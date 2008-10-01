|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Minute (M1) 2008.09.24 16:34 - 2008.11.03 13:28
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|MaxOrdersTotal1=1; MaxOrdersTotal2=1; MaxOrdersTotal3=1; TrainTimeFrame=60; TrainPeriod=1; PredictPeriod=1; StopLoss=50; TakeProfit=50; Lots=0.1; BeginDate=1970.01.01 00:00;
|Bars in test
|39210
|Ticks modelled
|576680
|Modelling quality
|24.94%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|-289.32
|Gross profit
|9009.83
|Gross loss
|-9299.15
|Profit factor
|0.97
|Expected payoff
|-0.79
|Absolute drawdown
|1186.05
|Maximal drawdown
|1223.05 (12.19%)
|Relative drawdown
|12.19% (1223.05)
|Total trades
|367
|Short positions (won %)
|250 (51.60%)
|Long positions (won %)
|117 (44.44%)
|Profit trades (% of total)
|181 (49.32%)
|Loss trades (% of total)
|186 (50.68%)
|Largest
|profit trade
|50.82
|loss trade
|-53.27
|Average
|profit trade
|49.78
|loss trade
|-50.00
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|6 (300.00)
|consecutive losses (loss in money)
|7 (-353.27)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|300.00 (6)
|consecutive loss (count of losses)
|-353.27 (7)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2008.10.01 00:00
|sell
|1
|0.10
|1.4112
|1.4162
|1.4062
|2
|2008.10.01 09:34
|s/l
|1
|0.10
|1.4162
|1.4162
|1.4062
|-50.00
|9950.00
|3
|2008.10.01 09:34
|sell
|2
|0.10
|1.4160
|1.4210
|1.4110
|4
|2008.10.01 13:52
|t/p
|2
|0.10
|1.4110
|1.4210
|1.4110
|50.00
|10000.00
|5
|2008.10.01 13:52
|buy
|3
|0.10
|1.4110
|1.4060
|1.4160
|6
|2008.10.01 14:03
|s/l
|3
|0.10
|1.4060
|1.4060
|1.4160
|-50.00
|9950.00
|7
|2008.10.01 14:03
|buy
|4
|0.10
|1.4062
|1.4012
|1.4112
|8
|2008.10.01 14:26
|s/l
|4
|0.10
|1.4012
|1.4012
|1.4112
|-50.00
|9900.00
|9
|2008.10.01 14:26
|sell
|5
|0.10
|1.4012
|1.4062
|1.3962
|10
|2008.10.01 17:53
|s/l
|5
|0.10
|1.4062
|1.4062
|1.3962
|-50.00
|9850.00
|11
|2008.10.01 17:53
|buy
|6
|0.10
|1.4063
|1.4013
|1.4113
|12
|2008.10.01 21:23
|s/l
|6
|0.10
|1.4013
|1.4013
|1.4113
|-50.00
|9800.00
|13
|2008.10.01 21:23
|buy
|7
|0.10
|1.4015
|1.3965
|1.4065
|14
|2008.10.02 02:01
|s/l
|7
|0.10
|1.3965
|1.3965
|1.4065
|-47.54
|9752.46
|15
|2008.10.02 02:01
|sell
|8
|0.10
|1.3965
|1.4015
|1.3915
|16
|2008.10.02 03:45
|s/l
|8
|0.10
|1.4015
|1.4015
|1.3915
|-50.00
|9702.46
|17
|2008.10.02 03:45
|sell
|9
|0.10
|1.4013
|1.4063
|1.3963
|18
|2008.10.02 03:53
|t/p
|9
|0.10
|1.3963
|1.4063
|1.3963
|50.00
|9752.46
|19
|2008.10.02 03:53
|sell
|10
|0.10
|1.3959
|1.4009
|1.3909
|20
|2008.10.02 09:16
|t/p
|10
|0.10
|1.3909
|1.4009
|1.3909
|50.00
|9802.46
|21
|2008.10.02 09:16
|sell
|11
|0.10
|1.3907
|1.3957
|1.3857
|22
|2008.10.02 09:35
|t/p
|11
|0.10
|1.3857
|1.3957
|1.3857
|50.00
|9852.46
|23
|2008.10.02 09:35
|buy
|12
|0.10
|1.3855
|1.3805
|1.3905
|24
|2008.10.02 10:12
|t/p
|12
|0.10
|1.3905
|1.3805
|1.3905
|50.00
|9902.46
|25
|2008.10.02 10:12
|sell
|13
|0.10
|1.3905
|1.3955
|1.3855
|26
|2008.10.02 14:35
|t/p
|13
|0.10
|1.3855
|1.3955
|1.3855
|50.00
|9952.46
|27
|2008.10.02 14:35
|sell
|14
|0.10
|1.3850
|1.3900
|1.3800
|28
|2008.10.02 14:38
|t/p
|14
|0.10
|1.3800
|1.3900
|1.3800
|50.00
|10002.46
|29
|2008.10.02 14:38
|sell
|15
|0.10
|1.3798
|1.3848
|1.3748
|30
|2008.10.02 17:57
|s/l
|15
|0.10
|1.3848
|1.3848
|1.3748
|-50.00
|9952.46
|31
|2008.10.02 17:57
|buy
|16
|0.10
|1.3849
|1.3799
|1.3899
|32
|2008.10.02 21:44
|s/l
|16
|0.10
|1.3799
|1.3799
|1.3899
|-50.00
|9902.46
|33
|2008.10.02 21:44
|sell
|17
|0.10
|1.3799
|1.3849
|1.3749
|34
|2008.10.03 03:42
|s/l
|17
|0.10
|1.3849
|1.3849
|1.3749
|-51.09
|9851.37
|35
|2008.10.03 03:42
|sell
|18
|0.10
|1.3848
|1.3898
|1.3798
|36
|2008.10.03 07:58
|s/l
|18
|0.10
|1.3898
|1.3898
|1.3798
|-50.00
|9801.37
|37
|2008.10.03 07:58
|sell
|19
|0.10
|1.3898
|1.3948
|1.3848
|38
|2008.10.03 08:44
|t/p
|19
|0.10
|1.3848
|1.3948
|1.3848
|50.00
|9851.37
|39
|2008.10.03 08:44
|buy
|20
|0.10
|1.3848
|1.3798
|1.3898
|40
|2008.10.03 14:32
|s/l
|20
|0.10
|1.3798
|1.3798
|1.3898
|-50.00
|9801.37
|41
|2008.10.03 14:32
|buy
|21
|0.10
|1.3800
|1.3750
|1.3850
|42
|2008.10.03 14:37
|t/p
|21
|0.10
|1.3850
|1.3750
|1.3850
|50.00
|9851.37
|43
|2008.10.03 14:37
|buy
|22
|0.10
|1.3852
|1.3802
|1.3902
|44
|2008.10.03 14:49
|s/l
|22
|0.10
|1.3802
|1.3802
|1.3902
|-50.00
|9801.37
|45
|2008.10.03 14:49
|buy
|23
|0.10
|1.3802
|1.3752
|1.3852
|46
|2008.10.03 14:59
|s/l
|23
|0.10
|1.3752
|1.3752
|1.3852
|-50.00
|9751.37
|47
|2008.10.03 14:59
|buy
|24
|0.10
|1.3754
|1.3704
|1.3804
|48
|2008.10.03 15:23
|s/l
|24
|0.10
|1.3704
|1.3704
|1.3804
|-50.00
|9701.37
|49
|2008.10.03 15:23
|sell
|25
|0.10
|1.3704
|1.3754
|1.3654
|50
|2008.10.03 15:38
|s/l
|25
|0.10
|1.3754
|1.3754
|1.3654
|-50.00
|9651.37
|51
|2008.10.03 15:38
|sell
|26
|0.10
|1.3752
|1.3802
|1.3702
|52
|2008.10.03 16:47
|s/l
|26
|0.10
|1.3802
|1.3802
|1.3702
|-50.00
|9601.37
|53
|2008.10.03 16:47
|sell
|27
|0.10
|1.3800
|1.3850
|1.3750
|54
|2008.10.03 18:07
|s/l
|27
|0.10
|1.3850
|1.3850
|1.3750
|-50.00
|9551.37
|55
|2008.10.03 18:07
|sell
|28
|0.10
|1.3848
|1.3898
|1.3798
|56
|2008.10.03 18:44
|t/p
|28
|0.10
|1.3798
|1.3898
|1.3798
|50.00
|9601.37
|57
|2008.10.03 18:44
|sell
|29
|0.10
|1.3795
|1.3845
|1.3745
|58
|2008.10.03 19:26
|s/l
|29
|0.10
|1.3845
|1.3845
|1.3745
|-50.00
|9551.37
|59
|2008.10.03 19:26
|sell
|30
|0.10
|1.3843
|1.3893
|1.3793
|60
|2008.10.03 20:11
|s/l
|30
|0.10
|1.3893
|1.3893
|1.3793
|-50.00
|9501.37
|61
|2008.10.03 20:11
|sell
|31
|0.10
|1.3892
|1.3942
|1.3842
|62
|2008.10.03 20:31
|t/p
|31
|0.10
|1.3842
|1.3942
|1.3842
|50.00
|9551.37
|63
|2008.10.03 20:31
|sell
|32
|0.10
|1.3839
|1.3889
|1.3789
|64
|2008.10.03 22:32
|t/p
|32
|0.10
|1.3789
|1.3889
|1.3789
|50.00
|9601.37
|65
|2008.10.03 22:32
|sell
|33
|0.10
|1.3787
|1.3837
|1.3737
|66
|2008.10.05 23:00
|t/p
|33
|0.10
|1.3737
|1.3837
|1.3737
|50.00
|9651.37
|67
|2008.10.05 23:00
|sell
|34
|0.10
|1.3668
|1.3718
|1.3618
|68
|2008.10.06 01:50
|t/p
|34
|0.10
|1.3618
|1.3718
|1.3618
|48.91
|9700.28
|69
|2008.10.06 01:50
|sell
|35
|0.10
|1.3615
|1.3665
|1.3565
|70
|2008.10.06 02:06
|s/l
|35
|0.10
|1.3665
|1.3665
|1.3565
|-50.00
|9650.28
|71
|2008.10.06 02:06
|buy
|36
|0.10
|1.3665
|1.3615
|1.3715
|72
|2008.10.06 02:20
|s/l
|36
|0.10
|1.3615
|1.3615
|1.3715
|-50.00
|9600.28
|73
|2008.10.06 02:20
|sell
|37
|0.10
|1.3614
|1.3664
|1.3564
|74
|2008.10.06 08:08
|t/p
|37
|0.10
|1.3564
|1.3664
|1.3564
|50.00
|9650.28
|75
|2008.10.06 08:08
|sell
|38
|0.10
|1.3561
|1.3611
|1.3511
|76
|2008.10.06 09:56
|s/l
|38
|0.10
|1.3611
|1.3611
|1.3511
|-50.00
|9600.28
|77
|2008.10.06 09:56
|sell
|39
|0.10
|1.3609
|1.3659
|1.3559
|78
|2008.10.06 11:03
|t/p
|39
|0.10
|1.3559
|1.3659
|1.3559
|50.00
|9650.28
|79
|2008.10.06 11:03
|buy
|40
|0.10
|1.3559
|1.3509
|1.3609
|80
|2008.10.06 13:30
|t/p
|40
|0.10
|1.3609
|1.3509
|1.3609
|50.00
|9700.28
|81
|2008.10.06 13:30
|sell
|41
|0.10
|1.3609
|1.3659
|1.3559
|82
|2008.10.06 15:57
|t/p
|41
|0.10
|1.3559
|1.3659
|1.3559
|50.00
|9750.28
|83
|2008.10.06 15:57
|sell
|42
|0.10
|1.3557
|1.3607
|1.3507
|84
|2008.10.06 16:37
|t/p
|42
|0.10
|1.3507
|1.3607
|1.3507
|50.00
|9800.28
|85
|2008.10.06 16:37
|sell
|43
|0.10
|1.3503
|1.3553
|1.3453
|86
|2008.10.06 21:16
|t/p
|43
|0.10
|1.3453
|1.3553
|1.3453
|50.00
|9850.28
|87
|2008.10.06 21:16
|sell
|44
|0.10
|1.3450
|1.3500
|1.3400
|88
|2008.10.06 21:35
|s/l
|44
|0.10
|1.3500
|1.3500
|1.3400
|-50.00
|9800.28
|89
|2008.10.06 21:35
|sell
|45
|0.10
|1.3498
|1.3548
|1.3448
|90
|2008.10.07 02:22
|s/l
|45
|0.10
|1.3548
|1.3548
|1.3448
|-51.09
|9749.19
|91
|2008.10.07 02:22
|sell
|46
|0.10
|1.3546
|1.3596
|1.3496
|92
|2008.10.07 03:01
|t/p
|46
|0.10
|1.3496
|1.3596
|1.3496
|50.00
|9799.19
|93
|2008.10.07 03:01
|sell
|47
|0.10
|1.3494
|1.3544
|1.3444
|94
|2008.10.07 05:47
|s/l
|47
|0.10
|1.3544
|1.3544
|1.3444
|-50.00
|9749.19
|95
|2008.10.07 05:47
|sell
|48
|0.10
|1.3542
|1.3592
|1.3492
|96
|2008.10.07 06:11
|s/l
|48
|0.10
|1.3592
|1.3592
|1.3492
|-50.00
|9699.19
|97
|2008.10.07 06:11
|buy
|49
|0.10
|1.3592
|1.3542
|1.3642
|98
|2008.10.07 07:55
|s/l
|49
|0.10
|1.3542
|1.3542
|1.3642
|-50.00
|9649.19
|99
|2008.10.07 07:55
|sell
|50
|0.10
|1.3539
|1.3589
|1.3489
|100
|2008.10.07 08:15
|s/l
|50
|0.10
|1.3589
|1.3589
|1.3489
|-50.00
|9599.19
|101
|2008.10.07 08:15
|sell
|51
|0.10
|1.3587
|1.3637
|1.3537
|102
|2008.10.07 10:14
|t/p
|51
|0.10
|1.3537
|1.3637
|1.3537
|50.00
|9649.19
|103
|2008.10.07 10:14
|sell
|52
|0.10
|1.3535
|1.3585
|1.3485
|104
|2008.10.07 12:14
|s/l
|52
|0.10
|1.3585
|1.3585
|1.3485
|-50.00
|9599.19
|105
|2008.10.07 12:14
|buy
|53
|0.10
|1.3585
|1.3535
|1.3635
|106
|2008.10.07 14:05
|t/p
|53
|0.10
|1.3635
|1.3535
|1.3635
|50.00
|9649.19
|107
|2008.10.07 14:05
|sell
|54
|0.10
|1.3635
|1.3685
|1.3585
|108
|2008.10.07 14:29
|t/p
|54
|0.10
|1.3585
|1.3685
|1.3585
|50.00
|9699.19
|109
|2008.10.07 14:29
|buy
|55
|0.10
|1.3584
|1.3534
|1.3634
|110
|2008.10.07 15:00
|t/p
|55
|0.10
|1.3634
|1.3534
|1.3634
|50.00
|9749.19
|111
|2008.10.07 15:00
|buy
|56
|0.10
|1.3640
|1.3590
|1.3690
|112
|2008.10.07 15:14
|t/p
|56
|0.10
|1.3690
|1.3590
|1.3690
|50.00
|9799.19
|113
|2008.10.07 15:14
|sell
|57
|0.10
|1.3690
|1.3740
|1.3640
|114
|2008.10.07 15:34
|s/l
|57
|0.10
|1.3740
|1.3740
|1.3640
|-50.00
|9749.19
|115
|2008.10.07 15:34
|buy
|58
|0.10
|1.3741
|1.3691
|1.3791
|116
|2008.10.07 15:47
|s/l
|58
|0.10
|1.3691
|1.3691
|1.3791
|-50.00
|9699.19
|117
|2008.10.07 15:47
|buy
|59
|0.10
|1.3693
|1.3643
|1.3743
|118
|2008.10.07 16:52
|s/l
|59
|0.10
|1.3643
|1.3643
|1.3743
|-50.00
|9649.19
|119
|2008.10.07 16:52
|sell
|60
|0.10
|1.3643
|1.3693
|1.3593
|120
|2008.10.07 17:12
|t/p
|60
|0.10
|1.3593
|1.3693
|1.3593
|50.00
|9699.19
|121
|2008.10.07 17:12
|buy
|61
|0.10
|1.3593
|1.3543
|1.3643
|122
|2008.10.07 17:52
|t/p
|61
|0.10
|1.3643
|1.3543
|1.3643
|50.00
|9749.19
|123
|2008.10.07 17:52
|sell
|62
|0.10
|1.3643
|1.3693
|1.3593
|124
|2008.10.07 19:31
|t/p
|62
|0.10
|1.3593
|1.3693
|1.3593
|50.00
|9799.19
|125
|2008.10.07 19:31
|buy
|63
|0.10
|1.3593
|1.3543
|1.3643
|126
|2008.10.07 20:48
|t/p
|63
|0.10
|1.3643
|1.3543
|1.3643
|50.00
|9849.19
|127
|2008.10.07 20:48
|buy
|64
|0.10
|1.3645
|1.3595
|1.3695
|128
|2008.10.07 22:27
|s/l
|64
|0.10
|1.3595
|1.3595
|1.3695
|-50.00
|9799.19
|129
|2008.10.07 22:27
|sell
|65
|0.10
|1.3595
|1.3645
|1.3545
|130
|2008.10.08 01:43
|t/p
|65
|0.10
|1.3545
|1.3645
|1.3545
|48.91
|9848.10
|131
|2008.10.08 01:43
|sell
|66
|0.10
|1.3543
|1.3593
|1.3493
|132
|2008.10.08 02:29
|s/l
|66
|0.10
|1.3593
|1.3593
|1.3493
|-50.00
|9798.10
|133
|2008.10.08 02:29
|sell
|67
|0.10
|1.3591
|1.3641
|1.3541
|134
|2008.10.08 06:21
|s/l
|67
|0.10
|1.3641
|1.3641
|1.3541
|-50.00
|9748.10
|135
|2008.10.08 06:21
|sell
|68
|0.10
|1.3640
|1.3690
|1.3590
|136
|2008.10.08 06:49
|t/p
|68
|0.10
|1.3590
|1.3690
|1.3590
|50.00
|9798.10
|137
|2008.10.08 06:49
|sell
|69
|0.10
|1.3588
|1.3638
|1.3538
|138
|2008.10.08 09:10
|s/l
|69
|0.10
|1.3638
|1.3638
|1.3538
|-50.00
|9748.10
|139
|2008.10.08 09:10
|sell
|70
|0.10
|1.3636
|1.3686
|1.3586
|140
|2008.10.08 09:13
|s/l
|70
|0.10
|1.3686
|1.3686
|1.3586
|-50.00
|9698.10
|141
|2008.10.08 09:13
|sell
|71
|0.10
|1.3684
|1.3734
|1.3634
|142
|2008.10.08 09:55
|t/p
|71
|0.10
|1.3634
|1.3734
|1.3634
|50.00
|9748.10
|143
|2008.10.08 09:55
|sell
|72
|0.10
|1.3632
|1.3682
|1.3582
|144
|2008.10.08 13:07
|s/l
|72
|0.10
|1.3682
|1.3682
|1.3582
|-50.00
|9698.10
|145
|2008.10.08 13:07
|buy
|73
|0.10
|1.3682
|1.3632
|1.3732
|146
|2008.10.08 14:12
|t/p
|73
|0.10
|1.3732
|1.3632
|1.3732
|50.00
|9748.10
|147
|2008.10.08 14:12
|buy
|74
|0.10
|1.3734
|1.3684
|1.3784
|148
|2008.10.08 14:26
|s/l
|74
|0.10
|1.3684
|1.3684
|1.3784
|-50.00
|9698.10
|149
|2008.10.08 14:26
|buy
|75
|0.10
|1.3686
|1.3636
|1.3736
|150
|2008.10.08 14:51
|s/l
|75
|0.10
|1.3636
|1.3636
|1.3736
|-50.00
|9648.10
|151
|2008.10.08 14:51
|buy
|76
|0.10
|1.3638
|1.3588
|1.3688
|152
|2008.10.08 15:50
|t/p
|76
|0.10
|1.3688
|1.3588
|1.3688
|50.00
|9698.10
|153
|2008.10.08 15:50
|buy
|77
|0.10
|1.3690
|1.3640
|1.3740
|154
|2008.10.08 16:40
|s/l
|77
|0.10
|1.3640
|1.3640
|1.3740
|-50.00
|9648.10
|155
|2008.10.08 16:40
|buy
|78
|0.10
|1.3642
|1.3592
|1.3692
|156
|2008.10.08 18:33
|t/p
|78
|0.10
|1.3692
|1.3592
|1.3692
|50.00
|9698.10
|157
|2008.10.08 18:33
|buy
|79
|0.10
|1.3694
|1.3644
|1.3744
|158
|2008.10.08 20:04
|t/p
|79
|0.10
|1.3744
|1.3644
|1.3744
|50.00
|9748.10
|159
|2008.10.08 20:04
|buy
|80
|0.10
|1.3746
|1.3696
|1.3796
|160
|2008.10.08 20:44
|s/l
|80
|0.10
|1.3696
|1.3696
|1.3796
|-50.00
|9698.10
|161
|2008.10.08 20:44
|buy
|81
|0.10
|1.3698
|1.3648
|1.3748
|162
|2008.10.08 23:06
|s/l
|81
|0.10
|1.3648
|1.3648
|1.3748
|-50.00
|9648.10
|163
|2008.10.08 23:06
|buy
|82
|0.10
|1.3650
|1.3600
|1.3700
|164
|2008.10.09 02:54
|s/l
|82
|0.10
|1.3600
|1.3600
|1.3700
|-47.54
|9600.56
|165
|2008.10.09 02:54
|sell
|83
|0.10
|1.3600
|1.3650
|1.3550
|166
|2008.10.09 03:53
|s/l
|83
|0.10
|1.3650
|1.3650
|1.3550
|-50.00
|9550.56
|167
|2008.10.09 03:53
|sell
|84
|0.10
|1.3648
|1.3698
|1.3598
|168
|2008.10.09 05:36
|s/l
|84
|0.10
|1.3698
|1.3698
|1.3598
|-50.00
|9500.56
|169
|2008.10.09 05:36
|sell
|85
|0.10
|1.3696
|1.3746
|1.3646
|170
|2008.10.09 07:21
|t/p
|85
|0.10
|1.3646
|1.3746
|1.3646
|50.00
|9550.56
|171
|2008.10.09 07:21
|sell
|86
|0.10
|1.3644
|1.3694
|1.3594
|172
|2008.10.09 08:08
|s/l
|86
|0.10
|1.3694
|1.3694
|1.3594
|-50.00
|9500.56
|173
|2008.10.09 08:08
|sell
|87
|0.10
|1.3692
|1.3742
|1.3642
|174
|2008.10.09 10:00
|s/l
|87
|0.10
|1.3742
|1.3742
|1.3642
|-50.00
|9450.56
|175
|2008.10.09 10:00
|buy
|88
|0.10
|1.3742
|1.3692
|1.3792
|176
|2008.10.09 12:50
|s/l
|88
|0.10
|1.3692
|1.3692
|1.3792
|-50.00
|9400.56
|177
|2008.10.09 12:50
|sell
|89
|0.10
|1.3692
|1.3742
|1.3642
|178
|2008.10.09 16:27
|t/p
|89
|0.10
|1.3642
|1.3742
|1.3642
|50.00
|9450.56
|179
|2008.10.09 16:27
|sell
|90
|0.10
|1.3640
|1.3690
|1.3590
|180
|2008.10.09 19:55
|s/l
|90
|0.10
|1.3690
|1.3690
|1.3590
|-50.00
|9400.56
|181
|2008.10.09 19:55
|sell
|91
|0.10
|1.3688
|1.3738
|1.3638
|182
|2008.10.09 21:19
|t/p
|91
|0.10
|1.3638
|1.3738
|1.3638
|50.00
|9450.56
|183
|2008.10.09 21:19
|sell
|92
|0.10
|1.3636
|1.3686
|1.3586
|184
|2008.10.09 23:02
|t/p
|92
|0.10
|1.3586
|1.3686
|1.3586
|50.00
|9500.56
|185
|2008.10.09 23:02
|sell
|93
|0.10
|1.3584
|1.3634
|1.3534
|186
|2008.10.10 06:15
|t/p
|93
|0.10
|1.3534
|1.3634
|1.3534
|48.91
|9549.47
|187
|2008.10.10 06:15
|sell
|94
|0.10
|1.3532
|1.3582
|1.3482
|188
|2008.10.10 08:42
|s/l
|94
|0.10
|1.3582
|1.3582
|1.3482
|-50.00
|9499.47
|189
|2008.10.10 08:42
|sell
|95
|0.10
|1.3580
|1.3630
|1.3530
|190
|2008.10.10 09:32
|s/l
|95
|0.10
|1.3630
|1.3630
|1.3530
|-50.00
|9449.47
|191
|2008.10.10 09:32
|sell
|96
|0.10
|1.3628
|1.3678
|1.3578
|192
|2008.10.10 10:28
|t/p
|96
|0.10
|1.3578
|1.3678
|1.3578
|50.00
|9499.47
|193
|2008.10.10 10:28
|sell
|97
|0.10
|1.3576
|1.3626
|1.3526
|194
|2008.10.10 10:43
|s/l
|97
|0.10
|1.3626
|1.3626
|1.3526
|-50.00
|9449.47
|195
|2008.10.10 10:43
|sell
|98
|0.10
|1.3624
|1.3674
|1.3574
|196
|2008.10.10 11:43
|t/p
|98
|0.10
|1.3574
|1.3674
|1.3574
|50.00
|9499.47
|197
|2008.10.10 11:43
|sell
|99
|0.10
|1.3572
|1.3622
|1.3522
|198
|2008.10.10 12:31
|t/p
|99
|0.10
|1.3522
|1.3622
|1.3522
|50.00
|9549.47
|199
|2008.10.10 12:31
|sell
|100
|0.10
|1.3520
|1.3570
|1.3470
|200
|2008.10.10 13:10
|s/l
|100
|0.10
|1.3570
|1.3570
|1.3470
|-50.00
|9499.47
|201
|2008.10.10 13:10
|buy
|101
|0.10
|1.3570
|1.3520
|1.3620
|202
|2008.10.10 14:54
|s/l
|101
|0.10
|1.3520
|1.3520
|1.3620
|-50.00
|9449.47
|203
|2008.10.10 14:54
|sell
|102
|0.10
|1.3520
|1.3570
|1.3470
|204
|2008.10.10 16:06
|s/l
|102
|0.10
|1.3570
|1.3570
|1.3470
|-50.00
|9399.47
|205
|2008.10.10 16:06
|sell
|103
|0.10
|1.3568
|1.3618
|1.3518
|206
|2008.10.10 16:14
|s/l
|103
|0.10
|1.3618
|1.3618
|1.3518
|-50.00
|9349.47
|207
|2008.10.10 16:14
|sell
|104
|0.10
|1.3616
|1.3666
|1.3566
|208
|2008.10.10 16:19
|t/p
|104
|0.10
|1.3566
|1.3666
|1.3566
|50.00
|9399.47
|209
|2008.10.10 16:19
|sell
|105
|0.10
|1.3564
|1.3614
|1.3514
|210
|2008.10.10 16:42
|t/p
|105
|0.10
|1.3514
|1.3614
|1.3514
|50.00
|9449.47
|211
|2008.10.10 16:42
|sell
|106
|0.10
|1.3511
|1.3561
|1.3461
|212
|2008.10.10 17:51
|t/p
|106
|0.10
|1.3461
|1.3561
|1.3461
|50.00
|9499.47
|213
|2008.10.10 17:51
|sell
|107
|0.10
|1.3459
|1.3509
|1.3409
|214
|2008.10.10 19:34
|t/p
|107
|0.10
|1.3409
|1.3509
|1.3409
|50.00
|9549.47
|215
|2008.10.10 19:34
|sell
|108
|0.10
|1.3407
|1.3457
|1.3357
|216
|2008.10.10 19:45
|t/p
|108
|0.10
|1.3357
|1.3457
|1.3357
|50.00
|9599.47
|217
|2008.10.10 19:45
|sell
|109
|0.10
|1.3354
|1.3404
|1.3304
|218
|2008.10.10 20:28
|t/p
|109
|0.10
|1.3304
|1.3404
|1.3304
|50.00
|9649.47
|219
|2008.10.10 20:28
|sell
|110
|0.10
|1.3302
|1.3352
|1.3252
|220
|2008.10.10 21:12
|s/l
|110
|0.10
|1.3352
|1.3352
|1.3252
|-50.00
|9599.47
|221
|2008.10.10 21:12
|sell
|111
|0.10
|1.3350
|1.3400
|1.3300
|222
|2008.10.10 21:28
|s/l
|111
|0.10
|1.3400
|1.3400
|1.3300
|-50.00
|9549.47
|223
|2008.10.10 21:28
|sell
|112
|0.10
|1.3398
|1.3448
|1.3348
|224
|2008.10.10 21:36
|s/l
|112
|0.10
|1.3448
|1.3448
|1.3348
|-50.00
|9499.47
|225
|2008.10.10 21:36
|sell
|113
|0.10
|1.3446
|1.3496
|1.3396
|226
|2008.10.10 21:41
|t/p
|113
|0.10
|1.3396
|1.3496
|1.3396
|50.00
|9549.47
|227
|2008.10.10 21:41
|sell
|114
|0.10
|1.3394
|1.3444
|1.3344
|228
|2008.10.12 23:00
|s/l
|114
|0.10
|1.3444
|1.3444
|1.3344
|-50.00
|9499.47
|229
|2008.10.12 23:00
|sell
|115
|0.10
|1.3572
|1.3622
|1.3522
|230
|2008.10.13 00:53
|s/l
|115
|0.10
|1.3622
|1.3622
|1.3522
|-51.09
|9448.38
|231
|2008.10.13 00:53
|sell
|116
|0.10
|1.3620
|1.3670
|1.3570
|232
|2008.10.13 03:00
|t/p
|116
|0.10
|1.3570
|1.3670
|1.3570
|50.00
|9498.38
|233
|2008.10.13 03:00
|buy
|117
|0.10
|1.3570
|1.3520
|1.3620
|234
|2008.10.13 04:45
|s/l
|117
|0.10
|1.3520
|1.3520
|1.3620
|-50.00
|9448.38
|235
|2008.10.13 04:45
|buy
|118
|0.10
|1.3522
|1.3472
|1.3572
|236
|2008.10.13 04:54
|s/l
|118
|0.10
|1.3472
|1.3472
|1.3572
|-50.00
|9398.38
|237
|2008.10.13 04:54
|buy
|119
|0.10
|1.3474
|1.3424
|1.3524
|238
|2008.10.13 05:59
|t/p
|119
|0.10
|1.3524
|1.3424
|1.3524
|50.00
|9448.38
|239
|2008.10.13 05:59
|buy
|120
|0.10
|1.3526
|1.3476
|1.3576
|240
|2008.10.13 07:17
|s/l
|120
|0.10
|1.3476
|1.3476
|1.3576
|-50.00
|9398.38
|241
|2008.10.13 07:17
|sell
|121
|0.10
|1.3476
|1.3526
|1.3426
|242
|2008.10.13 07:32
|s/l
|121
|0.10
|1.3526
|1.3526
|1.3426
|-50.00
|9348.38
|243
|2008.10.13 07:32
|sell
|122
|0.10
|1.3524
|1.3574
|1.3474
|244
|2008.10.13 08:01
|s/l
|122
|0.10
|1.3574
|1.3574
|1.3474
|-50.00
|9298.38
|245
|2008.10.13 08:01
|sell
|123
|0.10
|1.3572
|1.3622
|1.3522
|246
|2008.10.13 08:13
|s/l
|123
|0.10
|1.3622
|1.3622
|1.3522
|-50.00
|9248.38
|247
|2008.10.13 08:13
|sell
|124
|0.10
|1.3621
|1.3671
|1.3571
|248
|2008.10.13 08:47
|s/l
|124
|0.10
|1.3671
|1.3671
|1.3571
|-50.00
|9198.38
|249
|2008.10.13 08:47
|sell
|125
|0.10
|1.3669
|1.3719
|1.3619
|250
|2008.10.13 09:09
|t/p
|125
|0.10
|1.3619
|1.3719
|1.3619
|50.00
|9248.38
|251
|2008.10.13 09:09
|buy
|126
|0.10
|1.3618
|1.3568
|1.3668
|252
|2008.10.13 12:32
|s/l
|126
|0.10
|1.3568
|1.3568
|1.3668
|-50.00
|9198.38
|253
|2008.10.13 12:32
|buy
|127
|0.10
|1.3569
|1.3519
|1.3619
|254
|2008.10.13 13:46
|t/p
|127
|0.10
|1.3619
|1.3519
|1.3619
|50.00
|9248.38
|255
|2008.10.13 13:46
|sell
|128
|0.10
|1.3620
|1.3670
|1.3570
|256
|2008.10.13 15:02
|s/l
|128
|0.10
|1.3670
|1.3670
|1.3570
|-50.00
|9198.38
|257
|2008.10.13 15:02
|sell
|129
|0.10
|1.3669
|1.3719
|1.3619
|258
|2008.10.13 16:03
|t/p
|129
|0.10
|1.3619
|1.3719
|1.3619
|50.00
|9248.38
|259
|2008.10.13 16:03
|sell
|130
|0.10
|1.3617
|1.3667
|1.3567
|260
|2008.10.13 17:30
|t/p
|130
|0.10
|1.3567
|1.3667
|1.3567
|50.00
|9298.38
|261
|2008.10.13 17:30
|sell
|131
|0.10
|1.3565
|1.3615
|1.3515
|262
|2008.10.13 18:11
|t/p
|131
|0.10
|1.3515
|1.3615
|1.3515
|50.00
|9348.38
|263
|2008.10.13 18:11
|sell
|132
|0.10
|1.3512
|1.3562
|1.3462
|264
|2008.10.13 21:30
|s/l
|132
|0.10
|1.3562
|1.3562
|1.3462
|-50.00
|9298.38
|265
|2008.10.13 21:30
|sell
|133
|0.10
|1.3560
|1.3610
|1.3510
|266
|2008.10.14 00:43
|s/l
|133
|0.10
|1.3610
|1.3610
|1.3510
|-51.09
|9247.29
|267
|2008.10.14 00:43
|sell
|134
|0.10
|1.3608
|1.3658
|1.3558
|268
|2008.10.14 01:59
|s/l
|134
|0.10
|1.3658
|1.3658
|1.3558
|-50.00
|9197.29
|269
|2008.10.14 01:59
|sell
|135
|0.10
|1.3656
|1.3706
|1.3606
|270
|2008.10.14 12:04
|s/l
|135
|0.10
|1.3706
|1.3706
|1.3606
|-50.00
|9147.29
|271
|2008.10.14 12:04
|sell
|136
|0.10
|1.3704
|1.3754
|1.3654
|272
|2008.10.14 13:15
|s/l
|136
|0.10
|1.3754
|1.3754
|1.3654
|-50.00
|9097.29
|273
|2008.10.14 13:15
|sell
|137
|0.10
|1.3753
|1.3803
|1.3703
|274
|2008.10.14 15:12
|t/p
|137
|0.10
|1.3703
|1.3803
|1.3703
|50.00
|9147.29
|275
|2008.10.14 15:12
|sell
|138
|0.10
|1.3701
|1.3751
|1.3651
|276
|2008.10.14 16:24
|t/p
|138
|0.10
|1.3651
|1.3751
|1.3651
|50.00
|9197.29
|277
|2008.10.14 16:24
|buy
|139
|0.10
|1.3651
|1.3601
|1.3701
|278
|2008.10.15 01:04
|s/l
|139
|0.10
|1.3601
|1.3601
|1.3701
|-49.18
|9148.11
|279
|2008.10.15 01:04
|sell
|140
|0.10
|1.3599
|1.3649
|1.3549
|280
|2008.10.15 02:02
|t/p
|140
|0.10
|1.3549
|1.3649
|1.3549
|50.00
|9198.11
|281
|2008.10.15 02:02
|sell
|141
|0.10
|1.3547
|1.3597
|1.3497
|282
|2008.10.15 07:54
|s/l
|141
|0.10
|1.3597
|1.3597
|1.3497
|-50.00
|9148.11
|283
|2008.10.15 07:54
|buy
|142
|0.10
|1.3597
|1.3547
|1.3647
|284
|2008.10.15 12:31
|t/p
|142
|0.10
|1.3647
|1.3547
|1.3647
|50.00
|9198.11
|285
|2008.10.15 12:31
|buy
|143
|0.10
|1.3649
|1.3599
|1.3699
|286
|2008.10.15 14:45
|s/l
|143
|0.10
|1.3599
|1.3599
|1.3699
|-50.00
|9148.11
|287
|2008.10.15 14:45
|sell
|144
|0.10
|1.3599
|1.3649
|1.3549
|288
|2008.10.15 18:07
|t/p
|144
|0.10
|1.3549
|1.3649
|1.3549
|50.00
|9198.11
|289
|2008.10.15 18:07
|buy
|145
|0.10
|1.3549
|1.3499
|1.3599
|290
|2008.10.15 20:09
|s/l
|145
|0.10
|1.3499
|1.3499
|1.3599
|-50.00
|9148.11
|291
|2008.10.15 20:09
|sell
|146
|0.10
|1.3499
|1.3549
|1.3449
|292
|2008.10.16 00:12
|t/p
|146
|0.10
|1.3449
|1.3549
|1.3449
|46.73
|9194.84
|293
|2008.10.16 00:12
|sell
|147
|0.10
|1.3447
|1.3497
|1.3397
|294
|2008.10.16 02:44
|s/l
|147
|0.10
|1.3497
|1.3497
|1.3397
|-50.00
|9144.84
|295
|2008.10.16 02:44
|sell
|148
|0.10
|1.3496
|1.3546
|1.3446
|296
|2008.10.16 06:11
|t/p
|148
|0.10
|1.3446
|1.3546
|1.3446
|50.00
|9194.84
|297
|2008.10.16 06:11
|sell
|149
|0.10
|1.3444
|1.3494
|1.3394
|298
|2008.10.16 06:26
|t/p
|149
|0.10
|1.3394
|1.3494
|1.3394
|50.00
|9244.84
|299
|2008.10.16 06:26
|sell
|150
|0.10
|1.3391
|1.3441
|1.3341
|300
|2008.10.16 07:11
|s/l
|150
|0.10
|1.3441
|1.3441
|1.3341
|-50.00
|9194.84
|301
|2008.10.16 07:11
|sell
|151
|0.10
|1.3439
|1.3489
|1.3389
|302
|2008.10.16 07:19
|t/p
|151
|0.10
|1.3389
|1.3489
|1.3389
|50.00
|9244.84
|303
|2008.10.16 07:19
|sell
|152
|0.10
|1.3387
|1.3437
|1.3337
|304
|2008.10.16 10:01
|s/l
|152
|0.10
|1.3437
|1.3437
|1.3337
|-50.00
|9194.84
|305
|2008.10.16 10:01
|buy
|153
|0.10
|1.3437
|1.3387
|1.3487
|306
|2008.10.16 11:24
|t/p
|153
|0.10
|1.3487
|1.3387
|1.3487
|50.00
|9244.84
|307
|2008.10.16 11:24
|buy
|154
|0.10
|1.3489
|1.3439
|1.3539
|308
|2008.10.16 11:51
|s/l
|154
|0.10
|1.3439
|1.3439
|1.3539
|-50.00
|9194.84
|309
|2008.10.16 11:51
|buy
|155
|0.10
|1.3441
|1.3391
|1.3491
|310
|2008.10.16 13:14
|t/p
|155
|0.10
|1.3491
|1.3391
|1.3491
|50.00
|9244.84
|311
|2008.10.16 13:14
|sell
|156
|0.10
|1.3492
|1.3542
|1.3442
|312
|2008.10.16 15:55
|t/p
|156
|0.10
|1.3442
|1.3542
|1.3442
|50.00
|9294.84
|313
|2008.10.16 15:55
|sell
|157
|0.10
|1.3440
|1.3490
|1.3390
|314
|2008.10.16 16:20
|t/p
|157
|0.10
|1.3390
|1.3490
|1.3390
|50.00
|9344.84
|315
|2008.10.16 16:20
|buy
|158
|0.10
|1.3390
|1.3340
|1.3440
|316
|2008.10.16 18:22
|t/p
|158
|0.10
|1.3440
|1.3340
|1.3440
|50.00
|9394.84
|317
|2008.10.16 18:22
|sell
|159
|0.10
|1.3442
|1.3492
|1.3392
|318
|2008.10.16 19:51
|t/p
|159
|0.10
|1.3392
|1.3492
|1.3392
|50.00
|9444.84
|319
|2008.10.16 19:51
|sell
|160
|0.10
|1.3390
|1.3440
|1.3340
|320
|2008.10.16 20:49
|s/l
|160
|0.10
|1.3440
|1.3440
|1.3340
|-50.00
|9394.84
|321
|2008.10.16 20:49
|sell
|161
|0.10
|1.3438
|1.3488
|1.3388
|322
|2008.10.16 23:20
|s/l
|161
|0.10
|1.3488
|1.3488
|1.3388
|-50.00
|9344.84
|323
|2008.10.16 23:20
|sell
|162
|0.10
|1.3486
|1.3536
|1.3436
|324
|2008.10.17 03:43
|t/p
|162
|0.10
|1.3436
|1.3536
|1.3436
|48.91
|9393.75
|325
|2008.10.17 03:43
|sell
|163
|0.10
|1.3434
|1.3484
|1.3384
|326
|2008.10.17 06:30
|s/l
|163
|0.10
|1.3484
|1.3484
|1.3384
|-50.00
|9343.75
|327
|2008.10.17 06:30
|sell
|164
|0.10
|1.3482
|1.3532
|1.3432
|328
|2008.10.17 10:02
|t/p
|164
|0.10
|1.3432
|1.3532
|1.3432
|50.00
|9393.75
|329
|2008.10.17 10:02
|sell
|165
|0.10
|1.3430
|1.3480
|1.3380
|330
|2008.10.17 16:01
|s/l
|165
|0.10
|1.3480
|1.3480
|1.3380
|-50.00
|9343.75
|331
|2008.10.17 16:01
|sell
|166
|0.10
|1.3479
|1.3529
|1.3429
|332
|2008.10.17 16:31
|t/p
|166
|0.10
|1.3429
|1.3529
|1.3429
|50.00
|9393.75
|333
|2008.10.17 16:31
|sell
|167
|0.10
|1.3427
|1.3477
|1.3377
|334
|2008.10.17 16:48
|s/l
|167
|0.10
|1.3477
|1.3477
|1.3377
|-50.00
|9343.75
|335
|2008.10.17 16:48
|sell
|168
|0.10
|1.3475
|1.3525
|1.3425
|336
|2008.10.17 20:40
|t/p
|168
|0.10
|1.3425
|1.3525
|1.3425
|50.00
|9393.75
|337
|2008.10.17 20:40
|buy
|169
|0.10
|1.3423
|1.3373
|1.3473
|338
|2008.10.20 05:41
|t/p
|169
|0.10
|1.3473
|1.3373
|1.3473
|50.82
|9444.57
|339
|2008.10.20 05:41
|sell
|170
|0.10
|1.3474
|1.3524
|1.3424
|340
|2008.10.20 08:56
|s/l
|170
|0.10
|1.3524
|1.3524
|1.3424
|-50.00
|9394.57
|341
|2008.10.20 08:56
|sell
|171
|0.10
|1.3523
|1.3573
|1.3473
|342
|2008.10.20 10:30
|t/p
|171
|0.10
|1.3473
|1.3573
|1.3473
|50.00
|9444.57
|343
|2008.10.20 10:30
|sell
|172
|0.10
|1.3471
|1.3521
|1.3421
|344
|2008.10.20 13:13
|t/p
|172
|0.10
|1.3421
|1.3521
|1.3421
|50.00
|9494.57
|345
|2008.10.20 13:13
|sell
|173
|0.10
|1.3418
|1.3468
|1.3368
|346
|2008.10.20 15:25
|t/p
|173
|0.10
|1.3368
|1.3468
|1.3368
|50.00
|9544.57
|347
|2008.10.20 15:25
|sell
|174
|0.10
|1.3365
|1.3415
|1.3315
|348
|2008.10.20 16:41
|t/p
|174
|0.10
|1.3315
|1.3415
|1.3315
|50.00
|9594.57
|349
|2008.10.20 16:41
|buy
|175
|0.10
|1.3314
|1.3264
|1.3364
|350
|2008.10.21 08:46
|s/l
|175
|0.10
|1.3264
|1.3264
|1.3364
|-49.18
|9545.39
|351
|2008.10.21 08:46
|sell
|176
|0.10
|1.3263
|1.3313
|1.3213
|352
|2008.10.21 10:36
|t/p
|176
|0.10
|1.3213
|1.3313
|1.3213
|50.00
|9595.39
|353
|2008.10.21 10:36
|buy
|177
|0.10
|1.3213
|1.3163
|1.3263
|354
|2008.10.21 11:50
|t/p
|177
|0.10
|1.3263
|1.3163
|1.3263
|50.00
|9645.39
|355
|2008.10.21 11:50
|sell
|178
|0.10
|1.3263
|1.3313
|1.3213
|356
|2008.10.21 12:56
|t/p
|178
|0.10
|1.3213
|1.3313
|1.3213
|50.00
|9695.39
|357
|2008.10.21 12:56
|buy
|179
|0.10
|1.3213
|1.3163
|1.3263
|358
|2008.10.21 14:34
|s/l
|179
|0.10
|1.3163
|1.3163
|1.3263
|-50.00
|9645.39
|359
|2008.10.21 14:34
|buy
|180
|0.10
|1.3164
|1.3114
|1.3214
|360
|2008.10.21 16:07
|t/p
|180
|0.10
|1.3214
|1.3114
|1.3214
|50.00
|9695.39
|361
|2008.10.21 16:07
|sell
|181
|0.10
|1.3214
|1.3264
|1.3164
|362
|2008.10.21 17:28
|t/p
|181
|0.10
|1.3164
|1.3264
|1.3164
|50.00
|9745.39
|363
|2008.10.21 17:28
|sell
|182
|0.10
|1.3162
|1.3212
|1.3112
|364
|2008.10.21 17:51
|t/p
|182
|0.10
|1.3112
|1.3212
|1.3112
|50.00
|9795.39
|365
|2008.10.21 17:51
|buy
|183
|0.10
|1.3111
|1.3061
|1.3161
|366
|2008.10.21 21:23
|s/l
|183
|0.10
|1.3061
|1.3061
|1.3161
|-50.00
|9745.39
|367
|2008.10.21 21:23
|sell
|184
|0.10
|1.3061
|1.3111
|1.3011
|368
|2008.10.22 01:42
|t/p
|184
|0.10
|1.3011
|1.3111
|1.3011
|48.91
|9794.30
|369
|2008.10.22 01:42
|buy
|185
|0.10
|1.3011
|1.2961
|1.3061
|370
|2008.10.22 04:28
|s/l
|185
|0.10
|1.2961
|1.2961
|1.3061
|-50.00
|9744.30
|371
|2008.10.22 04:28
|buy
|186
|0.10
|1.2963
|1.2913
|1.3013
|372
|2008.10.22 05:43
|s/l
|186
|0.10
|1.2913
|1.2913
|1.3013
|-50.00
|9694.30
|373
|2008.10.22 05:43
|buy
|187
|0.10
|1.2915
|1.2865
|1.2965
|374
|2008.10.22 06:17
|s/l
|187
|0.10
|1.2865
|1.2865
|1.2965
|-50.00
|9644.30
|375
|2008.10.22 06:17
|buy
|188
|0.10
|1.2867
|1.2817
|1.2917
|376
|2008.10.22 06:25
|s/l
|188
|0.10
|1.2817
|1.2817
|1.2917
|-50.00
|9594.30
|377
|2008.10.22 06:25
|buy
|189
|0.10
|1.2818
|1.2768
|1.2868
|378
|2008.10.22 06:29
|s/l
|189
|0.10
|1.2768
|1.2768
|1.2868
|-50.00
|9544.30
|379
|2008.10.22 06:29
|buy
|190
|0.10
|1.2769
|1.2719
|1.2819
|380
|2008.10.22 06:38
|t/p
|190
|0.10
|1.2819
|1.2719
|1.2819
|50.00
|9594.30
|381
|2008.10.22 06:38
|buy
|191
|0.10
|1.2821
|1.2771
|1.2871
|382
|2008.10.22 07:14
|t/p
|191
|0.10
|1.2871
|1.2771
|1.2871
|50.00
|9644.30
|383
|2008.10.22 07:14
|buy
|192
|0.10
|1.2873
|1.2823
|1.2923
|384
|2008.10.22 07:26
|s/l
|192
|0.10
|1.2823
|1.2823
|1.2923
|-50.00
|9594.30
|385
|2008.10.22 07:26
|buy
|193
|0.10
|1.2825
|1.2775
|1.2875
|386
|2008.10.22 08:38
|t/p
|193
|0.10
|1.2875
|1.2775
|1.2875
|50.00
|9644.30
|387
|2008.10.22 08:38
|buy
|194
|0.10
|1.2877
|1.2827
|1.2927
|388
|2008.10.22 09:35
|s/l
|194
|0.10
|1.2827
|1.2827
|1.2927
|-50.00
|9594.30
|389
|2008.10.22 09:35
|sell
|195
|0.10
|1.2827
|1.2877
|1.2777
|390
|2008.10.22 10:16
|s/l
|195
|0.10
|1.2877
|1.2877
|1.2777
|-50.00
|9544.30
|391
|2008.10.22 10:16
|sell
|196
|0.10
|1.2875
|1.2925
|1.2825
|392
|2008.10.22 10:47
|s/l
|196
|0.10
|1.2925
|1.2925
|1.2825
|-50.00
|9494.30
|393
|2008.10.22 10:47
|sell
|197
|0.10
|1.2923
|1.2973
|1.2873
|394
|2008.10.22 12:34
|t/p
|197
|0.10
|1.2873
|1.2973
|1.2873
|50.00
|9544.30
|395
|2008.10.22 12:34
|sell
|198
|0.10
|1.2871
|1.2921
|1.2821
|396
|2008.10.22 16:02
|t/p
|198
|0.10
|1.2821
|1.2921
|1.2821
|50.00
|9594.30
|397
|2008.10.22 16:02
|buy
|199
|0.10
|1.2820
|1.2770
|1.2870
|398
|2008.10.22 16:20
|t/p
|199
|0.10
|1.2870
|1.2770
|1.2870
|50.00
|9644.30
|399
|2008.10.22 16:20
|buy
|200
|0.10
|1.2872
|1.2822
|1.2922
|400
|2008.10.22 21:38
|s/l
|200
|0.10
|1.2822
|1.2822
|1.2922
|-50.00
|9594.30
|401
|2008.10.22 21:38
|buy
|201
|0.10
|1.2824
|1.2774
|1.2874
|402
|2008.10.23 01:07
|s/l
|201
|0.10
|1.2774
|1.2774
|1.2874
|-47.54
|9546.76
|403
|2008.10.23 01:07
|sell
|202
|0.10
|1.2771
|1.2821
|1.2721
|404
|2008.10.23 02:09
|s/l
|202
|0.10
|1.2821
|1.2821
|1.2721
|-50.00
|9496.76
|405
|2008.10.23 02:09
|buy
|203
|0.10
|1.2823
|1.2773
|1.2873
|406
|2008.10.23 05:34
|s/l
|203
|0.10
|1.2773
|1.2773
|1.2873
|-50.00
|9446.76
|407
|2008.10.23 05:34
|buy
|204
|0.10
|1.2772
|1.2722
|1.2822
|408
|2008.10.23 07:56
|t/p
|204
|0.10
|1.2822
|1.2722
|1.2822
|50.00
|9496.76
|409
|2008.10.23 07:56
|sell
|205
|0.10
|1.2822
|1.2872
|1.2772
|410
|2008.10.23 14:25
|t/p
|205
|0.10
|1.2772
|1.2872
|1.2772
|50.00
|9546.76
|411
|2008.10.23 14:25
|sell
|206
|0.10
|1.2770
|1.2820
|1.2720
|412
|2008.10.23 14:53
|s/l
|206
|0.10
|1.2820
|1.2820
|1.2720
|-50.00
|9496.76
|413
|2008.10.23 14:53
|sell
|207
|0.10
|1.2818
|1.2868
|1.2768
|414
|2008.10.23 16:51
|s/l
|207
|0.10
|1.2868
|1.2868
|1.2768
|-50.00
|9446.76
|415
|2008.10.23 16:51
|sell
|208
|0.10
|1.2866
|1.2916
|1.2816
|416
|2008.10.23 18:10
|t/p
|208
|0.10
|1.2816
|1.2916
|1.2816
|50.00
|9496.76
|417
|2008.10.23 18:10
|sell
|209
|0.10
|1.2811
|1.2861
|1.2761
|418
|2008.10.23 20:28
|s/l
|209
|0.10
|1.2861
|1.2861
|1.2761
|-50.00
|9446.76
|419
|2008.10.23 20:28
|sell
|210
|0.10
|1.2860
|1.2910
|1.2810
|420
|2008.10.23 22:07
|s/l
|210
|0.10
|1.2910
|1.2910
|1.2810
|-50.00
|9396.76
|421
|2008.10.23 22:07
|sell
|211
|0.10
|1.2910
|1.2960
|1.2860
|422
|2008.10.23 23:03
|s/l
|211
|0.10
|1.2960
|1.2960
|1.2860
|-50.00
|9346.76
|423
|2008.10.23 23:03
|buy
|212
|0.10
|1.2962
|1.2912
|1.3012
|424
|2008.10.24 01:36
|s/l
|212
|0.10
|1.2912
|1.2912
|1.3012
|-49.18
|9297.58
|425
|2008.10.24 01:36
|sell
|213
|0.10
|1.2911
|1.2961
|1.2861
|426
|2008.10.24 02:15
|t/p
|213
|0.10
|1.2861
|1.2961
|1.2861
|50.00
|9347.58
|427
|2008.10.24 02:15
|buy
|214
|0.10
|1.2860
|1.2810
|1.2910
|428
|2008.10.24 03:54
|s/l
|214
|0.10
|1.2810
|1.2810
|1.2910
|-50.00
|9297.58
|429
|2008.10.24 03:54
|sell
|215
|0.10
|1.2810
|1.2860
|1.2760
|430
|2008.10.24 05:32
|t/p
|215
|0.10
|1.2760
|1.2860
|1.2760
|50.00
|9347.58
|431
|2008.10.24 05:32
|buy
|216
|0.10
|1.2760
|1.2710
|1.2810
|432
|2008.10.24 06:47
|t/p
|216
|0.10
|1.2810
|1.2710
|1.2810
|50.00
|9397.58
|433
|2008.10.24 06:47
|buy
|217
|0.10
|1.2812
|1.2762
|1.2862
|434
|2008.10.24 07:18
|s/l
|217
|0.10
|1.2762
|1.2762
|1.2862
|-50.00
|9347.58
|435
|2008.10.24 07:18
|buy
|218
|0.10
|1.2763
|1.2713
|1.2813
|436
|2008.10.24 08:54
|s/l
|218
|0.10
|1.2713
|1.2713
|1.2813
|-50.00
|9297.58
|437
|2008.10.24 08:54
|buy
|219
|0.10
|1.2715
|1.2665
|1.2765
|438
|2008.10.24 08:55
|s/l
|219
|0.10
|1.2665
|1.2665
|1.2765
|-50.00
|9247.58
|439
|2008.10.24 08:55
|buy
|220
|0.10
|1.2667
|1.2617
|1.2717
|440
|2008.10.24 09:11
|t/p
|220
|0.10
|1.2717
|1.2617
|1.2717
|50.00
|9297.58
|441
|2008.10.24 09:11
|buy
|221
|0.10
|1.2719
|1.2669
|1.2769
|442
|2008.10.24 09:29
|s/l
|221
|0.10
|1.2669
|1.2669
|1.2769
|-50.00
|9247.58
|443
|2008.10.24 09:29
|sell
|222
|0.10
|1.2669
|1.2719
|1.2619
|444
|2008.10.24 10:16
|t/p
|222
|0.10
|1.2619
|1.2719
|1.2619
|50.00
|9297.58
|445
|2008.10.24 10:16
|sell
|223
|0.10
|1.2616
|1.2666
|1.2566
|446
|2008.10.24 10:39
|t/p
|223
|0.10
|1.2566
|1.2666
|1.2566
|50.00
|9347.58
|447
|2008.10.24 10:39
|sell
|224
|0.10
|1.2564
|1.2614
|1.2514
|448
|2008.10.24 11:33
|t/p
|224
|0.10
|1.2514
|1.2614
|1.2514
|50.00
|9397.58
|449
|2008.10.24 11:33
|buy
|225
|0.10
|1.2514
|1.2464
|1.2564
|450
|2008.10.24 11:57
|t/p
|225
|0.10
|1.2564
|1.2464
|1.2564
|50.00
|9447.58
|451
|2008.10.24 11:57
|buy
|226
|0.10
|1.2566
|1.2516
|1.2616
|452
|2008.10.24 14:21
|t/p
|226
|0.10
|1.2616
|1.2516
|1.2616
|50.00
|9497.58
|453
|2008.10.24 14:21
|buy
|227
|0.10
|1.2619
|1.2569
|1.2669
|454
|2008.10.24 14:40
|t/p
|227
|0.10
|1.2669
|1.2569
|1.2669
|50.00
|9547.58
|455
|2008.10.24 14:40
|buy
|228
|0.10
|1.2673
|1.2623
|1.2723
|456
|2008.10.24 14:48
|s/l
|228
|0.10
|1.2623
|1.2623
|1.2723
|-50.00
|9497.58
|457
|2008.10.24 14:48
|buy
|229
|0.10
|1.2623
|1.2573
|1.2673
|458
|2008.10.24 15:42
|t/p
|229
|0.10
|1.2673
|1.2573
|1.2673
|50.00
|9547.58
|459
|2008.10.24 15:42
|sell
|230
|0.10
|1.2674
|1.2724
|1.2624
|460
|2008.10.24 15:58
|s/l
|230
|0.10
|1.2724
|1.2724
|1.2624
|-50.00
|9497.58
|461
|2008.10.24 15:58
|sell
|231
|0.10
|1.2725
|1.2775
|1.2675
|462
|2008.10.24 16:09
|t/p
|231
|0.10
|1.2675
|1.2775
|1.2675
|50.00
|9547.58
|463
|2008.10.24 16:09
|buy
|232
|0.10
|1.2675
|1.2625
|1.2725
|464
|2008.10.24 16:11
|t/p
|232
|0.10
|1.2725
|1.2625
|1.2725
|50.00
|9597.58
|465
|2008.10.24 16:11
|buy
|233
|0.10
|1.2727
|1.2677
|1.2777
|466
|2008.10.24 16:16
|s/l
|233
|0.10
|1.2677
|1.2677
|1.2777
|-50.00
|9547.58
|467
|2008.10.24 16:16
|buy
|234
|0.10
|1.2679
|1.2629
|1.2729
|468
|2008.10.24 16:59
|t/p
|234
|0.10
|1.2729
|1.2629
|1.2729
|50.00
|9597.58
|469
|2008.10.24 16:59
|sell
|235
|0.10
|1.2730
|1.2780
|1.2680
|470
|2008.10.24 17:58
|t/p
|235
|0.10
|1.2680
|1.2780
|1.2680
|50.00
|9647.58
|471
|2008.10.24 17:58
|buy
|236
|0.10
|1.2680
|1.2630
|1.2730
|472
|2008.10.24 19:45
|s/l
|236
|0.10
|1.2630
|1.2630
|1.2730
|-50.00
|9597.58
|473
|2008.10.24 19:45
|sell
|237
|0.10
|1.2630
|1.2680
|1.2580
|474
|2008.10.24 20:05
|t/p
|237
|0.10
|1.2580
|1.2680
|1.2580
|50.00
|9647.58
|475
|2008.10.24 20:05
|sell
|238
|0.10
|1.2577
|1.2627
|1.2527
|476
|2008.10.24 20:24
|s/l
|238
|0.10
|1.2627
|1.2627
|1.2527
|-50.00
|9597.58
|477
|2008.10.24 20:24
|buy
|239
|0.10
|1.2627
|1.2577
|1.2677
|478
|2008.10.24 22:01
|s/l
|239
|0.10
|1.2577
|1.2577
|1.2677
|-50.00
|9547.58
|479
|2008.10.24 22:01
|sell
|240
|0.10
|1.2577
|1.2627
|1.2527
|480
|2008.10.24 22:36
|s/l
|240
|0.10
|1.2627
|1.2627
|1.2527
|-50.00
|9497.58
|481
|2008.10.24 22:36
|sell
|241
|0.10
|1.2626
|1.2676
|1.2576
|482
|2008.10.26 23:24
|t/p
|241
|0.10
|1.2576
|1.2676
|1.2576
|50.00
|9547.58
|483
|2008.10.26 23:24
|sell
|242
|0.10
|1.2555
|1.2605
|1.2505
|484
|2008.10.27 00:48
|s/l
|242
|0.10
|1.2605
|1.2605
|1.2505
|-51.09
|9496.49
|485
|2008.10.27 00:48
|sell
|243
|0.10
|1.2603
|1.2653
|1.2553
|486
|2008.10.27 01:05
|t/p
|243
|0.10
|1.2553
|1.2653
|1.2553
|50.00
|9546.49
|487
|2008.10.27 01:05
|buy
|244
|0.10
|1.2553
|1.2503
|1.2603
|488
|2008.10.27 01:46
|t/p
|244
|0.10
|1.2603
|1.2503
|1.2603
|50.00
|9596.49
|489
|2008.10.27 01:46
|sell
|245
|0.10
|1.2603
|1.2653
|1.2553
|490
|2008.10.27 02:01
|s/l
|245
|0.10
|1.2653
|1.2653
|1.2553
|-50.00
|9546.49
|491
|2008.10.27 02:01
|buy
|246
|0.10
|1.2654
|1.2604
|1.2704
|492
|2008.10.27 02:25
|s/l
|246
|0.10
|1.2604
|1.2604
|1.2704
|-50.00
|9496.49
|493
|2008.10.27 02:25
|buy
|247
|0.10
|1.2606
|1.2556
|1.2656
|494
|2008.10.27 03:35
|s/l
|247
|0.10
|1.2556
|1.2556
|1.2656
|-50.00
|9446.49
|495
|2008.10.27 03:35
|sell
|248
|0.10
|1.2554
|1.2604
|1.2504
|496
|2008.10.27 05:34
|s/l
|248
|0.10
|1.2604
|1.2604
|1.2504
|-50.00
|9396.49
|497
|2008.10.27 05:34
|sell
|249
|0.10
|1.2603
|1.2653
|1.2553
|498
|2008.10.27 07:13
|t/p
|249
|0.10
|1.2553
|1.2653
|1.2553
|50.00
|9446.49
|499
|2008.10.27 07:13
|sell
|250
|0.10
|1.2551
|1.2601
|1.2501
|500
|2008.10.27 09:11
|t/p
|250
|0.10
|1.2501
|1.2601
|1.2501
|50.00
|9496.49
|501
|2008.10.27 09:11
|sell
|251
|0.10
|1.2499
|1.2549
|1.2449
|502
|2008.10.27 09:50
|t/p
|251
|0.10
|1.2449
|1.2549
|1.2449
|50.00
|9546.49
|503
|2008.10.27 09:50
|buy
|252
|0.10
|1.2449
|1.2399
|1.2499
|504
|2008.10.27 10:18
|s/l
|252
|0.10
|1.2399
|1.2399
|1.2499
|-50.00
|9496.49
|505
|2008.10.27 10:18
|buy
|253
|0.10
|1.2397
|1.2347
|1.2447
|506
|2008.10.27 11:10
|s/l
|253
|0.10
|1.2347
|1.2347
|1.2447
|-50.00
|9446.49
|507
|2008.10.27 11:10
|sell
|254
|0.10
|1.2347
|1.2397
|1.2297
|508
|2008.10.27 11:33
|s/l
|254
|0.10
|1.2397
|1.2397
|1.2297
|-50.00
|9396.49
|509
|2008.10.27 11:33
|buy
|255
|0.10
|1.2397
|1.2347
|1.2447
|510
|2008.10.27 12:26
|t/p
|255
|0.10
|1.2447
|1.2347
|1.2447
|50.00
|9446.49
|511
|2008.10.27 12:26
|buy
|256
|0.10
|1.2449
|1.2399
|1.2499
|512
|2008.10.27 15:36
|s/l
|256
|0.10
|1.2399
|1.2399
|1.2499
|-50.00
|9396.49
|513
|2008.10.27 15:36
|sell
|257
|0.10
|1.2399
|1.2449
|1.2349
|514
|2008.10.27 15:44
|s/l
|257
|0.10
|1.2449
|1.2449
|1.2349
|-50.00
|9346.49
|515
|2008.10.27 15:44
|sell
|258
|0.10
|1.2447
|1.2497
|1.2397
|516
|2008.10.27 17:05
|t/p
|258
|0.10
|1.2397
|1.2497
|1.2397
|50.00
|9396.49
|517
|2008.10.27 17:05
|sell
|259
|0.10
|1.2395
|1.2445
|1.2345
|518
|2008.10.27 17:18
|s/l
|259
|0.10
|1.2445
|1.2445
|1.2345
|-50.00
|9346.49
|519
|2008.10.27 17:18
|sell
|260
|0.10
|1.2443
|1.2493
|1.2393
|520
|2008.10.27 18:08
|s/l
|260
|0.10
|1.2493
|1.2493
|1.2393
|-50.00
|9296.49
|521
|2008.10.27 18:08
|sell
|261
|0.10
|1.2492
|1.2542
|1.2442
|522
|2008.10.27 18:56
|s/l
|261
|0.10
|1.2542
|1.2542
|1.2442
|-50.00
|9246.49
|523
|2008.10.27 18:56
|sell
|262
|0.10
|1.2540
|1.2590
|1.2490
|524
|2008.10.27 23:00
|t/p
|262
|0.10
|1.2490
|1.2590
|1.2490
|50.00
|9296.49
|525
|2008.10.27 23:00
|buy
|263
|0.10
|1.2489
|1.2439
|1.2539
|526
|2008.10.28 01:30
|s/l
|263
|0.10
|1.2439
|1.2439
|1.2539
|-49.18
|9247.31
|527
|2008.10.28 01:30
|sell
|264
|0.10
|1.2439
|1.2489
|1.2389
|528
|2008.10.28 03:03
|t/p
|264
|0.10
|1.2389
|1.2489
|1.2389
|50.00
|9297.31
|529
|2008.10.28 03:03
|sell
|265
|0.10
|1.2384
|1.2434
|1.2334
|530
|2008.10.28 03:16
|t/p
|265
|0.10
|1.2334
|1.2434
|1.2334
|50.00
|9347.31
|531
|2008.10.28 03:16
|sell
|266
|0.10
|1.2328
|1.2378
|1.2278
|532
|2008.10.28 04:27
|s/l
|266
|0.10
|1.2378
|1.2378
|1.2278
|-50.00
|9297.31
|533
|2008.10.28 04:27
|sell
|267
|0.10
|1.2376
|1.2426
|1.2326
|534
|2008.10.28 04:39
|s/l
|267
|0.10
|1.2426
|1.2426
|1.2326
|-50.00
|9247.31
|535
|2008.10.28 04:39
|sell
|268
|0.10
|1.2424
|1.2474
|1.2374
|536
|2008.10.28 07:06
|s/l
|268
|0.10
|1.2474
|1.2474
|1.2374
|-50.00
|9197.31
|537
|2008.10.28 07:06
|sell
|269
|0.10
|1.2473
|1.2523
|1.2423
|538
|2008.10.28 07:41
|s/l
|269
|0.10
|1.2523
|1.2523
|1.2423
|-50.00
|9147.31
|539
|2008.10.28 07:41
|sell
|270
|0.10
|1.2521
|1.2571
|1.2471
|540
|2008.10.28 08:37
|s/l
|270
|0.10
|1.2571
|1.2571
|1.2471
|-50.00
|9097.31
|541
|2008.10.28 08:37
|sell
|271
|0.10
|1.2569
|1.2619
|1.2519
|542
|2008.10.28 09:20
|t/p
|271
|0.10
|1.2519
|1.2619
|1.2519
|50.00
|9147.31
|543
|2008.10.28 09:20
|buy
|272
|0.10
|1.2517
|1.2467
|1.2567
|544
|2008.10.28 09:56
|s/l
|272
|0.10
|1.2467
|1.2467
|1.2567
|-50.00
|9097.31
|545
|2008.10.28 09:56
|buy
|273
|0.10
|1.2469
|1.2419
|1.2519
|546
|2008.10.28 10:22
|t/p
|273
|0.10
|1.2519
|1.2419
|1.2519
|50.00
|9147.31
|547
|2008.10.28 10:22
|sell
|274
|0.10
|1.2519
|1.2569
|1.2469
|548
|2008.10.28 12:30
|t/p
|274
|0.10
|1.2469
|1.2569
|1.2469
|50.00
|9197.31
|549
|2008.10.28 12:30
|buy
|275
|0.10
|1.2469
|1.2419
|1.2519
|550
|2008.10.28 13:24
|t/p
|275
|0.10
|1.2519
|1.2419
|1.2519
|50.00
|9247.31
|551
|2008.10.28 13:24
|sell
|276
|0.10
|1.2519
|1.2569
|1.2469
|552
|2008.10.28 14:12
|s/l
|276
|0.10
|1.2569
|1.2569
|1.2469
|-50.00
|9197.31
|553
|2008.10.28 14:12
|sell
|277
|0.10
|1.2568
|1.2618
|1.2518
|554
|2008.10.28 14:36
|t/p
|277
|0.10
|1.2518
|1.2618
|1.2518
|50.00
|9247.31
|555
|2008.10.28 14:36
|sell
|278
|0.10
|1.2515
|1.2565
|1.2465
|556
|2008.10.28 15:31
|s/l
|278
|0.10
|1.2565
|1.2565
|1.2465
|-50.00
|9197.31
|557
|2008.10.28 15:31
|sell
|279
|0.10
|1.2563
|1.2613
|1.2513
|558
|2008.10.28 16:16
|t/p
|279
|0.10
|1.2513
|1.2613
|1.2513
|50.00
|9247.31
|559
|2008.10.28 16:16
|sell
|280
|0.10
|1.2511
|1.2561
|1.2461
|560
|2008.10.28 16:45
|t/p
|280
|0.10
|1.2461
|1.2561
|1.2461
|50.00
|9297.31
|561
|2008.10.28 16:45
|buy
|281
|0.10
|1.2460
|1.2410
|1.2510
|562
|2008.10.28 18:11
|t/p
|281
|0.10
|1.2510
|1.2410
|1.2510
|50.00
|9347.31
|563
|2008.10.28 18:11
|sell
|282
|0.10
|1.2510
|1.2560
|1.2460
|564
|2008.10.28 19:01
|t/p
|282
|0.10
|1.2460
|1.2560
|1.2460
|50.00
|9397.31
|565
|2008.10.28 19:01
|sell
|283
|0.10
|1.2458
|1.2508
|1.2408
|566
|2008.10.28 20:15
|s/l
|283
|0.10
|1.2508
|1.2508
|1.2408
|-50.00
|9347.31
|567
|2008.10.28 20:15
|sell
|284
|0.10
|1.2506
|1.2556
|1.2456
|568
|2008.10.28 20:31
|s/l
|284
|0.10
|1.2556
|1.2556
|1.2456
|-50.00
|9297.31
|569
|2008.10.28 20:31
|buy
|285
|0.10
|1.2556
|1.2506
|1.2606
|570
|2008.10.28 20:53
|t/p
|285
|0.10
|1.2606
|1.2506
|1.2606
|50.00
|9347.31
|571
|2008.10.28 20:53
|buy
|286
|0.10
|1.2609
|1.2559
|1.2659
|572
|2008.10.28 21:21
|t/p
|286
|0.10
|1.2659
|1.2559
|1.2659
|50.00
|9397.31
|573
|2008.10.28 21:21
|buy
|287
|0.10
|1.2661
|1.2611
|1.2711
|574
|2008.10.28 22:00
|t/p
|287
|0.10
|1.2711
|1.2611
|1.2711
|50.00
|9447.31
|575
|2008.10.28 22:00
|sell
|288
|0.10
|1.2711
|1.2761
|1.2661
|576
|2008.10.28 23:46
|s/l
|288
|0.10
|1.2761
|1.2761
|1.2661
|-50.00
|9397.31
|577
|2008.10.28 23:46
|sell
|289
|0.10
|1.2761
|1.2811
|1.2711
|578
|2008.10.29 00:56
|s/l
|289
|0.10
|1.2811
|1.2811
|1.2711
|-51.09
|9346.22
|579
|2008.10.29 00:56
|sell
|290
|0.10
|1.2809
|1.2859
|1.2759
|580
|2008.10.29 02:26
|t/p
|290
|0.10
|1.2759
|1.2859
|1.2759
|50.00
|9396.22
|581
|2008.10.29 02:26
|buy
|291
|0.10
|1.2758
|1.2708
|1.2808
|582
|2008.10.29 03:30
|s/l
|291
|0.10
|1.2708
|1.2708
|1.2808
|-50.00
|9346.22
|583
|2008.10.29 03:30
|buy
|292
|0.10
|1.2709
|1.2659
|1.2759
|584
|2008.10.29 07:03
|s/l
|292
|0.10
|1.2659
|1.2659
|1.2759
|-50.00
|9296.22
|585
|2008.10.29 07:03
|buy
|293
|0.10
|1.2661
|1.2611
|1.2711
|586
|2008.10.29 07:48
|t/p
|293
|0.10
|1.2711
|1.2611
|1.2711
|50.00
|9346.22
|587
|2008.10.29 07:48
|buy
|294
|0.10
|1.2714
|1.2664
|1.2764
|588
|2008.10.29 08:43
|t/p
|294
|0.10
|1.2764
|1.2664
|1.2764
|50.00
|9396.22
|589
|2008.10.29 08:43
|sell
|295
|0.10
|1.2764
|1.2814
|1.2714
|590
|2008.10.29 09:20
|t/p
|295
|0.10
|1.2714
|1.2814
|1.2714
|50.00
|9446.22
|591
|2008.10.29 09:20
|buy
|296
|0.10
|1.2714
|1.2664
|1.2764
|592
|2008.10.29 10:50
|t/p
|296
|0.10
|1.2764
|1.2664
|1.2764
|50.00
|9496.22
|593
|2008.10.29 10:50
|sell
|297
|0.10
|1.2764
|1.2814
|1.2714
|594
|2008.10.29 12:41
|s/l
|297
|0.10
|1.2814
|1.2814
|1.2714
|-50.00
|9446.22
|595
|2008.10.29 12:41
|sell
|298
|0.10
|1.2812
|1.2862
|1.2762
|596
|2008.10.29 14:31
|t/p
|298
|0.10
|1.2762
|1.2862
|1.2762
|50.00
|9496.22
|597
|2008.10.29 14:31
|sell
|299
|0.10
|1.2759
|1.2809
|1.2709
|598
|2008.10.29 15:43
|s/l
|299
|0.10
|1.2809
|1.2809
|1.2709
|-50.00
|9446.22
|599
|2008.10.29 15:43
|sell
|300
|0.10
|1.2807
|1.2857
|1.2757
|600
|2008.10.29 16:03
|s/l
|300
|0.10
|1.2857
|1.2857
|1.2757
|-50.00
|9396.22
|601
|2008.10.29 16:03
|sell
|301
|0.10
|1.2855
|1.2905
|1.2805
|602
|2008.10.29 16:09
|s/l
|301
|0.10
|1.2905
|1.2905
|1.2805
|-50.00
|9346.22
|603
|2008.10.29 16:09
|sell
|302
|0.10
|1.2903
|1.2953
|1.2853
|604
|2008.10.29 16:24
|s/l
|302
|0.10
|1.2953
|1.2953
|1.2853
|-50.00
|9296.22
|605
|2008.10.29 16:24
|buy
|303
|0.10
|1.2953
|1.2903
|1.3003
|606
|2008.10.29 17:50
|s/l
|303
|0.10
|1.2903
|1.2903
|1.3003
|-50.00
|9246.22
|607
|2008.10.29 17:50
|sell
|304
|0.10
|1.2903
|1.2953
|1.2853
|608
|2008.10.29 17:59
|t/p
|304
|0.10
|1.2853
|1.2953
|1.2853
|50.00
|9296.22
|609
|2008.10.29 17:59
|sell
|305
|0.10
|1.2850
|1.2900
|1.2800
|610
|2008.10.29 18:30
|s/l
|305
|0.10
|1.2900
|1.2900
|1.2800
|-50.00
|9246.22
|611
|2008.10.29 18:30
|sell
|306
|0.10
|1.2898
|1.2948
|1.2848
|612
|2008.10.29 18:39
|s/l
|306
|0.10
|1.2948
|1.2948
|1.2848
|-50.00
|9196.22
|613
|2008.10.29 18:39
|sell
|307
|0.10
|1.2948
|1.2998
|1.2898
|614
|2008.10.29 18:59
|t/p
|307
|0.10
|1.2898
|1.2998
|1.2898
|50.00
|9246.22
|615
|2008.10.29 18:59
|sell
|308
|0.10
|1.2896
|1.2946
|1.2846
|616
|2008.10.29 20:09
|s/l
|308
|0.10
|1.2946
|1.2946
|1.2846
|-50.00
|9196.22
|617
|2008.10.29 20:09
|sell
|309
|0.10
|1.2944
|1.2994
|1.2894
|618
|2008.10.29 20:22
|t/p
|309
|0.10
|1.2894
|1.2994
|1.2894
|50.00
|9246.22
|619
|2008.10.29 20:22
|sell
|310
|0.10
|1.2891
|1.2941
|1.2841
|620
|2008.10.29 20:31
|t/p
|310
|0.10
|1.2841
|1.2941
|1.2841
|50.00
|9296.22
|621
|2008.10.29 20:31
|sell
|311
|0.10
|1.2839
|1.2889
|1.2789
|622
|2008.10.29 20:41
|s/l
|311
|0.10
|1.2889
|1.2889
|1.2789
|-50.00
|9246.22
|623
|2008.10.29 20:41
|sell
|312
|0.10
|1.2888
|1.2938
|1.2838
|624
|2008.10.29 20:55
|t/p
|312
|0.10
|1.2838
|1.2938
|1.2838
|50.00
|9296.22
|625
|2008.10.29 20:55
|sell
|313
|0.10
|1.2836
|1.2886
|1.2786
|626
|2008.10.29 21:15
|s/l
|313
|0.10
|1.2886
|1.2886
|1.2786
|-50.00
|9246.22
|627
|2008.10.29 21:15
|sell
|314
|0.10
|1.2886
|1.2936
|1.2836
|628
|2008.10.29 21:21
|s/l
|314
|0.10
|1.2936
|1.2936
|1.2836
|-50.00
|9196.22
|629
|2008.10.29 21:21
|sell
|315
|0.10
|1.2934
|1.2984
|1.2884
|630
|2008.10.30 02:15
|s/l
|315
|0.10
|1.2984
|1.2984
|1.2884
|-53.27
|9142.95
|631
|2008.10.30 02:15
|sell
|316
|0.10
|1.2982
|1.3032
|1.2932
|632
|2008.10.30 02:21
|s/l
|316
|0.10
|1.3032
|1.3032
|1.2932
|-50.00
|9092.95
|633
|2008.10.30 02:21
|sell
|317
|0.10
|1.3030
|1.3080
|1.2980
|634
|2008.10.30 02:51
|s/l
|317
|0.10
|1.3080
|1.3080
|1.2980
|-50.00
|9042.95
|635
|2008.10.30 02:51
|sell
|318
|0.10
|1.3082
|1.3132
|1.3032
|636
|2008.10.30 03:15
|s/l
|318
|0.10
|1.3132
|1.3132
|1.3032
|-50.00
|8992.95
|637
|2008.10.30 03:15
|sell
|319
|0.10
|1.3130
|1.3180
|1.3080
|638
|2008.10.30 03:18
|s/l
|319
|0.10
|1.3180
|1.3180
|1.3080
|-50.00
|8942.95
|639
|2008.10.30 03:18
|sell
|320
|0.10
|1.3178
|1.3228
|1.3128
|640
|2008.10.30 03:23
|t/p
|320
|0.10
|1.3128
|1.3228
|1.3128
|50.00
|8992.95
|641
|2008.10.30 03:23
|sell
|321
|0.10
|1.3124
|1.3174
|1.3074
|642
|2008.10.30 03:59
|s/l
|321
|0.10
|1.3174
|1.3174
|1.3074
|-50.00
|8942.95
|643
|2008.10.30 03:59
|sell
|322
|0.10
|1.3172
|1.3222
|1.3122
|644
|2008.10.30 04:37
|s/l
|322
|0.10
|1.3222
|1.3222
|1.3122
|-50.00
|8892.95
|645
|2008.10.30 04:37
|sell
|323
|0.10
|1.3220
|1.3270
|1.3170
|646
|2008.10.30 04:41
|s/l
|323
|0.10
|1.3270
|1.3270
|1.3170
|-50.00
|8842.95
|647
|2008.10.30 04:41
|sell
|324
|0.10
|1.3268
|1.3318
|1.3218
|648
|2008.10.30 04:59
|t/p
|324
|0.10
|1.3218
|1.3318
|1.3218
|50.00
|8892.95
|649
|2008.10.30 04:59
|sell
|325
|0.10
|1.3216
|1.3266
|1.3166
|650
|2008.10.30 08:12
|t/p
|325
|0.10
|1.3166
|1.3266
|1.3166
|50.00
|8942.95
|651
|2008.10.30 08:12
|sell
|326
|0.10
|1.3163
|1.3213
|1.3113
|652
|2008.10.30 09:19
|s/l
|326
|0.10
|1.3213
|1.3213
|1.3113
|-50.00
|8892.95
|653
|2008.10.30 09:19
|sell
|327
|0.10
|1.3211
|1.3261
|1.3161
|654
|2008.10.30 10:25
|t/p
|327
|0.10
|1.3161
|1.3261
|1.3161
|50.00
|8942.95
|655
|2008.10.30 10:25
|sell
|328
|0.10
|1.3158
|1.3208
|1.3108
|656
|2008.10.30 11:08
|t/p
|328
|0.10
|1.3108
|1.3208
|1.3108
|50.00
|8992.95
|657
|2008.10.30 11:08
|sell
|329
|0.10
|1.3106
|1.3156
|1.3056
|658
|2008.10.30 11:55
|t/p
|329
|0.10
|1.3056
|1.3156
|1.3056
|50.00
|9042.95
|659
|2008.10.30 11:55
|sell
|330
|0.10
|1.3053
|1.3103
|1.3003
|660
|2008.10.30 12:32
|s/l
|330
|0.10
|1.3103
|1.3103
|1.3003
|-50.00
|8992.95
|661
|2008.10.30 12:32
|sell
|331
|0.10
|1.3101
|1.3151
|1.3051
|662
|2008.10.30 12:46
|s/l
|331
|0.10
|1.3151
|1.3151
|1.3051
|-50.00
|8942.95
|663
|2008.10.30 12:46
|sell
|332
|0.10
|1.3149
|1.3199
|1.3099
|664
|2008.10.30 13:23
|t/p
|332
|0.10
|1.3099
|1.3199
|1.3099
|50.00
|8992.95
|665
|2008.10.30 13:23
|buy
|333
|0.10
|1.3099
|1.3049
|1.3149
|666
|2008.10.30 14:06
|s/l
|333
|0.10
|1.3049
|1.3049
|1.3149
|-50.00
|8942.95
|667
|2008.10.30 14:06
|buy
|334
|0.10
|1.3051
|1.3001
|1.3101
|668
|2008.10.30 14:25
|t/p
|334
|0.10
|1.3101
|1.3001
|1.3101
|50.00
|8992.95
|669
|2008.10.30 14:25
|buy
|335
|0.10
|1.3103
|1.3053
|1.3153
|670
|2008.10.30 14:44
|s/l
|335
|0.10
|1.3053
|1.3053
|1.3153
|-50.00
|8942.95
|671
|2008.10.30 14:44
|sell
|336
|0.10
|1.3053
|1.3103
|1.3003
|672
|2008.10.30 15:29
|t/p
|336
|0.10
|1.3003
|1.3103
|1.3003
|50.00
|8992.95
|673
|2008.10.30 15:29
|sell
|337
|0.10
|1.3001
|1.3051
|1.2951
|674
|2008.10.30 16:00
|t/p
|337
|0.10
|1.2951
|1.3051
|1.2951
|50.00
|9042.95
|675
|2008.10.30 16:00
|sell
|338
|0.10
|1.2948
|1.2998
|1.2898
|676
|2008.10.30 17:25
|t/p
|338
|0.10
|1.2898
|1.2998
|1.2898
|50.00
|9092.95
|677
|2008.10.30 17:25
|sell
|339
|0.10
|1.2896
|1.2946
|1.2846
|678
|2008.10.30 17:46
|t/p
|339
|0.10
|1.2846
|1.2946
|1.2846
|50.00
|9142.95
|679
|2008.10.30 17:46
|sell
|340
|0.10
|1.2843
|1.2893
|1.2793
|680
|2008.10.30 18:22
|s/l
|340
|0.10
|1.2893
|1.2893
|1.2793
|-50.00
|9092.95
|681
|2008.10.30 18:22
|sell
|341
|0.10
|1.2891
|1.2941
|1.2841
|682
|2008.10.30 19:58
|s/l
|341
|0.10
|1.2941
|1.2941
|1.2841
|-50.00
|9042.95
|683
|2008.10.30 19:58
|sell
|342
|0.10
|1.2939
|1.2989
|1.2889
|684
|2008.10.30 20:27
|s/l
|342
|0.10
|1.2989
|1.2989
|1.2889
|-50.00
|8992.95
|685
|2008.10.30 20:27
|sell
|343
|0.10
|1.2989
|1.3039
|1.2939
|686
|2008.10.30 20:46
|t/p
|343
|0.10
|1.2939
|1.3039
|1.2939
|50.00
|9042.95
|687
|2008.10.30 20:46
|sell
|344
|0.10
|1.2937
|1.2987
|1.2887
|688
|2008.10.30 21:05
|s/l
|344
|0.10
|1.2987
|1.2987
|1.2887
|-50.00
|8992.95
|689
|2008.10.30 21:05
|sell
|345
|0.10
|1.2985
|1.3035
|1.2935
|690
|2008.10.30 21:21
|t/p
|345
|0.10
|1.2935
|1.3035
|1.2935
|50.00
|9042.95
|691
|2008.10.30 21:21
|sell
|346
|0.10
|1.2933
|1.2983
|1.2883
|692
|2008.10.30 23:37
|t/p
|346
|0.10
|1.2883
|1.2983
|1.2883
|50.00
|9092.95
|693
|2008.10.30 23:37
|sell
|347
|0.10
|1.2878
|1.2928
|1.2828
|694
|2008.10.31 02:19
|t/p
|347
|0.10
|1.2828
|1.2928
|1.2828
|48.91
|9141.86
|695
|2008.10.31 02:19
|sell
|348
|0.10
|1.2826
|1.2876
|1.2776
|696
|2008.10.31 02:34
|t/p
|348
|0.10
|1.2776
|1.2876
|1.2776
|50.00
|9191.86
|697
|2008.10.31 02:34
|sell
|349
|0.10
|1.2774
|1.2824
|1.2724
|698
|2008.10.31 03:16
|s/l
|349
|0.10
|1.2824
|1.2824
|1.2724
|-50.00
|9141.86
|699
|2008.10.31 03:16
|buy
|350
|0.10
|1.2824
|1.2774
|1.2874
|700
|2008.10.31 04:49
|t/p
|350
|0.10
|1.2874
|1.2774
|1.2874
|50.00
|9191.86
|701
|2008.10.31 04:49
|sell
|351
|0.10
|1.2874
|1.2924
|1.2824
|702
|2008.10.31 05:14
|t/p
|351
|0.10
|1.2824
|1.2924
|1.2824
|50.00
|9241.86
|703
|2008.10.31 05:14
|sell
|352
|0.10
|1.2822
|1.2872
|1.2772
|704
|2008.10.31 08:22
|t/p
|352
|0.10
|1.2772
|1.2872
|1.2772
|50.00
|9291.86
|705
|2008.10.31 08:22
|sell
|353
|0.10
|1.2770
|1.2820
|1.2720
|706
|2008.10.31 08:46
|t/p
|353
|0.10
|1.2720
|1.2820
|1.2720
|50.00
|9341.86
|707
|2008.10.31 08:46
|sell
|354
|0.10
|1.2718
|1.2768
|1.2668
|708
|2008.10.31 11:36
|s/l
|354
|0.10
|1.2768
|1.2768
|1.2668
|-50.00
|9291.86
|709
|2008.10.31 11:36
|sell
|355
|0.10
|1.2766
|1.2816
|1.2716
|710
|2008.10.31 13:57
|t/p
|355
|0.10
|1.2716
|1.2816
|1.2716
|50.00
|9341.86
|711
|2008.10.31 13:57
|buy
|356
|0.10
|1.2716
|1.2666
|1.2766
|712
|2008.10.31 14:39
|t/p
|356
|0.10
|1.2766
|1.2666
|1.2766
|50.00
|9391.86
|713
|2008.10.31 14:39
|sell
|357
|0.10
|1.2768
|1.2818
|1.2718
|714
|2008.10.31 15:39
|t/p
|357
|0.10
|1.2718
|1.2818
|1.2718
|50.00
|9441.86
|715
|2008.10.31 15:39
|sell
|358
|0.10
|1.2716
|1.2766
|1.2666
|716
|2008.10.31 17:17
|s/l
|358
|0.10
|1.2766
|1.2766
|1.2666
|-50.00
|9391.86
|717
|2008.10.31 17:17
|sell
|359
|0.10
|1.2764
|1.2814
|1.2714
|718
|2008.10.31 17:30
|t/p
|359
|0.10
|1.2714
|1.2814
|1.2714
|50.00
|9441.86
|719
|2008.10.31 17:30
|buy
|360
|0.10
|1.2714
|1.2664
|1.2764
|720
|2008.10.31 19:02
|t/p
|360
|0.10
|1.2764
|1.2664
|1.2764
|50.00
|9491.86
|721
|2008.10.31 19:02
|sell
|361
|0.10
|1.2764
|1.2814
|1.2714
|722
|2008.10.31 20:18
|t/p
|361
|0.10
|1.2714
|1.2814
|1.2714
|50.00
|9541.86
|723
|2008.10.31 20:18
|buy
|362
|0.10
|1.2713
|1.2663
|1.2763
|724
|2008.10.31 21:01
|t/p
|362
|0.10
|1.2763
|1.2663
|1.2763
|50.00
|9591.86
|725
|2008.10.31 21:01
|buy
|363
|0.10
|1.2766
|1.2716
|1.2816
|726
|2008.11.03 02:27
|t/p
|363
|0.10
|1.2816
|1.2716
|1.2816
|50.82
|9642.68
|727
|2008.11.03 02:27
|sell
|364
|0.10
|1.2816
|1.2866
|1.2766
|728
|2008.11.03 05:04
|s/l
|364
|0.10
|1.2866
|1.2866
|1.2766
|-50.00
|9592.68
|729
|2008.11.03 05:04
|sell
|365
|0.10
|1.2864
|1.2914
|1.2814
|730
|2008.11.03 09:05
|t/p
|365
|0.10
|1.2814
|1.2914
|1.2814
|50.00
|9642.68
|731
|2008.11.03 09:05
|buy
|366
|0.10
|1.2814
|1.2764
|1.2864
|732
|2008.11.03 12:09
|t/p
|366
|0.10
|1.2864
|1.2764
|1.2864
|50.00
|9692.68
|733
|2008.11.03 12:09
|sell
|367
|0.10
|1.2864
|1.2914
|1.2814
|734
|2008.11.03 13:28
|close at stop
|367
|0.10
|1.2846
|1.2914
|1.2814
|18.00
|9710.68