Strategy Tester Report
Blessing 2 v4.3
Activtrades-Demo (Build 220)
|Symbole
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Periode
|4 Heures (H4) 2008.01.01 20:00 - 2008.11.20 20:00 (2008.01.01 - 2008.11.21)
|Modele
|Chaque tick (la méthode la plus précise, basée sur tous les moindres relevés disponibles)
|Parametres
|InitialAccountSet="Enter your initial account balance in USD"; InitialAccount=5000; TradeCommentset="Enter whatever you like (i.e.: USDCAD Blessing)"; TradeComment="Blessing"; NumberPortionSet="Portion of Account you want to trade (1-10)"; NumberPortionSet2="Works with Money Management and Equity Protection"; Portion=1; AccountProtect="Will protect account portion from excessive negative P/L"; UseEquityProtection=true;
FloatPercent=50; BrokerDecimalSet="1 for 4 decimal, 10 for 5 decimal broker"; BrokerDecimal=1; MoneyManagementSet="Set true for MM and false for manual lots"; UseMM=true;
LotAdjustmentSet="Works only with MM enabled. (.01 - 5.0)"; LAF=1; AccountTypeSet="Enter 1 for standard or 10 for micro account"; AccountTypeSet2="Works only with MM Enabled"; Accounttype=1; ManuallotSet="Lots used if MM is off"; lot=0.01; LotHedgeSet="Hedge Multiplier. Adjust by +/-.01 intervals "; Multiplier=1.4; AutoParametersSet="Autocalculates the Grid based on Average True Range"; AutoCal=true;
AutoGridAdjust="Widens/squishes grid (.5 - 3.0). Used with AutoCal"; GAF=1; GridSet="Default Grid size in Pips"; GridSet1=25; TP_Set1=50; GridSet2=50; TP_Set2=100; GridSet3=100; TP_Set3=200; TimeGridSet="Default grid set time in seconds"; TimeGrid=2400; MarketConditionSet="Set MC to 2 for Ranging Market"; MC=2; MovingAverageSet="Changes MC for correct trend (up/down)"; MCbyMA=true;
FineTuneMASet="Changes period MA Indicator (5 thru 140)"; MA_Period=25; MaxLevelSet="Default of 4 on each level, change sparingly"; Set1Count=4; Set2Count=4; MaxLevel=99; BELevel=12; Slippageset="Slippage Tolerance for closing"; slippage=5;
|Bars en test
|2442
|Ticks modelés
|3320922
|Qualité du modelage
|53.79%
|Erreurs des graphiques désaccordés
|0
|Dépot initial
|5000.00
|Profit total net
|-1229.34
|Profit brut
|3297.86
|Perte brute
|-4527.19
|Facteur de profit
|0.73
|Rémunération espérée
|-6.95
|Chute absolue
|2522.46
|Chute maximal (%)
|4440.48 (64.19%)
|Enfoncement relatif
|64.19% (4440.48)
|Total des Trades
|177
|Positions SHORT (vente) gagnées %
|16 (18.75%)
|Positions LONG (achat) gagnées %
|161 (80.75%)
|Profits des Trades (% du total)
|133 (75.14%)
|Pertes des Trades (% du total)
|44 (24.86%)
|Le plus large
|gains par Trade
|607.03
|pertes par Trade
|-702.16
|Average (moyenne)
|gains par Trade
|24.80
|pertes par Trade
|-102.89
|Maximum
|gains consecutifs (profit en $)
|32 (351.84)
|pertes consecutives (perte en $)
|11 (-3648.52)
|Maximal
|Gains consecutifs (coups gagnants)
|939.35 (4)
|Pertes consecutives (coups perdants)
|-3648.52 (11)
|Average (moyenne)
|gains consecutifs
|8
|Pertes consecutives
|3
|#
|Date exécution
|Transaction
|Ordre
|Volume
|Prix
|S/L (Stop/Perte)
|T/P (Prendre/profit)
|Profit
|Balance
|1
|2008.01.01 20:00
|sell stop
|1
|0.02
|1.4575
|0.0000
|1.4539
|2
|2008.01.01 20:58
|sell limit
|2
|0.02
|1.4611
|0.0000
|1.4575
|3
|2008.01.01 21:28
|buy stop
|3
|0.02
|1.4623
|0.0000
|1.4659
|4
|2008.01.01 21:30
|buy limit
|4
|0.02
|1.4595
|0.0000
|1.4631
|5
|2008.01.01 21:58
|sell
|2
|0.02
|1.4611
|0.0000
|1.4575
|6
|2008.01.01 21:58
|delete
|1
|0.02
|1.4575
|0.0000
|1.4539
|7
|2008.01.01 21:58
|delete
|3
|0.02
|1.4623
|0.0000
|1.4659
|8
|2008.01.01 22:00
|delete
|4
|0.02
|1.4595
|0.0000
|1.4631
|9
|2008.01.01 22:39
|sell limit
|5
|0.03
|1.4629
|0.0000
|1.4593
|10
|2008.01.02 05:43
|sell
|5
|0.03
|1.4629
|0.0000
|1.4593
|11
|2008.01.02 05:43
|modify
|2
|0.02
|1.4611
|0.0000
|1.4593
|12
|2008.01.02 06:23
|sell limit
|6
|0.04
|1.4665
|0.0000
|1.4629
|13
|2008.01.02 07:45
|sell
|6
|0.04
|1.4665
|0.0000
|1.4629
|14
|2008.01.02 07:45
|modify
|2
|0.02
|1.4611
|0.0000
|1.4629
|15
|2008.01.02 07:46
|modify
|5
|0.03
|1.4629
|0.0000
|1.4629
|16
|2008.01.02 08:26
|sell limit
|7
|0.06
|1.4683
|0.0000
|1.4647
|17
|2008.01.02 12:13
|sell
|7
|0.06
|1.4683
|0.0000
|1.4647
|18
|2008.01.02 12:13
|modify
|2
|0.02
|1.4611
|0.0000
|1.4647
|19
|2008.01.02 12:13
|modify
|5
|0.03
|1.4629
|0.0000
|1.4647
|20
|2008.01.02 12:13
|modify
|6
|0.04
|1.4665
|0.0000
|1.4647
|21
|2008.01.02 12:53
|sell limit
|8
|0.08
|1.4721
|0.0000
|1.4645
|22
|2008.01.02 15:49
|t/p
|2
|0.02
|1.4647
|0.0000
|1.4647
|-7.44
|4992.56
|23
|2008.01.02 15:49
|t/p
|5
|0.03
|1.4647
|0.0000
|1.4647
|-5.40
|4987.16
|24
|2008.01.02 15:49
|t/p
|6
|0.04
|1.4647
|0.0000
|1.4647
|7.20
|4994.36
|25
|2008.01.02 15:49
|t/p
|7
|0.06
|1.4647
|0.0000
|1.4647
|21.60
|5015.96
|26
|2008.01.02 15:49
|delete
|8
|0.08
|1.4721
|0.0000
|1.4645
|27
|2008.01.02 15:49
|buy stop
|9
|0.02
|1.4656
|0.0000
|1.4694
|28
|2008.01.02 15:49
|buy limit
|10
|0.02
|1.4627
|0.0000
|1.4665
|29
|2008.01.02 15:57
|buy
|9
|0.02
|1.4656
|0.0000
|1.4694
|30
|2008.01.02 15:57
|delete
|10
|0.02
|1.4627
|0.0000
|1.4665
|31
|2008.01.02 16:08
|t/p
|9
|0.02
|1.4694
|0.0000
|1.4694
|7.60
|5023.56
|32
|2008.01.02 16:08
|buy stop
|11
|0.02
|1.4713
|0.0000
|1.4751
|33
|2008.01.02 16:08
|buy limit
|12
|0.02
|1.4684
|0.0000
|1.4722
|34
|2008.01.02 16:43
|buy
|11
|0.02
|1.4713
|0.0000
|1.4751
|35
|2008.01.02 16:43
|delete
|12
|0.02
|1.4684
|0.0000
|1.4722
|36
|2008.01.02 17:23
|buy limit
|13
|0.03
|1.4694
|0.0000
|1.4732
|37
|2008.01.03 09:48
|buy
|13
|0.03
|1.4694
|0.0000
|1.4732
|38
|2008.01.03 09:48
|modify
|11
|0.02
|1.4713
|0.0000
|1.4732
|39
|2008.01.03 10:30
|buy limit
|14
|0.04
|1.4675
|0.0000
|1.4713
|40
|2008.01.03 11:18
|t/p
|11
|0.02
|1.4732
|0.0000
|1.4732
|4.27
|5027.84
|41
|2008.01.03 11:18
|t/p
|13
|0.03
|1.4732
|0.0000
|1.4732
|11.40
|5039.24
|42
|2008.01.03 11:18
|delete
|14
|0.04
|1.4675
|0.0000
|1.4713
|43
|2008.01.03 11:18
|buy stop
|15
|0.02
|1.4751
|0.0000
|1.4789
|44
|2008.01.03 11:18
|buy limit
|16
|0.02
|1.4722
|0.0000
|1.4760
|45
|2008.01.03 11:43
|buy
|15
|0.02
|1.4751
|0.0000
|1.4789
|46
|2008.01.03 11:43
|delete
|16
|0.02
|1.4722
|0.0000
|1.4760
|47
|2008.01.03 12:23
|buy limit
|17
|0.03
|1.4731
|0.0000
|1.4771
|48
|2008.01.03 14:18
|buy
|17
|0.03
|1.4731
|0.0000
|1.4771
|49
|2008.01.03 14:18
|modify
|15
|0.02
|1.4751
|0.0000
|1.4771
|50
|2008.01.03 15:00
|buy limit
|18
|0.04
|1.4691
|0.0000
|1.4731
|51
|2008.01.03 15:13
|modify
|18
|0.04
|1.4711
|0.0000
|1.4751
|52
|2008.01.03 16:19
|buy
|18
|0.04
|1.4711
|0.0000
|1.4751
|53
|2008.01.03 16:19
|modify
|15
|0.02
|1.4751
|0.0000
|1.4751
|54
|2008.01.03 16:19
|modify
|17
|0.03
|1.4731
|0.0000
|1.4751
|55
|2008.01.03 17:00
|buy limit
|19
|0.06
|1.4691
|0.0000
|1.4731
|56
|2008.01.03 19:14
|t/p
|15
|0.02
|1.4751
|0.0000
|1.4751
|0.00
|5039.24
|57
|2008.01.03 19:14
|t/p
|17
|0.03
|1.4751
|0.0000
|1.4751
|6.00
|5045.24
|58
|2008.01.03 19:14
|t/p
|18
|0.04
|1.4751
|0.0000
|1.4751
|16.00
|5061.24
|59
|2008.01.03 19:14
|delete
|19
|0.06
|1.4691
|0.0000
|1.4731
|60
|2008.01.03 19:14
|buy stop
|20
|0.02
|1.4767
|0.0000
|1.4807
|61
|2008.01.03 19:14
|buy limit
|21
|0.02
|1.4737
|0.0000
|1.4777
|62
|2008.01.03 23:49
|buy
|21
|0.02
|1.4737
|0.0000
|1.4777
|63
|2008.01.03 23:49
|delete
|20
|0.02
|1.4767
|0.0000
|1.4807
|64
|2008.01.04 00:30
|buy limit
|22
|0.03
|1.4718
|0.0000
|1.4756
|65
|2008.01.04 08:43
|buy
|22
|0.03
|1.4718
|0.0000
|1.4756
|66
|2008.01.04 08:43
|modify
|21
|0.02
|1.4737
|0.0000
|1.4756
|67
|2008.01.04 09:23
|buy limit
|23
|0.04
|1.4698
|0.0000
|1.4738
|68
|2008.01.04 11:49
|buy
|23
|0.04
|1.4698
|0.0000
|1.4738
|69
|2008.01.04 11:49
|modify
|21
|0.02
|1.4737
|0.0000
|1.4738
|70
|2008.01.04 11:49
|modify
|22
|0.03
|1.4718
|0.0000
|1.4738
|71
|2008.01.04 12:30
|buy limit
|24
|0.06
|1.4678
|0.0000
|1.4718
|72
|2008.01.04 14:30
|t/p
|21
|0.02
|1.4738
|0.0000
|1.4738
|0.36
|5061.60
|73
|2008.01.04 14:30
|t/p
|22
|0.03
|1.4738
|0.0000
|1.4738
|6.00
|5067.60
|74
|2008.01.04 14:30
|t/p
|23
|0.04
|1.4738
|0.0000
|1.4738
|16.00
|5083.60
|75
|2008.01.04 14:30
|delete
|24
|0.06
|1.4678
|0.0000
|1.4718
|76
|2008.01.04 14:30
|buy stop
|25
|0.02
|1.4747
|0.0000
|1.4787
|77
|2008.01.04 14:30
|buy limit
|26
|0.02
|1.4717
|0.0000
|1.4757
|78
|2008.01.04 14:33
|buy
|25
|0.02
|1.4747
|0.0000
|1.4787
|79
|2008.01.04 14:33
|delete
|26
|0.02
|1.4717
|0.0000
|1.4757
|80
|2008.01.04 14:43
|t/p
|25
|0.02
|1.4787
|0.0000
|1.4787
|8.00
|5091.60
|81
|2008.01.04 14:43
|buy stop
|27
|0.02
|1.4807
|0.0000
|1.4847
|82
|2008.01.04 14:43
|buy limit
|28
|0.02
|1.4777
|0.0000
|1.4817
|83
|2008.01.04 14:48
|buy
|27
|0.02
|1.4807
|0.0000
|1.4847
|84
|2008.01.04 14:48
|delete
|28
|0.02
|1.4777
|0.0000
|1.4817
|85
|2008.01.04 15:30
|buy limit
|29
|0.03
|1.4787
|0.0000
|1.4827
|86
|2008.01.04 15:48
|buy
|29
|0.03
|1.4787
|0.0000
|1.4827
|87
|2008.01.04 15:48
|modify
|27
|0.02
|1.4807
|0.0000
|1.4827
|88
|2008.01.04 16:30
|buy limit
|30
|0.04
|1.4747
|0.0000
|1.4787
|89
|2008.01.04 16:48
|modify
|30
|0.04
|1.4767
|0.0000
|1.4807
|90
|2008.01.04 18:15
|buy
|30
|0.04
|1.4767
|0.0000
|1.4807
|91
|2008.01.04 18:15
|modify
|27
|0.02
|1.4807
|0.0000
|1.4807
|92
|2008.01.04 18:15
|modify
|29
|0.03
|1.4787
|0.0000
|1.4807
|93
|2008.01.04 18:55
|buy limit
|31
|0.06
|1.4747
|0.0000
|1.4787
|94
|2008.01.04 22:14
|buy
|31
|0.06
|1.4747
|0.0000
|1.4787
|95
|2008.01.04 22:14
|modify
|27
|0.02
|1.4807
|0.0000
|1.4787
|96
|2008.01.04 22:14
|modify
|29
|0.03
|1.4787
|0.0000
|1.4787
|97
|2008.01.04 22:15
|modify
|30
|0.04
|1.4767
|0.0000
|1.4787
|98
|2008.01.04 22:54
|buy limit
|32
|0.08
|1.4707
|0.0000
|1.4788
|99
|2008.01.07 03:48
|buy
|32
|0.08
|1.4707
|0.0000
|1.4788
|100
|2008.01.07 04:30
|buy limit
|33
|0.11
|1.4669
|0.0000
|1.4745
|101
|2008.01.07 08:49
|buy
|33
|0.11
|1.4669
|0.0000
|1.4745
|102
|2008.01.07 08:49
|modify
|27
|0.02
|1.4807
|0.0000
|1.4745
|103
|2008.01.07 08:49
|modify
|29
|0.03
|1.4787
|0.0000
|1.4745
|104
|2008.01.07 08:49
|modify
|30
|0.04
|1.4767
|0.0000
|1.4745
|105
|2008.01.07 08:49
|modify
|31
|0.06
|1.4747
|0.0000
|1.4745
|106
|2008.01.07 08:50
|modify
|32
|0.08
|1.4707
|0.0000
|1.4745
|107
|2008.01.07 09:30
|buy limit
|34
|0.15
|1.4631
|0.0000
|1.4708
|108
|2008.01.10 15:48
|t/p
|27
|0.02
|1.4745
|0.0000
|1.4745
|-11.45
|5080.14
|109
|2008.01.10 15:48
|t/p
|29
|0.03
|1.4745
|0.0000
|1.4745
|-11.18
|5068.97
|110
|2008.01.10 15:48
|t/p
|30
|0.04
|1.4745
|0.0000
|1.4745
|-6.90
|5062.06
|111
|2008.01.10 15:48
|t/p
|31
|0.06
|1.4745
|0.0000
|1.4745
|1.64
|5063.71
|112
|2008.01.10 15:48
|t/p
|32
|0.08
|1.4745
|0.0000
|1.4745
|33.56
|5097.27
|113
|2008.01.10 15:48
|t/p
|33
|0.11
|1.4745
|0.0000
|1.4745
|87.94
|5185.21
|114
|2008.01.10 15:48
|delete
|34
|0.15
|1.4631
|0.0000
|1.4708
|115
|2008.01.10 15:48
|buy stop
|35
|0.02
|1.4767
|0.0000
|1.4803
|116
|2008.01.10 15:49
|buy limit
|36
|0.02
|1.4739
|0.0000
|1.4775
|117
|2008.01.10 15:55
|buy
|36
|0.02
|1.4739
|0.0000
|1.4775
|118
|2008.01.10 15:55
|delete
|35
|0.02
|1.4767
|0.0000
|1.4803
|119
|2008.01.10 16:35
|buy limit
|37
|0.03
|1.4721
|0.0000
|1.4757
|120
|2008.01.10 18:14
|t/p
|36
|0.02
|1.4775
|0.0000
|1.4775
|7.20
|5192.41
|121
|2008.01.10 18:14
|delete
|37
|0.03
|1.4721
|0.0000
|1.4757
|122
|2008.01.10 18:14
|buy stop
|38
|0.02
|1.4785
|0.0000
|1.4821
|123
|2008.01.10 18:14
|buy limit
|39
|0.02
|1.4757
|0.0000
|1.4793
|124
|2008.01.10 18:16
|buy
|38
|0.02
|1.4785
|0.0000
|1.4821
|125
|2008.01.10 18:16
|delete
|39
|0.02
|1.4757
|0.0000
|1.4793
|126
|2008.01.10 18:56
|buy limit
|40
|0.03
|1.4767
|0.0000
|1.4803
|127
|2008.01.11 10:06
|buy
|40
|0.03
|1.4767
|0.0000
|1.4803
|128
|2008.01.11 10:06
|modify
|38
|0.02
|1.4785
|0.0000
|1.4803
|129
|2008.01.11 10:46
|buy limit
|41
|0.04
|1.4749
|0.0000
|1.4785
|130
|2008.01.11 14:02
|t/p
|38
|0.02
|1.4803
|0.0000
|1.4803
|3.76
|5196.17
|131
|2008.01.11 14:02
|t/p
|40
|0.03
|1.4803
|0.0000
|1.4803
|10.80
|5206.97
|132
|2008.01.11 14:02
|delete
|41
|0.04
|1.4749
|0.0000
|1.4785
|133
|2008.01.11 14:02
|buy stop
|42
|0.02
|1.4821
|0.0000
|1.4857
|134
|2008.01.11 14:02
|buy limit
|43
|0.02
|1.4793
|0.0000
|1.4829
|135
|2008.01.11 14:13
|buy
|43
|0.02
|1.4793
|0.0000
|1.4829
|136
|2008.01.11 14:13
|delete
|42
|0.02
|1.4821
|0.0000
|1.4857
|137
|2008.01.11 14:53
|buy limit
|44
|0.03
|1.4775
|0.0000
|1.4811
|138
|2008.01.11 21:14
|buy
|44
|0.03
|1.4775
|0.0000
|1.4811
|139
|2008.01.11 21:14
|modify
|43
|0.02
|1.4793
|0.0000
|1.4811
|140
|2008.01.11 21:54
|buy limit
|45
|0.04
|1.4757
|0.0000
|1.4793
|141
|2008.01.14 00:14
|t/p
|43
|0.02
|1.4811
|0.0000
|1.4811
|3.76
|5210.73
|142
|2008.01.14 00:14
|t/p
|44
|0.03
|1.4811
|0.0000
|1.4811
|11.04
|5221.76
|143
|2008.01.14 00:14
|delete
|45
|0.04
|1.4757
|0.0000
|1.4793
|144
|2008.01.14 00:14
|buy stop
|46
|0.02
|1.4823
|0.0000
|1.4855
|145
|2008.01.14 00:14
|buy limit
|47
|0.02
|1.4797
|0.0000
|1.4829
|146
|2008.01.14 04:36
|buy
|47
|0.02
|1.4797
|0.0000
|1.4829
|147
|2008.01.14 04:36
|delete
|46
|0.02
|1.4823
|0.0000
|1.4855
|148
|2008.01.14 05:16
|buy limit
|48
|0.03
|1.4780
|0.0000
|1.4814
|149
|2008.01.14 07:09
|t/p
|47
|0.02
|1.4829
|0.0000
|1.4829
|6.40
|5228.16
|150
|2008.01.14 07:09
|delete
|48
|0.03
|1.4780
|0.0000
|1.4814
|151
|2008.01.14 07:09
|buy stop
|49
|0.02
|1.4848
|0.0000
|1.4882
|152
|2008.01.14 07:09
|buy limit
|50
|0.02
|1.4821
|0.0000
|1.4855
|153
|2008.01.14 07:13
|buy
|49
|0.02
|1.4848
|0.0000
|1.4882
|154
|2008.01.14 07:13
|delete
|50
|0.02
|1.4821
|0.0000
|1.4855
|155
|2008.01.14 07:54
|buy limit
|51
|0.03
|1.4831
|0.0000
|1.4865
|156
|2008.01.14 10:09
|t/p
|49
|0.02
|1.4882
|0.0000
|1.4882
|6.80
|5234.96
|157
|2008.01.14 10:09
|delete
|51
|0.03
|1.4831
|0.0000
|1.4865
|158
|2008.01.14 10:09
|buy stop
|52
|0.02
|1.4899
|0.0000
|1.4933
|159
|2008.01.14 10:09
|buy limit
|53
|0.02
|1.4872
|0.0000
|1.4906
|160
|2008.01.14 10:19
|buy
|52
|0.02
|1.4899
|0.0000
|1.4933
|161
|2008.01.14 10:19
|delete
|53
|0.02
|1.4872
|0.0000
|1.4906
|162
|2008.01.14 11:00
|buy limit
|54
|0.03
|1.4882
|0.0000
|1.4916
|163
|2008.01.14 13:32
|buy
|54
|0.03
|1.4882
|0.0000
|1.4916
|164
|2008.01.14 13:32
|modify
|52
|0.02
|1.4899
|0.0000
|1.4916
|165
|2008.01.14 14:12
|buy limit
|55
|0.04
|1.4864
|0.0000
|1.4900
|166
|2008.01.15 00:01
|buy
|55
|0.04
|1.4864
|0.0000
|1.4900
|167
|2008.01.15 00:01
|modify
|52
|0.02
|1.4899
|0.0000
|1.4900
|168
|2008.01.15 00:01
|modify
|54
|0.03
|1.4882
|0.0000
|1.4900
|169
|2008.01.15 00:41
|buy limit
|56
|0.06
|1.4847
|0.0000
|1.4881
|170
|2008.01.15 09:19
|buy
|56
|0.06
|1.4847
|0.0000
|1.4881
|171
|2008.01.15 09:19
|modify
|52
|0.02
|1.4899
|0.0000
|1.4881
|172
|2008.01.15 09:19
|modify
|54
|0.03
|1.4882
|0.0000
|1.4881
|173
|2008.01.15 09:20
|modify
|55
|0.04
|1.4864
|0.0000
|1.4881
|174
|2008.01.15 10:00
|buy limit
|57
|0.08
|1.4813
|0.0000
|1.4882
|175
|2008.01.15 14:13
|t/p
|52
|0.02
|1.4881
|0.0000
|1.4881
|-3.44
|5231.52
|176
|2008.01.15 14:13
|t/p
|54
|0.03
|1.4881
|0.0000
|1.4881
|-0.06
|5231.46
|177
|2008.01.15 14:13
|t/p
|55
|0.04
|1.4881
|0.0000
|1.4881
|6.80
|5238.26
|178
|2008.01.15 14:13
|t/p
|56
|0.06
|1.4881
|0.0000
|1.4881
|20.40
|5258.66
|179
|2008.01.15 14:13
|delete
|57
|0.08
|1.4813
|0.0000
|1.4882
|180
|2008.01.15 14:13
|buy stop
|58
|0.02
|1.4899
|0.0000
|1.4933
|181
|2008.01.15 14:13
|buy limit
|59
|0.02
|1.4872
|0.0000
|1.4906
|182
|2008.01.15 14:32
|buy
|58
|0.02
|1.4899
|0.0000
|1.4933
|183
|2008.01.15 14:32
|delete
|59
|0.02
|1.4872
|0.0000
|1.4906
|184
|2008.01.15 15:12
|buy limit
|60
|0.03
|1.4881
|0.0000
|1.4917
|185
|2008.01.15 16:15
|buy
|60
|0.03
|1.4881
|0.0000
|1.4917
|186
|2008.01.15 16:15
|modify
|58
|0.02
|1.4899
|0.0000
|1.4917
|187
|2008.01.15 16:55
|buy limit
|61
|0.04
|1.4845
|0.0000
|1.4881
|188
|2008.01.15 17:17
|buy
|61
|0.04
|1.4845
|0.0000
|1.4881
|189
|2008.01.15 17:17
|modify
|58
|0.02
|1.4899
|0.0000
|1.4881
|190
|2008.01.15 17:18
|modify
|60
|0.03
|1.4881
|0.0000
|1.4881
|191
|2008.01.15 18:00
|buy limit
|62
|0.06
|1.4827
|0.0000
|1.4863
|192
|2008.01.15 20:15
|buy
|62
|0.06
|1.4827
|0.0000
|1.4863
|193
|2008.01.15 20:15
|modify
|58
|0.02
|1.4899
|0.0000
|1.4863
|194
|2008.01.15 20:15
|modify
|60
|0.03
|1.4881
|0.0000
|1.4863
|195
|2008.01.15 20:15
|modify
|61
|0.04
|1.4845
|0.0000
|1.4863
|196
|2008.01.15 20:55
|buy limit
|63
|0.08
|1.4791
|0.0000
|1.4863
|197
|2008.01.15 23:18
|buy
|63
|0.08
|1.4791
|0.0000
|1.4863
|198
|2008.01.16 00:00
|buy limit
|64
|0.11
|1.4757
|0.0000
|1.4826
|199
|2008.01.16 16:37
|buy
|64
|0.11
|1.4757
|0.0000
|1.4826
|200
|2008.01.16 16:37
|modify
|58
|0.02
|1.4899
|0.0000
|1.4826
|201
|2008.01.16 16:37
|modify
|60
|0.03
|1.4881
|0.0000
|1.4826
|202
|2008.01.16 16:37
|modify
|61
|0.04
|1.4845
|0.0000
|1.4826
|203
|2008.01.16 16:37
|modify
|62
|0.06
|1.4827
|0.0000
|1.4826
|204
|2008.01.16 16:37
|modify
|63
|0.08
|1.4791
|0.0000
|1.4826
|205
|2008.01.16 17:17
|buy limit
|65
|0.15
|1.4605
|0.0000
|1.4682
|206
|2008.01.16 17:18
|buy
|65
|0.15
|1.4605
|0.0000
|1.4682
|207
|2008.01.16 17:18
|modify
|58
|0.02
|1.4899
|0.0000
|1.4682
|208
|2008.01.16 17:18
|modify
|60
|0.03
|1.4881
|0.0000
|1.4682
|209
|2008.01.16 17:18
|modify
|61
|0.04
|1.4845
|0.0000
|1.4682
|210
|2008.01.16 17:18
|modify
|62
|0.06
|1.4827
|0.0000
|1.4682
|211
|2008.01.16 17:18
|modify
|63
|0.08
|1.4791
|0.0000
|1.4682
|212
|2008.01.16 17:18
|modify
|64
|0.11
|1.4757
|0.0000
|1.4682
|213
|2008.01.16 18:00
|buy limit
|66
|0.21
|1.4565
|0.0000
|1.4645
|214
|2008.01.16 19:44
|t/p
|58
|0.02
|1.4682
|0.0000
|1.4682
|-43.24
|5215.42
|215
|2008.01.16 19:44
|t/p
|60
|0.03
|1.4682
|0.0000
|1.4682
|-59.46
|5155.95
|216
|2008.01.16 19:44
|t/p
|61
|0.04
|1.4682
|0.0000
|1.4682
|-64.88
|5091.07
|217
|2008.01.16 19:44
|t/p
|62
|0.06
|1.4682
|0.0000
|1.4682
|-86.53
|5004.54
|218
|2008.01.16 19:44
|t/p
|63
|0.08
|1.4682
|0.0000
|1.4682
|-86.57
|4917.98
|219
|2008.01.16 19:44
|t/p
|64
|0.11
|1.4682
|0.0000
|1.4682
|-82.50
|4835.48
|220
|2008.01.16 19:44
|t/p
|65
|0.15
|1.4682
|0.0000
|1.4682
|115.50
|4950.98
|221
|2008.01.21 01:18
|buy
|66
|0.21
|1.4565
|0.0000
|1.4645
|222
|2008.01.22 23:09
|t/p
|66
|0.21
|1.4645
|0.0000
|1.4645
|169.66
|5120.64
|223
|2008.01.22 23:09
|buy stop
|67
|0.02
|1.4659
|0.0000
|1.4703
|224
|2008.01.22 23:09
|buy limit
|68
|0.02
|1.4627
|0.0000
|1.4671
|225
|2008.01.22 23:14
|buy
|67
|0.02
|1.4659
|0.0000
|1.4703
|226
|2008.01.22 23:14
|delete
|68
|0.02
|1.4627
|0.0000
|1.4671
|227
|2008.01.22 23:54
|buy limit
|69
|0.03
|1.4637
|0.0000
|1.4681
|228
|2008.01.23 00:48
|buy
|69
|0.03
|1.4637
|0.0000
|1.4681
|229
|2008.01.23 00:48
|modify
|67
|0.02
|1.4659
|0.0000
|1.4681
|230
|2008.01.23 01:30
|buy limit
|70
|0.04
|1.4614
|0.0000
|1.4660
|231
|2008.01.23 04:49
|buy
|70
|0.04
|1.4614
|0.0000
|1.4660
|232
|2008.01.23 04:49
|modify
|67
|0.02
|1.4659
|0.0000
|1.4660
|233
|2008.01.23 04:49
|modify
|69
|0.03
|1.4637
|0.0000
|1.4660
|234
|2008.01.23 05:30
|buy limit
|71
|0.06
|1.4591
|0.0000
|1.4637
|235
|2008.01.23 09:14
|buy
|71
|0.06
|1.4591
|0.0000
|1.4637
|236
|2008.01.23 09:14
|modify
|67
|0.02
|1.4659
|0.0000
|1.4637
|237
|2008.01.23 09:14
|modify
|69
|0.03
|1.4637
|0.0000
|1.4637
|238
|2008.01.23 09:14
|modify
|70
|0.04
|1.4614
|0.0000
|1.4637
|239
|2008.01.23 09:54
|buy limit
|72
|0.08
|1.4545
|0.0000
|1.4638
|240
|2008.01.23 12:19
|buy
|72
|0.08
|1.4545
|0.0000
|1.4638
|241
|2008.01.23 13:00
|buy limit
|73
|0.11
|1.4497
|0.0000
|1.4593
|242
|2008.01.23 22:02
|t/p
|67
|0.02
|1.4637
|0.0000
|1.4637
|-4.24
|5116.39
|243
|2008.01.23 22:02
|t/p
|69
|0.03
|1.4637
|0.0000
|1.4637
|0.00
|5116.39
|244
|2008.01.23 22:02
|t/p
|70
|0.04
|1.4637
|0.0000
|1.4637
|9.20
|5125.59
|245
|2008.01.23 22:02
|t/p
|71
|0.06
|1.4637
|0.0000
|1.4637
|27.60
|5153.19
|246
|2008.01.23 22:02
|modify
|73
|0.11
|1.4521
|0.0000
|1.4569
|247
|2008.01.23 22:08
|t/p
|72
|0.08
|1.4638
|0.0000
|1.4638
|74.40
|5227.59
|248
|2008.01.23 22:08
|delete
|73
|0.11
|1.4521
|0.0000
|1.4569
|249
|2008.01.23 22:08
|buy stop
|74
|0.02
|1.4647
|0.0000
|1.4695
|250
|2008.01.23 22:08
|buy limit
|75
|0.02
|1.4613
|0.0000
|1.4661
|251
|2008.01.24 01:14
|buy
|75
|0.02
|1.4613
|0.0000
|1.4661
|252
|2008.01.24 01:14
|delete
|74
|0.02
|1.4647
|0.0000
|1.4695
|253
|2008.01.24 01:55
|buy limit
|76
|0.03
|1.4591
|0.0000
|1.4635
|254
|2008.01.24 12:14
|t/p
|75
|0.02
|1.4661
|0.0000
|1.4661
|9.60
|5237.19
|255
|2008.01.24 12:14
|delete
|76
|0.03
|1.4591
|0.0000
|1.4635
|256
|2008.01.24 12:14
|buy stop
|77
|0.02
|1.4681
|0.0000
|1.4727
|257
|2008.01.24 12:14
|buy limit
|78
|0.02
|1.4648
|0.0000
|1.4694
|258
|2008.01.24 13:01
|buy
|77
|0.02
|1.4681
|0.0000
|1.4727
|259
|2008.01.24 13:01
|delete
|78
|0.02
|1.4648
|0.0000
|1.4694
|260
|2008.01.24 13:41
|buy limit
|79
|0.03
|1.4658
|0.0000
|1.4704
|261
|2008.01.24 14:14
|buy
|79
|0.03
|1.4658
|0.0000
|1.4704
|262
|2008.01.24 14:14
|modify
|77
|0.02
|1.4681
|0.0000
|1.4704
|263
|2008.01.24 14:54
|buy limit
|80
|0.04
|1.4635
|0.0000
|1.4681
|264
|2008.01.24 15:18
|t/p
|77
|0.02
|1.4704
|0.0000
|1.4704
|4.60
|5241.79
|265
|2008.01.24 15:18
|t/p
|79
|0.03
|1.4704
|0.0000
|1.4704
|13.80
|5255.59
|266
|2008.01.24 15:18
|delete
|80
|0.04
|1.4635
|0.0000
|1.4681
|267
|2008.01.24 15:18
|buy stop
|81
|0.02
|1.4727
|0.0000
|1.4773
|268
|2008.01.24 15:18
|buy limit
|82
|0.02
|1.4694
|0.0000
|1.4740
|269
|2008.01.24 16:14
|buy
|81
|0.02
|1.4727
|0.0000
|1.4773
|270
|2008.01.24 16:14
|delete
|82
|0.02
|1.4694
|0.0000
|1.4740
|271
|2008.01.24 16:54
|buy limit
|83
|0.03
|1.4681
|0.0000
|1.4727
|272
|2008.01.24 17:04
|modify
|83
|0.03
|1.4704
|0.0000
|1.4750
|273
|2008.01.24 20:01
|t/p
|81
|0.02
|1.4773
|0.0000
|1.4773
|9.20
|5264.79
|274
|2008.01.24 20:01
|delete
|83
|0.03
|1.4704
|0.0000
|1.4750
|275
|2008.01.24 20:01
|buy stop
|84
|0.02
|1.4791
|0.0000
|1.4839
|276
|2008.01.24 20:01
|buy limit
|85
|0.02
|1.4757
|0.0000
|1.4805
|277
|2008.01.24 20:48
|buy
|85
|0.02
|1.4757
|0.0000
|1.4805
|278
|2008.01.24 20:48
|delete
|84
|0.02
|1.4791
|0.0000
|1.4839
|279
|2008.01.24 21:30
|buy limit
|86
|0.03
|1.4733
|0.0000
|1.4781
|280
|2008.01.25 09:45
|buy
|86
|0.03
|1.4733
|0.0000
|1.4781
|281
|2008.01.25 09:45
|modify
|85
|0.02
|1.4757
|0.0000
|1.4781
|282
|2008.01.25 10:25
|buy limit
|87
|0.04
|1.4709
|0.0000
|1.4757
|283
|2008.01.25 11:48
|buy
|87
|0.04
|1.4709
|0.0000
|1.4757
|284
|2008.01.25 11:48
|modify
|85
|0.02
|1.4757
|0.0000
|1.4757
|285
|2008.01.25 11:48
|modify
|86
|0.03
|1.4733
|0.0000
|1.4757
|286
|2008.01.25 12:30
|buy limit
|88
|0.06
|1.4685
|0.0000
|1.4733
|287
|2008.01.25 17:44
|buy
|88
|0.06
|1.4685
|0.0000
|1.4733
|288
|2008.01.25 17:44
|modify
|85
|0.02
|1.4757
|0.0000
|1.4733
|289
|2008.01.25 17:44
|modify
|86
|0.03
|1.4733
|0.0000
|1.4733
|290
|2008.01.25 17:44
|modify
|87
|0.04
|1.4709
|0.0000
|1.4733
|291
|2008.01.25 18:24
|buy limit
|89
|0.08
|1.4635
|0.0000
|1.4735
|292
|2008.01.28 14:01
|t/p
|85
|0.02
|1.4733
|0.0000
|1.4733
|-4.48
|5260.31
|293
|2008.01.28 14:01
|t/p
|86
|0.03
|1.4733
|0.0000
|1.4733
|0.24
|5260.55
|294
|2008.01.28 14:01
|t/p
|87
|0.04
|1.4733
|0.0000
|1.4733
|9.92
|5270.46
|295
|2008.01.28 14:01
|t/p
|88
|0.06
|1.4733
|0.0000
|1.4733
|29.27
|5299.74
|296
|2008.01.28 14:01
|delete
|89
|0.08
|1.4635
|0.0000
|1.4735
|297
|2008.01.28 14:01
|buy stop
|90
|0.02
|1.4750
|0.0000
|1.4796
|298
|2008.01.28 14:01
|buy limit
|91
|0.02
|1.4717
|0.0000
|1.4763
|299
|2008.01.28 14:13
|buy
|90
|0.02
|1.4750
|0.0000
|1.4796
|300
|2008.01.28 14:13
|delete
|91
|0.02
|1.4717
|0.0000
|1.4763
|301
|2008.01.28 14:54
|buy limit
|92
|0.03
|1.4704
|0.0000
|1.4750
|302
|2008.01.28 14:55
|modify
|92
|0.03
|1.4727
|0.0000
|1.4773
|303
|2008.01.28 16:49
|t/p
|90
|0.02
|1.4796
|0.0000
|1.4796
|9.20
|5308.94
|304
|2008.01.28 16:49
|delete
|92
|0.03
|1.4727
|0.0000
|1.4773
|305
|2008.01.28 16:49
|buy stop
|93
|0.02
|1.4815
|0.0000
|1.4863
|306
|2008.01.28 16:49
|buy limit
|94
|0.02
|1.4781
|0.0000
|1.4829
|307
|2008.01.28 20:00
|buy
|94
|0.02
|1.4781
|0.0000
|1.4829
|308
|2008.01.28 20:00
|delete
|93
|0.02
|1.4815
|0.0000
|1.4863
|309
|2008.01.28 20:40
|buy limit
|95
|0.03
|1.4757
|0.0000
|1.4805
|310
|2008.01.29 09:13
|buy
|95
|0.03
|1.4757
|0.0000
|1.4805
|311
|2008.01.29 09:13
|modify
|94
|0.02
|1.4781
|0.0000
|1.4805
|312
|2008.01.29 09:53
|buy limit
|96
|0.04
|1.4734
|0.0000
|1.4780
|313
|2008.01.30 11:09
|t/p
|94
|0.02
|1.4805
|0.0000
|1.4805
|5.12
|5314.05
|314
|2008.01.30 11:09
|t/p
|95
|0.03
|1.4805
|0.0000
|1.4805
|14.64
|5328.69
|315
|2008.01.30 11:09
|delete
|96
|0.04
|1.4734
|0.0000
|1.4780
|316
|2008.01.30 11:09
|buy stop
|97
|0.02
|1.4819
|0.0000
|1.4865
|317
|2008.01.30 11:09
|buy limit
|98
|0.02
|1.4786
|0.0000
|1.4832
|318
|2008.01.30 11:36
|buy
|97
|0.02
|1.4819
|0.0000
|1.4865
|319
|2008.01.30 11:36
|delete
|98
|0.02
|1.4786
|0.0000
|1.4832
|320
|2008.01.30 12:16
|buy limit
|99
|0.03
|1.4771
|0.0000
|1.4819
|321
|2008.01.30 12:42
|modify
|99
|0.03
|1.4795
|0.0000
|1.4843
|322
|2008.01.30 14:13
|buy
|99
|0.03
|1.4795
|0.0000
|1.4843
|323
|2008.01.30 14:13
|modify
|97
|0.02
|1.4819
|0.0000
|1.4843
|324
|2008.01.30 14:53
|buy limit
|100
|0.04
|1.4771
|0.0000
|1.4819
|325
|2008.01.30 15:16
|buy
|100
|0.04
|1.4771
|0.0000
|1.4819
|326
|2008.01.30 15:16
|modify
|97
|0.02
|1.4819
|0.0000
|1.4819
|327
|2008.01.30 15:16
|modify
|99
|0.03
|1.4795
|0.0000
|1.4819
|328
|2008.01.30 15:56
|buy limit
|101
|0.06
|1.4747
|0.0000
|1.4795
|329
|2008.01.30 20:09
|t/p
|97
|0.02
|1.4819
|0.0000
|1.4819
|0.00
|5328.69
|330
|2008.01.30 20:09
|t/p
|99
|0.03
|1.4819
|0.0000
|1.4819
|7.20
|5335.89
|331
|2008.01.30 20:09
|t/p
|100
|0.04
|1.4819
|0.0000
|1.4819
|19.20
|5355.09
|332
|2008.01.30 20:09
|delete
|101
|0.06
|1.4747
|0.0000
|1.4795
|333
|2008.01.30 20:09
|buy stop
|102
|0.02
|1.4839
|0.0000
|1.4887
|334
|2008.01.30 20:09
|buy limit
|103
|0.02
|1.4805
|0.0000
|1.4853
|335
|2008.01.30 20:13
|buy
|102
|0.02
|1.4839
|0.0000
|1.4887
|336
|2008.01.30 20:13
|delete
|103
|0.02
|1.4805
|0.0000
|1.4853
|337
|2008.01.30 20:44
|t/p
|102
|0.02
|1.4887
|0.0000
|1.4887
|9.60
|5364.69
|338
|2008.01.30 20:44
|buy stop
|104
|0.02
|1.4911
|0.0000
|1.4959
|339
|2008.01.30 20:44
|buy limit
|105
|0.02
|1.4877
|0.0000
|1.4925
|340
|2008.01.30 21:44
|buy
|105
|0.02
|1.4877
|0.0000
|1.4925
|341
|2008.01.30 21:44
|delete
|104
|0.02
|1.4911
|0.0000
|1.4959
|342
|2008.01.30 22:24
|buy limit
|106
|0.03
|1.4853
|0.0000
|1.4901
|343
|2008.01.30 23:19
|buy
|106
|0.03
|1.4853
|0.0000
|1.4901
|344
|2008.01.30 23:19
|modify
|105
|0.02
|1.4877
|0.0000
|1.4901
|345
|2008.01.31 00:00
|buy limit
|107
|0.04
|1.4829
|0.0000
|1.4877
|346
|2008.01.31 00:44
|buy
|107
|0.04
|1.4829
|0.0000
|1.4877
|347
|2008.01.31 00:44
|modify
|105
|0.02
|1.4877
|0.0000
|1.4877
|348
|2008.01.31 00:44
|modify
|106
|0.03
|1.4853
|0.0000
|1.4877
|349
|2008.01.31 01:25
|buy limit
|108
|0.06
|1.4805
|0.0000
|1.4853
|350
|2008.01.31 06:43
|t/p
|105
|0.02
|1.4877
|0.0000
|1.4877
|0.47
|5365.16
|351
|2008.01.31 06:43
|t/p
|106
|0.03
|1.4877
|0.0000
|1.4877
|7.91
|5373.07
|352
|2008.01.31 06:43
|t/p
|107
|0.04
|1.4877
|0.0000
|1.4877
|19.20
|5392.27
|353
|2008.01.31 06:43
|delete
|108
|0.06
|1.4805
|0.0000
|1.4853
|354
|2008.01.31 06:43
|buy stop
|109
|0.02
|1.4887
|0.0000
|1.4935
|355
|2008.01.31 06:43
|buy limit
|110
|0.02
|1.4853
|0.0000
|1.4901
|356
|2008.01.31 06:49
|buy
|109
|0.02
|1.4887
|0.0000
|1.4935
|357
|2008.01.31 06:49
|delete
|110
|0.02
|1.4853
|0.0000
|1.4901
|358
|2008.01.31 07:30
|buy limit
|111
|0.03
|1.4863
|0.0000
|1.4911
|359
|2008.01.31 08:18
|buy
|111
|0.03
|1.4863
|0.0000
|1.4911
|360
|2008.01.31 08:18
|modify
|109
|0.02
|1.4887
|0.0000
|1.4911
|361
|2008.01.31 09:00
|buy limit
|112
|0.04
|1.4839
|0.0000
|1.4887
|362
|2008.01.31 09:14
|buy
|112
|0.04
|1.4839
|0.0000
|1.4887
|363
|2008.01.31 09:14
|modify
|109
|0.02
|1.4887
|0.0000
|1.4887
|364
|2008.01.31 09:14
|modify
|111
|0.03
|1.4863
|0.0000
|1.4887
|365
|2008.01.31 09:54
|buy limit
|113
|0.06
|1.4791
|0.0000
|1.4839
|366
|2008.01.31 09:56
|modify
|113
|0.06
|1.4815
|0.0000
|1.4863
|367
|2008.01.31 14:31
|t/p
|109
|0.02
|1.4887
|0.0000
|1.4887
|0.00
|5392.27
|368
|2008.01.31 14:31
|t/p
|111
|0.03
|1.4887
|0.0000
|1.4887
|7.20
|5399.47
|369
|2008.01.31 14:31
|t/p
|112
|0.04
|1.4887
|0.0000
|1.4887
|19.20
|5418.67
|370
|2008.01.31 14:31
|delete
|113
|0.06
|1.4815
|0.0000
|1.4863
|371
|2008.01.31 14:31
|buy stop
|114
|0.02
|1.4911
|0.0000
|1.4959
|372
|2008.01.31 14:31
|buy limit
|115
|0.02
|1.4877
|0.0000
|1.4925
|373
|2008.01.31 14:44
|buy
|115
|0.02
|1.4877
|0.0000
|1.4925
|374
|2008.01.31 14:44
|delete
|114
|0.02
|1.4911
|0.0000
|1.4959
|375
|2008.01.31 15:24
|buy limit
|116
|0.03
|1.4805
|0.0000
|1.4853
|376
|2008.01.31 15:44
|modify
|116
|0.03
|1.4829
|0.0000
|1.4877
|377
|2008.01.31 16:43
|buy
|116
|0.03
|1.4829
|0.0000
|1.4877
|378
|2008.01.31 16:43
|modify
|115
|0.02
|1.4877
|0.0000
|1.4877
|379
|2008.01.31 17:23
|buy limit
|117
|0.04
|1.4804
|0.0000
|1.4854
|380
|2008.01.31 20:49
|t/p
|115
|0.02
|1.4877
|0.0000
|1.4877
|0.00
|5418.67
|381
|2008.01.31 20:49
|t/p
|116
|0.03
|1.4877
|0.0000
|1.4877
|14.40
|5433.07
|382
|2008.01.31 20:49
|delete
|117
|0.04
|1.4804
|0.0000
|1.4854
|383
|2008.01.31 20:49
|buy stop
|118
|0.02
|1.4907
|0.0000
|1.4957
|384
|2008.01.31 20:49
|buy limit
|119
|0.02
|1.4872
|0.0000
|1.4922
|385
|2008.01.31 20:56
|buy
|119
|0.02
|1.4872
|0.0000
|1.4922
|386
|2008.01.31 20:56
|delete
|118
|0.02
|1.4907
|0.0000
|1.4957
|387
|2008.01.31 21:36
|buy limit
|120
|0.03
|1.4847
|0.0000
|1.4897
|388
|2008.01.31 23:49
|buy
|120
|0.03
|1.4847
|0.0000
|1.4897
|389
|2008.01.31 23:49
|modify
|119
|0.02
|1.4872
|0.0000
|1.4897
|390
|2008.02.01 00:30
|buy limit
|121
|0.04
|1.4823
|0.0000
|1.4871
|391
|2008.02.01 12:44
|t/p
|119
|0.02
|1.4897
|0.0000
|1.4897
|5.16
|5438.23
|392
|2008.02.01 12:44
|t/p
|120
|0.03
|1.4897
|0.0000
|1.4897
|15.24
|5453.47
|393
|2008.02.01 12:44
|delete
|121
|0.04
|1.4823
|0.0000
|1.4871
|394
|2008.02.01 12:44
|buy stop
|122
|0.02
|1.4911
|0.0000
|1.4959
|395
|2008.02.01 12:44
|buy limit
|123
|0.02
|1.4877
|0.0000
|1.4925
|396
|2008.02.01 14:31
|buy
|122
|0.02
|1.4911
|0.0000
|1.4959
|397
|2008.02.01 14:31
|delete
|123
|0.02
|1.4877
|0.0000
|1.4925
|398
|2008.02.01 15:11
|buy limit
|124
|0.03
|1.4886
|0.0000
|1.4936
|399
|2008.02.01 15:13
|buy
|124
|0.03
|1.4886
|0.0000
|1.4936
|400
|2008.02.01 15:13
|modify
|122
|0.02
|1.4911
|0.0000
|1.4936
|401
|2008.02.01 15:53
|buy limit
|125
|0.04
|1.4811
|0.0000
|1.4861
|402
|2008.02.01 16:12
|buy
|125
|0.04
|1.4811
|0.0000
|1.4861
|403
|2008.02.01 16:12
|modify
|122
|0.02
|1.4911
|0.0000
|1.4861
|404
|2008.02.01 16:12
|modify
|124
|0.03
|1.4886
|0.0000
|1.4861
|405
|2008.02.01 16:52
|buy limit
|126
|0.06
|1.4785
|0.0000
|1.4837
|406
|2008.02.05 09:18
|buy
|126
|0.06
|1.4785
|0.0000
|1.4837
|407
|2008.02.05 09:18
|modify
|122
|0.02
|1.4911
|0.0000
|1.4837
|408
|2008.02.05 09:18
|modify
|124
|0.03
|1.4886
|0.0000
|1.4837
|409
|2008.02.05 09:18
|modify
|125
|0.04
|1.4811
|0.0000
|1.4837
|410
|2008.02.05 10:00
|buy limit
|127
|0.08
|1.4737
|0.0000
|1.4833
|411
|2008.02.05 10:14
|buy
|127
|0.08
|1.4737
|0.0000
|1.4833
|412
|2008.02.05 10:14
|modify
|122
|0.02
|1.4911
|0.0000
|1.4833
|413
|2008.02.05 10:14
|modify
|124
|0.03
|1.4886
|0.0000
|1.4833
|414
|2008.02.05 10:15
|modify
|125
|0.04
|1.4811
|0.0000
|1.4833
|415
|2008.02.05 10:15
|modify
|126
|0.06
|1.4785
|0.0000
|1.4833
|416
|2008.02.05 10:54
|buy limit
|128
|0.11
|1.4641
|0.0000
|1.4738
|417
|2008.02.05 10:55
|modify
|128
|0.11
|1.4689
|0.0000
|1.4786
|418
|2008.02.05 11:14
|buy
|128
|0.11
|1.4689
|0.0000
|1.4786
|419
|2008.02.05 11:14
|modify
|122
|0.02
|1.4911
|0.0000
|1.4786
|420
|2008.02.05 11:14
|modify
|124
|0.03
|1.4886
|0.0000
|1.4786
|421
|2008.02.05 11:14
|modify
|125
|0.04
|1.4811
|0.0000
|1.4786
|422
|2008.02.05 11:14
|modify
|126
|0.06
|1.4785
|0.0000
|1.4786
|423
|2008.02.05 11:14
|modify
|127
|0.08
|1.4737
|0.0000
|1.4786
|424
|2008.02.05 11:54
|buy limit
|129
|0.15
|1.4639
|0.0000
|1.4739
|425
|2008.02.05 15:44
|buy
|129
|0.15
|1.4639
|0.0000
|1.4739
|426
|2008.02.05 15:44
|modify
|122
|0.02
|1.4911
|0.0000
|1.4739
|427
|2008.02.05 15:44
|modify
|124
|0.03
|1.4886
|0.0000
|1.4739
|428
|2008.02.05 15:44
|modify
|125
|0.04
|1.4811
|0.0000
|1.4739
|429
|2008.02.05 15:44
|modify
|126
|0.06
|1.4785
|0.0000
|1.4739
|430
|2008.02.05 15:44
|modify
|127
|0.08
|1.4737
|0.0000
|1.4739
|431
|2008.02.05 15:44
|modify
|128
|0.11
|1.4689
|0.0000
|1.4739
|432
|2008.02.05 16:24
|buy limit
|130
|0.21
|1.4589
|0.0000
|1.4689
|433
|2008.02.07 13:19
|buy
|130
|0.21
|1.4589
|0.0000
|1.4689
|434
|2008.02.07 13:19
|modify
|122
|0.02
|1.4911
|0.0000
|1.4689
|435
|2008.02.07 13:19
|modify
|124
|0.03
|1.4886
|0.0000
|1.4689
|436
|2008.02.07 13:20
|modify
|125
|0.04
|1.4811
|0.0000
|1.4689
|437
|2008.02.07 13:20
|modify
|126
|0.06
|1.4785
|0.0000
|1.4689
|438
|2008.02.07 13:20
|modify
|127
|0.08
|1.4737
|0.0000
|1.4689
|439
|2008.02.07 13:20
|modify
|128
|0.11
|1.4689
|0.0000
|1.4689
|440
|2008.02.07 13:20
|modify
|129
|0.15
|1.4639
|0.0000
|1.4689
|441
|2008.02.07 14:00
|buy limit
|131
|0.29
|1.4488
|0.0000
|1.4691
|442
|2008.02.07 14:46
|buy
|131
|0.29
|1.4488
|0.0000
|1.4691
|443
|2008.02.07 14:46
|modify
|122
|0.02
|1.4911
|0.0000
|1.4691
|444
|2008.02.07 14:46
|modify
|124
|0.03
|1.4886
|0.0000
|1.4691
|445
|2008.02.07 14:46
|modify
|125
|0.04
|1.4811
|0.0000
|1.4691
|446
|2008.02.07 14:46
|modify
|126
|0.06
|1.4785
|0.0000
|1.4691
|447
|2008.02.07 14:46
|modify
|127
|0.08
|1.4737
|0.0000
|1.4691
|448
|2008.02.07 14:46
|modify
|128
|0.11
|1.4689
|0.0000
|1.4691
|449
|2008.02.07 14:46
|modify
|129
|0.15
|1.4639
|0.0000
|1.4691
|450
|2008.02.07 14:46
|modify
|130
|0.21
|1.4589
|0.0000
|1.4691
|451
|2008.02.07 15:26
|buy limit
|132
|0.41
|1.4384
|0.0000
|1.4593
|452
|2008.02.15 11:49
|t/p
|122
|0.02
|1.4691
|0.0000
|1.4691
|-41.79
|5411.68
|453
|2008.02.15 11:49
|t/p
|124
|0.03
|1.4691
|0.0000
|1.4691
|-55.18
|5356.50
|454
|2008.02.15 11:49
|t/p
|125
|0.04
|1.4691
|0.0000
|1.4691
|-43.58
|5312.92
|455
|2008.02.15 11:49
|t/p
|126
|0.06
|1.4691
|0.0000
|1.4691
|-50.71
|5262.21
|456
|2008.02.15 11:49
|t/p
|127
|0.08
|1.4691
|0.0000
|1.4691
|-29.22
|5233.00
|457
|2008.02.15 11:49
|t/p
|128
|0.11
|1.4691
|0.0000
|1.4691
|12.63
|5245.62
|458
|2008.02.15 11:49
|t/p
|129
|0.15
|1.4691
|0.0000
|1.4691
|92.22
|5337.84
|459
|2008.02.15 11:49
|t/p
|130
|0.21
|1.4691
|0.0000
|1.4691
|227.47
|5565.32
|460
|2008.02.15 11:49
|t/p
|131
|0.29
|1.4691
|0.0000
|1.4691
|607.03
|6172.34
|461
|2008.02.15 11:49
|delete
|132
|0.41
|1.4384
|0.0000
|1.4593
|462
|2008.02.15 11:49
|buy stop
|133
|0.03
|1.4707
|0.0000
|1.4749
|463
|2008.02.15 11:49
|buy limit
|134
|0.03
|1.4676
|0.0000
|1.4718
|464
|2008.02.15 12:00
|buy
|134
|0.03
|1.4676
|0.0000
|1.4718
|465
|2008.02.15 12:00
|delete
|133
|0.03
|1.4707
|0.0000
|1.4749
|466
|2008.02.15 12:40
|buy limit
|135
|0.04
|1.4655
|0.0000
|1.4697
|467
|2008.02.18 09:38
|buy
|135
|0.04
|1.4655
|0.0000
|1.4697
|468
|2008.02.18 09:38
|modify
|134
|0.03
|1.4676
|0.0000
|1.4697
|469
|2008.02.18 10:18
|buy limit
|136
|0.06
|1.4619
|0.0000
|1.4655
|470
|2008.02.18 12:19
|buy
|136
|0.06
|1.4619
|0.0000
|1.4655
|471
|2008.02.18 12:19
|modify
|134
|0.03
|1.4676
|0.0000
|1.4655
|472
|2008.02.18 12:19
|modify
|135
|0.04
|1.4655
|0.0000
|1.4655
|473
|2008.02.18 13:00
|buy limit
|137
|0.08
|1.4601
|0.0000
|1.4637
|474
|2008.02.18 16:14
|t/p
|134
|0.03
|1.4655
|0.0000
|1.4655
|-6.06
|6166.28
|475
|2008.02.18 16:14
|t/p
|135
|0.04
|1.4655
|0.0000
|1.4655
|0.00
|6166.28
|476
|2008.02.18 16:14
|t/p
|136
|0.06
|1.4655
|0.0000
|1.4655
|21.60
|6187.88
|477
|2008.02.18 16:14
|delete
|137
|0.08
|1.4601
|0.0000
|1.4637
|478
|2008.02.18 16:14
|buy stop
|138
|0.03
|1.4677
|0.0000
|1.4713
|479
|2008.02.18 16:14
|buy limit
|139
|0.03
|1.4649
|0.0000
|1.4685
|480
|2008.02.18 16:48
|buy
|139
|0.03
|1.4649
|0.0000
|1.4685
|481
|2008.02.18 16:48
|delete
|138
|0.03
|1.4677
|0.0000
|1.4713
|482
|2008.02.18 17:30
|buy limit
|140
|0.04
|1.4631
|0.0000
|1.4667
|483
|2008.02.19 06:47
|t/p
|139
|0.03
|1.4685
|0.0000
|1.4685
|11.04
|6198.92
|484
|2008.02.19 06:47
|delete
|140
|0.04
|1.4631
|0.0000
|1.4667
|485
|2008.02.19 06:47
|buy stop
|141
|0.03
|1.4695
|0.0000
|1.4731
|486
|2008.02.19 06:47
|buy limit
|142
|0.03
|1.4667
|0.0000
|1.4703
|487
|2008.02.19 06:54
|buy
|141
|0.03
|1.4695
|0.0000
|1.4731
|488
|2008.02.19 06:54
|delete
|142
|0.03
|1.4667
|0.0000
|1.4703
|489
|2008.02.19 07:35
|buy limit
|143
|0.04
|1.4677
|0.0000
|1.4713
|490
|2008.02.19 08:43
|t/p
|141
|0.03
|1.4731
|0.0000
|1.4731
|10.80
|6209.72
|491
|2008.02.19 08:43
|delete
|143
|0.04
|1.4677
|0.0000
|1.4713
|492
|2008.02.19 08:43
|buy stop
|144
|0.03
|1.4749
|0.0000
|1.4785
|493
|2008.02.19 08:43
|buy limit
|145
|0.03
|1.4721
|0.0000
|1.4757
|494
|2008.02.19 09:49
|buy
|145
|0.03
|1.4721
|0.0000
|1.4757
|495
|2008.02.19 09:49
|delete
|144
|0.03
|1.4749
|0.0000
|1.4785
|496
|2008.02.19 10:30
|buy limit
|146
|0.04
|1.4703
|0.0000
|1.4739
|497
|2008.02.20 07:44
|buy
|146
|0.04
|1.4703
|0.0000
|1.4739
|498
|2008.02.20 07:44
|modify
|145
|0.03
|1.4721
|0.0000
|1.4739
|499
|2008.02.20 08:25
|buy limit
|147
|0.06
|1.4684
|0.0000
|1.4722
|500
|2008.02.20 12:43
|buy
|147
|0.06
|1.4684
|0.0000
|1.4722
|501
|2008.02.20 12:43
|modify
|145
|0.03
|1.4721
|0.0000
|1.4722
|502
|2008.02.20 12:43
|modify
|146
|0.04
|1.4703
|0.0000
|1.4722
|503
|2008.02.20 13:23
|buy limit
|148
|0.08
|1.4627
|0.0000
|1.4665
|504
|2008.02.20 13:48
|modify
|148
|0.08
|1.4646
|0.0000
|1.4684
|505
|2008.02.20 14:37
|buy
|148
|0.08
|1.4646
|0.0000
|1.4684
|506
|2008.02.20 14:37
|modify
|145
|0.03
|1.4721
|0.0000
|1.4684
|507
|2008.02.20 14:37
|modify
|146
|0.04
|1.4703
|0.0000
|1.4684
|508
|2008.02.20 14:37
|modify
|147
|0.06
|1.4684
|0.0000
|1.4684
|509
|2008.02.20 15:17
|buy limit
|149
|0.11
|1.4608
|0.0000
|1.4685
|510
|2008.02.20 18:13
|t/p
|145
|0.03
|1.4684
|0.0000
|1.4684
|-10.86
|6198.85
|511
|2008.02.20 18:13
|t/p
|146
|0.04
|1.4684
|0.0000
|1.4684
|-7.60
|6191.25
|512
|2008.02.20 18:13
|t/p
|147
|0.06
|1.4684
|0.0000
|1.4684
|0.00
|6191.25
|513
|2008.02.20 18:13
|t/p
|148
|0.08
|1.4684
|0.0000
|1.4684
|30.40
|6221.65
|514
|2008.02.20 18:13
|delete
|149
|0.11
|1.4608
|0.0000
|1.4685
|515
|2008.02.20 18:13
|buy stop
|150
|0.03
|1.4694
|0.0000
|1.4732
|516
|2008.02.20 18:13
|buy limit
|151
|0.03
|1.4665
|0.0000
|1.4703
|517
|2008.02.20 18:18
|buy
|150
|0.03
|1.4694
|0.0000
|1.4732
|518
|2008.02.20 18:18
|delete
|151
|0.03
|1.4665
|0.0000
|1.4703
|519
|2008.02.20 19:00
|buy limit
|152
|0.04
|1.4675
|0.0000
|1.4713
|520
|2008.02.20 20:06
|buy
|152
|0.04
|1.4675
|0.0000
|1.4713
|521
|2008.02.20 20:06
|modify
|150
|0.03
|1.4694
|0.0000
|1.4713
|522
|2008.02.20 20:43
|t/p
|150
|0.03
|1.4713
|0.0000
|1.4713
|5.70
|6227.35
|523
|2008.02.20 20:43
|t/p
|152
|0.04
|1.4713
|0.0000
|1.4713
|15.20
|6242.55
|524
|2008.02.20 20:43
|buy stop
|153
|0.03
|1.4732
|0.0000
|1.4770
|525
|2008.02.20 20:43
|buy limit
|154
|0.03
|1.4703
|0.0000
|1.4741
|526
|2008.02.21 05:14
|buy
|153
|0.03
|1.4732
|0.0000
|1.4770
|527
|2008.02.21 05:14
|delete
|154
|0.03
|1.4703
|0.0000
|1.4741
|528
|2008.02.21 05:54
|buy limit
|155
|0.04
|1.4696
|0.0000
|1.4732
|529
|2008.02.21 07:08
|modify
|155
|0.04
|1.4714
|0.0000
|1.4750
|530
|2008.02.21 12:14
|buy
|155
|0.04
|1.4714
|0.0000
|1.4750
|531
|2008.02.21 12:14
|modify
|153
|0.03
|1.4732
|0.0000
|1.4750
|532
|2008.02.21 12:54
|buy limit
|156
|0.06
|1.4695
|0.0000
|1.4733
|533
|2008.02.21 16:38
|t/p
|153
|0.03
|1.4750
|0.0000
|1.4750
|5.40
|6247.95
|534
|2008.02.21 16:38
|t/p
|155
|0.04
|1.4750
|0.0000
|1.4750
|14.40
|6262.35
|535
|2008.02.21 16:38
|delete
|156
|0.06
|1.4695
|0.0000
|1.4733
|536
|2008.02.21 16:38
|buy stop
|157
|0.03
|1.4770
|0.0000
|1.4808
|537
|2008.02.21 16:38
|buy limit
|158
|0.03
|1.4741
|0.0000
|1.4779
|538
|2008.02.21 16:43
|buy
|157
|0.03
|1.4770
|0.0000
|1.4808
|539
|2008.02.21 16:43
|delete
|158
|0.03
|1.4741
|0.0000
|1.4779
|540
|2008.02.21 17:23
|buy limit
|159
|0.04
|1.4751
|0.0000
|1.4789
|541
|2008.02.21 17:43
|t/p
|157
|0.03
|1.4808
|0.0000
|1.4808
|11.40
|6273.75
|542
|2008.02.21 17:43
|delete
|159
|0.04
|1.4751
|0.0000
|1.4789
|543
|2008.02.21 17:43
|buy stop
|160
|0.03
|1.4827
|0.0000
|1.4865
|544
|2008.02.21 17:43
|buy limit
|161
|0.03
|1.4798
|0.0000
|1.4836
|545
|2008.02.21 19:13
|buy
|160
|0.03
|1.4827
|0.0000
|1.4865
|546
|2008.02.21 19:13
|delete
|161
|0.03
|1.4798
|0.0000
|1.4836
|547
|2008.02.21 19:53
|buy limit
|162
|0.04
|1.4808
|0.0000
|1.4846
|548
|2008.02.22 01:48
|buy
|162
|0.04
|1.4808
|0.0000
|1.4846
|549
|2008.02.22 01:48
|modify
|160
|0.03
|1.4827
|0.0000
|1.4846
|550
|2008.02.22 02:30
|buy limit
|163
|0.06
|1.4770
|0.0000
|1.4808
|551
|2008.02.22 02:43
|modify
|163
|0.06
|1.4789
|0.0000
|1.4827
|552
|2008.02.22 10:15
|t/p
|160
|0.03
|1.4846
|0.0000
|1.4846
|5.94
|6279.69
|553
|2008.02.22 10:15
|t/p
|162
|0.04
|1.4846
|0.0000
|1.4846
|15.20
|6294.89
|554
|2008.02.22 10:15
|delete
|163
|0.06
|1.4789
|0.0000
|1.4827
|555
|2008.02.22 10:15
|buy stop
|164
|0.03
|1.4865
|0.0000
|1.4903
|556
|2008.02.22 10:15
|buy limit
|165
|0.03
|1.4836
|0.0000
|1.4874
|557
|2008.02.22 10:48
|buy
|165
|0.03
|1.4836
|0.0000
|1.4874
|558
|2008.02.22 10:48
|delete
|164
|0.03
|1.4865
|0.0000
|1.4903
|559
|2008.02.22 11:30
|buy limit
|166
|0.04
|1.4816
|0.0000
|1.4856
|560
|2008.02.22 16:18
|buy
|166
|0.04
|1.4816
|0.0000
|1.4856
|561
|2008.02.22 16:18
|modify
|165
|0.03
|1.4836
|0.0000
|1.4856
|562
|2008.02.22 17:00
|buy limit
|167
|0.06
|1.4796
|0.0000
|1.4836
|563
|2008.02.25 09:19
|buy
|167
|0.06
|1.4796
|0.0000
|1.4836
|564
|2008.02.25 09:19
|modify
|165
|0.03
|1.4836
|0.0000
|1.4836
|565
|2008.02.25 09:19
|modify
|166
|0.04
|1.4816
|0.0000
|1.4836
|566
|2008.02.25 10:00
|buy limit
|168
|0.08
|1.4778
|0.0000
|1.4814
|567
|2008.02.25 14:48
|t/p
|165
|0.03
|1.4836
|0.0000
|1.4836
|0.24
|6295.13
|568
|2008.02.25 14:48
|t/p
|166
|0.04
|1.4836
|0.0000
|1.4836
|8.32
|6303.44
|569
|2008.02.25 14:48
|t/p
|167
|0.06
|1.4836
|0.0000
|1.4836
|24.00
|6327.44
|570
|2008.02.25 14:48
|delete
|168
|0.08
|1.4778
|0.0000
|1.4814
|571
|2008.02.25 14:48
|buy stop
|169
|0.03
|1.4857
|0.0000
|1.4893
|572
|2008.02.25 14:48
|buy limit
|170
|0.03
|1.4829
|0.0000
|1.4865
|573
|2008.02.25 15:06
|buy
|170
|0.03
|1.4829
|0.0000
|1.4865
|574
|2008.02.25 15:06
|delete
|169
|0.03
|1.4857
|0.0000
|1.4893
|575
|2008.02.25 15:46
|buy limit
|171
|0.04
|1.4811
|0.0000
|1.4847
|576
|2008.02.25 16:14
|buy
|171
|0.04
|1.4811
|0.0000
|1.4847
|577
|2008.02.25 16:14
|modify
|170
|0.03
|1.4829
|0.0000
|1.4847
|578
|2008.02.25 16:54
|buy limit
|172
|0.06
|1.4793
|0.0000
|1.4829
|579
|2008.02.26 08:48
|buy
|172
|0.06
|1.4793
|0.0000
|1.4829
|580
|2008.02.26 08:48
|modify
|170
|0.03
|1.4829
|0.0000
|1.4829
|581
|2008.02.26 08:48
|modify
|171
|0.04
|1.4811
|0.0000
|1.4829
|582
|2008.02.26 09:30
|buy limit
|173
|0.08
|1.4776
|0.0000
|1.4810
|583
|2008.02.26 10:13
|t/p
|170
|0.03
|1.4829
|0.0000
|1.4829
|0.24
|6327.68
|584
|2008.02.26 10:13
|t/p
|171
|0.04
|1.4829
|0.0000
|1.4829
|7.52
|6335.20
|585
|2008.02.26 10:13
|t/p
|172
|0.06
|1.4829
|0.0000
|1.4829
|21.60
|6356.80
|586
|2008.02.26 10:13
|delete
|173
|0.08
|1.4776
|0.0000
|1.4810
|587
|2008.02.26 10:13
|buy stop
|174
|0.03
|1.4848
|0.0000
|1.4882
|588
|2008.02.26 10:13
|buy limit
|175
|0.03
|1.4821
|0.0000
|1.4855
|589
|2008.02.26 10:19
|buy
|174
|0.03
|1.4848
|0.0000
|1.4882
|590
|2008.02.26 10:19
|delete
|175
|0.03
|1.4821
|0.0000
|1.4855
|591
|2008.02.26 11:00
|buy limit
|176
|0.04
|1.4831
|0.0000
|1.4865
|592
|2008.02.26 13:14
|t/p
|174
|0.03
|1.4882
|0.0000
|1.4882
|10.20
|6367.00
|593
|2008.02.26 13:14
|delete
|176
|0.04
|1.4831
|0.0000
|1.4865
|594
|2008.02.26 13:14
|buy stop
|177
|0.03
|1.4899
|0.0000
|1.4933
|595
|2008.02.26 13:14
|buy limit
|178
|0.03
|1.4872
|0.0000
|1.4906
|596
|2008.02.26 14:19
|buy
|178
|0.03
|1.4872
|0.0000
|1.4906
|597
|2008.02.26 14:19
|delete
|177
|0.03
|1.4899
|0.0000
|1.4933
|598
|2008.02.26 15:00
|buy limit
|179
|0.04
|1.4855
|0.0000
|1.4889
|599
|2008.02.26 18:17
|t/p
|178
|0.03
|1.4906
|0.0000
|1.4906
|10.20
|6377.20
|600
|2008.02.26 18:17
|delete
|179
|0.04
|1.4855
|0.0000
|1.4889
|601
|2008.02.26 18:17
|buy stop
|180
|0.03
|1.4916
|0.0000
|1.4950
|602
|2008.02.26 18:17
|buy limit
|181
|0.03
|1.4889
|0.0000
|1.4923
|603
|2008.02.26 18:37
|buy
|180
|0.03
|1.4916
|0.0000
|1.4950
|604
|2008.02.26 18:37
|delete
|181
|0.03
|1.4889
|0.0000
|1.4923
|605
|2008.02.26 19:17
|buy limit
|182
|0.04
|1.4898
|0.0000
|1.4934
|606
|2008.02.26 20:31
|t/p
|180
|0.03
|1.4950
|0.0000
|1.4950
|10.20
|6387.40
|607
|2008.02.26 20:31
|delete
|182
|0.04
|1.4898
|0.0000
|1.4934
|608
|2008.02.26 20:31
|buy stop
|183
|0.03
|1.4965
|0.0000
|1.5001
|609
|2008.02.26 20:31
|buy limit
|184
|0.03
|1.4937
|0.0000
|1.4973
|610
|2008.02.26 20:38
|buy
|183
|0.03
|1.4965
|0.0000
|1.5001
|611
|2008.02.26 20:38
|delete
|184
|0.03
|1.4937
|0.0000
|1.4973
|612
|2008.02.26 21:18
|buy limit
|185
|0.04
|1.4947
|0.0000
|1.4983
|613
|2008.02.26 23:09
|t/p
|183
|0.03
|1.5001
|0.0000
|1.5001
|10.80
|6398.20
|614
|2008.02.26 23:09
|delete
|185
|0.04
|1.4947
|0.0000
|1.4983
|615
|2008.02.26 23:09
|buy stop
|186
|0.03
|1.5019
|0.0000
|1.5055
|616
|2008.02.26 23:09
|buy limit
|187
|0.03
|1.4991
|0.0000
|1.5027
|617
|2008.02.26 23:14
|buy
|186
|0.03
|1.5019
|0.0000
|1.5055
|618
|2008.02.26 23:14
|delete
|187
|0.03
|1.4991
|0.0000
|1.5027
|619
|2008.02.26 23:54
|buy limit
|188
|0.04
|1.4981
|0.0000
|1.5019
|620
|2008.02.26 23:55
|modify
|188
|0.04
|1.5000
|0.0000
|1.5038
|621
|2008.02.27 00:44
|buy
|188
|0.04
|1.5000
|0.0000
|1.5038
|622
|2008.02.27 00:44
|modify
|186
|0.03
|1.5019
|0.0000
|1.5038
|623
|2008.02.27 01:24
|buy limit
|189
|0.06
|1.4962
|0.0000
|1.5000
|624
|2008.02.27 01:30
|modify
|189
|0.06
|1.4981
|0.0000
|1.5019
|625
|2008.02.27 08:08
|t/p
|186
|0.03
|1.5038
|0.0000
|1.5038
|5.94
|6404.13
|626
|2008.02.27 08:08
|t/p
|188
|0.04
|1.5038
|0.0000
|1.5038
|15.20
|6419.33
|627
|2008.02.27 08:08
|delete
|189
|0.06
|1.4981
|0.0000
|1.5019
|628
|2008.02.27 08:08
|buy stop
|190
|0.03
|1.5055
|0.0000
|1.5093
|629
|2008.02.27 08:08
|buy limit
|191
|0.03
|1.5026
|0.0000
|1.5064
|630
|2008.02.27 08:32
|buy
|190
|0.03
|1.5055
|0.0000
|1.5093
|631
|2008.02.27 08:32
|delete
|191
|0.03
|1.5026
|0.0000
|1.5064
|632
|2008.02.27 09:12
|buy limit
|192
|0.04
|1.5017
|0.0000
|1.5055
|633
|2008.02.27 09:31
|modify
|192
|0.04
|1.5036
|0.0000
|1.5074
|634
|2008.02.27 12:15
|buy
|192
|0.04
|1.5036
|0.0000
|1.5074
|635
|2008.02.27 12:15
|modify
|190
|0.03
|1.5055
|0.0000
|1.5074
|636
|2008.02.27 12:55
|buy limit
|193
|0.06
|1.5016
|0.0000
|1.5056
|637
|2008.02.27 15:38
|t/p
|190
|0.03
|1.5074
|0.0000
|1.5074
|5.70
|6425.03
|638
|2008.02.27 15:38
|t/p
|192
|0.04
|1.5074
|0.0000
|1.5074
|15.20
|6440.23
|639
|2008.02.27 15:38
|delete
|193
|0.06
|1.5016
|0.0000
|1.5056
|640
|2008.02.27 15:38
|buy stop
|194
|0.03
|1.5087
|0.0000
|1.5127
|641
|2008.02.27 15:38
|buy limit
|195
|0.03
|1.5057
|0.0000
|1.5097
|642
|2008.02.27 15:43
|buy
|194
|0.03
|1.5087
|0.0000
|1.5127
|643
|2008.02.27 15:43
|delete
|195
|0.03
|1.5057
|0.0000
|1.5097
|644
|2008.02.27 16:23
|buy limit
|196
|0.04
|1.5067
|0.0000
|1.5107
|645
|2008.02.27 17:18
|t/p
|194
|0.03
|1.5127
|0.0000
|1.5127
|12.00
|6452.23
|646
|2008.02.27 17:18
|delete
|196
|0.04
|1.5067
|0.0000
|1.5107
|647
|2008.02.27 17:18
|buy stop
|197
|0.03
|1.5147
|0.0000
|1.5187
|648
|2008.02.27 17:18
|buy limit
|198
|0.03
|1.5117
|0.0000
|1.5157
|649
|2008.02.27 19:19
|buy
|198
|0.03
|1.5117
|0.0000
|1.5157
|650
|2008.02.27 19:19
|delete
|197
|0.03
|1.5147
|0.0000
|1.5187
|651
|2008.02.27 20:00
|buy limit
|199
|0.04
|1.5097
|0.0000
|1.5137
|652
|2008.02.28 03:18
|buy
|199
|0.04
|1.5097
|0.0000
|1.5137
|653
|2008.02.28 03:18
|modify
|198
|0.03
|1.5117
|0.0000
|1.5137
|654
|2008.02.28 04:00
|buy limit
|200
|0.06
|1.5077
|0.0000
|1.5117
|655
|2008.02.28 11:48
|buy
|200
|0.06
|1.5077
|0.0000
|1.5117
|656
|2008.02.28 11:48
|modify
|198
|0.03
|1.5117
|0.0000
|1.5117
|657
|2008.02.28 11:48
|modify
|199
|0.04
|1.5097
|0.0000
|1.5117
|658
|2008.02.28 12:30
|buy limit
|201
|0.08
|1.5057
|0.0000
|1.5097
|659
|2008.02.28 14:08
|t/p
|198
|0.03
|1.5117
|0.0000
|1.5117
|0.71
|6452.95
|660
|2008.02.28 14:08
|t/p
|199
|0.04
|1.5117
|0.0000
|1.5117
|8.00
|6460.95
|661
|2008.02.28 14:08
|t/p
|200
|0.06
|1.5117
|0.0000
|1.5117
|24.00
|6484.95
|662
|2008.02.28 14:08
|delete
|201
|0.08
|1.5057
|0.0000
|1.5097
|663
|2008.02.28 14:08
|buy stop
|202
|0.03
|1.5127
|0.0000
|1.5167
|664
|2008.02.28 14:08
|buy limit
|203
|0.03
|1.5097
|0.0000
|1.5137
|665
|2008.02.28 14:18
|buy
|202
|0.03
|1.5127
|0.0000
|1.5167
|666
|2008.02.28 14:18
|delete
|203
|0.03
|1.5097
|0.0000
|1.5137
|667
|2008.02.28 15:00
|buy limit
|204
|0.04
|1.5107
|0.0000
|1.5147
|668
|2008.02.28 16:48
|t/p
|202
|0.03
|1.5167
|0.0000
|1.5167
|12.00
|6496.95
|669
|2008.02.28 16:48
|delete
|204
|0.04
|1.5107
|0.0000
|1.5147
|670
|2008.02.28 16:48
|buy stop
|205
|0.03
|1.5187
|0.0000
|1.5227
|671
|2008.02.28 16:48
|buy limit
|206
|0.03
|1.5157
|0.0000
|1.5197
|672
|2008.02.28 17:13
|buy
|205
|0.03
|1.5187
|0.0000
|1.5227
|673
|2008.02.28 17:13
|delete
|206
|0.03
|1.5157
|0.0000
|1.5197
|674
|2008.02.28 17:53
|buy limit
|207
|0.04
|1.5145
|0.0000
|1.5187
|675
|2008.02.28 17:55
|modify
|207
|0.04
|1.5166
|0.0000
|1.5208
|676
|2008.02.28 19:18
|t/p
|205
|0.03
|1.5227
|0.0000
|1.5227
|12.00
|6508.95
|677
|2008.02.28 19:18
|delete
|207
|0.04
|1.5166
|0.0000
|1.5208
|678
|2008.02.28 19:18
|buy stop
|208
|0.03
|1.5253
|0.0000
|1.5295
|679
|2008.02.28 19:18
|buy limit
|209
|0.03
|1.5222
|0.0000
|1.5264
|680
|2008.02.28 19:42
|buy
|209
|0.03
|1.5222
|0.0000
|1.5264
|681
|2008.02.28 19:42
|delete
|208
|0.03
|1.5253
|0.0000
|1.5295
|682
|2008.02.28 20:22
|buy limit
|210
|0.04
|1.5180
|0.0000
|1.5222
|683
|2008.02.28 20:38
|modify
|210
|0.04
|1.5201
|0.0000
|1.5243
|684
|2008.02.28 22:48
|buy
|210
|0.04
|1.5201
|0.0000
|1.5243
|685
|2008.02.28 22:48
|modify
|209
|0.03
|1.5222
|0.0000
|1.5243
|686
|2008.02.28 23:30
|buy limit
|211
|0.06
|1.5180
|0.0000
|1.5222
|687
|2008.02.29 00:36
|buy
|211
|0.06
|1.5180
|0.0000
|1.5222
|688
|2008.02.29 00:36
|modify
|209
|0.03
|1.5222
|0.0000
|1.5222
|689
|2008.02.29 00:36
|modify
|210
|0.04
|1.5201
|0.0000
|1.5222
|690
|2008.02.29 01:16
|buy limit
|212
|0.08
|1.5161
|0.0000
|1.5199
|691
|2008.02.29 08:43
|t/p
|209
|0.03
|1.5222
|0.0000
|1.5222
|0.24
|6509.18
|692
|2008.02.29 08:43
|t/p
|210
|0.04
|1.5222
|0.0000
|1.5222
|8.72
|6517.90
|693
|2008.02.29 08:43
|t/p
|211
|0.06
|1.5222
|0.0000
|1.5222
|25.20
|6543.10
|694
|2008.02.29 08:43
|delete
|212
|0.08
|1.5161
|0.0000
|1.5199
|695
|2008.02.29 08:43
|buy stop
|213
|0.03
|1.5247
|0.0000
|1.5287
|696
|2008.02.29 08:43
|buy limit
|214
|0.03
|1.5217
|0.0000
|1.5257
|697
|2008.02.29 09:18
|buy
|214
|0.03
|1.5217
|0.0000
|1.5257
|698
|2008.02.29 09:18
|delete
|213
|0.03
|1.5247
|0.0000
|1.5287
|699
|2008.02.29 10:00
|buy limit
|215
|0.04
|1.5197
|0.0000
|1.5237
|700
|2008.02.29 10:48
|buy
|215
|0.04
|1.5197
|0.0000
|1.5237
|701
|2008.02.29 10:48
|modify
|214
|0.03
|1.5217
|0.0000
|1.5237
|702
|2008.02.29 11:30
|buy limit
|216
|0.06
|1.5177
|0.0000
|1.5217
|703
|2008.02.29 12:18
|buy
|216
|0.06
|1.5177
|0.0000
|1.5217
|704
|2008.02.29 12:18
|modify
|214
|0.03
|1.5217
|0.0000
|1.5217
|705
|2008.02.29 12:18
|modify
|215
|0.04
|1.5197
|0.0000
|1.5217
|706
|2008.02.29 13:00
|buy limit
|217
|0.08
|1.5157
|0.0000
|1.5197
|707
|2008.02.29 16:18
|buy
|217
|0.08
|1.5157
|0.0000
|1.5197
|708
|2008.02.29 16:18
|modify
|214
|0.03
|1.5217
|0.0000
|1.5197
|709
|2008.02.29 16:18
|modify
|215
|0.04
|1.5197
|0.0000
|1.5197
|710
|2008.02.29 16:18
|modify
|216
|0.06
|1.5177
|0.0000
|1.5197
|711
|2008.02.29 17:00
|buy limit
|218
|0.11
|1.5117
|0.0000
|1.5197
|712
|2008.02.29 17:31
|t/p
|214
|0.03
|1.5197
|0.0000
|1.5197
|-6.00
|6537.10
|713
|2008.02.29 17:31
|t/p
|215
|0.04
|1.5197
|0.0000
|1.5197
|0.00
|6537.10
|714
|2008.02.29 17:31
|t/p
|216
|0.06
|1.5197
|0.0000
|1.5197
|12.00
|6549.10
|715
|2008.02.29 17:31
|t/p
|217
|0.08
|1.5197
|0.0000
|1.5197
|32.00
|6581.10
|716
|2008.02.29 17:31
|delete
|218
|0.11
|1.5117
|0.0000
|1.5197
|717
|2008.02.29 17:31
|buy stop
|219
|0.03
|1.5207
|0.0000
|1.5247
|718
|2008.02.29 17:32
|buy limit
|220
|0.03
|1.5177
|0.0000
|1.5217
|719
|2008.02.29 18:19
|buy
|220
|0.03
|1.5177
|0.0000
|1.5217
|720
|2008.02.29 18:19
|delete
|219
|0.03
|1.5207
|0.0000
|1.5247
|721
|2008.02.29 19:00
|buy limit
|221
|0.04
|1.5157
|0.0000
|1.5197
|722
|2008.03.03 00:01
|t/p
|220
|0.03
|1.5217
|0.0000
|1.5217
|12.24
|6593.34
|723
|2008.03.03 00:01
|delete
|221
|0.04
|1.5157
|0.0000
|1.5197
|724
|2008.03.03 00:01
|buy stop
|222
|0.03
|1.5235
|0.0000
|1.5271
|725
|2008.03.03 00:01
|buy limit
|223
|0.03
|1.5207
|0.0000
|1.5243
|726
|2008.03.03 00:14
|buy
|223
|0.03
|1.5207
|0.0000
|1.5243
|727
|2008.03.03 00:14
|delete
|222
|0.03
|1.5235
|0.0000
|1.5271
|728
|2008.03.03 00:54
|buy limit
|224
|0.04
|1.5189
|0.0000
|1.5225
|729
|2008.03.03 02:15
|buy
|224
|0.04
|1.5189
|0.0000
|1.5225
|730
|2008.03.03 02:15
|modify
|223
|0.03
|1.5207
|0.0000
|1.5225
|731
|2008.03.03 02:55
|buy limit
|225
|0.06
|1.5171
|0.0000
|1.5207
|732
|2008.03.03 07:43
|t/p
|223
|0.03
|1.5225
|0.0000
|1.5225
|5.40
|6598.74
|733
|2008.03.03 07:43
|t/p
|224
|0.04
|1.5225
|0.0000
|1.5225
|14.40
|6613.14
|734
|2008.03.03 07:43
|delete
|225
|0.06
|1.5171
|0.0000
|1.5207
|735
|2008.03.03 07:43
|buy stop
|226
|0.03
|1.5235
|0.0000
|1.5271
|736
|2008.03.03 07:43
|buy limit
|227
|0.03
|1.5207
|0.0000
|1.5243
|737
|2008.03.03 07:48
|buy
|226
|0.03
|1.5235
|0.0000
|1.5271
|738
|2008.03.03 07:48
|delete
|227
|0.03
|1.5207
|0.0000
|1.5243
|739
|2008.03.03 08:30
|buy limit
|228
|0.04
|1.5199
|0.0000
|1.5235
|740
|2008.03.03 08:31
|modify
|228
|0.04
|1.5217
|0.0000
|1.5253
|741
|2008.03.03 08:43
|buy
|228
|0.04
|1.5217
|0.0000
|1.5253
|742
|2008.03.03 08:43
|modify
|226
|0.03
|1.5235
|0.0000
|1.5253
|743
|2008.03.03 09:23
|buy limit
|229
|0.06
|1.5163
|0.0000
|1.5199
|744
|2008.03.03 11:19
|buy
|229
|0.06
|1.5163
|0.0000
|1.5199
|745
|2008.03.03 11:19
|modify
|226
|0.03
|1.5235
|0.0000
|1.5199
|746
|2008.03.03 11:19
|modify
|228
|0.04
|1.5217
|0.0000
|1.5199
|747
|2008.03.03 12:00
|buy limit
|230
|0.08
|1.5145
|0.0000
|1.5181
|748
|2008.03.03 13:18
|t/p
|226
|0.03
|1.5199
|0.0000
|1.5199
|-10.80
|6602.34
|749
|2008.03.03 13:18
|t/p
|228
|0.04
|1.5199
|0.0000
|1.5199
|-7.20
|6595.14
|750
|2008.03.03 13:18
|t/p
|229
|0.06
|1.5199
|0.0000
|1.5199
|21.60
|6616.74
|751
|2008.03.03 13:18
|delete
|230
|0.08
|1.5145
|0.0000
|1.5181
|752
|2008.03.03 13:18
|buy stop
|231
|0.03
|1.5217
|0.0000
|1.5253
|753
|2008.03.03 13:18
|buy limit
|232
|0.03
|1.5189
|0.0000
|1.5225
|754
|2008.03.03 14:18
|buy
|232
|0.03
|1.5189
|0.0000
|1.5225
|755
|2008.03.03 14:18
|delete
|231
|0.03
|1.5217
|0.0000
|1.5253
|756
|2008.03.03 15:00
|buy limit
|233
|0.04
|1.5171
|0.0000
|1.5207
|757
|2008.03.03 15:07
|t/p
|232
|0.03
|1.5225
|0.0000
|1.5225
|10.80
|6627.54
|758
|2008.03.03 15:07
|delete
|233
|0.04
|1.5171
|0.0000
|1.5207
|759
|2008.03.03 15:07
|buy stop
|234
|0.03
|1.5235
|0.0000
|1.5271
|760
|2008.03.03 15:07
|buy limit
|235
|0.03
|1.5207
|0.0000
|1.5243
|761
|2008.03.03 15:09
|buy
|234
|0.03
|1.5235
|0.0000
|1.5271
|762
|2008.03.03 15:09
|delete
|235
|0.03
|1.5207
|0.0000
|1.5243
|763
|2008.03.03 15:46
|t/p
|234
|0.03
|1.5271
|0.0000
|1.5271
|10.80
|6638.34
|764
|2008.03.03 15:46
|buy stop
|236
|0.03
|1.5283
|0.0000
|1.5321
|765
|2008.03.03 15:46
|buy limit
|237
|0.03
|1.5254
|0.0000
|1.5292
|766
|2008.03.03 16:09
|buy
|237
|0.03
|1.5254
|0.0000
|1.5292
|767
|2008.03.03 16:09
|delete
|236
|0.03
|1.5283
|0.0000
|1.5321
|768
|2008.03.03 16:50
|buy limit
|238
|0.04
|1.5178
|0.0000
|1.5216
|769
|2008.03.03 17:18
|buy
|238
|0.04
|1.5178
|0.0000
|1.5216
|770
|2008.03.03 17:18
|modify
|237
|0.03
|1.5254
|0.0000
|1.5216
|771
|2008.03.03 18:00
|buy limit
|239
|0.06
|1.5159
|0.0000
|1.5197
|772
|2008.03.04 11:48
|t/p
|237
|0.03
|1.5216
|0.0000
|1.5216
|-11.16
|6627.17
|773
|2008.03.04 11:48
|t/p
|238
|0.04
|1.5216
|0.0000
|1.5216
|15.52
|6642.69
|774
|2008.03.04 11:48
|delete
|239
|0.06
|1.5159
|0.0000
|1.5197
|775
|2008.03.04 11:48
|buy stop
|240
|0.03
|1.5235
|0.0000
|1.5271
|776
|2008.03.04 11:48
|buy limit
|241
|0.03
|1.5207
|0.0000
|1.5243
|777
|2008.03.04 14:18
|buy
|241
|0.03
|1.5207
|0.0000
|1.5243
|778
|2008.03.04 14:18
|delete
|240
|0.03
|1.5235
|0.0000
|1.5271
|779
|2008.03.04 15:00
|buy limit
|242
|0.04
|1.5189
|0.0000
|1.5225
|780
|2008.03.04 16:18
|t/p
|241
|0.03
|1.5243
|0.0000
|1.5243
|10.80
|6653.49
|781
|2008.03.04 16:18
|delete
|242
|0.04
|1.5189
|0.0000
|1.5225
|782
|2008.03.04 16:18
|buy stop
|243
|0.03
|1.5253
|0.0000
|1.5289
|783
|2008.03.04 16:18
|buy limit
|244
|0.03
|1.5225
|0.0000
|1.5261
|784
|2008.03.04 17:09
|buy
|244
|0.03
|1.5225
|0.0000
|1.5261
|785
|2008.03.04 17:09
|delete
|243
|0.03
|1.5253
|0.0000
|1.5289
|786
|2008.03.04 17:49
|buy limit
|245
|0.04
|1.5171
|0.0000
|1.5207
|787
|2008.03.04 17:56
|modify
|245
|0.04
|1.5189
|0.0000
|1.5225
|788
|2008.03.04 18:10
|modify
|245
|0.04
|1.5207
|0.0000
|1.5243
|789
|2008.03.04 20:13
|buy
|245
|0.04
|1.5207
|0.0000
|1.5243
|790
|2008.03.04 20:13
|modify
|244
|0.03
|1.5225
|0.0000
|1.5243
|791
|2008.03.04 20:54
|buy limit
|246
|0.06
|1.5189
|0.0000
|1.5225
|792
|2008.03.05 07:18
|buy
|246
|0.06
|1.5189
|0.0000
|1.5225
|793
|2008.03.05 07:18
|modify
|244
|0.03
|1.5225
|0.0000
|1.5225
|794
|2008.03.05 07:18
|modify
|245
|0.04
|1.5207
|0.0000
|1.5225
|795
|2008.03.05 08:00
|buy limit
|247
|0.08
|1.5170
|0.0000
|1.5208
|796
|2008.03.05 08:36
|buy
|247
|0.08
|1.5170
|0.0000
|1.5208
|797
|2008.03.05 08:36
|modify
|244
|0.03
|1.5225
|0.0000
|1.5208
|798
|2008.03.05 08:36
|modify
|245
|0.04
|1.5207
|0.0000
|1.5208
|799
|2008.03.05 08:36
|modify
|246
|0.06
|1.5189
|0.0000
|1.5208
|800
|2008.03.05 09:16
|buy limit
|248
|0.11
|1.5132
|0.0000
|1.5208
|801
|2008.03.05 14:14
|t/p
|244
|0.03
|1.5208
|0.0000
|1.5208
|-4.86
|6648.63
|802
|2008.03.05 14:14
|t/p
|245
|0.04
|1.5208
|0.0000
|1.5208
|0.72
|6649.34
|803
|2008.03.05 14:14
|t/p
|246
|0.06
|1.5208
|0.0000
|1.5208
|11.40
|6660.74
|804
|2008.03.05 14:14
|t/p
|247
|0.08
|1.5208
|0.0000
|1.5208
|30.40
|6691.14
|805
|2008.03.05 14:14
|delete
|248
|0.11
|1.5132
|0.0000
|1.5208
|806
|2008.03.05 14:14
|buy stop
|249
|0.03
|1.5226
|0.0000
|1.5264
|807
|2008.03.05 14:14
|buy limit
|250
|0.03
|1.5197
|0.0000
|1.5235
|808
|2008.03.05 14:43
|buy
|249
|0.03
|1.5226
|0.0000
|1.5264
|809
|2008.03.05 14:43
|delete
|250
|0.03
|1.5197
|0.0000
|1.5235
|810
|2008.03.05 15:24
|buy limit
|251
|0.04
|1.5207
|0.0000
|1.5245
|811
|2008.03.05 16:01
|buy
|251
|0.04
|1.5207
|0.0000
|1.5245
|812
|2008.03.05 16:01
|modify
|249
|0.03
|1.5226
|0.0000
|1.5245
|813
|2008.03.05 16:32
|t/p
|249
|0.03
|1.5245
|0.0000
|1.5245
|5.70
|6696.84
|814
|2008.03.05 16:32
|t/p
|251
|0.04
|1.5245
|0.0000
|1.5245
|15.20
|6712.04
|815
|2008.03.05 16:32
|buy stop
|252
|0.03
|1.5264
|0.0000
|1.5302
|816
|2008.03.05 16:32
|buy limit
|253
|0.03
|1.5235
|0.0000
|1.5273
|817
|2008.03.05 16:44
|buy
|252
|0.03
|1.5264
|0.0000
|1.5302
|818
|2008.03.05 16:44
|delete
|253
|0.03
|1.5235
|0.0000
|1.5273
|819
|2008.03.05 17:19
|t/p
|252
|0.03
|1.5302
|0.0000
|1.5302
|11.40
|6723.44
|820
|2008.03.05 17:19
|buy stop
|254
|0.03
|1.5327
|0.0000
|1.5367
|821
|2008.03.05 17:19
|buy limit
|255
|0.03
|1.5297
|0.0000
|1.5337
|822
|2008.03.05 17:21
|buy
|255
|0.03
|1.5297
|0.0000
|1.5337
|823
|2008.03.05 17:21
|delete
|254
|0.03
|1.5327
|0.0000
|1.5367
|824
|2008.03.05 18:02
|buy limit
|256
|0.04
|1.5257
|0.0000
|1.5297
|825
|2008.03.05 18:18
|modify
|256
|0.04
|1.5277
|0.0000
|1.5317
|826
|2008.03.05 19:39
|buy
|256
|0.04
|1.5277
|0.0000
|1.5317
|827
|2008.03.05 19:39
|modify
|255
|0.03
|1.5297
|0.0000
|1.5317
|828
|2008.03.05 20:20
|buy limit
|257
|0.06
|1.5237
|0.0000
|1.5277
|829
|2008.03.05 20:49
|modify
|257
|0.06
|1.5257
|0.0000
|1.5297
|830
|2008.03.06 09:18
|t/p
|255
|0.03
|1.5317
|0.0000
|1.5317
|6.71
|6730.15
|831
|2008.03.06 09:18
|t/p
|256
|0.04
|1.5317
|0.0000
|1.5317
|16.95
|6747.10
|832
|2008.03.06 09:18
|delete
|257
|0.06
|1.5257
|0.0000
|1.5297
|833
|2008.03.06 09:18
|buy stop
|258
|0.03
|1.5340
|0.0000
|1.5378
|834
|2008.03.06 09:18
|buy limit
|259
|0.03
|1.5311
|0.0000
|1.5349
|835
|2008.03.06 09:48
|buy
|258
|0.03
|1.5340
|0.0000
|1.5378
|836
|2008.03.06 09:48
|delete
|259
|0.03
|1.5311
|0.0000
|1.5349
|837
|2008.03.06 10:30
|buy limit
|260
|0.04
|1.5302
|0.0000
|1.5340
|838
|2008.03.06 10:43
|modify
|260
|0.04
|1.5321
|0.0000
|1.5359
|839
|2008.03.06 11:48
|buy
|260
|0.04
|1.5321
|0.0000
|1.5359
|840
|2008.03.06 11:48
|modify
|258
|0.03
|1.5340
|0.0000
|1.5359
|841
|2008.03.06 12:30
|buy limit
|261
|0.06
|1.5301
|0.0000
|1.5341
|842
|2008.03.06 14:30
|buy
|261
|0.06
|1.5301
|0.0000
|1.5341
|843
|2008.03.06 14:30
|modify
|258
|0.03
|1.5340
|0.0000
|1.5341
|844
|2008.03.06 14:30
|modify
|260
|0.04
|1.5321
|0.0000
|1.5341
|845
|2008.03.06 14:47
|t/p
|258
|0.03
|1.5341
|0.0000
|1.5341
|0.30
|6747.40
|846
|2008.03.06 14:47
|t/p
|260
|0.04
|1.5341
|0.0000
|1.5341
|8.00
|6755.40
|847
|2008.03.06 14:47
|t/p
|261
|0.06
|1.5341
|0.0000
|1.5341
|24.00
|6779.40
|848
|2008.03.06 14:47
|buy stop
|262
|0.03
|1.5367
|0.0000
|1.5407
|849
|2008.03.06 14:47
|buy limit
|263
|0.03
|1.5337
|0.0000
|1.5377
|850
|2008.03.06 14:56
|buy
|263
|0.03
|1.5337
|0.0000
|1.5377
|851
|2008.03.06 14:56
|delete
|262
|0.03
|1.5367
|0.0000
|1.5407
|852
|2008.03.06 15:36
|buy limit
|264
|0.04
|1.5317
|0.0000
|1.5357
|853
|2008.03.06 17:19
|t/p
|263
|0.03
|1.5377
|0.0000
|1.5377
|12.00
|6791.40
|854
|2008.03.06 17:19
|delete
|264
|0.04
|1.5317
|0.0000
|1.5357
|855
|2008.03.06 17:19
|buy stop
|265
|0.03
|1.5387
|0.0000
|1.5427
|856
|2008.03.06 17:19
|buy limit
|266
|0.03
|1.5357
|0.0000
|1.5397
|857
|2008.03.06 17:49
|buy
|266
|0.03
|1.5357
|0.0000
|1.5397
|858
|2008.03.06 17:49
|delete
|265
|0.03
|1.5387
|0.0000
|1.5427
|859
|2008.03.06 18:30
|buy limit
|267
|0.04
|1.5337
|0.0000
|1.5377
|860
|2008.03.07 06:43
|t/p
|266
|0.03
|1.5397
|0.0000
|1.5397
|12.24
|6803.64
|861
|2008.03.07 06:43
|delete
|267
|0.04
|1.5337
|0.0000
|1.5377
|862
|2008.03.07 06:43
|buy stop
|268
|0.03
|1.5416
|0.0000
|1.5454
|863
|2008.03.07 06:44
|buy limit
|269
|0.03
|1.5387
|0.0000
|1.5425
|864
|2008.03.07 07:43
|buy
|268
|0.03
|1.5416
|0.0000
|1.5454
|865
|2008.03.07 07:43
|delete
|269
|0.03
|1.5387
|0.0000
|1.5425
|866
|2008.03.07 08:23
|buy limit
|270
|0.04
|1.5378
|0.0000
|1.5416
|867
|2008.03.07 08:26
|modify
|270
|0.04
|1.5397
|0.0000
|1.5435
|868
|2008.03.07 08:44
|buy
|270
|0.04
|1.5397
|0.0000
|1.5435
|869
|2008.03.07 08:44
|modify
|268
|0.03
|1.5416
|0.0000
|1.5435
|870
|2008.03.07 09:24
|buy limit
|271
|0.06
|1.5359
|0.0000
|1.5397
|871
|2008.03.07 09:38
|modify
|271
|0.06
|1.5378
|0.0000
|1.5416
|872
|2008.03.07 14:30
|t/p
|268
|0.03
|1.5435
|0.0000
|1.5435
|5.70
|6809.34
|873
|2008.03.07 14:30
|t/p
|270
|0.04
|1.5435
|0.0000
|1.5435
|15.20
|6824.54
|874
|2008.03.07 14:30
|delete
|271
|0.06
|1.5378
|0.0000
|1.5416
|875
|2008.03.07 14:30
|buy stop
|272
|0.03
|1.5467
|0.0000
|1.5507
|876
|2008.03.07 14:30
|buy limit
|273
|0.03
|1.5437
|0.0000
|1.5477
|877
|2008.03.07 14:39
|buy
|273
|0.03
|1.5437
|0.0000
|1.5477
|878
|2008.03.07 14:39
|delete
|272
|0.03
|1.5467
|0.0000
|1.5507
|879
|2008.03.07 15:20
|buy limit
|274
|0.04
|1.5357
|0.0000
|1.5397
|880
|2008.03.07 15:25
|modify
|274
|0.04
|1.5377
|0.0000
|1.5417
|881
|2008.03.07 15:32
|buy
|274
|0.04
|1.5377
|0.0000
|1.5417
|882
|2008.03.07 15:32
|modify
|273
|0.03
|1.5437
|0.0000
|1.5417
|883
|2008.03.07 16:12
|buy limit
|275
|0.06
|1.5317
|0.0000
|1.5357
|884
|2008.03.07 16:13
|modify
|275
|0.06
|1.5337
|0.0000
|1.5377
|885
|2008.03.07 16:30
|buy
|275
|0.06
|1.5337
|0.0000
|1.5377
|886
|2008.03.07 16:30
|modify
|273
|0.03
|1.5437
|0.0000
|1.5377
|887
|2008.03.07 16:30
|modify
|274
|0.04
|1.5377
|0.0000
|1.5377
|888
|2008.03.07 17:10
|buy limit
|276
|0.08
|1.5317
|0.0000
|1.5357
|889
|2008.03.09 23:24
|t/p
|273
|0.03
|1.5377
|0.0000
|1.5377
|-18.00
|6806.54
|890
|2008.03.09 23:24
|t/p
|274
|0.04
|1.5377
|0.0000
|1.5377
|0.00
|6806.54
|891
|2008.03.09 23:24
|t/p
|275
|0.06
|1.5377
|0.0000
|1.5377
|24.00
|6830.54
|892
|2008.03.09 23:24
|delete
|276
|0.08
|1.5317
|0.0000
|1.5357
|893
|2008.03.09 23:24
|buy stop
|277
|0.03
|1.5387
|0.0000
|1.5427
|894
|2008.03.09 23:24
|buy limit
|278
|0.03
|1.5357
|0.0000
|1.5397
|895
|2008.03.09 23:32
|buy
|277
|0.03
|1.5387
|0.0000
|1.5427
|896
|2008.03.09 23:32
|delete
|278
|0.03
|1.5357
|0.0000
|1.5397
|897
|2008.03.10 00:12
|buy limit
|279
|0.04
|1.5368
|0.0000
|1.5406
|898
|2008.03.10 07:31
|buy
|279
|0.04
|1.5368
|0.0000
|1.5406
|899
|2008.03.10 07:31
|modify
|277
|0.03
|1.5387
|0.0000
|1.5406
|900
|2008.03.10 08:11
|buy limit
|280
|0.06
|1.5348
|0.0000
|1.5388
|901
|2008.03.10 12:48
|buy
|280
|0.06
|1.5348
|0.0000
|1.5388
|902
|2008.03.10 12:48
|modify
|277
|0.03
|1.5387
|0.0000
|1.5388
|903
|2008.03.10 12:48
|modify
|279
|0.04
|1.5368
|0.0000
|1.5388
|904
|2008.03.10 13:30
|buy limit
|281
|0.08
|1.5328
|0.0000
|1.5368
|905
|2008.03.10 13:31
|buy
|281
|0.08
|1.5328
|0.0000
|1.5368
|906
|2008.03.10 13:31
|modify
|277
|0.03
|1.5387
|0.0000
|1.5368
|907
|2008.03.10 13:31
|modify
|279
|0.04
|1.5368
|0.0000
|1.5368
|908
|2008.03.10 13:31
|modify
|280
|0.06
|1.5348
|0.0000
|1.5368
|909
|2008.03.10 14:11
|buy limit
|282
|0.11
|1.5288
|0.0000
|1.5368
|910
|2008.03.10 16:09
|t/p
|277
|0.03
|1.5368
|0.0000
|1.5368
|-5.46
|6825.07
|911
|2008.03.10 16:09
|t/p
|279
|0.04
|1.5368
|0.0000
|1.5368
|0.00
|6825.07
|912
|2008.03.10 16:09
|t/p
|280
|0.06
|1.5368
|0.0000
|1.5368
|12.00
|6837.07
|913
|2008.03.10 16:09
|t/p
|281
|0.08
|1.5368
|0.0000
|1.5368
|32.00
|6869.07
|914
|2008.03.10 16:09
|delete
|282
|0.11
|1.5288
|0.0000
|1.5368
|915
|2008.03.10 16:09
|buy stop
|283
|0.03
|1.5387
|0.0000
|1.5427
|916
|2008.03.10 16:09
|buy limit
|284
|0.03
|1.5357
|0.0000
|1.5397
|917
|2008.03.10 17:14
|buy
|284
|0.03
|1.5357
|0.0000
|1.5397
|918
|2008.03.10 17:14
|delete
|283
|0.03
|1.5387
|0.0000
|1.5427
|919
|2008.03.10 17:54
|buy limit
|285
|0.04
|1.5337
|0.0000
|1.5377
|920
|2008.03.10 18:08
|buy
|285
|0.04
|1.5337
|0.0000
|1.5377
|921
|2008.03.10 18:08
|modify
|284
|0.03
|1.5357
|0.0000
|1.5377
|922
|2008.03.10 18:48
|buy limit
|286
|0.06
|1.5317
|0.0000
|1.5357
|923
|2008.03.11 10:08
|t/p
|284
|0.03
|1.5377
|0.0000
|1.5377
|6.24
|6875.31
|924
|2008.03.11 10:08
|t/p
|285
|0.04
|1.5377
|0.0000
|1.5377
|16.32
|6891.63
|925
|2008.03.11 10:08
|delete
|286
|0.06
|1.5317
|0.0000
|1.5357
|926
|2008.03.11 10:08
|buy stop
|287
|0.03
|1.5387
|0.0000
|1.5427
|927
|2008.03.11 10:08
|buy limit
|288
|0.03
|1.5377
|0.0000
|1.5417
|928
|2008.03.11 10:09
|buy
|287
|0.03
|1.5387
|0.0000
|1.5427
|929
|2008.03.11 10:09
|delete
|288
|0.03
|1.5377
|0.0000
|1.5417
|930
|2008.03.11 10:49
|buy limit
|289
|0.04
|1.5367
|0.0000
|1.5407
|931
|2008.03.11 11:07
|t/p
|287
|0.03
|1.5427
|0.0000
|1.5427
|12.00
|6903.63
|932
|2008.03.11 11:07
|delete
|289
|0.04
|1.5367
|0.0000
|1.5407
|933
|2008.03.11 11:07
|buy stop
|290
|0.03
|1.5447
|0.0000
|1.5487
|934
|2008.03.11 11:07
|buy limit
|291
|0.03
|1.5417
|0.0000
|1.5457
|935
|2008.03.11 11:14
|buy
|290
|0.03
|1.5447
|0.0000
|1.5487
|936
|2008.03.11 11:14
|delete
|291
|0.03
|1.5417
|0.0000
|1.5457
|937
|2008.03.11 11:48
|t/p
|290
|0.03
|1.5487
|0.0000
|1.5487
|12.00
|6915.63
|938
|2008.03.11 11:48
|buy stop
|292
|0.03
|1.5505
|0.0000
|1.5547
|939
|2008.03.11 11:48
|buy limit
|293
|0.03
|1.5474
|0.0000
|1.5516
|940
|2008.03.11 12:14
|buy
|293
|0.03
|1.5474
|0.0000
|1.5516
|941
|2008.03.11 12:14
|delete
|292
|0.03
|1.5505
|0.0000
|1.5547
|942
|2008.03.11 12:54
|buy limit
|294
|0.04
|1.5453
|0.0000
|1.5495
|943
|2008.03.11 13:32
|buy
|294
|0.04
|1.5453
|0.0000
|1.5495
|944
|2008.03.11 13:32
|modify
|293
|0.03
|1.5474
|0.0000
|1.5495
|945
|2008.03.11 14:12
|buy limit
|295
|0.06
|1.5348
|0.0000
|1.5390
|946
|2008.03.11 14:13
|modify
|295
|0.06
|1.5369
|0.0000
|1.5411
|947
|2008.03.11 14:48
|buy
|295
|0.06
|1.5369
|0.0000
|1.5411
|948
|2008.03.11 14:48
|modify
|293
|0.03
|1.5474
|0.0000
|1.5411
|949
|2008.03.11 14:48
|modify
|294
|0.04
|1.5453
|0.0000
|1.5411
|950
|2008.03.11 15:30
|buy limit
|296
|0.08
|1.5285
|0.0000
|1.5327
|951
|2008.03.11 15:30
|modify
|296
|0.08
|1.5306
|0.0000
|1.5348
|952
|2008.03.11 15:43
|buy
|296
|0.08
|1.5306
|0.0000
|1.5348
|953
|2008.03.11 15:43
|modify
|293
|0.03
|1.5474
|0.0000
|1.5348
|954
|2008.03.11 15:43
|modify
|294
|0.04
|1.5453
|0.0000
|1.5348
|955
|2008.03.11 15:43
|modify
|295
|0.06
|1.5369
|0.0000
|1.5348
|956
|2008.03.11 16:23
|buy limit
|297
|0.11
|1.5264
|0.0000
|1.5349
|957
|2008.03.11 17:32
|t/p
|293
|0.03
|1.5348
|0.0000
|1.5348
|-37.80
|6877.83
|958
|2008.03.11 17:32
|t/p
|294
|0.04
|1.5348
|0.0000
|1.5348
|-42.00
|6835.83
|959
|2008.03.11 17:32
|t/p
|295
|0.06
|1.5348
|0.0000
|1.5348
|-12.60
|6823.23
|960
|2008.03.11 17:32
|t/p
|296
|0.08
|1.5348
|0.0000
|1.5348
|33.60
|6856.83
|961
|2008.03.11 17:32
|delete
|297
|0.11
|1.5264
|0.0000
|1.5349
|962
|2008.03.11 17:32
|buy stop
|298
|0.03
|1.5358
|0.0000
|1.5400
|963
|2008.03.11 17:32
|buy limit
|299
|0.03
|1.5327
|0.0000
|1.5369
|964
|2008.03.11 17:55
|sell limit
|300
|0.03
|1.5346
|0.0000
|1.5304
|965
|2008.03.11 17:55
|sell stop
|301
|0.03
|1.5325
|0.0000
|1.5283
|966
|2008.03.11 18:49
|buy
|299
|0.03
|1.5327
|0.0000
|1.5369
|967
|2008.03.11 18:49
|sell
|301
|0.03
|1.5325
|0.0000
|1.5283
|968
|2008.03.11 18:49
|delete
|298
|0.03
|1.5358
|0.0000
|1.5400
|969
|2008.03.11 18:49
|delete
|300
|0.03
|1.5346
|0.0000
|1.5304
|970
|2008.03.11 19:30
|buy limit
|302
|0.04
|1.5306
|0.0000
|1.5348
|971
|2008.03.11 19:30
|sell limit
|303
|0.04
|1.5346
|0.0000
|1.5304
|972
|2008.03.12 01:18
|sell
|303
|0.04
|1.5346
|0.0000
|1.5304
|973
|2008.03.12 01:18
|modify
|301
|0.03
|1.5325
|0.0000
|1.5304
|974
|2008.03.12 02:00
|sell limit
|304
|0.06
|1.5367
|0.0000
|1.5325
|975
|2008.03.12 05:38
|sell
|304
|0.06
|1.5367
|0.0000
|1.5325
|976
|2008.03.12 05:38
|modify
|301
|0.03
|1.5325
|0.0000
|1.5325
|977
|2008.03.12 05:39
|modify
|303
|0.04
|1.5346
|0.0000
|1.5325
|978
|2008.03.12 05:39
|t/p
|299
|0.03
|1.5369
|0.0000
|1.5369
|12.84
|6869.66
|979
|2008.03.12 06:18
|sell limit
|305
|0.08
|1.5389
|0.0000
|1.5345
|980
|2008.03.12 10:43
|sell
|305
|0.08
|1.5389
|0.0000
|1.5345
|981
|2008.03.12 10:43
|modify
|301
|0.03
|1.5325
|0.0000
|1.5345
|982
|2008.03.12 10:43
|modify
|303
|0.04
|1.5346
|0.0000
|1.5345
|983
|2008.03.12 10:43
|modify
|304
|0.06
|1.5367
|0.0000
|1.5345
|984
|2008.03.12 11:23
|sell limit
|306
|0.11
|1.5527
|0.0000
|1.5435
|985
|2008.03.12 11:25
|modify
|306
|0.11
|1.5481
|0.0000
|1.5389
|986
|2008.03.12 13:09
|sell
|306
|0.11
|1.5481
|0.0000
|1.5389
|987
|2008.03.12 13:09
|modify
|301
|0.03
|1.5325
|0.0000
|1.5389
|988
|2008.03.12 13:09
|modify
|303
|0.04
|1.5346
|0.0000
|1.5389
|989
|2008.03.12 13:09
|modify
|304
|0.06
|1.5367
|0.0000
|1.5389
|990
|2008.03.12 13:09
|modify
|305
|0.08
|1.5389
|0.0000
|1.5389
|991
|2008.03.12 13:50
|sell limit
|307
|0.15
|1.5527
|0.0000
|1.5435
|992
|2008.03.12 20:08
|sell
|307
|0.15
|1.5527
|0.0000
|1.5435
|993
|2008.03.12 20:08
|modify
|301
|0.03
|1.5325
|0.0000
|1.5435
|994
|2008.03.12 20:08
|modify
|303
|0.04
|1.5346
|0.0000
|1.5435
|995
|2008.03.12 20:08
|modify
|304
|0.06
|1.5367
|0.0000
|1.5435
|996
|2008.03.12 20:09
|modify
|305
|0.08
|1.5389
|0.0000
|1.5435
|997
|2008.03.12 20:09
|modify
|306
|0.11
|1.5481
|0.0000
|1.5435
|998
|2008.03.12 20:48
|sell limit
|308
|0.21
|1.5619
|0.0000
|1.5526
|999
|2008.03.12 20:56
|modify
|308
|0.21
|1.5573
|0.0000
|1.5480
|1000
|2008.03.13 04:14
|sell
|308
|0.21
|1.5573
|0.0000
|1.5480
|1001
|2008.03.13 04:14
|modify
|301
|0.03
|1.5325
|0.0000
|1.5480
|1002
|2008.03.13 04:14
|modify
|303
|0.04
|1.5346
|0.0000
|1.5480
|1003
|2008.03.13 04:14
|modify
|304
|0.06
|1.5367
|0.0000
|1.5480
|1004
|2008.03.13 04:14
|modify
|305
|0.08
|1.5389
|0.0000
|1.5480
|1005
|2008.03.13 04:14
|modify
|306
|0.11
|1.5481
|0.0000
|1.5480
|1006
|2008.03.13 04:14
|modify
|307
|0.15
|1.5527
|0.0000
|1.5480
|1007
|2008.03.13 04:54
|sell limit
|309
|0.29
|1.5619
|0.0000
|1.5526
|1008
|2008.03.13 10:19
|sell
|309
|0.29
|1.5619
|0.0000
|1.5526
|1009
|2008.03.13 10:19
|modify
|301
|0.03
|1.5325
|0.0000
|1.5526
|1010
|2008.03.13 10:19
|modify
|303
|0.04
|1.5346
|0.0000
|1.5526
|1011
|2008.03.13 10:19
|modify
|304
|0.06
|1.5367
|0.0000
|1.5526
|1012
|2008.03.13 10:19
|modify
|305
|0.08
|1.5389
|0.0000
|1.5526
|1013
|2008.03.13 10:19
|modify
|306
|0.11
|1.5481
|0.0000
|1.5526
|1014
|2008.03.13 10:19
|modify
|307
|0.15
|1.5527
|0.0000
|1.5526
|1015
|2008.03.13 10:19
|modify
|308
|0.21
|1.5573
|0.0000
|1.5526
|1016
|2008.03.13 11:00
|sell limit
|310
|0.41
|1.5715
|0.0000
|1.5523
|1017
|2008.03.16 23:00
|sell
|310
|0.41
|1.5715
|0.0000
|1.5523
|1018
|2008.03.16 23:00
|modify
|301
|0.03
|1.5325
|0.0000
|1.5523
|1019
|2008.03.16 23:00
|modify
|303
|0.04
|1.5346
|0.0000
|1.5523
|1020
|2008.03.16 23:00
|modify
|304
|0.06
|1.5367
|0.0000
|1.5523
|1021
|2008.03.16 23:00
|modify
|305
|0.08
|1.5389
|0.0000
|1.5523
|1022
|2008.03.16 23:00
|modify
|306
|0.11
|1.5481
|0.0000
|1.5523
|1023
|2008.03.16 23:00
|modify
|307
|0.15
|1.5527
|0.0000
|1.5523
|1024
|2008.03.16 23:00
|modify
|308
|0.21
|1.5573
|0.0000
|1.5523
|1025
|2008.03.16 23:00
|modify
|309
|0.29
|1.5619
|0.0000
|1.5523
|1026
|2008.03.16 23:40
|sell limit
|311
|0.57
|1.5811
|0.0000
|1.5619
|1027
|2008.03.17 02:13
|sell
|311
|0.57
|1.5811
|0.0000
|1.5619
|1028
|2008.03.17 02:13
|modify
|301
|0.03
|1.5325
|0.0000
|1.5619
|1029
|2008.03.17 02:13
|modify
|303
|0.04
|1.5346
|0.0000
|1.5619
|1030
|2008.03.17 02:13
|modify
|304
|0.06
|1.5367
|0.0000
|1.5619
|1031
|2008.03.17 02:13
|modify
|305
|0.08
|1.5389
|0.0000
|1.5619
|1032
|2008.03.17 02:13
|modify
|306
|0.11
|1.5481
|0.0000
|1.5619
|1033
|2008.03.17 02:14
|modify
|307
|0.15
|1.5527
|0.0000
|1.5619
|1034
|2008.03.17 02:14
|modify
|308
|0.21
|1.5573
|0.0000
|1.5619
|1035
|2008.03.17 02:14
|modify
|309
|0.29
|1.5619
|0.0000
|1.5619
|1036
|2008.03.17 02:14
|modify
|310
|0.41
|1.5715
|0.0000
|1.5619
|1037
|2008.03.17 02:15
|close
|301
|0.03
|1.5825
|0.0000
|1.5619
|-152.12
|6717.54
|1038
|2008.03.17 02:15
|close
|303
|0.04
|1.5825
|0.0000
|1.5619
|-193.96
|6523.58
|1039
|2008.03.17 02:15
|close
|305
|0.08
|1.5825
|0.0000
|1.5619
|-353.52
|6170.06
|1040
|2008.03.17 02:15
|close
|307
|0.15
|1.5825
|0.0000
|1.5619
|-455.85
|5714.21
|1041
|2008.03.17 02:15
|close
|309
|0.29
|1.5825
|0.0000
|1.5619
|-604.24
|5109.97
|1042
|2008.03.17 02:15
|close
|311
|0.57
|1.5825
|0.0000
|1.5619
|-79.80
|5030.17
|1043
|2008.03.17 02:15
|sell limit
|312
|0.57
|1.5907
|0.0000
|1.5715
|1044
|2008.03.17 02:15
|modify
|312
|0.57
|1.5859
|0.0000
|1.5763
|1045
|2008.03.17 03:13
|sell
|312
|0.57
|1.5859
|0.0000
|1.5763
|1046
|2008.03.17 03:13
|modify
|304
|0.06
|1.5367
|0.0000
|1.5763
|1047
|2008.03.17 03:13
|modify
|306
|0.11
|1.5481
|0.0000
|1.5763
|1048
|2008.03.17 03:13
|modify
|308
|0.21
|1.5573
|0.0000
|1.5763
|1049
|2008.03.17 03:13
|modify
|310
|0.41
|1.5715
|0.0000
|1.5763
|1050
|2008.03.17 03:19
|close
|304
|0.06
|1.5905
|0.0000
|1.5763
|-326.34
|4703.83
|1051
|2008.03.17 03:19
|close
|308
|0.21
|1.5905
|0.0000
|1.5763
|-702.16
|4001.67
|1052
|2008.03.17 03:19
|close
|312
|0.57
|1.5905
|0.0000
|1.5763
|-262.20
|3739.47
|1053
|2008.03.17 03:19
|sell limit
|313
|0.57
|1.5955
|0.0000
|1.5858
|1054
|2008.03.17 08:48
|t/p
|306
|0.11
|1.5763
|0.0000
|1.5763
|-316.69
|3422.78
|1055
|2008.03.17 08:48
|t/p
|310
|0.41
|1.5763
|0.0000
|1.5763
|-201.64
|3221.14
|1056
|2008.04.16 11:48
|sell
|313
|0.57
|1.5955
|0.0000
|1.5858
|1057
|2008.04.17 13:48
|t/p
|313
|0.57
|1.5858
|0.0000
|1.5858
|532.72
|3753.86
|1058
|2008.05.08 03:48
|buy
|302
|0.04
|1.5306
|0.0000
|1.5348
|1059
|2008.05.08 08:49
|t/p
|302
|0.04
|1.5348
|0.0000
|1.5348
|16.80
|3770.66