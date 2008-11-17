Straighthold Investment Group, Inc.
|Account: XXXXXXX
|Name: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
|Currency: USD
|2008 November 18, 16:35
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|26690318
|2008.11.17 13:30
|balance
|DPST-MB-688100: USD 52.34
|5,000.00
|26693865
|2008.11.17 15:02
|buy
|0.10
|eurjpy
|122.01
|109.82
|123.22
|2008.11.17 18:49
|123.22
|0.00
|0.00
|0.00
|124.79
|26698371
|2008.11.17 16:23
|sell
|0.10
|eurjpy
|122.63
|134.82
|121.42
|2008.11.18 10:55
|121.42
|0.00
|0.00
|-1.61
|125.44
|26703691
|2008.11.17 17:58
|buy
|0.10
|eurjpy
|122.03
|109.84
|123.24
|2008.11.17 18:49
|123.24
|0.00
|0.00
|0.00
|124.83
|26704676
|2008.11.17 18:13
|sell
|0.10
|eurjpy
|122.75
|134.97
|121.57
|2008.11.18 03:00
|121.57
|0.00
|0.00
|-1.61
|122.38
|26709939
|2008.11.17 19:52
|sell
|0.10
|eurjpy
|123.55
|135.80
|122.33
|2008.11.17 22:38
|122.33
|0.00
|0.00
|0.00
|126.23
|26740455
|2008.11.18 11:51
|buy
|0.10
|eurjpy
|121.35
|109.31
|122.55
|2008.11.18 15:43
|122.55
|0.00
|0.00
|0.00
|124.06
|26696127
|2008.11.17 15:45
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2647
|1.2013
|1.2710
|2008.11.17 18:49
|1.2710
|0.00
|0.00
|0.00
|63.00
|26704438
|2008.11.17 18:11
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2682
|1.3316
|1.2619
|2008.11.18 02:37
|1.2619
|0.00
|0.00
|-0.55
|63.00
|26707084
|2008.11.17 18:55
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2723
|1.3360
|1.2660
|2008.11.17 22:38
|1.2660
|0.00
|0.00
|0.00
|63.00
|26725862
|2008.11.18 05:42
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2613
|1.1992
|1.2675
|2008.11.18 15:44
|1.2675
|0.00
|0.00
|0.00
|62.00
|26733875
|2008.11.18 10:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2645
|1.3268
|1.2583
|2008.11.18 10:55
|1.2583
|0.00
|0.00
|0.00
|62.00
|26736328
|2008.11.18 10:44
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2604
|1.1981
|1.2666
|2008.11.18 15:38
|1.2666
|0.00
|0.00
|0.00
|62.00
|26693824
|2008.11.17 15:01
|sell
|0.10
|usdcad
|1.2314
|1.3005
|1.2245
|2008.11.17 18:52
|1.2245
|0.00
|0.00
|0.00
|56.35
|26694421
|2008.11.17 15:14
|buy
|0.10
|usdcad
|1.2278
|1.1587
|1.2347
|2008.11.17 17:06
|1.2347
|0.00
|0.00
|0.00
|55.88
|26696118
|2008.11.17 15:45
|sell
|0.10
|usdcad
|1.2313
|1.3004
|1.2244
|2008.11.17 18:52
|1.2244
|0.00
|0.00
|0.00
|56.35
|26701456
|2008.11.17 17:08
|sell
|0.10
|usdcad
|1.2351
|1.3042
|1.2282
|2008.11.17 18:49
|1.2282
|0.00
|0.00
|0.00
|56.18
|26710645
|2008.11.17 20:11
|buy
|0.10
|usdcad
|1.2173
|1.1471
|1.2243
|2008.11.17 23:09
|1.2243
|0.00
|0.00
|0.00
|57.18
|26721755
|2008.11.18 02:24
|sell
|0.10
|usdcad
|1.2309
|1.2996
|1.2241
|2008.11.18 10:11
|1.2241
|0.00
|0.00
|0.00
|55.55
|26733219
|2008.11.18 09:51
|buy
|0.10
|usdcad
|1.2273
|1.1585
|1.2341
|2008.11.18 12:00
|1.2341
|0.00
|0.00
|0.00
|55.10
|26737435
|2008.11.18 11:00
|sell
|0.10
|usdcad
|1.2313
|1.3005
|1.2248
|2008.11.18 15:43
|1.2248
|0.00
|0.00
|0.00
|53.08
|26703645
|2008.11.17 17:57
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1989
|1.2389
|1.1949
|2008.11.17 19:48
|1.1949
|0.00
|0.00
|0.00
|33.48
|26711770
|2008.11.17 20:44
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1947
|1.1547
|1.1987
|2008.11.17 22:38
|1.1987
|0.00
|0.00
|0.00
|33.37
|26726573
|2008.11.18 06:18
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1978
|1.1593
|1.2016
|2008.11.18 08:21
|1.2016
|0.00
|0.00
|0.00
|31.62
|26736179
|2008.11.18 10:40
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2019
|1.2405
|1.1981
|2008.11.18 15:38
|1.1981
|0.00
|0.00
|0.00
|31.72
|26693819
|2008.11.17 15:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|96.48
|91.21
|97.00
|2008.11.17 18:50
|97.00
|0.00
|0.00
|0.00
|53.60
|26698585
|2008.11.17 16:26
|sell
|0.10
|usdjpy
|96.80
|102.07
|96.28
|2008.11.17 23:23
|96.28
|0.00
|0.00
|0.00
|54.01
|26707111
|2008.11.17 18:55
|sell
|0.10
|usdjpy
|97.12
|102.39
|96.60
|2008.11.17 22:56
|96.60
|0.00
|0.00
|0.00
|53.83
|26717880
|2008.11.17 23:46
|buy
|0.10
|usdjpy
|96.48
|91.21
|97.00
|2008.11.18 16:17
|97.00
|0.00
|0.00
|0.62
|53.60
|26725684
|2008.11.18 05:26
|sell
|0.10
|usdjpy
|96.72
|101.98
|96.24
|2008.11.18 11:04
|96.24
|0.00
|0.00
|0.00
|49.88
|26737223
|2008.11.18 10:57
|buy
|0.10
|usdjpy
|96.42
|91.20
|96.94
|2008.11.18 16:08
|96.94
|0.00
|0.00
|0.00
|53.64
|26744321
|2008.11.18 13:34
|buy
|0.10
|usdjpy
|96.16
|90.93
|96.68
|2008.11.18 15:42
|96.68
|0.00
|0.00
|0.00
|53.79
|
|0.00
|0.00
|-3.15
|2,070.94
|Closed P/L:
|2,067.79
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|26718269
|2008.11.18 00:03
|buy
|0.10
|eurjpy
|122.03
|110.13
|123.22
|
|122.49
|0.00
|0.00
|0.00
|47.47
|26714701
|2008.11.17 22:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2677
|1.2040
|1.2740
|
|1.2636
|0.00
|0.00
|0.31
|-41.00
|26717307
|2008.11.17 23:15
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2645
|1.2008
|1.2708
|
|1.2636
|0.00
|0.00
|0.31
|-9.00
|26706695
|2008.11.17 18:50
|buy
|0.10
|usdcad
|1.2279
|1.1588
|1.2348
|
|1.2263
|0.00
|0.00
|-0.24
|-13.05
|26716765
|2008.11.17 23:00
|sell
|0.10
|usdcad
|1.2230
|1.2932
|1.2160
|
|1.2267
|0.00
|0.00
|0.16
|-30.16
|26718426
|2008.11.18 00:13
|sell
|0.10
|usdcad
|1.2265
|1.2947
|1.2197
|
|1.2267
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.63
|26693827
|2008.11.17 15:01
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1967
|1.2367
|1.1927
|
|1.2000
|0.00
|0.00
|-0.21
|-27.50
|26713845
|2008.11.17 21:36
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1975
|1.2375
|1.1935
|
|1.2000
|0.00
|0.00
|-0.21
|-20.83
|26715874
|2008.11.17 22:34
|buy
|0.10
|usdjpy
|96.81
|91.54
|97.33
|
|96.91
|0.00
|0.00
|0.62
|10.32
|26723843
|2008.11.18 03:22
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1997
|1.2382
|1.1959
|
|1.2000
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.50
|26728345
|2008.11.18 08:12
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2000
|1.2385
|1.1962
|
|1.2000
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|26745655
|2008.11.18 14:14
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2636
|1.3259
|1.2574
|
|1.2639
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|26746521
|2008.11.18 14:49
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1986
|1.1600
|1.2024
|
|1.1996
|0.00
|0.00
|0.00
|8.34
|26747608
|2008.11.18 15:12
|sell
|0.10
|eurjpy
|121.99
|134.03
|120.79
|
|122.53
|0.00
|0.00
|0.00
|-55.71
|26747613
|2008.11.18 15:12
|sell
|0.10
|usdjpy
|96.44
|101.68
|95.92
|
|96.94
|0.00
|0.00
|0.00
|-51.58
|26749965
|2008.11.18 15:45
|sell
|0.10
|usdjpy
|96.81
|102.06
|96.29
|
|96.94
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.41
|26751815
|2008.11.18 16:15
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2009
|1.2396
|1.1971
|
|1.2000
|0.00
|0.00
|0.00
|7.50
|
|0.00
|0.00
|0.74
|-195.74
|
|Floating P/L:
|-195.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5,000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|2,067.79
|Floating P/L:
|-195.00
|Margin:
|639.77
|Balance:
|7,080.59
|Equity:
|6,885.59
|Free Margin:
|6,250.16