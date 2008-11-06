|Account: 2174340
|Name: aggressive_martingale
|Currency: USD
|2008 November 10, 16:21
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|126185158
|2008.11.06 11:25
|balance
|Deposit
|50 000.00
|126187265
|2008.11.06 11:40
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2882
|0.0000
|1.2922
|2008.11.06 11:49
|1.2898
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|126187268
|2008.11.06 11:40
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2881
|0.0000
|1.2841
|2008.11.06 12:00
|1.2881
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|126187346
|2008.11.06 11:40
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.5892
|0.0000
|1.5852
|2008.11.06 11:57
|1.5874
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|126187487
|2008.11.06 11:41
|sell
|0.01
|eurchf
|1.5002
|0.0000
|1.4962
|2008.11.06 12:07
|1.5031
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.47
|126187532
|2008.11.06 11:41
|sell
|0.01
|chfjpy
|84.00
|0.00
|83.60
|2008.11.06 12:00
|83.98
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|126187621
|2008.11.06 11:42
|sell
|0.01
|audcad
|0.7947
|0.0000
|0.7907
|2008.11.06 12:07
|0.8015
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.79
|126187629
|2008.11.06 11:42
|sell
|0.01
|euraud
|1.8993
|0.0000
|1.8953
|2008.11.06 11:51
|1.8968
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|126187677
|2008.11.06 11:43
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.8102
|0.0000
|0.8062
|2008.11.06 11:54
|0.8108
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.95
|126187801
|2008.11.06 11:44
|sell
|0.01
|eurnzd
|2.1547
|0.0000
|2.1507
|2008.11.06 11:58
|2.1538
|0.00
|0.00
|0.00
|0.53
|126187826
|2008.11.06 11:44
|sell
|0.02
|audcad
|0.7963
|0.0000
|0.7923
|2008.11.06 12:07
|0.8015
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.86
|126187887
|2008.11.06 11:44
|sell
|0.01
|usdcad
|1.1736
|0.0000
|1.1696
|2008.11.06 12:02
|1.1735
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|126188141
|2008.11.06 11:46
|sell
|0.01
|audusd
|0.6791
|0.0000
|0.6751
|2008.11.06 12:06
|0.6827
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.60
|126188155
|2008.11.06 11:46
|sell
|0.01
|gbpjpy
|155.45
|0.00
|155.05
|2008.11.06 11:47
|155.30
|0.00
|0.00
|0.00
|1.54
|126188269
|2008.11.06 11:46
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.8486
|0.0000
|1.8446
|2008.11.06 11:59
|1.8484
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|126188415
|2008.11.06 11:47
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.8118
|0.0000
|0.8078
|2008.11.06 11:54
|0.8108
|0.00
|0.00
|0.00
|3.18
|126188647
|2008.11.06 11:49
|sell
|0.01
|gbpjpy
|155.32
|0.00
|154.92
|2008.11.06 12:00
|155.10
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|126188655
|2008.11.06 11:49
|sell
|0.02
|eurchf
|1.5018
|0.0000
|1.4978
|2008.11.06 12:07
|1.5031
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.22
|126188671
|2008.11.06 11:49
|sell
|0.02
|eurusd
|1.2897
|0.0000
|1.2857
|2008.11.06 12:00
|1.2881
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|126188678
|2008.11.06 11:49
|sell
|0.02
|eurnzd
|2.1564
|0.0000
|2.1524
|2008.11.06 11:58
|2.1538
|0.00
|0.00
|0.00
|3.11
|126188693
|2008.11.06 11:49
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.5890
|0.0000
|1.5930
|2008.11.06 12:07
|1.5816
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.40
|126188860
|2008.11.06 11:51
|sell
|0.02
|gbpchf
|1.8502
|0.0000
|1.8462
|2008.11.06 11:59
|1.8484
|0.00
|0.00
|0.00
|3.09
|126189003
|2008.11.06 11:52
|sell
|0.02
|gbpjpy
|155.48
|0.00
|155.08
|2008.11.06 11:57
|155.32
|0.00
|0.00
|0.00
|3.27
|126189046
|2008.11.06 11:53
|sell
|0.01
|euraud
|1.8962
|0.0000
|1.8922
|2008.11.06 12:01
|1.8936
|0.00
|0.00
|0.00
|1.76
|126189406
|2008.11.06 11:56
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.8107
|0.0000
|0.8067
|2008.11.06 12:01
|0.8129
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.49
|126189861
|2008.11.06 11:59
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.5883
|0.0000
|1.5923
|2008.11.06 12:07
|1.5816
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.40
|126189870
|2008.11.06 11:59
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.5857
|0.0000
|1.5817
|2008.11.06 12:00
|1.5825
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|126189878
|2008.11.06 11:59
|sell
|0.02
|usdcad
|1.1753
|0.0000
|1.1713
|2008.11.06 12:02
|1.1735
|0.00
|0.00
|0.00
|3.07
|126189910
|2008.11.06 11:59
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.5857
|0.0000
|1.5897
|2008.11.06 12:09
|1.5844
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.20
|126190017
|2008.11.06 11:59
|sell
|0.04
|audcad
|0.7980
|0.0000
|0.7940
|2008.11.06 12:07
|0.8015
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.92
|126190042
|2008.11.06 11:59
|sell
|0.01
|eurnzd
|2.1525
|0.0000
|2.1485
|2008.11.06 12:01
|2.1499
|0.00
|0.00
|0.00
|1.56
|126190203
|2008.11.06 12:00
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.8123
|0.0000
|0.8083
|2008.11.06 12:01
|0.8129
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.91
|126191059
|2008.11.06 12:00
|sell
|0.02
|chfjpy
|84.16
|0.00
|83.76
|2008.11.06 12:00
|83.98
|0.00
|0.00
|0.00
|3.67
|126191484
|2008.11.06 12:00
|sell
|0.04
|eurgbp
|0.8140
|0.0000
|0.8100
|2008.11.06 12:01
|0.8129
|0.00
|0.00
|0.00
|6.97
|126192000
|2008.11.06 12:00
|sell
|0.04
|eurchf
|1.5034
|0.0000
|1.4994
|2008.11.06 12:07
|1.5031
|0.00
|0.00
|0.00
|1.03
|126192248
|2008.11.06 12:00
|sell
|0.08
|eurchf
|1.5052
|0.0000
|1.5012
|2008.11.06 12:07
|1.5031
|0.00
|0.00
|0.00
|14.35
|126192580
|2008.11.06 12:01
|sell
|0.08
|audcad
|0.7997
|0.0000
|0.7957
|2008.11.06 12:07
|0.8015
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.26
|126193060
|2008.11.06 12:01
|sell
|0.02
|audusd
|0.6810
|0.0000
|0.6770
|2008.11.06 12:06
|0.6827
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.40
|126193073
|2008.11.06 12:01
|sell
|0.16
|audcad
|0.8012
|0.0000
|0.7972
|2008.11.06 12:07
|0.8015
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.09
|126193129
|2008.11.06 12:01
|sell
|0.32
|audcad
|0.8028
|0.0000
|0.7988
|2008.11.06 12:07
|0.8015
|0.00
|0.00
|0.00
|35.42
|126193345
|2008.11.06 12:01
|sell
|0.04
|audusd
|0.6827
|0.0000
|0.6787
|2008.11.06 12:06
|0.6827
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|126193429
|2008.11.06 12:01
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.8513
|0.0000
|1.8473
|2008.11.06 12:02
|1.8495
|0.00
|0.00
|0.00
|1.53
|126193775
|2008.11.06 12:01
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2873
|0.0000
|1.2833
|2008.11.06 12:02
|1.2857
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|126193785
|2008.11.06 12:01
|sell
|0.08
|audusd
|0.6844
|0.0000
|0.6804
|2008.11.06 12:06
|0.6827
|0.00
|0.00
|0.00
|13.60
|126193960
|2008.11.06 12:02
|sell
|0.64
|audcad
|0.8033
|0.0000
|0.7993
|2008.11.06 12:07
|0.8015
|0.00
|0.00
|0.00
|98.08
|126193965
|2008.11.06 12:02
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.5836
|0.0000
|1.5876
|2008.11.06 12:07
|1.5832
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.20
|126193971
|2008.11.06 12:02
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.5822
|0.0000
|1.5782
|2008.11.06 12:02
|1.5804
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|126194003
|2008.11.06 12:02
|sell
|1.28
|audcad
|0.8054
|0.0000
|0.8014
|2008.11.06 12:05
|0.8014
|0.00
|0.00
|0.00
|436.16
|126194039
|2008.11.06 12:02
|buy
|0.16
|gbpusd
|1.5816
|0.0000
|1.5856
|2008.11.06 12:07
|1.5832
|0.00
|0.00
|0.00
|25.60
|126194069
|2008.11.06 12:02
|sell
|0.16
|audusd
|0.6860
|0.0000
|0.6820
|2008.11.06 12:06
|0.6820
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|126194326
|2008.11.06 12:02
|sell
|0.01
|gbpjpy
|155.43
|0.00
|155.03
|2008.11.06 12:03
|155.27
|0.00
|0.00
|0.00
|1.63
|126194379
|2008.11.06 12:02
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.8132
|0.0000
|0.8092
|2008.11.06 12:06
|0.8122
|0.00
|0.00
|0.00
|1.58
|126194479
|2008.11.06 12:02
|sell
|0.32
|audusd
|0.6877
|0.0000
|0.6837
|2008.11.06 12:05
|0.6837
|0.00
|0.00
|0.00
|128.00
|126194526
|2008.11.06 12:02
|sell
|0.01
|euraud
|1.8695
|0.0000
|1.8655
|2008.11.06 12:02
|1.8668
|0.00
|0.00
|0.00
|1.86
|126194532
|2008.11.06 12:02
|sell
|2.56
|audcad
|0.8074
|0.0000
|0.8034
|2008.11.06 12:04
|0.8034
|0.00
|0.00
|0.00
|872.90
|126194619
|2008.11.06 12:02
|sell
|0.01
|chfjpy
|83.88
|0.00
|83.48
|2008.11.06 12:06
|83.72
|0.00
|0.00
|0.00
|1.63
|126200351
|2008.11.06 12:06
|buy
|0.32
|gbpusd
|1.5800
|0.0000
|1.5840
|2008.11.06 12:07
|1.5832
|0.00
|0.00
|0.00
|102.40
|126200355
|2008.11.06 12:06
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2833
|0.0000
|1.2793
|2008.11.06 12:08
|1.2832
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|126200359
|2008.11.06 12:06
|sell
|0.01
|gbpjpy
|154.91
|0.00
|154.51
|2008.11.06 12:07
|155.42
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.19
|126200361
|2008.11.06 12:06
|sell
|0.01
|euraud
|1.8812
|0.0000
|1.8772
|2008.11.06 12:11
|1.8839
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.84
|126200365
|2008.11.06 12:06
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.5800
|0.0000
|1.5760
|2008.11.06 12:10
|1.5845
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.50
|126200381
|2008.11.06 12:06
|sell
|0.01
|usdcad
|1.1744
|0.0000
|1.1704
|2008.11.06 12:17
|1.1742
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|126200411
|2008.11.06 12:06
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.8504
|0.0000
|1.8464
|2008.11.06 12:11
|1.8553
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.18
|126200418
|2008.11.06 12:06
|sell
|0.01
|eurnzd
|2.1465
|0.0000
|2.1425
|2008.11.06 12:07
|2.1425
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|126200536
|2008.11.06 12:07
|sell
|0.02
|gbpjpy
|155.08
|0.00
|154.68
|2008.11.06 12:10
|155.24
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.27
|126200607
|2008.11.06 12:07
|sell
|0.02
|gbpchf
|1.8520
|0.0000
|1.8480
|2008.11.06 12:11
|1.8553
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.63
|126200618
|2008.11.06 12:07
|sell
|0.04
|gbpjpy
|155.24
|0.00
|154.84
|2008.11.06 12:07
|155.48
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.78
|126200694
|2008.11.06 12:07
|sell
|0.08
|gbpjpy
|155.41
|0.00
|155.01
|2008.11.06 12:10
|155.24
|0.00
|0.00
|0.00
|13.88
|126200717
|2008.11.06 12:07
|sell
|0.02
|eurusd
|1.2849
|0.0000
|1.2809
|2008.11.06 12:08
|1.2832
|0.00
|0.00
|0.00
|3.40
|126200900
|2008.11.06 12:07
|sell
|0.16
|gbpjpy
|155.58
|0.00
|155.18
|2008.11.06 12:07
|155.61
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.89
|126200954
|2008.11.06 12:07
|sell
|0.02
|euraud
|1.8829
|0.0000
|1.8789
|2008.11.06 12:11
|1.8839
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.37
|126201048
|2008.11.06 12:07
|sell
|0.04
|gbpchf
|1.8538
|0.0000
|1.8498
|2008.11.06 12:18
|1.8571
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.28
|126201111
|2008.11.06 12:07
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.5837
|0.0000
|1.5797
|2008.11.06 12:10
|1.5845
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|126201131
|2008.11.06 12:07
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.5841
|0.0000
|1.5881
|2008.11.06 12:09
|1.5844
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|126201510
|2008.11.06 12:07
|sell
|0.01
|eurnzd
|2.1410
|0.0000
|2.1370
|2008.11.06 12:11
|2.1427
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.02
|126201523
|2008.11.06 12:07
|sell
|0.02
|eurnzd
|2.1426
|0.0000
|2.1386
|2008.11.06 12:11
|2.1427
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.12
|126201667
|2008.11.06 12:08
|buy
|0.16
|gbpusd
|1.5825
|0.0000
|1.5865
|2008.11.06 12:09
|1.5857
|0.00
|0.00
|0.00
|51.20
|126202639
|2008.11.06 12:08
|sell
|0.01
|eurchf
|1.5018
|0.0000
|1.4978
|2008.11.06 12:13
|1.5016
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|126202694
|2008.11.06 12:08
|sell
|0.01
|chfjpy
|83.52
|0.00
|83.12
|2008.11.06 12:38
|84.01
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.98
|126202976
|2008.11.06 12:09
|sell
|0.01
|audusd
|0.6804
|0.0000
|0.6764
|2008.11.06 12:26
|0.6866
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.20
|126203062
|2008.11.06 12:09
|sell
|0.04
|euraud
|1.8846
|0.0000
|1.8806
|2008.11.06 12:11
|1.8839
|0.00
|0.00
|0.00
|1.91
|126203172
|2008.11.06 12:09
|sell
|0.08
|euraud
|1.8864
|0.0000
|1.8824
|2008.11.06 12:11
|1.8839
|0.00
|0.00
|0.00
|13.63
|126203206
|2008.11.06 12:09
|sell
|0.02
|chfjpy
|83.68
|0.00
|83.28
|2008.11.06 12:38
|84.01
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.72
|126203278
|2008.11.06 12:09
|sell
|0.04
|eurnzd
|2.1454
|0.0000
|2.1414
|2008.11.06 12:11
|2.1427
|0.00
|0.00
|0.00
|6.48
|126203283
|2008.11.06 12:09
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.8098
|0.0000
|0.8058
|2008.11.06 12:12
|0.8087
|0.00
|0.00
|0.00
|1.74
|126203608
|2008.11.06 12:09
|sell
|0.08
|gbpchf
|1.8554
|0.0000
|1.8514
|2008.11.06 12:11
|1.8549
|0.00
|0.00
|0.00
|3.42
|126203710
|2008.11.06 12:09
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2836
|0.0000
|1.2796
|2008.11.06 12:10
|1.2819
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|126203739
|2008.11.06 12:09
|buy
|0.01
|eurchf
|1.5032
|0.0000
|1.5072
|2008.11.06 12:19
|1.5033
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|126203770
|2008.11.06 12:09
|sell
|0.16
|gbpchf
|1.8571
|0.0000
|1.8531
|2008.11.06 12:11
|1.8549
|0.00
|0.00
|0.00
|30.06
|126203838
|2008.11.06 12:09
|sell
|0.01
|audcad
|0.7994
|0.0000
|0.7954
|2008.11.06 12:28
|0.8041
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.01
|126203925
|2008.11.06 12:09
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.5861
|0.0000
|1.5821
|2008.11.06 12:10
|1.5845
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|126204842
|2008.11.06 12:11
|sell
|0.02
|eurchf
|1.5034
|0.0000
|1.4994
|2008.11.06 12:13
|1.5016
|0.00
|0.00
|0.00
|3.07
|126205018
|2008.11.06 12:12
|sell
|0.08
|gbpchf
|1.8584
|0.0000
|1.8544
|2008.11.06 12:14
|1.8573
|0.00
|0.00
|0.00
|7.52
|126205068
|2008.11.06 12:12
|sell
|0.01
|gbpjpy
|155.24
|0.00
|154.84
|2008.11.06 12:19
|155.73
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.99
|126205072
|2008.11.06 12:12
|sell
|0.02
|usdcad
|1.1761
|0.0000
|1.1721
|2008.11.06 12:17
|1.1742
|0.00
|0.00
|0.00
|3.24
|126205130
|2008.11.06 12:12
|sell
|0.01
|eurnzd
|2.1402
|0.0000
|2.1362
|2008.11.06 12:17
|2.1409
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.42
|126205138
|2008.11.06 12:12
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.5860
|0.0000
|1.5820
|2008.11.06 12:15
|1.5878
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.80
|126205146
|2008.11.06 12:12
|sell
|0.02
|gbpjpy
|155.40
|0.00
|155.00
|2008.11.06 12:19
|155.73
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.73
|126205181
|2008.11.06 12:12
|sell
|0.01
|euraud
|1.8829
|0.0000
|1.8789
|2008.11.06 12:15
|1.8821
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|126205193
|2008.11.06 12:13
|sell
|0.02
|eurnzd
|2.1420
|0.0000
|2.1380
|2008.11.06 12:17
|2.1409
|0.00
|0.00
|0.00
|1.32
|126205213
|2008.11.06 12:13
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2821
|0.0000
|1.2781
|2008.11.06 12:30
|1.2869
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.80
|126205356
|2008.11.06 12:13
|sell
|0.04
|gbpjpy
|155.57
|0.00
|155.17
|2008.11.06 12:19
|155.73
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.52
|126205460
|2008.11.06 12:13
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.5879
|0.0000
|1.5839
|2008.11.06 12:15
|1.5878
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|126205613
|2008.11.06 12:13
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.8065
|0.0000
|0.8025
|2008.11.06 12:20
|0.8071
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.95
|126205696
|2008.11.06 12:13
|sell
|0.16
|gbpchf
|1.8595
|0.0000
|1.8555
|2008.11.06 12:14
|1.8573
|0.00
|0.00
|0.00
|30.08
|126205940
|2008.11.06 12:14
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.8081
|0.0000
|0.8041
|2008.11.06 12:20
|0.8071
|0.00
|0.00
|0.00
|3.18
|126205972
|2008.11.06 12:14
|sell
|0.02
|euraud
|1.8846
|0.0000
|1.8806
|2008.11.06 12:15
|1.8821
|0.00
|0.00
|0.00
|3.41
|126205985
|2008.11.06 12:14
|sell
|0.04
|eurnzd
|2.1436
|0.0000
|2.1396
|2008.11.06 12:17
|2.1409
|0.00
|0.00
|0.00
|6.48
|126206076
|2008.11.06 12:14
|sell
|0.04
|chfjpy
|83.84
|0.00
|83.44
|2008.11.06 12:38
|84.01
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.92
|126206082
|2008.11.06 12:14
|sell
|0.02
|eurusd
|1.2837
|0.0000
|1.2797
|2008.11.06 12:30
|1.2869
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.40
|126206126
|2008.11.06 12:14
|sell
|0.08
|gbpjpy
|155.73
|0.00
|155.33
|2008.11.06 12:19
|155.73
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|126206163
|2008.11.06 12:14
|sell
|0.02
|audusd
|0.6820
|0.0000
|0.6780
|2008.11.06 12:26
|0.6866
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.20
|126206201
|2008.11.06 12:15
|sell
|0.02
|audcad
|0.8010
|0.0000
|0.7970
|2008.11.06 12:28
|0.8041
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.30
|126206490
|2008.11.06 12:15
|buy
|0.02
|eurchf
|1.5015
|0.0000
|1.5055
|2008.11.06 12:19
|1.5033
|0.00
|0.00
|0.00
|3.07
|126206505
|2008.11.06 12:15
|sell
|0.01
|eurchf
|1.5012
|0.0000
|1.4972
|2008.11.06 12:26
|1.5028
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.37
|126206724
|2008.11.06 12:15
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.5895
|0.0000
|1.5855
|2008.11.06 12:15
|1.5878
|0.00
|0.00
|0.00
|6.80
|126207102
|2008.11.06 12:16
|sell
|0.08
|gbpchf
|1.8589
|0.0000
|1.8549
|2008.11.06 12:19
|1.8571
|0.00
|0.00
|0.00
|12.30
|126207228
|2008.11.06 12:17
|sell
|0.16
|gbpjpy
|155.89
|0.00
|155.49
|2008.11.06 12:19
|155.73
|0.00
|0.00
|0.00
|26.08
|126207374
|2008.11.06 12:17
|sell
|0.04
|audusd
|0.6836
|0.0000
|0.6796
|2008.11.06 12:26
|0.6866
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|126207382
|2008.11.06 12:17
|sell
|0.01
|euraud
|1.8751
|0.0000
|1.8711
|2008.11.06 12:20
|1.8746
|0.00
|0.00
|0.00
|0.35
|126207556
|2008.11.06 12:18
|sell
|0.04
|audcad
|0.8027
|0.0000
|0.7987
|2008.11.06 12:28
|0.8041
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.78
|126207664
|2008.11.06 12:18
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.5870
|0.0000
|1.5830
|2008.11.06 12:27
|1.6013
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.30
|126207673
|2008.11.06 12:18
|sell
|0.02
|eurchf
|1.5028
|0.0000
|1.4988
|2008.11.06 12:26
|1.5028
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|126207823
|2008.11.06 12:18
|sell
|0.02
|euraud
|1.8768
|0.0000
|1.8728
|2008.11.06 12:20
|1.8746
|0.00
|0.00
|0.00
|3.01
|126208210
|2008.11.06 12:19
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2836
|0.0000
|1.2876
|2008.11.06 12:21
|1.2852
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|126208417
|2008.11.06 12:20
|sell
|0.08
|audusd
|0.6852
|0.0000
|0.6812
|2008.11.06 12:45
|0.6840
|0.00
|0.00
|0.00
|9.60
|126208466
|2008.11.06 12:20
|sell
|0.01
|eurnzd
|2.1299
|0.0000
|2.1259
|2008.11.06 12:30
|2.1361
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.74
|126208479
|2008.11.06 12:20
|sell
|0.01
|usdcad
|1.1719
|0.0000
|1.1679
|2008.11.06 12:28
|1.1701
|0.00
|0.00
|0.00
|1.54
|126208528
|2008.11.06 12:20
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.5886
|0.0000
|1.5846
|2008.11.06 12:31
|1.6006
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|126208723
|2008.11.06 12:20
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.5903
|0.0000
|1.5863
|2008.11.06 12:27
|1.6014
|0.00
|0.00
|0.00
|-44.40
|126209047
|2008.11.06 12:21
|sell
|0.01
|gbpjpy
|156.39
|0.00
|155.99
|2008.11.06 12:27
|157.38
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.08
|126209083
|2008.11.06 12:21
|sell
|0.02
|eurnzd
|2.1315
|0.0000
|2.1275
|2008.11.06 12:30
|2.1361
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.55
|126209147
|2008.11.06 12:21
|sell
|0.08
|chfjpy
|84.00
|0.00
|83.60
|2008.11.06 12:38
|84.01
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.82
|126209156
|2008.11.06 12:21
|sell
|0.04
|eurnzd
|2.1335
|0.0000
|2.1295
|2008.11.06 12:30
|2.1361
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.27
|126209252
|2008.11.06 12:21
|sell
|0.02
|gbpjpy
|156.58
|0.00
|156.18
|2008.11.06 12:33
|157.38
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.28
|126209300
|2008.11.06 12:21
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.5919
|0.0000
|1.5879
|2008.11.06 12:27
|1.6014
|0.00
|0.00
|0.00
|-76.00
|126209516
|2008.11.06 12:21
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.5929
|0.0000
|1.5969
|2008.11.06 12:24
|1.5928
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|126209560
|2008.11.06 12:21
|sell
|0.08
|audcad
|0.8044
|0.0000
|0.8004
|2008.11.06 12:29
|0.8041
|0.00
|0.00
|0.00
|2.05
|126209576
|2008.11.06 12:21
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.8640
|0.0000
|1.8600
|2008.11.06 12:27
|1.8704
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.48
|126209696
|2008.11.06 12:21
|sell
|0.01
|euraud
|1.8706
|0.0000
|1.8666
|2008.11.06 12:24
|1.8683
|0.00
|0.00
|0.00
|1.58
|126209955
|2008.11.06 12:22
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.8067
|0.0000
|0.8027
|2008.11.06 12:24
|0.8057
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|126209990
|2008.11.06 12:22
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.5912
|0.0000
|1.5952
|2008.11.06 12:24
|1.5928
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|126210033
|2008.11.06 12:23
|sell
|0.16
|audusd
|0.6869
|0.0000
|0.6829
|2008.11.06 12:26
|0.6871
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.20
|126210161
|2008.11.06 12:24
|buy
|0.01
|gbpjpy
|156.74
|0.00
|157.14
|2008.11.06 12:24
|156.90
|0.00
|0.00
|0.00
|1.62
|126210233
|2008.11.06 12:24
|sell
|0.04
|gbpjpy
|156.74
|0.00
|156.34
|2008.11.06 12:27
|157.25
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.78
|126210385
|2008.11.06 12:24
|buy
|0.01
|eurchf
|1.5032
|0.0000
|1.5072
|2008.11.06 12:40
|1.5050
|0.00
|0.00
|0.00
|1.54
|126210516
|2008.11.06 12:24
|sell
|0.04
|eurusd
|1.2853
|0.0000
|1.2813
|2008.11.06 12:30
|1.2869
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.40
|126210521
|2008.11.06 12:24
|sell
|0.02
|gbpchf
|1.8657
|0.0000
|1.8617
|2008.11.06 12:27
|1.8704
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.05
|126210616
|2008.11.06 12:24
|sell
|0.16
|audcad
|0.8060
|0.0000
|0.8020
|2008.11.06 12:29
|0.8041
|0.00
|0.00
|0.00
|25.98
|126210644
|2008.11.06 12:24
|sell
|0.16
|gbpusd
|1.5959
|0.0000
|1.5919
|2008.11.06 12:27
|1.6014
|0.00
|0.00
|0.00
|-88.00
|126210746
|2008.11.06 12:24
|sell
|0.16
|chfjpy
|84.16
|0.00
|83.76
|2008.11.06 12:38
|84.01
|0.00
|0.00
|0.00
|24.43
|126210883
|2008.11.06 12:24
|sell
|0.04
|gbpchf
|1.8675
|0.0000
|1.8635
|2008.11.06 12:27
|1.8704
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.93
|126211105
|2008.11.06 12:24
|sell
|0.32
|gbpusd
|1.5976
|0.0000
|1.5936
|2008.11.06 12:27
|1.6014
|0.00
|0.00
|0.00
|-121.60
|126211171
|2008.11.06 12:24
|sell
|0.04
|eurchf
|1.5046
|0.0000
|1.5006
|2008.11.06 12:26
|1.5028
|0.00
|0.00
|0.00
|6.16
|126211345
|2008.11.06 12:24
|sell
|0.08
|gbpjpy
|157.20
|0.00
|156.80
|2008.11.06 12:27
|157.25
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.07
|126211449
|2008.11.06 12:24
|sell
|0.32
|audusd
|0.6884
|0.0000
|0.6844
|2008.11.06 12:26
|0.6871
|0.00
|0.00
|0.00
|41.60
|126212525
|2008.11.06 12:26
|sell
|0.64
|gbpusd
|1.5995
|0.0000
|1.5955
|2008.11.06 12:27
|1.6014
|0.00
|0.00
|0.00
|-121.60
|126212607
|2008.11.06 12:26
|sell
|0.16
|gbpjpy
|157.36
|0.00
|156.96
|2008.11.06 12:27
|157.25
|0.00
|0.00
|0.00
|17.92
|126212642
|2008.11.06 12:26
|sell
|0.08
|gbpchf
|1.8692
|0.0000
|1.8652
|2008.11.06 12:27
|1.8704
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.22
|126212723
|2008.11.06 12:26
|sell
|1.28
|gbpusd
|1.6011
|0.0000
|1.5971
|2008.11.06 12:27
|1.6014
|0.00
|0.00
|0.00
|-38.40
|126212806
|2008.11.06 12:26
|sell
|0.16
|gbpchf
|1.8708
|0.0000
|1.8668
|2008.11.06 12:27
|1.8704
|0.00
|0.00
|0.00
|5.48
|126212900
|2008.11.06 12:26
|sell
|0.32
|gbpjpy
|157.53
|0.00
|157.13
|2008.11.06 12:33
|157.38
|0.00
|0.00
|0.00
|48.83
|126213006
|2008.11.06 12:26
|sell
|2.56
|gbpusd
|1.6029
|0.0000
|1.5989
|2008.11.06 12:31
|1.6006
|0.00
|0.00
|0.00
|588.80
|126213183
|2008.11.06 12:27
|sell
|0.32
|gbpchf
|1.8722
|0.0000
|1.8682
|2008.11.06 12:27
|1.8704
|0.00
|0.00
|0.00
|49.31
|126213725
|2008.11.06 12:27
|sell
|0.08
|eurnzd
|2.1353
|0.0000
|2.1313
|2008.11.06 12:30
|2.1361
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.86
|126213827
|2008.11.06 12:27
|sell
|0.08
|eurusd
|1.2869
|0.0000
|1.2829
|2008.11.06 12:30
|1.2869
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|126214557
|2008.11.06 12:28
|sell
|0.16
|eurnzd
|2.1379
|0.0000
|2.1339
|2008.11.06 12:30
|2.1361
|0.00
|0.00
|0.00
|17.37
|126214614
|2008.11.06 12:28
|sell
|0.32
|eurnzd
|2.1396
|0.0000
|2.1356
|2008.11.06 12:30
|2.1356
|0.00
|0.00
|0.00
|77.21
|126214643
|2008.11.06 12:28
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.8035
|0.0000
|0.7995
|2008.11.06 12:45
|0.8048
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.08
|126214684
|2008.11.06 12:28
|sell
|0.01
|euraud
|1.8725
|0.0000
|1.8685
|2008.11.06 12:29
|1.8722
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|126214721
|2008.11.06 12:29
|sell
|0.02
|euraud
|1.8744
|0.0000
|1.8704
|2008.11.06 12:32
|1.8722
|0.00
|0.00
|0.00
|3.03
|126214924
|2008.11.06 12:29
|sell
|0.16
|eurusd
|1.2885
|0.0000
|1.2845
|2008.11.06 12:30
|1.2869
|0.00
|0.00
|0.00
|25.60
|126215650
|2008.11.06 12:30
|sell
|0.16
|audusd
|0.6873
|0.0000
|0.6833
|2008.11.06 12:45
|0.6833
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|126215824
|2008.11.06 12:30
|sell
|0.01
|eurchf
|1.5024
|0.0000
|1.4984
|2008.11.06 12:45
|1.5026
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.17
|126215839
|2008.11.06 12:30
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.8692
|0.0000
|1.8652
|2008.11.06 12:33
|1.8709
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.46
|126216014
|2008.11.06 12:31
|sell
|0.01
|usdcad
|1.1691
|0.0000
|1.1651
|2008.11.06 13:09
|1.1721
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.56
|126216033
|2008.11.06 12:31
|sell
|0.01
|audcad
|0.8036
|0.0000
|0.7996
|2008.11.06 12:45
|0.8016
|0.00
|0.00
|0.00
|1.71
|126216119
|2008.11.06 12:31
|sell
|0.02
|gbpchf
|1.8708
|0.0000
|1.8668
|2008.11.06 12:33
|1.8709
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.17
|126216127
|2008.11.06 12:31
|sell
|0.02
|eurchf
|1.5040
|0.0000
|1.5000
|2008.11.06 12:45
|1.5026
|0.00
|0.00
|0.00
|2.39
|126216174
|2008.11.06 12:32
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2881
|0.0000
|1.2841
|2008.11.06 12:33
|1.2865
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|126216265
|2008.11.06 12:32
|sell
|0.01
|eurnzd
|2.1340
|0.0000
|2.1300
|2008.11.06 12:48
|2.1338
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|126216450
|2008.11.06 12:33
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.6026
|0.0000
|1.5986
|2008.11.06 12:34
|1.6009
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|126216564
|2008.11.06 12:33
|sell
|0.04
|gbpchf
|1.8727
|0.0000
|1.8687
|2008.11.06 12:33
|1.8709
|0.00
|0.00
|0.00
|6.16
|126217080
|2008.11.06 12:34
|sell
|0.01
|euraud
|1.8689
|0.0000
|1.8649
|2008.11.06 12:42
|1.8721
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.20
|126217362
|2008.11.06 12:35
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.8681
|0.0000
|1.8641
|2008.11.06 12:44
|1.8679
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|126217398
|2008.11.06 12:35
|sell
|0.01
|gbpjpy
|157.14
|0.00
|156.74
|2008.11.06 12:38
|156.97
|0.00
|0.00
|0.00
|1.73
|126217428
|2008.11.06 12:35
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2868
|0.0000
|1.2828
|2008.11.06 12:39
|1.2852
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|126217445
|2008.11.06 12:35
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.8050
|0.0000
|0.8010
|2008.11.06 12:45
|0.8010
|0.00
|0.00
|0.00
|12.78
|126217508
|2008.11.06 12:36
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.5980
|0.0000
|1.5940
|2008.11.06 12:39
|1.5964
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|126217539
|2008.11.06 12:36
|sell
|0.02
|euraud
|1.8707
|0.0000
|1.8667
|2008.11.06 12:42
|1.8721
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.93
|126217781
|2008.11.06 12:37
|sell
|0.02
|gbpchf
|1.8697
|0.0000
|1.8657
|2008.11.06 12:44
|1.8657
|0.00
|0.00
|0.00
|6.83
|126217835
|2008.11.06 12:38
|sell
|0.04
|euraud
|1.8724
|0.0000
|1.8684
|2008.11.06 12:42
|1.8721
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|126217860
|2008.11.06 12:38
|sell
|0.02
|eurnzd
|2.1365
|0.0000
|2.1325
|2008.11.06 12:48
|2.1338
|0.00
|0.00
|0.00
|3.25
|126218899
|2008.11.06 12:40
|sell
|0.01
|gbpjpy
|156.66
|0.00
|156.26
|2008.11.06 12:43
|156.84
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.83
|126218917
|2008.11.06 12:40
|sell
|0.01
|chfjpy
|83.88
|0.00
|83.48
|2008.11.06 12:45
|83.72
|0.00
|0.00
|0.00
|1.63
|126218950
|2008.11.06 12:40
|sell
|0.02
|gbpjpy
|156.82
|0.00
|156.42
|2008.11.06 12:43
|156.84
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.41
|126218985
|2008.11.06 12:40
|buy
|0.01
|audcad
|0.8029
|0.0000
|0.8069
|2008.11.06 12:48
|0.8008
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.80
|126219028
|2008.11.06 12:41
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2855
|0.0000
|1.2815
|2008.11.06 12:45
|1.2853
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|126219030
|2008.11.06 12:41
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.5967
|0.0000
|1.5927
|2008.11.06 12:43
|1.5965
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|126219055
|2008.11.06 12:41
|sell
|0.08
|euraud
|1.8743
|0.0000
|1.8703
|2008.11.06 12:42
|1.8721
|0.00
|0.00
|0.00
|12.11
|126219159
|2008.11.06 12:41
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.5983
|0.0000
|1.5943
|2008.11.06 12:43
|1.5965
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|126219165
|2008.11.06 12:41
|sell
|0.04
|gbpjpy
|156.99
|0.00
|156.59
|2008.11.06 12:43
|156.84
|0.00
|0.00
|0.00
|6.11
|126219297
|2008.11.06 12:42
|sell
|0.04
|eurchf
|1.5056
|0.0000
|1.5016
|2008.11.06 12:45
|1.5026
|0.00
|0.00
|0.00
|10.23
|126219687
|2008.11.06 12:43
|sell
|0.04
|eurgbp
|0.8066
|0.0000
|0.8026
|2008.11.06 12:45
|0.8026
|0.00
|0.00
|0.00
|25.53
|126219939
|2008.11.06 12:44
|sell
|0.01
|euraud
|1.8738
|0.0000
|1.8698
|2008.11.06 12:47
|1.8716
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|126220022
|2008.11.06 12:44
|sell
|0.01
|gbpjpy
|156.65
|0.00
|156.25
|2008.11.06 12:46
|156.89
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.44
|126220078
|2008.11.06 12:45
|sell
|0.02
|eurusd
|1.2871
|0.0000
|1.2831
|2008.11.06 12:45
|1.2853
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|126220249
|2008.11.06 12:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.5957
|0.0000
|1.5917
|2008.11.06 12:47
|1.5975
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.80
|126220543
|2008.11.06 12:45
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.5977
|0.0000
|1.5937
|2008.11.06 12:47
|1.5975
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|126220711
|2008.11.06 12:45
|sell
|0.02
|gbpjpy
|156.89
|0.00
|156.49
|2008.11.06 12:46
|156.89
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|126222022
|2008.11.06 12:45
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.5993
|0.0000
|1.5953
|2008.11.06 12:48
|1.5976
|0.00
|0.00
|0.00
|6.80
|126222658
|2008.11.06 12:46
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.8744
|0.0000
|1.8704
|2008.11.06 12:48
|1.8704
|0.00
|0.00
|0.00
|3.41
|126222923
|2008.11.06 12:46
|sell
|0.04
|gbpjpy
|157.05
|0.00
|156.65
|2008.11.06 12:46
|156.89
|0.00
|0.00
|0.00
|6.52
|126223055
|2008.11.06 12:46
|sell
|0.01
|chfjpy
|83.71
|0.00
|83.31
|2008.11.06 12:57
|83.31
|0.00
|0.00
|0.00
|4.10
|126223369
|2008.11.06 12:46
|sell
|0.01
|eurchf
|1.5002
|0.0000
|1.4962
|2008.11.06 12:59
|1.4983
|0.00
|0.00
|0.00
|1.62
|126223451
|2008.11.06 12:46
|sell
|0.01
|audusd
|0.6827
|0.0000
|0.6787
|2008.11.06 12:52
|0.6829
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|126224078
|2008.11.06 12:47
|buy
|0.02
|audcad
|0.7990
|0.0000
|0.8030
|2008.11.06 12:48
|0.8008
|0.00
|0.00
|0.00
|3.08
|126224084
|2008.11.06 12:47
|sell
|0.01
|audcad
|0.7976
|0.0000
|0.7936
|2008.11.06 13:03
|0.7974
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|126224193
|2008.11.06 12:47
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.8011
|0.0000
|0.7971
|2008.11.06 13:03
|0.8032
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.33
|126224252
|2008.11.06 12:47
|sell
|0.02
|audcad
|0.7995
|0.0000
|0.7955
|2008.11.06 13:03
|0.7974
|0.00
|0.00
|0.00
|3.58
|126224275
|2008.11.06 12:47
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2801
|0.0000
|1.2761
|2008.11.06 12:53
|1.2801
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|126224528
|2008.11.06 12:47
|sell
|0.01
|gbpjpy
|156.90
|0.00
|156.50
|2008.11.06 12:48
|156.75
|0.00
|0.00
|0.00
|1.53
|126224566
|2008.11.06 12:48
|sell
|0.02
|audusd
|0.6845
|0.0000
|0.6805
|2008.11.06 12:52
|0.6829
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|126224692
|2008.11.06 12:48
|sell
|0.01
|euraud
|1.8715
|0.0000
|1.8675
|2008.11.06 12:49
|1.8693
|0.00
|0.00
|0.00
|1.51
|126225155
|2008.11.06 12:48
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2810
|0.0000
|1.2850
|2008.11.06 13:09
|1.2779
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.10
|126225719
|2008.11.06 12:49
|sell
|0.01
|eurnzd
|2.1286
|0.0000
|2.1246
|2008.11.06 13:05
|2.1413
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.57
|126225793
|2008.11.06 12:50
|sell
|0.01
|gbpjpy
|156.60
|0.00
|156.20
|2008.11.06 12:50
|156.45
|0.00
|0.00
|0.00
|1.53
|126225800
|2008.11.06 12:50
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.5955
|0.0000
|1.5915
|2008.11.06 12:52
|1.5938
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|126225854
|2008.11.06 12:50
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.8698
|0.0000
|1.8658
|2008.11.06 12:50
|1.8680
|0.00
|0.00
|0.00
|1.53
|126225886
|2008.11.06 12:50
|sell
|0.01
|euraud
|1.8699
|0.0000
|1.8659
|2008.11.06 12:59
|1.8749
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.41
|126226036
|2008.11.06 12:50
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.8027
|0.0000
|0.7987
|2008.11.06 13:03
|0.8032
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.59
|126226133
|2008.11.06 12:50
|sell
|0.02
|eurnzd
|2.1303
|0.0000
|2.1263
|2008.11.06 13:05
|2.1413
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.13
|126226137
|2008.11.06 12:50
|sell
|0.02
|euraud
|1.8715
|0.0000
|1.8675
|2008.11.06 13:05
|1.8783
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.25
|126226302
|2008.11.06 12:51
|sell
|0.02
|eurusd
|1.2817
|0.0000
|1.2777
|2008.11.06 12:53
|1.2801
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|126226431
|2008.11.06 12:51
|sell
|0.04
|eurnzd
|2.1319
|0.0000
|2.1279
|2008.11.06 13:05
|2.1413
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.43
|126226711
|2008.11.06 12:52
|sell
|0.04
|euraud
|1.8734
|0.0000
|1.8694
|2008.11.06 12:59
|1.8751
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.63
|126226794
|2008.11.06 12:52
|sell
|0.08
|eurnzd
|2.1335
|0.0000
|2.1295
|2008.11.06 13:05
|2.1413
|0.00
|0.00
|0.00
|-37.23
|126226880
|2008.11.06 12:52
|sell
|0.08
|euraud
|1.8750
|0.0000
|1.8710
|2008.11.06 12:59
|1.8751
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.55
|126226912
|2008.11.06 12:52
|sell
|0.01
|gbpjpy
|156.25
|0.00
|155.85
|2008.11.06 12:52
|156.09
|0.00
|0.00
|0.00
|1.63
|126226935
|2008.11.06 12:52
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.8660
|0.0000
|1.8620
|2008.11.06 12:59
|1.8642
|0.00
|0.00
|0.00
|1.53
|126227486
|2008.11.06 12:53
|sell
|0.16
|eurnzd
|2.1370
|0.0000
|2.1330
|2008.11.06 13:05
|2.1413
|0.00
|0.00
|0.00
|-41.05
|126227852
|2008.11.06 12:54
|sell
|0.02
|usdcad
|1.1707
|0.0000
|1.1667
|2008.11.06 13:09
|1.1721
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.39
|126227956
|2008.11.06 12:55
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2804
|0.0000
|1.2764
|2008.11.06 12:57
|1.2764
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|126227970
|2008.11.06 12:55
|sell
|0.01
|gbpjpy
|155.96
|0.00
|155.56
|2008.11.06 12:56
|155.56
|0.00
|0.00
|0.00
|4.09
|126227995
|2008.11.06 12:55
|sell
|0.16
|euraud
|1.8773
|0.0000
|1.8733
|2008.11.06 12:59
|1.8751
|0.00
|0.00
|0.00
|23.99
|126228015
|2008.11.06 12:55
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.5930
|0.0000
|1.5890
|2008.11.06 12:57
|1.5890
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|126228029
|2008.11.06 12:55
|sell
|0.32
|eurnzd
|2.1386
|0.0000
|2.1346
|2008.11.06 13:05
|2.1413
|0.00
|0.00
|0.00
|-51.56
|126228043
|2008.11.06 12:55
|sell
|0.01
|audusd
|0.6810
|0.0000
|0.6770
|2008.11.06 13:03
|0.6789
|0.00
|0.00
|0.00
|2.10
|126228111
|2008.11.06 12:55
|sell
|0.32
|euraud
|1.8789
|0.0000
|1.8749
|2008.11.06 12:59
|1.8749
|0.00
|0.00
|0.00
|87.24
|126228233
|2008.11.06 12:55
|sell
|0.64
|eurnzd
|2.1402
|0.0000
|2.1362
|2008.11.06 13:05
|2.1413
|0.00
|0.00
|0.00
|-42.01
|126232052
|2008.11.06 12:59
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.5887
|0.0000
|1.5847
|2008.11.06 13:03
|1.5870
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|126232059
|2008.11.06 12:59
|sell
|0.01
|gbpjpy
|155.33
|0.00
|154.93
|2008.11.06 13:02
|155.14
|0.00
|0.00
|0.00
|1.95
|126232061
|2008.11.06 12:59
|sell
|0.01
|chfjpy
|83.32
|0.00
|82.92
|2008.11.06 13:02
|83.17
|0.00
|0.00
|0.00
|1.53
|126232091
|2008.11.06 12:59
|buy
|0.02
|eurusd
|1.2772
|0.0000
|1.2812
|2008.11.06 13:20
|1.2788
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|126232095
|2008.11.06 12:59
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2772
|0.0000
|1.2732
|2008.11.06 13:03
|1.2756
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|126232309
|2008.11.06 13:00
|sell
|0.04
|usdcad
|1.1723
|0.0000
|1.1683
|2008.11.06 13:20
|1.1705
|0.00
|0.00
|0.00
|6.15
|126232404
|2008.11.06 13:00
|sell
|0.04
|eurgbp
|0.8042
|0.0000
|0.8002
|2008.11.06 13:03
|0.8032
|0.00
|0.00
|0.00
|6.35
|126233182
|2008.11.06 13:02
|sell
|0.01
|eurchf
|1.4989
|0.0000
|1.4949
|2008.11.06 13:03
|1.4971
|0.00
|0.00
|0.00
|1.53
|126233209
|2008.11.06 13:02
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.8654
|0.0000
|1.8614
|2008.11.06 13:03
|1.8634
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|126233213
|2008.11.06 13:02
|sell
|0.04
|euraud
|1.8744
|0.0000
|1.8704
|2008.11.06 13:05
|1.8783
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.61
|126233671
|2008.11.06 13:02
|sell
|0.08
|euraud
|1.8760
|0.0000
|1.8720
|2008.11.06 13:05
|1.8783
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.51
|126234053
|2008.11.06 13:03
|sell
|0.16
|euraud
|1.8788
|0.0000
|1.8748
|2008.11.06 13:05
|1.8783
|0.00
|0.00
|0.00
|5.44
|126234397
|2008.11.06 13:03
|sell
|1.28
|eurnzd
|2.1423
|0.0000
|2.1383
|2008.11.06 13:05
|2.1413
|0.00
|0.00
|0.00
|76.38
|126234913
|2008.11.06 13:04
|sell
|0.08
|usdcad
|1.1739
|0.0000
|1.1699
|2008.11.06 13:09
|1.1714
|0.00
|0.00
|0.00
|17.07
|126235220
|2008.11.06 13:04
|sell
|2.56
|eurnzd
|2.1439
|0.0000
|2.1399
|2008.11.06 13:05
|2.1399
|0.00
|0.00
|0.00
|611.22
|126235295
|2008.11.06 13:04
|sell
|0.32
|euraud
|1.8806
|0.0000
|1.8766
|2008.11.06 13:05
|1.8783
|0.00
|0.00
|0.00
|50.05
|126235853
|2008.11.06 13:05
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.8618
|0.0000
|1.8578
|2008.11.06 13:11
|1.8616
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|126235871
|2008.11.06 13:05
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.8028
|0.0000
|0.7988
|2008.11.06 13:30
|0.8050
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.49
|126235937
|2008.11.06 13:05
|sell
|0.01
|eurchf
|1.4961
|0.0000
|1.4921
|2008.11.06 14:52
|1.5024
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.38
|126235945
|2008.11.06 13:05
|sell
|0.01
|audusd
|0.6794
|0.0000
|0.6754
|2008.11.06 13:49
|0.6860
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.60
|126235962
|2008.11.06 13:05
|buy
|0.04
|eurusd
|1.2763
|0.0000
|1.2803
|2008.11.06 13:09
|1.2780
|0.00
|0.00
|0.00
|6.80
|126235964
|2008.11.06 13:05
|sell
|0.01
|gbpjpy
|155.26
|0.00
|154.86
|2008.11.06 13:09
|155.49
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.35
|126235977
|2008.11.06 13:05
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2760
|0.0000
|1.2720
|2008.11.06 13:14
|1.2760
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|126235984
|2008.11.06 13:05
|sell
|0.01
|chfjpy
|83.32
|0.00
|82.92
|2008.11.06 13:14
|83.34
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.21
|126236012
|2008.11.06 13:05
|sell
|0.01
|audcad
|0.7971
|0.0000
|0.7931
|2008.11.06 13:12
|0.7969
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|126236068
|2008.11.06 13:05
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.5885
|0.0000
|1.5845
|2008.11.06 13:09
|1.5895
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|126236134
|2008.11.06 13:05
|sell
|0.02
|gbpchf
|1.8634
|0.0000
|1.8594
|2008.11.06 13:11
|1.8616
|0.00
|0.00
|0.00
|3.07
|126236302
|2008.11.06 13:06
|sell
|0.01
|euraud
|1.8740
|0.0000
|1.8700
|2008.11.06 13:20
|1.8753
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.89
|126236338
|2008.11.06 13:06
|sell
|0.01
|eurnzd
|2.1381
|0.0000
|2.1341
|2008.11.06 13:21
|2.1376
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|126236431
|2008.11.06 13:06
|sell
|0.02
|audcad
|0.7987
|0.0000
|0.7947
|2008.11.06 13:12
|0.7969
|0.00
|0.00
|0.00
|3.08
|126236869
|2008.11.06 13:08
|sell
|0.02
|audusd
|0.6810
|0.0000
|0.6770
|2008.11.06 13:49
|0.6860
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|126236949
|2008.11.06 13:08
|sell
|0.02
|gbpjpy
|155.42
|0.00
|155.02
|2008.11.06 13:09
|155.49
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.43
|126236955
|2008.11.06 13:08
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.5901
|0.0000
|1.5861
|2008.11.06 13:09
|1.5895
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|126237228
|2008.11.06 13:08
|sell
|0.02
|eurusd
|1.2776
|0.0000
|1.2736
|2008.11.06 13:14
|1.2760
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|126237393
|2008.11.06 13:09
|sell
|0.02
|chfjpy
|83.49
|0.00
|83.09
|2008.11.06 13:14
|83.34
|0.00
|0.00
|0.00
|3.07
|126237568
|2008.11.06 13:09
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.5918
|0.0000
|1.5878
|2008.11.06 13:09
|1.5895
|0.00
|0.00
|0.00
|9.20
|126237633
|2008.11.06 13:09
|sell
|0.04
|gbpjpy
|155.78
|0.00
|155.38
|2008.11.06 13:09
|155.49
|0.00
|0.00
|0.00
|11.86
|126238089
|2008.11.06 13:10
|sell
|0.02
|euraud
|1.8757
|0.0000
|1.8717
|2008.11.06 13:20
|1.8753
|0.00
|0.00
|0.00
|0.55
|126238264
|2008.11.06 13:11
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.8043
|0.0000
|0.8003
|2008.11.06 13:30
|0.8050
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.23
|126238511
|2008.11.06 13:11
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.5866
|0.0000
|1.5826
|2008.11.06 13:13
|1.5866
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|126238624
|2008.11.06 13:12
|sell
|0.01
|gbpjpy
|155.33
|0.00
|154.93
|2008.11.06 13:13
|155.12
|0.00
|0.00
|0.00
|2.14
|126238663
|2008.11.06 13:12
|sell
|0.02
|eurchf
|1.4977
|0.0000
|1.4937
|2008.11.06 14:52
|1.5024
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.01
|126238684
|2008.11.06 13:12
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.5882
|0.0000
|1.5842
|2008.11.06 13:13
|1.5866
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|126238785
|2008.11.06 13:12
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.8622
|0.0000
|1.8582
|2008.11.06 13:21
|1.8603
|0.00
|0.00
|0.00
|1.62
|126239384
|2008.11.06 13:14
|sell
|0.01
|audcad
|0.7973
|0.0000
|0.7933
|2008.11.06 13:28
|0.7970
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|126239593
|2008.11.06 13:15
|sell
|0.01
|gbpjpy
|154.92
|0.00
|154.52
|2008.11.06 13:22
|155.41
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.01
|126239616
|2008.11.06 13:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.5845
|0.0000
|1.5805
|2008.11.06 13:38
|1.5910
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.50
|126239778
|2008.11.06 13:16
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2767
|0.0000
|1.2727
|2008.11.06 13:53
|1.2831
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.40
|126239780
|2008.11.06 13:16
|sell
|0.01
|chfjpy
|83.24
|0.00
|82.84
|2008.11.06 14:00
|83.72
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.90
|126239957
|2008.11.06 13:17
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.5861
|0.0000
|1.5821
|2008.11.06 13:38
|1.5910
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.80
|126239964
|2008.11.06 13:17
|sell
|0.02
|gbpjpy
|155.08
|0.00
|154.68
|2008.11.06 13:22
|155.41
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.74
|126240070
|2008.11.06 13:18
|sell
|0.04
|euraud
|1.8776
|0.0000
|1.8736
|2008.11.06 13:20
|1.8753
|0.00
|0.00
|0.00
|6.27
|126240205
|2008.11.06 13:19
|sell
|0.02
|eurnzd
|2.1397
|0.0000
|2.1357
|2008.11.06 13:21
|2.1376
|0.00
|0.00
|0.00
|2.52
|126240279
|2008.11.06 13:19
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.5877
|0.0000
|1.5837
|2008.11.06 13:38
|1.5910
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.20
|126240449
|2008.11.06 13:20
|sell
|0.02
|chfjpy
|83.40
|0.00
|83.00
|2008.11.06 14:00
|83.72
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.53
|126240458
|2008.11.06 13:20
|sell
|0.02
|eurusd
|1.2783
|0.0000
|1.2743
|2008.11.06 13:53
|1.2831
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.60
|126240479
|2008.11.06 13:20
|sell
|0.04
|gbpjpy
|155.24
|0.00
|154.84
|2008.11.06 13:32
|155.26
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.82
|126240622
|2008.11.06 13:20
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.5881
|0.0000
|1.5921
|2008.11.06 13:36
|1.5897
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|126240652
|2008.11.06 13:20
|sell
|0.04
|eurnzd
|2.1413
|0.0000
|2.1373
|2008.11.06 13:21
|2.1376
|0.00
|0.00
|0.00
|8.87
|126240713
|2008.11.06 13:20
|sell
|0.08
|gbpjpy
|155.40
|0.00
|155.00
|2008.11.06 13:22
|155.42
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.63
|126240983
|2008.11.06 13:21
|sell
|0.04
|eurchf
|1.4993
|0.0000
|1.4953
|2008.11.06 14:52
|1.5024
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.57
|126241051
|2008.11.06 13:21
|sell
|0.04
|eurusd
|1.2799
|0.0000
|1.2759
|2008.11.06 13:53
|1.2831
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.80
|126241065
|2008.11.06 13:21
|sell
|0.04
|eurgbp
|0.8060
|0.0000
|0.8020
|2008.11.06 13:30
|0.8050
|0.00
|0.00
|0.00
|6.36
|126241433
|2008.11.06 13:21
|sell
|0.04
|audusd
|0.6826
|0.0000
|0.6786
|2008.11.06 13:49
|0.6860
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.60
|126241448
|2008.11.06 13:21
|sell
|0.04
|chfjpy
|83.56
|0.00
|83.16
|2008.11.06 14:00
|83.72
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.53
|126241505
|2008.11.06 13:21
|sell
|0.16
|gbpjpy
|155.56
|0.00
|155.16
|2008.11.06 13:22
|155.42
|0.00
|0.00
|0.00
|22.88
|126241623
|2008.11.06 13:21
|sell
|0.02
|audcad
|0.7989
|0.0000
|0.7949
|2008.11.06 13:28
|0.7970
|0.00
|0.00
|0.00
|3.25
|126241803
|2008.11.06 13:22
|sell
|0.01
|euraud
|1.8726
|0.0000
|1.8686
|2008.11.06 13:29
|1.8704
|0.00
|0.00
|0.00
|1.51
|126241955
|2008.11.06 13:23
|sell
|0.01
|usdcad
|1.1689
|0.0000
|1.1649
|2008.11.06 13:26
|1.1671
|0.00
|0.00
|0.00
|1.54
|126242131
|2008.11.06 13:24
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.8610
|0.0000
|1.8570
|2008.11.06 13:35
|1.8592
|0.00
|0.00
|0.00
|1.54
|126242185
|2008.11.06 13:24
|sell
|0.01
|eurnzd
|2.1373
|0.0000
|2.1333
|2008.11.06 13:35
|2.1347
|0.00
|0.00
|0.00
|1.56
|126242250
|2008.11.06 13:25
|sell
|0.08
|gbpjpy
|155.41
|0.00
|155.01
|2008.11.06 13:32
|155.26
|0.00
|0.00
|0.00
|12.28
|126243102
|2008.11.06 13:29
|sell
|0.01
|usdcad
|1.1649
|0.0000
|1.1609
|2008.11.06 13:33
|1.1630
|0.00
|0.00
|0.00
|1.63
|126243376
|2008.11.06 13:30
|sell
|0.01
|audcad
|0.7957
|0.0000
|0.7917
|2008.11.06 14:14
|0.7990
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.82
|126243565
|2008.11.06 13:32
|sell
|0.01
|euraud
|1.8692
|0.0000
|1.8652
|2008.11.06 13:41
|1.8670
|0.00
|0.00
|0.00
|1.51
|126243710
|2008.11.06 13:32
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.8053
|0.0000
|0.8013
|2008.11.06 14:00
|0.8043
|0.00
|0.00
|0.00
|1.59
|126243835
|2008.11.06 13:33
|sell
|0.08
|audusd
|0.6842
|0.0000
|0.6802
|2008.11.06 13:49
|0.6860
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.40
|126244176
|2008.11.06 13:34
|sell
|0.01
|gbpjpy
|155.44
|0.00
|155.04
|2008.11.06 13:38
|155.78
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.47
|126244637
|2008.11.06 13:35
|sell
|0.01
|usdcad
|1.1628
|0.0000
|1.1588
|2008.11.06 14:29
|1.1692
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.47
|126244757
|2008.11.06 13:35
|sell
|0.08
|eurusd
|1.2815
|0.0000
|1.2775
|2008.11.06 13:53
|1.2831
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.80
|126244789
|2008.11.06 13:36
|sell
|0.02
|audcad
|0.7976
|0.0000
|0.7936
|2008.11.06 14:14
|0.7990
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.39
|126244805
|2008.11.06 13:36
|sell
|0.16
|audusd
|0.6860
|0.0000
|0.6820
|2008.11.06 13:49
|0.6860
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|126245105
|2008.11.06 13:36
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.5894
|0.0000
|1.5854
|2008.11.06 13:38
|1.5910
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.80
|126245152
|2008.11.06 13:36
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2827
|0.0000
|1.2867
|2008.11.06 13:38
|1.2827
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|126245369
|2008.11.06 13:36
|buy
|0.02
|eurusd
|1.2811
|0.0000
|1.2851
|2008.11.06 13:38
|1.2827
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|126245479
|2008.11.06 13:37
|sell
|0.02
|gbpjpy
|155.60
|0.00
|155.20
|2008.11.06 13:38
|155.78
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.68
|126245518
|2008.11.06 13:37
|sell
|0.01
|eurnzd
|2.1350
|0.0000
|2.1310
|2008.11.06 13:38
|2.1325
|0.00
|0.00
|0.00
|1.51
|126245571
|2008.11.06 13:37
|sell
|0.16
|gbpusd
|1.5910
|0.0000
|1.5870
|2008.11.06 13:38
|1.5910
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|126245641
|2008.11.06 13:38
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.5918
|0.0000
|1.5958
|2008.11.06 13:38
|1.5934
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|126245661
|2008.11.06 13:38
|sell
|0.04
|gbpjpy
|155.77
|0.00
|155.37
|2008.11.06 13:38
|155.78
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.41
|126245843
|2008.11.06 13:38
|sell
|0.08
|eurchf
|1.5009
|0.0000
|1.4969
|2008.11.06 14:52
|1.5024
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.23
|126246064
|2008.11.06 13:38
|sell
|0.08
|gbpjpy
|155.93
|0.00
|155.53
|2008.11.06 13:38
|155.78
|0.00
|0.00
|0.00
|12.26
|126246102
|2008.11.06 13:38
|sell
|0.32
|gbpusd
|1.5926
|0.0000
|1.5886
|2008.11.06 13:38
|1.5910
|0.00
|0.00
|0.00
|51.20
|126246202
|2008.11.06 13:38
|buy
|0.01
|euraud
|1.8688
|0.0000
|1.8728
|2008.11.06 13:47
|1.8693
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|126246280
|2008.11.06 13:38
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.8639
|0.0000
|1.8599
|2008.11.06 13:38
|1.8621
|0.00
|0.00
|0.00
|1.54
|126246733
|2008.11.06 13:39
|buy
|0.02
|euraud
|1.8671
|0.0000
|1.8711
|2008.11.06 13:47
|1.8693
|0.00
|0.00
|0.00
|3.01
|126247087
|2008.11.06 13:41
|sell
|0.01
|gbpjpy
|155.76
|0.00
|155.36
|2008.11.06 13:52
|156.28
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.31
|126247159
|2008.11.06 13:41
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.8609
|0.0000
|1.8569
|2008.11.06 14:09
|1.8652
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.66
|126247165
|2008.11.06 13:41
|sell
|0.16
|eurusd
|1.2831
|0.0000
|1.2791
|2008.11.06 13:53
|1.2831
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|126247200
|2008.11.06 13:41
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.5923
|0.0000
|1.5883
|2008.11.06 13:54
|1.5939
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|126247205
|2008.11.06 13:41
|sell
|0.08
|chfjpy
|83.72
|0.00
|83.32
|2008.11.06 14:13
|83.57
|0.00
|0.00
|0.00
|12.24
|126247342
|2008.11.06 13:42
|sell
|0.04
|audcad
|0.7992
|0.0000
|0.7952
|2008.11.06 14:14
|0.7990
|0.00
|0.00
|0.00
|0.69
|126247368
|2008.11.06 13:42
|sell
|0.02
|gbpjpy
|155.92
|0.00
|155.52
|2008.11.06 13:52
|156.28
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.35
|126247372
|2008.11.06 13:42
|sell
|0.32
|audusd
|0.6876
|0.0000
|0.6836
|2008.11.06 13:49
|0.6860
|0.00
|0.00
|0.00
|51.20
|126247435
|2008.11.06 13:42
|sell
|0.01
|eurnzd
|2.1335
|0.0000
|2.1295
|2008.11.06 13:42
|2.1307
|0.00
|0.00
|0.00
|1.68
|126247527
|2008.11.06 13:42
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.5939
|0.0000
|1.5899
|2008.11.06 13:54
|1.5939
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|126247799
|2008.11.06 13:43
|sell
|0.02
|gbpchf
|1.8625
|0.0000
|1.8585
|2008.11.06 14:09
|1.8652
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.61
|126247935
|2008.11.06 13:43
|sell
|0.04
|gbpjpy
|156.08
|0.00
|155.68
|2008.11.06 13:52
|156.28
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.17
|126248104
|2008.11.06 13:44
|sell
|0.01
|euraud
|1.8656
|0.0000
|1.8616
|2008.11.06 13:50
|1.8682
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.78
|126248348
|2008.11.06 13:44
|sell
|0.02
|euraud
|1.8672
|0.0000
|1.8632
|2008.11.06 13:50
|1.8682
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.38
|126248350
|2008.11.06 13:44
|sell
|0.04
|gbpchf
|1.8641
|0.0000
|1.8601
|2008.11.06 14:09
|1.8652
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.76
|126248369
|2008.11.06 13:44
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.5955
|0.0000
|1.5915
|2008.11.06 13:54
|1.5939
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|126248788
|2008.11.06 13:46
|sell
|0.01
|eurnzd
|2.1331
|0.0000
|2.1291
|2008.11.06 13:54
|2.1333
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.12
|126248896
|2008.11.06 13:46
|sell
|0.04
|euraud
|1.8688
|0.0000
|1.8648
|2008.11.06 13:50
|1.8682
|0.00
|0.00
|0.00
|1.64
|126249035
|2008.11.06 13:47
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2828
|0.0000
|1.2868
|2008.11.06 13:51
|1.2844
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|126249045
|2008.11.06 13:47
|sell
|0.02
|eurnzd
|2.1348
|0.0000
|2.1308
|2008.11.06 13:54
|2.1333
|0.00
|0.00
|0.00
|1.81
|126249143
|2008.11.06 13:48
|sell
|0.08
|euraud
|1.8704
|0.0000
|1.8664
|2008.11.06 13:50
|1.8682
|0.00
|0.00
|0.00
|12.10
|126249439
|2008.11.06 13:50
|sell
|0.04
|eurnzd
|2.1364
|0.0000
|2.1324
|2008.11.06 13:54
|2.1333
|0.00
|0.00
|0.00
|7.46
|126249619
|2008.11.06 13:50
|sell
|0.08
|gbpjpy
|156.26
|0.00
|155.86
|2008.11.06 13:52
|156.28
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.63
|126249764
|2008.11.06 13:50
|sell
|0.16
|gbpjpy
|156.43
|0.00
|156.03
|2008.11.06 13:58
|156.28
|0.00
|0.00
|0.00
|24.49
|126249997
|2008.11.06 13:50
|sell
|0.08
|gbpchf
|1.8650
|0.0000
|1.8610
|2008.11.06 14:09
|1.8652
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.36
|126250153
|2008.11.06 13:51
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.5956
|0.0000
|1.5996
|2008.11.06 14:04
|1.5928
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.80
|126250353
|2008.11.06 13:51
|sell
|0.32
|eurusd
|1.2847
|0.0000
|1.2807
|2008.11.06 13:53
|1.2831
|0.00
|0.00
|0.00
|51.20
|126250378
|2008.11.06 13:51
|sell
|0.16
|chfjpy
|83.88
|0.00
|83.48
|2008.11.06 14:00
|83.70
|0.00
|0.00
|0.00
|29.37
|126250684
|2008.11.06 13:53
|sell
|0.01
|audusd
|0.6876
|0.0000
|0.6836
|2008.11.06 14:01
|0.6875
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|126250784
|2008.11.06 13:53
|sell
|0.01
|euraud
|1.8644
|0.0000
|1.8604
|2008.11.06 13:56
|1.8620
|0.00
|0.00
|0.00
|1.65
|126250819
|2008.11.06 13:54
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.5940
|0.0000
|1.5980
|2008.11.06 14:26
|1.5871
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.80
|126251146
|2008.11.06 13:55
|sell
|0.08
|audcad
|0.8008
|0.0000
|0.7968
|2008.11.06 14:14
|0.7990
|0.00
|0.00
|0.00
|12.32
|126251220
|2008.11.06 13:56
|sell
|0.02
|audusd
|0.6891
|0.0000
|0.6851
|2008.11.06 14:01
|0.6875
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|126251398
|2008.11.06 13:56
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2835
|0.0000
|1.2795
|2008.11.06 14:00
|1.2819
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|126251455
|2008.11.06 13:56
|sell
|0.01
|eurnzd
|2.1242
|0.0000
|2.1202
|2008.11.06 14:38
|2.1422
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.82
|126251482
|2008.11.06 13:57
|sell
|0.02
|eurnzd
|2.1263
|0.0000
|2.1223
|2008.11.06 15:04
|2.1389
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.12
|126251537
|2008.11.06 13:57
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.5945
|0.0000
|1.5905
|2008.11.06 14:00
|1.5929
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|126251575
|2008.11.06 13:57
|sell
|0.04
|eurnzd
|2.1281
|0.0000
|2.1241
|2008.11.06 14:38
|2.1429
|0.00
|0.00
|0.00
|-35.57
|126251594
|2008.11.06 13:57
|sell
|0.08
|eurnzd
|2.1307
|0.0000
|2.1267
|2008.11.06 14:38
|2.1429
|0.00
|0.00
|0.00
|-58.63
|126251717
|2008.11.06 13:58
|sell
|0.01
|euraud
|1.8618
|0.0000
|1.8578
|2008.11.06 14:26
|1.8768
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.24
|126252355
|2008.11.06 14:00
|sell
|0.02
|usdcad
|1.1644
|0.0000
|1.1604
|2008.11.06 14:29
|1.1692
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.21
|126253013
|2008.11.06 14:01
|sell
|0.01
|gbpjpy
|156.03
|0.00
|155.63
|2008.11.06 14:03
|155.87
|0.00
|0.00
|0.00
|1.64
|126253571
|2008.11.06 14:03
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.5912
|0.0000
|1.5952
|2008.11.06 14:04
|1.5934
|0.00
|0.00
|0.00
|8.80
|126253573
|2008.11.06 14:03
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.5909
|0.0000
|1.5869
|2008.11.06 14:09
|1.5909
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|126253589
|2008.11.06 14:03
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2800
|0.0000
|1.2760
|2008.11.06 14:10
|1.2800
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|126253599
|2008.11.06 14:03
|sell
|0.01
|audusd
|0.6875
|0.0000
|0.6835
|2008.11.06 14:06
|0.6859
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|126253601
|2008.11.06 14:03
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.8040
|0.0000
|0.8000
|2008.11.06 15:00
|0.8061
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.34
|126253666
|2008.11.06 14:03
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.5925
|0.0000
|1.5885
|2008.11.06 14:09
|1.5909
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|126253824
|2008.11.06 14:04
|sell
|0.16
|gbpchf
|1.8670
|0.0000
|1.8630
|2008.11.06 14:09
|1.8652
|0.00
|0.00
|0.00
|24.57
|126253955
|2008.11.06 14:05
|sell
|0.04
|usdcad
|1.1660
|0.0000
|1.1620
|2008.11.06 14:29
|1.1692
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.95
|126254062
|2008.11.06 14:05
|sell
|0.02
|euraud
|1.8634
|0.0000
|1.8594
|2008.11.06 14:26
|1.8768
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.28
|126254077
|2008.11.06 14:05
|sell
|0.01
|gbpjpy
|156.09
|0.00
|155.69
|2008.11.06 14:08
|156.10
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|126254118
|2008.11.06 14:05
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.5924
|0.0000
|1.5964
|2008.11.06 14:26
|1.5871
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.20
|126254142
|2008.11.06 14:05
|sell
|0.16
|eurnzd
|2.1330
|0.0000
|2.1290
|2008.11.06 14:38
|2.1429
|0.00
|0.00
|0.00
|-95.17
|126254190
|2008.11.06 14:06
|sell
|0.04
|euraud
|1.8650
|0.0000
|1.8610
|2008.11.06 14:26
|1.8768
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.19
|126254468
|2008.11.06 14:07
|sell
|0.02
|eurusd
|1.2816
|0.0000
|1.2776
|2008.11.06 14:10
|1.2800
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|126254496
|2008.11.06 14:07
|sell
|0.02
|gbpjpy
|156.25
|0.00
|155.85
|2008.11.06 14:08
|156.10
|0.00
|0.00
|0.00
|3.05
|126254954
|2008.11.06 14:10
|sell
|0.08
|euraud
|1.8667
|0.0000
|1.8627
|2008.11.06 14:26
|1.8768
|0.00
|0.00
|0.00
|-55.11
|126254964
|2008.11.06 14:10
|sell
|0.01
|audusd
|0.6858
|0.0000
|0.6818
|2008.11.06 14:14
|0.6840
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|126255065
|2008.11.06 14:10
|sell
|0.08
|usdcad
|1.1676
|0.0000
|1.1636
|2008.11.06 14:29
|1.1692
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.95
|126255407
|2008.11.06 14:12
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.5905
|0.0000
|1.5945
|2008.11.06 14:26
|1.5871
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.20
|126255408
|2008.11.06 14:12
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.5901
|0.0000
|1.5861
|2008.11.06 14:14
|1.5885
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|126255415
|2008.11.06 14:12
|sell
|0.01
|gbpjpy
|155.88
|0.00
|155.48
|2008.11.06 14:13
|155.73
|0.00
|0.00
|0.00
|1.53
|126255425
|2008.11.06 14:12
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.8641
|0.0000
|1.8601
|2008.11.06 14:15
|1.8623
|0.00
|0.00
|0.00
|1.53
|126255664
|2008.11.06 14:13
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2793
|0.0000
|1.2753
|2008.11.06 14:17
|1.2775
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|126255721
|2008.11.06 14:13
|buy
|0.16
|gbpusd
|1.5889
|0.0000
|1.5929
|2008.11.06 14:26
|1.5871
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.80
|126255833
|2008.11.06 14:14
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.8056
|0.0000
|0.8016
|2008.11.06 15:00
|0.8061
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.59
|126255872
|2008.11.06 14:14
|sell
|0.32
|eurnzd
|2.1349
|0.0000
|2.1309
|2008.11.06 14:38
|2.1429
|0.00
|0.00
|0.00
|-153.81
|126256007
|2008.11.06 14:14
|sell
|0.16
|euraud
|1.8686
|0.0000
|1.8646
|2008.11.06 14:26
|1.8768
|0.00
|0.00
|0.00
|-89.49
|126256054
|2008.11.06 14:14
|sell
|0.32
|euraud
|1.8702
|0.0000
|1.8662
|2008.11.06 14:26
|1.8768
|0.00
|0.00
|0.00
|-144.06
|126256075
|2008.11.06 14:14
|sell
|0.64
|euraud
|1.8718
|0.0000
|1.8678
|2008.11.06 14:26
|1.8768
|0.00
|0.00
|0.00
|-218.27
|126256110
|2008.11.06 14:14
|sell
|0.64
|eurnzd
|2.1381
|0.0000
|2.1341
|2008.11.06 14:38
|2.1429
|0.00
|0.00
|0.00
|-184.57
|126256118
|2008.11.06 14:14
|sell
|1.28
|euraud
|1.8734
|0.0000
|1.8694
|2008.11.06 14:26
|1.8768
|0.00
|0.00
|0.00
|-296.85
|126256221
|2008.11.06 14:15
|sell
|0.16
|usdcad
|1.1692
|0.0000
|1.1652
|2008.11.06 14:29
|1.1692
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|126256631
|2008.11.06 14:15
|sell
|2.56
|euraud
|1.8751
|0.0000
|1.8711
|2008.11.06 14:30
|1.8729
|0.00
|0.00
|0.00
|385.68
|126257090
|2008.11.06 14:16
|sell
|0.01
|chfjpy
|83.48
|0.00
|83.08
|2008.11.06 14:39
|83.97
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.98
|126257226
|2008.11.06 14:16
|buy
|0.32
|gbpusd
|1.5853
|0.0000
|1.5893
|2008.11.06 14:26
|1.5871
|0.00
|0.00
|0.00
|57.60
|126257234
|2008.11.06 14:16
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.5848
|0.0000
|1.5808
|2008.11.06 14:46
|1.5925
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.70
|126257259
|2008.11.06 14:17
|sell
|0.01
|gbpjpy
|155.27
|0.00
|154.87
|2008.11.06 14:34
|156.15
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.96
|126257732
|2008.11.06 14:17
|sell
|0.01
|audcad
|0.7977
|0.0000
|0.7937
|2008.11.06 15:33
|0.8037
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.11
|126258028
|2008.11.06 14:18
|sell
|0.01
|audusd
|0.6810
|0.0000
|0.6770
|2008.11.06 14:49
|0.6844
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.40
|126258513
|2008.11.06 14:19
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.8624
|0.0000
|1.8584
|2008.11.06 14:23
|1.8606
|0.00
|0.00
|0.00
|1.53
|126258615
|2008.11.06 14:19
|sell
|0.02
|gbpjpy
|155.43
|0.00
|155.03
|2008.11.06 14:34
|156.15
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.66
|126258906
|2008.11.06 14:21
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2785
|0.0000
|1.2745
|2008.11.06 14:39
|1.2852
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.70
|126258945
|2008.11.06 14:21
|sell
|1.28
|eurnzd
|2.1398
|0.0000
|2.1358
|2008.11.06 14:38
|2.1429
|0.00
|0.00
|0.00
|-238.39
|126259053
|2008.11.06 14:22
|sell
|2.56
|eurnzd
|2.1414
|0.0000
|2.1374
|2008.11.06 14:38
|2.1429
|0.00
|0.00
|0.00
|-230.71
|126259121
|2008.11.06 14:22
|sell
|5.12
|euraud
|1.8770
|0.0000
|1.8730
|2008.11.06 14:26
|1.8767
|0.00
|0.00
|0.00
|104.77
|126259617
|2008.11.06 14:25
|sell
|10.24
|euraud
|1.8790
|0.0000
|1.8750
|2008.11.06 14:26
|1.8767
|0.00
|0.00
|0.00
|1 606.48
|126259643
|2008.11.06 14:25
|sell
|0.32
|usdcad
|1.1710
|0.0000
|1.1670
|2008.11.06 14:30
|1.1670
|0.00
|0.00
|0.00
|109.68
|126259816
|2008.11.06 14:26
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.5864
|0.0000
|1.5824
|2008.11.06 14:46
|1.5925
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.20
|126259848
|2008.11.06 14:26
|buy
|0.01
|usdcad
|1.1701
|0.0000
|1.1741
|2008.11.06 14:50
|1.1703
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|126259861
|2008.11.06 14:26
|sell
|0.04
|gbpjpy
|155.59
|0.00
|155.19
|2008.11.06 14:34
|156.15
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.79
|126259954
|2008.11.06 14:27
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.8626
|0.0000
|1.8586
|2008.11.06 14:29
|1.8608
|0.00
|0.00
|0.00
|1.54
|126260172
|2008.11.06 14:29
|sell
|0.02
|audusd
|0.6826
|0.0000
|0.6786
|2008.11.06 14:49
|0.6844
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.60
|126260222
|2008.11.06 14:29
|sell
|0.02
|chfjpy
|83.64
|0.00
|83.24
|2008.11.06 14:39
|83.97
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.71
|126260316
|2008.11.06 14:29
|sell
|0.02
|eurusd
|1.2802
|0.0000
|1.2762
|2008.11.06 14:39
|1.2852
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|126260343
|2008.11.06 14:29
|sell
|0.08
|gbpjpy
|155.76
|0.00
|155.36
|2008.11.06 14:34
|156.15
|0.00
|0.00
|0.00
|-31.74
|126260657
|2008.11.06 14:29
|sell
|0.04
|eurgbp
|0.8071
|0.0000
|0.8031
|2008.11.06 15:00
|0.8061
|0.00
|0.00
|0.00
|6.36
|126261052
|2008.11.06 14:30
|sell
|0.04
|audusd
|0.6843
|0.0000
|0.6803
|2008.11.06 14:49
|0.6844
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|126261238
|2008.11.06 14:30
|sell
|0.04
|eurusd
|1.2818
|0.0000
|1.2778
|2008.11.06 14:39
|1.2852
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.60
|126261258
|2008.11.06 14:30
|sell
|0.04
|chfjpy
|83.80
|0.00
|83.40
|2008.11.06 14:39
|83.97
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.92
|126261278
|2008.11.06 14:30
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.5880
|0.0000
|1.5840
|2008.11.06 14:46
|1.5925
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|126261345
|2008.11.06 14:30
|sell
|0.16
|gbpjpy
|155.92
|0.00
|155.52
|2008.11.06 14:34
|156.15
|0.00
|0.00
|0.00
|-37.45
|126262051
|2008.11.06 14:32
|sell
|0.01
|usdcad
|1.1684
|0.0000
|1.1644
|2008.11.06 15:04
|1.1713
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.48
|126262100
|2008.11.06 14:33
|buy
|0.02
|usdcad
|1.1685
|0.0000
|1.1725
|2008.11.06 14:50
|1.1703
|0.00
|0.00
|0.00
|3.08
|126262299
|2008.11.06 14:33
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.8597
|0.0000
|1.8557
|2008.11.06 14:50
|1.8631
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.90
|126262421
|2008.11.06 14:33
|sell
|0.16
|eurchf
|1.5025
|0.0000
|1.4985
|2008.11.06 14:52
|1.5024
|0.00
|0.00
|0.00
|1.36
|126262426
|2008.11.06 14:33
|sell
|0.32
|gbpjpy
|156.13
|0.00
|155.73
|2008.11.06 14:34
|156.15
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.51
|126262459
|2008.11.06 14:33
|sell
|0.08
|eurusd
|1.2836
|0.0000
|1.2796
|2008.11.06 14:39
|1.2852
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.80
|126262627
|2008.11.06 14:33
|sell
|0.01
|euraud
|1.8749
|0.0000
|1.8709
|2008.11.06 14:55
|1.8742
|0.00
|0.00
|0.00
|0.48
|126262793
|2008.11.06 14:33
|sell
|0.02
|gbpchf
|1.8618
|0.0000
|1.8578
|2008.11.06 14:50
|1.8631
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.22
|126262824
|2008.11.06 14:33
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.5896
|0.0000
|1.5856
|2008.11.06 14:46
|1.5925
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.20
|126262857
|2008.11.06 14:33
|sell
|0.64
|gbpjpy
|156.30
|0.00
|155.90
|2008.11.06 14:34
|156.15
|0.00
|0.00
|0.00
|97.68
|126263250
|2008.11.06 14:35
|sell
|0.02
|audcad
|0.7992
|0.0000
|0.7952
|2008.11.06 15:33
|0.8037
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.66
|126263454
|2008.11.06 14:35
|sell
|0.08
|chfjpy
|83.96
|0.00
|83.56
|2008.11.06 14:39
|83.97
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.81
|126263564
|2008.11.06 14:35
|sell
|0.16
|gbpusd
|1.5912
|0.0000
|1.5872
|2008.11.06 14:46
|1.5925
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.80
|126263701
|2008.11.06 14:35
|sell
|0.08
|audusd
|0.6860
|0.0000
|0.6820
|2008.11.06 14:49
|0.6844
|0.00
|0.00
|0.00
|12.80
|126263724
|2008.11.06 14:35
|sell
|0.32
|eurchf
|1.5042
|0.0000
|1.5002
|2008.11.06 14:55
|1.5024
|0.00
|0.00
|0.00
|49.14
|126263737
|2008.11.06 14:35
|sell
|0.16
|eurusd
|1.2852
|0.0000
|1.2812
|2008.11.06 14:39
|1.2852
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|126264082
|2008.11.06 14:36
|sell
|5.12
|eurnzd
|2.1430
|0.0000
|2.1390
|2008.11.06 14:38
|2.1429
|0.00
|0.00
|0.00
|30.76
|126264397
|2008.11.06 14:36
|sell
|0.32
|gbpusd
|1.5928
|0.0000
|1.5888
|2008.11.06 14:46
|1.5925
|0.00
|0.00
|0.00
|9.60
|126264816
|2008.11.06 14:36
|sell
|10.24
|eurnzd
|2.1447
|0.0000
|2.1407
|2008.11.06 14:38
|2.1429
|0.00
|0.00
|0.00
|1 107.40
|126264841
|2008.11.06 14:36
|sell
|0.32
|eurusd
|1.2868
|0.0000
|1.2828
|2008.11.06 14:39
|1.2852
|0.00
|0.00
|0.00
|51.20
|126264988
|2008.11.06 14:36
|sell
|0.16
|chfjpy
|84.12
|0.00
|83.72
|2008.11.06 14:39
|83.97
|0.00
|0.00
|0.00
|24.41
|126265019
|2008.11.06 14:36
|sell
|0.04
|audcad
|0.8008
|0.0000
|0.7968
|2008.11.06 15:33
|0.8037
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.88
|126265291
|2008.11.06 14:36
|sell
|0.02
|euraud
|1.8765
|0.0000
|1.8725
|2008.11.06 14:37
|1.8747
|0.00
|0.00
|0.00
|2.47
|126265933
|2008.11.06 14:38
|sell
|0.04
|gbpchf
|1.8634
|0.0000
|1.8594
|2008.11.06 14:50
|1.8631
|0.00
|0.00
|0.00
|1.02
|126266036
|2008.11.06 14:39
|sell
|0.01
|gbpjpy
|156.51
|0.00
|156.11
|2008.11.06 14:43
|156.68
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.73
|126266383
|2008.11.06 14:40
|sell
|0.02
|gbpjpy
|156.67
|0.00
|156.27
|2008.11.06 14:43
|156.68
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.21
|126266494
|2008.11.06 14:40
|sell
|0.64
|gbpusd
|1.5947
|0.0000
|1.5907
|2008.11.06 14:48
|1.5907
|0.00
|0.00
|0.00
|256.00
|126266503
|2008.11.06 14:40
|sell
|0.08
|gbpchf
|1.8651
|0.0000
|1.8611
|2008.11.06 14:50
|1.8631
|0.00
|0.00
|0.00
|13.65
|126266772
|2008.11.06 14:41
|sell
|0.04
|gbpjpy
|156.83
|0.00
|156.43
|2008.11.06 14:43
|156.68
|0.00
|0.00
|0.00
|6.10
|126267264
|2008.11.06 14:42
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2858
|0.0000
|1.2818
|2008.11.06 14:48
|1.2842
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|126267270
|2008.11.06 14:42
|sell
|0.04
|eurnzd
|2.1391
|0.0000
|2.1351
|2008.11.06 14:54
|2.1429
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.10
|126267401
|2008.11.06 14:43
|sell
|0.01
|chfjpy
|83.97
|0.00
|83.57
|2008.11.06 14:48
|83.82
|0.00
|0.00
|0.00
|1.52
|126268321
|2008.11.06 14:47
|sell
|0.01
|gbpjpy
|156.65
|0.00
|156.25
|2008.11.06 14:48
|156.49
|0.00
|0.00
|0.00
|1.63
|126268513
|2008.11.06 14:48
|sell
|0.08
|eurnzd
|2.1408
|0.0000
|2.1368
|2008.11.06 14:54
|2.1429
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.05
|126269186
|2008.11.06 14:49
|sell
|0.02
|usdcad
|1.1700
|0.0000
|1.1660
|2008.11.06 15:04
|1.1713
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.22
|126269200
|2008.11.06 14:49
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.5908
|0.0000
|1.5868
|2008.11.06 14:50
|1.5892
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|126269428
|2008.11.06 14:49
|sell
|0.16
|eurnzd
|2.1424
|0.0000
|2.1384
|2008.11.06 14:54
|2.1429
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.79
|126269526
|2008.11.06 14:50
|buy
|0.01
|euraud
|1.8755
|0.0000
|1.8795
|2008.11.06 15:01
|1.8722
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.26
|126270007
|2008.11.06 14:50
|sell
|0.32
|eurnzd
|2.1440
|0.0000
|2.1400
|2008.11.06 14:54
|2.1429
|0.00
|0.00
|0.00
|21.07
|126270233
|2008.11.06 14:51
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2825
|0.0000
|1.2785
|2008.11.06 14:52
|1.2809
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|126270238
|2008.11.06 14:51
|sell
|0.01
|gbpjpy
|156.02
|0.00
|155.62
|2008.11.06 14:52
|155.86
|0.00
|0.00
|0.00
|1.63
|126270260
|2008.11.06 14:51
|sell
|0.01
|chfjpy
|83.72
|0.00
|83.32
|2008.11.06 15:24
|84.06
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.45
|126270372
|2008.11.06 14:52
|sell
|0.01
|audusd
|0.6838
|0.0000
|0.6798
|2008.11.06 15:02
|0.6837
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|126270774
|2008.11.06 14:52
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.8625
|0.0000
|1.8585
|2008.11.06 15:21
|1.8658
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.82
|126271026
|2008.11.06 14:53
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.5879
|0.0000
|1.5839
|2008.11.06 15:00
|1.5878
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|126271255
|2008.11.06 14:54
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2813
|0.0000
|1.2773
|2008.11.06 15:02
|1.2796
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|126271270
|2008.11.06 14:54
|sell
|0.02
|euraud
|1.8765
|0.0000
|1.8725
|2008.11.06 14:55
|1.8742
|0.00
|0.00
|0.00
|3.15
|126271441
|2008.11.06 14:55
|sell
|0.01
|gbpjpy
|155.88
|0.00
|155.48
|2008.11.06 15:00
|155.90
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|126271590
|2008.11.06 14:55
|sell
|0.02
|gbpjpy
|156.05
|0.00
|155.65
|2008.11.06 15:00
|155.90
|0.00
|0.00
|0.00
|3.06
|126271595
|2008.11.06 14:55
|sell
|0.02
|audusd
|0.6853
|0.0000
|0.6813
|2008.11.06 15:02
|0.6837
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|126271614
|2008.11.06 14:55
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.5895
|0.0000
|1.5855
|2008.11.06 15:00
|1.5878
|0.00
|0.00
|0.00
|3.40
|126271695
|2008.11.06 14:55
|sell
|0.04
|eurnzd
|2.1387
|0.0000
|2.1347
|2008.11.06 15:04
|2.1389
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.48
|126272039
|2008.11.06 14:57
|sell
|0.01
|eurchf
|1.5031
|0.0000
|1.4991
|2008.11.06 15:35
|1.5013
|0.00
|0.00
|0.00
|1.54
|126272044
|2008.11.06 14:57
|buy
|0.02
|euraud
|1.8716
|0.0000
|1.8756
|2008.11.06 15:01
|1.8722
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|126272045
|2008.11.06 14:57
|sell
|0.01
|euraud
|1.8703
|0.0000
|1.8663
|2008.11.06 15:09
|1.8713
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.69
|126272090
|2008.11.06 14:57
|sell
|0.02
|gbpchf
|1.8643
|0.0000
|1.8603
|2008.11.06 15:21
|1.8658
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.56
|126272379
|2008.11.06 14:59
|buy
|0.04
|euraud
|1.8700
|0.0000
|1.8740
|2008.11.06 15:01
|1.8722
|0.00
|0.00
|0.00
|6.02
|126272863
|2008.11.06 15:00
|sell
|0.08
|eurnzd
|2.1403
|0.0000
|2.1363
|2008.11.06 15:04
|2.1389
|0.00
|0.00
|0.00
|6.71
|126272864
|2008.11.06 15:00
|sell
|0.02
|euraud
|1.8719
|0.0000
|1.8679
|2008.11.06 15:09
|1.8713
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|126272894
|2008.11.06 15:00
|sell
|0.04
|usdcad
|1.1716
|0.0000
|1.1676
|2008.11.06 15:04
|1.1713
|0.00
|0.00
|0.00
|1.02
|126273250
|2008.11.06 15:01
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2816
|0.0000
|1.2856
|2008.11.06 15:05
|1.2815
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|126273349
|2008.11.06 15:01
|sell
|0.08
|audcad
|0.8023
|0.0000
|0.7983
|2008.11.06 15:33
|0.8037
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.53
|126273429
|2008.11.06 15:02
|sell
|0.08
|usdcad
|1.1732
|0.0000
|1.1692
|2008.11.06 15:04
|1.1713
|0.00
|0.00
|0.00
|12.98
|126273494
|2008.11.06 15:02
|buy
|0.02
|eurusd
|1.2799
|0.0000
|1.2839
|2008.11.06 15:05
|1.2815
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|126273802
|2008.11.06 15:02
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.8061
|0.0000
|0.8021
|2008.11.06 15:30
|0.8051
|0.00
|0.00
|0.00
|1.59
|126274061
|2008.11.06 15:02
|sell
|0.16
|eurnzd
|2.1423
|0.0000
|2.1383
|2008.11.06 15:04
|2.1389
|0.00
|0.00
|0.00
|32.63
|126274217
|2008.11.06 15:03
|sell
|0.01
|gbpjpy
|155.75
|0.00
|155.35
|2008.11.06 15:21
|157.06
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.29
|126274300
|2008.11.06 15:03
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.5868
|0.0000
|1.5828
|2008.11.06 15:21
|1.5937
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.90
|126274525
|2008.11.06 15:03
|sell
|0.04
|euraud
|1.8735
|0.0000
|1.8695
|2008.11.06 15:10
|1.8695
|0.00
|0.00
|0.00
|10.99
|126274600
|2008.11.06 15:03
|sell
|0.02
|gbpjpy
|155.91
|0.00
|155.51
|2008.11.06 15:21
|157.06
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.34
|126274822
|2008.11.06 15:04
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.5884
|0.0000
|1.5844
|2008.11.06 15:21
|1.5937
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.60
|126274842
|2008.11.06 15:04
|sell
|0.04
|gbpjpy
|156.07
|0.00
|155.67
|2008.11.06 15:21
|157.06
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.18
|126274942
|2008.11.06 15:04
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2810
|0.0000
|1.2770
|2008.11.06 15:26
|1.2826
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|126274971
|2008.11.06 15:04
|sell
|0.01
|audusd
|0.6840
|0.0000
|0.6800
|2008.11.06 15:22
|0.6870
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|126275303
|2008.11.06 15:05
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.5896
|0.0000
|1.5936
|2008.11.06 15:11
|1.5912
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|126275596
|2008.11.06 15:06
|sell
|0.01
|eurnzd
|2.1404
|0.0000
|2.1364
|2008.11.06 15:16
|2.1373
|0.00
|0.00
|0.00
|1.86
|126275743
|2008.11.06 15:07
|sell
|0.01
|usdcad
|1.1710
|0.0000
|1.1670
|2008.11.06 15:57
|1.1787
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.53
|126275821
|2008.11.06 15:07
|sell
|0.02
|eurusd
|1.2826
|0.0000
|1.2786
|2008.11.06 15:26
|1.2826
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|126275842
|2008.11.06 15:07
|sell
|0.08
|gbpjpy
|156.23
|0.00
|155.83
|2008.11.06 15:21
|157.06
|0.00
|0.00
|0.00
|-67.38
|126275919
|2008.11.06 15:07
|sell
|0.02
|chfjpy
|83.89
|0.00
|83.49
|2008.11.06 15:24
|84.06
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.45
|126275932
|2008.11.06 15:07
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.5900
|0.0000
|1.5860
|2008.11.06 15:21
|1.5937
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.80
|126276204
|2008.11.06 15:07
|sell
|0.16
|gbpjpy
|156.40
|0.00
|156.00
|2008.11.06 15:21
|157.06
|0.00
|0.00
|0.00
|-107.17
|126276834
|2008.11.06 15:08
|sell
|0.02
|audusd
|0.6856
|0.0000
|0.6816
|2008.11.06 15:22
|0.6870
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.80
|126277937
|2008.11.06 15:11
|buy
|0.01
|eurchf
|1.5036
|0.0000
|1.5076
|2008.11.06 16:42
|1.4974
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.28
|126278056
|2008.11.06 15:12
|sell
|0.32
|gbpjpy
|156.56
|0.00
|156.16
|2008.11.06 15:21
|157.06
|0.00
|0.00
|0.00
|-162.38
|126278084
|2008.11.06 15:12
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.5920
|0.0000
|1.5880
|2008.11.06 15:21
|1.5937
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.60
|126278156
|2008.11.06 15:12
|sell
|0.01
|euraud
|1.8690
|0.0000
|1.8650
|2008.11.06 15:17
|1.8667
|0.00
|0.00
|0.00
|1.58
|126278200
|2008.11.06 15:12
|sell
|0.04
|gbpchf
|1.8659
|0.0000
|1.8619
|2008.11.06 15:21
|1.8658
|0.00
|0.00
|0.00
|0.35
|126278243
|2008.11.06 15:12
|sell
|0.64
|gbpjpy
|156.72
|0.00
|156.32
|2008.11.06 15:21
|157.06
|0.00
|0.00
|0.00
|-220.85
|126278268
|2008.11.06 15:12
|sell
|0.16
|gbpusd
|1.5937
|0.0000
|1.5897
|2008.11.06 15:21
|1.5937
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|126278592
|2008.11.06 15:13
|sell
|0.16
|audcad
|0.8040
|0.0000
|0.8000
|2008.11.06 15:40
|0.8021
|0.00
|0.00
|0.00
|25.89
|126279387
|2008.11.06 15:16
|sell
|0.04
|audusd
|0.6871
|0.0000
|0.6831
|2008.11.06 15:22
|0.6870
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|126279614
|2008.11.06 15:17
|sell
|1.28
|gbpjpy
|156.88
|0.00
|156.48
|2008.11.06 15:21
|157.06
|0.00
|0.00
|0.00
|-233.84
|126279650
|2008.11.06 15:17
|sell
|0.04
|chfjpy
|84.05
|0.00
|83.65
|2008.11.06 15:24
|84.06
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|126279863
|2008.11.06 15:17
|sell
|2.56
|gbpjpy
|157.05
|0.00
|156.65
|2008.11.06 15:21
|157.06
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.98
|126280088
|2008.11.06 15:17
|sell
|0.04
|eurusd
|1.2842
|0.0000
|1.2802
|2008.11.06 15:26
|1.2826
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|126280254
|2008.11.06 15:17
|sell
|0.32
|audcad
|0.8056
|0.0000
|0.8016
|2008.11.06 15:33
|0.8037
|0.00
|0.00
|0.00
|51.73
|126280285
|2008.11.06 15:17
|sell
|0.08
|gbpchf
|1.8676
|0.0000
|1.8636
|2008.11.06 15:21
|1.8658
|0.00
|0.00
|0.00
|12.30
|126280514
|2008.11.06 15:17
|sell
|5.12
|gbpjpy
|157.21
|0.00
|156.81
|2008.11.06 15:21
|157.06
|0.00
|0.00
|0.00
|779.38
|126280769
|2008.11.06 15:17
|sell
|0.08
|chfjpy
|84.21
|0.00
|83.81
|2008.11.06 15:24
|84.06
|0.00
|0.00
|0.00
|12.18
|126280935
|2008.11.06 15:18
|sell
|0.08
|audusd
|0.6887
|0.0000
|0.6847
|2008.11.06 15:22
|0.6870
|0.00
|0.00
|0.00
|13.60
|126281825
|2008.11.06 15:20
|sell
|0.32
|gbpusd
|1.5953
|0.0000
|1.5913
|2008.11.06 15:21
|1.5937
|0.00
|0.00
|0.00
|51.20
|126281879
|2008.11.06 15:20
|sell
|0.01
|eurnzd
|2.1332
|0.0000
|2.1292
|2008.11.06 15:27
|2.1394
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.71
|126282161
|2008.11.06 15:21
|sell
|0.02
|eurnzd
|2.1356
|0.0000
|2.1316
|2008.11.06 15:27
|2.1394
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.56
|126282266
|2008.11.06 15:21
|sell
|0.04
|eurnzd
|2.1380
|0.0000
|2.1340
|2008.11.06 15:27
|2.1394
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.35
|126282301
|2008.11.06 15:21
|sell
|0.01
|euraud
|1.8677
|0.0000
|1.8637
|2008.11.06 15:27
|1.8688
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.75
|126282685
|2008.11.06 15:22
|sell
|0.02
|euraud
|1.8694
|0.0000
|1.8654
|2008.11.06 15:27
|1.8688
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|126282688
|2008.11.06 15:22
|sell
|0.08
|eurnzd
|2.1396
|0.0000
|2.1356
|2008.11.06 15:27
|2.1394
|0.00
|0.00
|0.00
|0.96
|126283013
|2008.11.06 15:23
|sell
|0.02
|usdcad
|1.1726
|0.0000
|1.1686
|2008.11.06 15:57
|1.1787
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.35
|126283034
|2008.11.06 15:23
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.5915
|0.0000
|1.5875
|2008.11.06 15:27
|1.5899
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|126283076
|2008.11.06 15:24
|sell
|0.04
|euraud
|1.8710
|0.0000
|1.8670
|2008.11.06 15:27
|1.8688
|0.00
|0.00
|0.00
|6.04
|126283155
|2008.11.06 15:24
|sell
|0.16
|eurnzd
|2.1403
|0.0000
|2.1363
|2008.11.06 15:27
|2.1394
|0.00
|0.00
|0.00
|8.62
|126283383
|2008.11.06 15:24
|sell
|0.01
|gbpjpy
|156.55
|0.00
|156.15
|2008.11.06 15:27
|156.40
|0.00
|0.00
|0.00
|1.52
|126283542
|2008.11.06 15:24
|sell
|0.32
|eurnzd
|2.1422
|0.0000
|2.1382
|2008.11.06 15:27
|2.1394
|0.00
|0.00
|0.00
|53.69
|126283568
|2008.11.06 15:24
|sell
|0.01
|audusd
|0.6855
|0.0000
|0.6815
|2008.11.06 15:33
|0.6839
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|126283767
|2008.11.06 15:25
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.8632
|0.0000
|1.8592
|2008.11.06 15:35
|1.8625
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|126284233
|2008.11.06 15:26
|sell
|0.04
|usdcad
|1.1742
|0.0000
|1.1702
|2008.11.06 15:57
|1.1787
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.27
|126284637
|2008.11.06 15:27
|sell
|0.01
|chfjpy
|83.82
|0.00
|83.42
|2008.11.06 15:53
|83.67
|0.00
|0.00
|0.00
|1.53
|126284806
|2008.11.06 15:27
|buy
|0.02
|eurchf
|1.5020
|0.0000
|1.5060
|2008.11.06 16:42
|1.4974
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.82
|126285320
|2008.11.06 15:29
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2823
|0.0000
|1.2783
|2008.11.06 15:45
|1.2807
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|126285581
|2008.11.06 15:29
|sell
|0.01
|euraud
|1.8691
|0.0000
|1.8651
|2008.11.06 15:35
|1.8713
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.50
|126285666
|2008.11.06 15:29
|sell
|0.01
|eurnzd
|2.1436
|0.0000
|2.1396
|2008.11.06 15:49
|2.1512
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.53
|126285713
|2008.11.06 15:29
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.5912
|0.0000
|1.5872
|2008.11.06 15:35
|1.5907
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|126285736
|2008.11.06 15:29
|sell
|0.01
|gbpjpy
|156.37
|0.00
|155.97
|2008.11.06 15:32
|156.38
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|126285751
|2008.11.06 15:29
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.5929
|0.0000
|1.5889
|2008.11.06 15:35
|1.5907
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|126285775
|2008.11.06 15:30
|sell
|0.02
|gbpchf
|1.8648
|0.0000
|1.8608
|2008.11.06 15:35
|1.8625
|0.00
|0.00
|0.00
|3.93
|126285798
|2008.11.06 15:30
|sell
|0.02
|gbpjpy
|156.53
|0.00
|156.13
|2008.11.06 15:32
|156.38
|0.00
|0.00
|0.00
|3.05
|126286022
|2008.11.06 15:30
|sell
|0.02
|euraud
|1.8707
|0.0000
|1.8667
|2008.11.06 15:35
|1.8713
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.82
|126286159
|2008.11.06 15:31
|sell
|0.04
|euraud
|1.8722
|0.0000
|1.8682
|2008.11.06 15:35
|1.8713
|0.00
|0.00
|0.00
|2.47
|126286490
|2008.11.06 15:32
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.8048
|0.0000
|0.8008
|2008.11.06 15:49
|0.8053
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.79
|126286702
|2008.11.06 15:33
|sell
|0.08
|euraud
|1.8738
|0.0000
|1.8698
|2008.11.06 15:35
|1.8713
|0.00
|0.00
|0.00
|13.72
|126287057
|2008.11.06 15:34
|sell
|0.01
|gbpjpy
|156.54
|0.00
|156.14
|2008.11.06 15:35
|156.36
|0.00
|0.00
|0.00
|1.83
|126287213
|2008.11.06 15:35
|sell
|0.01
|audusd
|0.6858
|0.0000
|0.6818
|2008.11.06 15:39
|0.6842
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|126287729
|2008.11.06 15:36
|sell
|0.01
|euraud
|1.8706
|0.0000
|1.8666
|2008.11.06 15:52
|1.8837
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.90
|126287810
|2008.11.06 15:37
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.8650
|0.0000
|1.8610
|2008.11.06 15:44
|1.8632
|0.00
|0.00
|0.00
|1.54
|126287816
|2008.11.06 15:37
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.5935
|0.0000
|1.5895
|2008.11.06 15:44
|1.5919
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|126287855
|2008.11.06 15:37
|sell
|0.01
|eurchf
|1.5009
|0.0000
|1.4969
|2008.11.06 16:11
|1.4991
|0.00
|0.00
|0.00
|1.53
|126287876
|2008.11.06 15:37
|sell
|0.01
|gbpjpy
|156.55
|0.00
|156.15
|2008.11.06 15:43
|156.39
|0.00
|0.00
|0.00
|1.63
|126287947
|2008.11.06 15:38
|sell
|0.02
|euraud
|1.8722
|0.0000
|1.8682
|2008.11.06 15:52
|1.8837
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.64
|126288101
|2008.11.06 15:39
|buy
|0.04
|eurchf
|1.5004
|0.0000
|1.5044
|2008.11.06 16:42
|1.4974
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.20
|126288126
|2008.11.06 15:39
|sell
|0.04
|euraud
|1.8739
|0.0000
|1.8699
|2008.11.06 15:52
|1.8837
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.66
|126288168
|2008.11.06 15:39
|sell
|0.08
|euraud
|1.8755
|0.0000
|1.8715
|2008.11.06 15:52
|1.8837
|0.00
|0.00
|0.00
|-44.61
|126288192
|2008.11.06 15:39
|sell
|0.16
|euraud
|1.8771
|0.0000
|1.8731
|2008.11.06 15:52
|1.8837
|0.00
|0.00
|0.00
|-71.82
|126288261
|2008.11.06 15:39
|sell
|0.02
|eurnzd
|2.1453
|0.0000
|2.1413
|2008.11.06 15:49
|2.1512
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.03
|126288386
|2008.11.06 15:40
|sell
|0.32
|euraud
|1.8790
|0.0000
|1.8750
|2008.11.06 15:52
|1.8837
|0.00
|0.00
|0.00
|-102.29
|126288498
|2008.11.06 15:41
|sell
|0.64
|euraud
|1.8806
|0.0000
|1.8766
|2008.11.06 15:52
|1.8837
|0.00
|0.00
|0.00
|-134.93
|126288524
|2008.11.06 15:41
|sell
|0.04
|eurnzd
|2.1472
|0.0000
|2.1432
|2008.11.06 15:49
|2.1512
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.54
|126288547
|2008.11.06 15:41
|sell
|0.01
|audusd
|0.6820
|0.0000
|0.6780
|2008.11.06 15:44
|0.6804
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|126288649
|2008.11.06 15:42
|sell
|0.08
|usdcad
|1.1758
|0.0000
|1.1718
|2008.11.06 15:57
|1.1787
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.68
|126288683
|2008.11.06 15:42
|sell
|0.01
|audcad
|0.8008
|0.0000
|0.7968
|2008.11.06 16:00
|0.7990
|0.00
|0.00
|0.00
|1.52
|126288751
|2008.11.06 15:42
|sell
|0.08
|eurnzd
|2.1507
|0.0000
|2.1467
|2008.11.06 15:49
|2.1512
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.38
|126288771
|2008.11.06 15:42
|sell
|1.28
|euraud
|1.8823
|0.0000
|1.8783
|2008.11.06 15:52
|1.8837
|0.00
|0.00
|0.00
|-121.87
|126288972
|2008.11.06 15:43
|sell
|0.16
|eurnzd
|2.1485
|0.0000
|2.1445
|2008.11.06 15:49
|2.1512
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.76
|126289188
|2008.11.06 15:44
|sell
|0.32
|eurnzd
|2.1502
|0.0000
|2.1462
|2008.11.06 15:49
|2.1512
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.07
|126289205
|2008.11.06 15:44
|sell
|2.56
|euraud
|1.8842
|0.0000
|1.8802
|2008.11.06 15:52
|1.8837
|0.00
|0.00
|0.00
|87.05
|126289217
|2008.11.06 15:44
|sell
|0.64
|eurnzd
|2.1521
|0.0000
|2.1481
|2008.11.06 15:49
|2.1512
|0.00
|0.00
|0.00
|34.34
|126289235
|2008.11.06 15:44
|sell
|0.16
|usdcad
|1.1774
|0.0000
|1.1734
|2008.11.06 15:57
|1.1787
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.65
|126290091
|2008.11.06 15:46
|sell
|0.01
|gbpjpy
|155.84
|0.00
|155.44
|2008.11.06 15:51
|156.00
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.63
|126290149
|2008.11.06 15:46
|sell
|1.28
|eurnzd
|2.1538
|0.0000
|2.1498
|2008.11.06 15:49
|2.1512
|0.00
|0.00
|0.00
|198.38
|126290197
|2008.11.06 15:46
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.8063
|0.0000
|0.8023
|2008.11.06 15:49
|0.8053
|0.00
|0.00
|0.00
|3.19
|126290349
|2008.11.06 15:47
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.5896
|0.0000
|1.5856
|2008.11.06 15:51
|1.5896
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|126290415
|2008.11.06 15:47
|sell
|0.01
|audusd
|0.6791
|0.0000
|0.6751
|2008.11.06 16:11
|0.6775
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|126290419
|2008.11.06 15:47
|sell
|5.12
|euraud
|1.8860
|0.0000
|1.8820
|2008.11.06 15:52
|1.8837
|0.00
|0.00
|0.00
|800.88
|126290472
|2008.11.06 15:47
|sell
|0.02
|gbpjpy
|156.00
|0.00
|155.60
|2008.11.06 15:51
|156.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|126290534
|2008.11.06 15:47
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.8607
|0.0000
|1.8567
|2008.11.06 15:54
|1.8589
|0.00
|0.00
|0.00
|1.54
|126290608
|2008.11.06 15:48
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2813
|0.0000
|1.2773
|2008.11.06 15:51
|1.2797
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|126290723
|2008.11.06 15:49
|sell
|0.04
|gbpjpy
|156.16
|0.00
|155.76
|2008.11.06 15:51
|156.00
|0.00
|0.00
|0.00
|6.52
|126291003
|2008.11.06 15:50
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.5912
|0.0000
|1.5872
|2008.11.06 15:51
|1.5896
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|126291673
|2008.11.06 15:52
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.8065
|0.0000
|0.8025
|2008.11.06 15:55
|0.8055
|0.00
|0.00
|0.00
|1.59
|126291724
|2008.11.06 15:52
|sell
|0.01
|eurnzd
|2.1476
|0.0000
|2.1436
|2008.11.06 16:00
|2.1523
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.80
|126291916
|2008.11.06 15:53
|sell
|0.02
|eurnzd
|2.1492
|0.0000
|2.1452
|2008.11.06 16:00
|2.1523
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.68
|126292324
|2008.11.06 15:54
|sell
|0.04
|eurnzd
|2.1508
|0.0000
|2.1468
|2008.11.06 16:00
|2.1523
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.56
|126292389
|2008.11.06 15:54
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2794
|0.0000
|1.2754
|2008.11.06 16:00
|1.2778
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|126292419
|2008.11.06 15:54
|sell
|0.01
|gbpjpy
|155.41
|0.00
|155.01
|2008.11.06 16:03
|155.75
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.47
|126292422
|2008.11.06 15:54
|sell
|0.32
|usdcad
|1.1790
|0.0000
|1.1750
|2008.11.06 15:57
|1.1787
|0.00
|0.00
|0.00
|8.14
|126292453
|2008.11.06 15:54
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.5846
|0.0000
|1.5806
|2008.11.06 16:02
|1.5878
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.20
|126292459
|2008.11.06 15:54
|sell
|0.01
|euraud
|1.8838
|0.0000
|1.8798
|2008.11.06 16:01
|1.8837
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|126292724
|2008.11.06 15:54
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.5862
|0.0000
|1.5822
|2008.11.06 16:02
|1.5878
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.20
|126292738
|2008.11.06 15:54
|sell
|0.02
|gbpjpy
|155.57
|0.00
|155.17
|2008.11.06 16:03
|155.75
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.66
|126292928
|2008.11.06 15:54
|sell
|0.04
|gbpjpy
|155.73
|0.00
|155.33
|2008.11.06 16:03
|155.75
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.82
|126292948
|2008.11.06 15:55
|sell
|0.02
|euraud
|1.8854
|0.0000
|1.8814
|2008.11.06 15:57
|1.8842
|0.00
|0.00
|0.00
|1.63
|126292976
|2008.11.06 15:55
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.5878
|0.0000
|1.5838
|2008.11.06 16:02
|1.5878
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|126293110
|2008.11.06 15:55
|sell
|0.01
|chfjpy
|83.65
|0.00
|83.25
|2008.11.06 16:04
|83.50
|0.00
|0.00
|0.00
|1.53
|126293190
|2008.11.06 15:55
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.8612
|0.0000
|1.8572
|2008.11.06 16:08
|1.8635
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.96
|126293209
|2008.11.06 15:55
|sell
|0.64
|usdcad
|1.1806
|0.0000
|1.1766
|2008.11.06 15:57
|1.1787
|0.00
|0.00
|0.00
|103.16
|126293344
|2008.11.06 15:56
|sell
|0.02
|gbpchf
|1.8628
|0.0000
|1.8588
|2008.11.06 16:08
|1.8635
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|126293498
|2008.11.06 15:57
|sell
|0.08
|eurnzd
|2.1526
|0.0000
|2.1486
|2008.11.06 16:01
|2.1486
|0.00
|0.00
|0.00
|19.05
|126293567
|2008.11.06 15:57
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.8053
|0.0000
|0.8013
|2008.11.06 15:59
|0.8043
|0.00
|0.00
|0.00
|1.59
|126293808
|2008.11.06 15:59
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.5894
|0.0000
|1.5854
|2008.11.06 16:02
|1.5878
|0.00
|0.00
|0.00
|12.80
|126293873
|2008.11.06 15:59
|sell
|0.08
|gbpjpy
|155.90
|0.00
|155.50
|2008.11.06 16:03
|155.75
|0.00
|0.00
|0.00
|12.23
|126293907
|2008.11.06 15:59
|sell
|0.16
|eurnzd
|2.1549
|0.0000
|2.1509
|2008.11.06 16:01
|2.1519
|0.00
|0.00
|0.00
|28.53
|126293932
|2008.11.06 15:59
|sell
|0.04
|gbpchf
|1.8653
|0.0000
|1.8613
|2008.11.06 16:08
|1.8635
|0.00
|0.00
|0.00
|6.14
|126293960
|2008.11.06 15:59
|sell
|0.02
|euraud
|1.8860
|0.0000
|1.8820
|2008.11.06 16:01
|1.8837
|0.00
|0.00
|0.00
|3.12
|126294029
|2008.11.06 15:59
|sell
|0.01
|usdcad
|1.1785
|0.0000
|1.1745
|2008.11.06 16:05
|1.1767
|0.00
|0.00
|0.00
|1.53
|126295327
|2008.11.06 16:02
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.8043
|0.0000
|0.8003
|2008.11.06 16:34
|0.8049
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.95
|126295377
|2008.11.06 16:02
|sell
|0.01
|audcad
|0.7994
|0.0000
|0.7954
|2008.11.06 16:11
|0.7975
|0.00
|0.00
|0.00
|1.61
|126295491
|2008.11.06 16:03
|sell
|0.01
|euraud
|1.8815
|0.0000
|1.8775
|2008.11.06 16:11
|1.8884
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.68
|126295542
|2008.11.06 16:03
|sell
|0.01
|eurnzd
|2.1465
|0.0000
|2.1425
|2008.11.06 16:16
|2.1495
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.78
|126295745
|2008.11.06 16:03
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2766
|0.0000
|1.2726
|2008.11.06 16:12
|1.2766
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|126296108
|2008.11.06 16:04
|sell
|0.01
|gbpjpy
|155.54
|0.00
|155.14
|2008.11.06 16:08
|155.71
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.73
|126296125
|2008.11.06 16:04
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.5859
|0.0000
|1.5819
|2008.11.06 16:09
|1.5859
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|126296525
|2008.11.06 16:05
|sell
|0.01
|chfjpy
|83.50
|0.00
|83.10
|2008.11.06 16:16
|83.35
|0.00
|0.00
|0.00
|1.53
|126296542
|2008.11.06 16:05
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.5875
|0.0000
|1.5835
|2008.11.06 16:09
|1.5859
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|126296622
|2008.11.06 16:05
|sell
|0.02
|gbpjpy
|155.70
|0.00
|155.30
|2008.11.06 16:08
|155.71
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|126296773
|2008.11.06 16:06
|sell
|0.04
|gbpjpy
|155.86
|0.00
|155.46
|2008.11.06 16:08
|155.71
|0.00
|0.00
|0.00
|6.11
|126296804
|2008.11.06 16:07
|sell
|0.02
|eurusd
|1.2782
|0.0000
|1.2742
|2008.11.06 16:12
|1.2766
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|126297019
|2008.11.06 16:07
|sell
|0.01
|usdcad
|1.1759
|0.0000
|1.1719
|2008.11.06 16:19
|1.1789
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.54
|126297384
|2008.11.06 16:09
|sell
|0.02
|usdcad
|1.1775
|0.0000
|1.1735
|2008.11.06 16:19
|1.1789
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.38
|126297422
|2008.11.06 16:09
|sell
|0.02
|euraud
|1.8831
|0.0000
|1.8791
|2008.11.06 16:11
|1.8884
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.18
|126297544
|2008.11.06 16:09
|sell
|0.01
|gbpjpy
|155.40
|0.00
|155.00
|2008.11.06 16:14
|155.25
|0.00
|0.00
|0.00
|1.53
|126297574
|2008.11.06 16:10
|sell
|0.04
|euraud
|1.8847
|0.0000
|1.8807
|2008.11.06 16:18
|1.8854
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.89
|126297589
|2008.11.06 16:10
|sell
|0.02
|eurnzd
|2.1481
|0.0000
|2.1441
|2008.11.06 16:16
|2.1495
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.67
|126297757
|2008.11.06 16:10
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.8618
|0.0000
|1.8578
|2008.11.06 16:16
|1.8600
|0.00
|0.00
|0.00
|1.53
|126297915
|2008.11.06 16:10
|sell
|0.04
|eurnzd
|2.1499
|0.0000
|2.1459
|2008.11.06 16:16
|2.1495
|0.00
|0.00
|0.00
|0.95
|126297970
|2008.11.06 16:10
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.5864
|0.0000
|1.5824
|2008.11.06 16:14
|1.5848
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|126298043
|2008.11.06 16:11
|sell
|0.08
|euraud
|1.8863
|0.0000
|1.8823
|2008.11.06 16:11
|1.8893
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.23
|126298118
|2008.11.06 16:11
|sell
|0.16
|euraud
|1.8890
|0.0000
|1.8850
|2008.11.06 16:11
|1.8893
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.25
|126298155
|2008.11.06 16:11
|sell
|0.32
|euraud
|1.8907
|0.0000
|1.8867
|2008.11.06 16:11
|1.8893
|0.00
|0.00
|0.00
|30.30
|126298233
|2008.11.06 16:11
|sell
|0.08
|eurnzd
|2.1521
|0.0000
|2.1481
|2008.11.06 16:17
|2.1481
|0.00
|0.00
|0.00
|18.99
|126298637
|2008.11.06 16:13
|sell
|0.01
|audusd
|0.6765
|0.0000
|0.6725
|2008.11.06 16:17
|0.6748
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|126298672
|2008.11.06 16:13
|sell
|0.01
|audcad
|0.7960
|0.0000
|0.7920
|2008.11.06 16:53
|0.8031
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.01
|126298683
|2008.11.06 16:13
|sell
|0.08
|euraud
|1.8867
|0.0000
|1.8827
|2008.11.06 16:18
|1.8854
|0.00
|0.00
|0.00
|7.03
|126298698
|2008.11.06 16:13
|sell
|0.01
|eurchf
|1.4987
|0.0000
|1.4947
|2008.11.06 16:21
|1.4969
|0.00
|0.00
|0.00
|1.53
|126298699
|2008.11.06 16:13
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2770
|0.0000
|1.2730
|2008.11.06 16:15
|1.2754
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|126298753
|2008.11.06 16:14
|buy
|0.08
|eurchf
|1.4988
|0.0000
|1.5028
|2008.11.06 16:42
|1.4974
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.53
|126299755
|2008.11.06 16:16
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.5821
|0.0000
|1.5781
|2008.11.06 16:17
|1.5805
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|126299757
|2008.11.06 16:16
|sell
|0.01
|gbpjpy
|154.88
|0.00
|154.48
|2008.11.06 16:17
|154.73
|0.00
|0.00
|0.00
|1.53
|126299780
|2008.11.06 16:16
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.8059
|0.0000
|0.8019
|2008.11.06 16:34
|0.8049
|0.00
|0.00
|0.00
|3.17
|126299874
|2008.11.06 16:16
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2743
|0.0000
|1.2703
|2008.11.06 16:17
|1.2726
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|126300787
|2008.11.06 16:17
|sell
|0.04
|usdcad
|1.1791
|0.0000
|1.1751
|2008.11.06 16:19
|1.1789
|0.00
|0.00
|0.00
|0.68
|126300891
|2008.11.06 16:17
|sell
|0.16
|euraud
|1.8884
|0.0000
|1.8844
|2008.11.06 16:18
|1.8854
|0.00
|0.00
|0.00
|32.42
|126301563
|2008.11.06 16:17
|buy
|0.16
|eurchf
|1.4972
|0.0000
|1.5012
|2008.11.06 16:42
|1.4974
|0.00
|0.00
|0.00
|2.72
|126301577
|2008.11.06 16:17
|sell
|0.01
|chfjpy
|83.16
|0.00
|82.76
|2008.11.06 16:37
|83.35
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.94
|126302001
|2008.11.06 16:18
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.8600
|0.0000
|1.8560
|2008.11.06 16:21
|1.8580
|0.00
|0.00
|0.00
|1.71
|126302294
|2008.11.06 16:18
|sell
|0.01
|eurnzd
|2.1457
|0.0000
|2.1417
|2008.11.06 16:40
|2.1429
|0.00
|0.00
|0.00
|1.67
|126302322
|2008.11.06 16:18
|sell
|0.08
|usdcad
|1.1807
|0.0000
|1.1767
|2008.11.06 16:19
|1.1789
|0.00
|0.00
|0.00
|12.21
|126302490
|2008.11.06 16:19
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2722
|0.0000
|1.2682
|2008.11.06 16:23
|1.2723
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|126302501
|2008.11.06 16:19
|sell
|0.01
|audusd
|0.6746
|0.0000
|0.6706
|2008.11.06 16:23
|0.6745
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|126302515
|2008.11.06 16:19
|sell
|0.01
|gbpjpy
|154.58
|0.00
|154.18
|2008.11.06 16:21
|154.74
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.63
|126302526
|2008.11.06 16:19
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.5789
|0.0000
|1.5749
|2008.11.06 16:21
|1.5805
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|126302792
|2008.11.06 16:19
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.5805
|0.0000
|1.5765
|2008.11.06 16:21
|1.5805
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|126302810
|2008.11.06 16:19
|sell
|0.02
|gbpjpy
|154.74
|0.00
|154.34
|2008.11.06 16:21
|154.74
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|126302877
|2008.11.06 16:19
|sell
|0.02
|audusd
|0.6761
|0.0000
|0.6721
|2008.11.06 16:25
|0.6744
|0.00
|0.00
|0.00
|3.40
|126302927
|2008.11.06 16:19
|sell
|0.02
|eurusd
|1.2739
|0.0000
|1.2699
|2008.11.06 16:23
|1.2723
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|126302986
|2008.11.06 16:19
|sell
|0.02
|chfjpy
|83.32
|0.00
|82.92
|2008.11.06 16:37
|83.35
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.61
|126303003
|2008.11.06 16:19
|sell
|0.04
|gbpjpy
|154.90
|0.00
|154.50
|2008.11.06 16:21
|154.74
|0.00
|0.00
|0.00
|6.53
|126303055
|2008.11.06 16:20
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.5821
|0.0000
|1.5781
|2008.11.06 16:21
|1.5805
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|126303171
|2008.11.06 16:20
|sell
|0.01
|euraud
|1.8836
|0.0000
|1.8796
|2008.11.06 16:29
|1.8883
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.17
|126303525
|2008.11.06 16:20
|sell
|0.02
|audcad
|0.7976
|0.0000
|0.7936
|2008.11.06 16:57
|0.8026
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.47
|126303856
|2008.11.06 16:21
|sell
|0.01
|usdcad
|1.1803
|0.0000
|1.1763
|2008.11.06 16:48
|1.1817
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.18
|126303995
|2008.11.06 16:22
|sell
|0.02
|euraud
|1.8852
|0.0000
|1.8812
|2008.11.06 16:29
|1.8883
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.18
|126304063
|2008.11.06 16:22
|sell
|0.02
|eurnzd
|2.1473
|0.0000
|2.1433
|2008.11.06 16:31
|2.1447
|0.00
|0.00
|0.00
|3.09
|126304096
|2008.11.06 16:22
|sell
|0.04
|euraud
|1.8868
|0.0000
|1.8828
|2008.11.06 16:34
|1.8867
|0.00
|0.00
|0.00
|0.27
|126304202
|2008.11.06 16:22
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.8552
|0.0000
|1.8512
|2008.11.06 16:31
|1.8566
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|126304228
|2008.11.06 16:22
|sell
|0.02
|usdcad
|1.1820
|0.0000
|1.1780
|2008.11.06 16:48
|1.1817
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|126304284
|2008.11.06 16:23
|sell
|0.01
|eurchf
|1.4969
|0.0000
|1.4929
|2008.11.06 16:35
|1.4951
|0.00
|0.00
|0.00
|1.53
|126304357
|2008.11.06 16:23
|sell
|0.01
|gbpjpy
|154.46
|0.00
|154.06
|2008.11.06 16:35
|155.11
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.63
|126304573
|2008.11.06 16:23
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.5769
|0.0000
|1.5729
|2008.11.06 16:42
|1.5818
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.90
|126304668
|2008.11.06 16:23
|sell
|0.08
|euraud
|1.8889
|0.0000
|1.8849
|2008.11.06 16:29
|1.8905
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.62
|126305064
|2008.11.06 16:24
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.5785
|0.0000
|1.5745
|2008.11.06 16:45
|1.5811
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.20
|126305119
|2008.11.06 16:25
|sell
|0.02
|gbpjpy
|154.62
|0.00
|154.22
|2008.11.06 16:35
|155.11
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.99
|126305233
|2008.11.06 16:25
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2731
|0.0000
|1.2691
|2008.11.06 16:26
|1.2715
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|126305428
|2008.11.06 16:26
|sell
|0.02
|gbpchf
|1.8568
|0.0000
|1.8528
|2008.11.06 16:31
|1.8566
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|126305875
|2008.11.06 16:27
|sell
|0.01
|audusd
|0.6727
|0.0000
|0.6687
|2008.11.06 16:53
|0.6791
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.40
|126305921
|2008.11.06 16:28
|sell
|0.16
|euraud
|1.8906
|0.0000
|1.8866
|2008.11.06 16:29
|1.8905
|0.00
|0.00
|0.00
|1.08
|126305960
|2008.11.06 16:28
|sell
|0.04
|usdcad
|1.1836
|0.0000
|1.1796
|2008.11.06 16:48
|1.1817
|0.00
|0.00
|0.00
|6.43
|126306126
|2008.11.06 16:28
|sell
|0.04
|gbpchf
|1.8584
|0.0000
|1.8544
|2008.11.06 16:31
|1.8566
|0.00
|0.00
|0.00
|6.12
|126306307
|2008.11.06 16:29
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2714
|0.0000
|1.2674
|2008.11.06 17:00
|1.2746
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.20
|126306362
|2008.11.06 16:29
|sell
|0.04
|gbpjpy
|154.78
|0.00
|154.38
|2008.11.06 16:35
|155.11
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.46
|126306743
|2008.11.06 16:30
|sell
|0.02
|eurusd
|1.2730
|0.0000
|1.2690
|2008.11.06 17:00
|1.2746
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.20
|126306788
|2008.11.06 16:30
|sell
|0.08
|gbpjpy
|154.94
|0.00
|154.54
|2008.11.06 16:35
|155.11
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.86
|126306959
|2008.11.06 16:31
|sell
|0.02
|audusd
|0.6742
|0.0000
|0.6702
|2008.11.06 16:53
|0.6791
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.80
|126307240
|2008.11.06 16:31
|sell
|0.04
|chfjpy
|83.50
|0.00
|83.10
|2008.11.06 16:37
|83.35
|0.00
|0.00
|0.00
|6.12
|126307401
|2008.11.06 16:32
|sell
|0.08
|euraud
|1.8890
|0.0000
|1.8850
|2008.11.06 16:34
|1.8867
|0.00
|0.00
|0.00
|12.42
|126307549
|2008.11.06 16:34
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.5801
|0.0000
|1.5761
|2008.11.06 16:42
|1.5814
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.20
|126307626
|2008.11.06 16:34
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.8575
|0.0000
|1.8535
|2008.11.06 17:00
|1.8557
|0.00
|0.00
|0.00
|1.53
|126307628
|2008.11.06 16:34
|sell
|0.16
|gbpjpy
|155.10
|0.00
|154.70
|2008.11.06 16:35
|155.11
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.64
|126307684
|2008.11.06 16:34
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.5817
|0.0000
|1.5777
|2008.11.06 16:42
|1.5814
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|126307726
|2008.11.06 16:34
|sell
|0.32
|gbpjpy
|155.26
|0.00
|154.86
|2008.11.06 16:35
|155.11
|0.00
|0.00
|0.00
|48.94
|126307766
|2008.11.06 16:34
|sell
|0.02
|gbpchf
|1.8591
|0.0000
|1.8551
|2008.11.06 16:51
|1.8589
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|126307942
|2008.11.06 16:35
|buy
|0.32
|eurchf
|1.4956
|0.0000
|1.4996
|2008.11.06 16:42
|1.4974
|0.00
|0.00
|0.00
|49.00
|126308558
|2008.11.06 16:37
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.8041
|0.0000
|0.8001
|2008.11.06 17:50
|0.8062
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.32
|126308559
|2008.11.06 16:37
|sell
|0.01
|gbpjpy
|154.99
|0.00
|154.59
|2008.11.06 16:42
|155.18
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.93
|126308576
|2008.11.06 16:37
|sell
|0.01
|eurchf
|1.4957
|0.0000
|1.4917
|2008.11.06 17:20
|1.4971
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|126308581
|2008.11.06 16:37
|sell
|0.01
|euraud
|1.8861
|0.0000
|1.8821
|2008.11.06 16:39
|1.8821
|0.00
|0.00
|0.00
|2.71
|126308807
|2008.11.06 16:39
|sell
|0.02
|gbpjpy
|155.18
|0.00
|154.78
|2008.11.06 16:42
|155.18
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|126308836
|2008.11.06 16:39
|sell
|0.02
|eurnzd
|2.1473
|0.0000
|2.1433
|2008.11.06 16:40
|2.1433
|0.00
|0.00
|0.00
|4.77
|126308848
|2008.11.06 16:39
|sell
|0.04
|audusd
|0.6758
|0.0000
|0.6718
|2008.11.06 16:53
|0.6791
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.20
|126308852
|2008.11.06 16:39
|sell
|0.04
|audcad
|0.7991
|0.0000
|0.7951
|2008.11.06 16:53
|0.8028
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.53
|126308894
|2008.11.06 16:39
|sell
|0.01
|chfjpy
|83.42
|0.00
|83.02
|2008.11.06 17:00
|83.43
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.11
|126308991
|2008.11.06 16:40
|sell
|0.16
|gbpusd
|1.5834
|0.0000
|1.5794
|2008.11.06 16:45
|1.5811
|0.00
|0.00
|0.00
|36.80
|126309013
|2008.11.06 16:40
|sell
|0.08
|audcad
|0.8001
|0.0000
|0.7961
|2008.11.06 16:53
|0.8028
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.28
|126309028
|2008.11.06 16:40
|sell
|0.04
|gbpjpy
|155.34
|0.00
|154.94
|2008.11.06 16:42
|155.18
|0.00
|0.00
|0.00
|6.52
|126309205
|2008.11.06 16:40
|sell
|0.08
|audusd
|0.6774
|0.0000
|0.6734
|2008.11.06 16:53
|0.6791
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.60
|126309387
|2008.11.06 16:42
|sell
|0.02
|eurchf
|1.4973
|0.0000
|1.4933
|2008.11.06 17:20
|1.4971
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|126309390
|2008.11.06 16:42
|buy
|0.01
|gbpjpy
|155.35
|0.00
|155.75
|2008.11.06 16:47
|155.30
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.51
|126309419
|2008.11.06 16:42
|sell
|0.01
|euraud
|1.8796
|0.0000
|1.8756
|2008.11.06 16:44
|1.8795
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|126309550
|2008.11.06 16:42
|sell
|0.02
|euraud
|1.8818
|0.0000
|1.8778
|2008.11.06 16:44
|1.8795
|0.00
|0.00
|0.00
|3.12
|126309663
|2008.11.06 16:43
|sell
|0.01
|eurnzd
|2.1451
|0.0000
|2.1411
|2008.11.06 16:46
|2.1434
|0.00
|0.00
|0.00
|1.01
|126309727
|2008.11.06 16:43
|sell
|0.02
|eurnzd
|2.1467
|0.0000
|2.1427
|2008.11.06 16:46
|2.1434
|0.00
|0.00
|0.00
|3.93
|126309978
|2008.11.06 16:45
|buy
|0.02
|gbpjpy
|155.15
|0.00
|155.55
|2008.11.06 16:47
|155.30
|0.00
|0.00
|0.00
|3.05
|126309983
|2008.11.06 16:45
|sell
|0.01
|gbpjpy
|155.07
|0.00
|154.67
|2008.11.06 16:49
|155.24
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.73
|126310077
|2008.11.06 16:46
|sell
|0.16
|audcad
|0.8017
|0.0000
|0.7977
|2008.11.06 16:53
|0.8028
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.89
|126310103
|2008.11.06 16:46
|sell
|0.16
|audusd
|0.6791
|0.0000
|0.6751
|2008.11.06 16:53
|0.6791
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|126310223
|2008.11.06 16:47
|sell
|0.02
|gbpjpy
|155.23
|0.00
|154.83
|2008.11.06 16:49
|155.24
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.21
|126310258
|2008.11.06 16:47
|sell
|0.04
|eurusd
|1.2746
|0.0000
|1.2706
|2008.11.06 17:00
|1.2746
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|126310331
|2008.11.06 16:47
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.8057
|0.0000
|0.8097
|2008.11.06 16:59
|0.8067
|0.00
|0.00
|0.00
|1.58
|126310360
|2008.11.06 16:47
|sell
|0.01
|euraud
|1.8757
|0.0000
|1.8717
|2008.11.06 16:47
|1.8734
|0.00
|0.00
|0.00
|1.57
|126310445
|2008.11.06 16:47
|sell
|0.32
|audcad
|0.8033
|0.0000
|0.7993
|2008.11.06 16:53
|0.8028
|0.00
|0.00
|0.00
|13.55
|126310462
|2008.11.06 16:47
|sell
|0.32
|audusd
|0.6807
|0.0000
|0.6767
|2008.11.06 16:53
|0.6791
|0.00
|0.00
|0.00
|51.20
|126310538
|2008.11.06 16:47
|sell
|0.64
|audcad
|0.8049
|0.0000
|0.8009
|2008.11.06 16:57
|0.8026
|0.00
|0.00
|0.00
|124.64
|126310744
|2008.11.06 16:48
|sell
|0.04
|gbpjpy
|155.40
|0.00
|155.00
|2008.11.06 16:49
|155.24
|0.00
|0.00
|0.00
|6.53
|126310809
|2008.11.06 16:48
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.8057
|0.0000
|0.8017
|2008.11.06 17:50
|0.8062
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.59
|126310907
|2008.11.06 16:48
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.5826
|0.0000
|1.5786
|2008.11.06 16:59
|1.5810
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|126311313
|2008.11.06 16:49
|sell
|0.01
|eurnzd
|2.1392
|0.0000
|2.1352
|2008.11.06 16:58
|2.1451
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.52
|126311317
|2008.11.06 16:49
|sell
|0.02
|eurnzd
|2.1423
|0.0000
|2.1383
|2008.11.06 16:58
|2.1451
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.33
|126311378
|2008.11.06 16:49
|sell
|0.08
|eurusd
|1.2762
|0.0000
|1.2722
|2008.11.06 17:00
|1.2746
|0.00
|0.00
|0.00
|12.80
|126311427
|2008.11.06 16:49
|sell
|0.02
|chfjpy
|83.58
|0.00
|83.18
|2008.11.06 17:00
|83.43
|0.00
|0.00
|0.00
|3.06
|126311768
|2008.11.06 16:50
|sell
|0.01
|euraud
|1.8727
|0.0000
|1.8687
|2008.11.06 17:02
|1.8793
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.48
|126311874
|2008.11.06 16:51
|sell
|0.01
|usdcad
|1.1815
|0.0000
|1.1775
|2008.11.06 19:02
|1.1863
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.05
|126311923
|2008.11.06 16:51
|sell
|0.02
|euraud
|1.8743
|0.0000
|1.8703
|2008.11.06 17:02
|1.8793
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.79
|126311957
|2008.11.06 16:51
|sell
|0.01
|gbpjpy
|155.24
|0.00
|154.84
|2008.11.06 16:59
|155.09
|0.00
|0.00
|0.00
|1.53
|126311962
|2008.11.06 16:51
|sell
|0.04
|euraud
|1.8768
|0.0000
|1.8728
|2008.11.06 17:02
|1.8793
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.79
|126312094
|2008.11.06 16:52
|sell
|0.04
|eurnzd
|2.1444
|0.0000
|2.1404
|2008.11.06 16:58
|2.1451
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.66
|126312297
|2008.11.06 16:54
|sell
|0.08
|euraud
|1.8778
|0.0000
|1.8738
|2008.11.06 17:02
|1.8793
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.14
|126312312
|2008.11.06 16:54
|sell
|0.16
|euraud
|1.8800
|0.0000
|1.8760
|2008.11.06 17:02
|1.8793
|0.00
|0.00
|0.00
|7.60
|126312446
|2008.11.06 16:54
|sell
|0.08
|eurnzd
|2.1477
|0.0000
|2.1437
|2008.11.06 16:58
|2.1451
|0.00
|0.00
|0.00
|12.39
|126312817
|2008.11.06 16:57
|sell
|0.01
|audusd
|0.6789
|0.0000
|0.6749
|2008.11.06 17:01
|0.6773
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|126313071
|2008.11.06 16:59
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.5813
|0.0000
|1.5853
|2008.11.06 17:08
|1.5797
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|126313113
|2008.11.06 16:59
|sell
|0.01
|audcad
|0.8016
|0.0000
|0.7976
|2008.11.06 17:15
|0.7996
|0.00
|0.00
|0.00
|1.69
|126313866
|2008.11.06 17:00
|sell
|0.01
|eurnzd
|2.1380
|0.0000
|2.1340
|2008.11.06 17:03
|2.1398
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.08
|126313874
|2008.11.06 17:01
|sell
|0.32
|euraud
|1.8816
|0.0000
|1.8776
|2008.11.06 17:02
|1.8793
|0.00
|0.00
|0.00
|49.96
|126313878
|2008.11.06 17:01
|sell
|0.02
|eurnzd
|2.1416
|0.0000
|2.1376
|2008.11.06 17:03
|2.1398
|0.00
|0.00
|0.00
|2.15
|126314105
|2008.11.06 17:01
|sell
|0.01
|chfjpy
|83.37
|0.00
|82.97
|2008.11.06 18:02
|83.38
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.11
|126314123
|2008.11.06 17:01
|sell
|0.04
|eurnzd
|2.1432
|0.0000
|2.1392
|2008.11.06 17:03
|2.1398
|0.00
|0.00
|0.00
|8.11
|126314140
|2008.11.06 17:02
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.5797
|0.0000
|1.5837
|2008.11.06 17:08
|1.5797
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|126314146
|2008.11.06 17:02
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.5793
|0.0000
|1.5753
|2008.11.06 17:23
|1.5777
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|126314156
|2008.11.06 17:02
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.8546
|0.0000
|1.8506
|2008.11.06 17:16
|1.8578
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.72
|126314175
|2008.11.06 17:02
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2744
|0.0000
|1.2704
|2008.11.06 17:07
|1.2727
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|126314185
|2008.11.06 17:02
|sell
|0.01
|gbpjpy
|154.75
|0.00
|154.35
|2008.11.06 17:07
|154.76
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|126314259
|2008.11.06 17:02
|sell
|0.08
|eurnzd
|2.1453
|0.0000
|2.1413
|2008.11.06 17:03
|2.1413
|0.00
|0.00
|0.00
|19.10
|126314282
|2008.11.06 17:02
|sell
|0.01
|audusd
|0.6772
|0.0000
|0.6732
|2008.11.06 17:07
|0.6772
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|126314340
|2008.11.06 17:02
|sell
|0.02
|gbpchf
|1.8563
|0.0000
|1.8523
|2008.11.06 17:21
|1.8545
|0.00
|0.00
|0.00
|3.07
|126314497
|2008.11.06 17:03
|sell
|0.02
|audusd
|0.6788
|0.0000
|0.6748
|2008.11.06 17:07
|0.6772
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|126314620
|2008.11.06 17:04
|sell
|0.01
|euraud
|1.8784
|0.0000
|1.8744
|2008.11.06 17:06
|1.8782
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|126314630
|2008.11.06 17:04
|sell
|0.02
|euraud
|1.8805
|0.0000
|1.8765
|2008.11.06 17:08
|1.8782
|0.00
|0.00
|0.00
|3.12
|126314708
|2008.11.06 17:05
|sell
|0.02
|gbpjpy
|154.91
|0.00
|154.51
|2008.11.06 17:07
|154.76
|0.00
|0.00
|0.00
|3.06
|126314749
|2008.11.06 17:05
|sell
|0.01
|eurnzd
|2.1383
|0.0000
|2.1343
|2008.11.06 17:09
|2.1401
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.08
|126314825
|2008.11.06 17:06
|sell
|0.02
|eurnzd
|2.1429
|0.0000
|2.1389
|2008.11.06 17:09
|2.1401
|0.00
|0.00
|0.00
|3.34
|126315032
|2008.11.06 17:07
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.5781
|0.0000
|1.5821
|2008.11.06 17:08
|1.5797
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|126315521
|2008.11.06 17:08
|buy
|0.01
|eurchf
|1.4977
|0.0000
|1.5017
|2008.11.06 17:38
|1.4974
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.26
|126315527
|2008.11.06 17:08
|sell
|0.04
|gbpchf
|1.8579
|0.0000
|1.8539
|2008.11.06 17:16
|1.8579
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|126315572
|2008.11.06 17:08
|sell
|0.01
|gbpjpy
|154.96
|0.00
|154.56
|2008.11.06 17:16
|154.81
|0.00
|0.00
|0.00
|1.53
|126315657
|2008.11.06 17:09
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2726
|0.0000
|1.2686
|2008.11.06 17:23
|1.2726
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|126315672
|2008.11.06 17:09
|sell
|0.01
|audusd
|0.6777
|0.0000
|0.6737
|2008.11.06 17:15
|0.6757
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|126315777
|2008.11.06 17:09
|sell
|0.08
|gbpchf
|1.8596
|0.0000
|1.8556
|2008.11.06 17:16
|1.8579
|0.00
|0.00
|0.00
|11.56
|126316044
|2008.11.06 17:10
|sell
|0.01
|euraud
|1.8780
|0.0000
|1.8740
|2008.11.06 17:17
|1.8826
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.11
|126316080
|2008.11.06 17:10
|sell
|0.01
|eurnzd
|2.1416
|0.0000
|2.1376
|2008.11.06 18:08
|2.1497
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.81
|126316258
|2008.11.06 17:11
|sell
|0.04
|eurchf
|1.4989
|0.0000
|1.4949
|2008.11.06 17:20
|1.4971
|0.00
|0.00
|0.00
|6.13
|126316419
|2008.11.06 17:12
|sell
|0.02
|eurnzd
|2.1432
|0.0000
|2.1392
|2008.11.06 18:08
|2.1497
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.71
|126316432
|2008.11.06 17:12
|sell
|0.02
|euraud
|1.8796
|0.0000
|1.8756
|2008.11.06 17:17
|1.8826
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.06
|126316496
|2008.11.06 17:13
|sell
|0.04
|euraud
|1.8813
|0.0000
|1.8773
|2008.11.06 17:24
|1.8864
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.78
|126316738
|2008.11.06 17:15
|sell
|0.08
|euraud
|1.8830
|0.0000
|1.8790
|2008.11.06 17:17
|1.8836
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.25
|126316781
|2008.11.06 17:15
|sell
|0.16
|euraud
|1.8850
|0.0000
|1.8810
|2008.11.06 17:17
|1.8836
|0.00
|0.00
|0.00
|15.16
|126316783
|2008.11.06 17:15
|sell
|0.04
|eurnzd
|2.1462
|0.0000
|2.1422
|2008.11.06 18:08
|2.1497
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.31
|126316914
|2008.11.06 17:16
|sell
|0.02
|eurusd
|1.2742
|0.0000
|1.2702
|2008.11.06 17:23
|1.2726
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|126317059
|2008.11.06 17:18
|sell
|0.01
|audcad
|0.7995
|0.0000
|0.7955
|2008.11.06 17:22
|0.7976
|0.00
|0.00
|0.00
|1.61
|126317062
|2008.11.06 17:18
|sell
|0.01
|audusd
|0.6764
|0.0000
|0.6724
|2008.11.06 17:22
|0.6747
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|126317064
|2008.11.06 17:18
|sell
|0.01
|gbpjpy
|154.79
|0.00
|154.39
|2008.11.06 17:23
|154.63
|0.00
|0.00
|0.00
|1.63
|126317099
|2008.11.06 17:19
|sell
|0.08
|euraud
|1.8829
|0.0000
|1.8789
|2008.11.06 17:24
|1.8864
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.92
|126317114
|2008.11.06 17:19
|sell
|0.16
|euraud
|1.8847
|0.0000
|1.8807
|2008.11.06 17:24
|1.8864
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.38
|126317567
|2008.11.06 17:22
|sell
|0.32
|euraud
|1.8869
|0.0000
|1.8829
|2008.11.06 17:24
|1.8864
|0.00
|0.00
|0.00
|10.81
|126317641
|2008.11.06 17:22
|buy
|0.02
|eurchf
|1.4956
|0.0000
|1.4996
|2008.11.06 17:38
|1.4974
|0.00
|0.00
|0.00
|3.06
|126317654
|2008.11.06 17:22
|sell
|0.01
|eurchf
|1.4953
|0.0000
|1.4913
|2008.11.06 20:58
|1.4971
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.52
|126317678
|2008.11.06 17:22
|sell
|0.64
|euraud
|1.8887
|0.0000
|1.8847
|2008.11.06 17:24
|1.8864
|0.00
|0.00
|0.00
|99.46
|126317802
|2008.11.06 17:23
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.8523
|0.0000
|1.8483
|2008.11.06 17:31
|1.8521
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|126317832
|2008.11.06 17:23
|sell
|0.02
|usdcad
|1.1831
|0.0000
|1.1791
|2008.11.06 19:02
|1.1863
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.39
|126317870
|2008.11.06 17:23
|sell
|0.02
|gbpchf
|1.8539
|0.0000
|1.8499
|2008.11.06 17:31
|1.8521
|0.00
|0.00
|0.00
|3.06
|126317927
|2008.11.06 17:24
|sell
|0.01
|audusd
|0.6746
|0.0000
|0.6706
|2008.11.06 17:32
|0.6730
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|126317974
|2008.11.06 17:24
|sell
|0.01
|audcad
|0.7986
|0.0000
|0.7946
|2008.11.06 18:02
|0.8001
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.27
|126318039
|2008.11.06 17:24
|sell
|0.08
|eurnzd
|2.1494
|0.0000
|2.1454
|2008.11.06 18:08
|2.1497
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.43
|126318072
|2008.11.06 17:24
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2741
|0.0000
|1.2701
|2008.11.06 17:30
|1.2725
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|126318103
|2008.11.06 17:24
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.5786
|0.0000
|1.5746
|2008.11.06 17:30
|1.5770
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|126318104
|2008.11.06 17:24
|sell
|0.01
|gbpjpy
|154.78
|0.00
|154.38
|2008.11.06 17:30
|154.63
|0.00
|0.00
|0.00
|1.53
|126318222
|2008.11.06 17:25
|sell
|0.01
|euraud
|1.8880
|0.0000
|1.8840
|2008.11.06 17:38
|1.8881
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.07
|126318396
|2008.11.06 17:27
|sell
|0.02
|euraud
|1.8896
|0.0000
|1.8856
|2008.11.06 17:38
|1.8881
|0.00
|0.00
|0.00
|2.03
|126318466
|2008.11.06 17:28
|sell
|0.02
|eurchf
|1.4970
|0.0000
|1.4930
|2008.11.06 20:58
|1.4971
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.17
|126318613
|2008.11.06 17:30
|sell
|0.04
|eurgbp
|0.8072
|0.0000
|0.8032
|2008.11.06 17:50
|0.8062
|0.00
|0.00
|0.00
|6.33
|126319406
|2008.11.06 17:32
|sell
|0.04
|euraud
|1.8912
|0.0000
|1.8872
|2008.11.06 17:44
|1.8889
|0.00
|0.00
|0.00
|6.21
|126319452
|2008.11.06 17:32
|sell
|0.01
|gbpjpy
|154.32
|0.00
|153.92
|2008.11.06 17:39
|154.52
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.04
|126319521
|2008.11.06 17:32
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2725
|0.0000
|1.2685
|2008.11.06 18:06
|1.2725
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|126319610
|2008.11.06 17:33
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.5750
|0.0000
|1.5710
|2008.11.06 17:50
|1.5796
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.60
|126319616
|2008.11.06 17:33
|sell
|0.04
|usdcad
|1.1847
|0.0000
|1.1807
|2008.11.06 19:02
|1.1863
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.39
|126319794
|2008.11.06 17:33
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.8526
|0.0000
|1.8486
|2008.11.06 17:55
|1.8556
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.56
|126319893
|2008.11.06 17:34
|sell
|0.01
|audusd
|0.6726
|0.0000
|0.6686
|2008.11.06 18:00
|0.6742
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|126319899
|2008.11.06 17:34
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.5768
|0.0000
|1.5728
|2008.11.06 17:50
|1.5796
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.60
|126319908
|2008.11.06 17:34
|sell
|0.02
|gbpjpy
|154.51
|0.00
|154.11
|2008.11.06 17:39
|154.52
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.21
|126320335
|2008.11.06 17:37
|sell
|0.02
|gbpchf
|1.8542
|0.0000
|1.8502
|2008.11.06 17:55
|1.8556
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.38
|126320356
|2008.11.06 17:37
|sell
|0.02
|eurusd
|1.2741
|0.0000
|1.2701
|2008.11.06 18:06
|1.2725
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|126320357
|2008.11.06 17:37
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.5784
|0.0000
|1.5744
|2008.11.06 17:50
|1.5796
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.80
|126320358
|2008.11.06 17:37
|sell
|0.04
|gbpjpy
|154.68
|0.00
|154.28
|2008.11.06 17:39
|154.52
|0.00
|0.00
|0.00
|6.54
|126320361
|2008.11.06 17:37
|sell
|0.02
|audusd
|0.6742
|0.0000
|0.6702
|2008.11.06 18:00
|0.6742
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|126320387
|2008.11.06 17:38
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2743
|0.0000
|1.2783
|2008.11.06 19:02
|1.2743
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|126320713
|2008.11.06 17:40
|sell
|0.16
|eurnzd
|2.1510
|0.0000
|2.1470
|2008.11.06 18:08
|2.1497
|0.00
|0.00
|0.00
|12.34
|126320787
|2008.11.06 17:41
|sell
|0.01
|gbpjpy
|154.61
|0.00
|154.21
|2008.11.06 17:44
|154.46
|0.00
|0.00
|0.00
|1.53
|126320929
|2008.11.06 17:44
|sell
|0.08
|usdcad
|1.1865
|0.0000
|1.1825
|2008.11.06 19:02
|1.1863
|0.00
|0.00
|0.00
|1.35
|126321091
|2008.11.06 17:49
|sell
|0.02
|audcad
|0.8003
|0.0000
|0.7963
|2008.11.06 18:02
|0.8001
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|126321094
|2008.11.06 17:49
|sell
|0.01
|euraud
|1.8873
|0.0000
|1.8833
|2008.11.06 17:50
|1.8848
|0.00
|0.00
|0.00
|1.69
|126321126
|2008.11.06 17:50
|sell
|0.04
|audusd
|0.6758
|0.0000
|0.6718
|2008.11.06 18:00
|0.6742
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|126321129
|2008.11.06 17:50
|sell
|0.04
|audcad
|0.8019
|0.0000
|0.7979
|2008.11.06 18:02
|0.8001
|0.00
|0.00
|0.00
|6.06
|126321184
|2008.11.06 17:50
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.5812
|0.0000
|1.5772
|2008.11.06 17:50
|1.5796
|0.00
|0.00
|0.00
|12.80
|126321219
|2008.11.06 17:50
|sell
|0.04
|gbpchf
|1.8574
|0.0000
|1.8534
|2008.11.06 17:55
|1.8556
|0.00
|0.00
|0.00
|6.13
|126321236
|2008.11.06 17:50
|sell
|0.01
|gbpjpy
|155.03
|0.00
|154.63
|2008.11.06 17:55
|154.88
|0.00
|0.00
|0.00
|1.53
|126321799
|2008.11.06 17:52
|sell
|0.02
|chfjpy
|83.53
|0.00
|83.13
|2008.11.06 18:02
|83.38
|0.00
|0.00
|0.00
|3.06
|126322069
|2008.11.06 17:53
|sell
|0.01
|euraud
|1.8862
|0.0000
|1.8822
|2008.11.06 18:08
|1.8930
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.58
|126322095
|2008.11.06 17:53
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.5796
|0.0000
|1.5756
|2008.11.06 18:06
|1.5780
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|126322118
|2008.11.06 17:53
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.8069
|0.0000
|0.8029
|2008.11.06 19:19
|0.8074
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.79
|126322175
|2008.11.06 17:53
|sell
|0.02
|euraud
|1.8878
|0.0000
|1.8838
|2008.11.06 18:08
|1.8930
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.00
|126322571
|2008.11.06 17:58
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.8558
|0.0000
|1.8518
|2008.11.06 18:06
|1.8556
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|126322584
|2008.11.06 17:58
|sell
|0.01
|gbpjpy
|154.86
|0.00
|154.46
|2008.11.06 18:03
|154.71
|0.00
|0.00
|0.00
|1.53
|126322731
|2008.11.06 17:59
|sell
|0.04
|euraud
|1.8894
|0.0000
|1.8854
|2008.11.06 18:08
|1.8930
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.69
|126322822
|2008.11.06 17:59
|sell
|0.02
|gbpchf
|1.8574
|0.0000
|1.8534
|2008.11.06 18:06
|1.8556
|0.00
|0.00
|0.00
|3.06
|126323306
|2008.11.06 18:02
|sell
|0.08
|euraud
|1.8910
|0.0000
|1.8870
|2008.11.06 18:08
|1.8930
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.77
|126323364
|2008.11.06 18:03
|sell
|0.01
|audusd
|0.6730
|0.0000
|0.6690
|2008.11.06 18:06
|0.6710
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|126323617
|2008.11.06 18:04
|sell
|0.16
|euraud
|1.8915
|0.0000
|1.8875
|2008.11.06 18:08
|1.8930
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.15
|126323820
|2008.11.06 18:05
|sell
|0.01
|chfjpy
|83.23
|0.00
|82.83
|2008.11.06 18:12
|83.08
|0.00
|0.00
|0.00
|1.54
|126323829
|2008.11.06 18:05
|sell
|0.01
|audcad
|0.7986
|0.0000
|0.7946
|2008.11.06 18:33
|0.7968
|0.00
|0.00
|0.00
|1.52
|126323943
|2008.11.06 18:05
|sell
|0.32
|euraud
|1.8935
|0.0000
|1.8895
|2008.11.06 18:27
|1.8963
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.16
|126324024
|2008.11.06 18:05
|sell
|0.01
|gbpjpy
|154.39
|0.00
|153.99
|2008.11.06 18:06
|154.24
|0.00
|0.00
|0.00
|1.53
|126324203
|2008.11.06 18:06
|buy
|0.02
|eurusd
|1.2727
|0.0000
|1.2767
|2008.11.06 19:02
|1.2743
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|126324224
|2008.11.06 18:06
|sell
|0.32
|eurnzd
|2.1529
|0.0000
|2.1489
|2008.11.06 18:08
|2.1497
|0.00
|0.00
|0.00
|60.76
|126324484
|2008.11.06 18:06
|sell
|0.64
|euraud
|1.8957
|0.0000
|1.8917
|2008.11.06 18:08
|1.8953
|0.00
|0.00
|0.00
|17.20
|126324602
|2008.11.06 18:06
|sell
|0.16
|usdcad
|1.1881
|0.0000
|1.1841
|2008.11.06 19:02
|1.1863
|0.00
|0.00
|0.00
|24.28
|126325198
|2008.11.06 18:09
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.8547
|0.0000
|1.8507
|2008.11.06 18:29
|1.8528
|0.00
|0.00
|0.00
|1.61
|126325205
|2008.11.06 18:09
|sell
|0.01
|audusd
|0.6727
|0.0000
|0.6687
|2008.11.06 18:12
|0.6711
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|126325215
|2008.11.06 18:09
|sell
|0.01
|gbpjpy
|154.38
|0.00
|153.98
|2008.11.06 18:10
|154.23
|0.00
|0.00
|0.00
|1.54
|126325228
|2008.11.06 18:09
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.5782
|0.0000
|1.5742
|2008.11.06 18:15
|1.5766
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|126325238
|2008.11.06 18:09
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2733
|0.0000
|1.2693
|2008.11.06 18:18
|1.2717
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|126325431
|2008.11.06 18:10
|sell
|0.01
|eurnzd
|2.1481
|0.0000
|2.1441
|2008.11.06 18:25
|2.1505
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.42
|126325578
|2008.11.06 18:10
|sell
|0.02
|eurnzd
|2.1497
|0.0000
|2.1457
|2008.11.06 18:25
|2.1505
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.94
|126325720
|2008.11.06 18:11
|sell
|0.04
|eurnzd
|2.1513
|0.0000
|2.1473
|2008.11.06 18:25
|2.1505
|0.00
|0.00
|0.00
|1.90
|126325738
|2008.11.06 18:11
|sell
|0.64
|euraud
|1.8951
|0.0000
|1.8911
|2008.11.06 18:27
|1.8963
|0.00
|0.00
|0.00
|-51.58
|126325868
|2008.11.06 18:12
|sell
|0.01
|gbpjpy
|153.97
|0.00
|153.57
|2008.11.06 18:26
|153.98
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|126325926
|2008.11.06 18:12
|sell
|1.28
|euraud
|1.8968
|0.0000
|1.8928
|2008.11.06 18:27
|1.8963
|0.00
|0.00
|0.00
|42.98
|126326051
|2008.11.06 18:13
|sell
|0.08
|eurnzd
|2.1531
|0.0000
|2.1491
|2008.11.06 18:25
|2.1505
|0.00
|0.00
|0.00
|12.30
|126326189
|2008.11.06 18:14
|sell
|0.01
|audusd
|0.6710
|0.0000
|0.6670
|2008.11.06 19:15
|0.6709
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|126326205
|2008.11.06 18:14
|sell
|0.01
|chfjpy
|83.09
|0.00
|82.69
|2008.11.06 18:43
|82.94
|0.00
|0.00
|0.00
|1.53
|126326522
|2008.11.06 18:18
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.5771
|0.0000
|1.5731
|2008.11.06 18:32
|1.5755
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|126326881
|2008.11.06 18:20
|sell
|0.02
|gbpjpy
|154.13
|0.00
|153.73
|2008.11.06 18:26
|153.98
|0.00
|0.00
|0.00
|3.07
|126326889
|2008.11.06 18:20
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2725
|0.0000
|1.2685
|2008.11.06 19:14
|1.2726
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|126327462
|2008.11.06 18:27
|sell
|2.56
|euraud
|1.8986
|0.0000
|1.8946
|2008.11.06 18:27
|1.8963
|0.00
|0.00
|0.00
|395.44
|126327555
|2008.11.06 18:28
|sell
|0.01
|gbpjpy
|154.09
|0.00
|153.69
|2008.11.06 18:32
|153.93
|0.00
|0.00
|0.00
|1.64
|126327565
|2008.11.06 18:28
|sell
|0.01
|eurnzd
|2.1470
|0.0000
|2.1430
|2008.11.06 18:54
|2.1522
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.08
|126327673
|2008.11.06 18:28
|sell
|0.02
|eurnzd
|2.1511
|0.0000
|2.1471
|2008.11.06 18:51
|2.1504
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|126327766
|2008.11.06 18:29
|sell
|0.01
|euraud
|1.8958
|0.0000
|1.8918
|2008.11.06 18:43
|1.8952
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|126327984
|2008.11.06 18:31
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.8526
|0.0000
|1.8486
|2008.11.06 18:54
|1.8508
|0.00
|0.00
|0.00
|1.53
|126328015
|2008.11.06 18:32
|sell
|0.04
|eurnzd
|2.1527
|0.0000
|2.1487
|2008.11.06 18:51
|2.1504
|0.00
|0.00
|0.00
|5.45
|126328440
|2008.11.06 18:33
|sell
|0.02
|euraud
|1.8976
|0.0000
|1.8936
|2008.11.06 18:48
|1.8953
|0.00
|0.00
|0.00
|3.09
|126328441
|2008.11.06 18:33
|sell
|0.08
|eurnzd
|2.1547
|0.0000
|2.1507
|2008.11.06 18:51
|2.1507
|0.00
|0.00
|0.00
|18.95
|126328564
|2008.11.06 18:34
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.5753
|0.0000
|1.5713
|2008.11.06 18:40
|1.5753
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|126328577
|2008.11.06 18:34
|sell
|0.01
|gbpjpy
|153.87
|0.00
|153.47
|2008.11.06 18:39
|153.88
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|126328667
|2008.11.06 18:35
|sell
|0.02
|gbpjpy
|154.03
|0.00
|153.63
|2008.11.06 18:39
|153.88
|0.00
|0.00
|0.00
|3.08
|126328774
|2008.11.06 18:36
|sell
|0.01
|audcad
|0.7962
|0.0000
|0.7922
|2008.11.06 19:04
|0.7975
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.10
|126328897
|2008.11.06 18:37
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.5769
|0.0000
|1.5729
|2008.11.06 18:40
|1.5753
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|126329416
|2008.11.06 18:42
|sell
|0.01
|gbpjpy
|153.69
|0.00
|153.29
|2008.11.06 19:10
|154.21
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.32
|126329667
|2008.11.06 18:43
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.5741
|0.0000
|1.5701
|2008.11.06 19:01
|1.5740
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|126329921
|2008.11.06 18:45
|sell
|0.01
|chfjpy
|82.92
|0.00
|82.52
|2008.11.06 19:15
|83.11
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.94
|126330273
|2008.11.06 18:48
|sell
|0.02
|gbpjpy
|153.86
|0.00
|153.46
|2008.11.06 19:10
|154.21
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.16
|126330319
|2008.11.06 18:48
|sell
|0.02
|chfjpy
|83.09
|0.00
|82.69
|2008.11.06 19:15
|83.11
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.41
|126330362
|2008.11.06 18:48
|sell
|0.02
|audcad
|0.7978
|0.0000
|0.7938
|2008.11.06 19:56
|0.7976
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|126330561
|2008.11.06 18:50
|sell
|0.01
|euraud
|1.8935
|0.0000
|1.8895
|2008.11.06 18:51
|1.8907
|0.00
|0.00
|0.00
|1.88
|126330592
|2008.11.06 18:51
|sell
|0.02
|audusd
|0.6726
|0.0000
|0.6686
|2008.11.06 19:15
|0.6709
|0.00
|0.00
|0.00
|3.40
|126330609
|2008.11.06 18:51
|sell
|0.04
|audcad
|0.7993
|0.0000
|0.7953
|2008.11.06 19:04
|0.7976
|0.00
|0.00
|0.00
|5.73
|126330755
|2008.11.06 18:53
|sell
|0.02
|eurnzd
|2.1507
|0.0000
|2.1467
|2008.11.06 18:54
|2.1522
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.77
|126330767
|2008.11.06 18:53
|sell
|0.01
|euraud
|1.8939
|0.0000
|1.8899
|2008.11.06 19:01
|1.8916
|0.00
|0.00
|0.00
|1.55
|126330784
|2008.11.06 18:53
|sell
|0.04
|eurnzd
|2.1525
|0.0000
|2.1485
|2008.11.06 18:54
|2.1522
|0.00
|0.00
|0.00
|0.71
|126330829
|2008.11.06 18:54
|sell
|0.08
|eurnzd
|2.1549
|0.0000
|2.1509
|2008.11.06 18:54
|2.1522
|0.00
|0.00
|0.00
|12.78
|126330877
|2008.11.06 18:54
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.8084
|0.0000
|0.8044
|2008.11.06 19:19
|0.8074
|0.00
|0.00
|0.00
|3.15
|126331123
|2008.11.06 18:56
|sell
|0.04
|gbpjpy
|154.03
|0.00
|153.63
|2008.11.06 19:10
|154.21
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.36
|126331141
|2008.11.06 18:56
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.5757
|0.0000
|1.5717
|2008.11.06 19:01
|1.5740
|0.00
|0.00
|0.00
|3.40
|126331205
|2008.11.06 18:57
|sell
|0.01
|eurnzd
|2.1481
|0.0000
|2.1441
|2008.11.06 19:06
|2.1487
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.36
|126331209
|2008.11.06 18:57
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.8507
|0.0000
|1.8467
|2008.11.06 19:52
|1.8545
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.23
|126331685
|2008.11.06 19:01
|sell
|0.02
|eurnzd
|2.1497
|0.0000
|2.1457
|2008.11.06 19:06
|2.1487
|0.00
|0.00
|0.00
|1.18
|126331999
|2008.11.06 19:02
|sell
|0.04
|chfjpy
|83.26
|0.00
|82.86
|2008.11.06 19:15
|83.11
|0.00
|0.00
|0.00
|6.14
|126332064
|2008.11.06 19:02
|sell
|0.02
|eurusd
|1.2742
|0.0000
|1.2702
|2008.11.06 19:14
|1.2726
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|126332126
|2008.11.06 19:02
|buy
|0.01
|eurchf
|1.4968
|0.0000
|1.5008
|2008.11.06 19:39
|1.4986
|0.00
|0.00
|0.00
|1.53
|126332355
|2008.11.06 19:03
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.5753
|0.0000
|1.5713
|2008.11.06 19:08
|1.5769
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|126332398
|2008.11.06 19:04
|sell
|0.01
|euraud
|1.8920
|0.0000
|1.8880
|2008.11.06 19:06
|1.8931
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.74
|126332437
|2008.11.06 19:04
|sell
|0.02
|euraud
|1.8937
|0.0000
|1.8897
|2008.11.06 19:06
|1.8931
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|126332444
|2008.11.06 19:04
|sell
|0.01
|usdcad
|1.1864
|0.0000
|1.1824
|2008.11.06 21:17
|1.1926
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.20
|126332460
|2008.11.06 19:04
|sell
|0.04
|euraud
|1.8954
|0.0000
|1.8914
|2008.11.06 19:06
|1.8931
|0.00
|0.00
|0.00
|6.20
|126332575
|2008.11.06 19:05
|sell
|0.04
|eurnzd
|2.1513
|0.0000
|2.1473
|2008.11.06 19:06
|2.1487
|0.00
|0.00
|0.00
|6.18
|126332591
|2008.11.06 19:05
|sell
|0.02
|gbpchf
|1.8523
|0.0000
|1.8483
|2008.11.06 19:52
|1.8545
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.75
|126332619
|2008.11.06 19:05
|sell
|0.08
|gbpjpy
|154.19
|0.00
|153.79
|2008.11.06 19:10
|154.21
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.63
|126332666
|2008.11.06 19:05
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.5769
|0.0000
|1.5729
|2008.11.06 19:08
|1.5769
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|126332786
|2008.11.06 19:06
|sell
|0.16
|gbpjpy
|154.37
|0.00
|153.97
|2008.11.06 19:10
|154.21
|0.00
|0.00
|0.00
|26.18
|126332976
|2008.11.06 19:06
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.5785
|0.0000
|1.5745
|2008.11.06 19:08
|1.5769
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|126333217
|2008.11.06 19:09
|sell
|0.01
|euraud
|1.8919
|0.0000
|1.8879
|2008.11.06 19:34
|1.8934
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|126333227
|2008.11.06 19:09
|sell
|0.01
|eurnzd
|2.1454
|0.0000
|2.1414
|2008.11.06 20:06
|2.1531
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.55
|126333233
|2008.11.06 19:09
|sell
|0.02
|eurnzd
|2.1472
|0.0000
|2.1432
|2008.11.06 20:06
|2.1531
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.98
|126333245
|2008.11.06 19:09
|sell
|0.02
|euraud
|1.8936
|0.0000
|1.8896
|2008.11.06 19:19
|1.8957
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.83
|126333335
|2008.11.06 19:10
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.5765
|0.0000
|1.5725
|2008.11.06 19:12
|1.5749
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|126333457
|2008.11.06 19:12
|sell
|0.01
|gbpjpy
|154.16
|0.00
|153.76
|2008.11.06 19:12
|154.01
|0.00
|0.00
|0.00
|1.53
|126333685
|2008.11.06 19:13
|sell
|0.04
|eurnzd
|2.1488
|0.0000
|2.1448
|2008.11.06 20:06
|2.1531
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.17
|126333851
|2008.11.06 19:15
|sell
|0.04
|euraud
|1.8952
|0.0000
|1.8912
|2008.11.06 19:19
|1.8957
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.35
|126333878
|2008.11.06 19:15
|sell
|0.01
|gbpjpy
|153.95
|0.00
|153.55
|2008.11.06 19:21
|154.12
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.74
|126333888
|2008.11.06 19:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.5751
|0.0000
|1.5711
|2008.11.06 19:26
|1.5751
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|126333973
|2008.11.06 19:15
|sell
|0.08
|euraud
|1.8968
|0.0000
|1.8928
|2008.11.06 19:19
|1.8957
|0.00
|0.00
|0.00
|5.92
|126334003
|2008.11.06 19:15
|sell
|0.08
|eurnzd
|2.1516
|0.0000
|2.1476
|2008.11.06 20:06
|2.1531
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.10
|126334139
|2008.11.06 19:16
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2733
|0.0000
|1.2693
|2008.11.06 19:33
|1.2717
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|126334277
|2008.11.06 19:17
|sell
|0.01
|chfjpy
|83.12
|0.00
|82.72
|2008.11.06 19:55
|83.13
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|126334327
|2008.11.06 19:18
|sell
|0.01
|audusd
|0.6713
|0.0000
|0.6673
|2008.11.06 19:55
|0.6713
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|126334366
|2008.11.06 19:18
|sell
|0.02
|gbpjpy
|154.11
|0.00
|153.71
|2008.11.06 19:21
|154.12
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.21
|126334369
|2008.11.06 19:18
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.5767
|0.0000
|1.5727
|2008.11.06 19:26
|1.5751
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|126334441
|2008.11.06 19:19
|sell
|0.04
|gbpjpy
|154.27
|0.00
|153.87
|2008.11.06 19:21
|154.12
|0.00
|0.00
|0.00
|6.13
|126334819
|2008.11.06 19:21
|sell
|0.02
|euraud
|1.8942
|0.0000
|1.8902
|2008.11.06 19:34
|1.8934
|0.00
|0.00
|0.00
|1.07
|126334876
|2008.11.06 19:22
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.8076
|0.0000
|0.8036
|2008.11.06 21:40
|0.8129
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.29
|126334957
|2008.11.06 19:23
|sell
|0.01
|gbpjpy
|153.99
|0.00
|153.59
|2008.11.06 19:26
|153.84
|0.00
|0.00
|0.00
|1.54
|126335134
|2008.11.06 19:25
|sell
|0.04
|euraud
|1.8959
|0.0000
|1.8919
|2008.11.06 19:34
|1.8934
|0.00
|0.00
|0.00
|6.72
|126335593
|2008.11.06 19:28
|sell
|0.01
|gbpjpy
|153.63
|0.00
|153.23
|2008.11.06 19:40
|154.33
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.15
|126335615
|2008.11.06 19:29
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.5742
|0.0000
|1.5702
|2008.11.06 19:55
|1.5759
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.70
|126335616
|2008.11.06 19:29
|sell
|0.02
|usdcad
|1.1880
|0.0000
|1.1840
|2008.11.06 21:17
|1.1926
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.71
|126335809
|2008.11.06 19:30
|sell
|0.16
|eurnzd
|2.1532
|0.0000
|2.1492
|2008.11.06 20:06
|2.1531
|0.00
|0.00
|0.00
|0.94
|126335816
|2008.11.06 19:30
|sell
|0.02
|gbpjpy
|153.79
|0.00
|153.39
|2008.11.06 19:40
|154.33
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.04
|126335985
|2008.11.06 19:32
|sell
|0.04
|gbpjpy
|153.95
|0.00
|153.55
|2008.11.06 19:40
|154.33
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.54
|126336358
|2008.11.06 19:36
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2722
|0.0000
|1.2682
|2008.11.06 19:55
|1.2738
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|126336399
|2008.11.06 19:36
|sell
|0.01
|euraud
|1.8939
|0.0000
|1.8899
|2008.11.06 19:37
|1.8916
|0.00
|0.00
|0.00
|1.55
|126336401
|2008.11.06 19:36
|sell
|0.32
|eurnzd
|2.1548
|0.0000
|2.1508
|2008.11.06 20:06
|2.1531
|0.00
|0.00
|0.00
|32.17
|126336519
|2008.11.06 19:37
|sell
|0.08
|gbpjpy
|154.11
|0.00
|153.71
|2008.11.06 19:40
|154.33
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.98
|126336554
|2008.11.06 19:37
|sell
|0.02
|audusd
|0.6729
|0.0000
|0.6689
|2008.11.06 19:55
|0.6713
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|126336678
|2008.11.06 19:37
|sell
|0.04
|audcad
|0.7994
|0.0000
|0.7954
|2008.11.06 19:56
|0.7976
|0.00
|0.00
|0.00
|6.05
|126336682
|2008.11.06 19:37
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.5759
|0.0000
|1.5719
|2008.11.06 19:55
|1.5759
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|126336784
|2008.11.06 19:38
|sell
|0.02
|eurusd
|1.2738
|0.0000
|1.2698
|2008.11.06 19:55
|1.2738
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|126336798
|2008.11.06 19:38
|sell
|0.16
|gbpjpy
|154.30
|0.00
|153.90
|2008.11.06 19:40
|154.33
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.90
|126336988
|2008.11.06 19:39
|sell
|0.04
|gbpchf
|1.8540
|0.0000
|1.8500
|2008.11.06 19:52
|1.8545
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.70
|126337085
|2008.11.06 19:39
|sell
|0.32
|gbpjpy
|154.48
|0.00
|154.08
|2008.11.06 19:40
|154.33
|0.00
|0.00
|0.00
|49.05
|126337090
|2008.11.06 19:39
|sell
|0.02
|chfjpy
|83.28
|0.00
|82.88
|2008.11.06 19:55
|83.13
|0.00
|0.00
|0.00
|3.07
|126337173
|2008.11.06 19:39
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.5775
|0.0000
|1.5735
|2008.11.06 19:55
|1.5759
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|126337198
|2008.11.06 19:39
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2748
|0.0000
|1.2788
|2008.11.06 20:19
|1.2747
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|126337349
|2008.11.06 19:40
|sell
|0.04
|eurchf
|1.4989
|0.0000
|1.4949
|2008.11.06 20:58
|1.4971
|0.00
|0.00
|0.00
|6.11
|126337371
|2008.11.06 19:40
|sell
|0.01
|euraud
|1.8917
|0.0000
|1.8877
|2008.11.06 20:03
|1.8980
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.24
|126337506
|2008.11.06 19:41
|sell
|0.02
|euraud
|1.8933
|0.0000
|1.8893
|2008.11.06 20:03
|1.8980
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.31
|126337681
|2008.11.06 19:44
|sell
|0.01
|gbpjpy
|154.36
|0.00
|153.96
|2008.11.06 19:46
|154.37
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|126337767
|2008.11.06 19:44
|sell
|0.02
|gbpjpy
|154.52
|0.00
|154.12
|2008.11.06 19:46
|154.37
|0.00
|0.00
|0.00
|3.07
|126337795
|2008.11.06 19:44
|sell
|0.04
|eurusd
|1.2754
|0.0000
|1.2714
|2008.11.06 19:55
|1.2738
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|126338116
|2008.11.06 19:45
|sell
|0.04
|euraud
|1.8949
|0.0000
|1.8909
|2008.11.06 20:03
|1.8980
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.33
|126338183
|2008.11.06 19:45
|sell
|0.08
|gbpchf
|1.8563
|0.0000
|1.8523
|2008.11.06 19:52
|1.8545
|0.00
|0.00
|0.00
|12.25
|126338392
|2008.11.06 19:46
|sell
|0.08
|euraud
|1.8971
|0.0000
|1.8931
|2008.11.06 20:03
|1.8980
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.83
|126338749
|2008.11.06 19:50
|sell
|0.01
|gbpjpy
|154.32
|0.00
|153.92
|2008.11.06 19:51
|154.33
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|126338879
|2008.11.06 19:51
|sell
|0.02
|gbpjpy
|154.49
|0.00
|154.09
|2008.11.06 19:55
|154.09
|0.00
|0.00
|0.00
|8.18
|126339548
|2008.11.06 19:55
|sell
|0.64
|eurnzd
|2.1564
|0.0000
|2.1524
|2008.11.06 20:06
|2.1531
|0.00
|0.00
|0.00
|124.93
|126339593
|2008.11.06 19:55
|sell
|0.16
|euraud
|1.8988
|0.0000
|1.8948
|2008.11.06 20:03
|1.8980
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|126339606
|2008.11.06 19:55
|sell
|0.01
|gbpjpy
|153.94
|0.00
|153.54
|2008.11.06 20:05
|154.00
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.62
|126339659
|2008.11.06 19:55
|sell
|0.02
|gbpjpy
|154.15
|0.00
|153.75
|2008.11.06 20:05
|154.00
|0.00
|0.00
|0.00
|3.07
|126339666
|2008.11.06 19:55
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.8538
|0.0000
|1.8498
|2008.11.06 20:18
|1.8520
|0.00
|0.00
|0.00
|1.53
|126339726
|2008.11.06 19:56
|sell
|0.32
|euraud
|1.9004
|0.0000
|1.8964
|2008.11.06 20:03
|1.8980
|0.00
|0.00
|0.00
|51.59
|126339797
|2008.11.06 19:57
|sell
|0.01
|audusd
|0.6703
|0.0000
|0.6663
|2008.11.06 20:26
|0.6686
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|126339799
|2008.11.06 19:57
|sell
|0.01
|chfjpy
|83.09
|0.00
|82.69
|2008.11.06 20:27
|82.94
|0.00
|0.00
|0.00
|1.53
|126339801
|2008.11.06 19:57
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2739
|0.0000
|1.2699
|2008.11.06 20:30
|1.2723
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|126339813
|2008.11.06 19:58
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.5760
|0.0000
|1.5720
|2008.11.06 20:07
|1.5744
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|126340357
|2008.11.06 20:02
|sell
|0.01
|audcad
|0.7974
|0.0000
|0.7934
|2008.11.06 20:26
|0.7955
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|126340939
|2008.11.06 20:05
|sell
|0.01
|euraud
|1.8986
|0.0000
|1.8946
|2008.11.06 20:32
|1.9074
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.87
|126341197
|2008.11.06 20:06
|buy
|0.02
|eurusd
|1.2731
|0.0000
|1.2771
|2008.11.06 20:19
|1.2747
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|126341384
|2008.11.06 20:07
|sell
|0.01
|gbpjpy
|153.83
|0.00
|153.43
|2008.11.06 20:19
|153.68
|0.00
|0.00
|0.00
|1.54
|126341426
|2008.11.06 20:08
|sell
|0.02
|euraud
|1.9002
|0.0000
|1.8962
|2008.11.06 20:32
|1.9074
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.61
|126341445
|2008.11.06 20:08
|sell
|0.01
|eurnzd
|2.1550
|0.0000
|2.1510
|2008.11.06 20:55
|2.1649
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.82
|126341470
|2008.11.06 20:08
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.5739
|0.0000
|1.5699
|2008.11.06 20:29
|1.5723
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|126341472
|2008.11.06 20:08
|sell
|0.02
|eurnzd
|2.1563
|0.0000
|2.1523
|2008.11.06 20:55
|2.1649
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.11
|126341526
|2008.11.06 20:08
|sell
|0.04
|eurnzd
|2.1580
|0.0000
|2.1540
|2008.11.06 20:55
|2.1649
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.22
|126341686
|2008.11.06 20:09
|sell
|0.04
|euraud
|1.9018
|0.0000
|1.8978
|2008.11.06 21:00
|1.9074
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.94
|126341978
|2008.11.06 20:12
|sell
|0.08
|eurnzd
|2.1596
|0.0000
|2.1556
|2008.11.06 20:55
|2.1649
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.93
|126342022
|2008.11.06 20:12
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.8091
|0.0000
|0.8051
|2008.11.06 21:40
|0.8129
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.89
|126342186
|2008.11.06 20:14
|sell
|0.04
|usdcad
|1.1896
|0.0000
|1.1856
|2008.11.06 21:17
|1.1926
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.06
|126342232
|2008.11.06 20:14
|sell
|0.08
|euraud
|1.9034
|0.0000
|1.8994
|2008.11.06 20:32
|1.9070
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.21
|126343115
|2008.11.06 20:19
|buy
|0.01
|chfjpy
|83.06
|0.00
|83.46
|2008.11.06 21:38
|83.09
|0.00
|0.00
|0.00
|0.31
|126343428
|2008.11.06 20:20
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.8490
|0.0000
|1.8450
|2008.11.06 20:29
|1.8486
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|126343526
|2008.11.06 20:21
|sell
|0.01
|gbpjpy
|153.45
|0.00
|153.05
|2008.11.06 20:28
|153.46
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|126343752
|2008.11.06 20:24
|sell
|0.02
|gbpjpy
|153.61
|0.00
|153.21
|2008.11.06 20:28
|153.46
|0.00
|0.00
|0.00
|3.07
|126344023
|2008.11.06 20:26
|sell
|0.02
|gbpchf
|1.8506
|0.0000
|1.8466
|2008.11.06 20:29
|1.8486
|0.00
|0.00
|0.00
|3.39
|126344302
|2008.11.06 20:28
|sell
|0.16
|euraud
|1.9054
|0.0000
|1.9014
|2008.11.06 20:32
|1.9070
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.08
|126344328
|2008.11.06 20:28
|sell
|0.32
|euraud
|1.9071
|0.0000
|1.9031
|2008.11.06 20:32
|1.9070
|0.00
|0.00
|0.00
|2.14
|126344579
|2008.11.06 20:28
|sell
|0.01
|audcad
|0.7941
|0.0000
|0.7901
|2008.11.07 01:17
|0.7922
|0.00
|0.00
|-0.13
|1.58
|126344586
|2008.11.06 20:28
|sell
|0.16
|eurnzd
|2.1613
|0.0000
|2.1573
|2008.11.06 20:55
|2.1649
|0.00
|0.00
|0.00
|-33.87
|126344606
|2008.11.06 20:28
|sell
|0.01
|audusd
|0.6675
|0.0000
|0.6635
|2008.11.06 20:48
|0.6659
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|126344886
|2008.11.06 20:29
|sell
|0.64
|euraud
|1.9087
|0.0000
|1.9047
|2008.11.06 20:32
|1.9070
|0.00
|0.00
|0.00
|72.58
|126344924
|2008.11.06 20:29
|sell
|1.28
|euraud
|1.9106
|0.0000
|1.9066
|2008.11.06 20:32
|1.9070
|0.00
|0.00
|0.00
|307.40
|126345027
|2008.11.06 20:29
|sell
|0.32
|eurnzd
|2.1637
|0.0000
|2.1597
|2008.11.06 20:55
|2.1649
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.58
|126345094
|2008.11.06 20:29
|sell
|0.01
|chfjpy
|82.87
|0.00
|82.47
|2008.11.06 22:07
|82.88
|0.00
|0.00
|-0.06
|-0.10
|126345270
|2008.11.06 20:30
|sell
|0.04
|eurgbp
|0.8107
|0.0000
|0.8067
|2008.11.06 21:40
|0.8129
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.78
|126346122
|2008.11.06 20:30
|buy
|0.02
|chfjpy
|82.90
|0.00
|83.30
|2008.11.06 21:38
|83.09
|0.00
|0.00
|0.00
|3.89
|126346351
|2008.11.06 20:31
|sell
|0.01
|gbpjpy
|152.73
|0.00
|152.33
|2008.11.06 20:39
|152.91
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.84
|126346362
|2008.11.06 20:31
|sell
|0.08
|eurgbp
|0.8122
|0.0000
|0.8082
|2008.11.06 21:40
|0.8129
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.77
|126346533
|2008.11.06 20:31
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.5658
|0.0000
|1.5618
|2008.11.06 20:41
|1.5657
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|126346574
|2008.11.06 20:32
|sell
|0.02
|gbpjpy
|152.89
|0.00
|152.49
|2008.11.06 20:39
|152.91
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.41
|126346970
|2008.11.06 20:33
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.8431
|0.0000
|1.8391
|2008.11.06 20:58
|1.8431
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|126347110
|2008.11.06 20:33
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2713
|0.0000
|1.2673
|2008.11.06 21:00
|1.2714
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|126347419
|2008.11.06 20:35
|sell
|0.08
|euraud
|1.9064
|0.0000
|1.9024
|2008.11.06 21:00
|1.9074
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.33
|126347482
|2008.11.06 20:35
|sell
|0.04
|gbpjpy
|153.06
|0.00
|152.66
|2008.11.06 20:55
|153.10
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.64
|126347543
|2008.11.06 20:35
|sell
|0.02
|gbpchf
|1.8450
|0.0000
|1.8410
|2008.11.06 20:58
|1.8431
|0.00
|0.00
|0.00
|3.23
|126347632
|2008.11.06 20:35
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.5674
|0.0000
|1.5634
|2008.11.06 20:41
|1.5657
|0.00
|0.00
|0.00
|3.40
|126347998
|2008.11.06 20:37
|sell
|0.64
|eurnzd
|2.1656
|0.0000
|2.1616
|2008.11.06 20:55
|2.1649
|0.00
|0.00
|0.00
|26.34
|126348243
|2008.11.06 20:38
|sell
|0.16
|euraud
|1.9081
|0.0000
|1.9041
|2008.11.06 21:00
|1.9074
|0.00
|0.00
|0.00
|7.47
|126349472
|2008.11.06 20:44
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.5681
|0.0000
|1.5641
|2008.11.06 20:58
|1.5662
|0.00
|0.00
|0.00
|1.90
|126349586
|2008.11.06 20:45
|sell
|0.32
|euraud
|1.9097
|0.0000
|1.9057
|2008.11.06 21:00
|1.9074
|0.00
|0.00
|0.00
|49.09
|126349601
|2008.11.06 20:45
|sell
|0.02
|eurusd
|1.2730
|0.0000
|1.2690
|2008.11.06 21:00
|1.2714
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|126349744
|2008.11.06 20:46
|sell
|0.08
|gbpjpy
|153.25
|0.00
|152.85
|2008.11.06 20:55
|153.10
|0.00
|0.00
|0.00
|12.29
|126349784
|2008.11.06 20:46
|sell
|0.02
|chfjpy
|83.03
|0.00
|82.63
|2008.11.06 22:07
|82.88
|0.00
|0.00
|-0.13
|3.08
|126350372
|2008.11.06 20:52
|sell
|1.28
|eurnzd
|2.1675
|0.0000
|2.1635
|2008.11.06 20:55
|2.1649
|0.00
|0.00
|0.00
|195.69
|126350406
|2008.11.06 20:52
|sell
|0.01
|audusd
|0.6662
|0.0000
|0.6622
|2008.11.06 21:10
|0.6646
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|126350700
|2008.11.06 20:58
|sell
|0.08
|usdcad
|1.1912
|0.0000
|1.1872
|2008.11.06 21:17
|1.1926
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.39
|126350729
|2008.11.06 20:58
|sell
|0.01
|eurnzd
|2.1614
|0.0000
|2.1574
|2008.11.06 23:12
|2.1637
|0.00
|0.00
|-0.05
|-1.35
|126350773
|2008.11.06 20:58
|sell
|0.01
|gbpjpy
|152.94
|0.00
|152.54
|2008.11.06 21:00
|152.77
|0.00
|0.00
|0.00
|1.74
|126352842
|2008.11.06 21:04
|sell
|0.02
|eurnzd
|2.1632
|0.0000
|2.1592
|2008.11.06 23:12
|2.1637
|0.00
|0.00
|-0.11
|-0.59
|126353433
|2008.11.06 21:07
|sell
|0.16
|usdcad
|1.1929
|0.0000
|1.1889
|2008.11.06 21:17
|1.1926
|0.00
|0.00
|0.00
|4.02
|126353536
|2008.11.06 21:08
|sell
|0.04
|eurnzd
|2.1649
|0.0000
|2.1609
|2008.11.06 23:12
|2.1637
|0.00
|0.00
|-0.22
|2.82
|126353708
|2008.11.06 21:10
|sell
|0.32
|usdcad
|1.1945
|0.0000
|1.1905
|2008.11.06 21:17
|1.1926
|0.00
|0.00
|0.00
|50.98
|126355765
|2008.11.06 21:21
|sell
|0.16
|eurgbp
|0.8139
|0.0000
|0.8099
|2008.11.06 21:40
|0.8129
|0.00
|0.00
|0.00
|25.04
|126358136
|2008.11.06 21:32
|sell
|0.08
|eurnzd
|2.1665
|0.0000
|2.1625
|2008.11.06 23:12
|2.1637
|0.00
|0.00
|-0.44
|13.15
|126402076
|2008.11.07 03:00
|buy
|0.01
|chfjpy
|82.52
|0.00
|82.92
|2008.11.07 03:34
|82.51
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|126402116
|2008.11.07 03:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2720
|0.0000
|1.2680
|2008.11.07 03:15
|1.2704
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|126402141
|2008.11.07 03:00
|sell
|0.01
|eurchf
|1.4958
|0.0000
|1.4918
|2008.11.07 03:28
|1.4940
|0.00
|0.00
|0.00
|1.53
|126402145
|2008.11.07 03:00
|sell
|0.01
|euraud
|1.9172
|0.0000
|1.9132
|2008.11.07 03:09
|1.9167
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|126402155
|2008.11.07 03:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.5620
|0.0000
|1.5580
|2008.11.07 03:18
|1.5604
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|126402168
|2008.11.07 03:00
|sell
|0.01
|chfjpy
|82.44
|0.00
|82.04
|2008.11.07 04:47
|82.95
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.23
|126402206
|2008.11.07 03:00
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.8142
|0.0000
|0.8102
|2008.11.07 03:52
|0.8132
|0.00
|0.00
|0.00
|1.56
|126402208
|2008.11.07 03:00
|sell
|0.01
|gbpjpy
|151.49
|0.00
|151.09
|2008.11.07 03:12
|151.34
|0.00
|0.00
|0.00
|1.55
|126402212
|2008.11.07 03:00
|sell
|0.01
|audcad
|0.7954
|0.0000
|0.7914
|2008.11.07 05:21
|0.8013
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.92
|126402216
|2008.11.07 03:00
|sell
|0.01
|audusd
|0.6629
|0.0000
|0.6589
|2008.11.07 04:08
|0.6661
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.20
|126402218
|2008.11.07 03:00
|sell
|0.01
|eurnzd
|2.1790
|0.0000
|2.1750
|2008.11.07 03:20
|2.1764
|0.00
|0.00
|0.00
|1.52
|126402235
|2008.11.07 03:00
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.8366
|0.0000
|1.8326
|2008.11.07 04:05
|1.8431
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.52
|126402237
|2008.11.07 03:00
|sell
|0.01
|usdcad
|1.1992
|0.0000
|1.1952
|2008.11.07 03:53
|1.1989
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|126402334
|2008.11.07 03:01
|sell
|0.02
|euraud
|1.9190
|0.0000
|1.9150
|2008.11.07 03:09
|1.9167
|0.00
|0.00
|0.00
|3.05
|126403040
|2008.11.07 03:10
|sell
|0.01
|euraud
|1.9160
|0.0000
|1.9120
|2008.11.07 03:45
|1.9164
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.26
|126403301
|2008.11.07 03:14
|sell
|0.02
|euraud
|1.9176
|0.0000
|1.9136
|2008.11.07 03:45
|1.9164
|0.00
|0.00
|0.00
|1.59
|126403311
|2008.11.07 03:14
|sell
|0.01
|gbpjpy
|151.29
|0.00
|150.89
|2008.11.07 04:04
|152.48
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.23
|126403608
|2008.11.07 03:15
|sell
|0.04
|euraud
|1.9194
|0.0000
|1.9154
|2008.11.07 03:45
|1.9164
|0.00
|0.00
|0.00
|7.97
|126403654
|2008.11.07 03:16
|buy
|0.02
|chfjpy
|82.36
|0.00
|82.76
|2008.11.07 03:34
|82.51
|0.00
|0.00
|0.00
|3.09
|126403742
|2008.11.07 03:17
|sell
|0.02
|usdcad
|1.2008
|0.0000
|1.1968
|2008.11.07 03:53
|1.1989
|0.00
|0.00
|0.00
|3.17
|126403752
|2008.11.07 03:17
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2703
|0.0000
|1.2663
|2008.11.07 04:35
|1.2736
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.30
|126404151
|2008.11.07 03:19
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.5605
|0.0000
|1.5565
|2008.11.07 04:05
|1.5657
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.20
|126404384
|2008.11.07 03:22
|sell
|0.01
|eurnzd
|2.1784
|0.0000
|2.1744
|2008.11.07 03:49
|2.1776
|0.00
|0.00
|0.00
|0.46
|126404467
|2008.11.07 03:24
|sell
|0.02
|eurnzd
|2.1804
|0.0000
|2.1764
|2008.11.07 03:49
|2.1776
|0.00
|0.00
|0.00
|3.28
|126405022
|2008.11.07 03:30
|sell
|0.01
|eurchf
|1.4943
|0.0000
|1.4903
|2008.11.07 04:12
|1.4991
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.08
|126405273
|2008.11.07 03:33
|sell
|0.02
|gbpjpy
|151.45
|0.00
|151.05
|2008.11.07 04:04
|152.48
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.16
|126405347
|2008.11.07 03:34
|buy
|0.01
|audcad
|0.7951
|0.0000
|0.7991
|2008.11.07 03:49
|0.7970
|0.00
|0.00
|0.00
|1.58
|126405401
|2008.11.07 03:34
|sell
|0.02
|eurusd
|1.2719
|0.0000
|1.2679
|2008.11.07 04:45
|1.2759
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|126405587
|2008.11.07 03:35
|sell
|0.04
|gbpjpy
|151.62
|0.00
|151.22
|2008.11.07 04:04
|152.48
|0.00
|0.00
|0.00
|-35.33
|126405671
|2008.11.07 03:36
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.5622
|0.0000
|1.5582
|2008.11.07 04:05
|1.5657
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.00
|126406139
|2008.11.07 03:40
|sell
|0.08
|gbpjpy
|151.78
|0.00
|151.38
|2008.11.07 04:04
|152.48
|0.00
|0.00
|0.00
|-57.51
|126406149
|2008.11.07 03:40
|sell
|0.02
|eurchf
|1.4960
|0.0000
|1.4920
|2008.11.07 04:12
|1.4991
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.27
|126406170
|2008.11.07 03:40
|sell
|0.02
|gbpchf
|1.8385
|0.0000
|1.8345
|2008.11.07 04:05
|1.8431
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.81
|126406416
|2008.11.07 03:42
|sell
|0.02
|chfjpy
|82.60
|0.00
|82.20
|2008.11.07 04:47
|82.95
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.17
|126406442
|2008.11.07 03:42
|sell
|0.16
|gbpjpy
|151.94
|0.00
|151.54
|2008.11.07 04:04
|152.48
|0.00
|0.00
|0.00
|-88.74
|126406647
|2008.11.07 03:42
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.5638
|0.0000
|1.5598
|2008.11.07 04:05
|1.5657
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.60
|126407142
|2008.11.07 03:48
|sell
|0.01
|euraud
|1.9153
|0.0000
|1.9113
|2008.11.07 03:51
|1.9130
|0.00
|0.00
|0.00
|1.53
|126407222
|2008.11.07 03:49
|sell
|0.02
|audcad
|0.7969
|0.0000
|0.7929
|2008.11.07 05:21
|0.8013
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.35
|126407233
|2008.11.07 03:49
|sell
|0.02
|audusd
|0.6645
|0.0000
|0.6605
|2008.11.07 04:08
|0.6661
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.20
|126407264
|2008.11.07 03:49
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2724
|0.0000
|1.2764
|2008.11.07 03:52
|1.2740
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|126407519
|2008.11.07 03:51
|sell
|0.32
|gbpjpy
|152.11
|0.00
|151.71
|2008.11.07 04:04
|152.48
|0.00
|0.00
|0.00
|-121.59
|126407673
|2008.11.07 03:51
|sell
|0.04
|audcad
|0.7986
|0.0000
|0.7946
|2008.11.07 05:21
|0.8013
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.02
|126407715
|2008.11.07 03:51
|sell
|0.04
|eurusd
|1.2736
|0.0000
|1.2696
|2008.11.07 04:35
|1.2733
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|126407739
|2008.11.07 03:51
|sell
|0.04
|audusd
|0.6661
|0.0000
|0.6621
|2008.11.07 04:08
|0.6661
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|126407865
|2008.11.07 03:52
|sell
|0.01
|eurnzd
|2.1730
|0.0000
|2.1690
|2008.11.07 03:57
|2.1704
|0.00
|0.00
|0.00
|1.53
|126407909
|2008.11.07 03:52
|sell
|0.64
|gbpjpy
|152.27
|0.00
|151.87
|2008.11.07 04:04
|152.48
|0.00
|0.00
|0.00
|-138.03
|126408009
|2008.11.07 03:52
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.5657
|0.0000
|1.5617
|2008.11.07 04:05
|1.5657
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|126408108
|2008.11.07 03:52
|sell
|0.04
|gbpchf
|1.8405
|0.0000
|1.8365
|2008.11.07 04:05
|1.8431
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.83
|126408153
|2008.11.07 03:52
|buy
|0.01
|chfjpy
|82.81
|0.00
|83.21
|2008.11.07 04:29
|82.80
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.11
|126408174
|2008.11.07 03:52
|sell
|0.04
|eurchf
|1.4976
|0.0000
|1.4936
|2008.11.07 04:12
|1.4991
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.10
|126408245
|2008.11.07 03:52
|sell
|1.28
|gbpjpy
|152.47
|0.00
|152.07
|2008.11.07 04:04
|152.48
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.14
|126408750
|2008.11.07 03:54
|sell
|0.01
|euraud
|1.9116
|0.0000
|1.9076
|2008.11.07 03:56
|1.9093
|0.00
|0.00
|0.00
|1.54
|126408975
|2008.11.07 03:56
|sell
|0.08
|gbpchf
|1.8423
|0.0000
|1.8383
|2008.11.07 04:05
|1.8431
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.43
|126409006
|2008.11.07 03:56
|sell
|0.08
|eurchf
|1.4994
|0.0000
|1.4954
|2008.11.07 04:12
|1.4991
|0.00
|0.00
|0.00
|2.04
|126409095
|2008.11.07 03:56
|sell
|0.16
|gbpchf
|1.8444
|0.0000
|1.8404
|2008.11.07 04:05
|1.8431
|0.00
|0.00
|0.00
|17.66
|126409184
|2008.11.07 03:56
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.8130
|0.0000
|0.8090
|2008.11.07 05:18
|0.8120
|0.00
|0.00
|0.00
|1.57
|126409246
|2008.11.07 03:56
|sell
|0.08
|audusd
|0.6677
|0.0000
|0.6637
|2008.11.07 04:08
|0.6661
|0.00
|0.00
|0.00
|12.80
|126409385
|2008.11.07 03:56
|sell
|0.16
|gbpusd
|1.5673
|0.0000
|1.5633
|2008.11.07 04:05
|1.5657
|0.00
|0.00
|0.00
|25.60
|126409412
|2008.11.07 03:56
|sell
|2.56
|gbpjpy
|152.63
|0.00
|152.23
|2008.11.07 04:04
|152.48
|0.00
|0.00
|0.00
|394.37
|126409674
|2008.11.07 03:57
|sell
|0.01
|usdcad
|1.1974
|0.0000
|1.1934
|2008.11.07 04:37
|1.1946
|0.00
|0.00
|0.00
|2.34
|126410041
|2008.11.07 03:58
|sell
|0.32
|gbpchf
|1.8462
|0.0000
|1.8422
|2008.11.07 04:05
|1.8431
|0.00
|0.00
|0.00
|84.23
|126410187
|2008.11.07 03:59
|sell
|0.16
|eurchf
|1.5010
|0.0000
|1.4970
|2008.11.07 04:12
|1.4991
|0.00
|0.00
|0.00
|25.82
|126410661
|2008.11.07 04:00
|sell
|0.01
|euraud
|1.9105
|0.0000
|1.9065
|2008.11.07 04:15
|1.9094
|0.00
|0.00
|0.00
|0.73
|126411022
|2008.11.07 04:01
|sell
|0.01
|eurnzd
|2.1705
|0.0000
|2.1665
|2008.11.07 04:04
|2.1701
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|126411372
|2008.11.07 04:03
|sell
|0.02
|eurnzd
|2.1732
|0.0000
|2.1692
|2008.11.07 04:04
|2.1701
|0.00
|0.00
|0.00
|3.64
|126412268
|2008.11.07 04:07
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.8436
|0.0000
|1.8396
|2008.11.07 05:02
|1.8453
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.45
|126412288
|2008.11.07 04:08
|sell
|0.01
|gbpjpy
|152.34
|0.00
|151.94
|2008.11.07 04:35
|153.00
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.76
|126412293
|2008.11.07 04:08
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.5653
|0.0000
|1.5613
|2008.11.07 04:41
|1.5685
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.20
|126412298
|2008.11.07 04:08
|sell
|0.01
|eurnzd
|2.1685
|0.0000
|2.1645
|2008.11.07 04:20
|2.1695
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.59
|126412356
|2008.11.07 04:08
|sell
|0.02
|euraud
|1.9123
|0.0000
|1.9083
|2008.11.07 04:15
|1.9094
|0.00
|0.00
|0.00
|3.87
|126412413
|2008.11.07 04:09
|sell
|0.02
|eurnzd
|2.1705
|0.0000
|2.1665
|2008.11.07 04:20
|2.1695
|0.00
|0.00
|0.00
|1.18
|126412445
|2008.11.07 04:09
|buy
|0.02
|chfjpy
|82.65
|0.00
|83.05
|2008.11.07 04:29
|82.80
|0.00
|0.00
|0.00
|3.08
|126412471
|2008.11.07 04:09
|sell
|0.04
|eurnzd
|2.1722
|0.0000
|2.1682
|2008.11.07 04:20
|2.1695
|0.00
|0.00
|0.00
|6.34
|126412697
|2008.11.07 04:11
|sell
|0.01
|audusd
|0.6657
|0.0000
|0.6617
|2008.11.07 04:53
|0.6705
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.80
|126413125
|2008.11.07 04:14
|sell
|0.01
|eurchf
|1.4982
|0.0000
|1.4942
|2008.11.07 04:36
|1.4996
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.19
|126413377
|2008.11.07 04:17
|sell
|0.01
|euraud
|1.9079
|0.0000
|1.9039
|2008.11.07 04:29
|1.9056
|0.00
|0.00
|0.00
|1.54
|126413608
|2008.11.07 04:21
|sell
|0.02
|audusd
|0.6672
|0.0000
|0.6632
|2008.11.07 04:53
|0.6705
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.60
|126413627
|2008.11.07 04:22
|sell
|0.01
|eurnzd
|2.1650
|0.0000
|2.1610
|2008.11.07 04:35
|2.1610
|0.00
|0.00
|0.00
|2.36
|126414238
|2008.11.07 04:29
|sell
|0.02
|gbpjpy
|152.50
|0.00
|152.10
|2008.11.07 04:35
|153.00
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.24
|126414329
|2008.11.07 04:29
|sell
|0.04
|chfjpy
|82.78
|0.00
|82.38
|2008.11.07 04:47
|82.95
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.98
|126414391
|2008.11.07 04:29
|buy
|0.01
|eurnzd
|2.1667
|0.0000
|2.1707
|2008.11.07 04:31
|2.1669
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|126414463
|2008.11.07 04:29
|sell
|0.04
|gbpjpy
|152.66
|0.00
|152.26
|2008.11.07 04:35
|153.00
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.93
|126414552
|2008.11.07 04:30
|buy
|0.02
|eurnzd
|2.1643
|0.0000
|2.1683
|2008.11.07 04:31
|2.1669
|0.00
|0.00
|0.00
|3.06
|126414679
|2008.11.07 04:30
|sell
|0.08
|gbpjpy
|152.83
|0.00
|152.43
|2008.11.07 04:35
|153.00
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.93
|126415135
|2008.11.07 04:31
|sell
|0.02
|eurchf
|1.4998
|0.0000
|1.4958
|2008.11.07 04:36
|1.4996
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|126415175
|2008.11.07 04:31
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2746
|0.0000
|1.2786
|2008.11.07 04:41
|1.2762
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|126415246
|2008.11.07 04:31
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.5671
|0.0000
|1.5631
|2008.11.07 04:50
|1.5697
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.20
|126415361
|2008.11.07 04:31
|sell
|0.08
|audcad
|0.8001
|0.0000
|0.7961
|2008.11.07 05:21
|0.8013
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.02
|126415441
|2008.11.07 04:32
|sell
|0.02
|eurnzd
|2.1647
|0.0000
|2.1607
|2008.11.07 04:35
|2.1609
|0.00
|0.00
|0.00
|4.48
|126415493
|2008.11.07 04:32
|sell
|0.04
|audusd
|0.6688
|0.0000
|0.6648
|2008.11.07 04:53
|0.6705
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.80
|126415507
|2008.11.07 04:32
|sell
|0.16
|gbpjpy
|152.99
|0.00
|152.59
|2008.11.07 04:35
|153.00
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.64
|126415529
|2008.11.07 04:32
|sell
|0.01
|euraud
|1.9044
|0.0000
|1.9004
|2008.11.07 04:33
|1.9019
|0.00
|0.00
|0.00
|1.68
|126415767
|2008.11.07 04:33
|sell
|0.02
|gbpchf
|1.8455
|0.0000
|1.8415
|2008.11.07 05:02
|1.8453
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|126415941
|2008.11.07 04:33
|sell
|0.16
|audcad
|0.8017
|0.0000
|0.7977
|2008.11.07 05:21
|0.8013
|0.00
|0.00
|0.00
|5.34
|126415979
|2008.11.07 04:33
|sell
|0.08
|audusd
|0.6703
|0.0000
|0.6663
|2008.11.07 04:53
|0.6705
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|126416055
|2008.11.07 04:33
|sell
|0.08
|eurusd
|1.2752
|0.0000
|1.2712
|2008.11.07 04:35
|1.2733
|0.00
|0.00
|0.00
|15.20
|126416279
|2008.11.07 04:33
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.5687
|0.0000
|1.5647
|2008.11.07 04:41
|1.5690
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|126416429
|2008.11.07 04:34
|sell
|0.04
|gbpchf
|1.8471
|0.0000
|1.8431
|2008.11.07 05:02
|1.8453
|0.00
|0.00
|0.00
|6.12
|126416435
|2008.11.07 04:34
|sell
|0.04
|eurchf
|1.5014
|0.0000
|1.4974
|2008.11.07 04:36
|1.4996
|0.00
|0.00
|0.00
|6.11
|126416498
|2008.11.07 04:34
|sell
|0.32
|gbpjpy
|153.15
|0.00
|152.75
|2008.11.07 04:35
|153.00
|0.00
|0.00
|0.00
|49.18
|126417213
|2008.11.07 04:36
|sell
|0.01
|euraud
|1.8999
|0.0000
|1.8959
|2008.11.07 04:40
|1.8974
|0.00
|0.00
|0.00
|1.68
|126417241
|2008.11.07 04:36
|sell
|0.08
|chfjpy
|82.94
|0.00
|82.54
|2008.11.07 04:47
|82.95
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.82
|126417600
|2008.11.07 04:38
|sell
|0.01
|eurnzd
|2.1584
|0.0000
|2.1544
|2008.11.07 05:00
|2.1582
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|126417656
|2008.11.07 04:38
|sell
|0.01
|gbpjpy
|153.00
|0.00
|152.60
|2008.11.07 04:54
|152.84
|0.00
|0.00
|0.00
|1.64
|126417672
|2008.11.07 04:39
|sell
|0.01
|eurchf
|1.4990
|0.0000
|1.4950
|2008.11.07 04:50
|1.4992
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.17
|126417701
|2008.11.07 04:39
|sell
|0.04
|eurusd
|1.2742
|0.0000
|1.2702
|2008.11.07 04:45
|1.2759
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.80
|126417706
|2008.11.07 04:39
|sell
|0.02
|eurnzd
|2.1580
|0.0000
|2.1540
|2008.11.07 05:00
|2.1582
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.24
|126417787
|2008.11.07 04:40
|sell
|0.02
|gbpjpy
|153.16
|0.00
|152.76
|2008.11.07 04:46
|153.21
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.02
|126417819
|2008.11.07 04:40
|sell
|0.01
|usdcad
|1.1946
|0.0000
|1.1906
|2008.11.07 04:40
|1.1926
|0.00
|0.00
|0.00
|1.68
|126418016
|2008.11.07 04:41
|sell
|0.16
|audusd
|0.6721
|0.0000
|0.6681
|2008.11.07 05:17
|0.6705
|0.00
|0.00
|0.00
|25.60
|126418314
|2008.11.07 04:41
|sell
|0.08
|eurusd
|1.2759
|0.0000
|1.2719
|2008.11.07 04:45
|1.2759
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|126418398
|2008.11.07 04:41
|buy
|0.01
|eurchf
|1.5006
|0.0000
|1.5046
|2008.11.07 05:43
|1.4978
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.38
|126418549
|2008.11.07 04:41
|sell
|0.02
|eurchf
|1.5010
|0.0000
|1.4970
|2008.11.07 04:50
|1.4992
|0.00
|0.00
|0.00
|3.06
|126418857
|2008.11.07 04:41
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.5705
|0.0000
|1.5665
|2008.11.07 04:41
|1.5690
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|126419090
|2008.11.07 04:41
|sell
|0.16
|chfjpy
|83.11
|0.00
|82.71
|2008.11.07 04:47
|82.95
|0.00
|0.00
|0.00
|26.26
|126419915
|2008.11.07 04:43
|sell
|0.04
|eurnzd
|2.1596
|0.0000
|2.1556
|2008.11.07 05:00
|2.1582
|0.00
|0.00
|0.00
|3.31
|126419950
|2008.11.07 04:43
|sell
|0.04
|gbpjpy
|153.32
|0.00
|152.92
|2008.11.07 04:46
|153.21
|0.00
|0.00
|0.00
|4.51
|126420019
|2008.11.07 04:43
|sell
|0.16
|eurusd
|1.2775
|0.0000
|1.2735
|2008.11.07 04:45
|1.2759
|0.00
|0.00
|0.00
|25.60
|126420468
|2008.11.07 04:44
|sell
|0.01
|euraud
|1.8979
|0.0000
|1.8939
|2008.11.07 04:59
|1.8978
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|126420484
|2008.11.07 04:44
|sell
|0.01
|usdcad
|1.1907
|0.0000
|1.1867
|2008.11.07 05:50
|1.1985
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.51
|126420899
|2008.11.07 04:44
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.5713
|0.0000
|1.5673
|2008.11.07 04:50
|1.5697
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|126421230
|2008.11.07 04:46
|sell
|0.02
|euraud
|1.8995
|0.0000
|1.8955
|2008.11.07 04:59
|1.8978
|0.00
|0.00
|0.00
|2.29
|126421377
|2008.11.07 04:46
|sell
|0.04
|euraud
|1.9011
|0.0000
|1.8971
|2008.11.07 04:59
|1.8978
|0.00
|0.00
|0.00
|8.88
|126421417
|2008.11.07 04:46
|sell
|0.08
|eurnzd
|2.1612
|0.0000
|2.1572
|2008.11.07 05:00
|2.1582
|0.00
|0.00
|0.00
|14.19
|126421619
|2008.11.07 04:48
|sell
|0.02
|usdcad
|1.1925
|0.0000
|1.1885
|2008.11.07 05:50
|1.1985
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.01
|126421827
|2008.11.07 04:49
|sell
|0.04
|usdcad
|1.1941
|0.0000
|1.1901
|2008.11.07 05:50
|1.1985
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.69
|126421840
|2008.11.07 04:49
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2757
|0.0000
|1.2717
|2008.11.07 05:12
|1.2741
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|126422109
|2008.11.07 04:50
|sell
|0.01
|chfjpy
|82.91
|0.00
|82.51
|2008.11.07 05:07
|82.92
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.11
|126422494
|2008.11.07 04:53
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.5685
|0.0000
|1.5645
|2008.11.07 05:14
|1.5667
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|126422523
|2008.11.07 04:53
|sell
|0.01
|eurchf
|1.4992
|0.0000
|1.4952
|2008.11.07 05:11
|1.4991
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|126422707
|2008.11.07 04:55
|sell
|0.08
|usdcad
|1.1957
|0.0000
|1.1917
|2008.11.07 05:50
|1.1985
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.69
|126422882
|2008.11.07 04:56
|sell
|0.01
|gbpjpy
|153.02
|0.00
|152.62
|2008.11.07 05:07
|153.04
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.21
|126423295
|2008.11.07 04:59
|sell
|0.32
|audcad
|0.8034
|0.0000
|0.7994
|2008.11.07 05:21
|0.8013
|0.00
|0.00
|0.00
|56.10
|126423933
|2008.11.07 05:01
|sell
|0.02
|gbpjpy
|153.20
|0.00
|152.80
|2008.11.07 05:07
|153.04
|0.00
|0.00
|0.00
|3.28
|126424238
|2008.11.07 05:02
|sell
|0.01
|euraud
|1.8956
|0.0000
|1.8916
|2008.11.07 05:14
|1.8949
|0.00
|0.00
|0.00
|0.47
|126424304
|2008.11.07 05:02
|sell
|0.01
|eurnzd
|2.1559
|0.0000
|2.1519
|2008.11.07 05:15
|2.1573
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.83
|126424407
|2008.11.07 05:03
|sell
|0.02
|eurnzd
|2.1576
|0.0000
|2.1536
|2008.11.07 05:15
|2.1573
|0.00
|0.00
|0.00
|0.35
|126424411
|2008.11.07 05:03
|sell
|0.02
|euraud
|1.8972
|0.0000
|1.8932
|2008.11.07 05:14
|1.8949
|0.00
|0.00
|0.00
|3.10
|126424475
|2008.11.07 05:03
|sell
|0.02
|eurchf
|1.5009
|0.0000
|1.4969
|2008.11.07 05:11
|1.4991
|0.00
|0.00
|0.00
|3.06
|126424486
|2008.11.07 05:03
|sell
|0.02
|chfjpy
|83.07
|0.00
|82.67
|2008.11.07 05:07
|82.92
|0.00
|0.00
|0.00
|3.08
|126424692
|2008.11.07 05:04
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.8452
|0.0000
|1.8412
|2008.11.07 05:17
|1.8434
|0.00
|0.00
|0.00
|1.53
|126424974
|2008.11.07 05:07
|sell
|0.04
|eurnzd
|2.1599
|0.0000
|2.1559
|2008.11.07 05:15
|2.1573
|0.00
|0.00
|0.00
|6.14
|126425149
|2008.11.07 05:10
|sell
|0.01
|gbpjpy
|153.00
|0.00
|152.60
|2008.11.07 05:13
|152.85
|0.00
|0.00
|0.00
|1.54
|126425153
|2008.11.07 05:10
|sell
|0.01
|chfjpy
|82.89
|0.00
|82.49
|2008.11.07 05:14
|82.74
|0.00
|0.00
|0.00
|1.54
|126426408
|2008.11.07 05:14
|buy
|0.02
|eurchf
|1.4978
|0.0000
|1.5018
|2008.11.07 05:43
|1.4978
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|126426432
|2008.11.07 05:14
|sell
|0.01
|eurchf
|1.4971
|0.0000
|1.4931
|2008.11.07 07:55
|1.4985
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|126426525
|2008.11.07 05:14
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2718
|0.0000
|1.2678
|2008.11.07 06:25
|1.2735
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.70
|126426862
|2008.11.07 05:16
|sell
|0.01
|gbpjpy
|152.48
|0.00
|152.08
|2008.11.07 05:18
|152.71
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.36
|126426867
|2008.11.07 05:16
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.5654
|0.0000
|1.5614
|2008.11.07 05:21
|1.5655
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|126426872
|2008.11.07 05:16
|sell
|0.01
|euraud
|1.8955
|0.0000
|1.8915
|2008.11.07 05:32
|1.8971
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.07
|126426877
|2008.11.07 05:16
|sell
|0.01
|chfjpy
|82.76
|0.00
|82.36
|2008.11.07 06:46
|82.78
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|126427042
|2008.11.07 05:17
|sell
|0.02
|euraud
|1.8973
|0.0000
|1.8933
|2008.11.07 05:32
|1.8971
|0.00
|0.00
|0.00
|0.27
|126427051
|2008.11.07 05:17
|sell
|0.01
|eurnzd
|2.1556
|0.0000
|2.1516
|2008.11.07 07:21
|2.1711
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.11
|126427168
|2008.11.07 05:17
|sell
|0.02
|gbpjpy
|152.65
|0.00
|152.25
|2008.11.07 05:18
|152.71
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.23
|126427200
|2008.11.07 05:18
|sell
|0.04
|gbpjpy
|152.86
|0.00
|152.46
|2008.11.07 05:18
|152.71
|0.00
|0.00
|0.00
|6.16
|126427216
|2008.11.07 05:18
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.5671
|0.0000
|1.5631
|2008.11.07 05:21
|1.5655
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|126427425
|2008.11.07 05:19
|sell
|0.01
|audusd
|0.6703
|0.0000
|0.6663
|2008.11.07 05:44
|0.6702
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|126427446
|2008.11.07 05:20
|sell
|0.02
|eurnzd
|2.1583
|0.0000
|2.1543
|2008.11.07 07:21
|2.1711
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.06
|126427450
|2008.11.07 05:20
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.8417
|0.0000
|1.8377
|2008.11.07 05:45
|1.8422
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.43
|126427611
|2008.11.07 05:20
|sell
|0.04
|eurnzd
|2.1599
|0.0000
|2.1559
|2008.11.07 07:59
|2.1688
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.99
|126427702
|2008.11.07 05:20
|sell
|0.01
|gbpjpy
|152.37
|0.00
|151.97
|2008.11.07 05:45
|152.50
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.34
|126427737
|2008.11.07 05:20
|sell
|0.16
|usdcad
|1.1973
|0.0000
|1.1933
|2008.11.07 05:50
|1.1985
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.02
|126427773
|2008.11.07 05:20
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.8120
|0.0000
|0.8080
|2008.11.07 05:34
|0.8126
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.94
|126427774
|2008.11.07 05:20
|sell
|0.04
|euraud
|1.8994
|0.0000
|1.8954
|2008.11.07 05:32
|1.8971
|0.00
|0.00
|0.00
|6.18
|126428059
|2008.11.07 05:22
|sell
|0.32
|usdcad
|1.2003
|0.0000
|1.1963
|2008.11.07 05:50
|1.1985
|0.00
|0.00
|0.00
|48.06
|126428148
|2008.11.07 05:23
|sell
|0.08
|eurnzd
|2.1615
|0.0000
|2.1575
|2008.11.07 07:21
|2.1704
|0.00
|0.00
|0.00
|-41.88
|126428234
|2008.11.07 05:23
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.5655
|0.0000
|1.5615
|2008.11.07 05:45
|1.5651
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|126428241
|2008.11.07 05:24
|sell
|0.01
|audcad
|0.8034
|0.0000
|0.7994
|2008.11.07 06:01
|0.8034
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|126428464
|2008.11.07 05:26
|buy
|0.04
|eurchf
|1.4960
|0.0000
|1.5000
|2008.11.07 05:48
|1.4978
|0.00
|0.00
|0.00
|6.12
|126428910
|2008.11.07 05:30
|sell
|0.02
|eurusd
|1.2735
|0.0000
|1.2695
|2008.11.07 06:25
|1.2735
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|126428963
|2008.11.07 05:30
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.8136
|0.0000
|0.8096
|2008.11.07 05:34
|0.8126
|0.00
|0.00
|0.00
|3.13
|126429178
|2008.11.07 05:31
|sell
|0.02
|audcad
|0.8052
|0.0000
|0.8012
|2008.11.07 06:01
|0.8034
|0.00
|0.00
|0.00
|3.01
|126429317
|2008.11.07 05:32
|sell
|0.02
|gbpjpy
|152.53
|0.00
|152.13
|2008.11.07 05:45
|152.50
|0.00
|0.00
|0.00
|0.62
|126429423
|2008.11.07 05:32
|sell
|0.02
|chfjpy
|82.93
|0.00
|82.53
|2008.11.07 06:46
|82.78
|0.00
|0.00
|0.00
|3.08
|126429440
|2008.11.07 05:32
|sell
|0.04
|gbpjpy
|152.70
|0.00
|152.30
|2008.11.07 05:45
|152.50
|0.00
|0.00
|0.00
|8.21
|126429486
|2008.11.07 05:32
|sell
|0.02
|audusd
|0.6719
|0.0000
|0.6679
|2008.11.07 05:44
|0.6702
|0.00
|0.00
|0.00
|3.40
|126429785
|2008.11.07 05:34
|sell
|0.01
|euraud
|1.8954
|0.0000
|1.8914
|2008.11.07 05:49
|1.8966
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|126430005
|2008.11.07 05:37
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.8122
|0.0000
|0.8082
|2008.11.07 06:10
|0.8128
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.94
|126430271
|2008.11.07 05:40
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.5674
|0.0000
|1.5634
|2008.11.07 05:45
|1.5651
|0.00
|0.00
|0.00
|4.60
|126430296
|2008.11.07 05:40
|sell
|0.02
|gbpchf
|1.8444
|0.0000
|1.8404
|2008.11.07 05:45
|1.8422
|0.00
|0.00
|0.00
|3.74
|126430496
|2008.11.07 05:44
|sell
|0.02
|euraud
|1.8977
|0.0000
|1.8937
|2008.11.07 05:49
|1.8966
|0.00
|0.00
|0.00
|1.48
|126430557
|2008.11.07 05:44
|sell
|0.04
|euraud
|1.8996
|0.0000
|1.8956
|2008.11.07 05:49
|1.8966
|0.00
|0.00
|0.00
|8.07
|126430904
|2008.11.07 05:46
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.8138
|0.0000
|0.8098
|2008.11.07 06:10
|0.8128
|0.00
|0.00
|0.00
|3.13
|126430993
|2008.11.07 05:47
|sell
|0.01
|audusd
|0.6698
|0.0000
|0.6658
|2008.11.07 06:05
|0.6701
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|126431029
|2008.11.07 05:47
|sell
|0.01
|gbpjpy
|152.36
|0.00
|151.96
|2008.11.07 06:22
|152.89
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.43
|126431116
|2008.11.07 05:48
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.8391
|0.0000
|1.8351
|2008.11.07 06:44
|1.8429
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.23
|126431139
|2008.11.07 05:48
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.5635
|0.0000
|1.5595
|2008.11.07 06:30
|1.5675
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|126431273
|2008.11.07 05:48
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2746
|0.0000
|1.2786
|2008.11.07 06:09
|1.2746
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|126431342
|2008.11.07 05:49
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.5647
|0.0000
|1.5687
|2008.11.07 06:08
|1.5663
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|126431382
|2008.11.07 05:49
|sell
|0.02
|audusd
|0.6718
|0.0000
|0.6678
|2008.11.07 06:05
|0.6701
|0.00
|0.00
|0.00
|3.40
|126431392
|2008.11.07 05:49
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.5651
|0.0000
|1.5611
|2008.11.07 06:30
|1.5675
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.80
|126431413
|2008.11.07 05:49
|sell
|0.02
|gbpjpy
|152.54
|0.00
|152.14
|2008.11.07 06:22
|152.89
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.18
|126431733
|2008.11.07 05:51
|sell
|0.02
|gbpchf
|1.8409
|0.0000
|1.8369
|2008.11.07 06:44
|1.8429
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.40
|126431786
|2008.11.07 05:52
|sell
|0.01
|euraud
|1.8967
|0.0000
|1.8927
|2008.11.07 06:43
|1.9061
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.29
|126431812
|2008.11.07 05:52
|buy
|0.02
|eurusd
|1.2730
|0.0000
|1.2770
|2008.11.07 06:09
|1.2746
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|126431904
|2008.11.07 05:53
|sell
|0.01
|usdcad
|1.1982
|0.0000
|1.1942
|2008.11.07 06:37
|1.1963
|0.00
|0.00
|0.00
|1.59
|126432004
|2008.11.07 05:55
|sell
|0.02
|euraud
|1.8984
|0.0000
|1.8944
|2008.11.07 06:43
|1.9061
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.30
|126432731
|2008.11.07 06:01
|sell
|0.04
|euraud
|1.9000
|0.0000
|1.8960
|2008.11.07 06:43
|1.9061
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.31
|126432857
|2008.11.07 06:04
|sell
|0.01
|audcad
|0.8025
|0.0000
|0.7985
|2008.11.07 06:33
|0.8004
|0.00
|0.00
|0.00
|1.75
|126433059
|2008.11.07 06:07
|sell
|0.04
|gbpjpy
|152.70
|0.00
|152.30
|2008.11.07 06:22
|152.89
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.80
|126433172
|2008.11.07 06:08
|sell
|0.01
|audusd
|0.6701
|0.0000
|0.6661
|2008.11.07 06:37
|0.6685
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|126433269
|2008.11.07 06:08
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.5668
|0.0000
|1.5628
|2008.11.07 06:30
|1.5675
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.80
|126433316
|2008.11.07 06:09
|buy
|0.01
|eurchf
|1.4987
|0.0000
|1.5027
|2008.11.07 07:15
|1.5006
|0.00
|0.00
|0.00
|1.62
|126433574
|2008.11.07 06:10
|sell
|0.08
|gbpjpy
|152.88
|0.00
|152.48
|2008.11.07 06:22
|152.89
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.82
|126433581
|2008.11.07 06:10
|sell
|0.04
|gbpchf
|1.8430
|0.0000
|1.8390
|2008.11.07 06:44
|1.8429
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|126433653
|2008.11.07 06:11
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.5691
|0.0000
|1.5651
|2008.11.07 06:30
|1.5675
|0.00
|0.00
|0.00
|12.80
|126433883
|2008.11.07 06:11
|sell
|0.16
|gbpjpy
|153.04
|0.00
|152.64
|2008.11.07 06:22
|152.89
|0.00
|0.00
|0.00
|24.61
|126433898
|2008.11.07 06:11
|sell
|0.02
|eurchf
|1.4987
|0.0000
|1.4947
|2008.11.07 07:55
|1.4985
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|126434010
|2008.11.07 06:12
|sell
|0.08
|gbpchf
|1.8448
|0.0000
|1.8408
|2008.11.07 06:44
|1.8429
|0.00
|0.00
|0.00
|12.92
|126434061
|2008.11.07 06:12
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.8123
|0.0000
|0.8083
|2008.11.07 07:30
|0.8129
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.94
|126434130
|2008.11.07 06:13
|sell
|0.08
|euraud
|1.9019
|0.0000
|1.8979
|2008.11.07 06:43
|1.9061
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.46
|126434161
|2008.11.07 06:13
|sell
|0.04
|eurusd
|1.2751
|0.0000
|1.2711
|2008.11.07 06:25
|1.2735
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|126434213
|2008.11.07 06:13
|sell
|0.16
|euraud
|1.9035
|0.0000
|1.8995
|2008.11.07 06:43
|1.9061
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.81
|126434310
|2008.11.07 06:14
|sell
|0.16
|eurnzd
|2.1632
|0.0000
|2.1592
|2008.11.07 07:21
|2.1704
|0.00
|0.00
|0.00
|-67.76
|126434503
|2008.11.07 06:15
|sell
|0.32
|eurnzd
|2.1648
|0.0000
|2.1608
|2008.11.07 07:21
|2.1704
|0.00
|0.00
|0.00
|-105.41
|126435500
|2008.11.07 06:25
|sell
|0.01
|gbpjpy
|152.71
|0.00
|152.31
|2008.11.07 06:45
|152.54
|0.00
|0.00
|0.00
|1.74
|126435606
|2008.11.07 06:28
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2735
|0.0000
|1.2695
|2008.11.07 07:20
|1.2767
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.20
|126436017
|2008.11.07 06:33
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.5674
|0.0000
|1.5634
|2008.11.07 06:45
|1.5658
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|126436263
|2008.11.07 06:36
|sell
|0.01
|audcad
|0.7992
|0.0000
|0.7952
|2008.11.07 06:59
|0.7989
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|126436333
|2008.11.07 06:39
|sell
|0.32
|euraud
|1.9051
|0.0000
|1.9011
|2008.11.07 06:43
|1.9061
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.39
|126436440
|2008.11.07 06:40
|sell
|0.64
|euraud
|1.9067
|0.0000
|1.9027
|2008.11.07 06:43
|1.9061
|0.00
|0.00
|0.00
|25.67
|126436528
|2008.11.07 06:40
|sell
|1.28
|euraud
|1.9085
|0.0000
|1.9045
|2008.11.07 06:43
|1.9061
|0.00
|0.00
|0.00
|205.37
|126436598
|2008.11.07 06:40
|sell
|0.01
|audusd
|0.6660
|0.0000
|0.6620
|2008.11.07 07:02
|0.6660
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|126436673
|2008.11.07 06:40
|sell
|0.64
|eurnzd
|2.1668
|0.0000
|2.1628
|2008.11.07 07:21
|2.1704
|0.00
|0.00
|0.00
|-135.52
|126436698
|2008.11.07 06:40
|sell
|0.01
|usdcad
|1.1963
|0.0000
|1.1923
|2008.11.07 07:10
|1.1984
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.75
|126437005
|2008.11.07 06:42
|sell
|0.02
|audusd
|0.6676
|0.0000
|0.6636
|2008.11.07 07:02
|0.6660
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|126437164
|2008.11.07 06:43
|sell
|0.02
|audcad
|0.8009
|0.0000
|0.7969
|2008.11.07 06:59
|0.7989
|0.00
|0.00
|0.00
|3.34
|126437228
|2008.11.07 06:43
|sell
|0.02
|usdcad
|1.1984
|0.0000
|1.1944
|2008.11.07 07:10
|1.1984
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|126437462
|2008.11.07 06:45
|sell
|0.01
|euraud
|1.9066
|0.0000
|1.9026
|2008.11.07 07:08
|1.9137
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.74
|126437639
|2008.11.07 06:46
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.8417
|0.0000
|1.8377
|2008.11.07 07:00
|1.8399
|0.00
|0.00
|0.00
|1.53
|126437809
|2008.11.07 06:47
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.8139
|0.0000
|0.8099
|2008.11.07 07:30
|0.8129
|0.00
|0.00
|0.00
|3.14
|126437945
|2008.11.07 06:47
|sell
|0.01
|gbpjpy
|152.21
|0.00
|151.81
|2008.11.07 07:19
|153.21
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.24
|126437999
|2008.11.07 06:48
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.5637
|0.0000
|1.5597
|2008.11.07 07:51
|1.5687
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|126438067
|2008.11.07 06:48
|sell
|0.01
|chfjpy
|82.73
|0.00
|82.33
|2008.11.07 07:32
|83.06
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.38
|126438070
|2008.11.07 06:48
|sell
|0.02
|gbpjpy
|152.37
|0.00
|151.97
|2008.11.07 07:19
|153.21
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.20
|126438254
|2008.11.07 06:51
|sell
|0.02
|euraud
|1.9084
|0.0000
|1.9044
|2008.11.07 07:08
|1.9137
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.07
|126438313
|2008.11.07 06:51
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.5653
|0.0000
|1.5613
|2008.11.07 07:51
|1.5687
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.80
|126438384
|2008.11.07 06:52
|sell
|1.28
|eurnzd
|2.1697
|0.0000
|2.1657
|2008.11.07 07:21
|2.1704
|0.00
|0.00
|0.00
|-52.70
|126438419
|2008.11.07 06:52
|sell
|0.04
|euraud
|1.9100
|0.0000
|1.9060
|2008.11.07 07:08
|1.9137
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.88
|126438809
|2008.11.07 06:56
|sell
|2.56
|eurnzd
|2.1718
|0.0000
|2.1678
|2008.11.07 07:21
|2.1704
|0.00
|0.00
|0.00
|210.81
|126439023
|2008.11.07 06:59
|sell
|0.02
|eurusd
|1.2751
|0.0000
|1.2711
|2008.11.07 07:20
|1.2767
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.20
|126439164
|2008.11.07 06:59
|sell
|0.08
|euraud
|1.9128
|0.0000
|1.9088
|2008.11.07 07:08
|1.9137
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.81
|126439627
|2008.11.07 07:02
|sell
|0.16
|euraud
|1.9144
|0.0000
|1.9104
|2008.11.07 07:08
|1.9137
|0.00
|0.00
|0.00
|7.48
|126439693
|2008.11.07 07:02
|sell
|0.32
|euraud
|1.9160
|0.0000
|1.9120
|2008.11.07 07:08
|1.9137
|0.00
|0.00
|0.00
|49.12
|126439773
|2008.11.07 07:03
|sell
|0.01
|audcad
|0.7973
|0.0000
|0.7933
|2008.11.07 07:49
|0.7971
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|126439833
|2008.11.07 07:03
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.8394
|0.0000
|1.8354
|2008.11.07 07:48
|1.8441
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|126439916
|2008.11.07 07:04
|sell
|0.04
|usdcad
|1.2002
|0.0000
|1.1962
|2008.11.07 07:10
|1.1984
|0.00
|0.00
|0.00
|6.01
|126440025
|2008.11.07 07:05
|sell
|0.01
|audusd
|0.6653
|0.0000
|0.6613
|2008.11.07 07:46
|0.6651
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|126440103
|2008.11.07 07:06
|sell
|0.04
|gbpjpy
|152.54
|0.00
|152.14
|2008.11.07 07:35
|153.22
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.87
|126440190
|2008.11.07 07:06
|sell
|0.02
|chfjpy
|82.89
|0.00
|82.49
|2008.11.07 07:32
|83.06
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.48
|126440248
|2008.11.07 07:07
|sell
|0.02
|audcad
|0.7989
|0.0000
|0.7949
|2008.11.07 07:49
|0.7971
|0.00
|0.00
|0.00
|3.01
|126440352
|2008.11.07 07:07
|sell
|0.08
|gbpjpy
|152.72
|0.00
|152.32
|2008.11.07 07:19
|153.19
|0.00
|0.00
|0.00
|-38.49
|126440367
|2008.11.07 07:07
|sell
|0.02
|gbpchf
|1.8411
|0.0000
|1.8371
|2008.11.07 07:48
|1.8441
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.11
|126440449
|2008.11.07 07:07
|sell
|5.12
|eurnzd
|2.1736
|0.0000
|2.1696
|2008.11.07 07:21
|2.1704
|0.00
|0.00
|0.00
|963.71
|126440581
|2008.11.07 07:08
|sell
|10.24
|eurnzd
|2.1752
|0.0000
|2.1712
|2008.11.07 07:21
|2.1712
|0.00
|0.00
|0.00
|2 408.85
|126440944
|2008.11.07 07:10
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.5670
|0.0000
|1.5630
|2008.11.07 07:51
|1.5687
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.80
|126440973
|2008.11.07 07:10
|sell
|0.04
|eurusd
|1.2767
|0.0000
|1.2727
|2008.11.07 07:20
|1.2767
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|126440992
|2008.11.07 07:10
|sell
|0.16
|gbpjpy
|152.88
|0.00
|152.48
|2008.11.07 07:19
|153.19
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.77
|126441139
|2008.11.07 07:11
|sell
|0.01
|euraud
|1.9137
|0.0000
|1.9097
|2008.11.07 07:21
|1.9130
|0.00
|0.00
|0.00
|0.47
|126441385
|2008.11.07 07:13
|sell
|0.04
|chfjpy
|83.05
|0.00
|82.65
|2008.11.07 07:32
|83.06
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.41
|126441454
|2008.11.07 07:13
|sell
|0.01
|usdcad
|1.1979
|0.0000
|1.1939
|2008.11.07 08:02
|1.1976
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|126441641
|2008.11.07 07:14
|sell
|0.02
|audusd
|0.6669
|0.0000
|0.6629
|2008.11.07 07:49
|0.6651
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|126441882
|2008.11.07 07:15
|sell
|0.32
|gbpjpy
|153.04
|0.00
|152.64
|2008.11.07 07:19
|153.19
|0.00
|0.00
|0.00
|-49.14
|126441930
|2008.11.07 07:15
|sell
|0.04
|eurchf
|1.5003
|0.0000
|1.4963
|2008.11.07 07:55
|1.4985
|0.00
|0.00
|0.00
|6.13
|126442053
|2008.11.07 07:15
|buy
|0.01
|euraud
|1.9146
|0.0000
|1.9186
|2008.11.07 07:44
|1.9153
|0.00
|0.00
|0.00
|0.46
|126442066
|2008.11.07 07:15
|sell
|0.64
|gbpjpy
|153.20
|0.00
|152.80
|2008.11.07 07:19
|153.19
|0.00
|0.00
|0.00
|6.56
|126443002
|2008.11.07 07:17
|sell
|0.08
|chfjpy
|83.21
|0.00
|82.81
|2008.11.07 07:32
|83.06
|0.00
|0.00
|0.00
|12.29
|126443030
|2008.11.07 07:17
|sell
|1.28
|gbpjpy
|153.36
|0.00
|152.96
|2008.11.07 07:19
|153.19
|0.00
|0.00
|0.00
|222.74
|126443087
|2008.11.07 07:18
|sell
|0.08
|eurusd
|1.2783
|0.0000
|1.2743
|2008.11.07 07:24
|1.2767
|0.00
|0.00
|0.00
|12.80
|126443180
|2008.11.07 07:18
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.5686
|0.0000
|1.5646
|2008.11.07 07:51
|1.5687
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|126443241
|2008.11.07 07:18
|sell
|0.02
|euraud
|1.9153
|0.0000
|1.9113
|2008.11.07 07:21
|1.9130
|0.00
|0.00
|0.00
|3.07
|126444562
|2008.11.07 07:23
|buy
|0.02
|euraud
|1.9129
|0.0000
|1.9169
|2008.11.07 07:44
|1.9153
|0.00
|0.00
|0.00
|3.19
|126444563
|2008.11.07 07:24
|sell
|0.01
|euraud
|1.9119
|0.0000
|1.9079
|2008.11.07 07:52
|1.9171
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.47
|126444598
|2008.11.07 07:24
|sell
|0.08
|eurnzd
|2.1683
|0.0000
|2.1643
|2008.11.07 07:59
|2.1688
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.36
|126444600
|2008.11.07 07:24
|sell
|0.08
|gbpjpy
|153.02
|0.00
|152.62
|2008.11.07 07:35
|153.22
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.40
|126444976
|2008.11.07 07:26
|sell
|0.04
|gbpchf
|1.8427
|0.0000
|1.8387
|2008.11.07 07:48
|1.8441
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.76
|126445022
|2008.11.07 07:26
|sell
|0.16
|gbpjpy
|153.18
|0.00
|152.78
|2008.11.07 07:35
|153.22
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.55
|126445193
|2008.11.07 07:27
|sell
|0.16
|gbpusd
|1.5703
|0.0000
|1.5663
|2008.11.07 07:51
|1.5687
|0.00
|0.00
|0.00
|25.60
|126445214
|2008.11.07 07:27
|sell
|0.08
|gbpchf
|1.8444
|0.0000
|1.8404
|2008.11.07 07:48
|1.8441
|0.00
|0.00
|0.00
|2.05
|126445354
|2008.11.07 07:27
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2773
|0.0000
|1.2733
|2008.11.07 07:38
|1.2757
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|126445594
|2008.11.07 07:28
|sell
|0.32
|gbpjpy
|153.37
|0.00
|152.97
|2008.11.07 07:35
|153.22
|0.00
|0.00
|0.00
|49.18
|126445787
|2008.11.07 07:29
|sell
|0.02
|euraud
|1.9136
|0.0000
|1.9096
|2008.11.07 07:59
|1.9146
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.34
|126446555
|2008.11.07 07:34
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.8129
|0.0000
|0.8089
|2008.11.07 08:11
|0.8169
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.27
|126446692
|2008.11.07 07:35
|sell
|0.01
|chfjpy
|82.98
|0.00
|82.58
|2008.11.07 08:03
|83.18
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.05
|126447037
|2008.11.07 07:38
|sell
|0.01
|gbpjpy
|153.10
|0.00
|152.70
|2008.11.07 07:43
|153.11
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|126447445
|2008.11.07 07:39
|sell
|0.02
|usdcad
|1.1995
|0.0000
|1.1955
|2008.11.07 08:02
|1.1976
|0.00
|0.00
|0.00
|3.17
|126447470
|2008.11.07 07:39
|sell
|0.16
|gbpchf
|1.8460
|0.0000
|1.8420
|2008.11.07 07:48
|1.8441
|0.00
|0.00
|0.00
|25.87
|126447664
|2008.11.07 07:41
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2763
|0.0000
|1.2723
|2008.11.07 09:17
|1.2829
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.60
|126447742
|2008.11.07 07:41
|sell
|0.02
|gbpjpy
|153.26
|0.00
|152.86
|2008.11.07 07:47
|152.91
|0.00
|0.00
|0.00
|7.19
|126447932
|2008.11.07 07:43
|sell
|0.16
|eurnzd
|2.1699
|0.0000
|2.1659
|2008.11.07 07:59
|2.1688
|0.00
|0.00
|0.00
|10.38
|126448205
|2008.11.07 07:44
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2771
|0.0000
|1.2811
|2008.11.07 08:03
|1.2787
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|126448271
|2008.11.07 07:44
|sell
|0.04
|euraud
|1.9160
|0.0000
|1.9120
|2008.11.07 07:52
|1.9184
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.40
|126448557
|2008.11.07 07:45
|sell
|0.08
|euraud
|1.9178
|0.0000
|1.9138
|2008.11.07 07:52
|1.9184
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.19
|126448626
|2008.11.07 07:46
|sell
|0.16
|euraud
|1.9196
|0.0000
|1.9156
|2008.11.07 07:52
|1.9184
|0.00
|0.00
|0.00
|12.79
|126448842
|2008.11.07 07:46
|sell
|0.32
|eurnzd
|2.1717
|0.0000
|2.1677
|2008.11.07 07:59
|2.1688
|0.00
|0.00
|0.00
|54.71
|126449471
|2008.11.07 07:50
|sell
|0.01
|gbpjpy
|152.98
|0.00
|152.58
|2008.11.07 07:52
|152.83
|0.00
|0.00
|0.00
|1.54
|126449509
|2008.11.07 07:51
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.8431
|0.0000
|1.8391
|2008.11.07 07:52
|1.8411
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|126449647
|2008.11.07 07:51
|sell
|0.01
|audcad
|0.7971
|0.0000
|0.7931
|2008.11.07 08:21
|0.7982
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.92
|126449776
|2008.11.07 07:52
|sell
|0.01
|audusd
|0.6654
|0.0000
|0.6614
|2008.11.07 08:53
|0.6684
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|126449789
|2008.11.07 07:52
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.8144
|0.0000
|0.8104
|2008.11.07 08:11
|0.8169
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.84
|126450232
|2008.11.07 07:53
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.5668
|0.0000
|1.5628
|2008.11.07 07:59
|1.5650
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|126450323
|2008.11.07 07:54
|sell
|0.04
|euraud
|1.9169
|0.0000
|1.9129
|2008.11.07 07:59
|1.9146
|0.00
|0.00
|0.00
|6.14
|126450328
|2008.11.07 07:54
|sell
|0.01
|gbpjpy
|152.76
|0.00
|152.36
|2008.11.07 07:59
|152.77
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.11
|126450370
|2008.11.07 07:54
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.8388
|0.0000
|1.8348
|2008.11.07 07:59
|1.8369
|0.00
|0.00
|0.00
|1.62
|126450886
|2008.11.07 07:57
|sell
|0.02
|chfjpy
|83.16
|0.00
|82.76
|2008.11.07 08:03
|83.18
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.41
|126450914
|2008.11.07 07:57
|sell
|0.02
|gbpjpy
|152.92
|0.00
|152.52
|2008.11.07 07:59
|152.77
|0.00
|0.00
|0.00
|3.07
|126451004
|2008.11.07 07:57
|sell
|0.01
|eurchf
|1.4983
|0.0000
|1.4943
|2008.11.07 08:00
|1.4965
|0.00
|0.00
|0.00
|1.54
|126451066
|2008.11.07 07:58
|sell
|0.02
|audcad
|0.7988
|0.0000
|0.7948
|2008.11.07 08:21
|0.7982
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|126451090
|2008.11.07 07:58
|sell
|0.02
|audusd
|0.6669
|0.0000
|0.6629
|2008.11.07 08:53
|0.6684
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|126451555
|2008.11.07 07:59
|sell
|0.04
|eurgbp
|0.8161
|0.0000
|0.8121
|2008.11.07 08:11
|0.8169
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.01
|126452572
|2008.11.07 08:00
|sell
|0.04
|chfjpy
|83.33
|0.00
|82.93
|2008.11.07 08:03
|83.18
|0.00
|0.00
|0.00
|6.16
|126452582
|2008.11.07 08:00
|sell
|0.02
|eurusd
|1.2780
|0.0000
|1.2740
|2008.11.07 09:17
|1.2829
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.80
|126452715
|2008.11.07 08:01
|sell
|0.08
|eurgbp
|0.8179
|0.0000
|0.8139
|2008.11.07 08:11
|0.8169
|0.00
|0.00
|0.00
|12.54
|126452850
|2008.11.07 08:01
|sell
|0.01
|gbpjpy
|152.37
|0.00
|151.97
|2008.11.07 08:14
|152.71
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.49
|126452963
|2008.11.07 08:01
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.8269
|0.0000
|1.8229
|2008.11.07 08:27
|1.8367
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.36
|126453189
|2008.11.07 08:01
|sell
|0.01
|eurnzd
|2.1666
|0.0000
|2.1626
|2008.11.07 08:20
|2.1708
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.48
|126453255
|2008.11.07 08:01
|sell
|0.02
|eurnzd
|2.1683
|0.0000
|2.1643
|2008.11.07 08:20
|2.1708
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.95
|126453266
|2008.11.07 08:01
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.5598
|0.0000
|1.5558
|2008.11.07 08:14
|1.5668
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.00
|126453411
|2008.11.07 08:01
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.5614
|0.0000
|1.5574
|2008.11.07 08:14
|1.5668
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.80
|126453442
|2008.11.07 08:01
|sell
|0.01
|euraud
|1.9182
|0.0000
|1.9142
|2008.11.07 08:10
|1.9159
|0.00
|0.00
|0.00
|1.53
|126453445
|2008.11.07 08:01
|sell
|0.04
|eurnzd
|2.1715
|0.0000
|2.1675
|2008.11.07 08:20
|2.1708
|0.00
|0.00
|0.00
|1.65
|126453476
|2008.11.07 08:01
|sell
|0.02
|gbpchf
|1.8285
|0.0000
|1.8245
|2008.11.07 08:27
|1.8367
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|126453681
|2008.11.07 08:02
|sell
|0.04
|gbpchf
|1.8301
|0.0000
|1.8261
|2008.11.07 08:27
|1.8367
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.53
|126453699
|2008.11.07 08:02
|sell
|0.01
|eurchf
|1.4976
|0.0000
|1.4936
|2008.11.07 10:58
|1.5009
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.81
|126453976
|2008.11.07 08:03
|buy
|0.01
|eurchf
|1.4988
|0.0000
|1.5028
|2008.11.07 08:11
|1.5006
|0.00
|0.00
|0.00
|1.54
|126454033
|2008.11.07 08:03
|sell
|0.02
|eurchf
|1.4992
|0.0000
|1.4952
|2008.11.07 10:58
|1.5009
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.90
|126454496
|2008.11.07 08:04
|sell
|0.08
|eurnzd
|2.1734
|0.0000
|2.1694
|2008.11.07 08:20
|2.1708
|0.00
|0.00
|0.00
|12.28
|126454689
|2008.11.07 08:05
|sell
|0.01
|usdcad
|1.1988
|0.0000
|1.1948
|2008.11.07 08:19
|1.1969
|0.00
|0.00
|0.00
|1.59
|126454845
|2008.11.07 08:05
|sell
|0.08
|gbpchf
|1.8317
|0.0000
|1.8277
|2008.11.07 08:27
|1.8367
|0.00
|0.00
|0.00
|-34.13
|126454852
|2008.11.07 08:05
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.5630
|0.0000
|1.5590
|2008.11.07 08:27
|1.5669
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.60
|126455029
|2008.11.07 08:06
|sell
|0.01
|chfjpy
|83.18
|0.00
|82.78
|2008.11.07 08:15
|83.03
|0.00
|0.00
|0.00
|1.54
|126455139
|2008.11.07 08:07
|sell
|0.16
|gbpchf
|1.8333
|0.0000
|1.8293
|2008.11.07 08:27
|1.8367
|0.00
|0.00
|0.00
|-46.42
|126455154
|2008.11.07 08:07
|sell
|0.02
|gbpjpy
|152.54
|0.00
|152.14
|2008.11.07 08:14
|152.71
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.49
|126455373
|2008.11.07 08:07
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.5646
|0.0000
|1.5606
|2008.11.07 08:14
|1.5664
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.40
|126455450
|2008.11.07 08:07
|sell
|0.04
|eurusd
|1.2796
|0.0000
|1.2756
|2008.11.07 09:17
|1.2829
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.20
|126455558
|2008.11.07 08:07
|sell
|0.04
|gbpjpy
|152.70
|0.00
|152.30
|2008.11.07 08:14
|152.71
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.41
|126455940
|2008.11.07 08:08
|sell
|0.16
|gbpusd
|1.5663
|0.0000
|1.5623
|2008.11.07 08:14
|1.5664
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|126455978
|2008.11.07 08:08
|sell
|0.32
|gbpchf
|1.8352
|0.0000
|1.8312
|2008.11.07 08:27
|1.8367
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.95
|126456515
|2008.11.07 08:10
|sell
|0.04
|audcad
|0.8003
|0.0000
|0.7963
|2008.11.07 08:41
|0.7984
|0.00
|0.00
|0.00
|6.37
|126456741
|2008.11.07 08:11
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.5665
|0.0000
|1.5705
|2008.11.07 08:11
|1.5681
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|126456754
|2008.11.07 08:11
|sell
|0.64
|gbpchf
|1.8369
|0.0000
|1.8329
|2008.11.07 08:27
|1.8367
|0.00
|0.00
|0.00
|10.92
|126456976
|2008.11.07 08:11
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2802
|0.0000
|1.2842
|2008.11.07 08:40
|1.2818
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|126457051
|2008.11.07 08:11
|sell
|0.04
|eurchf
|1.5008
|0.0000
|1.4968
|2008.11.07 10:58
|1.5009
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.34
|126457116
|2008.11.07 08:12
|sell
|0.32
|gbpusd
|1.5668
|0.0000
|1.5628
|2008.11.07 08:14
|1.5664
|0.00
|0.00
|0.00
|12.80
|126457361
|2008.11.07 08:13
|sell
|0.04
|audusd
|0.6685
|0.0000
|0.6645
|2008.11.07 08:53
|0.6684
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|126457491
|2008.11.07 08:13
|sell
|0.08
|gbpjpy
|152.87
|0.00
|152.47
|2008.11.07 08:14
|152.71
|0.00
|0.00
|0.00
|13.13
|126457498
|2008.11.07 08:13
|sell
|0.64
|gbpusd
|1.5684
|0.0000
|1.5644
|2008.11.07 08:14
|1.5664
|0.00
|0.00
|0.00
|128.00
|126457525
|2008.11.07 08:13
|sell
|0.08
|audcad
|0.8019
|0.0000
|0.7979
|2008.11.07 08:21
|0.8016
|0.00
|0.00
|0.00
|2.01
|126457847
|2008.11.07 08:14
|sell
|0.01
|euraud
|1.9123
|0.0000
|1.9083
|2008.11.07 08:23
|1.9100
|0.00
|0.00
|0.00
|1.54
|126458004
|2008.11.07 08:15
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.8170
|0.0000
|0.8130
|2008.11.07 08:21
|0.8160
|0.00
|0.00
|0.00
|1.57
|126458654
|2008.11.07 08:17
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.5685
|0.0000
|1.5645
|2008.11.07 08:27
|1.5669
|0.00
|0.00
|0.00
|12.80
|126458707
|2008.11.07 08:18
|sell
|0.01
|gbpjpy
|152.78
|0.00
|152.38
|2008.11.07 08:22
|152.79
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|126458773
|2008.11.07 08:18
|sell
|0.01
|chfjpy
|83.09
|0.00
|82.69
|2008.11.07 09:28
|83.11
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.21
|126458799
|2008.11.07 08:18
|sell
|1.28
|gbpchf
|1.8385
|0.0000
|1.8345
|2008.11.07 08:27
|1.8367
|0.00
|0.00
|0.00
|196.60
|126458927
|2008.11.07 08:19
|sell
|0.08
|audusd
|0.6700
|0.0000
|0.6660
|2008.11.07 08:53
|0.6684
|0.00
|0.00
|0.00
|12.80
|126459371
|2008.11.07 08:21
|sell
|0.02
|gbpjpy
|152.94
|0.00
|152.54
|2008.11.07 08:22
|152.79
|0.00
|0.00
|0.00
|3.08
|126460003
|2008.11.07 08:24
|sell
|0.01
|eurnzd
|2.1700
|0.0000
|2.1660
|2008.11.07 09:11
|2.1776
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.48
|126460040
|2008.11.07 08:24
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.8158
|0.0000
|0.8118
|2008.11.07 08:32
|0.8163
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.79
|126460096
|2008.11.07 08:24
|sell
|0.02
|eurnzd
|2.1718
|0.0000
|2.1678
|2008.11.07 09:11
|2.1776
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.85
|126460121
|2008.11.07 08:24
|sell
|0.01
|gbpjpy
|152.72
|0.00
|152.32
|2008.11.07 08:26
|152.57
|0.00
|0.00
|0.00
|1.55
|126460179
|2008.11.07 08:25
|sell
|0.01
|usdcad
|1.1959
|0.0000
|1.1919
|2008.11.07 08:26
|1.1940
|0.00
|0.00
|0.00
|1.59
|126460398
|2008.11.07 08:26
|sell
|0.01
|euraud
|1.9107
|0.0000
|1.9067
|2008.11.07 09:03
|1.9161
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.62
|126460501
|2008.11.07 08:26
|sell
|0.04
|eurnzd
|2.1737
|0.0000
|2.1697
|2008.11.07 09:11
|2.1776
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.21
|126460801
|2008.11.07 08:27
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.8173
|0.0000
|0.8133
|2008.11.07 08:32
|0.8163
|0.00
|0.00
|0.00
|3.13
|126461082
|2008.11.07 08:29
|sell
|0.01
|usdcad
|1.1944
|0.0000
|1.1904
|2008.11.07 08:34
|1.1961
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.42
|126461113
|2008.11.07 08:29
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.5669
|0.0000
|1.5629
|2008.11.07 09:16
|1.5733
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.40
|126461115
|2008.11.07 08:29
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.8360
|0.0000
|1.8320
|2008.11.07 09:16
|1.8418
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.96
|126461208
|2008.11.07 08:30
|sell
|0.01
|gbpjpy
|152.43
|0.00
|152.03
|2008.11.07 09:14
|153.42
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.16
|126461332
|2008.11.07 08:31
|sell
|0.02
|euraud
|1.9124
|0.0000
|1.9084
|2008.11.07 09:03
|1.9161
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.96
|126461397
|2008.11.07 08:31
|sell
|0.02
|usdcad
|1.1960
|0.0000
|1.1920
|2008.11.07 08:34
|1.1961
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.17
|126461480
|2008.11.07 08:31
|sell
|0.02
|gbpjpy
|152.59
|0.00
|152.19
|2008.11.07 09:14
|153.42
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.05
|126461541
|2008.11.07 08:32
|sell
|0.02
|gbpchf
|1.8376
|0.0000
|1.8336
|2008.11.07 09:16
|1.8418
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.18
|126461703
|2008.11.07 08:33
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.5685
|0.0000
|1.5645
|2008.11.07 09:16
|1.5733
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.60
|126461916
|2008.11.07 08:34
|sell
|0.04
|usdcad
|1.1980
|0.0000
|1.1940
|2008.11.07 08:34
|1.1961
|0.00
|0.00
|0.00
|6.35
|126462037
|2008.11.07 08:35
|sell
|0.04
|euraud
|1.9141
|0.0000
|1.9101
|2008.11.07 09:03
|1.9161
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.37
|126462063
|2008.11.07 08:35
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.8158
|0.0000
|0.8118
|2008.11.07 08:58
|0.8148
|0.00
|0.00
|0.00
|1.57
|126462326
|2008.11.07 08:37
|sell
|0.01
|usdcad
|1.1940
|0.0000
|1.1900
|2008.11.07 08:54
|1.1922
|0.00
|0.00
|0.00
|1.51
|126462553
|2008.11.07 08:39
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.5701
|0.0000
|1.5661
|2008.11.07 09:16
|1.5733
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.80
|126462593
|2008.11.07 08:39
|sell
|0.08
|eurnzd
|2.1753
|0.0000
|2.1713
|2008.11.07 09:11
|2.1776
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.86
|126462606
|2008.11.07 08:39
|sell
|0.08
|eurusd
|1.2813
|0.0000
|1.2773
|2008.11.07 09:17
|1.2829
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.80
|126462635
|2008.11.07 08:39
|sell
|0.04
|gbpjpy
|152.75
|0.00
|152.35
|2008.11.07 09:14
|153.42
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.52
|126462943
|2008.11.07 08:39
|sell
|0.04
|gbpchf
|1.8392
|0.0000
|1.8352
|2008.11.07 09:16
|1.8418
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.89
|126463177
|2008.11.07 08:40
|sell
|0.08
|euraud
|1.9157
|0.0000
|1.9117
|2008.11.07 09:03
|1.9161
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.14
|126463354
|2008.11.07 08:40
|buy
|0.01
|eurchf
|1.5006
|0.0000
|1.5046
|2008.11.07 09:03
|1.5024
|0.00
|0.00
|0.00
|1.54
|126463427
|2008.11.07 08:41
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.5717
|0.0000
|1.5677
|2008.11.07 09:16
|1.5733
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.80
|126463582
|2008.11.07 08:41
|sell
|0.08
|gbpjpy
|152.91
|0.00
|152.51
|2008.11.07 09:14
|153.42
|0.00
|0.00
|0.00
|-41.89
|126463840
|2008.11.07 08:42
|sell
|0.08
|gbpchf
|1.8408
|0.0000
|1.8368
|2008.11.07 09:16
|1.8418
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.83
|126464290
|2008.11.07 08:44
|sell
|0.16
|euraud
|1.9173
|0.0000
|1.9133
|2008.11.07 09:04
|1.9133
|0.00
|0.00
|0.00
|42.98
|126464560
|2008.11.07 08:45
|sell
|0.01
|audcad
|0.7976
|0.0000
|0.7936
|2008.11.07 10:09
|0.8005
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.44
|126464783
|2008.11.07 08:47
|sell
|0.16
|eurnzd
|2.1770
|0.0000
|2.1730
|2008.11.07 09:11
|2.1776
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.66
|126465022
|2008.11.07 08:47
|sell
|0.16
|eurusd
|1.2829
|0.0000
|1.2789
|2008.11.07 09:18
|1.2829
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|126465116
|2008.11.07 08:47
|sell
|0.16
|gbpjpy
|153.07
|0.00
|152.67
|2008.11.07 09:14
|153.42
|0.00
|0.00
|0.00
|-57.49
|126465637
|2008.11.07 08:49
|sell
|0.32
|eurnzd
|2.1786
|0.0000
|2.1746
|2008.11.07 09:11
|2.1776
|0.00
|0.00
|0.00
|18.90
|126465640
|2008.11.07 08:49
|sell
|0.16
|gbpusd
|1.5733
|0.0000
|1.5693
|2008.11.07 09:16
|1.5733
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|126466398
|2008.11.07 08:53
|sell
|0.32
|gbpjpy
|153.23
|0.00
|152.83
|2008.11.07 09:14
|153.42
|0.00
|0.00
|0.00
|-62.42
|126467062
|2008.11.07 08:58
|sell
|0.01
|audusd
|0.6681
|0.0000
|0.6641
|2008.11.07 11:59
|0.6698
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.70
|126467218
|2008.11.07 08:59
|sell
|0.01
|usdcad
|1.1926
|0.0000
|1.1886
|2008.11.07 09:04
|1.1922
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|126467237
|2008.11.07 08:59
|sell
|0.32
|euraud
|1.9190
|0.0000
|1.9150
|2008.11.07 09:03
|1.9167
|0.00
|0.00
|0.00
|49.33
|126467298
|2008.11.07 08:59
|sell
|0.02
|usdcad
|1.1943
|0.0000
|1.1903
|2008.11.07 09:04
|1.1922
|0.00
|0.00
|0.00
|3.52
|126468200
|2008.11.07 09:01
|sell
|0.02
|chfjpy
|83.26
|0.00
|82.86
|2008.11.07 09:28
|83.11
|0.00
|0.00
|0.00
|3.08
|126468596
|2008.11.07 09:02
|sell
|0.02
|audcad
|0.7991
|0.0000
|0.7951
|2008.11.07 10:09
|0.8005
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.35
|126468809
|2008.11.07 09:02
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.8153
|0.0000
|0.8113
|2008.11.07 09:27
|0.8143
|0.00
|0.00
|0.00
|1.57
|126468880
|2008.11.07 09:03
|sell
|0.64
|gbpjpy
|153.40
|0.00
|153.00
|2008.11.07 09:14
|153.42
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.15
|126468930
|2008.11.07 09:03
|sell
|0.02
|audusd
|0.6698
|0.0000
|0.6658
|2008.11.07 11:59
|0.6698
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|126468943
|2008.11.07 09:03
|sell
|0.32
|gbpusd
|1.5749
|0.0000
|1.5709
|2008.11.07 09:16
|1.5733
|0.00
|0.00
|0.00
|51.20
|126468963
|2008.11.07 09:03
|sell
|0.16
|gbpchf
|1.8424
|0.0000
|1.8384
|2008.11.07 09:16
|1.8418
|0.00
|0.00
|0.00
|8.20
|126469410
|2008.11.07 09:03
|buy
|0.01
|chfjpy
|83.31
|0.00
|83.71
|2008.11.07 09:41
|83.30
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|126469454
|2008.11.07 09:04
|sell
|0.64
|eurnzd
|2.1802
|0.0000
|2.1762
|2008.11.07 09:11
|2.1776
|0.00
|0.00
|0.00
|98.26
|126469500
|2008.11.07 09:04
|sell
|1.28
|gbpjpy
|153.57
|0.00
|153.17
|2008.11.07 09:14
|153.42
|0.00
|0.00
|0.00
|197.13
|126469624
|2008.11.07 09:04
|sell
|0.08
|eurchf
|1.5027
|0.0000
|1.4987
|2008.11.07 10:58
|1.5009
|0.00
|0.00
|0.00
|12.27
|126469625
|2008.11.07 09:04
|sell
|0.32
|gbpchf
|1.8440
|0.0000
|1.8400
|2008.11.07 09:16
|1.8418
|0.00
|0.00
|0.00
|60.17
|126469659
|2008.11.07 09:04
|sell
|0.32
|eurusd
|1.2845
|0.0000
|1.2805
|2008.11.07 09:18
|1.2829
|0.00
|0.00
|0.00
|51.20
|126470515
|2008.11.07 09:06
|sell
|0.04
|audusd
|0.6714
|0.0000
|0.6674
|2008.11.07 11:59
|0.6698
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|126470531
|2008.11.07 09:07
|sell
|0.04
|audcad
|0.8009
|0.0000
|0.7969
|2008.11.07 10:09
|0.8005
|0.00
|0.00
|0.00
|1.34
|126470818
|2008.11.07 09:07
|sell
|0.01
|euraud
|1.9120
|0.0000
|1.9080
|2008.11.07 09:27
|1.9114
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|126471406
|2008.11.07 09:10
|sell
|0.01
|usdcad
|1.1925
|0.0000
|1.1885
|2008.11.07 09:30
|1.1925
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|126472085
|2008.11.07 09:14
|sell
|0.02
|euraud
|1.9137
|0.0000
|1.9097
|2008.11.07 09:27
|1.9114
|0.00
|0.00
|0.00
|3.09
|126472449
|2008.11.07 09:16
|sell
|0.01
|eurnzd
|2.1725
|0.0000
|2.1685
|2008.11.07 09:44
|2.1761
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.12
|126472861
|2008.11.07 09:18
|sell
|0.01
|gbpjpy
|153.11
|0.00
|152.71
|2008.11.07 09:36
|153.61
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.14
|126473008
|2008.11.07 09:18
|sell
|0.02
|usdcad
|1.1943
|0.0000
|1.1903
|2008.11.07 09:30
|1.1925
|0.00
|0.00
|0.00
|3.02
|126473022
|2008.11.07 09:18
|sell
|0.02
|eurnzd
|2.1742
|0.0000
|2.1702
|2008.11.07 09:44
|2.1761
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.24
|126473155
|2008.11.07 09:19
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.5740
|0.0000
|1.5700
|2008.11.07 09:21
|1.5724
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|126473198
|2008.11.07 09:19
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.8410
|0.0000
|1.8370
|2008.11.07 10:08
|1.8501
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.78
|126473235
|2008.11.07 09:20
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2823
|0.0000
|1.2783
|2008.11.07 10:13
|1.2823
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|126473645
|2008.11.07 09:22
|buy
|0.02
|chfjpy
|83.15
|0.00
|83.55
|2008.11.07 09:41
|83.30
|0.00
|0.00
|0.00
|3.08
|126473775
|2008.11.07 09:23
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.5725
|0.0000
|1.5685
|2008.11.07 10:08
|1.5805
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|126474153
|2008.11.07 09:26
|sell
|0.02
|gbpchf
|1.8426
|0.0000
|1.8386
|2008.11.07 10:08
|1.8501
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.81
|126474170
|2008.11.07 09:26
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.5741
|0.0000
|1.5701
|2008.11.07 10:08
|1.5805
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.80
|126474332
|2008.11.07 09:27
|sell
|0.02
|gbpjpy
|153.27
|0.00
|152.87
|2008.11.07 09:36
|153.61
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.98
|126474369
|2008.11.07 09:27
|sell
|0.04
|gbpchf
|1.8442
|0.0000
|1.8402
|2008.11.07 10:08
|1.8501
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.16
|126474387
|2008.11.07 09:27
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.5757
|0.0000
|1.5717
|2008.11.07 10:08
|1.5805
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.20
|126474472
|2008.11.07 09:27
|sell
|0.04
|gbpjpy
|153.43
|0.00
|153.03
|2008.11.07 09:36
|153.61
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.40
|126474556
|2008.11.07 09:27
|sell
|0.08
|gbpchf
|1.8460
|0.0000
|1.8420
|2008.11.07 10:44
|1.8506
|0.00
|0.00
|0.00
|-31.37
|126474587
|2008.11.07 09:27
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.5773
|0.0000
|1.5733
|2008.11.07 10:17
|1.5782
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.20
|126474677
|2008.11.07 09:27
|sell
|0.04
|eurnzd
|2.1765
|0.0000
|2.1725
|2008.11.07 09:44
|2.1761
|0.00
|0.00
|0.00
|0.94
|126475497
|2008.11.07 09:30
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.8131
|0.0000
|0.8091
|2008.11.07 10:04
|0.8121
|0.00
|0.00
|0.00
|1.58
|126475926
|2008.11.07 09:31
|sell
|0.01
|euraud
|1.9119
|0.0000
|1.9079
|2008.11.07 10:03
|1.9110
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|126476217
|2008.11.07 09:32
|sell
|0.01
|chfjpy
|83.13
|0.00
|82.73
|2008.11.07 09:46
|83.14
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|126476239
|2008.11.07 09:32
|sell
|0.02
|eurusd
|1.2839
|0.0000
|1.2799
|2008.11.07 10:13
|1.2823
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|126476360
|2008.11.07 09:33
|sell
|0.01
|usdcad
|1.1915
|0.0000
|1.1875
|2008.11.07 09:44
|1.1913
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|126476366
|2008.11.07 09:33
|sell
|0.08
|gbpjpy
|153.60
|0.00
|153.20
|2008.11.07 09:36
|153.61
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.82
|126476510
|2008.11.07 09:33
|sell
|0.02
|euraud
|1.9135
|0.0000
|1.9095
|2008.11.07 10:04
|1.9095
|0.00
|0.00
|0.00
|5.38
|126476573
|2008.11.07 09:33
|sell
|0.16
|gbpusd
|1.5790
|0.0000
|1.5750
|2008.11.07 10:08
|1.5801
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.60
|126476600
|2008.11.07 09:33
|sell
|0.16
|gbpjpy
|153.77
|0.00
|153.37
|2008.11.07 09:36
|153.61
|0.00
|0.00
|0.00
|26.31
|126476728
|2008.11.07 09:33
|sell
|0.02
|usdcad
|1.1932
|0.0000
|1.1892
|2008.11.07 09:44
|1.1913
|0.00
|0.00
|0.00
|3.19
|126477662
|2008.11.07 09:39
|sell
|0.01
|gbpjpy
|153.69
|0.00
|153.29
|2008.11.07 09:44
|153.88
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.95
|126477722
|2008.11.07 09:40
|sell
|0.08
|eurnzd
|2.1787
|0.0000
|2.1747
|2008.11.07 09:44
|2.1761
|0.00
|0.00
|0.00
|12.27
|126477759
|2008.11.07 09:40
|sell
|0.16
|gbpchf
|1.8471
|0.0000
|1.8431
|2008.11.07 10:08
|1.8502
|0.00
|0.00
|0.00
|-42.36
|126477859
|2008.11.07 09:40
|sell
|0.02
|gbpjpy
|153.86
|0.00
|153.46
|2008.11.07 09:44
|153.88
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.41
|126478059
|2008.11.07 09:41
|sell
|0.02
|chfjpy
|83.29
|0.00
|82.89
|2008.11.07 09:46
|83.14
|0.00
|0.00
|0.00
|3.08
|126478091
|2008.11.07 09:41
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.5807
|0.0000
|1.5847
|2008.11.07 10:00
|1.5791
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|126478145
|2008.11.07 09:41
|sell
|0.04
|gbpjpy
|154.03
|0.00
|153.63
|2008.11.07 09:44
|153.88
|0.00
|0.00
|0.00
|6.16
|126478823
|2008.11.07 09:44
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.5791
|0.0000
|1.5831
|2008.11.07 10:00
|1.5791
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|126479680
|2008.11.07 09:48
|sell
|0.01
|gbpjpy
|153.55
|0.00
|153.15
|2008.11.07 10:03
|154.06
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.24
|126479689
|2008.11.07 09:48
|sell
|0.01
|eurnzd
|2.1736
|0.0000
|2.1696
|2008.11.07 10:11
|2.1728
|0.00
|0.00
|0.00
|0.47
|126479696
|2008.11.07 09:48
|sell
|0.01
|usdcad
|1.1930
|0.0000
|1.1890
|2008.11.07 10:09
|1.1928
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|126479856
|2008.11.07 09:49
|sell
|0.01
|chfjpy
|83.06
|0.00
|82.66
|2008.11.07 10:13
|83.07
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|126480071
|2008.11.07 09:51
|sell
|0.02
|gbpjpy
|153.71
|0.00
|153.31
|2008.11.07 10:03
|154.06
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.18
|126480109
|2008.11.07 09:51
|sell
|0.02
|chfjpy
|83.22
|0.00
|82.82
|2008.11.07 10:13
|83.07
|0.00
|0.00
|0.00
|3.08
|126480398
|2008.11.07 09:53
|sell
|0.02
|eurnzd
|2.1756
|0.0000
|2.1716
|2008.11.07 10:11
|2.1728
|0.00
|0.00
|0.00
|3.30
|126480648
|2008.11.07 09:55
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.5775
|0.0000
|1.5815
|2008.11.07 10:00
|1.5791
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|126481342
|2008.11.07 10:00
|buy
|0.01
|eurchf
|1.5029
|0.0000
|1.5069
|2008.11.07 13:37
|1.4981
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.10
|126481345
|2008.11.07 10:00
|sell
|0.04
|gbpjpy
|153.89
|0.00
|153.49
|2008.11.07 10:03
|154.06
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.98
|126481465
|2008.11.07 10:00
|sell
|0.32
|gbpchf
|1.8487
|0.0000
|1.8447
|2008.11.07 10:08
|1.8502
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.99
|126481781
|2008.11.07 10:02
|sell
|0.32
|gbpusd
|1.5806
|0.0000
|1.5766
|2008.11.07 10:08
|1.5801
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|126481846
|2008.11.07 10:02
|sell
|0.08
|gbpjpy
|154.05
|0.00
|153.65
|2008.11.07 10:03
|154.06
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.82
|126481971
|2008.11.07 10:02
|sell
|0.64
|gbpchf
|1.8503
|0.0000
|1.8463
|2008.11.07 10:08
|1.8502
|0.00
|0.00
|0.00
|5.47
|126481980
|2008.11.07 10:02
|sell
|0.16
|gbpjpy
|154.21
|0.00
|153.81
|2008.11.07 10:03
|154.06
|0.00
|0.00
|0.00
|24.64
|126482393
|2008.11.07 10:03
|sell
|0.08
|audcad
|0.8025
|0.0000
|0.7985
|2008.11.07 10:09
|0.8005
|0.00
|0.00
|0.00
|13.42
|126482417
|2008.11.07 10:03
|sell
|0.02
|usdcad
|1.1946
|0.0000
|1.1906
|2008.11.07 10:09
|1.1928
|0.00
|0.00
|0.00
|3.02
|126482492
|2008.11.07 10:04
|sell
|1.28
|gbpchf
|1.8519
|0.0000
|1.8479
|2008.11.07 10:08
|1.8502
|0.00
|0.00
|0.00
|185.84
|126482617
|2008.11.07 10:04
|sell
|0.64
|gbpusd
|1.5822
|0.0000
|1.5782
|2008.11.07 10:08
|1.5801
|0.00
|0.00
|0.00
|134.40
|126483333
|2008.11.07 10:07
|sell
|0.01
|gbpjpy
|154.16
|0.00
|153.76
|2008.11.07 10:08
|153.99
|0.00
|0.00
|0.00
|1.74
|126483342
|2008.11.07 10:07
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.8119
|0.0000
|0.8079
|2008.11.07 10:23
|0.8109
|0.00
|0.00
|0.00
|1.58
|126483344
|2008.11.07 10:07
|sell
|0.01
|euraud
|1.9089
|0.0000
|1.9049
|2008.11.07 10:14
|1.9082
|0.00
|0.00
|0.00
|0.47
|126483506
|2008.11.07 10:08
|sell
|0.02
|euraud
|1.9106
|0.0000
|1.9066
|2008.11.07 10:14
|1.9082
|0.00
|0.00
|0.00
|3.23
|126484148
|2008.11.07 10:11
|sell
|0.01
|audcad
|0.8006
|0.0000
|0.7966
|2008.11.07 12:27
|0.8004
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|126484208
|2008.11.07 10:11
|sell
|0.16
|gbpchf
|1.8509
|0.0000
|1.8469
|2008.11.07 10:44
|1.8506
|0.00
|0.00
|0.00
|4.09
|126484221
|2008.11.07 10:11
|sell
|0.01
|usdcad
|1.1923
|0.0000
|1.1883
|2008.11.07 11:08
|1.1920
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|126484253
|2008.11.07 10:11
|sell
|0.16
|gbpusd
|1.5798
|0.0000
|1.5758
|2008.11.07 10:17
|1.5782
|0.00
|0.00
|0.00
|25.60
|126484293
|2008.11.07 10:12
|sell
|0.01
|gbpjpy
|153.92
|0.00
|153.52
|2008.11.07 10:14
|153.77
|0.00
|0.00
|0.00
|1.54
|126484507
|2008.11.07 10:13
|sell
|0.01
|eurnzd
|2.1700
|0.0000
|2.1660
|2008.11.07 10:29
|2.1674
|0.00
|0.00
|0.00
|1.54
|126485354
|2008.11.07 10:15
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2814
|0.0000
|1.2774
|2008.11.07 10:49
|1.2798
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|126485369
|2008.11.07 10:16
|sell
|0.01
|chfjpy
|82.94
|0.00
|82.54
|2008.11.07 11:40
|82.95
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.11
|126485551
|2008.11.07 10:16
|sell
|0.01
|euraud
|1.9087
|0.0000
|1.9047
|2008.11.07 10:26
|1.9080
|0.00
|0.00
|0.00
|0.47
|126485575
|2008.11.07 10:16
|sell
|0.01
|gbpjpy
|153.70
|0.00
|153.30
|2008.11.07 10:34
|153.88
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.85
|126486077
|2008.11.07 10:19
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.5784
|0.0000
|1.5744
|2008.11.07 10:34
|1.5802
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.80
|126486193
|2008.11.07 10:20
|sell
|0.02
|euraud
|1.9103
|0.0000
|1.9063
|2008.11.07 10:26
|1.9080
|0.00
|0.00
|0.00
|3.09
|126486302
|2008.11.07 10:21
|sell
|0.02
|chfjpy
|83.10
|0.00
|82.70
|2008.11.07 11:40
|82.95
|0.00
|0.00
|0.00
|3.08
|126486324
|2008.11.07 10:21
|sell
|0.02
|gbpjpy
|153.87
|0.00
|153.47
|2008.11.07 10:34
|153.88
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|126486560
|2008.11.07 10:23
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.5802
|0.0000
|1.5762
|2008.11.07 10:34
|1.5802
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|126486723
|2008.11.07 10:24
|sell
|0.32
|gbpchf
|1.8525
|0.0000
|1.8485
|2008.11.07 10:44
|1.8506
|0.00
|0.00
|0.00
|51.83
|126486950
|2008.11.07 10:25
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.8101
|0.0000
|0.8061
|2008.11.07 12:23
|0.8104
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.48
|126487107
|2008.11.07 10:26
|sell
|0.04
|gbpjpy
|154.03
|0.00
|153.63
|2008.11.07 10:34
|153.88
|0.00
|0.00
|0.00
|6.16
|126487161
|2008.11.07 10:26
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.5820
|0.0000
|1.5780
|2008.11.07 10:34
|1.5802
|0.00
|0.00
|0.00
|7.20
|126487569
|2008.11.07 10:28
|sell
|0.01
|euraud
|1.9072
|0.0000
|1.9032
|2008.11.07 11:49
|1.9043
|0.00
|0.00
|0.00
|1.94
|126487879
|2008.11.07 10:31
|sell
|0.01
|eurnzd
|2.1657
|0.0000
|2.1617
|2008.11.07 11:10
|2.1691
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.01
|126488074
|2008.11.07 10:33
|buy
|0.02
|eurchf
|1.5013
|0.0000
|1.5053
|2008.11.07 13:37
|1.4981
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.46
|126488482
|2008.11.07 10:36
|sell
|0.01
|gbpjpy
|153.99
|0.00
|153.59
|2008.11.07 10:43
|153.84
|0.00
|0.00
|0.00
|1.54
|126488494
|2008.11.07 10:36
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.5807
|0.0000
|1.5767
|2008.11.07 10:43
|1.5791
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|126490130
|2008.11.07 10:45
|sell
|0.02
|eurnzd
|2.1673
|0.0000
|2.1633
|2008.11.07 11:10
|2.1691
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.13
|126490231
|2008.11.07 10:45
|sell
|0.01
|gbpjpy
|153.64
|0.00
|153.24
|2008.11.07 10:49
|153.49
|0.00
|0.00
|0.00
|1.55
|126490242
|2008.11.07 10:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.5780
|0.0000
|1.5740
|2008.11.07 10:50
|1.5764
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|126490358
|2008.11.07 10:46
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.8505
|0.0000
|1.8465
|2008.11.07 11:12
|1.8521
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.36
|126491500
|2008.11.07 10:51
|sell
|0.01
|gbpjpy
|153.49
|0.00
|153.09
|2008.11.07 11:10
|153.81
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.29
|126491509
|2008.11.07 10:51
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2792
|0.0000
|1.2752
|2008.11.07 11:12
|1.2776
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|126491544
|2008.11.07 10:52
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.5764
|0.0000
|1.5724
|2008.11.07 11:08
|1.5796
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.20
|126491614
|2008.11.07 10:52
|sell
|0.04
|eurnzd
|2.1691
|0.0000
|2.1651
|2008.11.07 11:10
|2.1691
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|126491828
|2008.11.07 10:53
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.5780
|0.0000
|1.5740
|2008.11.07 11:09
|1.5796
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.20
|126491998
|2008.11.07 10:54
|sell
|0.02
|gbpjpy
|153.65
|0.00
|153.25
|2008.11.07 11:20
|153.84
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.91
|126492032
|2008.11.07 10:55
|sell
|0.08
|eurnzd
|2.1718
|0.0000
|2.1678
|2008.11.07 11:10
|2.1691
|0.00
|0.00
|0.00
|12.73
|126492237
|2008.11.07 10:56
|sell
|0.02
|gbpchf
|1.8523
|0.0000
|1.8483
|2008.11.07 11:12
|1.8521
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|126492282
|2008.11.07 10:56
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.5796
|0.0000
|1.5756
|2008.11.07 11:09
|1.5796
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|126492390
|2008.11.07 10:57
|sell
|0.04
|gbpjpy
|153.81
|0.00
|153.41
|2008.11.07 11:10
|153.77
|0.00
|0.00
|0.00
|1.64
|126492754
|2008.11.07 10:59
|sell
|0.04
|gbpchf
|1.8539
|0.0000
|1.8499
|2008.11.07 11:12
|1.8521
|0.00
|0.00
|0.00
|6.13
|126492857
|2008.11.07 10:59
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.5812
|0.0000
|1.5772
|2008.11.07 11:09
|1.5796
|0.00
|0.00
|0.00
|12.80
|126492879
|2008.11.07 10:59
|sell
|0.08
|gbpjpy
|153.97
|0.00
|153.57
|2008.11.07 11:10
|153.77
|0.00
|0.00
|0.00
|16.43
|126493371
|2008.11.07 11:01
|buy
|0.04
|eurchf
|1.4996
|0.0000
|1.5036
|2008.11.07 13:37
|1.4981
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.13
|126493390
|2008.11.07 11:01
|sell
|0.01
|eurchf
|1.4987
|0.0000
|1.4947
|2008.11.07 13:30
|1.4969
|0.00
|0.00
|0.00
|1.53
|126494209
|2008.11.07 11:06
|sell
|0.02
|usdcad
|1.1939
|0.0000
|1.1899
|2008.11.07 11:08
|1.1920
|0.00
|0.00
|0.00
|3.19
|126495085
|2008.11.07 11:11
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.5788
|0.0000
|1.5748
|2008.11.07 11:29
|1.5772
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|126495118
|2008.11.07 11:11
|sell
|0.01
|usdcad
|1.1928
|0.0000
|1.1888
|2008.11.07 11:47
|1.1910
|0.00
|0.00
|0.00
|1.51
|126495228
|2008.11.07 11:11
|sell
|0.01
|eurnzd
|2.1675
|0.0000
|2.1635
|2008.11.07 11:47
|2.1683
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.47
|126495677
|2008.11.07 11:14
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.8494
|0.0000
|1.8454
|2008.11.07 11:28
|1.8492
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|126495685
|2008.11.07 11:14
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2778
|0.0000
|1.2738
|2008.11.07 11:38
|1.2777
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|126495950
|2008.11.07 11:16
|sell
|0.02
|eurnzd
|2.1694
|0.0000
|2.1654
|2008.11.07 11:47
|2.1683
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|126496246
|2008.11.07 11:19
|sell
|0.04
|gbpjpy
|153.83
|0.00
|153.43
|2008.11.07 11:20
|153.84
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.41
|126496319
|2008.11.07 11:19
|sell
|0.02
|eurusd
|1.2794
|0.0000
|1.2754
|2008.11.07 11:38
|1.2777
|0.00
|0.00
|0.00
|3.40
|126496362
|2008.11.07 11:19
|sell
|0.08
|gbpjpy
|153.99
|0.00
|153.59
|2008.11.07 11:20
|153.84
|0.00
|0.00
|0.00
|12.32
|126496393
|2008.11.07 11:19
|sell
|0.02
|gbpchf
|1.8510
|0.0000
|1.8470
|2008.11.07 11:28
|1.8492
|0.00
|0.00
|0.00
|3.07
|126496795
|2008.11.07 11:22
|sell
|0.01
|gbpjpy
|153.50
|0.00
|153.10
|2008.11.07 11:41
|153.48
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|126497228
|2008.11.07 11:25
|sell
|0.04
|eurnzd
|2.1711
|0.0000
|2.1671
|2008.11.07 11:47
|2.1683
|0.00
|0.00
|0.00
|6.61
|126497639
|2008.11.07 11:30
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.8480
|0.0000
|1.8440
|2008.11.07 11:51
|1.8493
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.10
|126497876
|2008.11.07 11:31
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.5760
|0.0000
|1.5720
|2008.11.07 11:50
|1.5760
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|126498218
|2008.11.07 11:35
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.5776
|0.0000
|1.5736
|2008.11.07 11:50
|1.5760
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|126498221
|2008.11.07 11:35
|sell
|0.02
|gbpchf
|1.8496
|0.0000
|1.8456
|2008.11.07 11:51
|1.8493
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|126498296
|2008.11.07 11:35
|sell
|0.02
|gbpjpy
|153.63
|0.00
|153.23
|2008.11.07 11:41
|153.48
|0.00
|0.00
|0.00
|3.08
|126499270
|2008.11.07 11:41
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2772
|0.0000
|1.2732
|2008.11.07 11:56
|1.2756
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|126499415
|2008.11.07 11:42
|sell
|0.01
|chfjpy
|82.90
|0.00
|82.50
|2008.11.07 11:56
|82.75
|0.00
|0.00
|0.00
|1.55
|126499491
|2008.11.07 11:43
|sell
|0.01
|gbpjpy
|153.48
|0.00
|153.08
|2008.11.07 11:51
|153.31
|0.00
|0.00
|0.00
|1.74
|126499542
|2008.11.07 11:44
|sell
|0.04
|gbpchf
|1.8512
|0.0000
|1.8472
|2008.11.07 11:51
|1.8493
|0.00
|0.00
|0.00
|6.47
|126500030
|2008.11.07 11:49
|sell
|0.01
|eurnzd
|2.1669
|0.0000
|2.1629
|2008.11.07 13:09
|2.1713
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.59
|126500118
|2008.11.07 11:50
|sell
|0.01
|usdcad
|1.1919
|0.0000
|1.1879
|2008.11.07 12:00
|1.1969
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.18
|126500414
|2008.11.07 11:51
|sell
|0.01
|euraud
|1.9036
|0.0000
|1.8996
|2008.11.07 12:42
|1.9090
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.62
|126500559
|2008.11.07 11:52
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.8490
|0.0000
|1.8450
|2008.11.07 11:54
|1.8488
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|126500576
|2008.11.07 11:52
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.5756
|0.0000
|1.5716
|2008.11.07 11:54
|1.5739
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|126500608
|2008.11.07 11:52
|sell
|0.01
|gbpjpy
|153.44
|0.00
|153.04
|2008.11.07 11:53
|153.27
|0.00
|0.00
|0.00
|1.74
|126500625
|2008.11.07 11:52
|sell
|0.02
|gbpchf
|1.8506
|0.0000
|1.8466
|2008.11.07 11:54
|1.8488
|0.00
|0.00
|0.00
|3.06
|126500787
|2008.11.07 11:53
|sell
|0.02
|eurnzd
|2.1685
|0.0000
|2.1645
|2008.11.07 13:09
|2.1713
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.29
|126500884
|2008.11.07 11:53
|sell
|0.02
|usdcad
|1.1935
|0.0000
|1.1895
|2008.11.07 12:00
|1.1969
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.68
|126501012
|2008.11.07 11:54
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.8117
|0.0000
|0.8077
|2008.11.07 12:23
|0.8104
|0.00
|0.00
|0.00
|4.10
|126501451
|2008.11.07 11:55
|sell
|0.01
|gbpjpy
|152.97
|0.00
|152.57
|2008.11.07 11:56
|152.81
|0.00
|0.00
|0.00
|1.64
|126501455
|2008.11.07 11:55
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.8473
|0.0000
|1.8433
|2008.11.07 12:47
|1.8506
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.82
|126501476
|2008.11.07 11:55
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.5723
|0.0000
|1.5683
|2008.11.07 11:56
|1.5705
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|126501845
|2008.11.07 11:56
|sell
|0.04
|usdcad
|1.1953
|0.0000
|1.1913
|2008.11.07 12:00
|1.1969
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.35
|126502430
|2008.11.07 11:57
|sell
|0.08
|usdcad
|1.1969
|0.0000
|1.1929
|2008.11.07 12:00
|1.1969
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|126502827
|2008.11.07 11:58
|sell
|0.02
|audcad
|0.8022
|0.0000
|0.7982
|2008.11.07 12:27
|0.8004
|0.00
|0.00
|0.00
|3.01
|126502836
|2008.11.07 11:58
|sell
|0.01
|gbpjpy
|152.88
|0.00
|152.48
|2008.11.07 12:31
|153.70
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.43
|126502852
|2008.11.07 11:58
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.5721
|0.0000
|1.5681
|2008.11.07 12:34
|1.5788
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.70
|126502869
|2008.11.07 11:58
|sell
|0.01
|chfjpy
|82.71
|0.00
|82.31
|2008.11.07 13:30
|83.04
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.39
|126502901
|2008.11.07 11:58
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2756
|0.0000
|1.2716
|2008.11.07 13:02
|1.2772
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|126502960
|2008.11.07 11:59
|sell
|0.16
|usdcad
|1.1988
|0.0000
|1.1948
|2008.11.07 12:02
|1.1970
|0.00
|0.00
|0.00
|24.06
|126503207
|2008.11.07 11:59
|sell
|0.02
|euraud
|1.9052
|0.0000
|1.9012
|2008.11.07 12:42
|1.9090
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.09
|126503562
|2008.11.07 12:00
|sell
|0.04
|euraud
|1.9065
|0.0000
|1.9025
|2008.11.07 12:42
|1.9090
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.70
|126504048
|2008.11.07 12:02
|sell
|0.01
|audusd
|0.6693
|0.0000
|0.6653
|2008.11.07 13:19
|0.6677
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|126504145
|2008.11.07 12:02
|sell
|0.02
|gbpjpy
|153.04
|0.00
|152.64
|2008.11.07 12:31
|153.70
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.58
|126504150
|2008.11.07 12:02
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.5737
|0.0000
|1.5697
|2008.11.07 12:34
|1.5788
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.20
|126504268
|2008.11.07 12:03
|sell
|0.02
|eurusd
|1.2772
|0.0000
|1.2732
|2008.11.07 13:02
|1.2772
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|126504413
|2008.11.07 12:04
|sell
|0.01
|usdcad
|1.1967
|0.0000
|1.1927
|2008.11.07 12:09
|1.1964
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|126504951
|2008.11.07 12:06
|sell
|0.02
|usdcad
|1.1983
|0.0000
|1.1943
|2008.11.07 12:09
|1.1964
|0.00
|0.00
|0.00
|3.18
|126505052
|2008.11.07 12:06
|sell
|0.02
|chfjpy
|82.87
|0.00
|82.47
|2008.11.07 13:30
|83.04
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.50
|126505321
|2008.11.07 12:08
|sell
|0.04
|eurnzd
|2.1701
|0.0000
|2.1661
|2008.11.07 13:09
|2.1713
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.83
|126505385
|2008.11.07 12:09
|sell
|0.08
|eurnzd
|2.1690
|0.0000
|2.1650
|2008.11.07 13:09
|2.1713
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.83
|126505780
|2008.11.07 12:12
|sell
|0.01
|usdcad
|1.1970
|0.0000
|1.1930
|2008.11.07 12:20
|1.1968
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|126505985
|2008.11.07 12:15
|sell
|0.02
|usdcad
|1.1986
|0.0000
|1.1946
|2008.11.07 12:20
|1.1968
|0.00
|0.00
|0.00
|3.01
|126506725
|2008.11.07 12:20
|sell
|0.04
|gbpjpy
|153.20
|0.00
|152.80
|2008.11.07 12:31
|153.70
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.56
|126506965
|2008.11.07 12:21
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.5753
|0.0000
|1.5713
|2008.11.07 12:34
|1.5788
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|126506992
|2008.11.07 12:21
|sell
|0.08
|gbpjpy
|153.36
|0.00
|152.96
|2008.11.07 12:31
|153.70
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.96
|126507401
|2008.11.07 12:22
|sell
|0.02
|gbpchf
|1.8489
|0.0000
|1.8449
|2008.11.07 12:47
|1.8506
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.90
|126507484
|2008.11.07 12:23
|sell
|0.01
|usdcad
|1.1953
|0.0000
|1.1913
|2008.11.07 12:50
|1.1935
|0.00
|0.00
|0.00
|1.51
|126507538
|2008.11.07 12:23
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.5770
|0.0000
|1.5730
|2008.11.07 12:34
|1.5788
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.40
|126507557
|2008.11.07 12:23
|sell
|0.16
|gbpjpy
|153.53
|0.00
|153.13
|2008.11.07 12:31
|153.70
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.97
|126507729
|2008.11.07 12:24
|sell
|0.04
|gbpchf
|1.8507
|0.0000
|1.8467
|2008.11.07 12:47
|1.8506
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|126507734
|2008.11.07 12:24
|sell
|0.16
|eurnzd
|2.1718
|0.0000
|2.1678
|2008.11.07 13:09
|2.1713
|0.00
|0.00
|0.00
|4.71
|126507750
|2008.11.07 12:24
|sell
|0.08
|euraud
|1.9081
|0.0000
|1.9041
|2008.11.07 12:42
|1.9090
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.83
|126507883
|2008.11.07 12:25
|sell
|0.16
|euraud
|1.9097
|0.0000
|1.9057
|2008.11.07 12:42
|1.9090
|0.00
|0.00
|0.00
|7.51
|126508061
|2008.11.07 12:26
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.8097
|0.0000
|0.8057
|2008.11.07 13:02
|0.8087
|0.00
|0.00
|0.00
|1.58
|126508074
|2008.11.07 12:27
|sell
|0.16
|gbpusd
|1.5787
|0.0000
|1.5747
|2008.11.07 12:34
|1.5788
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|126508251
|2008.11.07 12:27
|sell
|0.32
|euraud
|1.9113
|0.0000
|1.9073
|2008.11.07 12:42
|1.9090
|0.00
|0.00
|0.00
|49.32
|126508420
|2008.11.07 12:28
|sell
|0.32
|gbpjpy
|153.69
|0.00
|153.29
|2008.11.07 12:31
|153.70
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.29
|126508501
|2008.11.07 12:28
|sell
|0.04
|chfjpy
|83.03
|0.00
|82.63
|2008.11.07 13:30
|83.04
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.41
|126508677
|2008.11.07 12:29
|sell
|0.04
|eurusd
|1.2788
|0.0000
|1.2748
|2008.11.07 13:02
|1.2772
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|126508687
|2008.11.07 12:29
|sell
|0.32
|eurnzd
|2.1739
|0.0000
|2.1699
|2008.11.07 13:09
|2.1713
|0.00
|0.00
|0.00
|48.97
|126508756
|2008.11.07 12:29
|sell
|0.64
|gbpjpy
|153.86
|0.00
|153.46
|2008.11.07 12:31
|153.70
|0.00
|0.00
|0.00
|105.29
|126508820
|2008.11.07 12:29
|sell
|0.32
|gbpusd
|1.5804
|0.0000
|1.5764
|2008.11.07 12:34
|1.5788
|0.00
|0.00
|0.00
|51.20
|126508830
|2008.11.07 12:29
|sell
|0.08
|gbpchf
|1.8524
|0.0000
|1.8484
|2008.11.07 12:47
|1.8506
|0.00
|0.00
|0.00
|12.29
|126509474
|2008.11.07 12:31
|sell
|0.01
|audcad
|0.8001
|0.0000
|0.7961
|2008.11.07 12:51
|0.7983
|0.00
|0.00
|0.00
|1.51
|126509869
|2008.11.07 12:34
|sell
|0.01
|gbpjpy
|153.51
|0.00
|153.11
|2008.11.07 12:53
|153.68
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.75
|126510197
|2008.11.07 12:37
|sell
|0.02
|gbpjpy
|153.67
|0.00
|153.27
|2008.11.07 12:53
|153.68
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.21
|126510230
|2008.11.07 12:38
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.5794
|0.0000
|1.5754
|2008.11.07 13:14
|1.5778
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|126510379
|2008.11.07 12:40
|sell
|0.04
|gbpjpy
|153.83
|0.00
|153.43
|2008.11.07 12:53
|153.68
|0.00
|0.00
|0.00
|6.17
|126510937
|2008.11.07 12:45
|sell
|0.01
|euraud
|1.9097
|0.0000
|1.9057
|2008.11.07 12:55
|1.9107
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.66
|126511481
|2008.11.07 12:49
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.8498
|0.0000
|1.8458
|2008.11.07 13:22
|1.8564
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.62
|126511519
|2008.11.07 12:49
|sell
|0.02
|euraud
|1.9114
|0.0000
|1.9074
|2008.11.07 12:55
|1.9107
|0.00
|0.00
|0.00
|0.94
|126511597
|2008.11.07 12:50
|sell
|0.02
|gbpchf
|1.8514
|0.0000
|1.8474
|2008.11.07 13:28
|1.8529
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.56
|126511829
|2008.11.07 12:51
|sell
|0.04
|euraud
|1.9130
|0.0000
|1.9090
|2008.11.07 12:55
|1.9107
|0.00
|0.00
|0.00
|6.16
|126511997
|2008.11.07 12:52
|sell
|0.01
|usdcad
|1.1925
|0.0000
|1.1885
|2008.11.07 13:22
|1.1907
|0.00
|0.00
|0.00
|1.51
|126512056
|2008.11.07 12:53
|sell
|0.01
|audcad
|0.7968
|0.0000
|0.7928
|2008.11.07 13:29
|0.7960
|0.00
|0.00
|0.00
|0.67
|126512290
|2008.11.07 12:55
|sell
|0.01
|gbpjpy
|153.69
|0.00
|153.29
|2008.11.07 13:02
|153.70
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|126512566
|2008.11.07 12:58
|sell
|0.01
|euraud
|1.9089
|0.0000
|1.9049
|2008.11.07 13:23
|1.9082
|0.00
|0.00
|0.00
|0.47
|126512569
|2008.11.07 12:58
|sell
|0.02
|gbpjpy
|153.85
|0.00
|153.45
|2008.11.07 13:02
|153.70
|0.00
|0.00
|0.00
|3.08
|126513539
|2008.11.07 13:03
|sell
|0.04
|gbpchf
|1.8530
|0.0000
|1.8490
|2008.11.07 13:22
|1.8566
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.26
|126513676
|2008.11.07 13:04
|sell
|0.01
|gbpjpy
|153.82
|0.00
|153.42
|2008.11.07 13:21
|154.31
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.02
|126513677
|2008.11.07 13:04
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2770
|0.0000
|1.2730
|2008.11.07 13:14
|1.2754
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|126513679
|2008.11.07 13:04
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.8082
|0.0000
|0.8042
|2008.11.07 13:20
|0.8072
|0.00
|0.00
|0.00
|1.58
|126514053
|2008.11.07 13:08
|sell
|0.02
|euraud
|1.9105
|0.0000
|1.9065
|2008.11.07 13:23
|1.9082
|0.00
|0.00
|0.00
|3.09
|126514336
|2008.11.07 13:10
|buy
|0.08
|eurchf
|1.4980
|0.0000
|1.5020
|2008.11.07 13:37
|1.4981
|0.00
|0.00
|0.00
|0.68
|126514536
|2008.11.07 13:11
|sell
|0.01
|eurnzd
|2.1688
|0.0000
|2.1648
|2008.11.07 13:33
|2.1753
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.82
|126514958
|2008.11.07 13:14
|sell
|0.02
|eurnzd
|2.1704
|0.0000
|2.1664
|2008.11.07 13:31
|2.1780
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.92
|126515545
|2008.11.07 13:16
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2760
|0.0000
|1.2720
|2008.11.07 13:30
|1.2768
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|126515549
|2008.11.07 13:17
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.5780
|0.0000
|1.5740
|2008.11.07 13:30
|1.5795
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.50
|126515717
|2008.11.07 13:18
|sell
|0.08
|gbpchf
|1.8547
|0.0000
|1.8507
|2008.11.07 13:22
|1.8566
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.94
|126515724
|2008.11.07 13:18
|sell
|0.02
|gbpjpy
|153.98
|0.00
|153.58
|2008.11.07 13:21
|154.31
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.76
|126515768
|2008.11.07 13:18
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.5796
|0.0000
|1.5756
|2008.11.07 13:30
|1.5795
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|126516053
|2008.11.07 13:19
|sell
|0.16
|gbpchf
|1.8564
|0.0000
|1.8524
|2008.11.07 13:22
|1.8566
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.73
|126516113
|2008.11.07 13:19
|sell
|0.04
|gbpjpy
|154.14
|0.00
|153.74
|2008.11.07 13:26
|154.16
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.82
|126516387
|2008.11.07 13:20
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.5812
|0.0000
|1.5772
|2008.11.07 13:30
|1.5795
|0.00
|0.00
|0.00
|6.80
|126516397
|2008.11.07 13:20
|sell
|0.08
|gbpjpy
|154.30
|0.00
|153.90
|2008.11.07 13:21
|154.27
|0.00
|0.00
|0.00
|2.46
|126516550
|2008.11.07 13:20
|sell
|0.04
|eurnzd
|2.1720
|0.0000
|2.1680
|2008.11.07 13:31
|2.1780
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.08
|126516665
|2008.11.07 13:20
|sell
|0.32
|gbpchf
|1.8583
|0.0000
|1.8543
|2008.11.07 13:22
|1.8566
|0.00
|0.00
|0.00
|46.32
|126516693
|2008.11.07 13:20
|sell
|0.16
|gbpjpy
|154.46
|0.00
|154.06
|2008.11.07 13:21
|154.27
|0.00
|0.00
|0.00
|31.16
|126517089
|2008.11.07 13:21
|sell
|0.01
|audusd
|0.6683
|0.0000
|0.6643
|2008.11.07 13:26
|0.6715
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.20
|126517380
|2008.11.07 13:22
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.8077
|0.0000
|0.8037
|2008.11.07 13:44
|0.8082
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.79
|126517685
|2008.11.07 13:24
|sell
|0.08
|gbpjpy
|154.31
|0.00
|153.91
|2008.11.07 13:26
|154.16
|0.00
|0.00
|0.00
|12.30
|126517695
|2008.11.07 13:24
|sell
|0.08
|chfjpy
|83.19
|0.00
|82.79
|2008.11.07 13:30
|82.79
|0.00
|0.00
|0.00
|32.98
|126517703
|2008.11.07 13:24
|sell
|0.02
|eurusd
|1.2776
|0.0000
|1.2736
|2008.11.07 13:30
|1.2768
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|126517809
|2008.11.07 13:24
|sell
|0.04
|gbpchf
|1.8547
|0.0000
|1.8507
|2008.11.07 13:30
|1.8507
|0.00
|0.00
|0.00
|13.66
|126517822
|2008.11.07 13:25
|sell
|0.01
|usdcad
|1.1910
|0.0000
|1.1870
|2008.11.07 13:28
|1.1910
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|126517852
|2008.11.07 13:25
|sell
|0.01
|euraud
|1.9070
|0.0000
|1.9030
|2008.11.07 13:29
|1.9100
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.01
|126518191
|2008.11.07 13:25
|sell
|0.08
|eurnzd
|2.1738
|0.0000
|2.1698
|2008.11.07 13:31
|2.1780
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.71
|126518243
|2008.11.07 13:25
|sell
|0.02
|euraud
|1.9086
|0.0000
|1.9046
|2008.11.07 13:29
|1.9100
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.88
|126518272
|2008.11.07 13:25
|sell
|0.02
|audcad
|0.7983
|0.0000
|0.7943
|2008.11.07 13:29
|0.7960
|0.00
|0.00
|0.00
|3.87
|126518291
|2008.11.07 13:25
|sell
|0.02
|usdcad
|1.1929
|0.0000
|1.1889
|2008.11.07 13:28
|1.1910
|0.00
|0.00
|0.00
|3.19
|126518324
|2008.11.07 13:26
|sell
|0.02
|audusd
|0.6699
|0.0000
|0.6659
|2008.11.07 13:26
|0.6715
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.20
|126518327
|2008.11.07 13:26
|sell
|0.04
|audusd
|0.6733
|0.0000
|0.6693
|2008.11.07 13:26
|0.6715
|0.00
|0.00
|0.00
|7.20
|126518724
|2008.11.07 13:27
|sell
|0.04
|euraud
|1.9104
|0.0000
|1.9064
|2008.11.07 13:29
|1.9100
|0.00
|0.00
|0.00
|1.07
|126518784
|2008.11.07 13:27
|sell
|0.08
|euraud
|1.9123
|0.0000
|1.9083
|2008.11.07 13:29
|1.9100
|0.00
|0.00
|0.00
|12.33
|126518856
|2008.11.07 13:27
|sell
|0.16
|eurnzd
|2.1754
|0.0000
|2.1714
|2008.11.07 13:31
|2.1780
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.41
|126519410
|2008.11.07 13:28
|sell
|0.32
|eurnzd
|2.1772
|0.0000
|2.1732
|2008.11.07 13:31
|2.1780
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.02
|126519518
|2008.11.07 13:29
|sell
|0.01
|audusd
|0.6691
|0.0000
|0.6651
|2008.11.07 13:30
|0.6672
|0.00
|0.00
|0.00
|1.90
|126519634
|2008.11.07 13:29
|sell
|0.01
|gbpjpy
|154.05
|0.00
|153.65
|2008.11.07 13:30
|153.65
|0.00
|0.00
|0.00
|4.12
|126519909
|2008.11.07 13:29
|sell
|0.64
|eurnzd
|2.1793
|0.0000
|2.1753
|2008.11.07 13:31
|2.1753
|0.00
|0.00
|0.00
|150.14
|126519932
|2008.11.07 13:29
|sell
|0.04
|eurusd
|1.2779
|0.0000
|1.2739
|2008.11.07 13:30
|1.2768
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|126520352
|2008.11.07 13:30
|sell
|0.08
|eurusd
|1.2784
|0.0000
|1.2744
|2008.11.07 13:30
|1.2768
|0.00
|0.00
|0.00
|12.80
|126520664
|2008.11.07 13:30
|sell
|0.01
|gbpjpy
|153.42
|0.00
|153.02
|2008.11.07 13:30
|153.21
|0.00
|0.00
|0.00
|2.16
|126522527
|2008.11.07 13:31
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.8506
|0.0000
|1.8466
|2008.11.07 13:57
|1.8520
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|126522552
|2008.11.07 13:31
|sell
|0.01
|euraud
|1.9128
|0.0000
|1.9088
|2008.11.07 13:32
|1.9115
|0.00
|0.00
|0.00
|0.86
|126522636
|2008.11.07 13:31
|sell
|0.01
|audcad
|0.7925
|0.0000
|0.7885
|2008.11.07 13:33
|0.7954
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.43
|126522691
|2008.11.07 13:31
|sell
|0.02
|euraud
|1.9147
|0.0000
|1.9107
|2008.11.07 13:32
|1.9107
|0.00
|0.00
|0.00
|5.35
|126522734
|2008.11.07 13:31
|sell
|0.04
|euraud
|1.9164
|0.0000
|1.9124
|2008.11.07 13:32
|1.9124
|0.00
|0.00
|0.00
|10.70
|126522859
|2008.11.07 13:31
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2760
|0.0000
|1.2720
|2008.11.07 13:32
|1.2759
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|126522959
|2008.11.07 13:32
|sell
|0.02
|audcad
|0.7943
|0.0000
|0.7903
|2008.11.07 13:33
|0.7954
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.84
|126522977
|2008.11.07 13:32
|sell
|0.01
|usdcad
|1.1919
|0.0000
|1.1879
|2008.11.07 13:38
|1.1898
|0.00
|0.00
|0.00
|1.77
|126522997
|2008.11.07 13:32
|sell
|0.02
|eurnzd
|2.1780
|0.0000
|2.1740
|2008.11.07 13:33
|2.1753
|0.00
|0.00
|0.00
|3.17
|126523068
|2008.11.07 13:32
|sell
|0.01
|gbpjpy
|153.11
|0.00
|152.71
|2008.11.07 13:33
|153.53
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.32
|126523172
|2008.11.07 13:32
|sell
|0.02
|gbpjpy
|153.29
|0.00
|152.89
|2008.11.07 13:33
|153.53
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.93
|126523259
|2008.11.07 13:32
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.5788
|0.0000
|1.5748
|2008.11.07 13:33
|1.5770
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|126523287
|2008.11.07 13:32
|sell
|0.04
|gbpjpy
|153.50
|0.00
|153.10
|2008.11.07 13:33
|153.53
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.23
|126523344
|2008.11.07 13:32
|sell
|0.01
|chfjpy
|82.99
|0.00
|82.59
|2008.11.07 13:33
|82.84
|0.00
|0.00
|0.00
|1.54
|126523358
|2008.11.07 13:32
|sell
|0.02
|eurusd
|1.2776
|0.0000
|1.2736
|2008.11.07 13:32
|1.2759
|0.00
|0.00
|0.00
|3.40
|126523460
|2008.11.07 13:32
|sell
|0.04
|audcad
|0.7959
|0.0000
|0.7919
|2008.11.07 13:33
|0.7954
|0.00
|0.00
|0.00
|1.67
|126523539
|2008.11.07 13:32
|sell
|0.08
|gbpjpy
|153.68
|0.00
|153.28
|2008.11.07 13:33
|153.53
|0.00
|0.00
|0.00
|12.34
|126523735
|2008.11.07 13:32
|sell
|0.01
|audusd
|0.6684
|0.0000
|0.6644
|2008.11.07 13:33
|0.6667
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|126523741
|2008.11.07 13:32
|sell
|0.01
|eurchf
|1.4961
|0.0000
|1.4921
|2008.11.07 14:00
|1.4960
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|126523756
|2008.11.07 13:32
|buy
|0.16
|eurchf
|1.4963
|0.0000
|1.5003
|2008.11.07 13:37
|1.4981
|0.00
|0.00
|0.00
|24.58
|126523911
|2008.11.07 13:32
|sell
|0.08
|audcad
|0.7977
|0.0000
|0.7937
|2008.11.07 13:34
|0.7957
|0.00
|0.00
|0.00
|13.42
|126524788
|2008.11.07 13:34
|sell
|0.01
|chfjpy
|82.94
|0.00
|82.54
|2008.11.07 13:46
|83.28
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.49
|126524826
|2008.11.07 13:34
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.5784
|0.0000
|1.5744
|2008.11.07 13:36
|1.5785
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|126524862
|2008.11.07 13:34
|sell
|0.01
|audusd
|0.6666
|0.0000
|0.6626
|2008.11.07 13:50
|0.6745
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.90
|126524893
|2008.11.07 13:34
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2759
|0.0000
|1.2719
|2008.11.07 13:46
|1.2811
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.20
|126524927
|2008.11.07 13:34
|sell
|0.01
|gbpjpy
|153.44
|0.00
|153.04
|2008.11.07 13:36
|153.61
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.75
|126524996
|2008.11.07 13:34
|sell
|0.01
|euraud
|1.9120
|0.0000
|1.9080
|2008.11.07 13:37
|1.9095
|0.00
|0.00
|0.00
|1.67
|126525124
|2008.11.07 13:35
|sell
|0.02
|gbpjpy
|153.60
|0.00
|153.20
|2008.11.07 13:36
|153.61
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.21
|126525175
|2008.11.07 13:35
|sell
|0.01
|eurnzd
|2.1730
|0.0000
|2.1690
|2008.11.07 13:38
|2.1738
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.47
|126525246
|2008.11.07 13:35
|sell
|0.01
|audcad
|0.7956
|0.0000
|0.7916
|2008.11.07 13:59
|0.7971
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.26
|126525280
|2008.11.07 13:35
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.5801
|0.0000
|1.5761
|2008.11.07 13:36
|1.5785
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|126525328
|2008.11.07 13:35
|sell
|0.04
|gbpjpy
|153.77
|0.00
|153.37
|2008.11.07 13:36
|153.61
|0.00
|0.00
|0.00
|6.58
|126525442
|2008.11.07 13:35
|sell
|0.02
|audusd
|0.6681
|0.0000
|0.6641
|2008.11.07 13:50
|0.6745
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.80
|126525576
|2008.11.07 13:36
|sell
|0.02
|eurusd
|1.2777
|0.0000
|1.2737
|2008.11.07 13:46
|1.2811
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.80
|126525989
|2008.11.07 13:37
|sell
|0.02
|eurnzd
|2.1748
|0.0000
|2.1708
|2008.11.07 13:38
|2.1738
|0.00
|0.00
|0.00
|1.17
|126526064
|2008.11.07 13:37
|sell
|0.04
|eurnzd
|2.1764
|0.0000
|2.1724
|2008.11.07 13:38
|2.1738
|0.00
|0.00
|0.00
|6.13
|126526106
|2008.11.07 13:37
|sell
|0.02
|gbpchf
|1.8522
|0.0000
|1.8482
|2008.11.07 13:57
|1.8520
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|126526156
|2008.11.07 13:37
|sell
|0.02
|eurchf
|1.4978
|0.0000
|1.4938
|2008.11.07 14:00
|1.4960
|0.00
|0.00
|0.00
|3.08
|126526203
|2008.11.07 13:37
|sell
|0.02
|chfjpy
|83.10
|0.00
|82.70
|2008.11.07 13:46
|83.28
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.69
|126526266
|2008.11.07 13:37
|buy
|0.01
|chfjpy
|83.16
|0.00
|83.56
|2008.11.07 13:42
|83.15
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|126526647
|2008.11.07 13:37
|sell
|0.04
|audusd
|0.6698
|0.0000
|0.6658
|2008.11.07 13:50
|0.6745
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.80
|126526656
|2008.11.07 13:38
|sell
|0.02
|audcad
|0.7972
|0.0000
|0.7932
|2008.11.07 13:49
|0.7995
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.88
|126526846
|2008.11.07 13:38
|sell
|0.01
|gbpjpy
|153.93
|0.00
|153.53
|2008.11.07 13:38
|153.78
|0.00
|0.00
|0.00
|1.54
|126526942
|2008.11.07 13:38
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.5793
|0.0000
|1.5753
|2008.11.07 13:57
|1.5843
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|126526986
|2008.11.07 13:38
|buy
|0.02
|chfjpy
|83.00
|0.00
|83.40
|2008.11.07 13:42
|83.15
|0.00
|0.00
|0.00
|3.08
|126527165
|2008.11.07 13:39
|sell
|0.08
|audusd
|0.6713
|0.0000
|0.6673
|2008.11.07 13:50
|0.6745
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.60
|126527232
|2008.11.07 13:39
|sell
|0.04
|audcad
|0.7988
|0.0000
|0.7948
|2008.11.07 13:49
|0.7995
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.36
|126527283
|2008.11.07 13:39
|sell
|0.01
|euraud
|1.8999
|0.0000
|1.8959
|2008.11.07 13:42
|1.8992
|0.00
|0.00
|0.00
|0.47
|126527364
|2008.11.07 13:40
|sell
|0.01
|eurnzd
|2.1665
|0.0000
|2.1625
|2008.11.07 13:43
|2.1644
|0.00
|0.00
|0.00
|1.25
|126527406
|2008.11.07 13:40
|sell
|0.02
|euraud
|1.9015
|0.0000
|1.8975
|2008.11.07 13:42
|1.8992
|0.00
|0.00
|0.00
|3.10
|126527440
|2008.11.07 13:40
|sell
|0.02
|eurnzd
|2.1681
|0.0000
|2.1641
|2008.11.07 13:43
|2.1644
|0.00
|0.00
|0.00
|4.39
|126527448
|2008.11.07 13:40
|sell
|0.01
|usdcad
|1.1882
|0.0000
|1.1842
|2008.11.07 13:42
|1.1862
|0.00
|0.00
|0.00
|1.69
|126527489
|2008.11.07 13:40
|sell
|0.04
|eurnzd
|2.1697
|0.0000
|2.1657
|2008.11.07 13:43
|2.1657
|0.00
|0.00
|0.00
|9.47
|126527568
|2008.11.07 13:40
|sell
|0.01
|gbpjpy
|153.75
|0.00
|153.35
|2008.11.07 13:45
|154.65
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.23
|126527727
|2008.11.07 13:41
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.8092
|0.0000
|0.8052
|2008.11.07 13:44
|0.8082
|0.00
|0.00
|0.00
|3.18
|126528020
|2008.11.07 13:42
|sell
|0.02
|gbpjpy
|153.91
|0.00
|153.51
|2008.11.07 13:45
|154.65
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.18
|126528044
|2008.11.07 13:42
|sell
|0.16
|audusd
|0.6730
|0.0000
|0.6690
|2008.11.07 13:50
|0.6745
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|126528078
|2008.11.07 13:42
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.5809
|0.0000
|1.5769
|2008.11.07 13:57
|1.5843
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.80
|126528107
|2008.11.07 13:42
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2798
|0.0000
|1.2838
|2008.11.07 13:43
|1.2814
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|126528116
|2008.11.07 13:42
|sell
|0.04
|eurusd
|1.2794
|0.0000
|1.2754
|2008.11.07 13:46
|1.2811
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.80
|126528204
|2008.11.07 13:42
|sell
|0.04
|gbpjpy
|154.08
|0.00
|153.68
|2008.11.07 13:45
|154.65
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.39
|126528891
|2008.11.07 13:43
|sell
|0.08
|eurusd
|1.2811
|0.0000
|1.2771
|2008.11.07 13:46
|1.2811
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|126528902
|2008.11.07 13:43
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.5825
|0.0000
|1.5785
|2008.11.07 13:57
|1.5843
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.20
|126529012
|2008.11.07 13:43
|sell
|0.32
|audusd
|0.6746
|0.0000
|0.6706
|2008.11.07 13:50
|0.6745
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|126529079
|2008.11.07 13:43
|sell
|0.08
|audcad
|0.8004
|0.0000
|0.7964
|2008.11.07 13:49
|0.7995
|0.00
|0.00
|0.00
|6.08
|126529122
|2008.11.07 13:43
|sell
|0.04
|chfjpy
|83.26
|0.00
|82.86
|2008.11.07 13:46
|83.28
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.82
|126529157
|2008.11.07 13:43
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.5843
|0.0000
|1.5803
|2008.11.07 13:57
|1.5843
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|126529188
|2008.11.07 13:43
|sell
|0.08
|gbpjpy
|154.27
|0.00
|153.87
|2008.11.07 13:45
|154.65
|0.00
|0.00
|0.00
|-31.18
|126529246
|2008.11.07 13:43
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.5857
|0.0000
|1.5897
|2008.11.07 13:44
|1.5873
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|126529628
|2008.11.07 13:43
|sell
|0.64
|audusd
|0.6761
|0.0000
|0.6721
|2008.11.07 13:50
|0.6745
|0.00
|0.00
|0.00
|102.40
|126529745
|2008.11.07 13:43
|sell
|0.16
|gbpusd
|1.5859
|0.0000
|1.5819
|2008.11.07 13:57
|1.5843
|0.00
|0.00
|0.00
|25.60
|126529751
|2008.11.07 13:43
|sell
|0.16
|gbpjpy
|154.45
|0.00
|154.05
|2008.11.07 13:45
|154.65
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.82
|126529953
|2008.11.07 13:43
|sell
|0.04
|gbpchf
|1.8538
|0.0000
|1.8498
|2008.11.07 13:57
|1.8520
|0.00
|0.00
|0.00
|6.15
|126530053
|2008.11.07 13:43
|sell
|0.32
|gbpjpy
|154.63
|0.00
|154.23
|2008.11.07 13:45
|154.65
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.57
|126530208
|2008.11.07 13:44
|sell
|0.16
|eurusd
|1.2827
|0.0000
|1.2787
|2008.11.07 13:50
|1.2811
|0.00
|0.00
|0.00
|25.60
|126530395
|2008.11.07 13:44
|sell
|0.08
|chfjpy
|83.43
|0.00
|83.03
|2008.11.07 13:46
|83.28
|0.00
|0.00
|0.00
|12.31
|126530462
|2008.11.07 13:44
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2827
|0.0000
|1.2867
|2008.11.07 14:04
|1.2774
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.30
|126530605
|2008.11.07 13:44
|sell
|0.64
|gbpjpy
|154.80
|0.00
|154.40
|2008.11.07 13:46
|154.40
|0.00
|0.00
|0.00
|262.67
|126531380
|2008.11.07 13:45
|sell
|0.01
|euraud
|1.8957
|0.0000
|1.8917
|2008.11.07 13:54
|1.9000
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.90
|126531429
|2008.11.07 13:45
|sell
|0.01
|usdcad
|1.1831
|0.0000
|1.1791
|2008.11.07 14:06
|1.1865
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.87
|126531880
|2008.11.07 13:47
|sell
|0.02
|euraud
|1.8977
|0.0000
|1.8937
|2008.11.07 13:54
|1.9000
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.11
|126531886
|2008.11.07 13:47
|sell
|0.02
|usdcad
|1.1847
|0.0000
|1.1807
|2008.11.07 14:06
|1.1865
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.03
|126532189
|2008.11.07 13:48
|sell
|0.01
|eurnzd
|2.1664
|0.0000
|2.1624
|2008.11.07 14:00
|2.1705
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.42
|126532228
|2008.11.07 13:48
|sell
|0.02
|eurnzd
|2.1680
|0.0000
|2.1640
|2008.11.07 14:00
|2.1705
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.95
|126532291
|2008.11.07 13:49
|sell
|0.01
|gbpjpy
|154.48
|0.00
|154.08
|2008.11.07 13:50
|154.33
|0.00
|0.00
|0.00
|1.54
|126532308
|2008.11.07 13:49
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.8078
|0.0000
|0.8038
|2008.11.07 15:12
|0.8083
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.79
|126532388
|2008.11.07 13:49
|sell
|0.04
|euraud
|1.8993
|0.0000
|1.8953
|2008.11.07 13:54
|1.9000
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.89
|126532394
|2008.11.07 13:49
|sell
|0.01
|chfjpy
|83.32
|0.00
|82.92
|2008.11.07 13:57
|83.17
|0.00
|0.00
|0.00
|1.54
|126532465
|2008.11.07 13:49
|sell
|0.04
|eurnzd
|2.1697
|0.0000
|2.1657
|2008.11.07 14:00
|2.1705
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.89
|126532490
|2008.11.07 13:49
|buy
|0.02
|eurusd
|1.2825
|0.0000
|1.2865
|2008.11.07 14:04
|1.2774
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.20
|126532603
|2008.11.07 13:50
|sell
|0.08
|euraud
|1.9012
|0.0000
|1.8972
|2008.11.07 13:54
|1.9000
|0.00
|0.00
|0.00
|6.49
|126532794
|2008.11.07 13:50
|sell
|0.16
|euraud
|1.9028
|0.0000
|1.8988
|2008.11.07 13:54
|1.9000
|0.00
|0.00
|0.00
|30.27
|126532869
|2008.11.07 13:51
|sell
|0.08
|eurnzd
|2.1716
|0.0000
|2.1676
|2008.11.07 14:00
|2.1705
|0.00
|0.00
|0.00
|5.19
|126533249
|2008.11.07 13:52
|sell
|0.16
|eurnzd
|2.1733
|0.0000
|2.1693
|2008.11.07 14:00
|2.1705
|0.00
|0.00
|0.00
|26.41
|126533310
|2008.11.07 13:53
|sell
|0.01
|audusd
|0.6731
|0.0000
|0.6691
|2008.11.07 13:57
|0.6731
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|126533339
|2008.11.07 13:53
|sell
|0.01
|gbpjpy
|154.22
|0.00
|153.82
|2008.11.07 13:56
|154.24
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|126533357
|2008.11.07 13:53
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2816
|0.0000
|1.2776
|2008.11.07 13:57
|1.2800
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|126533374
|2008.11.07 13:53
|sell
|0.02
|audcad
|0.7972
|0.0000
|0.7932
|2008.11.07 13:59
|0.7971
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|126533525
|2008.11.07 13:54
|sell
|0.02
|gbpjpy
|154.39
|0.00
|153.99
|2008.11.07 13:56
|154.24
|0.00
|0.00
|0.00
|3.08
|126533596
|2008.11.07 13:54
|sell
|0.04
|audcad
|0.7989
|0.0000
|0.7949
|2008.11.07 13:59
|0.7971
|0.00
|0.00
|0.00
|6.06
|126533607
|2008.11.07 13:54
|sell
|0.02
|audusd
|0.6747
|0.0000
|0.6707
|2008.11.07 13:57
|0.6731
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|126534264
|2008.11.07 13:57
|buy
|0.04
|eurusd
|1.2809
|0.0000
|1.2849
|2008.11.07 14:04
|1.2774
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|126534836
|2008.11.07 13:57
|sell
|0.04
|usdcad
|1.1866
|0.0000
|1.1826
|2008.11.07 14:06
|1.1865
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|126535348
|2008.11.07 13:58
|sell
|0.01
|euraud
|1.9029
|0.0000
|1.8989
|2008.11.07 14:07
|1.9040
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.74
|126535608
|2008.11.07 13:59
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.8503
|0.0000
|1.8463
|2008.11.07 14:03
|1.8484
|0.00
|0.00
|0.00
|1.62
|126535722
|2008.11.07 13:59
|sell
|0.01
|audusd
|0.6709
|0.0000
|0.6669
|2008.11.07 14:01
|0.6693
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|126535746
|2008.11.07 13:59
|buy
|0.08
|eurusd
|1.2790
|0.0000
|1.2830
|2008.11.07 14:04
|1.2774
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.80
|126535749
|2008.11.07 13:59
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2784
|0.0000
|1.2744
|2008.11.07 14:01
|1.2768
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|126535770
|2008.11.07 13:59
|sell
|0.02
|euraud
|1.9045
|0.0000
|1.9005
|2008.11.07 14:07
|1.9040
|0.00
|0.00
|0.00
|0.67
|126535875
|2008.11.07 13:59
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.5792
|0.0000
|1.5752
|2008.11.07 14:03
|1.5776
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|126535936
|2008.11.07 13:59
|sell
|0.01
|gbpjpy
|153.55
|0.00
|153.15
|2008.11.07 14:02
|153.40
|0.00
|0.00
|0.00
|1.55
|126536286
|2008.11.07 14:00
|sell
|0.01
|chfjpy
|83.04
|0.00
|82.64
|2008.11.07 14:32
|83.21
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.74
|126536536
|2008.11.07 14:00
|buy
|0.16
|eurusd
|1.2774
|0.0000
|1.2814
|2008.11.07 14:04
|1.2774
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|126537013
|2008.11.07 14:01
|sell
|0.04
|euraud
|1.9063
|0.0000
|1.9023
|2008.11.07 14:07
|1.9040
|0.00
|0.00
|0.00
|6.18
|126537313
|2008.11.07 14:01
|sell
|0.08
|usdcad
|1.1883
|0.0000
|1.1843
|2008.11.07 14:06
|1.1865
|0.00
|0.00
|0.00
|12.14
|126537767
|2008.11.07 14:02
|sell
|0.01
|audcad
|0.7958
|0.0000
|0.7918
|2008.11.07 14:27
|0.7955
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|126537872
|2008.11.07 14:02
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2766
|0.0000
|1.2726
|2008.11.07 14:31
|1.2781
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.50
|126537880
|2008.11.07 14:02
|sell
|0.01
|eurchf
|1.4954
|0.0000
|1.4914
|2008.11.07 14:42
|1.4984
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.55
|126537887
|2008.11.07 14:02
|sell
|0.01
|eurnzd
|2.1675
|0.0000
|2.1635
|2008.11.07 14:10
|2.1647
|0.00
|0.00
|0.00
|1.66
|126538013
|2008.11.07 14:03
|sell
|0.01
|audusd
|0.6698
|0.0000
|0.6658
|2008.11.07 14:31
|0.6713
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.50
|126538032
|2008.11.07 14:03
|buy
|0.32
|eurusd
|1.2758
|0.0000
|1.2798
|2008.11.07 14:04
|1.2774
|0.00
|0.00
|0.00
|51.20
|126538341
|2008.11.07 14:04
|sell
|0.02
|eurnzd
|2.1680
|0.0000
|2.1640
|2008.11.07 14:10
|2.1647
|0.00
|0.00
|0.00
|3.90
|126538381
|2008.11.07 14:04
|buy
|0.01
|eurchf
|1.4962
|0.0000
|1.5002
|2008.11.07 14:09
|1.4980
|0.00
|0.00
|0.00
|1.54
|126538474
|2008.11.07 14:04
|sell
|0.04
|eurnzd
|2.1697
|0.0000
|2.1657
|2008.11.07 14:10
|2.1657
|0.00
|0.00
|0.00
|9.46
|126538609
|2008.11.07 14:05
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.8488
|0.0000
|1.8448
|2008.11.07 14:37
|1.8502
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|126538628
|2008.11.07 14:05
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.5791
|0.0000
|1.5751
|2008.11.07 14:16
|1.5791
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|126538651
|2008.11.07 14:05
|sell
|0.01
|gbpjpy
|153.64
|0.00
|153.24
|2008.11.07 14:13
|153.99
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.59
|126538776
|2008.11.07 14:05
|sell
|0.02
|eurchf
|1.4970
|0.0000
|1.4930
|2008.11.07 14:42
|1.4984
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.38
|126538817
|2008.11.07 14:05
|sell
|0.02
|eurusd
|1.2782
|0.0000
|1.2742
|2008.11.07 14:31
|1.2781
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|126538879
|2008.11.07 14:05
|sell
|0.02
|gbpjpy
|153.81
|0.00
|153.41
|2008.11.07 14:13
|153.99
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.70
|126539246
|2008.11.07 14:06
|sell
|0.02
|gbpchf
|1.8505
|0.0000
|1.8465
|2008.11.07 14:37
|1.8502
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|126539324
|2008.11.07 14:07
|sell
|0.02
|audusd
|0.6713
|0.0000
|0.6673
|2008.11.07 14:31
|0.6713
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|126539637
|2008.11.07 14:08
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.8093
|0.0000
|0.8053
|2008.11.07 15:12
|0.8083
|0.00
|0.00
|0.00
|3.17
|126539714
|2008.11.07 14:08
|sell
|0.01
|usdcad
|1.1854
|0.0000
|1.1814
|2008.11.07 14:27
|1.1836
|0.00
|0.00
|0.00
|1.52
|126539840
|2008.11.07 14:09
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.5792
|0.0000
|1.5832
|2008.11.07 14:12
|1.5809
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|126539846
|2008.11.07 14:09
|sell
|0.01
|euraud
|1.9012
|0.0000
|1.8972
|2008.11.07 14:29
|1.9034
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.48
|126539913
|2008.11.07 14:09
|sell
|0.02
|audcad
|0.7973
|0.0000
|0.7933
|2008.11.07 14:27
|0.7955
|0.00
|0.00
|0.00
|3.04
|126540347
|2008.11.07 14:10
|sell
|0.02
|chfjpy
|83.20
|0.00
|82.80
|2008.11.07 14:32
|83.21
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|126540459
|2008.11.07 14:10
|sell
|0.04
|audusd
|0.6729
|0.0000
|0.6689
|2008.11.07 14:31
|0.6713
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|126540463
|2008.11.07 14:10
|sell
|0.04
|gbpjpy
|153.97
|0.00
|153.57
|2008.11.07 14:13
|153.99
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.83
|126541096
|2008.11.07 14:12
|sell
|0.04
|eurusd
|1.2798
|0.0000
|1.2758
|2008.11.07 14:31
|1.2781
|0.00
|0.00
|0.00
|6.80
|126541273
|2008.11.07 14:12
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.5807
|0.0000
|1.5767
|2008.11.07 14:16
|1.5791
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|126541372
|2008.11.07 14:12
|buy
|0.01
|chfjpy
|83.34
|0.00
|83.74
|2008.11.07 14:27
|83.33
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|126541379
|2008.11.07 14:12
|sell
|0.08
|gbpjpy
|154.14
|0.00
|153.74
|2008.11.07 14:13
|153.99
|0.00
|0.00
|0.00
|12.32
|126541437
|2008.11.07 14:12
|sell
|0.04
|eurchf
|1.4986
|0.0000
|1.4946
|2008.11.07 14:42
|1.4984
|0.00
|0.00
|0.00
|0.69
|126541779
|2008.11.07 14:13
|sell
|0.01
|eurnzd
|2.1633
|0.0000
|2.1593
|2008.11.07 14:16
|2.1675
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.49
|126541846
|2008.11.07 14:13
|buy
|0.02
|chfjpy
|83.18
|0.00
|83.58
|2008.11.07 14:27
|83.33
|0.00
|0.00
|0.00
|3.07
|126541872
|2008.11.07 14:14
|sell
|0.02
|eurnzd
|2.1651
|0.0000
|2.1611
|2008.11.07 14:30
|2.1718
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.90
|126542091
|2008.11.07 14:14
|sell
|0.04
|eurnzd
|2.1672
|0.0000
|2.1632
|2008.11.07 14:16
|2.1676
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.95
|126542146
|2008.11.07 14:14
|sell
|0.08
|eurnzd
|2.1701
|0.0000
|2.1661
|2008.11.07 14:16
|2.1676
|0.00
|0.00
|0.00
|11.81
|126542165
|2008.11.07 14:14
|sell
|0.02
|euraud
|1.9029
|0.0000
|1.8989
|2008.11.07 14:29
|1.9034
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.67
|126542732
|2008.11.07 14:16
|sell
|0.01
|gbpjpy
|153.58
|0.00
|153.18
|2008.11.07 14:31
|154.07
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.02
|126542786
|2008.11.07 14:16
|sell
|0.02
|gbpjpy
|153.74
|0.00
|153.34
|2008.11.07 14:31
|154.07
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.76
|126542985
|2008.11.07 14:17
|sell
|0.04
|gbpjpy
|153.90
|0.00
|153.50
|2008.11.07 14:31
|154.07
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.96
|126543356
|2008.11.07 14:19
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.5794
|0.0000
|1.5754
|2008.11.07 14:31
|1.5778
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|126543380
|2008.11.07 14:19
|sell
|0.04
|eurnzd
|2.1697
|0.0000
|2.1657
|2008.11.07 14:30
|2.1718
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.96
|126543637
|2008.11.07 14:21
|sell
|0.04
|euraud
|1.9046
|0.0000
|1.9006
|2008.11.07 14:29
|1.9034
|0.00
|0.00
|0.00
|3.23
|126544057
|2008.11.07 14:24
|sell
|0.08
|eurnzd
|2.1727
|0.0000
|2.1687
|2008.11.07 14:30
|2.1718
|0.00
|0.00
|0.00
|4.25
|126544551
|2008.11.07 14:26
|sell
|0.08
|gbpjpy
|154.06
|0.00
|153.66
|2008.11.07 14:31
|154.07
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.82
|126544921
|2008.11.07 14:27
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.5805
|0.0000
|1.5845
|2008.11.07 14:52
|1.5752
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.30
|126544943
|2008.11.07 14:27
|sell
|0.08
|euraud
|1.9062
|0.0000
|1.9022
|2008.11.07 14:29
|1.9034
|0.00
|0.00
|0.00
|15.07
|126545368
|2008.11.07 14:29
|sell
|0.16
|eurnzd
|2.1746
|0.0000
|2.1706
|2008.11.07 14:30
|2.1706
|0.00
|0.00
|0.00
|37.76
|126545557
|2008.11.07 14:29
|sell
|0.04
|chfjpy
|83.36
|0.00
|82.96
|2008.11.07 14:32
|83.21
|0.00
|0.00
|0.00
|6.14
|126545560
|2008.11.07 14:29
|sell
|0.16
|gbpjpy
|154.22
|0.00
|153.82
|2008.11.07 14:31
|154.07
|0.00
|0.00
|0.00
|24.58
|126546140
|2008.11.07 14:31
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.5789
|0.0000
|1.5829
|2008.11.07 14:52
|1.5752
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.40
|126546144
|2008.11.07 14:31
|sell
|0.01
|audcad
|0.7941
|0.0000
|0.7901
|2008.11.07 14:33
|0.7922
|0.00
|0.00
|0.00
|1.61
|126546397
|2008.11.07 14:31
|sell
|0.01
|usdcad
|1.1830
|0.0000
|1.1790
|2008.11.07 14:32
|1.1812
|0.00
|0.00
|0.00
|1.52
|126547003
|2008.11.07 14:33
|sell
|0.01
|euraud
|1.9030
|0.0000
|1.8990
|2008.11.07 14:50
|1.9015
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|126547120
|2008.11.07 14:33
|sell
|0.04
|gbpchf
|1.8521
|0.0000
|1.8481
|2008.11.07 14:37
|1.8502
|0.00
|0.00
|0.00
|6.47
|126547156
|2008.11.07 14:33
|sell
|0.01
|eurnzd
|2.1655
|0.0000
|2.1615
|2008.11.07 14:48
|2.1647
|0.00
|0.00
|0.00
|0.47
|126547239
|2008.11.07 14:33
|sell
|0.01
|chfjpy
|83.26
|0.00
|82.86
|2008.11.07 14:41
|83.27
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|126547246
|2008.11.07 14:33
|sell
|0.01
|audusd
|0.6714
|0.0000
|0.6674
|2008.11.07 14:44
|0.6698
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|126547406
|2008.11.07 14:33
|sell
|0.01
|gbpjpy
|154.34
|0.00
|153.94
|2008.11.07 14:35
|154.34
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|126547526
|2008.11.07 14:33
|sell
|0.02
|gbpjpy
|154.50
|0.00
|154.10
|2008.11.07 14:35
|154.34
|0.00
|0.00
|0.00
|3.27
|126547598
|2008.11.07 14:33
|sell
|0.02
|eurnzd
|2.1673
|0.0000
|2.1633
|2008.11.07 14:53
|2.1647
|0.00
|0.00
|0.00
|3.07
|126547651
|2008.11.07 14:33
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.5778
|0.0000
|1.5738
|2008.11.07 14:37
|1.5762
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|126547660
|2008.11.07 14:33
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2774
|0.0000
|1.2734
|2008.11.07 14:42
|1.2758
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|126547717
|2008.11.07 14:34
|sell
|0.01
|usdcad
|1.1793
|0.0000
|1.1753
|2008.11.07 14:56
|1.1825
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.71
|126547759
|2008.11.07 14:34
|sell
|0.01
|audcad
|0.7910
|0.0000
|0.7870
|2008.11.07 14:58
|0.7923
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.10
|126547768
|2008.11.07 14:34
|sell
|0.08
|eurchf
|1.5002
|0.0000
|1.4962
|2008.11.07 14:42
|1.4984
|0.00
|0.00
|0.00
|12.26
|126547904
|2008.11.07 14:34
|sell
|0.02
|chfjpy
|83.42
|0.00
|83.02
|2008.11.07 14:41
|83.27
|0.00
|0.00
|0.00
|3.07
|126548196
|2008.11.07 14:35
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.5772
|0.0000
|1.5812
|2008.11.07 14:52
|1.5752
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|126548975
|2008.11.07 14:38
|sell
|0.01
|gbpjpy
|154.19
|0.00
|153.79
|2008.11.07 14:41
|154.19
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|126549081
|2008.11.07 14:39
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.8503
|0.0000
|1.8463
|2008.11.07 14:47
|1.8518
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.28
|126549085
|2008.11.07 14:39
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.5763
|0.0000
|1.5723
|2008.11.07 14:45
|1.5747
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|126549292
|2008.11.07 14:40
|sell
|0.02
|gbpjpy
|154.35
|0.00
|153.95
|2008.11.07 14:41
|154.19
|0.00
|0.00
|0.00
|3.27
|126549681
|2008.11.07 14:42
|sell
|0.02
|usdcad
|1.1811
|0.0000
|1.1771
|2008.11.07 14:56
|1.1825
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.37
|126549903
|2008.11.07 14:42
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.5756
|0.0000
|1.5796
|2008.11.07 14:52
|1.5752
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.20
|126550315
|2008.11.07 14:43
|sell
|0.02
|gbpchf
|1.8520
|0.0000
|1.8480
|2008.11.07 14:47
|1.8518
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|126550405
|2008.11.07 14:43
|sell
|0.01
|chfjpy
|83.11
|0.00
|82.71
|2008.11.07 14:49
|82.96
|0.00
|0.00
|0.00
|1.54
|126550413
|2008.11.07 14:43
|sell
|0.01
|gbpjpy
|153.97
|0.00
|153.57
|2008.11.07 14:47
|153.81
|0.00
|0.00
|0.00
|1.64
|126550482
|2008.11.07 14:44
|sell
|0.01
|eurchf
|1.4995
|0.0000
|1.4955
|2008.11.07 16:07
|1.5025
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.55
|126550642
|2008.11.07 14:44
|sell
|0.04
|gbpchf
|1.8536
|0.0000
|1.8496
|2008.11.07 14:49
|1.8518
|0.00
|0.00
|0.00
|6.11
|126550649
|2008.11.07 14:44
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2746
|0.0000
|1.2706
|2008.11.07 14:49
|1.2730
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|126551201
|2008.11.07 14:46
|sell
|0.02
|euraud
|1.9038
|0.0000
|1.8998
|2008.11.07 14:52
|1.9015
|0.00
|0.00
|0.00
|3.09
|126551262
|2008.11.07 14:46
|sell
|0.01
|audusd
|0.6694
|0.0000
|0.6654
|2008.11.07 14:58
|0.6694
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|126551579
|2008.11.07 14:47
|sell
|0.04
|usdcad
|1.1828
|0.0000
|1.1788
|2008.11.07 14:56
|1.1825
|0.00
|0.00
|0.00
|1.01
|126551760
|2008.11.07 14:47
|buy
|0.16
|gbpusd
|1.5736
|0.0000
|1.5776
|2008.11.07 14:52
|1.5752
|0.00
|0.00
|0.00
|25.60
|126551763
|2008.11.07 14:47
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.5732
|0.0000
|1.5692
|2008.11.07 14:58
|1.5732
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|126552105
|2008.11.07 14:49
|sell
|0.01
|gbpjpy
|153.53
|0.00
|153.13
|2008.11.07 14:58
|154.02
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.01
|126552141
|2008.11.07 14:49
|sell
|0.02
|audcad
|0.7926
|0.0000
|0.7886
|2008.11.07 14:58
|0.7923
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|126552326
|2008.11.07 14:49
|sell
|0.08
|usdcad
|1.1844
|0.0000
|1.1804
|2008.11.07 14:56
|1.1825
|0.00
|0.00
|0.00
|12.85
|126552338
|2008.11.07 14:49
|sell
|0.02
|gbpjpy
|153.69
|0.00
|153.29
|2008.11.07 14:58
|154.02
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.74
|126552536
|2008.11.07 14:50
|sell
|0.01
|chfjpy
|82.99
|0.00
|82.59
|2008.11.07 15:30
|83.69
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.13
|126552539
|2008.11.07 14:50
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.8520
|0.0000
|1.8480
|2008.11.07 15:15
|1.8552
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.72
|126552606
|2008.11.07 14:51
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2742
|0.0000
|1.2702
|2008.11.07 15:28
|1.2813
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.10
|126552654
|2008.11.07 14:51
|sell
|0.04
|gbpjpy
|153.85
|0.00
|153.45
|2008.11.07 14:58
|154.02
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.94
|126552698
|2008.11.07 14:52
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.5748
|0.0000
|1.5708
|2008.11.07 14:58
|1.5732
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|126552782
|2008.11.07 14:52
|sell
|0.08
|gbpjpy
|154.01
|0.00
|153.61
|2008.11.07 14:58
|154.02
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.82
|126552841
|2008.11.07 14:52
|sell
|0.02
|chfjpy
|83.15
|0.00
|82.75
|2008.11.07 16:00
|83.55
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.14
|126552868
|2008.11.07 14:52
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2753
|0.0000
|1.2793
|2008.11.07 15:05
|1.2753
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|126552974
|2008.11.07 14:52
|sell
|0.04
|audcad
|0.7942
|0.0000
|0.7902
|2008.11.07 14:58
|0.7923
|0.00
|0.00
|0.00
|6.43
|126552981
|2008.11.07 14:52
|sell
|0.02
|audusd
|0.6710
|0.0000
|0.6670
|2008.11.07 14:58
|0.6694
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|126553526
|2008.11.07 14:55
|sell
|0.01
|euraud
|1.9015
|0.0000
|1.8975
|2008.11.07 15:01
|1.9009
|0.00
|0.00
|0.00
|0.41
|126553651
|2008.11.07 14:56
|sell
|0.01
|eurnzd
|2.1620
|0.0000
|2.1580
|2008.11.07 15:10
|2.1605
|0.00
|0.00
|0.00
|0.89
|126553689
|2008.11.07 14:56
|sell
|0.16
|gbpjpy
|154.18
|0.00
|153.78
|2008.11.07 14:58
|154.02
|0.00
|0.00
|0.00
|26.14
|126554126
|2008.11.07 14:58
|sell
|0.02
|euraud
|1.9032
|0.0000
|1.8992
|2008.11.07 15:01
|1.9009
|0.00
|0.00
|0.00
|3.08
|126554278
|2008.11.07 14:59
|sell
|0.01
|usdcad
|1.1821
|0.0000
|1.1781
|2008.11.07 15:01
|1.1803
|0.00
|0.00
|0.00
|1.53
|126554368
|2008.11.07 14:59
|buy
|0.02
|eurusd
|1.2737
|0.0000
|1.2777
|2008.11.07 15:05
|1.2753
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|126554398
|2008.11.07 14:59
|sell
|0.01
|audcad
|0.7906
|0.0000
|0.7866
|2008.11.07 15:16
|0.7935
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.46
|126554450
|2008.11.07 14:59
|sell
|0.01
|gbpjpy
|154.03
|0.00
|153.63
|2008.11.07 15:10
|154.95
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.38
|126554699
|2008.11.07 15:00
|sell
|0.01
|audusd
|0.6692
|0.0000
|0.6652
|2008.11.07 15:48
|0.6744
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.20
|126554951
|2008.11.07 15:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.5729
|0.0000
|1.5689
|2008.11.07 15:14
|1.5797
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.80
|126555017
|2008.11.07 15:00
|sell
|0.02
|gbpjpy
|154.20
|0.00
|153.80
|2008.11.07 15:10
|154.95
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.29
|126555120
|2008.11.07 15:00
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.5745
|0.0000
|1.5705
|2008.11.07 15:14
|1.5797
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.40
|126555406
|2008.11.07 15:02
|sell
|0.02
|audusd
|0.6708
|0.0000
|0.6668
|2008.11.07 15:48
|0.6744
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.20
|126555661
|2008.11.07 15:03
|sell
|0.01
|euraud
|1.8983
|0.0000
|1.8943
|2008.11.07 15:09
|1.8985
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.14
|126555750
|2008.11.07 15:03
|sell
|0.01
|usdcad
|1.1796
|0.0000
|1.1756
|2008.11.07 15:15
|1.1774
|0.00
|0.00
|0.00
|1.87
|126555953
|2008.11.07 15:04
|sell
|0.04
|chfjpy
|83.31
|0.00
|82.91
|2008.11.07 15:30
|83.75
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.91
|126556198
|2008.11.07 15:05
|sell
|0.04
|gbpjpy
|154.37
|0.00
|153.97
|2008.11.07 15:10
|154.95
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.65
|126556259
|2008.11.07 15:05
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.8101
|0.0000
|0.8141
|2008.11.07 15:15
|0.8098
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.47
|126556268
|2008.11.07 15:05
|sell
|0.02
|euraud
|1.8991
|0.0000
|1.8951
|2008.11.07 15:09
|1.8985
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|126556513
|2008.11.07 15:05
|sell
|0.04
|euraud
|1.9008
|0.0000
|1.8968
|2008.11.07 15:09
|1.8985
|0.00
|0.00
|0.00
|6.20
|126556594
|2008.11.07 15:05
|sell
|0.08
|gbpjpy
|154.53
|0.00
|154.13
|2008.11.07 15:10
|154.95
|0.00
|0.00
|0.00
|-34.25
|126556744
|2008.11.07 15:05
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.5761
|0.0000
|1.5721
|2008.11.07 15:14
|1.5797
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.40
|126556766
|2008.11.07 15:05
|sell
|0.02
|eurusd
|1.2763
|0.0000
|1.2723
|2008.11.07 15:28
|1.2813
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|126556797
|2008.11.07 15:05
|sell
|0.02
|gbpchf
|1.8536
|0.0000
|1.8496
|2008.11.07 15:15
|1.8552
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.73
|126556903
|2008.11.07 15:05
|sell
|0.16
|gbpjpy
|154.69
|0.00
|154.29
|2008.11.07 15:10
|154.95
|0.00
|0.00
|0.00
|-42.41
|126557163
|2008.11.07 15:06
|sell
|0.02
|eurchf
|1.5011
|0.0000
|1.4971
|2008.11.07 16:07
|1.5025
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.38
|126557203
|2008.11.07 15:06
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.5777
|0.0000
|1.5737
|2008.11.07 15:14
|1.5797
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|126557291
|2008.11.07 15:06
|sell
|0.04
|gbpchf
|1.8554
|0.0000
|1.8514
|2008.11.07 15:15
|1.8552
|0.00
|0.00
|0.00
|0.68
|126557717
|2008.11.07 15:07
|sell
|0.02
|eurnzd
|2.1632
|0.0000
|2.1592
|2008.11.07 15:52
|2.1721
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.49
|126557758
|2008.11.07 15:07
|sell
|0.02
|audcad
|0.7921
|0.0000
|0.7881
|2008.11.07 15:41
|0.7903
|0.00
|0.00
|0.00
|3.08
|126557830
|2008.11.07 15:07
|sell
|0.04
|audusd
|0.6723
|0.0000
|0.6683
|2008.11.07 15:48
|0.6744
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.40
|126557943
|2008.11.07 15:08
|sell
|0.32
|gbpjpy
|154.85
|0.00
|154.45
|2008.11.07 15:10
|154.95
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.62
|126558355
|2008.11.07 15:09
|sell
|0.08
|chfjpy
|83.51
|0.00
|83.11
|2008.11.07 15:30
|83.75
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.54
|126558376
|2008.11.07 15:09
|sell
|0.04
|audcad
|0.7937
|0.0000
|0.7897
|2008.11.07 15:16
|0.7943
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.04
|126558432
|2008.11.07 15:09
|sell
|0.04
|eurusd
|1.2781
|0.0000
|1.2741
|2008.11.07 15:28
|1.2813
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.80
|126558475
|2008.11.07 15:09
|sell
|0.16
|gbpusd
|1.5798
|0.0000
|1.5758
|2008.11.07 15:14
|1.5797
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|126558499
|2008.11.07 15:09
|sell
|0.08
|audusd
|0.6741
|0.0000
|0.6701
|2008.11.07 15:48
|0.6744
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.40
|126558547
|2008.11.07 15:09
|sell
|0.64
|gbpjpy
|155.10
|0.00
|154.70
|2008.11.07 15:10
|154.95
|0.00
|0.00
|0.00
|97.85
|126558627
|2008.11.07 15:09
|sell
|0.08
|gbpchf
|1.8571
|0.0000
|1.8531
|2008.11.07 15:28
|1.8570
|0.00
|0.00
|0.00
|0.68
|126558749
|2008.11.07 15:09
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.8086
|0.0000
|0.8126
|2008.11.07 15:15
|0.8098
|0.00
|0.00
|0.00
|3.79
|126559640
|2008.11.07 15:12
|sell
|0.32
|gbpusd
|1.5814
|0.0000
|1.5774
|2008.11.07 15:14
|1.5797
|0.00
|0.00
|0.00
|54.40
|126559921
|2008.11.07 15:13
|sell
|0.08
|audcad
|0.7954
|0.0000
|0.7914
|2008.11.07 15:16
|0.7943
|0.00
|0.00
|0.00
|7.48
|126560215
|2008.11.07 15:13
|sell
|0.01
|euraud
|1.8937
|0.0000
|1.8897
|2008.11.07 15:23
|1.8977
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.71
|126560659
|2008.11.07 15:14
|sell
|0.01
|gbpjpy
|155.02
|0.00
|154.62
|2008.11.07 15:27
|155.88
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.74
|126560959
|2008.11.07 15:14
|sell
|0.02
|gbpjpy
|155.19
|0.00
|154.79
|2008.11.07 15:40
|155.52
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.72
|126560967
|2008.11.07 15:14
|sell
|0.02
|euraud
|1.8953
|0.0000
|1.8913
|2008.11.07 15:23
|1.8977
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.24
|126561293
|2008.11.07 15:15
|sell
|0.08
|eurusd
|1.2797
|0.0000
|1.2757
|2008.11.07 15:28
|1.2813
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.80
|126561421
|2008.11.07 15:15
|sell
|0.16
|chfjpy
|83.68
|0.00
|83.28
|2008.11.07 15:30
|83.75
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.39
|126561688
|2008.11.07 15:15
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2795
|0.0000
|1.2835
|2008.11.07 15:23
|1.2811
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|126561791
|2008.11.07 15:15
|sell
|0.04
|gbpjpy
|155.35
|0.00
|154.95
|2008.11.07 15:27
|155.92
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.17
|126562029
|2008.11.07 15:16
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.8091
|0.0000
|0.8051
|2008.11.07 16:13
|0.8128
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.82
|126562293
|2008.11.07 15:16
|sell
|0.04
|euraud
|1.8970
|0.0000
|1.8930
|2008.11.07 15:23
|1.8977
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.89
|126562513
|2008.11.07 15:17
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.5808
|0.0000
|1.5768
|2008.11.07 15:27
|1.5842
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.40
|126562614
|2008.11.07 15:18
|sell
|0.08
|euraud
|1.8986
|0.0000
|1.8946
|2008.11.07 15:23
|1.8977
|0.00
|0.00
|0.00
|4.87
|126562859
|2008.11.07 15:19
|sell
|0.01
|usdcad
|1.1754
|0.0000
|1.1714
|2008.11.07 15:21
|1.1733
|0.00
|0.00
|0.00
|1.79
|126563523
|2008.11.07 15:20
|sell
|0.08
|gbpjpy
|155.54
|0.00
|155.14
|2008.11.07 15:27
|155.92
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.89
|126563944
|2008.11.07 15:21
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.5824
|0.0000
|1.5784
|2008.11.07 15:27
|1.5842
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.60
|126564175
|2008.11.07 15:21
|sell
|0.16
|euraud
|1.9002
|0.0000
|1.8962
|2008.11.07 15:23
|1.8977
|0.00
|0.00
|0.00
|27.03
|126564315
|2008.11.07 15:22
|sell
|0.04
|eurchf
|1.5027
|0.0000
|1.4987
|2008.11.07 16:07
|1.5025
|0.00
|0.00
|0.00
|0.68
|126564544
|2008.11.07 15:23
|buy
|0.01
|audcad
|0.7915
|0.0000
|0.7955
|2008.11.07 16:01
|0.7918
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|126564699
|2008.11.07 15:23
|sell
|0.16
|gbpjpy
|155.70
|0.00
|155.30
|2008.11.07 15:27
|155.92
|0.00
|0.00
|0.00
|-35.78
|126564895
|2008.11.07 15:23
|sell
|0.04
|eurnzd
|2.1648
|0.0000
|2.1608
|2008.11.07 15:52
|2.1721
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.22
|126564962
|2008.11.07 15:23
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.5840
|0.0000
|1.5800
|2008.11.07 15:27
|1.5842
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|126565057
|2008.11.07 15:23
|sell
|0.16
|gbpchf
|1.8588
|0.0000
|1.8548
|2008.11.07 15:28
|1.8570
|0.00
|0.00
|0.00
|24.54
|126565069
|2008.11.07 15:23
|sell
|0.32
|gbpjpy
|155.86
|0.00
|155.46
|2008.11.07 15:27
|155.92
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.51
|126565082
|2008.11.07 15:23
|sell
|0.16
|eurusd
|1.2813
|0.0000
|1.2773
|2008.11.07 15:28
|1.2813
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|126565161
|2008.11.07 15:23
|sell
|0.32
|chfjpy
|83.84
|0.00
|83.44
|2008.11.07 15:30
|83.75
|0.00
|0.00
|0.00
|29.30
|126565538
|2008.11.07 15:24
|sell
|0.64
|gbpjpy
|156.03
|0.00
|155.63
|2008.11.07 15:27
|155.92
|0.00
|0.00
|0.00
|71.55
|126565650
|2008.11.07 15:24
|sell
|0.16
|audusd
|0.6760
|0.0000
|0.6720
|2008.11.07 15:48
|0.6744
|0.00
|0.00
|0.00
|25.60
|126566179
|2008.11.07 15:24
|sell
|0.01
|usdcad
|1.1698
|0.0000
|1.1658
|2008.11.07 15:39
|1.1711
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.11
|126566400
|2008.11.07 15:25
|sell
|0.32
|eurusd
|1.2829
|0.0000
|1.2789
|2008.11.07 15:28
|1.2813
|0.00
|0.00
|0.00
|51.20
|126566501
|2008.11.07 15:25
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.5858
|0.0000
|1.5818
|2008.11.07 15:27
|1.5842
|0.00
|0.00
|0.00
|12.80
|126567058
|2008.11.07 15:26
|sell
|0.08
|eurchf
|1.5043
|0.0000
|1.5003
|2008.11.07 16:07
|1.5025
|0.00
|0.00
|0.00
|12.24
|126567539
|2008.11.07 15:27
|sell
|0.01
|euraud
|1.8937
|0.0000
|1.8897
|2008.11.07 15:50
|1.9017
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.40
|126567912
|2008.11.07 15:28
|sell
|0.02
|euraud
|1.8954
|0.0000
|1.8914
|2008.11.07 15:50
|1.9017
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.49
|126567919
|2008.11.07 15:28
|sell
|0.02
|usdcad
|1.1714
|0.0000
|1.1674
|2008.11.07 15:42
|1.1690
|0.00
|0.00
|0.00
|4.11
|126567963
|2008.11.07 15:28
|sell
|0.04
|euraud
|1.8972
|0.0000
|1.8932
|2008.11.07 15:50
|1.9017
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.13
|126568773
|2008.11.07 15:30
|sell
|0.08
|eurnzd
|2.1665
|0.0000
|2.1625
|2008.11.07 15:52
|2.1721
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.42
|126569157
|2008.11.07 15:31
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.5811
|0.0000
|1.5771
|2008.11.07 15:50
|1.5812
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|126569228
|2008.11.07 15:31
|sell
|0.04
|gbpjpy
|155.35
|0.00
|154.95
|2008.11.07 15:40
|155.52
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.92
|126569347
|2008.11.07 15:31
|sell
|0.08
|gbpjpy
|155.51
|0.00
|155.11
|2008.11.07 15:49
|155.36
|0.00
|0.00
|0.00
|12.22
|126569350
|2008.11.07 15:31
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.5828
|0.0000
|1.5788
|2008.11.07 15:50
|1.5812
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|126569379
|2008.11.07 15:31
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.8560
|0.0000
|1.8520
|2008.11.07 15:51
|1.8558
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|126569413
|2008.11.07 15:31
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2820
|0.0000
|1.2780
|2008.11.07 15:51
|1.2804
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|126569519
|2008.11.07 15:32
|sell
|0.04
|chfjpy
|83.70
|0.00
|83.30
|2008.11.07 16:00
|83.55
|0.00
|0.00
|0.00
|6.11
|126569601
|2008.11.07 15:33
|sell
|0.16
|eurnzd
|2.1683
|0.0000
|2.1643
|2008.11.07 15:52
|2.1721
|0.00
|0.00
|0.00
|-35.86
|126569734
|2008.11.07 15:33
|sell
|0.04
|usdcad
|1.1731
|0.0000
|1.1691
|2008.11.07 15:39
|1.1711
|0.00
|0.00
|0.00
|6.83
|126569948
|2008.11.07 15:35
|sell
|0.32
|eurnzd
|2.1699
|0.0000
|2.1659
|2008.11.07 15:52
|2.1721
|0.00
|0.00
|0.00
|-41.52
|126570034
|2008.11.07 15:35
|sell
|0.64
|eurnzd
|2.1715
|0.0000
|2.1675
|2008.11.07 16:30
|2.1728
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.91
|126570346
|2008.11.07 15:36
|sell
|1.28
|eurnzd
|2.1731
|0.0000
|2.1691
|2008.11.07 15:52
|2.1722
|0.00
|0.00
|0.00
|67.93
|126570653
|2008.11.07 15:38
|sell
|0.16
|gbpjpy
|155.67
|0.00
|155.27
|2008.11.07 15:40
|155.49
|0.00
|0.00
|0.00
|29.32
|126571802
|2008.11.07 15:44
|sell
|0.08
|euraud
|1.8988
|0.0000
|1.8948
|2008.11.07 15:50
|1.9017
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.64
|126571961
|2008.11.07 15:45
|buy
|0.02
|audcad
|0.7897
|0.0000
|0.7937
|2008.11.07 16:01
|0.7918
|0.00
|0.00
|0.00
|3.57
|126571981
|2008.11.07 15:45
|sell
|0.01
|audcad
|0.7884
|0.0000
|0.7844
|2008.11.07 16:07
|0.7907
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.96
|126572171
|2008.11.07 15:46
|sell
|0.01
|usdcad
|1.1687
|0.0000
|1.1647
|2008.11.07 16:01
|1.1749
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.28
|126572461
|2008.11.07 15:47
|sell
|0.02
|gbpchf
|1.8576
|0.0000
|1.8536
|2008.11.07 15:51
|1.8558
|0.00
|0.00
|0.00
|3.07
|126572552
|2008.11.07 15:48
|sell
|0.02
|usdcad
|1.1703
|0.0000
|1.1663
|2008.11.07 16:01
|1.1749
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.83
|126572713
|2008.11.07 15:48
|sell
|0.16
|euraud
|1.9004
|0.0000
|1.8964
|2008.11.07 15:50
|1.9017
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.03
|126572924
|2008.11.07 15:49
|sell
|0.32
|euraud
|1.9024
|0.0000
|1.8984
|2008.11.07 15:53
|1.8992
|0.00
|0.00
|0.00
|69.05
|126572931
|2008.11.07 15:49
|sell
|0.04
|usdcad
|1.1719
|0.0000
|1.1679
|2008.11.07 16:01
|1.1749
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.21
|126573111
|2008.11.07 15:49
|sell
|0.64
|euraud
|1.9040
|0.0000
|1.9000
|2008.11.07 15:50
|1.9028
|0.00
|0.00
|0.00
|51.73
|126573284
|2008.11.07 15:49
|sell
|2.56
|eurnzd
|2.1747
|0.0000
|2.1707
|2008.11.07 15:52
|2.1722
|0.00
|0.00
|0.00
|377.41
|126573826
|2008.11.07 15:51
|sell
|0.01
|audusd
|0.6736
|0.0000
|0.6696
|2008.11.07 16:09
|0.6720
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|126573934
|2008.11.07 15:52
|sell
|0.01
|gbpjpy
|155.10
|0.00
|154.70
|2008.11.07 15:54
|154.95
|0.00
|0.00
|0.00
|1.52
|126574157
|2008.11.07 15:52
|sell
|0.02
|audcad
|0.7900
|0.0000
|0.7860
|2008.11.07 16:07
|0.7907
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|126574429
|2008.11.07 15:53
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.5790
|0.0000
|1.5750
|2008.11.07 15:59
|1.5774
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|126574442
|2008.11.07 15:53
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.8539
|0.0000
|1.8499
|2008.11.07 15:59
|1.8538
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|126574465
|2008.11.07 15:53
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2794
|0.0000
|1.2754
|2008.11.07 16:20
|1.2778
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|126574932
|2008.11.07 15:55
|sell
|0.01
|euraud
|1.8995
|0.0000
|1.8955
|2008.11.07 16:01
|1.8988
|0.00
|0.00
|0.00
|0.47
|126575080
|2008.11.07 15:56
|sell
|0.01
|gbpjpy
|155.09
|0.00
|154.69
|2008.11.07 15:59
|154.93
|0.00
|0.00
|0.00
|1.63
|126575093
|2008.11.07 15:56
|sell
|0.02
|gbpchf
|1.8556
|0.0000
|1.8516
|2008.11.07 15:59
|1.8538
|0.00
|0.00
|0.00
|3.06
|126575354
|2008.11.07 15:57
|sell
|0.08
|usdcad
|1.1735
|0.0000
|1.1695
|2008.11.07 16:01
|1.1749
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.53
|126575510
|2008.11.07 15:57
|sell
|0.02
|euraud
|1.9011
|0.0000
|1.8971
|2008.11.07 16:01
|1.8971
|0.00
|0.00
|0.00
|5.39
|126576005
|2008.11.07 15:59
|sell
|0.16
|usdcad
|1.1751
|0.0000
|1.1711
|2008.11.07 16:01
|1.1749
|0.00
|0.00
|0.00
|2.72
|126576054
|2008.11.07 15:59
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.8107
|0.0000
|0.8067
|2008.11.07 16:13
|0.8128
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.61
|126576089
|2008.11.07 15:59
|sell
|0.32
|usdcad
|1.1767
|0.0000
|1.1727
|2008.11.07 16:01
|1.1749
|0.00
|0.00
|0.00
|49.03
|126577164
|2008.11.07 16:01
|buy
|0.01
|audusd
|0.6742
|0.0000
|0.6782
|2008.11.07 16:12
|0.6727
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.50
|126577308
|2008.11.07 16:02
|sell
|0.04
|audcad
|0.7925
|0.0000
|0.7885
|2008.11.07 16:07
|0.7907
|0.00
|0.00
|0.00
|6.13
|126577319
|2008.11.07 16:02
|sell
|0.01
|gbpjpy
|154.67
|0.00
|154.27
|2008.11.07 16:02
|154.52
|0.00
|0.00
|0.00
|1.53
|126577325
|2008.11.07 16:02
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.5753
|0.0000
|1.5713
|2008.11.07 16:02
|1.5737
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|126577334
|2008.11.07 16:02
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.8518
|0.0000
|1.8478
|2008.11.07 16:04
|1.8499
|0.00
|0.00
|0.00
|1.62
|126577395
|2008.11.07 16:02
|sell
|0.04
|eurgbp
|0.8122
|0.0000
|0.8082
|2008.11.07 16:13
|0.8128
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.77
|126577508
|2008.11.07 16:02
|sell
|0.01
|chfjpy
|83.46
|0.00
|83.06
|2008.11.07 16:20
|83.31
|0.00
|0.00
|0.00
|1.53
|126577629
|2008.11.07 16:02
|sell
|0.01
|usdcad
|1.1763
|0.0000
|1.1723
|2008.11.07 16:06
|1.1745
|0.00
|0.00
|0.00
|1.53
|126577796
|2008.11.07 16:03
|sell
|0.01
|euraud
|1.8955
|0.0000
|1.8915
|2008.11.07 16:11
|1.9040
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.71
|126577934
|2008.11.07 16:03
|sell
|0.02
|euraud
|1.8975
|0.0000
|1.8935
|2008.11.07 16:11
|1.9040
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.74
|126577997
|2008.11.07 16:04
|sell
|0.04
|euraud
|1.8995
|0.0000
|1.8955
|2008.11.07 16:11
|1.9040
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.09
|126578069
|2008.11.07 16:04
|sell
|0.01
|gbpjpy
|154.32
|0.00
|153.92
|2008.11.07 16:07
|154.17
|0.00
|0.00
|0.00
|1.53
|126578104
|2008.11.07 16:04
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.5727
|0.0000
|1.5687
|2008.11.07 16:07
|1.5711
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|126578870
|2008.11.07 16:06
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.8479
|0.0000
|1.8439
|2008.11.07 16:22
|1.8492
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.10
|126579379
|2008.11.07 16:07
|sell
|0.08
|eurgbp
|0.8138
|0.0000
|0.8098
|2008.11.07 16:13
|0.8128
|0.00
|0.00
|0.00
|12.59
|126579667
|2008.11.07 16:08
|buy
|0.02
|audusd
|0.6727
|0.0000
|0.6767
|2008.11.07 16:12
|0.6727
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|126579744
|2008.11.07 16:08
|sell
|0.08
|euraud
|1.9011
|0.0000
|1.8971
|2008.11.07 16:11
|1.9040
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.60
|126579870
|2008.11.07 16:08
|sell
|0.01
|usdcad
|1.1741
|0.0000
|1.1701
|2008.11.07 16:53
|1.1839
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.28
|126579950
|2008.11.07 16:09
|sell
|0.16
|euraud
|1.9028
|0.0000
|1.8988
|2008.11.07 16:11
|1.9040
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.90
|126580096
|2008.11.07 16:09
|sell
|0.01
|eurchf
|1.5024
|0.0000
|1.4984
|2008.11.10 03:34
|1.5098
|0.00
|0.00
|-0.15
|-6.30
|126580125
|2008.11.07 16:09
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.5706
|0.0000
|1.5666
|2008.11.07 16:21
|1.5739
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.30
|126580128
|2008.11.07 16:09
|sell
|0.01
|gbpjpy
|153.87
|0.00
|153.47
|2008.11.07 16:18
|154.37
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.10
|126580129
|2008.11.07 16:09
|sell
|0.01
|audcad
|0.7891
|0.0000
|0.7851
|2008.11.07 17:53
|0.7941
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.23
|126580274
|2008.11.07 16:10
|sell
|0.01
|audusd
|0.6712
|0.0000
|0.6672
|2008.11.07 16:19
|0.6712
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|126580363
|2008.11.07 16:11
|sell
|0.32
|euraud
|1.9040
|0.0000
|1.9000
|2008.11.07 16:11
|1.9040
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|126580379
|2008.11.07 16:11
|buy
|0.04
|audusd
|0.6711
|0.0000
|0.6751
|2008.11.07 16:12
|0.6727
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|126580456
|2008.11.07 16:11
|sell
|0.64
|euraud
|1.9063
|0.0000
|1.9023
|2008.11.07 16:11
|1.9040
|0.00
|0.00
|0.00
|98.93
|126580491
|2008.11.07 16:11
|sell
|0.02
|gbpjpy
|154.03
|0.00
|153.63
|2008.11.07 16:18
|154.37
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.94
|126580521
|2008.11.07 16:11
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.5723
|0.0000
|1.5683
|2008.11.07 16:21
|1.5739
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.20
|126580722
|2008.11.07 16:12
|buy
|0.01
|audcad
|0.7912
|0.0000
|0.7952
|2008.11.07 16:21
|0.7917
|0.00
|0.00
|0.00
|0.43
|126580764
|2008.11.07 16:12
|sell
|0.04
|gbpjpy
|154.19
|0.00
|153.79
|2008.11.07 16:18
|154.37
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.35
|126580935
|2008.11.07 16:13
|sell
|0.02
|audcad
|0.7907
|0.0000
|0.7867
|2008.11.07 17:53
|0.7941
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.75
|126580942
|2008.11.07 16:13
|sell
|0.02
|usdcad
|1.1758
|0.0000
|1.1718
|2008.11.07 16:59
|1.1842
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.19
|126580995
|2008.11.07 16:13
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.5739
|0.0000
|1.5699
|2008.11.07 16:21
|1.5739
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|126581040
|2008.11.07 16:13
|sell
|0.02
|gbpchf
|1.8498
|0.0000
|1.8458
|2008.11.07 16:22
|1.8492
|0.00
|0.00
|0.00
|1.02
|126581103
|2008.11.07 16:13
|sell
|0.01
|euraud
|1.9006
|0.0000
|1.8966
|2008.11.07 16:19
|1.9029
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.55
|126581219
|2008.11.07 16:14
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.8119
|0.0000
|0.8079
|2008.11.07 16:37
|0.8109
|0.00
|0.00
|0.00
|1.58
|126581484
|2008.11.07 16:16
|sell
|0.02
|euraud
|1.9022
|0.0000
|1.8982
|2008.11.07 16:19
|1.9029
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.94
|126581515
|2008.11.07 16:16
|sell
|0.08
|gbpjpy
|154.35
|0.00
|153.95
|2008.11.07 16:18
|154.37
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.63
|126581557
|2008.11.07 16:16
|sell
|0.02
|audusd
|0.6728
|0.0000
|0.6688
|2008.11.07 16:19
|0.6712
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|126581672
|2008.11.07 16:16
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.5755
|0.0000
|1.5715
|2008.11.07 16:21
|1.5739
|0.00
|0.00
|0.00
|12.80
|126581998
|2008.11.07 16:17
|sell
|0.16
|gbpjpy
|154.52
|0.00
|154.12
|2008.11.07 16:18
|154.37
|0.00
|0.00
|0.00
|24.49
|126582219
|2008.11.07 16:18
|sell
|0.04
|euraud
|1.9039
|0.0000
|1.8999
|2008.11.07 16:19
|1.9029
|0.00
|0.00
|0.00
|2.69
|126582276
|2008.11.07 16:18
|buy
|0.02
|audcad
|0.7897
|0.0000
|0.7937
|2008.11.07 16:21
|0.7917
|0.00
|0.00
|0.00
|3.39
|126582282
|2008.11.07 16:19
|sell
|0.08
|euraud
|1.9055
|0.0000
|1.9015
|2008.11.07 16:21
|1.9015
|0.00
|0.00
|0.00
|21.52
|126582846
|2008.11.07 16:20
|sell
|0.04
|gbpchf
|1.8510
|0.0000
|1.8470
|2008.11.07 16:24
|1.8492
|0.00
|0.00
|0.00
|6.12
|126583231
|2008.11.07 16:21
|sell
|0.04
|usdcad
|1.1774
|0.0000
|1.1734
|2008.11.07 16:53
|1.1838
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.63
|126583342
|2008.11.07 16:21
|sell
|0.01
|gbpjpy
|154.13
|0.00
|153.73
|2008.11.07 16:22
|153.97
|0.00
|0.00
|0.00
|1.63
|126583452
|2008.11.07 16:21
|buy
|0.01
|gbpjpy
|154.18
|0.00
|154.58
|2008.11.07 16:36
|154.33
|0.00
|0.00
|0.00
|1.53
|126583454
|2008.11.07 16:21
|sell
|0.01
|audusd
|0.6718
|0.0000
|0.6678
|2008.11.07 16:27
|0.6702
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|126583467
|2008.11.07 16:21
|sell
|0.01
|euraud
|1.9006
|0.0000
|1.8966
|2008.11.07 16:24
|1.8999
|0.00
|0.00
|0.00
|0.47
|126583583
|2008.11.07 16:22
|buy
|0.02
|gbpjpy
|154.01
|0.00
|154.41
|2008.11.07 16:32
|154.12
|0.00
|0.00
|0.00
|2.25
|126584033
|2008.11.07 16:22
|sell
|0.08
|usdcad
|1.1792
|0.0000
|1.1752
|2008.11.07 16:53
|1.1838
|0.00
|0.00
|0.00
|-31.09
|126584190
|2008.11.07 16:22
|sell
|0.02
|euraud
|1.9022
|0.0000
|1.8982
|2008.11.07 16:24
|1.8999
|0.00
|0.00
|0.00
|3.09
|126584253
|2008.11.07 16:22
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2760
|0.0000
|1.2720
|2008.11.07 16:51
|1.2759
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|126584374
|2008.11.07 16:22
|sell
|0.01
|chfjpy
|83.16
|0.00
|82.76
|2008.11.07 17:16
|83.31
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.53
|126584699
|2008.11.07 16:23
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.5717
|0.0000
|1.5677
|2008.11.07 16:27
|1.5717
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|126584736
|2008.11.07 16:23
|sell
|0.01
|gbpjpy
|153.89
|0.00
|153.49
|2008.11.07 16:27
|153.74
|0.00
|0.00
|0.00
|1.54
|126584785
|2008.11.07 16:24
|sell
|0.04
|audcad
|0.7926
|0.0000
|0.7886
|2008.11.07 17:53
|0.7941
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.07
|126585031
|2008.11.07 16:25
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.5733
|0.0000
|1.5693
|2008.11.07 16:27
|1.5717
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|126585202
|2008.11.07 16:25
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.8502
|0.0000
|1.8462
|2008.11.07 16:31
|1.8484
|0.00
|0.00
|0.00
|1.53
|126585236
|2008.11.07 16:26
|sell
|0.01
|euraud
|1.9025
|0.0000
|1.8985
|2008.11.07 16:31
|1.9018
|0.00
|0.00
|0.00
|0.47
|126585336
|2008.11.07 16:27
|buy
|0.04
|gbpjpy
|153.84
|0.00
|154.24
|2008.11.07 16:33
|154.13
|0.00
|0.00
|0.00
|11.85
|126585521
|2008.11.07 16:27
|sell
|0.02
|euraud
|1.9041
|0.0000
|1.9001
|2008.11.07 16:31
|1.9018
|0.00
|0.00
|0.00
|3.09
|126585609
|2008.11.07 16:27
|sell
|0.16
|usdcad
|1.1810
|0.0000
|1.1770
|2008.11.07 16:53
|1.1838
|0.00
|0.00
|0.00
|-37.84
|126585852
|2008.11.07 16:28
|sell
|1.28
|eurnzd
|2.1738
|0.0000
|2.1698
|2008.11.07 16:30
|2.1728
|0.00
|0.00
|0.00
|75.23
|126585940
|2008.11.07 16:29
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.5709
|0.0000
|1.5669
|2008.11.07 16:38
|1.5776
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.70
|126585962
|2008.11.07 16:29
|sell
|0.01
|gbpjpy
|153.70
|0.00
|153.30
|2008.11.07 16:40
|154.63
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.49
|126585982
|2008.11.07 16:29
|sell
|0.01
|audusd
|0.6697
|0.0000
|0.6657
|2008.11.07 16:40
|0.6726
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.90
|126586025
|2008.11.07 16:29
|sell
|2.56
|eurnzd
|2.1755
|0.0000
|2.1715
|2008.11.07 16:30
|2.1728
|0.00
|0.00
|0.00
|406.29
|126586302
|2008.11.07 16:30
|sell
|0.02
|gbpjpy
|153.87
|0.00
|153.47
|2008.11.07 16:40
|154.63
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.51
|126586314
|2008.11.07 16:30
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.5725
|0.0000
|1.5685
|2008.11.07 16:38
|1.5776
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.20
|126586569
|2008.11.07 16:31
|sell
|0.02
|audusd
|0.6712
|0.0000
|0.6672
|2008.11.07 16:40
|0.6726
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.80
|126586668
|2008.11.07 16:32
|sell
|0.02
|eurusd
|1.2776
|0.0000
|1.2736
|2008.11.07 16:51
|1.2759
|0.00
|0.00
|0.00
|3.40
|126586734
|2008.11.07 16:32
|sell
|0.01
|eurnzd
|2.1671
|0.0000
|2.1631
|2008.11.07 16:39
|2.1661
|0.00
|0.00
|0.00
|0.59
|126586791
|2008.11.07 16:32
|sell
|0.02
|eurnzd
|2.1687
|0.0000
|2.1647
|2008.11.07 16:39
|2.1661
|0.00
|0.00
|0.00
|3.07
|126586820
|2008.11.07 16:32
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.5741
|0.0000
|1.5701
|2008.11.07 16:38
|1.5776
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|126587081
|2008.11.07 16:33
|sell
|0.04
|gbpjpy
|154.11
|0.00
|153.71
|2008.11.07 16:50
|154.52
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.71
|126587371
|2008.11.07 16:33
|sell
|0.01
|euraud
|1.9009
|0.0000
|1.8969
|2008.11.07 16:37
|1.8969
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|126587404
|2008.11.07 16:34
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.8493
|0.0000
|1.8453
|2008.11.07 16:52
|1.8523
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.55
|126587456
|2008.11.07 16:34
|sell
|0.02
|chfjpy
|83.32
|0.00
|82.92
|2008.11.07 17:16
|83.31
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|126587663
|2008.11.07 16:36
|sell
|0.08
|gbpjpy
|154.28
|0.00
|153.88
|2008.11.07 16:40
|154.58
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.49
|126587729
|2008.11.07 16:36
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.5753
|0.0000
|1.5793
|2008.11.07 16:37
|1.5769
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|126587796
|2008.11.07 16:36
|sell
|0.08
|audcad
|0.7943
|0.0000
|0.7903
|2008.11.07 17:53
|0.7941
|0.00
|0.00
|0.00
|1.36
|126587806
|2008.11.07 16:36
|sell
|0.02
|gbpchf
|1.8509
|0.0000
|1.8469
|2008.11.07 16:52
|1.8523
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.37
|126587835
|2008.11.07 16:36
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.5757
|0.0000
|1.5717
|2008.11.07 16:38
|1.5776
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.20
|126587959
|2008.11.07 16:37
|sell
|0.16
|gbpjpy
|154.45
|0.00
|154.05
|2008.11.07 16:40
|154.58
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.22
|126588008
|2008.11.07 16:37
|sell
|0.04
|audusd
|0.6728
|0.0000
|0.6688
|2008.11.07 16:40
|0.6726
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|126588054
|2008.11.07 16:37
|buy
|0.01
|audcad
|0.7965
|0.0000
|0.8005
|2008.11.07 17:27
|0.7967
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|126588079
|2008.11.07 16:37
|sell
|0.04
|gbpchf
|1.8525
|0.0000
|1.8485
|2008.11.07 16:52
|1.8523
|0.00
|0.00
|0.00
|0.68
|126588159
|2008.11.07 16:37
|sell
|0.16
|audcad
|0.7959
|0.0000
|0.7919
|2008.11.07 17:53
|0.7941
|0.00
|0.00
|0.00
|24.34
|126588314
|2008.11.07 16:37
|sell
|0.32
|gbpjpy
|154.61
|0.00
|154.21
|2008.11.07 16:40
|154.58
|0.00
|0.00
|0.00
|9.80
|126588356
|2008.11.07 16:37
|sell
|0.16
|gbpusd
|1.5776
|0.0000
|1.5736
|2008.11.07 16:38
|1.5776
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|126588495
|2008.11.07 16:37
|sell
|0.08
|audusd
|0.6743
|0.0000
|0.6703
|2008.11.07 16:43
|0.6723
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|126588609
|2008.11.07 16:37
|sell
|0.64
|gbpjpy
|154.78
|0.00
|154.38
|2008.11.07 16:40
|154.58
|0.00
|0.00
|0.00
|130.62
|126588635
|2008.11.07 16:37
|sell
|0.08
|gbpchf
|1.8542
|0.0000
|1.8502
|2008.11.07 17:01
|1.8540
|0.00
|0.00
|0.00
|1.36
|126588678
|2008.11.07 16:37
|sell
|0.32
|gbpusd
|1.5792
|0.0000
|1.5752
|2008.11.07 16:38
|1.5776
|0.00
|0.00
|0.00
|51.20
|126588934
|2008.11.07 16:38
|sell
|0.32
|usdcad
|1.1826
|0.0000
|1.1786
|2008.11.07 16:53
|1.1838
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.44
|126589279
|2008.11.07 16:40
|sell
|0.64
|usdcad
|1.1842
|0.0000
|1.1802
|2008.11.07 16:53
|1.1838
|0.00
|0.00
|0.00
|21.63
|126589887
|2008.11.07 16:41
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.8100
|0.0000
|0.8060
|2008.11.07 18:38
|0.8106
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.95
|126589891
|2008.11.07 16:41
|sell
|0.01
|euraud
|1.9001
|0.0000
|1.8961
|2008.11.07 16:44
|1.8977
|0.00
|0.00
|0.00
|1.62
|126590085
|2008.11.07 16:42
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.5757
|0.0000
|1.5717
|2008.11.07 16:50
|1.5741
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|126590116
|2008.11.07 16:42
|sell
|0.08
|gbpjpy
|154.45
|0.00
|154.05
|2008.11.07 16:50
|154.52
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.71
|126590165
|2008.11.07 16:43
|sell
|0.01
|eurnzd
|2.1629
|0.0000
|2.1589
|2008.11.07 16:54
|2.1665
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.13
|126590665
|2008.11.07 16:46
|sell
|0.01
|audusd
|0.6726
|0.0000
|0.6686
|2008.11.07 16:52
|0.6710
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|126590715
|2008.11.07 16:47
|sell
|0.01
|euraud
|1.8967
|0.0000
|1.8927
|2008.11.07 16:58
|1.9009
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.83
|126590829
|2008.11.07 16:48
|sell
|0.16
|gbpjpy
|154.67
|0.00
|154.27
|2008.11.07 16:50
|154.52
|0.00
|0.00
|0.00
|24.45
|126590968
|2008.11.07 16:49
|sell
|0.02
|euraud
|1.8983
|0.0000
|1.8943
|2008.11.07 16:58
|1.9009
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.50
|126591199
|2008.11.07 16:50
|sell
|0.04
|euraud
|1.8999
|0.0000
|1.8959
|2008.11.07 16:58
|1.9009
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.69
|126591410
|2008.11.07 16:51
|sell
|1.28
|usdcad
|1.1858
|0.0000
|1.1818
|2008.11.07 16:53
|1.1838
|0.00
|0.00
|0.00
|216.25
|126592135
|2008.11.07 16:53
|sell
|0.08
|euraud
|1.9016
|0.0000
|1.8976
|2008.11.07 16:58
|1.9009
|0.00
|0.00
|0.00
|3.77
|126592257
|2008.11.07 16:53
|sell
|0.16
|euraud
|1.9039
|0.0000
|1.8999
|2008.11.07 16:58
|1.9009
|0.00
|0.00
|0.00
|32.28
|126592280
|2008.11.07 16:53
|sell
|0.02
|eurnzd
|2.1647
|0.0000
|2.1607
|2008.11.07 16:54
|2.1665
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.13
|126592359
|2008.11.07 16:53
|sell
|0.04
|eurnzd
|2.1674
|0.0000
|2.1634
|2008.11.07 16:54
|2.1665
|0.00
|0.00
|0.00
|2.13
|126592521
|2008.11.07 16:53
|sell
|0.08
|eurnzd
|2.1693
|0.0000
|2.1653
|2008.11.07 16:54
|2.1665
|0.00
|0.00
|0.00
|13.21
|126592533
|2008.11.07 16:53
|sell
|0.04
|chfjpy
|83.48
|0.00
|83.08
|2008.11.07 17:18
|83.19
|0.00
|0.00
|0.00
|11.84
|126593100
|2008.11.07 16:54
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2773
|0.0000
|1.2733
|2008.11.07 17:11
|1.2757
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|126593157
|2008.11.07 16:54
|sell
|0.01
|gbpjpy
|154.47
|0.00
|154.07
|2008.11.07 17:00
|154.80
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.36
|126593181
|2008.11.07 16:54
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.5748
|0.0000
|1.5708
|2008.11.07 17:01
|1.5765
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.70
|126593583
|2008.11.07 16:54
|sell
|0.02
|gbpjpy
|154.63
|0.00
|154.23
|2008.11.07 17:00
|154.80
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.47
|126593657
|2008.11.07 16:55
|sell
|0.01
|audusd
|0.6705
|0.0000
|0.6665
|2008.11.07 19:27
|0.6738
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.30
|126593793
|2008.11.07 16:56
|sell
|0.04
|usdcad
|1.1860
|0.0000
|1.1820
|2008.11.07 16:59
|1.1842
|0.00
|0.00
|0.00
|6.08
|126593842
|2008.11.07 16:56
|sell
|0.01
|eurnzd
|2.1652
|0.0000
|2.1612
|2008.11.07 17:16
|2.1638
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|126594129
|2008.11.07 16:58
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.5764
|0.0000
|1.5724
|2008.11.07 17:01
|1.5765
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|126594199
|2008.11.07 16:58
|sell
|0.02
|audusd
|0.6721
|0.0000
|0.6681
|2008.11.07 19:27
|0.6738
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.40
|126594224
|2008.11.07 16:58
|sell
|0.04
|gbpjpy
|154.79
|0.00
|154.39
|2008.11.07 17:00
|154.80
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.41
|126594417
|2008.11.07 16:59
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.5781
|0.0000
|1.5741
|2008.11.07 17:01
|1.5765
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|126594468
|2008.11.07 16:59
|sell
|0.08
|gbpjpy
|154.95
|0.00
|154.55
|2008.11.07 17:00
|154.80
|0.00
|0.00
|0.00
|12.23
|126594532
|2008.11.07 16:59
|sell
|0.16
|gbpchf
|1.8558
|0.0000
|1.8518
|2008.11.07 17:01
|1.8540
|0.00
|0.00
|0.00
|24.49
|126594735
|2008.11.07 17:00
|sell
|0.02
|eurnzd
|2.1669
|0.0000
|2.1629
|2008.11.07 17:16
|2.1638
|0.00
|0.00
|0.00
|3.66
|126594996
|2008.11.07 17:00
|sell
|0.01
|euraud
|1.8995
|0.0000
|1.8955
|2008.11.07 17:05
|1.8987
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|126595103
|2008.11.07 17:01
|buy
|0.02
|audcad
|0.7949
|0.0000
|0.7989
|2008.11.07 17:27
|0.7967
|0.00
|0.00
|0.00
|3.03
|126595108
|2008.11.07 17:01
|sell
|0.02
|euraud
|1.9011
|0.0000
|1.8971
|2008.11.07 17:05
|1.8987
|0.00
|0.00
|0.00
|3.23
|126595166
|2008.11.07 17:01
|sell
|0.01
|usdcad
|1.1836
|0.0000
|1.1796
|2008.11.07 17:12
|1.1817
|0.00
|0.00
|0.00
|1.61
|126595515
|2008.11.07 17:03
|sell
|0.01
|gbpjpy
|154.79
|0.00
|154.39
|2008.11.07 17:08
|154.80
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|126595534
|2008.11.07 17:03
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.5772
|0.0000
|1.5732
|2008.11.07 17:11
|1.5754
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|126595564
|2008.11.07 17:03
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.8538
|0.0000
|1.8498
|2008.11.07 17:23
|1.8536
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|126595716
|2008.11.07 17:04
|sell
|0.02
|gbpjpy
|154.95
|0.00
|154.55
|2008.11.07 17:08
|154.80
|0.00
|0.00
|0.00
|3.05
|126596491
|2008.11.07 17:08
|sell
|0.01
|euraud
|1.8966
|0.0000
|1.8926
|2008.11.07 17:27
|1.8974
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.54
|126596708
|2008.11.07 17:10
|sell
|0.01
|gbpjpy
|154.72
|0.00
|154.32
|2008.11.07 17:11
|154.56
|0.00
|0.00
|0.00
|1.63
|126597331
|2008.11.07 17:13
|sell
|0.01
|gbpjpy
|154.60
|0.00
|154.20
|2008.11.07 17:17
|154.44
|0.00
|0.00
|0.00
|1.63
|126597336
|2008.11.07 17:13
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2756
|0.0000
|1.2716
|2008.11.07 17:18
|1.2740
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|126597338
|2008.11.07 17:13
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.5755
|0.0000
|1.5715
|2008.11.07 17:29
|1.5739
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|126597402
|2008.11.07 17:14
|sell
|0.02
|gbpchf
|1.8554
|0.0000
|1.8514
|2008.11.07 17:23
|1.8536
|0.00
|0.00
|0.00
|3.06
|126597437
|2008.11.07 17:14
|sell
|0.01
|usdcad
|1.1824
|0.0000
|1.1784
|2008.11.07 17:51
|1.1838
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.18
|126597703
|2008.11.07 17:16
|sell
|0.02
|euraud
|1.8982
|0.0000
|1.8942
|2008.11.07 17:27
|1.8974
|0.00
|0.00
|0.00
|1.08
|126598049
|2008.11.07 17:16
|sell
|0.02
|usdcad
|1.1840
|0.0000
|1.1800
|2008.11.07 17:51
|1.1838
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|126598747
|2008.11.07 17:18
|sell
|0.01
|eurnzd
|2.1589
|0.0000
|2.1549
|2008.11.07 17:54
|2.1633
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.59
|126598952
|2008.11.07 17:19
|sell
|0.02
|eurnzd
|2.1621
|0.0000
|2.1581
|2008.11.07 17:54
|2.1633
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.42
|126598982
|2008.11.07 17:19
|sell
|0.01
|gbpjpy
|154.19
|0.00
|153.79
|2008.11.07 17:29
|154.17
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|126599005
|2008.11.07 17:20
|sell
|0.04
|eurnzd
|2.1643
|0.0000
|2.1603
|2008.11.07 17:54
|2.1633
|0.00
|0.00
|0.00
|2.36
|126599089
|2008.11.07 17:20
|sell
|0.01
|chfjpy
|83.16
|0.00
|82.76
|2008.11.07 17:33
|83.17
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|126599091
|2008.11.07 17:20
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2743
|0.0000
|1.2703
|2008.11.07 18:41
|1.2743
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|126599105
|2008.11.07 17:20
|sell
|0.04
|euraud
|1.8999
|0.0000
|1.8959
|2008.11.07 17:27
|1.8974
|0.00
|0.00
|0.00
|6.73
|126599458
|2008.11.07 17:24
|sell
|0.02
|eurusd
|1.2759
|0.0000
|1.2719
|2008.11.07 18:41
|1.2743
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|126599481
|2008.11.07 17:24
|sell
|0.08
|eurnzd
|2.1659
|0.0000
|2.1619
|2008.11.07 17:54
|2.1633
|0.00
|0.00
|0.00
|12.27
|126599704
|2008.11.07 17:26
|sell
|0.02
|gbpjpy
|154.35
|0.00
|153.95
|2008.11.07 17:29
|154.17
|0.00
|0.00
|0.00
|3.67
|126599714
|2008.11.07 17:26
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.8523
|0.0000
|1.8483
|2008.11.07 18:02
|1.8528
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.43
|126599824
|2008.11.07 17:27
|buy
|0.01
|euraud
|1.8982
|0.0000
|1.9022
|2008.11.07 17:53
|1.9005
|0.00
|0.00
|0.00
|1.55
|126599826
|2008.11.07 17:27
|sell
|0.02
|chfjpy
|83.32
|0.00
|82.92
|2008.11.07 17:33
|83.17
|0.00
|0.00
|0.00
|3.06
|126600284
|2008.11.07 17:30
|sell
|0.01
|euraud
|1.8967
|0.0000
|1.8927
|2008.11.07 17:43
|1.8974
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.47
|126600316
|2008.11.07 17:30
|sell
|0.04
|usdcad
|1.1856
|0.0000
|1.1816
|2008.11.07 17:51
|1.1838
|0.00
|0.00
|0.00
|6.08
|126600387
|2008.11.07 17:31
|sell
|0.01
|gbpjpy
|154.09
|0.00
|153.69
|2008.11.07 17:50
|154.25
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.63
|126600400
|2008.11.07 17:32
|sell
|0.02
|euraud
|1.8983
|0.0000
|1.8943
|2008.11.07 17:43
|1.8974
|0.00
|0.00
|0.00
|1.21
|126600412
|2008.11.07 17:32
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.5735
|0.0000
|1.5695
|2008.11.07 17:55
|1.5735
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|126600736
|2008.11.07 17:36
|sell
|0.01
|chfjpy
|83.16
|0.00
|82.76
|2008.11.07 19:54
|83.31
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.53
|126600784
|2008.11.07 17:36
|sell
|0.02
|gbpjpy
|154.29
|0.00
|153.89
|2008.11.07 17:50
|154.25
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|126600963
|2008.11.07 17:39
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.5752
|0.0000
|1.5712
|2008.11.07 17:55
|1.5735
|0.00
|0.00
|0.00
|3.40
|126600968
|2008.11.07 17:39
|sell
|0.02
|gbpchf
|1.8546
|0.0000
|1.8506
|2008.11.07 18:02
|1.8528
|0.00
|0.00
|0.00
|3.06
|126601051
|2008.11.07 17:39
|sell
|0.04
|euraud
|1.8999
|0.0000
|1.8959
|2008.11.07 17:43
|1.8974
|0.00
|0.00
|0.00
|6.73
|126601184
|2008.11.07 17:40
|sell
|0.04
|gbpjpy
|154.45
|0.00
|154.05
|2008.11.07 17:50
|154.25
|0.00
|0.00
|0.00
|8.16
|126601397
|2008.11.07 17:42
|sell
|0.02
|chfjpy
|83.32
|0.00
|82.92
|2008.11.07 19:54
|83.31
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|126601643
|2008.11.07 17:49
|sell
|0.01
|euraud
|1.8988
|0.0000
|1.8948
|2008.11.07 17:55
|1.8995
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.47
|126602005
|2008.11.07 17:53
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.5742
|0.0000
|1.5782
|2008.11.07 18:19
|1.5705
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.70
|126602011
|2008.11.07 17:53
|sell
|0.01
|gbpjpy
|154.20
|0.00
|153.80
|2008.11.07 18:03
|154.28
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.81
|126602039
|2008.11.07 17:53
|sell
|0.02
|euraud
|1.8996
|0.0000
|1.8956
|2008.11.07 17:55
|1.8995
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|126602082
|2008.11.07 17:53
|sell
|0.04
|euraud
|1.9018
|0.0000
|1.8978
|2008.11.07 17:55
|1.8995
|0.00
|0.00
|0.00
|6.18
|126602128
|2008.11.07 17:54
|sell
|0.01
|usdcad
|1.1828
|0.0000
|1.1788
|2008.11.07 17:58
|1.1810
|0.00
|0.00
|0.00
|1.52
|126602382
|2008.11.07 17:56
|sell
|0.01
|audcad
|0.7925
|0.0000
|0.7885
|2008.11.07 19:55
|0.8021
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.08
|126602440
|2008.11.07 17:56
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.5729
|0.0000
|1.5689
|2008.11.07 18:07
|1.5713
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|126602446
|2008.11.07 17:56
|sell
|0.01
|eurnzd
|2.1624
|0.0000
|2.1584
|2008.11.07 18:36
|2.1612
|0.00
|0.00
|0.00
|0.71
|126602523
|2008.11.07 17:57
|sell
|0.01
|euraud
|1.8978
|0.0000
|1.8938
|2008.11.07 18:33
|1.8991
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.87
|126602575
|2008.11.07 17:57
|sell
|0.02
|gbpjpy
|154.43
|0.00
|154.03
|2008.11.07 18:03
|154.28
|0.00
|0.00
|0.00
|3.06
|126602736
|2008.11.07 17:59
|sell
|0.02
|audcad
|0.7940
|0.0000
|0.7900
|2008.11.07 19:55
|0.8021
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.64
|126602760
|2008.11.07 18:00
|sell
|0.01
|usdcad
|1.1823
|0.0000
|1.1783
|2008.11.07 19:01
|1.1837
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.18
|126603199
|2008.11.07 18:03
|sell
|0.02
|euraud
|1.8995
|0.0000
|1.8955
|2008.11.07 18:33
|1.8991
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|126603263
|2008.11.07 18:04
|sell
|0.02
|eurnzd
|2.1641
|0.0000
|2.1601
|2008.11.07 18:36
|2.1612
|0.00
|0.00
|0.00
|3.42
|126603267
|2008.11.07 18:04
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.8512
|0.0000
|1.8472
|2008.11.07 18:08
|1.8493
|0.00
|0.00
|0.00
|1.62
|126603298
|2008.11.07 18:04
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.8116
|0.0000
|0.8076
|2008.11.07 18:38
|0.8106
|0.00
|0.00
|0.00
|3.15
|126603316
|2008.11.07 18:04
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.5726
|0.0000
|1.5766
|2008.11.07 18:19
|1.5705
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.20
|126603441
|2008.11.07 18:05
|sell
|0.01
|gbpjpy
|154.15
|0.00
|153.75
|2008.11.07 18:08
|154.00
|0.00
|0.00
|0.00
|1.53
|126603943
|2008.11.07 18:10
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.5705
|0.0000
|1.5745
|2008.11.07 18:19
|1.5705
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|126603967
|2008.11.07 18:10
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.5700
|0.0000
|1.5660
|2008.11.07 18:31
|1.5700
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|126603970
|2008.11.07 18:10
|sell
|0.01
|gbpjpy
|153.88
|0.00
|153.48
|2008.11.07 18:24
|153.91
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.31
|126603977
|2008.11.07 18:10
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.8481
|0.0000
|1.8441
|2008.11.07 18:43
|1.8512
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.63
|126604000
|2008.11.07 18:10
|sell
|0.04
|euraud
|1.9014
|0.0000
|1.8974
|2008.11.07 18:33
|1.8991
|0.00
|0.00
|0.00
|6.19
|126604493
|2008.11.07 18:16
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.5689
|0.0000
|1.5729
|2008.11.07 18:19
|1.5705
|0.00
|0.00
|0.00
|12.80
|126604675
|2008.11.07 18:19
|sell
|0.02
|gbpjpy
|154.06
|0.00
|153.66
|2008.11.07 18:24
|153.91
|0.00
|0.00
|0.00
|3.06
|126604680
|2008.11.07 18:19
|buy
|0.01
|euraud
|1.9018
|0.0000
|1.9058
|2008.11.07 19:27
|1.8895
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.28
|126604998
|2008.11.07 18:24
|buy
|0.02
|euraud
|1.9002
|0.0000
|1.9042
|2008.11.07 19:27
|1.8895
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.42
|126605168
|2008.11.07 18:27
|sell
|0.01
|gbpjpy
|154.01
|0.00
|153.61
|2008.11.07 18:40
|154.19
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.83
|126605191
|2008.11.07 18:27
|sell
|0.02
|gbpchf
|1.8497
|0.0000
|1.8457
|2008.11.07 18:43
|1.8512
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.54
|126605293
|2008.11.07 18:28
|sell
|0.02
|gbpjpy
|154.17
|0.00
|153.77
|2008.11.07 18:40
|154.19
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.41
|126605304
|2008.11.07 18:28
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.5716
|0.0000
|1.5676
|2008.11.07 18:31
|1.5700
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|126605355
|2008.11.07 18:29
|sell
|0.04
|gbpchf
|1.8514
|0.0000
|1.8474
|2008.11.07 18:43
|1.8512
|0.00
|0.00
|0.00
|0.68
|126605892
|2008.11.07 18:33
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.5706
|0.0000
|1.5666
|2008.11.07 18:40
|1.5704
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|126606122
|2008.11.07 18:36
|buy
|0.04
|euraud
|1.8971
|0.0000
|1.9011
|2008.11.07 19:27
|1.8895
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.48
|126606127
|2008.11.07 18:36
|sell
|0.01
|euraud
|1.8957
|0.0000
|1.8917
|2008.11.07 18:39
|1.8951
|0.00
|0.00
|0.00
|0.41
|126606183
|2008.11.07 18:37
|sell
|0.02
|euraud
|1.8976
|0.0000
|1.8936
|2008.11.07 18:39
|1.8951
|0.00
|0.00
|0.00
|3.37
|126606255
|2008.11.07 18:38
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.5722
|0.0000
|1.5682
|2008.11.07 18:40
|1.5704
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|126606376
|2008.11.07 18:38
|sell
|0.01
|eurnzd
|2.1547
|0.0000
|2.1507
|2008.11.07 19:43
|2.1514
|0.00
|0.00
|0.00
|1.95
|126606396
|2008.11.07 18:38
|sell
|0.04
|gbpjpy
|154.34
|0.00
|153.94
|2008.11.07 18:40
|154.19
|0.00
|0.00
|0.00
|6.12
|126606431
|2008.11.07 18:38
|sell
|0.08
|gbpchf
|1.8530
|0.0000
|1.8490
|2008.11.07 18:43
|1.8512
|0.00
|0.00
|0.00
|12.21
|126606909
|2008.11.07 18:41
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.8115
|0.0000
|0.8075
|2008.11.09 23:23
|0.8121
|0.00
|0.00
|-0.04
|-0.95
|126606974
|2008.11.07 18:41
|sell
|0.02
|usdcad
|1.1839
|0.0000
|1.1799
|2008.11.07 19:01
|1.1837
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|126606984
|2008.11.07 18:41
|buy
|0.08
|euraud
|1.8958
|0.0000
|1.8998
|2008.11.07 19:27
|1.8895
|0.00
|0.00
|0.00
|-33.95
|126606992
|2008.11.07 18:41
|sell
|0.01
|euraud
|1.8950
|0.0000
|1.8910
|2008.11.07 18:45
|1.8946
|0.00
|0.00
|0.00
|0.27
|126607110
|2008.11.07 18:42
|sell
|0.04
|audcad
|0.7956
|0.0000
|0.7916
|2008.11.07 19:55
|0.8021
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.90
|126607121
|2008.11.07 18:42
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.5701
|0.0000
|1.5661
|2008.11.07 18:59
|1.5684
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|126607156
|2008.11.07 18:42
|sell
|0.01
|gbpjpy
|154.03
|0.00
|153.63
|2008.11.07 18:59
|154.20
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.73
|126607262
|2008.11.07 18:43
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2737
|0.0000
|1.2697
|2008.11.07 19:00
|1.2737
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|126607407
|2008.11.07 18:44
|sell
|0.02
|euraud
|1.8969
|0.0000
|1.8929
|2008.11.07 18:45
|1.8946
|0.00
|0.00
|0.00
|3.10
|126607548
|2008.11.07 18:45
|sell
|0.02
|eurnzd
|2.1563
|0.0000
|2.1523
|2008.11.07 19:43
|2.1523
|0.00
|0.00
|0.00
|4.74
|126607569
|2008.11.07 18:45
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.8506
|0.0000
|1.8466
|2008.11.07 18:59
|1.8485
|0.00
|0.00
|0.00
|1.78
|126607657
|2008.11.07 18:46
|sell
|0.02
|gbpjpy
|154.19
|0.00
|153.79
|2008.11.07 18:59
|154.20
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|126607739
|2008.11.07 18:47
|sell
|0.01
|euraud
|1.8945
|0.0000
|1.8905
|2008.11.07 18:48
|1.8938
|0.00
|0.00
|0.00
|0.48
|126607835
|2008.11.07 18:48
|sell
|0.02
|eurusd
|1.2753
|0.0000
|1.2713
|2008.11.07 19:00
|1.2737
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|126607860
|2008.11.07 18:48
|sell
|0.02
|euraud
|1.8961
|0.0000
|1.8921
|2008.11.07 18:48
|1.8938
|0.00
|0.00
|0.00
|3.10
|126607917
|2008.11.07 18:48
|sell
|0.08
|audcad
|0.7971
|0.0000
|0.7931
|2008.11.07 19:55
|0.8021
|0.00
|0.00
|0.00
|-33.68
|126607927
|2008.11.07 18:48
|buy
|0.16
|euraud
|1.8939
|0.0000
|1.8979
|2008.11.07 19:27
|1.8895
|0.00
|0.00
|0.00
|-47.42
|126608227
|2008.11.07 18:50
|sell
|0.01
|euraud
|1.8931
|0.0000
|1.8891
|2008.11.07 18:55
|1.8915
|0.00
|0.00
|0.00
|1.08
|126608304
|2008.11.07 18:51
|sell
|0.04
|usdcad
|1.1855
|0.0000
|1.1815
|2008.11.07 19:01
|1.1837
|0.00
|0.00
|0.00
|6.08
|126608399
|2008.11.07 18:52
|sell
|0.02
|euraud
|1.8947
|0.0000
|1.8907
|2008.11.07 18:55
|1.8915
|0.00
|0.00
|0.00
|4.32
|126608464
|2008.11.07 18:52
|sell
|0.04
|gbpjpy
|154.35
|0.00
|153.95
|2008.11.07 18:59
|154.20
|0.00
|0.00
|0.00
|6.10
|126608706
|2008.11.07 18:55
|sell
|0.04
|audusd
|0.6737
|0.0000
|0.6697
|2008.11.07 19:27
|0.6738
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|126608751
|2008.11.07 18:55
|sell
|0.16
|audcad
|0.7988
|0.0000
|0.7948
|2008.11.07 19:55
|0.8021
|0.00
|0.00
|0.00
|-44.45
|126608899
|2008.11.07 18:56
|sell
|0.08
|audusd
|0.6754
|0.0000
|0.6714
|2008.11.07 19:27
|0.6738
|0.00
|0.00
|0.00
|12.80
|126609001
|2008.11.07 18:58
|buy
|0.32
|euraud
|1.8888
|0.0000
|1.8928
|2008.11.07 19:27
|1.8895
|0.00
|0.00
|0.00
|15.09
|126609002
|2008.11.07 18:58
|sell
|0.01
|euraud
|1.8877
|0.0000
|1.8837
|2008.11.07 19:00
|1.8870
|0.00
|0.00
|0.00
|0.48
|126609195
|2008.11.07 18:59
|sell
|0.02
|euraud
|1.8893
|0.0000
|1.8853
|2008.11.07 19:00
|1.8870
|0.00
|0.00
|0.00
|3.11
|126609499
|2008.11.07 19:00
|buy
|0.64
|euraud
|1.8872
|0.0000
|1.8912
|2008.11.07 19:27
|1.8895
|0.00
|0.00
|0.00
|99.15
|126609909
|2008.11.07 19:01
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.8469
|0.0000
|1.8429
|2008.11.07 19:35
|1.8482
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.11
|126609919
|2008.11.07 19:01
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.5666
|0.0000
|1.5626
|2008.11.07 19:35
|1.5683
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.70
|126609930
|2008.11.07 19:01
|sell
|0.01
|gbpjpy
|154.01
|0.00
|153.61
|2008.11.07 19:43
|154.82
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.22
|126610071
|2008.11.07 19:03
|sell
|0.01
|euraud
|1.8859
|0.0000
|1.8819
|2008.11.07 19:39
|1.8884
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.69
|126610086
|2008.11.07 19:03
|sell
|0.02
|gbpjpy
|154.17
|0.00
|153.77
|2008.11.07 19:43
|154.82
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.20
|126610100
|2008.11.07 19:03
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2737
|0.0000
|1.2697
|2008.11.07 20:06
|1.2737
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|126610129
|2008.11.07 19:03
|sell
|0.01
|usdcad
|1.1842
|0.0000
|1.1802
|2008.11.07 19:47
|1.1857
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.27
|126610140
|2008.11.07 19:03
|sell
|0.02
|euraud
|1.8875
|0.0000
|1.8835
|2008.11.07 19:39
|1.8884
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.21
|126610599
|2008.11.07 19:07
|sell
|0.02
|gbpchf
|1.8485
|0.0000
|1.8445
|2008.11.07 19:35
|1.8482
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|126610714
|2008.11.07 19:08
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.5683
|0.0000
|1.5643
|2008.11.07 19:35
|1.5683
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|126611052
|2008.11.07 19:11
|sell
|0.04
|gbpchf
|1.8502
|0.0000
|1.8462
|2008.11.07 19:36
|1.8482
|0.00
|0.00
|0.00
|6.78
|126611116
|2008.11.07 19:11
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.5699
|0.0000
|1.5659
|2008.11.07 19:35
|1.5683
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|126611669
|2008.11.07 19:17
|sell
|0.04
|eurnzd
|2.1580
|0.0000
|2.1540
|2008.11.07 19:43
|2.1540
|0.00
|0.00
|0.00
|9.49
|126612237
|2008.11.07 19:25
|sell
|0.04
|euraud
|1.8891
|0.0000
|1.8851
|2008.11.07 19:39
|1.8884
|0.00
|0.00
|0.00
|1.89
|126612280
|2008.11.07 19:27
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2739
|0.0000
|1.2779
|2008.11.07 19:46
|1.2755
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|126612443
|2008.11.07 19:30
|sell
|0.08
|euraud
|1.8909
|0.0000
|1.8869
|2008.11.07 19:39
|1.8884
|0.00
|0.00
|0.00
|13.51
|126612523
|2008.11.07 19:30
|sell
|0.01
|audusd
|0.6736
|0.0000
|0.6696
|2008.11.07 19:46
|0.6767
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.10
|126612644
|2008.11.07 19:33
|sell
|0.02
|usdcad
|1.1859
|0.0000
|1.1819
|2008.11.07 19:47
|1.1857
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|126613037
|2008.11.07 19:37
|sell
|0.04
|usdcad
|1.1875
|0.0000
|1.1835
|2008.11.07 19:47
|1.1857
|0.00
|0.00
|0.00
|6.07
|126613107
|2008.11.07 19:38
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.8473
|0.0000
|1.8433
|2008.11.07 19:44
|1.8502
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.46
|126613130
|2008.11.07 19:39
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.5666
|0.0000
|1.5626
|2008.11.07 19:43
|1.5698
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.20
|126613194
|2008.11.07 19:39
|sell
|0.04
|chfjpy
|83.48
|0.00
|83.08
|2008.11.07 19:54
|83.31
|0.00
|0.00
|0.00
|6.93
|126613199
|2008.11.07 19:39
|sell
|0.32
|audcad
|0.8006
|0.0000
|0.7966
|2008.11.07 19:55
|0.8021
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.41
|126613311
|2008.11.07 19:39
|sell
|0.04
|gbpjpy
|154.33
|0.00
|153.93
|2008.11.07 19:43
|154.82
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.89
|126613440
|2008.11.07 19:40
|sell
|0.08
|gbpjpy
|154.49
|0.00
|154.09
|2008.11.07 19:43
|154.82
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.80
|126613616
|2008.11.07 19:40
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.5682
|0.0000
|1.5642
|2008.11.07 19:43
|1.5698
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.20
|126613630
|2008.11.07 19:40
|sell
|0.02
|gbpchf
|1.8489
|0.0000
|1.8449
|2008.11.07 19:44
|1.8502
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.20
|126613854
|2008.11.07 19:40
|sell
|0.04
|gbpchf
|1.8505
|0.0000
|1.8465
|2008.11.07 19:44
|1.8502
|0.00
|0.00
|0.00
|1.01
|126613855
|2008.11.07 19:40
|sell
|0.02
|audusd
|0.6751
|0.0000
|0.6711
|2008.11.07 19:46
|0.6767
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.20
|126613920
|2008.11.07 19:41
|sell
|0.16
|gbpjpy
|154.65
|0.00
|154.25
|2008.11.07 19:43
|154.82
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.61
|126613991
|2008.11.07 19:41
|sell
|0.64
|audcad
|0.8022
|0.0000
|0.7982
|2008.11.07 19:55
|0.8021
|0.00
|0.00
|0.00
|5.39
|126614081
|2008.11.07 19:41
|sell
|0.04
|audusd
|0.6768
|0.0000
|0.6728
|2008.11.07 19:46
|0.6767
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|126614206
|2008.11.07 19:42
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.5698
|0.0000
|1.5658
|2008.11.07 19:43
|1.5698
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|126614228
|2008.11.07 19:42
|sell
|0.32
|gbpjpy
|154.81
|0.00
|154.41
|2008.11.07 19:43
|154.82
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.25
|126614240
|2008.11.07 19:42
|sell
|1.28
|audcad
|0.8040
|0.0000
|0.8000
|2008.11.07 19:55
|0.8021
|0.00
|0.00
|0.00
|204.74
|126614431
|2008.11.07 19:42
|sell
|0.08
|chfjpy
|83.64
|0.00
|83.24
|2008.11.07 19:54
|83.31
|0.00
|0.00
|0.00
|26.92
|126614497
|2008.11.07 19:42
|sell
|0.01
|euraud
|1.8786
|0.0000
|1.8746
|2008.11.07 20:46
|1.8881
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.43
|126614517
|2008.11.07 19:42
|sell
|0.08
|audusd
|0.6784
|0.0000
|0.6744
|2008.11.07 19:46
|0.6767
|0.00
|0.00
|0.00
|13.60
|126614546
|2008.11.07 19:42
|sell
|0.02
|eurusd
|1.2753
|0.0000
|1.2713
|2008.11.07 20:06
|1.2737
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|126614554
|2008.11.07 19:42
|sell
|0.64
|gbpjpy
|154.97
|0.00
|154.57
|2008.11.07 19:43
|154.82
|0.00
|0.00
|0.00
|97.46
|126614819
|2008.11.07 19:43
|sell
|0.08
|gbpchf
|1.8521
|0.0000
|1.8481
|2008.11.07 19:44
|1.8502
|0.00
|0.00
|0.00
|12.89
|126614845
|2008.11.07 19:43
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.5714
|0.0000
|1.5674
|2008.11.07 19:44
|1.5698
|0.00
|0.00
|0.00
|12.80
|126614958
|2008.11.07 19:43
|sell
|0.02
|euraud
|1.8804
|0.0000
|1.8764
|2008.11.07 20:34
|1.8918
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.37
|126615131
|2008.11.07 19:44
|sell
|0.04
|euraud
|1.8824
|0.0000
|1.8784
|2008.11.07 20:34
|1.8918
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.35
|126615381
|2008.11.07 19:46
|buy
|0.01
|euraud
|1.8849
|0.0000
|1.8889
|2008.11.07 19:51
|1.8873
|0.00
|0.00
|0.00
|1.62
|126615442
|2008.11.07 19:46
|sell
|0.08
|euraud
|1.8847
|0.0000
|1.8807
|2008.11.07 20:34
|1.8918
|0.00
|0.00
|0.00
|-38.29
|126615614
|2008.11.07 19:47
|sell
|0.01
|gbpjpy
|154.68
|0.00
|154.28
|2008.11.07 19:54
|154.49
|0.00
|0.00
|0.00
|1.93
|126615627
|2008.11.07 19:47
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.8496
|0.0000
|1.8456
|2008.11.07 20:04
|1.8467
|0.00
|0.00
|0.00
|2.46
|126615659
|2008.11.07 19:47
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.5702
|0.0000
|1.5662
|2008.11.07 20:04
|1.5681
|0.00
|0.00
|0.00
|2.10
|126615676
|2008.11.07 19:47
|sell
|0.01
|eurnzd
|2.1588
|0.0000
|2.1548
|2008.11.09 23:00
|2.1548
|0.00
|0.00
|-0.05
|2.40
|126615789
|2008.11.07 19:49
|sell
|0.01
|usdcad
|1.1856
|0.0000
|1.1816
|2008.11.09 23:00
|1.1822
|0.00
|0.00
|0.02
|2.88
|126615801
|2008.11.07 19:49
|sell
|0.01
|audusd
|0.6762
|0.0000
|0.6722
|2008.11.07 19:55
|0.6746
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|126615939
|2008.11.07 19:51
|sell
|0.16
|euraud
|1.8865
|0.0000
|1.8825
|2008.11.07 20:34
|1.8918
|0.00
|0.00
|0.00
|-57.17
|126615992
|2008.11.07 19:51
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2769
|0.0000
|1.2809
|2008.11.07 20:59
|1.2764
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|126616005
|2008.11.07 19:51
|sell
|0.02
|eurnzd
|2.1604
|0.0000
|2.1564
|2008.11.09 23:00
|2.1564
|0.00
|0.00
|-0.11
|4.80
|126616561
|2008.11.07 19:54
|sell
|0.02
|usdcad
|1.1872
|0.0000
|1.1832
|2008.11.09 23:00
|1.1832
|0.00
|0.00
|0.03
|6.77
|126616855
|2008.11.07 19:54
|sell
|0.04
|eurnzd
|2.1622
|0.0000
|2.1582
|2008.11.09 23:00
|2.1582
|0.00
|0.00
|-0.22
|9.58
|126616888
|2008.11.07 19:54
|sell
|0.08
|eurnzd
|2.1640
|0.0000
|2.1600
|2008.11.09 23:00
|2.1600
|0.00
|0.00
|-0.44
|19.17
|126616909
|2008.11.07 19:55
|sell
|0.32
|euraud
|1.8881
|0.0000
|1.8841
|2008.11.07 20:34
|1.8918
|0.00
|0.00
|0.00
|-79.83
|126617085
|2008.11.07 19:55
|sell
|0.64
|euraud
|1.8898
|0.0000
|1.8858
|2008.11.07 20:34
|1.8918
|0.00
|0.00
|0.00
|-86.30
|126617493
|2008.11.07 19:56
|sell
|0.16
|eurnzd
|2.1658
|0.0000
|2.1618
|2008.11.09 23:00
|2.1618
|0.00
|0.00
|-0.87
|38.33
|126617592
|2008.11.07 19:56
|sell
|0.01
|chfjpy
|83.45
|0.00
|83.05
|2008.11.07 20:05
|83.30
|0.00
|0.00
|0.00
|1.53
|126617660
|2008.11.07 19:57
|sell
|0.01
|gbpjpy
|154.32
|0.00
|153.92
|2008.11.07 19:58
|154.13
|0.00
|0.00
|0.00
|1.94
|126617677
|2008.11.07 19:57
|sell
|0.01
|audcad
|0.8017
|0.0000
|0.7977
|2008.11.07 20:04
|0.7999
|0.00
|0.00
|0.00
|1.52
|126617760
|2008.11.07 19:58
|sell
|0.01
|audusd
|0.6747
|0.0000
|0.6707
|2008.11.10 03:26
|0.6863
|0.00
|0.00
|-0.14
|-11.60
|126618024
|2008.11.07 20:00
|buy
|0.02
|eurusd
|1.2748
|0.0000
|1.2788
|2008.11.07 20:59
|1.2764
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|126618477
|2008.11.07 20:01
|sell
|0.01
|gbpjpy
|153.89
|0.00
|153.49
|2008.11.07 20:05
|153.73
|0.00
|0.00
|0.00
|1.64
|126618790
|2008.11.07 20:04
|sell
|1.28
|euraud
|1.8914
|0.0000
|1.8874
|2008.11.07 20:34
|1.8918
|0.00
|0.00
|0.00
|-34.52
|126618819
|2008.11.07 20:04
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.8131
|0.0000
|0.8091
|2008.11.09 23:23
|0.8121
|0.00
|0.00
|-0.08
|3.16
|126619585
|2008.11.07 20:06
|sell
|0.01
|audcad
|0.7994
|0.0000
|0.7954
|2008.11.10 03:58
|0.8072
|0.00
|0.00
|-0.13
|-6.62
|126619613
|2008.11.07 20:06
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.8449
|0.0000
|1.8409
|2008.11.10 03:22
|1.8599
|0.00
|0.00
|-0.24
|-12.76
|126619638
|2008.11.07 20:06
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.5659
|0.0000
|1.5619
|2008.11.10 03:18
|1.5843
|0.00
|0.00
|-0.23
|-18.40
|126619726
|2008.11.07 20:07
|sell
|0.01
|gbpjpy
|153.63
|0.00
|153.23
|2008.11.07 20:22
|153.64
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.11
|126619758
|2008.11.07 20:08
|sell
|0.01
|chfjpy
|83.25
|0.00
|82.85
|2008.11.07 20:23
|83.26
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|126619838
|2008.11.07 20:08
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2746
|0.0000
|1.2706
|2008.11.09 23:41
|1.2795
|0.00
|0.00
|-0.14
|-4.90
|126620318
|2008.11.07 20:12
|sell
|0.02
|gbpjpy
|153.79
|0.00
|153.39
|2008.11.07 20:22
|153.64
|0.00
|0.00
|0.00
|3.06
|126620335
|2008.11.07 20:12
|sell
|0.02
|chfjpy
|83.41
|0.00
|83.01
|2008.11.07 20:23
|83.26
|0.00
|0.00
|0.00
|3.06
|126620643
|2008.11.07 20:15
|sell
|0.02
|audcad
|0.8010
|0.0000
|0.7970
|2008.11.10 03:58
|0.8072
|0.00
|0.00
|-0.26
|-10.52
|126621012
|2008.11.07 20:22
|sell
|0.04
|usdcad
|1.1888
|0.0000
|1.1848
|2008.11.09 23:00
|1.1848
|0.00
|0.00
|0.07
|13.53
|126621293
|2008.11.07 20:25
|sell
|2.56
|euraud
|1.8934
|0.0000
|1.8894
|2008.11.07 20:34
|1.8918
|0.00
|0.00
|0.00
|276.15
|126621307
|2008.11.07 20:25
|sell
|0.01
|gbpjpy
|153.52
|0.00
|153.12
|2008.11.07 20:39
|153.68
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.64
|126621423
|2008.11.07 20:26
|sell
|0.01
|chfjpy
|83.28
|0.00
|82.88
|2008.11.09 23:38
|84.06
|0.00
|0.00
|-0.06
|-7.88
|126621724
|2008.11.07 20:31
|sell
|0.02
|gbpjpy
|153.68
|0.00
|153.28
|2008.11.07 20:39
|153.68
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|126621875
|2008.11.07 20:33
|sell
|0.04
|gbpjpy
|153.84
|0.00
|153.44
|2008.11.07 20:39
|153.68
|0.00
|0.00
|0.00
|6.52
|126622066
|2008.11.07 20:37
|sell
|0.02
|euraud
|1.8904
|0.0000
|1.8864
|2008.11.07 20:57
|1.8880
|0.00
|0.00
|0.00
|3.24
|126622314
|2008.11.07 20:42
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.5675
|0.0000
|1.5635
|2008.11.10 03:18
|1.5843
|0.00
|0.00
|-0.46
|-33.60
|126622321
|2008.11.07 20:42
|sell
|0.01
|gbpjpy
|153.78
|0.00
|153.38
|2008.11.10 03:17
|157.04
|0.00
|0.00
|-0.33
|-32.90
|126622561
|2008.11.07 20:46
|sell
|0.04
|audcad
|0.8026
|0.0000
|0.7986
|2008.11.10 03:58
|0.8072
|0.00
|0.00
|-0.51
|-15.61
|126622965
|2008.11.07 20:54
|sell
|0.02
|chfjpy
|83.44
|0.00
|83.04
|2008.11.09 23:38
|84.06
|0.00
|0.00
|-0.13
|-12.54
|126623074
|2008.11.07 20:56
|sell
|0.02
|gbpjpy
|153.94
|0.00
|153.54
|2008.11.10 03:17
|157.04
|0.00
|0.00
|-0.67
|-62.57
|126623328
|2008.11.07 20:59
|sell
|0.02
|eurusd
|1.2762
|0.0000
|1.2722
|2008.11.09 23:41
|1.2795
|0.00
|0.00
|-0.28
|-6.60
|126623407
|2008.11.07 20:59
|buy
|0.01
|audcad
|0.8042
|0.0000
|0.8082
|2008.11.09 23:00
|0.8082
|0.00
|0.00
|0.02
|3.39
|126623414
|2008.11.07 20:59
|sell
|0.02
|audusd
|0.6762
|0.0000
|0.6722
|2008.11.10 03:26
|0.6863
|0.00
|0.00
|-0.28
|-20.20
|126625228
|2008.11.09 23:00
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.5758
|0.0000
|1.5718
|2008.11.10 03:18
|1.5843
|0.00
|0.00
|0.00
|-34.00
|126625283
|2008.11.09 23:00
|sell
|0.02
|gbpchf
|1.8500
|0.0000
|1.8460
|2008.11.10 03:22
|1.8599
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.85
|126625399
|2008.11.09 23:00
|sell
|0.04
|eurusd
|1.2811
|0.0000
|1.2771
|2008.11.09 23:41
|1.2795
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|126625517
|2008.11.09 23:00
|sell
|0.02
|eurchf
|1.5041
|0.0000
|1.5001
|2008.11.10 03:34
|1.5098
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.71
|126625567
|2008.11.09 23:00
|sell
|0.04
|chfjpy
|84.21
|0.00
|83.81
|2008.11.09 23:38
|84.06
|0.00
|0.00
|0.00
|6.07
|126681810
|2008.11.10 03:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2875
|0.0000
|1.2915
|2008.11.10 03:59
|1.2875
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|126681875
|2008.11.10 03:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2873
|0.0000
|1.2833
|2008.11.10 03:22
|1.2857
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|126681904
|2008.11.10 03:00
|sell
|0.08
|audcad
|0.8090
|0.0000
|0.8050
|2008.11.10 03:58
|0.8072
|0.00
|0.00
|0.00
|12.21
|126681912
|2008.11.10 03:00
|sell
|0.01
|euraud
|1.8701
|0.0000
|1.8661
|2008.11.10 03:50
|1.8743
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.88
|126681916
|2008.11.10 03:00
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.8115
|0.0000
|0.8075
|2008.11.10 06:37
|0.8171
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.82
|126681919
|2008.11.10 03:00
|sell
|0.01
|eurnzd
|2.1439
|0.0000
|2.1399
|2008.11.10 03:13
|2.1487
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.88
|126681928
|2008.11.10 03:00
|sell
|0.04
|gbpchf
|1.8617
|0.0000
|1.8577
|2008.11.10 03:22
|1.8599
|0.00
|0.00
|0.00
|6.12
|126681931
|2008.11.10 03:00
|sell
|0.04
|gbpjpy
|157.20
|0.00
|156.80
|2008.11.10 03:17
|157.04
|0.00
|0.00
|0.00
|6.46
|126681945
|2008.11.10 03:00
|sell
|0.04
|eurchf
|1.5117
|0.0000
|1.5077
|2008.11.10 06:05
|1.5099
|0.00
|0.00
|0.00
|6.13
|126681951
|2008.11.10 03:00
|sell
|0.01
|chfjpy
|84.40
|0.00
|84.00
|2008.11.10 03:19
|84.23
|0.00
|0.00
|0.00
|1.72
|126681964
|2008.11.10 03:00
|sell
|0.04
|audusd
|0.6880
|0.0000
|0.6840
|2008.11.10 03:26
|0.6863
|0.00
|0.00
|0.00
|6.80
|126682046
|2008.11.10 03:00
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.5859
|0.0000
|1.5819
|2008.11.10 03:18
|1.5843
|0.00
|0.00
|0.00
|12.80
|126682070
|2008.11.10 03:00
|sell
|0.01
|usdcad
|1.1762
|0.0000
|1.1722
|2008.11.10 04:59
|1.1759
|0.00
|0.00
|0.00
|0.26
|126682113
|2008.11.10 03:00
|sell
|0.02
|eurnzd
|2.1457
|0.0000
|2.1417
|2008.11.10 03:13
|2.1487
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.60
|126682189
|2008.11.10 03:01
|sell
|0.02
|euraud
|1.8717
|0.0000
|1.8677
|2008.11.10 03:50
|1.8743
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.57
|126682218
|2008.11.10 03:01
|sell
|0.04
|euraud
|1.8733
|0.0000
|1.8693
|2008.11.10 03:50
|1.8743
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.75
|126682248
|2008.11.10 03:02
|sell
|0.04
|eurnzd
|2.1479
|0.0000
|2.1439
|2008.11.10 03:13
|2.1487
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.92
|126682697
|2008.11.10 03:04
|sell
|0.08
|eurnzd
|2.1495
|0.0000
|2.1455
|2008.11.10 03:13
|2.1487
|0.00
|0.00
|0.00
|3.83
|126682761
|2008.11.10 03:05
|sell
|0.16
|eurnzd
|2.1513
|0.0000
|2.1473
|2008.11.10 03:13
|2.1487
|0.00
|0.00
|0.00
|24.94
|126683917
|2008.11.10 03:16
|sell
|0.01
|eurnzd
|2.1466
|0.0000
|2.1426
|2008.11.10 04:33
|2.1555
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.32
|126685026
|2008.11.10 03:20
|sell
|0.01
|gbpjpy
|156.73
|0.00
|156.33
|2008.11.10 03:23
|156.57
|0.00
|0.00
|0.00
|1.62
|126685188
|2008.11.10 03:21
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.5833
|0.0000
|1.5793
|2008.11.10 05:32
|1.5834
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|126685241
|2008.11.10 03:21
|sell
|0.01
|chfjpy
|84.26
|0.00
|83.86
|2008.11.10 03:57
|84.11
|0.00
|0.00
|0.00
|1.52
|126685310
|2008.11.10 03:21
|buy
|0.02
|eurusd
|1.2859
|0.0000
|1.2899
|2008.11.10 03:59
|1.2875
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|126685905
|2008.11.10 03:23
|sell
|0.02
|usdcad
|1.1778
|0.0000
|1.1738
|2008.11.10 04:59
|1.1759
|0.00
|0.00
|0.00
|3.23
|126686078
|2008.11.10 03:23
|sell
|0.02
|eurnzd
|2.1496
|0.0000
|2.1456
|2008.11.10 04:33
|2.1555
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.06
|126686398
|2008.11.10 03:24
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.8582
|0.0000
|1.8542
|2008.11.10 03:34
|1.8581
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|126686478
|2008.11.10 03:25
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2856
|0.0000
|1.2816
|2008.11.10 05:32
|1.2872
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|126686592
|2008.11.10 03:26
|sell
|0.01
|gbpjpy
|156.47
|0.00
|156.07
|2008.11.10 03:56
|156.48
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|126687040
|2008.11.10 03:27
|sell
|0.04
|eurnzd
|2.1512
|0.0000
|2.1472
|2008.11.10 04:33
|2.1555
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.28
|126687254
|2008.11.10 03:29
|sell
|0.01
|audusd
|0.6856
|0.0000
|0.6816
|2008.11.10 04:02
|0.6840
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|126687438
|2008.11.10 03:29
|sell
|0.02
|gbpchf
|1.8599
|0.0000
|1.8559
|2008.11.10 03:34
|1.8581
|0.00
|0.00
|0.00
|3.06
|126687658
|2008.11.10 03:30
|sell
|0.08
|euraud
|1.8749
|0.0000
|1.8709
|2008.11.10 03:50
|1.8743
|0.00
|0.00
|0.00
|3.30
|126688329
|2008.11.10 03:33
|sell
|0.08
|eurnzd
|2.1536
|0.0000
|2.1496
|2008.11.10 04:33
|2.1555
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.09
|126688809
|2008.11.10 03:36
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.8573
|0.0000
|1.8533
|2008.11.10 03:59
|1.8574
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|126689043
|2008.11.10 03:39
|sell
|0.16
|euraud
|1.8765
|0.0000
|1.8725
|2008.11.10 03:50
|1.8743
|0.00
|0.00
|0.00
|24.18
|126689061
|2008.11.10 03:39
|sell
|0.02
|gbpchf
|1.8592
|0.0000
|1.8552
|2008.11.10 03:59
|1.8574
|0.00
|0.00
|0.00
|3.07
|126689855
|2008.11.10 03:48
|sell
|0.02
|gbpjpy
|156.63
|0.00
|156.23
|2008.11.10 03:56
|156.48
|0.00
|0.00
|0.00
|3.03
|126690250
|2008.11.10 03:52
|sell
|0.01
|euraud
|1.8736
|0.0000
|1.8696
|2008.11.10 04:08
|1.8799
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.31
|126690323
|2008.11.10 03:53
|sell
|0.02
|euraud
|1.8752
|0.0000
|1.8712
|2008.11.10 04:08
|1.8799
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.44
|126690416
|2008.11.10 03:54
|sell
|0.04
|euraud
|1.8768
|0.0000
|1.8728
|2008.11.10 04:08
|1.8799
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.50
|126690950
|2008.11.10 03:57
|sell
|0.08
|euraud
|1.8786
|0.0000
|1.8746
|2008.11.10 04:08
|1.8799
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.12
|126691167
|2008.11.10 03:58
|sell
|0.16
|euraud
|1.8804
|0.0000
|1.8764
|2008.11.10 04:08
|1.8799
|0.00
|0.00
|0.00
|5.48
|126691277
|2008.11.10 03:58
|sell
|0.16
|eurnzd
|2.1552
|0.0000
|2.1512
|2008.11.10 04:33
|2.1555
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.87
|126691288
|2008.11.10 03:58
|sell
|0.02
|eurusd
|1.2872
|0.0000
|1.2832
|2008.11.10 05:32
|1.2872
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|126691308
|2008.11.10 03:59
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.8133
|0.0000
|0.8093
|2008.11.10 06:37
|0.8171
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.96
|126691348
|2008.11.10 03:59
|buy
|0.01
|eurchf
|1.5107
|0.0000
|1.5147
|2008.11.10 04:38
|1.5125
|0.00
|0.00
|0.00
|1.54
|126691447
|2008.11.10 03:59
|sell
|0.01
|gbpjpy
|156.31
|0.00
|155.91
|2008.11.10 04:45
|156.97
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.67
|126691872
|2008.11.10 04:00
|sell
|0.01
|chfjpy
|84.14
|0.00
|83.74
|2008.11.10 06:13
|84.16
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|126691899
|2008.11.10 04:00
|sell
|0.01
|audcad
|0.8066
|0.0000
|0.8026
|2008.11.10 05:56
|0.8066
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|126692086
|2008.11.10 04:01
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.8563
|0.0000
|1.8523
|2008.11.10 05:44
|1.8579
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.36
|126692094
|2008.11.10 04:01
|sell
|0.32
|eurnzd
|2.1584
|0.0000
|2.1544
|2008.11.10 04:33
|2.1555
|0.00
|0.00
|0.00
|55.52
|126692306
|2008.11.10 04:02
|sell
|0.32
|euraud
|1.8821
|0.0000
|1.8781
|2008.11.10 04:08
|1.8799
|0.00
|0.00
|0.00
|48.22
|126692800
|2008.11.10 04:05
|sell
|0.01
|audusd
|0.6844
|0.0000
|0.6804
|2008.11.10 05:56
|0.6843
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|126693182
|2008.11.10 04:10
|sell
|0.01
|euraud
|1.8780
|0.0000
|1.8740
|2008.11.10 04:22
|1.8777
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|126693663
|2008.11.10 04:17
|sell
|0.02
|euraud
|1.8799
|0.0000
|1.8759
|2008.11.10 04:22
|1.8777
|0.00
|0.00
|0.00
|3.02
|126694171
|2008.11.10 04:21
|sell
|0.02
|gbpjpy
|156.47
|0.00
|156.07
|2008.11.10 04:45
|156.97
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.10
|126694631
|2008.11.10 04:25
|sell
|0.01
|euraud
|1.8790
|0.0000
|1.8750
|2008.11.10 04:38
|1.8768
|0.00
|0.00
|0.00
|1.51
|126694743
|2008.11.10 04:26
|sell
|0.02
|gbpchf
|1.8581
|0.0000
|1.8541
|2008.11.10 05:44
|1.8579
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|126694918
|2008.11.10 04:28
|sell
|0.04
|gbpjpy
|156.63
|0.00
|156.23
|2008.11.10 04:48
|156.93
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.13
|126694935
|2008.11.10 04:28
|sell
|0.02
|chfjpy
|84.31
|0.00
|83.91
|2008.11.10 06:13
|84.16
|0.00
|0.00
|0.00
|3.03
|126695930
|2008.11.10 04:34
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.5850
|0.0000
|1.5810
|2008.11.10 05:32
|1.5834
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|126695940
|2008.11.10 04:34
|sell
|0.08
|gbpjpy
|156.79
|0.00
|156.39
|2008.11.10 04:46
|156.92
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.51
|126695968
|2008.11.10 04:34
|sell
|0.02
|audusd
|0.6860
|0.0000
|0.6820
|2008.11.10 05:56
|0.6843
|0.00
|0.00
|0.00
|3.40
|126696076
|2008.11.10 04:35
|sell
|0.01
|eurnzd
|2.1548
|0.0000
|2.1508
|2008.11.10 05:33
|2.1522
|0.00
|0.00
|0.00
|1.56
|126696094
|2008.11.10 04:35
|sell
|0.04
|eurusd
|1.2888
|0.0000
|1.2848
|2008.11.10 05:32
|1.2872
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|126696428
|2008.11.10 04:37
|sell
|0.16
|gbpjpy
|156.96
|0.00
|156.56
|2008.11.10 04:46
|156.92
|0.00
|0.00
|0.00
|6.47
|126696831
|2008.11.10 04:38
|sell
|0.04
|gbpchf
|1.8597
|0.0000
|1.8557
|2008.11.10 05:44
|1.8579
|0.00
|0.00
|0.00
|6.12
|126696845
|2008.11.10 04:38
|buy
|0.01
|chfjpy
|84.43
|0.00
|84.83
|2008.11.10 07:24
|84.24
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.92
|126697270
|2008.11.10 04:38
|sell
|0.02
|audcad
|0.8084
|0.0000
|0.8044
|2008.11.10 05:56
|0.8066
|0.00
|0.00
|0.00
|3.06
|126697443
|2008.11.10 04:39
|sell
|0.32
|gbpjpy
|157.12
|0.00
|156.72
|2008.11.10 04:48
|156.93
|0.00
|0.00
|0.00
|61.42
|126697713
|2008.11.10 04:41
|sell
|0.01
|euraud
|1.8747
|0.0000
|1.8707
|2008.11.10 04:54
|1.8764
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.17
|126698028
|2008.11.10 04:44
|sell
|0.02
|euraud
|1.8763
|0.0000
|1.8723
|2008.11.10 04:54
|1.8764
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.13
|126698427
|2008.11.10 04:46
|sell
|0.04
|euraud
|1.8786
|0.0000
|1.8746
|2008.11.10 04:54
|1.8764
|0.00
|0.00
|0.00
|6.05
|126698938
|2008.11.10 04:51
|sell
|0.01
|gbpjpy
|156.78
|0.00
|156.38
|2008.11.10 05:21
|156.79
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|126699302
|2008.11.10 04:57
|sell
|0.01
|euraud
|1.8755
|0.0000
|1.8715
|2008.11.10 05:32
|1.8746
|0.00
|0.00
|0.00
|0.61
|126699953
|2008.11.10 05:01
|sell
|0.01
|usdcad
|1.1752
|0.0000
|1.1712
|2008.11.10 07:26
|1.1786
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.88
|126700092
|2008.11.10 05:02
|sell
|0.02
|euraud
|1.8772
|0.0000
|1.8732
|2008.11.10 05:32
|1.8746
|0.00
|0.00
|0.00
|3.57
|126700959
|2008.11.10 05:12
|sell
|0.02
|usdcad
|1.1770
|0.0000
|1.1730
|2008.11.10 07:26
|1.1786
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.72
|126701034
|2008.11.10 05:13
|sell
|0.02
|gbpjpy
|156.94
|0.00
|156.54
|2008.11.10 05:21
|156.79
|0.00
|0.00
|0.00
|3.03
|126701958
|2008.11.10 05:23
|buy
|0.02
|chfjpy
|84.26
|0.00
|84.66
|2008.11.10 07:24
|84.24
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|126702159
|2008.11.10 05:24
|sell
|0.01
|gbpjpy
|156.55
|0.00
|156.15
|2008.11.10 05:32
|156.56
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|126702346
|2008.11.10 05:25
|sell
|0.02
|gbpjpy
|156.71
|0.00
|156.31
|2008.11.10 05:32
|156.56
|0.00
|0.00
|0.00
|3.03
|126703746
|2008.11.10 05:34
|sell
|0.01
|euraud
|1.8731
|0.0000
|1.8691
|2008.11.10 06:33
|1.8775
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.01
|126703768
|2008.11.10 05:34
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.5819
|0.0000
|1.5779
|2008.11.10 05:53
|1.5798
|0.00
|0.00
|0.00
|2.10
|126703811
|2008.11.10 05:34
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2870
|0.0000
|1.2830
|2008.11.10 06:01
|1.2854
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|126703851
|2008.11.10 05:35
|sell
|0.01
|gbpjpy
|156.42
|0.00
|156.02
|2008.11.10 05:53
|156.25
|0.00
|0.00
|0.00
|1.72
|126703922
|2008.11.10 05:35
|sell
|0.01
|eurnzd
|2.1504
|0.0000
|2.1464
|2008.11.10 06:38
|2.1520
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.96
|126704016
|2008.11.10 05:36
|sell
|0.02
|euraud
|1.8747
|0.0000
|1.8707
|2008.11.10 06:33
|1.8775
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.84
|126705295
|2008.11.10 05:43
|sell
|0.04
|euraud
|1.8763
|0.0000
|1.8723
|2008.11.10 06:33
|1.8775
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.28
|126705687
|2008.11.10 05:46
|sell
|0.02
|eurnzd
|2.1521
|0.0000
|2.1481
|2008.11.10 06:38
|2.1520
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|126705732
|2008.11.10 05:46
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.8575
|0.0000
|1.8535
|2008.11.10 06:04
|1.8554
|0.00
|0.00
|0.00
|1.78
|126707158
|2008.11.10 05:55
|sell
|0.08
|euraud
|1.8780
|0.0000
|1.8740
|2008.11.10 06:33
|1.8775
|0.00
|0.00
|0.00
|2.74
|126707174
|2008.11.10 05:55
|sell
|0.01
|gbpjpy
|156.23
|0.00
|155.83
|2008.11.10 06:09
|156.20
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|126707196
|2008.11.10 05:55
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.5788
|0.0000
|1.5748
|2008.11.10 06:04
|1.5772
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|126707240
|2008.11.10 05:55
|sell
|0.04
|eurnzd
|2.1537
|0.0000
|2.1497
|2008.11.10 06:38
|2.1520
|0.00
|0.00
|0.00
|4.07
|126707421
|2008.11.10 05:56
|sell
|0.08
|eurnzd
|2.1554
|0.0000
|2.1514
|2008.11.10 06:38
|2.1520
|0.00
|0.00
|0.00
|16.26
|126707702
|2008.11.10 05:58
|sell
|0.01
|audusd
|0.6846
|0.0000
|0.6806
|2008.11.10 06:31
|0.6830
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|126707730
|2008.11.10 05:58
|sell
|0.01
|audcad
|0.8066
|0.0000
|0.8026
|2008.11.10 07:27
|0.8065
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|126709282
|2008.11.10 06:03
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2841
|0.0000
|1.2801
|2008.11.10 06:13
|1.2841
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|126709981
|2008.11.10 06:04
|sell
|0.04
|usdcad
|1.1787
|0.0000
|1.1747
|2008.11.10 07:26
|1.1786
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|126710376
|2008.11.10 06:06
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.8551
|0.0000
|1.8511
|2008.11.10 06:10
|1.8547
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|126710395
|2008.11.10 06:06
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.5786
|0.0000
|1.5746
|2008.11.10 06:14
|1.5770
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|126710648
|2008.11.10 06:07
|sell
|0.02
|gbpjpy
|156.39
|0.00
|155.99
|2008.11.10 06:09
|156.20
|0.00
|0.00
|0.00
|3.84
|126710714
|2008.11.10 06:08
|sell
|0.01
|eurchf
|1.5106
|0.0000
|1.5066
|2008.11.10 08:01
|1.5088
|0.00
|0.00
|0.00
|1.53
|126710761
|2008.11.10 06:08
|sell
|0.02
|gbpchf
|1.8567
|0.0000
|1.8527
|2008.11.10 06:10
|1.8547
|0.00
|0.00
|0.00
|3.41
|126710877
|2008.11.10 06:08
|sell
|0.02
|eurusd
|1.2857
|0.0000
|1.2817
|2008.11.10 06:13
|1.2841
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|126711276
|2008.11.10 06:10
|sell
|0.04
|eurgbp
|0.8149
|0.0000
|0.8109
|2008.11.10 06:37
|0.8171
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.85
|126711650
|2008.11.10 06:12
|sell
|0.01
|gbpjpy
|156.18
|0.00
|155.78
|2008.11.10 06:14
|156.03
|0.00
|0.00
|0.00
|1.52
|126711778
|2008.11.10 06:12
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.8545
|0.0000
|1.8505
|2008.11.10 06:28
|1.8520
|0.00
|0.00
|0.00
|2.13
|126712011
|2008.11.10 06:13
|sell
|0.08
|usdcad
|1.1805
|0.0000
|1.1765
|2008.11.10 07:26
|1.1786
|0.00
|0.00
|0.00
|12.90
|126712399
|2008.11.10 06:16
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2845
|0.0000
|1.2805
|2008.11.10 06:31
|1.2829
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|126712423
|2008.11.10 06:16
|sell
|0.01
|chfjpy
|84.08
|0.00
|83.68
|2008.11.10 08:02
|84.06
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|126712438
|2008.11.10 06:16
|sell
|0.01
|gbpjpy
|155.94
|0.00
|155.54
|2008.11.10 06:28
|155.79
|0.00
|0.00
|0.00
|1.51
|126712441
|2008.11.10 06:16
|buy
|0.04
|chfjpy
|84.09
|0.00
|84.49
|2008.11.10 07:24
|84.24
|0.00
|0.00
|0.00
|6.05
|126712493
|2008.11.10 06:17
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.5767
|0.0000
|1.5727
|2008.11.10 06:28
|1.5749
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|126714621
|2008.11.10 06:29
|sell
|0.08
|eurgbp
|0.8165
|0.0000
|0.8125
|2008.11.10 06:37
|0.8171
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.55
|126715540
|2008.11.10 06:30
|sell
|0.16
|euraud
|1.8797
|0.0000
|1.8757
|2008.11.10 06:33
|1.8775
|0.00
|0.00
|0.00
|24.08
|126715900
|2008.11.10 06:30
|sell
|0.16
|eurgbp
|0.8181
|0.0000
|0.8141
|2008.11.10 06:37
|0.8171
|0.00
|0.00
|0.00
|25.18
|126716258
|2008.11.10 06:31
|sell
|0.01
|gbpjpy
|155.21
|0.00
|154.81
|2008.11.10 06:36
|155.36
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.52
|126716455
|2008.11.10 06:31
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.5687
|0.0000
|1.5647
|2008.11.10 06:33
|1.5688
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|126716481
|2008.11.10 06:31
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.8448
|0.0000
|1.8408
|2008.11.10 06:34
|1.8444
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|126717256
|2008.11.10 06:33
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.5704
|0.0000
|1.5664
|2008.11.10 06:33
|1.5688
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|126717292
|2008.11.10 06:33
|sell
|0.02
|gbpchf
|1.8464
|0.0000
|1.8424
|2008.11.10 06:34
|1.8444
|0.00
|0.00
|0.00
|3.39
|126717622
|2008.11.10 06:34
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2840
|0.0000
|1.2800
|2008.11.10 06:48
|1.2840
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|126717642
|2008.11.10 06:34
|sell
|0.01
|audusd
|0.6837
|0.0000
|0.6797
|2008.11.10 06:59
|0.6845
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|126717762
|2008.11.10 06:34
|sell
|0.02
|gbpjpy
|155.37
|0.00
|154.97
|2008.11.10 06:36
|155.36
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|126718102
|2008.11.10 06:35
|sell
|0.02
|audcad
|0.8084
|0.0000
|0.8044
|2008.11.10 07:27
|0.8065
|0.00
|0.00
|0.00
|3.23
|126718126
|2008.11.10 06:35
|sell
|0.04
|gbpjpy
|155.54
|0.00
|155.14
|2008.11.10 06:36
|155.36
|0.00
|0.00
|0.00
|7.27
|126718189
|2008.11.10 06:35
|sell
|0.02
|audusd
|0.6846
|0.0000
|0.6806
|2008.11.10 06:59
|0.6845
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|126718331
|2008.11.10 06:36
|sell
|0.01
|euraud
|1.8757
|0.0000
|1.8717
|2008.11.10 06:39
|1.8734
|0.00
|0.00
|0.00
|1.58
|126718344
|2008.11.10 06:36
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.8460
|0.0000
|1.8420
|2008.11.10 06:36
|1.8441
|0.00
|0.00
|0.00
|1.61
|126718475
|2008.11.10 06:36
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.5680
|0.0000
|1.5640
|2008.11.10 06:38
|1.5728
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.80
|126718652
|2008.11.10 06:36
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.5696
|0.0000
|1.5656
|2008.11.10 06:38
|1.5728
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.40
|126718801
|2008.11.10 06:37
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.5712
|0.0000
|1.5672
|2008.11.10 06:38
|1.5728
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.40
|126719011
|2008.11.10 06:37
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.5729
|0.0000
|1.5689
|2008.11.10 06:38
|1.5728
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|126719144
|2008.11.10 06:37
|sell
|0.02
|eurusd
|1.2856
|0.0000
|1.2816
|2008.11.10 06:48
|1.2840
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|126719605
|2008.11.10 06:38
|sell
|0.16
|gbpusd
|1.5745
|0.0000
|1.5705
|2008.11.10 06:38
|1.5728
|0.00
|0.00
|0.00
|27.20
|126719769
|2008.11.10 06:39
|sell
|0.01
|gbpjpy
|155.73
|0.00
|155.33
|2008.11.10 07:00
|155.58
|0.00
|0.00
|0.00
|1.51
|126719832
|2008.11.10 06:39
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.8487
|0.0000
|1.8447
|2008.11.10 06:57
|1.8502
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.28
|126719893
|2008.11.10 06:39
|sell
|0.04
|audusd
|0.6861
|0.0000
|0.6821
|2008.11.10 06:59
|0.6845
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|126719952
|2008.11.10 06:39
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.8170
|0.0000
|0.8130
|2008.11.10 06:48
|0.8160
|0.00
|0.00
|0.00
|1.58
|126720151
|2008.11.10 06:40
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.5735
|0.0000
|1.5695
|2008.11.10 07:00
|1.5719
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|126720190
|2008.11.10 06:40
|sell
|0.01
|euraud
|1.8710
|0.0000
|1.8670
|2008.11.10 06:52
|1.8722
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.83
|126720223
|2008.11.10 06:40
|sell
|0.01
|eurnzd
|2.1461
|0.0000
|2.1421
|2008.11.10 06:59
|2.1517
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.34
|126720259
|2008.11.10 06:41
|sell
|0.02
|gbpchf
|1.8503
|0.0000
|1.8463
|2008.11.10 06:57
|1.8502
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|126720287
|2008.11.10 06:41
|sell
|0.02
|eurchf
|1.5124
|0.0000
|1.5084
|2008.11.10 06:56
|1.5111
|0.00
|0.00
|0.00
|2.21
|126720414
|2008.11.10 06:41
|sell
|0.02
|euraud
|1.8728
|0.0000
|1.8688
|2008.11.10 06:52
|1.8722
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|126720609
|2008.11.10 06:43
|sell
|0.02
|eurnzd
|2.1482
|0.0000
|2.1442
|2008.11.10 06:59
|2.1517
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.18
|126720660
|2008.11.10 06:43
|sell
|0.04
|euraud
|1.8744
|0.0000
|1.8704
|2008.11.10 06:52
|1.8722
|0.00
|0.00
|0.00
|6.04
|126720670
|2008.11.10 06:44
|sell
|0.04
|eurnzd
|2.1506
|0.0000
|2.1466
|2008.11.10 06:59
|2.1517
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.63
|126720797
|2008.11.10 06:45
|sell
|0.08
|eurnzd
|2.1544
|0.0000
|2.1504
|2008.11.10 06:59
|2.1517
|0.00
|0.00
|0.00
|12.90
|126721446
|2008.11.10 06:48
|sell
|0.04
|gbpchf
|1.8520
|0.0000
|1.8480
|2008.11.10 06:57
|1.8502
|0.00
|0.00
|0.00
|6.12
|126721938
|2008.11.10 06:51
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2845
|0.0000
|1.2805
|2008.11.10 07:00
|1.2829
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|126721967
|2008.11.10 06:51
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.8157
|0.0000
|0.8117
|2008.11.10 08:01
|0.8161
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.63
|126722411
|2008.11.10 06:54
|sell
|0.01
|euraud
|1.8745
|0.0000
|1.8705
|2008.11.10 07:05
|1.8723
|0.00
|0.00
|0.00
|1.51
|126723115
|2008.11.10 06:59
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.8513
|0.0000
|1.8473
|2008.11.10 07:00
|1.8495
|0.00
|0.00
|0.00
|1.53
|126724084
|2008.11.10 07:01
|sell
|0.01
|eurnzd
|2.1469
|0.0000
|2.1429
|2008.11.10 07:27
|2.1504
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.09
|126724097
|2008.11.10 07:01
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.8172
|0.0000
|0.8132
|2008.11.10 08:01
|0.8161
|0.00
|0.00
|0.00
|3.45
|126724163
|2008.11.10 07:01
|sell
|0.01
|audusd
|0.6842
|0.0000
|0.6802
|2008.11.10 07:35
|0.6857
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.50
|126724193
|2008.11.10 07:01
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.5700
|0.0000
|1.5660
|2008.11.10 07:35
|1.5699
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|126724223
|2008.11.10 07:01
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2829
|0.0000
|1.2789
|2008.11.10 07:34
|1.2830
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|126724250
|2008.11.10 07:01
|sell
|0.01
|gbpjpy
|155.45
|0.00
|155.05
|2008.11.10 07:35
|155.62
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.72
|126724300
|2008.11.10 07:02
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.8486
|0.0000
|1.8446
|2008.11.10 07:25
|1.8488
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.17
|126724390
|2008.11.10 07:02
|sell
|0.02
|eurnzd
|2.1494
|0.0000
|2.1454
|2008.11.10 07:27
|2.1504
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|126725823
|2008.11.10 07:08
|sell
|0.01
|euraud
|1.8717
|0.0000
|1.8677
|2008.11.10 07:22
|1.8747
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.06
|126725883
|2008.11.10 07:08
|sell
|0.02
|euraud
|1.8737
|0.0000
|1.8697
|2008.11.10 07:27
|1.8697
|0.00
|0.00
|0.00
|5.49
|126725941
|2008.11.10 07:08
|sell
|0.04
|eurnzd
|2.1514
|0.0000
|2.1474
|2008.11.10 07:27
|2.1504
|0.00
|0.00
|0.00
|2.39
|126726628
|2008.11.10 07:13
|sell
|0.04
|euraud
|1.8753
|0.0000
|1.8713
|2008.11.10 07:23
|1.8738
|0.00
|0.00
|0.00
|4.11
|126727368
|2008.11.10 07:18
|sell
|0.08
|euraud
|1.8769
|0.0000
|1.8729
|2008.11.10 07:23
|1.8738
|0.00
|0.00
|0.00
|17.00
|126727515
|2008.11.10 07:19
|sell
|0.08
|eurnzd
|2.1530
|0.0000
|2.1490
|2008.11.10 07:27
|2.1504
|0.00
|0.00
|0.00
|12.43
|126727525
|2008.11.10 07:19
|sell
|0.02
|gbpjpy
|155.63
|0.00
|155.23
|2008.11.10 07:35
|155.62
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|126727539
|2008.11.10 07:19
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.5716
|0.0000
|1.5676
|2008.11.10 07:35
|1.5699
|0.00
|0.00
|0.00
|3.40
|126727654
|2008.11.10 07:20
|sell
|0.02
|gbpchf
|1.8506
|0.0000
|1.8466
|2008.11.10 07:25
|1.8488
|0.00
|0.00
|0.00
|3.06
|126727951
|2008.11.10 07:21
|sell
|0.02
|eurusd
|1.2846
|0.0000
|1.2806
|2008.11.10 07:34
|1.2830
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|126728472
|2008.11.10 07:24
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2845
|0.0000
|1.2885
|2008.11.10 08:23
|1.2818
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.70
|126728478
|2008.11.10 07:24
|sell
|0.02
|audusd
|0.6858
|0.0000
|0.6818
|2008.11.10 07:35
|0.6857
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|126728584
|2008.11.10 07:25
|sell
|0.02
|chfjpy
|84.21
|0.00
|83.81
|2008.11.10 08:02
|84.06
|0.00
|0.00
|0.00
|3.03
|126728678
|2008.11.10 07:25
|sell
|0.04
|gbpjpy
|155.80
|0.00
|155.40
|2008.11.10 07:35
|155.62
|0.00
|0.00
|0.00
|7.27
|126729174
|2008.11.10 07:28
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.8481
|0.0000
|1.8441
|2008.11.10 08:43
|1.8512
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.63
|126729232
|2008.11.10 07:28
|sell
|0.01
|euraud
|1.8686
|0.0000
|1.8646
|2008.11.10 07:38
|1.8681
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|126729420
|2008.11.10 07:29
|sell
|0.01
|eurnzd
|2.1486
|0.0000
|2.1446
|2008.11.10 07:42
|2.1459
|0.00
|0.00
|0.00
|1.61
|126729447
|2008.11.10 07:29
|sell
|0.01
|audcad
|0.8062
|0.0000
|0.8022
|2008.11.10 07:34
|0.8076
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.19
|126729504
|2008.11.10 07:29
|sell
|0.01
|usdcad
|1.1745
|0.0000
|1.1705
|2008.11.10 08:09
|1.1746
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.09
|126729541
|2008.11.10 07:29
|sell
|0.02
|audcad
|0.8079
|0.0000
|0.8039
|2008.11.10 07:34
|0.8076
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|126729550
|2008.11.10 07:29
|sell
|0.04
|audusd
|0.6873
|0.0000
|0.6833
|2008.11.10 07:35
|0.6857
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|126729554
|2008.11.10 07:29
|sell
|0.02
|usdcad
|1.1764
|0.0000
|1.1724
|2008.11.10 08:09
|1.1746
|0.00
|0.00
|0.00
|3.06
|126729819
|2008.11.10 07:30
|sell
|0.04
|audcad
|0.8094
|0.0000
|0.8054
|2008.11.10 07:34
|0.8076
|0.00
|0.00
|0.00
|6.13
|126730966
|2008.11.10 07:36
|sell
|0.02
|euraud
|1.8703
|0.0000
|1.8663
|2008.11.10 07:41
|1.8679
|0.00
|0.00
|0.00
|3.30
|126731481
|2008.11.10 07:37
|sell
|0.01
|audusd
|0.6847
|0.0000
|0.6807
|2008.11.10 10:03
|0.6895
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.80
|126731488
|2008.11.10 07:37
|sell
|0.01
|audcad
|0.8058
|0.0000
|0.8018
|2008.11.10 08:02
|0.8068
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.85
|126731493
|2008.11.10 07:37
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.5688
|0.0000
|1.5648
|2008.11.10 08:41
|1.5751
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.30
|126731540
|2008.11.10 07:37
|buy
|0.02
|eurusd
|1.2818
|0.0000
|1.2858
|2008.11.10 08:23
|1.2818
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|126731542
|2008.11.10 07:37
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2815
|0.0000
|1.2775
|2008.11.10 07:54
|1.2815
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|126731551
|2008.11.10 07:37
|sell
|0.01
|gbpjpy
|155.45
|0.00
|155.05
|2008.11.10 07:50
|155.47
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|126731689
|2008.11.10 07:38
|sell
|0.02
|audcad
|0.8073
|0.0000
|0.8033
|2008.11.10 08:02
|0.8068
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|126731766
|2008.11.10 07:38
|sell
|0.02
|audusd
|0.6864
|0.0000
|0.6824
|2008.11.10 10:03
|0.6895
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.20
|126731971
|2008.11.10 07:40
|sell
|0.02
|eurusd
|1.2831
|0.0000
|1.2791
|2008.11.10 07:54
|1.2815
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|126732343
|2008.11.10 07:42
|sell
|0.02
|gbpjpy
|155.62
|0.00
|155.22
|2008.11.10 07:50
|155.47
|0.00
|0.00
|0.00
|3.02
|126732444
|2008.11.10 07:43
|sell
|0.01
|euraud
|1.8654
|0.0000
|1.8614
|2008.11.10 07:56
|1.8648
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|126732581
|2008.11.10 07:44
|sell
|0.01
|eurnzd
|2.1421
|0.0000
|2.1381
|2008.11.10 08:01
|2.1441
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|126732699
|2008.11.10 07:45
|sell
|0.02
|euraud
|1.8670
|0.0000
|1.8630
|2008.11.10 07:58
|1.8648
|0.00
|0.00
|0.00
|3.03
|126732993
|2008.11.10 07:48
|sell
|0.02
|eurnzd
|2.1437
|0.0000
|2.1397
|2008.11.10 08:01
|2.1441
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.48
|126733350
|2008.11.10 07:51
|sell
|0.04
|eurnzd
|2.1454
|0.0000
|2.1414
|2008.11.10 08:01
|2.1441
|0.00
|0.00
|0.00
|3.11
|126733459
|2008.11.10 07:52
|sell
|0.01
|gbpjpy
|155.46
|0.00
|155.06
|2008.11.10 08:41
|155.97
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.14
|126733845
|2008.11.10 07:56
|sell
|0.04
|audcad
|0.8089
|0.0000
|0.8049
|2008.11.10 08:02
|0.8068
|0.00
|0.00
|0.00
|7.14
|126733871
|2008.11.10 07:56
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2814
|0.0000
|1.2774
|2008.11.10 08:02
|1.2798
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|126734629
|2008.11.10 08:00
|sell
|0.08
|eurnzd
|2.1472
|0.0000
|2.1432
|2008.11.10 08:01
|2.1441
|0.00
|0.00
|0.00
|14.84
|126734791
|2008.11.10 08:00
|sell
|0.01
|euraud
|1.8642
|0.0000
|1.8602
|2008.11.10 09:07
|1.8685
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.96
|126735265
|2008.11.10 08:01
|buy
|0.04
|eurusd
|1.2802
|0.0000
|1.2842
|2008.11.10 08:23
|1.2818
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|126736085
|2008.11.10 08:02
|sell
|0.02
|euraud
|1.8658
|0.0000
|1.8618
|2008.11.10 09:07
|1.8685
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.73
|126736270
|2008.11.10 08:03
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.8153
|0.0000
|0.8113
|2008.11.10 08:40
|0.8143
|0.00
|0.00
|0.00
|1.57
|126736285
|2008.11.10 08:03
|sell
|0.01
|eurchf
|1.5069
|0.0000
|1.5029
|2008.11.10 09:55
|1.5083
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|126736319
|2008.11.10 08:03
|sell
|0.01
|eurnzd
|2.1429
|0.0000
|2.1389
|2008.11.10 09:49
|2.1481
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.12
|126736480
|2008.11.10 08:03
|sell
|0.01
|audcad
|0.8056
|0.0000
|0.8016
|2008.11.10 08:32
|0.8053
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|126736482
|2008.11.10 08:03
|sell
|0.01
|chfjpy
|84.05
|0.00
|83.65
|2008.11.10 10:57
|84.71
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.64
|126736483
|2008.11.10 08:04
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2798
|0.0000
|1.2758
|2008.11.10 08:42
|1.2830
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.20
|126736918
|2008.11.10 08:05
|sell
|0.02
|eurnzd
|2.1446
|0.0000
|2.1406
|2008.11.10 09:49
|2.1481
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.19
|126737010
|2008.11.10 08:06
|sell
|0.02
|audcad
|0.8071
|0.0000
|0.8031
|2008.11.10 08:32
|0.8053
|0.00
|0.00
|0.00
|3.08
|126737032
|2008.11.10 08:06
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.5704
|0.0000
|1.5664
|2008.11.10 08:41
|1.5751
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.40
|126737539
|2008.11.10 08:09
|sell
|0.02
|eurusd
|1.2814
|0.0000
|1.2774
|2008.11.10 08:42
|1.2830
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.20
|126737682
|2008.11.10 08:10
|sell
|0.02
|gbpchf
|1.8498
|0.0000
|1.8458
|2008.11.10 08:43
|1.8512
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.38
|126737762
|2008.11.10 08:11
|sell
|0.01
|usdcad
|1.1746
|0.0000
|1.1706
|2008.11.10 08:17
|1.1744
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|126738379
|2008.11.10 08:15
|sell
|0.02
|usdcad
|1.1762
|0.0000
|1.1722
|2008.11.10 08:17
|1.1744
|0.00
|0.00
|0.00
|3.07
|126738800
|2008.11.10 08:18
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.5720
|0.0000
|1.5680
|2008.11.10 08:41
|1.5751
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.40
|126738807
|2008.11.10 08:18
|sell
|0.02
|gbpjpy
|155.64
|0.00
|155.24
|2008.11.10 09:02
|156.18
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.91
|126738953
|2008.11.10 08:19
|sell
|0.01
|usdcad
|1.1747
|0.0000
|1.1707
|2008.11.10 08:31
|1.1729
|0.00
|0.00
|0.00
|1.53
|126739662
|2008.11.10 08:23
|buy
|0.01
|euraud
|1.8677
|0.0000
|1.8717
|2008.11.10 08:49
|1.8701
|0.00
|0.00
|0.00
|1.65
|126739777
|2008.11.10 08:23
|sell
|0.04
|gbpjpy
|155.80
|0.00
|155.40
|2008.11.10 08:42
|156.05
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.09
|126739833
|2008.11.10 08:23
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.5736
|0.0000
|1.5696
|2008.11.10 08:41
|1.5751
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|126740112
|2008.11.10 08:24
|sell
|0.04
|euraud
|1.8674
|0.0000
|1.8634
|2008.11.10 09:07
|1.8685
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.04
|126740257
|2008.11.10 08:25
|sell
|0.02
|eurchf
|1.5085
|0.0000
|1.5045
|2008.11.10 09:55
|1.5083
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|126740455
|2008.11.10 08:25
|sell
|0.04
|eurusd
|1.2830
|0.0000
|1.2790
|2008.11.10 08:42
|1.2830
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|126741013
|2008.11.10 08:27
|sell
|0.02
|chfjpy
|84.21
|0.00
|83.81
|2008.11.10 10:57
|84.71
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.06
|126742390
|2008.11.10 08:35
|sell
|0.01
|usdcad
|1.1708
|0.0000
|1.1668
|2008.11.10 08:59
|1.1727
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.62
|126742419
|2008.11.10 08:35
|sell
|0.01
|audcad
|0.8042
|0.0000
|0.8002
|2008.11.10 10:52
|0.8120
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.68
|126742456
|2008.11.10 08:35
|sell
|0.08
|gbpjpy
|155.96
|0.00
|155.56
|2008.11.10 08:42
|156.05
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.26
|126742578
|2008.11.10 08:35
|sell
|0.04
|gbpchf
|1.8514
|0.0000
|1.8474
|2008.11.10 08:43
|1.8512
|0.00
|0.00
|0.00
|0.68
|126742680
|2008.11.10 08:36
|sell
|0.16
|gbpusd
|1.5752
|0.0000
|1.5712
|2008.11.10 08:44
|1.5732
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|126742934
|2008.11.10 08:36
|sell
|0.08
|eurusd
|1.2846
|0.0000
|1.2806
|2008.11.10 08:42
|1.2830
|0.00
|0.00
|0.00
|12.80
|126743349
|2008.11.10 08:37
|sell
|0.16
|gbpjpy
|156.12
|0.00
|155.72
|2008.11.10 08:42
|156.05
|0.00
|0.00
|0.00
|11.30
|126743447
|2008.11.10 08:38
|sell
|0.08
|gbpchf
|1.8530
|0.0000
|1.8490
|2008.11.10 08:43
|1.8512
|0.00
|0.00
|0.00
|12.23
|126743583
|2008.11.10 08:39
|sell
|0.32
|gbpusd
|1.5768
|0.0000
|1.5728
|2008.11.10 08:41
|1.5750
|0.00
|0.00
|0.00
|57.60
|126744440
|2008.11.10 08:43
|sell
|0.08
|euraud
|1.8690
|0.0000
|1.8650
|2008.11.10 09:07
|1.8685
|0.00
|0.00
|0.00
|2.75
|126744690
|2008.11.10 08:44
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.8157
|0.0000
|0.8117
|2008.11.10 10:48
|0.8162
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.79
|126744756
|2008.11.10 08:44
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2832
|0.0000
|1.2792
|2008.11.10 10:03
|1.2848
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|126744780
|2008.11.10 08:44
|sell
|0.04
|gbpjpy
|155.81
|0.00
|155.41
|2008.11.10 09:02
|156.18
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.94
|126744843
|2008.11.10 08:45
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.8495
|0.0000
|1.8455
|2008.11.10 09:45
|1.8511
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.36
|126745037
|2008.11.10 08:45
|sell
|0.04
|eurnzd
|2.1462
|0.0000
|2.1422
|2008.11.10 09:49
|2.1481
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.56
|126745052
|2008.11.10 08:45
|sell
|0.08
|gbpjpy
|155.97
|0.00
|155.57
|2008.11.10 09:02
|156.18
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.96
|126745225
|2008.11.10 08:46
|sell
|0.02
|eurusd
|1.2848
|0.0000
|1.2808
|2008.11.10 10:03
|1.2848
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|126745525
|2008.11.10 08:47
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.5740
|0.0000
|1.5700
|2008.11.10 09:30
|1.5773
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.30
|126745712
|2008.11.10 08:47
|sell
|0.04
|eurchf
|1.5101
|0.0000
|1.5061
|2008.11.10 09:55
|1.5083
|0.00
|0.00
|0.00
|6.14
|126745833
|2008.11.10 08:48
|sell
|0.08
|eurnzd
|2.1478
|0.0000
|2.1438
|2008.11.10 09:49
|2.1481
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.43
|126745903
|2008.11.10 08:48
|sell
|0.04
|chfjpy
|84.37
|0.00
|83.97
|2008.11.10 10:57
|84.71
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.68
|126746228
|2008.11.10 08:48
|sell
|0.02
|audcad
|0.8058
|0.0000
|0.8018
|2008.11.10 10:52
|0.8120
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.62
|126746274
|2008.11.10 08:48
|sell
|0.04
|eurusd
|1.2864
|0.0000
|1.2824
|2008.11.10 10:03
|1.2848
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|126746386
|2008.11.10 08:49
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.5757
|0.0000
|1.5717
|2008.11.10 09:30
|1.5773
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.20
|126746426
|2008.11.10 08:49
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2865
|0.0000
|1.2905
|2008.11.10 10:25
|1.2865
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|126746455
|2008.11.10 08:49
|sell
|0.02
|usdcad
|1.1725
|0.0000
|1.1685
|2008.11.10 08:59
|1.1727
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.34
|126746485
|2008.11.10 08:49
|sell
|0.16
|gbpjpy
|156.16
|0.00
|155.76
|2008.11.10 09:02
|156.18
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.24
|126746579
|2008.11.10 08:49
|sell
|0.16
|eurnzd
|2.1495
|0.0000
|2.1455
|2008.11.10 09:49
|2.1481
|0.00
|0.00
|0.00
|13.42
|126746581
|2008.11.10 08:49
|sell
|0.16
|euraud
|1.8707
|0.0000
|1.8667
|2008.11.10 09:07
|1.8685
|0.00
|0.00
|0.00
|24.28
|126747081
|2008.11.10 08:51
|sell
|0.02
|gbpchf
|1.8513
|0.0000
|1.8473
|2008.11.10 09:45
|1.8511
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|126747406
|2008.11.10 08:53
|sell
|0.32
|gbpjpy
|156.33
|0.00
|155.93
|2008.11.10 09:02
|156.18
|0.00
|0.00
|0.00
|48.46
|126747835
|2008.11.10 08:55
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.5773
|0.0000
|1.5733
|2008.11.10 09:45
|1.5773
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|126748252
|2008.11.10 08:58
|sell
|0.04
|audcad
|0.8075
|0.0000
|0.8035
|2008.11.10 10:52
|0.8120
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.40
|126748262
|2008.11.10 08:58
|sell
|0.04
|usdcad
|1.1746
|0.0000
|1.1706
|2008.11.10 08:59
|1.1727
|0.00
|0.00
|0.00
|6.48
|126748452
|2008.11.10 08:58
|sell
|0.04
|audusd
|0.6880
|0.0000
|0.6840
|2008.11.10 10:03
|0.6895
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|126749644
|2008.11.10 09:04
|sell
|0.01
|usdcad
|1.1719
|0.0000
|1.1679
|2008.11.10 09:43
|1.1700
|0.00
|0.00
|0.00
|1.62
|126749764
|2008.11.10 09:05
|sell
|0.01
|gbpjpy
|156.24
|0.00
|155.84
|2008.11.10 09:45
|156.58
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.42
|126750166
|2008.11.10 09:10
|sell
|0.01
|euraud
|1.8696
|0.0000
|1.8656
|2008.11.10 09:34
|1.8690
|0.00
|0.00
|0.00
|0.41
|126750463
|2008.11.10 09:12
|sell
|0.02
|gbpjpy
|156.40
|0.00
|156.00
|2008.11.10 09:45
|156.58
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.63
|126750925
|2008.11.10 09:16
|sell
|0.32
|eurnzd
|2.1508
|0.0000
|2.1468
|2008.11.10 09:49
|2.1481
|0.00
|0.00
|0.00
|51.77
|126751138
|2008.11.10 09:18
|sell
|0.02
|euraud
|1.8712
|0.0000
|1.8672
|2008.11.10 09:34
|1.8690
|0.00
|0.00
|0.00
|3.03
|126751242
|2008.11.10 09:19
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.5789
|0.0000
|1.5749
|2008.11.10 09:30
|1.5783
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|126751526
|2008.11.10 09:21
|sell
|0.08
|chfjpy
|84.53
|0.00
|84.13
|2008.11.10 10:57
|84.71
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.49
|126752977
|2008.11.10 09:37
|sell
|0.01
|euraud
|1.8687
|0.0000
|1.8647
|2008.11.10 09:43
|1.8664
|0.00
|0.00
|0.00
|1.59
|126753166
|2008.11.10 09:40
|sell
|0.04
|gbpjpy
|156.57
|0.00
|156.17
|2008.11.10 09:45
|156.58
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|126753579
|2008.11.10 09:41
|sell
|0.08
|audusd
|0.6895
|0.0000
|0.6855
|2008.11.10 10:03
|0.6895
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|126753676
|2008.11.10 09:41
|sell
|0.08
|gbpjpy
|156.73
|0.00
|156.33
|2008.11.10 09:45
|156.58
|0.00
|0.00
|0.00
|12.09
|126753697
|2008.11.10 09:41
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.5789
|0.0000
|1.5749
|2008.11.10 09:45
|1.5773
|0.00
|0.00
|0.00
|12.80
|126753908
|2008.11.10 09:42
|sell
|0.04
|gbpchf
|1.8529
|0.0000
|1.8489
|2008.11.10 09:45
|1.8511
|0.00
|0.00
|0.00
|6.14
|126754959
|2008.11.10 09:46
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.8172
|0.0000
|0.8132
|2008.11.10 10:48
|0.8162
|0.00
|0.00
|0.00
|3.16
|126755150
|2008.11.10 09:47
|sell
|0.01
|euraud
|1.8651
|0.0000
|1.8611
|2008.11.10 09:55
|1.8629
|0.00
|0.00
|0.00
|1.52
|126755179
|2008.11.10 09:48
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.8488
|0.0000
|1.8448
|2008.11.10 09:55
|1.8469
|0.00
|0.00
|0.00
|1.62
|126755191
|2008.11.10 09:48
|sell
|0.01
|usdcad
|1.1699
|0.0000
|1.1659
|2008.11.10 10:11
|1.1698
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|126755202
|2008.11.10 09:48
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.5751
|0.0000
|1.5711
|2008.11.10 09:58
|1.5735
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|126755220
|2008.11.10 09:48
|sell
|0.01
|gbpjpy
|156.25
|0.00
|155.85
|2008.11.10 09:55
|156.25
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|126755749
|2008.11.10 09:51
|sell
|0.02
|gbpjpy
|156.42
|0.00
|156.02
|2008.11.10 09:55
|156.25
|0.00
|0.00
|0.00
|3.42
|126755889
|2008.11.10 09:52
|sell
|0.01
|eurnzd
|2.1467
|0.0000
|2.1427
|2008.11.10 10:16
|2.1436
|0.00
|0.00
|0.00
|1.86
|126756672
|2008.11.10 09:57
|sell
|0.01
|gbpjpy
|156.09
|0.00
|155.69
|2008.11.10 09:58
|155.94
|0.00
|0.00
|0.00
|1.51
|126756674
|2008.11.10 09:57
|sell
|0.01
|euraud
|1.8616
|0.0000
|1.8576
|2008.11.10 10:13
|1.8616
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|126756677
|2008.11.10 09:58
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.8460
|0.0000
|1.8420
|2008.11.10 09:59
|1.8442
|0.00
|0.00
|0.00
|1.54
|126756681
|2008.11.10 09:58
|sell
|0.01
|eurchf
|1.5086
|0.0000
|1.5046
|2008.11.10 09:59
|1.5068
|0.00
|0.00
|0.00
|1.53
|126757490
|2008.11.10 10:00
|sell
|0.08
|audcad
|0.8090
|0.0000
|0.8050
|2008.11.10 10:52
|0.8120
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.54
|126757506
|2008.11.10 10:00
|sell
|0.16
|audusd
|0.6911
|0.0000
|0.6871
|2008.11.10 10:03
|0.6895
|0.00
|0.00
|0.00
|25.60
|126757699
|2008.11.10 10:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.5726
|0.0000
|1.5686
|2008.11.10 10:05
|1.5710
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|126757720
|2008.11.10 10:01
|sell
|0.01
|gbpjpy
|155.95
|0.00
|155.55
|2008.11.10 10:05
|155.79
|0.00
|0.00
|0.00
|1.62
|126757839
|2008.11.10 10:01
|sell
|0.02
|usdcad
|1.1717
|0.0000
|1.1677
|2008.11.10 10:11
|1.1698
|0.00
|0.00
|0.00
|3.25
|126758070
|2008.11.10 10:02
|sell
|0.01
|eurchf
|1.5078
|0.0000
|1.5038
|2008.11.10 12:38
|1.5139
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.20
|126758085
|2008.11.10 10:02
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.8436
|0.0000
|1.8396
|2008.11.10 10:31
|1.8468
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.72
|126758197
|2008.11.10 10:03
|sell
|0.02
|euraud
|1.8638
|0.0000
|1.8598
|2008.11.10 10:13
|1.8616
|0.00
|0.00
|0.00
|3.04
|126758322
|2008.11.10 10:03
|buy
|0.02
|eurusd
|1.2849
|0.0000
|1.2889
|2008.11.10 10:25
|1.2865
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|126758893
|2008.11.10 10:06
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2848
|0.0000
|1.2808
|2008.11.10 11:25
|1.2880
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.20
|126759011
|2008.11.10 10:06
|sell
|0.01
|audusd
|0.6890
|0.0000
|0.6850
|2008.11.10 11:47
|0.6952
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.20
|126759087
|2008.11.10 10:07
|sell
|0.01
|gbpjpy
|155.52
|0.00
|155.12
|2008.11.10 10:42
|156.76
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.48
|126759118
|2008.11.10 10:07
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.5700
|0.0000
|1.5660
|2008.11.10 10:31
|1.5731
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.10
|126759154
|2008.11.10 10:08
|sell
|0.02
|gbpjpy
|155.68
|0.00
|155.28
|2008.11.10 10:42
|156.76
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.74
|126759686
|2008.11.10 10:12
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.5716
|0.0000
|1.5676
|2008.11.10 10:31
|1.5731
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|126759712
|2008.11.10 10:13
|sell
|0.02
|audusd
|0.6905
|0.0000
|0.6865
|2008.11.10 11:47
|0.6952
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.40
|126759732
|2008.11.10 10:13
|sell
|0.04
|gbpjpy
|155.84
|0.00
|155.44
|2008.11.10 10:42
|156.76
|0.00
|0.00
|0.00
|-37.03
|126759764
|2008.11.10 10:13
|sell
|0.01
|usdcad
|1.1690
|0.0000
|1.1650
|2008.11.10 10:47
|1.1687
|0.00
|0.00
|0.00
|0.26
|126759813
|2008.11.10 10:13
|sell
|0.02
|gbpchf
|1.8452
|0.0000
|1.8412
|2008.11.10 10:31
|1.8468
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.73
|126759857
|2008.11.10 10:14
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.5732
|0.0000
|1.5692
|2008.11.10 10:31
|1.5731
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|126759999
|2008.11.10 10:14
|sell
|0.08
|gbpjpy
|156.02
|0.00
|155.62
|2008.11.10 10:42
|156.76
|0.00
|0.00
|0.00
|-59.57
|126760287
|2008.11.10 10:16
|sell
|0.01
|euraud
|1.8588
|0.0000
|1.8548
|2008.11.10 10:24
|1.8566
|0.00
|0.00
|0.00
|1.52
|126760348
|2008.11.10 10:16
|sell
|0.02
|eurchf
|1.5094
|0.0000
|1.5054
|2008.11.10 12:38
|1.5139
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.67
|126760373
|2008.11.10 10:17
|sell
|0.04
|gbpchf
|1.8469
|0.0000
|1.8429
|2008.11.10 10:31
|1.8468
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|126760698
|2008.11.10 10:19
|sell
|0.01
|eurnzd
|2.1412
|0.0000
|2.1372
|2008.11.10 10:50
|2.1419
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.42
|126760779
|2008.11.10 10:20
|sell
|0.04
|audusd
|0.6921
|0.0000
|0.6881
|2008.11.10 11:47
|0.6952
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.40
|126760868
|2008.11.10 10:21
|sell
|0.02
|eurnzd
|2.1428
|0.0000
|2.1388
|2008.11.10 10:50
|2.1419
|0.00
|0.00
|0.00
|1.08
|126761151
|2008.11.10 10:23
|sell
|0.16
|gbpjpy
|156.19
|0.00
|155.79
|2008.11.10 10:42
|156.76
|0.00
|0.00
|0.00
|-91.77
|126761327
|2008.11.10 10:24
|sell
|0.08
|gbpchf
|1.8486
|0.0000
|1.8446
|2008.11.10 10:31
|1.8468
|0.00
|0.00
|0.00
|12.26
|126761526
|2008.11.10 10:25
|sell
|0.02
|eurusd
|1.2864
|0.0000
|1.2824
|2008.11.10 11:25
|1.2880
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.20
|126761584
|2008.11.10 10:26
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.5747
|0.0000
|1.5787
|2008.11.10 10:37
|1.5756
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|126761733
|2008.11.10 10:26
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.5748
|0.0000
|1.5708
|2008.11.10 10:31
|1.5731
|0.00
|0.00
|0.00
|13.60
|126761809
|2008.11.10 10:27
|sell
|0.04
|eurchf
|1.5110
|0.0000
|1.5070
|2008.11.10 12:38
|1.5139
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.89
|126761894
|2008.11.10 10:28
|sell
|0.01
|euraud
|1.8577
|0.0000
|1.8537
|2008.11.10 10:42
|1.8587
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.69
|126762020
|2008.11.10 10:29
|sell
|0.02
|usdcad
|1.1706
|0.0000
|1.1666
|2008.11.10 10:47
|1.1687
|0.00
|0.00
|0.00
|3.25
|126762740
|2008.11.10 10:34
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.5740
|0.0000
|1.5780
|2008.11.10 10:38
|1.5756
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|126762749
|2008.11.10 10:34
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.5737
|0.0000
|1.5697
|2008.11.10 10:52
|1.5786
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.90
|126762777
|2008.11.10 10:35
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.8457
|0.0000
|1.8417
|2008.11.10 11:55
|1.8540
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.07
|126762828
|2008.11.10 10:35
|sell
|0.02
|gbpchf
|1.8473
|0.0000
|1.8433
|2008.11.10 11:55
|1.8540
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.42
|126762990
|2008.11.10 10:36
|sell
|0.02
|euraud
|1.8593
|0.0000
|1.8553
|2008.11.10 10:42
|1.8587
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|126763135
|2008.11.10 10:37
|sell
|0.32
|gbpjpy
|156.35
|0.00
|155.95
|2008.11.10 10:52
|156.97
|0.00
|0.00
|0.00
|-199.51
|126763145
|2008.11.10 10:37
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.5754
|0.0000
|1.5714
|2008.11.10 10:52
|1.5786
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.40
|126763201
|2008.11.10 10:38
|buy
|0.01
|gbpjpy
|156.50
|0.00
|156.90
|2008.11.10 10:40
|156.65
|0.00
|0.00
|0.00
|1.51
|126763261
|2008.11.10 10:38
|sell
|0.04
|eurusd
|1.2880
|0.0000
|1.2840
|2008.11.10 11:25
|1.2880
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|126763486
|2008.11.10 10:38
|sell
|0.16
|chfjpy
|84.70
|0.00
|84.30
|2008.11.10 10:57
|84.71
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.61
|126763592
|2008.11.10 10:38
|sell
|0.04
|eurnzd
|2.1444
|0.0000
|2.1404
|2008.11.10 10:50
|2.1419
|0.00
|0.00
|0.00
|6.03
|126763666
|2008.11.10 10:38
|sell
|0.04
|euraud
|1.8609
|0.0000
|1.8569
|2008.11.10 10:42
|1.8587
|0.00
|0.00
|0.00
|6.11
|126763879
|2008.11.10 10:39
|sell
|0.64
|gbpjpy
|156.51
|0.00
|156.11
|2008.11.10 10:43
|156.75
|0.00
|0.00
|0.00
|-154.55
|126764250
|2008.11.10 10:40
|buy
|0.01
|chfjpy
|84.87
|0.00
|85.27
|2008.11.10 11:37
|84.68
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.91
|126764556
|2008.11.10 10:40
|sell
|1.28
|gbpjpy
|156.76
|0.00
|156.36
|2008.11.10 10:43
|156.75
|0.00
|0.00
|0.00
|12.88
|126764662
|2008.11.10 10:40
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.5770
|0.0000
|1.5730
|2008.11.10 10:52
|1.5786
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.40
|126764732
|2008.11.10 10:40
|sell
|0.32
|chfjpy
|84.86
|0.00
|84.46
|2008.11.10 10:57
|84.71
|0.00
|0.00
|0.00
|48.29
|126765022
|2008.11.10 10:41
|sell
|0.04
|gbpchf
|1.8489
|0.0000
|1.8449
|2008.11.10 11:55
|1.8540
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.39
|126765232
|2008.11.10 10:41
|sell
|0.16
|audcad
|0.8106
|0.0000
|0.8066
|2008.11.10 10:52
|0.8120
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.17
|126765314
|2008.11.10 10:42
|sell
|2.56
|gbpjpy
|156.92
|0.00
|156.52
|2008.11.10 10:43
|156.75
|0.00
|0.00
|0.00
|437.91
|126766164
|2008.11.10 10:46
|sell
|0.08
|audusd
|0.6937
|0.0000
|0.6897
|2008.11.10 11:47
|0.6952
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|126766234
|2008.11.10 10:46
|sell
|0.64
|gbpjpy
|156.95
|0.00
|156.55
|2008.11.10 10:52
|156.97
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.87
|126766245
|2008.11.10 10:46
|sell
|0.08
|gbpchf
|1.8505
|0.0000
|1.8465
|2008.11.10 11:55
|1.8540
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.86
|126766268
|2008.11.10 10:47
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.5786
|0.0000
|1.5746
|2008.11.10 10:52
|1.5786
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|126766291
|2008.11.10 10:47
|sell
|0.01
|euraud
|1.8570
|0.0000
|1.8530
|2008.11.10 10:50
|1.8530
|0.00
|0.00
|0.00
|2.78
|126766587
|2008.11.10 10:47
|sell
|0.08
|eurusd
|1.2896
|0.0000
|1.2856
|2008.11.10 11:25
|1.2880
|0.00
|0.00
|0.00
|12.80
|126767401
|2008.11.10 10:48
|sell
|0.32
|audcad
|0.8122
|0.0000
|0.8082
|2008.11.10 10:52
|0.8120
|0.00
|0.00
|0.00
|5.47
|126767425
|2008.11.10 10:48
|sell
|0.16
|audusd
|0.6952
|0.0000
|0.6912
|2008.11.10 11:47
|0.6952
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|126767486
|2008.11.10 10:48
|sell
|1.28
|gbpjpy
|157.12
|0.00
|156.72
|2008.11.10 10:52
|156.97
|0.00
|0.00
|0.00
|193.08
|126767585
|2008.11.10 10:48
|sell
|0.16
|gbpusd
|1.5802
|0.0000
|1.5762
|2008.11.10 10:52
|1.5786
|0.00
|0.00
|0.00
|25.60
|126767866
|2008.11.10 10:49
|sell
|0.16
|gbpchf
|1.8521
|0.0000
|1.8481
|2008.11.10 11:55
|1.8540
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.91
|126767968
|2008.11.10 10:49
|sell
|0.64
|audcad
|0.8138
|0.0000
|0.8098
|2008.11.10 10:56
|0.8116
|0.00
|0.00
|0.00
|120.53
|126768042
|2008.11.10 10:49
|sell
|0.08
|eurchf
|1.5126
|0.0000
|1.5086
|2008.11.10 12:38
|1.5139
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.86
|126768642
|2008.11.10 10:52
|sell
|0.01
|usdcad
|1.1684
|0.0000
|1.1644
|2008.11.10 11:19
|1.1700
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.37
|126768948
|2008.11.10 10:53
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.8167
|0.0000
|0.8127
|2008.11.10 11:11
|0.8156
|0.00
|0.00
|0.00
|1.74
|126769060
|2008.11.10 10:54
|sell
|0.01
|euraud
|1.8528
|0.0000
|1.8488
|2008.11.10 11:33
|1.8553
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.74
|126769101
|2008.11.10 10:54
|sell
|0.01
|eurnzd
|2.1389
|0.0000
|2.1349
|2008.11.10 11:52
|2.1407
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.09
|126769239
|2008.11.10 10:55
|sell
|0.02
|euraud
|1.8544
|0.0000
|1.8504
|2008.11.10 11:33
|1.8553
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.25
|126769308
|2008.11.10 10:56
|sell
|0.04
|euraud
|1.8561
|0.0000
|1.8521
|2008.11.10 11:33
|1.8553
|0.00
|0.00
|0.00
|2.22
|126769353
|2008.11.10 10:56
|sell
|0.01
|gbpjpy
|156.95
|0.00
|156.55
|2008.11.10 10:58
|156.80
|0.00
|0.00
|0.00
|1.51
|126769360
|2008.11.10 10:56
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.5788
|0.0000
|1.5748
|2008.11.10 11:26
|1.5789
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|126769766
|2008.11.10 10:59
|sell
|0.01
|audcad
|0.8108
|0.0000
|0.8068
|2008.11.10 11:47
|0.8124
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.37
|126769998
|2008.11.10 11:00
|buy
|0.02
|chfjpy
|84.69
|0.00
|85.09
|2008.11.10 11:37
|84.68
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|126770009
|2008.11.10 11:00
|sell
|0.01
|chfjpy
|84.61
|0.00
|84.21
|2008.11.10 12:29
|84.46
|0.00
|0.00
|0.00
|1.52
|126770147
|2008.11.10 11:01
|sell
|0.01
|gbpjpy
|156.81
|0.00
|156.41
|2008.11.10 11:25
|156.94
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.30
|126770968
|2008.11.10 11:10
|sell
|0.32
|gbpchf
|1.8537
|0.0000
|1.8497
|2008.11.10 11:55
|1.8540
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.18
|126771046
|2008.11.10 11:11
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.5805
|0.0000
|1.5765
|2008.11.10 11:26
|1.5789
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|126771073
|2008.11.10 11:11
|sell
|0.02
|gbpjpy
|157.09
|0.00
|156.69
|2008.11.10 11:25
|156.94
|0.00
|0.00
|0.00
|3.02
|126771089
|2008.11.10 11:11
|sell
|0.64
|gbpchf
|1.8558
|0.0000
|1.8518
|2008.11.10 11:55
|1.8540
|0.00
|0.00
|0.00
|98.17
|126771473
|2008.11.10 11:12
|sell
|0.08
|euraud
|1.8577
|0.0000
|1.8537
|2008.11.10 11:33
|1.8553
|0.00
|0.00
|0.00
|13.36
|126771672
|2008.11.10 11:14
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.8155
|0.0000
|0.8115
|2008.11.10 14:15
|0.8192
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.82
|126771868
|2008.11.10 11:17
|sell
|0.02
|audcad
|0.8128
|0.0000
|0.8088
|2008.11.10 11:47
|0.8124
|0.00
|0.00
|0.00
|0.68
|126771873
|2008.11.10 11:17
|sell
|0.02
|usdcad
|1.1702
|0.0000
|1.1662
|2008.11.10 11:19
|1.1700
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|126771952
|2008.11.10 11:18
|sell
|0.04
|usdcad
|1.1718
|0.0000
|1.1678
|2008.11.10 11:19
|1.1700
|0.00
|0.00
|0.00
|6.15
|126772585
|2008.11.10 11:23
|sell
|0.01
|usdcad
|1.1702
|0.0000
|1.1662
|2008.11.10 11:38
|1.1684
|0.00
|0.00
|0.00
|1.54
|126772966
|2008.11.10 11:26
|buy
|0.04
|chfjpy
|84.53
|0.00
|84.93
|2008.11.10 11:37
|84.68
|0.00
|0.00
|0.00
|6.04
|126773101
|2008.11.10 11:28
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2885
|0.0000
|1.2845
|2008.11.10 12:33
|1.2901
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|126773104
|2008.11.10 11:28
|sell
|0.01
|gbpjpy
|156.90
|0.00
|156.50
|2008.11.10 11:47
|157.07
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.71
|126773133
|2008.11.10 11:29
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.5793
|0.0000
|1.5753
|2008.11.10 11:47
|1.5811
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.80
|126773644
|2008.11.10 11:35
|sell
|0.02
|eurusd
|1.2901
|0.0000
|1.2861
|2008.11.10 12:33
|1.2901
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|126773801
|2008.11.10 11:36
|sell
|0.01
|euraud
|1.8548
|0.0000
|1.8508
|2008.11.10 11:37
|1.8525
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|126773938
|2008.11.10 11:36
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.5809
|0.0000
|1.5769
|2008.11.10 11:47
|1.5811
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|126774086
|2008.11.10 11:36
|sell
|0.16
|eurchf
|1.5142
|0.0000
|1.5102
|2008.11.10 12:38
|1.5139
|0.00
|0.00
|0.00
|4.09
|126774309
|2008.11.10 11:37
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2917
|0.0000
|1.2957
|2008.11.10 13:33
|1.2904
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.30
|126774571
|2008.11.10 11:37
|sell
|0.02
|gbpjpy
|157.06
|0.00
|156.66
|2008.11.10 11:47
|157.07
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|126774796
|2008.11.10 11:37
|sell
|0.04
|eurusd
|1.2917
|0.0000
|1.2877
|2008.11.10 12:33
|1.2901
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|126774832
|2008.11.10 11:37
|sell
|0.04
|audcad
|0.8143
|0.0000
|0.8103
|2008.11.10 11:47
|0.8124
|0.00
|0.00
|0.00
|6.51
|126774912
|2008.11.10 11:37
|sell
|0.32
|audusd
|0.6968
|0.0000
|0.6928
|2008.11.10 11:47
|0.6952
|0.00
|0.00
|0.00
|51.20
|126776099
|2008.11.10 11:41
|sell
|0.04
|gbpjpy
|157.22
|0.00
|156.82
|2008.11.10 11:47
|157.07
|0.00
|0.00
|0.00
|6.04
|126776104
|2008.11.10 11:41
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.5827
|0.0000
|1.5787
|2008.11.10 11:47
|1.5811
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|126776324
|2008.11.10 11:41
|sell
|0.01
|euraud
|1.8518
|0.0000
|1.8478
|2008.11.10 11:52
|1.8587
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.79
|126776455
|2008.11.10 11:42
|sell
|0.01
|usdcad
|1.1672
|0.0000
|1.1632
|2008.11.10 12:03
|1.1723
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.35
|126776478
|2008.11.10 11:42
|sell
|0.02
|euraud
|1.8538
|0.0000
|1.8498
|2008.11.10 11:52
|1.8587
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.82
|126776920
|2008.11.10 11:43
|sell
|0.32
|eurchf
|1.5158
|0.0000
|1.5118
|2008.11.10 12:38
|1.5139
|0.00
|0.00
|0.00
|51.81
|126777088
|2008.11.10 11:44
|sell
|0.04
|euraud
|1.8559
|0.0000
|1.8519
|2008.11.10 11:52
|1.8587
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.79
|126777188
|2008.11.10 11:45
|sell
|0.08
|euraud
|1.8575
|0.0000
|1.8535
|2008.11.10 11:52
|1.8587
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.67
|126777391
|2008.11.10 11:46
|sell
|0.02
|eurnzd
|2.1407
|0.0000
|2.1367
|2008.11.10 11:52
|2.1407
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|126777496
|2008.11.10 11:46
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.8171
|0.0000
|0.8131
|2008.11.10 14:15
|0.8192
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.60
|126777610
|2008.11.10 11:47
|sell
|0.04
|eurnzd
|2.1432
|0.0000
|2.1392
|2008.11.10 11:52
|2.1407
|0.00
|0.00
|0.00
|6.04
|126777679
|2008.11.10 11:48
|sell
|0.16
|euraud
|1.8592
|0.0000
|1.8552
|2008.11.10 11:52
|1.8587
|0.00
|0.00
|0.00
|5.56
|126777802
|2008.11.10 11:48
|sell
|0.02
|usdcad
|1.1689
|0.0000
|1.1649
|2008.11.10 12:03
|1.1723
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.80
|126777951
|2008.11.10 11:49
|sell
|0.32
|euraud
|1.8610
|0.0000
|1.8570
|2008.11.10 11:52
|1.8587
|0.00
|0.00
|0.00
|51.18
|126778136
|2008.11.10 11:50
|sell
|0.04
|usdcad
|1.1705
|0.0000
|1.1665
|2008.11.10 12:03
|1.1723
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.14
|126778186
|2008.11.10 11:50
|sell
|0.01
|audusd
|0.6941
|0.0000
|0.6901
|2008.11.10 12:29
|0.6942
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|126778279
|2008.11.10 11:51
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.5803
|0.0000
|1.5763
|2008.11.10 11:58
|1.5787
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|126778299
|2008.11.10 11:51
|sell
|0.01
|audcad
|0.8129
|0.0000
|0.8089
|2008.11.10 12:23
|0.8144
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.28
|126778311
|2008.11.10 11:51
|sell
|0.01
|gbpjpy
|156.79
|0.00
|156.39
|2008.11.10 12:02
|156.64
|0.00
|0.00
|0.00
|1.51
|126778725
|2008.11.10 11:54
|sell
|0.02
|audusd
|0.6958
|0.0000
|0.6918
|2008.11.10 12:29
|0.6942
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|126778811
|2008.11.10 11:55
|sell
|0.01
|eurnzd
|2.1397
|0.0000
|2.1357
|2008.11.10 12:44
|2.1440
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.59
|126778846
|2008.11.10 11:55
|sell
|0.01
|euraud
|1.8558
|0.0000
|1.8518
|2008.11.10 12:41
|1.8610
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.61
|126778865
|2008.11.10 11:55
|sell
|0.02
|audcad
|0.8145
|0.0000
|0.8105
|2008.11.10 12:23
|0.8144
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|126779190
|2008.11.10 11:57
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.8524
|0.0000
|1.8484
|2008.11.10 12:15
|1.8537
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.11
|126779365
|2008.11.10 11:58
|sell
|0.08
|usdcad
|1.1722
|0.0000
|1.1682
|2008.11.10 12:03
|1.1723
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.68
|126779439
|2008.11.10 11:59
|sell
|0.02
|eurnzd
|2.1415
|0.0000
|2.1375
|2008.11.10 12:44
|2.1440
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.01
|126779488
|2008.11.10 11:59
|sell
|0.04
|audcad
|0.8162
|0.0000
|0.8122
|2008.11.10 12:23
|0.8144
|0.00
|0.00
|0.00
|6.14
|126779602
|2008.11.10 12:00
|sell
|0.16
|usdcad
|1.1741
|0.0000
|1.1701
|2008.11.10 12:03
|1.1723
|0.00
|0.00
|0.00
|24.57
|126780211
|2008.11.10 12:01
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.5790
|0.0000
|1.5750
|2008.11.10 12:22
|1.5791
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|126780922
|2008.11.10 12:05
|sell
|0.04
|eurnzd
|2.1431
|0.0000
|2.1391
|2008.11.10 12:44
|2.1440
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.17
|126780990
|2008.11.10 12:06
|sell
|0.01
|gbpjpy
|156.60
|0.00
|156.20
|2008.11.10 12:14
|156.79
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.91
|126780995
|2008.11.10 12:06
|sell
|0.01
|usdcad
|1.1719
|0.0000
|1.1679
|2008.11.10 14:32
|1.1822
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.71
|126781067
|2008.11.10 12:06
|sell
|0.02
|gbpchf
|1.8540
|0.0000
|1.8500
|2008.11.10 12:15
|1.8537
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|126781087
|2008.11.10 12:06
|sell
|0.02
|gbpjpy
|156.76
|0.00
|156.36
|2008.11.10 12:14
|156.79
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|126781113
|2008.11.10 12:06
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.5807
|0.0000
|1.5767
|2008.11.10 12:22
|1.5791
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|126781175
|2008.11.10 12:06
|sell
|0.04
|gbpjpy
|156.94
|0.00
|156.54
|2008.11.10 12:17
|156.79
|0.00
|0.00
|0.00
|6.05
|126781422
|2008.11.10 12:08
|sell
|0.04
|gbpchf
|1.8556
|0.0000
|1.8516
|2008.11.10 12:15
|1.8537
|0.00
|0.00
|0.00
|6.48
|126782610
|2008.11.10 12:18
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.8533
|0.0000
|1.8493
|2008.11.10 13:23
|1.8515
|0.00
|0.00
|0.00
|1.53
|126782744
|2008.11.10 12:20
|sell
|0.01
|gbpjpy
|156.74
|0.00
|156.34
|2008.11.10 12:23
|156.59
|0.00
|0.00
|0.00
|1.52
|126783046
|2008.11.10 12:23
|sell
|0.02
|euraud
|1.8576
|0.0000
|1.8536
|2008.11.10 12:41
|1.8610
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.72
|126783309
|2008.11.10 12:25
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.5798
|0.0000
|1.5758
|2008.11.10 12:33
|1.5782
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|126783356
|2008.11.10 12:25
|sell
|0.01
|gbpjpy
|156.54
|0.00
|156.14
|2008.11.10 12:32
|156.39
|0.00
|0.00
|0.00
|1.51
|126783369
|2008.11.10 12:26
|sell
|0.01
|audcad
|0.8132
|0.0000
|0.8092
|2008.11.10 13:14
|0.8114
|0.00
|0.00
|0.00
|1.53
|126783509
|2008.11.10 12:28
|sell
|0.04
|euraud
|1.8594
|0.0000
|1.8554
|2008.11.10 12:41
|1.8610
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.44
|126783532
|2008.11.10 12:28
|sell
|0.08
|eurnzd
|2.1448
|0.0000
|2.1408
|2008.11.10 12:44
|2.1440
|0.00
|0.00
|0.00
|3.85
|126784049
|2008.11.10 12:31
|sell
|0.01
|chfjpy
|84.38
|0.00
|83.98
|2008.11.10 13:25
|84.39
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|126784055
|2008.11.10 12:31
|sell
|0.01
|audusd
|0.6934
|0.0000
|0.6894
|2008.11.10 13:14
|0.6918
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|126784191
|2008.11.10 12:32
|sell
|0.08
|euraud
|1.8613
|0.0000
|1.8573
|2008.11.10 12:45
|1.8591
|0.00
|0.00
|0.00
|12.22
|126784852
|2008.11.10 12:34
|sell
|0.16
|eurnzd
|2.1468
|0.0000
|2.1428
|2008.11.10 12:44
|2.1440
|0.00
|0.00
|0.00
|27.00
|126785041
|2008.11.10 12:35
|sell
|0.01
|gbpjpy
|156.23
|0.00
|155.83
|2008.11.10 12:56
|156.56
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.33
|126785057
|2008.11.10 12:36
|buy
|0.02
|eurusd
|1.2905
|0.0000
|1.2945
|2008.11.10 13:33
|1.2904
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|126785068
|2008.11.10 12:36
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2902
|0.0000
|1.2862
|2008.11.10 14:09
|1.2902
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|126785074
|2008.11.10 12:36
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.5776
|0.0000
|1.5736
|2008.11.10 13:22
|1.5776
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|126785141
|2008.11.10 12:36
|sell
|0.16
|euraud
|1.8632
|0.0000
|1.8592
|2008.11.10 12:41
|1.8607
|0.00
|0.00
|0.00
|27.76
|126785316
|2008.11.10 12:38
|sell
|0.02
|gbpjpy
|156.39
|0.00
|155.99
|2008.11.10 12:56
|156.56
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.43
|126785524
|2008.11.10 12:40
|sell
|0.01
|eurchf
|1.5139
|0.0000
|1.5099
|2008.11.10 14:14
|1.5137
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|126785659
|2008.11.10 12:42
|sell
|0.04
|gbpjpy
|156.55
|0.00
|156.15
|2008.11.10 12:56
|156.56
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|126785772
|2008.11.10 12:42
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.5792
|0.0000
|1.5752
|2008.11.10 13:22
|1.5776
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|126786228
|2008.11.10 12:45
|sell
|0.08
|gbpjpy
|156.71
|0.00
|156.31
|2008.11.10 12:56
|156.56
|0.00
|0.00
|0.00
|12.11
|126786232
|2008.11.10 12:45
|sell
|0.02
|chfjpy
|84.54
|0.00
|84.14
|2008.11.10 13:25
|84.39
|0.00
|0.00
|0.00
|3.03
|126786313
|2008.11.10 12:46
|sell
|0.01
|eurnzd
|2.1390
|0.0000
|2.1350
|2008.11.10 14:17
|2.1401
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.66
|126786349
|2008.11.10 12:47
|sell
|0.01
|euraud
|1.8576
|0.0000
|1.8536
|2008.11.10 13:47
|1.8620
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.05
|126786885
|2008.11.10 12:51
|sell
|0.02
|eurnzd
|2.1407
|0.0000
|2.1367
|2008.11.10 14:06
|2.1445
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.58
|126787177
|2008.11.10 12:55
|sell
|0.02
|euraud
|1.8593
|0.0000
|1.8553
|2008.11.10 13:47
|1.8620
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.75
|126787404
|2008.11.10 12:58
|sell
|0.01
|gbpjpy
|156.53
|0.00
|156.13
|2008.11.10 13:12
|156.54
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|126787544
|2008.11.10 12:59
|sell
|0.02
|gbpjpy
|156.69
|0.00
|156.29
|2008.11.10 13:12
|156.54
|0.00
|0.00
|0.00
|3.03
|126788384
|2008.11.10 13:04
|sell
|0.04
|eurnzd
|2.1425
|0.0000
|2.1385
|2008.11.10 14:06
|2.1445
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.82
|126788875
|2008.11.10 13:10
|sell
|0.04
|euraud
|1.8610
|0.0000
|1.8570
|2008.11.10 13:47
|1.8620
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.78
|126789236
|2008.11.10 13:14
|sell
|0.01
|gbpjpy
|156.58
|0.00
|156.18
|2008.11.10 13:20
|156.43
|0.00
|0.00
|0.00
|1.51
|126789253
|2008.11.10 13:14
|sell
|0.08
|euraud
|1.8626
|0.0000
|1.8586
|2008.11.10 13:47
|1.8620
|0.00
|0.00
|0.00
|3.34
|126789502
|2008.11.10 13:17
|sell
|0.01
|audusd
|0.6914
|0.0000
|0.6874
|2008.11.10 14:11
|0.6928
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.40
|126789511
|2008.11.10 13:17
|sell
|0.01
|audcad
|0.8105
|0.0000
|0.8065
|2008.11.10 14:55
|0.8197
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.71
|126789736
|2008.11.10 13:20
|buy
|0.04
|eurusd
|1.2888
|0.0000
|1.2928
|2008.11.10 13:33
|1.2907
|0.00
|0.00
|0.00
|7.60
|126789998
|2008.11.10 13:21
|sell
|0.08
|eurnzd
|2.1441
|0.0000
|2.1401
|2008.11.10 14:06
|2.1445
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.93
|126790130
|2008.11.10 13:22
|sell
|0.02
|audcad
|0.8120
|0.0000
|0.8080
|2008.11.10 14:55
|0.8197
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.91
|126790186
|2008.11.10 13:22
|sell
|0.01
|gbpjpy
|156.26
|0.00
|155.86
|2008.11.10 13:55
|156.58
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.23
|126790229
|2008.11.10 13:23
|sell
|0.16
|eurnzd
|2.1458
|0.0000
|2.1418
|2008.11.10 14:06
|2.1445
|0.00
|0.00
|0.00
|12.54
|126790446
|2008.11.10 13:24
|sell
|0.16
|euraud
|1.8642
|0.0000
|1.8602
|2008.11.10 13:51
|1.8608
|0.00
|0.00
|0.00
|37.80
|126790637
|2008.11.10 13:25
|sell
|0.02
|usdcad
|1.1735
|0.0000
|1.1695
|2008.11.10 14:32
|1.1822
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.72
|126790736
|2008.11.10 13:25
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.5773
|0.0000
|1.5733
|2008.11.10 13:56
|1.5790
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.70
|126790773
|2008.11.10 13:25
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.8509
|0.0000
|1.8469
|2008.11.10 14:01
|1.8525
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.36
|126791015
|2008.11.10 13:28
|sell
|0.01
|chfjpy
|84.36
|0.00
|83.96
|2008.11.10 14:01
|84.37
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|126791636
|2008.11.10 13:33
|buy
|0.01
|euraud
|1.8643
|0.0000
|1.8683
|2008.11.10 14:11
|1.8589
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.74
|126791777
|2008.11.10 13:34
|sell
|0.04
|audcad
|0.8136
|0.0000
|0.8096
|2008.11.10 14:55
|0.8197
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.46
|126791788
|2008.11.10 13:34
|sell
|0.02
|audusd
|0.6930
|0.0000
|0.6890
|2008.11.10 14:11
|0.6928
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|126791798
|2008.11.10 13:34
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.5789
|0.0000
|1.5749
|2008.11.10 13:56
|1.5790
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|126791834
|2008.11.10 13:34
|sell
|0.02
|gbpjpy
|156.42
|0.00
|156.02
|2008.11.10 14:00
|156.27
|0.00
|0.00
|0.00
|3.03
|126791870
|2008.11.10 13:34
|buy
|0.02
|euraud
|1.8626
|0.0000
|1.8666
|2008.11.10 14:11
|1.8589
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.13
|126792090
|2008.11.10 13:36
|sell
|0.04
|usdcad
|1.1751
|0.0000
|1.1711
|2008.11.10 14:32
|1.1822
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.02
|126792135
|2008.11.10 13:36
|sell
|0.02
|gbpchf
|1.8525
|0.0000
|1.8485
|2008.11.10 14:01
|1.8525
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|126792786
|2008.11.10 13:42
|sell
|0.04
|gbpjpy
|156.58
|0.00
|156.18
|2008.11.10 13:56
|156.56
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|126792788
|2008.11.10 13:42
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.5806
|0.0000
|1.5766
|2008.11.10 13:56
|1.5790
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|126793057
|2008.11.10 13:44
|sell
|0.08
|audcad
|0.8151
|0.0000
|0.8111
|2008.11.10 14:55
|0.8197
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.85
|126793307
|2008.11.10 13:46
|sell
|0.04
|gbpchf
|1.8543
|0.0000
|1.8503
|2008.11.10 14:01
|1.8525
|0.00
|0.00
|0.00
|6.14
|126793609
|2008.11.10 13:48
|sell
|0.08
|gbpjpy
|156.74
|0.00
|156.34
|2008.11.10 13:56
|156.56
|0.00
|0.00
|0.00
|14.53
|126793625
|2008.11.10 13:49
|sell
|0.02
|eurusd
|1.2918
|0.0000
|1.2878
|2008.11.10 14:09
|1.2902
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|126793718
|2008.11.10 13:49
|sell
|0.02
|chfjpy
|84.52
|0.00
|84.12
|2008.11.10 14:01
|84.37
|0.00
|0.00
|0.00
|3.03
|126793973
|2008.11.10 13:51
|sell
|0.02
|eurchf
|1.5155
|0.0000
|1.5115
|2008.11.10 14:14
|1.5137
|0.00
|0.00
|0.00
|3.07
|126794047
|2008.11.10 13:52
|sell
|0.16
|audcad
|0.8167
|0.0000
|0.8127
|2008.11.10 14:55
|0.8197
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.25
|126794056
|2008.11.10 13:52
|sell
|0.08
|usdcad
|1.1769
|0.0000
|1.1729
|2008.11.10 14:32
|1.1822
|0.00
|0.00
|0.00
|-35.87
|126794218
|2008.11.10 13:54
|sell
|0.04
|audusd
|0.6945
|0.0000
|0.6905
|2008.11.10 14:11
|0.6928
|0.00
|0.00
|0.00
|6.80
|126794233
|2008.11.10 13:54
|buy
|0.04
|euraud
|1.8604
|0.0000
|1.8644
|2008.11.10 14:11
|1.8589
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.16
|126794236
|2008.11.10 13:54
|sell
|0.01
|euraud
|1.8590
|0.0000
|1.8550
|2008.11.10 13:59
|1.8562
|0.00
|0.00
|0.00
|1.95
|126794714
|2008.11.10 13:58
|buy
|0.08
|euraud
|1.8585
|0.0000
|1.8625
|2008.11.10 14:11
|1.8589
|0.00
|0.00
|0.00
|2.21
|126794889
|2008.11.10 13:59
|sell
|0.32
|audcad
|0.8183
|0.0000
|0.8143
|2008.11.10 14:55
|0.8197
|0.00
|0.00
|0.00
|-37.56
|126795212
|2008.11.10 14:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.5777
|0.0000
|1.5737
|2008.11.10 14:02
|1.5761
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|126795659
|2008.11.10 14:02
|sell
|0.04
|eurgbp
|0.8187
|0.0000
|0.8147
|2008.11.10 14:15
|0.8192
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.15
|126795740
|2008.11.10 14:02
|buy
|0.16
|euraud
|1.8567
|0.0000
|1.8607
|2008.11.10 14:11
|1.8589
|0.00
|0.00
|0.00
|24.39
|126795745
|2008.11.10 14:02
|sell
|0.01
|euraud
|1.8556
|0.0000
|1.8516
|2008.11.10 14:13
|1.8576
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.38
|126796564
|2008.11.10 14:03
|sell
|0.01
|gbpjpy
|156.05
|0.00
|155.65
|2008.11.10 14:09
|155.90
|0.00
|0.00
|0.00
|1.51
|126796647
|2008.11.10 14:04
|sell
|0.01
|chfjpy
|84.31
|0.00
|83.91
|2008.11.10 14:12
|84.16
|0.00
|0.00
|0.00
|1.52
|126796686
|2008.11.10 14:04
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.8511
|0.0000
|1.8471
|2008.11.10 14:09
|1.8492
|0.00
|0.00
|0.00
|1.62
|126797041
|2008.11.10 14:05
|sell
|0.16
|usdcad
|1.1787
|0.0000
|1.1747
|2008.11.10 15:08
|1.1916
|0.00
|0.00
|0.00
|-173.21
|126797063
|2008.11.10 14:05
|sell
|0.02
|euraud
|1.8572
|0.0000
|1.8532
|2008.11.10 14:13
|1.8576
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.56
|126797283
|2008.11.10 14:05
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.5766
|0.0000
|1.5726
|2008.11.10 14:09
|1.5750
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|126797291
|2008.11.10 14:06
|sell
|0.32
|usdcad
|1.1808
|0.0000
|1.1768
|2008.11.10 14:33
|1.1824
|0.00
|0.00
|0.00
|-43.30
|126797323
|2008.11.10 14:06
|sell
|0.64
|audcad
|0.8200
|0.0000
|0.8160
|2008.11.10 14:55
|0.8197
|0.00
|0.00
|0.00
|16.10
|126797852
|2008.11.10 14:09
|sell
|0.02
|eurnzd
|2.1409
|0.0000
|2.1369
|2008.11.10 14:17
|2.1401
|0.00
|0.00
|0.00
|0.96
|126798170
|2008.11.10 14:10
|sell
|0.08
|eurgbp
|0.8202
|0.0000
|0.8162
|2008.11.10 14:15
|0.8192
|0.00
|0.00
|0.00
|12.58
|126798539
|2008.11.10 14:10
|sell
|0.04
|eurnzd
|2.1427
|0.0000
|2.1387
|2008.11.10 14:17
|2.1401
|0.00
|0.00
|0.00
|6.26
|126798724
|2008.11.10 14:10
|sell
|0.64
|usdcad
|1.1824
|0.0000
|1.1784
|2008.11.10 14:33
|1.1824
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|126799372
|2008.11.10 14:11
|sell
|0.04
|euraud
|1.8588
|0.0000
|1.8548
|2008.11.10 14:17
|1.8566
|0.00
|0.00
|0.00
|6.10
|126799385
|2008.11.10 14:11
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.8210
|0.0000
|0.8250
|2008.11.10 14:31
|0.8189
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.30
|126799553
|2008.11.10 14:12
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.8461
|0.0000
|1.8421
|2008.11.10 14:31
|1.8474
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.10
|126799596
|2008.11.10 14:12
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2881
|0.0000
|1.2841
|2008.11.10 14:21
|1.2865
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|126799678
|2008.11.10 14:12
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.5704
|0.0000
|1.5664
|2008.11.10 14:21
|1.5703
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|126799741
|2008.11.10 14:12
|sell
|0.01
|gbpjpy
|155.34
|0.00
|154.94
|2008.11.10 14:21
|155.52
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.81
|126799875
|2008.11.10 14:12
|sell
|0.08
|euraud
|1.8604
|0.0000
|1.8564
|2008.11.10 14:13
|1.8572
|0.00
|0.00
|0.00
|17.77
|126800267
|2008.11.10 14:13
|sell
|0.02
|gbpjpy
|155.51
|0.00
|155.11
|2008.11.10 14:21
|155.52
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|126800425
|2008.11.10 14:13
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.5720
|0.0000
|1.5680
|2008.11.10 14:21
|1.5703
|0.00
|0.00
|0.00
|3.40
|126800512
|2008.11.10 14:14
|sell
|0.04
|gbpjpy
|155.67
|0.00
|155.27
|2008.11.10 14:21
|155.52
|0.00
|0.00
|0.00
|6.06
|126800626
|2008.11.10 14:14
|sell
|0.01
|audusd
|0.6928
|0.0000
|0.6888
|2008.11.10 14:40
|0.6912
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|126800632
|2008.11.10 14:14
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.8194
|0.0000
|0.8234
|2008.11.10 14:31
|0.8189
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.57
|126801024
|2008.11.10 14:15
|sell
|0.01
|chfjpy
|84.20
|0.00
|83.80
|2008.11.10 14:36
|84.20
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|126801221
|2008.11.10 14:16
|sell
|0.02
|gbpchf
|1.8477
|0.0000
|1.8437
|2008.11.10 14:31
|1.8474
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|126801323
|2008.11.10 14:17
|sell
|0.01
|eurchf
|1.5136
|0.0000
|1.5096
|2008.11.10 14:38
|1.5118
|0.00
|0.00
|0.00
|1.53
|126801443
|2008.11.10 14:18
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.8188
|0.0000
|0.8148
|2008.11.10 14:38
|0.8178
|0.00
|0.00
|0.00
|1.58
|126801666
|2008.11.10 14:20
|sell
|0.01
|euraud
|1.8538
|0.0000
|1.8498
|2008.11.10 14:31
|1.8581
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.98
|126801675
|2008.11.10 14:20
|sell
|0.01
|eurnzd
|2.1384
|0.0000
|2.1344
|2008.11.10 14:45
|2.1377
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|126801742
|2008.11.10 14:20
|sell
|0.02
|euraud
|1.8554
|0.0000
|1.8514
|2008.11.10 14:31
|1.8581
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.74
|126802255
|2008.11.10 14:21
|sell
|0.04
|euraud
|1.8570
|0.0000
|1.8530
|2008.11.10 14:31
|1.8581
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.05
|126802597
|2008.11.10 14:24
|sell
|0.01
|gbpjpy
|155.60
|0.00
|155.20
|2008.11.10 14:30
|155.64
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|126802623
|2008.11.10 14:24
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2868
|0.0000
|1.2828
|2008.11.10 14:36
|1.2868
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|126802625
|2008.11.10 14:24
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.5715
|0.0000
|1.5675
|2008.11.10 14:31
|1.5715
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|126802675
|2008.11.10 14:24
|sell
|0.02
|eurnzd
|2.1401
|0.0000
|2.1361
|2008.11.10 14:45
|2.1377
|0.00
|0.00
|0.00
|2.89
|126802892
|2008.11.10 14:26
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.5731
|0.0000
|1.5691
|2008.11.10 14:31
|1.5715
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|126802901
|2008.11.10 14:26
|sell
|0.02
|gbpjpy
|155.79
|0.00
|155.39
|2008.11.10 14:30
|155.64
|0.00
|0.00
|0.00
|3.03
|126803003
|2008.11.10 14:26
|sell
|0.08
|euraud
|1.8586
|0.0000
|1.8546
|2008.11.10 14:31
|1.8581
|0.00
|0.00
|0.00
|2.78
|126803070
|2008.11.10 14:26
|sell
|1.28
|usdcad
|1.1840
|0.0000
|1.1800
|2008.11.10 14:33
|1.1824
|0.00
|0.00
|0.00
|173.21
|126803226
|2008.11.10 14:27
|sell
|0.04
|gbpchf
|1.8493
|0.0000
|1.8453
|2008.11.10 14:31
|1.8474
|0.00
|0.00
|0.00
|6.46
|126803244
|2008.11.10 14:27
|buy
|0.04
|eurgbp
|0.8179
|0.0000
|0.8219
|2008.11.10 14:31
|0.8189
|0.00
|0.00
|0.00
|6.28
|126803348
|2008.11.10 14:28
|sell
|0.16
|euraud
|1.8603
|0.0000
|1.8563
|2008.11.10 14:31
|1.8581
|0.00
|0.00
|0.00
|24.39
|126803971
|2008.11.10 14:31
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.5716
|0.0000
|1.5756
|2008.11.10 14:34
|1.5732
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|126804293
|2008.11.10 14:33
|sell
|0.02
|eurusd
|1.2884
|0.0000
|1.2844
|2008.11.10 14:36
|1.2868
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|126804326
|2008.11.10 14:33
|sell
|0.02
|chfjpy
|84.36
|0.00
|83.96
|2008.11.10 14:36
|84.20
|0.00
|0.00
|0.00
|3.23
|126804507
|2008.11.10 14:34
|sell
|0.01
|gbpjpy
|155.81
|0.00
|155.41
|2008.11.10 14:36
|155.66
|0.00
|0.00
|0.00
|1.52
|126804514
|2008.11.10 14:34
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.5727
|0.0000
|1.5687
|2008.11.10 14:45
|1.5711
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|126804525
|2008.11.10 14:34
|sell
|0.01
|euraud
|1.8567
|0.0000
|1.8527
|2008.11.10 14:42
|1.8577
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.69
|126804538
|2008.11.10 14:34
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.8468
|0.0000
|1.8428
|2008.11.10 14:46
|1.8466
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|126804563
|2008.11.10 14:34
|sell
|0.32
|usdcad
|1.1811
|0.0000
|1.1771
|2008.11.10 15:23
|1.1883
|0.00
|0.00
|0.00
|-193.89
|126804586
|2008.11.10 14:35
|buy
|0.01
|audcad
|0.8202
|0.0000
|0.8242
|2008.11.10 14:39
|0.8203
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|126804799
|2008.11.10 14:36
|sell
|0.02
|euraud
|1.8583
|0.0000
|1.8543
|2008.11.10 14:58
|1.8632
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.74
|126804808
|2008.11.10 14:36
|buy
|0.02
|audcad
|0.8185
|0.0000
|0.8225
|2008.11.10 14:39
|0.8203
|0.00
|0.00
|0.00
|3.04
|126805054
|2008.11.10 14:36
|sell
|0.02
|gbpchf
|1.8484
|0.0000
|1.8444
|2008.11.10 14:46
|1.8466
|0.00
|0.00
|0.00
|3.06
|126805260
|2008.11.10 14:38
|sell
|0.64
|usdcad
|1.1827
|0.0000
|1.1787
|2008.11.10 15:08
|1.1915
|0.00
|0.00
|0.00
|-472.68
|126805453
|2008.11.10 14:38
|sell
|0.01
|gbpjpy
|155.60
|0.00
|155.20
|2008.11.10 14:45
|155.44
|0.00
|0.00
|0.00
|1.61
|126805507
|2008.11.10 14:38
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2854
|0.0000
|1.2814
|2008.11.10 14:45
|1.2837
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|126805529
|2008.11.10 14:38
|sell
|0.01
|chfjpy
|84.17
|0.00
|83.77
|2008.11.10 14:55
|84.02
|0.00
|0.00
|0.00
|1.52
|126805608
|2008.11.10 14:38
|sell
|1.28
|usdcad
|1.1844
|0.0000
|1.1804
|2008.11.10 15:08
|1.1915
|0.00
|0.00
|0.00
|-762.74
|126806103
|2008.11.10 14:39
|sell
|2.56
|usdcad
|1.1861
|0.0000
|1.1821
|2008.11.10 15:08
|1.1915
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 160.22
|126806291
|2008.11.10 14:40
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.8176
|0.0000
|0.8136
|2008.11.10 15:59
|0.8166
|0.00
|0.00
|0.00
|1.57
|126806293
|2008.11.10 14:40
|sell
|0.01
|eurchf
|1.5107
|0.0000
|1.5067
|2008.11.10 14:51
|1.5084
|0.00
|0.00
|0.00
|1.96
|126806362
|2008.11.10 14:40
|sell
|0.04
|euraud
|1.8599
|0.0000
|1.8559
|2008.11.10 14:42
|1.8574
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|126806440
|2008.11.10 14:40
|sell
|0.04
|eurnzd
|2.1405
|0.0000
|2.1365
|2008.11.10 14:45
|2.1377
|0.00
|0.00
|0.00
|6.73
|126806981
|2008.11.10 14:43
|sell
|0.01
|audusd
|0.6919
|0.0000
|0.6879
|2008.11.10 14:50
|0.6879
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|126807056
|2008.11.10 14:44
|sell
|1.28
|audcad
|0.8215
|0.0000
|0.8175
|2008.11.10 14:55
|0.8197
|0.00
|0.00
|0.00
|193.16
|126807353
|2008.11.10 14:45
|sell
|5.12
|usdcad
|1.1879
|0.0000
|1.1839
|2008.11.10 15:08
|1.1915
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 546.96
|126808750
|2008.11.10 14:47
|sell
|0.04
|euraud
|1.8601
|0.0000
|1.8561
|2008.11.10 14:58
|1.8632
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.53
|126811214
|2008.11.10 14:51
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2823
|0.0000
|1.2783
|2008.11.10 14:58
|1.2807
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|126811220
|2008.11.10 14:51
|sell
|0.01
|eurnzd
|2.1409
|0.0000
|2.1369
|2008.11.10 15:27
|2.1418
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.54
|126811222
|2008.11.10 14:51
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.5678
|0.0000
|1.5638
|2008.11.10 14:58
|1.5662
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|126811227
|2008.11.10 14:51
|sell
|0.01
|gbpjpy
|154.96
|0.00
|154.56
|2008.11.10 14:56
|154.81
|0.00
|0.00
|0.00
|1.52
|126811238
|2008.11.10 14:51
|sell
|10.24
|usdcad
|1.1902
|0.0000
|1.1862
|2008.11.10 15:08
|1.1915
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 117.25
|126811255
|2008.11.10 14:51
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.8437
|0.0000
|1.8397
|2008.11.10 14:58
|1.8435
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|126811290
|2008.11.10 14:51
|sell
|0.08
|euraud
|1.8617
|0.0000
|1.8577
|2008.11.10 14:58
|1.8632
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.26
|126811591
|2008.11.10 14:52
|sell
|20.48
|usdcad
|1.1918
|0.0000
|1.1878
|2008.11.10 15:08
|1.1915
|0.00
|0.00
|0.00
|515.65
|126812396
|2008.11.10 14:53
|sell
|0.01
|audusd
|0.6884
|0.0000
|0.6844
|2008.11.10 14:56
|0.6868
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|126812460
|2008.11.10 14:54
|sell
|0.01
|eurchf
|1.5087
|0.0000
|1.5047
|2008.11.10 15:53
|1.5085
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|126812673
|2008.11.10 14:55
|sell
|0.02
|gbpchf
|1.8453
|0.0000
|1.8413
|2008.11.10 14:58
|1.8435
|0.00
|0.00
|0.00
|3.05
|126812861
|2008.11.10 14:55
|sell
|0.16
|euraud
|1.8637
|0.0000
|1.8597
|2008.11.10 14:58
|1.8632
|0.00
|0.00
|0.00
|5.51
|126813085
|2008.11.10 14:56
|sell
|0.32
|euraud
|1.8654
|0.0000
|1.8614
|2008.11.10 14:58
|1.8632
|0.00
|0.00
|0.00
|48.44
|126813467
|2008.11.10 14:56
|sell
|0.02
|eurnzd
|2.1440
|0.0000
|2.1400
|2008.11.10 14:57
|2.1413
|0.00
|0.00
|0.00
|3.23
|126813825
|2008.11.10 14:57
|sell
|40.96
|usdcad
|1.1934
|0.0000
|1.1894
|2008.11.10 15:08
|1.1915
|0.00
|0.00
|0.00
|6 531.60
|126814913
|2008.11.10 14:59
|sell
|0.01
|gbpjpy
|154.44
|0.00
|154.04
|2008.11.10 15:27
|154.97
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.36
|126814916
|2008.11.10 14:59
|sell
|0.01
|audcad
|0.8196
|0.0000
|0.8156
|2008.11.10 15:19
|0.8193
|0.00
|0.00
|0.00
|0.26
|126814919
|2008.11.10 14:59
|sell
|0.01
|audusd
|0.6873
|0.0000
|0.6833
|2008.11.10 15:20
|0.6873
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|126814925
|2008.11.10 14:59
|sell
|0.01
|chfjpy
|83.82
|0.00
|83.42
|2008.11.10 15:49
|83.80
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|126815027
|2008.11.10 14:59
|sell
|0.02
|audcad
|0.8211
|0.0000
|0.8171
|2008.11.10 15:19
|0.8193
|0.00
|0.00
|0.00
|3.02
|126815450
|2008.11.10 15:00
|sell
|0.01
|euraud
|1.8602
|0.0000
|1.8562
|2008.11.10 15:08
|1.8609
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.48
|126815591
|2008.11.10 15:00
|sell
|0.02
|gbpjpy
|154.64
|0.00
|154.24
|2008.11.10 15:27
|154.97
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.68
|126815667
|2008.11.10 15:00
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.8434
|0.0000
|1.8394
|2008.11.10 15:57
|1.8448
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.19
|126815755
|2008.11.10 15:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2811
|0.0000
|1.2771
|2008.11.10 15:54
|1.2811
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|126815780
|2008.11.10 15:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.5654
|0.0000
|1.5614
|2008.11.10 15:39
|1.5672
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.80
|126816501
|2008.11.10 15:01
|sell
|0.02
|euraud
|1.8618
|0.0000
|1.8578
|2008.11.10 15:14
|1.8596
|0.00
|0.00
|0.00
|3.04
|126817735
|2008.11.10 15:07
|sell
|0.04
|euraud
|1.8635
|0.0000
|1.8595
|2008.11.10 15:08
|1.8613
|0.00
|0.00
|0.00
|6.06
|126817783
|2008.11.10 15:07
|sell
|0.02
|eurnzd
|2.1426
|0.0000
|2.1386
|2008.11.10 15:40
|2.1471
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.37
|126818500
|2008.11.10 15:10
|sell
|0.02
|audusd
|0.6889
|0.0000
|0.6849
|2008.11.10 15:20
|0.6873
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|126818586
|2008.11.10 15:10
|sell
|0.04
|gbpjpy
|154.80
|0.00
|154.40
|2008.11.10 15:27
|154.97
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.88
|126818752
|2008.11.10 15:10
|sell
|0.02
|gbpchf
|1.8450
|0.0000
|1.8410
|2008.11.10 16:18
|1.8448
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|126818805
|2008.11.10 15:10
|sell
|0.64
|usdcad
|1.1901
|0.0000
|1.1861
|2008.11.10 15:23
|1.1883
|0.00
|0.00
|0.00
|96.95
|126819055
|2008.11.10 15:11
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.5670
|0.0000
|1.5630
|2008.11.10 15:39
|1.5672
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|126819368
|2008.11.10 15:13
|sell
|0.02
|eurchf
|1.5103
|0.0000
|1.5063
|2008.11.10 15:53
|1.5085
|0.00
|0.00
|0.00
|3.06
|126820069
|2008.11.10 15:17
|sell
|0.01
|euraud
|1.8608
|0.0000
|1.8568
|2008.11.10 15:27
|1.8620
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.83
|126820540
|2008.11.10 15:19
|sell
|0.04
|eurnzd
|2.1447
|0.0000
|2.1407
|2008.11.10 15:27
|2.1438
|0.00
|0.00
|0.00
|2.15
|126820693
|2008.11.10 15:20
|sell
|0.02
|euraud
|1.8625
|0.0000
|1.8585
|2008.11.10 15:27
|1.8620
|0.00
|0.00
|0.00
|0.69
|126820958
|2008.11.10 15:21
|sell
|0.04
|euraud
|1.8642
|0.0000
|1.8602
|2008.11.10 15:27
|1.8620
|0.00
|0.00
|0.00
|6.06
|126821007
|2008.11.10 15:21
|sell
|0.04
|gbpchf
|1.8466
|0.0000
|1.8426
|2008.11.10 15:57
|1.8447
|0.00
|0.00
|0.00
|6.45
|126821320
|2008.11.10 15:21
|sell
|0.01
|audcad
|0.8171
|0.0000
|0.8131
|2008.11.10 15:54
|0.8186
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.26
|126821450
|2008.11.10 15:22
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.5688
|0.0000
|1.5648
|2008.11.10 15:39
|1.5672
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|126821455
|2008.11.10 15:22
|sell
|0.08
|gbpjpy
|154.96
|0.00
|154.56
|2008.11.10 15:27
|154.97
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.81
|126821864
|2008.11.10 15:23
|sell
|0.01
|audusd
|0.6881
|0.0000
|0.6841
|2008.11.10 15:53
|0.6881
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|126822152
|2008.11.10 15:24
|sell
|0.16
|gbpjpy
|155.12
|0.00
|154.72
|2008.11.10 15:27
|154.97
|0.00
|0.00
|0.00
|24.28
|126822482
|2008.11.10 15:25
|sell
|0.02
|chfjpy
|83.98
|0.00
|83.58
|2008.11.10 15:49
|83.80
|0.00
|0.00
|0.00
|3.64
|126822717
|2008.11.10 15:26
|sell
|0.01
|usdcad
|1.1881
|0.0000
|1.1841
|2008.11.10 16:20
|1.1913
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.69
|126822991
|2008.11.10 15:27
|sell
|0.02
|audcad
|0.8187
|0.0000
|0.8147
|2008.11.10 15:54
|0.8186
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|126822992
|2008.11.10 15:27
|sell
|0.02
|usdcad
|1.1898
|0.0000
|1.1858
|2008.11.10 16:20
|1.1913
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.52
|126823399
|2008.11.10 15:29
|sell
|0.04
|eurnzd
|2.1445
|0.0000
|2.1405
|2008.11.10 15:46
|2.1489
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.52
|126823427
|2008.11.10 15:29
|sell
|0.01
|euraud
|1.8621
|0.0000
|1.8581
|2008.11.10 15:43
|1.8631
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.69
|126823473
|2008.11.10 15:30
|sell
|0.01
|gbpjpy
|154.87
|0.00
|154.47
|2008.11.10 15:37
|154.88
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.11
|126823846
|2008.11.10 15:31
|sell
|0.08
|eurnzd
|2.1463
|0.0000
|2.1423
|2008.11.10 15:40
|2.1490
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.90
|126823899
|2008.11.10 15:31
|sell
|0.02
|gbpjpy
|155.03
|0.00
|154.63
|2008.11.10 15:37
|154.88
|0.00
|0.00
|0.00
|3.04
|126824197
|2008.11.10 15:32
|sell
|0.02
|euraud
|1.8637
|0.0000
|1.8597
|2008.11.10 15:43
|1.8631
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|126824215
|2008.11.10 15:32
|sell
|0.16
|eurnzd
|2.1482
|0.0000
|2.1442
|2008.11.10 15:40
|2.1490
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.64
|126824358
|2008.11.10 15:33
|sell
|0.04
|euraud
|1.8653
|0.0000
|1.8613
|2008.11.10 15:43
|1.8631
|0.00
|0.00
|0.00
|6.06
|126824364
|2008.11.10 15:33
|sell
|0.02
|eurusd
|1.2827
|0.0000
|1.2787
|2008.11.10 15:54
|1.2811
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|126824599
|2008.11.10 15:35
|sell
|0.32
|eurnzd
|2.1498
|0.0000
|2.1458
|2008.11.10 15:40
|2.1490
|0.00
|0.00
|0.00
|15.29
|126825196
|2008.11.10 15:39
|sell
|0.64
|eurnzd
|2.1514
|0.0000
|2.1474
|2008.11.10 15:40
|2.1474
|0.00
|0.00
|0.00
|152.98
|126825437
|2008.11.10 15:40
|sell
|0.01
|gbpjpy
|154.67
|0.00
|154.27
|2008.11.10 15:48
|155.02
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.55
|126825707
|2008.11.10 15:42
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.5674
|0.0000
|1.5634
|2008.11.10 15:48
|1.5690
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|126825727
|2008.11.10 15:42
|sell
|0.02
|gbpjpy
|154.83
|0.00
|154.43
|2008.11.10 15:48
|155.02
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.84
|126825812
|2008.11.10 15:43
|sell
|0.08
|eurnzd
|2.1497
|0.0000
|2.1457
|2008.11.10 15:46
|2.1489
|0.00
|0.00
|0.00
|3.83
|126826217
|2008.11.10 15:44
|sell
|0.04
|audcad
|0.8204
|0.0000
|0.8164
|2008.11.10 15:54
|0.8186
|0.00
|0.00
|0.00
|6.05
|126826232
|2008.11.10 15:44
|sell
|0.16
|eurnzd
|2.1515
|0.0000
|2.1475
|2008.11.10 15:46
|2.1489
|0.00
|0.00
|0.00
|24.87
|126826249
|2008.11.10 15:44
|sell
|0.04
|gbpjpy
|155.00
|0.00
|154.60
|2008.11.10 15:48
|155.02
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.81
|126826263
|2008.11.10 15:44
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.5690
|0.0000
|1.5650
|2008.11.10 15:48
|1.5690
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|126826407
|2008.11.10 15:44
|sell
|0.02
|audusd
|0.6897
|0.0000
|0.6857
|2008.11.10 15:53
|0.6881
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|126826699
|2008.11.10 15:45
|sell
|0.01
|euraud
|1.8583
|0.0000
|1.8543
|2008.11.10 15:59
|1.8648
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.47
|126826927
|2008.11.10 15:46
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.5706
|0.0000
|1.5666
|2008.11.10 15:48
|1.5690
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|126826957
|2008.11.10 15:46
|sell
|0.08
|gbpjpy
|155.17
|0.00
|154.77
|2008.11.10 15:48
|155.02
|0.00
|0.00
|0.00
|12.15
|126827625
|2008.11.10 15:49
|sell
|0.01
|eurnzd
|2.1455
|0.0000
|2.1415
|2008.11.10 16:00
|2.1575
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.14
|126828203
|2008.11.10 15:50
|sell
|0.01
|gbpjpy
|154.81
|0.00
|154.41
|2008.11.10 15:55
|154.66
|0.00
|0.00
|0.00
|1.52
|126828229
|2008.11.10 15:51
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.5686
|0.0000
|1.5646
|2008.11.10 15:55
|1.5670
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|126828297
|2008.11.10 15:51
|sell
|0.02
|euraud
|1.8603
|0.0000
|1.8563
|2008.11.10 15:59
|1.8648
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.19
|126828323
|2008.11.10 15:51
|sell
|0.01
|chfjpy
|83.83
|0.00
|83.43
|2008.11.10 15:55
|83.67
|0.00
|0.00
|0.00
|1.62
|126828326
|2008.11.10 15:51
|sell
|0.02
|eurnzd
|2.1484
|0.0000
|2.1444
|2008.11.10 16:00
|2.1575
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.82
|126828350
|2008.11.10 15:51
|sell
|0.04
|euraud
|1.8619
|0.0000
|1.8579
|2008.11.10 15:59
|1.8648
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.98
|126828514
|2008.11.10 15:53
|sell
|0.04
|eurnzd
|2.1507
|0.0000
|2.1467
|2008.11.10 16:00
|2.1575
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.18
|126828996
|2008.11.10 15:54
|sell
|0.08
|euraud
|1.8636
|0.0000
|1.8596
|2008.11.10 15:59
|1.8648
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.61
|126829212
|2008.11.10 15:54
|sell
|0.16
|euraud
|1.8657
|0.0000
|1.8617
|2008.11.10 15:59
|1.8648
|0.00
|0.00
|0.00
|9.91
|126829330
|2008.11.10 15:54
|sell
|0.08
|eurnzd
|2.1523
|0.0000
|2.1483
|2008.11.10 16:00
|2.1575
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.74
|126829486
|2008.11.10 15:55
|sell
|0.16
|eurnzd
|2.1576
|0.0000
|2.1536
|2008.11.10 16:00
|2.1575
|0.00
|0.00
|0.00
|0.95
|126830396
|2008.11.10 15:56
|sell
|0.01
|audcad
|0.8170
|0.0000
|0.8130
|2008.11.10 16:06
|0.8167
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|126830422
|2008.11.10 15:56
|sell
|0.01
|eurchf
|1.5083
|0.0000
|1.5043
|2008.11.10 16:13
|1.5065
|0.00
|0.00
|0.00
|1.53
|126830484
|2008.11.10 15:56
|sell
|0.01
|audusd
|0.6860
|0.0000
|0.6820
|2008.11.10 16:12
|0.6862
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|126830507
|2008.11.10 15:56
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2807
|0.0000
|1.2767
|2008.11.10 16:12
|1.2807
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|126830734
|2008.11.10 15:57
|sell
|0.01
|gbpjpy
|154.45
|0.00
|154.05
|2008.11.10 16:03
|154.65
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.03
|126830758
|2008.11.10 15:57
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.5666
|0.0000
|1.5626
|2008.11.10 16:11
|1.5719
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.30
|126830759
|2008.11.10 15:57
|sell
|0.01
|chfjpy
|83.74
|0.00
|83.34
|2008.11.10 16:13
|83.58
|0.00
|0.00
|0.00
|1.62
|126831072
|2008.11.10 15:58
|sell
|0.32
|eurnzd
|2.1587
|0.0000
|2.1547
|2008.11.10 16:00
|2.1575
|0.00
|0.00
|0.00
|22.84
|126831168
|2008.11.10 15:59
|sell
|0.32
|euraud
|1.8673
|0.0000
|1.8633
|2008.11.10 15:59
|1.8648
|0.00
|0.00
|0.00
|55.03
|126831198
|2008.11.10 15:59
|sell
|0.64
|eurnzd
|2.1603
|0.0000
|2.1563
|2008.11.10 16:00
|2.1575
|0.00
|0.00
|0.00
|106.55
|126831272
|2008.11.10 15:59
|sell
|0.02
|gbpjpy
|154.64
|0.00
|154.24
|2008.11.10 16:03
|154.65
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.21
|126831278
|2008.11.10 15:59
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.5685
|0.0000
|1.5645
|2008.11.10 16:11
|1.5719
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.80
|126831468
|2008.11.10 15:59
|sell
|0.02
|audcad
|0.8185
|0.0000
|0.8145
|2008.11.10 16:13
|0.8167
|0.00
|0.00
|0.00
|3.02
|126831509
|2008.11.10 15:59
|sell
|0.02
|audusd
|0.6878
|0.0000
|0.6838
|2008.11.10 16:12
|0.6862
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|126832010
|2008.11.10 16:00
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.5702
|0.0000
|1.5662
|2008.11.10 16:11
|1.5719
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.80
|126832091
|2008.11.10 16:00
|sell
|0.04
|gbpjpy
|154.80
|0.00
|154.40
|2008.11.10 16:03
|154.65
|0.00
|0.00
|0.00
|6.09
|126832699
|2008.11.10 16:01
|sell
|0.04
|gbpchf
|1.8466
|0.0000
|1.8426
|2008.11.10 16:18
|1.8448
|0.00
|0.00
|0.00
|6.12
|126832991
|2008.11.10 16:02
|sell
|0.01
|euraud
|1.8645
|0.0000
|1.8605
|2008.11.10 16:18
|1.8655
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.68
|126833033
|2008.11.10 16:02
|sell
|0.01
|eurnzd
|2.1584
|0.0000
|2.1544
|2008.11.10 16:18
|2.1574
|0.00
|0.00
|0.00
|0.59
|126834253
|2008.11.10 16:05
|sell
|0.01
|gbpjpy
|154.48
|0.00
|154.08
|2008.11.10 16:06
|154.49
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|126834288
|2008.11.10 16:05
|sell
|0.02
|eurusd
|1.2823
|0.0000
|1.2783
|2008.11.10 16:12
|1.2807
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|126834414
|2008.11.10 16:05
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.5718
|0.0000
|1.5678
|2008.11.10 16:13
|1.5693
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|126834591
|2008.11.10 16:05
|sell
|0.02
|gbpjpy
|154.64
|0.00
|154.24
|2008.11.10 16:06
|154.49
|0.00
|0.00
|0.00
|3.05
|126834698
|2008.11.10 16:06
|sell
|0.02
|euraud
|1.8661
|0.0000
|1.8621
|2008.11.10 16:18
|1.8655
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|126835174
|2008.11.10 16:07
|sell
|0.02
|eurnzd
|2.1600
|0.0000
|2.1560
|2008.11.10 16:18
|2.1574
|0.00
|0.00
|0.00
|3.08
|126835591
|2008.11.10 16:08
|sell
|0.16
|gbpusd
|1.5735
|0.0000
|1.5695
|2008.11.10 16:11
|1.5718
|0.00
|0.00
|0.00
|27.20
|126835784
|2008.11.10 16:09
|sell
|0.01
|gbpjpy
|154.76
|0.00
|154.36
|2008.11.10 16:11
|154.61
|0.00
|0.00
|0.00
|1.52
|126837749
|2008.11.10 16:13
|sell
|0.01
|gbpjpy
|154.33
|0.00
|153.93
|2008.11.10 16:16
|154.35
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.21
|126837811
|2008.11.10 16:13
|sell
|0.04
|euraud
|1.8677
|0.0000
|1.8637
|2008.11.10 16:18
|1.8655
|0.00
|0.00
|0.00
|6.03
|126838239
|2008.11.10 16:14
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2803
|0.0000
|1.2763
|2008.11.10 16:17
|1.2787
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|126838249
|2008.11.10 16:14
|sell
|0.02
|gbpjpy
|154.50
|0.00
|154.10
|2008.11.10 16:16
|154.35
|0.00
|0.00
|0.00
|3.05
|126838272
|2008.11.10 16:14
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.5702
|0.0000
|1.5662
|2008.11.10 16:17
|1.5685
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|126838789
|2008.11.10 16:16
|sell
|0.04
|usdcad
|1.1915
|0.0000
|1.1875
|2008.11.10 16:20
|1.1913
|0.00
|0.00
|0.00
|0.67
|126840497
|2008.11.10 16:18
|sell
|0.08
|usdcad
|1.1932
|0.0000
|1.1892
|2008.11.10 16:21
|1.1913
|0.00
|0.00
|0.00
|12.76
|
|0.00
|0.00
|-6.82
|18 018.91
|Closed P/L:
|18 012.09
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|126806099
|2008.11.10 14:39
|buy
|0.01
|chfjpy
|84.27
|0.00
|84.67
|
|83.56
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.21
|126811218
|2008.11.10 14:51
|buy
|0.02
|chfjpy
|84.09
|0.00
|84.49
|
|83.56
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.78
|126814911
|2008.11.10 14:59
|buy
|0.04
|chfjpy
|83.88
|0.00
|84.28
|
|83.56
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.01
|126829939
|2008.11.10 15:55
|buy
|0.08
|chfjpy
|83.72
|0.00
|84.12
|
|83.56
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.00
|126833046
|2008.11.10 16:02
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.8161
|0.0000
|0.8121
|
|0.8157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.63
|126838187
|2008.11.10 16:14
|sell
|0.01
|audusd
|0.6849
|0.0000
|0.6809
|
|0.6847
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|126838246
|2008.11.10 16:14
|sell
|0.01
|chfjpy
|83.65
|0.00
|83.25
|
|83.63
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|126838283
|2008.11.10 16:14
|sell
|0.01
|audcad
|0.8153
|0.0000
|0.8113
|
|0.8155
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.17
|126838296
|2008.11.10 16:14
|sell
|0.01
|eurchf
|1.5053
|0.0000
|1.5013
|
|1.5052
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|126839218
|2008.11.10 16:17
|buy
|0.16
|chfjpy
|83.56
|0.00
|83.96
|
|83.56
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|126840507
|2008.11.10 16:18
|sell
|0.02
|audcad
|0.8170
|0.0000
|0.8130
|
|0.8155
|0.00
|0.00
|0.00
|2.52
|126840536
|2008.11.10 16:18
|sell
|0.01
|gbpjpy
|153.96
|0.00
|153.56
|
|154.32
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.65
|126840695
|2008.11.10 16:19
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.5651
|0.0000
|1.5611
|
|1.5677
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.60
|126840714
|2008.11.10 16:19
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2776
|0.0000
|1.2736
|
|1.2783
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.70
|126840898
|2008.11.10 16:19
|sell
|0.01
|euraud
|1.8647
|0.0000
|1.8607
|
|1.8682
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.40
|126840918
|2008.11.10 16:19
|sell
|0.01
|eurnzd
|2.1578
|0.0000
|2.1538
|
|2.1609
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.83
|126840934
|2008.11.10 16:19
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.8431
|0.0000
|1.8391
|
|1.8460
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.46
|126840939
|2008.11.10 16:19
|sell
|0.02
|gbpjpy
|154.12
|0.00
|153.72
|
|154.32
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.06
|126841076
|2008.11.10 16:20
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.5667
|0.0000
|1.5627
|
|1.5677
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|126841109
|2008.11.10 16:20
|sell
|0.02
|gbpchf
|1.8447
|0.0000
|1.8407
|
|1.8460
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.21
|126841268
|2008.11.10 16:21
|sell
|0.02
|euraud
|1.8664
|0.0000
|1.8624
|
|1.8682
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.46
|
|0.00
|0.00
|0.00
|-64.90
|
|Floating P/L:
|-64.90
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|50 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|18 012.09
|Floating P/L:
|-64.90
|Margin:
|127.50
|Balance:
|68 012.09
|Equity:
|67 947.19
|Free Margin:
|67 819.69
|
|Details:
|Gross Profit:
|37 744.63
|Gross Loss:
|19 732.54
|Total Net Profit:
|18 012.09
|Profit Factor:
|1.91
|Expected Payoff:
|5.84
|
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|5 233.06 (7.94%)
|Relative Drawdown:
|7.94% (5 233.06)
|
|Total Trades:
|3082
|Short Positions (won %):
|2899 (57.19%)
|Long Positions (won %):
|183 (66.12%)
|Profit Trades (% of total):
|1779 (57.72%)
|Loss trades (% of total):
|1303 (42.28%)
|Largest
|profit trade:
|6 531.60
|loss trade:
|-1 546.96
|Average
|profit trade:
|21.22
|loss trade:
|-15.14
|Maximum
|consecutive wins ($):
|15 (64.45)
|consecutive losses ($):
|11 (-926.69)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|7 153.72 (8)
|consecutive loss (count):
|-5 233.06 (6)
|Average
|consecutive wins:
|3
|consecutive losses:
|2