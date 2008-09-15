|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Minute (M1) 2004.06.16 12:35 - 2008.10.31 22:00
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|MaxOrdersTotal1=1; MaxOrdersTotal2=1; MaxOrdersTotal3=1; TrainTimeFrame=5; TrainPeriod=1; PredictPeriod=1; StopLoss=50; TakeProfit=50; Lots=0.1; BeginDate=1970.01.01 00:00;
|Bars in test
|1389218
|Ticks modelled
|7812804
|Modelling quality
|25.00%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|-951.99
|Gross profit
|14859.69
|Gross loss
|-15811.68
|Profit factor
|0.94
|Expected payoff
|-1.55
|Absolute drawdown
|1293.04
|Maximal drawdown
|1651.25 (15.93%)
|Relative drawdown
|15.93% (1651.25)
|Total trades
|614
|Short positions (won %)
|383 (51.44%)
|Long positions (won %)
|231 (43.72%)
|Profit trades (% of total)
|298 (48.53%)
|Loss trades (% of total)
|316 (51.47%)
|Largest
|profit trade
|52.46
|loss trade
|-53.27
|Average
|profit trade
|49.86
|loss trade
|-50.04
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|9 (448.91)
|consecutive losses (loss in money)
|7 (-350.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|448.91 (9)
|consecutive loss (count of losses)
|-350.00 (7)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2008.08.11 00:01
|sell
|1
|0.10
|1.4943
|1.4993
|1.4893
|2
|2008.08.11 03:19
|s/l
|1
|0.10
|1.4993
|1.4993
|1.4893
|-50.00
|9950.00
|3
|2008.08.11 03:19
|sell
|2
|0.10
|1.4991
|1.5041
|1.4941
|4
|2008.08.11 08:44
|t/p
|2
|0.10
|1.4941
|1.5041
|1.4941
|50.00
|10000.00
|5
|2008.08.11 08:44
|buy
|3
|0.10
|1.4941
|1.4891
|1.4991
|6
|2008.08.11 09:38
|t/p
|3
|0.10
|1.4991
|1.4891
|1.4991
|50.00
|10050.00
|7
|2008.08.11 09:38
|sell
|4
|0.10
|1.4991
|1.5041
|1.4941
|8
|2008.08.11 09:55
|s/l
|4
|0.10
|1.5041
|1.5041
|1.4941
|-50.00
|10000.00
|9
|2008.08.11 09:55
|sell
|5
|0.10
|1.5039
|1.5089
|1.4989
|10
|2008.08.11 14:56
|t/p
|5
|0.10
|1.4989
|1.5089
|1.4989
|50.00
|10050.00
|11
|2008.08.11 14:56
|sell
|6
|0.10
|1.4987
|1.5037
|1.4937
|12
|2008.08.11 18:09
|t/p
|6
|0.10
|1.4937
|1.5037
|1.4937
|50.00
|10100.00
|13
|2008.08.11 18:09
|sell
|7
|0.10
|1.4935
|1.4985
|1.4885
|14
|2008.08.11 19:35
|t/p
|7
|0.10
|1.4885
|1.4985
|1.4885
|50.00
|10150.00
|15
|2008.08.11 19:35
|sell
|8
|0.10
|1.4883
|1.4933
|1.4833
|16
|2008.08.11 20:56
|s/l
|8
|0.10
|1.4933
|1.4933
|1.4833
|-50.00
|10100.00
|17
|2008.08.11 20:56
|sell
|9
|0.10
|1.4931
|1.4981
|1.4881
|18
|2008.08.12 03:05
|t/p
|9
|0.10
|1.4881
|1.4981
|1.4881
|48.91
|10148.91
|19
|2008.08.12 03:05
|sell
|10
|0.10
|1.4878
|1.4928
|1.4828
|20
|2008.08.12 07:54
|t/p
|10
|0.10
|1.4828
|1.4928
|1.4828
|50.00
|10198.91
|21
|2008.08.12 07:54
|sell
|11
|0.10
|1.4825
|1.4875
|1.4775
|22
|2008.08.12 08:38
|s/l
|11
|0.10
|1.4875
|1.4875
|1.4775
|-50.00
|10148.91
|23
|2008.08.12 08:38
|sell
|12
|0.10
|1.4873
|1.4923
|1.4823
|24
|2008.08.12 11:09
|s/l
|12
|0.10
|1.4923
|1.4923
|1.4823
|-50.00
|10098.91
|25
|2008.08.12 11:10
|sell
|13
|0.10
|1.4921
|1.4971
|1.4871
|26
|2008.08.13 09:18
|s/l
|13
|0.10
|1.4971
|1.4971
|1.4871
|-51.09
|10047.82
|27
|2008.08.13 09:18
|sell
|14
|0.10
|1.4969
|1.5019
|1.4919
|28
|2008.08.13 10:10
|t/p
|14
|0.10
|1.4919
|1.5019
|1.4919
|50.00
|10097.82
|29
|2008.08.13 10:10
|sell
|15
|0.10
|1.4917
|1.4967
|1.4867
|30
|2008.08.13 12:21
|t/p
|15
|0.10
|1.4867
|1.4967
|1.4867
|50.00
|10147.82
|31
|2008.08.13 12:21
|sell
|16
|0.10
|1.4865
|1.4915
|1.4815
|32
|2008.08.13 14:18
|s/l
|16
|0.10
|1.4915
|1.4915
|1.4815
|-50.00
|10097.82
|33
|2008.08.13 14:18
|sell
|17
|0.10
|1.4913
|1.4963
|1.4863
|34
|2008.08.13 16:03
|t/p
|17
|0.10
|1.4863
|1.4963
|1.4863
|50.00
|10147.82
|35
|2008.08.13 16:03
|sell
|18
|0.10
|1.4861
|1.4911
|1.4811
|36
|2008.08.13 18:09
|s/l
|18
|0.10
|1.4911
|1.4911
|1.4811
|-50.00
|10097.82
|37
|2008.08.13 18:09
|sell
|19
|0.10
|1.4909
|1.4959
|1.4859
|38
|2008.08.14 07:47
|t/p
|19
|0.10
|1.4859
|1.4959
|1.4859
|46.73
|10144.55
|39
|2008.08.14 07:47
|sell
|20
|0.10
|1.4856
|1.4906
|1.4806
|40
|2008.08.14 08:30
|s/l
|20
|0.10
|1.4906
|1.4906
|1.4806
|-50.00
|10094.55
|41
|2008.08.14 08:30
|buy
|21
|0.10
|1.4907
|1.4857
|1.4957
|42
|2008.08.14 17:57
|s/l
|21
|0.10
|1.4857
|1.4857
|1.4957
|-50.00
|10044.55
|43
|2008.08.14 17:57
|buy
|22
|0.10
|1.4859
|1.4809
|1.4909
|44
|2008.08.14 18:31
|s/l
|22
|0.10
|1.4809
|1.4809
|1.4909
|-50.00
|9994.55
|45
|2008.08.14 18:31
|sell
|23
|0.10
|1.4808
|1.4858
|1.4758
|46
|2008.08.15 02:53
|t/p
|23
|0.10
|1.4758
|1.4858
|1.4758
|48.91
|10043.46
|47
|2008.08.15 03:00
|sell
|24
|0.10
|1.4765
|1.4815
|1.4715
|48
|2008.08.15 10:18
|t/p
|24
|0.10
|1.4715
|1.4815
|1.4715
|50.00
|10093.46
|49
|2008.08.15 10:18
|buy
|25
|0.10
|1.4715
|1.4665
|1.4765
|50
|2008.08.15 17:18
|s/l
|25
|0.10
|1.4665
|1.4665
|1.4765
|-50.00
|10043.46
|51
|2008.08.15 17:18
|sell
|26
|0.10
|1.4665
|1.4715
|1.4615
|52
|2008.08.18 02:13
|s/l
|26
|0.10
|1.4715
|1.4715
|1.4615
|-51.09
|9992.37
|53
|2008.08.18 02:13
|sell
|27
|0.10
|1.4714
|1.4764
|1.4664
|54
|2008.08.18 05:48
|s/l
|27
|0.10
|1.4764
|1.4764
|1.4664
|-50.00
|9942.37
|55
|2008.08.18 05:48
|sell
|28
|0.10
|1.4762
|1.4812
|1.4712
|56
|2008.08.18 12:42
|t/p
|28
|0.10
|1.4712
|1.4812
|1.4712
|50.00
|9992.37
|57
|2008.08.18 12:42
|buy
|29
|0.10
|1.4712
|1.4662
|1.4762
|58
|2008.08.19 07:54
|s/l
|29
|0.10
|1.4662
|1.4662
|1.4762
|-49.18
|9943.19
|59
|2008.08.19 07:54
|sell
|30
|0.10
|1.4660
|1.4710
|1.4610
|60
|2008.08.19 16:35
|s/l
|30
|0.10
|1.4710
|1.4710
|1.4610
|-50.00
|9893.19
|61
|2008.08.19 16:35
|sell
|31
|0.10
|1.4708
|1.4758
|1.4658
|62
|2008.08.19 18:03
|s/l
|31
|0.10
|1.4758
|1.4758
|1.4658
|-50.00
|9843.19
|63
|2008.08.19 18:03
|sell
|32
|0.10
|1.4759
|1.4809
|1.4709
|64
|2008.08.20 11:39
|t/p
|32
|0.10
|1.4709
|1.4809
|1.4709
|48.91
|9892.10
|65
|2008.08.20 11:39
|sell
|33
|0.10
|1.4707
|1.4757
|1.4657
|66
|2008.08.20 15:37
|s/l
|33
|0.10
|1.4757
|1.4757
|1.4657
|-50.00
|9842.10
|67
|2008.08.20 15:37
|sell
|34
|0.10
|1.4756
|1.4806
|1.4706
|68
|2008.08.20 17:13
|t/p
|34
|0.10
|1.4706
|1.4806
|1.4706
|50.00
|9892.10
|69
|2008.08.20 17:13
|buy
|35
|0.10
|1.4704
|1.4654
|1.4754
|70
|2008.08.21 01:54
|t/p
|35
|0.10
|1.4754
|1.4654
|1.4754
|52.46
|9944.56
|71
|2008.08.21 01:54
|sell
|36
|0.10
|1.4754
|1.4804
|1.4704
|72
|2008.08.21 08:23
|s/l
|36
|0.10
|1.4804
|1.4804
|1.4704
|-50.00
|9894.56
|73
|2008.08.21 08:23
|buy
|37
|0.10
|1.4804
|1.4754
|1.4854
|74
|2008.08.21 11:48
|s/l
|37
|0.10
|1.4754
|1.4754
|1.4854
|-50.00
|9844.56
|75
|2008.08.21 11:55
|buy
|38
|0.10
|1.4758
|1.4708
|1.4808
|76
|2008.08.21 13:45
|t/p
|38
|0.10
|1.4808
|1.4708
|1.4808
|50.00
|9894.56
|77
|2008.08.21 13:45
|sell
|39
|0.10
|1.4808
|1.4858
|1.4758
|78
|2008.08.21 16:00
|s/l
|39
|0.10
|1.4858
|1.4858
|1.4758
|-50.00
|9844.56
|79
|2008.08.21 16:00
|sell
|40
|0.10
|1.4856
|1.4906
|1.4806
|80
|2008.08.21 23:07
|s/l
|40
|0.10
|1.4906
|1.4906
|1.4806
|-50.00
|9794.56
|81
|2008.08.21 23:07
|sell
|41
|0.10
|1.4905
|1.4955
|1.4855
|82
|2008.08.22 09:46
|t/p
|41
|0.10
|1.4855
|1.4955
|1.4855
|48.91
|9843.47
|83
|2008.08.22 09:46
|buy
|42
|0.10
|1.4854
|1.4804
|1.4904
|84
|2008.08.22 13:56
|s/l
|42
|0.10
|1.4804
|1.4804
|1.4904
|-50.00
|9793.47
|85
|2008.08.22 13:56
|buy
|43
|0.10
|1.4805
|1.4755
|1.4855
|86
|2008.08.25 02:08
|s/l
|43
|0.10
|1.4755
|1.4755
|1.4855
|-49.18
|9744.29
|87
|2008.08.25 02:08
|buy
|44
|0.10
|1.4757
|1.4707
|1.4807
|88
|2008.08.25 06:34
|s/l
|44
|0.10
|1.4707
|1.4707
|1.4807
|-50.00
|9694.29
|89
|2008.08.25 06:34
|sell
|45
|0.10
|1.4702
|1.4752
|1.4652
|90
|2008.08.25 09:36
|s/l
|45
|0.10
|1.4752
|1.4752
|1.4652
|-50.00
|9644.29
|91
|2008.08.25 09:36
|sell
|46
|0.10
|1.4750
|1.4800
|1.4700
|92
|2008.08.25 14:39
|s/l
|46
|0.10
|1.4800
|1.4800
|1.4700
|-50.00
|9594.29
|93
|2008.08.25 14:39
|buy
|47
|0.10
|1.4800
|1.4750
|1.4850
|94
|2008.08.25 19:36
|s/l
|47
|0.10
|1.4750
|1.4750
|1.4850
|-50.00
|9544.29
|95
|2008.08.25 20:26
|sell
|48
|0.10
|1.4749
|1.4799
|1.4699
|96
|2008.08.26 07:23
|t/p
|48
|0.10
|1.4699
|1.4799
|1.4699
|48.91
|9593.20
|97
|2008.08.26 07:23
|sell
|49
|0.10
|1.4696
|1.4746
|1.4646
|98
|2008.08.26 10:02
|t/p
|49
|0.10
|1.4646
|1.4746
|1.4646
|50.00
|9643.20
|99
|2008.08.26 10:02
|sell
|50
|0.10
|1.4644
|1.4694
|1.4594
|100
|2008.08.26 11:13
|t/p
|50
|0.10
|1.4594
|1.4694
|1.4594
|50.00
|9693.20
|101
|2008.08.26 12:25
|sell
|51
|0.10
|1.4591
|1.4641
|1.4541
|102
|2008.08.26 15:22
|s/l
|51
|0.10
|1.4641
|1.4641
|1.4541
|-50.00
|9643.20
|103
|2008.08.26 15:40
|sell
|52
|0.10
|1.4656
|1.4706
|1.4606
|104
|2008.08.27 03:02
|s/l
|52
|0.10
|1.4706
|1.4706
|1.4606
|-51.09
|9592.11
|105
|2008.08.27 03:02
|buy
|53
|0.10
|1.4707
|1.4657
|1.4757
|106
|2008.08.27 12:41
|t/p
|53
|0.10
|1.4757
|1.4657
|1.4757
|50.00
|9642.11
|107
|2008.08.27 13:25
|sell
|54
|0.10
|1.4751
|1.4801
|1.4701
|108
|2008.08.27 16:22
|t/p
|54
|0.10
|1.4701
|1.4801
|1.4701
|50.00
|9692.11
|109
|2008.08.27 16:22
|sell
|55
|0.10
|1.4699
|1.4749
|1.4649
|110
|2008.08.28 02:00
|s/l
|55
|0.10
|1.4749
|1.4749
|1.4649
|-53.27
|9638.84
|111
|2008.08.28 02:00
|sell
|56
|0.10
|1.4748
|1.4798
|1.4698
|112
|2008.08.28 06:17
|s/l
|56
|0.10
|1.4798
|1.4798
|1.4698
|-50.00
|9588.84
|113
|2008.08.28 06:17
|buy
|57
|0.10
|1.4798
|1.4748
|1.4848
|114
|2008.08.28 10:59
|s/l
|57
|0.10
|1.4748
|1.4748
|1.4848
|-50.00
|9538.84
|115
|2008.08.28 10:59
|buy
|58
|0.10
|1.4750
|1.4700
|1.4800
|116
|2008.08.28 15:09
|t/p
|58
|0.10
|1.4800
|1.4700
|1.4800
|50.00
|9588.84
|117
|2008.08.28 15:09
|sell
|59
|0.10
|1.4802
|1.4852
|1.4752
|118
|2008.08.28 16:26
|t/p
|59
|0.10
|1.4752
|1.4852
|1.4752
|50.00
|9638.84
|119
|2008.08.28 16:26
|buy
|60
|0.10
|1.4752
|1.4702
|1.4802
|120
|2008.08.28 17:44
|s/l
|60
|0.10
|1.4702
|1.4702
|1.4802
|-50.00
|9588.84
|121
|2008.08.28 17:44
|sell
|61
|0.10
|1.4701
|1.4751
|1.4651
|122
|2008.08.29 04:02
|s/l
|61
|0.10
|1.4751
|1.4751
|1.4651
|-51.09
|9537.75
|123
|2008.08.29 04:02
|buy
|62
|0.10
|1.4751
|1.4701
|1.4801
|124
|2008.08.29 15:50
|s/l
|62
|0.10
|1.4701
|1.4701
|1.4801
|-50.00
|9487.75
|125
|2008.08.29 15:50
|buy
|63
|0.10
|1.4703
|1.4653
|1.4753
|126
|2008.08.29 18:46
|s/l
|63
|0.10
|1.4653
|1.4653
|1.4753
|-50.00
|9437.75
|127
|2008.08.29 18:46
|buy
|64
|0.10
|1.4655
|1.4605
|1.4705
|128
|2008.09.01 00:00
|t/p
|64
|0.10
|1.4705
|1.4605
|1.4705
|50.82
|9488.57
|129
|2008.09.01 00:00
|sell
|65
|0.10
|1.4707
|1.4757
|1.4657
|130
|2008.09.01 02:53
|t/p
|65
|0.10
|1.4657
|1.4757
|1.4657
|50.00
|9538.57
|131
|2008.09.01 02:53
|sell
|66
|0.10
|1.4655
|1.4705
|1.4605
|132
|2008.09.01 15:10
|t/p
|66
|0.10
|1.4605
|1.4705
|1.4605
|50.00
|9588.57
|133
|2008.09.01 15:10
|buy
|67
|0.10
|1.4605
|1.4555
|1.4655
|134
|2008.09.02 08:16
|s/l
|67
|0.10
|1.4555
|1.4555
|1.4655
|-49.18
|9539.39
|135
|2008.09.02 08:16
|sell
|68
|0.10
|1.4555
|1.4605
|1.4505
|136
|2008.09.02 09:50
|t/p
|68
|0.10
|1.4505
|1.4605
|1.4505
|50.00
|9589.39
|137
|2008.09.02 10:05
|sell
|69
|0.10
|1.4506
|1.4556
|1.4456
|138
|2008.09.03 06:14
|t/p
|69
|0.10
|1.4456
|1.4556
|1.4456
|48.91
|9638.30
|139
|2008.09.03 06:14
|sell
|70
|0.10
|1.4454
|1.4504
|1.4404
|140
|2008.09.03 10:11
|t/p
|70
|0.10
|1.4404
|1.4504
|1.4404
|50.00
|9688.30
|141
|2008.09.03 10:55
|sell
|71
|0.10
|1.4411
|1.4461
|1.4361
|142
|2008.09.03 14:41
|s/l
|71
|0.10
|1.4461
|1.4461
|1.4361
|-50.00
|9638.30
|143
|2008.09.03 14:41
|sell
|72
|0.10
|1.4459
|1.4509
|1.4409
|144
|2008.09.03 22:03
|s/l
|72
|0.10
|1.4509
|1.4509
|1.4409
|-50.00
|9588.30
|145
|2008.09.03 22:10
|buy
|73
|0.10
|1.4507
|1.4457
|1.4557
|146
|2008.09.04 13:11
|s/l
|73
|0.10
|1.4457
|1.4457
|1.4557
|-47.54
|9540.76
|147
|2008.09.04 13:35
|buy
|74
|0.10
|1.4452
|1.4402
|1.4502
|148
|2008.09.04 16:30
|s/l
|74
|0.10
|1.4402
|1.4402
|1.4502
|-50.00
|9490.76
|149
|2008.09.04 16:30
|sell
|75
|0.10
|1.4398
|1.4448
|1.4348
|150
|2008.09.04 17:18
|t/p
|75
|0.10
|1.4348
|1.4448
|1.4348
|50.00
|9540.76
|151
|2008.09.04 17:18
|sell
|76
|0.10
|1.4345
|1.4395
|1.4295
|152
|2008.09.04 23:12
|t/p
|76
|0.10
|1.4295
|1.4395
|1.4295
|50.00
|9590.76
|153
|2008.09.04 23:12
|sell
|77
|0.10
|1.4293
|1.4343
|1.4243
|154
|2008.09.04 23:16
|t/p
|77
|0.10
|1.4243
|1.4343
|1.4243
|50.00
|9640.76
|155
|2008.09.04 23:16
|buy
|78
|0.10
|1.4242
|1.4192
|1.4292
|156
|2008.09.05 04:34
|t/p
|78
|0.10
|1.4292
|1.4192
|1.4292
|50.82
|9691.58
|157
|2008.09.05 04:35
|buy
|79
|0.10
|1.4296
|1.4246
|1.4346
|158
|2008.09.05 10:31
|s/l
|79
|0.10
|1.4246
|1.4246
|1.4346
|-50.00
|9641.58
|159
|2008.09.05 10:31
|buy
|80
|0.10
|1.4248
|1.4198
|1.4298
|160
|2008.09.05 12:57
|s/l
|80
|0.10
|1.4198
|1.4198
|1.4298
|-50.00
|9591.58
|161
|2008.09.05 12:57
|sell
|81
|0.10
|1.4198
|1.4248
|1.4148
|162
|2008.09.05 13:35
|s/l
|81
|0.10
|1.4248
|1.4248
|1.4148
|-50.00
|9541.58
|163
|2008.09.05 13:35
|sell
|82
|0.10
|1.4246
|1.4296
|1.4196
|164
|2008.09.05 14:30
|s/l
|82
|0.10
|1.4296
|1.4296
|1.4196
|-50.00
|9491.58
|165
|2008.09.05 14:30
|sell
|83
|0.10
|1.4294
|1.4344
|1.4244
|166
|2008.09.05 14:34
|t/p
|83
|0.10
|1.4244
|1.4344
|1.4244
|50.00
|9541.58
|167
|2008.09.05 14:34
|sell
|84
|0.10
|1.4242
|1.4292
|1.4192
|168
|2008.09.05 14:42
|s/l
|84
|0.10
|1.4292
|1.4292
|1.4192
|-50.00
|9491.58
|169
|2008.09.05 14:42
|sell
|85
|0.10
|1.4290
|1.4340
|1.4240
|170
|2008.09.05 15:16
|s/l
|85
|0.10
|1.4340
|1.4340
|1.4240
|-50.00
|9441.58
|171
|2008.09.05 15:20
|buy
|86
|0.10
|1.4333
|1.4283
|1.4383
|172
|2008.09.05 16:11
|s/l
|86
|0.10
|1.4283
|1.4283
|1.4383
|-50.00
|9391.58
|173
|2008.09.05 16:11
|buy
|87
|0.10
|1.4285
|1.4235
|1.4335
|174
|2008.09.05 18:28
|s/l
|87
|0.10
|1.4235
|1.4235
|1.4335
|-50.00
|9341.58
|175
|2008.09.05 18:28
|sell
|88
|0.10
|1.4235
|1.4285
|1.4185
|176
|2008.09.08 00:00
|s/l
|88
|0.10
|1.4285
|1.4285
|1.4185
|-51.09
|9290.49
|177
|2008.09.08 00:00
|sell
|89
|0.10
|1.4375
|1.4425
|1.4325
|178
|2008.09.08 00:25
|t/p
|89
|0.10
|1.4325
|1.4425
|1.4325
|50.00
|9340.49
|179
|2008.09.08 00:25
|sell
|90
|0.10
|1.4322
|1.4372
|1.4272
|180
|2008.09.08 03:26
|s/l
|90
|0.10
|1.4372
|1.4372
|1.4272
|-50.00
|9290.49
|181
|2008.09.08 03:26
|sell
|91
|0.10
|1.4370
|1.4420
|1.4320
|182
|2008.09.08 04:36
|s/l
|91
|0.10
|1.4420
|1.4420
|1.4320
|-50.00
|9240.49
|183
|2008.09.08 04:36
|buy
|92
|0.10
|1.4420
|1.4370
|1.4470
|184
|2008.09.08 08:09
|s/l
|92
|0.10
|1.4370
|1.4370
|1.4470
|-50.00
|9190.49
|185
|2008.09.08 08:09
|sell
|93
|0.10
|1.4370
|1.4420
|1.4320
|186
|2008.09.08 08:56
|t/p
|93
|0.10
|1.4320
|1.4420
|1.4320
|50.00
|9240.49
|187
|2008.09.08 08:56
|sell
|94
|0.10
|1.4318
|1.4368
|1.4268
|188
|2008.09.08 10:30
|t/p
|94
|0.10
|1.4268
|1.4368
|1.4268
|50.00
|9290.49
|189
|2008.09.08 10:30
|buy
|95
|0.10
|1.4268
|1.4218
|1.4318
|190
|2008.09.08 11:06
|s/l
|95
|0.10
|1.4218
|1.4218
|1.4318
|-50.00
|9240.49
|191
|2008.09.08 11:06
|buy
|96
|0.10
|1.4220
|1.4170
|1.4270
|192
|2008.09.08 12:13
|s/l
|96
|0.10
|1.4170
|1.4170
|1.4270
|-50.00
|9190.49
|193
|2008.09.08 12:13
|sell
|97
|0.10
|1.4169
|1.4219
|1.4119
|194
|2008.09.08 12:30
|s/l
|97
|0.10
|1.4219
|1.4219
|1.4119
|-50.00
|9140.49
|195
|2008.09.08 12:30
|buy
|98
|0.10
|1.4219
|1.4169
|1.4269
|196
|2008.09.08 17:44
|s/l
|98
|0.10
|1.4169
|1.4169
|1.4269
|-50.00
|9090.49
|197
|2008.09.08 17:44
|sell
|99
|0.10
|1.4168
|1.4218
|1.4118
|198
|2008.09.08 18:00
|t/p
|99
|0.10
|1.4118
|1.4218
|1.4118
|50.00
|9140.49
|199
|2008.09.08 18:00
|sell
|100
|0.10
|1.4116
|1.4166
|1.4066
|200
|2008.09.08 19:38
|t/p
|100
|0.10
|1.4066
|1.4166
|1.4066
|50.00
|9190.49
|201
|2008.09.08 19:38
|buy
|101
|0.10
|1.4066
|1.4016
|1.4116
|202
|2008.09.08 21:14
|t/p
|101
|0.10
|1.4116
|1.4016
|1.4116
|50.00
|9240.49
|203
|2008.09.08 21:14
|buy
|102
|0.10
|1.4118
|1.4068
|1.4168
|204
|2008.09.09 03:30
|s/l
|102
|0.10
|1.4068
|1.4068
|1.4168
|-49.18
|9191.31
|205
|2008.09.09 03:30
|sell
|103
|0.10
|1.4067
|1.4117
|1.4017
|206
|2008.09.09 08:35
|s/l
|103
|0.10
|1.4117
|1.4117
|1.4017
|-50.00
|9141.31
|207
|2008.09.09 08:35
|sell
|104
|0.10
|1.4115
|1.4165
|1.4065
|208
|2008.09.09 11:08
|s/l
|104
|0.10
|1.4165
|1.4165
|1.4065
|-50.00
|9091.31
|209
|2008.09.09 11:08
|buy
|105
|0.10
|1.4165
|1.4115
|1.4215
|210
|2008.09.09 14:53
|s/l
|105
|0.10
|1.4115
|1.4115
|1.4215
|-50.00
|9041.31
|211
|2008.09.09 14:53
|buy
|106
|0.10
|1.4117
|1.4067
|1.4167
|212
|2008.09.09 15:38
|s/l
|106
|0.10
|1.4067
|1.4067
|1.4167
|-50.00
|8991.31
|213
|2008.09.09 15:38
|buy
|107
|0.10
|1.4069
|1.4019
|1.4119
|214
|2008.09.09 16:01
|t/p
|107
|0.10
|1.4119
|1.4019
|1.4119
|50.00
|9041.31
|215
|2008.09.09 16:01
|sell
|108
|0.10
|1.4119
|1.4169
|1.4069
|216
|2008.09.09 17:18
|s/l
|108
|0.10
|1.4169
|1.4169
|1.4069
|-50.00
|8991.31
|217
|2008.09.09 17:18
|sell
|109
|0.10
|1.4168
|1.4218
|1.4118
|218
|2008.09.09 18:38
|s/l
|109
|0.10
|1.4218
|1.4218
|1.4118
|-50.00
|8941.31
|219
|2008.09.09 18:38
|sell
|110
|0.10
|1.4216
|1.4266
|1.4166
|220
|2008.09.09 20:46
|t/p
|110
|0.10
|1.4166
|1.4266
|1.4166
|50.00
|8991.31
|221
|2008.09.09 20:46
|sell
|111
|0.10
|1.4164
|1.4214
|1.4114
|222
|2008.09.09 21:53
|t/p
|111
|0.10
|1.4114
|1.4214
|1.4114
|50.00
|9041.31
|223
|2008.09.09 21:53
|sell
|112
|0.10
|1.4110
|1.4160
|1.4060
|224
|2008.09.10 06:37
|s/l
|112
|0.10
|1.4160
|1.4160
|1.4060
|-51.09
|8990.22
|225
|2008.09.10 06:37
|sell
|113
|0.10
|1.4162
|1.4212
|1.4112
|226
|2008.09.10 11:35
|t/p
|113
|0.10
|1.4112
|1.4212
|1.4112
|50.00
|9040.22
|227
|2008.09.10 11:35
|sell
|114
|0.10
|1.4110
|1.4160
|1.4060
|228
|2008.09.10 16:53
|t/p
|114
|0.10
|1.4060
|1.4160
|1.4060
|50.00
|9090.22
|229
|2008.09.10 16:53
|sell
|115
|0.10
|1.4058
|1.4108
|1.4008
|230
|2008.09.10 22:02
|t/p
|115
|0.10
|1.4008
|1.4108
|1.4008
|50.00
|9140.22
|231
|2008.09.10 22:02
|sell
|116
|0.10
|1.4005
|1.4055
|1.3955
|232
|2008.09.11 01:52
|t/p
|116
|0.10
|1.3955
|1.4055
|1.3955
|46.73
|9186.95
|233
|2008.09.11 01:52
|sell
|117
|0.10
|1.3952
|1.4002
|1.3902
|234
|2008.09.11 10:57
|t/p
|117
|0.10
|1.3902
|1.4002
|1.3902
|50.00
|9236.95
|235
|2008.09.11 10:57
|sell
|118
|0.10
|1.3900
|1.3950
|1.3850
|236
|2008.09.11 13:14
|s/l
|118
|0.10
|1.3950
|1.3950
|1.3850
|-50.00
|9186.95
|237
|2008.09.11 13:14
|sell
|119
|0.10
|1.3948
|1.3998
|1.3898
|238
|2008.09.11 15:50
|t/p
|119
|0.10
|1.3898
|1.3998
|1.3898
|50.00
|9236.95
|239
|2008.09.11 15:50
|sell
|120
|0.10
|1.3896
|1.3946
|1.3846
|240
|2008.09.11 17:56
|s/l
|120
|0.10
|1.3946
|1.3946
|1.3846
|-50.00
|9186.95
|241
|2008.09.11 17:56
|sell
|121
|0.10
|1.3944
|1.3994
|1.3894
|242
|2008.09.11 22:53
|s/l
|121
|0.10
|1.3994
|1.3994
|1.3894
|-50.00
|9136.95
|243
|2008.09.11 22:53
|sell
|122
|0.10
|1.3992
|1.4042
|1.3942
|244
|2008.09.11 23:35
|s/l
|122
|0.10
|1.4042
|1.4042
|1.3942
|-50.00
|9086.95
|245
|2008.09.11 23:35
|buy
|123
|0.10
|1.4042
|1.3992
|1.4092
|246
|2008.09.12 00:19
|s/l
|123
|0.10
|1.3992
|1.3992
|1.4092
|-49.18
|9037.77
|247
|2008.09.12 00:19
|buy
|124
|0.10
|1.3994
|1.3944
|1.4044
|248
|2008.09.12 08:36
|t/p
|124
|0.10
|1.4044
|1.3944
|1.4044
|50.00
|9087.77
|249
|2008.09.12 08:36
|sell
|125
|0.10
|1.4044
|1.4094
|1.3994
|250
|2008.09.12 09:11
|s/l
|125
|0.10
|1.4094
|1.4094
|1.3994
|-50.00
|9037.77
|251
|2008.09.12 09:11
|sell
|126
|0.10
|1.4092
|1.4142
|1.4042
|252
|2008.09.12 15:20
|s/l
|126
|0.10
|1.4142
|1.4142
|1.4042
|-50.00
|8987.77
|253
|2008.09.12 15:20
|sell
|127
|0.10
|1.4140
|1.4190
|1.4090
|254
|2008.09.12 16:00
|t/p
|127
|0.10
|1.4090
|1.4190
|1.4090
|50.00
|9037.77
|255
|2008.09.12 16:00
|sell
|128
|0.10
|1.4087
|1.4137
|1.4037
|256
|2008.09.12 16:25
|s/l
|128
|0.10
|1.4137
|1.4137
|1.4037
|-50.00
|8987.77
|257
|2008.09.12 16:25
|buy
|129
|0.10
|1.4137
|1.4087
|1.4187
|258
|2008.09.12 16:55
|t/p
|129
|0.10
|1.4187
|1.4087
|1.4187
|50.00
|9037.77
|259
|2008.09.12 16:55
|buy
|130
|0.10
|1.4189
|1.4139
|1.4239
|260
|2008.09.15 00:00
|t/p
|130
|0.10
|1.4239
|1.4139
|1.4239
|50.82
|9088.59
|261
|2008.09.15 00:00
|buy
|131
|0.10
|1.4295
|1.4245
|1.4345
|262
|2008.09.15 02:28
|t/p
|131
|0.10
|1.4345
|1.4245
|1.4345
|50.00
|9138.59
|263
|2008.09.15 02:28
|buy
|132
|0.10
|1.4349
|1.4299
|1.4399
|264
|2008.09.15 04:49
|t/p
|132
|0.10
|1.4399
|1.4299
|1.4399
|50.00
|9188.59
|265
|2008.09.15 04:49
|buy
|133
|0.10
|1.4401
|1.4351
|1.4451
|266
|2008.09.15 05:18
|t/p
|133
|0.10
|1.4451
|1.4351
|1.4451
|50.00
|9238.59
|267
|2008.09.15 05:18
|buy
|134
|0.10
|1.4455
|1.4405
|1.4505
|268
|2008.09.15 06:23
|s/l
|134
|0.10
|1.4405
|1.4405
|1.4505
|-50.00
|9188.59
|269
|2008.09.15 06:23
|buy
|135
|0.10
|1.4406
|1.4356
|1.4456
|270
|2008.09.15 06:44
|s/l
|135
|0.10
|1.4356
|1.4356
|1.4456
|-50.00
|9138.59
|271
|2008.09.15 06:44
|buy
|136
|0.10
|1.4357
|1.4307
|1.4407
|272
|2008.09.15 07:43
|t/p
|136
|0.10
|1.4407
|1.4307
|1.4407
|50.00
|9188.59
|273
|2008.09.15 07:43
|buy
|137
|0.10
|1.4410
|1.4360
|1.4460
|274
|2008.09.15 08:23
|s/l
|137
|0.10
|1.4360
|1.4360
|1.4460
|-50.00
|9138.59
|275
|2008.09.15 08:23
|buy
|138
|0.10
|1.4362
|1.4312
|1.4412
|276
|2008.09.15 08:42
|s/l
|138
|0.10
|1.4312
|1.4312
|1.4412
|-50.00
|9088.59
|277
|2008.09.15 08:42
|buy
|139
|0.10
|1.4314
|1.4264
|1.4364
|278
|2008.09.15 10:24
|s/l
|139
|0.10
|1.4264
|1.4264
|1.4364
|-50.00
|9038.59
|279
|2008.09.15 10:24
|buy
|140
|0.10
|1.4266
|1.4216
|1.4316
|280
|2008.09.15 12:25
|s/l
|140
|0.10
|1.4216
|1.4216
|1.4316
|-50.00
|8988.59
|281
|2008.09.15 12:25
|buy
|141
|0.10
|1.4218
|1.4168
|1.4268
|282
|2008.09.15 13:17
|s/l
|141
|0.10
|1.4168
|1.4168
|1.4268
|-50.00
|8938.59
|283
|2008.09.15 13:17
|buy
|142
|0.10
|1.4170
|1.4120
|1.4220
|284
|2008.09.15 13:28
|s/l
|142
|0.10
|1.4120
|1.4120
|1.4220
|-50.00
|8888.59
|285
|2008.09.15 13:28
|buy
|143
|0.10
|1.4122
|1.4072
|1.4172
|286
|2008.09.15 14:56
|t/p
|143
|0.10
|1.4172
|1.4072
|1.4172
|50.00
|8938.59
|287
|2008.09.15 14:56
|buy
|144
|0.10
|1.4174
|1.4124
|1.4224
|288
|2008.09.15 16:15
|t/p
|144
|0.10
|1.4224
|1.4124
|1.4224
|50.00
|8988.59
|289
|2008.09.15 16:15
|buy
|145
|0.10
|1.4226
|1.4176
|1.4276
|290
|2008.09.15 16:29
|s/l
|145
|0.10
|1.4176
|1.4176
|1.4276
|-50.00
|8938.59
|291
|2008.09.15 16:29
|buy
|146
|0.10
|1.4178
|1.4128
|1.4228
|292
|2008.09.15 21:23
|t/p
|146
|0.10
|1.4228
|1.4128
|1.4228
|50.00
|8988.59
|293
|2008.09.15 21:23
|buy
|147
|0.10
|1.4231
|1.4181
|1.4281
|294
|2008.09.15 21:38
|t/p
|147
|0.10
|1.4281
|1.4181
|1.4281
|50.00
|9038.59
|295
|2008.09.15 21:38
|buy
|148
|0.10
|1.4283
|1.4233
|1.4333
|296
|2008.09.15 22:48
|s/l
|148
|0.10
|1.4233
|1.4233
|1.4333
|-50.00
|8988.59
|297
|2008.09.15 22:48
|sell
|149
|0.10
|1.4233
|1.4283
|1.4183
|298
|2008.09.15 23:58
|s/l
|149
|0.10
|1.4283
|1.4283
|1.4183
|-50.00
|8938.59
|299
|2008.09.15 23:58
|buy
|150
|0.10
|1.4285
|1.4235
|1.4335
|300
|2008.09.16 02:00
|s/l
|150
|0.10
|1.4235
|1.4235
|1.4335
|-49.18
|8889.41
|301
|2008.09.16 02:00
|buy
|151
|0.10
|1.4236
|1.4186
|1.4286
|302
|2008.09.16 05:58
|s/l
|151
|0.10
|1.4186
|1.4186
|1.4286
|-50.00
|8839.41
|303
|2008.09.16 05:58
|buy
|152
|0.10
|1.4188
|1.4138
|1.4238
|304
|2008.09.16 06:37
|t/p
|152
|0.10
|1.4238
|1.4138
|1.4238
|50.00
|8889.41
|305
|2008.09.16 06:37
|buy
|153
|0.10
|1.4240
|1.4190
|1.4290
|306
|2008.09.16 11:44
|s/l
|153
|0.10
|1.4190
|1.4190
|1.4290
|-50.00
|8839.41
|307
|2008.09.16 11:44
|buy
|154
|0.10
|1.4192
|1.4142
|1.4242
|308
|2008.09.16 14:05
|t/p
|154
|0.10
|1.4242
|1.4142
|1.4242
|50.00
|8889.41
|309
|2008.09.16 14:05
|buy
|155
|0.10
|1.4244
|1.4194
|1.4294
|310
|2008.09.16 15:22
|s/l
|155
|0.10
|1.4194
|1.4194
|1.4294
|-50.00
|8839.41
|311
|2008.09.16 15:22
|buy
|156
|0.10
|1.4195
|1.4145
|1.4245
|312
|2008.09.16 16:35
|s/l
|156
|0.10
|1.4145
|1.4145
|1.4245
|-50.00
|8789.41
|313
|2008.09.16 16:35
|buy
|157
|0.10
|1.4147
|1.4097
|1.4197
|314
|2008.09.16 20:14
|s/l
|157
|0.10
|1.4097
|1.4097
|1.4197
|-50.00
|8739.41
|315
|2008.09.16 20:14
|buy
|158
|0.10
|1.4099
|1.4049
|1.4149
|316
|2008.09.16 20:50
|t/p
|158
|0.10
|1.4149
|1.4049
|1.4149
|50.00
|8789.41
|317
|2008.09.16 20:50
|buy
|159
|0.10
|1.4152
|1.4102
|1.4202
|318
|2008.09.16 23:41
|s/l
|159
|0.10
|1.4102
|1.4102
|1.4202
|-50.00
|8739.41
|319
|2008.09.16 23:41
|buy
|160
|0.10
|1.4103
|1.4053
|1.4153
|320
|2008.09.17 01:33
|t/p
|160
|0.10
|1.4153
|1.4053
|1.4153
|50.82
|8790.23
|321
|2008.09.17 01:33
|buy
|161
|0.10
|1.4155
|1.4105
|1.4205
|322
|2008.09.17 02:10
|t/p
|161
|0.10
|1.4205
|1.4105
|1.4205
|50.00
|8840.23
|323
|2008.09.17 02:10
|sell
|162
|0.10
|1.4205
|1.4255
|1.4155
|324
|2008.09.17 05:07
|t/p
|162
|0.10
|1.4155
|1.4255
|1.4155
|50.00
|8890.23
|325
|2008.09.17 05:07
|buy
|163
|0.10
|1.4154
|1.4104
|1.4204
|326
|2008.09.17 07:54
|t/p
|163
|0.10
|1.4204
|1.4104
|1.4204
|50.00
|8940.23
|327
|2008.09.17 07:54
|buy
|164
|0.10
|1.4206
|1.4156
|1.4256
|328
|2008.09.17 09:20
|t/p
|164
|0.10
|1.4256
|1.4156
|1.4256
|50.00
|8990.23
|329
|2008.09.17 09:20
|buy
|165
|0.10
|1.4259
|1.4209
|1.4309
|330
|2008.09.17 09:49
|s/l
|165
|0.10
|1.4209
|1.4209
|1.4309
|-50.00
|8940.23
|331
|2008.09.17 09:49
|sell
|166
|0.10
|1.4209
|1.4259
|1.4159
|332
|2008.09.17 15:23
|t/p
|166
|0.10
|1.4159
|1.4259
|1.4159
|50.00
|8990.23
|333
|2008.09.17 15:23
|buy
|167
|0.10
|1.4159
|1.4109
|1.4209
|334
|2008.09.17 16:03
|t/p
|167
|0.10
|1.4209
|1.4109
|1.4209
|50.00
|9040.23
|335
|2008.09.17 16:03
|buy
|168
|0.10
|1.4211
|1.4161
|1.4261
|336
|2008.09.17 17:18
|s/l
|168
|0.10
|1.4161
|1.4161
|1.4261
|-50.00
|8990.23
|337
|2008.09.17 17:18
|buy
|169
|0.10
|1.4163
|1.4113
|1.4213
|338
|2008.09.17 18:02
|s/l
|169
|0.10
|1.4113
|1.4113
|1.4213
|-50.00
|8940.23
|339
|2008.09.17 18:02
|sell
|170
|0.10
|1.4113
|1.4163
|1.4063
|340
|2008.09.17 18:46
|s/l
|170
|0.10
|1.4163
|1.4163
|1.4063
|-50.00
|8890.23
|341
|2008.09.17 18:46
|buy
|171
|0.10
|1.4163
|1.4113
|1.4213
|342
|2008.09.17 19:18
|t/p
|171
|0.10
|1.4213
|1.4113
|1.4213
|50.00
|8940.23
|343
|2008.09.17 19:18
|sell
|172
|0.10
|1.4213
|1.4263
|1.4163
|344
|2008.09.17 19:28
|s/l
|172
|0.10
|1.4263
|1.4263
|1.4163
|-50.00
|8890.23
|345
|2008.09.17 19:28
|sell
|173
|0.10
|1.4261
|1.4311
|1.4211
|346
|2008.09.17 20:00
|s/l
|173
|0.10
|1.4311
|1.4311
|1.4211
|-50.00
|8840.23
|347
|2008.09.17 20:00
|buy
|174
|0.10
|1.4311
|1.4261
|1.4361
|348
|2008.09.17 20:45
|t/p
|174
|0.10
|1.4361
|1.4261
|1.4361
|50.00
|8890.23
|349
|2008.09.17 20:45
|sell
|175
|0.10
|1.4361
|1.4411
|1.4311
|350
|2008.09.17 21:30
|t/p
|175
|0.10
|1.4311
|1.4411
|1.4311
|50.00
|8940.23
|351
|2008.09.17 21:30
|sell
|176
|0.10
|1.4309
|1.4359
|1.4259
|352
|2008.09.17 21:59
|s/l
|176
|0.10
|1.4359
|1.4359
|1.4259
|-50.00
|8890.23
|353
|2008.09.17 21:59
|buy
|177
|0.10
|1.4359
|1.4309
|1.4409
|354
|2008.09.17 23:10
|s/l
|177
|0.10
|1.4309
|1.4309
|1.4409
|-50.00
|8840.23
|355
|2008.09.17 23:10
|sell
|178
|0.10
|1.4307
|1.4357
|1.4257
|356
|2008.09.18 02:25
|s/l
|178
|0.10
|1.4357
|1.4357
|1.4257
|-53.27
|8786.96
|357
|2008.09.18 02:25
|buy
|179
|0.10
|1.4357
|1.4307
|1.4407
|358
|2008.09.18 09:02
|s/l
|179
|0.10
|1.4307
|1.4307
|1.4407
|-50.00
|8736.96
|359
|2008.09.18 09:02
|buy
|180
|0.10
|1.4308
|1.4258
|1.4358
|360
|2008.09.18 10:17
|t/p
|180
|0.10
|1.4358
|1.4258
|1.4358
|50.00
|8786.96
|361
|2008.09.18 10:17
|buy
|181
|0.10
|1.4360
|1.4310
|1.4410
|362
|2008.09.18 10:28
|t/p
|181
|0.10
|1.4410
|1.4310
|1.4410
|50.00
|8836.96
|363
|2008.09.18 10:28
|buy
|182
|0.10
|1.4414
|1.4364
|1.4464
|364
|2008.09.18 11:53
|t/p
|182
|0.10
|1.4464
|1.4364
|1.4464
|50.00
|8886.96
|365
|2008.09.18 11:53
|buy
|183
|0.10
|1.4466
|1.4416
|1.4516
|366
|2008.09.18 12:09
|t/p
|183
|0.10
|1.4516
|1.4416
|1.4516
|50.00
|8936.96
|367
|2008.09.18 12:09
|buy
|184
|0.10
|1.4520
|1.4470
|1.4570
|368
|2008.09.18 13:13
|s/l
|184
|0.10
|1.4470
|1.4470
|1.4570
|-50.00
|8886.96
|369
|2008.09.18 13:13
|buy
|185
|0.10
|1.4472
|1.4422
|1.4522
|370
|2008.09.18 15:21
|s/l
|185
|0.10
|1.4422
|1.4422
|1.4522
|-50.00
|8836.96
|371
|2008.09.18 15:21
|buy
|186
|0.10
|1.4424
|1.4374
|1.4474
|372
|2008.09.18 15:51
|s/l
|186
|0.10
|1.4374
|1.4374
|1.4474
|-50.00
|8786.96
|373
|2008.09.18 15:51
|buy
|187
|0.10
|1.4376
|1.4326
|1.4426
|374
|2008.09.18 18:48
|t/p
|187
|0.10
|1.4426
|1.4326
|1.4426
|50.00
|8836.96
|375
|2008.09.18 18:48
|sell
|188
|0.10
|1.4426
|1.4476
|1.4376
|376
|2008.09.18 20:36
|t/p
|188
|0.10
|1.4376
|1.4476
|1.4376
|50.00
|8886.96
|377
|2008.09.18 20:36
|buy
|189
|0.10
|1.4376
|1.4326
|1.4426
|378
|2008.09.18 21:07
|s/l
|189
|0.10
|1.4326
|1.4326
|1.4426
|-50.00
|8836.96
|379
|2008.09.18 21:07
|sell
|190
|0.10
|1.4324
|1.4374
|1.4274
|380
|2008.09.19 02:22
|t/p
|190
|0.10
|1.4274
|1.4374
|1.4274
|48.91
|8885.87
|381
|2008.09.19 02:22
|sell
|191
|0.10
|1.4271
|1.4321
|1.4221
|382
|2008.09.19 02:34
|t/p
|191
|0.10
|1.4221
|1.4321
|1.4221
|50.00
|8935.87
|383
|2008.09.19 02:34
|sell
|192
|0.10
|1.4217
|1.4267
|1.4167
|384
|2008.09.19 07:07
|t/p
|192
|0.10
|1.4167
|1.4267
|1.4167
|50.00
|8985.87
|385
|2008.09.19 07:07
|sell
|193
|0.10
|1.4165
|1.4215
|1.4115
|386
|2008.09.19 07:58
|s/l
|193
|0.10
|1.4215
|1.4215
|1.4115
|-50.00
|8935.87
|387
|2008.09.19 07:58
|sell
|194
|0.10
|1.4214
|1.4264
|1.4164
|388
|2008.09.19 10:21
|t/p
|194
|0.10
|1.4164
|1.4264
|1.4164
|50.00
|8985.87
|389
|2008.09.19 10:21
|sell
|195
|0.10
|1.4162
|1.4212
|1.4112
|390
|2008.09.19 11:27
|s/l
|195
|0.10
|1.4212
|1.4212
|1.4112
|-50.00
|8935.87
|391
|2008.09.19 11:27
|sell
|196
|0.10
|1.4210
|1.4260
|1.4160
|392
|2008.09.19 13:08
|s/l
|196
|0.10
|1.4260
|1.4260
|1.4160
|-50.00
|8885.87
|393
|2008.09.19 13:08
|sell
|197
|0.10
|1.4258
|1.4308
|1.4208
|394
|2008.09.19 13:31
|t/p
|197
|0.10
|1.4208
|1.4308
|1.4208
|50.00
|8935.87
|395
|2008.09.19 13:31
|buy
|198
|0.10
|1.4207
|1.4157
|1.4257
|396
|2008.09.19 14:34
|t/p
|198
|0.10
|1.4257
|1.4157
|1.4257
|50.00
|8985.87
|397
|2008.09.19 14:34
|sell
|199
|0.10
|1.4257
|1.4307
|1.4207
|398
|2008.09.19 14:50
|s/l
|199
|0.10
|1.4307
|1.4307
|1.4207
|-50.00
|8935.87
|399
|2008.09.19 14:50
|sell
|200
|0.10
|1.4305
|1.4355
|1.4255
|400
|2008.09.19 15:24
|s/l
|200
|0.10
|1.4355
|1.4355
|1.4255
|-50.00
|8885.87
|401
|2008.09.19 15:24
|sell
|201
|0.10
|1.4353
|1.4403
|1.4303
|402
|2008.09.19 15:27
|s/l
|201
|0.10
|1.4403
|1.4403
|1.4303
|-50.00
|8835.87
|403
|2008.09.19 15:27
|sell
|202
|0.10
|1.4401
|1.4451
|1.4351
|404
|2008.09.19 17:10
|s/l
|202
|0.10
|1.4451
|1.4451
|1.4351
|-50.00
|8785.87
|405
|2008.09.19 17:10
|sell
|203
|0.10
|1.4449
|1.4499
|1.4399
|406
|2008.09.19 17:32
|t/p
|203
|0.10
|1.4399
|1.4499
|1.4399
|50.00
|8835.87
|407
|2008.09.19 17:32
|sell
|204
|0.10
|1.4397
|1.4447
|1.4347
|408
|2008.09.19 20:17
|s/l
|204
|0.10
|1.4447
|1.4447
|1.4347
|-50.00
|8785.87
|409
|2008.09.19 20:17
|sell
|205
|0.10
|1.4445
|1.4495
|1.4395
|410
|2008.09.19 21:34
|s/l
|205
|0.10
|1.4495
|1.4495
|1.4395
|-50.00
|8735.87
|411
|2008.09.19 21:34
|sell
|206
|0.10
|1.4493
|1.4543
|1.4443
|412
|2008.09.22 00:53
|t/p
|206
|0.10
|1.4443
|1.4543
|1.4443
|48.91
|8784.78
|413
|2008.09.22 00:53
|buy
|207
|0.10
|1.4442
|1.4392
|1.4492
|414
|2008.09.22 01:19
|t/p
|207
|0.10
|1.4492
|1.4392
|1.4492
|50.00
|8834.78
|415
|2008.09.22 01:19
|sell
|208
|0.10
|1.4492
|1.4542
|1.4442
|416
|2008.09.22 05:13
|s/l
|208
|0.10
|1.4542
|1.4542
|1.4442
|-50.00
|8784.78
|417
|2008.09.22 05:13
|sell
|209
|0.10
|1.4540
|1.4590
|1.4490
|418
|2008.09.22 06:56
|t/p
|209
|0.10
|1.4490
|1.4590
|1.4490
|50.00
|8834.78
|419
|2008.09.22 06:56
|buy
|210
|0.10
|1.4490
|1.4440
|1.4540
|420
|2008.09.22 09:29
|t/p
|210
|0.10
|1.4540
|1.4440
|1.4540
|50.00
|8884.78
|421
|2008.09.22 09:29
|sell
|211
|0.10
|1.4541
|1.4591
|1.4491
|422
|2008.09.22 10:10
|s/l
|211
|0.10
|1.4591
|1.4591
|1.4491
|-50.00
|8834.78
|423
|2008.09.22 10:10
|sell
|212
|0.10
|1.4589
|1.4639
|1.4539
|424
|2008.09.22 15:35
|s/l
|212
|0.10
|1.4639
|1.4639
|1.4539
|-50.00
|8784.78
|425
|2008.09.22 15:35
|buy
|213
|0.10
|1.4639
|1.4589
|1.4689
|426
|2008.09.22 17:37
|t/p
|213
|0.10
|1.4689
|1.4589
|1.4689
|50.00
|8834.78
|427
|2008.09.22 17:37
|buy
|214
|0.10
|1.4691
|1.4641
|1.4741
|428
|2008.09.22 18:59
|t/p
|214
|0.10
|1.4741
|1.4641
|1.4741
|50.00
|8884.78
|429
|2008.09.22 18:59
|buy
|215
|0.10
|1.4743
|1.4693
|1.4793
|430
|2008.09.22 19:30
|t/p
|215
|0.10
|1.4793
|1.4693
|1.4793
|50.00
|8934.78
|431
|2008.09.22 19:30
|buy
|216
|0.10
|1.4796
|1.4746
|1.4846
|432
|2008.09.22 21:30
|t/p
|216
|0.10
|1.4846
|1.4746
|1.4846
|50.00
|8984.78
|433
|2008.09.22 21:30
|buy
|217
|0.10
|1.4848
|1.4798
|1.4898
|434
|2008.09.22 22:27
|s/l
|217
|0.10
|1.4798
|1.4798
|1.4898
|-50.00
|8934.78
|435
|2008.09.22 22:27
|sell
|218
|0.10
|1.4797
|1.4847
|1.4747
|436
|2008.09.23 08:45
|t/p
|218
|0.10
|1.4747
|1.4847
|1.4747
|48.91
|8983.69
|437
|2008.09.23 08:45
|sell
|219
|0.10
|1.4745
|1.4795
|1.4695
|438
|2008.09.23 10:21
|t/p
|219
|0.10
|1.4695
|1.4795
|1.4695
|50.00
|9033.69
|439
|2008.09.23 10:21
|buy
|220
|0.10
|1.4695
|1.4645
|1.4745
|440
|2008.09.23 11:42
|t/p
|220
|0.10
|1.4745
|1.4645
|1.4745
|50.00
|9083.69
|441
|2008.09.23 11:42
|buy
|221
|0.10
|1.4747
|1.4697
|1.4797
|442
|2008.09.23 12:09
|t/p
|221
|0.10
|1.4797
|1.4697
|1.4797
|50.00
|9133.69
|443
|2008.09.23 12:09
|sell
|222
|0.10
|1.4797
|1.4847
|1.4747
|444
|2008.09.23 14:06
|t/p
|222
|0.10
|1.4747
|1.4847
|1.4747
|50.00
|9183.69
|445
|2008.09.23 14:06
|sell
|223
|0.10
|1.4745
|1.4795
|1.4695
|446
|2008.09.23 17:31
|t/p
|223
|0.10
|1.4695
|1.4795
|1.4695
|50.00
|9233.69
|447
|2008.09.23 17:31
|sell
|224
|0.10
|1.4693
|1.4743
|1.4643
|448
|2008.09.23 19:05
|t/p
|224
|0.10
|1.4643
|1.4743
|1.4643
|50.00
|9283.69
|449
|2008.09.23 19:05
|sell
|225
|0.10
|1.4640
|1.4690
|1.4590
|450
|2008.09.23 20:09
|s/l
|225
|0.10
|1.4690
|1.4690
|1.4590
|-50.00
|9233.69
|451
|2008.09.23 20:09
|buy
|226
|0.10
|1.4690
|1.4640
|1.4740
|452
|2008.09.23 23:41
|s/l
|226
|0.10
|1.4640
|1.4640
|1.4740
|-50.00
|9183.69
|453
|2008.09.23 23:41
|buy
|227
|0.10
|1.4640
|1.4590
|1.4690
|454
|2008.09.24 01:43
|t/p
|227
|0.10
|1.4690
|1.4590
|1.4690
|50.82
|9234.51
|455
|2008.09.24 01:43
|buy
|228
|0.10
|1.4693
|1.4643
|1.4743
|456
|2008.09.24 09:52
|s/l
|228
|0.10
|1.4643
|1.4643
|1.4743
|-50.00
|9184.51
|457
|2008.09.24 09:52
|buy
|229
|0.10
|1.4645
|1.4595
|1.4695
|458
|2008.09.24 10:32
|t/p
|229
|0.10
|1.4695
|1.4595
|1.4695
|50.00
|9234.51
|459
|2008.09.24 10:32
|buy
|230
|0.10
|1.4697
|1.4647
|1.4747
|460
|2008.09.24 12:56
|s/l
|230
|0.10
|1.4647
|1.4647
|1.4747
|-50.00
|9184.51
|461
|2008.09.24 12:56
|buy
|231
|0.10
|1.4649
|1.4599
|1.4699
|462
|2008.09.24 14:20
|t/p
|231
|0.10
|1.4699
|1.4599
|1.4699
|50.00
|9234.51
|463
|2008.09.24 14:20
|buy
|232
|0.10
|1.4701
|1.4651
|1.4751
|464
|2008.09.24 16:50
|s/l
|232
|0.10
|1.4651
|1.4651
|1.4751
|-50.00
|9184.51
|465
|2008.09.24 16:50
|buy
|233
|0.10
|1.4653
|1.4603
|1.4703
|466
|2008.09.24 23:51
|s/l
|233
|0.10
|1.4603
|1.4603
|1.4703
|-50.00
|9134.51
|467
|2008.09.24 23:51
|sell
|234
|0.10
|1.4603
|1.4653
|1.4553
|468
|2008.09.25 01:06
|s/l
|234
|0.10
|1.4653
|1.4653
|1.4553
|-53.27
|9081.24
|469
|2008.09.25 01:06
|buy
|235
|0.10
|1.4654
|1.4604
|1.4704
|470
|2008.09.25 03:24
|t/p
|235
|0.10
|1.4704
|1.4604
|1.4704
|50.00
|9131.24
|471
|2008.09.25 03:24
|buy
|236
|0.10
|1.4707
|1.4657
|1.4757
|472
|2008.09.25 08:42
|t/p
|236
|0.10
|1.4757
|1.4657
|1.4757
|50.00
|9181.24
|473
|2008.09.25 08:42
|sell
|237
|0.10
|1.4757
|1.4807
|1.4707
|474
|2008.09.25 09:55
|t/p
|237
|0.10
|1.4707
|1.4807
|1.4707
|50.00
|9231.24
|475
|2008.09.25 09:55
|buy
|238
|0.10
|1.4707
|1.4657
|1.4757
|476
|2008.09.25 12:50
|s/l
|238
|0.10
|1.4657
|1.4657
|1.4757
|-50.00
|9181.24
|477
|2008.09.25 12:50
|buy
|239
|0.10
|1.4659
|1.4609
|1.4709
|478
|2008.09.25 14:20
|t/p
|239
|0.10
|1.4709
|1.4609
|1.4709
|50.00
|9231.24
|479
|2008.09.25 14:20
|sell
|240
|0.10
|1.4709
|1.4759
|1.4659
|480
|2008.09.25 16:22
|t/p
|240
|0.10
|1.4659
|1.4759
|1.4659
|50.00
|9281.24
|481
|2008.09.25 16:22
|buy
|241
|0.10
|1.4658
|1.4608
|1.4708
|482
|2008.09.25 18:58
|s/l
|241
|0.10
|1.4608
|1.4608
|1.4708
|-50.00
|9231.24
|483
|2008.09.25 18:58
|buy
|242
|0.10
|1.4610
|1.4560
|1.4660
|484
|2008.09.26 01:53
|t/p
|242
|0.10
|1.4660
|1.4560
|1.4660
|50.82
|9282.06
|485
|2008.09.26 01:53
|sell
|243
|0.10
|1.4665
|1.4715
|1.4615
|486
|2008.09.26 09:11
|t/p
|243
|0.10
|1.4615
|1.4715
|1.4615
|50.00
|9332.06
|487
|2008.09.26 09:11
|sell
|244
|0.10
|1.4612
|1.4662
|1.4562
|488
|2008.09.26 12:25
|t/p
|244
|0.10
|1.4562
|1.4662
|1.4562
|50.00
|9382.06
|489
|2008.09.26 12:25
|buy
|245
|0.10
|1.4562
|1.4512
|1.4612
|490
|2008.09.26 13:36
|t/p
|245
|0.10
|1.4612
|1.4512
|1.4612
|50.00
|9432.06
|491
|2008.09.26 13:36
|sell
|246
|0.10
|1.4613
|1.4663
|1.4563
|492
|2008.09.29 00:00
|t/p
|246
|0.10
|1.4563
|1.4663
|1.4563
|48.91
|9480.97
|493
|2008.09.29 00:00
|buy
|247
|0.10
|1.4519
|1.4469
|1.4569
|494
|2008.09.29 07:12
|s/l
|247
|0.10
|1.4469
|1.4469
|1.4569
|-50.00
|9430.97
|495
|2008.09.29 07:12
|sell
|248
|0.10
|1.4469
|1.4519
|1.4419
|496
|2008.09.29 08:36
|t/p
|248
|0.10
|1.4419
|1.4519
|1.4419
|50.00
|9480.97
|497
|2008.09.29 08:36
|sell
|249
|0.10
|1.4417
|1.4467
|1.4367
|498
|2008.09.29 09:15
|t/p
|249
|0.10
|1.4367
|1.4467
|1.4367
|50.00
|9530.97
|499
|2008.09.29 09:15
|buy
|250
|0.10
|1.4367
|1.4317
|1.4417
|500
|2008.09.29 09:26
|s/l
|250
|0.10
|1.4317
|1.4317
|1.4417
|-50.00
|9480.97
|501
|2008.09.29 09:26
|buy
|251
|0.10
|1.4319
|1.4269
|1.4369
|502
|2008.09.29 11:12
|t/p
|251
|0.10
|1.4369
|1.4269
|1.4369
|50.00
|9530.97
|503
|2008.09.29 11:12
|buy
|252
|0.10
|1.4371
|1.4321
|1.4421
|504
|2008.09.29 11:32
|s/l
|252
|0.10
|1.4321
|1.4321
|1.4421
|-50.00
|9480.97
|505
|2008.09.29 11:32
|sell
|253
|0.10
|1.4321
|1.4371
|1.4271
|506
|2008.09.29 13:50
|s/l
|253
|0.10
|1.4371
|1.4371
|1.4271
|-50.00
|9430.97
|507
|2008.09.29 13:50
|sell
|254
|0.10
|1.4369
|1.4419
|1.4319
|508
|2008.09.29 16:01
|s/l
|254
|0.10
|1.4419
|1.4419
|1.4319
|-50.00
|9380.97
|509
|2008.09.29 16:01
|sell
|255
|0.10
|1.4417
|1.4467
|1.4367
|510
|2008.09.29 16:19
|s/l
|255
|0.10
|1.4467
|1.4467
|1.4367
|-50.00
|9330.97
|511
|2008.09.29 16:19
|sell
|256
|0.10
|1.4465
|1.4515
|1.4415
|512
|2008.09.29 17:25
|t/p
|256
|0.10
|1.4415
|1.4515
|1.4415
|50.00
|9380.97
|513
|2008.09.29 17:25
|sell
|257
|0.10
|1.4413
|1.4463
|1.4363
|514
|2008.09.29 19:45
|s/l
|257
|0.10
|1.4463
|1.4463
|1.4363
|-50.00
|9330.97
|515
|2008.09.29 19:45
|sell
|258
|0.10
|1.4461
|1.4511
|1.4411
|516
|2008.09.29 19:46
|s/l
|258
|0.10
|1.4511
|1.4511
|1.4411
|-50.00
|9280.97
|517
|2008.09.29 19:46
|sell
|259
|0.10
|1.4515
|1.4565
|1.4465
|518
|2008.09.29 19:46
|s/l
|259
|0.10
|1.4565
|1.4565
|1.4465
|-50.00
|9230.97
|519
|2008.09.29 19:47
|sell
|260
|0.10
|1.4559
|1.4609
|1.4509
|520
|2008.09.29 19:47
|t/p
|260
|0.10
|1.4509
|1.4609
|1.4509
|50.00
|9280.97
|521
|2008.09.29 19:48
|sell
|261
|0.10
|1.4509
|1.4559
|1.4459
|522
|2008.09.29 19:50
|t/p
|261
|0.10
|1.4459
|1.4559
|1.4459
|50.00
|9330.97
|523
|2008.09.29 19:50
|sell
|262
|0.10
|1.4457
|1.4507
|1.4407
|524
|2008.09.29 20:15
|s/l
|262
|0.10
|1.4507
|1.4507
|1.4407
|-50.00
|9280.97
|525
|2008.09.29 20:15
|sell
|263
|0.10
|1.4505
|1.4555
|1.4455
|526
|2008.09.29 20:23
|t/p
|263
|0.10
|1.4455
|1.4555
|1.4455
|50.00
|9330.97
|527
|2008.09.29 20:23
|sell
|264
|0.10
|1.4451
|1.4501
|1.4401
|528
|2008.09.29 20:27
|s/l
|264
|0.10
|1.4501
|1.4501
|1.4401
|-50.00
|9280.97
|529
|2008.09.29 20:27
|sell
|265
|0.10
|1.4499
|1.4549
|1.4449
|530
|2008.09.29 21:58
|t/p
|265
|0.10
|1.4449
|1.4549
|1.4449
|50.00
|9330.97
|531
|2008.09.29 21:58
|sell
|266
|0.10
|1.4447
|1.4497
|1.4397
|532
|2008.09.30 00:06
|t/p
|266
|0.10
|1.4397
|1.4497
|1.4397
|48.91
|9379.88
|533
|2008.09.30 00:06
|sell
|267
|0.10
|1.4395
|1.4445
|1.4345
|534
|2008.09.30 04:51
|t/p
|267
|0.10
|1.4345
|1.4445
|1.4345
|50.00
|9429.88
|535
|2008.09.30 04:51
|buy
|268
|0.10
|1.4344
|1.4294
|1.4394
|536
|2008.09.30 07:21
|t/p
|268
|0.10
|1.4394
|1.4294
|1.4394
|50.00
|9479.88
|537
|2008.09.30 07:21
|sell
|269
|0.10
|1.4395
|1.4445
|1.4345
|538
|2008.09.30 12:25
|t/p
|269
|0.10
|1.4345
|1.4445
|1.4345
|50.00
|9529.88
|539
|2008.09.30 12:25
|sell
|270
|0.10
|1.4343
|1.4393
|1.4293
|540
|2008.09.30 14:16
|t/p
|270
|0.10
|1.4293
|1.4393
|1.4293
|50.00
|9579.88
|541
|2008.09.30 14:16
|sell
|271
|0.10
|1.4291
|1.4341
|1.4241
|542
|2008.09.30 14:46
|t/p
|271
|0.10
|1.4241
|1.4341
|1.4241
|50.00
|9629.88
|543
|2008.09.30 14:46
|sell
|272
|0.10
|1.4237
|1.4287
|1.4187
|544
|2008.09.30 15:39
|t/p
|272
|0.10
|1.4187
|1.4287
|1.4187
|50.00
|9679.88
|545
|2008.09.30 15:39
|sell
|273
|0.10
|1.4185
|1.4235
|1.4135
|546
|2008.09.30 16:35
|t/p
|273
|0.10
|1.4135
|1.4235
|1.4135
|50.00
|9729.88
|547
|2008.09.30 16:35
|buy
|274
|0.10
|1.4135
|1.4085
|1.4185
|548
|2008.09.30 16:50
|s/l
|274
|0.10
|1.4085
|1.4085
|1.4185
|-50.00
|9679.88
|549
|2008.09.30 16:50
|sell
|275
|0.10
|1.4084
|1.4134
|1.4034
|550
|2008.09.30 17:05
|t/p
|275
|0.10
|1.4034
|1.4134
|1.4034
|50.00
|9729.88
|551
|2008.09.30 17:05
|sell
|276
|0.10
|1.4031
|1.4081
|1.3981
|552
|2008.09.30 17:32
|s/l
|276
|0.10
|1.4081
|1.4081
|1.3981
|-50.00
|9679.88
|553
|2008.09.30 17:32
|sell
|277
|0.10
|1.4079
|1.4129
|1.4029
|554
|2008.09.30 23:51
|s/l
|277
|0.10
|1.4129
|1.4129
|1.4029
|-50.00
|9629.88
|555
|2008.10.01 00:05
|buy
|278
|0.10
|1.4118
|1.4068
|1.4168
|556
|2008.10.01 11:44
|t/p
|278
|0.10
|1.4168
|1.4068
|1.4168
|50.00
|9679.88
|557
|2008.10.01 11:44
|buy
|279
|0.10
|1.4170
|1.4120
|1.4220
|558
|2008.10.01 13:51
|s/l
|279
|0.10
|1.4120
|1.4120
|1.4220
|-50.00
|9629.88
|559
|2008.10.01 13:51
|sell
|280
|0.10
|1.4119
|1.4169
|1.4069
|560
|2008.10.01 14:03
|t/p
|280
|0.10
|1.4069
|1.4169
|1.4069
|50.00
|9679.88
|561
|2008.10.01 14:03
|buy
|281
|0.10
|1.4068
|1.4018
|1.4118
|562
|2008.10.01 14:26
|s/l
|281
|0.10
|1.4018
|1.4018
|1.4118
|-50.00
|9629.88
|563
|2008.10.01 14:26
|sell
|282
|0.10
|1.4018
|1.4068
|1.3968
|564
|2008.10.01 17:53
|s/l
|282
|0.10
|1.4068
|1.4068
|1.3968
|-50.00
|9579.88
|565
|2008.10.01 17:53
|sell
|283
|0.10
|1.4067
|1.4117
|1.4017
|566
|2008.10.01 21:23
|t/p
|283
|0.10
|1.4017
|1.4117
|1.4017
|50.00
|9629.88
|567
|2008.10.01 21:23
|sell
|284
|0.10
|1.4013
|1.4063
|1.3963
|568
|2008.10.02 02:02
|t/p
|284
|0.10
|1.3963
|1.4063
|1.3963
|46.73
|9676.61
|569
|2008.10.02 02:02
|buy
|285
|0.10
|1.3962
|1.3912
|1.4012
|570
|2008.10.02 03:44
|t/p
|285
|0.10
|1.4012
|1.3912
|1.4012
|50.00
|9726.61
|571
|2008.10.02 03:44
|sell
|286
|0.10
|1.4013
|1.4063
|1.3963
|572
|2008.10.02 03:53
|t/p
|286
|0.10
|1.3963
|1.4063
|1.3963
|50.00
|9776.61
|573
|2008.10.02 03:53
|sell
|287
|0.10
|1.3959
|1.4009
|1.3909
|574
|2008.10.02 09:17
|t/p
|287
|0.10
|1.3909
|1.4009
|1.3909
|50.00
|9826.61
|575
|2008.10.02 09:17
|sell
|288
|0.10
|1.3907
|1.3957
|1.3857
|576
|2008.10.02 13:26
|t/p
|288
|0.10
|1.3857
|1.3957
|1.3857
|50.00
|9876.61
|577
|2008.10.02 13:26
|buy
|289
|0.10
|1.3856
|1.3806
|1.3906
|578
|2008.10.02 14:02
|t/p
|289
|0.10
|1.3906
|1.3806
|1.3906
|50.00
|9926.61
|579
|2008.10.02 14:02
|sell
|290
|0.10
|1.3906
|1.3956
|1.3856
|580
|2008.10.02 14:35
|t/p
|290
|0.10
|1.3856
|1.3956
|1.3856
|50.00
|9976.61
|581
|2008.10.02 14:35
|buy
|291
|0.10
|1.3854
|1.3804
|1.3904
|582
|2008.10.02 14:38
|s/l
|291
|0.10
|1.3804
|1.3804
|1.3904
|-50.00
|9926.61
|583
|2008.10.02 14:38
|buy
|292
|0.10
|1.3806
|1.3756
|1.3856
|584
|2008.10.02 14:56
|s/l
|292
|0.10
|1.3756
|1.3756
|1.3856
|-50.00
|9876.61
|585
|2008.10.02 14:56
|buy
|293
|0.10
|1.3757
|1.3707
|1.3807
|586
|2008.10.02 15:10
|t/p
|293
|0.10
|1.3807
|1.3707
|1.3807
|50.00
|9926.61
|587
|2008.10.02 15:10
|sell
|294
|0.10
|1.3807
|1.3857
|1.3757
|588
|2008.10.02 18:00
|s/l
|294
|0.10
|1.3857
|1.3857
|1.3757
|-50.00
|9876.61
|589
|2008.10.02 18:00
|sell
|295
|0.10
|1.3855
|1.3905
|1.3805
|590
|2008.10.02 21:43
|t/p
|295
|0.10
|1.3805
|1.3905
|1.3805
|50.00
|9926.61
|591
|2008.10.02 21:43
|sell
|296
|0.10
|1.3803
|1.3853
|1.3753
|592
|2008.10.03 03:41
|s/l
|296
|0.10
|1.3853
|1.3853
|1.3753
|-51.09
|9875.52
|593
|2008.10.03 03:41
|sell
|297
|0.10
|1.3852
|1.3902
|1.3802
|594
|2008.10.03 07:58
|s/l
|297
|0.10
|1.3902
|1.3902
|1.3802
|-50.00
|9825.52
|595
|2008.10.03 07:58
|sell
|298
|0.10
|1.3900
|1.3950
|1.3850
|596
|2008.10.03 08:43
|t/p
|298
|0.10
|1.3850
|1.3950
|1.3850
|50.00
|9875.52
|597
|2008.10.03 08:43
|sell
|299
|0.10
|1.3848
|1.3898
|1.3798
|598
|2008.10.03 11:28
|s/l
|299
|0.10
|1.3898
|1.3898
|1.3798
|-50.00
|9825.52
|599
|2008.10.03 11:28
|buy
|300
|0.10
|1.3898
|1.3848
|1.3948
|600
|2008.10.03 12:02
|s/l
|300
|0.10
|1.3848
|1.3848
|1.3948
|-50.00
|9775.52
|601
|2008.10.03 12:02
|buy
|301
|0.10
|1.3850
|1.3800
|1.3900
|602
|2008.10.03 14:32
|s/l
|301
|0.10
|1.3800
|1.3800
|1.3900
|-50.00
|9725.52
|603
|2008.10.03 14:32
|buy
|302
|0.10
|1.3802
|1.3752
|1.3852
|604
|2008.10.03 14:59
|s/l
|302
|0.10
|1.3752
|1.3752
|1.3852
|-50.00
|9675.52
|605
|2008.10.03 14:59
|buy
|303
|0.10
|1.3754
|1.3704
|1.3804
|606
|2008.10.03 15:23
|s/l
|303
|0.10
|1.3704
|1.3704
|1.3804
|-50.00
|9625.52
|607
|2008.10.03 15:23
|buy
|304
|0.10
|1.3706
|1.3656
|1.3756
|608
|2008.10.03 15:41
|t/p
|304
|0.10
|1.3756
|1.3656
|1.3756
|50.00
|9675.52
|609
|2008.10.03 15:41
|buy
|305
|0.10
|1.3758
|1.3708
|1.3808
|610
|2008.10.03 16:47
|t/p
|305
|0.10
|1.3808
|1.3708
|1.3808
|50.00
|9725.52
|611
|2008.10.03 16:47
|buy
|306
|0.10
|1.3810
|1.3760
|1.3860
|612
|2008.10.03 18:10
|t/p
|306
|0.10
|1.3860
|1.3760
|1.3860
|50.00
|9775.52
|613
|2008.10.03 18:10
|sell
|307
|0.10
|1.3860
|1.3910
|1.3810
|614
|2008.10.03 18:42
|t/p
|307
|0.10
|1.3810
|1.3910
|1.3810
|50.00
|9825.52
|615
|2008.10.03 18:42
|buy
|308
|0.10
|1.3810
|1.3760
|1.3860
|616
|2008.10.03 19:27
|t/p
|308
|0.10
|1.3860
|1.3760
|1.3860
|50.00
|9875.52
|617
|2008.10.03 19:27
|buy
|309
|0.10
|1.3862
|1.3812
|1.3912
|618
|2008.10.03 19:44
|s/l
|309
|0.10
|1.3812
|1.3812
|1.3912
|-50.00
|9825.52
|619
|2008.10.03 19:44
|sell
|310
|0.10
|1.3812
|1.3862
|1.3762
|620
|2008.10.03 19:56
|s/l
|310
|0.10
|1.3862
|1.3862
|1.3762
|-50.00
|9775.52
|621
|2008.10.03 19:56
|sell
|311
|0.10
|1.3861
|1.3911
|1.3811
|622
|2008.10.03 21:35
|t/p
|311
|0.10
|1.3811
|1.3911
|1.3811
|50.00
|9825.52
|623
|2008.10.03 21:35
|buy
|312
|0.10
|1.3811
|1.3761
|1.3861
|624
|2008.10.06 00:00
|s/l
|312
|0.10
|1.3761
|1.3761
|1.3861
|-49.18
|9776.34
|625
|2008.10.06 00:00
|buy
|313
|0.10
|1.3639
|1.3589
|1.3689
|626
|2008.10.06 07:58
|s/l
|313
|0.10
|1.3589
|1.3589
|1.3689
|-50.00
|9726.34
|627
|2008.10.06 07:58
|sell
|314
|0.10
|1.3589
|1.3639
|1.3539
|628
|2008.10.06 14:15
|s/l
|314
|0.10
|1.3639
|1.3639
|1.3539
|-50.00
|9676.34
|629
|2008.10.06 14:15
|sell
|315
|0.10
|1.3637
|1.3687
|1.3587
|630
|2008.10.06 14:37
|t/p
|315
|0.10
|1.3587
|1.3687
|1.3587
|50.00
|9726.34
|631
|2008.10.06 14:37
|sell
|316
|0.10
|1.3585
|1.3635
|1.3535
|632
|2008.10.06 16:15
|t/p
|316
|0.10
|1.3535
|1.3635
|1.3535
|50.00
|9776.34
|633
|2008.10.06 16:15
|sell
|317
|0.10
|1.3531
|1.3581
|1.3481
|634
|2008.10.06 16:49
|t/p
|317
|0.10
|1.3481
|1.3581
|1.3481
|50.00
|9826.34
|635
|2008.10.06 16:49
|buy
|318
|0.10
|1.3481
|1.3431
|1.3531
|636
|2008.10.06 17:45
|t/p
|318
|0.10
|1.3531
|1.3431
|1.3531
|50.00
|9876.34
|637
|2008.10.06 17:45
|sell
|319
|0.10
|1.3531
|1.3581
|1.3481
|638
|2008.10.06 19:36
|t/p
|319
|0.10
|1.3481
|1.3581
|1.3481
|50.00
|9926.34
|639
|2008.10.06 19:36
|sell
|320
|0.10
|1.3479
|1.3529
|1.3429
|640
|2008.10.06 22:14
|s/l
|320
|0.10
|1.3529
|1.3529
|1.3429
|-50.00
|9876.34
|641
|2008.10.06 22:14
|buy
|321
|0.10
|1.3529
|1.3479
|1.3579
|642
|2008.10.07 05:48
|t/p
|321
|0.10
|1.3579
|1.3479
|1.3579
|50.82
|9927.16
|643
|2008.10.07 05:48
|sell
|322
|0.10
|1.3579
|1.3629
|1.3529
|644
|2008.10.07 10:16
|t/p
|322
|0.10
|1.3529
|1.3629
|1.3529
|50.00
|9977.16
|645
|2008.10.07 10:16
|buy
|323
|0.10
|1.3528
|1.3478
|1.3578
|646
|2008.10.07 10:43
|t/p
|323
|0.10
|1.3578
|1.3478
|1.3578
|50.00
|10027.16
|647
|2008.10.07 10:43
|buy
|324
|0.10
|1.3580
|1.3530
|1.3630
|648
|2008.10.07 11:16
|s/l
|324
|0.10
|1.3530
|1.3530
|1.3630
|-50.00
|9977.16
|649
|2008.10.07 11:16
|buy
|325
|0.10
|1.3532
|1.3482
|1.3582
|650
|2008.10.07 12:04
|t/p
|325
|0.10
|1.3582
|1.3482
|1.3582
|50.00
|10027.16
|651
|2008.10.07 12:04
|sell
|326
|0.10
|1.3582
|1.3632
|1.3532
|652
|2008.10.07 14:04
|s/l
|326
|0.10
|1.3632
|1.3632
|1.3532
|-50.00
|9977.16
|653
|2008.10.07 14:04
|sell
|327
|0.10
|1.3630
|1.3680
|1.3580
|654
|2008.10.07 15:13
|s/l
|327
|0.10
|1.3680
|1.3680
|1.3580
|-50.00
|9927.16
|655
|2008.10.07 15:13
|sell
|328
|0.10
|1.3678
|1.3728
|1.3628
|656
|2008.10.07 15:31
|s/l
|328
|0.10
|1.3728
|1.3728
|1.3628
|-50.00
|9877.16
|657
|2008.10.07 15:31
|sell
|329
|0.10
|1.3726
|1.3776
|1.3676
|658
|2008.10.07 15:53
|t/p
|329
|0.10
|1.3676
|1.3776
|1.3676
|50.00
|9927.16
|659
|2008.10.07 15:53
|sell
|330
|0.10
|1.3674
|1.3724
|1.3624
|660
|2008.10.07 17:07
|t/p
|330
|0.10
|1.3624
|1.3724
|1.3624
|50.00
|9977.16
|661
|2008.10.07 17:07
|buy
|331
|0.10
|1.3623
|1.3573
|1.3673
|662
|2008.10.07 19:47
|s/l
|331
|0.10
|1.3573
|1.3573
|1.3673
|-50.00
|9927.16
|663
|2008.10.07 19:47
|buy
|332
|0.10
|1.3575
|1.3525
|1.3625
|664
|2008.10.07 20:15
|t/p
|332
|0.10
|1.3625
|1.3525
|1.3625
|50.00
|9977.16
|665
|2008.10.07 20:15
|buy
|333
|0.10
|1.3627
|1.3577
|1.3677
|666
|2008.10.08 01:10
|s/l
|333
|0.10
|1.3577
|1.3577
|1.3677
|-49.18
|9927.98
|667
|2008.10.08 01:10
|buy
|334
|0.10
|1.3577
|1.3527
|1.3627
|668
|2008.10.08 06:08
|t/p
|334
|0.10
|1.3627
|1.3527
|1.3627
|50.00
|9977.98
|669
|2008.10.08 06:08
|sell
|335
|0.10
|1.3627
|1.3677
|1.3577
|670
|2008.10.08 07:11
|t/p
|335
|0.10
|1.3577
|1.3677
|1.3577
|50.00
|10027.98
|671
|2008.10.08 07:11
|sell
|336
|0.10
|1.3575
|1.3625
|1.3525
|672
|2008.10.08 09:07
|s/l
|336
|0.10
|1.3625
|1.3625
|1.3525
|-50.00
|9977.98
|673
|2008.10.08 09:07
|buy
|337
|0.10
|1.3625
|1.3575
|1.3675
|674
|2008.10.08 09:12
|t/p
|337
|0.10
|1.3675
|1.3575
|1.3675
|50.00
|10027.98
|675
|2008.10.08 09:12
|buy
|338
|0.10
|1.3677
|1.3627
|1.3727
|676
|2008.10.08 09:59
|s/l
|338
|0.10
|1.3627
|1.3627
|1.3727
|-50.00
|9977.98
|677
|2008.10.08 09:59
|buy
|339
|0.10
|1.3629
|1.3579
|1.3679
|678
|2008.10.08 13:06
|t/p
|339
|0.10
|1.3679
|1.3579
|1.3679
|50.00
|10027.98
|679
|2008.10.08 13:06
|buy
|340
|0.10
|1.3681
|1.3631
|1.3731
|680
|2008.10.08 14:12
|t/p
|340
|0.10
|1.3731
|1.3631
|1.3731
|50.00
|10077.98
|681
|2008.10.08 14:12
|buy
|341
|0.10
|1.3733
|1.3683
|1.3783
|682
|2008.10.08 14:28
|s/l
|341
|0.10
|1.3683
|1.3683
|1.3783
|-50.00
|10027.98
|683
|2008.10.08 14:28
|buy
|342
|0.10
|1.3685
|1.3635
|1.3735
|684
|2008.10.08 14:51
|s/l
|342
|0.10
|1.3635
|1.3635
|1.3735
|-50.00
|9977.98
|685
|2008.10.08 14:51
|buy
|343
|0.10
|1.3637
|1.3587
|1.3687
|686
|2008.10.08 15:50
|t/p
|343
|0.10
|1.3687
|1.3587
|1.3687
|50.00
|10027.98
|687
|2008.10.08 15:50
|buy
|344
|0.10
|1.3693
|1.3643
|1.3743
|688
|2008.10.08 16:40
|s/l
|344
|0.10
|1.3643
|1.3643
|1.3743
|-50.00
|9977.98
|689
|2008.10.08 16:40
|sell
|345
|0.10
|1.3643
|1.3693
|1.3593
|690
|2008.10.08 18:33
|s/l
|345
|0.10
|1.3693
|1.3693
|1.3593
|-50.00
|9927.98
|691
|2008.10.08 18:33
|sell
|346
|0.10
|1.3691
|1.3741
|1.3641
|692
|2008.10.08 19:59
|s/l
|346
|0.10
|1.3741
|1.3741
|1.3641
|-50.00
|9877.98
|693
|2008.10.08 19:59
|sell
|347
|0.10
|1.3739
|1.3789
|1.3689
|694
|2008.10.08 20:48
|t/p
|347
|0.10
|1.3689
|1.3789
|1.3689
|50.00
|9927.98
|695
|2008.10.08 20:48
|buy
|348
|0.10
|1.3689
|1.3639
|1.3739
|696
|2008.10.08 23:18
|s/l
|348
|0.10
|1.3639
|1.3639
|1.3739
|-50.00
|9877.98
|697
|2008.10.08 23:18
|sell
|349
|0.10
|1.3638
|1.3688
|1.3588
|698
|2008.10.09 02:54
|t/p
|349
|0.10
|1.3588
|1.3688
|1.3588
|46.73
|9924.71
|699
|2008.10.09 02:54
|buy
|350
|0.10
|1.3587
|1.3537
|1.3637
|700
|2008.10.09 03:51
|t/p
|350
|0.10
|1.3637
|1.3537
|1.3637
|50.00
|9974.71
|701
|2008.10.09 03:51
|sell
|351
|0.10
|1.3637
|1.3687
|1.3587
|702
|2008.10.09 04:41
|s/l
|351
|0.10
|1.3687
|1.3687
|1.3587
|-50.00
|9924.71
|703
|2008.10.09 04:41
|sell
|352
|0.10
|1.3685
|1.3735
|1.3635
|704
|2008.10.09 09:54
|s/l
|352
|0.10
|1.3735
|1.3735
|1.3635
|-50.00
|9874.71
|705
|2008.10.09 09:54
|buy
|353
|0.10
|1.3735
|1.3685
|1.3785
|706
|2008.10.09 10:32
|t/p
|353
|0.10
|1.3785
|1.3685
|1.3785
|50.00
|9924.71
|707
|2008.10.09 10:32
|sell
|354
|0.10
|1.3785
|1.3835
|1.3735
|708
|2008.10.09 11:24
|t/p
|354
|0.10
|1.3735
|1.3835
|1.3735
|50.00
|9974.71
|709
|2008.10.09 11:24
|sell
|355
|0.10
|1.3733
|1.3783
|1.3683
|710
|2008.10.09 13:05
|t/p
|355
|0.10
|1.3683
|1.3783
|1.3683
|50.00
|10024.71
|711
|2008.10.09 13:05
|buy
|356
|0.10
|1.3683
|1.3633
|1.3733
|712
|2008.10.09 16:27
|s/l
|356
|0.10
|1.3633
|1.3633
|1.3733
|-50.00
|9974.71
|713
|2008.10.09 16:27
|buy
|357
|0.10
|1.3635
|1.3585
|1.3685
|714
|2008.10.09 19:46
|t/p
|357
|0.10
|1.3685
|1.3585
|1.3685
|50.00
|10024.71
|715
|2008.10.09 19:46
|buy
|358
|0.10
|1.3687
|1.3637
|1.3737
|716
|2008.10.09 21:05
|s/l
|358
|0.10
|1.3637
|1.3637
|1.3737
|-50.00
|9974.71
|717
|2008.10.09 21:05
|buy
|359
|0.10
|1.3639
|1.3589
|1.3689
|718
|2008.10.09 23:02
|s/l
|359
|0.10
|1.3589
|1.3589
|1.3689
|-50.00
|9924.71
|719
|2008.10.09 23:02
|buy
|360
|0.10
|1.3591
|1.3541
|1.3641
|720
|2008.10.10 05:59
|s/l
|360
|0.10
|1.3541
|1.3541
|1.3641
|-49.18
|9875.53
|721
|2008.10.10 05:59
|buy
|361
|0.10
|1.3543
|1.3493
|1.3593
|722
|2008.10.10 09:30
|t/p
|361
|0.10
|1.3593
|1.3493
|1.3593
|50.00
|9925.53
|723
|2008.10.10 09:30
|sell
|362
|0.10
|1.3593
|1.3643
|1.3543
|724
|2008.10.10 09:32
|s/l
|362
|0.10
|1.3643
|1.3643
|1.3543
|-50.00
|9875.53
|725
|2008.10.10 09:32
|sell
|363
|0.10
|1.3641
|1.3691
|1.3591
|726
|2008.10.10 10:28
|t/p
|363
|0.10
|1.3591
|1.3691
|1.3591
|50.00
|9925.53
|727
|2008.10.10 10:28
|buy
|364
|0.10
|1.3591
|1.3541
|1.3641
|728
|2008.10.10 12:29
|s/l
|364
|0.10
|1.3541
|1.3541
|1.3641
|-50.00
|9875.53
|729
|2008.10.10 12:29
|sell
|365
|0.10
|1.3540
|1.3590
|1.3490
|730
|2008.10.10 14:10
|s/l
|365
|0.10
|1.3590
|1.3590
|1.3490
|-50.00
|9825.53
|731
|2008.10.10 14:10
|sell
|366
|0.10
|1.3588
|1.3638
|1.3538
|732
|2008.10.10 14:47
|t/p
|366
|0.10
|1.3538
|1.3638
|1.3538
|50.00
|9875.53
|733
|2008.10.10 14:47
|sell
|367
|0.10
|1.3536
|1.3586
|1.3486
|734
|2008.10.10 16:12
|s/l
|367
|0.10
|1.3586
|1.3586
|1.3486
|-50.00
|9825.53
|735
|2008.10.10 16:12
|sell
|368
|0.10
|1.3586
|1.3636
|1.3536
|736
|2008.10.10 16:41
|t/p
|368
|0.10
|1.3536
|1.3636
|1.3536
|50.00
|9875.53
|737
|2008.10.10 16:41
|sell
|369
|0.10
|1.3533
|1.3583
|1.3483
|738
|2008.10.10 17:11
|t/p
|369
|0.10
|1.3483
|1.3583
|1.3483
|50.00
|9925.53
|739
|2008.10.10 17:11
|buy
|370
|0.10
|1.3483
|1.3433
|1.3533
|740
|2008.10.10 19:25
|s/l
|370
|0.10
|1.3433
|1.3433
|1.3533
|-50.00
|9875.53
|741
|2008.10.10 19:25
|buy
|371
|0.10
|1.3434
|1.3384
|1.3484
|742
|2008.10.10 19:40
|s/l
|371
|0.10
|1.3384
|1.3384
|1.3484
|-50.00
|9825.53
|743
|2008.10.10 19:40
|buy
|372
|0.10
|1.3386
|1.3336
|1.3436
|744
|2008.10.10 20:26
|s/l
|372
|0.10
|1.3336
|1.3336
|1.3436
|-50.00
|9775.53
|745
|2008.10.10 20:26
|buy
|373
|0.10
|1.3337
|1.3287
|1.3387
|746
|2008.10.10 20:28
|s/l
|373
|0.10
|1.3287
|1.3287
|1.3387
|-50.00
|9725.53
|747
|2008.10.10 20:28
|buy
|374
|0.10
|1.3287
|1.3237
|1.3337
|748
|2008.10.10 21:11
|t/p
|374
|0.10
|1.3337
|1.3237
|1.3337
|50.00
|9775.53
|749
|2008.10.10 21:11
|buy
|375
|0.10
|1.3340
|1.3290
|1.3390
|750
|2008.10.10 21:23
|t/p
|375
|0.10
|1.3390
|1.3290
|1.3390
|50.00
|9825.53
|751
|2008.10.10 21:23
|buy
|376
|0.10
|1.3393
|1.3343
|1.3443
|752
|2008.10.10 21:36
|t/p
|376
|0.10
|1.3443
|1.3343
|1.3443
|50.00
|9875.53
|753
|2008.10.10 21:36
|sell
|377
|0.10
|1.3444
|1.3494
|1.3394
|754
|2008.10.10 21:41
|t/p
|377
|0.10
|1.3394
|1.3494
|1.3394
|50.00
|9925.53
|755
|2008.10.10 21:41
|sell
|378
|0.10
|1.3390
|1.3440
|1.3340
|756
|2008.10.13 00:02
|s/l
|378
|0.10
|1.3440
|1.3440
|1.3340
|-51.09
|9874.44
|757
|2008.10.13 00:02
|sell
|379
|0.10
|1.3581
|1.3631
|1.3531
|758
|2008.10.13 04:38
|t/p
|379
|0.10
|1.3531
|1.3631
|1.3531
|50.00
|9924.44
|759
|2008.10.13 04:38
|sell
|380
|0.10
|1.3529
|1.3579
|1.3479
|760
|2008.10.13 04:53
|t/p
|380
|0.10
|1.3479
|1.3579
|1.3479
|50.00
|9974.44
|761
|2008.10.13 04:53
|sell
|381
|0.10
|1.3477
|1.3527
|1.3427
|762
|2008.10.13 05:59
|s/l
|381
|0.10
|1.3527
|1.3527
|1.3427
|-50.00
|9924.44
|763
|2008.10.13 05:59
|buy
|382
|0.10
|1.3528
|1.3478
|1.3578
|764
|2008.10.13 07:17
|s/l
|382
|0.10
|1.3478
|1.3478
|1.3578
|-50.00
|9874.44
|765
|2008.10.13 07:17
|buy
|383
|0.10
|1.3479
|1.3429
|1.3529
|766
|2008.10.13 07:34
|t/p
|383
|0.10
|1.3529
|1.3429
|1.3529
|50.00
|9924.44
|767
|2008.10.13 07:34
|sell
|384
|0.10
|1.3529
|1.3579
|1.3479
|768
|2008.10.13 08:02
|s/l
|384
|0.10
|1.3579
|1.3579
|1.3479
|-50.00
|9874.44
|769
|2008.10.13 08:02
|sell
|385
|0.10
|1.3577
|1.3627
|1.3527
|770
|2008.10.13 08:13
|s/l
|385
|0.10
|1.3627
|1.3627
|1.3527
|-50.00
|9824.44
|771
|2008.10.13 08:13
|sell
|386
|0.10
|1.3625
|1.3675
|1.3575
|772
|2008.10.13 12:09
|t/p
|386
|0.10
|1.3575
|1.3675
|1.3575
|50.00
|9874.44
|773
|2008.10.13 12:09
|buy
|387
|0.10
|1.3575
|1.3525
|1.3625
|774
|2008.10.13 13:47
|t/p
|387
|0.10
|1.3625
|1.3525
|1.3625
|50.00
|9924.44
|775
|2008.10.13 13:47
|buy
|388
|0.10
|1.3627
|1.3577
|1.3677
|776
|2008.10.13 15:06
|t/p
|388
|0.10
|1.3677
|1.3577
|1.3677
|50.00
|9974.44
|777
|2008.10.13 15:06
|sell
|389
|0.10
|1.3678
|1.3728
|1.3628
|778
|2008.10.13 15:51
|t/p
|389
|0.10
|1.3628
|1.3728
|1.3628
|50.00
|10024.44
|779
|2008.10.13 15:51
|sell
|390
|0.10
|1.3626
|1.3676
|1.3576
|780
|2008.10.13 17:10
|t/p
|390
|0.10
|1.3576
|1.3676
|1.3576
|50.00
|10074.44
|781
|2008.10.13 17:10
|sell
|391
|0.10
|1.3574
|1.3624
|1.3524
|782
|2008.10.13 18:08
|t/p
|391
|0.10
|1.3524
|1.3624
|1.3524
|50.00
|10124.44
|783
|2008.10.13 18:08
|buy
|392
|0.10
|1.3524
|1.3474
|1.3574
|784
|2008.10.13 21:36
|t/p
|392
|0.10
|1.3574
|1.3474
|1.3574
|50.00
|10174.44
|785
|2008.10.13 21:36
|sell
|393
|0.10
|1.3574
|1.3624
|1.3524
|786
|2008.10.14 01:29
|s/l
|393
|0.10
|1.3624
|1.3624
|1.3524
|-51.09
|10123.35
|787
|2008.10.14 01:29
|sell
|394
|0.10
|1.3622
|1.3672
|1.3572
|788
|2008.10.14 02:16
|s/l
|394
|0.10
|1.3672
|1.3672
|1.3572
|-50.00
|10073.35
|789
|2008.10.14 02:16
|sell
|395
|0.10
|1.3671
|1.3721
|1.3621
|790
|2008.10.14 03:05
|t/p
|395
|0.10
|1.3621
|1.3721
|1.3621
|50.00
|10123.35
|791
|2008.10.14 03:05
|buy
|396
|0.10
|1.3620
|1.3570
|1.3670
|792
|2008.10.14 03:35
|t/p
|396
|0.10
|1.3670
|1.3570
|1.3670
|50.00
|10173.35
|793
|2008.10.14 03:35
|buy
|397
|0.10
|1.3672
|1.3622
|1.3722
|794
|2008.10.14 09:10
|s/l
|397
|0.10
|1.3622
|1.3622
|1.3722
|-50.00
|10123.35
|795
|2008.10.14 09:10
|sell
|398
|0.10
|1.3622
|1.3672
|1.3572
|796
|2008.10.14 09:36
|s/l
|398
|0.10
|1.3672
|1.3672
|1.3572
|-50.00
|10073.35
|797
|2008.10.14 09:36
|sell
|399
|0.10
|1.3670
|1.3720
|1.3620
|798
|2008.10.14 11:00
|t/p
|399
|0.10
|1.3620
|1.3720
|1.3620
|50.00
|10123.35
|799
|2008.10.14 11:00
|buy
|400
|0.10
|1.3620
|1.3570
|1.3670
|800
|2008.10.14 11:12
|t/p
|400
|0.10
|1.3670
|1.3570
|1.3670
|50.00
|10173.35
|801
|2008.10.14 11:12
|buy
|401
|0.10
|1.3672
|1.3622
|1.3722
|802
|2008.10.14 12:30
|t/p
|401
|0.10
|1.3722
|1.3622
|1.3722
|50.00
|10223.35
|803
|2008.10.14 12:30
|buy
|402
|0.10
|1.3725
|1.3675
|1.3775
|804
|2008.10.14 16:06
|s/l
|402
|0.10
|1.3675
|1.3675
|1.3775
|-50.00
|10173.35
|805
|2008.10.14 16:06
|sell
|403
|0.10
|1.3675
|1.3725
|1.3625
|806
|2008.10.14 16:46
|t/p
|403
|0.10
|1.3625
|1.3725
|1.3625
|50.00
|10223.35
|807
|2008.10.14 16:46
|sell
|404
|0.10
|1.3622
|1.3672
|1.3572
|808
|2008.10.14 17:18
|s/l
|404
|0.10
|1.3672
|1.3672
|1.3572
|-50.00
|10173.35
|809
|2008.10.14 17:18
|sell
|405
|0.10
|1.3670
|1.3720
|1.3620
|810
|2008.10.14 22:56
|t/p
|405
|0.10
|1.3620
|1.3720
|1.3620
|50.00
|10223.35
|811
|2008.10.14 22:56
|sell
|406
|0.10
|1.3618
|1.3668
|1.3568
|812
|2008.10.15 01:39
|t/p
|406
|0.10
|1.3568
|1.3668
|1.3568
|48.91
|10272.26
|813
|2008.10.15 01:39
|buy
|407
|0.10
|1.3568
|1.3518
|1.3618
|814
|2008.10.15 08:12
|t/p
|407
|0.10
|1.3618
|1.3518
|1.3618
|50.00
|10322.26
|815
|2008.10.15 08:12
|sell
|408
|0.10
|1.3619
|1.3669
|1.3569
|816
|2008.10.15 12:38
|s/l
|408
|0.10
|1.3669
|1.3669
|1.3569
|-50.00
|10272.26
|817
|2008.10.15 12:38
|sell
|409
|0.10
|1.3667
|1.3717
|1.3617
|818
|2008.10.15 14:09
|t/p
|409
|0.10
|1.3617
|1.3717
|1.3617
|50.00
|10322.26
|819
|2008.10.15 14:09
|buy
|410
|0.10
|1.3617
|1.3567
|1.3667
|820
|2008.10.15 15:29
|s/l
|410
|0.10
|1.3567
|1.3567
|1.3667
|-50.00
|10272.26
|821
|2008.10.15 15:29
|sell
|411
|0.10
|1.3566
|1.3616
|1.3516
|822
|2008.10.15 16:31
|s/l
|411
|0.10
|1.3616
|1.3616
|1.3516
|-50.00
|10222.26
|823
|2008.10.15 16:31
|sell
|412
|0.10
|1.3614
|1.3664
|1.3564
|824
|2008.10.15 17:22
|t/p
|412
|0.10
|1.3564
|1.3664
|1.3564
|50.00
|10272.26
|825
|2008.10.15 17:22
|buy
|413
|0.10
|1.3564
|1.3514
|1.3614
|826
|2008.10.15 18:18
|s/l
|413
|0.10
|1.3514
|1.3514
|1.3614
|-50.00
|10222.26
|827
|2008.10.15 18:18
|sell
|414
|0.10
|1.3514
|1.3564
|1.3464
|828
|2008.10.15 23:12
|t/p
|414
|0.10
|1.3464
|1.3564
|1.3464
|50.00
|10272.26
|829
|2008.10.15 23:12
|sell
|415
|0.10
|1.3462
|1.3512
|1.3412
|830
|2008.10.16 04:03
|s/l
|415
|0.10
|1.3512
|1.3512
|1.3412
|-53.27
|10218.99
|831
|2008.10.16 04:03
|sell
|416
|0.10
|1.3510
|1.3560
|1.3460
|832
|2008.10.16 05:37
|t/p
|416
|0.10
|1.3460
|1.3560
|1.3460
|50.00
|10268.99
|833
|2008.10.16 05:37
|buy
|417
|0.10
|1.3460
|1.3410
|1.3510
|834
|2008.10.16 06:26
|s/l
|417
|0.10
|1.3410
|1.3410
|1.3510
|-50.00
|10218.99
|835
|2008.10.16 06:26
|buy
|418
|0.10
|1.3412
|1.3362
|1.3462
|836
|2008.10.16 06:39
|s/l
|418
|0.10
|1.3362
|1.3362
|1.3462
|-50.00
|10168.99
|837
|2008.10.16 06:39
|buy
|419
|0.10
|1.3364
|1.3314
|1.3414
|838
|2008.10.16 07:06
|t/p
|419
|0.10
|1.3414
|1.3314
|1.3414
|50.00
|10218.99
|839
|2008.10.16 07:06
|buy
|420
|0.10
|1.3416
|1.3366
|1.3466
|840
|2008.10.16 07:39
|s/l
|420
|0.10
|1.3366
|1.3366
|1.3466
|-50.00
|10168.99
|841
|2008.10.16 07:39
|sell
|421
|0.10
|1.3366
|1.3416
|1.3316
|842
|2008.10.16 08:25
|s/l
|421
|0.10
|1.3416
|1.3416
|1.3316
|-50.00
|10118.99
|843
|2008.10.16 08:25
|buy
|422
|0.10
|1.3416
|1.3366
|1.3466
|844
|2008.10.16 09:19
|s/l
|422
|0.10
|1.3366
|1.3366
|1.3466
|-50.00
|10068.99
|845
|2008.10.16 09:19
|sell
|423
|0.10
|1.3363
|1.3413
|1.3313
|846
|2008.10.16 09:39
|s/l
|423
|0.10
|1.3413
|1.3413
|1.3313
|-50.00
|10018.99
|847
|2008.10.16 09:39
|sell
|424
|0.10
|1.3411
|1.3461
|1.3361
|848
|2008.10.16 10:08
|s/l
|424
|0.10
|1.3461
|1.3461
|1.3361
|-50.00
|9968.99
|849
|2008.10.16 10:08
|sell
|425
|0.10
|1.3459
|1.3509
|1.3409
|850
|2008.10.16 13:14
|s/l
|425
|0.10
|1.3509
|1.3509
|1.3409
|-50.00
|9918.99
|851
|2008.10.16 13:14
|buy
|426
|0.10
|1.3510
|1.3460
|1.3560
|852
|2008.10.16 15:33
|s/l
|426
|0.10
|1.3460
|1.3460
|1.3560
|-50.00
|9868.99
|853
|2008.10.16 15:33
|sell
|427
|0.10
|1.3460
|1.3510
|1.3410
|854
|2008.10.16 16:13
|t/p
|427
|0.10
|1.3410
|1.3510
|1.3410
|50.00
|9918.99
|855
|2008.10.16 16:13
|sell
|428
|0.10
|1.3408
|1.3458
|1.3358
|856
|2008.10.16 21:08
|s/l
|428
|0.10
|1.3458
|1.3458
|1.3358
|-50.00
|9868.99
|857
|2008.10.16 21:08
|sell
|429
|0.10
|1.3456
|1.3506
|1.3406
|858
|2008.10.17 01:07
|s/l
|429
|0.10
|1.3506
|1.3506
|1.3406
|-51.09
|9817.90
|859
|2008.10.17 01:07
|sell
|430
|0.10
|1.3504
|1.3554
|1.3454
|860
|2008.10.17 03:26
|t/p
|430
|0.10
|1.3454
|1.3554
|1.3454
|50.00
|9867.90
|861
|2008.10.17 03:26
|sell
|431
|0.10
|1.3452
|1.3502
|1.3402
|862
|2008.10.17 07:02
|s/l
|431
|0.10
|1.3502
|1.3502
|1.3402
|-50.00
|9817.90
|863
|2008.10.17 07:02
|buy
|432
|0.10
|1.3502
|1.3452
|1.3552
|864
|2008.10.17 09:55
|s/l
|432
|0.10
|1.3452
|1.3452
|1.3552
|-50.00
|9767.90
|865
|2008.10.17 09:55
|sell
|433
|0.10
|1.3451
|1.3501
|1.3401
|866
|2008.10.17 12:12
|t/p
|433
|0.10
|1.3401
|1.3501
|1.3401
|50.00
|9817.90
|867
|2008.10.17 12:12
|sell
|434
|0.10
|1.3399
|1.3449
|1.3349
|868
|2008.10.17 14:59
|s/l
|434
|0.10
|1.3449
|1.3449
|1.3349
|-50.00
|9767.90
|869
|2008.10.17 14:59
|buy
|435
|0.10
|1.3449
|1.3399
|1.3499
|870
|2008.10.20 08:20
|t/p
|435
|0.10
|1.3499
|1.3399
|1.3499
|50.82
|9818.72
|871
|2008.10.20 08:20
|sell
|436
|0.10
|1.3499
|1.3549
|1.3449
|872
|2008.10.20 12:51
|t/p
|436
|0.10
|1.3449
|1.3549
|1.3449
|50.00
|9868.72
|873
|2008.10.20 12:51
|buy
|437
|0.10
|1.3448
|1.3398
|1.3498
|874
|2008.10.20 13:23
|s/l
|437
|0.10
|1.3398
|1.3398
|1.3498
|-50.00
|9818.72
|875
|2008.10.20 13:23
|buy
|438
|0.10
|1.3400
|1.3350
|1.3450
|876
|2008.10.20 15:32
|s/l
|438
|0.10
|1.3350
|1.3350
|1.3450
|-50.00
|9768.72
|877
|2008.10.20 15:32
|sell
|439
|0.10
|1.3348
|1.3398
|1.3298
|878
|2008.10.20 16:53
|t/p
|439
|0.10
|1.3298
|1.3398
|1.3298
|50.00
|9818.72
|879
|2008.10.20 16:53
|sell
|440
|0.10
|1.3296
|1.3346
|1.3246
|880
|2008.10.20 22:33
|s/l
|440
|0.10
|1.3346
|1.3346
|1.3246
|-50.00
|9768.72
|881
|2008.10.20 22:33
|buy
|441
|0.10
|1.3346
|1.3296
|1.3396
|882
|2008.10.21 08:41
|s/l
|441
|0.10
|1.3296
|1.3296
|1.3396
|-49.18
|9719.54
|883
|2008.10.21 08:41
|sell
|442
|0.10
|1.3296
|1.3346
|1.3246
|884
|2008.10.21 08:49
|t/p
|442
|0.10
|1.3246
|1.3346
|1.3246
|50.00
|9769.54
|885
|2008.10.21 08:49
|buy
|443
|0.10
|1.3245
|1.3195
|1.3295
|886
|2008.10.21 14:03
|s/l
|443
|0.10
|1.3195
|1.3195
|1.3295
|-50.00
|9719.54
|887
|2008.10.21 14:03
|sell
|444
|0.10
|1.3195
|1.3245
|1.3145
|888
|2008.10.21 17:37
|t/p
|444
|0.10
|1.3145
|1.3245
|1.3145
|50.00
|9769.54
|889
|2008.10.21 17:37
|sell
|445
|0.10
|1.3143
|1.3193
|1.3093
|890
|2008.10.21 18:23
|t/p
|445
|0.10
|1.3093
|1.3193
|1.3093
|50.00
|9819.54
|891
|2008.10.21 18:23
|sell
|446
|0.10
|1.3091
|1.3141
|1.3041
|892
|2008.10.21 21:01
|s/l
|446
|0.10
|1.3141
|1.3141
|1.3041
|-50.00
|9769.54
|893
|2008.10.21 21:01
|sell
|447
|0.10
|1.3139
|1.3189
|1.3089
|894
|2008.10.21 21:21
|t/p
|447
|0.10
|1.3089
|1.3189
|1.3089
|50.00
|9819.54
|895
|2008.10.21 21:21
|sell
|448
|0.10
|1.3087
|1.3137
|1.3037
|896
|2008.10.22 01:30
|t/p
|448
|0.10
|1.3037
|1.3137
|1.3037
|48.91
|9868.45
|897
|2008.10.22 01:30
|sell
|449
|0.10
|1.3034
|1.3084
|1.2984
|898
|2008.10.22 04:15
|t/p
|449
|0.10
|1.2984
|1.3084
|1.2984
|50.00
|9918.45
|899
|2008.10.22 04:15
|sell
|450
|0.10
|1.2982
|1.3032
|1.2932
|900
|2008.10.22 05:30
|t/p
|450
|0.10
|1.2932
|1.3032
|1.2932
|50.00
|9968.45
|901
|2008.10.22 05:30
|sell
|451
|0.10
|1.2930
|1.2980
|1.2880
|902
|2008.10.22 06:16
|t/p
|451
|0.10
|1.2880
|1.2980
|1.2880
|50.00
|10018.45
|903
|2008.10.22 06:16
|sell
|452
|0.10
|1.2878
|1.2928
|1.2828
|904
|2008.10.22 06:25
|t/p
|452
|0.10
|1.2828
|1.2928
|1.2828
|50.00
|10068.45
|905
|2008.10.22 06:25
|sell
|453
|0.10
|1.2826
|1.2876
|1.2776
|906
|2008.10.22 06:29
|t/p
|453
|0.10
|1.2776
|1.2876
|1.2776
|50.00
|10118.45
|907
|2008.10.22 06:29
|sell
|454
|0.10
|1.2774
|1.2824
|1.2724
|908
|2008.10.22 06:38
|s/l
|454
|0.10
|1.2824
|1.2824
|1.2724
|-50.00
|10068.45
|909
|2008.10.22 06:38
|sell
|455
|0.10
|1.2822
|1.2872
|1.2772
|910
|2008.10.22 07:14
|s/l
|455
|0.10
|1.2872
|1.2872
|1.2772
|-50.00
|10018.45
|911
|2008.10.22 07:14
|sell
|456
|0.10
|1.2871
|1.2921
|1.2821
|912
|2008.10.22 07:37
|t/p
|456
|0.10
|1.2821
|1.2921
|1.2821
|50.00
|10068.45
|913
|2008.10.22 07:37
|sell
|457
|0.10
|1.2819
|1.2869
|1.2769
|914
|2008.10.22 08:02
|s/l
|457
|0.10
|1.2869
|1.2869
|1.2769
|-50.00
|10018.45
|915
|2008.10.22 08:02
|sell
|458
|0.10
|1.2867
|1.2917
|1.2817
|916
|2008.10.22 09:37
|t/p
|458
|0.10
|1.2817
|1.2917
|1.2817
|50.00
|10068.45
|917
|2008.10.22 09:37
|sell
|459
|0.10
|1.2815
|1.2865
|1.2765
|918
|2008.10.22 09:57
|s/l
|459
|0.10
|1.2865
|1.2865
|1.2765
|-50.00
|10018.45
|919
|2008.10.22 09:57
|sell
|460
|0.10
|1.2863
|1.2913
|1.2813
|920
|2008.10.22 10:41
|s/l
|460
|0.10
|1.2913
|1.2913
|1.2813
|-50.00
|9968.45
|921
|2008.10.22 10:41
|sell
|461
|0.10
|1.2911
|1.2961
|1.2861
|922
|2008.10.22 12:36
|t/p
|461
|0.10
|1.2861
|1.2961
|1.2861
|50.00
|10018.45
|923
|2008.10.22 12:36
|sell
|462
|0.10
|1.2859
|1.2909
|1.2809
|924
|2008.10.22 16:03
|t/p
|462
|0.10
|1.2809
|1.2909
|1.2809
|50.00
|10068.45
|925
|2008.10.22 16:03
|sell
|463
|0.10
|1.2807
|1.2857
|1.2757
|926
|2008.10.22 16:20
|s/l
|463
|0.10
|1.2857
|1.2857
|1.2757
|-50.00
|10018.45
|927
|2008.10.22 16:20
|sell
|464
|0.10
|1.2855
|1.2905
|1.2805
|928
|2008.10.22 16:53
|s/l
|464
|0.10
|1.2905
|1.2905
|1.2805
|-50.00
|9968.45
|929
|2008.10.22 16:53
|sell
|465
|0.10
|1.2903
|1.2953
|1.2853
|930
|2008.10.22 17:35
|t/p
|465
|0.10
|1.2853
|1.2953
|1.2853
|50.00
|10018.45
|931
|2008.10.22 17:35
|sell
|466
|0.10
|1.2851
|1.2901
|1.2801
|932
|2008.10.23 01:03
|t/p
|466
|0.10
|1.2801
|1.2901
|1.2801
|46.73
|10065.18
|933
|2008.10.23 01:03
|sell
|467
|0.10
|1.2798
|1.2848
|1.2748
|934
|2008.10.23 01:28
|t/p
|467
|0.10
|1.2748
|1.2848
|1.2748
|50.00
|10115.18
|935
|2008.10.23 01:28
|sell
|468
|0.10
|1.2744
|1.2794
|1.2694
|936
|2008.10.23 02:08
|s/l
|468
|0.10
|1.2794
|1.2794
|1.2694
|-50.00
|10065.18
|937
|2008.10.23 02:08
|sell
|469
|0.10
|1.2792
|1.2842
|1.2742
|938
|2008.10.23 02:09
|s/l
|469
|0.10
|1.2842
|1.2842
|1.2742
|-50.00
|10015.18
|939
|2008.10.23 02:09
|sell
|470
|0.10
|1.2840
|1.2890
|1.2790
|940
|2008.10.23 02:33
|t/p
|470
|0.10
|1.2790
|1.2890
|1.2790
|50.00
|10065.18
|941
|2008.10.23 02:33
|sell
|471
|0.10
|1.2787
|1.2837
|1.2737
|942
|2008.10.23 03:16
|s/l
|471
|0.10
|1.2837
|1.2837
|1.2737
|-50.00
|10015.18
|943
|2008.10.23 03:16
|sell
|472
|0.10
|1.2835
|1.2885
|1.2785
|944
|2008.10.23 05:00
|t/p
|472
|0.10
|1.2785
|1.2885
|1.2785
|50.00
|10065.18
|945
|2008.10.23 05:00
|sell
|473
|0.10
|1.2781
|1.2831
|1.2731
|946
|2008.10.23 08:25
|s/l
|473
|0.10
|1.2831
|1.2831
|1.2731
|-50.00
|10015.18
|947
|2008.10.23 08:25
|buy
|474
|0.10
|1.2831
|1.2781
|1.2881
|948
|2008.10.23 09:28
|s/l
|474
|0.10
|1.2781
|1.2781
|1.2881
|-50.00
|9965.18
|949
|2008.10.23 09:28
|sell
|475
|0.10
|1.2781
|1.2831
|1.2731
|950
|2008.10.23 10:11
|s/l
|475
|0.10
|1.2831
|1.2831
|1.2731
|-50.00
|9915.18
|951
|2008.10.23 10:11
|sell
|476
|0.10
|1.2829
|1.2879
|1.2779
|952
|2008.10.23 14:25
|t/p
|476
|0.10
|1.2779
|1.2879
|1.2779
|50.00
|9965.18
|953
|2008.10.23 14:25
|sell
|477
|0.10
|1.2776
|1.2826
|1.2726
|954
|2008.10.23 14:57
|s/l
|477
|0.10
|1.2826
|1.2826
|1.2726
|-50.00
|9915.18
|955
|2008.10.23 14:57
|sell
|478
|0.10
|1.2824
|1.2874
|1.2774
|956
|2008.10.23 16:54
|s/l
|478
|0.10
|1.2874
|1.2874
|1.2774
|-50.00
|9865.18
|957
|2008.10.23 16:54
|sell
|479
|0.10
|1.2872
|1.2922
|1.2822
|958
|2008.10.23 18:10
|t/p
|479
|0.10
|1.2822
|1.2922
|1.2822
|50.00
|9915.18
|959
|2008.10.23 18:10
|sell
|480
|0.10
|1.2819
|1.2869
|1.2769
|960
|2008.10.23 20:31
|s/l
|480
|0.10
|1.2869
|1.2869
|1.2769
|-50.00
|9865.18
|961
|2008.10.23 20:31
|sell
|481
|0.10
|1.2867
|1.2917
|1.2817
|962
|2008.10.23 22:18
|s/l
|481
|0.10
|1.2917
|1.2917
|1.2817
|-50.00
|9815.18
|963
|2008.10.23 22:18
|buy
|482
|0.10
|1.2917
|1.2867
|1.2967
|964
|2008.10.23 23:03
|t/p
|482
|0.10
|1.2967
|1.2867
|1.2967
|50.00
|9865.18
|965
|2008.10.23 23:03
|sell
|483
|0.10
|1.2968
|1.3018
|1.2918
|966
|2008.10.24 00:43
|t/p
|483
|0.10
|1.2918
|1.3018
|1.2918
|48.91
|9914.09
|967
|2008.10.24 00:43
|sell
|484
|0.10
|1.2915
|1.2965
|1.2865
|968
|2008.10.24 02:15
|t/p
|484
|0.10
|1.2865
|1.2965
|1.2865
|50.00
|9964.09
|969
|2008.10.24 02:15
|buy
|485
|0.10
|1.2861
|1.2811
|1.2911
|970
|2008.10.24 03:54
|s/l
|485
|0.10
|1.2811
|1.2811
|1.2911
|-50.00
|9914.09
|971
|2008.10.24 03:54
|sell
|486
|0.10
|1.2809
|1.2859
|1.2759
|972
|2008.10.24 05:32
|t/p
|486
|0.10
|1.2759
|1.2859
|1.2759
|50.00
|9964.09
|973
|2008.10.24 05:32
|sell
|487
|0.10
|1.2757
|1.2807
|1.2707
|974
|2008.10.24 06:43
|s/l
|487
|0.10
|1.2807
|1.2807
|1.2707
|-50.00
|9914.09
|975
|2008.10.24 06:43
|sell
|488
|0.10
|1.2805
|1.2855
|1.2755
|976
|2008.10.24 07:54
|t/p
|488
|0.10
|1.2755
|1.2855
|1.2755
|50.00
|9964.09
|977
|2008.10.24 07:54
|sell
|489
|0.10
|1.2753
|1.2803
|1.2703
|978
|2008.10.24 08:54
|t/p
|489
|0.10
|1.2703
|1.2803
|1.2703
|50.00
|10014.09
|979
|2008.10.24 08:54
|sell
|490
|0.10
|1.2701
|1.2751
|1.2651
|980
|2008.10.24 09:34
|t/p
|490
|0.10
|1.2651
|1.2751
|1.2651
|50.00
|10064.09
|981
|2008.10.24 09:34
|sell
|491
|0.10
|1.2649
|1.2699
|1.2599
|982
|2008.10.24 10:18
|t/p
|491
|0.10
|1.2599
|1.2699
|1.2599
|50.00
|10114.09
|983
|2008.10.24 10:18
|buy
|492
|0.10
|1.2595
|1.2545
|1.2645
|984
|2008.10.24 10:41
|s/l
|492
|0.10
|1.2545
|1.2545
|1.2645
|-50.00
|10064.09
|985
|2008.10.24 10:41
|buy
|493
|0.10
|1.2547
|1.2497
|1.2597
|986
|2008.10.24 11:35
|s/l
|493
|0.10
|1.2497
|1.2497
|1.2597
|-50.00
|10014.09
|987
|2008.10.24 11:35
|sell
|494
|0.10
|1.2497
|1.2547
|1.2447
|988
|2008.10.24 11:49
|s/l
|494
|0.10
|1.2547
|1.2547
|1.2447
|-50.00
|9964.09
|989
|2008.10.24 11:49
|sell
|495
|0.10
|1.2545
|1.2595
|1.2495
|990
|2008.10.24 12:23
|s/l
|495
|0.10
|1.2595
|1.2595
|1.2495
|-50.00
|9914.09
|991
|2008.10.24 12:23
|sell
|496
|0.10
|1.2593
|1.2643
|1.2543
|992
|2008.10.24 14:39
|s/l
|496
|0.10
|1.2643
|1.2643
|1.2543
|-50.00
|9864.09
|993
|2008.10.24 14:39
|sell
|497
|0.10
|1.2641
|1.2691
|1.2591
|994
|2008.10.24 15:49
|s/l
|497
|0.10
|1.2691
|1.2691
|1.2591
|-50.00
|9814.09
|995
|2008.10.24 15:49
|sell
|498
|0.10
|1.2689
|1.2739
|1.2639
|996
|2008.10.24 15:58
|s/l
|498
|0.10
|1.2739
|1.2739
|1.2639
|-50.00
|9764.09
|997
|2008.10.24 15:58
|sell
|499
|0.10
|1.2738
|1.2788
|1.2688
|998
|2008.10.24 16:08
|t/p
|499
|0.10
|1.2688
|1.2788
|1.2688
|50.00
|9814.09
|999
|2008.10.24 16:08
|sell
|500
|0.10
|1.2686
|1.2736
|1.2636
|1000
|2008.10.24 16:59
|s/l
|500
|0.10
|1.2736
|1.2736
|1.2636
|-50.00
|9764.09
|1001
|2008.10.24 16:59
|sell
|501
|0.10
|1.2735
|1.2785
|1.2685
|1002
|2008.10.24 17:58
|t/p
|501
|0.10
|1.2685
|1.2785
|1.2685
|50.00
|9814.09
|1003
|2008.10.24 17:58
|sell
|502
|0.10
|1.2683
|1.2733
|1.2633
|1004
|2008.10.24 19:45
|t/p
|502
|0.10
|1.2633
|1.2733
|1.2633
|50.00
|9864.09
|1005
|2008.10.24 19:45
|sell
|503
|0.10
|1.2631
|1.2681
|1.2581
|1006
|2008.10.24 20:05
|t/p
|503
|0.10
|1.2581
|1.2681
|1.2581
|50.00
|9914.09
|1007
|2008.10.24 20:05
|sell
|504
|0.10
|1.2579
|1.2629
|1.2529
|1008
|2008.10.24 20:34
|s/l
|504
|0.10
|1.2629
|1.2629
|1.2529
|-50.00
|9864.09
|1009
|2008.10.24 20:34
|sell
|505
|0.10
|1.2629
|1.2679
|1.2579
|1010
|2008.10.24 22:01
|t/p
|505
|0.10
|1.2579
|1.2679
|1.2579
|50.00
|9914.09
|1011
|2008.10.24 22:01
|sell
|506
|0.10
|1.2576
|1.2626
|1.2526
|1012
|2008.10.24 22:36
|s/l
|506
|0.10
|1.2626
|1.2626
|1.2526
|-50.00
|9864.09
|1013
|2008.10.24 22:36
|sell
|507
|0.10
|1.2624
|1.2674
|1.2574
|1014
|2008.10.27 00:02
|t/p
|507
|0.10
|1.2574
|1.2674
|1.2574
|48.91
|9913.00
|1015
|2008.10.27 00:02
|buy
|508
|0.10
|1.2574
|1.2524
|1.2624
|1016
|2008.10.27 01:00
|t/p
|508
|0.10
|1.2624
|1.2524
|1.2624
|50.00
|9963.00
|1017
|2008.10.27 01:00
|sell
|509
|0.10
|1.2624
|1.2674
|1.2574
|1018
|2008.10.27 01:06
|s/l
|509
|0.10
|1.2674
|1.2674
|1.2574
|-50.00
|9913.00
|1019
|2008.10.27 01:06
|sell
|510
|0.10
|1.2672
|1.2722
|1.2622
|1020
|2008.10.27 01:23
|t/p
|510
|0.10
|1.2622
|1.2722
|1.2622
|50.00
|9963.00
|1021
|2008.10.27 01:23
|sell
|511
|0.10
|1.2620
|1.2670
|1.2570
|1022
|2008.10.27 02:34
|t/p
|511
|0.10
|1.2570
|1.2670
|1.2570
|50.00
|10013.00
|1023
|2008.10.27 02:34
|sell
|512
|0.10
|1.2566
|1.2616
|1.2516
|1024
|2008.10.27 04:38
|s/l
|512
|0.10
|1.2616
|1.2616
|1.2516
|-50.00
|9963.00
|1025
|2008.10.27 04:38
|sell
|513
|0.10
|1.2614
|1.2664
|1.2564
|1026
|2008.10.27 06:01
|t/p
|513
|0.10
|1.2564
|1.2664
|1.2564
|50.00
|10013.00
|1027
|2008.10.27 06:01
|sell
|514
|0.10
|1.2561
|1.2611
|1.2511
|1028
|2008.10.27 07:58
|t/p
|514
|0.10
|1.2511
|1.2611
|1.2511
|50.00
|10063.00
|1029
|2008.10.27 07:58
|sell
|515
|0.10
|1.2509
|1.2559
|1.2459
|1030
|2008.10.27 08:49
|t/p
|515
|0.10
|1.2459
|1.2559
|1.2459
|50.00
|10113.00
|1031
|2008.10.27 08:49
|sell
|516
|0.10
|1.2457
|1.2507
|1.2407
|1032
|2008.10.27 09:18
|t/p
|516
|0.10
|1.2407
|1.2507
|1.2407
|50.00
|10163.00
|1033
|2008.10.27 09:18
|sell
|517
|0.10
|1.2404
|1.2454
|1.2354
|1034
|2008.10.27 10:07
|t/p
|517
|0.10
|1.2354
|1.2454
|1.2354
|50.00
|10213.00
|1035
|2008.10.27 10:07
|sell
|518
|0.10
|1.2351
|1.2401
|1.2301
|1036
|2008.10.27 10:33
|s/l
|518
|0.10
|1.2401
|1.2401
|1.2301
|-50.00
|10163.00
|1037
|2008.10.27 10:33
|sell
|519
|0.10
|1.2399
|1.2449
|1.2349
|1038
|2008.10.27 11:26
|s/l
|519
|0.10
|1.2449
|1.2449
|1.2349
|-50.00
|10113.00
|1039
|2008.10.27 11:26
|sell
|520
|0.10
|1.2447
|1.2497
|1.2397
|1040
|2008.10.27 16:05
|t/p
|520
|0.10
|1.2397
|1.2497
|1.2397
|50.00
|10163.00
|1041
|2008.10.27 16:05
|sell
|521
|0.10
|1.2395
|1.2445
|1.2345
|1042
|2008.10.27 16:18
|s/l
|521
|0.10
|1.2445
|1.2445
|1.2345
|-50.00
|10113.00
|1043
|2008.10.27 16:18
|sell
|522
|0.10
|1.2443
|1.2493
|1.2393
|1044
|2008.10.27 17:05
|s/l
|522
|0.10
|1.2493
|1.2493
|1.2393
|-50.00
|10063.00
|1045
|2008.10.27 17:05
|sell
|523
|0.10
|1.2491
|1.2541
|1.2441
|1046
|2008.10.27 17:56
|s/l
|523
|0.10
|1.2541
|1.2541
|1.2441
|-50.00
|10013.00
|1047
|2008.10.27 17:56
|sell
|524
|0.10
|1.2539
|1.2589
|1.2489
|1048
|2008.10.27 22:02
|t/p
|524
|0.10
|1.2489
|1.2589
|1.2489
|50.00
|10063.00
|1049
|2008.10.27 22:02
|buy
|525
|0.10
|1.2489
|1.2439
|1.2539
|1050
|2008.10.28 00:30
|s/l
|525
|0.10
|1.2439
|1.2439
|1.2539
|-49.18
|10013.82
|1051
|2008.10.28 00:30
|sell
|526
|0.10
|1.2436
|1.2486
|1.2386
|1052
|2008.10.28 01:16
|s/l
|526
|0.10
|1.2486
|1.2486
|1.2386
|-50.00
|9963.82
|1053
|2008.10.28 01:16
|sell
|527
|0.10
|1.2485
|1.2535
|1.2435
|1054
|2008.10.28 01:34
|t/p
|527
|0.10
|1.2435
|1.2535
|1.2435
|50.00
|10013.82
|1055
|2008.10.28 01:34
|sell
|528
|0.10
|1.2433
|1.2483
|1.2383
|1056
|2008.10.28 02:04
|t/p
|528
|0.10
|1.2383
|1.2483
|1.2383
|50.00
|10063.82
|1057
|2008.10.28 02:04
|sell
|529
|0.10
|1.2380
|1.2430
|1.2330
|1058
|2008.10.28 03:39
|s/l
|529
|0.10
|1.2430
|1.2430
|1.2330
|-50.00
|10013.82
|1059
|2008.10.28 03:39
|sell
|530
|0.10
|1.2428
|1.2478
|1.2378
|1060
|2008.10.28 06:06
|s/l
|530
|0.10
|1.2478
|1.2478
|1.2378
|-50.00
|9963.82
|1061
|2008.10.28 06:06
|sell
|531
|0.10
|1.2476
|1.2526
|1.2426
|1062
|2008.10.28 06:45
|s/l
|531
|0.10
|1.2526
|1.2526
|1.2426
|-50.00
|9913.82
|1063
|2008.10.28 06:45
|sell
|532
|0.10
|1.2524
|1.2574
|1.2474
|1064
|2008.10.28 07:37
|s/l
|532
|0.10
|1.2574
|1.2574
|1.2474
|-50.00
|9863.82
|1065
|2008.10.28 07:37
|sell
|533
|0.10
|1.2573
|1.2623
|1.2523
|1066
|2008.10.28 08:20
|t/p
|533
|0.10
|1.2523
|1.2623
|1.2523
|50.00
|9913.82
|1067
|2008.10.28 08:20
|sell
|534
|0.10
|1.2521
|1.2571
|1.2471
|1068
|2008.10.28 08:56
|t/p
|534
|0.10
|1.2471
|1.2571
|1.2471
|50.00
|9963.82
|1069
|2008.10.28 08:56
|sell
|535
|0.10
|1.2469
|1.2519
|1.2419
|1070
|2008.10.28 09:15
|s/l
|535
|0.10
|1.2519
|1.2519
|1.2419
|-50.00
|9913.82
|1071
|2008.10.28 09:15
|sell
|536
|0.10
|1.2518
|1.2568
|1.2468
|1072
|2008.10.28 12:54
|s/l
|536
|0.10
|1.2568
|1.2568
|1.2468
|-50.00
|9863.82
|1073
|2008.10.28 12:54
|buy
|537
|0.10
|1.2568
|1.2518
|1.2618
|1074
|2008.10.28 13:36
|s/l
|537
|0.10
|1.2518
|1.2518
|1.2618
|-50.00
|9813.82
|1075
|2008.10.28 13:36
|sell
|538
|0.10
|1.2518
|1.2568
|1.2468
|1076
|2008.10.28 15:45
|t/p
|538
|0.10
|1.2468
|1.2568
|1.2468
|50.00
|9863.82
|1077
|2008.10.28 15:45
|sell
|539
|0.10
|1.2466
|1.2516
|1.2416
|1078
|2008.10.28 17:18
|s/l
|539
|0.10
|1.2516
|1.2516
|1.2416
|-50.00
|9813.82
|1079
|2008.10.28 17:18
|sell
|540
|0.10
|1.2514
|1.2564
|1.2464
|1080
|2008.10.28 18:01
|t/p
|540
|0.10
|1.2464
|1.2564
|1.2464
|50.00
|9863.82
|1081
|2008.10.28 18:01
|sell
|541
|0.10
|1.2462
|1.2512
|1.2412
|1082
|2008.10.28 19:17
|s/l
|541
|0.10
|1.2512
|1.2512
|1.2412
|-50.00
|9813.82
|1083
|2008.10.28 19:17
|sell
|542
|0.10
|1.2511
|1.2561
|1.2461
|1084
|2008.10.28 19:32
|s/l
|542
|0.10
|1.2561
|1.2561
|1.2461
|-50.00
|9763.82
|1085
|2008.10.28 19:32
|sell
|543
|0.10
|1.2559
|1.2609
|1.2509
|1086
|2008.10.28 19:53
|s/l
|543
|0.10
|1.2609
|1.2609
|1.2509
|-50.00
|9713.82
|1087
|2008.10.28 19:53
|sell
|544
|0.10
|1.2607
|1.2657
|1.2557
|1088
|2008.10.28 20:21
|s/l
|544
|0.10
|1.2657
|1.2657
|1.2557
|-50.00
|9663.82
|1089
|2008.10.28 20:21
|sell
|545
|0.10
|1.2655
|1.2705
|1.2605
|1090
|2008.10.28 21:00
|s/l
|545
|0.10
|1.2705
|1.2705
|1.2605
|-50.00
|9613.82
|1091
|2008.10.28 21:00
|sell
|546
|0.10
|1.2703
|1.2753
|1.2653
|1092
|2008.10.28 22:42
|s/l
|546
|0.10
|1.2753
|1.2753
|1.2653
|-50.00
|9563.82
|1093
|2008.10.28 22:42
|buy
|547
|0.10
|1.2755
|1.2705
|1.2805
|1094
|2008.10.28 23:55
|t/p
|547
|0.10
|1.2805
|1.2705
|1.2805
|50.00
|9613.82
|1095
|2008.10.28 23:55
|sell
|548
|0.10
|1.2805
|1.2855
|1.2755
|1096
|2008.10.29 01:54
|t/p
|548
|0.10
|1.2755
|1.2855
|1.2755
|48.91
|9662.73
|1097
|2008.10.29 01:54
|sell
|549
|0.10
|1.2752
|1.2802
|1.2702
|1098
|2008.10.29 04:07
|t/p
|549
|0.10
|1.2702
|1.2802
|1.2702
|50.00
|9712.73
|1099
|2008.10.29 04:07
|buy
|550
|0.10
|1.2702
|1.2652
|1.2752
|1100
|2008.10.29 06:04
|s/l
|550
|0.10
|1.2652
|1.2652
|1.2752
|-50.00
|9662.73
|1101
|2008.10.29 06:04
|sell
|551
|0.10
|1.2651
|1.2701
|1.2601
|1102
|2008.10.29 06:47
|s/l
|551
|0.10
|1.2701
|1.2701
|1.2601
|-50.00
|9612.73
|1103
|2008.10.29 06:47
|sell
|552
|0.10
|1.2700
|1.2750
|1.2650
|1104
|2008.10.29 07:41
|s/l
|552
|0.10
|1.2750
|1.2750
|1.2650
|-50.00
|9562.73
|1105
|2008.10.29 07:41
|buy
|553
|0.10
|1.2750
|1.2700
|1.2800
|1106
|2008.10.29 08:29
|s/l
|553
|0.10
|1.2700
|1.2700
|1.2800
|-50.00
|9512.73
|1107
|2008.10.29 08:29
|sell
|554
|0.10
|1.2700
|1.2750
|1.2650
|1108
|2008.10.29 09:48
|s/l
|554
|0.10
|1.2750
|1.2750
|1.2650
|-50.00
|9462.73
|1109
|2008.10.29 09:48
|buy
|555
|0.10
|1.2751
|1.2701
|1.2801
|1110
|2008.10.29 11:40
|t/p
|555
|0.10
|1.2801
|1.2701
|1.2801
|50.00
|9512.73
|1111
|2008.10.29 11:40
|sell
|556
|0.10
|1.2801
|1.2851
|1.2751
|1112
|2008.10.29 13:35
|t/p
|556
|0.10
|1.2751
|1.2851
|1.2751
|50.00
|9562.73
|1113
|2008.10.29 13:35
|sell
|557
|0.10
|1.2749
|1.2799
|1.2699
|1114
|2008.10.29 14:43
|s/l
|557
|0.10
|1.2799
|1.2799
|1.2699
|-50.00
|9512.73
|1115
|2008.10.29 14:43
|sell
|558
|0.10
|1.2797
|1.2847
|1.2747
|1116
|2008.10.29 15:03
|s/l
|558
|0.10
|1.2847
|1.2847
|1.2747
|-50.00
|9462.73
|1117
|2008.10.29 15:03
|sell
|559
|0.10
|1.2847
|1.2897
|1.2797
|1118
|2008.10.29 15:05
|s/l
|559
|0.10
|1.2897
|1.2897
|1.2797
|-50.00
|9412.73
|1119
|2008.10.29 15:05
|sell
|560
|0.10
|1.2896
|1.2946
|1.2846
|1120
|2008.10.29 15:23
|s/l
|560
|0.10
|1.2946
|1.2946
|1.2846
|-50.00
|9362.73
|1121
|2008.10.29 15:23
|buy
|561
|0.10
|1.2947
|1.2897
|1.2997
|1122
|2008.10.29 16:50
|s/l
|561
|0.10
|1.2897
|1.2897
|1.2997
|-50.00
|9312.73
|1123
|2008.10.29 16:50
|sell
|562
|0.10
|1.2897
|1.2947
|1.2847
|1124
|2008.10.29 16:59
|t/p
|562
|0.10
|1.2847
|1.2947
|1.2847
|50.00
|9362.73
|1125
|2008.10.29 16:59
|sell
|563
|0.10
|1.2845
|1.2895
|1.2795
|1126
|2008.10.29 17:30
|s/l
|563
|0.10
|1.2895
|1.2895
|1.2795
|-50.00
|9312.73
|1127
|2008.10.29 17:30
|sell
|564
|0.10
|1.2894
|1.2944
|1.2844
|1128
|2008.10.29 17:37
|s/l
|564
|0.10
|1.2944
|1.2944
|1.2844
|-50.00
|9262.73
|1129
|2008.10.29 17:37
|sell
|565
|0.10
|1.2943
|1.2993
|1.2893
|1130
|2008.10.29 17:59
|t/p
|565
|0.10
|1.2893
|1.2993
|1.2893
|50.00
|9312.73
|1131
|2008.10.29 17:59
|sell
|566
|0.10
|1.2890
|1.2940
|1.2840
|1132
|2008.10.29 19:05
|s/l
|566
|0.10
|1.2940
|1.2940
|1.2840
|-50.00
|9262.73
|1133
|2008.10.29 19:05
|buy
|567
|0.10
|1.2940
|1.2890
|1.2990
|1134
|2008.10.29 19:22
|s/l
|567
|0.10
|1.2890
|1.2890
|1.2990
|-50.00
|9212.73
|1135
|2008.10.29 19:22
|buy
|568
|0.10
|1.2892
|1.2842
|1.2942
|1136
|2008.10.29 19:31
|s/l
|568
|0.10
|1.2842
|1.2842
|1.2942
|-50.00
|9162.73
|1137
|2008.10.29 19:31
|sell
|569
|0.10
|1.2841
|1.2891
|1.2791
|1138
|2008.10.29 19:41
|s/l
|569
|0.10
|1.2891
|1.2891
|1.2791
|-50.00
|9112.73
|1139
|2008.10.29 19:41
|sell
|570
|0.10
|1.2889
|1.2939
|1.2839
|1140
|2008.10.29 19:55
|t/p
|570
|0.10
|1.2839
|1.2939
|1.2839
|50.00
|9162.73
|1141
|2008.10.29 19:55
|sell
|571
|0.10
|1.2837
|1.2887
|1.2787
|1142
|2008.10.29 20:15
|s/l
|571
|0.10
|1.2887
|1.2887
|1.2787
|-50.00
|9112.73
|1143
|2008.10.29 20:15
|buy
|572
|0.10
|1.2887
|1.2837
|1.2937
|1144
|2008.10.29 20:21
|t/p
|572
|0.10
|1.2937
|1.2837
|1.2937
|50.00
|9162.73
|1145
|2008.10.29 20:21
|buy
|573
|0.10
|1.2939
|1.2889
|1.2989
|1146
|2008.10.30 01:17
|t/p
|573
|0.10
|1.2989
|1.2889
|1.2989
|52.46
|9215.19
|1147
|2008.10.30 01:17
|sell
|574
|0.10
|1.2989
|1.3039
|1.2939
|1148
|2008.10.30 01:23
|s/l
|574
|0.10
|1.3039
|1.3039
|1.2939
|-50.00
|9165.19
|1149
|2008.10.30 01:23
|sell
|575
|0.10
|1.3037
|1.3087
|1.2987
|1150
|2008.10.30 01:51
|s/l
|575
|0.10
|1.3087
|1.3087
|1.2987
|-50.00
|9115.19
|1151
|2008.10.30 01:51
|sell
|576
|0.10
|1.3087
|1.3137
|1.3037
|1152
|2008.10.30 02:15
|s/l
|576
|0.10
|1.3137
|1.3137
|1.3037
|-50.00
|9065.19
|1153
|2008.10.30 02:15
|buy
|577
|0.10
|1.3137
|1.3087
|1.3187
|1154
|2008.10.30 03:31
|t/p
|577
|0.10
|1.3187
|1.3087
|1.3187
|50.00
|9115.19
|1155
|2008.10.30 03:31
|buy
|578
|0.10
|1.3189
|1.3139
|1.3239
|1156
|2008.10.30 03:40
|t/p
|578
|0.10
|1.3239
|1.3139
|1.3239
|50.00
|9165.19
|1157
|2008.10.30 03:40
|buy
|579
|0.10
|1.3241
|1.3191
|1.3291
|1158
|2008.10.30 04:25
|s/l
|579
|0.10
|1.3191
|1.3191
|1.3291
|-50.00
|9115.19
|1159
|2008.10.30 04:25
|sell
|580
|0.10
|1.3191
|1.3241
|1.3141
|1160
|2008.10.30 06:47
|s/l
|580
|0.10
|1.3241
|1.3241
|1.3141
|-50.00
|9065.19
|1161
|2008.10.30 06:47
|buy
|581
|0.10
|1.3241
|1.3191
|1.3291
|1162
|2008.10.30 07:07
|s/l
|581
|0.10
|1.3191
|1.3191
|1.3291
|-50.00
|9015.19
|1163
|2008.10.30 07:07
|buy
|582
|0.10
|1.3192
|1.3142
|1.3242
|1164
|2008.10.30 07:15
|s/l
|582
|0.10
|1.3142
|1.3142
|1.3242
|-50.00
|8965.19
|1165
|2008.10.30 07:15
|sell
|583
|0.10
|1.3141
|1.3191
|1.3091
|1166
|2008.10.30 07:33
|s/l
|583
|0.10
|1.3191
|1.3191
|1.3091
|-50.00
|8915.19
|1167
|2008.10.30 07:33
|sell
|584
|0.10
|1.3189
|1.3239
|1.3139
|1168
|2008.10.30 10:01
|t/p
|584
|0.10
|1.3139
|1.3239
|1.3139
|50.00
|8965.19
|1169
|2008.10.30 10:01
|sell
|585
|0.10
|1.3137
|1.3187
|1.3087
|1170
|2008.10.30 10:31
|t/p
|585
|0.10
|1.3087
|1.3187
|1.3087
|50.00
|9015.19
|1171
|2008.10.30 10:31
|buy
|586
|0.10
|1.3087
|1.3037
|1.3137
|1172
|2008.10.30 10:58
|s/l
|586
|0.10
|1.3037
|1.3037
|1.3137
|-50.00
|8965.19
|1173
|2008.10.30 10:58
|buy
|587
|0.10
|1.3039
|1.2989
|1.3089
|1174
|2008.10.30 11:21
|t/p
|587
|0.10
|1.3089
|1.2989
|1.3089
|50.00
|9015.19
|1175
|2008.10.30 11:21
|buy
|588
|0.10
|1.3091
|1.3041
|1.3141
|1176
|2008.10.30 11:45
|t/p
|588
|0.10
|1.3141
|1.3041
|1.3141
|50.00
|9065.19
|1177
|2008.10.30 11:45
|sell
|589
|0.10
|1.3141
|1.3191
|1.3091
|1178
|2008.10.30 12:29
|t/p
|589
|0.10
|1.3091
|1.3191
|1.3091
|50.00
|9115.19
|1179
|2008.10.30 12:29
|buy
|590
|0.10
|1.3091
|1.3041
|1.3141
|1180
|2008.10.30 13:46
|s/l
|590
|0.10
|1.3041
|1.3041
|1.3141
|-50.00
|9065.19
|1181
|2008.10.30 13:46
|buy
|591
|0.10
|1.3043
|1.2993
|1.3093
|1182
|2008.10.30 14:46
|s/l
|591
|0.10
|1.2993
|1.2993
|1.3093
|-50.00
|9015.19
|1183
|2008.10.30 14:46
|sell
|592
|0.10
|1.2993
|1.3043
|1.2943
|1184
|2008.10.30 15:37
|t/p
|592
|0.10
|1.2943
|1.3043
|1.2943
|50.00
|9065.19
|1185
|2008.10.30 15:37
|buy
|593
|0.10
|1.2942
|1.2892
|1.2992
|1186
|2008.10.30 16:26
|s/l
|593
|0.10
|1.2892
|1.2892
|1.2992
|-50.00
|9015.19
|1187
|2008.10.30 16:26
|buy
|594
|0.10
|1.2893
|1.2843
|1.2943
|1188
|2008.10.30 16:46
|s/l
|594
|0.10
|1.2843
|1.2843
|1.2943
|-50.00
|8965.19
|1189
|2008.10.30 16:46
|sell
|595
|0.10
|1.2843
|1.2893
|1.2793
|1190
|2008.10.30 17:22
|s/l
|595
|0.10
|1.2893
|1.2893
|1.2793
|-50.00
|8915.19
|1191
|2008.10.30 17:22
|sell
|596
|0.10
|1.2891
|1.2941
|1.2841
|1192
|2008.10.30 18:58
|s/l
|596
|0.10
|1.2941
|1.2941
|1.2841
|-50.00
|8865.19
|1193
|2008.10.30 18:58
|sell
|597
|0.10
|1.2940
|1.2990
|1.2890
|1194
|2008.10.30 19:27
|s/l
|597
|0.10
|1.2990
|1.2990
|1.2890
|-50.00
|8815.19
|1195
|2008.10.30 19:27
|sell
|598
|0.10
|1.2988
|1.3038
|1.2938
|1196
|2008.10.30 20:21
|t/p
|598
|0.10
|1.2938
|1.3038
|1.2938
|50.00
|8865.19
|1197
|2008.10.30 20:21
|sell
|599
|0.10
|1.2935
|1.2985
|1.2885
|1198
|2008.10.30 22:37
|t/p
|599
|0.10
|1.2885
|1.2985
|1.2885
|50.00
|8915.19
|1199
|2008.10.30 22:37
|buy
|600
|0.10
|1.2876
|1.2826
|1.2926
|1200
|2008.10.31 01:19
|s/l
|600
|0.10
|1.2826
|1.2826
|1.2926
|-49.18
|8866.01
|1201
|2008.10.31 01:19
|sell
|601
|0.10
|1.2825
|1.2875
|1.2775
|1202
|2008.10.31 01:34
|t/p
|601
|0.10
|1.2775
|1.2875
|1.2775
|50.00
|8916.01
|1203
|2008.10.31 01:34
|sell
|602
|0.10
|1.2772
|1.2822
|1.2722
|1204
|2008.10.31 02:15
|s/l
|602
|0.10
|1.2822
|1.2822
|1.2722
|-50.00
|8866.01
|1205
|2008.10.31 02:15
|sell
|603
|0.10
|1.2820
|1.2870
|1.2770
|1206
|2008.10.31 03:49
|s/l
|603
|0.10
|1.2870
|1.2870
|1.2770
|-50.00
|8816.01
|1207
|2008.10.31 03:49
|buy
|604
|0.10
|1.2870
|1.2820
|1.2920
|1208
|2008.10.31 04:14
|s/l
|604
|0.10
|1.2820
|1.2820
|1.2920
|-50.00
|8766.01
|1209
|2008.10.31 04:14
|sell
|605
|0.10
|1.2820
|1.2870
|1.2770
|1210
|2008.10.31 07:24
|t/p
|605
|0.10
|1.2770
|1.2870
|1.2770
|50.00
|8816.01
|1211
|2008.10.31 07:24
|sell
|606
|0.10
|1.2767
|1.2817
|1.2717
|1212
|2008.10.31 07:46
|t/p
|606
|0.10
|1.2717
|1.2817
|1.2717
|50.00
|8866.01
|1213
|2008.10.31 07:46
|sell
|607
|0.10
|1.2715
|1.2765
|1.2665
|1214
|2008.10.31 10:36
|s/l
|607
|0.10
|1.2765
|1.2765
|1.2665
|-50.00
|8816.01
|1215
|2008.10.31 10:36
|sell
|608
|0.10
|1.2763
|1.2813
|1.2713
|1216
|2008.10.31 14:53
|t/p
|608
|0.10
|1.2713
|1.2813
|1.2713
|50.00
|8866.01
|1217
|2008.10.31 14:53
|buy
|609
|0.10
|1.2713
|1.2663
|1.2763
|1218
|2008.10.31 16:17
|t/p
|609
|0.10
|1.2763
|1.2663
|1.2763
|50.00
|8916.01
|1219
|2008.10.31 16:17
|sell
|610
|0.10
|1.2763
|1.2813
|1.2713
|1220
|2008.10.31 16:42
|t/p
|610
|0.10
|1.2713
|1.2813
|1.2713
|50.00
|8966.01
|1221
|2008.10.31 16:42
|buy
|611
|0.10
|1.2713
|1.2663
|1.2763
|1222
|2008.10.31 18:02
|t/p
|611
|0.10
|1.2763
|1.2663
|1.2763
|50.00
|9016.01
|1223
|2008.10.31 18:02
|sell
|612
|0.10
|1.2763
|1.2813
|1.2713
|1224
|2008.10.31 19:18
|t/p
|612
|0.10
|1.2713
|1.2813
|1.2713
|50.00
|9066.01
|1225
|2008.10.31 19:18
|sell
|613
|0.10
|1.2711
|1.2761
|1.2661
|1226
|2008.10.31 20:00
|s/l
|613
|0.10
|1.2761
|1.2761
|1.2661
|-50.00
|9016.01
|1227
|2008.10.31 20:00
|sell
|614
|0.10
|1.2759
|1.2809
|1.2709
|1228
|2008.10.31 22:00
|close at stop
|614
|0.10
|1.2727
|1.2809
|1.2709
|32.00
|9048.01