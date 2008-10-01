Strategy Tester Report
SVM_EA_v20a
MIG-Demo (Build 218)

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period1 Minute (M1) 2008.09.24 16:34 - 2008.11.03 19:16
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersMaxOrdersTotal1=1; MaxOrdersTotal2=1; MaxOrdersTotal3=1; TrainTimeFrame=5; TrainPeriod=1; PredictPeriod=1; StopLoss=50; TakeProfit=50; Lots=0.1; BeginDate=1970.01.01 00:00;
Bars in test39558Ticks modelled582848Modelling quality24.94%
Mismatched charts errors0
Initial deposit10000.00
Total net profit-1155.05Gross profit8146.03Gross loss-9301.08
Profit factor0.88Expected payoff-3.30
Absolute drawdown1454.87Maximal drawdown1772.70 (17.18%)Relative drawdown17.18% (1772.70)
Total trades350Short positions (won %)217 (50.23%)Long positions (won %)133 (41.35%)
Profit trades (% of total)164 (46.86%)Loss trades (% of total)186 (53.14%)
Largestprofit trade52.46loss trade-51.09
Averageprofit trade49.67loss trade-50.01
Maximumconsecutive wins (profit in money)5 (250.00)consecutive losses (loss in money)11 (-551.09)
Maximalconsecutive profit (count of wins)250.00 (5)consecutive loss (count of losses)-551.09 (11)
Averageconsecutive wins2consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12008.10.01 00:05buy10.101.41171.40671.4167
22008.10.01 11:44t/p10.101.41671.40671.416750.0010050.00
32008.10.01 11:44buy20.101.41691.41191.4219
42008.10.01 13:51s/l20.101.41191.41191.4219-50.0010000.00
52008.10.01 13:51sell30.101.41171.41671.4067
62008.10.01 14:03t/p30.101.40671.41671.406750.0010050.00
72008.10.01 14:03buy40.101.40671.40171.4117
82008.10.01 14:26s/l40.101.40171.40171.4117-50.0010000.00
92008.10.01 14:26buy50.101.40191.39691.4069
102008.10.01 18:43t/p50.101.40691.39691.406950.0010050.00
112008.10.01 18:43sell60.101.40691.41191.4019
122008.10.01 21:20t/p60.101.40191.41191.401950.0010100.00
132008.10.01 21:20sell70.101.40171.40671.3967
142008.10.02 02:01t/p70.101.39671.40671.396746.7310146.73
152008.10.02 02:01buy80.101.39671.39171.4017
162008.10.02 08:14s/l80.101.39171.39171.4017-50.0010096.73
172008.10.02 08:14sell90.101.39161.39661.3866
182008.10.02 09:27t/p90.101.38661.39661.386650.0010146.73
192008.10.02 09:27sell100.101.38641.39141.3814
202008.10.02 10:13s/l100.101.39141.39141.3814-50.0010096.73
212008.10.02 10:13buy110.101.39141.38641.3964
222008.10.02 13:23s/l110.101.38641.38641.3964-50.0010046.73
232008.10.02 13:23buy120.101.38651.38151.3915
242008.10.02 14:11t/p120.101.39151.38151.391550.0010096.73
252008.10.02 14:11buy130.101.39171.38671.3967
262008.10.02 14:34s/l130.101.38671.38671.3967-50.0010046.73
272008.10.02 14:34buy140.101.38691.38191.3919
282008.10.02 14:35s/l140.101.38191.38191.3919-50.009996.73
292008.10.02 14:35buy150.101.38211.37711.3871
302008.10.02 15:24s/l150.101.37711.37711.3871-50.009946.73
312008.10.02 15:24buy160.101.37731.37231.3823
322008.10.02 16:13t/p160.101.38231.37231.382350.009996.73
332008.10.02 16:13buy170.101.38251.37751.3875
342008.10.02 17:08s/l170.101.37751.37751.3875-50.009946.73
352008.10.02 17:08sell180.101.37751.38251.3725
362008.10.02 17:35s/l180.101.38251.38251.3725-50.009896.73
372008.10.02 17:35sell190.101.38231.38731.3773
382008.10.03 07:24s/l190.101.38731.38731.3773-51.099845.64
392008.10.03 07:24sell200.101.38711.39211.3821
402008.10.03 09:09t/p200.101.38211.39211.382150.009895.64
412008.10.03 09:09sell210.101.38191.38691.3769
422008.10.03 10:05s/l210.101.38691.38691.3769-50.009845.64
432008.10.03 10:05sell220.101.38671.39171.3817
442008.10.03 14:32t/p220.101.38171.39171.381750.009895.64
452008.10.03 14:32buy230.101.38171.37671.3867
462008.10.03 14:57s/l230.101.37671.37671.3867-50.009845.64
472008.10.03 14:57buy240.101.37671.37171.3817
482008.10.03 15:18s/l240.101.37171.37171.3817-50.009795.64
492008.10.03 15:18buy250.101.37181.36681.3768
502008.10.03 16:38t/p250.101.37681.36681.376850.009845.64
512008.10.03 16:38buy260.101.37701.37201.3820
522008.10.03 16:55t/p260.101.38201.37201.382050.009895.64
532008.10.03 16:55sell270.101.38201.38701.3770
542008.10.03 19:29s/l270.101.38701.38701.3770-50.009845.64
552008.10.03 19:29sell280.101.38681.39181.3818
562008.10.03 19:44t/p280.101.38181.39181.381850.009895.64
572008.10.03 19:44sell290.101.38161.38661.3766
582008.10.03 19:56s/l290.101.38661.38661.3766-50.009845.64
592008.10.03 19:56sell300.101.38651.39151.3815
602008.10.03 21:25t/p300.101.38151.39151.381550.009895.64
612008.10.03 21:25sell310.101.38131.38631.3763
622008.10.05 23:00t/p310.101.37631.38631.376350.009945.64
632008.10.05 23:00sell320.101.36681.37181.3618
642008.10.06 01:50t/p320.101.36181.37181.361848.919994.55
652008.10.06 01:50sell330.101.36151.36651.3565
662008.10.06 02:06s/l330.101.36651.36651.3565-50.009944.55
672008.10.06 02:06sell340.101.36631.37131.3613
682008.10.06 05:50t/p340.101.36131.37131.361350.009994.55
692008.10.06 05:50sell350.101.36111.36611.3561
702008.10.06 08:58t/p350.101.35611.36611.356150.0010044.55
712008.10.06 08:58sell360.101.35591.36091.3509
722008.10.06 09:56s/l360.101.36091.36091.3509-50.009994.55
732008.10.06 09:56sell370.101.36081.36581.3558
742008.10.06 11:03t/p370.101.35581.36581.355850.0010044.55
752008.10.06 11:03sell380.101.35561.36061.3506
762008.10.06 12:35s/l380.101.36061.36061.3506-50.009994.55
772008.10.06 12:35sell390.101.36041.36541.3554
782008.10.06 15:57t/p390.101.35541.36541.355450.0010044.55
792008.10.06 15:57sell400.101.35511.36011.3501
802008.10.06 16:43t/p400.101.35011.36011.350150.0010094.55
812008.10.06 16:43buy410.101.35011.34511.3551
822008.10.06 21:16s/l410.101.34511.34511.3551-50.0010044.55
832008.10.06 21:16sell420.101.34501.35001.3400
842008.10.06 21:35s/l420.101.35001.35001.3400-50.009994.55
852008.10.06 21:35sell430.101.34981.35481.3448
862008.10.07 02:22s/l430.101.35481.35481.3448-51.099943.46
872008.10.07 02:22sell440.101.35461.35961.3496
882008.10.07 03:01t/p440.101.34961.35961.349650.009993.46
892008.10.07 03:01sell450.101.34941.35441.3444
902008.10.07 05:47s/l450.101.35441.35441.3444-50.009943.46
912008.10.07 05:47sell460.101.35421.35921.3492
922008.10.07 06:11s/l460.101.35921.35921.3492-50.009893.46
932008.10.07 06:11sell470.101.35901.36401.3540
942008.10.07 07:56t/p470.101.35401.36401.354050.009943.46
952008.10.07 07:56sell480.101.35361.35861.3486
962008.10.07 08:13s/l480.101.35861.35861.3486-50.009893.46
972008.10.07 08:13sell490.101.35841.36341.3534
982008.10.07 10:15t/p490.101.35341.36341.353450.009943.46
992008.10.07 10:15buy500.101.35341.34841.3584
1002008.10.07 12:18t/p500.101.35841.34841.358450.009993.46
1012008.10.07 12:18buy510.101.35861.35361.3636
1022008.10.07 15:00t/p510.101.36361.35361.363650.0010043.46
1032008.10.07 15:00buy520.101.36401.35901.3690
1042008.10.07 15:14t/p520.101.36901.35901.369050.0010093.46
1052008.10.07 15:14sell530.101.36901.37401.3640
1062008.10.07 15:34s/l530.101.37401.37401.3640-50.0010043.46
1072008.10.07 15:34sell540.101.37391.37891.3689
1082008.10.07 15:48t/p540.101.36891.37891.368950.0010093.46
1092008.10.07 15:48buy550.101.36891.36391.3739
1102008.10.07 16:52s/l550.101.36391.36391.3739-50.0010043.46
1112008.10.07 16:52sell560.101.36381.36881.3588
1122008.10.07 19:44t/p560.101.35881.36881.358850.0010093.46
1132008.10.07 19:44buy570.101.35881.35381.3638
1142008.10.07 20:48t/p570.101.36381.35381.363850.0010143.46
1152008.10.07 20:48buy580.101.36401.35901.3690
1162008.10.07 22:53s/l580.101.35901.35901.3690-50.0010093.46
1172008.10.07 22:53buy590.101.35911.35411.3641
1182008.10.08 06:21t/p590.101.36411.35411.364150.8210144.28
1192008.10.08 06:21sell600.101.36411.36911.3591
1202008.10.08 06:49t/p600.101.35911.36911.359150.0010194.28
1212008.10.08 06:49sell610.101.35891.36391.3539
1222008.10.08 09:10s/l610.101.36391.36391.3539-50.0010144.28
1232008.10.08 09:10buy620.101.36391.35891.3689
1242008.10.08 12:09s/l620.101.35891.35891.3689-50.0010094.28
1252008.10.08 12:09buy630.101.35911.35411.3641
1262008.10.08 13:00t/p630.101.36411.35411.364150.0010144.28
1272008.10.08 13:00buy640.101.36441.35941.3694
1282008.10.08 13:07t/p640.101.36941.35941.369450.0010194.28
1292008.10.08 13:07buy650.101.36961.36461.3746
1302008.10.08 13:11s/l650.101.36461.36461.3746-50.0010144.28
1312008.10.08 13:11buy660.101.36481.35981.3698
1322008.10.08 13:20t/p660.101.36981.35981.369850.0010194.28
1332008.10.08 13:20buy670.101.37001.36501.3750
1342008.10.08 14:30s/l670.101.36501.36501.3750-50.0010144.28
1352008.10.08 14:30buy680.101.36521.36021.3702
1362008.10.08 15:06s/l680.101.36021.36021.3702-50.0010094.28
1372008.10.08 15:06buy690.101.36041.35541.3654
1382008.10.08 15:38t/p690.101.36541.35541.365450.0010144.28
1392008.10.08 15:38buy700.101.36561.36061.3706
1402008.10.08 19:08t/p700.101.37061.36061.370650.0010194.28
1412008.10.08 19:08buy710.101.37081.36581.3758
1422008.10.08 22:05s/l710.101.36581.36581.3758-50.0010144.28
1432008.10.08 22:05sell720.101.36581.37081.3608
1442008.10.09 02:52t/p720.101.36081.37081.360846.7310191.01
1452008.10.09 02:52sell730.101.36061.36561.3556
1462008.10.09 03:58s/l730.101.36561.36561.3556-50.0010141.01
1472008.10.09 03:58buy740.101.36561.36061.3706
1482008.10.09 09:30t/p740.101.37061.36061.370650.0010191.01
1492008.10.09 09:30sell750.101.37061.37561.3656
1502008.10.09 10:10s/l750.101.37561.37561.3656-50.0010141.01
1512008.10.09 10:10sell760.101.37541.38041.3704
1522008.10.09 12:48t/p760.101.37041.38041.370450.0010191.01
1532008.10.09 12:48buy770.101.37041.36541.3754
1542008.10.09 16:10s/l770.101.36541.36541.3754-50.0010141.01
1552008.10.09 16:10buy780.101.36561.36061.3706
1562008.10.09 21:49s/l780.101.36061.36061.3706-50.0010091.01
1572008.10.09 21:49buy790.101.36081.35581.3658
1582008.10.10 01:50s/l790.101.35581.35581.3658-49.1810041.83
1592008.10.10 01:50buy800.101.35601.35101.3610
1602008.10.10 03:15t/p800.101.36101.35101.361050.0010091.83
1612008.10.10 03:15buy810.101.36121.35621.3662
1622008.10.10 03:35s/l810.101.35621.35621.3662-50.0010041.83
1632008.10.10 03:35sell820.101.35611.36111.3511
1642008.10.10 06:53t/p820.101.35111.36111.351150.0010091.83
1652008.10.10 06:53buy830.101.35111.34611.3561
1662008.10.10 07:23t/p830.101.35611.34611.356150.0010141.83
1672008.10.10 07:23buy840.101.35631.35131.3613
1682008.10.10 08:23s/l840.101.35131.35131.3613-50.0010091.83
1692008.10.10 08:23buy850.101.35151.34651.3565
1702008.10.10 08:34t/p850.101.35651.34651.356550.0010141.83
1712008.10.10 08:34buy860.101.35671.35171.3617
1722008.10.10 09:31t/p860.101.36171.35171.361750.0010191.83
1732008.10.10 09:31sell870.101.36171.36671.3567
1742008.10.10 11:44t/p870.101.35671.36671.356750.0010241.83
1752008.10.10 11:44buy880.101.35671.35171.3617
1762008.10.10 14:54s/l880.101.35171.35171.3617-50.0010191.83
1772008.10.10 14:54buy890.101.35191.34691.3569
1782008.10.10 16:06t/p890.101.35691.34691.356950.0010241.83
1792008.10.10 16:06sell900.101.35691.36191.3519
1802008.10.10 16:14s/l900.101.36191.36191.3519-50.0010191.83
1812008.10.10 16:14sell910.101.36171.36671.3567
1822008.10.10 16:18t/p910.101.35671.36671.356750.0010241.83
1832008.10.10 16:18sell920.101.35651.36151.3515
1842008.10.10 16:42t/p920.101.35151.36151.351550.0010291.83
1852008.10.10 16:42buy930.101.35151.34651.3565
1862008.10.10 17:32s/l930.101.34651.34651.3565-50.0010241.83
1872008.10.10 17:32buy940.101.34671.34171.3517
1882008.10.10 19:25s/l940.101.34171.34171.3517-50.0010191.83
1892008.10.10 19:25buy950.101.34181.33681.3468
1902008.10.10 19:44s/l950.101.33681.33681.3468-50.0010141.83
1912008.10.10 19:44buy960.101.33701.33201.3420
1922008.10.10 20:27s/l960.101.33201.33201.3420-50.0010091.83
1932008.10.10 20:27buy970.101.33221.32721.3372
1942008.10.10 20:44s/l970.101.32721.32721.3372-50.0010041.83
1952008.10.10 20:44sell980.101.32711.33211.3221
1962008.10.10 20:58s/l980.101.33211.33211.3221-50.009991.83
1972008.10.10 20:58sell990.101.33191.33691.3269
1982008.10.10 21:12s/l990.101.33691.33691.3269-50.009941.83
1992008.10.10 21:12sell1000.101.33671.34171.3317
2002008.10.10 21:29s/l1000.101.34171.34171.3317-50.009891.83
2012008.10.10 21:29sell1010.101.34151.34651.3365
2022008.10.12 23:00s/l1010.101.34651.34651.3365-50.009841.83
2032008.10.12 23:00sell1020.101.35721.36221.3522
2042008.10.13 00:53s/l1020.101.36221.36221.3522-51.099790.74
2052008.10.13 00:53buy1030.101.36221.35721.3672
2062008.10.13 02:50s/l1030.101.35721.35721.3672-50.009740.74
2072008.10.13 02:50sell1040.101.35721.36221.3522
2082008.10.13 04:45t/p1040.101.35221.36221.352250.009790.74
2092008.10.13 04:45buy1050.101.35221.34721.3572
2102008.10.13 04:54s/l1050.101.34721.34721.3572-50.009740.74
2112008.10.13 04:54buy1060.101.34741.34241.3524
2122008.10.13 05:59t/p1060.101.35241.34241.352450.009790.74
2132008.10.13 05:59sell1070.101.35241.35741.3474
2142008.10.13 07:17t/p1070.101.34741.35741.347450.009840.74
2152008.10.13 07:17buy1080.101.34741.34241.3524
2162008.10.13 07:32t/p1080.101.35241.34241.352450.009890.74
2172008.10.13 07:32buy1090.101.35261.34761.3576
2182008.10.13 08:02t/p1090.101.35761.34761.357650.009940.74
2192008.10.13 08:02sell1100.101.35761.36261.3526
2202008.10.13 08:13s/l1100.101.36261.36261.3526-50.009890.74
2212008.10.13 08:13sell1110.101.36241.36741.3574
2222008.10.13 12:09t/p1110.101.35741.36741.357450.009940.74
2232008.10.13 12:09sell1120.101.35721.36221.3522
2242008.10.13 13:46s/l1120.101.36221.36221.3522-50.009890.74
2252008.10.13 13:46sell1130.101.36201.36701.3570
2262008.10.13 15:02s/l1130.101.36701.36701.3570-50.009840.74
2272008.10.13 15:02sell1140.101.36691.37191.3619
2282008.10.13 16:03t/p1140.101.36191.37191.361950.009890.74
2292008.10.13 16:03sell1150.101.36171.36671.3567
2302008.10.13 17:30t/p1150.101.35671.36671.356750.009940.74
2312008.10.13 17:30buy1160.101.35671.35171.3617
2322008.10.13 18:11s/l1160.101.35171.35171.3617-50.009890.74
2332008.10.13 18:11sell1170.101.35161.35661.3466
2342008.10.13 21:30s/l1170.101.35661.35661.3466-50.009840.74
2352008.10.13 21:30buy1180.101.35671.35171.3617
2362008.10.14 00:57t/p1180.101.36171.35171.361750.829891.56
2372008.10.14 00:57sell1190.101.36171.36671.3567
2382008.10.14 02:16s/l1190.101.36671.36671.3567-50.009841.56
2392008.10.14 02:16sell1200.101.36651.37151.3615
2402008.10.14 03:05t/p1200.101.36151.37151.361550.009891.56
2412008.10.14 03:05sell1210.101.36121.36621.3562
2422008.10.14 03:31s/l1210.101.36621.36621.3562-50.009841.56
2432008.10.14 03:31sell1220.101.36611.37111.3611
2442008.10.14 12:05s/l1220.101.37111.37111.3611-50.009791.56
2452008.10.14 12:05sell1230.101.37101.37601.3660
2462008.10.14 13:17s/l1230.101.37601.37601.3660-50.009741.56
2472008.10.14 13:17sell1240.101.37581.38081.3708
2482008.10.14 15:10t/p1240.101.37081.38081.370850.009791.56
2492008.10.14 15:10sell1250.101.37061.37561.3656
2502008.10.14 16:09t/p1250.101.36561.37561.365650.009841.56
2512008.10.14 16:09sell1260.101.36541.37041.3604
2522008.10.15 01:04t/p1260.101.36041.37041.360448.919890.47
2532008.10.15 01:04sell1270.101.35991.36491.3549
2542008.10.15 02:02t/p1270.101.35491.36491.354950.009940.47
2552008.10.15 02:02buy1280.101.35491.34991.3599
2562008.10.15 07:58t/p1280.101.35991.34991.359950.009990.47
2572008.10.15 07:58sell1290.101.36001.36501.3550
2582008.10.15 12:31s/l1290.101.36501.36501.3550-50.009940.47
2592008.10.15 12:31sell1300.101.36491.36991.3599
2602008.10.15 14:46t/p1300.101.35991.36991.359950.009990.47
2612008.10.15 14:46buy1310.101.35981.35481.3648
2622008.10.15 18:07s/l1310.101.35481.35481.3648-50.009940.47
2632008.10.15 18:07sell1320.101.35481.35981.3498
2642008.10.15 20:10t/p1320.101.34981.35981.349850.009990.47
2652008.10.15 20:10sell1330.101.34951.35451.3445
2662008.10.16 00:12t/p1330.101.34451.35451.344546.7310037.20
2672008.10.16 00:12sell1340.101.34411.34911.3391
2682008.10.16 02:43s/l1340.101.34911.34911.3391-50.009987.20
2692008.10.16 02:43sell1350.101.34891.35391.3439
2702008.10.16 06:16t/p1350.101.34391.35391.343950.0010037.20
2712008.10.16 06:16buy1360.101.34391.33891.3489
2722008.10.16 06:26s/l1360.101.33891.33891.3489-50.009987.20
2732008.10.16 06:26buy1370.101.33901.33401.3440
2742008.10.16 07:11t/p1370.101.34401.33401.344050.0010037.20
2752008.10.16 07:11buy1380.101.34421.33921.3492
2762008.10.16 07:19s/l1380.101.33921.33921.3492-50.009987.20
2772008.10.16 07:19buy1390.101.33931.33431.3443
2782008.10.16 10:07t/p1390.101.34431.33431.344350.0010037.20
2792008.10.16 10:07sell1400.101.34451.34951.3395
2802008.10.16 13:14s/l1400.101.34951.34951.3395-50.009987.20
2812008.10.16 13:14buy1410.101.34971.34471.3547
2822008.10.16 15:35s/l1410.101.34471.34471.3547-50.009937.20
2832008.10.16 15:35buy1420.101.34491.33991.3499
2842008.10.16 16:15s/l1420.101.33991.33991.3499-50.009887.20
2852008.10.16 16:15buy1430.101.34001.33501.3450
2862008.10.16 20:57t/p1430.101.34501.33501.345050.009937.20
2872008.10.16 20:57sell1440.101.34501.35001.3400
2882008.10.16 23:33s/l1440.101.35001.35001.3400-50.009887.20
2892008.10.16 23:33sell1450.101.34981.35481.3448
2902008.10.17 03:42t/p1450.101.34481.35481.344848.919936.11
2912008.10.17 03:42buy1460.101.34481.33981.3498
2922008.10.17 07:02t/p1460.101.34981.33981.349850.009986.11
2932008.10.17 07:02sell1470.101.35001.35501.3450
2942008.10.17 09:55t/p1470.101.34501.35501.345050.0010036.11
2952008.10.17 09:55buy1480.101.34501.34001.3500
2962008.10.17 12:12s/l1480.101.34001.34001.3500-50.009986.11
2972008.10.17 12:12sell1490.101.34001.34501.3350
2982008.10.17 15:41s/l1490.101.34501.34501.3350-50.009936.11
2992008.10.17 15:41buy1500.101.34501.34001.3500
3002008.10.17 21:22s/l1500.101.34001.34001.3500-50.009886.11
3012008.10.17 21:22sell1510.101.34001.34501.3350
3022008.10.20 02:04s/l1510.101.34501.34501.3350-51.099835.02
3032008.10.20 02:04sell1520.101.34481.34981.3398
3042008.10.20 06:51s/l1520.101.34981.34981.3398-50.009785.02
3052008.10.20 06:51sell1530.101.34961.35461.3446
3062008.10.20 12:51t/p1530.101.34461.35461.344650.009835.02
3072008.10.20 12:51buy1540.101.34461.33961.3496
3082008.10.20 13:23s/l1540.101.33961.33961.3496-50.009785.02
3092008.10.20 13:23buy1550.101.33981.33481.3448
3102008.10.20 15:32s/l1550.101.33481.33481.3448-50.009735.02
3112008.10.20 15:32sell1560.101.33481.33981.3298
3122008.10.20 16:53t/p1560.101.32981.33981.329850.009785.02
3132008.10.20 16:53sell1570.101.32961.33461.3246
3142008.10.20 22:33s/l1570.101.33461.33461.3246-50.009735.02
3152008.10.20 22:33buy1580.101.33461.32961.3396
3162008.10.21 00:53s/l1580.101.32961.32961.3396-49.189685.84
3172008.10.21 00:53buy1590.101.32981.32481.3348
3182008.10.21 02:23t/p1590.101.33481.32481.334850.009735.84
3192008.10.21 02:23sell1600.101.33481.33981.3298
3202008.10.21 08:41t/p1600.101.32981.33981.329850.009785.84
3212008.10.21 08:41sell1610.101.32961.33461.3246
3222008.10.21 08:49t/p1610.101.32461.33461.324650.009835.84
3232008.10.21 08:49sell1620.101.32441.32941.3194
3242008.10.21 14:03t/p1620.101.31941.32941.319450.009885.84
3252008.10.21 14:03buy1630.101.31931.31431.3243
3262008.10.21 17:37s/l1630.101.31431.31431.3243-50.009835.84
3272008.10.21 17:37sell1640.101.31421.31921.3092
3282008.10.21 18:23t/p1640.101.30921.31921.309250.009885.84
3292008.10.21 18:23sell1650.101.30901.31401.3040
3302008.10.21 21:01s/l1650.101.31401.31401.3040-50.009835.84
3312008.10.21 21:01sell1660.101.31381.31881.3088
3322008.10.21 21:21t/p1660.101.30881.31881.308850.009885.84
3332008.10.21 21:21sell1670.101.30861.31361.3036
3342008.10.22 01:30t/p1670.101.30361.31361.303648.919934.75
3352008.10.22 01:30sell1680.101.30341.30841.2984
3362008.10.22 04:15t/p1680.101.29841.30841.298450.009984.75
3372008.10.22 04:15sell1690.101.29821.30321.2932
3382008.10.22 05:29t/p1690.101.29321.30321.293250.0010034.75
3392008.10.22 05:29sell1700.101.29301.29801.2880
3402008.10.22 06:16t/p1700.101.28801.29801.288050.0010084.75
3412008.10.22 06:16buy1710.101.28791.28291.2929
3422008.10.22 06:18s/l1710.101.28291.28291.2929-50.0010034.75
3432008.10.22 06:18buy1720.101.28311.27811.2881
3442008.10.22 06:29s/l1720.101.27811.27811.2881-50.009984.75
3452008.10.22 06:29sell1730.101.27811.28311.2731
3462008.10.22 07:02s/l1730.101.28311.28311.2731-50.009934.75
3472008.10.22 07:02sell1740.101.28291.28791.2779
3482008.10.22 09:01s/l1740.101.28791.28791.2779-50.009884.75
3492008.10.22 09:01sell1750.101.28771.29271.2827
3502008.10.22 09:36t/p1750.101.28271.29271.282750.009934.75
3512008.10.22 09:36sell1760.101.28251.28751.2775
3522008.10.22 09:59s/l1760.101.28751.28751.2775-50.009884.75
3532008.10.22 09:59sell1770.101.28731.29231.2823
3542008.10.22 10:47s/l1770.101.29231.29231.2823-50.009834.75
3552008.10.22 10:47sell1780.101.29211.29711.2871
3562008.10.22 12:34t/p1780.101.28711.29711.287150.009884.75
3572008.10.22 12:34sell1790.101.28691.29191.2819
3582008.10.22 16:02t/p1790.101.28191.29191.281950.009934.75
3592008.10.22 16:02sell1800.101.28161.28661.2766
3602008.10.22 16:20s/l1800.101.28661.28661.2766-50.009884.75
3612008.10.22 16:20sell1810.101.28641.29141.2814
3622008.10.22 17:00s/l1810.101.29141.29141.2814-50.009834.75
3632008.10.22 17:00buy1820.101.29141.28641.2964
3642008.10.22 17:29s/l1820.101.28641.28641.2964-50.009784.75
3652008.10.22 17:29buy1830.101.28651.28151.2915
3662008.10.22 21:40s/l1830.101.28151.28151.2915-50.009734.75
3672008.10.22 21:40sell1840.101.28141.28641.2764
3682008.10.22 22:15s/l1840.101.28641.28641.2764-50.009684.75
3692008.10.22 22:15sell1850.101.28621.29121.2812
3702008.10.23 00:41t/p1850.101.28121.29121.281246.739731.48
3712008.10.23 00:41buy1860.101.28121.27621.2862
3722008.10.23 01:08s/l1860.101.27621.27621.2862-50.009681.48
3732008.10.23 01:08buy1870.101.27641.27141.2814
3742008.10.23 02:09t/p1870.101.28141.27141.281450.009731.48
3752008.10.23 02:09sell1880.101.28151.28651.2765
3762008.10.23 05:35t/p1880.101.27651.28651.276550.009781.48
3772008.10.23 05:35sell1890.101.27621.28121.2712
3782008.10.23 06:58s/l1890.101.28121.28121.2712-50.009731.48
3792008.10.23 06:58sell1900.101.28101.28601.2760
3802008.10.23 11:29s/l1900.101.28601.28601.2760-50.009681.48
3812008.10.23 11:29buy1910.101.28601.28101.2910
3822008.10.23 12:53s/l1910.101.28101.28101.2910-50.009631.48
3832008.10.23 12:53sell1920.101.28101.28601.2760
3842008.10.23 14:27t/p1920.101.27601.28601.276050.009681.48
3852008.10.23 14:27sell1930.101.27581.28081.2708
3862008.10.23 14:51s/l1930.101.28081.28081.2708-50.009631.48
3872008.10.23 14:51buy1940.101.28081.27581.2858
3882008.10.23 16:45t/p1940.101.28581.27581.285850.009681.48
3892008.10.23 16:45sell1950.101.28581.29081.2808
3902008.10.23 18:10t/p1950.101.28081.29081.280850.009731.48
3912008.10.23 18:10sell1960.101.28061.28561.2756
3922008.10.23 19:55s/l1960.101.28561.28561.2756-50.009681.48
3932008.10.23 19:55sell1970.101.28541.29041.2804
3942008.10.23 21:47s/l1970.101.29041.29041.2804-50.009631.48
3952008.10.23 21:47sell1980.101.29021.29521.2852
3962008.10.23 23:03s/l1980.101.29521.29521.2852-50.009581.48
3972008.10.23 23:03sell1990.101.29521.30021.2902
3982008.10.23 23:15s/l1990.101.30021.30021.2902-50.009531.48
3992008.10.23 23:15sell2000.101.30001.30501.2950
4002008.10.24 00:30t/p2000.101.29501.30501.295048.919580.39
4012008.10.24 00:30sell2010.101.29461.29961.2896
4022008.10.24 01:49t/p2010.101.28961.29961.289650.009630.39
4032008.10.24 01:49sell2020.101.28941.29441.2844
4042008.10.24 02:57t/p2020.101.28441.29441.284450.009680.39
4052008.10.24 02:57sell2030.101.28381.28881.2788
4062008.10.24 03:09s/l2030.101.28881.28881.2788-50.009630.39
4072008.10.24 03:09sell2040.101.28861.29361.2836
4082008.10.24 03:53t/p2040.101.28361.29361.283650.009680.39
4092008.10.24 03:53sell2050.101.28311.28811.2781
4102008.10.24 04:35t/p2050.101.27811.28811.278150.009730.39
4112008.10.24 04:35buy2060.101.27811.27311.2831
4122008.10.24 08:30s/l2060.101.27311.27311.2831-50.009680.39
4132008.10.24 08:30sell2070.101.27311.27811.2681
4142008.10.24 08:55t/p2070.101.26811.27811.268150.009730.39
4152008.10.24 08:55sell2080.101.26791.27291.2629
4162008.10.24 09:37t/p2080.101.26291.27291.262950.009780.39
4172008.10.24 09:37sell2090.101.26261.26761.2576
4182008.10.24 10:38t/p2090.101.25761.26761.257650.009830.39
4192008.10.24 10:38buy2100.101.25751.25251.2625
4202008.10.24 11:32s/l2100.101.25251.25251.2625-50.009780.39
4212008.10.24 11:32sell2110.101.25251.25751.2475
4222008.10.24 11:57s/l2110.101.25751.25751.2475-50.009730.39
4232008.10.24 11:57sell2120.101.25751.26251.2525
4242008.10.24 12:05t/p2120.101.25251.26251.252550.009780.39
4252008.10.24 12:05sell2130.101.25231.25731.2473
4262008.10.24 12:13s/l2130.101.25731.25731.2473-50.009730.39
4272008.10.24 12:13sell2140.101.25711.26211.2521
4282008.10.24 14:24s/l2140.101.26211.26211.2521-50.009680.39
4292008.10.24 14:24sell2150.101.26191.26691.2569
4302008.10.24 14:40s/l2150.101.26691.26691.2569-50.009630.39
4312008.10.24 14:40sell2160.101.26681.27181.2618
4322008.10.24 15:34t/p2160.101.26181.27181.261850.009680.39
4332008.10.24 15:34sell2170.101.26161.26661.2566
4342008.10.24 15:42s/l2170.101.26661.26661.2566-50.009630.39
4352008.10.24 15:42sell2180.101.26651.27151.2615
4362008.10.24 15:57s/l2180.101.27151.27151.2615-50.009580.39
4372008.10.24 15:57sell2190.101.27141.27641.2664
4382008.10.24 16:18t/p2190.101.26641.27641.266450.009630.39
4392008.10.24 16:18sell2200.101.26621.27121.2612
4402008.10.24 16:55s/l2200.101.27121.27121.2612-50.009580.39
4412008.10.24 16:55sell2210.101.27101.27601.2660
4422008.10.24 17:59t/p2210.101.26601.27601.266050.009630.39
4432008.10.24 17:59sell2220.101.26571.27071.2607
4442008.10.24 18:12s/l2220.101.27071.27071.2607-50.009580.39
4452008.10.24 18:12sell2230.101.27051.27551.2655
4462008.10.24 19:11t/p2230.101.26551.27551.265550.009630.39
4472008.10.24 19:11sell2240.101.26531.27031.2603
4482008.10.24 19:19s/l2240.101.27031.27031.2603-50.009580.39
4492008.10.24 19:19sell2250.101.27011.27511.2651
4502008.10.24 19:28t/p2250.101.26511.27511.265150.009630.39
4512008.10.24 19:28sell2260.101.26471.26971.2597
4522008.10.24 20:04t/p2260.101.25971.26971.259750.009680.39
4532008.10.24 20:04sell2270.101.25911.26411.2541
4542008.10.24 20:34s/l2270.101.26411.26411.2541-50.009630.39
4552008.10.24 20:34sell2280.101.26401.26901.2590
4562008.10.24 20:48t/p2280.101.25901.26901.259050.009680.39
4572008.10.24 20:48sell2290.101.25881.26381.2538
4582008.10.24 21:03s/l2290.101.26381.26381.2538-50.009630.39
4592008.10.24 21:03sell2300.101.26361.26861.2586
4602008.10.24 22:00t/p2300.101.25861.26861.258650.009680.39
4612008.10.24 22:00sell2310.101.25841.26341.2534
4622008.10.24 22:38s/l2310.101.26341.26341.2534-50.009630.39
4632008.10.24 22:38sell2320.101.26321.26821.2582
4642008.10.26 23:24t/p2320.101.25821.26821.258250.009680.39
4652008.10.26 23:24buy2330.101.25571.25071.2607
4662008.10.27 00:48t/p2330.101.26071.25071.260750.829731.21
4672008.10.27 00:48sell2340.101.26091.26591.2559
4682008.10.27 01:03t/p2340.101.25591.26591.255950.009781.21
4692008.10.27 01:03buy2350.101.25591.25091.2609
4702008.10.27 01:47t/p2350.101.26091.25091.260950.009831.21
4712008.10.27 01:47sell2360.101.26091.26591.2559
4722008.10.27 02:01s/l2360.101.26591.26591.2559-50.009781.21
4732008.10.27 02:01sell2370.101.26591.27091.2609
4742008.10.27 02:25t/p2370.101.26091.27091.260950.009831.21
4752008.10.27 02:25sell2380.101.26071.26571.2557
4762008.10.27 03:35t/p2380.101.25571.26571.255750.009881.21
4772008.10.27 03:35sell2390.101.25541.26041.2504
4782008.10.27 05:34s/l2390.101.26041.26041.2504-50.009831.21
4792008.10.27 05:34sell2400.101.26031.26531.2553
4802008.10.27 07:13t/p2400.101.25531.26531.255350.009881.21
4812008.10.27 07:13sell2410.101.25511.26011.2501
4822008.10.27 09:11t/p2410.101.25011.26011.250150.009931.21
4832008.10.27 09:11sell2420.101.24991.25491.2449
4842008.10.27 09:50t/p2420.101.24491.25491.244950.009981.21
4852008.10.27 09:50sell2430.101.24471.24971.2397
4862008.10.27 10:18t/p2430.101.23971.24971.239750.0010031.21
4872008.10.27 10:18sell2440.101.23951.24451.2345
4882008.10.27 11:10t/p2440.101.23451.24451.234550.0010081.21
4892008.10.27 11:10sell2450.101.23431.23931.2293
4902008.10.27 11:32s/l2450.101.23931.23931.2293-50.0010031.21
4912008.10.27 11:32sell2460.101.23911.24411.2341
4922008.10.27 12:14s/l2460.101.24411.24411.2341-50.009981.21
4932008.10.27 12:14sell2470.101.24401.24901.2390
4942008.10.27 18:05s/l2470.101.24901.24901.2390-50.009931.21
4952008.10.27 18:05sell2480.101.24881.25381.2438
4962008.10.27 18:55s/l2480.101.25381.25381.2438-50.009881.21
4972008.10.27 18:55sell2490.101.25361.25861.2486
4982008.10.27 19:49s/l2490.101.25861.25861.2486-50.009831.21
4992008.10.27 19:49sell2500.101.25841.26341.2534
5002008.10.27 20:22t/p2500.101.25341.26341.253450.009881.21
5012008.10.27 20:22buy2510.101.25341.24841.2584
5022008.10.27 23:00s/l2510.101.24841.24841.2584-50.009831.21
5032008.10.27 23:00buy2520.101.24861.24361.2536
5042008.10.28 01:30s/l2520.101.24361.24361.2536-49.189782.03
5052008.10.28 01:30buy2530.101.24361.23861.2486
5062008.10.28 03:03s/l2530.101.23861.23861.2486-50.009732.03
5072008.10.28 03:03buy2540.101.23861.23361.2436
5082008.10.28 03:16s/l2540.101.23361.23361.2436-50.009682.03
5092008.10.28 03:16buy2550.101.23361.22861.2386
5102008.10.28 04:33t/p2550.101.23861.22861.238650.009732.03
5112008.10.28 04:33buy2560.101.23881.23381.2438
5122008.10.28 05:38t/p2560.101.24381.23381.243850.009782.03
5132008.10.28 05:38buy2570.101.24411.23911.2491
5142008.10.28 07:37t/p2570.101.24911.23911.249150.009832.03
5152008.10.28 07:37sell2580.101.24911.25411.2441
5162008.10.28 07:46s/l2580.101.25411.25411.2441-50.009782.03
5172008.10.28 07:46sell2590.101.25421.25921.2492
5182008.10.28 08:05t/p2590.101.24921.25921.249250.009832.03
5192008.10.28 08:05sell2600.101.24901.25401.2440
5202008.10.28 08:11s/l2600.101.25401.25401.2440-50.009782.03
5212008.10.28 08:11sell2610.101.25381.25881.2488
5222008.10.28 08:43s/l2610.101.25881.25881.2488-50.009732.03
5232008.10.28 08:43sell2620.101.25861.26361.2536
5242008.10.28 09:15t/p2620.101.25361.26361.253650.009782.03
5252008.10.28 09:15sell2630.101.25341.25841.2484
5262008.10.28 09:51t/p2630.101.24841.25841.248450.009832.03
5272008.10.28 09:51sell2640.101.24821.25321.2432
5282008.10.28 13:36s/l2640.101.25321.25321.2432-50.009782.03
5292008.10.28 13:36sell2650.101.25301.25801.2480
5302008.10.28 16:42t/p2650.101.24801.25801.248050.009832.03
5312008.10.28 16:42sell2660.101.24781.25281.2428
5322008.10.28 20:17s/l2660.101.25281.25281.2428-50.009782.03
5332008.10.28 20:17sell2670.101.25261.25761.2476
5342008.10.28 20:46s/l2670.101.25761.25761.2476-50.009732.03
5352008.10.28 20:46buy2680.101.25771.25271.2627
5362008.10.28 21:19t/p2680.101.26271.25271.262750.009782.03
5372008.10.28 21:19sell2690.101.26271.26771.2577
5382008.10.28 21:56s/l2690.101.26771.26771.2577-50.009732.03
5392008.10.28 21:56sell2700.101.26751.27251.2625
5402008.10.28 22:23s/l2700.101.27251.27251.2625-50.009682.03
5412008.10.28 22:23buy2710.101.27251.26751.2775
5422008.10.28 23:00s/l2710.101.26751.26751.2775-50.009632.03
5432008.10.28 23:00sell2720.101.26751.27251.2625
5442008.10.28 23:12s/l2720.101.27251.27251.2625-50.009582.03
5452008.10.28 23:12sell2730.101.27231.27731.2673
5462008.10.28 23:49s/l2730.101.27731.27731.2673-50.009532.03
5472008.10.28 23:49buy2740.101.27731.27231.2823
5482008.10.29 00:57t/p2740.101.28231.27231.282350.829582.85
5492008.10.29 00:57buy2750.101.28251.27751.2875
5502008.10.29 02:15s/l2750.101.27751.27751.2875-50.009532.85
5512008.10.29 02:15sell2760.101.27741.28241.2724
5522008.10.29 03:07t/p2760.101.27241.28241.272450.009582.85
5532008.10.29 03:07sell2770.101.27221.27721.2672
5542008.10.29 06:14t/p2770.101.26721.27721.267250.009632.85
5552008.10.29 06:14sell2780.101.26691.27191.2619
5562008.10.29 07:48s/l2780.101.27191.27191.2619-50.009582.85
5572008.10.29 07:48buy2790.101.27191.26691.2769
5582008.10.29 08:43t/p2790.101.27691.26691.276950.009632.85
5592008.10.29 08:43buy2800.101.27711.27211.2821
5602008.10.29 09:09s/l2800.101.27211.27211.2821-50.009582.85
5612008.10.29 09:09sell2810.101.27211.27711.2671
5622008.10.29 10:55s/l2810.101.27711.27711.2671-50.009532.85
5632008.10.29 10:55buy2820.101.27711.27211.2821
5642008.10.29 12:45t/p2820.101.28211.27211.282150.009582.85
5652008.10.29 12:45buy2830.101.28231.27731.2873
5662008.10.29 13:59s/l2830.101.27731.27731.2873-50.009532.85
5672008.10.29 13:59sell2840.101.27731.28231.2723
5682008.10.29 15:45s/l2840.101.28231.28231.2723-50.009482.85
5692008.10.29 15:45sell2850.101.28211.28711.2771
5702008.10.29 16:04s/l2850.101.28711.28711.2771-50.009432.85
5712008.10.29 16:04sell2860.101.28691.29191.2819
5722008.10.29 16:17s/l2860.101.29191.29191.2819-50.009382.85
5732008.10.29 16:17sell2870.101.29171.29671.2867
5742008.10.29 16:26s/l2870.101.29671.29671.2867-50.009332.85
5752008.10.29 16:26buy2880.101.29671.29171.3017
5762008.10.29 17:15s/l2880.101.29171.29171.3017-50.009282.85
5772008.10.29 17:15buy2890.101.29191.28691.2969
5782008.10.29 17:55s/l2890.101.28691.28691.2969-50.009232.85
5792008.10.29 17:55buy2900.101.28711.28211.2921
5802008.10.29 18:07s/l2900.101.28211.28211.2921-50.009182.85
5812008.10.29 18:07sell2910.101.28211.28711.2771
5822008.10.29 18:21s/l2910.101.28711.28711.2771-50.009132.85
5832008.10.29 18:21sell2920.101.28691.29191.2819
5842008.10.29 18:33s/l2920.101.29191.29191.2819-50.009082.85
5852008.10.29 18:33sell2930.101.29171.29671.2867
5862008.10.29 19:05t/p2930.101.28671.29671.286750.009132.85
5872008.10.29 19:05sell2940.101.28651.29151.2815
5882008.10.29 20:02s/l2940.101.29151.29151.2815-50.009082.85
5892008.10.29 20:02sell2950.101.29131.29631.2863
5902008.10.29 20:22t/p2950.101.28631.29631.286350.009132.85
5912008.10.29 20:22sell2960.101.28591.29091.2809
5922008.10.29 21:16s/l2960.101.29091.29091.2809-50.009082.85
5932008.10.29 21:16buy2970.101.29111.28611.2961
5942008.10.29 21:38t/p2970.101.29611.28611.296150.009132.85
5952008.10.29 21:38buy2980.101.29631.29131.3013
5962008.10.30 02:21t/p2980.101.30131.29131.301352.469185.31
5972008.10.30 02:21sell2990.101.30151.30651.2965
5982008.10.30 02:23s/l2990.101.30651.30651.2965-50.009135.31
5992008.10.30 02:23sell3000.101.30641.31141.3014
6002008.10.30 03:13s/l3000.101.31141.31141.3014-50.009085.31
6012008.10.30 03:13sell3010.101.31131.31631.3063
6022008.10.30 03:17s/l3010.101.31631.31631.3063-50.009035.31
6032008.10.30 03:17sell3020.101.31611.32111.3111
6042008.10.30 04:36s/l3020.101.32111.32111.3111-50.008985.31
6052008.10.30 04:36buy3030.101.32131.31631.3263
6062008.10.30 04:41t/p3030.101.32631.31631.326350.009035.31
6072008.10.30 04:41buy3040.101.32701.32201.3320
6082008.10.30 04:59s/l3040.101.32201.32201.3320-50.008985.31
6092008.10.30 04:59buy3050.101.32181.31681.3268
6102008.10.30 08:12s/l3050.101.31681.31681.3268-50.008935.31
6112008.10.30 08:12sell3060.101.31681.32181.3118
6122008.10.30 09:19s/l3060.101.32181.32181.3118-50.008885.31
6132008.10.30 09:19sell3070.101.32171.32671.3167
6142008.10.30 10:15t/p3070.101.31671.32671.316750.008935.31
6152008.10.30 10:15sell3080.101.31651.32151.3115
6162008.10.30 11:07t/p3080.101.31151.32151.311550.008985.31
6172008.10.30 11:07buy3090.101.31151.30651.3165
6182008.10.30 11:34s/l3090.101.30651.30651.3165-50.008935.31
6192008.10.30 11:34sell3100.101.30651.31151.3015
6202008.10.30 12:34s/l3100.101.31151.31151.3015-50.008885.31
6212008.10.30 12:34sell3110.101.31131.31631.3063
6222008.10.30 13:55t/p3110.101.30631.31631.306350.008935.31
6232008.10.30 13:55buy3120.101.30631.30131.3113
6242008.10.30 14:31t/p3120.101.31131.30131.311350.008985.31
6252008.10.30 14:31buy3130.101.31151.30651.3165
6262008.10.30 14:43s/l3130.101.30651.30651.3165-50.008935.31
6272008.10.30 14:43buy3140.101.30671.30171.3117
6282008.10.30 14:49s/l3140.101.30171.30171.3117-50.008885.31
6292008.10.30 14:49buy3150.101.30191.29691.3069
6302008.10.30 15:49s/l3150.101.29691.29691.3069-50.008835.31
6312008.10.30 15:49buy3160.101.29711.29211.3021
6322008.10.30 17:17s/l3160.101.29211.29211.3021-50.008785.31
6332008.10.30 17:17buy3170.101.29231.28731.2973
6342008.10.30 17:35s/l3170.101.28731.28731.2973-50.008735.31
6352008.10.30 17:35buy3180.101.28741.28241.2924
6362008.10.30 17:52s/l3180.101.28241.28241.2924-50.008685.31
6372008.10.30 17:52buy3190.101.28251.27751.2875
6382008.10.30 18:04t/p3190.101.28751.27751.287550.008735.31
6392008.10.30 18:04buy3200.101.28781.28281.2928
6402008.10.30 18:10s/l3200.101.28281.28281.2928-50.008685.31
6412008.10.30 18:10buy3210.101.28301.27801.2880
6422008.10.30 18:21t/p3210.101.28801.27801.288050.008735.31
6432008.10.30 18:21buy3220.101.28821.28321.2932
6442008.10.30 19:11t/p3220.101.29321.28321.293250.008785.31
6452008.10.30 19:11sell3230.101.29321.29821.2882
6462008.10.30 20:26s/l3230.101.29821.29821.2882-50.008735.31
6472008.10.30 20:26sell3240.101.29801.30301.2930
6482008.10.30 21:21t/p3240.101.29301.30301.293050.008785.31
6492008.10.30 21:21sell3250.101.29281.29781.2878
6502008.10.30 23:37t/p3250.101.28781.29781.287850.008835.31
6512008.10.30 23:37buy3260.101.28651.28151.2915
6522008.10.31 02:23s/l3260.101.28151.28151.2915-49.188786.13
6532008.10.31 02:23sell3270.101.28151.28651.2765
6542008.10.31 02:37t/p3270.101.27651.28651.276550.008836.13
6552008.10.31 02:37sell3280.101.27631.28131.2713
6562008.10.31 03:13s/l3280.101.28131.28131.2713-50.008786.13
6572008.10.31 03:13buy3290.101.28131.27631.2863
6582008.10.31 04:49t/p3290.101.28631.27631.286350.008836.13
6592008.10.31 04:49buy3300.101.28661.28161.2916
6602008.10.31 05:14s/l3300.101.28161.28161.2916-50.008786.13
6612008.10.31 05:14buy3310.101.28181.27681.2868
6622008.10.31 08:24s/l3310.101.27681.27681.2868-50.008736.13
6632008.10.31 08:24sell3320.101.27671.28171.2717
6642008.10.31 08:46t/p3320.101.27171.28171.271750.008786.13
6652008.10.31 08:46sell3330.101.27151.27651.2665
6662008.10.31 11:36s/l3330.101.27651.27651.2665-50.008736.13
6672008.10.31 11:36buy3340.101.27661.27161.2816
6682008.10.31 13:57s/l3340.101.27161.27161.2816-50.008686.13
6692008.10.31 13:57sell3350.101.27161.27661.2666
6702008.10.31 14:39s/l3350.101.27661.27661.2666-50.008636.13
6712008.10.31 14:39sell3360.101.27641.28141.2714
6722008.10.31 15:53t/p3360.101.27141.28141.271450.008686.13
6732008.10.31 15:53sell3370.101.27121.27621.2662
6742008.10.31 17:17s/l3370.101.27621.27621.2662-50.008636.13
6752008.10.31 17:17buy3380.101.27631.27131.2813
6762008.10.31 17:30s/l3380.101.27131.27131.2813-50.008586.13
6772008.10.31 17:30buy3390.101.27141.26641.2764
6782008.10.31 19:02t/p3390.101.27641.26641.276450.008636.13
6792008.10.31 19:02sell3400.101.27641.28141.2714
6802008.10.31 20:18t/p3400.101.27141.28141.271450.008686.13
6812008.10.31 20:18sell3410.101.27111.27611.2661
6822008.10.31 21:00s/l3410.101.27611.27611.2661-50.008636.13
6832008.10.31 21:00buy3420.101.27611.27111.2811
6842008.11.03 02:27t/p3420.101.28111.27111.281150.828686.95
6852008.11.03 02:27sell3430.101.28111.28611.2761
6862008.11.03 04:56s/l3430.101.28611.28611.2761-50.008636.95
6872008.11.03 04:56sell3440.101.28591.29091.2809
6882008.11.03 09:09t/p3440.101.28091.29091.280950.008686.95
6892008.11.03 09:09buy3450.101.28091.27591.2859
6902008.11.03 10:42t/p3450.101.28591.27591.285950.008736.95
6912008.11.03 10:42sell3460.101.28591.29091.2809
6922008.11.03 14:26t/p3460.101.28091.29091.280950.008786.95
6932008.11.03 14:26sell3470.101.28071.28571.2757
6942008.11.03 15:04t/p3470.101.27571.28571.275750.008836.95
6952008.11.03 15:04buy3480.101.27571.27071.2807
6962008.11.03 17:15s/l3480.101.27071.27071.2807-50.008786.95
6972008.11.03 17:15sell3490.101.27071.27571.2657
6982008.11.03 18:20t/p3490.101.26571.27571.265750.008836.95
6992008.11.03 18:20buy3500.101.26561.26061.2706
7002008.11.03 19:16close at stop3500.101.26641.26061.27068.008844.95