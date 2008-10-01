Strategy Tester Report
SVM_EA_v20
MIG-Demo (Build 218)

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period1 Minute (M1) 2008.09.24 16:34 - 2008.11.03 19:03
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersMaxOrdersTotal1=1; MaxOrdersTotal2=1; MaxOrdersTotal3=1; TrainTimeFrame=5; TrainPeriod=1; PredictPeriod=1; StopLoss=60; TakeProfit=60; Lots=0.1; BeginDate=1970.01.01 00:00;
Bars in test39545Ticks modelled582716Modelling quality24.94%
Mismatched charts errors0
Initial deposit10000.00
Total net profit690.68Gross profit8269.66Gross loss-7578.98
Profit factor1.09Expected payoff2.61
Absolute drawdown65.00Maximal drawdown1148.81 (9.94%)Relative drawdown9.94% (1148.81)
Total trades265Short positions (won %)167 (55.09%)Long positions (won %)98 (46.94%)
Profit trades (% of total)138 (52.08%)Loss trades (% of total)127 (47.92%)
Largestprofit trade62.46loss trade-61.09
Averageprofit trade59.93loss trade-59.68
Maximumconsecutive wins (profit in money)7 (418.91)consecutive losses (loss in money)8 (-479.18)
Maximalconsecutive profit (count of wins)418.91 (7)consecutive loss (count of losses)-479.18 (8)
Averageconsecutive wins2consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12008.10.01 00:00sell10.101.41121.41721.4052
22008.10.01 11:45s/l10.101.41721.41721.4052-60.009940.00
32008.10.01 11:45sell20.101.41701.42301.4110
42008.10.01 13:52t/p20.101.41101.42301.411060.0010000.00
52008.10.01 13:52sell30.101.41081.41681.4048
62008.10.01 14:23t/p30.101.40481.41681.404860.0010060.00
72008.10.01 14:23sell40.101.40461.41061.3986
82008.10.01 15:20t/p40.101.39861.41061.398660.0010120.00
92008.10.01 15:20buy50.101.39861.39261.4046
102008.10.01 17:20t/p50.101.40461.39261.404660.0010180.00
112008.10.01 17:20sell60.101.40461.41061.3986
122008.10.02 01:55t/p60.101.39861.41061.398656.7310236.73
132008.10.02 01:55sell70.101.39831.40431.3923
142008.10.02 08:13t/p70.101.39231.40431.392360.0010296.73
152008.10.02 08:13sell80.101.39211.39811.3861
162008.10.02 09:35t/p80.101.38611.39811.386160.0010356.73
172008.10.02 09:35sell90.101.38591.39191.3799
182008.10.02 10:31s/l90.101.39191.39191.3799-60.0010296.73
192008.10.02 10:31sell100.101.39171.39771.3857
202008.10.02 13:26t/p100.101.38571.39771.385760.0010356.73
212008.10.02 13:26sell110.101.38551.39151.3795
222008.10.02 14:11s/l110.101.39151.39151.3795-60.0010296.73
232008.10.02 14:11sell120.101.39131.39731.3853
242008.10.02 14:35t/p120.101.38531.39731.385360.0010356.73
252008.10.02 14:35sell130.101.38501.39101.3790
262008.10.02 15:15t/p130.101.37901.39101.379060.0010416.73
272008.10.02 15:15buy140.101.37881.37281.3848
282008.10.02 17:57t/p140.101.38481.37281.384860.0010476.73
292008.10.02 17:57sell150.101.38491.39091.3789
302008.10.03 00:13t/p150.101.37891.39091.378958.9110535.64
312008.10.03 00:13sell160.101.37871.38471.3727
322008.10.03 03:41s/l160.101.38471.38471.3727-60.0010475.64
332008.10.03 03:41sell170.101.38451.39051.3785
342008.10.03 14:51t/p170.101.37851.39051.378560.0010535.64
352008.10.03 14:51buy180.101.37841.37241.3844
362008.10.03 15:18s/l180.101.37241.37241.3844-60.0010475.64
372008.10.03 15:18buy190.101.37261.36661.3786
382008.10.03 16:44t/p190.101.37861.36661.378660.0010535.64
392008.10.03 16:44sell200.101.37861.38461.3726
402008.10.03 18:07s/l200.101.38461.38461.3726-60.0010475.64
412008.10.03 18:07sell210.101.38451.39051.3785
422008.10.03 20:12s/l210.101.39051.39051.3785-60.0010415.64
432008.10.03 20:12sell220.101.39031.39631.3843
442008.10.03 20:31t/p220.101.38431.39631.384360.0010475.64
452008.10.03 20:31sell230.101.38391.38991.3779
462008.10.03 22:33t/p230.101.37791.38991.377960.0010535.64
472008.10.03 22:33sell240.101.37771.38371.3717
482008.10.05 23:00t/p240.101.37171.38371.371760.0010595.64
492008.10.05 23:00sell250.101.36681.37281.3608
502008.10.06 06:09t/p250.101.36081.37281.360858.9110654.55
512008.10.06 06:09sell260.101.36061.36661.3546
522008.10.06 11:11t/p260.101.35461.36661.354660.0010714.55
532008.10.06 11:11sell270.101.35431.36031.3483
542008.10.06 12:33s/l270.101.36031.36031.3483-60.0010654.55
552008.10.06 12:33sell280.101.36011.36611.3541
562008.10.06 16:03t/p280.101.35411.36611.354160.0010714.55
572008.10.06 16:03sell290.101.35391.35991.3479
582008.10.06 16:49t/p290.101.34791.35991.347960.0010774.55
592008.10.06 16:49buy300.101.34771.34171.3537
602008.10.06 17:46t/p300.101.35371.34171.353760.0010834.55
612008.10.06 17:46sell310.101.35371.35971.3477
622008.10.06 19:36t/p310.101.34771.35971.347760.0010894.55
632008.10.06 19:36sell320.101.34751.35351.3415
642008.10.06 22:18s/l320.101.35351.35351.3415-60.0010834.55
652008.10.06 22:18buy330.101.35351.34751.3595
662008.10.07 06:12t/p330.101.35951.34751.359560.8210895.37
672008.10.07 06:12sell340.101.35951.36551.3535
682008.10.07 10:15t/p340.101.35351.36551.353560.0010955.37
692008.10.07 10:15buy350.101.35351.34751.3595
702008.10.07 13:29t/p350.101.35951.34751.359560.0011015.37
712008.10.07 13:29sell360.101.35951.36551.3535
722008.10.07 15:00s/l360.101.36551.36551.3535-60.0010955.37
732008.10.07 15:00buy370.101.36571.35971.3717
742008.10.07 15:31t/p370.101.37171.35971.371760.0011015.37
752008.10.07 15:31sell380.101.37181.37781.3658
762008.10.07 16:43t/p380.101.36581.37781.365860.0011075.37
772008.10.07 16:43sell390.101.36561.37161.3596
782008.10.07 17:11t/p390.101.35961.37161.359660.0011135.37
792008.10.07 17:11buy400.101.35961.35361.3656
802008.10.07 20:49t/p400.101.36561.35361.365660.0011195.37
812008.10.07 20:49buy410.101.36581.35981.3718
822008.10.07 22:27s/l410.101.35981.35981.3718-60.0011135.37
832008.10.07 22:27buy420.101.36001.35401.3660
842008.10.08 09:11t/p420.101.36601.35401.366060.8211196.19
852008.10.08 09:11buy430.101.36621.36021.3722
862008.10.08 10:33s/l430.101.36021.36021.3722-60.0011136.19
872008.10.08 10:33sell440.101.36021.36621.3542
882008.10.08 11:24s/l440.101.36621.36621.3542-60.0011076.19
892008.10.08 11:24sell450.101.36601.37201.3600
902008.10.08 12:07t/p450.101.36001.37201.360060.0011136.19
912008.10.08 12:07buy460.101.36001.35401.3660
922008.10.08 13:00t/p460.101.36601.35401.366060.0011196.19
932008.10.08 13:00buy470.101.36631.36031.3723
942008.10.08 13:02s/l470.101.36031.36031.3723-60.0011136.19
952008.10.08 13:02buy480.101.36041.35441.3664
962008.10.08 13:05t/p480.101.36641.35441.366460.0011196.19
972008.10.08 13:05buy490.101.36661.36061.3726
982008.10.08 14:12t/p490.101.37261.36061.372660.0011256.19
992008.10.08 14:12buy500.101.37281.36681.3788
1002008.10.08 14:29s/l500.101.36681.36681.3788-60.0011196.19
1012008.10.08 14:29buy510.101.36701.36101.3730
1022008.10.08 15:01s/l510.101.36101.36101.3730-60.0011136.19
1032008.10.08 15:01buy520.101.36121.35521.3672
1042008.10.08 15:44t/p520.101.36721.35521.367260.0011196.19
1052008.10.08 15:44buy530.101.36741.36141.3734
1062008.10.08 19:43t/p530.101.37341.36141.373460.0011256.19
1072008.10.08 19:43buy540.101.37361.36761.3796
1082008.10.08 20:54s/l540.101.36761.36761.3796-60.0011196.19
1092008.10.08 20:54buy550.101.36781.36181.3738
1102008.10.09 00:32s/l550.101.36181.36181.3738-57.5411138.65
1112008.10.09 00:32sell560.101.36181.36781.3558
1122008.10.09 04:38s/l560.101.36781.36781.3558-60.0011078.65
1132008.10.09 04:38buy570.101.36791.36191.3739
1142008.10.09 10:00t/p570.101.37391.36191.373960.0011138.65
1152008.10.09 10:00sell580.101.37391.37991.3679
1162008.10.09 13:15t/p580.101.36791.37991.367960.0011198.65
1172008.10.09 13:15buy590.101.36791.36191.3739
1182008.10.09 16:52s/l590.101.36191.36191.3739-60.0011138.65
1192008.10.09 16:52buy600.101.36211.35611.3681
1202008.10.09 19:46t/p600.101.36811.35611.368160.0011198.65
1212008.10.09 19:46buy610.101.36831.36231.3743
1222008.10.09 21:30s/l610.101.36231.36231.3743-60.0011138.65
1232008.10.09 21:30buy620.101.36251.35651.3685
1242008.10.10 01:30s/l620.101.35651.35651.3685-59.1811079.47
1252008.10.10 01:30buy630.101.35661.35061.3626
1262008.10.10 03:15t/p630.101.36261.35061.362660.0011139.47
1272008.10.10 03:15buy640.101.36281.35681.3688
1282008.10.10 03:34s/l640.101.35681.35681.3688-60.0011079.47
1292008.10.10 03:34sell650.101.35681.36281.3508
1302008.10.10 08:24t/p650.101.35081.36281.350860.0011139.47
1312008.10.10 08:24buy660.101.35081.34481.3568
1322008.10.10 08:34t/p660.101.35681.34481.356860.0011199.47
1332008.10.10 08:34buy670.101.35701.35101.3630
1342008.10.10 09:32t/p670.101.36301.35101.363060.0011259.47
1352008.10.10 09:32buy680.101.36321.35721.3692
1362008.10.10 11:43s/l680.101.35721.35721.3692-60.0011199.47
1372008.10.10 11:43buy690.101.35741.35141.3634
1382008.10.10 14:54s/l690.101.35141.35141.3634-60.0011139.47
1392008.10.10 14:54buy700.101.35161.34561.3576
1402008.10.10 16:07t/p700.101.35761.34561.357660.0011199.47
1412008.10.10 16:07sell710.101.35761.36361.3516
1422008.10.10 16:42t/p710.101.35161.36361.351660.0011259.47
1432008.10.10 16:42buy720.101.35161.34561.3576
1442008.10.10 17:51s/l720.101.34561.34561.3576-60.0011199.47
1452008.10.10 17:51buy730.101.34581.33981.3518
1462008.10.10 19:37s/l730.101.33981.33981.3518-60.0011139.47
1472008.10.10 19:37buy740.101.34001.33401.3460
1482008.10.10 20:26s/l740.101.33401.33401.3460-60.0011079.47
1492008.10.10 20:26buy750.101.33411.32811.3401
1502008.10.10 20:28s/l750.101.32811.32811.3401-60.0011019.47
1512008.10.10 20:28buy760.101.32831.32231.3343
1522008.10.10 21:11t/p760.101.33431.32231.334360.0011079.47
1532008.10.10 21:11sell770.101.33431.34031.3283
1542008.10.10 21:28s/l770.101.34031.34031.3283-60.0011019.47
1552008.10.10 21:28sell780.101.34011.34611.3341
1562008.10.12 23:00s/l780.101.34611.34611.3341-60.0010959.47
1572008.10.12 23:00sell790.101.35721.36321.3512
1582008.10.13 04:46t/p790.101.35121.36321.351258.9111018.38
1592008.10.13 04:46sell800.101.35071.35671.3447
1602008.10.13 08:00s/l800.101.35671.35671.3447-60.0010958.38
1612008.10.13 08:00sell810.101.35651.36251.3505
1622008.10.13 08:13s/l810.101.36251.36251.3505-60.0010898.38
1632008.10.13 08:13sell820.101.36231.36831.3563
1642008.10.13 12:33t/p820.101.35631.36831.356360.0010958.38
1652008.10.13 12:33sell830.101.35611.36211.3501
1662008.10.13 13:46s/l830.101.36211.36211.3501-60.0010898.38
1672008.10.13 13:46sell840.101.36201.36801.3560
1682008.10.13 15:05s/l840.101.36801.36801.3560-60.0010838.38
1692008.10.13 15:05sell850.101.36781.37381.3618
1702008.10.13 16:03t/p850.101.36181.37381.361860.0010898.38
1712008.10.13 16:03sell860.101.36151.36751.3555
1722008.10.13 17:43t/p860.101.35551.36751.355560.0010958.38
1732008.10.13 17:43buy870.101.35551.34951.3615
1742008.10.13 18:19s/l870.101.34951.34951.3615-60.0010898.38
1752008.10.13 18:19sell880.101.34951.35551.3435
1762008.10.13 21:28s/l880.101.35551.35551.3435-60.0010838.38
1772008.10.13 21:28sell890.101.35531.36131.3493
1782008.10.14 00:45s/l890.101.36131.36131.3493-61.0910777.29
1792008.10.14 00:45sell900.101.36111.36711.3551
1802008.10.14 02:16s/l900.101.36711.36711.3551-60.0010717.29
1812008.10.14 02:16sell910.101.36691.37291.3609
1822008.10.14 12:30s/l910.101.37291.37291.3609-60.0010657.29
1832008.10.14 12:30sell920.101.37271.37871.3667
1842008.10.14 16:07t/p920.101.36671.37871.366760.0010717.29
1852008.10.14 16:07sell930.101.36651.37251.3605
1862008.10.15 01:04t/p930.101.36051.37251.360558.9110776.20
1872008.10.15 01:04sell940.101.36031.36631.3543
1882008.10.15 02:09t/p940.101.35431.36631.354360.0010836.20
1892008.10.15 02:09buy950.101.35431.34831.3603
1902008.10.15 07:58t/p950.101.36031.34831.360360.0010896.20
1912008.10.15 07:58sell960.101.36031.36631.3543
1922008.10.15 12:32s/l960.101.36631.36631.3543-60.0010836.20
1932008.10.15 12:32sell970.101.36611.37211.3601
1942008.10.15 14:45t/p970.101.36011.37211.360160.0010896.20
1952008.10.15 14:45buy980.101.36011.35411.3661
1962008.10.15 18:10s/l980.101.35411.35411.3661-60.0010836.20
1972008.10.15 18:10sell990.101.35401.36001.3480
1982008.10.15 23:06t/p990.101.34801.36001.348060.0010896.20
1992008.10.15 23:06buy1000.101.34781.34181.3538
2002008.10.16 06:25s/l1000.101.34181.34181.3538-57.5410838.66
2012008.10.16 06:25sell1010.101.34181.34781.3358
2022008.10.16 06:39t/p1010.101.33581.34781.335860.0010898.66
2032008.10.16 06:39sell1020.101.33541.34141.3294
2042008.10.16 07:07s/l1020.101.34141.34141.3294-60.0010838.66
2052008.10.16 07:07buy1030.101.34141.33541.3474
2062008.10.16 07:39s/l1030.101.33541.33541.3474-60.0010778.66
2072008.10.16 07:39sell1040.101.33521.34121.3292
2082008.10.16 08:25s/l1040.101.34121.34121.3292-60.0010718.66
2092008.10.16 08:25buy1050.101.34131.33531.3473
2102008.10.16 11:13t/p1050.101.34731.33531.347360.0010778.66
2112008.10.16 11:13buy1060.101.34751.34151.3535
2122008.10.16 14:40t/p1060.101.35351.34151.353560.0010838.66
2132008.10.16 14:40sell1070.101.35361.35961.3476
2142008.10.16 15:12t/p1070.101.34761.35961.347660.0010898.66
2152008.10.16 15:12sell1080.101.34741.35341.3414
2162008.10.16 16:11t/p1080.101.34141.35341.341460.0010958.66
2172008.10.16 16:11buy1090.101.34131.33531.3473
2182008.10.16 22:11t/p1090.101.34731.33531.347360.0011018.66
2192008.10.16 22:11sell1100.101.34731.35331.3413
2202008.10.17 11:22t/p1100.101.34131.35331.341358.9111077.57
2212008.10.17 11:22sell1110.101.34101.34701.3350
2222008.10.17 15:55s/l1110.101.34701.34701.3350-60.0011017.57
2232008.10.17 15:55buy1120.101.34701.34101.3530
2242008.10.17 21:20s/l1120.101.34101.34101.3530-60.0010957.57
2252008.10.17 21:20sell1130.101.34101.34701.3350
2262008.10.20 02:54s/l1130.101.34701.34701.3350-61.0910896.48
2272008.10.20 02:54buy1140.101.34701.34101.3530
2282008.10.20 09:01t/p1140.101.35301.34101.353060.0010956.48
2292008.10.20 09:01sell1150.101.35301.35901.3470
2302008.10.20 10:30t/p1150.101.34701.35901.347060.0011016.48
2312008.10.20 10:30buy1160.101.34701.34101.3530
2322008.10.20 13:16s/l1160.101.34101.34101.3530-60.0010956.48
2332008.10.20 13:16sell1170.101.34091.34691.3349
2342008.10.20 15:32t/p1170.101.33491.34691.334960.0011016.48
2352008.10.20 15:32sell1180.101.33471.34071.3287
2362008.10.21 08:42t/p1180.101.32871.34071.328758.9111075.39
2372008.10.21 08:42sell1190.101.32841.33441.3224
2382008.10.21 10:30t/p1190.101.32241.33441.322460.0011135.39
2392008.10.21 10:30buy1200.101.32231.31631.3283
2402008.10.21 14:34s/l1200.101.31631.31631.3283-60.0011075.39
2412008.10.21 14:34sell1210.101.31621.32221.3102
2422008.10.21 16:16s/l1210.101.32221.32221.3102-60.0011015.39
2432008.10.21 16:16sell1220.101.32211.32811.3161
2442008.10.21 17:34t/p1220.101.31611.32811.316160.0011075.39
2452008.10.21 17:34sell1230.101.31591.32191.3099
2462008.10.21 18:17t/p1230.101.30991.32191.309960.0011135.39
2472008.10.21 18:17sell1240.101.30971.31571.3037
2482008.10.22 01:30t/p1240.101.30371.31571.303758.9111194.30
2492008.10.22 01:40sell1250.101.30171.30771.2957
2502008.10.22 04:28t/p1250.101.29571.30771.295760.0011254.30
2512008.10.22 04:28sell1260.101.29551.30151.2895
2522008.10.22 06:15t/p1260.101.28951.30151.289560.0011314.30
2532008.10.22 06:15sell1270.101.28931.29531.2833
2542008.10.22 06:18t/p1270.101.28331.29531.283360.0011374.30
2552008.10.22 06:18sell1280.101.28301.28901.2770
2562008.10.22 06:29t/p1280.101.27701.28901.277060.0011434.30
2572008.10.22 06:29sell1290.101.27671.28271.2707
2582008.10.22 06:38s/l1290.101.28271.28271.2707-60.0011374.30
2592008.10.22 06:38sell1300.101.28251.28851.2765
2602008.10.22 09:01s/l1300.101.28851.28851.2765-60.0011314.30
2612008.10.22 09:01sell1310.101.28841.29441.2824
2622008.10.22 09:36t/p1310.101.28241.29441.282460.0011374.30
2632008.10.22 09:36sell1320.101.28211.28811.2761
2642008.10.22 10:17s/l1320.101.28811.28811.2761-60.0011314.30
2652008.10.22 10:17sell1330.101.28791.29391.2819
2662008.10.22 12:05s/l1330.101.29391.29391.2819-60.0011254.30
2672008.10.22 12:05sell1340.101.29371.29971.2877
2682008.10.22 12:33t/p1340.101.28771.29971.287760.0011314.30
2692008.10.22 12:33sell1350.101.28751.29351.2815
2702008.10.22 16:03t/p1350.101.28151.29351.281560.0011374.30
2712008.10.22 16:03sell1360.101.28131.28731.2753
2722008.10.22 16:34s/l1360.101.28731.28731.2753-60.0011314.30
2732008.10.22 16:34sell1370.101.28711.29311.2811
2742008.10.23 00:59t/p1370.101.28111.29311.281156.7311371.03
2752008.10.23 00:59buy1380.101.28111.27511.2871
2762008.10.23 01:25s/l1380.101.27511.27511.2871-60.0011311.03
2772008.10.23 01:25sell1390.101.27511.28111.2691
2782008.10.23 02:09s/l1390.101.28111.28111.2691-60.0011251.03
2792008.10.23 02:09sell1400.101.28101.28701.2750
2802008.10.23 05:46t/p1400.101.27501.28701.275060.0011311.03
2812008.10.23 05:46sell1410.101.27481.28081.2688
2822008.10.23 06:58s/l1410.101.28081.28081.2688-60.0011251.03
2832008.10.23 06:58sell1420.101.28071.28671.2747
2842008.10.23 14:35t/p1420.101.27471.28671.274760.0011311.03
2852008.10.23 14:35buy1430.101.27461.26861.2806
2862008.10.23 14:51t/p1430.101.28061.26861.280660.0011371.03
2872008.10.23 14:51buy1440.101.28081.27481.2868
2882008.10.23 16:51t/p1440.101.28681.27481.286860.0011431.03
2892008.10.23 16:51sell1450.101.28681.29281.2808
2902008.10.23 18:10t/p1450.101.28081.29281.280860.0011491.03
2912008.10.23 18:10sell1460.101.28061.28661.2746
2922008.10.23 20:28s/l1460.101.28661.28661.2746-60.0011431.03
2932008.10.23 20:28sell1470.101.28641.29241.2804
2942008.10.23 22:21s/l1470.101.29241.29241.2804-60.0011371.03
2952008.10.23 22:21sell1480.101.29231.29831.2863
2962008.10.23 23:13s/l1480.101.29831.29831.2863-60.0011311.03
2972008.10.23 23:13sell1490.101.29811.30411.2921
2982008.10.24 00:43t/p1490.101.29211.30411.292158.9111369.94
2992008.10.24 00:43sell1500.101.29191.29791.2859
3002008.10.24 02:56t/p1500.101.28591.29791.285960.0011429.94
3012008.10.24 02:56sell1510.101.28571.29171.2797
3022008.10.24 04:34t/p1510.101.27971.29171.279760.0011489.94
3032008.10.24 04:34buy1520.101.27951.27351.2855
3042008.10.24 08:30s/l1520.101.27351.27351.2855-60.0011429.94
3052008.10.24 08:30sell1530.101.27351.27951.2675
3062008.10.24 08:55t/p1530.101.26751.27951.267560.0011489.94
3072008.10.24 08:55sell1540.101.26731.27331.2613
3082008.10.24 10:17t/p1540.101.26131.27331.261360.0011549.94
3092008.10.24 10:17buy1550.101.26131.25531.2673
3102008.10.24 10:40s/l1550.101.25531.25531.2673-60.0011489.94
3112008.10.24 10:40buy1560.101.25551.24951.2615
3122008.10.24 11:35s/l1560.101.24951.24951.2615-60.0011429.94
3132008.10.24 11:35sell1570.101.24951.25551.2435
3142008.10.24 11:50s/l1570.101.25551.25551.2435-60.0011369.94
3152008.10.24 11:50sell1580.101.25541.26141.2494
3162008.10.24 14:09s/l1580.101.26141.26141.2494-60.0011309.94
3172008.10.24 14:09sell1590.101.26131.26731.2553
3182008.10.24 14:40s/l1590.101.26731.26731.2553-60.0011249.94
3192008.10.24 14:40sell1600.101.26711.27311.2611
3202008.10.24 15:35t/p1600.101.26111.27311.261160.0011309.94
3212008.10.24 15:35sell1610.101.26091.26691.2549
3222008.10.24 15:42s/l1610.101.26691.26691.2549-60.0011249.94
3232008.10.24 15:42sell1620.101.26681.27281.2608
3242008.10.24 15:58s/l1620.101.27281.27281.2608-60.0011189.94
3252008.10.24 15:58sell1630.101.27281.27881.2668
3262008.10.24 16:18t/p1630.101.26681.27881.266860.0011249.94
3272008.10.24 16:18sell1640.101.26661.27261.2606
3282008.10.24 16:56s/l1640.101.27261.27261.2606-60.0011189.94
3292008.10.24 16:56buy1650.101.27261.26661.2786
3302008.10.24 17:59s/l1650.101.26661.26661.2786-60.0011129.94
3312008.10.24 17:59sell1660.101.26661.27261.2606
3322008.10.24 18:12s/l1660.101.27261.27261.2606-60.0011069.94
3332008.10.24 18:12sell1670.101.27241.27841.2664
3342008.10.24 19:10t/p1670.101.26641.27841.266460.0011129.94
3352008.10.24 19:10sell1680.101.26621.27221.2602
3362008.10.24 20:04t/p1680.101.26021.27221.260260.0011189.94
3372008.10.24 20:04sell1690.101.26001.26601.2540
3382008.10.26 23:58t/p1690.101.25401.26601.254060.0011249.94
3392008.10.26 23:58buy1700.101.25401.24801.2600
3402008.10.27 00:48t/p1700.101.26001.24801.260060.8211310.76
3412008.10.27 00:48sell1710.101.26031.26631.2543
3422008.10.27 02:01s/l1710.101.26631.26631.2543-60.0011250.76
3432008.10.27 02:01sell1720.101.26611.27211.2601
3442008.10.27 02:25t/p1720.101.26011.27211.260160.0011310.76
3452008.10.27 02:25sell1730.101.25991.26591.2539
3462008.10.27 03:36t/p1730.101.25391.26591.253960.0011370.76
3472008.10.27 03:36sell1740.101.25361.25961.2476
3482008.10.27 05:23s/l1740.101.25961.25961.2476-60.0011310.76
3492008.10.27 05:23sell1750.101.25941.26541.2534
3502008.10.27 07:15t/p1750.101.25341.26541.253460.0011370.76
3512008.10.27 07:15sell1760.101.25311.25911.2471
3522008.10.27 09:12t/p1760.101.24711.25911.247160.0011430.76
3532008.10.27 09:12sell1770.101.24691.25291.2409
3542008.10.27 10:18t/p1770.101.24091.25291.240960.0011490.76
3552008.10.27 10:18sell1780.101.24071.24671.2347
3562008.10.27 11:10t/p1780.101.23471.24671.234760.0011550.76
3572008.10.27 11:10sell1790.101.23431.24031.2283
3582008.10.27 11:33s/l1790.101.24031.24031.2283-60.0011490.76
3592008.10.27 11:33sell1800.101.24011.24611.2341
3602008.10.27 12:39s/l1800.101.24611.24611.2341-60.0011430.76
3612008.10.27 12:39buy1810.101.24621.24021.2522
3622008.10.27 15:36s/l1810.101.24021.24021.2522-60.0011370.76
3632008.10.27 15:36sell1820.101.24021.24621.2342
3642008.10.27 16:04s/l1820.101.24621.24621.2342-60.0011310.76
3652008.10.27 16:04sell1830.101.24601.25201.2400
3662008.10.27 17:02t/p1830.101.24001.25201.240060.0011370.76
3672008.10.27 17:02sell1840.101.23971.24571.2337
3682008.10.27 17:55s/l1840.101.24571.24571.2337-60.0011310.76
3692008.10.27 17:55sell1850.101.24551.25151.2395
3702008.10.27 18:52s/l1850.101.25151.25151.2395-60.0011250.76
3712008.10.27 18:52buy1860.101.25151.24551.2575
3722008.10.27 19:44t/p1860.101.25751.24551.257560.0011310.76
3732008.10.27 19:44buy1870.101.25771.25171.2637
3742008.10.27 20:29s/l1870.101.25171.25171.2637-60.0011250.76
3752008.10.27 20:29buy1880.101.25191.24591.2579
3762008.10.27 23:12s/l1880.101.24591.24591.2579-60.0011190.76
3772008.10.27 23:12buy1890.101.24591.23991.2519
3782008.10.28 03:03s/l1890.101.23991.23991.2519-59.1811131.58
3792008.10.28 03:03buy1900.101.24011.23411.2461
3802008.10.28 03:16s/l1900.101.23411.23411.2461-60.0011071.58
3812008.10.28 03:16sell1910.101.23401.24001.2280
3822008.10.28 04:37s/l1910.101.24001.24001.2280-60.0011011.58
3832008.10.28 04:37sell1920.101.24021.24621.2342
3842008.10.28 05:44s/l1920.101.24621.24621.2342-60.0010951.58
3852008.10.28 05:44sell1930.101.24601.25201.2400
3862008.10.28 07:40s/l1930.101.25201.25201.2400-60.0010891.58
3872008.10.28 07:40sell1940.101.25181.25781.2458
3882008.10.28 08:37s/l1940.101.25781.25781.2458-60.0010831.58
3892008.10.28 08:37sell1950.101.25781.26381.2518
3902008.10.28 09:20t/p1950.101.25181.26381.251860.0010891.58
3912008.10.28 09:20sell1960.101.25151.25751.2455
3922008.10.28 14:12s/l1960.101.25751.25751.2455-60.0010831.58
3932008.10.28 14:12sell1970.101.25731.26331.2513
3942008.10.28 14:37t/p1970.101.25131.26331.251360.0010891.58
3952008.10.28 14:37sell1980.101.25111.25711.2451
3962008.10.28 16:53t/p1980.101.24511.25711.245160.0010951.58
3972008.10.28 16:53sell1990.101.24491.25091.2389
3982008.10.28 18:11s/l1990.101.25091.25091.2389-60.0010891.58
3992008.10.28 18:11sell2000.101.25071.25671.2447
4002008.10.28 20:33s/l2000.101.25671.25671.2447-60.0010831.58
4012008.10.28 20:33buy2010.101.25671.25071.2627
4022008.10.28 21:19t/p2010.101.26271.25071.262760.0010891.58
4032008.10.28 21:19sell2020.101.26271.26871.2567
4042008.10.28 21:57s/l2020.101.26871.26871.2567-60.0010831.58
4052008.10.28 21:57buy2030.101.26881.26281.2748
4062008.10.28 23:42t/p2030.101.27481.26281.274860.0010891.58
4072008.10.28 23:42sell2040.101.27481.28081.2688
4082008.10.29 00:56s/l2040.101.28081.28081.2688-61.0910830.49
4092008.10.29 00:56buy2050.101.28091.27491.2869
4102008.10.29 02:54s/l2050.101.27491.27491.2869-60.0010770.49
4112008.10.29 02:54sell2060.101.27491.28091.2689
4122008.10.29 06:08t/p2060.101.26891.28091.268960.0010830.49
4132008.10.29 06:08sell2070.101.26871.27471.2627
4142008.10.29 07:28t/p2070.101.26271.27471.262760.0010890.49
4152008.10.29 07:28sell2080.101.26251.26851.2565
4162008.10.29 07:47s/l2080.101.26851.26851.2565-60.0010830.49
4172008.10.29 07:47buy2090.101.26851.26251.2745
4182008.10.29 08:41t/p2090.101.27451.26251.274560.0010890.49
4192008.10.29 08:41buy2100.101.27491.26891.2809
4202008.10.29 09:29s/l2100.101.26891.26891.2809-60.0010830.49
4212008.10.29 09:29buy2110.101.26901.26301.2750
4222008.10.29 10:48t/p2110.101.27501.26301.275060.0010890.49
4232008.10.29 10:48buy2120.101.27531.26931.2813
4242008.10.29 12:41t/p2120.101.28131.26931.281360.0010950.49
4252008.10.29 12:41buy2130.101.28151.27551.2875
4262008.10.29 14:32s/l2130.101.27551.27551.2875-60.0010890.49
4272008.10.29 14:32sell2140.101.27541.28141.2694
4282008.10.29 15:44s/l2140.101.28141.28141.2694-60.0010830.49
4292008.10.29 15:44buy2150.101.28141.27541.2874
4302008.10.29 16:04t/p2150.101.28741.27541.287460.0010890.49
4312008.10.29 16:04sell2160.101.28741.29341.2814
4322008.10.29 16:23s/l2160.101.29341.29341.2814-60.0010830.49
4332008.10.29 16:23sell2170.101.29331.29931.2873
4342008.10.29 16:48s/l2170.101.29931.29931.2873-60.0010770.49
4352008.10.29 16:48buy2180.101.29931.29331.3053
4362008.10.29 17:10s/l2180.101.29331.29331.3053-60.0010710.49
4372008.10.29 17:10buy2190.101.29351.28751.2995
4382008.10.29 17:54s/l2190.101.28751.28751.2995-60.0010650.49
4392008.10.29 17:54buy2200.101.28761.28161.2936
4402008.10.29 18:37t/p2200.101.29361.28161.293660.0010710.49
4412008.10.29 18:37sell2210.101.29361.29961.2876
4422008.10.29 19:04t/p2210.101.28761.29961.287660.0010770.49
4432008.10.29 19:04sell2220.101.28741.29341.2814
4442008.10.29 20:05s/l2220.101.29341.29341.2814-60.0010710.49
4452008.10.29 20:05sell2230.101.29321.29921.2872
4462008.10.29 20:22t/p2230.101.28721.29921.287260.0010770.49
4472008.10.29 20:22sell2240.101.28681.29281.2808
4482008.10.29 21:19s/l2240.101.29281.29281.2808-60.0010710.49
4492008.10.29 21:19buy2250.101.29291.28691.2989
4502008.10.30 02:17t/p2250.101.29891.28691.298962.4610772.95
4512008.10.30 02:17sell2260.101.29891.30491.2929
4522008.10.30 02:23s/l2260.101.30491.30491.2929-60.0010712.95
4532008.10.30 02:23sell2270.101.30501.31101.2990
4542008.10.30 03:13s/l2270.101.31101.31101.2990-60.0010652.95
4552008.10.30 03:13sell2280.101.31091.31691.3049
4562008.10.30 03:18s/l2280.101.31691.31691.3049-60.0010592.95
4572008.10.30 03:18sell2290.101.31681.32281.3108
4582008.10.30 04:37s/l2290.101.32281.32281.3108-60.0010532.95
4592008.10.30 04:37buy2300.101.32281.31681.3288
4602008.10.30 04:41t/p2300.101.32881.31681.328860.0010592.95
4612008.10.30 04:41buy2310.101.32931.32331.3353
4622008.10.30 04:56s/l2310.101.32331.32331.3353-60.0010532.95
4632008.10.30 04:56buy2320.101.32341.31741.3294
4642008.10.30 08:11s/l2320.101.31741.31741.3294-60.0010472.95
4652008.10.30 08:11sell2330.101.31741.32341.3114
4662008.10.30 09:36s/l2330.101.32341.32341.3114-60.0010412.95
4672008.10.30 09:36sell2340.101.32321.32921.3172
4682008.10.30 10:15t/p2340.101.31721.32921.317260.0010472.95
4692008.10.30 10:15sell2350.101.31701.32301.3110
4702008.10.30 11:07t/p2350.101.31101.32301.311060.0010532.95
4712008.10.30 11:07sell2360.101.31071.31671.3047
4722008.10.30 11:56t/p2360.101.30471.31671.304760.0010592.95
4732008.10.30 11:56buy2370.101.30471.29871.3107
4742008.10.30 12:34t/p2370.101.31071.29871.310760.0010652.95
4752008.10.30 12:34sell2380.101.31071.31671.3047
4762008.10.30 14:45t/p2380.101.30471.31671.304760.0010712.95
4772008.10.30 14:45buy2390.101.30471.29871.3107
4782008.10.30 15:46s/l2390.101.29871.29871.3107-60.0010652.95
4792008.10.30 15:46buy2400.101.29891.29291.3049
4802008.10.30 16:42s/l2400.101.29291.29291.3049-60.0010592.95
4812008.10.30 16:42buy2410.101.29311.28711.2991
4822008.10.30 17:35s/l2410.101.28711.28711.2991-60.0010532.95
4832008.10.30 17:35buy2420.101.28731.28131.2933
4842008.10.30 17:53s/l2420.101.28131.28131.2933-60.0010472.95
4852008.10.30 17:53buy2430.101.28141.27541.2874
4862008.10.30 18:04t/p2430.101.28741.27541.287460.0010532.95
4872008.10.30 18:04buy2440.101.28761.28161.2936
4882008.10.30 19:58t/p2440.101.29361.28161.293660.0010592.95
4892008.10.30 19:58sell2450.101.29361.29961.2876
4902008.10.30 23:37t/p2450.101.28761.29961.287660.0010652.95
4912008.10.30 23:37buy2460.101.28651.28051.2925
4922008.10.31 02:23s/l2460.101.28051.28051.2925-59.1810593.77
4932008.10.31 02:23sell2470.101.28051.28651.2745
4942008.10.31 04:49s/l2470.101.28651.28651.2745-60.0010533.77
4952008.10.31 04:49sell2480.101.28641.29241.2804
4962008.10.31 06:59t/p2480.101.28041.29241.280460.0010593.77
4972008.10.31 06:59buy2490.101.28021.27421.2862
4982008.10.31 07:07t/p2490.101.28621.27421.286260.0010653.77
4992008.10.31 07:07sell2500.101.28671.29271.2807
5002008.10.31 07:36t/p2500.101.28071.29271.280760.0010713.77
5012008.10.31 07:36buy2510.101.28051.27451.2865
5022008.10.31 08:28s/l2510.101.27451.27451.2865-60.0010653.77
5032008.10.31 08:28sell2520.101.27451.28051.2685
5042008.10.31 09:25t/p2520.101.26851.28051.268560.0010713.77
5052008.10.31 09:25buy2530.101.26851.26251.2745
5062008.10.31 11:34t/p2530.101.27451.26251.274560.0010773.77
5072008.10.31 11:34buy2540.101.27471.26871.2807
5082008.10.31 16:34s/l2540.101.26871.26871.2807-60.0010713.77
5092008.10.31 16:34sell2550.101.26861.27461.2626
5102008.10.31 17:16s/l2550.101.27461.27461.2626-60.0010653.77
5112008.10.31 17:16buy2560.101.27461.26861.2806
5122008.10.31 17:46s/l2560.101.26861.26861.2806-60.0010593.77
5132008.10.31 17:46buy2570.101.26861.26261.2746
5142008.10.31 18:04t/p2570.101.27461.26261.274660.0010653.77
5152008.10.31 18:04sell2580.101.27461.28061.2686
5162008.11.03 02:27s/l2580.101.28061.28061.2686-61.0910592.68
5172008.11.03 02:27sell2590.101.28041.28641.2744
5182008.11.03 05:00s/l2590.101.28641.28641.2744-60.0010532.68
5192008.11.03 05:00sell2600.101.28621.29221.2802
5202008.11.03 09:10t/p2600.101.28021.29221.280260.0010592.68
5212008.11.03 09:10buy2610.101.28021.27421.2862
5222008.11.03 12:05t/p2610.101.28621.27421.286260.0010652.68
5232008.11.03 12:05sell2620.101.28631.29231.2803
5242008.11.03 14:31t/p2620.101.28031.29231.280360.0010712.68
5252008.11.03 14:31sell2630.101.28011.28611.2741
5262008.11.03 15:08t/p2630.101.27411.28611.274160.0010772.68
5272008.11.03 15:08buy2640.101.27411.26811.2801
5282008.11.03 18:13s/l2640.101.26811.26811.2801-60.0010712.68
5292008.11.03 18:13buy2650.101.26831.26231.2743
5302008.11.03 19:03close at stop2650.101.26611.26231.2743-22.0010690.68