Strategy Tester Report
ODL-MT4 Demo (Build 220)

Symbol
Period 1970.01.01 00:00 - 1970.01.01 00:00
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersTrainTimeFrame=5; TrainPeriod=5; PredictPeriod=5; StopLoss=70; TakeProfit=70; PipStep=10; TimeStep=10; Lots=0.1; BeginDate=1970.01.01 00:00; C=32; gamma=2;
- 1970.01.01 00:00
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
342008.07.31 12:31s/l170.101.56581.56581.5518-73.40920.30
332008.07.29 15:55sell170.101.55881.56581.5518
322008.07.29 14:06t/p160.101.56351.57751.563568.30993.70
312008.07.27 21:03sell160.101.57051.57751.5635
302008.07.25 04:17s/l150.101.56981.56981.5558-70.85925.40
292008.07.24 17:40sell150.101.56281.56981.5558
282008.07.24 17:40t/p140.101.56301.57701.563067.45996.25
272008.07.23 14:40sell140.101.57001.57701.5630
262008.07.23 14:11t/p130.101.57061.58461.570669.15928.80
252008.07.22 16:45sell130.101.57761.58461.5706
242008.07.22 16:29t/p120.101.57691.59091.576970.00859.65
232008.07.22 14:13sell120.101.58391.59091.5769
222008.07.22 14:13t/p110.101.58411.59811.584169.15789.65
212008.07.21 20:20sell110.101.59111.59811.5841
202008.07.21 20:20t/p100.101.59101.57701.591074.00720.50
192008.07.16 16:46buy100.101.58401.57701.5910
182008.07.16 14:52s/l90.101.58381.58381.5978-70.00646.50
172008.07.16 01:15buy90.101.59081.58381.5978
162008.07.15 07:32t/p80.101.59711.58311.597170.80716.50
152008.07.14 05:15buy80.101.59011.58311.5971
142008.07.13 21:01t/p70.101.59631.58231.596370.00645.70
132008.07.11 16:55buy70.101.58931.58231.5963
122008.07.11 12:22s/l60.101.58421.58421.5702-70.85575.70
112008.07.10 14:30sell60.101.57721.58421.5702
102008.07.10 14:20s/l50.101.57751.57751.5635-73.40646.55
92008.07.08 06:30sell50.101.57051.57751.5635
82008.07.07 17:01s/l40.101.57371.57371.5597-70.85719.95
72008.07.04 11:19sell40.101.56671.57371.5597
62008.07.04 11:19s/l30.101.56691.56691.5809-69.20790.80
52008.07.03 13:12buy30.101.57391.56691.5809
42008.07.03 13:12s/l20.101.57391.57391.5879-70.00860.00
32008.07.03 12:38buy20.101.58091.57391.5879
22008.07.03 12:38s/l10.101.58081.58081.5948-70.00930.00
12008.07.03 08:56buy10.101.58781.58081.5948