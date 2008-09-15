Strategy Tester Report
SVM_EA_3sig_v02
(Build 218)

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period1 Minute (M1) 2004.06.16 12:35 - 2008.10.31 22:00
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersTrainTimeFrame=5; TrainPeriod=1; PredictPeriod=1; StopLoss1=70; TakeProfit1=70; StopLoss2=80; TakeProfit2=80; StopLoss3=90; TakeProfit3=90; Lots=0.1; BeginDate=1970.01.01 00:00;
Bars in test1389218Ticks modelled7812804Modelling quality25.00%
Mismatched charts errors0
Initial deposit10000.00
Total net profit862.24Gross profit32751.46Gross loss-31889.22
Profit factor1.03Expected payoff1.06
Absolute drawdown2162.28Maximal drawdown3676.50 (31.93%)Relative drawdown31.93% (3676.50)
Total trades811Short positions (won %)525 (54.48%)Long positions (won %)286 (44.76%)
Profit trades (% of total)414 (51.05%)Loss trades (% of total)397 (48.95%)
Largestprofit trade91.56loss trade-92.34
Averageprofit trade79.11loss trade-80.33
Maximumconsecutive wins (profit in money)24 (1924.16)consecutive losses (loss in money)20 (-1610.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)1924.16 (24)consecutive loss (count of losses)-1610.00 (20)
Averageconsecutive wins4consecutive losses4
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12008.09.01 00:00sell10.101.47071.47771.4637
22008.09.01 00:00sell20.101.47071.47871.4627
32008.09.01 03:00t/p10.101.46371.47771.463770.0010070.00
42008.09.01 03:00sell30.101.46341.47041.4564
52008.09.01 03:00sell40.101.46341.47141.4554
62008.09.01 03:00sell50.101.46341.47241.4544
72008.09.01 03:25t/p20.101.46271.47871.462780.0010150.00
82008.09.02 00:28t/p30.101.45641.47041.456470.5210220.52
92008.09.02 00:28sell60.101.45601.46301.4490
102008.09.02 00:28sell70.101.45601.46401.4480
112008.09.02 00:28sell80.101.45601.46501.4470
122008.09.02 08:24t/p40.101.45541.47141.455480.5210301.04
132008.09.02 08:37t/p50.101.45441.47241.454490.5210391.56
142008.09.02 10:19t/p60.101.44901.46301.449070.0010461.56
152008.09.02 10:19sell90.101.44871.45571.4417
162008.09.02 10:19sell100.101.44871.45671.4407
172008.09.02 11:31t/p70.101.44801.46401.448080.0010541.56
182008.09.02 11:38t/p80.101.44701.46501.447090.0010631.56
192008.09.03 06:34t/p90.101.44171.45571.441770.5210702.08
202008.09.03 06:34sell110.101.44141.44841.4344
212008.09.03 06:34sell120.101.44141.44941.4334
222008.09.03 06:34sell130.101.44141.45041.4324
232008.09.03 09:40t/p100.101.44071.45671.440780.5210782.60
242008.09.03 15:40s/l110.101.44841.44841.4344-70.0010712.60
252008.09.03 15:40sell140.101.44811.45511.4411
262008.09.03 15:40sell150.101.44811.45611.4401
272008.09.03 15:40sell160.101.44811.45711.4391
282008.09.03 17:55s/l120.101.44941.44941.4334-80.0010632.60
292008.09.03 21:23s/l130.101.45041.45041.4324-90.0010542.60
302008.09.04 16:29t/p140.101.44111.45511.441171.5610614.16
312008.09.04 16:29sell170.101.44081.44781.4338
322008.09.04 16:29sell180.101.44081.44881.4328
332008.09.04 16:29sell190.101.44081.44981.4318
342008.09.04 16:30t/p150.101.44011.45611.440181.5610695.72
352008.09.04 16:36t/p160.101.43911.45711.439191.5610787.28
362008.09.04 17:18t/p170.101.43381.44781.433870.0010857.28
372008.09.04 17:18sell200.101.43341.44041.4264
382008.09.04 17:18sell210.101.43341.44141.4254
392008.09.04 17:18sell220.101.43341.44241.4244
402008.09.04 17:19t/p180.101.43281.44881.432880.0010937.28
412008.09.04 21:56t/p190.101.43181.44981.431890.0011027.28
422008.09.04 23:13t/p200.101.42641.44041.426470.0011097.28
432008.09.04 23:13sell230.101.42611.43311.4191
442008.09.04 23:13sell240.101.42611.43411.4181
452008.09.04 23:13sell250.101.42611.43511.4171
462008.09.04 23:16t/p210.101.42541.44141.425480.0011177.28
472008.09.04 23:16t/p220.101.42441.44241.424490.0011267.28
482008.09.05 14:48s/l230.101.43311.43311.4191-69.4811197.80
492008.09.05 14:48sell260.101.43281.43981.4258
502008.09.05 14:48sell270.101.43281.44081.4248
512008.09.05 14:48sell280.101.43281.44181.4238
522008.09.05 15:16s/l240.101.43411.43411.4181-79.4811118.32
532008.09.05 16:22t/p260.101.42581.43981.425870.0011188.32
542008.09.05 16:22sell290.101.42551.43251.4185
552008.09.05 16:22sell300.101.42551.43351.4175
562008.09.05 16:22sell310.101.42551.43451.4165
572008.09.05 18:22t/p270.101.42481.44081.424880.0011268.32
582008.09.05 18:28t/p280.101.42381.44181.423890.0011358.32
592008.09.08 00:00s/l250.101.43511.43511.4171-88.9611269.36
602008.09.08 00:00s/l290.101.43251.43251.4185-69.4811199.88
612008.09.08 00:00s/l300.101.43351.43351.4175-79.4811120.40
622008.09.08 00:00s/l310.101.43451.43451.4165-89.4811030.92
632008.09.08 00:00sell320.101.43751.44451.4305
642008.09.08 00:00sell330.101.43751.44551.4295
652008.09.08 00:00sell340.101.43751.44651.4285
662008.09.08 09:53t/p320.101.43051.44451.430570.0011100.92
672008.09.08 09:53sell350.101.43011.43711.4231
682008.09.08 09:53buy360.101.43041.42241.4384
692008.09.08 09:53buy370.101.43041.42141.4394
702008.09.08 10:01t/p330.101.42951.44551.429580.0011180.92
712008.09.08 10:13t/p340.101.42851.44651.428590.0011270.92
722008.09.08 11:04t/p350.101.42311.43711.423170.0011340.92
732008.09.08 11:04buy380.101.42311.41611.4301
742008.09.08 11:04buy390.101.42311.41511.4311
752008.09.08 11:04buy400.101.42311.41411.4321
762008.09.08 11:05s/l360.101.42241.42241.4384-80.0011260.92
772008.09.08 11:09s/l370.101.42141.42141.4394-90.0011170.92
782008.09.08 17:47s/l380.101.41611.41611.4301-70.0011100.92
792008.09.08 17:47sell410.101.41611.42311.4091
802008.09.08 17:47sell420.101.41611.42411.4081
812008.09.08 17:47sell430.101.41611.42511.4071
822008.09.08 17:56s/l390.101.41511.41511.4311-80.0011020.92
832008.09.08 17:56s/l400.101.41411.41411.4321-90.0010930.92
842008.09.08 19:23t/p410.101.40911.42311.409170.0011000.92
852008.09.08 19:23buy440.101.40911.40211.4161
862008.09.08 19:23sell450.101.40881.41681.4008
872008.09.08 19:23sell460.101.40881.41781.3998
882008.09.08 19:27t/p420.101.40811.42411.408180.0011080.92
892008.09.08 19:36t/p430.101.40711.42511.407190.0011170.92
902008.09.08 22:14t/p440.101.41611.40211.416170.0011240.92
912008.09.08 22:14sell470.101.41611.42311.4091
922008.09.08 22:14buy480.101.41641.40841.4244
932008.09.08 22:14sell490.101.41611.42511.4071
942008.09.09 03:07t/p470.101.40911.42311.409170.5211311.44
952008.09.09 03:07sell500.101.40871.41571.4017
962008.09.09 03:07sell510.101.40871.41671.4007
972008.09.09 03:07sell520.101.40871.41771.3997
982008.09.09 03:25s/l480.101.40841.40841.4244-80.7811230.66
992008.09.09 03:30t/p490.101.40711.42511.407190.5211321.18
1002008.09.09 11:00s/l500.101.41571.41571.4017-70.0011251.18
1012008.09.09 11:00sell530.101.41541.42241.4084
1022008.09.09 11:00sell540.101.41541.42341.4074
1032008.09.09 11:00sell550.101.41541.42441.4064
1042008.09.09 11:08s/l510.101.41671.41671.4007-80.0011171.18
1052008.09.09 11:08s/l450.101.41681.41681.4008-79.4811091.70
1062008.09.09 11:11s/l520.101.41771.41771.3997-90.0011001.70
1072008.09.09 11:11s/l460.101.41781.41781.3998-89.4810912.22
1082008.09.09 15:29t/p530.101.40841.42241.408470.0010982.22
1092008.09.09 15:29sell560.101.40811.41511.4011
1102008.09.09 15:29sell570.101.40811.41611.4001
1112008.09.09 15:29sell580.101.40811.41711.3991
1122008.09.09 15:37t/p540.101.40741.42341.407480.0011062.22
1132008.09.09 15:39t/p550.101.40641.42441.406490.0011152.22
1142008.09.09 17:12s/l560.101.41511.41511.4011-70.0011082.22
1152008.09.09 17:12sell590.101.41481.42181.4078
1162008.09.09 17:12sell600.101.41481.42281.4068
1172008.09.09 17:12sell610.101.41481.42381.4058
1182008.09.09 17:12s/l570.101.41611.41611.4001-80.0011002.22
1192008.09.09 17:18s/l580.101.41711.41711.3991-90.0010912.22
1202008.09.09 18:32s/l590.101.42181.42181.4078-70.0010842.22
1212008.09.09 18:32sell620.101.42151.42851.4145
1222008.09.09 18:32sell630.101.42151.42951.4135
1232008.09.09 18:32sell640.101.42151.43051.4125
1242008.09.09 18:41s/l600.101.42281.42281.4068-80.0010762.22
1252008.09.09 21:09t/p620.101.41451.42851.414570.0010832.22
1262008.09.09 21:09sell650.101.41421.42121.4072
1272008.09.09 21:09sell660.101.41421.42221.4062
1282008.09.09 21:09sell670.101.41421.42321.4052
1292008.09.09 21:11t/p630.101.41351.42951.413580.0010912.22
1302008.09.09 21:12t/p640.101.41251.43051.412590.0011002.22
1312008.09.10 16:50t/p650.101.40721.42121.407270.5211072.74
1322008.09.10 16:50sell680.101.40681.41381.3998
1332008.09.10 16:50sell690.101.40681.41481.3988
1342008.09.10 16:50buy700.101.40711.39811.4161
1352008.09.10 16:53t/p660.101.40621.42221.406280.5211153.26
1362008.09.10 16:53t/p610.101.40581.42381.405890.5211243.78
1372008.09.10 16:55t/p670.101.40521.42321.405290.5211334.30
1382008.09.10 22:34t/p680.101.39981.41381.399870.0011404.30
1392008.09.10 22:34buy710.101.39961.39261.4066
1402008.09.10 22:34buy720.101.39961.39161.4076
1412008.09.10 22:34buy730.101.39961.39061.4086
1422008.09.10 23:04t/p690.101.39881.41481.398880.0011484.30
1432008.09.10 23:04s/l700.101.39811.39811.4161-90.0011394.30
1442008.09.11 09:36s/l710.101.39261.39261.4066-72.3411321.96
1452008.09.11 09:36sell740.101.39261.39961.3856
1462008.09.11 09:36sell750.101.39261.40061.3846
1472008.09.11 09:36sell760.101.39261.40161.3836
1482008.09.11 10:39s/l720.101.39161.39161.4076-82.3411239.62
1492008.09.11 10:57s/l730.101.39061.39061.4086-92.3411147.28
1502008.09.11 22:53s/l740.101.39961.39961.3856-70.0011077.28
1512008.09.11 22:53sell770.101.39941.40641.3924
1522008.09.11 22:53sell780.101.39941.40741.3914
1532008.09.11 22:53sell790.101.39941.40841.3904
1542008.09.11 23:00s/l750.101.40061.40061.3846-80.0010997.28
1552008.09.11 23:00s/l760.101.40161.40161.3836-90.0010907.28
1562008.09.12 09:05s/l770.101.40641.40641.3924-69.4810837.80
1572008.09.12 09:05sell800.101.40611.41311.3991
1582008.09.12 09:05sell810.101.40611.41411.3981
1592008.09.12 09:05sell820.101.40611.41511.3971
1602008.09.12 09:06s/l780.101.40741.40741.3914-79.4810758.32
1612008.09.12 09:10s/l790.101.40841.40841.3904-89.4810668.84
1622008.09.12 15:19s/l800.101.41311.41311.3991-70.0010598.84
1632008.09.12 15:19sell830.101.41281.41981.4058
1642008.09.12 15:19sell840.101.41281.42081.4048
1652008.09.12 15:19sell850.101.41281.42181.4038
1662008.09.12 15:20s/l810.101.41411.41411.3981-80.0010518.84
1672008.09.12 16:29s/l820.101.41511.41511.3971-90.0010428.84
1682008.09.12 17:19s/l830.101.41981.41981.4058-70.0010358.84
1692008.09.12 17:19sell860.101.41951.42651.4125
1702008.09.12 17:19sell870.101.41951.42751.4115
1712008.09.12 17:19sell880.101.41951.42851.4105
1722008.09.12 20:39s/l840.101.42081.42081.4048-80.0010278.84
1732008.09.12 21:01s/l850.101.42181.42181.4038-90.0010188.84
1742008.09.15 00:00s/l860.101.42651.42651.4125-69.4810119.36
1752008.09.15 00:00s/l870.101.42751.42751.4115-79.4810039.88
1762008.09.15 00:00s/l880.101.42851.42851.4105-89.489950.40
1772008.09.15 00:00buy890.101.42961.42261.4366
1782008.09.15 00:00buy900.101.42961.42161.4376
1792008.09.15 00:00buy910.101.42961.42061.4386
1802008.09.15 04:17t/p890.101.43661.42261.436670.0010020.40
1812008.09.15 04:17buy920.101.43691.42991.4439
1822008.09.15 04:17buy930.101.43691.42891.4449
1832008.09.15 04:17buy940.101.43691.42791.4459
1842008.09.15 04:19t/p900.101.43761.42161.437680.0010100.40
1852008.09.15 04:29t/p910.101.43861.42061.438690.0010190.40
1862008.09.15 05:13t/p920.101.44391.42991.443970.0010260.40
1872008.09.15 05:13buy950.101.44421.43721.4512
1882008.09.15 05:13buy960.101.44421.43621.4522
1892008.09.15 05:13buy970.101.44421.43521.4532
1902008.09.15 05:18t/p930.101.44491.42891.444980.0010340.40
1912008.09.15 05:21t/p940.101.44591.42791.445990.0010430.40
1922008.09.15 06:43s/l950.101.43721.43721.4512-70.0010360.40
1932008.09.15 06:43buy980.101.43751.43051.4445
1942008.09.15 06:43buy990.101.43751.42951.4455
1952008.09.15 06:43buy1000.101.43751.42851.4465
1962008.09.15 06:44s/l960.101.43621.43621.4522-80.0010280.40
1972008.09.15 06:44s/l970.101.43521.43521.4532-90.0010190.40
1982008.09.15 08:00t/p980.101.44451.43051.444570.0010260.40
1992008.09.15 08:00buy1010.101.44481.43781.4518
2002008.09.15 08:00buy1020.101.44481.43681.4528
2012008.09.15 08:00buy1030.101.44481.43581.4538
2022008.09.15 08:11s/l1010.101.43781.43781.4518-70.0010190.40
2032008.09.15 08:11buy1040.101.43811.43111.4451
2042008.09.15 08:11buy1050.101.43811.43011.4461
2052008.09.15 08:11buy1060.101.43811.42911.4471
2062008.09.15 08:11s/l1020.101.43681.43681.4528-80.0010110.40
2072008.09.15 08:23s/l1030.101.43581.43581.4538-90.0010020.40
2082008.09.15 08:42s/l1040.101.43111.43111.4451-70.009950.40
2092008.09.15 08:42buy1070.101.43131.42431.4383
2102008.09.15 08:42buy1080.101.43131.42331.4393
2112008.09.15 08:42buy1090.101.43131.42231.4403
2122008.09.15 08:43s/l1050.101.43011.43011.4461-80.009870.40
2132008.09.15 09:02s/l990.101.42951.42951.4455-80.009790.40
2142008.09.15 09:02s/l1060.101.42911.42911.4471-90.009700.40
2152008.09.15 09:03s/l1000.101.42851.42851.4465-90.009610.40
2162008.09.15 10:49s/l1070.101.42431.42431.4383-70.009540.40
2172008.09.15 10:49buy1100.101.42461.41761.4316
2182008.09.15 10:49buy1110.101.42461.41661.4326
2192008.09.15 10:49buy1120.101.42461.41561.4336
2202008.09.15 12:15s/l1080.101.42331.42331.4393-80.009460.40
2212008.09.15 12:25s/l1090.101.42231.42231.4403-90.009370.40
2222008.09.15 12:54s/l1100.101.41761.41761.4316-70.009300.40
2232008.09.15 12:54buy1130.101.41791.41091.4249
2242008.09.15 12:54buy1140.101.41791.40991.4259
2252008.09.15 12:54buy1150.101.41791.40891.4269
2262008.09.15 13:17s/l1110.101.41661.41661.4326-80.009220.40
2272008.09.15 13:18s/l1120.101.41561.41561.4336-90.009130.40
2282008.09.15 13:35s/l1130.101.41091.41091.4249-70.009060.40
2292008.09.15 13:35buy1160.101.41101.40401.4180
2302008.09.15 13:35buy1170.101.41101.40301.4190
2312008.09.15 13:35buy1180.101.41101.40201.4200
2322008.09.15 13:38s/l1140.101.40991.40991.4259-80.008980.40
2332008.09.15 13:38s/l1150.101.40891.40891.4269-90.008890.40
2342008.09.15 15:19t/p1160.101.41801.40401.418070.008960.40
2352008.09.15 15:19buy1190.101.41841.41141.4254
2362008.09.15 15:19buy1200.101.41841.41041.4264
2372008.09.15 15:19buy1210.101.41841.40941.4274
2382008.09.15 15:28t/p1170.101.41901.40301.419080.009040.40
2392008.09.15 15:30t/p1180.101.42001.40201.420090.009130.40
2402008.09.15 21:28t/p1190.101.42541.41141.425470.009200.40
2412008.09.15 21:28buy1220.101.42581.41881.4328
2422008.09.15 21:28buy1230.101.42581.41781.4338
2432008.09.15 21:28buy1240.101.42581.41681.4348
2442008.09.15 21:34t/p1200.101.42641.41041.426480.009280.40
2452008.09.15 21:34t/p1210.101.42741.40941.427490.009370.40
2462008.09.16 05:58s/l1220.101.41881.41881.4328-70.789299.62
2472008.09.16 05:58buy1250.101.41901.41201.4260
2482008.09.16 05:58buy1260.101.41901.41101.4270
2492008.09.16 05:58buy1270.101.41901.41001.4280
2502008.09.16 07:47t/p1250.101.42601.41201.426070.009369.62
2512008.09.16 07:47buy1280.101.42631.41931.4333
2522008.09.16 07:47buy1290.101.42631.41831.4343
2532008.09.16 07:47buy1300.101.42631.41731.4353
2542008.09.16 08:02t/p1260.101.42701.41101.427080.009449.62
2552008.09.16 08:03t/p1270.101.42801.41001.428090.009539.62
2562008.09.16 11:43s/l1280.101.41931.41931.4333-70.009469.62
2572008.09.16 11:43buy1310.101.41961.41261.4266
2582008.09.16 11:43buy1320.101.41961.41161.4276
2592008.09.16 11:43buy1330.101.41961.41061.4286
2602008.09.16 11:51s/l1290.101.41831.41831.4343-80.009389.62
2612008.09.16 11:51s/l1230.101.41781.41781.4338-80.789308.84
2622008.09.16 11:52s/l1300.101.41731.41731.4353-90.009218.84
2632008.09.16 11:53s/l1240.101.41681.41681.4348-90.789128.06
2642008.09.16 14:14t/p1310.101.42661.41261.426670.009198.06
2652008.09.16 14:14buy1340.101.42691.41991.4339
2662008.09.16 14:14buy1350.101.42691.41891.4349
2672008.09.16 14:14buy1360.101.42691.41791.4359
2682008.09.16 15:21s/l1340.101.41991.41991.4339-70.009128.06
2692008.09.16 15:21buy1370.101.42021.41321.4272
2702008.09.16 15:21buy1380.101.42021.41221.4282
2712008.09.16 15:21buy1390.101.42021.41121.4292
2722008.09.16 15:28s/l1350.101.41891.41891.4349-80.009048.06
2732008.09.16 15:29s/l1360.101.41791.41791.4359-90.008958.06
2742008.09.16 16:58s/l1370.101.41321.41321.4272-70.008888.06
2752008.09.16 16:58buy1400.101.41341.40641.4204
2762008.09.16 16:58buy1410.101.41341.40541.4214
2772008.09.16 16:58buy1420.101.41341.40441.4224
2782008.09.16 16:59s/l1380.101.41221.41221.4282-80.008808.06
2792008.09.16 16:59s/l1320.101.41161.41161.4276-80.008728.06
2802008.09.16 17:43s/l1390.101.41121.41121.4292-90.008638.06
2812008.09.16 20:14s/l1330.101.41061.41061.4286-90.008548.06
2822008.09.17 02:10t/p1400.101.42041.40641.420469.228617.28
2832008.09.17 02:10buy1430.101.42081.41381.4278
2842008.09.17 02:10buy1440.101.42081.41281.4288
2852008.09.17 02:10buy1450.101.42081.41181.4298
2862008.09.17 02:14t/p1410.101.42141.40541.421479.228696.50
2872008.09.17 05:20s/l1430.101.41381.41381.4278-70.008626.50
2882008.09.17 05:20buy1460.101.41411.40711.4211
2892008.09.17 05:20sell1470.101.41381.42181.4058
2902008.09.17 05:20sell1480.101.41381.42281.4048
2912008.09.17 08:31t/p1460.101.42111.40711.421170.008696.50
2922008.09.17 08:31buy1490.101.42141.41441.4284
2932008.09.17 08:31buy1500.101.42141.41341.4294
2942008.09.17 08:31buy1510.101.42141.41241.4304
2952008.09.17 08:36s/l1470.101.42181.42181.4058-80.008616.50
2962008.09.17 08:57t/p1420.101.42241.40441.422489.228705.72
2972008.09.17 08:57s/l1480.101.42281.42281.4048-90.008615.72
2982008.09.17 15:34s/l1490.101.41441.41441.4284-70.008545.72
2992008.09.17 15:34sell1520.101.41431.42131.4073
3002008.09.17 15:34sell1530.101.41431.42231.4063
3012008.09.17 15:34sell1540.101.41431.42331.4053
3022008.09.17 16:03s/l1520.101.42131.42131.4073-70.008475.72
3032008.09.17 16:03buy1550.101.42131.41431.4283
3042008.09.17 16:03buy1560.101.42131.41331.4293
3052008.09.17 16:03buy1570.101.42131.41231.4303
3062008.09.17 17:21s/l1550.101.41431.41431.4283-70.008405.72
3072008.09.17 17:21buy1580.101.41451.40751.4215
3082008.09.17 17:21buy1590.101.41451.40651.4225
3092008.09.17 17:21buy1600.101.41451.40551.4235
3102008.09.17 17:22s/l1500.101.41341.41341.4294-80.008325.72
3112008.09.17 17:22s/l1560.101.41331.41331.4293-80.008245.72
3122008.09.17 17:28s/l1440.101.41281.41281.4288-80.008165.72
3132008.09.17 17:28s/l1510.101.41241.41241.4304-90.008075.72
3142008.09.17 17:29s/l1570.101.41231.41231.4303-90.007985.72
3152008.09.17 18:01s/l1450.101.41181.41181.4298-90.007895.72
3162008.09.17 19:18t/p1580.101.42151.40751.421570.007965.72
3172008.09.17 19:18buy1610.101.42181.41481.4288
3182008.09.17 19:18buy1620.101.42181.41381.4298
3192008.09.17 19:18buy1630.101.42181.41281.4308
3202008.09.17 19:19s/l1530.101.42231.42231.4063-80.007885.72
3212008.09.17 19:19t/p1590.101.42251.40651.422580.007965.72
3222008.09.17 19:24s/l1540.101.42331.42331.4053-90.007875.72
3232008.09.17 19:24t/p1600.101.42351.40551.423590.007965.72
3242008.09.17 19:41t/p1610.101.42881.41481.428870.008035.72
3252008.09.17 19:41buy1640.101.42921.42221.4362
3262008.09.17 19:41buy1650.101.42921.42121.4372
3272008.09.17 19:41buy1660.101.42921.42021.4382
3282008.09.17 19:42t/p1620.101.42981.41381.429880.008115.72
3292008.09.17 20:00t/p1630.101.43081.41281.430890.008205.72
3302008.09.17 20:46t/p1640.101.43621.42221.436270.008275.72
3312008.09.17 20:46buy1670.101.43661.42961.4436
3322008.09.17 20:46buy1680.101.43661.42861.4446
3332008.09.17 20:46buy1690.101.43661.42761.4456
3342008.09.17 20:46t/p1650.101.43721.42121.437280.008355.72
3352008.09.17 20:57t/p1660.101.43821.42021.438290.008445.72
3362008.09.17 23:20s/l1670.101.42961.42961.4436-70.008375.72
3372008.09.17 23:20buy1700.101.42991.42291.4369
3382008.09.17 23:20buy1710.101.42991.42191.4379
3392008.09.17 23:20buy1720.101.42991.42091.4389
3402008.09.18 02:27t/p1700.101.43691.42291.436967.668443.38
3412008.09.18 02:27sell1730.101.43691.44391.4299
3422008.09.18 02:27buy1740.101.43721.42921.4452
3432008.09.18 02:27buy1750.101.43721.42821.4462
3442008.09.18 02:41t/p1710.101.43791.42191.437977.668521.04
3452008.09.18 02:41t/p1720.101.43891.42091.438987.668608.70
3462008.09.18 09:02t/p1730.101.42991.44391.429970.008678.70
3472008.09.18 09:02sell1760.101.42961.43661.4226
3482008.09.18 09:02sell1770.101.42961.43761.4216
3492008.09.18 09:02sell1780.101.42961.43861.4206
3502008.09.18 09:02s/l1740.101.42921.42921.4452-80.008598.70
3512008.09.18 09:02s/l1680.101.42861.42861.4446-82.348516.36
3522008.09.18 09:08s/l1750.101.42821.42821.4462-90.008426.36
3532008.09.18 10:18s/l1760.101.43661.43661.4226-70.008356.36
3542008.09.18 10:18buy1790.101.43661.42961.4436
3552008.09.18 10:18buy1800.101.43661.42861.4446
3562008.09.18 10:18sell1810.101.43631.44531.4273
3572008.09.18 10:19s/l1770.101.43761.43761.4216-80.008276.36
3582008.09.18 10:20s/l1780.101.43861.43861.4206-90.008186.36
3592008.09.18 11:25t/p1790.101.44361.42961.443670.008256.36
3602008.09.18 11:25sell1820.101.44361.45061.4366
3612008.09.18 11:25sell1830.101.44361.45161.4356
3622008.09.18 11:25sell1840.101.44361.45261.4346
3632008.09.18 11:46t/p1800.101.44461.42861.444680.008336.36
3642008.09.18 11:51s/l1810.101.44531.44531.4273-90.008246.36
3652008.09.18 11:51t/p1690.101.44561.42761.445687.668334.02
3662008.09.18 12:07s/l1820.101.45061.45061.4366-70.008264.02
3672008.09.18 12:07buy1850.101.45061.44361.4576
3682008.09.18 12:07sell1860.101.45031.45831.4423
3692008.09.18 12:07sell1870.101.45031.45931.4413
3702008.09.18 12:08s/l1830.101.45161.45161.4356-80.008184.02
3712008.09.18 12:09s/l1840.101.45261.45261.4346-90.008094.02
3722008.09.18 15:13s/l1850.101.44361.44361.4576-70.008024.02
3732008.09.18 15:13sell1880.101.44361.45061.4366
3742008.09.18 15:13sell1890.101.44361.45161.4356
3752008.09.18 15:13sell1900.101.44361.45261.4346
3762008.09.18 15:21t/p1860.101.44231.45831.442380.008104.02
3772008.09.18 15:31t/p1870.101.44131.45931.441390.008194.02
3782008.09.18 15:52t/p1880.101.43661.45061.436670.008264.02
3792008.09.18 15:52sell1910.101.43631.44331.4293
3802008.09.18 15:52sell1920.101.43631.44431.4283
3812008.09.18 15:52sell1930.101.43631.44531.4273
3822008.09.18 15:52t/p1890.101.43561.45161.435680.008344.02
3832008.09.18 18:50s/l1910.101.44331.44331.4293-70.008274.02
3842008.09.18 18:50sell1940.101.44301.45001.4360
3852008.09.18 18:50sell1950.101.44301.45101.4350
3862008.09.18 18:50sell1960.101.44301.45201.4340
3872008.09.18 18:52s/l1920.101.44431.44431.4283-80.008194.02
3882008.09.18 18:53s/l1930.101.44531.44531.4273-90.008104.02
3892008.09.18 20:55t/p1940.101.43601.45001.436070.008174.02
3902008.09.18 20:55sell1970.101.43571.44271.4287
3912008.09.18 20:55sell1980.101.43571.44371.4277
3922008.09.18 20:55sell1990.101.43571.44471.4267
3932008.09.18 21:07t/p1950.101.43501.45101.435080.008254.02
3942008.09.18 21:07t/p1900.101.43461.45261.434690.008344.02
3952008.09.18 21:07t/p1960.101.43401.45201.434090.008434.02
3962008.09.19 01:51t/p1970.101.42871.44271.428770.528504.54
3972008.09.19 01:51sell2000.101.42841.43541.4214
3982008.09.19 01:51sell2010.101.42841.43641.4204
3992008.09.19 01:51buy2020.101.42871.41971.4377
4002008.09.19 02:22t/p1980.101.42771.44371.427780.528585.06
4012008.09.19 02:23t/p1990.101.42671.44471.426790.528675.58
4022008.09.19 03:07t/p2000.101.42141.43541.421470.008745.58
4032008.09.19 03:07sell2030.101.42101.42801.4140
4042008.09.19 03:07sell2040.101.42101.42901.4130
4052008.09.19 03:07sell2050.101.42101.43001.4120
4062008.09.19 04:28t/p2010.101.42041.43641.420480.008825.58
4072008.09.19 04:29s/l2020.101.41971.41971.4377-90.008735.58
4082008.09.19 14:35s/l2030.101.42801.42801.4140-70.008665.58
4092008.09.19 14:35buy2060.101.42811.42111.4351
4102008.09.19 14:35sell2070.101.42781.43581.4198
4112008.09.19 14:35sell2080.101.42781.43681.4188
4122008.09.19 14:35s/l2040.101.42901.42901.4130-80.008585.58
4132008.09.19 14:36s/l2050.101.43001.43001.4120-90.008495.58
4142008.09.19 15:01t/p2060.101.43511.42111.435170.008565.58
4152008.09.19 15:01buy2090.101.43541.42841.4424
4162008.09.19 15:01sell2100.101.43511.44311.4271
4172008.09.19 15:01sell2110.101.43511.44411.4261
4182008.09.19 15:24s/l2070.101.43581.43581.4198-80.008485.58
4192008.09.19 15:25s/l2080.101.43681.43681.4188-90.008395.58
4202008.09.19 16:55t/p2090.101.44241.42841.442470.008465.58
4212008.09.19 16:55sell2120.101.44241.44941.4354
4222008.09.19 16:55buy2130.101.44271.43471.4507
4232008.09.19 16:55buy2140.101.44271.43371.4517
4242008.09.19 16:55s/l2100.101.44311.44311.4271-80.008385.58
4252008.09.19 17:03s/l2110.101.44411.44411.4261-90.008295.58
4262008.09.19 21:31s/l2120.101.44941.44941.4354-70.008225.58
4272008.09.19 21:31buy2150.101.44941.44241.4564
4282008.09.19 21:31buy2160.101.44941.44141.4574
4292008.09.19 21:31buy2170.101.44941.44041.4584
4302008.09.22 04:05t/p2130.101.45071.43471.450779.228304.80
4312008.09.22 04:08t/p2140.101.45171.43371.451789.228394.02
4322008.09.22 09:45t/p2150.101.45641.44241.456469.228463.24
4332008.09.22 09:45sell2180.101.45661.46361.4496
4342008.09.22 09:45sell2190.101.45661.46461.4486
4352008.09.22 09:45sell2200.101.45661.46561.4476
4362008.09.22 09:46t/p2160.101.45741.44141.457479.228542.46
4372008.09.22 10:09t/p2170.101.45841.44041.458489.228631.68
4382008.09.22 15:35s/l2180.101.46361.46361.4496-70.008561.68
4392008.09.22 15:35sell2210.101.46331.47031.4563
4402008.09.22 15:35sell2220.101.46331.47131.4553
4412008.09.22 15:35buy2230.101.46361.45461.4726
4422008.09.22 16:18s/l2190.101.46461.46461.4486-80.008481.68
4432008.09.22 16:44s/l2200.101.46561.46561.4476-90.008391.68
4442008.09.22 18:01s/l2210.101.47031.47031.4563-70.008321.68
4452008.09.22 18:01sell2240.101.47001.47701.4630
4462008.09.22 18:01sell2250.101.47001.47801.4620
4472008.09.22 18:01buy2260.101.47031.46131.4793
4482008.09.22 18:42s/l2220.101.47131.47131.4553-80.008241.68
4492008.09.22 18:44t/p2230.101.47261.45461.472690.008331.68
4502008.09.22 19:15s/l2240.101.47701.47701.4630-70.008261.68
4512008.09.22 19:15buy2270.101.47701.47001.4840
4522008.09.22 19:15buy2280.101.47701.46901.4850
4532008.09.22 19:15buy2290.101.47701.46801.4860
4542008.09.22 19:17s/l2250.101.47801.47801.4620-80.008181.68
4552008.09.22 19:30t/p2260.101.47931.46131.479390.008271.68
4562008.09.22 21:29t/p2270.101.48401.47001.484070.008341.68
4572008.09.22 21:29buy2300.101.48431.47731.4913
4582008.09.22 21:29buy2310.101.48431.47631.4923
4592008.09.22 21:29buy2320.101.48431.47531.4933
4602008.09.22 21:31t/p2280.101.48501.46901.485080.008421.68
4612008.09.22 21:34t/p2290.101.48601.46801.486090.008511.68
4622008.09.22 23:00s/l2300.101.47731.47731.4913-70.008441.68
4632008.09.22 23:00sell2330.101.47721.48421.4702
4642008.09.22 23:00sell2340.101.47721.48521.4692
4652008.09.22 23:00buy2350.101.47751.46851.4865
4662008.09.23 05:29s/l2310.101.47631.47631.4923-80.788360.90
4672008.09.23 08:45s/l2320.101.47531.47531.4933-90.788270.12
4682008.09.23 10:20t/p2330.101.47021.48421.470270.528340.64
4692008.09.23 10:20buy2360.101.47021.46321.4772
4702008.09.23 10:20buy2370.101.47021.46221.4782
4712008.09.23 10:20buy2380.101.47021.46121.4792
4722008.09.23 10:21t/p2340.101.46921.48521.469280.528421.16
4732008.09.23 10:42s/l2350.101.46851.46851.4865-90.788330.38
4742008.09.23 11:55t/p2360.101.47721.46321.477270.008400.38
4752008.09.23 11:55buy2390.101.47751.47051.4845
4762008.09.23 11:55buy2400.101.47751.46951.4855
4772008.09.23 11:55buy2410.101.47751.46851.4865
4782008.09.23 11:59t/p2370.101.47821.46221.478280.008480.38
4792008.09.23 12:08t/p2380.101.47921.46121.479290.008570.38
4802008.09.23 16:18s/l2390.101.47051.47051.4845-70.008500.38
4812008.09.23 16:18sell2420.101.47051.47751.4635
4822008.09.23 16:18sell2430.101.47051.47851.4625
4832008.09.23 16:18sell2440.101.47051.47951.4615
4842008.09.23 17:29s/l2400.101.46951.46951.4855-80.008420.38
4852008.09.23 18:54s/l2410.101.46851.46851.4865-90.008330.38
4862008.09.23 19:10t/p2420.101.46351.47751.463570.008400.38
4872008.09.23 19:10buy2450.101.46351.45651.4705
4882008.09.23 19:10sell2460.101.46321.47121.4552
4892008.09.23 19:10sell2470.101.46321.47221.4542
4902008.09.23 19:13t/p2430.101.46251.47851.462580.008480.38
4912008.09.23 20:11t/p2450.101.47051.45651.470570.008550.38
4922008.09.23 20:11sell2480.101.47061.47761.4636
4932008.09.23 20:11sell2490.101.47061.47861.4626
4942008.09.23 20:11sell2500.101.47061.47961.4616
4952008.09.23 20:39s/l2460.101.47121.47121.4552-80.008470.38
4962008.09.23 20:40s/l2470.101.47221.47221.4542-90.008380.38
4972008.09.24 18:05t/p2480.101.46361.47761.463670.528450.90
4982008.09.24 18:05buy2510.101.46361.45661.4706
4992008.09.24 18:05buy2520.101.46361.45561.4716
5002008.09.24 18:05buy2530.101.46361.45461.4726
5012008.09.24 21:47t/p2490.101.46261.47861.462680.528531.42
5022008.09.24 21:49t/p2440.101.46151.47951.461590.528621.94
5032008.09.24 21:49t/p2500.101.46161.47961.461690.528712.46
5042008.09.25 03:24t/p2510.101.47061.45661.470667.668780.12
5052008.09.25 03:24buy2540.101.47111.46411.4781
5062008.09.25 03:24buy2550.101.47111.46311.4791
5072008.09.25 03:24buy2560.101.47111.46211.4801
5082008.09.25 03:51t/p2520.101.47161.45561.471677.668857.78
5092008.09.25 03:57t/p2530.101.47261.45461.472687.668945.44
5102008.09.25 13:14s/l2540.101.46411.46411.4781-70.008875.44
5112008.09.25 13:14buy2570.101.46431.45731.4713
5122008.09.25 13:14buy2580.101.46431.45631.4723
5132008.09.25 13:14sell2590.101.46401.47301.4550
5142008.09.25 14:21t/p2570.101.47131.45731.471370.008945.44
5152008.09.25 14:21buy2600.101.47161.46461.4786
5162008.09.25 14:21buy2610.101.47161.46261.4806
5172008.09.25 14:36t/p2580.101.47231.45631.472380.009025.44
5182008.09.25 14:37s/l2590.101.47301.47301.4550-90.008935.44
5192008.09.25 16:25s/l2600.101.46461.46461.4786-70.008865.44
5202008.09.25 16:25sell2620.101.46451.47151.4575
5212008.09.25 16:25sell2630.101.46451.47251.4565
5222008.09.25 16:25buy2640.101.46481.45581.4738
5232008.09.25 16:29s/l2550.101.46311.46311.4791-80.008785.44
5242008.09.25 17:41s/l2610.101.46261.46261.4806-90.008695.44
5252008.09.25 17:42s/l2560.101.46211.46211.4801-90.008605.44
5262008.09.25 19:00t/p2620.101.45751.47151.457570.008675.44
5272008.09.25 19:00buy2650.101.45751.45051.4645
5282008.09.25 19:00buy2660.101.45751.44951.4655
5292008.09.25 19:00buy2670.101.45751.44851.4665
5302008.09.25 19:00t/p2630.101.45651.47251.456580.008755.44
5312008.09.25 20:56t/p2650.101.46451.45051.464570.008825.44
5322008.09.25 20:56buy2680.101.46481.45781.4718
5332008.09.25 20:56buy2690.101.46481.45681.4728
5342008.09.25 20:56buy2700.101.46481.45581.4738
5352008.09.26 01:53t/p2660.101.46551.44951.465579.228904.66
5362008.09.26 01:53t/p2670.101.46651.44851.466589.228993.88
5372008.09.26 09:36s/l2680.101.45781.45781.4718-70.788923.10
5382008.09.26 09:36sell2710.101.45771.46471.4507
5392008.09.26 09:36sell2720.101.45771.46671.4487
5402008.09.26 09:56s/l2690.101.45681.45681.4728-80.788842.32
5412008.09.26 12:25s/l2640.101.45581.45581.4738-90.788751.54
5422008.09.26 12:25s/l2700.101.45581.45581.4738-90.788660.76
5432008.09.26 13:57s/l2710.101.46471.46471.4507-70.008590.76
5442008.09.26 13:57sell2730.101.46441.47141.4574
5452008.09.26 13:57sell2740.101.46441.47241.4564
5462008.09.26 13:57sell2750.101.46441.47341.4554
5472008.09.29 00:00t/p2730.101.45741.47141.457470.528661.28
5482008.09.29 00:00t/p2740.101.45641.47241.456480.528741.80
5492008.09.29 00:00t/p2750.101.45541.47341.455490.528832.32
5502008.09.29 00:00sell2760.101.45171.45871.4447
5512008.09.29 02:44t/p2720.101.44871.46671.448790.528922.84
5522008.09.29 07:39t/p2760.101.44471.45871.444770.008992.84
5532008.09.29 07:39sell2770.101.44441.45141.4374
5542008.09.29 07:39sell2780.101.44441.45241.4364
5552008.09.29 07:39sell2790.101.44441.45341.4354
5562008.09.29 09:14t/p2770.101.43741.45141.437470.009062.84
5572008.09.29 09:14buy2800.101.43741.43041.4444
5582008.09.29 09:14sell2810.101.43711.44511.4291
5592008.09.29 09:14sell2820.101.43711.44611.4281
5602008.09.29 09:17t/p2780.101.43641.45241.436480.009142.84
5612008.09.29 09:17t/p2790.101.43541.45341.435490.009232.84
5622008.09.29 11:35s/l2800.101.43041.43041.4444-70.009162.84
5632008.09.29 11:35sell2830.101.43021.43721.4232
5642008.09.29 11:35sell2840.101.43021.43821.4222
5652008.09.29 11:35sell2850.101.43021.43921.4212
5662008.09.29 13:50s/l2830.101.43721.43721.4232-70.009092.84
5672008.09.29 13:50buy2860.101.43721.43021.4442
5682008.09.29 13:50buy2870.101.43721.42921.4452
5692008.09.29 13:51s/l2840.101.43821.43821.4222-80.009012.84
5702008.09.29 15:38s/l2850.101.43921.43921.4212-90.008922.84
5712008.09.29 16:06t/p2860.101.44421.43021.444270.008992.84
5722008.09.29 16:06sell2880.101.44421.45121.4372
5732008.09.29 16:06sell2890.101.44421.45221.4362
5742008.09.29 16:06sell2900.101.44421.45321.4352
5752008.09.29 16:19s/l2810.101.44511.44511.4291-80.008912.84
5762008.09.29 16:19t/p2870.101.44521.42921.445280.008992.84
5772008.09.29 16:19s/l2820.101.44611.44611.4281-90.008902.84
5782008.09.29 19:46s/l2880.101.45121.45121.4372-70.008832.84
5792008.09.29 19:46sell2910.101.45151.45851.4445
5802008.09.29 19:46sell2920.101.45151.45951.4435
5812008.09.29 19:46sell2930.101.45151.46051.4425
5822008.09.29 19:46s/l2890.101.45221.45221.4362-80.008752.84
5832008.09.29 19:46s/l2900.101.45321.45321.4352-90.008662.84
5842008.09.29 19:54t/p2910.101.44451.45851.444570.008732.84
5852008.09.29 19:54sell2940.101.44421.45121.4372
5862008.09.29 19:54sell2950.101.44421.45221.4362
5872008.09.29 19:54sell2960.101.44421.45321.4352
5882008.09.29 19:54t/p2920.101.44351.45951.443580.008812.84
5892008.09.29 20:15s/l2940.101.45121.45121.4372-70.008742.84
5902008.09.29 20:15sell2970.101.45091.45791.4439
5912008.09.29 20:15sell2980.101.45091.45891.4429
5922008.09.29 20:15sell2990.101.45091.45991.4419
5932008.09.29 20:16s/l2950.101.45221.45221.4362-80.008662.84
5942008.09.29 22:17t/p2970.101.44391.45791.443970.008732.84
5952008.09.29 22:17sell3000.101.44361.45061.4366
5962008.09.29 22:17sell3010.101.44361.45161.4356
5972008.09.29 22:17sell3020.101.44361.45261.4346
5982008.09.29 23:00t/p2980.101.44291.45891.442980.008812.84
5992008.09.29 23:10t/p2930.101.44251.46051.442590.008902.84
6002008.09.29 23:11t/p2990.101.44191.45991.441990.008992.84
6012008.09.30 00:42t/p3000.101.43661.45061.436670.529063.36
6022008.09.30 00:42sell3030.101.43621.44321.4292
6032008.09.30 00:42sell3040.101.43621.44421.4282
6042008.09.30 00:42sell3050.101.43621.44521.4272
6052008.09.30 04:31t/p3010.101.43561.45161.435680.529143.88
6062008.09.30 04:38t/p2960.101.43521.45321.435290.529234.40
6072008.09.30 04:51t/p3020.101.43461.45261.434690.529324.92
6082008.09.30 14:34t/p3030.101.42921.44321.429270.009394.92
6092008.09.30 14:34sell3060.101.42891.43591.4219
6102008.09.30 14:34sell3070.101.42891.43691.4209
6112008.09.30 14:34sell3080.101.42891.43791.4199
6122008.09.30 14:35t/p3040.101.42821.44421.428280.009474.92
6132008.09.30 14:36t/p3050.101.42721.44521.427290.009564.92
6142008.09.30 15:25t/p3060.101.42191.43591.421970.009634.92
6152008.09.30 15:25sell3090.101.42161.42861.4146
6162008.09.30 15:25sell3100.101.42161.42961.4136
6172008.09.30 15:25sell3110.101.42161.43061.4126
6182008.09.30 15:26t/p3070.101.42091.43691.420980.009714.92
6192008.09.30 15:31t/p3080.101.41991.43791.419990.009804.92
6202008.09.30 16:34t/p3090.101.41461.42861.414670.009874.92
6212008.09.30 16:34buy3120.101.41461.40761.4216
6222008.09.30 16:34buy3130.101.41461.40661.4226
6232008.09.30 16:34sell3140.101.41431.42331.4053
6242008.09.30 16:35t/p3100.101.41361.42961.413680.009954.92
6252008.09.30 16:37t/p3110.101.41261.43061.412690.0010044.92
6262008.09.30 16:50s/l3120.101.40761.40761.4216-70.009974.92
6272008.09.30 16:50sell3150.101.40761.41461.4006
6282008.09.30 16:50sell3160.101.40761.41561.3996
6292008.09.30 16:50sell3170.101.40761.41661.3986
6302008.09.30 16:54s/l3130.101.40661.40661.4226-80.009894.92
6312008.09.30 16:59t/p3140.101.40531.42331.405390.009984.92
6322008.10.01 02:55s/l3150.101.41461.41461.4006-69.489915.44
6332008.10.01 02:55sell3180.101.41441.42141.4074
6342008.10.01 02:55sell3190.101.41441.42241.4064
6352008.10.01 02:55sell3200.101.41441.42341.4054
6362008.10.01 09:33s/l3160.101.41561.41561.3996-79.489835.96
6372008.10.01 09:34s/l3170.101.41661.41661.3986-89.489746.48
6382008.10.01 13:59t/p3180.101.40741.42141.407470.009816.48
6392008.10.01 13:59sell3210.101.40711.41411.4001
6402008.10.01 13:59sell3220.101.40711.41511.3991
6412008.10.01 13:59sell3230.101.40711.41611.3981
6422008.10.01 14:03t/p3190.101.40641.42241.406480.009896.48
6432008.10.01 14:23t/p3200.101.40541.42341.405490.009986.48
6442008.10.01 14:29t/p3210.101.40011.41411.400170.0010056.48
6452008.10.01 14:29sell3240.101.39981.40681.3928
6462008.10.01 14:29sell3250.101.39981.40781.3918
6472008.10.01 14:29sell3260.101.39981.40881.3908
6482008.10.01 15:19t/p3220.101.39911.41511.399180.0010136.48
6492008.10.01 15:21t/p3230.101.39811.41611.398190.0010226.48
6502008.10.01 17:53s/l3240.101.40681.40681.3928-70.0010156.48
6512008.10.01 17:53sell3270.101.40651.41351.3995
6522008.10.01 17:53sell3280.101.40651.41451.3985
6532008.10.01 17:53sell3290.101.40651.41551.3975
6542008.10.01 19:52s/l3250.101.40781.40781.3918-80.0010076.48
6552008.10.01 19:53s/l3260.101.40881.40881.3908-90.009986.48
6562008.10.02 01:55t/p3270.101.39951.41351.399571.5610058.04
6572008.10.02 01:55sell3300.101.39921.40621.3922
6582008.10.02 01:55sell3310.101.39921.40721.3912
6592008.10.02 01:55sell3320.101.39921.40821.3902
6602008.10.02 02:00t/p3280.101.39851.41451.398581.5610139.60
6612008.10.02 02:00t/p3290.101.39751.41551.397591.5610231.16
6622008.10.02 08:14t/p3300.101.39221.40621.392270.0010301.16
6632008.10.02 08:14sell3330.101.39191.39891.3849
6642008.10.02 08:14sell3340.101.39191.39991.3839
6652008.10.02 08:14sell3350.101.39191.40091.3829
6662008.10.02 08:15t/p3310.101.39121.40721.391280.0010381.16
6672008.10.02 09:20t/p3320.101.39021.40821.390290.0010471.16
6682008.10.02 14:35t/p3330.101.38491.39891.384970.0010541.16
6692008.10.02 14:35buy3360.101.38491.37791.3919
6702008.10.02 14:35sell3370.101.38461.39261.3766
6712008.10.02 14:35sell3380.101.38461.39361.3756
6722008.10.02 14:35t/p3340.101.38391.39991.383980.0010621.16
6732008.10.02 14:35t/p3350.101.38291.40091.382990.0010711.16
6742008.10.02 14:50s/l3360.101.37791.37791.3919-70.0010641.16
6752008.10.02 14:50buy3390.101.37811.37111.3851
6762008.10.02 14:50buy3400.101.37811.37011.3861
6772008.10.02 14:50sell3410.101.37781.38681.3688
6782008.10.02 14:55t/p3370.101.37661.39261.376680.0010721.16
6792008.10.02 14:56t/p3380.101.37561.39361.375690.0010811.16
6802008.10.02 17:57t/p3390.101.38511.37111.385170.0010881.16
6812008.10.02 17:57sell3420.101.38511.39211.3781
6822008.10.02 17:57sell3430.101.38511.39311.3771
6832008.10.02 17:57sell3440.101.38511.39411.3761
6842008.10.02 18:01t/p3400.101.38611.37011.386180.0010961.16
6852008.10.02 18:01s/l3410.101.38681.38681.3688-90.0010871.16
6862008.10.03 01:49t/p3420.101.37811.39211.378170.5210941.68
6872008.10.03 01:49sell3450.101.37781.38481.3708
6882008.10.03 01:49sell3460.101.37781.38581.3698
6892008.10.03 01:49sell3470.101.37781.38681.3688
6902008.10.03 03:41s/l3450.101.38481.38481.3708-70.0010871.68
6912008.10.03 03:41sell3480.101.38451.39151.3775
6922008.10.03 03:41sell3490.101.38451.39251.3765
6932008.10.03 03:41sell3500.101.38451.39351.3755
6942008.10.03 03:47s/l3460.101.38581.38581.3698-80.0010791.68
6952008.10.03 06:11s/l3470.101.38681.38681.3688-90.0010701.68
6962008.10.03 14:57t/p3480.101.37751.39151.377570.0010771.68
6972008.10.03 14:57buy3510.101.37751.37051.3845
6982008.10.03 14:57sell3520.101.37721.38521.3692
6992008.10.03 14:57buy3530.101.37751.36851.3865
7002008.10.03 14:57t/p3430.101.37711.39311.377180.5210852.20
7012008.10.03 14:57t/p3490.101.37651.39251.376580.0010932.20
7022008.10.03 14:58t/p3440.101.37611.39411.376190.5211022.72
7032008.10.03 14:59t/p3500.101.37551.39351.375590.0011112.72
7042008.10.03 15:23s/l3510.101.37051.37051.3845-70.0011042.72
7052008.10.03 15:23buy3540.101.37071.36371.3777
7062008.10.03 15:23buy3550.101.37071.36271.3787
7072008.10.03 15:23buy3560.101.37071.36171.3797
7082008.10.03 16:41t/p3540.101.37771.36371.377770.0011112.72
7092008.10.03 16:41buy3570.101.37801.37101.3850
7102008.10.03 16:41sell3580.101.37771.38571.3697
7112008.10.03 16:41sell3590.101.37771.38671.3687
7122008.10.03 16:44t/p3550.101.37871.36271.378780.0011192.72
7132008.10.03 16:45t/p3560.101.37971.36171.379790.0011282.72
7142008.10.03 18:07s/l3520.101.38521.38521.3692-80.0011202.72
7152008.10.03 18:09t/p3570.101.38501.37101.385070.0011272.72
7162008.10.03 18:09sell3600.101.38501.39201.3780
7172008.10.03 18:09sell3610.101.38501.39301.3770
7182008.10.03 18:09sell3620.101.38501.39401.3760
7192008.10.03 18:09s/l3580.101.38571.38571.3697-80.0011192.72
7202008.10.03 19:29s/l3590.101.38671.38671.3687-90.0011102.72
7212008.10.03 19:29t/p3530.101.38651.36851.386590.0011192.72
7222008.10.03 22:34t/p3600.101.37801.39201.378070.0011262.72
7232008.10.03 22:34sell3630.101.37761.38461.3706
7242008.10.03 22:34sell3640.101.37761.38561.3696
7252008.10.03 22:34sell3650.101.37761.38661.3686
7262008.10.06 00:00t/p3610.101.37701.39301.377080.5211343.24
7272008.10.06 00:00t/p3620.101.37601.39401.376090.5211433.76
7282008.10.06 00:00t/p3630.101.37061.38461.370670.5211504.28
7292008.10.06 00:00t/p3640.101.36961.38561.369680.5211584.80
7302008.10.06 00:00t/p3650.101.36861.38661.368690.5211675.32
7312008.10.06 00:00sell3660.101.36371.37071.3567
7322008.10.06 00:00sell3670.101.36371.37171.3557
7332008.10.06 00:00sell3680.101.36371.37271.3547
7342008.10.06 08:08t/p3660.101.35671.37071.356770.0011745.32
7352008.10.06 08:08sell3690.101.35631.36331.3493
7362008.10.06 08:08sell3700.101.35631.36431.3483
7372008.10.06 08:08sell3710.101.35631.36531.3473
7382008.10.06 09:01t/p3670.101.35571.37171.355780.0011825.32
7392008.10.06 11:11t/p3680.101.35471.37271.354790.0011915.32
7402008.10.06 14:01s/l3690.101.36331.36331.3493-70.0011845.32
7412008.10.06 14:01sell3720.101.36301.37001.3560
7422008.10.06 14:01sell3730.101.36301.37101.3550
7432008.10.06 14:01sell3740.101.36301.37201.3540
7442008.10.06 14:15s/l3700.101.36431.36431.3483-80.0011765.32
7452008.10.06 15:57t/p3720.101.35601.37001.356070.0011835.32
7462008.10.06 15:57sell3750.101.35571.36271.3487
7472008.10.06 15:57sell3760.101.35571.36371.3477
7482008.10.06 15:57sell3770.101.35571.36471.3467
7492008.10.06 16:02t/p3730.101.35501.37101.355080.0011915.32
7502008.10.06 16:03t/p3740.101.35401.37201.354090.0012005.32
7512008.10.06 16:48t/p3750.101.34871.36271.348770.0012075.32
7522008.10.06 16:48sell3780.101.34841.35541.3414
7532008.10.06 16:48sell3790.101.34841.35641.3404
7542008.10.06 16:48sell3800.101.34841.35741.3394
7552008.10.06 16:52t/p3760.101.34771.36371.347780.0012155.32
7562008.10.06 19:40t/p3710.101.34731.36531.347390.0012245.32
7572008.10.06 20:25t/p3770.101.34671.36471.346790.0012335.32
7582008.10.07 05:48s/l3780.101.35541.35541.3414-69.4812265.84
7592008.10.07 05:48sell3810.101.35511.36211.3481
7602008.10.07 05:48sell3820.101.35511.36311.3471
7612008.10.07 05:48sell3830.101.35511.36411.3461
7622008.10.07 05:48s/l3790.101.35641.35641.3404-79.4812186.36
7632008.10.07 05:48s/l3800.101.35741.35741.3394-89.4812096.88
7642008.10.07 06:31s/l3810.101.36211.36211.3481-70.0012026.88
7652008.10.07 06:31sell3840.101.36181.36881.3548
7662008.10.07 06:31sell3850.101.36181.36981.3538
7672008.10.07 06:31sell3860.101.36181.37081.3528
7682008.10.07 07:55t/p3840.101.35481.36881.354870.0012096.88
7692008.10.07 07:55sell3870.101.35441.36141.3474
7702008.10.07 07:55sell3880.101.35441.36241.3464
7712008.10.07 07:55sell3890.101.35441.36341.3454
7722008.10.07 08:18s/l3870.101.36141.36141.3474-70.0012026.88
7732008.10.07 08:18sell3900.101.36111.36811.3541
7742008.10.07 08:18sell3910.101.36111.36911.3531
7752008.10.07 08:18sell3920.101.36111.37011.3521
7762008.10.07 09:32s/l3880.101.36241.36241.3464-80.0011946.88
7772008.10.07 10:15t/p3900.101.35411.36811.354170.0012016.88
7782008.10.07 10:15sell3930.101.35381.36081.3468
7792008.10.07 10:15sell3940.101.35381.36181.3458
7802008.10.07 10:15sell3950.101.35381.36281.3448
7812008.10.07 10:15t/p3850.101.35381.36981.353880.0012096.88
7822008.10.07 10:16t/p3910.101.35311.36911.353180.0012176.88
7832008.10.07 10:16t/p3860.101.35281.37081.352890.0012266.88
7842008.10.07 10:17t/p3920.101.35211.37011.352190.0012356.88
7852008.10.07 13:47s/l3930.101.36081.36081.3468-70.0012286.88
7862008.10.07 13:47sell3960.101.36051.36751.3535
7872008.10.07 13:47sell3970.101.36051.36851.3525
7882008.10.07 13:47sell3980.101.36051.36951.3515
7892008.10.07 13:53s/l3940.101.36181.36181.3458-80.0012206.88
7902008.10.07 14:04s/l3950.101.36281.36281.3448-90.0012116.88
7912008.10.07 14:04s/l3820.101.36311.36311.3471-80.0012036.88
7922008.10.07 14:04s/l3890.101.36341.36341.3454-90.0011946.88
7932008.10.07 15:00s/l3830.101.36411.36411.3461-90.0011856.88
7942008.10.07 15:13s/l3960.101.36751.36751.3535-70.0011786.88
7952008.10.07 15:13sell3990.101.36721.37421.3602
7962008.10.07 15:13sell4000.101.36721.37521.3592
7972008.10.07 15:13sell4010.101.36721.37621.3582
7982008.10.07 15:13s/l3970.101.36851.36851.3525-80.0011706.88
7992008.10.07 15:14s/l3980.101.36951.36951.3515-90.0011616.88
8002008.10.07 15:34s/l3990.101.37421.37421.3602-70.0011546.88
8012008.10.07 15:34sell4020.101.37401.38101.3670
8022008.10.07 15:34sell4030.101.37401.38201.3660
8032008.10.07 15:34sell4040.101.37401.38301.3650
8042008.10.07 15:55t/p4020.101.36701.38101.367070.0011616.88
8052008.10.07 15:55buy4050.101.36701.36001.3740
8062008.10.07 15:55buy4060.101.36701.35901.3750
8072008.10.07 15:55buy4070.101.36701.35801.3760
8082008.10.07 15:56t/p4030.101.36601.38201.366080.0011696.88
8092008.10.07 16:50t/p4040.101.36501.38301.365090.0011786.88
8102008.10.07 17:11s/l4050.101.36001.36001.3740-70.0011716.88
8112008.10.07 17:11sell4080.101.35991.36691.3529
8122008.10.07 17:11sell4090.101.35991.36791.3519
8132008.10.07 17:11sell4100.101.35991.36891.3509
8142008.10.07 17:13s/l4060.101.35901.35901.3750-80.0011636.88
8152008.10.07 17:13t/p4000.101.35921.37521.359280.0011716.88
8162008.10.07 19:45s/l4070.101.35801.35801.3760-90.0011626.88
8172008.10.07 19:45t/p4010.101.35821.37621.358290.0011716.88
8182008.10.08 09:11s/l4080.101.36691.36691.3529-69.4811647.40
8192008.10.08 09:11sell4110.101.36661.37361.3596
8202008.10.08 09:11sell4120.101.36661.37461.3586
8212008.10.08 09:11sell4130.101.36661.37561.3576
8222008.10.08 09:12s/l4090.101.36791.36791.3519-79.4811567.92
8232008.10.08 09:13s/l4100.101.36891.36891.3509-89.4811478.44
8242008.10.08 12:08t/p4110.101.35961.37361.359670.0011548.44
8252008.10.08 12:08sell4140.101.35921.36621.3522
8262008.10.08 12:08sell4150.101.35921.36721.3512
8272008.10.08 12:08sell4160.101.35921.36821.3502
8282008.10.08 13:00s/l4140.101.36621.36621.3522-70.0011478.44
8292008.10.08 13:00sell4170.101.36591.37291.3589
8302008.10.08 13:00sell4180.101.36591.37391.3579
8312008.10.08 13:00buy4190.101.36621.35721.3752
8322008.10.08 13:00s/l4150.101.36721.36721.3512-80.0011398.44
8332008.10.08 13:06s/l4160.101.36821.36821.3502-90.0011308.44
8342008.10.08 13:25s/l4170.101.37291.37291.3589-70.0011238.44
8352008.10.08 13:25sell4200.101.37261.37961.3656
8362008.10.08 13:25sell4210.101.37261.38061.3646
8372008.10.08 13:25sell4220.101.37261.38161.3636
8382008.10.08 14:12s/l4180.101.37391.37391.3579-80.0011158.44
8392008.10.08 14:16s/l4120.101.37461.37461.3586-80.0011078.44
8402008.10.08 14:29t/p4200.101.36561.37961.365670.0011148.44
8412008.10.08 14:29sell4230.101.36531.37231.3583
8422008.10.08 14:29sell4240.101.36531.37331.3573
8432008.10.08 14:29sell4250.101.36531.37431.3563
8442008.10.08 14:48t/p4210.101.36461.38061.364680.0011228.44
8452008.10.08 14:54t/p4220.101.36361.38161.363690.0011318.44
8462008.10.08 19:15s/l4230.101.37231.37231.3583-70.0011248.44
8472008.10.08 19:15buy4260.101.37231.36531.3793
8482008.10.08 19:15buy4270.101.37231.36431.3803
8492008.10.08 19:15buy4280.101.37231.36331.3813
8502008.10.08 19:43s/l4240.101.37331.37331.3573-80.0011168.44
8512008.10.08 20:04s/l4250.101.37431.37431.3563-90.0011078.44
8522008.10.08 20:06t/p4190.101.37521.35721.375290.0011168.44
8532008.10.08 20:06s/l4130.101.37561.37561.3576-90.0011078.44
8542008.10.08 22:08s/l4260.101.36531.36531.3793-70.0011008.44
8552008.10.08 22:08sell4290.101.36531.37231.3583
8562008.10.08 22:08sell4300.101.36531.37331.3573
8572008.10.08 22:08sell4310.101.36531.37431.3563
8582008.10.08 23:09s/l4270.101.36431.36431.3803-80.0010928.44
8592008.10.08 23:20s/l4280.101.36331.36331.3813-90.0010838.44
8602008.10.09 09:40s/l4290.101.37231.37231.3583-68.4410770.00
8612008.10.09 09:40buy4320.101.37231.36531.3793
8622008.10.09 09:40buy4330.101.37231.36431.3803
8632008.10.09 09:40buy4340.101.37231.36331.3813
8642008.10.09 09:53s/l4300.101.37331.37331.3573-78.4410691.56
8652008.10.09 10:03s/l4310.101.37431.37431.3563-88.4410603.12
8662008.10.09 16:10s/l4320.101.36531.36531.3793-70.0010533.12
8672008.10.09 16:10buy4350.101.36551.35851.3725
8682008.10.09 16:10buy4360.101.36551.35751.3735
8692008.10.09 16:10buy4370.101.36551.35651.3745
8702008.10.09 16:26s/l4330.101.36431.36431.3803-80.0010453.12
8712008.10.09 16:27s/l4340.101.36331.36331.3813-90.0010363.12
8722008.10.09 23:02s/l4350.101.35851.35851.3725-70.0010293.12
8732008.10.09 23:02buy4380.101.35881.35181.3658
8742008.10.09 23:02buy4390.101.35881.35081.3668
8752008.10.09 23:02buy4400.101.35881.34981.3678
8762008.10.10 01:30s/l4360.101.35751.35751.3735-80.7810212.34
8772008.10.10 01:30s/l4370.101.35651.35651.3745-90.7810121.56
8782008.10.10 06:29s/l4380.101.35181.35181.3658-70.7810050.78
8792008.10.10 06:29buy4410.101.35211.34511.3591
8802008.10.10 06:29buy4420.101.35211.34411.3601
8812008.10.10 06:29buy4430.101.35211.34311.3611
8822008.10.10 08:23s/l4390.101.35081.35081.3668-80.789970.00
8832008.10.10 09:29t/p4410.101.35911.34511.359170.0010040.00
8842008.10.10 09:29buy4440.101.35941.35241.3664
8852008.10.10 09:29sell4450.101.35911.36711.3511
8862008.10.10 09:29buy4460.101.35941.35041.3684
8872008.10.10 09:30t/p4420.101.36011.34411.360180.0010120.00
8882008.10.10 09:31t/p4430.101.36111.34311.361190.0010210.00
8892008.10.10 12:31s/l4440.101.35241.35241.3664-70.0010140.00
8902008.10.10 12:31buy4470.101.35271.34571.3597
8912008.10.10 12:31buy4480.101.35271.34471.3607
8922008.10.10 12:31buy4490.101.35271.34371.3617
8932008.10.10 15:00t/p4450.101.35111.36711.351180.0010220.00
8942008.10.10 15:00s/l4460.101.35041.35041.3684-90.0010130.00
8952008.10.10 15:00s/l4400.101.34981.34981.3678-90.7810039.22
8962008.10.10 16:12t/p4470.101.35971.34571.359770.0010109.22
8972008.10.10 16:12buy4500.101.36011.35311.3671
8982008.10.10 16:12buy4510.101.36011.35211.3681
8992008.10.10 16:12buy4520.101.36011.35111.3691
9002008.10.10 16:13t/p4480.101.36071.34471.360780.0010189.22
9012008.10.10 16:41s/l4500.101.35311.35311.3671-70.0010119.22
9022008.10.10 16:41sell4530.101.35311.36011.3461
9032008.10.10 16:41sell4540.101.35311.36111.3451
9042008.10.10 16:41buy4550.101.35341.34441.3624
9052008.10.10 16:42s/l4510.101.35211.35211.3681-80.0010039.22
9062008.10.10 16:43s/l4520.101.35111.35111.3691-90.009949.22
9072008.10.10 17:51t/p4530.101.34611.36011.346170.0010019.22
9082008.10.10 17:51buy4560.101.34611.33911.3531
9092008.10.10 17:51buy4570.101.34611.33811.3541
9102008.10.10 17:51buy4580.101.34611.33711.3551
9112008.10.10 19:19t/p4540.101.34511.36111.345180.0010099.22
9122008.10.10 19:19s/l4550.101.34441.34441.3624-90.0010009.22
9132008.10.10 19:24s/l4490.101.34371.34371.3617-90.009919.22
9142008.10.10 19:39s/l4560.101.33911.33911.3531-70.009849.22
9152008.10.10 19:39buy4590.101.33941.33241.3464
9162008.10.10 19:39buy4600.101.33941.33141.3474
9172008.10.10 19:39buy4610.101.33941.33041.3484
9182008.10.10 19:41s/l4570.101.33811.33811.3541-80.009769.22
9192008.10.10 19:44s/l4580.101.33711.33711.3551-90.009679.22
9202008.10.10 20:27s/l4590.101.33241.33241.3464-70.009609.22
9212008.10.10 20:27buy4620.101.33271.32571.3397
9222008.10.10 20:27buy4630.101.33271.32471.3407
9232008.10.10 20:27buy4640.101.33271.32371.3417
9242008.10.10 20:27s/l4600.101.33141.33141.3474-80.009529.22
9252008.10.10 20:28s/l4610.101.33041.33041.3484-90.009439.22
9262008.10.10 21:28t/p4620.101.33971.32571.339770.009509.22
9272008.10.10 21:28buy4650.101.34001.33301.3470
9282008.10.10 21:28buy4660.101.34001.33201.3480
9292008.10.10 21:28buy4670.101.34001.33101.3490
9302008.10.10 21:28t/p4630.101.34071.32471.340780.009589.22
9312008.10.10 21:31t/p4640.101.34171.32371.341790.009679.22
9322008.10.13 00:02t/p4650.101.34701.33301.347069.229748.44
9332008.10.13 00:02t/p4660.101.34801.33201.348079.229827.66
9342008.10.13 00:02t/p4670.101.34901.33101.349089.229916.88
9352008.10.13 00:02buy4680.101.35841.35141.3654
9362008.10.13 00:02buy4690.101.35841.35041.3664
9372008.10.13 00:02buy4700.101.35841.34941.3674
9382008.10.13 04:46s/l4680.101.35141.35141.3654-70.009846.88
9392008.10.13 04:46buy4710.101.35171.34471.3587
9402008.10.13 04:46buy4720.101.35171.34371.3597
9412008.10.13 04:46buy4730.101.35171.34271.3607
9422008.10.13 04:47s/l4690.101.35041.35041.3664-80.009766.88
9432008.10.13 04:49s/l4700.101.34941.34941.3674-90.009676.88
9442008.10.13 08:04t/p4710.101.35871.34471.358770.009746.88
9452008.10.13 08:04sell4740.101.35871.36571.3517
9462008.10.13 08:04buy4750.101.35901.35101.3670
9472008.10.13 08:04buy4760.101.35901.35001.3680
9482008.10.13 08:05t/p4720.101.35971.34371.359780.009826.88
9492008.10.13 08:11t/p4730.101.36071.34271.360790.009916.88
9502008.10.13 08:37s/l4740.101.36571.36571.3517-70.009846.88
9512008.10.13 08:37sell4770.101.36541.37241.3584
9522008.10.13 08:37sell4780.101.36541.37341.3574
9532008.10.13 08:37buy4790.101.36571.35671.3747
9542008.10.13 08:47t/p4750.101.36701.35101.367080.009926.88
9552008.10.13 12:08t/p4770.101.35841.37241.358470.009996.88
9562008.10.13 12:08sell4800.101.35811.36511.3511
9572008.10.13 12:08sell4810.101.35811.36611.3501
9582008.10.13 12:08sell4820.101.35811.36711.3491
9592008.10.13 12:09t/p4780.101.35741.37341.357480.0010076.88
9602008.10.13 12:33s/l4790.101.35671.35671.3747-90.009986.88
9612008.10.13 14:31s/l4800.101.36511.36511.3511-70.009916.88
9622008.10.13 14:31buy4830.101.36511.35811.3721
9632008.10.13 14:31buy4840.101.36511.35711.3731
9642008.10.13 14:31sell4850.101.36481.37381.3558
9652008.10.13 14:36s/l4810.101.36611.36611.3501-80.009836.88
9662008.10.13 15:02s/l4820.101.36711.36711.3491-90.009746.88
9672008.10.13 15:06t/p4760.101.36801.35001.368090.009836.88
9682008.10.13 16:57s/l4830.101.35811.35811.3721-70.009766.88
9692008.10.13 16:57sell4860.101.35811.36511.3511
9702008.10.13 16:57sell4870.101.35811.36611.3501
9712008.10.13 16:57sell4880.101.35811.36711.3491
9722008.10.13 17:10s/l4840.101.35711.35711.3731-80.009686.88
9732008.10.13 17:43t/p4850.101.35581.37381.355890.009776.88
9742008.10.13 18:12t/p4860.101.35111.36511.351170.009846.88
9752008.10.13 18:12buy4890.101.35111.34411.3581
9762008.10.13 18:12buy4900.101.35111.34311.3591
9772008.10.13 18:12buy4910.101.35111.34211.3601
9782008.10.13 18:19t/p4870.101.35011.36611.350180.009926.88
9792008.10.13 18:20t/p4880.101.34911.36711.349190.0010016.88
9802008.10.13 21:39t/p4890.101.35811.34411.358170.0010086.88
9812008.10.13 21:39sell4920.101.35811.36511.3511
9822008.10.13 21:39sell4930.101.35811.36611.3501
9832008.10.13 21:39sell4940.101.35811.36711.3491
9842008.10.13 21:42t/p4900.101.35911.34311.359180.0010166.88
9852008.10.13 21:42t/p4910.101.36011.34211.360190.0010256.88
9862008.10.14 01:57s/l4920.101.36511.36511.3511-69.4810187.40
9872008.10.14 01:57sell4950.101.36481.37181.3578
9882008.10.14 01:57sell4960.101.36481.37281.3568
9892008.10.14 01:57sell4970.101.36481.37381.3558
9902008.10.14 02:16s/l4930.101.36611.36611.3501-79.4810107.92
9912008.10.14 02:16s/l4940.101.36711.36711.3491-89.4810018.44
9922008.10.14 12:05s/l4950.101.37181.37181.3578-70.009948.44
9932008.10.14 12:05sell4980.101.37151.37851.3645
9942008.10.14 12:05sell4990.101.37151.37951.3635
9952008.10.14 12:05sell5000.101.37151.38051.3625
9962008.10.14 12:30s/l4960.101.37281.37281.3568-80.009868.44
9972008.10.14 12:36s/l4970.101.37381.37381.3558-90.009778.44
9982008.10.14 16:24t/p4980.101.36451.37851.364570.009848.44
9992008.10.14 16:24sell5010.101.36411.37111.3571
10002008.10.14 16:24sell5020.101.36411.37211.3561
10012008.10.14 16:24sell5030.101.36411.37311.3551
10022008.10.14 16:37t/p4990.101.36351.37951.363580.009928.44
10032008.10.14 16:46t/p5000.101.36251.38051.362590.0010018.44
10042008.10.15 01:38t/p5010.101.35711.37111.357170.5210088.96
10052008.10.15 01:38buy5040.101.35701.35001.3640
10062008.10.15 01:38buy5050.101.35701.34901.3650
10072008.10.15 01:38buy5060.101.35701.34801.3660
10082008.10.15 02:00t/p5020.101.35611.37211.356180.5210169.48
10092008.10.15 02:02t/p5030.101.35511.37311.355190.5210260.00
10102008.10.15 12:30t/p5040.101.36401.35001.364070.0010330.00
10112008.10.15 12:30sell5070.101.36401.37101.3570
10122008.10.15 12:30sell5080.101.36401.37201.3560
10132008.10.15 12:30sell5090.101.36401.37301.3550
10142008.10.15 12:31t/p5050.101.36501.34901.365080.0010410.00
10152008.10.15 12:32t/p5060.101.36601.34801.366090.0010500.00
10162008.10.15 15:29t/p5070.101.35701.37101.357070.0010570.00
10172008.10.15 15:29buy5100.101.35691.34991.3639
10182008.10.15 15:29buy5110.101.35691.34891.3649
10192008.10.15 15:29buy5120.101.35691.34791.3659
10202008.10.15 15:32t/p5080.101.35601.37201.356080.0010650.00
10212008.10.15 16:41t/p5100.101.36391.34991.363970.0010720.00
10222008.10.15 16:41buy5130.101.36421.35721.3712
10232008.10.15 16:41sell5140.101.36391.37191.3559
10242008.10.15 16:41sell5150.101.36391.37291.3549
10252008.10.15 17:12s/l5130.101.35721.35721.3712-70.0010650.00
10262008.10.15 17:12buy5160.101.35751.35051.3645
10272008.10.15 17:12sell5170.101.35721.36521.3492
10282008.10.15 17:12sell5180.101.35721.36621.3482
10292008.10.15 18:06t/p5140.101.35591.37191.355980.0010730.00
10302008.10.15 18:07t/p5090.101.35501.37301.355090.0010820.00
10312008.10.15 18:09t/p5150.101.35491.37291.354990.0010910.00
10322008.10.15 19:56s/l5160.101.35051.35051.3645-70.0010840.00
10332008.10.15 19:56sell5190.101.35051.35751.3435
10342008.10.15 19:56sell5200.101.35051.35851.3425
10352008.10.15 19:56sell5210.101.35051.35951.3415
10362008.10.15 21:57s/l5110.101.34891.34891.3649-80.0010760.00
10372008.10.15 21:57t/p5170.101.34921.36521.349280.0010840.00
10382008.10.15 23:06s/l5120.101.34791.34791.3659-90.0010750.00
10392008.10.15 23:06t/p5180.101.34821.36621.348290.0010840.00
10402008.10.16 00:22t/p5190.101.34351.35751.343571.5610911.56
10412008.10.16 00:22sell5220.101.34321.35021.3362
10422008.10.16 00:22sell5230.101.34321.35121.3352
10432008.10.16 00:22sell5240.101.34321.35221.3342
10442008.10.16 02:44s/l5220.101.35021.35021.3362-70.0010841.56
10452008.10.16 02:44sell5250.101.34991.35691.3429
10462008.10.16 02:44sell5260.101.34991.35791.3419
10472008.10.16 02:44sell5270.101.34991.35891.3409
10482008.10.16 04:03s/l5230.101.35121.35121.3352-80.0010761.56
10492008.10.16 06:18t/p5250.101.34291.35691.342970.0010831.56
10502008.10.16 06:18sell5280.101.34261.34961.3356
10512008.10.16 06:18sell5290.101.34261.35061.3346
10522008.10.16 06:18sell5300.101.34261.35161.3336
10532008.10.16 06:18t/p5200.101.34251.35851.342581.5610913.12
10542008.10.16 06:25t/p5260.101.34191.35791.341980.0010993.12
10552008.10.16 06:26t/p5210.101.34151.35951.341591.5611084.68
10562008.10.16 06:26t/p5270.101.34091.35891.340990.0011174.68
10572008.10.16 06:40t/p5280.101.33561.34961.335670.0011244.68
10582008.10.16 06:40buy5310.101.33561.32861.3426
10592008.10.16 06:40sell5320.101.33531.34331.3273
10602008.10.16 06:40sell5330.101.33531.34431.3263
10612008.10.16 07:10t/p5310.101.34261.32861.342670.0011314.68
10622008.10.16 07:10buy5340.101.34291.33591.3499
10632008.10.16 07:10buy5350.101.34291.33491.3509
10642008.10.16 07:10buy5360.101.34291.33391.3519
10652008.10.16 07:11s/l5320.101.34331.34331.3273-80.0011234.68
10662008.10.16 07:11s/l5330.101.34431.34431.3263-90.0011144.68
10672008.10.16 07:39s/l5340.101.33591.33591.3499-70.0011074.68
10682008.10.16 07:39buy5370.101.33611.32911.3431
10692008.10.16 07:39buy5380.101.33611.32811.3441
10702008.10.16 07:39buy5390.101.33611.32711.3451
10712008.10.16 07:41s/l5350.101.33491.33491.3509-80.0010994.68
10722008.10.16 10:01t/p5370.101.34311.32911.343170.0011064.68
10732008.10.16 10:01buy5400.101.34341.33641.3504
10742008.10.16 10:01sell5410.101.34311.35111.3351
10752008.10.16 10:01sell5420.101.34311.35211.3341
10762008.10.16 10:05t/p5380.101.34411.32811.344180.0011144.68
10772008.10.16 10:07t/p5390.101.34511.32711.345190.0011234.68
10782008.10.16 13:14s/l5290.101.35061.35061.3346-80.0011154.68
10792008.10.16 13:14t/p5400.101.35041.33641.350470.0011224.68
10802008.10.16 13:14sell5430.101.35041.35741.3434
10812008.10.16 13:14sell5440.101.35041.35841.3424
10822008.10.16 13:14sell5450.101.35041.35941.3414
10832008.10.16 13:14s/l5410.101.35111.35111.3351-80.0011144.68
10842008.10.16 13:27s/l5300.101.35161.35161.3336-90.0011054.68
10852008.10.16 13:27s/l5420.101.35211.35211.3341-90.0010964.68
10862008.10.16 13:27s/l5240.101.35221.35221.3342-90.0010874.68
10872008.10.16 13:27t/p5360.101.35191.33391.351990.0010964.68
10882008.10.16 16:04t/p5430.101.34341.35741.343470.0011034.68
10892008.10.16 16:04buy5460.101.34341.33641.3504
10902008.10.16 16:04buy5470.101.34341.33541.3514
10912008.10.16 16:04sell5480.101.34311.35211.3341
10922008.10.16 16:10t/p5440.101.34241.35841.342480.0011114.68
10932008.10.16 16:11t/p5450.101.34141.35941.341490.0011204.68
10942008.10.17 01:07t/p5460.101.35041.33641.350469.2211273.90
10952008.10.17 01:07sell5490.101.35041.35741.3434
10962008.10.17 01:07sell5500.101.35041.35841.3424
10972008.10.17 01:07sell5510.101.35041.35941.3414
10982008.10.17 02:13t/p5470.101.35141.33541.351479.2211353.12
10992008.10.17 03:43t/p5490.101.34341.35741.343470.0011423.12
11002008.10.17 03:43buy5520.101.34341.33641.3504
11012008.10.17 03:43buy5530.101.34341.33541.3514
11022008.10.17 03:43sell5540.101.34311.35211.3341
11032008.10.17 07:03t/p5520.101.35041.33641.350470.0011493.12
11042008.10.17 07:03sell5550.101.35041.35741.3434
11052008.10.17 07:03sell5560.101.35041.35841.3424
11062008.10.17 07:03sell5570.101.35041.35941.3414
11072008.10.17 10:02t/p5550.101.34341.35741.343470.0011563.12
11082008.10.17 10:02sell5580.101.34301.35001.3360
11092008.10.17 10:02sell5590.101.34301.35101.3350
11102008.10.17 10:02sell5600.101.34301.35201.3340
11112008.10.17 11:22t/p5500.101.34241.35841.342480.0011643.12
11122008.10.17 11:22t/p5560.101.34241.35841.342480.0011723.12
11132008.10.17 12:08t/p5510.101.34141.35941.341490.0011813.12
11142008.10.17 12:08t/p5570.101.34141.35941.341490.0011903.12
11152008.10.20 06:51s/l5580.101.35001.35001.3360-69.4811833.64
11162008.10.20 06:51sell5610.101.34971.35671.3427
11172008.10.20 06:51sell5620.101.34971.35771.3417
11182008.10.20 06:51sell5630.101.34971.35871.3407
11192008.10.20 08:44s/l5590.101.35101.35101.3350-79.4811754.16
11202008.10.20 08:45t/p5530.101.35141.33541.351479.2211833.38
11212008.10.20 08:45s/l5600.101.35201.35201.3340-89.4811743.90
11222008.10.20 08:52s/l5480.101.35211.35211.3341-88.9611654.94
11232008.10.20 08:52s/l5540.101.35211.35211.3341-89.4811565.46
11242008.10.20 13:08t/p5610.101.34271.35671.342770.0011635.46
11252008.10.20 13:08sell5640.101.34241.34941.3354
11262008.10.20 13:08sell5650.101.34241.35041.3344
11272008.10.20 13:08sell5660.101.34241.35141.3334
11282008.10.20 13:16t/p5620.101.34171.35771.341780.0011715.46
11292008.10.20 13:23t/p5630.101.34071.35871.340790.0011805.46
11302008.10.20 15:32t/p5640.101.33541.34941.335470.0011875.46
11312008.10.20 15:32sell5670.101.33511.34211.3281
11322008.10.20 15:32sell5680.101.33511.34311.3271
11332008.10.20 15:32sell5690.101.33511.34411.3261
11342008.10.20 15:33t/p5650.101.33441.35041.334480.0011955.46
11352008.10.20 15:34t/p5660.101.33341.35141.333490.0012045.46
11362008.10.21 08:42t/p5670.101.32811.34211.328170.5212115.98
11372008.10.21 08:42sell5700.101.32771.33471.3207
11382008.10.21 08:42sell5710.101.32771.33571.3197
11392008.10.21 08:42sell5720.101.32771.33671.3187
11402008.10.21 08:46t/p5680.101.32711.34311.327180.5212196.50
11412008.10.21 08:46t/p5690.101.32611.34411.326190.5212287.02
11422008.10.21 13:37t/p5700.101.32071.33471.320770.0012357.02
11432008.10.21 13:37sell5730.101.32041.32741.3134
11442008.10.21 13:37sell5740.101.32041.32841.3124
11452008.10.21 13:37sell5750.101.32041.32941.3114
11462008.10.21 14:03t/p5710.101.31971.33571.319780.0012437.02
11472008.10.21 14:04t/p5720.101.31871.33671.318790.0012527.02
11482008.10.21 17:46t/p5730.101.31341.32741.313470.0012597.02
11492008.10.21 17:46sell5760.101.31311.32011.3061
11502008.10.21 17:46sell5770.101.31311.32111.3051
11512008.10.21 17:46sell5780.101.31311.32211.3041
11522008.10.21 17:46t/p5740.101.31241.32841.312480.0012677.02
11532008.10.21 17:51t/p5750.101.31141.32941.311490.0012767.02
11542008.10.21 21:50t/p5760.101.30611.32011.306170.0012837.02
11552008.10.21 21:50sell5790.101.30581.31281.2988
11562008.10.21 21:50sell5800.101.30581.31381.2978
11572008.10.21 21:50sell5810.101.30581.31481.2968
11582008.10.22 01:30t/p5770.101.30511.32111.305180.5212917.54
11592008.10.22 01:30t/p5780.101.30411.32211.304190.5213008.06
11602008.10.22 04:15t/p5790.101.29881.31281.298870.5213078.58
11612008.10.22 04:15sell5820.101.29851.30551.2915
11622008.10.22 04:15sell5830.101.29851.30651.2905
11632008.10.22 04:15sell5840.101.29851.30751.2895
11642008.10.22 04:20t/p5800.101.29781.31381.297880.5213159.10
11652008.10.22 04:28t/p5810.101.29681.31481.296890.5213249.62
11662008.10.22 05:43t/p5820.101.29151.30551.291570.0013319.62
11672008.10.22 05:43buy5850.101.29151.28451.2985
11682008.10.22 05:43buy5860.101.29151.28351.2995
11692008.10.22 05:43sell5870.101.29121.30021.2822
11702008.10.22 06:15t/p5830.101.29051.30651.290580.0013399.62
11712008.10.22 06:15t/p5840.101.28951.30751.289590.0013489.62
11722008.10.22 06:17s/l5850.101.28451.28451.2985-70.0013419.62
11732008.10.22 06:17sell5880.101.28431.29131.2773
11742008.10.22 06:17sell5890.101.28431.29231.2763
11752008.10.22 06:17sell5900.101.28431.29331.2753
11762008.10.22 06:18s/l5860.101.28351.28351.2995-80.0013339.62
11772008.10.22 06:25t/p5870.101.28221.30021.282290.0013429.62
11782008.10.22 06:29t/p5880.101.27731.29131.277370.0013499.62
11792008.10.22 06:29sell5910.101.27671.28371.2697
11802008.10.22 06:29sell5920.101.27671.28471.2687
11812008.10.22 06:29sell5930.101.27671.28571.2677
11822008.10.22 06:29t/p5890.101.27631.29231.276380.0013579.62
11832008.10.22 06:29t/p5900.101.27531.29331.275390.0013669.62
11842008.10.22 06:38s/l5910.101.28371.28371.2697-70.0013599.62
11852008.10.22 06:38sell5940.101.28341.29041.2764
11862008.10.22 06:38sell5950.101.28341.29141.2754
11872008.10.22 06:38sell5960.101.28341.29241.2744
11882008.10.22 07:03s/l5920.101.28471.28471.2687-80.0013519.62
11892008.10.22 07:09s/l5930.101.28571.28571.2677-90.0013429.62
11902008.10.22 09:09s/l5940.101.29041.29041.2764-70.0013359.62
11912008.10.22 09:09sell5970.101.29011.29711.2831
11922008.10.22 09:09sell5980.101.29011.29811.2821
11932008.10.22 09:09sell5990.101.29011.29911.2811
11942008.10.22 09:35t/p5970.101.28311.29711.283170.0013429.62
11952008.10.22 09:35sell6000.101.28281.28981.2758
11962008.10.22 09:35sell6010.101.28281.29081.2748
11972008.10.22 09:35sell6020.101.28281.29181.2738
11982008.10.22 09:37t/p5980.101.28211.29811.282180.0013509.62
11992008.10.22 10:34s/l6000.101.28981.28981.2758-70.0013439.62
12002008.10.22 10:34sell6030.101.28951.29651.2825
12012008.10.22 10:34sell6040.101.28951.29751.2815
12022008.10.22 10:34sell6050.101.28951.29851.2805
12032008.10.22 10:39s/l6010.101.29081.29081.2748-80.0013359.62
12042008.10.22 10:41s/l5950.101.29141.29141.2754-80.0013279.62
12052008.10.22 10:42s/l6020.101.29181.29181.2738-90.0013189.62
12062008.10.22 10:47s/l5960.101.29241.29241.2744-90.0013099.62
12072008.10.22 16:02t/p6030.101.28251.29651.282570.0013169.62
12082008.10.22 16:02sell6060.101.28221.28921.2752
12092008.10.22 16:02sell6070.101.28221.29021.2742
12102008.10.22 16:02sell6080.101.28221.29121.2732
12112008.10.22 16:03t/p6040.101.28151.29751.281580.0013249.62
12122008.10.22 16:03t/p5990.101.28111.29911.281190.0013339.62
12132008.10.22 16:03t/p6050.101.28051.29851.280590.0013429.62
12142008.10.22 16:48s/l6060.101.28921.28921.2752-70.0013359.62
12152008.10.22 16:48sell6090.101.28891.29591.2819
12162008.10.22 16:48sell6100.101.28891.29691.2809
12172008.10.22 16:48sell6110.101.28891.29791.2799
12182008.10.22 16:53s/l6070.101.29021.29021.2742-80.0013279.62
12192008.10.22 17:00s/l6080.101.29121.29121.2732-90.0013189.62
12202008.10.22 21:40t/p6090.101.28191.29591.281970.0013259.62
12212008.10.22 21:40sell6120.101.28161.28861.2746
12222008.10.22 21:40sell6130.101.28161.28961.2736
12232008.10.22 21:40sell6140.101.28161.29061.2726
12242008.10.23 01:03t/p6100.101.28091.29691.280981.5613341.18
12252008.10.23 01:03t/p6110.101.27991.29791.279991.5613432.74
12262008.10.23 01:28t/p6120.101.27461.28861.274671.5613504.30
12272008.10.23 01:28sell6150.101.27421.28121.2672
12282008.10.23 01:28sell6160.101.27421.28221.2662
12292008.10.23 01:28sell6170.101.27421.28321.2652
12302008.10.23 01:28t/p6130.101.27361.28961.273681.5613585.86
12312008.10.23 02:09s/l6150.101.28121.28121.2672-70.0013515.86
12322008.10.23 02:09sell6180.101.28111.28811.2741
12332008.10.23 02:09sell6190.101.28111.28911.2731
12342008.10.23 02:09sell6200.101.28111.29011.2721
12352008.10.23 02:09s/l6160.101.28221.28221.2662-80.0013435.86
12362008.10.23 02:09s/l6170.101.28321.28321.2652-90.0013345.86
12372008.10.23 05:47t/p6180.101.27411.28811.274170.0013415.86
12382008.10.23 05:47sell6210.101.27381.28081.2668
12392008.10.23 05:47sell6220.101.27381.28181.2658
12402008.10.23 05:47sell6230.101.27381.28281.2648
12412008.10.23 06:58s/l6210.101.28081.28081.2668-70.0013345.86
12422008.10.23 06:58sell6240.101.28051.28751.2735
12432008.10.23 06:58sell6250.101.28051.28851.2725
12442008.10.23 06:58sell6260.101.28051.28951.2715
12452008.10.23 06:58s/l6220.101.28181.28181.2658-80.0013265.86
12462008.10.23 08:19s/l6230.101.28281.28281.2648-90.0013175.86
12472008.10.23 16:54s/l6240.101.28751.28751.2735-70.0013105.86
12482008.10.23 16:54sell6270.101.28721.29421.2802
12492008.10.23 16:54sell6280.101.28721.29521.2792
12502008.10.23 16:54sell6290.101.28721.29621.2782
12512008.10.23 16:59s/l6250.101.28851.28851.2725-80.0013025.86
12522008.10.23 17:52s/l6190.101.28911.28911.2731-80.0012945.86
12532008.10.23 21:47s/l6260.101.28951.28951.2715-90.0012855.86
12542008.10.23 21:47s/l6200.101.29011.29011.2721-90.0012765.86
12552008.10.23 21:47s/l6140.101.29061.29061.2726-88.4412677.42
12562008.10.23 23:01s/l6270.101.29421.29421.2802-70.0012607.42
12572008.10.23 23:01sell6300.101.29391.30091.2869
12582008.10.23 23:01sell6310.101.29391.30191.2859
12592008.10.23 23:01sell6320.101.29391.30291.2849
12602008.10.23 23:03s/l6280.101.29521.29521.2792-80.0012527.42
12612008.10.23 23:03s/l6290.101.29621.29621.2782-90.0012437.42
12622008.10.24 02:15t/p6300.101.28691.30091.286970.5212507.94
12632008.10.24 02:15sell6330.101.28661.29361.2796
12642008.10.24 02:15sell6340.101.28661.29461.2786
12652008.10.24 02:15sell6350.101.28661.29561.2776
12662008.10.24 02:57t/p6310.101.28591.30191.285980.5212588.46
12672008.10.24 02:57t/p6320.101.28491.30291.284990.5212678.98
12682008.10.24 04:34t/p6330.101.27961.29361.279670.0012748.98
12692008.10.24 04:34sell6360.101.27921.28621.2722
12702008.10.24 04:34sell6370.101.27921.28721.2712
12712008.10.24 04:34sell6380.101.27921.28821.2702
12722008.10.24 04:35t/p6340.101.27861.29461.278680.0012828.98
12732008.10.24 04:35t/p6350.101.27761.29561.277690.0012918.98
12742008.10.24 08:54t/p6360.101.27221.28621.272270.0012988.98
12752008.10.24 08:54sell6390.101.27191.27891.2649
12762008.10.24 08:54sell6400.101.27191.27991.2639
12772008.10.24 08:54sell6410.101.27191.28091.2629
12782008.10.24 08:54t/p6370.101.27121.28721.271280.0013068.98
12792008.10.24 08:54t/p6380.101.27021.28821.270290.0013158.98
12802008.10.24 09:34t/p6390.101.26491.27891.264970.0013228.98
12812008.10.24 09:34sell6420.101.26461.27161.2576
12822008.10.24 09:34sell6430.101.26461.27261.2566
12832008.10.24 09:34sell6440.101.26461.27361.2556
12842008.10.24 09:37t/p6400.101.26391.27991.263980.0013308.98
12852008.10.24 09:37t/p6410.101.26291.28091.262990.0013398.98
12862008.10.24 10:38t/p6420.101.25761.27161.257670.0013468.98
12872008.10.24 10:38sell6450.101.25731.26431.2503
12882008.10.24 10:38sell6460.101.25731.26531.2493
12892008.10.24 10:38sell6470.101.25731.26631.2483
12902008.10.24 10:39t/p6430.101.25661.27261.256680.0013548.98
12912008.10.24 10:40t/p6440.101.25561.27361.255690.0013638.98
12922008.10.24 11:35t/p6450.101.25031.26431.250370.0013708.98
12932008.10.24 11:35sell6480.101.25001.25701.2430
12942008.10.24 11:35sell6490.101.25001.25801.2420
12952008.10.24 11:35sell6500.101.25001.25901.2410
12962008.10.24 11:57s/l6480.101.25701.25701.2430-70.0013638.98
12972008.10.24 11:57sell6510.101.25681.26381.2498
12982008.10.24 11:57sell6520.101.25681.26481.2488
12992008.10.24 11:57sell6530.101.25681.26581.2478
13002008.10.24 11:57s/l6490.101.25801.25801.2420-80.0013558.98
13012008.10.24 12:19s/l6500.101.25901.25901.2410-90.0013468.98
13022008.10.24 14:39s/l6510.101.26381.26381.2498-70.0013398.98
13032008.10.24 14:39sell6540.101.26351.27051.2565
13042008.10.24 14:39sell6550.101.26351.27151.2555
13052008.10.24 14:39sell6560.101.26351.27251.2545
13062008.10.24 14:39s/l6520.101.26481.26481.2488-80.0013318.98
13072008.10.24 14:40s/l6460.101.26531.26531.2493-80.0013238.98
13082008.10.24 14:40s/l6530.101.26581.26581.2478-90.0013148.98
13092008.10.24 14:40s/l6470.101.26631.26631.2483-90.0013058.98
13102008.10.24 15:54s/l6540.101.27051.27051.2565-70.0012988.98
13112008.10.24 15:54sell6570.101.27021.27721.2632
13122008.10.24 15:54sell6580.101.27021.27821.2622
13132008.10.24 15:58s/l6550.101.27151.27151.2555-80.0012908.98
13142008.10.24 15:58s/l6560.101.27251.27251.2545-90.0012818.98
13152008.10.24 19:45t/p6570.101.26321.27721.263270.0012888.98
13162008.10.24 19:45sell6590.101.26291.26991.2559
13172008.10.24 19:45sell6600.101.26291.27091.2549
13182008.10.24 19:45sell6610.101.26291.27191.2539
13192008.10.24 19:49t/p6580.101.26221.27821.262280.0012968.98
13202008.10.27 00:05t/p6590.101.25591.26991.255970.5213039.50
13212008.10.27 00:05sell6620.101.25541.26241.2484
13222008.10.27 00:05sell6630.101.25541.26341.2474
13232008.10.27 00:05sell6640.101.25541.26441.2464
13242008.10.27 00:54s/l6620.101.26241.26241.2484-70.0012969.50
13252008.10.27 00:54sell6650.101.26221.26921.2552
13262008.10.27 00:54sell6660.101.26221.27021.2542
13272008.10.27 00:54sell6670.101.26221.27121.2532
13282008.10.27 01:00s/l6630.101.26341.26341.2474-80.0012889.50
13292008.10.27 01:01s/l6640.101.26441.26441.2464-90.0012799.50
13302008.10.27 02:35t/p6650.101.25521.26921.255270.0012869.50
13312008.10.27 02:35sell6680.101.25481.26181.2478
13322008.10.27 02:35sell6690.101.25481.26281.2468
13332008.10.27 02:35sell6700.101.25481.26381.2458
13342008.10.27 02:36t/p6600.101.25491.27091.254980.5212950.02
13352008.10.27 02:36t/p6660.101.25421.27021.254280.0013030.02
13362008.10.27 04:38s/l6680.101.26181.26181.2478-70.0012960.02
13372008.10.27 04:38sell6710.101.26151.26851.2545
13382008.10.27 04:38sell6720.101.26151.26951.2535
13392008.10.27 04:38sell6730.101.26151.27051.2525
13402008.10.27 05:48s/l6690.101.26281.26281.2468-80.0012880.02
13412008.10.27 06:13t/p6710.101.25451.26851.254570.0012950.02
13422008.10.27 06:13sell6740.101.25411.26111.2471
13432008.10.27 06:13sell6750.101.25411.26211.2461
13442008.10.27 06:13sell6760.101.25411.26311.2451
13452008.10.27 06:14t/p6610.101.25391.27191.253990.5213040.54
13462008.10.27 06:15t/p6720.101.25351.26951.253580.0013120.54
13472008.10.27 06:16t/p6670.101.25321.27121.253290.0013210.54
13482008.10.27 06:16t/p6730.101.25251.27051.252590.0013300.54
13492008.10.27 08:12t/p6740.101.24711.26111.247170.0013370.54
13502008.10.27 08:12sell6770.101.24681.25381.2398
13512008.10.27 08:12sell6780.101.24681.25481.2388
13522008.10.27 08:12sell6790.101.24681.25581.2378
13532008.10.27 08:43t/p6750.101.24611.26211.246180.0013450.54
13542008.10.27 08:49t/p6700.101.24581.26381.245890.0013540.54
13552008.10.27 08:50t/p6760.101.24511.26311.245190.0013630.54
13562008.10.27 09:29t/p6770.101.23981.25381.239870.0013700.54
13572008.10.27 09:29sell6800.101.23951.24651.2325
13582008.10.27 09:29sell6810.101.23951.24751.2315
13592008.10.27 09:29sell6820.101.23951.24851.2305
13602008.10.27 09:37t/p6780.101.23881.25481.238880.0013780.54
13612008.10.27 09:37t/p6790.101.23781.25581.237890.0013870.54
13622008.10.27 11:39s/l6800.101.24651.24651.2325-70.0013800.54
13632008.10.27 11:39sell6830.101.24621.25321.2392
13642008.10.27 11:39sell6840.101.24621.25421.2382
13652008.10.27 11:39sell6850.101.24621.25521.2372
13662008.10.27 11:47s/l6810.101.24751.24751.2315-80.0013720.54
13672008.10.27 17:05s/l6820.101.24851.24851.2305-90.0013630.54
13682008.10.27 17:55s/l6830.101.25321.25321.2392-70.0013560.54
13692008.10.27 17:55sell6860.101.25291.25991.2459
13702008.10.27 17:55sell6870.101.25291.26091.2449
13712008.10.27 17:55sell6880.101.25291.26191.2439
13722008.10.27 17:56s/l6840.101.25421.25421.2382-80.0013480.54
13732008.10.27 18:23s/l6850.101.25521.25521.2372-90.0013390.54
13742008.10.27 22:12t/p6860.101.24591.25991.245970.0013460.54
13752008.10.27 22:12sell6890.101.24561.25261.2386
13762008.10.27 22:12sell6900.101.24561.25361.2376
13772008.10.27 22:12sell6910.101.24561.25461.2366
13782008.10.28 00:30t/p6870.101.24491.26091.244980.5213541.06
13792008.10.28 00:30t/p6880.101.24391.26191.243990.5213631.58
13802008.10.28 02:04t/p6890.101.23861.25261.238670.5213702.10
13812008.10.28 02:04sell6920.101.23821.24521.2312
13822008.10.28 02:04sell6930.101.23821.24621.2302
13832008.10.28 02:04sell6940.101.23821.24721.2292
13842008.10.28 02:04t/p6900.101.23761.25361.237680.5213782.62
13852008.10.28 02:05t/p6910.101.23661.25461.236690.5213873.14
13862008.10.28 04:42s/l6920.101.24521.24521.2312-70.0013803.14
13872008.10.28 04:42sell6950.101.24511.25211.2381
13882008.10.28 04:42sell6960.101.24511.25311.2371
13892008.10.28 04:42sell6970.101.24511.25411.2361
13902008.10.28 04:44s/l6930.101.24621.24621.2302-80.0013723.14
13912008.10.28 05:42s/l6940.101.24721.24721.2292-90.0013633.14
13922008.10.28 06:40s/l6950.101.25211.25211.2381-70.0013563.14
13932008.10.28 06:40buy6980.101.25211.24511.2591
13942008.10.28 06:40buy6990.101.25211.24411.2601
13952008.10.28 06:40buy7000.101.25211.24311.2611
13962008.10.28 06:45s/l6960.101.25311.25311.2371-80.0013483.14
13972008.10.28 06:45s/l6970.101.25411.25411.2361-90.0013393.14
13982008.10.28 15:53s/l6980.101.24511.24511.2591-70.0013323.14
13992008.10.28 15:53buy7010.101.24541.23841.2524
14002008.10.28 15:53sell7020.101.24511.25311.2371
14012008.10.28 15:53buy7030.101.24541.23641.2544
14022008.10.28 19:17t/p7010.101.25241.23841.252470.0013393.14
14032008.10.28 19:17sell7040.101.25241.25941.2454
14042008.10.28 19:17sell7050.101.25241.26041.2444
14052008.10.28 19:17sell7060.101.25241.26141.2434
14062008.10.28 19:21s/l7020.101.25311.25311.2371-80.0013313.14
14072008.10.28 19:27t/p7030.101.25441.23641.254490.0013403.14
14082008.10.28 19:52s/l7040.101.25941.25941.2454-70.0013333.14
14092008.10.28 19:52buy7070.101.25941.25241.2664
14102008.10.28 19:52buy7080.101.25941.25141.2674
14112008.10.28 19:52sell7090.101.25911.26811.2501
14122008.10.28 19:53t/p6990.101.26011.24411.260180.0013413.14
14132008.10.28 19:53s/l7050.101.26041.26041.2444-80.0013333.14
14142008.10.28 19:53t/p7000.101.26111.24311.261190.0013423.14
14152008.10.28 19:53s/l7060.101.26141.26141.2434-90.0013333.14
14162008.10.28 20:21t/p7070.101.26641.25241.266470.0013403.14
14172008.10.28 20:21sell7100.101.26641.27341.2594
14182008.10.28 20:21sell7110.101.26641.27441.2584
14192008.10.28 20:21sell7120.101.26641.27541.2574
14202008.10.28 20:28t/p7080.101.26741.25141.267480.0013483.14
14212008.10.28 20:57s/l7090.101.26811.26811.2501-90.0013393.14
14222008.10.28 21:23s/l7100.101.27341.27341.2594-70.0013323.14
14232008.10.28 21:23buy7130.101.27361.26661.2806
14242008.10.28 21:23buy7140.101.27361.26561.2816
14252008.10.28 21:23sell7150.101.27331.28231.2643
14262008.10.28 21:43s/l7110.101.27441.27441.2584-80.0013243.14
14272008.10.28 22:42s/l7120.101.27541.27541.2574-90.0013153.14
14282008.10.28 23:55t/p7130.101.28061.26661.280670.0013223.14
14292008.10.28 23:55sell7160.101.28061.28761.2736
14302008.10.28 23:55sell7170.101.28061.28861.2726
14312008.10.28 23:55sell7180.101.28061.28961.2716
14322008.10.28 23:57t/p7140.101.28161.26561.281680.0013303.14
14332008.10.28 23:57s/l7150.101.28231.28231.2643-90.0013213.14
14342008.10.29 01:58t/p7160.101.27361.28761.273670.5213283.66
14352008.10.29 01:58sell7190.101.27331.28031.2663
14362008.10.29 01:58sell7200.101.27331.28131.2653
14372008.10.29 01:58sell7210.101.27331.28231.2643
14382008.10.29 02:07t/p7170.101.27261.28861.272680.5213364.18
14392008.10.29 02:30t/p7180.101.27161.28961.271690.5213454.70
14402008.10.29 06:03t/p7190.101.26631.28031.266370.0013524.70
14412008.10.29 06:03sell7220.101.26601.27301.2590
14422008.10.29 06:03sell7230.101.26601.27401.2580
14432008.10.29 06:03sell7240.101.26601.27501.2570
14442008.10.29 06:04t/p7200.101.26531.28131.265380.0013604.70
14452008.10.29 06:18t/p7210.101.26431.28231.264390.0013694.70
14462008.10.29 06:48s/l7220.101.27301.27301.2590-70.0013624.70
14472008.10.29 06:48buy7250.101.27301.26601.2800
14482008.10.29 06:48sell7260.101.27271.28071.2647
14492008.10.29 06:48sell7270.101.27271.28171.2637
14502008.10.29 07:07s/l7230.101.27401.27401.2580-80.0013544.70
14512008.10.29 07:41s/l7240.101.27501.27501.2570-90.0013454.70
14522008.10.29 11:40t/p7250.101.28001.26601.280070.0013524.70
14532008.10.29 11:40sell7280.101.28001.28701.2730
14542008.10.29 11:40sell7290.101.28001.28801.2720
14552008.10.29 11:40sell7300.101.28001.28901.2710
14562008.10.29 11:40s/l7260.101.28071.28071.2647-80.0013444.70
14572008.10.29 11:41s/l7270.101.28171.28171.2637-90.0013354.70
14582008.10.29 15:04s/l7280.101.28701.28701.2730-70.0013284.70
14592008.10.29 15:04buy7310.101.28701.28001.2940
14602008.10.29 15:04buy7320.101.28701.27901.2950
14612008.10.29 15:04buy7330.101.28701.27801.2960
14622008.10.29 15:04s/l7290.101.28801.28801.2720-80.0013204.70
14632008.10.29 15:05s/l7300.101.28901.28901.2710-90.0013114.70
14642008.10.29 15:23t/p7310.101.29401.28001.294070.0013184.70
14652008.10.29 15:23buy7340.101.29431.28731.3013
14662008.10.29 15:23buy7350.101.29431.28631.3023
14672008.10.29 15:23buy7360.101.29431.28531.3033
14682008.10.29 15:24t/p7320.101.29501.27901.295080.0013264.70
14692008.10.29 15:26t/p7330.101.29601.27801.296090.0013354.70
14702008.10.29 16:54s/l7340.101.28731.28731.3013-70.0013284.70
14712008.10.29 16:54buy7370.101.28761.28061.2946
14722008.10.29 16:54buy7380.101.28761.27961.2956
14732008.10.29 16:54sell7390.101.28731.29631.2783
14742008.10.29 16:58s/l7350.101.28631.28631.3023-80.0013204.70
14752008.10.29 16:58s/l7360.101.28531.28531.3033-90.0013114.70
14762008.10.29 17:39t/p7370.101.29461.28061.294670.0013184.70
14772008.10.29 17:39sell7400.101.29461.30161.2876
14782008.10.29 17:39sell7410.101.29461.30261.2866
14792008.10.29 17:39sell7420.101.29461.30361.2856
14802008.10.29 18:05t/p7400.101.28761.30161.287670.0013254.70
14812008.10.29 18:05sell7430.101.28731.29431.2803
14822008.10.29 18:05sell7440.101.28731.29531.2793
14832008.10.29 18:05sell7450.101.28731.29631.2783
14842008.10.29 18:07t/p7410.101.28661.30261.286680.0013334.70
14852008.10.29 19:08s/l7430.101.29431.29431.2803-70.0013264.70
14862008.10.29 19:08buy7460.101.29431.28731.3013
14872008.10.29 19:08buy7470.101.29431.28631.3023
14882008.10.29 19:08buy7480.101.29431.28531.3033
14892008.10.29 19:12s/l7440.101.29531.29531.2793-80.0013184.70
14902008.10.29 19:12t/p7380.101.29561.27961.295680.0013264.70
14912008.10.29 19:22s/l7460.101.28731.28731.3013-70.0013194.70
14922008.10.29 19:22buy7490.101.28761.28061.2946
14932008.10.29 19:22buy7500.101.28761.27961.2956
14942008.10.29 19:22buy7510.101.28761.27861.2966
14952008.10.29 19:22s/l7470.101.28631.28631.3023-80.0013114.70
14962008.10.29 19:25t/p7420.101.28561.30361.285690.0013204.70
14972008.10.29 19:25s/l7480.101.28531.28531.3033-90.0013114.70
14982008.10.29 20:22t/p7490.101.29461.28061.294670.0013184.70
14992008.10.29 20:22buy7520.101.29491.28791.3019
15002008.10.29 20:22buy7530.101.29491.28691.3029
15012008.10.29 20:22sell7540.101.29461.30361.2856
15022008.10.29 20:38t/p7500.101.29561.27961.295680.0013264.70
15032008.10.29 20:38s/l7390.101.29631.29631.2783-90.0013174.70
15042008.10.29 20:38s/l7450.101.29631.29631.2783-90.0013084.70
15052008.10.29 20:38t/p7510.101.29661.27861.296690.0013174.70
15062008.10.30 01:21t/p7520.101.30191.28791.301967.6613242.36
15072008.10.30 01:21buy7550.101.30241.29541.3094
15082008.10.30 01:21buy7560.101.30241.29441.3104
15092008.10.30 01:21buy7570.101.30241.29341.3114
15102008.10.30 01:21t/p7530.101.30291.28691.302977.6613320.02
15112008.10.30 01:23s/l7540.101.30361.30361.2856-88.4413231.58
15122008.10.30 02:06t/p7550.101.30941.29541.309470.0013301.58
15132008.10.30 02:06sell7580.101.30941.31641.3024
15142008.10.30 02:06sell7590.101.30941.31741.3014
15152008.10.30 02:06sell7600.101.30941.31841.3004
15162008.10.30 02:06t/p7560.101.31041.29441.310480.0013381.58
15172008.10.30 02:13t/p7570.101.31141.29341.311490.0013471.58
15182008.10.30 02:18s/l7580.101.31641.31641.3024-70.0013401.58
15192008.10.30 02:18sell7610.101.31611.32311.3091
15202008.10.30 02:18sell7620.101.31611.32411.3081
15212008.10.30 02:18sell7630.101.31611.32511.3071
15222008.10.30 02:18s/l7590.101.31741.31741.3014-80.0013321.58
15232008.10.30 02:19s/l7600.101.31841.31841.3004-90.0013231.58
15242008.10.30 03:37s/l7610.101.32311.32311.3091-70.0013161.58
15252008.10.30 03:37buy7640.101.32311.31611.3301
15262008.10.30 03:37buy7650.101.32311.31511.3311
15272008.10.30 03:37sell7660.101.32281.33181.3138
15282008.10.30 03:40s/l7620.101.32411.32411.3081-80.0013081.58
15292008.10.30 03:41s/l7630.101.32511.32511.3071-90.0012991.58
15302008.10.30 07:12s/l7640.101.31611.31611.3301-70.0012921.58
15312008.10.30 07:12sell7670.101.31611.32311.3091
15322008.10.30 07:12sell7680.101.31611.32411.3081
15332008.10.30 07:12buy7690.101.31641.30741.3254
15342008.10.30 07:14s/l7650.101.31511.31511.3311-80.0012841.58
15352008.10.30 07:17t/p7660.101.31381.33181.313890.0012931.58
15362008.10.30 08:20s/l7670.101.32311.32311.3091-70.0012861.58
15372008.10.30 08:20buy7700.101.32311.31611.3301
15382008.10.30 08:20buy7710.101.32311.31511.3311
15392008.10.30 08:20buy7720.101.32311.31411.3321
15402008.10.30 09:25s/l7700.101.31611.31611.3301-70.0012791.58
15412008.10.30 09:25sell7730.101.31601.32301.3090
15422008.10.30 09:25sell7740.101.31601.32401.3080
15432008.10.30 09:25sell7750.101.31601.32501.3070
15442008.10.30 09:28s/l7710.101.31511.31511.3311-80.0012711.58
15452008.10.30 10:01s/l7720.101.31411.31411.3321-90.0012621.58
15462008.10.30 10:30t/p7730.101.30901.32301.309070.0012691.58
15472008.10.30 10:30buy7760.101.30891.30191.3159
15482008.10.30 10:30buy7770.101.30891.30091.3169
15492008.10.30 10:30buy7780.101.30891.29991.3179
15502008.10.30 10:33t/p7680.101.30811.32411.308180.0012771.58
15512008.10.30 10:33t/p7740.101.30801.32401.308080.0012851.58
15522008.10.30 10:33s/l7690.101.30741.30741.3254-90.0012761.58
15532008.10.30 10:34t/p7750.101.30701.32501.307090.0012851.58
15542008.10.30 12:05t/p7760.101.31591.30191.315970.0012921.58
15552008.10.30 12:05sell7790.101.31591.32291.3089
15562008.10.30 12:05sell7800.101.31591.32391.3079
15572008.10.30 12:05buy7810.101.31621.30721.3252
15582008.10.30 12:30t/p7790.101.30891.32291.308970.0012991.58
15592008.10.30 12:30buy7820.101.30891.30191.3159
15602008.10.30 12:30buy7830.101.30891.30091.3169
15612008.10.30 12:30buy7840.101.30891.29991.3179
15622008.10.30 12:51t/p7800.101.30791.32391.307980.0013071.58
15632008.10.30 12:52s/l7810.101.30721.30721.3252-90.0012981.58
15642008.10.30 13:49s/l7820.101.30191.30191.3159-70.0012911.58
15652008.10.30 13:49buy7850.101.30221.29521.3092
15662008.10.30 13:49buy7860.101.30221.29421.3102
15672008.10.30 13:49buy7870.101.30221.29321.3112
15682008.10.30 14:26s/l7770.101.30091.30091.3169-80.0012831.58
15692008.10.30 14:26s/l7830.101.30091.30091.3169-80.0012751.58
15702008.10.30 14:29s/l7780.101.29991.29991.3179-90.0012661.58
15712008.10.30 14:29s/l7840.101.29991.29991.3179-90.0012571.58
15722008.10.30 15:00s/l7850.101.29521.29521.3092-70.0012501.58
15732008.10.30 15:00buy7880.101.29551.28851.3025
15742008.10.30 15:00buy7890.101.29551.28751.3035
15752008.10.30 15:00buy7900.101.29551.28651.3045
15762008.10.30 15:37s/l7860.101.29421.29421.3102-80.0012421.58
15772008.10.30 15:42s/l7870.101.29321.29321.3112-90.0012331.58
15782008.10.30 16:29s/l7880.101.28851.28851.3025-70.0012261.58
15792008.10.30 16:29buy7910.101.28881.28181.2958
15802008.10.30 16:29buy7920.101.28881.28081.2968
15812008.10.30 16:29buy7930.101.28881.27981.2978
15822008.10.30 16:35s/l7890.101.28751.28751.3035-80.0012181.58
15832008.10.30 16:36s/l7900.101.28651.28651.3045-90.0012091.58
15842008.10.30 16:53s/l7910.101.28181.28181.2958-70.0012021.58
15852008.10.30 16:53sell7940.101.28181.28881.2748
15862008.10.30 16:53sell7950.101.28181.28981.2738
15872008.10.30 16:53sell7960.101.28181.29081.2728
15882008.10.30 16:53s/l7920.101.28081.28081.2968-80.0011941.58
15892008.10.30 17:21s/l7940.101.28881.28881.2748-70.0011871.58
15902008.10.30 17:21sell7970.101.28851.29551.2815
15912008.10.30 17:21sell7980.101.28851.29651.2805
15922008.10.30 17:21sell7990.101.28851.29751.2795
15932008.10.30 17:37s/l7950.101.28981.28981.2738-80.0011791.58
15942008.10.30 17:38s/l7960.101.29081.29081.2728-90.0011701.58
15952008.10.30 19:19s/l7970.101.29551.29551.2815-70.0011631.58
15962008.10.30 19:19buy8000.101.29551.28851.3025
15972008.10.30 19:19buy8010.101.29551.28751.3035
15982008.10.30 19:19buy8020.101.29551.28651.3045
15992008.10.30 19:24s/l7980.101.29651.29651.2805-80.0011551.58
16002008.10.30 19:25s/l7990.101.29751.29751.2795-90.0011461.58
16012008.10.30 19:26t/p7930.101.29781.27981.297890.0011551.58
16022008.10.30 22:37s/l8000.101.28851.28851.3025-70.0011481.58
16032008.10.30 22:37s/l8010.101.28751.28751.3035-80.0011401.58
16042008.10.30 22:37buy8030.101.28771.28071.2947
16052008.10.30 22:37buy8040.101.28771.27971.2957
16062008.10.30 22:37buy8050.101.28771.27871.2967
16072008.10.30 22:47s/l8020.101.28651.28651.3045-90.0011311.58
16082008.10.31 01:23s/l8030.101.28071.28071.2947-70.7811240.80
16092008.10.31 01:23buy8060.101.28101.27401.2880
16102008.10.31 01:23buy8070.101.28101.27301.2890
16112008.10.31 01:23buy8080.101.28101.27201.2900
16122008.10.31 01:24s/l8040.101.27971.27971.2957-80.7811160.02
16132008.10.31 01:24s/l8050.101.27871.27871.2967-90.7811069.24
16142008.10.31 07:36s/l8060.101.27401.27401.2880-70.0010999.24
16152008.10.31 07:36sell8090.101.27391.28091.2669
16162008.10.31 07:36sell8100.101.27391.28191.2659
16172008.10.31 07:36sell8110.101.27391.28291.2649
16182008.10.31 07:36s/l8070.101.27301.27301.2890-80.0010919.24
16192008.10.31 07:46s/l8080.101.27201.27201.2900-90.0010829.24
16202006.07.20 17:34close at stop8110.101.27281.28291.264911.0010840.24
16212006.07.20 17:34close at stop8100.101.27281.28191.265911.0010851.24
16222006.07.20 17:34close at stop8090.101.27281.28091.266911.0010862.24