5480.101.28051.28551.2755
10962008.10.29 01:54t/p5480.101.27551.28551.275548.919662.73
10972008.10.29 01:54sell5490.101.27521.28021.2702
10982008.10.29 04:07t/p5490.101.27021.28021.270250.009712.73
10992008.10.29 04:07buy5500.101.27021.26521.2752
11002008.10.29 06:04s/l5500.101.26521.26521.2752-50.009662.73
11012008.10.29 06:04sell5510.101.26511.27011.2601
11022008.10.29 06:47s/l5510.101.27011.27011.2601-50.009612.73
11032008.10.29 06:47sell5520.101.27001.27501.2650
11042008.10.29 07:41s/l5520.101.27501.27501.2650-50.009562.73
11052008.10.29 07:41buy5530.101.27501.27001.2800
11062008.10.29 08:29s/l5530.101.27001.27001.2800-50.009512.73
11072008.10.29 08:29sell5540.101.27001.27501.2650
11082008.10.29 09:48s/l5540.101.27501.27501.2650-50.009462.73
11092008.10.29 09:48buy5550.101.27511.27011.2801
11102008.10.29 11:40t/p5550.101.28011.27011.280150.009512.73
11112008.10.29 11:40sell5560.101.28011.28511.2751
11122008.10.29 13:35t/p5560.101.27511.28511.275150.009562.73
11132008.10.29 13:35sell5570.101.27491.27991.2699
11142008.10.29 14:43s/l5570.101.27991.27991.2699-50.009512.73
11152008.10.29 14:43sell5580.101.27971.28471.2747
11162008.10.29 15:03s/l5580.101.28471.28471.2747-50.009462.73
11172008.10.29 15:03sell5590.101.28471.28971.2797
11182008.10.29 15:05s/l5590.101.28971.28971.2797-50.009412.73
11192008.10.29 15:05sell5600.101.28961.29461.2846
11202008.10.29 15:23s/l5600.101.29461.29461.2846-50.009362.73
11212008.10.29 15:23buy5610.101.29471.28971.2997
11222008.10.29 16:50s/l5610.101.28971.28971.2997-50.009312.73
11232008.10.29 16:50sell5620.101.28971.29471.2847
11242008.10.29 16:59t/p5620.101.28471.29471.284750.009362.73
11252008.10.29 16:59sell5630.101.28451.28951.2795
11262008.10.29 17:30s/l5630.101.28951.28951.2795-50.009312.73
11272008.10.29 17:30sell5640.101.28941.29441.2844
11282008.10.29 17:37s/l5640.101.29441.29441.2844-50.009262.73
11292008.10.29 17:37sell5650.101.29431.29931.2893
11302008.10.29 17:59t/p5650.101.28931.29931.289350.009312.73
11312008.10.29 17:59sell5660.101.28901.29401.2840
11322008.10.29 19:05s/l5660.101.29401.29401.2840-50.009262.73
11332008.10.29 19:05buy5670.101.29401.28901.2990
11342008.10.29 19:22s/l5670.101.28901.28901.2990-50.009212.73
11352008.10.29 19:22buy5680.101.28921.28421.2942
11362008.10.29 19:31s/l5680.101.28421.28421.2942-50.009162.73
11372008.10.29 19:31sell5690.101.28411.28911.2791
11382008.10.29 19:41s/l5690.101.28911.28911.2791-50.009112.73
11392008.10.29 19:41sell5700.101.28891.29391.2839
11402008.10.29 19:55t/p5700.101.28391.29391.283950.009162.73
11412008.10.29 19:55sell5710.101.28371.28871.2787
11422008.10.29 20:15s/l5710.101.28871.28871.2787-50.009112.73
11432008.10.29 20:15buy5720.101.28871.28371.2937
11442008.10.29 20:21t/p5720.101.29371.28371.293750.009162.73
11452008.10.29 20:21buy5730.101.29391.28891.2989
11462008.10.30 01:17t/p5730.101.29891.28891.298952.469215.19
11472008.10.30 01:17sell5740.101.29891.30391.2939
11482008.10.30 01:23s/l5740.101.30391.30391.2939-50.009165.19
11492008.10.30 01:23sell5750.101.30371.30871.2987
11502008.10.30 01:51s/l5750.101.30871.30871.2987-50.009115.19
11512008.10.30 01:51sell5760.101.30871.31371.3037
11522008.10.30 02:15s/l5760.101.31371.31371.3037-50.009065.19
11532008.10.30 02:15buy5770.101.31371.30871.3187
11542008.10.30 03:31t/p5770.101.31871.30871.318750.009115.19
11552008.10.30 03:31buy5780.101.31891.31391.3239
11562008.10.30 03:40t/p5780.101.32391.31391.323950.009165.19
11572008.10.30 03:40buy5790.101.32411.31911.3291
11582008.10.30 04:25s/l5790.101.31911.31911.3291-50.009115.19
11592008.10.30 04:25sell5800.101.31911.32411.3141
11602008.10.30 06:47s/l5800.101.32411.32411.3141-50.009065.19
11612008.10.30 06:47buy5810.101.32411.31911.3291
11622008.10.30 07:07s/l5810.101.31911.31911.3291-50.009015.19
11632008.10.30 07:07buy5820.101.31921.31421.3242
11642008.10.30 07:15s/l5820.101.31421.31421.3242-50.008965.19
11652008.10.30 07:15sell5830.101.31411.31911.3091
11662008.10.30 07:33s/l5830.101.31911.31911.3091-50.008915.19
11672008.10.30 07:33sell5840.101.31891.32391.3139
11682008.10.30 10:01t/p5840.101.31391.32391.313950.008965.19
11692008.10.30 10:01sell5850.101.31371.31871.3087
11702008.10.30 10:31t/p5850.101.30871.31871.308750.009015.19
11712008.10.30 10:31buy5860.101.30871.30371.3137
11722008.10.30 10:58s/l5860.101.30371.30371.3137-50.008965.19
11732008.10.30 10:58buy5870.101.30391.29891.3089
11742008.10.30 11:21t/p5870.101.30891.29891.308950.009015.19
11752008.10.30 11:21buy5880.101.30911.30411.3141
11762008.10.30 11:45t/p5880.101.31411.30411.314150.009065.19
11772008.10.30 11:45sell5890.101.31411.31911.3091
11782008.10.30 12:29t/p5890.101.30911.31911.309150.009115.19
11792008.10.30 12:29buy5900.101.30911.30411.3141
11802008.10.30 13:46s/l5900.101.30411.30411.3141-50.009065.19
11812008.10.30 13:46buy5910.101.30431.29931.3093
11822008.10.30 14:46s/l5910.101.29931.29931.3093-50.009015.19
11832008.10.30 14:46sell5920.101.29931.30431.2943
11842008.10.30 15:37t/p5920.101.29431.30431.294350.009065.19
11852008.10.30 15:37buy5930.101.29421.28921.2992
11862008.10.30 16:26s/l5930.101.28921.28921.2992-50.009015.19
11872008.10.30 16:26buy5940.101.28931.28431.2943
11882008.10.30 16:46s/l5940.101.28431.28431.2943-50.008965.19
11892008.10.30 16:46sell5950.101.28431.28931.2793
11902008.10.30 17:22s/l5950.101.28931.28931.2793-50.008915.19
11912008.10.30 17:22sell5960.101.28911.29411.2841
11922008.10.30 18:58s/l5960.101.29411.29411.2841-50.008865.19
11932008.10.30 18:58sell5970.101.29401.29901.2890
11942008.10.30 19:27s/l5970.101.29901.29901.2890-50.008815.19
11952008.10.30 19:27sell5980.101.29881.30381.2938
11962008.10.30 20:21t/p5980.101.29381.30381.293850.008865.19
11972008.10.30 20:21sell5990.101.29351.29851.2885
11982008.10.30 22:37t/p5990.101.28851.29851.288550.008915.19
11992008.10.30 22:37buy6000.101.28761.28261.2926
12002008.10.31 01:19s/l6000.101.28261.28261.2926-49.188866.01
12012008.10.31 01:19sell6010.101.28251.28751.2775
12022008.10.31 01:34t/p6010.101.27751.28751.277550.008916.01
12032008.10.31 01:34sell6020.101.27721.28221.2722
12042008.10.31 02:15s/l6020.101.28221.28221.2722-50.008866.01
12052008.10.31 02:15sell6030.101.28201.28701.2770
12062008.10.31 03:49s/l6030.101.28701.28701.2770-50.008816.01
12072008.10.31 03:49buy6040.101.28701.28201.2920
12082008.10.31 04:14s/l6040.101.28201.28201.2920-50.008766.01
12092008.10.31 04:14sell6050.101.28201.28701.2770
12102008.10.31 07:24t/p6050.101.27701.28701.277050.008816.01
12112008.10.31 07:24sell6060.101.27671.28171.2717
12122008.10.31 07:46t/p6060.101.27171.28171.271750.008866.01
12132008.10.31 07:46sell6070.101.27151.27651.2665
12142008.10.31 10:36s/l6070.101.27651.27651.2665-50.008816.01
12152008.10.31 10:36sell6080.101.27631.28131.2713
12162008.10.31 14:53t/p6080.101.27131.28131.271350.008866.01
12172008.10.31 14:53buy6090.101.27131.26631.2763
12182008.10.31 16:17t/p6090.101.27631.26631.276350.008916.01
12192008.10.31 16:17sell6100.101.27631.28131.2713
12202008.10.31 16:42t/p6100.101.27131.28131.271350.008966.01
12212008.10.31 16:42buy6110.101.27131.26631.2763
12222008.10.31 18:02t/p6110.101.27631.26631.276350.009016.01
12232008.10.31 18:02sell6120.101.27631.28131.2713
12242008.10.31 19:18t/p6120.101.27131.28131.271350.009066.01
12252008.10.31 19:18sell6130.101.27111.27611.2661
12262008.10.31 20:00s/l6130.101.27611.27611.2661-50.009016.01
12272008.10.31 20:00sell6140.101.27591.28091.2709
12282008.10.31 22:00close at stop6140.101.27271.28091.270932.009048.01