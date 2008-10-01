|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Minute (M1) 2008.09.24 16:34 - 2008.11.03 10:44
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|MaxOrdersTotal1=1; MaxOrdersTotal2=1; MaxOrdersTotal3=1; TrainTimeFrame=60; TrainPeriod=1; PredictPeriod=1; StopLoss=60; TakeProfit=60; Lots=0.1; BeginDate=1970.01.01 00:00;
|Bars in test
|39046
|Ticks modelled
|574898
|Modelling quality
|24.94%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|-809.78
|Gross profit
|6694.29
|Gross loss
|-7504.07
|Profit factor
|0.89
|Expected payoff
|-3.42
|Absolute drawdown
|1407.60
|Maximal drawdown
|1802.34 (17.34%)
|Relative drawdown
|17.34% (1802.34)
|Total trades
|237
|Short positions (won %)
|151 (50.99%)
|Long positions (won %)
|86 (40.70%)
|Profit trades (% of total)
|112 (47.26%)
|Loss trades (% of total)
|125 (52.74%)
|Largest
|profit trade
|60.82
|loss trade
|-63.27
|Average
|profit trade
|59.77
|loss trade
|-60.03
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|5 (300.00)
|consecutive losses (loss in money)
|9 (-541.09)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|300.00 (5)
|consecutive loss (count of losses)
|-541.09 (9)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2008.10.01 00:00
|buy
|1
|0.10
|1.4114
|1.4054
|1.4174
|2
|2008.10.01 14:03
|s/l
|1
|0.10
|1.4054
|1.4054
|1.4174
|-60.00
|9940.00
|3
|2008.10.01 14:03
|sell
|2
|0.10
|1.4054
|1.4114
|1.3994
|4
|2008.10.01 15:15
|t/p
|2
|0.10
|1.3994
|1.4114
|1.3994
|60.00
|10000.00
|5
|2008.10.01 15:15
|sell
|3
|0.10
|1.3992
|1.4052
|1.3932
|6
|2008.10.01 17:40
|s/l
|3
|0.10
|1.4052
|1.4052
|1.3932
|-60.00
|9940.00
|7
|2008.10.01 17:40
|sell
|4
|0.10
|1.4051
|1.4111
|1.3991
|8
|2008.10.02 01:55
|t/p
|4
|0.10
|1.3991
|1.4111
|1.3991
|56.73
|9996.73
|9
|2008.10.02 01:55
|sell
|5
|0.10
|1.3989
|1.4049
|1.3929
|10
|2008.10.02 08:09
|t/p
|5
|0.10
|1.3929
|1.4049
|1.3929
|60.00
|10056.73
|11
|2008.10.02 08:09
|sell
|6
|0.10
|1.3927
|1.3987
|1.3867
|12
|2008.10.02 09:27
|t/p
|6
|0.10
|1.3867
|1.3987
|1.3867
|60.00
|10116.73
|13
|2008.10.02 09:27
|sell
|7
|0.10
|1.3864
|1.3924
|1.3804
|14
|2008.10.02 10:38
|s/l
|7
|0.10
|1.3924
|1.3924
|1.3804
|-60.00
|10056.73
|15
|2008.10.02 10:38
|buy
|8
|0.10
|1.3924
|1.3864
|1.3984
|16
|2008.10.02 13:23
|s/l
|8
|0.10
|1.3864
|1.3864
|1.3984
|-60.00
|9996.73
|17
|2008.10.02 13:23
|sell
|9
|0.10
|1.3863
|1.3923
|1.3803
|18
|2008.10.02 14:38
|t/p
|9
|0.10
|1.3803
|1.3923
|1.3803
|60.00
|10056.73
|19
|2008.10.02 14:38
|sell
|10
|0.10
|1.3801
|1.3861
|1.3741
|20
|2008.10.02 18:01
|s/l
|10
|0.10
|1.3861
|1.3861
|1.3741
|-60.00
|9996.73
|21
|2008.10.02 18:01
|sell
|11
|0.10
|1.3860
|1.3920
|1.3800
|22
|2008.10.02 21:44
|t/p
|11
|0.10
|1.3800
|1.3920
|1.3800
|60.00
|10056.73
|23
|2008.10.02 21:44
|sell
|12
|0.10
|1.3798
|1.3858
|1.3738
|24
|2008.10.03 06:09
|s/l
|12
|0.10
|1.3858
|1.3858
|1.3738
|-61.09
|9995.64
|25
|2008.10.03 06:09
|sell
|13
|0.10
|1.3856
|1.3916
|1.3796
|26
|2008.10.03 14:49
|t/p
|13
|0.10
|1.3796
|1.3916
|1.3796
|60.00
|10055.64
|27
|2008.10.03 14:49
|buy
|14
|0.10
|1.3794
|1.3734
|1.3854
|28
|2008.10.03 15:13
|s/l
|14
|0.10
|1.3734
|1.3734
|1.3854
|-60.00
|9995.64
|29
|2008.10.03 15:13
|buy
|15
|0.10
|1.3736
|1.3676
|1.3796
|30
|2008.10.03 16:45
|t/p
|15
|0.10
|1.3796
|1.3676
|1.3796
|60.00
|10055.64
|31
|2008.10.03 16:45
|sell
|16
|0.10
|1.3796
|1.3856
|1.3736
|32
|2008.10.03 18:09
|s/l
|16
|0.10
|1.3856
|1.3856
|1.3736
|-60.00
|9995.64
|33
|2008.10.03 18:09
|sell
|17
|0.10
|1.3854
|1.3914
|1.3794
|34
|2008.10.03 18:44
|t/p
|17
|0.10
|1.3794
|1.3914
|1.3794
|60.00
|10055.64
|35
|2008.10.03 18:44
|sell
|18
|0.10
|1.3792
|1.3852
|1.3732
|36
|2008.10.03 19:26
|s/l
|18
|0.10
|1.3852
|1.3852
|1.3732
|-60.00
|9995.64
|37
|2008.10.03 19:26
|sell
|19
|0.10
|1.3850
|1.3910
|1.3790
|38
|2008.10.03 20:12
|s/l
|19
|0.10
|1.3910
|1.3910
|1.3790
|-60.00
|9935.64
|39
|2008.10.03 20:12
|sell
|20
|0.10
|1.3909
|1.3969
|1.3849
|40
|2008.10.03 20:27
|t/p
|20
|0.10
|1.3849
|1.3969
|1.3849
|60.00
|9995.64
|41
|2008.10.03 20:27
|sell
|21
|0.10
|1.3846
|1.3906
|1.3786
|42
|2008.10.03 22:32
|t/p
|21
|0.10
|1.3786
|1.3906
|1.3786
|60.00
|10055.64
|43
|2008.10.03 22:32
|sell
|22
|0.10
|1.3784
|1.3844
|1.3724
|44
|2008.10.05 23:00
|t/p
|22
|0.10
|1.3724
|1.3844
|1.3724
|60.00
|10115.64
|45
|2008.10.05 23:00
|sell
|23
|0.10
|1.3668
|1.3728
|1.3608
|46
|2008.10.06 06:09
|t/p
|23
|0.10
|1.3608
|1.3728
|1.3608
|58.91
|10174.55
|47
|2008.10.06 06:09
|buy
|24
|0.10
|1.3608
|1.3548
|1.3668
|48
|2008.10.06 11:11
|s/l
|24
|0.10
|1.3548
|1.3548
|1.3668
|-60.00
|10114.55
|49
|2008.10.06 11:11
|sell
|25
|0.10
|1.3548
|1.3608
|1.3488
|50
|2008.10.06 12:35
|s/l
|25
|0.10
|1.3608
|1.3608
|1.3488
|-60.00
|10054.55
|51
|2008.10.06 12:35
|buy
|26
|0.10
|1.3608
|1.3548
|1.3668
|52
|2008.10.06 16:02
|s/l
|26
|0.10
|1.3548
|1.3548
|1.3668
|-60.00
|9994.55
|53
|2008.10.06 16:02
|sell
|27
|0.10
|1.3548
|1.3608
|1.3488
|54
|2008.10.06 16:46
|t/p
|27
|0.10
|1.3488
|1.3608
|1.3488
|60.00
|10054.55
|55
|2008.10.06 16:46
|sell
|28
|0.10
|1.3486
|1.3546
|1.3426
|56
|2008.10.07 02:15
|s/l
|28
|0.10
|1.3546
|1.3546
|1.3426
|-61.09
|9993.46
|57
|2008.10.07 02:15
|sell
|29
|0.10
|1.3544
|1.3604
|1.3484
|58
|2008.10.07 03:01
|t/p
|29
|0.10
|1.3484
|1.3604
|1.3484
|60.00
|10053.46
|59
|2008.10.07 03:01
|sell
|30
|0.10
|1.3481
|1.3541
|1.3421
|60
|2008.10.07 05:47
|s/l
|30
|0.10
|1.3541
|1.3541
|1.3421
|-60.00
|9993.46
|61
|2008.10.07 05:47
|buy
|31
|0.10
|1.3542
|1.3482
|1.3602
|62
|2008.10.07 06:13
|t/p
|31
|0.10
|1.3602
|1.3482
|1.3602
|60.00
|10053.46
|63
|2008.10.07 06:13
|sell
|32
|0.10
|1.3602
|1.3662
|1.3542
|64
|2008.10.07 07:55
|t/p
|32
|0.10
|1.3542
|1.3662
|1.3542
|60.00
|10113.46
|65
|2008.10.07 07:55
|sell
|33
|0.10
|1.3539
|1.3599
|1.3479
|66
|2008.10.07 08:18
|s/l
|33
|0.10
|1.3599
|1.3599
|1.3479
|-60.00
|10053.46
|67
|2008.10.07 08:18
|sell
|34
|0.10
|1.3597
|1.3657
|1.3537
|68
|2008.10.07 10:14
|t/p
|34
|0.10
|1.3537
|1.3657
|1.3537
|60.00
|10113.46
|69
|2008.10.07 10:14
|buy
|35
|0.10
|1.3537
|1.3477
|1.3597
|70
|2008.10.07 13:29
|t/p
|35
|0.10
|1.3597
|1.3477
|1.3597
|60.00
|10173.46
|71
|2008.10.07 13:29
|sell
|36
|0.10
|1.3597
|1.3657
|1.3537
|72
|2008.10.07 15:00
|s/l
|36
|0.10
|1.3657
|1.3657
|1.3537
|-60.00
|10113.46
|73
|2008.10.07 15:00
|sell
|37
|0.10
|1.3655
|1.3715
|1.3595
|74
|2008.10.07 15:31
|s/l
|37
|0.10
|1.3715
|1.3715
|1.3595
|-60.00
|10053.46
|75
|2008.10.07 15:31
|buy
|38
|0.10
|1.3716
|1.3656
|1.3776
|76
|2008.10.07 16:43
|s/l
|38
|0.10
|1.3656
|1.3656
|1.3776
|-60.00
|9993.46
|77
|2008.10.07 16:43
|buy
|39
|0.10
|1.3658
|1.3598
|1.3718
|78
|2008.10.07 17:11
|s/l
|39
|0.10
|1.3598
|1.3598
|1.3718
|-60.00
|9933.46
|79
|2008.10.07 17:11
|buy
|40
|0.10
|1.3600
|1.3540
|1.3660
|80
|2008.10.07 20:49
|t/p
|40
|0.10
|1.3660
|1.3540
|1.3660
|60.00
|9993.46
|81
|2008.10.07 20:49
|sell
|41
|0.10
|1.3660
|1.3720
|1.3600
|82
|2008.10.07 22:27
|t/p
|41
|0.10
|1.3600
|1.3720
|1.3600
|60.00
|10053.46
|83
|2008.10.07 22:27
|sell
|42
|0.10
|1.3598
|1.3658
|1.3538
|84
|2008.10.08 09:11
|s/l
|42
|0.10
|1.3658
|1.3658
|1.3538
|-61.09
|9992.37
|85
|2008.10.08 09:11
|sell
|43
|0.10
|1.3656
|1.3716
|1.3596
|86
|2008.10.08 10:37
|t/p
|43
|0.10
|1.3596
|1.3716
|1.3596
|60.00
|10052.37
|87
|2008.10.08 10:37
|buy
|44
|0.10
|1.3596
|1.3536
|1.3656
|88
|2008.10.08 11:24
|t/p
|44
|0.10
|1.3656
|1.3536
|1.3656
|60.00
|10112.37
|89
|2008.10.08 11:24
|sell
|45
|0.10
|1.3656
|1.3716
|1.3596
|90
|2008.10.08 12:07
|t/p
|45
|0.10
|1.3596
|1.3716
|1.3596
|60.00
|10172.37
|91
|2008.10.08 12:07
|buy
|46
|0.10
|1.3596
|1.3536
|1.3656
|92
|2008.10.08 13:00
|t/p
|46
|0.10
|1.3656
|1.3536
|1.3656
|60.00
|10232.37
|93
|2008.10.08 13:00
|buy
|47
|0.10
|1.3659
|1.3599
|1.3719
|94
|2008.10.08 13:25
|t/p
|47
|0.10
|1.3719
|1.3599
|1.3719
|60.00
|10292.37
|95
|2008.10.08 13:25
|buy
|48
|0.10
|1.3721
|1.3661
|1.3781
|96
|2008.10.08 14:29
|s/l
|48
|0.10
|1.3661
|1.3661
|1.3781
|-60.00
|10232.37
|97
|2008.10.08 14:29
|buy
|49
|0.10
|1.3663
|1.3603
|1.3723
|98
|2008.10.08 15:06
|s/l
|49
|0.10
|1.3603
|1.3603
|1.3723
|-60.00
|10172.37
|99
|2008.10.08 15:06
|sell
|50
|0.10
|1.3603
|1.3663
|1.3543
|100
|2008.10.08 15:43
|s/l
|50
|0.10
|1.3663
|1.3663
|1.3543
|-60.00
|10112.37
|101
|2008.10.08 15:43
|buy
|51
|0.10
|1.3663
|1.3603
|1.3723
|102
|2008.10.08 19:18
|t/p
|51
|0.10
|1.3723
|1.3603
|1.3723
|60.00
|10172.37
|103
|2008.10.08 19:18
|buy
|52
|0.10
|1.3725
|1.3665
|1.3785
|104
|2008.10.08 21:02
|s/l
|52
|0.10
|1.3665
|1.3665
|1.3785
|-60.00
|10112.37
|105
|2008.10.08 21:02
|buy
|53
|0.10
|1.3667
|1.3607
|1.3727
|106
|2008.10.09 02:52
|s/l
|53
|0.10
|1.3607
|1.3607
|1.3727
|-57.54
|10054.83
|107
|2008.10.09 02:52
|buy
|54
|0.10
|1.3609
|1.3549
|1.3669
|108
|2008.10.09 04:38
|t/p
|54
|0.10
|1.3669
|1.3549
|1.3669
|60.00
|10114.83
|109
|2008.10.09 04:38
|buy
|55
|0.10
|1.3671
|1.3611
|1.3731
|110
|2008.10.09 09:53
|t/p
|55
|0.10
|1.3731
|1.3611
|1.3731
|60.00
|10174.83
|111
|2008.10.09 09:53
|buy
|56
|0.10
|1.3733
|1.3673
|1.3793
|112
|2008.10.09 13:15
|s/l
|56
|0.10
|1.3673
|1.3673
|1.3793
|-60.00
|10114.83
|113
|2008.10.09 13:15
|buy
|57
|0.10
|1.3675
|1.3615
|1.3735
|114
|2008.10.09 17:29
|s/l
|57
|0.10
|1.3615
|1.3615
|1.3735
|-60.00
|10054.83
|115
|2008.10.09 17:29
|sell
|58
|0.10
|1.3615
|1.3675
|1.3555
|116
|2008.10.09 19:45
|s/l
|58
|0.10
|1.3675
|1.3675
|1.3555
|-60.00
|9994.83
|117
|2008.10.09 19:45
|sell
|59
|0.10
|1.3673
|1.3733
|1.3613
|118
|2008.10.09 21:49
|t/p
|59
|0.10
|1.3613
|1.3733
|1.3613
|60.00
|10054.83
|119
|2008.10.09 21:49
|sell
|60
|0.10
|1.3611
|1.3671
|1.3551
|120
|2008.10.10 05:59
|t/p
|60
|0.10
|1.3551
|1.3671
|1.3551
|58.91
|10113.74
|121
|2008.10.10 05:59
|sell
|61
|0.10
|1.3549
|1.3609
|1.3489
|122
|2008.10.10 09:30
|s/l
|61
|0.10
|1.3609
|1.3609
|1.3489
|-60.00
|10053.74
|123
|2008.10.10 09:30
|sell
|62
|0.10
|1.3607
|1.3667
|1.3547
|124
|2008.10.10 12:27
|t/p
|62
|0.10
|1.3547
|1.3667
|1.3547
|60.00
|10113.74
|125
|2008.10.10 12:27
|buy
|63
|0.10
|1.3547
|1.3487
|1.3607
|126
|2008.10.10 16:13
|t/p
|63
|0.10
|1.3607
|1.3487
|1.3607
|60.00
|10173.74
|127
|2008.10.10 16:13
|sell
|64
|0.10
|1.3607
|1.3667
|1.3547
|128
|2008.10.10 16:41
|t/p
|64
|0.10
|1.3547
|1.3667
|1.3547
|60.00
|10233.74
|129
|2008.10.10 16:41
|buy
|65
|0.10
|1.3547
|1.3487
|1.3607
|130
|2008.10.10 17:11
|s/l
|65
|0.10
|1.3487
|1.3487
|1.3607
|-60.00
|10173.74
|131
|2008.10.10 17:11
|sell
|66
|0.10
|1.3487
|1.3547
|1.3427
|132
|2008.10.10 19:25
|t/p
|66
|0.10
|1.3427
|1.3547
|1.3427
|60.00
|10233.74
|133
|2008.10.10 19:25
|sell
|67
|0.10
|1.3425
|1.3485
|1.3365
|134
|2008.10.10 19:44
|t/p
|67
|0.10
|1.3365
|1.3485
|1.3365
|60.00
|10293.74
|135
|2008.10.10 19:44
|sell
|68
|0.10
|1.3363
|1.3423
|1.3303
|136
|2008.10.10 20:28
|t/p
|68
|0.10
|1.3303
|1.3423
|1.3303
|60.00
|10353.74
|137
|2008.10.10 20:28
|sell
|69
|0.10
|1.3301
|1.3361
|1.3241
|138
|2008.10.10 21:12
|s/l
|69
|0.10
|1.3361
|1.3361
|1.3241
|-60.00
|10293.74
|139
|2008.10.10 21:12
|sell
|70
|0.10
|1.3359
|1.3419
|1.3299
|140
|2008.10.10 21:31
|s/l
|70
|0.10
|1.3419
|1.3419
|1.3299
|-60.00
|10233.74
|141
|2008.10.10 21:31
|sell
|71
|0.10
|1.3417
|1.3477
|1.3357
|142
|2008.10.12 23:00
|s/l
|71
|0.10
|1.3477
|1.3477
|1.3357
|-60.00
|10173.74
|143
|2008.10.12 23:00
|sell
|72
|0.10
|1.3572
|1.3632
|1.3512
|144
|2008.10.13 04:46
|t/p
|72
|0.10
|1.3512
|1.3632
|1.3512
|58.91
|10232.65
|145
|2008.10.13 04:46
|buy
|73
|0.10
|1.3509
|1.3449
|1.3569
|146
|2008.10.13 08:01
|t/p
|73
|0.10
|1.3569
|1.3449
|1.3569
|60.00
|10292.65
|147
|2008.10.13 08:01
|buy
|74
|0.10
|1.3573
|1.3513
|1.3633
|148
|2008.10.13 08:14
|t/p
|74
|0.10
|1.3633
|1.3513
|1.3633
|60.00
|10352.65
|149
|2008.10.13 08:14
|buy
|75
|0.10
|1.3636
|1.3576
|1.3696
|150
|2008.10.13 12:09
|s/l
|75
|0.10
|1.3576
|1.3576
|1.3696
|-60.00
|10292.65
|151
|2008.10.13 12:09
|buy
|76
|0.10
|1.3578
|1.3518
|1.3638
|152
|2008.10.13 13:53
|t/p
|76
|0.10
|1.3638
|1.3518
|1.3638
|60.00
|10352.65
|153
|2008.10.13 13:53
|buy
|77
|0.10
|1.3640
|1.3580
|1.3700
|154
|2008.10.13 16:57
|s/l
|77
|0.10
|1.3580
|1.3580
|1.3700
|-60.00
|10292.65
|155
|2008.10.13 16:57
|buy
|78
|0.10
|1.3581
|1.3521
|1.3641
|156
|2008.10.13 18:08
|s/l
|78
|0.10
|1.3521
|1.3521
|1.3641
|-60.00
|10232.65
|157
|2008.10.13 18:08
|buy
|79
|0.10
|1.3523
|1.3463
|1.3583
|158
|2008.10.13 21:40
|t/p
|79
|0.10
|1.3583
|1.3463
|1.3583
|60.00
|10292.65
|159
|2008.10.13 21:40
|buy
|80
|0.10
|1.3585
|1.3525
|1.3645
|160
|2008.10.14 01:53
|t/p
|80
|0.10
|1.3645
|1.3525
|1.3645
|60.82
|10353.47
|161
|2008.10.14 01:53
|sell
|81
|0.10
|1.3645
|1.3705
|1.3585
|162
|2008.10.14 12:04
|s/l
|81
|0.10
|1.3705
|1.3705
|1.3585
|-60.00
|10293.47
|163
|2008.10.14 12:04
|sell
|82
|0.10
|1.3704
|1.3764
|1.3644
|164
|2008.10.14 14:17
|s/l
|82
|0.10
|1.3764
|1.3764
|1.3644
|-60.00
|10233.47
|165
|2008.10.14 14:17
|buy
|83
|0.10
|1.3764
|1.3704
|1.3824
|166
|2008.10.14 15:11
|s/l
|83
|0.10
|1.3704
|1.3704
|1.3824
|-60.00
|10173.47
|167
|2008.10.14 15:11
|buy
|84
|0.10
|1.3706
|1.3646
|1.3766
|168
|2008.10.14 16:24
|s/l
|84
|0.10
|1.3646
|1.3646
|1.3766
|-60.00
|10113.47
|169
|2008.10.14 16:24
|buy
|85
|0.10
|1.3647
|1.3587
|1.3707
|170
|2008.10.15 01:05
|s/l
|85
|0.10
|1.3587
|1.3587
|1.3707
|-59.18
|10054.29
|171
|2008.10.15 01:05
|sell
|86
|0.10
|1.3587
|1.3647
|1.3527
|172
|2008.10.15 12:31
|s/l
|86
|0.10
|1.3647
|1.3647
|1.3527
|-60.00
|9994.29
|173
|2008.10.15 12:31
|buy
|87
|0.10
|1.3648
|1.3588
|1.3708
|174
|2008.10.15 14:55
|s/l
|87
|0.10
|1.3588
|1.3588
|1.3708
|-60.00
|9934.29
|175
|2008.10.15 14:55
|buy
|88
|0.10
|1.3589
|1.3529
|1.3649
|176
|2008.10.15 18:16
|s/l
|88
|0.10
|1.3529
|1.3529
|1.3649
|-60.00
|9874.29
|177
|2008.10.15 18:16
|sell
|89
|0.10
|1.3529
|1.3589
|1.3469
|178
|2008.10.15 23:06
|t/p
|89
|0.10
|1.3469
|1.3589
|1.3469
|60.00
|9934.29
|179
|2008.10.15 23:06
|sell
|90
|0.10
|1.3465
|1.3525
|1.3405
|180
|2008.10.16 06:26
|t/p
|90
|0.10
|1.3405
|1.3525
|1.3405
|56.73
|9991.02
|181
|2008.10.16 06:26
|sell
|91
|0.10
|1.3401
|1.3461
|1.3341
|182
|2008.10.16 10:08
|s/l
|91
|0.10
|1.3461
|1.3461
|1.3341
|-60.00
|9931.02
|183
|2008.10.16 10:08
|buy
|92
|0.10
|1.3461
|1.3401
|1.3521
|184
|2008.10.16 13:28
|t/p
|92
|0.10
|1.3521
|1.3401
|1.3521
|60.00
|9991.02
|185
|2008.10.16 13:28
|buy
|93
|0.10
|1.3523
|1.3463
|1.3583
|186
|2008.10.16 15:33
|s/l
|93
|0.10
|1.3463
|1.3463
|1.3583
|-60.00
|9931.02
|187
|2008.10.16 15:33
|buy
|94
|0.10
|1.3465
|1.3405
|1.3525
|188
|2008.10.16 16:13
|s/l
|94
|0.10
|1.3405
|1.3405
|1.3525
|-60.00
|9871.02
|189
|2008.10.16 16:13
|buy
|95
|0.10
|1.3407
|1.3347
|1.3467
|190
|2008.10.16 21:13
|t/p
|95
|0.10
|1.3467
|1.3347
|1.3467
|60.00
|9931.02
|191
|2008.10.16 21:13
|buy
|96
|0.10
|1.3470
|1.3410
|1.3530
|192
|2008.10.17 11:22
|s/l
|96
|0.10
|1.3410
|1.3410
|1.3530
|-59.18
|9871.84
|193
|2008.10.17 11:22
|sell
|97
|0.10
|1.3410
|1.3470
|1.3350
|194
|2008.10.17 15:55
|s/l
|97
|0.10
|1.3470
|1.3470
|1.3350
|-60.00
|9811.84
|195
|2008.10.17 15:55
|sell
|98
|0.10
|1.3468
|1.3528
|1.3408
|196
|2008.10.17 21:20
|t/p
|98
|0.10
|1.3408
|1.3528
|1.3408
|60.00
|9871.84
|197
|2008.10.17 21:20
|buy
|99
|0.10
|1.3408
|1.3348
|1.3468
|198
|2008.10.20 02:54
|t/p
|99
|0.10
|1.3468
|1.3348
|1.3468
|60.82
|9932.66
|199
|2008.10.20 02:54
|sell
|100
|0.10
|1.3468
|1.3528
|1.3408
|200
|2008.10.20 08:57
|s/l
|100
|0.10
|1.3528
|1.3528
|1.3408
|-60.00
|9872.66
|201
|2008.10.20 08:57
|buy
|101
|0.10
|1.3528
|1.3468
|1.3588
|202
|2008.10.20 10:30
|s/l
|101
|0.10
|1.3468
|1.3468
|1.3588
|-60.00
|9812.66
|203
|2008.10.20 10:30
|buy
|102
|0.10
|1.3470
|1.3410
|1.3530
|204
|2008.10.20 13:16
|s/l
|102
|0.10
|1.3410
|1.3410
|1.3530
|-60.00
|9752.66
|205
|2008.10.20 13:16
|sell
|103
|0.10
|1.3409
|1.3469
|1.3349
|206
|2008.10.20 15:32
|t/p
|103
|0.10
|1.3349
|1.3469
|1.3349
|60.00
|9812.66
|207
|2008.10.20 15:32
|buy
|104
|0.10
|1.3349
|1.3289
|1.3409
|208
|2008.10.20 16:53
|s/l
|104
|0.10
|1.3289
|1.3289
|1.3409
|-60.00
|9752.66
|209
|2008.10.20 16:53
|sell
|105
|0.10
|1.3289
|1.3349
|1.3229
|210
|2008.10.20 23:15
|s/l
|105
|0.10
|1.3349
|1.3349
|1.3229
|-60.00
|9692.66
|211
|2008.10.20 23:15
|sell
|106
|0.10
|1.3347
|1.3407
|1.3287
|212
|2008.10.21 08:42
|t/p
|106
|0.10
|1.3287
|1.3407
|1.3287
|58.91
|9751.57
|213
|2008.10.21 08:42
|sell
|107
|0.10
|1.3284
|1.3344
|1.3224
|214
|2008.10.21 10:30
|t/p
|107
|0.10
|1.3224
|1.3344
|1.3224
|60.00
|9811.57
|215
|2008.10.21 10:30
|buy
|108
|0.10
|1.3223
|1.3163
|1.3283
|216
|2008.10.21 14:34
|s/l
|108
|0.10
|1.3163
|1.3163
|1.3283
|-60.00
|9751.57
|217
|2008.10.21 14:34
|sell
|109
|0.10
|1.3162
|1.3222
|1.3102
|218
|2008.10.21 16:16
|s/l
|109
|0.10
|1.3222
|1.3222
|1.3102
|-60.00
|9691.57
|219
|2008.10.21 16:16
|buy
|110
|0.10
|1.3223
|1.3163
|1.3283
|220
|2008.10.21 17:28
|s/l
|110
|0.10
|1.3163
|1.3163
|1.3283
|-60.00
|9631.57
|221
|2008.10.21 17:28
|sell
|111
|0.10
|1.3162
|1.3222
|1.3102
|222
|2008.10.21 17:59
|t/p
|111
|0.10
|1.3102
|1.3222
|1.3102
|60.00
|9691.57
|223
|2008.10.21 17:59
|buy
|112
|0.10
|1.3102
|1.3042
|1.3162
|224
|2008.10.22 01:30
|s/l
|112
|0.10
|1.3042
|1.3042
|1.3162
|-59.18
|9632.39
|225
|2008.10.22 01:30
|buy
|113
|0.10
|1.3043
|1.2983
|1.3103
|226
|2008.10.22 04:15
|s/l
|113
|0.10
|1.2983
|1.2983
|1.3103
|-60.00
|9572.39
|227
|2008.10.22 04:15
|buy
|114
|0.10
|1.2985
|1.2925
|1.3045
|228
|2008.10.22 05:32
|s/l
|114
|0.10
|1.2925
|1.2925
|1.3045
|-60.00
|9512.39
|229
|2008.10.22 05:32
|sell
|115
|0.10
|1.2924
|1.2984
|1.2864
|230
|2008.10.22 06:17
|t/p
|115
|0.10
|1.2864
|1.2984
|1.2864
|60.00
|9572.39
|231
|2008.10.22 06:17
|sell
|116
|0.10
|1.2862
|1.2922
|1.2802
|232
|2008.10.22 06:28
|t/p
|116
|0.10
|1.2802
|1.2922
|1.2802
|60.00
|9632.39
|233
|2008.10.22 06:28
|buy
|117
|0.10
|1.2802
|1.2742
|1.2862
|234
|2008.10.22 06:29
|s/l
|117
|0.10
|1.2742
|1.2742
|1.2862
|-60.00
|9572.39
|235
|2008.10.22 06:29
|buy
|118
|0.10
|1.2743
|1.2683
|1.2803
|236
|2008.10.22 06:31
|t/p
|118
|0.10
|1.2803
|1.2683
|1.2803
|60.00
|9632.39
|237
|2008.10.22 06:31
|buy
|119
|0.10
|1.2806
|1.2746
|1.2866
|238
|2008.10.22 07:11
|t/p
|119
|0.10
|1.2866
|1.2746
|1.2866
|60.00
|9692.39
|239
|2008.10.22 07:11
|buy
|120
|0.10
|1.2868
|1.2808
|1.2928
|240
|2008.10.22 07:38
|s/l
|120
|0.10
|1.2808
|1.2808
|1.2928
|-60.00
|9632.39
|241
|2008.10.22 07:38
|buy
|121
|0.10
|1.2810
|1.2750
|1.2870
|242
|2008.10.22 08:02
|t/p
|121
|0.10
|1.2870
|1.2750
|1.2870
|60.00
|9692.39
|243
|2008.10.22 08:02
|buy
|122
|0.10
|1.2872
|1.2812
|1.2932
|244
|2008.10.22 12:04
|t/p
|122
|0.10
|1.2932
|1.2812
|1.2932
|60.00
|9752.39
|245
|2008.10.22 12:04
|buy
|123
|0.10
|1.2934
|1.2874
|1.2994
|246
|2008.10.22 12:34
|s/l
|123
|0.10
|1.2874
|1.2874
|1.2994
|-60.00
|9692.39
|247
|2008.10.22 12:34
|buy
|124
|0.10
|1.2876
|1.2816
|1.2936
|248
|2008.10.22 16:02
|s/l
|124
|0.10
|1.2816
|1.2816
|1.2936
|-60.00
|9632.39
|249
|2008.10.22 16:02
|buy
|125
|0.10
|1.2818
|1.2758
|1.2878
|250
|2008.10.22 16:41
|t/p
|125
|0.10
|1.2878
|1.2758
|1.2878
|60.00
|9692.39
|251
|2008.10.22 16:41
|sell
|126
|0.10
|1.2878
|1.2938
|1.2818
|252
|2008.10.22 21:40
|t/p
|126
|0.10
|1.2818
|1.2938
|1.2818
|60.00
|9752.39
|253
|2008.10.22 21:40
|sell
|127
|0.10
|1.2816
|1.2876
|1.2756
|254
|2008.10.23 01:09
|t/p
|127
|0.10
|1.2756
|1.2876
|1.2756
|56.73
|9809.12
|255
|2008.10.23 01:09
|sell
|128
|0.10
|1.2753
|1.2813
|1.2693
|256
|2008.10.23 02:09
|s/l
|128
|0.10
|1.2813
|1.2813
|1.2693
|-60.00
|9749.12
|257
|2008.10.23 02:09
|sell
|129
|0.10
|1.2815
|1.2875
|1.2755
|258
|2008.10.23 05:46
|t/p
|129
|0.10
|1.2755
|1.2875
|1.2755
|60.00
|9809.12
|259
|2008.10.23 05:46
|sell
|130
|0.10
|1.2752
|1.2812
|1.2692
|260
|2008.10.23 06:58
|s/l
|130
|0.10
|1.2812
|1.2812
|1.2692
|-60.00
|9749.12
|261
|2008.10.23 06:58
|sell
|131
|0.10
|1.2810
|1.2870
|1.2750
|262
|2008.10.23 14:35
|t/p
|131
|0.10
|1.2750
|1.2870
|1.2750
|60.00
|9809.12
|263
|2008.10.23 14:35
|sell
|132
|0.10
|1.2747
|1.2807
|1.2687
|264
|2008.10.23 14:51
|s/l
|132
|0.10
|1.2807
|1.2807
|1.2687
|-60.00
|9749.12
|265
|2008.10.23 14:51
|sell
|133
|0.10
|1.2806
|1.2866
|1.2746
|266
|2008.10.23 16:50
|s/l
|133
|0.10
|1.2866
|1.2866
|1.2746
|-60.00
|9689.12
|267
|2008.10.23 16:50
|sell
|134
|0.10
|1.2865
|1.2925
|1.2805
|268
|2008.10.23 19:03
|t/p
|134
|0.10
|1.2805
|1.2925
|1.2805
|60.00
|9749.12
|269
|2008.10.23 19:03
|buy
|135
|0.10
|1.2805
|1.2745
|1.2865
|270
|2008.10.23 20:28
|t/p
|135
|0.10
|1.2865
|1.2745
|1.2865
|60.00
|9809.12
|271
|2008.10.23 20:28
|sell
|136
|0.10
|1.2865
|1.2925
|1.2805
|272
|2008.10.23 22:21
|s/l
|136
|0.10
|1.2925
|1.2925
|1.2805
|-60.00
|9749.12
|273
|2008.10.23 22:21
|sell
|137
|0.10
|1.2923
|1.2983
|1.2863
|274
|2008.10.23 23:13
|s/l
|137
|0.10
|1.2983
|1.2983
|1.2863
|-60.00
|9689.12
|275
|2008.10.23 23:13
|sell
|138
|0.10
|1.2981
|1.3041
|1.2921
|276
|2008.10.24 00:43
|t/p
|138
|0.10
|1.2921
|1.3041
|1.2921
|58.91
|9748.03
|277
|2008.10.24 00:43
|buy
|139
|0.10
|1.2921
|1.2861
|1.2981
|278
|2008.10.24 02:15
|s/l
|139
|0.10
|1.2861
|1.2861
|1.2981
|-60.00
|9688.03
|279
|2008.10.24 02:15
|sell
|140
|0.10
|1.2858
|1.2918
|1.2798
|280
|2008.10.24 04:34
|t/p
|140
|0.10
|1.2798
|1.2918
|1.2798
|60.00
|9748.03
|281
|2008.10.24 04:34
|buy
|141
|0.10
|1.2798
|1.2738
|1.2858
|282
|2008.10.24 08:29
|s/l
|141
|0.10
|1.2738
|1.2738
|1.2858
|-60.00
|9688.03
|283
|2008.10.24 08:29
|sell
|142
|0.10
|1.2738
|1.2798
|1.2678
|284
|2008.10.24 08:55
|t/p
|142
|0.10
|1.2678
|1.2798
|1.2678
|60.00
|9748.03
|285
|2008.10.24 08:55
|sell
|143
|0.10
|1.2676
|1.2736
|1.2616
|286
|2008.10.24 10:16
|t/p
|143
|0.10
|1.2616
|1.2736
|1.2616
|60.00
|9808.03
|287
|2008.10.24 10:16
|sell
|144
|0.10
|1.2614
|1.2674
|1.2554
|288
|2008.10.24 10:40
|t/p
|144
|0.10
|1.2554
|1.2674
|1.2554
|60.00
|9868.03
|289
|2008.10.24 10:40
|sell
|145
|0.10
|1.2552
|1.2612
|1.2492
|290
|2008.10.24 14:09
|s/l
|145
|0.10
|1.2612
|1.2612
|1.2492
|-60.00
|9808.03
|291
|2008.10.24 14:09
|sell
|146
|0.10
|1.2611
|1.2671
|1.2551
|292
|2008.10.24 14:40
|s/l
|146
|0.10
|1.2671
|1.2671
|1.2551
|-60.00
|9748.03
|293
|2008.10.24 14:40
|sell
|147
|0.10
|1.2671
|1.2731
|1.2611
|294
|2008.10.24 15:35
|t/p
|147
|0.10
|1.2611
|1.2731
|1.2611
|60.00
|9808.03
|295
|2008.10.24 15:35
|sell
|148
|0.10
|1.2609
|1.2669
|1.2549
|296
|2008.10.24 15:42
|s/l
|148
|0.10
|1.2669
|1.2669
|1.2549
|-60.00
|9748.03
|297
|2008.10.24 15:42
|sell
|149
|0.10
|1.2668
|1.2728
|1.2608
|298
|2008.10.24 15:58
|s/l
|149
|0.10
|1.2728
|1.2728
|1.2608
|-60.00
|9688.03
|299
|2008.10.24 15:58
|sell
|150
|0.10
|1.2728
|1.2788
|1.2668
|300
|2008.10.24 16:18
|t/p
|150
|0.10
|1.2668
|1.2788
|1.2668
|60.00
|9748.03
|301
|2008.10.24 16:18
|buy
|151
|0.10
|1.2668
|1.2608
|1.2728
|302
|2008.10.24 16:59
|t/p
|151
|0.10
|1.2728
|1.2608
|1.2728
|60.00
|9808.03
|303
|2008.10.24 16:59
|sell
|152
|0.10
|1.2728
|1.2788
|1.2668
|304
|2008.10.24 17:59
|t/p
|152
|0.10
|1.2668
|1.2788
|1.2668
|60.00
|9868.03
|305
|2008.10.24 17:59
|buy
|153
|0.10
|1.2668
|1.2608
|1.2728
|306
|2008.10.24 20:04
|s/l
|153
|0.10
|1.2608
|1.2608
|1.2728
|-60.00
|9808.03
|307
|2008.10.24 20:04
|sell
|154
|0.10
|1.2606
|1.2666
|1.2546
|308
|2008.10.26 23:55
|t/p
|154
|0.10
|1.2546
|1.2666
|1.2546
|60.00
|9868.03
|309
|2008.10.26 23:55
|sell
|155
|0.10
|1.2543
|1.2603
|1.2483
|310
|2008.10.27 00:48
|s/l
|155
|0.10
|1.2603
|1.2603
|1.2483
|-61.09
|9806.94
|311
|2008.10.27 00:48
|sell
|156
|0.10
|1.2603
|1.2663
|1.2543
|312
|2008.10.27 02:01
|s/l
|156
|0.10
|1.2663
|1.2663
|1.2543
|-60.00
|9746.94
|313
|2008.10.27 02:01
|buy
|157
|0.10
|1.2663
|1.2603
|1.2723
|314
|2008.10.27 02:25
|s/l
|157
|0.10
|1.2603
|1.2603
|1.2723
|-60.00
|9686.94
|315
|2008.10.27 02:25
|buy
|158
|0.10
|1.2604
|1.2544
|1.2664
|316
|2008.10.27 03:36
|s/l
|158
|0.10
|1.2544
|1.2544
|1.2664
|-60.00
|9626.94
|317
|2008.10.27 03:36
|buy
|159
|0.10
|1.2544
|1.2484
|1.2604
|318
|2008.10.27 05:34
|t/p
|159
|0.10
|1.2604
|1.2484
|1.2604
|60.00
|9686.94
|319
|2008.10.27 05:34
|sell
|160
|0.10
|1.2604
|1.2664
|1.2544
|320
|2008.10.27 07:13
|t/p
|160
|0.10
|1.2544
|1.2664
|1.2544
|60.00
|9746.94
|321
|2008.10.27 07:13
|buy
|161
|0.10
|1.2544
|1.2484
|1.2604
|322
|2008.10.27 09:12
|s/l
|161
|0.10
|1.2484
|1.2484
|1.2604
|-60.00
|9686.94
|323
|2008.10.27 09:12
|sell
|162
|0.10
|1.2484
|1.2544
|1.2424
|324
|2008.10.27 09:54
|t/p
|162
|0.10
|1.2424
|1.2544
|1.2424
|60.00
|9746.94
|325
|2008.10.27 09:54
|buy
|163
|0.10
|1.2423
|1.2363
|1.2483
|326
|2008.10.27 11:06
|s/l
|163
|0.10
|1.2363
|1.2363
|1.2483
|-60.00
|9686.94
|327
|2008.10.27 11:06
|sell
|164
|0.10
|1.2362
|1.2422
|1.2302
|328
|2008.10.27 11:34
|s/l
|164
|0.10
|1.2422
|1.2422
|1.2302
|-60.00
|9626.94
|329
|2008.10.27 11:34
|sell
|165
|0.10
|1.2420
|1.2480
|1.2360
|330
|2008.10.27 18:05
|s/l
|165
|0.10
|1.2480
|1.2480
|1.2360
|-60.00
|9566.94
|331
|2008.10.27 18:05
|buy
|166
|0.10
|1.2480
|1.2420
|1.2540
|332
|2008.10.27 18:56
|t/p
|166
|0.10
|1.2540
|1.2420
|1.2540
|60.00
|9626.94
|333
|2008.10.27 18:56
|sell
|167
|0.10
|1.2540
|1.2600
|1.2480
|334
|2008.10.27 23:08
|t/p
|167
|0.10
|1.2480
|1.2600
|1.2480
|60.00
|9686.94
|335
|2008.10.27 23:08
|buy
|168
|0.10
|1.2479
|1.2419
|1.2539
|336
|2008.10.28 02:34
|s/l
|168
|0.10
|1.2419
|1.2419
|1.2539
|-59.18
|9627.76
|337
|2008.10.28 02:34
|sell
|169
|0.10
|1.2418
|1.2478
|1.2358
|338
|2008.10.28 03:05
|t/p
|169
|0.10
|1.2358
|1.2478
|1.2358
|60.00
|9687.76
|339
|2008.10.28 03:05
|sell
|170
|0.10
|1.2355
|1.2415
|1.2295
|340
|2008.10.28 04:37
|s/l
|170
|0.10
|1.2415
|1.2415
|1.2295
|-60.00
|9627.76
|341
|2008.10.28 04:37
|sell
|171
|0.10
|1.2413
|1.2473
|1.2353
|342
|2008.10.28 07:06
|s/l
|171
|0.10
|1.2473
|1.2473
|1.2353
|-60.00
|9567.76
|343
|2008.10.28 07:06
|sell
|172
|0.10
|1.2471
|1.2531
|1.2411
|344
|2008.10.28 07:45
|s/l
|172
|0.10
|1.2531
|1.2531
|1.2411
|-60.00
|9507.76
|345
|2008.10.28 07:45
|sell
|173
|0.10
|1.2530
|1.2590
|1.2470
|346
|2008.10.28 09:56
|t/p
|173
|0.10
|1.2470
|1.2590
|1.2470
|60.00
|9567.76
|347
|2008.10.28 09:56
|sell
|174
|0.10
|1.2468
|1.2528
|1.2408
|348
|2008.10.28 13:25
|s/l
|174
|0.10
|1.2528
|1.2528
|1.2408
|-60.00
|9507.76
|349
|2008.10.28 13:25
|sell
|175
|0.10
|1.2526
|1.2586
|1.2466
|350
|2008.10.28 16:45
|t/p
|175
|0.10
|1.2466
|1.2586
|1.2466
|60.00
|9567.76
|351
|2008.10.28 16:45
|sell
|176
|0.10
|1.2463
|1.2523
|1.2403
|352
|2008.10.28 20:17
|s/l
|176
|0.10
|1.2523
|1.2523
|1.2403
|-60.00
|9507.76
|353
|2008.10.28 20:17
|buy
|177
|0.10
|1.2523
|1.2463
|1.2583
|354
|2008.10.28 20:51
|t/p
|177
|0.10
|1.2583
|1.2463
|1.2583
|60.00
|9567.76
|355
|2008.10.28 20:51
|sell
|178
|0.10
|1.2583
|1.2643
|1.2523
|356
|2008.10.28 21:20
|s/l
|178
|0.10
|1.2643
|1.2643
|1.2523
|-60.00
|9507.76
|357
|2008.10.28 21:20
|sell
|179
|0.10
|1.2641
|1.2701
|1.2581
|358
|2008.10.28 21:58
|s/l
|179
|0.10
|1.2701
|1.2701
|1.2581
|-60.00
|9447.76
|359
|2008.10.28 21:58
|sell
|180
|0.10
|1.2700
|1.2760
|1.2640
|360
|2008.10.28 23:46
|s/l
|180
|0.10
|1.2760
|1.2760
|1.2640
|-60.00
|9387.76
|361
|2008.10.28 23:46
|sell
|181
|0.10
|1.2758
|1.2818
|1.2698
|362
|2008.10.29 00:57
|s/l
|181
|0.10
|1.2818
|1.2818
|1.2698
|-61.09
|9326.67
|363
|2008.10.29 00:57
|buy
|182
|0.10
|1.2818
|1.2758
|1.2878
|364
|2008.10.29 02:26
|s/l
|182
|0.10
|1.2758
|1.2758
|1.2878
|-60.00
|9266.67
|365
|2008.10.29 02:26
|buy
|183
|0.10
|1.2758
|1.2698
|1.2818
|366
|2008.10.29 05:07
|s/l
|183
|0.10
|1.2698
|1.2698
|1.2818
|-60.00
|9206.67
|367
|2008.10.29 05:07
|buy
|184
|0.10
|1.2700
|1.2640
|1.2760
|368
|2008.10.29 07:17
|s/l
|184
|0.10
|1.2640
|1.2640
|1.2760
|-60.00
|9146.67
|369
|2008.10.29 07:17
|sell
|185
|0.10
|1.2640
|1.2700
|1.2580
|370
|2008.10.29 07:47
|s/l
|185
|0.10
|1.2700
|1.2700
|1.2580
|-60.00
|9086.67
|371
|2008.10.29 07:47
|sell
|186
|0.10
|1.2698
|1.2758
|1.2638
|372
|2008.10.29 08:41
|s/l
|186
|0.10
|1.2758
|1.2758
|1.2638
|-60.00
|9026.67
|373
|2008.10.29 08:41
|sell
|187
|0.10
|1.2757
|1.2817
|1.2697
|374
|2008.10.29 09:29
|t/p
|187
|0.10
|1.2697
|1.2817
|1.2697
|60.00
|9086.67
|375
|2008.10.29 09:29
|buy
|188
|0.10
|1.2697
|1.2637
|1.2757
|376
|2008.10.29 10:49
|t/p
|188
|0.10
|1.2757
|1.2637
|1.2757
|60.00
|9146.67
|377
|2008.10.29 10:49
|buy
|189
|0.10
|1.2759
|1.2699
|1.2819
|378
|2008.10.29 12:45
|t/p
|189
|0.10
|1.2819
|1.2699
|1.2819
|60.00
|9206.67
|379
|2008.10.29 12:45
|buy
|190
|0.10
|1.2822
|1.2762
|1.2882
|380
|2008.10.29 14:31
|s/l
|190
|0.10
|1.2762
|1.2762
|1.2882
|-60.00
|9146.67
|381
|2008.10.29 14:31
|sell
|191
|0.10
|1.2762
|1.2822
|1.2702
|382
|2008.10.29 15:45
|s/l
|191
|0.10
|1.2822
|1.2822
|1.2702
|-60.00
|9086.67
|383
|2008.10.29 15:45
|buy
|192
|0.10
|1.2823
|1.2763
|1.2883
|384
|2008.10.29 16:05
|t/p
|192
|0.10
|1.2883
|1.2763
|1.2883
|60.00
|9146.67
|385
|2008.10.29 16:05
|sell
|193
|0.10
|1.2884
|1.2944
|1.2824
|386
|2008.10.29 16:23
|s/l
|193
|0.10
|1.2944
|1.2944
|1.2824
|-60.00
|9086.67
|387
|2008.10.29 16:23
|buy
|194
|0.10
|1.2945
|1.2885
|1.3005
|388
|2008.10.29 17:54
|s/l
|194
|0.10
|1.2885
|1.2885
|1.3005
|-60.00
|9026.67
|389
|2008.10.29 17:54
|sell
|195
|0.10
|1.2884
|1.2944
|1.2824
|390
|2008.10.29 18:07
|t/p
|195
|0.10
|1.2824
|1.2944
|1.2824
|60.00
|9086.67
|391
|2008.10.29 18:07
|sell
|196
|0.10
|1.2821
|1.2881
|1.2761
|392
|2008.10.29 18:28
|s/l
|196
|0.10
|1.2881
|1.2881
|1.2761
|-60.00
|9026.67
|393
|2008.10.29 18:28
|sell
|197
|0.10
|1.2879
|1.2939
|1.2819
|394
|2008.10.29 18:37
|s/l
|197
|0.10
|1.2939
|1.2939
|1.2819
|-60.00
|8966.67
|395
|2008.10.29 18:37
|sell
|198
|0.10
|1.2939
|1.2999
|1.2879
|396
|2008.10.29 19:02
|t/p
|198
|0.10
|1.2879
|1.2999
|1.2879
|60.00
|9026.67
|397
|2008.10.29 19:02
|sell
|199
|0.10
|1.2877
|1.2937
|1.2817
|398
|2008.10.29 20:05
|s/l
|199
|0.10
|1.2937
|1.2937
|1.2817
|-60.00
|8966.67
|399
|2008.10.29 20:05
|sell
|200
|0.10
|1.2935
|1.2995
|1.2875
|400
|2008.10.29 20:22
|t/p
|200
|0.10
|1.2875
|1.2995
|1.2875
|60.00
|9026.67
|401
|2008.10.29 20:22
|sell
|201
|0.10
|1.2873
|1.2933
|1.2813
|402
|2008.10.29 21:20
|s/l
|201
|0.10
|1.2933
|1.2933
|1.2813
|-60.00
|8966.67
|403
|2008.10.29 21:20
|sell
|202
|0.10
|1.2931
|1.2991
|1.2871
|404
|2008.10.30 02:17
|s/l
|202
|0.10
|1.2991
|1.2991
|1.2871
|-63.27
|8903.40
|405
|2008.10.30 02:17
|sell
|203
|0.10
|1.2989
|1.3049
|1.2929
|406
|2008.10.30 02:23
|s/l
|203
|0.10
|1.3049
|1.3049
|1.2929
|-60.00
|8843.40
|407
|2008.10.30 02:23
|sell
|204
|0.10
|1.3050
|1.3110
|1.2990
|408
|2008.10.30 03:13
|s/l
|204
|0.10
|1.3110
|1.3110
|1.2990
|-60.00
|8783.40
|409
|2008.10.30 03:13
|sell
|205
|0.10
|1.3109
|1.3169
|1.3049
|410
|2008.10.30 03:18
|s/l
|205
|0.10
|1.3169
|1.3169
|1.3049
|-60.00
|8723.40
|411
|2008.10.30 03:18
|sell
|206
|0.10
|1.3168
|1.3228
|1.3108
|412
|2008.10.30 04:37
|s/l
|206
|0.10
|1.3228
|1.3228
|1.3108
|-60.00
|8663.40
|413
|2008.10.30 04:37
|sell
|207
|0.10
|1.3226
|1.3286
|1.3166
|414
|2008.10.30 04:41
|s/l
|207
|0.10
|1.3286
|1.3286
|1.3166
|-60.00
|8603.40
|415
|2008.10.30 04:41
|sell
|208
|0.10
|1.3286
|1.3346
|1.3226
|416
|2008.10.30 04:59
|t/p
|208
|0.10
|1.3226
|1.3346
|1.3226
|60.00
|8663.40
|417
|2008.10.30 04:59
|sell
|209
|0.10
|1.3224
|1.3284
|1.3164
|418
|2008.10.30 08:12
|t/p
|209
|0.10
|1.3164
|1.3284
|1.3164
|60.00
|8723.40
|419
|2008.10.30 08:12
|sell
|210
|0.10
|1.3161
|1.3221
|1.3101
|420
|2008.10.30 09:19
|s/l
|210
|0.10
|1.3221
|1.3221
|1.3101
|-60.00
|8663.40
|421
|2008.10.30 09:19
|sell
|211
|0.10
|1.3219
|1.3279
|1.3159
|422
|2008.10.30 10:25
|t/p
|211
|0.10
|1.3159
|1.3279
|1.3159
|60.00
|8723.40
|423
|2008.10.30 10:25
|sell
|212
|0.10
|1.3156
|1.3216
|1.3096
|424
|2008.10.30 11:29
|t/p
|212
|0.10
|1.3096
|1.3216
|1.3096
|60.00
|8783.40
|425
|2008.10.30 11:29
|sell
|213
|0.10
|1.3094
|1.3154
|1.3034
|426
|2008.10.30 11:58
|t/p
|213
|0.10
|1.3034
|1.3154
|1.3034
|60.00
|8843.40
|427
|2008.10.30 11:58
|sell
|214
|0.10
|1.3031
|1.3091
|1.2971
|428
|2008.10.30 12:21
|s/l
|214
|0.10
|1.3091
|1.3091
|1.2971
|-60.00
|8783.40
|429
|2008.10.30 12:21
|sell
|215
|0.10
|1.3089
|1.3149
|1.3029
|430
|2008.10.30 12:46
|s/l
|215
|0.10
|1.3149
|1.3149
|1.3029
|-60.00
|8723.40
|431
|2008.10.30 12:46
|sell
|216
|0.10
|1.3147
|1.3207
|1.3087
|432
|2008.10.30 13:30
|t/p
|216
|0.10
|1.3087
|1.3207
|1.3087
|60.00
|8783.40
|433
|2008.10.30 13:30
|sell
|217
|0.10
|1.3085
|1.3145
|1.3025
|434
|2008.10.30 14:48
|t/p
|217
|0.10
|1.3025
|1.3145
|1.3025
|60.00
|8843.40
|435
|2008.10.30 14:48
|sell
|218
|0.10
|1.3023
|1.3083
|1.2963
|436
|2008.10.30 15:49
|t/p
|218
|0.10
|1.2963
|1.3083
|1.2963
|60.00
|8903.40
|437
|2008.10.30 15:49
|sell
|219
|0.10
|1.2961
|1.3021
|1.2901
|438
|2008.10.30 17:25
|t/p
|219
|0.10
|1.2901
|1.3021
|1.2901
|60.00
|8963.40
|439
|2008.10.30 17:25
|sell
|220
|0.10
|1.2898
|1.2958
|1.2838
|440
|2008.10.30 17:47
|t/p
|220
|0.10
|1.2838
|1.2958
|1.2838
|60.00
|9023.40
|441
|2008.10.30 17:47
|sell
|221
|0.10
|1.2836
|1.2896
|1.2776
|442
|2008.10.30 18:37
|s/l
|221
|0.10
|1.2896
|1.2896
|1.2776
|-60.00
|8963.40
|443
|2008.10.30 18:37
|sell
|222
|0.10
|1.2895
|1.2955
|1.2835
|444
|2008.10.30 20:23
|s/l
|222
|0.10
|1.2955
|1.2955
|1.2835
|-60.00
|8903.40
|445
|2008.10.30 20:23
|sell
|223
|0.10
|1.2953
|1.3013
|1.2893
|446
|2008.10.30 23:36
|t/p
|223
|0.10
|1.2893
|1.3013
|1.2893
|60.00
|8963.40
|447
|2008.10.30 23:36
|sell
|224
|0.10
|1.2891
|1.2951
|1.2831
|448
|2008.10.31 01:27
|t/p
|224
|0.10
|1.2831
|1.2951
|1.2831
|58.91
|9022.31
|449
|2008.10.31 01:27
|buy
|225
|0.10
|1.2831
|1.2771
|1.2891
|450
|2008.10.31 02:34
|s/l
|225
|0.10
|1.2771
|1.2771
|1.2891
|-60.00
|8962.31
|451
|2008.10.31 02:34
|buy
|226
|0.10
|1.2773
|1.2713
|1.2833
|452
|2008.10.31 04:08
|t/p
|226
|0.10
|1.2833
|1.2713
|1.2833
|60.00
|9022.31
|453
|2008.10.31 04:08
|sell
|227
|0.10
|1.2833
|1.2893
|1.2773
|454
|2008.10.31 08:22
|t/p
|227
|0.10
|1.2773
|1.2893
|1.2773
|60.00
|9082.31
|455
|2008.10.31 08:22
|sell
|228
|0.10
|1.2770
|1.2830
|1.2710
|456
|2008.10.31 08:47
|t/p
|228
|0.10
|1.2710
|1.2830
|1.2710
|60.00
|9142.31
|457
|2008.10.31 08:47
|sell
|229
|0.10
|1.2708
|1.2768
|1.2648
|458
|2008.10.31 11:36
|s/l
|229
|0.10
|1.2768
|1.2768
|1.2648
|-60.00
|9082.31
|459
|2008.10.31 11:36
|sell
|230
|0.10
|1.2766
|1.2826
|1.2706
|460
|2008.10.31 16:26
|t/p
|230
|0.10
|1.2706
|1.2826
|1.2706
|60.00
|9142.31
|461
|2008.10.31 16:26
|sell
|231
|0.10
|1.2703
|1.2763
|1.2643
|462
|2008.10.31 17:17
|s/l
|231
|0.10
|1.2763
|1.2763
|1.2643
|-60.00
|9082.31
|463
|2008.10.31 17:17
|sell
|232
|0.10
|1.2761
|1.2821
|1.2701
|464
|2008.10.31 17:46
|t/p
|232
|0.10
|1.2701
|1.2821
|1.2701
|60.00
|9142.31
|465
|2008.10.31 17:46
|sell
|233
|0.10
|1.2684
|1.2744
|1.2624
|466
|2008.10.31 18:04
|s/l
|233
|0.10
|1.2744
|1.2744
|1.2624
|-60.00
|9082.31
|467
|2008.10.31 18:04
|sell
|234
|0.10
|1.2743
|1.2803
|1.2683
|468
|2008.11.03 02:27
|s/l
|234
|0.10
|1.2803
|1.2803
|1.2683
|-61.09
|9021.22
|469
|2008.11.03 02:27
|buy
|235
|0.10
|1.2804
|1.2744
|1.2864
|470
|2008.11.03 05:04
|t/p
|235
|0.10
|1.2864
|1.2744
|1.2864
|60.00
|9081.22
|471
|2008.11.03 05:04
|sell
|236
|0.10
|1.2864
|1.2924
|1.2804
|472
|2008.11.03 09:10
|t/p
|236
|0.10
|1.2804
|1.2924
|1.2804
|60.00
|9141.22
|473
|2008.11.03 09:10
|buy
|237
|0.10
|1.2804
|1.2744
|1.2864
|474
|2008.11.03 10:44
|close at stop
|237
|0.10
|1.2853
|1.2744
|1.2864
|49.00
|9190.22