|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Minute (M1) 2008.09.24 16:34 - 2008.11.03 19:03
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|MaxOrdersTotal1=1; MaxOrdersTotal2=1; MaxOrdersTotal3=1; TrainTimeFrame=5; TrainPeriod=1; PredictPeriod=1; StopLoss=60; TakeProfit=60; Lots=0.1; BeginDate=1970.01.01 00:00;
|Bars in test
|39545
|Ticks modelled
|582716
|Modelling quality
|24.94%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|690.68
|Gross profit
|8269.66
|Gross loss
|-7578.98
|Profit factor
|1.09
|Expected payoff
|2.61
|Absolute drawdown
|65.00
|Maximal drawdown
|1148.81 (9.94%)
|Relative drawdown
|9.94% (1148.81)
|Total trades
|265
|Short positions (won %)
|167 (55.09%)
|Long positions (won %)
|98 (46.94%)
|Profit trades (% of total)
|138 (52.08%)
|Loss trades (% of total)
|127 (47.92%)
|Largest
|profit trade
|62.46
|loss trade
|-61.09
|Average
|profit trade
|59.93
|loss trade
|-59.68
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|7 (418.91)
|consecutive losses (loss in money)
|8 (-479.18)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|418.91 (7)
|consecutive loss (count of losses)
|-479.18 (8)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2008.10.01 00:00
|sell
|1
|0.10
|1.4112
|1.4172
|1.4052
|2
|2008.10.01 11:45
|s/l
|1
|0.10
|1.4172
|1.4172
|1.4052
|-60.00
|9940.00
|3
|2008.10.01 11:45
|sell
|2
|0.10
|1.4170
|1.4230
|1.4110
|4
|2008.10.01 13:52
|t/p
|2
|0.10
|1.4110
|1.4230
|1.4110
|60.00
|10000.00
|5
|2008.10.01 13:52
|sell
|3
|0.10
|1.4108
|1.4168
|1.4048
|6
|2008.10.01 14:23
|t/p
|3
|0.10
|1.4048
|1.4168
|1.4048
|60.00
|10060.00
|7
|2008.10.01 14:23
|sell
|4
|0.10
|1.4046
|1.4106
|1.3986
|8
|2008.10.01 15:20
|t/p
|4
|0.10
|1.3986
|1.4106
|1.3986
|60.00
|10120.00
|9
|2008.10.01 15:20
|buy
|5
|0.10
|1.3986
|1.3926
|1.4046
|10
|2008.10.01 17:20
|t/p
|5
|0.10
|1.4046
|1.3926
|1.4046
|60.00
|10180.00
|11
|2008.10.01 17:20
|sell
|6
|0.10
|1.4046
|1.4106
|1.3986
|12
|2008.10.02 01:55
|t/p
|6
|0.10
|1.3986
|1.4106
|1.3986
|56.73
|10236.73
|13
|2008.10.02 01:55
|sell
|7
|0.10
|1.3983
|1.4043
|1.3923
|14
|2008.10.02 08:13
|t/p
|7
|0.10
|1.3923
|1.4043
|1.3923
|60.00
|10296.73
|15
|2008.10.02 08:13
|sell
|8
|0.10
|1.3921
|1.3981
|1.3861
|16
|2008.10.02 09:35
|t/p
|8
|0.10
|1.3861
|1.3981
|1.3861
|60.00
|10356.73
|17
|2008.10.02 09:35
|sell
|9
|0.10
|1.3859
|1.3919
|1.3799
|18
|2008.10.02 10:31
|s/l
|9
|0.10
|1.3919
|1.3919
|1.3799
|-60.00
|10296.73
|19
|2008.10.02 10:31
|sell
|10
|0.10
|1.3917
|1.3977
|1.3857
|20
|2008.10.02 13:26
|t/p
|10
|0.10
|1.3857
|1.3977
|1.3857
|60.00
|10356.73
|21
|2008.10.02 13:26
|sell
|11
|0.10
|1.3855
|1.3915
|1.3795
|22
|2008.10.02 14:11
|s/l
|11
|0.10
|1.3915
|1.3915
|1.3795
|-60.00
|10296.73
|23
|2008.10.02 14:11
|sell
|12
|0.10
|1.3913
|1.3973
|1.3853
|24
|2008.10.02 14:35
|t/p
|12
|0.10
|1.3853
|1.3973
|1.3853
|60.00
|10356.73
|25
|2008.10.02 14:35
|sell
|13
|0.10
|1.3850
|1.3910
|1.3790
|26
|2008.10.02 15:15
|t/p
|13
|0.10
|1.3790
|1.3910
|1.3790
|60.00
|10416.73
|27
|2008.10.02 15:15
|buy
|14
|0.10
|1.3788
|1.3728
|1.3848
|28
|2008.10.02 17:57
|t/p
|14
|0.10
|1.3848
|1.3728
|1.3848
|60.00
|10476.73
|29
|2008.10.02 17:57
|sell
|15
|0.10
|1.3849
|1.3909
|1.3789
|30
|2008.10.03 00:13
|t/p
|15
|0.10
|1.3789
|1.3909
|1.3789
|58.91
|10535.64
|31
|2008.10.03 00:13
|sell
|16
|0.10
|1.3787
|1.3847
|1.3727
|32
|2008.10.03 03:41
|s/l
|16
|0.10
|1.3847
|1.3847
|1.3727
|-60.00
|10475.64
|33
|2008.10.03 03:41
|sell
|17
|0.10
|1.3845
|1.3905
|1.3785
|34
|2008.10.03 14:51
|t/p
|17
|0.10
|1.3785
|1.3905
|1.3785
|60.00
|10535.64
|35
|2008.10.03 14:51
|buy
|18
|0.10
|1.3784
|1.3724
|1.3844
|36
|2008.10.03 15:18
|s/l
|18
|0.10
|1.3724
|1.3724
|1.3844
|-60.00
|10475.64
|37
|2008.10.03 15:18
|buy
|19
|0.10
|1.3726
|1.3666
|1.3786
|38
|2008.10.03 16:44
|t/p
|19
|0.10
|1.3786
|1.3666
|1.3786
|60.00
|10535.64
|39
|2008.10.03 16:44
|sell
|20
|0.10
|1.3786
|1.3846
|1.3726
|40
|2008.10.03 18:07
|s/l
|20
|0.10
|1.3846
|1.3846
|1.3726
|-60.00
|10475.64
|41
|2008.10.03 18:07
|sell
|21
|0.10
|1.3845
|1.3905
|1.3785
|42
|2008.10.03 20:12
|s/l
|21
|0.10
|1.3905
|1.3905
|1.3785
|-60.00
|10415.64
|43
|2008.10.03 20:12
|sell
|22
|0.10
|1.3903
|1.3963
|1.3843
|44
|2008.10.03 20:31
|t/p
|22
|0.10
|1.3843
|1.3963
|1.3843
|60.00
|10475.64
|45
|2008.10.03 20:31
|sell
|23
|0.10
|1.3839
|1.3899
|1.3779
|46
|2008.10.03 22:33
|t/p
|23
|0.10
|1.3779
|1.3899
|1.3779
|60.00
|10535.64
|47
|2008.10.03 22:33
|sell
|24
|0.10
|1.3777
|1.3837
|1.3717
|48
|2008.10.05 23:00
|t/p
|24
|0.10
|1.3717
|1.3837
|1.3717
|60.00
|10595.64
|49
|2008.10.05 23:00
|sell
|25
|0.10
|1.3668
|1.3728
|1.3608
|50
|2008.10.06 06:09
|t/p
|25
|0.10
|1.3608
|1.3728
|1.3608
|58.91
|10654.55
|51
|2008.10.06 06:09
|sell
|26
|0.10
|1.3606
|1.3666
|1.3546
|52
|2008.10.06 11:11
|t/p
|26
|0.10
|1.3546
|1.3666
|1.3546
|60.00
|10714.55
|53
|2008.10.06 11:11
|sell
|27
|0.10
|1.3543
|1.3603
|1.3483
|54
|2008.10.06 12:33
|s/l
|27
|0.10
|1.3603
|1.3603
|1.3483
|-60.00
|10654.55
|55
|2008.10.06 12:33
|sell
|28
|0.10
|1.3601
|1.3661
|1.3541
|56
|2008.10.06 16:03
|t/p
|28
|0.10
|1.3541
|1.3661
|1.3541
|60.00
|10714.55
|57
|2008.10.06 16:03
|sell
|29
|0.10
|1.3539
|1.3599
|1.3479
|58
|2008.10.06 16:49
|t/p
|29
|0.10
|1.3479
|1.3599
|1.3479
|60.00
|10774.55
|59
|2008.10.06 16:49
|buy
|30
|0.10
|1.3477
|1.3417
|1.3537
|60
|2008.10.06 17:46
|t/p
|30
|0.10
|1.3537
|1.3417
|1.3537
|60.00
|10834.55
|61
|2008.10.06 17:46
|sell
|31
|0.10
|1.3537
|1.3597
|1.3477
|62
|2008.10.06 19:36
|t/p
|31
|0.10
|1.3477
|1.3597
|1.3477
|60.00
|10894.55
|63
|2008.10.06 19:36
|sell
|32
|0.10
|1.3475
|1.3535
|1.3415
|64
|2008.10.06 22:18
|s/l
|32
|0.10
|1.3535
|1.3535
|1.3415
|-60.00
|10834.55
|65
|2008.10.06 22:18
|buy
|33
|0.10
|1.3535
|1.3475
|1.3595
|66
|2008.10.07 06:12
|t/p
|33
|0.10
|1.3595
|1.3475
|1.3595
|60.82
|10895.37
|67
|2008.10.07 06:12
|sell
|34
|0.10
|1.3595
|1.3655
|1.3535
|68
|2008.10.07 10:15
|t/p
|34
|0.10
|1.3535
|1.3655
|1.3535
|60.00
|10955.37
|69
|2008.10.07 10:15
|buy
|35
|0.10
|1.3535
|1.3475
|1.3595
|70
|2008.10.07 13:29
|t/p
|35
|0.10
|1.3595
|1.3475
|1.3595
|60.00
|11015.37
|71
|2008.10.07 13:29
|sell
|36
|0.10
|1.3595
|1.3655
|1.3535
|72
|2008.10.07 15:00
|s/l
|36
|0.10
|1.3655
|1.3655
|1.3535
|-60.00
|10955.37
|73
|2008.10.07 15:00
|buy
|37
|0.10
|1.3657
|1.3597
|1.3717
|74
|2008.10.07 15:31
|t/p
|37
|0.10
|1.3717
|1.3597
|1.3717
|60.00
|11015.37
|75
|2008.10.07 15:31
|sell
|38
|0.10
|1.3718
|1.3778
|1.3658
|76
|2008.10.07 16:43
|t/p
|38
|0.10
|1.3658
|1.3778
|1.3658
|60.00
|11075.37
|77
|2008.10.07 16:43
|sell
|39
|0.10
|1.3656
|1.3716
|1.3596
|78
|2008.10.07 17:11
|t/p
|39
|0.10
|1.3596
|1.3716
|1.3596
|60.00
|11135.37
|79
|2008.10.07 17:11
|buy
|40
|0.10
|1.3596
|1.3536
|1.3656
|80
|2008.10.07 20:49
|t/p
|40
|0.10
|1.3656
|1.3536
|1.3656
|60.00
|11195.37
|81
|2008.10.07 20:49
|buy
|41
|0.10
|1.3658
|1.3598
|1.3718
|82
|2008.10.07 22:27
|s/l
|41
|0.10
|1.3598
|1.3598
|1.3718
|-60.00
|11135.37
|83
|2008.10.07 22:27
|buy
|42
|0.10
|1.3600
|1.3540
|1.3660
|84
|2008.10.08 09:11
|t/p
|42
|0.10
|1.3660
|1.3540
|1.3660
|60.82
|11196.19
|85
|2008.10.08 09:11
|buy
|43
|0.10
|1.3662
|1.3602
|1.3722
|86
|2008.10.08 10:33
|s/l
|43
|0.10
|1.3602
|1.3602
|1.3722
|-60.00
|11136.19
|87
|2008.10.08 10:33
|sell
|44
|0.10
|1.3602
|1.3662
|1.3542
|88
|2008.10.08 11:24
|s/l
|44
|0.10
|1.3662
|1.3662
|1.3542
|-60.00
|11076.19
|89
|2008.10.08 11:24
|sell
|45
|0.10
|1.3660
|1.3720
|1.3600
|90
|2008.10.08 12:07
|t/p
|45
|0.10
|1.3600
|1.3720
|1.3600
|60.00
|11136.19
|91
|2008.10.08 12:07
|buy
|46
|0.10
|1.3600
|1.3540
|1.3660
|92
|2008.10.08 13:00
|t/p
|46
|0.10
|1.3660
|1.3540
|1.3660
|60.00
|11196.19
|93
|2008.10.08 13:00
|buy
|47
|0.10
|1.3663
|1.3603
|1.3723
|94
|2008.10.08 13:02
|s/l
|47
|0.10
|1.3603
|1.3603
|1.3723
|-60.00
|11136.19
|95
|2008.10.08 13:02
|buy
|48
|0.10
|1.3604
|1.3544
|1.3664
|96
|2008.10.08 13:05
|t/p
|48
|0.10
|1.3664
|1.3544
|1.3664
|60.00
|11196.19
|97
|2008.10.08 13:05
|buy
|49
|0.10
|1.3666
|1.3606
|1.3726
|98
|2008.10.08 14:12
|t/p
|49
|0.10
|1.3726
|1.3606
|1.3726
|60.00
|11256.19
|99
|2008.10.08 14:12
|buy
|50
|0.10
|1.3728
|1.3668
|1.3788
|100
|2008.10.08 14:29
|s/l
|50
|0.10
|1.3668
|1.3668
|1.3788
|-60.00
|11196.19
|101
|2008.10.08 14:29
|buy
|51
|0.10
|1.3670
|1.3610
|1.3730
|102
|2008.10.08 15:01
|s/l
|51
|0.10
|1.3610
|1.3610
|1.3730
|-60.00
|11136.19
|103
|2008.10.08 15:01
|buy
|52
|0.10
|1.3612
|1.3552
|1.3672
|104
|2008.10.08 15:44
|t/p
|52
|0.10
|1.3672
|1.3552
|1.3672
|60.00
|11196.19
|105
|2008.10.08 15:44
|buy
|53
|0.10
|1.3674
|1.3614
|1.3734
|106
|2008.10.08 19:43
|t/p
|53
|0.10
|1.3734
|1.3614
|1.3734
|60.00
|11256.19
|107
|2008.10.08 19:43
|buy
|54
|0.10
|1.3736
|1.3676
|1.3796
|108
|2008.10.08 20:54
|s/l
|54
|0.10
|1.3676
|1.3676
|1.3796
|-60.00
|11196.19
|109
|2008.10.08 20:54
|buy
|55
|0.10
|1.3678
|1.3618
|1.3738
|110
|2008.10.09 00:32
|s/l
|55
|0.10
|1.3618
|1.3618
|1.3738
|-57.54
|11138.65
|111
|2008.10.09 00:32
|sell
|56
|0.10
|1.3618
|1.3678
|1.3558
|112
|2008.10.09 04:38
|s/l
|56
|0.10
|1.3678
|1.3678
|1.3558
|-60.00
|11078.65
|113
|2008.10.09 04:38
|buy
|57
|0.10
|1.3679
|1.3619
|1.3739
|114
|2008.10.09 10:00
|t/p
|57
|0.10
|1.3739
|1.3619
|1.3739
|60.00
|11138.65
|115
|2008.10.09 10:00
|sell
|58
|0.10
|1.3739
|1.3799
|1.3679
|116
|2008.10.09 13:15
|t/p
|58
|0.10
|1.3679
|1.3799
|1.3679
|60.00
|11198.65
|117
|2008.10.09 13:15
|buy
|59
|0.10
|1.3679
|1.3619
|1.3739
|118
|2008.10.09 16:52
|s/l
|59
|0.10
|1.3619
|1.3619
|1.3739
|-60.00
|11138.65
|119
|2008.10.09 16:52
|buy
|60
|0.10
|1.3621
|1.3561
|1.3681
|120
|2008.10.09 19:46
|t/p
|60
|0.10
|1.3681
|1.3561
|1.3681
|60.00
|11198.65
|121
|2008.10.09 19:46
|buy
|61
|0.10
|1.3683
|1.3623
|1.3743
|122
|2008.10.09 21:30
|s/l
|61
|0.10
|1.3623
|1.3623
|1.3743
|-60.00
|11138.65
|123
|2008.10.09 21:30
|buy
|62
|0.10
|1.3625
|1.3565
|1.3685
|124
|2008.10.10 01:30
|s/l
|62
|0.10
|1.3565
|1.3565
|1.3685
|-59.18
|11079.47
|125
|2008.10.10 01:30
|buy
|63
|0.10
|1.3566
|1.3506
|1.3626
|126
|2008.10.10 03:15
|t/p
|63
|0.10
|1.3626
|1.3506
|1.3626
|60.00
|11139.47
|127
|2008.10.10 03:15
|buy
|64
|0.10
|1.3628
|1.3568
|1.3688
|128
|2008.10.10 03:34
|s/l
|64
|0.10
|1.3568
|1.3568
|1.3688
|-60.00
|11079.47
|129
|2008.10.10 03:34
|sell
|65
|0.10
|1.3568
|1.3628
|1.3508
|130
|2008.10.10 08:24
|t/p
|65
|0.10
|1.3508
|1.3628
|1.3508
|60.00
|11139.47
|131
|2008.10.10 08:24
|buy
|66
|0.10
|1.3508
|1.3448
|1.3568
|132
|2008.10.10 08:34
|t/p
|66
|0.10
|1.3568
|1.3448
|1.3568
|60.00
|11199.47
|133
|2008.10.10 08:34
|buy
|67
|0.10
|1.3570
|1.3510
|1.3630
|134
|2008.10.10 09:32
|t/p
|67
|0.10
|1.3630
|1.3510
|1.3630
|60.00
|11259.47
|135
|2008.10.10 09:32
|buy
|68
|0.10
|1.3632
|1.3572
|1.3692
|136
|2008.10.10 11:43
|s/l
|68
|0.10
|1.3572
|1.3572
|1.3692
|-60.00
|11199.47
|137
|2008.10.10 11:43
|buy
|69
|0.10
|1.3574
|1.3514
|1.3634
|138
|2008.10.10 14:54
|s/l
|69
|0.10
|1.3514
|1.3514
|1.3634
|-60.00
|11139.47
|139
|2008.10.10 14:54
|buy
|70
|0.10
|1.3516
|1.3456
|1.3576
|140
|2008.10.10 16:07
|t/p
|70
|0.10
|1.3576
|1.3456
|1.3576
|60.00
|11199.47
|141
|2008.10.10 16:07
|sell
|71
|0.10
|1.3576
|1.3636
|1.3516
|142
|2008.10.10 16:42
|t/p
|71
|0.10
|1.3516
|1.3636
|1.3516
|60.00
|11259.47
|143
|2008.10.10 16:42
|buy
|72
|0.10
|1.3516
|1.3456
|1.3576
|144
|2008.10.10 17:51
|s/l
|72
|0.10
|1.3456
|1.3456
|1.3576
|-60.00
|11199.47
|145
|2008.10.10 17:51
|buy
|73
|0.10
|1.3458
|1.3398
|1.3518
|146
|2008.10.10 19:37
|s/l
|73
|0.10
|1.3398
|1.3398
|1.3518
|-60.00
|11139.47
|147
|2008.10.10 19:37
|buy
|74
|0.10
|1.3400
|1.3340
|1.3460
|148
|2008.10.10 20:26
|s/l
|74
|0.10
|1.3340
|1.3340
|1.3460
|-60.00
|11079.47
|149
|2008.10.10 20:26
|buy
|75
|0.10
|1.3341
|1.3281
|1.3401
|150
|2008.10.10 20:28
|s/l
|75
|0.10
|1.3281
|1.3281
|1.3401
|-60.00
|11019.47
|151
|2008.10.10 20:28
|buy
|76
|0.10
|1.3283
|1.3223
|1.3343
|152
|2008.10.10 21:11
|t/p
|76
|0.10
|1.3343
|1.3223
|1.3343
|60.00
|11079.47
|153
|2008.10.10 21:11
|sell
|77
|0.10
|1.3343
|1.3403
|1.3283
|154
|2008.10.10 21:28
|s/l
|77
|0.10
|1.3403
|1.3403
|1.3283
|-60.00
|11019.47
|155
|2008.10.10 21:28
|sell
|78
|0.10
|1.3401
|1.3461
|1.3341
|156
|2008.10.12 23:00
|s/l
|78
|0.10
|1.3461
|1.3461
|1.3341
|-60.00
|10959.47
|157
|2008.10.12 23:00
|sell
|79
|0.10
|1.3572
|1.3632
|1.3512
|158
|2008.10.13 04:46
|t/p
|79
|0.10
|1.3512
|1.3632
|1.3512
|58.91
|11018.38
|159
|2008.10.13 04:46
|sell
|80
|0.10
|1.3507
|1.3567
|1.3447
|160
|2008.10.13 08:00
|s/l
|80
|0.10
|1.3567
|1.3567
|1.3447
|-60.00
|10958.38
|161
|2008.10.13 08:00
|sell
|81
|0.10
|1.3565
|1.3625
|1.3505
|162
|2008.10.13 08:13
|s/l
|81
|0.10
|1.3625
|1.3625
|1.3505
|-60.00
|10898.38
|163
|2008.10.13 08:13
|sell
|82
|0.10
|1.3623
|1.3683
|1.3563
|164
|2008.10.13 12:33
|t/p
|82
|0.10
|1.3563
|1.3683
|1.3563
|60.00
|10958.38
|165
|2008.10.13 12:33
|sell
|83
|0.10
|1.3561
|1.3621
|1.3501
|166
|2008.10.13 13:46
|s/l
|83
|0.10
|1.3621
|1.3621
|1.3501
|-60.00
|10898.38
|167
|2008.10.13 13:46
|sell
|84
|0.10
|1.3620
|1.3680
|1.3560
|168
|2008.10.13 15:05
|s/l
|84
|0.10
|1.3680
|1.3680
|1.3560
|-60.00
|10838.38
|169
|2008.10.13 15:05
|sell
|85
|0.10
|1.3678
|1.3738
|1.3618
|170
|2008.10.13 16:03
|t/p
|85
|0.10
|1.3618
|1.3738
|1.3618
|60.00
|10898.38
|171
|2008.10.13 16:03
|sell
|86
|0.10
|1.3615
|1.3675
|1.3555
|172
|2008.10.13 17:43
|t/p
|86
|0.10
|1.3555
|1.3675
|1.3555
|60.00
|10958.38
|173
|2008.10.13 17:43
|buy
|87
|0.10
|1.3555
|1.3495
|1.3615
|174
|2008.10.13 18:19
|s/l
|87
|0.10
|1.3495
|1.3495
|1.3615
|-60.00
|10898.38
|175
|2008.10.13 18:19
|sell
|88
|0.10
|1.3495
|1.3555
|1.3435
|176
|2008.10.13 21:28
|s/l
|88
|0.10
|1.3555
|1.3555
|1.3435
|-60.00
|10838.38
|177
|2008.10.13 21:28
|sell
|89
|0.10
|1.3553
|1.3613
|1.3493
|178
|2008.10.14 00:45
|s/l
|89
|0.10
|1.3613
|1.3613
|1.3493
|-61.09
|10777.29
|179
|2008.10.14 00:45
|sell
|90
|0.10
|1.3611
|1.3671
|1.3551
|180
|2008.10.14 02:16
|s/l
|90
|0.10
|1.3671
|1.3671
|1.3551
|-60.00
|10717.29
|181
|2008.10.14 02:16
|sell
|91
|0.10
|1.3669
|1.3729
|1.3609
|182
|2008.10.14 12:30
|s/l
|91
|0.10
|1.3729
|1.3729
|1.3609
|-60.00
|10657.29
|183
|2008.10.14 12:30
|sell
|92
|0.10
|1.3727
|1.3787
|1.3667
|184
|2008.10.14 16:07
|t/p
|92
|0.10
|1.3667
|1.3787
|1.3667
|60.00
|10717.29
|185
|2008.10.14 16:07
|sell
|93
|0.10
|1.3665
|1.3725
|1.3605
|186
|2008.10.15 01:04
|t/p
|93
|0.10
|1.3605
|1.3725
|1.3605
|58.91
|10776.20
|187
|2008.10.15 01:04
|sell
|94
|0.10
|1.3603
|1.3663
|1.3543
|188
|2008.10.15 02:09
|t/p
|94
|0.10
|1.3543
|1.3663
|1.3543
|60.00
|10836.20
|189
|2008.10.15 02:09
|buy
|95
|0.10
|1.3543
|1.3483
|1.3603
|190
|2008.10.15 07:58
|t/p
|95
|0.10
|1.3603
|1.3483
|1.3603
|60.00
|10896.20
|191
|2008.10.15 07:58
|sell
|96
|0.10
|1.3603
|1.3663
|1.3543
|192
|2008.10.15 12:32
|s/l
|96
|0.10
|1.3663
|1.3663
|1.3543
|-60.00
|10836.20
|193
|2008.10.15 12:32
|sell
|97
|0.10
|1.3661
|1.3721
|1.3601
|194
|2008.10.15 14:45
|t/p
|97
|0.10
|1.3601
|1.3721
|1.3601
|60.00
|10896.20
|195
|2008.10.15 14:45
|buy
|98
|0.10
|1.3601
|1.3541
|1.3661
|196
|2008.10.15 18:10
|s/l
|98
|0.10
|1.3541
|1.3541
|1.3661
|-60.00
|10836.20
|197
|2008.10.15 18:10
|sell
|99
|0.10
|1.3540
|1.3600
|1.3480
|198
|2008.10.15 23:06
|t/p
|99
|0.10
|1.3480
|1.3600
|1.3480
|60.00
|10896.20
|199
|2008.10.15 23:06
|buy
|100
|0.10
|1.3478
|1.3418
|1.3538
|200
|2008.10.16 06:25
|s/l
|100
|0.10
|1.3418
|1.3418
|1.3538
|-57.54
|10838.66
|201
|2008.10.16 06:25
|sell
|101
|0.10
|1.3418
|1.3478
|1.3358
|202
|2008.10.16 06:39
|t/p
|101
|0.10
|1.3358
|1.3478
|1.3358
|60.00
|10898.66
|203
|2008.10.16 06:39
|sell
|102
|0.10
|1.3354
|1.3414
|1.3294
|204
|2008.10.16 07:07
|s/l
|102
|0.10
|1.3414
|1.3414
|1.3294
|-60.00
|10838.66
|205
|2008.10.16 07:07
|buy
|103
|0.10
|1.3414
|1.3354
|1.3474
|206
|2008.10.16 07:39
|s/l
|103
|0.10
|1.3354
|1.3354
|1.3474
|-60.00
|10778.66
|207
|2008.10.16 07:39
|sell
|104
|0.10
|1.3352
|1.3412
|1.3292
|208
|2008.10.16 08:25
|s/l
|104
|0.10
|1.3412
|1.3412
|1.3292
|-60.00
|10718.66
|209
|2008.10.16 08:25
|buy
|105
|0.10
|1.3413
|1.3353
|1.3473
|210
|2008.10.16 11:13
|t/p
|105
|0.10
|1.3473
|1.3353
|1.3473
|60.00
|10778.66
|211
|2008.10.16 11:13
|buy
|106
|0.10
|1.3475
|1.3415
|1.3535
|212
|2008.10.16 14:40
|t/p
|106
|0.10
|1.3535
|1.3415
|1.3535
|60.00
|10838.66
|213
|2008.10.16 14:40
|sell
|107
|0.10
|1.3536
|1.3596
|1.3476
|214
|2008.10.16 15:12
|t/p
|107
|0.10
|1.3476
|1.3596
|1.3476
|60.00
|10898.66
|215
|2008.10.16 15:12
|sell
|108
|0.10
|1.3474
|1.3534
|1.3414
|216
|2008.10.16 16:11
|t/p
|108
|0.10
|1.3414
|1.3534
|1.3414
|60.00
|10958.66
|217
|2008.10.16 16:11
|buy
|109
|0.10
|1.3413
|1.3353
|1.3473
|218
|2008.10.16 22:11
|t/p
|109
|0.10
|1.3473
|1.3353
|1.3473
|60.00
|11018.66
|219
|2008.10.16 22:11
|sell
|110
|0.10
|1.3473
|1.3533
|1.3413
|220
|2008.10.17 11:22
|t/p
|110
|0.10
|1.3413
|1.3533
|1.3413
|58.91
|11077.57
|221
|2008.10.17 11:22
|sell
|111
|0.10
|1.3410
|1.3470
|1.3350
|222
|2008.10.17 15:55
|s/l
|111
|0.10
|1.3470
|1.3470
|1.3350
|-60.00
|11017.57
|223
|2008.10.17 15:55
|buy
|112
|0.10
|1.3470
|1.3410
|1.3530
|224
|2008.10.17 21:20
|s/l
|112
|0.10
|1.3410
|1.3410
|1.3530
|-60.00
|10957.57
|225
|2008.10.17 21:20
|sell
|113
|0.10
|1.3410
|1.3470
|1.3350
|226
|2008.10.20 02:54
|s/l
|113
|0.10
|1.3470
|1.3470
|1.3350
|-61.09
|10896.48
|227
|2008.10.20 02:54
|buy
|114
|0.10
|1.3470
|1.3410
|1.3530
|228
|2008.10.20 09:01
|t/p
|114
|0.10
|1.3530
|1.3410
|1.3530
|60.00
|10956.48
|229
|2008.10.20 09:01
|sell
|115
|0.10
|1.3530
|1.3590
|1.3470
|230
|2008.10.20 10:30
|t/p
|115
|0.10
|1.3470
|1.3590
|1.3470
|60.00
|11016.48
|231
|2008.10.20 10:30
|buy
|116
|0.10
|1.3470
|1.3410
|1.3530
|232
|2008.10.20 13:16
|s/l
|116
|0.10
|1.3410
|1.3410
|1.3530
|-60.00
|10956.48
|233
|2008.10.20 13:16
|sell
|117
|0.10
|1.3409
|1.3469
|1.3349
|234
|2008.10.20 15:32
|t/p
|117
|0.10
|1.3349
|1.3469
|1.3349
|60.00
|11016.48
|235
|2008.10.20 15:32
|sell
|118
|0.10
|1.3347
|1.3407
|1.3287
|236
|2008.10.21 08:42
|t/p
|118
|0.10
|1.3287
|1.3407
|1.3287
|58.91
|11075.39
|237
|2008.10.21 08:42
|sell
|119
|0.10
|1.3284
|1.3344
|1.3224
|238
|2008.10.21 10:30
|t/p
|119
|0.10
|1.3224
|1.3344
|1.3224
|60.00
|11135.39
|239
|2008.10.21 10:30
|buy
|120
|0.10
|1.3223
|1.3163
|1.3283
|240
|2008.10.21 14:34
|s/l
|120
|0.10
|1.3163
|1.3163
|1.3283
|-60.00
|11075.39
|241
|2008.10.21 14:34
|sell
|121
|0.10
|1.3162
|1.3222
|1.3102
|242
|2008.10.21 16:16
|s/l
|121
|0.10
|1.3222
|1.3222
|1.3102
|-60.00
|11015.39
|243
|2008.10.21 16:16
|sell
|122
|0.10
|1.3221
|1.3281
|1.3161
|244
|2008.10.21 17:34
|t/p
|122
|0.10
|1.3161
|1.3281
|1.3161
|60.00
|11075.39
|245
|2008.10.21 17:34
|sell
|123
|0.10
|1.3159
|1.3219
|1.3099
|246
|2008.10.21 18:17
|t/p
|123
|0.10
|1.3099
|1.3219
|1.3099
|60.00
|11135.39
|247
|2008.10.21 18:17
|sell
|124
|0.10
|1.3097
|1.3157
|1.3037
|248
|2008.10.22 01:30
|t/p
|124
|0.10
|1.3037
|1.3157
|1.3037
|58.91
|11194.30
|249
|2008.10.22 01:40
|sell
|125
|0.10
|1.3017
|1.3077
|1.2957
|250
|2008.10.22 04:28
|t/p
|125
|0.10
|1.2957
|1.3077
|1.2957
|60.00
|11254.30
|251
|2008.10.22 04:28
|sell
|126
|0.10
|1.2955
|1.3015
|1.2895
|252
|2008.10.22 06:15
|t/p
|126
|0.10
|1.2895
|1.3015
|1.2895
|60.00
|11314.30
|253
|2008.10.22 06:15
|sell
|127
|0.10
|1.2893
|1.2953
|1.2833
|254
|2008.10.22 06:18
|t/p
|127
|0.10
|1.2833
|1.2953
|1.2833
|60.00
|11374.30
|255
|2008.10.22 06:18
|sell
|128
|0.10
|1.2830
|1.2890
|1.2770
|256
|2008.10.22 06:29
|t/p
|128
|0.10
|1.2770
|1.2890
|1.2770
|60.00
|11434.30
|257
|2008.10.22 06:29
|sell
|129
|0.10
|1.2767
|1.2827
|1.2707
|258
|2008.10.22 06:38
|s/l
|129
|0.10
|1.2827
|1.2827
|1.2707
|-60.00
|11374.30
|259
|2008.10.22 06:38
|sell
|130
|0.10
|1.2825
|1.2885
|1.2765
|260
|2008.10.22 09:01
|s/l
|130
|0.10
|1.2885
|1.2885
|1.2765
|-60.00
|11314.30
|261
|2008.10.22 09:01
|sell
|131
|0.10
|1.2884
|1.2944
|1.2824
|262
|2008.10.22 09:36
|t/p
|131
|0.10
|1.2824
|1.2944
|1.2824
|60.00
|11374.30
|263
|2008.10.22 09:36
|sell
|132
|0.10
|1.2821
|1.2881
|1.2761
|264
|2008.10.22 10:17
|s/l
|132
|0.10
|1.2881
|1.2881
|1.2761
|-60.00
|11314.30
|265
|2008.10.22 10:17
|sell
|133
|0.10
|1.2879
|1.2939
|1.2819
|266
|2008.10.22 12:05
|s/l
|133
|0.10
|1.2939
|1.2939
|1.2819
|-60.00
|11254.30
|267
|2008.10.22 12:05
|sell
|134
|0.10
|1.2937
|1.2997
|1.2877
|268
|2008.10.22 12:33
|t/p
|134
|0.10
|1.2877
|1.2997
|1.2877
|60.00
|11314.30
|269
|2008.10.22 12:33
|sell
|135
|0.10
|1.2875
|1.2935
|1.2815
|270
|2008.10.22 16:03
|t/p
|135
|0.10
|1.2815
|1.2935
|1.2815
|60.00
|11374.30
|271
|2008.10.22 16:03
|sell
|136
|0.10
|1.2813
|1.2873
|1.2753
|272
|2008.10.22 16:34
|s/l
|136
|0.10
|1.2873
|1.2873
|1.2753
|-60.00
|11314.30
|273
|2008.10.22 16:34
|sell
|137
|0.10
|1.2871
|1.2931
|1.2811
|274
|2008.10.23 00:59
|t/p
|137
|0.10
|1.2811
|1.2931
|1.2811
|56.73
|11371.03
|275
|2008.10.23 00:59
|buy
|138
|0.10
|1.2811
|1.2751
|1.2871
|276
|2008.10.23 01:25
|s/l
|138
|0.10
|1.2751
|1.2751
|1.2871
|-60.00
|11311.03
|277
|2008.10.23 01:25
|sell
|139
|0.10
|1.2751
|1.2811
|1.2691
|278
|2008.10.23 02:09
|s/l
|139
|0.10
|1.2811
|1.2811
|1.2691
|-60.00
|11251.03
|279
|2008.10.23 02:09
|sell
|140
|0.10
|1.2810
|1.2870
|1.2750
|280
|2008.10.23 05:46
|t/p
|140
|0.10
|1.2750
|1.2870
|1.2750
|60.00
|11311.03
|281
|2008.10.23 05:46
|sell
|141
|0.10
|1.2748
|1.2808
|1.2688
|282
|2008.10.23 06:58
|s/l
|141
|0.10
|1.2808
|1.2808
|1.2688
|-60.00
|11251.03
|283
|2008.10.23 06:58
|sell
|142
|0.10
|1.2807
|1.2867
|1.2747
|284
|2008.10.23 14:35
|t/p
|142
|0.10
|1.2747
|1.2867
|1.2747
|60.00
|11311.03
|285
|2008.10.23 14:35
|buy
|143
|0.10
|1.2746
|1.2686
|1.2806
|286
|2008.10.23 14:51
|t/p
|143
|0.10
|1.2806
|1.2686
|1.2806
|60.00
|11371.03
|287
|2008.10.23 14:51
|buy
|144
|0.10
|1.2808
|1.2748
|1.2868
|288
|2008.10.23 16:51
|t/p
|144
|0.10
|1.2868
|1.2748
|1.2868
|60.00
|11431.03
|289
|2008.10.23 16:51
|sell
|145
|0.10
|1.2868
|1.2928
|1.2808
|290
|2008.10.23 18:10
|t/p
|145
|0.10
|1.2808
|1.2928
|1.2808
|60.00
|11491.03
|291
|2008.10.23 18:10
|sell
|146
|0.10
|1.2806
|1.2866
|1.2746
|292
|2008.10.23 20:28
|s/l
|146
|0.10
|1.2866
|1.2866
|1.2746
|-60.00
|11431.03
|293
|2008.10.23 20:28
|sell
|147
|0.10
|1.2864
|1.2924
|1.2804
|294
|2008.10.23 22:21
|s/l
|147
|0.10
|1.2924
|1.2924
|1.2804
|-60.00
|11371.03
|295
|2008.10.23 22:21
|sell
|148
|0.10
|1.2923
|1.2983
|1.2863
|296
|2008.10.23 23:13
|s/l
|148
|0.10
|1.2983
|1.2983
|1.2863
|-60.00
|11311.03
|297
|2008.10.23 23:13
|sell
|149
|0.10
|1.2981
|1.3041
|1.2921
|298
|2008.10.24 00:43
|t/p
|149
|0.10
|1.2921
|1.3041
|1.2921
|58.91
|11369.94
|299
|2008.10.24 00:43
|sell
|150
|0.10
|1.2919
|1.2979
|1.2859
|300
|2008.10.24 02:56
|t/p
|150
|0.10
|1.2859
|1.2979
|1.2859
|60.00
|11429.94
|301
|2008.10.24 02:56
|sell
|151
|0.10
|1.2857
|1.2917
|1.2797
|302
|2008.10.24 04:34
|t/p
|151
|0.10
|1.2797
|1.2917
|1.2797
|60.00
|11489.94
|303
|2008.10.24 04:34
|buy
|152
|0.10
|1.2795
|1.2735
|1.2855
|304
|2008.10.24 08:30
|s/l
|152
|0.10
|1.2735
|1.2735
|1.2855
|-60.00
|11429.94
|305
|2008.10.24 08:30
|sell
|153
|0.10
|1.2735
|1.2795
|1.2675
|306
|2008.10.24 08:55
|t/p
|153
|0.10
|1.2675
|1.2795
|1.2675
|60.00
|11489.94
|307
|2008.10.24 08:55
|sell
|154
|0.10
|1.2673
|1.2733
|1.2613
|308
|2008.10.24 10:17
|t/p
|154
|0.10
|1.2613
|1.2733
|1.2613
|60.00
|11549.94
|309
|2008.10.24 10:17
|buy
|155
|0.10
|1.2613
|1.2553
|1.2673
|310
|2008.10.24 10:40
|s/l
|155
|0.10
|1.2553
|1.2553
|1.2673
|-60.00
|11489.94
|311
|2008.10.24 10:40
|buy
|156
|0.10
|1.2555
|1.2495
|1.2615
|312
|2008.10.24 11:35
|s/l
|156
|0.10
|1.2495
|1.2495
|1.2615
|-60.00
|11429.94
|313
|2008.10.24 11:35
|sell
|157
|0.10
|1.2495
|1.2555
|1.2435
|314
|2008.10.24 11:50
|s/l
|157
|0.10
|1.2555
|1.2555
|1.2435
|-60.00
|11369.94
|315
|2008.10.24 11:50
|sell
|158
|0.10
|1.2554
|1.2614
|1.2494
|316
|2008.10.24 14:09
|s/l
|158
|0.10
|1.2614
|1.2614
|1.2494
|-60.00
|11309.94
|317
|2008.10.24 14:09
|sell
|159
|0.10
|1.2613
|1.2673
|1.2553
|318
|2008.10.24 14:40
|s/l
|159
|0.10
|1.2673
|1.2673
|1.2553
|-60.00
|11249.94
|319
|2008.10.24 14:40
|sell
|160
|0.10
|1.2671
|1.2731
|1.2611
|320
|2008.10.24 15:35
|t/p
|160
|0.10
|1.2611
|1.2731
|1.2611
|60.00
|11309.94
|321
|2008.10.24 15:35
|sell
|161
|0.10
|1.2609
|1.2669
|1.2549
|322
|2008.10.24 15:42
|s/l
|161
|0.10
|1.2669
|1.2669
|1.2549
|-60.00
|11249.94
|323
|2008.10.24 15:42
|sell
|162
|0.10
|1.2668
|1.2728
|1.2608
|324
|2008.10.24 15:58
|s/l
|162
|0.10
|1.2728
|1.2728
|1.2608
|-60.00
|11189.94
|325
|2008.10.24 15:58
|sell
|163
|0.10
|1.2728
|1.2788
|1.2668
|326
|2008.10.24 16:18
|t/p
|163
|0.10
|1.2668
|1.2788
|1.2668
|60.00
|11249.94
|327
|2008.10.24 16:18
|sell
|164
|0.10
|1.2666
|1.2726
|1.2606
|328
|2008.10.24 16:56
|s/l
|164
|0.10
|1.2726
|1.2726
|1.2606
|-60.00
|11189.94
|329
|2008.10.24 16:56
|buy
|165
|0.10
|1.2726
|1.2666
|1.2786
|330
|2008.10.24 17:59
|s/l
|165
|0.10
|1.2666
|1.2666
|1.2786
|-60.00
|11129.94
|331
|2008.10.24 17:59
|sell
|166
|0.10
|1.2666
|1.2726
|1.2606
|332
|2008.10.24 18:12
|s/l
|166
|0.10
|1.2726
|1.2726
|1.2606
|-60.00
|11069.94
|333
|2008.10.24 18:12
|sell
|167
|0.10
|1.2724
|1.2784
|1.2664
|334
|2008.10.24 19:10
|t/p
|167
|0.10
|1.2664
|1.2784
|1.2664
|60.00
|11129.94
|335
|2008.10.24 19:10
|sell
|168
|0.10
|1.2662
|1.2722
|1.2602
|336
|2008.10.24 20:04
|t/p
|168
|0.10
|1.2602
|1.2722
|1.2602
|60.00
|11189.94
|337
|2008.10.24 20:04
|sell
|169
|0.10
|1.2600
|1.2660
|1.2540
|338
|2008.10.26 23:58
|t/p
|169
|0.10
|1.2540
|1.2660
|1.2540
|60.00
|11249.94
|339
|2008.10.26 23:58
|buy
|170
|0.10
|1.2540
|1.2480
|1.2600
|340
|2008.10.27 00:48
|t/p
|170
|0.10
|1.2600
|1.2480
|1.2600
|60.82
|11310.76
|341
|2008.10.27 00:48
|sell
|171
|0.10
|1.2603
|1.2663
|1.2543
|342
|2008.10.27 02:01
|s/l
|171
|0.10
|1.2663
|1.2663
|1.2543
|-60.00
|11250.76
|343
|2008.10.27 02:01
|sell
|172
|0.10
|1.2661
|1.2721
|1.2601
|344
|2008.10.27 02:25
|t/p
|172
|0.10
|1.2601
|1.2721
|1.2601
|60.00
|11310.76
|345
|2008.10.27 02:25
|sell
|173
|0.10
|1.2599
|1.2659
|1.2539
|346
|2008.10.27 03:36
|t/p
|173
|0.10
|1.2539
|1.2659
|1.2539
|60.00
|11370.76
|347
|2008.10.27 03:36
|sell
|174
|0.10
|1.2536
|1.2596
|1.2476
|348
|2008.10.27 05:23
|s/l
|174
|0.10
|1.2596
|1.2596
|1.2476
|-60.00
|11310.76
|349
|2008.10.27 05:23
|sell
|175
|0.10
|1.2594
|1.2654
|1.2534
|350
|2008.10.27 07:15
|t/p
|175
|0.10
|1.2534
|1.2654
|1.2534
|60.00
|11370.76
|351
|2008.10.27 07:15
|sell
|176
|0.10
|1.2531
|1.2591
|1.2471
|352
|2008.10.27 09:12
|t/p
|176
|0.10
|1.2471
|1.2591
|1.2471
|60.00
|11430.76
|353
|2008.10.27 09:12
|sell
|177
|0.10
|1.2469
|1.2529
|1.2409
|354
|2008.10.27 10:18
|t/p
|177
|0.10
|1.2409
|1.2529
|1.2409
|60.00
|11490.76
|355
|2008.10.27 10:18
|sell
|178
|0.10
|1.2407
|1.2467
|1.2347
|356
|2008.10.27 11:10
|t/p
|178
|0.10
|1.2347
|1.2467
|1.2347
|60.00
|11550.76
|357
|2008.10.27 11:10
|sell
|179
|0.10
|1.2343
|1.2403
|1.2283
|358
|2008.10.27 11:33
|s/l
|179
|0.10
|1.2403
|1.2403
|1.2283
|-60.00
|11490.76
|359
|2008.10.27 11:33
|sell
|180
|0.10
|1.2401
|1.2461
|1.2341
|360
|2008.10.27 12:39
|s/l
|180
|0.10
|1.2461
|1.2461
|1.2341
|-60.00
|11430.76
|361
|2008.10.27 12:39
|buy
|181
|0.10
|1.2462
|1.2402
|1.2522
|362
|2008.10.27 15:36
|s/l
|181
|0.10
|1.2402
|1.2402
|1.2522
|-60.00
|11370.76
|363
|2008.10.27 15:36
|sell
|182
|0.10
|1.2402
|1.2462
|1.2342
|364
|2008.10.27 16:04
|s/l
|182
|0.10
|1.2462
|1.2462
|1.2342
|-60.00
|11310.76
|365
|2008.10.27 16:04
|sell
|183
|0.10
|1.2460
|1.2520
|1.2400
|366
|2008.10.27 17:02
|t/p
|183
|0.10
|1.2400
|1.2520
|1.2400
|60.00
|11370.76
|367
|2008.10.27 17:02
|sell
|184
|0.10
|1.2397
|1.2457
|1.2337
|368
|2008.10.27 17:55
|s/l
|184
|0.10
|1.2457
|1.2457
|1.2337
|-60.00
|11310.76
|369
|2008.10.27 17:55
|sell
|185
|0.10
|1.2455
|1.2515
|1.2395
|370
|2008.10.27 18:52
|s/l
|185
|0.10
|1.2515
|1.2515
|1.2395
|-60.00
|11250.76
|371
|2008.10.27 18:52
|buy
|186
|0.10
|1.2515
|1.2455
|1.2575
|372
|2008.10.27 19:44
|t/p
|186
|0.10
|1.2575
|1.2455
|1.2575
|60.00
|11310.76
|373
|2008.10.27 19:44
|buy
|187
|0.10
|1.2577
|1.2517
|1.2637
|374
|2008.10.27 20:29
|s/l
|187
|0.10
|1.2517
|1.2517
|1.2637
|-60.00
|11250.76
|375
|2008.10.27 20:29
|buy
|188
|0.10
|1.2519
|1.2459
|1.2579
|376
|2008.10.27 23:12
|s/l
|188
|0.10
|1.2459
|1.2459
|1.2579
|-60.00
|11190.76
|377
|2008.10.27 23:12
|buy
|189
|0.10
|1.2459
|1.2399
|1.2519
|378
|2008.10.28 03:03
|s/l
|189
|0.10
|1.2399
|1.2399
|1.2519
|-59.18
|11131.58
|379
|2008.10.28 03:03
|buy
|190
|0.10
|1.2401
|1.2341
|1.2461
|380
|2008.10.28 03:16
|s/l
|190
|0.10
|1.2341
|1.2341
|1.2461
|-60.00
|11071.58
|381
|2008.10.28 03:16
|sell
|191
|0.10
|1.2340
|1.2400
|1.2280
|382
|2008.10.28 04:37
|s/l
|191
|0.10
|1.2400
|1.2400
|1.2280
|-60.00
|11011.58
|383
|2008.10.28 04:37
|sell
|192
|0.10
|1.2402
|1.2462
|1.2342
|384
|2008.10.28 05:44
|s/l
|192
|0.10
|1.2462
|1.2462
|1.2342
|-60.00
|10951.58
|385
|2008.10.28 05:44
|sell
|193
|0.10
|1.2460
|1.2520
|1.2400
|386
|2008.10.28 07:40
|s/l
|193
|0.10
|1.2520
|1.2520
|1.2400
|-60.00
|10891.58
|387
|2008.10.28 07:40
|sell
|194
|0.10
|1.2518
|1.2578
|1.2458
|388
|2008.10.28 08:37
|s/l
|194
|0.10
|1.2578
|1.2578
|1.2458
|-60.00
|10831.58
|389
|2008.10.28 08:37
|sell
|195
|0.10
|1.2578
|1.2638
|1.2518
|390
|2008.10.28 09:20
|t/p
|195
|0.10
|1.2518
|1.2638
|1.2518
|60.00
|10891.58
|391
|2008.10.28 09:20
|sell
|196
|0.10
|1.2515
|1.2575
|1.2455
|392
|2008.10.28 14:12
|s/l
|196
|0.10
|1.2575
|1.2575
|1.2455
|-60.00
|10831.58
|393
|2008.10.28 14:12
|sell
|197
|0.10
|1.2573
|1.2633
|1.2513
|394
|2008.10.28 14:37
|t/p
|197
|0.10
|1.2513
|1.2633
|1.2513
|60.00
|10891.58
|395
|2008.10.28 14:37
|sell
|198
|0.10
|1.2511
|1.2571
|1.2451
|396
|2008.10.28 16:53
|t/p
|198
|0.10
|1.2451
|1.2571
|1.2451
|60.00
|10951.58
|397
|2008.10.28 16:53
|sell
|199
|0.10
|1.2449
|1.2509
|1.2389
|398
|2008.10.28 18:11
|s/l
|199
|0.10
|1.2509
|1.2509
|1.2389
|-60.00
|10891.58
|399
|2008.10.28 18:11
|sell
|200
|0.10
|1.2507
|1.2567
|1.2447
|400
|2008.10.28 20:33
|s/l
|200
|0.10
|1.2567
|1.2567
|1.2447
|-60.00
|10831.58
|401
|2008.10.28 20:33
|buy
|201
|0.10
|1.2567
|1.2507
|1.2627
|402
|2008.10.28 21:19
|t/p
|201
|0.10
|1.2627
|1.2507
|1.2627
|60.00
|10891.58
|403
|2008.10.28 21:19
|sell
|202
|0.10
|1.2627
|1.2687
|1.2567
|404
|2008.10.28 21:57
|s/l
|202
|0.10
|1.2687
|1.2687
|1.2567
|-60.00
|10831.58
|405
|2008.10.28 21:57
|buy
|203
|0.10
|1.2688
|1.2628
|1.2748
|406
|2008.10.28 23:42
|t/p
|203
|0.10
|1.2748
|1.2628
|1.2748
|60.00
|10891.58
|407
|2008.10.28 23:42
|sell
|204
|0.10
|1.2748
|1.2808
|1.2688
|408
|2008.10.29 00:56
|s/l
|204
|0.10
|1.2808
|1.2808
|1.2688
|-61.09
|10830.49
|409
|2008.10.29 00:56
|buy
|205
|0.10
|1.2809
|1.2749
|1.2869
|410
|2008.10.29 02:54
|s/l
|205
|0.10
|1.2749
|1.2749
|1.2869
|-60.00
|10770.49
|411
|2008.10.29 02:54
|sell
|206
|0.10
|1.2749
|1.2809
|1.2689
|412
|2008.10.29 06:08
|t/p
|206
|0.10
|1.2689
|1.2809
|1.2689
|60.00
|10830.49
|413
|2008.10.29 06:08
|sell
|207
|0.10
|1.2687
|1.2747
|1.2627
|414
|2008.10.29 07:28
|t/p
|207
|0.10
|1.2627
|1.2747
|1.2627
|60.00
|10890.49
|415
|2008.10.29 07:28
|sell
|208
|0.10
|1.2625
|1.2685
|1.2565
|416
|2008.10.29 07:47
|s/l
|208
|0.10
|1.2685
|1.2685
|1.2565
|-60.00
|10830.49
|417
|2008.10.29 07:47
|buy
|209
|0.10
|1.2685
|1.2625
|1.2745
|418
|2008.10.29 08:41
|t/p
|209
|0.10
|1.2745
|1.2625
|1.2745
|60.00
|10890.49
|419
|2008.10.29 08:41
|buy
|210
|0.10
|1.2749
|1.2689
|1.2809
|420
|2008.10.29 09:29
|s/l
|210
|0.10
|1.2689
|1.2689
|1.2809
|-60.00
|10830.49
|421
|2008.10.29 09:29
|buy
|211
|0.10
|1.2690
|1.2630
|1.2750
|422
|2008.10.29 10:48
|t/p
|211
|0.10
|1.2750
|1.2630
|1.2750
|60.00
|10890.49
|423
|2008.10.29 10:48
|buy
|212
|0.10
|1.2753
|1.2693
|1.2813
|424
|2008.10.29 12:41
|t/p
|212
|0.10
|1.2813
|1.2693
|1.2813
|60.00
|10950.49
|425
|2008.10.29 12:41
|buy
|213
|0.10
|1.2815
|1.2755
|1.2875
|426
|2008.10.29 14:32
|s/l
|213
|0.10
|1.2755
|1.2755
|1.2875
|-60.00
|10890.49
|427
|2008.10.29 14:32
|sell
|214
|0.10
|1.2754
|1.2814
|1.2694
|428
|2008.10.29 15:44
|s/l
|214
|0.10
|1.2814
|1.2814
|1.2694
|-60.00
|10830.49
|429
|2008.10.29 15:44
|buy
|215
|0.10
|1.2814
|1.2754
|1.2874
|430
|2008.10.29 16:04
|t/p
|215
|0.10
|1.2874
|1.2754
|1.2874
|60.00
|10890.49
|431
|2008.10.29 16:04
|sell
|216
|0.10
|1.2874
|1.2934
|1.2814
|432
|2008.10.29 16:23
|s/l
|216
|0.10
|1.2934
|1.2934
|1.2814
|-60.00
|10830.49
|433
|2008.10.29 16:23
|sell
|217
|0.10
|1.2933
|1.2993
|1.2873
|434
|2008.10.29 16:48
|s/l
|217
|0.10
|1.2993
|1.2993
|1.2873
|-60.00
|10770.49
|435
|2008.10.29 16:48
|buy
|218
|0.10
|1.2993
|1.2933
|1.3053
|436
|2008.10.29 17:10
|s/l
|218
|0.10
|1.2933
|1.2933
|1.3053
|-60.00
|10710.49
|437
|2008.10.29 17:10
|buy
|219
|0.10
|1.2935
|1.2875
|1.2995
|438
|2008.10.29 17:54
|s/l
|219
|0.10
|1.2875
|1.2875
|1.2995
|-60.00
|10650.49
|439
|2008.10.29 17:54
|buy
|220
|0.10
|1.2876
|1.2816
|1.2936
|440
|2008.10.29 18:37
|t/p
|220
|0.10
|1.2936
|1.2816
|1.2936
|60.00
|10710.49
|441
|2008.10.29 18:37
|sell
|221
|0.10
|1.2936
|1.2996
|1.2876
|442
|2008.10.29 19:04
|t/p
|221
|0.10
|1.2876
|1.2996
|1.2876
|60.00
|10770.49
|443
|2008.10.29 19:04
|sell
|222
|0.10
|1.2874
|1.2934
|1.2814
|444
|2008.10.29 20:05
|s/l
|222
|0.10
|1.2934
|1.2934
|1.2814
|-60.00
|10710.49
|445
|2008.10.29 20:05
|sell
|223
|0.10
|1.2932
|1.2992
|1.2872
|446
|2008.10.29 20:22
|t/p
|223
|0.10
|1.2872
|1.2992
|1.2872
|60.00
|10770.49
|447
|2008.10.29 20:22
|sell
|224
|0.10
|1.2868
|1.2928
|1.2808
|448
|2008.10.29 21:19
|s/l
|224
|0.10
|1.2928
|1.2928
|1.2808
|-60.00
|10710.49
|449
|2008.10.29 21:19
|buy
|225
|0.10
|1.2929
|1.2869
|1.2989
|450
|2008.10.30 02:17
|t/p
|225
|0.10
|1.2989
|1.2869
|1.2989
|62.46
|10772.95
|451
|2008.10.30 02:17
|sell
|226
|0.10
|1.2989
|1.3049
|1.2929
|452
|2008.10.30 02:23
|s/l
|226
|0.10
|1.3049
|1.3049
|1.2929
|-60.00
|10712.95
|453
|2008.10.30 02:23
|sell
|227
|0.10
|1.3050
|1.3110
|1.2990
|454
|2008.10.30 03:13
|s/l
|227
|0.10
|1.3110
|1.3110
|1.2990
|-60.00
|10652.95
|455
|2008.10.30 03:13
|sell
|228
|0.10
|1.3109
|1.3169
|1.3049
|456
|2008.10.30 03:18
|s/l
|228
|0.10
|1.3169
|1.3169
|1.3049
|-60.00
|10592.95
|457
|2008.10.30 03:18
|sell
|229
|0.10
|1.3168
|1.3228
|1.3108
|458
|2008.10.30 04:37
|s/l
|229
|0.10
|1.3228
|1.3228
|1.3108
|-60.00
|10532.95
|459
|2008.10.30 04:37
|buy
|230
|0.10
|1.3228
|1.3168
|1.3288
|460
|2008.10.30 04:41
|t/p
|230
|0.10
|1.3288
|1.3168
|1.3288
|60.00
|10592.95
|461
|2008.10.30 04:41
|buy
|231
|0.10
|1.3293
|1.3233
|1.3353
|462
|2008.10.30 04:56
|s/l
|231
|0.10
|1.3233
|1.3233
|1.3353
|-60.00
|10532.95
|463
|2008.10.30 04:56
|buy
|232
|0.10
|1.3234
|1.3174
|1.3294
|464
|2008.10.30 08:11
|s/l
|232
|0.10
|1.3174
|1.3174
|1.3294
|-60.00
|10472.95
|465
|2008.10.30 08:11
|sell
|233
|0.10
|1.3174
|1.3234
|1.3114
|466
|2008.10.30 09:36
|s/l
|233
|0.10
|1.3234
|1.3234
|1.3114
|-60.00
|10412.95
|467
|2008.10.30 09:36
|sell
|234
|0.10
|1.3232
|1.3292
|1.3172
|468
|2008.10.30 10:15
|t/p
|234
|0.10
|1.3172
|1.3292
|1.3172
|60.00
|10472.95
|469
|2008.10.30 10:15
|sell
|235
|0.10
|1.3170
|1.3230
|1.3110
|470
|2008.10.30 11:07
|t/p
|235
|0.10
|1.3110
|1.3230
|1.3110
|60.00
|10532.95
|471
|2008.10.30 11:07
|sell
|236
|0.10
|1.3107
|1.3167
|1.3047
|472
|2008.10.30 11:56
|t/p
|236
|0.10
|1.3047
|1.3167
|1.3047
|60.00
|10592.95
|473
|2008.10.30 11:56
|buy
|237
|0.10
|1.3047
|1.2987
|1.3107
|474
|2008.10.30 12:34
|t/p
|237
|0.10
|1.3107
|1.2987
|1.3107
|60.00
|10652.95
|475
|2008.10.30 12:34
|sell
|238
|0.10
|1.3107
|1.3167
|1.3047
|476
|2008.10.30 14:45
|t/p
|238
|0.10
|1.3047
|1.3167
|1.3047
|60.00
|10712.95
|477
|2008.10.30 14:45
|buy
|239
|0.10
|1.3047
|1.2987
|1.3107
|478
|2008.10.30 15:46
|s/l
|239
|0.10
|1.2987
|1.2987
|1.3107
|-60.00
|10652.95
|479
|2008.10.30 15:46
|buy
|240
|0.10
|1.2989
|1.2929
|1.3049
|480
|2008.10.30 16:42
|s/l
|240
|0.10
|1.2929
|1.2929
|1.3049
|-60.00
|10592.95
|481
|2008.10.30 16:42
|buy
|241
|0.10
|1.2931
|1.2871
|1.2991
|482
|2008.10.30 17:35
|s/l
|241
|0.10
|1.2871
|1.2871
|1.2991
|-60.00
|10532.95
|483
|2008.10.30 17:35
|buy
|242
|0.10
|1.2873
|1.2813
|1.2933
|484
|2008.10.30 17:53
|s/l
|242
|0.10
|1.2813
|1.2813
|1.2933
|-60.00
|10472.95
|485
|2008.10.30 17:53
|buy
|243
|0.10
|1.2814
|1.2754
|1.2874
|486
|2008.10.30 18:04
|t/p
|243
|0.10
|1.2874
|1.2754
|1.2874
|60.00
|10532.95
|487
|2008.10.30 18:04
|buy
|244
|0.10
|1.2876
|1.2816
|1.2936
|488
|2008.10.30 19:58
|t/p
|244
|0.10
|1.2936
|1.2816
|1.2936
|60.00
|10592.95
|489
|2008.10.30 19:58
|sell
|245
|0.10
|1.2936
|1.2996
|1.2876
|490
|2008.10.30 23:37
|t/p
|245
|0.10
|1.2876
|1.2996
|1.2876
|60.00
|10652.95
|491
|2008.10.30 23:37
|buy
|246
|0.10
|1.2865
|1.2805
|1.2925
|492
|2008.10.31 02:23
|s/l
|246
|0.10
|1.2805
|1.2805
|1.2925
|-59.18
|10593.77
|493
|2008.10.31 02:23
|sell
|247
|0.10
|1.2805
|1.2865
|1.2745
|494
|2008.10.31 04:49
|s/l
|247
|0.10
|1.2865
|1.2865
|1.2745
|-60.00
|10533.77
|495
|2008.10.31 04:49
|sell
|248
|0.10
|1.2864
|1.2924
|1.2804
|496
|2008.10.31 06:59
|t/p
|248
|0.10
|1.2804
|1.2924
|1.2804
|60.00
|10593.77
|497
|2008.10.31 06:59
|buy
|249
|0.10
|1.2802
|1.2742
|1.2862
|498
|2008.10.31 07:07
|t/p
|249
|0.10
|1.2862
|1.2742
|1.2862
|60.00
|10653.77
|499
|2008.10.31 07:07
|sell
|250
|0.10
|1.2867
|1.2927
|1.2807
|500
|2008.10.31 07:36
|t/p
|250
|0.10
|1.2807
|1.2927
|1.2807
|60.00
|10713.77
|501
|2008.10.31 07:36
|buy
|251
|0.10
|1.2805
|1.2745
|1.2865
|502
|2008.10.31 08:28
|s/l
|251
|0.10
|1.2745
|1.2745
|1.2865
|-60.00
|10653.77
|503
|2008.10.31 08:28
|sell
|252
|0.10
|1.2745
|1.2805
|1.2685
|504
|2008.10.31 09:25
|t/p
|252
|0.10
|1.2685
|1.2805
|1.2685
|60.00
|10713.77
|505
|2008.10.31 09:25
|buy
|253
|0.10
|1.2685
|1.2625
|1.2745
|506
|2008.10.31 11:34
|t/p
|253
|0.10
|1.2745
|1.2625
|1.2745
|60.00
|10773.77
|507
|2008.10.31 11:34
|buy
|254
|0.10
|1.2747
|1.2687
|1.2807
|508
|2008.10.31 16:34
|s/l
|254
|0.10
|1.2687
|1.2687
|1.2807
|-60.00
|10713.77
|509
|2008.10.31 16:34
|sell
|255
|0.10
|1.2686
|1.2746
|1.2626
|510
|2008.10.31 17:16
|s/l
|255
|0.10
|1.2746
|1.2746
|1.2626
|-60.00
|10653.77
|511
|2008.10.31 17:16
|buy
|256
|0.10
|1.2746
|1.2686
|1.2806
|512
|2008.10.31 17:46
|s/l
|256
|0.10
|1.2686
|1.2686
|1.2806
|-60.00
|10593.77
|513
|2008.10.31 17:46
|buy
|257
|0.10
|1.2686
|1.2626
|1.2746
|514
|2008.10.31 18:04
|t/p
|257
|0.10
|1.2746
|1.2626
|1.2746
|60.00
|10653.77
|515
|2008.10.31 18:04
|sell
|258
|0.10
|1.2746
|1.2806
|1.2686
|516
|2008.11.03 02:27
|s/l
|258
|0.10
|1.2806
|1.2806
|1.2686
|-61.09
|10592.68
|517
|2008.11.03 02:27
|sell
|259
|0.10
|1.2804
|1.2864
|1.2744
|518
|2008.11.03 05:00
|s/l
|259
|0.10
|1.2864
|1.2864
|1.2744
|-60.00
|10532.68
|519
|2008.11.03 05:00
|sell
|260
|0.10
|1.2862
|1.2922
|1.2802
|520
|2008.11.03 09:10
|t/p
|260
|0.10
|1.2802
|1.2922
|1.2802
|60.00
|10592.68
|521
|2008.11.03 09:10
|buy
|261
|0.10
|1.2802
|1.2742
|1.2862
|522
|2008.11.03 12:05
|t/p
|261
|0.10
|1.2862
|1.2742
|1.2862
|60.00
|10652.68
|523
|2008.11.03 12:05
|sell
|262
|0.10
|1.2863
|1.2923
|1.2803
|524
|2008.11.03 14:31
|t/p
|262
|0.10
|1.2803
|1.2923
|1.2803
|60.00
|10712.68
|525
|2008.11.03 14:31
|sell
|263
|0.10
|1.2801
|1.2861
|1.2741
|526
|2008.11.03 15:08
|t/p
|263
|0.10
|1.2741
|1.2861
|1.2741
|60.00
|10772.68
|527
|2008.11.03 15:08
|buy
|264
|0.10
|1.2741
|1.2681
|1.2801
|528
|2008.11.03 18:13
|s/l
|264
|0.10
|1.2681
|1.2681
|1.2801
|-60.00
|10712.68
|529
|2008.11.03 18:13
|buy
|265
|0.10
|1.2683
|1.2623
|1.2743
|530
|2008.11.03 19:03
|close at stop
|265
|0.10
|1.2661
|1.2623
|1.2743
|-22.00
|10690.68