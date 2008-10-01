|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Minute (M1) 2008.09.24 16:34 - 2008.11.03 10:28
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|MaxOrdersTotal1=1; MaxOrdersTotal2=1; MaxOrdersTotal3=1; TrainTimeFrame=60; TrainPeriod=1; PredictPeriod=1; StopLoss=60; TakeProfit=60; Lots=0.1; BeginDate=1970.01.01 00:00;
|Bars in test
|39030
|Ticks modelled
|574687
|Modelling quality
|24.94%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|204.22
|Gross profit
|7648.56
|Gross loss
|-7444.34
|Profit factor
|1.03
|Expected payoff
|0.81
|Absolute drawdown
|389.51
|Maximal drawdown
|1216.54 (11.24%)
|Relative drawdown
|11.24% (1216.54)
|Total trades
|252
|Short positions (won %)
|194 (52.58%)
|Long positions (won %)
|58 (44.83%)
|Profit trades (% of total)
|128 (50.79%)
|Loss trades (% of total)
|124 (49.21%)
|Largest
|profit trade
|60.82
|loss trade
|-63.27
|Average
|profit trade
|59.75
|loss trade
|-60.04
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|7 (420.00)
|consecutive losses (loss in money)
|9 (-541.09)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|420.00 (7)
|consecutive loss (count of losses)
|-541.09 (9)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2008.10.01 00:00
|buy
|1
|0.10
|1.4114
|1.4054
|1.4174
|2
|2008.10.01 14:03
|s/l
|1
|0.10
|1.4054
|1.4054
|1.4174
|-60.00
|9940.00
|3
|2008.10.01 14:03
|sell
|2
|0.10
|1.4054
|1.4114
|1.3994
|4
|2008.10.01 15:15
|t/p
|2
|0.10
|1.3994
|1.4114
|1.3994
|60.00
|10000.00
|5
|2008.10.01 15:15
|sell
|3
|0.10
|1.3992
|1.4052
|1.3932
|6
|2008.10.01 17:40
|s/l
|3
|0.10
|1.4052
|1.4052
|1.3932
|-60.00
|9940.00
|7
|2008.10.01 17:40
|buy
|4
|0.10
|1.4053
|1.3993
|1.4113
|8
|2008.10.02 01:55
|s/l
|4
|0.10
|1.3993
|1.3993
|1.4113
|-57.54
|9882.46
|9
|2008.10.02 01:55
|sell
|5
|0.10
|1.3993
|1.4053
|1.3933
|10
|2008.10.02 04:09
|t/p
|5
|0.10
|1.3933
|1.4053
|1.3933
|60.00
|9942.46
|11
|2008.10.02 04:09
|sell
|6
|0.10
|1.3930
|1.3990
|1.3870
|12
|2008.10.02 05:07
|s/l
|6
|0.10
|1.3990
|1.3990
|1.3870
|-60.00
|9882.46
|13
|2008.10.02 05:07
|sell
|7
|0.10
|1.3988
|1.4048
|1.3928
|14
|2008.10.02 08:09
|t/p
|7
|0.10
|1.3928
|1.4048
|1.3928
|60.00
|9942.46
|15
|2008.10.02 08:09
|sell
|8
|0.10
|1.3925
|1.3985
|1.3865
|16
|2008.10.02 09:33
|t/p
|8
|0.10
|1.3865
|1.3985
|1.3865
|60.00
|10002.46
|17
|2008.10.02 09:33
|buy
|9
|0.10
|1.3864
|1.3804
|1.3924
|18
|2008.10.02 10:38
|t/p
|9
|0.10
|1.3924
|1.3804
|1.3924
|60.00
|10062.46
|19
|2008.10.02 10:38
|sell
|10
|0.10
|1.3924
|1.3984
|1.3864
|20
|2008.10.02 13:23
|t/p
|10
|0.10
|1.3864
|1.3984
|1.3864
|60.00
|10122.46
|21
|2008.10.02 13:23
|sell
|11
|0.10
|1.3862
|1.3922
|1.3802
|22
|2008.10.02 14:38
|t/p
|11
|0.10
|1.3802
|1.3922
|1.3802
|60.00
|10182.46
|23
|2008.10.02 14:38
|sell
|12
|0.10
|1.3798
|1.3858
|1.3738
|24
|2008.10.02 18:01
|s/l
|12
|0.10
|1.3858
|1.3858
|1.3738
|-60.00
|10122.46
|25
|2008.10.02 18:01
|buy
|13
|0.10
|1.3859
|1.3799
|1.3919
|26
|2008.10.02 21:44
|s/l
|13
|0.10
|1.3799
|1.3799
|1.3919
|-60.00
|10062.46
|27
|2008.10.02 21:44
|sell
|14
|0.10
|1.3799
|1.3859
|1.3739
|28
|2008.10.03 06:09
|s/l
|14
|0.10
|1.3859
|1.3859
|1.3739
|-61.09
|10001.37
|29
|2008.10.03 06:09
|sell
|15
|0.10
|1.3857
|1.3917
|1.3797
|30
|2008.10.03 14:49
|t/p
|15
|0.10
|1.3797
|1.3917
|1.3797
|60.00
|10061.37
|31
|2008.10.03 14:49
|buy
|16
|0.10
|1.3794
|1.3734
|1.3854
|32
|2008.10.03 15:13
|s/l
|16
|0.10
|1.3734
|1.3734
|1.3854
|-60.00
|10001.37
|33
|2008.10.03 15:13
|buy
|17
|0.10
|1.3736
|1.3676
|1.3796
|34
|2008.10.03 16:45
|t/p
|17
|0.10
|1.3796
|1.3676
|1.3796
|60.00
|10061.37
|35
|2008.10.03 16:45
|sell
|18
|0.10
|1.3796
|1.3856
|1.3736
|36
|2008.10.03 18:09
|s/l
|18
|0.10
|1.3856
|1.3856
|1.3736
|-60.00
|10001.37
|37
|2008.10.03 18:09
|sell
|19
|0.10
|1.3854
|1.3914
|1.3794
|38
|2008.10.03 18:44
|t/p
|19
|0.10
|1.3794
|1.3914
|1.3794
|60.00
|10061.37
|39
|2008.10.03 18:44
|sell
|20
|0.10
|1.3792
|1.3852
|1.3732
|40
|2008.10.03 19:26
|s/l
|20
|0.10
|1.3852
|1.3852
|1.3732
|-60.00
|10001.37
|41
|2008.10.03 19:26
|sell
|21
|0.10
|1.3850
|1.3910
|1.3790
|42
|2008.10.03 20:12
|s/l
|21
|0.10
|1.3910
|1.3910
|1.3790
|-60.00
|9941.37
|43
|2008.10.03 20:12
|sell
|22
|0.10
|1.3909
|1.3969
|1.3849
|44
|2008.10.03 20:27
|t/p
|22
|0.10
|1.3849
|1.3969
|1.3849
|60.00
|10001.37
|45
|2008.10.03 20:27
|sell
|23
|0.10
|1.3846
|1.3906
|1.3786
|46
|2008.10.03 22:32
|t/p
|23
|0.10
|1.3786
|1.3906
|1.3786
|60.00
|10061.37
|47
|2008.10.03 22:32
|sell
|24
|0.10
|1.3784
|1.3844
|1.3724
|48
|2008.10.05 23:00
|t/p
|24
|0.10
|1.3724
|1.3844
|1.3724
|60.00
|10121.37
|49
|2008.10.05 23:00
|sell
|25
|0.10
|1.3668
|1.3728
|1.3608
|50
|2008.10.06 06:09
|t/p
|25
|0.10
|1.3608
|1.3728
|1.3608
|58.91
|10180.28
|51
|2008.10.06 06:09
|sell
|26
|0.10
|1.3606
|1.3666
|1.3546
|52
|2008.10.06 11:11
|t/p
|26
|0.10
|1.3546
|1.3666
|1.3546
|60.00
|10240.28
|53
|2008.10.06 11:11
|buy
|27
|0.10
|1.3545
|1.3485
|1.3605
|54
|2008.10.06 12:35
|t/p
|27
|0.10
|1.3605
|1.3485
|1.3605
|60.00
|10300.28
|55
|2008.10.06 12:35
|sell
|28
|0.10
|1.3605
|1.3665
|1.3545
|56
|2008.10.06 16:03
|t/p
|28
|0.10
|1.3545
|1.3665
|1.3545
|60.00
|10360.28
|57
|2008.10.06 16:03
|buy
|29
|0.10
|1.3545
|1.3485
|1.3605
|58
|2008.10.06 16:48
|s/l
|29
|0.10
|1.3485
|1.3485
|1.3605
|-60.00
|10300.28
|59
|2008.10.06 16:48
|sell
|30
|0.10
|1.3485
|1.3545
|1.3425
|60
|2008.10.06 17:48
|s/l
|30
|0.10
|1.3545
|1.3545
|1.3425
|-60.00
|10240.28
|61
|2008.10.06 17:48
|sell
|31
|0.10
|1.3543
|1.3603
|1.3483
|62
|2008.10.06 19:19
|t/p
|31
|0.10
|1.3483
|1.3603
|1.3483
|60.00
|10300.28
|63
|2008.10.06 19:19
|sell
|32
|0.10
|1.3480
|1.3540
|1.3420
|64
|2008.10.06 22:20
|s/l
|32
|0.10
|1.3540
|1.3540
|1.3420
|-60.00
|10240.28
|65
|2008.10.06 22:20
|sell
|33
|0.10
|1.3538
|1.3598
|1.3478
|66
|2008.10.07 06:12
|s/l
|33
|0.10
|1.3598
|1.3598
|1.3478
|-61.09
|10179.19
|67
|2008.10.07 06:12
|buy
|34
|0.10
|1.3598
|1.3538
|1.3658
|68
|2008.10.07 07:56
|s/l
|34
|0.10
|1.3538
|1.3538
|1.3658
|-60.00
|10119.19
|69
|2008.10.07 07:56
|sell
|35
|0.10
|1.3536
|1.3596
|1.3476
|70
|2008.10.07 08:17
|s/l
|35
|0.10
|1.3596
|1.3596
|1.3476
|-60.00
|10059.19
|71
|2008.10.07 08:17
|sell
|36
|0.10
|1.3595
|1.3655
|1.3535
|72
|2008.10.07 10:15
|t/p
|36
|0.10
|1.3535
|1.3655
|1.3535
|60.00
|10119.19
|73
|2008.10.07 10:15
|sell
|37
|0.10
|1.3533
|1.3593
|1.3473
|74
|2008.10.07 13:10
|s/l
|37
|0.10
|1.3593
|1.3593
|1.3473
|-60.00
|10059.19
|75
|2008.10.07 13:10
|sell
|38
|0.10
|1.3591
|1.3651
|1.3531
|76
|2008.10.07 15:00
|s/l
|38
|0.10
|1.3651
|1.3651
|1.3531
|-60.00
|9999.19
|77
|2008.10.07 15:00
|buy
|39
|0.10
|1.3651
|1.3591
|1.3711
|78
|2008.10.07 15:31
|t/p
|39
|0.10
|1.3711
|1.3591
|1.3711
|60.00
|10059.19
|79
|2008.10.07 15:31
|sell
|40
|0.10
|1.3711
|1.3771
|1.3651
|80
|2008.10.07 16:45
|t/p
|40
|0.10
|1.3651
|1.3771
|1.3651
|60.00
|10119.19
|81
|2008.10.07 16:45
|sell
|41
|0.10
|1.3649
|1.3709
|1.3589
|82
|2008.10.07 19:43
|t/p
|41
|0.10
|1.3589
|1.3709
|1.3589
|60.00
|10179.19
|83
|2008.10.07 19:43
|buy
|42
|0.10
|1.3589
|1.3529
|1.3649
|84
|2008.10.07 20:48
|t/p
|42
|0.10
|1.3649
|1.3529
|1.3649
|60.00
|10239.19
|85
|2008.10.07 20:48
|buy
|43
|0.10
|1.3651
|1.3591
|1.3711
|86
|2008.10.07 22:53
|s/l
|43
|0.10
|1.3591
|1.3591
|1.3711
|-60.00
|10179.19
|87
|2008.10.07 22:53
|sell
|44
|0.10
|1.3591
|1.3651
|1.3531
|88
|2008.10.08 09:11
|s/l
|44
|0.10
|1.3651
|1.3651
|1.3531
|-61.09
|10118.10
|89
|2008.10.08 09:11
|sell
|45
|0.10
|1.3649
|1.3709
|1.3589
|90
|2008.10.08 13:07
|s/l
|45
|0.10
|1.3709
|1.3709
|1.3589
|-60.00
|10058.10
|91
|2008.10.08 13:07
|buy
|46
|0.10
|1.3709
|1.3649
|1.3769
|92
|2008.10.08 13:11
|s/l
|46
|0.10
|1.3649
|1.3649
|1.3769
|-60.00
|9998.10
|93
|2008.10.08 13:11
|sell
|47
|0.10
|1.3649
|1.3709
|1.3589
|94
|2008.10.08 13:23
|s/l
|47
|0.10
|1.3709
|1.3709
|1.3589
|-60.00
|9938.10
|95
|2008.10.08 13:23
|sell
|48
|0.10
|1.3707
|1.3767
|1.3647
|96
|2008.10.08 14:47
|t/p
|48
|0.10
|1.3647
|1.3767
|1.3647
|60.00
|9998.10
|97
|2008.10.08 14:47
|sell
|49
|0.10
|1.3645
|1.3705
|1.3585
|98
|2008.10.08 16:32
|s/l
|49
|0.10
|1.3705
|1.3705
|1.3585
|-60.00
|9938.10
|99
|2008.10.08 16:32
|buy
|50
|0.10
|1.3705
|1.3645
|1.3765
|100
|2008.10.08 16:40
|s/l
|50
|0.10
|1.3645
|1.3645
|1.3765
|-60.00
|9878.10
|101
|2008.10.08 16:40
|buy
|51
|0.10
|1.3646
|1.3586
|1.3706
|102
|2008.10.08 19:08
|t/p
|51
|0.10
|1.3706
|1.3586
|1.3706
|60.00
|9938.10
|103
|2008.10.08 19:08
|buy
|52
|0.10
|1.3708
|1.3648
|1.3768
|104
|2008.10.08 23:06
|s/l
|52
|0.10
|1.3648
|1.3648
|1.3768
|-60.00
|9878.10
|105
|2008.10.08 23:06
|sell
|53
|0.10
|1.3648
|1.3708
|1.3588
|106
|2008.10.09 02:54
|t/p
|53
|0.10
|1.3588
|1.3708
|1.3588
|56.73
|9934.83
|107
|2008.10.09 02:54
|sell
|54
|0.10
|1.3586
|1.3646
|1.3526
|108
|2008.10.09 03:53
|s/l
|54
|0.10
|1.3646
|1.3646
|1.3526
|-60.00
|9874.83
|109
|2008.10.09 03:53
|buy
|55
|0.10
|1.3649
|1.3589
|1.3709
|110
|2008.10.09 09:30
|t/p
|55
|0.10
|1.3709
|1.3589
|1.3709
|60.00
|9934.83
|111
|2008.10.09 09:30
|sell
|56
|0.10
|1.3709
|1.3769
|1.3649
|112
|2008.10.09 10:13
|s/l
|56
|0.10
|1.3769
|1.3769
|1.3649
|-60.00
|9874.83
|113
|2008.10.09 10:13
|buy
|57
|0.10
|1.3769
|1.3709
|1.3829
|114
|2008.10.09 12:36
|s/l
|57
|0.10
|1.3709
|1.3709
|1.3829
|-60.00
|9814.83
|115
|2008.10.09 12:36
|buy
|58
|0.10
|1.3711
|1.3651
|1.3771
|116
|2008.10.09 16:11
|s/l
|58
|0.10
|1.3651
|1.3651
|1.3771
|-60.00
|9754.83
|117
|2008.10.09 16:11
|sell
|59
|0.10
|1.3651
|1.3711
|1.3591
|118
|2008.10.09 23:02
|t/p
|59
|0.10
|1.3591
|1.3711
|1.3591
|60.00
|9814.83
|119
|2008.10.09 23:02
|sell
|60
|0.10
|1.3588
|1.3648
|1.3528
|120
|2008.10.10 06:16
|t/p
|60
|0.10
|1.3528
|1.3648
|1.3528
|58.91
|9873.74
|121
|2008.10.10 06:16
|sell
|61
|0.10
|1.3526
|1.3586
|1.3466
|122
|2008.10.10 09:07
|s/l
|61
|0.10
|1.3586
|1.3586
|1.3466
|-60.00
|9813.74
|123
|2008.10.10 09:07
|sell
|62
|0.10
|1.3584
|1.3644
|1.3524
|124
|2008.10.10 09:32
|s/l
|62
|0.10
|1.3644
|1.3644
|1.3524
|-60.00
|9753.74
|125
|2008.10.10 09:32
|sell
|63
|0.10
|1.3642
|1.3702
|1.3582
|126
|2008.10.10 10:28
|t/p
|63
|0.10
|1.3582
|1.3702
|1.3582
|60.00
|9813.74
|127
|2008.10.10 10:28
|sell
|64
|0.10
|1.3580
|1.3640
|1.3520
|128
|2008.10.10 12:32
|t/p
|64
|0.10
|1.3520
|1.3640
|1.3520
|60.00
|9873.74
|129
|2008.10.10 12:32
|sell
|65
|0.10
|1.3518
|1.3578
|1.3458
|130
|2008.10.10 14:08
|s/l
|65
|0.10
|1.3578
|1.3578
|1.3458
|-60.00
|9813.74
|131
|2008.10.10 14:08
|sell
|66
|0.10
|1.3576
|1.3636
|1.3516
|132
|2008.10.10 14:54
|t/p
|66
|0.10
|1.3516
|1.3636
|1.3516
|60.00
|9873.74
|133
|2008.10.10 14:54
|sell
|67
|0.10
|1.3514
|1.3574
|1.3454
|134
|2008.10.10 16:06
|s/l
|67
|0.10
|1.3574
|1.3574
|1.3454
|-60.00
|9813.74
|135
|2008.10.10 16:06
|sell
|68
|0.10
|1.3572
|1.3632
|1.3512
|136
|2008.10.10 16:42
|t/p
|68
|0.10
|1.3512
|1.3632
|1.3512
|60.00
|9873.74
|137
|2008.10.10 16:42
|sell
|69
|0.10
|1.3510
|1.3570
|1.3450
|138
|2008.10.10 19:19
|t/p
|69
|0.10
|1.3450
|1.3570
|1.3450
|60.00
|9933.74
|139
|2008.10.10 19:19
|sell
|70
|0.10
|1.3448
|1.3508
|1.3388
|140
|2008.10.10 19:40
|t/p
|70
|0.10
|1.3388
|1.3508
|1.3388
|60.00
|9993.74
|141
|2008.10.10 19:40
|sell
|71
|0.10
|1.3386
|1.3446
|1.3326
|142
|2008.10.10 20:27
|t/p
|71
|0.10
|1.3326
|1.3446
|1.3326
|60.00
|10053.74
|143
|2008.10.10 20:27
|sell
|72
|0.10
|1.3324
|1.3384
|1.3264
|144
|2008.10.10 20:45
|t/p
|72
|0.10
|1.3264
|1.3384
|1.3264
|60.00
|10113.74
|145
|2008.10.10 20:45
|sell
|73
|0.10
|1.3262
|1.3322
|1.3202
|146
|2008.10.10 20:58
|s/l
|73
|0.10
|1.3322
|1.3322
|1.3202
|-60.00
|10053.74
|147
|2008.10.10 20:58
|sell
|74
|0.10
|1.3320
|1.3380
|1.3260
|148
|2008.10.10 21:13
|s/l
|74
|0.10
|1.3380
|1.3380
|1.3260
|-60.00
|9993.74
|149
|2008.10.10 21:13
|sell
|75
|0.10
|1.3378
|1.3438
|1.3318
|150
|2008.10.10 21:35
|s/l
|75
|0.10
|1.3438
|1.3438
|1.3318
|-60.00
|9933.74
|151
|2008.10.10 21:35
|sell
|76
|0.10
|1.3436
|1.3496
|1.3376
|152
|2008.10.12 23:00
|s/l
|76
|0.10
|1.3496
|1.3496
|1.3376
|-60.00
|9873.74
|153
|2008.10.12 23:00
|sell
|77
|0.10
|1.3572
|1.3632
|1.3512
|154
|2008.10.13 04:46
|t/p
|77
|0.10
|1.3512
|1.3632
|1.3512
|58.91
|9932.65
|155
|2008.10.13 04:46
|buy
|78
|0.10
|1.3509
|1.3449
|1.3569
|156
|2008.10.13 08:01
|t/p
|78
|0.10
|1.3569
|1.3449
|1.3569
|60.00
|9992.65
|157
|2008.10.13 08:01
|sell
|79
|0.10
|1.3571
|1.3631
|1.3511
|158
|2008.10.13 08:14
|s/l
|79
|0.10
|1.3631
|1.3631
|1.3511
|-60.00
|9932.65
|159
|2008.10.13 08:14
|sell
|80
|0.10
|1.3629
|1.3689
|1.3569
|160
|2008.10.13 12:32
|t/p
|80
|0.10
|1.3569
|1.3689
|1.3569
|60.00
|9992.65
|161
|2008.10.13 12:32
|buy
|81
|0.10
|1.3569
|1.3509
|1.3629
|162
|2008.10.13 13:47
|t/p
|81
|0.10
|1.3629
|1.3509
|1.3629
|60.00
|10052.65
|163
|2008.10.13 13:47
|sell
|82
|0.10
|1.3629
|1.3689
|1.3569
|164
|2008.10.13 17:30
|t/p
|82
|0.10
|1.3569
|1.3689
|1.3569
|60.00
|10112.65
|165
|2008.10.13 17:30
|buy
|83
|0.10
|1.3569
|1.3509
|1.3629
|166
|2008.10.13 18:12
|s/l
|83
|0.10
|1.3509
|1.3509
|1.3629
|-60.00
|10052.65
|167
|2008.10.13 18:12
|sell
|84
|0.10
|1.3508
|1.3568
|1.3448
|168
|2008.10.13 21:30
|s/l
|84
|0.10
|1.3568
|1.3568
|1.3448
|-60.00
|9992.65
|169
|2008.10.13 21:30
|sell
|85
|0.10
|1.3566
|1.3626
|1.3506
|170
|2008.10.14 01:31
|s/l
|85
|0.10
|1.3626
|1.3626
|1.3506
|-61.09
|9931.56
|171
|2008.10.14 01:31
|sell
|86
|0.10
|1.3624
|1.3684
|1.3564
|172
|2008.10.14 02:22
|s/l
|86
|0.10
|1.3684
|1.3684
|1.3564
|-60.00
|9871.56
|173
|2008.10.14 02:22
|sell
|87
|0.10
|1.3682
|1.3742
|1.3622
|174
|2008.10.14 03:05
|t/p
|87
|0.10
|1.3622
|1.3742
|1.3622
|60.00
|9931.56
|175
|2008.10.14 03:05
|sell
|88
|0.10
|1.3619
|1.3679
|1.3559
|176
|2008.10.14 03:37
|s/l
|88
|0.10
|1.3679
|1.3679
|1.3559
|-60.00
|9871.56
|177
|2008.10.14 03:37
|sell
|89
|0.10
|1.3677
|1.3737
|1.3617
|178
|2008.10.14 11:00
|t/p
|89
|0.10
|1.3617
|1.3737
|1.3617
|60.00
|9931.56
|179
|2008.10.14 11:00
|sell
|90
|0.10
|1.3615
|1.3675
|1.3555
|180
|2008.10.14 11:12
|s/l
|90
|0.10
|1.3675
|1.3675
|1.3555
|-60.00
|9871.56
|181
|2008.10.14 11:12
|sell
|91
|0.10
|1.3673
|1.3733
|1.3613
|182
|2008.10.14 12:30
|s/l
|91
|0.10
|1.3733
|1.3733
|1.3613
|-60.00
|9811.56
|183
|2008.10.14 12:30
|sell
|92
|0.10
|1.3731
|1.3791
|1.3671
|184
|2008.10.14 16:07
|t/p
|92
|0.10
|1.3671
|1.3791
|1.3671
|60.00
|9871.56
|185
|2008.10.14 16:07
|sell
|93
|0.10
|1.3669
|1.3729
|1.3609
|186
|2008.10.15 01:04
|t/p
|93
|0.10
|1.3609
|1.3729
|1.3609
|58.91
|9930.47
|187
|2008.10.15 01:04
|sell
|94
|0.10
|1.3607
|1.3667
|1.3547
|188
|2008.10.15 02:02
|t/p
|94
|0.10
|1.3547
|1.3667
|1.3547
|60.00
|9990.47
|189
|2008.10.15 02:02
|sell
|95
|0.10
|1.3545
|1.3605
|1.3485
|190
|2008.10.15 07:58
|s/l
|95
|0.10
|1.3605
|1.3605
|1.3485
|-60.00
|9930.47
|191
|2008.10.15 07:58
|buy
|96
|0.10
|1.3605
|1.3545
|1.3665
|192
|2008.10.15 12:33
|t/p
|96
|0.10
|1.3665
|1.3545
|1.3665
|60.00
|9990.47
|193
|2008.10.15 12:33
|buy
|97
|0.10
|1.3667
|1.3607
|1.3727
|194
|2008.10.15 14:26
|s/l
|97
|0.10
|1.3607
|1.3607
|1.3727
|-60.00
|9930.47
|195
|2008.10.15 14:26
|sell
|98
|0.10
|1.3607
|1.3667
|1.3547
|196
|2008.10.15 18:09
|t/p
|98
|0.10
|1.3547
|1.3667
|1.3547
|60.00
|9990.47
|197
|2008.10.15 18:09
|sell
|99
|0.10
|1.3545
|1.3605
|1.3485
|198
|2008.10.15 22:20
|t/p
|99
|0.10
|1.3485
|1.3605
|1.3485
|60.00
|10050.47
|199
|2008.10.15 22:20
|sell
|100
|0.10
|1.3483
|1.3543
|1.3423
|200
|2008.10.16 06:18
|t/p
|100
|0.10
|1.3423
|1.3543
|1.3423
|56.73
|10107.20
|201
|2008.10.16 06:18
|sell
|101
|0.10
|1.3420
|1.3480
|1.3360
|202
|2008.10.16 06:39
|t/p
|101
|0.10
|1.3360
|1.3480
|1.3360
|60.00
|10167.20
|203
|2008.10.16 06:39
|sell
|102
|0.10
|1.3354
|1.3414
|1.3294
|204
|2008.10.16 07:07
|s/l
|102
|0.10
|1.3414
|1.3414
|1.3294
|-60.00
|10107.20
|205
|2008.10.16 07:07
|sell
|103
|0.10
|1.3412
|1.3472
|1.3352
|206
|2008.10.16 07:41
|t/p
|103
|0.10
|1.3352
|1.3472
|1.3352
|60.00
|10167.20
|207
|2008.10.16 07:41
|sell
|104
|0.10
|1.3350
|1.3410
|1.3290
|208
|2008.10.16 08:25
|s/l
|104
|0.10
|1.3410
|1.3410
|1.3290
|-60.00
|10107.20
|209
|2008.10.16 08:25
|buy
|105
|0.10
|1.3410
|1.3350
|1.3470
|210
|2008.10.16 10:08
|t/p
|105
|0.10
|1.3470
|1.3350
|1.3470
|60.00
|10167.20
|211
|2008.10.16 10:08
|buy
|106
|0.10
|1.3472
|1.3412
|1.3532
|212
|2008.10.16 14:40
|t/p
|106
|0.10
|1.3532
|1.3412
|1.3532
|60.00
|10227.20
|213
|2008.10.16 14:40
|sell
|107
|0.10
|1.3532
|1.3592
|1.3472
|214
|2008.10.16 15:12
|t/p
|107
|0.10
|1.3472
|1.3592
|1.3472
|60.00
|10287.20
|215
|2008.10.16 15:12
|sell
|108
|0.10
|1.3470
|1.3530
|1.3410
|216
|2008.10.16 16:13
|t/p
|108
|0.10
|1.3410
|1.3530
|1.3410
|60.00
|10347.20
|217
|2008.10.16 16:13
|sell
|109
|0.10
|1.3408
|1.3468
|1.3348
|218
|2008.10.16 21:13
|s/l
|109
|0.10
|1.3468
|1.3468
|1.3348
|-60.00
|10287.20
|219
|2008.10.16 21:13
|sell
|110
|0.10
|1.3466
|1.3526
|1.3406
|220
|2008.10.17 12:10
|t/p
|110
|0.10
|1.3406
|1.3526
|1.3406
|58.91
|10346.11
|221
|2008.10.17 12:10
|sell
|111
|0.10
|1.3404
|1.3464
|1.3344
|222
|2008.10.17 15:54
|s/l
|111
|0.10
|1.3464
|1.3464
|1.3344
|-60.00
|10286.11
|223
|2008.10.17 15:54
|sell
|112
|0.10
|1.3462
|1.3522
|1.3402
|224
|2008.10.17 21:22
|t/p
|112
|0.10
|1.3402
|1.3522
|1.3402
|60.00
|10346.11
|225
|2008.10.17 21:22
|sell
|113
|0.10
|1.3400
|1.3460
|1.3340
|226
|2008.10.20 02:50
|s/l
|113
|0.10
|1.3460
|1.3460
|1.3340
|-61.09
|10285.02
|227
|2008.10.20 02:50
|sell
|114
|0.10
|1.3458
|1.3518
|1.3398
|228
|2008.10.20 08:52
|s/l
|114
|0.10
|1.3518
|1.3518
|1.3398
|-60.00
|10225.02
|229
|2008.10.20 08:52
|buy
|115
|0.10
|1.3518
|1.3458
|1.3578
|230
|2008.10.20 12:07
|s/l
|115
|0.10
|1.3458
|1.3458
|1.3578
|-60.00
|10165.02
|231
|2008.10.20 12:07
|sell
|116
|0.10
|1.3458
|1.3518
|1.3398
|232
|2008.10.20 13:23
|t/p
|116
|0.10
|1.3398
|1.3518
|1.3398
|60.00
|10225.02
|233
|2008.10.20 13:23
|sell
|117
|0.10
|1.3396
|1.3456
|1.3336
|234
|2008.10.20 15:34
|t/p
|117
|0.10
|1.3336
|1.3456
|1.3336
|60.00
|10285.02
|235
|2008.10.20 15:34
|sell
|118
|0.10
|1.3332
|1.3392
|1.3272
|236
|2008.10.21 08:46
|t/p
|118
|0.10
|1.3272
|1.3392
|1.3272
|58.91
|10343.93
|237
|2008.10.21 08:46
|sell
|119
|0.10
|1.3269
|1.3329
|1.3209
|238
|2008.10.21 10:40
|t/p
|119
|0.10
|1.3209
|1.3329
|1.3209
|60.00
|10403.93
|239
|2008.10.21 10:40
|buy
|120
|0.10
|1.3209
|1.3149
|1.3269
|240
|2008.10.21 17:35
|s/l
|120
|0.10
|1.3149
|1.3149
|1.3269
|-60.00
|10343.93
|241
|2008.10.21 17:35
|sell
|121
|0.10
|1.3149
|1.3209
|1.3089
|242
|2008.10.21 18:32
|t/p
|121
|0.10
|1.3089
|1.3209
|1.3089
|60.00
|10403.93
|243
|2008.10.21 18:32
|buy
|122
|0.10
|1.3088
|1.3028
|1.3148
|244
|2008.10.22 01:30
|s/l
|122
|0.10
|1.3028
|1.3028
|1.3148
|-59.18
|10344.75
|245
|2008.10.22 01:30
|sell
|123
|0.10
|1.3026
|1.3086
|1.2966
|246
|2008.10.22 04:28
|t/p
|123
|0.10
|1.2966
|1.3086
|1.2966
|60.00
|10404.75
|247
|2008.10.22 04:28
|buy
|124
|0.10
|1.2965
|1.2905
|1.3025
|248
|2008.10.22 06:15
|s/l
|124
|0.10
|1.2905
|1.2905
|1.3025
|-60.00
|10344.75
|249
|2008.10.22 06:15
|sell
|125
|0.10
|1.2905
|1.2965
|1.2845
|250
|2008.10.22 06:17
|t/p
|125
|0.10
|1.2845
|1.2965
|1.2845
|60.00
|10404.75
|251
|2008.10.22 06:17
|sell
|126
|0.10
|1.2842
|1.2902
|1.2782
|252
|2008.10.22 06:29
|t/p
|126
|0.10
|1.2782
|1.2902
|1.2782
|60.00
|10464.75
|253
|2008.10.22 06:29
|sell
|127
|0.10
|1.2777
|1.2837
|1.2717
|254
|2008.10.22 07:03
|s/l
|127
|0.10
|1.2837
|1.2837
|1.2717
|-60.00
|10404.75
|255
|2008.10.22 07:03
|sell
|128
|0.10
|1.2836
|1.2896
|1.2776
|256
|2008.10.22 09:04
|s/l
|128
|0.10
|1.2896
|1.2896
|1.2776
|-60.00
|10344.75
|257
|2008.10.22 09:04
|sell
|129
|0.10
|1.2894
|1.2954
|1.2834
|258
|2008.10.22 09:34
|t/p
|129
|0.10
|1.2834
|1.2954
|1.2834
|60.00
|10404.75
|259
|2008.10.22 09:34
|buy
|130
|0.10
|1.2834
|1.2774
|1.2894
|260
|2008.10.22 10:34
|t/p
|130
|0.10
|1.2894
|1.2774
|1.2894
|60.00
|10464.75
|261
|2008.10.22 10:34
|sell
|131
|0.10
|1.2895
|1.2955
|1.2835
|262
|2008.10.22 13:15
|t/p
|131
|0.10
|1.2835
|1.2955
|1.2835
|60.00
|10524.75
|263
|2008.10.22 13:15
|sell
|132
|0.10
|1.2832
|1.2892
|1.2772
|264
|2008.10.22 14:25
|s/l
|132
|0.10
|1.2892
|1.2892
|1.2772
|-60.00
|10464.75
|265
|2008.10.22 14:25
|buy
|133
|0.10
|1.2892
|1.2832
|1.2952
|266
|2008.10.22 16:00
|s/l
|133
|0.10
|1.2832
|1.2832
|1.2952
|-60.00
|10404.75
|267
|2008.10.22 16:00
|buy
|134
|0.10
|1.2834
|1.2774
|1.2894
|268
|2008.10.22 16:48
|t/p
|134
|0.10
|1.2894
|1.2774
|1.2894
|60.00
|10464.75
|269
|2008.10.22 16:48
|buy
|135
|0.10
|1.2896
|1.2836
|1.2956
|270
|2008.10.22 17:37
|s/l
|135
|0.10
|1.2836
|1.2836
|1.2956
|-60.00
|10404.75
|271
|2008.10.22 17:37
|buy
|136
|0.10
|1.2838
|1.2778
|1.2898
|272
|2008.10.23 01:07
|s/l
|136
|0.10
|1.2778
|1.2778
|1.2898
|-57.54
|10347.21
|273
|2008.10.23 01:07
|sell
|137
|0.10
|1.2777
|1.2837
|1.2717
|274
|2008.10.23 02:09
|s/l
|137
|0.10
|1.2837
|1.2837
|1.2717
|-60.00
|10287.21
|275
|2008.10.23 02:09
|sell
|138
|0.10
|1.2838
|1.2898
|1.2778
|276
|2008.10.23 05:34
|t/p
|138
|0.10
|1.2778
|1.2898
|1.2778
|60.00
|10347.21
|277
|2008.10.23 05:34
|buy
|139
|0.10
|1.2778
|1.2718
|1.2838
|278
|2008.10.23 08:31
|t/p
|139
|0.10
|1.2838
|1.2718
|1.2838
|60.00
|10407.21
|279
|2008.10.23 08:31
|buy
|140
|0.10
|1.2841
|1.2781
|1.2901
|280
|2008.10.23 09:27
|s/l
|140
|0.10
|1.2781
|1.2781
|1.2901
|-60.00
|10347.21
|281
|2008.10.23 09:27
|sell
|141
|0.10
|1.2781
|1.2841
|1.2721
|282
|2008.10.23 10:58
|s/l
|141
|0.10
|1.2841
|1.2841
|1.2721
|-60.00
|10287.21
|283
|2008.10.23 10:58
|sell
|142
|0.10
|1.2839
|1.2899
|1.2779
|284
|2008.10.23 14:24
|t/p
|142
|0.10
|1.2779
|1.2899
|1.2779
|60.00
|10347.21
|285
|2008.10.23 14:24
|sell
|143
|0.10
|1.2777
|1.2837
|1.2717
|286
|2008.10.23 15:08
|s/l
|143
|0.10
|1.2837
|1.2837
|1.2717
|-60.00
|10287.21
|287
|2008.10.23 15:08
|sell
|144
|0.10
|1.2835
|1.2895
|1.2775
|288
|2008.10.23 21:47
|s/l
|144
|0.10
|1.2895
|1.2895
|1.2775
|-60.00
|10227.21
|289
|2008.10.23 21:47
|buy
|145
|0.10
|1.2897
|1.2837
|1.2957
|290
|2008.10.23 23:03
|t/p
|145
|0.10
|1.2957
|1.2837
|1.2957
|60.00
|10287.21
|291
|2008.10.23 23:03
|buy
|146
|0.10
|1.2962
|1.2902
|1.3022
|292
|2008.10.24 01:37
|s/l
|146
|0.10
|1.2902
|1.2902
|1.3022
|-59.18
|10228.03
|293
|2008.10.24 01:37
|buy
|147
|0.10
|1.2904
|1.2844
|1.2964
|294
|2008.10.24 02:57
|s/l
|147
|0.10
|1.2844
|1.2844
|1.2964
|-60.00
|10168.03
|295
|2008.10.24 02:57
|sell
|148
|0.10
|1.2843
|1.2903
|1.2783
|296
|2008.10.24 04:35
|t/p
|148
|0.10
|1.2783
|1.2903
|1.2783
|60.00
|10228.03
|297
|2008.10.24 04:35
|buy
|149
|0.10
|1.2782
|1.2722
|1.2842
|298
|2008.10.24 08:54
|s/l
|149
|0.10
|1.2722
|1.2722
|1.2842
|-60.00
|10168.03
|299
|2008.10.24 08:54
|sell
|150
|0.10
|1.2721
|1.2781
|1.2661
|300
|2008.10.24 09:33
|t/p
|150
|0.10
|1.2661
|1.2781
|1.2661
|60.00
|10228.03
|301
|2008.10.24 09:33
|sell
|151
|0.10
|1.2659
|1.2719
|1.2599
|302
|2008.10.24 10:18
|t/p
|151
|0.10
|1.2599
|1.2719
|1.2599
|60.00
|10288.03
|303
|2008.10.24 10:18
|sell
|152
|0.10
|1.2596
|1.2656
|1.2536
|304
|2008.10.24 10:41
|t/p
|152
|0.10
|1.2536
|1.2656
|1.2536
|60.00
|10348.03
|305
|2008.10.24 10:41
|sell
|153
|0.10
|1.2533
|1.2593
|1.2473
|306
|2008.10.24 11:11
|s/l
|153
|0.10
|1.2593
|1.2593
|1.2473
|-60.00
|10288.03
|307
|2008.10.24 11:11
|sell
|154
|0.10
|1.2591
|1.2651
|1.2531
|308
|2008.10.24 11:30
|t/p
|154
|0.10
|1.2531
|1.2651
|1.2531
|60.00
|10348.03
|309
|2008.10.24 11:30
|buy
|155
|0.10
|1.2531
|1.2471
|1.2591
|310
|2008.10.24 12:23
|t/p
|155
|0.10
|1.2591
|1.2471
|1.2591
|60.00
|10408.03
|311
|2008.10.24 12:23
|buy
|156
|0.10
|1.2593
|1.2533
|1.2653
|312
|2008.10.24 14:40
|t/p
|156
|0.10
|1.2653
|1.2533
|1.2653
|60.00
|10468.03
|313
|2008.10.24 14:40
|buy
|157
|0.10
|1.2656
|1.2596
|1.2716
|314
|2008.10.24 15:58
|t/p
|157
|0.10
|1.2716
|1.2596
|1.2716
|60.00
|10528.03
|315
|2008.10.24 15:58
|sell
|158
|0.10
|1.2718
|1.2778
|1.2658
|316
|2008.10.24 16:18
|t/p
|158
|0.10
|1.2658
|1.2778
|1.2658
|60.00
|10588.03
|317
|2008.10.24 16:18
|buy
|159
|0.10
|1.2657
|1.2597
|1.2717
|318
|2008.10.24 16:55
|t/p
|159
|0.10
|1.2717
|1.2597
|1.2717
|60.00
|10648.03
|319
|2008.10.24 16:55
|sell
|160
|0.10
|1.2717
|1.2777
|1.2657
|320
|2008.10.24 17:59
|t/p
|160
|0.10
|1.2657
|1.2777
|1.2657
|60.00
|10708.03
|321
|2008.10.24 17:59
|sell
|161
|0.10
|1.2655
|1.2715
|1.2595
|322
|2008.10.24 18:12
|s/l
|161
|0.10
|1.2715
|1.2715
|1.2595
|-60.00
|10648.03
|323
|2008.10.24 18:12
|sell
|162
|0.10
|1.2716
|1.2776
|1.2656
|324
|2008.10.24 19:11
|t/p
|162
|0.10
|1.2656
|1.2776
|1.2656
|60.00
|10708.03
|325
|2008.10.24 19:11
|sell
|163
|0.10
|1.2654
|1.2714
|1.2594
|326
|2008.10.24 20:04
|t/p
|163
|0.10
|1.2594
|1.2714
|1.2594
|60.00
|10768.03
|327
|2008.10.24 20:04
|sell
|164
|0.10
|1.2591
|1.2651
|1.2531
|328
|2008.10.27 02:01
|s/l
|164
|0.10
|1.2651
|1.2651
|1.2531
|-61.09
|10706.94
|329
|2008.10.27 02:01
|buy
|165
|0.10
|1.2651
|1.2591
|1.2711
|330
|2008.10.27 02:28
|s/l
|165
|0.10
|1.2591
|1.2591
|1.2711
|-60.00
|10646.94
|331
|2008.10.27 02:28
|buy
|166
|0.10
|1.2593
|1.2533
|1.2653
|332
|2008.10.27 07:13
|s/l
|166
|0.10
|1.2533
|1.2533
|1.2653
|-60.00
|10586.94
|333
|2008.10.27 07:13
|sell
|167
|0.10
|1.2533
|1.2593
|1.2473
|334
|2008.10.27 09:12
|t/p
|167
|0.10
|1.2473
|1.2593
|1.2473
|60.00
|10646.94
|335
|2008.10.27 09:12
|sell
|168
|0.10
|1.2471
|1.2531
|1.2411
|336
|2008.10.27 10:18
|t/p
|168
|0.10
|1.2411
|1.2531
|1.2411
|60.00
|10706.94
|337
|2008.10.27 10:18
|sell
|169
|0.10
|1.2407
|1.2467
|1.2347
|338
|2008.10.27 11:10
|t/p
|169
|0.10
|1.2347
|1.2467
|1.2347
|60.00
|10766.94
|339
|2008.10.27 11:10
|sell
|170
|0.10
|1.2343
|1.2403
|1.2283
|340
|2008.10.27 11:33
|s/l
|170
|0.10
|1.2403
|1.2403
|1.2283
|-60.00
|10706.94
|341
|2008.10.27 11:33
|sell
|171
|0.10
|1.2401
|1.2461
|1.2341
|342
|2008.10.27 12:39
|s/l
|171
|0.10
|1.2461
|1.2461
|1.2341
|-60.00
|10646.94
|343
|2008.10.27 12:39
|sell
|172
|0.10
|1.2460
|1.2520
|1.2400
|344
|2008.10.27 15:36
|t/p
|172
|0.10
|1.2400
|1.2520
|1.2400
|60.00
|10706.94
|345
|2008.10.27 15:36
|sell
|173
|0.10
|1.2397
|1.2457
|1.2337
|346
|2008.10.27 15:45
|s/l
|173
|0.10
|1.2457
|1.2457
|1.2337
|-60.00
|10646.94
|347
|2008.10.27 15:45
|sell
|174
|0.10
|1.2455
|1.2515
|1.2395
|348
|2008.10.27 17:05
|t/p
|174
|0.10
|1.2395
|1.2515
|1.2395
|60.00
|10706.94
|349
|2008.10.27 17:05
|sell
|175
|0.10
|1.2393
|1.2453
|1.2333
|350
|2008.10.27 17:53
|s/l
|175
|0.10
|1.2453
|1.2453
|1.2333
|-60.00
|10646.94
|351
|2008.10.27 17:53
|sell
|176
|0.10
|1.2451
|1.2511
|1.2391
|352
|2008.10.27 18:51
|s/l
|176
|0.10
|1.2511
|1.2511
|1.2391
|-60.00
|10586.94
|353
|2008.10.27 18:51
|sell
|177
|0.10
|1.2509
|1.2569
|1.2449
|354
|2008.10.27 19:43
|s/l
|177
|0.10
|1.2569
|1.2569
|1.2449
|-60.00
|10526.94
|355
|2008.10.27 19:43
|sell
|178
|0.10
|1.2567
|1.2627
|1.2507
|356
|2008.10.27 22:10
|t/p
|178
|0.10
|1.2507
|1.2627
|1.2507
|60.00
|10586.94
|357
|2008.10.27 22:10
|sell
|179
|0.10
|1.2505
|1.2565
|1.2445
|358
|2008.10.28 01:30
|t/p
|179
|0.10
|1.2445
|1.2565
|1.2445
|58.91
|10645.85
|359
|2008.10.28 01:30
|sell
|180
|0.10
|1.2442
|1.2502
|1.2382
|360
|2008.10.28 03:04
|t/p
|180
|0.10
|1.2382
|1.2502
|1.2382
|60.00
|10705.85
|361
|2008.10.28 03:04
|sell
|181
|0.10
|1.2379
|1.2439
|1.2319
|362
|2008.10.28 05:38
|s/l
|181
|0.10
|1.2439
|1.2439
|1.2319
|-60.00
|10645.85
|363
|2008.10.28 05:38
|sell
|182
|0.10
|1.2437
|1.2497
|1.2377
|364
|2008.10.28 07:37
|s/l
|182
|0.10
|1.2497
|1.2497
|1.2377
|-60.00
|10585.85
|365
|2008.10.28 07:37
|sell
|183
|0.10
|1.2495
|1.2555
|1.2435
|366
|2008.10.28 07:49
|s/l
|183
|0.10
|1.2555
|1.2555
|1.2435
|-60.00
|10525.85
|367
|2008.10.28 07:49
|sell
|184
|0.10
|1.2553
|1.2613
|1.2493
|368
|2008.10.28 08:05
|t/p
|184
|0.10
|1.2493
|1.2613
|1.2493
|60.00
|10585.85
|369
|2008.10.28 08:05
|sell
|185
|0.10
|1.2490
|1.2550
|1.2430
|370
|2008.10.28 08:25
|s/l
|185
|0.10
|1.2550
|1.2550
|1.2430
|-60.00
|10525.85
|371
|2008.10.28 08:25
|sell
|186
|0.10
|1.2548
|1.2608
|1.2488
|372
|2008.10.28 09:50
|t/p
|186
|0.10
|1.2488
|1.2608
|1.2488
|60.00
|10585.85
|373
|2008.10.28 09:50
|buy
|187
|0.10
|1.2487
|1.2427
|1.2547
|374
|2008.10.28 13:42
|t/p
|187
|0.10
|1.2547
|1.2427
|1.2547
|60.00
|10645.85
|375
|2008.10.28 13:42
|sell
|188
|0.10
|1.2547
|1.2607
|1.2487
|376
|2008.10.28 16:22
|t/p
|188
|0.10
|1.2487
|1.2607
|1.2487
|60.00
|10705.85
|377
|2008.10.28 16:22
|sell
|189
|0.10
|1.2485
|1.2545
|1.2425
|378
|2008.10.28 20:27
|s/l
|189
|0.10
|1.2545
|1.2545
|1.2425
|-60.00
|10645.85
|379
|2008.10.28 20:27
|sell
|190
|0.10
|1.2543
|1.2603
|1.2483
|380
|2008.10.28 20:53
|s/l
|190
|0.10
|1.2603
|1.2603
|1.2483
|-60.00
|10585.85
|381
|2008.10.28 20:53
|sell
|191
|0.10
|1.2601
|1.2661
|1.2541
|382
|2008.10.28 21:21
|s/l
|191
|0.10
|1.2661
|1.2661
|1.2541
|-60.00
|10525.85
|383
|2008.10.28 21:21
|sell
|192
|0.10
|1.2659
|1.2719
|1.2599
|384
|2008.10.28 22:00
|s/l
|192
|0.10
|1.2719
|1.2719
|1.2599
|-60.00
|10465.85
|385
|2008.10.28 22:00
|sell
|193
|0.10
|1.2717
|1.2777
|1.2657
|386
|2008.10.28 23:57
|s/l
|193
|0.10
|1.2777
|1.2777
|1.2657
|-60.00
|10405.85
|387
|2008.10.28 23:57
|sell
|194
|0.10
|1.2775
|1.2835
|1.2715
|388
|2008.10.29 01:05
|s/l
|194
|0.10
|1.2835
|1.2835
|1.2715
|-61.09
|10344.76
|389
|2008.10.29 01:05
|buy
|195
|0.10
|1.2835
|1.2775
|1.2895
|390
|2008.10.29 02:15
|s/l
|195
|0.10
|1.2775
|1.2775
|1.2895
|-60.00
|10284.76
|391
|2008.10.29 02:15
|buy
|196
|0.10
|1.2776
|1.2716
|1.2836
|392
|2008.10.29 03:08
|s/l
|196
|0.10
|1.2716
|1.2716
|1.2836
|-60.00
|10224.76
|393
|2008.10.29 03:08
|buy
|197
|0.10
|1.2717
|1.2657
|1.2777
|394
|2008.10.29 07:03
|s/l
|197
|0.10
|1.2657
|1.2657
|1.2777
|-60.00
|10164.76
|395
|2008.10.29 07:03
|buy
|198
|0.10
|1.2659
|1.2599
|1.2719
|396
|2008.10.29 07:48
|t/p
|198
|0.10
|1.2719
|1.2599
|1.2719
|60.00
|10224.76
|397
|2008.10.29 07:48
|buy
|199
|0.10
|1.2721
|1.2661
|1.2781
|398
|2008.10.29 08:49
|t/p
|199
|0.10
|1.2781
|1.2661
|1.2781
|60.00
|10284.76
|399
|2008.10.29 08:49
|sell
|200
|0.10
|1.2781
|1.2841
|1.2721
|400
|2008.10.29 09:09
|t/p
|200
|0.10
|1.2721
|1.2841
|1.2721
|60.00
|10344.76
|401
|2008.10.29 09:09
|sell
|201
|0.10
|1.2719
|1.2779
|1.2659
|402
|2008.10.29 12:12
|s/l
|201
|0.10
|1.2779
|1.2779
|1.2659
|-60.00
|10284.76
|403
|2008.10.29 12:12
|sell
|202
|0.10
|1.2778
|1.2838
|1.2718
|404
|2008.10.29 12:51
|s/l
|202
|0.10
|1.2838
|1.2838
|1.2718
|-60.00
|10224.76
|405
|2008.10.29 12:51
|sell
|203
|0.10
|1.2836
|1.2896
|1.2776
|406
|2008.10.29 13:59
|t/p
|203
|0.10
|1.2776
|1.2896
|1.2776
|60.00
|10284.76
|407
|2008.10.29 13:59
|sell
|204
|0.10
|1.2774
|1.2834
|1.2714
|408
|2008.10.29 15:55
|s/l
|204
|0.10
|1.2834
|1.2834
|1.2714
|-60.00
|10224.76
|409
|2008.10.29 15:55
|sell
|205
|0.10
|1.2832
|1.2892
|1.2772
|410
|2008.10.29 16:05
|s/l
|205
|0.10
|1.2892
|1.2892
|1.2772
|-60.00
|10164.76
|411
|2008.10.29 16:05
|sell
|206
|0.10
|1.2890
|1.2950
|1.2830
|412
|2008.10.29 16:24
|s/l
|206
|0.10
|1.2950
|1.2950
|1.2830
|-60.00
|10104.76
|413
|2008.10.29 16:24
|buy
|207
|0.10
|1.2950
|1.2890
|1.3010
|414
|2008.10.29 17:51
|s/l
|207
|0.10
|1.2890
|1.2890
|1.3010
|-60.00
|10044.76
|415
|2008.10.29 17:51
|sell
|208
|0.10
|1.2890
|1.2950
|1.2830
|416
|2008.10.29 18:05
|t/p
|208
|0.10
|1.2830
|1.2950
|1.2830
|60.00
|10104.76
|417
|2008.10.29 18:05
|sell
|209
|0.10
|1.2827
|1.2887
|1.2767
|418
|2008.10.29 18:30
|s/l
|209
|0.10
|1.2887
|1.2887
|1.2767
|-60.00
|10044.76
|419
|2008.10.29 18:30
|sell
|210
|0.10
|1.2885
|1.2945
|1.2825
|420
|2008.10.29 18:37
|s/l
|210
|0.10
|1.2945
|1.2945
|1.2825
|-60.00
|9984.76
|421
|2008.10.29 18:37
|sell
|211
|0.10
|1.2943
|1.3003
|1.2883
|422
|2008.10.29 19:01
|t/p
|211
|0.10
|1.2883
|1.3003
|1.2883
|60.00
|10044.76
|423
|2008.10.29 19:01
|sell
|212
|0.10
|1.2881
|1.2941
|1.2821
|424
|2008.10.29 20:08
|s/l
|212
|0.10
|1.2941
|1.2941
|1.2821
|-60.00
|9984.76
|425
|2008.10.29 20:08
|sell
|213
|0.10
|1.2939
|1.2999
|1.2879
|426
|2008.10.29 20:22
|t/p
|213
|0.10
|1.2879
|1.2999
|1.2879
|60.00
|10044.76
|427
|2008.10.29 20:22
|sell
|214
|0.10
|1.2877
|1.2937
|1.2817
|428
|2008.10.29 21:04
|t/p
|214
|0.10
|1.2817
|1.2937
|1.2817
|60.00
|10104.76
|429
|2008.10.29 21:04
|sell
|215
|0.10
|1.2815
|1.2875
|1.2755
|430
|2008.10.29 21:15
|s/l
|215
|0.10
|1.2875
|1.2875
|1.2755
|-60.00
|10044.76
|431
|2008.10.29 21:15
|sell
|216
|0.10
|1.2873
|1.2933
|1.2813
|432
|2008.10.29 21:20
|s/l
|216
|0.10
|1.2933
|1.2933
|1.2813
|-60.00
|9984.76
|433
|2008.10.29 21:20
|sell
|217
|0.10
|1.2931
|1.2991
|1.2871
|434
|2008.10.30 02:17
|s/l
|217
|0.10
|1.2991
|1.2991
|1.2871
|-63.27
|9921.49
|435
|2008.10.30 02:17
|sell
|218
|0.10
|1.2989
|1.3049
|1.2929
|436
|2008.10.30 02:23
|s/l
|218
|0.10
|1.3049
|1.3049
|1.2929
|-60.00
|9861.49
|437
|2008.10.30 02:23
|sell
|219
|0.10
|1.3050
|1.3110
|1.2990
|438
|2008.10.30 03:13
|s/l
|219
|0.10
|1.3110
|1.3110
|1.2990
|-60.00
|9801.49
|439
|2008.10.30 03:13
|sell
|220
|0.10
|1.3109
|1.3169
|1.3049
|440
|2008.10.30 03:18
|s/l
|220
|0.10
|1.3169
|1.3169
|1.3049
|-60.00
|9741.49
|441
|2008.10.30 03:18
|sell
|221
|0.10
|1.3168
|1.3228
|1.3108
|442
|2008.10.30 04:37
|s/l
|221
|0.10
|1.3228
|1.3228
|1.3108
|-60.00
|9681.49
|443
|2008.10.30 04:37
|sell
|222
|0.10
|1.3226
|1.3286
|1.3166
|444
|2008.10.30 04:41
|s/l
|222
|0.10
|1.3286
|1.3286
|1.3166
|-60.00
|9621.49
|445
|2008.10.30 04:41
|sell
|223
|0.10
|1.3286
|1.3346
|1.3226
|446
|2008.10.30 04:59
|t/p
|223
|0.10
|1.3226
|1.3346
|1.3226
|60.00
|9681.49
|447
|2008.10.30 04:59
|sell
|224
|0.10
|1.3224
|1.3284
|1.3164
|448
|2008.10.30 08:12
|t/p
|224
|0.10
|1.3164
|1.3284
|1.3164
|60.00
|9741.49
|449
|2008.10.30 08:12
|sell
|225
|0.10
|1.3161
|1.3221
|1.3101
|450
|2008.10.30 09:19
|s/l
|225
|0.10
|1.3221
|1.3221
|1.3101
|-60.00
|9681.49
|451
|2008.10.30 09:19
|sell
|226
|0.10
|1.3219
|1.3279
|1.3159
|452
|2008.10.30 10:25
|t/p
|226
|0.10
|1.3159
|1.3279
|1.3159
|60.00
|9741.49
|453
|2008.10.30 10:25
|sell
|227
|0.10
|1.3156
|1.3216
|1.3096
|454
|2008.10.30 11:29
|t/p
|227
|0.10
|1.3096
|1.3216
|1.3096
|60.00
|9801.49
|455
|2008.10.30 11:29
|sell
|228
|0.10
|1.3094
|1.3154
|1.3034
|456
|2008.10.30 11:58
|t/p
|228
|0.10
|1.3034
|1.3154
|1.3034
|60.00
|9861.49
|457
|2008.10.30 11:58
|sell
|229
|0.10
|1.3031
|1.3091
|1.2971
|458
|2008.10.30 12:21
|s/l
|229
|0.10
|1.3091
|1.3091
|1.2971
|-60.00
|9801.49
|459
|2008.10.30 12:21
|sell
|230
|0.10
|1.3089
|1.3149
|1.3029
|460
|2008.10.30 12:46
|s/l
|230
|0.10
|1.3149
|1.3149
|1.3029
|-60.00
|9741.49
|461
|2008.10.30 12:46
|sell
|231
|0.10
|1.3147
|1.3207
|1.3087
|462
|2008.10.30 13:30
|t/p
|231
|0.10
|1.3087
|1.3207
|1.3087
|60.00
|9801.49
|463
|2008.10.30 13:30
|sell
|232
|0.10
|1.3085
|1.3145
|1.3025
|464
|2008.10.30 14:48
|t/p
|232
|0.10
|1.3025
|1.3145
|1.3025
|60.00
|9861.49
|465
|2008.10.30 14:48
|sell
|233
|0.10
|1.3023
|1.3083
|1.2963
|466
|2008.10.30 15:49
|t/p
|233
|0.10
|1.2963
|1.3083
|1.2963
|60.00
|9921.49
|467
|2008.10.30 15:49
|sell
|234
|0.10
|1.2961
|1.3021
|1.2901
|468
|2008.10.30 17:25
|t/p
|234
|0.10
|1.2901
|1.3021
|1.2901
|60.00
|9981.49
|469
|2008.10.30 17:25
|sell
|235
|0.10
|1.2898
|1.2958
|1.2838
|470
|2008.10.30 17:47
|t/p
|235
|0.10
|1.2838
|1.2958
|1.2838
|60.00
|10041.49
|471
|2008.10.30 17:47
|buy
|236
|0.10
|1.2838
|1.2778
|1.2898
|472
|2008.10.30 18:37
|t/p
|236
|0.10
|1.2898
|1.2778
|1.2898
|60.00
|10101.49
|473
|2008.10.30 18:37
|sell
|237
|0.10
|1.2900
|1.2960
|1.2840
|474
|2008.10.30 20:23
|s/l
|237
|0.10
|1.2960
|1.2960
|1.2840
|-60.00
|10041.49
|475
|2008.10.30 20:23
|sell
|238
|0.10
|1.2960
|1.3020
|1.2900
|476
|2008.10.30 23:13
|t/p
|238
|0.10
|1.2900
|1.3020
|1.2900
|60.00
|10101.49
|477
|2008.10.30 23:13
|sell
|239
|0.10
|1.2896
|1.2956
|1.2836
|478
|2008.10.31 01:27
|t/p
|239
|0.10
|1.2836
|1.2956
|1.2836
|58.91
|10160.40
|479
|2008.10.31 01:27
|buy
|240
|0.10
|1.2836
|1.2776
|1.2896
|480
|2008.10.31 02:30
|s/l
|240
|0.10
|1.2776
|1.2776
|1.2896
|-60.00
|10100.40
|481
|2008.10.31 02:30
|sell
|241
|0.10
|1.2776
|1.2836
|1.2716
|482
|2008.10.31 04:08
|s/l
|241
|0.10
|1.2836
|1.2836
|1.2716
|-60.00
|10040.40
|483
|2008.10.31 04:08
|sell
|242
|0.10
|1.2835
|1.2895
|1.2775
|484
|2008.10.31 08:22
|t/p
|242
|0.10
|1.2775
|1.2895
|1.2775
|60.00
|10100.40
|485
|2008.10.31 08:22
|sell
|243
|0.10
|1.2773
|1.2833
|1.2713
|486
|2008.10.31 08:46
|t/p
|243
|0.10
|1.2713
|1.2833
|1.2713
|60.00
|10160.40
|487
|2008.10.31 08:46
|sell
|244
|0.10
|1.2710
|1.2770
|1.2650
|488
|2008.10.31 11:36
|s/l
|244
|0.10
|1.2770
|1.2770
|1.2650
|-60.00
|10100.40
|489
|2008.10.31 11:36
|sell
|245
|0.10
|1.2768
|1.2828
|1.2708
|490
|2008.10.31 15:53
|t/p
|245
|0.10
|1.2708
|1.2828
|1.2708
|60.00
|10160.40
|491
|2008.10.31 15:53
|sell
|246
|0.10
|1.2706
|1.2766
|1.2646
|492
|2008.10.31 17:17
|s/l
|246
|0.10
|1.2766
|1.2766
|1.2646
|-60.00
|10100.40
|493
|2008.10.31 17:17
|sell
|247
|0.10
|1.2764
|1.2824
|1.2704
|494
|2008.10.31 17:46
|t/p
|247
|0.10
|1.2704
|1.2824
|1.2704
|60.00
|10160.40
|495
|2008.10.31 17:46
|sell
|248
|0.10
|1.2684
|1.2744
|1.2624
|496
|2008.10.31 18:04
|s/l
|248
|0.10
|1.2744
|1.2744
|1.2624
|-60.00
|10100.40
|497
|2008.10.31 18:04
|buy
|249
|0.10
|1.2745
|1.2685
|1.2805
|498
|2008.11.03 02:27
|t/p
|249
|0.10
|1.2805
|1.2685
|1.2805
|60.82
|10161.22
|499
|2008.11.03 02:27
|sell
|250
|0.10
|1.2807
|1.2867
|1.2747
|500
|2008.11.03 05:05
|s/l
|250
|0.10
|1.2867
|1.2867
|1.2747
|-60.00
|10101.22
|501
|2008.11.03 05:05
|sell
|251
|0.10
|1.2865
|1.2925
|1.2805
|502
|2008.11.03 09:09
|t/p
|251
|0.10
|1.2805
|1.2925
|1.2805
|60.00
|10161.22
|503
|2008.11.03 09:09
|buy
|252
|0.10
|1.2805
|1.2745
|1.2865
|504
|2008.11.03 10:28
|close at stop
|252
|0.10
|1.2848
|1.2745
|1.2865
|43.00
|10204.22