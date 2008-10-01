Strategy Tester Report
SVM_EA_v18
MIG-Demo (Build 218)

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period1 Minute (M1) 2008.09.24 16:34 - 2008.11.03 10:44
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersMaxOrdersTotal1=1; MaxOrdersTotal2=1; MaxOrdersTotal3=1; TrainTimeFrame=60; TrainPeriod=1; PredictPeriod=1; StopLoss=60; TakeProfit=60; Lots=0.1; BeginDate=1970.01.01 00:00;
Bars in test39046Ticks modelled574898Modelling quality24.94%
Mismatched charts errors0
Initial deposit10000.00
Total net profit-809.78Gross profit6694.29Gross loss-7504.07
Profit factor0.89Expected payoff-3.42
Absolute drawdown1407.60Maximal drawdown1802.34 (17.34%)Relative drawdown17.34% (1802.34)
Total trades237Short positions (won %)151 (50.99%)Long positions (won %)86 (40.70%)
Profit trades (% of total)112 (47.26%)Loss trades (% of total)125 (52.74%)
Largestprofit trade60.82loss trade-63.27
Averageprofit trade59.77loss trade-60.03
Maximumconsecutive wins (profit in money)5 (300.00)consecutive losses (loss in money)9 (-541.09)
Maximalconsecutive profit (count of wins)300.00 (5)consecutive loss (count of losses)-541.09 (9)
Averageconsecutive wins2consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12008.10.01 00:00buy10.101.41141.40541.4174
22008.10.01 14:03s/l10.101.40541.40541.4174-60.009940.00
32008.10.01 14:03sell20.101.40541.41141.3994
42008.10.01 15:15t/p20.101.39941.41141.399460.0010000.00
52008.10.01 15:15sell30.101.39921.40521.3932
62008.10.01 17:40s/l30.101.40521.40521.3932-60.009940.00
72008.10.01 17:40sell40.101.40511.41111.3991
82008.10.02 01:55t/p40.101.39911.41111.399156.739996.73
92008.10.02 01:55sell50.101.39891.40491.3929
102008.10.02 08:09t/p50.101.39291.40491.392960.0010056.73
112008.10.02 08:09sell60.101.39271.39871.3867
122008.10.02 09:27t/p60.101.38671.39871.386760.0010116.73
132008.10.02 09:27sell70.101.38641.39241.3804
142008.10.02 10:38s/l70.101.39241.39241.3804-60.0010056.73
152008.10.02 10:38buy80.101.39241.38641.3984
162008.10.02 13:23s/l80.101.38641.38641.3984-60.009996.73
172008.10.02 13:23sell90.101.38631.39231.3803
182008.10.02 14:38t/p90.101.38031.39231.380360.0010056.73
192008.10.02 14:38sell100.101.38011.38611.3741
202008.10.02 18:01s/l100.101.38611.38611.3741-60.009996.73
212008.10.02 18:01sell110.101.38601.39201.3800
222008.10.02 21:44t/p110.101.38001.39201.380060.0010056.73
232008.10.02 21:44sell120.101.37981.38581.3738
242008.10.03 06:09s/l120.101.38581.38581.3738-61.099995.64
252008.10.03 06:09sell130.101.38561.39161.3796
262008.10.03 14:49t/p130.101.37961.39161.379660.0010055.64
272008.10.03 14:49buy140.101.37941.37341.3854
282008.10.03 15:13s/l140.101.37341.37341.3854-60.009995.64
292008.10.03 15:13buy150.101.37361.36761.3796
302008.10.03 16:45t/p150.101.37961.36761.379660.0010055.64
312008.10.03 16:45sell160.101.37961.38561.3736
322008.10.03 18:09s/l160.101.38561.38561.3736-60.009995.64
332008.10.03 18:09sell170.101.38541.39141.3794
342008.10.03 18:44t/p170.101.37941.39141.379460.0010055.64
352008.10.03 18:44sell180.101.37921.38521.3732
362008.10.03 19:26s/l180.101.38521.38521.3732-60.009995.64
372008.10.03 19:26sell190.101.38501.39101.3790
382008.10.03 20:12s/l190.101.39101.39101.3790-60.009935.64
392008.10.03 20:12sell200.101.39091.39691.3849
402008.10.03 20:27t/p200.101.38491.39691.384960.009995.64
412008.10.03 20:27sell210.101.38461.39061.3786
422008.10.03 22:32t/p210.101.37861.39061.378660.0010055.64
432008.10.03 22:32sell220.101.37841.38441.3724
442008.10.05 23:00t/p220.101.37241.38441.372460.0010115.64
452008.10.05 23:00sell230.101.36681.37281.3608
462008.10.06 06:09t/p230.101.36081.37281.360858.9110174.55
472008.10.06 06:09buy240.101.36081.35481.3668
482008.10.06 11:11s/l240.101.35481.35481.3668-60.0010114.55
492008.10.06 11:11sell250.101.35481.36081.3488
502008.10.06 12:35s/l250.101.36081.36081.3488-60.0010054.55
512008.10.06 12:35buy260.101.36081.35481.3668
522008.10.06 16:02s/l260.101.35481.35481.3668-60.009994.55
532008.10.06 16:02sell270.101.35481.36081.3488
542008.10.06 16:46t/p270.101.34881.36081.348860.0010054.55
552008.10.06 16:46sell280.101.34861.35461.3426
562008.10.07 02:15s/l280.101.35461.35461.3426-61.099993.46
572008.10.07 02:15sell290.101.35441.36041.3484
582008.10.07 03:01t/p290.101.34841.36041.348460.0010053.46
592008.10.07 03:01sell300.101.34811.35411.3421
602008.10.07 05:47s/l300.101.35411.35411.3421-60.009993.46
612008.10.07 05:47buy310.101.35421.34821.3602
622008.10.07 06:13t/p310.101.36021.34821.360260.0010053.46
632008.10.07 06:13sell320.101.36021.36621.3542
642008.10.07 07:55t/p320.101.35421.36621.354260.0010113.46
652008.10.07 07:55sell330.101.35391.35991.3479
662008.10.07 08:18s/l330.101.35991.35991.3479-60.0010053.46
672008.10.07 08:18sell340.101.35971.36571.3537
682008.10.07 10:14t/p340.101.35371.36571.353760.0010113.46
692008.10.07 10:14buy350.101.35371.34771.3597
702008.10.07 13:29t/p350.101.35971.34771.359760.0010173.46
712008.10.07 13:29sell360.101.35971.36571.3537
722008.10.07 15:00s/l360.101.36571.36571.3537-60.0010113.46
732008.10.07 15:00sell370.101.36551.37151.3595
742008.10.07 15:31s/l370.101.37151.37151.3595-60.0010053.46
752008.10.07 15:31buy380.101.37161.36561.3776
762008.10.07 16:43s/l380.101.36561.36561.3776-60.009993.46
772008.10.07 16:43buy390.101.36581.35981.3718
782008.10.07 17:11s/l390.101.35981.35981.3718-60.009933.46
792008.10.07 17:11buy400.101.36001.35401.3660
802008.10.07 20:49t/p400.101.36601.35401.366060.009993.46
812008.10.07 20:49sell410.101.36601.37201.3600
822008.10.07 22:27t/p410.101.36001.37201.360060.0010053.46
832008.10.07 22:27sell420.101.35981.36581.3538
842008.10.08 09:11s/l420.101.36581.36581.3538-61.099992.37
852008.10.08 09:11sell430.101.36561.37161.3596
862008.10.08 10:37t/p430.101.35961.37161.359660.0010052.37
872008.10.08 10:37buy440.101.35961.35361.3656
882008.10.08 11:24t/p440.101.36561.35361.365660.0010112.37
892008.10.08 11:24sell450.101.36561.37161.3596
902008.10.08 12:07t/p450.101.35961.37161.359660.0010172.37
912008.10.08 12:07buy460.101.35961.35361.3656
922008.10.08 13:00t/p460.101.36561.35361.365660.0010232.37
932008.10.08 13:00buy470.101.36591.35991.3719
942008.10.08 13:25t/p470.101.37191.35991.371960.0010292.37
952008.10.08 13:25buy480.101.37211.36611.3781
962008.10.08 14:29s/l480.101.36611.36611.3781-60.0010232.37
972008.10.08 14:29buy490.101.36631.36031.3723
982008.10.08 15:06s/l490.101.36031.36031.3723-60.0010172.37
992008.10.08 15:06sell500.101.36031.36631.3543
1002008.10.08 15:43s/l500.101.36631.36631.3543-60.0010112.37
1012008.10.08 15:43buy510.101.36631.36031.3723
1022008.10.08 19:18t/p510.101.37231.36031.372360.0010172.37
1032008.10.08 19:18buy520.101.37251.36651.3785
1042008.10.08 21:02s/l520.101.36651.36651.3785-60.0010112.37
1052008.10.08 21:02buy530.101.36671.36071.3727
1062008.10.09 02:52s/l530.101.36071.36071.3727-57.5410054.83
1072008.10.09 02:52buy540.101.36091.35491.3669
1082008.10.09 04:38t/p540.101.36691.35491.366960.0010114.83
1092008.10.09 04:38buy550.101.36711.36111.3731
1102008.10.09 09:53t/p550.101.37311.36111.373160.0010174.83
1112008.10.09 09:53buy560.101.37331.36731.3793
1122008.10.09 13:15s/l560.101.36731.36731.3793-60.0010114.83
1132008.10.09 13:15buy570.101.36751.36151.3735
1142008.10.09 17:29s/l570.101.36151.36151.3735-60.0010054.83
1152008.10.09 17:29sell580.101.36151.36751.3555
1162008.10.09 19:45s/l580.101.36751.36751.3555-60.009994.83
1172008.10.09 19:45sell590.101.36731.37331.3613
1182008.10.09 21:49t/p590.101.36131.37331.361360.0010054.83
1192008.10.09 21:49sell600.101.36111.36711.3551
1202008.10.10 05:59t/p600.101.35511.36711.355158.9110113.74
1212008.10.10 05:59sell610.101.35491.36091.3489
1222008.10.10 09:30s/l610.101.36091.36091.3489-60.0010053.74
1232008.10.10 09:30sell620.101.36071.36671.3547
1242008.10.10 12:27t/p620.101.35471.36671.354760.0010113.74
1252008.10.10 12:27buy630.101.35471.34871.3607
1262008.10.10 16:13t/p630.101.36071.34871.360760.0010173.74
1272008.10.10 16:13sell640.101.36071.36671.3547
1282008.10.10 16:41t/p640.101.35471.36671.354760.0010233.74
1292008.10.10 16:41buy650.101.35471.34871.3607
1302008.10.10 17:11s/l650.101.34871.34871.3607-60.0010173.74
1312008.10.10 17:11sell660.101.34871.35471.3427
1322008.10.10 19:25t/p660.101.34271.35471.342760.0010233.74
1332008.10.10 19:25sell670.101.34251.34851.3365
1342008.10.10 19:44t/p670.101.33651.34851.336560.0010293.74
1352008.10.10 19:44sell680.101.33631.34231.3303
1362008.10.10 20:28t/p680.101.33031.34231.330360.0010353.74
1372008.10.10 20:28sell690.101.33011.33611.3241
1382008.10.10 21:12s/l690.101.33611.33611.3241-60.0010293.74
1392008.10.10 21:12sell700.101.33591.34191.3299
1402008.10.10 21:31s/l700.101.34191.34191.3299-60.0010233.74
1412008.10.10 21:31sell710.101.34171.34771.3357
1422008.10.12 23:00s/l710.101.34771.34771.3357-60.0010173.74
1432008.10.12 23:00sell720.101.35721.36321.3512
1442008.10.13 04:46t/p720.101.35121.36321.351258.9110232.65
1452008.10.13 04:46buy730.101.35091.34491.3569
1462008.10.13 08:01t/p730.101.35691.34491.356960.0010292.65
1472008.10.13 08:01buy740.101.35731.35131.3633
1482008.10.13 08:14t/p740.101.36331.35131.363360.0010352.65
1492008.10.13 08:14buy750.101.36361.35761.3696
1502008.10.13 12:09s/l750.101.35761.35761.3696-60.0010292.65
1512008.10.13 12:09buy760.101.35781.35181.3638
1522008.10.13 13:53t/p760.101.36381.35181.363860.0010352.65
1532008.10.13 13:53buy770.101.36401.35801.3700
1542008.10.13 16:57s/l770.101.35801.35801.3700-60.0010292.65
1552008.10.13 16:57buy780.101.35811.35211.3641
1562008.10.13 18:08s/l780.101.35211.35211.3641-60.0010232.65
1572008.10.13 18:08buy790.101.35231.34631.3583
1582008.10.13 21:40t/p790.101.35831.34631.358360.0010292.65
1592008.10.13 21:40buy800.101.35851.35251.3645
1602008.10.14 01:53t/p800.101.36451.35251.364560.8210353.47
1612008.10.14 01:53sell810.101.36451.37051.3585
1622008.10.14 12:04s/l810.101.37051.37051.3585-60.0010293.47
1632008.10.14 12:04sell820.101.37041.37641.3644
1642008.10.14 14:17s/l820.101.37641.37641.3644-60.0010233.47
1652008.10.14 14:17buy830.101.37641.37041.3824
1662008.10.14 15:11s/l830.101.37041.37041.3824-60.0010173.47
1672008.10.14 15:11buy840.101.37061.36461.3766
1682008.10.14 16:24s/l840.101.36461.36461.3766-60.0010113.47
1692008.10.14 16:24buy850.101.36471.35871.3707
1702008.10.15 01:05s/l850.101.35871.35871.3707-59.1810054.29
1712008.10.15 01:05sell860.101.35871.36471.3527
1722008.10.15 12:31s/l860.101.36471.36471.3527-60.009994.29
1732008.10.15 12:31buy870.101.36481.35881.3708
1742008.10.15 14:55s/l870.101.35881.35881.3708-60.009934.29
1752008.10.15 14:55buy880.101.35891.35291.3649
1762008.10.15 18:16s/l880.101.35291.35291.3649-60.009874.29
1772008.10.15 18:16sell890.101.35291.35891.3469
1782008.10.15 23:06t/p890.101.34691.35891.346960.009934.29
1792008.10.15 23:06sell900.101.34651.35251.3405
1802008.10.16 06:26t/p900.101.34051.35251.340556.739991.02
1812008.10.16 06:26sell910.101.34011.34611.3341
1822008.10.16 10:08s/l910.101.34611.34611.3341-60.009931.02
1832008.10.16 10:08buy920.101.34611.34011.3521
1842008.10.16 13:28t/p920.101.35211.34011.352160.009991.02
1852008.10.16 13:28buy930.101.35231.34631.3583
1862008.10.16 15:33s/l930.101.34631.34631.3583-60.009931.02
1872008.10.16 15:33buy940.101.34651.34051.3525
1882008.10.16 16:13s/l940.101.34051.34051.3525-60.009871.02
1892008.10.16 16:13buy950.101.34071.33471.3467
1902008.10.16 21:13t/p950.101.34671.33471.346760.009931.02
1912008.10.16 21:13buy960.101.34701.34101.3530
1922008.10.17 11:22s/l960.101.34101.34101.3530-59.189871.84
1932008.10.17 11:22sell970.101.34101.34701.3350
1942008.10.17 15:55s/l970.101.34701.34701.3350-60.009811.84
1952008.10.17 15:55sell980.101.34681.35281.3408
1962008.10.17 21:20t/p980.101.34081.35281.340860.009871.84
1972008.10.17 21:20buy990.101.34081.33481.3468
1982008.10.20 02:54t/p990.101.34681.33481.346860.829932.66
1992008.10.20 02:54sell1000.101.34681.35281.3408
2002008.10.20 08:57s/l1000.101.35281.35281.3408-60.009872.66
2012008.10.20 08:57buy1010.101.35281.34681.3588
2022008.10.20 10:30s/l1010.101.34681.34681.3588-60.009812.66
2032008.10.20 10:30buy1020.101.34701.34101.3530
2042008.10.20 13:16s/l1020.101.34101.34101.3530-60.009752.66
2052008.10.20 13:16sell1030.101.34091.34691.3349
2062008.10.20 15:32t/p1030.101.33491.34691.334960.009812.66
2072008.10.20 15:32buy1040.101.33491.32891.3409
2082008.10.20 16:53s/l1040.101.32891.32891.3409-60.009752.66
2092008.10.20 16:53sell1050.101.32891.33491.3229
2102008.10.20 23:15s/l1050.101.33491.33491.3229-60.009692.66
2112008.10.20 23:15sell1060.101.33471.34071.3287
2122008.10.21 08:42t/p1060.101.32871.34071.328758.919751.57
2132008.10.21 08:42sell1070.101.32841.33441.3224
2142008.10.21 10:30t/p1070.101.32241.33441.322460.009811.57
2152008.10.21 10:30buy1080.101.32231.31631.3283
2162008.10.21 14:34s/l1080.101.31631.31631.3283-60.009751.57
2172008.10.21 14:34sell1090.101.31621.32221.3102
2182008.10.21 16:16s/l1090.101.32221.32221.3102-60.009691.57
2192008.10.21 16:16buy1100.101.32231.31631.3283
2202008.10.21 17:28s/l1100.101.31631.31631.3283-60.009631.57
2212008.10.21 17:28sell1110.101.31621.32221.3102
2222008.10.21 17:59t/p1110.101.31021.32221.310260.009691.57
2232008.10.21 17:59buy1120.101.31021.30421.3162
2242008.10.22 01:30s/l1120.101.30421.30421.3162-59.189632.39
2252008.10.22 01:30buy1130.101.30431.29831.3103
2262008.10.22 04:15s/l1130.101.29831.29831.3103-60.009572.39
2272008.10.22 04:15buy1140.101.29851.29251.3045
2282008.10.22 05:32s/l1140.101.29251.29251.3045-60.009512.39
2292008.10.22 05:32sell1150.101.29241.29841.2864
2302008.10.22 06:17t/p1150.101.28641.29841.286460.009572.39
2312008.10.22 06:17sell1160.101.28621.29221.2802
2322008.10.22 06:28t/p1160.101.28021.29221.280260.009632.39
2332008.10.22 06:28buy1170.101.28021.27421.2862
2342008.10.22 06:29s/l1170.101.27421.27421.2862-60.009572.39
2352008.10.22 06:29buy1180.101.27431.26831.2803
2362008.10.22 06:31t/p1180.101.28031.26831.280360.009632.39
2372008.10.22 06:31buy1190.101.28061.27461.2866
2382008.10.22 07:11t/p1190.101.28661.27461.286660.009692.39
2392008.10.22 07:11buy1200.101.28681.28081.2928
2402008.10.22 07:38s/l1200.101.28081.28081.2928-60.009632.39
2412008.10.22 07:38buy1210.101.28101.27501.2870
2422008.10.22 08:02t/p1210.101.28701.27501.287060.009692.39
2432008.10.22 08:02buy1220.101.28721.28121.2932
2442008.10.22 12:04t/p1220.101.29321.28121.293260.009752.39
2452008.10.22 12:04buy1230.101.29341.28741.2994
2462008.10.22 12:34s/l1230.101.28741.28741.2994-60.009692.39
2472008.10.22 12:34buy1240.101.28761.28161.2936
2482008.10.22 16:02s/l1240.101.28161.28161.2936-60.009632.39
2492008.10.22 16:02buy1250.101.28181.27581.2878
2502008.10.22 16:41t/p1250.101.28781.27581.287860.009692.39
2512008.10.22 16:41sell1260.101.28781.29381.2818
2522008.10.22 21:40t/p1260.101.28181.29381.281860.009752.39
2532008.10.22 21:40sell1270.101.28161.28761.2756
2542008.10.23 01:09t/p1270.101.27561.28761.275656.739809.12
2552008.10.23 01:09sell1280.101.27531.28131.2693
2562008.10.23 02:09s/l1280.101.28131.28131.2693-60.009749.12
2572008.10.23 02:09sell1290.101.28151.28751.2755
2582008.10.23 05:46t/p1290.101.27551.28751.275560.009809.12
2592008.10.23 05:46sell1300.101.27521.28121.2692
2602008.10.23 06:58s/l1300.101.28121.28121.2692-60.009749.12
2612008.10.23 06:58sell1310.101.28101.28701.2750
2622008.10.23 14:35t/p1310.101.27501.28701.275060.009809.12
2632008.10.23 14:35sell1320.101.27471.28071.2687
2642008.10.23 14:51s/l1320.101.28071.28071.2687-60.009749.12
2652008.10.23 14:51sell1330.101.28061.28661.2746
2662008.10.23 16:50s/l1330.101.28661.28661.2746-60.009689.12
2672008.10.23 16:50sell1340.101.28651.29251.2805
2682008.10.23 19:03t/p1340.101.28051.29251.280560.009749.12
2692008.10.23 19:03buy1350.101.28051.27451.2865
2702008.10.23 20:28t/p1350.101.28651.27451.286560.009809.12
2712008.10.23 20:28sell1360.101.28651.29251.2805
2722008.10.23 22:21s/l1360.101.29251.29251.2805-60.009749.12
2732008.10.23 22:21sell1370.101.29231.29831.2863
2742008.10.23 23:13s/l1370.101.29831.29831.2863-60.009689.12
2752008.10.23 23:13sell1380.101.29811.30411.2921
2762008.10.24 00:43t/p1380.101.29211.30411.292158.919748.03
2772008.10.24 00:43buy1390.101.29211.28611.2981
2782008.10.24 02:15s/l1390.101.28611.28611.2981-60.009688.03
2792008.10.24 02:15sell1400.101.28581.29181.2798
2802008.10.24 04:34t/p1400.101.27981.29181.279860.009748.03
2812008.10.24 04:34buy1410.101.27981.27381.2858
2822008.10.24 08:29s/l1410.101.27381.27381.2858-60.009688.03
2832008.10.24 08:29sell1420.101.27381.27981.2678
2842008.10.24 08:55t/p1420.101.26781.27981.267860.009748.03
2852008.10.24 08:55sell1430.101.26761.27361.2616
2862008.10.24 10:16t/p1430.101.26161.27361.261660.009808.03
2872008.10.24 10:16sell1440.101.26141.26741.2554
2882008.10.24 10:40t/p1440.101.25541.26741.255460.009868.03
2892008.10.24 10:40sell1450.101.25521.26121.2492
2902008.10.24 14:09s/l1450.101.26121.26121.2492-60.009808.03
2912008.10.24 14:09sell1460.101.26111.26711.2551
2922008.10.24 14:40s/l1460.101.26711.26711.2551-60.009748.03
2932008.10.24 14:40sell1470.101.26711.27311.2611
2942008.10.24 15:35t/p1470.101.26111.27311.261160.009808.03
2952008.10.24 15:35sell1480.101.26091.26691.2549
2962008.10.24 15:42s/l1480.101.26691.26691.2549-60.009748.03
2972008.10.24 15:42sell1490.101.26681.27281.2608
2982008.10.24 15:58s/l1490.101.27281.27281.2608-60.009688.03
2992008.10.24 15:58sell1500.101.27281.27881.2668
3002008.10.24 16:18t/p1500.101.26681.27881.266860.009748.03
3012008.10.24 16:18buy1510.101.26681.26081.2728
3022008.10.24 16:59t/p1510.101.27281.26081.272860.009808.03
3032008.10.24 16:59sell1520.101.27281.27881.2668
3042008.10.24 17:59t/p1520.101.26681.27881.266860.009868.03
3052008.10.24 17:59buy1530.101.26681.26081.2728
3062008.10.24 20:04s/l1530.101.26081.26081.2728-60.009808.03
3072008.10.24 20:04sell1540.101.26061.26661.2546
3082008.10.26 23:55t/p1540.101.25461.26661.254660.009868.03
3092008.10.26 23:55sell1550.101.25431.26031.2483
3102008.10.27 00:48s/l1550.101.26031.26031.2483-61.099806.94
3112008.10.27 00:48sell1560.101.26031.26631.2543
3122008.10.27 02:01s/l1560.101.26631.26631.2543-60.009746.94
3132008.10.27 02:01buy1570.101.26631.26031.2723
3142008.10.27 02:25s/l1570.101.26031.26031.2723-60.009686.94
3152008.10.27 02:25buy1580.101.26041.25441.2664
3162008.10.27 03:36s/l1580.101.25441.25441.2664-60.009626.94
3172008.10.27 03:36buy1590.101.25441.24841.2604
3182008.10.27 05:34t/p1590.101.26041.24841.260460.009686.94
3192008.10.27 05:34sell1600.101.26041.26641.2544
3202008.10.27 07:13t/p1600.101.25441.26641.254460.009746.94
3212008.10.27 07:13buy1610.101.25441.24841.2604
3222008.10.27 09:12s/l1610.101.24841.24841.2604-60.009686.94
3232008.10.27 09:12sell1620.101.24841.25441.2424
3242008.10.27 09:54t/p1620.101.24241.25441.242460.009746.94
3252008.10.27 09:54buy1630.101.24231.23631.2483
3262008.10.27 11:06s/l1630.101.23631.23631.2483-60.009686.94
3272008.10.27 11:06sell1640.101.23621.24221.2302
3282008.10.27 11:34s/l1640.101.24221.24221.2302-60.009626.94
3292008.10.27 11:34sell1650.101.24201.24801.2360
3302008.10.27 18:05s/l1650.101.24801.24801.2360-60.009566.94
3312008.10.27 18:05buy1660.101.24801.24201.2540
3322008.10.27 18:56t/p1660.101.25401.24201.254060.009626.94
3332008.10.27 18:56sell1670.101.25401.26001.2480
3342008.10.27 23:08t/p1670.101.24801.26001.248060.009686.94
3352008.10.27 23:08buy1680.101.24791.24191.2539
3362008.10.28 02:34s/l1680.101.24191.24191.2539-59.189627.76
3372008.10.28 02:34sell1690.101.24181.24781.2358
3382008.10.28 03:05t/p1690.101.23581.24781.235860.009687.76
3392008.10.28 03:05sell1700.101.23551.24151.2295
3402008.10.28 04:37s/l1700.101.24151.24151.2295-60.009627.76
3412008.10.28 04:37sell1710.101.24131.24731.2353
3422008.10.28 07:06s/l1710.101.24731.24731.2353-60.009567.76
3432008.10.28 07:06sell1720.101.24711.25311.2411
3442008.10.28 07:45s/l1720.101.25311.25311.2411-60.009507.76
3452008.10.28 07:45sell1730.101.25301.25901.2470
3462008.10.28 09:56t/p1730.101.24701.25901.247060.009567.76
3472008.10.28 09:56sell1740.101.24681.25281.2408
3482008.10.28 13:25s/l1740.101.25281.25281.2408-60.009507.76
3492008.10.28 13:25sell1750.101.25261.25861.2466
3502008.10.28 16:45t/p1750.101.24661.25861.246660.009567.76
3512008.10.28 16:45sell1760.101.24631.25231.2403
3522008.10.28 20:17s/l1760.101.25231.25231.2403-60.009507.76
3532008.10.28 20:17buy1770.101.25231.24631.2583
3542008.10.28 20:51t/p1770.101.25831.24631.258360.009567.76
3552008.10.28 20:51sell1780.101.25831.26431.2523
3562008.10.28 21:20s/l1780.101.26431.26431.2523-60.009507.76
3572008.10.28 21:20sell1790.101.26411.27011.2581
3582008.10.28 21:58s/l1790.101.27011.27011.2581-60.009447.76
3592008.10.28 21:58sell1800.101.27001.27601.2640
3602008.10.28 23:46s/l1800.101.27601.27601.2640-60.009387.76
3612008.10.28 23:46sell1810.101.27581.28181.2698
3622008.10.29 00:57s/l1810.101.28181.28181.2698-61.099326.67
3632008.10.29 00:57buy1820.101.28181.27581.2878
3642008.10.29 02:26s/l1820.101.27581.27581.2878-60.009266.67
3652008.10.29 02:26buy1830.101.27581.26981.2818
3662008.10.29 05:07s/l1830.101.26981.26981.2818-60.009206.67
3672008.10.29 05:07buy1840.101.27001.26401.2760
3682008.10.29 07:17s/l1840.101.26401.26401.2760-60.009146.67
3692008.10.29 07:17sell1850.101.26401.27001.2580
3702008.10.29 07:47s/l1850.101.27001.27001.2580-60.009086.67
3712008.10.29 07:47sell1860.101.26981.27581.2638
3722008.10.29 08:41s/l1860.101.27581.27581.2638-60.009026.67
3732008.10.29 08:41sell1870.101.27571.28171.2697
3742008.10.29 09:29t/p1870.101.26971.28171.269760.009086.67
3752008.10.29 09:29buy1880.101.26971.26371.2757
3762008.10.29 10:49t/p1880.101.27571.26371.275760.009146.67
3772008.10.29 10:49buy1890.101.27591.26991.2819
3782008.10.29 12:45t/p1890.101.28191.26991.281960.009206.67
3792008.10.29 12:45buy1900.101.28221.27621.2882
3802008.10.29 14:31s/l1900.101.27621.27621.2882-60.009146.67
3812008.10.29 14:31sell1910.101.27621.28221.2702
3822008.10.29 15:45s/l1910.101.28221.28221.2702-60.009086.67
3832008.10.29 15:45buy1920.101.28231.27631.2883
3842008.10.29 16:05t/p1920.101.28831.27631.288360.009146.67
3852008.10.29 16:05sell1930.101.28841.29441.2824
3862008.10.29 16:23s/l1930.101.29441.29441.2824-60.009086.67
3872008.10.29 16:23buy1940.101.29451.28851.3005
3882008.10.29 17:54s/l1940.101.28851.28851.3005-60.009026.67
3892008.10.29 17:54sell1950.101.28841.29441.2824
3902008.10.29 18:07t/p1950.101.28241.29441.282460.009086.67
3912008.10.29 18:07sell1960.101.28211.28811.2761
3922008.10.29 18:28s/l1960.101.28811.28811.2761-60.009026.67
3932008.10.29 18:28sell1970.101.28791.29391.2819
3942008.10.29 18:37s/l1970.101.29391.29391.2819-60.008966.67
3952008.10.29 18:37sell1980.101.29391.29991.2879
3962008.10.29 19:02t/p1980.101.28791.29991.287960.009026.67
3972008.10.29 19:02sell1990.101.28771.29371.2817
3982008.10.29 20:05s/l1990.101.29371.29371.2817-60.008966.67
3992008.10.29 20:05sell2000.101.29351.29951.2875
4002008.10.29 20:22t/p2000.101.28751.29951.287560.009026.67
4012008.10.29 20:22sell2010.101.28731.29331.2813
4022008.10.29 21:20s/l2010.101.29331.29331.2813-60.008966.67
4032008.10.29 21:20sell2020.101.29311.29911.2871
4042008.10.30 02:17s/l2020.101.29911.29911.2871-63.278903.40
4052008.10.30 02:17sell2030.101.29891.30491.2929
4062008.10.30 02:23s/l2030.101.30491.30491.2929-60.008843.40
4072008.10.30 02:23sell2040.101.30501.31101.2990
4082008.10.30 03:13s/l2040.101.31101.31101.2990-60.008783.40
4092008.10.30 03:13sell2050.101.31091.31691.3049
4102008.10.30 03:18s/l2050.101.31691.31691.3049-60.008723.40
4112008.10.30 03:18sell2060.101.31681.32281.3108
4122008.10.30 04:37s/l2060.101.32281.32281.3108-60.008663.40
4132008.10.30 04:37sell2070.101.32261.32861.3166
4142008.10.30 04:41s/l2070.101.32861.32861.3166-60.008603.40
4152008.10.30 04:41sell2080.101.32861.33461.3226
4162008.10.30 04:59t/p2080.101.32261.33461.322660.008663.40
4172008.10.30 04:59sell2090.101.32241.32841.3164
4182008.10.30 08:12t/p2090.101.31641.32841.316460.008723.40
4192008.10.30 08:12sell2100.101.31611.32211.3101
4202008.10.30 09:19s/l2100.101.32211.32211.3101-60.008663.40
4212008.10.30 09:19sell2110.101.32191.32791.3159
4222008.10.30 10:25t/p2110.101.31591.32791.315960.008723.40
4232008.10.30 10:25sell2120.101.31561.32161.3096
4242008.10.30 11:29t/p2120.101.30961.32161.309660.008783.40
4252008.10.30 11:29sell2130.101.30941.31541.3034
4262008.10.30 11:58t/p2130.101.30341.31541.303460.008843.40
4272008.10.30 11:58sell2140.101.30311.30911.2971
4282008.10.30 12:21s/l2140.101.30911.30911.2971-60.008783.40
4292008.10.30 12:21sell2150.101.30891.31491.3029
4302008.10.30 12:46s/l2150.101.31491.31491.3029-60.008723.40
4312008.10.30 12:46sell2160.101.31471.32071.3087
4322008.10.30 13:30t/p2160.101.30871.32071.308760.008783.40
4332008.10.30 13:30sell2170.101.30851.31451.3025
4342008.10.30 14:48t/p2170.101.30251.31451.302560.008843.40
4352008.10.30 14:48sell2180.101.30231.30831.2963
4362008.10.30 15:49t/p2180.101.29631.30831.296360.008903.40
4372008.10.30 15:49sell2190.101.29611.30211.2901
4382008.10.30 17:25t/p2190.101.29011.30211.290160.008963.40
4392008.10.30 17:25sell2200.101.28981.29581.2838
4402008.10.30 17:47t/p2200.101.28381.29581.283860.009023.40
4412008.10.30 17:47sell2210.101.28361.28961.2776
4422008.10.30 18:37s/l2210.101.28961.28961.2776-60.008963.40
4432008.10.30 18:37sell2220.101.28951.29551.2835
4442008.10.30 20:23s/l2220.101.29551.29551.2835-60.008903.40
4452008.10.30 20:23sell2230.101.29531.30131.2893
4462008.10.30 23:36t/p2230.101.28931.30131.289360.008963.40
4472008.10.30 23:36sell2240.101.28911.29511.2831
4482008.10.31 01:27t/p2240.101.28311.29511.283158.919022.31
4492008.10.31 01:27buy2250.101.28311.27711.2891
4502008.10.31 02:34s/l2250.101.27711.27711.2891-60.008962.31
4512008.10.31 02:34buy2260.101.27731.27131.2833
4522008.10.31 04:08t/p2260.101.28331.27131.283360.009022.31
4532008.10.31 04:08sell2270.101.28331.28931.2773
4542008.10.31 08:22t/p2270.101.27731.28931.277360.009082.31
4552008.10.31 08:22sell2280.101.27701.28301.2710
4562008.10.31 08:47t/p2280.101.27101.28301.271060.009142.31
4572008.10.31 08:47sell2290.101.27081.27681.2648
4582008.10.31 11:36s/l2290.101.27681.27681.2648-60.009082.31
4592008.10.31 11:36sell2300.101.27661.28261.2706
4602008.10.31 16:26t/p2300.101.27061.28261.270660.009142.31
4612008.10.31 16:26sell2310.101.27031.27631.2643
4622008.10.31 17:17s/l2310.101.27631.27631.2643-60.009082.31
4632008.10.31 17:17sell2320.101.27611.28211.2701
4642008.10.31 17:46t/p2320.101.27011.28211.270160.009142.31
4652008.10.31 17:46sell2330.101.26841.27441.2624
4662008.10.31 18:04s/l2330.101.27441.27441.2624-60.009082.31
4672008.10.31 18:04sell2340.101.27431.28031.2683
4682008.11.03 02:27s/l2340.101.28031.28031.2683-61.099021.22
4692008.11.03 02:27buy2350.101.28041.27441.2864
4702008.11.03 05:04t/p2350.101.28641.27441.286460.009081.22
4712008.11.03 05:04sell2360.101.28641.29241.2804
4722008.11.03 09:10t/p2360.101.28041.29241.280460.009141.22
4732008.11.03 09:10buy2370.101.28041.27441.2864
4742008.11.03 10:44close at stop2370.101.28531.27441.286449.009190.22