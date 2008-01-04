Strategy Tester Report
Blessing 2 v4.3
Activtrades-Demo (Build 220)

SymboleEURUSD (Euro vs US Dollar)
Periode4 Heures (H4) 2008.01.01 20:00 - 2008.11.20 20:00 (2008.01.01 - 2008.11.21)
ModeleChaque tick (la méthode la plus précise, basée sur tous les moindres relevés disponibles)
ParametresInitialAccountSet="Enter your initial account balance in USD"; InitialAccount=5000; TradeCommentset="Enter whatever you like (i.e.: USDCAD Blessing)"; TradeComment="Blessing"; NumberPortionSet="Portion of Account you want to trade (1-10)"; NumberPortionSet2="Works with Money Management and Equity Protection"; Portion=1; AccountProtect="Will protect account portion from excessive negative P/L"; UseEquityProtection=true; FloatPercent=50; BrokerDecimalSet="1 for 4 decimal, 10 for 5 decimal broker"; BrokerDecimal=1; MoneyManagementSet="Set true for MM and false for manual lots"; UseMM=true; LotAdjustmentSet="Works only with MM enabled. (.01 - 5.0)"; LAF=1; AccountTypeSet="Enter 1 for standard or 10 for micro account"; AccountTypeSet2="Works only with MM Enabled"; Accounttype=1; ManuallotSet="Lots used if MM is off"; lot=0.01; LotHedgeSet="Hedge Multiplier. Adjust by +/-.01 intervals "; Multiplier=1.4; AutoParametersSet="Autocalculates the Grid based on Average True Range"; AutoCal=true; AutoGridAdjust="Widens/squishes grid (.5 - 3.0). Used with AutoCal"; GAF=1; GridSet="Default Grid size in Pips"; GridSet1=25; TP_Set1=50; GridSet2=50; TP_Set2=100; GridSet3=100; TP_Set3=200; TimeGridSet="Default grid set time in seconds"; TimeGrid=2400; MarketConditionSet="Set MC to 2 for Ranging Market"; MC=2; MovingAverageSet="Changes MC for correct trend (up/down)"; MCbyMA=true; FineTuneMASet="Changes period MA Indicator (5 thru 140)"; MA_Period=25; MaxLevelSet="Default of 4 on each level, change sparingly"; Set1Count=4; Set2Count=4; MaxLevel=99; BELevel=12; Slippageset="Slippage Tolerance for closing"; slippage=5;
Bars en test2442Ticks modelés3320922Qualité du modelage53.79%
Erreurs des graphiques désaccordés0
Dépot initial5000.00
Profit total net-1229.34Profit brut3297.86Perte brute-4527.19
Facteur de profit0.73Rémunération espérée-6.95
Chute absolue2522.46Chute maximal (%)4440.48 (64.19%)Enfoncement relatif64.19% (4440.48)
Total des Trades177Positions SHORT (vente) gagnées %16 (18.75%)Positions LONG (achat) gagnées %161 (80.75%)
Profits des Trades (% du total) 133 (75.14%)Pertes des Trades (% du total) 44 (24.86%)
Le plus largegains par Trade607.03pertes par Trade-702.16
Average (moyenne)gains par Trade24.80pertes par Trade-102.89
Maximumgains consecutifs (profit en $)32 (351.84)pertes consecutives (perte en $)11 (-3648.52)
MaximalGains consecutifs (coups gagnants)939.35 (4)Pertes consecutives (coups perdants)-3648.52 (11)
Average (moyenne)gains consecutifs8Pertes consecutives3
Graph
#Date exécutionTransactionOrdreVolumePrixS/L (Stop/Perte)T/P (Prendre/profit)ProfitBalance
12008.01.01 20:00sell stop10.021.45750.00001.4539
22008.01.01 20:58sell limit20.021.46110.00001.4575
32008.01.01 21:28buy stop30.021.46230.00001.4659
42008.01.01 21:30buy limit40.021.45950.00001.4631
52008.01.01 21:58sell20.021.46110.00001.4575
62008.01.01 21:58delete10.021.45750.00001.4539
72008.01.01 21:58delete30.021.46230.00001.4659
82008.01.01 22:00delete40.021.45950.00001.4631
92008.01.01 22:39sell limit50.031.46290.00001.4593
102008.01.02 05:43sell50.031.46290.00001.4593
112008.01.02 05:43modify20.021.46110.00001.4593
122008.01.02 06:23sell limit60.041.46650.00001.4629
132008.01.02 07:45sell60.041.46650.00001.4629
142008.01.02 07:45modify20.021.46110.00001.4629
152008.01.02 07:46modify50.031.46290.00001.4629
162008.01.02 08:26sell limit70.061.46830.00001.4647
172008.01.02 12:13sell70.061.46830.00001.4647
182008.01.02 12:13modify20.021.46110.00001.4647
192008.01.02 12:13modify50.031.46290.00001.4647
202008.01.02 12:13modify60.041.46650.00001.4647
212008.01.02 12:53sell limit80.081.47210.00001.4645
222008.01.02 15:49t/p20.021.46470.00001.4647-7.444992.56
232008.01.02 15:49t/p50.031.46470.00001.4647-5.404987.16
242008.01.02 15:49t/p60.041.46470.00001.46477.204994.36
252008.01.02 15:49t/p70.061.46470.00001.464721.605015.96
262008.01.02 15:49delete80.081.47210.00001.4645
272008.01.02 15:49buy stop90.021.46560.00001.4694
282008.01.02 15:49buy limit100.021.46270.00001.4665
292008.01.02 15:57buy90.021.46560.00001.4694
302008.01.02 15:57delete100.021.46270.00001.4665
312008.01.02 16:08t/p90.021.46940.00001.46947.605023.56
322008.01.02 16:08buy stop110.021.47130.00001.4751
332008.01.02 16:08buy limit120.021.46840.00001.4722
342008.01.02 16:43buy110.021.47130.00001.4751
352008.01.02 16:43delete120.021.46840.00001.4722
362008.01.02 17:23buy limit130.031.46940.00001.4732
372008.01.03 09:48buy130.031.46940.00001.4732
382008.01.03 09:48modify110.021.47130.00001.4732
392008.01.03 10:30buy limit140.041.46750.00001.4713
402008.01.03 11:18t/p110.021.47320.00001.47324.275027.84
412008.01.03 11:18t/p130.031.47320.00001.473211.405039.24
422008.01.03 11:18delete140.041.46750.00001.4713
432008.01.03 11:18buy stop150.021.47510.00001.4789
442008.01.03 11:18buy limit160.021.47220.00001.4760
452008.01.03 11:43buy150.021.47510.00001.4789
462008.01.03 11:43delete160.021.47220.00001.4760
472008.01.03 12:23buy limit170.031.47310.00001.4771
482008.01.03 14:18buy170.031.47310.00001.4771
492008.01.03 14:18modify150.021.47510.00001.4771
502008.01.03 15:00buy limit180.041.46910.00001.4731
512008.01.03 15:13modify180.041.47110.00001.4751
522008.01.03 16:19buy180.041.47110.00001.4751
532008.01.03 16:19modify150.021.47510.00001.4751
542008.01.03 16:19modify170.031.47310.00001.4751
552008.01.03 17:00buy limit190.061.46910.00001.4731
562008.01.03 19:14t/p150.021.47510.00001.47510.005039.24
572008.01.03 19:14t/p170.031.47510.00001.47516.005045.24
582008.01.03 19:14t/p180.041.47510.00001.475116.005061.24
592008.01.03 19:14delete190.061.46910.00001.4731
602008.01.03 19:14buy stop200.021.47670.00001.4807
612008.01.03 19:14buy limit210.021.47370.00001.4777
622008.01.03 23:49buy210.021.47370.00001.4777
632008.01.03 23:49delete200.021.47670.00001.4807
642008.01.04 00:30buy limit220.031.47180.00001.4756
652008.01.04 08:43buy220.031.47180.00001.4756
662008.01.04 08:43modify210.021.47370.00001.4756
672008.01.04 09:23buy limit230.041.46980.00001.4738
682008.01.04 11:49buy230.041.46980.00001.4738
692008.01.04 11:49modify210.021.47370.00001.4738
702008.01.04 11:49modify220.031.47180.00001.4738
712008.01.04 12:30buy limit240.061.46780.00001.4718
722008.01.04 14:30t/p210.021.47380.00001.47380.365061.60
732008.01.04 14:30t/p220.031.47380.00001.47386.005067.60
742008.01.04 14:30t/p230.041.47380.00001.473816.005083.60
752008.01.04 14:30delete240.061.46780.00001.4718
762008.01.04 14:30buy stop250.021.47470.00001.4787
772008.01.04 14:30buy limit260.021.47170.00001.4757
782008.01.04 14:33buy250.021.47470.00001.4787
792008.01.04 14:33delete260.021.47170.00001.4757
802008.01.04 14:43t/p250.021.47870.00001.47878.005091.60
812008.01.04 14:43buy stop270.021.48070.00001.4847
822008.01.04 14:43buy limit280.021.47770.00001.4817
832008.01.04 14:48buy270.021.48070.00001.4847
842008.01.04 14:48delete280.021.47770.00001.4817
852008.01.04 15:30buy limit290.031.47870.00001.4827
862008.01.04 15:48buy290.031.47870.00001.4827
872008.01.04 15:48modify270.021.48070.00001.4827
882008.01.04 16:30buy limit300.041.47470.00001.4787
892008.01.04 16:48modify300.041.47670.00001.4807
902008.01.04 18:15buy300.041.47670.00001.4807
912008.01.04 18:15modify270.021.48070.00001.4807
922008.01.04 18:15modify290.031.47870.00001.4807
932008.01.04 18:55buy limit310.061.47470.00001.4787
942008.01.04 22:14buy310.061.47470.00001.4787
952008.01.04 22:14modify270.021.48070.00001.4787
962008.01.04 22:14modify290.031.47870.00001.4787
972008.01.04 22:15modify300.041.47670.00001.4787
982008.01.04 22:54buy limit320.081.47070.00001.4788
992008.01.07 03:48buy320.081.47070.00001.4788
1002008.01.07 04:30buy limit330.111.46690.00001.4745
1012008.01.07 08:49buy330.111.46690.00001.4745
1022008.01.07 08:49modify270.021.48070.00001.4745
1032008.01.07 08:49modify290.031.47870.00001.4745
1042008.01.07 08:49modify300.041.47670.00001.4745
1052008.01.07 08:49modify310.061.47470.00001.4745
1062008.01.07 08:50modify320.081.47070.00001.4745
1072008.01.07 09:30buy limit340.151.46310.00001.4708
1082008.01.10 15:48t/p270.021.47450.00001.4745-11.455080.14
1092008.01.10 15:48t/p290.031.47450.00001.4745-11.185068.97
1102008.01.10 15:48t/p300.041.47450.00001.4745-6.905062.06
1112008.01.10 15:48t/p310.061.47450.00001.47451.645063.71
1122008.01.10 15:48t/p320.081.47450.00001.474533.565097.27
1132008.01.10 15:48t/p330.111.47450.00001.474587.945185.21
1142008.01.10 15:48delete340.151.46310.00001.4708
1152008.01.10 15:48buy stop350.021.47670.00001.4803
1162008.01.10 15:49buy limit360.021.47390.00001.4775
1172008.01.10 15:55buy360.021.47390.00001.4775
1182008.01.10 15:55delete350.021.47670.00001.4803
1192008.01.10 16:35buy limit370.031.47210.00001.4757
1202008.01.10 18:14t/p360.021.47750.00001.47757.205192.41
1212008.01.10 18:14delete370.031.47210.00001.4757
1222008.01.10 18:14buy stop380.021.47850.00001.4821
1232008.01.10 18:14buy limit390.021.47570.00001.4793
1242008.01.10 18:16buy380.021.47850.00001.4821
1252008.01.10 18:16delete390.021.47570.00001.4793
1262008.01.10 18:56buy limit400.031.47670.00001.4803
1272008.01.11 10:06buy400.031.47670.00001.4803
1282008.01.11 10:06modify380.021.47850.00001.4803
1292008.01.11 10:46buy limit410.041.47490.00001.4785
1302008.01.11 14:02t/p380.021.48030.00001.48033.765196.17
1312008.01.11 14:02t/p400.031.48030.00001.480310.805206.97
1322008.01.11 14:02delete410.041.47490.00001.4785
1332008.01.11 14:02buy stop420.021.48210.00001.4857
1342008.01.11 14:02buy limit430.021.47930.00001.4829
1352008.01.11 14:13buy430.021.47930.00001.4829
1362008.01.11 14:13delete420.021.48210.00001.4857
1372008.01.11 14:53buy limit440.031.47750.00001.4811
1382008.01.11 21:14buy440.031.47750.00001.4811
1392008.01.11 21:14modify430.021.47930.00001.4811
1402008.01.11 21:54buy limit450.041.47570.00001.4793
1412008.01.14 00:14t/p430.021.48110.00001.48113.765210.73
1422008.01.14 00:14t/p440.031.48110.00001.481111.045221.76
1432008.01.14 00:14delete450.041.47570.00001.4793
1442008.01.14 00:14buy stop460.021.48230.00001.4855
1452008.01.14 00:14buy limit470.021.47970.00001.4829
1462008.01.14 04:36buy470.021.47970.00001.4829
1472008.01.14 04:36delete460.021.48230.00001.4855
1482008.01.14 05:16buy limit480.031.47800.00001.4814
1492008.01.14 07:09t/p470.021.48290.00001.48296.405228.16
1502008.01.14 07:09delete480.031.47800.00001.4814
1512008.01.14 07:09buy stop490.021.48480.00001.4882
1522008.01.14 07:09buy limit500.021.48210.00001.4855
1532008.01.14 07:13buy490.021.48480.00001.4882
1542008.01.14 07:13delete500.021.48210.00001.4855
1552008.01.14 07:54buy limit510.031.48310.00001.4865
1562008.01.14 10:09t/p490.021.48820.00001.48826.805234.96
1572008.01.14 10:09delete510.031.48310.00001.4865
1582008.01.14 10:09buy stop520.021.48990.00001.4933
1592008.01.14 10:09buy limit530.021.48720.00001.4906
1602008.01.14 10:19buy520.021.48990.00001.4933
1612008.01.14 10:19delete530.021.48720.00001.4906
1622008.01.14 11:00buy limit540.031.48820.00001.4916
1632008.01.14 13:32buy540.031.48820.00001.4916
1642008.01.14 13:32modify520.021.48990.00001.4916
1652008.01.14 14:12buy limit550.041.48640.00001.4900
1662008.01.15 00:01buy550.041.48640.00001.4900
1672008.01.15 00:01modify520.021.48990.00001.4900
1682008.01.15 00:01modify540.031.48820.00001.4900
1692008.01.15 00:41buy limit560.061.48470.00001.4881
1702008.01.15 09:19buy560.061.48470.00001.4881
1712008.01.15 09:19modify520.021.48990.00001.4881
1722008.01.15 09:19modify540.031.48820.00001.4881
1732008.01.15 09:20modify550.041.48640.00001.4881
1742008.01.15 10:00buy limit570.081.48130.00001.4882
1752008.01.15 14:13t/p520.021.48810.00001.4881-3.445231.52
1762008.01.15 14:13t/p540.031.48810.00001.4881-0.065231.46
1772008.01.15 14:13t/p550.041.48810.00001.48816.805238.26
1782008.01.15 14:13t/p560.061.48810.00001.488120.405258.66
1792008.01.15 14:13delete570.081.48130.00001.4882
1802008.01.15 14:13buy stop580.021.48990.00001.4933
1812008.01.15 14:13buy limit590.021.48720.00001.4906
1822008.01.15 14:32buy580.021.48990.00001.4933
1832008.01.15 14:32delete590.021.48720.00001.4906
1842008.01.15 15:12buy limit600.031.48810.00001.4917
1852008.01.15 16:15buy600.031.48810.00001.4917
1862008.01.15 16:15modify580.021.48990.00001.4917
1872008.01.15 16:55buy limit610.041.48450.00001.4881
1882008.01.15 17:17buy610.041.48450.00001.4881
1892008.01.15 17:17modify580.021.48990.00001.4881
1902008.01.15 17:18modify600.031.48810.00001.4881
1912008.01.15 18:00buy limit620.061.48270.00001.4863
1922008.01.15 20:15buy620.061.48270.00001.4863
1932008.01.15 20:15modify580.021.48990.00001.4863
1942008.01.15 20:15modify600.031.48810.00001.4863
1952008.01.15 20:15modify610.041.48450.00001.4863
1962008.01.15 20:55buy limit630.081.47910.00001.4863
1972008.01.15 23:18buy630.081.47910.00001.4863
1982008.01.16 00:00buy limit640.111.47570.00001.4826
1992008.01.16 16:37buy640.111.47570.00001.4826
2002008.01.16 16:37modify580.021.48990.00001.4826
2012008.01.16 16:37modify600.031.48810.00001.4826
2022008.01.16 16:37modify610.041.48450.00001.4826
2032008.01.16 16:37modify620.061.48270.00001.4826
2042008.01.16 16:37modify630.081.47910.00001.4826
2052008.01.16 17:17buy limit650.151.46050.00001.4682
2062008.01.16 17:18buy650.151.46050.00001.4682
2072008.01.16 17:18modify580.021.48990.00001.4682
2082008.01.16 17:18modify600.031.48810.00001.4682
2092008.01.16 17:18modify610.041.48450.00001.4682
2102008.01.16 17:18modify620.061.48270.00001.4682
2112008.01.16 17:18modify630.081.47910.00001.4682
2122008.01.16 17:18modify640.111.47570.00001.4682
2132008.01.16 18:00buy limit660.211.45650.00001.4645
2142008.01.16 19:44t/p580.021.46820.00001.4682-43.245215.42
2152008.01.16 19:44t/p600.031.46820.00001.4682-59.465155.95
2162008.01.16 19:44t/p610.041.46820.00001.4682-64.885091.07
2172008.01.16 19:44t/p620.061.46820.00001.4682-86.535004.54
2182008.01.16 19:44t/p630.081.46820.00001.4682-86.574917.98
2192008.01.16 19:44t/p640.111.46820.00001.4682-82.504835.48
2202008.01.16 19:44t/p650.151.46820.00001.4682115.504950.98
2212008.01.21 01:18buy660.211.45650.00001.4645
2222008.01.22 23:09t/p660.211.46450.00001.4645169.665120.64
2232008.01.22 23:09buy stop670.021.46590.00001.4703
2242008.01.22 23:09buy limit680.021.46270.00001.4671
2252008.01.22 23:14buy670.021.46590.00001.4703
2262008.01.22 23:14delete680.021.46270.00001.4671
2272008.01.22 23:54buy limit690.031.46370.00001.4681
2282008.01.23 00:48buy690.031.46370.00001.4681
2292008.01.23 00:48modify670.021.46590.00001.4681
2302008.01.23 01:30buy limit700.041.46140.00001.4660
2312008.01.23 04:49buy700.041.46140.00001.4660
2322008.01.23 04:49modify670.021.46590.00001.4660
2332008.01.23 04:49modify690.031.46370.00001.4660
2342008.01.23 05:30buy limit710.061.45910.00001.4637
2352008.01.23 09:14buy710.061.45910.00001.4637
2362008.01.23 09:14modify670.021.46590.00001.4637
2372008.01.23 09:14modify690.031.46370.00001.4637
2382008.01.23 09:14modify700.041.46140.00001.4637
2392008.01.23 09:54buy limit720.081.45450.00001.4638
2402008.01.23 12:19buy720.081.45450.00001.4638
2412008.01.23 13:00buy limit730.111.44970.00001.4593
2422008.01.23 22:02t/p670.021.46370.00001.4637-4.245116.39
2432008.01.23 22:02t/p690.031.46370.00001.46370.005116.39
2442008.01.23 22:02t/p700.041.46370.00001.46379.205125.59
2452008.01.23 22:02t/p710.061.46370.00001.463727.605153.19
2462008.01.23 22:02modify730.111.45210.00001.4569
2472008.01.23 22:08t/p720.081.46380.00001.463874.405227.59
2482008.01.23 22:08delete730.111.45210.00001.4569
2492008.01.23 22:08buy stop740.021.46470.00001.4695
2502008.01.23 22:08buy limit750.021.46130.00001.4661
2512008.01.24 01:14buy750.021.46130.00001.4661
2522008.01.24 01:14delete740.021.46470.00001.4695
2532008.01.24 01:55buy limit760.031.45910.00001.4635
2542008.01.24 12:14t/p750.021.46610.00001.46619.605237.19
2552008.01.24 12:14delete760.031.45910.00001.4635
2562008.01.24 12:14buy stop770.021.46810.00001.4727
2572008.01.24 12:14buy limit780.021.46480.00001.4694
2582008.01.24 13:01buy770.021.46810.00001.4727
2592008.01.24 13:01delete780.021.46480.00001.4694
2602008.01.24 13:41buy limit790.031.46580.00001.4704
2612008.01.24 14:14buy790.031.46580.00001.4704
2622008.01.24 14:14modify770.021.46810.00001.4704
2632008.01.24 14:54buy limit800.041.46350.00001.4681
2642008.01.24 15:18t/p770.021.47040.00001.47044.605241.79
2652008.01.24 15:18t/p790.031.47040.00001.470413.805255.59
2662008.01.24 15:18delete800.041.46350.00001.4681
2672008.01.24 15:18buy stop810.021.47270.00001.4773
2682008.01.24 15:18buy limit820.021.46940.00001.4740
2692008.01.24 16:14buy810.021.47270.00001.4773
2702008.01.24 16:14delete820.021.46940.00001.4740
2712008.01.24 16:54buy limit830.031.46810.00001.4727
2722008.01.24 17:04modify830.031.47040.00001.4750
2732008.01.24 20:01t/p810.021.47730.00001.47739.205264.79
2742008.01.24 20:01delete830.031.47040.00001.4750
2752008.01.24 20:01buy stop840.021.47910.00001.4839
2762008.01.24 20:01buy limit850.021.47570.00001.4805
2772008.01.24 20:48buy850.021.47570.00001.4805
2782008.01.24 20:48delete840.021.47910.00001.4839
2792008.01.24 21:30buy limit860.031.47330.00001.4781
2802008.01.25 09:45buy860.031.47330.00001.4781
2812008.01.25 09:45modify850.021.47570.00001.4781
2822008.01.25 10:25buy limit870.041.47090.00001.4757
2832008.01.25 11:48buy870.041.47090.00001.4757
2842008.01.25 11:48modify850.021.47570.00001.4757
2852008.01.25 11:48modify860.031.47330.00001.4757
2862008.01.25 12:30buy limit880.061.46850.00001.4733
2872008.01.25 17:44buy880.061.46850.00001.4733
2882008.01.25 17:44modify850.021.47570.00001.4733
2892008.01.25 17:44modify860.031.47330.00001.4733
2902008.01.25 17:44modify870.041.47090.00001.4733
2912008.01.25 18:24buy limit890.081.46350.00001.4735
2922008.01.28 14:01t/p850.021.47330.00001.4733-4.485260.31
2932008.01.28 14:01t/p860.031.47330.00001.47330.245260.55
2942008.01.28 14:01t/p870.041.47330.00001.47339.925270.46
2952008.01.28 14:01t/p880.061.47330.00001.473329.275299.74
2962008.01.28 14:01delete890.081.46350.00001.4735
2972008.01.28 14:01buy stop900.021.47500.00001.4796
2982008.01.28 14:01buy limit910.021.47170.00001.4763
2992008.01.28 14:13buy900.021.47500.00001.4796
3002008.01.28 14:13delete910.021.47170.00001.4763
3012008.01.28 14:54buy limit920.031.47040.00001.4750
3022008.01.28 14:55modify920.031.47270.00001.4773
3032008.01.28 16:49t/p900.021.47960.00001.47969.205308.94
3042008.01.28 16:49delete920.031.47270.00001.4773
3052008.01.28 16:49buy stop930.021.48150.00001.4863
3062008.01.28 16:49buy limit940.021.47810.00001.4829
3072008.01.28 20:00buy940.021.47810.00001.4829
3082008.01.28 20:00delete930.021.48150.00001.4863
3092008.01.28 20:40buy limit950.031.47570.00001.4805
3102008.01.29 09:13buy950.031.47570.00001.4805
3112008.01.29 09:13modify940.021.47810.00001.4805
3122008.01.29 09:53buy limit960.041.47340.00001.4780
3132008.01.30 11:09t/p940.021.48050.00001.48055.125314.05
3142008.01.30 11:09t/p950.031.48050.00001.480514.645328.69
3152008.01.30 11:09delete960.041.47340.00001.4780
3162008.01.30 11:09buy stop970.021.48190.00001.4865
3172008.01.30 11:09buy limit980.021.47860.00001.4832
3182008.01.30 11:36buy970.021.48190.00001.4865
3192008.01.30 11:36delete980.021.47860.00001.4832
3202008.01.30 12:16buy limit990.031.47710.00001.4819
3212008.01.30 12:42modify990.031.47950.00001.4843
3222008.01.30 14:13buy990.031.47950.00001.4843
3232008.01.30 14:13modify970.021.48190.00001.4843
3242008.01.30 14:53buy limit1000.041.47710.00001.4819
3252008.01.30 15:16buy1000.041.47710.00001.4819
3262008.01.30 15:16modify970.021.48190.00001.4819
3272008.01.30 15:16modify990.031.47950.00001.4819
3282008.01.30 15:56buy limit1010.061.47470.00001.4795
3292008.01.30 20:09t/p970.021.48190.00001.48190.005328.69
3302008.01.30 20:09t/p990.031.48190.00001.48197.205335.89
3312008.01.30 20:09t/p1000.041.48190.00001.481919.205355.09
3322008.01.30 20:09delete1010.061.47470.00001.4795
3332008.01.30 20:09buy stop1020.021.48390.00001.4887
3342008.01.30 20:09buy limit1030.021.48050.00001.4853
3352008.01.30 20:13buy1020.021.48390.00001.4887
3362008.01.30 20:13delete1030.021.48050.00001.4853
3372008.01.30 20:44t/p1020.021.48870.00001.48879.605364.69
3382008.01.30 20:44buy stop1040.021.49110.00001.4959
3392008.01.30 20:44buy limit1050.021.48770.00001.4925
3402008.01.30 21:44buy1050.021.48770.00001.4925
3412008.01.30 21:44delete1040.021.49110.00001.4959
3422008.01.30 22:24buy limit1060.031.48530.00001.4901
3432008.01.30 23:19buy1060.031.48530.00001.4901
3442008.01.30 23:19modify1050.021.48770.00001.4901
3452008.01.31 00:00buy limit1070.041.48290.00001.4877
3462008.01.31 00:44buy1070.041.48290.00001.4877
3472008.01.31 00:44modify1050.021.48770.00001.4877
3482008.01.31 00:44modify1060.031.48530.00001.4877
3492008.01.31 01:25buy limit1080.061.48050.00001.4853
3502008.01.31 06:43t/p1050.021.48770.00001.48770.475365.16
3512008.01.31 06:43t/p1060.031.48770.00001.48777.915373.07
3522008.01.31 06:43t/p1070.041.48770.00001.487719.205392.27
3532008.01.31 06:43delete1080.061.48050.00001.4853
3542008.01.31 06:43buy stop1090.021.48870.00001.4935
3552008.01.31 06:43buy limit1100.021.48530.00001.4901
3562008.01.31 06:49buy1090.021.48870.00001.4935
3572008.01.31 06:49delete1100.021.48530.00001.4901
3582008.01.31 07:30buy limit1110.031.48630.00001.4911
3592008.01.31 08:18buy1110.031.48630.00001.4911
3602008.01.31 08:18modify1090.021.48870.00001.4911
3612008.01.31 09:00buy limit1120.041.48390.00001.4887
3622008.01.31 09:14buy1120.041.48390.00001.4887
3632008.01.31 09:14modify1090.021.48870.00001.4887
3642008.01.31 09:14modify1110.031.48630.00001.4887
3652008.01.31 09:54buy limit1130.061.47910.00001.4839
3662008.01.31 09:56modify1130.061.48150.00001.4863
3672008.01.31 14:31t/p1090.021.48870.00001.48870.005392.27
3682008.01.31 14:31t/p1110.031.48870.00001.48877.205399.47
3692008.01.31 14:31t/p1120.041.48870.00001.488719.205418.67
3702008.01.31 14:31delete1130.061.48150.00001.4863
3712008.01.31 14:31buy stop1140.021.49110.00001.4959
3722008.01.31 14:31buy limit1150.021.48770.00001.4925
3732008.01.31 14:44buy1150.021.48770.00001.4925
3742008.01.31 14:44delete1140.021.49110.00001.4959
3752008.01.31 15:24buy limit1160.031.48050.00001.4853
3762008.01.31 15:44modify1160.031.48290.00001.4877
3772008.01.31 16:43buy1160.031.48290.00001.4877
3782008.01.31 16:43modify1150.021.48770.00001.4877
3792008.01.31 17:23buy limit1170.041.48040.00001.4854
3802008.01.31 20:49t/p1150.021.48770.00001.48770.005418.67
3812008.01.31 20:49t/p1160.031.48770.00001.487714.405433.07
3822008.01.31 20:49delete1170.041.48040.00001.4854
3832008.01.31 20:49buy stop1180.021.49070.00001.4957
3842008.01.31 20:49buy limit1190.021.48720.00001.4922
3852008.01.31 20:56buy1190.021.48720.00001.4922
3862008.01.31 20:56delete1180.021.49070.00001.4957
3872008.01.31 21:36buy limit1200.031.48470.00001.4897
3882008.01.31 23:49buy1200.031.48470.00001.4897
3892008.01.31 23:49modify1190.021.48720.00001.4897
3902008.02.01 00:30buy limit1210.041.48230.00001.4871
3912008.02.01 12:44t/p1190.021.48970.00001.48975.165438.23
3922008.02.01 12:44t/p1200.031.48970.00001.489715.245453.47
3932008.02.01 12:44delete1210.041.48230.00001.4871
3942008.02.01 12:44buy stop1220.021.49110.00001.4959
3952008.02.01 12:44buy limit1230.021.48770.00001.4925
3962008.02.01 14:31buy1220.021.49110.00001.4959
3972008.02.01 14:31delete1230.021.48770.00001.4925
3982008.02.01 15:11buy limit1240.031.48860.00001.4936
3992008.02.01 15:13buy1240.031.48860.00001.4936
4002008.02.01 15:13modify1220.021.49110.00001.4936
4012008.02.01 15:53buy limit1250.041.48110.00001.4861
4022008.02.01 16:12buy1250.041.48110.00001.4861
4032008.02.01 16:12modify1220.021.49110.00001.4861
4042008.02.01 16:12modify1240.031.48860.00001.4861
4052008.02.01 16:52buy limit1260.061.47850.00001.4837
4062008.02.05 09:18buy1260.061.47850.00001.4837
4072008.02.05 09:18modify1220.021.49110.00001.4837
4082008.02.05 09:18modify1240.031.48860.00001.4837
4092008.02.05 09:18modify1250.041.48110.00001.4837
4102008.02.05 10:00buy limit1270.081.47370.00001.4833
4112008.02.05 10:14buy1270.081.47370.00001.4833
4122008.02.05 10:14modify1220.021.49110.00001.4833
4132008.02.05 10:14modify1240.031.48860.00001.4833
4142008.02.05 10:15modify1250.041.48110.00001.4833
4152008.02.05 10:15modify1260.061.47850.00001.4833
4162008.02.05 10:54buy limit1280.111.46410.00001.4738
4172008.02.05 10:55modify1280.111.46890.00001.4786
4182008.02.05 11:14buy1280.111.46890.00001.4786
4192008.02.05 11:14modify1220.021.49110.00001.4786
4202008.02.05 11:14modify1240.031.48860.00001.4786
4212008.02.05 11:14modify1250.041.48110.00001.4786
4222008.02.05 11:14modify1260.061.47850.00001.4786
4232008.02.05 11:14modify1270.081.47370.00001.4786
4242008.02.05 11:54buy limit1290.151.46390.00001.4739
4252008.02.05 15:44buy1290.151.46390.00001.4739
4262008.02.05 15:44modify1220.021.49110.00001.4739
4272008.02.05 15:44modify1240.031.48860.00001.4739
4282008.02.05 15:44modify1250.041.48110.00001.4739
4292008.02.05 15:44modify1260.061.47850.00001.4739
4302008.02.05 15:44modify1270.081.47370.00001.4739
4312008.02.05 15:44modify1280.111.46890.00001.4739
4322008.02.05 16:24buy limit1300.211.45890.00001.4689
4332008.02.07 13:19buy1300.211.45890.00001.4689
4342008.02.07 13:19modify1220.021.49110.00001.4689
4352008.02.07 13:19modify1240.031.48860.00001.4689
4362008.02.07 13:20modify1250.041.48110.00001.4689
4372008.02.07 13:20modify1260.061.47850.00001.4689
4382008.02.07 13:20modify1270.081.47370.00001.4689
4392008.02.07 13:20modify1280.111.46890.00001.4689
4402008.02.07 13:20modify1290.151.46390.00001.4689
4412008.02.07 14:00buy limit1310.291.44880.00001.4691
4422008.02.07 14:46buy1310.291.44880.00001.4691
4432008.02.07 14:46modify1220.021.49110.00001.4691
4442008.02.07 14:46modify1240.031.48860.00001.4691
4452008.02.07 14:46modify1250.041.48110.00001.4691
4462008.02.07 14:46modify1260.061.47850.00001.4691
4472008.02.07 14:46modify1270.081.47370.00001.4691
4482008.02.07 14:46modify1280.111.46890.00001.4691
4492008.02.07 14:46modify1290.151.46390.00001.4691
4502008.02.07 14:46modify1300.211.45890.00001.4691
4512008.02.07 15:26buy limit1320.411.43840.00001.4593
4522008.02.15 11:49t/p1220.021.46910.00001.4691-41.795411.68
4532008.02.15 11:49t/p1240.031.46910.00001.4691-55.185356.50
4542008.02.15 11:49t/p1250.041.46910.00001.4691-43.585312.92
4552008.02.15 11:49t/p1260.061.46910.00001.4691-50.715262.21
4562008.02.15 11:49t/p1270.081.46910.00001.4691-29.225233.00
4572008.02.15 11:49t/p1280.111.46910.00001.469112.635245.62
4582008.02.15 11:49t/p1290.151.46910.00001.469192.225337.84
4592008.02.15 11:49t/p1300.211.46910.00001.4691227.475565.32
4602008.02.15 11:49t/p1310.291.46910.00001.4691607.036172.34
4612008.02.15 11:49delete1320.411.43840.00001.4593
4622008.02.15 11:49buy stop1330.031.47070.00001.4749
4632008.02.15 11:49buy limit1340.031.46760.00001.4718
4642008.02.15 12:00buy1340.031.46760.00001.4718
4652008.02.15 12:00delete1330.031.47070.00001.4749
4662008.02.15 12:40buy limit1350.041.46550.00001.4697
4672008.02.18 09:38buy1350.041.46550.00001.4697
4682008.02.18 09:38modify1340.031.46760.00001.4697
4692008.02.18 10:18buy limit1360.061.46190.00001.4655
4702008.02.18 12:19buy1360.061.46190.00001.4655
4712008.02.18 12:19modify1340.031.46760.00001.4655
4722008.02.18 12:19modify1350.041.46550.00001.4655
4732008.02.18 13:00buy limit1370.081.46010.00001.4637
4742008.02.18 16:14t/p1340.031.46550.00001.4655-6.066166.28
4752008.02.18 16:14t/p1350.041.46550.00001.46550.006166.28
4762008.02.18 16:14t/p1360.061.46550.00001.465521.606187.88
4772008.02.18 16:14delete1370.081.46010.00001.4637
4782008.02.18 16:14buy stop1380.031.46770.00001.4713
4792008.02.18 16:14buy limit1390.031.46490.00001.4685
4802008.02.18 16:48buy1390.031.46490.00001.4685
4812008.02.18 16:48delete1380.031.46770.00001.4713
4822008.02.18 17:30buy limit1400.041.46310.00001.4667
4832008.02.19 06:47t/p1390.031.46850.00001.468511.046198.92
4842008.02.19 06:47delete1400.041.46310.00001.4667
4852008.02.19 06:47buy stop1410.031.46950.00001.4731
4862008.02.19 06:47buy limit1420.031.46670.00001.4703
4872008.02.19 06:54buy1410.031.46950.00001.4731
4882008.02.19 06:54delete1420.031.46670.00001.4703
4892008.02.19 07:35buy limit1430.041.46770.00001.4713
4902008.02.19 08:43t/p1410.031.47310.00001.473110.806209.72
4912008.02.19 08:43delete1430.041.46770.00001.4713
4922008.02.19 08:43buy stop1440.031.47490.00001.4785
4932008.02.19 08:43buy limit1450.031.47210.00001.4757
4942008.02.19 09:49buy1450.031.47210.00001.4757
4952008.02.19 09:49delete1440.031.47490.00001.4785
4962008.02.19 10:30buy limit1460.041.47030.00001.4739
4972008.02.20 07:44buy1460.041.47030.00001.4739
4982008.02.20 07:44modify1450.031.47210.00001.4739
4992008.02.20 08:25buy limit1470.061.46840.00001.4722
5002008.02.20 12:43buy1470.061.46840.00001.4722
5012008.02.20 12:43modify1450.031.47210.00001.4722
5022008.02.20 12:43modify1460.041.47030.00001.4722
5032008.02.20 13:23buy limit1480.081.46270.00001.4665
5042008.02.20 13:48modify1480.081.46460.00001.4684
5052008.02.20 14:37buy1480.081.46460.00001.4684
5062008.02.20 14:37modify1450.031.47210.00001.4684
5072008.02.20 14:37modify1460.041.47030.00001.4684
5082008.02.20 14:37modify1470.061.46840.00001.4684
5092008.02.20 15:17buy limit1490.111.46080.00001.4685
5102008.02.20 18:13t/p1450.031.46840.00001.4684-10.866198.85
5112008.02.20 18:13t/p1460.041.46840.00001.4684-7.606191.25
5122008.02.20 18:13t/p1470.061.46840.00001.46840.006191.25
5132008.02.20 18:13t/p1480.081.46840.00001.468430.406221.65
5142008.02.20 18:13delete1490.111.46080.00001.4685
5152008.02.20 18:13buy stop1500.031.46940.00001.4732
5162008.02.20 18:13buy limit1510.031.46650.00001.4703
5172008.02.20 18:18buy1500.031.46940.00001.4732
5182008.02.20 18:18delete1510.031.46650.00001.4703
5192008.02.20 19:00buy limit1520.041.46750.00001.4713
5202008.02.20 20:06buy1520.041.46750.00001.4713
5212008.02.20 20:06modify1500.031.46940.00001.4713
5222008.02.20 20:43t/p1500.031.47130.00001.47135.706227.35
5232008.02.20 20:43t/p1520.041.47130.00001.471315.206242.55
5242008.02.20 20:43buy stop1530.031.47320.00001.4770
5252008.02.20 20:43buy limit1540.031.47030.00001.4741
5262008.02.21 05:14buy1530.031.47320.00001.4770
5272008.02.21 05:14delete1540.031.47030.00001.4741
5282008.02.21 05:54buy limit1550.041.46960.00001.4732
5292008.02.21 07:08modify1550.041.47140.00001.4750
5302008.02.21 12:14buy1550.041.47140.00001.4750
5312008.02.21 12:14modify1530.031.47320.00001.4750
5322008.02.21 12:54buy limit1560.061.46950.00001.4733
5332008.02.21 16:38t/p1530.031.47500.00001.47505.406247.95
5342008.02.21 16:38t/p1550.041.47500.00001.475014.406262.35
5352008.02.21 16:38delete1560.061.46950.00001.4733
5362008.02.21 16:38buy stop1570.031.47700.00001.4808
5372008.02.21 16:38buy limit1580.031.47410.00001.4779
5382008.02.21 16:43buy1570.031.47700.00001.4808
5392008.02.21 16:43delete1580.031.47410.00001.4779
5402008.02.21 17:23buy limit1590.041.47510.00001.4789
5412008.02.21 17:43t/p1570.031.48080.00001.480811.406273.75
5422008.02.21 17:43delete1590.041.47510.00001.4789
5432008.02.21 17:43buy stop1600.031.48270.00001.4865
5442008.02.21 17:43buy limit1610.031.47980.00001.4836
5452008.02.21 19:13buy1600.031.48270.00001.4865
5462008.02.21 19:13delete1610.031.47980.00001.4836
5472008.02.21 19:53buy limit1620.041.48080.00001.4846
5482008.02.22 01:48buy1620.041.48080.00001.4846
5492008.02.22 01:48modify1600.031.48270.00001.4846
5502008.02.22 02:30buy limit1630.061.47700.00001.4808
5512008.02.22 02:43modify1630.061.47890.00001.4827
5522008.02.22 10:15t/p1600.031.48460.00001.48465.946279.69
5532008.02.22 10:15t/p1620.041.48460.00001.484615.206294.89
5542008.02.22 10:15delete1630.061.47890.00001.4827
5552008.02.22 10:15buy stop1640.031.48650.00001.4903
5562008.02.22 10:15buy limit1650.031.48360.00001.4874
5572008.02.22 10:48buy1650.031.48360.00001.4874
5582008.02.22 10:48delete1640.031.48650.00001.4903
5592008.02.22 11:30buy limit1660.041.48160.00001.4856
5602008.02.22 16:18buy1660.041.48160.00001.4856
5612008.02.22 16:18modify1650.031.48360.00001.4856
5622008.02.22 17:00buy limit1670.061.47960.00001.4836
5632008.02.25 09:19buy1670.061.47960.00001.4836
5642008.02.25 09:19modify1650.031.48360.00001.4836
5652008.02.25 09:19modify1660.041.48160.00001.4836
5662008.02.25 10:00buy limit1680.081.47780.00001.4814
5672008.02.25 14:48t/p1650.031.48360.00001.48360.246295.13
5682008.02.25 14:48t/p1660.041.48360.00001.48368.326303.44
5692008.02.25 14:48t/p1670.061.48360.00001.483624.006327.44
5702008.02.25 14:48delete1680.081.47780.00001.4814
5712008.02.25 14:48buy stop1690.031.48570.00001.4893
5722008.02.25 14:48buy limit1700.031.48290.00001.4865
5732008.02.25 15:06buy1700.031.48290.00001.4865
5742008.02.25 15:06delete1690.031.48570.00001.4893
5752008.02.25 15:46buy limit1710.041.48110.00001.4847
5762008.02.25 16:14buy1710.041.48110.00001.4847
5772008.02.25 16:14modify1700.031.48290.00001.4847
5782008.02.25 16:54buy limit1720.061.47930.00001.4829
5792008.02.26 08:48buy1720.061.47930.00001.4829
5802008.02.26 08:48modify1700.031.48290.00001.4829
5812008.02.26 08:48modify1710.041.48110.00001.4829
5822008.02.26 09:30buy limit1730.081.47760.00001.4810
5832008.02.26 10:13t/p1700.031.48290.00001.48290.246327.68
5842008.02.26 10:13t/p1710.041.48290.00001.48297.526335.20
5852008.02.26 10:13t/p1720.061.48290.00001.482921.606356.80
5862008.02.26 10:13delete1730.081.47760.00001.4810
5872008.02.26 10:13buy stop1740.031.48480.00001.4882
5882008.02.26 10:13buy limit1750.031.48210.00001.4855
5892008.02.26 10:19buy1740.031.48480.00001.4882
5902008.02.26 10:19delete1750.031.48210.00001.4855
5912008.02.26 11:00buy limit1760.041.48310.00001.4865
5922008.02.26 13:14t/p1740.031.48820.00001.488210.206367.00
5932008.02.26 13:14delete1760.041.48310.00001.4865
5942008.02.26 13:14buy stop1770.031.48990.00001.4933
5952008.02.26 13:14buy limit1780.031.48720.00001.4906
5962008.02.26 14:19buy1780.031.48720.00001.4906
5972008.02.26 14:19delete1770.031.48990.00001.4933
5982008.02.26 15:00buy limit1790.041.48550.00001.4889
5992008.02.26 18:17t/p1780.031.49060.00001.490610.206377.20
6002008.02.26 18:17delete1790.041.48550.00001.4889
6012008.02.26 18:17buy stop1800.031.49160.00001.4950
6022008.02.26 18:17buy limit1810.031.48890.00001.4923
6032008.02.26 18:37buy1800.031.49160.00001.4950
6042008.02.26 18:37delete1810.031.48890.00001.4923
6052008.02.26 19:17buy limit1820.041.48980.00001.4934
6062008.02.26 20:31t/p1800.031.49500.00001.495010.206387.40
6072008.02.26 20:31delete1820.041.48980.00001.4934
6082008.02.26 20:31buy stop1830.031.49650.00001.5001
6092008.02.26 20:31buy limit1840.031.49370.00001.4973
6102008.02.26 20:38buy1830.031.49650.00001.5001
6112008.02.26 20:38delete1840.031.49370.00001.4973
6122008.02.26 21:18buy limit1850.041.49470.00001.4983
6132008.02.26 23:09t/p1830.031.50010.00001.500110.806398.20
6142008.02.26 23:09delete1850.041.49470.00001.4983
6152008.02.26 23:09buy stop1860.031.50190.00001.5055
6162008.02.26 23:09buy limit1870.031.49910.00001.5027
6172008.02.26 23:14buy1860.031.50190.00001.5055
6182008.02.26 23:14delete1870.031.49910.00001.5027
6192008.02.26 23:54buy limit1880.041.49810.00001.5019
6202008.02.26 23:55modify1880.041.50000.00001.5038
6212008.02.27 00:44buy1880.041.50000.00001.5038
6222008.02.27 00:44modify1860.031.50190.00001.5038
6232008.02.27 01:24buy limit1890.061.49620.00001.5000
6242008.02.27 01:30modify1890.061.49810.00001.5019
6252008.02.27 08:08t/p1860.031.50380.00001.50385.946404.13
6262008.02.27 08:08t/p1880.041.50380.00001.503815.206419.33
6272008.02.27 08:08delete1890.061.49810.00001.5019
6282008.02.27 08:08buy stop1900.031.50550.00001.5093
6292008.02.27 08:08buy limit1910.031.50260.00001.5064
6302008.02.27 08:32buy1900.031.50550.00001.5093
6312008.02.27 08:32delete1910.031.50260.00001.5064
6322008.02.27 09:12buy limit1920.041.50170.00001.5055
6332008.02.27 09:31modify1920.041.50360.00001.5074
6342008.02.27 12:15buy1920.041.50360.00001.5074
6352008.02.27 12:15modify1900.031.50550.00001.5074
6362008.02.27 12:55buy limit1930.061.50160.00001.5056
6372008.02.27 15:38t/p1900.031.50740.00001.50745.706425.03
6382008.02.27 15:38t/p1920.041.50740.00001.507415.206440.23
6392008.02.27 15:38delete1930.061.50160.00001.5056
6402008.02.27 15:38buy stop1940.031.50870.00001.5127
6412008.02.27 15:38buy limit1950.031.50570.00001.5097
6422008.02.27 15:43buy1940.031.50870.00001.5127
6432008.02.27 15:43delete1950.031.50570.00001.5097
6442008.02.27 16:23buy limit1960.041.50670.00001.5107
6452008.02.27 17:18t/p1940.031.51270.00001.512712.006452.23
6462008.02.27 17:18delete1960.041.50670.00001.5107
6472008.02.27 17:18buy stop1970.031.51470.00001.5187
6482008.02.27 17:18buy limit1980.031.51170.00001.5157
6492008.02.27 19:19buy1980.031.51170.00001.5157
6502008.02.27 19:19delete1970.031.51470.00001.5187
6512008.02.27 20:00buy limit1990.041.50970.00001.5137
6522008.02.28 03:18buy1990.041.50970.00001.5137
6532008.02.28 03:18modify1980.031.51170.00001.5137
6542008.02.28 04:00buy limit2000.061.50770.00001.5117
6552008.02.28 11:48buy2000.061.50770.00001.5117
6562008.02.28 11:48modify1980.031.51170.00001.5117
6572008.02.28 11:48modify1990.041.50970.00001.5117
6582008.02.28 12:30buy limit2010.081.50570.00001.5097
6592008.02.28 14:08t/p1980.031.51170.00001.51170.716452.95
6602008.02.28 14:08t/p1990.041.51170.00001.51178.006460.95
6612008.02.28 14:08t/p2000.061.51170.00001.511724.006484.95
6622008.02.28 14:08delete2010.081.50570.00001.5097
6632008.02.28 14:08buy stop2020.031.51270.00001.5167
6642008.02.28 14:08buy limit2030.031.50970.00001.5137
6652008.02.28 14:18buy2020.031.51270.00001.5167
6662008.02.28 14:18delete2030.031.50970.00001.5137
6672008.02.28 15:00buy limit2040.041.51070.00001.5147
6682008.02.28 16:48t/p2020.031.51670.00001.516712.006496.95
6692008.02.28 16:48delete2040.041.51070.00001.5147
6702008.02.28 16:48buy stop2050.031.51870.00001.5227
6712008.02.28 16:48buy limit2060.031.51570.00001.5197
6722008.02.28 17:13buy2050.031.51870.00001.5227
6732008.02.28 17:13delete2060.031.51570.00001.5197
6742008.02.28 17:53buy limit2070.041.51450.00001.5187
6752008.02.28 17:55modify2070.041.51660.00001.5208
6762008.02.28 19:18t/p2050.031.52270.00001.522712.006508.95
6772008.02.28 19:18delete2070.041.51660.00001.5208
6782008.02.28 19:18buy stop2080.031.52530.00001.5295
6792008.02.28 19:18buy limit2090.031.52220.00001.5264
6802008.02.28 19:42buy2090.031.52220.00001.5264
6812008.02.28 19:42delete2080.031.52530.00001.5295
6822008.02.28 20:22buy limit2100.041.51800.00001.5222
6832008.02.28 20:38modify2100.041.52010.00001.5243
6842008.02.28 22:48buy2100.041.52010.00001.5243
6852008.02.28 22:48modify2090.031.52220.00001.5243
6862008.02.28 23:30buy limit2110.061.51800.00001.5222
6872008.02.29 00:36buy2110.061.51800.00001.5222
6882008.02.29 00:36modify2090.031.52220.00001.5222
6892008.02.29 00:36modify2100.041.52010.00001.5222
6902008.02.29 01:16buy limit2120.081.51610.00001.5199
6912008.02.29 08:43t/p2090.031.52220.00001.52220.246509.18
6922008.02.29 08:43t/p2100.041.52220.00001.52228.726517.90
6932008.02.29 08:43t/p2110.061.52220.00001.522225.206543.10
6942008.02.29 08:43delete2120.081.51610.00001.5199
6952008.02.29 08:43buy stop2130.031.52470.00001.5287
6962008.02.29 08:43buy limit2140.031.52170.00001.5257
6972008.02.29 09:18buy2140.031.52170.00001.5257
6982008.02.29 09:18delete2130.031.52470.00001.5287
6992008.02.29 10:00buy limit2150.041.51970.00001.5237
7002008.02.29 10:48buy2150.041.51970.00001.5237
7012008.02.29 10:48modify2140.031.52170.00001.5237
7022008.02.29 11:30buy limit2160.061.51770.00001.5217
7032008.02.29 12:18buy2160.061.51770.00001.5217
7042008.02.29 12:18modify2140.031.52170.00001.5217
7052008.02.29 12:18modify2150.041.51970.00001.5217
7062008.02.29 13:00buy limit2170.081.51570.00001.5197
7072008.02.29 16:18buy2170.081.51570.00001.5197
7082008.02.29 16:18modify2140.031.52170.00001.5197
7092008.02.29 16:18modify2150.041.51970.00001.5197
7102008.02.29 16:18modify2160.061.51770.00001.5197
7112008.02.29 17:00buy limit2180.111.51170.00001.5197
7122008.02.29 17:31t/p2140.031.51970.00001.5197-6.006537.10
7132008.02.29 17:31t/p2150.041.51970.00001.51970.006537.10
7142008.02.29 17:31t/p2160.061.51970.00001.519712.006549.10
7152008.02.29 17:31t/p2170.081.51970.00001.519732.006581.10
7162008.02.29 17:31delete2180.111.51170.00001.5197
7172008.02.29 17:31buy stop2190.031.52070.00001.5247
7182008.02.29 17:32buy limit2200.031.51770.00001.5217
7192008.02.29 18:19buy2200.031.51770.00001.5217
7202008.02.29 18:19delete2190.031.52070.00001.5247
7212008.02.29 19:00buy limit2210.041.51570.00001.5197
7222008.03.03 00:01t/p2200.031.52170.00001.521712.246593.34
7232008.03.03 00:01delete2210.041.51570.00001.5197
7242008.03.03 00:01buy stop2220.031.52350.00001.5271
7252008.03.03 00:01buy limit2230.031.52070.00001.5243
7262008.03.03 00:14buy2230.031.52070.00001.5243
7272008.03.03 00:14delete2220.031.52350.00001.5271
7282008.03.03 00:54buy limit2240.041.51890.00001.5225
7292008.03.03 02:15buy2240.041.51890.00001.5225
7302008.03.03 02:15modify2230.031.52070.00001.5225
7312008.03.03 02:55buy limit2250.061.51710.00001.5207
7322008.03.03 07:43t/p2230.031.52250.00001.52255.406598.74
7332008.03.03 07:43t/p2240.041.52250.00001.522514.406613.14
7342008.03.03 07:43delete2250.061.51710.00001.5207
7352008.03.03 07:43buy stop2260.031.52350.00001.5271
7362008.03.03 07:43buy limit2270.031.52070.00001.5243
7372008.03.03 07:48buy2260.031.52350.00001.5271
7382008.03.03 07:48delete2270.031.52070.00001.5243
7392008.03.03 08:30buy limit2280.041.51990.00001.5235
7402008.03.03 08:31modify2280.041.52170.00001.5253
7412008.03.03 08:43buy2280.041.52170.00001.5253
7422008.03.03 08:43modify2260.031.52350.00001.5253
7432008.03.03 09:23buy limit2290.061.51630.00001.5199
7442008.03.03 11:19buy2290.061.51630.00001.5199
7452008.03.03 11:19modify2260.031.52350.00001.5199
7462008.03.03 11:19modify2280.041.52170.00001.5199
7472008.03.03 12:00buy limit2300.081.51450.00001.5181
7482008.03.03 13:18t/p2260.031.51990.00001.5199-10.806602.34
7492008.03.03 13:18t/p2280.041.51990.00001.5199-7.206595.14
7502008.03.03 13:18t/p2290.061.51990.00001.519921.606616.74
7512008.03.03 13:18delete2300.081.51450.00001.5181
7522008.03.03 13:18buy stop2310.031.52170.00001.5253
7532008.03.03 13:18buy limit2320.031.51890.00001.5225
7542008.03.03 14:18buy2320.031.51890.00001.5225
7552008.03.03 14:18delete2310.031.52170.00001.5253
7562008.03.03 15:00buy limit2330.041.51710.00001.5207
7572008.03.03 15:07t/p2320.031.52250.00001.522510.806627.54
7582008.03.03 15:07delete2330.041.51710.00001.5207
7592008.03.03 15:07buy stop2340.031.52350.00001.5271
7602008.03.03 15:07buy limit2350.031.52070.00001.5243
7612008.03.03 15:09buy2340.031.52350.00001.5271
7622008.03.03 15:09delete2350.031.52070.00001.5243
7632008.03.03 15:46t/p2340.031.52710.00001.527110.806638.34
7642008.03.03 15:46buy stop2360.031.52830.00001.5321
7652008.03.03 15:46buy limit2370.031.52540.00001.5292
7662008.03.03 16:09buy2370.031.52540.00001.5292
7672008.03.03 16:09delete2360.031.52830.00001.5321
7682008.03.03 16:50buy limit2380.041.51780.00001.5216
7692008.03.03 17:18buy2380.041.51780.00001.5216
7702008.03.03 17:18modify2370.031.52540.00001.5216
7712008.03.03 18:00buy limit2390.061.51590.00001.5197
7722008.03.04 11:48t/p2370.031.52160.00001.5216-11.166627.17
7732008.03.04 11:48t/p2380.041.52160.00001.521615.526642.69
7742008.03.04 11:48delete2390.061.51590.00001.5197
7752008.03.04 11:48buy stop2400.031.52350.00001.5271
7762008.03.04 11:48buy limit2410.031.52070.00001.5243
7772008.03.04 14:18buy2410.031.52070.00001.5243
7782008.03.04 14:18delete2400.031.52350.00001.5271
7792008.03.04 15:00buy limit2420.041.51890.00001.5225
7802008.03.04 16:18t/p2410.031.52430.00001.524310.806653.49
7812008.03.04 16:18delete2420.041.51890.00001.5225
7822008.03.04 16:18buy stop2430.031.52530.00001.5289
7832008.03.04 16:18buy limit2440.031.52250.00001.5261
7842008.03.04 17:09buy2440.031.52250.00001.5261
7852008.03.04 17:09delete2430.031.52530.00001.5289
7862008.03.04 17:49buy limit2450.041.51710.00001.5207
7872008.03.04 17:56modify2450.041.51890.00001.5225
7882008.03.04 18:10modify2450.041.52070.00001.5243
7892008.03.04 20:13buy2450.041.52070.00001.5243
7902008.03.04 20:13modify2440.031.52250.00001.5243
7912008.03.04 20:54buy limit2460.061.51890.00001.5225
7922008.03.05 07:18buy2460.061.51890.00001.5225
7932008.03.05 07:18modify2440.031.52250.00001.5225
7942008.03.05 07:18modify2450.041.52070.00001.5225
7952008.03.05 08:00buy limit2470.081.51700.00001.5208
7962008.03.05 08:36buy2470.081.51700.00001.5208
7972008.03.05 08:36modify2440.031.52250.00001.5208
7982008.03.05 08:36modify2450.041.52070.00001.5208
7992008.03.05 08:36modify2460.061.51890.00001.5208
8002008.03.05 09:16buy limit2480.111.51320.00001.5208
8012008.03.05 14:14t/p2440.031.52080.00001.5208-4.866648.63
8022008.03.05 14:14t/p2450.041.52080.00001.52080.726649.34
8032008.03.05 14:14t/p2460.061.52080.00001.520811.406660.74
8042008.03.05 14:14t/p2470.081.52080.00001.520830.406691.14
8052008.03.05 14:14delete2480.111.51320.00001.5208
8062008.03.05 14:14buy stop2490.031.52260.00001.5264
8072008.03.05 14:14buy limit2500.031.51970.00001.5235
8082008.03.05 14:43buy2490.031.52260.00001.5264
8092008.03.05 14:43delete2500.031.51970.00001.5235
8102008.03.05 15:24buy limit2510.041.52070.00001.5245
8112008.03.05 16:01buy2510.041.52070.00001.5245
8122008.03.05 16:01modify2490.031.52260.00001.5245
8132008.03.05 16:32t/p2490.031.52450.00001.52455.706696.84
8142008.03.05 16:32t/p2510.041.52450.00001.524515.206712.04
8152008.03.05 16:32buy stop2520.031.52640.00001.5302
8162008.03.05 16:32buy limit2530.031.52350.00001.5273
8172008.03.05 16:44buy2520.031.52640.00001.5302
8182008.03.05 16:44delete2530.031.52350.00001.5273
8192008.03.05 17:19t/p2520.031.53020.00001.530211.406723.44
8202008.03.05 17:19buy stop2540.031.53270.00001.5367
8212008.03.05 17:19buy limit2550.031.52970.00001.5337
8222008.03.05 17:21buy2550.031.52970.00001.5337
8232008.03.05 17:21delete2540.031.53270.00001.5367
8242008.03.05 18:02buy limit2560.041.52570.00001.5297
8252008.03.05 18:18modify2560.041.52770.00001.5317
8262008.03.05 19:39buy2560.041.52770.00001.5317
8272008.03.05 19:39modify2550.031.52970.00001.5317
8282008.03.05 20:20buy limit2570.061.52370.00001.5277
8292008.03.05 20:49modify2570.061.52570.00001.5297
8302008.03.06 09:18t/p2550.031.53170.00001.53176.716730.15
8312008.03.06 09:18t/p2560.041.53170.00001.531716.956747.10
8322008.03.06 09:18delete2570.061.52570.00001.5297
8332008.03.06 09:18buy stop2580.031.53400.00001.5378
8342008.03.06 09:18buy limit2590.031.53110.00001.5349
8352008.03.06 09:48buy2580.031.53400.00001.5378
8362008.03.06 09:48delete2590.031.53110.00001.5349
8372008.03.06 10:30buy limit2600.041.53020.00001.5340
8382008.03.06 10:43modify2600.041.53210.00001.5359
8392008.03.06 11:48buy2600.041.53210.00001.5359
8402008.03.06 11:48modify2580.031.53400.00001.5359
8412008.03.06 12:30buy limit2610.061.53010.00001.5341
8422008.03.06 14:30buy2610.061.53010.00001.5341
8432008.03.06 14:30modify2580.031.53400.00001.5341
8442008.03.06 14:30modify2600.041.53210.00001.5341
8452008.03.06 14:47t/p2580.031.53410.00001.53410.306747.40
8462008.03.06 14:47t/p2600.041.53410.00001.53418.006755.40
8472008.03.06 14:47t/p2610.061.53410.00001.534124.006779.40
8482008.03.06 14:47buy stop2620.031.53670.00001.5407
8492008.03.06 14:47buy limit2630.031.53370.00001.5377
8502008.03.06 14:56buy2630.031.53370.00001.5377
8512008.03.06 14:56delete2620.031.53670.00001.5407
8522008.03.06 15:36buy limit2640.041.53170.00001.5357
8532008.03.06 17:19t/p2630.031.53770.00001.537712.006791.40
8542008.03.06 17:19delete2640.041.53170.00001.5357
8552008.03.06 17:19buy stop2650.031.53870.00001.5427
8562008.03.06 17:19buy limit2660.031.53570.00001.5397
8572008.03.06 17:49buy2660.031.53570.00001.5397
8582008.03.06 17:49delete2650.031.53870.00001.5427
8592008.03.06 18:30buy limit2670.041.53370.00001.5377
8602008.03.07 06:43t/p2660.031.53970.00001.539712.246803.64
8612008.03.07 06:43delete2670.041.53370.00001.5377
8622008.03.07 06:43buy stop2680.031.54160.00001.5454
8632008.03.07 06:44buy limit2690.031.53870.00001.5425
8642008.03.07 07:43buy2680.031.54160.00001.5454
8652008.03.07 07:43delete2690.031.53870.00001.5425
8662008.03.07 08:23buy limit2700.041.53780.00001.5416
8672008.03.07 08:26modify2700.041.53970.00001.5435
8682008.03.07 08:44buy2700.041.53970.00001.5435
8692008.03.07 08:44modify2680.031.54160.00001.5435
8702008.03.07 09:24buy limit2710.061.53590.00001.5397
8712008.03.07 09:38modify2710.061.53780.00001.5416
8722008.03.07 14:30t/p2680.031.54350.00001.54355.706809.34
8732008.03.07 14:30t/p2700.041.54350.00001.543515.206824.54
8742008.03.07 14:30delete2710.061.53780.00001.5416
8752008.03.07 14:30buy stop2720.031.54670.00001.5507
8762008.03.07 14:30buy limit2730.031.54370.00001.5477
8772008.03.07 14:39buy2730.031.54370.00001.5477
8782008.03.07 14:39delete2720.031.54670.00001.5507
8792008.03.07 15:20buy limit2740.041.53570.00001.5397
8802008.03.07 15:25modify2740.041.53770.00001.5417
8812008.03.07 15:32buy2740.041.53770.00001.5417
8822008.03.07 15:32modify2730.031.54370.00001.5417
8832008.03.07 16:12buy limit2750.061.53170.00001.5357
8842008.03.07 16:13modify2750.061.53370.00001.5377
8852008.03.07 16:30buy2750.061.53370.00001.5377
8862008.03.07 16:30modify2730.031.54370.00001.5377
8872008.03.07 16:30modify2740.041.53770.00001.5377
8882008.03.07 17:10buy limit2760.081.53170.00001.5357
8892008.03.09 23:24t/p2730.031.53770.00001.5377-18.006806.54
8902008.03.09 23:24t/p2740.041.53770.00001.53770.006806.54
8912008.03.09 23:24t/p2750.061.53770.00001.537724.006830.54
8922008.03.09 23:24delete2760.081.53170.00001.5357
8932008.03.09 23:24buy stop2770.031.53870.00001.5427
8942008.03.09 23:24buy limit2780.031.53570.00001.5397
8952008.03.09 23:32buy2770.031.53870.00001.5427
8962008.03.09 23:32delete2780.031.53570.00001.5397
8972008.03.10 00:12buy limit2790.041.53680.00001.5406
8982008.03.10 07:31buy2790.041.53680.00001.5406
8992008.03.10 07:31modify2770.031.53870.00001.5406
9002008.03.10 08:11buy limit2800.061.53480.00001.5388
9012008.03.10 12:48buy2800.061.53480.00001.5388
9022008.03.10 12:48modify2770.031.53870.00001.5388
9032008.03.10 12:48modify2790.041.53680.00001.5388
9042008.03.10 13:30buy limit2810.081.53280.00001.5368
9052008.03.10 13:31buy2810.081.53280.00001.5368
9062008.03.10 13:31modify2770.031.53870.00001.5368
9072008.03.10 13:31modify2790.041.53680.00001.5368
9082008.03.10 13:31modify2800.061.53480.00001.5368
9092008.03.10 14:11buy limit2820.111.52880.00001.5368
9102008.03.10 16:09t/p2770.031.53680.00001.5368-5.466825.07
9112008.03.10 16:09t/p2790.041.53680.00001.53680.006825.07
9122008.03.10 16:09t/p2800.061.53680.00001.536812.006837.07
9132008.03.10 16:09t/p2810.081.53680.00001.536832.006869.07
9142008.03.10 16:09delete2820.111.52880.00001.5368
9152008.03.10 16:09buy stop2830.031.53870.00001.5427
9162008.03.10 16:09buy limit2840.031.53570.00001.5397
9172008.03.10 17:14buy2840.031.53570.00001.5397
9182008.03.10 17:14delete2830.031.53870.00001.5427
9192008.03.10 17:54buy limit2850.041.53370.00001.5377
9202008.03.10 18:08buy2850.041.53370.00001.5377
9212008.03.10 18:08modify2840.031.53570.00001.5377
9222008.03.10 18:48buy limit2860.061.53170.00001.5357
9232008.03.11 10:08t/p2840.031.53770.00001.53776.246875.31
9242008.03.11 10:08t/p2850.041.53770.00001.537716.326891.63
9252008.03.11 10:08delete2860.061.53170.00001.5357
9262008.03.11 10:08buy stop2870.031.53870.00001.5427
9272008.03.11 10:08buy limit2880.031.53770.00001.5417
9282008.03.11 10:09buy2870.031.53870.00001.5427
9292008.03.11 10:09delete2880.031.53770.00001.5417
9302008.03.11 10:49buy limit2890.041.53670.00001.5407
9312008.03.11 11:07t/p2870.031.54270.00001.542712.006903.63
9322008.03.11 11:07delete2890.041.53670.00001.5407
9332008.03.11 11:07buy stop2900.031.54470.00001.5487
9342008.03.11 11:07buy limit2910.031.54170.00001.5457
9352008.03.11 11:14buy2900.031.54470.00001.5487
9362008.03.11 11:14delete2910.031.54170.00001.5457
9372008.03.11 11:48t/p2900.031.54870.00001.548712.006915.63
9382008.03.11 11:48buy stop2920.031.55050.00001.5547
9392008.03.11 11:48buy limit2930.031.54740.00001.5516
9402008.03.11 12:14buy2930.031.54740.00001.5516
9412008.03.11 12:14delete2920.031.55050.00001.5547
9422008.03.11 12:54buy limit2940.041.54530.00001.5495
9432008.03.11 13:32buy2940.041.54530.00001.5495
9442008.03.11 13:32modify2930.031.54740.00001.5495
9452008.03.11 14:12buy limit2950.061.53480.00001.5390
9462008.03.11 14:13modify2950.061.53690.00001.5411
9472008.03.11 14:48buy2950.061.53690.00001.5411
9482008.03.11 14:48modify2930.031.54740.00001.5411
9492008.03.11 14:48modify2940.041.54530.00001.5411
9502008.03.11 15:30buy limit2960.081.52850.00001.5327
9512008.03.11 15:30modify2960.081.53060.00001.5348
9522008.03.11 15:43buy2960.081.53060.00001.5348
9532008.03.11 15:43modify2930.031.54740.00001.5348
9542008.03.11 15:43modify2940.041.54530.00001.5348
9552008.03.11 15:43modify2950.061.53690.00001.5348
9562008.03.11 16:23buy limit2970.111.52640.00001.5349
9572008.03.11 17:32t/p2930.031.53480.00001.5348-37.806877.83
9582008.03.11 17:32t/p2940.041.53480.00001.5348-42.006835.83
9592008.03.11 17:32t/p2950.061.53480.00001.5348-12.606823.23
9602008.03.11 17:32t/p2960.081.53480.00001.534833.606856.83
9612008.03.11 17:32delete2970.111.52640.00001.5349
9622008.03.11 17:32buy stop2980.031.53580.00001.5400
9632008.03.11 17:32buy limit2990.031.53270.00001.5369
9642008.03.11 17:55sell limit3000.031.53460.00001.5304
9652008.03.11 17:55sell stop3010.031.53250.00001.5283
9662008.03.11 18:49buy2990.031.53270.00001.5369
9672008.03.11 18:49sell3010.031.53250.00001.5283
9682008.03.11 18:49delete2980.031.53580.00001.5400
9692008.03.11 18:49delete3000.031.53460.00001.5304
9702008.03.11 19:30buy limit3020.041.53060.00001.5348
9712008.03.11 19:30sell limit3030.041.53460.00001.5304
9722008.03.12 01:18sell3030.041.53460.00001.5304
9732008.03.12 01:18modify3010.031.53250.00001.5304
9742008.03.12 02:00sell limit3040.061.53670.00001.5325
9752008.03.12 05:38sell3040.061.53670.00001.5325
9762008.03.12 05:38modify3010.031.53250.00001.5325
9772008.03.12 05:39modify3030.041.53460.00001.5325
9782008.03.12 05:39t/p2990.031.53690.00001.536912.846869.66
9792008.03.12 06:18sell limit3050.081.53890.00001.5345
9802008.03.12 10:43sell3050.081.53890.00001.5345
9812008.03.12 10:43modify3010.031.53250.00001.5345
9822008.03.12 10:43modify3030.041.53460.00001.5345
9832008.03.12 10:43modify3040.061.53670.00001.5345
9842008.03.12 11:23sell limit3060.111.55270.00001.5435
9852008.03.12 11:25modify3060.111.54810.00001.5389
9862008.03.12 13:09sell3060.111.54810.00001.5389
9872008.03.12 13:09modify3010.031.53250.00001.5389
9882008.03.12 13:09modify3030.041.53460.00001.5389
9892008.03.12 13:09modify3040.061.53670.00001.5389
9902008.03.12 13:09modify3050.081.53890.00001.5389
9912008.03.12 13:50sell limit3070.151.55270.00001.5435
9922008.03.12 20:08sell3070.151.55270.00001.5435
9932008.03.12 20:08modify3010.031.53250.00001.5435
9942008.03.12 20:08modify3030.041.53460.00001.5435
9952008.03.12 20:08modify3040.061.53670.00001.5435
9962008.03.12 20:09modify3050.081.53890.00001.5435
9972008.03.12 20:09modify3060.111.54810.00001.5435
9982008.03.12 20:48sell limit3080.211.56190.00001.5526
9992008.03.12 20:56modify3080.211.55730.00001.5480
10002008.03.13 04:14sell3080.211.55730.00001.5480
10012008.03.13 04:14modify3010.031.53250.00001.5480
10022008.03.13 04:14modify3030.041.53460.00001.5480
10032008.03.13 04:14modify3040.061.53670.00001.5480
10042008.03.13 04:14modify3050.081.53890.00001.5480
10052008.03.13 04:14modify3060.111.54810.00001.5480
10062008.03.13 04:14modify3070.151.55270.00001.5480
10072008.03.13 04:54sell limit3090.291.56190.00001.5526
10082008.03.13 10:19sell3090.291.56190.00001.5526
10092008.03.13 10:19modify3010.031.53250.00001.5526
10102008.03.13 10:19modify3030.041.53460.00001.5526
10112008.03.13 10:19modify3040.061.53670.00001.5526
10122008.03.13 10:19modify3050.081.53890.00001.5526
10132008.03.13 10:19modify3060.111.54810.00001.5526
10142008.03.13 10:19modify3070.151.55270.00001.5526
10152008.03.13 10:19modify3080.211.55730.00001.5526
10162008.03.13 11:00sell limit3100.411.57150.00001.5523
10172008.03.16 23:00sell3100.411.57150.00001.5523
10182008.03.16 23:00modify3010.031.53250.00001.5523
10192008.03.16 23:00modify3030.041.53460.00001.5523
10202008.03.16 23:00modify3040.061.53670.00001.5523
10212008.03.16 23:00modify3050.081.53890.00001.5523
10222008.03.16 23:00modify3060.111.54810.00001.5523
10232008.03.16 23:00modify3070.151.55270.00001.5523
10242008.03.16 23:00modify3080.211.55730.00001.5523
10252008.03.16 23:00modify3090.291.56190.00001.5523
10262008.03.16 23:40sell limit3110.571.58110.00001.5619
10272008.03.17 02:13sell3110.571.58110.00001.5619
10282008.03.17 02:13modify3010.031.53250.00001.5619
10292008.03.17 02:13modify3030.041.53460.00001.5619
10302008.03.17 02:13modify3040.061.53670.00001.5619
10312008.03.17 02:13modify3050.081.53890.00001.5619
10322008.03.17 02:13modify3060.111.54810.00001.5619
10332008.03.17 02:14modify3070.151.55270.00001.5619
10342008.03.17 02:14modify3080.211.55730.00001.5619
10352008.03.17 02:14modify3090.291.56190.00001.5619
10362008.03.17 02:14modify3100.411.57150.00001.5619
10372008.03.17 02:15close3010.031.58250.00001.5619-152.126717.54
10382008.03.17 02:15close3030.041.58250.00001.5619-193.966523.58
10392008.03.17 02:15close3050.081.58250.00001.5619-353.526170.06
10402008.03.17 02:15close3070.151.58250.00001.5619-455.855714.21
10412008.03.17 02:15close3090.291.58250.00001.5619-604.245109.97
10422008.03.17 02:15close3110.571.58250.00001.5619-79.805030.17
10432008.03.17 02:15sell limit3120.571.59070.00001.5715
10442008.03.17 02:15modify3120.571.58590.00001.5763
10452008.03.17 03:13sell3120.571.58590.00001.5763
10462008.03.17 03:13modify3040.061.53670.00001.5763
10472008.03.17 03:13modify3060.111.54810.00001.5763
10482008.03.17 03:13modify3080.211.55730.00001.5763
10492008.03.17 03:13modify3100.411.57150.00001.5763
10502008.03.17 03:19close3040.061.59050.00001.5763-326.344703.83
10512008.03.17 03:19close3080.211.59050.00001.5763-702.164001.67
10522008.03.17 03:19close3120.571.59050.00001.5763-262.203739.47
10532008.03.17 03:19sell limit3130.571.59550.00001.5858
10542008.03.17 08:48t/p3060.111.57630.00001.5763-316.693422.78
10552008.03.17 08:48t/p3100.411.57630.00001.5763-201.643221.14
10562008.04.16 11:48sell3130.571.59550.00001.5858
10572008.04.17 13:48t/p3130.571.58580.00001.5858532.723753.86
10582008.05.08 03:48buy3020.041.53060.00001.5348
10592008.05.08 08:49t/p3020.041.53480.00001.534816.803770.66