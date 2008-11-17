Straighthold Investment Group, Inc.

Account: XXXXXXX Name: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX Currency: USD 2008 November 18, 16:35
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
266903182008.11.17 13:30balanceDPST-MB-688100: USD 52.345,000.00
266938652008.11.17 15:02buy0.10eurjpy122.01109.82123.222008.11.17 18:49123.220.000.000.00124.79
266983712008.11.17 16:23sell0.10eurjpy122.63134.82121.422008.11.18 10:55121.420.000.00-1.61125.44
267036912008.11.17 17:58buy0.10eurjpy122.03109.84123.242008.11.17 18:49123.240.000.000.00124.83
267046762008.11.17 18:13sell0.10eurjpy122.75134.97121.572008.11.18 03:00121.570.000.00-1.61122.38
267099392008.11.17 19:52sell0.10eurjpy123.55135.80122.332008.11.17 22:38122.330.000.000.00126.23
267404552008.11.18 11:51buy0.10eurjpy121.35109.31122.552008.11.18 15:43122.550.000.000.00124.06
266961272008.11.17 15:45buy0.10eurusd1.26471.20131.27102008.11.17 18:491.27100.000.000.0063.00
267044382008.11.17 18:11sell0.10eurusd1.26821.33161.26192008.11.18 02:371.26190.000.00-0.5563.00
267070842008.11.17 18:55sell0.10eurusd1.27231.33601.26602008.11.17 22:381.26600.000.000.0063.00
267258622008.11.18 05:42buy0.10eurusd1.26131.19921.26752008.11.18 15:441.26750.000.000.0062.00
267338752008.11.18 10:00sell0.10eurusd1.26451.32681.25832008.11.18 10:551.25830.000.000.0062.00
267363282008.11.18 10:44buy0.10eurusd1.26041.19811.26662008.11.18 15:381.26660.000.000.0062.00
266938242008.11.17 15:01sell0.10usdcad1.23141.30051.22452008.11.17 18:521.22450.000.000.0056.35
266944212008.11.17 15:14buy0.10usdcad1.22781.15871.23472008.11.17 17:061.23470.000.000.0055.88
266961182008.11.17 15:45sell0.10usdcad1.23131.30041.22442008.11.17 18:521.22440.000.000.0056.35
267014562008.11.17 17:08sell0.10usdcad1.23511.30421.22822008.11.17 18:491.22820.000.000.0056.18
267106452008.11.17 20:11buy0.10usdcad1.21731.14711.22432008.11.17 23:091.22430.000.000.0057.18
267217552008.11.18 02:24sell0.10usdcad1.23091.29961.22412008.11.18 10:111.22410.000.000.0055.55
267332192008.11.18 09:51buy0.10usdcad1.22731.15851.23412008.11.18 12:001.23410.000.000.0055.10
267374352008.11.18 11:00sell0.10usdcad1.23131.30051.22482008.11.18 15:431.22480.000.000.0053.08
267036452008.11.17 17:57sell0.10usdchf1.19891.23891.19492008.11.17 19:481.19490.000.000.0033.48
267117702008.11.17 20:44buy0.10usdchf1.19471.15471.19872008.11.17 22:381.19870.000.000.0033.37
267265732008.11.18 06:18buy0.10usdchf1.19781.15931.20162008.11.18 08:211.20160.000.000.0031.62
267361792008.11.18 10:40sell0.10usdchf1.20191.24051.19812008.11.18 15:381.19810.000.000.0031.72
266938192008.11.17 15:00buy0.10usdjpy96.4891.2197.002008.11.17 18:5097.000.000.000.0053.60
266985852008.11.17 16:26sell0.10usdjpy96.80102.0796.282008.11.17 23:2396.280.000.000.0054.01
267071112008.11.17 18:55sell0.10usdjpy97.12102.3996.602008.11.17 22:5696.600.000.000.0053.83
267178802008.11.17 23:46buy0.10usdjpy96.4891.2197.002008.11.18 16:1797.000.000.000.6253.60
267256842008.11.18 05:26sell0.10usdjpy96.72101.9896.242008.11.18 11:0496.240.000.000.0049.88
267372232008.11.18 10:57buy0.10usdjpy96.4291.2096.942008.11.18 16:0896.940.000.000.0053.64
267443212008.11.18 13:34buy0.10usdjpy96.1690.9396.682008.11.18 15:4296.680.000.000.0053.79
  0.00 0.00 -3.15 2,070.94
Closed P/L: 2,067.79
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
267182692008.11.18 00:03buy0.10eurjpy122.03110.13123.22 122.490.000.000.0047.47
267147012008.11.17 22:01buy0.10eurusd1.26771.20401.2740 1.26360.000.000.31-41.00
267173072008.11.17 23:15buy0.10eurusd1.26451.20081.2708 1.26360.000.000.31-9.00
267066952008.11.17 18:50buy0.10usdcad1.22791.15881.2348 1.22630.000.00-0.24-13.05
267167652008.11.17 23:00sell0.10usdcad1.22301.29321.2160 1.22670.000.000.16-30.16
267184262008.11.18 00:13sell0.10usdcad1.22651.29471.2197 1.22670.000.000.00-1.63
266938272008.11.17 15:01sell0.10usdchf1.19671.23671.1927 1.20000.000.00-0.21-27.50
267138452008.11.17 21:36sell0.10usdchf1.19751.23751.1935 1.20000.000.00-0.21-20.83
267158742008.11.17 22:34buy0.10usdjpy96.8191.5497.33 96.910.000.000.6210.32
267238432008.11.18 03:22sell0.10usdchf1.19971.23821.1959 1.20000.000.000.00-2.50
267283452008.11.18 08:12sell0.10usdchf1.20001.23851.1962 1.20000.000.000.000.00
267456552008.11.18 14:14sell0.10eurusd1.26361.32591.2574 1.26390.000.000.00-3.00
267465212008.11.18 14:49buy0.10usdchf1.19861.16001.2024 1.19960.000.000.008.34
267476082008.11.18 15:12sell0.10eurjpy121.99134.03120.79 122.530.000.000.00-55.71
267476132008.11.18 15:12sell0.10usdjpy96.44101.6895.92 96.940.000.000.00-51.58
267499652008.11.18 15:45sell0.10usdjpy96.81102.0696.29 96.940.000.000.00-13.41
267518152008.11.18 16:15sell0.10usdchf1.20091.23961.1971 1.20000.000.000.007.50
  0.00 0.00 0.74 -195.74
 Floating P/L: -195.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5,000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 2,067.79 Floating P/L: -195.00 Margin: 639.77
Balance: 7,080.59 Equity: 6,885.59 Free Margin: 6,250.16