|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Minute (M1) 2004.06.16 12:35 - 2008.10.31 22:00
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|MaxOrdersTotal1=1; MaxOrdersTotal2=1; MaxOrdersTotal3=1; TrainTimeFrame=5; TrainPeriod=1; PredictPeriod=1; StopLoss=60; TakeProfit=60; Lots=0.1; BeginDate=1970.01.01 00:00;
|Bars in test
|1389218
|Ticks modelled
|7812804
|Modelling quality
|25.00%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|376.19
|Gross profit
|12463.14
|Gross loss
|-12086.95
|Profit factor
|1.03
|Expected payoff
|0.92
|Absolute drawdown
|420.16
|Maximal drawdown
|1015.81 (9.23%)
|Relative drawdown
|9.23% (1015.81)
|Total trades
|410
|Short positions (won %)
|245 (53.88%)
|Long positions (won %)
|165 (46.06%)
|Profit trades (% of total)
|208 (50.73%)
|Loss trades (% of total)
|202 (49.27%)
|Largest
|profit trade
|62.46
|loss trade
|-63.27
|Average
|profit trade
|59.92
|loss trade
|-59.84
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|8 (482.46)
|consecutive losses (loss in money)
|7 (-422.45)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|482.46 (8)
|consecutive loss (count of losses)
|-422.45 (7)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2008.08.11 00:01
|sell
|1
|0.10
|1.4943
|1.5003
|1.4883
|2
|2008.08.11 09:42
|s/l
|1
|0.10
|1.5003
|1.5003
|1.4883
|-60.00
|9940.00
|3
|2008.08.11 09:42
|sell
|2
|0.10
|1.5001
|1.5061
|1.4941
|4
|2008.08.11 10:13
|s/l
|2
|0.10
|1.5061
|1.5061
|1.4941
|-60.00
|9880.00
|5
|2008.08.11 10:13
|sell
|3
|0.10
|1.5059
|1.5119
|1.4999
|6
|2008.08.11 14:54
|t/p
|3
|0.10
|1.4999
|1.5119
|1.4999
|60.00
|9940.00
|7
|2008.08.11 14:54
|sell
|4
|0.10
|1.4995
|1.5055
|1.4935
|8
|2008.08.11 18:20
|t/p
|4
|0.10
|1.4935
|1.5055
|1.4935
|60.00
|10000.00
|9
|2008.08.11 18:20
|sell
|5
|0.10
|1.4933
|1.4993
|1.4873
|10
|2008.08.12 03:09
|t/p
|5
|0.10
|1.4873
|1.4993
|1.4873
|58.91
|10058.91
|11
|2008.08.12 03:09
|sell
|6
|0.10
|1.4871
|1.4931
|1.4811
|12
|2008.08.12 14:20
|s/l
|6
|0.10
|1.4931
|1.4931
|1.4811
|-60.00
|9998.91
|13
|2008.08.12 14:20
|sell
|7
|0.10
|1.4929
|1.4989
|1.4869
|14
|2008.08.13 12:21
|t/p
|7
|0.10
|1.4869
|1.4989
|1.4869
|58.91
|10057.82
|15
|2008.08.13 12:21
|sell
|8
|0.10
|1.4866
|1.4926
|1.4806
|16
|2008.08.13 14:32
|s/l
|8
|0.10
|1.4926
|1.4926
|1.4806
|-60.00
|9997.82
|17
|2008.08.13 14:45
|sell
|9
|0.10
|1.4913
|1.4973
|1.4853
|18
|2008.08.13 16:07
|t/p
|9
|0.10
|1.4853
|1.4973
|1.4853
|60.00
|10057.82
|19
|2008.08.13 16:07
|sell
|10
|0.10
|1.4850
|1.4910
|1.4790
|20
|2008.08.13 18:09
|s/l
|10
|0.10
|1.4910
|1.4910
|1.4790
|-60.00
|9997.82
|21
|2008.08.13 18:09
|sell
|11
|0.10
|1.4909
|1.4969
|1.4849
|22
|2008.08.14 18:05
|t/p
|11
|0.10
|1.4849
|1.4969
|1.4849
|56.73
|10054.55
|23
|2008.08.14 18:10
|buy
|12
|0.10
|1.4841
|1.4781
|1.4901
|24
|2008.08.14 18:34
|s/l
|12
|0.10
|1.4781
|1.4781
|1.4901
|-60.00
|9994.55
|25
|2008.08.14 18:40
|sell
|13
|0.10
|1.4794
|1.4854
|1.4734
|26
|2008.08.15 09:23
|t/p
|13
|0.10
|1.4734
|1.4854
|1.4734
|58.91
|10053.46
|27
|2008.08.15 09:23
|buy
|14
|0.10
|1.4734
|1.4674
|1.4794
|28
|2008.08.15 17:12
|s/l
|14
|0.10
|1.4674
|1.4674
|1.4794
|-60.00
|9993.46
|29
|2008.08.15 17:12
|sell
|15
|0.10
|1.4674
|1.4734
|1.4614
|30
|2008.08.18 02:33
|s/l
|15
|0.10
|1.4734
|1.4734
|1.4614
|-61.09
|9932.37
|31
|2008.08.18 02:33
|sell
|16
|0.10
|1.4732
|1.4792
|1.4672
|32
|2008.08.19 00:01
|t/p
|16
|0.10
|1.4672
|1.4792
|1.4672
|58.91
|9991.28
|33
|2008.08.19 00:50
|sell
|17
|0.10
|1.4683
|1.4743
|1.4623
|34
|2008.08.19 17:43
|s/l
|17
|0.10
|1.4743
|1.4743
|1.4623
|-60.00
|9931.28
|35
|2008.08.19 17:43
|sell
|18
|0.10
|1.4741
|1.4801
|1.4681
|36
|2008.08.20 01:52
|s/l
|18
|0.10
|1.4801
|1.4801
|1.4681
|-61.09
|9870.19
|37
|2008.08.20 01:52
|sell
|19
|0.10
|1.4799
|1.4859
|1.4739
|38
|2008.08.20 09:10
|t/p
|19
|0.10
|1.4739
|1.4859
|1.4739
|60.00
|9930.19
|39
|2008.08.20 11:40
|buy
|20
|0.10
|1.4708
|1.4648
|1.4768
|40
|2008.08.21 02:26
|t/p
|20
|0.10
|1.4768
|1.4648
|1.4768
|62.46
|9992.65
|41
|2008.08.21 02:35
|sell
|21
|0.10
|1.4767
|1.4827
|1.4707
|42
|2008.08.21 08:49
|s/l
|21
|0.10
|1.4827
|1.4827
|1.4707
|-60.00
|9932.65
|43
|2008.08.21 10:00
|buy
|22
|0.10
|1.4786
|1.4726
|1.4846
|44
|2008.08.21 15:07
|t/p
|22
|0.10
|1.4846
|1.4726
|1.4846
|60.00
|9992.65
|45
|2008.08.21 15:10
|buy
|23
|0.10
|1.4840
|1.4780
|1.4900
|46
|2008.08.21 22:07
|t/p
|23
|0.10
|1.4900
|1.4780
|1.4900
|60.00
|10052.65
|47
|2008.08.21 22:07
|buy
|24
|0.10
|1.4904
|1.4844
|1.4964
|48
|2008.08.22 10:39
|s/l
|24
|0.10
|1.4844
|1.4844
|1.4964
|-59.18
|9993.47
|49
|2008.08.22 10:39
|buy
|25
|0.10
|1.4843
|1.4783
|1.4903
|50
|2008.08.22 17:36
|s/l
|25
|0.10
|1.4783
|1.4783
|1.4903
|-60.00
|9933.47
|51
|2008.08.25 00:07
|buy
|26
|0.10
|1.4788
|1.4728
|1.4848
|52
|2008.08.25 02:20
|s/l
|26
|0.10
|1.4728
|1.4728
|1.4848
|-60.00
|9873.47
|53
|2008.08.25 04:50
|sell
|27
|0.10
|1.4739
|1.4799
|1.4679
|54
|2008.08.25 14:39
|s/l
|27
|0.10
|1.4799
|1.4799
|1.4679
|-60.00
|9813.47
|55
|2008.08.25 14:45
|buy
|28
|0.10
|1.4797
|1.4737
|1.4857
|56
|2008.08.26 01:41
|s/l
|28
|0.10
|1.4737
|1.4737
|1.4857
|-59.18
|9754.29
|57
|2008.08.26 01:50
|sell
|29
|0.10
|1.4726
|1.4786
|1.4666
|58
|2008.08.26 10:00
|t/p
|29
|0.10
|1.4666
|1.4786
|1.4666
|60.00
|9814.29
|59
|2008.08.26 10:00
|buy
|30
|0.10
|1.4665
|1.4605
|1.4725
|60
|2008.08.26 10:08
|s/l
|30
|0.10
|1.4605
|1.4605
|1.4725
|-60.00
|9754.29
|61
|2008.08.26 10:10
|buy
|31
|0.10
|1.4602
|1.4542
|1.4662
|62
|2008.08.26 15:41
|t/p
|31
|0.10
|1.4662
|1.4542
|1.4662
|60.00
|9814.29
|63
|2008.08.26 15:41
|sell
|32
|0.10
|1.4662
|1.4722
|1.4602
|64
|2008.08.27 05:37
|s/l
|32
|0.10
|1.4722
|1.4722
|1.4602
|-61.09
|9753.20
|65
|2008.08.27 05:37
|sell
|33
|0.10
|1.4720
|1.4780
|1.4660
|66
|2008.08.28 03:32
|s/l
|33
|0.10
|1.4780
|1.4780
|1.4660
|-63.27
|9689.93
|67
|2008.08.28 03:32
|buy
|34
|0.10
|1.4780
|1.4720
|1.4840
|68
|2008.08.28 16:44
|s/l
|34
|0.10
|1.4720
|1.4720
|1.4840
|-60.00
|9629.93
|69
|2008.08.28 16:44
|sell
|35
|0.10
|1.4720
|1.4780
|1.4660
|70
|2008.08.29 17:45
|t/p
|35
|0.10
|1.4660
|1.4780
|1.4660
|58.91
|9688.84
|71
|2008.08.29 18:45
|buy
|36
|0.10
|1.4659
|1.4599
|1.4719
|72
|2008.09.01 00:15
|t/p
|36
|0.10
|1.4719
|1.4599
|1.4719
|60.82
|9749.66
|73
|2008.09.01 00:45
|sell
|37
|0.10
|1.4709
|1.4769
|1.4649
|74
|2008.09.01 02:55
|t/p
|37
|0.10
|1.4649
|1.4769
|1.4649
|60.00
|9809.66
|75
|2008.09.01 02:55
|sell
|38
|0.10
|1.4647
|1.4707
|1.4587
|76
|2008.09.01 16:21
|t/p
|38
|0.10
|1.4587
|1.4707
|1.4587
|60.00
|9869.66
|77
|2008.09.01 16:45
|sell
|39
|0.10
|1.4593
|1.4653
|1.4533
|78
|2008.09.02 08:38
|t/p
|39
|0.10
|1.4533
|1.4653
|1.4533
|58.91
|9928.57
|79
|2008.09.02 08:38
|sell
|40
|0.10
|1.4531
|1.4591
|1.4471
|80
|2008.09.02 11:36
|t/p
|40
|0.10
|1.4471
|1.4591
|1.4471
|60.00
|9988.57
|81
|2008.09.02 12:04
|sell
|41
|0.10
|1.4486
|1.4546
|1.4426
|82
|2008.09.02 16:42
|s/l
|41
|0.10
|1.4546
|1.4546
|1.4426
|-60.00
|9928.57
|83
|2008.09.02 16:42
|sell
|42
|0.10
|1.4544
|1.4604
|1.4484
|84
|2008.09.03 02:00
|t/p
|42
|0.10
|1.4484
|1.4604
|1.4484
|58.91
|9987.48
|85
|2008.09.03 02:05
|sell
|43
|0.10
|1.4490
|1.4550
|1.4430
|86
|2008.09.03 06:21
|t/p
|43
|0.10
|1.4430
|1.4550
|1.4430
|60.00
|10047.48
|87
|2008.09.03 09:50
|sell
|44
|0.10
|1.4419
|1.4479
|1.4359
|88
|2008.09.03 15:39
|s/l
|44
|0.10
|1.4479
|1.4479
|1.4359
|-60.00
|9987.48
|89
|2008.09.03 15:39
|sell
|45
|0.10
|1.4477
|1.4537
|1.4417
|90
|2008.09.04 09:28
|s/l
|45
|0.10
|1.4537
|1.4537
|1.4417
|-63.27
|9924.21
|91
|2008.09.04 09:30
|sell
|46
|0.10
|1.4532
|1.4592
|1.4472
|92
|2008.09.04 12:43
|t/p
|46
|0.10
|1.4472
|1.4592
|1.4472
|60.00
|9984.21
|93
|2008.09.04 17:30
|buy
|47
|0.10
|1.4341
|1.4281
|1.4401
|94
|2008.09.04 23:12
|s/l
|47
|0.10
|1.4281
|1.4281
|1.4401
|-60.00
|9924.21
|95
|2008.09.04 23:12
|sell
|48
|0.10
|1.4277
|1.4337
|1.4217
|96
|2008.09.04 23:17
|t/p
|48
|0.10
|1.4217
|1.4337
|1.4217
|60.00
|9984.21
|97
|2008.09.04 23:17
|buy
|49
|0.10
|1.4216
|1.4156
|1.4276
|98
|2008.09.05 01:10
|t/p
|49
|0.10
|1.4276
|1.4156
|1.4276
|60.82
|10045.03
|99
|2008.09.05 01:10
|sell
|50
|0.10
|1.4276
|1.4336
|1.4216
|100
|2008.09.05 12:06
|t/p
|50
|0.10
|1.4216
|1.4336
|1.4216
|60.00
|10105.03
|101
|2008.09.05 12:06
|sell
|51
|0.10
|1.4214
|1.4274
|1.4154
|102
|2008.09.05 14:30
|s/l
|51
|0.10
|1.4274
|1.4274
|1.4154
|-60.00
|10045.03
|103
|2008.09.05 15:46
|sell
|52
|0.10
|1.4311
|1.4371
|1.4251
|104
|2008.09.05 16:27
|t/p
|52
|0.10
|1.4251
|1.4371
|1.4251
|60.00
|10105.03
|105
|2008.09.05 16:27
|sell
|53
|0.10
|1.4248
|1.4308
|1.4188
|106
|2008.09.08 00:00
|s/l
|53
|0.10
|1.4308
|1.4308
|1.4188
|-61.09
|10043.94
|107
|2008.09.08 00:10
|sell
|54
|0.10
|1.4369
|1.4429
|1.4309
|108
|2008.09.08 04:47
|s/l
|54
|0.10
|1.4429
|1.4429
|1.4309
|-60.00
|9983.94
|109
|2008.09.08 04:47
|sell
|55
|0.10
|1.4427
|1.4487
|1.4367
|110
|2008.09.08 08:11
|t/p
|55
|0.10
|1.4367
|1.4487
|1.4367
|60.00
|10043.94
|111
|2008.09.08 08:11
|sell
|56
|0.10
|1.4365
|1.4425
|1.4305
|112
|2008.09.08 09:53
|t/p
|56
|0.10
|1.4305
|1.4425
|1.4305
|60.00
|10103.94
|113
|2008.09.08 09:53
|sell
|57
|0.10
|1.4303
|1.4363
|1.4243
|114
|2008.09.08 10:57
|t/p
|57
|0.10
|1.4243
|1.4363
|1.4243
|60.00
|10163.94
|115
|2008.09.08 10:57
|buy
|58
|0.10
|1.4242
|1.4182
|1.4302
|116
|2008.09.08 12:12
|s/l
|58
|0.10
|1.4182
|1.4182
|1.4302
|-60.00
|10103.94
|117
|2008.09.08 12:12
|sell
|59
|0.10
|1.4182
|1.4242
|1.4122
|118
|2008.09.08 15:04
|s/l
|59
|0.10
|1.4242
|1.4242
|1.4122
|-60.00
|10043.94
|119
|2008.09.08 15:04
|sell
|60
|0.10
|1.4240
|1.4300
|1.4180
|120
|2008.09.08 17:41
|t/p
|60
|0.10
|1.4180
|1.4300
|1.4180
|60.00
|10103.94
|121
|2008.09.08 17:41
|sell
|61
|0.10
|1.4178
|1.4238
|1.4118
|122
|2008.09.08 18:00
|t/p
|61
|0.10
|1.4118
|1.4238
|1.4118
|60.00
|10163.94
|123
|2008.09.08 18:00
|sell
|62
|0.10
|1.4116
|1.4176
|1.4056
|124
|2008.09.08 19:44
|t/p
|62
|0.10
|1.4056
|1.4176
|1.4056
|60.00
|10223.94
|125
|2008.09.08 19:44
|buy
|63
|0.10
|1.4056
|1.3996
|1.4116
|126
|2008.09.08 21:14
|t/p
|63
|0.10
|1.4116
|1.3996
|1.4116
|60.00
|10283.94
|127
|2008.09.08 22:55
|sell
|64
|0.10
|1.4133
|1.4193
|1.4073
|128
|2008.09.09 03:28
|t/p
|64
|0.10
|1.4073
|1.4193
|1.4073
|58.91
|10342.85
|129
|2008.09.09 03:28
|sell
|65
|0.10
|1.4070
|1.4130
|1.4010
|130
|2008.09.09 08:43
|s/l
|65
|0.10
|1.4130
|1.4130
|1.4010
|-60.00
|10282.85
|131
|2008.09.09 08:43
|sell
|66
|0.10
|1.4128
|1.4188
|1.4068
|132
|2008.09.09 11:32
|s/l
|66
|0.10
|1.4188
|1.4188
|1.4068
|-60.00
|10222.85
|133
|2008.09.09 11:32
|sell
|67
|0.10
|1.4187
|1.4247
|1.4127
|134
|2008.09.09 14:38
|t/p
|67
|0.10
|1.4127
|1.4247
|1.4127
|60.00
|10282.85
|135
|2008.09.09 14:38
|sell
|68
|0.10
|1.4125
|1.4185
|1.4065
|136
|2008.09.09 15:38
|t/p
|68
|0.10
|1.4065
|1.4185
|1.4065
|60.00
|10342.85
|137
|2008.09.09 15:38
|buy
|69
|0.10
|1.4065
|1.4005
|1.4125
|138
|2008.09.09 16:02
|t/p
|69
|0.10
|1.4125
|1.4005
|1.4125
|60.00
|10402.85
|139
|2008.09.09 16:02
|buy
|70
|0.10
|1.4128
|1.4068
|1.4188
|140
|2008.09.09 17:23
|t/p
|70
|0.10
|1.4188
|1.4068
|1.4188
|60.00
|10462.85
|141
|2008.09.09 17:23
|sell
|71
|0.10
|1.4188
|1.4248
|1.4128
|142
|2008.09.09 21:12
|t/p
|71
|0.10
|1.4128
|1.4248
|1.4128
|60.00
|10522.85
|143
|2008.09.09 21:12
|sell
|72
|0.10
|1.4124
|1.4184
|1.4064
|144
|2008.09.10 16:53
|t/p
|72
|0.10
|1.4064
|1.4184
|1.4064
|58.91
|10581.76
|145
|2008.09.10 16:53
|sell
|73
|0.10
|1.4062
|1.4122
|1.4002
|146
|2008.09.10 22:34
|t/p
|73
|0.10
|1.4002
|1.4122
|1.4002
|60.00
|10641.76
|147
|2008.09.10 22:34
|buy
|74
|0.10
|1.4000
|1.3940
|1.4060
|148
|2008.09.11 01:53
|s/l
|74
|0.10
|1.3940
|1.3940
|1.4060
|-57.54
|10584.22
|149
|2008.09.11 01:53
|buy
|75
|0.10
|1.3942
|1.3882
|1.4002
|150
|2008.09.11 16:06
|s/l
|75
|0.10
|1.3882
|1.3882
|1.4002
|-60.00
|10524.22
|151
|2008.09.11 16:06
|sell
|76
|0.10
|1.3882
|1.3942
|1.3822
|152
|2008.09.11 17:56
|s/l
|76
|0.10
|1.3942
|1.3942
|1.3822
|-60.00
|10464.22
|153
|2008.09.11 17:56
|sell
|77
|0.10
|1.3940
|1.4000
|1.3880
|154
|2008.09.11 22:57
|s/l
|77
|0.10
|1.4000
|1.4000
|1.3880
|-60.00
|10404.22
|155
|2008.09.11 22:57
|sell
|78
|0.10
|1.3998
|1.4058
|1.3938
|156
|2008.09.12 08:40
|s/l
|78
|0.10
|1.4058
|1.4058
|1.3938
|-61.09
|10343.13
|157
|2008.09.12 09:53
|buy
|79
|0.10
|1.4058
|1.3998
|1.4118
|158
|2008.09.12 10:44
|t/p
|79
|0.10
|1.4118
|1.3998
|1.4118
|60.00
|10403.13
|159
|2008.09.12 10:44
|sell
|80
|0.10
|1.4118
|1.4178
|1.4058
|160
|2008.09.12 13:39
|t/p
|80
|0.10
|1.4058
|1.4178
|1.4058
|60.00
|10463.13
|161
|2008.09.12 13:39
|buy
|81
|0.10
|1.4058
|1.3998
|1.4118
|162
|2008.09.12 14:59
|t/p
|81
|0.10
|1.4118
|1.3998
|1.4118
|60.00
|10523.13
|163
|2008.09.12 14:59
|sell
|82
|0.10
|1.4118
|1.4178
|1.4058
|164
|2008.09.12 16:50
|s/l
|82
|0.10
|1.4178
|1.4178
|1.4058
|-60.00
|10463.13
|165
|2008.09.12 16:50
|buy
|83
|0.10
|1.4178
|1.4118
|1.4238
|166
|2008.09.15 00:00
|t/p
|83
|0.10
|1.4238
|1.4118
|1.4238
|60.82
|10523.95
|167
|2008.09.15 00:00
|buy
|84
|0.10
|1.4295
|1.4235
|1.4355
|168
|2008.09.15 04:13
|t/p
|84
|0.10
|1.4355
|1.4235
|1.4355
|60.00
|10583.95
|169
|2008.09.15 04:13
|buy
|85
|0.10
|1.4357
|1.4297
|1.4417
|170
|2008.09.15 05:07
|t/p
|85
|0.10
|1.4417
|1.4297
|1.4417
|60.00
|10643.95
|171
|2008.09.15 05:07
|buy
|86
|0.10
|1.4419
|1.4359
|1.4479
|172
|2008.09.15 05:23
|t/p
|86
|0.10
|1.4479
|1.4359
|1.4479
|60.00
|10703.95
|173
|2008.09.15 05:23
|buy
|87
|0.10
|1.4481
|1.4421
|1.4541
|174
|2008.09.15 06:03
|s/l
|87
|0.10
|1.4421
|1.4421
|1.4541
|-60.00
|10643.95
|175
|2008.09.15 06:15
|buy
|88
|0.10
|1.4427
|1.4367
|1.4487
|176
|2008.09.15 06:43
|s/l
|88
|0.10
|1.4367
|1.4367
|1.4487
|-60.00
|10583.95
|177
|2008.09.15 06:43
|buy
|89
|0.10
|1.4369
|1.4309
|1.4429
|178
|2008.09.15 07:44
|t/p
|89
|0.10
|1.4429
|1.4309
|1.4429
|60.00
|10643.95
|179
|2008.09.15 07:44
|buy
|90
|0.10
|1.4432
|1.4372
|1.4492
|180
|2008.09.15 08:11
|s/l
|90
|0.10
|1.4372
|1.4372
|1.4492
|-60.00
|10583.95
|181
|2008.09.15 08:11
|buy
|91
|0.10
|1.4374
|1.4314
|1.4434
|182
|2008.09.15 08:37
|s/l
|91
|0.10
|1.4314
|1.4314
|1.4434
|-60.00
|10523.95
|183
|2008.09.15 08:37
|buy
|92
|0.10
|1.4316
|1.4256
|1.4376
|184
|2008.09.15 10:24
|s/l
|92
|0.10
|1.4256
|1.4256
|1.4376
|-60.00
|10463.95
|185
|2008.09.15 10:24
|buy
|93
|0.10
|1.4258
|1.4198
|1.4318
|186
|2008.09.15 12:31
|s/l
|93
|0.10
|1.4198
|1.4198
|1.4318
|-60.00
|10403.95
|187
|2008.09.15 12:31
|buy
|94
|0.10
|1.4200
|1.4140
|1.4260
|188
|2008.09.15 13:26
|s/l
|94
|0.10
|1.4140
|1.4140
|1.4260
|-60.00
|10343.95
|189
|2008.09.15 13:26
|buy
|95
|0.10
|1.4142
|1.4082
|1.4202
|190
|2008.09.15 15:30
|t/p
|95
|0.10
|1.4202
|1.4082
|1.4202
|60.00
|10403.95
|191
|2008.09.15 15:30
|buy
|96
|0.10
|1.4204
|1.4144
|1.4264
|192
|2008.09.15 21:34
|t/p
|96
|0.10
|1.4264
|1.4144
|1.4264
|60.00
|10463.95
|193
|2008.09.15 21:34
|buy
|97
|0.10
|1.4266
|1.4206
|1.4326
|194
|2008.09.16 02:02
|s/l
|97
|0.10
|1.4206
|1.4206
|1.4326
|-59.18
|10404.77
|195
|2008.09.16 02:02
|buy
|98
|0.10
|1.4208
|1.4148
|1.4268
|196
|2008.09.16 03:48
|t/p
|98
|0.10
|1.4268
|1.4148
|1.4268
|60.00
|10464.77
|197
|2008.09.16 03:48
|sell
|99
|0.10
|1.4268
|1.4328
|1.4208
|198
|2008.09.16 05:25
|t/p
|99
|0.10
|1.4208
|1.4328
|1.4208
|60.00
|10524.77
|199
|2008.09.16 05:25
|buy
|100
|0.10
|1.4208
|1.4148
|1.4268
|200
|2008.09.16 08:00
|t/p
|100
|0.10
|1.4268
|1.4148
|1.4268
|60.00
|10584.77
|201
|2008.09.16 08:00
|buy
|101
|0.10
|1.4270
|1.4210
|1.4330
|202
|2008.09.16 11:41
|s/l
|101
|0.10
|1.4210
|1.4210
|1.4330
|-60.00
|10524.77
|203
|2008.09.16 11:41
|buy
|102
|0.10
|1.4212
|1.4152
|1.4272
|204
|2008.09.16 14:49
|t/p
|102
|0.10
|1.4272
|1.4152
|1.4272
|60.00
|10584.77
|205
|2008.09.16 14:49
|buy
|103
|0.10
|1.4274
|1.4214
|1.4334
|206
|2008.09.16 15:01
|s/l
|103
|0.10
|1.4214
|1.4214
|1.4334
|-60.00
|10524.77
|207
|2008.09.16 15:01
|buy
|104
|0.10
|1.4216
|1.4156
|1.4276
|208
|2008.09.16 16:33
|s/l
|104
|0.10
|1.4156
|1.4156
|1.4276
|-60.00
|10464.77
|209
|2008.09.16 16:33
|buy
|105
|0.10
|1.4158
|1.4098
|1.4218
|210
|2008.09.16 20:14
|s/l
|105
|0.10
|1.4098
|1.4098
|1.4218
|-60.00
|10404.77
|211
|2008.09.16 20:14
|buy
|106
|0.10
|1.4099
|1.4039
|1.4159
|212
|2008.09.16 20:50
|t/p
|106
|0.10
|1.4159
|1.4039
|1.4159
|60.00
|10464.77
|213
|2008.09.16 20:50
|buy
|107
|0.10
|1.4161
|1.4101
|1.4221
|214
|2008.09.16 23:41
|s/l
|107
|0.10
|1.4101
|1.4101
|1.4221
|-60.00
|10404.77
|215
|2008.09.16 23:41
|buy
|108
|0.10
|1.4103
|1.4043
|1.4163
|216
|2008.09.17 01:59
|t/p
|108
|0.10
|1.4163
|1.4043
|1.4163
|60.82
|10465.59
|217
|2008.09.17 01:59
|buy
|109
|0.10
|1.4165
|1.4105
|1.4225
|218
|2008.09.17 08:57
|t/p
|109
|0.10
|1.4225
|1.4105
|1.4225
|60.00
|10525.59
|219
|2008.09.17 08:57
|buy
|110
|0.10
|1.4227
|1.4167
|1.4287
|220
|2008.09.17 14:40
|s/l
|110
|0.10
|1.4167
|1.4167
|1.4287
|-60.00
|10465.59
|221
|2008.09.17 14:40
|buy
|111
|0.10
|1.4169
|1.4109
|1.4229
|222
|2008.09.17 18:02
|s/l
|111
|0.10
|1.4109
|1.4109
|1.4229
|-60.00
|10405.59
|223
|2008.09.17 18:02
|sell
|112
|0.10
|1.4109
|1.4169
|1.4049
|224
|2008.09.17 18:47
|s/l
|112
|0.10
|1.4169
|1.4169
|1.4049
|-60.00
|10345.59
|225
|2008.09.17 18:47
|buy
|113
|0.10
|1.4169
|1.4109
|1.4229
|226
|2008.09.17 19:20
|t/p
|113
|0.10
|1.4229
|1.4109
|1.4229
|60.00
|10405.59
|227
|2008.09.17 19:20
|sell
|114
|0.10
|1.4229
|1.4289
|1.4169
|228
|2008.09.17 19:41
|s/l
|114
|0.10
|1.4289
|1.4289
|1.4169
|-60.00
|10345.59
|229
|2008.09.17 19:41
|buy
|115
|0.10
|1.4289
|1.4229
|1.4349
|230
|2008.09.17 20:04
|t/p
|115
|0.10
|1.4349
|1.4229
|1.4349
|60.00
|10405.59
|231
|2008.09.17 20:04
|buy
|116
|0.10
|1.4352
|1.4292
|1.4412
|232
|2008.09.17 23:20
|s/l
|116
|0.10
|1.4292
|1.4292
|1.4412
|-60.00
|10345.59
|233
|2008.09.17 23:20
|sell
|117
|0.10
|1.4291
|1.4351
|1.4231
|234
|2008.09.18 02:25
|s/l
|117
|0.10
|1.4351
|1.4351
|1.4231
|-63.27
|10282.32
|235
|2008.09.18 02:25
|buy
|118
|0.10
|1.4351
|1.4291
|1.4411
|236
|2008.09.18 09:02
|s/l
|118
|0.10
|1.4291
|1.4291
|1.4411
|-60.00
|10222.32
|237
|2008.09.18 09:02
|buy
|119
|0.10
|1.4290
|1.4230
|1.4350
|238
|2008.09.18 10:12
|t/p
|119
|0.10
|1.4350
|1.4230
|1.4350
|60.00
|10282.32
|239
|2008.09.18 10:12
|buy
|120
|0.10
|1.4352
|1.4292
|1.4412
|240
|2008.09.18 10:28
|t/p
|120
|0.10
|1.4412
|1.4292
|1.4412
|60.00
|10342.32
|241
|2008.09.18 10:28
|buy
|121
|0.10
|1.4414
|1.4354
|1.4474
|242
|2008.09.18 11:58
|t/p
|121
|0.10
|1.4474
|1.4354
|1.4474
|60.00
|10402.32
|243
|2008.09.18 11:58
|buy
|122
|0.10
|1.4476
|1.4416
|1.4536
|244
|2008.09.18 12:09
|t/p
|122
|0.10
|1.4536
|1.4416
|1.4536
|60.00
|10462.32
|245
|2008.09.18 12:09
|sell
|123
|0.10
|1.4537
|1.4597
|1.4477
|246
|2008.09.18 13:13
|t/p
|123
|0.10
|1.4477
|1.4597
|1.4477
|60.00
|10522.32
|247
|2008.09.18 13:13
|buy
|124
|0.10
|1.4477
|1.4417
|1.4537
|248
|2008.09.18 15:29
|s/l
|124
|0.10
|1.4417
|1.4417
|1.4537
|-60.00
|10462.32
|249
|2008.09.18 15:29
|buy
|125
|0.10
|1.4419
|1.4359
|1.4479
|250
|2008.09.18 15:52
|s/l
|125
|0.10
|1.4359
|1.4359
|1.4479
|-60.00
|10402.32
|251
|2008.09.18 15:52
|buy
|126
|0.10
|1.4360
|1.4300
|1.4420
|252
|2008.09.18 18:42
|t/p
|126
|0.10
|1.4420
|1.4300
|1.4420
|60.00
|10462.32
|253
|2008.09.18 18:42
|sell
|127
|0.10
|1.4420
|1.4480
|1.4360
|254
|2008.09.18 20:55
|t/p
|127
|0.10
|1.4360
|1.4480
|1.4360
|60.00
|10522.32
|255
|2008.09.18 20:55
|sell
|128
|0.10
|1.4358
|1.4418
|1.4298
|256
|2008.09.18 21:16
|t/p
|128
|0.10
|1.4298
|1.4418
|1.4298
|60.00
|10582.32
|257
|2008.09.18 21:16
|buy
|129
|0.10
|1.4297
|1.4237
|1.4357
|258
|2008.09.18 22:23
|t/p
|129
|0.10
|1.4357
|1.4237
|1.4357
|60.00
|10642.32
|259
|2008.09.18 22:23
|sell
|130
|0.10
|1.4357
|1.4417
|1.4297
|260
|2008.09.19 01:45
|t/p
|130
|0.10
|1.4297
|1.4417
|1.4297
|58.91
|10701.23
|261
|2008.09.19 01:45
|sell
|131
|0.10
|1.4295
|1.4355
|1.4235
|262
|2008.09.19 02:28
|t/p
|131
|0.10
|1.4235
|1.4355
|1.4235
|60.00
|10761.23
|263
|2008.09.19 02:28
|sell
|132
|0.10
|1.4233
|1.4293
|1.4173
|264
|2008.09.19 06:38
|t/p
|132
|0.10
|1.4173
|1.4293
|1.4173
|60.00
|10821.23
|265
|2008.09.19 06:38
|sell
|133
|0.10
|1.4171
|1.4231
|1.4111
|266
|2008.09.19 08:09
|s/l
|133
|0.10
|1.4231
|1.4231
|1.4111
|-60.00
|10761.23
|267
|2008.09.19 08:09
|sell
|134
|0.10
|1.4229
|1.4289
|1.4169
|268
|2008.09.19 10:21
|t/p
|134
|0.10
|1.4169
|1.4289
|1.4169
|60.00
|10821.23
|269
|2008.09.19 10:21
|sell
|135
|0.10
|1.4166
|1.4226
|1.4106
|270
|2008.09.19 11:33
|s/l
|135
|0.10
|1.4226
|1.4226
|1.4106
|-60.00
|10761.23
|271
|2008.09.19 11:33
|sell
|136
|0.10
|1.4224
|1.4284
|1.4164
|272
|2008.09.19 14:35
|s/l
|136
|0.10
|1.4284
|1.4284
|1.4164
|-60.00
|10701.23
|273
|2008.09.19 14:35
|sell
|137
|0.10
|1.4282
|1.4342
|1.4222
|274
|2008.09.19 14:55
|s/l
|137
|0.10
|1.4342
|1.4342
|1.4222
|-60.00
|10641.23
|275
|2008.09.19 14:55
|sell
|138
|0.10
|1.4341
|1.4401
|1.4281
|276
|2008.09.19 15:27
|s/l
|138
|0.10
|1.4401
|1.4401
|1.4281
|-60.00
|10581.23
|277
|2008.09.19 15:27
|sell
|139
|0.10
|1.4399
|1.4459
|1.4339
|278
|2008.09.19 20:27
|s/l
|139
|0.10
|1.4459
|1.4459
|1.4339
|-60.00
|10521.23
|279
|2008.09.19 20:27
|sell
|140
|0.10
|1.4459
|1.4519
|1.4399
|280
|2008.09.22 04:08
|s/l
|140
|0.10
|1.4519
|1.4519
|1.4399
|-61.09
|10460.14
|281
|2008.09.22 04:08
|buy
|141
|0.10
|1.4519
|1.4459
|1.4579
|282
|2008.09.22 10:08
|t/p
|141
|0.10
|1.4579
|1.4459
|1.4579
|60.00
|10520.14
|283
|2008.09.22 10:08
|sell
|142
|0.10
|1.4579
|1.4639
|1.4519
|284
|2008.09.22 15:35
|s/l
|142
|0.10
|1.4639
|1.4639
|1.4519
|-60.00
|10460.14
|285
|2008.09.22 15:35
|buy
|143
|0.10
|1.4639
|1.4579
|1.4699
|286
|2008.09.22 18:01
|t/p
|143
|0.10
|1.4699
|1.4579
|1.4699
|60.00
|10520.14
|287
|2008.09.22 18:01
|buy
|144
|0.10
|1.4701
|1.4641
|1.4761
|288
|2008.09.22 19:15
|t/p
|144
|0.10
|1.4761
|1.4641
|1.4761
|60.00
|10580.14
|289
|2008.09.22 19:15
|sell
|145
|0.10
|1.4761
|1.4821
|1.4701
|290
|2008.09.22 21:20
|s/l
|145
|0.10
|1.4821
|1.4821
|1.4701
|-60.00
|10520.14
|291
|2008.09.22 21:20
|buy
|146
|0.10
|1.4822
|1.4762
|1.4882
|292
|2008.09.23 08:42
|s/l
|146
|0.10
|1.4762
|1.4762
|1.4882
|-59.18
|10460.96
|293
|2008.09.23 08:42
|sell
|147
|0.10
|1.4762
|1.4822
|1.4702
|294
|2008.09.23 10:20
|t/p
|147
|0.10
|1.4702
|1.4822
|1.4702
|60.00
|10520.96
|295
|2008.09.23 10:20
|sell
|148
|0.10
|1.4699
|1.4759
|1.4639
|296
|2008.09.23 11:45
|s/l
|148
|0.10
|1.4759
|1.4759
|1.4639
|-60.00
|10460.96
|297
|2008.09.23 11:45
|buy
|149
|0.10
|1.4759
|1.4699
|1.4819
|298
|2008.09.23 16:21
|s/l
|149
|0.10
|1.4699
|1.4699
|1.4819
|-60.00
|10400.96
|299
|2008.09.23 16:21
|sell
|150
|0.10
|1.4699
|1.4759
|1.4639
|300
|2008.09.23 19:05
|t/p
|150
|0.10
|1.4639
|1.4759
|1.4639
|60.00
|10460.96
|301
|2008.09.23 19:05
|sell
|151
|0.10
|1.4635
|1.4695
|1.4575
|302
|2008.09.23 20:10
|s/l
|151
|0.10
|1.4695
|1.4695
|1.4575
|-60.00
|10400.96
|303
|2008.09.23 20:10
|buy
|152
|0.10
|1.4695
|1.4635
|1.4755
|304
|2008.09.23 23:41
|s/l
|152
|0.10
|1.4635
|1.4635
|1.4755
|-60.00
|10340.96
|305
|2008.09.23 23:41
|buy
|153
|0.10
|1.4637
|1.4577
|1.4697
|306
|2008.09.24 01:43
|t/p
|153
|0.10
|1.4697
|1.4577
|1.4697
|60.82
|10401.78
|307
|2008.09.24 01:43
|sell
|154
|0.10
|1.4698
|1.4758
|1.4638
|308
|2008.09.24 18:05
|t/p
|154
|0.10
|1.4638
|1.4758
|1.4638
|60.00
|10461.78
|309
|2008.09.24 18:05
|buy
|155
|0.10
|1.4638
|1.4578
|1.4698
|310
|2008.09.25 03:19
|t/p
|155
|0.10
|1.4698
|1.4578
|1.4698
|62.46
|10524.24
|311
|2008.09.25 03:19
|buy
|156
|0.10
|1.4701
|1.4641
|1.4761
|312
|2008.09.25 08:42
|t/p
|156
|0.10
|1.4761
|1.4641
|1.4761
|60.00
|10584.24
|313
|2008.09.25 08:42
|buy
|157
|0.10
|1.4763
|1.4703
|1.4823
|314
|2008.09.25 09:55
|s/l
|157
|0.10
|1.4703
|1.4703
|1.4823
|-60.00
|10524.24
|315
|2008.09.25 10:10
|buy
|158
|0.10
|1.4712
|1.4652
|1.4772
|316
|2008.09.25 13:14
|s/l
|158
|0.10
|1.4652
|1.4652
|1.4772
|-60.00
|10464.24
|317
|2008.09.25 13:14
|buy
|159
|0.10
|1.4653
|1.4593
|1.4713
|318
|2008.09.25 14:21
|t/p
|159
|0.10
|1.4713
|1.4593
|1.4713
|60.00
|10524.24
|319
|2008.09.25 14:21
|sell
|160
|0.10
|1.4713
|1.4773
|1.4653
|320
|2008.09.25 16:25
|t/p
|160
|0.10
|1.4653
|1.4773
|1.4653
|60.00
|10584.24
|321
|2008.09.25 16:25
|buy
|161
|0.10
|1.4651
|1.4591
|1.4711
|322
|2008.09.25 18:59
|s/l
|161
|0.10
|1.4591
|1.4591
|1.4711
|-60.00
|10524.24
|323
|2008.09.25 18:59
|sell
|162
|0.10
|1.4591
|1.4651
|1.4531
|324
|2008.09.26 01:52
|s/l
|162
|0.10
|1.4651
|1.4651
|1.4531
|-61.09
|10463.15
|325
|2008.09.26 01:52
|sell
|163
|0.10
|1.4650
|1.4710
|1.4590
|326
|2008.09.26 09:29
|t/p
|163
|0.10
|1.4590
|1.4710
|1.4590
|60.00
|10523.15
|327
|2008.09.26 09:29
|sell
|164
|0.10
|1.4588
|1.4648
|1.4528
|328
|2008.09.26 13:57
|s/l
|164
|0.10
|1.4648
|1.4648
|1.4528
|-60.00
|10463.15
|329
|2008.09.26 13:57
|sell
|165
|0.10
|1.4646
|1.4706
|1.4586
|330
|2008.09.26 15:20
|t/p
|165
|0.10
|1.4586
|1.4706
|1.4586
|60.00
|10523.15
|331
|2008.09.26 15:20
|buy
|166
|0.10
|1.4586
|1.4526
|1.4646
|332
|2008.09.26 15:53
|t/p
|166
|0.10
|1.4646
|1.4526
|1.4646
|60.00
|10583.15
|333
|2008.09.26 15:53
|buy
|167
|0.10
|1.4649
|1.4589
|1.4709
|334
|2008.09.26 17:06
|s/l
|167
|0.10
|1.4589
|1.4589
|1.4709
|-60.00
|10523.15
|335
|2008.09.26 17:06
|sell
|168
|0.10
|1.4589
|1.4649
|1.4529
|336
|2008.09.29 00:00
|t/p
|168
|0.10
|1.4529
|1.4649
|1.4529
|58.91
|10582.06
|337
|2008.09.29 00:00
|buy
|169
|0.10
|1.4519
|1.4459
|1.4579
|338
|2008.09.29 07:18
|s/l
|169
|0.10
|1.4459
|1.4459
|1.4579
|-60.00
|10522.06
|339
|2008.09.29 07:18
|sell
|170
|0.10
|1.4459
|1.4519
|1.4399
|340
|2008.09.29 08:49
|t/p
|170
|0.10
|1.4399
|1.4519
|1.4399
|60.00
|10582.06
|341
|2008.09.29 08:49
|buy
|171
|0.10
|1.4398
|1.4338
|1.4458
|342
|2008.09.29 09:23
|s/l
|171
|0.10
|1.4338
|1.4338
|1.4458
|-60.00
|10522.06
|343
|2008.09.29 09:23
|buy
|172
|0.10
|1.4340
|1.4280
|1.4400
|344
|2008.09.29 15:48
|t/p
|172
|0.10
|1.4400
|1.4280
|1.4400
|60.00
|10582.06
|345
|2008.09.29 15:48
|sell
|173
|0.10
|1.4400
|1.4460
|1.4340
|346
|2008.09.29 16:19
|s/l
|173
|0.10
|1.4460
|1.4460
|1.4340
|-60.00
|10522.06
|347
|2008.09.29 16:19
|sell
|174
|0.10
|1.4458
|1.4518
|1.4398
|348
|2008.09.29 17:47
|t/p
|174
|0.10
|1.4398
|1.4518
|1.4398
|60.00
|10582.06
|349
|2008.09.29 17:47
|buy
|175
|0.10
|1.4398
|1.4338
|1.4458
|350
|2008.09.29 19:45
|t/p
|175
|0.10
|1.4458
|1.4338
|1.4458
|60.00
|10642.06
|351
|2008.09.29 19:45
|sell
|176
|0.10
|1.4458
|1.4518
|1.4398
|352
|2008.09.29 19:46
|s/l
|176
|0.10
|1.4518
|1.4518
|1.4398
|-60.00
|10582.06
|353
|2008.09.29 19:46
|sell
|177
|0.10
|1.4521
|1.4581
|1.4461
|354
|2008.09.29 19:50
|t/p
|177
|0.10
|1.4461
|1.4581
|1.4461
|60.00
|10642.06
|355
|2008.09.29 19:50
|sell
|178
|0.10
|1.4459
|1.4519
|1.4399
|356
|2008.09.29 20:15
|s/l
|178
|0.10
|1.4519
|1.4519
|1.4399
|-60.00
|10582.06
|357
|2008.09.29 20:15
|sell
|179
|0.10
|1.4518
|1.4578
|1.4458
|358
|2008.09.29 20:23
|t/p
|179
|0.10
|1.4458
|1.4578
|1.4458
|60.00
|10642.06
|359
|2008.09.29 20:23
|sell
|180
|0.10
|1.4454
|1.4514
|1.4394
|360
|2008.09.30 00:06
|t/p
|180
|0.10
|1.4394
|1.4514
|1.4394
|58.91
|10700.97
|361
|2008.09.30 00:06
|sell
|181
|0.10
|1.4392
|1.4452
|1.4332
|362
|2008.09.30 12:30
|t/p
|181
|0.10
|1.4332
|1.4452
|1.4332
|60.00
|10760.97
|363
|2008.09.30 12:30
|buy
|182
|0.10
|1.4331
|1.4271
|1.4391
|364
|2008.09.30 14:36
|s/l
|182
|0.10
|1.4271
|1.4271
|1.4391
|-60.00
|10700.97
|365
|2008.09.30 14:36
|sell
|183
|0.10
|1.4271
|1.4331
|1.4211
|366
|2008.09.30 15:26
|t/p
|183
|0.10
|1.4211
|1.4331
|1.4211
|60.00
|10760.97
|367
|2008.09.30 15:26
|sell
|184
|0.10
|1.4209
|1.4269
|1.4149
|368
|2008.09.30 16:34
|t/p
|184
|0.10
|1.4149
|1.4269
|1.4149
|60.00
|10820.97
|369
|2008.09.30 16:34
|buy
|185
|0.10
|1.4149
|1.4089
|1.4209
|370
|2008.09.30 16:45
|s/l
|185
|0.10
|1.4089
|1.4089
|1.4209
|-60.00
|10760.97
|371
|2008.09.30 16:45
|sell
|186
|0.10
|1.4089
|1.4149
|1.4029
|372
|2008.09.30 17:05
|t/p
|186
|0.10
|1.4029
|1.4149
|1.4029
|60.00
|10820.97
|373
|2008.09.30 17:05
|sell
|187
|0.10
|1.4026
|1.4086
|1.3966
|374
|2008.09.30 17:42
|s/l
|187
|0.10
|1.4086
|1.4086
|1.3966
|-60.00
|10760.97
|375
|2008.09.30 17:42
|sell
|188
|0.10
|1.4084
|1.4144
|1.4024
|376
|2008.10.01 02:55
|s/l
|188
|0.10
|1.4144
|1.4144
|1.4024
|-61.09
|10699.88
|377
|2008.10.01 02:55
|buy
|189
|0.10
|1.4146
|1.4086
|1.4206
|378
|2008.10.01 04:13
|s/l
|189
|0.10
|1.4086
|1.4086
|1.4206
|-60.00
|10639.88
|379
|2008.10.01 04:13
|sell
|190
|0.10
|1.4086
|1.4146
|1.4026
|380
|2008.10.01 08:29
|s/l
|190
|0.10
|1.4146
|1.4146
|1.4026
|-60.00
|10579.88
|381
|2008.10.01 09:00
|buy
|191
|0.10
|1.4091
|1.4031
|1.4151
|382
|2008.10.01 09:33
|t/p
|191
|0.10
|1.4151
|1.4031
|1.4151
|60.00
|10639.88
|383
|2008.10.01 09:33
|buy
|192
|0.10
|1.4153
|1.4093
|1.4213
|384
|2008.10.01 13:55
|s/l
|192
|0.10
|1.4093
|1.4093
|1.4213
|-60.00
|10579.88
|385
|2008.10.01 13:55
|buy
|193
|0.10
|1.4095
|1.4035
|1.4155
|386
|2008.10.01 14:24
|s/l
|193
|0.10
|1.4035
|1.4035
|1.4155
|-60.00
|10519.88
|387
|2008.10.01 14:24
|sell
|194
|0.10
|1.4035
|1.4095
|1.3975
|388
|2008.10.02 02:00
|t/p
|194
|0.10
|1.3975
|1.4095
|1.3975
|56.73
|10576.61
|389
|2008.10.02 02:00
|buy
|195
|0.10
|1.3975
|1.3915
|1.4035
|390
|2008.10.02 08:15
|s/l
|195
|0.10
|1.3915
|1.3915
|1.4035
|-60.00
|10516.61
|391
|2008.10.02 08:15
|sell
|196
|0.10
|1.3915
|1.3975
|1.3855
|392
|2008.10.02 13:26
|t/p
|196
|0.10
|1.3855
|1.3975
|1.3855
|60.00
|10576.61
|393
|2008.10.02 13:26
|buy
|197
|0.10
|1.3855
|1.3795
|1.3915
|394
|2008.10.02 14:11
|t/p
|197
|0.10
|1.3915
|1.3795
|1.3915
|60.00
|10636.61
|395
|2008.10.02 14:11
|sell
|198
|0.10
|1.3915
|1.3975
|1.3855
|396
|2008.10.02 14:35
|t/p
|198
|0.10
|1.3855
|1.3975
|1.3855
|60.00
|10696.61
|397
|2008.10.02 14:35
|sell
|199
|0.10
|1.3852
|1.3912
|1.3792
|398
|2008.10.02 14:38
|t/p
|199
|0.10
|1.3792
|1.3912
|1.3792
|60.00
|10756.61
|399
|2008.10.02 14:38
|buy
|200
|0.10
|1.3792
|1.3732
|1.3852
|400
|2008.10.02 17:57
|t/p
|200
|0.10
|1.3852
|1.3732
|1.3852
|60.00
|10816.61
|401
|2008.10.02 17:57
|sell
|201
|0.10
|1.3852
|1.3912
|1.3792
|402
|2008.10.02 21:54
|t/p
|201
|0.10
|1.3792
|1.3912
|1.3792
|60.00
|10876.61
|403
|2008.10.02 21:54
|sell
|202
|0.10
|1.3790
|1.3850
|1.3730
|404
|2008.10.03 03:41
|s/l
|202
|0.10
|1.3850
|1.3850
|1.3730
|-61.09
|10815.52
|405
|2008.10.03 03:41
|sell
|203
|0.10
|1.3848
|1.3908
|1.3788
|406
|2008.10.03 14:50
|t/p
|203
|0.10
|1.3788
|1.3908
|1.3788
|60.00
|10875.52
|407
|2008.10.03 14:50
|buy
|204
|0.10
|1.3788
|1.3728
|1.3848
|408
|2008.10.03 15:18
|s/l
|204
|0.10
|1.3728
|1.3728
|1.3848
|-60.00
|10815.52
|409
|2008.10.03 15:18
|buy
|205
|0.10
|1.3730
|1.3670
|1.3790
|410
|2008.10.03 16:44
|t/p
|205
|0.10
|1.3790
|1.3670
|1.3790
|60.00
|10875.52
|411
|2008.10.03 16:44
|sell
|206
|0.10
|1.3790
|1.3850
|1.3730
|412
|2008.10.03 18:07
|s/l
|206
|0.10
|1.3850
|1.3850
|1.3730
|-60.00
|10815.52
|413
|2008.10.03 18:07
|sell
|207
|0.10
|1.3848
|1.3908
|1.3788
|414
|2008.10.03 20:12
|s/l
|207
|0.10
|1.3908
|1.3908
|1.3788
|-60.00
|10755.52
|415
|2008.10.03 20:12
|sell
|208
|0.10
|1.3906
|1.3966
|1.3846
|416
|2008.10.03 20:31
|t/p
|208
|0.10
|1.3846
|1.3966
|1.3846
|60.00
|10815.52
|417
|2008.10.03 20:31
|sell
|209
|0.10
|1.3843
|1.3903
|1.3783
|418
|2008.10.03 22:33
|t/p
|209
|0.10
|1.3783
|1.3903
|1.3783
|60.00
|10875.52
|419
|2008.10.03 22:33
|buy
|210
|0.10
|1.3783
|1.3723
|1.3843
|420
|2008.10.06 00:00
|s/l
|210
|0.10
|1.3723
|1.3723
|1.3843
|-59.18
|10816.34
|421
|2008.10.06 00:00
|buy
|211
|0.10
|1.3639
|1.3579
|1.3699
|422
|2008.10.06 08:08
|s/l
|211
|0.10
|1.3579
|1.3579
|1.3699
|-60.00
|10756.34
|423
|2008.10.06 08:08
|buy
|212
|0.10
|1.3581
|1.3521
|1.3641
|424
|2008.10.06 14:15
|t/p
|212
|0.10
|1.3641
|1.3521
|1.3641
|60.00
|10816.34
|425
|2008.10.06 14:15
|sell
|213
|0.10
|1.3641
|1.3701
|1.3581
|426
|2008.10.06 14:42
|t/p
|213
|0.10
|1.3581
|1.3701
|1.3581
|60.00
|10876.34
|427
|2008.10.06 14:42
|sell
|214
|0.10
|1.3579
|1.3639
|1.3519
|428
|2008.10.06 16:37
|t/p
|214
|0.10
|1.3519
|1.3639
|1.3519
|60.00
|10936.34
|429
|2008.10.06 16:37
|sell
|215
|0.10
|1.3516
|1.3576
|1.3456
|430
|2008.10.06 20:59
|t/p
|215
|0.10
|1.3456
|1.3576
|1.3456
|60.00
|10996.34
|431
|2008.10.06 20:59
|sell
|216
|0.10
|1.3454
|1.3514
|1.3394
|432
|2008.10.06 21:46
|s/l
|216
|0.10
|1.3514
|1.3514
|1.3394
|-60.00
|10936.34
|433
|2008.10.06 21:46
|sell
|217
|0.10
|1.3513
|1.3573
|1.3453
|434
|2008.10.07 05:48
|s/l
|217
|0.10
|1.3573
|1.3573
|1.3453
|-61.09
|10875.25
|435
|2008.10.07 05:48
|sell
|218
|0.10
|1.3571
|1.3631
|1.3511
|436
|2008.10.07 14:04
|s/l
|218
|0.10
|1.3631
|1.3631
|1.3511
|-60.00
|10815.25
|437
|2008.10.07 14:04
|sell
|219
|0.10
|1.3629
|1.3689
|1.3569
|438
|2008.10.07 15:14
|s/l
|219
|0.10
|1.3689
|1.3689
|1.3569
|-60.00
|10755.25
|439
|2008.10.07 15:14
|sell
|220
|0.10
|1.3690
|1.3750
|1.3630
|440
|2008.10.07 17:07
|t/p
|220
|0.10
|1.3630
|1.3750
|1.3630
|60.00
|10815.25
|441
|2008.10.07 17:07
|buy
|221
|0.10
|1.3630
|1.3570
|1.3690
|442
|2008.10.07 19:48
|s/l
|221
|0.10
|1.3570
|1.3570
|1.3690
|-60.00
|10755.25
|443
|2008.10.07 19:48
|sell
|222
|0.10
|1.3570
|1.3630
|1.3510
|444
|2008.10.07 20:15
|s/l
|222
|0.10
|1.3630
|1.3630
|1.3510
|-60.00
|10695.25
|445
|2008.10.07 20:15
|buy
|223
|0.10
|1.3630
|1.3570
|1.3690
|446
|2008.10.08 01:11
|s/l
|223
|0.10
|1.3570
|1.3570
|1.3690
|-59.18
|10636.07
|447
|2008.10.08 01:11
|buy
|224
|0.10
|1.3570
|1.3510
|1.3630
|448
|2008.10.08 06:21
|t/p
|224
|0.10
|1.3630
|1.3510
|1.3630
|60.00
|10696.07
|449
|2008.10.08 06:21
|sell
|225
|0.10
|1.3630
|1.3690
|1.3570
|450
|2008.10.08 07:11
|t/p
|225
|0.10
|1.3570
|1.3690
|1.3570
|60.00
|10756.07
|451
|2008.10.08 07:11
|sell
|226
|0.10
|1.3568
|1.3628
|1.3508
|452
|2008.10.08 09:07
|s/l
|226
|0.10
|1.3628
|1.3628
|1.3508
|-60.00
|10696.07
|453
|2008.10.08 09:07
|buy
|227
|0.10
|1.3628
|1.3568
|1.3688
|454
|2008.10.08 13:07
|t/p
|227
|0.10
|1.3688
|1.3568
|1.3688
|60.00
|10756.07
|455
|2008.10.08 13:07
|buy
|228
|0.10
|1.3690
|1.3630
|1.3750
|456
|2008.10.08 15:01
|s/l
|228
|0.10
|1.3630
|1.3630
|1.3750
|-60.00
|10696.07
|457
|2008.10.08 15:01
|buy
|229
|0.10
|1.3632
|1.3572
|1.3692
|458
|2008.10.08 15:51
|t/p
|229
|0.10
|1.3692
|1.3572
|1.3692
|60.00
|10756.07
|459
|2008.10.08 15:51
|buy
|230
|0.10
|1.3694
|1.3634
|1.3754
|460
|2008.10.08 16:43
|s/l
|230
|0.10
|1.3634
|1.3634
|1.3754
|-60.00
|10696.07
|461
|2008.10.08 16:43
|buy
|231
|0.10
|1.3636
|1.3576
|1.3696
|462
|2008.10.08 18:40
|t/p
|231
|0.10
|1.3696
|1.3576
|1.3696
|60.00
|10756.07
|463
|2008.10.08 18:40
|buy
|232
|0.10
|1.3698
|1.3638
|1.3758
|464
|2008.10.08 23:18
|s/l
|232
|0.10
|1.3638
|1.3638
|1.3758
|-60.00
|10696.07
|465
|2008.10.08 23:18
|sell
|233
|0.10
|1.3638
|1.3698
|1.3578
|466
|2008.10.09 05:36
|s/l
|233
|0.10
|1.3698
|1.3698
|1.3578
|-63.27
|10632.80
|467
|2008.10.09 05:36
|sell
|234
|0.10
|1.3696
|1.3756
|1.3636
|468
|2008.10.09 10:10
|s/l
|234
|0.10
|1.3756
|1.3756
|1.3636
|-60.00
|10572.80
|469
|2008.10.09 10:10
|buy
|235
|0.10
|1.3756
|1.3696
|1.3816
|470
|2008.10.09 12:50
|s/l
|235
|0.10
|1.3696
|1.3696
|1.3816
|-60.00
|10512.80
|471
|2008.10.09 12:50
|buy
|236
|0.10
|1.3697
|1.3637
|1.3757
|472
|2008.10.09 16:27
|s/l
|236
|0.10
|1.3637
|1.3637
|1.3757
|-60.00
|10452.80
|473
|2008.10.09 16:27
|buy
|237
|0.10
|1.3639
|1.3579
|1.3699
|474
|2008.10.09 23:03
|s/l
|237
|0.10
|1.3579
|1.3579
|1.3699
|-60.00
|10392.80
|475
|2008.10.09 23:03
|buy
|238
|0.10
|1.3581
|1.3521
|1.3641
|476
|2008.10.10 06:18
|s/l
|238
|0.10
|1.3521
|1.3521
|1.3641
|-59.18
|10333.62
|477
|2008.10.10 06:18
|buy
|239
|0.10
|1.3522
|1.3462
|1.3582
|478
|2008.10.10 08:54
|t/p
|239
|0.10
|1.3582
|1.3462
|1.3582
|60.00
|10393.62
|479
|2008.10.10 08:54
|buy
|240
|0.10
|1.3584
|1.3524
|1.3644
|480
|2008.10.10 09:32
|t/p
|240
|0.10
|1.3644
|1.3524
|1.3644
|60.00
|10453.62
|481
|2008.10.10 09:32
|sell
|241
|0.10
|1.3644
|1.3704
|1.3584
|482
|2008.10.10 10:28
|t/p
|241
|0.10
|1.3584
|1.3704
|1.3584
|60.00
|10513.62
|483
|2008.10.10 10:28
|buy
|242
|0.10
|1.3584
|1.3524
|1.3644
|484
|2008.10.10 12:31
|s/l
|242
|0.10
|1.3524
|1.3524
|1.3644
|-60.00
|10453.62
|485
|2008.10.10 12:31
|sell
|243
|0.10
|1.3524
|1.3584
|1.3464
|486
|2008.10.10 14:09
|s/l
|243
|0.10
|1.3584
|1.3584
|1.3464
|-60.00
|10393.62
|487
|2008.10.10 14:09
|buy
|244
|0.10
|1.3584
|1.3524
|1.3644
|488
|2008.10.10 14:53
|s/l
|244
|0.10
|1.3524
|1.3524
|1.3644
|-60.00
|10333.62
|489
|2008.10.10 14:53
|sell
|245
|0.10
|1.3524
|1.3584
|1.3464
|490
|2008.10.10 16:10
|s/l
|245
|0.10
|1.3584
|1.3584
|1.3464
|-60.00
|10273.62
|491
|2008.10.10 16:10
|sell
|246
|0.10
|1.3582
|1.3642
|1.3522
|492
|2008.10.10 16:42
|t/p
|246
|0.10
|1.3522
|1.3642
|1.3522
|60.00
|10333.62
|493
|2008.10.10 16:42
|buy
|247
|0.10
|1.3520
|1.3460
|1.3580
|494
|2008.10.10 17:51
|s/l
|247
|0.10
|1.3460
|1.3460
|1.3580
|-60.00
|10273.62
|495
|2008.10.10 17:51
|buy
|248
|0.10
|1.3462
|1.3402
|1.3522
|496
|2008.10.10 19:34
|s/l
|248
|0.10
|1.3402
|1.3402
|1.3522
|-60.00
|10213.62
|497
|2008.10.10 19:34
|buy
|249
|0.10
|1.3403
|1.3343
|1.3463
|498
|2008.10.10 20:26
|s/l
|249
|0.10
|1.3343
|1.3343
|1.3463
|-60.00
|10153.62
|499
|2008.10.10 20:26
|buy
|250
|0.10
|1.3343
|1.3283
|1.3403
|500
|2008.10.10 20:28
|s/l
|250
|0.10
|1.3283
|1.3283
|1.3403
|-60.00
|10093.62
|501
|2008.10.10 20:28
|buy
|251
|0.10
|1.3285
|1.3225
|1.3345
|502
|2008.10.10 21:11
|t/p
|251
|0.10
|1.3345
|1.3225
|1.3345
|60.00
|10153.62
|503
|2008.10.10 21:11
|sell
|252
|0.10
|1.3346
|1.3406
|1.3286
|504
|2008.10.10 21:28
|s/l
|252
|0.10
|1.3406
|1.3406
|1.3286
|-60.00
|10093.62
|505
|2008.10.10 21:28
|sell
|253
|0.10
|1.3404
|1.3464
|1.3344
|506
|2008.10.13 00:02
|s/l
|253
|0.10
|1.3464
|1.3464
|1.3344
|-61.09
|10032.53
|507
|2008.10.13 00:02
|sell
|254
|0.10
|1.3581
|1.3641
|1.3521
|508
|2008.10.13 04:46
|t/p
|254
|0.10
|1.3521
|1.3641
|1.3521
|60.00
|10092.53
|509
|2008.10.13 04:46
|sell
|255
|0.10
|1.3518
|1.3578
|1.3458
|510
|2008.10.13 08:02
|s/l
|255
|0.10
|1.3578
|1.3578
|1.3458
|-60.00
|10032.53
|511
|2008.10.13 08:02
|buy
|256
|0.10
|1.3578
|1.3518
|1.3638
|512
|2008.10.13 08:20
|t/p
|256
|0.10
|1.3638
|1.3518
|1.3638
|60.00
|10092.53
|513
|2008.10.13 08:20
|sell
|257
|0.10
|1.3638
|1.3698
|1.3578
|514
|2008.10.13 12:09
|t/p
|257
|0.10
|1.3578
|1.3698
|1.3578
|60.00
|10152.53
|515
|2008.10.13 12:09
|buy
|258
|0.10
|1.3578
|1.3518
|1.3638
|516
|2008.10.13 13:53
|t/p
|258
|0.10
|1.3638
|1.3518
|1.3638
|60.00
|10212.53
|517
|2008.10.13 13:53
|buy
|259
|0.10
|1.3640
|1.3580
|1.3700
|518
|2008.10.13 16:57
|s/l
|259
|0.10
|1.3580
|1.3580
|1.3700
|-60.00
|10152.53
|519
|2008.10.13 16:57
|sell
|260
|0.10
|1.3580
|1.3640
|1.3520
|520
|2008.10.13 18:11
|t/p
|260
|0.10
|1.3520
|1.3640
|1.3520
|60.00
|10212.53
|521
|2008.10.13 18:11
|buy
|261
|0.10
|1.3520
|1.3460
|1.3580
|522
|2008.10.13 21:37
|t/p
|261
|0.10
|1.3580
|1.3460
|1.3580
|60.00
|10272.53
|523
|2008.10.13 21:37
|sell
|262
|0.10
|1.3580
|1.3640
|1.3520
|524
|2008.10.14 01:44
|s/l
|262
|0.10
|1.3640
|1.3640
|1.3520
|-61.09
|10211.44
|525
|2008.10.14 01:44
|sell
|263
|0.10
|1.3639
|1.3699
|1.3579
|526
|2008.10.14 12:03
|s/l
|263
|0.10
|1.3699
|1.3699
|1.3579
|-60.00
|10151.44
|527
|2008.10.14 12:03
|buy
|264
|0.10
|1.3699
|1.3639
|1.3759
|528
|2008.10.14 13:41
|t/p
|264
|0.10
|1.3759
|1.3639
|1.3759
|60.00
|10211.44
|529
|2008.10.14 13:41
|buy
|265
|0.10
|1.3761
|1.3701
|1.3821
|530
|2008.10.14 15:12
|s/l
|265
|0.10
|1.3701
|1.3701
|1.3821
|-60.00
|10151.44
|531
|2008.10.14 15:12
|sell
|266
|0.10
|1.3701
|1.3761
|1.3641
|532
|2008.10.14 16:24
|t/p
|266
|0.10
|1.3641
|1.3761
|1.3641
|60.00
|10211.44
|533
|2008.10.14 16:24
|buy
|267
|0.10
|1.3640
|1.3580
|1.3700
|534
|2008.10.15 01:25
|s/l
|267
|0.10
|1.3580
|1.3580
|1.3700
|-59.18
|10152.26
|535
|2008.10.15 01:25
|buy
|268
|0.10
|1.3581
|1.3521
|1.3641
|536
|2008.10.15 12:30
|t/p
|268
|0.10
|1.3641
|1.3521
|1.3641
|60.00
|10212.26
|537
|2008.10.15 12:30
|sell
|269
|0.10
|1.3641
|1.3701
|1.3581
|538
|2008.10.15 15:01
|t/p
|269
|0.10
|1.3581
|1.3701
|1.3581
|60.00
|10272.26
|539
|2008.10.15 15:01
|sell
|270
|0.10
|1.3579
|1.3639
|1.3519
|540
|2008.10.15 16:40
|s/l
|270
|0.10
|1.3639
|1.3639
|1.3519
|-60.00
|10212.26
|541
|2008.10.15 16:40
|sell
|271
|0.10
|1.3637
|1.3697
|1.3577
|542
|2008.10.15 17:11
|t/p
|271
|0.10
|1.3577
|1.3697
|1.3577
|60.00
|10272.26
|543
|2008.10.15 17:11
|buy
|272
|0.10
|1.3577
|1.3517
|1.3637
|544
|2008.10.15 18:18
|s/l
|272
|0.10
|1.3517
|1.3517
|1.3637
|-60.00
|10212.26
|545
|2008.10.15 18:18
|sell
|273
|0.10
|1.3517
|1.3577
|1.3457
|546
|2008.10.15 23:18
|t/p
|273
|0.10
|1.3457
|1.3577
|1.3457
|60.00
|10272.26
|547
|2008.10.15 23:18
|sell
|274
|0.10
|1.3455
|1.3515
|1.3395
|548
|2008.10.16 04:03
|s/l
|274
|0.10
|1.3515
|1.3515
|1.3395
|-63.27
|10208.99
|549
|2008.10.16 04:03
|buy
|275
|0.10
|1.3516
|1.3456
|1.3576
|550
|2008.10.16 05:37
|s/l
|275
|0.10
|1.3456
|1.3456
|1.3576
|-60.00
|10148.99
|551
|2008.10.16 05:37
|buy
|276
|0.10
|1.3458
|1.3398
|1.3518
|552
|2008.10.16 06:26
|s/l
|276
|0.10
|1.3398
|1.3398
|1.3518
|-60.00
|10088.99
|553
|2008.10.16 06:26
|buy
|277
|0.10
|1.3400
|1.3340
|1.3460
|554
|2008.10.16 10:08
|t/p
|277
|0.10
|1.3460
|1.3340
|1.3460
|60.00
|10148.99
|555
|2008.10.16 10:08
|buy
|278
|0.10
|1.3462
|1.3402
|1.3522
|556
|2008.10.16 13:28
|t/p
|278
|0.10
|1.3522
|1.3402
|1.3522
|60.00
|10208.99
|557
|2008.10.16 13:28
|sell
|279
|0.10
|1.3522
|1.3582
|1.3462
|558
|2008.10.16 15:33
|t/p
|279
|0.10
|1.3462
|1.3582
|1.3462
|60.00
|10268.99
|559
|2008.10.16 15:33
|sell
|280
|0.10
|1.3460
|1.3520
|1.3400
|560
|2008.10.16 16:15
|t/p
|280
|0.10
|1.3400
|1.3520
|1.3400
|60.00
|10328.99
|561
|2008.10.16 16:15
|sell
|281
|0.10
|1.3398
|1.3458
|1.3338
|562
|2008.10.16 21:08
|s/l
|281
|0.10
|1.3458
|1.3458
|1.3338
|-60.00
|10268.99
|563
|2008.10.16 21:08
|sell
|282
|0.10
|1.3456
|1.3516
|1.3396
|564
|2008.10.17 02:13
|s/l
|282
|0.10
|1.3516
|1.3516
|1.3396
|-61.09
|10207.90
|565
|2008.10.17 02:13
|sell
|283
|0.10
|1.3514
|1.3574
|1.3454
|566
|2008.10.17 03:26
|t/p
|283
|0.10
|1.3454
|1.3574
|1.3454
|60.00
|10267.90
|567
|2008.10.17 03:26
|sell
|284
|0.10
|1.3452
|1.3512
|1.3392
|568
|2008.10.17 07:08
|s/l
|284
|0.10
|1.3512
|1.3512
|1.3392
|-60.00
|10207.90
|569
|2008.10.17 07:08
|buy
|285
|0.10
|1.3512
|1.3452
|1.3572
|570
|2008.10.17 09:55
|s/l
|285
|0.10
|1.3452
|1.3452
|1.3572
|-60.00
|10147.90
|571
|2008.10.17 09:55
|sell
|286
|0.10
|1.3451
|1.3511
|1.3391
|572
|2008.10.17 12:57
|t/p
|286
|0.10
|1.3391
|1.3511
|1.3391
|60.00
|10207.90
|573
|2008.10.17 12:57
|buy
|287
|0.10
|1.3391
|1.3331
|1.3451
|574
|2008.10.17 15:41
|t/p
|287
|0.10
|1.3451
|1.3331
|1.3451
|60.00
|10267.90
|575
|2008.10.17 15:41
|sell
|288
|0.10
|1.3451
|1.3511
|1.3391
|576
|2008.10.20 08:44
|s/l
|288
|0.10
|1.3511
|1.3511
|1.3391
|-61.09
|10206.81
|577
|2008.10.20 08:44
|buy
|289
|0.10
|1.3511
|1.3451
|1.3571
|578
|2008.10.20 12:51
|s/l
|289
|0.10
|1.3451
|1.3451
|1.3571
|-60.00
|10146.81
|579
|2008.10.20 12:51
|sell
|290
|0.10
|1.3450
|1.3510
|1.3390
|580
|2008.10.20 15:24
|t/p
|290
|0.10
|1.3390
|1.3510
|1.3390
|60.00
|10206.81
|581
|2008.10.20 15:24
|sell
|291
|0.10
|1.3388
|1.3448
|1.3328
|582
|2008.10.20 16:24
|t/p
|291
|0.10
|1.3328
|1.3448
|1.3328
|60.00
|10266.81
|583
|2008.10.20 16:24
|sell
|292
|0.10
|1.3325
|1.3385
|1.3265
|584
|2008.10.21 08:46
|t/p
|292
|0.10
|1.3265
|1.3385
|1.3265
|58.91
|10325.72
|585
|2008.10.21 08:46
|buy
|293
|0.10
|1.3265
|1.3205
|1.3325
|586
|2008.10.21 13:37
|s/l
|293
|0.10
|1.3205
|1.3205
|1.3325
|-60.00
|10265.72
|587
|2008.10.21 13:37
|sell
|294
|0.10
|1.3205
|1.3265
|1.3145
|588
|2008.10.21 17:37
|t/p
|294
|0.10
|1.3145
|1.3265
|1.3145
|60.00
|10325.72
|589
|2008.10.21 17:37
|sell
|295
|0.10
|1.3143
|1.3203
|1.3083
|590
|2008.10.21 19:10
|t/p
|295
|0.10
|1.3083
|1.3203
|1.3083
|60.00
|10385.72
|591
|2008.10.21 19:10
|sell
|296
|0.10
|1.3081
|1.3141
|1.3021
|592
|2008.10.21 21:01
|s/l
|296
|0.10
|1.3141
|1.3141
|1.3021
|-60.00
|10325.72
|593
|2008.10.21 21:01
|sell
|297
|0.10
|1.3139
|1.3199
|1.3079
|594
|2008.10.21 21:23
|t/p
|297
|0.10
|1.3079
|1.3199
|1.3079
|60.00
|10385.72
|595
|2008.10.21 21:30
|sell
|298
|0.10
|1.3074
|1.3134
|1.3014
|596
|2008.10.22 01:31
|t/p
|298
|0.10
|1.3014
|1.3134
|1.3014
|58.91
|10444.63
|597
|2008.10.22 01:40
|sell
|299
|0.10
|1.3019
|1.3079
|1.2959
|598
|2008.10.22 04:28
|t/p
|299
|0.10
|1.2959
|1.3079
|1.2959
|60.00
|10504.63
|599
|2008.10.22 04:28
|sell
|300
|0.10
|1.2956
|1.3016
|1.2896
|600
|2008.10.22 06:15
|t/p
|300
|0.10
|1.2896
|1.3016
|1.2896
|60.00
|10564.63
|601
|2008.10.22 06:15
|sell
|301
|0.10
|1.2894
|1.2954
|1.2834
|602
|2008.10.22 06:18
|t/p
|301
|0.10
|1.2834
|1.2954
|1.2834
|60.00
|10624.63
|603
|2008.10.22 06:18
|sell
|302
|0.10
|1.2832
|1.2892
|1.2772
|604
|2008.10.22 06:29
|t/p
|302
|0.10
|1.2772
|1.2892
|1.2772
|60.00
|10684.63
|605
|2008.10.22 06:29
|sell
|303
|0.10
|1.2767
|1.2827
|1.2707
|606
|2008.10.22 06:38
|s/l
|303
|0.10
|1.2827
|1.2827
|1.2707
|-60.00
|10624.63
|607
|2008.10.22 06:38
|sell
|304
|0.10
|1.2825
|1.2885
|1.2765
|608
|2008.10.22 09:01
|s/l
|304
|0.10
|1.2885
|1.2885
|1.2765
|-60.00
|10564.63
|609
|2008.10.22 09:01
|sell
|305
|0.10
|1.2883
|1.2943
|1.2823
|610
|2008.10.22 09:37
|t/p
|305
|0.10
|1.2823
|1.2943
|1.2823
|60.00
|10624.63
|611
|2008.10.22 09:37
|sell
|306
|0.10
|1.2821
|1.2881
|1.2761
|612
|2008.10.22 10:17
|s/l
|306
|0.10
|1.2881
|1.2881
|1.2761
|-60.00
|10564.63
|613
|2008.10.22 10:17
|sell
|307
|0.10
|1.2879
|1.2939
|1.2819
|614
|2008.10.22 12:05
|s/l
|307
|0.10
|1.2939
|1.2939
|1.2819
|-60.00
|10504.63
|615
|2008.10.22 12:05
|sell
|308
|0.10
|1.2937
|1.2997
|1.2877
|616
|2008.10.22 12:33
|t/p
|308
|0.10
|1.2877
|1.2997
|1.2877
|60.00
|10564.63
|617
|2008.10.22 12:33
|sell
|309
|0.10
|1.2875
|1.2935
|1.2815
|618
|2008.10.22 16:03
|t/p
|309
|0.10
|1.2815
|1.2935
|1.2815
|60.00
|10624.63
|619
|2008.10.22 16:03
|sell
|310
|0.10
|1.2813
|1.2873
|1.2753
|620
|2008.10.22 16:20
|s/l
|310
|0.10
|1.2873
|1.2873
|1.2753
|-60.00
|10564.63
|621
|2008.10.22 16:20
|sell
|311
|0.10
|1.2871
|1.2931
|1.2811
|622
|2008.10.23 01:03
|t/p
|311
|0.10
|1.2811
|1.2931
|1.2811
|56.73
|10621.36
|623
|2008.10.23 01:03
|sell
|312
|0.10
|1.2809
|1.2869
|1.2749
|624
|2008.10.23 01:28
|t/p
|312
|0.10
|1.2749
|1.2869
|1.2749
|60.00
|10681.36
|625
|2008.10.23 01:28
|sell
|313
|0.10
|1.2744
|1.2804
|1.2684
|626
|2008.10.23 02:08
|s/l
|313
|0.10
|1.2804
|1.2804
|1.2684
|-60.00
|10621.36
|627
|2008.10.23 02:08
|sell
|314
|0.10
|1.2803
|1.2863
|1.2743
|628
|2008.10.23 05:47
|t/p
|314
|0.10
|1.2743
|1.2863
|1.2743
|60.00
|10681.36
|629
|2008.10.23 05:47
|sell
|315
|0.10
|1.2740
|1.2800
|1.2680
|630
|2008.10.23 06:57
|s/l
|315
|0.10
|1.2800
|1.2800
|1.2680
|-60.00
|10621.36
|631
|2008.10.23 06:57
|sell
|316
|0.10
|1.2798
|1.2858
|1.2738
|632
|2008.10.23 11:29
|s/l
|316
|0.10
|1.2858
|1.2858
|1.2738
|-60.00
|10561.36
|633
|2008.10.23 11:29
|sell
|317
|0.10
|1.2856
|1.2916
|1.2796
|634
|2008.10.23 13:54
|t/p
|317
|0.10
|1.2796
|1.2916
|1.2796
|60.00
|10621.36
|635
|2008.10.23 13:54
|sell
|318
|0.10
|1.2794
|1.2854
|1.2734
|636
|2008.10.23 16:44
|s/l
|318
|0.10
|1.2854
|1.2854
|1.2734
|-60.00
|10561.36
|637
|2008.10.23 16:44
|sell
|319
|0.10
|1.2852
|1.2912
|1.2792
|638
|2008.10.23 22:07
|s/l
|319
|0.10
|1.2912
|1.2912
|1.2792
|-60.00
|10501.36
|639
|2008.10.23 22:07
|sell
|320
|0.10
|1.2910
|1.2970
|1.2850
|640
|2008.10.23 23:03
|s/l
|320
|0.10
|1.2970
|1.2970
|1.2850
|-60.00
|10441.36
|641
|2008.10.23 23:03
|sell
|321
|0.10
|1.2968
|1.3028
|1.2908
|642
|2008.10.24 01:37
|t/p
|321
|0.10
|1.2908
|1.3028
|1.2908
|58.91
|10500.27
|643
|2008.10.24 01:37
|sell
|322
|0.10
|1.2904
|1.2964
|1.2844
|644
|2008.10.24 02:57
|t/p
|322
|0.10
|1.2844
|1.2964
|1.2844
|60.00
|10560.27
|645
|2008.10.24 02:57
|sell
|323
|0.10
|1.2841
|1.2901
|1.2781
|646
|2008.10.24 04:35
|t/p
|323
|0.10
|1.2781
|1.2901
|1.2781
|60.00
|10620.27
|647
|2008.10.24 04:35
|sell
|324
|0.10
|1.2778
|1.2838
|1.2718
|648
|2008.10.24 08:54
|t/p
|324
|0.10
|1.2718
|1.2838
|1.2718
|60.00
|10680.27
|649
|2008.10.24 08:54
|sell
|325
|0.10
|1.2715
|1.2775
|1.2655
|650
|2008.10.24 09:33
|t/p
|325
|0.10
|1.2655
|1.2775
|1.2655
|60.00
|10740.27
|651
|2008.10.24 09:33
|buy
|326
|0.10
|1.2655
|1.2595
|1.2715
|652
|2008.10.24 10:18
|s/l
|326
|0.10
|1.2595
|1.2595
|1.2715
|-60.00
|10680.27
|653
|2008.10.24 10:18
|buy
|327
|0.10
|1.2595
|1.2535
|1.2655
|654
|2008.10.24 10:41
|s/l
|327
|0.10
|1.2535
|1.2535
|1.2655
|-60.00
|10620.27
|655
|2008.10.24 10:41
|buy
|328
|0.10
|1.2536
|1.2476
|1.2596
|656
|2008.10.24 12:25
|t/p
|328
|0.10
|1.2596
|1.2476
|1.2596
|60.00
|10680.27
|657
|2008.10.24 12:25
|sell
|329
|0.10
|1.2596
|1.2656
|1.2536
|658
|2008.10.24 14:40
|s/l
|329
|0.10
|1.2656
|1.2656
|1.2536
|-60.00
|10620.27
|659
|2008.10.24 14:40
|sell
|330
|0.10
|1.2655
|1.2715
|1.2595
|660
|2008.10.24 15:58
|s/l
|330
|0.10
|1.2715
|1.2715
|1.2595
|-60.00
|10560.27
|661
|2008.10.24 15:58
|sell
|331
|0.10
|1.2713
|1.2773
|1.2653
|662
|2008.10.24 16:18
|t/p
|331
|0.10
|1.2653
|1.2773
|1.2653
|60.00
|10620.27
|663
|2008.10.24 16:18
|sell
|332
|0.10
|1.2650
|1.2710
|1.2590
|664
|2008.10.24 16:55
|s/l
|332
|0.10
|1.2710
|1.2710
|1.2590
|-60.00
|10560.27
|665
|2008.10.24 16:55
|sell
|333
|0.10
|1.2708
|1.2768
|1.2648
|666
|2008.10.24 19:28
|t/p
|333
|0.10
|1.2648
|1.2768
|1.2648
|60.00
|10620.27
|667
|2008.10.24 19:28
|sell
|334
|0.10
|1.2646
|1.2706
|1.2586
|668
|2008.10.24 20:05
|t/p
|334
|0.10
|1.2586
|1.2706
|1.2586
|60.00
|10680.27
|669
|2008.10.24 20:05
|sell
|335
|0.10
|1.2584
|1.2644
|1.2524
|670
|2008.10.24 20:34
|s/l
|335
|0.10
|1.2644
|1.2644
|1.2524
|-60.00
|10620.27
|671
|2008.10.24 20:34
|sell
|336
|0.10
|1.2643
|1.2703
|1.2583
|672
|2008.10.24 22:01
|t/p
|336
|0.10
|1.2583
|1.2703
|1.2583
|60.00
|10680.27
|673
|2008.10.24 22:01
|sell
|337
|0.10
|1.2581
|1.2641
|1.2521
|674
|2008.10.24 22:41
|s/l
|337
|0.10
|1.2641
|1.2641
|1.2521
|-60.00
|10620.27
|675
|2008.10.24 22:41
|sell
|338
|0.10
|1.2639
|1.2699
|1.2579
|676
|2008.10.27 00:02
|t/p
|338
|0.10
|1.2579
|1.2699
|1.2579
|58.91
|10679.18
|677
|2008.10.27 00:02
|sell
|339
|0.10
|1.2575
|1.2635
|1.2515
|678
|2008.10.27 01:00
|s/l
|339
|0.10
|1.2635
|1.2635
|1.2515
|-60.00
|10619.18
|679
|2008.10.27 01:00
|sell
|340
|0.10
|1.2634
|1.2694
|1.2574
|680
|2008.10.27 02:30
|t/p
|340
|0.10
|1.2574
|1.2694
|1.2574
|60.00
|10679.18
|681
|2008.10.27 02:30
|sell
|341
|0.10
|1.2572
|1.2632
|1.2512
|682
|2008.10.27 07:58
|t/p
|341
|0.10
|1.2512
|1.2632
|1.2512
|60.00
|10739.18
|683
|2008.10.27 07:58
|sell
|342
|0.10
|1.2510
|1.2570
|1.2450
|684
|2008.10.27 08:50
|t/p
|342
|0.10
|1.2450
|1.2570
|1.2450
|60.00
|10799.18
|685
|2008.10.27 08:50
|sell
|343
|0.10
|1.2448
|1.2508
|1.2388
|686
|2008.10.27 09:37
|t/p
|343
|0.10
|1.2388
|1.2508
|1.2388
|60.00
|10859.18
|687
|2008.10.27 09:37
|sell
|344
|0.10
|1.2386
|1.2446
|1.2326
|688
|2008.10.27 11:20
|s/l
|344
|0.10
|1.2446
|1.2446
|1.2326
|-60.00
|10799.18
|689
|2008.10.27 11:20
|sell
|345
|0.10
|1.2444
|1.2504
|1.2384
|690
|2008.10.27 17:35
|s/l
|345
|0.10
|1.2504
|1.2504
|1.2384
|-60.00
|10739.18
|691
|2008.10.27 17:35
|sell
|346
|0.10
|1.2502
|1.2562
|1.2442
|692
|2008.10.27 18:35
|s/l
|346
|0.10
|1.2562
|1.2562
|1.2442
|-60.00
|10679.18
|693
|2008.10.27 18:35
|sell
|347
|0.10
|1.2560
|1.2620
|1.2500
|694
|2008.10.27 21:11
|t/p
|347
|0.10
|1.2500
|1.2620
|1.2500
|60.00
|10739.18
|695
|2008.10.27 21:11
|buy
|348
|0.10
|1.2500
|1.2440
|1.2560
|696
|2008.10.28 00:30
|s/l
|348
|0.10
|1.2440
|1.2440
|1.2560
|-59.18
|10680.00
|697
|2008.10.28 00:30
|sell
|349
|0.10
|1.2440
|1.2500
|1.2380
|698
|2008.10.28 02:04
|t/p
|349
|0.10
|1.2380
|1.2500
|1.2380
|60.00
|10740.00
|699
|2008.10.28 02:04
|sell
|350
|0.10
|1.2378
|1.2438
|1.2318
|700
|2008.10.28 03:43
|s/l
|350
|0.10
|1.2438
|1.2438
|1.2318
|-60.00
|10680.00
|701
|2008.10.28 03:43
|sell
|351
|0.10
|1.2436
|1.2496
|1.2376
|702
|2008.10.28 06:37
|s/l
|351
|0.10
|1.2496
|1.2496
|1.2376
|-60.00
|10620.00
|703
|2008.10.28 06:37
|sell
|352
|0.10
|1.2494
|1.2554
|1.2434
|704
|2008.10.28 06:49
|s/l
|352
|0.10
|1.2554
|1.2554
|1.2434
|-60.00
|10560.00
|705
|2008.10.28 06:49
|sell
|353
|0.10
|1.2552
|1.2612
|1.2492
|706
|2008.10.28 07:06
|t/p
|353
|0.10
|1.2492
|1.2612
|1.2492
|60.00
|10620.00
|707
|2008.10.28 07:06
|sell
|354
|0.10
|1.2490
|1.2550
|1.2430
|708
|2008.10.28 07:25
|s/l
|354
|0.10
|1.2550
|1.2550
|1.2430
|-60.00
|10560.00
|709
|2008.10.28 07:25
|sell
|355
|0.10
|1.2549
|1.2609
|1.2489
|710
|2008.10.28 08:51
|t/p
|355
|0.10
|1.2489
|1.2609
|1.2489
|60.00
|10620.00
|711
|2008.10.28 08:51
|sell
|356
|0.10
|1.2486
|1.2546
|1.2426
|712
|2008.10.28 12:39
|s/l
|356
|0.10
|1.2546
|1.2546
|1.2426
|-60.00
|10560.00
|713
|2008.10.28 12:39
|sell
|357
|0.10
|1.2544
|1.2604
|1.2484
|714
|2008.10.28 15:42
|t/p
|357
|0.10
|1.2484
|1.2604
|1.2484
|60.00
|10620.00
|715
|2008.10.28 15:42
|sell
|358
|0.10
|1.2482
|1.2542
|1.2422
|716
|2008.10.28 19:23
|s/l
|358
|0.10
|1.2542
|1.2542
|1.2422
|-60.00
|10560.00
|717
|2008.10.28 19:23
|sell
|359
|0.10
|1.2540
|1.2600
|1.2480
|718
|2008.10.28 19:52
|s/l
|359
|0.10
|1.2600
|1.2600
|1.2480
|-60.00
|10500.00
|719
|2008.10.28 19:52
|sell
|360
|0.10
|1.2598
|1.2658
|1.2538
|720
|2008.10.28 20:21
|s/l
|360
|0.10
|1.2658
|1.2658
|1.2538
|-60.00
|10440.00
|721
|2008.10.28 20:21
|buy
|361
|0.10
|1.2659
|1.2599
|1.2719
|722
|2008.10.28 21:00
|t/p
|361
|0.10
|1.2719
|1.2599
|1.2719
|60.00
|10500.00
|723
|2008.10.28 21:00
|buy
|362
|0.10
|1.2721
|1.2661
|1.2781
|724
|2008.10.28 22:58
|t/p
|362
|0.10
|1.2781
|1.2661
|1.2781
|60.00
|10560.00
|725
|2008.10.28 22:58
|buy
|363
|0.10
|1.2783
|1.2723
|1.2843
|726
|2008.10.29 02:07
|s/l
|363
|0.10
|1.2723
|1.2723
|1.2843
|-59.18
|10500.82
|727
|2008.10.29 02:07
|sell
|364
|0.10
|1.2723
|1.2783
|1.2663
|728
|2008.10.29 06:03
|t/p
|364
|0.10
|1.2663
|1.2783
|1.2663
|60.00
|10560.82
|729
|2008.10.29 06:03
|sell
|365
|0.10
|1.2661
|1.2721
|1.2601
|730
|2008.10.29 06:48
|s/l
|365
|0.10
|1.2721
|1.2721
|1.2601
|-60.00
|10500.82
|731
|2008.10.29 06:48
|buy
|366
|0.10
|1.2722
|1.2662
|1.2782
|732
|2008.10.29 07:49
|t/p
|366
|0.10
|1.2782
|1.2662
|1.2782
|60.00
|10560.82
|733
|2008.10.29 07:49
|buy
|367
|0.10
|1.2784
|1.2724
|1.2844
|734
|2008.10.29 08:09
|s/l
|367
|0.10
|1.2724
|1.2724
|1.2844
|-60.00
|10500.82
|735
|2008.10.29 08:09
|buy
|368
|0.10
|1.2726
|1.2666
|1.2786
|736
|2008.10.29 11:21
|t/p
|368
|0.10
|1.2786
|1.2666
|1.2786
|60.00
|10560.82
|737
|2008.10.29 11:21
|sell
|369
|0.10
|1.2786
|1.2846
|1.2726
|738
|2008.10.29 11:59
|s/l
|369
|0.10
|1.2846
|1.2846
|1.2726
|-60.00
|10500.82
|739
|2008.10.29 11:59
|buy
|370
|0.10
|1.2847
|1.2787
|1.2907
|740
|2008.10.29 12:30
|s/l
|370
|0.10
|1.2787
|1.2787
|1.2907
|-60.00
|10440.82
|741
|2008.10.29 12:30
|buy
|371
|0.10
|1.2789
|1.2729
|1.2849
|742
|2008.10.29 15:03
|t/p
|371
|0.10
|1.2849
|1.2729
|1.2849
|60.00
|10500.82
|743
|2008.10.29 15:03
|sell
|372
|0.10
|1.2850
|1.2910
|1.2790
|744
|2008.10.29 15:09
|s/l
|372
|0.10
|1.2910
|1.2910
|1.2790
|-60.00
|10440.82
|745
|2008.10.29 15:09
|sell
|373
|0.10
|1.2908
|1.2968
|1.2848
|746
|2008.10.29 15:26
|s/l
|373
|0.10
|1.2968
|1.2968
|1.2848
|-60.00
|10380.82
|747
|2008.10.29 15:26
|buy
|374
|0.10
|1.2968
|1.2908
|1.3028
|748
|2008.10.29 16:16
|s/l
|374
|0.10
|1.2908
|1.2908
|1.3028
|-60.00
|10320.82
|749
|2008.10.29 16:16
|sell
|375
|0.10
|1.2907
|1.2967
|1.2847
|750
|2008.10.29 16:59
|t/p
|375
|0.10
|1.2847
|1.2967
|1.2847
|60.00
|10380.82
|751
|2008.10.29 16:59
|sell
|376
|0.10
|1.2845
|1.2905
|1.2785
|752
|2008.10.29 17:31
|s/l
|376
|0.10
|1.2905
|1.2905
|1.2785
|-60.00
|10320.82
|753
|2008.10.29 17:31
|sell
|377
|0.10
|1.2904
|1.2964
|1.2844
|754
|2008.10.29 19:31
|t/p
|377
|0.10
|1.2844
|1.2964
|1.2844
|60.00
|10380.82
|755
|2008.10.29 19:31
|buy
|378
|0.10
|1.2843
|1.2783
|1.2903
|756
|2008.10.29 20:16
|t/p
|378
|0.10
|1.2903
|1.2783
|1.2903
|60.00
|10440.82
|757
|2008.10.29 20:16
|buy
|379
|0.10
|1.2905
|1.2845
|1.2965
|758
|2008.10.29 20:38
|t/p
|379
|0.10
|1.2965
|1.2845
|1.2965
|60.00
|10500.82
|759
|2008.10.29 20:38
|buy
|380
|0.10
|1.2967
|1.2907
|1.3027
|760
|2008.10.30 01:21
|t/p
|380
|0.10
|1.3027
|1.2907
|1.3027
|62.46
|10563.28
|761
|2008.10.30 01:21
|buy
|381
|0.10
|1.3029
|1.2969
|1.3089
|762
|2008.10.30 01:51
|t/p
|381
|0.10
|1.3089
|1.2969
|1.3089
|60.00
|10623.28
|763
|2008.10.30 01:51
|buy
|382
|0.10
|1.3092
|1.3032
|1.3152
|764
|2008.10.30 02:17
|t/p
|382
|0.10
|1.3152
|1.3032
|1.3152
|60.00
|10683.28
|765
|2008.10.30 02:17
|buy
|383
|0.10
|1.3154
|1.3094
|1.3214
|766
|2008.10.30 03:37
|t/p
|383
|0.10
|1.3214
|1.3094
|1.3214
|60.00
|10743.28
|767
|2008.10.30 03:37
|buy
|384
|0.10
|1.3218
|1.3158
|1.3278
|768
|2008.10.30 03:41
|t/p
|384
|0.10
|1.3278
|1.3158
|1.3278
|60.00
|10803.28
|769
|2008.10.30 03:41
|buy
|385
|0.10
|1.3280
|1.3220
|1.3340
|770
|2008.10.30 03:59
|s/l
|385
|0.10
|1.3220
|1.3220
|1.3340
|-60.00
|10743.28
|771
|2008.10.30 03:59
|buy
|386
|0.10
|1.3221
|1.3161
|1.3281
|772
|2008.10.30 07:12
|s/l
|386
|0.10
|1.3161
|1.3161
|1.3281
|-60.00
|10683.28
|773
|2008.10.30 07:12
|sell
|387
|0.10
|1.3161
|1.3221
|1.3101
|774
|2008.10.30 08:19
|s/l
|387
|0.10
|1.3221
|1.3221
|1.3101
|-60.00
|10623.28
|775
|2008.10.30 08:19
|buy
|388
|0.10
|1.3221
|1.3161
|1.3281
|776
|2008.10.30 09:25
|s/l
|388
|0.10
|1.3161
|1.3161
|1.3281
|-60.00
|10563.28
|777
|2008.10.30 09:25
|buy
|389
|0.10
|1.3162
|1.3102
|1.3222
|778
|2008.10.30 10:08
|s/l
|389
|0.10
|1.3102
|1.3102
|1.3222
|-60.00
|10503.28
|779
|2008.10.30 10:08
|sell
|390
|0.10
|1.3102
|1.3162
|1.3042
|780
|2008.10.30 10:58
|t/p
|390
|0.10
|1.3042
|1.3162
|1.3042
|60.00
|10563.28
|781
|2008.10.30 10:58
|buy
|391
|0.10
|1.3042
|1.2982
|1.3102
|782
|2008.10.30 11:33
|t/p
|391
|0.10
|1.3102
|1.2982
|1.3102
|60.00
|10623.28
|783
|2008.10.30 11:33
|buy
|392
|0.10
|1.3104
|1.3044
|1.3164
|784
|2008.10.30 13:46
|s/l
|392
|0.10
|1.3044
|1.3044
|1.3164
|-60.00
|10563.28
|785
|2008.10.30 13:46
|buy
|393
|0.10
|1.3046
|1.2986
|1.3106
|786
|2008.10.30 14:46
|s/l
|393
|0.10
|1.2986
|1.2986
|1.3106
|-60.00
|10503.28
|787
|2008.10.30 14:46
|sell
|394
|0.10
|1.2986
|1.3046
|1.2926
|788
|2008.10.30 15:45
|t/p
|394
|0.10
|1.2926
|1.3046
|1.2926
|60.00
|10563.28
|789
|2008.10.30 15:45
|buy
|395
|0.10
|1.2925
|1.2865
|1.2985
|790
|2008.10.30 16:36
|s/l
|395
|0.10
|1.2865
|1.2865
|1.2985
|-60.00
|10503.28
|791
|2008.10.30 16:36
|buy
|396
|0.10
|1.2867
|1.2807
|1.2927
|792
|2008.10.30 16:53
|s/l
|396
|0.10
|1.2807
|1.2807
|1.2927
|-60.00
|10443.28
|793
|2008.10.30 16:53
|sell
|397
|0.10
|1.2806
|1.2866
|1.2746
|794
|2008.10.30 17:01
|s/l
|397
|0.10
|1.2866
|1.2866
|1.2746
|-60.00
|10383.28
|795
|2008.10.30 17:01
|sell
|398
|0.10
|1.2865
|1.2925
|1.2805
|796
|2008.10.30 18:09
|s/l
|398
|0.10
|1.2925
|1.2925
|1.2805
|-60.00
|10323.28
|797
|2008.10.30 18:09
|sell
|399
|0.10
|1.2923
|1.2983
|1.2863
|798
|2008.10.30 19:26
|s/l
|399
|0.10
|1.2983
|1.2983
|1.2863
|-60.00
|10263.28
|799
|2008.10.30 19:26
|sell
|400
|0.10
|1.2981
|1.3041
|1.2921
|800
|2008.10.30 20:33
|t/p
|400
|0.10
|1.2921
|1.3041
|1.2921
|60.00
|10323.28
|801
|2008.10.30 20:33
|sell
|401
|0.10
|1.2918
|1.2978
|1.2858
|802
|2008.10.30 22:54
|t/p
|401
|0.10
|1.2858
|1.2978
|1.2858
|60.00
|10383.28
|803
|2008.10.30 22:54
|sell
|402
|0.10
|1.2856
|1.2916
|1.2796
|804
|2008.10.31 01:24
|t/p
|402
|0.10
|1.2796
|1.2916
|1.2796
|58.91
|10442.19
|805
|2008.10.31 01:24
|sell
|403
|0.10
|1.2794
|1.2854
|1.2734
|806
|2008.10.31 03:48
|s/l
|403
|0.10
|1.2854
|1.2854
|1.2734
|-60.00
|10382.19
|807
|2008.10.31 03:48
|buy
|404
|0.10
|1.2855
|1.2795
|1.2915
|808
|2008.10.31 06:00
|s/l
|404
|0.10
|1.2795
|1.2795
|1.2915
|-60.00
|10322.19
|809
|2008.10.31 06:00
|sell
|405
|0.10
|1.2795
|1.2855
|1.2735
|810
|2008.10.31 06:07
|s/l
|405
|0.10
|1.2855
|1.2855
|1.2735
|-60.00
|10262.19
|811
|2008.10.31 06:07
|sell
|406
|0.10
|1.2853
|1.2913
|1.2793
|812
|2008.10.31 07:19
|t/p
|406
|0.10
|1.2793
|1.2913
|1.2793
|60.00
|10322.19
|813
|2008.10.31 07:19
|sell
|407
|0.10
|1.2789
|1.2849
|1.2729
|814
|2008.10.31 07:36
|t/p
|407
|0.10
|1.2729
|1.2849
|1.2729
|60.00
|10382.19
|815
|2008.10.31 07:36
|sell
|408
|0.10
|1.2725
|1.2785
|1.2665
|816
|2008.10.31 12:06
|s/l
|408
|0.10
|1.2785
|1.2785
|1.2665
|-60.00
|10322.19
|817
|2008.10.31 12:06
|sell
|409
|0.10
|1.2783
|1.2843
|1.2723
|818
|2008.10.31 12:52
|t/p
|409
|0.10
|1.2723
|1.2843
|1.2723
|60.00
|10382.19
|819
|2008.10.31 12:52
|sell
|410
|0.10
|1.2721
|1.2781
|1.2661
|820
|2008.10.31 22:00
|close at stop
|410
|0.10
|1.2727
|1.2781
|1.2661
|-6.00
|10376.19