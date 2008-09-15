Strategy Tester Report
SVM_EA_2sig_v02
(Build 218)

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period1 Minute (M1) 2004.06.16 12:35 - 2008.10.31 22:00
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersTrainTimeFrame=5; TrainPeriod=5; PredictPeriod=1; StopLoss1=60; TakeProfit1=60; StopLoss2=80; TakeProfit2=80; Lots=0.1; BeginDate=1970.01.01 00:00;
Bars in test1389218Ticks modelled7812804Modelling quality25.00%
Mismatched charts errors0
Initial deposit10000.00
Total net profit-336.56Gross profit19323.18Gross loss-19659.74
Profit factor0.98Expected payoff-0.58
Absolute drawdown1048.96Maximal drawdown2126.70 (18.28%)Relative drawdown18.28% (2126.70)
Total trades578Short positions (won %)360 (53.06%)Long positions (won %)218 (43.58%)
Profit trades (% of total)286 (49.48%)Loss trades (% of total)292 (50.52%)
Largestprofit trade81.56loss trade-80.78
Averageprofit trade67.56loss trade-67.33
Maximumconsecutive wins (profit in money)12 (821.04)consecutive losses (loss in money)11 (-740.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)821.04 (12)consecutive loss (count of losses)-740.00 (11)
Averageconsecutive wins2consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12008.09.01 00:00buy10.101.47101.46501.4770
22008.09.01 00:00sell20.101.47071.47871.4627
32008.09.01 02:55s/l10.101.46501.46501.4770-60.009940.00
42008.09.01 02:55sell30.101.46501.47101.4590
52008.09.01 03:25t/p20.101.46271.47871.462780.0010020.00
62008.09.01 03:30sell40.101.46321.47121.4552
72008.09.01 16:18t/p30.101.45901.47101.459060.0010080.00
82008.09.01 16:20buy50.101.45901.45301.4650
92008.09.02 08:24t/p40.101.45521.47121.455280.5210160.52
102008.09.02 08:25sell60.101.45461.46261.4466
112008.09.02 08:39s/l50.101.45301.45301.4650-60.7810099.74
122008.09.02 08:40sell70.101.45341.45941.4474
132008.09.02 11:34t/p70.101.44741.45941.447460.0010159.74
142008.09.02 11:35sell80.101.44711.45311.4411
152008.09.02 16:09s/l80.101.45311.45311.4411-60.0010099.74
162008.09.02 16:10sell90.101.45241.45841.4464
172008.09.03 06:13t/p60.101.44661.46261.446680.5210180.26
182008.09.03 06:13t/p90.101.44641.45841.446460.5210240.78
192008.09.03 06:15sell100.101.44431.45031.4383
202008.09.03 06:15sell110.101.44431.45231.4363
212008.09.03 20:52s/l100.101.45031.45031.4383-60.0010180.78
222008.09.03 20:55sell120.101.44921.45521.4432
232008.09.04 01:43s/l110.101.45231.45231.4363-78.4410102.34
242008.09.04 01:45sell130.101.45201.46001.4440
252008.09.04 14:37t/p130.101.44401.46001.444080.0010182.34
262008.09.04 14:40sell140.101.44571.45371.4377
272008.09.04 16:05t/p120.101.44321.45521.443261.5610243.90
282008.09.04 16:10sell150.101.44261.44861.4366
292008.09.04 16:45t/p140.101.43771.45371.437780.0010323.90
302008.09.04 16:50sell160.101.43811.44611.4301
312008.09.04 17:13t/p150.101.43661.44861.436660.0010383.90
322008.09.04 17:15sell170.101.43641.44241.4304
332008.09.04 23:12t/p170.101.43041.44241.430460.0010443.90
342008.09.04 23:12t/p160.101.43011.44611.430180.0010523.90
352008.09.04 23:15sell180.101.42611.43211.4201
362008.09.04 23:15sell190.101.42611.43411.4181
372008.09.05 12:57t/p180.101.42011.43211.420160.5210584.42
382008.09.05 13:00sell200.101.42081.42681.4148
392008.09.05 14:26s/l200.101.42681.42681.4148-60.0010524.42
402008.09.05 14:30sell210.101.42681.43281.4208
412008.09.05 14:48s/l210.101.43281.43281.4208-60.0010464.42
422008.09.05 14:50sell220.101.43201.43801.4260
432008.09.05 15:16s/l190.101.43411.43411.4181-79.4810384.94
442008.09.05 15:20sell230.101.43311.44111.4251
452008.09.05 16:22t/p220.101.42601.43801.426060.0010444.94
462008.09.05 16:25sell240.101.42621.43221.4202
472008.09.05 16:27t/p230.101.42511.44111.425180.0010524.94
482008.09.05 16:30sell250.101.42601.43401.4180
492008.09.08 00:00s/l240.101.43221.43221.4202-59.4810465.46
502008.09.08 00:00s/l250.101.43401.43401.4180-79.4810385.98
512008.09.08 00:00sell260.101.43751.44351.4315
522008.09.08 00:00sell270.101.43751.44551.4295
532008.09.08 00:25t/p260.101.43151.44351.431560.0010445.98
542008.09.08 00:30sell280.101.43261.43861.4266
552008.09.08 03:38s/l280.101.43861.43861.4266-60.0010385.98
562008.09.08 03:40sell290.101.43831.44431.4323
572008.09.08 08:56t/p290.101.43231.44431.432360.0010445.98
582008.09.08 09:00sell300.101.43211.43811.4261
592008.09.08 10:01t/p270.101.42951.44551.429580.0010525.98
602008.09.08 10:06buy310.101.42951.42151.4375
612008.09.08 10:55t/p300.101.42611.43811.426160.0010585.98
622008.09.08 11:00buy320.101.42431.41831.4303
632008.09.08 11:09s/l310.101.42151.42151.4375-80.0010505.98
642008.09.08 11:10buy330.101.42161.41361.4296
652008.09.08 12:12s/l320.101.41831.41831.4303-60.0010445.98
662008.09.08 12:15buy340.101.41721.41121.4232
672008.09.08 13:01t/p340.101.42321.41121.423260.0010505.98
682008.09.08 13:05sell350.101.42291.42891.4169
692008.09.08 17:46t/p350.101.41691.42891.416960.0010565.98
702008.09.08 17:50sell360.101.41651.42251.4105
712008.09.08 17:56s/l330.101.41361.41361.4296-80.0010485.98
722008.09.08 18:00sell370.101.41191.41991.4039
732008.09.08 18:32t/p360.101.41051.42251.410560.0010545.98
742008.09.08 18:35buy380.101.41201.40601.4180
752008.09.08 19:38s/l380.101.40601.40601.4180-60.0010485.98
762008.09.08 19:40buy390.101.40641.40041.4124
772008.09.08 21:30t/p390.101.41241.40041.412460.0010545.98
782008.09.08 21:35buy400.101.41361.40761.4196
792008.09.09 03:25s/l400.101.40761.40761.4196-60.7810485.20
802008.09.09 03:30sell410.101.40701.41301.4010
812008.09.09 08:43s/l410.101.41301.41301.4010-60.0010425.20
822008.09.09 08:45sell420.101.41261.41861.4066
832008.09.09 11:29s/l420.101.41861.41861.4066-60.0010365.20
842008.09.09 11:30sell430.101.41811.42411.4121
852008.09.09 11:33s/l370.101.41991.41991.4039-79.4810285.72
862008.09.09 11:35sell440.101.41871.42671.4107
872008.09.09 14:51t/p430.101.41211.42411.412160.0010345.72
882008.09.09 14:55sell450.101.41121.41721.4052
892008.09.09 14:56t/p440.101.41071.42671.410780.0010425.72
902008.09.09 15:00sell460.101.41151.41951.4035
912008.09.09 17:18s/l450.101.41721.41721.4052-60.0010365.72
922008.09.09 17:20sell470.101.41661.42261.4106
932008.09.09 18:19s/l460.101.41951.41951.4035-80.0010285.72
942008.09.09 18:20sell480.101.41921.42721.4112
952008.09.09 18:40s/l470.101.42261.42261.4106-60.0010225.72
962008.09.09 18:45sell490.101.42031.42631.4143
972008.09.09 21:11t/p490.101.41431.42631.414360.0010285.72
982008.09.09 21:15sell500.101.41341.41941.4074
992008.09.09 21:54t/p480.101.41121.42721.411280.0010365.72
1002008.09.09 21:55sell510.101.41111.41911.4031
1012008.09.10 16:49t/p500.101.40741.41941.407460.5210426.24
1022008.09.10 16:50sell520.101.40751.41351.4015
1032008.09.10 17:22t/p510.101.40311.41911.403180.5210506.76
1042008.09.10 17:25sell530.101.40311.41111.3951
1052008.09.10 17:30t/p520.101.40151.41351.401560.0010566.76
1062008.09.10 17:35sell540.101.40231.40831.3963
1072008.09.10 23:54t/p540.101.39631.40831.396360.0010626.76
1082008.09.10 23:55buy550.101.39571.38971.4017
1092008.09.11 01:52t/p530.101.39511.41111.395181.5610708.32
1102008.09.11 01:55sell560.101.39411.40211.3861
1112008.09.11 10:59s/l550.101.38971.38971.4017-62.3410645.98
1122008.09.11 11:00sell570.101.38991.39591.3839
1132008.09.11 14:30s/l570.101.39591.39591.3839-60.0010585.98
1142008.09.11 14:35sell580.101.39641.40241.3904
1152008.09.11 15:47t/p580.101.39041.40241.390460.0010645.98
1162008.09.11 15:50sell590.101.38981.39581.3838
1172008.09.11 18:05s/l590.101.39581.39581.3838-60.0010585.98
1182008.09.11 18:10sell600.101.39511.40111.3891
1192008.09.11 23:00s/l600.101.40111.40111.3891-60.0010525.98
1202008.09.11 23:03s/l560.101.40211.40211.3861-80.0010445.98
1212008.09.11 23:05sell610.101.40131.40731.3953
1222008.09.11 23:05sell620.101.40131.40931.3933
1232008.09.12 09:06s/l610.101.40731.40731.3953-59.4810386.50
1242008.09.12 09:10sell630.101.40771.41371.4017
1252008.09.12 09:11s/l620.101.40931.40931.3933-79.4810307.02
1262008.09.12 09:15sell640.101.40831.41631.4003
1272008.09.12 15:20s/l630.101.41371.41371.4017-60.0010247.02
1282008.09.12 15:25sell650.101.41371.41971.4077
1292008.09.12 16:48s/l640.101.41631.41631.4003-80.0010167.02
1302008.09.12 16:50sell660.101.41661.42461.4086
1312008.09.12 17:19s/l650.101.41971.41971.4077-60.0010107.02
1322008.09.12 17:20sell670.101.41951.42551.4135
1332008.09.15 00:00s/l660.101.42461.42461.4086-79.4810027.54
1342008.09.15 00:00s/l670.101.42551.42551.4135-59.489968.06
1352008.09.15 00:00buy680.101.42961.42361.4356
1362008.09.15 00:00buy690.101.42961.42161.4376
1372008.09.15 04:13t/p680.101.43561.42361.435660.0010028.06
1382008.09.15 04:15buy700.101.43621.43021.4422
1392008.09.15 04:19t/p690.101.43761.42161.437680.0010108.06
1402008.09.15 04:20buy710.101.43831.43031.4463
1412008.09.15 05:08t/p700.101.44221.43021.442260.0010168.06
1422008.09.15 05:10buy720.101.44281.43681.4488
1432008.09.15 05:21t/p710.101.44631.43031.446380.0010248.06
1442008.09.15 05:25buy730.101.44741.43941.4554
1452008.09.15 06:37s/l730.101.43941.43941.4554-80.0010168.06
1462008.09.15 06:40buy740.101.44021.43221.4482
1472008.09.15 06:43s/l720.101.43681.43681.4488-60.0010108.06
1482008.09.15 06:45buy750.101.43561.42961.4416
1492008.09.15 07:43t/p750.101.44161.42961.441660.0010168.06
1502008.09.15 07:45buy760.101.44321.43721.4492
1512008.09.15 08:11s/l760.101.43721.43721.4492-60.0010108.06
1522008.09.15 08:15buy770.101.43741.43141.4434
1532008.09.15 08:37s/l740.101.43221.43221.4482-80.0010028.06
1542008.09.15 08:37s/l770.101.43141.43141.4434-60.009968.06
1552008.09.15 08:40buy780.101.43321.42721.4392
1562008.09.15 08:40buy790.101.43321.42521.4412
1572008.09.15 10:10s/l780.101.42721.42721.4392-60.009908.06
1582008.09.15 10:15buy800.101.42741.42141.4334
1592008.09.15 10:24s/l790.101.42521.42521.4412-80.009828.06
1602008.09.15 10:25buy810.101.42581.41781.4338
1612008.09.15 12:27s/l800.101.42141.42141.4334-60.009768.06
1622008.09.15 12:30buy820.101.42171.41571.4277
1632008.09.15 12:53s/l810.101.41781.41781.4338-80.009688.06
1642008.09.15 12:55buy830.101.41821.41021.4262
1652008.09.15 13:18s/l820.101.41571.41571.4277-60.009628.06
1662008.09.15 13:20buy840.101.41601.41001.4220
1672008.09.15 13:38s/l830.101.41021.41021.4262-80.009548.06
1682008.09.15 13:38s/l840.101.41001.41001.4220-60.009488.06
1692008.09.15 13:40buy850.101.41031.40431.4163
1702008.09.15 13:40buy860.101.41031.40231.4183
1712008.09.15 14:16t/p850.101.41631.40431.416360.009548.06
1722008.09.15 14:20buy870.101.41581.40981.4218
1732008.09.15 15:19t/p860.101.41831.40231.418380.009628.06
1742008.09.15 15:20buy880.101.41901.41101.4270
1752008.09.15 15:36t/p870.101.42181.40981.421860.009688.06
1762008.09.15 15:40buy890.101.42141.41541.4274
1772008.09.15 21:34t/p880.101.42701.41101.427080.009768.06
1782008.09.15 21:34t/p890.101.42741.41541.427460.009828.06
1792008.09.15 21:35buy900.101.42781.42181.4338
1802008.09.15 21:35buy910.101.42781.41981.4358
1812008.09.16 02:01s/l900.101.42181.42181.4338-60.789767.28
1822008.09.16 02:05buy920.101.42131.41531.4273
1832008.09.16 05:27s/l910.101.41981.41981.4358-80.789686.50
1842008.09.16 05:30buy930.101.42041.41241.4284
1852008.09.16 08:02t/p920.101.42731.41531.427360.009746.50
1862008.09.16 08:05buy940.101.42801.42201.4340
1872008.09.16 09:03s/l940.101.42201.42201.4340-60.009686.50
1882008.09.16 09:05buy950.101.42321.41721.4292
1892008.09.16 11:52s/l950.101.41721.41721.4292-60.009626.50
1902008.09.16 11:55buy960.101.41661.41061.4226
1912008.09.16 14:02t/p960.101.42261.41061.422660.009686.50
1922008.09.16 14:05buy970.101.42371.41771.4297
1932008.09.16 15:41s/l970.101.41771.41771.4297-60.009626.50
1942008.09.16 15:45buy980.101.41881.41281.4248
1952008.09.16 16:59s/l980.101.41281.41281.4248-60.009566.50
1962008.09.16 16:59s/l930.101.41241.41241.4284-80.009486.50
1972008.09.16 17:00buy990.101.41221.40621.4182
1982008.09.16 17:00buy1000.101.41221.40421.4202
1992008.09.17 02:01t/p990.101.41821.40621.418259.229545.72
2002008.09.17 02:05buy1010.101.41901.41301.4250
2012008.09.17 02:09t/p1000.101.42021.40421.420279.229624.94
2022008.09.17 02:10buy1020.101.42031.41231.4283
2032008.09.17 09:18t/p1010.101.42501.41301.425060.009684.94
2042008.09.17 09:20buy1030.101.42531.41931.4313
2052008.09.17 12:19s/l1030.101.41931.41931.4313-60.009624.94
2062008.09.17 12:20buy1040.101.41921.41321.4252
2072008.09.17 17:27s/l1040.101.41321.41321.4252-60.009564.94
2082008.09.17 17:29s/l1020.101.41231.41231.4283-80.009484.94
2092008.09.17 17:30buy1050.101.41311.40711.4191
2102008.09.17 17:30buy1060.101.41311.40511.4211
2112008.09.17 19:15t/p1050.101.41911.40711.419160.009544.94
2122008.09.17 19:18t/p1060.101.42111.40511.421180.009624.94
2132008.09.17 19:20buy1070.101.42291.41691.4289
2142008.09.17 19:20buy1080.101.42291.41491.4309
2152008.09.17 19:41t/p1070.101.42891.41691.428960.009684.94
2162008.09.17 19:45buy1090.101.42871.42271.4347
2172008.09.17 20:00t/p1080.101.43091.41491.430980.009764.94
2182008.09.17 20:04t/p1090.101.43471.42271.434760.009824.94
2192008.09.17 20:05buy1100.101.43491.42891.4409
2202008.09.17 20:05buy1110.101.43491.42691.4429
2212008.09.17 23:20s/l1100.101.42891.42891.4409-60.009764.94
2222008.09.17 23:25buy1120.101.42921.42321.4352
2232008.09.18 02:25t/p1120.101.43521.42321.435257.669822.60
2242008.09.18 02:30buy1130.101.43591.42991.4419
2252008.09.18 09:02s/l1130.101.42991.42991.4419-60.009762.60
2262008.09.18 09:05sell1140.101.43291.43891.4269
2272008.09.18 10:20s/l1140.101.43891.43891.4269-60.009702.60
2282008.09.18 10:25buy1150.101.43941.43341.4454
2292008.09.18 11:18t/p1110.101.44291.42691.442977.669780.26
2302008.09.18 11:20sell1160.101.44261.45061.4346
2312008.09.18 11:51t/p1150.101.44541.43341.445460.009840.26
2322008.09.18 11:55sell1170.101.44621.45221.4402
2332008.09.18 12:07s/l1160.101.45061.45061.4346-80.009760.26
2342008.09.18 12:09s/l1170.101.45221.45221.4402-60.009700.26
2352008.09.18 12:10buy1180.101.45431.44831.4603
2362008.09.18 12:10sell1190.101.45401.46201.4460
2372008.09.18 13:05s/l1180.101.44831.44831.4603-60.009640.26
2382008.09.18 13:10sell1200.101.44811.45411.4421
2392008.09.18 14:36t/p1190.101.44601.46201.446080.009720.26
2402008.09.18 14:40buy1210.101.44621.43821.4542
2412008.09.18 15:29t/p1200.101.44211.45411.442160.009780.26
2422008.09.18 15:30sell1220.101.44171.44771.4357
2432008.09.18 15:49s/l1210.101.43821.43821.4542-80.009700.26
2442008.09.18 15:50sell1230.101.43871.44671.4307
2452008.09.18 15:52t/p1220.101.43571.44771.435760.009760.26
2462008.09.18 15:55sell1240.101.43771.44371.4317
2472008.09.18 18:51s/l1240.101.44371.44371.4317-60.009700.26
2482008.09.18 18:55sell1250.101.44491.45091.4389
2492008.09.18 20:03t/p1250.101.43891.45091.438960.009760.26
2502008.09.18 20:05sell1260.101.43841.44441.4324
2512008.09.18 21:07t/p1260.101.43241.44441.432460.009820.26
2522008.09.18 21:10sell1270.101.43381.43981.4278
2532008.09.18 21:16t/p1230.101.43071.44671.430780.009900.26
2542008.09.18 21:20sell1280.101.43101.43901.4230
2552008.09.19 02:22t/p1270.101.42781.43981.427860.529960.78
2562008.09.19 02:25sell1290.101.42601.43201.4200
2572008.09.19 02:30t/p1280.101.42301.43901.423080.5210041.30
2582008.09.19 02:35sell1300.101.42271.43071.4147
2592008.09.19 04:29t/p1290.101.42001.43201.420060.0010101.30
2602008.09.19 04:30sell1310.101.42021.42621.4142
2612008.09.19 08:18s/l1310.101.42621.42621.4142-60.0010041.30
2622008.09.19 08:20sell1320.101.42521.43121.4192
2632008.09.19 09:20t/p1320.101.41921.43121.419260.0010101.30
2642008.09.19 09:25sell1330.101.41961.42561.4136
2652008.09.19 13:07s/l1330.101.42561.42561.4136-60.0010041.30
2662008.09.19 13:10sell1340.101.42491.43091.4189
2672008.09.19 14:50s/l1300.101.43071.43071.4147-80.009961.30
2682008.09.19 14:50s/l1340.101.43091.43091.4189-60.009901.30
2692008.09.19 14:55buy1350.101.43261.42661.4386
2702008.09.19 14:55sell1360.101.43231.44031.4243
2712008.09.19 15:26t/p1350.101.43861.42661.438660.009961.30
2722008.09.19 15:27s/l1360.101.44031.44031.4243-80.009881.30
2732008.09.19 15:30sell1370.101.43981.44581.4338
2742008.09.19 15:30buy1380.101.44011.43211.4481
2752008.09.19 20:19s/l1370.101.44581.44581.4338-60.009821.30
2762008.09.19 20:20sell1390.101.44501.45101.4390
2772008.09.19 21:24t/p1380.101.44811.43211.448180.009901.30
2782008.09.19 21:25buy1400.101.44811.44011.4561
2792008.09.22 04:05s/l1390.101.45101.45101.4390-59.489841.82
2802008.09.22 04:10sell1410.101.45111.45711.4451
2812008.09.22 05:38t/p1400.101.45611.44011.456179.229921.04
2822008.09.22 05:40buy1420.101.45601.44801.4640
2832008.09.22 07:29s/l1420.101.44801.44801.4640-80.009841.04
2842008.09.22 07:30buy1430.101.44821.44021.4562
2852008.09.22 09:45t/p1430.101.45621.44021.456280.009921.04
2862008.09.22 09:46s/l1410.101.45711.45711.4451-60.009861.04
2872008.09.22 09:50sell1440.101.45681.46281.4508
2882008.09.22 09:50sell1450.101.45681.46481.4488
2892008.09.22 12:26s/l1440.101.46281.46281.4508-60.009801.04
2902008.09.22 12:30sell1460.101.46111.46711.4551
2912008.09.22 14:37t/p1460.101.45511.46711.455160.009861.04
2922008.09.22 14:40sell1470.101.45581.46181.4498
2932008.09.22 15:05s/l1470.101.46181.46181.4498-60.009801.04
2942008.09.22 15:10sell1480.101.46031.46631.4543
2952008.09.22 16:30s/l1450.101.46481.46481.4488-80.009721.04
2962008.09.22 16:35sell1490.101.46441.47241.4564
2972008.09.22 16:46s/l1480.101.46631.46631.4543-60.009661.04
2982008.09.22 16:50sell1500.101.46551.47151.4595
2992008.09.22 18:42s/l1500.101.47151.47151.4595-60.009601.04
3002008.09.22 18:43s/l1490.101.47241.47241.4564-80.009521.04
3012008.09.22 18:45buy1510.101.47271.46671.4787
3022008.09.22 18:45buy1520.101.47271.46471.4807
3032008.09.22 19:29t/p1510.101.47871.46671.478760.009581.04
3042008.09.22 19:30buy1530.101.47891.47291.4849
3052008.09.22 20:46t/p1520.101.48071.46471.480780.009661.04
3062008.09.22 20:50buy1540.101.48111.47311.4891
3072008.09.22 21:31t/p1530.101.48491.47291.484960.009721.04
3082008.09.22 21:35buy1550.101.48671.48071.4927
3092008.09.22 22:13s/l1550.101.48071.48071.4927-60.009661.04
3102008.09.22 22:15buy1560.101.48111.47511.4871
3112008.09.23 08:45s/l1560.101.47511.47511.4871-60.789600.26
3122008.09.23 08:45s/l1540.101.47311.47311.4891-80.789519.48
3132008.09.23 08:50buy1570.101.47631.47031.4823
3142008.09.23 08:50buy1580.101.47631.46831.4843
3152008.09.23 10:16s/l1570.101.47031.47031.4823-60.009459.48
3162008.09.23 10:20buy1590.101.47061.46461.4766
3172008.09.23 11:04s/l1580.101.46831.46831.4843-80.009379.48
3182008.09.23 11:05buy1600.101.46901.46101.4770
3192008.09.23 11:54t/p1590.101.47661.46461.476660.009439.48
3202008.09.23 11:55buy1610.101.47701.47101.4830
3212008.09.23 11:55t/p1600.101.47701.46101.477080.009519.48
3222008.09.23 12:00buy1620.101.47821.47021.4862
3232008.09.23 15:10s/l1610.101.47101.47101.4830-60.009459.48
3242008.09.23 15:10buy1630.101.47131.46531.4773
3252008.09.23 15:30t/p1630.101.47731.46531.477360.009519.48
3262008.09.23 15:35buy1640.101.47821.47221.4842
3272008.09.23 16:15s/l1640.101.47221.47221.4842-60.009459.48
3282008.09.23 16:20sell1650.101.47091.47691.4649
3292008.09.23 16:20s/l1620.101.47021.47021.4862-80.009379.48
3302008.09.23 16:25sell1660.101.47131.47931.4633
3312008.09.23 19:05t/p1650.101.46491.47691.464960.009439.48
3322008.09.23 19:10buy1670.101.46411.45811.4701
3332008.09.23 19:10t/p1660.101.46331.47931.463380.009519.48
3342008.09.23 19:15sell1680.101.46261.47061.4546
3352008.09.23 20:10t/p1670.101.47011.45811.470160.009579.48
3362008.09.23 20:11s/l1680.101.47061.47061.4546-80.009499.48
3372008.09.23 20:15buy1690.101.46881.46281.4748
3382008.09.23 20:15sell1700.101.46851.47651.4605
3392008.09.24 21:38s/l1690.101.46281.46281.4748-60.789438.70
3402008.09.24 21:40buy1710.101.46341.45741.4694
3412008.09.25 03:19t/p1710.101.46941.45741.469457.669496.36
3422008.09.25 03:20buy1720.101.47021.46421.4762
3432008.09.25 08:42s/l1700.101.47651.47651.4605-77.929418.44
3442008.09.25 08:42t/p1720.101.47621.46421.476260.009478.44
3452008.09.25 08:45buy1730.101.47621.47021.4822
3462008.09.25 08:45buy1740.101.47621.46821.4842
3472008.09.25 09:56s/l1730.101.47021.47021.4822-60.009418.44
3482008.09.25 10:00buy1750.101.47081.46481.4768
3492008.09.25 12:34s/l1740.101.46821.46821.4842-80.009338.44
3502008.09.25 12:35buy1760.101.46871.46071.4767
3512008.09.25 13:14s/l1750.101.46481.46481.4768-60.009278.44
3522008.09.25 13:15buy1770.101.46431.45831.4703
3532008.09.25 14:20t/p1770.101.47031.45831.470360.009338.44
3542008.09.25 14:25sell1780.101.46981.47581.4638
3552008.09.25 16:27t/p1780.101.46381.47581.463860.009398.44
3562008.09.25 16:30buy1790.101.46481.45881.4708
3572008.09.25 18:58s/l1760.101.46071.46071.4767-80.009318.44
3582008.09.25 18:59s/l1790.101.45881.45881.4708-60.009258.44
3592008.09.25 19:00buy1800.101.45781.45181.4638
3602008.09.25 19:00buy1810.101.45781.44981.4658
3612008.09.25 20:55t/p1800.101.46381.45181.463860.009318.44
3622008.09.25 21:00buy1820.101.46251.45651.4685
3632008.09.26 01:53t/p1810.101.46581.44981.465879.229397.66
3642008.09.26 01:55sell1830.101.46641.47441.4584
3652008.09.26 09:35t/p1830.101.45841.47441.458480.009477.66
3662008.09.26 09:40buy1840.101.45921.45121.4672
3672008.09.26 12:25s/l1820.101.45651.45651.4685-60.789416.88
3682008.09.26 12:30buy1850.101.45631.45031.4623
3692008.09.26 13:43t/p1850.101.46231.45031.462360.009476.88
3702008.09.26 13:45sell1860.101.46281.46881.4568
3712008.09.29 00:00t/p1860.101.45681.46881.456860.529537.40
3722008.09.29 00:00sell1870.101.45171.45771.4457
3732008.09.29 02:22s/l1840.101.45121.45121.4672-80.789456.62
3742008.09.29 02:25sell1880.101.45061.45861.4426
3752008.09.29 07:25t/p1870.101.44571.45771.445760.009516.62
3762008.09.29 07:30sell1890.101.44541.45141.4394
3772008.09.29 08:35t/p1880.101.44261.45861.442680.009596.62
3782008.09.29 08:40sell1900.101.44091.44891.4329
3792008.09.29 08:50t/p1890.101.43941.45141.439460.009656.62
3802008.09.29 08:55buy1910.101.43971.43371.4457
3812008.09.29 09:23s/l1910.101.43371.43371.4457-60.009596.62
3822008.09.29 09:24t/p1900.101.43291.44891.432980.009676.62
3832008.09.29 09:25buy1920.101.43311.42711.4391
3842008.09.29 09:25buy1930.101.43311.42511.4411
3852008.09.29 15:39t/p1920.101.43911.42711.439160.009736.62
3862008.09.29 15:40sell1940.101.43801.44401.4320
3872008.09.29 16:01t/p1930.101.44111.42511.441180.009816.62
3882008.09.29 16:05sell1950.101.44251.45051.4345
3892008.09.29 16:05s/l1940.101.44401.44401.4320-60.009756.62
3902008.09.29 16:10sell1960.101.44211.44811.4361
3912008.09.29 19:45s/l1960.101.44811.44811.4361-60.009696.62
3922008.09.29 19:46s/l1950.101.45051.45051.4345-80.009616.62
3932008.09.29 19:50sell1970.101.44771.45371.4417
3942008.09.29 19:50sell1980.101.44771.45571.4397
3952008.09.29 23:54t/p1970.101.44171.45371.441760.009676.62
3962008.09.29 23:55sell1990.101.44151.44751.4355
3972008.09.30 00:06t/p1980.101.43971.45571.439780.529757.14
3982008.09.30 00:10sell2000.101.43871.44671.4307
3992008.09.30 04:32t/p1990.101.43551.44751.435560.529817.66
4002008.09.30 04:35sell2010.101.43521.44121.4292
4012008.09.30 09:13s/l2010.101.44121.44121.4292-60.009757.66
4022008.09.30 09:15sell2020.101.44131.44731.4353
4032008.09.30 12:25t/p2020.101.43531.44731.435360.009817.66
4042008.09.30 12:25sell2030.101.43501.44101.4290
4052008.09.30 13:59t/p2000.101.43071.44671.430780.009897.66
4062008.09.30 14:00sell2040.101.43051.43851.4225
4072008.09.30 14:34t/p2030.101.42901.44101.429060.009957.66
4082008.09.30 14:35sell2050.101.42861.43461.4226
4092008.09.30 15:23t/p2050.101.42261.43461.422660.0010017.66
4102008.09.30 15:23t/p2040.101.42251.43851.422580.0010097.66
4112008.09.30 15:25sell2060.101.42191.42791.4159
4122008.09.30 15:25sell2070.101.42191.42991.4139
4132008.09.30 15:51t/p2060.101.41591.42791.415960.0010157.66
4142008.09.30 15:55buy2080.101.41651.41051.4225
4152008.09.30 16:34t/p2070.101.41391.42991.413980.0010237.66
4162008.09.30 16:35sell2090.101.41351.42151.4055
4172008.09.30 16:43s/l2080.101.41051.41051.4225-60.0010177.66
4182008.09.30 16:45buy2100.101.41001.40401.4160
4192008.09.30 16:59t/p2090.101.40551.42151.405580.0010257.66
4202008.09.30 17:00sell2110.101.40471.41271.3967
4212008.09.30 17:00s/l2100.101.40401.40401.4160-60.0010197.66
4222008.09.30 17:05sell2120.101.40351.40951.3975
4232008.09.30 18:21s/l2120.101.40951.40951.3975-60.0010137.66
4242008.09.30 18:25sell2130.101.40911.41511.4031
4252008.09.30 23:50s/l2110.101.41271.41271.3967-80.0010057.66
4262008.09.30 23:55buy2140.101.41221.40421.4202
4272008.10.01 09:33s/l2130.101.41511.41511.4031-59.489998.18
4282008.10.01 09:35buy2150.101.41571.40971.4217
4292008.10.01 13:55s/l2150.101.40971.40971.4217-60.009938.18
4302008.10.01 14:00sell2160.101.40761.41361.4016
4312008.10.01 14:24s/l2140.101.40421.40421.4202-80.789857.40
4322008.10.01 14:25sell2170.101.40391.41191.3959
4332008.10.01 14:26t/p2160.101.40161.41361.401660.009917.40
4342008.10.01 14:30sell2180.101.40011.40611.3941
4352008.10.01 14:48s/l2180.101.40611.40611.3941-60.009857.40
4362008.10.01 14:50buy2190.101.40581.39981.4118
4372008.10.01 15:15s/l2190.101.39981.39981.4118-60.009797.40
4382008.10.01 15:20buy2200.101.39911.39311.4051
4392008.10.01 17:40t/p2200.101.40511.39311.405160.009857.40
4402008.10.01 17:40sell2210.101.40521.41121.3992
4412008.10.02 01:55t/p2210.101.39921.41121.399261.569918.96
4422008.10.02 02:00buy2220.101.39911.39311.4051
4432008.10.02 02:02t/p2170.101.39591.41191.395981.5610000.52
4442008.10.02 02:05sell2230.101.39601.40401.3880
4452008.10.02 04:09s/l2220.101.39311.39311.4051-60.009940.52
4462008.10.02 04:10sell2240.101.39321.39921.3872
4472008.10.02 05:07s/l2240.101.39921.39921.3872-60.009880.52
4482008.10.02 05:10sell2250.101.39861.40461.3926
4492008.10.02 08:13t/p2250.101.39261.40461.392660.009940.52
4502008.10.02 08:15sell2260.101.39241.39841.3864
4512008.10.02 09:26t/p2230.101.38801.40401.388080.0010020.52
4522008.10.02 09:30sell2270.101.38791.39591.3799
4532008.10.02 09:35t/p2260.101.38641.39841.386460.0010080.52
4542008.10.02 09:40buy2280.101.38811.38211.3941
4552008.10.02 14:35s/l2280.101.38211.38211.3941-60.0010020.52
4562008.10.02 14:38t/p2270.101.37991.39591.379980.0010100.52
4572008.10.02 14:40buy2290.101.38201.37601.3880
4582008.10.02 14:40buy2300.101.38201.37401.3900
4592008.10.02 14:55s/l2290.101.37601.37601.3880-60.0010040.52
4602008.10.02 15:00buy2310.101.37641.37041.3824
4612008.10.02 16:13t/p2310.101.38241.37041.382460.0010100.52
4622008.10.02 16:15sell2320.101.38171.38771.3757
4632008.10.03 07:24s/l2320.101.38771.38771.3757-59.4810041.04
4642008.10.03 07:25sell2330.101.38771.39371.3817
4652008.10.03 07:58t/p2300.101.39001.37401.390079.2210120.26
4662008.10.03 08:00sell2340.101.38941.39741.3814
4672008.10.03 09:09t/p2330.101.38171.39371.381760.0010180.26
4682008.10.03 09:09t/p2340.101.38141.39741.381480.0010260.26
4692008.10.03 09:10sell2350.101.38141.38741.3754
4702008.10.03 09:10sell2360.101.38141.38941.3734
4712008.10.03 10:24s/l2350.101.38741.38741.3754-60.0010200.26
4722008.10.03 10:25sell2370.101.38671.39271.3807
4732008.10.03 11:19s/l2360.101.38941.38941.3734-80.0010120.26
4742008.10.03 11:20sell2380.101.38861.39661.3806
4752008.10.03 14:32t/p2370.101.38071.39271.380760.0010180.26
4762008.10.03 14:32t/p2380.101.38061.39661.380680.0010260.26
4772008.10.03 14:35buy2390.101.38251.37651.3885
4782008.10.03 14:35sell2400.101.38221.39021.3742
4792008.10.03 14:57s/l2390.101.37651.37651.3885-60.0010200.26
4802008.10.03 15:00buy2410.101.37491.36891.3809
4812008.10.03 15:04t/p2400.101.37421.39021.374280.0010280.26
4822008.10.03 15:05buy2420.101.37421.36621.3822
4832008.10.03 16:54t/p2410.101.38091.36891.380960.0010340.26
4842008.10.03 16:55sell2430.101.38161.38761.3756
4852008.10.03 16:56t/p2420.101.38221.36621.382280.0010420.26
4862008.10.03 17:00sell2440.101.38071.38871.3727
4872008.10.03 20:07s/l2430.101.38761.38761.3756-60.0010360.26
4882008.10.03 20:08s/l2440.101.38871.38871.3727-80.0010280.26
4892008.10.03 20:10sell2450.101.38781.39381.3818
4902008.10.03 20:10sell2460.101.38781.39581.3798
4912008.10.03 21:25t/p2450.101.38181.39381.381860.0010340.26
4922008.10.03 21:30sell2470.101.38231.38831.3763
4932008.10.03 21:48t/p2460.101.37981.39581.379880.0010420.26
4942008.10.03 21:50sell2480.101.37931.38731.3713
4952008.10.06 00:00t/p2470.101.37631.38831.376360.5210480.78
4962008.10.06 00:00t/p2480.101.37131.38731.371380.5210561.30
4972008.10.06 00:00buy2490.101.36401.35801.3700
4982008.10.06 00:00sell2500.101.36371.37171.3557
4992008.10.06 08:08s/l2490.101.35801.35801.3700-60.0010501.30
5002008.10.06 08:10sell2510.101.35711.36311.3511
5012008.10.06 09:01t/p2500.101.35571.37171.355780.0010581.30
5022008.10.06 09:05sell2520.101.35611.36411.3481
5032008.10.06 14:00s/l2510.101.36311.36311.3511-60.0010521.30
5042008.10.06 14:05sell2530.101.36201.36801.3560
5052008.10.06 14:15s/l2520.101.36411.36411.3481-80.0010441.30
5062008.10.06 14:20sell2540.101.36281.37081.3548
5072008.10.06 15:57t/p2530.101.35601.36801.356060.0010501.30
5082008.10.06 16:00sell2550.101.35661.36261.3506
5092008.10.06 16:02t/p2540.101.35481.37081.354880.0010581.30
5102008.10.06 16:05sell2560.101.35431.36231.3463
5112008.10.06 16:38t/p2550.101.35061.36261.350660.0010641.30
5122008.10.06 16:40sell2570.101.35091.35691.3449
5132008.10.06 20:26t/p2560.101.34631.36231.346380.0010721.30
5142008.10.06 20:30sell2580.101.34691.35491.3389
5152008.10.06 21:16t/p2570.101.34491.35691.344960.0010781.30
5162008.10.06 21:20sell2590.101.34561.35161.3396
5172008.10.06 21:46s/l2590.101.35161.35161.3396-60.0010721.30
5182008.10.06 21:50sell2600.101.35231.35831.3463
5192008.10.07 02:22s/l2580.101.35491.35491.3389-79.4810641.82
5202008.10.07 02:25sell2610.101.35431.36231.3463
5212008.10.07 05:48s/l2600.101.35831.35831.3463-59.4810582.34
5222008.10.07 05:50sell2620.101.35701.36301.3510
5232008.10.07 06:31s/l2610.101.36231.36231.3463-80.0010502.34
5242008.10.07 06:35sell2630.101.36051.36851.3525
5252008.10.07 10:16t/p2630.101.35251.36851.352580.0010582.34
5262008.10.07 10:20sell2640.101.35271.36071.3447
5272008.10.07 13:46s/l2640.101.36071.36071.3447-80.0010502.34
5282008.10.07 13:50sell2650.101.36021.36821.3522
5292008.10.07 14:04s/l2620.101.36301.36301.3510-60.0010442.34
5302008.10.07 14:05sell2660.101.36291.36891.3569
5312008.10.07 15:13s/l2650.101.36821.36821.3522-80.0010362.34
5322008.10.07 15:13s/l2660.101.36891.36891.3569-60.0010302.34
5332008.10.07 15:15sell2670.101.36791.37391.3619
5342008.10.07 15:15sell2680.101.36791.37591.3599
5352008.10.07 15:34s/l2670.101.37391.37391.3619-60.0010242.34
5362008.10.07 15:35sell2690.101.37221.37821.3662
5372008.10.07 15:55t/p2690.101.36621.37821.366260.0010302.34
5382008.10.07 16:00buy2700.101.36801.36201.3740
5392008.10.07 17:07s/l2700.101.36201.36201.3740-60.0010242.34
5402008.10.07 17:10sell2710.101.36111.36711.3551
5412008.10.07 17:11t/p2680.101.35991.37591.359980.0010322.34
5422008.10.07 17:15sell2720.101.36021.36821.3522
5432008.10.08 01:28t/p2710.101.35511.36711.355160.5210382.86
5442008.10.08 01:30buy2730.101.35581.34981.3618
5452008.10.08 06:03t/p2730.101.36181.34981.361860.0010442.86
5462008.10.08 06:05buy2740.101.36091.35491.3669
5472008.10.08 07:37s/l2740.101.35491.35491.3669-60.0010382.86
5482008.10.08 07:40buy2750.101.35691.35091.3629
5492008.10.08 09:08t/p2750.101.36291.35091.362960.0010442.86
5502008.10.08 09:10sell2760.101.36331.36931.3573
5512008.10.08 09:12s/l2720.101.36821.36821.3522-79.4810363.38
5522008.10.08 09:15sell2770.101.36601.37401.3580
5532008.10.08 13:07s/l2760.101.36931.36931.3573-60.0010303.38
5542008.10.08 13:10sell2780.101.36791.37391.3619
5552008.10.08 14:12s/l2780.101.37391.37391.3619-60.0010243.38
5562008.10.08 14:12s/l2770.101.37401.37401.3580-80.0010163.38
5572008.10.08 14:15sell2790.101.37301.37901.3670
5582008.10.08 14:15buy2800.101.37331.36531.3813
5592008.10.08 14:29t/p2790.101.36701.37901.367060.0010223.38
5602008.10.08 14:29s/l2800.101.36531.36531.3813-80.0010143.38
5612008.10.08 14:30sell2810.101.36571.37171.3597
5622008.10.08 14:30sell2820.101.36571.37371.3577
5632008.10.08 19:08s/l2810.101.37171.37171.3597-60.0010083.38
5642008.10.08 19:10buy2830.101.37091.36491.3769
5652008.10.08 19:43s/l2820.101.37371.37371.3577-80.0010003.38
5662008.10.08 19:45buy2840.101.37361.36561.3816
5672008.10.08 22:05s/l2840.101.36561.36561.3816-80.009923.38
5682008.10.08 22:10sell2850.101.36561.37361.3576
5692008.10.08 22:59s/l2830.101.36491.36491.3769-60.009863.38
5702008.10.08 23:00buy2860.101.36561.35961.3716
5712008.10.09 02:54s/l2860.101.35961.35961.3716-62.349801.04
5722008.10.09 02:55buy2870.101.35881.35281.3648
5732008.10.09 03:58t/p2870.101.36481.35281.364860.009861.04
5742008.10.09 04:00buy2880.101.36421.35821.3702
5752008.10.09 08:40t/p2880.101.37021.35821.370260.009921.04
5762008.10.09 08:45sell2890.101.37001.37601.3640
5772008.10.09 09:54s/l2850.101.37361.37361.3576-78.449842.60
5782008.10.09 09:55buy2900.101.37351.36551.3815
5792008.10.09 10:10s/l2890.101.37601.37601.3640-60.009782.60
5802008.10.09 10:15buy2910.101.37611.37011.3821
5812008.10.09 12:48s/l2910.101.37011.37011.3821-60.009722.60
5822008.10.09 12:50buy2920.101.37021.36421.3762
5832008.10.09 16:00s/l2900.101.36551.36551.3815-80.009642.60
5842008.10.09 16:05buy2930.101.36651.35851.3745
5852008.10.09 16:26s/l2920.101.36421.36421.3762-60.009582.60
5862008.10.09 16:30buy2940.101.36421.35821.3702
5872008.10.09 23:02s/l2930.101.35851.35851.3745-80.009502.60
5882008.10.09 23:03s/l2940.101.35821.35821.3702-60.009442.60
5892008.10.09 23:05buy2950.101.35851.35251.3645
5902008.10.09 23:05buy2960.101.35851.35051.3665
5912008.10.10 06:16s/l2950.101.35251.35251.3645-60.789381.82
5922008.10.10 06:20buy2970.101.35241.34641.3584
5932008.10.10 09:07t/p2970.101.35841.34641.358460.009441.82
5942008.10.10 09:10buy2980.101.35831.35231.3643
5952008.10.10 09:32t/p2980.101.36431.35231.364360.009501.82
5962008.10.10 09:35buy2990.101.36211.35611.3681
5972008.10.10 11:49s/l2990.101.35611.35611.3681-60.009441.82
5982008.10.10 11:50buy3000.101.35581.34981.3618
5992008.10.10 15:00s/l2960.101.35051.35051.3665-80.789361.04
6002008.10.10 15:00s/l3000.101.34981.34981.3618-60.009301.04
6012008.10.10 15:05sell3010.101.35131.35731.3453
6022008.10.10 15:05buy3020.101.35161.34361.3596
6032008.10.10 16:06s/l3010.101.35731.35731.3453-60.009241.04
6042008.10.10 16:10sell3030.101.35711.36311.3511
6052008.10.10 16:12t/p3020.101.35961.34361.359680.009321.04
6062008.10.10 16:15buy3040.101.36131.35331.3693
6072008.10.10 16:41s/l3040.101.35331.35331.3693-80.009241.04
6082008.10.10 16:45sell3050.101.35261.36061.3446
6092008.10.10 16:57t/p3030.101.35111.36311.351160.009301.04
6102008.10.10 17:00buy3060.101.35071.34471.3567
6112008.10.10 19:19s/l3060.101.34471.34471.3567-60.009241.04
6122008.10.10 19:20buy3070.101.34471.33871.3507
6132008.10.10 19:20t/p3050.101.34461.36061.344680.009321.04
6142008.10.10 19:25buy3080.101.34371.33571.3517
6152008.10.10 19:40s/l3070.101.33871.33871.3507-60.009261.04
6162008.10.10 19:45buy3090.101.33661.33061.3426
6172008.10.10 19:45s/l3080.101.33571.33571.3517-80.009181.04
6182008.10.10 19:50buy3100.101.33631.32831.3443
6192008.10.10 20:28s/l3090.101.33061.33061.3426-60.009121.04
6202008.10.10 20:28s/l3100.101.32831.32831.3443-80.009041.04
6212008.10.10 20:30buy3110.101.33031.32431.3363
6222008.10.10 20:30buy3120.101.33031.32231.3383
6232008.10.10 21:12t/p3110.101.33631.32431.336360.009101.04
6242008.10.10 21:15buy3130.101.33641.33041.3424
6252008.10.10 21:21t/p3120.101.33831.32231.338380.009181.04
6262008.10.10 21:25buy3140.101.33791.32991.3459
6272008.10.10 21:31t/p3130.101.34241.33041.342460.009241.04
6282008.10.10 21:35buy3150.101.34301.33701.3490
6292008.10.13 00:02t/p3140.101.34591.32991.345979.229320.26
6302008.10.13 00:02t/p3150.101.34901.33701.349059.229379.48
6312008.10.13 00:02buy3160.101.35841.35241.3644
6322008.10.13 00:02buy3170.101.35841.35041.3664
6332008.10.13 04:45s/l3160.101.35241.35241.3644-60.009319.48
6342008.10.13 04:47s/l3170.101.35041.35041.3664-80.009239.48
6352008.10.13 04:50buy3180.101.34891.34291.3549
6362008.10.13 04:50buy3190.101.34891.34091.3569
6372008.10.13 07:41t/p3180.101.35491.34291.354960.009299.48
6382008.10.13 07:45sell3200.101.35581.36181.3498
6392008.10.13 08:01t/p3190.101.35691.34091.356980.009379.48
6402008.10.13 08:05buy3210.101.35941.35141.3674
6412008.10.13 08:11s/l3200.101.36181.36181.3498-60.009319.48
6422008.10.13 08:15sell3220.101.36231.36831.3563
6432008.10.13 15:05t/p3210.101.36741.35141.367480.009399.48
6442008.10.13 15:06s/l3220.101.36831.36831.3563-60.009339.48
6452008.10.13 15:10sell3230.101.36611.37211.3601
6462008.10.13 15:10sell3240.101.36611.37411.3581
6472008.10.13 16:08t/p3230.101.36011.37211.360160.009399.48
6482008.10.13 16:10sell3250.101.35991.36591.3539
6492008.10.13 16:57t/p3240.101.35811.37411.358180.009479.48
6502008.10.13 17:00sell3260.101.35841.36641.3504
6512008.10.13 18:00t/p3250.101.35391.36591.353960.009539.48
6522008.10.13 18:05buy3270.101.35351.34751.3595
6532008.10.13 18:19t/p3260.101.35041.36641.350480.009619.48
6542008.10.13 18:20buy3280.101.34931.34131.3573
6552008.10.13 21:31t/p3280.101.35731.34131.357380.009699.48
6562008.10.13 21:35sell3290.101.35661.36461.3486
6572008.10.13 21:42t/p3270.101.35951.34751.359560.009759.48
6582008.10.13 21:45sell3300.101.35931.36531.3533
6592008.10.14 01:53s/l3290.101.36461.36461.3486-79.489680.00
6602008.10.14 01:55sell3310.101.36431.37231.3563
6612008.10.14 01:58s/l3300.101.36531.36531.3533-59.489620.52
6622008.10.14 02:00sell3320.101.36571.37171.3597
6632008.10.14 12:05s/l3320.101.37171.37171.3597-60.009560.52
6642008.10.14 12:10sell3330.101.37041.37641.3644
6652008.10.14 12:29s/l3310.101.37231.37231.3563-80.009480.52
6662008.10.14 12:30sell3340.101.37201.38001.3640
6672008.10.14 14:17s/l3330.101.37641.37641.3644-60.009420.52
6682008.10.14 14:20buy3350.101.37581.36981.3818
6692008.10.14 15:12s/l3350.101.36981.36981.3818-60.009360.52
6702008.10.14 15:15sell3360.101.37141.37741.3654
6712008.10.14 16:11t/p3360.101.36541.37741.365460.009420.52
6722008.10.14 16:15sell3370.101.36711.37311.3611
6732008.10.14 16:24t/p3340.101.36401.38001.364080.009500.52
6742008.10.14 16:25sell3380.101.36361.37161.3556
6752008.10.15 01:04t/p3370.101.36111.37311.361160.529561.04
6762008.10.15 01:05buy3390.101.35921.35321.3652
6772008.10.15 02:01t/p3380.101.35561.37161.355680.529641.56
6782008.10.15 02:05buy3400.101.35481.34681.3628
6792008.10.15 08:25t/p3400.101.36281.34681.362880.009721.56
6802008.10.15 08:30sell3410.101.36101.36901.3530
6812008.10.15 12:31t/p3390.101.36521.35321.365260.009781.56
6822008.10.15 12:35sell3420.101.36571.37171.3597
6832008.10.15 12:49s/l3410.101.36901.36901.3530-80.009701.56
6842008.10.15 12:50sell3430.101.36811.37611.3601
6852008.10.15 14:46t/p3430.101.36011.37611.360180.009781.56
6862008.10.15 14:46t/p3420.101.35971.37171.359760.009841.56
6872008.10.15 14:50buy3440.101.36101.35501.3670
6882008.10.15 14:50buy3450.101.36101.35301.3690
6892008.10.15 18:07s/l3440.101.35501.35501.3670-60.009781.56
6902008.10.15 18:10sell3460.101.35461.36061.3486
6912008.10.15 18:16s/l3450.101.35301.35301.3690-80.009701.56
6922008.10.15 18:20sell3470.101.35241.36041.3444
6932008.10.15 23:05t/p3460.101.34861.36061.348660.009761.56
6942008.10.15 23:10sell3480.101.34691.35291.3409
6952008.10.16 00:15t/p3470.101.34441.36041.344481.569843.12
6962008.10.16 00:20sell3490.101.34391.35191.3359
6972008.10.16 04:03s/l3490.101.35191.35191.3359-80.009763.12
6982008.10.16 04:05sell3500.101.35071.35871.3427
6992008.10.16 06:18t/p3500.101.34271.35871.342780.009843.12
7002008.10.16 06:20sell3510.101.34281.35081.3348
7012008.10.16 06:26t/p3480.101.34091.35291.340961.569904.68
7022008.10.16 06:30buy3520.101.34031.33431.3463
7032008.10.16 07:41t/p3510.101.33481.35081.334880.009984.68
7042008.10.16 07:45sell3530.101.33611.34411.3281
7052008.10.16 10:01s/l3530.101.34411.34411.3281-80.009904.68
7062008.10.16 10:05buy3540.101.34311.33511.3511
7072008.10.16 10:08t/p3520.101.34631.33431.346360.009964.68
7082008.10.16 10:10buy3550.101.34671.34071.3527
7092008.10.16 13:15t/p3540.101.35111.33511.351180.0010044.68
7102008.10.16 13:20sell3560.101.34971.35771.3417
7112008.10.16 13:30t/p3550.101.35271.34071.352760.0010104.68
7122008.10.16 13:35sell3570.101.35151.35751.3455
7132008.10.16 15:34t/p3570.101.34551.35751.345560.0010164.68
7142008.10.16 15:35sell3580.101.34551.35151.3395
7152008.10.16 16:11t/p3560.101.34171.35771.341780.0010244.68
7162008.10.16 16:15buy3590.101.34071.33271.3487
7172008.10.16 16:19t/p3580.101.33951.35151.339560.0010304.68
7182008.10.16 16:20buy3600.101.33931.33331.3453
7192008.10.16 21:08t/p3600.101.34531.33331.345360.0010364.68
7202008.10.16 21:10sell3610.101.34571.35171.3397
7212008.10.16 23:30t/p3590.101.34871.33271.348780.0010444.68
7222008.10.16 23:35buy3620.101.34941.34141.3574
7232008.10.17 02:13s/l3610.101.35171.35171.3397-59.4810385.20
7242008.10.17 02:15sell3630.101.35121.35721.3452
7252008.10.17 03:26t/p3630.101.34521.35721.345260.0010445.20
7262008.10.17 03:30sell3640.101.34551.35151.3395
7272008.10.17 11:24s/l3620.101.34141.34141.3574-80.7810364.42
7282008.10.17 11:25sell3650.101.34161.34961.3336
7292008.10.17 12:13t/p3640.101.33951.35151.339560.0010424.42
7302008.10.17 12:15sell3660.101.34011.34611.3341
7312008.10.17 15:46s/l3660.101.34611.34611.3341-60.0010364.42
7322008.10.17 15:50buy3670.101.34551.33951.3515
7332008.10.17 17:15s/l3650.101.34961.34961.3336-80.0010284.42
7342008.10.17 17:15sell3680.101.34931.35731.3413
7352008.10.17 21:20t/p3680.101.34131.35731.341380.0010364.42
7362008.10.17 21:25sell3690.101.34141.34941.3334
7372008.10.20 06:50s/l3690.101.34941.34941.3334-79.4810284.94
7382008.10.20 06:55sell3700.101.34951.35751.3415
7392008.10.20 08:45t/p3670.101.35151.33951.351559.2210344.16
7402008.10.20 08:50sell3710.101.35041.35641.3444
7412008.10.20 12:52t/p3710.101.34441.35641.344460.0010404.16
7422008.10.20 12:55sell3720.101.34511.35111.3391
7432008.10.20 13:16t/p3700.101.34151.35751.341580.0010484.16
7442008.10.20 13:20sell3730.101.34181.34981.3338
7452008.10.20 15:24t/p3720.101.33911.35111.339160.0010544.16
7462008.10.20 15:25sell3740.101.33881.34481.3328
7472008.10.20 15:34t/p3730.101.33381.34981.333880.0010624.16
7482008.10.20 15:35sell3750.101.33421.34221.3262
7492008.10.20 16:24t/p3740.101.33281.34481.332860.0010684.16
7502008.10.20 16:25buy3760.101.33281.32681.3388
7512008.10.21 08:46s/l3760.101.32681.32681.3388-60.7810623.38
7522008.10.21 08:46t/p3750.101.32621.34221.326280.5210703.90
7532008.10.21 08:50buy3770.101.32481.31881.3308
7542008.10.21 08:50buy3780.101.32481.31681.3328
7552008.10.21 14:03s/l3770.101.31881.31881.3308-60.0010643.90
7562008.10.21 14:05buy3790.101.31921.31321.3252
7572008.10.21 14:34s/l3780.101.31681.31681.3328-80.0010563.90
7582008.10.21 14:35sell3800.101.31621.32421.3082
7592008.10.21 17:45s/l3790.101.31321.31321.3252-60.0010503.90
7602008.10.21 17:50sell3810.101.31171.31771.3057
7612008.10.21 19:12t/p3800.101.30821.32421.308280.0010583.90
7622008.10.21 19:15sell3820.101.30861.31661.3006
7632008.10.21 22:04t/p3810.101.30571.31771.305760.0010643.90
7642008.10.21 22:05sell3830.101.30531.31131.2993
7652008.10.22 01:42t/p3820.101.30061.31661.300680.5210724.42
7662008.10.22 01:45sell3840.101.30061.30861.2926
7672008.10.22 04:15t/p3830.101.29931.31131.299360.5210784.94
7682008.10.22 04:20sell3850.101.29821.30421.2922
7692008.10.22 05:32t/p3840.101.29261.30861.292680.0010864.94
7702008.10.22 05:35buy3860.101.29401.28601.3020
7712008.10.22 05:42t/p3850.101.29221.30421.292260.0010924.94
7722008.10.22 05:45sell3870.101.29161.29761.2856
7732008.10.22 06:17s/l3860.101.28601.28601.3020-80.0010844.94
7742008.10.22 06:17t/p3870.101.28561.29761.285660.0010904.94
7752008.10.22 06:20sell3880.101.28581.29181.2798
7762008.10.22 06:20sell3890.101.28581.29381.2778
7772008.10.22 06:28t/p3880.101.27981.29181.279860.0010964.94
7782008.10.22 06:29t/p3890.101.27781.29381.277880.0011044.94
7792008.10.22 06:30sell3900.101.27371.27971.2677
7802008.10.22 06:30sell3910.101.27371.28171.2657
7812008.10.22 06:31s/l3900.101.27971.27971.2677-60.0010984.94
7822008.10.22 06:35sell3920.101.27841.28441.2724
7832008.10.22 06:37s/l3910.101.28171.28171.2657-80.0010904.94
7842008.10.22 06:40sell3930.101.28201.29001.2740
7852008.10.22 07:03s/l3920.101.28441.28441.2724-60.0010844.94
7862008.10.22 07:05buy3940.101.28411.27811.2901
7872008.10.22 09:04s/l3930.101.29001.29001.2740-80.0010764.94
7882008.10.22 09:05sell3950.101.28941.29741.2814
7892008.10.22 09:09t/p3940.101.29011.27811.290160.0010824.94
7902008.10.22 09:10sell3960.101.28991.29591.2839
7912008.10.22 09:33t/p3960.101.28391.29591.283960.0010884.94
7922008.10.22 09:35sell3970.101.28351.28951.2775
7932008.10.22 10:34s/l3970.101.28951.28951.2775-60.0010824.94
7942008.10.22 10:35sell3980.101.28981.29581.2838
7952008.10.22 13:15t/p3980.101.28381.29581.283860.0010884.94
7962008.10.22 13:20sell3990.101.28461.29061.2786
7972008.10.22 14:28s/l3990.101.29061.29061.2786-60.0010824.94
7982008.10.22 14:30sell4000.101.28981.29581.2838
7992008.10.22 16:00t/p4000.101.28381.29581.283860.0010884.94
8002008.10.22 16:03t/p3950.101.28141.29741.281480.0010964.94
8012008.10.22 16:05sell4010.101.28021.28621.2742
8022008.10.22 16:05sell4020.101.28021.28821.2722
8032008.10.22 16:20s/l4010.101.28621.28621.2742-60.0010904.94
8042008.10.22 16:25sell4030.101.28521.29121.2792
8052008.10.22 16:41s/l4020.101.28821.28821.2722-80.0010824.94
8062008.10.22 16:45sell4040.101.28741.29541.2794
8072008.10.22 17:00s/l4030.101.29121.29121.2792-60.0010764.94
8082008.10.22 17:05sell4050.101.28991.29591.2839
8092008.10.22 17:37t/p4050.101.28391.29591.283960.0010824.94
8102008.10.22 17:40sell4060.101.28371.28971.2777
8112008.10.23 01:03t/p4040.101.27941.29541.279481.5610906.50
8122008.10.23 01:05sell4070.101.27821.28621.2702
8132008.10.23 01:07t/p4060.101.27771.28971.277761.5610968.06
8142008.10.23 01:10sell4080.101.27541.28141.2694
8152008.10.23 02:09s/l4080.101.28141.28141.2694-60.0010908.06
8162008.10.23 02:09s/l4070.101.28621.28621.2702-80.0010828.06
8172008.10.23 02:10sell4090.101.28571.29171.2797
8182008.10.23 02:10sell4100.101.28571.29371.2777
8192008.10.23 02:33t/p4090.101.27971.29171.279760.0010888.06
8202008.10.23 02:35sell4110.101.28091.28691.2749
8212008.10.23 05:34t/p4100.101.27771.29371.277780.0010968.06
8222008.10.23 05:35sell4120.101.27711.28511.2691
8232008.10.23 05:47t/p4110.101.27491.28691.274960.0011028.06
8242008.10.23 05:50sell4130.101.27421.28021.2682
8252008.10.23 06:57s/l4130.101.28021.28021.2682-60.0010968.06
8262008.10.23 07:00sell4140.101.27971.28571.2737
8272008.10.23 08:32s/l4120.101.28511.28511.2691-80.0010888.06
8282008.10.23 08:35sell4150.101.28391.29191.2759
8292008.10.23 11:24s/l4140.101.28571.28571.2737-60.0010828.06
8302008.10.23 11:25sell4160.101.28521.29121.2792
8312008.10.23 13:55t/p4160.101.27921.29121.279260.0010888.06
8322008.10.23 14:00sell4170.101.27881.28481.2728
8332008.10.23 14:27t/p4150.101.27591.29191.275980.0010968.06
8342008.10.23 14:30sell4180.101.27661.28461.2686
8352008.10.23 16:41s/l4180.101.28461.28461.2686-80.0010888.06
8362008.10.23 16:41s/l4170.101.28481.28481.2728-60.0010828.06
8372008.10.23 16:45sell4190.101.28521.29121.2792
8382008.10.23 16:45sell4200.101.28521.29321.2772
8392008.10.23 22:07s/l4190.101.29121.29121.2792-60.0010768.06
8402008.10.23 22:10sell4210.101.29061.29661.2846
8412008.10.23 22:22s/l4200.101.29321.29321.2772-80.0010688.06
8422008.10.23 22:25sell4220.101.29131.29931.2833
8432008.10.23 23:03s/l4210.101.29661.29661.2846-60.0010628.06
8442008.10.23 23:05sell4230.101.29621.30221.2902
8452008.10.23 23:15s/l4220.101.29931.29931.2833-80.0010548.06
8462008.10.23 23:15sell4240.101.29931.30731.2913
8472008.10.24 01:36t/p4240.101.29131.30731.291380.5210628.58
8482008.10.24 01:40sell4250.101.29061.29861.2826
8492008.10.24 01:48t/p4230.101.29021.30221.290260.5210689.10
8502008.10.24 01:50sell4260.101.28961.29561.2836
8512008.10.24 03:53t/p4260.101.28361.29561.283660.0010749.10
8522008.10.24 03:54t/p4250.101.28261.29861.282680.0010829.10
8532008.10.24 03:55sell4270.101.28111.28711.2751
8542008.10.24 03:55sell4280.101.28111.28911.2731
8552008.10.24 08:13t/p4270.101.27511.28711.275160.0010889.10
8562008.10.24 08:15sell4290.101.27451.28051.2685
8572008.10.24 08:54t/p4280.101.27311.28911.273180.0010969.10
8582008.10.24 08:55sell4300.101.26941.27741.2614
8592008.10.24 08:55t/p4290.101.26851.28051.268560.0011029.10
8602008.10.24 09:00sell4310.101.27011.27611.2641
8612008.10.24 09:37t/p4310.101.26411.27611.264160.0011089.10
8622008.10.24 09:40sell4320.101.26421.27021.2582
8632008.10.24 10:17t/p4300.101.26141.27741.261480.0011169.10
8642008.10.24 10:20sell4330.101.26041.26841.2524
8652008.10.24 10:28t/p4320.101.25821.27021.258260.0011229.10
8662008.10.24 10:30sell4340.101.25881.26481.2528
8672008.10.24 11:32t/p4340.101.25281.26481.252860.0011289.10
8682008.10.24 11:33t/p4330.101.25241.26841.252480.0011369.10
8692008.10.24 11:35sell4350.101.25001.25601.2440
8702008.10.24 11:35sell4360.101.25001.25801.2420
8712008.10.24 11:50s/l4350.101.25601.25601.2440-60.0011309.10
8722008.10.24 11:55sell4370.101.25591.26191.2499
8732008.10.24 11:57s/l4360.101.25801.25801.2420-80.0011229.10
8742008.10.24 12:00sell4380.101.25571.26371.2477
8752008.10.24 14:21s/l4370.101.26191.26191.2499-60.0011169.10
8762008.10.24 14:25sell4390.101.26261.26861.2566
8772008.10.24 14:39s/l4380.101.26371.26371.2477-80.0011089.10
8782008.10.24 14:40sell4400.101.26451.27251.2565
8792008.10.24 15:47s/l4390.101.26861.26861.2566-60.0011029.10
8802008.10.24 15:50sell4410.101.26821.27421.2622
8812008.10.24 15:58s/l4400.101.27251.27251.2565-80.0010949.10
8822008.10.24 15:58s/l4410.101.27421.27421.2622-60.0010889.10
8832008.10.24 16:00sell4420.101.27231.27831.2663
8842008.10.24 16:00sell4430.101.27231.28031.2643
8852008.10.24 16:18t/p4420.101.26631.27831.266360.0010949.10
8862008.10.24 16:20sell4440.101.26671.27271.2607
8872008.10.24 16:57s/l4440.101.27271.27271.2607-60.0010889.10
8882008.10.24 17:00sell4450.101.27341.27941.2674
8892008.10.24 17:59t/p4450.101.26741.27941.267460.0010949.10
8902008.10.24 18:00buy4460.101.26551.25951.2715
8912008.10.24 18:12t/p4460.101.27151.25951.271560.0011009.10
8922008.10.24 18:15buy4470.101.27151.26551.2775
8932008.10.24 19:10s/l4470.101.26551.26551.2775-60.0010949.10
8942008.10.24 19:15sell4480.101.26581.27181.2598
8952008.10.24 19:37t/p4430.101.26431.28031.264380.0011029.10
8962008.10.24 19:40sell4490.101.26361.27161.2556
8972008.10.24 20:04t/p4480.101.25981.27181.259860.0011089.10
8982008.10.24 20:05sell4500.101.25921.26521.2532
8992008.10.27 00:06t/p4490.101.25561.27161.255680.5211169.62
9002008.10.27 00:10sell4510.101.25721.26521.2492
9012008.10.27 01:01s/l4500.101.26521.26521.2532-59.4811110.14
9022008.10.27 01:01s/l4510.101.26521.26521.2492-80.0011030.14
9032008.10.27 01:05sell4520.101.26641.27241.2604
9042008.10.27 01:05sell4530.101.26641.27441.2584
9052008.10.27 01:25t/p4520.101.26041.27241.260460.0011090.14
9062008.10.27 01:30sell4540.101.26051.26651.2545
9072008.10.27 01:38t/p4530.101.25841.27441.258480.0011170.14
9082008.10.27 01:40sell4550.101.25781.26581.2498
9092008.10.27 02:36t/p4540.101.25451.26651.254560.0011230.14
9102008.10.27 02:40sell4560.101.25621.26221.2502
9112008.10.27 05:41s/l4560.101.26221.26221.2502-60.0011170.14
9122008.10.27 05:45sell4570.101.26101.26701.2550
9132008.10.27 06:13t/p4570.101.25501.26701.255060.0011230.14
9142008.10.27 06:15sell4580.101.25341.25941.2474
9152008.10.27 08:11t/p4550.101.24981.26581.249880.0011310.14
9162008.10.27 08:12t/p4580.101.24741.25941.247460.0011370.14
9172008.10.27 08:15sell4590.101.24721.25321.2412
9182008.10.27 08:15sell4600.101.24721.25521.2392
9192008.10.27 09:18t/p4590.101.24121.25321.241260.0011430.14
9202008.10.27 09:20sell4610.101.24201.24801.2360
9212008.10.27 09:37t/p4600.101.23921.25521.239280.0011510.14
9222008.10.27 09:40sell4620.101.23801.24601.2300
9232008.10.27 10:06t/p4610.101.23601.24801.236060.0011570.14
9242008.10.27 10:10sell4630.101.23601.24201.2300
9252008.10.27 10:34s/l4630.101.24201.24201.2300-60.0011510.14
9262008.10.27 10:35sell4640.101.24201.24801.2360
9272008.10.27 11:39s/l4620.101.24601.24601.2300-80.0011430.14
9282008.10.27 11:40sell4650.101.24621.25421.2382
9292008.10.27 17:05s/l4640.101.24801.24801.2360-60.0011370.14
9302008.10.27 17:10sell4660.101.24851.25451.2425
9312008.10.27 17:56s/l4650.101.25421.25421.2382-80.0011290.14
9322008.10.27 17:56s/l4660.101.25451.25451.2425-60.0011230.14
9332008.10.27 18:00sell4670.101.25381.25981.2478
9342008.10.27 18:00sell4680.101.25381.26181.2458
9352008.10.27 22:09t/p4670.101.24781.25981.247860.0011290.14
9362008.10.27 22:10buy4690.101.24681.24081.2528
9372008.10.27 22:13t/p4680.101.24581.26181.245880.0011370.14
9382008.10.27 22:16sell4700.101.24581.25381.2378
9392008.10.28 01:54s/l4690.101.24081.24081.2528-60.7811309.36
9402008.10.28 01:55sell4710.101.24101.24701.2350
9412008.10.28 02:04t/p4700.101.23781.25381.237880.5211389.88
9422008.10.28 02:05sell4720.101.23671.24471.2287
9432008.10.28 02:15t/p4710.101.23501.24701.235060.0011449.88
9442008.10.28 02:15sell4730.101.23471.24071.2287
9452008.10.28 03:37s/l4730.101.24071.24071.2287-60.0011389.88
9462008.10.28 03:40sell4740.101.24171.24771.2357
9472008.10.28 04:41s/l4720.101.24471.24471.2287-80.0011309.88
9482008.10.28 04:45sell4750.101.24541.25341.2374
9492008.10.28 06:06s/l4740.101.24771.24771.2357-60.0011249.88
9502008.10.28 06:10sell4760.101.24741.25341.2414
9512008.10.28 06:45s/l4750.101.25341.25341.2374-80.0011169.88
9522008.10.28 06:45s/l4760.101.25341.25341.2414-60.0011109.88
9532008.10.28 06:50sell4770.101.25541.26141.2494
9542008.10.28 06:50buy4780.101.25571.24771.2637
9552008.10.28 07:06t/p4770.101.24941.26141.249460.0011169.88
9562008.10.28 07:10sell4790.101.25271.25871.2467
9572008.10.28 07:43s/l4790.101.25871.25871.2467-60.0011109.88
9582008.10.28 07:45sell4800.101.25851.26451.2525
9592008.10.28 08:20t/p4800.101.25251.26451.252560.0011169.88
9602008.10.28 08:25sell4810.101.25171.25771.2457
9612008.10.28 08:55s/l4780.101.24771.24771.2637-80.0011089.88
9622008.10.28 09:00buy4820.101.24791.23991.2559
9632008.10.28 12:54t/p4820.101.25591.23991.255980.0011169.88
9642008.10.28 12:55buy4830.101.25611.24811.2641
9652008.10.28 13:12s/l4810.101.25771.25771.2457-60.0011109.88
9662008.10.28 13:15buy4840.101.25721.25121.2632
9672008.10.28 13:37s/l4840.101.25121.25121.2632-60.0011049.88
9682008.10.28 13:40buy4850.101.25241.24641.2584
9692008.10.28 15:42s/l4830.101.24811.24811.2641-80.0010969.88
9702008.10.28 15:45sell4860.101.24751.25551.2395
9712008.10.28 15:45s/l4850.101.24641.24641.2584-60.0010909.88
9722008.10.28 15:50sell4870.101.24701.25301.2410
9732008.10.28 19:17s/l4870.101.25301.25301.2410-60.0010849.88
9742008.10.28 19:20sell4880.101.25191.25791.2459
9752008.10.28 19:31s/l4860.101.25551.25551.2395-80.0010769.88
9762008.10.28 19:35sell4890.101.25611.26411.2481
9772008.10.28 19:50s/l4880.101.25791.25791.2459-60.0010709.88
9782008.10.28 19:55sell4900.101.26111.26711.2551
9792008.10.28 20:20s/l4890.101.26411.26411.2481-80.0010629.88
9802008.10.28 20:21s/l4900.101.26711.26711.2551-60.0010569.88
9812008.10.28 20:25sell4910.101.26611.27211.2601
9822008.10.28 20:25sell4920.101.26611.27411.2581
9832008.10.28 21:00s/l4910.101.27211.27211.2601-60.0010509.88
9842008.10.28 21:05buy4930.101.27081.26481.2768
9852008.10.28 21:43s/l4920.101.27411.27411.2581-80.0010429.88
9862008.10.28 21:45buy4940.101.27421.26621.2822
9872008.10.28 22:46t/p4930.101.27681.26481.276860.0010489.88
9882008.10.28 22:50sell4950.101.27651.28251.2705
9892008.10.28 23:57t/p4940.101.28221.26621.282280.0010569.88
9902008.10.28 23:57s/l4950.101.28251.28251.2705-60.0010509.88
9912008.10.29 00:00sell4960.101.28151.28751.2755
9922008.10.29 00:00sell4970.101.28151.28951.2735
9932008.10.29 01:54t/p4960.101.27551.28751.275560.0010569.88
9942008.10.29 01:55sell4980.101.27471.28071.2687
9952008.10.29 01:58t/p4970.101.27351.28951.273580.0010649.88
9962008.10.29 02:00sell4990.101.27411.28211.2661
9972008.10.29 05:08t/p4980.101.26871.28071.268760.0010709.88
9982008.10.29 05:10buy5000.101.26931.26331.2753
9992008.10.29 06:03t/p4990.101.26611.28211.266180.0010789.88
10002008.10.29 06:05sell5010.101.26521.27321.2572
10012008.10.29 06:18s/l5000.101.26331.26331.2753-60.0010729.88
10022008.10.29 06:20sell5020.101.26341.26941.2574
10032008.10.29 06:47s/l5020.101.26941.26941.2574-60.0010669.88
10042008.10.29 06:48s/l5010.101.27321.27321.2572-80.0010589.88
10052008.10.29 06:50buy5030.101.27041.26441.2764
10062008.10.29 06:50sell5040.101.27011.27811.2621
10072008.10.29 07:43t/p5030.101.27641.26441.276460.0010649.88
10082008.10.29 07:45sell5050.101.27621.28221.2702
10092008.10.29 07:49s/l5040.101.27811.27811.2621-80.0010569.88
10102008.10.29 07:50sell5060.101.27811.28611.2701
10112008.10.29 08:29t/p5050.101.27021.28221.270260.0010629.88
10122008.10.29 08:29t/p5060.101.27011.28611.270180.0010709.88
10132008.10.29 08:30buy5070.101.26881.26281.2748
10142008.10.29 08:30sell5080.101.26851.27651.2605
10152008.10.29 09:48t/p5070.101.27481.26281.274860.0010769.88
10162008.10.29 09:50sell5090.101.27571.28171.2697
10172008.10.29 09:50s/l5080.101.27651.27651.2605-80.0010689.88
10182008.10.29 09:55sell5100.101.27611.28411.2681
10192008.10.29 11:41s/l5090.101.28171.28171.2697-60.0010629.88
10202008.10.29 11:45sell5110.101.28111.28711.2751
10212008.10.29 11:51s/l5100.101.28411.28411.2681-80.0010549.88
10222008.10.29 11:55sell5120.101.28261.29061.2746
10232008.10.29 13:35t/p5110.101.27511.28711.275160.0010609.88
10242008.10.29 13:35t/p5120.101.27461.29061.274680.0010689.88
10252008.10.29 13:40sell5130.101.27541.28141.2694
10262008.10.29 13:40sell5140.101.27541.28341.2674
10272008.10.29 14:44s/l5130.101.28141.28141.2694-60.0010629.88
10282008.10.29 14:45buy5150.101.28141.27541.2874
10292008.10.29 14:55s/l5140.101.28341.28341.2674-80.0010549.88
10302008.10.29 15:00buy5160.101.28331.27531.2913
10312008.10.29 15:04t/p5150.101.28741.27541.287460.0010609.88
10322008.10.29 15:05buy5170.101.28821.28221.2942
10332008.10.29 15:17t/p5160.101.29131.27531.291380.0010689.88
10342008.10.29 15:20buy5180.101.29291.28491.3009
10352008.10.29 15:23t/p5170.101.29421.28221.294260.0010749.88
10362008.10.29 15:25buy5190.101.29541.28941.3014
10372008.10.29 16:50s/l5190.101.28941.28941.3014-60.0010689.88
10382008.10.29 16:55sell5200.101.28751.29351.2815
10392008.10.29 16:59s/l5180.101.28491.28491.3009-80.0010609.88
10402008.10.29 17:00sell5210.101.28501.29301.2770
10412008.10.29 17:36s/l5210.101.29301.29301.2770-80.0010529.88
10422008.10.29 17:36s/l5200.101.29351.29351.2815-60.0010469.88
10432008.10.29 17:40sell5220.101.29331.29931.2873
10442008.10.29 17:40buy5230.101.29361.28561.3016
10452008.10.29 18:05t/p5220.101.28731.29931.287360.0010529.88
10462008.10.29 18:10sell5240.101.28661.29261.2806
10472008.10.29 19:04s/l5240.101.29261.29261.2806-60.0010469.88
10482008.10.29 19:05buy5250.101.29311.28711.2991
10492008.10.29 19:22s/l5250.101.28711.28711.2991-60.0010409.88
10502008.10.29 19:25buy5260.101.28891.28291.2949
10512008.10.29 19:25s/l5230.101.28561.28561.3016-80.0010329.88
10522008.10.29 19:30buy5270.101.28701.27901.2950
10532008.10.29 19:32s/l5260.101.28291.28291.2949-60.0010269.88
10542008.10.29 19:35buy5280.101.28291.27691.2889
10552008.10.29 19:41t/p5280.101.28891.27691.288960.0010329.88
10562008.10.29 19:45sell5290.101.28761.29361.2816
10572008.10.29 20:21s/l5290.101.29361.29361.2816-60.0010269.88
10582008.10.29 20:25sell5300.101.29171.29771.2857
10592008.10.29 20:37t/p5270.101.29501.27901.295080.0010349.88
10602008.10.29 20:39s/l5300.101.29771.29771.2857-60.0010289.88
10612008.10.29 20:40sell5310.101.29621.30221.2902
10622008.10.29 20:40sell5320.101.29621.30421.2882
10632008.10.30 01:21s/l5310.101.30221.30221.2902-58.4410231.44
10642008.10.30 01:23s/l5320.101.30421.30421.2882-78.4410153.00
10652008.10.30 01:25sell5330.101.30521.31121.2992
10662008.10.30 01:25buy5340.101.30551.29751.3135
10672008.10.30 02:13s/l5330.101.31121.31121.2992-60.0010093.00
10682008.10.30 02:15buy5350.101.31271.30671.3187
10692008.10.30 02:15t/p5340.101.31351.29751.313580.0010173.00
10702008.10.30 02:20sell5360.101.31571.32371.3077
10712008.10.30 03:31t/p5350.101.31871.30671.318760.0010233.00
10722008.10.30 03:35buy5370.101.31941.31341.3254
10732008.10.30 03:40s/l5360.101.32371.32371.3077-80.0010153.00
10742008.10.30 03:41t/p5370.101.32541.31341.325460.0010213.00
10752008.10.30 03:45sell5380.101.32551.33151.3195
10762008.10.30 03:45buy5390.101.32581.31781.3338
10772008.10.30 04:25t/p5380.101.31951.33151.319560.0010273.00
10782008.10.30 04:30buy5400.101.32041.31441.3264
10792008.10.30 04:32s/l5390.101.31781.31781.3338-80.0010193.00
10802008.10.30 04:35sell5410.101.31951.32751.3115
10812008.10.30 07:14s/l5400.101.31441.31441.3264-60.0010133.00
10822008.10.30 07:15sell5420.101.31411.32011.3081
10832008.10.30 08:16s/l5420.101.32011.32011.3081-60.0010073.00
10842008.10.30 08:20buy5430.101.32271.31671.3287
10852008.10.30 09:15s/l5430.101.31671.31671.3287-60.0010013.00
10862008.10.30 09:20sell5440.101.31711.32311.3111
10872008.10.30 10:07t/p5410.101.31151.32751.311580.0010093.00
10882008.10.30 10:07t/p5440.101.31111.32311.311160.0010153.00
10892008.10.30 10:10sell5450.101.31081.31681.3048
10902008.10.30 10:10sell5460.101.31081.31881.3028
10912008.10.30 10:56t/p5450.101.30481.31681.304860.0010213.00
10922008.10.30 11:00buy5470.101.30531.29931.3113
10932008.10.30 11:34t/p5470.101.31131.29931.311360.0010273.00
10942008.10.30 11:35buy5480.101.31181.30581.3178
10952008.10.30 12:55s/l5480.101.30581.30581.3178-60.0010213.00
10962008.10.30 13:00buy5490.101.30691.30091.3129
10972008.10.30 13:48t/p5460.101.30281.31881.302880.0010293.00
10982008.10.30 13:50buy5500.101.30321.29521.3112
10992008.10.30 14:26s/l5490.101.30091.30091.3129-60.0010233.00
11002008.10.30 14:30buy5510.101.30051.29451.3065
11012008.10.30 15:00s/l5500.101.29521.29521.3112-80.0010153.00
11022008.10.30 15:05buy5520.101.29541.28741.3034
11032008.10.30 15:37s/l5510.101.29451.29451.3065-60.0010093.00
11042008.10.30 15:40buy5530.101.29421.28821.3002
11052008.10.30 16:32s/l5530.101.28821.28821.3002-60.0010033.00
11062008.10.30 16:35sell5540.101.28821.29421.2822
11072008.10.30 16:35s/l5520.101.28741.28741.3034-80.009953.00
11082008.10.30 16:40sell5550.101.28611.29411.2781
11092008.10.30 16:53t/p5540.101.28221.29421.282260.0010013.00
11102008.10.30 16:55sell5560.101.28071.28671.2747
11112008.10.30 17:01s/l5560.101.28671.28671.2747-60.009953.00
11122008.10.30 17:05sell5570.101.28781.29381.2818
11132008.10.30 18:11s/l5570.101.29381.29381.2818-60.009893.00
11142008.10.30 18:15buy5580.101.29321.28721.2992
11152008.10.30 18:58s/l5550.101.29411.29411.2781-80.009813.00
11162008.10.30 19:00buy5590.101.29261.28461.3006
11172008.10.30 19:36t/p5580.101.29921.28721.299260.009873.00
11182008.10.30 19:40buy5600.101.29591.28991.3019
11192008.10.30 22:13s/l5600.101.28991.28991.3019-60.009813.00
11202008.10.30 22:15buy5610.101.29021.28421.2962
11212008.10.31 00:22s/l5590.101.28461.28461.3006-80.789732.22
11222008.10.31 00:22s/l5610.101.28421.28421.2962-60.789671.44
11232008.10.31 00:25sell5620.101.28471.29071.2787
11242008.10.31 00:25sell5630.101.28471.29271.2767
11252008.10.31 01:24t/p5620.101.27871.29071.278760.009731.44
11262008.10.31 01:25sell5640.101.27831.28431.2723
11272008.10.31 01:37t/p5630.101.27671.29271.276780.009811.44
11282008.10.31 01:40buy5650.101.27491.26691.2829
11292008.10.31 02:16t/p5650.101.28291.26691.282980.009891.44
11302008.10.31 02:20buy5660.101.28281.27481.2908
11312008.10.31 03:09s/l5640.101.28431.28431.2723-60.009831.44
11322008.10.31 03:10buy5670.101.28371.27771.2897
11332008.10.31 07:21s/l5670.101.27771.27771.2897-60.009771.44
11342008.10.31 07:25sell5680.101.27651.28251.2705
11352008.10.31 07:28s/l5660.101.27481.27481.2908-80.009691.44
11362008.10.31 07:30sell5690.101.27641.28441.2684
11372008.10.31 07:47t/p5680.101.27051.28251.270560.009751.44
11382008.10.31 07:50sell5700.101.27081.27681.2648
11392008.10.31 08:25t/p5690.101.26841.28441.268480.009831.44
11402008.10.31 08:30sell5710.101.26941.27741.2614
11412008.10.31 10:36s/l5700.101.27681.27681.2648-60.009771.44
11422008.10.31 10:37s/l5710.101.27741.27741.2614-80.009691.44
11432008.10.31 10:40buy5720.101.27571.26971.2817
11442008.10.31 10:40buy5730.101.27571.26771.2837
11452008.10.31 15:26s/l5720.101.26971.26971.2817-60.009631.44
11462008.10.31 15:30buy5740.101.27031.26431.2763
11472008.10.31 16:17t/p5740.101.27631.26431.276360.009691.44
11482008.10.31 16:20buy5750.101.27391.26791.2799
11492008.10.31 16:46s/l5750.101.26791.26791.2799-60.009631.44
11502008.10.31 16:46s/l5730.101.26771.26771.2837-80.009551.44
11512008.10.31 16:50buy5760.101.26961.26361.2756
11522008.10.31 16:50buy5770.101.26961.26161.2776
11532008.10.31 18:02t/p5760.101.27561.26361.275660.009611.44
11542008.10.31 18:05sell5780.101.27511.28111.2691
11552006.07.20 17:34close at stop5780.101.27281.28111.269123.009634.44
11562006.07.20 17:34close at stop5770.101.27251.26161.277629.009663.44