|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Minute (M1) 2008.09.24 16:34 - 2008.11.03 16:20
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|MaxOrdersTotal1=1; MaxOrdersTotal2=1; MaxOrdersTotal3=1; TrainTimeFrame=60; TrainPeriod=1; PredictPeriod=1; StopLoss=70; TakeProfit=70; Lots=0.1; BeginDate=1970.01.01 00:00;
|Bars in test
|39382
|Ticks modelled
|579863
|Modelling quality
|24.94%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|-198.60
|Gross profit
|6107.65
|Gross loss
|-6306.25
|Profit factor
|0.97
|Expected payoff
|-1.12
|Absolute drawdown
|481.17
|Maximal drawdown
|1059.63 (10.01%)
|Relative drawdown
|10.01% (1059.63)
|Total trades
|178
|Short positions (won %)
|133 (52.63%)
|Long positions (won %)
|45 (40.00%)
|Profit trades (% of total)
|88 (49.44%)
|Loss trades (% of total)
|90 (50.56%)
|Largest
|profit trade
|70.00
|loss trade
|-73.27
|Average
|profit trade
|69.41
|loss trade
|-70.07
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|9 (630.00)
|consecutive losses (loss in money)
|6 (-423.27)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|630.00 (9)
|consecutive loss (count of losses)
|-423.27 (6)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2008.10.01 00:00
|buy
|1
|0.10
|1.4114
|1.4044
|1.4184
|2
|2008.10.01 14:24
|s/l
|1
|0.10
|1.4044
|1.4044
|1.4184
|-70.00
|9930.00
|3
|2008.10.01 14:24
|sell
|2
|0.10
|1.4044
|1.4114
|1.3974
|4
|2008.10.02 02:01
|t/p
|2
|0.10
|1.3974
|1.4114
|1.3974
|66.73
|9996.73
|5
|2008.10.02 02:01
|sell
|3
|0.10
|1.3971
|1.4041
|1.3901
|6
|2008.10.02 09:17
|t/p
|3
|0.10
|1.3901
|1.4041
|1.3901
|70.00
|10066.73
|7
|2008.10.02 09:17
|sell
|4
|0.10
|1.3899
|1.3969
|1.3829
|8
|2008.10.02 14:35
|t/p
|4
|0.10
|1.3829
|1.3969
|1.3829
|70.00
|10136.73
|9
|2008.10.02 14:35
|sell
|5
|0.10
|1.3826
|1.3896
|1.3756
|10
|2008.10.03 07:58
|s/l
|5
|0.10
|1.3896
|1.3896
|1.3756
|-71.09
|10065.64
|11
|2008.10.03 07:58
|sell
|6
|0.10
|1.3894
|1.3964
|1.3824
|12
|2008.10.03 09:08
|t/p
|6
|0.10
|1.3824
|1.3964
|1.3824
|70.00
|10135.64
|13
|2008.10.03 09:08
|sell
|7
|0.10
|1.3822
|1.3892
|1.3752
|14
|2008.10.03 11:19
|s/l
|7
|0.10
|1.3892
|1.3892
|1.3752
|-70.00
|10065.64
|15
|2008.10.03 11:19
|buy
|8
|0.10
|1.3892
|1.3822
|1.3962
|16
|2008.10.03 14:32
|s/l
|8
|0.10
|1.3822
|1.3822
|1.3962
|-70.00
|9995.64
|17
|2008.10.03 14:32
|sell
|9
|0.10
|1.3821
|1.3891
|1.3751
|18
|2008.10.03 14:59
|t/p
|9
|0.10
|1.3751
|1.3891
|1.3751
|70.00
|10065.64
|19
|2008.10.03 14:59
|sell
|10
|0.10
|1.3749
|1.3819
|1.3679
|20
|2008.10.03 16:55
|s/l
|10
|0.10
|1.3819
|1.3819
|1.3679
|-70.00
|9995.64
|21
|2008.10.03 16:55
|sell
|11
|0.10
|1.3817
|1.3887
|1.3747
|22
|2008.10.03 20:09
|s/l
|11
|0.10
|1.3887
|1.3887
|1.3747
|-70.00
|9925.64
|23
|2008.10.03 20:09
|sell
|12
|0.10
|1.3885
|1.3955
|1.3815
|24
|2008.10.03 21:25
|t/p
|12
|0.10
|1.3815
|1.3955
|1.3815
|70.00
|9995.64
|25
|2008.10.03 21:25
|sell
|13
|0.10
|1.3813
|1.3883
|1.3743
|26
|2008.10.05 23:00
|t/p
|13
|0.10
|1.3743
|1.3883
|1.3743
|70.00
|10065.64
|27
|2008.10.05 23:00
|sell
|14
|0.10
|1.3668
|1.3738
|1.3598
|28
|2008.10.06 07:44
|t/p
|14
|0.10
|1.3598
|1.3738
|1.3598
|68.91
|10134.55
|29
|2008.10.06 07:44
|sell
|15
|0.10
|1.3596
|1.3666
|1.3526
|30
|2008.10.06 16:21
|t/p
|15
|0.10
|1.3526
|1.3666
|1.3526
|70.00
|10204.55
|31
|2008.10.06 16:21
|sell
|16
|0.10
|1.3524
|1.3594
|1.3454
|32
|2008.10.06 21:15
|t/p
|16
|0.10
|1.3454
|1.3594
|1.3454
|70.00
|10274.55
|33
|2008.10.06 21:15
|sell
|17
|0.10
|1.3452
|1.3522
|1.3382
|34
|2008.10.06 21:46
|s/l
|17
|0.10
|1.3522
|1.3522
|1.3382
|-70.00
|10204.55
|35
|2008.10.06 21:46
|sell
|18
|0.10
|1.3521
|1.3591
|1.3451
|36
|2008.10.07 06:11
|s/l
|18
|0.10
|1.3591
|1.3591
|1.3451
|-71.09
|10133.46
|37
|2008.10.07 06:11
|buy
|19
|0.10
|1.3591
|1.3521
|1.3661
|38
|2008.10.07 10:16
|s/l
|19
|0.10
|1.3521
|1.3521
|1.3661
|-70.00
|10063.46
|39
|2008.10.07 10:16
|buy
|20
|0.10
|1.3522
|1.3452
|1.3592
|40
|2008.10.07 13:11
|t/p
|20
|0.10
|1.3592
|1.3452
|1.3592
|70.00
|10133.46
|41
|2008.10.07 13:11
|sell
|21
|0.10
|1.3592
|1.3662
|1.3522
|42
|2008.10.07 15:00
|s/l
|21
|0.10
|1.3662
|1.3662
|1.3522
|-70.00
|10063.46
|43
|2008.10.07 15:00
|buy
|22
|0.10
|1.3663
|1.3593
|1.3733
|44
|2008.10.07 15:34
|t/p
|22
|0.10
|1.3733
|1.3593
|1.3733
|70.00
|10133.46
|45
|2008.10.07 15:34
|sell
|23
|0.10
|1.3733
|1.3803
|1.3663
|46
|2008.10.07 16:43
|t/p
|23
|0.10
|1.3663
|1.3803
|1.3663
|70.00
|10203.46
|47
|2008.10.07 16:43
|buy
|24
|0.10
|1.3663
|1.3593
|1.3733
|48
|2008.10.07 17:12
|s/l
|24
|0.10
|1.3593
|1.3593
|1.3733
|-70.00
|10133.46
|49
|2008.10.07 17:12
|sell
|25
|0.10
|1.3592
|1.3662
|1.3522
|50
|2008.10.07 20:49
|s/l
|25
|0.10
|1.3662
|1.3662
|1.3522
|-70.00
|10063.46
|51
|2008.10.07 20:49
|buy
|26
|0.10
|1.3662
|1.3592
|1.3732
|52
|2008.10.07 22:53
|s/l
|26
|0.10
|1.3592
|1.3592
|1.3732
|-70.00
|9993.46
|53
|2008.10.07 22:53
|sell
|27
|0.10
|1.3591
|1.3661
|1.3521
|54
|2008.10.08 09:11
|s/l
|27
|0.10
|1.3661
|1.3661
|1.3521
|-71.09
|9922.37
|55
|2008.10.08 09:11
|sell
|28
|0.10
|1.3659
|1.3729
|1.3589
|56
|2008.10.08 14:12
|s/l
|28
|0.10
|1.3729
|1.3729
|1.3589
|-70.00
|9852.37
|57
|2008.10.08 14:12
|buy
|29
|0.10
|1.3729
|1.3659
|1.3799
|58
|2008.10.08 14:29
|s/l
|29
|0.10
|1.3659
|1.3659
|1.3799
|-70.00
|9782.37
|59
|2008.10.08 14:29
|buy
|30
|0.10
|1.3661
|1.3591
|1.3731
|60
|2008.10.08 19:43
|t/p
|30
|0.10
|1.3731
|1.3591
|1.3731
|70.00
|9852.37
|61
|2008.10.08 19:43
|buy
|31
|0.10
|1.3733
|1.3663
|1.3803
|62
|2008.10.08 21:02
|s/l
|31
|0.10
|1.3663
|1.3663
|1.3803
|-70.00
|9782.37
|63
|2008.10.08 21:02
|buy
|32
|0.10
|1.3665
|1.3595
|1.3735
|64
|2008.10.09 02:54
|s/l
|32
|0.10
|1.3595
|1.3595
|1.3735
|-67.54
|9714.83
|65
|2008.10.09 02:54
|sell
|33
|0.10
|1.3595
|1.3665
|1.3525
|66
|2008.10.09 04:38
|s/l
|33
|0.10
|1.3665
|1.3665
|1.3525
|-70.00
|9644.83
|67
|2008.10.09 04:38
|sell
|34
|0.10
|1.3663
|1.3733
|1.3593
|68
|2008.10.09 09:53
|s/l
|34
|0.10
|1.3733
|1.3733
|1.3593
|-70.00
|9574.83
|69
|2008.10.09 09:53
|sell
|35
|0.10
|1.3731
|1.3801
|1.3661
|70
|2008.10.09 16:00
|t/p
|35
|0.10
|1.3661
|1.3801
|1.3661
|70.00
|9644.83
|71
|2008.10.09 16:00
|sell
|36
|0.10
|1.3659
|1.3729
|1.3589
|72
|2008.10.09 23:02
|t/p
|36
|0.10
|1.3589
|1.3729
|1.3589
|70.00
|9714.83
|73
|2008.10.09 23:02
|sell
|37
|0.10
|1.3587
|1.3657
|1.3517
|74
|2008.10.10 06:29
|t/p
|37
|0.10
|1.3517
|1.3657
|1.3517
|68.91
|9783.74
|75
|2008.10.10 06:29
|sell
|38
|0.10
|1.3515
|1.3585
|1.3445
|76
|2008.10.10 09:07
|s/l
|38
|0.10
|1.3585
|1.3585
|1.3445
|-70.00
|9713.74
|77
|2008.10.10 09:07
|sell
|39
|0.10
|1.3583
|1.3653
|1.3513
|78
|2008.10.10 09:32
|s/l
|39
|0.10
|1.3653
|1.3653
|1.3513
|-70.00
|9643.74
|79
|2008.10.10 09:32
|sell
|40
|0.10
|1.3651
|1.3721
|1.3581
|80
|2008.10.10 10:28
|t/p
|40
|0.10
|1.3581
|1.3721
|1.3581
|70.00
|9713.74
|81
|2008.10.10 10:28
|sell
|41
|0.10
|1.3579
|1.3649
|1.3509
|82
|2008.10.10 15:00
|t/p
|41
|0.10
|1.3509
|1.3649
|1.3509
|70.00
|9783.74
|83
|2008.10.10 15:00
|sell
|42
|0.10
|1.3507
|1.3577
|1.3437
|84
|2008.10.10 16:07
|s/l
|42
|0.10
|1.3577
|1.3577
|1.3437
|-70.00
|9713.74
|85
|2008.10.10 16:07
|sell
|43
|0.10
|1.3575
|1.3645
|1.3505
|86
|2008.10.10 16:59
|t/p
|43
|0.10
|1.3505
|1.3645
|1.3505
|70.00
|9783.74
|87
|2008.10.10 16:59
|sell
|44
|0.10
|1.3503
|1.3573
|1.3433
|88
|2008.10.10 19:25
|t/p
|44
|0.10
|1.3433
|1.3573
|1.3433
|70.00
|9853.74
|89
|2008.10.10 19:25
|sell
|45
|0.10
|1.3431
|1.3501
|1.3361
|90
|2008.10.10 19:45
|t/p
|45
|0.10
|1.3361
|1.3501
|1.3361
|70.00
|9923.74
|91
|2008.10.10 19:45
|sell
|46
|0.10
|1.3359
|1.3429
|1.3289
|92
|2008.10.10 20:28
|t/p
|46
|0.10
|1.3289
|1.3429
|1.3289
|70.00
|9993.74
|93
|2008.10.10 20:28
|sell
|47
|0.10
|1.3287
|1.3357
|1.3217
|94
|2008.10.10 21:12
|s/l
|47
|0.10
|1.3357
|1.3357
|1.3217
|-70.00
|9923.74
|95
|2008.10.10 21:12
|sell
|48
|0.10
|1.3355
|1.3425
|1.3285
|96
|2008.10.10 21:31
|s/l
|48
|0.10
|1.3425
|1.3425
|1.3285
|-70.00
|9853.74
|97
|2008.10.10 21:31
|sell
|49
|0.10
|1.3423
|1.3493
|1.3353
|98
|2008.10.12 23:00
|s/l
|49
|0.10
|1.3493
|1.3493
|1.3353
|-70.00
|9783.74
|99
|2008.10.12 23:00
|sell
|50
|0.10
|1.3572
|1.3642
|1.3502
|100
|2008.10.13 04:47
|t/p
|50
|0.10
|1.3502
|1.3642
|1.3502
|68.91
|9852.65
|101
|2008.10.13 04:47
|sell
|51
|0.10
|1.3500
|1.3570
|1.3430
|102
|2008.10.13 08:01
|s/l
|51
|0.10
|1.3570
|1.3570
|1.3430
|-70.00
|9782.65
|103
|2008.10.13 08:01
|sell
|52
|0.10
|1.3568
|1.3638
|1.3498
|104
|2008.10.13 08:20
|s/l
|52
|0.10
|1.3638
|1.3638
|1.3498
|-70.00
|9712.65
|105
|2008.10.13 08:20
|sell
|53
|0.10
|1.3636
|1.3706
|1.3566
|106
|2008.10.13 12:33
|t/p
|53
|0.10
|1.3566
|1.3706
|1.3566
|70.00
|9782.65
|107
|2008.10.13 12:33
|buy
|54
|0.10
|1.3566
|1.3496
|1.3636
|108
|2008.10.13 13:53
|t/p
|54
|0.10
|1.3636
|1.3496
|1.3636
|70.00
|9852.65
|109
|2008.10.13 13:53
|sell
|55
|0.10
|1.3637
|1.3707
|1.3567
|110
|2008.10.13 17:30
|t/p
|55
|0.10
|1.3567
|1.3707
|1.3567
|70.00
|9922.65
|111
|2008.10.13 17:30
|buy
|56
|0.10
|1.3567
|1.3497
|1.3637
|112
|2008.10.13 18:19
|s/l
|56
|0.10
|1.3497
|1.3497
|1.3637
|-70.00
|9852.65
|113
|2008.10.13 18:19
|sell
|57
|0.10
|1.3497
|1.3567
|1.3427
|114
|2008.10.13 21:30
|s/l
|57
|0.10
|1.3567
|1.3567
|1.3427
|-70.00
|9782.65
|115
|2008.10.13 21:30
|sell
|58
|0.10
|1.3565
|1.3635
|1.3495
|116
|2008.10.14 01:40
|s/l
|58
|0.10
|1.3635
|1.3635
|1.3495
|-71.09
|9711.56
|117
|2008.10.14 01:40
|sell
|59
|0.10
|1.3633
|1.3703
|1.3563
|118
|2008.10.14 12:03
|s/l
|59
|0.10
|1.3703
|1.3703
|1.3563
|-70.00
|9641.56
|119
|2008.10.14 12:03
|sell
|60
|0.10
|1.3701
|1.3771
|1.3631
|120
|2008.10.14 16:37
|t/p
|60
|0.10
|1.3631
|1.3771
|1.3631
|70.00
|9711.56
|121
|2008.10.14 16:37
|buy
|61
|0.10
|1.3630
|1.3560
|1.3700
|122
|2008.10.15 02:00
|s/l
|61
|0.10
|1.3560
|1.3560
|1.3700
|-69.18
|9642.38
|123
|2008.10.15 02:00
|buy
|62
|0.10
|1.3562
|1.3492
|1.3632
|124
|2008.10.15 12:08
|t/p
|62
|0.10
|1.3632
|1.3492
|1.3632
|70.00
|9712.38
|125
|2008.10.15 12:08
|sell
|63
|0.10
|1.3634
|1.3704
|1.3564
|126
|2008.10.15 15:30
|t/p
|63
|0.10
|1.3564
|1.3704
|1.3564
|70.00
|9782.38
|127
|2008.10.15 15:30
|sell
|64
|0.10
|1.3562
|1.3632
|1.3492
|128
|2008.10.15 16:40
|s/l
|64
|0.10
|1.3632
|1.3632
|1.3492
|-70.00
|9712.38
|129
|2008.10.15 16:40
|sell
|65
|0.10
|1.3630
|1.3700
|1.3560
|130
|2008.10.15 17:53
|t/p
|65
|0.10
|1.3560
|1.3700
|1.3560
|70.00
|9782.38
|131
|2008.10.15 17:53
|buy
|66
|0.10
|1.3560
|1.3490
|1.3630
|132
|2008.10.15 21:57
|s/l
|66
|0.10
|1.3490
|1.3490
|1.3630
|-70.00
|9712.38
|133
|2008.10.15 21:57
|sell
|67
|0.10
|1.3490
|1.3560
|1.3420
|134
|2008.10.16 06:25
|t/p
|67
|0.10
|1.3420
|1.3560
|1.3420
|66.73
|9779.11
|135
|2008.10.16 06:25
|sell
|68
|0.10
|1.3418
|1.3488
|1.3348
|136
|2008.10.16 06:44
|t/p
|68
|0.10
|1.3348
|1.3488
|1.3348
|70.00
|9849.11
|137
|2008.10.16 06:44
|buy
|69
|0.10
|1.3347
|1.3277
|1.3417
|138
|2008.10.16 07:08
|t/p
|69
|0.10
|1.3417
|1.3277
|1.3417
|70.00
|9919.11
|139
|2008.10.16 07:08
|buy
|70
|0.10
|1.3420
|1.3350
|1.3490
|140
|2008.10.16 07:41
|s/l
|70
|0.10
|1.3350
|1.3350
|1.3490
|-70.00
|9849.11
|141
|2008.10.16 07:41
|sell
|71
|0.10
|1.3350
|1.3420
|1.3280
|142
|2008.10.16 09:39
|s/l
|71
|0.10
|1.3420
|1.3420
|1.3280
|-70.00
|9779.11
|143
|2008.10.16 09:39
|sell
|72
|0.10
|1.3418
|1.3488
|1.3348
|144
|2008.10.16 11:24
|s/l
|72
|0.10
|1.3488
|1.3488
|1.3348
|-70.00
|9709.11
|145
|2008.10.16 11:24
|sell
|73
|0.10
|1.3487
|1.3557
|1.3417
|146
|2008.10.16 16:11
|t/p
|73
|0.10
|1.3417
|1.3557
|1.3417
|70.00
|9779.11
|147
|2008.10.16 16:11
|sell
|74
|0.10
|1.3415
|1.3485
|1.3345
|148
|2008.10.16 23:20
|s/l
|74
|0.10
|1.3485
|1.3485
|1.3345
|-70.00
|9709.11
|149
|2008.10.16 23:20
|sell
|75
|0.10
|1.3483
|1.3553
|1.3413
|150
|2008.10.17 11:22
|t/p
|75
|0.10
|1.3413
|1.3553
|1.3413
|68.91
|9778.02
|151
|2008.10.17 11:22
|sell
|76
|0.10
|1.3410
|1.3480
|1.3340
|152
|2008.10.17 16:01
|s/l
|76
|0.10
|1.3480
|1.3480
|1.3340
|-70.00
|9708.02
|153
|2008.10.17 16:01
|sell
|77
|0.10
|1.3479
|1.3549
|1.3409
|154
|2008.10.17 21:20
|t/p
|77
|0.10
|1.3409
|1.3549
|1.3409
|70.00
|9778.02
|155
|2008.10.17 21:20
|sell
|78
|0.10
|1.3407
|1.3477
|1.3337
|156
|2008.10.20 05:41
|s/l
|78
|0.10
|1.3477
|1.3477
|1.3337
|-71.09
|9706.93
|157
|2008.10.20 05:41
|sell
|79
|0.10
|1.3476
|1.3546
|1.3406
|158
|2008.10.20 13:23
|t/p
|79
|0.10
|1.3406
|1.3546
|1.3406
|70.00
|9776.93
|159
|2008.10.20 13:23
|sell
|80
|0.10
|1.3403
|1.3473
|1.3333
|160
|2008.10.20 15:34
|t/p
|80
|0.10
|1.3333
|1.3473
|1.3333
|70.00
|9846.93
|161
|2008.10.20 15:34
|sell
|81
|0.10
|1.3331
|1.3401
|1.3261
|162
|2008.10.21 08:46
|t/p
|81
|0.10
|1.3261
|1.3401
|1.3261
|68.91
|9915.84
|163
|2008.10.21 08:46
|sell
|82
|0.10
|1.3259
|1.3329
|1.3189
|164
|2008.10.21 14:03
|t/p
|82
|0.10
|1.3189
|1.3329
|1.3189
|70.00
|9985.84
|165
|2008.10.21 14:03
|sell
|83
|0.10
|1.3184
|1.3254
|1.3114
|166
|2008.10.21 17:50
|t/p
|83
|0.10
|1.3114
|1.3254
|1.3114
|70.00
|10055.84
|167
|2008.10.21 17:50
|buy
|84
|0.10
|1.3114
|1.3044
|1.3184
|168
|2008.10.22 01:30
|s/l
|84
|0.10
|1.3044
|1.3044
|1.3184
|-69.18
|9986.66
|169
|2008.10.22 01:30
|sell
|85
|0.10
|1.3044
|1.3114
|1.2974
|170
|2008.10.22 04:20
|t/p
|85
|0.10
|1.2974
|1.3114
|1.2974
|70.00
|10056.66
|171
|2008.10.22 04:20
|buy
|86
|0.10
|1.2974
|1.2904
|1.3044
|172
|2008.10.22 06:15
|s/l
|86
|0.10
|1.2904
|1.2904
|1.3044
|-70.00
|9986.66
|173
|2008.10.22 06:15
|sell
|87
|0.10
|1.2904
|1.2974
|1.2834
|174
|2008.10.22 06:18
|t/p
|87
|0.10
|1.2834
|1.2974
|1.2834
|70.00
|10056.66
|175
|2008.10.22 06:18
|sell
|88
|0.10
|1.2830
|1.2900
|1.2760
|176
|2008.10.22 06:29
|t/p
|88
|0.10
|1.2760
|1.2900
|1.2760
|70.00
|10126.66
|177
|2008.10.22 06:29
|sell
|89
|0.10
|1.2755
|1.2825
|1.2685
|178
|2008.10.22 06:38
|s/l
|89
|0.10
|1.2825
|1.2825
|1.2685
|-70.00
|10056.66
|179
|2008.10.22 06:38
|buy
|90
|0.10
|1.2826
|1.2756
|1.2896
|180
|2008.10.22 09:04
|t/p
|90
|0.10
|1.2896
|1.2756
|1.2896
|70.00
|10126.66
|181
|2008.10.22 09:04
|sell
|91
|0.10
|1.2896
|1.2966
|1.2826
|182
|2008.10.22 09:36
|t/p
|91
|0.10
|1.2826
|1.2966
|1.2826
|70.00
|10196.66
|183
|2008.10.22 09:36
|buy
|92
|0.10
|1.2825
|1.2755
|1.2895
|184
|2008.10.22 10:34
|t/p
|92
|0.10
|1.2895
|1.2755
|1.2895
|70.00
|10266.66
|185
|2008.10.22 10:34
|sell
|93
|0.10
|1.2895
|1.2965
|1.2825
|186
|2008.10.22 16:02
|t/p
|93
|0.10
|1.2825
|1.2965
|1.2825
|70.00
|10336.66
|187
|2008.10.22 16:02
|buy
|94
|0.10
|1.2825
|1.2755
|1.2895
|188
|2008.10.22 16:50
|t/p
|94
|0.10
|1.2895
|1.2755
|1.2895
|70.00
|10406.66
|189
|2008.10.22 16:50
|buy
|95
|0.10
|1.2897
|1.2827
|1.2967
|190
|2008.10.22 19:14
|s/l
|95
|0.10
|1.2827
|1.2827
|1.2967
|-70.00
|10336.66
|191
|2008.10.22 19:14
|sell
|96
|0.10
|1.2827
|1.2897
|1.2757
|192
|2008.10.23 01:09
|t/p
|96
|0.10
|1.2757
|1.2897
|1.2757
|66.73
|10403.39
|193
|2008.10.23 01:09
|sell
|97
|0.10
|1.2755
|1.2825
|1.2685
|194
|2008.10.23 02:09
|s/l
|97
|0.10
|1.2825
|1.2825
|1.2685
|-70.00
|10333.39
|195
|2008.10.23 02:09
|sell
|98
|0.10
|1.2826
|1.2896
|1.2756
|196
|2008.10.23 05:46
|t/p
|98
|0.10
|1.2756
|1.2896
|1.2756
|70.00
|10403.39
|197
|2008.10.23 05:46
|sell
|99
|0.10
|1.2754
|1.2824
|1.2684
|198
|2008.10.23 07:56
|s/l
|99
|0.10
|1.2824
|1.2824
|1.2684
|-70.00
|10333.39
|199
|2008.10.23 07:56
|sell
|100
|0.10
|1.2822
|1.2892
|1.2752
|200
|2008.10.23 14:35
|t/p
|100
|0.10
|1.2752
|1.2892
|1.2752
|70.00
|10403.39
|201
|2008.10.23 14:35
|sell
|101
|0.10
|1.2749
|1.2819
|1.2679
|202
|2008.10.23 14:53
|s/l
|101
|0.10
|1.2819
|1.2819
|1.2679
|-70.00
|10333.39
|203
|2008.10.23 14:53
|sell
|102
|0.10
|1.2817
|1.2887
|1.2747
|204
|2008.10.23 16:59
|s/l
|102
|0.10
|1.2887
|1.2887
|1.2747
|-70.00
|10263.39
|205
|2008.10.23 16:59
|sell
|103
|0.10
|1.2885
|1.2955
|1.2815
|206
|2008.10.23 18:10
|t/p
|103
|0.10
|1.2815
|1.2955
|1.2815
|70.00
|10333.39
|207
|2008.10.23 18:10
|sell
|104
|0.10
|1.2811
|1.2881
|1.2741
|208
|2008.10.23 20:40
|s/l
|104
|0.10
|1.2881
|1.2881
|1.2741
|-70.00
|10263.39
|209
|2008.10.23 20:40
|sell
|105
|0.10
|1.2879
|1.2949
|1.2809
|210
|2008.10.23 23:03
|s/l
|105
|0.10
|1.2949
|1.2949
|1.2809
|-70.00
|10193.39
|211
|2008.10.23 23:03
|buy
|106
|0.10
|1.2949
|1.2879
|1.3019
|212
|2008.10.24 02:08
|s/l
|106
|0.10
|1.2879
|1.2879
|1.3019
|-69.18
|10124.21
|213
|2008.10.24 02:08
|buy
|107
|0.10
|1.2881
|1.2811
|1.2951
|214
|2008.10.24 03:54
|s/l
|107
|0.10
|1.2811
|1.2811
|1.2951
|-70.00
|10054.21
|215
|2008.10.24 03:54
|buy
|108
|0.10
|1.2812
|1.2742
|1.2882
|216
|2008.10.24 08:15
|s/l
|108
|0.10
|1.2742
|1.2742
|1.2882
|-70.00
|9984.21
|217
|2008.10.24 08:15
|buy
|109
|0.10
|1.2744
|1.2674
|1.2814
|218
|2008.10.24 08:55
|s/l
|109
|0.10
|1.2674
|1.2674
|1.2814
|-70.00
|9914.21
|219
|2008.10.24 08:55
|sell
|110
|0.10
|1.2673
|1.2743
|1.2603
|220
|2008.10.24 10:17
|t/p
|110
|0.10
|1.2603
|1.2743
|1.2603
|70.00
|9984.21
|221
|2008.10.24 10:17
|sell
|111
|0.10
|1.2600
|1.2670
|1.2530
|222
|2008.10.24 11:32
|t/p
|111
|0.10
|1.2530
|1.2670
|1.2530
|70.00
|10054.21
|223
|2008.10.24 11:32
|buy
|112
|0.10
|1.2530
|1.2460
|1.2600
|224
|2008.10.24 12:26
|t/p
|112
|0.10
|1.2600
|1.2460
|1.2600
|70.00
|10124.21
|225
|2008.10.24 12:26
|buy
|113
|0.10
|1.2602
|1.2532
|1.2672
|226
|2008.10.24 14:40
|t/p
|113
|0.10
|1.2672
|1.2532
|1.2672
|70.00
|10194.21
|227
|2008.10.24 14:40
|buy
|114
|0.10
|1.2675
|1.2605
|1.2745
|228
|2008.10.24 15:58
|t/p
|114
|0.10
|1.2745
|1.2605
|1.2745
|70.00
|10264.21
|229
|2008.10.24 15:58
|sell
|115
|0.10
|1.2746
|1.2816
|1.2676
|230
|2008.10.24 16:09
|t/p
|115
|0.10
|1.2676
|1.2816
|1.2676
|70.00
|10334.21
|231
|2008.10.24 16:09
|buy
|116
|0.10
|1.2675
|1.2605
|1.2745
|232
|2008.10.24 17:22
|t/p
|116
|0.10
|1.2745
|1.2605
|1.2745
|70.00
|10404.21
|233
|2008.10.24 17:22
|sell
|117
|0.10
|1.2745
|1.2815
|1.2675
|234
|2008.10.24 17:59
|t/p
|117
|0.10
|1.2675
|1.2815
|1.2675
|70.00
|10474.21
|235
|2008.10.24 17:59
|sell
|118
|0.10
|1.2673
|1.2743
|1.2603
|236
|2008.10.24 20:04
|t/p
|118
|0.10
|1.2603
|1.2743
|1.2603
|70.00
|10544.21
|237
|2008.10.24 20:04
|buy
|119
|0.10
|1.2602
|1.2532
|1.2672
|238
|2008.10.26 23:59
|s/l
|119
|0.10
|1.2532
|1.2532
|1.2672
|-70.00
|10474.21
|239
|2008.10.26 23:59
|sell
|120
|0.10
|1.2530
|1.2600
|1.2460
|240
|2008.10.27 00:48
|s/l
|120
|0.10
|1.2600
|1.2600
|1.2460
|-71.09
|10403.12
|241
|2008.10.27 00:48
|sell
|121
|0.10
|1.2598
|1.2668
|1.2528
|242
|2008.10.27 02:04
|s/l
|121
|0.10
|1.2668
|1.2668
|1.2528
|-70.00
|10333.12
|243
|2008.10.27 02:04
|buy
|122
|0.10
|1.2669
|1.2599
|1.2739
|244
|2008.10.27 02:25
|s/l
|122
|0.10
|1.2599
|1.2599
|1.2739
|-70.00
|10263.12
|245
|2008.10.27 02:25
|buy
|123
|0.10
|1.2601
|1.2531
|1.2671
|246
|2008.10.27 07:15
|s/l
|123
|0.10
|1.2531
|1.2531
|1.2671
|-70.00
|10193.12
|247
|2008.10.27 07:15
|sell
|124
|0.10
|1.2531
|1.2601
|1.2461
|248
|2008.10.27 09:43
|t/p
|124
|0.10
|1.2461
|1.2601
|1.2461
|70.00
|10263.12
|249
|2008.10.27 09:43
|sell
|125
|0.10
|1.2459
|1.2529
|1.2389
|250
|2008.10.27 10:37
|t/p
|125
|0.10
|1.2389
|1.2529
|1.2389
|70.00
|10333.12
|251
|2008.10.27 10:37
|sell
|126
|0.10
|1.2386
|1.2456
|1.2316
|252
|2008.10.27 12:39
|s/l
|126
|0.10
|1.2456
|1.2456
|1.2316
|-70.00
|10263.12
|253
|2008.10.27 12:39
|buy
|127
|0.10
|1.2457
|1.2387
|1.2527
|254
|2008.10.27 18:55
|t/p
|127
|0.10
|1.2527
|1.2387
|1.2527
|70.00
|10333.12
|255
|2008.10.27 18:55
|sell
|128
|0.10
|1.2527
|1.2597
|1.2457
|256
|2008.10.27 23:13
|t/p
|128
|0.10
|1.2457
|1.2597
|1.2457
|70.00
|10403.12
|257
|2008.10.27 23:13
|buy
|129
|0.10
|1.2456
|1.2386
|1.2526
|258
|2008.10.28 03:03
|s/l
|129
|0.10
|1.2386
|1.2386
|1.2526
|-69.18
|10333.94
|259
|2008.10.28 03:03
|sell
|130
|0.10
|1.2384
|1.2454
|1.2314
|260
|2008.10.28 05:43
|s/l
|130
|0.10
|1.2454
|1.2454
|1.2314
|-70.00
|10263.94
|261
|2008.10.28 05:43
|sell
|131
|0.10
|1.2452
|1.2522
|1.2382
|262
|2008.10.28 07:41
|s/l
|131
|0.10
|1.2522
|1.2522
|1.2382
|-70.00
|10193.94
|263
|2008.10.28 07:41
|sell
|132
|0.10
|1.2520
|1.2590
|1.2450
|264
|2008.10.28 16:56
|t/p
|132
|0.10
|1.2450
|1.2590
|1.2450
|70.00
|10263.94
|265
|2008.10.28 16:56
|buy
|133
|0.10
|1.2449
|1.2379
|1.2519
|266
|2008.10.28 20:17
|t/p
|133
|0.10
|1.2519
|1.2379
|1.2519
|70.00
|10333.94
|267
|2008.10.28 20:17
|sell
|134
|0.10
|1.2519
|1.2589
|1.2449
|268
|2008.10.28 20:52
|s/l
|134
|0.10
|1.2589
|1.2589
|1.2449
|-70.00
|10263.94
|269
|2008.10.28 20:52
|sell
|135
|0.10
|1.2587
|1.2657
|1.2517
|270
|2008.10.28 21:21
|s/l
|135
|0.10
|1.2657
|1.2657
|1.2517
|-70.00
|10193.94
|271
|2008.10.28 21:21
|buy
|136
|0.10
|1.2657
|1.2587
|1.2727
|272
|2008.10.28 22:23
|t/p
|136
|0.10
|1.2727
|1.2587
|1.2727
|70.00
|10263.94
|273
|2008.10.28 22:23
|sell
|137
|0.10
|1.2728
|1.2798
|1.2658
|274
|2008.10.29 00:55
|s/l
|137
|0.10
|1.2798
|1.2798
|1.2658
|-71.09
|10192.85
|275
|2008.10.29 00:55
|buy
|138
|0.10
|1.2799
|1.2729
|1.2869
|276
|2008.10.29 03:06
|s/l
|138
|0.10
|1.2729
|1.2729
|1.2869
|-70.00
|10122.85
|277
|2008.10.29 03:06
|buy
|139
|0.10
|1.2730
|1.2660
|1.2800
|278
|2008.10.29 07:02
|s/l
|139
|0.10
|1.2660
|1.2660
|1.2800
|-70.00
|10052.85
|279
|2008.10.29 07:02
|buy
|140
|0.10
|1.2662
|1.2592
|1.2732
|280
|2008.10.29 08:07
|t/p
|140
|0.10
|1.2732
|1.2592
|1.2732
|70.00
|10122.85
|281
|2008.10.29 08:07
|sell
|141
|0.10
|1.2733
|1.2803
|1.2663
|282
|2008.10.29 12:40
|s/l
|141
|0.10
|1.2803
|1.2803
|1.2663
|-70.00
|10052.85
|283
|2008.10.29 12:40
|sell
|142
|0.10
|1.2802
|1.2872
|1.2732
|284
|2008.10.29 16:04
|s/l
|142
|0.10
|1.2872
|1.2872
|1.2732
|-70.00
|9982.85
|285
|2008.10.29 16:04
|sell
|143
|0.10
|1.2871
|1.2941
|1.2801
|286
|2008.10.29 16:23
|s/l
|143
|0.10
|1.2941
|1.2941
|1.2801
|-70.00
|9912.85
|287
|2008.10.29 16:23
|sell
|144
|0.10
|1.2940
|1.3010
|1.2870
|288
|2008.10.29 17:57
|t/p
|144
|0.10
|1.2870
|1.3010
|1.2870
|70.00
|9982.85
|289
|2008.10.29 17:57
|sell
|145
|0.10
|1.2867
|1.2937
|1.2797
|290
|2008.10.29 18:37
|s/l
|145
|0.10
|1.2937
|1.2937
|1.2797
|-70.00
|9912.85
|291
|2008.10.29 18:37
|sell
|146
|0.10
|1.2935
|1.3005
|1.2865
|292
|2008.10.29 19:05
|t/p
|146
|0.10
|1.2865
|1.3005
|1.2865
|70.00
|9982.85
|293
|2008.10.29 19:05
|sell
|147
|0.10
|1.2863
|1.2933
|1.2793
|294
|2008.10.29 20:05
|s/l
|147
|0.10
|1.2933
|1.2933
|1.2793
|-70.00
|9912.85
|295
|2008.10.29 20:05
|sell
|148
|0.10
|1.2931
|1.3001
|1.2861
|296
|2008.10.29 20:22
|t/p
|148
|0.10
|1.2861
|1.3001
|1.2861
|70.00
|9982.85
|297
|2008.10.29 20:22
|sell
|149
|0.10
|1.2859
|1.2929
|1.2789
|298
|2008.10.29 21:19
|s/l
|149
|0.10
|1.2929
|1.2929
|1.2789
|-70.00
|9912.85
|299
|2008.10.29 21:19
|sell
|150
|0.10
|1.2927
|1.2997
|1.2857
|300
|2008.10.30 02:18
|s/l
|150
|0.10
|1.2997
|1.2997
|1.2857
|-73.27
|9839.58
|301
|2008.10.30 02:18
|sell
|151
|0.10
|1.2995
|1.3065
|1.2925
|302
|2008.10.30 02:23
|s/l
|151
|0.10
|1.3065
|1.3065
|1.2925
|-70.00
|9769.58
|303
|2008.10.30 02:23
|sell
|152
|0.10
|1.3064
|1.3134
|1.2994
|304
|2008.10.30 03:15
|s/l
|152
|0.10
|1.3134
|1.3134
|1.2994
|-70.00
|9699.58
|305
|2008.10.30 03:15
|sell
|153
|0.10
|1.3132
|1.3202
|1.3062
|306
|2008.10.30 04:32
|s/l
|153
|0.10
|1.3202
|1.3202
|1.3062
|-70.00
|9629.58
|307
|2008.10.30 04:32
|sell
|154
|0.10
|1.3200
|1.3270
|1.3130
|308
|2008.10.30 04:41
|s/l
|154
|0.10
|1.3270
|1.3270
|1.3130
|-70.00
|9559.58
|309
|2008.10.30 04:41
|sell
|155
|0.10
|1.3268
|1.3338
|1.3198
|310
|2008.10.30 05:25
|t/p
|155
|0.10
|1.3198
|1.3338
|1.3198
|70.00
|9629.58
|311
|2008.10.30 05:25
|sell
|156
|0.10
|1.3196
|1.3266
|1.3126
|312
|2008.10.30 11:06
|t/p
|156
|0.10
|1.3126
|1.3266
|1.3126
|70.00
|9699.58
|313
|2008.10.30 11:06
|sell
|157
|0.10
|1.3123
|1.3193
|1.3053
|314
|2008.10.30 11:56
|t/p
|157
|0.10
|1.3053
|1.3193
|1.3053
|70.00
|9769.58
|315
|2008.10.30 11:56
|sell
|158
|0.10
|1.3050
|1.3120
|1.2980
|316
|2008.10.30 12:38
|s/l
|158
|0.10
|1.3120
|1.3120
|1.2980
|-70.00
|9699.58
|317
|2008.10.30 12:38
|sell
|159
|0.10
|1.3119
|1.3189
|1.3049
|318
|2008.10.30 14:45
|t/p
|159
|0.10
|1.3049
|1.3189
|1.3049
|70.00
|9769.58
|319
|2008.10.30 14:45
|sell
|160
|0.10
|1.3047
|1.3117
|1.2977
|320
|2008.10.30 15:47
|t/p
|160
|0.10
|1.2977
|1.3117
|1.2977
|70.00
|9839.58
|321
|2008.10.30 15:47
|sell
|161
|0.10
|1.2974
|1.3044
|1.2904
|322
|2008.10.30 17:22
|t/p
|161
|0.10
|1.2904
|1.3044
|1.2904
|70.00
|9909.58
|323
|2008.10.30 17:22
|sell
|162
|0.10
|1.2902
|1.2972
|1.2832
|324
|2008.10.30 17:48
|t/p
|162
|0.10
|1.2832
|1.2972
|1.2832
|70.00
|9979.58
|325
|2008.10.30 17:48
|sell
|163
|0.10
|1.2830
|1.2900
|1.2760
|326
|2008.10.30 18:37
|s/l
|163
|0.10
|1.2900
|1.2900
|1.2760
|-70.00
|9909.58
|327
|2008.10.30 18:37
|sell
|164
|0.10
|1.2900
|1.2970
|1.2830
|328
|2008.10.30 20:25
|s/l
|164
|0.10
|1.2970
|1.2970
|1.2830
|-70.00
|9839.58
|329
|2008.10.30 20:25
|sell
|165
|0.10
|1.2968
|1.3038
|1.2898
|330
|2008.10.30 23:13
|t/p
|165
|0.10
|1.2898
|1.3038
|1.2898
|70.00
|9909.58
|331
|2008.10.30 23:13
|sell
|166
|0.10
|1.2896
|1.2966
|1.2826
|332
|2008.10.31 02:19
|t/p
|166
|0.10
|1.2826
|1.2966
|1.2826
|68.91
|9978.49
|333
|2008.10.31 02:19
|sell
|167
|0.10
|1.2824
|1.2894
|1.2754
|334
|2008.10.31 02:39
|t/p
|167
|0.10
|1.2754
|1.2894
|1.2754
|70.00
|10048.49
|335
|2008.10.31 02:39
|sell
|168
|0.10
|1.2752
|1.2822
|1.2682
|336
|2008.10.31 03:13
|s/l
|168
|0.10
|1.2822
|1.2822
|1.2682
|-70.00
|9978.49
|337
|2008.10.31 03:13
|buy
|169
|0.10
|1.2822
|1.2752
|1.2892
|338
|2008.10.31 08:27
|s/l
|169
|0.10
|1.2752
|1.2752
|1.2892
|-70.00
|9908.49
|339
|2008.10.31 08:27
|sell
|170
|0.10
|1.2750
|1.2820
|1.2680
|340
|2008.10.31 09:25
|t/p
|170
|0.10
|1.2680
|1.2820
|1.2680
|70.00
|9978.49
|341
|2008.10.31 09:25
|sell
|171
|0.10
|1.2678
|1.2748
|1.2608
|342
|2008.10.31 11:34
|s/l
|171
|0.10
|1.2748
|1.2748
|1.2608
|-70.00
|9908.49
|343
|2008.10.31 11:34
|sell
|172
|0.10
|1.2747
|1.2817
|1.2677
|344
|2008.10.31 18:00
|t/p
|172
|0.10
|1.2677
|1.2817
|1.2677
|70.00
|9978.49
|345
|2008.10.31 18:00
|sell
|173
|0.10
|1.2675
|1.2745
|1.2605
|346
|2008.10.31 18:04
|s/l
|173
|0.10
|1.2745
|1.2745
|1.2605
|-70.00
|9908.49
|347
|2008.10.31 18:04
|sell
|174
|0.10
|1.2743
|1.2813
|1.2673
|348
|2008.11.03 02:27
|s/l
|174
|0.10
|1.2813
|1.2813
|1.2673
|-71.09
|9837.40
|349
|2008.11.03 02:27
|sell
|175
|0.10
|1.2811
|1.2881
|1.2741
|350
|2008.11.03 07:01
|s/l
|175
|0.10
|1.2881
|1.2881
|1.2741
|-70.00
|9767.40
|351
|2008.11.03 07:01
|sell
|176
|0.10
|1.2880
|1.2950
|1.2810
|352
|2008.11.03 09:09
|t/p
|176
|0.10
|1.2810
|1.2950
|1.2810
|70.00
|9837.40
|353
|2008.11.03 09:09
|buy
|177
|0.10
|1.2810
|1.2740
|1.2880
|354
|2008.11.03 15:08
|s/l
|177
|0.10
|1.2740
|1.2740
|1.2880
|-70.00
|9767.40
|355
|2008.11.03 15:08
|buy
|178
|0.10
|1.2741
|1.2671
|1.2811
|356
|2008.11.03 16:20
|close at stop
|178
|0.10
|1.2775
|1.2671
|1.2811
|34.00
|9801.40