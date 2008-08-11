Strategy Tester Report
SVM_EA_v20
(Build 218)

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period1 Minute (M1) 2004.06.16 12:35 - 2008.10.31 22:00
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersMaxOrdersTotal1=1; MaxOrdersTotal2=1; MaxOrdersTotal3=1; TrainTimeFrame=5; TrainPeriod=1; PredictPeriod=1; StopLoss=60; TakeProfit=60; Lots=0.1; BeginDate=1970.01.01 00:00;
Bars in test1389218Ticks modelled7812804Modelling quality25.00%
Mismatched charts errors0
Initial deposit10000.00
Total net profit376.19Gross profit12463.14Gross loss-12086.95
Profit factor1.03Expected payoff0.92
Absolute drawdown420.16Maximal drawdown1015.81 (9.23%)Relative drawdown9.23% (1015.81)
Total trades410Short positions (won %)245 (53.88%)Long positions (won %)165 (46.06%)
Profit trades (% of total)208 (50.73%)Loss trades (% of total)202 (49.27%)
Largestprofit trade62.46loss trade-63.27
Averageprofit trade59.92loss trade-59.84
Maximumconsecutive wins (profit in money)8 (482.46)consecutive losses (loss in money)7 (-422.45)
Maximalconsecutive profit (count of wins)482.46 (8)consecutive loss (count of losses)-422.45 (7)
Averageconsecutive wins2consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12008.08.11 00:01sell10.101.49431.50031.4883
22008.08.11 09:42s/l10.101.50031.50031.4883-60.009940.00
32008.08.11 09:42sell20.101.50011.50611.4941
42008.08.11 10:13s/l20.101.50611.50611.4941-60.009880.00
52008.08.11 10:13sell30.101.50591.51191.4999
62008.08.11 14:54t/p30.101.49991.51191.499960.009940.00
72008.08.11 14:54sell40.101.49951.50551.4935
82008.08.11 18:20t/p40.101.49351.50551.493560.0010000.00
92008.08.11 18:20sell50.101.49331.49931.4873
102008.08.12 03:09t/p50.101.48731.49931.487358.9110058.91
112008.08.12 03:09sell60.101.48711.49311.4811
122008.08.12 14:20s/l60.101.49311.49311.4811-60.009998.91
132008.08.12 14:20sell70.101.49291.49891.4869
142008.08.13 12:21t/p70.101.48691.49891.486958.9110057.82
152008.08.13 12:21sell80.101.48661.49261.4806
162008.08.13 14:32s/l80.101.49261.49261.4806-60.009997.82
172008.08.13 14:45sell90.101.49131.49731.4853
182008.08.13 16:07t/p90.101.48531.49731.485360.0010057.82
192008.08.13 16:07sell100.101.48501.49101.4790
202008.08.13 18:09s/l100.101.49101.49101.4790-60.009997.82
212008.08.13 18:09sell110.101.49091.49691.4849
222008.08.14 18:05t/p110.101.48491.49691.484956.7310054.55
232008.08.14 18:10buy120.101.48411.47811.4901
242008.08.14 18:34s/l120.101.47811.47811.4901-60.009994.55
252008.08.14 18:40sell130.101.47941.48541.4734
262008.08.15 09:23t/p130.101.47341.48541.473458.9110053.46
272008.08.15 09:23buy140.101.47341.46741.4794
282008.08.15 17:12s/l140.101.46741.46741.4794-60.009993.46
292008.08.15 17:12sell150.101.46741.47341.4614
302008.08.18 02:33s/l150.101.47341.47341.4614-61.099932.37
312008.08.18 02:33sell160.101.47321.47921.4672
322008.08.19 00:01t/p160.101.46721.47921.467258.919991.28
332008.08.19 00:50sell170.101.46831.47431.4623
342008.08.19 17:43s/l170.101.47431.47431.4623-60.009931.28
352008.08.19 17:43sell180.101.47411.48011.4681
362008.08.20 01:52s/l180.101.48011.48011.4681-61.099870.19
372008.08.20 01:52sell190.101.47991.48591.4739
382008.08.20 09:10t/p190.101.47391.48591.473960.009930.19
392008.08.20 11:40buy200.101.47081.46481.4768
402008.08.21 02:26t/p200.101.47681.46481.476862.469992.65
412008.08.21 02:35sell210.101.47671.48271.4707
422008.08.21 08:49s/l210.101.48271.48271.4707-60.009932.65
432008.08.21 10:00buy220.101.47861.47261.4846
442008.08.21 15:07t/p220.101.48461.47261.484660.009992.65
452008.08.21 15:10buy230.101.48401.47801.4900
462008.08.21 22:07t/p230.101.49001.47801.490060.0010052.65
472008.08.21 22:07buy240.101.49041.48441.4964
482008.08.22 10:39s/l240.101.48441.48441.4964-59.189993.47
492008.08.22 10:39buy250.101.48431.47831.4903
502008.08.22 17:36s/l250.101.47831.47831.4903-60.009933.47
512008.08.25 00:07buy260.101.47881.47281.4848
522008.08.25 02:20s/l260.101.47281.47281.4848-60.009873.47
532008.08.25 04:50sell270.101.47391.47991.4679
542008.08.25 14:39s/l270.101.47991.47991.4679-60.009813.47
552008.08.25 14:45buy280.101.47971.47371.4857
562008.08.26 01:41s/l280.101.47371.47371.4857-59.189754.29
572008.08.26 01:50sell290.101.47261.47861.4666
582008.08.26 10:00t/p290.101.46661.47861.466660.009814.29
592008.08.26 10:00buy300.101.46651.46051.4725
602008.08.26 10:08s/l300.101.46051.46051.4725-60.009754.29
612008.08.26 10:10buy310.101.46021.45421.4662
622008.08.26 15:41t/p310.101.46621.45421.466260.009814.29
632008.08.26 15:41sell320.101.46621.47221.4602
642008.08.27 05:37s/l320.101.47221.47221.4602-61.099753.20
652008.08.27 05:37sell330.101.47201.47801.4660
662008.08.28 03:32s/l330.101.47801.47801.4660-63.279689.93
672008.08.28 03:32buy340.101.47801.47201.4840
682008.08.28 16:44s/l340.101.47201.47201.4840-60.009629.93
692008.08.28 16:44sell350.101.47201.47801.4660
702008.08.29 17:45t/p350.101.46601.47801.466058.919688.84
712008.08.29 18:45buy360.101.46591.45991.4719
722008.09.01 00:15t/p360.101.47191.45991.471960.829749.66
732008.09.01 00:45sell370.101.47091.47691.4649
742008.09.01 02:55t/p370.101.46491.47691.464960.009809.66
752008.09.01 02:55sell380.101.46471.47071.4587
762008.09.01 16:21t/p380.101.45871.47071.458760.009869.66
772008.09.01 16:45sell390.101.45931.46531.4533
782008.09.02 08:38t/p390.101.45331.46531.453358.919928.57
792008.09.02 08:38sell400.101.45311.45911.4471
802008.09.02 11:36t/p400.101.44711.45911.447160.009988.57
812008.09.02 12:04sell410.101.44861.45461.4426
822008.09.02 16:42s/l410.101.45461.45461.4426-60.009928.57
832008.09.02 16:42sell420.101.45441.46041.4484
842008.09.03 02:00t/p420.101.44841.46041.448458.919987.48
852008.09.03 02:05sell430.101.44901.45501.4430
862008.09.03 06:21t/p430.101.44301.45501.443060.0010047.48
872008.09.03 09:50sell440.101.44191.44791.4359
882008.09.03 15:39s/l440.101.44791.44791.4359-60.009987.48
892008.09.03 15:39sell450.101.44771.45371.4417
902008.09.04 09:28s/l450.101.45371.45371.4417-63.279924.21
912008.09.04 09:30sell460.101.45321.45921.4472
922008.09.04 12:43t/p460.101.44721.45921.447260.009984.21
932008.09.04 17:30buy470.101.43411.42811.4401
942008.09.04 23:12s/l470.101.42811.42811.4401-60.009924.21
952008.09.04 23:12sell480.101.42771.43371.4217
962008.09.04 23:17t/p480.101.42171.43371.421760.009984.21
972008.09.04 23:17buy490.101.42161.41561.4276
982008.09.05 01:10t/p490.101.42761.41561.427660.8210045.03
992008.09.05 01:10sell500.101.42761.43361.4216
1002008.09.05 12:06t/p500.101.42161.43361.421660.0010105.03
1012008.09.05 12:06sell510.101.42141.42741.4154
1022008.09.05 14:30s/l510.101.42741.42741.4154-60.0010045.03
1032008.09.05 15:46sell520.101.43111.43711.4251
1042008.09.05 16:27t/p520.101.42511.43711.425160.0010105.03
1052008.09.05 16:27sell530.101.42481.43081.4188
1062008.09.08 00:00s/l530.101.43081.43081.4188-61.0910043.94
1072008.09.08 00:10sell540.101.43691.44291.4309
1082008.09.08 04:47s/l540.101.44291.44291.4309-60.009983.94
1092008.09.08 04:47sell550.101.44271.44871.4367
1102008.09.08 08:11t/p550.101.43671.44871.436760.0010043.94
1112008.09.08 08:11sell560.101.43651.44251.4305
1122008.09.08 09:53t/p560.101.43051.44251.430560.0010103.94
1132008.09.08 09:53sell570.101.43031.43631.4243
1142008.09.08 10:57t/p570.101.42431.43631.424360.0010163.94
1152008.09.08 10:57buy580.101.42421.41821.4302
1162008.09.08 12:12s/l580.101.41821.41821.4302-60.0010103.94
1172008.09.08 12:12sell590.101.41821.42421.4122
1182008.09.08 15:04s/l590.101.42421.42421.4122-60.0010043.94
1192008.09.08 15:04sell600.101.42401.43001.4180
1202008.09.08 17:41t/p600.101.41801.43001.418060.0010103.94
1212008.09.08 17:41sell610.101.41781.42381.4118
1222008.09.08 18:00t/p610.101.41181.42381.411860.0010163.94
1232008.09.08 18:00sell620.101.41161.41761.4056
1242008.09.08 19:44t/p620.101.40561.41761.405660.0010223.94
1252008.09.08 19:44buy630.101.40561.39961.4116
1262008.09.08 21:14t/p630.101.41161.39961.411660.0010283.94
1272008.09.08 22:55sell640.101.41331.41931.4073
1282008.09.09 03:28t/p640.101.40731.41931.407358.9110342.85
1292008.09.09 03:28sell650.101.40701.41301.4010
1302008.09.09 08:43s/l650.101.41301.41301.4010-60.0010282.85
1312008.09.09 08:43sell660.101.41281.41881.4068
1322008.09.09 11:32s/l660.101.41881.41881.4068-60.0010222.85
1332008.09.09 11:32sell670.101.41871.42471.4127
1342008.09.09 14:38t/p670.101.41271.42471.412760.0010282.85
1352008.09.09 14:38sell680.101.41251.41851.4065
1362008.09.09 15:38t/p680.101.40651.41851.406560.0010342.85
1372008.09.09 15:38buy690.101.40651.40051.4125
1382008.09.09 16:02t/p690.101.41251.40051.412560.0010402.85
1392008.09.09 16:02buy700.101.41281.40681.4188
1402008.09.09 17:23t/p700.101.41881.40681.418860.0010462.85
1412008.09.09 17:23sell710.101.41881.42481.4128
1422008.09.09 21:12t/p710.101.41281.42481.412860.0010522.85
1432008.09.09 21:12sell720.101.41241.41841.4064
1442008.09.10 16:53t/p720.101.40641.41841.406458.9110581.76
1452008.09.10 16:53sell730.101.40621.41221.4002
1462008.09.10 22:34t/p730.101.40021.41221.400260.0010641.76
1472008.09.10 22:34buy740.101.40001.39401.4060
1482008.09.11 01:53s/l740.101.39401.39401.4060-57.5410584.22
1492008.09.11 01:53buy750.101.39421.38821.4002
1502008.09.11 16:06s/l750.101.38821.38821.4002-60.0010524.22
1512008.09.11 16:06sell760.101.38821.39421.3822
1522008.09.11 17:56s/l760.101.39421.39421.3822-60.0010464.22
1532008.09.11 17:56sell770.101.39401.40001.3880
1542008.09.11 22:57s/l770.101.40001.40001.3880-60.0010404.22
1552008.09.11 22:57sell780.101.39981.40581.3938
1562008.09.12 08:40s/l780.101.40581.40581.3938-61.0910343.13
1572008.09.12 09:53buy790.101.40581.39981.4118
1582008.09.12 10:44t/p790.101.41181.39981.411860.0010403.13
1592008.09.12 10:44sell800.101.41181.41781.4058
1602008.09.12 13:39t/p800.101.40581.41781.405860.0010463.13
1612008.09.12 13:39buy810.101.40581.39981.4118
1622008.09.12 14:59t/p810.101.41181.39981.411860.0010523.13
1632008.09.12 14:59sell820.101.41181.41781.4058
1642008.09.12 16:50s/l820.101.41781.41781.4058-60.0010463.13
1652008.09.12 16:50buy830.101.41781.41181.4238
1662008.09.15 00:00t/p830.101.42381.41181.423860.8210523.95
1672008.09.15 00:00buy840.101.42951.42351.4355
1682008.09.15 04:13t/p840.101.43551.42351.435560.0010583.95
1692008.09.15 04:13buy850.101.43571.42971.4417
1702008.09.15 05:07t/p850.101.44171.42971.441760.0010643.95
1712008.09.15 05:07buy860.101.44191.43591.4479
1722008.09.15 05:23t/p860.101.44791.43591.447960.0010703.95
1732008.09.15 05:23buy870.101.44811.44211.4541
1742008.09.15 06:03s/l870.101.44211.44211.4541-60.0010643.95
1752008.09.15 06:15buy880.101.44271.43671.4487
1762008.09.15 06:43s/l880.101.43671.43671.4487-60.0010583.95
1772008.09.15 06:43buy890.101.43691.43091.4429
1782008.09.15 07:44t/p890.101.44291.43091.442960.0010643.95
1792008.09.15 07:44buy900.101.44321.43721.4492
1802008.09.15 08:11s/l900.101.43721.43721.4492-60.0010583.95
1812008.09.15 08:11buy910.101.43741.43141.4434
1822008.09.15 08:37s/l910.101.43141.43141.4434-60.0010523.95
1832008.09.15 08:37buy920.101.43161.42561.4376
1842008.09.15 10:24s/l920.101.42561.42561.4376-60.0010463.95
1852008.09.15 10:24buy930.101.42581.41981.4318
1862008.09.15 12:31s/l930.101.41981.41981.4318-60.0010403.95
1872008.09.15 12:31buy940.101.42001.41401.4260
1882008.09.15 13:26s/l940.101.41401.41401.4260-60.0010343.95
1892008.09.15 13:26buy950.101.41421.40821.4202
1902008.09.15 15:30t/p950.101.42021.40821.420260.0010403.95
1912008.09.15 15:30buy960.101.42041.41441.4264
1922008.09.15 21:34t/p960.101.42641.41441.426460.0010463.95
1932008.09.15 21:34buy970.101.42661.42061.4326
1942008.09.16 02:02s/l970.101.42061.42061.4326-59.1810404.77
1952008.09.16 02:02buy980.101.42081.41481.4268
1962008.09.16 03:48t/p980.101.42681.41481.426860.0010464.77
1972008.09.16 03:48sell990.101.42681.43281.4208
1982008.09.16 05:25t/p990.101.42081.43281.420860.0010524.77
1992008.09.16 05:25buy1000.101.42081.41481.4268
2002008.09.16 08:00t/p1000.101.42681.41481.426860.0010584.77
2012008.09.16 08:00buy1010.101.42701.42101.4330
2022008.09.16 11:41s/l1010.101.42101.42101.4330-60.0010524.77
2032008.09.16 11:41buy1020.101.42121.41521.4272
2042008.09.16 14:49t/p1020.101.42721.41521.427260.0010584.77
2052008.09.16 14:49buy1030.101.42741.42141.4334
2062008.09.16 15:01s/l1030.101.42141.42141.4334-60.0010524.77
2072008.09.16 15:01buy1040.101.42161.41561.4276
2082008.09.16 16:33s/l1040.101.41561.41561.4276-60.0010464.77
2092008.09.16 16:33buy1050.101.41581.40981.4218
2102008.09.16 20:14s/l1050.101.40981.40981.4218-60.0010404.77
2112008.09.16 20:14buy1060.101.40991.40391.4159
2122008.09.16 20:50t/p1060.101.41591.40391.415960.0010464.77
2132008.09.16 20:50buy1070.101.41611.41011.4221
2142008.09.16 23:41s/l1070.101.41011.41011.4221-60.0010404.77
2152008.09.16 23:41buy1080.101.41031.40431.4163
2162008.09.17 01:59t/p1080.101.41631.40431.416360.8210465.59
2172008.09.17 01:59buy1090.101.41651.41051.4225
2182008.09.17 08:57t/p1090.101.42251.41051.422560.0010525.59
2192008.09.17 08:57buy1100.101.42271.41671.4287
2202008.09.17 14:40s/l1100.101.41671.41671.4287-60.0010465.59
2212008.09.17 14:40buy1110.101.41691.41091.4229
2222008.09.17 18:02s/l1110.101.41091.41091.4229-60.0010405.59
2232008.09.17 18:02sell1120.101.41091.41691.4049
2242008.09.17 18:47s/l1120.101.41691.41691.4049-60.0010345.59
2252008.09.17 18:47buy1130.101.41691.41091.4229
2262008.09.17 19:20t/p1130.101.42291.41091.422960.0010405.59
2272008.09.17 19:20sell1140.101.42291.42891.4169
2282008.09.17 19:41s/l1140.101.42891.42891.4169-60.0010345.59
2292008.09.17 19:41buy1150.101.42891.42291.4349
2302008.09.17 20:04t/p1150.101.43491.42291.434960.0010405.59
2312008.09.17 20:04buy1160.101.43521.42921.4412
2322008.09.17 23:20s/l1160.101.42921.42921.4412-60.0010345.59
2332008.09.17 23:20sell1170.101.42911.43511.4231
2342008.09.18 02:25s/l1170.101.43511.43511.4231-63.2710282.32
2352008.09.18 02:25buy1180.101.43511.42911.4411
2362008.09.18 09:02s/l1180.101.42911.42911.4411-60.0010222.32
2372008.09.18 09:02buy1190.101.42901.42301.4350
2382008.09.18 10:12t/p1190.101.43501.42301.435060.0010282.32
2392008.09.18 10:12buy1200.101.43521.42921.4412
2402008.09.18 10:28t/p1200.101.44121.42921.441260.0010342.32
2412008.09.18 10:28buy1210.101.44141.43541.4474
2422008.09.18 11:58t/p1210.101.44741.43541.447460.0010402.32
2432008.09.18 11:58buy1220.101.44761.44161.4536
2442008.09.18 12:09t/p1220.101.45361.44161.453660.0010462.32
2452008.09.18 12:09sell1230.101.45371.45971.4477
2462008.09.18 13:13t/p1230.101.44771.45971.447760.0010522.32
2472008.09.18 13:13buy1240.101.44771.44171.4537
2482008.09.18 15:29s/l1240.101.44171.44171.4537-60.0010462.32
2492008.09.18 15:29buy1250.101.44191.43591.4479
2502008.09.18 15:52s/l1250.101.43591.43591.4479-60.0010402.32
2512008.09.18 15:52buy1260.101.43601.43001.4420
2522008.09.18 18:42t/p1260.101.44201.43001.442060.0010462.32
2532008.09.18 18:42sell1270.101.44201.44801.4360
2542008.09.18 20:55t/p1270.101.43601.44801.436060.0010522.32
2552008.09.18 20:55sell1280.101.43581.44181.4298
2562008.09.18 21:16t/p1280.101.42981.44181.429860.0010582.32
2572008.09.18 21:16buy1290.101.42971.42371.4357
2582008.09.18 22:23t/p1290.101.43571.42371.435760.0010642.32
2592008.09.18 22:23sell1300.101.43571.44171.4297
2602008.09.19 01:45t/p1300.101.42971.44171.429758.9110701.23
2612008.09.19 01:45sell1310.101.42951.43551.4235
2622008.09.19 02:28t/p1310.101.42351.43551.423560.0010761.23
2632008.09.19 02:28sell1320.101.42331.42931.4173
2642008.09.19 06:38t/p1320.101.41731.42931.417360.0010821.23
2652008.09.19 06:38sell1330.101.41711.42311.4111
2662008.09.19 08:09s/l1330.101.42311.42311.4111-60.0010761.23
2672008.09.19 08:09sell1340.101.42291.42891.4169
2682008.09.19 10:21t/p1340.101.41691.42891.416960.0010821.23
2692008.09.19 10:21sell1350.101.41661.42261.4106
2702008.09.19 11:33s/l1350.101.42261.42261.4106-60.0010761.23
2712008.09.19 11:33sell1360.101.42241.42841.4164
2722008.09.19 14:35s/l1360.101.42841.42841.4164-60.0010701.23
2732008.09.19 14:35sell1370.101.42821.43421.4222
2742008.09.19 14:55s/l1370.101.43421.43421.4222-60.0010641.23
2752008.09.19 14:55sell1380.101.43411.44011.4281
2762008.09.19 15:27s/l1380.101.44011.44011.4281-60.0010581.23
2772008.09.19 15:27sell1390.101.43991.44591.4339
2782008.09.19 20:27s/l1390.101.44591.44591.4339-60.0010521.23
2792008.09.19 20:27sell1400.101.44591.45191.4399
2802008.09.22 04:08s/l1400.101.45191.45191.4399-61.0910460.14
2812008.09.22 04:08buy1410.101.45191.44591.4579
2822008.09.22 10:08t/p1410.101.45791.44591.457960.0010520.14
2832008.09.22 10:08sell1420.101.45791.46391.4519
2842008.09.22 15:35s/l1420.101.46391.46391.4519-60.0010460.14
2852008.09.22 15:35buy1430.101.46391.45791.4699
2862008.09.22 18:01t/p1430.101.46991.45791.469960.0010520.14
2872008.09.22 18:01buy1440.101.47011.46411.4761
2882008.09.22 19:15t/p1440.101.47611.46411.476160.0010580.14
2892008.09.22 19:15sell1450.101.47611.48211.4701
2902008.09.22 21:20s/l1450.101.48211.48211.4701-60.0010520.14
2912008.09.22 21:20buy1460.101.48221.47621.4882
2922008.09.23 08:42s/l1460.101.47621.47621.4882-59.1810460.96
2932008.09.23 08:42sell1470.101.47621.48221.4702
2942008.09.23 10:20t/p1470.101.47021.48221.470260.0010520.96
2952008.09.23 10:20sell1480.101.46991.47591.4639
2962008.09.23 11:45s/l1480.101.47591.47591.4639-60.0010460.96
2972008.09.23 11:45buy1490.101.47591.46991.4819
2982008.09.23 16:21s/l1490.101.46991.46991.4819-60.0010400.96
2992008.09.23 16:21sell1500.101.46991.47591.4639
3002008.09.23 19:05t/p1500.101.46391.47591.463960.0010460.96
3012008.09.23 19:05sell1510.101.46351.46951.4575
3022008.09.23 20:10s/l1510.101.46951.46951.4575-60.0010400.96
3032008.09.23 20:10buy1520.101.46951.46351.4755
3042008.09.23 23:41s/l1520.101.46351.46351.4755-60.0010340.96
3052008.09.23 23:41buy1530.101.46371.45771.4697
3062008.09.24 01:43t/p1530.101.46971.45771.469760.8210401.78
3072008.09.24 01:43sell1540.101.46981.47581.4638
3082008.09.24 18:05t/p1540.101.46381.47581.463860.0010461.78
3092008.09.24 18:05buy1550.101.46381.45781.4698
3102008.09.25 03:19t/p1550.101.46981.45781.469862.4610524.24
3112008.09.25 03:19buy1560.101.47011.46411.4761
3122008.09.25 08:42t/p1560.101.47611.46411.476160.0010584.24
3132008.09.25 08:42buy1570.101.47631.47031.4823
3142008.09.25 09:55s/l1570.101.47031.47031.4823-60.0010524.24
3152008.09.25 10:10buy1580.101.47121.46521.4772
3162008.09.25 13:14s/l1580.101.46521.46521.4772-60.0010464.24
3172008.09.25 13:14buy1590.101.46531.45931.4713
3182008.09.25 14:21t/p1590.101.47131.45931.471360.0010524.24
3192008.09.25 14:21sell1600.101.47131.47731.4653
3202008.09.25 16:25t/p1600.101.46531.47731.465360.0010584.24
3212008.09.25 16:25buy1610.101.46511.45911.4711
3222008.09.25 18:59s/l1610.101.45911.45911.4711-60.0010524.24
3232008.09.25 18:59sell1620.101.45911.46511.4531
3242008.09.26 01:52s/l1620.101.46511.46511.4531-61.0910463.15
3252008.09.26 01:52sell1630.101.46501.47101.4590
3262008.09.26 09:29t/p1630.101.45901.47101.459060.0010523.15
3272008.09.26 09:29sell1640.101.45881.46481.4528
3282008.09.26 13:57s/l1640.101.46481.46481.4528-60.0010463.15
3292008.09.26 13:57sell1650.101.46461.47061.4586
3302008.09.26 15:20t/p1650.101.45861.47061.458660.0010523.15
3312008.09.26 15:20buy1660.101.45861.45261.4646
3322008.09.26 15:53t/p1660.101.46461.45261.464660.0010583.15
3332008.09.26 15:53buy1670.101.46491.45891.4709
3342008.09.26 17:06s/l1670.101.45891.45891.4709-60.0010523.15
3352008.09.26 17:06sell1680.101.45891.46491.4529
3362008.09.29 00:00t/p1680.101.45291.46491.452958.9110582.06
3372008.09.29 00:00buy1690.101.45191.44591.4579
3382008.09.29 07:18s/l1690.101.44591.44591.4579-60.0010522.06
3392008.09.29 07:18sell1700.101.44591.45191.4399
3402008.09.29 08:49t/p1700.101.43991.45191.439960.0010582.06
3412008.09.29 08:49buy1710.101.43981.43381.4458
3422008.09.29 09:23s/l1710.101.43381.43381.4458-60.0010522.06
3432008.09.29 09:23buy1720.101.43401.42801.4400
3442008.09.29 15:48t/p1720.101.44001.42801.440060.0010582.06
3452008.09.29 15:48sell1730.101.44001.44601.4340
3462008.09.29 16:19s/l1730.101.44601.44601.4340-60.0010522.06
3472008.09.29 16:19sell1740.101.44581.45181.4398
3482008.09.29 17:47t/p1740.101.43981.45181.439860.0010582.06
3492008.09.29 17:47buy1750.101.43981.43381.4458
3502008.09.29 19:45t/p1750.101.44581.43381.445860.0010642.06
3512008.09.29 19:45sell1760.101.44581.45181.4398
3522008.09.29 19:46s/l1760.101.45181.45181.4398-60.0010582.06
3532008.09.29 19:46sell1770.101.45211.45811.4461
3542008.09.29 19:50t/p1770.101.44611.45811.446160.0010642.06
3552008.09.29 19:50sell1780.101.44591.45191.4399
3562008.09.29 20:15s/l1780.101.45191.45191.4399-60.0010582.06
3572008.09.29 20:15sell1790.101.45181.45781.4458
3582008.09.29 20:23t/p1790.101.44581.45781.445860.0010642.06
3592008.09.29 20:23sell1800.101.44541.45141.4394
3602008.09.30 00:06t/p1800.101.43941.45141.439458.9110700.97
3612008.09.30 00:06sell1810.101.43921.44521.4332
3622008.09.30 12:30t/p1810.101.43321.44521.433260.0010760.97
3632008.09.30 12:30buy1820.101.43311.42711.4391
3642008.09.30 14:36s/l1820.101.42711.42711.4391-60.0010700.97
3652008.09.30 14:36sell1830.101.42711.43311.4211
3662008.09.30 15:26t/p1830.101.42111.43311.421160.0010760.97
3672008.09.30 15:26sell1840.101.42091.42691.4149
3682008.09.30 16:34t/p1840.101.41491.42691.414960.0010820.97
3692008.09.30 16:34buy1850.101.41491.40891.4209
3702008.09.30 16:45s/l1850.101.40891.40891.4209-60.0010760.97
3712008.09.30 16:45sell1860.101.40891.41491.4029
3722008.09.30 17:05t/p1860.101.40291.41491.402960.0010820.97
3732008.09.30 17:05sell1870.101.40261.40861.3966
3742008.09.30 17:42s/l1870.101.40861.40861.3966-60.0010760.97
3752008.09.30 17:42sell1880.101.40841.41441.4024
3762008.10.01 02:55s/l1880.101.41441.41441.4024-61.0910699.88
3772008.10.01 02:55buy1890.101.41461.40861.4206
3782008.10.01 04:13s/l1890.101.40861.40861.4206-60.0010639.88
3792008.10.01 04:13sell1900.101.40861.41461.4026
3802008.10.01 08:29s/l1900.101.41461.41461.4026-60.0010579.88
3812008.10.01 09:00buy1910.101.40911.40311.4151
3822008.10.01 09:33t/p1910.101.41511.40311.415160.0010639.88
3832008.10.01 09:33buy1920.101.41531.40931.4213
3842008.10.01 13:55s/l1920.101.40931.40931.4213-60.0010579.88
3852008.10.01 13:55buy1930.101.40951.40351.4155
3862008.10.01 14:24s/l1930.101.40351.40351.4155-60.0010519.88
3872008.10.01 14:24sell1940.101.40351.40951.3975
3882008.10.02 02:00t/p1940.101.39751.40951.397556.7310576.61
3892008.10.02 02:00buy1950.101.39751.39151.4035
3902008.10.02 08:15s/l1950.101.39151.39151.4035-60.0010516.61
3912008.10.02 08:15sell1960.101.39151.39751.3855
3922008.10.02 13:26t/p1960.101.38551.39751.385560.0010576.61
3932008.10.02 13:26buy1970.101.38551.37951.3915
3942008.10.02 14:11t/p1970.101.39151.37951.391560.0010636.61
3952008.10.02 14:11sell1980.101.39151.39751.3855
3962008.10.02 14:35t/p1980.101.38551.39751.385560.0010696.61
3972008.10.02 14:35sell1990.101.38521.39121.3792
3982008.10.02 14:38t/p1990.101.37921.39121.379260.0010756.61
3992008.10.02 14:38buy2000.101.37921.37321.3852
4002008.10.02 17:57t/p2000.101.38521.37321.385260.0010816.61
4012008.10.02 17:57sell2010.101.38521.39121.3792
4022008.10.02 21:54t/p2010.101.37921.39121.379260.0010876.61
4032008.10.02 21:54sell2020.101.37901.38501.3730
4042008.10.03 03:41s/l2020.101.38501.38501.3730-61.0910815.52
4052008.10.03 03:41sell2030.101.38481.39081.3788
4062008.10.03 14:50t/p2030.101.37881.39081.378860.0010875.52
4072008.10.03 14:50buy2040.101.37881.37281.3848
4082008.10.03 15:18s/l2040.101.37281.37281.3848-60.0010815.52
4092008.10.03 15:18buy2050.101.37301.36701.3790
4102008.10.03 16:44t/p2050.101.37901.36701.379060.0010875.52
4112008.10.03 16:44sell2060.101.37901.38501.3730
4122008.10.03 18:07s/l2060.101.38501.38501.3730-60.0010815.52
4132008.10.03 18:07sell2070.101.38481.39081.3788
4142008.10.03 20:12s/l2070.101.39081.39081.3788-60.0010755.52
4152008.10.03 20:12sell2080.101.39061.39661.3846
4162008.10.03 20:31t/p2080.101.38461.39661.384660.0010815.52
4172008.10.03 20:31sell2090.101.38431.39031.3783
4182008.10.03 22:33t/p2090.101.37831.39031.378360.0010875.52
4192008.10.03 22:33buy2100.101.37831.37231.3843
4202008.10.06 00:00s/l2100.101.37231.37231.3843-59.1810816.34
4212008.10.06 00:00buy2110.101.36391.35791.3699
4222008.10.06 08:08s/l2110.101.35791.35791.3699-60.0010756.34
4232008.10.06 08:08buy2120.101.35811.35211.3641
4242008.10.06 14:15t/p2120.101.36411.35211.364160.0010816.34
4252008.10.06 14:15sell2130.101.36411.37011.3581
4262008.10.06 14:42t/p2130.101.35811.37011.358160.0010876.34
4272008.10.06 14:42sell2140.101.35791.36391.3519
4282008.10.06 16:37t/p2140.101.35191.36391.351960.0010936.34
4292008.10.06 16:37sell2150.101.35161.35761.3456
4302008.10.06 20:59t/p2150.101.34561.35761.345660.0010996.34
4312008.10.06 20:59sell2160.101.34541.35141.3394
4322008.10.06 21:46s/l2160.101.35141.35141.3394-60.0010936.34
4332008.10.06 21:46sell2170.101.35131.35731.3453
4342008.10.07 05:48s/l2170.101.35731.35731.3453-61.0910875.25
4352008.10.07 05:48sell2180.101.35711.36311.3511
4362008.10.07 14:04s/l2180.101.36311.36311.3511-60.0010815.25
4372008.10.07 14:04sell2190.101.36291.36891.3569
4382008.10.07 15:14s/l2190.101.36891.36891.3569-60.0010755.25
4392008.10.07 15:14sell2200.101.36901.37501.3630
4402008.10.07 17:07t/p2200.101.36301.37501.363060.0010815.25
4412008.10.07 17:07buy2210.101.36301.35701.3690
4422008.10.07 19:48s/l2210.101.35701.35701.3690-60.0010755.25
4432008.10.07 19:48sell2220.101.35701.36301.3510
4442008.10.07 20:15s/l2220.101.36301.36301.3510-60.0010695.25
4452008.10.07 20:15buy2230.101.36301.35701.3690
4462008.10.08 01:11s/l2230.101.35701.35701.3690-59.1810636.07
4472008.10.08 01:11buy2240.101.35701.35101.3630
4482008.10.08 06:21t/p2240.101.36301.35101.363060.0010696.07
4492008.10.08 06:21sell2250.101.36301.36901.3570
4502008.10.08 07:11t/p2250.101.35701.36901.357060.0010756.07
4512008.10.08 07:11sell2260.101.35681.36281.3508
4522008.10.08 09:07s/l2260.101.36281.36281.3508-60.0010696.07
4532008.10.08 09:07buy2270.101.36281.35681.3688
4542008.10.08 13:07t/p2270.101.36881.35681.368860.0010756.07
4552008.10.08 13:07buy2280.101.36901.36301.3750
4562008.10.08 15:01s/l2280.101.36301.36301.3750-60.0010696.07
4572008.10.08 15:01buy2290.101.36321.35721.3692
4582008.10.08 15:51t/p2290.101.36921.35721.369260.0010756.07
4592008.10.08 15:51buy2300.101.36941.36341.3754
4602008.10.08 16:43s/l2300.101.36341.36341.3754-60.0010696.07
4612008.10.08 16:43buy2310.101.36361.35761.3696
4622008.10.08 18:40t/p2310.101.36961.35761.369660.0010756.07
4632008.10.08 18:40buy2320.101.36981.36381.3758
4642008.10.08 23:18s/l2320.101.36381.36381.3758-60.0010696.07
4652008.10.08 23:18sell2330.101.36381.36981.3578
4662008.10.09 05:36s/l2330.101.36981.36981.3578-63.2710632.80
4672008.10.09 05:36sell2340.101.36961.37561.3636
4682008.10.09 10:10s/l2340.101.37561.37561.3636-60.0010572.80
4692008.10.09 10:10buy2350.101.37561.36961.3816
4702008.10.09 12:50s/l2350.101.36961.36961.3816-60.0010512.80
4712008.10.09 12:50buy2360.101.36971.36371.3757
4722008.10.09 16:27s/l2360.101.36371.36371.3757-60.0010452.80
4732008.10.09 16:27buy2370.101.36391.35791.3699
4742008.10.09 23:03s/l2370.101.35791.35791.3699-60.0010392.80
4752008.10.09 23:03buy2380.101.35811.35211.3641
4762008.10.10 06:18s/l2380.101.35211.35211.3641-59.1810333.62
4772008.10.10 06:18buy2390.101.35221.34621.3582
4782008.10.10 08:54t/p2390.101.35821.34621.358260.0010393.62
4792008.10.10 08:54buy2400.101.35841.35241.3644
4802008.10.10 09:32t/p2400.101.36441.35241.364460.0010453.62
4812008.10.10 09:32sell2410.101.36441.37041.3584
4822008.10.10 10:28t/p2410.101.35841.37041.358460.0010513.62
4832008.10.10 10:28buy2420.101.35841.35241.3644
4842008.10.10 12:31s/l2420.101.35241.35241.3644-60.0010453.62
4852008.10.10 12:31sell2430.101.35241.35841.3464
4862008.10.10 14:09s/l2430.101.35841.35841.3464-60.0010393.62
4872008.10.10 14:09buy2440.101.35841.35241.3644
4882008.10.10 14:53s/l2440.101.35241.35241.3644-60.0010333.62
4892008.10.10 14:53sell2450.101.35241.35841.3464
4902008.10.10 16:10s/l2450.101.35841.35841.3464-60.0010273.62
4912008.10.10 16:10sell2460.101.35821.36421.3522
4922008.10.10 16:42t/p2460.101.35221.36421.352260.0010333.62
4932008.10.10 16:42buy2470.101.35201.34601.3580
4942008.10.10 17:51s/l2470.101.34601.34601.3580-60.0010273.62
4952008.10.10 17:51buy2480.101.34621.34021.3522
4962008.10.10 19:34s/l2480.101.34021.34021.3522-60.0010213.62
4972008.10.10 19:34buy2490.101.34031.33431.3463
4982008.10.10 20:26s/l2490.101.33431.33431.3463-60.0010153.62
4992008.10.10 20:26buy2500.101.33431.32831.3403
5002008.10.10 20:28s/l2500.101.32831.32831.3403-60.0010093.62
5012008.10.10 20:28buy2510.101.32851.32251.3345
5022008.10.10 21:11t/p2510.101.33451.32251.334560.0010153.62
5032008.10.10 21:11sell2520.101.33461.34061.3286
5042008.10.10 21:28s/l2520.101.34061.34061.3286-60.0010093.62
5052008.10.10 21:28sell2530.101.34041.34641.3344
5062008.10.13 00:02s/l2530.101.34641.34641.3344-61.0910032.53
5072008.10.13 00:02sell2540.101.35811.36411.3521
5082008.10.13 04:46t/p2540.101.35211.36411.352160.0010092.53
5092008.10.13 04:46sell2550.101.35181.35781.3458
5102008.10.13 08:02s/l2550.101.35781.35781.3458-60.0010032.53
5112008.10.13 08:02buy2560.101.35781.35181.3638
5122008.10.13 08:20t/p2560.101.36381.35181.363860.0010092.53
5132008.10.13 08:20sell2570.101.36381.36981.3578
5142008.10.13 12:09t/p2570.101.35781.36981.357860.0010152.53
5152008.10.13 12:09buy2580.101.35781.35181.3638
5162008.10.13 13:53t/p2580.101.36381.35181.363860.0010212.53
5172008.10.13 13:53buy2590.101.36401.35801.3700
5182008.10.13 16:57s/l2590.101.35801.35801.3700-60.0010152.53
5192008.10.13 16:57sell2600.101.35801.36401.3520
5202008.10.13 18:11t/p2600.101.35201.36401.352060.0010212.53
5212008.10.13 18:11buy2610.101.35201.34601.3580
5222008.10.13 21:37t/p2610.101.35801.34601.358060.0010272.53
5232008.10.13 21:37sell2620.101.35801.36401.3520
5242008.10.14 01:44s/l2620.101.36401.36401.3520-61.0910211.44
5252008.10.14 01:44sell2630.101.36391.36991.3579
5262008.10.14 12:03s/l2630.101.36991.36991.3579-60.0010151.44
5272008.10.14 12:03buy2640.101.36991.36391.3759
5282008.10.14 13:41t/p2640.101.37591.36391.375960.0010211.44
5292008.10.14 13:41buy2650.101.37611.37011.3821
5302008.10.14 15:12s/l2650.101.37011.37011.3821-60.0010151.44
5312008.10.14 15:12sell2660.101.37011.37611.3641
5322008.10.14 16:24t/p2660.101.36411.37611.364160.0010211.44
5332008.10.14 16:24buy2670.101.36401.35801.3700
5342008.10.15 01:25s/l2670.101.35801.35801.3700-59.1810152.26
5352008.10.15 01:25buy2680.101.35811.35211.3641
5362008.10.15 12:30t/p2680.101.36411.35211.364160.0010212.26
5372008.10.15 12:30sell2690.101.36411.37011.3581
5382008.10.15 15:01t/p2690.101.35811.37011.358160.0010272.26
5392008.10.15 15:01sell2700.101.35791.36391.3519
5402008.10.15 16:40s/l2700.101.36391.36391.3519-60.0010212.26
5412008.10.15 16:40sell2710.101.36371.36971.3577
5422008.10.15 17:11t/p2710.101.35771.36971.357760.0010272.26
5432008.10.15 17:11buy2720.101.35771.35171.3637
5442008.10.15 18:18s/l2720.101.35171.35171.3637-60.0010212.26
5452008.10.15 18:18sell2730.101.35171.35771.3457
5462008.10.15 23:18t/p2730.101.34571.35771.345760.0010272.26
5472008.10.15 23:18sell2740.101.34551.35151.3395
5482008.10.16 04:03s/l2740.101.35151.35151.3395-63.2710208.99
5492008.10.16 04:03buy2750.101.35161.34561.3576
5502008.10.16 05:37s/l2750.101.34561.34561.3576-60.0010148.99
5512008.10.16 05:37buy2760.101.34581.33981.3518
5522008.10.16 06:26s/l2760.101.33981.33981.3518-60.0010088.99
5532008.10.16 06:26buy2770.101.34001.33401.3460
5542008.10.16 10:08t/p2770.101.34601.33401.346060.0010148.99
5552008.10.16 10:08buy2780.101.34621.34021.3522
5562008.10.16 13:28t/p2780.101.35221.34021.352260.0010208.99
5572008.10.16 13:28sell2790.101.35221.35821.3462
5582008.10.16 15:33t/p2790.101.34621.35821.346260.0010268.99
5592008.10.16 15:33sell2800.101.34601.35201.3400
5602008.10.16 16:15t/p2800.101.34001.35201.340060.0010328.99
5612008.10.16 16:15sell2810.101.33981.34581.3338
5622008.10.16 21:08s/l2810.101.34581.34581.3338-60.0010268.99
5632008.10.16 21:08sell2820.101.34561.35161.3396
5642008.10.17 02:13s/l2820.101.35161.35161.3396-61.0910207.90
5652008.10.17 02:13sell2830.101.35141.35741.3454
5662008.10.17 03:26t/p2830.101.34541.35741.345460.0010267.90
5672008.10.17 03:26sell2840.101.34521.35121.3392
5682008.10.17 07:08s/l2840.101.35121.35121.3392-60.0010207.90
5692008.10.17 07:08buy2850.101.35121.34521.3572
5702008.10.17 09:55s/l2850.101.34521.34521.3572-60.0010147.90
5712008.10.17 09:55sell2860.101.34511.35111.3391
5722008.10.17 12:57t/p2860.101.33911.35111.339160.0010207.90
5732008.10.17 12:57buy2870.101.33911.33311.3451
5742008.10.17 15:41t/p2870.101.34511.33311.345160.0010267.90
5752008.10.17 15:41sell2880.101.34511.35111.3391
5762008.10.20 08:44s/l2880.101.35111.35111.3391-61.0910206.81
5772008.10.20 08:44buy2890.101.35111.34511.3571
5782008.10.20 12:51s/l2890.101.34511.34511.3571-60.0010146.81
5792008.10.20 12:51sell2900.101.34501.35101.3390
5802008.10.20 15:24t/p2900.101.33901.35101.339060.0010206.81
5812008.10.20 15:24sell2910.101.33881.34481.3328
5822008.10.20 16:24t/p2910.101.33281.34481.332860.0010266.81
5832008.10.20 16:24sell2920.101.33251.33851.3265
5842008.10.21 08:46t/p2920.101.32651.33851.326558.9110325.72
5852008.10.21 08:46buy2930.101.32651.32051.3325
5862008.10.21 13:37s/l2930.101.32051.32051.3325-60.0010265.72
5872008.10.21 13:37sell2940.101.32051.32651.3145
5882008.10.21 17:37t/p2940.101.31451.32651.314560.0010325.72
5892008.10.21 17:37sell2950.101.31431.32031.3083
5902008.10.21 19:10t/p2950.101.30831.32031.308360.0010385.72
5912008.10.21 19:10sell2960.101.30811.31411.3021
5922008.10.21 21:01s/l2960.101.31411.31411.3021-60.0010325.72
5932008.10.21 21:01sell2970.101.31391.31991.3079
5942008.10.21 21:23t/p2970.101.30791.31991.307960.0010385.72
5952008.10.21 21:30sell2980.101.30741.31341.3014
5962008.10.22 01:31t/p2980.101.30141.31341.301458.9110444.63
5972008.10.22 01:40sell2990.101.30191.30791.2959
5982008.10.22 04:28t/p2990.101.29591.30791.295960.0010504.63
5992008.10.22 04:28sell3000.101.29561.30161.2896
6002008.10.22 06:15t/p3000.101.28961.30161.289660.0010564.63
6012008.10.22 06:15sell3010.101.28941.29541.2834
6022008.10.22 06:18t/p3010.101.28341.29541.283460.0010624.63
6032008.10.22 06:18sell3020.101.28321.28921.2772
6042008.10.22 06:29t/p3020.101.27721.28921.277260.0010684.63
6052008.10.22 06:29sell3030.101.27671.28271.2707
6062008.10.22 06:38s/l3030.101.28271.28271.2707-60.0010624.63
6072008.10.22 06:38sell3040.101.28251.28851.2765
6082008.10.22 09:01s/l3040.101.28851.28851.2765-60.0010564.63
6092008.10.22 09:01sell3050.101.28831.29431.2823
6102008.10.22 09:37t/p3050.101.28231.29431.282360.0010624.63
6112008.10.22 09:37sell3060.101.28211.28811.2761
6122008.10.22 10:17s/l3060.101.28811.28811.2761-60.0010564.63
6132008.10.22 10:17sell3070.101.28791.29391.2819
6142008.10.22 12:05s/l3070.101.29391.29391.2819-60.0010504.63
6152008.10.22 12:05sell3080.101.29371.29971.2877
6162008.10.22 12:33t/p3080.101.28771.29971.287760.0010564.63
6172008.10.22 12:33sell3090.101.28751.29351.2815
6182008.10.22 16:03t/p3090.101.28151.29351.281560.0010624.63
6192008.10.22 16:03sell3100.101.28131.28731.2753
6202008.10.22 16:20s/l3100.101.28731.28731.2753-60.0010564.63
6212008.10.22 16:20sell3110.101.28711.29311.2811
6222008.10.23 01:03t/p3110.101.28111.29311.281156.7310621.36
6232008.10.23 01:03sell3120.101.28091.28691.2749
6242008.10.23 01:28t/p3120.101.27491.28691.274960.0010681.36
6252008.10.23 01:28sell3130.101.27441.28041.2684
6262008.10.23 02:08s/l3130.101.28041.28041.2684-60.0010621.36
6272008.10.23 02:08sell3140.101.28031.28631.2743
6282008.10.23 05:47t/p3140.101.27431.28631.274360.0010681.36
6292008.10.23 05:47sell3150.101.27401.28001.2680
6302008.10.23 06:57s/l3150.101.28001.28001.2680-60.0010621.36
6312008.10.23 06:57sell3160.101.27981.28581.2738
6322008.10.23 11:29s/l3160.101.28581.28581.2738-60.0010561.36
6332008.10.23 11:29sell3170.101.28561.29161.2796
6342008.10.23 13:54t/p3170.101.27961.29161.279660.0010621.36
6352008.10.23 13:54sell3180.101.27941.28541.2734
6362008.10.23 16:44s/l3180.101.28541.28541.2734-60.0010561.36
6372008.10.23 16:44sell3190.101.28521.29121.2792
6382008.10.23 22:07s/l3190.101.29121.29121.2792-60.0010501.36
6392008.10.23 22:07sell3200.101.29101.29701.2850
6402008.10.23 23:03s/l3200.101.29701.29701.2850-60.0010441.36
6412008.10.23 23:03sell3210.101.29681.30281.2908
6422008.10.24 01:37t/p3210.101.29081.30281.290858.9110500.27
6432008.10.24 01:37sell3220.101.29041.29641.2844
6442008.10.24 02:57t/p3220.101.28441.29641.284460.0010560.27
6452008.10.24 02:57sell3230.101.28411.29011.2781
6462008.10.24 04:35t/p3230.101.27811.29011.278160.0010620.27
6472008.10.24 04:35sell3240.101.27781.28381.2718
6482008.10.24 08:54t/p3240.101.27181.28381.271860.0010680.27
6492008.10.24 08:54sell3250.101.27151.27751.2655
6502008.10.24 09:33t/p3250.101.26551.27751.265560.0010740.27
6512008.10.24 09:33buy3260.101.26551.25951.2715
6522008.10.24 10:18s/l3260.101.25951.25951.2715-60.0010680.27
6532008.10.24 10:18buy3270.101.25951.25351.2655
6542008.10.24 10:41s/l3270.101.25351.25351.2655-60.0010620.27
6552008.10.24 10:41buy3280.101.25361.24761.2596
6562008.10.24 12:25t/p3280.101.25961.24761.259660.0010680.27
6572008.10.24 12:25sell3290.101.25961.26561.2536
6582008.10.24 14:40s/l3290.101.26561.26561.2536-60.0010620.27
6592008.10.24 14:40sell3300.101.26551.27151.2595
6602008.10.24 15:58s/l3300.101.27151.27151.2595-60.0010560.27
6612008.10.24 15:58sell3310.101.27131.27731.2653
6622008.10.24 16:18t/p3310.101.26531.27731.265360.0010620.27
6632008.10.24 16:18sell3320.101.26501.27101.2590
6642008.10.24 16:55s/l3320.101.27101.27101.2590-60.0010560.27
6652008.10.24 16:55sell3330.101.27081.27681.2648
6662008.10.24 19:28t/p3330.101.26481.27681.264860.0010620.27
6672008.10.24 19:28sell3340.101.26461.27061.2586
6682008.10.24 20:05t/p3340.101.25861.27061.258660.0010680.27
6692008.10.24 20:05sell3350.101.25841.26441.2524
6702008.10.24 20:34s/l3350.101.26441.26441.2524-60.0010620.27
6712008.10.24 20:34sell3360.101.26431.27031.2583
6722008.10.24 22:01t/p3360.101.25831.27031.258360.0010680.27
6732008.10.24 22:01sell3370.101.25811.26411.2521
6742008.10.24 22:41s/l3370.101.26411.26411.2521-60.0010620.27
6752008.10.24 22:41sell3380.101.26391.26991.2579
6762008.10.27 00:02t/p3380.101.25791.26991.257958.9110679.18
6772008.10.27 00:02sell3390.101.25751.26351.2515
6782008.10.27 01:00s/l3390.101.26351.26351.2515-60.0010619.18
6792008.10.27 01:00sell3400.101.26341.26941.2574
6802008.10.27 02:30t/p3400.101.25741.26941.257460.0010679.18
6812008.10.27 02:30sell3410.101.25721.26321.2512
6822008.10.27 07:58t/p3410.101.25121.26321.251260.0010739.18
6832008.10.27 07:58sell3420.101.25101.25701.2450
6842008.10.27 08:50t/p3420.101.24501.25701.245060.0010799.18
6852008.10.27 08:50sell3430.101.24481.25081.2388
6862008.10.27 09:37t/p3430.101.23881.25081.238860.0010859.18
6872008.10.27 09:37sell3440.101.23861.24461.2326
6882008.10.27 11:20s/l3440.101.24461.24461.2326-60.0010799.18
6892008.10.27 11:20sell3450.101.24441.25041.2384
6902008.10.27 17:35s/l3450.101.25041.25041.2384-60.0010739.18
6912008.10.27 17:35sell3460.101.25021.25621.2442
6922008.10.27 18:35s/l3460.101.25621.25621.2442-60.0010679.18
6932008.10.27 18:35sell3470.101.25601.26201.2500
6942008.10.27 21:11t/p3470.101.25001.26201.250060.0010739.18
6952008.10.27 21:11buy3480.101.25001.24401.2560
6962008.10.28 00:30s/l3480.101.24401.24401.2560-59.1810680.00
6972008.10.28 00:30sell3490.101.24401.25001.2380
6982008.10.28 02:04t/p3490.101.23801.25001.238060.0010740.00
6992008.10.28 02:04sell3500.101.23781.24381.2318
7002008.10.28 03:43s/l3500.101.24381.24381.2318-60.0010680.00
7012008.10.28 03:43sell3510.101.24361.24961.2376
7022008.10.28 06:37s/l3510.101.24961.24961.2376-60.0010620.00
7032008.10.28 06:37sell3520.101.24941.25541.2434
7042008.10.28 06:49s/l3520.101.25541.25541.2434-60.0010560.00
7052008.10.28 06:49sell3530.101.25521.26121.2492
7062008.10.28 07:06t/p3530.101.24921.26121.249260.0010620.00
7072008.10.28 07:06sell3540.101.24901.25501.2430
7082008.10.28 07:25s/l3540.101.25501.25501.2430-60.0010560.00
7092008.10.28 07:25sell3550.101.25491.26091.2489
7102008.10.28 08:51t/p3550.101.24891.26091.248960.0010620.00
7112008.10.28 08:51sell3560.101.24861.25461.2426
7122008.10.28 12:39s/l3560.101.25461.25461.2426-60.0010560.00
7132008.10.28 12:39sell3570.101.25441.26041.2484
7142008.10.28 15:42t/p3570.101.24841.26041.248460.0010620.00
7152008.10.28 15:42sell3580.101.24821.25421.2422
7162008.10.28 19:23s/l3580.101.25421.25421.2422-60.0010560.00
7172008.10.28 19:23sell3590.101.25401.26001.2480
7182008.10.28 19:52s/l3590.101.26001.26001.2480-60.0010500.00
7192008.10.28 19:52sell3600.101.25981.26581.2538
7202008.10.28 20:21s/l3600.101.26581.26581.2538-60.0010440.00
7212008.10.28 20:21buy3610.101.26591.25991.2719
7222008.10.28 21:00t/p3610.101.27191.25991.271960.0010500.00
7232008.10.28 21:00buy3620.101.27211.26611.2781
7242008.10.28 22:58t/p3620.101.27811.26611.278160.0010560.00
7252008.10.28 22:58buy3630.101.27831.27231.2843
7262008.10.29 02:07s/l3630.101.27231.27231.2843-59.1810500.82
7272008.10.29 02:07sell3640.101.27231.27831.2663
7282008.10.29 06:03t/p3640.101.26631.27831.266360.0010560.82
7292008.10.29 06:03sell3650.101.26611.27211.2601
7302008.10.29 06:48s/l3650.101.27211.27211.2601-60.0010500.82
7312008.10.29 06:48buy3660.101.27221.26621.2782
7322008.10.29 07:49t/p3660.101.27821.26621.278260.0010560.82
7332008.10.29 07:49buy3670.101.27841.27241.2844
7342008.10.29 08:09s/l3670.101.27241.27241.2844-60.0010500.82
7352008.10.29 08:09buy3680.101.27261.26661.2786
7362008.10.29 11:21t/p3680.101.27861.26661.278660.0010560.82
7372008.10.29 11:21sell3690.101.27861.28461.2726
7382008.10.29 11:59s/l3690.101.28461.28461.2726-60.0010500.82
7392008.10.29 11:59buy3700.101.28471.27871.2907
7402008.10.29 12:30s/l3700.101.27871.27871.2907-60.0010440.82
7412008.10.29 12:30buy3710.101.27891.27291.2849
7422008.10.29 15:03t/p3710.101.28491.27291.284960.0010500.82
7432008.10.29 15:03sell3720.101.28501.29101.2790
7442008.10.29 15:09s/l3720.101.29101.29101.2790-60.0010440.82
7452008.10.29 15:09sell3730.101.29081.29681.2848
7462008.10.29 15:26s/l3730.101.29681.29681.2848-60.0010380.82
7472008.10.29 15:26buy3740.101.29681.29081.3028
7482008.10.29 16:16s/l3740.101.29081.29081.3028-60.0010320.82
7492008.10.29 16:16sell3750.101.29071.29671.2847
7502008.10.29 16:59t/p3750.101.28471.29671.284760.0010380.82
7512008.10.29 16:59sell3760.101.28451.29051.2785
7522008.10.29 17:31s/l3760.101.29051.29051.2785-60.0010320.82
7532008.10.29 17:31sell3770.101.29041.29641.2844
7542008.10.29 19:31t/p3770.101.28441.29641.284460.0010380.82
7552008.10.29 19:31buy3780.101.28431.27831.2903
7562008.10.29 20:16t/p3780.101.29031.27831.290360.0010440.82
7572008.10.29 20:16buy3790.101.29051.28451.2965
7582008.10.29 20:38t/p3790.101.29651.28451.296560.0010500.82
7592008.10.29 20:38buy3800.101.29671.29071.3027
7602008.10.30 01:21t/p3800.101.30271.29071.302762.4610563.28
7612008.10.30 01:21buy3810.101.30291.29691.3089
7622008.10.30 01:51t/p3810.101.30891.29691.308960.0010623.28
7632008.10.30 01:51buy3820.101.30921.30321.3152
7642008.10.30 02:17t/p3820.101.31521.30321.315260.0010683.28
7652008.10.30 02:17buy3830.101.31541.30941.3214
7662008.10.30 03:37t/p3830.101.32141.30941.321460.0010743.28
7672008.10.30 03:37buy3840.101.32181.31581.3278
7682008.10.30 03:41t/p3840.101.32781.31581.327860.0010803.28
7692008.10.30 03:41buy3850.101.32801.32201.3340
7702008.10.30 03:59s/l3850.101.32201.32201.3340-60.0010743.28
7712008.10.30 03:59buy3860.101.32211.31611.3281
7722008.10.30 07:12s/l3860.101.31611.31611.3281-60.0010683.28
7732008.10.30 07:12sell3870.101.31611.32211.3101
7742008.10.30 08:19s/l3870.101.32211.32211.3101-60.0010623.28
7752008.10.30 08:19buy3880.101.32211.31611.3281
7762008.10.30 09:25s/l3880.101.31611.31611.3281-60.0010563.28
7772008.10.30 09:25buy3890.101.31621.31021.3222
7782008.10.30 10:08s/l3890.101.31021.31021.3222-60.0010503.28
7792008.10.30 10:08sell3900.101.31021.31621.3042
7802008.10.30 10:58t/p3900.101.30421.31621.304260.0010563.28
7812008.10.30 10:58buy3910.101.30421.29821.3102
7822008.10.30 11:33t/p3910.101.31021.29821.310260.0010623.28
7832008.10.30 11:33buy3920.101.31041.30441.3164
7842008.10.30 13:46s/l3920.101.30441.30441.3164-60.0010563.28
7852008.10.30 13:46buy3930.101.30461.29861.3106
7862008.10.30 14:46s/l3930.101.29861.29861.3106-60.0010503.28
7872008.10.30 14:46sell3940.101.29861.30461.2926
7882008.10.30 15:45t/p3940.101.29261.30461.292660.0010563.28
7892008.10.30 15:45buy3950.101.29251.28651.2985
7902008.10.30 16:36s/l3950.101.28651.28651.2985-60.0010503.28
7912008.10.30 16:36buy3960.101.28671.28071.2927
7922008.10.30 16:53s/l3960.101.28071.28071.2927-60.0010443.28
7932008.10.30 16:53sell3970.101.28061.28661.2746
7942008.10.30 17:01s/l3970.101.28661.28661.2746-60.0010383.28
7952008.10.30 17:01sell3980.101.28651.29251.2805
7962008.10.30 18:09s/l3980.101.29251.29251.2805-60.0010323.28
7972008.10.30 18:09sell3990.101.29231.29831.2863
7982008.10.30 19:26s/l3990.101.29831.29831.2863-60.0010263.28
7992008.10.30 19:26sell4000.101.29811.30411.2921
8002008.10.30 20:33t/p4000.101.29211.30411.292160.0010323.28
8012008.10.30 20:33sell4010.101.29181.29781.2858
8022008.10.30 22:54t/p4010.101.28581.29781.285860.0010383.28
8032008.10.30 22:54sell4020.101.28561.29161.2796
8042008.10.31 01:24t/p4020.101.27961.29161.279658.9110442.19
8052008.10.31 01:24sell4030.101.27941.28541.2734
8062008.10.31 03:48s/l4030.101.28541.28541.2734-60.0010382.19
8072008.10.31 03:48buy4040.101.28551.27951.2915
8082008.10.31 06:00s/l4040.101.27951.27951.2915-60.0010322.19
8092008.10.31 06:00sell4050.101.27951.28551.2735
8102008.10.31 06:07s/l4050.101.28551.28551.2735-60.0010262.19
8112008.10.31 06:07sell4060.101.28531.29131.2793
8122008.10.31 07:19t/p4060.101.27931.29131.279360.0010322.19
8132008.10.31 07:19sell4070.101.27891.28491.2729
8142008.10.31 07:36t/p4070.101.27291.28491.272960.0010382.19
8152008.10.31 07:36sell4080.101.27251.27851.2665
8162008.10.31 12:06s/l4080.101.27851.27851.2665-60.0010322.19
8172008.10.31 12:06sell4090.101.27831.28431.2723
8182008.10.31 12:52t/p4090.101.27231.28431.272360.0010382.19
8192008.10.31 12:52sell4100.101.27211.27811.2661
8202008.10.31 22:00close at stop4100.101.27271.27811.2661-6.0010376.19