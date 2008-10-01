|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Minute (M1) 2008.09.24 16:34 - 2008.11.03 19:16
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|MaxOrdersTotal1=1; MaxOrdersTotal2=1; MaxOrdersTotal3=1; TrainTimeFrame=5; TrainPeriod=1; PredictPeriod=1; StopLoss=50; TakeProfit=50; Lots=0.1; BeginDate=1970.01.01 00:00;
|Bars in test
|39558
|Ticks modelled
|582848
|Modelling quality
|24.94%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|-1155.05
|Gross profit
|8146.03
|Gross loss
|-9301.08
|Profit factor
|0.88
|Expected payoff
|-3.30
|Absolute drawdown
|1454.87
|Maximal drawdown
|1772.70 (17.18%)
|Relative drawdown
|17.18% (1772.70)
|Total trades
|350
|Short positions (won %)
|217 (50.23%)
|Long positions (won %)
|133 (41.35%)
|Profit trades (% of total)
|164 (46.86%)
|Loss trades (% of total)
|186 (53.14%)
|Largest
|profit trade
|52.46
|loss trade
|-51.09
|Average
|profit trade
|49.67
|loss trade
|-50.01
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|5 (250.00)
|consecutive losses (loss in money)
|11 (-551.09)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|250.00 (5)
|consecutive loss (count of losses)
|-551.09 (11)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2008.10.01 00:05
|buy
|1
|0.10
|1.4117
|1.4067
|1.4167
|2
|2008.10.01 11:44
|t/p
|1
|0.10
|1.4167
|1.4067
|1.4167
|50.00
|10050.00
|3
|2008.10.01 11:44
|buy
|2
|0.10
|1.4169
|1.4119
|1.4219
|4
|2008.10.01 13:51
|s/l
|2
|0.10
|1.4119
|1.4119
|1.4219
|-50.00
|10000.00
|5
|2008.10.01 13:51
|sell
|3
|0.10
|1.4117
|1.4167
|1.4067
|6
|2008.10.01 14:03
|t/p
|3
|0.10
|1.4067
|1.4167
|1.4067
|50.00
|10050.00
|7
|2008.10.01 14:03
|buy
|4
|0.10
|1.4067
|1.4017
|1.4117
|8
|2008.10.01 14:26
|s/l
|4
|0.10
|1.4017
|1.4017
|1.4117
|-50.00
|10000.00
|9
|2008.10.01 14:26
|buy
|5
|0.10
|1.4019
|1.3969
|1.4069
|10
|2008.10.01 18:43
|t/p
|5
|0.10
|1.4069
|1.3969
|1.4069
|50.00
|10050.00
|11
|2008.10.01 18:43
|sell
|6
|0.10
|1.4069
|1.4119
|1.4019
|12
|2008.10.01 21:20
|t/p
|6
|0.10
|1.4019
|1.4119
|1.4019
|50.00
|10100.00
|13
|2008.10.01 21:20
|sell
|7
|0.10
|1.4017
|1.4067
|1.3967
|14
|2008.10.02 02:01
|t/p
|7
|0.10
|1.3967
|1.4067
|1.3967
|46.73
|10146.73
|15
|2008.10.02 02:01
|buy
|8
|0.10
|1.3967
|1.3917
|1.4017
|16
|2008.10.02 08:14
|s/l
|8
|0.10
|1.3917
|1.3917
|1.4017
|-50.00
|10096.73
|17
|2008.10.02 08:14
|sell
|9
|0.10
|1.3916
|1.3966
|1.3866
|18
|2008.10.02 09:27
|t/p
|9
|0.10
|1.3866
|1.3966
|1.3866
|50.00
|10146.73
|19
|2008.10.02 09:27
|sell
|10
|0.10
|1.3864
|1.3914
|1.3814
|20
|2008.10.02 10:13
|s/l
|10
|0.10
|1.3914
|1.3914
|1.3814
|-50.00
|10096.73
|21
|2008.10.02 10:13
|buy
|11
|0.10
|1.3914
|1.3864
|1.3964
|22
|2008.10.02 13:23
|s/l
|11
|0.10
|1.3864
|1.3864
|1.3964
|-50.00
|10046.73
|23
|2008.10.02 13:23
|buy
|12
|0.10
|1.3865
|1.3815
|1.3915
|24
|2008.10.02 14:11
|t/p
|12
|0.10
|1.3915
|1.3815
|1.3915
|50.00
|10096.73
|25
|2008.10.02 14:11
|buy
|13
|0.10
|1.3917
|1.3867
|1.3967
|26
|2008.10.02 14:34
|s/l
|13
|0.10
|1.3867
|1.3867
|1.3967
|-50.00
|10046.73
|27
|2008.10.02 14:34
|buy
|14
|0.10
|1.3869
|1.3819
|1.3919
|28
|2008.10.02 14:35
|s/l
|14
|0.10
|1.3819
|1.3819
|1.3919
|-50.00
|9996.73
|29
|2008.10.02 14:35
|buy
|15
|0.10
|1.3821
|1.3771
|1.3871
|30
|2008.10.02 15:24
|s/l
|15
|0.10
|1.3771
|1.3771
|1.3871
|-50.00
|9946.73
|31
|2008.10.02 15:24
|buy
|16
|0.10
|1.3773
|1.3723
|1.3823
|32
|2008.10.02 16:13
|t/p
|16
|0.10
|1.3823
|1.3723
|1.3823
|50.00
|9996.73
|33
|2008.10.02 16:13
|buy
|17
|0.10
|1.3825
|1.3775
|1.3875
|34
|2008.10.02 17:08
|s/l
|17
|0.10
|1.3775
|1.3775
|1.3875
|-50.00
|9946.73
|35
|2008.10.02 17:08
|sell
|18
|0.10
|1.3775
|1.3825
|1.3725
|36
|2008.10.02 17:35
|s/l
|18
|0.10
|1.3825
|1.3825
|1.3725
|-50.00
|9896.73
|37
|2008.10.02 17:35
|sell
|19
|0.10
|1.3823
|1.3873
|1.3773
|38
|2008.10.03 07:24
|s/l
|19
|0.10
|1.3873
|1.3873
|1.3773
|-51.09
|9845.64
|39
|2008.10.03 07:24
|sell
|20
|0.10
|1.3871
|1.3921
|1.3821
|40
|2008.10.03 09:09
|t/p
|20
|0.10
|1.3821
|1.3921
|1.3821
|50.00
|9895.64
|41
|2008.10.03 09:09
|sell
|21
|0.10
|1.3819
|1.3869
|1.3769
|42
|2008.10.03 10:05
|s/l
|21
|0.10
|1.3869
|1.3869
|1.3769
|-50.00
|9845.64
|43
|2008.10.03 10:05
|sell
|22
|0.10
|1.3867
|1.3917
|1.3817
|44
|2008.10.03 14:32
|t/p
|22
|0.10
|1.3817
|1.3917
|1.3817
|50.00
|9895.64
|45
|2008.10.03 14:32
|buy
|23
|0.10
|1.3817
|1.3767
|1.3867
|46
|2008.10.03 14:57
|s/l
|23
|0.10
|1.3767
|1.3767
|1.3867
|-50.00
|9845.64
|47
|2008.10.03 14:57
|buy
|24
|0.10
|1.3767
|1.3717
|1.3817
|48
|2008.10.03 15:18
|s/l
|24
|0.10
|1.3717
|1.3717
|1.3817
|-50.00
|9795.64
|49
|2008.10.03 15:18
|buy
|25
|0.10
|1.3718
|1.3668
|1.3768
|50
|2008.10.03 16:38
|t/p
|25
|0.10
|1.3768
|1.3668
|1.3768
|50.00
|9845.64
|51
|2008.10.03 16:38
|buy
|26
|0.10
|1.3770
|1.3720
|1.3820
|52
|2008.10.03 16:55
|t/p
|26
|0.10
|1.3820
|1.3720
|1.3820
|50.00
|9895.64
|53
|2008.10.03 16:55
|sell
|27
|0.10
|1.3820
|1.3870
|1.3770
|54
|2008.10.03 19:29
|s/l
|27
|0.10
|1.3870
|1.3870
|1.3770
|-50.00
|9845.64
|55
|2008.10.03 19:29
|sell
|28
|0.10
|1.3868
|1.3918
|1.3818
|56
|2008.10.03 19:44
|t/p
|28
|0.10
|1.3818
|1.3918
|1.3818
|50.00
|9895.64
|57
|2008.10.03 19:44
|sell
|29
|0.10
|1.3816
|1.3866
|1.3766
|58
|2008.10.03 19:56
|s/l
|29
|0.10
|1.3866
|1.3866
|1.3766
|-50.00
|9845.64
|59
|2008.10.03 19:56
|sell
|30
|0.10
|1.3865
|1.3915
|1.3815
|60
|2008.10.03 21:25
|t/p
|30
|0.10
|1.3815
|1.3915
|1.3815
|50.00
|9895.64
|61
|2008.10.03 21:25
|sell
|31
|0.10
|1.3813
|1.3863
|1.3763
|62
|2008.10.05 23:00
|t/p
|31
|0.10
|1.3763
|1.3863
|1.3763
|50.00
|9945.64
|63
|2008.10.05 23:00
|sell
|32
|0.10
|1.3668
|1.3718
|1.3618
|64
|2008.10.06 01:50
|t/p
|32
|0.10
|1.3618
|1.3718
|1.3618
|48.91
|9994.55
|65
|2008.10.06 01:50
|sell
|33
|0.10
|1.3615
|1.3665
|1.3565
|66
|2008.10.06 02:06
|s/l
|33
|0.10
|1.3665
|1.3665
|1.3565
|-50.00
|9944.55
|67
|2008.10.06 02:06
|sell
|34
|0.10
|1.3663
|1.3713
|1.3613
|68
|2008.10.06 05:50
|t/p
|34
|0.10
|1.3613
|1.3713
|1.3613
|50.00
|9994.55
|69
|2008.10.06 05:50
|sell
|35
|0.10
|1.3611
|1.3661
|1.3561
|70
|2008.10.06 08:58
|t/p
|35
|0.10
|1.3561
|1.3661
|1.3561
|50.00
|10044.55
|71
|2008.10.06 08:58
|sell
|36
|0.10
|1.3559
|1.3609
|1.3509
|72
|2008.10.06 09:56
|s/l
|36
|0.10
|1.3609
|1.3609
|1.3509
|-50.00
|9994.55
|73
|2008.10.06 09:56
|sell
|37
|0.10
|1.3608
|1.3658
|1.3558
|74
|2008.10.06 11:03
|t/p
|37
|0.10
|1.3558
|1.3658
|1.3558
|50.00
|10044.55
|75
|2008.10.06 11:03
|sell
|38
|0.10
|1.3556
|1.3606
|1.3506
|76
|2008.10.06 12:35
|s/l
|38
|0.10
|1.3606
|1.3606
|1.3506
|-50.00
|9994.55
|77
|2008.10.06 12:35
|sell
|39
|0.10
|1.3604
|1.3654
|1.3554
|78
|2008.10.06 15:57
|t/p
|39
|0.10
|1.3554
|1.3654
|1.3554
|50.00
|10044.55
|79
|2008.10.06 15:57
|sell
|40
|0.10
|1.3551
|1.3601
|1.3501
|80
|2008.10.06 16:43
|t/p
|40
|0.10
|1.3501
|1.3601
|1.3501
|50.00
|10094.55
|81
|2008.10.06 16:43
|buy
|41
|0.10
|1.3501
|1.3451
|1.3551
|82
|2008.10.06 21:16
|s/l
|41
|0.10
|1.3451
|1.3451
|1.3551
|-50.00
|10044.55
|83
|2008.10.06 21:16
|sell
|42
|0.10
|1.3450
|1.3500
|1.3400
|84
|2008.10.06 21:35
|s/l
|42
|0.10
|1.3500
|1.3500
|1.3400
|-50.00
|9994.55
|85
|2008.10.06 21:35
|sell
|43
|0.10
|1.3498
|1.3548
|1.3448
|86
|2008.10.07 02:22
|s/l
|43
|0.10
|1.3548
|1.3548
|1.3448
|-51.09
|9943.46
|87
|2008.10.07 02:22
|sell
|44
|0.10
|1.3546
|1.3596
|1.3496
|88
|2008.10.07 03:01
|t/p
|44
|0.10
|1.3496
|1.3596
|1.3496
|50.00
|9993.46
|89
|2008.10.07 03:01
|sell
|45
|0.10
|1.3494
|1.3544
|1.3444
|90
|2008.10.07 05:47
|s/l
|45
|0.10
|1.3544
|1.3544
|1.3444
|-50.00
|9943.46
|91
|2008.10.07 05:47
|sell
|46
|0.10
|1.3542
|1.3592
|1.3492
|92
|2008.10.07 06:11
|s/l
|46
|0.10
|1.3592
|1.3592
|1.3492
|-50.00
|9893.46
|93
|2008.10.07 06:11
|sell
|47
|0.10
|1.3590
|1.3640
|1.3540
|94
|2008.10.07 07:56
|t/p
|47
|0.10
|1.3540
|1.3640
|1.3540
|50.00
|9943.46
|95
|2008.10.07 07:56
|sell
|48
|0.10
|1.3536
|1.3586
|1.3486
|96
|2008.10.07 08:13
|s/l
|48
|0.10
|1.3586
|1.3586
|1.3486
|-50.00
|9893.46
|97
|2008.10.07 08:13
|sell
|49
|0.10
|1.3584
|1.3634
|1.3534
|98
|2008.10.07 10:15
|t/p
|49
|0.10
|1.3534
|1.3634
|1.3534
|50.00
|9943.46
|99
|2008.10.07 10:15
|buy
|50
|0.10
|1.3534
|1.3484
|1.3584
|100
|2008.10.07 12:18
|t/p
|50
|0.10
|1.3584
|1.3484
|1.3584
|50.00
|9993.46
|101
|2008.10.07 12:18
|buy
|51
|0.10
|1.3586
|1.3536
|1.3636
|102
|2008.10.07 15:00
|t/p
|51
|0.10
|1.3636
|1.3536
|1.3636
|50.00
|10043.46
|103
|2008.10.07 15:00
|buy
|52
|0.10
|1.3640
|1.3590
|1.3690
|104
|2008.10.07 15:14
|t/p
|52
|0.10
|1.3690
|1.3590
|1.3690
|50.00
|10093.46
|105
|2008.10.07 15:14
|sell
|53
|0.10
|1.3690
|1.3740
|1.3640
|106
|2008.10.07 15:34
|s/l
|53
|0.10
|1.3740
|1.3740
|1.3640
|-50.00
|10043.46
|107
|2008.10.07 15:34
|sell
|54
|0.10
|1.3739
|1.3789
|1.3689
|108
|2008.10.07 15:48
|t/p
|54
|0.10
|1.3689
|1.3789
|1.3689
|50.00
|10093.46
|109
|2008.10.07 15:48
|buy
|55
|0.10
|1.3689
|1.3639
|1.3739
|110
|2008.10.07 16:52
|s/l
|55
|0.10
|1.3639
|1.3639
|1.3739
|-50.00
|10043.46
|111
|2008.10.07 16:52
|sell
|56
|0.10
|1.3638
|1.3688
|1.3588
|112
|2008.10.07 19:44
|t/p
|56
|0.10
|1.3588
|1.3688
|1.3588
|50.00
|10093.46
|113
|2008.10.07 19:44
|buy
|57
|0.10
|1.3588
|1.3538
|1.3638
|114
|2008.10.07 20:48
|t/p
|57
|0.10
|1.3638
|1.3538
|1.3638
|50.00
|10143.46
|115
|2008.10.07 20:48
|buy
|58
|0.10
|1.3640
|1.3590
|1.3690
|116
|2008.10.07 22:53
|s/l
|58
|0.10
|1.3590
|1.3590
|1.3690
|-50.00
|10093.46
|117
|2008.10.07 22:53
|buy
|59
|0.10
|1.3591
|1.3541
|1.3641
|118
|2008.10.08 06:21
|t/p
|59
|0.10
|1.3641
|1.3541
|1.3641
|50.82
|10144.28
|119
|2008.10.08 06:21
|sell
|60
|0.10
|1.3641
|1.3691
|1.3591
|120
|2008.10.08 06:49
|t/p
|60
|0.10
|1.3591
|1.3691
|1.3591
|50.00
|10194.28
|121
|2008.10.08 06:49
|sell
|61
|0.10
|1.3589
|1.3639
|1.3539
|122
|2008.10.08 09:10
|s/l
|61
|0.10
|1.3639
|1.3639
|1.3539
|-50.00
|10144.28
|123
|2008.10.08 09:10
|buy
|62
|0.10
|1.3639
|1.3589
|1.3689
|124
|2008.10.08 12:09
|s/l
|62
|0.10
|1.3589
|1.3589
|1.3689
|-50.00
|10094.28
|125
|2008.10.08 12:09
|buy
|63
|0.10
|1.3591
|1.3541
|1.3641
|126
|2008.10.08 13:00
|t/p
|63
|0.10
|1.3641
|1.3541
|1.3641
|50.00
|10144.28
|127
|2008.10.08 13:00
|buy
|64
|0.10
|1.3644
|1.3594
|1.3694
|128
|2008.10.08 13:07
|t/p
|64
|0.10
|1.3694
|1.3594
|1.3694
|50.00
|10194.28
|129
|2008.10.08 13:07
|buy
|65
|0.10
|1.3696
|1.3646
|1.3746
|130
|2008.10.08 13:11
|s/l
|65
|0.10
|1.3646
|1.3646
|1.3746
|-50.00
|10144.28
|131
|2008.10.08 13:11
|buy
|66
|0.10
|1.3648
|1.3598
|1.3698
|132
|2008.10.08 13:20
|t/p
|66
|0.10
|1.3698
|1.3598
|1.3698
|50.00
|10194.28
|133
|2008.10.08 13:20
|buy
|67
|0.10
|1.3700
|1.3650
|1.3750
|134
|2008.10.08 14:30
|s/l
|67
|0.10
|1.3650
|1.3650
|1.3750
|-50.00
|10144.28
|135
|2008.10.08 14:30
|buy
|68
|0.10
|1.3652
|1.3602
|1.3702
|136
|2008.10.08 15:06
|s/l
|68
|0.10
|1.3602
|1.3602
|1.3702
|-50.00
|10094.28
|137
|2008.10.08 15:06
|buy
|69
|0.10
|1.3604
|1.3554
|1.3654
|138
|2008.10.08 15:38
|t/p
|69
|0.10
|1.3654
|1.3554
|1.3654
|50.00
|10144.28
|139
|2008.10.08 15:38
|buy
|70
|0.10
|1.3656
|1.3606
|1.3706
|140
|2008.10.08 19:08
|t/p
|70
|0.10
|1.3706
|1.3606
|1.3706
|50.00
|10194.28
|141
|2008.10.08 19:08
|buy
|71
|0.10
|1.3708
|1.3658
|1.3758
|142
|2008.10.08 22:05
|s/l
|71
|0.10
|1.3658
|1.3658
|1.3758
|-50.00
|10144.28
|143
|2008.10.08 22:05
|sell
|72
|0.10
|1.3658
|1.3708
|1.3608
|144
|2008.10.09 02:52
|t/p
|72
|0.10
|1.3608
|1.3708
|1.3608
|46.73
|10191.01
|145
|2008.10.09 02:52
|sell
|73
|0.10
|1.3606
|1.3656
|1.3556
|146
|2008.10.09 03:58
|s/l
|73
|0.10
|1.3656
|1.3656
|1.3556
|-50.00
|10141.01
|147
|2008.10.09 03:58
|buy
|74
|0.10
|1.3656
|1.3606
|1.3706
|148
|2008.10.09 09:30
|t/p
|74
|0.10
|1.3706
|1.3606
|1.3706
|50.00
|10191.01
|149
|2008.10.09 09:30
|sell
|75
|0.10
|1.3706
|1.3756
|1.3656
|150
|2008.10.09 10:10
|s/l
|75
|0.10
|1.3756
|1.3756
|1.3656
|-50.00
|10141.01
|151
|2008.10.09 10:10
|sell
|76
|0.10
|1.3754
|1.3804
|1.3704
|152
|2008.10.09 12:48
|t/p
|76
|0.10
|1.3704
|1.3804
|1.3704
|50.00
|10191.01
|153
|2008.10.09 12:48
|buy
|77
|0.10
|1.3704
|1.3654
|1.3754
|154
|2008.10.09 16:10
|s/l
|77
|0.10
|1.3654
|1.3654
|1.3754
|-50.00
|10141.01
|155
|2008.10.09 16:10
|buy
|78
|0.10
|1.3656
|1.3606
|1.3706
|156
|2008.10.09 21:49
|s/l
|78
|0.10
|1.3606
|1.3606
|1.3706
|-50.00
|10091.01
|157
|2008.10.09 21:49
|buy
|79
|0.10
|1.3608
|1.3558
|1.3658
|158
|2008.10.10 01:50
|s/l
|79
|0.10
|1.3558
|1.3558
|1.3658
|-49.18
|10041.83
|159
|2008.10.10 01:50
|buy
|80
|0.10
|1.3560
|1.3510
|1.3610
|160
|2008.10.10 03:15
|t/p
|80
|0.10
|1.3610
|1.3510
|1.3610
|50.00
|10091.83
|161
|2008.10.10 03:15
|buy
|81
|0.10
|1.3612
|1.3562
|1.3662
|162
|2008.10.10 03:35
|s/l
|81
|0.10
|1.3562
|1.3562
|1.3662
|-50.00
|10041.83
|163
|2008.10.10 03:35
|sell
|82
|0.10
|1.3561
|1.3611
|1.3511
|164
|2008.10.10 06:53
|t/p
|82
|0.10
|1.3511
|1.3611
|1.3511
|50.00
|10091.83
|165
|2008.10.10 06:53
|buy
|83
|0.10
|1.3511
|1.3461
|1.3561
|166
|2008.10.10 07:23
|t/p
|83
|0.10
|1.3561
|1.3461
|1.3561
|50.00
|10141.83
|167
|2008.10.10 07:23
|buy
|84
|0.10
|1.3563
|1.3513
|1.3613
|168
|2008.10.10 08:23
|s/l
|84
|0.10
|1.3513
|1.3513
|1.3613
|-50.00
|10091.83
|169
|2008.10.10 08:23
|buy
|85
|0.10
|1.3515
|1.3465
|1.3565
|170
|2008.10.10 08:34
|t/p
|85
|0.10
|1.3565
|1.3465
|1.3565
|50.00
|10141.83
|171
|2008.10.10 08:34
|buy
|86
|0.10
|1.3567
|1.3517
|1.3617
|172
|2008.10.10 09:31
|t/p
|86
|0.10
|1.3617
|1.3517
|1.3617
|50.00
|10191.83
|173
|2008.10.10 09:31
|sell
|87
|0.10
|1.3617
|1.3667
|1.3567
|174
|2008.10.10 11:44
|t/p
|87
|0.10
|1.3567
|1.3667
|1.3567
|50.00
|10241.83
|175
|2008.10.10 11:44
|buy
|88
|0.10
|1.3567
|1.3517
|1.3617
|176
|2008.10.10 14:54
|s/l
|88
|0.10
|1.3517
|1.3517
|1.3617
|-50.00
|10191.83
|177
|2008.10.10 14:54
|buy
|89
|0.10
|1.3519
|1.3469
|1.3569
|178
|2008.10.10 16:06
|t/p
|89
|0.10
|1.3569
|1.3469
|1.3569
|50.00
|10241.83
|179
|2008.10.10 16:06
|sell
|90
|0.10
|1.3569
|1.3619
|1.3519
|180
|2008.10.10 16:14
|s/l
|90
|0.10
|1.3619
|1.3619
|1.3519
|-50.00
|10191.83
|181
|2008.10.10 16:14
|sell
|91
|0.10
|1.3617
|1.3667
|1.3567
|182
|2008.10.10 16:18
|t/p
|91
|0.10
|1.3567
|1.3667
|1.3567
|50.00
|10241.83
|183
|2008.10.10 16:18
|sell
|92
|0.10
|1.3565
|1.3615
|1.3515
|184
|2008.10.10 16:42
|t/p
|92
|0.10
|1.3515
|1.3615
|1.3515
|50.00
|10291.83
|185
|2008.10.10 16:42
|buy
|93
|0.10
|1.3515
|1.3465
|1.3565
|186
|2008.10.10 17:32
|s/l
|93
|0.10
|1.3465
|1.3465
|1.3565
|-50.00
|10241.83
|187
|2008.10.10 17:32
|buy
|94
|0.10
|1.3467
|1.3417
|1.3517
|188
|2008.10.10 19:25
|s/l
|94
|0.10
|1.3417
|1.3417
|1.3517
|-50.00
|10191.83
|189
|2008.10.10 19:25
|buy
|95
|0.10
|1.3418
|1.3368
|1.3468
|190
|2008.10.10 19:44
|s/l
|95
|0.10
|1.3368
|1.3368
|1.3468
|-50.00
|10141.83
|191
|2008.10.10 19:44
|buy
|96
|0.10
|1.3370
|1.3320
|1.3420
|192
|2008.10.10 20:27
|s/l
|96
|0.10
|1.3320
|1.3320
|1.3420
|-50.00
|10091.83
|193
|2008.10.10 20:27
|buy
|97
|0.10
|1.3322
|1.3272
|1.3372
|194
|2008.10.10 20:44
|s/l
|97
|0.10
|1.3272
|1.3272
|1.3372
|-50.00
|10041.83
|195
|2008.10.10 20:44
|sell
|98
|0.10
|1.3271
|1.3321
|1.3221
|196
|2008.10.10 20:58
|s/l
|98
|0.10
|1.3321
|1.3321
|1.3221
|-50.00
|9991.83
|197
|2008.10.10 20:58
|sell
|99
|0.10
|1.3319
|1.3369
|1.3269
|198
|2008.10.10 21:12
|s/l
|99
|0.10
|1.3369
|1.3369
|1.3269
|-50.00
|9941.83
|199
|2008.10.10 21:12
|sell
|100
|0.10
|1.3367
|1.3417
|1.3317
|200
|2008.10.10 21:29
|s/l
|100
|0.10
|1.3417
|1.3417
|1.3317
|-50.00
|9891.83
|201
|2008.10.10 21:29
|sell
|101
|0.10
|1.3415
|1.3465
|1.3365
|202
|2008.10.12 23:00
|s/l
|101
|0.10
|1.3465
|1.3465
|1.3365
|-50.00
|9841.83
|203
|2008.10.12 23:00
|sell
|102
|0.10
|1.3572
|1.3622
|1.3522
|204
|2008.10.13 00:53
|s/l
|102
|0.10
|1.3622
|1.3622
|1.3522
|-51.09
|9790.74
|205
|2008.10.13 00:53
|buy
|103
|0.10
|1.3622
|1.3572
|1.3672
|206
|2008.10.13 02:50
|s/l
|103
|0.10
|1.3572
|1.3572
|1.3672
|-50.00
|9740.74
|207
|2008.10.13 02:50
|sell
|104
|0.10
|1.3572
|1.3622
|1.3522
|208
|2008.10.13 04:45
|t/p
|104
|0.10
|1.3522
|1.3622
|1.3522
|50.00
|9790.74
|209
|2008.10.13 04:45
|buy
|105
|0.10
|1.3522
|1.3472
|1.3572
|210
|2008.10.13 04:54
|s/l
|105
|0.10
|1.3472
|1.3472
|1.3572
|-50.00
|9740.74
|211
|2008.10.13 04:54
|buy
|106
|0.10
|1.3474
|1.3424
|1.3524
|212
|2008.10.13 05:59
|t/p
|106
|0.10
|1.3524
|1.3424
|1.3524
|50.00
|9790.74
|213
|2008.10.13 05:59
|sell
|107
|0.10
|1.3524
|1.3574
|1.3474
|214
|2008.10.13 07:17
|t/p
|107
|0.10
|1.3474
|1.3574
|1.3474
|50.00
|9840.74
|215
|2008.10.13 07:17
|buy
|108
|0.10
|1.3474
|1.3424
|1.3524
|216
|2008.10.13 07:32
|t/p
|108
|0.10
|1.3524
|1.3424
|1.3524
|50.00
|9890.74
|217
|2008.10.13 07:32
|buy
|109
|0.10
|1.3526
|1.3476
|1.3576
|218
|2008.10.13 08:02
|t/p
|109
|0.10
|1.3576
|1.3476
|1.3576
|50.00
|9940.74
|219
|2008.10.13 08:02
|sell
|110
|0.10
|1.3576
|1.3626
|1.3526
|220
|2008.10.13 08:13
|s/l
|110
|0.10
|1.3626
|1.3626
|1.3526
|-50.00
|9890.74
|221
|2008.10.13 08:13
|sell
|111
|0.10
|1.3624
|1.3674
|1.3574
|222
|2008.10.13 12:09
|t/p
|111
|0.10
|1.3574
|1.3674
|1.3574
|50.00
|9940.74
|223
|2008.10.13 12:09
|sell
|112
|0.10
|1.3572
|1.3622
|1.3522
|224
|2008.10.13 13:46
|s/l
|112
|0.10
|1.3622
|1.3622
|1.3522
|-50.00
|9890.74
|225
|2008.10.13 13:46
|sell
|113
|0.10
|1.3620
|1.3670
|1.3570
|226
|2008.10.13 15:02
|s/l
|113
|0.10
|1.3670
|1.3670
|1.3570
|-50.00
|9840.74
|227
|2008.10.13 15:02
|sell
|114
|0.10
|1.3669
|1.3719
|1.3619
|228
|2008.10.13 16:03
|t/p
|114
|0.10
|1.3619
|1.3719
|1.3619
|50.00
|9890.74
|229
|2008.10.13 16:03
|sell
|115
|0.10
|1.3617
|1.3667
|1.3567
|230
|2008.10.13 17:30
|t/p
|115
|0.10
|1.3567
|1.3667
|1.3567
|50.00
|9940.74
|231
|2008.10.13 17:30
|buy
|116
|0.10
|1.3567
|1.3517
|1.3617
|232
|2008.10.13 18:11
|s/l
|116
|0.10
|1.3517
|1.3517
|1.3617
|-50.00
|9890.74
|233
|2008.10.13 18:11
|sell
|117
|0.10
|1.3516
|1.3566
|1.3466
|234
|2008.10.13 21:30
|s/l
|117
|0.10
|1.3566
|1.3566
|1.3466
|-50.00
|9840.74
|235
|2008.10.13 21:30
|buy
|118
|0.10
|1.3567
|1.3517
|1.3617
|236
|2008.10.14 00:57
|t/p
|118
|0.10
|1.3617
|1.3517
|1.3617
|50.82
|9891.56
|237
|2008.10.14 00:57
|sell
|119
|0.10
|1.3617
|1.3667
|1.3567
|238
|2008.10.14 02:16
|s/l
|119
|0.10
|1.3667
|1.3667
|1.3567
|-50.00
|9841.56
|239
|2008.10.14 02:16
|sell
|120
|0.10
|1.3665
|1.3715
|1.3615
|240
|2008.10.14 03:05
|t/p
|120
|0.10
|1.3615
|1.3715
|1.3615
|50.00
|9891.56
|241
|2008.10.14 03:05
|sell
|121
|0.10
|1.3612
|1.3662
|1.3562
|242
|2008.10.14 03:31
|s/l
|121
|0.10
|1.3662
|1.3662
|1.3562
|-50.00
|9841.56
|243
|2008.10.14 03:31
|sell
|122
|0.10
|1.3661
|1.3711
|1.3611
|244
|2008.10.14 12:05
|s/l
|122
|0.10
|1.3711
|1.3711
|1.3611
|-50.00
|9791.56
|245
|2008.10.14 12:05
|sell
|123
|0.10
|1.3710
|1.3760
|1.3660
|246
|2008.10.14 13:17
|s/l
|123
|0.10
|1.3760
|1.3760
|1.3660
|-50.00
|9741.56
|247
|2008.10.14 13:17
|sell
|124
|0.10
|1.3758
|1.3808
|1.3708
|248
|2008.10.14 15:10
|t/p
|124
|0.10
|1.3708
|1.3808
|1.3708
|50.00
|9791.56
|249
|2008.10.14 15:10
|sell
|125
|0.10
|1.3706
|1.3756
|1.3656
|250
|2008.10.14 16:09
|t/p
|125
|0.10
|1.3656
|1.3756
|1.3656
|50.00
|9841.56
|251
|2008.10.14 16:09
|sell
|126
|0.10
|1.3654
|1.3704
|1.3604
|252
|2008.10.15 01:04
|t/p
|126
|0.10
|1.3604
|1.3704
|1.3604
|48.91
|9890.47
|253
|2008.10.15 01:04
|sell
|127
|0.10
|1.3599
|1.3649
|1.3549
|254
|2008.10.15 02:02
|t/p
|127
|0.10
|1.3549
|1.3649
|1.3549
|50.00
|9940.47
|255
|2008.10.15 02:02
|buy
|128
|0.10
|1.3549
|1.3499
|1.3599
|256
|2008.10.15 07:58
|t/p
|128
|0.10
|1.3599
|1.3499
|1.3599
|50.00
|9990.47
|257
|2008.10.15 07:58
|sell
|129
|0.10
|1.3600
|1.3650
|1.3550
|258
|2008.10.15 12:31
|s/l
|129
|0.10
|1.3650
|1.3650
|1.3550
|-50.00
|9940.47
|259
|2008.10.15 12:31
|sell
|130
|0.10
|1.3649
|1.3699
|1.3599
|260
|2008.10.15 14:46
|t/p
|130
|0.10
|1.3599
|1.3699
|1.3599
|50.00
|9990.47
|261
|2008.10.15 14:46
|buy
|131
|0.10
|1.3598
|1.3548
|1.3648
|262
|2008.10.15 18:07
|s/l
|131
|0.10
|1.3548
|1.3548
|1.3648
|-50.00
|9940.47
|263
|2008.10.15 18:07
|sell
|132
|0.10
|1.3548
|1.3598
|1.3498
|264
|2008.10.15 20:10
|t/p
|132
|0.10
|1.3498
|1.3598
|1.3498
|50.00
|9990.47
|265
|2008.10.15 20:10
|sell
|133
|0.10
|1.3495
|1.3545
|1.3445
|266
|2008.10.16 00:12
|t/p
|133
|0.10
|1.3445
|1.3545
|1.3445
|46.73
|10037.20
|267
|2008.10.16 00:12
|sell
|134
|0.10
|1.3441
|1.3491
|1.3391
|268
|2008.10.16 02:43
|s/l
|134
|0.10
|1.3491
|1.3491
|1.3391
|-50.00
|9987.20
|269
|2008.10.16 02:43
|sell
|135
|0.10
|1.3489
|1.3539
|1.3439
|270
|2008.10.16 06:16
|t/p
|135
|0.10
|1.3439
|1.3539
|1.3439
|50.00
|10037.20
|271
|2008.10.16 06:16
|buy
|136
|0.10
|1.3439
|1.3389
|1.3489
|272
|2008.10.16 06:26
|s/l
|136
|0.10
|1.3389
|1.3389
|1.3489
|-50.00
|9987.20
|273
|2008.10.16 06:26
|buy
|137
|0.10
|1.3390
|1.3340
|1.3440
|274
|2008.10.16 07:11
|t/p
|137
|0.10
|1.3440
|1.3340
|1.3440
|50.00
|10037.20
|275
|2008.10.16 07:11
|buy
|138
|0.10
|1.3442
|1.3392
|1.3492
|276
|2008.10.16 07:19
|s/l
|138
|0.10
|1.3392
|1.3392
|1.3492
|-50.00
|9987.20
|277
|2008.10.16 07:19
|buy
|139
|0.10
|1.3393
|1.3343
|1.3443
|278
|2008.10.16 10:07
|t/p
|139
|0.10
|1.3443
|1.3343
|1.3443
|50.00
|10037.20
|279
|2008.10.16 10:07
|sell
|140
|0.10
|1.3445
|1.3495
|1.3395
|280
|2008.10.16 13:14
|s/l
|140
|0.10
|1.3495
|1.3495
|1.3395
|-50.00
|9987.20
|281
|2008.10.16 13:14
|buy
|141
|0.10
|1.3497
|1.3447
|1.3547
|282
|2008.10.16 15:35
|s/l
|141
|0.10
|1.3447
|1.3447
|1.3547
|-50.00
|9937.20
|283
|2008.10.16 15:35
|buy
|142
|0.10
|1.3449
|1.3399
|1.3499
|284
|2008.10.16 16:15
|s/l
|142
|0.10
|1.3399
|1.3399
|1.3499
|-50.00
|9887.20
|285
|2008.10.16 16:15
|buy
|143
|0.10
|1.3400
|1.3350
|1.3450
|286
|2008.10.16 20:57
|t/p
|143
|0.10
|1.3450
|1.3350
|1.3450
|50.00
|9937.20
|287
|2008.10.16 20:57
|sell
|144
|0.10
|1.3450
|1.3500
|1.3400
|288
|2008.10.16 23:33
|s/l
|144
|0.10
|1.3500
|1.3500
|1.3400
|-50.00
|9887.20
|289
|2008.10.16 23:33
|sell
|145
|0.10
|1.3498
|1.3548
|1.3448
|290
|2008.10.17 03:42
|t/p
|145
|0.10
|1.3448
|1.3548
|1.3448
|48.91
|9936.11
|291
|2008.10.17 03:42
|buy
|146
|0.10
|1.3448
|1.3398
|1.3498
|292
|2008.10.17 07:02
|t/p
|146
|0.10
|1.3498
|1.3398
|1.3498
|50.00
|9986.11
|293
|2008.10.17 07:02
|sell
|147
|0.10
|1.3500
|1.3550
|1.3450
|294
|2008.10.17 09:55
|t/p
|147
|0.10
|1.3450
|1.3550
|1.3450
|50.00
|10036.11
|295
|2008.10.17 09:55
|buy
|148
|0.10
|1.3450
|1.3400
|1.3500
|296
|2008.10.17 12:12
|s/l
|148
|0.10
|1.3400
|1.3400
|1.3500
|-50.00
|9986.11
|297
|2008.10.17 12:12
|sell
|149
|0.10
|1.3400
|1.3450
|1.3350
|298
|2008.10.17 15:41
|s/l
|149
|0.10
|1.3450
|1.3450
|1.3350
|-50.00
|9936.11
|299
|2008.10.17 15:41
|buy
|150
|0.10
|1.3450
|1.3400
|1.3500
|300
|2008.10.17 21:22
|s/l
|150
|0.10
|1.3400
|1.3400
|1.3500
|-50.00
|9886.11
|301
|2008.10.17 21:22
|sell
|151
|0.10
|1.3400
|1.3450
|1.3350
|302
|2008.10.20 02:04
|s/l
|151
|0.10
|1.3450
|1.3450
|1.3350
|-51.09
|9835.02
|303
|2008.10.20 02:04
|sell
|152
|0.10
|1.3448
|1.3498
|1.3398
|304
|2008.10.20 06:51
|s/l
|152
|0.10
|1.3498
|1.3498
|1.3398
|-50.00
|9785.02
|305
|2008.10.20 06:51
|sell
|153
|0.10
|1.3496
|1.3546
|1.3446
|306
|2008.10.20 12:51
|t/p
|153
|0.10
|1.3446
|1.3546
|1.3446
|50.00
|9835.02
|307
|2008.10.20 12:51
|buy
|154
|0.10
|1.3446
|1.3396
|1.3496
|308
|2008.10.20 13:23
|s/l
|154
|0.10
|1.3396
|1.3396
|1.3496
|-50.00
|9785.02
|309
|2008.10.20 13:23
|buy
|155
|0.10
|1.3398
|1.3348
|1.3448
|310
|2008.10.20 15:32
|s/l
|155
|0.10
|1.3348
|1.3348
|1.3448
|-50.00
|9735.02
|311
|2008.10.20 15:32
|sell
|156
|0.10
|1.3348
|1.3398
|1.3298
|312
|2008.10.20 16:53
|t/p
|156
|0.10
|1.3298
|1.3398
|1.3298
|50.00
|9785.02
|313
|2008.10.20 16:53
|sell
|157
|0.10
|1.3296
|1.3346
|1.3246
|314
|2008.10.20 22:33
|s/l
|157
|0.10
|1.3346
|1.3346
|1.3246
|-50.00
|9735.02
|315
|2008.10.20 22:33
|buy
|158
|0.10
|1.3346
|1.3296
|1.3396
|316
|2008.10.21 00:53
|s/l
|158
|0.10
|1.3296
|1.3296
|1.3396
|-49.18
|9685.84
|317
|2008.10.21 00:53
|buy
|159
|0.10
|1.3298
|1.3248
|1.3348
|318
|2008.10.21 02:23
|t/p
|159
|0.10
|1.3348
|1.3248
|1.3348
|50.00
|9735.84
|319
|2008.10.21 02:23
|sell
|160
|0.10
|1.3348
|1.3398
|1.3298
|320
|2008.10.21 08:41
|t/p
|160
|0.10
|1.3298
|1.3398
|1.3298
|50.00
|9785.84
|321
|2008.10.21 08:41
|sell
|161
|0.10
|1.3296
|1.3346
|1.3246
|322
|2008.10.21 08:49
|t/p
|161
|0.10
|1.3246
|1.3346
|1.3246
|50.00
|9835.84
|323
|2008.10.21 08:49
|sell
|162
|0.10
|1.3244
|1.3294
|1.3194
|324
|2008.10.21 14:03
|t/p
|162
|0.10
|1.3194
|1.3294
|1.3194
|50.00
|9885.84
|325
|2008.10.21 14:03
|buy
|163
|0.10
|1.3193
|1.3143
|1.3243
|326
|2008.10.21 17:37
|s/l
|163
|0.10
|1.3143
|1.3143
|1.3243
|-50.00
|9835.84
|327
|2008.10.21 17:37
|sell
|164
|0.10
|1.3142
|1.3192
|1.3092
|328
|2008.10.21 18:23
|t/p
|164
|0.10
|1.3092
|1.3192
|1.3092
|50.00
|9885.84
|329
|2008.10.21 18:23
|sell
|165
|0.10
|1.3090
|1.3140
|1.3040
|330
|2008.10.21 21:01
|s/l
|165
|0.10
|1.3140
|1.3140
|1.3040
|-50.00
|9835.84
|331
|2008.10.21 21:01
|sell
|166
|0.10
|1.3138
|1.3188
|1.3088
|332
|2008.10.21 21:21
|t/p
|166
|0.10
|1.3088
|1.3188
|1.3088
|50.00
|9885.84
|333
|2008.10.21 21:21
|sell
|167
|0.10
|1.3086
|1.3136
|1.3036
|334
|2008.10.22 01:30
|t/p
|167
|0.10
|1.3036
|1.3136
|1.3036
|48.91
|9934.75
|335
|2008.10.22 01:30
|sell
|168
|0.10
|1.3034
|1.3084
|1.2984
|336
|2008.10.22 04:15
|t/p
|168
|0.10
|1.2984
|1.3084
|1.2984
|50.00
|9984.75
|337
|2008.10.22 04:15
|sell
|169
|0.10
|1.2982
|1.3032
|1.2932
|338
|2008.10.22 05:29
|t/p
|169
|0.10
|1.2932
|1.3032
|1.2932
|50.00
|10034.75
|339
|2008.10.22 05:29
|sell
|170
|0.10
|1.2930
|1.2980
|1.2880
|340
|2008.10.22 06:16
|t/p
|170
|0.10
|1.2880
|1.2980
|1.2880
|50.00
|10084.75
|341
|2008.10.22 06:16
|buy
|171
|0.10
|1.2879
|1.2829
|1.2929
|342
|2008.10.22 06:18
|s/l
|171
|0.10
|1.2829
|1.2829
|1.2929
|-50.00
|10034.75
|343
|2008.10.22 06:18
|buy
|172
|0.10
|1.2831
|1.2781
|1.2881
|344
|2008.10.22 06:29
|s/l
|172
|0.10
|1.2781
|1.2781
|1.2881
|-50.00
|9984.75
|345
|2008.10.22 06:29
|sell
|173
|0.10
|1.2781
|1.2831
|1.2731
|346
|2008.10.22 07:02
|s/l
|173
|0.10
|1.2831
|1.2831
|1.2731
|-50.00
|9934.75
|347
|2008.10.22 07:02
|sell
|174
|0.10
|1.2829
|1.2879
|1.2779
|348
|2008.10.22 09:01
|s/l
|174
|0.10
|1.2879
|1.2879
|1.2779
|-50.00
|9884.75
|349
|2008.10.22 09:01
|sell
|175
|0.10
|1.2877
|1.2927
|1.2827
|350
|2008.10.22 09:36
|t/p
|175
|0.10
|1.2827
|1.2927
|1.2827
|50.00
|9934.75
|351
|2008.10.22 09:36
|sell
|176
|0.10
|1.2825
|1.2875
|1.2775
|352
|2008.10.22 09:59
|s/l
|176
|0.10
|1.2875
|1.2875
|1.2775
|-50.00
|9884.75
|353
|2008.10.22 09:59
|sell
|177
|0.10
|1.2873
|1.2923
|1.2823
|354
|2008.10.22 10:47
|s/l
|177
|0.10
|1.2923
|1.2923
|1.2823
|-50.00
|9834.75
|355
|2008.10.22 10:47
|sell
|178
|0.10
|1.2921
|1.2971
|1.2871
|356
|2008.10.22 12:34
|t/p
|178
|0.10
|1.2871
|1.2971
|1.2871
|50.00
|9884.75
|357
|2008.10.22 12:34
|sell
|179
|0.10
|1.2869
|1.2919
|1.2819
|358
|2008.10.22 16:02
|t/p
|179
|0.10
|1.2819
|1.2919
|1.2819
|50.00
|9934.75
|359
|2008.10.22 16:02
|sell
|180
|0.10
|1.2816
|1.2866
|1.2766
|360
|2008.10.22 16:20
|s/l
|180
|0.10
|1.2866
|1.2866
|1.2766
|-50.00
|9884.75
|361
|2008.10.22 16:20
|sell
|181
|0.10
|1.2864
|1.2914
|1.2814
|362
|2008.10.22 17:00
|s/l
|181
|0.10
|1.2914
|1.2914
|1.2814
|-50.00
|9834.75
|363
|2008.10.22 17:00
|buy
|182
|0.10
|1.2914
|1.2864
|1.2964
|364
|2008.10.22 17:29
|s/l
|182
|0.10
|1.2864
|1.2864
|1.2964
|-50.00
|9784.75
|365
|2008.10.22 17:29
|buy
|183
|0.10
|1.2865
|1.2815
|1.2915
|366
|2008.10.22 21:40
|s/l
|183
|0.10
|1.2815
|1.2815
|1.2915
|-50.00
|9734.75
|367
|2008.10.22 21:40
|sell
|184
|0.10
|1.2814
|1.2864
|1.2764
|368
|2008.10.22 22:15
|s/l
|184
|0.10
|1.2864
|1.2864
|1.2764
|-50.00
|9684.75
|369
|2008.10.22 22:15
|sell
|185
|0.10
|1.2862
|1.2912
|1.2812
|370
|2008.10.23 00:41
|t/p
|185
|0.10
|1.2812
|1.2912
|1.2812
|46.73
|9731.48
|371
|2008.10.23 00:41
|buy
|186
|0.10
|1.2812
|1.2762
|1.2862
|372
|2008.10.23 01:08
|s/l
|186
|0.10
|1.2762
|1.2762
|1.2862
|-50.00
|9681.48
|373
|2008.10.23 01:08
|buy
|187
|0.10
|1.2764
|1.2714
|1.2814
|374
|2008.10.23 02:09
|t/p
|187
|0.10
|1.2814
|1.2714
|1.2814
|50.00
|9731.48
|375
|2008.10.23 02:09
|sell
|188
|0.10
|1.2815
|1.2865
|1.2765
|376
|2008.10.23 05:35
|t/p
|188
|0.10
|1.2765
|1.2865
|1.2765
|50.00
|9781.48
|377
|2008.10.23 05:35
|sell
|189
|0.10
|1.2762
|1.2812
|1.2712
|378
|2008.10.23 06:58
|s/l
|189
|0.10
|1.2812
|1.2812
|1.2712
|-50.00
|9731.48
|379
|2008.10.23 06:58
|sell
|190
|0.10
|1.2810
|1.2860
|1.2760
|380
|2008.10.23 11:29
|s/l
|190
|0.10
|1.2860
|1.2860
|1.2760
|-50.00
|9681.48
|381
|2008.10.23 11:29
|buy
|191
|0.10
|1.2860
|1.2810
|1.2910
|382
|2008.10.23 12:53
|s/l
|191
|0.10
|1.2810
|1.2810
|1.2910
|-50.00
|9631.48
|383
|2008.10.23 12:53
|sell
|192
|0.10
|1.2810
|1.2860
|1.2760
|384
|2008.10.23 14:27
|t/p
|192
|0.10
|1.2760
|1.2860
|1.2760
|50.00
|9681.48
|385
|2008.10.23 14:27
|sell
|193
|0.10
|1.2758
|1.2808
|1.2708
|386
|2008.10.23 14:51
|s/l
|193
|0.10
|1.2808
|1.2808
|1.2708
|-50.00
|9631.48
|387
|2008.10.23 14:51
|buy
|194
|0.10
|1.2808
|1.2758
|1.2858
|388
|2008.10.23 16:45
|t/p
|194
|0.10
|1.2858
|1.2758
|1.2858
|50.00
|9681.48
|389
|2008.10.23 16:45
|sell
|195
|0.10
|1.2858
|1.2908
|1.2808
|390
|2008.10.23 18:10
|t/p
|195
|0.10
|1.2808
|1.2908
|1.2808
|50.00
|9731.48
|391
|2008.10.23 18:10
|sell
|196
|0.10
|1.2806
|1.2856
|1.2756
|392
|2008.10.23 19:55
|s/l
|196
|0.10
|1.2856
|1.2856
|1.2756
|-50.00
|9681.48
|393
|2008.10.23 19:55
|sell
|197
|0.10
|1.2854
|1.2904
|1.2804
|394
|2008.10.23 21:47
|s/l
|197
|0.10
|1.2904
|1.2904
|1.2804
|-50.00
|9631.48
|395
|2008.10.23 21:47
|sell
|198
|0.10
|1.2902
|1.2952
|1.2852
|396
|2008.10.23 23:03
|s/l
|198
|0.10
|1.2952
|1.2952
|1.2852
|-50.00
|9581.48
|397
|2008.10.23 23:03
|sell
|199
|0.10
|1.2952
|1.3002
|1.2902
|398
|2008.10.23 23:15
|s/l
|199
|0.10
|1.3002
|1.3002
|1.2902
|-50.00
|9531.48
|399
|2008.10.23 23:15
|sell
|200
|0.10
|1.3000
|1.3050
|1.2950
|400
|2008.10.24 00:30
|t/p
|200
|0.10
|1.2950
|1.3050
|1.2950
|48.91
|9580.39
|401
|2008.10.24 00:30
|sell
|201
|0.10
|1.2946
|1.2996
|1.2896
|402
|2008.10.24 01:49
|t/p
|201
|0.10
|1.2896
|1.2996
|1.2896
|50.00
|9630.39
|403
|2008.10.24 01:49
|sell
|202
|0.10
|1.2894
|1.2944
|1.2844
|404
|2008.10.24 02:57
|t/p
|202
|0.10
|1.2844
|1.2944
|1.2844
|50.00
|9680.39
|405
|2008.10.24 02:57
|sell
|203
|0.10
|1.2838
|1.2888
|1.2788
|406
|2008.10.24 03:09
|s/l
|203
|0.10
|1.2888
|1.2888
|1.2788
|-50.00
|9630.39
|407
|2008.10.24 03:09
|sell
|204
|0.10
|1.2886
|1.2936
|1.2836
|408
|2008.10.24 03:53
|t/p
|204
|0.10
|1.2836
|1.2936
|1.2836
|50.00
|9680.39
|409
|2008.10.24 03:53
|sell
|205
|0.10
|1.2831
|1.2881
|1.2781
|410
|2008.10.24 04:35
|t/p
|205
|0.10
|1.2781
|1.2881
|1.2781
|50.00
|9730.39
|411
|2008.10.24 04:35
|buy
|206
|0.10
|1.2781
|1.2731
|1.2831
|412
|2008.10.24 08:30
|s/l
|206
|0.10
|1.2731
|1.2731
|1.2831
|-50.00
|9680.39
|413
|2008.10.24 08:30
|sell
|207
|0.10
|1.2731
|1.2781
|1.2681
|414
|2008.10.24 08:55
|t/p
|207
|0.10
|1.2681
|1.2781
|1.2681
|50.00
|9730.39
|415
|2008.10.24 08:55
|sell
|208
|0.10
|1.2679
|1.2729
|1.2629
|416
|2008.10.24 09:37
|t/p
|208
|0.10
|1.2629
|1.2729
|1.2629
|50.00
|9780.39
|417
|2008.10.24 09:37
|sell
|209
|0.10
|1.2626
|1.2676
|1.2576
|418
|2008.10.24 10:38
|t/p
|209
|0.10
|1.2576
|1.2676
|1.2576
|50.00
|9830.39
|419
|2008.10.24 10:38
|buy
|210
|0.10
|1.2575
|1.2525
|1.2625
|420
|2008.10.24 11:32
|s/l
|210
|0.10
|1.2525
|1.2525
|1.2625
|-50.00
|9780.39
|421
|2008.10.24 11:32
|sell
|211
|0.10
|1.2525
|1.2575
|1.2475
|422
|2008.10.24 11:57
|s/l
|211
|0.10
|1.2575
|1.2575
|1.2475
|-50.00
|9730.39
|423
|2008.10.24 11:57
|sell
|212
|0.10
|1.2575
|1.2625
|1.2525
|424
|2008.10.24 12:05
|t/p
|212
|0.10
|1.2525
|1.2625
|1.2525
|50.00
|9780.39
|425
|2008.10.24 12:05
|sell
|213
|0.10
|1.2523
|1.2573
|1.2473
|426
|2008.10.24 12:13
|s/l
|213
|0.10
|1.2573
|1.2573
|1.2473
|-50.00
|9730.39
|427
|2008.10.24 12:13
|sell
|214
|0.10
|1.2571
|1.2621
|1.2521
|428
|2008.10.24 14:24
|s/l
|214
|0.10
|1.2621
|1.2621
|1.2521
|-50.00
|9680.39
|429
|2008.10.24 14:24
|sell
|215
|0.10
|1.2619
|1.2669
|1.2569
|430
|2008.10.24 14:40
|s/l
|215
|0.10
|1.2669
|1.2669
|1.2569
|-50.00
|9630.39
|431
|2008.10.24 14:40
|sell
|216
|0.10
|1.2668
|1.2718
|1.2618
|432
|2008.10.24 15:34
|t/p
|216
|0.10
|1.2618
|1.2718
|1.2618
|50.00
|9680.39
|433
|2008.10.24 15:34
|sell
|217
|0.10
|1.2616
|1.2666
|1.2566
|434
|2008.10.24 15:42
|s/l
|217
|0.10
|1.2666
|1.2666
|1.2566
|-50.00
|9630.39
|435
|2008.10.24 15:42
|sell
|218
|0.10
|1.2665
|1.2715
|1.2615
|436
|2008.10.24 15:57
|s/l
|218
|0.10
|1.2715
|1.2715
|1.2615
|-50.00
|9580.39
|437
|2008.10.24 15:57
|sell
|219
|0.10
|1.2714
|1.2764
|1.2664
|438
|2008.10.24 16:18
|t/p
|219
|0.10
|1.2664
|1.2764
|1.2664
|50.00
|9630.39
|439
|2008.10.24 16:18
|sell
|220
|0.10
|1.2662
|1.2712
|1.2612
|440
|2008.10.24 16:55
|s/l
|220
|0.10
|1.2712
|1.2712
|1.2612
|-50.00
|9580.39
|441
|2008.10.24 16:55
|sell
|221
|0.10
|1.2710
|1.2760
|1.2660
|442
|2008.10.24 17:59
|t/p
|221
|0.10
|1.2660
|1.2760
|1.2660
|50.00
|9630.39
|443
|2008.10.24 17:59
|sell
|222
|0.10
|1.2657
|1.2707
|1.2607
|444
|2008.10.24 18:12
|s/l
|222
|0.10
|1.2707
|1.2707
|1.2607
|-50.00
|9580.39
|445
|2008.10.24 18:12
|sell
|223
|0.10
|1.2705
|1.2755
|1.2655
|446
|2008.10.24 19:11
|t/p
|223
|0.10
|1.2655
|1.2755
|1.2655
|50.00
|9630.39
|447
|2008.10.24 19:11
|sell
|224
|0.10
|1.2653
|1.2703
|1.2603
|448
|2008.10.24 19:19
|s/l
|224
|0.10
|1.2703
|1.2703
|1.2603
|-50.00
|9580.39
|449
|2008.10.24 19:19
|sell
|225
|0.10
|1.2701
|1.2751
|1.2651
|450
|2008.10.24 19:28
|t/p
|225
|0.10
|1.2651
|1.2751
|1.2651
|50.00
|9630.39
|451
|2008.10.24 19:28
|sell
|226
|0.10
|1.2647
|1.2697
|1.2597
|452
|2008.10.24 20:04
|t/p
|226
|0.10
|1.2597
|1.2697
|1.2597
|50.00
|9680.39
|453
|2008.10.24 20:04
|sell
|227
|0.10
|1.2591
|1.2641
|1.2541
|454
|2008.10.24 20:34
|s/l
|227
|0.10
|1.2641
|1.2641
|1.2541
|-50.00
|9630.39
|455
|2008.10.24 20:34
|sell
|228
|0.10
|1.2640
|1.2690
|1.2590
|456
|2008.10.24 20:48
|t/p
|228
|0.10
|1.2590
|1.2690
|1.2590
|50.00
|9680.39
|457
|2008.10.24 20:48
|sell
|229
|0.10
|1.2588
|1.2638
|1.2538
|458
|2008.10.24 21:03
|s/l
|229
|0.10
|1.2638
|1.2638
|1.2538
|-50.00
|9630.39
|459
|2008.10.24 21:03
|sell
|230
|0.10
|1.2636
|1.2686
|1.2586
|460
|2008.10.24 22:00
|t/p
|230
|0.10
|1.2586
|1.2686
|1.2586
|50.00
|9680.39
|461
|2008.10.24 22:00
|sell
|231
|0.10
|1.2584
|1.2634
|1.2534
|462
|2008.10.24 22:38
|s/l
|231
|0.10
|1.2634
|1.2634
|1.2534
|-50.00
|9630.39
|463
|2008.10.24 22:38
|sell
|232
|0.10
|1.2632
|1.2682
|1.2582
|464
|2008.10.26 23:24
|t/p
|232
|0.10
|1.2582
|1.2682
|1.2582
|50.00
|9680.39
|465
|2008.10.26 23:24
|buy
|233
|0.10
|1.2557
|1.2507
|1.2607
|466
|2008.10.27 00:48
|t/p
|233
|0.10
|1.2607
|1.2507
|1.2607
|50.82
|9731.21
|467
|2008.10.27 00:48
|sell
|234
|0.10
|1.2609
|1.2659
|1.2559
|468
|2008.10.27 01:03
|t/p
|234
|0.10
|1.2559
|1.2659
|1.2559
|50.00
|9781.21
|469
|2008.10.27 01:03
|buy
|235
|0.10
|1.2559
|1.2509
|1.2609
|470
|2008.10.27 01:47
|t/p
|235
|0.10
|1.2609
|1.2509
|1.2609
|50.00
|9831.21
|471
|2008.10.27 01:47
|sell
|236
|0.10
|1.2609
|1.2659
|1.2559
|472
|2008.10.27 02:01
|s/l
|236
|0.10
|1.2659
|1.2659
|1.2559
|-50.00
|9781.21
|473
|2008.10.27 02:01
|sell
|237
|0.10
|1.2659
|1.2709
|1.2609
|474
|2008.10.27 02:25
|t/p
|237
|0.10
|1.2609
|1.2709
|1.2609
|50.00
|9831.21
|475
|2008.10.27 02:25
|sell
|238
|0.10
|1.2607
|1.2657
|1.2557
|476
|2008.10.27 03:35
|t/p
|238
|0.10
|1.2557
|1.2657
|1.2557
|50.00
|9881.21
|477
|2008.10.27 03:35
|sell
|239
|0.10
|1.2554
|1.2604
|1.2504
|478
|2008.10.27 05:34
|s/l
|239
|0.10
|1.2604
|1.2604
|1.2504
|-50.00
|9831.21
|479
|2008.10.27 05:34
|sell
|240
|0.10
|1.2603
|1.2653
|1.2553
|480
|2008.10.27 07:13
|t/p
|240
|0.10
|1.2553
|1.2653
|1.2553
|50.00
|9881.21
|481
|2008.10.27 07:13
|sell
|241
|0.10
|1.2551
|1.2601
|1.2501
|482
|2008.10.27 09:11
|t/p
|241
|0.10
|1.2501
|1.2601
|1.2501
|50.00
|9931.21
|483
|2008.10.27 09:11
|sell
|242
|0.10
|1.2499
|1.2549
|1.2449
|484
|2008.10.27 09:50
|t/p
|242
|0.10
|1.2449
|1.2549
|1.2449
|50.00
|9981.21
|485
|2008.10.27 09:50
|sell
|243
|0.10
|1.2447
|1.2497
|1.2397
|486
|2008.10.27 10:18
|t/p
|243
|0.10
|1.2397
|1.2497
|1.2397
|50.00
|10031.21
|487
|2008.10.27 10:18
|sell
|244
|0.10
|1.2395
|1.2445
|1.2345
|488
|2008.10.27 11:10
|t/p
|244
|0.10
|1.2345
|1.2445
|1.2345
|50.00
|10081.21
|489
|2008.10.27 11:10
|sell
|245
|0.10
|1.2343
|1.2393
|1.2293
|490
|2008.10.27 11:32
|s/l
|245
|0.10
|1.2393
|1.2393
|1.2293
|-50.00
|10031.21
|491
|2008.10.27 11:32
|sell
|246
|0.10
|1.2391
|1.2441
|1.2341
|492
|2008.10.27 12:14
|s/l
|246
|0.10
|1.2441
|1.2441
|1.2341
|-50.00
|9981.21
|493
|2008.10.27 12:14
|sell
|247
|0.10
|1.2440
|1.2490
|1.2390
|494
|2008.10.27 18:05
|s/l
|247
|0.10
|1.2490
|1.2490
|1.2390
|-50.00
|9931.21
|495
|2008.10.27 18:05
|sell
|248
|0.10
|1.2488
|1.2538
|1.2438
|496
|2008.10.27 18:55
|s/l
|248
|0.10
|1.2538
|1.2538
|1.2438
|-50.00
|9881.21
|497
|2008.10.27 18:55
|sell
|249
|0.10
|1.2536
|1.2586
|1.2486
|498
|2008.10.27 19:49
|s/l
|249
|0.10
|1.2586
|1.2586
|1.2486
|-50.00
|9831.21
|499
|2008.10.27 19:49
|sell
|250
|0.10
|1.2584
|1.2634
|1.2534
|500
|2008.10.27 20:22
|t/p
|250
|0.10
|1.2534
|1.2634
|1.2534
|50.00
|9881.21
|501
|2008.10.27 20:22
|buy
|251
|0.10
|1.2534
|1.2484
|1.2584
|502
|2008.10.27 23:00
|s/l
|251
|0.10
|1.2484
|1.2484
|1.2584
|-50.00
|9831.21
|503
|2008.10.27 23:00
|buy
|252
|0.10
|1.2486
|1.2436
|1.2536
|504
|2008.10.28 01:30
|s/l
|252
|0.10
|1.2436
|1.2436
|1.2536
|-49.18
|9782.03
|505
|2008.10.28 01:30
|buy
|253
|0.10
|1.2436
|1.2386
|1.2486
|506
|2008.10.28 03:03
|s/l
|253
|0.10
|1.2386
|1.2386
|1.2486
|-50.00
|9732.03
|507
|2008.10.28 03:03
|buy
|254
|0.10
|1.2386
|1.2336
|1.2436
|508
|2008.10.28 03:16
|s/l
|254
|0.10
|1.2336
|1.2336
|1.2436
|-50.00
|9682.03
|509
|2008.10.28 03:16
|buy
|255
|0.10
|1.2336
|1.2286
|1.2386
|510
|2008.10.28 04:33
|t/p
|255
|0.10
|1.2386
|1.2286
|1.2386
|50.00
|9732.03
|511
|2008.10.28 04:33
|buy
|256
|0.10
|1.2388
|1.2338
|1.2438
|512
|2008.10.28 05:38
|t/p
|256
|0.10
|1.2438
|1.2338
|1.2438
|50.00
|9782.03
|513
|2008.10.28 05:38
|buy
|257
|0.10
|1.2441
|1.2391
|1.2491
|514
|2008.10.28 07:37
|t/p
|257
|0.10
|1.2491
|1.2391
|1.2491
|50.00
|9832.03
|515
|2008.10.28 07:37
|sell
|258
|0.10
|1.2491
|1.2541
|1.2441
|516
|2008.10.28 07:46
|s/l
|258
|0.10
|1.2541
|1.2541
|1.2441
|-50.00
|9782.03
|517
|2008.10.28 07:46
|sell
|259
|0.10
|1.2542
|1.2592
|1.2492
|518
|2008.10.28 08:05
|t/p
|259
|0.10
|1.2492
|1.2592
|1.2492
|50.00
|9832.03
|519
|2008.10.28 08:05
|sell
|260
|0.10
|1.2490
|1.2540
|1.2440
|520
|2008.10.28 08:11
|s/l
|260
|0.10
|1.2540
|1.2540
|1.2440
|-50.00
|9782.03
|521
|2008.10.28 08:11
|sell
|261
|0.10
|1.2538
|1.2588
|1.2488
|522
|2008.10.28 08:43
|s/l
|261
|0.10
|1.2588
|1.2588
|1.2488
|-50.00
|9732.03
|523
|2008.10.28 08:43
|sell
|262
|0.10
|1.2586
|1.2636
|1.2536
|524
|2008.10.28 09:15
|t/p
|262
|0.10
|1.2536
|1.2636
|1.2536
|50.00
|9782.03
|525
|2008.10.28 09:15
|sell
|263
|0.10
|1.2534
|1.2584
|1.2484
|526
|2008.10.28 09:51
|t/p
|263
|0.10
|1.2484
|1.2584
|1.2484
|50.00
|9832.03
|527
|2008.10.28 09:51
|sell
|264
|0.10
|1.2482
|1.2532
|1.2432
|528
|2008.10.28 13:36
|s/l
|264
|0.10
|1.2532
|1.2532
|1.2432
|-50.00
|9782.03
|529
|2008.10.28 13:36
|sell
|265
|0.10
|1.2530
|1.2580
|1.2480
|530
|2008.10.28 16:42
|t/p
|265
|0.10
|1.2480
|1.2580
|1.2480
|50.00
|9832.03
|531
|2008.10.28 16:42
|sell
|266
|0.10
|1.2478
|1.2528
|1.2428
|532
|2008.10.28 20:17
|s/l
|266
|0.10
|1.2528
|1.2528
|1.2428
|-50.00
|9782.03
|533
|2008.10.28 20:17
|sell
|267
|0.10
|1.2526
|1.2576
|1.2476
|534
|2008.10.28 20:46
|s/l
|267
|0.10
|1.2576
|1.2576
|1.2476
|-50.00
|9732.03
|535
|2008.10.28 20:46
|buy
|268
|0.10
|1.2577
|1.2527
|1.2627
|536
|2008.10.28 21:19
|t/p
|268
|0.10
|1.2627
|1.2527
|1.2627
|50.00
|9782.03
|537
|2008.10.28 21:19
|sell
|269
|0.10
|1.2627
|1.2677
|1.2577
|538
|2008.10.28 21:56
|s/l
|269
|0.10
|1.2677
|1.2677
|1.2577
|-50.00
|9732.03
|539
|2008.10.28 21:56
|sell
|270
|0.10
|1.2675
|1.2725
|1.2625
|540
|2008.10.28 22:23
|s/l
|270
|0.10
|1.2725
|1.2725
|1.2625
|-50.00
|9682.03
|541
|2008.10.28 22:23
|buy
|271
|0.10
|1.2725
|1.2675
|1.2775
|542
|2008.10.28 23:00
|s/l
|271
|0.10
|1.2675
|1.2675
|1.2775
|-50.00
|9632.03
|543
|2008.10.28 23:00
|sell
|272
|0.10
|1.2675
|1.2725
|1.2625
|544
|2008.10.28 23:12
|s/l
|272
|0.10
|1.2725
|1.2725
|1.2625
|-50.00
|9582.03
|545
|2008.10.28 23:12
|sell
|273
|0.10
|1.2723
|1.2773
|1.2673
|546
|2008.10.28 23:49
|s/l
|273
|0.10
|1.2773
|1.2773
|1.2673
|-50.00
|9532.03
|547
|2008.10.28 23:49
|buy
|274
|0.10
|1.2773
|1.2723
|1.2823
|548
|2008.10.29 00:57
|t/p
|274
|0.10
|1.2823
|1.2723
|1.2823
|50.82
|9582.85
|549
|2008.10.29 00:57
|buy
|275
|0.10
|1.2825
|1.2775
|1.2875
|550
|2008.10.29 02:15
|s/l
|275
|0.10
|1.2775
|1.2775
|1.2875
|-50.00
|9532.85
|551
|2008.10.29 02:15
|sell
|276
|0.10
|1.2774
|1.2824
|1.2724
|552
|2008.10.29 03:07
|t/p
|276
|0.10
|1.2724
|1.2824
|1.2724
|50.00
|9582.85
|553
|2008.10.29 03:07
|sell
|277
|0.10
|1.2722
|1.2772
|1.2672
|554
|2008.10.29 06:14
|t/p
|277
|0.10
|1.2672
|1.2772
|1.2672
|50.00
|9632.85
|555
|2008.10.29 06:14
|sell
|278
|0.10
|1.2669
|1.2719
|1.2619
|556
|2008.10.29 07:48
|s/l
|278
|0.10
|1.2719
|1.2719
|1.2619
|-50.00
|9582.85
|557
|2008.10.29 07:48
|buy
|279
|0.10
|1.2719
|1.2669
|1.2769
|558
|2008.10.29 08:43
|t/p
|279
|0.10
|1.2769
|1.2669
|1.2769
|50.00
|9632.85
|559
|2008.10.29 08:43
|buy
|280
|0.10
|1.2771
|1.2721
|1.2821
|560
|2008.10.29 09:09
|s/l
|280
|0.10
|1.2721
|1.2721
|1.2821
|-50.00
|9582.85
|561
|2008.10.29 09:09
|sell
|281
|0.10
|1.2721
|1.2771
|1.2671
|562
|2008.10.29 10:55
|s/l
|281
|0.10
|1.2771
|1.2771
|1.2671
|-50.00
|9532.85
|563
|2008.10.29 10:55
|buy
|282
|0.10
|1.2771
|1.2721
|1.2821
|564
|2008.10.29 12:45
|t/p
|282
|0.10
|1.2821
|1.2721
|1.2821
|50.00
|9582.85
|565
|2008.10.29 12:45
|buy
|283
|0.10
|1.2823
|1.2773
|1.2873
|566
|2008.10.29 13:59
|s/l
|283
|0.10
|1.2773
|1.2773
|1.2873
|-50.00
|9532.85
|567
|2008.10.29 13:59
|sell
|284
|0.10
|1.2773
|1.2823
|1.2723
|568
|2008.10.29 15:45
|s/l
|284
|0.10
|1.2823
|1.2823
|1.2723
|-50.00
|9482.85
|569
|2008.10.29 15:45
|sell
|285
|0.10
|1.2821
|1.2871
|1.2771
|570
|2008.10.29 16:04
|s/l
|285
|0.10
|1.2871
|1.2871
|1.2771
|-50.00
|9432.85
|571
|2008.10.29 16:04
|sell
|286
|0.10
|1.2869
|1.2919
|1.2819
|572
|2008.10.29 16:17
|s/l
|286
|0.10
|1.2919
|1.2919
|1.2819
|-50.00
|9382.85
|573
|2008.10.29 16:17
|sell
|287
|0.10
|1.2917
|1.2967
|1.2867
|574
|2008.10.29 16:26
|s/l
|287
|0.10
|1.2967
|1.2967
|1.2867
|-50.00
|9332.85
|575
|2008.10.29 16:26
|buy
|288
|0.10
|1.2967
|1.2917
|1.3017
|576
|2008.10.29 17:15
|s/l
|288
|0.10
|1.2917
|1.2917
|1.3017
|-50.00
|9282.85
|577
|2008.10.29 17:15
|buy
|289
|0.10
|1.2919
|1.2869
|1.2969
|578
|2008.10.29 17:55
|s/l
|289
|0.10
|1.2869
|1.2869
|1.2969
|-50.00
|9232.85
|579
|2008.10.29 17:55
|buy
|290
|0.10
|1.2871
|1.2821
|1.2921
|580
|2008.10.29 18:07
|s/l
|290
|0.10
|1.2821
|1.2821
|1.2921
|-50.00
|9182.85
|581
|2008.10.29 18:07
|sell
|291
|0.10
|1.2821
|1.2871
|1.2771
|582
|2008.10.29 18:21
|s/l
|291
|0.10
|1.2871
|1.2871
|1.2771
|-50.00
|9132.85
|583
|2008.10.29 18:21
|sell
|292
|0.10
|1.2869
|1.2919
|1.2819
|584
|2008.10.29 18:33
|s/l
|292
|0.10
|1.2919
|1.2919
|1.2819
|-50.00
|9082.85
|585
|2008.10.29 18:33
|sell
|293
|0.10
|1.2917
|1.2967
|1.2867
|586
|2008.10.29 19:05
|t/p
|293
|0.10
|1.2867
|1.2967
|1.2867
|50.00
|9132.85
|587
|2008.10.29 19:05
|sell
|294
|0.10
|1.2865
|1.2915
|1.2815
|588
|2008.10.29 20:02
|s/l
|294
|0.10
|1.2915
|1.2915
|1.2815
|-50.00
|9082.85
|589
|2008.10.29 20:02
|sell
|295
|0.10
|1.2913
|1.2963
|1.2863
|590
|2008.10.29 20:22
|t/p
|295
|0.10
|1.2863
|1.2963
|1.2863
|50.00
|9132.85
|591
|2008.10.29 20:22
|sell
|296
|0.10
|1.2859
|1.2909
|1.2809
|592
|2008.10.29 21:16
|s/l
|296
|0.10
|1.2909
|1.2909
|1.2809
|-50.00
|9082.85
|593
|2008.10.29 21:16
|buy
|297
|0.10
|1.2911
|1.2861
|1.2961
|594
|2008.10.29 21:38
|t/p
|297
|0.10
|1.2961
|1.2861
|1.2961
|50.00
|9132.85
|595
|2008.10.29 21:38
|buy
|298
|0.10
|1.2963
|1.2913
|1.3013
|596
|2008.10.30 02:21
|t/p
|298
|0.10
|1.3013
|1.2913
|1.3013
|52.46
|9185.31
|597
|2008.10.30 02:21
|sell
|299
|0.10
|1.3015
|1.3065
|1.2965
|598
|2008.10.30 02:23
|s/l
|299
|0.10
|1.3065
|1.3065
|1.2965
|-50.00
|9135.31
|599
|2008.10.30 02:23
|sell
|300
|0.10
|1.3064
|1.3114
|1.3014
|600
|2008.10.30 03:13
|s/l
|300
|0.10
|1.3114
|1.3114
|1.3014
|-50.00
|9085.31
|601
|2008.10.30 03:13
|sell
|301
|0.10
|1.3113
|1.3163
|1.3063
|602
|2008.10.30 03:17
|s/l
|301
|0.10
|1.3163
|1.3163
|1.3063
|-50.00
|9035.31
|603
|2008.10.30 03:17
|sell
|302
|0.10
|1.3161
|1.3211
|1.3111
|604
|2008.10.30 04:36
|s/l
|302
|0.10
|1.3211
|1.3211
|1.3111
|-50.00
|8985.31
|605
|2008.10.30 04:36
|buy
|303
|0.10
|1.3213
|1.3163
|1.3263
|606
|2008.10.30 04:41
|t/p
|303
|0.10
|1.3263
|1.3163
|1.3263
|50.00
|9035.31
|607
|2008.10.30 04:41
|buy
|304
|0.10
|1.3270
|1.3220
|1.3320
|608
|2008.10.30 04:59
|s/l
|304
|0.10
|1.3220
|1.3220
|1.3320
|-50.00
|8985.31
|609
|2008.10.30 04:59
|buy
|305
|0.10
|1.3218
|1.3168
|1.3268
|610
|2008.10.30 08:12
|s/l
|305
|0.10
|1.3168
|1.3168
|1.3268
|-50.00
|8935.31
|611
|2008.10.30 08:12
|sell
|306
|0.10
|1.3168
|1.3218
|1.3118
|612
|2008.10.30 09:19
|s/l
|306
|0.10
|1.3218
|1.3218
|1.3118
|-50.00
|8885.31
|613
|2008.10.30 09:19
|sell
|307
|0.10
|1.3217
|1.3267
|1.3167
|614
|2008.10.30 10:15
|t/p
|307
|0.10
|1.3167
|1.3267
|1.3167
|50.00
|8935.31
|615
|2008.10.30 10:15
|sell
|308
|0.10
|1.3165
|1.3215
|1.3115
|616
|2008.10.30 11:07
|t/p
|308
|0.10
|1.3115
|1.3215
|1.3115
|50.00
|8985.31
|617
|2008.10.30 11:07
|buy
|309
|0.10
|1.3115
|1.3065
|1.3165
|618
|2008.10.30 11:34
|s/l
|309
|0.10
|1.3065
|1.3065
|1.3165
|-50.00
|8935.31
|619
|2008.10.30 11:34
|sell
|310
|0.10
|1.3065
|1.3115
|1.3015
|620
|2008.10.30 12:34
|s/l
|310
|0.10
|1.3115
|1.3115
|1.3015
|-50.00
|8885.31
|621
|2008.10.30 12:34
|sell
|311
|0.10
|1.3113
|1.3163
|1.3063
|622
|2008.10.30 13:55
|t/p
|311
|0.10
|1.3063
|1.3163
|1.3063
|50.00
|8935.31
|623
|2008.10.30 13:55
|buy
|312
|0.10
|1.3063
|1.3013
|1.3113
|624
|2008.10.30 14:31
|t/p
|312
|0.10
|1.3113
|1.3013
|1.3113
|50.00
|8985.31
|625
|2008.10.30 14:31
|buy
|313
|0.10
|1.3115
|1.3065
|1.3165
|626
|2008.10.30 14:43
|s/l
|313
|0.10
|1.3065
|1.3065
|1.3165
|-50.00
|8935.31
|627
|2008.10.30 14:43
|buy
|314
|0.10
|1.3067
|1.3017
|1.3117
|628
|2008.10.30 14:49
|s/l
|314
|0.10
|1.3017
|1.3017
|1.3117
|-50.00
|8885.31
|629
|2008.10.30 14:49
|buy
|315
|0.10
|1.3019
|1.2969
|1.3069
|630
|2008.10.30 15:49
|s/l
|315
|0.10
|1.2969
|1.2969
|1.3069
|-50.00
|8835.31
|631
|2008.10.30 15:49
|buy
|316
|0.10
|1.2971
|1.2921
|1.3021
|632
|2008.10.30 17:17
|s/l
|316
|0.10
|1.2921
|1.2921
|1.3021
|-50.00
|8785.31
|633
|2008.10.30 17:17
|buy
|317
|0.10
|1.2923
|1.2873
|1.2973
|634
|2008.10.30 17:35
|s/l
|317
|0.10
|1.2873
|1.2873
|1.2973
|-50.00
|8735.31
|635
|2008.10.30 17:35
|buy
|318
|0.10
|1.2874
|1.2824
|1.2924
|636
|2008.10.30 17:52
|s/l
|318
|0.10
|1.2824
|1.2824
|1.2924
|-50.00
|8685.31
|637
|2008.10.30 17:52
|buy
|319
|0.10
|1.2825
|1.2775
|1.2875
|638
|2008.10.30 18:04
|t/p
|319
|0.10
|1.2875
|1.2775
|1.2875
|50.00
|8735.31
|639
|2008.10.30 18:04
|buy
|320
|0.10
|1.2878
|1.2828
|1.2928
|640
|2008.10.30 18:10
|s/l
|320
|0.10
|1.2828
|1.2828
|1.2928
|-50.00
|8685.31
|641
|2008.10.30 18:10
|buy
|321
|0.10
|1.2830
|1.2780
|1.2880
|642
|2008.10.30 18:21
|t/p
|321
|0.10
|1.2880
|1.2780
|1.2880
|50.00
|8735.31
|643
|2008.10.30 18:21
|buy
|322
|0.10
|1.2882
|1.2832
|1.2932
|644
|2008.10.30 19:11
|t/p
|322
|0.10
|1.2932
|1.2832
|1.2932
|50.00
|8785.31
|645
|2008.10.30 19:11
|sell
|323
|0.10
|1.2932
|1.2982
|1.2882
|646
|2008.10.30 20:26
|s/l
|323
|0.10
|1.2982
|1.2982
|1.2882
|-50.00
|8735.31
|647
|2008.10.30 20:26
|sell
|324
|0.10
|1.2980
|1.3030
|1.2930
|648
|2008.10.30 21:21
|t/p
|324
|0.10
|1.2930
|1.3030
|1.2930
|50.00
|8785.31
|649
|2008.10.30 21:21
|sell
|325
|0.10
|1.2928
|1.2978
|1.2878
|650
|2008.10.30 23:37
|t/p
|325
|0.10
|1.2878
|1.2978
|1.2878
|50.00
|8835.31
|651
|2008.10.30 23:37
|buy
|326
|0.10
|1.2865
|1.2815
|1.2915
|652
|2008.10.31 02:23
|s/l
|326
|0.10
|1.2815
|1.2815
|1.2915
|-49.18
|8786.13
|653
|2008.10.31 02:23
|sell
|327
|0.10
|1.2815
|1.2865
|1.2765
|654
|2008.10.31 02:37
|t/p
|327
|0.10
|1.2765
|1.2865
|1.2765
|50.00
|8836.13
|655
|2008.10.31 02:37
|sell
|328
|0.10
|1.2763
|1.2813
|1.2713
|656
|2008.10.31 03:13
|s/l
|328
|0.10
|1.2813
|1.2813
|1.2713
|-50.00
|8786.13
|657
|2008.10.31 03:13
|buy
|329
|0.10
|1.2813
|1.2763
|1.2863
|658
|2008.10.31 04:49
|t/p
|329
|0.10
|1.2863
|1.2763
|1.2863
|50.00
|8836.13
|659
|2008.10.31 04:49
|buy
|330
|0.10
|1.2866
|1.2816
|1.2916
|660
|2008.10.31 05:14
|s/l
|330
|0.10
|1.2816
|1.2816
|1.2916
|-50.00
|8786.13
|661
|2008.10.31 05:14
|buy
|331
|0.10
|1.2818
|1.2768
|1.2868
|662
|2008.10.31 08:24
|s/l
|331
|0.10
|1.2768
|1.2768
|1.2868
|-50.00
|8736.13
|663
|2008.10.31 08:24
|sell
|332
|0.10
|1.2767
|1.2817
|1.2717
|664
|2008.10.31 08:46
|t/p
|332
|0.10
|1.2717
|1.2817
|1.2717
|50.00
|8786.13
|665
|2008.10.31 08:46
|sell
|333
|0.10
|1.2715
|1.2765
|1.2665
|666
|2008.10.31 11:36
|s/l
|333
|0.10
|1.2765
|1.2765
|1.2665
|-50.00
|8736.13
|667
|2008.10.31 11:36
|buy
|334
|0.10
|1.2766
|1.2716
|1.2816
|668
|2008.10.31 13:57
|s/l
|334
|0.10
|1.2716
|1.2716
|1.2816
|-50.00
|8686.13
|669
|2008.10.31 13:57
|sell
|335
|0.10
|1.2716
|1.2766
|1.2666
|670
|2008.10.31 14:39
|s/l
|335
|0.10
|1.2766
|1.2766
|1.2666
|-50.00
|8636.13
|671
|2008.10.31 14:39
|sell
|336
|0.10
|1.2764
|1.2814
|1.2714
|672
|2008.10.31 15:53
|t/p
|336
|0.10
|1.2714
|1.2814
|1.2714
|50.00
|8686.13
|673
|2008.10.31 15:53
|sell
|337
|0.10
|1.2712
|1.2762
|1.2662
|674
|2008.10.31 17:17
|s/l
|337
|0.10
|1.2762
|1.2762
|1.2662
|-50.00
|8636.13
|675
|2008.10.31 17:17
|buy
|338
|0.10
|1.2763
|1.2713
|1.2813
|676
|2008.10.31 17:30
|s/l
|338
|0.10
|1.2713
|1.2713
|1.2813
|-50.00
|8586.13
|677
|2008.10.31 17:30
|buy
|339
|0.10
|1.2714
|1.2664
|1.2764
|678
|2008.10.31 19:02
|t/p
|339
|0.10
|1.2764
|1.2664
|1.2764
|50.00
|8636.13
|679
|2008.10.31 19:02
|sell
|340
|0.10
|1.2764
|1.2814
|1.2714
|680
|2008.10.31 20:18
|t/p
|340
|0.10
|1.2714
|1.2814
|1.2714
|50.00
|8686.13
|681
|2008.10.31 20:18
|sell
|341
|0.10
|1.2711
|1.2761
|1.2661
|682
|2008.10.31 21:00
|s/l
|341
|0.10
|1.2761
|1.2761
|1.2661
|-50.00
|8636.13
|683
|2008.10.31 21:00
|buy
|342
|0.10
|1.2761
|1.2711
|1.2811
|684
|2008.11.03 02:27
|t/p
|342
|0.10
|1.2811
|1.2711
|1.2811
|50.82
|8686.95
|685
|2008.11.03 02:27
|sell
|343
|0.10
|1.2811
|1.2861
|1.2761
|686
|2008.11.03 04:56
|s/l
|343
|0.10
|1.2861
|1.2861
|1.2761
|-50.00
|8636.95
|687
|2008.11.03 04:56
|sell
|344
|0.10
|1.2859
|1.2909
|1.2809
|688
|2008.11.03 09:09
|t/p
|344
|0.10
|1.2809
|1.2909
|1.2809
|50.00
|8686.95
|689
|2008.11.03 09:09
|buy
|345
|0.10
|1.2809
|1.2759
|1.2859
|690
|2008.11.03 10:42
|t/p
|345
|0.10
|1.2859
|1.2759
|1.2859
|50.00
|8736.95
|691
|2008.11.03 10:42
|sell
|346
|0.10
|1.2859
|1.2909
|1.2809
|692
|2008.11.03 14:26
|t/p
|346
|0.10
|1.2809
|1.2909
|1.2809
|50.00
|8786.95
|693
|2008.11.03 14:26
|sell
|347
|0.10
|1.2807
|1.2857
|1.2757
|694
|2008.11.03 15:04
|t/p
|347
|0.10
|1.2757
|1.2857
|1.2757
|50.00
|8836.95
|695
|2008.11.03 15:04
|buy
|348
|0.10
|1.2757
|1.2707
|1.2807
|696
|2008.11.03 17:15
|s/l
|348
|0.10
|1.2707
|1.2707
|1.2807
|-50.00
|8786.95
|697
|2008.11.03 17:15
|sell
|349
|0.10
|1.2707
|1.2757
|1.2657
|698
|2008.11.03 18:20
|t/p
|349
|0.10
|1.2657
|1.2757
|1.2657
|50.00
|8836.95
|699
|2008.11.03 18:20
|buy
|350
|0.10
|1.2656
|1.2606
|1.2706
|700
|2008.11.03 19:16
|close at stop
|350
|0.10
|1.2664
|1.2606
|1.2706
|8.00
|8844.95