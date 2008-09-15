|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Minute (M1) 2004.06.16 12:35 - 2008.10.31 22:00
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|TrainTimeFrame=5; TrainPeriod=1; PredictPeriod=1; StopLoss1=70; TakeProfit1=70; StopLoss2=80; TakeProfit2=80; StopLoss3=90; TakeProfit3=90; Lots=0.1; BeginDate=1970.01.01 00:00;
|Bars in test
|1389218
|Ticks modelled
|7812804
|Modelling quality
|25.00%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|862.24
|Gross profit
|32751.46
|Gross loss
|-31889.22
|Profit factor
|1.03
|Expected payoff
|1.06
|Absolute drawdown
|2162.28
|Maximal drawdown
|3676.50 (31.93%)
|Relative drawdown
|31.93% (3676.50)
|Total trades
|811
|Short positions (won %)
|525 (54.48%)
|Long positions (won %)
|286 (44.76%)
|Profit trades (% of total)
|414 (51.05%)
|Loss trades (% of total)
|397 (48.95%)
|Largest
|profit trade
|91.56
|loss trade
|-92.34
|Average
|profit trade
|79.11
|loss trade
|-80.33
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|24 (1924.16)
|consecutive losses (loss in money)
|20 (-1610.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|1924.16 (24)
|consecutive loss (count of losses)
|-1610.00 (20)
|Average
|consecutive wins
|4
|consecutive losses
|4
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2008.09.01 00:00
|sell
|1
|0.10
|1.4707
|1.4777
|1.4637
|2
|2008.09.01 00:00
|sell
|2
|0.10
|1.4707
|1.4787
|1.4627
|3
|2008.09.01 03:00
|t/p
|1
|0.10
|1.4637
|1.4777
|1.4637
|70.00
|10070.00
|4
|2008.09.01 03:00
|sell
|3
|0.10
|1.4634
|1.4704
|1.4564
|5
|2008.09.01 03:00
|sell
|4
|0.10
|1.4634
|1.4714
|1.4554
|6
|2008.09.01 03:00
|sell
|5
|0.10
|1.4634
|1.4724
|1.4544
|7
|2008.09.01 03:25
|t/p
|2
|0.10
|1.4627
|1.4787
|1.4627
|80.00
|10150.00
|8
|2008.09.02 00:28
|t/p
|3
|0.10
|1.4564
|1.4704
|1.4564
|70.52
|10220.52
|9
|2008.09.02 00:28
|sell
|6
|0.10
|1.4560
|1.4630
|1.4490
|10
|2008.09.02 00:28
|sell
|7
|0.10
|1.4560
|1.4640
|1.4480
|11
|2008.09.02 00:28
|sell
|8
|0.10
|1.4560
|1.4650
|1.4470
|12
|2008.09.02 08:24
|t/p
|4
|0.10
|1.4554
|1.4714
|1.4554
|80.52
|10301.04
|13
|2008.09.02 08:37
|t/p
|5
|0.10
|1.4544
|1.4724
|1.4544
|90.52
|10391.56
|14
|2008.09.02 10:19
|t/p
|6
|0.10
|1.4490
|1.4630
|1.4490
|70.00
|10461.56
|15
|2008.09.02 10:19
|sell
|9
|0.10
|1.4487
|1.4557
|1.4417
|16
|2008.09.02 10:19
|sell
|10
|0.10
|1.4487
|1.4567
|1.4407
|17
|2008.09.02 11:31
|t/p
|7
|0.10
|1.4480
|1.4640
|1.4480
|80.00
|10541.56
|18
|2008.09.02 11:38
|t/p
|8
|0.10
|1.4470
|1.4650
|1.4470
|90.00
|10631.56
|19
|2008.09.03 06:34
|t/p
|9
|0.10
|1.4417
|1.4557
|1.4417
|70.52
|10702.08
|20
|2008.09.03 06:34
|sell
|11
|0.10
|1.4414
|1.4484
|1.4344
|21
|2008.09.03 06:34
|sell
|12
|0.10
|1.4414
|1.4494
|1.4334
|22
|2008.09.03 06:34
|sell
|13
|0.10
|1.4414
|1.4504
|1.4324
|23
|2008.09.03 09:40
|t/p
|10
|0.10
|1.4407
|1.4567
|1.4407
|80.52
|10782.60
|24
|2008.09.03 15:40
|s/l
|11
|0.10
|1.4484
|1.4484
|1.4344
|-70.00
|10712.60
|25
|2008.09.03 15:40
|sell
|14
|0.10
|1.4481
|1.4551
|1.4411
|26
|2008.09.03 15:40
|sell
|15
|0.10
|1.4481
|1.4561
|1.4401
|27
|2008.09.03 15:40
|sell
|16
|0.10
|1.4481
|1.4571
|1.4391
|28
|2008.09.03 17:55
|s/l
|12
|0.10
|1.4494
|1.4494
|1.4334
|-80.00
|10632.60
|29
|2008.09.03 21:23
|s/l
|13
|0.10
|1.4504
|1.4504
|1.4324
|-90.00
|10542.60
|30
|2008.09.04 16:29
|t/p
|14
|0.10
|1.4411
|1.4551
|1.4411
|71.56
|10614.16
|31
|2008.09.04 16:29
|sell
|17
|0.10
|1.4408
|1.4478
|1.4338
|32
|2008.09.04 16:29
|sell
|18
|0.10
|1.4408
|1.4488
|1.4328
|33
|2008.09.04 16:29
|sell
|19
|0.10
|1.4408
|1.4498
|1.4318
|34
|2008.09.04 16:30
|t/p
|15
|0.10
|1.4401
|1.4561
|1.4401
|81.56
|10695.72
|35
|2008.09.04 16:36
|t/p
|16
|0.10
|1.4391
|1.4571
|1.4391
|91.56
|10787.28
|36
|2008.09.04 17:18
|t/p
|17
|0.10
|1.4338
|1.4478
|1.4338
|70.00
|10857.28
|37
|2008.09.04 17:18
|sell
|20
|0.10
|1.4334
|1.4404
|1.4264
|38
|2008.09.04 17:18
|sell
|21
|0.10
|1.4334
|1.4414
|1.4254
|39
|2008.09.04 17:18
|sell
|22
|0.10
|1.4334
|1.4424
|1.4244
|40
|2008.09.04 17:19
|t/p
|18
|0.10
|1.4328
|1.4488
|1.4328
|80.00
|10937.28
|41
|2008.09.04 21:56
|t/p
|19
|0.10
|1.4318
|1.4498
|1.4318
|90.00
|11027.28
|42
|2008.09.04 23:13
|t/p
|20
|0.10
|1.4264
|1.4404
|1.4264
|70.00
|11097.28
|43
|2008.09.04 23:13
|sell
|23
|0.10
|1.4261
|1.4331
|1.4191
|44
|2008.09.04 23:13
|sell
|24
|0.10
|1.4261
|1.4341
|1.4181
|45
|2008.09.04 23:13
|sell
|25
|0.10
|1.4261
|1.4351
|1.4171
|46
|2008.09.04 23:16
|t/p
|21
|0.10
|1.4254
|1.4414
|1.4254
|80.00
|11177.28
|47
|2008.09.04 23:16
|t/p
|22
|0.10
|1.4244
|1.4424
|1.4244
|90.00
|11267.28
|48
|2008.09.05 14:48
|s/l
|23
|0.10
|1.4331
|1.4331
|1.4191
|-69.48
|11197.80
|49
|2008.09.05 14:48
|sell
|26
|0.10
|1.4328
|1.4398
|1.4258
|50
|2008.09.05 14:48
|sell
|27
|0.10
|1.4328
|1.4408
|1.4248
|51
|2008.09.05 14:48
|sell
|28
|0.10
|1.4328
|1.4418
|1.4238
|52
|2008.09.05 15:16
|s/l
|24
|0.10
|1.4341
|1.4341
|1.4181
|-79.48
|11118.32
|53
|2008.09.05 16:22
|t/p
|26
|0.10
|1.4258
|1.4398
|1.4258
|70.00
|11188.32
|54
|2008.09.05 16:22
|sell
|29
|0.10
|1.4255
|1.4325
|1.4185
|55
|2008.09.05 16:22
|sell
|30
|0.10
|1.4255
|1.4335
|1.4175
|56
|2008.09.05 16:22
|sell
|31
|0.10
|1.4255
|1.4345
|1.4165
|57
|2008.09.05 18:22
|t/p
|27
|0.10
|1.4248
|1.4408
|1.4248
|80.00
|11268.32
|58
|2008.09.05 18:28
|t/p
|28
|0.10
|1.4238
|1.4418
|1.4238
|90.00
|11358.32
|59
|2008.09.08 00:00
|s/l
|25
|0.10
|1.4351
|1.4351
|1.4171
|-88.96
|11269.36
|60
|2008.09.08 00:00
|s/l
|29
|0.10
|1.4325
|1.4325
|1.4185
|-69.48
|11199.88
|61
|2008.09.08 00:00
|s/l
|30
|0.10
|1.4335
|1.4335
|1.4175
|-79.48
|11120.40
|62
|2008.09.08 00:00
|s/l
|31
|0.10
|1.4345
|1.4345
|1.4165
|-89.48
|11030.92
|63
|2008.09.08 00:00
|sell
|32
|0.10
|1.4375
|1.4445
|1.4305
|64
|2008.09.08 00:00
|sell
|33
|0.10
|1.4375
|1.4455
|1.4295
|65
|2008.09.08 00:00
|sell
|34
|0.10
|1.4375
|1.4465
|1.4285
|66
|2008.09.08 09:53
|t/p
|32
|0.10
|1.4305
|1.4445
|1.4305
|70.00
|11100.92
|67
|2008.09.08 09:53
|sell
|35
|0.10
|1.4301
|1.4371
|1.4231
|68
|2008.09.08 09:53
|buy
|36
|0.10
|1.4304
|1.4224
|1.4384
|69
|2008.09.08 09:53
|buy
|37
|0.10
|1.4304
|1.4214
|1.4394
|70
|2008.09.08 10:01
|t/p
|33
|0.10
|1.4295
|1.4455
|1.4295
|80.00
|11180.92
|71
|2008.09.08 10:13
|t/p
|34
|0.10
|1.4285
|1.4465
|1.4285
|90.00
|11270.92
|72
|2008.09.08 11:04
|t/p
|35
|0.10
|1.4231
|1.4371
|1.4231
|70.00
|11340.92
|73
|2008.09.08 11:04
|buy
|38
|0.10
|1.4231
|1.4161
|1.4301
|74
|2008.09.08 11:04
|buy
|39
|0.10
|1.4231
|1.4151
|1.4311
|75
|2008.09.08 11:04
|buy
|40
|0.10
|1.4231
|1.4141
|1.4321
|76
|2008.09.08 11:05
|s/l
|36
|0.10
|1.4224
|1.4224
|1.4384
|-80.00
|11260.92
|77
|2008.09.08 11:09
|s/l
|37
|0.10
|1.4214
|1.4214
|1.4394
|-90.00
|11170.92
|78
|2008.09.08 17:47
|s/l
|38
|0.10
|1.4161
|1.4161
|1.4301
|-70.00
|11100.92
|79
|2008.09.08 17:47
|sell
|41
|0.10
|1.4161
|1.4231
|1.4091
|80
|2008.09.08 17:47
|sell
|42
|0.10
|1.4161
|1.4241
|1.4081
|81
|2008.09.08 17:47
|sell
|43
|0.10
|1.4161
|1.4251
|1.4071
|82
|2008.09.08 17:56
|s/l
|39
|0.10
|1.4151
|1.4151
|1.4311
|-80.00
|11020.92
|83
|2008.09.08 17:56
|s/l
|40
|0.10
|1.4141
|1.4141
|1.4321
|-90.00
|10930.92
|84
|2008.09.08 19:23
|t/p
|41
|0.10
|1.4091
|1.4231
|1.4091
|70.00
|11000.92
|85
|2008.09.08 19:23
|buy
|44
|0.10
|1.4091
|1.4021
|1.4161
|86
|2008.09.08 19:23
|sell
|45
|0.10
|1.4088
|1.4168
|1.4008
|87
|2008.09.08 19:23
|sell
|46
|0.10
|1.4088
|1.4178
|1.3998
|88
|2008.09.08 19:27
|t/p
|42
|0.10
|1.4081
|1.4241
|1.4081
|80.00
|11080.92
|89
|2008.09.08 19:36
|t/p
|43
|0.10
|1.4071
|1.4251
|1.4071
|90.00
|11170.92
|90
|2008.09.08 22:14
|t/p
|44
|0.10
|1.4161
|1.4021
|1.4161
|70.00
|11240.92
|91
|2008.09.08 22:14
|sell
|47
|0.10
|1.4161
|1.4231
|1.4091
|92
|2008.09.08 22:14
|buy
|48
|0.10
|1.4164
|1.4084
|1.4244
|93
|2008.09.08 22:14
|sell
|49
|0.10
|1.4161
|1.4251
|1.4071
|94
|2008.09.09 03:07
|t/p
|47
|0.10
|1.4091
|1.4231
|1.4091
|70.52
|11311.44
|95
|2008.09.09 03:07
|sell
|50
|0.10
|1.4087
|1.4157
|1.4017
|96
|2008.09.09 03:07
|sell
|51
|0.10
|1.4087
|1.4167
|1.4007
|97
|2008.09.09 03:07
|sell
|52
|0.10
|1.4087
|1.4177
|1.3997
|98
|2008.09.09 03:25
|s/l
|48
|0.10
|1.4084
|1.4084
|1.4244
|-80.78
|11230.66
|99
|2008.09.09 03:30
|t/p
|49
|0.10
|1.4071
|1.4251
|1.4071
|90.52
|11321.18
|100
|2008.09.09 11:00
|s/l
|50
|0.10
|1.4157
|1.4157
|1.4017
|-70.00
|11251.18
|101
|2008.09.09 11:00
|sell
|53
|0.10
|1.4154
|1.4224
|1.4084
|102
|2008.09.09 11:00
|sell
|54
|0.10
|1.4154
|1.4234
|1.4074
|103
|2008.09.09 11:00
|sell
|55
|0.10
|1.4154
|1.4244
|1.4064
|104
|2008.09.09 11:08
|s/l
|51
|0.10
|1.4167
|1.4167
|1.4007
|-80.00
|11171.18
|105
|2008.09.09 11:08
|s/l
|45
|0.10
|1.4168
|1.4168
|1.4008
|-79.48
|11091.70
|106
|2008.09.09 11:11
|s/l
|52
|0.10
|1.4177
|1.4177
|1.3997
|-90.00
|11001.70
|107
|2008.09.09 11:11
|s/l
|46
|0.10
|1.4178
|1.4178
|1.3998
|-89.48
|10912.22
|108
|2008.09.09 15:29
|t/p
|53
|0.10
|1.4084
|1.4224
|1.4084
|70.00
|10982.22
|109
|2008.09.09 15:29
|sell
|56
|0.10
|1.4081
|1.4151
|1.4011
|110
|2008.09.09 15:29
|sell
|57
|0.10
|1.4081
|1.4161
|1.4001
|111
|2008.09.09 15:29
|sell
|58
|0.10
|1.4081
|1.4171
|1.3991
|112
|2008.09.09 15:37
|t/p
|54
|0.10
|1.4074
|1.4234
|1.4074
|80.00
|11062.22
|113
|2008.09.09 15:39
|t/p
|55
|0.10
|1.4064
|1.4244
|1.4064
|90.00
|11152.22
|114
|2008.09.09 17:12
|s/l
|56
|0.10
|1.4151
|1.4151
|1.4011
|-70.00
|11082.22
|115
|2008.09.09 17:12
|sell
|59
|0.10
|1.4148
|1.4218
|1.4078
|116
|2008.09.09 17:12
|sell
|60
|0.10
|1.4148
|1.4228
|1.4068
|117
|2008.09.09 17:12
|sell
|61
|0.10
|1.4148
|1.4238
|1.4058
|118
|2008.09.09 17:12
|s/l
|57
|0.10
|1.4161
|1.4161
|1.4001
|-80.00
|11002.22
|119
|2008.09.09 17:18
|s/l
|58
|0.10
|1.4171
|1.4171
|1.3991
|-90.00
|10912.22
|120
|2008.09.09 18:32
|s/l
|59
|0.10
|1.4218
|1.4218
|1.4078
|-70.00
|10842.22
|121
|2008.09.09 18:32
|sell
|62
|0.10
|1.4215
|1.4285
|1.4145
|122
|2008.09.09 18:32
|sell
|63
|0.10
|1.4215
|1.4295
|1.4135
|123
|2008.09.09 18:32
|sell
|64
|0.10
|1.4215
|1.4305
|1.4125
|124
|2008.09.09 18:41
|s/l
|60
|0.10
|1.4228
|1.4228
|1.4068
|-80.00
|10762.22
|125
|2008.09.09 21:09
|t/p
|62
|0.10
|1.4145
|1.4285
|1.4145
|70.00
|10832.22
|126
|2008.09.09 21:09
|sell
|65
|0.10
|1.4142
|1.4212
|1.4072
|127
|2008.09.09 21:09
|sell
|66
|0.10
|1.4142
|1.4222
|1.4062
|128
|2008.09.09 21:09
|sell
|67
|0.10
|1.4142
|1.4232
|1.4052
|129
|2008.09.09 21:11
|t/p
|63
|0.10
|1.4135
|1.4295
|1.4135
|80.00
|10912.22
|130
|2008.09.09 21:12
|t/p
|64
|0.10
|1.4125
|1.4305
|1.4125
|90.00
|11002.22
|131
|2008.09.10 16:50
|t/p
|65
|0.10
|1.4072
|1.4212
|1.4072
|70.52
|11072.74
|132
|2008.09.10 16:50
|sell
|68
|0.10
|1.4068
|1.4138
|1.3998
|133
|2008.09.10 16:50
|sell
|69
|0.10
|1.4068
|1.4148
|1.3988
|134
|2008.09.10 16:50
|buy
|70
|0.10
|1.4071
|1.3981
|1.4161
|135
|2008.09.10 16:53
|t/p
|66
|0.10
|1.4062
|1.4222
|1.4062
|80.52
|11153.26
|136
|2008.09.10 16:53
|t/p
|61
|0.10
|1.4058
|1.4238
|1.4058
|90.52
|11243.78
|137
|2008.09.10 16:55
|t/p
|67
|0.10
|1.4052
|1.4232
|1.4052
|90.52
|11334.30
|138
|2008.09.10 22:34
|t/p
|68
|0.10
|1.3998
|1.4138
|1.3998
|70.00
|11404.30
|139
|2008.09.10 22:34
|buy
|71
|0.10
|1.3996
|1.3926
|1.4066
|140
|2008.09.10 22:34
|buy
|72
|0.10
|1.3996
|1.3916
|1.4076
|141
|2008.09.10 22:34
|buy
|73
|0.10
|1.3996
|1.3906
|1.4086
|142
|2008.09.10 23:04
|t/p
|69
|0.10
|1.3988
|1.4148
|1.3988
|80.00
|11484.30
|143
|2008.09.10 23:04
|s/l
|70
|0.10
|1.3981
|1.3981
|1.4161
|-90.00
|11394.30
|144
|2008.09.11 09:36
|s/l
|71
|0.10
|1.3926
|1.3926
|1.4066
|-72.34
|11321.96
|145
|2008.09.11 09:36
|sell
|74
|0.10
|1.3926
|1.3996
|1.3856
|146
|2008.09.11 09:36
|sell
|75
|0.10
|1.3926
|1.4006
|1.3846
|147
|2008.09.11 09:36
|sell
|76
|0.10
|1.3926
|1.4016
|1.3836
|148
|2008.09.11 10:39
|s/l
|72
|0.10
|1.3916
|1.3916
|1.4076
|-82.34
|11239.62
|149
|2008.09.11 10:57
|s/l
|73
|0.10
|1.3906
|1.3906
|1.4086
|-92.34
|11147.28
|150
|2008.09.11 22:53
|s/l
|74
|0.10
|1.3996
|1.3996
|1.3856
|-70.00
|11077.28
|151
|2008.09.11 22:53
|sell
|77
|0.10
|1.3994
|1.4064
|1.3924
|152
|2008.09.11 22:53
|sell
|78
|0.10
|1.3994
|1.4074
|1.3914
|153
|2008.09.11 22:53
|sell
|79
|0.10
|1.3994
|1.4084
|1.3904
|154
|2008.09.11 23:00
|s/l
|75
|0.10
|1.4006
|1.4006
|1.3846
|-80.00
|10997.28
|155
|2008.09.11 23:00
|s/l
|76
|0.10
|1.4016
|1.4016
|1.3836
|-90.00
|10907.28
|156
|2008.09.12 09:05
|s/l
|77
|0.10
|1.4064
|1.4064
|1.3924
|-69.48
|10837.80
|157
|2008.09.12 09:05
|sell
|80
|0.10
|1.4061
|1.4131
|1.3991
|158
|2008.09.12 09:05
|sell
|81
|0.10
|1.4061
|1.4141
|1.3981
|159
|2008.09.12 09:05
|sell
|82
|0.10
|1.4061
|1.4151
|1.3971
|160
|2008.09.12 09:06
|s/l
|78
|0.10
|1.4074
|1.4074
|1.3914
|-79.48
|10758.32
|161
|2008.09.12 09:10
|s/l
|79
|0.10
|1.4084
|1.4084
|1.3904
|-89.48
|10668.84
|162
|2008.09.12 15:19
|s/l
|80
|0.10
|1.4131
|1.4131
|1.3991
|-70.00
|10598.84
|163
|2008.09.12 15:19
|sell
|83
|0.10
|1.4128
|1.4198
|1.4058
|164
|2008.09.12 15:19
|sell
|84
|0.10
|1.4128
|1.4208
|1.4048
|165
|2008.09.12 15:19
|sell
|85
|0.10
|1.4128
|1.4218
|1.4038
|166
|2008.09.12 15:20
|s/l
|81
|0.10
|1.4141
|1.4141
|1.3981
|-80.00
|10518.84
|167
|2008.09.12 16:29
|s/l
|82
|0.10
|1.4151
|1.4151
|1.3971
|-90.00
|10428.84
|168
|2008.09.12 17:19
|s/l
|83
|0.10
|1.4198
|1.4198
|1.4058
|-70.00
|10358.84
|169
|2008.09.12 17:19
|sell
|86
|0.10
|1.4195
|1.4265
|1.4125
|170
|2008.09.12 17:19
|sell
|87
|0.10
|1.4195
|1.4275
|1.4115
|171
|2008.09.12 17:19
|sell
|88
|0.10
|1.4195
|1.4285
|1.4105
|172
|2008.09.12 20:39
|s/l
|84
|0.10
|1.4208
|1.4208
|1.4048
|-80.00
|10278.84
|173
|2008.09.12 21:01
|s/l
|85
|0.10
|1.4218
|1.4218
|1.4038
|-90.00
|10188.84
|174
|2008.09.15 00:00
|s/l
|86
|0.10
|1.4265
|1.4265
|1.4125
|-69.48
|10119.36
|175
|2008.09.15 00:00
|s/l
|87
|0.10
|1.4275
|1.4275
|1.4115
|-79.48
|10039.88
|176
|2008.09.15 00:00
|s/l
|88
|0.10
|1.4285
|1.4285
|1.4105
|-89.48
|9950.40
|177
|2008.09.15 00:00
|buy
|89
|0.10
|1.4296
|1.4226
|1.4366
|178
|2008.09.15 00:00
|buy
|90
|0.10
|1.4296
|1.4216
|1.4376
|179
|2008.09.15 00:00
|buy
|91
|0.10
|1.4296
|1.4206
|1.4386
|180
|2008.09.15 04:17
|t/p
|89
|0.10
|1.4366
|1.4226
|1.4366
|70.00
|10020.40
|181
|2008.09.15 04:17
|buy
|92
|0.10
|1.4369
|1.4299
|1.4439
|182
|2008.09.15 04:17
|buy
|93
|0.10
|1.4369
|1.4289
|1.4449
|183
|2008.09.15 04:17
|buy
|94
|0.10
|1.4369
|1.4279
|1.4459
|184
|2008.09.15 04:19
|t/p
|90
|0.10
|1.4376
|1.4216
|1.4376
|80.00
|10100.40
|185
|2008.09.15 04:29
|t/p
|91
|0.10
|1.4386
|1.4206
|1.4386
|90.00
|10190.40
|186
|2008.09.15 05:13
|t/p
|92
|0.10
|1.4439
|1.4299
|1.4439
|70.00
|10260.40
|187
|2008.09.15 05:13
|buy
|95
|0.10
|1.4442
|1.4372
|1.4512
|188
|2008.09.15 05:13
|buy
|96
|0.10
|1.4442
|1.4362
|1.4522
|189
|2008.09.15 05:13
|buy
|97
|0.10
|1.4442
|1.4352
|1.4532
|190
|2008.09.15 05:18
|t/p
|93
|0.10
|1.4449
|1.4289
|1.4449
|80.00
|10340.40
|191
|2008.09.15 05:21
|t/p
|94
|0.10
|1.4459
|1.4279
|1.4459
|90.00
|10430.40
|192
|2008.09.15 06:43
|s/l
|95
|0.10
|1.4372
|1.4372
|1.4512
|-70.00
|10360.40
|193
|2008.09.15 06:43
|buy
|98
|0.10
|1.4375
|1.4305
|1.4445
|194
|2008.09.15 06:43
|buy
|99
|0.10
|1.4375
|1.4295
|1.4455
|195
|2008.09.15 06:43
|buy
|100
|0.10
|1.4375
|1.4285
|1.4465
|196
|2008.09.15 06:44
|s/l
|96
|0.10
|1.4362
|1.4362
|1.4522
|-80.00
|10280.40
|197
|2008.09.15 06:44
|s/l
|97
|0.10
|1.4352
|1.4352
|1.4532
|-90.00
|10190.40
|198
|2008.09.15 08:00
|t/p
|98
|0.10
|1.4445
|1.4305
|1.4445
|70.00
|10260.40
|199
|2008.09.15 08:00
|buy
|101
|0.10
|1.4448
|1.4378
|1.4518
|200
|2008.09.15 08:00
|buy
|102
|0.10
|1.4448
|1.4368
|1.4528
|201
|2008.09.15 08:00
|buy
|103
|0.10
|1.4448
|1.4358
|1.4538
|202
|2008.09.15 08:11
|s/l
|101
|0.10
|1.4378
|1.4378
|1.4518
|-70.00
|10190.40
|203
|2008.09.15 08:11
|buy
|104
|0.10
|1.4381
|1.4311
|1.4451
|204
|2008.09.15 08:11
|buy
|105
|0.10
|1.4381
|1.4301
|1.4461
|205
|2008.09.15 08:11
|buy
|106
|0.10
|1.4381
|1.4291
|1.4471
|206
|2008.09.15 08:11
|s/l
|102
|0.10
|1.4368
|1.4368
|1.4528
|-80.00
|10110.40
|207
|2008.09.15 08:23
|s/l
|103
|0.10
|1.4358
|1.4358
|1.4538
|-90.00
|10020.40
|208
|2008.09.15 08:42
|s/l
|104
|0.10
|1.4311
|1.4311
|1.4451
|-70.00
|9950.40
|209
|2008.09.15 08:42
|buy
|107
|0.10
|1.4313
|1.4243
|1.4383
|210
|2008.09.15 08:42
|buy
|108
|0.10
|1.4313
|1.4233
|1.4393
|211
|2008.09.15 08:42
|buy
|109
|0.10
|1.4313
|1.4223
|1.4403
|212
|2008.09.15 08:43
|s/l
|105
|0.10
|1.4301
|1.4301
|1.4461
|-80.00
|9870.40
|213
|2008.09.15 09:02
|s/l
|99
|0.10
|1.4295
|1.4295
|1.4455
|-80.00
|9790.40
|214
|2008.09.15 09:02
|s/l
|106
|0.10
|1.4291
|1.4291
|1.4471
|-90.00
|9700.40
|215
|2008.09.15 09:03
|s/l
|100
|0.10
|1.4285
|1.4285
|1.4465
|-90.00
|9610.40
|216
|2008.09.15 10:49
|s/l
|107
|0.10
|1.4243
|1.4243
|1.4383
|-70.00
|9540.40
|217
|2008.09.15 10:49
|buy
|110
|0.10
|1.4246
|1.4176
|1.4316
|218
|2008.09.15 10:49
|buy
|111
|0.10
|1.4246
|1.4166
|1.4326
|219
|2008.09.15 10:49
|buy
|112
|0.10
|1.4246
|1.4156
|1.4336
|220
|2008.09.15 12:15
|s/l
|108
|0.10
|1.4233
|1.4233
|1.4393
|-80.00
|9460.40
|221
|2008.09.15 12:25
|s/l
|109
|0.10
|1.4223
|1.4223
|1.4403
|-90.00
|9370.40
|222
|2008.09.15 12:54
|s/l
|110
|0.10
|1.4176
|1.4176
|1.4316
|-70.00
|9300.40
|223
|2008.09.15 12:54
|buy
|113
|0.10
|1.4179
|1.4109
|1.4249
|224
|2008.09.15 12:54
|buy
|114
|0.10
|1.4179
|1.4099
|1.4259
|225
|2008.09.15 12:54
|buy
|115
|0.10
|1.4179
|1.4089
|1.4269
|226
|2008.09.15 13:17
|s/l
|111
|0.10
|1.4166
|1.4166
|1.4326
|-80.00
|9220.40
|227
|2008.09.15 13:18
|s/l
|112
|0.10
|1.4156
|1.4156
|1.4336
|-90.00
|9130.40
|228
|2008.09.15 13:35
|s/l
|113
|0.10
|1.4109
|1.4109
|1.4249
|-70.00
|9060.40
|229
|2008.09.15 13:35
|buy
|116
|0.10
|1.4110
|1.4040
|1.4180
|230
|2008.09.15 13:35
|buy
|117
|0.10
|1.4110
|1.4030
|1.4190
|231
|2008.09.15 13:35
|buy
|118
|0.10
|1.4110
|1.4020
|1.4200
|232
|2008.09.15 13:38
|s/l
|114
|0.10
|1.4099
|1.4099
|1.4259
|-80.00
|8980.40
|233
|2008.09.15 13:38
|s/l
|115
|0.10
|1.4089
|1.4089
|1.4269
|-90.00
|8890.40
|234
|2008.09.15 15:19
|t/p
|116
|0.10
|1.4180
|1.4040
|1.4180
|70.00
|8960.40
|235
|2008.09.15 15:19
|buy
|119
|0.10
|1.4184
|1.4114
|1.4254
|236
|2008.09.15 15:19
|buy
|120
|0.10
|1.4184
|1.4104
|1.4264
|237
|2008.09.15 15:19
|buy
|121
|0.10
|1.4184
|1.4094
|1.4274
|238
|2008.09.15 15:28
|t/p
|117
|0.10
|1.4190
|1.4030
|1.4190
|80.00
|9040.40
|239
|2008.09.15 15:30
|t/p
|118
|0.10
|1.4200
|1.4020
|1.4200
|90.00
|9130.40
|240
|2008.09.15 21:28
|t/p
|119
|0.10
|1.4254
|1.4114
|1.4254
|70.00
|9200.40
|241
|2008.09.15 21:28
|buy
|122
|0.10
|1.4258
|1.4188
|1.4328
|242
|2008.09.15 21:28
|buy
|123
|0.10
|1.4258
|1.4178
|1.4338
|243
|2008.09.15 21:28
|buy
|124
|0.10
|1.4258
|1.4168
|1.4348
|244
|2008.09.15 21:34
|t/p
|120
|0.10
|1.4264
|1.4104
|1.4264
|80.00
|9280.40
|245
|2008.09.15 21:34
|t/p
|121
|0.10
|1.4274
|1.4094
|1.4274
|90.00
|9370.40
|246
|2008.09.16 05:58
|s/l
|122
|0.10
|1.4188
|1.4188
|1.4328
|-70.78
|9299.62
|247
|2008.09.16 05:58
|buy
|125
|0.10
|1.4190
|1.4120
|1.4260
|248
|2008.09.16 05:58
|buy
|126
|0.10
|1.4190
|1.4110
|1.4270
|249
|2008.09.16 05:58
|buy
|127
|0.10
|1.4190
|1.4100
|1.4280
|250
|2008.09.16 07:47
|t/p
|125
|0.10
|1.4260
|1.4120
|1.4260
|70.00
|9369.62
|251
|2008.09.16 07:47
|buy
|128
|0.10
|1.4263
|1.4193
|1.4333
|252
|2008.09.16 07:47
|buy
|129
|0.10
|1.4263
|1.4183
|1.4343
|253
|2008.09.16 07:47
|buy
|130
|0.10
|1.4263
|1.4173
|1.4353
|254
|2008.09.16 08:02
|t/p
|126
|0.10
|1.4270
|1.4110
|1.4270
|80.00
|9449.62
|255
|2008.09.16 08:03
|t/p
|127
|0.10
|1.4280
|1.4100
|1.4280
|90.00
|9539.62
|256
|2008.09.16 11:43
|s/l
|128
|0.10
|1.4193
|1.4193
|1.4333
|-70.00
|9469.62
|257
|2008.09.16 11:43
|buy
|131
|0.10
|1.4196
|1.4126
|1.4266
|258
|2008.09.16 11:43
|buy
|132
|0.10
|1.4196
|1.4116
|1.4276
|259
|2008.09.16 11:43
|buy
|133
|0.10
|1.4196
|1.4106
|1.4286
|260
|2008.09.16 11:51
|s/l
|129
|0.10
|1.4183
|1.4183
|1.4343
|-80.00
|9389.62
|261
|2008.09.16 11:51
|s/l
|123
|0.10
|1.4178
|1.4178
|1.4338
|-80.78
|9308.84
|262
|2008.09.16 11:52
|s/l
|130
|0.10
|1.4173
|1.4173
|1.4353
|-90.00
|9218.84
|263
|2008.09.16 11:53
|s/l
|124
|0.10
|1.4168
|1.4168
|1.4348
|-90.78
|9128.06
|264
|2008.09.16 14:14
|t/p
|131
|0.10
|1.4266
|1.4126
|1.4266
|70.00
|9198.06
|265
|2008.09.16 14:14
|buy
|134
|0.10
|1.4269
|1.4199
|1.4339
|266
|2008.09.16 14:14
|buy
|135
|0.10
|1.4269
|1.4189
|1.4349
|267
|2008.09.16 14:14
|buy
|136
|0.10
|1.4269
|1.4179
|1.4359
|268
|2008.09.16 15:21
|s/l
|134
|0.10
|1.4199
|1.4199
|1.4339
|-70.00
|9128.06
|269
|2008.09.16 15:21
|buy
|137
|0.10
|1.4202
|1.4132
|1.4272
|270
|2008.09.16 15:21
|buy
|138
|0.10
|1.4202
|1.4122
|1.4282
|271
|2008.09.16 15:21
|buy
|139
|0.10
|1.4202
|1.4112
|1.4292
|272
|2008.09.16 15:28
|s/l
|135
|0.10
|1.4189
|1.4189
|1.4349
|-80.00
|9048.06
|273
|2008.09.16 15:29
|s/l
|136
|0.10
|1.4179
|1.4179
|1.4359
|-90.00
|8958.06
|274
|2008.09.16 16:58
|s/l
|137
|0.10
|1.4132
|1.4132
|1.4272
|-70.00
|8888.06
|275
|2008.09.16 16:58
|buy
|140
|0.10
|1.4134
|1.4064
|1.4204
|276
|2008.09.16 16:58
|buy
|141
|0.10
|1.4134
|1.4054
|1.4214
|277
|2008.09.16 16:58
|buy
|142
|0.10
|1.4134
|1.4044
|1.4224
|278
|2008.09.16 16:59
|s/l
|138
|0.10
|1.4122
|1.4122
|1.4282
|-80.00
|8808.06
|279
|2008.09.16 16:59
|s/l
|132
|0.10
|1.4116
|1.4116
|1.4276
|-80.00
|8728.06
|280
|2008.09.16 17:43
|s/l
|139
|0.10
|1.4112
|1.4112
|1.4292
|-90.00
|8638.06
|281
|2008.09.16 20:14
|s/l
|133
|0.10
|1.4106
|1.4106
|1.4286
|-90.00
|8548.06
|282
|2008.09.17 02:10
|t/p
|140
|0.10
|1.4204
|1.4064
|1.4204
|69.22
|8617.28
|283
|2008.09.17 02:10
|buy
|143
|0.10
|1.4208
|1.4138
|1.4278
|284
|2008.09.17 02:10
|buy
|144
|0.10
|1.4208
|1.4128
|1.4288
|285
|2008.09.17 02:10
|buy
|145
|0.10
|1.4208
|1.4118
|1.4298
|286
|2008.09.17 02:14
|t/p
|141
|0.10
|1.4214
|1.4054
|1.4214
|79.22
|8696.50
|287
|2008.09.17 05:20
|s/l
|143
|0.10
|1.4138
|1.4138
|1.4278
|-70.00
|8626.50
|288
|2008.09.17 05:20
|buy
|146
|0.10
|1.4141
|1.4071
|1.4211
|289
|2008.09.17 05:20
|sell
|147
|0.10
|1.4138
|1.4218
|1.4058
|290
|2008.09.17 05:20
|sell
|148
|0.10
|1.4138
|1.4228
|1.4048
|291
|2008.09.17 08:31
|t/p
|146
|0.10
|1.4211
|1.4071
|1.4211
|70.00
|8696.50
|292
|2008.09.17 08:31
|buy
|149
|0.10
|1.4214
|1.4144
|1.4284
|293
|2008.09.17 08:31
|buy
|150
|0.10
|1.4214
|1.4134
|1.4294
|294
|2008.09.17 08:31
|buy
|151
|0.10
|1.4214
|1.4124
|1.4304
|295
|2008.09.17 08:36
|s/l
|147
|0.10
|1.4218
|1.4218
|1.4058
|-80.00
|8616.50
|296
|2008.09.17 08:57
|t/p
|142
|0.10
|1.4224
|1.4044
|1.4224
|89.22
|8705.72
|297
|2008.09.17 08:57
|s/l
|148
|0.10
|1.4228
|1.4228
|1.4048
|-90.00
|8615.72
|298
|2008.09.17 15:34
|s/l
|149
|0.10
|1.4144
|1.4144
|1.4284
|-70.00
|8545.72
|299
|2008.09.17 15:34
|sell
|152
|0.10
|1.4143
|1.4213
|1.4073
|300
|2008.09.17 15:34
|sell
|153
|0.10
|1.4143
|1.4223
|1.4063
|301
|2008.09.17 15:34
|sell
|154
|0.10
|1.4143
|1.4233
|1.4053
|302
|2008.09.17 16:03
|s/l
|152
|0.10
|1.4213
|1.4213
|1.4073
|-70.00
|8475.72
|303
|2008.09.17 16:03
|buy
|155
|0.10
|1.4213
|1.4143
|1.4283
|304
|2008.09.17 16:03
|buy
|156
|0.10
|1.4213
|1.4133
|1.4293
|305
|2008.09.17 16:03
|buy
|157
|0.10
|1.4213
|1.4123
|1.4303
|306
|2008.09.17 17:21
|s/l
|155
|0.10
|1.4143
|1.4143
|1.4283
|-70.00
|8405.72
|307
|2008.09.17 17:21
|buy
|158
|0.10
|1.4145
|1.4075
|1.4215
|308
|2008.09.17 17:21
|buy
|159
|0.10
|1.4145
|1.4065
|1.4225
|309
|2008.09.17 17:21
|buy
|160
|0.10
|1.4145
|1.4055
|1.4235
|310
|2008.09.17 17:22
|s/l
|150
|0.10
|1.4134
|1.4134
|1.4294
|-80.00
|8325.72
|311
|2008.09.17 17:22
|s/l
|156
|0.10
|1.4133
|1.4133
|1.4293
|-80.00
|8245.72
|312
|2008.09.17 17:28
|s/l
|144
|0.10
|1.4128
|1.4128
|1.4288
|-80.00
|8165.72
|313
|2008.09.17 17:28
|s/l
|151
|0.10
|1.4124
|1.4124
|1.4304
|-90.00
|8075.72
|314
|2008.09.17 17:29
|s/l
|157
|0.10
|1.4123
|1.4123
|1.4303
|-90.00
|7985.72
|315
|2008.09.17 18:01
|s/l
|145
|0.10
|1.4118
|1.4118
|1.4298
|-90.00
|7895.72
|316
|2008.09.17 19:18
|t/p
|158
|0.10
|1.4215
|1.4075
|1.4215
|70.00
|7965.72
|317
|2008.09.17 19:18
|buy
|161
|0.10
|1.4218
|1.4148
|1.4288
|318
|2008.09.17 19:18
|buy
|162
|0.10
|1.4218
|1.4138
|1.4298
|319
|2008.09.17 19:18
|buy
|163
|0.10
|1.4218
|1.4128
|1.4308
|320
|2008.09.17 19:19
|s/l
|153
|0.10
|1.4223
|1.4223
|1.4063
|-80.00
|7885.72
|321
|2008.09.17 19:19
|t/p
|159
|0.10
|1.4225
|1.4065
|1.4225
|80.00
|7965.72
|322
|2008.09.17 19:24
|s/l
|154
|0.10
|1.4233
|1.4233
|1.4053
|-90.00
|7875.72
|323
|2008.09.17 19:24
|t/p
|160
|0.10
|1.4235
|1.4055
|1.4235
|90.00
|7965.72
|324
|2008.09.17 19:41
|t/p
|161
|0.10
|1.4288
|1.4148
|1.4288
|70.00
|8035.72
|325
|2008.09.17 19:41
|buy
|164
|0.10
|1.4292
|1.4222
|1.4362
|326
|2008.09.17 19:41
|buy
|165
|0.10
|1.4292
|1.4212
|1.4372
|327
|2008.09.17 19:41
|buy
|166
|0.10
|1.4292
|1.4202
|1.4382
|328
|2008.09.17 19:42
|t/p
|162
|0.10
|1.4298
|1.4138
|1.4298
|80.00
|8115.72
|329
|2008.09.17 20:00
|t/p
|163
|0.10
|1.4308
|1.4128
|1.4308
|90.00
|8205.72
|330
|2008.09.17 20:46
|t/p
|164
|0.10
|1.4362
|1.4222
|1.4362
|70.00
|8275.72
|331
|2008.09.17 20:46
|buy
|167
|0.10
|1.4366
|1.4296
|1.4436
|332
|2008.09.17 20:46
|buy
|168
|0.10
|1.4366
|1.4286
|1.4446
|333
|2008.09.17 20:46
|buy
|169
|0.10
|1.4366
|1.4276
|1.4456
|334
|2008.09.17 20:46
|t/p
|165
|0.10
|1.4372
|1.4212
|1.4372
|80.00
|8355.72
|335
|2008.09.17 20:57
|t/p
|166
|0.10
|1.4382
|1.4202
|1.4382
|90.00
|8445.72
|336
|2008.09.17 23:20
|s/l
|167
|0.10
|1.4296
|1.4296
|1.4436
|-70.00
|8375.72
|337
|2008.09.17 23:20
|buy
|170
|0.10
|1.4299
|1.4229
|1.4369
|338
|2008.09.17 23:20
|buy
|171
|0.10
|1.4299
|1.4219
|1.4379
|339
|2008.09.17 23:20
|buy
|172
|0.10
|1.4299
|1.4209
|1.4389
|340
|2008.09.18 02:27
|t/p
|170
|0.10
|1.4369
|1.4229
|1.4369
|67.66
|8443.38
|341
|2008.09.18 02:27
|sell
|173
|0.10
|1.4369
|1.4439
|1.4299
|342
|2008.09.18 02:27
|buy
|174
|0.10
|1.4372
|1.4292
|1.4452
|343
|2008.09.18 02:27
|buy
|175
|0.10
|1.4372
|1.4282
|1.4462
|344
|2008.09.18 02:41
|t/p
|171
|0.10
|1.4379
|1.4219
|1.4379
|77.66
|8521.04
|345
|2008.09.18 02:41
|t/p
|172
|0.10
|1.4389
|1.4209
|1.4389
|87.66
|8608.70
|346
|2008.09.18 09:02
|t/p
|173
|0.10
|1.4299
|1.4439
|1.4299
|70.00
|8678.70
|347
|2008.09.18 09:02
|sell
|176
|0.10
|1.4296
|1.4366
|1.4226
|348
|2008.09.18 09:02
|sell
|177
|0.10
|1.4296
|1.4376
|1.4216
|349
|2008.09.18 09:02
|sell
|178
|0.10
|1.4296
|1.4386
|1.4206
|350
|2008.09.18 09:02
|s/l
|174
|0.10
|1.4292
|1.4292
|1.4452
|-80.00
|8598.70
|351
|2008.09.18 09:02
|s/l
|168
|0.10
|1.4286
|1.4286
|1.4446
|-82.34
|8516.36
|352
|2008.09.18 09:08
|s/l
|175
|0.10
|1.4282
|1.4282
|1.4462
|-90.00
|8426.36
|353
|2008.09.18 10:18
|s/l
|176
|0.10
|1.4366
|1.4366
|1.4226
|-70.00
|8356.36
|354
|2008.09.18 10:18
|buy
|179
|0.10
|1.4366
|1.4296
|1.4436
|355
|2008.09.18 10:18
|buy
|180
|0.10
|1.4366
|1.4286
|1.4446
|356
|2008.09.18 10:18
|sell
|181
|0.10
|1.4363
|1.4453
|1.4273
|357
|2008.09.18 10:19
|s/l
|177
|0.10
|1.4376
|1.4376
|1.4216
|-80.00
|8276.36
|358
|2008.09.18 10:20
|s/l
|178
|0.10
|1.4386
|1.4386
|1.4206
|-90.00
|8186.36
|359
|2008.09.18 11:25
|t/p
|179
|0.10
|1.4436
|1.4296
|1.4436
|70.00
|8256.36
|360
|2008.09.18 11:25
|sell
|182
|0.10
|1.4436
|1.4506
|1.4366
|361
|2008.09.18 11:25
|sell
|183
|0.10
|1.4436
|1.4516
|1.4356
|362
|2008.09.18 11:25
|sell
|184
|0.10
|1.4436
|1.4526
|1.4346
|363
|2008.09.18 11:46
|t/p
|180
|0.10
|1.4446
|1.4286
|1.4446
|80.00
|8336.36
|364
|2008.09.18 11:51
|s/l
|181
|0.10
|1.4453
|1.4453
|1.4273
|-90.00
|8246.36
|365
|2008.09.18 11:51
|t/p
|169
|0.10
|1.4456
|1.4276
|1.4456
|87.66
|8334.02
|366
|2008.09.18 12:07
|s/l
|182
|0.10
|1.4506
|1.4506
|1.4366
|-70.00
|8264.02
|367
|2008.09.18 12:07
|buy
|185
|0.10
|1.4506
|1.4436
|1.4576
|368
|2008.09.18 12:07
|sell
|186
|0.10
|1.4503
|1.4583
|1.4423
|369
|2008.09.18 12:07
|sell
|187
|0.10
|1.4503
|1.4593
|1.4413
|370
|2008.09.18 12:08
|s/l
|183
|0.10
|1.4516
|1.4516
|1.4356
|-80.00
|8184.02
|371
|2008.09.18 12:09
|s/l
|184
|0.10
|1.4526
|1.4526
|1.4346
|-90.00
|8094.02
|372
|2008.09.18 15:13
|s/l
|185
|0.10
|1.4436
|1.4436
|1.4576
|-70.00
|8024.02
|373
|2008.09.18 15:13
|sell
|188
|0.10
|1.4436
|1.4506
|1.4366
|374
|2008.09.18 15:13
|sell
|189
|0.10
|1.4436
|1.4516
|1.4356
|375
|2008.09.18 15:13
|sell
|190
|0.10
|1.4436
|1.4526
|1.4346
|376
|2008.09.18 15:21
|t/p
|186
|0.10
|1.4423
|1.4583
|1.4423
|80.00
|8104.02
|377
|2008.09.18 15:31
|t/p
|187
|0.10
|1.4413
|1.4593
|1.4413
|90.00
|8194.02
|378
|2008.09.18 15:52
|t/p
|188
|0.10
|1.4366
|1.4506
|1.4366
|70.00
|8264.02
|379
|2008.09.18 15:52
|sell
|191
|0.10
|1.4363
|1.4433
|1.4293
|380
|2008.09.18 15:52
|sell
|192
|0.10
|1.4363
|1.4443
|1.4283
|381
|2008.09.18 15:52
|sell
|193
|0.10
|1.4363
|1.4453
|1.4273
|382
|2008.09.18 15:52
|t/p
|189
|0.10
|1.4356
|1.4516
|1.4356
|80.00
|8344.02
|383
|2008.09.18 18:50
|s/l
|191
|0.10
|1.4433
|1.4433
|1.4293
|-70.00
|8274.02
|384
|2008.09.18 18:50
|sell
|194
|0.10
|1.4430
|1.4500
|1.4360
|385
|2008.09.18 18:50
|sell
|195
|0.10
|1.4430
|1.4510
|1.4350
|386
|2008.09.18 18:50
|sell
|196
|0.10
|1.4430
|1.4520
|1.4340
|387
|2008.09.18 18:52
|s/l
|192
|0.10
|1.4443
|1.4443
|1.4283
|-80.00
|8194.02
|388
|2008.09.18 18:53
|s/l
|193
|0.10
|1.4453
|1.4453
|1.4273
|-90.00
|8104.02
|389
|2008.09.18 20:55
|t/p
|194
|0.10
|1.4360
|1.4500
|1.4360
|70.00
|8174.02
|390
|2008.09.18 20:55
|sell
|197
|0.10
|1.4357
|1.4427
|1.4287
|391
|2008.09.18 20:55
|sell
|198
|0.10
|1.4357
|1.4437
|1.4277
|392
|2008.09.18 20:55
|sell
|199
|0.10
|1.4357
|1.4447
|1.4267
|393
|2008.09.18 21:07
|t/p
|195
|0.10
|1.4350
|1.4510
|1.4350
|80.00
|8254.02
|394
|2008.09.18 21:07
|t/p
|190
|0.10
|1.4346
|1.4526
|1.4346
|90.00
|8344.02
|395
|2008.09.18 21:07
|t/p
|196
|0.10
|1.4340
|1.4520
|1.4340
|90.00
|8434.02
|396
|2008.09.19 01:51
|t/p
|197
|0.10
|1.4287
|1.4427
|1.4287
|70.52
|8504.54
|397
|2008.09.19 01:51
|sell
|200
|0.10
|1.4284
|1.4354
|1.4214
|398
|2008.09.19 01:51
|sell
|201
|0.10
|1.4284
|1.4364
|1.4204
|399
|2008.09.19 01:51
|buy
|202
|0.10
|1.4287
|1.4197
|1.4377
|400
|2008.09.19 02:22
|t/p
|198
|0.10
|1.4277
|1.4437
|1.4277
|80.52
|8585.06
|401
|2008.09.19 02:23
|t/p
|199
|0.10
|1.4267
|1.4447
|1.4267
|90.52
|8675.58
|402
|2008.09.19 03:07
|t/p
|200
|0.10
|1.4214
|1.4354
|1.4214
|70.00
|8745.58
|403
|2008.09.19 03:07
|sell
|203
|0.10
|1.4210
|1.4280
|1.4140
|404
|2008.09.19 03:07
|sell
|204
|0.10
|1.4210
|1.4290
|1.4130
|405
|2008.09.19 03:07
|sell
|205
|0.10
|1.4210
|1.4300
|1.4120
|406
|2008.09.19 04:28
|t/p
|201
|0.10
|1.4204
|1.4364
|1.4204
|80.00
|8825.58
|407
|2008.09.19 04:29
|s/l
|202
|0.10
|1.4197
|1.4197
|1.4377
|-90.00
|8735.58
|408
|2008.09.19 14:35
|s/l
|203
|0.10
|1.4280
|1.4280
|1.4140
|-70.00
|8665.58
|409
|2008.09.19 14:35
|buy
|206
|0.10
|1.4281
|1.4211
|1.4351
|410
|2008.09.19 14:35
|sell
|207
|0.10
|1.4278
|1.4358
|1.4198
|411
|2008.09.19 14:35
|sell
|208
|0.10
|1.4278
|1.4368
|1.4188
|412
|2008.09.19 14:35
|s/l
|204
|0.10
|1.4290
|1.4290
|1.4130
|-80.00
|8585.58
|413
|2008.09.19 14:36
|s/l
|205
|0.10
|1.4300
|1.4300
|1.4120
|-90.00
|8495.58
|414
|2008.09.19 15:01
|t/p
|206
|0.10
|1.4351
|1.4211
|1.4351
|70.00
|8565.58
|415
|2008.09.19 15:01
|buy
|209
|0.10
|1.4354
|1.4284
|1.4424
|416
|2008.09.19 15:01
|sell
|210
|0.10
|1.4351
|1.4431
|1.4271
|417
|2008.09.19 15:01
|sell
|211
|0.10
|1.4351
|1.4441
|1.4261
|418
|2008.09.19 15:24
|s/l
|207
|0.10
|1.4358
|1.4358
|1.4198
|-80.00
|8485.58
|419
|2008.09.19 15:25
|s/l
|208
|0.10
|1.4368
|1.4368
|1.4188
|-90.00
|8395.58
|420
|2008.09.19 16:55
|t/p
|209
|0.10
|1.4424
|1.4284
|1.4424
|70.00
|8465.58
|421
|2008.09.19 16:55
|sell
|212
|0.10
|1.4424
|1.4494
|1.4354
|422
|2008.09.19 16:55
|buy
|213
|0.10
|1.4427
|1.4347
|1.4507
|423
|2008.09.19 16:55
|buy
|214
|0.10
|1.4427
|1.4337
|1.4517
|424
|2008.09.19 16:55
|s/l
|210
|0.10
|1.4431
|1.4431
|1.4271
|-80.00
|8385.58
|425
|2008.09.19 17:03
|s/l
|211
|0.10
|1.4441
|1.4441
|1.4261
|-90.00
|8295.58
|426
|2008.09.19 21:31
|s/l
|212
|0.10
|1.4494
|1.4494
|1.4354
|-70.00
|8225.58
|427
|2008.09.19 21:31
|buy
|215
|0.10
|1.4494
|1.4424
|1.4564
|428
|2008.09.19 21:31
|buy
|216
|0.10
|1.4494
|1.4414
|1.4574
|429
|2008.09.19 21:31
|buy
|217
|0.10
|1.4494
|1.4404
|1.4584
|430
|2008.09.22 04:05
|t/p
|213
|0.10
|1.4507
|1.4347
|1.4507
|79.22
|8304.80
|431
|2008.09.22 04:08
|t/p
|214
|0.10
|1.4517
|1.4337
|1.4517
|89.22
|8394.02
|432
|2008.09.22 09:45
|t/p
|215
|0.10
|1.4564
|1.4424
|1.4564
|69.22
|8463.24
|433
|2008.09.22 09:45
|sell
|218
|0.10
|1.4566
|1.4636
|1.4496
|434
|2008.09.22 09:45
|sell
|219
|0.10
|1.4566
|1.4646
|1.4486
|435
|2008.09.22 09:45
|sell
|220
|0.10
|1.4566
|1.4656
|1.4476
|436
|2008.09.22 09:46
|t/p
|216
|0.10
|1.4574
|1.4414
|1.4574
|79.22
|8542.46
|437
|2008.09.22 10:09
|t/p
|217
|0.10
|1.4584
|1.4404
|1.4584
|89.22
|8631.68
|438
|2008.09.22 15:35
|s/l
|218
|0.10
|1.4636
|1.4636
|1.4496
|-70.00
|8561.68
|439
|2008.09.22 15:35
|sell
|221
|0.10
|1.4633
|1.4703
|1.4563
|440
|2008.09.22 15:35
|sell
|222
|0.10
|1.4633
|1.4713
|1.4553
|441
|2008.09.22 15:35
|buy
|223
|0.10
|1.4636
|1.4546
|1.4726
|442
|2008.09.22 16:18
|s/l
|219
|0.10
|1.4646
|1.4646
|1.4486
|-80.00
|8481.68
|443
|2008.09.22 16:44
|s/l
|220
|0.10
|1.4656
|1.4656
|1.4476
|-90.00
|8391.68
|444
|2008.09.22 18:01
|s/l
|221
|0.10
|1.4703
|1.4703
|1.4563
|-70.00
|8321.68
|445
|2008.09.22 18:01
|sell
|224
|0.10
|1.4700
|1.4770
|1.4630
|446
|2008.09.22 18:01
|sell
|225
|0.10
|1.4700
|1.4780
|1.4620
|447
|2008.09.22 18:01
|buy
|226
|0.10
|1.4703
|1.4613
|1.4793
|448
|2008.09.22 18:42
|s/l
|222
|0.10
|1.4713
|1.4713
|1.4553
|-80.00
|8241.68
|449
|2008.09.22 18:44
|t/p
|223
|0.10
|1.4726
|1.4546
|1.4726
|90.00
|8331.68
|450
|2008.09.22 19:15
|s/l
|224
|0.10
|1.4770
|1.4770
|1.4630
|-70.00
|8261.68
|451
|2008.09.22 19:15
|buy
|227
|0.10
|1.4770
|1.4700
|1.4840
|452
|2008.09.22 19:15
|buy
|228
|0.10
|1.4770
|1.4690
|1.4850
|453
|2008.09.22 19:15
|buy
|229
|0.10
|1.4770
|1.4680
|1.4860
|454
|2008.09.22 19:17
|s/l
|225
|0.10
|1.4780
|1.4780
|1.4620
|-80.00
|8181.68
|455
|2008.09.22 19:30
|t/p
|226
|0.10
|1.4793
|1.4613
|1.4793
|90.00
|8271.68
|456
|2008.09.22 21:29
|t/p
|227
|0.10
|1.4840
|1.4700
|1.4840
|70.00
|8341.68
|457
|2008.09.22 21:29
|buy
|230
|0.10
|1.4843
|1.4773
|1.4913
|458
|2008.09.22 21:29
|buy
|231
|0.10
|1.4843
|1.4763
|1.4923
|459
|2008.09.22 21:29
|buy
|232
|0.10
|1.4843
|1.4753
|1.4933
|460
|2008.09.22 21:31
|t/p
|228
|0.10
|1.4850
|1.4690
|1.4850
|80.00
|8421.68
|461
|2008.09.22 21:34
|t/p
|229
|0.10
|1.4860
|1.4680
|1.4860
|90.00
|8511.68
|462
|2008.09.22 23:00
|s/l
|230
|0.10
|1.4773
|1.4773
|1.4913
|-70.00
|8441.68
|463
|2008.09.22 23:00
|sell
|233
|0.10
|1.4772
|1.4842
|1.4702
|464
|2008.09.22 23:00
|sell
|234
|0.10
|1.4772
|1.4852
|1.4692
|465
|2008.09.22 23:00
|buy
|235
|0.10
|1.4775
|1.4685
|1.4865
|466
|2008.09.23 05:29
|s/l
|231
|0.10
|1.4763
|1.4763
|1.4923
|-80.78
|8360.90
|467
|2008.09.23 08:45
|s/l
|232
|0.10
|1.4753
|1.4753
|1.4933
|-90.78
|8270.12
|468
|2008.09.23 10:20
|t/p
|233
|0.10
|1.4702
|1.4842
|1.4702
|70.52
|8340.64
|469
|2008.09.23 10:20
|buy
|236
|0.10
|1.4702
|1.4632
|1.4772
|470
|2008.09.23 10:20
|buy
|237
|0.10
|1.4702
|1.4622
|1.4782
|471
|2008.09.23 10:20
|buy
|238
|0.10
|1.4702
|1.4612
|1.4792
|472
|2008.09.23 10:21
|t/p
|234
|0.10
|1.4692
|1.4852
|1.4692
|80.52
|8421.16
|473
|2008.09.23 10:42
|s/l
|235
|0.10
|1.4685
|1.4685
|1.4865
|-90.78
|8330.38
|474
|2008.09.23 11:55
|t/p
|236
|0.10
|1.4772
|1.4632
|1.4772
|70.00
|8400.38
|475
|2008.09.23 11:55
|buy
|239
|0.10
|1.4775
|1.4705
|1.4845
|476
|2008.09.23 11:55
|buy
|240
|0.10
|1.4775
|1.4695
|1.4855
|477
|2008.09.23 11:55
|buy
|241
|0.10
|1.4775
|1.4685
|1.4865
|478
|2008.09.23 11:59
|t/p
|237
|0.10
|1.4782
|1.4622
|1.4782
|80.00
|8480.38
|479
|2008.09.23 12:08
|t/p
|238
|0.10
|1.4792
|1.4612
|1.4792
|90.00
|8570.38
|480
|2008.09.23 16:18
|s/l
|239
|0.10
|1.4705
|1.4705
|1.4845
|-70.00
|8500.38
|481
|2008.09.23 16:18
|sell
|242
|0.10
|1.4705
|1.4775
|1.4635
|482
|2008.09.23 16:18
|sell
|243
|0.10
|1.4705
|1.4785
|1.4625
|483
|2008.09.23 16:18
|sell
|244
|0.10
|1.4705
|1.4795
|1.4615
|484
|2008.09.23 17:29
|s/l
|240
|0.10
|1.4695
|1.4695
|1.4855
|-80.00
|8420.38
|485
|2008.09.23 18:54
|s/l
|241
|0.10
|1.4685
|1.4685
|1.4865
|-90.00
|8330.38
|486
|2008.09.23 19:10
|t/p
|242
|0.10
|1.4635
|1.4775
|1.4635
|70.00
|8400.38
|487
|2008.09.23 19:10
|buy
|245
|0.10
|1.4635
|1.4565
|1.4705
|488
|2008.09.23 19:10
|sell
|246
|0.10
|1.4632
|1.4712
|1.4552
|489
|2008.09.23 19:10
|sell
|247
|0.10
|1.4632
|1.4722
|1.4542
|490
|2008.09.23 19:13
|t/p
|243
|0.10
|1.4625
|1.4785
|1.4625
|80.00
|8480.38
|491
|2008.09.23 20:11
|t/p
|245
|0.10
|1.4705
|1.4565
|1.4705
|70.00
|8550.38
|492
|2008.09.23 20:11
|sell
|248
|0.10
|1.4706
|1.4776
|1.4636
|493
|2008.09.23 20:11
|sell
|249
|0.10
|1.4706
|1.4786
|1.4626
|494
|2008.09.23 20:11
|sell
|250
|0.10
|1.4706
|1.4796
|1.4616
|495
|2008.09.23 20:39
|s/l
|246
|0.10
|1.4712
|1.4712
|1.4552
|-80.00
|8470.38
|496
|2008.09.23 20:40
|s/l
|247
|0.10
|1.4722
|1.4722
|1.4542
|-90.00
|8380.38
|497
|2008.09.24 18:05
|t/p
|248
|0.10
|1.4636
|1.4776
|1.4636
|70.52
|8450.90
|498
|2008.09.24 18:05
|buy
|251
|0.10
|1.4636
|1.4566
|1.4706
|499
|2008.09.24 18:05
|buy
|252
|0.10
|1.4636
|1.4556
|1.4716
|500
|2008.09.24 18:05
|buy
|253
|0.10
|1.4636
|1.4546
|1.4726
|501
|2008.09.24 21:47
|t/p
|249
|0.10
|1.4626
|1.4786
|1.4626
|80.52
|8531.42
|502
|2008.09.24 21:49
|t/p
|244
|0.10
|1.4615
|1.4795
|1.4615
|90.52
|8621.94
|503
|2008.09.24 21:49
|t/p
|250
|0.10
|1.4616
|1.4796
|1.4616
|90.52
|8712.46
|504
|2008.09.25 03:24
|t/p
|251
|0.10
|1.4706
|1.4566
|1.4706
|67.66
|8780.12
|505
|2008.09.25 03:24
|buy
|254
|0.10
|1.4711
|1.4641
|1.4781
|506
|2008.09.25 03:24
|buy
|255
|0.10
|1.4711
|1.4631
|1.4791
|507
|2008.09.25 03:24
|buy
|256
|0.10
|1.4711
|1.4621
|1.4801
|508
|2008.09.25 03:51
|t/p
|252
|0.10
|1.4716
|1.4556
|1.4716
|77.66
|8857.78
|509
|2008.09.25 03:57
|t/p
|253
|0.10
|1.4726
|1.4546
|1.4726
|87.66
|8945.44
|510
|2008.09.25 13:14
|s/l
|254
|0.10
|1.4641
|1.4641
|1.4781
|-70.00
|8875.44
|511
|2008.09.25 13:14
|buy
|257
|0.10
|1.4643
|1.4573
|1.4713
|512
|2008.09.25 13:14
|buy
|258
|0.10
|1.4643
|1.4563
|1.4723
|513
|2008.09.25 13:14
|sell
|259
|0.10
|1.4640
|1.4730
|1.4550
|514
|2008.09.25 14:21
|t/p
|257
|0.10
|1.4713
|1.4573
|1.4713
|70.00
|8945.44
|515
|2008.09.25 14:21
|buy
|260
|0.10
|1.4716
|1.4646
|1.4786
|516
|2008.09.25 14:21
|buy
|261
|0.10
|1.4716
|1.4626
|1.4806
|517
|2008.09.25 14:36
|t/p
|258
|0.10
|1.4723
|1.4563
|1.4723
|80.00
|9025.44
|518
|2008.09.25 14:37
|s/l
|259
|0.10
|1.4730
|1.4730
|1.4550
|-90.00
|8935.44
|519
|2008.09.25 16:25
|s/l
|260
|0.10
|1.4646
|1.4646
|1.4786
|-70.00
|8865.44
|520
|2008.09.25 16:25
|sell
|262
|0.10
|1.4645
|1.4715
|1.4575
|521
|2008.09.25 16:25
|sell
|263
|0.10
|1.4645
|1.4725
|1.4565
|522
|2008.09.25 16:25
|buy
|264
|0.10
|1.4648
|1.4558
|1.4738
|523
|2008.09.25 16:29
|s/l
|255
|0.10
|1.4631
|1.4631
|1.4791
|-80.00
|8785.44
|524
|2008.09.25 17:41
|s/l
|261
|0.10
|1.4626
|1.4626
|1.4806
|-90.00
|8695.44
|525
|2008.09.25 17:42
|s/l
|256
|0.10
|1.4621
|1.4621
|1.4801
|-90.00
|8605.44
|526
|2008.09.25 19:00
|t/p
|262
|0.10
|1.4575
|1.4715
|1.4575
|70.00
|8675.44
|527
|2008.09.25 19:00
|buy
|265
|0.10
|1.4575
|1.4505
|1.4645
|528
|2008.09.25 19:00
|buy
|266
|0.10
|1.4575
|1.4495
|1.4655
|529
|2008.09.25 19:00
|buy
|267
|0.10
|1.4575
|1.4485
|1.4665
|530
|2008.09.25 19:00
|t/p
|263
|0.10
|1.4565
|1.4725
|1.4565
|80.00
|8755.44
|531
|2008.09.25 20:56
|t/p
|265
|0.10
|1.4645
|1.4505
|1.4645
|70.00
|8825.44
|532
|2008.09.25 20:56
|buy
|268
|0.10
|1.4648
|1.4578
|1.4718
|533
|2008.09.25 20:56
|buy
|269
|0.10
|1.4648
|1.4568
|1.4728
|534
|2008.09.25 20:56
|buy
|270
|0.10
|1.4648
|1.4558
|1.4738
|535
|2008.09.26 01:53
|t/p
|266
|0.10
|1.4655
|1.4495
|1.4655
|79.22
|8904.66
|536
|2008.09.26 01:53
|t/p
|267
|0.10
|1.4665
|1.4485
|1.4665
|89.22
|8993.88
|537
|2008.09.26 09:36
|s/l
|268
|0.10
|1.4578
|1.4578
|1.4718
|-70.78
|8923.10
|538
|2008.09.26 09:36
|sell
|271
|0.10
|1.4577
|1.4647
|1.4507
|539
|2008.09.26 09:36
|sell
|272
|0.10
|1.4577
|1.4667
|1.4487
|540
|2008.09.26 09:56
|s/l
|269
|0.10
|1.4568
|1.4568
|1.4728
|-80.78
|8842.32
|541
|2008.09.26 12:25
|s/l
|264
|0.10
|1.4558
|1.4558
|1.4738
|-90.78
|8751.54
|542
|2008.09.26 12:25
|s/l
|270
|0.10
|1.4558
|1.4558
|1.4738
|-90.78
|8660.76
|543
|2008.09.26 13:57
|s/l
|271
|0.10
|1.4647
|1.4647
|1.4507
|-70.00
|8590.76
|544
|2008.09.26 13:57
|sell
|273
|0.10
|1.4644
|1.4714
|1.4574
|545
|2008.09.26 13:57
|sell
|274
|0.10
|1.4644
|1.4724
|1.4564
|546
|2008.09.26 13:57
|sell
|275
|0.10
|1.4644
|1.4734
|1.4554
|547
|2008.09.29 00:00
|t/p
|273
|0.10
|1.4574
|1.4714
|1.4574
|70.52
|8661.28
|548
|2008.09.29 00:00
|t/p
|274
|0.10
|1.4564
|1.4724
|1.4564
|80.52
|8741.80
|549
|2008.09.29 00:00
|t/p
|275
|0.10
|1.4554
|1.4734
|1.4554
|90.52
|8832.32
|550
|2008.09.29 00:00
|sell
|276
|0.10
|1.4517
|1.4587
|1.4447
|551
|2008.09.29 02:44
|t/p
|272
|0.10
|1.4487
|1.4667
|1.4487
|90.52
|8922.84
|552
|2008.09.29 07:39
|t/p
|276
|0.10
|1.4447
|1.4587
|1.4447
|70.00
|8992.84
|553
|2008.09.29 07:39
|sell
|277
|0.10
|1.4444
|1.4514
|1.4374
|554
|2008.09.29 07:39
|sell
|278
|0.10
|1.4444
|1.4524
|1.4364
|555
|2008.09.29 07:39
|sell
|279
|0.10
|1.4444
|1.4534
|1.4354
|556
|2008.09.29 09:14
|t/p
|277
|0.10
|1.4374
|1.4514
|1.4374
|70.00
|9062.84
|557
|2008.09.29 09:14
|buy
|280
|0.10
|1.4374
|1.4304
|1.4444
|558
|2008.09.29 09:14
|sell
|281
|0.10
|1.4371
|1.4451
|1.4291
|559
|2008.09.29 09:14
|sell
|282
|0.10
|1.4371
|1.4461
|1.4281
|560
|2008.09.29 09:17
|t/p
|278
|0.10
|1.4364
|1.4524
|1.4364
|80.00
|9142.84
|561
|2008.09.29 09:17
|t/p
|279
|0.10
|1.4354
|1.4534
|1.4354
|90.00
|9232.84
|562
|2008.09.29 11:35
|s/l
|280
|0.10
|1.4304
|1.4304
|1.4444
|-70.00
|9162.84
|563
|2008.09.29 11:35
|sell
|283
|0.10
|1.4302
|1.4372
|1.4232
|564
|2008.09.29 11:35
|sell
|284
|0.10
|1.4302
|1.4382
|1.4222
|565
|2008.09.29 11:35
|sell
|285
|0.10
|1.4302
|1.4392
|1.4212
|566
|2008.09.29 13:50
|s/l
|283
|0.10
|1.4372
|1.4372
|1.4232
|-70.00
|9092.84
|567
|2008.09.29 13:50
|buy
|286
|0.10
|1.4372
|1.4302
|1.4442
|568
|2008.09.29 13:50
|buy
|287
|0.10
|1.4372
|1.4292
|1.4452
|569
|2008.09.29 13:51
|s/l
|284
|0.10
|1.4382
|1.4382
|1.4222
|-80.00
|9012.84
|570
|2008.09.29 15:38
|s/l
|285
|0.10
|1.4392
|1.4392
|1.4212
|-90.00
|8922.84
|571
|2008.09.29 16:06
|t/p
|286
|0.10
|1.4442
|1.4302
|1.4442
|70.00
|8992.84
|572
|2008.09.29 16:06
|sell
|288
|0.10
|1.4442
|1.4512
|1.4372
|573
|2008.09.29 16:06
|sell
|289
|0.10
|1.4442
|1.4522
|1.4362
|574
|2008.09.29 16:06
|sell
|290
|0.10
|1.4442
|1.4532
|1.4352
|575
|2008.09.29 16:19
|s/l
|281
|0.10
|1.4451
|1.4451
|1.4291
|-80.00
|8912.84
|576
|2008.09.29 16:19
|t/p
|287
|0.10
|1.4452
|1.4292
|1.4452
|80.00
|8992.84
|577
|2008.09.29 16:19
|s/l
|282
|0.10
|1.4461
|1.4461
|1.4281
|-90.00
|8902.84
|578
|2008.09.29 19:46
|s/l
|288
|0.10
|1.4512
|1.4512
|1.4372
|-70.00
|8832.84
|579
|2008.09.29 19:46
|sell
|291
|0.10
|1.4515
|1.4585
|1.4445
|580
|2008.09.29 19:46
|sell
|292
|0.10
|1.4515
|1.4595
|1.4435
|581
|2008.09.29 19:46
|sell
|293
|0.10
|1.4515
|1.4605
|1.4425
|582
|2008.09.29 19:46
|s/l
|289
|0.10
|1.4522
|1.4522
|1.4362
|-80.00
|8752.84
|583
|2008.09.29 19:46
|s/l
|290
|0.10
|1.4532
|1.4532
|1.4352
|-90.00
|8662.84
|584
|2008.09.29 19:54
|t/p
|291
|0.10
|1.4445
|1.4585
|1.4445
|70.00
|8732.84
|585
|2008.09.29 19:54
|sell
|294
|0.10
|1.4442
|1.4512
|1.4372
|586
|2008.09.29 19:54
|sell
|295
|0.10
|1.4442
|1.4522
|1.4362
|587
|2008.09.29 19:54
|sell
|296
|0.10
|1.4442
|1.4532
|1.4352
|588
|2008.09.29 19:54
|t/p
|292
|0.10
|1.4435
|1.4595
|1.4435
|80.00
|8812.84
|589
|2008.09.29 20:15
|s/l
|294
|0.10
|1.4512
|1.4512
|1.4372
|-70.00
|8742.84
|590
|2008.09.29 20:15
|sell
|297
|0.10
|1.4509
|1.4579
|1.4439
|591
|2008.09.29 20:15
|sell
|298
|0.10
|1.4509
|1.4589
|1.4429
|592
|2008.09.29 20:15
|sell
|299
|0.10
|1.4509
|1.4599
|1.4419
|593
|2008.09.29 20:16
|s/l
|295
|0.10
|1.4522
|1.4522
|1.4362
|-80.00
|8662.84
|594
|2008.09.29 22:17
|t/p
|297
|0.10
|1.4439
|1.4579
|1.4439
|70.00
|8732.84
|595
|2008.09.29 22:17
|sell
|300
|0.10
|1.4436
|1.4506
|1.4366
|596
|2008.09.29 22:17
|sell
|301
|0.10
|1.4436
|1.4516
|1.4356
|597
|2008.09.29 22:17
|sell
|302
|0.10
|1.4436
|1.4526
|1.4346
|598
|2008.09.29 23:00
|t/p
|298
|0.10
|1.4429
|1.4589
|1.4429
|80.00
|8812.84
|599
|2008.09.29 23:10
|t/p
|293
|0.10
|1.4425
|1.4605
|1.4425
|90.00
|8902.84
|600
|2008.09.29 23:11
|t/p
|299
|0.10
|1.4419
|1.4599
|1.4419
|90.00
|8992.84
|601
|2008.09.30 00:42
|t/p
|300
|0.10
|1.4366
|1.4506
|1.4366
|70.52
|9063.36
|602
|2008.09.30 00:42
|sell
|303
|0.10
|1.4362
|1.4432
|1.4292
|603
|2008.09.30 00:42
|sell
|304
|0.10
|1.4362
|1.4442
|1.4282
|604
|2008.09.30 00:42
|sell
|305
|0.10
|1.4362
|1.4452
|1.4272
|605
|2008.09.30 04:31
|t/p
|301
|0.10
|1.4356
|1.4516
|1.4356
|80.52
|9143.88
|606
|2008.09.30 04:38
|t/p
|296
|0.10
|1.4352
|1.4532
|1.4352
|90.52
|9234.40
|607
|2008.09.30 04:51
|t/p
|302
|0.10
|1.4346
|1.4526
|1.4346
|90.52
|9324.92
|608
|2008.09.30 14:34
|t/p
|303
|0.10
|1.4292
|1.4432
|1.4292
|70.00
|9394.92
|609
|2008.09.30 14:34
|sell
|306
|0.10
|1.4289
|1.4359
|1.4219
|610
|2008.09.30 14:34
|sell
|307
|0.10
|1.4289
|1.4369
|1.4209
|611
|2008.09.30 14:34
|sell
|308
|0.10
|1.4289
|1.4379
|1.4199
|612
|2008.09.30 14:35
|t/p
|304
|0.10
|1.4282
|1.4442
|1.4282
|80.00
|9474.92
|613
|2008.09.30 14:36
|t/p
|305
|0.10
|1.4272
|1.4452
|1.4272
|90.00
|9564.92
|614
|2008.09.30 15:25
|t/p
|306
|0.10
|1.4219
|1.4359
|1.4219
|70.00
|9634.92
|615
|2008.09.30 15:25
|sell
|309
|0.10
|1.4216
|1.4286
|1.4146
|616
|2008.09.30 15:25
|sell
|310
|0.10
|1.4216
|1.4296
|1.4136
|617
|2008.09.30 15:25
|sell
|311
|0.10
|1.4216
|1.4306
|1.4126
|618
|2008.09.30 15:26
|t/p
|307
|0.10
|1.4209
|1.4369
|1.4209
|80.00
|9714.92
|619
|2008.09.30 15:31
|t/p
|308
|0.10
|1.4199
|1.4379
|1.4199
|90.00
|9804.92
|620
|2008.09.30 16:34
|t/p
|309
|0.10
|1.4146
|1.4286
|1.4146
|70.00
|9874.92
|621
|2008.09.30 16:34
|buy
|312
|0.10
|1.4146
|1.4076
|1.4216
|622
|2008.09.30 16:34
|buy
|313
|0.10
|1.4146
|1.4066
|1.4226
|623
|2008.09.30 16:34
|sell
|314
|0.10
|1.4143
|1.4233
|1.4053
|624
|2008.09.30 16:35
|t/p
|310
|0.10
|1.4136
|1.4296
|1.4136
|80.00
|9954.92
|625
|2008.09.30 16:37
|t/p
|311
|0.10
|1.4126
|1.4306
|1.4126
|90.00
|10044.92
|626
|2008.09.30 16:50
|s/l
|312
|0.10
|1.4076
|1.4076
|1.4216
|-70.00
|9974.92
|627
|2008.09.30 16:50
|sell
|315
|0.10
|1.4076
|1.4146
|1.4006
|628
|2008.09.30 16:50
|sell
|316
|0.10
|1.4076
|1.4156
|1.3996
|629
|2008.09.30 16:50
|sell
|317
|0.10
|1.4076
|1.4166
|1.3986
|630
|2008.09.30 16:54
|s/l
|313
|0.10
|1.4066
|1.4066
|1.4226
|-80.00
|9894.92
|631
|2008.09.30 16:59
|t/p
|314
|0.10
|1.4053
|1.4233
|1.4053
|90.00
|9984.92
|632
|2008.10.01 02:55
|s/l
|315
|0.10
|1.4146
|1.4146
|1.4006
|-69.48
|9915.44
|633
|2008.10.01 02:55
|sell
|318
|0.10
|1.4144
|1.4214
|1.4074
|634
|2008.10.01 02:55
|sell
|319
|0.10
|1.4144
|1.4224
|1.4064
|635
|2008.10.01 02:55
|sell
|320
|0.10
|1.4144
|1.4234
|1.4054
|636
|2008.10.01 09:33
|s/l
|316
|0.10
|1.4156
|1.4156
|1.3996
|-79.48
|9835.96
|637
|2008.10.01 09:34
|s/l
|317
|0.10
|1.4166
|1.4166
|1.3986
|-89.48
|9746.48
|638
|2008.10.01 13:59
|t/p
|318
|0.10
|1.4074
|1.4214
|1.4074
|70.00
|9816.48
|639
|2008.10.01 13:59
|sell
|321
|0.10
|1.4071
|1.4141
|1.4001
|640
|2008.10.01 13:59
|sell
|322
|0.10
|1.4071
|1.4151
|1.3991
|641
|2008.10.01 13:59
|sell
|323
|0.10
|1.4071
|1.4161
|1.3981
|642
|2008.10.01 14:03
|t/p
|319
|0.10
|1.4064
|1.4224
|1.4064
|80.00
|9896.48
|643
|2008.10.01 14:23
|t/p
|320
|0.10
|1.4054
|1.4234
|1.4054
|90.00
|9986.48
|644
|2008.10.01 14:29
|t/p
|321
|0.10
|1.4001
|1.4141
|1.4001
|70.00
|10056.48
|645
|2008.10.01 14:29
|sell
|324
|0.10
|1.3998
|1.4068
|1.3928
|646
|2008.10.01 14:29
|sell
|325
|0.10
|1.3998
|1.4078
|1.3918
|647
|2008.10.01 14:29
|sell
|326
|0.10
|1.3998
|1.4088
|1.3908
|648
|2008.10.01 15:19
|t/p
|322
|0.10
|1.3991
|1.4151
|1.3991
|80.00
|10136.48
|649
|2008.10.01 15:21
|t/p
|323
|0.10
|1.3981
|1.4161
|1.3981
|90.00
|10226.48
|650
|2008.10.01 17:53
|s/l
|324
|0.10
|1.4068
|1.4068
|1.3928
|-70.00
|10156.48
|651
|2008.10.01 17:53
|sell
|327
|0.10
|1.4065
|1.4135
|1.3995
|652
|2008.10.01 17:53
|sell
|328
|0.10
|1.4065
|1.4145
|1.3985
|653
|2008.10.01 17:53
|sell
|329
|0.10
|1.4065
|1.4155
|1.3975
|654
|2008.10.01 19:52
|s/l
|325
|0.10
|1.4078
|1.4078
|1.3918
|-80.00
|10076.48
|655
|2008.10.01 19:53
|s/l
|326
|0.10
|1.4088
|1.4088
|1.3908
|-90.00
|9986.48
|656
|2008.10.02 01:55
|t/p
|327
|0.10
|1.3995
|1.4135
|1.3995
|71.56
|10058.04
|657
|2008.10.02 01:55
|sell
|330
|0.10
|1.3992
|1.4062
|1.3922
|658
|2008.10.02 01:55
|sell
|331
|0.10
|1.3992
|1.4072
|1.3912
|659
|2008.10.02 01:55
|sell
|332
|0.10
|1.3992
|1.4082
|1.3902
|660
|2008.10.02 02:00
|t/p
|328
|0.10
|1.3985
|1.4145
|1.3985
|81.56
|10139.60
|661
|2008.10.02 02:00
|t/p
|329
|0.10
|1.3975
|1.4155
|1.3975
|91.56
|10231.16
|662
|2008.10.02 08:14
|t/p
|330
|0.10
|1.3922
|1.4062
|1.3922
|70.00
|10301.16
|663
|2008.10.02 08:14
|sell
|333
|0.10
|1.3919
|1.3989
|1.3849
|664
|2008.10.02 08:14
|sell
|334
|0.10
|1.3919
|1.3999
|1.3839
|665
|2008.10.02 08:14
|sell
|335
|0.10
|1.3919
|1.4009
|1.3829
|666
|2008.10.02 08:15
|t/p
|331
|0.10
|1.3912
|1.4072
|1.3912
|80.00
|10381.16
|667
|2008.10.02 09:20
|t/p
|332
|0.10
|1.3902
|1.4082
|1.3902
|90.00
|10471.16
|668
|2008.10.02 14:35
|t/p
|333
|0.10
|1.3849
|1.3989
|1.3849
|70.00
|10541.16
|669
|2008.10.02 14:35
|buy
|336
|0.10
|1.3849
|1.3779
|1.3919
|670
|2008.10.02 14:35
|sell
|337
|0.10
|1.3846
|1.3926
|1.3766
|671
|2008.10.02 14:35
|sell
|338
|0.10
|1.3846
|1.3936
|1.3756
|672
|2008.10.02 14:35
|t/p
|334
|0.10
|1.3839
|1.3999
|1.3839
|80.00
|10621.16
|673
|2008.10.02 14:35
|t/p
|335
|0.10
|1.3829
|1.4009
|1.3829
|90.00
|10711.16
|674
|2008.10.02 14:50
|s/l
|336
|0.10
|1.3779
|1.3779
|1.3919
|-70.00
|10641.16
|675
|2008.10.02 14:50
|buy
|339
|0.10
|1.3781
|1.3711
|1.3851
|676
|2008.10.02 14:50
|buy
|340
|0.10
|1.3781
|1.3701
|1.3861
|677
|2008.10.02 14:50
|sell
|341
|0.10
|1.3778
|1.3868
|1.3688
|678
|2008.10.02 14:55
|t/p
|337
|0.10
|1.3766
|1.3926
|1.3766
|80.00
|10721.16
|679
|2008.10.02 14:56
|t/p
|338
|0.10
|1.3756
|1.3936
|1.3756
|90.00
|10811.16
|680
|2008.10.02 17:57
|t/p
|339
|0.10
|1.3851
|1.3711
|1.3851
|70.00
|10881.16
|681
|2008.10.02 17:57
|sell
|342
|0.10
|1.3851
|1.3921
|1.3781
|682
|2008.10.02 17:57
|sell
|343
|0.10
|1.3851
|1.3931
|1.3771
|683
|2008.10.02 17:57
|sell
|344
|0.10
|1.3851
|1.3941
|1.3761
|684
|2008.10.02 18:01
|t/p
|340
|0.10
|1.3861
|1.3701
|1.3861
|80.00
|10961.16
|685
|2008.10.02 18:01
|s/l
|341
|0.10
|1.3868
|1.3868
|1.3688
|-90.00
|10871.16
|686
|2008.10.03 01:49
|t/p
|342
|0.10
|1.3781
|1.3921
|1.3781
|70.52
|10941.68
|687
|2008.10.03 01:49
|sell
|345
|0.10
|1.3778
|1.3848
|1.3708
|688
|2008.10.03 01:49
|sell
|346
|0.10
|1.3778
|1.3858
|1.3698
|689
|2008.10.03 01:49
|sell
|347
|0.10
|1.3778
|1.3868
|1.3688
|690
|2008.10.03 03:41
|s/l
|345
|0.10
|1.3848
|1.3848
|1.3708
|-70.00
|10871.68
|691
|2008.10.03 03:41
|sell
|348
|0.10
|1.3845
|1.3915
|1.3775
|692
|2008.10.03 03:41
|sell
|349
|0.10
|1.3845
|1.3925
|1.3765
|693
|2008.10.03 03:41
|sell
|350
|0.10
|1.3845
|1.3935
|1.3755
|694
|2008.10.03 03:47
|s/l
|346
|0.10
|1.3858
|1.3858
|1.3698
|-80.00
|10791.68
|695
|2008.10.03 06:11
|s/l
|347
|0.10
|1.3868
|1.3868
|1.3688
|-90.00
|10701.68
|696
|2008.10.03 14:57
|t/p
|348
|0.10
|1.3775
|1.3915
|1.3775
|70.00
|10771.68
|697
|2008.10.03 14:57
|buy
|351
|0.10
|1.3775
|1.3705
|1.3845
|698
|2008.10.03 14:57
|sell
|352
|0.10
|1.3772
|1.3852
|1.3692
|699
|2008.10.03 14:57
|buy
|353
|0.10
|1.3775
|1.3685
|1.3865
|700
|2008.10.03 14:57
|t/p
|343
|0.10
|1.3771
|1.3931
|1.3771
|80.52
|10852.20
|701
|2008.10.03 14:57
|t/p
|349
|0.10
|1.3765
|1.3925
|1.3765
|80.00
|10932.20
|702
|2008.10.03 14:58
|t/p
|344
|0.10
|1.3761
|1.3941
|1.3761
|90.52
|11022.72
|703
|2008.10.03 14:59
|t/p
|350
|0.10
|1.3755
|1.3935
|1.3755
|90.00
|11112.72
|704
|2008.10.03 15:23
|s/l
|351
|0.10
|1.3705
|1.3705
|1.3845
|-70.00
|11042.72
|705
|2008.10.03 15:23
|buy
|354
|0.10
|1.3707
|1.3637
|1.3777
|706
|2008.10.03 15:23
|buy
|355
|0.10
|1.3707
|1.3627
|1.3787
|707
|2008.10.03 15:23
|buy
|356
|0.10
|1.3707
|1.3617
|1.3797
|708
|2008.10.03 16:41
|t/p
|354
|0.10
|1.3777
|1.3637
|1.3777
|70.00
|11112.72
|709
|2008.10.03 16:41
|buy
|357
|0.10
|1.3780
|1.3710
|1.3850
|710
|2008.10.03 16:41
|sell
|358
|0.10
|1.3777
|1.3857
|1.3697
|711
|2008.10.03 16:41
|sell
|359
|0.10
|1.3777
|1.3867
|1.3687
|712
|2008.10.03 16:44
|t/p
|355
|0.10
|1.3787
|1.3627
|1.3787
|80.00
|11192.72
|713
|2008.10.03 16:45
|t/p
|356
|0.10
|1.3797
|1.3617
|1.3797
|90.00
|11282.72
|714
|2008.10.03 18:07
|s/l
|352
|0.10
|1.3852
|1.3852
|1.3692
|-80.00
|11202.72
|715
|2008.10.03 18:09
|t/p
|357
|0.10
|1.3850
|1.3710
|1.3850
|70.00
|11272.72
|716
|2008.10.03 18:09
|sell
|360
|0.10
|1.3850
|1.3920
|1.3780
|717
|2008.10.03 18:09
|sell
|361
|0.10
|1.3850
|1.3930
|1.3770
|718
|2008.10.03 18:09
|sell
|362
|0.10
|1.3850
|1.3940
|1.3760
|719
|2008.10.03 18:09
|s/l
|358
|0.10
|1.3857
|1.3857
|1.3697
|-80.00
|11192.72
|720
|2008.10.03 19:29
|s/l
|359
|0.10
|1.3867
|1.3867
|1.3687
|-90.00
|11102.72
|721
|2008.10.03 19:29
|t/p
|353
|0.10
|1.3865
|1.3685
|1.3865
|90.00
|11192.72
|722
|2008.10.03 22:34
|t/p
|360
|0.10
|1.3780
|1.3920
|1.3780
|70.00
|11262.72
|723
|2008.10.03 22:34
|sell
|363
|0.10
|1.3776
|1.3846
|1.3706
|724
|2008.10.03 22:34
|sell
|364
|0.10
|1.3776
|1.3856
|1.3696
|725
|2008.10.03 22:34
|sell
|365
|0.10
|1.3776
|1.3866
|1.3686
|726
|2008.10.06 00:00
|t/p
|361
|0.10
|1.3770
|1.3930
|1.3770
|80.52
|11343.24
|727
|2008.10.06 00:00
|t/p
|362
|0.10
|1.3760
|1.3940
|1.3760
|90.52
|11433.76
|728
|2008.10.06 00:00
|t/p
|363
|0.10
|1.3706
|1.3846
|1.3706
|70.52
|11504.28
|729
|2008.10.06 00:00
|t/p
|364
|0.10
|1.3696
|1.3856
|1.3696
|80.52
|11584.80
|730
|2008.10.06 00:00
|t/p
|365
|0.10
|1.3686
|1.3866
|1.3686
|90.52
|11675.32
|731
|2008.10.06 00:00
|sell
|366
|0.10
|1.3637
|1.3707
|1.3567
|732
|2008.10.06 00:00
|sell
|367
|0.10
|1.3637
|1.3717
|1.3557
|733
|2008.10.06 00:00
|sell
|368
|0.10
|1.3637
|1.3727
|1.3547
|734
|2008.10.06 08:08
|t/p
|366
|0.10
|1.3567
|1.3707
|1.3567
|70.00
|11745.32
|735
|2008.10.06 08:08
|sell
|369
|0.10
|1.3563
|1.3633
|1.3493
|736
|2008.10.06 08:08
|sell
|370
|0.10
|1.3563
|1.3643
|1.3483
|737
|2008.10.06 08:08
|sell
|371
|0.10
|1.3563
|1.3653
|1.3473
|738
|2008.10.06 09:01
|t/p
|367
|0.10
|1.3557
|1.3717
|1.3557
|80.00
|11825.32
|739
|2008.10.06 11:11
|t/p
|368
|0.10
|1.3547
|1.3727
|1.3547
|90.00
|11915.32
|740
|2008.10.06 14:01
|s/l
|369
|0.10
|1.3633
|1.3633
|1.3493
|-70.00
|11845.32
|741
|2008.10.06 14:01
|sell
|372
|0.10
|1.3630
|1.3700
|1.3560
|742
|2008.10.06 14:01
|sell
|373
|0.10
|1.3630
|1.3710
|1.3550
|743
|2008.10.06 14:01
|sell
|374
|0.10
|1.3630
|1.3720
|1.3540
|744
|2008.10.06 14:15
|s/l
|370
|0.10
|1.3643
|1.3643
|1.3483
|-80.00
|11765.32
|745
|2008.10.06 15:57
|t/p
|372
|0.10
|1.3560
|1.3700
|1.3560
|70.00
|11835.32
|746
|2008.10.06 15:57
|sell
|375
|0.10
|1.3557
|1.3627
|1.3487
|747
|2008.10.06 15:57
|sell
|376
|0.10
|1.3557
|1.3637
|1.3477
|748
|2008.10.06 15:57
|sell
|377
|0.10
|1.3557
|1.3647
|1.3467
|749
|2008.10.06 16:02
|t/p
|373
|0.10
|1.3550
|1.3710
|1.3550
|80.00
|11915.32
|750
|2008.10.06 16:03
|t/p
|374
|0.10
|1.3540
|1.3720
|1.3540
|90.00
|12005.32
|751
|2008.10.06 16:48
|t/p
|375
|0.10
|1.3487
|1.3627
|1.3487
|70.00
|12075.32
|752
|2008.10.06 16:48
|sell
|378
|0.10
|1.3484
|1.3554
|1.3414
|753
|2008.10.06 16:48
|sell
|379
|0.10
|1.3484
|1.3564
|1.3404
|754
|2008.10.06 16:48
|sell
|380
|0.10
|1.3484
|1.3574
|1.3394
|755
|2008.10.06 16:52
|t/p
|376
|0.10
|1.3477
|1.3637
|1.3477
|80.00
|12155.32
|756
|2008.10.06 19:40
|t/p
|371
|0.10
|1.3473
|1.3653
|1.3473
|90.00
|12245.32
|757
|2008.10.06 20:25
|t/p
|377
|0.10
|1.3467
|1.3647
|1.3467
|90.00
|12335.32
|758
|2008.10.07 05:48
|s/l
|378
|0.10
|1.3554
|1.3554
|1.3414
|-69.48
|12265.84
|759
|2008.10.07 05:48
|sell
|381
|0.10
|1.3551
|1.3621
|1.3481
|760
|2008.10.07 05:48
|sell
|382
|0.10
|1.3551
|1.3631
|1.3471
|761
|2008.10.07 05:48
|sell
|383
|0.10
|1.3551
|1.3641
|1.3461
|762
|2008.10.07 05:48
|s/l
|379
|0.10
|1.3564
|1.3564
|1.3404
|-79.48
|12186.36
|763
|2008.10.07 05:48
|s/l
|380
|0.10
|1.3574
|1.3574
|1.3394
|-89.48
|12096.88
|764
|2008.10.07 06:31
|s/l
|381
|0.10
|1.3621
|1.3621
|1.3481
|-70.00
|12026.88
|765
|2008.10.07 06:31
|sell
|384
|0.10
|1.3618
|1.3688
|1.3548
|766
|2008.10.07 06:31
|sell
|385
|0.10
|1.3618
|1.3698
|1.3538
|767
|2008.10.07 06:31
|sell
|386
|0.10
|1.3618
|1.3708
|1.3528
|768
|2008.10.07 07:55
|t/p
|384
|0.10
|1.3548
|1.3688
|1.3548
|70.00
|12096.88
|769
|2008.10.07 07:55
|sell
|387
|0.10
|1.3544
|1.3614
|1.3474
|770
|2008.10.07 07:55
|sell
|388
|0.10
|1.3544
|1.3624
|1.3464
|771
|2008.10.07 07:55
|sell
|389
|0.10
|1.3544
|1.3634
|1.3454
|772
|2008.10.07 08:18
|s/l
|387
|0.10
|1.3614
|1.3614
|1.3474
|-70.00
|12026.88
|773
|2008.10.07 08:18
|sell
|390
|0.10
|1.3611
|1.3681
|1.3541
|774
|2008.10.07 08:18
|sell
|391
|0.10
|1.3611
|1.3691
|1.3531
|775
|2008.10.07 08:18
|sell
|392
|0.10
|1.3611
|1.3701
|1.3521
|776
|2008.10.07 09:32
|s/l
|388
|0.10
|1.3624
|1.3624
|1.3464
|-80.00
|11946.88
|777
|2008.10.07 10:15
|t/p
|390
|0.10
|1.3541
|1.3681
|1.3541
|70.00
|12016.88
|778
|2008.10.07 10:15
|sell
|393
|0.10
|1.3538
|1.3608
|1.3468
|779
|2008.10.07 10:15
|sell
|394
|0.10
|1.3538
|1.3618
|1.3458
|780
|2008.10.07 10:15
|sell
|395
|0.10
|1.3538
|1.3628
|1.3448
|781
|2008.10.07 10:15
|t/p
|385
|0.10
|1.3538
|1.3698
|1.3538
|80.00
|12096.88
|782
|2008.10.07 10:16
|t/p
|391
|0.10
|1.3531
|1.3691
|1.3531
|80.00
|12176.88
|783
|2008.10.07 10:16
|t/p
|386
|0.10
|1.3528
|1.3708
|1.3528
|90.00
|12266.88
|784
|2008.10.07 10:17
|t/p
|392
|0.10
|1.3521
|1.3701
|1.3521
|90.00
|12356.88
|785
|2008.10.07 13:47
|s/l
|393
|0.10
|1.3608
|1.3608
|1.3468
|-70.00
|12286.88
|786
|2008.10.07 13:47
|sell
|396
|0.10
|1.3605
|1.3675
|1.3535
|787
|2008.10.07 13:47
|sell
|397
|0.10
|1.3605
|1.3685
|1.3525
|788
|2008.10.07 13:47
|sell
|398
|0.10
|1.3605
|1.3695
|1.3515
|789
|2008.10.07 13:53
|s/l
|394
|0.10
|1.3618
|1.3618
|1.3458
|-80.00
|12206.88
|790
|2008.10.07 14:04
|s/l
|395
|0.10
|1.3628
|1.3628
|1.3448
|-90.00
|12116.88
|791
|2008.10.07 14:04
|s/l
|382
|0.10
|1.3631
|1.3631
|1.3471
|-80.00
|12036.88
|792
|2008.10.07 14:04
|s/l
|389
|0.10
|1.3634
|1.3634
|1.3454
|-90.00
|11946.88
|793
|2008.10.07 15:00
|s/l
|383
|0.10
|1.3641
|1.3641
|1.3461
|-90.00
|11856.88
|794
|2008.10.07 15:13
|s/l
|396
|0.10
|1.3675
|1.3675
|1.3535
|-70.00
|11786.88
|795
|2008.10.07 15:13
|sell
|399
|0.10
|1.3672
|1.3742
|1.3602
|796
|2008.10.07 15:13
|sell
|400
|0.10
|1.3672
|1.3752
|1.3592
|797
|2008.10.07 15:13
|sell
|401
|0.10
|1.3672
|1.3762
|1.3582
|798
|2008.10.07 15:13
|s/l
|397
|0.10
|1.3685
|1.3685
|1.3525
|-80.00
|11706.88
|799
|2008.10.07 15:14
|s/l
|398
|0.10
|1.3695
|1.3695
|1.3515
|-90.00
|11616.88
|800
|2008.10.07 15:34
|s/l
|399
|0.10
|1.3742
|1.3742
|1.3602
|-70.00
|11546.88
|801
|2008.10.07 15:34
|sell
|402
|0.10
|1.3740
|1.3810
|1.3670
|802
|2008.10.07 15:34
|sell
|403
|0.10
|1.3740
|1.3820
|1.3660
|803
|2008.10.07 15:34
|sell
|404
|0.10
|1.3740
|1.3830
|1.3650
|804
|2008.10.07 15:55
|t/p
|402
|0.10
|1.3670
|1.3810
|1.3670
|70.00
|11616.88
|805
|2008.10.07 15:55
|buy
|405
|0.10
|1.3670
|1.3600
|1.3740
|806
|2008.10.07 15:55
|buy
|406
|0.10
|1.3670
|1.3590
|1.3750
|807
|2008.10.07 15:55
|buy
|407
|0.10
|1.3670
|1.3580
|1.3760
|808
|2008.10.07 15:56
|t/p
|403
|0.10
|1.3660
|1.3820
|1.3660
|80.00
|11696.88
|809
|2008.10.07 16:50
|t/p
|404
|0.10
|1.3650
|1.3830
|1.3650
|90.00
|11786.88
|810
|2008.10.07 17:11
|s/l
|405
|0.10
|1.3600
|1.3600
|1.3740
|-70.00
|11716.88
|811
|2008.10.07 17:11
|sell
|408
|0.10
|1.3599
|1.3669
|1.3529
|812
|2008.10.07 17:11
|sell
|409
|0.10
|1.3599
|1.3679
|1.3519
|813
|2008.10.07 17:11
|sell
|410
|0.10
|1.3599
|1.3689
|1.3509
|814
|2008.10.07 17:13
|s/l
|406
|0.10
|1.3590
|1.3590
|1.3750
|-80.00
|11636.88
|815
|2008.10.07 17:13
|t/p
|400
|0.10
|1.3592
|1.3752
|1.3592
|80.00
|11716.88
|816
|2008.10.07 19:45
|s/l
|407
|0.10
|1.3580
|1.3580
|1.3760
|-90.00
|11626.88
|817
|2008.10.07 19:45
|t/p
|401
|0.10
|1.3582
|1.3762
|1.3582
|90.00
|11716.88
|818
|2008.10.08 09:11
|s/l
|408
|0.10
|1.3669
|1.3669
|1.3529
|-69.48
|11647.40
|819
|2008.10.08 09:11
|sell
|411
|0.10
|1.3666
|1.3736
|1.3596
|820
|2008.10.08 09:11
|sell
|412
|0.10
|1.3666
|1.3746
|1.3586
|821
|2008.10.08 09:11
|sell
|413
|0.10
|1.3666
|1.3756
|1.3576
|822
|2008.10.08 09:12
|s/l
|409
|0.10
|1.3679
|1.3679
|1.3519
|-79.48
|11567.92
|823
|2008.10.08 09:13
|s/l
|410
|0.10
|1.3689
|1.3689
|1.3509
|-89.48
|11478.44
|824
|2008.10.08 12:08
|t/p
|411
|0.10
|1.3596
|1.3736
|1.3596
|70.00
|11548.44
|825
|2008.10.08 12:08
|sell
|414
|0.10
|1.3592
|1.3662
|1.3522
|826
|2008.10.08 12:08
|sell
|415
|0.10
|1.3592
|1.3672
|1.3512
|827
|2008.10.08 12:08
|sell
|416
|0.10
|1.3592
|1.3682
|1.3502
|828
|2008.10.08 13:00
|s/l
|414
|0.10
|1.3662
|1.3662
|1.3522
|-70.00
|11478.44
|829
|2008.10.08 13:00
|sell
|417
|0.10
|1.3659
|1.3729
|1.3589
|830
|2008.10.08 13:00
|sell
|418
|0.10
|1.3659
|1.3739
|1.3579
|831
|2008.10.08 13:00
|buy
|419
|0.10
|1.3662
|1.3572
|1.3752
|832
|2008.10.08 13:00
|s/l
|415
|0.10
|1.3672
|1.3672
|1.3512
|-80.00
|11398.44
|833
|2008.10.08 13:06
|s/l
|416
|0.10
|1.3682
|1.3682
|1.3502
|-90.00
|11308.44
|834
|2008.10.08 13:25
|s/l
|417
|0.10
|1.3729
|1.3729
|1.3589
|-70.00
|11238.44
|835
|2008.10.08 13:25
|sell
|420
|0.10
|1.3726
|1.3796
|1.3656
|836
|2008.10.08 13:25
|sell
|421
|0.10
|1.3726
|1.3806
|1.3646
|837
|2008.10.08 13:25
|sell
|422
|0.10
|1.3726
|1.3816
|1.3636
|838
|2008.10.08 14:12
|s/l
|418
|0.10
|1.3739
|1.3739
|1.3579
|-80.00
|11158.44
|839
|2008.10.08 14:16
|s/l
|412
|0.10
|1.3746
|1.3746
|1.3586
|-80.00
|11078.44
|840
|2008.10.08 14:29
|t/p
|420
|0.10
|1.3656
|1.3796
|1.3656
|70.00
|11148.44
|841
|2008.10.08 14:29
|sell
|423
|0.10
|1.3653
|1.3723
|1.3583
|842
|2008.10.08 14:29
|sell
|424
|0.10
|1.3653
|1.3733
|1.3573
|843
|2008.10.08 14:29
|sell
|425
|0.10
|1.3653
|1.3743
|1.3563
|844
|2008.10.08 14:48
|t/p
|421
|0.10
|1.3646
|1.3806
|1.3646
|80.00
|11228.44
|845
|2008.10.08 14:54
|t/p
|422
|0.10
|1.3636
|1.3816
|1.3636
|90.00
|11318.44
|846
|2008.10.08 19:15
|s/l
|423
|0.10
|1.3723
|1.3723
|1.3583
|-70.00
|11248.44
|847
|2008.10.08 19:15
|buy
|426
|0.10
|1.3723
|1.3653
|1.3793
|848
|2008.10.08 19:15
|buy
|427
|0.10
|1.3723
|1.3643
|1.3803
|849
|2008.10.08 19:15
|buy
|428
|0.10
|1.3723
|1.3633
|1.3813
|850
|2008.10.08 19:43
|s/l
|424
|0.10
|1.3733
|1.3733
|1.3573
|-80.00
|11168.44
|851
|2008.10.08 20:04
|s/l
|425
|0.10
|1.3743
|1.3743
|1.3563
|-90.00
|11078.44
|852
|2008.10.08 20:06
|t/p
|419
|0.10
|1.3752
|1.3572
|1.3752
|90.00
|11168.44
|853
|2008.10.08 20:06
|s/l
|413
|0.10
|1.3756
|1.3756
|1.3576
|-90.00
|11078.44
|854
|2008.10.08 22:08
|s/l
|426
|0.10
|1.3653
|1.3653
|1.3793
|-70.00
|11008.44
|855
|2008.10.08 22:08
|sell
|429
|0.10
|1.3653
|1.3723
|1.3583
|856
|2008.10.08 22:08
|sell
|430
|0.10
|1.3653
|1.3733
|1.3573
|857
|2008.10.08 22:08
|sell
|431
|0.10
|1.3653
|1.3743
|1.3563
|858
|2008.10.08 23:09
|s/l
|427
|0.10
|1.3643
|1.3643
|1.3803
|-80.00
|10928.44
|859
|2008.10.08 23:20
|s/l
|428
|0.10
|1.3633
|1.3633
|1.3813
|-90.00
|10838.44
|860
|2008.10.09 09:40
|s/l
|429
|0.10
|1.3723
|1.3723
|1.3583
|-68.44
|10770.00
|861
|2008.10.09 09:40
|buy
|432
|0.10
|1.3723
|1.3653
|1.3793
|862
|2008.10.09 09:40
|buy
|433
|0.10
|1.3723
|1.3643
|1.3803
|863
|2008.10.09 09:40
|buy
|434
|0.10
|1.3723
|1.3633
|1.3813
|864
|2008.10.09 09:53
|s/l
|430
|0.10
|1.3733
|1.3733
|1.3573
|-78.44
|10691.56
|865
|2008.10.09 10:03
|s/l
|431
|0.10
|1.3743
|1.3743
|1.3563
|-88.44
|10603.12
|866
|2008.10.09 16:10
|s/l
|432
|0.10
|1.3653
|1.3653
|1.3793
|-70.00
|10533.12
|867
|2008.10.09 16:10
|buy
|435
|0.10
|1.3655
|1.3585
|1.3725
|868
|2008.10.09 16:10
|buy
|436
|0.10
|1.3655
|1.3575
|1.3735
|869
|2008.10.09 16:10
|buy
|437
|0.10
|1.3655
|1.3565
|1.3745
|870
|2008.10.09 16:26
|s/l
|433
|0.10
|1.3643
|1.3643
|1.3803
|-80.00
|10453.12
|871
|2008.10.09 16:27
|s/l
|434
|0.10
|1.3633
|1.3633
|1.3813
|-90.00
|10363.12
|872
|2008.10.09 23:02
|s/l
|435
|0.10
|1.3585
|1.3585
|1.3725
|-70.00
|10293.12
|873
|2008.10.09 23:02
|buy
|438
|0.10
|1.3588
|1.3518
|1.3658
|874
|2008.10.09 23:02
|buy
|439
|0.10
|1.3588
|1.3508
|1.3668
|875
|2008.10.09 23:02
|buy
|440
|0.10
|1.3588
|1.3498
|1.3678
|876
|2008.10.10 01:30
|s/l
|436
|0.10
|1.3575
|1.3575
|1.3735
|-80.78
|10212.34
|877
|2008.10.10 01:30
|s/l
|437
|0.10
|1.3565
|1.3565
|1.3745
|-90.78
|10121.56
|878
|2008.10.10 06:29
|s/l
|438
|0.10
|1.3518
|1.3518
|1.3658
|-70.78
|10050.78
|879
|2008.10.10 06:29
|buy
|441
|0.10
|1.3521
|1.3451
|1.3591
|880
|2008.10.10 06:29
|buy
|442
|0.10
|1.3521
|1.3441
|1.3601
|881
|2008.10.10 06:29
|buy
|443
|0.10
|1.3521
|1.3431
|1.3611
|882
|2008.10.10 08:23
|s/l
|439
|0.10
|1.3508
|1.3508
|1.3668
|-80.78
|9970.00
|883
|2008.10.10 09:29
|t/p
|441
|0.10
|1.3591
|1.3451
|1.3591
|70.00
|10040.00
|884
|2008.10.10 09:29
|buy
|444
|0.10
|1.3594
|1.3524
|1.3664
|885
|2008.10.10 09:29
|sell
|445
|0.10
|1.3591
|1.3671
|1.3511
|886
|2008.10.10 09:29
|buy
|446
|0.10
|1.3594
|1.3504
|1.3684
|887
|2008.10.10 09:30
|t/p
|442
|0.10
|1.3601
|1.3441
|1.3601
|80.00
|10120.00
|888
|2008.10.10 09:31
|t/p
|443
|0.10
|1.3611
|1.3431
|1.3611
|90.00
|10210.00
|889
|2008.10.10 12:31
|s/l
|444
|0.10
|1.3524
|1.3524
|1.3664
|-70.00
|10140.00
|890
|2008.10.10 12:31
|buy
|447
|0.10
|1.3527
|1.3457
|1.3597
|891
|2008.10.10 12:31
|buy
|448
|0.10
|1.3527
|1.3447
|1.3607
|892
|2008.10.10 12:31
|buy
|449
|0.10
|1.3527
|1.3437
|1.3617
|893
|2008.10.10 15:00
|t/p
|445
|0.10
|1.3511
|1.3671
|1.3511
|80.00
|10220.00
|894
|2008.10.10 15:00
|s/l
|446
|0.10
|1.3504
|1.3504
|1.3684
|-90.00
|10130.00
|895
|2008.10.10 15:00
|s/l
|440
|0.10
|1.3498
|1.3498
|1.3678
|-90.78
|10039.22
|896
|2008.10.10 16:12
|t/p
|447
|0.10
|1.3597
|1.3457
|1.3597
|70.00
|10109.22
|897
|2008.10.10 16:12
|buy
|450
|0.10
|1.3601
|1.3531
|1.3671
|898
|2008.10.10 16:12
|buy
|451
|0.10
|1.3601
|1.3521
|1.3681
|899
|2008.10.10 16:12
|buy
|452
|0.10
|1.3601
|1.3511
|1.3691
|900
|2008.10.10 16:13
|t/p
|448
|0.10
|1.3607
|1.3447
|1.3607
|80.00
|10189.22
|901
|2008.10.10 16:41
|s/l
|450
|0.10
|1.3531
|1.3531
|1.3671
|-70.00
|10119.22
|902
|2008.10.10 16:41
|sell
|453
|0.10
|1.3531
|1.3601
|1.3461
|903
|2008.10.10 16:41
|sell
|454
|0.10
|1.3531
|1.3611
|1.3451
|904
|2008.10.10 16:41
|buy
|455
|0.10
|1.3534
|1.3444
|1.3624
|905
|2008.10.10 16:42
|s/l
|451
|0.10
|1.3521
|1.3521
|1.3681
|-80.00
|10039.22
|906
|2008.10.10 16:43
|s/l
|452
|0.10
|1.3511
|1.3511
|1.3691
|-90.00
|9949.22
|907
|2008.10.10 17:51
|t/p
|453
|0.10
|1.3461
|1.3601
|1.3461
|70.00
|10019.22
|908
|2008.10.10 17:51
|buy
|456
|0.10
|1.3461
|1.3391
|1.3531
|909
|2008.10.10 17:51
|buy
|457
|0.10
|1.3461
|1.3381
|1.3541
|910
|2008.10.10 17:51
|buy
|458
|0.10
|1.3461
|1.3371
|1.3551
|911
|2008.10.10 19:19
|t/p
|454
|0.10
|1.3451
|1.3611
|1.3451
|80.00
|10099.22
|912
|2008.10.10 19:19
|s/l
|455
|0.10
|1.3444
|1.3444
|1.3624
|-90.00
|10009.22
|913
|2008.10.10 19:24
|s/l
|449
|0.10
|1.3437
|1.3437
|1.3617
|-90.00
|9919.22
|914
|2008.10.10 19:39
|s/l
|456
|0.10
|1.3391
|1.3391
|1.3531
|-70.00
|9849.22
|915
|2008.10.10 19:39
|buy
|459
|0.10
|1.3394
|1.3324
|1.3464
|916
|2008.10.10 19:39
|buy
|460
|0.10
|1.3394
|1.3314
|1.3474
|917
|2008.10.10 19:39
|buy
|461
|0.10
|1.3394
|1.3304
|1.3484
|918
|2008.10.10 19:41
|s/l
|457
|0.10
|1.3381
|1.3381
|1.3541
|-80.00
|9769.22
|919
|2008.10.10 19:44
|s/l
|458
|0.10
|1.3371
|1.3371
|1.3551
|-90.00
|9679.22
|920
|2008.10.10 20:27
|s/l
|459
|0.10
|1.3324
|1.3324
|1.3464
|-70.00
|9609.22
|921
|2008.10.10 20:27
|buy
|462
|0.10
|1.3327
|1.3257
|1.3397
|922
|2008.10.10 20:27
|buy
|463
|0.10
|1.3327
|1.3247
|1.3407
|923
|2008.10.10 20:27
|buy
|464
|0.10
|1.3327
|1.3237
|1.3417
|924
|2008.10.10 20:27
|s/l
|460
|0.10
|1.3314
|1.3314
|1.3474
|-80.00
|9529.22
|925
|2008.10.10 20:28
|s/l
|461
|0.10
|1.3304
|1.3304
|1.3484
|-90.00
|9439.22
|926
|2008.10.10 21:28
|t/p
|462
|0.10
|1.3397
|1.3257
|1.3397
|70.00
|9509.22
|927
|2008.10.10 21:28
|buy
|465
|0.10
|1.3400
|1.3330
|1.3470
|928
|2008.10.10 21:28
|buy
|466
|0.10
|1.3400
|1.3320
|1.3480
|929
|2008.10.10 21:28
|buy
|467
|0.10
|1.3400
|1.3310
|1.3490
|930
|2008.10.10 21:28
|t/p
|463
|0.10
|1.3407
|1.3247
|1.3407
|80.00
|9589.22
|931
|2008.10.10 21:31
|t/p
|464
|0.10
|1.3417
|1.3237
|1.3417
|90.00
|9679.22
|932
|2008.10.13 00:02
|t/p
|465
|0.10
|1.3470
|1.3330
|1.3470
|69.22
|9748.44
|933
|2008.10.13 00:02
|t/p
|466
|0.10
|1.3480
|1.3320
|1.3480
|79.22
|9827.66
|934
|2008.10.13 00:02
|t/p
|467
|0.10
|1.3490
|1.3310
|1.3490
|89.22
|9916.88
|935
|2008.10.13 00:02
|buy
|468
|0.10
|1.3584
|1.3514
|1.3654
|936
|2008.10.13 00:02
|buy
|469
|0.10
|1.3584
|1.3504
|1.3664
|937
|2008.10.13 00:02
|buy
|470
|0.10
|1.3584
|1.3494
|1.3674
|938
|2008.10.13 04:46
|s/l
|468
|0.10
|1.3514
|1.3514
|1.3654
|-70.00
|9846.88
|939
|2008.10.13 04:46
|buy
|471
|0.10
|1.3517
|1.3447
|1.3587
|940
|2008.10.13 04:46
|buy
|472
|0.10
|1.3517
|1.3437
|1.3597
|941
|2008.10.13 04:46
|buy
|473
|0.10
|1.3517
|1.3427
|1.3607
|942
|2008.10.13 04:47
|s/l
|469
|0.10
|1.3504
|1.3504
|1.3664
|-80.00
|9766.88
|943
|2008.10.13 04:49
|s/l
|470
|0.10
|1.3494
|1.3494
|1.3674
|-90.00
|9676.88
|944
|2008.10.13 08:04
|t/p
|471
|0.10
|1.3587
|1.3447
|1.3587
|70.00
|9746.88
|945
|2008.10.13 08:04
|sell
|474
|0.10
|1.3587
|1.3657
|1.3517
|946
|2008.10.13 08:04
|buy
|475
|0.10
|1.3590
|1.3510
|1.3670
|947
|2008.10.13 08:04
|buy
|476
|0.10
|1.3590
|1.3500
|1.3680
|948
|2008.10.13 08:05
|t/p
|472
|0.10
|1.3597
|1.3437
|1.3597
|80.00
|9826.88
|949
|2008.10.13 08:11
|t/p
|473
|0.10
|1.3607
|1.3427
|1.3607
|90.00
|9916.88
|950
|2008.10.13 08:37
|s/l
|474
|0.10
|1.3657
|1.3657
|1.3517
|-70.00
|9846.88
|951
|2008.10.13 08:37
|sell
|477
|0.10
|1.3654
|1.3724
|1.3584
|952
|2008.10.13 08:37
|sell
|478
|0.10
|1.3654
|1.3734
|1.3574
|953
|2008.10.13 08:37
|buy
|479
|0.10
|1.3657
|1.3567
|1.3747
|954
|2008.10.13 08:47
|t/p
|475
|0.10
|1.3670
|1.3510
|1.3670
|80.00
|9926.88
|955
|2008.10.13 12:08
|t/p
|477
|0.10
|1.3584
|1.3724
|1.3584
|70.00
|9996.88
|956
|2008.10.13 12:08
|sell
|480
|0.10
|1.3581
|1.3651
|1.3511
|957
|2008.10.13 12:08
|sell
|481
|0.10
|1.3581
|1.3661
|1.3501
|958
|2008.10.13 12:08
|sell
|482
|0.10
|1.3581
|1.3671
|1.3491
|959
|2008.10.13 12:09
|t/p
|478
|0.10
|1.3574
|1.3734
|1.3574
|80.00
|10076.88
|960
|2008.10.13 12:33
|s/l
|479
|0.10
|1.3567
|1.3567
|1.3747
|-90.00
|9986.88
|961
|2008.10.13 14:31
|s/l
|480
|0.10
|1.3651
|1.3651
|1.3511
|-70.00
|9916.88
|962
|2008.10.13 14:31
|buy
|483
|0.10
|1.3651
|1.3581
|1.3721
|963
|2008.10.13 14:31
|buy
|484
|0.10
|1.3651
|1.3571
|1.3731
|964
|2008.10.13 14:31
|sell
|485
|0.10
|1.3648
|1.3738
|1.3558
|965
|2008.10.13 14:36
|s/l
|481
|0.10
|1.3661
|1.3661
|1.3501
|-80.00
|9836.88
|966
|2008.10.13 15:02
|s/l
|482
|0.10
|1.3671
|1.3671
|1.3491
|-90.00
|9746.88
|967
|2008.10.13 15:06
|t/p
|476
|0.10
|1.3680
|1.3500
|1.3680
|90.00
|9836.88
|968
|2008.10.13 16:57
|s/l
|483
|0.10
|1.3581
|1.3581
|1.3721
|-70.00
|9766.88
|969
|2008.10.13 16:57
|sell
|486
|0.10
|1.3581
|1.3651
|1.3511
|970
|2008.10.13 16:57
|sell
|487
|0.10
|1.3581
|1.3661
|1.3501
|971
|2008.10.13 16:57
|sell
|488
|0.10
|1.3581
|1.3671
|1.3491
|972
|2008.10.13 17:10
|s/l
|484
|0.10
|1.3571
|1.3571
|1.3731
|-80.00
|9686.88
|973
|2008.10.13 17:43
|t/p
|485
|0.10
|1.3558
|1.3738
|1.3558
|90.00
|9776.88
|974
|2008.10.13 18:12
|t/p
|486
|0.10
|1.3511
|1.3651
|1.3511
|70.00
|9846.88
|975
|2008.10.13 18:12
|buy
|489
|0.10
|1.3511
|1.3441
|1.3581
|976
|2008.10.13 18:12
|buy
|490
|0.10
|1.3511
|1.3431
|1.3591
|977
|2008.10.13 18:12
|buy
|491
|0.10
|1.3511
|1.3421
|1.3601
|978
|2008.10.13 18:19
|t/p
|487
|0.10
|1.3501
|1.3661
|1.3501
|80.00
|9926.88
|979
|2008.10.13 18:20
|t/p
|488
|0.10
|1.3491
|1.3671
|1.3491
|90.00
|10016.88
|980
|2008.10.13 21:39
|t/p
|489
|0.10
|1.3581
|1.3441
|1.3581
|70.00
|10086.88
|981
|2008.10.13 21:39
|sell
|492
|0.10
|1.3581
|1.3651
|1.3511
|982
|2008.10.13 21:39
|sell
|493
|0.10
|1.3581
|1.3661
|1.3501
|983
|2008.10.13 21:39
|sell
|494
|0.10
|1.3581
|1.3671
|1.3491
|984
|2008.10.13 21:42
|t/p
|490
|0.10
|1.3591
|1.3431
|1.3591
|80.00
|10166.88
|985
|2008.10.13 21:42
|t/p
|491
|0.10
|1.3601
|1.3421
|1.3601
|90.00
|10256.88
|986
|2008.10.14 01:57
|s/l
|492
|0.10
|1.3651
|1.3651
|1.3511
|-69.48
|10187.40
|987
|2008.10.14 01:57
|sell
|495
|0.10
|1.3648
|1.3718
|1.3578
|988
|2008.10.14 01:57
|sell
|496
|0.10
|1.3648
|1.3728
|1.3568
|989
|2008.10.14 01:57
|sell
|497
|0.10
|1.3648
|1.3738
|1.3558
|990
|2008.10.14 02:16
|s/l
|493
|0.10
|1.3661
|1.3661
|1.3501
|-79.48
|10107.92
|991
|2008.10.14 02:16
|s/l
|494
|0.10
|1.3671
|1.3671
|1.3491
|-89.48
|10018.44
|992
|2008.10.14 12:05
|s/l
|495
|0.10
|1.3718
|1.3718
|1.3578
|-70.00
|9948.44
|993
|2008.10.14 12:05
|sell
|498
|0.10
|1.3715
|1.3785
|1.3645
|994
|2008.10.14 12:05
|sell
|499
|0.10
|1.3715
|1.3795
|1.3635
|995
|2008.10.14 12:05
|sell
|500
|0.10
|1.3715
|1.3805
|1.3625
|996
|2008.10.14 12:30
|s/l
|496
|0.10
|1.3728
|1.3728
|1.3568
|-80.00
|9868.44
|997
|2008.10.14 12:36
|s/l
|497
|0.10
|1.3738
|1.3738
|1.3558
|-90.00
|9778.44
|998
|2008.10.14 16:24
|t/p
|498
|0.10
|1.3645
|1.3785
|1.3645
|70.00
|9848.44
|999
|2008.10.14 16:24
|sell
|501
|0.10
|1.3641
|1.3711
|1.3571
|1000
|2008.10.14 16:24
|sell
|502
|0.10
|1.3641
|1.3721
|1.3561
|1001
|2008.10.14 16:24
|sell
|503
|0.10
|1.3641
|1.3731
|1.3551
|1002
|2008.10.14 16:37
|t/p
|499
|0.10
|1.3635
|1.3795
|1.3635
|80.00
|9928.44
|1003
|2008.10.14 16:46
|t/p
|500
|0.10
|1.3625
|1.3805
|1.3625
|90.00
|10018.44
|1004
|2008.10.15 01:38
|t/p
|501
|0.10
|1.3571
|1.3711
|1.3571
|70.52
|10088.96
|1005
|2008.10.15 01:38
|buy
|504
|0.10
|1.3570
|1.3500
|1.3640
|1006
|2008.10.15 01:38
|buy
|505
|0.10
|1.3570
|1.3490
|1.3650
|1007
|2008.10.15 01:38
|buy
|506
|0.10
|1.3570
|1.3480
|1.3660
|1008
|2008.10.15 02:00
|t/p
|502
|0.10
|1.3561
|1.3721
|1.3561
|80.52
|10169.48
|1009
|2008.10.15 02:02
|t/p
|503
|0.10
|1.3551
|1.3731
|1.3551
|90.52
|10260.00
|1010
|2008.10.15 12:30
|t/p
|504
|0.10
|1.3640
|1.3500
|1.3640
|70.00
|10330.00
|1011
|2008.10.15 12:30
|sell
|507
|0.10
|1.3640
|1.3710
|1.3570
|1012
|2008.10.15 12:30
|sell
|508
|0.10
|1.3640
|1.3720
|1.3560
|1013
|2008.10.15 12:30
|sell
|509
|0.10
|1.3640
|1.3730
|1.3550
|1014
|2008.10.15 12:31
|t/p
|505
|0.10
|1.3650
|1.3490
|1.3650
|80.00
|10410.00
|1015
|2008.10.15 12:32
|t/p
|506
|0.10
|1.3660
|1.3480
|1.3660
|90.00
|10500.00
|1016
|2008.10.15 15:29
|t/p
|507
|0.10
|1.3570
|1.3710
|1.3570
|70.00
|10570.00
|1017
|2008.10.15 15:29
|buy
|510
|0.10
|1.3569
|1.3499
|1.3639
|1018
|2008.10.15 15:29
|buy
|511
|0.10
|1.3569
|1.3489
|1.3649
|1019
|2008.10.15 15:29
|buy
|512
|0.10
|1.3569
|1.3479
|1.3659
|1020
|2008.10.15 15:32
|t/p
|508
|0.10
|1.3560
|1.3720
|1.3560
|80.00
|10650.00
|1021
|2008.10.15 16:41
|t/p
|510
|0.10
|1.3639
|1.3499
|1.3639
|70.00
|10720.00
|1022
|2008.10.15 16:41
|buy
|513
|0.10
|1.3642
|1.3572
|1.3712
|1023
|2008.10.15 16:41
|sell
|514
|0.10
|1.3639
|1.3719
|1.3559
|1024
|2008.10.15 16:41
|sell
|515
|0.10
|1.3639
|1.3729
|1.3549
|1025
|2008.10.15 17:12
|s/l
|513
|0.10
|1.3572
|1.3572
|1.3712
|-70.00
|10650.00
|1026
|2008.10.15 17:12
|buy
|516
|0.10
|1.3575
|1.3505
|1.3645
|1027
|2008.10.15 17:12
|sell
|517
|0.10
|1.3572
|1.3652
|1.3492
|1028
|2008.10.15 17:12
|sell
|518
|0.10
|1.3572
|1.3662
|1.3482
|1029
|2008.10.15 18:06
|t/p
|514
|0.10
|1.3559
|1.3719
|1.3559
|80.00
|10730.00
|1030
|2008.10.15 18:07
|t/p
|509
|0.10
|1.3550
|1.3730
|1.3550
|90.00
|10820.00
|1031
|2008.10.15 18:09
|t/p
|515
|0.10
|1.3549
|1.3729
|1.3549
|90.00
|10910.00
|1032
|2008.10.15 19:56
|s/l
|516
|0.10
|1.3505
|1.3505
|1.3645
|-70.00
|10840.00
|1033
|2008.10.15 19:56
|sell
|519
|0.10
|1.3505
|1.3575
|1.3435
|1034
|2008.10.15 19:56
|sell
|520
|0.10
|1.3505
|1.3585
|1.3425
|1035
|2008.10.15 19:56
|sell
|521
|0.10
|1.3505
|1.3595
|1.3415
|1036
|2008.10.15 21:57
|s/l
|511
|0.10
|1.3489
|1.3489
|1.3649
|-80.00
|10760.00
|1037
|2008.10.15 21:57
|t/p
|517
|0.10
|1.3492
|1.3652
|1.3492
|80.00
|10840.00
|1038
|2008.10.15 23:06
|s/l
|512
|0.10
|1.3479
|1.3479
|1.3659
|-90.00
|10750.00
|1039
|2008.10.15 23:06
|t/p
|518
|0.10
|1.3482
|1.3662
|1.3482
|90.00
|10840.00
|1040
|2008.10.16 00:22
|t/p
|519
|0.10
|1.3435
|1.3575
|1.3435
|71.56
|10911.56
|1041
|2008.10.16 00:22
|sell
|522
|0.10
|1.3432
|1.3502
|1.3362
|1042
|2008.10.16 00:22
|sell
|523
|0.10
|1.3432
|1.3512
|1.3352
|1043
|2008.10.16 00:22
|sell
|524
|0.10
|1.3432
|1.3522
|1.3342
|1044
|2008.10.16 02:44
|s/l
|522
|0.10
|1.3502
|1.3502
|1.3362
|-70.00
|10841.56
|1045
|2008.10.16 02:44
|sell
|525
|0.10
|1.3499
|1.3569
|1.3429
|1046
|2008.10.16 02:44
|sell
|526
|0.10
|1.3499
|1.3579
|1.3419
|1047
|2008.10.16 02:44
|sell
|527
|0.10
|1.3499
|1.3589
|1.3409
|1048
|2008.10.16 04:03
|s/l
|523
|0.10
|1.3512
|1.3512
|1.3352
|-80.00
|10761.56
|1049
|2008.10.16 06:18
|t/p
|525
|0.10
|1.3429
|1.3569
|1.3429
|70.00
|10831.56
|1050
|2008.10.16 06:18
|sell
|528
|0.10
|1.3426
|1.3496
|1.3356
|1051
|2008.10.16 06:18
|sell
|529
|0.10
|1.3426
|1.3506
|1.3346
|1052
|2008.10.16 06:18
|sell
|530
|0.10
|1.3426
|1.3516
|1.3336
|1053
|2008.10.16 06:18
|t/p
|520
|0.10
|1.3425
|1.3585
|1.3425
|81.56
|10913.12
|1054
|2008.10.16 06:25
|t/p
|526
|0.10
|1.3419
|1.3579
|1.3419
|80.00
|10993.12
|1055
|2008.10.16 06:26
|t/p
|521
|0.10
|1.3415
|1.3595
|1.3415
|91.56
|11084.68
|1056
|2008.10.16 06:26
|t/p
|527
|0.10
|1.3409
|1.3589
|1.3409
|90.00
|11174.68
|1057
|2008.10.16 06:40
|t/p
|528
|0.10
|1.3356
|1.3496
|1.3356
|70.00
|11244.68
|1058
|2008.10.16 06:40
|buy
|531
|0.10
|1.3356
|1.3286
|1.3426
|1059
|2008.10.16 06:40
|sell
|532
|0.10
|1.3353
|1.3433
|1.3273
|1060
|2008.10.16 06:40
|sell
|533
|0.10
|1.3353
|1.3443
|1.3263
|1061
|2008.10.16 07:10
|t/p
|531
|0.10
|1.3426
|1.3286
|1.3426
|70.00
|11314.68
|1062
|2008.10.16 07:10
|buy
|534
|0.10
|1.3429
|1.3359
|1.3499
|1063
|2008.10.16 07:10
|buy
|535
|0.10
|1.3429
|1.3349
|1.3509
|1064
|2008.10.16 07:10
|buy
|536
|0.10
|1.3429
|1.3339
|1.3519
|1065
|2008.10.16 07:11
|s/l
|532
|0.10
|1.3433
|1.3433
|1.3273
|-80.00
|11234.68
|1066
|2008.10.16 07:11
|s/l
|533
|0.10
|1.3443
|1.3443
|1.3263
|-90.00
|11144.68
|1067
|2008.10.16 07:39
|s/l
|534
|0.10
|1.3359
|1.3359
|1.3499
|-70.00
|11074.68
|1068
|2008.10.16 07:39
|buy
|537
|0.10
|1.3361
|1.3291
|1.3431
|1069
|2008.10.16 07:39
|buy
|538
|0.10
|1.3361
|1.3281
|1.3441
|1070
|2008.10.16 07:39
|buy
|539
|0.10
|1.3361
|1.3271
|1.3451
|1071
|2008.10.16 07:41
|s/l
|535
|0.10
|1.3349
|1.3349
|1.3509
|-80.00
|10994.68
|1072
|2008.10.16 10:01
|t/p
|537
|0.10
|1.3431
|1.3291
|1.3431
|70.00
|11064.68
|1073
|2008.10.16 10:01
|buy
|540
|0.10
|1.3434
|1.3364
|1.3504
|1074
|2008.10.16 10:01
|sell
|541
|0.10
|1.3431
|1.3511
|1.3351
|1075
|2008.10.16 10:01
|sell
|542
|0.10
|1.3431
|1.3521
|1.3341
|1076
|2008.10.16 10:05
|t/p
|538
|0.10
|1.3441
|1.3281
|1.3441
|80.00
|11144.68
|1077
|2008.10.16 10:07
|t/p
|539
|0.10
|1.3451
|1.3271
|1.3451
|90.00
|11234.68
|1078
|2008.10.16 13:14
|s/l
|529
|0.10
|1.3506
|1.3506
|1.3346
|-80.00
|11154.68
|1079
|2008.10.16 13:14
|t/p
|540
|0.10
|1.3504
|1.3364
|1.3504
|70.00
|11224.68
|1080
|2008.10.16 13:14
|sell
|543
|0.10
|1.3504
|1.3574
|1.3434
|1081
|2008.10.16 13:14
|sell
|544
|0.10
|1.3504
|1.3584
|1.3424
|1082
|2008.10.16 13:14
|sell
|545
|0.10
|1.3504
|1.3594
|1.3414
|1083
|2008.10.16 13:14
|s/l
|541
|0.10
|1.3511
|1.3511
|1.3351
|-80.00
|11144.68
|1084
|2008.10.16 13:27
|s/l
|530
|0.10
|1.3516
|1.3516
|1.3336
|-90.00
|11054.68
|1085
|2008.10.16 13:27
|s/l
|542
|0.10
|1.3521
|1.3521
|1.3341
|-90.00
|10964.68
|1086
|2008.10.16 13:27
|s/l
|524
|0.10
|1.3522
|1.3522
|1.3342
|-90.00
|10874.68
|1087
|2008.10.16 13:27
|t/p
|536
|0.10
|1.3519
|1.3339
|1.3519
|90.00
|10964.68
|1088
|2008.10.16 16:04
|t/p
|543
|0.10
|1.3434
|1.3574
|1.3434
|70.00
|11034.68
|1089
|2008.10.16 16:04
|buy
|546
|0.10
|1.3434
|1.3364
|1.3504
|1090
|2008.10.16 16:04
|buy
|547
|0.10
|1.3434
|1.3354
|1.3514
|1091
|2008.10.16 16:04
|sell
|548
|0.10
|1.3431
|1.3521
|1.3341
|1092
|2008.10.16 16:10
|t/p
|544
|0.10
|1.3424
|1.3584
|1.3424
|80.00
|11114.68
|1093
|2008.10.16 16:11
|t/p
|545
|0.10
|1.3414
|1.3594
|1.3414
|90.00
|11204.68
|1094
|2008.10.17 01:07
|t/p
|546
|0.10
|1.3504
|1.3364
|1.3504
|69.22
|11273.90
|1095
|2008.10.17 01:07
|sell
|549
|0.10
|1.3504
|1.3574
|1.3434
|1096
|2008.10.17 01:07
|sell
|550
|0.10
|1.3504
|1.3584
|1.3424
|1097
|2008.10.17 01:07
|sell
|551
|0.10
|1.3504
|1.3594
|1.3414
|1098
|2008.10.17 02:13
|t/p
|547
|0.10
|1.3514
|1.3354
|1.3514
|79.22
|11353.12
|1099
|2008.10.17 03:43
|t/p
|549
|0.10
|1.3434
|1.3574
|1.3434
|70.00
|11423.12
|1100
|2008.10.17 03:43
|buy
|552
|0.10
|1.3434
|1.3364
|1.3504
|1101
|2008.10.17 03:43
|buy
|553
|0.10
|1.3434
|1.3354
|1.3514
|1102
|2008.10.17 03:43
|sell
|554
|0.10
|1.3431
|1.3521
|1.3341
|1103
|2008.10.17 07:03
|t/p
|552
|0.10
|1.3504
|1.3364
|1.3504
|70.00
|11493.12
|1104
|2008.10.17 07:03
|sell
|555
|0.10
|1.3504
|1.3574
|1.3434
|1105
|2008.10.17 07:03
|sell
|556
|0.10
|1.3504
|1.3584
|1.3424
|1106
|2008.10.17 07:03
|sell
|557
|0.10
|1.3504
|1.3594
|1.3414
|1107
|2008.10.17 10:02
|t/p
|555
|0.10
|1.3434
|1.3574
|1.3434
|70.00
|11563.12
|1108
|2008.10.17 10:02
|sell
|558
|0.10
|1.3430
|1.3500
|1.3360
|1109
|2008.10.17 10:02
|sell
|559
|0.10
|1.3430
|1.3510
|1.3350
|1110
|2008.10.17 10:02
|sell
|560
|0.10
|1.3430
|1.3520
|1.3340
|1111
|2008.10.17 11:22
|t/p
|550
|0.10
|1.3424
|1.3584
|1.3424
|80.00
|11643.12
|1112
|2008.10.17 11:22
|t/p
|556
|0.10
|1.3424
|1.3584
|1.3424
|80.00
|11723.12
|1113
|2008.10.17 12:08
|t/p
|551
|0.10
|1.3414
|1.3594
|1.3414
|90.00
|11813.12
|1114
|2008.10.17 12:08
|t/p
|557
|0.10
|1.3414
|1.3594
|1.3414
|90.00
|11903.12
|1115
|2008.10.20 06:51
|s/l
|558
|0.10
|1.3500
|1.3500
|1.3360
|-69.48
|11833.64
|1116
|2008.10.20 06:51
|sell
|561
|0.10
|1.3497
|1.3567
|1.3427
|1117
|2008.10.20 06:51
|sell
|562
|0.10
|1.3497
|1.3577
|1.3417
|1118
|2008.10.20 06:51
|sell
|563
|0.10
|1.3497
|1.3587
|1.3407
|1119
|2008.10.20 08:44
|s/l
|559
|0.10
|1.3510
|1.3510
|1.3350
|-79.48
|11754.16
|1120
|2008.10.20 08:45
|t/p
|553
|0.10
|1.3514
|1.3354
|1.3514
|79.22
|11833.38
|1121
|2008.10.20 08:45
|s/l
|560
|0.10
|1.3520
|1.3520
|1.3340
|-89.48
|11743.90
|1122
|2008.10.20 08:52
|s/l
|548
|0.10
|1.3521
|1.3521
|1.3341
|-88.96
|11654.94
|1123
|2008.10.20 08:52
|s/l
|554
|0.10
|1.3521
|1.3521
|1.3341
|-89.48
|11565.46
|1124
|2008.10.20 13:08
|t/p
|561
|0.10
|1.3427
|1.3567
|1.3427
|70.00
|11635.46
|1125
|2008.10.20 13:08
|sell
|564
|0.10
|1.3424
|1.3494
|1.3354
|1126
|2008.10.20 13:08
|sell
|565
|0.10
|1.3424
|1.3504
|1.3344
|1127
|2008.10.20 13:08
|sell
|566
|0.10
|1.3424
|1.3514
|1.3334
|1128
|2008.10.20 13:16
|t/p
|562
|0.10
|1.3417
|1.3577
|1.3417
|80.00
|11715.46
|1129
|2008.10.20 13:23
|t/p
|563
|0.10
|1.3407
|1.3587
|1.3407
|90.00
|11805.46
|1130
|2008.10.20 15:32
|t/p
|564
|0.10
|1.3354
|1.3494
|1.3354
|70.00
|11875.46
|1131
|2008.10.20 15:32
|sell
|567
|0.10
|1.3351
|1.3421
|1.3281
|1132
|2008.10.20 15:32
|sell
|568
|0.10
|1.3351
|1.3431
|1.3271
|1133
|2008.10.20 15:32
|sell
|569
|0.10
|1.3351
|1.3441
|1.3261
|1134
|2008.10.20 15:33
|t/p
|565
|0.10
|1.3344
|1.3504
|1.3344
|80.00
|11955.46
|1135
|2008.10.20 15:34
|t/p
|566
|0.10
|1.3334
|1.3514
|1.3334
|90.00
|12045.46
|1136
|2008.10.21 08:42
|t/p
|567
|0.10
|1.3281
|1.3421
|1.3281
|70.52
|12115.98
|1137
|2008.10.21 08:42
|sell
|570
|0.10
|1.3277
|1.3347
|1.3207
|1138
|2008.10.21 08:42
|sell
|571
|0.10
|1.3277
|1.3357
|1.3197
|1139
|2008.10.21 08:42
|sell
|572
|0.10
|1.3277
|1.3367
|1.3187
|1140
|2008.10.21 08:46
|t/p
|568
|0.10
|1.3271
|1.3431
|1.3271
|80.52
|12196.50
|1141
|2008.10.21 08:46
|t/p
|569
|0.10
|1.3261
|1.3441
|1.3261
|90.52
|12287.02
|1142
|2008.10.21 13:37
|t/p
|570
|0.10
|1.3207
|1.3347
|1.3207
|70.00
|12357.02
|1143
|2008.10.21 13:37
|sell
|573
|0.10
|1.3204
|1.3274
|1.3134
|1144
|2008.10.21 13:37
|sell
|574
|0.10
|1.3204
|1.3284
|1.3124
|1145
|2008.10.21 13:37
|sell
|575
|0.10
|1.3204
|1.3294
|1.3114
|1146
|2008.10.21 14:03
|t/p
|571
|0.10
|1.3197
|1.3357
|1.3197
|80.00
|12437.02
|1147
|2008.10.21 14:04
|t/p
|572
|0.10
|1.3187
|1.3367
|1.3187
|90.00
|12527.02
|1148
|2008.10.21 17:46
|t/p
|573
|0.10
|1.3134
|1.3274
|1.3134
|70.00
|12597.02
|1149
|2008.10.21 17:46
|sell
|576
|0.10
|1.3131
|1.3201
|1.3061
|1150
|2008.10.21 17:46
|sell
|577
|0.10
|1.3131
|1.3211
|1.3051
|1151
|2008.10.21 17:46
|sell
|578
|0.10
|1.3131
|1.3221
|1.3041
|1152
|2008.10.21 17:46
|t/p
|574
|0.10
|1.3124
|1.3284
|1.3124
|80.00
|12677.02
|1153
|2008.10.21 17:51
|t/p
|575
|0.10
|1.3114
|1.3294
|1.3114
|90.00
|12767.02
|1154
|2008.10.21 21:50
|t/p
|576
|0.10
|1.3061
|1.3201
|1.3061
|70.00
|12837.02
|1155
|2008.10.21 21:50
|sell
|579
|0.10
|1.3058
|1.3128
|1.2988
|1156
|2008.10.21 21:50
|sell
|580
|0.10
|1.3058
|1.3138
|1.2978
|1157
|2008.10.21 21:50
|sell
|581
|0.10
|1.3058
|1.3148
|1.2968
|1158
|2008.10.22 01:30
|t/p
|577
|0.10
|1.3051
|1.3211
|1.3051
|80.52
|12917.54
|1159
|2008.10.22 01:30
|t/p
|578
|0.10
|1.3041
|1.3221
|1.3041
|90.52
|13008.06
|1160
|2008.10.22 04:15
|t/p
|579
|0.10
|1.2988
|1.3128
|1.2988
|70.52
|13078.58
|1161
|2008.10.22 04:15
|sell
|582
|0.10
|1.2985
|1.3055
|1.2915
|1162
|2008.10.22 04:15
|sell
|583
|0.10
|1.2985
|1.3065
|1.2905
|1163
|2008.10.22 04:15
|sell
|584
|0.10
|1.2985
|1.3075
|1.2895
|1164
|2008.10.22 04:20
|t/p
|580
|0.10
|1.2978
|1.3138
|1.2978
|80.52
|13159.10
|1165
|2008.10.22 04:28
|t/p
|581
|0.10
|1.2968
|1.3148
|1.2968
|90.52
|13249.62
|1166
|2008.10.22 05:43
|t/p
|582
|0.10
|1.2915
|1.3055
|1.2915
|70.00
|13319.62
|1167
|2008.10.22 05:43
|buy
|585
|0.10
|1.2915
|1.2845
|1.2985
|1168
|2008.10.22 05:43
|buy
|586
|0.10
|1.2915
|1.2835
|1.2995
|1169
|2008.10.22 05:43
|sell
|587
|0.10
|1.2912
|1.3002
|1.2822
|1170
|2008.10.22 06:15
|t/p
|583
|0.10
|1.2905
|1.3065
|1.2905
|80.00
|13399.62
|1171
|2008.10.22 06:15
|t/p
|584
|0.10
|1.2895
|1.3075
|1.2895
|90.00
|13489.62
|1172
|2008.10.22 06:17
|s/l
|585
|0.10
|1.2845
|1.2845
|1.2985
|-70.00
|13419.62
|1173
|2008.10.22 06:17
|sell
|588
|0.10
|1.2843
|1.2913
|1.2773
|1174
|2008.10.22 06:17
|sell
|589
|0.10
|1.2843
|1.2923
|1.2763
|1175
|2008.10.22 06:17
|sell
|590
|0.10
|1.2843
|1.2933
|1.2753
|1176
|2008.10.22 06:18
|s/l
|586
|0.10
|1.2835
|1.2835
|1.2995
|-80.00
|13339.62
|1177
|2008.10.22 06:25
|t/p
|587
|0.10
|1.2822
|1.3002
|1.2822
|90.00
|13429.62
|1178
|2008.10.22 06:29
|t/p
|588
|0.10
|1.2773
|1.2913
|1.2773
|70.00
|13499.62
|1179
|2008.10.22 06:29
|sell
|591
|0.10
|1.2767
|1.2837
|1.2697
|1180
|2008.10.22 06:29
|sell
|592
|0.10
|1.2767
|1.2847
|1.2687
|1181
|2008.10.22 06:29
|sell
|593
|0.10
|1.2767
|1.2857
|1.2677
|1182
|2008.10.22 06:29
|t/p
|589
|0.10
|1.2763
|1.2923
|1.2763
|80.00
|13579.62
|1183
|2008.10.22 06:29
|t/p
|590
|0.10
|1.2753
|1.2933
|1.2753
|90.00
|13669.62
|1184
|2008.10.22 06:38
|s/l
|591
|0.10
|1.2837
|1.2837
|1.2697
|-70.00
|13599.62
|1185
|2008.10.22 06:38
|sell
|594
|0.10
|1.2834
|1.2904
|1.2764
|1186
|2008.10.22 06:38
|sell
|595
|0.10
|1.2834
|1.2914
|1.2754
|1187
|2008.10.22 06:38
|sell
|596
|0.10
|1.2834
|1.2924
|1.2744
|1188
|2008.10.22 07:03
|s/l
|592
|0.10
|1.2847
|1.2847
|1.2687
|-80.00
|13519.62
|1189
|2008.10.22 07:09
|s/l
|593
|0.10
|1.2857
|1.2857
|1.2677
|-90.00
|13429.62
|1190
|2008.10.22 09:09
|s/l
|594
|0.10
|1.2904
|1.2904
|1.2764
|-70.00
|13359.62
|1191
|2008.10.22 09:09
|sell
|597
|0.10
|1.2901
|1.2971
|1.2831
|1192
|2008.10.22 09:09
|sell
|598
|0.10
|1.2901
|1.2981
|1.2821
|1193
|2008.10.22 09:09
|sell
|599
|0.10
|1.2901
|1.2991
|1.2811
|1194
|2008.10.22 09:35
|t/p
|597
|0.10
|1.2831
|1.2971
|1.2831
|70.00
|13429.62
|1195
|2008.10.22 09:35
|sell
|600
|0.10
|1.2828
|1.2898
|1.2758
|1196
|2008.10.22 09:35
|sell
|601
|0.10
|1.2828
|1.2908
|1.2748
|1197
|2008.10.22 09:35
|sell
|602
|0.10
|1.2828
|1.2918
|1.2738
|1198
|2008.10.22 09:37
|t/p
|598
|0.10
|1.2821
|1.2981
|1.2821
|80.00
|13509.62
|1199
|2008.10.22 10:34
|s/l
|600
|0.10
|1.2898
|1.2898
|1.2758
|-70.00
|13439.62
|1200
|2008.10.22 10:34
|sell
|603
|0.10
|1.2895
|1.2965
|1.2825
|1201
|2008.10.22 10:34
|sell
|604
|0.10
|1.2895
|1.2975
|1.2815
|1202
|2008.10.22 10:34
|sell
|605
|0.10
|1.2895
|1.2985
|1.2805
|1203
|2008.10.22 10:39
|s/l
|601
|0.10
|1.2908
|1.2908
|1.2748
|-80.00
|13359.62
|1204
|2008.10.22 10:41
|s/l
|595
|0.10
|1.2914
|1.2914
|1.2754
|-80.00
|13279.62
|1205
|2008.10.22 10:42
|s/l
|602
|0.10
|1.2918
|1.2918
|1.2738
|-90.00
|13189.62
|1206
|2008.10.22 10:47
|s/l
|596
|0.10
|1.2924
|1.2924
|1.2744
|-90.00
|13099.62
|1207
|2008.10.22 16:02
|t/p
|603
|0.10
|1.2825
|1.2965
|1.2825
|70.00
|13169.62
|1208
|2008.10.22 16:02
|sell
|606
|0.10
|1.2822
|1.2892
|1.2752
|1209
|2008.10.22 16:02
|sell
|607
|0.10
|1.2822
|1.2902
|1.2742
|1210
|2008.10.22 16:02
|sell
|608
|0.10
|1.2822
|1.2912
|1.2732
|1211
|2008.10.22 16:03
|t/p
|604
|0.10
|1.2815
|1.2975
|1.2815
|80.00
|13249.62
|1212
|2008.10.22 16:03
|t/p
|599
|0.10
|1.2811
|1.2991
|1.2811
|90.00
|13339.62
|1213
|2008.10.22 16:03
|t/p
|605
|0.10
|1.2805
|1.2985
|1.2805
|90.00
|13429.62
|1214
|2008.10.22 16:48
|s/l
|606
|0.10
|1.2892
|1.2892
|1.2752
|-70.00
|13359.62
|1215
|2008.10.22 16:48
|sell
|609
|0.10
|1.2889
|1.2959
|1.2819
|1216
|2008.10.22 16:48
|sell
|610
|0.10
|1.2889
|1.2969
|1.2809
|1217
|2008.10.22 16:48
|sell
|611
|0.10
|1.2889
|1.2979
|1.2799
|1218
|2008.10.22 16:53
|s/l
|607
|0.10
|1.2902
|1.2902
|1.2742
|-80.00
|13279.62
|1219
|2008.10.22 17:00
|s/l
|608
|0.10
|1.2912
|1.2912
|1.2732
|-90.00
|13189.62
|1220
|2008.10.22 21:40
|t/p
|609
|0.10
|1.2819
|1.2959
|1.2819
|70.00
|13259.62
|1221
|2008.10.22 21:40
|sell
|612
|0.10
|1.2816
|1.2886
|1.2746
|1222
|2008.10.22 21:40
|sell
|613
|0.10
|1.2816
|1.2896
|1.2736
|1223
|2008.10.22 21:40
|sell
|614
|0.10
|1.2816
|1.2906
|1.2726
|1224
|2008.10.23 01:03
|t/p
|610
|0.10
|1.2809
|1.2969
|1.2809
|81.56
|13341.18
|1225
|2008.10.23 01:03
|t/p
|611
|0.10
|1.2799
|1.2979
|1.2799
|91.56
|13432.74
|1226
|2008.10.23 01:28
|t/p
|612
|0.10
|1.2746
|1.2886
|1.2746
|71.56
|13504.30
|1227
|2008.10.23 01:28
|sell
|615
|0.10
|1.2742
|1.2812
|1.2672
|1228
|2008.10.23 01:28
|sell
|616
|0.10
|1.2742
|1.2822
|1.2662
|1229
|2008.10.23 01:28
|sell
|617
|0.10
|1.2742
|1.2832
|1.2652
|1230
|2008.10.23 01:28
|t/p
|613
|0.10
|1.2736
|1.2896
|1.2736
|81.56
|13585.86
|1231
|2008.10.23 02:09
|s/l
|615
|0.10
|1.2812
|1.2812
|1.2672
|-70.00
|13515.86
|1232
|2008.10.23 02:09
|sell
|618
|0.10
|1.2811
|1.2881
|1.2741
|1233
|2008.10.23 02:09
|sell
|619
|0.10
|1.2811
|1.2891
|1.2731
|1234
|2008.10.23 02:09
|sell
|620
|0.10
|1.2811
|1.2901
|1.2721
|1235
|2008.10.23 02:09
|s/l
|616
|0.10
|1.2822
|1.2822
|1.2662
|-80.00
|13435.86
|1236
|2008.10.23 02:09
|s/l
|617
|0.10
|1.2832
|1.2832
|1.2652
|-90.00
|13345.86
|1237
|2008.10.23 05:47
|t/p
|618
|0.10
|1.2741
|1.2881
|1.2741
|70.00
|13415.86
|1238
|2008.10.23 05:47
|sell
|621
|0.10
|1.2738
|1.2808
|1.2668
|1239
|2008.10.23 05:47
|sell
|622
|0.10
|1.2738
|1.2818
|1.2658
|1240
|2008.10.23 05:47
|sell
|623
|0.10
|1.2738
|1.2828
|1.2648
|1241
|2008.10.23 06:58
|s/l
|621
|0.10
|1.2808
|1.2808
|1.2668
|-70.00
|13345.86
|1242
|2008.10.23 06:58
|sell
|624
|0.10
|1.2805
|1.2875
|1.2735
|1243
|2008.10.23 06:58
|sell
|625
|0.10
|1.2805
|1.2885
|1.2725
|1244
|2008.10.23 06:58
|sell
|626
|0.10
|1.2805
|1.2895
|1.2715
|1245
|2008.10.23 06:58
|s/l
|622
|0.10
|1.2818
|1.2818
|1.2658
|-80.00
|13265.86
|1246
|2008.10.23 08:19
|s/l
|623
|0.10
|1.2828
|1.2828
|1.2648
|-90.00
|13175.86
|1247
|2008.10.23 16:54
|s/l
|624
|0.10
|1.2875
|1.2875
|1.2735
|-70.00
|13105.86
|1248
|2008.10.23 16:54
|sell
|627
|0.10
|1.2872
|1.2942
|1.2802
|1249
|2008.10.23 16:54
|sell
|628
|0.10
|1.2872
|1.2952
|1.2792
|1250
|2008.10.23 16:54
|sell
|629
|0.10
|1.2872
|1.2962
|1.2782
|1251
|2008.10.23 16:59
|s/l
|625
|0.10
|1.2885
|1.2885
|1.2725
|-80.00
|13025.86
|1252
|2008.10.23 17:52
|s/l
|619
|0.10
|1.2891
|1.2891
|1.2731
|-80.00
|12945.86
|1253
|2008.10.23 21:47
|s/l
|626
|0.10
|1.2895
|1.2895
|1.2715
|-90.00
|12855.86
|1254
|2008.10.23 21:47
|s/l
|620
|0.10
|1.2901
|1.2901
|1.2721
|-90.00
|12765.86
|1255
|2008.10.23 21:47
|s/l
|614
|0.10
|1.2906
|1.2906
|1.2726
|-88.44
|12677.42
|1256
|2008.10.23 23:01
|s/l
|627
|0.10
|1.2942
|1.2942
|1.2802
|-70.00
|12607.42
|1257
|2008.10.23 23:01
|sell
|630
|0.10
|1.2939
|1.3009
|1.2869
|1258
|2008.10.23 23:01
|sell
|631
|0.10
|1.2939
|1.3019
|1.2859
|1259
|2008.10.23 23:01
|sell
|632
|0.10
|1.2939
|1.3029
|1.2849
|1260
|2008.10.23 23:03
|s/l
|628
|0.10
|1.2952
|1.2952
|1.2792
|-80.00
|12527.42
|1261
|2008.10.23 23:03
|s/l
|629
|0.10
|1.2962
|1.2962
|1.2782
|-90.00
|12437.42
|1262
|2008.10.24 02:15
|t/p
|630
|0.10
|1.2869
|1.3009
|1.2869
|70.52
|12507.94
|1263
|2008.10.24 02:15
|sell
|633
|0.10
|1.2866
|1.2936
|1.2796
|1264
|2008.10.24 02:15
|sell
|634
|0.10
|1.2866
|1.2946
|1.2786
|1265
|2008.10.24 02:15
|sell
|635
|0.10
|1.2866
|1.2956
|1.2776
|1266
|2008.10.24 02:57
|t/p
|631
|0.10
|1.2859
|1.3019
|1.2859
|80.52
|12588.46
|1267
|2008.10.24 02:57
|t/p
|632
|0.10
|1.2849
|1.3029
|1.2849
|90.52
|12678.98
|1268
|2008.10.24 04:34
|t/p
|633
|0.10
|1.2796
|1.2936
|1.2796
|70.00
|12748.98
|1269
|2008.10.24 04:34
|sell
|636
|0.10
|1.2792
|1.2862
|1.2722
|1270
|2008.10.24 04:34
|sell
|637
|0.10
|1.2792
|1.2872
|1.2712
|1271
|2008.10.24 04:34
|sell
|638
|0.10
|1.2792
|1.2882
|1.2702
|1272
|2008.10.24 04:35
|t/p
|634
|0.10
|1.2786
|1.2946
|1.2786
|80.00
|12828.98
|1273
|2008.10.24 04:35
|t/p
|635
|0.10
|1.2776
|1.2956
|1.2776
|90.00
|12918.98
|1274
|2008.10.24 08:54
|t/p
|636
|0.10
|1.2722
|1.2862
|1.2722
|70.00
|12988.98
|1275
|2008.10.24 08:54
|sell
|639
|0.10
|1.2719
|1.2789
|1.2649
|1276
|2008.10.24 08:54
|sell
|640
|0.10
|1.2719
|1.2799
|1.2639
|1277
|2008.10.24 08:54
|sell
|641
|0.10
|1.2719
|1.2809
|1.2629
|1278
|2008.10.24 08:54
|t/p
|637
|0.10
|1.2712
|1.2872
|1.2712
|80.00
|13068.98
|1279
|2008.10.24 08:54
|t/p
|638
|0.10
|1.2702
|1.2882
|1.2702
|90.00
|13158.98
|1280
|2008.10.24 09:34
|t/p
|639
|0.10
|1.2649
|1.2789
|1.2649
|70.00
|13228.98
|1281
|2008.10.24 09:34
|sell
|642
|0.10
|1.2646
|1.2716
|1.2576
|1282
|2008.10.24 09:34
|sell
|643
|0.10
|1.2646
|1.2726
|1.2566
|1283
|2008.10.24 09:34
|sell
|644
|0.10
|1.2646
|1.2736
|1.2556
|1284
|2008.10.24 09:37
|t/p
|640
|0.10
|1.2639
|1.2799
|1.2639
|80.00
|13308.98
|1285
|2008.10.24 09:37
|t/p
|641
|0.10
|1.2629
|1.2809
|1.2629
|90.00
|13398.98
|1286
|2008.10.24 10:38
|t/p
|642
|0.10
|1.2576
|1.2716
|1.2576
|70.00
|13468.98
|1287
|2008.10.24 10:38
|sell
|645
|0.10
|1.2573
|1.2643
|1.2503
|1288
|2008.10.24 10:38
|sell
|646
|0.10
|1.2573
|1.2653
|1.2493
|1289
|2008.10.24 10:38
|sell
|647
|0.10
|1.2573
|1.2663
|1.2483
|1290
|2008.10.24 10:39
|t/p
|643
|0.10
|1.2566
|1.2726
|1.2566
|80.00
|13548.98
|1291
|2008.10.24 10:40
|t/p
|644
|0.10
|1.2556
|1.2736
|1.2556
|90.00
|13638.98
|1292
|2008.10.24 11:35
|t/p
|645
|0.10
|1.2503
|1.2643
|1.2503
|70.00
|13708.98
|1293
|2008.10.24 11:35
|sell
|648
|0.10
|1.2500
|1.2570
|1.2430
|1294
|2008.10.24 11:35
|sell
|649
|0.10
|1.2500
|1.2580
|1.2420
|1295
|2008.10.24 11:35
|sell
|650
|0.10
|1.2500
|1.2590
|1.2410
|1296
|2008.10.24 11:57
|s/l
|648
|0.10
|1.2570
|1.2570
|1.2430
|-70.00
|13638.98
|1297
|2008.10.24 11:57
|sell
|651
|0.10
|1.2568
|1.2638
|1.2498
|1298
|2008.10.24 11:57
|sell
|652
|0.10
|1.2568
|1.2648
|1.2488
|1299
|2008.10.24 11:57
|sell
|653
|0.10
|1.2568
|1.2658
|1.2478
|1300
|2008.10.24 11:57
|s/l
|649
|0.10
|1.2580
|1.2580
|1.2420
|-80.00
|13558.98
|1301
|2008.10.24 12:19
|s/l
|650
|0.10
|1.2590
|1.2590
|1.2410
|-90.00
|13468.98
|1302
|2008.10.24 14:39
|s/l
|651
|0.10
|1.2638
|1.2638
|1.2498
|-70.00
|13398.98
|1303
|2008.10.24 14:39
|sell
|654
|0.10
|1.2635
|1.2705
|1.2565
|1304
|2008.10.24 14:39
|sell
|655
|0.10
|1.2635
|1.2715
|1.2555
|1305
|2008.10.24 14:39
|sell
|656
|0.10
|1.2635
|1.2725
|1.2545
|1306
|2008.10.24 14:39
|s/l
|652
|0.10
|1.2648
|1.2648
|1.2488
|-80.00
|13318.98
|1307
|2008.10.24 14:40
|s/l
|646
|0.10
|1.2653
|1.2653
|1.2493
|-80.00
|13238.98
|1308
|2008.10.24 14:40
|s/l
|653
|0.10
|1.2658
|1.2658
|1.2478
|-90.00
|13148.98
|1309
|2008.10.24 14:40
|s/l
|647
|0.10
|1.2663
|1.2663
|1.2483
|-90.00
|13058.98
|1310
|2008.10.24 15:54
|s/l
|654
|0.10
|1.2705
|1.2705
|1.2565
|-70.00
|12988.98
|1311
|2008.10.24 15:54
|sell
|657
|0.10
|1.2702
|1.2772
|1.2632
|1312
|2008.10.24 15:54
|sell
|658
|0.10
|1.2702
|1.2782
|1.2622
|1313
|2008.10.24 15:58
|s/l
|655
|0.10
|1.2715
|1.2715
|1.2555
|-80.00
|12908.98
|1314
|2008.10.24 15:58
|s/l
|656
|0.10
|1.2725
|1.2725
|1.2545
|-90.00
|12818.98
|1315
|2008.10.24 19:45
|t/p
|657
|0.10
|1.2632
|1.2772
|1.2632
|70.00
|12888.98
|1316
|2008.10.24 19:45
|sell
|659
|0.10
|1.2629
|1.2699
|1.2559
|1317
|2008.10.24 19:45
|sell
|660
|0.10
|1.2629
|1.2709
|1.2549
|1318
|2008.10.24 19:45
|sell
|661
|0.10
|1.2629
|1.2719
|1.2539
|1319
|2008.10.24 19:49
|t/p
|658
|0.10
|1.2622
|1.2782
|1.2622
|80.00
|12968.98
|1320
|2008.10.27 00:05
|t/p
|659
|0.10
|1.2559
|1.2699
|1.2559
|70.52
|13039.50
|1321
|2008.10.27 00:05
|sell
|662
|0.10
|1.2554
|1.2624
|1.2484
|1322
|2008.10.27 00:05
|sell
|663
|0.10
|1.2554
|1.2634
|1.2474
|1323
|2008.10.27 00:05
|sell
|664
|0.10
|1.2554
|1.2644
|1.2464
|1324
|2008.10.27 00:54
|s/l
|662
|0.10
|1.2624
|1.2624
|1.2484
|-70.00
|12969.50
|1325
|2008.10.27 00:54
|sell
|665
|0.10
|1.2622
|1.2692
|1.2552
|1326
|2008.10.27 00:54
|sell
|666
|0.10
|1.2622
|1.2702
|1.2542
|1327
|2008.10.27 00:54
|sell
|667
|0.10
|1.2622
|1.2712
|1.2532
|1328
|2008.10.27 01:00
|s/l
|663
|0.10
|1.2634
|1.2634
|1.2474
|-80.00
|12889.50
|1329
|2008.10.27 01:01
|s/l
|664
|0.10
|1.2644
|1.2644
|1.2464
|-90.00
|12799.50
|1330
|2008.10.27 02:35
|t/p
|665
|0.10
|1.2552
|1.2692
|1.2552
|70.00
|12869.50
|1331
|2008.10.27 02:35
|sell
|668
|0.10
|1.2548
|1.2618
|1.2478
|1332
|2008.10.27 02:35
|sell
|669
|0.10
|1.2548
|1.2628
|1.2468
|1333
|2008.10.27 02:35
|sell
|670
|0.10
|1.2548
|1.2638
|1.2458
|1334
|2008.10.27 02:36
|t/p
|660
|0.10
|1.2549
|1.2709
|1.2549
|80.52
|12950.02
|1335
|2008.10.27 02:36
|t/p
|666
|0.10
|1.2542
|1.2702
|1.2542
|80.00
|13030.02
|1336
|2008.10.27 04:38
|s/l
|668
|0.10
|1.2618
|1.2618
|1.2478
|-70.00
|12960.02
|1337
|2008.10.27 04:38
|sell
|671
|0.10
|1.2615
|1.2685
|1.2545
|1338
|2008.10.27 04:38
|sell
|672
|0.10
|1.2615
|1.2695
|1.2535
|1339
|2008.10.27 04:38
|sell
|673
|0.10
|1.2615
|1.2705
|1.2525
|1340
|2008.10.27 05:48
|s/l
|669
|0.10
|1.2628
|1.2628
|1.2468
|-80.00
|12880.02
|1341
|2008.10.27 06:13
|t/p
|671
|0.10
|1.2545
|1.2685
|1.2545
|70.00
|12950.02
|1342
|2008.10.27 06:13
|sell
|674
|0.10
|1.2541
|1.2611
|1.2471
|1343
|2008.10.27 06:13
|sell
|675
|0.10
|1.2541
|1.2621
|1.2461
|1344
|2008.10.27 06:13
|sell
|676
|0.10
|1.2541
|1.2631
|1.2451
|1345
|2008.10.27 06:14
|t/p
|661
|0.10
|1.2539
|1.2719
|1.2539
|90.52
|13040.54
|1346
|2008.10.27 06:15
|t/p
|672
|0.10
|1.2535
|1.2695
|1.2535
|80.00
|13120.54
|1347
|2008.10.27 06:16
|t/p
|667
|0.10
|1.2532
|1.2712
|1.2532
|90.00
|13210.54
|1348
|2008.10.27 06:16
|t/p
|673
|0.10
|1.2525
|1.2705
|1.2525
|90.00
|13300.54
|1349
|2008.10.27 08:12
|t/p
|674
|0.10
|1.2471
|1.2611
|1.2471
|70.00
|13370.54
|1350
|2008.10.27 08:12
|sell
|677
|0.10
|1.2468
|1.2538
|1.2398
|1351
|2008.10.27 08:12
|sell
|678
|0.10
|1.2468
|1.2548
|1.2388
|1352
|2008.10.27 08:12
|sell
|679
|0.10
|1.2468
|1.2558
|1.2378
|1353
|2008.10.27 08:43
|t/p
|675
|0.10
|1.2461
|1.2621
|1.2461
|80.00
|13450.54
|1354
|2008.10.27 08:49
|t/p
|670
|0.10
|1.2458
|1.2638
|1.2458
|90.00
|13540.54
|1355
|2008.10.27 08:50
|t/p
|676
|0.10
|1.2451
|1.2631
|1.2451
|90.00
|13630.54
|1356
|2008.10.27 09:29
|t/p
|677
|0.10
|1.2398
|1.2538
|1.2398
|70.00
|13700.54
|1357
|2008.10.27 09:29
|sell
|680
|0.10
|1.2395
|1.2465
|1.2325
|1358
|2008.10.27 09:29
|sell
|681
|0.10
|1.2395
|1.2475
|1.2315
|1359
|2008.10.27 09:29
|sell
|682
|0.10
|1.2395
|1.2485
|1.2305
|1360
|2008.10.27 09:37
|t/p
|678
|0.10
|1.2388
|1.2548
|1.2388
|80.00
|13780.54
|1361
|2008.10.27 09:37
|t/p
|679
|0.10
|1.2378
|1.2558
|1.2378
|90.00
|13870.54
|1362
|2008.10.27 11:39
|s/l
|680
|0.10
|1.2465
|1.2465
|1.2325
|-70.00
|13800.54
|1363
|2008.10.27 11:39
|sell
|683
|0.10
|1.2462
|1.2532
|1.2392
|1364
|2008.10.27 11:39
|sell
|684
|0.10
|1.2462
|1.2542
|1.2382
|1365
|2008.10.27 11:39
|sell
|685
|0.10
|1.2462
|1.2552
|1.2372
|1366
|2008.10.27 11:47
|s/l
|681
|0.10
|1.2475
|1.2475
|1.2315
|-80.00
|13720.54
|1367
|2008.10.27 17:05
|s/l
|682
|0.10
|1.2485
|1.2485
|1.2305
|-90.00
|13630.54
|1368
|2008.10.27 17:55
|s/l
|683
|0.10
|1.2532
|1.2532
|1.2392
|-70.00
|13560.54
|1369
|2008.10.27 17:55
|sell
|686
|0.10
|1.2529
|1.2599
|1.2459
|1370
|2008.10.27 17:55
|sell
|687
|0.10
|1.2529
|1.2609
|1.2449
|1371
|2008.10.27 17:55
|sell
|688
|0.10
|1.2529
|1.2619
|1.2439
|1372
|2008.10.27 17:56
|s/l
|684
|0.10
|1.2542
|1.2542
|1.2382
|-80.00
|13480.54
|1373
|2008.10.27 18:23
|s/l
|685
|0.10
|1.2552
|1.2552
|1.2372
|-90.00
|13390.54
|1374
|2008.10.27 22:12
|t/p
|686
|0.10
|1.2459
|1.2599
|1.2459
|70.00
|13460.54
|1375
|2008.10.27 22:12
|sell
|689
|0.10
|1.2456
|1.2526
|1.2386
|1376
|2008.10.27 22:12
|sell
|690
|0.10
|1.2456
|1.2536
|1.2376
|1377
|2008.10.27 22:12
|sell
|691
|0.10
|1.2456
|1.2546
|1.2366
|1378
|2008.10.28 00:30
|t/p
|687
|0.10
|1.2449
|1.2609
|1.2449
|80.52
|13541.06
|1379
|2008.10.28 00:30
|t/p
|688
|0.10
|1.2439
|1.2619
|1.2439
|90.52
|13631.58
|1380
|2008.10.28 02:04
|t/p
|689
|0.10
|1.2386
|1.2526
|1.2386
|70.52
|13702.10
|1381
|2008.10.28 02:04
|sell
|692
|0.10
|1.2382
|1.2452
|1.2312
|1382
|2008.10.28 02:04
|sell
|693
|0.10
|1.2382
|1.2462
|1.2302
|1383
|2008.10.28 02:04
|sell
|694
|0.10
|1.2382
|1.2472
|1.2292
|1384
|2008.10.28 02:04
|t/p
|690
|0.10
|1.2376
|1.2536
|1.2376
|80.52
|13782.62
|1385
|2008.10.28 02:05
|t/p
|691
|0.10
|1.2366
|1.2546
|1.2366
|90.52
|13873.14
|1386
|2008.10.28 04:42
|s/l
|692
|0.10
|1.2452
|1.2452
|1.2312
|-70.00
|13803.14
|1387
|2008.10.28 04:42
|sell
|695
|0.10
|1.2451
|1.2521
|1.2381
|1388
|2008.10.28 04:42
|sell
|696
|0.10
|1.2451
|1.2531
|1.2371
|1389
|2008.10.28 04:42
|sell
|697
|0.10
|1.2451
|1.2541
|1.2361
|1390
|2008.10.28 04:44
|s/l
|693
|0.10
|1.2462
|1.2462
|1.2302
|-80.00
|13723.14
|1391
|2008.10.28 05:42
|s/l
|694
|0.10
|1.2472
|1.2472
|1.2292
|-90.00
|13633.14
|1392
|2008.10.28 06:40
|s/l
|695
|0.10
|1.2521
|1.2521
|1.2381
|-70.00
|13563.14
|1393
|2008.10.28 06:40
|buy
|698
|0.10
|1.2521
|1.2451
|1.2591
|1394
|2008.10.28 06:40
|buy
|699
|0.10
|1.2521
|1.2441
|1.2601
|1395
|2008.10.28 06:40
|buy
|700
|0.10
|1.2521
|1.2431
|1.2611
|1396
|2008.10.28 06:45
|s/l
|696
|0.10
|1.2531
|1.2531
|1.2371
|-80.00
|13483.14
|1397
|2008.10.28 06:45
|s/l
|697
|0.10
|1.2541
|1.2541
|1.2361
|-90.00
|13393.14
|1398
|2008.10.28 15:53
|s/l
|698
|0.10
|1.2451
|1.2451
|1.2591
|-70.00
|13323.14
|1399
|2008.10.28 15:53
|buy
|701
|0.10
|1.2454
|1.2384
|1.2524
|1400
|2008.10.28 15:53
|sell
|702
|0.10
|1.2451
|1.2531
|1.2371
|1401
|2008.10.28 15:53
|buy
|703
|0.10
|1.2454
|1.2364
|1.2544
|1402
|2008.10.28 19:17
|t/p
|701
|0.10
|1.2524
|1.2384
|1.2524
|70.00
|13393.14
|1403
|2008.10.28 19:17
|sell
|704
|0.10
|1.2524
|1.2594
|1.2454
|1404
|2008.10.28 19:17
|sell
|705
|0.10
|1.2524
|1.2604
|1.2444
|1405
|2008.10.28 19:17
|sell
|706
|0.10
|1.2524
|1.2614
|1.2434
|1406
|2008.10.28 19:21
|s/l
|702
|0.10
|1.2531
|1.2531
|1.2371
|-80.00
|13313.14
|1407
|2008.10.28 19:27
|t/p
|703
|0.10
|1.2544
|1.2364
|1.2544
|90.00
|13403.14
|1408
|2008.10.28 19:52
|s/l
|704
|0.10
|1.2594
|1.2594
|1.2454
|-70.00
|13333.14
|1409
|2008.10.28 19:52
|buy
|707
|0.10
|1.2594
|1.2524
|1.2664
|1410
|2008.10.28 19:52
|buy
|708
|0.10
|1.2594
|1.2514
|1.2674
|1411
|2008.10.28 19:52
|sell
|709
|0.10
|1.2591
|1.2681
|1.2501
|1412
|2008.10.28 19:53
|t/p
|699
|0.10
|1.2601
|1.2441
|1.2601
|80.00
|13413.14
|1413
|2008.10.28 19:53
|s/l
|705
|0.10
|1.2604
|1.2604
|1.2444
|-80.00
|13333.14
|1414
|2008.10.28 19:53
|t/p
|700
|0.10
|1.2611
|1.2431
|1.2611
|90.00
|13423.14
|1415
|2008.10.28 19:53
|s/l
|706
|0.10
|1.2614
|1.2614
|1.2434
|-90.00
|13333.14
|1416
|2008.10.28 20:21
|t/p
|707
|0.10
|1.2664
|1.2524
|1.2664
|70.00
|13403.14
|1417
|2008.10.28 20:21
|sell
|710
|0.10
|1.2664
|1.2734
|1.2594
|1418
|2008.10.28 20:21
|sell
|711
|0.10
|1.2664
|1.2744
|1.2584
|1419
|2008.10.28 20:21
|sell
|712
|0.10
|1.2664
|1.2754
|1.2574
|1420
|2008.10.28 20:28
|t/p
|708
|0.10
|1.2674
|1.2514
|1.2674
|80.00
|13483.14
|1421
|2008.10.28 20:57
|s/l
|709
|0.10
|1.2681
|1.2681
|1.2501
|-90.00
|13393.14
|1422
|2008.10.28 21:23
|s/l
|710
|0.10
|1.2734
|1.2734
|1.2594
|-70.00
|13323.14
|1423
|2008.10.28 21:23
|buy
|713
|0.10
|1.2736
|1.2666
|1.2806
|1424
|2008.10.28 21:23
|buy
|714
|0.10
|1.2736
|1.2656
|1.2816
|1425
|2008.10.28 21:23
|sell
|715
|0.10
|1.2733
|1.2823
|1.2643
|1426
|2008.10.28 21:43
|s/l
|711
|0.10
|1.2744
|1.2744
|1.2584
|-80.00
|13243.14
|1427
|2008.10.28 22:42
|s/l
|712
|0.10
|1.2754
|1.2754
|1.2574
|-90.00
|13153.14
|1428
|2008.10.28 23:55
|t/p
|713
|0.10
|1.2806
|1.2666
|1.2806
|70.00
|13223.14
|1429
|2008.10.28 23:55
|sell
|716
|0.10
|1.2806
|1.2876
|1.2736
|1430
|2008.10.28 23:55
|sell
|717
|0.10
|1.2806
|1.2886
|1.2726
|1431
|2008.10.28 23:55
|sell
|718
|0.10
|1.2806
|1.2896
|1.2716
|1432
|2008.10.28 23:57
|t/p
|714
|0.10
|1.2816
|1.2656
|1.2816
|80.00
|13303.14
|1433
|2008.10.28 23:57
|s/l
|715
|0.10
|1.2823
|1.2823
|1.2643
|-90.00
|13213.14
|1434
|2008.10.29 01:58
|t/p
|716
|0.10
|1.2736
|1.2876
|1.2736
|70.52
|13283.66
|1435
|2008.10.29 01:58
|sell
|719
|0.10
|1.2733
|1.2803
|1.2663
|1436
|2008.10.29 01:58
|sell
|720
|0.10
|1.2733
|1.2813
|1.2653
|1437
|2008.10.29 01:58
|sell
|721
|0.10
|1.2733
|1.2823
|1.2643
|1438
|2008.10.29 02:07
|t/p
|717
|0.10
|1.2726
|1.2886
|1.2726
|80.52
|13364.18
|1439
|2008.10.29 02:30
|t/p
|718
|0.10
|1.2716
|1.2896
|1.2716
|90.52
|13454.70
|1440
|2008.10.29 06:03
|t/p
|719
|0.10
|1.2663
|1.2803
|1.2663
|70.00
|13524.70
|1441
|2008.10.29 06:03
|sell
|722
|0.10
|1.2660
|1.2730
|1.2590
|1442
|2008.10.29 06:03
|sell
|723
|0.10
|1.2660
|1.2740
|1.2580
|1443
|2008.10.29 06:03
|sell
|724
|0.10
|1.2660
|1.2750
|1.2570
|1444
|2008.10.29 06:04
|t/p
|720
|0.10
|1.2653
|1.2813
|1.2653
|80.00
|13604.70
|1445
|2008.10.29 06:18
|t/p
|721
|0.10
|1.2643
|1.2823
|1.2643
|90.00
|13694.70
|1446
|2008.10.29 06:48
|s/l
|722
|0.10
|1.2730
|1.2730
|1.2590
|-70.00
|13624.70
|1447
|2008.10.29 06:48
|buy
|725
|0.10
|1.2730
|1.2660
|1.2800
|1448
|2008.10.29 06:48
|sell
|726
|0.10
|1.2727
|1.2807
|1.2647
|1449
|2008.10.29 06:48
|sell
|727
|0.10
|1.2727
|1.2817
|1.2637
|1450
|2008.10.29 07:07
|s/l
|723
|0.10
|1.2740
|1.2740
|1.2580
|-80.00
|13544.70
|1451
|2008.10.29 07:41
|s/l
|724
|0.10
|1.2750
|1.2750
|1.2570
|-90.00
|13454.70
|1452
|2008.10.29 11:40
|t/p
|725
|0.10
|1.2800
|1.2660
|1.2800
|70.00
|13524.70
|1453
|2008.10.29 11:40
|sell
|728
|0.10
|1.2800
|1.2870
|1.2730
|1454
|2008.10.29 11:40
|sell
|729
|0.10
|1.2800
|1.2880
|1.2720
|1455
|2008.10.29 11:40
|sell
|730
|0.10
|1.2800
|1.2890
|1.2710
|1456
|2008.10.29 11:40
|s/l
|726
|0.10
|1.2807
|1.2807
|1.2647
|-80.00
|13444.70
|1457
|2008.10.29 11:41
|s/l
|727
|0.10
|1.2817
|1.2817
|1.2637
|-90.00
|13354.70
|1458
|2008.10.29 15:04
|s/l
|728
|0.10
|1.2870
|1.2870
|1.2730
|-70.00
|13284.70
|1459
|2008.10.29 15:04
|buy
|731
|0.10
|1.2870
|1.2800
|1.2940
|1460
|2008.10.29 15:04
|buy
|732
|0.10
|1.2870
|1.2790
|1.2950
|1461
|2008.10.29 15:04
|buy
|733
|0.10
|1.2870
|1.2780
|1.2960
|1462
|2008.10.29 15:04
|s/l
|729
|0.10
|1.2880
|1.2880
|1.2720
|-80.00
|13204.70
|1463
|2008.10.29 15:05
|s/l
|730
|0.10
|1.2890
|1.2890
|1.2710
|-90.00
|13114.70
|1464
|2008.10.29 15:23
|t/p
|731
|0.10
|1.2940
|1.2800
|1.2940
|70.00
|13184.70
|1465
|2008.10.29 15:23
|buy
|734
|0.10
|1.2943
|1.2873
|1.3013
|1466
|2008.10.29 15:23
|buy
|735
|0.10
|1.2943
|1.2863
|1.3023
|1467
|2008.10.29 15:23
|buy
|736
|0.10
|1.2943
|1.2853
|1.3033
|1468
|2008.10.29 15:24
|t/p
|732
|0.10
|1.2950
|1.2790
|1.2950
|80.00
|13264.70
|1469
|2008.10.29 15:26
|t/p
|733
|0.10
|1.2960
|1.2780
|1.2960
|90.00
|13354.70
|1470
|2008.10.29 16:54
|s/l
|734
|0.10
|1.2873
|1.2873
|1.3013
|-70.00
|13284.70
|1471
|2008.10.29 16:54
|buy
|737
|0.10
|1.2876
|1.2806
|1.2946
|1472
|2008.10.29 16:54
|buy
|738
|0.10
|1.2876
|1.2796
|1.2956
|1473
|2008.10.29 16:54
|sell
|739
|0.10
|1.2873
|1.2963
|1.2783
|1474
|2008.10.29 16:58
|s/l
|735
|0.10
|1.2863
|1.2863
|1.3023
|-80.00
|13204.70
|1475
|2008.10.29 16:58
|s/l
|736
|0.10
|1.2853
|1.2853
|1.3033
|-90.00
|13114.70
|1476
|2008.10.29 17:39
|t/p
|737
|0.10
|1.2946
|1.2806
|1.2946
|70.00
|13184.70
|1477
|2008.10.29 17:39
|sell
|740
|0.10
|1.2946
|1.3016
|1.2876
|1478
|2008.10.29 17:39
|sell
|741
|0.10
|1.2946
|1.3026
|1.2866
|1479
|2008.10.29 17:39
|sell
|742
|0.10
|1.2946
|1.3036
|1.2856
|1480
|2008.10.29 18:05
|t/p
|740
|0.10
|1.2876
|1.3016
|1.2876
|70.00
|13254.70
|1481
|2008.10.29 18:05
|sell
|743
|0.10
|1.2873
|1.2943
|1.2803
|1482
|2008.10.29 18:05
|sell
|744
|0.10
|1.2873
|1.2953
|1.2793
|1483
|2008.10.29 18:05
|sell
|745
|0.10
|1.2873
|1.2963
|1.2783
|1484
|2008.10.29 18:07
|t/p
|741
|0.10
|1.2866
|1.3026
|1.2866
|80.00
|13334.70
|1485
|2008.10.29 19:08
|s/l
|743
|0.10
|1.2943
|1.2943
|1.2803
|-70.00
|13264.70
|1486
|2008.10.29 19:08
|buy
|746
|0.10
|1.2943
|1.2873
|1.3013
|1487
|2008.10.29 19:08
|buy
|747
|0.10
|1.2943
|1.2863
|1.3023
|1488
|2008.10.29 19:08
|buy
|748
|0.10
|1.2943
|1.2853
|1.3033
|1489
|2008.10.29 19:12
|s/l
|744
|0.10
|1.2953
|1.2953
|1.2793
|-80.00
|13184.70
|1490
|2008.10.29 19:12
|t/p
|738
|0.10
|1.2956
|1.2796
|1.2956
|80.00
|13264.70
|1491
|2008.10.29 19:22
|s/l
|746
|0.10
|1.2873
|1.2873
|1.3013
|-70.00
|13194.70
|1492
|2008.10.29 19:22
|buy
|749
|0.10
|1.2876
|1.2806
|1.2946
|1493
|2008.10.29 19:22
|buy
|750
|0.10
|1.2876
|1.2796
|1.2956
|1494
|2008.10.29 19:22
|buy
|751
|0.10
|1.2876
|1.2786
|1.2966
|1495
|2008.10.29 19:22
|s/l
|747
|0.10
|1.2863
|1.2863
|1.3023
|-80.00
|13114.70
|1496
|2008.10.29 19:25
|t/p
|742
|0.10
|1.2856
|1.3036
|1.2856
|90.00
|13204.70
|1497
|2008.10.29 19:25
|s/l
|748
|0.10
|1.2853
|1.2853
|1.3033
|-90.00
|13114.70
|1498
|2008.10.29 20:22
|t/p
|749
|0.10
|1.2946
|1.2806
|1.2946
|70.00
|13184.70
|1499
|2008.10.29 20:22
|buy
|752
|0.10
|1.2949
|1.2879
|1.3019
|1500
|2008.10.29 20:22
|buy
|753
|0.10
|1.2949
|1.2869
|1.3029
|1501
|2008.10.29 20:22
|sell
|754
|0.10
|1.2946
|1.3036
|1.2856
|1502
|2008.10.29 20:38
|t/p
|750
|0.10
|1.2956
|1.2796
|1.2956
|80.00
|13264.70
|1503
|2008.10.29 20:38
|s/l
|739
|0.10
|1.2963
|1.2963
|1.2783
|-90.00
|13174.70
|1504
|2008.10.29 20:38
|s/l
|745
|0.10
|1.2963
|1.2963
|1.2783
|-90.00
|13084.70
|1505
|2008.10.29 20:38
|t/p
|751
|0.10
|1.2966
|1.2786
|1.2966
|90.00
|13174.70
|1506
|2008.10.30 01:21
|t/p
|752
|0.10
|1.3019
|1.2879
|1.3019
|67.66
|13242.36
|1507
|2008.10.30 01:21
|buy
|755
|0.10
|1.3024
|1.2954
|1.3094
|1508
|2008.10.30 01:21
|buy
|756
|0.10
|1.3024
|1.2944
|1.3104
|1509
|2008.10.30 01:21
|buy
|757
|0.10
|1.3024
|1.2934
|1.3114
|1510
|2008.10.30 01:21
|t/p
|753
|0.10
|1.3029
|1.2869
|1.3029
|77.66
|13320.02
|1511
|2008.10.30 01:23
|s/l
|754
|0.10
|1.3036
|1.3036
|1.2856
|-88.44
|13231.58
|1512
|2008.10.30 02:06
|t/p
|755
|0.10
|1.3094
|1.2954
|1.3094
|70.00
|13301.58
|1513
|2008.10.30 02:06
|sell
|758
|0.10
|1.3094
|1.3164
|1.3024
|1514
|2008.10.30 02:06
|sell
|759
|0.10
|1.3094
|1.3174
|1.3014
|1515
|2008.10.30 02:06
|sell
|760
|0.10
|1.3094
|1.3184
|1.3004
|1516
|2008.10.30 02:06
|t/p
|756
|0.10
|1.3104
|1.2944
|1.3104
|80.00
|13381.58
|1517
|2008.10.30 02:13
|t/p
|757
|0.10
|1.3114
|1.2934
|1.3114
|90.00
|13471.58
|1518
|2008.10.30 02:18
|s/l
|758
|0.10
|1.3164
|1.3164
|1.3024
|-70.00
|13401.58
|1519
|2008.10.30 02:18
|sell
|761
|0.10
|1.3161
|1.3231
|1.3091
|1520
|2008.10.30 02:18
|sell
|762
|0.10
|1.3161
|1.3241
|1.3081
|1521
|2008.10.30 02:18
|sell
|763
|0.10
|1.3161
|1.3251
|1.3071
|1522
|2008.10.30 02:18
|s/l
|759
|0.10
|1.3174
|1.3174
|1.3014
|-80.00
|13321.58
|1523
|2008.10.30 02:19
|s/l
|760
|0.10
|1.3184
|1.3184
|1.3004
|-90.00
|13231.58
|1524
|2008.10.30 03:37
|s/l
|761
|0.10
|1.3231
|1.3231
|1.3091
|-70.00
|13161.58
|1525
|2008.10.30 03:37
|buy
|764
|0.10
|1.3231
|1.3161
|1.3301
|1526
|2008.10.30 03:37
|buy
|765
|0.10
|1.3231
|1.3151
|1.3311
|1527
|2008.10.30 03:37
|sell
|766
|0.10
|1.3228
|1.3318
|1.3138
|1528
|2008.10.30 03:40
|s/l
|762
|0.10
|1.3241
|1.3241
|1.3081
|-80.00
|13081.58
|1529
|2008.10.30 03:41
|s/l
|763
|0.10
|1.3251
|1.3251
|1.3071
|-90.00
|12991.58
|1530
|2008.10.30 07:12
|s/l
|764
|0.10
|1.3161
|1.3161
|1.3301
|-70.00
|12921.58
|1531
|2008.10.30 07:12
|sell
|767
|0.10
|1.3161
|1.3231
|1.3091
|1532
|2008.10.30 07:12
|sell
|768
|0.10
|1.3161
|1.3241
|1.3081
|1533
|2008.10.30 07:12
|buy
|769
|0.10
|1.3164
|1.3074
|1.3254
|1534
|2008.10.30 07:14
|s/l
|765
|0.10
|1.3151
|1.3151
|1.3311
|-80.00
|12841.58
|1535
|2008.10.30 07:17
|t/p
|766
|0.10
|1.3138
|1.3318
|1.3138
|90.00
|12931.58
|1536
|2008.10.30 08:20
|s/l
|767
|0.10
|1.3231
|1.3231
|1.3091
|-70.00
|12861.58
|1537
|2008.10.30 08:20
|buy
|770
|0.10
|1.3231
|1.3161
|1.3301
|1538
|2008.10.30 08:20
|buy
|771
|0.10
|1.3231
|1.3151
|1.3311
|1539
|2008.10.30 08:20
|buy
|772
|0.10
|1.3231
|1.3141
|1.3321
|1540
|2008.10.30 09:25
|s/l
|770
|0.10
|1.3161
|1.3161
|1.3301
|-70.00
|12791.58
|1541
|2008.10.30 09:25
|sell
|773
|0.10
|1.3160
|1.3230
|1.3090
|1542
|2008.10.30 09:25
|sell
|774
|0.10
|1.3160
|1.3240
|1.3080
|1543
|2008.10.30 09:25
|sell
|775
|0.10
|1.3160
|1.3250
|1.3070
|1544
|2008.10.30 09:28
|s/l
|771
|0.10
|1.3151
|1.3151
|1.3311
|-80.00
|12711.58
|1545
|2008.10.30 10:01
|s/l
|772
|0.10
|1.3141
|1.3141
|1.3321
|-90.00
|12621.58
|1546
|2008.10.30 10:30
|t/p
|773
|0.10
|1.3090
|1.3230
|1.3090
|70.00
|12691.58
|1547
|2008.10.30 10:30
|buy
|776
|0.10
|1.3089
|1.3019
|1.3159
|1548
|2008.10.30 10:30
|buy
|777
|0.10
|1.3089
|1.3009
|1.3169
|1549
|2008.10.30 10:30
|buy
|778
|0.10
|1.3089
|1.2999
|1.3179
|1550
|2008.10.30 10:33
|t/p
|768
|0.10
|1.3081
|1.3241
|1.3081
|80.00
|12771.58
|1551
|2008.10.30 10:33
|t/p
|774
|0.10
|1.3080
|1.3240
|1.3080
|80.00
|12851.58
|1552
|2008.10.30 10:33
|s/l
|769
|0.10
|1.3074
|1.3074
|1.3254
|-90.00
|12761.58
|1553
|2008.10.30 10:34
|t/p
|775
|0.10
|1.3070
|1.3250
|1.3070
|90.00
|12851.58
|1554
|2008.10.30 12:05
|t/p
|776
|0.10
|1.3159
|1.3019
|1.3159
|70.00
|12921.58
|1555
|2008.10.30 12:05
|sell
|779
|0.10
|1.3159
|1.3229
|1.3089
|1556
|2008.10.30 12:05
|sell
|780
|0.10
|1.3159
|1.3239
|1.3079
|1557
|2008.10.30 12:05
|buy
|781
|0.10
|1.3162
|1.3072
|1.3252
|1558
|2008.10.30 12:30
|t/p
|779
|0.10
|1.3089
|1.3229
|1.3089
|70.00
|12991.58
|1559
|2008.10.30 12:30
|buy
|782
|0.10
|1.3089
|1.3019
|1.3159
|1560
|2008.10.30 12:30
|buy
|783
|0.10
|1.3089
|1.3009
|1.3169
|1561
|2008.10.30 12:30
|buy
|784
|0.10
|1.3089
|1.2999
|1.3179
|1562
|2008.10.30 12:51
|t/p
|780
|0.10
|1.3079
|1.3239
|1.3079
|80.00
|13071.58
|1563
|2008.10.30 12:52
|s/l
|781
|0.10
|1.3072
|1.3072
|1.3252
|-90.00
|12981.58
|1564
|2008.10.30 13:49
|s/l
|782
|0.10
|1.3019
|1.3019
|1.3159
|-70.00
|12911.58
|1565
|2008.10.30 13:49
|buy
|785
|0.10
|1.3022
|1.2952
|1.3092
|1566
|2008.10.30 13:49
|buy
|786
|0.10
|1.3022
|1.2942
|1.3102
|1567
|2008.10.30 13:49
|buy
|787
|0.10
|1.3022
|1.2932
|1.3112
|1568
|2008.10.30 14:26
|s/l
|777
|0.10
|1.3009
|1.3009
|1.3169
|-80.00
|12831.58
|1569
|2008.10.30 14:26
|s/l
|783
|0.10
|1.3009
|1.3009
|1.3169
|-80.00
|12751.58
|1570
|2008.10.30 14:29
|s/l
|778
|0.10
|1.2999
|1.2999
|1.3179
|-90.00
|12661.58
|1571
|2008.10.30 14:29
|s/l
|784
|0.10
|1.2999
|1.2999
|1.3179
|-90.00
|12571.58
|1572
|2008.10.30 15:00
|s/l
|785
|0.10
|1.2952
|1.2952
|1.3092
|-70.00
|12501.58
|1573
|2008.10.30 15:00
|buy
|788
|0.10
|1.2955
|1.2885
|1.3025
|1574
|2008.10.30 15:00
|buy
|789
|0.10
|1.2955
|1.2875
|1.3035
|1575
|2008.10.30 15:00
|buy
|790
|0.10
|1.2955
|1.2865
|1.3045
|1576
|2008.10.30 15:37
|s/l
|786
|0.10
|1.2942
|1.2942
|1.3102
|-80.00
|12421.58
|1577
|2008.10.30 15:42
|s/l
|787
|0.10
|1.2932
|1.2932
|1.3112
|-90.00
|12331.58
|1578
|2008.10.30 16:29
|s/l
|788
|0.10
|1.2885
|1.2885
|1.3025
|-70.00
|12261.58
|1579
|2008.10.30 16:29
|buy
|791
|0.10
|1.2888
|1.2818
|1.2958
|1580
|2008.10.30 16:29
|buy
|792
|0.10
|1.2888
|1.2808
|1.2968
|1581
|2008.10.30 16:29
|buy
|793
|0.10
|1.2888
|1.2798
|1.2978
|1582
|2008.10.30 16:35
|s/l
|789
|0.10
|1.2875
|1.2875
|1.3035
|-80.00
|12181.58
|1583
|2008.10.30 16:36
|s/l
|790
|0.10
|1.2865
|1.2865
|1.3045
|-90.00
|12091.58
|1584
|2008.10.30 16:53
|s/l
|791
|0.10
|1.2818
|1.2818
|1.2958
|-70.00
|12021.58
|1585
|2008.10.30 16:53
|sell
|794
|0.10
|1.2818
|1.2888
|1.2748
|1586
|2008.10.30 16:53
|sell
|795
|0.10
|1.2818
|1.2898
|1.2738
|1587
|2008.10.30 16:53
|sell
|796
|0.10
|1.2818
|1.2908
|1.2728
|1588
|2008.10.30 16:53
|s/l
|792
|0.10
|1.2808
|1.2808
|1.2968
|-80.00
|11941.58
|1589
|2008.10.30 17:21
|s/l
|794
|0.10
|1.2888
|1.2888
|1.2748
|-70.00
|11871.58
|1590
|2008.10.30 17:21
|sell
|797
|0.10
|1.2885
|1.2955
|1.2815
|1591
|2008.10.30 17:21
|sell
|798
|0.10
|1.2885
|1.2965
|1.2805
|1592
|2008.10.30 17:21
|sell
|799
|0.10
|1.2885
|1.2975
|1.2795
|1593
|2008.10.30 17:37
|s/l
|795
|0.10
|1.2898
|1.2898
|1.2738
|-80.00
|11791.58
|1594
|2008.10.30 17:38
|s/l
|796
|0.10
|1.2908
|1.2908
|1.2728
|-90.00
|11701.58
|1595
|2008.10.30 19:19
|s/l
|797
|0.10
|1.2955
|1.2955
|1.2815
|-70.00
|11631.58
|1596
|2008.10.30 19:19
|buy
|800
|0.10
|1.2955
|1.2885
|1.3025
|1597
|2008.10.30 19:19
|buy
|801
|0.10
|1.2955
|1.2875
|1.3035
|1598
|2008.10.30 19:19
|buy
|802
|0.10
|1.2955
|1.2865
|1.3045
|1599
|2008.10.30 19:24
|s/l
|798
|0.10
|1.2965
|1.2965
|1.2805
|-80.00
|11551.58
|1600
|2008.10.30 19:25
|s/l
|799
|0.10
|1.2975
|1.2975
|1.2795
|-90.00
|11461.58
|1601
|2008.10.30 19:26
|t/p
|793
|0.10
|1.2978
|1.2798
|1.2978
|90.00
|11551.58
|1602
|2008.10.30 22:37
|s/l
|800
|0.10
|1.2885
|1.2885
|1.3025
|-70.00
|11481.58
|1603
|2008.10.30 22:37
|s/l
|801
|0.10
|1.2875
|1.2875
|1.3035
|-80.00
|11401.58
|1604
|2008.10.30 22:37
|buy
|803
|0.10
|1.2877
|1.2807
|1.2947
|1605
|2008.10.30 22:37
|buy
|804
|0.10
|1.2877
|1.2797
|1.2957
|1606
|2008.10.30 22:37
|buy
|805
|0.10
|1.2877
|1.2787
|1.2967
|1607
|2008.10.30 22:47
|s/l
|802
|0.10
|1.2865
|1.2865
|1.3045
|-90.00
|11311.58
|1608
|2008.10.31 01:23
|s/l
|803
|0.10
|1.2807
|1.2807
|1.2947
|-70.78
|11240.80
|1609
|2008.10.31 01:23
|buy
|806
|0.10
|1.2810
|1.2740
|1.2880
|1610
|2008.10.31 01:23
|buy
|807
|0.10
|1.2810
|1.2730
|1.2890
|1611
|2008.10.31 01:23
|buy
|808
|0.10
|1.2810
|1.2720
|1.2900
|1612
|2008.10.31 01:24
|s/l
|804
|0.10
|1.2797
|1.2797
|1.2957
|-80.78
|11160.02
|1613
|2008.10.31 01:24
|s/l
|805
|0.10
|1.2787
|1.2787
|1.2967
|-90.78
|11069.24
|1614
|2008.10.31 07:36
|s/l
|806
|0.10
|1.2740
|1.2740
|1.2880
|-70.00
|10999.24
|1615
|2008.10.31 07:36
|sell
|809
|0.10
|1.2739
|1.2809
|1.2669
|1616
|2008.10.31 07:36
|sell
|810
|0.10
|1.2739
|1.2819
|1.2659
|1617
|2008.10.31 07:36
|sell
|811
|0.10
|1.2739
|1.2829
|1.2649
|1618
|2008.10.31 07:36
|s/l
|807
|0.10
|1.2730
|1.2730
|1.2890
|-80.00
|10919.24
|1619
|2008.10.31 07:46
|s/l
|808
|0.10
|1.2720
|1.2720
|1.2900
|-90.00
|10829.24
|1620
|2006.07.20 17:34
|close at stop
|811
|0.10
|1.2728
|1.2829
|1.2649
|11.00
|10840.24
|1621
|2006.07.20 17:34
|close at stop
|810
|0.10
|1.2728
|1.2819
|1.2659
|11.00
|10851.24
|1622
|2006.07.20 17:34
|close at stop
|809
|0.10
|1.2728
|1.2809
|1.2669
|11.00
|10862.24