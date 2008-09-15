|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Minute (M1) 2004.06.16 12:35 - 2008.10.31 22:00
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|TrainTimeFrame=5; TrainPeriod=5; PredictPeriod=1; StopLoss1=60; TakeProfit1=60; StopLoss2=80; TakeProfit2=80; Lots=0.1; BeginDate=1970.01.01 00:00;
|Bars in test
|1389218
|Ticks modelled
|7812804
|Modelling quality
|25.00%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|-336.56
|Gross profit
|19323.18
|Gross loss
|-19659.74
|Profit factor
|0.98
|Expected payoff
|-0.58
|Absolute drawdown
|1048.96
|Maximal drawdown
|2126.70 (18.28%)
|Relative drawdown
|18.28% (2126.70)
|Total trades
|578
|Short positions (won %)
|360 (53.06%)
|Long positions (won %)
|218 (43.58%)
|Profit trades (% of total)
|286 (49.48%)
|Loss trades (% of total)
|292 (50.52%)
|Largest
|profit trade
|81.56
|loss trade
|-80.78
|Average
|profit trade
|67.56
|loss trade
|-67.33
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|12 (821.04)
|consecutive losses (loss in money)
|11 (-740.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|821.04 (12)
|consecutive loss (count of losses)
|-740.00 (11)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2008.09.01 00:00
|buy
|1
|0.10
|1.4710
|1.4650
|1.4770
|2
|2008.09.01 00:00
|sell
|2
|0.10
|1.4707
|1.4787
|1.4627
|3
|2008.09.01 02:55
|s/l
|1
|0.10
|1.4650
|1.4650
|1.4770
|-60.00
|9940.00
|4
|2008.09.01 02:55
|sell
|3
|0.10
|1.4650
|1.4710
|1.4590
|5
|2008.09.01 03:25
|t/p
|2
|0.10
|1.4627
|1.4787
|1.4627
|80.00
|10020.00
|6
|2008.09.01 03:30
|sell
|4
|0.10
|1.4632
|1.4712
|1.4552
|7
|2008.09.01 16:18
|t/p
|3
|0.10
|1.4590
|1.4710
|1.4590
|60.00
|10080.00
|8
|2008.09.01 16:20
|buy
|5
|0.10
|1.4590
|1.4530
|1.4650
|9
|2008.09.02 08:24
|t/p
|4
|0.10
|1.4552
|1.4712
|1.4552
|80.52
|10160.52
|10
|2008.09.02 08:25
|sell
|6
|0.10
|1.4546
|1.4626
|1.4466
|11
|2008.09.02 08:39
|s/l
|5
|0.10
|1.4530
|1.4530
|1.4650
|-60.78
|10099.74
|12
|2008.09.02 08:40
|sell
|7
|0.10
|1.4534
|1.4594
|1.4474
|13
|2008.09.02 11:34
|t/p
|7
|0.10
|1.4474
|1.4594
|1.4474
|60.00
|10159.74
|14
|2008.09.02 11:35
|sell
|8
|0.10
|1.4471
|1.4531
|1.4411
|15
|2008.09.02 16:09
|s/l
|8
|0.10
|1.4531
|1.4531
|1.4411
|-60.00
|10099.74
|16
|2008.09.02 16:10
|sell
|9
|0.10
|1.4524
|1.4584
|1.4464
|17
|2008.09.03 06:13
|t/p
|6
|0.10
|1.4466
|1.4626
|1.4466
|80.52
|10180.26
|18
|2008.09.03 06:13
|t/p
|9
|0.10
|1.4464
|1.4584
|1.4464
|60.52
|10240.78
|19
|2008.09.03 06:15
|sell
|10
|0.10
|1.4443
|1.4503
|1.4383
|20
|2008.09.03 06:15
|sell
|11
|0.10
|1.4443
|1.4523
|1.4363
|21
|2008.09.03 20:52
|s/l
|10
|0.10
|1.4503
|1.4503
|1.4383
|-60.00
|10180.78
|22
|2008.09.03 20:55
|sell
|12
|0.10
|1.4492
|1.4552
|1.4432
|23
|2008.09.04 01:43
|s/l
|11
|0.10
|1.4523
|1.4523
|1.4363
|-78.44
|10102.34
|24
|2008.09.04 01:45
|sell
|13
|0.10
|1.4520
|1.4600
|1.4440
|25
|2008.09.04 14:37
|t/p
|13
|0.10
|1.4440
|1.4600
|1.4440
|80.00
|10182.34
|26
|2008.09.04 14:40
|sell
|14
|0.10
|1.4457
|1.4537
|1.4377
|27
|2008.09.04 16:05
|t/p
|12
|0.10
|1.4432
|1.4552
|1.4432
|61.56
|10243.90
|28
|2008.09.04 16:10
|sell
|15
|0.10
|1.4426
|1.4486
|1.4366
|29
|2008.09.04 16:45
|t/p
|14
|0.10
|1.4377
|1.4537
|1.4377
|80.00
|10323.90
|30
|2008.09.04 16:50
|sell
|16
|0.10
|1.4381
|1.4461
|1.4301
|31
|2008.09.04 17:13
|t/p
|15
|0.10
|1.4366
|1.4486
|1.4366
|60.00
|10383.90
|32
|2008.09.04 17:15
|sell
|17
|0.10
|1.4364
|1.4424
|1.4304
|33
|2008.09.04 23:12
|t/p
|17
|0.10
|1.4304
|1.4424
|1.4304
|60.00
|10443.90
|34
|2008.09.04 23:12
|t/p
|16
|0.10
|1.4301
|1.4461
|1.4301
|80.00
|10523.90
|35
|2008.09.04 23:15
|sell
|18
|0.10
|1.4261
|1.4321
|1.4201
|36
|2008.09.04 23:15
|sell
|19
|0.10
|1.4261
|1.4341
|1.4181
|37
|2008.09.05 12:57
|t/p
|18
|0.10
|1.4201
|1.4321
|1.4201
|60.52
|10584.42
|38
|2008.09.05 13:00
|sell
|20
|0.10
|1.4208
|1.4268
|1.4148
|39
|2008.09.05 14:26
|s/l
|20
|0.10
|1.4268
|1.4268
|1.4148
|-60.00
|10524.42
|40
|2008.09.05 14:30
|sell
|21
|0.10
|1.4268
|1.4328
|1.4208
|41
|2008.09.05 14:48
|s/l
|21
|0.10
|1.4328
|1.4328
|1.4208
|-60.00
|10464.42
|42
|2008.09.05 14:50
|sell
|22
|0.10
|1.4320
|1.4380
|1.4260
|43
|2008.09.05 15:16
|s/l
|19
|0.10
|1.4341
|1.4341
|1.4181
|-79.48
|10384.94
|44
|2008.09.05 15:20
|sell
|23
|0.10
|1.4331
|1.4411
|1.4251
|45
|2008.09.05 16:22
|t/p
|22
|0.10
|1.4260
|1.4380
|1.4260
|60.00
|10444.94
|46
|2008.09.05 16:25
|sell
|24
|0.10
|1.4262
|1.4322
|1.4202
|47
|2008.09.05 16:27
|t/p
|23
|0.10
|1.4251
|1.4411
|1.4251
|80.00
|10524.94
|48
|2008.09.05 16:30
|sell
|25
|0.10
|1.4260
|1.4340
|1.4180
|49
|2008.09.08 00:00
|s/l
|24
|0.10
|1.4322
|1.4322
|1.4202
|-59.48
|10465.46
|50
|2008.09.08 00:00
|s/l
|25
|0.10
|1.4340
|1.4340
|1.4180
|-79.48
|10385.98
|51
|2008.09.08 00:00
|sell
|26
|0.10
|1.4375
|1.4435
|1.4315
|52
|2008.09.08 00:00
|sell
|27
|0.10
|1.4375
|1.4455
|1.4295
|53
|2008.09.08 00:25
|t/p
|26
|0.10
|1.4315
|1.4435
|1.4315
|60.00
|10445.98
|54
|2008.09.08 00:30
|sell
|28
|0.10
|1.4326
|1.4386
|1.4266
|55
|2008.09.08 03:38
|s/l
|28
|0.10
|1.4386
|1.4386
|1.4266
|-60.00
|10385.98
|56
|2008.09.08 03:40
|sell
|29
|0.10
|1.4383
|1.4443
|1.4323
|57
|2008.09.08 08:56
|t/p
|29
|0.10
|1.4323
|1.4443
|1.4323
|60.00
|10445.98
|58
|2008.09.08 09:00
|sell
|30
|0.10
|1.4321
|1.4381
|1.4261
|59
|2008.09.08 10:01
|t/p
|27
|0.10
|1.4295
|1.4455
|1.4295
|80.00
|10525.98
|60
|2008.09.08 10:06
|buy
|31
|0.10
|1.4295
|1.4215
|1.4375
|61
|2008.09.08 10:55
|t/p
|30
|0.10
|1.4261
|1.4381
|1.4261
|60.00
|10585.98
|62
|2008.09.08 11:00
|buy
|32
|0.10
|1.4243
|1.4183
|1.4303
|63
|2008.09.08 11:09
|s/l
|31
|0.10
|1.4215
|1.4215
|1.4375
|-80.00
|10505.98
|64
|2008.09.08 11:10
|buy
|33
|0.10
|1.4216
|1.4136
|1.4296
|65
|2008.09.08 12:12
|s/l
|32
|0.10
|1.4183
|1.4183
|1.4303
|-60.00
|10445.98
|66
|2008.09.08 12:15
|buy
|34
|0.10
|1.4172
|1.4112
|1.4232
|67
|2008.09.08 13:01
|t/p
|34
|0.10
|1.4232
|1.4112
|1.4232
|60.00
|10505.98
|68
|2008.09.08 13:05
|sell
|35
|0.10
|1.4229
|1.4289
|1.4169
|69
|2008.09.08 17:46
|t/p
|35
|0.10
|1.4169
|1.4289
|1.4169
|60.00
|10565.98
|70
|2008.09.08 17:50
|sell
|36
|0.10
|1.4165
|1.4225
|1.4105
|71
|2008.09.08 17:56
|s/l
|33
|0.10
|1.4136
|1.4136
|1.4296
|-80.00
|10485.98
|72
|2008.09.08 18:00
|sell
|37
|0.10
|1.4119
|1.4199
|1.4039
|73
|2008.09.08 18:32
|t/p
|36
|0.10
|1.4105
|1.4225
|1.4105
|60.00
|10545.98
|74
|2008.09.08 18:35
|buy
|38
|0.10
|1.4120
|1.4060
|1.4180
|75
|2008.09.08 19:38
|s/l
|38
|0.10
|1.4060
|1.4060
|1.4180
|-60.00
|10485.98
|76
|2008.09.08 19:40
|buy
|39
|0.10
|1.4064
|1.4004
|1.4124
|77
|2008.09.08 21:30
|t/p
|39
|0.10
|1.4124
|1.4004
|1.4124
|60.00
|10545.98
|78
|2008.09.08 21:35
|buy
|40
|0.10
|1.4136
|1.4076
|1.4196
|79
|2008.09.09 03:25
|s/l
|40
|0.10
|1.4076
|1.4076
|1.4196
|-60.78
|10485.20
|80
|2008.09.09 03:30
|sell
|41
|0.10
|1.4070
|1.4130
|1.4010
|81
|2008.09.09 08:43
|s/l
|41
|0.10
|1.4130
|1.4130
|1.4010
|-60.00
|10425.20
|82
|2008.09.09 08:45
|sell
|42
|0.10
|1.4126
|1.4186
|1.4066
|83
|2008.09.09 11:29
|s/l
|42
|0.10
|1.4186
|1.4186
|1.4066
|-60.00
|10365.20
|84
|2008.09.09 11:30
|sell
|43
|0.10
|1.4181
|1.4241
|1.4121
|85
|2008.09.09 11:33
|s/l
|37
|0.10
|1.4199
|1.4199
|1.4039
|-79.48
|10285.72
|86
|2008.09.09 11:35
|sell
|44
|0.10
|1.4187
|1.4267
|1.4107
|87
|2008.09.09 14:51
|t/p
|43
|0.10
|1.4121
|1.4241
|1.4121
|60.00
|10345.72
|88
|2008.09.09 14:55
|sell
|45
|0.10
|1.4112
|1.4172
|1.4052
|89
|2008.09.09 14:56
|t/p
|44
|0.10
|1.4107
|1.4267
|1.4107
|80.00
|10425.72
|90
|2008.09.09 15:00
|sell
|46
|0.10
|1.4115
|1.4195
|1.4035
|91
|2008.09.09 17:18
|s/l
|45
|0.10
|1.4172
|1.4172
|1.4052
|-60.00
|10365.72
|92
|2008.09.09 17:20
|sell
|47
|0.10
|1.4166
|1.4226
|1.4106
|93
|2008.09.09 18:19
|s/l
|46
|0.10
|1.4195
|1.4195
|1.4035
|-80.00
|10285.72
|94
|2008.09.09 18:20
|sell
|48
|0.10
|1.4192
|1.4272
|1.4112
|95
|2008.09.09 18:40
|s/l
|47
|0.10
|1.4226
|1.4226
|1.4106
|-60.00
|10225.72
|96
|2008.09.09 18:45
|sell
|49
|0.10
|1.4203
|1.4263
|1.4143
|97
|2008.09.09 21:11
|t/p
|49
|0.10
|1.4143
|1.4263
|1.4143
|60.00
|10285.72
|98
|2008.09.09 21:15
|sell
|50
|0.10
|1.4134
|1.4194
|1.4074
|99
|2008.09.09 21:54
|t/p
|48
|0.10
|1.4112
|1.4272
|1.4112
|80.00
|10365.72
|100
|2008.09.09 21:55
|sell
|51
|0.10
|1.4111
|1.4191
|1.4031
|101
|2008.09.10 16:49
|t/p
|50
|0.10
|1.4074
|1.4194
|1.4074
|60.52
|10426.24
|102
|2008.09.10 16:50
|sell
|52
|0.10
|1.4075
|1.4135
|1.4015
|103
|2008.09.10 17:22
|t/p
|51
|0.10
|1.4031
|1.4191
|1.4031
|80.52
|10506.76
|104
|2008.09.10 17:25
|sell
|53
|0.10
|1.4031
|1.4111
|1.3951
|105
|2008.09.10 17:30
|t/p
|52
|0.10
|1.4015
|1.4135
|1.4015
|60.00
|10566.76
|106
|2008.09.10 17:35
|sell
|54
|0.10
|1.4023
|1.4083
|1.3963
|107
|2008.09.10 23:54
|t/p
|54
|0.10
|1.3963
|1.4083
|1.3963
|60.00
|10626.76
|108
|2008.09.10 23:55
|buy
|55
|0.10
|1.3957
|1.3897
|1.4017
|109
|2008.09.11 01:52
|t/p
|53
|0.10
|1.3951
|1.4111
|1.3951
|81.56
|10708.32
|110
|2008.09.11 01:55
|sell
|56
|0.10
|1.3941
|1.4021
|1.3861
|111
|2008.09.11 10:59
|s/l
|55
|0.10
|1.3897
|1.3897
|1.4017
|-62.34
|10645.98
|112
|2008.09.11 11:00
|sell
|57
|0.10
|1.3899
|1.3959
|1.3839
|113
|2008.09.11 14:30
|s/l
|57
|0.10
|1.3959
|1.3959
|1.3839
|-60.00
|10585.98
|114
|2008.09.11 14:35
|sell
|58
|0.10
|1.3964
|1.4024
|1.3904
|115
|2008.09.11 15:47
|t/p
|58
|0.10
|1.3904
|1.4024
|1.3904
|60.00
|10645.98
|116
|2008.09.11 15:50
|sell
|59
|0.10
|1.3898
|1.3958
|1.3838
|117
|2008.09.11 18:05
|s/l
|59
|0.10
|1.3958
|1.3958
|1.3838
|-60.00
|10585.98
|118
|2008.09.11 18:10
|sell
|60
|0.10
|1.3951
|1.4011
|1.3891
|119
|2008.09.11 23:00
|s/l
|60
|0.10
|1.4011
|1.4011
|1.3891
|-60.00
|10525.98
|120
|2008.09.11 23:03
|s/l
|56
|0.10
|1.4021
|1.4021
|1.3861
|-80.00
|10445.98
|121
|2008.09.11 23:05
|sell
|61
|0.10
|1.4013
|1.4073
|1.3953
|122
|2008.09.11 23:05
|sell
|62
|0.10
|1.4013
|1.4093
|1.3933
|123
|2008.09.12 09:06
|s/l
|61
|0.10
|1.4073
|1.4073
|1.3953
|-59.48
|10386.50
|124
|2008.09.12 09:10
|sell
|63
|0.10
|1.4077
|1.4137
|1.4017
|125
|2008.09.12 09:11
|s/l
|62
|0.10
|1.4093
|1.4093
|1.3933
|-79.48
|10307.02
|126
|2008.09.12 09:15
|sell
|64
|0.10
|1.4083
|1.4163
|1.4003
|127
|2008.09.12 15:20
|s/l
|63
|0.10
|1.4137
|1.4137
|1.4017
|-60.00
|10247.02
|128
|2008.09.12 15:25
|sell
|65
|0.10
|1.4137
|1.4197
|1.4077
|129
|2008.09.12 16:48
|s/l
|64
|0.10
|1.4163
|1.4163
|1.4003
|-80.00
|10167.02
|130
|2008.09.12 16:50
|sell
|66
|0.10
|1.4166
|1.4246
|1.4086
|131
|2008.09.12 17:19
|s/l
|65
|0.10
|1.4197
|1.4197
|1.4077
|-60.00
|10107.02
|132
|2008.09.12 17:20
|sell
|67
|0.10
|1.4195
|1.4255
|1.4135
|133
|2008.09.15 00:00
|s/l
|66
|0.10
|1.4246
|1.4246
|1.4086
|-79.48
|10027.54
|134
|2008.09.15 00:00
|s/l
|67
|0.10
|1.4255
|1.4255
|1.4135
|-59.48
|9968.06
|135
|2008.09.15 00:00
|buy
|68
|0.10
|1.4296
|1.4236
|1.4356
|136
|2008.09.15 00:00
|buy
|69
|0.10
|1.4296
|1.4216
|1.4376
|137
|2008.09.15 04:13
|t/p
|68
|0.10
|1.4356
|1.4236
|1.4356
|60.00
|10028.06
|138
|2008.09.15 04:15
|buy
|70
|0.10
|1.4362
|1.4302
|1.4422
|139
|2008.09.15 04:19
|t/p
|69
|0.10
|1.4376
|1.4216
|1.4376
|80.00
|10108.06
|140
|2008.09.15 04:20
|buy
|71
|0.10
|1.4383
|1.4303
|1.4463
|141
|2008.09.15 05:08
|t/p
|70
|0.10
|1.4422
|1.4302
|1.4422
|60.00
|10168.06
|142
|2008.09.15 05:10
|buy
|72
|0.10
|1.4428
|1.4368
|1.4488
|143
|2008.09.15 05:21
|t/p
|71
|0.10
|1.4463
|1.4303
|1.4463
|80.00
|10248.06
|144
|2008.09.15 05:25
|buy
|73
|0.10
|1.4474
|1.4394
|1.4554
|145
|2008.09.15 06:37
|s/l
|73
|0.10
|1.4394
|1.4394
|1.4554
|-80.00
|10168.06
|146
|2008.09.15 06:40
|buy
|74
|0.10
|1.4402
|1.4322
|1.4482
|147
|2008.09.15 06:43
|s/l
|72
|0.10
|1.4368
|1.4368
|1.4488
|-60.00
|10108.06
|148
|2008.09.15 06:45
|buy
|75
|0.10
|1.4356
|1.4296
|1.4416
|149
|2008.09.15 07:43
|t/p
|75
|0.10
|1.4416
|1.4296
|1.4416
|60.00
|10168.06
|150
|2008.09.15 07:45
|buy
|76
|0.10
|1.4432
|1.4372
|1.4492
|151
|2008.09.15 08:11
|s/l
|76
|0.10
|1.4372
|1.4372
|1.4492
|-60.00
|10108.06
|152
|2008.09.15 08:15
|buy
|77
|0.10
|1.4374
|1.4314
|1.4434
|153
|2008.09.15 08:37
|s/l
|74
|0.10
|1.4322
|1.4322
|1.4482
|-80.00
|10028.06
|154
|2008.09.15 08:37
|s/l
|77
|0.10
|1.4314
|1.4314
|1.4434
|-60.00
|9968.06
|155
|2008.09.15 08:40
|buy
|78
|0.10
|1.4332
|1.4272
|1.4392
|156
|2008.09.15 08:40
|buy
|79
|0.10
|1.4332
|1.4252
|1.4412
|157
|2008.09.15 10:10
|s/l
|78
|0.10
|1.4272
|1.4272
|1.4392
|-60.00
|9908.06
|158
|2008.09.15 10:15
|buy
|80
|0.10
|1.4274
|1.4214
|1.4334
|159
|2008.09.15 10:24
|s/l
|79
|0.10
|1.4252
|1.4252
|1.4412
|-80.00
|9828.06
|160
|2008.09.15 10:25
|buy
|81
|0.10
|1.4258
|1.4178
|1.4338
|161
|2008.09.15 12:27
|s/l
|80
|0.10
|1.4214
|1.4214
|1.4334
|-60.00
|9768.06
|162
|2008.09.15 12:30
|buy
|82
|0.10
|1.4217
|1.4157
|1.4277
|163
|2008.09.15 12:53
|s/l
|81
|0.10
|1.4178
|1.4178
|1.4338
|-80.00
|9688.06
|164
|2008.09.15 12:55
|buy
|83
|0.10
|1.4182
|1.4102
|1.4262
|165
|2008.09.15 13:18
|s/l
|82
|0.10
|1.4157
|1.4157
|1.4277
|-60.00
|9628.06
|166
|2008.09.15 13:20
|buy
|84
|0.10
|1.4160
|1.4100
|1.4220
|167
|2008.09.15 13:38
|s/l
|83
|0.10
|1.4102
|1.4102
|1.4262
|-80.00
|9548.06
|168
|2008.09.15 13:38
|s/l
|84
|0.10
|1.4100
|1.4100
|1.4220
|-60.00
|9488.06
|169
|2008.09.15 13:40
|buy
|85
|0.10
|1.4103
|1.4043
|1.4163
|170
|2008.09.15 13:40
|buy
|86
|0.10
|1.4103
|1.4023
|1.4183
|171
|2008.09.15 14:16
|t/p
|85
|0.10
|1.4163
|1.4043
|1.4163
|60.00
|9548.06
|172
|2008.09.15 14:20
|buy
|87
|0.10
|1.4158
|1.4098
|1.4218
|173
|2008.09.15 15:19
|t/p
|86
|0.10
|1.4183
|1.4023
|1.4183
|80.00
|9628.06
|174
|2008.09.15 15:20
|buy
|88
|0.10
|1.4190
|1.4110
|1.4270
|175
|2008.09.15 15:36
|t/p
|87
|0.10
|1.4218
|1.4098
|1.4218
|60.00
|9688.06
|176
|2008.09.15 15:40
|buy
|89
|0.10
|1.4214
|1.4154
|1.4274
|177
|2008.09.15 21:34
|t/p
|88
|0.10
|1.4270
|1.4110
|1.4270
|80.00
|9768.06
|178
|2008.09.15 21:34
|t/p
|89
|0.10
|1.4274
|1.4154
|1.4274
|60.00
|9828.06
|179
|2008.09.15 21:35
|buy
|90
|0.10
|1.4278
|1.4218
|1.4338
|180
|2008.09.15 21:35
|buy
|91
|0.10
|1.4278
|1.4198
|1.4358
|181
|2008.09.16 02:01
|s/l
|90
|0.10
|1.4218
|1.4218
|1.4338
|-60.78
|9767.28
|182
|2008.09.16 02:05
|buy
|92
|0.10
|1.4213
|1.4153
|1.4273
|183
|2008.09.16 05:27
|s/l
|91
|0.10
|1.4198
|1.4198
|1.4358
|-80.78
|9686.50
|184
|2008.09.16 05:30
|buy
|93
|0.10
|1.4204
|1.4124
|1.4284
|185
|2008.09.16 08:02
|t/p
|92
|0.10
|1.4273
|1.4153
|1.4273
|60.00
|9746.50
|186
|2008.09.16 08:05
|buy
|94
|0.10
|1.4280
|1.4220
|1.4340
|187
|2008.09.16 09:03
|s/l
|94
|0.10
|1.4220
|1.4220
|1.4340
|-60.00
|9686.50
|188
|2008.09.16 09:05
|buy
|95
|0.10
|1.4232
|1.4172
|1.4292
|189
|2008.09.16 11:52
|s/l
|95
|0.10
|1.4172
|1.4172
|1.4292
|-60.00
|9626.50
|190
|2008.09.16 11:55
|buy
|96
|0.10
|1.4166
|1.4106
|1.4226
|191
|2008.09.16 14:02
|t/p
|96
|0.10
|1.4226
|1.4106
|1.4226
|60.00
|9686.50
|192
|2008.09.16 14:05
|buy
|97
|0.10
|1.4237
|1.4177
|1.4297
|193
|2008.09.16 15:41
|s/l
|97
|0.10
|1.4177
|1.4177
|1.4297
|-60.00
|9626.50
|194
|2008.09.16 15:45
|buy
|98
|0.10
|1.4188
|1.4128
|1.4248
|195
|2008.09.16 16:59
|s/l
|98
|0.10
|1.4128
|1.4128
|1.4248
|-60.00
|9566.50
|196
|2008.09.16 16:59
|s/l
|93
|0.10
|1.4124
|1.4124
|1.4284
|-80.00
|9486.50
|197
|2008.09.16 17:00
|buy
|99
|0.10
|1.4122
|1.4062
|1.4182
|198
|2008.09.16 17:00
|buy
|100
|0.10
|1.4122
|1.4042
|1.4202
|199
|2008.09.17 02:01
|t/p
|99
|0.10
|1.4182
|1.4062
|1.4182
|59.22
|9545.72
|200
|2008.09.17 02:05
|buy
|101
|0.10
|1.4190
|1.4130
|1.4250
|201
|2008.09.17 02:09
|t/p
|100
|0.10
|1.4202
|1.4042
|1.4202
|79.22
|9624.94
|202
|2008.09.17 02:10
|buy
|102
|0.10
|1.4203
|1.4123
|1.4283
|203
|2008.09.17 09:18
|t/p
|101
|0.10
|1.4250
|1.4130
|1.4250
|60.00
|9684.94
|204
|2008.09.17 09:20
|buy
|103
|0.10
|1.4253
|1.4193
|1.4313
|205
|2008.09.17 12:19
|s/l
|103
|0.10
|1.4193
|1.4193
|1.4313
|-60.00
|9624.94
|206
|2008.09.17 12:20
|buy
|104
|0.10
|1.4192
|1.4132
|1.4252
|207
|2008.09.17 17:27
|s/l
|104
|0.10
|1.4132
|1.4132
|1.4252
|-60.00
|9564.94
|208
|2008.09.17 17:29
|s/l
|102
|0.10
|1.4123
|1.4123
|1.4283
|-80.00
|9484.94
|209
|2008.09.17 17:30
|buy
|105
|0.10
|1.4131
|1.4071
|1.4191
|210
|2008.09.17 17:30
|buy
|106
|0.10
|1.4131
|1.4051
|1.4211
|211
|2008.09.17 19:15
|t/p
|105
|0.10
|1.4191
|1.4071
|1.4191
|60.00
|9544.94
|212
|2008.09.17 19:18
|t/p
|106
|0.10
|1.4211
|1.4051
|1.4211
|80.00
|9624.94
|213
|2008.09.17 19:20
|buy
|107
|0.10
|1.4229
|1.4169
|1.4289
|214
|2008.09.17 19:20
|buy
|108
|0.10
|1.4229
|1.4149
|1.4309
|215
|2008.09.17 19:41
|t/p
|107
|0.10
|1.4289
|1.4169
|1.4289
|60.00
|9684.94
|216
|2008.09.17 19:45
|buy
|109
|0.10
|1.4287
|1.4227
|1.4347
|217
|2008.09.17 20:00
|t/p
|108
|0.10
|1.4309
|1.4149
|1.4309
|80.00
|9764.94
|218
|2008.09.17 20:04
|t/p
|109
|0.10
|1.4347
|1.4227
|1.4347
|60.00
|9824.94
|219
|2008.09.17 20:05
|buy
|110
|0.10
|1.4349
|1.4289
|1.4409
|220
|2008.09.17 20:05
|buy
|111
|0.10
|1.4349
|1.4269
|1.4429
|221
|2008.09.17 23:20
|s/l
|110
|0.10
|1.4289
|1.4289
|1.4409
|-60.00
|9764.94
|222
|2008.09.17 23:25
|buy
|112
|0.10
|1.4292
|1.4232
|1.4352
|223
|2008.09.18 02:25
|t/p
|112
|0.10
|1.4352
|1.4232
|1.4352
|57.66
|9822.60
|224
|2008.09.18 02:30
|buy
|113
|0.10
|1.4359
|1.4299
|1.4419
|225
|2008.09.18 09:02
|s/l
|113
|0.10
|1.4299
|1.4299
|1.4419
|-60.00
|9762.60
|226
|2008.09.18 09:05
|sell
|114
|0.10
|1.4329
|1.4389
|1.4269
|227
|2008.09.18 10:20
|s/l
|114
|0.10
|1.4389
|1.4389
|1.4269
|-60.00
|9702.60
|228
|2008.09.18 10:25
|buy
|115
|0.10
|1.4394
|1.4334
|1.4454
|229
|2008.09.18 11:18
|t/p
|111
|0.10
|1.4429
|1.4269
|1.4429
|77.66
|9780.26
|230
|2008.09.18 11:20
|sell
|116
|0.10
|1.4426
|1.4506
|1.4346
|231
|2008.09.18 11:51
|t/p
|115
|0.10
|1.4454
|1.4334
|1.4454
|60.00
|9840.26
|232
|2008.09.18 11:55
|sell
|117
|0.10
|1.4462
|1.4522
|1.4402
|233
|2008.09.18 12:07
|s/l
|116
|0.10
|1.4506
|1.4506
|1.4346
|-80.00
|9760.26
|234
|2008.09.18 12:09
|s/l
|117
|0.10
|1.4522
|1.4522
|1.4402
|-60.00
|9700.26
|235
|2008.09.18 12:10
|buy
|118
|0.10
|1.4543
|1.4483
|1.4603
|236
|2008.09.18 12:10
|sell
|119
|0.10
|1.4540
|1.4620
|1.4460
|237
|2008.09.18 13:05
|s/l
|118
|0.10
|1.4483
|1.4483
|1.4603
|-60.00
|9640.26
|238
|2008.09.18 13:10
|sell
|120
|0.10
|1.4481
|1.4541
|1.4421
|239
|2008.09.18 14:36
|t/p
|119
|0.10
|1.4460
|1.4620
|1.4460
|80.00
|9720.26
|240
|2008.09.18 14:40
|buy
|121
|0.10
|1.4462
|1.4382
|1.4542
|241
|2008.09.18 15:29
|t/p
|120
|0.10
|1.4421
|1.4541
|1.4421
|60.00
|9780.26
|242
|2008.09.18 15:30
|sell
|122
|0.10
|1.4417
|1.4477
|1.4357
|243
|2008.09.18 15:49
|s/l
|121
|0.10
|1.4382
|1.4382
|1.4542
|-80.00
|9700.26
|244
|2008.09.18 15:50
|sell
|123
|0.10
|1.4387
|1.4467
|1.4307
|245
|2008.09.18 15:52
|t/p
|122
|0.10
|1.4357
|1.4477
|1.4357
|60.00
|9760.26
|246
|2008.09.18 15:55
|sell
|124
|0.10
|1.4377
|1.4437
|1.4317
|247
|2008.09.18 18:51
|s/l
|124
|0.10
|1.4437
|1.4437
|1.4317
|-60.00
|9700.26
|248
|2008.09.18 18:55
|sell
|125
|0.10
|1.4449
|1.4509
|1.4389
|249
|2008.09.18 20:03
|t/p
|125
|0.10
|1.4389
|1.4509
|1.4389
|60.00
|9760.26
|250
|2008.09.18 20:05
|sell
|126
|0.10
|1.4384
|1.4444
|1.4324
|251
|2008.09.18 21:07
|t/p
|126
|0.10
|1.4324
|1.4444
|1.4324
|60.00
|9820.26
|252
|2008.09.18 21:10
|sell
|127
|0.10
|1.4338
|1.4398
|1.4278
|253
|2008.09.18 21:16
|t/p
|123
|0.10
|1.4307
|1.4467
|1.4307
|80.00
|9900.26
|254
|2008.09.18 21:20
|sell
|128
|0.10
|1.4310
|1.4390
|1.4230
|255
|2008.09.19 02:22
|t/p
|127
|0.10
|1.4278
|1.4398
|1.4278
|60.52
|9960.78
|256
|2008.09.19 02:25
|sell
|129
|0.10
|1.4260
|1.4320
|1.4200
|257
|2008.09.19 02:30
|t/p
|128
|0.10
|1.4230
|1.4390
|1.4230
|80.52
|10041.30
|258
|2008.09.19 02:35
|sell
|130
|0.10
|1.4227
|1.4307
|1.4147
|259
|2008.09.19 04:29
|t/p
|129
|0.10
|1.4200
|1.4320
|1.4200
|60.00
|10101.30
|260
|2008.09.19 04:30
|sell
|131
|0.10
|1.4202
|1.4262
|1.4142
|261
|2008.09.19 08:18
|s/l
|131
|0.10
|1.4262
|1.4262
|1.4142
|-60.00
|10041.30
|262
|2008.09.19 08:20
|sell
|132
|0.10
|1.4252
|1.4312
|1.4192
|263
|2008.09.19 09:20
|t/p
|132
|0.10
|1.4192
|1.4312
|1.4192
|60.00
|10101.30
|264
|2008.09.19 09:25
|sell
|133
|0.10
|1.4196
|1.4256
|1.4136
|265
|2008.09.19 13:07
|s/l
|133
|0.10
|1.4256
|1.4256
|1.4136
|-60.00
|10041.30
|266
|2008.09.19 13:10
|sell
|134
|0.10
|1.4249
|1.4309
|1.4189
|267
|2008.09.19 14:50
|s/l
|130
|0.10
|1.4307
|1.4307
|1.4147
|-80.00
|9961.30
|268
|2008.09.19 14:50
|s/l
|134
|0.10
|1.4309
|1.4309
|1.4189
|-60.00
|9901.30
|269
|2008.09.19 14:55
|buy
|135
|0.10
|1.4326
|1.4266
|1.4386
|270
|2008.09.19 14:55
|sell
|136
|0.10
|1.4323
|1.4403
|1.4243
|271
|2008.09.19 15:26
|t/p
|135
|0.10
|1.4386
|1.4266
|1.4386
|60.00
|9961.30
|272
|2008.09.19 15:27
|s/l
|136
|0.10
|1.4403
|1.4403
|1.4243
|-80.00
|9881.30
|273
|2008.09.19 15:30
|sell
|137
|0.10
|1.4398
|1.4458
|1.4338
|274
|2008.09.19 15:30
|buy
|138
|0.10
|1.4401
|1.4321
|1.4481
|275
|2008.09.19 20:19
|s/l
|137
|0.10
|1.4458
|1.4458
|1.4338
|-60.00
|9821.30
|276
|2008.09.19 20:20
|sell
|139
|0.10
|1.4450
|1.4510
|1.4390
|277
|2008.09.19 21:24
|t/p
|138
|0.10
|1.4481
|1.4321
|1.4481
|80.00
|9901.30
|278
|2008.09.19 21:25
|buy
|140
|0.10
|1.4481
|1.4401
|1.4561
|279
|2008.09.22 04:05
|s/l
|139
|0.10
|1.4510
|1.4510
|1.4390
|-59.48
|9841.82
|280
|2008.09.22 04:10
|sell
|141
|0.10
|1.4511
|1.4571
|1.4451
|281
|2008.09.22 05:38
|t/p
|140
|0.10
|1.4561
|1.4401
|1.4561
|79.22
|9921.04
|282
|2008.09.22 05:40
|buy
|142
|0.10
|1.4560
|1.4480
|1.4640
|283
|2008.09.22 07:29
|s/l
|142
|0.10
|1.4480
|1.4480
|1.4640
|-80.00
|9841.04
|284
|2008.09.22 07:30
|buy
|143
|0.10
|1.4482
|1.4402
|1.4562
|285
|2008.09.22 09:45
|t/p
|143
|0.10
|1.4562
|1.4402
|1.4562
|80.00
|9921.04
|286
|2008.09.22 09:46
|s/l
|141
|0.10
|1.4571
|1.4571
|1.4451
|-60.00
|9861.04
|287
|2008.09.22 09:50
|sell
|144
|0.10
|1.4568
|1.4628
|1.4508
|288
|2008.09.22 09:50
|sell
|145
|0.10
|1.4568
|1.4648
|1.4488
|289
|2008.09.22 12:26
|s/l
|144
|0.10
|1.4628
|1.4628
|1.4508
|-60.00
|9801.04
|290
|2008.09.22 12:30
|sell
|146
|0.10
|1.4611
|1.4671
|1.4551
|291
|2008.09.22 14:37
|t/p
|146
|0.10
|1.4551
|1.4671
|1.4551
|60.00
|9861.04
|292
|2008.09.22 14:40
|sell
|147
|0.10
|1.4558
|1.4618
|1.4498
|293
|2008.09.22 15:05
|s/l
|147
|0.10
|1.4618
|1.4618
|1.4498
|-60.00
|9801.04
|294
|2008.09.22 15:10
|sell
|148
|0.10
|1.4603
|1.4663
|1.4543
|295
|2008.09.22 16:30
|s/l
|145
|0.10
|1.4648
|1.4648
|1.4488
|-80.00
|9721.04
|296
|2008.09.22 16:35
|sell
|149
|0.10
|1.4644
|1.4724
|1.4564
|297
|2008.09.22 16:46
|s/l
|148
|0.10
|1.4663
|1.4663
|1.4543
|-60.00
|9661.04
|298
|2008.09.22 16:50
|sell
|150
|0.10
|1.4655
|1.4715
|1.4595
|299
|2008.09.22 18:42
|s/l
|150
|0.10
|1.4715
|1.4715
|1.4595
|-60.00
|9601.04
|300
|2008.09.22 18:43
|s/l
|149
|0.10
|1.4724
|1.4724
|1.4564
|-80.00
|9521.04
|301
|2008.09.22 18:45
|buy
|151
|0.10
|1.4727
|1.4667
|1.4787
|302
|2008.09.22 18:45
|buy
|152
|0.10
|1.4727
|1.4647
|1.4807
|303
|2008.09.22 19:29
|t/p
|151
|0.10
|1.4787
|1.4667
|1.4787
|60.00
|9581.04
|304
|2008.09.22 19:30
|buy
|153
|0.10
|1.4789
|1.4729
|1.4849
|305
|2008.09.22 20:46
|t/p
|152
|0.10
|1.4807
|1.4647
|1.4807
|80.00
|9661.04
|306
|2008.09.22 20:50
|buy
|154
|0.10
|1.4811
|1.4731
|1.4891
|307
|2008.09.22 21:31
|t/p
|153
|0.10
|1.4849
|1.4729
|1.4849
|60.00
|9721.04
|308
|2008.09.22 21:35
|buy
|155
|0.10
|1.4867
|1.4807
|1.4927
|309
|2008.09.22 22:13
|s/l
|155
|0.10
|1.4807
|1.4807
|1.4927
|-60.00
|9661.04
|310
|2008.09.22 22:15
|buy
|156
|0.10
|1.4811
|1.4751
|1.4871
|311
|2008.09.23 08:45
|s/l
|156
|0.10
|1.4751
|1.4751
|1.4871
|-60.78
|9600.26
|312
|2008.09.23 08:45
|s/l
|154
|0.10
|1.4731
|1.4731
|1.4891
|-80.78
|9519.48
|313
|2008.09.23 08:50
|buy
|157
|0.10
|1.4763
|1.4703
|1.4823
|314
|2008.09.23 08:50
|buy
|158
|0.10
|1.4763
|1.4683
|1.4843
|315
|2008.09.23 10:16
|s/l
|157
|0.10
|1.4703
|1.4703
|1.4823
|-60.00
|9459.48
|316
|2008.09.23 10:20
|buy
|159
|0.10
|1.4706
|1.4646
|1.4766
|317
|2008.09.23 11:04
|s/l
|158
|0.10
|1.4683
|1.4683
|1.4843
|-80.00
|9379.48
|318
|2008.09.23 11:05
|buy
|160
|0.10
|1.4690
|1.4610
|1.4770
|319
|2008.09.23 11:54
|t/p
|159
|0.10
|1.4766
|1.4646
|1.4766
|60.00
|9439.48
|320
|2008.09.23 11:55
|buy
|161
|0.10
|1.4770
|1.4710
|1.4830
|321
|2008.09.23 11:55
|t/p
|160
|0.10
|1.4770
|1.4610
|1.4770
|80.00
|9519.48
|322
|2008.09.23 12:00
|buy
|162
|0.10
|1.4782
|1.4702
|1.4862
|323
|2008.09.23 15:10
|s/l
|161
|0.10
|1.4710
|1.4710
|1.4830
|-60.00
|9459.48
|324
|2008.09.23 15:10
|buy
|163
|0.10
|1.4713
|1.4653
|1.4773
|325
|2008.09.23 15:30
|t/p
|163
|0.10
|1.4773
|1.4653
|1.4773
|60.00
|9519.48
|326
|2008.09.23 15:35
|buy
|164
|0.10
|1.4782
|1.4722
|1.4842
|327
|2008.09.23 16:15
|s/l
|164
|0.10
|1.4722
|1.4722
|1.4842
|-60.00
|9459.48
|328
|2008.09.23 16:20
|sell
|165
|0.10
|1.4709
|1.4769
|1.4649
|329
|2008.09.23 16:20
|s/l
|162
|0.10
|1.4702
|1.4702
|1.4862
|-80.00
|9379.48
|330
|2008.09.23 16:25
|sell
|166
|0.10
|1.4713
|1.4793
|1.4633
|331
|2008.09.23 19:05
|t/p
|165
|0.10
|1.4649
|1.4769
|1.4649
|60.00
|9439.48
|332
|2008.09.23 19:10
|buy
|167
|0.10
|1.4641
|1.4581
|1.4701
|333
|2008.09.23 19:10
|t/p
|166
|0.10
|1.4633
|1.4793
|1.4633
|80.00
|9519.48
|334
|2008.09.23 19:15
|sell
|168
|0.10
|1.4626
|1.4706
|1.4546
|335
|2008.09.23 20:10
|t/p
|167
|0.10
|1.4701
|1.4581
|1.4701
|60.00
|9579.48
|336
|2008.09.23 20:11
|s/l
|168
|0.10
|1.4706
|1.4706
|1.4546
|-80.00
|9499.48
|337
|2008.09.23 20:15
|buy
|169
|0.10
|1.4688
|1.4628
|1.4748
|338
|2008.09.23 20:15
|sell
|170
|0.10
|1.4685
|1.4765
|1.4605
|339
|2008.09.24 21:38
|s/l
|169
|0.10
|1.4628
|1.4628
|1.4748
|-60.78
|9438.70
|340
|2008.09.24 21:40
|buy
|171
|0.10
|1.4634
|1.4574
|1.4694
|341
|2008.09.25 03:19
|t/p
|171
|0.10
|1.4694
|1.4574
|1.4694
|57.66
|9496.36
|342
|2008.09.25 03:20
|buy
|172
|0.10
|1.4702
|1.4642
|1.4762
|343
|2008.09.25 08:42
|s/l
|170
|0.10
|1.4765
|1.4765
|1.4605
|-77.92
|9418.44
|344
|2008.09.25 08:42
|t/p
|172
|0.10
|1.4762
|1.4642
|1.4762
|60.00
|9478.44
|345
|2008.09.25 08:45
|buy
|173
|0.10
|1.4762
|1.4702
|1.4822
|346
|2008.09.25 08:45
|buy
|174
|0.10
|1.4762
|1.4682
|1.4842
|347
|2008.09.25 09:56
|s/l
|173
|0.10
|1.4702
|1.4702
|1.4822
|-60.00
|9418.44
|348
|2008.09.25 10:00
|buy
|175
|0.10
|1.4708
|1.4648
|1.4768
|349
|2008.09.25 12:34
|s/l
|174
|0.10
|1.4682
|1.4682
|1.4842
|-80.00
|9338.44
|350
|2008.09.25 12:35
|buy
|176
|0.10
|1.4687
|1.4607
|1.4767
|351
|2008.09.25 13:14
|s/l
|175
|0.10
|1.4648
|1.4648
|1.4768
|-60.00
|9278.44
|352
|2008.09.25 13:15
|buy
|177
|0.10
|1.4643
|1.4583
|1.4703
|353
|2008.09.25 14:20
|t/p
|177
|0.10
|1.4703
|1.4583
|1.4703
|60.00
|9338.44
|354
|2008.09.25 14:25
|sell
|178
|0.10
|1.4698
|1.4758
|1.4638
|355
|2008.09.25 16:27
|t/p
|178
|0.10
|1.4638
|1.4758
|1.4638
|60.00
|9398.44
|356
|2008.09.25 16:30
|buy
|179
|0.10
|1.4648
|1.4588
|1.4708
|357
|2008.09.25 18:58
|s/l
|176
|0.10
|1.4607
|1.4607
|1.4767
|-80.00
|9318.44
|358
|2008.09.25 18:59
|s/l
|179
|0.10
|1.4588
|1.4588
|1.4708
|-60.00
|9258.44
|359
|2008.09.25 19:00
|buy
|180
|0.10
|1.4578
|1.4518
|1.4638
|360
|2008.09.25 19:00
|buy
|181
|0.10
|1.4578
|1.4498
|1.4658
|361
|2008.09.25 20:55
|t/p
|180
|0.10
|1.4638
|1.4518
|1.4638
|60.00
|9318.44
|362
|2008.09.25 21:00
|buy
|182
|0.10
|1.4625
|1.4565
|1.4685
|363
|2008.09.26 01:53
|t/p
|181
|0.10
|1.4658
|1.4498
|1.4658
|79.22
|9397.66
|364
|2008.09.26 01:55
|sell
|183
|0.10
|1.4664
|1.4744
|1.4584
|365
|2008.09.26 09:35
|t/p
|183
|0.10
|1.4584
|1.4744
|1.4584
|80.00
|9477.66
|366
|2008.09.26 09:40
|buy
|184
|0.10
|1.4592
|1.4512
|1.4672
|367
|2008.09.26 12:25
|s/l
|182
|0.10
|1.4565
|1.4565
|1.4685
|-60.78
|9416.88
|368
|2008.09.26 12:30
|buy
|185
|0.10
|1.4563
|1.4503
|1.4623
|369
|2008.09.26 13:43
|t/p
|185
|0.10
|1.4623
|1.4503
|1.4623
|60.00
|9476.88
|370
|2008.09.26 13:45
|sell
|186
|0.10
|1.4628
|1.4688
|1.4568
|371
|2008.09.29 00:00
|t/p
|186
|0.10
|1.4568
|1.4688
|1.4568
|60.52
|9537.40
|372
|2008.09.29 00:00
|sell
|187
|0.10
|1.4517
|1.4577
|1.4457
|373
|2008.09.29 02:22
|s/l
|184
|0.10
|1.4512
|1.4512
|1.4672
|-80.78
|9456.62
|374
|2008.09.29 02:25
|sell
|188
|0.10
|1.4506
|1.4586
|1.4426
|375
|2008.09.29 07:25
|t/p
|187
|0.10
|1.4457
|1.4577
|1.4457
|60.00
|9516.62
|376
|2008.09.29 07:30
|sell
|189
|0.10
|1.4454
|1.4514
|1.4394
|377
|2008.09.29 08:35
|t/p
|188
|0.10
|1.4426
|1.4586
|1.4426
|80.00
|9596.62
|378
|2008.09.29 08:40
|sell
|190
|0.10
|1.4409
|1.4489
|1.4329
|379
|2008.09.29 08:50
|t/p
|189
|0.10
|1.4394
|1.4514
|1.4394
|60.00
|9656.62
|380
|2008.09.29 08:55
|buy
|191
|0.10
|1.4397
|1.4337
|1.4457
|381
|2008.09.29 09:23
|s/l
|191
|0.10
|1.4337
|1.4337
|1.4457
|-60.00
|9596.62
|382
|2008.09.29 09:24
|t/p
|190
|0.10
|1.4329
|1.4489
|1.4329
|80.00
|9676.62
|383
|2008.09.29 09:25
|buy
|192
|0.10
|1.4331
|1.4271
|1.4391
|384
|2008.09.29 09:25
|buy
|193
|0.10
|1.4331
|1.4251
|1.4411
|385
|2008.09.29 15:39
|t/p
|192
|0.10
|1.4391
|1.4271
|1.4391
|60.00
|9736.62
|386
|2008.09.29 15:40
|sell
|194
|0.10
|1.4380
|1.4440
|1.4320
|387
|2008.09.29 16:01
|t/p
|193
|0.10
|1.4411
|1.4251
|1.4411
|80.00
|9816.62
|388
|2008.09.29 16:05
|sell
|195
|0.10
|1.4425
|1.4505
|1.4345
|389
|2008.09.29 16:05
|s/l
|194
|0.10
|1.4440
|1.4440
|1.4320
|-60.00
|9756.62
|390
|2008.09.29 16:10
|sell
|196
|0.10
|1.4421
|1.4481
|1.4361
|391
|2008.09.29 19:45
|s/l
|196
|0.10
|1.4481
|1.4481
|1.4361
|-60.00
|9696.62
|392
|2008.09.29 19:46
|s/l
|195
|0.10
|1.4505
|1.4505
|1.4345
|-80.00
|9616.62
|393
|2008.09.29 19:50
|sell
|197
|0.10
|1.4477
|1.4537
|1.4417
|394
|2008.09.29 19:50
|sell
|198
|0.10
|1.4477
|1.4557
|1.4397
|395
|2008.09.29 23:54
|t/p
|197
|0.10
|1.4417
|1.4537
|1.4417
|60.00
|9676.62
|396
|2008.09.29 23:55
|sell
|199
|0.10
|1.4415
|1.4475
|1.4355
|397
|2008.09.30 00:06
|t/p
|198
|0.10
|1.4397
|1.4557
|1.4397
|80.52
|9757.14
|398
|2008.09.30 00:10
|sell
|200
|0.10
|1.4387
|1.4467
|1.4307
|399
|2008.09.30 04:32
|t/p
|199
|0.10
|1.4355
|1.4475
|1.4355
|60.52
|9817.66
|400
|2008.09.30 04:35
|sell
|201
|0.10
|1.4352
|1.4412
|1.4292
|401
|2008.09.30 09:13
|s/l
|201
|0.10
|1.4412
|1.4412
|1.4292
|-60.00
|9757.66
|402
|2008.09.30 09:15
|sell
|202
|0.10
|1.4413
|1.4473
|1.4353
|403
|2008.09.30 12:25
|t/p
|202
|0.10
|1.4353
|1.4473
|1.4353
|60.00
|9817.66
|404
|2008.09.30 12:25
|sell
|203
|0.10
|1.4350
|1.4410
|1.4290
|405
|2008.09.30 13:59
|t/p
|200
|0.10
|1.4307
|1.4467
|1.4307
|80.00
|9897.66
|406
|2008.09.30 14:00
|sell
|204
|0.10
|1.4305
|1.4385
|1.4225
|407
|2008.09.30 14:34
|t/p
|203
|0.10
|1.4290
|1.4410
|1.4290
|60.00
|9957.66
|408
|2008.09.30 14:35
|sell
|205
|0.10
|1.4286
|1.4346
|1.4226
|409
|2008.09.30 15:23
|t/p
|205
|0.10
|1.4226
|1.4346
|1.4226
|60.00
|10017.66
|410
|2008.09.30 15:23
|t/p
|204
|0.10
|1.4225
|1.4385
|1.4225
|80.00
|10097.66
|411
|2008.09.30 15:25
|sell
|206
|0.10
|1.4219
|1.4279
|1.4159
|412
|2008.09.30 15:25
|sell
|207
|0.10
|1.4219
|1.4299
|1.4139
|413
|2008.09.30 15:51
|t/p
|206
|0.10
|1.4159
|1.4279
|1.4159
|60.00
|10157.66
|414
|2008.09.30 15:55
|buy
|208
|0.10
|1.4165
|1.4105
|1.4225
|415
|2008.09.30 16:34
|t/p
|207
|0.10
|1.4139
|1.4299
|1.4139
|80.00
|10237.66
|416
|2008.09.30 16:35
|sell
|209
|0.10
|1.4135
|1.4215
|1.4055
|417
|2008.09.30 16:43
|s/l
|208
|0.10
|1.4105
|1.4105
|1.4225
|-60.00
|10177.66
|418
|2008.09.30 16:45
|buy
|210
|0.10
|1.4100
|1.4040
|1.4160
|419
|2008.09.30 16:59
|t/p
|209
|0.10
|1.4055
|1.4215
|1.4055
|80.00
|10257.66
|420
|2008.09.30 17:00
|sell
|211
|0.10
|1.4047
|1.4127
|1.3967
|421
|2008.09.30 17:00
|s/l
|210
|0.10
|1.4040
|1.4040
|1.4160
|-60.00
|10197.66
|422
|2008.09.30 17:05
|sell
|212
|0.10
|1.4035
|1.4095
|1.3975
|423
|2008.09.30 18:21
|s/l
|212
|0.10
|1.4095
|1.4095
|1.3975
|-60.00
|10137.66
|424
|2008.09.30 18:25
|sell
|213
|0.10
|1.4091
|1.4151
|1.4031
|425
|2008.09.30 23:50
|s/l
|211
|0.10
|1.4127
|1.4127
|1.3967
|-80.00
|10057.66
|426
|2008.09.30 23:55
|buy
|214
|0.10
|1.4122
|1.4042
|1.4202
|427
|2008.10.01 09:33
|s/l
|213
|0.10
|1.4151
|1.4151
|1.4031
|-59.48
|9998.18
|428
|2008.10.01 09:35
|buy
|215
|0.10
|1.4157
|1.4097
|1.4217
|429
|2008.10.01 13:55
|s/l
|215
|0.10
|1.4097
|1.4097
|1.4217
|-60.00
|9938.18
|430
|2008.10.01 14:00
|sell
|216
|0.10
|1.4076
|1.4136
|1.4016
|431
|2008.10.01 14:24
|s/l
|214
|0.10
|1.4042
|1.4042
|1.4202
|-80.78
|9857.40
|432
|2008.10.01 14:25
|sell
|217
|0.10
|1.4039
|1.4119
|1.3959
|433
|2008.10.01 14:26
|t/p
|216
|0.10
|1.4016
|1.4136
|1.4016
|60.00
|9917.40
|434
|2008.10.01 14:30
|sell
|218
|0.10
|1.4001
|1.4061
|1.3941
|435
|2008.10.01 14:48
|s/l
|218
|0.10
|1.4061
|1.4061
|1.3941
|-60.00
|9857.40
|436
|2008.10.01 14:50
|buy
|219
|0.10
|1.4058
|1.3998
|1.4118
|437
|2008.10.01 15:15
|s/l
|219
|0.10
|1.3998
|1.3998
|1.4118
|-60.00
|9797.40
|438
|2008.10.01 15:20
|buy
|220
|0.10
|1.3991
|1.3931
|1.4051
|439
|2008.10.01 17:40
|t/p
|220
|0.10
|1.4051
|1.3931
|1.4051
|60.00
|9857.40
|440
|2008.10.01 17:40
|sell
|221
|0.10
|1.4052
|1.4112
|1.3992
|441
|2008.10.02 01:55
|t/p
|221
|0.10
|1.3992
|1.4112
|1.3992
|61.56
|9918.96
|442
|2008.10.02 02:00
|buy
|222
|0.10
|1.3991
|1.3931
|1.4051
|443
|2008.10.02 02:02
|t/p
|217
|0.10
|1.3959
|1.4119
|1.3959
|81.56
|10000.52
|444
|2008.10.02 02:05
|sell
|223
|0.10
|1.3960
|1.4040
|1.3880
|445
|2008.10.02 04:09
|s/l
|222
|0.10
|1.3931
|1.3931
|1.4051
|-60.00
|9940.52
|446
|2008.10.02 04:10
|sell
|224
|0.10
|1.3932
|1.3992
|1.3872
|447
|2008.10.02 05:07
|s/l
|224
|0.10
|1.3992
|1.3992
|1.3872
|-60.00
|9880.52
|448
|2008.10.02 05:10
|sell
|225
|0.10
|1.3986
|1.4046
|1.3926
|449
|2008.10.02 08:13
|t/p
|225
|0.10
|1.3926
|1.4046
|1.3926
|60.00
|9940.52
|450
|2008.10.02 08:15
|sell
|226
|0.10
|1.3924
|1.3984
|1.3864
|451
|2008.10.02 09:26
|t/p
|223
|0.10
|1.3880
|1.4040
|1.3880
|80.00
|10020.52
|452
|2008.10.02 09:30
|sell
|227
|0.10
|1.3879
|1.3959
|1.3799
|453
|2008.10.02 09:35
|t/p
|226
|0.10
|1.3864
|1.3984
|1.3864
|60.00
|10080.52
|454
|2008.10.02 09:40
|buy
|228
|0.10
|1.3881
|1.3821
|1.3941
|455
|2008.10.02 14:35
|s/l
|228
|0.10
|1.3821
|1.3821
|1.3941
|-60.00
|10020.52
|456
|2008.10.02 14:38
|t/p
|227
|0.10
|1.3799
|1.3959
|1.3799
|80.00
|10100.52
|457
|2008.10.02 14:40
|buy
|229
|0.10
|1.3820
|1.3760
|1.3880
|458
|2008.10.02 14:40
|buy
|230
|0.10
|1.3820
|1.3740
|1.3900
|459
|2008.10.02 14:55
|s/l
|229
|0.10
|1.3760
|1.3760
|1.3880
|-60.00
|10040.52
|460
|2008.10.02 15:00
|buy
|231
|0.10
|1.3764
|1.3704
|1.3824
|461
|2008.10.02 16:13
|t/p
|231
|0.10
|1.3824
|1.3704
|1.3824
|60.00
|10100.52
|462
|2008.10.02 16:15
|sell
|232
|0.10
|1.3817
|1.3877
|1.3757
|463
|2008.10.03 07:24
|s/l
|232
|0.10
|1.3877
|1.3877
|1.3757
|-59.48
|10041.04
|464
|2008.10.03 07:25
|sell
|233
|0.10
|1.3877
|1.3937
|1.3817
|465
|2008.10.03 07:58
|t/p
|230
|0.10
|1.3900
|1.3740
|1.3900
|79.22
|10120.26
|466
|2008.10.03 08:00
|sell
|234
|0.10
|1.3894
|1.3974
|1.3814
|467
|2008.10.03 09:09
|t/p
|233
|0.10
|1.3817
|1.3937
|1.3817
|60.00
|10180.26
|468
|2008.10.03 09:09
|t/p
|234
|0.10
|1.3814
|1.3974
|1.3814
|80.00
|10260.26
|469
|2008.10.03 09:10
|sell
|235
|0.10
|1.3814
|1.3874
|1.3754
|470
|2008.10.03 09:10
|sell
|236
|0.10
|1.3814
|1.3894
|1.3734
|471
|2008.10.03 10:24
|s/l
|235
|0.10
|1.3874
|1.3874
|1.3754
|-60.00
|10200.26
|472
|2008.10.03 10:25
|sell
|237
|0.10
|1.3867
|1.3927
|1.3807
|473
|2008.10.03 11:19
|s/l
|236
|0.10
|1.3894
|1.3894
|1.3734
|-80.00
|10120.26
|474
|2008.10.03 11:20
|sell
|238
|0.10
|1.3886
|1.3966
|1.3806
|475
|2008.10.03 14:32
|t/p
|237
|0.10
|1.3807
|1.3927
|1.3807
|60.00
|10180.26
|476
|2008.10.03 14:32
|t/p
|238
|0.10
|1.3806
|1.3966
|1.3806
|80.00
|10260.26
|477
|2008.10.03 14:35
|buy
|239
|0.10
|1.3825
|1.3765
|1.3885
|478
|2008.10.03 14:35
|sell
|240
|0.10
|1.3822
|1.3902
|1.3742
|479
|2008.10.03 14:57
|s/l
|239
|0.10
|1.3765
|1.3765
|1.3885
|-60.00
|10200.26
|480
|2008.10.03 15:00
|buy
|241
|0.10
|1.3749
|1.3689
|1.3809
|481
|2008.10.03 15:04
|t/p
|240
|0.10
|1.3742
|1.3902
|1.3742
|80.00
|10280.26
|482
|2008.10.03 15:05
|buy
|242
|0.10
|1.3742
|1.3662
|1.3822
|483
|2008.10.03 16:54
|t/p
|241
|0.10
|1.3809
|1.3689
|1.3809
|60.00
|10340.26
|484
|2008.10.03 16:55
|sell
|243
|0.10
|1.3816
|1.3876
|1.3756
|485
|2008.10.03 16:56
|t/p
|242
|0.10
|1.3822
|1.3662
|1.3822
|80.00
|10420.26
|486
|2008.10.03 17:00
|sell
|244
|0.10
|1.3807
|1.3887
|1.3727
|487
|2008.10.03 20:07
|s/l
|243
|0.10
|1.3876
|1.3876
|1.3756
|-60.00
|10360.26
|488
|2008.10.03 20:08
|s/l
|244
|0.10
|1.3887
|1.3887
|1.3727
|-80.00
|10280.26
|489
|2008.10.03 20:10
|sell
|245
|0.10
|1.3878
|1.3938
|1.3818
|490
|2008.10.03 20:10
|sell
|246
|0.10
|1.3878
|1.3958
|1.3798
|491
|2008.10.03 21:25
|t/p
|245
|0.10
|1.3818
|1.3938
|1.3818
|60.00
|10340.26
|492
|2008.10.03 21:30
|sell
|247
|0.10
|1.3823
|1.3883
|1.3763
|493
|2008.10.03 21:48
|t/p
|246
|0.10
|1.3798
|1.3958
|1.3798
|80.00
|10420.26
|494
|2008.10.03 21:50
|sell
|248
|0.10
|1.3793
|1.3873
|1.3713
|495
|2008.10.06 00:00
|t/p
|247
|0.10
|1.3763
|1.3883
|1.3763
|60.52
|10480.78
|496
|2008.10.06 00:00
|t/p
|248
|0.10
|1.3713
|1.3873
|1.3713
|80.52
|10561.30
|497
|2008.10.06 00:00
|buy
|249
|0.10
|1.3640
|1.3580
|1.3700
|498
|2008.10.06 00:00
|sell
|250
|0.10
|1.3637
|1.3717
|1.3557
|499
|2008.10.06 08:08
|s/l
|249
|0.10
|1.3580
|1.3580
|1.3700
|-60.00
|10501.30
|500
|2008.10.06 08:10
|sell
|251
|0.10
|1.3571
|1.3631
|1.3511
|501
|2008.10.06 09:01
|t/p
|250
|0.10
|1.3557
|1.3717
|1.3557
|80.00
|10581.30
|502
|2008.10.06 09:05
|sell
|252
|0.10
|1.3561
|1.3641
|1.3481
|503
|2008.10.06 14:00
|s/l
|251
|0.10
|1.3631
|1.3631
|1.3511
|-60.00
|10521.30
|504
|2008.10.06 14:05
|sell
|253
|0.10
|1.3620
|1.3680
|1.3560
|505
|2008.10.06 14:15
|s/l
|252
|0.10
|1.3641
|1.3641
|1.3481
|-80.00
|10441.30
|506
|2008.10.06 14:20
|sell
|254
|0.10
|1.3628
|1.3708
|1.3548
|507
|2008.10.06 15:57
|t/p
|253
|0.10
|1.3560
|1.3680
|1.3560
|60.00
|10501.30
|508
|2008.10.06 16:00
|sell
|255
|0.10
|1.3566
|1.3626
|1.3506
|509
|2008.10.06 16:02
|t/p
|254
|0.10
|1.3548
|1.3708
|1.3548
|80.00
|10581.30
|510
|2008.10.06 16:05
|sell
|256
|0.10
|1.3543
|1.3623
|1.3463
|511
|2008.10.06 16:38
|t/p
|255
|0.10
|1.3506
|1.3626
|1.3506
|60.00
|10641.30
|512
|2008.10.06 16:40
|sell
|257
|0.10
|1.3509
|1.3569
|1.3449
|513
|2008.10.06 20:26
|t/p
|256
|0.10
|1.3463
|1.3623
|1.3463
|80.00
|10721.30
|514
|2008.10.06 20:30
|sell
|258
|0.10
|1.3469
|1.3549
|1.3389
|515
|2008.10.06 21:16
|t/p
|257
|0.10
|1.3449
|1.3569
|1.3449
|60.00
|10781.30
|516
|2008.10.06 21:20
|sell
|259
|0.10
|1.3456
|1.3516
|1.3396
|517
|2008.10.06 21:46
|s/l
|259
|0.10
|1.3516
|1.3516
|1.3396
|-60.00
|10721.30
|518
|2008.10.06 21:50
|sell
|260
|0.10
|1.3523
|1.3583
|1.3463
|519
|2008.10.07 02:22
|s/l
|258
|0.10
|1.3549
|1.3549
|1.3389
|-79.48
|10641.82
|520
|2008.10.07 02:25
|sell
|261
|0.10
|1.3543
|1.3623
|1.3463
|521
|2008.10.07 05:48
|s/l
|260
|0.10
|1.3583
|1.3583
|1.3463
|-59.48
|10582.34
|522
|2008.10.07 05:50
|sell
|262
|0.10
|1.3570
|1.3630
|1.3510
|523
|2008.10.07 06:31
|s/l
|261
|0.10
|1.3623
|1.3623
|1.3463
|-80.00
|10502.34
|524
|2008.10.07 06:35
|sell
|263
|0.10
|1.3605
|1.3685
|1.3525
|525
|2008.10.07 10:16
|t/p
|263
|0.10
|1.3525
|1.3685
|1.3525
|80.00
|10582.34
|526
|2008.10.07 10:20
|sell
|264
|0.10
|1.3527
|1.3607
|1.3447
|527
|2008.10.07 13:46
|s/l
|264
|0.10
|1.3607
|1.3607
|1.3447
|-80.00
|10502.34
|528
|2008.10.07 13:50
|sell
|265
|0.10
|1.3602
|1.3682
|1.3522
|529
|2008.10.07 14:04
|s/l
|262
|0.10
|1.3630
|1.3630
|1.3510
|-60.00
|10442.34
|530
|2008.10.07 14:05
|sell
|266
|0.10
|1.3629
|1.3689
|1.3569
|531
|2008.10.07 15:13
|s/l
|265
|0.10
|1.3682
|1.3682
|1.3522
|-80.00
|10362.34
|532
|2008.10.07 15:13
|s/l
|266
|0.10
|1.3689
|1.3689
|1.3569
|-60.00
|10302.34
|533
|2008.10.07 15:15
|sell
|267
|0.10
|1.3679
|1.3739
|1.3619
|534
|2008.10.07 15:15
|sell
|268
|0.10
|1.3679
|1.3759
|1.3599
|535
|2008.10.07 15:34
|s/l
|267
|0.10
|1.3739
|1.3739
|1.3619
|-60.00
|10242.34
|536
|2008.10.07 15:35
|sell
|269
|0.10
|1.3722
|1.3782
|1.3662
|537
|2008.10.07 15:55
|t/p
|269
|0.10
|1.3662
|1.3782
|1.3662
|60.00
|10302.34
|538
|2008.10.07 16:00
|buy
|270
|0.10
|1.3680
|1.3620
|1.3740
|539
|2008.10.07 17:07
|s/l
|270
|0.10
|1.3620
|1.3620
|1.3740
|-60.00
|10242.34
|540
|2008.10.07 17:10
|sell
|271
|0.10
|1.3611
|1.3671
|1.3551
|541
|2008.10.07 17:11
|t/p
|268
|0.10
|1.3599
|1.3759
|1.3599
|80.00
|10322.34
|542
|2008.10.07 17:15
|sell
|272
|0.10
|1.3602
|1.3682
|1.3522
|543
|2008.10.08 01:28
|t/p
|271
|0.10
|1.3551
|1.3671
|1.3551
|60.52
|10382.86
|544
|2008.10.08 01:30
|buy
|273
|0.10
|1.3558
|1.3498
|1.3618
|545
|2008.10.08 06:03
|t/p
|273
|0.10
|1.3618
|1.3498
|1.3618
|60.00
|10442.86
|546
|2008.10.08 06:05
|buy
|274
|0.10
|1.3609
|1.3549
|1.3669
|547
|2008.10.08 07:37
|s/l
|274
|0.10
|1.3549
|1.3549
|1.3669
|-60.00
|10382.86
|548
|2008.10.08 07:40
|buy
|275
|0.10
|1.3569
|1.3509
|1.3629
|549
|2008.10.08 09:08
|t/p
|275
|0.10
|1.3629
|1.3509
|1.3629
|60.00
|10442.86
|550
|2008.10.08 09:10
|sell
|276
|0.10
|1.3633
|1.3693
|1.3573
|551
|2008.10.08 09:12
|s/l
|272
|0.10
|1.3682
|1.3682
|1.3522
|-79.48
|10363.38
|552
|2008.10.08 09:15
|sell
|277
|0.10
|1.3660
|1.3740
|1.3580
|553
|2008.10.08 13:07
|s/l
|276
|0.10
|1.3693
|1.3693
|1.3573
|-60.00
|10303.38
|554
|2008.10.08 13:10
|sell
|278
|0.10
|1.3679
|1.3739
|1.3619
|555
|2008.10.08 14:12
|s/l
|278
|0.10
|1.3739
|1.3739
|1.3619
|-60.00
|10243.38
|556
|2008.10.08 14:12
|s/l
|277
|0.10
|1.3740
|1.3740
|1.3580
|-80.00
|10163.38
|557
|2008.10.08 14:15
|sell
|279
|0.10
|1.3730
|1.3790
|1.3670
|558
|2008.10.08 14:15
|buy
|280
|0.10
|1.3733
|1.3653
|1.3813
|559
|2008.10.08 14:29
|t/p
|279
|0.10
|1.3670
|1.3790
|1.3670
|60.00
|10223.38
|560
|2008.10.08 14:29
|s/l
|280
|0.10
|1.3653
|1.3653
|1.3813
|-80.00
|10143.38
|561
|2008.10.08 14:30
|sell
|281
|0.10
|1.3657
|1.3717
|1.3597
|562
|2008.10.08 14:30
|sell
|282
|0.10
|1.3657
|1.3737
|1.3577
|563
|2008.10.08 19:08
|s/l
|281
|0.10
|1.3717
|1.3717
|1.3597
|-60.00
|10083.38
|564
|2008.10.08 19:10
|buy
|283
|0.10
|1.3709
|1.3649
|1.3769
|565
|2008.10.08 19:43
|s/l
|282
|0.10
|1.3737
|1.3737
|1.3577
|-80.00
|10003.38
|566
|2008.10.08 19:45
|buy
|284
|0.10
|1.3736
|1.3656
|1.3816
|567
|2008.10.08 22:05
|s/l
|284
|0.10
|1.3656
|1.3656
|1.3816
|-80.00
|9923.38
|568
|2008.10.08 22:10
|sell
|285
|0.10
|1.3656
|1.3736
|1.3576
|569
|2008.10.08 22:59
|s/l
|283
|0.10
|1.3649
|1.3649
|1.3769
|-60.00
|9863.38
|570
|2008.10.08 23:00
|buy
|286
|0.10
|1.3656
|1.3596
|1.3716
|571
|2008.10.09 02:54
|s/l
|286
|0.10
|1.3596
|1.3596
|1.3716
|-62.34
|9801.04
|572
|2008.10.09 02:55
|buy
|287
|0.10
|1.3588
|1.3528
|1.3648
|573
|2008.10.09 03:58
|t/p
|287
|0.10
|1.3648
|1.3528
|1.3648
|60.00
|9861.04
|574
|2008.10.09 04:00
|buy
|288
|0.10
|1.3642
|1.3582
|1.3702
|575
|2008.10.09 08:40
|t/p
|288
|0.10
|1.3702
|1.3582
|1.3702
|60.00
|9921.04
|576
|2008.10.09 08:45
|sell
|289
|0.10
|1.3700
|1.3760
|1.3640
|577
|2008.10.09 09:54
|s/l
|285
|0.10
|1.3736
|1.3736
|1.3576
|-78.44
|9842.60
|578
|2008.10.09 09:55
|buy
|290
|0.10
|1.3735
|1.3655
|1.3815
|579
|2008.10.09 10:10
|s/l
|289
|0.10
|1.3760
|1.3760
|1.3640
|-60.00
|9782.60
|580
|2008.10.09 10:15
|buy
|291
|0.10
|1.3761
|1.3701
|1.3821
|581
|2008.10.09 12:48
|s/l
|291
|0.10
|1.3701
|1.3701
|1.3821
|-60.00
|9722.60
|582
|2008.10.09 12:50
|buy
|292
|0.10
|1.3702
|1.3642
|1.3762
|583
|2008.10.09 16:00
|s/l
|290
|0.10
|1.3655
|1.3655
|1.3815
|-80.00
|9642.60
|584
|2008.10.09 16:05
|buy
|293
|0.10
|1.3665
|1.3585
|1.3745
|585
|2008.10.09 16:26
|s/l
|292
|0.10
|1.3642
|1.3642
|1.3762
|-60.00
|9582.60
|586
|2008.10.09 16:30
|buy
|294
|0.10
|1.3642
|1.3582
|1.3702
|587
|2008.10.09 23:02
|s/l
|293
|0.10
|1.3585
|1.3585
|1.3745
|-80.00
|9502.60
|588
|2008.10.09 23:03
|s/l
|294
|0.10
|1.3582
|1.3582
|1.3702
|-60.00
|9442.60
|589
|2008.10.09 23:05
|buy
|295
|0.10
|1.3585
|1.3525
|1.3645
|590
|2008.10.09 23:05
|buy
|296
|0.10
|1.3585
|1.3505
|1.3665
|591
|2008.10.10 06:16
|s/l
|295
|0.10
|1.3525
|1.3525
|1.3645
|-60.78
|9381.82
|592
|2008.10.10 06:20
|buy
|297
|0.10
|1.3524
|1.3464
|1.3584
|593
|2008.10.10 09:07
|t/p
|297
|0.10
|1.3584
|1.3464
|1.3584
|60.00
|9441.82
|594
|2008.10.10 09:10
|buy
|298
|0.10
|1.3583
|1.3523
|1.3643
|595
|2008.10.10 09:32
|t/p
|298
|0.10
|1.3643
|1.3523
|1.3643
|60.00
|9501.82
|596
|2008.10.10 09:35
|buy
|299
|0.10
|1.3621
|1.3561
|1.3681
|597
|2008.10.10 11:49
|s/l
|299
|0.10
|1.3561
|1.3561
|1.3681
|-60.00
|9441.82
|598
|2008.10.10 11:50
|buy
|300
|0.10
|1.3558
|1.3498
|1.3618
|599
|2008.10.10 15:00
|s/l
|296
|0.10
|1.3505
|1.3505
|1.3665
|-80.78
|9361.04
|600
|2008.10.10 15:00
|s/l
|300
|0.10
|1.3498
|1.3498
|1.3618
|-60.00
|9301.04
|601
|2008.10.10 15:05
|sell
|301
|0.10
|1.3513
|1.3573
|1.3453
|602
|2008.10.10 15:05
|buy
|302
|0.10
|1.3516
|1.3436
|1.3596
|603
|2008.10.10 16:06
|s/l
|301
|0.10
|1.3573
|1.3573
|1.3453
|-60.00
|9241.04
|604
|2008.10.10 16:10
|sell
|303
|0.10
|1.3571
|1.3631
|1.3511
|605
|2008.10.10 16:12
|t/p
|302
|0.10
|1.3596
|1.3436
|1.3596
|80.00
|9321.04
|606
|2008.10.10 16:15
|buy
|304
|0.10
|1.3613
|1.3533
|1.3693
|607
|2008.10.10 16:41
|s/l
|304
|0.10
|1.3533
|1.3533
|1.3693
|-80.00
|9241.04
|608
|2008.10.10 16:45
|sell
|305
|0.10
|1.3526
|1.3606
|1.3446
|609
|2008.10.10 16:57
|t/p
|303
|0.10
|1.3511
|1.3631
|1.3511
|60.00
|9301.04
|610
|2008.10.10 17:00
|buy
|306
|0.10
|1.3507
|1.3447
|1.3567
|611
|2008.10.10 19:19
|s/l
|306
|0.10
|1.3447
|1.3447
|1.3567
|-60.00
|9241.04
|612
|2008.10.10 19:20
|buy
|307
|0.10
|1.3447
|1.3387
|1.3507
|613
|2008.10.10 19:20
|t/p
|305
|0.10
|1.3446
|1.3606
|1.3446
|80.00
|9321.04
|614
|2008.10.10 19:25
|buy
|308
|0.10
|1.3437
|1.3357
|1.3517
|615
|2008.10.10 19:40
|s/l
|307
|0.10
|1.3387
|1.3387
|1.3507
|-60.00
|9261.04
|616
|2008.10.10 19:45
|buy
|309
|0.10
|1.3366
|1.3306
|1.3426
|617
|2008.10.10 19:45
|s/l
|308
|0.10
|1.3357
|1.3357
|1.3517
|-80.00
|9181.04
|618
|2008.10.10 19:50
|buy
|310
|0.10
|1.3363
|1.3283
|1.3443
|619
|2008.10.10 20:28
|s/l
|309
|0.10
|1.3306
|1.3306
|1.3426
|-60.00
|9121.04
|620
|2008.10.10 20:28
|s/l
|310
|0.10
|1.3283
|1.3283
|1.3443
|-80.00
|9041.04
|621
|2008.10.10 20:30
|buy
|311
|0.10
|1.3303
|1.3243
|1.3363
|622
|2008.10.10 20:30
|buy
|312
|0.10
|1.3303
|1.3223
|1.3383
|623
|2008.10.10 21:12
|t/p
|311
|0.10
|1.3363
|1.3243
|1.3363
|60.00
|9101.04
|624
|2008.10.10 21:15
|buy
|313
|0.10
|1.3364
|1.3304
|1.3424
|625
|2008.10.10 21:21
|t/p
|312
|0.10
|1.3383
|1.3223
|1.3383
|80.00
|9181.04
|626
|2008.10.10 21:25
|buy
|314
|0.10
|1.3379
|1.3299
|1.3459
|627
|2008.10.10 21:31
|t/p
|313
|0.10
|1.3424
|1.3304
|1.3424
|60.00
|9241.04
|628
|2008.10.10 21:35
|buy
|315
|0.10
|1.3430
|1.3370
|1.3490
|629
|2008.10.13 00:02
|t/p
|314
|0.10
|1.3459
|1.3299
|1.3459
|79.22
|9320.26
|630
|2008.10.13 00:02
|t/p
|315
|0.10
|1.3490
|1.3370
|1.3490
|59.22
|9379.48
|631
|2008.10.13 00:02
|buy
|316
|0.10
|1.3584
|1.3524
|1.3644
|632
|2008.10.13 00:02
|buy
|317
|0.10
|1.3584
|1.3504
|1.3664
|633
|2008.10.13 04:45
|s/l
|316
|0.10
|1.3524
|1.3524
|1.3644
|-60.00
|9319.48
|634
|2008.10.13 04:47
|s/l
|317
|0.10
|1.3504
|1.3504
|1.3664
|-80.00
|9239.48
|635
|2008.10.13 04:50
|buy
|318
|0.10
|1.3489
|1.3429
|1.3549
|636
|2008.10.13 04:50
|buy
|319
|0.10
|1.3489
|1.3409
|1.3569
|637
|2008.10.13 07:41
|t/p
|318
|0.10
|1.3549
|1.3429
|1.3549
|60.00
|9299.48
|638
|2008.10.13 07:45
|sell
|320
|0.10
|1.3558
|1.3618
|1.3498
|639
|2008.10.13 08:01
|t/p
|319
|0.10
|1.3569
|1.3409
|1.3569
|80.00
|9379.48
|640
|2008.10.13 08:05
|buy
|321
|0.10
|1.3594
|1.3514
|1.3674
|641
|2008.10.13 08:11
|s/l
|320
|0.10
|1.3618
|1.3618
|1.3498
|-60.00
|9319.48
|642
|2008.10.13 08:15
|sell
|322
|0.10
|1.3623
|1.3683
|1.3563
|643
|2008.10.13 15:05
|t/p
|321
|0.10
|1.3674
|1.3514
|1.3674
|80.00
|9399.48
|644
|2008.10.13 15:06
|s/l
|322
|0.10
|1.3683
|1.3683
|1.3563
|-60.00
|9339.48
|645
|2008.10.13 15:10
|sell
|323
|0.10
|1.3661
|1.3721
|1.3601
|646
|2008.10.13 15:10
|sell
|324
|0.10
|1.3661
|1.3741
|1.3581
|647
|2008.10.13 16:08
|t/p
|323
|0.10
|1.3601
|1.3721
|1.3601
|60.00
|9399.48
|648
|2008.10.13 16:10
|sell
|325
|0.10
|1.3599
|1.3659
|1.3539
|649
|2008.10.13 16:57
|t/p
|324
|0.10
|1.3581
|1.3741
|1.3581
|80.00
|9479.48
|650
|2008.10.13 17:00
|sell
|326
|0.10
|1.3584
|1.3664
|1.3504
|651
|2008.10.13 18:00
|t/p
|325
|0.10
|1.3539
|1.3659
|1.3539
|60.00
|9539.48
|652
|2008.10.13 18:05
|buy
|327
|0.10
|1.3535
|1.3475
|1.3595
|653
|2008.10.13 18:19
|t/p
|326
|0.10
|1.3504
|1.3664
|1.3504
|80.00
|9619.48
|654
|2008.10.13 18:20
|buy
|328
|0.10
|1.3493
|1.3413
|1.3573
|655
|2008.10.13 21:31
|t/p
|328
|0.10
|1.3573
|1.3413
|1.3573
|80.00
|9699.48
|656
|2008.10.13 21:35
|sell
|329
|0.10
|1.3566
|1.3646
|1.3486
|657
|2008.10.13 21:42
|t/p
|327
|0.10
|1.3595
|1.3475
|1.3595
|60.00
|9759.48
|658
|2008.10.13 21:45
|sell
|330
|0.10
|1.3593
|1.3653
|1.3533
|659
|2008.10.14 01:53
|s/l
|329
|0.10
|1.3646
|1.3646
|1.3486
|-79.48
|9680.00
|660
|2008.10.14 01:55
|sell
|331
|0.10
|1.3643
|1.3723
|1.3563
|661
|2008.10.14 01:58
|s/l
|330
|0.10
|1.3653
|1.3653
|1.3533
|-59.48
|9620.52
|662
|2008.10.14 02:00
|sell
|332
|0.10
|1.3657
|1.3717
|1.3597
|663
|2008.10.14 12:05
|s/l
|332
|0.10
|1.3717
|1.3717
|1.3597
|-60.00
|9560.52
|664
|2008.10.14 12:10
|sell
|333
|0.10
|1.3704
|1.3764
|1.3644
|665
|2008.10.14 12:29
|s/l
|331
|0.10
|1.3723
|1.3723
|1.3563
|-80.00
|9480.52
|666
|2008.10.14 12:30
|sell
|334
|0.10
|1.3720
|1.3800
|1.3640
|667
|2008.10.14 14:17
|s/l
|333
|0.10
|1.3764
|1.3764
|1.3644
|-60.00
|9420.52
|668
|2008.10.14 14:20
|buy
|335
|0.10
|1.3758
|1.3698
|1.3818
|669
|2008.10.14 15:12
|s/l
|335
|0.10
|1.3698
|1.3698
|1.3818
|-60.00
|9360.52
|670
|2008.10.14 15:15
|sell
|336
|0.10
|1.3714
|1.3774
|1.3654
|671
|2008.10.14 16:11
|t/p
|336
|0.10
|1.3654
|1.3774
|1.3654
|60.00
|9420.52
|672
|2008.10.14 16:15
|sell
|337
|0.10
|1.3671
|1.3731
|1.3611
|673
|2008.10.14 16:24
|t/p
|334
|0.10
|1.3640
|1.3800
|1.3640
|80.00
|9500.52
|674
|2008.10.14 16:25
|sell
|338
|0.10
|1.3636
|1.3716
|1.3556
|675
|2008.10.15 01:04
|t/p
|337
|0.10
|1.3611
|1.3731
|1.3611
|60.52
|9561.04
|676
|2008.10.15 01:05
|buy
|339
|0.10
|1.3592
|1.3532
|1.3652
|677
|2008.10.15 02:01
|t/p
|338
|0.10
|1.3556
|1.3716
|1.3556
|80.52
|9641.56
|678
|2008.10.15 02:05
|buy
|340
|0.10
|1.3548
|1.3468
|1.3628
|679
|2008.10.15 08:25
|t/p
|340
|0.10
|1.3628
|1.3468
|1.3628
|80.00
|9721.56
|680
|2008.10.15 08:30
|sell
|341
|0.10
|1.3610
|1.3690
|1.3530
|681
|2008.10.15 12:31
|t/p
|339
|0.10
|1.3652
|1.3532
|1.3652
|60.00
|9781.56
|682
|2008.10.15 12:35
|sell
|342
|0.10
|1.3657
|1.3717
|1.3597
|683
|2008.10.15 12:49
|s/l
|341
|0.10
|1.3690
|1.3690
|1.3530
|-80.00
|9701.56
|684
|2008.10.15 12:50
|sell
|343
|0.10
|1.3681
|1.3761
|1.3601
|685
|2008.10.15 14:46
|t/p
|343
|0.10
|1.3601
|1.3761
|1.3601
|80.00
|9781.56
|686
|2008.10.15 14:46
|t/p
|342
|0.10
|1.3597
|1.3717
|1.3597
|60.00
|9841.56
|687
|2008.10.15 14:50
|buy
|344
|0.10
|1.3610
|1.3550
|1.3670
|688
|2008.10.15 14:50
|buy
|345
|0.10
|1.3610
|1.3530
|1.3690
|689
|2008.10.15 18:07
|s/l
|344
|0.10
|1.3550
|1.3550
|1.3670
|-60.00
|9781.56
|690
|2008.10.15 18:10
|sell
|346
|0.10
|1.3546
|1.3606
|1.3486
|691
|2008.10.15 18:16
|s/l
|345
|0.10
|1.3530
|1.3530
|1.3690
|-80.00
|9701.56
|692
|2008.10.15 18:20
|sell
|347
|0.10
|1.3524
|1.3604
|1.3444
|693
|2008.10.15 23:05
|t/p
|346
|0.10
|1.3486
|1.3606
|1.3486
|60.00
|9761.56
|694
|2008.10.15 23:10
|sell
|348
|0.10
|1.3469
|1.3529
|1.3409
|695
|2008.10.16 00:15
|t/p
|347
|0.10
|1.3444
|1.3604
|1.3444
|81.56
|9843.12
|696
|2008.10.16 00:20
|sell
|349
|0.10
|1.3439
|1.3519
|1.3359
|697
|2008.10.16 04:03
|s/l
|349
|0.10
|1.3519
|1.3519
|1.3359
|-80.00
|9763.12
|698
|2008.10.16 04:05
|sell
|350
|0.10
|1.3507
|1.3587
|1.3427
|699
|2008.10.16 06:18
|t/p
|350
|0.10
|1.3427
|1.3587
|1.3427
|80.00
|9843.12
|700
|2008.10.16 06:20
|sell
|351
|0.10
|1.3428
|1.3508
|1.3348
|701
|2008.10.16 06:26
|t/p
|348
|0.10
|1.3409
|1.3529
|1.3409
|61.56
|9904.68
|702
|2008.10.16 06:30
|buy
|352
|0.10
|1.3403
|1.3343
|1.3463
|703
|2008.10.16 07:41
|t/p
|351
|0.10
|1.3348
|1.3508
|1.3348
|80.00
|9984.68
|704
|2008.10.16 07:45
|sell
|353
|0.10
|1.3361
|1.3441
|1.3281
|705
|2008.10.16 10:01
|s/l
|353
|0.10
|1.3441
|1.3441
|1.3281
|-80.00
|9904.68
|706
|2008.10.16 10:05
|buy
|354
|0.10
|1.3431
|1.3351
|1.3511
|707
|2008.10.16 10:08
|t/p
|352
|0.10
|1.3463
|1.3343
|1.3463
|60.00
|9964.68
|708
|2008.10.16 10:10
|buy
|355
|0.10
|1.3467
|1.3407
|1.3527
|709
|2008.10.16 13:15
|t/p
|354
|0.10
|1.3511
|1.3351
|1.3511
|80.00
|10044.68
|710
|2008.10.16 13:20
|sell
|356
|0.10
|1.3497
|1.3577
|1.3417
|711
|2008.10.16 13:30
|t/p
|355
|0.10
|1.3527
|1.3407
|1.3527
|60.00
|10104.68
|712
|2008.10.16 13:35
|sell
|357
|0.10
|1.3515
|1.3575
|1.3455
|713
|2008.10.16 15:34
|t/p
|357
|0.10
|1.3455
|1.3575
|1.3455
|60.00
|10164.68
|714
|2008.10.16 15:35
|sell
|358
|0.10
|1.3455
|1.3515
|1.3395
|715
|2008.10.16 16:11
|t/p
|356
|0.10
|1.3417
|1.3577
|1.3417
|80.00
|10244.68
|716
|2008.10.16 16:15
|buy
|359
|0.10
|1.3407
|1.3327
|1.3487
|717
|2008.10.16 16:19
|t/p
|358
|0.10
|1.3395
|1.3515
|1.3395
|60.00
|10304.68
|718
|2008.10.16 16:20
|buy
|360
|0.10
|1.3393
|1.3333
|1.3453
|719
|2008.10.16 21:08
|t/p
|360
|0.10
|1.3453
|1.3333
|1.3453
|60.00
|10364.68
|720
|2008.10.16 21:10
|sell
|361
|0.10
|1.3457
|1.3517
|1.3397
|721
|2008.10.16 23:30
|t/p
|359
|0.10
|1.3487
|1.3327
|1.3487
|80.00
|10444.68
|722
|2008.10.16 23:35
|buy
|362
|0.10
|1.3494
|1.3414
|1.3574
|723
|2008.10.17 02:13
|s/l
|361
|0.10
|1.3517
|1.3517
|1.3397
|-59.48
|10385.20
|724
|2008.10.17 02:15
|sell
|363
|0.10
|1.3512
|1.3572
|1.3452
|725
|2008.10.17 03:26
|t/p
|363
|0.10
|1.3452
|1.3572
|1.3452
|60.00
|10445.20
|726
|2008.10.17 03:30
|sell
|364
|0.10
|1.3455
|1.3515
|1.3395
|727
|2008.10.17 11:24
|s/l
|362
|0.10
|1.3414
|1.3414
|1.3574
|-80.78
|10364.42
|728
|2008.10.17 11:25
|sell
|365
|0.10
|1.3416
|1.3496
|1.3336
|729
|2008.10.17 12:13
|t/p
|364
|0.10
|1.3395
|1.3515
|1.3395
|60.00
|10424.42
|730
|2008.10.17 12:15
|sell
|366
|0.10
|1.3401
|1.3461
|1.3341
|731
|2008.10.17 15:46
|s/l
|366
|0.10
|1.3461
|1.3461
|1.3341
|-60.00
|10364.42
|732
|2008.10.17 15:50
|buy
|367
|0.10
|1.3455
|1.3395
|1.3515
|733
|2008.10.17 17:15
|s/l
|365
|0.10
|1.3496
|1.3496
|1.3336
|-80.00
|10284.42
|734
|2008.10.17 17:15
|sell
|368
|0.10
|1.3493
|1.3573
|1.3413
|735
|2008.10.17 21:20
|t/p
|368
|0.10
|1.3413
|1.3573
|1.3413
|80.00
|10364.42
|736
|2008.10.17 21:25
|sell
|369
|0.10
|1.3414
|1.3494
|1.3334
|737
|2008.10.20 06:50
|s/l
|369
|0.10
|1.3494
|1.3494
|1.3334
|-79.48
|10284.94
|738
|2008.10.20 06:55
|sell
|370
|0.10
|1.3495
|1.3575
|1.3415
|739
|2008.10.20 08:45
|t/p
|367
|0.10
|1.3515
|1.3395
|1.3515
|59.22
|10344.16
|740
|2008.10.20 08:50
|sell
|371
|0.10
|1.3504
|1.3564
|1.3444
|741
|2008.10.20 12:52
|t/p
|371
|0.10
|1.3444
|1.3564
|1.3444
|60.00
|10404.16
|742
|2008.10.20 12:55
|sell
|372
|0.10
|1.3451
|1.3511
|1.3391
|743
|2008.10.20 13:16
|t/p
|370
|0.10
|1.3415
|1.3575
|1.3415
|80.00
|10484.16
|744
|2008.10.20 13:20
|sell
|373
|0.10
|1.3418
|1.3498
|1.3338
|745
|2008.10.20 15:24
|t/p
|372
|0.10
|1.3391
|1.3511
|1.3391
|60.00
|10544.16
|746
|2008.10.20 15:25
|sell
|374
|0.10
|1.3388
|1.3448
|1.3328
|747
|2008.10.20 15:34
|t/p
|373
|0.10
|1.3338
|1.3498
|1.3338
|80.00
|10624.16
|748
|2008.10.20 15:35
|sell
|375
|0.10
|1.3342
|1.3422
|1.3262
|749
|2008.10.20 16:24
|t/p
|374
|0.10
|1.3328
|1.3448
|1.3328
|60.00
|10684.16
|750
|2008.10.20 16:25
|buy
|376
|0.10
|1.3328
|1.3268
|1.3388
|751
|2008.10.21 08:46
|s/l
|376
|0.10
|1.3268
|1.3268
|1.3388
|-60.78
|10623.38
|752
|2008.10.21 08:46
|t/p
|375
|0.10
|1.3262
|1.3422
|1.3262
|80.52
|10703.90
|753
|2008.10.21 08:50
|buy
|377
|0.10
|1.3248
|1.3188
|1.3308
|754
|2008.10.21 08:50
|buy
|378
|0.10
|1.3248
|1.3168
|1.3328
|755
|2008.10.21 14:03
|s/l
|377
|0.10
|1.3188
|1.3188
|1.3308
|-60.00
|10643.90
|756
|2008.10.21 14:05
|buy
|379
|0.10
|1.3192
|1.3132
|1.3252
|757
|2008.10.21 14:34
|s/l
|378
|0.10
|1.3168
|1.3168
|1.3328
|-80.00
|10563.90
|758
|2008.10.21 14:35
|sell
|380
|0.10
|1.3162
|1.3242
|1.3082
|759
|2008.10.21 17:45
|s/l
|379
|0.10
|1.3132
|1.3132
|1.3252
|-60.00
|10503.90
|760
|2008.10.21 17:50
|sell
|381
|0.10
|1.3117
|1.3177
|1.3057
|761
|2008.10.21 19:12
|t/p
|380
|0.10
|1.3082
|1.3242
|1.3082
|80.00
|10583.90
|762
|2008.10.21 19:15
|sell
|382
|0.10
|1.3086
|1.3166
|1.3006
|763
|2008.10.21 22:04
|t/p
|381
|0.10
|1.3057
|1.3177
|1.3057
|60.00
|10643.90
|764
|2008.10.21 22:05
|sell
|383
|0.10
|1.3053
|1.3113
|1.2993
|765
|2008.10.22 01:42
|t/p
|382
|0.10
|1.3006
|1.3166
|1.3006
|80.52
|10724.42
|766
|2008.10.22 01:45
|sell
|384
|0.10
|1.3006
|1.3086
|1.2926
|767
|2008.10.22 04:15
|t/p
|383
|0.10
|1.2993
|1.3113
|1.2993
|60.52
|10784.94
|768
|2008.10.22 04:20
|sell
|385
|0.10
|1.2982
|1.3042
|1.2922
|769
|2008.10.22 05:32
|t/p
|384
|0.10
|1.2926
|1.3086
|1.2926
|80.00
|10864.94
|770
|2008.10.22 05:35
|buy
|386
|0.10
|1.2940
|1.2860
|1.3020
|771
|2008.10.22 05:42
|t/p
|385
|0.10
|1.2922
|1.3042
|1.2922
|60.00
|10924.94
|772
|2008.10.22 05:45
|sell
|387
|0.10
|1.2916
|1.2976
|1.2856
|773
|2008.10.22 06:17
|s/l
|386
|0.10
|1.2860
|1.2860
|1.3020
|-80.00
|10844.94
|774
|2008.10.22 06:17
|t/p
|387
|0.10
|1.2856
|1.2976
|1.2856
|60.00
|10904.94
|775
|2008.10.22 06:20
|sell
|388
|0.10
|1.2858
|1.2918
|1.2798
|776
|2008.10.22 06:20
|sell
|389
|0.10
|1.2858
|1.2938
|1.2778
|777
|2008.10.22 06:28
|t/p
|388
|0.10
|1.2798
|1.2918
|1.2798
|60.00
|10964.94
|778
|2008.10.22 06:29
|t/p
|389
|0.10
|1.2778
|1.2938
|1.2778
|80.00
|11044.94
|779
|2008.10.22 06:30
|sell
|390
|0.10
|1.2737
|1.2797
|1.2677
|780
|2008.10.22 06:30
|sell
|391
|0.10
|1.2737
|1.2817
|1.2657
|781
|2008.10.22 06:31
|s/l
|390
|0.10
|1.2797
|1.2797
|1.2677
|-60.00
|10984.94
|782
|2008.10.22 06:35
|sell
|392
|0.10
|1.2784
|1.2844
|1.2724
|783
|2008.10.22 06:37
|s/l
|391
|0.10
|1.2817
|1.2817
|1.2657
|-80.00
|10904.94
|784
|2008.10.22 06:40
|sell
|393
|0.10
|1.2820
|1.2900
|1.2740
|785
|2008.10.22 07:03
|s/l
|392
|0.10
|1.2844
|1.2844
|1.2724
|-60.00
|10844.94
|786
|2008.10.22 07:05
|buy
|394
|0.10
|1.2841
|1.2781
|1.2901
|787
|2008.10.22 09:04
|s/l
|393
|0.10
|1.2900
|1.2900
|1.2740
|-80.00
|10764.94
|788
|2008.10.22 09:05
|sell
|395
|0.10
|1.2894
|1.2974
|1.2814
|789
|2008.10.22 09:09
|t/p
|394
|0.10
|1.2901
|1.2781
|1.2901
|60.00
|10824.94
|790
|2008.10.22 09:10
|sell
|396
|0.10
|1.2899
|1.2959
|1.2839
|791
|2008.10.22 09:33
|t/p
|396
|0.10
|1.2839
|1.2959
|1.2839
|60.00
|10884.94
|792
|2008.10.22 09:35
|sell
|397
|0.10
|1.2835
|1.2895
|1.2775
|793
|2008.10.22 10:34
|s/l
|397
|0.10
|1.2895
|1.2895
|1.2775
|-60.00
|10824.94
|794
|2008.10.22 10:35
|sell
|398
|0.10
|1.2898
|1.2958
|1.2838
|795
|2008.10.22 13:15
|t/p
|398
|0.10
|1.2838
|1.2958
|1.2838
|60.00
|10884.94
|796
|2008.10.22 13:20
|sell
|399
|0.10
|1.2846
|1.2906
|1.2786
|797
|2008.10.22 14:28
|s/l
|399
|0.10
|1.2906
|1.2906
|1.2786
|-60.00
|10824.94
|798
|2008.10.22 14:30
|sell
|400
|0.10
|1.2898
|1.2958
|1.2838
|799
|2008.10.22 16:00
|t/p
|400
|0.10
|1.2838
|1.2958
|1.2838
|60.00
|10884.94
|800
|2008.10.22 16:03
|t/p
|395
|0.10
|1.2814
|1.2974
|1.2814
|80.00
|10964.94
|801
|2008.10.22 16:05
|sell
|401
|0.10
|1.2802
|1.2862
|1.2742
|802
|2008.10.22 16:05
|sell
|402
|0.10
|1.2802
|1.2882
|1.2722
|803
|2008.10.22 16:20
|s/l
|401
|0.10
|1.2862
|1.2862
|1.2742
|-60.00
|10904.94
|804
|2008.10.22 16:25
|sell
|403
|0.10
|1.2852
|1.2912
|1.2792
|805
|2008.10.22 16:41
|s/l
|402
|0.10
|1.2882
|1.2882
|1.2722
|-80.00
|10824.94
|806
|2008.10.22 16:45
|sell
|404
|0.10
|1.2874
|1.2954
|1.2794
|807
|2008.10.22 17:00
|s/l
|403
|0.10
|1.2912
|1.2912
|1.2792
|-60.00
|10764.94
|808
|2008.10.22 17:05
|sell
|405
|0.10
|1.2899
|1.2959
|1.2839
|809
|2008.10.22 17:37
|t/p
|405
|0.10
|1.2839
|1.2959
|1.2839
|60.00
|10824.94
|810
|2008.10.22 17:40
|sell
|406
|0.10
|1.2837
|1.2897
|1.2777
|811
|2008.10.23 01:03
|t/p
|404
|0.10
|1.2794
|1.2954
|1.2794
|81.56
|10906.50
|812
|2008.10.23 01:05
|sell
|407
|0.10
|1.2782
|1.2862
|1.2702
|813
|2008.10.23 01:07
|t/p
|406
|0.10
|1.2777
|1.2897
|1.2777
|61.56
|10968.06
|814
|2008.10.23 01:10
|sell
|408
|0.10
|1.2754
|1.2814
|1.2694
|815
|2008.10.23 02:09
|s/l
|408
|0.10
|1.2814
|1.2814
|1.2694
|-60.00
|10908.06
|816
|2008.10.23 02:09
|s/l
|407
|0.10
|1.2862
|1.2862
|1.2702
|-80.00
|10828.06
|817
|2008.10.23 02:10
|sell
|409
|0.10
|1.2857
|1.2917
|1.2797
|818
|2008.10.23 02:10
|sell
|410
|0.10
|1.2857
|1.2937
|1.2777
|819
|2008.10.23 02:33
|t/p
|409
|0.10
|1.2797
|1.2917
|1.2797
|60.00
|10888.06
|820
|2008.10.23 02:35
|sell
|411
|0.10
|1.2809
|1.2869
|1.2749
|821
|2008.10.23 05:34
|t/p
|410
|0.10
|1.2777
|1.2937
|1.2777
|80.00
|10968.06
|822
|2008.10.23 05:35
|sell
|412
|0.10
|1.2771
|1.2851
|1.2691
|823
|2008.10.23 05:47
|t/p
|411
|0.10
|1.2749
|1.2869
|1.2749
|60.00
|11028.06
|824
|2008.10.23 05:50
|sell
|413
|0.10
|1.2742
|1.2802
|1.2682
|825
|2008.10.23 06:57
|s/l
|413
|0.10
|1.2802
|1.2802
|1.2682
|-60.00
|10968.06
|826
|2008.10.23 07:00
|sell
|414
|0.10
|1.2797
|1.2857
|1.2737
|827
|2008.10.23 08:32
|s/l
|412
|0.10
|1.2851
|1.2851
|1.2691
|-80.00
|10888.06
|828
|2008.10.23 08:35
|sell
|415
|0.10
|1.2839
|1.2919
|1.2759
|829
|2008.10.23 11:24
|s/l
|414
|0.10
|1.2857
|1.2857
|1.2737
|-60.00
|10828.06
|830
|2008.10.23 11:25
|sell
|416
|0.10
|1.2852
|1.2912
|1.2792
|831
|2008.10.23 13:55
|t/p
|416
|0.10
|1.2792
|1.2912
|1.2792
|60.00
|10888.06
|832
|2008.10.23 14:00
|sell
|417
|0.10
|1.2788
|1.2848
|1.2728
|833
|2008.10.23 14:27
|t/p
|415
|0.10
|1.2759
|1.2919
|1.2759
|80.00
|10968.06
|834
|2008.10.23 14:30
|sell
|418
|0.10
|1.2766
|1.2846
|1.2686
|835
|2008.10.23 16:41
|s/l
|418
|0.10
|1.2846
|1.2846
|1.2686
|-80.00
|10888.06
|836
|2008.10.23 16:41
|s/l
|417
|0.10
|1.2848
|1.2848
|1.2728
|-60.00
|10828.06
|837
|2008.10.23 16:45
|sell
|419
|0.10
|1.2852
|1.2912
|1.2792
|838
|2008.10.23 16:45
|sell
|420
|0.10
|1.2852
|1.2932
|1.2772
|839
|2008.10.23 22:07
|s/l
|419
|0.10
|1.2912
|1.2912
|1.2792
|-60.00
|10768.06
|840
|2008.10.23 22:10
|sell
|421
|0.10
|1.2906
|1.2966
|1.2846
|841
|2008.10.23 22:22
|s/l
|420
|0.10
|1.2932
|1.2932
|1.2772
|-80.00
|10688.06
|842
|2008.10.23 22:25
|sell
|422
|0.10
|1.2913
|1.2993
|1.2833
|843
|2008.10.23 23:03
|s/l
|421
|0.10
|1.2966
|1.2966
|1.2846
|-60.00
|10628.06
|844
|2008.10.23 23:05
|sell
|423
|0.10
|1.2962
|1.3022
|1.2902
|845
|2008.10.23 23:15
|s/l
|422
|0.10
|1.2993
|1.2993
|1.2833
|-80.00
|10548.06
|846
|2008.10.23 23:15
|sell
|424
|0.10
|1.2993
|1.3073
|1.2913
|847
|2008.10.24 01:36
|t/p
|424
|0.10
|1.2913
|1.3073
|1.2913
|80.52
|10628.58
|848
|2008.10.24 01:40
|sell
|425
|0.10
|1.2906
|1.2986
|1.2826
|849
|2008.10.24 01:48
|t/p
|423
|0.10
|1.2902
|1.3022
|1.2902
|60.52
|10689.10
|850
|2008.10.24 01:50
|sell
|426
|0.10
|1.2896
|1.2956
|1.2836
|851
|2008.10.24 03:53
|t/p
|426
|0.10
|1.2836
|1.2956
|1.2836
|60.00
|10749.10
|852
|2008.10.24 03:54
|t/p
|425
|0.10
|1.2826
|1.2986
|1.2826
|80.00
|10829.10
|853
|2008.10.24 03:55
|sell
|427
|0.10
|1.2811
|1.2871
|1.2751
|854
|2008.10.24 03:55
|sell
|428
|0.10
|1.2811
|1.2891
|1.2731
|855
|2008.10.24 08:13
|t/p
|427
|0.10
|1.2751
|1.2871
|1.2751
|60.00
|10889.10
|856
|2008.10.24 08:15
|sell
|429
|0.10
|1.2745
|1.2805
|1.2685
|857
|2008.10.24 08:54
|t/p
|428
|0.10
|1.2731
|1.2891
|1.2731
|80.00
|10969.10
|858
|2008.10.24 08:55
|sell
|430
|0.10
|1.2694
|1.2774
|1.2614
|859
|2008.10.24 08:55
|t/p
|429
|0.10
|1.2685
|1.2805
|1.2685
|60.00
|11029.10
|860
|2008.10.24 09:00
|sell
|431
|0.10
|1.2701
|1.2761
|1.2641
|861
|2008.10.24 09:37
|t/p
|431
|0.10
|1.2641
|1.2761
|1.2641
|60.00
|11089.10
|862
|2008.10.24 09:40
|sell
|432
|0.10
|1.2642
|1.2702
|1.2582
|863
|2008.10.24 10:17
|t/p
|430
|0.10
|1.2614
|1.2774
|1.2614
|80.00
|11169.10
|864
|2008.10.24 10:20
|sell
|433
|0.10
|1.2604
|1.2684
|1.2524
|865
|2008.10.24 10:28
|t/p
|432
|0.10
|1.2582
|1.2702
|1.2582
|60.00
|11229.10
|866
|2008.10.24 10:30
|sell
|434
|0.10
|1.2588
|1.2648
|1.2528
|867
|2008.10.24 11:32
|t/p
|434
|0.10
|1.2528
|1.2648
|1.2528
|60.00
|11289.10
|868
|2008.10.24 11:33
|t/p
|433
|0.10
|1.2524
|1.2684
|1.2524
|80.00
|11369.10
|869
|2008.10.24 11:35
|sell
|435
|0.10
|1.2500
|1.2560
|1.2440
|870
|2008.10.24 11:35
|sell
|436
|0.10
|1.2500
|1.2580
|1.2420
|871
|2008.10.24 11:50
|s/l
|435
|0.10
|1.2560
|1.2560
|1.2440
|-60.00
|11309.10
|872
|2008.10.24 11:55
|sell
|437
|0.10
|1.2559
|1.2619
|1.2499
|873
|2008.10.24 11:57
|s/l
|436
|0.10
|1.2580
|1.2580
|1.2420
|-80.00
|11229.10
|874
|2008.10.24 12:00
|sell
|438
|0.10
|1.2557
|1.2637
|1.2477
|875
|2008.10.24 14:21
|s/l
|437
|0.10
|1.2619
|1.2619
|1.2499
|-60.00
|11169.10
|876
|2008.10.24 14:25
|sell
|439
|0.10
|1.2626
|1.2686
|1.2566
|877
|2008.10.24 14:39
|s/l
|438
|0.10
|1.2637
|1.2637
|1.2477
|-80.00
|11089.10
|878
|2008.10.24 14:40
|sell
|440
|0.10
|1.2645
|1.2725
|1.2565
|879
|2008.10.24 15:47
|s/l
|439
|0.10
|1.2686
|1.2686
|1.2566
|-60.00
|11029.10
|880
|2008.10.24 15:50
|sell
|441
|0.10
|1.2682
|1.2742
|1.2622
|881
|2008.10.24 15:58
|s/l
|440
|0.10
|1.2725
|1.2725
|1.2565
|-80.00
|10949.10
|882
|2008.10.24 15:58
|s/l
|441
|0.10
|1.2742
|1.2742
|1.2622
|-60.00
|10889.10
|883
|2008.10.24 16:00
|sell
|442
|0.10
|1.2723
|1.2783
|1.2663
|884
|2008.10.24 16:00
|sell
|443
|0.10
|1.2723
|1.2803
|1.2643
|885
|2008.10.24 16:18
|t/p
|442
|0.10
|1.2663
|1.2783
|1.2663
|60.00
|10949.10
|886
|2008.10.24 16:20
|sell
|444
|0.10
|1.2667
|1.2727
|1.2607
|887
|2008.10.24 16:57
|s/l
|444
|0.10
|1.2727
|1.2727
|1.2607
|-60.00
|10889.10
|888
|2008.10.24 17:00
|sell
|445
|0.10
|1.2734
|1.2794
|1.2674
|889
|2008.10.24 17:59
|t/p
|445
|0.10
|1.2674
|1.2794
|1.2674
|60.00
|10949.10
|890
|2008.10.24 18:00
|buy
|446
|0.10
|1.2655
|1.2595
|1.2715
|891
|2008.10.24 18:12
|t/p
|446
|0.10
|1.2715
|1.2595
|1.2715
|60.00
|11009.10
|892
|2008.10.24 18:15
|buy
|447
|0.10
|1.2715
|1.2655
|1.2775
|893
|2008.10.24 19:10
|s/l
|447
|0.10
|1.2655
|1.2655
|1.2775
|-60.00
|10949.10
|894
|2008.10.24 19:15
|sell
|448
|0.10
|1.2658
|1.2718
|1.2598
|895
|2008.10.24 19:37
|t/p
|443
|0.10
|1.2643
|1.2803
|1.2643
|80.00
|11029.10
|896
|2008.10.24 19:40
|sell
|449
|0.10
|1.2636
|1.2716
|1.2556
|897
|2008.10.24 20:04
|t/p
|448
|0.10
|1.2598
|1.2718
|1.2598
|60.00
|11089.10
|898
|2008.10.24 20:05
|sell
|450
|0.10
|1.2592
|1.2652
|1.2532
|899
|2008.10.27 00:06
|t/p
|449
|0.10
|1.2556
|1.2716
|1.2556
|80.52
|11169.62
|900
|2008.10.27 00:10
|sell
|451
|0.10
|1.2572
|1.2652
|1.2492
|901
|2008.10.27 01:01
|s/l
|450
|0.10
|1.2652
|1.2652
|1.2532
|-59.48
|11110.14
|902
|2008.10.27 01:01
|s/l
|451
|0.10
|1.2652
|1.2652
|1.2492
|-80.00
|11030.14
|903
|2008.10.27 01:05
|sell
|452
|0.10
|1.2664
|1.2724
|1.2604
|904
|2008.10.27 01:05
|sell
|453
|0.10
|1.2664
|1.2744
|1.2584
|905
|2008.10.27 01:25
|t/p
|452
|0.10
|1.2604
|1.2724
|1.2604
|60.00
|11090.14
|906
|2008.10.27 01:30
|sell
|454
|0.10
|1.2605
|1.2665
|1.2545
|907
|2008.10.27 01:38
|t/p
|453
|0.10
|1.2584
|1.2744
|1.2584
|80.00
|11170.14
|908
|2008.10.27 01:40
|sell
|455
|0.10
|1.2578
|1.2658
|1.2498
|909
|2008.10.27 02:36
|t/p
|454
|0.10
|1.2545
|1.2665
|1.2545
|60.00
|11230.14
|910
|2008.10.27 02:40
|sell
|456
|0.10
|1.2562
|1.2622
|1.2502
|911
|2008.10.27 05:41
|s/l
|456
|0.10
|1.2622
|1.2622
|1.2502
|-60.00
|11170.14
|912
|2008.10.27 05:45
|sell
|457
|0.10
|1.2610
|1.2670
|1.2550
|913
|2008.10.27 06:13
|t/p
|457
|0.10
|1.2550
|1.2670
|1.2550
|60.00
|11230.14
|914
|2008.10.27 06:15
|sell
|458
|0.10
|1.2534
|1.2594
|1.2474
|915
|2008.10.27 08:11
|t/p
|455
|0.10
|1.2498
|1.2658
|1.2498
|80.00
|11310.14
|916
|2008.10.27 08:12
|t/p
|458
|0.10
|1.2474
|1.2594
|1.2474
|60.00
|11370.14
|917
|2008.10.27 08:15
|sell
|459
|0.10
|1.2472
|1.2532
|1.2412
|918
|2008.10.27 08:15
|sell
|460
|0.10
|1.2472
|1.2552
|1.2392
|919
|2008.10.27 09:18
|t/p
|459
|0.10
|1.2412
|1.2532
|1.2412
|60.00
|11430.14
|920
|2008.10.27 09:20
|sell
|461
|0.10
|1.2420
|1.2480
|1.2360
|921
|2008.10.27 09:37
|t/p
|460
|0.10
|1.2392
|1.2552
|1.2392
|80.00
|11510.14
|922
|2008.10.27 09:40
|sell
|462
|0.10
|1.2380
|1.2460
|1.2300
|923
|2008.10.27 10:06
|t/p
|461
|0.10
|1.2360
|1.2480
|1.2360
|60.00
|11570.14
|924
|2008.10.27 10:10
|sell
|463
|0.10
|1.2360
|1.2420
|1.2300
|925
|2008.10.27 10:34
|s/l
|463
|0.10
|1.2420
|1.2420
|1.2300
|-60.00
|11510.14
|926
|2008.10.27 10:35
|sell
|464
|0.10
|1.2420
|1.2480
|1.2360
|927
|2008.10.27 11:39
|s/l
|462
|0.10
|1.2460
|1.2460
|1.2300
|-80.00
|11430.14
|928
|2008.10.27 11:40
|sell
|465
|0.10
|1.2462
|1.2542
|1.2382
|929
|2008.10.27 17:05
|s/l
|464
|0.10
|1.2480
|1.2480
|1.2360
|-60.00
|11370.14
|930
|2008.10.27 17:10
|sell
|466
|0.10
|1.2485
|1.2545
|1.2425
|931
|2008.10.27 17:56
|s/l
|465
|0.10
|1.2542
|1.2542
|1.2382
|-80.00
|11290.14
|932
|2008.10.27 17:56
|s/l
|466
|0.10
|1.2545
|1.2545
|1.2425
|-60.00
|11230.14
|933
|2008.10.27 18:00
|sell
|467
|0.10
|1.2538
|1.2598
|1.2478
|934
|2008.10.27 18:00
|sell
|468
|0.10
|1.2538
|1.2618
|1.2458
|935
|2008.10.27 22:09
|t/p
|467
|0.10
|1.2478
|1.2598
|1.2478
|60.00
|11290.14
|936
|2008.10.27 22:10
|buy
|469
|0.10
|1.2468
|1.2408
|1.2528
|937
|2008.10.27 22:13
|t/p
|468
|0.10
|1.2458
|1.2618
|1.2458
|80.00
|11370.14
|938
|2008.10.27 22:16
|sell
|470
|0.10
|1.2458
|1.2538
|1.2378
|939
|2008.10.28 01:54
|s/l
|469
|0.10
|1.2408
|1.2408
|1.2528
|-60.78
|11309.36
|940
|2008.10.28 01:55
|sell
|471
|0.10
|1.2410
|1.2470
|1.2350
|941
|2008.10.28 02:04
|t/p
|470
|0.10
|1.2378
|1.2538
|1.2378
|80.52
|11389.88
|942
|2008.10.28 02:05
|sell
|472
|0.10
|1.2367
|1.2447
|1.2287
|943
|2008.10.28 02:15
|t/p
|471
|0.10
|1.2350
|1.2470
|1.2350
|60.00
|11449.88
|944
|2008.10.28 02:15
|sell
|473
|0.10
|1.2347
|1.2407
|1.2287
|945
|2008.10.28 03:37
|s/l
|473
|0.10
|1.2407
|1.2407
|1.2287
|-60.00
|11389.88
|946
|2008.10.28 03:40
|sell
|474
|0.10
|1.2417
|1.2477
|1.2357
|947
|2008.10.28 04:41
|s/l
|472
|0.10
|1.2447
|1.2447
|1.2287
|-80.00
|11309.88
|948
|2008.10.28 04:45
|sell
|475
|0.10
|1.2454
|1.2534
|1.2374
|949
|2008.10.28 06:06
|s/l
|474
|0.10
|1.2477
|1.2477
|1.2357
|-60.00
|11249.88
|950
|2008.10.28 06:10
|sell
|476
|0.10
|1.2474
|1.2534
|1.2414
|951
|2008.10.28 06:45
|s/l
|475
|0.10
|1.2534
|1.2534
|1.2374
|-80.00
|11169.88
|952
|2008.10.28 06:45
|s/l
|476
|0.10
|1.2534
|1.2534
|1.2414
|-60.00
|11109.88
|953
|2008.10.28 06:50
|sell
|477
|0.10
|1.2554
|1.2614
|1.2494
|954
|2008.10.28 06:50
|buy
|478
|0.10
|1.2557
|1.2477
|1.2637
|955
|2008.10.28 07:06
|t/p
|477
|0.10
|1.2494
|1.2614
|1.2494
|60.00
|11169.88
|956
|2008.10.28 07:10
|sell
|479
|0.10
|1.2527
|1.2587
|1.2467
|957
|2008.10.28 07:43
|s/l
|479
|0.10
|1.2587
|1.2587
|1.2467
|-60.00
|11109.88
|958
|2008.10.28 07:45
|sell
|480
|0.10
|1.2585
|1.2645
|1.2525
|959
|2008.10.28 08:20
|t/p
|480
|0.10
|1.2525
|1.2645
|1.2525
|60.00
|11169.88
|960
|2008.10.28 08:25
|sell
|481
|0.10
|1.2517
|1.2577
|1.2457
|961
|2008.10.28 08:55
|s/l
|478
|0.10
|1.2477
|1.2477
|1.2637
|-80.00
|11089.88
|962
|2008.10.28 09:00
|buy
|482
|0.10
|1.2479
|1.2399
|1.2559
|963
|2008.10.28 12:54
|t/p
|482
|0.10
|1.2559
|1.2399
|1.2559
|80.00
|11169.88
|964
|2008.10.28 12:55
|buy
|483
|0.10
|1.2561
|1.2481
|1.2641
|965
|2008.10.28 13:12
|s/l
|481
|0.10
|1.2577
|1.2577
|1.2457
|-60.00
|11109.88
|966
|2008.10.28 13:15
|buy
|484
|0.10
|1.2572
|1.2512
|1.2632
|967
|2008.10.28 13:37
|s/l
|484
|0.10
|1.2512
|1.2512
|1.2632
|-60.00
|11049.88
|968
|2008.10.28 13:40
|buy
|485
|0.10
|1.2524
|1.2464
|1.2584
|969
|2008.10.28 15:42
|s/l
|483
|0.10
|1.2481
|1.2481
|1.2641
|-80.00
|10969.88
|970
|2008.10.28 15:45
|sell
|486
|0.10
|1.2475
|1.2555
|1.2395
|971
|2008.10.28 15:45
|s/l
|485
|0.10
|1.2464
|1.2464
|1.2584
|-60.00
|10909.88
|972
|2008.10.28 15:50
|sell
|487
|0.10
|1.2470
|1.2530
|1.2410
|973
|2008.10.28 19:17
|s/l
|487
|0.10
|1.2530
|1.2530
|1.2410
|-60.00
|10849.88
|974
|2008.10.28 19:20
|sell
|488
|0.10
|1.2519
|1.2579
|1.2459
|975
|2008.10.28 19:31
|s/l
|486
|0.10
|1.2555
|1.2555
|1.2395
|-80.00
|10769.88
|976
|2008.10.28 19:35
|sell
|489
|0.10
|1.2561
|1.2641
|1.2481
|977
|2008.10.28 19:50
|s/l
|488
|0.10
|1.2579
|1.2579
|1.2459
|-60.00
|10709.88
|978
|2008.10.28 19:55
|sell
|490
|0.10
|1.2611
|1.2671
|1.2551
|979
|2008.10.28 20:20
|s/l
|489
|0.10
|1.2641
|1.2641
|1.2481
|-80.00
|10629.88
|980
|2008.10.28 20:21
|s/l
|490
|0.10
|1.2671
|1.2671
|1.2551
|-60.00
|10569.88
|981
|2008.10.28 20:25
|sell
|491
|0.10
|1.2661
|1.2721
|1.2601
|982
|2008.10.28 20:25
|sell
|492
|0.10
|1.2661
|1.2741
|1.2581
|983
|2008.10.28 21:00
|s/l
|491
|0.10
|1.2721
|1.2721
|1.2601
|-60.00
|10509.88
|984
|2008.10.28 21:05
|buy
|493
|0.10
|1.2708
|1.2648
|1.2768
|985
|2008.10.28 21:43
|s/l
|492
|0.10
|1.2741
|1.2741
|1.2581
|-80.00
|10429.88
|986
|2008.10.28 21:45
|buy
|494
|0.10
|1.2742
|1.2662
|1.2822
|987
|2008.10.28 22:46
|t/p
|493
|0.10
|1.2768
|1.2648
|1.2768
|60.00
|10489.88
|988
|2008.10.28 22:50
|sell
|495
|0.10
|1.2765
|1.2825
|1.2705
|989
|2008.10.28 23:57
|t/p
|494
|0.10
|1.2822
|1.2662
|1.2822
|80.00
|10569.88
|990
|2008.10.28 23:57
|s/l
|495
|0.10
|1.2825
|1.2825
|1.2705
|-60.00
|10509.88
|991
|2008.10.29 00:00
|sell
|496
|0.10
|1.2815
|1.2875
|1.2755
|992
|2008.10.29 00:00
|sell
|497
|0.10
|1.2815
|1.2895
|1.2735
|993
|2008.10.29 01:54
|t/p
|496
|0.10
|1.2755
|1.2875
|1.2755
|60.00
|10569.88
|994
|2008.10.29 01:55
|sell
|498
|0.10
|1.2747
|1.2807
|1.2687
|995
|2008.10.29 01:58
|t/p
|497
|0.10
|1.2735
|1.2895
|1.2735
|80.00
|10649.88
|996
|2008.10.29 02:00
|sell
|499
|0.10
|1.2741
|1.2821
|1.2661
|997
|2008.10.29 05:08
|t/p
|498
|0.10
|1.2687
|1.2807
|1.2687
|60.00
|10709.88
|998
|2008.10.29 05:10
|buy
|500
|0.10
|1.2693
|1.2633
|1.2753
|999
|2008.10.29 06:03
|t/p
|499
|0.10
|1.2661
|1.2821
|1.2661
|80.00
|10789.88
|1000
|2008.10.29 06:05
|sell
|501
|0.10
|1.2652
|1.2732
|1.2572
|1001
|2008.10.29 06:18
|s/l
|500
|0.10
|1.2633
|1.2633
|1.2753
|-60.00
|10729.88
|1002
|2008.10.29 06:20
|sell
|502
|0.10
|1.2634
|1.2694
|1.2574
|1003
|2008.10.29 06:47
|s/l
|502
|0.10
|1.2694
|1.2694
|1.2574
|-60.00
|10669.88
|1004
|2008.10.29 06:48
|s/l
|501
|0.10
|1.2732
|1.2732
|1.2572
|-80.00
|10589.88
|1005
|2008.10.29 06:50
|buy
|503
|0.10
|1.2704
|1.2644
|1.2764
|1006
|2008.10.29 06:50
|sell
|504
|0.10
|1.2701
|1.2781
|1.2621
|1007
|2008.10.29 07:43
|t/p
|503
|0.10
|1.2764
|1.2644
|1.2764
|60.00
|10649.88
|1008
|2008.10.29 07:45
|sell
|505
|0.10
|1.2762
|1.2822
|1.2702
|1009
|2008.10.29 07:49
|s/l
|504
|0.10
|1.2781
|1.2781
|1.2621
|-80.00
|10569.88
|1010
|2008.10.29 07:50
|sell
|506
|0.10
|1.2781
|1.2861
|1.2701
|1011
|2008.10.29 08:29
|t/p
|505
|0.10
|1.2702
|1.2822
|1.2702
|60.00
|10629.88
|1012
|2008.10.29 08:29
|t/p
|506
|0.10
|1.2701
|1.2861
|1.2701
|80.00
|10709.88
|1013
|2008.10.29 08:30
|buy
|507
|0.10
|1.2688
|1.2628
|1.2748
|1014
|2008.10.29 08:30
|sell
|508
|0.10
|1.2685
|1.2765
|1.2605
|1015
|2008.10.29 09:48
|t/p
|507
|0.10
|1.2748
|1.2628
|1.2748
|60.00
|10769.88
|1016
|2008.10.29 09:50
|sell
|509
|0.10
|1.2757
|1.2817
|1.2697
|1017
|2008.10.29 09:50
|s/l
|508
|0.10
|1.2765
|1.2765
|1.2605
|-80.00
|10689.88
|1018
|2008.10.29 09:55
|sell
|510
|0.10
|1.2761
|1.2841
|1.2681
|1019
|2008.10.29 11:41
|s/l
|509
|0.10
|1.2817
|1.2817
|1.2697
|-60.00
|10629.88
|1020
|2008.10.29 11:45
|sell
|511
|0.10
|1.2811
|1.2871
|1.2751
|1021
|2008.10.29 11:51
|s/l
|510
|0.10
|1.2841
|1.2841
|1.2681
|-80.00
|10549.88
|1022
|2008.10.29 11:55
|sell
|512
|0.10
|1.2826
|1.2906
|1.2746
|1023
|2008.10.29 13:35
|t/p
|511
|0.10
|1.2751
|1.2871
|1.2751
|60.00
|10609.88
|1024
|2008.10.29 13:35
|t/p
|512
|0.10
|1.2746
|1.2906
|1.2746
|80.00
|10689.88
|1025
|2008.10.29 13:40
|sell
|513
|0.10
|1.2754
|1.2814
|1.2694
|1026
|2008.10.29 13:40
|sell
|514
|0.10
|1.2754
|1.2834
|1.2674
|1027
|2008.10.29 14:44
|s/l
|513
|0.10
|1.2814
|1.2814
|1.2694
|-60.00
|10629.88
|1028
|2008.10.29 14:45
|buy
|515
|0.10
|1.2814
|1.2754
|1.2874
|1029
|2008.10.29 14:55
|s/l
|514
|0.10
|1.2834
|1.2834
|1.2674
|-80.00
|10549.88
|1030
|2008.10.29 15:00
|buy
|516
|0.10
|1.2833
|1.2753
|1.2913
|1031
|2008.10.29 15:04
|t/p
|515
|0.10
|1.2874
|1.2754
|1.2874
|60.00
|10609.88
|1032
|2008.10.29 15:05
|buy
|517
|0.10
|1.2882
|1.2822
|1.2942
|1033
|2008.10.29 15:17
|t/p
|516
|0.10
|1.2913
|1.2753
|1.2913
|80.00
|10689.88
|1034
|2008.10.29 15:20
|buy
|518
|0.10
|1.2929
|1.2849
|1.3009
|1035
|2008.10.29 15:23
|t/p
|517
|0.10
|1.2942
|1.2822
|1.2942
|60.00
|10749.88
|1036
|2008.10.29 15:25
|buy
|519
|0.10
|1.2954
|1.2894
|1.3014
|1037
|2008.10.29 16:50
|s/l
|519
|0.10
|1.2894
|1.2894
|1.3014
|-60.00
|10689.88
|1038
|2008.10.29 16:55
|sell
|520
|0.10
|1.2875
|1.2935
|1.2815
|1039
|2008.10.29 16:59
|s/l
|518
|0.10
|1.2849
|1.2849
|1.3009
|-80.00
|10609.88
|1040
|2008.10.29 17:00
|sell
|521
|0.10
|1.2850
|1.2930
|1.2770
|1041
|2008.10.29 17:36
|s/l
|521
|0.10
|1.2930
|1.2930
|1.2770
|-80.00
|10529.88
|1042
|2008.10.29 17:36
|s/l
|520
|0.10
|1.2935
|1.2935
|1.2815
|-60.00
|10469.88
|1043
|2008.10.29 17:40
|sell
|522
|0.10
|1.2933
|1.2993
|1.2873
|1044
|2008.10.29 17:40
|buy
|523
|0.10
|1.2936
|1.2856
|1.3016
|1045
|2008.10.29 18:05
|t/p
|522
|0.10
|1.2873
|1.2993
|1.2873
|60.00
|10529.88
|1046
|2008.10.29 18:10
|sell
|524
|0.10
|1.2866
|1.2926
|1.2806
|1047
|2008.10.29 19:04
|s/l
|524
|0.10
|1.2926
|1.2926
|1.2806
|-60.00
|10469.88
|1048
|2008.10.29 19:05
|buy
|525
|0.10
|1.2931
|1.2871
|1.2991
|1049
|2008.10.29 19:22
|s/l
|525
|0.10
|1.2871
|1.2871
|1.2991
|-60.00
|10409.88
|1050
|2008.10.29 19:25
|buy
|526
|0.10
|1.2889
|1.2829
|1.2949
|1051
|2008.10.29 19:25
|s/l
|523
|0.10
|1.2856
|1.2856
|1.3016
|-80.00
|10329.88
|1052
|2008.10.29 19:30
|buy
|527
|0.10
|1.2870
|1.2790
|1.2950
|1053
|2008.10.29 19:32
|s/l
|526
|0.10
|1.2829
|1.2829
|1.2949
|-60.00
|10269.88
|1054
|2008.10.29 19:35
|buy
|528
|0.10
|1.2829
|1.2769
|1.2889
|1055
|2008.10.29 19:41
|t/p
|528
|0.10
|1.2889
|1.2769
|1.2889
|60.00
|10329.88
|1056
|2008.10.29 19:45
|sell
|529
|0.10
|1.2876
|1.2936
|1.2816
|1057
|2008.10.29 20:21
|s/l
|529
|0.10
|1.2936
|1.2936
|1.2816
|-60.00
|10269.88
|1058
|2008.10.29 20:25
|sell
|530
|0.10
|1.2917
|1.2977
|1.2857
|1059
|2008.10.29 20:37
|t/p
|527
|0.10
|1.2950
|1.2790
|1.2950
|80.00
|10349.88
|1060
|2008.10.29 20:39
|s/l
|530
|0.10
|1.2977
|1.2977
|1.2857
|-60.00
|10289.88
|1061
|2008.10.29 20:40
|sell
|531
|0.10
|1.2962
|1.3022
|1.2902
|1062
|2008.10.29 20:40
|sell
|532
|0.10
|1.2962
|1.3042
|1.2882
|1063
|2008.10.30 01:21
|s/l
|531
|0.10
|1.3022
|1.3022
|1.2902
|-58.44
|10231.44
|1064
|2008.10.30 01:23
|s/l
|532
|0.10
|1.3042
|1.3042
|1.2882
|-78.44
|10153.00
|1065
|2008.10.30 01:25
|sell
|533
|0.10
|1.3052
|1.3112
|1.2992
|1066
|2008.10.30 01:25
|buy
|534
|0.10
|1.3055
|1.2975
|1.3135
|1067
|2008.10.30 02:13
|s/l
|533
|0.10
|1.3112
|1.3112
|1.2992
|-60.00
|10093.00
|1068
|2008.10.30 02:15
|buy
|535
|0.10
|1.3127
|1.3067
|1.3187
|1069
|2008.10.30 02:15
|t/p
|534
|0.10
|1.3135
|1.2975
|1.3135
|80.00
|10173.00
|1070
|2008.10.30 02:20
|sell
|536
|0.10
|1.3157
|1.3237
|1.3077
|1071
|2008.10.30 03:31
|t/p
|535
|0.10
|1.3187
|1.3067
|1.3187
|60.00
|10233.00
|1072
|2008.10.30 03:35
|buy
|537
|0.10
|1.3194
|1.3134
|1.3254
|1073
|2008.10.30 03:40
|s/l
|536
|0.10
|1.3237
|1.3237
|1.3077
|-80.00
|10153.00
|1074
|2008.10.30 03:41
|t/p
|537
|0.10
|1.3254
|1.3134
|1.3254
|60.00
|10213.00
|1075
|2008.10.30 03:45
|sell
|538
|0.10
|1.3255
|1.3315
|1.3195
|1076
|2008.10.30 03:45
|buy
|539
|0.10
|1.3258
|1.3178
|1.3338
|1077
|2008.10.30 04:25
|t/p
|538
|0.10
|1.3195
|1.3315
|1.3195
|60.00
|10273.00
|1078
|2008.10.30 04:30
|buy
|540
|0.10
|1.3204
|1.3144
|1.3264
|1079
|2008.10.30 04:32
|s/l
|539
|0.10
|1.3178
|1.3178
|1.3338
|-80.00
|10193.00
|1080
|2008.10.30 04:35
|sell
|541
|0.10
|1.3195
|1.3275
|1.3115
|1081
|2008.10.30 07:14
|s/l
|540
|0.10
|1.3144
|1.3144
|1.3264
|-60.00
|10133.00
|1082
|2008.10.30 07:15
|sell
|542
|0.10
|1.3141
|1.3201
|1.3081
|1083
|2008.10.30 08:16
|s/l
|542
|0.10
|1.3201
|1.3201
|1.3081
|-60.00
|10073.00
|1084
|2008.10.30 08:20
|buy
|543
|0.10
|1.3227
|1.3167
|1.3287
|1085
|2008.10.30 09:15
|s/l
|543
|0.10
|1.3167
|1.3167
|1.3287
|-60.00
|10013.00
|1086
|2008.10.30 09:20
|sell
|544
|0.10
|1.3171
|1.3231
|1.3111
|1087
|2008.10.30 10:07
|t/p
|541
|0.10
|1.3115
|1.3275
|1.3115
|80.00
|10093.00
|1088
|2008.10.30 10:07
|t/p
|544
|0.10
|1.3111
|1.3231
|1.3111
|60.00
|10153.00
|1089
|2008.10.30 10:10
|sell
|545
|0.10
|1.3108
|1.3168
|1.3048
|1090
|2008.10.30 10:10
|sell
|546
|0.10
|1.3108
|1.3188
|1.3028
|1091
|2008.10.30 10:56
|t/p
|545
|0.10
|1.3048
|1.3168
|1.3048
|60.00
|10213.00
|1092
|2008.10.30 11:00
|buy
|547
|0.10
|1.3053
|1.2993
|1.3113
|1093
|2008.10.30 11:34
|t/p
|547
|0.10
|1.3113
|1.2993
|1.3113
|60.00
|10273.00
|1094
|2008.10.30 11:35
|buy
|548
|0.10
|1.3118
|1.3058
|1.3178
|1095
|2008.10.30 12:55
|s/l
|548
|0.10
|1.3058
|1.3058
|1.3178
|-60.00
|10213.00
|1096
|2008.10.30 13:00
|buy
|549
|0.10
|1.3069
|1.3009
|1.3129
|1097
|2008.10.30 13:48
|t/p
|546
|0.10
|1.3028
|1.3188
|1.3028
|80.00
|10293.00
|1098
|2008.10.30 13:50
|buy
|550
|0.10
|1.3032
|1.2952
|1.3112
|1099
|2008.10.30 14:26
|s/l
|549
|0.10
|1.3009
|1.3009
|1.3129
|-60.00
|10233.00
|1100
|2008.10.30 14:30
|buy
|551
|0.10
|1.3005
|1.2945
|1.3065
|1101
|2008.10.30 15:00
|s/l
|550
|0.10
|1.2952
|1.2952
|1.3112
|-80.00
|10153.00
|1102
|2008.10.30 15:05
|buy
|552
|0.10
|1.2954
|1.2874
|1.3034
|1103
|2008.10.30 15:37
|s/l
|551
|0.10
|1.2945
|1.2945
|1.3065
|-60.00
|10093.00
|1104
|2008.10.30 15:40
|buy
|553
|0.10
|1.2942
|1.2882
|1.3002
|1105
|2008.10.30 16:32
|s/l
|553
|0.10
|1.2882
|1.2882
|1.3002
|-60.00
|10033.00
|1106
|2008.10.30 16:35
|sell
|554
|0.10
|1.2882
|1.2942
|1.2822
|1107
|2008.10.30 16:35
|s/l
|552
|0.10
|1.2874
|1.2874
|1.3034
|-80.00
|9953.00
|1108
|2008.10.30 16:40
|sell
|555
|0.10
|1.2861
|1.2941
|1.2781
|1109
|2008.10.30 16:53
|t/p
|554
|0.10
|1.2822
|1.2942
|1.2822
|60.00
|10013.00
|1110
|2008.10.30 16:55
|sell
|556
|0.10
|1.2807
|1.2867
|1.2747
|1111
|2008.10.30 17:01
|s/l
|556
|0.10
|1.2867
|1.2867
|1.2747
|-60.00
|9953.00
|1112
|2008.10.30 17:05
|sell
|557
|0.10
|1.2878
|1.2938
|1.2818
|1113
|2008.10.30 18:11
|s/l
|557
|0.10
|1.2938
|1.2938
|1.2818
|-60.00
|9893.00
|1114
|2008.10.30 18:15
|buy
|558
|0.10
|1.2932
|1.2872
|1.2992
|1115
|2008.10.30 18:58
|s/l
|555
|0.10
|1.2941
|1.2941
|1.2781
|-80.00
|9813.00
|1116
|2008.10.30 19:00
|buy
|559
|0.10
|1.2926
|1.2846
|1.3006
|1117
|2008.10.30 19:36
|t/p
|558
|0.10
|1.2992
|1.2872
|1.2992
|60.00
|9873.00
|1118
|2008.10.30 19:40
|buy
|560
|0.10
|1.2959
|1.2899
|1.3019
|1119
|2008.10.30 22:13
|s/l
|560
|0.10
|1.2899
|1.2899
|1.3019
|-60.00
|9813.00
|1120
|2008.10.30 22:15
|buy
|561
|0.10
|1.2902
|1.2842
|1.2962
|1121
|2008.10.31 00:22
|s/l
|559
|0.10
|1.2846
|1.2846
|1.3006
|-80.78
|9732.22
|1122
|2008.10.31 00:22
|s/l
|561
|0.10
|1.2842
|1.2842
|1.2962
|-60.78
|9671.44
|1123
|2008.10.31 00:25
|sell
|562
|0.10
|1.2847
|1.2907
|1.2787
|1124
|2008.10.31 00:25
|sell
|563
|0.10
|1.2847
|1.2927
|1.2767
|1125
|2008.10.31 01:24
|t/p
|562
|0.10
|1.2787
|1.2907
|1.2787
|60.00
|9731.44
|1126
|2008.10.31 01:25
|sell
|564
|0.10
|1.2783
|1.2843
|1.2723
|1127
|2008.10.31 01:37
|t/p
|563
|0.10
|1.2767
|1.2927
|1.2767
|80.00
|9811.44
|1128
|2008.10.31 01:40
|buy
|565
|0.10
|1.2749
|1.2669
|1.2829
|1129
|2008.10.31 02:16
|t/p
|565
|0.10
|1.2829
|1.2669
|1.2829
|80.00
|9891.44
|1130
|2008.10.31 02:20
|buy
|566
|0.10
|1.2828
|1.2748
|1.2908
|1131
|2008.10.31 03:09
|s/l
|564
|0.10
|1.2843
|1.2843
|1.2723
|-60.00
|9831.44
|1132
|2008.10.31 03:10
|buy
|567
|0.10
|1.2837
|1.2777
|1.2897
|1133
|2008.10.31 07:21
|s/l
|567
|0.10
|1.2777
|1.2777
|1.2897
|-60.00
|9771.44
|1134
|2008.10.31 07:25
|sell
|568
|0.10
|1.2765
|1.2825
|1.2705
|1135
|2008.10.31 07:28
|s/l
|566
|0.10
|1.2748
|1.2748
|1.2908
|-80.00
|9691.44
|1136
|2008.10.31 07:30
|sell
|569
|0.10
|1.2764
|1.2844
|1.2684
|1137
|2008.10.31 07:47
|t/p
|568
|0.10
|1.2705
|1.2825
|1.2705
|60.00
|9751.44
|1138
|2008.10.31 07:50
|sell
|570
|0.10
|1.2708
|1.2768
|1.2648
|1139
|2008.10.31 08:25
|t/p
|569
|0.10
|1.2684
|1.2844
|1.2684
|80.00
|9831.44
|1140
|2008.10.31 08:30
|sell
|571
|0.10
|1.2694
|1.2774
|1.2614
|1141
|2008.10.31 10:36
|s/l
|570
|0.10
|1.2768
|1.2768
|1.2648
|-60.00
|9771.44
|1142
|2008.10.31 10:37
|s/l
|571
|0.10
|1.2774
|1.2774
|1.2614
|-80.00
|9691.44
|1143
|2008.10.31 10:40
|buy
|572
|0.10
|1.2757
|1.2697
|1.2817
|1144
|2008.10.31 10:40
|buy
|573
|0.10
|1.2757
|1.2677
|1.2837
|1145
|2008.10.31 15:26
|s/l
|572
|0.10
|1.2697
|1.2697
|1.2817
|-60.00
|9631.44
|1146
|2008.10.31 15:30
|buy
|574
|0.10
|1.2703
|1.2643
|1.2763
|1147
|2008.10.31 16:17
|t/p
|574
|0.10
|1.2763
|1.2643
|1.2763
|60.00
|9691.44
|1148
|2008.10.31 16:20
|buy
|575
|0.10
|1.2739
|1.2679
|1.2799
|1149
|2008.10.31 16:46
|s/l
|575
|0.10
|1.2679
|1.2679
|1.2799
|-60.00
|9631.44
|1150
|2008.10.31 16:46
|s/l
|573
|0.10
|1.2677
|1.2677
|1.2837
|-80.00
|9551.44
|1151
|2008.10.31 16:50
|buy
|576
|0.10
|1.2696
|1.2636
|1.2756
|1152
|2008.10.31 16:50
|buy
|577
|0.10
|1.2696
|1.2616
|1.2776
|1153
|2008.10.31 18:02
|t/p
|576
|0.10
|1.2756
|1.2636
|1.2756
|60.00
|9611.44
|1154
|2008.10.31 18:05
|sell
|578
|0.10
|1.2751
|1.2811
|1.2691
|1155
|2006.07.20 17:34
|close at stop
|578
|0.10
|1.2728
|1.2811
|1.2691
|23.00
|9634.44
|1156
|2006.07.20 17:34
|close at stop
|577
|0.10
|1.2725
|1.2616
|1.2776
|29.00
|9663.44