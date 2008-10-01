Strategy Tester Report
SVM_EA_v17
MIG-Demo (Build 218)

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period1 Minute (M1) 2008.09.24 16:34 - 2008.11.03 10:28
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersMaxOrdersTotal1=1; MaxOrdersTotal2=1; MaxOrdersTotal3=1; TrainTimeFrame=60; TrainPeriod=1; PredictPeriod=1; StopLoss=60; TakeProfit=60; Lots=0.1; BeginDate=1970.01.01 00:00;
Bars in test39030Ticks modelled574687Modelling quality24.94%
Mismatched charts errors0
Initial deposit10000.00
Total net profit204.22Gross profit7648.56Gross loss-7444.34
Profit factor1.03Expected payoff0.81
Absolute drawdown389.51Maximal drawdown1216.54 (11.24%)Relative drawdown11.24% (1216.54)
Total trades252Short positions (won %)194 (52.58%)Long positions (won %)58 (44.83%)
Profit trades (% of total)128 (50.79%)Loss trades (% of total)124 (49.21%)
Largestprofit trade60.82loss trade-63.27
Averageprofit trade59.75loss trade-60.04
Maximumconsecutive wins (profit in money)7 (420.00)consecutive losses (loss in money)9 (-541.09)
Maximalconsecutive profit (count of wins)420.00 (7)consecutive loss (count of losses)-541.09 (9)
Averageconsecutive wins2consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12008.10.01 00:00buy10.101.41141.40541.4174
22008.10.01 14:03s/l10.101.40541.40541.4174-60.009940.00
32008.10.01 14:03sell20.101.40541.41141.3994
42008.10.01 15:15t/p20.101.39941.41141.399460.0010000.00
52008.10.01 15:15sell30.101.39921.40521.3932
62008.10.01 17:40s/l30.101.40521.40521.3932-60.009940.00
72008.10.01 17:40buy40.101.40531.39931.4113
82008.10.02 01:55s/l40.101.39931.39931.4113-57.549882.46
92008.10.02 01:55sell50.101.39931.40531.3933
102008.10.02 04:09t/p50.101.39331.40531.393360.009942.46
112008.10.02 04:09sell60.101.39301.39901.3870
122008.10.02 05:07s/l60.101.39901.39901.3870-60.009882.46
132008.10.02 05:07sell70.101.39881.40481.3928
142008.10.02 08:09t/p70.101.39281.40481.392860.009942.46
152008.10.02 08:09sell80.101.39251.39851.3865
162008.10.02 09:33t/p80.101.38651.39851.386560.0010002.46
172008.10.02 09:33buy90.101.38641.38041.3924
182008.10.02 10:38t/p90.101.39241.38041.392460.0010062.46
192008.10.02 10:38sell100.101.39241.39841.3864
202008.10.02 13:23t/p100.101.38641.39841.386460.0010122.46
212008.10.02 13:23sell110.101.38621.39221.3802
222008.10.02 14:38t/p110.101.38021.39221.380260.0010182.46
232008.10.02 14:38sell120.101.37981.38581.3738
242008.10.02 18:01s/l120.101.38581.38581.3738-60.0010122.46
252008.10.02 18:01buy130.101.38591.37991.3919
262008.10.02 21:44s/l130.101.37991.37991.3919-60.0010062.46
272008.10.02 21:44sell140.101.37991.38591.3739
282008.10.03 06:09s/l140.101.38591.38591.3739-61.0910001.37
292008.10.03 06:09sell150.101.38571.39171.3797
302008.10.03 14:49t/p150.101.37971.39171.379760.0010061.37
312008.10.03 14:49buy160.101.37941.37341.3854
322008.10.03 15:13s/l160.101.37341.37341.3854-60.0010001.37
332008.10.03 15:13buy170.101.37361.36761.3796
342008.10.03 16:45t/p170.101.37961.36761.379660.0010061.37
352008.10.03 16:45sell180.101.37961.38561.3736
362008.10.03 18:09s/l180.101.38561.38561.3736-60.0010001.37
372008.10.03 18:09sell190.101.38541.39141.3794
382008.10.03 18:44t/p190.101.37941.39141.379460.0010061.37
392008.10.03 18:44sell200.101.37921.38521.3732
402008.10.03 19:26s/l200.101.38521.38521.3732-60.0010001.37
412008.10.03 19:26sell210.101.38501.39101.3790
422008.10.03 20:12s/l210.101.39101.39101.3790-60.009941.37
432008.10.03 20:12sell220.101.39091.39691.3849
442008.10.03 20:27t/p220.101.38491.39691.384960.0010001.37
452008.10.03 20:27sell230.101.38461.39061.3786
462008.10.03 22:32t/p230.101.37861.39061.378660.0010061.37
472008.10.03 22:32sell240.101.37841.38441.3724
482008.10.05 23:00t/p240.101.37241.38441.372460.0010121.37
492008.10.05 23:00sell250.101.36681.37281.3608
502008.10.06 06:09t/p250.101.36081.37281.360858.9110180.28
512008.10.06 06:09sell260.101.36061.36661.3546
522008.10.06 11:11t/p260.101.35461.36661.354660.0010240.28
532008.10.06 11:11buy270.101.35451.34851.3605
542008.10.06 12:35t/p270.101.36051.34851.360560.0010300.28
552008.10.06 12:35sell280.101.36051.36651.3545
562008.10.06 16:03t/p280.101.35451.36651.354560.0010360.28
572008.10.06 16:03buy290.101.35451.34851.3605
582008.10.06 16:48s/l290.101.34851.34851.3605-60.0010300.28
592008.10.06 16:48sell300.101.34851.35451.3425
602008.10.06 17:48s/l300.101.35451.35451.3425-60.0010240.28
612008.10.06 17:48sell310.101.35431.36031.3483
622008.10.06 19:19t/p310.101.34831.36031.348360.0010300.28
632008.10.06 19:19sell320.101.34801.35401.3420
642008.10.06 22:20s/l320.101.35401.35401.3420-60.0010240.28
652008.10.06 22:20sell330.101.35381.35981.3478
662008.10.07 06:12s/l330.101.35981.35981.3478-61.0910179.19
672008.10.07 06:12buy340.101.35981.35381.3658
682008.10.07 07:56s/l340.101.35381.35381.3658-60.0010119.19
692008.10.07 07:56sell350.101.35361.35961.3476
702008.10.07 08:17s/l350.101.35961.35961.3476-60.0010059.19
712008.10.07 08:17sell360.101.35951.36551.3535
722008.10.07 10:15t/p360.101.35351.36551.353560.0010119.19
732008.10.07 10:15sell370.101.35331.35931.3473
742008.10.07 13:10s/l370.101.35931.35931.3473-60.0010059.19
752008.10.07 13:10sell380.101.35911.36511.3531
762008.10.07 15:00s/l380.101.36511.36511.3531-60.009999.19
772008.10.07 15:00buy390.101.36511.35911.3711
782008.10.07 15:31t/p390.101.37111.35911.371160.0010059.19
792008.10.07 15:31sell400.101.37111.37711.3651
802008.10.07 16:45t/p400.101.36511.37711.365160.0010119.19
812008.10.07 16:45sell410.101.36491.37091.3589
822008.10.07 19:43t/p410.101.35891.37091.358960.0010179.19
832008.10.07 19:43buy420.101.35891.35291.3649
842008.10.07 20:48t/p420.101.36491.35291.364960.0010239.19
852008.10.07 20:48buy430.101.36511.35911.3711
862008.10.07 22:53s/l430.101.35911.35911.3711-60.0010179.19
872008.10.07 22:53sell440.101.35911.36511.3531
882008.10.08 09:11s/l440.101.36511.36511.3531-61.0910118.10
892008.10.08 09:11sell450.101.36491.37091.3589
902008.10.08 13:07s/l450.101.37091.37091.3589-60.0010058.10
912008.10.08 13:07buy460.101.37091.36491.3769
922008.10.08 13:11s/l460.101.36491.36491.3769-60.009998.10
932008.10.08 13:11sell470.101.36491.37091.3589
942008.10.08 13:23s/l470.101.37091.37091.3589-60.009938.10
952008.10.08 13:23sell480.101.37071.37671.3647
962008.10.08 14:47t/p480.101.36471.37671.364760.009998.10
972008.10.08 14:47sell490.101.36451.37051.3585
982008.10.08 16:32s/l490.101.37051.37051.3585-60.009938.10
992008.10.08 16:32buy500.101.37051.36451.3765
1002008.10.08 16:40s/l500.101.36451.36451.3765-60.009878.10
1012008.10.08 16:40buy510.101.36461.35861.3706
1022008.10.08 19:08t/p510.101.37061.35861.370660.009938.10
1032008.10.08 19:08buy520.101.37081.36481.3768
1042008.10.08 23:06s/l520.101.36481.36481.3768-60.009878.10
1052008.10.08 23:06sell530.101.36481.37081.3588
1062008.10.09 02:54t/p530.101.35881.37081.358856.739934.83
1072008.10.09 02:54sell540.101.35861.36461.3526
1082008.10.09 03:53s/l540.101.36461.36461.3526-60.009874.83
1092008.10.09 03:53buy550.101.36491.35891.3709
1102008.10.09 09:30t/p550.101.37091.35891.370960.009934.83
1112008.10.09 09:30sell560.101.37091.37691.3649
1122008.10.09 10:13s/l560.101.37691.37691.3649-60.009874.83
1132008.10.09 10:13buy570.101.37691.37091.3829
1142008.10.09 12:36s/l570.101.37091.37091.3829-60.009814.83
1152008.10.09 12:36buy580.101.37111.36511.3771
1162008.10.09 16:11s/l580.101.36511.36511.3771-60.009754.83
1172008.10.09 16:11sell590.101.36511.37111.3591
1182008.10.09 23:02t/p590.101.35911.37111.359160.009814.83
1192008.10.09 23:02sell600.101.35881.36481.3528
1202008.10.10 06:16t/p600.101.35281.36481.352858.919873.74
1212008.10.10 06:16sell610.101.35261.35861.3466
1222008.10.10 09:07s/l610.101.35861.35861.3466-60.009813.74
1232008.10.10 09:07sell620.101.35841.36441.3524
1242008.10.10 09:32s/l620.101.36441.36441.3524-60.009753.74
1252008.10.10 09:32sell630.101.36421.37021.3582
1262008.10.10 10:28t/p630.101.35821.37021.358260.009813.74
1272008.10.10 10:28sell640.101.35801.36401.3520
1282008.10.10 12:32t/p640.101.35201.36401.352060.009873.74
1292008.10.10 12:32sell650.101.35181.35781.3458
1302008.10.10 14:08s/l650.101.35781.35781.3458-60.009813.74
1312008.10.10 14:08sell660.101.35761.36361.3516
1322008.10.10 14:54t/p660.101.35161.36361.351660.009873.74
1332008.10.10 14:54sell670.101.35141.35741.3454
1342008.10.10 16:06s/l670.101.35741.35741.3454-60.009813.74
1352008.10.10 16:06sell680.101.35721.36321.3512
1362008.10.10 16:42t/p680.101.35121.36321.351260.009873.74
1372008.10.10 16:42sell690.101.35101.35701.3450
1382008.10.10 19:19t/p690.101.34501.35701.345060.009933.74
1392008.10.10 19:19sell700.101.34481.35081.3388
1402008.10.10 19:40t/p700.101.33881.35081.338860.009993.74
1412008.10.10 19:40sell710.101.33861.34461.3326
1422008.10.10 20:27t/p710.101.33261.34461.332660.0010053.74
1432008.10.10 20:27sell720.101.33241.33841.3264
1442008.10.10 20:45t/p720.101.32641.33841.326460.0010113.74
1452008.10.10 20:45sell730.101.32621.33221.3202
1462008.10.10 20:58s/l730.101.33221.33221.3202-60.0010053.74
1472008.10.10 20:58sell740.101.33201.33801.3260
1482008.10.10 21:13s/l740.101.33801.33801.3260-60.009993.74
1492008.10.10 21:13sell750.101.33781.34381.3318
1502008.10.10 21:35s/l750.101.34381.34381.3318-60.009933.74
1512008.10.10 21:35sell760.101.34361.34961.3376
1522008.10.12 23:00s/l760.101.34961.34961.3376-60.009873.74
1532008.10.12 23:00sell770.101.35721.36321.3512
1542008.10.13 04:46t/p770.101.35121.36321.351258.919932.65
1552008.10.13 04:46buy780.101.35091.34491.3569
1562008.10.13 08:01t/p780.101.35691.34491.356960.009992.65
1572008.10.13 08:01sell790.101.35711.36311.3511
1582008.10.13 08:14s/l790.101.36311.36311.3511-60.009932.65
1592008.10.13 08:14sell800.101.36291.36891.3569
1602008.10.13 12:32t/p800.101.35691.36891.356960.009992.65
1612008.10.13 12:32buy810.101.35691.35091.3629
1622008.10.13 13:47t/p810.101.36291.35091.362960.0010052.65
1632008.10.13 13:47sell820.101.36291.36891.3569
1642008.10.13 17:30t/p820.101.35691.36891.356960.0010112.65
1652008.10.13 17:30buy830.101.35691.35091.3629
1662008.10.13 18:12s/l830.101.35091.35091.3629-60.0010052.65
1672008.10.13 18:12sell840.101.35081.35681.3448
1682008.10.13 21:30s/l840.101.35681.35681.3448-60.009992.65
1692008.10.13 21:30sell850.101.35661.36261.3506
1702008.10.14 01:31s/l850.101.36261.36261.3506-61.099931.56
1712008.10.14 01:31sell860.101.36241.36841.3564
1722008.10.14 02:22s/l860.101.36841.36841.3564-60.009871.56
1732008.10.14 02:22sell870.101.36821.37421.3622
1742008.10.14 03:05t/p870.101.36221.37421.362260.009931.56
1752008.10.14 03:05sell880.101.36191.36791.3559
1762008.10.14 03:37s/l880.101.36791.36791.3559-60.009871.56
1772008.10.14 03:37sell890.101.36771.37371.3617
1782008.10.14 11:00t/p890.101.36171.37371.361760.009931.56
1792008.10.14 11:00sell900.101.36151.36751.3555
1802008.10.14 11:12s/l900.101.36751.36751.3555-60.009871.56
1812008.10.14 11:12sell910.101.36731.37331.3613
1822008.10.14 12:30s/l910.101.37331.37331.3613-60.009811.56
1832008.10.14 12:30sell920.101.37311.37911.3671
1842008.10.14 16:07t/p920.101.36711.37911.367160.009871.56
1852008.10.14 16:07sell930.101.36691.37291.3609
1862008.10.15 01:04t/p930.101.36091.37291.360958.919930.47
1872008.10.15 01:04sell940.101.36071.36671.3547
1882008.10.15 02:02t/p940.101.35471.36671.354760.009990.47
1892008.10.15 02:02sell950.101.35451.36051.3485
1902008.10.15 07:58s/l950.101.36051.36051.3485-60.009930.47
1912008.10.15 07:58buy960.101.36051.35451.3665
1922008.10.15 12:33t/p960.101.36651.35451.366560.009990.47
1932008.10.15 12:33buy970.101.36671.36071.3727
1942008.10.15 14:26s/l970.101.36071.36071.3727-60.009930.47
1952008.10.15 14:26sell980.101.36071.36671.3547
1962008.10.15 18:09t/p980.101.35471.36671.354760.009990.47
1972008.10.15 18:09sell990.101.35451.36051.3485
1982008.10.15 22:20t/p990.101.34851.36051.348560.0010050.47
1992008.10.15 22:20sell1000.101.34831.35431.3423
2002008.10.16 06:18t/p1000.101.34231.35431.342356.7310107.20
2012008.10.16 06:18sell1010.101.34201.34801.3360
2022008.10.16 06:39t/p1010.101.33601.34801.336060.0010167.20
2032008.10.16 06:39sell1020.101.33541.34141.3294
2042008.10.16 07:07s/l1020.101.34141.34141.3294-60.0010107.20
2052008.10.16 07:07sell1030.101.34121.34721.3352
2062008.10.16 07:41t/p1030.101.33521.34721.335260.0010167.20
2072008.10.16 07:41sell1040.101.33501.34101.3290
2082008.10.16 08:25s/l1040.101.34101.34101.3290-60.0010107.20
2092008.10.16 08:25buy1050.101.34101.33501.3470
2102008.10.16 10:08t/p1050.101.34701.33501.347060.0010167.20
2112008.10.16 10:08buy1060.101.34721.34121.3532
2122008.10.16 14:40t/p1060.101.35321.34121.353260.0010227.20
2132008.10.16 14:40sell1070.101.35321.35921.3472
2142008.10.16 15:12t/p1070.101.34721.35921.347260.0010287.20
2152008.10.16 15:12sell1080.101.34701.35301.3410
2162008.10.16 16:13t/p1080.101.34101.35301.341060.0010347.20
2172008.10.16 16:13sell1090.101.34081.34681.3348
2182008.10.16 21:13s/l1090.101.34681.34681.3348-60.0010287.20
2192008.10.16 21:13sell1100.101.34661.35261.3406
2202008.10.17 12:10t/p1100.101.34061.35261.340658.9110346.11
2212008.10.17 12:10sell1110.101.34041.34641.3344
2222008.10.17 15:54s/l1110.101.34641.34641.3344-60.0010286.11
2232008.10.17 15:54sell1120.101.34621.35221.3402
2242008.10.17 21:22t/p1120.101.34021.35221.340260.0010346.11
2252008.10.17 21:22sell1130.101.34001.34601.3340
2262008.10.20 02:50s/l1130.101.34601.34601.3340-61.0910285.02
2272008.10.20 02:50sell1140.101.34581.35181.3398
2282008.10.20 08:52s/l1140.101.35181.35181.3398-60.0010225.02
2292008.10.20 08:52buy1150.101.35181.34581.3578
2302008.10.20 12:07s/l1150.101.34581.34581.3578-60.0010165.02
2312008.10.20 12:07sell1160.101.34581.35181.3398
2322008.10.20 13:23t/p1160.101.33981.35181.339860.0010225.02
2332008.10.20 13:23sell1170.101.33961.34561.3336
2342008.10.20 15:34t/p1170.101.33361.34561.333660.0010285.02
2352008.10.20 15:34sell1180.101.33321.33921.3272
2362008.10.21 08:46t/p1180.101.32721.33921.327258.9110343.93
2372008.10.21 08:46sell1190.101.32691.33291.3209
2382008.10.21 10:40t/p1190.101.32091.33291.320960.0010403.93
2392008.10.21 10:40buy1200.101.32091.31491.3269
2402008.10.21 17:35s/l1200.101.31491.31491.3269-60.0010343.93
2412008.10.21 17:35sell1210.101.31491.32091.3089
2422008.10.21 18:32t/p1210.101.30891.32091.308960.0010403.93
2432008.10.21 18:32buy1220.101.30881.30281.3148
2442008.10.22 01:30s/l1220.101.30281.30281.3148-59.1810344.75
2452008.10.22 01:30sell1230.101.30261.30861.2966
2462008.10.22 04:28t/p1230.101.29661.30861.296660.0010404.75
2472008.10.22 04:28buy1240.101.29651.29051.3025
2482008.10.22 06:15s/l1240.101.29051.29051.3025-60.0010344.75
2492008.10.22 06:15sell1250.101.29051.29651.2845
2502008.10.22 06:17t/p1250.101.28451.29651.284560.0010404.75
2512008.10.22 06:17sell1260.101.28421.29021.2782
2522008.10.22 06:29t/p1260.101.27821.29021.278260.0010464.75
2532008.10.22 06:29sell1270.101.27771.28371.2717
2542008.10.22 07:03s/l1270.101.28371.28371.2717-60.0010404.75
2552008.10.22 07:03sell1280.101.28361.28961.2776
2562008.10.22 09:04s/l1280.101.28961.28961.2776-60.0010344.75
2572008.10.22 09:04sell1290.101.28941.29541.2834
2582008.10.22 09:34t/p1290.101.28341.29541.283460.0010404.75
2592008.10.22 09:34buy1300.101.28341.27741.2894
2602008.10.22 10:34t/p1300.101.28941.27741.289460.0010464.75
2612008.10.22 10:34sell1310.101.28951.29551.2835
2622008.10.22 13:15t/p1310.101.28351.29551.283560.0010524.75
2632008.10.22 13:15sell1320.101.28321.28921.2772
2642008.10.22 14:25s/l1320.101.28921.28921.2772-60.0010464.75
2652008.10.22 14:25buy1330.101.28921.28321.2952
2662008.10.22 16:00s/l1330.101.28321.28321.2952-60.0010404.75
2672008.10.22 16:00buy1340.101.28341.27741.2894
2682008.10.22 16:48t/p1340.101.28941.27741.289460.0010464.75
2692008.10.22 16:48buy1350.101.28961.28361.2956
2702008.10.22 17:37s/l1350.101.28361.28361.2956-60.0010404.75
2712008.10.22 17:37buy1360.101.28381.27781.2898
2722008.10.23 01:07s/l1360.101.27781.27781.2898-57.5410347.21
2732008.10.23 01:07sell1370.101.27771.28371.2717
2742008.10.23 02:09s/l1370.101.28371.28371.2717-60.0010287.21
2752008.10.23 02:09sell1380.101.28381.28981.2778
2762008.10.23 05:34t/p1380.101.27781.28981.277860.0010347.21
2772008.10.23 05:34buy1390.101.27781.27181.2838
2782008.10.23 08:31t/p1390.101.28381.27181.283860.0010407.21
2792008.10.23 08:31buy1400.101.28411.27811.2901
2802008.10.23 09:27s/l1400.101.27811.27811.2901-60.0010347.21
2812008.10.23 09:27sell1410.101.27811.28411.2721
2822008.10.23 10:58s/l1410.101.28411.28411.2721-60.0010287.21
2832008.10.23 10:58sell1420.101.28391.28991.2779
2842008.10.23 14:24t/p1420.101.27791.28991.277960.0010347.21
2852008.10.23 14:24sell1430.101.27771.28371.2717
2862008.10.23 15:08s/l1430.101.28371.28371.2717-60.0010287.21
2872008.10.23 15:08sell1440.101.28351.28951.2775
2882008.10.23 21:47s/l1440.101.28951.28951.2775-60.0010227.21
2892008.10.23 21:47buy1450.101.28971.28371.2957
2902008.10.23 23:03t/p1450.101.29571.28371.295760.0010287.21
2912008.10.23 23:03buy1460.101.29621.29021.3022
2922008.10.24 01:37s/l1460.101.29021.29021.3022-59.1810228.03
2932008.10.24 01:37buy1470.101.29041.28441.2964
2942008.10.24 02:57s/l1470.101.28441.28441.2964-60.0010168.03
2952008.10.24 02:57sell1480.101.28431.29031.2783
2962008.10.24 04:35t/p1480.101.27831.29031.278360.0010228.03
2972008.10.24 04:35buy1490.101.27821.27221.2842
2982008.10.24 08:54s/l1490.101.27221.27221.2842-60.0010168.03
2992008.10.24 08:54sell1500.101.27211.27811.2661
3002008.10.24 09:33t/p1500.101.26611.27811.266160.0010228.03
3012008.10.24 09:33sell1510.101.26591.27191.2599
3022008.10.24 10:18t/p1510.101.25991.27191.259960.0010288.03
3032008.10.24 10:18sell1520.101.25961.26561.2536
3042008.10.24 10:41t/p1520.101.25361.26561.253660.0010348.03
3052008.10.24 10:41sell1530.101.25331.25931.2473
3062008.10.24 11:11s/l1530.101.25931.25931.2473-60.0010288.03
3072008.10.24 11:11sell1540.101.25911.26511.2531
3082008.10.24 11:30t/p1540.101.25311.26511.253160.0010348.03
3092008.10.24 11:30buy1550.101.25311.24711.2591
3102008.10.24 12:23t/p1550.101.25911.24711.259160.0010408.03
3112008.10.24 12:23buy1560.101.25931.25331.2653
3122008.10.24 14:40t/p1560.101.26531.25331.265360.0010468.03
3132008.10.24 14:40buy1570.101.26561.25961.2716
3142008.10.24 15:58t/p1570.101.27161.25961.271660.0010528.03
3152008.10.24 15:58sell1580.101.27181.27781.2658
3162008.10.24 16:18t/p1580.101.26581.27781.265860.0010588.03
3172008.10.24 16:18buy1590.101.26571.25971.2717
3182008.10.24 16:55t/p1590.101.27171.25971.271760.0010648.03
3192008.10.24 16:55sell1600.101.27171.27771.2657
3202008.10.24 17:59t/p1600.101.26571.27771.265760.0010708.03
3212008.10.24 17:59sell1610.101.26551.27151.2595
3222008.10.24 18:12s/l1610.101.27151.27151.2595-60.0010648.03
3232008.10.24 18:12sell1620.101.27161.27761.2656
3242008.10.24 19:11t/p1620.101.26561.27761.265660.0010708.03
3252008.10.24 19:11sell1630.101.26541.27141.2594
3262008.10.24 20:04t/p1630.101.25941.27141.259460.0010768.03
3272008.10.24 20:04sell1640.101.25911.26511.2531
3282008.10.27 02:01s/l1640.101.26511.26511.2531-61.0910706.94
3292008.10.27 02:01buy1650.101.26511.25911.2711
3302008.10.27 02:28s/l1650.101.25911.25911.2711-60.0010646.94
3312008.10.27 02:28buy1660.101.25931.25331.2653
3322008.10.27 07:13s/l1660.101.25331.25331.2653-60.0010586.94
3332008.10.27 07:13sell1670.101.25331.25931.2473
3342008.10.27 09:12t/p1670.101.24731.25931.247360.0010646.94
3352008.10.27 09:12sell1680.101.24711.25311.2411
3362008.10.27 10:18t/p1680.101.24111.25311.241160.0010706.94
3372008.10.27 10:18sell1690.101.24071.24671.2347
3382008.10.27 11:10t/p1690.101.23471.24671.234760.0010766.94
3392008.10.27 11:10sell1700.101.23431.24031.2283
3402008.10.27 11:33s/l1700.101.24031.24031.2283-60.0010706.94
3412008.10.27 11:33sell1710.101.24011.24611.2341
3422008.10.27 12:39s/l1710.101.24611.24611.2341-60.0010646.94
3432008.10.27 12:39sell1720.101.24601.25201.2400
3442008.10.27 15:36t/p1720.101.24001.25201.240060.0010706.94
3452008.10.27 15:36sell1730.101.23971.24571.2337
3462008.10.27 15:45s/l1730.101.24571.24571.2337-60.0010646.94
3472008.10.27 15:45sell1740.101.24551.25151.2395
3482008.10.27 17:05t/p1740.101.23951.25151.239560.0010706.94
3492008.10.27 17:05sell1750.101.23931.24531.2333
3502008.10.27 17:53s/l1750.101.24531.24531.2333-60.0010646.94
3512008.10.27 17:53sell1760.101.24511.25111.2391
3522008.10.27 18:51s/l1760.101.25111.25111.2391-60.0010586.94
3532008.10.27 18:51sell1770.101.25091.25691.2449
3542008.10.27 19:43s/l1770.101.25691.25691.2449-60.0010526.94
3552008.10.27 19:43sell1780.101.25671.26271.2507
3562008.10.27 22:10t/p1780.101.25071.26271.250760.0010586.94
3572008.10.27 22:10sell1790.101.25051.25651.2445
3582008.10.28 01:30t/p1790.101.24451.25651.244558.9110645.85
3592008.10.28 01:30sell1800.101.24421.25021.2382
3602008.10.28 03:04t/p1800.101.23821.25021.238260.0010705.85
3612008.10.28 03:04sell1810.101.23791.24391.2319
3622008.10.28 05:38s/l1810.101.24391.24391.2319-60.0010645.85
3632008.10.28 05:38sell1820.101.24371.24971.2377
3642008.10.28 07:37s/l1820.101.24971.24971.2377-60.0010585.85
3652008.10.28 07:37sell1830.101.24951.25551.2435
3662008.10.28 07:49s/l1830.101.25551.25551.2435-60.0010525.85
3672008.10.28 07:49sell1840.101.25531.26131.2493
3682008.10.28 08:05t/p1840.101.24931.26131.249360.0010585.85
3692008.10.28 08:05sell1850.101.24901.25501.2430
3702008.10.28 08:25s/l1850.101.25501.25501.2430-60.0010525.85
3712008.10.28 08:25sell1860.101.25481.26081.2488
3722008.10.28 09:50t/p1860.101.24881.26081.248860.0010585.85
3732008.10.28 09:50buy1870.101.24871.24271.2547
3742008.10.28 13:42t/p1870.101.25471.24271.254760.0010645.85
3752008.10.28 13:42sell1880.101.25471.26071.2487
3762008.10.28 16:22t/p1880.101.24871.26071.248760.0010705.85
3772008.10.28 16:22sell1890.101.24851.25451.2425
3782008.10.28 20:27s/l1890.101.25451.25451.2425-60.0010645.85
3792008.10.28 20:27sell1900.101.25431.26031.2483
3802008.10.28 20:53s/l1900.101.26031.26031.2483-60.0010585.85
3812008.10.28 20:53sell1910.101.26011.26611.2541
3822008.10.28 21:21s/l1910.101.26611.26611.2541-60.0010525.85
3832008.10.28 21:21sell1920.101.26591.27191.2599
3842008.10.28 22:00s/l1920.101.27191.27191.2599-60.0010465.85
3852008.10.28 22:00sell1930.101.27171.27771.2657
3862008.10.28 23:57s/l1930.101.27771.27771.2657-60.0010405.85
3872008.10.28 23:57sell1940.101.27751.28351.2715
3882008.10.29 01:05s/l1940.101.28351.28351.2715-61.0910344.76
3892008.10.29 01:05buy1950.101.28351.27751.2895
3902008.10.29 02:15s/l1950.101.27751.27751.2895-60.0010284.76
3912008.10.29 02:15buy1960.101.27761.27161.2836
3922008.10.29 03:08s/l1960.101.27161.27161.2836-60.0010224.76
3932008.10.29 03:08buy1970.101.27171.26571.2777
3942008.10.29 07:03s/l1970.101.26571.26571.2777-60.0010164.76
3952008.10.29 07:03buy1980.101.26591.25991.2719
3962008.10.29 07:48t/p1980.101.27191.25991.271960.0010224.76
3972008.10.29 07:48buy1990.101.27211.26611.2781
3982008.10.29 08:49t/p1990.101.27811.26611.278160.0010284.76
3992008.10.29 08:49sell2000.101.27811.28411.2721
4002008.10.29 09:09t/p2000.101.27211.28411.272160.0010344.76
4012008.10.29 09:09sell2010.101.27191.27791.2659
4022008.10.29 12:12s/l2010.101.27791.27791.2659-60.0010284.76
4032008.10.29 12:12sell2020.101.27781.28381.2718
4042008.10.29 12:51s/l2020.101.28381.28381.2718-60.0010224.76
4052008.10.29 12:51sell2030.101.28361.28961.2776
4062008.10.29 13:59t/p2030.101.27761.28961.277660.0010284.76
4072008.10.29 13:59sell2040.101.27741.28341.2714
4082008.10.29 15:55s/l2040.101.28341.28341.2714-60.0010224.76
4092008.10.29 15:55sell2050.101.28321.28921.2772
4102008.10.29 16:05s/l2050.101.28921.28921.2772-60.0010164.76
4112008.10.29 16:05sell2060.101.28901.29501.2830
4122008.10.29 16:24s/l2060.101.29501.29501.2830-60.0010104.76
4132008.10.29 16:24buy2070.101.29501.28901.3010
4142008.10.29 17:51s/l2070.101.28901.28901.3010-60.0010044.76
4152008.10.29 17:51sell2080.101.28901.29501.2830
4162008.10.29 18:05t/p2080.101.28301.29501.283060.0010104.76
4172008.10.29 18:05sell2090.101.28271.28871.2767
4182008.10.29 18:30s/l2090.101.28871.28871.2767-60.0010044.76
4192008.10.29 18:30sell2100.101.28851.29451.2825
4202008.10.29 18:37s/l2100.101.29451.29451.2825-60.009984.76
4212008.10.29 18:37sell2110.101.29431.30031.2883
4222008.10.29 19:01t/p2110.101.28831.30031.288360.0010044.76
4232008.10.29 19:01sell2120.101.28811.29411.2821
4242008.10.29 20:08s/l2120.101.29411.29411.2821-60.009984.76
4252008.10.29 20:08sell2130.101.29391.29991.2879
4262008.10.29 20:22t/p2130.101.28791.29991.287960.0010044.76
4272008.10.29 20:22sell2140.101.28771.29371.2817
4282008.10.29 21:04t/p2140.101.28171.29371.281760.0010104.76
4292008.10.29 21:04sell2150.101.28151.28751.2755
4302008.10.29 21:15s/l2150.101.28751.28751.2755-60.0010044.76
4312008.10.29 21:15sell2160.101.28731.29331.2813
4322008.10.29 21:20s/l2160.101.29331.29331.2813-60.009984.76
4332008.10.29 21:20sell2170.101.29311.29911.2871
4342008.10.30 02:17s/l2170.101.29911.29911.2871-63.279921.49
4352008.10.30 02:17sell2180.101.29891.30491.2929
4362008.10.30 02:23s/l2180.101.30491.30491.2929-60.009861.49
4372008.10.30 02:23sell2190.101.30501.31101.2990
4382008.10.30 03:13s/l2190.101.31101.31101.2990-60.009801.49
4392008.10.30 03:13sell2200.101.31091.31691.3049
4402008.10.30 03:18s/l2200.101.31691.31691.3049-60.009741.49
4412008.10.30 03:18sell2210.101.31681.32281.3108
4422008.10.30 04:37s/l2210.101.32281.32281.3108-60.009681.49
4432008.10.30 04:37sell2220.101.32261.32861.3166
4442008.10.30 04:41s/l2220.101.32861.32861.3166-60.009621.49
4452008.10.30 04:41sell2230.101.32861.33461.3226
4462008.10.30 04:59t/p2230.101.32261.33461.322660.009681.49
4472008.10.30 04:59sell2240.101.32241.32841.3164
4482008.10.30 08:12t/p2240.101.31641.32841.316460.009741.49
4492008.10.30 08:12sell2250.101.31611.32211.3101
4502008.10.30 09:19s/l2250.101.32211.32211.3101-60.009681.49
4512008.10.30 09:19sell2260.101.32191.32791.3159
4522008.10.30 10:25t/p2260.101.31591.32791.315960.009741.49
4532008.10.30 10:25sell2270.101.31561.32161.3096
4542008.10.30 11:29t/p2270.101.30961.32161.309660.009801.49
4552008.10.30 11:29sell2280.101.30941.31541.3034
4562008.10.30 11:58t/p2280.101.30341.31541.303460.009861.49
4572008.10.30 11:58sell2290.101.30311.30911.2971
4582008.10.30 12:21s/l2290.101.30911.30911.2971-60.009801.49
4592008.10.30 12:21sell2300.101.30891.31491.3029
4602008.10.30 12:46s/l2300.101.31491.31491.3029-60.009741.49
4612008.10.30 12:46sell2310.101.31471.32071.3087
4622008.10.30 13:30t/p2310.101.30871.32071.308760.009801.49
4632008.10.30 13:30sell2320.101.30851.31451.3025
4642008.10.30 14:48t/p2320.101.30251.31451.302560.009861.49
4652008.10.30 14:48sell2330.101.30231.30831.2963
4662008.10.30 15:49t/p2330.101.29631.30831.296360.009921.49
4672008.10.30 15:49sell2340.101.29611.30211.2901
4682008.10.30 17:25t/p2340.101.29011.30211.290160.009981.49
4692008.10.30 17:25sell2350.101.28981.29581.2838
4702008.10.30 17:47t/p2350.101.28381.29581.283860.0010041.49
4712008.10.30 17:47buy2360.101.28381.27781.2898
4722008.10.30 18:37t/p2360.101.28981.27781.289860.0010101.49
4732008.10.30 18:37sell2370.101.29001.29601.2840
4742008.10.30 20:23s/l2370.101.29601.29601.2840-60.0010041.49
4752008.10.30 20:23sell2380.101.29601.30201.2900
4762008.10.30 23:13t/p2380.101.29001.30201.290060.0010101.49
4772008.10.30 23:13sell2390.101.28961.29561.2836
4782008.10.31 01:27t/p2390.101.28361.29561.283658.9110160.40
4792008.10.31 01:27buy2400.101.28361.27761.2896
4802008.10.31 02:30s/l2400.101.27761.27761.2896-60.0010100.40
4812008.10.31 02:30sell2410.101.27761.28361.2716
4822008.10.31 04:08s/l2410.101.28361.28361.2716-60.0010040.40
4832008.10.31 04:08sell2420.101.28351.28951.2775
4842008.10.31 08:22t/p2420.101.27751.28951.277560.0010100.40
4852008.10.31 08:22sell2430.101.27731.28331.2713
4862008.10.31 08:46t/p2430.101.27131.28331.271360.0010160.40
4872008.10.31 08:46sell2440.101.27101.27701.2650
4882008.10.31 11:36s/l2440.101.27701.27701.2650-60.0010100.40
4892008.10.31 11:36sell2450.101.27681.28281.2708
4902008.10.31 15:53t/p2450.101.27081.28281.270860.0010160.40
4912008.10.31 15:53sell2460.101.27061.27661.2646
4922008.10.31 17:17s/l2460.101.27661.27661.2646-60.0010100.40
4932008.10.31 17:17sell2470.101.27641.28241.2704
4942008.10.31 17:46t/p2470.101.27041.28241.270460.0010160.40
4952008.10.31 17:46sell2480.101.26841.27441.2624
4962008.10.31 18:04s/l2480.101.27441.27441.2624-60.0010100.40
4972008.10.31 18:04buy2490.101.27451.26851.2805
4982008.11.03 02:27t/p2490.101.28051.26851.280560.8210161.22
4992008.11.03 02:27sell2500.101.28071.28671.2747
5002008.11.03 05:05s/l2500.101.28671.28671.2747-60.0010101.22
5012008.11.03 05:05sell2510.101.28651.29251.2805
5022008.11.03 09:09t/p2510.101.28051.29251.280560.0010161.22
5032008.11.03 09:09buy2520.101.28051.27451.2865
5042008.11.03 10:28close at stop2520.101.28481.27451.286543.0010204.22