|Symbol
|USDJPY (US Dollar vs Japanese Yen)
|Period
|1 Minute (M1) 2008.09.09 02:40 - 2008.11.14 21:00
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|TrainTimeFrame=5; TrainPeriod=1; PredictPeriod=1; StopLoss=100; TakeProfit=100; Lots=0.1; BeginDate=1970.01.01 00:00; C=32; gamma=2;
|Bars in test
|68705
|Ticks modelled
|875466
|Modelling quality
|24.96%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|436.16
|Gross profit
|7075.57
|Gross loss
|-6639.41
|Profit factor
|1.07
|Expected payoff
|3.18
|Absolute drawdown
|149.69
|Maximal drawdown
|1068.36 (9.39%)
|Relative drawdown
|9.39% (1068.36)
|Total trades
|137
|Short positions (won %)
|128 (52.34%)
|Long positions (won %)
|9 (44.44%)
|Profit trades (% of total)
|71 (51.82%)
|Loss trades (% of total)
|66 (48.18%)
|Largest
|profit trade
|109.53
|loss trade
|-108.34
|Average
|profit trade
|99.66
|loss trade
|-100.60
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|5 (504.24)
|consecutive losses (loss in money)
|4 (-410.37)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|504.24 (5)
|consecutive loss (count of losses)
|-410.37 (4)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2008.09.09 02:40
|sell
|1
|0.10
|107.49
|108.49
|106.49
|2
|2008.09.11 11:51
|t/p
|1
|0.10
|106.49
|108.49
|106.49
|91.90
|10091.90
|3
|2008.09.11 11:51
|sell
|2
|0.10
|106.47
|107.47
|105.47
|4
|2008.09.12 06:35
|s/l
|2
|0.10
|107.47
|107.47
|105.47
|-93.55
|9998.35
|5
|2008.09.12 06:35
|sell
|3
|0.10
|107.45
|108.45
|106.45
|6
|2008.09.14 21:01
|t/p
|3
|0.10
|106.45
|108.45
|106.45
|94.59
|10092.94
|7
|2008.09.14 21:01
|sell
|4
|0.10
|105.70
|106.70
|104.70
|8
|2008.09.14 23:11
|s/l
|4
|0.10
|106.70
|106.70
|104.70
|-93.72
|9999.22
|9
|2008.09.14 23:11
|sell
|5
|0.10
|106.68
|107.68
|105.68
|10
|2008.09.15 02:49
|t/p
|5
|0.10
|105.68
|107.68
|105.68
|94.13
|10093.34
|11
|2008.09.15 02:49
|sell
|6
|0.10
|105.66
|106.66
|104.66
|12
|2008.09.15 08:37
|t/p
|6
|0.10
|104.66
|106.66
|104.66
|95.55
|10188.89
|13
|2008.09.15 08:37
|sell
|7
|0.10
|104.63
|105.63
|103.63
|14
|2008.09.15 11:38
|s/l
|7
|0.10
|105.63
|105.63
|103.63
|-94.67
|10094.22
|15
|2008.09.15 11:38
|sell
|8
|0.10
|105.61
|106.61
|104.61
|16
|2008.09.15 21:03
|t/p
|8
|0.10
|104.61
|106.61
|104.61
|95.59
|10189.81
|17
|2008.09.15 21:03
|sell
|9
|0.10
|104.59
|105.59
|103.59
|18
|2008.09.16 12:58
|t/p
|9
|0.10
|103.59
|105.59
|103.59
|96.03
|10285.84
|19
|2008.09.16 12:58
|sell
|10
|0.10
|103.57
|104.57
|102.57
|20
|2008.09.16 14:53
|s/l
|10
|0.10
|104.57
|104.57
|102.57
|-95.63
|10190.21
|21
|2008.09.16 14:53
|sell
|11
|0.10
|104.55
|105.55
|103.55
|22
|2008.09.16 18:39
|s/l
|11
|0.10
|105.55
|105.55
|103.55
|-94.73
|10095.48
|23
|2008.09.16 18:39
|sell
|12
|0.10
|105.54
|106.54
|104.54
|24
|2008.09.17 00:13
|s/l
|12
|0.10
|106.54
|106.54
|104.54
|-94.36
|10001.12
|25
|2008.09.17 00:13
|sell
|13
|0.10
|106.52
|107.52
|105.52
|26
|2008.09.17 07:36
|t/p
|13
|0.10
|105.52
|107.52
|105.52
|94.77
|10095.89
|27
|2008.09.17 07:36
|sell
|14
|0.10
|105.50
|106.50
|104.50
|28
|2008.09.17 15:08
|t/p
|14
|0.10
|104.50
|106.50
|104.50
|95.69
|10191.58
|29
|2008.09.17 15:08
|sell
|15
|0.10
|104.48
|105.48
|103.48
|30
|2008.09.18 07:06
|s/l
|15
|0.10
|105.48
|105.48
|103.48
|-96.30
|10095.28
|31
|2008.09.18 07:06
|sell
|16
|0.10
|105.47
|106.47
|104.47
|32
|2008.09.18 09:03
|t/p
|16
|0.10
|104.47
|106.47
|104.47
|95.72
|10191.00
|33
|2008.09.18 09:03
|sell
|17
|0.10
|104.45
|105.45
|103.45
|34
|2008.09.18 19:18
|s/l
|17
|0.10
|105.45
|105.45
|103.45
|-94.83
|10096.17
|35
|2008.09.18 19:18
|sell
|18
|0.10
|105.43
|106.43
|104.43
|36
|2008.09.19 01:19
|s/l
|18
|0.10
|106.43
|106.43
|104.43
|-94.45
|10001.72
|37
|2008.09.19 01:19
|sell
|19
|0.10
|106.42
|107.42
|105.42
|38
|2008.09.19 07:25
|s/l
|19
|0.10
|107.42
|107.42
|105.42
|-93.09
|9908.63
|39
|2008.09.19 07:25
|sell
|20
|0.10
|107.40
|108.40
|106.40
|40
|2008.09.21 23:20
|t/p
|20
|0.10
|106.40
|108.40
|106.40
|93.98
|10002.61
|41
|2008.09.21 23:20
|sell
|21
|0.10
|106.38
|107.38
|105.38
|42
|2008.09.22 19:01
|t/p
|21
|0.10
|105.38
|107.38
|105.38
|94.39
|10096.99
|43
|2008.09.22 19:01
|sell
|22
|0.10
|105.36
|106.36
|104.36
|44
|2008.09.25 14:15
|s/l
|22
|0.10
|106.36
|106.36
|104.36
|-96.53
|10000.46
|45
|2008.09.25 14:15
|sell
|23
|0.10
|106.34
|107.34
|105.34
|46
|2008.09.26 07:59
|t/p
|23
|0.10
|105.34
|107.34
|105.34
|94.43
|10094.89
|47
|2008.09.26 07:59
|sell
|24
|0.10
|105.32
|106.32
|104.32
|48
|2008.09.28 22:06
|s/l
|24
|0.10
|106.32
|106.32
|104.32
|-94.06
|10000.83
|49
|2008.09.28 22:06
|sell
|25
|0.10
|106.30
|107.30
|105.30
|50
|2008.09.29 14:05
|t/p
|25
|0.10
|105.30
|107.30
|105.30
|94.47
|10095.30
|51
|2008.09.29 14:05
|buy
|26
|0.10
|105.30
|104.30
|106.30
|52
|2008.09.29 17:46
|s/l
|26
|0.10
|104.30
|104.30
|106.30
|-95.89
|9999.41
|53
|2008.09.29 17:46
|buy
|27
|0.10
|104.30
|103.30
|105.30
|54
|2008.09.30 12:02
|t/p
|27
|0.10
|105.30
|103.30
|105.30
|95.44
|10094.85
|55
|2008.09.30 12:02
|buy
|28
|0.10
|105.32
|104.32
|106.32
|56
|2008.09.30 17:54
|t/p
|28
|0.10
|106.32
|104.32
|106.32
|94.05
|10188.90
|57
|2008.09.30 17:54
|buy
|29
|0.10
|106.35
|105.35
|107.35
|58
|2008.10.01 14:12
|s/l
|29
|0.10
|105.35
|105.35
|107.35
|-94.45
|10094.45
|59
|2008.10.01 14:12
|sell
|30
|0.10
|105.35
|106.35
|104.35
|60
|2008.10.06 00:18
|t/p
|30
|0.10
|104.35
|106.35
|104.35
|93.32
|10187.77
|61
|2008.10.06 00:18
|sell
|31
|0.10
|104.33
|105.33
|103.33
|62
|2008.10.06 04:16
|t/p
|31
|0.10
|103.33
|105.33
|103.33
|96.78
|10284.55
|63
|2008.10.06 04:16
|sell
|32
|0.10
|103.31
|104.31
|102.31
|64
|2008.10.06 14:10
|t/p
|32
|0.10
|102.31
|104.31
|102.31
|97.77
|10382.32
|65
|2008.10.06 14:10
|sell
|33
|0.10
|102.26
|103.26
|101.26
|66
|2008.10.06 14:18
|t/p
|33
|0.10
|101.26
|103.26
|101.26
|98.76
|10481.08
|67
|2008.10.06 14:18
|sell
|34
|0.10
|101.24
|102.24
|100.24
|68
|2008.10.06 14:19
|t/p
|34
|0.10
|100.24
|102.24
|100.24
|99.76
|10580.84
|69
|2008.10.06 14:19
|sell
|35
|0.10
|100.22
|101.22
|99.22
|70
|2008.10.06 14:23
|s/l
|35
|0.10
|101.22
|101.22
|99.22
|-98.78
|10482.06
|71
|2008.10.06 14:23
|sell
|36
|0.10
|101.21
|102.21
|100.21
|72
|2008.10.06 20:20
|s/l
|36
|0.10
|102.21
|102.21
|100.21
|-97.84
|10384.22
|73
|2008.10.06 20:20
|sell
|37
|0.10
|102.19
|103.19
|101.19
|74
|2008.10.07 04:10
|s/l
|37
|0.10
|103.19
|103.19
|101.19
|-97.41
|10286.81
|75
|2008.10.07 04:10
|sell
|38
|0.10
|103.17
|104.17
|102.17
|76
|2008.10.07 08:05
|t/p
|38
|0.10
|102.17
|104.17
|102.17
|97.88
|10384.69
|77
|2008.10.07 08:05
|sell
|39
|0.10
|102.14
|103.14
|101.14
|78
|2008.10.07 19:49
|t/p
|39
|0.10
|101.14
|103.14
|101.14
|98.87
|10483.56
|79
|2008.10.07 19:49
|sell
|40
|0.10
|101.12
|102.12
|100.12
|80
|2008.10.08 05:24
|t/p
|40
|0.10
|100.12
|102.12
|100.12
|99.39
|10582.95
|81
|2008.10.08 05:24
|sell
|41
|0.10
|100.09
|101.09
|99.09
|82
|2008.10.08 07:13
|s/l
|41
|0.10
|101.09
|101.09
|99.09
|-98.89
|10484.06
|83
|2008.10.08 07:13
|sell
|42
|0.10
|101.10
|102.10
|100.10
|84
|2008.10.08 07:57
|t/p
|42
|0.10
|100.10
|102.10
|100.10
|99.90
|10583.96
|85
|2008.10.08 07:57
|sell
|43
|0.10
|100.08
|101.08
|99.08
|86
|2008.10.08 09:33
|t/p
|43
|0.10
|99.08
|101.08
|99.08
|100.93
|10684.89
|87
|2008.10.08 09:33
|sell
|44
|0.10
|99.06
|100.06
|98.06
|88
|2008.10.08 11:00
|s/l
|44
|0.10
|100.06
|100.06
|98.06
|-99.93
|10584.96
|89
|2008.10.08 11:00
|sell
|45
|0.10
|100.05
|101.05
|99.05
|90
|2008.10.08 11:00
|s/l
|45
|0.10
|101.05
|101.05
|99.05
|-98.94
|10486.02
|91
|2008.10.08 11:01
|sell
|46
|0.10
|100.20
|101.20
|99.20
|92
|2008.10.08 20:58
|t/p
|46
|0.10
|99.20
|101.20
|99.20
|100.81
|10586.83
|93
|2008.10.08 20:58
|sell
|47
|0.10
|99.18
|100.18
|98.18
|94
|2008.10.09 00:24
|s/l
|47
|0.10
|100.18
|100.18
|98.18
|-101.33
|10485.50
|95
|2008.10.09 00:24
|sell
|48
|0.10
|100.16
|101.16
|99.16
|96
|2008.10.09 03:58
|s/l
|48
|0.10
|101.16
|101.16
|99.16
|-98.84
|10386.66
|97
|2008.10.09 03:58
|sell
|49
|0.10
|101.15
|102.15
|100.15
|98
|2008.10.09 19:14
|t/p
|49
|0.10
|100.15
|102.15
|100.15
|99.85
|10486.51
|99
|2008.10.09 19:14
|sell
|50
|0.10
|100.13
|101.13
|99.13
|100
|2008.10.09 23:30
|t/p
|50
|0.10
|99.13
|101.13
|99.13
|100.88
|10587.39
|101
|2008.10.09 23:30
|sell
|51
|0.10
|99.11
|100.11
|98.11
|102
|2008.10.10 00:14
|t/p
|51
|0.10
|98.11
|100.11
|98.11
|101.43
|10688.81
|103
|2008.10.10 00:14
|sell
|52
|0.10
|98.09
|99.09
|97.09
|104
|2008.10.10 00:56
|s/l
|52
|0.10
|99.09
|99.09
|97.09
|-100.92
|10587.89
|105
|2008.10.10 00:56
|sell
|53
|0.10
|99.07
|100.07
|98.07
|106
|2008.10.10 14:07
|s/l
|53
|0.10
|100.07
|100.07
|98.07
|-99.92
|10487.97
|107
|2008.10.10 14:07
|sell
|54
|0.10
|100.06
|101.06
|99.06
|108
|2008.10.12 21:10
|s/l
|54
|0.10
|101.06
|101.06
|99.06
|-98.95
|10389.02
|109
|2008.10.12 21:10
|sell
|55
|0.10
|101.04
|102.04
|100.04
|110
|2008.10.13 02:23
|t/p
|55
|0.10
|100.04
|102.04
|100.04
|99.46
|10488.48
|111
|2008.10.13 02:23
|sell
|56
|0.10
|100.02
|101.02
|99.02
|112
|2008.10.13 15:31
|s/l
|56
|0.10
|101.02
|101.02
|99.02
|-98.99
|10389.49
|113
|2008.10.13 15:31
|sell
|57
|0.10
|101.00
|102.00
|100.00
|114
|2008.10.13 20:14
|s/l
|57
|0.10
|102.00
|102.00
|100.00
|-98.04
|10291.45
|115
|2008.10.13 20:14
|sell
|58
|0.10
|101.98
|102.98
|100.98
|116
|2008.10.14 00:25
|s/l
|58
|0.10
|102.98
|102.98
|100.98
|-97.61
|10193.84
|117
|2008.10.14 00:25
|sell
|59
|0.10
|102.96
|103.96
|101.96
|118
|2008.10.14 04:33
|t/p
|59
|0.10
|101.96
|103.96
|101.96
|98.09
|10291.93
|119
|2008.10.14 04:33
|sell
|60
|0.10
|101.93
|102.93
|100.93
|120
|2008.10.14 11:15
|s/l
|60
|0.10
|102.93
|102.93
|100.93
|-97.15
|10194.78
|121
|2008.10.14 11:15
|sell
|61
|0.10
|102.91
|103.91
|101.91
|122
|2008.10.14 14:46
|t/p
|61
|0.10
|101.91
|103.91
|101.91
|98.13
|10292.91
|123
|2008.10.14 14:46
|sell
|62
|0.10
|101.89
|102.89
|100.89
|124
|2008.10.15 12:30
|t/p
|62
|0.10
|100.89
|102.89
|100.89
|98.62
|10391.53
|125
|2008.10.15 12:30
|sell
|63
|0.10
|100.87
|101.87
|99.87
|126
|2008.10.15 22:18
|t/p
|63
|0.10
|99.87
|101.87
|99.87
|100.28
|10491.81
|127
|2008.10.15 22:18
|sell
|64
|0.10
|99.70
|100.70
|98.70
|128
|2008.10.16 07:25
|s/l
|64
|0.10
|100.70
|100.70
|98.70
|-100.81
|10391.00
|129
|2008.10.16 07:25
|sell
|65
|0.10
|100.69
|101.69
|99.69
|130
|2008.10.16 20:49
|s/l
|65
|0.10
|101.69
|101.69
|99.69
|-98.34
|10292.66
|131
|2008.10.16 20:49
|sell
|66
|0.10
|101.67
|102.67
|100.67
|132
|2008.10.17 09:56
|t/p
|66
|0.10
|100.67
|102.67
|100.67
|98.83
|10391.49
|133
|2008.10.17 09:56
|sell
|67
|0.10
|100.65
|101.65
|99.65
|134
|2008.10.17 17:01
|s/l
|67
|0.10
|101.65
|101.65
|99.65
|-98.38
|10293.11
|135
|2008.10.17 17:01
|sell
|68
|0.10
|101.63
|102.63
|100.63
|136
|2008.10.21 15:46
|t/p
|68
|0.10
|100.63
|102.63
|100.63
|98.36
|10391.47
|137
|2008.10.21 15:46
|sell
|69
|0.10
|100.61
|101.61
|99.61
|138
|2008.10.22 04:29
|t/p
|69
|0.10
|99.61
|101.61
|99.61
|99.89
|10491.36
|139
|2008.10.22 04:29
|sell
|70
|0.10
|99.59
|100.59
|98.59
|140
|2008.10.22 10:29
|t/p
|70
|0.10
|98.59
|100.59
|98.59
|101.43
|10592.79
|141
|2008.10.22 10:29
|sell
|71
|0.10
|98.57
|99.57
|97.57
|142
|2008.10.22 19:21
|t/p
|71
|0.10
|97.57
|99.57
|97.57
|102.49
|10695.28
|143
|2008.10.22 19:21
|sell
|72
|0.10
|97.55
|98.55
|96.55
|144
|2008.10.23 18:01
|t/p
|72
|0.10
|96.55
|98.55
|96.55
|102.07
|10797.35
|145
|2008.10.23 18:01
|sell
|73
|0.10
|96.52
|97.52
|95.52
|146
|2008.10.23 21:02
|s/l
|73
|0.10
|97.52
|97.52
|95.52
|-102.54
|10694.81
|147
|2008.10.23 21:02
|sell
|74
|0.10
|97.50
|98.50
|96.50
|148
|2008.10.24 02:01
|t/p
|74
|0.10
|96.50
|98.50
|96.50
|103.13
|10797.94
|149
|2008.10.24 02:01
|sell
|75
|0.10
|96.48
|97.48
|95.48
|150
|2008.10.24 03:36
|t/p
|75
|0.10
|95.48
|97.48
|95.48
|104.74
|10902.68
|151
|2008.10.24 03:36
|sell
|76
|0.10
|95.45
|96.45
|94.45
|152
|2008.10.24 08:14
|t/p
|76
|0.10
|94.45
|96.45
|94.45
|105.90
|11008.58
|153
|2008.10.24 08:14
|sell
|77
|0.10
|94.41
|95.41
|93.41
|154
|2008.10.24 08:15
|t/p
|77
|0.10
|93.41
|95.41
|93.41
|107.05
|11115.63
|155
|2008.10.24 08:15
|sell
|78
|0.10
|93.39
|94.39
|92.39
|156
|2008.10.24 08:26
|s/l
|78
|0.10
|94.39
|94.39
|92.39
|-105.93
|11009.70
|157
|2008.10.24 08:26
|sell
|79
|0.10
|94.38
|95.38
|93.38
|158
|2008.10.24 08:50
|t/p
|79
|0.10
|93.38
|95.38
|93.38
|107.10
|11116.80
|159
|2008.10.24 08:50
|sell
|80
|0.10
|93.35
|94.35
|92.35
|160
|2008.10.24 09:32
|t/p
|80
|0.10
|92.35
|94.35
|92.35
|108.30
|11225.10
|161
|2008.10.24 09:32
|sell
|81
|0.10
|92.32
|93.32
|91.32
|162
|2008.10.24 09:34
|t/p
|81
|0.10
|91.32
|93.32
|91.32
|109.53
|11334.63
|163
|2008.10.24 09:34
|sell
|82
|0.10
|91.28
|92.28
|90.28
|164
|2008.10.24 10:18
|s/l
|82
|0.10
|92.28
|92.28
|90.28
|-108.34
|11226.29
|165
|2008.10.24 10:18
|sell
|83
|0.10
|92.28
|93.28
|91.28
|166
|2008.10.24 12:06
|s/l
|83
|0.10
|93.28
|93.28
|91.28
|-107.18
|11119.11
|167
|2008.10.24 12:06
|sell
|84
|0.10
|93.28
|94.28
|92.28
|168
|2008.10.24 12:48
|t/p
|84
|0.10
|92.28
|94.28
|92.28
|108.37
|11227.48
|169
|2008.10.24 12:48
|sell
|85
|0.10
|92.26
|93.26
|91.26
|170
|2008.10.24 13:47
|s/l
|85
|0.10
|93.26
|93.26
|91.26
|-107.23
|11120.25
|171
|2008.10.24 13:47
|sell
|86
|0.10
|93.24
|94.24
|92.24
|172
|2008.10.24 15:59
|s/l
|86
|0.10
|94.24
|94.24
|92.24
|-106.11
|11014.14
|173
|2008.10.24 15:59
|sell
|87
|0.10
|94.22
|95.22
|93.22
|174
|2008.10.26 21:15
|t/p
|87
|0.10
|93.22
|95.22
|93.22
|107.29
|11121.43
|175
|2008.10.26 21:15
|sell
|88
|0.10
|93.19
|94.19
|92.19
|176
|2008.10.26 22:16
|t/p
|88
|0.10
|92.19
|94.19
|92.19
|108.47
|11229.90
|177
|2008.10.26 22:16
|sell
|89
|0.10
|92.17
|93.17
|91.17
|178
|2008.10.26 22:39
|s/l
|89
|0.10
|93.17
|93.17
|91.17
|-107.33
|11122.57
|179
|2008.10.26 22:39
|sell
|90
|0.10
|93.15
|94.15
|92.15
|180
|2008.10.27 00:04
|s/l
|90
|0.10
|94.15
|94.15
|92.15
|-106.70
|11015.86
|181
|2008.10.27 00:04
|sell
|91
|0.10
|94.14
|95.14
|93.14
|182
|2008.10.27 05:24
|t/p
|91
|0.10
|93.14
|95.14
|93.14
|107.38
|11123.24
|183
|2008.10.27 05:24
|sell
|92
|0.10
|93.11
|94.11
|92.11
|184
|2008.10.27 09:11
|t/p
|92
|0.10
|92.11
|94.11
|92.11
|108.57
|11231.81
|185
|2008.10.27 09:11
|sell
|93
|0.10
|92.08
|93.08
|91.08
|186
|2008.10.27 11:08
|s/l
|93
|0.10
|93.08
|93.08
|91.08
|-107.43
|11124.38
|187
|2008.10.27 11:08
|sell
|94
|0.10
|93.06
|94.06
|92.06
|188
|2008.10.27 18:47
|s/l
|94
|0.10
|94.06
|94.06
|92.06
|-106.29
|11018.09
|189
|2008.10.27 18:47
|sell
|95
|0.10
|94.06
|95.06
|93.06
|190
|2008.10.27 20:29
|t/p
|95
|0.10
|93.06
|95.06
|93.06
|107.47
|11125.56
|191
|2008.10.27 20:29
|sell
|96
|0.10
|93.03
|94.03
|92.03
|192
|2008.10.28 05:29
|s/l
|96
|0.10
|94.03
|94.03
|92.03
|-106.85
|11018.71
|193
|2008.10.28 05:29
|sell
|97
|0.10
|94.01
|95.01
|93.01
|194
|2008.10.28 05:50
|s/l
|97
|0.10
|95.01
|95.01
|93.01
|-105.24
|10913.47
|195
|2008.10.28 05:50
|sell
|98
|0.10
|95.00
|96.00
|94.00
|196
|2008.10.28 05:55
|s/l
|98
|0.10
|96.00
|96.00
|94.00
|-104.13
|10809.34
|197
|2008.10.28 05:55
|sell
|99
|0.10
|96.02
|97.02
|95.02
|198
|2008.10.28 07:09
|t/p
|99
|0.10
|95.02
|97.02
|95.02
|105.24
|10914.58
|199
|2008.10.28 07:09
|sell
|100
|0.10
|95.00
|96.00
|94.00
|200
|2008.10.28 16:34
|s/l
|100
|0.10
|96.00
|96.00
|94.00
|-104.17
|10810.41
|201
|2008.10.28 16:34
|sell
|101
|0.10
|95.98
|96.98
|94.98
|202
|2008.10.28 18:26
|s/l
|101
|0.10
|96.98
|96.98
|94.98
|-103.09
|10707.32
|203
|2008.10.28 18:26
|sell
|102
|0.10
|96.98
|97.98
|95.98
|204
|2008.10.28 19:21
|s/l
|102
|0.10
|97.98
|97.98
|95.98
|-102.06
|10605.26
|205
|2008.10.28 19:21
|sell
|103
|0.10
|97.96
|98.96
|96.96
|206
|2008.10.28 21:55
|s/l
|103
|0.10
|98.96
|98.96
|96.96
|-101.05
|10504.21
|207
|2008.10.28 21:55
|sell
|104
|0.10
|98.94
|99.94
|97.94
|208
|2008.10.29 00:09
|t/p
|104
|0.10
|97.94
|99.94
|97.94
|101.61
|10605.82
|209
|2008.10.29 00:09
|sell
|105
|0.10
|97.91
|98.91
|96.91
|210
|2008.10.29 03:07
|t/p
|105
|0.10
|96.91
|98.91
|96.91
|103.20
|10709.02
|211
|2008.10.29 03:07
|sell
|106
|0.10
|96.88
|97.88
|95.88
|212
|2008.10.29 16:37
|s/l
|106
|0.10
|97.88
|97.88
|95.88
|-102.17
|10606.85
|213
|2008.10.29 16:37
|sell
|107
|0.10
|97.86
|98.86
|96.86
|214
|2008.10.29 18:18
|t/p
|107
|0.10
|96.86
|98.86
|96.86
|103.30
|10710.15
|215
|2008.10.29 18:18
|sell
|108
|0.10
|96.79
|97.79
|95.79
|216
|2008.10.29 19:19
|s/l
|108
|0.10
|97.79
|97.79
|95.79
|-102.26
|10607.89
|217
|2008.10.29 19:19
|sell
|109
|0.10
|97.77
|98.77
|96.77
|218
|2008.10.30 01:04
|s/l
|109
|0.10
|98.77
|98.77
|96.77
|-102.76
|10505.13
|219
|2008.10.30 01:04
|sell
|110
|0.10
|98.75
|99.75
|97.75
|220
|2008.10.30 14:40
|t/p
|110
|0.10
|97.75
|99.75
|97.75
|102.32
|10607.45
|221
|2008.10.30 14:40
|sell
|111
|0.10
|97.72
|98.72
|96.72
|222
|2008.10.30 18:27
|s/l
|111
|0.10
|98.72
|98.72
|96.72
|-101.30
|10506.15
|223
|2008.10.30 18:27
|sell
|112
|0.10
|98.70
|99.70
|97.70
|224
|2008.10.31 06:24
|t/p
|112
|0.10
|97.70
|99.70
|97.70
|101.87
|10608.02
|225
|2008.10.31 06:24
|sell
|113
|0.10
|97.67
|98.67
|96.67
|226
|2008.10.31 07:19
|t/p
|113
|0.10
|96.67
|98.67
|96.67
|103.44
|10711.46
|227
|2008.10.31 07:19
|sell
|114
|0.10
|96.65
|97.65
|95.65
|228
|2008.10.31 10:39
|s/l
|114
|0.10
|97.65
|97.65
|95.65
|-102.40
|10609.06
|229
|2008.10.31 10:39
|sell
|115
|0.10
|97.64
|98.64
|96.64
|230
|2008.10.31 14:04
|s/l
|115
|0.10
|98.64
|98.64
|96.64
|-101.38
|10507.68
|231
|2008.10.31 14:04
|sell
|116
|0.10
|98.62
|99.62
|97.62
|232
|2008.11.03 06:01
|s/l
|116
|0.10
|99.62
|99.62
|97.62
|-100.88
|10406.79
|233
|2008.11.03 06:01
|sell
|117
|0.10
|99.60
|100.60
|98.60
|234
|2008.11.03 13:09
|t/p
|117
|0.10
|98.60
|100.60
|98.60
|101.42
|10508.21
|235
|2008.11.03 13:09
|sell
|118
|0.10
|98.58
|99.58
|97.58
|236
|2008.11.04 11:47
|s/l
|118
|0.10
|99.58
|99.58
|97.58
|-100.92
|10407.29
|237
|2008.11.04 11:47
|sell
|119
|0.10
|99.56
|100.56
|98.56
|238
|2008.11.04 17:12
|s/l
|119
|0.10
|100.56
|100.56
|98.56
|-99.44
|10307.85
|239
|2008.11.04 17:12
|sell
|120
|0.10
|100.54
|101.54
|99.54
|240
|2008.11.05 00:22
|t/p
|120
|0.10
|99.54
|101.54
|99.54
|99.96
|10407.81
|241
|2008.11.05 00:22
|sell
|121
|0.10
|99.52
|100.52
|98.52
|242
|2008.11.05 09:21
|t/p
|121
|0.10
|98.52
|100.52
|98.52
|101.50
|10509.31
|243
|2008.11.05 09:21
|sell
|122
|0.10
|98.50
|99.50
|97.50
|244
|2008.11.06 13:03
|t/p
|122
|0.10
|97.50
|99.50
|97.50
|101.05
|10610.36
|245
|2008.11.06 13:03
|buy
|123
|0.10
|97.50
|96.50
|98.50
|246
|2008.11.06 15:17
|t/p
|123
|0.10
|98.50
|96.50
|98.50
|101.52
|10711.88
|247
|2008.11.06 15:17
|buy
|124
|0.10
|98.52
|97.52
|99.52
|248
|2008.11.06 20:29
|s/l
|124
|0.10
|97.52
|97.52
|99.52
|-102.54
|10609.34
|249
|2008.11.06 20:29
|buy
|125
|0.10
|97.54
|96.54
|98.54
|250
|2008.11.07 19:39
|t/p
|125
|0.10
|98.54
|96.54
|98.54
|101.95
|10711.30
|251
|2008.11.07 19:39
|buy
|126
|0.10
|98.57
|97.57
|99.57
|252
|2008.11.11 00:54
|s/l
|126
|0.10
|97.57
|97.57
|99.57
|-101.54
|10609.76
|253
|2008.11.11 00:54
|buy
|127
|0.10
|97.59
|96.59
|98.59
|254
|2008.11.12 14:03
|s/l
|127
|0.10
|96.59
|96.59
|98.59
|-103.06
|10506.70
|255
|2008.11.12 14:03
|sell
|128
|0.10
|96.59
|97.59
|95.59
|256
|2008.11.12 15:39
|t/p
|128
|0.10
|95.59
|97.59
|95.59
|104.61
|10611.31
|257
|2008.11.12 15:39
|sell
|129
|0.10
|95.57
|96.57
|94.57
|258
|2008.11.12 16:13
|t/p
|129
|0.10
|94.57
|96.57
|94.57
|105.74
|10717.05
|259
|2008.11.12 16:13
|sell
|130
|0.10
|94.55
|95.55
|93.55
|260
|2008.11.12 16:56
|s/l
|130
|0.10
|95.55
|95.55
|93.55
|-104.66
|10612.39
|261
|2008.11.12 16:56
|sell
|131
|0.10
|95.53
|96.53
|94.53
|262
|2008.11.12 22:06
|t/p
|131
|0.10
|94.53
|96.53
|94.53
|105.79
|10718.18
|263
|2008.11.12 22:06
|sell
|132
|0.10
|94.51
|95.51
|93.51
|264
|2008.11.13 00:34
|s/l
|132
|0.10
|95.51
|95.51
|93.51
|-106.21
|10611.97
|265
|2008.11.13 00:34
|sell
|133
|0.10
|95.49
|96.49
|94.49
|266
|2008.11.13 19:29
|s/l
|133
|0.10
|96.49
|96.49
|94.49
|-103.64
|10508.33
|267
|2008.11.13 19:29
|sell
|134
|0.10
|96.47
|97.47
|95.47
|268
|2008.11.13 20:37
|s/l
|134
|0.10
|97.47
|97.47
|95.47
|-102.60
|10405.73
|269
|2008.11.13 20:37
|sell
|135
|0.10
|97.45
|98.45
|96.45
|270
|2008.11.14 12:21
|t/p
|135
|0.10
|96.45
|98.45
|96.45
|103.21
|10508.94
|271
|2008.11.14 12:21
|sell
|136
|0.10
|96.41
|97.41
|95.41
|272
|2008.11.14 14:55
|s/l
|136
|0.10
|97.41
|97.41
|95.41
|-102.64
|10406.30
|273
|2008.11.14 14:55
|sell
|137
|0.10
|97.40
|98.40
|96.40
|274
|2008.11.14 21:00
|close at stop
|137
|0.10
|97.11
|98.40
|96.40
|29.86
|10436.16