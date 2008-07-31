|Symbol
|Period
|1970.01.01 00:00 - 1970.01.01 00:00
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|TrainTimeFrame=5; TrainPeriod=5; PredictPeriod=5; StopLoss=70; TakeProfit=70; PipStep=10; TimeStep=10; Lots=0.1; BeginDate=1970.01.01 00:00; C=32; gamma=2;
|- 1970.01.01 00:00
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|34
|2008.07.31 12:31
|s/l
|17
|0.10
|1.5658
|1.5658
|1.5518
|-73.40
|920.30
|33
|2008.07.29 15:55
|sell
|17
|0.10
|1.5588
|1.5658
|1.5518
|32
|2008.07.29 14:06
|t/p
|16
|0.10
|1.5635
|1.5775
|1.5635
|68.30
|993.70
|31
|2008.07.27 21:03
|sell
|16
|0.10
|1.5705
|1.5775
|1.5635
|30
|2008.07.25 04:17
|s/l
|15
|0.10
|1.5698
|1.5698
|1.5558
|-70.85
|925.40
|29
|2008.07.24 17:40
|sell
|15
|0.10
|1.5628
|1.5698
|1.5558
|28
|2008.07.24 17:40
|t/p
|14
|0.10
|1.5630
|1.5770
|1.5630
|67.45
|996.25
|27
|2008.07.23 14:40
|sell
|14
|0.10
|1.5700
|1.5770
|1.5630
|26
|2008.07.23 14:11
|t/p
|13
|0.10
|1.5706
|1.5846
|1.5706
|69.15
|928.80
|25
|2008.07.22 16:45
|sell
|13
|0.10
|1.5776
|1.5846
|1.5706
|24
|2008.07.22 16:29
|t/p
|12
|0.10
|1.5769
|1.5909
|1.5769
|70.00
|859.65
|23
|2008.07.22 14:13
|sell
|12
|0.10
|1.5839
|1.5909
|1.5769
|22
|2008.07.22 14:13
|t/p
|11
|0.10
|1.5841
|1.5981
|1.5841
|69.15
|789.65
|21
|2008.07.21 20:20
|sell
|11
|0.10
|1.5911
|1.5981
|1.5841
|20
|2008.07.21 20:20
|t/p
|10
|0.10
|1.5910
|1.5770
|1.5910
|74.00
|720.50
|19
|2008.07.16 16:46
|buy
|10
|0.10
|1.5840
|1.5770
|1.5910
|18
|2008.07.16 14:52
|s/l
|9
|0.10
|1.5838
|1.5838
|1.5978
|-70.00
|646.50
|17
|2008.07.16 01:15
|buy
|9
|0.10
|1.5908
|1.5838
|1.5978
|16
|2008.07.15 07:32
|t/p
|8
|0.10
|1.5971
|1.5831
|1.5971
|70.80
|716.50
|15
|2008.07.14 05:15
|buy
|8
|0.10
|1.5901
|1.5831
|1.5971
|14
|2008.07.13 21:01
|t/p
|7
|0.10
|1.5963
|1.5823
|1.5963
|70.00
|645.70
|13
|2008.07.11 16:55
|buy
|7
|0.10
|1.5893
|1.5823
|1.5963
|12
|2008.07.11 12:22
|s/l
|6
|0.10
|1.5842
|1.5842
|1.5702
|-70.85
|575.70
|11
|2008.07.10 14:30
|sell
|6
|0.10
|1.5772
|1.5842
|1.5702
|10
|2008.07.10 14:20
|s/l
|5
|0.10
|1.5775
|1.5775
|1.5635
|-73.40
|646.55
|9
|2008.07.08 06:30
|sell
|5
|0.10
|1.5705
|1.5775
|1.5635
|8
|2008.07.07 17:01
|s/l
|4
|0.10
|1.5737
|1.5737
|1.5597
|-70.85
|719.95
|7
|2008.07.04 11:19
|sell
|4
|0.10
|1.5667
|1.5737
|1.5597
|6
|2008.07.04 11:19
|s/l
|3
|0.10
|1.5669
|1.5669
|1.5809
|-69.20
|790.80
|5
|2008.07.03 13:12
|buy
|3
|0.10
|1.5739
|1.5669
|1.5809
|4
|2008.07.03 13:12
|s/l
|2
|0.10
|1.5739
|1.5739
|1.5879
|-70.00
|860.00
|3
|2008.07.03 12:38
|buy
|2
|0.10
|1.5809
|1.5739
|1.5879
|2
|2008.07.03 12:38
|s/l
|1
|0.10
|1.5808
|1.5808
|1.5948
|-70.00
|930.00
|1
|2008.07.03 08:56
|buy
|1
|0.10
|1.5878
|1.5808
|1.5948