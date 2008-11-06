Interbank FX, LLC

Account: 2174340 Name: aggressive_martingale Currency: USD 2008 November 10, 16:21
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
1261851582008.11.06 11:25balanceDeposit50 000.00
1261872652008.11.06 11:40buy0.01eurusd1.28820.00001.29222008.11.06 11:491.28980.000.000.001.60
1261872682008.11.06 11:40sell0.01eurusd1.28810.00001.28412008.11.06 12:001.28810.000.000.000.00
1261873462008.11.06 11:40sell0.01gbpusd1.58920.00001.58522008.11.06 11:571.58740.000.000.001.80
1261874872008.11.06 11:41sell0.01eurchf1.50020.00001.49622008.11.06 12:071.50310.000.000.00-2.47
1261875322008.11.06 11:41sell0.01chfjpy84.000.0083.602008.11.06 12:0083.980.000.000.000.20
1261876212008.11.06 11:42sell0.01audcad0.79470.00000.79072008.11.06 12:070.80150.000.000.00-5.79
1261876292008.11.06 11:42sell0.01euraud1.89930.00001.89532008.11.06 11:511.89680.000.000.001.70
1261876772008.11.06 11:43sell0.01eurgbp0.81020.00000.80622008.11.06 11:540.81080.000.000.00-0.95
1261878012008.11.06 11:44sell0.01eurnzd2.15470.00002.15072008.11.06 11:582.15380.000.000.000.53
1261878262008.11.06 11:44sell0.02audcad0.79630.00000.79232008.11.06 12:070.80150.000.000.00-8.86
1261878872008.11.06 11:44sell0.01usdcad1.17360.00001.16962008.11.06 12:021.17350.000.000.000.09
1261881412008.11.06 11:46sell0.01audusd0.67910.00000.67512008.11.06 12:060.68270.000.000.00-3.60
1261881552008.11.06 11:46sell0.01gbpjpy155.450.00155.052008.11.06 11:47155.300.000.000.001.54
1261882692008.11.06 11:46sell0.01gbpchf1.84860.00001.84462008.11.06 11:591.84840.000.000.000.17
1261884152008.11.06 11:47sell0.02eurgbp0.81180.00000.80782008.11.06 11:540.81080.000.000.003.18
1261886472008.11.06 11:49sell0.01gbpjpy155.320.00154.922008.11.06 12:00155.100.000.000.002.24
1261886552008.11.06 11:49sell0.02eurchf1.50180.00001.49782008.11.06 12:071.50310.000.000.00-2.22
1261886712008.11.06 11:49sell0.02eurusd1.28970.00001.28572008.11.06 12:001.28810.000.000.003.20
1261886782008.11.06 11:49sell0.02eurnzd2.15640.00002.15242008.11.06 11:582.15380.000.000.003.11
1261886932008.11.06 11:49buy0.01gbpusd1.58900.00001.59302008.11.06 12:071.58160.000.000.00-7.40
1261888602008.11.06 11:51sell0.02gbpchf1.85020.00001.84622008.11.06 11:591.84840.000.000.003.09
1261890032008.11.06 11:52sell0.02gbpjpy155.480.00155.082008.11.06 11:57155.320.000.000.003.27
1261890462008.11.06 11:53sell0.01euraud1.89620.00001.89222008.11.06 12:011.89360.000.000.001.76
1261894062008.11.06 11:56sell0.01eurgbp0.81070.00000.80672008.11.06 12:010.81290.000.000.00-3.49
1261898612008.11.06 11:59buy0.02gbpusd1.58830.00001.59232008.11.06 12:071.58160.000.000.00-13.40
1261898702008.11.06 11:59sell0.01gbpusd1.58570.00001.58172008.11.06 12:001.58250.000.000.003.20
1261898782008.11.06 11:59sell0.02usdcad1.17530.00001.17132008.11.06 12:021.17350.000.000.003.07
1261899102008.11.06 11:59buy0.04gbpusd1.58570.00001.58972008.11.06 12:091.58440.000.000.00-5.20
1261900172008.11.06 11:59sell0.04audcad0.79800.00000.79402008.11.06 12:070.80150.000.000.00-11.92
1261900422008.11.06 11:59sell0.01eurnzd2.15250.00002.14852008.11.06 12:012.14990.000.000.001.56
1261902032008.11.06 12:00sell0.02eurgbp0.81230.00000.80832008.11.06 12:010.81290.000.000.00-1.91
1261910592008.11.06 12:00sell0.02chfjpy84.160.0083.762008.11.06 12:0083.980.000.000.003.67
1261914842008.11.06 12:00sell0.04eurgbp0.81400.00000.81002008.11.06 12:010.81290.000.000.006.97
1261920002008.11.06 12:00sell0.04eurchf1.50340.00001.49942008.11.06 12:071.50310.000.000.001.03
1261922482008.11.06 12:00sell0.08eurchf1.50520.00001.50122008.11.06 12:071.50310.000.000.0014.35
1261925802008.11.06 12:01sell0.08audcad0.79970.00000.79572008.11.06 12:070.80150.000.000.00-12.26
1261930602008.11.06 12:01sell0.02audusd0.68100.00000.67702008.11.06 12:060.68270.000.000.00-3.40
1261930732008.11.06 12:01sell0.16audcad0.80120.00000.79722008.11.06 12:070.80150.000.000.00-4.09
1261931292008.11.06 12:01sell0.32audcad0.80280.00000.79882008.11.06 12:070.80150.000.000.0035.42
1261933452008.11.06 12:01sell0.04audusd0.68270.00000.67872008.11.06 12:060.68270.000.000.000.00
1261934292008.11.06 12:01sell0.01gbpchf1.85130.00001.84732008.11.06 12:021.84950.000.000.001.53
1261937752008.11.06 12:01sell0.01eurusd1.28730.00001.28332008.11.06 12:021.28570.000.000.001.60
1261937852008.11.06 12:01sell0.08audusd0.68440.00000.68042008.11.06 12:060.68270.000.000.0013.60
1261939602008.11.06 12:02sell0.64audcad0.80330.00000.79932008.11.06 12:070.80150.000.000.0098.08
1261939652008.11.06 12:02buy0.08gbpusd1.58360.00001.58762008.11.06 12:071.58320.000.000.00-3.20
1261939712008.11.06 12:02sell0.01gbpusd1.58220.00001.57822008.11.06 12:021.58040.000.000.001.80
1261940032008.11.06 12:02sell1.28audcad0.80540.00000.80142008.11.06 12:050.80140.000.000.00436.16
1261940392008.11.06 12:02buy0.16gbpusd1.58160.00001.58562008.11.06 12:071.58320.000.000.0025.60
1261940692008.11.06 12:02sell0.16audusd0.68600.00000.68202008.11.06 12:060.68200.000.000.0064.00
1261943262008.11.06 12:02sell0.01gbpjpy155.430.00155.032008.11.06 12:03155.270.000.000.001.63
1261943792008.11.06 12:02sell0.01eurgbp0.81320.00000.80922008.11.06 12:060.81220.000.000.001.58
1261944792008.11.06 12:02sell0.32audusd0.68770.00000.68372008.11.06 12:050.68370.000.000.00128.00
1261945262008.11.06 12:02sell0.01euraud1.86950.00001.86552008.11.06 12:021.86680.000.000.001.86
1261945322008.11.06 12:02sell2.56audcad0.80740.00000.80342008.11.06 12:040.80340.000.000.00872.90
1261946192008.11.06 12:02sell0.01chfjpy83.880.0083.482008.11.06 12:0683.720.000.000.001.63
1262003512008.11.06 12:06buy0.32gbpusd1.58000.00001.58402008.11.06 12:071.58320.000.000.00102.40
1262003552008.11.06 12:06sell0.01eurusd1.28330.00001.27932008.11.06 12:081.28320.000.000.000.10
1262003592008.11.06 12:06sell0.01gbpjpy154.910.00154.512008.11.06 12:07155.420.000.000.00-5.19
1262003612008.11.06 12:06sell0.01euraud1.88120.00001.87722008.11.06 12:111.88390.000.000.00-1.84
1262003652008.11.06 12:06sell0.01gbpusd1.58000.00001.57602008.11.06 12:101.58450.000.000.00-4.50
1262003812008.11.06 12:06sell0.01usdcad1.17440.00001.17042008.11.06 12:171.17420.000.000.000.17
1262004112008.11.06 12:06sell0.01gbpchf1.85040.00001.84642008.11.06 12:111.85530.000.000.00-4.18
1262004182008.11.06 12:06sell0.01eurnzd2.14650.00002.14252008.11.06 12:072.14250.000.000.002.40
1262005362008.11.06 12:07sell0.02gbpjpy155.080.00154.682008.11.06 12:10155.240.000.000.00-3.27
1262006072008.11.06 12:07sell0.02gbpchf1.85200.00001.84802008.11.06 12:111.85530.000.000.00-5.63
1262006182008.11.06 12:07sell0.04gbpjpy155.240.00154.842008.11.06 12:07155.480.000.000.00-9.78
1262006942008.11.06 12:07sell0.08gbpjpy155.410.00155.012008.11.06 12:10155.240.000.000.0013.88
1262007172008.11.06 12:07sell0.02eurusd1.28490.00001.28092008.11.06 12:081.28320.000.000.003.40
1262009002008.11.06 12:07sell0.16gbpjpy155.580.00155.182008.11.06 12:07155.610.000.000.00-4.89
1262009542008.11.06 12:07sell0.02euraud1.88290.00001.87892008.11.06 12:111.88390.000.000.00-1.37
1262010482008.11.06 12:07sell0.04gbpchf1.85380.00001.84982008.11.06 12:181.85710.000.000.00-11.28
1262011112008.11.06 12:07sell0.02gbpusd1.58370.00001.57972008.11.06 12:101.58450.000.000.00-1.60
1262011312008.11.06 12:07buy0.08gbpusd1.58410.00001.58812008.11.06 12:091.58440.000.000.002.40
1262015102008.11.06 12:07sell0.01eurnzd2.14100.00002.13702008.11.06 12:112.14270.000.000.00-1.02
1262015232008.11.06 12:07sell0.02eurnzd2.14260.00002.13862008.11.06 12:112.14270.000.000.00-0.12
1262016672008.11.06 12:08buy0.16gbpusd1.58250.00001.58652008.11.06 12:091.58570.000.000.0051.20
1262026392008.11.06 12:08sell0.01eurchf1.50180.00001.49782008.11.06 12:131.50160.000.000.000.17
1262026942008.11.06 12:08sell0.01chfjpy83.520.0083.122008.11.06 12:3884.010.000.000.00-4.98
1262029762008.11.06 12:09sell0.01audusd0.68040.00000.67642008.11.06 12:260.68660.000.000.00-6.20
1262030622008.11.06 12:09sell0.04euraud1.88460.00001.88062008.11.06 12:111.88390.000.000.001.91
1262031722008.11.06 12:09sell0.08euraud1.88640.00001.88242008.11.06 12:111.88390.000.000.0013.63
1262032062008.11.06 12:09sell0.02chfjpy83.680.0083.282008.11.06 12:3884.010.000.000.00-6.72
1262032782008.11.06 12:09sell0.04eurnzd2.14540.00002.14142008.11.06 12:112.14270.000.000.006.48
1262032832008.11.06 12:09sell0.01eurgbp0.80980.00000.80582008.11.06 12:120.80870.000.000.001.74
1262036082008.11.06 12:09sell0.08gbpchf1.85540.00001.85142008.11.06 12:111.85490.000.000.003.42
1262037102008.11.06 12:09sell0.01eurusd1.28360.00001.27962008.11.06 12:101.28190.000.000.001.70
1262037392008.11.06 12:09buy0.01eurchf1.50320.00001.50722008.11.06 12:191.50330.000.000.000.09
1262037702008.11.06 12:09sell0.16gbpchf1.85710.00001.85312008.11.06 12:111.85490.000.000.0030.06
1262038382008.11.06 12:09sell0.01audcad0.79940.00000.79542008.11.06 12:280.80410.000.000.00-4.01
1262039252008.11.06 12:09sell0.04gbpusd1.58610.00001.58212008.11.06 12:101.58450.000.000.006.40
1262048422008.11.06 12:11sell0.02eurchf1.50340.00001.49942008.11.06 12:131.50160.000.000.003.07
1262050182008.11.06 12:12sell0.08gbpchf1.85840.00001.85442008.11.06 12:141.85730.000.000.007.52
1262050682008.11.06 12:12sell0.01gbpjpy155.240.00154.842008.11.06 12:19155.730.000.000.00-4.99
1262050722008.11.06 12:12sell0.02usdcad1.17610.00001.17212008.11.06 12:171.17420.000.000.003.24
1262051302008.11.06 12:12sell0.01eurnzd2.14020.00002.13622008.11.06 12:172.14090.000.000.00-0.42
1262051382008.11.06 12:12sell0.01gbpusd1.58600.00001.58202008.11.06 12:151.58780.000.000.00-1.80
1262051462008.11.06 12:12sell0.02gbpjpy155.400.00155.002008.11.06 12:19155.730.000.000.00-6.73
1262051812008.11.06 12:12sell0.01euraud1.88290.00001.87892008.11.06 12:151.88210.000.000.000.54
1262051932008.11.06 12:13sell0.02eurnzd2.14200.00002.13802008.11.06 12:172.14090.000.000.001.32
1262052132008.11.06 12:13sell0.01eurusd1.28210.00001.27812008.11.06 12:301.28690.000.000.00-4.80
1262053562008.11.06 12:13sell0.04gbpjpy155.570.00155.172008.11.06 12:19155.730.000.000.00-6.52
1262054602008.11.06 12:13sell0.02gbpusd1.58790.00001.58392008.11.06 12:151.58780.000.000.000.20
1262056132008.11.06 12:13sell0.01eurgbp0.80650.00000.80252008.11.06 12:200.80710.000.000.00-0.95
1262056962008.11.06 12:13sell0.16gbpchf1.85950.00001.85552008.11.06 12:141.85730.000.000.0030.08
1262059402008.11.06 12:14sell0.02eurgbp0.80810.00000.80412008.11.06 12:200.80710.000.000.003.18
1262059722008.11.06 12:14sell0.02euraud1.88460.00001.88062008.11.06 12:151.88210.000.000.003.41
1262059852008.11.06 12:14sell0.04eurnzd2.14360.00002.13962008.11.06 12:172.14090.000.000.006.48
1262060762008.11.06 12:14sell0.04chfjpy83.840.0083.442008.11.06 12:3884.010.000.000.00-6.92
1262060822008.11.06 12:14sell0.02eurusd1.28370.00001.27972008.11.06 12:301.28690.000.000.00-6.40
1262061262008.11.06 12:14sell0.08gbpjpy155.730.00155.332008.11.06 12:19155.730.000.000.000.00
1262061632008.11.06 12:14sell0.02audusd0.68200.00000.67802008.11.06 12:260.68660.000.000.00-9.20
1262062012008.11.06 12:15sell0.02audcad0.80100.00000.79702008.11.06 12:280.80410.000.000.00-5.30
1262064902008.11.06 12:15buy0.02eurchf1.50150.00001.50552008.11.06 12:191.50330.000.000.003.07
1262065052008.11.06 12:15sell0.01eurchf1.50120.00001.49722008.11.06 12:261.50280.000.000.00-1.37
1262067242008.11.06 12:15sell0.04gbpusd1.58950.00001.58552008.11.06 12:151.58780.000.000.006.80
1262071022008.11.06 12:16sell0.08gbpchf1.85890.00001.85492008.11.06 12:191.85710.000.000.0012.30
1262072282008.11.06 12:17sell0.16gbpjpy155.890.00155.492008.11.06 12:19155.730.000.000.0026.08
1262073742008.11.06 12:17sell0.04audusd0.68360.00000.67962008.11.06 12:260.68660.000.000.00-12.00
1262073822008.11.06 12:17sell0.01euraud1.87510.00001.87112008.11.06 12:201.87460.000.000.000.35
1262075562008.11.06 12:18sell0.04audcad0.80270.00000.79872008.11.06 12:280.80410.000.000.00-4.78
1262076642008.11.06 12:18sell0.01gbpusd1.58700.00001.58302008.11.06 12:271.60130.000.000.00-14.30
1262076732008.11.06 12:18sell0.02eurchf1.50280.00001.49882008.11.06 12:261.50280.000.000.000.00
1262078232008.11.06 12:18sell0.02euraud1.87680.00001.87282008.11.06 12:201.87460.000.000.003.01
1262082102008.11.06 12:19buy0.01eurusd1.28360.00001.28762008.11.06 12:211.28520.000.000.001.60
1262084172008.11.06 12:20sell0.08audusd0.68520.00000.68122008.11.06 12:450.68400.000.000.009.60
1262084662008.11.06 12:20sell0.01eurnzd2.12990.00002.12592008.11.06 12:302.13610.000.000.00-3.74
1262084792008.11.06 12:20sell0.01usdcad1.17190.00001.16792008.11.06 12:281.17010.000.000.001.54
1262085282008.11.06 12:20sell0.02gbpusd1.58860.00001.58462008.11.06 12:311.60060.000.000.00-24.00
1262087232008.11.06 12:20sell0.04gbpusd1.59030.00001.58632008.11.06 12:271.60140.000.000.00-44.40
1262090472008.11.06 12:21sell0.01gbpjpy156.390.00155.992008.11.06 12:27157.380.000.000.00-10.08
1262090832008.11.06 12:21sell0.02eurnzd2.13150.00002.12752008.11.06 12:302.13610.000.000.00-5.55
1262091472008.11.06 12:21sell0.08chfjpy84.000.0083.602008.11.06 12:3884.010.000.000.00-0.82
1262091562008.11.06 12:21sell0.04eurnzd2.13350.00002.12952008.11.06 12:302.13610.000.000.00-6.27
1262092522008.11.06 12:21sell0.02gbpjpy156.580.00156.182008.11.06 12:33157.380.000.000.00-16.28
1262093002008.11.06 12:21sell0.08gbpusd1.59190.00001.58792008.11.06 12:271.60140.000.000.00-76.00
1262095162008.11.06 12:21buy0.01gbpusd1.59290.00001.59692008.11.06 12:241.59280.000.000.00-0.10
1262095602008.11.06 12:21sell0.08audcad0.80440.00000.80042008.11.06 12:290.80410.000.000.002.05
1262095762008.11.06 12:21sell0.01gbpchf1.86400.00001.86002008.11.06 12:271.87040.000.000.00-5.48
1262096962008.11.06 12:21sell0.01euraud1.87060.00001.86662008.11.06 12:241.86830.000.000.001.58
1262099552008.11.06 12:22sell0.01eurgbp0.80670.00000.80272008.11.06 12:240.80570.000.000.001.60
1262099902008.11.06 12:22buy0.02gbpusd1.59120.00001.59522008.11.06 12:241.59280.000.000.003.20
1262100332008.11.06 12:23sell0.16audusd0.68690.00000.68292008.11.06 12:260.68710.000.000.00-3.20
1262101612008.11.06 12:24buy0.01gbpjpy156.740.00157.142008.11.06 12:24156.900.000.000.001.62
1262102332008.11.06 12:24sell0.04gbpjpy156.740.00156.342008.11.06 12:27157.250.000.000.00-20.78
1262103852008.11.06 12:24buy0.01eurchf1.50320.00001.50722008.11.06 12:401.50500.000.000.001.54
1262105162008.11.06 12:24sell0.04eurusd1.28530.00001.28132008.11.06 12:301.28690.000.000.00-6.40
1262105212008.11.06 12:24sell0.02gbpchf1.86570.00001.86172008.11.06 12:271.87040.000.000.00-8.05
1262106162008.11.06 12:24sell0.16audcad0.80600.00000.80202008.11.06 12:290.80410.000.000.0025.98
1262106442008.11.06 12:24sell0.16gbpusd1.59590.00001.59192008.11.06 12:271.60140.000.000.00-88.00
1262107462008.11.06 12:24sell0.16chfjpy84.160.0083.762008.11.06 12:3884.010.000.000.0024.43
1262108832008.11.06 12:24sell0.04gbpchf1.86750.00001.86352008.11.06 12:271.87040.000.000.00-9.93
1262111052008.11.06 12:24sell0.32gbpusd1.59760.00001.59362008.11.06 12:271.60140.000.000.00-121.60
1262111712008.11.06 12:24sell0.04eurchf1.50460.00001.50062008.11.06 12:261.50280.000.000.006.16
1262113452008.11.06 12:24sell0.08gbpjpy157.200.00156.802008.11.06 12:27157.250.000.000.00-4.07
1262114492008.11.06 12:24sell0.32audusd0.68840.00000.68442008.11.06 12:260.68710.000.000.0041.60
1262125252008.11.06 12:26sell0.64gbpusd1.59950.00001.59552008.11.06 12:271.60140.000.000.00-121.60
1262126072008.11.06 12:26sell0.16gbpjpy157.360.00156.962008.11.06 12:27157.250.000.000.0017.92
1262126422008.11.06 12:26sell0.08gbpchf1.86920.00001.86522008.11.06 12:271.87040.000.000.00-8.22
1262127232008.11.06 12:26sell1.28gbpusd1.60110.00001.59712008.11.06 12:271.60140.000.000.00-38.40
1262128062008.11.06 12:26sell0.16gbpchf1.87080.00001.86682008.11.06 12:271.87040.000.000.005.48
1262129002008.11.06 12:26sell0.32gbpjpy157.530.00157.132008.11.06 12:33157.380.000.000.0048.83
1262130062008.11.06 12:26sell2.56gbpusd1.60290.00001.59892008.11.06 12:311.60060.000.000.00588.80
1262131832008.11.06 12:27sell0.32gbpchf1.87220.00001.86822008.11.06 12:271.87040.000.000.0049.31
1262137252008.11.06 12:27sell0.08eurnzd2.13530.00002.13132008.11.06 12:302.13610.000.000.00-3.86
1262138272008.11.06 12:27sell0.08eurusd1.28690.00001.28292008.11.06 12:301.28690.000.000.000.00
1262145572008.11.06 12:28sell0.16eurnzd2.13790.00002.13392008.11.06 12:302.13610.000.000.0017.37
1262146142008.11.06 12:28sell0.32eurnzd2.13960.00002.13562008.11.06 12:302.13560.000.000.0077.21
1262146432008.11.06 12:28sell0.01eurgbp0.80350.00000.79952008.11.06 12:450.80480.000.000.00-2.08
1262146842008.11.06 12:28sell0.01euraud1.87250.00001.86852008.11.06 12:291.87220.000.000.000.20
1262147212008.11.06 12:29sell0.02euraud1.87440.00001.87042008.11.06 12:321.87220.000.000.003.03
1262149242008.11.06 12:29sell0.16eurusd1.28850.00001.28452008.11.06 12:301.28690.000.000.0025.60
1262156502008.11.06 12:30sell0.16audusd0.68730.00000.68332008.11.06 12:450.68330.000.000.0064.00
1262158242008.11.06 12:30sell0.01eurchf1.50240.00001.49842008.11.06 12:451.50260.000.000.00-0.17
1262158392008.11.06 12:30sell0.01gbpchf1.86920.00001.86522008.11.06 12:331.87090.000.000.00-1.46
1262160142008.11.06 12:31sell0.01usdcad1.16910.00001.16512008.11.06 13:091.17210.000.000.00-2.56
1262160332008.11.06 12:31sell0.01audcad0.80360.00000.79962008.11.06 12:450.80160.000.000.001.71
1262161192008.11.06 12:31sell0.02gbpchf1.87080.00001.86682008.11.06 12:331.87090.000.000.00-0.17
1262161272008.11.06 12:31sell0.02eurchf1.50400.00001.50002008.11.06 12:451.50260.000.000.002.39
1262161742008.11.06 12:32sell0.01eurusd1.28810.00001.28412008.11.06 12:331.28650.000.000.001.60
1262162652008.11.06 12:32sell0.01eurnzd2.13400.00002.13002008.11.06 12:482.13380.000.000.000.12
1262164502008.11.06 12:33sell0.01gbpusd1.60260.00001.59862008.11.06 12:341.60090.000.000.001.70
1262165642008.11.06 12:33sell0.04gbpchf1.87270.00001.86872008.11.06 12:331.87090.000.000.006.16
1262170802008.11.06 12:34sell0.01euraud1.86890.00001.86492008.11.06 12:421.87210.000.000.00-2.20
1262173622008.11.06 12:35sell0.01gbpchf1.86810.00001.86412008.11.06 12:441.86790.000.000.000.17
1262173982008.11.06 12:35sell0.01gbpjpy157.140.00156.742008.11.06 12:38156.970.000.000.001.73
1262174282008.11.06 12:35sell0.01eurusd1.28680.00001.28282008.11.06 12:391.28520.000.000.001.60
1262174452008.11.06 12:35sell0.02eurgbp0.80500.00000.80102008.11.06 12:450.80100.000.000.0012.78
1262175082008.11.06 12:36sell0.01gbpusd1.59800.00001.59402008.11.06 12:391.59640.000.000.001.60
1262175392008.11.06 12:36sell0.02euraud1.87070.00001.86672008.11.06 12:421.87210.000.000.00-1.93
1262177812008.11.06 12:37sell0.02gbpchf1.86970.00001.86572008.11.06 12:441.86570.000.000.006.83
1262178352008.11.06 12:38sell0.04euraud1.87240.00001.86842008.11.06 12:421.87210.000.000.000.83
1262178602008.11.06 12:38sell0.02eurnzd2.13650.00002.13252008.11.06 12:482.13380.000.000.003.25
1262188992008.11.06 12:40sell0.01gbpjpy156.660.00156.262008.11.06 12:43156.840.000.000.00-1.83
1262189172008.11.06 12:40sell0.01chfjpy83.880.0083.482008.11.06 12:4583.720.000.000.001.63
1262189502008.11.06 12:40sell0.02gbpjpy156.820.00156.422008.11.06 12:43156.840.000.000.00-0.41
1262189852008.11.06 12:40buy0.01audcad0.80290.00000.80692008.11.06 12:480.80080.000.000.00-1.80
1262190282008.11.06 12:41sell0.01eurusd1.28550.00001.28152008.11.06 12:451.28530.000.000.000.20
1262190302008.11.06 12:41sell0.01gbpusd1.59670.00001.59272008.11.06 12:431.59650.000.000.000.20
1262190552008.11.06 12:41sell0.08euraud1.87430.00001.87032008.11.06 12:421.87210.000.000.0012.11
1262191592008.11.06 12:41sell0.02gbpusd1.59830.00001.59432008.11.06 12:431.59650.000.000.003.60
1262191652008.11.06 12:41sell0.04gbpjpy156.990.00156.592008.11.06 12:43156.840.000.000.006.11
1262192972008.11.06 12:42sell0.04eurchf1.50560.00001.50162008.11.06 12:451.50260.000.000.0010.23
1262196872008.11.06 12:43sell0.04eurgbp0.80660.00000.80262008.11.06 12:450.80260.000.000.0025.53
1262199392008.11.06 12:44sell0.01euraud1.87380.00001.86982008.11.06 12:471.87160.000.000.001.50
1262200222008.11.06 12:44sell0.01gbpjpy156.650.00156.252008.11.06 12:46156.890.000.000.00-2.44
1262200782008.11.06 12:45sell0.02eurusd1.28710.00001.28312008.11.06 12:451.28530.000.000.003.60
1262202492008.11.06 12:45sell0.01gbpusd1.59570.00001.59172008.11.06 12:471.59750.000.000.00-1.80
1262205432008.11.06 12:45sell0.02gbpusd1.59770.00001.59372008.11.06 12:471.59750.000.000.000.40
1262207112008.11.06 12:45sell0.02gbpjpy156.890.00156.492008.11.06 12:46156.890.000.000.000.00
1262220222008.11.06 12:45sell0.04gbpusd1.59930.00001.59532008.11.06 12:481.59760.000.000.006.80
1262226582008.11.06 12:46sell0.01gbpchf1.87440.00001.87042008.11.06 12:481.87040.000.000.003.41
1262229232008.11.06 12:46sell0.04gbpjpy157.050.00156.652008.11.06 12:46156.890.000.000.006.52
1262230552008.11.06 12:46sell0.01chfjpy83.710.0083.312008.11.06 12:5783.310.000.000.004.10
1262233692008.11.06 12:46sell0.01eurchf1.50020.00001.49622008.11.06 12:591.49830.000.000.001.62
1262234512008.11.06 12:46sell0.01audusd0.68270.00000.67872008.11.06 12:520.68290.000.000.00-0.20
1262240782008.11.06 12:47buy0.02audcad0.79900.00000.80302008.11.06 12:480.80080.000.000.003.08
1262240842008.11.06 12:47sell0.01audcad0.79760.00000.79362008.11.06 13:030.79740.000.000.000.17
1262241932008.11.06 12:47sell0.01eurgbp0.80110.00000.79712008.11.06 13:030.80320.000.000.00-3.33
1262242522008.11.06 12:47sell0.02audcad0.79950.00000.79552008.11.06 13:030.79740.000.000.003.58
1262242752008.11.06 12:47sell0.01eurusd1.28010.00001.27612008.11.06 12:531.28010.000.000.000.00
1262245282008.11.06 12:47sell0.01gbpjpy156.900.00156.502008.11.06 12:48156.750.000.000.001.53
1262245662008.11.06 12:48sell0.02audusd0.68450.00000.68052008.11.06 12:520.68290.000.000.003.20
1262246922008.11.06 12:48sell0.01euraud1.87150.00001.86752008.11.06 12:491.86930.000.000.001.51
1262251552008.11.06 12:48buy0.01eurusd1.28100.00001.28502008.11.06 13:091.27790.000.000.00-3.10
1262257192008.11.06 12:49sell0.01eurnzd2.12860.00002.12462008.11.06 13:052.14130.000.000.00-7.57
1262257932008.11.06 12:50sell0.01gbpjpy156.600.00156.202008.11.06 12:50156.450.000.000.001.53
1262258002008.11.06 12:50sell0.01gbpusd1.59550.00001.59152008.11.06 12:521.59380.000.000.001.70
1262258542008.11.06 12:50sell0.01gbpchf1.86980.00001.86582008.11.06 12:501.86800.000.000.001.53
1262258862008.11.06 12:50sell0.01euraud1.86990.00001.86592008.11.06 12:591.87490.000.000.00-3.41
1262260362008.11.06 12:50sell0.02eurgbp0.80270.00000.79872008.11.06 13:030.80320.000.000.00-1.59
1262261332008.11.06 12:50sell0.02eurnzd2.13030.00002.12632008.11.06 13:052.14130.000.000.00-13.13
1262261372008.11.06 12:50sell0.02euraud1.87150.00001.86752008.11.06 13:051.87830.000.000.00-9.25
1262263022008.11.06 12:51sell0.02eurusd1.28170.00001.27772008.11.06 12:531.28010.000.000.003.20
1262264312008.11.06 12:51sell0.04eurnzd2.13190.00002.12792008.11.06 13:052.14130.000.000.00-22.43
1262267112008.11.06 12:52sell0.04euraud1.87340.00001.86942008.11.06 12:591.87510.000.000.00-4.63
1262267942008.11.06 12:52sell0.08eurnzd2.13350.00002.12952008.11.06 13:052.14130.000.000.00-37.23
1262268802008.11.06 12:52sell0.08euraud1.87500.00001.87102008.11.06 12:591.87510.000.000.00-0.55
1262269122008.11.06 12:52sell0.01gbpjpy156.250.00155.852008.11.06 12:52156.090.000.000.001.63
1262269352008.11.06 12:52sell0.01gbpchf1.86600.00001.86202008.11.06 12:591.86420.000.000.001.53
1262274862008.11.06 12:53sell0.16eurnzd2.13700.00002.13302008.11.06 13:052.14130.000.000.00-41.05
1262278522008.11.06 12:54sell0.02usdcad1.17070.00001.16672008.11.06 13:091.17210.000.000.00-2.39
1262279562008.11.06 12:55sell0.01eurusd1.28040.00001.27642008.11.06 12:571.27640.000.000.004.00
1262279702008.11.06 12:55sell0.01gbpjpy155.960.00155.562008.11.06 12:56155.560.000.000.004.09
1262279952008.11.06 12:55sell0.16euraud1.87730.00001.87332008.11.06 12:591.87510.000.000.0023.99
1262280152008.11.06 12:55sell0.01gbpusd1.59300.00001.58902008.11.06 12:571.58900.000.000.004.00
1262280292008.11.06 12:55sell0.32eurnzd2.13860.00002.13462008.11.06 13:052.14130.000.000.00-51.56
1262280432008.11.06 12:55sell0.01audusd0.68100.00000.67702008.11.06 13:030.67890.000.000.002.10
1262281112008.11.06 12:55sell0.32euraud1.87890.00001.87492008.11.06 12:591.87490.000.000.0087.24
1262282332008.11.06 12:55sell0.64eurnzd2.14020.00002.13622008.11.06 13:052.14130.000.000.00-42.01
1262320522008.11.06 12:59sell0.01gbpusd1.58870.00001.58472008.11.06 13:031.58700.000.000.001.70
1262320592008.11.06 12:59sell0.01gbpjpy155.330.00154.932008.11.06 13:02155.140.000.000.001.95
1262320612008.11.06 12:59sell0.01chfjpy83.320.0082.922008.11.06 13:0283.170.000.000.001.53
1262320912008.11.06 12:59buy0.02eurusd1.27720.00001.28122008.11.06 13:201.27880.000.000.003.20
1262320952008.11.06 12:59sell0.01eurusd1.27720.00001.27322008.11.06 13:031.27560.000.000.001.60
1262323092008.11.06 13:00sell0.04usdcad1.17230.00001.16832008.11.06 13:201.17050.000.000.006.15
1262324042008.11.06 13:00sell0.04eurgbp0.80420.00000.80022008.11.06 13:030.80320.000.000.006.35
1262331822008.11.06 13:02sell0.01eurchf1.49890.00001.49492008.11.06 13:031.49710.000.000.001.53
1262332092008.11.06 13:02sell0.01gbpchf1.86540.00001.86142008.11.06 13:031.86340.000.000.001.70
1262332132008.11.06 13:02sell0.04euraud1.87440.00001.87042008.11.06 13:051.87830.000.000.00-10.61
1262336712008.11.06 13:02sell0.08euraud1.87600.00001.87202008.11.06 13:051.87830.000.000.00-12.51
1262340532008.11.06 13:03sell0.16euraud1.87880.00001.87482008.11.06 13:051.87830.000.000.005.44
1262343972008.11.06 13:03sell1.28eurnzd2.14230.00002.13832008.11.06 13:052.14130.000.000.0076.38
1262349132008.11.06 13:04sell0.08usdcad1.17390.00001.16992008.11.06 13:091.17140.000.000.0017.07
1262352202008.11.06 13:04sell2.56eurnzd2.14390.00002.13992008.11.06 13:052.13990.000.000.00611.22
1262352952008.11.06 13:04sell0.32euraud1.88060.00001.87662008.11.06 13:051.87830.000.000.0050.05
1262358532008.11.06 13:05sell0.01gbpchf1.86180.00001.85782008.11.06 13:111.86160.000.000.000.18
1262358712008.11.06 13:05sell0.01eurgbp0.80280.00000.79882008.11.06 13:300.80500.000.000.00-3.49
1262359372008.11.06 13:05sell0.01eurchf1.49610.00001.49212008.11.06 14:521.50240.000.000.00-5.38
1262359452008.11.06 13:05sell0.01audusd0.67940.00000.67542008.11.06 13:490.68600.000.000.00-6.60
1262359622008.11.06 13:05buy0.04eurusd1.27630.00001.28032008.11.06 13:091.27800.000.000.006.80
1262359642008.11.06 13:05sell0.01gbpjpy155.260.00154.862008.11.06 13:09155.490.000.000.00-2.35
1262359772008.11.06 13:05sell0.01eurusd1.27600.00001.27202008.11.06 13:141.27600.000.000.000.00
1262359842008.11.06 13:05sell0.01chfjpy83.320.0082.922008.11.06 13:1483.340.000.000.00-0.21
1262360122008.11.06 13:05sell0.01audcad0.79710.00000.79312008.11.06 13:120.79690.000.000.000.17
1262360682008.11.06 13:05sell0.01gbpusd1.58850.00001.58452008.11.06 13:091.58950.000.000.00-1.00
1262361342008.11.06 13:05sell0.02gbpchf1.86340.00001.85942008.11.06 13:111.86160.000.000.003.07
1262363022008.11.06 13:06sell0.01euraud1.87400.00001.87002008.11.06 13:201.87530.000.000.00-0.89
1262363382008.11.06 13:06sell0.01eurnzd2.13810.00002.13412008.11.06 13:212.13760.000.000.000.30
1262364312008.11.06 13:06sell0.02audcad0.79870.00000.79472008.11.06 13:120.79690.000.000.003.08
1262368692008.11.06 13:08sell0.02audusd0.68100.00000.67702008.11.06 13:490.68600.000.000.00-10.00
1262369492008.11.06 13:08sell0.02gbpjpy155.420.00155.022008.11.06 13:09155.490.000.000.00-1.43
1262369552008.11.06 13:08sell0.02gbpusd1.59010.00001.58612008.11.06 13:091.58950.000.000.001.20
1262372282008.11.06 13:08sell0.02eurusd1.27760.00001.27362008.11.06 13:141.27600.000.000.003.20
1262373932008.11.06 13:09sell0.02chfjpy83.490.0083.092008.11.06 13:1483.340.000.000.003.07
1262375682008.11.06 13:09sell0.04gbpusd1.59180.00001.58782008.11.06 13:091.58950.000.000.009.20
1262376332008.11.06 13:09sell0.04gbpjpy155.780.00155.382008.11.06 13:09155.490.000.000.0011.86
1262380892008.11.06 13:10sell0.02euraud1.87570.00001.87172008.11.06 13:201.87530.000.000.000.55
1262382642008.11.06 13:11sell0.02eurgbp0.80430.00000.80032008.11.06 13:300.80500.000.000.00-2.23
1262385112008.11.06 13:11sell0.01gbpusd1.58660.00001.58262008.11.06 13:131.58660.000.000.000.00
1262386242008.11.06 13:12sell0.01gbpjpy155.330.00154.932008.11.06 13:13155.120.000.000.002.14
1262386632008.11.06 13:12sell0.02eurchf1.49770.00001.49372008.11.06 14:521.50240.000.000.00-8.01
1262386842008.11.06 13:12sell0.02gbpusd1.58820.00001.58422008.11.06 13:131.58660.000.000.003.20
1262387852008.11.06 13:12sell0.01gbpchf1.86220.00001.85822008.11.06 13:211.86030.000.000.001.62
1262393842008.11.06 13:14sell0.01audcad0.79730.00000.79332008.11.06 13:280.79700.000.000.000.25
1262395932008.11.06 13:15sell0.01gbpjpy154.920.00154.522008.11.06 13:22155.410.000.000.00-5.01
1262396162008.11.06 13:15sell0.01gbpusd1.58450.00001.58052008.11.06 13:381.59100.000.000.00-6.50
1262397782008.11.06 13:16sell0.01eurusd1.27670.00001.27272008.11.06 13:531.28310.000.000.00-6.40
1262397802008.11.06 13:16sell0.01chfjpy83.240.0082.842008.11.06 14:0083.720.000.000.00-4.90
1262399572008.11.06 13:17sell0.02gbpusd1.58610.00001.58212008.11.06 13:381.59100.000.000.00-9.80
1262399642008.11.06 13:17sell0.02gbpjpy155.080.00154.682008.11.06 13:22155.410.000.000.00-6.74
1262400702008.11.06 13:18sell0.04euraud1.87760.00001.87362008.11.06 13:201.87530.000.000.006.27
1262402052008.11.06 13:19sell0.02eurnzd2.13970.00002.13572008.11.06 13:212.13760.000.000.002.52
1262402792008.11.06 13:19sell0.04gbpusd1.58770.00001.58372008.11.06 13:381.59100.000.000.00-13.20
1262404492008.11.06 13:20sell0.02chfjpy83.400.0083.002008.11.06 14:0083.720.000.000.00-6.53
1262404582008.11.06 13:20sell0.02eurusd1.27830.00001.27432008.11.06 13:531.28310.000.000.00-9.60
1262404792008.11.06 13:20sell0.04gbpjpy155.240.00154.842008.11.06 13:32155.260.000.000.00-0.82
1262406222008.11.06 13:20buy0.01gbpusd1.58810.00001.59212008.11.06 13:361.58970.000.000.001.60
1262406522008.11.06 13:20sell0.04eurnzd2.14130.00002.13732008.11.06 13:212.13760.000.000.008.87
1262407132008.11.06 13:20sell0.08gbpjpy155.400.00155.002008.11.06 13:22155.420.000.000.00-1.63
1262409832008.11.06 13:21sell0.04eurchf1.49930.00001.49532008.11.06 14:521.50240.000.000.00-10.57
1262410512008.11.06 13:21sell0.04eurusd1.27990.00001.27592008.11.06 13:531.28310.000.000.00-12.80
1262410652008.11.06 13:21sell0.04eurgbp0.80600.00000.80202008.11.06 13:300.80500.000.000.006.36
1262414332008.11.06 13:21sell0.04audusd0.68260.00000.67862008.11.06 13:490.68600.000.000.00-13.60
1262414482008.11.06 13:21sell0.04chfjpy83.560.0083.162008.11.06 14:0083.720.000.000.00-6.53
1262415052008.11.06 13:21sell0.16gbpjpy155.560.00155.162008.11.06 13:22155.420.000.000.0022.88
1262416232008.11.06 13:21sell0.02audcad0.79890.00000.79492008.11.06 13:280.79700.000.000.003.25
1262418032008.11.06 13:22sell0.01euraud1.87260.00001.86862008.11.06 13:291.87040.000.000.001.51
1262419552008.11.06 13:23sell0.01usdcad1.16890.00001.16492008.11.06 13:261.16710.000.000.001.54
1262421312008.11.06 13:24sell0.01gbpchf1.86100.00001.85702008.11.06 13:351.85920.000.000.001.54
1262421852008.11.06 13:24sell0.01eurnzd2.13730.00002.13332008.11.06 13:352.13470.000.000.001.56
1262422502008.11.06 13:25sell0.08gbpjpy155.410.00155.012008.11.06 13:32155.260.000.000.0012.28
1262431022008.11.06 13:29sell0.01usdcad1.16490.00001.16092008.11.06 13:331.16300.000.000.001.63
1262433762008.11.06 13:30sell0.01audcad0.79570.00000.79172008.11.06 14:140.79900.000.000.00-2.82
1262435652008.11.06 13:32sell0.01euraud1.86920.00001.86522008.11.06 13:411.86700.000.000.001.51
1262437102008.11.06 13:32sell0.01eurgbp0.80530.00000.80132008.11.06 14:000.80430.000.000.001.59
1262438352008.11.06 13:33sell0.08audusd0.68420.00000.68022008.11.06 13:490.68600.000.000.00-14.40
1262441762008.11.06 13:34sell0.01gbpjpy155.440.00155.042008.11.06 13:38155.780.000.000.00-3.47
1262446372008.11.06 13:35sell0.01usdcad1.16280.00001.15882008.11.06 14:291.16920.000.000.00-5.47
1262447572008.11.06 13:35sell0.08eurusd1.28150.00001.27752008.11.06 13:531.28310.000.000.00-12.80
1262447892008.11.06 13:36sell0.02audcad0.79760.00000.79362008.11.06 14:140.79900.000.000.00-2.39
1262448052008.11.06 13:36sell0.16audusd0.68600.00000.68202008.11.06 13:490.68600.000.000.000.00
1262451052008.11.06 13:36sell0.08gbpusd1.58940.00001.58542008.11.06 13:381.59100.000.000.00-12.80
1262451522008.11.06 13:36buy0.01eurusd1.28270.00001.28672008.11.06 13:381.28270.000.000.000.00
1262453692008.11.06 13:36buy0.02eurusd1.28110.00001.28512008.11.06 13:381.28270.000.000.003.20
1262454792008.11.06 13:37sell0.02gbpjpy155.600.00155.202008.11.06 13:38155.780.000.000.00-3.68
1262455182008.11.06 13:37sell0.01eurnzd2.13500.00002.13102008.11.06 13:382.13250.000.000.001.51
1262455712008.11.06 13:37sell0.16gbpusd1.59100.00001.58702008.11.06 13:381.59100.000.000.000.00
1262456412008.11.06 13:38buy0.01gbpusd1.59180.00001.59582008.11.06 13:381.59340.000.000.001.60
1262456612008.11.06 13:38sell0.04gbpjpy155.770.00155.372008.11.06 13:38155.780.000.000.00-0.41
1262458432008.11.06 13:38sell0.08eurchf1.50090.00001.49692008.11.06 14:521.50240.000.000.00-10.23
1262460642008.11.06 13:38sell0.08gbpjpy155.930.00155.532008.11.06 13:38155.780.000.000.0012.26
1262461022008.11.06 13:38sell0.32gbpusd1.59260.00001.58862008.11.06 13:381.59100.000.000.0051.20
1262462022008.11.06 13:38buy0.01euraud1.86880.00001.87282008.11.06 13:471.86930.000.000.000.34
1262462802008.11.06 13:38sell0.01gbpchf1.86390.00001.85992008.11.06 13:381.86210.000.000.001.54
1262467332008.11.06 13:39buy0.02euraud1.86710.00001.87112008.11.06 13:471.86930.000.000.003.01
1262470872008.11.06 13:41sell0.01gbpjpy155.760.00155.362008.11.06 13:52156.280.000.000.00-5.31
1262471592008.11.06 13:41sell0.01gbpchf1.86090.00001.85692008.11.06 14:091.86520.000.000.00-3.66
1262471652008.11.06 13:41sell0.16eurusd1.28310.00001.27912008.11.06 13:531.28310.000.000.000.00
1262472002008.11.06 13:41sell0.01gbpusd1.59230.00001.58832008.11.06 13:541.59390.000.000.00-1.60
1262472052008.11.06 13:41sell0.08chfjpy83.720.0083.322008.11.06 14:1383.570.000.000.0012.24
1262473422008.11.06 13:42sell0.04audcad0.79920.00000.79522008.11.06 14:140.79900.000.000.000.69
1262473682008.11.06 13:42sell0.02gbpjpy155.920.00155.522008.11.06 13:52156.280.000.000.00-7.35
1262473722008.11.06 13:42sell0.32audusd0.68760.00000.68362008.11.06 13:490.68600.000.000.0051.20
1262474352008.11.06 13:42sell0.01eurnzd2.13350.00002.12952008.11.06 13:422.13070.000.000.001.68
1262475272008.11.06 13:42sell0.02gbpusd1.59390.00001.58992008.11.06 13:541.59390.000.000.000.00
1262477992008.11.06 13:43sell0.02gbpchf1.86250.00001.85852008.11.06 14:091.86520.000.000.00-4.61
1262479352008.11.06 13:43sell0.04gbpjpy156.080.00155.682008.11.06 13:52156.280.000.000.00-8.17
1262481042008.11.06 13:44sell0.01euraud1.86560.00001.86162008.11.06 13:501.86820.000.000.00-1.78
1262483482008.11.06 13:44sell0.02euraud1.86720.00001.86322008.11.06 13:501.86820.000.000.00-1.38
1262483502008.11.06 13:44sell0.04gbpchf1.86410.00001.86012008.11.06 14:091.86520.000.000.00-3.76
1262483692008.11.06 13:44sell0.04gbpusd1.59550.00001.59152008.11.06 13:541.59390.000.000.006.40
1262487882008.11.06 13:46sell0.01eurnzd2.13310.00002.12912008.11.06 13:542.13330.000.000.00-0.12
1262488962008.11.06 13:46sell0.04euraud1.86880.00001.86482008.11.06 13:501.86820.000.000.001.64
1262490352008.11.06 13:47buy0.01eurusd1.28280.00001.28682008.11.06 13:511.28440.000.000.001.60
1262490452008.11.06 13:47sell0.02eurnzd2.13480.00002.13082008.11.06 13:542.13330.000.000.001.81
1262491432008.11.06 13:48sell0.08euraud1.87040.00001.86642008.11.06 13:501.86820.000.000.0012.10
1262494392008.11.06 13:50sell0.04eurnzd2.13640.00002.13242008.11.06 13:542.13330.000.000.007.46
1262496192008.11.06 13:50sell0.08gbpjpy156.260.00155.862008.11.06 13:52156.280.000.000.00-1.63
1262497642008.11.06 13:50sell0.16gbpjpy156.430.00156.032008.11.06 13:58156.280.000.000.0024.49
1262499972008.11.06 13:50sell0.08gbpchf1.86500.00001.86102008.11.06 14:091.86520.000.000.00-1.36
1262501532008.11.06 13:51buy0.01gbpusd1.59560.00001.59962008.11.06 14:041.59280.000.000.00-2.80
1262503532008.11.06 13:51sell0.32eurusd1.28470.00001.28072008.11.06 13:531.28310.000.000.0051.20
1262503782008.11.06 13:51sell0.16chfjpy83.880.0083.482008.11.06 14:0083.700.000.000.0029.37
1262506842008.11.06 13:53sell0.01audusd0.68760.00000.68362008.11.06 14:010.68750.000.000.000.10
1262507842008.11.06 13:53sell0.01euraud1.86440.00001.86042008.11.06 13:561.86200.000.000.001.65
1262508192008.11.06 13:54buy0.02gbpusd1.59400.00001.59802008.11.06 14:261.58710.000.000.00-13.80
1262511462008.11.06 13:55sell0.08audcad0.80080.00000.79682008.11.06 14:140.79900.000.000.0012.32
1262512202008.11.06 13:56sell0.02audusd0.68910.00000.68512008.11.06 14:010.68750.000.000.003.20
1262513982008.11.06 13:56sell0.01eurusd1.28350.00001.27952008.11.06 14:001.28190.000.000.001.60
1262514552008.11.06 13:56sell0.01eurnzd2.12420.00002.12022008.11.06 14:382.14220.000.000.00-10.82
1262514822008.11.06 13:57sell0.02eurnzd2.12630.00002.12232008.11.06 15:042.13890.000.000.00-15.12
1262515372008.11.06 13:57sell0.01gbpusd1.59450.00001.59052008.11.06 14:001.59290.000.000.001.60
1262515752008.11.06 13:57sell0.04eurnzd2.12810.00002.12412008.11.06 14:382.14290.000.000.00-35.57
1262515942008.11.06 13:57sell0.08eurnzd2.13070.00002.12672008.11.06 14:382.14290.000.000.00-58.63
1262517172008.11.06 13:58sell0.01euraud1.86180.00001.85782008.11.06 14:261.87680.000.000.00-10.24
1262523552008.11.06 14:00sell0.02usdcad1.16440.00001.16042008.11.06 14:291.16920.000.000.00-8.21
1262530132008.11.06 14:01sell0.01gbpjpy156.030.00155.632008.11.06 14:03155.870.000.000.001.64
1262535712008.11.06 14:03buy0.04gbpusd1.59120.00001.59522008.11.06 14:041.59340.000.000.008.80
1262535732008.11.06 14:03sell0.01gbpusd1.59090.00001.58692008.11.06 14:091.59090.000.000.000.00
1262535892008.11.06 14:03sell0.01eurusd1.28000.00001.27602008.11.06 14:101.28000.000.000.000.00
1262535992008.11.06 14:03sell0.01audusd0.68750.00000.68352008.11.06 14:060.68590.000.000.001.60
1262536012008.11.06 14:03sell0.01eurgbp0.80400.00000.80002008.11.06 15:000.80610.000.000.00-3.34
1262536662008.11.06 14:03sell0.02gbpusd1.59250.00001.58852008.11.06 14:091.59090.000.000.003.20
1262538242008.11.06 14:04sell0.16gbpchf1.86700.00001.86302008.11.06 14:091.86520.000.000.0024.57
1262539552008.11.06 14:05sell0.04usdcad1.16600.00001.16202008.11.06 14:291.16920.000.000.00-10.95
1262540622008.11.06 14:05sell0.02euraud1.86340.00001.85942008.11.06 14:261.87680.000.000.00-18.28
1262540772008.11.06 14:05sell0.01gbpjpy156.090.00155.692008.11.06 14:08156.100.000.000.00-0.10
1262541182008.11.06 14:05buy0.04gbpusd1.59240.00001.59642008.11.06 14:261.58710.000.000.00-21.20
1262541422008.11.06 14:05sell0.16eurnzd2.13300.00002.12902008.11.06 14:382.14290.000.000.00-95.17
1262541902008.11.06 14:06sell0.04euraud1.86500.00001.86102008.11.06 14:261.87680.000.000.00-32.19
1262544682008.11.06 14:07sell0.02eurusd1.28160.00001.27762008.11.06 14:101.28000.000.000.003.20
1262544962008.11.06 14:07sell0.02gbpjpy156.250.00155.852008.11.06 14:08156.100.000.000.003.05
1262549542008.11.06 14:10sell0.08euraud1.86670.00001.86272008.11.06 14:261.87680.000.000.00-55.11
1262549642008.11.06 14:10sell0.01audusd0.68580.00000.68182008.11.06 14:140.68400.000.000.001.80
1262550652008.11.06 14:10sell0.08usdcad1.16760.00001.16362008.11.06 14:291.16920.000.000.00-10.95
1262554072008.11.06 14:12buy0.08gbpusd1.59050.00001.59452008.11.06 14:261.58710.000.000.00-27.20
1262554082008.11.06 14:12sell0.01gbpusd1.59010.00001.58612008.11.06 14:141.58850.000.000.001.60
1262554152008.11.06 14:12sell0.01gbpjpy155.880.00155.482008.11.06 14:13155.730.000.000.001.53
1262554252008.11.06 14:12sell0.01gbpchf1.86410.00001.86012008.11.06 14:151.86230.000.000.001.53
1262556642008.11.06 14:13sell0.01eurusd1.27930.00001.27532008.11.06 14:171.27750.000.000.001.80
1262557212008.11.06 14:13buy0.16gbpusd1.58890.00001.59292008.11.06 14:261.58710.000.000.00-28.80
1262558332008.11.06 14:14sell0.02eurgbp0.80560.00000.80162008.11.06 15:000.80610.000.000.00-1.59
1262558722008.11.06 14:14sell0.32eurnzd2.13490.00002.13092008.11.06 14:382.14290.000.000.00-153.81
1262560072008.11.06 14:14sell0.16euraud1.86860.00001.86462008.11.06 14:261.87680.000.000.00-89.49
1262560542008.11.06 14:14sell0.32euraud1.87020.00001.86622008.11.06 14:261.87680.000.000.00-144.06
1262560752008.11.06 14:14sell0.64euraud1.87180.00001.86782008.11.06 14:261.87680.000.000.00-218.27
1262561102008.11.06 14:14sell0.64eurnzd2.13810.00002.13412008.11.06 14:382.14290.000.000.00-184.57
1262561182008.11.06 14:14sell1.28euraud1.87340.00001.86942008.11.06 14:261.87680.000.000.00-296.85
1262562212008.11.06 14:15sell0.16usdcad1.16920.00001.16522008.11.06 14:291.16920.000.000.000.00
1262566312008.11.06 14:15sell2.56euraud1.87510.00001.87112008.11.06 14:301.87290.000.000.00385.68
1262570902008.11.06 14:16sell0.01chfjpy83.480.0083.082008.11.06 14:3983.970.000.000.00-4.98
1262572262008.11.06 14:16buy0.32gbpusd1.58530.00001.58932008.11.06 14:261.58710.000.000.0057.60
1262572342008.11.06 14:16sell0.01gbpusd1.58480.00001.58082008.11.06 14:461.59250.000.000.00-7.70
1262572592008.11.06 14:17sell0.01gbpjpy155.270.00154.872008.11.06 14:34156.150.000.000.00-8.96
1262577322008.11.06 14:17sell0.01audcad0.79770.00000.79372008.11.06 15:330.80370.000.000.00-5.11
1262580282008.11.06 14:18sell0.01audusd0.68100.00000.67702008.11.06 14:490.68440.000.000.00-3.40
1262585132008.11.06 14:19sell0.01gbpchf1.86240.00001.85842008.11.06 14:231.86060.000.000.001.53
1262586152008.11.06 14:19sell0.02gbpjpy155.430.00155.032008.11.06 14:34156.150.000.000.00-14.66
1262589062008.11.06 14:21sell0.01eurusd1.27850.00001.27452008.11.06 14:391.28520.000.000.00-6.70
1262589452008.11.06 14:21sell1.28eurnzd2.13980.00002.13582008.11.06 14:382.14290.000.000.00-238.39
1262590532008.11.06 14:22sell2.56eurnzd2.14140.00002.13742008.11.06 14:382.14290.000.000.00-230.71
1262591212008.11.06 14:22sell5.12euraud1.87700.00001.87302008.11.06 14:261.87670.000.000.00104.77
1262596172008.11.06 14:25sell10.24euraud1.87900.00001.87502008.11.06 14:261.87670.000.000.001 606.48
1262596432008.11.06 14:25sell0.32usdcad1.17100.00001.16702008.11.06 14:301.16700.000.000.00109.68
1262598162008.11.06 14:26sell0.02gbpusd1.58640.00001.58242008.11.06 14:461.59250.000.000.00-12.20
1262598482008.11.06 14:26buy0.01usdcad1.17010.00001.17412008.11.06 14:501.17030.000.000.000.17
1262598612008.11.06 14:26sell0.04gbpjpy155.590.00155.192008.11.06 14:34156.150.000.000.00-22.79
1262599542008.11.06 14:27sell0.01gbpchf1.86260.00001.85862008.11.06 14:291.86080.000.000.001.54
1262601722008.11.06 14:29sell0.02audusd0.68260.00000.67862008.11.06 14:490.68440.000.000.00-3.60
1262602222008.11.06 14:29sell0.02chfjpy83.640.0083.242008.11.06 14:3983.970.000.000.00-6.71
1262603162008.11.06 14:29sell0.02eurusd1.28020.00001.27622008.11.06 14:391.28520.000.000.00-10.00
1262603432008.11.06 14:29sell0.08gbpjpy155.760.00155.362008.11.06 14:34156.150.000.000.00-31.74
1262606572008.11.06 14:29sell0.04eurgbp0.80710.00000.80312008.11.06 15:000.80610.000.000.006.36
1262610522008.11.06 14:30sell0.04audusd0.68430.00000.68032008.11.06 14:490.68440.000.000.00-0.40
1262612382008.11.06 14:30sell0.04eurusd1.28180.00001.27782008.11.06 14:391.28520.000.000.00-13.60
1262612582008.11.06 14:30sell0.04chfjpy83.800.0083.402008.11.06 14:3983.970.000.000.00-6.92
1262612782008.11.06 14:30sell0.04gbpusd1.58800.00001.58402008.11.06 14:461.59250.000.000.00-18.00
1262613452008.11.06 14:30sell0.16gbpjpy155.920.00155.522008.11.06 14:34156.150.000.000.00-37.45
1262620512008.11.06 14:32sell0.01usdcad1.16840.00001.16442008.11.06 15:041.17130.000.000.00-2.48
1262621002008.11.06 14:33buy0.02usdcad1.16850.00001.17252008.11.06 14:501.17030.000.000.003.08
1262622992008.11.06 14:33sell0.01gbpchf1.85970.00001.85572008.11.06 14:501.86310.000.000.00-2.90
1262624212008.11.06 14:33sell0.16eurchf1.50250.00001.49852008.11.06 14:521.50240.000.000.001.36
1262624262008.11.06 14:33sell0.32gbpjpy156.130.00155.732008.11.06 14:34156.150.000.000.00-6.51
1262624592008.11.06 14:33sell0.08eurusd1.28360.00001.27962008.11.06 14:391.28520.000.000.00-12.80
1262626272008.11.06 14:33sell0.01euraud1.87490.00001.87092008.11.06 14:551.87420.000.000.000.48
1262627932008.11.06 14:33sell0.02gbpchf1.86180.00001.85782008.11.06 14:501.86310.000.000.00-2.22
1262628242008.11.06 14:33sell0.08gbpusd1.58960.00001.58562008.11.06 14:461.59250.000.000.00-23.20
1262628572008.11.06 14:33sell0.64gbpjpy156.300.00155.902008.11.06 14:34156.150.000.000.0097.68
1262632502008.11.06 14:35sell0.02audcad0.79920.00000.79522008.11.06 15:330.80370.000.000.00-7.66
1262634542008.11.06 14:35sell0.08chfjpy83.960.0083.562008.11.06 14:3983.970.000.000.00-0.81
1262635642008.11.06 14:35sell0.16gbpusd1.59120.00001.58722008.11.06 14:461.59250.000.000.00-20.80
1262637012008.11.06 14:35sell0.08audusd0.68600.00000.68202008.11.06 14:490.68440.000.000.0012.80
1262637242008.11.06 14:35sell0.32eurchf1.50420.00001.50022008.11.06 14:551.50240.000.000.0049.14
1262637372008.11.06 14:35sell0.16eurusd1.28520.00001.28122008.11.06 14:391.28520.000.000.000.00
1262640822008.11.06 14:36sell5.12eurnzd2.14300.00002.13902008.11.06 14:382.14290.000.000.0030.76
1262643972008.11.06 14:36sell0.32gbpusd1.59280.00001.58882008.11.06 14:461.59250.000.000.009.60
1262648162008.11.06 14:36sell10.24eurnzd2.14470.00002.14072008.11.06 14:382.14290.000.000.001 107.40
1262648412008.11.06 14:36sell0.32eurusd1.28680.00001.28282008.11.06 14:391.28520.000.000.0051.20
1262649882008.11.06 14:36sell0.16chfjpy84.120.0083.722008.11.06 14:3983.970.000.000.0024.41
1262650192008.11.06 14:36sell0.04audcad0.80080.00000.79682008.11.06 15:330.80370.000.000.00-9.88
1262652912008.11.06 14:36sell0.02euraud1.87650.00001.87252008.11.06 14:371.87470.000.000.002.47
1262659332008.11.06 14:38sell0.04gbpchf1.86340.00001.85942008.11.06 14:501.86310.000.000.001.02
1262660362008.11.06 14:39sell0.01gbpjpy156.510.00156.112008.11.06 14:43156.680.000.000.00-1.73
1262663832008.11.06 14:40sell0.02gbpjpy156.670.00156.272008.11.06 14:43156.680.000.000.00-0.21
1262664942008.11.06 14:40sell0.64gbpusd1.59470.00001.59072008.11.06 14:481.59070.000.000.00256.00
1262665032008.11.06 14:40sell0.08gbpchf1.86510.00001.86112008.11.06 14:501.86310.000.000.0013.65
1262667722008.11.06 14:41sell0.04gbpjpy156.830.00156.432008.11.06 14:43156.680.000.000.006.10
1262672642008.11.06 14:42sell0.01eurusd1.28580.00001.28182008.11.06 14:481.28420.000.000.001.60
1262672702008.11.06 14:42sell0.04eurnzd2.13910.00002.13512008.11.06 14:542.14290.000.000.00-9.10
1262674012008.11.06 14:43sell0.01chfjpy83.970.0083.572008.11.06 14:4883.820.000.000.001.52
1262683212008.11.06 14:47sell0.01gbpjpy156.650.00156.252008.11.06 14:48156.490.000.000.001.63
1262685132008.11.06 14:48sell0.08eurnzd2.14080.00002.13682008.11.06 14:542.14290.000.000.00-10.05
1262691862008.11.06 14:49sell0.02usdcad1.17000.00001.16602008.11.06 15:041.17130.000.000.00-2.22
1262692002008.11.06 14:49sell0.01gbpusd1.59080.00001.58682008.11.06 14:501.58920.000.000.001.60
1262694282008.11.06 14:49sell0.16eurnzd2.14240.00002.13842008.11.06 14:542.14290.000.000.00-4.79
1262695262008.11.06 14:50buy0.01euraud1.87550.00001.87952008.11.06 15:011.87220.000.000.00-2.26
1262700072008.11.06 14:50sell0.32eurnzd2.14400.00002.14002008.11.06 14:542.14290.000.000.0021.07
1262702332008.11.06 14:51sell0.01eurusd1.28250.00001.27852008.11.06 14:521.28090.000.000.001.60
1262702382008.11.06 14:51sell0.01gbpjpy156.020.00155.622008.11.06 14:52155.860.000.000.001.63
1262702602008.11.06 14:51sell0.01chfjpy83.720.0083.322008.11.06 15:2484.060.000.000.00-3.45
1262703722008.11.06 14:52sell0.01audusd0.68380.00000.67982008.11.06 15:020.68370.000.000.000.10
1262707742008.11.06 14:52sell0.01gbpchf1.86250.00001.85852008.11.06 15:211.86580.000.000.00-2.82
1262710262008.11.06 14:53sell0.01gbpusd1.58790.00001.58392008.11.06 15:001.58780.000.000.000.10
1262712552008.11.06 14:54sell0.01eurusd1.28130.00001.27732008.11.06 15:021.27960.000.000.001.70
1262712702008.11.06 14:54sell0.02euraud1.87650.00001.87252008.11.06 14:551.87420.000.000.003.15
1262714412008.11.06 14:55sell0.01gbpjpy155.880.00155.482008.11.06 15:00155.900.000.000.00-0.20
1262715902008.11.06 14:55sell0.02gbpjpy156.050.00155.652008.11.06 15:00155.900.000.000.003.06
1262715952008.11.06 14:55sell0.02audusd0.68530.00000.68132008.11.06 15:020.68370.000.000.003.20
1262716142008.11.06 14:55sell0.02gbpusd1.58950.00001.58552008.11.06 15:001.58780.000.000.003.40
1262716952008.11.06 14:55sell0.04eurnzd2.13870.00002.13472008.11.06 15:042.13890.000.000.00-0.48
1262720392008.11.06 14:57sell0.01eurchf1.50310.00001.49912008.11.06 15:351.50130.000.000.001.54
1262720442008.11.06 14:57buy0.02euraud1.87160.00001.87562008.11.06 15:011.87220.000.000.000.83
1262720452008.11.06 14:57sell0.01euraud1.87030.00001.86632008.11.06 15:091.87130.000.000.00-0.69
1262720902008.11.06 14:57sell0.02gbpchf1.86430.00001.86032008.11.06 15:211.86580.000.000.00-2.56
1262723792008.11.06 14:59buy0.04euraud1.87000.00001.87402008.11.06 15:011.87220.000.000.006.02
1262728632008.11.06 15:00sell0.08eurnzd2.14030.00002.13632008.11.06 15:042.13890.000.000.006.71
1262728642008.11.06 15:00sell0.02euraud1.87190.00001.86792008.11.06 15:091.87130.000.000.000.83
1262728942008.11.06 15:00sell0.04usdcad1.17160.00001.16762008.11.06 15:041.17130.000.000.001.02
1262732502008.11.06 15:01buy0.01eurusd1.28160.00001.28562008.11.06 15:051.28150.000.000.00-0.10
1262733492008.11.06 15:01sell0.08audcad0.80230.00000.79832008.11.06 15:330.80370.000.000.00-9.53
1262734292008.11.06 15:02sell0.08usdcad1.17320.00001.16922008.11.06 15:041.17130.000.000.0012.98
1262734942008.11.06 15:02buy0.02eurusd1.27990.00001.28392008.11.06 15:051.28150.000.000.003.20
1262738022008.11.06 15:02sell0.01eurgbp0.80610.00000.80212008.11.06 15:300.80510.000.000.001.59
1262740612008.11.06 15:02sell0.16eurnzd2.14230.00002.13832008.11.06 15:042.13890.000.000.0032.63
1262742172008.11.06 15:03sell0.01gbpjpy155.750.00155.352008.11.06 15:21157.060.000.000.00-13.29
1262743002008.11.06 15:03sell0.01gbpusd1.58680.00001.58282008.11.06 15:211.59370.000.000.00-6.90
1262745252008.11.06 15:03sell0.04euraud1.87350.00001.86952008.11.06 15:101.86950.000.000.0010.99
1262746002008.11.06 15:03sell0.02gbpjpy155.910.00155.512008.11.06 15:21157.060.000.000.00-23.34
1262748222008.11.06 15:04sell0.02gbpusd1.58840.00001.58442008.11.06 15:211.59370.000.000.00-10.60
1262748422008.11.06 15:04sell0.04gbpjpy156.070.00155.672008.11.06 15:21157.060.000.000.00-40.18
1262749422008.11.06 15:04sell0.01eurusd1.28100.00001.27702008.11.06 15:261.28260.000.000.00-1.60
1262749712008.11.06 15:04sell0.01audusd0.68400.00000.68002008.11.06 15:220.68700.000.000.00-3.00
1262753032008.11.06 15:05buy0.01gbpusd1.58960.00001.59362008.11.06 15:111.59120.000.000.001.60
1262755962008.11.06 15:06sell0.01eurnzd2.14040.00002.13642008.11.06 15:162.13730.000.000.001.86
1262757432008.11.06 15:07sell0.01usdcad1.17100.00001.16702008.11.06 15:571.17870.000.000.00-6.53
1262758212008.11.06 15:07sell0.02eurusd1.28260.00001.27862008.11.06 15:261.28260.000.000.000.00
1262758422008.11.06 15:07sell0.08gbpjpy156.230.00155.832008.11.06 15:21157.060.000.000.00-67.38
1262759192008.11.06 15:07sell0.02chfjpy83.890.0083.492008.11.06 15:2484.060.000.000.00-3.45
1262759322008.11.06 15:07sell0.04gbpusd1.59000.00001.58602008.11.06 15:211.59370.000.000.00-14.80
1262762042008.11.06 15:07sell0.16gbpjpy156.400.00156.002008.11.06 15:21157.060.000.000.00-107.17
1262768342008.11.06 15:08sell0.02audusd0.68560.00000.68162008.11.06 15:220.68700.000.000.00-2.80
1262779372008.11.06 15:11buy0.01eurchf1.50360.00001.50762008.11.06 16:421.49740.000.000.00-5.28
1262780562008.11.06 15:12sell0.32gbpjpy156.560.00156.162008.11.06 15:21157.060.000.000.00-162.38
1262780842008.11.06 15:12sell0.08gbpusd1.59200.00001.58802008.11.06 15:211.59370.000.000.00-13.60
1262781562008.11.06 15:12sell0.01euraud1.86900.00001.86502008.11.06 15:171.86670.000.000.001.58
1262782002008.11.06 15:12sell0.04gbpchf1.86590.00001.86192008.11.06 15:211.86580.000.000.000.35
1262782432008.11.06 15:12sell0.64gbpjpy156.720.00156.322008.11.06 15:21157.060.000.000.00-220.85
1262782682008.11.06 15:12sell0.16gbpusd1.59370.00001.58972008.11.06 15:211.59370.000.000.000.00
1262785922008.11.06 15:13sell0.16audcad0.80400.00000.80002008.11.06 15:400.80210.000.000.0025.89
1262793872008.11.06 15:16sell0.04audusd0.68710.00000.68312008.11.06 15:220.68700.000.000.000.40
1262796142008.11.06 15:17sell1.28gbpjpy156.880.00156.482008.11.06 15:21157.060.000.000.00-233.84
1262796502008.11.06 15:17sell0.04chfjpy84.050.0083.652008.11.06 15:2484.060.000.000.00-0.40
1262798632008.11.06 15:17sell2.56gbpjpy157.050.00156.652008.11.06 15:21157.060.000.000.00-25.98
1262800882008.11.06 15:17sell0.04eurusd1.28420.00001.28022008.11.06 15:261.28260.000.000.006.40
1262802542008.11.06 15:17sell0.32audcad0.80560.00000.80162008.11.06 15:330.80370.000.000.0051.73
1262802852008.11.06 15:17sell0.08gbpchf1.86760.00001.86362008.11.06 15:211.86580.000.000.0012.30
1262805142008.11.06 15:17sell5.12gbpjpy157.210.00156.812008.11.06 15:21157.060.000.000.00779.38
1262807692008.11.06 15:17sell0.08chfjpy84.210.0083.812008.11.06 15:2484.060.000.000.0012.18
1262809352008.11.06 15:18sell0.08audusd0.68870.00000.68472008.11.06 15:220.68700.000.000.0013.60
1262818252008.11.06 15:20sell0.32gbpusd1.59530.00001.59132008.11.06 15:211.59370.000.000.0051.20
1262818792008.11.06 15:20sell0.01eurnzd2.13320.00002.12922008.11.06 15:272.13940.000.000.00-3.71
1262821612008.11.06 15:21sell0.02eurnzd2.13560.00002.13162008.11.06 15:272.13940.000.000.00-4.56
1262822662008.11.06 15:21sell0.04eurnzd2.13800.00002.13402008.11.06 15:272.13940.000.000.00-3.35
1262823012008.11.06 15:21sell0.01euraud1.86770.00001.86372008.11.06 15:271.86880.000.000.00-0.75
1262826852008.11.06 15:22sell0.02euraud1.86940.00001.86542008.11.06 15:271.86880.000.000.000.82
1262826882008.11.06 15:22sell0.08eurnzd2.13960.00002.13562008.11.06 15:272.13940.000.000.000.96
1262830132008.11.06 15:23sell0.02usdcad1.17260.00001.16862008.11.06 15:571.17870.000.000.00-10.35
1262830342008.11.06 15:23sell0.01gbpusd1.59150.00001.58752008.11.06 15:271.58990.000.000.001.60
1262830762008.11.06 15:24sell0.04euraud1.87100.00001.86702008.11.06 15:271.86880.000.000.006.04
1262831552008.11.06 15:24sell0.16eurnzd2.14030.00002.13632008.11.06 15:272.13940.000.000.008.62
1262833832008.11.06 15:24sell0.01gbpjpy156.550.00156.152008.11.06 15:27156.400.000.000.001.52
1262835422008.11.06 15:24sell0.32eurnzd2.14220.00002.13822008.11.06 15:272.13940.000.000.0053.69
1262835682008.11.06 15:24sell0.01audusd0.68550.00000.68152008.11.06 15:330.68390.000.000.001.60
1262837672008.11.06 15:25sell0.01gbpchf1.86320.00001.85922008.11.06 15:351.86250.000.000.000.60
1262842332008.11.06 15:26sell0.04usdcad1.17420.00001.17022008.11.06 15:571.17870.000.000.00-15.27
1262846372008.11.06 15:27sell0.01chfjpy83.820.0083.422008.11.06 15:5383.670.000.000.001.53
1262848062008.11.06 15:27buy0.02eurchf1.50200.00001.50602008.11.06 16:421.49740.000.000.00-7.82
1262853202008.11.06 15:29sell0.01eurusd1.28230.00001.27832008.11.06 15:451.28070.000.000.001.60
1262855812008.11.06 15:29sell0.01euraud1.86910.00001.86512008.11.06 15:351.87130.000.000.00-1.50
1262856662008.11.06 15:29sell0.01eurnzd2.14360.00002.13962008.11.06 15:492.15120.000.000.00-4.53
1262857132008.11.06 15:29sell0.01gbpusd1.59120.00001.58722008.11.06 15:351.59070.000.000.000.50
1262857362008.11.06 15:29sell0.01gbpjpy156.370.00155.972008.11.06 15:32156.380.000.000.00-0.10
1262857512008.11.06 15:29sell0.02gbpusd1.59290.00001.58892008.11.06 15:351.59070.000.000.004.40
1262857752008.11.06 15:30sell0.02gbpchf1.86480.00001.86082008.11.06 15:351.86250.000.000.003.93
1262857982008.11.06 15:30sell0.02gbpjpy156.530.00156.132008.11.06 15:32156.380.000.000.003.05
1262860222008.11.06 15:30sell0.02euraud1.87070.00001.86672008.11.06 15:351.87130.000.000.00-0.82
1262861592008.11.06 15:31sell0.04euraud1.87220.00001.86822008.11.06 15:351.87130.000.000.002.47
1262864902008.11.06 15:32sell0.01eurgbp0.80480.00000.80082008.11.06 15:490.80530.000.000.00-0.79
1262867022008.11.06 15:33sell0.08euraud1.87380.00001.86982008.11.06 15:351.87130.000.000.0013.72
1262870572008.11.06 15:34sell0.01gbpjpy156.540.00156.142008.11.06 15:35156.360.000.000.001.83
1262872132008.11.06 15:35sell0.01audusd0.68580.00000.68182008.11.06 15:390.68420.000.000.001.60
1262877292008.11.06 15:36sell0.01euraud1.87060.00001.86662008.11.06 15:521.88370.000.000.00-8.90
1262878102008.11.06 15:37sell0.01gbpchf1.86500.00001.86102008.11.06 15:441.86320.000.000.001.54
1262878162008.11.06 15:37sell0.01gbpusd1.59350.00001.58952008.11.06 15:441.59190.000.000.001.60
1262878552008.11.06 15:37sell0.01eurchf1.50090.00001.49692008.11.06 16:111.49910.000.000.001.53
1262878762008.11.06 15:37sell0.01gbpjpy156.550.00156.152008.11.06 15:43156.390.000.000.001.63
1262879472008.11.06 15:38sell0.02euraud1.87220.00001.86822008.11.06 15:521.88370.000.000.00-15.64
1262881012008.11.06 15:39buy0.04eurchf1.50040.00001.50442008.11.06 16:421.49740.000.000.00-10.20
1262881262008.11.06 15:39sell0.04euraud1.87390.00001.86992008.11.06 15:521.88370.000.000.00-26.66
1262881682008.11.06 15:39sell0.08euraud1.87550.00001.87152008.11.06 15:521.88370.000.000.00-44.61
1262881922008.11.06 15:39sell0.16euraud1.87710.00001.87312008.11.06 15:521.88370.000.000.00-71.82
1262882612008.11.06 15:39sell0.02eurnzd2.14530.00002.14132008.11.06 15:492.15120.000.000.00-7.03
1262883862008.11.06 15:40sell0.32euraud1.87900.00001.87502008.11.06 15:521.88370.000.000.00-102.29
1262884982008.11.06 15:41sell0.64euraud1.88060.00001.87662008.11.06 15:521.88370.000.000.00-134.93
1262885242008.11.06 15:41sell0.04eurnzd2.14720.00002.14322008.11.06 15:492.15120.000.000.00-9.54
1262885472008.11.06 15:41sell0.01audusd0.68200.00000.67802008.11.06 15:440.68040.000.000.001.60
1262886492008.11.06 15:42sell0.08usdcad1.17580.00001.17182008.11.06 15:571.17870.000.000.00-19.68
1262886832008.11.06 15:42sell0.01audcad0.80080.00000.79682008.11.06 16:000.79900.000.000.001.52
1262887512008.11.06 15:42sell0.08eurnzd2.15070.00002.14672008.11.06 15:492.15120.000.000.00-2.38
1262887712008.11.06 15:42sell1.28euraud1.88230.00001.87832008.11.06 15:521.88370.000.000.00-121.87
1262889722008.11.06 15:43sell0.16eurnzd2.14850.00002.14452008.11.06 15:492.15120.000.000.00-25.76
1262891882008.11.06 15:44sell0.32eurnzd2.15020.00002.14622008.11.06 15:492.15120.000.000.00-19.07
1262892052008.11.06 15:44sell2.56euraud1.88420.00001.88022008.11.06 15:521.88370.000.000.0087.05
1262892172008.11.06 15:44sell0.64eurnzd2.15210.00002.14812008.11.06 15:492.15120.000.000.0034.34
1262892352008.11.06 15:44sell0.16usdcad1.17740.00001.17342008.11.06 15:571.17870.000.000.00-17.65
1262900912008.11.06 15:46sell0.01gbpjpy155.840.00155.442008.11.06 15:51156.000.000.000.00-1.63
1262901492008.11.06 15:46sell1.28eurnzd2.15380.00002.14982008.11.06 15:492.15120.000.000.00198.38
1262901972008.11.06 15:46sell0.02eurgbp0.80630.00000.80232008.11.06 15:490.80530.000.000.003.19
1262903492008.11.06 15:47sell0.01gbpusd1.58960.00001.58562008.11.06 15:511.58960.000.000.000.00
1262904152008.11.06 15:47sell0.01audusd0.67910.00000.67512008.11.06 16:110.67750.000.000.001.60
1262904192008.11.06 15:47sell5.12euraud1.88600.00001.88202008.11.06 15:521.88370.000.000.00800.88
1262904722008.11.06 15:47sell0.02gbpjpy156.000.00155.602008.11.06 15:51156.000.000.000.000.00
1262905342008.11.06 15:47sell0.01gbpchf1.86070.00001.85672008.11.06 15:541.85890.000.000.001.54
1262906082008.11.06 15:48sell0.01eurusd1.28130.00001.27732008.11.06 15:511.27970.000.000.001.60
1262907232008.11.06 15:49sell0.04gbpjpy156.160.00155.762008.11.06 15:51156.000.000.000.006.52
1262910032008.11.06 15:50sell0.02gbpusd1.59120.00001.58722008.11.06 15:511.58960.000.000.003.20
1262916732008.11.06 15:52sell0.01eurgbp0.80650.00000.80252008.11.06 15:550.80550.000.000.001.59
1262917242008.11.06 15:52sell0.01eurnzd2.14760.00002.14362008.11.06 16:002.15230.000.000.00-2.80
1262919162008.11.06 15:53sell0.02eurnzd2.14920.00002.14522008.11.06 16:002.15230.000.000.00-3.68
1262923242008.11.06 15:54sell0.04eurnzd2.15080.00002.14682008.11.06 16:002.15230.000.000.00-3.56
1262923892008.11.06 15:54sell0.01eurusd1.27940.00001.27542008.11.06 16:001.27780.000.000.001.60
1262924192008.11.06 15:54sell0.01gbpjpy155.410.00155.012008.11.06 16:03155.750.000.000.00-3.47
1262924222008.11.06 15:54sell0.32usdcad1.17900.00001.17502008.11.06 15:571.17870.000.000.008.14
1262924532008.11.06 15:54sell0.01gbpusd1.58460.00001.58062008.11.06 16:021.58780.000.000.00-3.20
1262924592008.11.06 15:54sell0.01euraud1.88380.00001.87982008.11.06 16:011.88370.000.000.000.06
1262927242008.11.06 15:54sell0.02gbpusd1.58620.00001.58222008.11.06 16:021.58780.000.000.00-3.20
1262927382008.11.06 15:54sell0.02gbpjpy155.570.00155.172008.11.06 16:03155.750.000.000.00-3.66
1262929282008.11.06 15:54sell0.04gbpjpy155.730.00155.332008.11.06 16:03155.750.000.000.00-0.82
1262929482008.11.06 15:55sell0.02euraud1.88540.00001.88142008.11.06 15:571.88420.000.000.001.63
1262929762008.11.06 15:55sell0.04gbpusd1.58780.00001.58382008.11.06 16:021.58780.000.000.000.00
1262931102008.11.06 15:55sell0.01chfjpy83.650.0083.252008.11.06 16:0483.500.000.000.001.53
1262931902008.11.06 15:55sell0.01gbpchf1.86120.00001.85722008.11.06 16:081.86350.000.000.00-1.96
1262932092008.11.06 15:55sell0.64usdcad1.18060.00001.17662008.11.06 15:571.17870.000.000.00103.16
1262933442008.11.06 15:56sell0.02gbpchf1.86280.00001.85882008.11.06 16:081.86350.000.000.00-1.20
1262934982008.11.06 15:57sell0.08eurnzd2.15260.00002.14862008.11.06 16:012.14860.000.000.0019.05
1262935672008.11.06 15:57sell0.01eurgbp0.80530.00000.80132008.11.06 15:590.80430.000.000.001.59
1262938082008.11.06 15:59sell0.08gbpusd1.58940.00001.58542008.11.06 16:021.58780.000.000.0012.80
1262938732008.11.06 15:59sell0.08gbpjpy155.900.00155.502008.11.06 16:03155.750.000.000.0012.23
1262939072008.11.06 15:59sell0.16eurnzd2.15490.00002.15092008.11.06 16:012.15190.000.000.0028.53
1262939322008.11.06 15:59sell0.04gbpchf1.86530.00001.86132008.11.06 16:081.86350.000.000.006.14
1262939602008.11.06 15:59sell0.02euraud1.88600.00001.88202008.11.06 16:011.88370.000.000.003.12
1262940292008.11.06 15:59sell0.01usdcad1.17850.00001.17452008.11.06 16:051.17670.000.000.001.53
1262953272008.11.06 16:02sell0.01eurgbp0.80430.00000.80032008.11.06 16:340.80490.000.000.00-0.95
1262953772008.11.06 16:02sell0.01audcad0.79940.00000.79542008.11.06 16:110.79750.000.000.001.61
1262954912008.11.06 16:03sell0.01euraud1.88150.00001.87752008.11.06 16:111.88840.000.000.00-4.68
1262955422008.11.06 16:03sell0.01eurnzd2.14650.00002.14252008.11.06 16:162.14950.000.000.00-1.78
1262957452008.11.06 16:03sell0.01eurusd1.27660.00001.27262008.11.06 16:121.27660.000.000.000.00
1262961082008.11.06 16:04sell0.01gbpjpy155.540.00155.142008.11.06 16:08155.710.000.000.00-1.73
1262961252008.11.06 16:04sell0.01gbpusd1.58590.00001.58192008.11.06 16:091.58590.000.000.000.00
1262965252008.11.06 16:05sell0.01chfjpy83.500.0083.102008.11.06 16:1683.350.000.000.001.53
1262965422008.11.06 16:05sell0.02gbpusd1.58750.00001.58352008.11.06 16:091.58590.000.000.003.20
1262966222008.11.06 16:05sell0.02gbpjpy155.700.00155.302008.11.06 16:08155.710.000.000.00-0.20
1262967732008.11.06 16:06sell0.04gbpjpy155.860.00155.462008.11.06 16:08155.710.000.000.006.11
1262968042008.11.06 16:07sell0.02eurusd1.27820.00001.27422008.11.06 16:121.27660.000.000.003.20
1262970192008.11.06 16:07sell0.01usdcad1.17590.00001.17192008.11.06 16:191.17890.000.000.00-2.54
1262973842008.11.06 16:09sell0.02usdcad1.17750.00001.17352008.11.06 16:191.17890.000.000.00-2.38
1262974222008.11.06 16:09sell0.02euraud1.88310.00001.87912008.11.06 16:111.88840.000.000.00-7.18
1262975442008.11.06 16:09sell0.01gbpjpy155.400.00155.002008.11.06 16:14155.250.000.000.001.53
1262975742008.11.06 16:10sell0.04euraud1.88470.00001.88072008.11.06 16:181.88540.000.000.00-1.89
1262975892008.11.06 16:10sell0.02eurnzd2.14810.00002.14412008.11.06 16:162.14950.000.000.00-1.67
1262977572008.11.06 16:10sell0.01gbpchf1.86180.00001.85782008.11.06 16:161.86000.000.000.001.53
1262979152008.11.06 16:10sell0.04eurnzd2.14990.00002.14592008.11.06 16:162.14950.000.000.000.95
1262979702008.11.06 16:10sell0.01gbpusd1.58640.00001.58242008.11.06 16:141.58480.000.000.001.60
1262980432008.11.06 16:11sell0.08euraud1.88630.00001.88232008.11.06 16:111.88930.000.000.00-16.23
1262981182008.11.06 16:11sell0.16euraud1.88900.00001.88502008.11.06 16:111.88930.000.000.00-3.25
1262981552008.11.06 16:11sell0.32euraud1.89070.00001.88672008.11.06 16:111.88930.000.000.0030.30
1262982332008.11.06 16:11sell0.08eurnzd2.15210.00002.14812008.11.06 16:172.14810.000.000.0018.99
1262986372008.11.06 16:13sell0.01audusd0.67650.00000.67252008.11.06 16:170.67480.000.000.001.70
1262986722008.11.06 16:13sell0.01audcad0.79600.00000.79202008.11.06 16:530.80310.000.000.00-6.01
1262986832008.11.06 16:13sell0.08euraud1.88670.00001.88272008.11.06 16:181.88540.000.000.007.03
1262986982008.11.06 16:13sell0.01eurchf1.49870.00001.49472008.11.06 16:211.49690.000.000.001.53
1262986992008.11.06 16:13sell0.01eurusd1.27700.00001.27302008.11.06 16:151.27540.000.000.001.60
1262987532008.11.06 16:14buy0.08eurchf1.49880.00001.50282008.11.06 16:421.49740.000.000.00-9.53
1262997552008.11.06 16:16sell0.01gbpusd1.58210.00001.57812008.11.06 16:171.58050.000.000.001.60
1262997572008.11.06 16:16sell0.01gbpjpy154.880.00154.482008.11.06 16:17154.730.000.000.001.53
1262997802008.11.06 16:16sell0.02eurgbp0.80590.00000.80192008.11.06 16:340.80490.000.000.003.17
1262998742008.11.06 16:16sell0.01eurusd1.27430.00001.27032008.11.06 16:171.27260.000.000.001.70
1263007872008.11.06 16:17sell0.04usdcad1.17910.00001.17512008.11.06 16:191.17890.000.000.000.68
1263008912008.11.06 16:17sell0.16euraud1.88840.00001.88442008.11.06 16:181.88540.000.000.0032.42
1263015632008.11.06 16:17buy0.16eurchf1.49720.00001.50122008.11.06 16:421.49740.000.000.002.72
1263015772008.11.06 16:17sell0.01chfjpy83.160.0082.762008.11.06 16:3783.350.000.000.00-1.94
1263020012008.11.06 16:18sell0.01gbpchf1.86000.00001.85602008.11.06 16:211.85800.000.000.001.71
1263022942008.11.06 16:18sell0.01eurnzd2.14570.00002.14172008.11.06 16:402.14290.000.000.001.67
1263023222008.11.06 16:18sell0.08usdcad1.18070.00001.17672008.11.06 16:191.17890.000.000.0012.21
1263024902008.11.06 16:19sell0.01eurusd1.27220.00001.26822008.11.06 16:231.27230.000.000.00-0.10
1263025012008.11.06 16:19sell0.01audusd0.67460.00000.67062008.11.06 16:230.67450.000.000.000.10
1263025152008.11.06 16:19sell0.01gbpjpy154.580.00154.182008.11.06 16:21154.740.000.000.00-1.63
1263025262008.11.06 16:19sell0.01gbpusd1.57890.00001.57492008.11.06 16:211.58050.000.000.00-1.60
1263027922008.11.06 16:19sell0.02gbpusd1.58050.00001.57652008.11.06 16:211.58050.000.000.000.00
1263028102008.11.06 16:19sell0.02gbpjpy154.740.00154.342008.11.06 16:21154.740.000.000.000.00
1263028772008.11.06 16:19sell0.02audusd0.67610.00000.67212008.11.06 16:250.67440.000.000.003.40
1263029272008.11.06 16:19sell0.02eurusd1.27390.00001.26992008.11.06 16:231.27230.000.000.003.20
1263029862008.11.06 16:19sell0.02chfjpy83.320.0082.922008.11.06 16:3783.350.000.000.00-0.61
1263030032008.11.06 16:19sell0.04gbpjpy154.900.00154.502008.11.06 16:21154.740.000.000.006.53
1263030552008.11.06 16:20sell0.04gbpusd1.58210.00001.57812008.11.06 16:211.58050.000.000.006.40
1263031712008.11.06 16:20sell0.01euraud1.88360.00001.87962008.11.06 16:291.88830.000.000.00-3.17
1263035252008.11.06 16:20sell0.02audcad0.79760.00000.79362008.11.06 16:570.80260.000.000.00-8.47
1263038562008.11.06 16:21sell0.01usdcad1.18030.00001.17632008.11.06 16:481.18170.000.000.00-1.18
1263039952008.11.06 16:22sell0.02euraud1.88520.00001.88122008.11.06 16:291.88830.000.000.00-4.18
1263040632008.11.06 16:22sell0.02eurnzd2.14730.00002.14332008.11.06 16:312.14470.000.000.003.09
1263040962008.11.06 16:22sell0.04euraud1.88680.00001.88282008.11.06 16:341.88670.000.000.000.27
1263042022008.11.06 16:22sell0.01gbpchf1.85520.00001.85122008.11.06 16:311.85660.000.000.00-1.20
1263042282008.11.06 16:22sell0.02usdcad1.18200.00001.17802008.11.06 16:481.18170.000.000.000.51
1263042842008.11.06 16:23sell0.01eurchf1.49690.00001.49292008.11.06 16:351.49510.000.000.001.53
1263043572008.11.06 16:23sell0.01gbpjpy154.460.00154.062008.11.06 16:35155.110.000.000.00-6.63
1263045732008.11.06 16:23sell0.01gbpusd1.57690.00001.57292008.11.06 16:421.58180.000.000.00-4.90
1263046682008.11.06 16:23sell0.08euraud1.88890.00001.88492008.11.06 16:291.89050.000.000.00-8.62
1263050642008.11.06 16:24sell0.02gbpusd1.57850.00001.57452008.11.06 16:451.58110.000.000.00-5.20
1263051192008.11.06 16:25sell0.02gbpjpy154.620.00154.222008.11.06 16:35155.110.000.000.00-9.99
1263052332008.11.06 16:25sell0.01eurusd1.27310.00001.26912008.11.06 16:261.27150.000.000.001.60
1263054282008.11.06 16:26sell0.02gbpchf1.85680.00001.85282008.11.06 16:311.85660.000.000.000.34
1263058752008.11.06 16:27sell0.01audusd0.67270.00000.66872008.11.06 16:530.67910.000.000.00-6.40
1263059212008.11.06 16:28sell0.16euraud1.89060.00001.88662008.11.06 16:291.89050.000.000.001.08
1263059602008.11.06 16:28sell0.04usdcad1.18360.00001.17962008.11.06 16:481.18170.000.000.006.43
1263061262008.11.06 16:28sell0.04gbpchf1.85840.00001.85442008.11.06 16:311.85660.000.000.006.12
1263063072008.11.06 16:29sell0.01eurusd1.27140.00001.26742008.11.06 17:001.27460.000.000.00-3.20
1263063622008.11.06 16:29sell0.04gbpjpy154.780.00154.382008.11.06 16:35155.110.000.000.00-13.46
1263067432008.11.06 16:30sell0.02eurusd1.27300.00001.26902008.11.06 17:001.27460.000.000.00-3.20
1263067882008.11.06 16:30sell0.08gbpjpy154.940.00154.542008.11.06 16:35155.110.000.000.00-13.86
1263069592008.11.06 16:31sell0.02audusd0.67420.00000.67022008.11.06 16:530.67910.000.000.00-9.80
1263072402008.11.06 16:31sell0.04chfjpy83.500.0083.102008.11.06 16:3783.350.000.000.006.12
1263074012008.11.06 16:32sell0.08euraud1.88900.00001.88502008.11.06 16:341.88670.000.000.0012.42
1263075492008.11.06 16:34sell0.04gbpusd1.58010.00001.57612008.11.06 16:421.58140.000.000.00-5.20
1263076262008.11.06 16:34sell0.01gbpchf1.85750.00001.85352008.11.06 17:001.85570.000.000.001.53
1263076282008.11.06 16:34sell0.16gbpjpy155.100.00154.702008.11.06 16:35155.110.000.000.00-1.64
1263076842008.11.06 16:34sell0.08gbpusd1.58170.00001.57772008.11.06 16:421.58140.000.000.002.40
1263077262008.11.06 16:34sell0.32gbpjpy155.260.00154.862008.11.06 16:35155.110.000.000.0048.94
1263077662008.11.06 16:34sell0.02gbpchf1.85910.00001.85512008.11.06 16:511.85890.000.000.000.34
1263079422008.11.06 16:35buy0.32eurchf1.49560.00001.49962008.11.06 16:421.49740.000.000.0049.00
1263085582008.11.06 16:37sell0.01eurgbp0.80410.00000.80012008.11.06 17:500.80620.000.000.00-3.32
1263085592008.11.06 16:37sell0.01gbpjpy154.990.00154.592008.11.06 16:42155.180.000.000.00-1.93
1263085762008.11.06 16:37sell0.01eurchf1.49570.00001.49172008.11.06 17:201.49710.000.000.00-1.20
1263085812008.11.06 16:37sell0.01euraud1.88610.00001.88212008.11.06 16:391.88210.000.000.002.71
1263088072008.11.06 16:39sell0.02gbpjpy155.180.00154.782008.11.06 16:42155.180.000.000.000.00
1263088362008.11.06 16:39sell0.02eurnzd2.14730.00002.14332008.11.06 16:402.14330.000.000.004.77
1263088482008.11.06 16:39sell0.04audusd0.67580.00000.67182008.11.06 16:530.67910.000.000.00-13.20
1263088522008.11.06 16:39sell0.04audcad0.79910.00000.79512008.11.06 16:530.80280.000.000.00-12.53
1263088942008.11.06 16:39sell0.01chfjpy83.420.0083.022008.11.06 17:0083.430.000.000.00-0.11
1263089912008.11.06 16:40sell0.16gbpusd1.58340.00001.57942008.11.06 16:451.58110.000.000.0036.80
1263090132008.11.06 16:40sell0.08audcad0.80010.00000.79612008.11.06 16:530.80280.000.000.00-18.28
1263090282008.11.06 16:40sell0.04gbpjpy155.340.00154.942008.11.06 16:42155.180.000.000.006.52
1263092052008.11.06 16:40sell0.08audusd0.67740.00000.67342008.11.06 16:530.67910.000.000.00-13.60
1263093872008.11.06 16:42sell0.02eurchf1.49730.00001.49332008.11.06 17:201.49710.000.000.000.34
1263093902008.11.06 16:42buy0.01gbpjpy155.350.00155.752008.11.06 16:47155.300.000.000.00-0.51
1263094192008.11.06 16:42sell0.01euraud1.87960.00001.87562008.11.06 16:441.87950.000.000.000.07
1263095502008.11.06 16:42sell0.02euraud1.88180.00001.87782008.11.06 16:441.87950.000.000.003.12
1263096632008.11.06 16:43sell0.01eurnzd2.14510.00002.14112008.11.06 16:462.14340.000.000.001.01
1263097272008.11.06 16:43sell0.02eurnzd2.14670.00002.14272008.11.06 16:462.14340.000.000.003.93
1263099782008.11.06 16:45buy0.02gbpjpy155.150.00155.552008.11.06 16:47155.300.000.000.003.05
1263099832008.11.06 16:45sell0.01gbpjpy155.070.00154.672008.11.06 16:49155.240.000.000.00-1.73
1263100772008.11.06 16:46sell0.16audcad0.80170.00000.79772008.11.06 16:530.80280.000.000.00-14.89
1263101032008.11.06 16:46sell0.16audusd0.67910.00000.67512008.11.06 16:530.67910.000.000.000.00
1263102232008.11.06 16:47sell0.02gbpjpy155.230.00154.832008.11.06 16:49155.240.000.000.00-0.21
1263102582008.11.06 16:47sell0.04eurusd1.27460.00001.27062008.11.06 17:001.27460.000.000.000.00
1263103312008.11.06 16:47buy0.01eurgbp0.80570.00000.80972008.11.06 16:590.80670.000.000.001.58
1263103602008.11.06 16:47sell0.01euraud1.87570.00001.87172008.11.06 16:471.87340.000.000.001.57
1263104452008.11.06 16:47sell0.32audcad0.80330.00000.79932008.11.06 16:530.80280.000.000.0013.55
1263104622008.11.06 16:47sell0.32audusd0.68070.00000.67672008.11.06 16:530.67910.000.000.0051.20
1263105382008.11.06 16:47sell0.64audcad0.80490.00000.80092008.11.06 16:570.80260.000.000.00124.64
1263107442008.11.06 16:48sell0.04gbpjpy155.400.00155.002008.11.06 16:49155.240.000.000.006.53
1263108092008.11.06 16:48sell0.02eurgbp0.80570.00000.80172008.11.06 17:500.80620.000.000.00-1.59
1263109072008.11.06 16:48sell0.01gbpusd1.58260.00001.57862008.11.06 16:591.58100.000.000.001.60
1263113132008.11.06 16:49sell0.01eurnzd2.13920.00002.13522008.11.06 16:582.14510.000.000.00-3.52
1263113172008.11.06 16:49sell0.02eurnzd2.14230.00002.13832008.11.06 16:582.14510.000.000.00-3.33
1263113782008.11.06 16:49sell0.08eurusd1.27620.00001.27222008.11.06 17:001.27460.000.000.0012.80
1263114272008.11.06 16:49sell0.02chfjpy83.580.0083.182008.11.06 17:0083.430.000.000.003.06
1263117682008.11.06 16:50sell0.01euraud1.87270.00001.86872008.11.06 17:021.87930.000.000.00-4.48
1263118742008.11.06 16:51sell0.01usdcad1.18150.00001.17752008.11.06 19:021.18630.000.000.00-4.05
1263119232008.11.06 16:51sell0.02euraud1.87430.00001.87032008.11.06 17:021.87930.000.000.00-6.79
1263119572008.11.06 16:51sell0.01gbpjpy155.240.00154.842008.11.06 16:59155.090.000.000.001.53
1263119622008.11.06 16:51sell0.04euraud1.87680.00001.87282008.11.06 17:021.87930.000.000.00-6.79
1263120942008.11.06 16:52sell0.04eurnzd2.14440.00002.14042008.11.06 16:582.14510.000.000.00-1.66
1263122972008.11.06 16:54sell0.08euraud1.87780.00001.87382008.11.06 17:021.87930.000.000.00-8.14
1263123122008.11.06 16:54sell0.16euraud1.88000.00001.87602008.11.06 17:021.87930.000.000.007.60
1263124462008.11.06 16:54sell0.08eurnzd2.14770.00002.14372008.11.06 16:582.14510.000.000.0012.39
1263128172008.11.06 16:57sell0.01audusd0.67890.00000.67492008.11.06 17:010.67730.000.000.001.60
1263130712008.11.06 16:59buy0.01gbpusd1.58130.00001.58532008.11.06 17:081.57970.000.000.00-1.60
1263131132008.11.06 16:59sell0.01audcad0.80160.00000.79762008.11.06 17:150.79960.000.000.001.69
1263138662008.11.06 17:00sell0.01eurnzd2.13800.00002.13402008.11.06 17:032.13980.000.000.00-1.08
1263138742008.11.06 17:01sell0.32euraud1.88160.00001.87762008.11.06 17:021.87930.000.000.0049.96
1263138782008.11.06 17:01sell0.02eurnzd2.14160.00002.13762008.11.06 17:032.13980.000.000.002.15
1263141052008.11.06 17:01sell0.01chfjpy83.370.0082.972008.11.06 18:0283.380.000.000.00-0.11
1263141232008.11.06 17:01sell0.04eurnzd2.14320.00002.13922008.11.06 17:032.13980.000.000.008.11
1263141402008.11.06 17:02buy0.02gbpusd1.57970.00001.58372008.11.06 17:081.57970.000.000.000.00
1263141462008.11.06 17:02sell0.01gbpusd1.57930.00001.57532008.11.06 17:231.57770.000.000.001.60
1263141562008.11.06 17:02sell0.01gbpchf1.85460.00001.85062008.11.06 17:161.85780.000.000.00-2.72
1263141752008.11.06 17:02sell0.01eurusd1.27440.00001.27042008.11.06 17:071.27270.000.000.001.70
1263141852008.11.06 17:02sell0.01gbpjpy154.750.00154.352008.11.06 17:07154.760.000.000.00-0.10
1263142592008.11.06 17:02sell0.08eurnzd2.14530.00002.14132008.11.06 17:032.14130.000.000.0019.10
1263142822008.11.06 17:02sell0.01audusd0.67720.00000.67322008.11.06 17:070.67720.000.000.000.00
1263143402008.11.06 17:02sell0.02gbpchf1.85630.00001.85232008.11.06 17:211.85450.000.000.003.07
1263144972008.11.06 17:03sell0.02audusd0.67880.00000.67482008.11.06 17:070.67720.000.000.003.20
1263146202008.11.06 17:04sell0.01euraud1.87840.00001.87442008.11.06 17:061.87820.000.000.000.14
1263146302008.11.06 17:04sell0.02euraud1.88050.00001.87652008.11.06 17:081.87820.000.000.003.12
1263147082008.11.06 17:05sell0.02gbpjpy154.910.00154.512008.11.06 17:07154.760.000.000.003.06
1263147492008.11.06 17:05sell0.01eurnzd2.13830.00002.13432008.11.06 17:092.14010.000.000.00-1.08
1263148252008.11.06 17:06sell0.02eurnzd2.14290.00002.13892008.11.06 17:092.14010.000.000.003.34
1263150322008.11.06 17:07buy0.04gbpusd1.57810.00001.58212008.11.06 17:081.57970.000.000.006.40
1263155212008.11.06 17:08buy0.01eurchf1.49770.00001.50172008.11.06 17:381.49740.000.000.00-0.26
1263155272008.11.06 17:08sell0.04gbpchf1.85790.00001.85392008.11.06 17:161.85790.000.000.000.00
1263155722008.11.06 17:08sell0.01gbpjpy154.960.00154.562008.11.06 17:16154.810.000.000.001.53
1263156572008.11.06 17:09sell0.01eurusd1.27260.00001.26862008.11.06 17:231.27260.000.000.000.00
1263156722008.11.06 17:09sell0.01audusd0.67770.00000.67372008.11.06 17:150.67570.000.000.002.00
1263157772008.11.06 17:09sell0.08gbpchf1.85960.00001.85562008.11.06 17:161.85790.000.000.0011.56
1263160442008.11.06 17:10sell0.01euraud1.87800.00001.87402008.11.06 17:171.88260.000.000.00-3.11
1263160802008.11.06 17:10sell0.01eurnzd2.14160.00002.13762008.11.06 18:082.14970.000.000.00-4.81
1263162582008.11.06 17:11sell0.04eurchf1.49890.00001.49492008.11.06 17:201.49710.000.000.006.13
1263164192008.11.06 17:12sell0.02eurnzd2.14320.00002.13922008.11.06 18:082.14970.000.000.00-7.71
1263164322008.11.06 17:12sell0.02euraud1.87960.00001.87562008.11.06 17:171.88260.000.000.00-4.06
1263164962008.11.06 17:13sell0.04euraud1.88130.00001.87732008.11.06 17:241.88640.000.000.00-13.78
1263167382008.11.06 17:15sell0.08euraud1.88300.00001.87902008.11.06 17:171.88360.000.000.00-3.25
1263167812008.11.06 17:15sell0.16euraud1.88500.00001.88102008.11.06 17:171.88360.000.000.0015.16
1263167832008.11.06 17:15sell0.04eurnzd2.14620.00002.14222008.11.06 18:082.14970.000.000.00-8.31
1263169142008.11.06 17:16sell0.02eurusd1.27420.00001.27022008.11.06 17:231.27260.000.000.003.20
1263170592008.11.06 17:18sell0.01audcad0.79950.00000.79552008.11.06 17:220.79760.000.000.001.61
1263170622008.11.06 17:18sell0.01audusd0.67640.00000.67242008.11.06 17:220.67470.000.000.001.70
1263170642008.11.06 17:18sell0.01gbpjpy154.790.00154.392008.11.06 17:23154.630.000.000.001.63
1263170992008.11.06 17:19sell0.08euraud1.88290.00001.87892008.11.06 17:241.88640.000.000.00-18.92
1263171142008.11.06 17:19sell0.16euraud1.88470.00001.88072008.11.06 17:241.88640.000.000.00-18.38
1263175672008.11.06 17:22sell0.32euraud1.88690.00001.88292008.11.06 17:241.88640.000.000.0010.81
1263176412008.11.06 17:22buy0.02eurchf1.49560.00001.49962008.11.06 17:381.49740.000.000.003.06
1263176542008.11.06 17:22sell0.01eurchf1.49530.00001.49132008.11.06 20:581.49710.000.000.00-1.52
1263176782008.11.06 17:22sell0.64euraud1.88870.00001.88472008.11.06 17:241.88640.000.000.0099.46
1263178022008.11.06 17:23sell0.01gbpchf1.85230.00001.84832008.11.06 17:311.85210.000.000.000.17
1263178322008.11.06 17:23sell0.02usdcad1.18310.00001.17912008.11.06 19:021.18630.000.000.00-5.39
1263178702008.11.06 17:23sell0.02gbpchf1.85390.00001.84992008.11.06 17:311.85210.000.000.003.06
1263179272008.11.06 17:24sell0.01audusd0.67460.00000.67062008.11.06 17:320.67300.000.000.001.60
1263179742008.11.06 17:24sell0.01audcad0.79860.00000.79462008.11.06 18:020.80010.000.000.00-1.27
1263180392008.11.06 17:24sell0.08eurnzd2.14940.00002.14542008.11.06 18:082.14970.000.000.00-1.43
1263180722008.11.06 17:24sell0.01eurusd1.27410.00001.27012008.11.06 17:301.27250.000.000.001.60
1263181032008.11.06 17:24sell0.01gbpusd1.57860.00001.57462008.11.06 17:301.57700.000.000.001.60
1263181042008.11.06 17:24sell0.01gbpjpy154.780.00154.382008.11.06 17:30154.630.000.000.001.53
1263182222008.11.06 17:25sell0.01euraud1.88800.00001.88402008.11.06 17:381.88810.000.000.00-0.07
1263183962008.11.06 17:27sell0.02euraud1.88960.00001.88562008.11.06 17:381.88810.000.000.002.03
1263184662008.11.06 17:28sell0.02eurchf1.49700.00001.49302008.11.06 20:581.49710.000.000.00-0.17
1263186132008.11.06 17:30sell0.04eurgbp0.80720.00000.80322008.11.06 17:500.80620.000.000.006.33
1263194062008.11.06 17:32sell0.04euraud1.89120.00001.88722008.11.06 17:441.88890.000.000.006.21
1263194522008.11.06 17:32sell0.01gbpjpy154.320.00153.922008.11.06 17:39154.520.000.000.00-2.04
1263195212008.11.06 17:32sell0.01eurusd1.27250.00001.26852008.11.06 18:061.27250.000.000.000.00
1263196102008.11.06 17:33sell0.01gbpusd1.57500.00001.57102008.11.06 17:501.57960.000.000.00-4.60
1263196162008.11.06 17:33sell0.04usdcad1.18470.00001.18072008.11.06 19:021.18630.000.000.00-5.39
1263197942008.11.06 17:33sell0.01gbpchf1.85260.00001.84862008.11.06 17:551.85560.000.000.00-2.56
1263198932008.11.06 17:34sell0.01audusd0.67260.00000.66862008.11.06 18:000.67420.000.000.00-1.60
1263198992008.11.06 17:34sell0.02gbpusd1.57680.00001.57282008.11.06 17:501.57960.000.000.00-5.60
1263199082008.11.06 17:34sell0.02gbpjpy154.510.00154.112008.11.06 17:39154.520.000.000.00-0.21
1263203352008.11.06 17:37sell0.02gbpchf1.85420.00001.85022008.11.06 17:551.85560.000.000.00-2.38
1263203562008.11.06 17:37sell0.02eurusd1.27410.00001.27012008.11.06 18:061.27250.000.000.003.20
1263203572008.11.06 17:37sell0.04gbpusd1.57840.00001.57442008.11.06 17:501.57960.000.000.00-4.80
1263203582008.11.06 17:37sell0.04gbpjpy154.680.00154.282008.11.06 17:39154.520.000.000.006.54
1263203612008.11.06 17:37sell0.02audusd0.67420.00000.67022008.11.06 18:000.67420.000.000.000.00
1263203872008.11.06 17:38buy0.01eurusd1.27430.00001.27832008.11.06 19:021.27430.000.000.000.00
1263207132008.11.06 17:40sell0.16eurnzd2.15100.00002.14702008.11.06 18:082.14970.000.000.0012.34
1263207872008.11.06 17:41sell0.01gbpjpy154.610.00154.212008.11.06 17:44154.460.000.000.001.53
1263209292008.11.06 17:44sell0.08usdcad1.18650.00001.18252008.11.06 19:021.18630.000.000.001.35
1263210912008.11.06 17:49sell0.02audcad0.80030.00000.79632008.11.06 18:020.80010.000.000.000.34
1263210942008.11.06 17:49sell0.01euraud1.88730.00001.88332008.11.06 17:501.88480.000.000.001.69
1263211262008.11.06 17:50sell0.04audusd0.67580.00000.67182008.11.06 18:000.67420.000.000.006.40
1263211292008.11.06 17:50sell0.04audcad0.80190.00000.79792008.11.06 18:020.80010.000.000.006.06
1263211842008.11.06 17:50sell0.08gbpusd1.58120.00001.57722008.11.06 17:501.57960.000.000.0012.80
1263212192008.11.06 17:50sell0.04gbpchf1.85740.00001.85342008.11.06 17:551.85560.000.000.006.13
1263212362008.11.06 17:50sell0.01gbpjpy155.030.00154.632008.11.06 17:55154.880.000.000.001.53
1263217992008.11.06 17:52sell0.02chfjpy83.530.0083.132008.11.06 18:0283.380.000.000.003.06
1263220692008.11.06 17:53sell0.01euraud1.88620.00001.88222008.11.06 18:081.89300.000.000.00-4.58
1263220952008.11.06 17:53sell0.01gbpusd1.57960.00001.57562008.11.06 18:061.57800.000.000.001.60
1263221182008.11.06 17:53sell0.01eurgbp0.80690.00000.80292008.11.06 19:190.80740.000.000.00-0.79
1263221752008.11.06 17:53sell0.02euraud1.88780.00001.88382008.11.06 18:081.89300.000.000.00-7.00
1263225712008.11.06 17:58sell0.01gbpchf1.85580.00001.85182008.11.06 18:061.85560.000.000.000.17
1263225842008.11.06 17:58sell0.01gbpjpy154.860.00154.462008.11.06 18:03154.710.000.000.001.53
1263227312008.11.06 17:59sell0.04euraud1.88940.00001.88542008.11.06 18:081.89300.000.000.00-9.69
1263228222008.11.06 17:59sell0.02gbpchf1.85740.00001.85342008.11.06 18:061.85560.000.000.003.06
1263233062008.11.06 18:02sell0.08euraud1.89100.00001.88702008.11.06 18:081.89300.000.000.00-10.77
1263233642008.11.06 18:03sell0.01audusd0.67300.00000.66902008.11.06 18:060.67100.000.000.002.00
1263236172008.11.06 18:04sell0.16euraud1.89150.00001.88752008.11.06 18:081.89300.000.000.00-16.15
1263238202008.11.06 18:05sell0.01chfjpy83.230.0082.832008.11.06 18:1283.080.000.000.001.54
1263238292008.11.06 18:05sell0.01audcad0.79860.00000.79462008.11.06 18:330.79680.000.000.001.52
1263239432008.11.06 18:05sell0.32euraud1.89350.00001.88952008.11.06 18:271.89630.000.000.00-60.16
1263240242008.11.06 18:05sell0.01gbpjpy154.390.00153.992008.11.06 18:06154.240.000.000.001.53
1263242032008.11.06 18:06buy0.02eurusd1.27270.00001.27672008.11.06 19:021.27430.000.000.003.20
1263242242008.11.06 18:06sell0.32eurnzd2.15290.00002.14892008.11.06 18:082.14970.000.000.0060.76
1263244842008.11.06 18:06sell0.64euraud1.89570.00001.89172008.11.06 18:081.89530.000.000.0017.20
1263246022008.11.06 18:06sell0.16usdcad1.18810.00001.18412008.11.06 19:021.18630.000.000.0024.28
1263251982008.11.06 18:09sell0.01gbpchf1.85470.00001.85072008.11.06 18:291.85280.000.000.001.61
1263252052008.11.06 18:09sell0.01audusd0.67270.00000.66872008.11.06 18:120.67110.000.000.001.60
1263252152008.11.06 18:09sell0.01gbpjpy154.380.00153.982008.11.06 18:10154.230.000.000.001.54
1263252282008.11.06 18:09sell0.01gbpusd1.57820.00001.57422008.11.06 18:151.57660.000.000.001.60
1263252382008.11.06 18:09sell0.01eurusd1.27330.00001.26932008.11.06 18:181.27170.000.000.001.60
1263254312008.11.06 18:10sell0.01eurnzd2.14810.00002.14412008.11.06 18:252.15050.000.000.00-1.42
1263255782008.11.06 18:10sell0.02eurnzd2.14970.00002.14572008.11.06 18:252.15050.000.000.00-0.94
1263257202008.11.06 18:11sell0.04eurnzd2.15130.00002.14732008.11.06 18:252.15050.000.000.001.90
1263257382008.11.06 18:11sell0.64euraud1.89510.00001.89112008.11.06 18:271.89630.000.000.00-51.58
1263258682008.11.06 18:12sell0.01gbpjpy153.970.00153.572008.11.06 18:26153.980.000.000.00-0.10
1263259262008.11.06 18:12sell1.28euraud1.89680.00001.89282008.11.06 18:271.89630.000.000.0042.98
1263260512008.11.06 18:13sell0.08eurnzd2.15310.00002.14912008.11.06 18:252.15050.000.000.0012.30
1263261892008.11.06 18:14sell0.01audusd0.67100.00000.66702008.11.06 19:150.67090.000.000.000.10
1263262052008.11.06 18:14sell0.01chfjpy83.090.0082.692008.11.06 18:4382.940.000.000.001.53
1263265222008.11.06 18:18sell0.01gbpusd1.57710.00001.57312008.11.06 18:321.57550.000.000.001.60
1263268812008.11.06 18:20sell0.02gbpjpy154.130.00153.732008.11.06 18:26153.980.000.000.003.07
1263268892008.11.06 18:20sell0.01eurusd1.27250.00001.26852008.11.06 19:141.27260.000.000.00-0.10
1263274622008.11.06 18:27sell2.56euraud1.89860.00001.89462008.11.06 18:271.89630.000.000.00395.44
1263275552008.11.06 18:28sell0.01gbpjpy154.090.00153.692008.11.06 18:32153.930.000.000.001.64
1263275652008.11.06 18:28sell0.01eurnzd2.14700.00002.14302008.11.06 18:542.15220.000.000.00-3.08
1263276732008.11.06 18:28sell0.02eurnzd2.15110.00002.14712008.11.06 18:512.15040.000.000.000.83
1263277662008.11.06 18:29sell0.01euraud1.89580.00001.89182008.11.06 18:431.89520.000.000.000.40
1263279842008.11.06 18:31sell0.01gbpchf1.85260.00001.84862008.11.06 18:541.85080.000.000.001.53
1263280152008.11.06 18:32sell0.04eurnzd2.15270.00002.14872008.11.06 18:512.15040.000.000.005.45
1263284402008.11.06 18:33sell0.02euraud1.89760.00001.89362008.11.06 18:481.89530.000.000.003.09
1263284412008.11.06 18:33sell0.08eurnzd2.15470.00002.15072008.11.06 18:512.15070.000.000.0018.95
1263285642008.11.06 18:34sell0.01gbpusd1.57530.00001.57132008.11.06 18:401.57530.000.000.000.00
1263285772008.11.06 18:34sell0.01gbpjpy153.870.00153.472008.11.06 18:39153.880.000.000.00-0.10
1263286672008.11.06 18:35sell0.02gbpjpy154.030.00153.632008.11.06 18:39153.880.000.000.003.08
1263287742008.11.06 18:36sell0.01audcad0.79620.00000.79222008.11.06 19:040.79750.000.000.00-1.10
1263288972008.11.06 18:37sell0.02gbpusd1.57690.00001.57292008.11.06 18:401.57530.000.000.003.20
1263294162008.11.06 18:42sell0.01gbpjpy153.690.00153.292008.11.06 19:10154.210.000.000.00-5.32
1263296672008.11.06 18:43sell0.01gbpusd1.57410.00001.57012008.11.06 19:011.57400.000.000.000.10
1263299212008.11.06 18:45sell0.01chfjpy82.920.0082.522008.11.06 19:1583.110.000.000.00-1.94
1263302732008.11.06 18:48sell0.02gbpjpy153.860.00153.462008.11.06 19:10154.210.000.000.00-7.16
1263303192008.11.06 18:48sell0.02chfjpy83.090.0082.692008.11.06 19:1583.110.000.000.00-0.41
1263303622008.11.06 18:48sell0.02audcad0.79780.00000.79382008.11.06 19:560.79760.000.000.000.34
1263305612008.11.06 18:50sell0.01euraud1.89350.00001.88952008.11.06 18:511.89070.000.000.001.88
1263305922008.11.06 18:51sell0.02audusd0.67260.00000.66862008.11.06 19:150.67090.000.000.003.40
1263306092008.11.06 18:51sell0.04audcad0.79930.00000.79532008.11.06 19:040.79760.000.000.005.73
1263307552008.11.06 18:53sell0.02eurnzd2.15070.00002.14672008.11.06 18:542.15220.000.000.00-1.77
1263307672008.11.06 18:53sell0.01euraud1.89390.00001.88992008.11.06 19:011.89160.000.000.001.55
1263307842008.11.06 18:53sell0.04eurnzd2.15250.00002.14852008.11.06 18:542.15220.000.000.000.71
1263308292008.11.06 18:54sell0.08eurnzd2.15490.00002.15092008.11.06 18:542.15220.000.000.0012.78
1263308772008.11.06 18:54sell0.02eurgbp0.80840.00000.80442008.11.06 19:190.80740.000.000.003.15
1263311232008.11.06 18:56sell0.04gbpjpy154.030.00153.632008.11.06 19:10154.210.000.000.00-7.36
1263311412008.11.06 18:56sell0.02gbpusd1.57570.00001.57172008.11.06 19:011.57400.000.000.003.40
1263312052008.11.06 18:57sell0.01eurnzd2.14810.00002.14412008.11.06 19:062.14870.000.000.00-0.36
1263312092008.11.06 18:57sell0.01gbpchf1.85070.00001.84672008.11.06 19:521.85450.000.000.00-3.23
1263316852008.11.06 19:01sell0.02eurnzd2.14970.00002.14572008.11.06 19:062.14870.000.000.001.18
1263319992008.11.06 19:02sell0.04chfjpy83.260.0082.862008.11.06 19:1583.110.000.000.006.14
1263320642008.11.06 19:02sell0.02eurusd1.27420.00001.27022008.11.06 19:141.27260.000.000.003.20
1263321262008.11.06 19:02buy0.01eurchf1.49680.00001.50082008.11.06 19:391.49860.000.000.001.53
1263323552008.11.06 19:03sell0.01gbpusd1.57530.00001.57132008.11.06 19:081.57690.000.000.00-1.60
1263323982008.11.06 19:04sell0.01euraud1.89200.00001.88802008.11.06 19:061.89310.000.000.00-0.74
1263324372008.11.06 19:04sell0.02euraud1.89370.00001.88972008.11.06 19:061.89310.000.000.000.81
1263324442008.11.06 19:04sell0.01usdcad1.18640.00001.18242008.11.06 21:171.19260.000.000.00-5.20
1263324602008.11.06 19:04sell0.04euraud1.89540.00001.89142008.11.06 19:061.89310.000.000.006.20
1263325752008.11.06 19:05sell0.04eurnzd2.15130.00002.14732008.11.06 19:062.14870.000.000.006.18
1263325912008.11.06 19:05sell0.02gbpchf1.85230.00001.84832008.11.06 19:521.85450.000.000.00-3.75
1263326192008.11.06 19:05sell0.08gbpjpy154.190.00153.792008.11.06 19:10154.210.000.000.00-1.63
1263326662008.11.06 19:05sell0.02gbpusd1.57690.00001.57292008.11.06 19:081.57690.000.000.000.00
1263327862008.11.06 19:06sell0.16gbpjpy154.370.00153.972008.11.06 19:10154.210.000.000.0026.18
1263329762008.11.06 19:06sell0.04gbpusd1.57850.00001.57452008.11.06 19:081.57690.000.000.006.40
1263332172008.11.06 19:09sell0.01euraud1.89190.00001.88792008.11.06 19:341.89340.000.000.00-1.00
1263332272008.11.06 19:09sell0.01eurnzd2.14540.00002.14142008.11.06 20:062.15310.000.000.00-4.55
1263332332008.11.06 19:09sell0.02eurnzd2.14720.00002.14322008.11.06 20:062.15310.000.000.00-6.98
1263332452008.11.06 19:09sell0.02euraud1.89360.00001.88962008.11.06 19:191.89570.000.000.00-2.83
1263333352008.11.06 19:10sell0.01gbpusd1.57650.00001.57252008.11.06 19:121.57490.000.000.001.60
1263334572008.11.06 19:12sell0.01gbpjpy154.160.00153.762008.11.06 19:12154.010.000.000.001.53
1263336852008.11.06 19:13sell0.04eurnzd2.14880.00002.14482008.11.06 20:062.15310.000.000.00-10.17
1263338512008.11.06 19:15sell0.04euraud1.89520.00001.89122008.11.06 19:191.89570.000.000.00-1.35
1263338782008.11.06 19:15sell0.01gbpjpy153.950.00153.552008.11.06 19:21154.120.000.000.00-1.74
1263338882008.11.06 19:15sell0.01gbpusd1.57510.00001.57112008.11.06 19:261.57510.000.000.000.00
1263339732008.11.06 19:15sell0.08euraud1.89680.00001.89282008.11.06 19:191.89570.000.000.005.92
1263340032008.11.06 19:15sell0.08eurnzd2.15160.00002.14762008.11.06 20:062.15310.000.000.00-7.10
1263341392008.11.06 19:16sell0.01eurusd1.27330.00001.26932008.11.06 19:331.27170.000.000.001.60
1263342772008.11.06 19:17sell0.01chfjpy83.120.0082.722008.11.06 19:5583.130.000.000.00-0.10
1263343272008.11.06 19:18sell0.01audusd0.67130.00000.66732008.11.06 19:550.67130.000.000.000.00
1263343662008.11.06 19:18sell0.02gbpjpy154.110.00153.712008.11.06 19:21154.120.000.000.00-0.21
1263343692008.11.06 19:18sell0.02gbpusd1.57670.00001.57272008.11.06 19:261.57510.000.000.003.20
1263344412008.11.06 19:19sell0.04gbpjpy154.270.00153.872008.11.06 19:21154.120.000.000.006.13
1263348192008.11.06 19:21sell0.02euraud1.89420.00001.89022008.11.06 19:341.89340.000.000.001.07
1263348762008.11.06 19:22sell0.01eurgbp0.80760.00000.80362008.11.06 21:400.81290.000.000.00-8.29
1263349572008.11.06 19:23sell0.01gbpjpy153.990.00153.592008.11.06 19:26153.840.000.000.001.54
1263351342008.11.06 19:25sell0.04euraud1.89590.00001.89192008.11.06 19:341.89340.000.000.006.72
1263355932008.11.06 19:28sell0.01gbpjpy153.630.00153.232008.11.06 19:40154.330.000.000.00-7.15
1263356152008.11.06 19:29sell0.01gbpusd1.57420.00001.57022008.11.06 19:551.57590.000.000.00-1.70
1263356162008.11.06 19:29sell0.02usdcad1.18800.00001.18402008.11.06 21:171.19260.000.000.00-7.71
1263358092008.11.06 19:30sell0.16eurnzd2.15320.00002.14922008.11.06 20:062.15310.000.000.000.94
1263358162008.11.06 19:30sell0.02gbpjpy153.790.00153.392008.11.06 19:40154.330.000.000.00-11.04
1263359852008.11.06 19:32sell0.04gbpjpy153.950.00153.552008.11.06 19:40154.330.000.000.00-15.54
1263363582008.11.06 19:36sell0.01eurusd1.27220.00001.26822008.11.06 19:551.27380.000.000.00-1.60
1263363992008.11.06 19:36sell0.01euraud1.89390.00001.88992008.11.06 19:371.89160.000.000.001.55
1263364012008.11.06 19:36sell0.32eurnzd2.15480.00002.15082008.11.06 20:062.15310.000.000.0032.17
1263365192008.11.06 19:37sell0.08gbpjpy154.110.00153.712008.11.06 19:40154.330.000.000.00-17.98
1263365542008.11.06 19:37sell0.02audusd0.67290.00000.66892008.11.06 19:550.67130.000.000.003.20
1263366782008.11.06 19:37sell0.04audcad0.79940.00000.79542008.11.06 19:560.79760.000.000.006.05
1263366822008.11.06 19:37sell0.02gbpusd1.57590.00001.57192008.11.06 19:551.57590.000.000.000.00
1263367842008.11.06 19:38sell0.02eurusd1.27380.00001.26982008.11.06 19:551.27380.000.000.000.00
1263367982008.11.06 19:38sell0.16gbpjpy154.300.00153.902008.11.06 19:40154.330.000.000.00-4.90
1263369882008.11.06 19:39sell0.04gbpchf1.85400.00001.85002008.11.06 19:521.85450.000.000.00-1.70
1263370852008.11.06 19:39sell0.32gbpjpy154.480.00154.082008.11.06 19:40154.330.000.000.0049.05
1263370902008.11.06 19:39sell0.02chfjpy83.280.0082.882008.11.06 19:5583.130.000.000.003.07
1263371732008.11.06 19:39sell0.04gbpusd1.57750.00001.57352008.11.06 19:551.57590.000.000.006.40
1263371982008.11.06 19:39buy0.01eurusd1.27480.00001.27882008.11.06 20:191.27470.000.000.00-0.10
1263373492008.11.06 19:40sell0.04eurchf1.49890.00001.49492008.11.06 20:581.49710.000.000.006.11
1263373712008.11.06 19:40sell0.01euraud1.89170.00001.88772008.11.06 20:031.89800.000.000.00-4.24
1263375062008.11.06 19:41sell0.02euraud1.89330.00001.88932008.11.06 20:031.89800.000.000.00-6.31
1263376812008.11.06 19:44sell0.01gbpjpy154.360.00153.962008.11.06 19:46154.370.000.000.00-0.10
1263377672008.11.06 19:44sell0.02gbpjpy154.520.00154.122008.11.06 19:46154.370.000.000.003.07
1263377952008.11.06 19:44sell0.04eurusd1.27540.00001.27142008.11.06 19:551.27380.000.000.006.40
1263381162008.11.06 19:45sell0.04euraud1.89490.00001.89092008.11.06 20:031.89800.000.000.00-8.33
1263381832008.11.06 19:45sell0.08gbpchf1.85630.00001.85232008.11.06 19:521.85450.000.000.0012.25
1263383922008.11.06 19:46sell0.08euraud1.89710.00001.89312008.11.06 20:031.89800.000.000.00-4.83
1263387492008.11.06 19:50sell0.01gbpjpy154.320.00153.922008.11.06 19:51154.330.000.000.00-0.10
1263388792008.11.06 19:51sell0.02gbpjpy154.490.00154.092008.11.06 19:55154.090.000.000.008.18
1263395482008.11.06 19:55sell0.64eurnzd2.15640.00002.15242008.11.06 20:062.15310.000.000.00124.93
1263395932008.11.06 19:55sell0.16euraud1.89880.00001.89482008.11.06 20:031.89800.000.000.008.59
1263396062008.11.06 19:55sell0.01gbpjpy153.940.00153.542008.11.06 20:05154.000.000.000.00-0.62
1263396592008.11.06 19:55sell0.02gbpjpy154.150.00153.752008.11.06 20:05154.000.000.000.003.07
1263396662008.11.06 19:55sell0.01gbpchf1.85380.00001.84982008.11.06 20:181.85200.000.000.001.53
1263397262008.11.06 19:56sell0.32euraud1.90040.00001.89642008.11.06 20:031.89800.000.000.0051.59
1263397972008.11.06 19:57sell0.01audusd0.67030.00000.66632008.11.06 20:260.66860.000.000.001.70
1263397992008.11.06 19:57sell0.01chfjpy83.090.0082.692008.11.06 20:2782.940.000.000.001.53
1263398012008.11.06 19:57sell0.01eurusd1.27390.00001.26992008.11.06 20:301.27230.000.000.001.60
1263398132008.11.06 19:58sell0.01gbpusd1.57600.00001.57202008.11.06 20:071.57440.000.000.001.60
1263403572008.11.06 20:02sell0.01audcad0.79740.00000.79342008.11.06 20:260.79550.000.000.001.60
1263409392008.11.06 20:05sell0.01euraud1.89860.00001.89462008.11.06 20:321.90740.000.000.00-5.87
1263411972008.11.06 20:06buy0.02eurusd1.27310.00001.27712008.11.06 20:191.27470.000.000.003.20
1263413842008.11.06 20:07sell0.01gbpjpy153.830.00153.432008.11.06 20:19153.680.000.000.001.54
1263414262008.11.06 20:08sell0.02euraud1.90020.00001.89622008.11.06 20:321.90740.000.000.00-9.61
1263414452008.11.06 20:08sell0.01eurnzd2.15500.00002.15102008.11.06 20:552.16490.000.000.00-5.82
1263414702008.11.06 20:08sell0.01gbpusd1.57390.00001.56992008.11.06 20:291.57230.000.000.001.60
1263414722008.11.06 20:08sell0.02eurnzd2.15630.00002.15232008.11.06 20:552.16490.000.000.00-10.11
1263415262008.11.06 20:08sell0.04eurnzd2.15800.00002.15402008.11.06 20:552.16490.000.000.00-16.22
1263416862008.11.06 20:09sell0.04euraud1.90180.00001.89782008.11.06 21:001.90740.000.000.00-14.94
1263419782008.11.06 20:12sell0.08eurnzd2.15960.00002.15562008.11.06 20:552.16490.000.000.00-24.93
1263420222008.11.06 20:12sell0.02eurgbp0.80910.00000.80512008.11.06 21:400.81290.000.000.00-11.89
1263421862008.11.06 20:14sell0.04usdcad1.18960.00001.18562008.11.06 21:171.19260.000.000.00-10.06
1263422322008.11.06 20:14sell0.08euraud1.90340.00001.89942008.11.06 20:321.90700.000.000.00-19.21
1263431152008.11.06 20:19buy0.01chfjpy83.060.0083.462008.11.06 21:3883.090.000.000.000.31
1263434282008.11.06 20:20sell0.01gbpchf1.84900.00001.84502008.11.06 20:291.84860.000.000.000.34
1263435262008.11.06 20:21sell0.01gbpjpy153.450.00153.052008.11.06 20:28153.460.000.000.00-0.10
1263437522008.11.06 20:24sell0.02gbpjpy153.610.00153.212008.11.06 20:28153.460.000.000.003.07
1263440232008.11.06 20:26sell0.02gbpchf1.85060.00001.84662008.11.06 20:291.84860.000.000.003.39
1263443022008.11.06 20:28sell0.16euraud1.90540.00001.90142008.11.06 20:321.90700.000.000.00-17.08
1263443282008.11.06 20:28sell0.32euraud1.90710.00001.90312008.11.06 20:321.90700.000.000.002.14
1263445792008.11.06 20:28sell0.01audcad0.79410.00000.79012008.11.07 01:170.79220.000.00-0.131.58
1263445862008.11.06 20:28sell0.16eurnzd2.16130.00002.15732008.11.06 20:552.16490.000.000.00-33.87
1263446062008.11.06 20:28sell0.01audusd0.66750.00000.66352008.11.06 20:480.66590.000.000.001.60
1263448862008.11.06 20:29sell0.64euraud1.90870.00001.90472008.11.06 20:321.90700.000.000.0072.58
1263449242008.11.06 20:29sell1.28euraud1.91060.00001.90662008.11.06 20:321.90700.000.000.00307.40
1263450272008.11.06 20:29sell0.32eurnzd2.16370.00002.15972008.11.06 20:552.16490.000.000.00-22.58
1263450942008.11.06 20:29sell0.01chfjpy82.870.0082.472008.11.06 22:0782.880.000.00-0.06-0.10
1263452702008.11.06 20:30sell0.04eurgbp0.81070.00000.80672008.11.06 21:400.81290.000.000.00-13.78
1263461222008.11.06 20:30buy0.02chfjpy82.900.0083.302008.11.06 21:3883.090.000.000.003.89
1263463512008.11.06 20:31sell0.01gbpjpy152.730.00152.332008.11.06 20:39152.910.000.000.00-1.84
1263463622008.11.06 20:31sell0.08eurgbp0.81220.00000.80822008.11.06 21:400.81290.000.000.00-8.77
1263465332008.11.06 20:31sell0.01gbpusd1.56580.00001.56182008.11.06 20:411.56570.000.000.000.10
1263465742008.11.06 20:32sell0.02gbpjpy152.890.00152.492008.11.06 20:39152.910.000.000.00-0.41
1263469702008.11.06 20:33sell0.01gbpchf1.84310.00001.83912008.11.06 20:581.84310.000.000.000.00
1263471102008.11.06 20:33sell0.01eurusd1.27130.00001.26732008.11.06 21:001.27140.000.000.00-0.10
1263474192008.11.06 20:35sell0.08euraud1.90640.00001.90242008.11.06 21:001.90740.000.000.00-5.33
1263474822008.11.06 20:35sell0.04gbpjpy153.060.00152.662008.11.06 20:55153.100.000.000.00-1.64
1263475432008.11.06 20:35sell0.02gbpchf1.84500.00001.84102008.11.06 20:581.84310.000.000.003.23
1263476322008.11.06 20:35sell0.02gbpusd1.56740.00001.56342008.11.06 20:411.56570.000.000.003.40
1263479982008.11.06 20:37sell0.64eurnzd2.16560.00002.16162008.11.06 20:552.16490.000.000.0026.34
1263482432008.11.06 20:38sell0.16euraud1.90810.00001.90412008.11.06 21:001.90740.000.000.007.47
1263494722008.11.06 20:44sell0.01gbpusd1.56810.00001.56412008.11.06 20:581.56620.000.000.001.90
1263495862008.11.06 20:45sell0.32euraud1.90970.00001.90572008.11.06 21:001.90740.000.000.0049.09
1263496012008.11.06 20:45sell0.02eurusd1.27300.00001.26902008.11.06 21:001.27140.000.000.003.20
1263497442008.11.06 20:46sell0.08gbpjpy153.250.00152.852008.11.06 20:55153.100.000.000.0012.29
1263497842008.11.06 20:46sell0.02chfjpy83.030.0082.632008.11.06 22:0782.880.000.00-0.133.08
1263503722008.11.06 20:52sell1.28eurnzd2.16750.00002.16352008.11.06 20:552.16490.000.000.00195.69
1263504062008.11.06 20:52sell0.01audusd0.66620.00000.66222008.11.06 21:100.66460.000.000.001.60
1263507002008.11.06 20:58sell0.08usdcad1.19120.00001.18722008.11.06 21:171.19260.000.000.00-9.39
1263507292008.11.06 20:58sell0.01eurnzd2.16140.00002.15742008.11.06 23:122.16370.000.00-0.05-1.35
1263507732008.11.06 20:58sell0.01gbpjpy152.940.00152.542008.11.06 21:00152.770.000.000.001.74
1263528422008.11.06 21:04sell0.02eurnzd2.16320.00002.15922008.11.06 23:122.16370.000.00-0.11-0.59
1263534332008.11.06 21:07sell0.16usdcad1.19290.00001.18892008.11.06 21:171.19260.000.000.004.02
1263535362008.11.06 21:08sell0.04eurnzd2.16490.00002.16092008.11.06 23:122.16370.000.00-0.222.82
1263537082008.11.06 21:10sell0.32usdcad1.19450.00001.19052008.11.06 21:171.19260.000.000.0050.98
1263557652008.11.06 21:21sell0.16eurgbp0.81390.00000.80992008.11.06 21:400.81290.000.000.0025.04
1263581362008.11.06 21:32sell0.08eurnzd2.16650.00002.16252008.11.06 23:122.16370.000.00-0.4413.15
1264020762008.11.07 03:00buy0.01chfjpy82.520.0082.922008.11.07 03:3482.510.000.000.00-0.10
1264021162008.11.07 03:00sell0.01eurusd1.27200.00001.26802008.11.07 03:151.27040.000.000.001.60
1264021412008.11.07 03:00sell0.01eurchf1.49580.00001.49182008.11.07 03:281.49400.000.000.001.53
1264021452008.11.07 03:00sell0.01euraud1.91720.00001.91322008.11.07 03:091.91670.000.000.000.33
1264021552008.11.07 03:00sell0.01gbpusd1.56200.00001.55802008.11.07 03:181.56040.000.000.001.60
1264021682008.11.07 03:00sell0.01chfjpy82.440.0082.042008.11.07 04:4782.950.000.000.00-5.23
1264022062008.11.07 03:00sell0.01eurgbp0.81420.00000.81022008.11.07 03:520.81320.000.000.001.56
1264022082008.11.07 03:00sell0.01gbpjpy151.490.00151.092008.11.07 03:12151.340.000.000.001.55
1264022122008.11.07 03:00sell0.01audcad0.79540.00000.79142008.11.07 05:210.80130.000.000.00-4.92
1264022162008.11.07 03:00sell0.01audusd0.66290.00000.65892008.11.07 04:080.66610.000.000.00-3.20
1264022182008.11.07 03:00sell0.01eurnzd2.17900.00002.17502008.11.07 03:202.17640.000.000.001.52
1264022352008.11.07 03:00sell0.01gbpchf1.83660.00001.83262008.11.07 04:051.84310.000.000.00-5.52
1264022372008.11.07 03:00sell0.01usdcad1.19920.00001.19522008.11.07 03:531.19890.000.000.000.25
1264023342008.11.07 03:01sell0.02euraud1.91900.00001.91502008.11.07 03:091.91670.000.000.003.05
1264030402008.11.07 03:10sell0.01euraud1.91600.00001.91202008.11.07 03:451.91640.000.000.00-0.26
1264033012008.11.07 03:14sell0.02euraud1.91760.00001.91362008.11.07 03:451.91640.000.000.001.59
1264033112008.11.07 03:14sell0.01gbpjpy151.290.00150.892008.11.07 04:04152.480.000.000.00-12.23
1264036082008.11.07 03:15sell0.04euraud1.91940.00001.91542008.11.07 03:451.91640.000.000.007.97
1264036542008.11.07 03:16buy0.02chfjpy82.360.0082.762008.11.07 03:3482.510.000.000.003.09
1264037422008.11.07 03:17sell0.02usdcad1.20080.00001.19682008.11.07 03:531.19890.000.000.003.17
1264037522008.11.07 03:17sell0.01eurusd1.27030.00001.26632008.11.07 04:351.27360.000.000.00-3.30
1264041512008.11.07 03:19sell0.01gbpusd1.56050.00001.55652008.11.07 04:051.56570.000.000.00-5.20
1264043842008.11.07 03:22sell0.01eurnzd2.17840.00002.17442008.11.07 03:492.17760.000.000.000.46
1264044672008.11.07 03:24sell0.02eurnzd2.18040.00002.17642008.11.07 03:492.17760.000.000.003.28
1264050222008.11.07 03:30sell0.01eurchf1.49430.00001.49032008.11.07 04:121.49910.000.000.00-4.08
1264052732008.11.07 03:33sell0.02gbpjpy151.450.00151.052008.11.07 04:04152.480.000.000.00-21.16
1264053472008.11.07 03:34buy0.01audcad0.79510.00000.79912008.11.07 03:490.79700.000.000.001.58
1264054012008.11.07 03:34sell0.02eurusd1.27190.00001.26792008.11.07 04:451.27590.000.000.00-8.00
1264055872008.11.07 03:35sell0.04gbpjpy151.620.00151.222008.11.07 04:04152.480.000.000.00-35.33
1264056712008.11.07 03:36sell0.02gbpusd1.56220.00001.55822008.11.07 04:051.56570.000.000.00-7.00
1264061392008.11.07 03:40sell0.08gbpjpy151.780.00151.382008.11.07 04:04152.480.000.000.00-57.51
1264061492008.11.07 03:40sell0.02eurchf1.49600.00001.49202008.11.07 04:121.49910.000.000.00-5.27
1264061702008.11.07 03:40sell0.02gbpchf1.83850.00001.83452008.11.07 04:051.84310.000.000.00-7.81
1264064162008.11.07 03:42sell0.02chfjpy82.600.0082.202008.11.07 04:4782.950.000.000.00-7.17
1264064422008.11.07 03:42sell0.16gbpjpy151.940.00151.542008.11.07 04:04152.480.000.000.00-88.74
1264066472008.11.07 03:42sell0.04gbpusd1.56380.00001.55982008.11.07 04:051.56570.000.000.00-7.60
1264071422008.11.07 03:48sell0.01euraud1.91530.00001.91132008.11.07 03:511.91300.000.000.001.53
1264072222008.11.07 03:49sell0.02audcad0.79690.00000.79292008.11.07 05:210.80130.000.000.00-7.35
1264072332008.11.07 03:49sell0.02audusd0.66450.00000.66052008.11.07 04:080.66610.000.000.00-3.20
1264072642008.11.07 03:49buy0.01eurusd1.27240.00001.27642008.11.07 03:521.27400.000.000.001.60
1264075192008.11.07 03:51sell0.32gbpjpy152.110.00151.712008.11.07 04:04152.480.000.000.00-121.59
1264076732008.11.07 03:51sell0.04audcad0.79860.00000.79462008.11.07 05:210.80130.000.000.00-9.02
1264077152008.11.07 03:51sell0.04eurusd1.27360.00001.26962008.11.07 04:351.27330.000.000.001.20
1264077392008.11.07 03:51sell0.04audusd0.66610.00000.66212008.11.07 04:080.66610.000.000.000.00
1264078652008.11.07 03:52sell0.01eurnzd2.17300.00002.16902008.11.07 03:572.17040.000.000.001.53
1264079092008.11.07 03:52sell0.64gbpjpy152.270.00151.872008.11.07 04:04152.480.000.000.00-138.03
1264080092008.11.07 03:52sell0.08gbpusd1.56570.00001.56172008.11.07 04:051.56570.000.000.000.00
1264081082008.11.07 03:52sell0.04gbpchf1.84050.00001.83652008.11.07 04:051.84310.000.000.00-8.83
1264081532008.11.07 03:52buy0.01chfjpy82.810.0083.212008.11.07 04:2982.800.000.000.00-0.11
1264081742008.11.07 03:52sell0.04eurchf1.49760.00001.49362008.11.07 04:121.49910.000.000.00-5.10
1264082452008.11.07 03:52sell1.28gbpjpy152.470.00152.072008.11.07 04:04152.480.000.000.00-13.14
1264087502008.11.07 03:54sell0.01euraud1.91160.00001.90762008.11.07 03:561.90930.000.000.001.54
1264089752008.11.07 03:56sell0.08gbpchf1.84230.00001.83832008.11.07 04:051.84310.000.000.00-5.43
1264090062008.11.07 03:56sell0.08eurchf1.49940.00001.49542008.11.07 04:121.49910.000.000.002.04
1264090952008.11.07 03:56sell0.16gbpchf1.84440.00001.84042008.11.07 04:051.84310.000.000.0017.66
1264091842008.11.07 03:56sell0.01eurgbp0.81300.00000.80902008.11.07 05:180.81200.000.000.001.57
1264092462008.11.07 03:56sell0.08audusd0.66770.00000.66372008.11.07 04:080.66610.000.000.0012.80
1264093852008.11.07 03:56sell0.16gbpusd1.56730.00001.56332008.11.07 04:051.56570.000.000.0025.60
1264094122008.11.07 03:56sell2.56gbpjpy152.630.00152.232008.11.07 04:04152.480.000.000.00394.37
1264096742008.11.07 03:57sell0.01usdcad1.19740.00001.19342008.11.07 04:371.19460.000.000.002.34
1264100412008.11.07 03:58sell0.32gbpchf1.84620.00001.84222008.11.07 04:051.84310.000.000.0084.23
1264101872008.11.07 03:59sell0.16eurchf1.50100.00001.49702008.11.07 04:121.49910.000.000.0025.82
1264106612008.11.07 04:00sell0.01euraud1.91050.00001.90652008.11.07 04:151.90940.000.000.000.73
1264110222008.11.07 04:01sell0.01eurnzd2.17050.00002.16652008.11.07 04:042.17010.000.000.000.24
1264113722008.11.07 04:03sell0.02eurnzd2.17320.00002.16922008.11.07 04:042.17010.000.000.003.64
1264122682008.11.07 04:07sell0.01gbpchf1.84360.00001.83962008.11.07 05:021.84530.000.000.00-1.45
1264122882008.11.07 04:08sell0.01gbpjpy152.340.00151.942008.11.07 04:35153.000.000.000.00-6.76
1264122932008.11.07 04:08sell0.01gbpusd1.56530.00001.56132008.11.07 04:411.56850.000.000.00-3.20
1264122982008.11.07 04:08sell0.01eurnzd2.16850.00002.16452008.11.07 04:202.16950.000.000.00-0.59
1264123562008.11.07 04:08sell0.02euraud1.91230.00001.90832008.11.07 04:151.90940.000.000.003.87
1264124132008.11.07 04:09sell0.02eurnzd2.17050.00002.16652008.11.07 04:202.16950.000.000.001.18
1264124452008.11.07 04:09buy0.02chfjpy82.650.0083.052008.11.07 04:2982.800.000.000.003.08
1264124712008.11.07 04:09sell0.04eurnzd2.17220.00002.16822008.11.07 04:202.16950.000.000.006.34
1264126972008.11.07 04:11sell0.01audusd0.66570.00000.66172008.11.07 04:530.67050.000.000.00-4.80
1264131252008.11.07 04:14sell0.01eurchf1.49820.00001.49422008.11.07 04:361.49960.000.000.00-1.19
1264133772008.11.07 04:17sell0.01euraud1.90790.00001.90392008.11.07 04:291.90560.000.000.001.54
1264136082008.11.07 04:21sell0.02audusd0.66720.00000.66322008.11.07 04:530.67050.000.000.00-6.60
1264136272008.11.07 04:22sell0.01eurnzd2.16500.00002.16102008.11.07 04:352.16100.000.000.002.36
1264142382008.11.07 04:29sell0.02gbpjpy152.500.00152.102008.11.07 04:35153.000.000.000.00-10.24
1264143292008.11.07 04:29sell0.04chfjpy82.780.0082.382008.11.07 04:4782.950.000.000.00-6.98
1264143912008.11.07 04:29buy0.01eurnzd2.16670.00002.17072008.11.07 04:312.16690.000.000.000.11
1264144632008.11.07 04:29sell0.04gbpjpy152.660.00152.262008.11.07 04:35153.000.000.000.00-13.93
1264145522008.11.07 04:30buy0.02eurnzd2.16430.00002.16832008.11.07 04:312.16690.000.000.003.06
1264146792008.11.07 04:30sell0.08gbpjpy152.830.00152.432008.11.07 04:35153.000.000.000.00-13.93
1264151352008.11.07 04:31sell0.02eurchf1.49980.00001.49582008.11.07 04:361.49960.000.000.000.34
1264151752008.11.07 04:31buy0.01eurusd1.27460.00001.27862008.11.07 04:411.27620.000.000.001.60
1264152462008.11.07 04:31sell0.02gbpusd1.56710.00001.56312008.11.07 04:501.56970.000.000.00-5.20
1264153612008.11.07 04:31sell0.08audcad0.80010.00000.79612008.11.07 05:210.80130.000.000.00-8.02
1264154412008.11.07 04:32sell0.02eurnzd2.16470.00002.16072008.11.07 04:352.16090.000.000.004.48
1264154932008.11.07 04:32sell0.04audusd0.66880.00000.66482008.11.07 04:530.67050.000.000.00-6.80
1264155072008.11.07 04:32sell0.16gbpjpy152.990.00152.592008.11.07 04:35153.000.000.000.00-1.64
1264155292008.11.07 04:32sell0.01euraud1.90440.00001.90042008.11.07 04:331.90190.000.000.001.68
1264157672008.11.07 04:33sell0.02gbpchf1.84550.00001.84152008.11.07 05:021.84530.000.000.000.34
1264159412008.11.07 04:33sell0.16audcad0.80170.00000.79772008.11.07 05:210.80130.000.000.005.34
1264159792008.11.07 04:33sell0.08audusd0.67030.00000.66632008.11.07 04:530.67050.000.000.00-1.60
1264160552008.11.07 04:33sell0.08eurusd1.27520.00001.27122008.11.07 04:351.27330.000.000.0015.20
1264162792008.11.07 04:33sell0.04gbpusd1.56870.00001.56472008.11.07 04:411.56900.000.000.00-1.20
1264164292008.11.07 04:34sell0.04gbpchf1.84710.00001.84312008.11.07 05:021.84530.000.000.006.12
1264164352008.11.07 04:34sell0.04eurchf1.50140.00001.49742008.11.07 04:361.49960.000.000.006.11
1264164982008.11.07 04:34sell0.32gbpjpy153.150.00152.752008.11.07 04:35153.000.000.000.0049.18
1264172132008.11.07 04:36sell0.01euraud1.89990.00001.89592008.11.07 04:401.89740.000.000.001.68
1264172412008.11.07 04:36sell0.08chfjpy82.940.0082.542008.11.07 04:4782.950.000.000.00-0.82
1264176002008.11.07 04:38sell0.01eurnzd2.15840.00002.15442008.11.07 05:002.15820.000.000.000.12
1264176562008.11.07 04:38sell0.01gbpjpy153.000.00152.602008.11.07 04:54152.840.000.000.001.64
1264176722008.11.07 04:39sell0.01eurchf1.49900.00001.49502008.11.07 04:501.49920.000.000.00-0.17
1264177012008.11.07 04:39sell0.04eurusd1.27420.00001.27022008.11.07 04:451.27590.000.000.00-6.80
1264177062008.11.07 04:39sell0.02eurnzd2.15800.00002.15402008.11.07 05:002.15820.000.000.00-0.24
1264177872008.11.07 04:40sell0.02gbpjpy153.160.00152.762008.11.07 04:46153.210.000.000.00-1.02
1264178192008.11.07 04:40sell0.01usdcad1.19460.00001.19062008.11.07 04:401.19260.000.000.001.68
1264180162008.11.07 04:41sell0.16audusd0.67210.00000.66812008.11.07 05:170.67050.000.000.0025.60
1264183142008.11.07 04:41sell0.08eurusd1.27590.00001.27192008.11.07 04:451.27590.000.000.000.00
1264183982008.11.07 04:41buy0.01eurchf1.50060.00001.50462008.11.07 05:431.49780.000.000.00-2.38
1264185492008.11.07 04:41sell0.02eurchf1.50100.00001.49702008.11.07 04:501.49920.000.000.003.06
1264188572008.11.07 04:41sell0.08gbpusd1.57050.00001.56652008.11.07 04:411.56900.000.000.0012.00
1264190902008.11.07 04:41sell0.16chfjpy83.110.0082.712008.11.07 04:4782.950.000.000.0026.26
1264199152008.11.07 04:43sell0.04eurnzd2.15960.00002.15562008.11.07 05:002.15820.000.000.003.31
1264199502008.11.07 04:43sell0.04gbpjpy153.320.00152.922008.11.07 04:46153.210.000.000.004.51
1264200192008.11.07 04:43sell0.16eurusd1.27750.00001.27352008.11.07 04:451.27590.000.000.0025.60
1264204682008.11.07 04:44sell0.01euraud1.89790.00001.89392008.11.07 04:591.89780.000.000.000.07
1264204842008.11.07 04:44sell0.01usdcad1.19070.00001.18672008.11.07 05:501.19850.000.000.00-6.51
1264208992008.11.07 04:44sell0.04gbpusd1.57130.00001.56732008.11.07 04:501.56970.000.000.006.40
1264212302008.11.07 04:46sell0.02euraud1.89950.00001.89552008.11.07 04:591.89780.000.000.002.29
1264213772008.11.07 04:46sell0.04euraud1.90110.00001.89712008.11.07 04:591.89780.000.000.008.88
1264214172008.11.07 04:46sell0.08eurnzd2.16120.00002.15722008.11.07 05:002.15820.000.000.0014.19
1264216192008.11.07 04:48sell0.02usdcad1.19250.00001.18852008.11.07 05:501.19850.000.000.00-10.01
1264218272008.11.07 04:49sell0.04usdcad1.19410.00001.19012008.11.07 05:501.19850.000.000.00-14.69
1264218402008.11.07 04:49sell0.01eurusd1.27570.00001.27172008.11.07 05:121.27410.000.000.001.60
1264221092008.11.07 04:50sell0.01chfjpy82.910.0082.512008.11.07 05:0782.920.000.000.00-0.11
1264224942008.11.07 04:53sell0.01gbpusd1.56850.00001.56452008.11.07 05:141.56670.000.000.001.80
1264225232008.11.07 04:53sell0.01eurchf1.49920.00001.49522008.11.07 05:111.49910.000.000.000.09
1264227072008.11.07 04:55sell0.08usdcad1.19570.00001.19172008.11.07 05:501.19850.000.000.00-18.69
1264228822008.11.07 04:56sell0.01gbpjpy153.020.00152.622008.11.07 05:07153.040.000.000.00-0.21
1264232952008.11.07 04:59sell0.32audcad0.80340.00000.79942008.11.07 05:210.80130.000.000.0056.10
1264239332008.11.07 05:01sell0.02gbpjpy153.200.00152.802008.11.07 05:07153.040.000.000.003.28
1264242382008.11.07 05:02sell0.01euraud1.89560.00001.89162008.11.07 05:141.89490.000.000.000.47
1264243042008.11.07 05:02sell0.01eurnzd2.15590.00002.15192008.11.07 05:152.15730.000.000.00-0.83
1264244072008.11.07 05:03sell0.02eurnzd2.15760.00002.15362008.11.07 05:152.15730.000.000.000.35
1264244112008.11.07 05:03sell0.02euraud1.89720.00001.89322008.11.07 05:141.89490.000.000.003.10
1264244752008.11.07 05:03sell0.02eurchf1.50090.00001.49692008.11.07 05:111.49910.000.000.003.06
1264244862008.11.07 05:03sell0.02chfjpy83.070.0082.672008.11.07 05:0782.920.000.000.003.08
1264246922008.11.07 05:04sell0.01gbpchf1.84520.00001.84122008.11.07 05:171.84340.000.000.001.53
1264249742008.11.07 05:07sell0.04eurnzd2.15990.00002.15592008.11.07 05:152.15730.000.000.006.14
1264251492008.11.07 05:10sell0.01gbpjpy153.000.00152.602008.11.07 05:13152.850.000.000.001.54
1264251532008.11.07 05:10sell0.01chfjpy82.890.0082.492008.11.07 05:1482.740.000.000.001.54
1264264082008.11.07 05:14buy0.02eurchf1.49780.00001.50182008.11.07 05:431.49780.000.000.000.00
1264264322008.11.07 05:14sell0.01eurchf1.49710.00001.49312008.11.07 07:551.49850.000.000.00-1.20
1264265252008.11.07 05:14sell0.01eurusd1.27180.00001.26782008.11.07 06:251.27350.000.000.00-1.70
1264268622008.11.07 05:16sell0.01gbpjpy152.480.00152.082008.11.07 05:18152.710.000.000.00-2.36
1264268672008.11.07 05:16sell0.01gbpusd1.56540.00001.56142008.11.07 05:211.56550.000.000.00-0.10
1264268722008.11.07 05:16sell0.01euraud1.89550.00001.89152008.11.07 05:321.89710.000.000.00-1.07
1264268772008.11.07 05:16sell0.01chfjpy82.760.0082.362008.11.07 06:4682.780.000.000.00-0.20
1264270422008.11.07 05:17sell0.02euraud1.89730.00001.89332008.11.07 05:321.89710.000.000.000.27
1264270512008.11.07 05:17sell0.01eurnzd2.15560.00002.15162008.11.07 07:212.17110.000.000.00-9.11
1264271682008.11.07 05:17sell0.02gbpjpy152.650.00152.252008.11.07 05:18152.710.000.000.00-1.23
1264272002008.11.07 05:18sell0.04gbpjpy152.860.00152.462008.11.07 05:18152.710.000.000.006.16
1264272162008.11.07 05:18sell0.02gbpusd1.56710.00001.56312008.11.07 05:211.56550.000.000.003.20
1264274252008.11.07 05:19sell0.01audusd0.67030.00000.66632008.11.07 05:440.67020.000.000.000.10
1264274462008.11.07 05:20sell0.02eurnzd2.15830.00002.15432008.11.07 07:212.17110.000.000.00-15.06
1264274502008.11.07 05:20sell0.01gbpchf1.84170.00001.83772008.11.07 05:451.84220.000.000.00-0.43
1264276112008.11.07 05:20sell0.04eurnzd2.15990.00002.15592008.11.07 07:592.16880.000.000.00-20.99
1264277022008.11.07 05:20sell0.01gbpjpy152.370.00151.972008.11.07 05:45152.500.000.000.00-1.34
1264277372008.11.07 05:20sell0.16usdcad1.19730.00001.19332008.11.07 05:501.19850.000.000.00-16.02
1264277732008.11.07 05:20sell0.01eurgbp0.81200.00000.80802008.11.07 05:340.81260.000.000.00-0.94
1264277742008.11.07 05:20sell0.04euraud1.89940.00001.89542008.11.07 05:321.89710.000.000.006.18
1264280592008.11.07 05:22sell0.32usdcad1.20030.00001.19632008.11.07 05:501.19850.000.000.0048.06
1264281482008.11.07 05:23sell0.08eurnzd2.16150.00002.15752008.11.07 07:212.17040.000.000.00-41.88
1264282342008.11.07 05:23sell0.01gbpusd1.56550.00001.56152008.11.07 05:451.56510.000.000.000.40
1264282412008.11.07 05:24sell0.01audcad0.80340.00000.79942008.11.07 06:010.80340.000.000.000.00
1264284642008.11.07 05:26buy0.04eurchf1.49600.00001.50002008.11.07 05:481.49780.000.000.006.12
1264289102008.11.07 05:30sell0.02eurusd1.27350.00001.26952008.11.07 06:251.27350.000.000.000.00
1264289632008.11.07 05:30sell0.02eurgbp0.81360.00000.80962008.11.07 05:340.81260.000.000.003.13
1264291782008.11.07 05:31sell0.02audcad0.80520.00000.80122008.11.07 06:010.80340.000.000.003.01
1264293172008.11.07 05:32sell0.02gbpjpy152.530.00152.132008.11.07 05:45152.500.000.000.000.62
1264294232008.11.07 05:32sell0.02chfjpy82.930.0082.532008.11.07 06:4682.780.000.000.003.08
1264294402008.11.07 05:32sell0.04gbpjpy152.700.00152.302008.11.07 05:45152.500.000.000.008.21
1264294862008.11.07 05:32sell0.02audusd0.67190.00000.66792008.11.07 05:440.67020.000.000.003.40
1264297852008.11.07 05:34sell0.01euraud1.89540.00001.89142008.11.07 05:491.89660.000.000.00-0.80
1264300052008.11.07 05:37sell0.01eurgbp0.81220.00000.80822008.11.07 06:100.81280.000.000.00-0.94
1264302712008.11.07 05:40sell0.02gbpusd1.56740.00001.56342008.11.07 05:451.56510.000.000.004.60
1264302962008.11.07 05:40sell0.02gbpchf1.84440.00001.84042008.11.07 05:451.84220.000.000.003.74
1264304962008.11.07 05:44sell0.02euraud1.89770.00001.89372008.11.07 05:491.89660.000.000.001.48
1264305572008.11.07 05:44sell0.04euraud1.89960.00001.89562008.11.07 05:491.89660.000.000.008.07
1264309042008.11.07 05:46sell0.02eurgbp0.81380.00000.80982008.11.07 06:100.81280.000.000.003.13
1264309932008.11.07 05:47sell0.01audusd0.66980.00000.66582008.11.07 06:050.67010.000.000.00-0.30
1264310292008.11.07 05:47sell0.01gbpjpy152.360.00151.962008.11.07 06:22152.890.000.000.00-5.43
1264311162008.11.07 05:48sell0.01gbpchf1.83910.00001.83512008.11.07 06:441.84290.000.000.00-3.23
1264311392008.11.07 05:48sell0.01gbpusd1.56350.00001.55952008.11.07 06:301.56750.000.000.00-4.00
1264312732008.11.07 05:48buy0.01eurusd1.27460.00001.27862008.11.07 06:091.27460.000.000.000.00
1264313422008.11.07 05:49buy0.01gbpusd1.56470.00001.56872008.11.07 06:081.56630.000.000.001.60
1264313822008.11.07 05:49sell0.02audusd0.67180.00000.66782008.11.07 06:050.67010.000.000.003.40
1264313922008.11.07 05:49sell0.02gbpusd1.56510.00001.56112008.11.07 06:301.56750.000.000.00-4.80
1264314132008.11.07 05:49sell0.02gbpjpy152.540.00152.142008.11.07 06:22152.890.000.000.00-7.18
1264317332008.11.07 05:51sell0.02gbpchf1.84090.00001.83692008.11.07 06:441.84290.000.000.00-3.40
1264317862008.11.07 05:52sell0.01euraud1.89670.00001.89272008.11.07 06:431.90610.000.000.00-6.29
1264318122008.11.07 05:52buy0.02eurusd1.27300.00001.27702008.11.07 06:091.27460.000.000.003.20
1264319042008.11.07 05:53sell0.01usdcad1.19820.00001.19422008.11.07 06:371.19630.000.000.001.59
1264320042008.11.07 05:55sell0.02euraud1.89840.00001.89442008.11.07 06:431.90610.000.000.00-10.30
1264327312008.11.07 06:01sell0.04euraud1.90000.00001.89602008.11.07 06:431.90610.000.000.00-16.31
1264328572008.11.07 06:04sell0.01audcad0.80250.00000.79852008.11.07 06:330.80040.000.000.001.75
1264330592008.11.07 06:07sell0.04gbpjpy152.700.00152.302008.11.07 06:22152.890.000.000.00-7.80
1264331722008.11.07 06:08sell0.01audusd0.67010.00000.66612008.11.07 06:370.66850.000.000.001.60
1264332692008.11.07 06:08sell0.04gbpusd1.56680.00001.56282008.11.07 06:301.56750.000.000.00-2.80
1264333162008.11.07 06:09buy0.01eurchf1.49870.00001.50272008.11.07 07:151.50060.000.000.001.62
1264335742008.11.07 06:10sell0.08gbpjpy152.880.00152.482008.11.07 06:22152.890.000.000.00-0.82
1264335812008.11.07 06:10sell0.04gbpchf1.84300.00001.83902008.11.07 06:441.84290.000.000.000.34
1264336532008.11.07 06:11sell0.08gbpusd1.56910.00001.56512008.11.07 06:301.56750.000.000.0012.80
1264338832008.11.07 06:11sell0.16gbpjpy153.040.00152.642008.11.07 06:22152.890.000.000.0024.61
1264338982008.11.07 06:11sell0.02eurchf1.49870.00001.49472008.11.07 07:551.49850.000.000.000.34
1264340102008.11.07 06:12sell0.08gbpchf1.84480.00001.84082008.11.07 06:441.84290.000.000.0012.92
1264340612008.11.07 06:12sell0.01eurgbp0.81230.00000.80832008.11.07 07:300.81290.000.000.00-0.94
1264341302008.11.07 06:13sell0.08euraud1.90190.00001.89792008.11.07 06:431.90610.000.000.00-22.46
1264341612008.11.07 06:13sell0.04eurusd1.27510.00001.27112008.11.07 06:251.27350.000.000.006.40
1264342132008.11.07 06:13sell0.16euraud1.90350.00001.89952008.11.07 06:431.90610.000.000.00-27.81
1264343102008.11.07 06:14sell0.16eurnzd2.16320.00002.15922008.11.07 07:212.17040.000.000.00-67.76
1264345032008.11.07 06:15sell0.32eurnzd2.16480.00002.16082008.11.07 07:212.17040.000.000.00-105.41
1264355002008.11.07 06:25sell0.01gbpjpy152.710.00152.312008.11.07 06:45152.540.000.000.001.74
1264356062008.11.07 06:28sell0.01eurusd1.27350.00001.26952008.11.07 07:201.27670.000.000.00-3.20
1264360172008.11.07 06:33sell0.01gbpusd1.56740.00001.56342008.11.07 06:451.56580.000.000.001.60
1264362632008.11.07 06:36sell0.01audcad0.79920.00000.79522008.11.07 06:590.79890.000.000.000.25
1264363332008.11.07 06:39sell0.32euraud1.90510.00001.90112008.11.07 06:431.90610.000.000.00-21.39
1264364402008.11.07 06:40sell0.64euraud1.90670.00001.90272008.11.07 06:431.90610.000.000.0025.67
1264365282008.11.07 06:40sell1.28euraud1.90850.00001.90452008.11.07 06:431.90610.000.000.00205.37
1264365982008.11.07 06:40sell0.01audusd0.66600.00000.66202008.11.07 07:020.66600.000.000.000.00
1264366732008.11.07 06:40sell0.64eurnzd2.16680.00002.16282008.11.07 07:212.17040.000.000.00-135.52
1264366982008.11.07 06:40sell0.01usdcad1.19630.00001.19232008.11.07 07:101.19840.000.000.00-1.75
1264370052008.11.07 06:42sell0.02audusd0.66760.00000.66362008.11.07 07:020.66600.000.000.003.20
1264371642008.11.07 06:43sell0.02audcad0.80090.00000.79692008.11.07 06:590.79890.000.000.003.34
1264372282008.11.07 06:43sell0.02usdcad1.19840.00001.19442008.11.07 07:101.19840.000.000.000.00
1264374622008.11.07 06:45sell0.01euraud1.90660.00001.90262008.11.07 07:081.91370.000.000.00-4.74
1264376392008.11.07 06:46sell0.01gbpchf1.84170.00001.83772008.11.07 07:001.83990.000.000.001.53
1264378092008.11.07 06:47sell0.02eurgbp0.81390.00000.80992008.11.07 07:300.81290.000.000.003.14
1264379452008.11.07 06:47sell0.01gbpjpy152.210.00151.812008.11.07 07:19153.210.000.000.00-10.24
1264379992008.11.07 06:48sell0.01gbpusd1.56370.00001.55972008.11.07 07:511.56870.000.000.00-5.00
1264380672008.11.07 06:48sell0.01chfjpy82.730.0082.332008.11.07 07:3283.060.000.000.00-3.38
1264380702008.11.07 06:48sell0.02gbpjpy152.370.00151.972008.11.07 07:19153.210.000.000.00-17.20
1264382542008.11.07 06:51sell0.02euraud1.90840.00001.90442008.11.07 07:081.91370.000.000.00-7.07
1264383132008.11.07 06:51sell0.02gbpusd1.56530.00001.56132008.11.07 07:511.56870.000.000.00-6.80
1264383842008.11.07 06:52sell1.28eurnzd2.16970.00002.16572008.11.07 07:212.17040.000.000.00-52.70
1264384192008.11.07 06:52sell0.04euraud1.91000.00001.90602008.11.07 07:081.91370.000.000.00-9.88
1264388092008.11.07 06:56sell2.56eurnzd2.17180.00002.16782008.11.07 07:212.17040.000.000.00210.81
1264390232008.11.07 06:59sell0.02eurusd1.27510.00001.27112008.11.07 07:201.27670.000.000.00-3.20
1264391642008.11.07 06:59sell0.08euraud1.91280.00001.90882008.11.07 07:081.91370.000.000.00-4.81
1264396272008.11.07 07:02sell0.16euraud1.91440.00001.91042008.11.07 07:081.91370.000.000.007.48
1264396932008.11.07 07:02sell0.32euraud1.91600.00001.91202008.11.07 07:081.91370.000.000.0049.12
1264397732008.11.07 07:03sell0.01audcad0.79730.00000.79332008.11.07 07:490.79710.000.000.000.16
1264398332008.11.07 07:03sell0.01gbpchf1.83940.00001.83542008.11.07 07:481.84410.000.000.00-4.00
1264399162008.11.07 07:04sell0.04usdcad1.20020.00001.19622008.11.07 07:101.19840.000.000.006.01
1264400252008.11.07 07:05sell0.01audusd0.66530.00000.66132008.11.07 07:460.66510.000.000.000.20
1264401032008.11.07 07:06sell0.04gbpjpy152.540.00152.142008.11.07 07:35153.220.000.000.00-27.87
1264401902008.11.07 07:06sell0.02chfjpy82.890.0082.492008.11.07 07:3283.060.000.000.00-3.48
1264402482008.11.07 07:07sell0.02audcad0.79890.00000.79492008.11.07 07:490.79710.000.000.003.01
1264403522008.11.07 07:07sell0.08gbpjpy152.720.00152.322008.11.07 07:19153.190.000.000.00-38.49
1264403672008.11.07 07:07sell0.02gbpchf1.84110.00001.83712008.11.07 07:481.84410.000.000.00-5.11
1264404492008.11.07 07:07sell5.12eurnzd2.17360.00002.16962008.11.07 07:212.17040.000.000.00963.71
1264405812008.11.07 07:08sell10.24eurnzd2.17520.00002.17122008.11.07 07:212.17120.000.000.002 408.85
1264409442008.11.07 07:10sell0.04gbpusd1.56700.00001.56302008.11.07 07:511.56870.000.000.00-6.80
1264409732008.11.07 07:10sell0.04eurusd1.27670.00001.27272008.11.07 07:201.27670.000.000.000.00
1264409922008.11.07 07:10sell0.16gbpjpy152.880.00152.482008.11.07 07:19153.190.000.000.00-50.77
1264411392008.11.07 07:11sell0.01euraud1.91370.00001.90972008.11.07 07:211.91300.000.000.000.47
1264413852008.11.07 07:13sell0.04chfjpy83.050.0082.652008.11.07 07:3283.060.000.000.00-0.41
1264414542008.11.07 07:13sell0.01usdcad1.19790.00001.19392008.11.07 08:021.19760.000.000.000.25
1264416412008.11.07 07:14sell0.02audusd0.66690.00000.66292008.11.07 07:490.66510.000.000.003.60
1264418822008.11.07 07:15sell0.32gbpjpy153.040.00152.642008.11.07 07:19153.190.000.000.00-49.14
1264419302008.11.07 07:15sell0.04eurchf1.50030.00001.49632008.11.07 07:551.49850.000.000.006.13
1264420532008.11.07 07:15buy0.01euraud1.91460.00001.91862008.11.07 07:441.91530.000.000.000.46
1264420662008.11.07 07:15sell0.64gbpjpy153.200.00152.802008.11.07 07:19153.190.000.000.006.56
1264430022008.11.07 07:17sell0.08chfjpy83.210.0082.812008.11.07 07:3283.060.000.000.0012.29
1264430302008.11.07 07:17sell1.28gbpjpy153.360.00152.962008.11.07 07:19153.190.000.000.00222.74
1264430872008.11.07 07:18sell0.08eurusd1.27830.00001.27432008.11.07 07:241.27670.000.000.0012.80
1264431802008.11.07 07:18sell0.08gbpusd1.56860.00001.56462008.11.07 07:511.56870.000.000.00-0.80
1264432412008.11.07 07:18sell0.02euraud1.91530.00001.91132008.11.07 07:211.91300.000.000.003.07
1264445622008.11.07 07:23buy0.02euraud1.91290.00001.91692008.11.07 07:441.91530.000.000.003.19
1264445632008.11.07 07:24sell0.01euraud1.91190.00001.90792008.11.07 07:521.91710.000.000.00-3.47
1264445982008.11.07 07:24sell0.08eurnzd2.16830.00002.16432008.11.07 07:592.16880.000.000.00-2.36
1264446002008.11.07 07:24sell0.08gbpjpy153.020.00152.622008.11.07 07:35153.220.000.000.00-16.40
1264449762008.11.07 07:26sell0.04gbpchf1.84270.00001.83872008.11.07 07:481.84410.000.000.00-4.76
1264450222008.11.07 07:26sell0.16gbpjpy153.180.00152.782008.11.07 07:35153.220.000.000.00-6.55
1264451932008.11.07 07:27sell0.16gbpusd1.57030.00001.56632008.11.07 07:511.56870.000.000.0025.60
1264452142008.11.07 07:27sell0.08gbpchf1.84440.00001.84042008.11.07 07:481.84410.000.000.002.05
1264453542008.11.07 07:27sell0.01eurusd1.27730.00001.27332008.11.07 07:381.27570.000.000.001.60
1264455942008.11.07 07:28sell0.32gbpjpy153.370.00152.972008.11.07 07:35153.220.000.000.0049.18
1264457872008.11.07 07:29sell0.02euraud1.91360.00001.90962008.11.07 07:591.91460.000.000.00-1.34
1264465552008.11.07 07:34sell0.01eurgbp0.81290.00000.80892008.11.07 08:110.81690.000.000.00-6.27
1264466922008.11.07 07:35sell0.01chfjpy82.980.0082.582008.11.07 08:0383.180.000.000.00-2.05
1264470372008.11.07 07:38sell0.01gbpjpy153.100.00152.702008.11.07 07:43153.110.000.000.00-0.10
1264474452008.11.07 07:39sell0.02usdcad1.19950.00001.19552008.11.07 08:021.19760.000.000.003.17
1264474702008.11.07 07:39sell0.16gbpchf1.84600.00001.84202008.11.07 07:481.84410.000.000.0025.87
1264476642008.11.07 07:41sell0.01eurusd1.27630.00001.27232008.11.07 09:171.28290.000.000.00-6.60
1264477422008.11.07 07:41sell0.02gbpjpy153.260.00152.862008.11.07 07:47152.910.000.000.007.19
1264479322008.11.07 07:43sell0.16eurnzd2.16990.00002.16592008.11.07 07:592.16880.000.000.0010.38
1264482052008.11.07 07:44buy0.01eurusd1.27710.00001.28112008.11.07 08:031.27870.000.000.001.60
1264482712008.11.07 07:44sell0.04euraud1.91600.00001.91202008.11.07 07:521.91840.000.000.00-6.40
1264485572008.11.07 07:45sell0.08euraud1.91780.00001.91382008.11.07 07:521.91840.000.000.00-3.19
1264486262008.11.07 07:46sell0.16euraud1.91960.00001.91562008.11.07 07:521.91840.000.000.0012.79
1264488422008.11.07 07:46sell0.32eurnzd2.17170.00002.16772008.11.07 07:592.16880.000.000.0054.71
1264494712008.11.07 07:50sell0.01gbpjpy152.980.00152.582008.11.07 07:52152.830.000.000.001.54
1264495092008.11.07 07:51sell0.01gbpchf1.84310.00001.83912008.11.07 07:521.84110.000.000.001.70
1264496472008.11.07 07:51sell0.01audcad0.79710.00000.79312008.11.07 08:210.79820.000.000.00-0.92
1264497762008.11.07 07:52sell0.01audusd0.66540.00000.66142008.11.07 08:530.66840.000.000.00-3.00
1264497892008.11.07 07:52sell0.02eurgbp0.81440.00000.81042008.11.07 08:110.81690.000.000.00-7.84
1264502322008.11.07 07:53sell0.01gbpusd1.56680.00001.56282008.11.07 07:591.56500.000.000.001.80
1264503232008.11.07 07:54sell0.04euraud1.91690.00001.91292008.11.07 07:591.91460.000.000.006.14
1264503282008.11.07 07:54sell0.01gbpjpy152.760.00152.362008.11.07 07:59152.770.000.000.00-0.11
1264503702008.11.07 07:54sell0.01gbpchf1.83880.00001.83482008.11.07 07:591.83690.000.000.001.62
1264508862008.11.07 07:57sell0.02chfjpy83.160.0082.762008.11.07 08:0383.180.000.000.00-0.41
1264509142008.11.07 07:57sell0.02gbpjpy152.920.00152.522008.11.07 07:59152.770.000.000.003.07
1264510042008.11.07 07:57sell0.01eurchf1.49830.00001.49432008.11.07 08:001.49650.000.000.001.54
1264510662008.11.07 07:58sell0.02audcad0.79880.00000.79482008.11.07 08:210.79820.000.000.001.00
1264510902008.11.07 07:58sell0.02audusd0.66690.00000.66292008.11.07 08:530.66840.000.000.00-3.00
1264515552008.11.07 07:59sell0.04eurgbp0.81610.00000.81212008.11.07 08:110.81690.000.000.00-5.01
1264525722008.11.07 08:00sell0.04chfjpy83.330.0082.932008.11.07 08:0383.180.000.000.006.16
1264525822008.11.07 08:00sell0.02eurusd1.27800.00001.27402008.11.07 09:171.28290.000.000.00-9.80
1264527152008.11.07 08:01sell0.08eurgbp0.81790.00000.81392008.11.07 08:110.81690.000.000.0012.54
1264528502008.11.07 08:01sell0.01gbpjpy152.370.00151.972008.11.07 08:14152.710.000.000.00-3.49
1264529632008.11.07 08:01sell0.01gbpchf1.82690.00001.82292008.11.07 08:271.83670.000.000.00-8.36
1264531892008.11.07 08:01sell0.01eurnzd2.16660.00002.16262008.11.07 08:202.17080.000.000.00-2.48
1264532552008.11.07 08:01sell0.02eurnzd2.16830.00002.16432008.11.07 08:202.17080.000.000.00-2.95
1264532662008.11.07 08:01sell0.01gbpusd1.55980.00001.55582008.11.07 08:141.56680.000.000.00-7.00
1264534112008.11.07 08:01sell0.02gbpusd1.56140.00001.55742008.11.07 08:141.56680.000.000.00-10.80
1264534422008.11.07 08:01sell0.01euraud1.91820.00001.91422008.11.07 08:101.91590.000.000.001.53
1264534452008.11.07 08:01sell0.04eurnzd2.17150.00002.16752008.11.07 08:202.17080.000.000.001.65
1264534762008.11.07 08:01sell0.02gbpchf1.82850.00001.82452008.11.07 08:271.83670.000.000.00-14.00
1264536812008.11.07 08:02sell0.04gbpchf1.83010.00001.82612008.11.07 08:271.83670.000.000.00-22.53
1264536992008.11.07 08:02sell0.01eurchf1.49760.00001.49362008.11.07 10:581.50090.000.000.00-2.81
1264539762008.11.07 08:03buy0.01eurchf1.49880.00001.50282008.11.07 08:111.50060.000.000.001.54
1264540332008.11.07 08:03sell0.02eurchf1.49920.00001.49522008.11.07 10:581.50090.000.000.00-2.90
1264544962008.11.07 08:04sell0.08eurnzd2.17340.00002.16942008.11.07 08:202.17080.000.000.0012.28
1264546892008.11.07 08:05sell0.01usdcad1.19880.00001.19482008.11.07 08:191.19690.000.000.001.59
1264548452008.11.07 08:05sell0.08gbpchf1.83170.00001.82772008.11.07 08:271.83670.000.000.00-34.13
1264548522008.11.07 08:05sell0.04gbpusd1.56300.00001.55902008.11.07 08:271.56690.000.000.00-15.60
1264550292008.11.07 08:06sell0.01chfjpy83.180.0082.782008.11.07 08:1583.030.000.000.001.54
1264551392008.11.07 08:07sell0.16gbpchf1.83330.00001.82932008.11.07 08:271.83670.000.000.00-46.42
1264551542008.11.07 08:07sell0.02gbpjpy152.540.00152.142008.11.07 08:14152.710.000.000.00-3.49
1264553732008.11.07 08:07sell0.08gbpusd1.56460.00001.56062008.11.07 08:141.56640.000.000.00-14.40
1264554502008.11.07 08:07sell0.04eurusd1.27960.00001.27562008.11.07 09:171.28290.000.000.00-13.20
1264555582008.11.07 08:07sell0.04gbpjpy152.700.00152.302008.11.07 08:14152.710.000.000.00-0.41
1264559402008.11.07 08:08sell0.16gbpusd1.56630.00001.56232008.11.07 08:141.56640.000.000.00-1.60
1264559782008.11.07 08:08sell0.32gbpchf1.83520.00001.83122008.11.07 08:271.83670.000.000.00-40.95
1264565152008.11.07 08:10sell0.04audcad0.80030.00000.79632008.11.07 08:410.79840.000.000.006.37
1264567412008.11.07 08:11buy0.01gbpusd1.56650.00001.57052008.11.07 08:111.56810.000.000.001.60
1264567542008.11.07 08:11sell0.64gbpchf1.83690.00001.83292008.11.07 08:271.83670.000.000.0010.92
1264569762008.11.07 08:11buy0.01eurusd1.28020.00001.28422008.11.07 08:401.28180.000.000.001.60
1264570512008.11.07 08:11sell0.04eurchf1.50080.00001.49682008.11.07 10:581.50090.000.000.00-0.34
1264571162008.11.07 08:12sell0.32gbpusd1.56680.00001.56282008.11.07 08:141.56640.000.000.0012.80
1264573612008.11.07 08:13sell0.04audusd0.66850.00000.66452008.11.07 08:530.66840.000.000.000.40
1264574912008.11.07 08:13sell0.08gbpjpy152.870.00152.472008.11.07 08:14152.710.000.000.0013.13
1264574982008.11.07 08:13sell0.64gbpusd1.56840.00001.56442008.11.07 08:141.56640.000.000.00128.00
1264575252008.11.07 08:13sell0.08audcad0.80190.00000.79792008.11.07 08:210.80160.000.000.002.01
1264578472008.11.07 08:14sell0.01euraud1.91230.00001.90832008.11.07 08:231.91000.000.000.001.54
1264580042008.11.07 08:15sell0.01eurgbp0.81700.00000.81302008.11.07 08:210.81600.000.000.001.57
1264586542008.11.07 08:17sell0.08gbpusd1.56850.00001.56452008.11.07 08:271.56690.000.000.0012.80
1264587072008.11.07 08:18sell0.01gbpjpy152.780.00152.382008.11.07 08:22152.790.000.000.00-0.10
1264587732008.11.07 08:18sell0.01chfjpy83.090.0082.692008.11.07 09:2883.110.000.000.00-0.21
1264587992008.11.07 08:18sell1.28gbpchf1.83850.00001.83452008.11.07 08:271.83670.000.000.00196.60
1264589272008.11.07 08:19sell0.08audusd0.67000.00000.66602008.11.07 08:530.66840.000.000.0012.80
1264593712008.11.07 08:21sell0.02gbpjpy152.940.00152.542008.11.07 08:22152.790.000.000.003.08
1264600032008.11.07 08:24sell0.01eurnzd2.17000.00002.16602008.11.07 09:112.17760.000.000.00-4.48
1264600402008.11.07 08:24sell0.01eurgbp0.81580.00000.81182008.11.07 08:320.81630.000.000.00-0.79
1264600962008.11.07 08:24sell0.02eurnzd2.17180.00002.16782008.11.07 09:112.17760.000.000.00-6.85
1264601212008.11.07 08:24sell0.01gbpjpy152.720.00152.322008.11.07 08:26152.570.000.000.001.55
1264601792008.11.07 08:25sell0.01usdcad1.19590.00001.19192008.11.07 08:261.19400.000.000.001.59
1264603982008.11.07 08:26sell0.01euraud1.91070.00001.90672008.11.07 09:031.91610.000.000.00-3.62
1264605012008.11.07 08:26sell0.04eurnzd2.17370.00002.16972008.11.07 09:112.17760.000.000.00-9.21
1264608012008.11.07 08:27sell0.02eurgbp0.81730.00000.81332008.11.07 08:320.81630.000.000.003.13
1264610822008.11.07 08:29sell0.01usdcad1.19440.00001.19042008.11.07 08:341.19610.000.000.00-1.42
1264611132008.11.07 08:29sell0.01gbpusd1.56690.00001.56292008.11.07 09:161.57330.000.000.00-6.40
1264611152008.11.07 08:29sell0.01gbpchf1.83600.00001.83202008.11.07 09:161.84180.000.000.00-4.96
1264612082008.11.07 08:30sell0.01gbpjpy152.430.00152.032008.11.07 09:14153.420.000.000.00-10.16
1264613322008.11.07 08:31sell0.02euraud1.91240.00001.90842008.11.07 09:031.91610.000.000.00-4.96
1264613972008.11.07 08:31sell0.02usdcad1.19600.00001.19202008.11.07 08:341.19610.000.000.00-0.17
1264614802008.11.07 08:31sell0.02gbpjpy152.590.00152.192008.11.07 09:14153.420.000.000.00-17.05
1264615412008.11.07 08:32sell0.02gbpchf1.83760.00001.83362008.11.07 09:161.84180.000.000.00-7.18
1264617032008.11.07 08:33sell0.02gbpusd1.56850.00001.56452008.11.07 09:161.57330.000.000.00-9.60
1264619162008.11.07 08:34sell0.04usdcad1.19800.00001.19402008.11.07 08:341.19610.000.000.006.35
1264620372008.11.07 08:35sell0.04euraud1.91410.00001.91012008.11.07 09:031.91610.000.000.00-5.37
1264620632008.11.07 08:35sell0.01eurgbp0.81580.00000.81182008.11.07 08:580.81480.000.000.001.57
1264623262008.11.07 08:37sell0.01usdcad1.19400.00001.19002008.11.07 08:541.19220.000.000.001.51
1264625532008.11.07 08:39sell0.04gbpusd1.57010.00001.56612008.11.07 09:161.57330.000.000.00-12.80
1264625932008.11.07 08:39sell0.08eurnzd2.17530.00002.17132008.11.07 09:112.17760.000.000.00-10.86
1264626062008.11.07 08:39sell0.08eurusd1.28130.00001.27732008.11.07 09:171.28290.000.000.00-12.80
1264626352008.11.07 08:39sell0.04gbpjpy152.750.00152.352008.11.07 09:14153.420.000.000.00-27.52
1264629432008.11.07 08:39sell0.04gbpchf1.83920.00001.83522008.11.07 09:161.84180.000.000.00-8.89
1264631772008.11.07 08:40sell0.08euraud1.91570.00001.91172008.11.07 09:031.91610.000.000.00-2.14
1264633542008.11.07 08:40buy0.01eurchf1.50060.00001.50462008.11.07 09:031.50240.000.000.001.54
1264634272008.11.07 08:41sell0.08gbpusd1.57170.00001.56772008.11.07 09:161.57330.000.000.00-12.80
1264635822008.11.07 08:41sell0.08gbpjpy152.910.00152.512008.11.07 09:14153.420.000.000.00-41.89
1264638402008.11.07 08:42sell0.08gbpchf1.84080.00001.83682008.11.07 09:161.84180.000.000.00-6.83
1264642902008.11.07 08:44sell0.16euraud1.91730.00001.91332008.11.07 09:041.91330.000.000.0042.98
1264645602008.11.07 08:45sell0.01audcad0.79760.00000.79362008.11.07 10:090.80050.000.000.00-2.44
1264647832008.11.07 08:47sell0.16eurnzd2.17700.00002.17302008.11.07 09:112.17760.000.000.00-5.66
1264650222008.11.07 08:47sell0.16eurusd1.28290.00001.27892008.11.07 09:181.28290.000.000.000.00
1264651162008.11.07 08:47sell0.16gbpjpy153.070.00152.672008.11.07 09:14153.420.000.000.00-57.49
1264656372008.11.07 08:49sell0.32eurnzd2.17860.00002.17462008.11.07 09:112.17760.000.000.0018.90
1264656402008.11.07 08:49sell0.16gbpusd1.57330.00001.56932008.11.07 09:161.57330.000.000.000.00
1264663982008.11.07 08:53sell0.32gbpjpy153.230.00152.832008.11.07 09:14153.420.000.000.00-62.42
1264670622008.11.07 08:58sell0.01audusd0.66810.00000.66412008.11.07 11:590.66980.000.000.00-1.70
1264672182008.11.07 08:59sell0.01usdcad1.19260.00001.18862008.11.07 09:041.19220.000.000.000.34
1264672372008.11.07 08:59sell0.32euraud1.91900.00001.91502008.11.07 09:031.91670.000.000.0049.33
1264672982008.11.07 08:59sell0.02usdcad1.19430.00001.19032008.11.07 09:041.19220.000.000.003.52
1264682002008.11.07 09:01sell0.02chfjpy83.260.0082.862008.11.07 09:2883.110.000.000.003.08
1264685962008.11.07 09:02sell0.02audcad0.79910.00000.79512008.11.07 10:090.80050.000.000.00-2.35
1264688092008.11.07 09:02sell0.01eurgbp0.81530.00000.81132008.11.07 09:270.81430.000.000.001.57
1264688802008.11.07 09:03sell0.64gbpjpy153.400.00153.002008.11.07 09:14153.420.000.000.00-13.15
1264689302008.11.07 09:03sell0.02audusd0.66980.00000.66582008.11.07 11:590.66980.000.000.000.00
1264689432008.11.07 09:03sell0.32gbpusd1.57490.00001.57092008.11.07 09:161.57330.000.000.0051.20
1264689632008.11.07 09:03sell0.16gbpchf1.84240.00001.83842008.11.07 09:161.84180.000.000.008.20
1264694102008.11.07 09:03buy0.01chfjpy83.310.0083.712008.11.07 09:4183.300.000.000.00-0.10
1264694542008.11.07 09:04sell0.64eurnzd2.18020.00002.17622008.11.07 09:112.17760.000.000.0098.26
1264695002008.11.07 09:04sell1.28gbpjpy153.570.00153.172008.11.07 09:14153.420.000.000.00197.13
1264696242008.11.07 09:04sell0.08eurchf1.50270.00001.49872008.11.07 10:581.50090.000.000.0012.27
1264696252008.11.07 09:04sell0.32gbpchf1.84400.00001.84002008.11.07 09:161.84180.000.000.0060.17
1264696592008.11.07 09:04sell0.32eurusd1.28450.00001.28052008.11.07 09:181.28290.000.000.0051.20
1264705152008.11.07 09:06sell0.04audusd0.67140.00000.66742008.11.07 11:590.66980.000.000.006.40
1264705312008.11.07 09:07sell0.04audcad0.80090.00000.79692008.11.07 10:090.80050.000.000.001.34
1264708182008.11.07 09:07sell0.01euraud1.91200.00001.90802008.11.07 09:271.91140.000.000.000.40
1264714062008.11.07 09:10sell0.01usdcad1.19250.00001.18852008.11.07 09:301.19250.000.000.000.00
1264720852008.11.07 09:14sell0.02euraud1.91370.00001.90972008.11.07 09:271.91140.000.000.003.09
1264724492008.11.07 09:16sell0.01eurnzd2.17250.00002.16852008.11.07 09:442.17610.000.000.00-2.12
1264728612008.11.07 09:18sell0.01gbpjpy153.110.00152.712008.11.07 09:36153.610.000.000.00-5.14
1264730082008.11.07 09:18sell0.02usdcad1.19430.00001.19032008.11.07 09:301.19250.000.000.003.02
1264730222008.11.07 09:18sell0.02eurnzd2.17420.00002.17022008.11.07 09:442.17610.000.000.00-2.24
1264731552008.11.07 09:19sell0.01gbpusd1.57400.00001.57002008.11.07 09:211.57240.000.000.001.60
1264731982008.11.07 09:19sell0.01gbpchf1.84100.00001.83702008.11.07 10:081.85010.000.000.00-7.78
1264732352008.11.07 09:20sell0.01eurusd1.28230.00001.27832008.11.07 10:131.28230.000.000.000.00
1264736452008.11.07 09:22buy0.02chfjpy83.150.0083.552008.11.07 09:4183.300.000.000.003.08
1264737752008.11.07 09:23sell0.01gbpusd1.57250.00001.56852008.11.07 10:081.58050.000.000.00-8.00
1264741532008.11.07 09:26sell0.02gbpchf1.84260.00001.83862008.11.07 10:081.85010.000.000.00-12.81
1264741702008.11.07 09:26sell0.02gbpusd1.57410.00001.57012008.11.07 10:081.58050.000.000.00-12.80
1264743322008.11.07 09:27sell0.02gbpjpy153.270.00152.872008.11.07 09:36153.610.000.000.00-6.98
1264743692008.11.07 09:27sell0.04gbpchf1.84420.00001.84022008.11.07 10:081.85010.000.000.00-20.16
1264743872008.11.07 09:27sell0.04gbpusd1.57570.00001.57172008.11.07 10:081.58050.000.000.00-19.20
1264744722008.11.07 09:27sell0.04gbpjpy153.430.00153.032008.11.07 09:36153.610.000.000.00-7.40
1264745562008.11.07 09:27sell0.08gbpchf1.84600.00001.84202008.11.07 10:441.85060.000.000.00-31.37
1264745872008.11.07 09:27sell0.08gbpusd1.57730.00001.57332008.11.07 10:171.57820.000.000.00-7.20
1264746772008.11.07 09:27sell0.04eurnzd2.17650.00002.17252008.11.07 09:442.17610.000.000.000.94
1264754972008.11.07 09:30sell0.01eurgbp0.81310.00000.80912008.11.07 10:040.81210.000.000.001.58
1264759262008.11.07 09:31sell0.01euraud1.91190.00001.90792008.11.07 10:031.91100.000.000.000.60
1264762172008.11.07 09:32sell0.01chfjpy83.130.0082.732008.11.07 09:4683.140.000.000.00-0.10
1264762392008.11.07 09:32sell0.02eurusd1.28390.00001.27992008.11.07 10:131.28230.000.000.003.20
1264763602008.11.07 09:33sell0.01usdcad1.19150.00001.18752008.11.07 09:441.19130.000.000.000.17
1264763662008.11.07 09:33sell0.08gbpjpy153.600.00153.202008.11.07 09:36153.610.000.000.00-0.82
1264765102008.11.07 09:33sell0.02euraud1.91350.00001.90952008.11.07 10:041.90950.000.000.005.38
1264765732008.11.07 09:33sell0.16gbpusd1.57900.00001.57502008.11.07 10:081.58010.000.000.00-17.60
1264766002008.11.07 09:33sell0.16gbpjpy153.770.00153.372008.11.07 09:36153.610.000.000.0026.31
1264767282008.11.07 09:33sell0.02usdcad1.19320.00001.18922008.11.07 09:441.19130.000.000.003.19
1264776622008.11.07 09:39sell0.01gbpjpy153.690.00153.292008.11.07 09:44153.880.000.000.00-1.95
1264777222008.11.07 09:40sell0.08eurnzd2.17870.00002.17472008.11.07 09:442.17610.000.000.0012.27
1264777592008.11.07 09:40sell0.16gbpchf1.84710.00001.84312008.11.07 10:081.85020.000.000.00-42.36
1264778592008.11.07 09:40sell0.02gbpjpy153.860.00153.462008.11.07 09:44153.880.000.000.00-0.41
1264780592008.11.07 09:41sell0.02chfjpy83.290.0082.892008.11.07 09:4683.140.000.000.003.08
1264780912008.11.07 09:41buy0.01gbpusd1.58070.00001.58472008.11.07 10:001.57910.000.000.00-1.60
1264781452008.11.07 09:41sell0.04gbpjpy154.030.00153.632008.11.07 09:44153.880.000.000.006.16
1264788232008.11.07 09:44buy0.02gbpusd1.57910.00001.58312008.11.07 10:001.57910.000.000.000.00
1264796802008.11.07 09:48sell0.01gbpjpy153.550.00153.152008.11.07 10:03154.060.000.000.00-5.24
1264796892008.11.07 09:48sell0.01eurnzd2.17360.00002.16962008.11.07 10:112.17280.000.000.000.47
1264796962008.11.07 09:48sell0.01usdcad1.19300.00001.18902008.11.07 10:091.19280.000.000.000.17
1264798562008.11.07 09:49sell0.01chfjpy83.060.0082.662008.11.07 10:1383.070.000.000.00-0.10
1264800712008.11.07 09:51sell0.02gbpjpy153.710.00153.312008.11.07 10:03154.060.000.000.00-7.18
1264801092008.11.07 09:51sell0.02chfjpy83.220.0082.822008.11.07 10:1383.070.000.000.003.08
1264803982008.11.07 09:53sell0.02eurnzd2.17560.00002.17162008.11.07 10:112.17280.000.000.003.30
1264806482008.11.07 09:55buy0.04gbpusd1.57750.00001.58152008.11.07 10:001.57910.000.000.006.40
1264813422008.11.07 10:00buy0.01eurchf1.50290.00001.50692008.11.07 13:371.49810.000.000.00-4.10
1264813452008.11.07 10:00sell0.04gbpjpy153.890.00153.492008.11.07 10:03154.060.000.000.00-6.98
1264814652008.11.07 10:00sell0.32gbpchf1.84870.00001.84472008.11.07 10:081.85020.000.000.00-40.99
1264817812008.11.07 10:02sell0.32gbpusd1.58060.00001.57662008.11.07 10:081.58010.000.000.0016.00
1264818462008.11.07 10:02sell0.08gbpjpy154.050.00153.652008.11.07 10:03154.060.000.000.00-0.82
1264819712008.11.07 10:02sell0.64gbpchf1.85030.00001.84632008.11.07 10:081.85020.000.000.005.47
1264819802008.11.07 10:02sell0.16gbpjpy154.210.00153.812008.11.07 10:03154.060.000.000.0024.64
1264823932008.11.07 10:03sell0.08audcad0.80250.00000.79852008.11.07 10:090.80050.000.000.0013.42
1264824172008.11.07 10:03sell0.02usdcad1.19460.00001.19062008.11.07 10:091.19280.000.000.003.02
1264824922008.11.07 10:04sell1.28gbpchf1.85190.00001.84792008.11.07 10:081.85020.000.000.00185.84
1264826172008.11.07 10:04sell0.64gbpusd1.58220.00001.57822008.11.07 10:081.58010.000.000.00134.40
1264833332008.11.07 10:07sell0.01gbpjpy154.160.00153.762008.11.07 10:08153.990.000.000.001.74
1264833422008.11.07 10:07sell0.01eurgbp0.81190.00000.80792008.11.07 10:230.81090.000.000.001.58
1264833442008.11.07 10:07sell0.01euraud1.90890.00001.90492008.11.07 10:141.90820.000.000.000.47
1264835062008.11.07 10:08sell0.02euraud1.91060.00001.90662008.11.07 10:141.90820.000.000.003.23
1264841482008.11.07 10:11sell0.01audcad0.80060.00000.79662008.11.07 12:270.80040.000.000.000.17
1264842082008.11.07 10:11sell0.16gbpchf1.85090.00001.84692008.11.07 10:441.85060.000.000.004.09
1264842212008.11.07 10:11sell0.01usdcad1.19230.00001.18832008.11.07 11:081.19200.000.000.000.25
1264842532008.11.07 10:11sell0.16gbpusd1.57980.00001.57582008.11.07 10:171.57820.000.000.0025.60
1264842932008.11.07 10:12sell0.01gbpjpy153.920.00153.522008.11.07 10:14153.770.000.000.001.54
1264845072008.11.07 10:13sell0.01eurnzd2.17000.00002.16602008.11.07 10:292.16740.000.000.001.54
1264853542008.11.07 10:15sell0.01eurusd1.28140.00001.27742008.11.07 10:491.27980.000.000.001.60
1264853692008.11.07 10:16sell0.01chfjpy82.940.0082.542008.11.07 11:4082.950.000.000.00-0.11
1264855512008.11.07 10:16sell0.01euraud1.90870.00001.90472008.11.07 10:261.90800.000.000.000.47
1264855752008.11.07 10:16sell0.01gbpjpy153.700.00153.302008.11.07 10:34153.880.000.000.00-1.85
1264860772008.11.07 10:19sell0.01gbpusd1.57840.00001.57442008.11.07 10:341.58020.000.000.00-1.80
1264861932008.11.07 10:20sell0.02euraud1.91030.00001.90632008.11.07 10:261.90800.000.000.003.09
1264863022008.11.07 10:21sell0.02chfjpy83.100.0082.702008.11.07 11:4082.950.000.000.003.08
1264863242008.11.07 10:21sell0.02gbpjpy153.870.00153.472008.11.07 10:34153.880.000.000.00-0.20
1264865602008.11.07 10:23sell0.02gbpusd1.58020.00001.57622008.11.07 10:341.58020.000.000.000.00
1264867232008.11.07 10:24sell0.32gbpchf1.85250.00001.84852008.11.07 10:441.85060.000.000.0051.83
1264869502008.11.07 10:25sell0.01eurgbp0.81010.00000.80612008.11.07 12:230.81040.000.000.00-0.48
1264871072008.11.07 10:26sell0.04gbpjpy154.030.00153.632008.11.07 10:34153.880.000.000.006.16
1264871612008.11.07 10:26sell0.04gbpusd1.58200.00001.57802008.11.07 10:341.58020.000.000.007.20
1264875692008.11.07 10:28sell0.01euraud1.90720.00001.90322008.11.07 11:491.90430.000.000.001.94
1264878792008.11.07 10:31sell0.01eurnzd2.16570.00002.16172008.11.07 11:102.16910.000.000.00-2.01
1264880742008.11.07 10:33buy0.02eurchf1.50130.00001.50532008.11.07 13:371.49810.000.000.00-5.46
1264884822008.11.07 10:36sell0.01gbpjpy153.990.00153.592008.11.07 10:43153.840.000.000.001.54
1264884942008.11.07 10:36sell0.01gbpusd1.58070.00001.57672008.11.07 10:431.57910.000.000.001.60
1264901302008.11.07 10:45sell0.02eurnzd2.16730.00002.16332008.11.07 11:102.16910.000.000.00-2.13
1264902312008.11.07 10:45sell0.01gbpjpy153.640.00153.242008.11.07 10:49153.490.000.000.001.55
1264902422008.11.07 10:45sell0.01gbpusd1.57800.00001.57402008.11.07 10:501.57640.000.000.001.60
1264903582008.11.07 10:46sell0.01gbpchf1.85050.00001.84652008.11.07 11:121.85210.000.000.00-1.36
1264915002008.11.07 10:51sell0.01gbpjpy153.490.00153.092008.11.07 11:10153.810.000.000.00-3.29
1264915092008.11.07 10:51sell0.01eurusd1.27920.00001.27522008.11.07 11:121.27760.000.000.001.60
1264915442008.11.07 10:52sell0.01gbpusd1.57640.00001.57242008.11.07 11:081.57960.000.000.00-3.20
1264916142008.11.07 10:52sell0.04eurnzd2.16910.00002.16512008.11.07 11:102.16910.000.000.000.00
1264918282008.11.07 10:53sell0.02gbpusd1.57800.00001.57402008.11.07 11:091.57960.000.000.00-3.20
1264919982008.11.07 10:54sell0.02gbpjpy153.650.00153.252008.11.07 11:20153.840.000.000.00-3.91
1264920322008.11.07 10:55sell0.08eurnzd2.17180.00002.16782008.11.07 11:102.16910.000.000.0012.73
1264922372008.11.07 10:56sell0.02gbpchf1.85230.00001.84832008.11.07 11:121.85210.000.000.000.34
1264922822008.11.07 10:56sell0.04gbpusd1.57960.00001.57562008.11.07 11:091.57960.000.000.000.00
1264923902008.11.07 10:57sell0.04gbpjpy153.810.00153.412008.11.07 11:10153.770.000.000.001.64
1264927542008.11.07 10:59sell0.04gbpchf1.85390.00001.84992008.11.07 11:121.85210.000.000.006.13
1264928572008.11.07 10:59sell0.08gbpusd1.58120.00001.57722008.11.07 11:091.57960.000.000.0012.80
1264928792008.11.07 10:59sell0.08gbpjpy153.970.00153.572008.11.07 11:10153.770.000.000.0016.43
1264933712008.11.07 11:01buy0.04eurchf1.49960.00001.50362008.11.07 13:371.49810.000.000.00-5.13
1264933902008.11.07 11:01sell0.01eurchf1.49870.00001.49472008.11.07 13:301.49690.000.000.001.53
1264942092008.11.07 11:06sell0.02usdcad1.19390.00001.18992008.11.07 11:081.19200.000.000.003.19
1264950852008.11.07 11:11sell0.01gbpusd1.57880.00001.57482008.11.07 11:291.57720.000.000.001.60
1264951182008.11.07 11:11sell0.01usdcad1.19280.00001.18882008.11.07 11:471.19100.000.000.001.51
1264952282008.11.07 11:11sell0.01eurnzd2.16750.00002.16352008.11.07 11:472.16830.000.000.00-0.47
1264956772008.11.07 11:14sell0.01gbpchf1.84940.00001.84542008.11.07 11:281.84920.000.000.000.17
1264956852008.11.07 11:14sell0.01eurusd1.27780.00001.27382008.11.07 11:381.27770.000.000.000.10
1264959502008.11.07 11:16sell0.02eurnzd2.16940.00002.16542008.11.07 11:472.16830.000.000.001.30
1264962462008.11.07 11:19sell0.04gbpjpy153.830.00153.432008.11.07 11:20153.840.000.000.00-0.41
1264963192008.11.07 11:19sell0.02eurusd1.27940.00001.27542008.11.07 11:381.27770.000.000.003.40
1264963622008.11.07 11:19sell0.08gbpjpy153.990.00153.592008.11.07 11:20153.840.000.000.0012.32
1264963932008.11.07 11:19sell0.02gbpchf1.85100.00001.84702008.11.07 11:281.84920.000.000.003.07
1264967952008.11.07 11:22sell0.01gbpjpy153.500.00153.102008.11.07 11:41153.480.000.000.000.21
1264972282008.11.07 11:25sell0.04eurnzd2.17110.00002.16712008.11.07 11:472.16830.000.000.006.61
1264976392008.11.07 11:30sell0.01gbpchf1.84800.00001.84402008.11.07 11:511.84930.000.000.00-1.10
1264978762008.11.07 11:31sell0.01gbpusd1.57600.00001.57202008.11.07 11:501.57600.000.000.000.00
1264982182008.11.07 11:35sell0.02gbpusd1.57760.00001.57362008.11.07 11:501.57600.000.000.003.20
1264982212008.11.07 11:35sell0.02gbpchf1.84960.00001.84562008.11.07 11:511.84930.000.000.000.52
1264982962008.11.07 11:35sell0.02gbpjpy153.630.00153.232008.11.07 11:41153.480.000.000.003.08
1264992702008.11.07 11:41sell0.01eurusd1.27720.00001.27322008.11.07 11:561.27560.000.000.001.60
1264994152008.11.07 11:42sell0.01chfjpy82.900.0082.502008.11.07 11:5682.750.000.000.001.55
1264994912008.11.07 11:43sell0.01gbpjpy153.480.00153.082008.11.07 11:51153.310.000.000.001.74
1264995422008.11.07 11:44sell0.04gbpchf1.85120.00001.84722008.11.07 11:511.84930.000.000.006.47
1265000302008.11.07 11:49sell0.01eurnzd2.16690.00002.16292008.11.07 13:092.17130.000.000.00-2.59
1265001182008.11.07 11:50sell0.01usdcad1.19190.00001.18792008.11.07 12:001.19690.000.000.00-4.18
1265004142008.11.07 11:51sell0.01euraud1.90360.00001.89962008.11.07 12:421.90900.000.000.00-3.62
1265005592008.11.07 11:52sell0.01gbpchf1.84900.00001.84502008.11.07 11:541.84880.000.000.000.17
1265005762008.11.07 11:52sell0.01gbpusd1.57560.00001.57162008.11.07 11:541.57390.000.000.001.70
1265006082008.11.07 11:52sell0.01gbpjpy153.440.00153.042008.11.07 11:53153.270.000.000.001.74
1265006252008.11.07 11:52sell0.02gbpchf1.85060.00001.84662008.11.07 11:541.84880.000.000.003.06
1265007872008.11.07 11:53sell0.02eurnzd2.16850.00002.16452008.11.07 13:092.17130.000.000.00-3.29
1265008842008.11.07 11:53sell0.02usdcad1.19350.00001.18952008.11.07 12:001.19690.000.000.00-5.68
1265010122008.11.07 11:54sell0.02eurgbp0.81170.00000.80772008.11.07 12:230.81040.000.000.004.10
1265014512008.11.07 11:55sell0.01gbpjpy152.970.00152.572008.11.07 11:56152.810.000.000.001.64
1265014552008.11.07 11:55sell0.01gbpchf1.84730.00001.84332008.11.07 12:471.85060.000.000.00-2.82
1265014762008.11.07 11:55sell0.01gbpusd1.57230.00001.56832008.11.07 11:561.57050.000.000.001.80
1265018452008.11.07 11:56sell0.04usdcad1.19530.00001.19132008.11.07 12:001.19690.000.000.00-5.35
1265024302008.11.07 11:57sell0.08usdcad1.19690.00001.19292008.11.07 12:001.19690.000.000.000.00
1265028272008.11.07 11:58sell0.02audcad0.80220.00000.79822008.11.07 12:270.80040.000.000.003.01
1265028362008.11.07 11:58sell0.01gbpjpy152.880.00152.482008.11.07 12:31153.700.000.000.00-8.43
1265028522008.11.07 11:58sell0.01gbpusd1.57210.00001.56812008.11.07 12:341.57880.000.000.00-6.70
1265028692008.11.07 11:58sell0.01chfjpy82.710.0082.312008.11.07 13:3083.040.000.000.00-3.39
1265029012008.11.07 11:58sell0.01eurusd1.27560.00001.27162008.11.07 13:021.27720.000.000.00-1.60
1265029602008.11.07 11:59sell0.16usdcad1.19880.00001.19482008.11.07 12:021.19700.000.000.0024.06
1265032072008.11.07 11:59sell0.02euraud1.90520.00001.90122008.11.07 12:421.90900.000.000.00-5.09
1265035622008.11.07 12:00sell0.04euraud1.90650.00001.90252008.11.07 12:421.90900.000.000.00-6.70
1265040482008.11.07 12:02sell0.01audusd0.66930.00000.66532008.11.07 13:190.66770.000.000.001.60
1265041452008.11.07 12:02sell0.02gbpjpy153.040.00152.642008.11.07 12:31153.700.000.000.00-13.58
1265041502008.11.07 12:02sell0.02gbpusd1.57370.00001.56972008.11.07 12:341.57880.000.000.00-10.20
1265042682008.11.07 12:03sell0.02eurusd1.27720.00001.27322008.11.07 13:021.27720.000.000.000.00
1265044132008.11.07 12:04sell0.01usdcad1.19670.00001.19272008.11.07 12:091.19640.000.000.000.25
1265049512008.11.07 12:06sell0.02usdcad1.19830.00001.19432008.11.07 12:091.19640.000.000.003.18
1265050522008.11.07 12:06sell0.02chfjpy82.870.0082.472008.11.07 13:3083.040.000.000.00-3.50
1265053212008.11.07 12:08sell0.04eurnzd2.17010.00002.16612008.11.07 13:092.17130.000.000.00-2.83
1265053852008.11.07 12:09sell0.08eurnzd2.16900.00002.16502008.11.07 13:092.17130.000.000.00-10.83
1265057802008.11.07 12:12sell0.01usdcad1.19700.00001.19302008.11.07 12:201.19680.000.000.000.17
1265059852008.11.07 12:15sell0.02usdcad1.19860.00001.19462008.11.07 12:201.19680.000.000.003.01
1265067252008.11.07 12:20sell0.04gbpjpy153.200.00152.802008.11.07 12:31153.700.000.000.00-20.56
1265069652008.11.07 12:21sell0.04gbpusd1.57530.00001.57132008.11.07 12:341.57880.000.000.00-14.00
1265069922008.11.07 12:21sell0.08gbpjpy153.360.00152.962008.11.07 12:31153.700.000.000.00-27.96
1265074012008.11.07 12:22sell0.02gbpchf1.84890.00001.84492008.11.07 12:471.85060.000.000.00-2.90
1265074842008.11.07 12:23sell0.01usdcad1.19530.00001.19132008.11.07 12:501.19350.000.000.001.51
1265075382008.11.07 12:23sell0.08gbpusd1.57700.00001.57302008.11.07 12:341.57880.000.000.00-14.40
1265075572008.11.07 12:23sell0.16gbpjpy153.530.00153.132008.11.07 12:31153.700.000.000.00-27.97
1265077292008.11.07 12:24sell0.04gbpchf1.85070.00001.84672008.11.07 12:471.85060.000.000.000.34
1265077342008.11.07 12:24sell0.16eurnzd2.17180.00002.16782008.11.07 13:092.17130.000.000.004.71
1265077502008.11.07 12:24sell0.08euraud1.90810.00001.90412008.11.07 12:421.90900.000.000.00-4.83
1265078832008.11.07 12:25sell0.16euraud1.90970.00001.90572008.11.07 12:421.90900.000.000.007.51
1265080612008.11.07 12:26sell0.01eurgbp0.80970.00000.80572008.11.07 13:020.80870.000.000.001.58
1265080742008.11.07 12:27sell0.16gbpusd1.57870.00001.57472008.11.07 12:341.57880.000.000.00-1.60
1265082512008.11.07 12:27sell0.32euraud1.91130.00001.90732008.11.07 12:421.90900.000.000.0049.32
1265084202008.11.07 12:28sell0.32gbpjpy153.690.00153.292008.11.07 12:31153.700.000.000.00-3.29
1265085012008.11.07 12:28sell0.04chfjpy83.030.0082.632008.11.07 13:3083.040.000.000.00-0.41
1265086772008.11.07 12:29sell0.04eurusd1.27880.00001.27482008.11.07 13:021.27720.000.000.006.40
1265086872008.11.07 12:29sell0.32eurnzd2.17390.00002.16992008.11.07 13:092.17130.000.000.0048.97
1265087562008.11.07 12:29sell0.64gbpjpy153.860.00153.462008.11.07 12:31153.700.000.000.00105.29
1265088202008.11.07 12:29sell0.32gbpusd1.58040.00001.57642008.11.07 12:341.57880.000.000.0051.20
1265088302008.11.07 12:29sell0.08gbpchf1.85240.00001.84842008.11.07 12:471.85060.000.000.0012.29
1265094742008.11.07 12:31sell0.01audcad0.80010.00000.79612008.11.07 12:510.79830.000.000.001.51
1265098692008.11.07 12:34sell0.01gbpjpy153.510.00153.112008.11.07 12:53153.680.000.000.00-1.75
1265101972008.11.07 12:37sell0.02gbpjpy153.670.00153.272008.11.07 12:53153.680.000.000.00-0.21
1265102302008.11.07 12:38sell0.01gbpusd1.57940.00001.57542008.11.07 13:141.57780.000.000.001.60
1265103792008.11.07 12:40sell0.04gbpjpy153.830.00153.432008.11.07 12:53153.680.000.000.006.17
1265109372008.11.07 12:45sell0.01euraud1.90970.00001.90572008.11.07 12:551.91070.000.000.00-0.66
1265114812008.11.07 12:49sell0.01gbpchf1.84980.00001.84582008.11.07 13:221.85640.000.000.00-5.62
1265115192008.11.07 12:49sell0.02euraud1.91140.00001.90742008.11.07 12:551.91070.000.000.000.94
1265115972008.11.07 12:50sell0.02gbpchf1.85140.00001.84742008.11.07 13:281.85290.000.000.00-2.56
1265118292008.11.07 12:51sell0.04euraud1.91300.00001.90902008.11.07 12:551.91070.000.000.006.16
1265119972008.11.07 12:52sell0.01usdcad1.19250.00001.18852008.11.07 13:221.19070.000.000.001.51
1265120562008.11.07 12:53sell0.01audcad0.79680.00000.79282008.11.07 13:290.79600.000.000.000.67
1265122902008.11.07 12:55sell0.01gbpjpy153.690.00153.292008.11.07 13:02153.700.000.000.00-0.10
1265125662008.11.07 12:58sell0.01euraud1.90890.00001.90492008.11.07 13:231.90820.000.000.000.47
1265125692008.11.07 12:58sell0.02gbpjpy153.850.00153.452008.11.07 13:02153.700.000.000.003.08
1265135392008.11.07 13:03sell0.04gbpchf1.85300.00001.84902008.11.07 13:221.85660.000.000.00-12.26
1265136762008.11.07 13:04sell0.01gbpjpy153.820.00153.422008.11.07 13:21154.310.000.000.00-5.02
1265136772008.11.07 13:04sell0.01eurusd1.27700.00001.27302008.11.07 13:141.27540.000.000.001.60
1265136792008.11.07 13:04sell0.01eurgbp0.80820.00000.80422008.11.07 13:200.80720.000.000.001.58
1265140532008.11.07 13:08sell0.02euraud1.91050.00001.90652008.11.07 13:231.90820.000.000.003.09
1265143362008.11.07 13:10buy0.08eurchf1.49800.00001.50202008.11.07 13:371.49810.000.000.000.68
1265145362008.11.07 13:11sell0.01eurnzd2.16880.00002.16482008.11.07 13:332.17530.000.000.00-3.82
1265149582008.11.07 13:14sell0.02eurnzd2.17040.00002.16642008.11.07 13:312.17800.000.000.00-8.92
1265155452008.11.07 13:16sell0.01eurusd1.27600.00001.27202008.11.07 13:301.27680.000.000.00-0.80
1265155492008.11.07 13:17sell0.01gbpusd1.57800.00001.57402008.11.07 13:301.57950.000.000.00-1.50
1265157172008.11.07 13:18sell0.08gbpchf1.85470.00001.85072008.11.07 13:221.85660.000.000.00-12.94
1265157242008.11.07 13:18sell0.02gbpjpy153.980.00153.582008.11.07 13:21154.310.000.000.00-6.76
1265157682008.11.07 13:18sell0.02gbpusd1.57960.00001.57562008.11.07 13:301.57950.000.000.000.20
1265160532008.11.07 13:19sell0.16gbpchf1.85640.00001.85242008.11.07 13:221.85660.000.000.00-2.73
1265161132008.11.07 13:19sell0.04gbpjpy154.140.00153.742008.11.07 13:26154.160.000.000.00-0.82
1265163872008.11.07 13:20sell0.04gbpusd1.58120.00001.57722008.11.07 13:301.57950.000.000.006.80
1265163972008.11.07 13:20sell0.08gbpjpy154.300.00153.902008.11.07 13:21154.270.000.000.002.46
1265165502008.11.07 13:20sell0.04eurnzd2.17200.00002.16802008.11.07 13:312.17800.000.000.00-14.08
1265166652008.11.07 13:20sell0.32gbpchf1.85830.00001.85432008.11.07 13:221.85660.000.000.0046.32
1265166932008.11.07 13:20sell0.16gbpjpy154.460.00154.062008.11.07 13:21154.270.000.000.0031.16
1265170892008.11.07 13:21sell0.01audusd0.66830.00000.66432008.11.07 13:260.67150.000.000.00-3.20
1265173802008.11.07 13:22sell0.01eurgbp0.80770.00000.80372008.11.07 13:440.80820.000.000.00-0.79
1265176852008.11.07 13:24sell0.08gbpjpy154.310.00153.912008.11.07 13:26154.160.000.000.0012.30
1265176952008.11.07 13:24sell0.08chfjpy83.190.0082.792008.11.07 13:3082.790.000.000.0032.98
1265177032008.11.07 13:24sell0.02eurusd1.27760.00001.27362008.11.07 13:301.27680.000.000.001.60
1265178092008.11.07 13:24sell0.04gbpchf1.85470.00001.85072008.11.07 13:301.85070.000.000.0013.66
1265178222008.11.07 13:25sell0.01usdcad1.19100.00001.18702008.11.07 13:281.19100.000.000.000.00
1265178522008.11.07 13:25sell0.01euraud1.90700.00001.90302008.11.07 13:291.91000.000.000.00-2.01
1265181912008.11.07 13:25sell0.08eurnzd2.17380.00002.16982008.11.07 13:312.17800.000.000.00-19.71
1265182432008.11.07 13:25sell0.02euraud1.90860.00001.90462008.11.07 13:291.91000.000.000.00-1.88
1265182722008.11.07 13:25sell0.02audcad0.79830.00000.79432008.11.07 13:290.79600.000.000.003.87
1265182912008.11.07 13:25sell0.02usdcad1.19290.00001.18892008.11.07 13:281.19100.000.000.003.19
1265183242008.11.07 13:26sell0.02audusd0.66990.00000.66592008.11.07 13:260.67150.000.000.00-3.20
1265183272008.11.07 13:26sell0.04audusd0.67330.00000.66932008.11.07 13:260.67150.000.000.007.20
1265187242008.11.07 13:27sell0.04euraud1.91040.00001.90642008.11.07 13:291.91000.000.000.001.07
1265187842008.11.07 13:27sell0.08euraud1.91230.00001.90832008.11.07 13:291.91000.000.000.0012.33
1265188562008.11.07 13:27sell0.16eurnzd2.17540.00002.17142008.11.07 13:312.17800.000.000.00-24.41
1265194102008.11.07 13:28sell0.32eurnzd2.17720.00002.17322008.11.07 13:312.17800.000.000.00-15.02
1265195182008.11.07 13:29sell0.01audusd0.66910.00000.66512008.11.07 13:300.66720.000.000.001.90
1265196342008.11.07 13:29sell0.01gbpjpy154.050.00153.652008.11.07 13:30153.650.000.000.004.12
1265199092008.11.07 13:29sell0.64eurnzd2.17930.00002.17532008.11.07 13:312.17530.000.000.00150.14
1265199322008.11.07 13:29sell0.04eurusd1.27790.00001.27392008.11.07 13:301.27680.000.000.004.40
1265203522008.11.07 13:30sell0.08eurusd1.27840.00001.27442008.11.07 13:301.27680.000.000.0012.80
1265206642008.11.07 13:30sell0.01gbpjpy153.420.00153.022008.11.07 13:30153.210.000.000.002.16
1265225272008.11.07 13:31sell0.01gbpchf1.85060.00001.84662008.11.07 13:571.85200.000.000.00-1.20
1265225522008.11.07 13:31sell0.01euraud1.91280.00001.90882008.11.07 13:321.91150.000.000.000.86
1265226362008.11.07 13:31sell0.01audcad0.79250.00000.78852008.11.07 13:330.79540.000.000.00-2.43
1265226912008.11.07 13:31sell0.02euraud1.91470.00001.91072008.11.07 13:321.91070.000.000.005.35
1265227342008.11.07 13:31sell0.04euraud1.91640.00001.91242008.11.07 13:321.91240.000.000.0010.70
1265228592008.11.07 13:31sell0.01eurusd1.27600.00001.27202008.11.07 13:321.27590.000.000.000.10
1265229592008.11.07 13:32sell0.02audcad0.79430.00000.79032008.11.07 13:330.79540.000.000.00-1.84
1265229772008.11.07 13:32sell0.01usdcad1.19190.00001.18792008.11.07 13:381.18980.000.000.001.77
1265229972008.11.07 13:32sell0.02eurnzd2.17800.00002.17402008.11.07 13:332.17530.000.000.003.17
1265230682008.11.07 13:32sell0.01gbpjpy153.110.00152.712008.11.07 13:33153.530.000.000.00-4.32
1265231722008.11.07 13:32sell0.02gbpjpy153.290.00152.892008.11.07 13:33153.530.000.000.00-4.93
1265232592008.11.07 13:32sell0.01gbpusd1.57880.00001.57482008.11.07 13:331.57700.000.000.001.80
1265232872008.11.07 13:32sell0.04gbpjpy153.500.00153.102008.11.07 13:33153.530.000.000.00-1.23
1265233442008.11.07 13:32sell0.01chfjpy82.990.0082.592008.11.07 13:3382.840.000.000.001.54
1265233582008.11.07 13:32sell0.02eurusd1.27760.00001.27362008.11.07 13:321.27590.000.000.003.40
1265234602008.11.07 13:32sell0.04audcad0.79590.00000.79192008.11.07 13:330.79540.000.000.001.67
1265235392008.11.07 13:32sell0.08gbpjpy153.680.00153.282008.11.07 13:33153.530.000.000.0012.34
1265237352008.11.07 13:32sell0.01audusd0.66840.00000.66442008.11.07 13:330.66670.000.000.001.70
1265237412008.11.07 13:32sell0.01eurchf1.49610.00001.49212008.11.07 14:001.49600.000.000.000.09
1265237562008.11.07 13:32buy0.16eurchf1.49630.00001.50032008.11.07 13:371.49810.000.000.0024.58
1265239112008.11.07 13:32sell0.08audcad0.79770.00000.79372008.11.07 13:340.79570.000.000.0013.42
1265247882008.11.07 13:34sell0.01chfjpy82.940.0082.542008.11.07 13:4683.280.000.000.00-3.49
1265248262008.11.07 13:34sell0.01gbpusd1.57840.00001.57442008.11.07 13:361.57850.000.000.00-0.10
1265248622008.11.07 13:34sell0.01audusd0.66660.00000.66262008.11.07 13:500.67450.000.000.00-7.90
1265248932008.11.07 13:34sell0.01eurusd1.27590.00001.27192008.11.07 13:461.28110.000.000.00-5.20
1265249272008.11.07 13:34sell0.01gbpjpy153.440.00153.042008.11.07 13:36153.610.000.000.00-1.75
1265249962008.11.07 13:34sell0.01euraud1.91200.00001.90802008.11.07 13:371.90950.000.000.001.67
1265251242008.11.07 13:35sell0.02gbpjpy153.600.00153.202008.11.07 13:36153.610.000.000.00-0.21
1265251752008.11.07 13:35sell0.01eurnzd2.17300.00002.16902008.11.07 13:382.17380.000.000.00-0.47
1265252462008.11.07 13:35sell0.01audcad0.79560.00000.79162008.11.07 13:590.79710.000.000.00-1.26
1265252802008.11.07 13:35sell0.02gbpusd1.58010.00001.57612008.11.07 13:361.57850.000.000.003.20
1265253282008.11.07 13:35sell0.04gbpjpy153.770.00153.372008.11.07 13:36153.610.000.000.006.58
1265254422008.11.07 13:35sell0.02audusd0.66810.00000.66412008.11.07 13:500.67450.000.000.00-12.80
1265255762008.11.07 13:36sell0.02eurusd1.27770.00001.27372008.11.07 13:461.28110.000.000.00-6.80
1265259892008.11.07 13:37sell0.02eurnzd2.17480.00002.17082008.11.07 13:382.17380.000.000.001.17
1265260642008.11.07 13:37sell0.04eurnzd2.17640.00002.17242008.11.07 13:382.17380.000.000.006.13
1265261062008.11.07 13:37sell0.02gbpchf1.85220.00001.84822008.11.07 13:571.85200.000.000.000.34
1265261562008.11.07 13:37sell0.02eurchf1.49780.00001.49382008.11.07 14:001.49600.000.000.003.08
1265262032008.11.07 13:37sell0.02chfjpy83.100.0082.702008.11.07 13:4683.280.000.000.00-3.69
1265262662008.11.07 13:37buy0.01chfjpy83.160.0083.562008.11.07 13:4283.150.000.000.00-0.10
1265266472008.11.07 13:37sell0.04audusd0.66980.00000.66582008.11.07 13:500.67450.000.000.00-18.80
1265266562008.11.07 13:38sell0.02audcad0.79720.00000.79322008.11.07 13:490.79950.000.000.00-3.88
1265268462008.11.07 13:38sell0.01gbpjpy153.930.00153.532008.11.07 13:38153.780.000.000.001.54
1265269422008.11.07 13:38sell0.01gbpusd1.57930.00001.57532008.11.07 13:571.58430.000.000.00-5.00
1265269862008.11.07 13:38buy0.02chfjpy83.000.0083.402008.11.07 13:4283.150.000.000.003.08
1265271652008.11.07 13:39sell0.08audusd0.67130.00000.66732008.11.07 13:500.67450.000.000.00-25.60
1265272322008.11.07 13:39sell0.04audcad0.79880.00000.79482008.11.07 13:490.79950.000.000.00-2.36
1265272832008.11.07 13:39sell0.01euraud1.89990.00001.89592008.11.07 13:421.89920.000.000.000.47
1265273642008.11.07 13:40sell0.01eurnzd2.16650.00002.16252008.11.07 13:432.16440.000.000.001.25
1265274062008.11.07 13:40sell0.02euraud1.90150.00001.89752008.11.07 13:421.89920.000.000.003.10
1265274402008.11.07 13:40sell0.02eurnzd2.16810.00002.16412008.11.07 13:432.16440.000.000.004.39
1265274482008.11.07 13:40sell0.01usdcad1.18820.00001.18422008.11.07 13:421.18620.000.000.001.69
1265274892008.11.07 13:40sell0.04eurnzd2.16970.00002.16572008.11.07 13:432.16570.000.000.009.47
1265275682008.11.07 13:40sell0.01gbpjpy153.750.00153.352008.11.07 13:45154.650.000.000.00-9.23
1265277272008.11.07 13:41sell0.02eurgbp0.80920.00000.80522008.11.07 13:440.80820.000.000.003.18
1265280202008.11.07 13:42sell0.02gbpjpy153.910.00153.512008.11.07 13:45154.650.000.000.00-15.18
1265280442008.11.07 13:42sell0.16audusd0.67300.00000.66902008.11.07 13:500.67450.000.000.00-24.00
1265280782008.11.07 13:42sell0.02gbpusd1.58090.00001.57692008.11.07 13:571.58430.000.000.00-6.80
1265281072008.11.07 13:42buy0.01eurusd1.27980.00001.28382008.11.07 13:431.28140.000.000.001.60
1265281162008.11.07 13:42sell0.04eurusd1.27940.00001.27542008.11.07 13:461.28110.000.000.00-6.80
1265282042008.11.07 13:42sell0.04gbpjpy154.080.00153.682008.11.07 13:45154.650.000.000.00-23.39
1265288912008.11.07 13:43sell0.08eurusd1.28110.00001.27712008.11.07 13:461.28110.000.000.000.00
1265289022008.11.07 13:43sell0.04gbpusd1.58250.00001.57852008.11.07 13:571.58430.000.000.00-7.20
1265290122008.11.07 13:43sell0.32audusd0.67460.00000.67062008.11.07 13:500.67450.000.000.003.20
1265290792008.11.07 13:43sell0.08audcad0.80040.00000.79642008.11.07 13:490.79950.000.000.006.08
1265291222008.11.07 13:43sell0.04chfjpy83.260.0082.862008.11.07 13:4683.280.000.000.00-0.82
1265291572008.11.07 13:43sell0.08gbpusd1.58430.00001.58032008.11.07 13:571.58430.000.000.000.00
1265291882008.11.07 13:43sell0.08gbpjpy154.270.00153.872008.11.07 13:45154.650.000.000.00-31.18
1265292462008.11.07 13:43buy0.01gbpusd1.58570.00001.58972008.11.07 13:441.58730.000.000.001.60
1265296282008.11.07 13:43sell0.64audusd0.67610.00000.67212008.11.07 13:500.67450.000.000.00102.40
1265297452008.11.07 13:43sell0.16gbpusd1.58590.00001.58192008.11.07 13:571.58430.000.000.0025.60
1265297512008.11.07 13:43sell0.16gbpjpy154.450.00154.052008.11.07 13:45154.650.000.000.00-32.82
1265299532008.11.07 13:43sell0.04gbpchf1.85380.00001.84982008.11.07 13:571.85200.000.000.006.15
1265300532008.11.07 13:43sell0.32gbpjpy154.630.00154.232008.11.07 13:45154.650.000.000.00-6.57
1265302082008.11.07 13:44sell0.16eurusd1.28270.00001.27872008.11.07 13:501.28110.000.000.0025.60
1265303952008.11.07 13:44sell0.08chfjpy83.430.0083.032008.11.07 13:4683.280.000.000.0012.31
1265304622008.11.07 13:44buy0.01eurusd1.28270.00001.28672008.11.07 14:041.27740.000.000.00-5.30
1265306052008.11.07 13:44sell0.64gbpjpy154.800.00154.402008.11.07 13:46154.400.000.000.00262.67
1265313802008.11.07 13:45sell0.01euraud1.89570.00001.89172008.11.07 13:541.90000.000.000.00-2.90
1265314292008.11.07 13:45sell0.01usdcad1.18310.00001.17912008.11.07 14:061.18650.000.000.00-2.87
1265318802008.11.07 13:47sell0.02euraud1.89770.00001.89372008.11.07 13:541.90000.000.000.00-3.11
1265318862008.11.07 13:47sell0.02usdcad1.18470.00001.18072008.11.07 14:061.18650.000.000.00-3.03
1265321892008.11.07 13:48sell0.01eurnzd2.16640.00002.16242008.11.07 14:002.17050.000.000.00-2.42
1265322282008.11.07 13:48sell0.02eurnzd2.16800.00002.16402008.11.07 14:002.17050.000.000.00-2.95
1265322912008.11.07 13:49sell0.01gbpjpy154.480.00154.082008.11.07 13:50154.330.000.000.001.54
1265323082008.11.07 13:49sell0.01eurgbp0.80780.00000.80382008.11.07 15:120.80830.000.000.00-0.79
1265323882008.11.07 13:49sell0.04euraud1.89930.00001.89532008.11.07 13:541.90000.000.000.00-1.89
1265323942008.11.07 13:49sell0.01chfjpy83.320.0082.922008.11.07 13:5783.170.000.000.001.54
1265324652008.11.07 13:49sell0.04eurnzd2.16970.00002.16572008.11.07 14:002.17050.000.000.00-1.89
1265324902008.11.07 13:49buy0.02eurusd1.28250.00001.28652008.11.07 14:041.27740.000.000.00-10.20
1265326032008.11.07 13:50sell0.08euraud1.90120.00001.89722008.11.07 13:541.90000.000.000.006.49
1265327942008.11.07 13:50sell0.16euraud1.90280.00001.89882008.11.07 13:541.90000.000.000.0030.27
1265328692008.11.07 13:51sell0.08eurnzd2.17160.00002.16762008.11.07 14:002.17050.000.000.005.19
1265332492008.11.07 13:52sell0.16eurnzd2.17330.00002.16932008.11.07 14:002.17050.000.000.0026.41
1265333102008.11.07 13:53sell0.01audusd0.67310.00000.66912008.11.07 13:570.67310.000.000.000.00
1265333392008.11.07 13:53sell0.01gbpjpy154.220.00153.822008.11.07 13:56154.240.000.000.00-0.20
1265333572008.11.07 13:53sell0.01eurusd1.28160.00001.27762008.11.07 13:571.28000.000.000.001.60
1265333742008.11.07 13:53sell0.02audcad0.79720.00000.79322008.11.07 13:590.79710.000.000.000.16
1265335252008.11.07 13:54sell0.02gbpjpy154.390.00153.992008.11.07 13:56154.240.000.000.003.08
1265335962008.11.07 13:54sell0.04audcad0.79890.00000.79492008.11.07 13:590.79710.000.000.006.06
1265336072008.11.07 13:54sell0.02audusd0.67470.00000.67072008.11.07 13:570.67310.000.000.003.20
1265342642008.11.07 13:57buy0.04eurusd1.28090.00001.28492008.11.07 14:041.27740.000.000.00-14.00
1265348362008.11.07 13:57sell0.04usdcad1.18660.00001.18262008.11.07 14:061.18650.000.000.000.34
1265353482008.11.07 13:58sell0.01euraud1.90290.00001.89892008.11.07 14:071.90400.000.000.00-0.74
1265356082008.11.07 13:59sell0.01gbpchf1.85030.00001.84632008.11.07 14:031.84840.000.000.001.62
1265357222008.11.07 13:59sell0.01audusd0.67090.00000.66692008.11.07 14:010.66930.000.000.001.60
1265357462008.11.07 13:59buy0.08eurusd1.27900.00001.28302008.11.07 14:041.27740.000.000.00-12.80
1265357492008.11.07 13:59sell0.01eurusd1.27840.00001.27442008.11.07 14:011.27680.000.000.001.60
1265357702008.11.07 13:59sell0.02euraud1.90450.00001.90052008.11.07 14:071.90400.000.000.000.67
1265358752008.11.07 13:59sell0.01gbpusd1.57920.00001.57522008.11.07 14:031.57760.000.000.001.60
1265359362008.11.07 13:59sell0.01gbpjpy153.550.00153.152008.11.07 14:02153.400.000.000.001.55
1265362862008.11.07 14:00sell0.01chfjpy83.040.0082.642008.11.07 14:3283.210.000.000.00-1.74
1265365362008.11.07 14:00buy0.16eurusd1.27740.00001.28142008.11.07 14:041.27740.000.000.000.00
1265370132008.11.07 14:01sell0.04euraud1.90630.00001.90232008.11.07 14:071.90400.000.000.006.18
1265373132008.11.07 14:01sell0.08usdcad1.18830.00001.18432008.11.07 14:061.18650.000.000.0012.14
1265377672008.11.07 14:02sell0.01audcad0.79580.00000.79182008.11.07 14:270.79550.000.000.000.25
1265378722008.11.07 14:02sell0.01eurusd1.27660.00001.27262008.11.07 14:311.27810.000.000.00-1.50
1265378802008.11.07 14:02sell0.01eurchf1.49540.00001.49142008.11.07 14:421.49840.000.000.00-2.55
1265378872008.11.07 14:02sell0.01eurnzd2.16750.00002.16352008.11.07 14:102.16470.000.000.001.66
1265380132008.11.07 14:03sell0.01audusd0.66980.00000.66582008.11.07 14:310.67130.000.000.00-1.50
1265380322008.11.07 14:03buy0.32eurusd1.27580.00001.27982008.11.07 14:041.27740.000.000.0051.20
1265383412008.11.07 14:04sell0.02eurnzd2.16800.00002.16402008.11.07 14:102.16470.000.000.003.90
1265383812008.11.07 14:04buy0.01eurchf1.49620.00001.50022008.11.07 14:091.49800.000.000.001.54
1265384742008.11.07 14:04sell0.04eurnzd2.16970.00002.16572008.11.07 14:102.16570.000.000.009.46
1265386092008.11.07 14:05sell0.01gbpchf1.84880.00001.84482008.11.07 14:371.85020.000.000.00-1.20
1265386282008.11.07 14:05sell0.01gbpusd1.57910.00001.57512008.11.07 14:161.57910.000.000.000.00
1265386512008.11.07 14:05sell0.01gbpjpy153.640.00153.242008.11.07 14:13153.990.000.000.00-3.59
1265387762008.11.07 14:05sell0.02eurchf1.49700.00001.49302008.11.07 14:421.49840.000.000.00-2.38
1265388172008.11.07 14:05sell0.02eurusd1.27820.00001.27422008.11.07 14:311.27810.000.000.000.20
1265388792008.11.07 14:05sell0.02gbpjpy153.810.00153.412008.11.07 14:13153.990.000.000.00-3.70
1265392462008.11.07 14:06sell0.02gbpchf1.85050.00001.84652008.11.07 14:371.85020.000.000.000.51
1265393242008.11.07 14:07sell0.02audusd0.67130.00000.66732008.11.07 14:310.67130.000.000.000.00
1265396372008.11.07 14:08sell0.02eurgbp0.80930.00000.80532008.11.07 15:120.80830.000.000.003.17
1265397142008.11.07 14:08sell0.01usdcad1.18540.00001.18142008.11.07 14:271.18360.000.000.001.52
1265398402008.11.07 14:09buy0.01gbpusd1.57920.00001.58322008.11.07 14:121.58090.000.000.001.70
1265398462008.11.07 14:09sell0.01euraud1.90120.00001.89722008.11.07 14:291.90340.000.000.00-1.48
1265399132008.11.07 14:09sell0.02audcad0.79730.00000.79332008.11.07 14:270.79550.000.000.003.04
1265403472008.11.07 14:10sell0.02chfjpy83.200.0082.802008.11.07 14:3283.210.000.000.00-0.20
1265404592008.11.07 14:10sell0.04audusd0.67290.00000.66892008.11.07 14:310.67130.000.000.006.40
1265404632008.11.07 14:10sell0.04gbpjpy153.970.00153.572008.11.07 14:13153.990.000.000.00-0.83
1265410962008.11.07 14:12sell0.04eurusd1.27980.00001.27582008.11.07 14:311.27810.000.000.006.80
1265412732008.11.07 14:12sell0.02gbpusd1.58070.00001.57672008.11.07 14:161.57910.000.000.003.20
1265413722008.11.07 14:12buy0.01chfjpy83.340.0083.742008.11.07 14:2783.330.000.000.00-0.10
1265413792008.11.07 14:12sell0.08gbpjpy154.140.00153.742008.11.07 14:13153.990.000.000.0012.32
1265414372008.11.07 14:12sell0.04eurchf1.49860.00001.49462008.11.07 14:421.49840.000.000.000.69
1265417792008.11.07 14:13sell0.01eurnzd2.16330.00002.15932008.11.07 14:162.16750.000.000.00-2.49
1265418462008.11.07 14:13buy0.02chfjpy83.180.0083.582008.11.07 14:2783.330.000.000.003.07
1265418722008.11.07 14:14sell0.02eurnzd2.16510.00002.16112008.11.07 14:302.17180.000.000.00-7.90
1265420912008.11.07 14:14sell0.04eurnzd2.16720.00002.16322008.11.07 14:162.16760.000.000.00-0.95
1265421462008.11.07 14:14sell0.08eurnzd2.17010.00002.16612008.11.07 14:162.16760.000.000.0011.81
1265421652008.11.07 14:14sell0.02euraud1.90290.00001.89892008.11.07 14:291.90340.000.000.00-0.67
1265427322008.11.07 14:16sell0.01gbpjpy153.580.00153.182008.11.07 14:31154.070.000.000.00-5.02
1265427862008.11.07 14:16sell0.02gbpjpy153.740.00153.342008.11.07 14:31154.070.000.000.00-6.76
1265429852008.11.07 14:17sell0.04gbpjpy153.900.00153.502008.11.07 14:31154.070.000.000.00-6.96
1265433562008.11.07 14:19sell0.01gbpusd1.57940.00001.57542008.11.07 14:311.57780.000.000.001.60
1265433802008.11.07 14:19sell0.04eurnzd2.16970.00002.16572008.11.07 14:302.17180.000.000.00-4.96
1265436372008.11.07 14:21sell0.04euraud1.90460.00001.90062008.11.07 14:291.90340.000.000.003.23
1265440572008.11.07 14:24sell0.08eurnzd2.17270.00002.16872008.11.07 14:302.17180.000.000.004.25
1265445512008.11.07 14:26sell0.08gbpjpy154.060.00153.662008.11.07 14:31154.070.000.000.00-0.82
1265449212008.11.07 14:27buy0.01gbpusd1.58050.00001.58452008.11.07 14:521.57520.000.000.00-5.30
1265449432008.11.07 14:27sell0.08euraud1.90620.00001.90222008.11.07 14:291.90340.000.000.0015.07
1265453682008.11.07 14:29sell0.16eurnzd2.17460.00002.17062008.11.07 14:302.17060.000.000.0037.76
1265455572008.11.07 14:29sell0.04chfjpy83.360.0082.962008.11.07 14:3283.210.000.000.006.14
1265455602008.11.07 14:29sell0.16gbpjpy154.220.00153.822008.11.07 14:31154.070.000.000.0024.58
1265461402008.11.07 14:31buy0.02gbpusd1.57890.00001.58292008.11.07 14:521.57520.000.000.00-7.40
1265461442008.11.07 14:31sell0.01audcad0.79410.00000.79012008.11.07 14:330.79220.000.000.001.61
1265463972008.11.07 14:31sell0.01usdcad1.18300.00001.17902008.11.07 14:321.18120.000.000.001.52
1265470032008.11.07 14:33sell0.01euraud1.90300.00001.89902008.11.07 14:501.90150.000.000.001.00
1265471202008.11.07 14:33sell0.04gbpchf1.85210.00001.84812008.11.07 14:371.85020.000.000.006.47
1265471562008.11.07 14:33sell0.01eurnzd2.16550.00002.16152008.11.07 14:482.16470.000.000.000.47
1265472392008.11.07 14:33sell0.01chfjpy83.260.0082.862008.11.07 14:4183.270.000.000.00-0.10
1265472462008.11.07 14:33sell0.01audusd0.67140.00000.66742008.11.07 14:440.66980.000.000.001.60
1265474062008.11.07 14:33sell0.01gbpjpy154.340.00153.942008.11.07 14:35154.340.000.000.000.00
1265475262008.11.07 14:33sell0.02gbpjpy154.500.00154.102008.11.07 14:35154.340.000.000.003.27
1265475982008.11.07 14:33sell0.02eurnzd2.16730.00002.16332008.11.07 14:532.16470.000.000.003.07
1265476512008.11.07 14:33sell0.01gbpusd1.57780.00001.57382008.11.07 14:371.57620.000.000.001.60
1265476602008.11.07 14:33sell0.01eurusd1.27740.00001.27342008.11.07 14:421.27580.000.000.001.60
1265477172008.11.07 14:34sell0.01usdcad1.17930.00001.17532008.11.07 14:561.18250.000.000.00-2.71
1265477592008.11.07 14:34sell0.01audcad0.79100.00000.78702008.11.07 14:580.79230.000.000.00-1.10
1265477682008.11.07 14:34sell0.08eurchf1.50020.00001.49622008.11.07 14:421.49840.000.000.0012.26
1265479042008.11.07 14:34sell0.02chfjpy83.420.0083.022008.11.07 14:4183.270.000.000.003.07
1265481962008.11.07 14:35buy0.04gbpusd1.57720.00001.58122008.11.07 14:521.57520.000.000.00-8.00
1265489752008.11.07 14:38sell0.01gbpjpy154.190.00153.792008.11.07 14:41154.190.000.000.000.00
1265490812008.11.07 14:39sell0.01gbpchf1.85030.00001.84632008.11.07 14:471.85180.000.000.00-1.28
1265490852008.11.07 14:39sell0.01gbpusd1.57630.00001.57232008.11.07 14:451.57470.000.000.001.60
1265492922008.11.07 14:40sell0.02gbpjpy154.350.00153.952008.11.07 14:41154.190.000.000.003.27
1265496812008.11.07 14:42sell0.02usdcad1.18110.00001.17712008.11.07 14:561.18250.000.000.00-2.37
1265499032008.11.07 14:42buy0.08gbpusd1.57560.00001.57962008.11.07 14:521.57520.000.000.00-3.20
1265503152008.11.07 14:43sell0.02gbpchf1.85200.00001.84802008.11.07 14:471.85180.000.000.000.34
1265504052008.11.07 14:43sell0.01chfjpy83.110.0082.712008.11.07 14:4982.960.000.000.001.54
1265504132008.11.07 14:43sell0.01gbpjpy153.970.00153.572008.11.07 14:47153.810.000.000.001.64
1265504822008.11.07 14:44sell0.01eurchf1.49950.00001.49552008.11.07 16:071.50250.000.000.00-2.55
1265506422008.11.07 14:44sell0.04gbpchf1.85360.00001.84962008.11.07 14:491.85180.000.000.006.11
1265506492008.11.07 14:44sell0.01eurusd1.27460.00001.27062008.11.07 14:491.27300.000.000.001.60
1265512012008.11.07 14:46sell0.02euraud1.90380.00001.89982008.11.07 14:521.90150.000.000.003.09
1265512622008.11.07 14:46sell0.01audusd0.66940.00000.66542008.11.07 14:580.66940.000.000.000.00
1265515792008.11.07 14:47sell0.04usdcad1.18280.00001.17882008.11.07 14:561.18250.000.000.001.01
1265517602008.11.07 14:47buy0.16gbpusd1.57360.00001.57762008.11.07 14:521.57520.000.000.0025.60
1265517632008.11.07 14:47sell0.01gbpusd1.57320.00001.56922008.11.07 14:581.57320.000.000.000.00
1265521052008.11.07 14:49sell0.01gbpjpy153.530.00153.132008.11.07 14:58154.020.000.000.00-5.01
1265521412008.11.07 14:49sell0.02audcad0.79260.00000.78862008.11.07 14:580.79230.000.000.000.50
1265523262008.11.07 14:49sell0.08usdcad1.18440.00001.18042008.11.07 14:561.18250.000.000.0012.85
1265523382008.11.07 14:49sell0.02gbpjpy153.690.00153.292008.11.07 14:58154.020.000.000.00-6.74
1265525362008.11.07 14:50sell0.01chfjpy82.990.0082.592008.11.07 15:3083.690.000.000.00-7.13
1265525392008.11.07 14:50sell0.01gbpchf1.85200.00001.84802008.11.07 15:151.85520.000.000.00-2.72
1265526062008.11.07 14:51sell0.01eurusd1.27420.00001.27022008.11.07 15:281.28130.000.000.00-7.10
1265526542008.11.07 14:51sell0.04gbpjpy153.850.00153.452008.11.07 14:58154.020.000.000.00-6.94
1265526982008.11.07 14:52sell0.02gbpusd1.57480.00001.57082008.11.07 14:581.57320.000.000.003.20
1265527822008.11.07 14:52sell0.08gbpjpy154.010.00153.612008.11.07 14:58154.020.000.000.00-0.82
1265528412008.11.07 14:52sell0.02chfjpy83.150.0082.752008.11.07 16:0083.550.000.000.00-8.14
1265528682008.11.07 14:52buy0.01eurusd1.27530.00001.27932008.11.07 15:051.27530.000.000.000.00
1265529742008.11.07 14:52sell0.04audcad0.79420.00000.79022008.11.07 14:580.79230.000.000.006.43
1265529812008.11.07 14:52sell0.02audusd0.67100.00000.66702008.11.07 14:580.66940.000.000.003.20
1265535262008.11.07 14:55sell0.01euraud1.90150.00001.89752008.11.07 15:011.90090.000.000.000.41
1265536512008.11.07 14:56sell0.01eurnzd2.16200.00002.15802008.11.07 15:102.16050.000.000.000.89
1265536892008.11.07 14:56sell0.16gbpjpy154.180.00153.782008.11.07 14:58154.020.000.000.0026.14
1265541262008.11.07 14:58sell0.02euraud1.90320.00001.89922008.11.07 15:011.90090.000.000.003.08
1265542782008.11.07 14:59sell0.01usdcad1.18210.00001.17812008.11.07 15:011.18030.000.000.001.53
1265543682008.11.07 14:59buy0.02eurusd1.27370.00001.27772008.11.07 15:051.27530.000.000.003.20
1265543982008.11.07 14:59sell0.01audcad0.79060.00000.78662008.11.07 15:160.79350.000.000.00-2.46
1265544502008.11.07 14:59sell0.01gbpjpy154.030.00153.632008.11.07 15:10154.950.000.000.00-9.38
1265546992008.11.07 15:00sell0.01audusd0.66920.00000.66522008.11.07 15:480.67440.000.000.00-5.20
1265549512008.11.07 15:00sell0.01gbpusd1.57290.00001.56892008.11.07 15:141.57970.000.000.00-6.80
1265550172008.11.07 15:00sell0.02gbpjpy154.200.00153.802008.11.07 15:10154.950.000.000.00-15.29
1265551202008.11.07 15:00sell0.02gbpusd1.57450.00001.57052008.11.07 15:141.57970.000.000.00-10.40
1265554062008.11.07 15:02sell0.02audusd0.67080.00000.66682008.11.07 15:480.67440.000.000.00-7.20
1265556612008.11.07 15:03sell0.01euraud1.89830.00001.89432008.11.07 15:091.89850.000.000.00-0.14
1265557502008.11.07 15:03sell0.01usdcad1.17960.00001.17562008.11.07 15:151.17740.000.000.001.87
1265559532008.11.07 15:04sell0.04chfjpy83.310.0082.912008.11.07 15:3083.750.000.000.00-17.91
1265561982008.11.07 15:05sell0.04gbpjpy154.370.00153.972008.11.07 15:10154.950.000.000.00-23.65
1265562592008.11.07 15:05buy0.01eurgbp0.81010.00000.81412008.11.07 15:150.80980.000.000.00-0.47
1265562682008.11.07 15:05sell0.02euraud1.89910.00001.89512008.11.07 15:091.89850.000.000.000.81
1265565132008.11.07 15:05sell0.04euraud1.90080.00001.89682008.11.07 15:091.89850.000.000.006.20
1265565942008.11.07 15:05sell0.08gbpjpy154.530.00154.132008.11.07 15:10154.950.000.000.00-34.25
1265567442008.11.07 15:05sell0.04gbpusd1.57610.00001.57212008.11.07 15:141.57970.000.000.00-14.40
1265567662008.11.07 15:05sell0.02eurusd1.27630.00001.27232008.11.07 15:281.28130.000.000.00-10.00
1265567972008.11.07 15:05sell0.02gbpchf1.85360.00001.84962008.11.07 15:151.85520.000.000.00-2.73
1265569032008.11.07 15:05sell0.16gbpjpy154.690.00154.292008.11.07 15:10154.950.000.000.00-42.41
1265571632008.11.07 15:06sell0.02eurchf1.50110.00001.49712008.11.07 16:071.50250.000.000.00-2.38
1265572032008.11.07 15:06sell0.08gbpusd1.57770.00001.57372008.11.07 15:141.57970.000.000.00-16.00
1265572912008.11.07 15:06sell0.04gbpchf1.85540.00001.85142008.11.07 15:151.85520.000.000.000.68
1265577172008.11.07 15:07sell0.02eurnzd2.16320.00002.15922008.11.07 15:522.17210.000.000.00-10.49
1265577582008.11.07 15:07sell0.02audcad0.79210.00000.78812008.11.07 15:410.79030.000.000.003.08
1265578302008.11.07 15:07sell0.04audusd0.67230.00000.66832008.11.07 15:480.67440.000.000.00-8.40
1265579432008.11.07 15:08sell0.32gbpjpy154.850.00154.452008.11.07 15:10154.950.000.000.00-32.62
1265583552008.11.07 15:09sell0.08chfjpy83.510.0083.112008.11.07 15:3083.750.000.000.00-19.54
1265583762008.11.07 15:09sell0.04audcad0.79370.00000.78972008.11.07 15:160.79430.000.000.00-2.04
1265584322008.11.07 15:09sell0.04eurusd1.27810.00001.27412008.11.07 15:281.28130.000.000.00-12.80
1265584752008.11.07 15:09sell0.16gbpusd1.57980.00001.57582008.11.07 15:141.57970.000.000.001.60
1265584992008.11.07 15:09sell0.08audusd0.67410.00000.67012008.11.07 15:480.67440.000.000.00-2.40
1265585472008.11.07 15:09sell0.64gbpjpy155.100.00154.702008.11.07 15:10154.950.000.000.0097.85
1265586272008.11.07 15:09sell0.08gbpchf1.85710.00001.85312008.11.07 15:281.85700.000.000.000.68
1265587492008.11.07 15:09buy0.02eurgbp0.80860.00000.81262008.11.07 15:150.80980.000.000.003.79
1265596402008.11.07 15:12sell0.32gbpusd1.58140.00001.57742008.11.07 15:141.57970.000.000.0054.40
1265599212008.11.07 15:13sell0.08audcad0.79540.00000.79142008.11.07 15:160.79430.000.000.007.48
1265602152008.11.07 15:13sell0.01euraud1.89370.00001.88972008.11.07 15:231.89770.000.000.00-2.71
1265606592008.11.07 15:14sell0.01gbpjpy155.020.00154.622008.11.07 15:27155.880.000.000.00-8.74
1265609592008.11.07 15:14sell0.02gbpjpy155.190.00154.792008.11.07 15:40155.520.000.000.00-6.72
1265609672008.11.07 15:14sell0.02euraud1.89530.00001.89132008.11.07 15:231.89770.000.000.00-3.24
1265612932008.11.07 15:15sell0.08eurusd1.27970.00001.27572008.11.07 15:281.28130.000.000.00-12.80
1265614212008.11.07 15:15sell0.16chfjpy83.680.0083.282008.11.07 15:3083.750.000.000.00-11.39
1265616882008.11.07 15:15buy0.01eurusd1.27950.00001.28352008.11.07 15:231.28110.000.000.001.60
1265617912008.11.07 15:15sell0.04gbpjpy155.350.00154.952008.11.07 15:27155.920.000.000.00-23.17
1265620292008.11.07 15:16sell0.01eurgbp0.80910.00000.80512008.11.07 16:130.81280.000.000.00-5.82
1265622932008.11.07 15:16sell0.04euraud1.89700.00001.89302008.11.07 15:231.89770.000.000.00-1.89
1265625132008.11.07 15:17sell0.01gbpusd1.58080.00001.57682008.11.07 15:271.58420.000.000.00-3.40
1265626142008.11.07 15:18sell0.08euraud1.89860.00001.89462008.11.07 15:231.89770.000.000.004.87
1265628592008.11.07 15:19sell0.01usdcad1.17540.00001.17142008.11.07 15:211.17330.000.000.001.79
1265635232008.11.07 15:20sell0.08gbpjpy155.540.00155.142008.11.07 15:27155.920.000.000.00-30.89
1265639442008.11.07 15:21sell0.02gbpusd1.58240.00001.57842008.11.07 15:271.58420.000.000.00-3.60
1265641752008.11.07 15:21sell0.16euraud1.90020.00001.89622008.11.07 15:231.89770.000.000.0027.03
1265643152008.11.07 15:22sell0.04eurchf1.50270.00001.49872008.11.07 16:071.50250.000.000.000.68
1265645442008.11.07 15:23buy0.01audcad0.79150.00000.79552008.11.07 16:010.79180.000.000.000.25
1265646992008.11.07 15:23sell0.16gbpjpy155.700.00155.302008.11.07 15:27155.920.000.000.00-35.78
1265648952008.11.07 15:23sell0.04eurnzd2.16480.00002.16082008.11.07 15:522.17210.000.000.00-17.22
1265649622008.11.07 15:23sell0.04gbpusd1.58400.00001.58002008.11.07 15:271.58420.000.000.00-0.80
1265650572008.11.07 15:23sell0.16gbpchf1.85880.00001.85482008.11.07 15:281.85700.000.000.0024.54
1265650692008.11.07 15:23sell0.32gbpjpy155.860.00155.462008.11.07 15:27155.920.000.000.00-19.51
1265650822008.11.07 15:23sell0.16eurusd1.28130.00001.27732008.11.07 15:281.28130.000.000.000.00
1265651612008.11.07 15:23sell0.32chfjpy83.840.0083.442008.11.07 15:3083.750.000.000.0029.30
1265655382008.11.07 15:24sell0.64gbpjpy156.030.00155.632008.11.07 15:27155.920.000.000.0071.55
1265656502008.11.07 15:24sell0.16audusd0.67600.00000.67202008.11.07 15:480.67440.000.000.0025.60
1265661792008.11.07 15:24sell0.01usdcad1.16980.00001.16582008.11.07 15:391.17110.000.000.00-1.11
1265664002008.11.07 15:25sell0.32eurusd1.28290.00001.27892008.11.07 15:281.28130.000.000.0051.20
1265665012008.11.07 15:25sell0.08gbpusd1.58580.00001.58182008.11.07 15:271.58420.000.000.0012.80
1265670582008.11.07 15:26sell0.08eurchf1.50430.00001.50032008.11.07 16:071.50250.000.000.0012.24
1265675392008.11.07 15:27sell0.01euraud1.89370.00001.88972008.11.07 15:501.90170.000.000.00-5.40
1265679122008.11.07 15:28sell0.02euraud1.89540.00001.89142008.11.07 15:501.90170.000.000.00-8.49
1265679192008.11.07 15:28sell0.02usdcad1.17140.00001.16742008.11.07 15:421.16900.000.000.004.11
1265679632008.11.07 15:28sell0.04euraud1.89720.00001.89322008.11.07 15:501.90170.000.000.00-12.13
1265687732008.11.07 15:30sell0.08eurnzd2.16650.00002.16252008.11.07 15:522.17210.000.000.00-26.42
1265691572008.11.07 15:31sell0.01gbpusd1.58110.00001.57712008.11.07 15:501.58120.000.000.00-0.10
1265692282008.11.07 15:31sell0.04gbpjpy155.350.00154.952008.11.07 15:40155.520.000.000.00-6.92
1265693472008.11.07 15:31sell0.08gbpjpy155.510.00155.112008.11.07 15:49155.360.000.000.0012.22
1265693502008.11.07 15:31sell0.02gbpusd1.58280.00001.57882008.11.07 15:501.58120.000.000.003.20
1265693792008.11.07 15:31sell0.01gbpchf1.85600.00001.85202008.11.07 15:511.85580.000.000.000.17
1265694132008.11.07 15:31sell0.01eurusd1.28200.00001.27802008.11.07 15:511.28040.000.000.001.60
1265695192008.11.07 15:32sell0.04chfjpy83.700.0083.302008.11.07 16:0083.550.000.000.006.11
1265696012008.11.07 15:33sell0.16eurnzd2.16830.00002.16432008.11.07 15:522.17210.000.000.00-35.86
1265697342008.11.07 15:33sell0.04usdcad1.17310.00001.16912008.11.07 15:391.17110.000.000.006.83
1265699482008.11.07 15:35sell0.32eurnzd2.16990.00002.16592008.11.07 15:522.17210.000.000.00-41.52
1265700342008.11.07 15:35sell0.64eurnzd2.17150.00002.16752008.11.07 16:302.17280.000.000.00-48.91
1265703462008.11.07 15:36sell1.28eurnzd2.17310.00002.16912008.11.07 15:522.17220.000.000.0067.93
1265706532008.11.07 15:38sell0.16gbpjpy155.670.00155.272008.11.07 15:40155.490.000.000.0029.32
1265718022008.11.07 15:44sell0.08euraud1.89880.00001.89482008.11.07 15:501.90170.000.000.00-15.64
1265719612008.11.07 15:45buy0.02audcad0.78970.00000.79372008.11.07 16:010.79180.000.000.003.57
1265719812008.11.07 15:45sell0.01audcad0.78840.00000.78442008.11.07 16:070.79070.000.000.00-1.96
1265721712008.11.07 15:46sell0.01usdcad1.16870.00001.16472008.11.07 16:011.17490.000.000.00-5.28
1265724612008.11.07 15:47sell0.02gbpchf1.85760.00001.85362008.11.07 15:511.85580.000.000.003.07
1265725522008.11.07 15:48sell0.02usdcad1.17030.00001.16632008.11.07 16:011.17490.000.000.00-7.83
1265727132008.11.07 15:48sell0.16euraud1.90040.00001.89642008.11.07 15:501.90170.000.000.00-14.03
1265729242008.11.07 15:49sell0.32euraud1.90240.00001.89842008.11.07 15:531.89920.000.000.0069.05
1265729312008.11.07 15:49sell0.04usdcad1.17190.00001.16792008.11.07 16:011.17490.000.000.00-10.21
1265731112008.11.07 15:49sell0.64euraud1.90400.00001.90002008.11.07 15:501.90280.000.000.0051.73
1265732842008.11.07 15:49sell2.56eurnzd2.17470.00002.17072008.11.07 15:522.17220.000.000.00377.41
1265738262008.11.07 15:51sell0.01audusd0.67360.00000.66962008.11.07 16:090.67200.000.000.001.60
1265739342008.11.07 15:52sell0.01gbpjpy155.100.00154.702008.11.07 15:54154.950.000.000.001.52
1265741572008.11.07 15:52sell0.02audcad0.79000.00000.78602008.11.07 16:070.79070.000.000.00-1.20
1265744292008.11.07 15:53sell0.01gbpusd1.57900.00001.57502008.11.07 15:591.57740.000.000.001.60
1265744422008.11.07 15:53sell0.01gbpchf1.85390.00001.84992008.11.07 15:591.85380.000.000.000.08
1265744652008.11.07 15:53sell0.01eurusd1.27940.00001.27542008.11.07 16:201.27780.000.000.001.60
1265749322008.11.07 15:55sell0.01euraud1.89950.00001.89552008.11.07 16:011.89880.000.000.000.47
1265750802008.11.07 15:56sell0.01gbpjpy155.090.00154.692008.11.07 15:59154.930.000.000.001.63
1265750932008.11.07 15:56sell0.02gbpchf1.85560.00001.85162008.11.07 15:591.85380.000.000.003.06
1265753542008.11.07 15:57sell0.08usdcad1.17350.00001.16952008.11.07 16:011.17490.000.000.00-9.53
1265755102008.11.07 15:57sell0.02euraud1.90110.00001.89712008.11.07 16:011.89710.000.000.005.39
1265760052008.11.07 15:59sell0.16usdcad1.17510.00001.17112008.11.07 16:011.17490.000.000.002.72
1265760542008.11.07 15:59sell0.02eurgbp0.81070.00000.80672008.11.07 16:130.81280.000.000.00-6.61
1265760892008.11.07 15:59sell0.32usdcad1.17670.00001.17272008.11.07 16:011.17490.000.000.0049.03
1265771642008.11.07 16:01buy0.01audusd0.67420.00000.67822008.11.07 16:120.67270.000.000.00-1.50
1265773082008.11.07 16:02sell0.04audcad0.79250.00000.78852008.11.07 16:070.79070.000.000.006.13
1265773192008.11.07 16:02sell0.01gbpjpy154.670.00154.272008.11.07 16:02154.520.000.000.001.53
1265773252008.11.07 16:02sell0.01gbpusd1.57530.00001.57132008.11.07 16:021.57370.000.000.001.60
1265773342008.11.07 16:02sell0.01gbpchf1.85180.00001.84782008.11.07 16:041.84990.000.000.001.62
1265773952008.11.07 16:02sell0.04eurgbp0.81220.00000.80822008.11.07 16:130.81280.000.000.00-3.77
1265775082008.11.07 16:02sell0.01chfjpy83.460.0083.062008.11.07 16:2083.310.000.000.001.53
1265776292008.11.07 16:02sell0.01usdcad1.17630.00001.17232008.11.07 16:061.17450.000.000.001.53
1265777962008.11.07 16:03sell0.01euraud1.89550.00001.89152008.11.07 16:111.90400.000.000.00-5.71
1265779342008.11.07 16:03sell0.02euraud1.89750.00001.89352008.11.07 16:111.90400.000.000.00-8.74
1265779972008.11.07 16:04sell0.04euraud1.89950.00001.89552008.11.07 16:111.90400.000.000.00-12.09
1265780692008.11.07 16:04sell0.01gbpjpy154.320.00153.922008.11.07 16:07154.170.000.000.001.53
1265781042008.11.07 16:04sell0.01gbpusd1.57270.00001.56872008.11.07 16:071.57110.000.000.001.60
1265788702008.11.07 16:06sell0.01gbpchf1.84790.00001.84392008.11.07 16:221.84920.000.000.00-1.10
1265793792008.11.07 16:07sell0.08eurgbp0.81380.00000.80982008.11.07 16:130.81280.000.000.0012.59
1265796672008.11.07 16:08buy0.02audusd0.67270.00000.67672008.11.07 16:120.67270.000.000.000.00
1265797442008.11.07 16:08sell0.08euraud1.90110.00001.89712008.11.07 16:111.90400.000.000.00-15.60
1265798702008.11.07 16:08sell0.01usdcad1.17410.00001.17012008.11.07 16:531.18390.000.000.00-8.28
1265799502008.11.07 16:09sell0.16euraud1.90280.00001.89882008.11.07 16:111.90400.000.000.00-12.90
1265800962008.11.07 16:09sell0.01eurchf1.50240.00001.49842008.11.10 03:341.50980.000.00-0.15-6.30
1265801252008.11.07 16:09sell0.01gbpusd1.57060.00001.56662008.11.07 16:211.57390.000.000.00-3.30
1265801282008.11.07 16:09sell0.01gbpjpy153.870.00153.472008.11.07 16:18154.370.000.000.00-5.10
1265801292008.11.07 16:09sell0.01audcad0.78910.00000.78512008.11.07 17:530.79410.000.000.00-4.23
1265802742008.11.07 16:10sell0.01audusd0.67120.00000.66722008.11.07 16:190.67120.000.000.000.00
1265803632008.11.07 16:11sell0.32euraud1.90400.00001.90002008.11.07 16:111.90400.000.000.000.00
1265803792008.11.07 16:11buy0.04audusd0.67110.00000.67512008.11.07 16:120.67270.000.000.006.40
1265804562008.11.07 16:11sell0.64euraud1.90630.00001.90232008.11.07 16:111.90400.000.000.0098.93
1265804912008.11.07 16:11sell0.02gbpjpy154.030.00153.632008.11.07 16:18154.370.000.000.00-6.94
1265805212008.11.07 16:11sell0.02gbpusd1.57230.00001.56832008.11.07 16:211.57390.000.000.00-3.20
1265807222008.11.07 16:12buy0.01audcad0.79120.00000.79522008.11.07 16:210.79170.000.000.000.43
1265807642008.11.07 16:12sell0.04gbpjpy154.190.00153.792008.11.07 16:18154.370.000.000.00-7.35
1265809352008.11.07 16:13sell0.02audcad0.79070.00000.78672008.11.07 17:530.79410.000.000.00-5.75
1265809422008.11.07 16:13sell0.02usdcad1.17580.00001.17182008.11.07 16:591.18420.000.000.00-14.19
1265809952008.11.07 16:13sell0.04gbpusd1.57390.00001.56992008.11.07 16:211.57390.000.000.000.00
1265810402008.11.07 16:13sell0.02gbpchf1.84980.00001.84582008.11.07 16:221.84920.000.000.001.02
1265811032008.11.07 16:13sell0.01euraud1.90060.00001.89662008.11.07 16:191.90290.000.000.00-1.55
1265812192008.11.07 16:14sell0.01eurgbp0.81190.00000.80792008.11.07 16:370.81090.000.000.001.58
1265814842008.11.07 16:16sell0.02euraud1.90220.00001.89822008.11.07 16:191.90290.000.000.00-0.94
1265815152008.11.07 16:16sell0.08gbpjpy154.350.00153.952008.11.07 16:18154.370.000.000.00-1.63
1265815572008.11.07 16:16sell0.02audusd0.67280.00000.66882008.11.07 16:190.67120.000.000.003.20
1265816722008.11.07 16:16sell0.08gbpusd1.57550.00001.57152008.11.07 16:211.57390.000.000.0012.80
1265819982008.11.07 16:17sell0.16gbpjpy154.520.00154.122008.11.07 16:18154.370.000.000.0024.49
1265822192008.11.07 16:18sell0.04euraud1.90390.00001.89992008.11.07 16:191.90290.000.000.002.69
1265822762008.11.07 16:18buy0.02audcad0.78970.00000.79372008.11.07 16:210.79170.000.000.003.39
1265822822008.11.07 16:19sell0.08euraud1.90550.00001.90152008.11.07 16:211.90150.000.000.0021.52
1265828462008.11.07 16:20sell0.04gbpchf1.85100.00001.84702008.11.07 16:241.84920.000.000.006.12
1265832312008.11.07 16:21sell0.04usdcad1.17740.00001.17342008.11.07 16:531.18380.000.000.00-21.63
1265833422008.11.07 16:21sell0.01gbpjpy154.130.00153.732008.11.07 16:22153.970.000.000.001.63
1265834522008.11.07 16:21buy0.01gbpjpy154.180.00154.582008.11.07 16:36154.330.000.000.001.53
1265834542008.11.07 16:21sell0.01audusd0.67180.00000.66782008.11.07 16:270.67020.000.000.001.60
1265834672008.11.07 16:21sell0.01euraud1.90060.00001.89662008.11.07 16:241.89990.000.000.000.47
1265835832008.11.07 16:22buy0.02gbpjpy154.010.00154.412008.11.07 16:32154.120.000.000.002.25
1265840332008.11.07 16:22sell0.08usdcad1.17920.00001.17522008.11.07 16:531.18380.000.000.00-31.09
1265841902008.11.07 16:22sell0.02euraud1.90220.00001.89822008.11.07 16:241.89990.000.000.003.09
1265842532008.11.07 16:22sell0.01eurusd1.27600.00001.27202008.11.07 16:511.27590.000.000.000.10
1265843742008.11.07 16:22sell0.01chfjpy83.160.0082.762008.11.07 17:1683.310.000.000.00-1.53
1265846992008.11.07 16:23sell0.01gbpusd1.57170.00001.56772008.11.07 16:271.57170.000.000.000.00
1265847362008.11.07 16:23sell0.01gbpjpy153.890.00153.492008.11.07 16:27153.740.000.000.001.54
1265847852008.11.07 16:24sell0.04audcad0.79260.00000.78862008.11.07 17:530.79410.000.000.00-5.07
1265850312008.11.07 16:25sell0.02gbpusd1.57330.00001.56932008.11.07 16:271.57170.000.000.003.20
1265852022008.11.07 16:25sell0.01gbpchf1.85020.00001.84622008.11.07 16:311.84840.000.000.001.53
1265852362008.11.07 16:26sell0.01euraud1.90250.00001.89852008.11.07 16:311.90180.000.000.000.47
1265853362008.11.07 16:27buy0.04gbpjpy153.840.00154.242008.11.07 16:33154.130.000.000.0011.85
1265855212008.11.07 16:27sell0.02euraud1.90410.00001.90012008.11.07 16:311.90180.000.000.003.09
1265856092008.11.07 16:27sell0.16usdcad1.18100.00001.17702008.11.07 16:531.18380.000.000.00-37.84
1265858522008.11.07 16:28sell1.28eurnzd2.17380.00002.16982008.11.07 16:302.17280.000.000.0075.23
1265859402008.11.07 16:29sell0.01gbpusd1.57090.00001.56692008.11.07 16:381.57760.000.000.00-6.70
1265859622008.11.07 16:29sell0.01gbpjpy153.700.00153.302008.11.07 16:40154.630.000.000.00-9.49
1265859822008.11.07 16:29sell0.01audusd0.66970.00000.66572008.11.07 16:400.67260.000.000.00-2.90
1265860252008.11.07 16:29sell2.56eurnzd2.17550.00002.17152008.11.07 16:302.17280.000.000.00406.29
1265863022008.11.07 16:30sell0.02gbpjpy153.870.00153.472008.11.07 16:40154.630.000.000.00-15.51
1265863142008.11.07 16:30sell0.02gbpusd1.57250.00001.56852008.11.07 16:381.57760.000.000.00-10.20
1265865692008.11.07 16:31sell0.02audusd0.67120.00000.66722008.11.07 16:400.67260.000.000.00-2.80
1265866682008.11.07 16:32sell0.02eurusd1.27760.00001.27362008.11.07 16:511.27590.000.000.003.40
1265867342008.11.07 16:32sell0.01eurnzd2.16710.00002.16312008.11.07 16:392.16610.000.000.000.59
1265867912008.11.07 16:32sell0.02eurnzd2.16870.00002.16472008.11.07 16:392.16610.000.000.003.07
1265868202008.11.07 16:32sell0.04gbpusd1.57410.00001.57012008.11.07 16:381.57760.000.000.00-14.00
1265870812008.11.07 16:33sell0.04gbpjpy154.110.00153.712008.11.07 16:50154.520.000.000.00-16.71
1265873712008.11.07 16:33sell0.01euraud1.90090.00001.89692008.11.07 16:371.89690.000.000.002.70
1265874042008.11.07 16:34sell0.01gbpchf1.84930.00001.84532008.11.07 16:521.85230.000.000.00-2.55
1265874562008.11.07 16:34sell0.02chfjpy83.320.0082.922008.11.07 17:1683.310.000.000.000.20
1265876632008.11.07 16:36sell0.08gbpjpy154.280.00153.882008.11.07 16:40154.580.000.000.00-24.49
1265877292008.11.07 16:36buy0.01gbpusd1.57530.00001.57932008.11.07 16:371.57690.000.000.001.60
1265877962008.11.07 16:36sell0.08audcad0.79430.00000.79032008.11.07 17:530.79410.000.000.001.36
1265878062008.11.07 16:36sell0.02gbpchf1.85090.00001.84692008.11.07 16:521.85230.000.000.00-2.37
1265878352008.11.07 16:36sell0.08gbpusd1.57570.00001.57172008.11.07 16:381.57760.000.000.00-15.20
1265879592008.11.07 16:37sell0.16gbpjpy154.450.00154.052008.11.07 16:40154.580.000.000.00-21.22
1265880082008.11.07 16:37sell0.04audusd0.67280.00000.66882008.11.07 16:400.67260.000.000.000.80
1265880542008.11.07 16:37buy0.01audcad0.79650.00000.80052008.11.07 17:270.79670.000.000.000.17
1265880792008.11.07 16:37sell0.04gbpchf1.85250.00001.84852008.11.07 16:521.85230.000.000.000.68
1265881592008.11.07 16:37sell0.16audcad0.79590.00000.79192008.11.07 17:530.79410.000.000.0024.34
1265883142008.11.07 16:37sell0.32gbpjpy154.610.00154.212008.11.07 16:40154.580.000.000.009.80
1265883562008.11.07 16:37sell0.16gbpusd1.57760.00001.57362008.11.07 16:381.57760.000.000.000.00
1265884952008.11.07 16:37sell0.08audusd0.67430.00000.67032008.11.07 16:430.67230.000.000.0016.00
1265886092008.11.07 16:37sell0.64gbpjpy154.780.00154.382008.11.07 16:40154.580.000.000.00130.62
1265886352008.11.07 16:37sell0.08gbpchf1.85420.00001.85022008.11.07 17:011.85400.000.000.001.36
1265886782008.11.07 16:37sell0.32gbpusd1.57920.00001.57522008.11.07 16:381.57760.000.000.0051.20
1265889342008.11.07 16:38sell0.32usdcad1.18260.00001.17862008.11.07 16:531.18380.000.000.00-32.44
1265892792008.11.07 16:40sell0.64usdcad1.18420.00001.18022008.11.07 16:531.18380.000.000.0021.63
1265898872008.11.07 16:41sell0.01eurgbp0.81000.00000.80602008.11.07 18:380.81060.000.000.00-0.95
1265898912008.11.07 16:41sell0.01euraud1.90010.00001.89612008.11.07 16:441.89770.000.000.001.62
1265900852008.11.07 16:42sell0.01gbpusd1.57570.00001.57172008.11.07 16:501.57410.000.000.001.60
1265901162008.11.07 16:42sell0.08gbpjpy154.450.00154.052008.11.07 16:50154.520.000.000.00-5.71
1265901652008.11.07 16:43sell0.01eurnzd2.16290.00002.15892008.11.07 16:542.16650.000.000.00-2.13
1265906652008.11.07 16:46sell0.01audusd0.67260.00000.66862008.11.07 16:520.67100.000.000.001.60
1265907152008.11.07 16:47sell0.01euraud1.89670.00001.89272008.11.07 16:581.90090.000.000.00-2.83
1265908292008.11.07 16:48sell0.16gbpjpy154.670.00154.272008.11.07 16:50154.520.000.000.0024.45
1265909682008.11.07 16:49sell0.02euraud1.89830.00001.89432008.11.07 16:581.90090.000.000.00-3.50
1265911992008.11.07 16:50sell0.04euraud1.89990.00001.89592008.11.07 16:581.90090.000.000.00-2.69
1265914102008.11.07 16:51sell1.28usdcad1.18580.00001.18182008.11.07 16:531.18380.000.000.00216.25
1265921352008.11.07 16:53sell0.08euraud1.90160.00001.89762008.11.07 16:581.90090.000.000.003.77
1265922572008.11.07 16:53sell0.16euraud1.90390.00001.89992008.11.07 16:581.90090.000.000.0032.28
1265922802008.11.07 16:53sell0.02eurnzd2.16470.00002.16072008.11.07 16:542.16650.000.000.00-2.13
1265923592008.11.07 16:53sell0.04eurnzd2.16740.00002.16342008.11.07 16:542.16650.000.000.002.13
1265925212008.11.07 16:53sell0.08eurnzd2.16930.00002.16532008.11.07 16:542.16650.000.000.0013.21
1265925332008.11.07 16:53sell0.04chfjpy83.480.0083.082008.11.07 17:1883.190.000.000.0011.84
1265931002008.11.07 16:54sell0.01eurusd1.27730.00001.27332008.11.07 17:111.27570.000.000.001.60
1265931572008.11.07 16:54sell0.01gbpjpy154.470.00154.072008.11.07 17:00154.800.000.000.00-3.36
1265931812008.11.07 16:54sell0.01gbpusd1.57480.00001.57082008.11.07 17:011.57650.000.000.00-1.70
1265935832008.11.07 16:54sell0.02gbpjpy154.630.00154.232008.11.07 17:00154.800.000.000.00-3.47
1265936572008.11.07 16:55sell0.01audusd0.67050.00000.66652008.11.07 19:270.67380.000.000.00-3.30
1265937932008.11.07 16:56sell0.04usdcad1.18600.00001.18202008.11.07 16:591.18420.000.000.006.08
1265938422008.11.07 16:56sell0.01eurnzd2.16520.00002.16122008.11.07 17:162.16380.000.000.000.82
1265941292008.11.07 16:58sell0.02gbpusd1.57640.00001.57242008.11.07 17:011.57650.000.000.00-0.20
1265941992008.11.07 16:58sell0.02audusd0.67210.00000.66812008.11.07 19:270.67380.000.000.00-3.40
1265942242008.11.07 16:58sell0.04gbpjpy154.790.00154.392008.11.07 17:00154.800.000.000.00-0.41
1265944172008.11.07 16:59sell0.04gbpusd1.57810.00001.57412008.11.07 17:011.57650.000.000.006.40
1265944682008.11.07 16:59sell0.08gbpjpy154.950.00154.552008.11.07 17:00154.800.000.000.0012.23
1265945322008.11.07 16:59sell0.16gbpchf1.85580.00001.85182008.11.07 17:011.85400.000.000.0024.49
1265947352008.11.07 17:00sell0.02eurnzd2.16690.00002.16292008.11.07 17:162.16380.000.000.003.66
1265949962008.11.07 17:00sell0.01euraud1.89950.00001.89552008.11.07 17:051.89870.000.000.000.54
1265951032008.11.07 17:01buy0.02audcad0.79490.00000.79892008.11.07 17:270.79670.000.000.003.03
1265951082008.11.07 17:01sell0.02euraud1.90110.00001.89712008.11.07 17:051.89870.000.000.003.23
1265951662008.11.07 17:01sell0.01usdcad1.18360.00001.17962008.11.07 17:121.18170.000.000.001.61
1265955152008.11.07 17:03sell0.01gbpjpy154.790.00154.392008.11.07 17:08154.800.000.000.00-0.10
1265955342008.11.07 17:03sell0.01gbpusd1.57720.00001.57322008.11.07 17:111.57540.000.000.001.80
1265955642008.11.07 17:03sell0.01gbpchf1.85380.00001.84982008.11.07 17:231.85360.000.000.000.17
1265957162008.11.07 17:04sell0.02gbpjpy154.950.00154.552008.11.07 17:08154.800.000.000.003.05
1265964912008.11.07 17:08sell0.01euraud1.89660.00001.89262008.11.07 17:271.89740.000.000.00-0.54
1265967082008.11.07 17:10sell0.01gbpjpy154.720.00154.322008.11.07 17:11154.560.000.000.001.63
1265973312008.11.07 17:13sell0.01gbpjpy154.600.00154.202008.11.07 17:17154.440.000.000.001.63
1265973362008.11.07 17:13sell0.01eurusd1.27560.00001.27162008.11.07 17:181.27400.000.000.001.60
1265973382008.11.07 17:13sell0.01gbpusd1.57550.00001.57152008.11.07 17:291.57390.000.000.001.60
1265974022008.11.07 17:14sell0.02gbpchf1.85540.00001.85142008.11.07 17:231.85360.000.000.003.06
1265974372008.11.07 17:14sell0.01usdcad1.18240.00001.17842008.11.07 17:511.18380.000.000.00-1.18
1265977032008.11.07 17:16sell0.02euraud1.89820.00001.89422008.11.07 17:271.89740.000.000.001.08
1265980492008.11.07 17:16sell0.02usdcad1.18400.00001.18002008.11.07 17:511.18380.000.000.000.34
1265987472008.11.07 17:18sell0.01eurnzd2.15890.00002.15492008.11.07 17:542.16330.000.000.00-2.59
1265989522008.11.07 17:19sell0.02eurnzd2.16210.00002.15812008.11.07 17:542.16330.000.000.00-1.42
1265989822008.11.07 17:19sell0.01gbpjpy154.190.00153.792008.11.07 17:29154.170.000.000.000.21
1265990052008.11.07 17:20sell0.04eurnzd2.16430.00002.16032008.11.07 17:542.16330.000.000.002.36
1265990892008.11.07 17:20sell0.01chfjpy83.160.0082.762008.11.07 17:3383.170.000.000.00-0.10
1265990912008.11.07 17:20sell0.01eurusd1.27430.00001.27032008.11.07 18:411.27430.000.000.000.00
1265991052008.11.07 17:20sell0.04euraud1.89990.00001.89592008.11.07 17:271.89740.000.000.006.73
1265994582008.11.07 17:24sell0.02eurusd1.27590.00001.27192008.11.07 18:411.27430.000.000.003.20
1265994812008.11.07 17:24sell0.08eurnzd2.16590.00002.16192008.11.07 17:542.16330.000.000.0012.27
1265997042008.11.07 17:26sell0.02gbpjpy154.350.00153.952008.11.07 17:29154.170.000.000.003.67
1265997142008.11.07 17:26sell0.01gbpchf1.85230.00001.84832008.11.07 18:021.85280.000.000.00-0.43
1265998242008.11.07 17:27buy0.01euraud1.89820.00001.90222008.11.07 17:531.90050.000.000.001.55
1265998262008.11.07 17:27sell0.02chfjpy83.320.0082.922008.11.07 17:3383.170.000.000.003.06
1266002842008.11.07 17:30sell0.01euraud1.89670.00001.89272008.11.07 17:431.89740.000.000.00-0.47
1266003162008.11.07 17:30sell0.04usdcad1.18560.00001.18162008.11.07 17:511.18380.000.000.006.08
1266003872008.11.07 17:31sell0.01gbpjpy154.090.00153.692008.11.07 17:50154.250.000.000.00-1.63
1266004002008.11.07 17:32sell0.02euraud1.89830.00001.89432008.11.07 17:431.89740.000.000.001.21
1266004122008.11.07 17:32sell0.01gbpusd1.57350.00001.56952008.11.07 17:551.57350.000.000.000.00
1266007362008.11.07 17:36sell0.01chfjpy83.160.0082.762008.11.07 19:5483.310.000.000.00-1.53
1266007842008.11.07 17:36sell0.02gbpjpy154.290.00153.892008.11.07 17:50154.250.000.000.000.81
1266009632008.11.07 17:39sell0.02gbpusd1.57520.00001.57122008.11.07 17:551.57350.000.000.003.40
1266009682008.11.07 17:39sell0.02gbpchf1.85460.00001.85062008.11.07 18:021.85280.000.000.003.06
1266010512008.11.07 17:39sell0.04euraud1.89990.00001.89592008.11.07 17:431.89740.000.000.006.73
1266011842008.11.07 17:40sell0.04gbpjpy154.450.00154.052008.11.07 17:50154.250.000.000.008.16
1266013972008.11.07 17:42sell0.02chfjpy83.320.0082.922008.11.07 19:5483.310.000.000.000.20
1266016432008.11.07 17:49sell0.01euraud1.89880.00001.89482008.11.07 17:551.89950.000.000.00-0.47
1266020052008.11.07 17:53buy0.01gbpusd1.57420.00001.57822008.11.07 18:191.57050.000.000.00-3.70
1266020112008.11.07 17:53sell0.01gbpjpy154.200.00153.802008.11.07 18:03154.280.000.000.00-0.81
1266020392008.11.07 17:53sell0.02euraud1.89960.00001.89562008.11.07 17:551.89950.000.000.000.13
1266020822008.11.07 17:53sell0.04euraud1.90180.00001.89782008.11.07 17:551.89950.000.000.006.18
1266021282008.11.07 17:54sell0.01usdcad1.18280.00001.17882008.11.07 17:581.18100.000.000.001.52
1266023822008.11.07 17:56sell0.01audcad0.79250.00000.78852008.11.07 19:550.80210.000.000.00-8.08
1266024402008.11.07 17:56sell0.01gbpusd1.57290.00001.56892008.11.07 18:071.57130.000.000.001.60
1266024462008.11.07 17:56sell0.01eurnzd2.16240.00002.15842008.11.07 18:362.16120.000.000.000.71
1266025232008.11.07 17:57sell0.01euraud1.89780.00001.89382008.11.07 18:331.89910.000.000.00-0.87
1266025752008.11.07 17:57sell0.02gbpjpy154.430.00154.032008.11.07 18:03154.280.000.000.003.06
1266027362008.11.07 17:59sell0.02audcad0.79400.00000.79002008.11.07 19:550.80210.000.000.00-13.64
1266027602008.11.07 18:00sell0.01usdcad1.18230.00001.17832008.11.07 19:011.18370.000.000.00-1.18
1266031992008.11.07 18:03sell0.02euraud1.89950.00001.89552008.11.07 18:331.89910.000.000.000.54
1266032632008.11.07 18:04sell0.02eurnzd2.16410.00002.16012008.11.07 18:362.16120.000.000.003.42
1266032672008.11.07 18:04sell0.01gbpchf1.85120.00001.84722008.11.07 18:081.84930.000.000.001.62
1266032982008.11.07 18:04sell0.02eurgbp0.81160.00000.80762008.11.07 18:380.81060.000.000.003.15
1266033162008.11.07 18:04buy0.02gbpusd1.57260.00001.57662008.11.07 18:191.57050.000.000.00-4.20
1266034412008.11.07 18:05sell0.01gbpjpy154.150.00153.752008.11.07 18:08154.000.000.000.001.53
1266039432008.11.07 18:10buy0.04gbpusd1.57050.00001.57452008.11.07 18:191.57050.000.000.000.00
1266039672008.11.07 18:10sell0.01gbpusd1.57000.00001.56602008.11.07 18:311.57000.000.000.000.00
1266039702008.11.07 18:10sell0.01gbpjpy153.880.00153.482008.11.07 18:24153.910.000.000.00-0.31
1266039772008.11.07 18:10sell0.01gbpchf1.84810.00001.84412008.11.07 18:431.85120.000.000.00-2.63
1266040002008.11.07 18:10sell0.04euraud1.90140.00001.89742008.11.07 18:331.89910.000.000.006.19
1266044932008.11.07 18:16buy0.08gbpusd1.56890.00001.57292008.11.07 18:191.57050.000.000.0012.80
1266046752008.11.07 18:19sell0.02gbpjpy154.060.00153.662008.11.07 18:24153.910.000.000.003.06
1266046802008.11.07 18:19buy0.01euraud1.90180.00001.90582008.11.07 19:271.88950.000.000.00-8.28
1266049982008.11.07 18:24buy0.02euraud1.90020.00001.90422008.11.07 19:271.88950.000.000.00-14.42
1266051682008.11.07 18:27sell0.01gbpjpy154.010.00153.612008.11.07 18:40154.190.000.000.00-1.83
1266051912008.11.07 18:27sell0.02gbpchf1.84970.00001.84572008.11.07 18:431.85120.000.000.00-2.54
1266052932008.11.07 18:28sell0.02gbpjpy154.170.00153.772008.11.07 18:40154.190.000.000.00-0.41
1266053042008.11.07 18:28sell0.02gbpusd1.57160.00001.56762008.11.07 18:311.57000.000.000.003.20
1266053552008.11.07 18:29sell0.04gbpchf1.85140.00001.84742008.11.07 18:431.85120.000.000.000.68
1266058922008.11.07 18:33sell0.01gbpusd1.57060.00001.56662008.11.07 18:401.57040.000.000.000.20
1266061222008.11.07 18:36buy0.04euraud1.89710.00001.90112008.11.07 19:271.88950.000.000.00-20.48
1266061272008.11.07 18:36sell0.01euraud1.89570.00001.89172008.11.07 18:391.89510.000.000.000.41
1266061832008.11.07 18:37sell0.02euraud1.89760.00001.89362008.11.07 18:391.89510.000.000.003.37
1266062552008.11.07 18:38sell0.02gbpusd1.57220.00001.56822008.11.07 18:401.57040.000.000.003.60
1266063762008.11.07 18:38sell0.01eurnzd2.15470.00002.15072008.11.07 19:432.15140.000.000.001.95
1266063962008.11.07 18:38sell0.04gbpjpy154.340.00153.942008.11.07 18:40154.190.000.000.006.12
1266064312008.11.07 18:38sell0.08gbpchf1.85300.00001.84902008.11.07 18:431.85120.000.000.0012.21
1266069092008.11.07 18:41sell0.01eurgbp0.81150.00000.80752008.11.09 23:230.81210.000.00-0.04-0.95
1266069742008.11.07 18:41sell0.02usdcad1.18390.00001.17992008.11.07 19:011.18370.000.000.000.34
1266069842008.11.07 18:41buy0.08euraud1.89580.00001.89982008.11.07 19:271.88950.000.000.00-33.95
1266069922008.11.07 18:41sell0.01euraud1.89500.00001.89102008.11.07 18:451.89460.000.000.000.27
1266071102008.11.07 18:42sell0.04audcad0.79560.00000.79162008.11.07 19:550.80210.000.000.00-21.90
1266071212008.11.07 18:42sell0.01gbpusd1.57010.00001.56612008.11.07 18:591.56840.000.000.001.70
1266071562008.11.07 18:42sell0.01gbpjpy154.030.00153.632008.11.07 18:59154.200.000.000.00-1.73
1266072622008.11.07 18:43sell0.01eurusd1.27370.00001.26972008.11.07 19:001.27370.000.000.000.00
1266074072008.11.07 18:44sell0.02euraud1.89690.00001.89292008.11.07 18:451.89460.000.000.003.10
1266075482008.11.07 18:45sell0.02eurnzd2.15630.00002.15232008.11.07 19:432.15230.000.000.004.74
1266075692008.11.07 18:45sell0.01gbpchf1.85060.00001.84662008.11.07 18:591.84850.000.000.001.78
1266076572008.11.07 18:46sell0.02gbpjpy154.190.00153.792008.11.07 18:59154.200.000.000.00-0.20
1266077392008.11.07 18:47sell0.01euraud1.89450.00001.89052008.11.07 18:481.89380.000.000.000.48
1266078352008.11.07 18:48sell0.02eurusd1.27530.00001.27132008.11.07 19:001.27370.000.000.003.20
1266078602008.11.07 18:48sell0.02euraud1.89610.00001.89212008.11.07 18:481.89380.000.000.003.10
1266079172008.11.07 18:48sell0.08audcad0.79710.00000.79312008.11.07 19:550.80210.000.000.00-33.68
1266079272008.11.07 18:48buy0.16euraud1.89390.00001.89792008.11.07 19:271.88950.000.000.00-47.42
1266082272008.11.07 18:50sell0.01euraud1.89310.00001.88912008.11.07 18:551.89150.000.000.001.08
1266083042008.11.07 18:51sell0.04usdcad1.18550.00001.18152008.11.07 19:011.18370.000.000.006.08
1266083992008.11.07 18:52sell0.02euraud1.89470.00001.89072008.11.07 18:551.89150.000.000.004.32
1266084642008.11.07 18:52sell0.04gbpjpy154.350.00153.952008.11.07 18:59154.200.000.000.006.10
1266087062008.11.07 18:55sell0.04audusd0.67370.00000.66972008.11.07 19:270.67380.000.000.00-0.40
1266087512008.11.07 18:55sell0.16audcad0.79880.00000.79482008.11.07 19:550.80210.000.000.00-44.45
1266088992008.11.07 18:56sell0.08audusd0.67540.00000.67142008.11.07 19:270.67380.000.000.0012.80
1266090012008.11.07 18:58buy0.32euraud1.88880.00001.89282008.11.07 19:271.88950.000.000.0015.09
1266090022008.11.07 18:58sell0.01euraud1.88770.00001.88372008.11.07 19:001.88700.000.000.000.48
1266091952008.11.07 18:59sell0.02euraud1.88930.00001.88532008.11.07 19:001.88700.000.000.003.11
1266094992008.11.07 19:00buy0.64euraud1.88720.00001.89122008.11.07 19:271.88950.000.000.0099.15
1266099092008.11.07 19:01sell0.01gbpchf1.84690.00001.84292008.11.07 19:351.84820.000.000.00-1.11
1266099192008.11.07 19:01sell0.01gbpusd1.56660.00001.56262008.11.07 19:351.56830.000.000.00-1.70
1266099302008.11.07 19:01sell0.01gbpjpy154.010.00153.612008.11.07 19:43154.820.000.000.00-8.22
1266100712008.11.07 19:03sell0.01euraud1.88590.00001.88192008.11.07 19:391.88840.000.000.00-1.69
1266100862008.11.07 19:03sell0.02gbpjpy154.170.00153.772008.11.07 19:43154.820.000.000.00-13.20
1266101002008.11.07 19:03sell0.01eurusd1.27370.00001.26972008.11.07 20:061.27370.000.000.000.00
1266101292008.11.07 19:03sell0.01usdcad1.18420.00001.18022008.11.07 19:471.18570.000.000.00-1.27
1266101402008.11.07 19:03sell0.02euraud1.88750.00001.88352008.11.07 19:391.88840.000.000.00-1.21
1266105992008.11.07 19:07sell0.02gbpchf1.84850.00001.84452008.11.07 19:351.84820.000.000.000.51
1266107142008.11.07 19:08sell0.02gbpusd1.56830.00001.56432008.11.07 19:351.56830.000.000.000.00
1266110522008.11.07 19:11sell0.04gbpchf1.85020.00001.84622008.11.07 19:361.84820.000.000.006.78
1266111162008.11.07 19:11sell0.04gbpusd1.56990.00001.56592008.11.07 19:351.56830.000.000.006.40
1266116692008.11.07 19:17sell0.04eurnzd2.15800.00002.15402008.11.07 19:432.15400.000.000.009.49
1266122372008.11.07 19:25sell0.04euraud1.88910.00001.88512008.11.07 19:391.88840.000.000.001.89
1266122802008.11.07 19:27buy0.01eurusd1.27390.00001.27792008.11.07 19:461.27550.000.000.001.60
1266124432008.11.07 19:30sell0.08euraud1.89090.00001.88692008.11.07 19:391.88840.000.000.0013.51
1266125232008.11.07 19:30sell0.01audusd0.67360.00000.66962008.11.07 19:460.67670.000.000.00-3.10
1266126442008.11.07 19:33sell0.02usdcad1.18590.00001.18192008.11.07 19:471.18570.000.000.000.34
1266130372008.11.07 19:37sell0.04usdcad1.18750.00001.18352008.11.07 19:471.18570.000.000.006.07
1266131072008.11.07 19:38sell0.01gbpchf1.84730.00001.84332008.11.07 19:441.85020.000.000.00-2.46
1266131302008.11.07 19:39sell0.01gbpusd1.56660.00001.56262008.11.07 19:431.56980.000.000.00-3.20
1266131942008.11.07 19:39sell0.04chfjpy83.480.0083.082008.11.07 19:5483.310.000.000.006.93
1266131992008.11.07 19:39sell0.32audcad0.80060.00000.79662008.11.07 19:550.80210.000.000.00-40.41
1266133112008.11.07 19:39sell0.04gbpjpy154.330.00153.932008.11.07 19:43154.820.000.000.00-19.89
1266134402008.11.07 19:40sell0.08gbpjpy154.490.00154.092008.11.07 19:43154.820.000.000.00-26.80
1266136162008.11.07 19:40sell0.02gbpusd1.56820.00001.56422008.11.07 19:431.56980.000.000.00-3.20
1266136302008.11.07 19:40sell0.02gbpchf1.84890.00001.84492008.11.07 19:441.85020.000.000.00-2.20
1266138542008.11.07 19:40sell0.04gbpchf1.85050.00001.84652008.11.07 19:441.85020.000.000.001.01
1266138552008.11.07 19:40sell0.02audusd0.67510.00000.67112008.11.07 19:460.67670.000.000.00-3.20
1266139202008.11.07 19:41sell0.16gbpjpy154.650.00154.252008.11.07 19:43154.820.000.000.00-27.61
1266139912008.11.07 19:41sell0.64audcad0.80220.00000.79822008.11.07 19:550.80210.000.000.005.39
1266140812008.11.07 19:41sell0.04audusd0.67680.00000.67282008.11.07 19:460.67670.000.000.000.40
1266142062008.11.07 19:42sell0.04gbpusd1.56980.00001.56582008.11.07 19:431.56980.000.000.000.00
1266142282008.11.07 19:42sell0.32gbpjpy154.810.00154.412008.11.07 19:43154.820.000.000.00-3.25
1266142402008.11.07 19:42sell1.28audcad0.80400.00000.80002008.11.07 19:550.80210.000.000.00204.74
1266144312008.11.07 19:42sell0.08chfjpy83.640.0083.242008.11.07 19:5483.310.000.000.0026.92
1266144972008.11.07 19:42sell0.01euraud1.87860.00001.87462008.11.07 20:461.88810.000.000.00-6.43
1266145172008.11.07 19:42sell0.08audusd0.67840.00000.67442008.11.07 19:460.67670.000.000.0013.60
1266145462008.11.07 19:42sell0.02eurusd1.27530.00001.27132008.11.07 20:061.27370.000.000.003.20
1266145542008.11.07 19:42sell0.64gbpjpy154.970.00154.572008.11.07 19:43154.820.000.000.0097.46
1266148192008.11.07 19:43sell0.08gbpchf1.85210.00001.84812008.11.07 19:441.85020.000.000.0012.89
1266148452008.11.07 19:43sell0.08gbpusd1.57140.00001.56742008.11.07 19:441.56980.000.000.0012.80
1266149582008.11.07 19:43sell0.02euraud1.88040.00001.87642008.11.07 20:341.89180.000.000.00-15.37
1266151312008.11.07 19:44sell0.04euraud1.88240.00001.87842008.11.07 20:341.89180.000.000.00-25.35
1266153812008.11.07 19:46buy0.01euraud1.88490.00001.88892008.11.07 19:511.88730.000.000.001.62
1266154422008.11.07 19:46sell0.08euraud1.88470.00001.88072008.11.07 20:341.89180.000.000.00-38.29
1266156142008.11.07 19:47sell0.01gbpjpy154.680.00154.282008.11.07 19:54154.490.000.000.001.93
1266156272008.11.07 19:47sell0.01gbpchf1.84960.00001.84562008.11.07 20:041.84670.000.000.002.46
1266156592008.11.07 19:47sell0.01gbpusd1.57020.00001.56622008.11.07 20:041.56810.000.000.002.10
1266156762008.11.07 19:47sell0.01eurnzd2.15880.00002.15482008.11.09 23:002.15480.000.00-0.052.40
1266157892008.11.07 19:49sell0.01usdcad1.18560.00001.18162008.11.09 23:001.18220.000.000.022.88
1266158012008.11.07 19:49sell0.01audusd0.67620.00000.67222008.11.07 19:550.67460.000.000.001.60
1266159392008.11.07 19:51sell0.16euraud1.88650.00001.88252008.11.07 20:341.89180.000.000.00-57.17
1266159922008.11.07 19:51buy0.01eurusd1.27690.00001.28092008.11.07 20:591.27640.000.000.00-0.50
1266160052008.11.07 19:51sell0.02eurnzd2.16040.00002.15642008.11.09 23:002.15640.000.00-0.114.80
1266165612008.11.07 19:54sell0.02usdcad1.18720.00001.18322008.11.09 23:001.18320.000.000.036.77
1266168552008.11.07 19:54sell0.04eurnzd2.16220.00002.15822008.11.09 23:002.15820.000.00-0.229.58
1266168882008.11.07 19:54sell0.08eurnzd2.16400.00002.16002008.11.09 23:002.16000.000.00-0.4419.17
1266169092008.11.07 19:55sell0.32euraud1.88810.00001.88412008.11.07 20:341.89180.000.000.00-79.83
1266170852008.11.07 19:55sell0.64euraud1.88980.00001.88582008.11.07 20:341.89180.000.000.00-86.30
1266174932008.11.07 19:56sell0.16eurnzd2.16580.00002.16182008.11.09 23:002.16180.000.00-0.8738.33
1266175922008.11.07 19:56sell0.01chfjpy83.450.0083.052008.11.07 20:0583.300.000.000.001.53
1266176602008.11.07 19:57sell0.01gbpjpy154.320.00153.922008.11.07 19:58154.130.000.000.001.94
1266176772008.11.07 19:57sell0.01audcad0.80170.00000.79772008.11.07 20:040.79990.000.000.001.52
1266177602008.11.07 19:58sell0.01audusd0.67470.00000.67072008.11.10 03:260.68630.000.00-0.14-11.60
1266180242008.11.07 20:00buy0.02eurusd1.27480.00001.27882008.11.07 20:591.27640.000.000.003.20
1266184772008.11.07 20:01sell0.01gbpjpy153.890.00153.492008.11.07 20:05153.730.000.000.001.64
1266187902008.11.07 20:04sell1.28euraud1.89140.00001.88742008.11.07 20:341.89180.000.000.00-34.52
1266188192008.11.07 20:04sell0.02eurgbp0.81310.00000.80912008.11.09 23:230.81210.000.00-0.083.16
1266195852008.11.07 20:06sell0.01audcad0.79940.00000.79542008.11.10 03:580.80720.000.00-0.13-6.62
1266196132008.11.07 20:06sell0.01gbpchf1.84490.00001.84092008.11.10 03:221.85990.000.00-0.24-12.76
1266196382008.11.07 20:06sell0.01gbpusd1.56590.00001.56192008.11.10 03:181.58430.000.00-0.23-18.40
1266197262008.11.07 20:07sell0.01gbpjpy153.630.00153.232008.11.07 20:22153.640.000.000.00-0.11
1266197582008.11.07 20:08sell0.01chfjpy83.250.0082.852008.11.07 20:2383.260.000.000.00-0.10
1266198382008.11.07 20:08sell0.01eurusd1.27460.00001.27062008.11.09 23:411.27950.000.00-0.14-4.90
1266203182008.11.07 20:12sell0.02gbpjpy153.790.00153.392008.11.07 20:22153.640.000.000.003.06
1266203352008.11.07 20:12sell0.02chfjpy83.410.0083.012008.11.07 20:2383.260.000.000.003.06
1266206432008.11.07 20:15sell0.02audcad0.80100.00000.79702008.11.10 03:580.80720.000.00-0.26-10.52
1266210122008.11.07 20:22sell0.04usdcad1.18880.00001.18482008.11.09 23:001.18480.000.000.0713.53
1266212932008.11.07 20:25sell2.56euraud1.89340.00001.88942008.11.07 20:341.89180.000.000.00276.15
1266213072008.11.07 20:25sell0.01gbpjpy153.520.00153.122008.11.07 20:39153.680.000.000.00-1.64
1266214232008.11.07 20:26sell0.01chfjpy83.280.0082.882008.11.09 23:3884.060.000.00-0.06-7.88
1266217242008.11.07 20:31sell0.02gbpjpy153.680.00153.282008.11.07 20:39153.680.000.000.000.00
1266218752008.11.07 20:33sell0.04gbpjpy153.840.00153.442008.11.07 20:39153.680.000.000.006.52
1266220662008.11.07 20:37sell0.02euraud1.89040.00001.88642008.11.07 20:571.88800.000.000.003.24
1266223142008.11.07 20:42sell0.02gbpusd1.56750.00001.56352008.11.10 03:181.58430.000.00-0.46-33.60
1266223212008.11.07 20:42sell0.01gbpjpy153.780.00153.382008.11.10 03:17157.040.000.00-0.33-32.90
1266225612008.11.07 20:46sell0.04audcad0.80260.00000.79862008.11.10 03:580.80720.000.00-0.51-15.61
1266229652008.11.07 20:54sell0.02chfjpy83.440.0083.042008.11.09 23:3884.060.000.00-0.13-12.54
1266230742008.11.07 20:56sell0.02gbpjpy153.940.00153.542008.11.10 03:17157.040.000.00-0.67-62.57
1266233282008.11.07 20:59sell0.02eurusd1.27620.00001.27222008.11.09 23:411.27950.000.00-0.28-6.60
1266234072008.11.07 20:59buy0.01audcad0.80420.00000.80822008.11.09 23:000.80820.000.000.023.39
1266234142008.11.07 20:59sell0.02audusd0.67620.00000.67222008.11.10 03:260.68630.000.00-0.28-20.20
1266252282008.11.09 23:00sell0.04gbpusd1.57580.00001.57182008.11.10 03:181.58430.000.000.00-34.00
1266252832008.11.09 23:00sell0.02gbpchf1.85000.00001.84602008.11.10 03:221.85990.000.000.00-16.85
1266253992008.11.09 23:00sell0.04eurusd1.28110.00001.27712008.11.09 23:411.27950.000.000.006.40
1266255172008.11.09 23:00sell0.02eurchf1.50410.00001.50012008.11.10 03:341.50980.000.000.00-9.71
1266255672008.11.09 23:00sell0.04chfjpy84.210.0083.812008.11.09 23:3884.060.000.000.006.07
1266818102008.11.10 03:00buy0.01eurusd1.28750.00001.29152008.11.10 03:591.28750.000.000.000.00
1266818752008.11.10 03:00sell0.01eurusd1.28730.00001.28332008.11.10 03:221.28570.000.000.001.60
1266819042008.11.10 03:00sell0.08audcad0.80900.00000.80502008.11.10 03:580.80720.000.000.0012.21
1266819122008.11.10 03:00sell0.01euraud1.87010.00001.86612008.11.10 03:501.87430.000.000.00-2.88
1266819162008.11.10 03:00sell0.01eurgbp0.81150.00000.80752008.11.10 06:370.81710.000.000.00-8.82
1266819192008.11.10 03:00sell0.01eurnzd2.14390.00002.13992008.11.10 03:132.14870.000.000.00-2.88
1266819282008.11.10 03:00sell0.04gbpchf1.86170.00001.85772008.11.10 03:221.85990.000.000.006.12
1266819312008.11.10 03:00sell0.04gbpjpy157.200.00156.802008.11.10 03:17157.040.000.000.006.46
1266819452008.11.10 03:00sell0.04eurchf1.51170.00001.50772008.11.10 06:051.50990.000.000.006.13
1266819512008.11.10 03:00sell0.01chfjpy84.400.0084.002008.11.10 03:1984.230.000.000.001.72
1266819642008.11.10 03:00sell0.04audusd0.68800.00000.68402008.11.10 03:260.68630.000.000.006.80
1266820462008.11.10 03:00sell0.08gbpusd1.58590.00001.58192008.11.10 03:181.58430.000.000.0012.80
1266820702008.11.10 03:00sell0.01usdcad1.17620.00001.17222008.11.10 04:591.17590.000.000.000.26
1266821132008.11.10 03:00sell0.02eurnzd2.14570.00002.14172008.11.10 03:132.14870.000.000.00-3.60
1266821892008.11.10 03:01sell0.02euraud1.87170.00001.86772008.11.10 03:501.87430.000.000.00-3.57
1266822182008.11.10 03:01sell0.04euraud1.87330.00001.86932008.11.10 03:501.87430.000.000.00-2.75
1266822482008.11.10 03:02sell0.04eurnzd2.14790.00002.14392008.11.10 03:132.14870.000.000.00-1.92
1266826972008.11.10 03:04sell0.08eurnzd2.14950.00002.14552008.11.10 03:132.14870.000.000.003.83
1266827612008.11.10 03:05sell0.16eurnzd2.15130.00002.14732008.11.10 03:132.14870.000.000.0024.94
1266839172008.11.10 03:16sell0.01eurnzd2.14660.00002.14262008.11.10 04:332.15550.000.000.00-5.32
1266850262008.11.10 03:20sell0.01gbpjpy156.730.00156.332008.11.10 03:23156.570.000.000.001.62
1266851882008.11.10 03:21sell0.01gbpusd1.58330.00001.57932008.11.10 05:321.58340.000.000.00-0.10
1266852412008.11.10 03:21sell0.01chfjpy84.260.0083.862008.11.10 03:5784.110.000.000.001.52
1266853102008.11.10 03:21buy0.02eurusd1.28590.00001.28992008.11.10 03:591.28750.000.000.003.20
1266859052008.11.10 03:23sell0.02usdcad1.17780.00001.17382008.11.10 04:591.17590.000.000.003.23
1266860782008.11.10 03:23sell0.02eurnzd2.14960.00002.14562008.11.10 04:332.15550.000.000.00-7.06
1266863982008.11.10 03:24sell0.01gbpchf1.85820.00001.85422008.11.10 03:341.85810.000.000.000.08
1266864782008.11.10 03:25sell0.01eurusd1.28560.00001.28162008.11.10 05:321.28720.000.000.00-1.60
1266865922008.11.10 03:26sell0.01gbpjpy156.470.00156.072008.11.10 03:56156.480.000.000.00-0.10
1266870402008.11.10 03:27sell0.04eurnzd2.15120.00002.14722008.11.10 04:332.15550.000.000.00-10.28
1266872542008.11.10 03:29sell0.01audusd0.68560.00000.68162008.11.10 04:020.68400.000.000.001.60
1266874382008.11.10 03:29sell0.02gbpchf1.85990.00001.85592008.11.10 03:341.85810.000.000.003.06
1266876582008.11.10 03:30sell0.08euraud1.87490.00001.87092008.11.10 03:501.87430.000.000.003.30
1266883292008.11.10 03:33sell0.08eurnzd2.15360.00002.14962008.11.10 04:332.15550.000.000.00-9.09
1266888092008.11.10 03:36sell0.01gbpchf1.85730.00001.85332008.11.10 03:591.85740.000.000.00-0.08
1266890432008.11.10 03:39sell0.16euraud1.87650.00001.87252008.11.10 03:501.87430.000.000.0024.18
1266890612008.11.10 03:39sell0.02gbpchf1.85920.00001.85522008.11.10 03:591.85740.000.000.003.07
1266898552008.11.10 03:48sell0.02gbpjpy156.630.00156.232008.11.10 03:56156.480.000.000.003.03
1266902502008.11.10 03:52sell0.01euraud1.87360.00001.86962008.11.10 04:081.87990.000.000.00-4.31
1266903232008.11.10 03:53sell0.02euraud1.87520.00001.87122008.11.10 04:081.87990.000.000.00-6.44
1266904162008.11.10 03:54sell0.04euraud1.87680.00001.87282008.11.10 04:081.87990.000.000.00-8.50
1266909502008.11.10 03:57sell0.08euraud1.87860.00001.87462008.11.10 04:081.87990.000.000.00-7.12
1266911672008.11.10 03:58sell0.16euraud1.88040.00001.87642008.11.10 04:081.87990.000.000.005.48
1266912772008.11.10 03:58sell0.16eurnzd2.15520.00002.15122008.11.10 04:332.15550.000.000.00-2.87
1266912882008.11.10 03:58sell0.02eurusd1.28720.00001.28322008.11.10 05:321.28720.000.000.000.00
1266913082008.11.10 03:59sell0.02eurgbp0.81330.00000.80932008.11.10 06:370.81710.000.000.00-11.96
1266913482008.11.10 03:59buy0.01eurchf1.51070.00001.51472008.11.10 04:381.51250.000.000.001.54
1266914472008.11.10 03:59sell0.01gbpjpy156.310.00155.912008.11.10 04:45156.970.000.000.00-6.67
1266918722008.11.10 04:00sell0.01chfjpy84.140.0083.742008.11.10 06:1384.160.000.000.00-0.20
1266918992008.11.10 04:00sell0.01audcad0.80660.00000.80262008.11.10 05:560.80660.000.000.000.00
1266920862008.11.10 04:01sell0.01gbpchf1.85630.00001.85232008.11.10 05:441.85790.000.000.00-1.36
1266920942008.11.10 04:01sell0.32eurnzd2.15840.00002.15442008.11.10 04:332.15550.000.000.0055.52
1266923062008.11.10 04:02sell0.32euraud1.88210.00001.87812008.11.10 04:081.87990.000.000.0048.22
1266928002008.11.10 04:05sell0.01audusd0.68440.00000.68042008.11.10 05:560.68430.000.000.000.10
1266931822008.11.10 04:10sell0.01euraud1.87800.00001.87402008.11.10 04:221.87770.000.000.000.21
1266936632008.11.10 04:17sell0.02euraud1.87990.00001.87592008.11.10 04:221.87770.000.000.003.02
1266941712008.11.10 04:21sell0.02gbpjpy156.470.00156.072008.11.10 04:45156.970.000.000.00-10.10
1266946312008.11.10 04:25sell0.01euraud1.87900.00001.87502008.11.10 04:381.87680.000.000.001.51
1266947432008.11.10 04:26sell0.02gbpchf1.85810.00001.85412008.11.10 05:441.85790.000.000.000.34
1266949182008.11.10 04:28sell0.04gbpjpy156.630.00156.232008.11.10 04:48156.930.000.000.00-12.13
1266949352008.11.10 04:28sell0.02chfjpy84.310.0083.912008.11.10 06:1384.160.000.000.003.03
1266959302008.11.10 04:34sell0.02gbpusd1.58500.00001.58102008.11.10 05:321.58340.000.000.003.20
1266959402008.11.10 04:34sell0.08gbpjpy156.790.00156.392008.11.10 04:46156.920.000.000.00-10.51
1266959682008.11.10 04:34sell0.02audusd0.68600.00000.68202008.11.10 05:560.68430.000.000.003.40
1266960762008.11.10 04:35sell0.01eurnzd2.15480.00002.15082008.11.10 05:332.15220.000.000.001.56
1266960942008.11.10 04:35sell0.04eurusd1.28880.00001.28482008.11.10 05:321.28720.000.000.006.40
1266964282008.11.10 04:37sell0.16gbpjpy156.960.00156.562008.11.10 04:46156.920.000.000.006.47
1266968312008.11.10 04:38sell0.04gbpchf1.85970.00001.85572008.11.10 05:441.85790.000.000.006.12
1266968452008.11.10 04:38buy0.01chfjpy84.430.0084.832008.11.10 07:2484.240.000.000.00-1.92
1266972702008.11.10 04:38sell0.02audcad0.80840.00000.80442008.11.10 05:560.80660.000.000.003.06
1266974432008.11.10 04:39sell0.32gbpjpy157.120.00156.722008.11.10 04:48156.930.000.000.0061.42
1266977132008.11.10 04:41sell0.01euraud1.87470.00001.87072008.11.10 04:541.87640.000.000.00-1.17
1266980282008.11.10 04:44sell0.02euraud1.87630.00001.87232008.11.10 04:541.87640.000.000.00-0.13
1266984272008.11.10 04:46sell0.04euraud1.87860.00001.87462008.11.10 04:541.87640.000.000.006.05
1266989382008.11.10 04:51sell0.01gbpjpy156.780.00156.382008.11.10 05:21156.790.000.000.00-0.10
1266993022008.11.10 04:57sell0.01euraud1.87550.00001.87152008.11.10 05:321.87460.000.000.000.61
1266999532008.11.10 05:01sell0.01usdcad1.17520.00001.17122008.11.10 07:261.17860.000.000.00-2.88
1267000922008.11.10 05:02sell0.02euraud1.87720.00001.87322008.11.10 05:321.87460.000.000.003.57
1267009592008.11.10 05:12sell0.02usdcad1.17700.00001.17302008.11.10 07:261.17860.000.000.00-2.72
1267010342008.11.10 05:13sell0.02gbpjpy156.940.00156.542008.11.10 05:21156.790.000.000.003.03
1267019582008.11.10 05:23buy0.02chfjpy84.260.0084.662008.11.10 07:2484.240.000.000.00-0.40
1267021592008.11.10 05:24sell0.01gbpjpy156.550.00156.152008.11.10 05:32156.560.000.000.00-0.10
1267023462008.11.10 05:25sell0.02gbpjpy156.710.00156.312008.11.10 05:32156.560.000.000.003.03
1267037462008.11.10 05:34sell0.01euraud1.87310.00001.86912008.11.10 06:331.87750.000.000.00-3.01
1267037682008.11.10 05:34sell0.01gbpusd1.58190.00001.57792008.11.10 05:531.57980.000.000.002.10
1267038112008.11.10 05:34sell0.01eurusd1.28700.00001.28302008.11.10 06:011.28540.000.000.001.60
1267038512008.11.10 05:35sell0.01gbpjpy156.420.00156.022008.11.10 05:53156.250.000.000.001.72
1267039222008.11.10 05:35sell0.01eurnzd2.15040.00002.14642008.11.10 06:382.15200.000.000.00-0.96
1267040162008.11.10 05:36sell0.02euraud1.87470.00001.87072008.11.10 06:331.87750.000.000.00-3.84
1267052952008.11.10 05:43sell0.04euraud1.87630.00001.87232008.11.10 06:331.87750.000.000.00-3.28
1267056872008.11.10 05:46sell0.02eurnzd2.15210.00002.14812008.11.10 06:382.15200.000.000.000.12
1267057322008.11.10 05:46sell0.01gbpchf1.85750.00001.85352008.11.10 06:041.85540.000.000.001.78
1267071582008.11.10 05:55sell0.08euraud1.87800.00001.87402008.11.10 06:331.87750.000.000.002.74
1267071742008.11.10 05:55sell0.01gbpjpy156.230.00155.832008.11.10 06:09156.200.000.000.000.30
1267071962008.11.10 05:55sell0.01gbpusd1.57880.00001.57482008.11.10 06:041.57720.000.000.001.60
1267072402008.11.10 05:55sell0.04eurnzd2.15370.00002.14972008.11.10 06:382.15200.000.000.004.07
1267074212008.11.10 05:56sell0.08eurnzd2.15540.00002.15142008.11.10 06:382.15200.000.000.0016.26
1267077022008.11.10 05:58sell0.01audusd0.68460.00000.68062008.11.10 06:310.68300.000.000.001.60
1267077302008.11.10 05:58sell0.01audcad0.80660.00000.80262008.11.10 07:270.80650.000.000.000.09
1267092822008.11.10 06:03sell0.01eurusd1.28410.00001.28012008.11.10 06:131.28410.000.000.000.00
1267099812008.11.10 06:04sell0.04usdcad1.17870.00001.17472008.11.10 07:261.17860.000.000.000.34
1267103762008.11.10 06:06sell0.01gbpchf1.85510.00001.85112008.11.10 06:101.85470.000.000.000.34
1267103952008.11.10 06:06sell0.01gbpusd1.57860.00001.57462008.11.10 06:141.57700.000.000.001.60
1267106482008.11.10 06:07sell0.02gbpjpy156.390.00155.992008.11.10 06:09156.200.000.000.003.84
1267107142008.11.10 06:08sell0.01eurchf1.51060.00001.50662008.11.10 08:011.50880.000.000.001.53
1267107612008.11.10 06:08sell0.02gbpchf1.85670.00001.85272008.11.10 06:101.85470.000.000.003.41
1267108772008.11.10 06:08sell0.02eurusd1.28570.00001.28172008.11.10 06:131.28410.000.000.003.20
1267112762008.11.10 06:10sell0.04eurgbp0.81490.00000.81092008.11.10 06:370.81710.000.000.00-13.85
1267116502008.11.10 06:12sell0.01gbpjpy156.180.00155.782008.11.10 06:14156.030.000.000.001.52
1267117782008.11.10 06:12sell0.01gbpchf1.85450.00001.85052008.11.10 06:281.85200.000.000.002.13
1267120112008.11.10 06:13sell0.08usdcad1.18050.00001.17652008.11.10 07:261.17860.000.000.0012.90
1267123992008.11.10 06:16sell0.01eurusd1.28450.00001.28052008.11.10 06:311.28290.000.000.001.60
1267124232008.11.10 06:16sell0.01chfjpy84.080.0083.682008.11.10 08:0284.060.000.000.000.20
1267124382008.11.10 06:16sell0.01gbpjpy155.940.00155.542008.11.10 06:28155.790.000.000.001.51
1267124412008.11.10 06:16buy0.04chfjpy84.090.0084.492008.11.10 07:2484.240.000.000.006.05
1267124932008.11.10 06:17sell0.01gbpusd1.57670.00001.57272008.11.10 06:281.57490.000.000.001.80
1267146212008.11.10 06:29sell0.08eurgbp0.81650.00000.81252008.11.10 06:370.81710.000.000.00-7.55
1267155402008.11.10 06:30sell0.16euraud1.87970.00001.87572008.11.10 06:331.87750.000.000.0024.08
1267159002008.11.10 06:30sell0.16eurgbp0.81810.00000.81412008.11.10 06:370.81710.000.000.0025.18
1267162582008.11.10 06:31sell0.01gbpjpy155.210.00154.812008.11.10 06:36155.360.000.000.00-1.52
1267164552008.11.10 06:31sell0.01gbpusd1.56870.00001.56472008.11.10 06:331.56880.000.000.00-0.10
1267164812008.11.10 06:31sell0.01gbpchf1.84480.00001.84082008.11.10 06:341.84440.000.000.000.34
1267172562008.11.10 06:33sell0.02gbpusd1.57040.00001.56642008.11.10 06:331.56880.000.000.003.20
1267172922008.11.10 06:33sell0.02gbpchf1.84640.00001.84242008.11.10 06:341.84440.000.000.003.39
1267176222008.11.10 06:34sell0.01eurusd1.28400.00001.28002008.11.10 06:481.28400.000.000.000.00
1267176422008.11.10 06:34sell0.01audusd0.68370.00000.67972008.11.10 06:590.68450.000.000.00-0.80
1267177622008.11.10 06:34sell0.02gbpjpy155.370.00154.972008.11.10 06:36155.360.000.000.000.20
1267181022008.11.10 06:35sell0.02audcad0.80840.00000.80442008.11.10 07:270.80650.000.000.003.23
1267181262008.11.10 06:35sell0.04gbpjpy155.540.00155.142008.11.10 06:36155.360.000.000.007.27
1267181892008.11.10 06:35sell0.02audusd0.68460.00000.68062008.11.10 06:590.68450.000.000.000.20
1267183312008.11.10 06:36sell0.01euraud1.87570.00001.87172008.11.10 06:391.87340.000.000.001.58
1267183442008.11.10 06:36sell0.01gbpchf1.84600.00001.84202008.11.10 06:361.84410.000.000.001.61
1267184752008.11.10 06:36sell0.01gbpusd1.56800.00001.56402008.11.10 06:381.57280.000.000.00-4.80
1267186522008.11.10 06:36sell0.02gbpusd1.56960.00001.56562008.11.10 06:381.57280.000.000.00-6.40
1267188012008.11.10 06:37sell0.04gbpusd1.57120.00001.56722008.11.10 06:381.57280.000.000.00-6.40
1267190112008.11.10 06:37sell0.08gbpusd1.57290.00001.56892008.11.10 06:381.57280.000.000.000.80
1267191442008.11.10 06:37sell0.02eurusd1.28560.00001.28162008.11.10 06:481.28400.000.000.003.20
1267196052008.11.10 06:38sell0.16gbpusd1.57450.00001.57052008.11.10 06:381.57280.000.000.0027.20
1267197692008.11.10 06:39sell0.01gbpjpy155.730.00155.332008.11.10 07:00155.580.000.000.001.51
1267198322008.11.10 06:39sell0.01gbpchf1.84870.00001.84472008.11.10 06:571.85020.000.000.00-1.28
1267198932008.11.10 06:39sell0.04audusd0.68610.00000.68212008.11.10 06:590.68450.000.000.006.40
1267199522008.11.10 06:39sell0.01eurgbp0.81700.00000.81302008.11.10 06:480.81600.000.000.001.58
1267201512008.11.10 06:40sell0.01gbpusd1.57350.00001.56952008.11.10 07:001.57190.000.000.001.60
1267201902008.11.10 06:40sell0.01euraud1.87100.00001.86702008.11.10 06:521.87220.000.000.00-0.83
1267202232008.11.10 06:40sell0.01eurnzd2.14610.00002.14212008.11.10 06:592.15170.000.000.00-3.34
1267202592008.11.10 06:41sell0.02gbpchf1.85030.00001.84632008.11.10 06:571.85020.000.000.000.17
1267202872008.11.10 06:41sell0.02eurchf1.51240.00001.50842008.11.10 06:561.51110.000.000.002.21
1267204142008.11.10 06:41sell0.02euraud1.87280.00001.86882008.11.10 06:521.87220.000.000.000.82
1267206092008.11.10 06:43sell0.02eurnzd2.14820.00002.14422008.11.10 06:592.15170.000.000.00-4.18
1267206602008.11.10 06:43sell0.04euraud1.87440.00001.87042008.11.10 06:521.87220.000.000.006.04
1267206702008.11.10 06:44sell0.04eurnzd2.15060.00002.14662008.11.10 06:592.15170.000.000.00-2.63
1267207972008.11.10 06:45sell0.08eurnzd2.15440.00002.15042008.11.10 06:592.15170.000.000.0012.90
1267214462008.11.10 06:48sell0.04gbpchf1.85200.00001.84802008.11.10 06:571.85020.000.000.006.12
1267219382008.11.10 06:51sell0.01eurusd1.28450.00001.28052008.11.10 07:001.28290.000.000.001.60
1267219672008.11.10 06:51sell0.01eurgbp0.81570.00000.81172008.11.10 08:010.81610.000.000.00-0.63
1267224112008.11.10 06:54sell0.01euraud1.87450.00001.87052008.11.10 07:051.87230.000.000.001.51
1267231152008.11.10 06:59sell0.01gbpchf1.85130.00001.84732008.11.10 07:001.84950.000.000.001.53
1267240842008.11.10 07:01sell0.01eurnzd2.14690.00002.14292008.11.10 07:272.15040.000.000.00-2.09
1267240972008.11.10 07:01sell0.02eurgbp0.81720.00000.81322008.11.10 08:010.81610.000.000.003.45
1267241632008.11.10 07:01sell0.01audusd0.68420.00000.68022008.11.10 07:350.68570.000.000.00-1.50
1267241932008.11.10 07:01sell0.01gbpusd1.57000.00001.56602008.11.10 07:351.56990.000.000.000.10
1267242232008.11.10 07:01sell0.01eurusd1.28290.00001.27892008.11.10 07:341.28300.000.000.00-0.10
1267242502008.11.10 07:01sell0.01gbpjpy155.450.00155.052008.11.10 07:35155.620.000.000.00-1.72
1267243002008.11.10 07:02sell0.01gbpchf1.84860.00001.84462008.11.10 07:251.84880.000.000.00-0.17
1267243902008.11.10 07:02sell0.02eurnzd2.14940.00002.14542008.11.10 07:272.15040.000.000.00-1.20
1267258232008.11.10 07:08sell0.01euraud1.87170.00001.86772008.11.10 07:221.87470.000.000.00-2.06
1267258832008.11.10 07:08sell0.02euraud1.87370.00001.86972008.11.10 07:271.86970.000.000.005.49
1267259412008.11.10 07:08sell0.04eurnzd2.15140.00002.14742008.11.10 07:272.15040.000.000.002.39
1267266282008.11.10 07:13sell0.04euraud1.87530.00001.87132008.11.10 07:231.87380.000.000.004.11
1267273682008.11.10 07:18sell0.08euraud1.87690.00001.87292008.11.10 07:231.87380.000.000.0017.00
1267275152008.11.10 07:19sell0.08eurnzd2.15300.00002.14902008.11.10 07:272.15040.000.000.0012.43
1267275252008.11.10 07:19sell0.02gbpjpy155.630.00155.232008.11.10 07:35155.620.000.000.000.20
1267275392008.11.10 07:19sell0.02gbpusd1.57160.00001.56762008.11.10 07:351.56990.000.000.003.40
1267276542008.11.10 07:20sell0.02gbpchf1.85060.00001.84662008.11.10 07:251.84880.000.000.003.06
1267279512008.11.10 07:21sell0.02eurusd1.28460.00001.28062008.11.10 07:341.28300.000.000.003.20
1267284722008.11.10 07:24buy0.01eurusd1.28450.00001.28852008.11.10 08:231.28180.000.000.00-2.70
1267284782008.11.10 07:24sell0.02audusd0.68580.00000.68182008.11.10 07:350.68570.000.000.000.20
1267285842008.11.10 07:25sell0.02chfjpy84.210.0083.812008.11.10 08:0284.060.000.000.003.03
1267286782008.11.10 07:25sell0.04gbpjpy155.800.00155.402008.11.10 07:35155.620.000.000.007.27
1267291742008.11.10 07:28sell0.01gbpchf1.84810.00001.84412008.11.10 08:431.85120.000.000.00-2.63
1267292322008.11.10 07:28sell0.01euraud1.86860.00001.86462008.11.10 07:381.86810.000.000.000.34
1267294202008.11.10 07:29sell0.01eurnzd2.14860.00002.14462008.11.10 07:422.14590.000.000.001.61
1267294472008.11.10 07:29sell0.01audcad0.80620.00000.80222008.11.10 07:340.80760.000.000.00-1.19
1267295042008.11.10 07:29sell0.01usdcad1.17450.00001.17052008.11.10 08:091.17460.000.000.00-0.09
1267295412008.11.10 07:29sell0.02audcad0.80790.00000.80392008.11.10 07:340.80760.000.000.000.51
1267295502008.11.10 07:29sell0.04audusd0.68730.00000.68332008.11.10 07:350.68570.000.000.006.40
1267295542008.11.10 07:29sell0.02usdcad1.17640.00001.17242008.11.10 08:091.17460.000.000.003.06
1267298192008.11.10 07:30sell0.04audcad0.80940.00000.80542008.11.10 07:340.80760.000.000.006.13
1267309662008.11.10 07:36sell0.02euraud1.87030.00001.86632008.11.10 07:411.86790.000.000.003.30
1267314812008.11.10 07:37sell0.01audusd0.68470.00000.68072008.11.10 10:030.68950.000.000.00-4.80
1267314882008.11.10 07:37sell0.01audcad0.80580.00000.80182008.11.10 08:020.80680.000.000.00-0.85
1267314932008.11.10 07:37sell0.01gbpusd1.56880.00001.56482008.11.10 08:411.57510.000.000.00-6.30
1267315402008.11.10 07:37buy0.02eurusd1.28180.00001.28582008.11.10 08:231.28180.000.000.000.00
1267315422008.11.10 07:37sell0.01eurusd1.28150.00001.27752008.11.10 07:541.28150.000.000.000.00
1267315512008.11.10 07:37sell0.01gbpjpy155.450.00155.052008.11.10 07:50155.470.000.000.00-0.20
1267316892008.11.10 07:38sell0.02audcad0.80730.00000.80332008.11.10 08:020.80680.000.000.000.85
1267317662008.11.10 07:38sell0.02audusd0.68640.00000.68242008.11.10 10:030.68950.000.000.00-6.20
1267319712008.11.10 07:40sell0.02eurusd1.28310.00001.27912008.11.10 07:541.28150.000.000.003.20
1267323432008.11.10 07:42sell0.02gbpjpy155.620.00155.222008.11.10 07:50155.470.000.000.003.02
1267324442008.11.10 07:43sell0.01euraud1.86540.00001.86142008.11.10 07:561.86480.000.000.000.42
1267325812008.11.10 07:44sell0.01eurnzd2.14210.00002.13812008.11.10 08:012.14410.000.000.00-1.20
1267326992008.11.10 07:45sell0.02euraud1.86700.00001.86302008.11.10 07:581.86480.000.000.003.03
1267329932008.11.10 07:48sell0.02eurnzd2.14370.00002.13972008.11.10 08:012.14410.000.000.00-0.48
1267333502008.11.10 07:51sell0.04eurnzd2.14540.00002.14142008.11.10 08:012.14410.000.000.003.11
1267334592008.11.10 07:52sell0.01gbpjpy155.460.00155.062008.11.10 08:41155.970.000.000.00-5.14
1267338452008.11.10 07:56sell0.04audcad0.80890.00000.80492008.11.10 08:020.80680.000.000.007.14
1267338712008.11.10 07:56sell0.01eurusd1.28140.00001.27742008.11.10 08:021.27980.000.000.001.60
1267346292008.11.10 08:00sell0.08eurnzd2.14720.00002.14322008.11.10 08:012.14410.000.000.0014.84
1267347912008.11.10 08:00sell0.01euraud1.86420.00001.86022008.11.10 09:071.86850.000.000.00-2.96
1267352652008.11.10 08:01buy0.04eurusd1.28020.00001.28422008.11.10 08:231.28180.000.000.006.40
1267360852008.11.10 08:02sell0.02euraud1.86580.00001.86182008.11.10 09:071.86850.000.000.00-3.73
1267362702008.11.10 08:03sell0.01eurgbp0.81530.00000.81132008.11.10 08:400.81430.000.000.001.57
1267362852008.11.10 08:03sell0.01eurchf1.50690.00001.50292008.11.10 09:551.50830.000.000.00-1.20
1267363192008.11.10 08:03sell0.01eurnzd2.14290.00002.13892008.11.10 09:492.14810.000.000.00-3.12
1267364802008.11.10 08:03sell0.01audcad0.80560.00000.80162008.11.10 08:320.80530.000.000.000.25
1267364822008.11.10 08:03sell0.01chfjpy84.050.0083.652008.11.10 10:5784.710.000.000.00-6.64
1267364832008.11.10 08:04sell0.01eurusd1.27980.00001.27582008.11.10 08:421.28300.000.000.00-3.20
1267369182008.11.10 08:05sell0.02eurnzd2.14460.00002.14062008.11.10 09:492.14810.000.000.00-4.19
1267370102008.11.10 08:06sell0.02audcad0.80710.00000.80312008.11.10 08:320.80530.000.000.003.08
1267370322008.11.10 08:06sell0.02gbpusd1.57040.00001.56642008.11.10 08:411.57510.000.000.00-9.40
1267375392008.11.10 08:09sell0.02eurusd1.28140.00001.27742008.11.10 08:421.28300.000.000.00-3.20
1267376822008.11.10 08:10sell0.02gbpchf1.84980.00001.84582008.11.10 08:431.85120.000.000.00-2.38
1267377622008.11.10 08:11sell0.01usdcad1.17460.00001.17062008.11.10 08:171.17440.000.000.000.17
1267383792008.11.10 08:15sell0.02usdcad1.17620.00001.17222008.11.10 08:171.17440.000.000.003.07
1267388002008.11.10 08:18sell0.04gbpusd1.57200.00001.56802008.11.10 08:411.57510.000.000.00-12.40
1267388072008.11.10 08:18sell0.02gbpjpy155.640.00155.242008.11.10 09:02156.180.000.000.00-10.91
1267389532008.11.10 08:19sell0.01usdcad1.17470.00001.17072008.11.10 08:311.17290.000.000.001.53
1267396622008.11.10 08:23buy0.01euraud1.86770.00001.87172008.11.10 08:491.87010.000.000.001.65
1267397772008.11.10 08:23sell0.04gbpjpy155.800.00155.402008.11.10 08:42156.050.000.000.00-10.09
1267398332008.11.10 08:23sell0.08gbpusd1.57360.00001.56962008.11.10 08:411.57510.000.000.00-12.00
1267401122008.11.10 08:24sell0.04euraud1.86740.00001.86342008.11.10 09:071.86850.000.000.00-3.04
1267402572008.11.10 08:25sell0.02eurchf1.50850.00001.50452008.11.10 09:551.50830.000.000.000.34
1267404552008.11.10 08:25sell0.04eurusd1.28300.00001.27902008.11.10 08:421.28300.000.000.000.00
1267410132008.11.10 08:27sell0.02chfjpy84.210.0083.812008.11.10 10:5784.710.000.000.00-10.06
1267423902008.11.10 08:35sell0.01usdcad1.17080.00001.16682008.11.10 08:591.17270.000.000.00-1.62
1267424192008.11.10 08:35sell0.01audcad0.80420.00000.80022008.11.10 10:520.81200.000.000.00-6.68
1267424562008.11.10 08:35sell0.08gbpjpy155.960.00155.562008.11.10 08:42156.050.000.000.00-7.26
1267425782008.11.10 08:35sell0.04gbpchf1.85140.00001.84742008.11.10 08:431.85120.000.000.000.68
1267426802008.11.10 08:36sell0.16gbpusd1.57520.00001.57122008.11.10 08:441.57320.000.000.0032.00
1267429342008.11.10 08:36sell0.08eurusd1.28460.00001.28062008.11.10 08:421.28300.000.000.0012.80
1267433492008.11.10 08:37sell0.16gbpjpy156.120.00155.722008.11.10 08:42156.050.000.000.0011.30
1267434472008.11.10 08:38sell0.08gbpchf1.85300.00001.84902008.11.10 08:431.85120.000.000.0012.23
1267435832008.11.10 08:39sell0.32gbpusd1.57680.00001.57282008.11.10 08:411.57500.000.000.0057.60
1267444402008.11.10 08:43sell0.08euraud1.86900.00001.86502008.11.10 09:071.86850.000.000.002.75
1267446902008.11.10 08:44sell0.01eurgbp0.81570.00000.81172008.11.10 10:480.81620.000.000.00-0.79
1267447562008.11.10 08:44sell0.01eurusd1.28320.00001.27922008.11.10 10:031.28480.000.000.00-1.60
1267447802008.11.10 08:44sell0.04gbpjpy155.810.00155.412008.11.10 09:02156.180.000.000.00-14.94
1267448432008.11.10 08:45sell0.01gbpchf1.84950.00001.84552008.11.10 09:451.85110.000.000.00-1.36
1267450372008.11.10 08:45sell0.04eurnzd2.14620.00002.14222008.11.10 09:492.14810.000.000.00-4.56
1267450522008.11.10 08:45sell0.08gbpjpy155.970.00155.572008.11.10 09:02156.180.000.000.00-16.96
1267452252008.11.10 08:46sell0.02eurusd1.28480.00001.28082008.11.10 10:031.28480.000.000.000.00
1267455252008.11.10 08:47sell0.01gbpusd1.57400.00001.57002008.11.10 09:301.57730.000.000.00-3.30
1267457122008.11.10 08:47sell0.04eurchf1.51010.00001.50612008.11.10 09:551.50830.000.000.006.14
1267458332008.11.10 08:48sell0.08eurnzd2.14780.00002.14382008.11.10 09:492.14810.000.000.00-1.43
1267459032008.11.10 08:48sell0.04chfjpy84.370.0083.972008.11.10 10:5784.710.000.000.00-13.68
1267462282008.11.10 08:48sell0.02audcad0.80580.00000.80182008.11.10 10:520.81200.000.000.00-10.62
1267462742008.11.10 08:48sell0.04eurusd1.28640.00001.28242008.11.10 10:031.28480.000.000.006.40
1267463862008.11.10 08:49sell0.02gbpusd1.57570.00001.57172008.11.10 09:301.57730.000.000.00-3.20
1267464262008.11.10 08:49buy0.01eurusd1.28650.00001.29052008.11.10 10:251.28650.000.000.000.00
1267464552008.11.10 08:49sell0.02usdcad1.17250.00001.16852008.11.10 08:591.17270.000.000.00-0.34
1267464852008.11.10 08:49sell0.16gbpjpy156.160.00155.762008.11.10 09:02156.180.000.000.00-3.24
1267465792008.11.10 08:49sell0.16eurnzd2.14950.00002.14552008.11.10 09:492.14810.000.000.0013.42
1267465812008.11.10 08:49sell0.16euraud1.87070.00001.86672008.11.10 09:071.86850.000.000.0024.28
1267470812008.11.10 08:51sell0.02gbpchf1.85130.00001.84732008.11.10 09:451.85110.000.000.000.34
1267474062008.11.10 08:53sell0.32gbpjpy156.330.00155.932008.11.10 09:02156.180.000.000.0048.46
1267478352008.11.10 08:55sell0.04gbpusd1.57730.00001.57332008.11.10 09:451.57730.000.000.000.00
1267482522008.11.10 08:58sell0.04audcad0.80750.00000.80352008.11.10 10:520.81200.000.000.00-15.40
1267482622008.11.10 08:58sell0.04usdcad1.17460.00001.17062008.11.10 08:591.17270.000.000.006.48
1267484522008.11.10 08:58sell0.04audusd0.68800.00000.68402008.11.10 10:030.68950.000.000.00-6.00
1267496442008.11.10 09:04sell0.01usdcad1.17190.00001.16792008.11.10 09:431.17000.000.000.001.62
1267497642008.11.10 09:05sell0.01gbpjpy156.240.00155.842008.11.10 09:45156.580.000.000.00-3.42
1267501662008.11.10 09:10sell0.01euraud1.86960.00001.86562008.11.10 09:341.86900.000.000.000.41
1267504632008.11.10 09:12sell0.02gbpjpy156.400.00156.002008.11.10 09:45156.580.000.000.00-3.63
1267509252008.11.10 09:16sell0.32eurnzd2.15080.00002.14682008.11.10 09:492.14810.000.000.0051.77
1267511382008.11.10 09:18sell0.02euraud1.87120.00001.86722008.11.10 09:341.86900.000.000.003.03
1267512422008.11.10 09:19sell0.08gbpusd1.57890.00001.57492008.11.10 09:301.57830.000.000.004.80
1267515262008.11.10 09:21sell0.08chfjpy84.530.0084.132008.11.10 10:5784.710.000.000.00-14.49
1267529772008.11.10 09:37sell0.01euraud1.86870.00001.86472008.11.10 09:431.86640.000.000.001.59
1267531662008.11.10 09:40sell0.04gbpjpy156.570.00156.172008.11.10 09:45156.580.000.000.00-0.40
1267535792008.11.10 09:41sell0.08audusd0.68950.00000.68552008.11.10 10:030.68950.000.000.000.00
1267536762008.11.10 09:41sell0.08gbpjpy156.730.00156.332008.11.10 09:45156.580.000.000.0012.09
1267536972008.11.10 09:41sell0.08gbpusd1.57890.00001.57492008.11.10 09:451.57730.000.000.0012.80
1267539082008.11.10 09:42sell0.04gbpchf1.85290.00001.84892008.11.10 09:451.85110.000.000.006.14
1267549592008.11.10 09:46sell0.02eurgbp0.81720.00000.81322008.11.10 10:480.81620.000.000.003.16
1267551502008.11.10 09:47sell0.01euraud1.86510.00001.86112008.11.10 09:551.86290.000.000.001.52
1267551792008.11.10 09:48sell0.01gbpchf1.84880.00001.84482008.11.10 09:551.84690.000.000.001.62
1267551912008.11.10 09:48sell0.01usdcad1.16990.00001.16592008.11.10 10:111.16980.000.000.000.09
1267552022008.11.10 09:48sell0.01gbpusd1.57510.00001.57112008.11.10 09:581.57350.000.000.001.60
1267552202008.11.10 09:48sell0.01gbpjpy156.250.00155.852008.11.10 09:55156.250.000.000.000.00
1267557492008.11.10 09:51sell0.02gbpjpy156.420.00156.022008.11.10 09:55156.250.000.000.003.42
1267558892008.11.10 09:52sell0.01eurnzd2.14670.00002.14272008.11.10 10:162.14360.000.000.001.86
1267566722008.11.10 09:57sell0.01gbpjpy156.090.00155.692008.11.10 09:58155.940.000.000.001.51
1267566742008.11.10 09:57sell0.01euraud1.86160.00001.85762008.11.10 10:131.86160.000.000.000.00
1267566772008.11.10 09:58sell0.01gbpchf1.84600.00001.84202008.11.10 09:591.84420.000.000.001.54
1267566812008.11.10 09:58sell0.01eurchf1.50860.00001.50462008.11.10 09:591.50680.000.000.001.53
1267574902008.11.10 10:00sell0.08audcad0.80900.00000.80502008.11.10 10:520.81200.000.000.00-20.54
1267575062008.11.10 10:00sell0.16audusd0.69110.00000.68712008.11.10 10:030.68950.000.000.0025.60
1267576992008.11.10 10:00sell0.01gbpusd1.57260.00001.56862008.11.10 10:051.57100.000.000.001.60
1267577202008.11.10 10:01sell0.01gbpjpy155.950.00155.552008.11.10 10:05155.790.000.000.001.62
1267578392008.11.10 10:01sell0.02usdcad1.17170.00001.16772008.11.10 10:111.16980.000.000.003.25
1267580702008.11.10 10:02sell0.01eurchf1.50780.00001.50382008.11.10 12:381.51390.000.000.00-5.20
1267580852008.11.10 10:02sell0.01gbpchf1.84360.00001.83962008.11.10 10:311.84680.000.000.00-2.72
1267581972008.11.10 10:03sell0.02euraud1.86380.00001.85982008.11.10 10:131.86160.000.000.003.04
1267583222008.11.10 10:03buy0.02eurusd1.28490.00001.28892008.11.10 10:251.28650.000.000.003.20
1267588932008.11.10 10:06sell0.01eurusd1.28480.00001.28082008.11.10 11:251.28800.000.000.00-3.20
1267590112008.11.10 10:06sell0.01audusd0.68900.00000.68502008.11.10 11:470.69520.000.000.00-6.20
1267590872008.11.10 10:07sell0.01gbpjpy155.520.00155.122008.11.10 10:42156.760.000.000.00-12.48
1267591182008.11.10 10:07sell0.01gbpusd1.57000.00001.56602008.11.10 10:311.57310.000.000.00-3.10
1267591542008.11.10 10:08sell0.02gbpjpy155.680.00155.282008.11.10 10:42156.760.000.000.00-21.74
1267596862008.11.10 10:12sell0.02gbpusd1.57160.00001.56762008.11.10 10:311.57310.000.000.00-3.00
1267597122008.11.10 10:13sell0.02audusd0.69050.00000.68652008.11.10 11:470.69520.000.000.00-9.40
1267597322008.11.10 10:13sell0.04gbpjpy155.840.00155.442008.11.10 10:42156.760.000.000.00-37.03
1267597642008.11.10 10:13sell0.01usdcad1.16900.00001.16502008.11.10 10:471.16870.000.000.000.26
1267598132008.11.10 10:13sell0.02gbpchf1.84520.00001.84122008.11.10 10:311.84680.000.000.00-2.73
1267598572008.11.10 10:14sell0.04gbpusd1.57320.00001.56922008.11.10 10:311.57310.000.000.000.40
1267599992008.11.10 10:14sell0.08gbpjpy156.020.00155.622008.11.10 10:42156.760.000.000.00-59.57
1267602872008.11.10 10:16sell0.01euraud1.85880.00001.85482008.11.10 10:241.85660.000.000.001.52
1267603482008.11.10 10:16sell0.02eurchf1.50940.00001.50542008.11.10 12:381.51390.000.000.00-7.67
1267603732008.11.10 10:17sell0.04gbpchf1.84690.00001.84292008.11.10 10:311.84680.000.000.000.34
1267606982008.11.10 10:19sell0.01eurnzd2.14120.00002.13722008.11.10 10:502.14190.000.000.00-0.42
1267607792008.11.10 10:20sell0.04audusd0.69210.00000.68812008.11.10 11:470.69520.000.000.00-12.40
1267608682008.11.10 10:21sell0.02eurnzd2.14280.00002.13882008.11.10 10:502.14190.000.000.001.08
1267611512008.11.10 10:23sell0.16gbpjpy156.190.00155.792008.11.10 10:42156.760.000.000.00-91.77
1267613272008.11.10 10:24sell0.08gbpchf1.84860.00001.84462008.11.10 10:311.84680.000.000.0012.26
1267615262008.11.10 10:25sell0.02eurusd1.28640.00001.28242008.11.10 11:251.28800.000.000.00-3.20
1267615842008.11.10 10:26buy0.01gbpusd1.57470.00001.57872008.11.10 10:371.57560.000.000.000.90
1267617332008.11.10 10:26sell0.08gbpusd1.57480.00001.57082008.11.10 10:311.57310.000.000.0013.60
1267618092008.11.10 10:27sell0.04eurchf1.51100.00001.50702008.11.10 12:381.51390.000.000.00-9.89
1267618942008.11.10 10:28sell0.01euraud1.85770.00001.85372008.11.10 10:421.85870.000.000.00-0.69
1267620202008.11.10 10:29sell0.02usdcad1.17060.00001.16662008.11.10 10:471.16870.000.000.003.25
1267627402008.11.10 10:34buy0.02gbpusd1.57400.00001.57802008.11.10 10:381.57560.000.000.003.20
1267627492008.11.10 10:34sell0.01gbpusd1.57370.00001.56972008.11.10 10:521.57860.000.000.00-4.90
1267627772008.11.10 10:35sell0.01gbpchf1.84570.00001.84172008.11.10 11:551.85400.000.000.00-7.07
1267628282008.11.10 10:35sell0.02gbpchf1.84730.00001.84332008.11.10 11:551.85400.000.000.00-11.42
1267629902008.11.10 10:36sell0.02euraud1.85930.00001.85532008.11.10 10:421.85870.000.000.000.83
1267631352008.11.10 10:37sell0.32gbpjpy156.350.00155.952008.11.10 10:52156.970.000.000.00-199.51
1267631452008.11.10 10:37sell0.02gbpusd1.57540.00001.57142008.11.10 10:521.57860.000.000.00-6.40
1267632012008.11.10 10:38buy0.01gbpjpy156.500.00156.902008.11.10 10:40156.650.000.000.001.51
1267632612008.11.10 10:38sell0.04eurusd1.28800.00001.28402008.11.10 11:251.28800.000.000.000.00
1267634862008.11.10 10:38sell0.16chfjpy84.700.0084.302008.11.10 10:5784.710.000.000.00-1.61
1267635922008.11.10 10:38sell0.04eurnzd2.14440.00002.14042008.11.10 10:502.14190.000.000.006.03
1267636662008.11.10 10:38sell0.04euraud1.86090.00001.85692008.11.10 10:421.85870.000.000.006.11
1267638792008.11.10 10:39sell0.64gbpjpy156.510.00156.112008.11.10 10:43156.750.000.000.00-154.55
1267642502008.11.10 10:40buy0.01chfjpy84.870.0085.272008.11.10 11:3784.680.000.000.00-1.91
1267645562008.11.10 10:40sell1.28gbpjpy156.760.00156.362008.11.10 10:43156.750.000.000.0012.88
1267646622008.11.10 10:40sell0.04gbpusd1.57700.00001.57302008.11.10 10:521.57860.000.000.00-6.40
1267647322008.11.10 10:40sell0.32chfjpy84.860.0084.462008.11.10 10:5784.710.000.000.0048.29
1267650222008.11.10 10:41sell0.04gbpchf1.84890.00001.84492008.11.10 11:551.85400.000.000.00-17.39
1267652322008.11.10 10:41sell0.16audcad0.81060.00000.80662008.11.10 10:520.81200.000.000.00-19.17
1267653142008.11.10 10:42sell2.56gbpjpy156.920.00156.522008.11.10 10:43156.750.000.000.00437.91
1267661642008.11.10 10:46sell0.08audusd0.69370.00000.68972008.11.10 11:470.69520.000.000.00-12.00
1267662342008.11.10 10:46sell0.64gbpjpy156.950.00156.552008.11.10 10:52156.970.000.000.00-12.87
1267662452008.11.10 10:46sell0.08gbpchf1.85050.00001.84652008.11.10 11:551.85400.000.000.00-23.86
1267662682008.11.10 10:47sell0.08gbpusd1.57860.00001.57462008.11.10 10:521.57860.000.000.000.00
1267662912008.11.10 10:47sell0.01euraud1.85700.00001.85302008.11.10 10:501.85300.000.000.002.78
1267665872008.11.10 10:47sell0.08eurusd1.28960.00001.28562008.11.10 11:251.28800.000.000.0012.80
1267674012008.11.10 10:48sell0.32audcad0.81220.00000.80822008.11.10 10:520.81200.000.000.005.47
1267674252008.11.10 10:48sell0.16audusd0.69520.00000.69122008.11.10 11:470.69520.000.000.000.00
1267674862008.11.10 10:48sell1.28gbpjpy157.120.00156.722008.11.10 10:52156.970.000.000.00193.08
1267675852008.11.10 10:48sell0.16gbpusd1.58020.00001.57622008.11.10 10:521.57860.000.000.0025.60
1267678662008.11.10 10:49sell0.16gbpchf1.85210.00001.84812008.11.10 11:551.85400.000.000.00-25.91
1267679682008.11.10 10:49sell0.64audcad0.81380.00000.80982008.11.10 10:560.81160.000.000.00120.53
1267680422008.11.10 10:49sell0.08eurchf1.51260.00001.50862008.11.10 12:381.51390.000.000.00-8.86
1267686422008.11.10 10:52sell0.01usdcad1.16840.00001.16442008.11.10 11:191.17000.000.000.00-1.37
1267689482008.11.10 10:53sell0.01eurgbp0.81670.00000.81272008.11.10 11:110.81560.000.000.001.74
1267690602008.11.10 10:54sell0.01euraud1.85280.00001.84882008.11.10 11:331.85530.000.000.00-1.74
1267691012008.11.10 10:54sell0.01eurnzd2.13890.00002.13492008.11.10 11:522.14070.000.000.00-1.09
1267692392008.11.10 10:55sell0.02euraud1.85440.00001.85042008.11.10 11:331.85530.000.000.00-1.25
1267693082008.11.10 10:56sell0.04euraud1.85610.00001.85212008.11.10 11:331.85530.000.000.002.22
1267693532008.11.10 10:56sell0.01gbpjpy156.950.00156.552008.11.10 10:58156.800.000.000.001.51
1267693602008.11.10 10:56sell0.01gbpusd1.57880.00001.57482008.11.10 11:261.57890.000.000.00-0.10
1267697662008.11.10 10:59sell0.01audcad0.81080.00000.80682008.11.10 11:470.81240.000.000.00-1.37
1267699982008.11.10 11:00buy0.02chfjpy84.690.0085.092008.11.10 11:3784.680.000.000.00-0.20
1267700092008.11.10 11:00sell0.01chfjpy84.610.0084.212008.11.10 12:2984.460.000.000.001.52
1267701472008.11.10 11:01sell0.01gbpjpy156.810.00156.412008.11.10 11:25156.940.000.000.00-1.30
1267709682008.11.10 11:10sell0.32gbpchf1.85370.00001.84972008.11.10 11:551.85400.000.000.00-8.18
1267710462008.11.10 11:11sell0.02gbpusd1.58050.00001.57652008.11.10 11:261.57890.000.000.003.20
1267710732008.11.10 11:11sell0.02gbpjpy157.090.00156.692008.11.10 11:25156.940.000.000.003.02
1267710892008.11.10 11:11sell0.64gbpchf1.85580.00001.85182008.11.10 11:551.85400.000.000.0098.17
1267714732008.11.10 11:12sell0.08euraud1.85770.00001.85372008.11.10 11:331.85530.000.000.0013.36
1267716722008.11.10 11:14sell0.01eurgbp0.81550.00000.81152008.11.10 14:150.81920.000.000.00-5.82
1267718682008.11.10 11:17sell0.02audcad0.81280.00000.80882008.11.10 11:470.81240.000.000.000.68
1267718732008.11.10 11:17sell0.02usdcad1.17020.00001.16622008.11.10 11:191.17000.000.000.000.34
1267719522008.11.10 11:18sell0.04usdcad1.17180.00001.16782008.11.10 11:191.17000.000.000.006.15
1267725852008.11.10 11:23sell0.01usdcad1.17020.00001.16622008.11.10 11:381.16840.000.000.001.54
1267729662008.11.10 11:26buy0.04chfjpy84.530.0084.932008.11.10 11:3784.680.000.000.006.04
1267731012008.11.10 11:28sell0.01eurusd1.28850.00001.28452008.11.10 12:331.29010.000.000.00-1.60
1267731042008.11.10 11:28sell0.01gbpjpy156.900.00156.502008.11.10 11:47157.070.000.000.00-1.71
1267731332008.11.10 11:29sell0.01gbpusd1.57930.00001.57532008.11.10 11:471.58110.000.000.00-1.80
1267736442008.11.10 11:35sell0.02eurusd1.29010.00001.28612008.11.10 12:331.29010.000.000.000.00
1267738012008.11.10 11:36sell0.01euraud1.85480.00001.85082008.11.10 11:371.85250.000.000.001.60
1267739382008.11.10 11:36sell0.02gbpusd1.58090.00001.57692008.11.10 11:471.58110.000.000.00-0.40
1267740862008.11.10 11:36sell0.16eurchf1.51420.00001.51022008.11.10 12:381.51390.000.000.004.09
1267743092008.11.10 11:37buy0.01eurusd1.29170.00001.29572008.11.10 13:331.29040.000.000.00-1.30
1267745712008.11.10 11:37sell0.02gbpjpy157.060.00156.662008.11.10 11:47157.070.000.000.00-0.20
1267747962008.11.10 11:37sell0.04eurusd1.29170.00001.28772008.11.10 12:331.29010.000.000.006.40
1267748322008.11.10 11:37sell0.04audcad0.81430.00000.81032008.11.10 11:470.81240.000.000.006.51
1267749122008.11.10 11:37sell0.32audusd0.69680.00000.69282008.11.10 11:470.69520.000.000.0051.20
1267760992008.11.10 11:41sell0.04gbpjpy157.220.00156.822008.11.10 11:47157.070.000.000.006.04
1267761042008.11.10 11:41sell0.04gbpusd1.58270.00001.57872008.11.10 11:471.58110.000.000.006.40
1267763242008.11.10 11:41sell0.01euraud1.85180.00001.84782008.11.10 11:521.85870.000.000.00-4.79
1267764552008.11.10 11:42sell0.01usdcad1.16720.00001.16322008.11.10 12:031.17230.000.000.00-4.35
1267764782008.11.10 11:42sell0.02euraud1.85380.00001.84982008.11.10 11:521.85870.000.000.00-6.82
1267769202008.11.10 11:43sell0.32eurchf1.51580.00001.51182008.11.10 12:381.51390.000.000.0051.81
1267770882008.11.10 11:44sell0.04euraud1.85590.00001.85192008.11.10 11:521.85870.000.000.00-7.79
1267771882008.11.10 11:45sell0.08euraud1.85750.00001.85352008.11.10 11:521.85870.000.000.00-6.67
1267773912008.11.10 11:46sell0.02eurnzd2.14070.00002.13672008.11.10 11:522.14070.000.000.000.00
1267774962008.11.10 11:46sell0.02eurgbp0.81710.00000.81312008.11.10 14:150.81920.000.000.00-6.60
1267776102008.11.10 11:47sell0.04eurnzd2.14320.00002.13922008.11.10 11:522.14070.000.000.006.04
1267776792008.11.10 11:48sell0.16euraud1.85920.00001.85522008.11.10 11:521.85870.000.000.005.56
1267778022008.11.10 11:48sell0.02usdcad1.16890.00001.16492008.11.10 12:031.17230.000.000.00-5.80
1267779512008.11.10 11:49sell0.32euraud1.86100.00001.85702008.11.10 11:521.85870.000.000.0051.18
1267781362008.11.10 11:50sell0.04usdcad1.17050.00001.16652008.11.10 12:031.17230.000.000.00-6.14
1267781862008.11.10 11:50sell0.01audusd0.69410.00000.69012008.11.10 12:290.69420.000.000.00-0.10
1267782792008.11.10 11:51sell0.01gbpusd1.58030.00001.57632008.11.10 11:581.57870.000.000.001.60
1267782992008.11.10 11:51sell0.01audcad0.81290.00000.80892008.11.10 12:230.81440.000.000.00-1.28
1267783112008.11.10 11:51sell0.01gbpjpy156.790.00156.392008.11.10 12:02156.640.000.000.001.51
1267787252008.11.10 11:54sell0.02audusd0.69580.00000.69182008.11.10 12:290.69420.000.000.003.20
1267788112008.11.10 11:55sell0.01eurnzd2.13970.00002.13572008.11.10 12:442.14400.000.000.00-2.59
1267788462008.11.10 11:55sell0.01euraud1.85580.00001.85182008.11.10 12:411.86100.000.000.00-3.61
1267788652008.11.10 11:55sell0.02audcad0.81450.00000.81052008.11.10 12:230.81440.000.000.000.17
1267791902008.11.10 11:57sell0.01gbpchf1.85240.00001.84842008.11.10 12:151.85370.000.000.00-1.11
1267793652008.11.10 11:58sell0.08usdcad1.17220.00001.16822008.11.10 12:031.17230.000.000.00-0.68
1267794392008.11.10 11:59sell0.02eurnzd2.14150.00002.13752008.11.10 12:442.14400.000.000.00-3.01
1267794882008.11.10 11:59sell0.04audcad0.81620.00000.81222008.11.10 12:230.81440.000.000.006.14
1267796022008.11.10 12:00sell0.16usdcad1.17410.00001.17012008.11.10 12:031.17230.000.000.0024.57
1267802112008.11.10 12:01sell0.01gbpusd1.57900.00001.57502008.11.10 12:221.57910.000.000.00-0.10
1267809222008.11.10 12:05sell0.04eurnzd2.14310.00002.13912008.11.10 12:442.14400.000.000.00-2.17
1267809902008.11.10 12:06sell0.01gbpjpy156.600.00156.202008.11.10 12:14156.790.000.000.00-1.91
1267809952008.11.10 12:06sell0.01usdcad1.17190.00001.16792008.11.10 14:321.18220.000.000.00-8.71
1267810672008.11.10 12:06sell0.02gbpchf1.85400.00001.85002008.11.10 12:151.85370.000.000.000.51
1267810872008.11.10 12:06sell0.02gbpjpy156.760.00156.362008.11.10 12:14156.790.000.000.00-0.60
1267811132008.11.10 12:06sell0.02gbpusd1.58070.00001.57672008.11.10 12:221.57910.000.000.003.20
1267811752008.11.10 12:06sell0.04gbpjpy156.940.00156.542008.11.10 12:17156.790.000.000.006.05
1267814222008.11.10 12:08sell0.04gbpchf1.85560.00001.85162008.11.10 12:151.85370.000.000.006.48
1267826102008.11.10 12:18sell0.01gbpchf1.85330.00001.84932008.11.10 13:231.85150.000.000.001.53
1267827442008.11.10 12:20sell0.01gbpjpy156.740.00156.342008.11.10 12:23156.590.000.000.001.52
1267830462008.11.10 12:23sell0.02euraud1.85760.00001.85362008.11.10 12:411.86100.000.000.00-4.72
1267833092008.11.10 12:25sell0.01gbpusd1.57980.00001.57582008.11.10 12:331.57820.000.000.001.60
1267833562008.11.10 12:25sell0.01gbpjpy156.540.00156.142008.11.10 12:32156.390.000.000.001.51
1267833692008.11.10 12:26sell0.01audcad0.81320.00000.80922008.11.10 13:140.81140.000.000.001.53
1267835092008.11.10 12:28sell0.04euraud1.85940.00001.85542008.11.10 12:411.86100.000.000.00-4.44
1267835322008.11.10 12:28sell0.08eurnzd2.14480.00002.14082008.11.10 12:442.14400.000.000.003.85
1267840492008.11.10 12:31sell0.01chfjpy84.380.0083.982008.11.10 13:2584.390.000.000.00-0.10
1267840552008.11.10 12:31sell0.01audusd0.69340.00000.68942008.11.10 13:140.69180.000.000.001.60
1267841912008.11.10 12:32sell0.08euraud1.86130.00001.85732008.11.10 12:451.85910.000.000.0012.22
1267848522008.11.10 12:34sell0.16eurnzd2.14680.00002.14282008.11.10 12:442.14400.000.000.0027.00
1267850412008.11.10 12:35sell0.01gbpjpy156.230.00155.832008.11.10 12:56156.560.000.000.00-3.33
1267850572008.11.10 12:36buy0.02eurusd1.29050.00001.29452008.11.10 13:331.29040.000.000.00-0.20
1267850682008.11.10 12:36sell0.01eurusd1.29020.00001.28622008.11.10 14:091.29020.000.000.000.00
1267850742008.11.10 12:36sell0.01gbpusd1.57760.00001.57362008.11.10 13:221.57760.000.000.000.00
1267851412008.11.10 12:36sell0.16euraud1.86320.00001.85922008.11.10 12:411.86070.000.000.0027.76
1267853162008.11.10 12:38sell0.02gbpjpy156.390.00155.992008.11.10 12:56156.560.000.000.00-3.43
1267855242008.11.10 12:40sell0.01eurchf1.51390.00001.50992008.11.10 14:141.51370.000.000.000.17
1267856592008.11.10 12:42sell0.04gbpjpy156.550.00156.152008.11.10 12:56156.560.000.000.00-0.40
1267857722008.11.10 12:42sell0.02gbpusd1.57920.00001.57522008.11.10 13:221.57760.000.000.003.20
1267862282008.11.10 12:45sell0.08gbpjpy156.710.00156.312008.11.10 12:56156.560.000.000.0012.11
1267862322008.11.10 12:45sell0.02chfjpy84.540.0084.142008.11.10 13:2584.390.000.000.003.03
1267863132008.11.10 12:46sell0.01eurnzd2.13900.00002.13502008.11.10 14:172.14010.000.000.00-0.66
1267863492008.11.10 12:47sell0.01euraud1.85760.00001.85362008.11.10 13:471.86200.000.000.00-3.05
1267868852008.11.10 12:51sell0.02eurnzd2.14070.00002.13672008.11.10 14:062.14450.000.000.00-4.58
1267871772008.11.10 12:55sell0.02euraud1.85930.00001.85532008.11.10 13:471.86200.000.000.00-3.75
1267874042008.11.10 12:58sell0.01gbpjpy156.530.00156.132008.11.10 13:12156.540.000.000.00-0.10
1267875442008.11.10 12:59sell0.02gbpjpy156.690.00156.292008.11.10 13:12156.540.000.000.003.03
1267883842008.11.10 13:04sell0.04eurnzd2.14250.00002.13852008.11.10 14:062.14450.000.000.00-4.82
1267888752008.11.10 13:10sell0.04euraud1.86100.00001.85702008.11.10 13:471.86200.000.000.00-2.78
1267892362008.11.10 13:14sell0.01gbpjpy156.580.00156.182008.11.10 13:20156.430.000.000.001.51
1267892532008.11.10 13:14sell0.08euraud1.86260.00001.85862008.11.10 13:471.86200.000.000.003.34
1267895022008.11.10 13:17sell0.01audusd0.69140.00000.68742008.11.10 14:110.69280.000.000.00-1.40
1267895112008.11.10 13:17sell0.01audcad0.81050.00000.80652008.11.10 14:550.81970.000.000.00-7.71
1267897362008.11.10 13:20buy0.04eurusd1.28880.00001.29282008.11.10 13:331.29070.000.000.007.60
1267899982008.11.10 13:21sell0.08eurnzd2.14410.00002.14012008.11.10 14:062.14450.000.000.00-1.93
1267901302008.11.10 13:22sell0.02audcad0.81200.00000.80802008.11.10 14:550.81970.000.000.00-12.91
1267901862008.11.10 13:22sell0.01gbpjpy156.260.00155.862008.11.10 13:55156.580.000.000.00-3.23
1267902292008.11.10 13:23sell0.16eurnzd2.14580.00002.14182008.11.10 14:062.14450.000.000.0012.54
1267904462008.11.10 13:24sell0.16euraud1.86420.00001.86022008.11.10 13:511.86080.000.000.0037.80
1267906372008.11.10 13:25sell0.02usdcad1.17350.00001.16952008.11.10 14:321.18220.000.000.00-14.72
1267907362008.11.10 13:25sell0.01gbpusd1.57730.00001.57332008.11.10 13:561.57900.000.000.00-1.70
1267907732008.11.10 13:25sell0.01gbpchf1.85090.00001.84692008.11.10 14:011.85250.000.000.00-1.36
1267910152008.11.10 13:28sell0.01chfjpy84.360.0083.962008.11.10 14:0184.370.000.000.00-0.10
1267916362008.11.10 13:33buy0.01euraud1.86430.00001.86832008.11.10 14:111.85890.000.000.00-3.74
1267917772008.11.10 13:34sell0.04audcad0.81360.00000.80962008.11.10 14:550.81970.000.000.00-20.46
1267917882008.11.10 13:34sell0.02audusd0.69300.00000.68902008.11.10 14:110.69280.000.000.000.40
1267917982008.11.10 13:34sell0.02gbpusd1.57890.00001.57492008.11.10 13:561.57900.000.000.00-0.20
1267918342008.11.10 13:34sell0.02gbpjpy156.420.00156.022008.11.10 14:00156.270.000.000.003.03
1267918702008.11.10 13:34buy0.02euraud1.86260.00001.86662008.11.10 14:111.85890.000.000.00-5.13
1267920902008.11.10 13:36sell0.04usdcad1.17510.00001.17112008.11.10 14:321.18220.000.000.00-24.02
1267921352008.11.10 13:36sell0.02gbpchf1.85250.00001.84852008.11.10 14:011.85250.000.000.000.00
1267927862008.11.10 13:42sell0.04gbpjpy156.580.00156.182008.11.10 13:56156.560.000.000.000.80
1267927882008.11.10 13:42sell0.04gbpusd1.58060.00001.57662008.11.10 13:561.57900.000.000.006.40
1267930572008.11.10 13:44sell0.08audcad0.81510.00000.81112008.11.10 14:550.81970.000.000.00-30.85
1267933072008.11.10 13:46sell0.04gbpchf1.85430.00001.85032008.11.10 14:011.85250.000.000.006.14
1267936092008.11.10 13:48sell0.08gbpjpy156.740.00156.342008.11.10 13:56156.560.000.000.0014.53
1267936252008.11.10 13:49sell0.02eurusd1.29180.00001.28782008.11.10 14:091.29020.000.000.003.20
1267937182008.11.10 13:49sell0.02chfjpy84.520.0084.122008.11.10 14:0184.370.000.000.003.03
1267939732008.11.10 13:51sell0.02eurchf1.51550.00001.51152008.11.10 14:141.51370.000.000.003.07
1267940472008.11.10 13:52sell0.16audcad0.81670.00000.81272008.11.10 14:550.81970.000.000.00-40.25
1267940562008.11.10 13:52sell0.08usdcad1.17690.00001.17292008.11.10 14:321.18220.000.000.00-35.87
1267942182008.11.10 13:54sell0.04audusd0.69450.00000.69052008.11.10 14:110.69280.000.000.006.80
1267942332008.11.10 13:54buy0.04euraud1.86040.00001.86442008.11.10 14:111.85890.000.000.00-4.16
1267942362008.11.10 13:54sell0.01euraud1.85900.00001.85502008.11.10 13:591.85620.000.000.001.95
1267947142008.11.10 13:58buy0.08euraud1.85850.00001.86252008.11.10 14:111.85890.000.000.002.21
1267948892008.11.10 13:59sell0.32audcad0.81830.00000.81432008.11.10 14:550.81970.000.000.00-37.56
1267952122008.11.10 14:00sell0.01gbpusd1.57770.00001.57372008.11.10 14:021.57610.000.000.001.60
1267956592008.11.10 14:02sell0.04eurgbp0.81870.00000.81472008.11.10 14:150.81920.000.000.00-3.15
1267957402008.11.10 14:02buy0.16euraud1.85670.00001.86072008.11.10 14:111.85890.000.000.0024.39
1267957452008.11.10 14:02sell0.01euraud1.85560.00001.85162008.11.10 14:131.85760.000.000.00-1.38
1267965642008.11.10 14:03sell0.01gbpjpy156.050.00155.652008.11.10 14:09155.900.000.000.001.51
1267966472008.11.10 14:04sell0.01chfjpy84.310.0083.912008.11.10 14:1284.160.000.000.001.52
1267966862008.11.10 14:04sell0.01gbpchf1.85110.00001.84712008.11.10 14:091.84920.000.000.001.62
1267970412008.11.10 14:05sell0.16usdcad1.17870.00001.17472008.11.10 15:081.19160.000.000.00-173.21
1267970632008.11.10 14:05sell0.02euraud1.85720.00001.85322008.11.10 14:131.85760.000.000.00-0.56
1267972832008.11.10 14:05sell0.01gbpusd1.57660.00001.57262008.11.10 14:091.57500.000.000.001.60
1267972912008.11.10 14:06sell0.32usdcad1.18080.00001.17682008.11.10 14:331.18240.000.000.00-43.30
1267973232008.11.10 14:06sell0.64audcad0.82000.00000.81602008.11.10 14:550.81970.000.000.0016.10
1267978522008.11.10 14:09sell0.02eurnzd2.14090.00002.13692008.11.10 14:172.14010.000.000.000.96
1267981702008.11.10 14:10sell0.08eurgbp0.82020.00000.81622008.11.10 14:150.81920.000.000.0012.58
1267985392008.11.10 14:10sell0.04eurnzd2.14270.00002.13872008.11.10 14:172.14010.000.000.006.26
1267987242008.11.10 14:10sell0.64usdcad1.18240.00001.17842008.11.10 14:331.18240.000.000.000.00
1267993722008.11.10 14:11sell0.04euraud1.85880.00001.85482008.11.10 14:171.85660.000.000.006.10
1267993852008.11.10 14:11buy0.01eurgbp0.82100.00000.82502008.11.10 14:310.81890.000.000.00-3.30
1267995532008.11.10 14:12sell0.01gbpchf1.84610.00001.84212008.11.10 14:311.84740.000.000.00-1.10
1267995962008.11.10 14:12sell0.01eurusd1.28810.00001.28412008.11.10 14:211.28650.000.000.001.60
1267996782008.11.10 14:12sell0.01gbpusd1.57040.00001.56642008.11.10 14:211.57030.000.000.000.10
1267997412008.11.10 14:12sell0.01gbpjpy155.340.00154.942008.11.10 14:21155.520.000.000.00-1.81
1267998752008.11.10 14:12sell0.08euraud1.86040.00001.85642008.11.10 14:131.85720.000.000.0017.77
1268002672008.11.10 14:13sell0.02gbpjpy155.510.00155.112008.11.10 14:21155.520.000.000.00-0.20
1268004252008.11.10 14:13sell0.02gbpusd1.57200.00001.56802008.11.10 14:211.57030.000.000.003.40
1268005122008.11.10 14:14sell0.04gbpjpy155.670.00155.272008.11.10 14:21155.520.000.000.006.06
1268006262008.11.10 14:14sell0.01audusd0.69280.00000.68882008.11.10 14:400.69120.000.000.001.60
1268006322008.11.10 14:14buy0.02eurgbp0.81940.00000.82342008.11.10 14:310.81890.000.000.00-1.57
1268010242008.11.10 14:15sell0.01chfjpy84.200.0083.802008.11.10 14:3684.200.000.000.000.00
1268012212008.11.10 14:16sell0.02gbpchf1.84770.00001.84372008.11.10 14:311.84740.000.000.000.51
1268013232008.11.10 14:17sell0.01eurchf1.51360.00001.50962008.11.10 14:381.51180.000.000.001.53
1268014432008.11.10 14:18sell0.01eurgbp0.81880.00000.81482008.11.10 14:380.81780.000.000.001.58
1268016662008.11.10 14:20sell0.01euraud1.85380.00001.84982008.11.10 14:311.85810.000.000.00-2.98
1268016752008.11.10 14:20sell0.01eurnzd2.13840.00002.13442008.11.10 14:452.13770.000.000.000.42
1268017422008.11.10 14:20sell0.02euraud1.85540.00001.85142008.11.10 14:311.85810.000.000.00-3.74
1268022552008.11.10 14:21sell0.04euraud1.85700.00001.85302008.11.10 14:311.85810.000.000.00-3.05
1268025972008.11.10 14:24sell0.01gbpjpy155.600.00155.202008.11.10 14:30155.640.000.000.00-0.40
1268026232008.11.10 14:24sell0.01eurusd1.28680.00001.28282008.11.10 14:361.28680.000.000.000.00
1268026252008.11.10 14:24sell0.01gbpusd1.57150.00001.56752008.11.10 14:311.57150.000.000.000.00
1268026752008.11.10 14:24sell0.02eurnzd2.14010.00002.13612008.11.10 14:452.13770.000.000.002.89
1268028922008.11.10 14:26sell0.02gbpusd1.57310.00001.56912008.11.10 14:311.57150.000.000.003.20
1268029012008.11.10 14:26sell0.02gbpjpy155.790.00155.392008.11.10 14:30155.640.000.000.003.03
1268030032008.11.10 14:26sell0.08euraud1.85860.00001.85462008.11.10 14:311.85810.000.000.002.78
1268030702008.11.10 14:26sell1.28usdcad1.18400.00001.18002008.11.10 14:331.18240.000.000.00173.21
1268032262008.11.10 14:27sell0.04gbpchf1.84930.00001.84532008.11.10 14:311.84740.000.000.006.46
1268032442008.11.10 14:27buy0.04eurgbp0.81790.00000.82192008.11.10 14:310.81890.000.000.006.28
1268033482008.11.10 14:28sell0.16euraud1.86030.00001.85632008.11.10 14:311.85810.000.000.0024.39
1268039712008.11.10 14:31buy0.01gbpusd1.57160.00001.57562008.11.10 14:341.57320.000.000.001.60
1268042932008.11.10 14:33sell0.02eurusd1.28840.00001.28442008.11.10 14:361.28680.000.000.003.20
1268043262008.11.10 14:33sell0.02chfjpy84.360.0083.962008.11.10 14:3684.200.000.000.003.23
1268045072008.11.10 14:34sell0.01gbpjpy155.810.00155.412008.11.10 14:36155.660.000.000.001.52
1268045142008.11.10 14:34sell0.01gbpusd1.57270.00001.56872008.11.10 14:451.57110.000.000.001.60
1268045252008.11.10 14:34sell0.01euraud1.85670.00001.85272008.11.10 14:421.85770.000.000.00-0.69
1268045382008.11.10 14:34sell0.01gbpchf1.84680.00001.84282008.11.10 14:461.84660.000.000.000.17
1268045632008.11.10 14:34sell0.32usdcad1.18110.00001.17712008.11.10 15:231.18830.000.000.00-193.89
1268045862008.11.10 14:35buy0.01audcad0.82020.00000.82422008.11.10 14:390.82030.000.000.000.08
1268047992008.11.10 14:36sell0.02euraud1.85830.00001.85432008.11.10 14:581.86320.000.000.00-6.74
1268048082008.11.10 14:36buy0.02audcad0.81850.00000.82252008.11.10 14:390.82030.000.000.003.04
1268050542008.11.10 14:36sell0.02gbpchf1.84840.00001.84442008.11.10 14:461.84660.000.000.003.06
1268052602008.11.10 14:38sell0.64usdcad1.18270.00001.17872008.11.10 15:081.19150.000.000.00-472.68
1268054532008.11.10 14:38sell0.01gbpjpy155.600.00155.202008.11.10 14:45155.440.000.000.001.61
1268055072008.11.10 14:38sell0.01eurusd1.28540.00001.28142008.11.10 14:451.28370.000.000.001.70
1268055292008.11.10 14:38sell0.01chfjpy84.170.0083.772008.11.10 14:5584.020.000.000.001.52
1268056082008.11.10 14:38sell1.28usdcad1.18440.00001.18042008.11.10 15:081.19150.000.000.00-762.74
1268061032008.11.10 14:39sell2.56usdcad1.18610.00001.18212008.11.10 15:081.19150.000.000.00-1 160.22
1268062912008.11.10 14:40sell0.01eurgbp0.81760.00000.81362008.11.10 15:590.81660.000.000.001.57
1268062932008.11.10 14:40sell0.01eurchf1.51070.00001.50672008.11.10 14:511.50840.000.000.001.96
1268063622008.11.10 14:40sell0.04euraud1.85990.00001.85592008.11.10 14:421.85740.000.000.006.92
1268064402008.11.10 14:40sell0.04eurnzd2.14050.00002.13652008.11.10 14:452.13770.000.000.006.73
1268069812008.11.10 14:43sell0.01audusd0.69190.00000.68792008.11.10 14:500.68790.000.000.004.00
1268070562008.11.10 14:44sell1.28audcad0.82150.00000.81752008.11.10 14:550.81970.000.000.00193.16
1268073532008.11.10 14:45sell5.12usdcad1.18790.00001.18392008.11.10 15:081.19150.000.000.00-1 546.96
1268087502008.11.10 14:47sell0.04euraud1.86010.00001.85612008.11.10 14:581.86320.000.000.00-8.53
1268112142008.11.10 14:51sell0.01eurusd1.28230.00001.27832008.11.10 14:581.28070.000.000.001.60
1268112202008.11.10 14:51sell0.01eurnzd2.14090.00002.13692008.11.10 15:272.14180.000.000.00-0.54
1268112222008.11.10 14:51sell0.01gbpusd1.56780.00001.56382008.11.10 14:581.56620.000.000.001.60
1268112272008.11.10 14:51sell0.01gbpjpy154.960.00154.562008.11.10 14:56154.810.000.000.001.52
1268112382008.11.10 14:51sell10.24usdcad1.19020.00001.18622008.11.10 15:081.19150.000.000.00-1 117.25
1268112552008.11.10 14:51sell0.01gbpchf1.84370.00001.83972008.11.10 14:581.84350.000.000.000.17
1268112902008.11.10 14:51sell0.08euraud1.86170.00001.85772008.11.10 14:581.86320.000.000.00-8.26
1268115912008.11.10 14:52sell20.48usdcad1.19180.00001.18782008.11.10 15:081.19150.000.000.00515.65
1268123962008.11.10 14:53sell0.01audusd0.68840.00000.68442008.11.10 14:560.68680.000.000.001.60
1268124602008.11.10 14:54sell0.01eurchf1.50870.00001.50472008.11.10 15:531.50850.000.000.000.17
1268126732008.11.10 14:55sell0.02gbpchf1.84530.00001.84132008.11.10 14:581.84350.000.000.003.05
1268128612008.11.10 14:55sell0.16euraud1.86370.00001.85972008.11.10 14:581.86320.000.000.005.51
1268130852008.11.10 14:56sell0.32euraud1.86540.00001.86142008.11.10 14:581.86320.000.000.0048.44
1268134672008.11.10 14:56sell0.02eurnzd2.14400.00002.14002008.11.10 14:572.14130.000.000.003.23
1268138252008.11.10 14:57sell40.96usdcad1.19340.00001.18942008.11.10 15:081.19150.000.000.006 531.60
1268149132008.11.10 14:59sell0.01gbpjpy154.440.00154.042008.11.10 15:27154.970.000.000.00-5.36
1268149162008.11.10 14:59sell0.01audcad0.81960.00000.81562008.11.10 15:190.81930.000.000.000.26
1268149192008.11.10 14:59sell0.01audusd0.68730.00000.68332008.11.10 15:200.68730.000.000.000.00
1268149252008.11.10 14:59sell0.01chfjpy83.820.0083.422008.11.10 15:4983.800.000.000.000.20
1268150272008.11.10 14:59sell0.02audcad0.82110.00000.81712008.11.10 15:190.81930.000.000.003.02
1268154502008.11.10 15:00sell0.01euraud1.86020.00001.85622008.11.10 15:081.86090.000.000.00-0.48
1268155912008.11.10 15:00sell0.02gbpjpy154.640.00154.242008.11.10 15:27154.970.000.000.00-6.68
1268156672008.11.10 15:00sell0.01gbpchf1.84340.00001.83942008.11.10 15:571.84480.000.000.00-1.19
1268157552008.11.10 15:00sell0.01eurusd1.28110.00001.27712008.11.10 15:541.28110.000.000.000.00
1268157802008.11.10 15:00sell0.01gbpusd1.56540.00001.56142008.11.10 15:391.56720.000.000.00-1.80
1268165012008.11.10 15:01sell0.02euraud1.86180.00001.85782008.11.10 15:141.85960.000.000.003.04
1268177352008.11.10 15:07sell0.04euraud1.86350.00001.85952008.11.10 15:081.86130.000.000.006.06
1268177832008.11.10 15:07sell0.02eurnzd2.14260.00002.13862008.11.10 15:402.14710.000.000.00-5.37
1268185002008.11.10 15:10sell0.02audusd0.68890.00000.68492008.11.10 15:200.68730.000.000.003.20
1268185862008.11.10 15:10sell0.04gbpjpy154.800.00154.402008.11.10 15:27154.970.000.000.00-6.88
1268187522008.11.10 15:10sell0.02gbpchf1.84500.00001.84102008.11.10 16:181.84480.000.000.000.34
1268188052008.11.10 15:10sell0.64usdcad1.19010.00001.18612008.11.10 15:231.18830.000.000.0096.95
1268190552008.11.10 15:11sell0.02gbpusd1.56700.00001.56302008.11.10 15:391.56720.000.000.00-0.40
1268193682008.11.10 15:13sell0.02eurchf1.51030.00001.50632008.11.10 15:531.50850.000.000.003.06
1268200692008.11.10 15:17sell0.01euraud1.86080.00001.85682008.11.10 15:271.86200.000.000.00-0.83
1268205402008.11.10 15:19sell0.04eurnzd2.14470.00002.14072008.11.10 15:272.14380.000.000.002.15
1268206932008.11.10 15:20sell0.02euraud1.86250.00001.85852008.11.10 15:271.86200.000.000.000.69
1268209582008.11.10 15:21sell0.04euraud1.86420.00001.86022008.11.10 15:271.86200.000.000.006.06
1268210072008.11.10 15:21sell0.04gbpchf1.84660.00001.84262008.11.10 15:571.84470.000.000.006.45
1268213202008.11.10 15:21sell0.01audcad0.81710.00000.81312008.11.10 15:540.81860.000.000.00-1.26
1268214502008.11.10 15:22sell0.04gbpusd1.56880.00001.56482008.11.10 15:391.56720.000.000.006.40
1268214552008.11.10 15:22sell0.08gbpjpy154.960.00154.562008.11.10 15:27154.970.000.000.00-0.81
1268218642008.11.10 15:23sell0.01audusd0.68810.00000.68412008.11.10 15:530.68810.000.000.000.00
1268221522008.11.10 15:24sell0.16gbpjpy155.120.00154.722008.11.10 15:27154.970.000.000.0024.28
1268224822008.11.10 15:25sell0.02chfjpy83.980.0083.582008.11.10 15:4983.800.000.000.003.64
1268227172008.11.10 15:26sell0.01usdcad1.18810.00001.18412008.11.10 16:201.19130.000.000.00-2.69
1268229912008.11.10 15:27sell0.02audcad0.81870.00000.81472008.11.10 15:540.81860.000.000.000.17
1268229922008.11.10 15:27sell0.02usdcad1.18980.00001.18582008.11.10 16:201.19130.000.000.00-2.52
1268233992008.11.10 15:29sell0.04eurnzd2.14450.00002.14052008.11.10 15:462.14890.000.000.00-10.52
1268234272008.11.10 15:29sell0.01euraud1.86210.00001.85812008.11.10 15:431.86310.000.000.00-0.69
1268234732008.11.10 15:30sell0.01gbpjpy154.870.00154.472008.11.10 15:37154.880.000.000.00-0.11
1268238462008.11.10 15:31sell0.08eurnzd2.14630.00002.14232008.11.10 15:402.14900.000.000.00-12.90
1268238992008.11.10 15:31sell0.02gbpjpy155.030.00154.632008.11.10 15:37154.880.000.000.003.04
1268241972008.11.10 15:32sell0.02euraud1.86370.00001.85972008.11.10 15:431.86310.000.000.000.83
1268242152008.11.10 15:32sell0.16eurnzd2.14820.00002.14422008.11.10 15:402.14900.000.000.00-7.64
1268243582008.11.10 15:33sell0.04euraud1.86530.00001.86132008.11.10 15:431.86310.000.000.006.06
1268243642008.11.10 15:33sell0.02eurusd1.28270.00001.27872008.11.10 15:541.28110.000.000.003.20
1268245992008.11.10 15:35sell0.32eurnzd2.14980.00002.14582008.11.10 15:402.14900.000.000.0015.29
1268251962008.11.10 15:39sell0.64eurnzd2.15140.00002.14742008.11.10 15:402.14740.000.000.00152.98
1268254372008.11.10 15:40sell0.01gbpjpy154.670.00154.272008.11.10 15:48155.020.000.000.00-3.55
1268257072008.11.10 15:42sell0.01gbpusd1.56740.00001.56342008.11.10 15:481.56900.000.000.00-1.60
1268257272008.11.10 15:42sell0.02gbpjpy154.830.00154.432008.11.10 15:48155.020.000.000.00-3.84
1268258122008.11.10 15:43sell0.08eurnzd2.14970.00002.14572008.11.10 15:462.14890.000.000.003.83
1268262172008.11.10 15:44sell0.04audcad0.82040.00000.81642008.11.10 15:540.81860.000.000.006.05
1268262322008.11.10 15:44sell0.16eurnzd2.15150.00002.14752008.11.10 15:462.14890.000.000.0024.87
1268262492008.11.10 15:44sell0.04gbpjpy155.000.00154.602008.11.10 15:48155.020.000.000.00-0.81
1268262632008.11.10 15:44sell0.02gbpusd1.56900.00001.56502008.11.10 15:481.56900.000.000.000.00
1268264072008.11.10 15:44sell0.02audusd0.68970.00000.68572008.11.10 15:530.68810.000.000.003.20
1268266992008.11.10 15:45sell0.01euraud1.85830.00001.85432008.11.10 15:591.86480.000.000.00-4.47
1268269272008.11.10 15:46sell0.04gbpusd1.57060.00001.56662008.11.10 15:481.56900.000.000.006.40
1268269572008.11.10 15:46sell0.08gbpjpy155.170.00154.772008.11.10 15:48155.020.000.000.0012.15
1268276252008.11.10 15:49sell0.01eurnzd2.14550.00002.14152008.11.10 16:002.15750.000.000.00-7.14
1268282032008.11.10 15:50sell0.01gbpjpy154.810.00154.412008.11.10 15:55154.660.000.000.001.52
1268282292008.11.10 15:51sell0.01gbpusd1.56860.00001.56462008.11.10 15:551.56700.000.000.001.60
1268282972008.11.10 15:51sell0.02euraud1.86030.00001.85632008.11.10 15:591.86480.000.000.00-6.19
1268283232008.11.10 15:51sell0.01chfjpy83.830.0083.432008.11.10 15:5583.670.000.000.001.62
1268283262008.11.10 15:51sell0.02eurnzd2.14840.00002.14442008.11.10 16:002.15750.000.000.00-10.82
1268283502008.11.10 15:51sell0.04euraud1.86190.00001.85792008.11.10 15:591.86480.000.000.00-7.98
1268285142008.11.10 15:53sell0.04eurnzd2.15070.00002.14672008.11.10 16:002.15750.000.000.00-16.18
1268289962008.11.10 15:54sell0.08euraud1.86360.00001.85962008.11.10 15:591.86480.000.000.00-6.61
1268292122008.11.10 15:54sell0.16euraud1.86570.00001.86172008.11.10 15:591.86480.000.000.009.91
1268293302008.11.10 15:54sell0.08eurnzd2.15230.00002.14832008.11.10 16:002.15750.000.000.00-24.74
1268294862008.11.10 15:55sell0.16eurnzd2.15760.00002.15362008.11.10 16:002.15750.000.000.000.95
1268303962008.11.10 15:56sell0.01audcad0.81700.00000.81302008.11.10 16:060.81670.000.000.000.25
1268304222008.11.10 15:56sell0.01eurchf1.50830.00001.50432008.11.10 16:131.50650.000.000.001.53
1268304842008.11.10 15:56sell0.01audusd0.68600.00000.68202008.11.10 16:120.68620.000.000.00-0.20
1268305072008.11.10 15:56sell0.01eurusd1.28070.00001.27672008.11.10 16:121.28070.000.000.000.00
1268307342008.11.10 15:57sell0.01gbpjpy154.450.00154.052008.11.10 16:03154.650.000.000.00-2.03
1268307582008.11.10 15:57sell0.01gbpusd1.56660.00001.56262008.11.10 16:111.57190.000.000.00-5.30
1268307592008.11.10 15:57sell0.01chfjpy83.740.0083.342008.11.10 16:1383.580.000.000.001.62
1268310722008.11.10 15:58sell0.32eurnzd2.15870.00002.15472008.11.10 16:002.15750.000.000.0022.84
1268311682008.11.10 15:59sell0.32euraud1.86730.00001.86332008.11.10 15:591.86480.000.000.0055.03
1268311982008.11.10 15:59sell0.64eurnzd2.16030.00002.15632008.11.10 16:002.15750.000.000.00106.55
1268312722008.11.10 15:59sell0.02gbpjpy154.640.00154.242008.11.10 16:03154.650.000.000.00-0.21
1268312782008.11.10 15:59sell0.02gbpusd1.56850.00001.56452008.11.10 16:111.57190.000.000.00-6.80
1268314682008.11.10 15:59sell0.02audcad0.81850.00000.81452008.11.10 16:130.81670.000.000.003.02
1268315092008.11.10 15:59sell0.02audusd0.68780.00000.68382008.11.10 16:120.68620.000.000.003.20
1268320102008.11.10 16:00sell0.04gbpusd1.57020.00001.56622008.11.10 16:111.57190.000.000.00-6.80
1268320912008.11.10 16:00sell0.04gbpjpy154.800.00154.402008.11.10 16:03154.650.000.000.006.09
1268326992008.11.10 16:01sell0.04gbpchf1.84660.00001.84262008.11.10 16:181.84480.000.000.006.12
1268329912008.11.10 16:02sell0.01euraud1.86450.00001.86052008.11.10 16:181.86550.000.000.00-0.68
1268330332008.11.10 16:02sell0.01eurnzd2.15840.00002.15442008.11.10 16:182.15740.000.000.000.59
1268342532008.11.10 16:05sell0.01gbpjpy154.480.00154.082008.11.10 16:06154.490.000.000.00-0.10
1268342882008.11.10 16:05sell0.02eurusd1.28230.00001.27832008.11.10 16:121.28070.000.000.003.20
1268344142008.11.10 16:05sell0.08gbpusd1.57180.00001.56782008.11.10 16:131.56930.000.000.0020.00
1268345912008.11.10 16:05sell0.02gbpjpy154.640.00154.242008.11.10 16:06154.490.000.000.003.05
1268346982008.11.10 16:06sell0.02euraud1.86610.00001.86212008.11.10 16:181.86550.000.000.000.82
1268351742008.11.10 16:07sell0.02eurnzd2.16000.00002.15602008.11.10 16:182.15740.000.000.003.08
1268355912008.11.10 16:08sell0.16gbpusd1.57350.00001.56952008.11.10 16:111.57180.000.000.0027.20
1268357842008.11.10 16:09sell0.01gbpjpy154.760.00154.362008.11.10 16:11154.610.000.000.001.52
1268377492008.11.10 16:13sell0.01gbpjpy154.330.00153.932008.11.10 16:16154.350.000.000.00-0.21
1268378112008.11.10 16:13sell0.04euraud1.86770.00001.86372008.11.10 16:181.86550.000.000.006.03
1268382392008.11.10 16:14sell0.01eurusd1.28030.00001.27632008.11.10 16:171.27870.000.000.001.60
1268382492008.11.10 16:14sell0.02gbpjpy154.500.00154.102008.11.10 16:16154.350.000.000.003.05
1268382722008.11.10 16:14sell0.01gbpusd1.57020.00001.56622008.11.10 16:171.56850.000.000.001.70
1268387892008.11.10 16:16sell0.04usdcad1.19150.00001.18752008.11.10 16:201.19130.000.000.000.67
1268404972008.11.10 16:18sell0.08usdcad1.19320.00001.18922008.11.10 16:211.19130.000.000.0012.76
  0.00 0.00 -6.82 18 018.91
Closed P/L: 18 012.09
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
1268060992008.11.10 14:39buy0.01chfjpy84.270.0084.67 83.560.000.000.00-7.21
1268112182008.11.10 14:51buy0.02chfjpy84.090.0084.49 83.560.000.000.00-10.78
1268149112008.11.10 14:59buy0.04chfjpy83.880.0084.28 83.560.000.000.00-13.01
1268299392008.11.10 15:55buy0.08chfjpy83.720.0084.12 83.560.000.000.00-13.00
1268330462008.11.10 16:02sell0.01eurgbp0.81610.00000.8121 0.81570.000.000.000.63
1268381872008.11.10 16:14sell0.01audusd0.68490.00000.6809 0.68470.000.000.000.20
1268382462008.11.10 16:14sell0.01chfjpy83.650.0083.25 83.630.000.000.000.20
1268382832008.11.10 16:14sell0.01audcad0.81530.00000.8113 0.81550.000.000.00-0.17
1268382962008.11.10 16:14sell0.01eurchf1.50530.00001.5013 1.50520.000.000.000.09
1268392182008.11.10 16:17buy0.16chfjpy83.560.0083.96 83.560.000.000.000.00
1268405072008.11.10 16:18sell0.02audcad0.81700.00000.8130 0.81550.000.000.002.52
1268405362008.11.10 16:18sell0.01gbpjpy153.960.00153.56 154.320.000.000.00-3.65
1268406952008.11.10 16:19sell0.01gbpusd1.56510.00001.5611 1.56770.000.000.00-2.60
1268407142008.11.10 16:19sell0.01eurusd1.27760.00001.2736 1.27830.000.000.00-0.70
1268408982008.11.10 16:19sell0.01euraud1.86470.00001.8607 1.86820.000.000.00-2.40
1268409182008.11.10 16:19sell0.01eurnzd2.15780.00002.1538 2.16090.000.000.00-1.83
1268409342008.11.10 16:19sell0.01gbpchf1.84310.00001.8391 1.84600.000.000.00-2.46
1268409392008.11.10 16:19sell0.02gbpjpy154.120.00153.72 154.320.000.000.00-4.06
1268410762008.11.10 16:20sell0.02gbpusd1.56670.00001.5627 1.56770.000.000.00-2.00
1268411092008.11.10 16:20sell0.02gbpchf1.84470.00001.8407 1.84600.000.000.00-2.21
1268412682008.11.10 16:21sell0.02euraud1.86640.00001.8624 1.86820.000.000.00-2.46
  0.00 0.00 0.00 -64.90
 Floating P/L: -64.90
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 50 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 18 012.09 Floating P/L: -64.90 Margin: 127.50
Balance: 68 012.09 Equity: 67 947.19 Free Margin: 67 819.69
 
Details:
Graph
Gross Profit: 37 744.63 Gross Loss: 19 732.54 Total Net Profit: 18 012.09
Profit Factor: 1.91 Expected Payoff: 5.84  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 5 233.06 (7.94%) Relative Drawdown: 7.94% (5 233.06)
 
Total Trades: 3082 Short Positions (won %): 2899 (57.19%) Long Positions (won %): 183 (66.12%)
Profit Trades (% of total): 1779 (57.72%) Loss trades (% of total): 1303 (42.28%)
Largest profit trade: 6 531.60 loss trade: -1 546.96
Average profit trade: 21.22 loss trade: -15.14
Maximum consecutive wins ($): 15 (64.45) consecutive losses ($): 11 (-926.69)
Maximal consecutive profit (count): 7 153.72 (8) consecutive loss (count): -5 233.06 (6)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 2