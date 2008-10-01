Strategy Tester Report
SVM_EA_v17b
MIG-Demo (Build 218)

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period1 Minute (M1) 2008.09.24 16:34 - 2008.11.03 16:20
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersMaxOrdersTotal1=1; MaxOrdersTotal2=1; MaxOrdersTotal3=1; TrainTimeFrame=60; TrainPeriod=1; PredictPeriod=1; StopLoss=70; TakeProfit=70; Lots=0.1; BeginDate=1970.01.01 00:00;
Bars in test39382Ticks modelled579863Modelling quality24.94%
Mismatched charts errors0
Initial deposit10000.00
Total net profit-198.60Gross profit6107.65Gross loss-6306.25
Profit factor0.97Expected payoff-1.12
Absolute drawdown481.17Maximal drawdown1059.63 (10.01%)Relative drawdown10.01% (1059.63)
Total trades178Short positions (won %)133 (52.63%)Long positions (won %)45 (40.00%)
Profit trades (% of total)88 (49.44%)Loss trades (% of total)90 (50.56%)
Largestprofit trade70.00loss trade-73.27
Averageprofit trade69.41loss trade-70.07
Maximumconsecutive wins (profit in money)9 (630.00)consecutive losses (loss in money)6 (-423.27)
Maximalconsecutive profit (count of wins)630.00 (9)consecutive loss (count of losses)-423.27 (6)
Averageconsecutive wins2consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12008.10.01 00:00buy10.101.41141.40441.4184
22008.10.01 14:24s/l10.101.40441.40441.4184-70.009930.00
32008.10.01 14:24sell20.101.40441.41141.3974
42008.10.02 02:01t/p20.101.39741.41141.397466.739996.73
52008.10.02 02:01sell30.101.39711.40411.3901
62008.10.02 09:17t/p30.101.39011.40411.390170.0010066.73
72008.10.02 09:17sell40.101.38991.39691.3829
82008.10.02 14:35t/p40.101.38291.39691.382970.0010136.73
92008.10.02 14:35sell50.101.38261.38961.3756
102008.10.03 07:58s/l50.101.38961.38961.3756-71.0910065.64
112008.10.03 07:58sell60.101.38941.39641.3824
122008.10.03 09:08t/p60.101.38241.39641.382470.0010135.64
132008.10.03 09:08sell70.101.38221.38921.3752
142008.10.03 11:19s/l70.101.38921.38921.3752-70.0010065.64
152008.10.03 11:19buy80.101.38921.38221.3962
162008.10.03 14:32s/l80.101.38221.38221.3962-70.009995.64
172008.10.03 14:32sell90.101.38211.38911.3751
182008.10.03 14:59t/p90.101.37511.38911.375170.0010065.64
192008.10.03 14:59sell100.101.37491.38191.3679
202008.10.03 16:55s/l100.101.38191.38191.3679-70.009995.64
212008.10.03 16:55sell110.101.38171.38871.3747
222008.10.03 20:09s/l110.101.38871.38871.3747-70.009925.64
232008.10.03 20:09sell120.101.38851.39551.3815
242008.10.03 21:25t/p120.101.38151.39551.381570.009995.64
252008.10.03 21:25sell130.101.38131.38831.3743
262008.10.05 23:00t/p130.101.37431.38831.374370.0010065.64
272008.10.05 23:00sell140.101.36681.37381.3598
282008.10.06 07:44t/p140.101.35981.37381.359868.9110134.55
292008.10.06 07:44sell150.101.35961.36661.3526
302008.10.06 16:21t/p150.101.35261.36661.352670.0010204.55
312008.10.06 16:21sell160.101.35241.35941.3454
322008.10.06 21:15t/p160.101.34541.35941.345470.0010274.55
332008.10.06 21:15sell170.101.34521.35221.3382
342008.10.06 21:46s/l170.101.35221.35221.3382-70.0010204.55
352008.10.06 21:46sell180.101.35211.35911.3451
362008.10.07 06:11s/l180.101.35911.35911.3451-71.0910133.46
372008.10.07 06:11buy190.101.35911.35211.3661
382008.10.07 10:16s/l190.101.35211.35211.3661-70.0010063.46
392008.10.07 10:16buy200.101.35221.34521.3592
402008.10.07 13:11t/p200.101.35921.34521.359270.0010133.46
412008.10.07 13:11sell210.101.35921.36621.3522
422008.10.07 15:00s/l210.101.36621.36621.3522-70.0010063.46
432008.10.07 15:00buy220.101.36631.35931.3733
442008.10.07 15:34t/p220.101.37331.35931.373370.0010133.46
452008.10.07 15:34sell230.101.37331.38031.3663
462008.10.07 16:43t/p230.101.36631.38031.366370.0010203.46
472008.10.07 16:43buy240.101.36631.35931.3733
482008.10.07 17:12s/l240.101.35931.35931.3733-70.0010133.46
492008.10.07 17:12sell250.101.35921.36621.3522
502008.10.07 20:49s/l250.101.36621.36621.3522-70.0010063.46
512008.10.07 20:49buy260.101.36621.35921.3732
522008.10.07 22:53s/l260.101.35921.35921.3732-70.009993.46
532008.10.07 22:53sell270.101.35911.36611.3521
542008.10.08 09:11s/l270.101.36611.36611.3521-71.099922.37
552008.10.08 09:11sell280.101.36591.37291.3589
562008.10.08 14:12s/l280.101.37291.37291.3589-70.009852.37
572008.10.08 14:12buy290.101.37291.36591.3799
582008.10.08 14:29s/l290.101.36591.36591.3799-70.009782.37
592008.10.08 14:29buy300.101.36611.35911.3731
602008.10.08 19:43t/p300.101.37311.35911.373170.009852.37
612008.10.08 19:43buy310.101.37331.36631.3803
622008.10.08 21:02s/l310.101.36631.36631.3803-70.009782.37
632008.10.08 21:02buy320.101.36651.35951.3735
642008.10.09 02:54s/l320.101.35951.35951.3735-67.549714.83
652008.10.09 02:54sell330.101.35951.36651.3525
662008.10.09 04:38s/l330.101.36651.36651.3525-70.009644.83
672008.10.09 04:38sell340.101.36631.37331.3593
682008.10.09 09:53s/l340.101.37331.37331.3593-70.009574.83
692008.10.09 09:53sell350.101.37311.38011.3661
702008.10.09 16:00t/p350.101.36611.38011.366170.009644.83
712008.10.09 16:00sell360.101.36591.37291.3589
722008.10.09 23:02t/p360.101.35891.37291.358970.009714.83
732008.10.09 23:02sell370.101.35871.36571.3517
742008.10.10 06:29t/p370.101.35171.36571.351768.919783.74
752008.10.10 06:29sell380.101.35151.35851.3445
762008.10.10 09:07s/l380.101.35851.35851.3445-70.009713.74
772008.10.10 09:07sell390.101.35831.36531.3513
782008.10.10 09:32s/l390.101.36531.36531.3513-70.009643.74
792008.10.10 09:32sell400.101.36511.37211.3581
802008.10.10 10:28t/p400.101.35811.37211.358170.009713.74
812008.10.10 10:28sell410.101.35791.36491.3509
822008.10.10 15:00t/p410.101.35091.36491.350970.009783.74
832008.10.10 15:00sell420.101.35071.35771.3437
842008.10.10 16:07s/l420.101.35771.35771.3437-70.009713.74
852008.10.10 16:07sell430.101.35751.36451.3505
862008.10.10 16:59t/p430.101.35051.36451.350570.009783.74
872008.10.10 16:59sell440.101.35031.35731.3433
882008.10.10 19:25t/p440.101.34331.35731.343370.009853.74
892008.10.10 19:25sell450.101.34311.35011.3361
902008.10.10 19:45t/p450.101.33611.35011.336170.009923.74
912008.10.10 19:45sell460.101.33591.34291.3289
922008.10.10 20:28t/p460.101.32891.34291.328970.009993.74
932008.10.10 20:28sell470.101.32871.33571.3217
942008.10.10 21:12s/l470.101.33571.33571.3217-70.009923.74
952008.10.10 21:12sell480.101.33551.34251.3285
962008.10.10 21:31s/l480.101.34251.34251.3285-70.009853.74
972008.10.10 21:31sell490.101.34231.34931.3353
982008.10.12 23:00s/l490.101.34931.34931.3353-70.009783.74
992008.10.12 23:00sell500.101.35721.36421.3502
1002008.10.13 04:47t/p500.101.35021.36421.350268.919852.65
1012008.10.13 04:47sell510.101.35001.35701.3430
1022008.10.13 08:01s/l510.101.35701.35701.3430-70.009782.65
1032008.10.13 08:01sell520.101.35681.36381.3498
1042008.10.13 08:20s/l520.101.36381.36381.3498-70.009712.65
1052008.10.13 08:20sell530.101.36361.37061.3566
1062008.10.13 12:33t/p530.101.35661.37061.356670.009782.65
1072008.10.13 12:33buy540.101.35661.34961.3636
1082008.10.13 13:53t/p540.101.36361.34961.363670.009852.65
1092008.10.13 13:53sell550.101.36371.37071.3567
1102008.10.13 17:30t/p550.101.35671.37071.356770.009922.65
1112008.10.13 17:30buy560.101.35671.34971.3637
1122008.10.13 18:19s/l560.101.34971.34971.3637-70.009852.65
1132008.10.13 18:19sell570.101.34971.35671.3427
1142008.10.13 21:30s/l570.101.35671.35671.3427-70.009782.65
1152008.10.13 21:30sell580.101.35651.36351.3495
1162008.10.14 01:40s/l580.101.36351.36351.3495-71.099711.56
1172008.10.14 01:40sell590.101.36331.37031.3563
1182008.10.14 12:03s/l590.101.37031.37031.3563-70.009641.56
1192008.10.14 12:03sell600.101.37011.37711.3631
1202008.10.14 16:37t/p600.101.36311.37711.363170.009711.56
1212008.10.14 16:37buy610.101.36301.35601.3700
1222008.10.15 02:00s/l610.101.35601.35601.3700-69.189642.38
1232008.10.15 02:00buy620.101.35621.34921.3632
1242008.10.15 12:08t/p620.101.36321.34921.363270.009712.38
1252008.10.15 12:08sell630.101.36341.37041.3564
1262008.10.15 15:30t/p630.101.35641.37041.356470.009782.38
1272008.10.15 15:30sell640.101.35621.36321.3492
1282008.10.15 16:40s/l640.101.36321.36321.3492-70.009712.38
1292008.10.15 16:40sell650.101.36301.37001.3560
1302008.10.15 17:53t/p650.101.35601.37001.356070.009782.38
1312008.10.15 17:53buy660.101.35601.34901.3630
1322008.10.15 21:57s/l660.101.34901.34901.3630-70.009712.38
1332008.10.15 21:57sell670.101.34901.35601.3420
1342008.10.16 06:25t/p670.101.34201.35601.342066.739779.11
1352008.10.16 06:25sell680.101.34181.34881.3348
1362008.10.16 06:44t/p680.101.33481.34881.334870.009849.11
1372008.10.16 06:44buy690.101.33471.32771.3417
1382008.10.16 07:08t/p690.101.34171.32771.341770.009919.11
1392008.10.16 07:08buy700.101.34201.33501.3490
1402008.10.16 07:41s/l700.101.33501.33501.3490-70.009849.11
1412008.10.16 07:41sell710.101.33501.34201.3280
1422008.10.16 09:39s/l710.101.34201.34201.3280-70.009779.11
1432008.10.16 09:39sell720.101.34181.34881.3348
1442008.10.16 11:24s/l720.101.34881.34881.3348-70.009709.11
1452008.10.16 11:24sell730.101.34871.35571.3417
1462008.10.16 16:11t/p730.101.34171.35571.341770.009779.11
1472008.10.16 16:11sell740.101.34151.34851.3345
1482008.10.16 23:20s/l740.101.34851.34851.3345-70.009709.11
1492008.10.16 23:20sell750.101.34831.35531.3413
1502008.10.17 11:22t/p750.101.34131.35531.341368.919778.02
1512008.10.17 11:22sell760.101.34101.34801.3340
1522008.10.17 16:01s/l760.101.34801.34801.3340-70.009708.02
1532008.10.17 16:01sell770.101.34791.35491.3409
1542008.10.17 21:20t/p770.101.34091.35491.340970.009778.02
1552008.10.17 21:20sell780.101.34071.34771.3337
1562008.10.20 05:41s/l780.101.34771.34771.3337-71.099706.93
1572008.10.20 05:41sell790.101.34761.35461.3406
1582008.10.20 13:23t/p790.101.34061.35461.340670.009776.93
1592008.10.20 13:23sell800.101.34031.34731.3333
1602008.10.20 15:34t/p800.101.33331.34731.333370.009846.93
1612008.10.20 15:34sell810.101.33311.34011.3261
1622008.10.21 08:46t/p810.101.32611.34011.326168.919915.84
1632008.10.21 08:46sell820.101.32591.33291.3189
1642008.10.21 14:03t/p820.101.31891.33291.318970.009985.84
1652008.10.21 14:03sell830.101.31841.32541.3114
1662008.10.21 17:50t/p830.101.31141.32541.311470.0010055.84
1672008.10.21 17:50buy840.101.31141.30441.3184
1682008.10.22 01:30s/l840.101.30441.30441.3184-69.189986.66
1692008.10.22 01:30sell850.101.30441.31141.2974
1702008.10.22 04:20t/p850.101.29741.31141.297470.0010056.66
1712008.10.22 04:20buy860.101.29741.29041.3044
1722008.10.22 06:15s/l860.101.29041.29041.3044-70.009986.66
1732008.10.22 06:15sell870.101.29041.29741.2834
1742008.10.22 06:18t/p870.101.28341.29741.283470.0010056.66
1752008.10.22 06:18sell880.101.28301.29001.2760
1762008.10.22 06:29t/p880.101.27601.29001.276070.0010126.66
1772008.10.22 06:29sell890.101.27551.28251.2685
1782008.10.22 06:38s/l890.101.28251.28251.2685-70.0010056.66
1792008.10.22 06:38buy900.101.28261.27561.2896
1802008.10.22 09:04t/p900.101.28961.27561.289670.0010126.66
1812008.10.22 09:04sell910.101.28961.29661.2826
1822008.10.22 09:36t/p910.101.28261.29661.282670.0010196.66
1832008.10.22 09:36buy920.101.28251.27551.2895
1842008.10.22 10:34t/p920.101.28951.27551.289570.0010266.66
1852008.10.22 10:34sell930.101.28951.29651.2825
1862008.10.22 16:02t/p930.101.28251.29651.282570.0010336.66
1872008.10.22 16:02buy940.101.28251.27551.2895
1882008.10.22 16:50t/p940.101.28951.27551.289570.0010406.66
1892008.10.22 16:50buy950.101.28971.28271.2967
1902008.10.22 19:14s/l950.101.28271.28271.2967-70.0010336.66
1912008.10.22 19:14sell960.101.28271.28971.2757
1922008.10.23 01:09t/p960.101.27571.28971.275766.7310403.39
1932008.10.23 01:09sell970.101.27551.28251.2685
1942008.10.23 02:09s/l970.101.28251.28251.2685-70.0010333.39
1952008.10.23 02:09sell980.101.28261.28961.2756
1962008.10.23 05:46t/p980.101.27561.28961.275670.0010403.39
1972008.10.23 05:46sell990.101.27541.28241.2684
1982008.10.23 07:56s/l990.101.28241.28241.2684-70.0010333.39
1992008.10.23 07:56sell1000.101.28221.28921.2752
2002008.10.23 14:35t/p1000.101.27521.28921.275270.0010403.39
2012008.10.23 14:35sell1010.101.27491.28191.2679
2022008.10.23 14:53s/l1010.101.28191.28191.2679-70.0010333.39
2032008.10.23 14:53sell1020.101.28171.28871.2747
2042008.10.23 16:59s/l1020.101.28871.28871.2747-70.0010263.39
2052008.10.23 16:59sell1030.101.28851.29551.2815
2062008.10.23 18:10t/p1030.101.28151.29551.281570.0010333.39
2072008.10.23 18:10sell1040.101.28111.28811.2741
2082008.10.23 20:40s/l1040.101.28811.28811.2741-70.0010263.39
2092008.10.23 20:40sell1050.101.28791.29491.2809
2102008.10.23 23:03s/l1050.101.29491.29491.2809-70.0010193.39
2112008.10.23 23:03buy1060.101.29491.28791.3019
2122008.10.24 02:08s/l1060.101.28791.28791.3019-69.1810124.21
2132008.10.24 02:08buy1070.101.28811.28111.2951
2142008.10.24 03:54s/l1070.101.28111.28111.2951-70.0010054.21
2152008.10.24 03:54buy1080.101.28121.27421.2882
2162008.10.24 08:15s/l1080.101.27421.27421.2882-70.009984.21
2172008.10.24 08:15buy1090.101.27441.26741.2814
2182008.10.24 08:55s/l1090.101.26741.26741.2814-70.009914.21
2192008.10.24 08:55sell1100.101.26731.27431.2603
2202008.10.24 10:17t/p1100.101.26031.27431.260370.009984.21
2212008.10.24 10:17sell1110.101.26001.26701.2530
2222008.10.24 11:32t/p1110.101.25301.26701.253070.0010054.21
2232008.10.24 11:32buy1120.101.25301.24601.2600
2242008.10.24 12:26t/p1120.101.26001.24601.260070.0010124.21
2252008.10.24 12:26buy1130.101.26021.25321.2672
2262008.10.24 14:40t/p1130.101.26721.25321.267270.0010194.21
2272008.10.24 14:40buy1140.101.26751.26051.2745
2282008.10.24 15:58t/p1140.101.27451.26051.274570.0010264.21
2292008.10.24 15:58sell1150.101.27461.28161.2676
2302008.10.24 16:09t/p1150.101.26761.28161.267670.0010334.21
2312008.10.24 16:09buy1160.101.26751.26051.2745
2322008.10.24 17:22t/p1160.101.27451.26051.274570.0010404.21
2332008.10.24 17:22sell1170.101.27451.28151.2675
2342008.10.24 17:59t/p1170.101.26751.28151.267570.0010474.21
2352008.10.24 17:59sell1180.101.26731.27431.2603
2362008.10.24 20:04t/p1180.101.26031.27431.260370.0010544.21
2372008.10.24 20:04buy1190.101.26021.25321.2672
2382008.10.26 23:59s/l1190.101.25321.25321.2672-70.0010474.21
2392008.10.26 23:59sell1200.101.25301.26001.2460
2402008.10.27 00:48s/l1200.101.26001.26001.2460-71.0910403.12
2412008.10.27 00:48sell1210.101.25981.26681.2528
2422008.10.27 02:04s/l1210.101.26681.26681.2528-70.0010333.12
2432008.10.27 02:04buy1220.101.26691.25991.2739
2442008.10.27 02:25s/l1220.101.25991.25991.2739-70.0010263.12
2452008.10.27 02:25buy1230.101.26011.25311.2671
2462008.10.27 07:15s/l1230.101.25311.25311.2671-70.0010193.12
2472008.10.27 07:15sell1240.101.25311.26011.2461
2482008.10.27 09:43t/p1240.101.24611.26011.246170.0010263.12
2492008.10.27 09:43sell1250.101.24591.25291.2389
2502008.10.27 10:37t/p1250.101.23891.25291.238970.0010333.12
2512008.10.27 10:37sell1260.101.23861.24561.2316
2522008.10.27 12:39s/l1260.101.24561.24561.2316-70.0010263.12
2532008.10.27 12:39buy1270.101.24571.23871.2527
2542008.10.27 18:55t/p1270.101.25271.23871.252770.0010333.12
2552008.10.27 18:55sell1280.101.25271.25971.2457
2562008.10.27 23:13t/p1280.101.24571.25971.245770.0010403.12
2572008.10.27 23:13buy1290.101.24561.23861.2526
2582008.10.28 03:03s/l1290.101.23861.23861.2526-69.1810333.94
2592008.10.28 03:03sell1300.101.23841.24541.2314
2602008.10.28 05:43s/l1300.101.24541.24541.2314-70.0010263.94
2612008.10.28 05:43sell1310.101.24521.25221.2382
2622008.10.28 07:41s/l1310.101.25221.25221.2382-70.0010193.94
2632008.10.28 07:41sell1320.101.25201.25901.2450
2642008.10.28 16:56t/p1320.101.24501.25901.245070.0010263.94
2652008.10.28 16:56buy1330.101.24491.23791.2519
2662008.10.28 20:17t/p1330.101.25191.23791.251970.0010333.94
2672008.10.28 20:17sell1340.101.25191.25891.2449
2682008.10.28 20:52s/l1340.101.25891.25891.2449-70.0010263.94
2692008.10.28 20:52sell1350.101.25871.26571.2517
2702008.10.28 21:21s/l1350.101.26571.26571.2517-70.0010193.94
2712008.10.28 21:21buy1360.101.26571.25871.2727
2722008.10.28 22:23t/p1360.101.27271.25871.272770.0010263.94
2732008.10.28 22:23sell1370.101.27281.27981.2658
2742008.10.29 00:55s/l1370.101.27981.27981.2658-71.0910192.85
2752008.10.29 00:55buy1380.101.27991.27291.2869
2762008.10.29 03:06s/l1380.101.27291.27291.2869-70.0010122.85
2772008.10.29 03:06buy1390.101.27301.26601.2800
2782008.10.29 07:02s/l1390.101.26601.26601.2800-70.0010052.85
2792008.10.29 07:02buy1400.101.26621.25921.2732
2802008.10.29 08:07t/p1400.101.27321.25921.273270.0010122.85
2812008.10.29 08:07sell1410.101.27331.28031.2663
2822008.10.29 12:40s/l1410.101.28031.28031.2663-70.0010052.85
2832008.10.29 12:40sell1420.101.28021.28721.2732
2842008.10.29 16:04s/l1420.101.28721.28721.2732-70.009982.85
2852008.10.29 16:04sell1430.101.28711.29411.2801
2862008.10.29 16:23s/l1430.101.29411.29411.2801-70.009912.85
2872008.10.29 16:23sell1440.101.29401.30101.2870
2882008.10.29 17:57t/p1440.101.28701.30101.287070.009982.85
2892008.10.29 17:57sell1450.101.28671.29371.2797
2902008.10.29 18:37s/l1450.101.29371.29371.2797-70.009912.85
2912008.10.29 18:37sell1460.101.29351.30051.2865
2922008.10.29 19:05t/p1460.101.28651.30051.286570.009982.85
2932008.10.29 19:05sell1470.101.28631.29331.2793
2942008.10.29 20:05s/l1470.101.29331.29331.2793-70.009912.85
2952008.10.29 20:05sell1480.101.29311.30011.2861
2962008.10.29 20:22t/p1480.101.28611.30011.286170.009982.85
2972008.10.29 20:22sell1490.101.28591.29291.2789
2982008.10.29 21:19s/l1490.101.29291.29291.2789-70.009912.85
2992008.10.29 21:19sell1500.101.29271.29971.2857
3002008.10.30 02:18s/l1500.101.29971.29971.2857-73.279839.58
3012008.10.30 02:18sell1510.101.29951.30651.2925
3022008.10.30 02:23s/l1510.101.30651.30651.2925-70.009769.58
3032008.10.30 02:23sell1520.101.30641.31341.2994
3042008.10.30 03:15s/l1520.101.31341.31341.2994-70.009699.58
3052008.10.30 03:15sell1530.101.31321.32021.3062
3062008.10.30 04:32s/l1530.101.32021.32021.3062-70.009629.58
3072008.10.30 04:32sell1540.101.32001.32701.3130
3082008.10.30 04:41s/l1540.101.32701.32701.3130-70.009559.58
3092008.10.30 04:41sell1550.101.32681.33381.3198
3102008.10.30 05:25t/p1550.101.31981.33381.319870.009629.58
3112008.10.30 05:25sell1560.101.31961.32661.3126
3122008.10.30 11:06t/p1560.101.31261.32661.312670.009699.58
3132008.10.30 11:06sell1570.101.31231.31931.3053
3142008.10.30 11:56t/p1570.101.30531.31931.305370.009769.58
3152008.10.30 11:56sell1580.101.30501.31201.2980
3162008.10.30 12:38s/l1580.101.31201.31201.2980-70.009699.58
3172008.10.30 12:38sell1590.101.31191.31891.3049
3182008.10.30 14:45t/p1590.101.30491.31891.304970.009769.58
3192008.10.30 14:45sell1600.101.30471.31171.2977
3202008.10.30 15:47t/p1600.101.29771.31171.297770.009839.58
3212008.10.30 15:47sell1610.101.29741.30441.2904
3222008.10.30 17:22t/p1610.101.29041.30441.290470.009909.58
3232008.10.30 17:22sell1620.101.29021.29721.2832
3242008.10.30 17:48t/p1620.101.28321.29721.283270.009979.58
3252008.10.30 17:48sell1630.101.28301.29001.2760
3262008.10.30 18:37s/l1630.101.29001.29001.2760-70.009909.58
3272008.10.30 18:37sell1640.101.29001.29701.2830
3282008.10.30 20:25s/l1640.101.29701.29701.2830-70.009839.58
3292008.10.30 20:25sell1650.101.29681.30381.2898
3302008.10.30 23:13t/p1650.101.28981.30381.289870.009909.58
3312008.10.30 23:13sell1660.101.28961.29661.2826
3322008.10.31 02:19t/p1660.101.28261.29661.282668.919978.49
3332008.10.31 02:19sell1670.101.28241.28941.2754
3342008.10.31 02:39t/p1670.101.27541.28941.275470.0010048.49
3352008.10.31 02:39sell1680.101.27521.28221.2682
3362008.10.31 03:13s/l1680.101.28221.28221.2682-70.009978.49
3372008.10.31 03:13buy1690.101.28221.27521.2892
3382008.10.31 08:27s/l1690.101.27521.27521.2892-70.009908.49
3392008.10.31 08:27sell1700.101.27501.28201.2680
3402008.10.31 09:25t/p1700.101.26801.28201.268070.009978.49
3412008.10.31 09:25sell1710.101.26781.27481.2608
3422008.10.31 11:34s/l1710.101.27481.27481.2608-70.009908.49
3432008.10.31 11:34sell1720.101.27471.28171.2677
3442008.10.31 18:00t/p1720.101.26771.28171.267770.009978.49
3452008.10.31 18:00sell1730.101.26751.27451.2605
3462008.10.31 18:04s/l1730.101.27451.27451.2605-70.009908.49
3472008.10.31 18:04sell1740.101.27431.28131.2673
3482008.11.03 02:27s/l1740.101.28131.28131.2673-71.099837.40
3492008.11.03 02:27sell1750.101.28111.28811.2741
3502008.11.03 07:01s/l1750.101.28811.28811.2741-70.009767.40
3512008.11.03 07:01sell1760.101.28801.29501.2810
3522008.11.03 09:09t/p1760.101.28101.29501.281070.009837.40
3532008.11.03 09:09buy1770.101.28101.27401.2880
3542008.11.03 15:08s/l1770.101.27401.27401.2880-70.009767.40
3552008.11.03 15:08buy1780.101.27411.26711.2811
3562008.11.03 16:20close at stop1780.101.27751.26711.281134.009801.40