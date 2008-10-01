Strategy Tester Report
SVM_EA_v17a
MIG-Demo (Build 218)

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period1 Minute (M1) 2008.09.24 16:34 - 2008.11.03 13:28
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersMaxOrdersTotal1=1; MaxOrdersTotal2=1; MaxOrdersTotal3=1; TrainTimeFrame=60; TrainPeriod=1; PredictPeriod=1; StopLoss=50; TakeProfit=50; Lots=0.1; BeginDate=1970.01.01 00:00;
Bars in test39210Ticks modelled576680Modelling quality24.94%
Mismatched charts errors0
Initial deposit10000.00
Total net profit-289.32Gross profit9009.83Gross loss-9299.15
Profit factor0.97Expected payoff-0.79
Absolute drawdown1186.05Maximal drawdown1223.05 (12.19%)Relative drawdown12.19% (1223.05)
Total trades367Short positions (won %)250 (51.60%)Long positions (won %)117 (44.44%)
Profit trades (% of total)181 (49.32%)Loss trades (% of total)186 (50.68%)
Largestprofit trade50.82loss trade-53.27
Averageprofit trade49.78loss trade-50.00
Maximumconsecutive wins (profit in money)6 (300.00)consecutive losses (loss in money)7 (-353.27)
Maximalconsecutive profit (count of wins)300.00 (6)consecutive loss (count of losses)-353.27 (7)
Averageconsecutive wins2consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12008.10.01 00:00sell10.101.41121.41621.4062
22008.10.01 09:34s/l10.101.41621.41621.4062-50.009950.00
32008.10.01 09:34sell20.101.41601.42101.4110
42008.10.01 13:52t/p20.101.41101.42101.411050.0010000.00
52008.10.01 13:52buy30.101.41101.40601.4160
62008.10.01 14:03s/l30.101.40601.40601.4160-50.009950.00
72008.10.01 14:03buy40.101.40621.40121.4112
82008.10.01 14:26s/l40.101.40121.40121.4112-50.009900.00
92008.10.01 14:26sell50.101.40121.40621.3962
102008.10.01 17:53s/l50.101.40621.40621.3962-50.009850.00
112008.10.01 17:53buy60.101.40631.40131.4113
122008.10.01 21:23s/l60.101.40131.40131.4113-50.009800.00
132008.10.01 21:23buy70.101.40151.39651.4065
142008.10.02 02:01s/l70.101.39651.39651.4065-47.549752.46
152008.10.02 02:01sell80.101.39651.40151.3915
162008.10.02 03:45s/l80.101.40151.40151.3915-50.009702.46
172008.10.02 03:45sell90.101.40131.40631.3963
182008.10.02 03:53t/p90.101.39631.40631.396350.009752.46
192008.10.02 03:53sell100.101.39591.40091.3909
202008.10.02 09:16t/p100.101.39091.40091.390950.009802.46
212008.10.02 09:16sell110.101.39071.39571.3857
222008.10.02 09:35t/p110.101.38571.39571.385750.009852.46
232008.10.02 09:35buy120.101.38551.38051.3905
242008.10.02 10:12t/p120.101.39051.38051.390550.009902.46
252008.10.02 10:12sell130.101.39051.39551.3855
262008.10.02 14:35t/p130.101.38551.39551.385550.009952.46
272008.10.02 14:35sell140.101.38501.39001.3800
282008.10.02 14:38t/p140.101.38001.39001.380050.0010002.46
292008.10.02 14:38sell150.101.37981.38481.3748
302008.10.02 17:57s/l150.101.38481.38481.3748-50.009952.46
312008.10.02 17:57buy160.101.38491.37991.3899
322008.10.02 21:44s/l160.101.37991.37991.3899-50.009902.46
332008.10.02 21:44sell170.101.37991.38491.3749
342008.10.03 03:42s/l170.101.38491.38491.3749-51.099851.37
352008.10.03 03:42sell180.101.38481.38981.3798
362008.10.03 07:58s/l180.101.38981.38981.3798-50.009801.37
372008.10.03 07:58sell190.101.38981.39481.3848
382008.10.03 08:44t/p190.101.38481.39481.384850.009851.37
392008.10.03 08:44buy200.101.38481.37981.3898
402008.10.03 14:32s/l200.101.37981.37981.3898-50.009801.37
412008.10.03 14:32buy210.101.38001.37501.3850
422008.10.03 14:37t/p210.101.38501.37501.385050.009851.37
432008.10.03 14:37buy220.101.38521.38021.3902
442008.10.03 14:49s/l220.101.38021.38021.3902-50.009801.37
452008.10.03 14:49buy230.101.38021.37521.3852
462008.10.03 14:59s/l230.101.37521.37521.3852-50.009751.37
472008.10.03 14:59buy240.101.37541.37041.3804
482008.10.03 15:23s/l240.101.37041.37041.3804-50.009701.37
492008.10.03 15:23sell250.101.37041.37541.3654
502008.10.03 15:38s/l250.101.37541.37541.3654-50.009651.37
512008.10.03 15:38sell260.101.37521.38021.3702
522008.10.03 16:47s/l260.101.38021.38021.3702-50.009601.37
532008.10.03 16:47sell270.101.38001.38501.3750
542008.10.03 18:07s/l270.101.38501.38501.3750-50.009551.37
552008.10.03 18:07sell280.101.38481.38981.3798
562008.10.03 18:44t/p280.101.37981.38981.379850.009601.37
572008.10.03 18:44sell290.101.37951.38451.3745
582008.10.03 19:26s/l290.101.38451.38451.3745-50.009551.37
592008.10.03 19:26sell300.101.38431.38931.3793
602008.10.03 20:11s/l300.101.38931.38931.3793-50.009501.37
612008.10.03 20:11sell310.101.38921.39421.3842
622008.10.03 20:31t/p310.101.38421.39421.384250.009551.37
632008.10.03 20:31sell320.101.38391.38891.3789
642008.10.03 22:32t/p320.101.37891.38891.378950.009601.37
652008.10.03 22:32sell330.101.37871.38371.3737
662008.10.05 23:00t/p330.101.37371.38371.373750.009651.37
672008.10.05 23:00sell340.101.36681.37181.3618
682008.10.06 01:50t/p340.101.36181.37181.361848.919700.28
692008.10.06 01:50sell350.101.36151.36651.3565
702008.10.06 02:06s/l350.101.36651.36651.3565-50.009650.28
712008.10.06 02:06buy360.101.36651.36151.3715
722008.10.06 02:20s/l360.101.36151.36151.3715-50.009600.28
732008.10.06 02:20sell370.101.36141.36641.3564
742008.10.06 08:08t/p370.101.35641.36641.356450.009650.28
752008.10.06 08:08sell380.101.35611.36111.3511
762008.10.06 09:56s/l380.101.36111.36111.3511-50.009600.28
772008.10.06 09:56sell390.101.36091.36591.3559
782008.10.06 11:03t/p390.101.35591.36591.355950.009650.28
792008.10.06 11:03buy400.101.35591.35091.3609
802008.10.06 13:30t/p400.101.36091.35091.360950.009700.28
812008.10.06 13:30sell410.101.36091.36591.3559
822008.10.06 15:57t/p410.101.35591.36591.355950.009750.28
832008.10.06 15:57sell420.101.35571.36071.3507
842008.10.06 16:37t/p420.101.35071.36071.350750.009800.28
852008.10.06 16:37sell430.101.35031.35531.3453
862008.10.06 21:16t/p430.101.34531.35531.345350.009850.28
872008.10.06 21:16sell440.101.34501.35001.3400
882008.10.06 21:35s/l440.101.35001.35001.3400-50.009800.28
892008.10.06 21:35sell450.101.34981.35481.3448
902008.10.07 02:22s/l450.101.35481.35481.3448-51.099749.19
912008.10.07 02:22sell460.101.35461.35961.3496
922008.10.07 03:01t/p460.101.34961.35961.349650.009799.19
932008.10.07 03:01sell470.101.34941.35441.3444
942008.10.07 05:47s/l470.101.35441.35441.3444-50.009749.19
952008.10.07 05:47sell480.101.35421.35921.3492
962008.10.07 06:11s/l480.101.35921.35921.3492-50.009699.19
972008.10.07 06:11buy490.101.35921.35421.3642
982008.10.07 07:55s/l490.101.35421.35421.3642-50.009649.19
992008.10.07 07:55sell500.101.35391.35891.3489
1002008.10.07 08:15s/l500.101.35891.35891.3489-50.009599.19
1012008.10.07 08:15sell510.101.35871.36371.3537
1022008.10.07 10:14t/p510.101.35371.36371.353750.009649.19
1032008.10.07 10:14sell520.101.35351.35851.3485
1042008.10.07 12:14s/l520.101.35851.35851.3485-50.009599.19
1052008.10.07 12:14buy530.101.35851.35351.3635
1062008.10.07 14:05t/p530.101.36351.35351.363550.009649.19
1072008.10.07 14:05sell540.101.36351.36851.3585
1082008.10.07 14:29t/p540.101.35851.36851.358550.009699.19
1092008.10.07 14:29buy550.101.35841.35341.3634
1102008.10.07 15:00t/p550.101.36341.35341.363450.009749.19
1112008.10.07 15:00buy560.101.36401.35901.3690
1122008.10.07 15:14t/p560.101.36901.35901.369050.009799.19
1132008.10.07 15:14sell570.101.36901.37401.3640
1142008.10.07 15:34s/l570.101.37401.37401.3640-50.009749.19
1152008.10.07 15:34buy580.101.37411.36911.3791
1162008.10.07 15:47s/l580.101.36911.36911.3791-50.009699.19
1172008.10.07 15:47buy590.101.36931.36431.3743
1182008.10.07 16:52s/l590.101.36431.36431.3743-50.009649.19
1192008.10.07 16:52sell600.101.36431.36931.3593
1202008.10.07 17:12t/p600.101.35931.36931.359350.009699.19
1212008.10.07 17:12buy610.101.35931.35431.3643
1222008.10.07 17:52t/p610.101.36431.35431.364350.009749.19
1232008.10.07 17:52sell620.101.36431.36931.3593
1242008.10.07 19:31t/p620.101.35931.36931.359350.009799.19
1252008.10.07 19:31buy630.101.35931.35431.3643
1262008.10.07 20:48t/p630.101.36431.35431.364350.009849.19
1272008.10.07 20:48buy640.101.36451.35951.3695
1282008.10.07 22:27s/l640.101.35951.35951.3695-50.009799.19
1292008.10.07 22:27sell650.101.35951.36451.3545
1302008.10.08 01:43t/p650.101.35451.36451.354548.919848.10
1312008.10.08 01:43sell660.101.35431.35931.3493
1322008.10.08 02:29s/l660.101.35931.35931.3493-50.009798.10
1332008.10.08 02:29sell670.101.35911.36411.3541
1342008.10.08 06:21s/l670.101.36411.36411.3541-50.009748.10
1352008.10.08 06:21sell680.101.36401.36901.3590
1362008.10.08 06:49t/p680.101.35901.36901.359050.009798.10
1372008.10.08 06:49sell690.101.35881.36381.3538
1382008.10.08 09:10s/l690.101.36381.36381.3538-50.009748.10
1392008.10.08 09:10sell700.101.36361.36861.3586
1402008.10.08 09:13s/l700.101.36861.36861.3586-50.009698.10
1412008.10.08 09:13sell710.101.36841.37341.3634
1422008.10.08 09:55t/p710.101.36341.37341.363450.009748.10
1432008.10.08 09:55sell720.101.36321.36821.3582
1442008.10.08 13:07s/l720.101.36821.36821.3582-50.009698.10
1452008.10.08 13:07buy730.101.36821.36321.3732
1462008.10.08 14:12t/p730.101.37321.36321.373250.009748.10
1472008.10.08 14:12buy740.101.37341.36841.3784
1482008.10.08 14:26s/l740.101.36841.36841.3784-50.009698.10
1492008.10.08 14:26buy750.101.36861.36361.3736
1502008.10.08 14:51s/l750.101.36361.36361.3736-50.009648.10
1512008.10.08 14:51buy760.101.36381.35881.3688
1522008.10.08 15:50t/p760.101.36881.35881.368850.009698.10
1532008.10.08 15:50buy770.101.36901.36401.3740
1542008.10.08 16:40s/l770.101.36401.36401.3740-50.009648.10
1552008.10.08 16:40buy780.101.36421.35921.3692
1562008.10.08 18:33t/p780.101.36921.35921.369250.009698.10
1572008.10.08 18:33buy790.101.36941.36441.3744
1582008.10.08 20:04t/p790.101.37441.36441.374450.009748.10
1592008.10.08 20:04buy800.101.37461.36961.3796
1602008.10.08 20:44s/l800.101.36961.36961.3796-50.009698.10
1612008.10.08 20:44buy810.101.36981.36481.3748
1622008.10.08 23:06s/l810.101.36481.36481.3748-50.009648.10
1632008.10.08 23:06buy820.101.36501.36001.3700
1642008.10.09 02:54s/l820.101.36001.36001.3700-47.549600.56
1652008.10.09 02:54sell830.101.36001.36501.3550
1662008.10.09 03:53s/l830.101.36501.36501.3550-50.009550.56
1672008.10.09 03:53sell840.101.36481.36981.3598
1682008.10.09 05:36s/l840.101.36981.36981.3598-50.009500.56
1692008.10.09 05:36sell850.101.36961.37461.3646
1702008.10.09 07:21t/p850.101.36461.37461.364650.009550.56
1712008.10.09 07:21sell860.101.36441.36941.3594
1722008.10.09 08:08s/l860.101.36941.36941.3594-50.009500.56
1732008.10.09 08:08sell870.101.36921.37421.3642
1742008.10.09 10:00s/l870.101.37421.37421.3642-50.009450.56
1752008.10.09 10:00buy880.101.37421.36921.3792
1762008.10.09 12:50s/l880.101.36921.36921.3792-50.009400.56
1772008.10.09 12:50sell890.101.36921.37421.3642
1782008.10.09 16:27t/p890.101.36421.37421.364250.009450.56
1792008.10.09 16:27sell900.101.36401.36901.3590
1802008.10.09 19:55s/l900.101.36901.36901.3590-50.009400.56
1812008.10.09 19:55sell910.101.36881.37381.3638
1822008.10.09 21:19t/p910.101.36381.37381.363850.009450.56
1832008.10.09 21:19sell920.101.36361.36861.3586
1842008.10.09 23:02t/p920.101.35861.36861.358650.009500.56
1852008.10.09 23:02sell930.101.35841.36341.3534
1862008.10.10 06:15t/p930.101.35341.36341.353448.919549.47
1872008.10.10 06:15sell940.101.35321.35821.3482
1882008.10.10 08:42s/l940.101.35821.35821.3482-50.009499.47
1892008.10.10 08:42sell950.101.35801.36301.3530
1902008.10.10 09:32s/l950.101.36301.36301.3530-50.009449.47
1912008.10.10 09:32sell960.101.36281.36781.3578
1922008.10.10 10:28t/p960.101.35781.36781.357850.009499.47
1932008.10.10 10:28sell970.101.35761.36261.3526
1942008.10.10 10:43s/l970.101.36261.36261.3526-50.009449.47
1952008.10.10 10:43sell980.101.36241.36741.3574
1962008.10.10 11:43t/p980.101.35741.36741.357450.009499.47
1972008.10.10 11:43sell990.101.35721.36221.3522
1982008.10.10 12:31t/p990.101.35221.36221.352250.009549.47
1992008.10.10 12:31sell1000.101.35201.35701.3470
2002008.10.10 13:10s/l1000.101.35701.35701.3470-50.009499.47
2012008.10.10 13:10buy1010.101.35701.35201.3620
2022008.10.10 14:54s/l1010.101.35201.35201.3620-50.009449.47
2032008.10.10 14:54sell1020.101.35201.35701.3470
2042008.10.10 16:06s/l1020.101.35701.35701.3470-50.009399.47
2052008.10.10 16:06sell1030.101.35681.36181.3518
2062008.10.10 16:14s/l1030.101.36181.36181.3518-50.009349.47
2072008.10.10 16:14sell1040.101.36161.36661.3566
2082008.10.10 16:19t/p1040.101.35661.36661.356650.009399.47
2092008.10.10 16:19sell1050.101.35641.36141.3514
2102008.10.10 16:42t/p1050.101.35141.36141.351450.009449.47
2112008.10.10 16:42sell1060.101.35111.35611.3461
2122008.10.10 17:51t/p1060.101.34611.35611.346150.009499.47
2132008.10.10 17:51sell1070.101.34591.35091.3409
2142008.10.10 19:34t/p1070.101.34091.35091.340950.009549.47
2152008.10.10 19:34sell1080.101.34071.34571.3357
2162008.10.10 19:45t/p1080.101.33571.34571.335750.009599.47
2172008.10.10 19:45sell1090.101.33541.34041.3304
2182008.10.10 20:28t/p1090.101.33041.34041.330450.009649.47
2192008.10.10 20:28sell1100.101.33021.33521.3252
2202008.10.10 21:12s/l1100.101.33521.33521.3252-50.009599.47
2212008.10.10 21:12sell1110.101.33501.34001.3300
2222008.10.10 21:28s/l1110.101.34001.34001.3300-50.009549.47
2232008.10.10 21:28sell1120.101.33981.34481.3348
2242008.10.10 21:36s/l1120.101.34481.34481.3348-50.009499.47
2252008.10.10 21:36sell1130.101.34461.34961.3396
2262008.10.10 21:41t/p1130.101.33961.34961.339650.009549.47
2272008.10.10 21:41sell1140.101.33941.34441.3344
2282008.10.12 23:00s/l1140.101.34441.34441.3344-50.009499.47
2292008.10.12 23:00sell1150.101.35721.36221.3522
2302008.10.13 00:53s/l1150.101.36221.36221.3522-51.099448.38
2312008.10.13 00:53sell1160.101.36201.36701.3570
2322008.10.13 03:00t/p1160.101.35701.36701.357050.009498.38
2332008.10.13 03:00buy1170.101.35701.35201.3620
2342008.10.13 04:45s/l1170.101.35201.35201.3620-50.009448.38
2352008.10.13 04:45buy1180.101.35221.34721.3572
2362008.10.13 04:54s/l1180.101.34721.34721.3572-50.009398.38
2372008.10.13 04:54buy1190.101.34741.34241.3524
2382008.10.13 05:59t/p1190.101.35241.34241.352450.009448.38
2392008.10.13 05:59buy1200.101.35261.34761.3576
2402008.10.13 07:17s/l1200.101.34761.34761.3576-50.009398.38
2412008.10.13 07:17sell1210.101.34761.35261.3426
2422008.10.13 07:32s/l1210.101.35261.35261.3426-50.009348.38
2432008.10.13 07:32sell1220.101.35241.35741.3474
2442008.10.13 08:01s/l1220.101.35741.35741.3474-50.009298.38
2452008.10.13 08:01sell1230.101.35721.36221.3522
2462008.10.13 08:13s/l1230.101.36221.36221.3522-50.009248.38
2472008.10.13 08:13sell1240.101.36211.36711.3571
2482008.10.13 08:47s/l1240.101.36711.36711.3571-50.009198.38
2492008.10.13 08:47sell1250.101.36691.37191.3619
2502008.10.13 09:09t/p1250.101.36191.37191.361950.009248.38
2512008.10.13 09:09buy1260.101.36181.35681.3668
2522008.10.13 12:32s/l1260.101.35681.35681.3668-50.009198.38
2532008.10.13 12:32buy1270.101.35691.35191.3619
2542008.10.13 13:46t/p1270.101.36191.35191.361950.009248.38
2552008.10.13 13:46sell1280.101.36201.36701.3570
2562008.10.13 15:02s/l1280.101.36701.36701.3570-50.009198.38
2572008.10.13 15:02sell1290.101.36691.37191.3619
2582008.10.13 16:03t/p1290.101.36191.37191.361950.009248.38
2592008.10.13 16:03sell1300.101.36171.36671.3567
2602008.10.13 17:30t/p1300.101.35671.36671.356750.009298.38
2612008.10.13 17:30sell1310.101.35651.36151.3515
2622008.10.13 18:11t/p1310.101.35151.36151.351550.009348.38
2632008.10.13 18:11sell1320.101.35121.35621.3462
2642008.10.13 21:30s/l1320.101.35621.35621.3462-50.009298.38
2652008.10.13 21:30sell1330.101.35601.36101.3510
2662008.10.14 00:43s/l1330.101.36101.36101.3510-51.099247.29
2672008.10.14 00:43sell1340.101.36081.36581.3558
2682008.10.14 01:59s/l1340.101.36581.36581.3558-50.009197.29
2692008.10.14 01:59sell1350.101.36561.37061.3606
2702008.10.14 12:04s/l1350.101.37061.37061.3606-50.009147.29
2712008.10.14 12:04sell1360.101.37041.37541.3654
2722008.10.14 13:15s/l1360.101.37541.37541.3654-50.009097.29
2732008.10.14 13:15sell1370.101.37531.38031.3703
2742008.10.14 15:12t/p1370.101.37031.38031.370350.009147.29
2752008.10.14 15:12sell1380.101.37011.37511.3651
2762008.10.14 16:24t/p1380.101.36511.37511.365150.009197.29
2772008.10.14 16:24buy1390.101.36511.36011.3701
2782008.10.15 01:04s/l1390.101.36011.36011.3701-49.189148.11
2792008.10.15 01:04sell1400.101.35991.36491.3549
2802008.10.15 02:02t/p1400.101.35491.36491.354950.009198.11
2812008.10.15 02:02sell1410.101.35471.35971.3497
2822008.10.15 07:54s/l1410.101.35971.35971.3497-50.009148.11
2832008.10.15 07:54buy1420.101.35971.35471.3647
2842008.10.15 12:31t/p1420.101.36471.35471.364750.009198.11
2852008.10.15 12:31buy1430.101.36491.35991.3699
2862008.10.15 14:45s/l1430.101.35991.35991.3699-50.009148.11
2872008.10.15 14:45sell1440.101.35991.36491.3549
2882008.10.15 18:07t/p1440.101.35491.36491.354950.009198.11
2892008.10.15 18:07buy1450.101.35491.34991.3599
2902008.10.15 20:09s/l1450.101.34991.34991.3599-50.009148.11
2912008.10.15 20:09sell1460.101.34991.35491.3449
2922008.10.16 00:12t/p1460.101.34491.35491.344946.739194.84
2932008.10.16 00:12sell1470.101.34471.34971.3397
2942008.10.16 02:44s/l1470.101.34971.34971.3397-50.009144.84
2952008.10.16 02:44sell1480.101.34961.35461.3446
2962008.10.16 06:11t/p1480.101.34461.35461.344650.009194.84
2972008.10.16 06:11sell1490.101.34441.34941.3394
2982008.10.16 06:26t/p1490.101.33941.34941.339450.009244.84
2992008.10.16 06:26sell1500.101.33911.34411.3341
3002008.10.16 07:11s/l1500.101.34411.34411.3341-50.009194.84
3012008.10.16 07:11sell1510.101.34391.34891.3389
3022008.10.16 07:19t/p1510.101.33891.34891.338950.009244.84
3032008.10.16 07:19sell1520.101.33871.34371.3337
3042008.10.16 10:01s/l1520.101.34371.34371.3337-50.009194.84
3052008.10.16 10:01buy1530.101.34371.33871.3487
3062008.10.16 11:24t/p1530.101.34871.33871.348750.009244.84
3072008.10.16 11:24buy1540.101.34891.34391.3539
3082008.10.16 11:51s/l1540.101.34391.34391.3539-50.009194.84
3092008.10.16 11:51buy1550.101.34411.33911.3491
3102008.10.16 13:14t/p1550.101.34911.33911.349150.009244.84
3112008.10.16 13:14sell1560.101.34921.35421.3442
3122008.10.16 15:55t/p1560.101.34421.35421.344250.009294.84
3132008.10.16 15:55sell1570.101.34401.34901.3390
3142008.10.16 16:20t/p1570.101.33901.34901.339050.009344.84
3152008.10.16 16:20buy1580.101.33901.33401.3440
3162008.10.16 18:22t/p1580.101.34401.33401.344050.009394.84
3172008.10.16 18:22sell1590.101.34421.34921.3392
3182008.10.16 19:51t/p1590.101.33921.34921.339250.009444.84
3192008.10.16 19:51sell1600.101.33901.34401.3340
3202008.10.16 20:49s/l1600.101.34401.34401.3340-50.009394.84
3212008.10.16 20:49sell1610.101.34381.34881.3388
3222008.10.16 23:20s/l1610.101.34881.34881.3388-50.009344.84
3232008.10.16 23:20sell1620.101.34861.35361.3436
3242008.10.17 03:43t/p1620.101.34361.35361.343648.919393.75
3252008.10.17 03:43sell1630.101.34341.34841.3384
3262008.10.17 06:30s/l1630.101.34841.34841.3384-50.009343.75
3272008.10.17 06:30sell1640.101.34821.35321.3432
3282008.10.17 10:02t/p1640.101.34321.35321.343250.009393.75
3292008.10.17 10:02sell1650.101.34301.34801.3380
3302008.10.17 16:01s/l1650.101.34801.34801.3380-50.009343.75
3312008.10.17 16:01sell1660.101.34791.35291.3429
3322008.10.17 16:31t/p1660.101.34291.35291.342950.009393.75
3332008.10.17 16:31sell1670.101.34271.34771.3377
3342008.10.17 16:48s/l1670.101.34771.34771.3377-50.009343.75
3352008.10.17 16:48sell1680.101.34751.35251.3425
3362008.10.17 20:40t/p1680.101.34251.35251.342550.009393.75
3372008.10.17 20:40buy1690.101.34231.33731.3473
3382008.10.20 05:41t/p1690.101.34731.33731.347350.829444.57
3392008.10.20 05:41sell1700.101.34741.35241.3424
3402008.10.20 08:56s/l1700.101.35241.35241.3424-50.009394.57
3412008.10.20 08:56sell1710.101.35231.35731.3473
3422008.10.20 10:30t/p1710.101.34731.35731.347350.009444.57
3432008.10.20 10:30sell1720.101.34711.35211.3421
3442008.10.20 13:13t/p1720.101.34211.35211.342150.009494.57
3452008.10.20 13:13sell1730.101.34181.34681.3368
3462008.10.20 15:25t/p1730.101.33681.34681.336850.009544.57
3472008.10.20 15:25sell1740.101.33651.34151.3315
3482008.10.20 16:41t/p1740.101.33151.34151.331550.009594.57
3492008.10.20 16:41buy1750.101.33141.32641.3364
3502008.10.21 08:46s/l1750.101.32641.32641.3364-49.189545.39
3512008.10.21 08:46sell1760.101.32631.33131.3213
3522008.10.21 10:36t/p1760.101.32131.33131.321350.009595.39
3532008.10.21 10:36buy1770.101.32131.31631.3263
3542008.10.21 11:50t/p1770.101.32631.31631.326350.009645.39
3552008.10.21 11:50sell1780.101.32631.33131.3213
3562008.10.21 12:56t/p1780.101.32131.33131.321350.009695.39
3572008.10.21 12:56buy1790.101.32131.31631.3263
3582008.10.21 14:34s/l1790.101.31631.31631.3263-50.009645.39
3592008.10.21 14:34buy1800.101.31641.31141.3214
3602008.10.21 16:07t/p1800.101.32141.31141.321450.009695.39
3612008.10.21 16:07sell1810.101.32141.32641.3164
3622008.10.21 17:28t/p1810.101.31641.32641.316450.009745.39
3632008.10.21 17:28sell1820.101.31621.32121.3112
3642008.10.21 17:51t/p1820.101.31121.32121.311250.009795.39
3652008.10.21 17:51buy1830.101.31111.30611.3161
3662008.10.21 21:23s/l1830.101.30611.30611.3161-50.009745.39
3672008.10.21 21:23sell1840.101.30611.31111.3011
3682008.10.22 01:42t/p1840.101.30111.31111.301148.919794.30
3692008.10.22 01:42buy1850.101.30111.29611.3061
3702008.10.22 04:28s/l1850.101.29611.29611.3061-50.009744.30
3712008.10.22 04:28buy1860.101.29631.29131.3013
3722008.10.22 05:43s/l1860.101.29131.29131.3013-50.009694.30
3732008.10.22 05:43buy1870.101.29151.28651.2965
3742008.10.22 06:17s/l1870.101.28651.28651.2965-50.009644.30
3752008.10.22 06:17buy1880.101.28671.28171.2917
3762008.10.22 06:25s/l1880.101.28171.28171.2917-50.009594.30
3772008.10.22 06:25buy1890.101.28181.27681.2868
3782008.10.22 06:29s/l1890.101.27681.27681.2868-50.009544.30
3792008.10.22 06:29buy1900.101.27691.27191.2819
3802008.10.22 06:38t/p1900.101.28191.27191.281950.009594.30
3812008.10.22 06:38buy1910.101.28211.27711.2871
3822008.10.22 07:14t/p1910.101.28711.27711.287150.009644.30
3832008.10.22 07:14buy1920.101.28731.28231.2923
3842008.10.22 07:26s/l1920.101.28231.28231.2923-50.009594.30
3852008.10.22 07:26buy1930.101.28251.27751.2875
3862008.10.22 08:38t/p1930.101.28751.27751.287550.009644.30
3872008.10.22 08:38buy1940.101.28771.28271.2927
3882008.10.22 09:35s/l1940.101.28271.28271.2927-50.009594.30
3892008.10.22 09:35sell1950.101.28271.28771.2777
3902008.10.22 10:16s/l1950.101.28771.28771.2777-50.009544.30
3912008.10.22 10:16sell1960.101.28751.29251.2825
3922008.10.22 10:47s/l1960.101.29251.29251.2825-50.009494.30
3932008.10.22 10:47sell1970.101.29231.29731.2873
3942008.10.22 12:34t/p1970.101.28731.29731.287350.009544.30
3952008.10.22 12:34sell1980.101.28711.29211.2821
3962008.10.22 16:02t/p1980.101.28211.29211.282150.009594.30
3972008.10.22 16:02buy1990.101.28201.27701.2870
3982008.10.22 16:20t/p1990.101.28701.27701.287050.009644.30
3992008.10.22 16:20buy2000.101.28721.28221.2922
4002008.10.22 21:38s/l2000.101.28221.28221.2922-50.009594.30
4012008.10.22 21:38buy2010.101.28241.27741.2874
4022008.10.23 01:07s/l2010.101.27741.27741.2874-47.549546.76
4032008.10.23 01:07sell2020.101.27711.28211.2721
4042008.10.23 02:09s/l2020.101.28211.28211.2721-50.009496.76
4052008.10.23 02:09buy2030.101.28231.27731.2873
4062008.10.23 05:34s/l2030.101.27731.27731.2873-50.009446.76
4072008.10.23 05:34buy2040.101.27721.27221.2822
4082008.10.23 07:56t/p2040.101.28221.27221.282250.009496.76
4092008.10.23 07:56sell2050.101.28221.28721.2772
4102008.10.23 14:25t/p2050.101.27721.28721.277250.009546.76
4112008.10.23 14:25sell2060.101.27701.28201.2720
4122008.10.23 14:53s/l2060.101.28201.28201.2720-50.009496.76
4132008.10.23 14:53sell2070.101.28181.28681.2768
4142008.10.23 16:51s/l2070.101.28681.28681.2768-50.009446.76
4152008.10.23 16:51sell2080.101.28661.29161.2816
4162008.10.23 18:10t/p2080.101.28161.29161.281650.009496.76
4172008.10.23 18:10sell2090.101.28111.28611.2761
4182008.10.23 20:28s/l2090.101.28611.28611.2761-50.009446.76
4192008.10.23 20:28sell2100.101.28601.29101.2810
4202008.10.23 22:07s/l2100.101.29101.29101.2810-50.009396.76
4212008.10.23 22:07sell2110.101.29101.29601.2860
4222008.10.23 23:03s/l2110.101.29601.29601.2860-50.009346.76
4232008.10.23 23:03buy2120.101.29621.29121.3012
4242008.10.24 01:36s/l2120.101.29121.29121.3012-49.189297.58
4252008.10.24 01:36sell2130.101.29111.29611.2861
4262008.10.24 02:15t/p2130.101.28611.29611.286150.009347.58
4272008.10.24 02:15buy2140.101.28601.28101.2910
4282008.10.24 03:54s/l2140.101.28101.28101.2910-50.009297.58
4292008.10.24 03:54sell2150.101.28101.28601.2760
4302008.10.24 05:32t/p2150.101.27601.28601.276050.009347.58
4312008.10.24 05:32buy2160.101.27601.27101.2810
4322008.10.24 06:47t/p2160.101.28101.27101.281050.009397.58
4332008.10.24 06:47buy2170.101.28121.27621.2862
4342008.10.24 07:18s/l2170.101.27621.27621.2862-50.009347.58
4352008.10.24 07:18buy2180.101.27631.27131.2813
4362008.10.24 08:54s/l2180.101.27131.27131.2813-50.009297.58
4372008.10.24 08:54buy2190.101.27151.26651.2765
4382008.10.24 08:55s/l2190.101.26651.26651.2765-50.009247.58
4392008.10.24 08:55buy2200.101.26671.26171.2717
4402008.10.24 09:11t/p2200.101.27171.26171.271750.009297.58
4412008.10.24 09:11buy2210.101.27191.26691.2769
4422008.10.24 09:29s/l2210.101.26691.26691.2769-50.009247.58
4432008.10.24 09:29sell2220.101.26691.27191.2619
4442008.10.24 10:16t/p2220.101.26191.27191.261950.009297.58
4452008.10.24 10:16sell2230.101.26161.26661.2566
4462008.10.24 10:39t/p2230.101.25661.26661.256650.009347.58
4472008.10.24 10:39sell2240.101.25641.26141.2514
4482008.10.24 11:33t/p2240.101.25141.26141.251450.009397.58
4492008.10.24 11:33buy2250.101.25141.24641.2564
4502008.10.24 11:57t/p2250.101.25641.24641.256450.009447.58
4512008.10.24 11:57buy2260.101.25661.25161.2616
4522008.10.24 14:21t/p2260.101.26161.25161.261650.009497.58
4532008.10.24 14:21buy2270.101.26191.25691.2669
4542008.10.24 14:40t/p2270.101.26691.25691.266950.009547.58
4552008.10.24 14:40buy2280.101.26731.26231.2723
4562008.10.24 14:48s/l2280.101.26231.26231.2723-50.009497.58
4572008.10.24 14:48buy2290.101.26231.25731.2673
4582008.10.24 15:42t/p2290.101.26731.25731.267350.009547.58
4592008.10.24 15:42sell2300.101.26741.27241.2624
4602008.10.24 15:58s/l2300.101.27241.27241.2624-50.009497.58
4612008.10.24 15:58sell2310.101.27251.27751.2675
4622008.10.24 16:09t/p2310.101.26751.27751.267550.009547.58
4632008.10.24 16:09buy2320.101.26751.26251.2725
4642008.10.24 16:11t/p2320.101.27251.26251.272550.009597.58
4652008.10.24 16:11buy2330.101.27271.26771.2777
4662008.10.24 16:16s/l2330.101.26771.26771.2777-50.009547.58
4672008.10.24 16:16buy2340.101.26791.26291.2729
4682008.10.24 16:59t/p2340.101.27291.26291.272950.009597.58
4692008.10.24 16:59sell2350.101.27301.27801.2680
4702008.10.24 17:58t/p2350.101.26801.27801.268050.009647.58
4712008.10.24 17:58buy2360.101.26801.26301.2730
4722008.10.24 19:45s/l2360.101.26301.26301.2730-50.009597.58
4732008.10.24 19:45sell2370.101.26301.26801.2580
4742008.10.24 20:05t/p2370.101.25801.26801.258050.009647.58
4752008.10.24 20:05sell2380.101.25771.26271.2527
4762008.10.24 20:24s/l2380.101.26271.26271.2527-50.009597.58
4772008.10.24 20:24buy2390.101.26271.25771.2677
4782008.10.24 22:01s/l2390.101.25771.25771.2677-50.009547.58
4792008.10.24 22:01sell2400.101.25771.26271.2527
4802008.10.24 22:36s/l2400.101.26271.26271.2527-50.009497.58
4812008.10.24 22:36sell2410.101.26261.26761.2576
4822008.10.26 23:24t/p2410.101.25761.26761.257650.009547.58
4832008.10.26 23:24sell2420.101.25551.26051.2505
4842008.10.27 00:48s/l2420.101.26051.26051.2505-51.099496.49
4852008.10.27 00:48sell2430.101.26031.26531.2553
4862008.10.27 01:05t/p2430.101.25531.26531.255350.009546.49
4872008.10.27 01:05buy2440.101.25531.25031.2603
4882008.10.27 01:46t/p2440.101.26031.25031.260350.009596.49
4892008.10.27 01:46sell2450.101.26031.26531.2553
4902008.10.27 02:01s/l2450.101.26531.26531.2553-50.009546.49
4912008.10.27 02:01buy2460.101.26541.26041.2704
4922008.10.27 02:25s/l2460.101.26041.26041.2704-50.009496.49
4932008.10.27 02:25buy2470.101.26061.25561.2656
4942008.10.27 03:35s/l2470.101.25561.25561.2656-50.009446.49
4952008.10.27 03:35sell2480.101.25541.26041.2504
4962008.10.27 05:34s/l2480.101.26041.26041.2504-50.009396.49
4972008.10.27 05:34sell2490.101.26031.26531.2553
4982008.10.27 07:13t/p2490.101.25531.26531.255350.009446.49
4992008.10.27 07:13sell2500.101.25511.26011.2501
5002008.10.27 09:11t/p2500.101.25011.26011.250150.009496.49
5012008.10.27 09:11sell2510.101.24991.25491.2449
5022008.10.27 09:50t/p2510.101.24491.25491.244950.009546.49
5032008.10.27 09:50buy2520.101.24491.23991.2499
5042008.10.27 10:18s/l2520.101.23991.23991.2499-50.009496.49
5052008.10.27 10:18buy2530.101.23971.23471.2447
5062008.10.27 11:10s/l2530.101.23471.23471.2447-50.009446.49
5072008.10.27 11:10sell2540.101.23471.23971.2297
5082008.10.27 11:33s/l2540.101.23971.23971.2297-50.009396.49
5092008.10.27 11:33buy2550.101.23971.23471.2447
5102008.10.27 12:26t/p2550.101.24471.23471.244750.009446.49
5112008.10.27 12:26buy2560.101.24491.23991.2499
5122008.10.27 15:36s/l2560.101.23991.23991.2499-50.009396.49
5132008.10.27 15:36sell2570.101.23991.24491.2349
5142008.10.27 15:44s/l2570.101.24491.24491.2349-50.009346.49
5152008.10.27 15:44sell2580.101.24471.24971.2397
5162008.10.27 17:05t/p2580.101.23971.24971.239750.009396.49
5172008.10.27 17:05sell2590.101.23951.24451.2345
5182008.10.27 17:18s/l2590.101.24451.24451.2345-50.009346.49
5192008.10.27 17:18sell2600.101.24431.24931.2393
5202008.10.27 18:08s/l2600.101.24931.24931.2393-50.009296.49
5212008.10.27 18:08sell2610.101.24921.25421.2442
5222008.10.27 18:56s/l2610.101.25421.25421.2442-50.009246.49
5232008.10.27 18:56sell2620.101.25401.25901.2490
5242008.10.27 23:00t/p2620.101.24901.25901.249050.009296.49
5252008.10.27 23:00buy2630.101.24891.24391.2539
5262008.10.28 01:30s/l2630.101.24391.24391.2539-49.189247.31
5272008.10.28 01:30sell2640.101.24391.24891.2389
5282008.10.28 03:03t/p2640.101.23891.24891.238950.009297.31
5292008.10.28 03:03sell2650.101.23841.24341.2334
5302008.10.28 03:16t/p2650.101.23341.24341.233450.009347.31
5312008.10.28 03:16sell2660.101.23281.23781.2278
5322008.10.28 04:27s/l2660.101.23781.23781.2278-50.009297.31
5332008.10.28 04:27sell2670.101.23761.24261.2326
5342008.10.28 04:39s/l2670.101.24261.24261.2326-50.009247.31
5352008.10.28 04:39sell2680.101.24241.24741.2374
5362008.10.28 07:06s/l2680.101.24741.24741.2374-50.009197.31
5372008.10.28 07:06sell2690.101.24731.25231.2423
5382008.10.28 07:41s/l2690.101.25231.25231.2423-50.009147.31
5392008.10.28 07:41sell2700.101.25211.25711.2471
5402008.10.28 08:37s/l2700.101.25711.25711.2471-50.009097.31
5412008.10.28 08:37sell2710.101.25691.26191.2519
5422008.10.28 09:20t/p2710.101.25191.26191.251950.009147.31
5432008.10.28 09:20buy2720.101.25171.24671.2567
5442008.10.28 09:56s/l2720.101.24671.24671.2567-50.009097.31
5452008.10.28 09:56buy2730.101.24691.24191.2519
5462008.10.28 10:22t/p2730.101.25191.24191.251950.009147.31
5472008.10.28 10:22sell2740.101.25191.25691.2469
5482008.10.28 12:30t/p2740.101.24691.25691.246950.009197.31
5492008.10.28 12:30buy2750.101.24691.24191.2519
5502008.10.28 13:24t/p2750.101.25191.24191.251950.009247.31
5512008.10.28 13:24sell2760.101.25191.25691.2469
5522008.10.28 14:12s/l2760.101.25691.25691.2469-50.009197.31
5532008.10.28 14:12sell2770.101.25681.26181.2518
5542008.10.28 14:36t/p2770.101.25181.26181.251850.009247.31
5552008.10.28 14:36sell2780.101.25151.25651.2465
5562008.10.28 15:31s/l2780.101.25651.25651.2465-50.009197.31
5572008.10.28 15:31sell2790.101.25631.26131.2513
5582008.10.28 16:16t/p2790.101.25131.26131.251350.009247.31
5592008.10.28 16:16sell2800.101.25111.25611.2461
5602008.10.28 16:45t/p2800.101.24611.25611.246150.009297.31
5612008.10.28 16:45buy2810.101.24601.24101.2510
5622008.10.28 18:11t/p2810.101.25101.24101.251050.009347.31
5632008.10.28 18:11sell2820.101.25101.25601.2460
5642008.10.28 19:01t/p2820.101.24601.25601.246050.009397.31
5652008.10.28 19:01sell2830.101.24581.25081.2408
5662008.10.28 20:15s/l2830.101.25081.25081.2408-50.009347.31
5672008.10.28 20:15sell2840.101.25061.25561.2456
5682008.10.28 20:31s/l2840.101.25561.25561.2456-50.009297.31
5692008.10.28 20:31buy2850.101.25561.25061.2606
5702008.10.28 20:53t/p2850.101.26061.25061.260650.009347.31
5712008.10.28 20:53buy2860.101.26091.25591.2659
5722008.10.28 21:21t/p2860.101.26591.25591.265950.009397.31
5732008.10.28 21:21buy2870.101.26611.26111.2711
5742008.10.28 22:00t/p2870.101.27111.26111.271150.009447.31
5752008.10.28 22:00sell2880.101.27111.27611.2661
5762008.10.28 23:46s/l2880.101.27611.27611.2661-50.009397.31
5772008.10.28 23:46sell2890.101.27611.28111.2711
5782008.10.29 00:56s/l2890.101.28111.28111.2711-51.099346.22
5792008.10.29 00:56sell2900.101.28091.28591.2759
5802008.10.29 02:26t/p2900.101.27591.28591.275950.009396.22
5812008.10.29 02:26buy2910.101.27581.27081.2808
5822008.10.29 03:30s/l2910.101.27081.27081.2808-50.009346.22
5832008.10.29 03:30buy2920.101.27091.26591.2759
5842008.10.29 07:03s/l2920.101.26591.26591.2759-50.009296.22
5852008.10.29 07:03buy2930.101.26611.26111.2711
5862008.10.29 07:48t/p2930.101.27111.26111.271150.009346.22
5872008.10.29 07:48buy2940.101.27141.26641.2764
5882008.10.29 08:43t/p2940.101.27641.26641.276450.009396.22
5892008.10.29 08:43sell2950.101.27641.28141.2714
5902008.10.29 09:20t/p2950.101.27141.28141.271450.009446.22
5912008.10.29 09:20buy2960.101.27141.26641.2764
5922008.10.29 10:50t/p2960.101.27641.26641.276450.009496.22
5932008.10.29 10:50sell2970.101.27641.28141.2714
5942008.10.29 12:41s/l2970.101.28141.28141.2714-50.009446.22
5952008.10.29 12:41sell2980.101.28121.28621.2762
5962008.10.29 14:31t/p2980.101.27621.28621.276250.009496.22
5972008.10.29 14:31sell2990.101.27591.28091.2709
5982008.10.29 15:43s/l2990.101.28091.28091.2709-50.009446.22
5992008.10.29 15:43sell3000.101.28071.28571.2757
6002008.10.29 16:03s/l3000.101.28571.28571.2757-50.009396.22
6012008.10.29 16:03sell3010.101.28551.29051.2805
6022008.10.29 16:09s/l3010.101.29051.29051.2805-50.009346.22
6032008.10.29 16:09sell3020.101.29031.29531.2853
6042008.10.29 16:24s/l3020.101.29531.29531.2853-50.009296.22
6052008.10.29 16:24buy3030.101.29531.29031.3003
6062008.10.29 17:50s/l3030.101.29031.29031.3003-50.009246.22
6072008.10.29 17:50sell3040.101.29031.29531.2853
6082008.10.29 17:59t/p3040.101.28531.29531.285350.009296.22
6092008.10.29 17:59sell3050.101.28501.29001.2800
6102008.10.29 18:30s/l3050.101.29001.29001.2800-50.009246.22
6112008.10.29 18:30sell3060.101.28981.29481.2848
6122008.10.29 18:39s/l3060.101.29481.29481.2848-50.009196.22
6132008.10.29 18:39sell3070.101.29481.29981.2898
6142008.10.29 18:59t/p3070.101.28981.29981.289850.009246.22
6152008.10.29 18:59sell3080.101.28961.29461.2846
6162008.10.29 20:09s/l3080.101.29461.29461.2846-50.009196.22
6172008.10.29 20:09sell3090.101.29441.29941.2894
6182008.10.29 20:22t/p3090.101.28941.29941.289450.009246.22
6192008.10.29 20:22sell3100.101.28911.29411.2841
6202008.10.29 20:31t/p3100.101.28411.29411.284150.009296.22
6212008.10.29 20:31sell3110.101.28391.28891.2789
6222008.10.29 20:41s/l3110.101.28891.28891.2789-50.009246.22
6232008.10.29 20:41sell3120.101.28881.29381.2838
6242008.10.29 20:55t/p3120.101.28381.29381.283850.009296.22
6252008.10.29 20:55sell3130.101.28361.28861.2786
6262008.10.29 21:15s/l3130.101.28861.28861.2786-50.009246.22
6272008.10.29 21:15sell3140.101.28861.29361.2836
6282008.10.29 21:21s/l3140.101.29361.29361.2836-50.009196.22
6292008.10.29 21:21sell3150.101.29341.29841.2884
6302008.10.30 02:15s/l3150.101.29841.29841.2884-53.279142.95
6312008.10.30 02:15sell3160.101.29821.30321.2932
6322008.10.30 02:21s/l3160.101.30321.30321.2932-50.009092.95
6332008.10.30 02:21sell3170.101.30301.30801.2980
6342008.10.30 02:51s/l3170.101.30801.30801.2980-50.009042.95
6352008.10.30 02:51sell3180.101.30821.31321.3032
6362008.10.30 03:15s/l3180.101.31321.31321.3032-50.008992.95
6372008.10.30 03:15sell3190.101.31301.31801.3080
6382008.10.30 03:18s/l3190.101.31801.31801.3080-50.008942.95
6392008.10.30 03:18sell3200.101.31781.32281.3128
6402008.10.30 03:23t/p3200.101.31281.32281.312850.008992.95
6412008.10.30 03:23sell3210.101.31241.31741.3074
6422008.10.30 03:59s/l3210.101.31741.31741.3074-50.008942.95
6432008.10.30 03:59sell3220.101.31721.32221.3122
6442008.10.30 04:37s/l3220.101.32221.32221.3122-50.008892.95
6452008.10.30 04:37sell3230.101.32201.32701.3170
6462008.10.30 04:41s/l3230.101.32701.32701.3170-50.008842.95
6472008.10.30 04:41sell3240.101.32681.33181.3218
6482008.10.30 04:59t/p3240.101.32181.33181.321850.008892.95
6492008.10.30 04:59sell3250.101.32161.32661.3166
6502008.10.30 08:12t/p3250.101.31661.32661.316650.008942.95
6512008.10.30 08:12sell3260.101.31631.32131.3113
6522008.10.30 09:19s/l3260.101.32131.32131.3113-50.008892.95
6532008.10.30 09:19sell3270.101.32111.32611.3161
6542008.10.30 10:25t/p3270.101.31611.32611.316150.008942.95
6552008.10.30 10:25sell3280.101.31581.32081.3108
6562008.10.30 11:08t/p3280.101.31081.32081.310850.008992.95
6572008.10.30 11:08sell3290.101.31061.31561.3056
6582008.10.30 11:55t/p3290.101.30561.31561.305650.009042.95
6592008.10.30 11:55sell3300.101.30531.31031.3003
6602008.10.30 12:32s/l3300.101.31031.31031.3003-50.008992.95
6612008.10.30 12:32sell3310.101.31011.31511.3051
6622008.10.30 12:46s/l3310.101.31511.31511.3051-50.008942.95
6632008.10.30 12:46sell3320.101.31491.31991.3099
6642008.10.30 13:23t/p3320.101.30991.31991.309950.008992.95
6652008.10.30 13:23buy3330.101.30991.30491.3149
6662008.10.30 14:06s/l3330.101.30491.30491.3149-50.008942.95
6672008.10.30 14:06buy3340.101.30511.30011.3101
6682008.10.30 14:25t/p3340.101.31011.30011.310150.008992.95
6692008.10.30 14:25buy3350.101.31031.30531.3153
6702008.10.30 14:44s/l3350.101.30531.30531.3153-50.008942.95
6712008.10.30 14:44sell3360.101.30531.31031.3003
6722008.10.30 15:29t/p3360.101.30031.31031.300350.008992.95
6732008.10.30 15:29sell3370.101.30011.30511.2951
6742008.10.30 16:00t/p3370.101.29511.30511.295150.009042.95
6752008.10.30 16:00sell3380.101.29481.29981.2898
6762008.10.30 17:25t/p3380.101.28981.29981.289850.009092.95
6772008.10.30 17:25sell3390.101.28961.29461.2846
6782008.10.30 17:46t/p3390.101.28461.29461.284650.009142.95
6792008.10.30 17:46sell3400.101.28431.28931.2793
6802008.10.30 18:22s/l3400.101.28931.28931.2793-50.009092.95
6812008.10.30 18:22sell3410.101.28911.29411.2841
6822008.10.30 19:58s/l3410.101.29411.29411.2841-50.009042.95
6832008.10.30 19:58sell3420.101.29391.29891.2889
6842008.10.30 20:27s/l3420.101.29891.29891.2889-50.008992.95
6852008.10.30 20:27sell3430.101.29891.30391.2939
6862008.10.30 20:46t/p3430.101.29391.30391.293950.009042.95
6872008.10.30 20:46sell3440.101.29371.29871.2887
6882008.10.30 21:05s/l3440.101.29871.29871.2887-50.008992.95
6892008.10.30 21:05sell3450.101.29851.30351.2935
6902008.10.30 21:21t/p3450.101.29351.30351.293550.009042.95
6912008.10.30 21:21sell3460.101.29331.29831.2883
6922008.10.30 23:37t/p3460.101.28831.29831.288350.009092.95
6932008.10.30 23:37sell3470.101.28781.29281.2828
6942008.10.31 02:19t/p3470.101.28281.29281.282848.919141.86
6952008.10.31 02:19sell3480.101.28261.28761.2776
6962008.10.31 02:34t/p3480.101.27761.28761.277650.009191.86
6972008.10.31 02:34sell3490.101.27741.28241.2724
6982008.10.31 03:16s/l3490.101.28241.28241.2724-50.009141.86
6992008.10.31 03:16buy3500.101.28241.27741.2874
7002008.10.31 04:49t/p3500.101.28741.27741.287450.009191.86
7012008.10.31 04:49sell3510.101.28741.29241.2824
7022008.10.31 05:14t/p3510.101.28241.29241.282450.009241.86
7032008.10.31 05:14sell3520.101.28221.28721.2772
7042008.10.31 08:22t/p3520.101.27721.28721.277250.009291.86
7052008.10.31 08:22sell3530.101.27701.28201.2720
7062008.10.31 08:46t/p3530.101.27201.28201.272050.009341.86
7072008.10.31 08:46sell3540.101.27181.27681.2668
7082008.10.31 11:36s/l3540.101.27681.27681.2668-50.009291.86
7092008.10.31 11:36sell3550.101.27661.28161.2716
7102008.10.31 13:57t/p3550.101.27161.28161.271650.009341.86
7112008.10.31 13:57buy3560.101.27161.26661.2766
7122008.10.31 14:39t/p3560.101.27661.26661.276650.009391.86
7132008.10.31 14:39sell3570.101.27681.28181.2718
7142008.10.31 15:39t/p3570.101.27181.28181.271850.009441.86
7152008.10.31 15:39sell3580.101.27161.27661.2666
7162008.10.31 17:17s/l3580.101.27661.27661.2666-50.009391.86
7172008.10.31 17:17sell3590.101.27641.28141.2714
7182008.10.31 17:30t/p3590.101.27141.28141.271450.009441.86
7192008.10.31 17:30buy3600.101.27141.26641.2764
7202008.10.31 19:02t/p3600.101.27641.26641.276450.009491.86
7212008.10.31 19:02sell3610.101.27641.28141.2714
7222008.10.31 20:18t/p3610.101.27141.28141.271450.009541.86
7232008.10.31 20:18buy3620.101.27131.26631.2763
7242008.10.31 21:01t/p3620.101.27631.26631.276350.009591.86
7252008.10.31 21:01buy3630.101.27661.27161.2816
7262008.11.03 02:27t/p3630.101.28161.27161.281650.829642.68
7272008.11.03 02:27sell3640.101.28161.28661.2766
7282008.11.03 05:04s/l3640.101.28661.28661.2766-50.009592.68
7292008.11.03 05:04sell3650.101.28641.29141.2814
7302008.11.03 09:05t/p3650.101.28141.29141.281450.009642.68
7312008.11.03 09:05buy3660.101.28141.27641.2864
7322008.11.03 12:09t/p3660.101.28641.27641.286450.009692.68
7332008.11.03 12:09sell3670.101.28641.29141.2814
7342008.11.03 13:28close at stop3670.101.28461.29141.281418.009710.68