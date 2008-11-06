Interbank FX, LLC

Account: 2174340 Name: aggressive_martingale Currency: USD 2008 November 7, 09:55
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
1261851582008.11.06 11:25balanceDeposit50 000.00
1261872652008.11.06 11:40buy0.01eurusd1.28820.00001.29222008.11.06 11:491.28980.000.000.001.60
1261872682008.11.06 11:40sell0.01eurusd1.28810.00001.28412008.11.06 12:001.28810.000.000.000.00
1261873462008.11.06 11:40sell0.01gbpusd1.58920.00001.58522008.11.06 11:571.58740.000.000.001.80
1261874872008.11.06 11:41sell0.01eurchf1.50020.00001.49622008.11.06 12:071.50310.000.000.00-2.47
1261875322008.11.06 11:41sell0.01chfjpy84.000.0083.602008.11.06 12:0083.980.000.000.000.20
1261876212008.11.06 11:42sell0.01audcad0.79470.00000.79072008.11.06 12:070.80150.000.000.00-5.79
1261876292008.11.06 11:42sell0.01euraud1.89930.00001.89532008.11.06 11:511.89680.000.000.001.70
1261876772008.11.06 11:43sell0.01eurgbp0.81020.00000.80622008.11.06 11:540.81080.000.000.00-0.95
1261878012008.11.06 11:44sell0.01eurnzd2.15470.00002.15072008.11.06 11:582.15380.000.000.000.53
1261878262008.11.06 11:44sell0.02audcad0.79630.00000.79232008.11.06 12:070.80150.000.000.00-8.86
1261878872008.11.06 11:44sell0.01usdcad1.17360.00001.16962008.11.06 12:021.17350.000.000.000.09
1261881412008.11.06 11:46sell0.01audusd0.67910.00000.67512008.11.06 12:060.68270.000.000.00-3.60
1261881552008.11.06 11:46sell0.01gbpjpy155.450.00155.052008.11.06 11:47155.300.000.000.001.54
1261882692008.11.06 11:46sell0.01gbpchf1.84860.00001.84462008.11.06 11:591.84840.000.000.000.17
1261884152008.11.06 11:47sell0.02eurgbp0.81180.00000.80782008.11.06 11:540.81080.000.000.003.18
1261886472008.11.06 11:49sell0.01gbpjpy155.320.00154.922008.11.06 12:00155.100.000.000.002.24
1261886552008.11.06 11:49sell0.02eurchf1.50180.00001.49782008.11.06 12:071.50310.000.000.00-2.22
1261886712008.11.06 11:49sell0.02eurusd1.28970.00001.28572008.11.06 12:001.28810.000.000.003.20
1261886782008.11.06 11:49sell0.02eurnzd2.15640.00002.15242008.11.06 11:582.15380.000.000.003.11
1261886932008.11.06 11:49buy0.01gbpusd1.58900.00001.59302008.11.06 12:071.58160.000.000.00-7.40
1261888602008.11.06 11:51sell0.02gbpchf1.85020.00001.84622008.11.06 11:591.84840.000.000.003.09
1261890032008.11.06 11:52sell0.02gbpjpy155.480.00155.082008.11.06 11:57155.320.000.000.003.27
1261890462008.11.06 11:53sell0.01euraud1.89620.00001.89222008.11.06 12:011.89360.000.000.001.76
1261894062008.11.06 11:56sell0.01eurgbp0.81070.00000.80672008.11.06 12:010.81290.000.000.00-3.49
1261898612008.11.06 11:59buy0.02gbpusd1.58830.00001.59232008.11.06 12:071.58160.000.000.00-13.40
1261898702008.11.06 11:59sell0.01gbpusd1.58570.00001.58172008.11.06 12:001.58250.000.000.003.20
1261898782008.11.06 11:59sell0.02usdcad1.17530.00001.17132008.11.06 12:021.17350.000.000.003.07
1261899102008.11.06 11:59buy0.04gbpusd1.58570.00001.58972008.11.06 12:091.58440.000.000.00-5.20
1261900172008.11.06 11:59sell0.04audcad0.79800.00000.79402008.11.06 12:070.80150.000.000.00-11.92
1261900422008.11.06 11:59sell0.01eurnzd2.15250.00002.14852008.11.06 12:012.14990.000.000.001.56
1261902032008.11.06 12:00sell0.02eurgbp0.81230.00000.80832008.11.06 12:010.81290.000.000.00-1.91
1261910592008.11.06 12:00sell0.02chfjpy84.160.0083.762008.11.06 12:0083.980.000.000.003.67
1261914842008.11.06 12:00sell0.04eurgbp0.81400.00000.81002008.11.06 12:010.81290.000.000.006.97
1261920002008.11.06 12:00sell0.04eurchf1.50340.00001.49942008.11.06 12:071.50310.000.000.001.03
1261922482008.11.06 12:00sell0.08eurchf1.50520.00001.50122008.11.06 12:071.50310.000.000.0014.35
1261925802008.11.06 12:01sell0.08audcad0.79970.00000.79572008.11.06 12:070.80150.000.000.00-12.26
1261930602008.11.06 12:01sell0.02audusd0.68100.00000.67702008.11.06 12:060.68270.000.000.00-3.40
1261930732008.11.06 12:01sell0.16audcad0.80120.00000.79722008.11.06 12:070.80150.000.000.00-4.09
1261931292008.11.06 12:01sell0.32audcad0.80280.00000.79882008.11.06 12:070.80150.000.000.0035.42
1261933452008.11.06 12:01sell0.04audusd0.68270.00000.67872008.11.06 12:060.68270.000.000.000.00
1261934292008.11.06 12:01sell0.01gbpchf1.85130.00001.84732008.11.06 12:021.84950.000.000.001.53
1261937752008.11.06 12:01sell0.01eurusd1.28730.00001.28332008.11.06 12:021.28570.000.000.001.60
1261937852008.11.06 12:01sell0.08audusd0.68440.00000.68042008.11.06 12:060.68270.000.000.0013.60
1261939602008.11.06 12:02sell0.64audcad0.80330.00000.79932008.11.06 12:070.80150.000.000.0098.08
1261939652008.11.06 12:02buy0.08gbpusd1.58360.00001.58762008.11.06 12:071.58320.000.000.00-3.20
1261939712008.11.06 12:02sell0.01gbpusd1.58220.00001.57822008.11.06 12:021.58040.000.000.001.80
1261940032008.11.06 12:02sell1.28audcad0.80540.00000.80142008.11.06 12:050.80140.000.000.00436.16
1261940392008.11.06 12:02buy0.16gbpusd1.58160.00001.58562008.11.06 12:071.58320.000.000.0025.60
1261940692008.11.06 12:02sell0.16audusd0.68600.00000.68202008.11.06 12:060.68200.000.000.0064.00
1261943262008.11.06 12:02sell0.01gbpjpy155.430.00155.032008.11.06 12:03155.270.000.000.001.63
1261943792008.11.06 12:02sell0.01eurgbp0.81320.00000.80922008.11.06 12:060.81220.000.000.001.58
1261944792008.11.06 12:02sell0.32audusd0.68770.00000.68372008.11.06 12:050.68370.000.000.00128.00
1261945262008.11.06 12:02sell0.01euraud1.86950.00001.86552008.11.06 12:021.86680.000.000.001.86
1261945322008.11.06 12:02sell2.56audcad0.80740.00000.80342008.11.06 12:040.80340.000.000.00872.90
1261946192008.11.06 12:02sell0.01chfjpy83.880.0083.482008.11.06 12:0683.720.000.000.001.63
1262003512008.11.06 12:06buy0.32gbpusd1.58000.00001.58402008.11.06 12:071.58320.000.000.00102.40
1262003552008.11.06 12:06sell0.01eurusd1.28330.00001.27932008.11.06 12:081.28320.000.000.000.10
1262003592008.11.06 12:06sell0.01gbpjpy154.910.00154.512008.11.06 12:07155.420.000.000.00-5.19
1262003612008.11.06 12:06sell0.01euraud1.88120.00001.87722008.11.06 12:111.88390.000.000.00-1.84
1262003652008.11.06 12:06sell0.01gbpusd1.58000.00001.57602008.11.06 12:101.58450.000.000.00-4.50
1262003812008.11.06 12:06sell0.01usdcad1.17440.00001.17042008.11.06 12:171.17420.000.000.000.17
1262004112008.11.06 12:06sell0.01gbpchf1.85040.00001.84642008.11.06 12:111.85530.000.000.00-4.18
1262004182008.11.06 12:06sell0.01eurnzd2.14650.00002.14252008.11.06 12:072.14250.000.000.002.40
1262005362008.11.06 12:07sell0.02gbpjpy155.080.00154.682008.11.06 12:10155.240.000.000.00-3.27
1262006072008.11.06 12:07sell0.02gbpchf1.85200.00001.84802008.11.06 12:111.85530.000.000.00-5.63
1262006182008.11.06 12:07sell0.04gbpjpy155.240.00154.842008.11.06 12:07155.480.000.000.00-9.78
1262006942008.11.06 12:07sell0.08gbpjpy155.410.00155.012008.11.06 12:10155.240.000.000.0013.88
1262007172008.11.06 12:07sell0.02eurusd1.28490.00001.28092008.11.06 12:081.28320.000.000.003.40
1262009002008.11.06 12:07sell0.16gbpjpy155.580.00155.182008.11.06 12:07155.610.000.000.00-4.89
1262009542008.11.06 12:07sell0.02euraud1.88290.00001.87892008.11.06 12:111.88390.000.000.00-1.37
1262010482008.11.06 12:07sell0.04gbpchf1.85380.00001.84982008.11.06 12:181.85710.000.000.00-11.28
1262011112008.11.06 12:07sell0.02gbpusd1.58370.00001.57972008.11.06 12:101.58450.000.000.00-1.60
1262011312008.11.06 12:07buy0.08gbpusd1.58410.00001.58812008.11.06 12:091.58440.000.000.002.40
1262015102008.11.06 12:07sell0.01eurnzd2.14100.00002.13702008.11.06 12:112.14270.000.000.00-1.02
1262015232008.11.06 12:07sell0.02eurnzd2.14260.00002.13862008.11.06 12:112.14270.000.000.00-0.12
1262016672008.11.06 12:08buy0.16gbpusd1.58250.00001.58652008.11.06 12:091.58570.000.000.0051.20
1262026392008.11.06 12:08sell0.01eurchf1.50180.00001.49782008.11.06 12:131.50160.000.000.000.17
1262026942008.11.06 12:08sell0.01chfjpy83.520.0083.122008.11.06 12:3884.010.000.000.00-4.98
1262029762008.11.06 12:09sell0.01audusd0.68040.00000.67642008.11.06 12:260.68660.000.000.00-6.20
1262030622008.11.06 12:09sell0.04euraud1.88460.00001.88062008.11.06 12:111.88390.000.000.001.91
1262031722008.11.06 12:09sell0.08euraud1.88640.00001.88242008.11.06 12:111.88390.000.000.0013.63
1262032062008.11.06 12:09sell0.02chfjpy83.680.0083.282008.11.06 12:3884.010.000.000.00-6.72
1262032782008.11.06 12:09sell0.04eurnzd2.14540.00002.14142008.11.06 12:112.14270.000.000.006.48
1262032832008.11.06 12:09sell0.01eurgbp0.80980.00000.80582008.11.06 12:120.80870.000.000.001.74
1262036082008.11.06 12:09sell0.08gbpchf1.85540.00001.85142008.11.06 12:111.85490.000.000.003.42
1262037102008.11.06 12:09sell0.01eurusd1.28360.00001.27962008.11.06 12:101.28190.000.000.001.70
1262037392008.11.06 12:09buy0.01eurchf1.50320.00001.50722008.11.06 12:191.50330.000.000.000.09
1262037702008.11.06 12:09sell0.16gbpchf1.85710.00001.85312008.11.06 12:111.85490.000.000.0030.06
1262038382008.11.06 12:09sell0.01audcad0.79940.00000.79542008.11.06 12:280.80410.000.000.00-4.01
1262039252008.11.06 12:09sell0.04gbpusd1.58610.00001.58212008.11.06 12:101.58450.000.000.006.40
1262048422008.11.06 12:11sell0.02eurchf1.50340.00001.49942008.11.06 12:131.50160.000.000.003.07
1262050182008.11.06 12:12sell0.08gbpchf1.85840.00001.85442008.11.06 12:141.85730.000.000.007.52
1262050682008.11.06 12:12sell0.01gbpjpy155.240.00154.842008.11.06 12:19155.730.000.000.00-4.99
1262050722008.11.06 12:12sell0.02usdcad1.17610.00001.17212008.11.06 12:171.17420.000.000.003.24
1262051302008.11.06 12:12sell0.01eurnzd2.14020.00002.13622008.11.06 12:172.14090.000.000.00-0.42
1262051382008.11.06 12:12sell0.01gbpusd1.58600.00001.58202008.11.06 12:151.58780.000.000.00-1.80
1262051462008.11.06 12:12sell0.02gbpjpy155.400.00155.002008.11.06 12:19155.730.000.000.00-6.73
1262051812008.11.06 12:12sell0.01euraud1.88290.00001.87892008.11.06 12:151.88210.000.000.000.54
1262051932008.11.06 12:13sell0.02eurnzd2.14200.00002.13802008.11.06 12:172.14090.000.000.001.32
1262052132008.11.06 12:13sell0.01eurusd1.28210.00001.27812008.11.06 12:301.28690.000.000.00-4.80
1262053562008.11.06 12:13sell0.04gbpjpy155.570.00155.172008.11.06 12:19155.730.000.000.00-6.52
1262054602008.11.06 12:13sell0.02gbpusd1.58790.00001.58392008.11.06 12:151.58780.000.000.000.20
1262056132008.11.06 12:13sell0.01eurgbp0.80650.00000.80252008.11.06 12:200.80710.000.000.00-0.95
1262056962008.11.06 12:13sell0.16gbpchf1.85950.00001.85552008.11.06 12:141.85730.000.000.0030.08
1262059402008.11.06 12:14sell0.02eurgbp0.80810.00000.80412008.11.06 12:200.80710.000.000.003.18
1262059722008.11.06 12:14sell0.02euraud1.88460.00001.88062008.11.06 12:151.88210.000.000.003.41
1262059852008.11.06 12:14sell0.04eurnzd2.14360.00002.13962008.11.06 12:172.14090.000.000.006.48
1262060762008.11.06 12:14sell0.04chfjpy83.840.0083.442008.11.06 12:3884.010.000.000.00-6.92
1262060822008.11.06 12:14sell0.02eurusd1.28370.00001.27972008.11.06 12:301.28690.000.000.00-6.40
1262061262008.11.06 12:14sell0.08gbpjpy155.730.00155.332008.11.06 12:19155.730.000.000.000.00
1262061632008.11.06 12:14sell0.02audusd0.68200.00000.67802008.11.06 12:260.68660.000.000.00-9.20
1262062012008.11.06 12:15sell0.02audcad0.80100.00000.79702008.11.06 12:280.80410.000.000.00-5.30
1262064902008.11.06 12:15buy0.02eurchf1.50150.00001.50552008.11.06 12:191.50330.000.000.003.07
1262065052008.11.06 12:15sell0.01eurchf1.50120.00001.49722008.11.06 12:261.50280.000.000.00-1.37
1262067242008.11.06 12:15sell0.04gbpusd1.58950.00001.58552008.11.06 12:151.58780.000.000.006.80
1262071022008.11.06 12:16sell0.08gbpchf1.85890.00001.85492008.11.06 12:191.85710.000.000.0012.30
1262072282008.11.06 12:17sell0.16gbpjpy155.890.00155.492008.11.06 12:19155.730.000.000.0026.08
1262073742008.11.06 12:17sell0.04audusd0.68360.00000.67962008.11.06 12:260.68660.000.000.00-12.00
1262073822008.11.06 12:17sell0.01euraud1.87510.00001.87112008.11.06 12:201.87460.000.000.000.35
1262075562008.11.06 12:18sell0.04audcad0.80270.00000.79872008.11.06 12:280.80410.000.000.00-4.78
1262076642008.11.06 12:18sell0.01gbpusd1.58700.00001.58302008.11.06 12:271.60130.000.000.00-14.30
1262076732008.11.06 12:18sell0.02eurchf1.50280.00001.49882008.11.06 12:261.50280.000.000.000.00
1262078232008.11.06 12:18sell0.02euraud1.87680.00001.87282008.11.06 12:201.87460.000.000.003.01
1262082102008.11.06 12:19buy0.01eurusd1.28360.00001.28762008.11.06 12:211.28520.000.000.001.60
1262084172008.11.06 12:20sell0.08audusd0.68520.00000.68122008.11.06 12:450.68400.000.000.009.60
1262084662008.11.06 12:20sell0.01eurnzd2.12990.00002.12592008.11.06 12:302.13610.000.000.00-3.74
1262084792008.11.06 12:20sell0.01usdcad1.17190.00001.16792008.11.06 12:281.17010.000.000.001.54
1262085282008.11.06 12:20sell0.02gbpusd1.58860.00001.58462008.11.06 12:311.60060.000.000.00-24.00
1262087232008.11.06 12:20sell0.04gbpusd1.59030.00001.58632008.11.06 12:271.60140.000.000.00-44.40
1262090472008.11.06 12:21sell0.01gbpjpy156.390.00155.992008.11.06 12:27157.380.000.000.00-10.08
1262090832008.11.06 12:21sell0.02eurnzd2.13150.00002.12752008.11.06 12:302.13610.000.000.00-5.55
1262091472008.11.06 12:21sell0.08chfjpy84.000.0083.602008.11.06 12:3884.010.000.000.00-0.82
1262091562008.11.06 12:21sell0.04eurnzd2.13350.00002.12952008.11.06 12:302.13610.000.000.00-6.27
1262092522008.11.06 12:21sell0.02gbpjpy156.580.00156.182008.11.06 12:33157.380.000.000.00-16.28
1262093002008.11.06 12:21sell0.08gbpusd1.59190.00001.58792008.11.06 12:271.60140.000.000.00-76.00
1262095162008.11.06 12:21buy0.01gbpusd1.59290.00001.59692008.11.06 12:241.59280.000.000.00-0.10
1262095602008.11.06 12:21sell0.08audcad0.80440.00000.80042008.11.06 12:290.80410.000.000.002.05
1262095762008.11.06 12:21sell0.01gbpchf1.86400.00001.86002008.11.06 12:271.87040.000.000.00-5.48
1262096962008.11.06 12:21sell0.01euraud1.87060.00001.86662008.11.06 12:241.86830.000.000.001.58
1262099552008.11.06 12:22sell0.01eurgbp0.80670.00000.80272008.11.06 12:240.80570.000.000.001.60
1262099902008.11.06 12:22buy0.02gbpusd1.59120.00001.59522008.11.06 12:241.59280.000.000.003.20
1262100332008.11.06 12:23sell0.16audusd0.68690.00000.68292008.11.06 12:260.68710.000.000.00-3.20
1262101612008.11.06 12:24buy0.01gbpjpy156.740.00157.142008.11.06 12:24156.900.000.000.001.62
1262102332008.11.06 12:24sell0.04gbpjpy156.740.00156.342008.11.06 12:27157.250.000.000.00-20.78
1262103852008.11.06 12:24buy0.01eurchf1.50320.00001.50722008.11.06 12:401.50500.000.000.001.54
1262105162008.11.06 12:24sell0.04eurusd1.28530.00001.28132008.11.06 12:301.28690.000.000.00-6.40
1262105212008.11.06 12:24sell0.02gbpchf1.86570.00001.86172008.11.06 12:271.87040.000.000.00-8.05
1262106162008.11.06 12:24sell0.16audcad0.80600.00000.80202008.11.06 12:290.80410.000.000.0025.98
1262106442008.11.06 12:24sell0.16gbpusd1.59590.00001.59192008.11.06 12:271.60140.000.000.00-88.00
1262107462008.11.06 12:24sell0.16chfjpy84.160.0083.762008.11.06 12:3884.010.000.000.0024.43
1262108832008.11.06 12:24sell0.04gbpchf1.86750.00001.86352008.11.06 12:271.87040.000.000.00-9.93
1262111052008.11.06 12:24sell0.32gbpusd1.59760.00001.59362008.11.06 12:271.60140.000.000.00-121.60
1262111712008.11.06 12:24sell0.04eurchf1.50460.00001.50062008.11.06 12:261.50280.000.000.006.16
1262113452008.11.06 12:24sell0.08gbpjpy157.200.00156.802008.11.06 12:27157.250.000.000.00-4.07
1262114492008.11.06 12:24sell0.32audusd0.68840.00000.68442008.11.06 12:260.68710.000.000.0041.60
1262125252008.11.06 12:26sell0.64gbpusd1.59950.00001.59552008.11.06 12:271.60140.000.000.00-121.60
1262126072008.11.06 12:26sell0.16gbpjpy157.360.00156.962008.11.06 12:27157.250.000.000.0017.92
1262126422008.11.06 12:26sell0.08gbpchf1.86920.00001.86522008.11.06 12:271.87040.000.000.00-8.22
1262127232008.11.06 12:26sell1.28gbpusd1.60110.00001.59712008.11.06 12:271.60140.000.000.00-38.40
1262128062008.11.06 12:26sell0.16gbpchf1.87080.00001.86682008.11.06 12:271.87040.000.000.005.48
1262129002008.11.06 12:26sell0.32gbpjpy157.530.00157.132008.11.06 12:33157.380.000.000.0048.83
1262130062008.11.06 12:26sell2.56gbpusd1.60290.00001.59892008.11.06 12:311.60060.000.000.00588.80
1262131832008.11.06 12:27sell0.32gbpchf1.87220.00001.86822008.11.06 12:271.87040.000.000.0049.31
1262137252008.11.06 12:27sell0.08eurnzd2.13530.00002.13132008.11.06 12:302.13610.000.000.00-3.86
1262138272008.11.06 12:27sell0.08eurusd1.28690.00001.28292008.11.06 12:301.28690.000.000.000.00
1262145572008.11.06 12:28sell0.16eurnzd2.13790.00002.13392008.11.06 12:302.13610.000.000.0017.37
1262146142008.11.06 12:28sell0.32eurnzd2.13960.00002.13562008.11.06 12:302.13560.000.000.0077.21
1262146432008.11.06 12:28sell0.01eurgbp0.80350.00000.79952008.11.06 12:450.80480.000.000.00-2.08
1262146842008.11.06 12:28sell0.01euraud1.87250.00001.86852008.11.06 12:291.87220.000.000.000.20
1262147212008.11.06 12:29sell0.02euraud1.87440.00001.87042008.11.06 12:321.87220.000.000.003.03
1262149242008.11.06 12:29sell0.16eurusd1.28850.00001.28452008.11.06 12:301.28690.000.000.0025.60
1262156502008.11.06 12:30sell0.16audusd0.68730.00000.68332008.11.06 12:450.68330.000.000.0064.00
1262158242008.11.06 12:30sell0.01eurchf1.50240.00001.49842008.11.06 12:451.50260.000.000.00-0.17
1262158392008.11.06 12:30sell0.01gbpchf1.86920.00001.86522008.11.06 12:331.87090.000.000.00-1.46
1262160142008.11.06 12:31sell0.01usdcad1.16910.00001.16512008.11.06 13:091.17210.000.000.00-2.56
1262160332008.11.06 12:31sell0.01audcad0.80360.00000.79962008.11.06 12:450.80160.000.000.001.71
1262161192008.11.06 12:31sell0.02gbpchf1.87080.00001.86682008.11.06 12:331.87090.000.000.00-0.17
1262161272008.11.06 12:31sell0.02eurchf1.50400.00001.50002008.11.06 12:451.50260.000.000.002.39
1262161742008.11.06 12:32sell0.01eurusd1.28810.00001.28412008.11.06 12:331.28650.000.000.001.60
1262162652008.11.06 12:32sell0.01eurnzd2.13400.00002.13002008.11.06 12:482.13380.000.000.000.12
1262164502008.11.06 12:33sell0.01gbpusd1.60260.00001.59862008.11.06 12:341.60090.000.000.001.70
1262165642008.11.06 12:33sell0.04gbpchf1.87270.00001.86872008.11.06 12:331.87090.000.000.006.16
1262170802008.11.06 12:34sell0.01euraud1.86890.00001.86492008.11.06 12:421.87210.000.000.00-2.20
1262173622008.11.06 12:35sell0.01gbpchf1.86810.00001.86412008.11.06 12:441.86790.000.000.000.17
1262173982008.11.06 12:35sell0.01gbpjpy157.140.00156.742008.11.06 12:38156.970.000.000.001.73
1262174282008.11.06 12:35sell0.01eurusd1.28680.00001.28282008.11.06 12:391.28520.000.000.001.60
1262174452008.11.06 12:35sell0.02eurgbp0.80500.00000.80102008.11.06 12:450.80100.000.000.0012.78
1262175082008.11.06 12:36sell0.01gbpusd1.59800.00001.59402008.11.06 12:391.59640.000.000.001.60
1262175392008.11.06 12:36sell0.02euraud1.87070.00001.86672008.11.06 12:421.87210.000.000.00-1.93
1262177812008.11.06 12:37sell0.02gbpchf1.86970.00001.86572008.11.06 12:441.86570.000.000.006.83
1262178352008.11.06 12:38sell0.04euraud1.87240.00001.86842008.11.06 12:421.87210.000.000.000.83
1262178602008.11.06 12:38sell0.02eurnzd2.13650.00002.13252008.11.06 12:482.13380.000.000.003.25
1262188992008.11.06 12:40sell0.01gbpjpy156.660.00156.262008.11.06 12:43156.840.000.000.00-1.83
1262189172008.11.06 12:40sell0.01chfjpy83.880.0083.482008.11.06 12:4583.720.000.000.001.63
1262189502008.11.06 12:40sell0.02gbpjpy156.820.00156.422008.11.06 12:43156.840.000.000.00-0.41
1262189852008.11.06 12:40buy0.01audcad0.80290.00000.80692008.11.06 12:480.80080.000.000.00-1.80
1262190282008.11.06 12:41sell0.01eurusd1.28550.00001.28152008.11.06 12:451.28530.000.000.000.20
1262190302008.11.06 12:41sell0.01gbpusd1.59670.00001.59272008.11.06 12:431.59650.000.000.000.20
1262190552008.11.06 12:41sell0.08euraud1.87430.00001.87032008.11.06 12:421.87210.000.000.0012.11
1262191592008.11.06 12:41sell0.02gbpusd1.59830.00001.59432008.11.06 12:431.59650.000.000.003.60
1262191652008.11.06 12:41sell0.04gbpjpy156.990.00156.592008.11.06 12:43156.840.000.000.006.11
1262192972008.11.06 12:42sell0.04eurchf1.50560.00001.50162008.11.06 12:451.50260.000.000.0010.23
1262196872008.11.06 12:43sell0.04eurgbp0.80660.00000.80262008.11.06 12:450.80260.000.000.0025.53
1262199392008.11.06 12:44sell0.01euraud1.87380.00001.86982008.11.06 12:471.87160.000.000.001.50
1262200222008.11.06 12:44sell0.01gbpjpy156.650.00156.252008.11.06 12:46156.890.000.000.00-2.44
1262200782008.11.06 12:45sell0.02eurusd1.28710.00001.28312008.11.06 12:451.28530.000.000.003.60
1262202492008.11.06 12:45sell0.01gbpusd1.59570.00001.59172008.11.06 12:471.59750.000.000.00-1.80
1262205432008.11.06 12:45sell0.02gbpusd1.59770.00001.59372008.11.06 12:471.59750.000.000.000.40
1262207112008.11.06 12:45sell0.02gbpjpy156.890.00156.492008.11.06 12:46156.890.000.000.000.00
1262220222008.11.06 12:45sell0.04gbpusd1.59930.00001.59532008.11.06 12:481.59760.000.000.006.80
1262226582008.11.06 12:46sell0.01gbpchf1.87440.00001.87042008.11.06 12:481.87040.000.000.003.41
1262229232008.11.06 12:46sell0.04gbpjpy157.050.00156.652008.11.06 12:46156.890.000.000.006.52
1262230552008.11.06 12:46sell0.01chfjpy83.710.0083.312008.11.06 12:5783.310.000.000.004.10
1262233692008.11.06 12:46sell0.01eurchf1.50020.00001.49622008.11.06 12:591.49830.000.000.001.62
1262234512008.11.06 12:46sell0.01audusd0.68270.00000.67872008.11.06 12:520.68290.000.000.00-0.20
1262240782008.11.06 12:47buy0.02audcad0.79900.00000.80302008.11.06 12:480.80080.000.000.003.08
1262240842008.11.06 12:47sell0.01audcad0.79760.00000.79362008.11.06 13:030.79740.000.000.000.17
1262241932008.11.06 12:47sell0.01eurgbp0.80110.00000.79712008.11.06 13:030.80320.000.000.00-3.33
1262242522008.11.06 12:47sell0.02audcad0.79950.00000.79552008.11.06 13:030.79740.000.000.003.58
1262242752008.11.06 12:47sell0.01eurusd1.28010.00001.27612008.11.06 12:531.28010.000.000.000.00
1262245282008.11.06 12:47sell0.01gbpjpy156.900.00156.502008.11.06 12:48156.750.000.000.001.53
1262245662008.11.06 12:48sell0.02audusd0.68450.00000.68052008.11.06 12:520.68290.000.000.003.20
1262246922008.11.06 12:48sell0.01euraud1.87150.00001.86752008.11.06 12:491.86930.000.000.001.51
1262251552008.11.06 12:48buy0.01eurusd1.28100.00001.28502008.11.06 13:091.27790.000.000.00-3.10
1262257192008.11.06 12:49sell0.01eurnzd2.12860.00002.12462008.11.06 13:052.14130.000.000.00-7.57
1262257932008.11.06 12:50sell0.01gbpjpy156.600.00156.202008.11.06 12:50156.450.000.000.001.53
1262258002008.11.06 12:50sell0.01gbpusd1.59550.00001.59152008.11.06 12:521.59380.000.000.001.70
1262258542008.11.06 12:50sell0.01gbpchf1.86980.00001.86582008.11.06 12:501.86800.000.000.001.53
1262258862008.11.06 12:50sell0.01euraud1.86990.00001.86592008.11.06 12:591.87490.000.000.00-3.41
1262260362008.11.06 12:50sell0.02eurgbp0.80270.00000.79872008.11.06 13:030.80320.000.000.00-1.59
1262261332008.11.06 12:50sell0.02eurnzd2.13030.00002.12632008.11.06 13:052.14130.000.000.00-13.13
1262261372008.11.06 12:50sell0.02euraud1.87150.00001.86752008.11.06 13:051.87830.000.000.00-9.25
1262263022008.11.06 12:51sell0.02eurusd1.28170.00001.27772008.11.06 12:531.28010.000.000.003.20
1262264312008.11.06 12:51sell0.04eurnzd2.13190.00002.12792008.11.06 13:052.14130.000.000.00-22.43
1262267112008.11.06 12:52sell0.04euraud1.87340.00001.86942008.11.06 12:591.87510.000.000.00-4.63
1262267942008.11.06 12:52sell0.08eurnzd2.13350.00002.12952008.11.06 13:052.14130.000.000.00-37.23
1262268802008.11.06 12:52sell0.08euraud1.87500.00001.87102008.11.06 12:591.87510.000.000.00-0.55
1262269122008.11.06 12:52sell0.01gbpjpy156.250.00155.852008.11.06 12:52156.090.000.000.001.63
1262269352008.11.06 12:52sell0.01gbpchf1.86600.00001.86202008.11.06 12:591.86420.000.000.001.53
1262274862008.11.06 12:53sell0.16eurnzd2.13700.00002.13302008.11.06 13:052.14130.000.000.00-41.05
1262278522008.11.06 12:54sell0.02usdcad1.17070.00001.16672008.11.06 13:091.17210.000.000.00-2.39
1262279562008.11.06 12:55sell0.01eurusd1.28040.00001.27642008.11.06 12:571.27640.000.000.004.00
1262279702008.11.06 12:55sell0.01gbpjpy155.960.00155.562008.11.06 12:56155.560.000.000.004.09
1262279952008.11.06 12:55sell0.16euraud1.87730.00001.87332008.11.06 12:591.87510.000.000.0023.99
1262280152008.11.06 12:55sell0.01gbpusd1.59300.00001.58902008.11.06 12:571.58900.000.000.004.00
1262280292008.11.06 12:55sell0.32eurnzd2.13860.00002.13462008.11.06 13:052.14130.000.000.00-51.56
1262280432008.11.06 12:55sell0.01audusd0.68100.00000.67702008.11.06 13:030.67890.000.000.002.10
1262281112008.11.06 12:55sell0.32euraud1.87890.00001.87492008.11.06 12:591.87490.000.000.0087.24
1262282332008.11.06 12:55sell0.64eurnzd2.14020.00002.13622008.11.06 13:052.14130.000.000.00-42.01
1262320522008.11.06 12:59sell0.01gbpusd1.58870.00001.58472008.11.06 13:031.58700.000.000.001.70
1262320592008.11.06 12:59sell0.01gbpjpy155.330.00154.932008.11.06 13:02155.140.000.000.001.95
1262320612008.11.06 12:59sell0.01chfjpy83.320.0082.922008.11.06 13:0283.170.000.000.001.53
1262320912008.11.06 12:59buy0.02eurusd1.27720.00001.28122008.11.06 13:201.27880.000.000.003.20
1262320952008.11.06 12:59sell0.01eurusd1.27720.00001.27322008.11.06 13:031.27560.000.000.001.60
1262323092008.11.06 13:00sell0.04usdcad1.17230.00001.16832008.11.06 13:201.17050.000.000.006.15
1262324042008.11.06 13:00sell0.04eurgbp0.80420.00000.80022008.11.06 13:030.80320.000.000.006.35
1262331822008.11.06 13:02sell0.01eurchf1.49890.00001.49492008.11.06 13:031.49710.000.000.001.53
1262332092008.11.06 13:02sell0.01gbpchf1.86540.00001.86142008.11.06 13:031.86340.000.000.001.70
1262332132008.11.06 13:02sell0.04euraud1.87440.00001.87042008.11.06 13:051.87830.000.000.00-10.61
1262336712008.11.06 13:02sell0.08euraud1.87600.00001.87202008.11.06 13:051.87830.000.000.00-12.51
1262340532008.11.06 13:03sell0.16euraud1.87880.00001.87482008.11.06 13:051.87830.000.000.005.44
1262343972008.11.06 13:03sell1.28eurnzd2.14230.00002.13832008.11.06 13:052.14130.000.000.0076.38
1262349132008.11.06 13:04sell0.08usdcad1.17390.00001.16992008.11.06 13:091.17140.000.000.0017.07
1262352202008.11.06 13:04sell2.56eurnzd2.14390.00002.13992008.11.06 13:052.13990.000.000.00611.22
1262352952008.11.06 13:04sell0.32euraud1.88060.00001.87662008.11.06 13:051.87830.000.000.0050.05
1262358532008.11.06 13:05sell0.01gbpchf1.86180.00001.85782008.11.06 13:111.86160.000.000.000.18
1262358712008.11.06 13:05sell0.01eurgbp0.80280.00000.79882008.11.06 13:300.80500.000.000.00-3.49
1262359372008.11.06 13:05sell0.01eurchf1.49610.00001.49212008.11.06 14:521.50240.000.000.00-5.38
1262359452008.11.06 13:05sell0.01audusd0.67940.00000.67542008.11.06 13:490.68600.000.000.00-6.60
1262359622008.11.06 13:05buy0.04eurusd1.27630.00001.28032008.11.06 13:091.27800.000.000.006.80
1262359642008.11.06 13:05sell0.01gbpjpy155.260.00154.862008.11.06 13:09155.490.000.000.00-2.35
1262359772008.11.06 13:05sell0.01eurusd1.27600.00001.27202008.11.06 13:141.27600.000.000.000.00
1262359842008.11.06 13:05sell0.01chfjpy83.320.0082.922008.11.06 13:1483.340.000.000.00-0.21
1262360122008.11.06 13:05sell0.01audcad0.79710.00000.79312008.11.06 13:120.79690.000.000.000.17
1262360682008.11.06 13:05sell0.01gbpusd1.58850.00001.58452008.11.06 13:091.58950.000.000.00-1.00
1262361342008.11.06 13:05sell0.02gbpchf1.86340.00001.85942008.11.06 13:111.86160.000.000.003.07
1262363022008.11.06 13:06sell0.01euraud1.87400.00001.87002008.11.06 13:201.87530.000.000.00-0.89
1262363382008.11.06 13:06sell0.01eurnzd2.13810.00002.13412008.11.06 13:212.13760.000.000.000.30
1262364312008.11.06 13:06sell0.02audcad0.79870.00000.79472008.11.06 13:120.79690.000.000.003.08
1262368692008.11.06 13:08sell0.02audusd0.68100.00000.67702008.11.06 13:490.68600.000.000.00-10.00
1262369492008.11.06 13:08sell0.02gbpjpy155.420.00155.022008.11.06 13:09155.490.000.000.00-1.43
1262369552008.11.06 13:08sell0.02gbpusd1.59010.00001.58612008.11.06 13:091.58950.000.000.001.20
1262372282008.11.06 13:08sell0.02eurusd1.27760.00001.27362008.11.06 13:141.27600.000.000.003.20
1262373932008.11.06 13:09sell0.02chfjpy83.490.0083.092008.11.06 13:1483.340.000.000.003.07
1262375682008.11.06 13:09sell0.04gbpusd1.59180.00001.58782008.11.06 13:091.58950.000.000.009.20
1262376332008.11.06 13:09sell0.04gbpjpy155.780.00155.382008.11.06 13:09155.490.000.000.0011.86
1262380892008.11.06 13:10sell0.02euraud1.87570.00001.87172008.11.06 13:201.87530.000.000.000.55
1262382642008.11.06 13:11sell0.02eurgbp0.80430.00000.80032008.11.06 13:300.80500.000.000.00-2.23
1262385112008.11.06 13:11sell0.01gbpusd1.58660.00001.58262008.11.06 13:131.58660.000.000.000.00
1262386242008.11.06 13:12sell0.01gbpjpy155.330.00154.932008.11.06 13:13155.120.000.000.002.14
1262386632008.11.06 13:12sell0.02eurchf1.49770.00001.49372008.11.06 14:521.50240.000.000.00-8.01
1262386842008.11.06 13:12sell0.02gbpusd1.58820.00001.58422008.11.06 13:131.58660.000.000.003.20
1262387852008.11.06 13:12sell0.01gbpchf1.86220.00001.85822008.11.06 13:211.86030.000.000.001.62
1262393842008.11.06 13:14sell0.01audcad0.79730.00000.79332008.11.06 13:280.79700.000.000.000.25
1262395932008.11.06 13:15sell0.01gbpjpy154.920.00154.522008.11.06 13:22155.410.000.000.00-5.01
1262396162008.11.06 13:15sell0.01gbpusd1.58450.00001.58052008.11.06 13:381.59100.000.000.00-6.50
1262397782008.11.06 13:16sell0.01eurusd1.27670.00001.27272008.11.06 13:531.28310.000.000.00-6.40
1262397802008.11.06 13:16sell0.01chfjpy83.240.0082.842008.11.06 14:0083.720.000.000.00-4.90
1262399572008.11.06 13:17sell0.02gbpusd1.58610.00001.58212008.11.06 13:381.59100.000.000.00-9.80
1262399642008.11.06 13:17sell0.02gbpjpy155.080.00154.682008.11.06 13:22155.410.000.000.00-6.74
1262400702008.11.06 13:18sell0.04euraud1.87760.00001.87362008.11.06 13:201.87530.000.000.006.27
1262402052008.11.06 13:19sell0.02eurnzd2.13970.00002.13572008.11.06 13:212.13760.000.000.002.52
1262402792008.11.06 13:19sell0.04gbpusd1.58770.00001.58372008.11.06 13:381.59100.000.000.00-13.20
1262404492008.11.06 13:20sell0.02chfjpy83.400.0083.002008.11.06 14:0083.720.000.000.00-6.53
1262404582008.11.06 13:20sell0.02eurusd1.27830.00001.27432008.11.06 13:531.28310.000.000.00-9.60
1262404792008.11.06 13:20sell0.04gbpjpy155.240.00154.842008.11.06 13:32155.260.000.000.00-0.82
1262406222008.11.06 13:20buy0.01gbpusd1.58810.00001.59212008.11.06 13:361.58970.000.000.001.60
1262406522008.11.06 13:20sell0.04eurnzd2.14130.00002.13732008.11.06 13:212.13760.000.000.008.87
1262407132008.11.06 13:20sell0.08gbpjpy155.400.00155.002008.11.06 13:22155.420.000.000.00-1.63
1262409832008.11.06 13:21sell0.04eurchf1.49930.00001.49532008.11.06 14:521.50240.000.000.00-10.57
1262410512008.11.06 13:21sell0.04eurusd1.27990.00001.27592008.11.06 13:531.28310.000.000.00-12.80
1262410652008.11.06 13:21sell0.04eurgbp0.80600.00000.80202008.11.06 13:300.80500.000.000.006.36
1262414332008.11.06 13:21sell0.04audusd0.68260.00000.67862008.11.06 13:490.68600.000.000.00-13.60
1262414482008.11.06 13:21sell0.04chfjpy83.560.0083.162008.11.06 14:0083.720.000.000.00-6.53
1262415052008.11.06 13:21sell0.16gbpjpy155.560.00155.162008.11.06 13:22155.420.000.000.0022.88
1262416232008.11.06 13:21sell0.02audcad0.79890.00000.79492008.11.06 13:280.79700.000.000.003.25
1262418032008.11.06 13:22sell0.01euraud1.87260.00001.86862008.11.06 13:291.87040.000.000.001.51
1262419552008.11.06 13:23sell0.01usdcad1.16890.00001.16492008.11.06 13:261.16710.000.000.001.54
1262421312008.11.06 13:24sell0.01gbpchf1.86100.00001.85702008.11.06 13:351.85920.000.000.001.54
1262421852008.11.06 13:24sell0.01eurnzd2.13730.00002.13332008.11.06 13:352.13470.000.000.001.56
1262422502008.11.06 13:25sell0.08gbpjpy155.410.00155.012008.11.06 13:32155.260.000.000.0012.28
1262431022008.11.06 13:29sell0.01usdcad1.16490.00001.16092008.11.06 13:331.16300.000.000.001.63
1262433762008.11.06 13:30sell0.01audcad0.79570.00000.79172008.11.06 14:140.79900.000.000.00-2.82
1262435652008.11.06 13:32sell0.01euraud1.86920.00001.86522008.11.06 13:411.86700.000.000.001.51
1262437102008.11.06 13:32sell0.01eurgbp0.80530.00000.80132008.11.06 14:000.80430.000.000.001.59
1262438352008.11.06 13:33sell0.08audusd0.68420.00000.68022008.11.06 13:490.68600.000.000.00-14.40
1262441762008.11.06 13:34sell0.01gbpjpy155.440.00155.042008.11.06 13:38155.780.000.000.00-3.47
1262446372008.11.06 13:35sell0.01usdcad1.16280.00001.15882008.11.06 14:291.16920.000.000.00-5.47
1262447572008.11.06 13:35sell0.08eurusd1.28150.00001.27752008.11.06 13:531.28310.000.000.00-12.80
1262447892008.11.06 13:36sell0.02audcad0.79760.00000.79362008.11.06 14:140.79900.000.000.00-2.39
1262448052008.11.06 13:36sell0.16audusd0.68600.00000.68202008.11.06 13:490.68600.000.000.000.00
1262451052008.11.06 13:36sell0.08gbpusd1.58940.00001.58542008.11.06 13:381.59100.000.000.00-12.80
1262451522008.11.06 13:36buy0.01eurusd1.28270.00001.28672008.11.06 13:381.28270.000.000.000.00
1262453692008.11.06 13:36buy0.02eurusd1.28110.00001.28512008.11.06 13:381.28270.000.000.003.20
1262454792008.11.06 13:37sell0.02gbpjpy155.600.00155.202008.11.06 13:38155.780.000.000.00-3.68
1262455182008.11.06 13:37sell0.01eurnzd2.13500.00002.13102008.11.06 13:382.13250.000.000.001.51
1262455712008.11.06 13:37sell0.16gbpusd1.59100.00001.58702008.11.06 13:381.59100.000.000.000.00
1262456412008.11.06 13:38buy0.01gbpusd1.59180.00001.59582008.11.06 13:381.59340.000.000.001.60
1262456612008.11.06 13:38sell0.04gbpjpy155.770.00155.372008.11.06 13:38155.780.000.000.00-0.41
1262458432008.11.06 13:38sell0.08eurchf1.50090.00001.49692008.11.06 14:521.50240.000.000.00-10.23
1262460642008.11.06 13:38sell0.08gbpjpy155.930.00155.532008.11.06 13:38155.780.000.000.0012.26
1262461022008.11.06 13:38sell0.32gbpusd1.59260.00001.58862008.11.06 13:381.59100.000.000.0051.20
1262462022008.11.06 13:38buy0.01euraud1.86880.00001.87282008.11.06 13:471.86930.000.000.000.34
1262462802008.11.06 13:38sell0.01gbpchf1.86390.00001.85992008.11.06 13:381.86210.000.000.001.54
1262467332008.11.06 13:39buy0.02euraud1.86710.00001.87112008.11.06 13:471.86930.000.000.003.01
1262470872008.11.06 13:41sell0.01gbpjpy155.760.00155.362008.11.06 13:52156.280.000.000.00-5.31
1262471592008.11.06 13:41sell0.01gbpchf1.86090.00001.85692008.11.06 14:091.86520.000.000.00-3.66
1262471652008.11.06 13:41sell0.16eurusd1.28310.00001.27912008.11.06 13:531.28310.000.000.000.00
1262472002008.11.06 13:41sell0.01gbpusd1.59230.00001.58832008.11.06 13:541.59390.000.000.00-1.60
1262472052008.11.06 13:41sell0.08chfjpy83.720.0083.322008.11.06 14:1383.570.000.000.0012.24
1262473422008.11.06 13:42sell0.04audcad0.79920.00000.79522008.11.06 14:140.79900.000.000.000.69
1262473682008.11.06 13:42sell0.02gbpjpy155.920.00155.522008.11.06 13:52156.280.000.000.00-7.35
1262473722008.11.06 13:42sell0.32audusd0.68760.00000.68362008.11.06 13:490.68600.000.000.0051.20
1262474352008.11.06 13:42sell0.01eurnzd2.13350.00002.12952008.11.06 13:422.13070.000.000.001.68
1262475272008.11.06 13:42sell0.02gbpusd1.59390.00001.58992008.11.06 13:541.59390.000.000.000.00
1262477992008.11.06 13:43sell0.02gbpchf1.86250.00001.85852008.11.06 14:091.86520.000.000.00-4.61
1262479352008.11.06 13:43sell0.04gbpjpy156.080.00155.682008.11.06 13:52156.280.000.000.00-8.17
1262481042008.11.06 13:44sell0.01euraud1.86560.00001.86162008.11.06 13:501.86820.000.000.00-1.78
1262483482008.11.06 13:44sell0.02euraud1.86720.00001.86322008.11.06 13:501.86820.000.000.00-1.38
1262483502008.11.06 13:44sell0.04gbpchf1.86410.00001.86012008.11.06 14:091.86520.000.000.00-3.76
1262483692008.11.06 13:44sell0.04gbpusd1.59550.00001.59152008.11.06 13:541.59390.000.000.006.40
1262487882008.11.06 13:46sell0.01eurnzd2.13310.00002.12912008.11.06 13:542.13330.000.000.00-0.12
1262488962008.11.06 13:46sell0.04euraud1.86880.00001.86482008.11.06 13:501.86820.000.000.001.64
1262490352008.11.06 13:47buy0.01eurusd1.28280.00001.28682008.11.06 13:511.28440.000.000.001.60
1262490452008.11.06 13:47sell0.02eurnzd2.13480.00002.13082008.11.06 13:542.13330.000.000.001.81
1262491432008.11.06 13:48sell0.08euraud1.87040.00001.86642008.11.06 13:501.86820.000.000.0012.10
1262494392008.11.06 13:50sell0.04eurnzd2.13640.00002.13242008.11.06 13:542.13330.000.000.007.46
1262496192008.11.06 13:50sell0.08gbpjpy156.260.00155.862008.11.06 13:52156.280.000.000.00-1.63
1262497642008.11.06 13:50sell0.16gbpjpy156.430.00156.032008.11.06 13:58156.280.000.000.0024.49
1262499972008.11.06 13:50sell0.08gbpchf1.86500.00001.86102008.11.06 14:091.86520.000.000.00-1.36
1262501532008.11.06 13:51buy0.01gbpusd1.59560.00001.59962008.11.06 14:041.59280.000.000.00-2.80
1262503532008.11.06 13:51sell0.32eurusd1.28470.00001.28072008.11.06 13:531.28310.000.000.0051.20
1262503782008.11.06 13:51sell0.16chfjpy83.880.0083.482008.11.06 14:0083.700.000.000.0029.37
1262506842008.11.06 13:53sell0.01audusd0.68760.00000.68362008.11.06 14:010.68750.000.000.000.10
1262507842008.11.06 13:53sell0.01euraud1.86440.00001.86042008.11.06 13:561.86200.000.000.001.65
1262508192008.11.06 13:54buy0.02gbpusd1.59400.00001.59802008.11.06 14:261.58710.000.000.00-13.80
1262511462008.11.06 13:55sell0.08audcad0.80080.00000.79682008.11.06 14:140.79900.000.000.0012.32
1262512202008.11.06 13:56sell0.02audusd0.68910.00000.68512008.11.06 14:010.68750.000.000.003.20
1262513982008.11.06 13:56sell0.01eurusd1.28350.00001.27952008.11.06 14:001.28190.000.000.001.60
1262514552008.11.06 13:56sell0.01eurnzd2.12420.00002.12022008.11.06 14:382.14220.000.000.00-10.82
1262514822008.11.06 13:57sell0.02eurnzd2.12630.00002.12232008.11.06 15:042.13890.000.000.00-15.12
1262515372008.11.06 13:57sell0.01gbpusd1.59450.00001.59052008.11.06 14:001.59290.000.000.001.60
1262515752008.11.06 13:57sell0.04eurnzd2.12810.00002.12412008.11.06 14:382.14290.000.000.00-35.57
1262515942008.11.06 13:57sell0.08eurnzd2.13070.00002.12672008.11.06 14:382.14290.000.000.00-58.63
1262517172008.11.06 13:58sell0.01euraud1.86180.00001.85782008.11.06 14:261.87680.000.000.00-10.24
1262523552008.11.06 14:00sell0.02usdcad1.16440.00001.16042008.11.06 14:291.16920.000.000.00-8.21
1262530132008.11.06 14:01sell0.01gbpjpy156.030.00155.632008.11.06 14:03155.870.000.000.001.64
1262535712008.11.06 14:03buy0.04gbpusd1.59120.00001.59522008.11.06 14:041.59340.000.000.008.80
1262535732008.11.06 14:03sell0.01gbpusd1.59090.00001.58692008.11.06 14:091.59090.000.000.000.00
1262535892008.11.06 14:03sell0.01eurusd1.28000.00001.27602008.11.06 14:101.28000.000.000.000.00
1262535992008.11.06 14:03sell0.01audusd0.68750.00000.68352008.11.06 14:060.68590.000.000.001.60
1262536012008.11.06 14:03sell0.01eurgbp0.80400.00000.80002008.11.06 15:000.80610.000.000.00-3.34
1262536662008.11.06 14:03sell0.02gbpusd1.59250.00001.58852008.11.06 14:091.59090.000.000.003.20
1262538242008.11.06 14:04sell0.16gbpchf1.86700.00001.86302008.11.06 14:091.86520.000.000.0024.57
1262539552008.11.06 14:05sell0.04usdcad1.16600.00001.16202008.11.06 14:291.16920.000.000.00-10.95
1262540622008.11.06 14:05sell0.02euraud1.86340.00001.85942008.11.06 14:261.87680.000.000.00-18.28
1262540772008.11.06 14:05sell0.01gbpjpy156.090.00155.692008.11.06 14:08156.100.000.000.00-0.10
1262541182008.11.06 14:05buy0.04gbpusd1.59240.00001.59642008.11.06 14:261.58710.000.000.00-21.20
1262541422008.11.06 14:05sell0.16eurnzd2.13300.00002.12902008.11.06 14:382.14290.000.000.00-95.17
1262541902008.11.06 14:06sell0.04euraud1.86500.00001.86102008.11.06 14:261.87680.000.000.00-32.19
1262544682008.11.06 14:07sell0.02eurusd1.28160.00001.27762008.11.06 14:101.28000.000.000.003.20
1262544962008.11.06 14:07sell0.02gbpjpy156.250.00155.852008.11.06 14:08156.100.000.000.003.05
1262549542008.11.06 14:10sell0.08euraud1.86670.00001.86272008.11.06 14:261.87680.000.000.00-55.11
1262549642008.11.06 14:10sell0.01audusd0.68580.00000.68182008.11.06 14:140.68400.000.000.001.80
1262550652008.11.06 14:10sell0.08usdcad1.16760.00001.16362008.11.06 14:291.16920.000.000.00-10.95
1262554072008.11.06 14:12buy0.08gbpusd1.59050.00001.59452008.11.06 14:261.58710.000.000.00-27.20
1262554082008.11.06 14:12sell0.01gbpusd1.59010.00001.58612008.11.06 14:141.58850.000.000.001.60
1262554152008.11.06 14:12sell0.01gbpjpy155.880.00155.482008.11.06 14:13155.730.000.000.001.53
1262554252008.11.06 14:12sell0.01gbpchf1.86410.00001.86012008.11.06 14:151.86230.000.000.001.53
1262556642008.11.06 14:13sell0.01eurusd1.27930.00001.27532008.11.06 14:171.27750.000.000.001.80
1262557212008.11.06 14:13buy0.16gbpusd1.58890.00001.59292008.11.06 14:261.58710.000.000.00-28.80
1262558332008.11.06 14:14sell0.02eurgbp0.80560.00000.80162008.11.06 15:000.80610.000.000.00-1.59
1262558722008.11.06 14:14sell0.32eurnzd2.13490.00002.13092008.11.06 14:382.14290.000.000.00-153.81
1262560072008.11.06 14:14sell0.16euraud1.86860.00001.86462008.11.06 14:261.87680.000.000.00-89.49
1262560542008.11.06 14:14sell0.32euraud1.87020.00001.86622008.11.06 14:261.87680.000.000.00-144.06
1262560752008.11.06 14:14sell0.64euraud1.87180.00001.86782008.11.06 14:261.87680.000.000.00-218.27
1262561102008.11.06 14:14sell0.64eurnzd2.13810.00002.13412008.11.06 14:382.14290.000.000.00-184.57
1262561182008.11.06 14:14sell1.28euraud1.87340.00001.86942008.11.06 14:261.87680.000.000.00-296.85
1262562212008.11.06 14:15sell0.16usdcad1.16920.00001.16522008.11.06 14:291.16920.000.000.000.00
1262566312008.11.06 14:15sell2.56euraud1.87510.00001.87112008.11.06 14:301.87290.000.000.00385.68
1262570902008.11.06 14:16sell0.01chfjpy83.480.0083.082008.11.06 14:3983.970.000.000.00-4.98
1262572262008.11.06 14:16buy0.32gbpusd1.58530.00001.58932008.11.06 14:261.58710.000.000.0057.60
1262572342008.11.06 14:16sell0.01gbpusd1.58480.00001.58082008.11.06 14:461.59250.000.000.00-7.70
1262572592008.11.06 14:17sell0.01gbpjpy155.270.00154.872008.11.06 14:34156.150.000.000.00-8.96
1262577322008.11.06 14:17sell0.01audcad0.79770.00000.79372008.11.06 15:330.80370.000.000.00-5.11
1262580282008.11.06 14:18sell0.01audusd0.68100.00000.67702008.11.06 14:490.68440.000.000.00-3.40
1262585132008.11.06 14:19sell0.01gbpchf1.86240.00001.85842008.11.06 14:231.86060.000.000.001.53
1262586152008.11.06 14:19sell0.02gbpjpy155.430.00155.032008.11.06 14:34156.150.000.000.00-14.66
1262589062008.11.06 14:21sell0.01eurusd1.27850.00001.27452008.11.06 14:391.28520.000.000.00-6.70
1262589452008.11.06 14:21sell1.28eurnzd2.13980.00002.13582008.11.06 14:382.14290.000.000.00-238.39
1262590532008.11.06 14:22sell2.56eurnzd2.14140.00002.13742008.11.06 14:382.14290.000.000.00-230.71
1262591212008.11.06 14:22sell5.12euraud1.87700.00001.87302008.11.06 14:261.87670.000.000.00104.77
1262596172008.11.06 14:25sell10.24euraud1.87900.00001.87502008.11.06 14:261.87670.000.000.001 606.48
1262596432008.11.06 14:25sell0.32usdcad1.17100.00001.16702008.11.06 14:301.16700.000.000.00109.68
1262598162008.11.06 14:26sell0.02gbpusd1.58640.00001.58242008.11.06 14:461.59250.000.000.00-12.20
1262598482008.11.06 14:26buy0.01usdcad1.17010.00001.17412008.11.06 14:501.17030.000.000.000.17
1262598612008.11.06 14:26sell0.04gbpjpy155.590.00155.192008.11.06 14:34156.150.000.000.00-22.79
1262599542008.11.06 14:27sell0.01gbpchf1.86260.00001.85862008.11.06 14:291.86080.000.000.001.54
1262601722008.11.06 14:29sell0.02audusd0.68260.00000.67862008.11.06 14:490.68440.000.000.00-3.60
1262602222008.11.06 14:29sell0.02chfjpy83.640.0083.242008.11.06 14:3983.970.000.000.00-6.71
1262603162008.11.06 14:29sell0.02eurusd1.28020.00001.27622008.11.06 14:391.28520.000.000.00-10.00
1262603432008.11.06 14:29sell0.08gbpjpy155.760.00155.362008.11.06 14:34156.150.000.000.00-31.74
1262606572008.11.06 14:29sell0.04eurgbp0.80710.00000.80312008.11.06 15:000.80610.000.000.006.36
1262610522008.11.06 14:30sell0.04audusd0.68430.00000.68032008.11.06 14:490.68440.000.000.00-0.40
1262612382008.11.06 14:30sell0.04eurusd1.28180.00001.27782008.11.06 14:391.28520.000.000.00-13.60
1262612582008.11.06 14:30sell0.04chfjpy83.800.0083.402008.11.06 14:3983.970.000.000.00-6.92
1262612782008.11.06 14:30sell0.04gbpusd1.58800.00001.58402008.11.06 14:461.59250.000.000.00-18.00
1262613452008.11.06 14:30sell0.16gbpjpy155.920.00155.522008.11.06 14:34156.150.000.000.00-37.45
1262620512008.11.06 14:32sell0.01usdcad1.16840.00001.16442008.11.06 15:041.17130.000.000.00-2.48
1262621002008.11.06 14:33buy0.02usdcad1.16850.00001.17252008.11.06 14:501.17030.000.000.003.08
1262622992008.11.06 14:33sell0.01gbpchf1.85970.00001.85572008.11.06 14:501.86310.000.000.00-2.90
1262624212008.11.06 14:33sell0.16eurchf1.50250.00001.49852008.11.06 14:521.50240.000.000.001.36
1262624262008.11.06 14:33sell0.32gbpjpy156.130.00155.732008.11.06 14:34156.150.000.000.00-6.51
1262624592008.11.06 14:33sell0.08eurusd1.28360.00001.27962008.11.06 14:391.28520.000.000.00-12.80
1262626272008.11.06 14:33sell0.01euraud1.87490.00001.87092008.11.06 14:551.87420.000.000.000.48
1262627932008.11.06 14:33sell0.02gbpchf1.86180.00001.85782008.11.06 14:501.86310.000.000.00-2.22
1262628242008.11.06 14:33sell0.08gbpusd1.58960.00001.58562008.11.06 14:461.59250.000.000.00-23.20
1262628572008.11.06 14:33sell0.64gbpjpy156.300.00155.902008.11.06 14:34156.150.000.000.0097.68
1262632502008.11.06 14:35sell0.02audcad0.79920.00000.79522008.11.06 15:330.80370.000.000.00-7.66
1262634542008.11.06 14:35sell0.08chfjpy83.960.0083.562008.11.06 14:3983.970.000.000.00-0.81
1262635642008.11.06 14:35sell0.16gbpusd1.59120.00001.58722008.11.06 14:461.59250.000.000.00-20.80
1262637012008.11.06 14:35sell0.08audusd0.68600.00000.68202008.11.06 14:490.68440.000.000.0012.80
1262637242008.11.06 14:35sell0.32eurchf1.50420.00001.50022008.11.06 14:551.50240.000.000.0049.14
1262637372008.11.06 14:35sell0.16eurusd1.28520.00001.28122008.11.06 14:391.28520.000.000.000.00
1262640822008.11.06 14:36sell5.12eurnzd2.14300.00002.13902008.11.06 14:382.14290.000.000.0030.76
1262643972008.11.06 14:36sell0.32gbpusd1.59280.00001.58882008.11.06 14:461.59250.000.000.009.60
1262648162008.11.06 14:36sell10.24eurnzd2.14470.00002.14072008.11.06 14:382.14290.000.000.001 107.40
1262648412008.11.06 14:36sell0.32eurusd1.28680.00001.28282008.11.06 14:391.28520.000.000.0051.20
1262649882008.11.06 14:36sell0.16chfjpy84.120.0083.722008.11.06 14:3983.970.000.000.0024.41
1262650192008.11.06 14:36sell0.04audcad0.80080.00000.79682008.11.06 15:330.80370.000.000.00-9.88
1262652912008.11.06 14:36sell0.02euraud1.87650.00001.87252008.11.06 14:371.87470.000.000.002.47
1262659332008.11.06 14:38sell0.04gbpchf1.86340.00001.85942008.11.06 14:501.86310.000.000.001.02
1262660362008.11.06 14:39sell0.01gbpjpy156.510.00156.112008.11.06 14:43156.680.000.000.00-1.73
1262663832008.11.06 14:40sell0.02gbpjpy156.670.00156.272008.11.06 14:43156.680.000.000.00-0.21
1262664942008.11.06 14:40sell0.64gbpusd1.59470.00001.59072008.11.06 14:481.59070.000.000.00256.00
1262665032008.11.06 14:40sell0.08gbpchf1.86510.00001.86112008.11.06 14:501.86310.000.000.0013.65
1262667722008.11.06 14:41sell0.04gbpjpy156.830.00156.432008.11.06 14:43156.680.000.000.006.10
1262672642008.11.06 14:42sell0.01eurusd1.28580.00001.28182008.11.06 14:481.28420.000.000.001.60
1262672702008.11.06 14:42sell0.04eurnzd2.13910.00002.13512008.11.06 14:542.14290.000.000.00-9.10
1262674012008.11.06 14:43sell0.01chfjpy83.970.0083.572008.11.06 14:4883.820.000.000.001.52
1262683212008.11.06 14:47sell0.01gbpjpy156.650.00156.252008.11.06 14:48156.490.000.000.001.63
1262685132008.11.06 14:48sell0.08eurnzd2.14080.00002.13682008.11.06 14:542.14290.000.000.00-10.05
1262691862008.11.06 14:49sell0.02usdcad1.17000.00001.16602008.11.06 15:041.17130.000.000.00-2.22
1262692002008.11.06 14:49sell0.01gbpusd1.59080.00001.58682008.11.06 14:501.58920.000.000.001.60
1262694282008.11.06 14:49sell0.16eurnzd2.14240.00002.13842008.11.06 14:542.14290.000.000.00-4.79
1262695262008.11.06 14:50buy0.01euraud1.87550.00001.87952008.11.06 15:011.87220.000.000.00-2.26
1262700072008.11.06 14:50sell0.32eurnzd2.14400.00002.14002008.11.06 14:542.14290.000.000.0021.07
1262702332008.11.06 14:51sell0.01eurusd1.28250.00001.27852008.11.06 14:521.28090.000.000.001.60
1262702382008.11.06 14:51sell0.01gbpjpy156.020.00155.622008.11.06 14:52155.860.000.000.001.63
1262702602008.11.06 14:51sell0.01chfjpy83.720.0083.322008.11.06 15:2484.060.000.000.00-3.45
1262703722008.11.06 14:52sell0.01audusd0.68380.00000.67982008.11.06 15:020.68370.000.000.000.10
1262707742008.11.06 14:52sell0.01gbpchf1.86250.00001.85852008.11.06 15:211.86580.000.000.00-2.82
1262710262008.11.06 14:53sell0.01gbpusd1.58790.00001.58392008.11.06 15:001.58780.000.000.000.10
1262712552008.11.06 14:54sell0.01eurusd1.28130.00001.27732008.11.06 15:021.27960.000.000.001.70
1262712702008.11.06 14:54sell0.02euraud1.87650.00001.87252008.11.06 14:551.87420.000.000.003.15
1262714412008.11.06 14:55sell0.01gbpjpy155.880.00155.482008.11.06 15:00155.900.000.000.00-0.20
1262715902008.11.06 14:55sell0.02gbpjpy156.050.00155.652008.11.06 15:00155.900.000.000.003.06
1262715952008.11.06 14:55sell0.02audusd0.68530.00000.68132008.11.06 15:020.68370.000.000.003.20
1262716142008.11.06 14:55sell0.02gbpusd1.58950.00001.58552008.11.06 15:001.58780.000.000.003.40
1262716952008.11.06 14:55sell0.04eurnzd2.13870.00002.13472008.11.06 15:042.13890.000.000.00-0.48
1262720392008.11.06 14:57sell0.01eurchf1.50310.00001.49912008.11.06 15:351.50130.000.000.001.54
1262720442008.11.06 14:57buy0.02euraud1.87160.00001.87562008.11.06 15:011.87220.000.000.000.83
1262720452008.11.06 14:57sell0.01euraud1.87030.00001.86632008.11.06 15:091.87130.000.000.00-0.69
1262720902008.11.06 14:57sell0.02gbpchf1.86430.00001.86032008.11.06 15:211.86580.000.000.00-2.56
1262723792008.11.06 14:59buy0.04euraud1.87000.00001.87402008.11.06 15:011.87220.000.000.006.02
1262728632008.11.06 15:00sell0.08eurnzd2.14030.00002.13632008.11.06 15:042.13890.000.000.006.71
1262728642008.11.06 15:00sell0.02euraud1.87190.00001.86792008.11.06 15:091.87130.000.000.000.83
1262728942008.11.06 15:00sell0.04usdcad1.17160.00001.16762008.11.06 15:041.17130.000.000.001.02
1262732502008.11.06 15:01buy0.01eurusd1.28160.00001.28562008.11.06 15:051.28150.000.000.00-0.10
1262733492008.11.06 15:01sell0.08audcad0.80230.00000.79832008.11.06 15:330.80370.000.000.00-9.53
1262734292008.11.06 15:02sell0.08usdcad1.17320.00001.16922008.11.06 15:041.17130.000.000.0012.98
1262734942008.11.06 15:02buy0.02eurusd1.27990.00001.28392008.11.06 15:051.28150.000.000.003.20
1262738022008.11.06 15:02sell0.01eurgbp0.80610.00000.80212008.11.06 15:300.80510.000.000.001.59
1262740612008.11.06 15:02sell0.16eurnzd2.14230.00002.13832008.11.06 15:042.13890.000.000.0032.63
1262742172008.11.06 15:03sell0.01gbpjpy155.750.00155.352008.11.06 15:21157.060.000.000.00-13.29
1262743002008.11.06 15:03sell0.01gbpusd1.58680.00001.58282008.11.06 15:211.59370.000.000.00-6.90
1262745252008.11.06 15:03sell0.04euraud1.87350.00001.86952008.11.06 15:101.86950.000.000.0010.99
1262746002008.11.06 15:03sell0.02gbpjpy155.910.00155.512008.11.06 15:21157.060.000.000.00-23.34
1262748222008.11.06 15:04sell0.02gbpusd1.58840.00001.58442008.11.06 15:211.59370.000.000.00-10.60
1262748422008.11.06 15:04sell0.04gbpjpy156.070.00155.672008.11.06 15:21157.060.000.000.00-40.18
1262749422008.11.06 15:04sell0.01eurusd1.28100.00001.27702008.11.06 15:261.28260.000.000.00-1.60
1262749712008.11.06 15:04sell0.01audusd0.68400.00000.68002008.11.06 15:220.68700.000.000.00-3.00
1262753032008.11.06 15:05buy0.01gbpusd1.58960.00001.59362008.11.06 15:111.59120.000.000.001.60
1262755962008.11.06 15:06sell0.01eurnzd2.14040.00002.13642008.11.06 15:162.13730.000.000.001.86
1262757432008.11.06 15:07sell0.01usdcad1.17100.00001.16702008.11.06 15:571.17870.000.000.00-6.53
1262758212008.11.06 15:07sell0.02eurusd1.28260.00001.27862008.11.06 15:261.28260.000.000.000.00
1262758422008.11.06 15:07sell0.08gbpjpy156.230.00155.832008.11.06 15:21157.060.000.000.00-67.38
1262759192008.11.06 15:07sell0.02chfjpy83.890.0083.492008.11.06 15:2484.060.000.000.00-3.45
1262759322008.11.06 15:07sell0.04gbpusd1.59000.00001.58602008.11.06 15:211.59370.000.000.00-14.80
1262762042008.11.06 15:07sell0.16gbpjpy156.400.00156.002008.11.06 15:21157.060.000.000.00-107.17
1262768342008.11.06 15:08sell0.02audusd0.68560.00000.68162008.11.06 15:220.68700.000.000.00-2.80
1262779372008.11.06 15:11buy0.01eurchf1.50360.00001.50762008.11.06 16:421.49740.000.000.00-5.28
1262780562008.11.06 15:12sell0.32gbpjpy156.560.00156.162008.11.06 15:21157.060.000.000.00-162.38
1262780842008.11.06 15:12sell0.08gbpusd1.59200.00001.58802008.11.06 15:211.59370.000.000.00-13.60
1262781562008.11.06 15:12sell0.01euraud1.86900.00001.86502008.11.06 15:171.86670.000.000.001.58
1262782002008.11.06 15:12sell0.04gbpchf1.86590.00001.86192008.11.06 15:211.86580.000.000.000.35
1262782432008.11.06 15:12sell0.64gbpjpy156.720.00156.322008.11.06 15:21157.060.000.000.00-220.85
1262782682008.11.06 15:12sell0.16gbpusd1.59370.00001.58972008.11.06 15:211.59370.000.000.000.00
1262785922008.11.06 15:13sell0.16audcad0.80400.00000.80002008.11.06 15:400.80210.000.000.0025.89
1262793872008.11.06 15:16sell0.04audusd0.68710.00000.68312008.11.06 15:220.68700.000.000.000.40
1262796142008.11.06 15:17sell1.28gbpjpy156.880.00156.482008.11.06 15:21157.060.000.000.00-233.84
1262796502008.11.06 15:17sell0.04chfjpy84.050.0083.652008.11.06 15:2484.060.000.000.00-0.40
1262798632008.11.06 15:17sell2.56gbpjpy157.050.00156.652008.11.06 15:21157.060.000.000.00-25.98
1262800882008.11.06 15:17sell0.04eurusd1.28420.00001.28022008.11.06 15:261.28260.000.000.006.40
1262802542008.11.06 15:17sell0.32audcad0.80560.00000.80162008.11.06 15:330.80370.000.000.0051.73
1262802852008.11.06 15:17sell0.08gbpchf1.86760.00001.86362008.11.06 15:211.86580.000.000.0012.30
1262805142008.11.06 15:17sell5.12gbpjpy157.210.00156.812008.11.06 15:21157.060.000.000.00779.38
1262807692008.11.06 15:17sell0.08chfjpy84.210.0083.812008.11.06 15:2484.060.000.000.0012.18
1262809352008.11.06 15:18sell0.08audusd0.68870.00000.68472008.11.06 15:220.68700.000.000.0013.60
1262818252008.11.06 15:20sell0.32gbpusd1.59530.00001.59132008.11.06 15:211.59370.000.000.0051.20
1262818792008.11.06 15:20sell0.01eurnzd2.13320.00002.12922008.11.06 15:272.13940.000.000.00-3.71
1262821612008.11.06 15:21sell0.02eurnzd2.13560.00002.13162008.11.06 15:272.13940.000.000.00-4.56
1262822662008.11.06 15:21sell0.04eurnzd2.13800.00002.13402008.11.06 15:272.13940.000.000.00-3.35
1262823012008.11.06 15:21sell0.01euraud1.86770.00001.86372008.11.06 15:271.86880.000.000.00-0.75
1262826852008.11.06 15:22sell0.02euraud1.86940.00001.86542008.11.06 15:271.86880.000.000.000.82
1262826882008.11.06 15:22sell0.08eurnzd2.13960.00002.13562008.11.06 15:272.13940.000.000.000.96
1262830132008.11.06 15:23sell0.02usdcad1.17260.00001.16862008.11.06 15:571.17870.000.000.00-10.35
1262830342008.11.06 15:23sell0.01gbpusd1.59150.00001.58752008.11.06 15:271.58990.000.000.001.60
1262830762008.11.06 15:24sell0.04euraud1.87100.00001.86702008.11.06 15:271.86880.000.000.006.04
1262831552008.11.06 15:24sell0.16eurnzd2.14030.00002.13632008.11.06 15:272.13940.000.000.008.62
1262833832008.11.06 15:24sell0.01gbpjpy156.550.00156.152008.11.06 15:27156.400.000.000.001.52
1262835422008.11.06 15:24sell0.32eurnzd2.14220.00002.13822008.11.06 15:272.13940.000.000.0053.69
1262835682008.11.06 15:24sell0.01audusd0.68550.00000.68152008.11.06 15:330.68390.000.000.001.60
1262837672008.11.06 15:25sell0.01gbpchf1.86320.00001.85922008.11.06 15:351.86250.000.000.000.60
1262842332008.11.06 15:26sell0.04usdcad1.17420.00001.17022008.11.06 15:571.17870.000.000.00-15.27
1262846372008.11.06 15:27sell0.01chfjpy83.820.0083.422008.11.06 15:5383.670.000.000.001.53
1262848062008.11.06 15:27buy0.02eurchf1.50200.00001.50602008.11.06 16:421.49740.000.000.00-7.82
1262853202008.11.06 15:29sell0.01eurusd1.28230.00001.27832008.11.06 15:451.28070.000.000.001.60
1262855812008.11.06 15:29sell0.01euraud1.86910.00001.86512008.11.06 15:351.87130.000.000.00-1.50
1262856662008.11.06 15:29sell0.01eurnzd2.14360.00002.13962008.11.06 15:492.15120.000.000.00-4.53
1262857132008.11.06 15:29sell0.01gbpusd1.59120.00001.58722008.11.06 15:351.59070.000.000.000.50
1262857362008.11.06 15:29sell0.01gbpjpy156.370.00155.972008.11.06 15:32156.380.000.000.00-0.10
1262857512008.11.06 15:29sell0.02gbpusd1.59290.00001.58892008.11.06 15:351.59070.000.000.004.40
1262857752008.11.06 15:30sell0.02gbpchf1.86480.00001.86082008.11.06 15:351.86250.000.000.003.93
1262857982008.11.06 15:30sell0.02gbpjpy156.530.00156.132008.11.06 15:32156.380.000.000.003.05
1262860222008.11.06 15:30sell0.02euraud1.87070.00001.86672008.11.06 15:351.87130.000.000.00-0.82
1262861592008.11.06 15:31sell0.04euraud1.87220.00001.86822008.11.06 15:351.87130.000.000.002.47
1262864902008.11.06 15:32sell0.01eurgbp0.80480.00000.80082008.11.06 15:490.80530.000.000.00-0.79
1262867022008.11.06 15:33sell0.08euraud1.87380.00001.86982008.11.06 15:351.87130.000.000.0013.72
1262870572008.11.06 15:34sell0.01gbpjpy156.540.00156.142008.11.06 15:35156.360.000.000.001.83
1262872132008.11.06 15:35sell0.01audusd0.68580.00000.68182008.11.06 15:390.68420.000.000.001.60
1262877292008.11.06 15:36sell0.01euraud1.87060.00001.86662008.11.06 15:521.88370.000.000.00-8.90
1262878102008.11.06 15:37sell0.01gbpchf1.86500.00001.86102008.11.06 15:441.86320.000.000.001.54
1262878162008.11.06 15:37sell0.01gbpusd1.59350.00001.58952008.11.06 15:441.59190.000.000.001.60
1262878552008.11.06 15:37sell0.01eurchf1.50090.00001.49692008.11.06 16:111.49910.000.000.001.53
1262878762008.11.06 15:37sell0.01gbpjpy156.550.00156.152008.11.06 15:43156.390.000.000.001.63
1262879472008.11.06 15:38sell0.02euraud1.87220.00001.86822008.11.06 15:521.88370.000.000.00-15.64
1262881012008.11.06 15:39buy0.04eurchf1.50040.00001.50442008.11.06 16:421.49740.000.000.00-10.20
1262881262008.11.06 15:39sell0.04euraud1.87390.00001.86992008.11.06 15:521.88370.000.000.00-26.66
1262881682008.11.06 15:39sell0.08euraud1.87550.00001.87152008.11.06 15:521.88370.000.000.00-44.61
1262881922008.11.06 15:39sell0.16euraud1.87710.00001.87312008.11.06 15:521.88370.000.000.00-71.82
1262882612008.11.06 15:39sell0.02eurnzd2.14530.00002.14132008.11.06 15:492.15120.000.000.00-7.03
1262883862008.11.06 15:40sell0.32euraud1.87900.00001.87502008.11.06 15:521.88370.000.000.00-102.29
1262884982008.11.06 15:41sell0.64euraud1.88060.00001.87662008.11.06 15:521.88370.000.000.00-134.93
1262885242008.11.06 15:41sell0.04eurnzd2.14720.00002.14322008.11.06 15:492.15120.000.000.00-9.54
1262885472008.11.06 15:41sell0.01audusd0.68200.00000.67802008.11.06 15:440.68040.000.000.001.60
1262886492008.11.06 15:42sell0.08usdcad1.17580.00001.17182008.11.06 15:571.17870.000.000.00-19.68
1262886832008.11.06 15:42sell0.01audcad0.80080.00000.79682008.11.06 16:000.79900.000.000.001.52
1262887512008.11.06 15:42sell0.08eurnzd2.15070.00002.14672008.11.06 15:492.15120.000.000.00-2.38
1262887712008.11.06 15:42sell1.28euraud1.88230.00001.87832008.11.06 15:521.88370.000.000.00-121.87
1262889722008.11.06 15:43sell0.16eurnzd2.14850.00002.14452008.11.06 15:492.15120.000.000.00-25.76
1262891882008.11.06 15:44sell0.32eurnzd2.15020.00002.14622008.11.06 15:492.15120.000.000.00-19.07
1262892052008.11.06 15:44sell2.56euraud1.88420.00001.88022008.11.06 15:521.88370.000.000.0087.05
1262892172008.11.06 15:44sell0.64eurnzd2.15210.00002.14812008.11.06 15:492.15120.000.000.0034.34
1262892352008.11.06 15:44sell0.16usdcad1.17740.00001.17342008.11.06 15:571.17870.000.000.00-17.65
1262900912008.11.06 15:46sell0.01gbpjpy155.840.00155.442008.11.06 15:51156.000.000.000.00-1.63
1262901492008.11.06 15:46sell1.28eurnzd2.15380.00002.14982008.11.06 15:492.15120.000.000.00198.38
1262901972008.11.06 15:46sell0.02eurgbp0.80630.00000.80232008.11.06 15:490.80530.000.000.003.19
1262903492008.11.06 15:47sell0.01gbpusd1.58960.00001.58562008.11.06 15:511.58960.000.000.000.00
1262904152008.11.06 15:47sell0.01audusd0.67910.00000.67512008.11.06 16:110.67750.000.000.001.60
1262904192008.11.06 15:47sell5.12euraud1.88600.00001.88202008.11.06 15:521.88370.000.000.00800.88
1262904722008.11.06 15:47sell0.02gbpjpy156.000.00155.602008.11.06 15:51156.000.000.000.000.00
1262905342008.11.06 15:47sell0.01gbpchf1.86070.00001.85672008.11.06 15:541.85890.000.000.001.54
1262906082008.11.06 15:48sell0.01eurusd1.28130.00001.27732008.11.06 15:511.27970.000.000.001.60
1262907232008.11.06 15:49sell0.04gbpjpy156.160.00155.762008.11.06 15:51156.000.000.000.006.52
1262910032008.11.06 15:50sell0.02gbpusd1.59120.00001.58722008.11.06 15:511.58960.000.000.003.20
1262916732008.11.06 15:52sell0.01eurgbp0.80650.00000.80252008.11.06 15:550.80550.000.000.001.59
1262917242008.11.06 15:52sell0.01eurnzd2.14760.00002.14362008.11.06 16:002.15230.000.000.00-2.80
1262919162008.11.06 15:53sell0.02eurnzd2.14920.00002.14522008.11.06 16:002.15230.000.000.00-3.68
1262923242008.11.06 15:54sell0.04eurnzd2.15080.00002.14682008.11.06 16:002.15230.000.000.00-3.56
1262923892008.11.06 15:54sell0.01eurusd1.27940.00001.27542008.11.06 16:001.27780.000.000.001.60
1262924192008.11.06 15:54sell0.01gbpjpy155.410.00155.012008.11.06 16:03155.750.000.000.00-3.47
1262924222008.11.06 15:54sell0.32usdcad1.17900.00001.17502008.11.06 15:571.17870.000.000.008.14
1262924532008.11.06 15:54sell0.01gbpusd1.58460.00001.58062008.11.06 16:021.58780.000.000.00-3.20
1262924592008.11.06 15:54sell0.01euraud1.88380.00001.87982008.11.06 16:011.88370.000.000.000.06
1262927242008.11.06 15:54sell0.02gbpusd1.58620.00001.58222008.11.06 16:021.58780.000.000.00-3.20
1262927382008.11.06 15:54sell0.02gbpjpy155.570.00155.172008.11.06 16:03155.750.000.000.00-3.66
1262929282008.11.06 15:54sell0.04gbpjpy155.730.00155.332008.11.06 16:03155.750.000.000.00-0.82
1262929482008.11.06 15:55sell0.02euraud1.88540.00001.88142008.11.06 15:571.88420.000.000.001.63
1262929762008.11.06 15:55sell0.04gbpusd1.58780.00001.58382008.11.06 16:021.58780.000.000.000.00
1262931102008.11.06 15:55sell0.01chfjpy83.650.0083.252008.11.06 16:0483.500.000.000.001.53
1262931902008.11.06 15:55sell0.01gbpchf1.86120.00001.85722008.11.06 16:081.86350.000.000.00-1.96
1262932092008.11.06 15:55sell0.64usdcad1.18060.00001.17662008.11.06 15:571.17870.000.000.00103.16
1262933442008.11.06 15:56sell0.02gbpchf1.86280.00001.85882008.11.06 16:081.86350.000.000.00-1.20
1262934982008.11.06 15:57sell0.08eurnzd2.15260.00002.14862008.11.06 16:012.14860.000.000.0019.05
1262935672008.11.06 15:57sell0.01eurgbp0.80530.00000.80132008.11.06 15:590.80430.000.000.001.59
1262938082008.11.06 15:59sell0.08gbpusd1.58940.00001.58542008.11.06 16:021.58780.000.000.0012.80
1262938732008.11.06 15:59sell0.08gbpjpy155.900.00155.502008.11.06 16:03155.750.000.000.0012.23
1262939072008.11.06 15:59sell0.16eurnzd2.15490.00002.15092008.11.06 16:012.15190.000.000.0028.53
1262939322008.11.06 15:59sell0.04gbpchf1.86530.00001.86132008.11.06 16:081.86350.000.000.006.14
1262939602008.11.06 15:59sell0.02euraud1.88600.00001.88202008.11.06 16:011.88370.000.000.003.12
1262940292008.11.06 15:59sell0.01usdcad1.17850.00001.17452008.11.06 16:051.17670.000.000.001.53
1262953272008.11.06 16:02sell0.01eurgbp0.80430.00000.80032008.11.06 16:340.80490.000.000.00-0.95
1262953772008.11.06 16:02sell0.01audcad0.79940.00000.79542008.11.06 16:110.79750.000.000.001.61
1262954912008.11.06 16:03sell0.01euraud1.88150.00001.87752008.11.06 16:111.88840.000.000.00-4.68
1262955422008.11.06 16:03sell0.01eurnzd2.14650.00002.14252008.11.06 16:162.14950.000.000.00-1.78
1262957452008.11.06 16:03sell0.01eurusd1.27660.00001.27262008.11.06 16:121.27660.000.000.000.00
1262961082008.11.06 16:04sell0.01gbpjpy155.540.00155.142008.11.06 16:08155.710.000.000.00-1.73
1262961252008.11.06 16:04sell0.01gbpusd1.58590.00001.58192008.11.06 16:091.58590.000.000.000.00
1262965252008.11.06 16:05sell0.01chfjpy83.500.0083.102008.11.06 16:1683.350.000.000.001.53
1262965422008.11.06 16:05sell0.02gbpusd1.58750.00001.58352008.11.06 16:091.58590.000.000.003.20
1262966222008.11.06 16:05sell0.02gbpjpy155.700.00155.302008.11.06 16:08155.710.000.000.00-0.20
1262967732008.11.06 16:06sell0.04gbpjpy155.860.00155.462008.11.06 16:08155.710.000.000.006.11
1262968042008.11.06 16:07sell0.02eurusd1.27820.00001.27422008.11.06 16:121.27660.000.000.003.20
1262970192008.11.06 16:07sell0.01usdcad1.17590.00001.17192008.11.06 16:191.17890.000.000.00-2.54
1262973842008.11.06 16:09sell0.02usdcad1.17750.00001.17352008.11.06 16:191.17890.000.000.00-2.38
1262974222008.11.06 16:09sell0.02euraud1.88310.00001.87912008.11.06 16:111.88840.000.000.00-7.18
1262975442008.11.06 16:09sell0.01gbpjpy155.400.00155.002008.11.06 16:14155.250.000.000.001.53
1262975742008.11.06 16:10sell0.04euraud1.88470.00001.88072008.11.06 16:181.88540.000.000.00-1.89
1262975892008.11.06 16:10sell0.02eurnzd2.14810.00002.14412008.11.06 16:162.14950.000.000.00-1.67
1262977572008.11.06 16:10sell0.01gbpchf1.86180.00001.85782008.11.06 16:161.86000.000.000.001.53
1262979152008.11.06 16:10sell0.04eurnzd2.14990.00002.14592008.11.06 16:162.14950.000.000.000.95
1262979702008.11.06 16:10sell0.01gbpusd1.58640.00001.58242008.11.06 16:141.58480.000.000.001.60
1262980432008.11.06 16:11sell0.08euraud1.88630.00001.88232008.11.06 16:111.88930.000.000.00-16.23
1262981182008.11.06 16:11sell0.16euraud1.88900.00001.88502008.11.06 16:111.88930.000.000.00-3.25
1262981552008.11.06 16:11sell0.32euraud1.89070.00001.88672008.11.06 16:111.88930.000.000.0030.30
1262982332008.11.06 16:11sell0.08eurnzd2.15210.00002.14812008.11.06 16:172.14810.000.000.0018.99
1262986372008.11.06 16:13sell0.01audusd0.67650.00000.67252008.11.06 16:170.67480.000.000.001.70
1262986722008.11.06 16:13sell0.01audcad0.79600.00000.79202008.11.06 16:530.80310.000.000.00-6.01
1262986832008.11.06 16:13sell0.08euraud1.88670.00001.88272008.11.06 16:181.88540.000.000.007.03
1262986982008.11.06 16:13sell0.01eurchf1.49870.00001.49472008.11.06 16:211.49690.000.000.001.53
1262986992008.11.06 16:13sell0.01eurusd1.27700.00001.27302008.11.06 16:151.27540.000.000.001.60
1262987532008.11.06 16:14buy0.08eurchf1.49880.00001.50282008.11.06 16:421.49740.000.000.00-9.53
1262997552008.11.06 16:16sell0.01gbpusd1.58210.00001.57812008.11.06 16:171.58050.000.000.001.60
1262997572008.11.06 16:16sell0.01gbpjpy154.880.00154.482008.11.06 16:17154.730.000.000.001.53
1262997802008.11.06 16:16sell0.02eurgbp0.80590.00000.80192008.11.06 16:340.80490.000.000.003.17
1262998742008.11.06 16:16sell0.01eurusd1.27430.00001.27032008.11.06 16:171.27260.000.000.001.70
1263007872008.11.06 16:17sell0.04usdcad1.17910.00001.17512008.11.06 16:191.17890.000.000.000.68
1263008912008.11.06 16:17sell0.16euraud1.88840.00001.88442008.11.06 16:181.88540.000.000.0032.42
1263015632008.11.06 16:17buy0.16eurchf1.49720.00001.50122008.11.06 16:421.49740.000.000.002.72
1263015772008.11.06 16:17sell0.01chfjpy83.160.0082.762008.11.06 16:3783.350.000.000.00-1.94
1263020012008.11.06 16:18sell0.01gbpchf1.86000.00001.85602008.11.06 16:211.85800.000.000.001.71
1263022942008.11.06 16:18sell0.01eurnzd2.14570.00002.14172008.11.06 16:402.14290.000.000.001.67
1263023222008.11.06 16:18sell0.08usdcad1.18070.00001.17672008.11.06 16:191.17890.000.000.0012.21
1263024902008.11.06 16:19sell0.01eurusd1.27220.00001.26822008.11.06 16:231.27230.000.000.00-0.10
1263025012008.11.06 16:19sell0.01audusd0.67460.00000.67062008.11.06 16:230.67450.000.000.000.10
1263025152008.11.06 16:19sell0.01gbpjpy154.580.00154.182008.11.06 16:21154.740.000.000.00-1.63
1263025262008.11.06 16:19sell0.01gbpusd1.57890.00001.57492008.11.06 16:211.58050.000.000.00-1.60
1263027922008.11.06 16:19sell0.02gbpusd1.58050.00001.57652008.11.06 16:211.58050.000.000.000.00
1263028102008.11.06 16:19sell0.02gbpjpy154.740.00154.342008.11.06 16:21154.740.000.000.000.00
1263028772008.11.06 16:19sell0.02audusd0.67610.00000.67212008.11.06 16:250.67440.000.000.003.40
1263029272008.11.06 16:19sell0.02eurusd1.27390.00001.26992008.11.06 16:231.27230.000.000.003.20
1263029862008.11.06 16:19sell0.02chfjpy83.320.0082.922008.11.06 16:3783.350.000.000.00-0.61
1263030032008.11.06 16:19sell0.04gbpjpy154.900.00154.502008.11.06 16:21154.740.000.000.006.53
1263030552008.11.06 16:20sell0.04gbpusd1.58210.00001.57812008.11.06 16:211.58050.000.000.006.40
1263031712008.11.06 16:20sell0.01euraud1.88360.00001.87962008.11.06 16:291.88830.000.000.00-3.17
1263035252008.11.06 16:20sell0.02audcad0.79760.00000.79362008.11.06 16:570.80260.000.000.00-8.47
1263038562008.11.06 16:21sell0.01usdcad1.18030.00001.17632008.11.06 16:481.18170.000.000.00-1.18
1263039952008.11.06 16:22sell0.02euraud1.88520.00001.88122008.11.06 16:291.88830.000.000.00-4.18
1263040632008.11.06 16:22sell0.02eurnzd2.14730.00002.14332008.11.06 16:312.14470.000.000.003.09
1263040962008.11.06 16:22sell0.04euraud1.88680.00001.88282008.11.06 16:341.88670.000.000.000.27
1263042022008.11.06 16:22sell0.01gbpchf1.85520.00001.85122008.11.06 16:311.85660.000.000.00-1.20
1263042282008.11.06 16:22sell0.02usdcad1.18200.00001.17802008.11.06 16:481.18170.000.000.000.51
1263042842008.11.06 16:23sell0.01eurchf1.49690.00001.49292008.11.06 16:351.49510.000.000.001.53
1263043572008.11.06 16:23sell0.01gbpjpy154.460.00154.062008.11.06 16:35155.110.000.000.00-6.63
1263045732008.11.06 16:23sell0.01gbpusd1.57690.00001.57292008.11.06 16:421.58180.000.000.00-4.90
1263046682008.11.06 16:23sell0.08euraud1.88890.00001.88492008.11.06 16:291.89050.000.000.00-8.62
1263050642008.11.06 16:24sell0.02gbpusd1.57850.00001.57452008.11.06 16:451.58110.000.000.00-5.20
1263051192008.11.06 16:25sell0.02gbpjpy154.620.00154.222008.11.06 16:35155.110.000.000.00-9.99
1263052332008.11.06 16:25sell0.01eurusd1.27310.00001.26912008.11.06 16:261.27150.000.000.001.60
1263054282008.11.06 16:26sell0.02gbpchf1.85680.00001.85282008.11.06 16:311.85660.000.000.000.34
1263058752008.11.06 16:27sell0.01audusd0.67270.00000.66872008.11.06 16:530.67910.000.000.00-6.40
1263059212008.11.06 16:28sell0.16euraud1.89060.00001.88662008.11.06 16:291.89050.000.000.001.08
1263059602008.11.06 16:28sell0.04usdcad1.18360.00001.17962008.11.06 16:481.18170.000.000.006.43
1263061262008.11.06 16:28sell0.04gbpchf1.85840.00001.85442008.11.06 16:311.85660.000.000.006.12
1263063072008.11.06 16:29sell0.01eurusd1.27140.00001.26742008.11.06 17:001.27460.000.000.00-3.20
1263063622008.11.06 16:29sell0.04gbpjpy154.780.00154.382008.11.06 16:35155.110.000.000.00-13.46
1263067432008.11.06 16:30sell0.02eurusd1.27300.00001.26902008.11.06 17:001.27460.000.000.00-3.20
1263067882008.11.06 16:30sell0.08gbpjpy154.940.00154.542008.11.06 16:35155.110.000.000.00-13.86
1263069592008.11.06 16:31sell0.02audusd0.67420.00000.67022008.11.06 16:530.67910.000.000.00-9.80
1263072402008.11.06 16:31sell0.04chfjpy83.500.0083.102008.11.06 16:3783.350.000.000.006.12
1263074012008.11.06 16:32sell0.08euraud1.88900.00001.88502008.11.06 16:341.88670.000.000.0012.42
1263075492008.11.06 16:34sell0.04gbpusd1.58010.00001.57612008.11.06 16:421.58140.000.000.00-5.20
1263076262008.11.06 16:34sell0.01gbpchf1.85750.00001.85352008.11.06 17:001.85570.000.000.001.53
1263076282008.11.06 16:34sell0.16gbpjpy155.100.00154.702008.11.06 16:35155.110.000.000.00-1.64
1263076842008.11.06 16:34sell0.08gbpusd1.58170.00001.57772008.11.06 16:421.58140.000.000.002.40
1263077262008.11.06 16:34sell0.32gbpjpy155.260.00154.862008.11.06 16:35155.110.000.000.0048.94
1263077662008.11.06 16:34sell0.02gbpchf1.85910.00001.85512008.11.06 16:511.85890.000.000.000.34
1263079422008.11.06 16:35buy0.32eurchf1.49560.00001.49962008.11.06 16:421.49740.000.000.0049.00
1263085582008.11.06 16:37sell0.01eurgbp0.80410.00000.80012008.11.06 17:500.80620.000.000.00-3.32
1263085592008.11.06 16:37sell0.01gbpjpy154.990.00154.592008.11.06 16:42155.180.000.000.00-1.93
1263085762008.11.06 16:37sell0.01eurchf1.49570.00001.49172008.11.06 17:201.49710.000.000.00-1.20
1263085812008.11.06 16:37sell0.01euraud1.88610.00001.88212008.11.06 16:391.88210.000.000.002.71
1263088072008.11.06 16:39sell0.02gbpjpy155.180.00154.782008.11.06 16:42155.180.000.000.000.00
1263088362008.11.06 16:39sell0.02eurnzd2.14730.00002.14332008.11.06 16:402.14330.000.000.004.77
1263088482008.11.06 16:39sell0.04audusd0.67580.00000.67182008.11.06 16:530.67910.000.000.00-13.20
1263088522008.11.06 16:39sell0.04audcad0.79910.00000.79512008.11.06 16:530.80280.000.000.00-12.53
1263088942008.11.06 16:39sell0.01chfjpy83.420.0083.022008.11.06 17:0083.430.000.000.00-0.11
1263089912008.11.06 16:40sell0.16gbpusd1.58340.00001.57942008.11.06 16:451.58110.000.000.0036.80
1263090132008.11.06 16:40sell0.08audcad0.80010.00000.79612008.11.06 16:530.80280.000.000.00-18.28
1263090282008.11.06 16:40sell0.04gbpjpy155.340.00154.942008.11.06 16:42155.180.000.000.006.52
1263092052008.11.06 16:40sell0.08audusd0.67740.00000.67342008.11.06 16:530.67910.000.000.00-13.60
1263093872008.11.06 16:42sell0.02eurchf1.49730.00001.49332008.11.06 17:201.49710.000.000.000.34
1263093902008.11.06 16:42buy0.01gbpjpy155.350.00155.752008.11.06 16:47155.300.000.000.00-0.51
1263094192008.11.06 16:42sell0.01euraud1.87960.00001.87562008.11.06 16:441.87950.000.000.000.07
1263095502008.11.06 16:42sell0.02euraud1.88180.00001.87782008.11.06 16:441.87950.000.000.003.12
1263096632008.11.06 16:43sell0.01eurnzd2.14510.00002.14112008.11.06 16:462.14340.000.000.001.01
1263097272008.11.06 16:43sell0.02eurnzd2.14670.00002.14272008.11.06 16:462.14340.000.000.003.93
1263099782008.11.06 16:45buy0.02gbpjpy155.150.00155.552008.11.06 16:47155.300.000.000.003.05
1263099832008.11.06 16:45sell0.01gbpjpy155.070.00154.672008.11.06 16:49155.240.000.000.00-1.73
1263100772008.11.06 16:46sell0.16audcad0.80170.00000.79772008.11.06 16:530.80280.000.000.00-14.89
1263101032008.11.06 16:46sell0.16audusd0.67910.00000.67512008.11.06 16:530.67910.000.000.000.00
1263102232008.11.06 16:47sell0.02gbpjpy155.230.00154.832008.11.06 16:49155.240.000.000.00-0.21
1263102582008.11.06 16:47sell0.04eurusd1.27460.00001.27062008.11.06 17:001.27460.000.000.000.00
1263103312008.11.06 16:47buy0.01eurgbp0.80570.00000.80972008.11.06 16:590.80670.000.000.001.58
1263103602008.11.06 16:47sell0.01euraud1.87570.00001.87172008.11.06 16:471.87340.000.000.001.57
1263104452008.11.06 16:47sell0.32audcad0.80330.00000.79932008.11.06 16:530.80280.000.000.0013.55
1263104622008.11.06 16:47sell0.32audusd0.68070.00000.67672008.11.06 16:530.67910.000.000.0051.20
1263105382008.11.06 16:47sell0.64audcad0.80490.00000.80092008.11.06 16:570.80260.000.000.00124.64
1263107442008.11.06 16:48sell0.04gbpjpy155.400.00155.002008.11.06 16:49155.240.000.000.006.53
1263108092008.11.06 16:48sell0.02eurgbp0.80570.00000.80172008.11.06 17:500.80620.000.000.00-1.59
1263109072008.11.06 16:48sell0.01gbpusd1.58260.00001.57862008.11.06 16:591.58100.000.000.001.60
1263113132008.11.06 16:49sell0.01eurnzd2.13920.00002.13522008.11.06 16:582.14510.000.000.00-3.52
1263113172008.11.06 16:49sell0.02eurnzd2.14230.00002.13832008.11.06 16:582.14510.000.000.00-3.33
1263113782008.11.06 16:49sell0.08eurusd1.27620.00001.27222008.11.06 17:001.27460.000.000.0012.80
1263114272008.11.06 16:49sell0.02chfjpy83.580.0083.182008.11.06 17:0083.430.000.000.003.06
1263117682008.11.06 16:50sell0.01euraud1.87270.00001.86872008.11.06 17:021.87930.000.000.00-4.48
1263118742008.11.06 16:51sell0.01usdcad1.18150.00001.17752008.11.06 19:021.18630.000.000.00-4.05
1263119232008.11.06 16:51sell0.02euraud1.87430.00001.87032008.11.06 17:021.87930.000.000.00-6.79
1263119572008.11.06 16:51sell0.01gbpjpy155.240.00154.842008.11.06 16:59155.090.000.000.001.53
1263119622008.11.06 16:51sell0.04euraud1.87680.00001.87282008.11.06 17:021.87930.000.000.00-6.79
1263120942008.11.06 16:52sell0.04eurnzd2.14440.00002.14042008.11.06 16:582.14510.000.000.00-1.66
1263122972008.11.06 16:54sell0.08euraud1.87780.00001.87382008.11.06 17:021.87930.000.000.00-8.14
1263123122008.11.06 16:54sell0.16euraud1.88000.00001.87602008.11.06 17:021.87930.000.000.007.60
1263124462008.11.06 16:54sell0.08eurnzd2.14770.00002.14372008.11.06 16:582.14510.000.000.0012.39
1263128172008.11.06 16:57sell0.01audusd0.67890.00000.67492008.11.06 17:010.67730.000.000.001.60
1263130712008.11.06 16:59buy0.01gbpusd1.58130.00001.58532008.11.06 17:081.57970.000.000.00-1.60
1263131132008.11.06 16:59sell0.01audcad0.80160.00000.79762008.11.06 17:150.79960.000.000.001.69
1263138662008.11.06 17:00sell0.01eurnzd2.13800.00002.13402008.11.06 17:032.13980.000.000.00-1.08
1263138742008.11.06 17:01sell0.32euraud1.88160.00001.87762008.11.06 17:021.87930.000.000.0049.96
1263138782008.11.06 17:01sell0.02eurnzd2.14160.00002.13762008.11.06 17:032.13980.000.000.002.15
1263141052008.11.06 17:01sell0.01chfjpy83.370.0082.972008.11.06 18:0283.380.000.000.00-0.11
1263141232008.11.06 17:01sell0.04eurnzd2.14320.00002.13922008.11.06 17:032.13980.000.000.008.11
1263141402008.11.06 17:02buy0.02gbpusd1.57970.00001.58372008.11.06 17:081.57970.000.000.000.00
1263141462008.11.06 17:02sell0.01gbpusd1.57930.00001.57532008.11.06 17:231.57770.000.000.001.60
1263141562008.11.06 17:02sell0.01gbpchf1.85460.00001.85062008.11.06 17:161.85780.000.000.00-2.72
1263141752008.11.06 17:02sell0.01eurusd1.27440.00001.27042008.11.06 17:071.27270.000.000.001.70
1263141852008.11.06 17:02sell0.01gbpjpy154.750.00154.352008.11.06 17:07154.760.000.000.00-0.10
1263142592008.11.06 17:02sell0.08eurnzd2.14530.00002.14132008.11.06 17:032.14130.000.000.0019.10
1263142822008.11.06 17:02sell0.01audusd0.67720.00000.67322008.11.06 17:070.67720.000.000.000.00
1263143402008.11.06 17:02sell0.02gbpchf1.85630.00001.85232008.11.06 17:211.85450.000.000.003.07
1263144972008.11.06 17:03sell0.02audusd0.67880.00000.67482008.11.06 17:070.67720.000.000.003.20
1263146202008.11.06 17:04sell0.01euraud1.87840.00001.87442008.11.06 17:061.87820.000.000.000.14
1263146302008.11.06 17:04sell0.02euraud1.88050.00001.87652008.11.06 17:081.87820.000.000.003.12
1263147082008.11.06 17:05sell0.02gbpjpy154.910.00154.512008.11.06 17:07154.760.000.000.003.06
1263147492008.11.06 17:05sell0.01eurnzd2.13830.00002.13432008.11.06 17:092.14010.000.000.00-1.08
1263148252008.11.06 17:06sell0.02eurnzd2.14290.00002.13892008.11.06 17:092.14010.000.000.003.34
1263150322008.11.06 17:07buy0.04gbpusd1.57810.00001.58212008.11.06 17:081.57970.000.000.006.40
1263155212008.11.06 17:08buy0.01eurchf1.49770.00001.50172008.11.06 17:381.49740.000.000.00-0.26
1263155272008.11.06 17:08sell0.04gbpchf1.85790.00001.85392008.11.06 17:161.85790.000.000.000.00
1263155722008.11.06 17:08sell0.01gbpjpy154.960.00154.562008.11.06 17:16154.810.000.000.001.53
1263156572008.11.06 17:09sell0.01eurusd1.27260.00001.26862008.11.06 17:231.27260.000.000.000.00
1263156722008.11.06 17:09sell0.01audusd0.67770.00000.67372008.11.06 17:150.67570.000.000.002.00
1263157772008.11.06 17:09sell0.08gbpchf1.85960.00001.85562008.11.06 17:161.85790.000.000.0011.56
1263160442008.11.06 17:10sell0.01euraud1.87800.00001.87402008.11.06 17:171.88260.000.000.00-3.11
1263160802008.11.06 17:10sell0.01eurnzd2.14160.00002.13762008.11.06 18:082.14970.000.000.00-4.81
1263162582008.11.06 17:11sell0.04eurchf1.49890.00001.49492008.11.06 17:201.49710.000.000.006.13
1263164192008.11.06 17:12sell0.02eurnzd2.14320.00002.13922008.11.06 18:082.14970.000.000.00-7.71
1263164322008.11.06 17:12sell0.02euraud1.87960.00001.87562008.11.06 17:171.88260.000.000.00-4.06
1263164962008.11.06 17:13sell0.04euraud1.88130.00001.87732008.11.06 17:241.88640.000.000.00-13.78
1263167382008.11.06 17:15sell0.08euraud1.88300.00001.87902008.11.06 17:171.88360.000.000.00-3.25
1263167812008.11.06 17:15sell0.16euraud1.88500.00001.88102008.11.06 17:171.88360.000.000.0015.16
1263167832008.11.06 17:15sell0.04eurnzd2.14620.00002.14222008.11.06 18:082.14970.000.000.00-8.31
1263169142008.11.06 17:16sell0.02eurusd1.27420.00001.27022008.11.06 17:231.27260.000.000.003.20
1263170592008.11.06 17:18sell0.01audcad0.79950.00000.79552008.11.06 17:220.79760.000.000.001.61
1263170622008.11.06 17:18sell0.01audusd0.67640.00000.67242008.11.06 17:220.67470.000.000.001.70
1263170642008.11.06 17:18sell0.01gbpjpy154.790.00154.392008.11.06 17:23154.630.000.000.001.63
1263170992008.11.06 17:19sell0.08euraud1.88290.00001.87892008.11.06 17:241.88640.000.000.00-18.92
1263171142008.11.06 17:19sell0.16euraud1.88470.00001.88072008.11.06 17:241.88640.000.000.00-18.38
1263175672008.11.06 17:22sell0.32euraud1.88690.00001.88292008.11.06 17:241.88640.000.000.0010.81
1263176412008.11.06 17:22buy0.02eurchf1.49560.00001.49962008.11.06 17:381.49740.000.000.003.06
1263176542008.11.06 17:22sell0.01eurchf1.49530.00001.49132008.11.06 20:581.49710.000.000.00-1.52
1263176782008.11.06 17:22sell0.64euraud1.88870.00001.88472008.11.06 17:241.88640.000.000.0099.46
1263178022008.11.06 17:23sell0.01gbpchf1.85230.00001.84832008.11.06 17:311.85210.000.000.000.17
1263178322008.11.06 17:23sell0.02usdcad1.18310.00001.17912008.11.06 19:021.18630.000.000.00-5.39
1263178702008.11.06 17:23sell0.02gbpchf1.85390.00001.84992008.11.06 17:311.85210.000.000.003.06
1263179272008.11.06 17:24sell0.01audusd0.67460.00000.67062008.11.06 17:320.67300.000.000.001.60
1263179742008.11.06 17:24sell0.01audcad0.79860.00000.79462008.11.06 18:020.80010.000.000.00-1.27
1263180392008.11.06 17:24sell0.08eurnzd2.14940.00002.14542008.11.06 18:082.14970.000.000.00-1.43
1263180722008.11.06 17:24sell0.01eurusd1.27410.00001.27012008.11.06 17:301.27250.000.000.001.60
1263181032008.11.06 17:24sell0.01gbpusd1.57860.00001.57462008.11.06 17:301.57700.000.000.001.60
1263181042008.11.06 17:24sell0.01gbpjpy154.780.00154.382008.11.06 17:30154.630.000.000.001.53
1263182222008.11.06 17:25sell0.01euraud1.88800.00001.88402008.11.06 17:381.88810.000.000.00-0.07
1263183962008.11.06 17:27sell0.02euraud1.88960.00001.88562008.11.06 17:381.88810.000.000.002.03
1263184662008.11.06 17:28sell0.02eurchf1.49700.00001.49302008.11.06 20:581.49710.000.000.00-0.17
1263186132008.11.06 17:30sell0.04eurgbp0.80720.00000.80322008.11.06 17:500.80620.000.000.006.33
1263194062008.11.06 17:32sell0.04euraud1.89120.00001.88722008.11.06 17:441.88890.000.000.006.21
1263194522008.11.06 17:32sell0.01gbpjpy154.320.00153.922008.11.06 17:39154.520.000.000.00-2.04
1263195212008.11.06 17:32sell0.01eurusd1.27250.00001.26852008.11.06 18:061.27250.000.000.000.00
1263196102008.11.06 17:33sell0.01gbpusd1.57500.00001.57102008.11.06 17:501.57960.000.000.00-4.60
1263196162008.11.06 17:33sell0.04usdcad1.18470.00001.18072008.11.06 19:021.18630.000.000.00-5.39
1263197942008.11.06 17:33sell0.01gbpchf1.85260.00001.84862008.11.06 17:551.85560.000.000.00-2.56
1263198932008.11.06 17:34sell0.01audusd0.67260.00000.66862008.11.06 18:000.67420.000.000.00-1.60
1263198992008.11.06 17:34sell0.02gbpusd1.57680.00001.57282008.11.06 17:501.57960.000.000.00-5.60
1263199082008.11.06 17:34sell0.02gbpjpy154.510.00154.112008.11.06 17:39154.520.000.000.00-0.21
1263203352008.11.06 17:37sell0.02gbpchf1.85420.00001.85022008.11.06 17:551.85560.000.000.00-2.38
1263203562008.11.06 17:37sell0.02eurusd1.27410.00001.27012008.11.06 18:061.27250.000.000.003.20
1263203572008.11.06 17:37sell0.04gbpusd1.57840.00001.57442008.11.06 17:501.57960.000.000.00-4.80
1263203582008.11.06 17:37sell0.04gbpjpy154.680.00154.282008.11.06 17:39154.520.000.000.006.54
1263203612008.11.06 17:37sell0.02audusd0.67420.00000.67022008.11.06 18:000.67420.000.000.000.00
1263203872008.11.06 17:38buy0.01eurusd1.27430.00001.27832008.11.06 19:021.27430.000.000.000.00
1263207132008.11.06 17:40sell0.16eurnzd2.15100.00002.14702008.11.06 18:082.14970.000.000.0012.34
1263207872008.11.06 17:41sell0.01gbpjpy154.610.00154.212008.11.06 17:44154.460.000.000.001.53
1263209292008.11.06 17:44sell0.08usdcad1.18650.00001.18252008.11.06 19:021.18630.000.000.001.35
1263210912008.11.06 17:49sell0.02audcad0.80030.00000.79632008.11.06 18:020.80010.000.000.000.34
1263210942008.11.06 17:49sell0.01euraud1.88730.00001.88332008.11.06 17:501.88480.000.000.001.69
1263211262008.11.06 17:50sell0.04audusd0.67580.00000.67182008.11.06 18:000.67420.000.000.006.40
1263211292008.11.06 17:50sell0.04audcad0.80190.00000.79792008.11.06 18:020.80010.000.000.006.06
1263211842008.11.06 17:50sell0.08gbpusd1.58120.00001.57722008.11.06 17:501.57960.000.000.0012.80
1263212192008.11.06 17:50sell0.04gbpchf1.85740.00001.85342008.11.06 17:551.85560.000.000.006.13
1263212362008.11.06 17:50sell0.01gbpjpy155.030.00154.632008.11.06 17:55154.880.000.000.001.53
1263217992008.11.06 17:52sell0.02chfjpy83.530.0083.132008.11.06 18:0283.380.000.000.003.06
1263220692008.11.06 17:53sell0.01euraud1.88620.00001.88222008.11.06 18:081.89300.000.000.00-4.58
1263220952008.11.06 17:53sell0.01gbpusd1.57960.00001.57562008.11.06 18:061.57800.000.000.001.60
1263221182008.11.06 17:53sell0.01eurgbp0.80690.00000.80292008.11.06 19:190.80740.000.000.00-0.79
1263221752008.11.06 17:53sell0.02euraud1.88780.00001.88382008.11.06 18:081.89300.000.000.00-7.00
1263225712008.11.06 17:58sell0.01gbpchf1.85580.00001.85182008.11.06 18:061.85560.000.000.000.17
1263225842008.11.06 17:58sell0.01gbpjpy154.860.00154.462008.11.06 18:03154.710.000.000.001.53
1263227312008.11.06 17:59sell0.04euraud1.88940.00001.88542008.11.06 18:081.89300.000.000.00-9.69
1263228222008.11.06 17:59sell0.02gbpchf1.85740.00001.85342008.11.06 18:061.85560.000.000.003.06
1263233062008.11.06 18:02sell0.08euraud1.89100.00001.88702008.11.06 18:081.89300.000.000.00-10.77
1263233642008.11.06 18:03sell0.01audusd0.67300.00000.66902008.11.06 18:060.67100.000.000.002.00
1263236172008.11.06 18:04sell0.16euraud1.89150.00001.88752008.11.06 18:081.89300.000.000.00-16.15
1263238202008.11.06 18:05sell0.01chfjpy83.230.0082.832008.11.06 18:1283.080.000.000.001.54
1263238292008.11.06 18:05sell0.01audcad0.79860.00000.79462008.11.06 18:330.79680.000.000.001.52
1263239432008.11.06 18:05sell0.32euraud1.89350.00001.88952008.11.06 18:271.89630.000.000.00-60.16
1263240242008.11.06 18:05sell0.01gbpjpy154.390.00153.992008.11.06 18:06154.240.000.000.001.53
1263242032008.11.06 18:06buy0.02eurusd1.27270.00001.27672008.11.06 19:021.27430.000.000.003.20
1263242242008.11.06 18:06sell0.32eurnzd2.15290.00002.14892008.11.06 18:082.14970.000.000.0060.76
1263244842008.11.06 18:06sell0.64euraud1.89570.00001.89172008.11.06 18:081.89530.000.000.0017.20
1263246022008.11.06 18:06sell0.16usdcad1.18810.00001.18412008.11.06 19:021.18630.000.000.0024.28
1263251982008.11.06 18:09sell0.01gbpchf1.85470.00001.85072008.11.06 18:291.85280.000.000.001.61
1263252052008.11.06 18:09sell0.01audusd0.67270.00000.66872008.11.06 18:120.67110.000.000.001.60
1263252152008.11.06 18:09sell0.01gbpjpy154.380.00153.982008.11.06 18:10154.230.000.000.001.54
1263252282008.11.06 18:09sell0.01gbpusd1.57820.00001.57422008.11.06 18:151.57660.000.000.001.60
1263252382008.11.06 18:09sell0.01eurusd1.27330.00001.26932008.11.06 18:181.27170.000.000.001.60
1263254312008.11.06 18:10sell0.01eurnzd2.14810.00002.14412008.11.06 18:252.15050.000.000.00-1.42
1263255782008.11.06 18:10sell0.02eurnzd2.14970.00002.14572008.11.06 18:252.15050.000.000.00-0.94
1263257202008.11.06 18:11sell0.04eurnzd2.15130.00002.14732008.11.06 18:252.15050.000.000.001.90
1263257382008.11.06 18:11sell0.64euraud1.89510.00001.89112008.11.06 18:271.89630.000.000.00-51.58
1263258682008.11.06 18:12sell0.01gbpjpy153.970.00153.572008.11.06 18:26153.980.000.000.00-0.10
1263259262008.11.06 18:12sell1.28euraud1.89680.00001.89282008.11.06 18:271.89630.000.000.0042.98
1263260512008.11.06 18:13sell0.08eurnzd2.15310.00002.14912008.11.06 18:252.15050.000.000.0012.30
1263261892008.11.06 18:14sell0.01audusd0.67100.00000.66702008.11.06 19:150.67090.000.000.000.10
1263262052008.11.06 18:14sell0.01chfjpy83.090.0082.692008.11.06 18:4382.940.000.000.001.53
1263265222008.11.06 18:18sell0.01gbpusd1.57710.00001.57312008.11.06 18:321.57550.000.000.001.60
1263268812008.11.06 18:20sell0.02gbpjpy154.130.00153.732008.11.06 18:26153.980.000.000.003.07
1263268892008.11.06 18:20sell0.01eurusd1.27250.00001.26852008.11.06 19:141.27260.000.000.00-0.10
1263274622008.11.06 18:27sell2.56euraud1.89860.00001.89462008.11.06 18:271.89630.000.000.00395.44
1263275552008.11.06 18:28sell0.01gbpjpy154.090.00153.692008.11.06 18:32153.930.000.000.001.64
1263275652008.11.06 18:28sell0.01eurnzd2.14700.00002.14302008.11.06 18:542.15220.000.000.00-3.08
1263276732008.11.06 18:28sell0.02eurnzd2.15110.00002.14712008.11.06 18:512.15040.000.000.000.83
1263277662008.11.06 18:29sell0.01euraud1.89580.00001.89182008.11.06 18:431.89520.000.000.000.40
1263279842008.11.06 18:31sell0.01gbpchf1.85260.00001.84862008.11.06 18:541.85080.000.000.001.53
1263280152008.11.06 18:32sell0.04eurnzd2.15270.00002.14872008.11.06 18:512.15040.000.000.005.45
1263284402008.11.06 18:33sell0.02euraud1.89760.00001.89362008.11.06 18:481.89530.000.000.003.09
1263284412008.11.06 18:33sell0.08eurnzd2.15470.00002.15072008.11.06 18:512.15070.000.000.0018.95
1263285642008.11.06 18:34sell0.01gbpusd1.57530.00001.57132008.11.06 18:401.57530.000.000.000.00
1263285772008.11.06 18:34sell0.01gbpjpy153.870.00153.472008.11.06 18:39153.880.000.000.00-0.10
1263286672008.11.06 18:35sell0.02gbpjpy154.030.00153.632008.11.06 18:39153.880.000.000.003.08
1263287742008.11.06 18:36sell0.01audcad0.79620.00000.79222008.11.06 19:040.79750.000.000.00-1.10
1263288972008.11.06 18:37sell0.02gbpusd1.57690.00001.57292008.11.06 18:401.57530.000.000.003.20
1263294162008.11.06 18:42sell0.01gbpjpy153.690.00153.292008.11.06 19:10154.210.000.000.00-5.32
1263296672008.11.06 18:43sell0.01gbpusd1.57410.00001.57012008.11.06 19:011.57400.000.000.000.10
1263299212008.11.06 18:45sell0.01chfjpy82.920.0082.522008.11.06 19:1583.110.000.000.00-1.94
1263302732008.11.06 18:48sell0.02gbpjpy153.860.00153.462008.11.06 19:10154.210.000.000.00-7.16
1263303192008.11.06 18:48sell0.02chfjpy83.090.0082.692008.11.06 19:1583.110.000.000.00-0.41
1263303622008.11.06 18:48sell0.02audcad0.79780.00000.79382008.11.06 19:560.79760.000.000.000.34
1263305612008.11.06 18:50sell0.01euraud1.89350.00001.88952008.11.06 18:511.89070.000.000.001.88
1263305922008.11.06 18:51sell0.02audusd0.67260.00000.66862008.11.06 19:150.67090.000.000.003.40
1263306092008.11.06 18:51sell0.04audcad0.79930.00000.79532008.11.06 19:040.79760.000.000.005.73
1263307552008.11.06 18:53sell0.02eurnzd2.15070.00002.14672008.11.06 18:542.15220.000.000.00-1.77
1263307672008.11.06 18:53sell0.01euraud1.89390.00001.88992008.11.06 19:011.89160.000.000.001.55
1263307842008.11.06 18:53sell0.04eurnzd2.15250.00002.14852008.11.06 18:542.15220.000.000.000.71
1263308292008.11.06 18:54sell0.08eurnzd2.15490.00002.15092008.11.06 18:542.15220.000.000.0012.78
1263308772008.11.06 18:54sell0.02eurgbp0.80840.00000.80442008.11.06 19:190.80740.000.000.003.15
1263311232008.11.06 18:56sell0.04gbpjpy154.030.00153.632008.11.06 19:10154.210.000.000.00-7.36
1263311412008.11.06 18:56sell0.02gbpusd1.57570.00001.57172008.11.06 19:011.57400.000.000.003.40
1263312052008.11.06 18:57sell0.01eurnzd2.14810.00002.14412008.11.06 19:062.14870.000.000.00-0.36
1263312092008.11.06 18:57sell0.01gbpchf1.85070.00001.84672008.11.06 19:521.85450.000.000.00-3.23
1263316852008.11.06 19:01sell0.02eurnzd2.14970.00002.14572008.11.06 19:062.14870.000.000.001.18
1263319992008.11.06 19:02sell0.04chfjpy83.260.0082.862008.11.06 19:1583.110.000.000.006.14
1263320642008.11.06 19:02sell0.02eurusd1.27420.00001.27022008.11.06 19:141.27260.000.000.003.20
1263321262008.11.06 19:02buy0.01eurchf1.49680.00001.50082008.11.06 19:391.49860.000.000.001.53
1263323552008.11.06 19:03sell0.01gbpusd1.57530.00001.57132008.11.06 19:081.57690.000.000.00-1.60
1263323982008.11.06 19:04sell0.01euraud1.89200.00001.88802008.11.06 19:061.89310.000.000.00-0.74
1263324372008.11.06 19:04sell0.02euraud1.89370.00001.88972008.11.06 19:061.89310.000.000.000.81
1263324442008.11.06 19:04sell0.01usdcad1.18640.00001.18242008.11.06 21:171.19260.000.000.00-5.20
1263324602008.11.06 19:04sell0.04euraud1.89540.00001.89142008.11.06 19:061.89310.000.000.006.20
1263325752008.11.06 19:05sell0.04eurnzd2.15130.00002.14732008.11.06 19:062.14870.000.000.006.18
1263325912008.11.06 19:05sell0.02gbpchf1.85230.00001.84832008.11.06 19:521.85450.000.000.00-3.75
1263326192008.11.06 19:05sell0.08gbpjpy154.190.00153.792008.11.06 19:10154.210.000.000.00-1.63
1263326662008.11.06 19:05sell0.02gbpusd1.57690.00001.57292008.11.06 19:081.57690.000.000.000.00
1263327862008.11.06 19:06sell0.16gbpjpy154.370.00153.972008.11.06 19:10154.210.000.000.0026.18
1263329762008.11.06 19:06sell0.04gbpusd1.57850.00001.57452008.11.06 19:081.57690.000.000.006.40
1263332172008.11.06 19:09sell0.01euraud1.89190.00001.88792008.11.06 19:341.89340.000.000.00-1.00
1263332272008.11.06 19:09sell0.01eurnzd2.14540.00002.14142008.11.06 20:062.15310.000.000.00-4.55
1263332332008.11.06 19:09sell0.02eurnzd2.14720.00002.14322008.11.06 20:062.15310.000.000.00-6.98
1263332452008.11.06 19:09sell0.02euraud1.89360.00001.88962008.11.06 19:191.89570.000.000.00-2.83
1263333352008.11.06 19:10sell0.01gbpusd1.57650.00001.57252008.11.06 19:121.57490.000.000.001.60
1263334572008.11.06 19:12sell0.01gbpjpy154.160.00153.762008.11.06 19:12154.010.000.000.001.53
1263336852008.11.06 19:13sell0.04eurnzd2.14880.00002.14482008.11.06 20:062.15310.000.000.00-10.17
1263338512008.11.06 19:15sell0.04euraud1.89520.00001.89122008.11.06 19:191.89570.000.000.00-1.35
1263338782008.11.06 19:15sell0.01gbpjpy153.950.00153.552008.11.06 19:21154.120.000.000.00-1.74
1263338882008.11.06 19:15sell0.01gbpusd1.57510.00001.57112008.11.06 19:261.57510.000.000.000.00
1263339732008.11.06 19:15sell0.08euraud1.89680.00001.89282008.11.06 19:191.89570.000.000.005.92
1263340032008.11.06 19:15sell0.08eurnzd2.15160.00002.14762008.11.06 20:062.15310.000.000.00-7.10
1263341392008.11.06 19:16sell0.01eurusd1.27330.00001.26932008.11.06 19:331.27170.000.000.001.60
1263342772008.11.06 19:17sell0.01chfjpy83.120.0082.722008.11.06 19:5583.130.000.000.00-0.10
1263343272008.11.06 19:18sell0.01audusd0.67130.00000.66732008.11.06 19:550.67130.000.000.000.00
1263343662008.11.06 19:18sell0.02gbpjpy154.110.00153.712008.11.06 19:21154.120.000.000.00-0.21
1263343692008.11.06 19:18sell0.02gbpusd1.57670.00001.57272008.11.06 19:261.57510.000.000.003.20
1263344412008.11.06 19:19sell0.04gbpjpy154.270.00153.872008.11.06 19:21154.120.000.000.006.13
1263348192008.11.06 19:21sell0.02euraud1.89420.00001.89022008.11.06 19:341.89340.000.000.001.07
1263348762008.11.06 19:22sell0.01eurgbp0.80760.00000.80362008.11.06 21:400.81290.000.000.00-8.29
1263349572008.11.06 19:23sell0.01gbpjpy153.990.00153.592008.11.06 19:26153.840.000.000.001.54
1263351342008.11.06 19:25sell0.04euraud1.89590.00001.89192008.11.06 19:341.89340.000.000.006.72
1263355932008.11.06 19:28sell0.01gbpjpy153.630.00153.232008.11.06 19:40154.330.000.000.00-7.15
1263356152008.11.06 19:29sell0.01gbpusd1.57420.00001.57022008.11.06 19:551.57590.000.000.00-1.70
1263356162008.11.06 19:29sell0.02usdcad1.18800.00001.18402008.11.06 21:171.19260.000.000.00-7.71
1263358092008.11.06 19:30sell0.16eurnzd2.15320.00002.14922008.11.06 20:062.15310.000.000.000.94
1263358162008.11.06 19:30sell0.02gbpjpy153.790.00153.392008.11.06 19:40154.330.000.000.00-11.04
1263359852008.11.06 19:32sell0.04gbpjpy153.950.00153.552008.11.06 19:40154.330.000.000.00-15.54
1263363582008.11.06 19:36sell0.01eurusd1.27220.00001.26822008.11.06 19:551.27380.000.000.00-1.60
1263363992008.11.06 19:36sell0.01euraud1.89390.00001.88992008.11.06 19:371.89160.000.000.001.55
1263364012008.11.06 19:36sell0.32eurnzd2.15480.00002.15082008.11.06 20:062.15310.000.000.0032.17
1263365192008.11.06 19:37sell0.08gbpjpy154.110.00153.712008.11.06 19:40154.330.000.000.00-17.98
1263365542008.11.06 19:37sell0.02audusd0.67290.00000.66892008.11.06 19:550.67130.000.000.003.20
1263366782008.11.06 19:37sell0.04audcad0.79940.00000.79542008.11.06 19:560.79760.000.000.006.05
1263366822008.11.06 19:37sell0.02gbpusd1.57590.00001.57192008.11.06 19:551.57590.000.000.000.00
1263367842008.11.06 19:38sell0.02eurusd1.27380.00001.26982008.11.06 19:551.27380.000.000.000.00
1263367982008.11.06 19:38sell0.16gbpjpy154.300.00153.902008.11.06 19:40154.330.000.000.00-4.90
1263369882008.11.06 19:39sell0.04gbpchf1.85400.00001.85002008.11.06 19:521.85450.000.000.00-1.70
1263370852008.11.06 19:39sell0.32gbpjpy154.480.00154.082008.11.06 19:40154.330.000.000.0049.05
1263370902008.11.06 19:39sell0.02chfjpy83.280.0082.882008.11.06 19:5583.130.000.000.003.07
1263371732008.11.06 19:39sell0.04gbpusd1.57750.00001.57352008.11.06 19:551.57590.000.000.006.40
1263371982008.11.06 19:39buy0.01eurusd1.27480.00001.27882008.11.06 20:191.27470.000.000.00-0.10
1263373492008.11.06 19:40sell0.04eurchf1.49890.00001.49492008.11.06 20:581.49710.000.000.006.11
1263373712008.11.06 19:40sell0.01euraud1.89170.00001.88772008.11.06 20:031.89800.000.000.00-4.24
1263375062008.11.06 19:41sell0.02euraud1.89330.00001.88932008.11.06 20:031.89800.000.000.00-6.31
1263376812008.11.06 19:44sell0.01gbpjpy154.360.00153.962008.11.06 19:46154.370.000.000.00-0.10
1263377672008.11.06 19:44sell0.02gbpjpy154.520.00154.122008.11.06 19:46154.370.000.000.003.07
1263377952008.11.06 19:44sell0.04eurusd1.27540.00001.27142008.11.06 19:551.27380.000.000.006.40
1263381162008.11.06 19:45sell0.04euraud1.89490.00001.89092008.11.06 20:031.89800.000.000.00-8.33
1263381832008.11.06 19:45sell0.08gbpchf1.85630.00001.85232008.11.06 19:521.85450.000.000.0012.25
1263383922008.11.06 19:46sell0.08euraud1.89710.00001.89312008.11.06 20:031.89800.000.000.00-4.83
1263387492008.11.06 19:50sell0.01gbpjpy154.320.00153.922008.11.06 19:51154.330.000.000.00-0.10
1263388792008.11.06 19:51sell0.02gbpjpy154.490.00154.092008.11.06 19:55154.090.000.000.008.18
1263395482008.11.06 19:55sell0.64eurnzd2.15640.00002.15242008.11.06 20:062.15310.000.000.00124.93
1263395932008.11.06 19:55sell0.16euraud1.89880.00001.89482008.11.06 20:031.89800.000.000.008.59
1263396062008.11.06 19:55sell0.01gbpjpy153.940.00153.542008.11.06 20:05154.000.000.000.00-0.62
1263396592008.11.06 19:55sell0.02gbpjpy154.150.00153.752008.11.06 20:05154.000.000.000.003.07
1263396662008.11.06 19:55sell0.01gbpchf1.85380.00001.84982008.11.06 20:181.85200.000.000.001.53
1263397262008.11.06 19:56sell0.32euraud1.90040.00001.89642008.11.06 20:031.89800.000.000.0051.59
1263397972008.11.06 19:57sell0.01audusd0.67030.00000.66632008.11.06 20:260.66860.000.000.001.70
1263397992008.11.06 19:57sell0.01chfjpy83.090.0082.692008.11.06 20:2782.940.000.000.001.53
1263398012008.11.06 19:57sell0.01eurusd1.27390.00001.26992008.11.06 20:301.27230.000.000.001.60
1263398132008.11.06 19:58sell0.01gbpusd1.57600.00001.57202008.11.06 20:071.57440.000.000.001.60
1263403572008.11.06 20:02sell0.01audcad0.79740.00000.79342008.11.06 20:260.79550.000.000.001.60
1263409392008.11.06 20:05sell0.01euraud1.89860.00001.89462008.11.06 20:321.90740.000.000.00-5.87
1263411972008.11.06 20:06buy0.02eurusd1.27310.00001.27712008.11.06 20:191.27470.000.000.003.20
1263413842008.11.06 20:07sell0.01gbpjpy153.830.00153.432008.11.06 20:19153.680.000.000.001.54
1263414262008.11.06 20:08sell0.02euraud1.90020.00001.89622008.11.06 20:321.90740.000.000.00-9.61
1263414452008.11.06 20:08sell0.01eurnzd2.15500.00002.15102008.11.06 20:552.16490.000.000.00-5.82
1263414702008.11.06 20:08sell0.01gbpusd1.57390.00001.56992008.11.06 20:291.57230.000.000.001.60
1263414722008.11.06 20:08sell0.02eurnzd2.15630.00002.15232008.11.06 20:552.16490.000.000.00-10.11
1263415262008.11.06 20:08sell0.04eurnzd2.15800.00002.15402008.11.06 20:552.16490.000.000.00-16.22
1263416862008.11.06 20:09sell0.04euraud1.90180.00001.89782008.11.06 21:001.90740.000.000.00-14.94
1263419782008.11.06 20:12sell0.08eurnzd2.15960.00002.15562008.11.06 20:552.16490.000.000.00-24.93
1263420222008.11.06 20:12sell0.02eurgbp0.80910.00000.80512008.11.06 21:400.81290.000.000.00-11.89
1263421862008.11.06 20:14sell0.04usdcad1.18960.00001.18562008.11.06 21:171.19260.000.000.00-10.06
1263422322008.11.06 20:14sell0.08euraud1.90340.00001.89942008.11.06 20:321.90700.000.000.00-19.21
1263431152008.11.06 20:19buy0.01chfjpy83.060.0083.462008.11.06 21:3883.090.000.000.000.31
1263434282008.11.06 20:20sell0.01gbpchf1.84900.00001.84502008.11.06 20:291.84860.000.000.000.34
1263435262008.11.06 20:21sell0.01gbpjpy153.450.00153.052008.11.06 20:28153.460.000.000.00-0.10
1263437522008.11.06 20:24sell0.02gbpjpy153.610.00153.212008.11.06 20:28153.460.000.000.003.07
1263440232008.11.06 20:26sell0.02gbpchf1.85060.00001.84662008.11.06 20:291.84860.000.000.003.39
1263443022008.11.06 20:28sell0.16euraud1.90540.00001.90142008.11.06 20:321.90700.000.000.00-17.08
1263443282008.11.06 20:28sell0.32euraud1.90710.00001.90312008.11.06 20:321.90700.000.000.002.14
1263445792008.11.06 20:28sell0.01audcad0.79410.00000.79012008.11.07 01:170.79220.000.00-0.131.58
1263445862008.11.06 20:28sell0.16eurnzd2.16130.00002.15732008.11.06 20:552.16490.000.000.00-33.87
1263446062008.11.06 20:28sell0.01audusd0.66750.00000.66352008.11.06 20:480.66590.000.000.001.60
1263448862008.11.06 20:29sell0.64euraud1.90870.00001.90472008.11.06 20:321.90700.000.000.0072.58
1263449242008.11.06 20:29sell1.28euraud1.91060.00001.90662008.11.06 20:321.90700.000.000.00307.40
1263450272008.11.06 20:29sell0.32eurnzd2.16370.00002.15972008.11.06 20:552.16490.000.000.00-22.58
1263450942008.11.06 20:29sell0.01chfjpy82.870.0082.472008.11.06 22:0782.880.000.00-0.06-0.10
1263452702008.11.06 20:30sell0.04eurgbp0.81070.00000.80672008.11.06 21:400.81290.000.000.00-13.78
1263461222008.11.06 20:30buy0.02chfjpy82.900.0083.302008.11.06 21:3883.090.000.000.003.89
1263463512008.11.06 20:31sell0.01gbpjpy152.730.00152.332008.11.06 20:39152.910.000.000.00-1.84
1263463622008.11.06 20:31sell0.08eurgbp0.81220.00000.80822008.11.06 21:400.81290.000.000.00-8.77
1263465332008.11.06 20:31sell0.01gbpusd1.56580.00001.56182008.11.06 20:411.56570.000.000.000.10
1263465742008.11.06 20:32sell0.02gbpjpy152.890.00152.492008.11.06 20:39152.910.000.000.00-0.41
1263469702008.11.06 20:33sell0.01gbpchf1.84310.00001.83912008.11.06 20:581.84310.000.000.000.00
1263471102008.11.06 20:33sell0.01eurusd1.27130.00001.26732008.11.06 21:001.27140.000.000.00-0.10
1263474192008.11.06 20:35sell0.08euraud1.90640.00001.90242008.11.06 21:001.90740.000.000.00-5.33
1263474822008.11.06 20:35sell0.04gbpjpy153.060.00152.662008.11.06 20:55153.100.000.000.00-1.64
1263475432008.11.06 20:35sell0.02gbpchf1.84500.00001.84102008.11.06 20:581.84310.000.000.003.23
1263476322008.11.06 20:35sell0.02gbpusd1.56740.00001.56342008.11.06 20:411.56570.000.000.003.40
1263479982008.11.06 20:37sell0.64eurnzd2.16560.00002.16162008.11.06 20:552.16490.000.000.0026.34
1263482432008.11.06 20:38sell0.16euraud1.90810.00001.90412008.11.06 21:001.90740.000.000.007.47
1263494722008.11.06 20:44sell0.01gbpusd1.56810.00001.56412008.11.06 20:581.56620.000.000.001.90
1263495862008.11.06 20:45sell0.32euraud1.90970.00001.90572008.11.06 21:001.90740.000.000.0049.09
1263496012008.11.06 20:45sell0.02eurusd1.27300.00001.26902008.11.06 21:001.27140.000.000.003.20
1263497442008.11.06 20:46sell0.08gbpjpy153.250.00152.852008.11.06 20:55153.100.000.000.0012.29
1263497842008.11.06 20:46sell0.02chfjpy83.030.0082.632008.11.06 22:0782.880.000.00-0.133.08
1263503722008.11.06 20:52sell1.28eurnzd2.16750.00002.16352008.11.06 20:552.16490.000.000.00195.69
1263504062008.11.06 20:52sell0.01audusd0.66620.00000.66222008.11.06 21:100.66460.000.000.001.60
1263507002008.11.06 20:58sell0.08usdcad1.19120.00001.18722008.11.06 21:171.19260.000.000.00-9.39
1263507292008.11.06 20:58sell0.01eurnzd2.16140.00002.15742008.11.06 23:122.16370.000.00-0.05-1.35
1263507732008.11.06 20:58sell0.01gbpjpy152.940.00152.542008.11.06 21:00152.770.000.000.001.74
1263528422008.11.06 21:04sell0.02eurnzd2.16320.00002.15922008.11.06 23:122.16370.000.00-0.11-0.59
1263534332008.11.06 21:07sell0.16usdcad1.19290.00001.18892008.11.06 21:171.19260.000.000.004.02
1263535362008.11.06 21:08sell0.04eurnzd2.16490.00002.16092008.11.06 23:122.16370.000.00-0.222.82
1263537082008.11.06 21:10sell0.32usdcad1.19450.00001.19052008.11.06 21:171.19260.000.000.0050.98
1263557652008.11.06 21:21sell0.16eurgbp0.81390.00000.80992008.11.06 21:400.81290.000.000.0025.04
1263581362008.11.06 21:32sell0.08eurnzd2.16650.00002.16252008.11.06 23:122.16370.000.00-0.4413.15
1264020762008.11.07 03:00buy0.01chfjpy82.520.0082.922008.11.07 03:3482.510.000.000.00-0.10
1264021162008.11.07 03:00sell0.01eurusd1.27200.00001.26802008.11.07 03:151.27040.000.000.001.60
1264021412008.11.07 03:00sell0.01eurchf1.49580.00001.49182008.11.07 03:281.49400.000.000.001.53
1264021452008.11.07 03:00sell0.01euraud1.91720.00001.91322008.11.07 03:091.91670.000.000.000.33
1264021552008.11.07 03:00sell0.01gbpusd1.56200.00001.55802008.11.07 03:181.56040.000.000.001.60
1264021682008.11.07 03:00sell0.01chfjpy82.440.0082.042008.11.07 04:4782.950.000.000.00-5.23
1264022062008.11.07 03:00sell0.01eurgbp0.81420.00000.81022008.11.07 03:520.81320.000.000.001.56
1264022082008.11.07 03:00sell0.01gbpjpy151.490.00151.092008.11.07 03:12151.340.000.000.001.55
1264022122008.11.07 03:00sell0.01audcad0.79540.00000.79142008.11.07 05:210.80130.000.000.00-4.92
1264022162008.11.07 03:00sell0.01audusd0.66290.00000.65892008.11.07 04:080.66610.000.000.00-3.20
1264022182008.11.07 03:00sell0.01eurnzd2.17900.00002.17502008.11.07 03:202.17640.000.000.001.52
1264022352008.11.07 03:00sell0.01gbpchf1.83660.00001.83262008.11.07 04:051.84310.000.000.00-5.52
1264022372008.11.07 03:00sell0.01usdcad1.19920.00001.19522008.11.07 03:531.19890.000.000.000.25
1264023342008.11.07 03:01sell0.02euraud1.91900.00001.91502008.11.07 03:091.91670.000.000.003.05
1264030402008.11.07 03:10sell0.01euraud1.91600.00001.91202008.11.07 03:451.91640.000.000.00-0.26
1264033012008.11.07 03:14sell0.02euraud1.91760.00001.91362008.11.07 03:451.91640.000.000.001.59
1264033112008.11.07 03:14sell0.01gbpjpy151.290.00150.892008.11.07 04:04152.480.000.000.00-12.23
1264036082008.11.07 03:15sell0.04euraud1.91940.00001.91542008.11.07 03:451.91640.000.000.007.97
1264036542008.11.07 03:16buy0.02chfjpy82.360.0082.762008.11.07 03:3482.510.000.000.003.09
1264037422008.11.07 03:17sell0.02usdcad1.20080.00001.19682008.11.07 03:531.19890.000.000.003.17
1264037522008.11.07 03:17sell0.01eurusd1.27030.00001.26632008.11.07 04:351.27360.000.000.00-3.30
1264041512008.11.07 03:19sell0.01gbpusd1.56050.00001.55652008.11.07 04:051.56570.000.000.00-5.20
1264043842008.11.07 03:22sell0.01eurnzd2.17840.00002.17442008.11.07 03:492.17760.000.000.000.46
1264044672008.11.07 03:24sell0.02eurnzd2.18040.00002.17642008.11.07 03:492.17760.000.000.003.28
1264050222008.11.07 03:30sell0.01eurchf1.49430.00001.49032008.11.07 04:121.49910.000.000.00-4.08
1264052732008.11.07 03:33sell0.02gbpjpy151.450.00151.052008.11.07 04:04152.480.000.000.00-21.16
1264053472008.11.07 03:34buy0.01audcad0.79510.00000.79912008.11.07 03:490.79700.000.000.001.58
1264054012008.11.07 03:34sell0.02eurusd1.27190.00001.26792008.11.07 04:451.27590.000.000.00-8.00
1264055872008.11.07 03:35sell0.04gbpjpy151.620.00151.222008.11.07 04:04152.480.000.000.00-35.33
1264056712008.11.07 03:36sell0.02gbpusd1.56220.00001.55822008.11.07 04:051.56570.000.000.00-7.00
1264061392008.11.07 03:40sell0.08gbpjpy151.780.00151.382008.11.07 04:04152.480.000.000.00-57.51
1264061492008.11.07 03:40sell0.02eurchf1.49600.00001.49202008.11.07 04:121.49910.000.000.00-5.27
1264061702008.11.07 03:40sell0.02gbpchf1.83850.00001.83452008.11.07 04:051.84310.000.000.00-7.81
1264064162008.11.07 03:42sell0.02chfjpy82.600.0082.202008.11.07 04:4782.950.000.000.00-7.17
1264064422008.11.07 03:42sell0.16gbpjpy151.940.00151.542008.11.07 04:04152.480.000.000.00-88.74
1264066472008.11.07 03:42sell0.04gbpusd1.56380.00001.55982008.11.07 04:051.56570.000.000.00-7.60
1264071422008.11.07 03:48sell0.01euraud1.91530.00001.91132008.11.07 03:511.91300.000.000.001.53
1264072222008.11.07 03:49sell0.02audcad0.79690.00000.79292008.11.07 05:210.80130.000.000.00-7.35
1264072332008.11.07 03:49sell0.02audusd0.66450.00000.66052008.11.07 04:080.66610.000.000.00-3.20
1264072642008.11.07 03:49buy0.01eurusd1.27240.00001.27642008.11.07 03:521.27400.000.000.001.60
1264075192008.11.07 03:51sell0.32gbpjpy152.110.00151.712008.11.07 04:04152.480.000.000.00-121.59
1264076732008.11.07 03:51sell0.04audcad0.79860.00000.79462008.11.07 05:210.80130.000.000.00-9.02
1264077152008.11.07 03:51sell0.04eurusd1.27360.00001.26962008.11.07 04:351.27330.000.000.001.20
1264077392008.11.07 03:51sell0.04audusd0.66610.00000.66212008.11.07 04:080.66610.000.000.000.00
1264078652008.11.07 03:52sell0.01eurnzd2.17300.00002.16902008.11.07 03:572.17040.000.000.001.53
1264079092008.11.07 03:52sell0.64gbpjpy152.270.00151.872008.11.07 04:04152.480.000.000.00-138.03
1264080092008.11.07 03:52sell0.08gbpusd1.56570.00001.56172008.11.07 04:051.56570.000.000.000.00
1264081082008.11.07 03:52sell0.04gbpchf1.84050.00001.83652008.11.07 04:051.84310.000.000.00-8.83
1264081532008.11.07 03:52buy0.01chfjpy82.810.0083.212008.11.07 04:2982.800.000.000.00-0.11
1264081742008.11.07 03:52sell0.04eurchf1.49760.00001.49362008.11.07 04:121.49910.000.000.00-5.10
1264082452008.11.07 03:52sell1.28gbpjpy152.470.00152.072008.11.07 04:04152.480.000.000.00-13.14
1264087502008.11.07 03:54sell0.01euraud1.91160.00001.90762008.11.07 03:561.90930.000.000.001.54
1264089752008.11.07 03:56sell0.08gbpchf1.84230.00001.83832008.11.07 04:051.84310.000.000.00-5.43
1264090062008.11.07 03:56sell0.08eurchf1.49940.00001.49542008.11.07 04:121.49910.000.000.002.04
1264090952008.11.07 03:56sell0.16gbpchf1.84440.00001.84042008.11.07 04:051.84310.000.000.0017.66
1264091842008.11.07 03:56sell0.01eurgbp0.81300.00000.80902008.11.07 05:180.81200.000.000.001.57
1264092462008.11.07 03:56sell0.08audusd0.66770.00000.66372008.11.07 04:080.66610.000.000.0012.80
1264093852008.11.07 03:56sell0.16gbpusd1.56730.00001.56332008.11.07 04:051.56570.000.000.0025.60
1264094122008.11.07 03:56sell2.56gbpjpy152.630.00152.232008.11.07 04:04152.480.000.000.00394.37
1264096742008.11.07 03:57sell0.01usdcad1.19740.00001.19342008.11.07 04:371.19460.000.000.002.34
1264100412008.11.07 03:58sell0.32gbpchf1.84620.00001.84222008.11.07 04:051.84310.000.000.0084.23
1264101872008.11.07 03:59sell0.16eurchf1.50100.00001.49702008.11.07 04:121.49910.000.000.0025.82
1264106612008.11.07 04:00sell0.01euraud1.91050.00001.90652008.11.07 04:151.90940.000.000.000.73
1264110222008.11.07 04:01sell0.01eurnzd2.17050.00002.16652008.11.07 04:042.17010.000.000.000.24
1264113722008.11.07 04:03sell0.02eurnzd2.17320.00002.16922008.11.07 04:042.17010.000.000.003.64
1264122682008.11.07 04:07sell0.01gbpchf1.84360.00001.83962008.11.07 05:021.84530.000.000.00-1.45
1264122882008.11.07 04:08sell0.01gbpjpy152.340.00151.942008.11.07 04:35153.000.000.000.00-6.76
1264122932008.11.07 04:08sell0.01gbpusd1.56530.00001.56132008.11.07 04:411.56850.000.000.00-3.20
1264122982008.11.07 04:08sell0.01eurnzd2.16850.00002.16452008.11.07 04:202.16950.000.000.00-0.59
1264123562008.11.07 04:08sell0.02euraud1.91230.00001.90832008.11.07 04:151.90940.000.000.003.87
1264124132008.11.07 04:09sell0.02eurnzd2.17050.00002.16652008.11.07 04:202.16950.000.000.001.18
1264124452008.11.07 04:09buy0.02chfjpy82.650.0083.052008.11.07 04:2982.800.000.000.003.08
1264124712008.11.07 04:09sell0.04eurnzd2.17220.00002.16822008.11.07 04:202.16950.000.000.006.34
1264126972008.11.07 04:11sell0.01audusd0.66570.00000.66172008.11.07 04:530.67050.000.000.00-4.80
1264131252008.11.07 04:14sell0.01eurchf1.49820.00001.49422008.11.07 04:361.49960.000.000.00-1.19
1264133772008.11.07 04:17sell0.01euraud1.90790.00001.90392008.11.07 04:291.90560.000.000.001.54
1264136082008.11.07 04:21sell0.02audusd0.66720.00000.66322008.11.07 04:530.67050.000.000.00-6.60
1264136272008.11.07 04:22sell0.01eurnzd2.16500.00002.16102008.11.07 04:352.16100.000.000.002.36
1264142382008.11.07 04:29sell0.02gbpjpy152.500.00152.102008.11.07 04:35153.000.000.000.00-10.24
1264143292008.11.07 04:29sell0.04chfjpy82.780.0082.382008.11.07 04:4782.950.000.000.00-6.98
1264143912008.11.07 04:29buy0.01eurnzd2.16670.00002.17072008.11.07 04:312.16690.000.000.000.11
1264144632008.11.07 04:29sell0.04gbpjpy152.660.00152.262008.11.07 04:35153.000.000.000.00-13.93
1264145522008.11.07 04:30buy0.02eurnzd2.16430.00002.16832008.11.07 04:312.16690.000.000.003.06
1264146792008.11.07 04:30sell0.08gbpjpy152.830.00152.432008.11.07 04:35153.000.000.000.00-13.93
1264151352008.11.07 04:31sell0.02eurchf1.49980.00001.49582008.11.07 04:361.49960.000.000.000.34
1264151752008.11.07 04:31buy0.01eurusd1.27460.00001.27862008.11.07 04:411.27620.000.000.001.60
1264152462008.11.07 04:31sell0.02gbpusd1.56710.00001.56312008.11.07 04:501.56970.000.000.00-5.20
1264153612008.11.07 04:31sell0.08audcad0.80010.00000.79612008.11.07 05:210.80130.000.000.00-8.02
1264154412008.11.07 04:32sell0.02eurnzd2.16470.00002.16072008.11.07 04:352.16090.000.000.004.48
1264154932008.11.07 04:32sell0.04audusd0.66880.00000.66482008.11.07 04:530.67050.000.000.00-6.80
1264155072008.11.07 04:32sell0.16gbpjpy152.990.00152.592008.11.07 04:35153.000.000.000.00-1.64
1264155292008.11.07 04:32sell0.01euraud1.90440.00001.90042008.11.07 04:331.90190.000.000.001.68
1264157672008.11.07 04:33sell0.02gbpchf1.84550.00001.84152008.11.07 05:021.84530.000.000.000.34
1264159412008.11.07 04:33sell0.16audcad0.80170.00000.79772008.11.07 05:210.80130.000.000.005.34
1264159792008.11.07 04:33sell0.08audusd0.67030.00000.66632008.11.07 04:530.67050.000.000.00-1.60
1264160552008.11.07 04:33sell0.08eurusd1.27520.00001.27122008.11.07 04:351.27330.000.000.0015.20
1264162792008.11.07 04:33sell0.04gbpusd1.56870.00001.56472008.11.07 04:411.56900.000.000.00-1.20
1264164292008.11.07 04:34sell0.04gbpchf1.84710.00001.84312008.11.07 05:021.84530.000.000.006.12
1264164352008.11.07 04:34sell0.04eurchf1.50140.00001.49742008.11.07 04:361.49960.000.000.006.11
1264164982008.11.07 04:34sell0.32gbpjpy153.150.00152.752008.11.07 04:35153.000.000.000.0049.18
1264172132008.11.07 04:36sell0.01euraud1.89990.00001.89592008.11.07 04:401.89740.000.000.001.68
1264172412008.11.07 04:36sell0.08chfjpy82.940.0082.542008.11.07 04:4782.950.000.000.00-0.82
1264176002008.11.07 04:38sell0.01eurnzd2.15840.00002.15442008.11.07 05:002.15820.000.000.000.12
1264176562008.11.07 04:38sell0.01gbpjpy153.000.00152.602008.11.07 04:54152.840.000.000.001.64
1264176722008.11.07 04:39sell0.01eurchf1.49900.00001.49502008.11.07 04:501.49920.000.000.00-0.17
1264177012008.11.07 04:39sell0.04eurusd1.27420.00001.27022008.11.07 04:451.27590.000.000.00-6.80
1264177062008.11.07 04:39sell0.02eurnzd2.15800.00002.15402008.11.07 05:002.15820.000.000.00-0.24
1264177872008.11.07 04:40sell0.02gbpjpy153.160.00152.762008.11.07 04:46153.210.000.000.00-1.02
1264178192008.11.07 04:40sell0.01usdcad1.19460.00001.19062008.11.07 04:401.19260.000.000.001.68
1264180162008.11.07 04:41sell0.16audusd0.67210.00000.66812008.11.07 05:170.67050.000.000.0025.60
1264183142008.11.07 04:41sell0.08eurusd1.27590.00001.27192008.11.07 04:451.27590.000.000.000.00
1264183982008.11.07 04:41buy0.01eurchf1.50060.00001.50462008.11.07 05:431.49780.000.000.00-2.38
1264185492008.11.07 04:41sell0.02eurchf1.50100.00001.49702008.11.07 04:501.49920.000.000.003.06
1264188572008.11.07 04:41sell0.08gbpusd1.57050.00001.56652008.11.07 04:411.56900.000.000.0012.00
1264190902008.11.07 04:41sell0.16chfjpy83.110.0082.712008.11.07 04:4782.950.000.000.0026.26
1264199152008.11.07 04:43sell0.04eurnzd2.15960.00002.15562008.11.07 05:002.15820.000.000.003.31
1264199502008.11.07 04:43sell0.04gbpjpy153.320.00152.922008.11.07 04:46153.210.000.000.004.51
1264200192008.11.07 04:43sell0.16eurusd1.27750.00001.27352008.11.07 04:451.27590.000.000.0025.60
1264204682008.11.07 04:44sell0.01euraud1.89790.00001.89392008.11.07 04:591.89780.000.000.000.07
1264204842008.11.07 04:44sell0.01usdcad1.19070.00001.18672008.11.07 05:501.19850.000.000.00-6.51
1264208992008.11.07 04:44sell0.04gbpusd1.57130.00001.56732008.11.07 04:501.56970.000.000.006.40
1264212302008.11.07 04:46sell0.02euraud1.89950.00001.89552008.11.07 04:591.89780.000.000.002.29
1264213772008.11.07 04:46sell0.04euraud1.90110.00001.89712008.11.07 04:591.89780.000.000.008.88
1264214172008.11.07 04:46sell0.08eurnzd2.16120.00002.15722008.11.07 05:002.15820.000.000.0014.19
1264216192008.11.07 04:48sell0.02usdcad1.19250.00001.18852008.11.07 05:501.19850.000.000.00-10.01
1264218272008.11.07 04:49sell0.04usdcad1.19410.00001.19012008.11.07 05:501.19850.000.000.00-14.69
1264218402008.11.07 04:49sell0.01eurusd1.27570.00001.27172008.11.07 05:121.27410.000.000.001.60
1264221092008.11.07 04:50sell0.01chfjpy82.910.0082.512008.11.07 05:0782.920.000.000.00-0.11
1264224942008.11.07 04:53sell0.01gbpusd1.56850.00001.56452008.11.07 05:141.56670.000.000.001.80
1264225232008.11.07 04:53sell0.01eurchf1.49920.00001.49522008.11.07 05:111.49910.000.000.000.09
1264227072008.11.07 04:55sell0.08usdcad1.19570.00001.19172008.11.07 05:501.19850.000.000.00-18.69
1264228822008.11.07 04:56sell0.01gbpjpy153.020.00152.622008.11.07 05:07153.040.000.000.00-0.21
1264232952008.11.07 04:59sell0.32audcad0.80340.00000.79942008.11.07 05:210.80130.000.000.0056.10
1264239332008.11.07 05:01sell0.02gbpjpy153.200.00152.802008.11.07 05:07153.040.000.000.003.28
1264242382008.11.07 05:02sell0.01euraud1.89560.00001.89162008.11.07 05:141.89490.000.000.000.47
1264243042008.11.07 05:02sell0.01eurnzd2.15590.00002.15192008.11.07 05:152.15730.000.000.00-0.83
1264244072008.11.07 05:03sell0.02eurnzd2.15760.00002.15362008.11.07 05:152.15730.000.000.000.35
1264244112008.11.07 05:03sell0.02euraud1.89720.00001.89322008.11.07 05:141.89490.000.000.003.10
1264244752008.11.07 05:03sell0.02eurchf1.50090.00001.49692008.11.07 05:111.49910.000.000.003.06
1264244862008.11.07 05:03sell0.02chfjpy83.070.0082.672008.11.07 05:0782.920.000.000.003.08
1264246922008.11.07 05:04sell0.01gbpchf1.84520.00001.84122008.11.07 05:171.84340.000.000.001.53
1264249742008.11.07 05:07sell0.04eurnzd2.15990.00002.15592008.11.07 05:152.15730.000.000.006.14
1264251492008.11.07 05:10sell0.01gbpjpy153.000.00152.602008.11.07 05:13152.850.000.000.001.54
1264251532008.11.07 05:10sell0.01chfjpy82.890.0082.492008.11.07 05:1482.740.000.000.001.54
1264264082008.11.07 05:14buy0.02eurchf1.49780.00001.50182008.11.07 05:431.49780.000.000.000.00
1264264322008.11.07 05:14sell0.01eurchf1.49710.00001.49312008.11.07 07:551.49850.000.000.00-1.20
1264265252008.11.07 05:14sell0.01eurusd1.27180.00001.26782008.11.07 06:251.27350.000.000.00-1.70
1264268622008.11.07 05:16sell0.01gbpjpy152.480.00152.082008.11.07 05:18152.710.000.000.00-2.36
1264268672008.11.07 05:16sell0.01gbpusd1.56540.00001.56142008.11.07 05:211.56550.000.000.00-0.10
1264268722008.11.07 05:16sell0.01euraud1.89550.00001.89152008.11.07 05:321.89710.000.000.00-1.07
1264268772008.11.07 05:16sell0.01chfjpy82.760.0082.362008.11.07 06:4682.780.000.000.00-0.20
1264270422008.11.07 05:17sell0.02euraud1.89730.00001.89332008.11.07 05:321.89710.000.000.000.27
1264270512008.11.07 05:17sell0.01eurnzd2.15560.00002.15162008.11.07 07:212.17110.000.000.00-9.11
1264271682008.11.07 05:17sell0.02gbpjpy152.650.00152.252008.11.07 05:18152.710.000.000.00-1.23
1264272002008.11.07 05:18sell0.04gbpjpy152.860.00152.462008.11.07 05:18152.710.000.000.006.16
1264272162008.11.07 05:18sell0.02gbpusd1.56710.00001.56312008.11.07 05:211.56550.000.000.003.20
1264274252008.11.07 05:19sell0.01audusd0.67030.00000.66632008.11.07 05:440.67020.000.000.000.10
1264274462008.11.07 05:20sell0.02eurnzd2.15830.00002.15432008.11.07 07:212.17110.000.000.00-15.06
1264274502008.11.07 05:20sell0.01gbpchf1.84170.00001.83772008.11.07 05:451.84220.000.000.00-0.43
1264276112008.11.07 05:20sell0.04eurnzd2.15990.00002.15592008.11.07 07:592.16880.000.000.00-20.99
1264277022008.11.07 05:20sell0.01gbpjpy152.370.00151.972008.11.07 05:45152.500.000.000.00-1.34
1264277372008.11.07 05:20sell0.16usdcad1.19730.00001.19332008.11.07 05:501.19850.000.000.00-16.02
1264277732008.11.07 05:20sell0.01eurgbp0.81200.00000.80802008.11.07 05:340.81260.000.000.00-0.94
1264277742008.11.07 05:20sell0.04euraud1.89940.00001.89542008.11.07 05:321.89710.000.000.006.18
1264280592008.11.07 05:22sell0.32usdcad1.20030.00001.19632008.11.07 05:501.19850.000.000.0048.06
1264281482008.11.07 05:23sell0.08eurnzd2.16150.00002.15752008.11.07 07:212.17040.000.000.00-41.88
1264282342008.11.07 05:23sell0.01gbpusd1.56550.00001.56152008.11.07 05:451.56510.000.000.000.40
1264282412008.11.07 05:24sell0.01audcad0.80340.00000.79942008.11.07 06:010.80340.000.000.000.00
1264284642008.11.07 05:26buy0.04eurchf1.49600.00001.50002008.11.07 05:481.49780.000.000.006.12
1264289102008.11.07 05:30sell0.02eurusd1.27350.00001.26952008.11.07 06:251.27350.000.000.000.00
1264289632008.11.07 05:30sell0.02eurgbp0.81360.00000.80962008.11.07 05:340.81260.000.000.003.13
1264291782008.11.07 05:31sell0.02audcad0.80520.00000.80122008.11.07 06:010.80340.000.000.003.01
1264293172008.11.07 05:32sell0.02gbpjpy152.530.00152.132008.11.07 05:45152.500.000.000.000.62
1264294232008.11.07 05:32sell0.02chfjpy82.930.0082.532008.11.07 06:4682.780.000.000.003.08
1264294402008.11.07 05:32sell0.04gbpjpy152.700.00152.302008.11.07 05:45152.500.000.000.008.21
1264294862008.11.07 05:32sell0.02audusd0.67190.00000.66792008.11.07 05:440.67020.000.000.003.40
1264297852008.11.07 05:34sell0.01euraud1.89540.00001.89142008.11.07 05:491.89660.000.000.00-0.80
1264300052008.11.07 05:37sell0.01eurgbp0.81220.00000.80822008.11.07 06:100.81280.000.000.00-0.94
1264302712008.11.07 05:40sell0.02gbpusd1.56740.00001.56342008.11.07 05:451.56510.000.000.004.60
1264302962008.11.07 05:40sell0.02gbpchf1.84440.00001.84042008.11.07 05:451.84220.000.000.003.74
1264304962008.11.07 05:44sell0.02euraud1.89770.00001.89372008.11.07 05:491.89660.000.000.001.48
1264305572008.11.07 05:44sell0.04euraud1.89960.00001.89562008.11.07 05:491.89660.000.000.008.07
1264309042008.11.07 05:46sell0.02eurgbp0.81380.00000.80982008.11.07 06:100.81280.000.000.003.13
1264309932008.11.07 05:47sell0.01audusd0.66980.00000.66582008.11.07 06:050.67010.000.000.00-0.30
1264310292008.11.07 05:47sell0.01gbpjpy152.360.00151.962008.11.07 06:22152.890.000.000.00-5.43
1264311162008.11.07 05:48sell0.01gbpchf1.83910.00001.83512008.11.07 06:441.84290.000.000.00-3.23
1264311392008.11.07 05:48sell0.01gbpusd1.56350.00001.55952008.11.07 06:301.56750.000.000.00-4.00
1264312732008.11.07 05:48buy0.01eurusd1.27460.00001.27862008.11.07 06:091.27460.000.000.000.00
1264313422008.11.07 05:49buy0.01gbpusd1.56470.00001.56872008.11.07 06:081.56630.000.000.001.60
1264313822008.11.07 05:49sell0.02audusd0.67180.00000.66782008.11.07 06:050.67010.000.000.003.40
1264313922008.11.07 05:49sell0.02gbpusd1.56510.00001.56112008.11.07 06:301.56750.000.000.00-4.80
1264314132008.11.07 05:49sell0.02gbpjpy152.540.00152.142008.11.07 06:22152.890.000.000.00-7.18
1264317332008.11.07 05:51sell0.02gbpchf1.84090.00001.83692008.11.07 06:441.84290.000.000.00-3.40
1264317862008.11.07 05:52sell0.01euraud1.89670.00001.89272008.11.07 06:431.90610.000.000.00-6.29
1264318122008.11.07 05:52buy0.02eurusd1.27300.00001.27702008.11.07 06:091.27460.000.000.003.20
1264319042008.11.07 05:53sell0.01usdcad1.19820.00001.19422008.11.07 06:371.19630.000.000.001.59
1264320042008.11.07 05:55sell0.02euraud1.89840.00001.89442008.11.07 06:431.90610.000.000.00-10.30
1264327312008.11.07 06:01sell0.04euraud1.90000.00001.89602008.11.07 06:431.90610.000.000.00-16.31
1264328572008.11.07 06:04sell0.01audcad0.80250.00000.79852008.11.07 06:330.80040.000.000.001.75
1264330592008.11.07 06:07sell0.04gbpjpy152.700.00152.302008.11.07 06:22152.890.000.000.00-7.80
1264331722008.11.07 06:08sell0.01audusd0.67010.00000.66612008.11.07 06:370.66850.000.000.001.60
1264332692008.11.07 06:08sell0.04gbpusd1.56680.00001.56282008.11.07 06:301.56750.000.000.00-2.80
1264333162008.11.07 06:09buy0.01eurchf1.49870.00001.50272008.11.07 07:151.50060.000.000.001.62
1264335742008.11.07 06:10sell0.08gbpjpy152.880.00152.482008.11.07 06:22152.890.000.000.00-0.82
1264335812008.11.07 06:10sell0.04gbpchf1.84300.00001.83902008.11.07 06:441.84290.000.000.000.34
1264336532008.11.07 06:11sell0.08gbpusd1.56910.00001.56512008.11.07 06:301.56750.000.000.0012.80
1264338832008.11.07 06:11sell0.16gbpjpy153.040.00152.642008.11.07 06:22152.890.000.000.0024.61
1264338982008.11.07 06:11sell0.02eurchf1.49870.00001.49472008.11.07 07:551.49850.000.000.000.34
1264340102008.11.07 06:12sell0.08gbpchf1.84480.00001.84082008.11.07 06:441.84290.000.000.0012.92
1264340612008.11.07 06:12sell0.01eurgbp0.81230.00000.80832008.11.07 07:300.81290.000.000.00-0.94
1264341302008.11.07 06:13sell0.08euraud1.90190.00001.89792008.11.07 06:431.90610.000.000.00-22.46
1264341612008.11.07 06:13sell0.04eurusd1.27510.00001.27112008.11.07 06:251.27350.000.000.006.40
1264342132008.11.07 06:13sell0.16euraud1.90350.00001.89952008.11.07 06:431.90610.000.000.00-27.81
1264343102008.11.07 06:14sell0.16eurnzd2.16320.00002.15922008.11.07 07:212.17040.000.000.00-67.76
1264345032008.11.07 06:15sell0.32eurnzd2.16480.00002.16082008.11.07 07:212.17040.000.000.00-105.41
1264355002008.11.07 06:25sell0.01gbpjpy152.710.00152.312008.11.07 06:45152.540.000.000.001.74
1264356062008.11.07 06:28sell0.01eurusd1.27350.00001.26952008.11.07 07:201.27670.000.000.00-3.20
1264360172008.11.07 06:33sell0.01gbpusd1.56740.00001.56342008.11.07 06:451.56580.000.000.001.60
1264362632008.11.07 06:36sell0.01audcad0.79920.00000.79522008.11.07 06:590.79890.000.000.000.25
1264363332008.11.07 06:39sell0.32euraud1.90510.00001.90112008.11.07 06:431.90610.000.000.00-21.39
1264364402008.11.07 06:40sell0.64euraud1.90670.00001.90272008.11.07 06:431.90610.000.000.0025.67
1264365282008.11.07 06:40sell1.28euraud1.90850.00001.90452008.11.07 06:431.90610.000.000.00205.37
1264365982008.11.07 06:40sell0.01audusd0.66600.00000.66202008.11.07 07:020.66600.000.000.000.00
1264366732008.11.07 06:40sell0.64eurnzd2.16680.00002.16282008.11.07 07:212.17040.000.000.00-135.52
1264366982008.11.07 06:40sell0.01usdcad1.19630.00001.19232008.11.07 07:101.19840.000.000.00-1.75
1264370052008.11.07 06:42sell0.02audusd0.66760.00000.66362008.11.07 07:020.66600.000.000.003.20
1264371642008.11.07 06:43sell0.02audcad0.80090.00000.79692008.11.07 06:590.79890.000.000.003.34
1264372282008.11.07 06:43sell0.02usdcad1.19840.00001.19442008.11.07 07:101.19840.000.000.000.00
1264374622008.11.07 06:45sell0.01euraud1.90660.00001.90262008.11.07 07:081.91370.000.000.00-4.74
1264376392008.11.07 06:46sell0.01gbpchf1.84170.00001.83772008.11.07 07:001.83990.000.000.001.53
1264378092008.11.07 06:47sell0.02eurgbp0.81390.00000.80992008.11.07 07:300.81290.000.000.003.14
1264379452008.11.07 06:47sell0.01gbpjpy152.210.00151.812008.11.07 07:19153.210.000.000.00-10.24
1264379992008.11.07 06:48sell0.01gbpusd1.56370.00001.55972008.11.07 07:511.56870.000.000.00-5.00
1264380672008.11.07 06:48sell0.01chfjpy82.730.0082.332008.11.07 07:3283.060.000.000.00-3.38
1264380702008.11.07 06:48sell0.02gbpjpy152.370.00151.972008.11.07 07:19153.210.000.000.00-17.20
1264382542008.11.07 06:51sell0.02euraud1.90840.00001.90442008.11.07 07:081.91370.000.000.00-7.07
1264383132008.11.07 06:51sell0.02gbpusd1.56530.00001.56132008.11.07 07:511.56870.000.000.00-6.80
1264383842008.11.07 06:52sell1.28eurnzd2.16970.00002.16572008.11.07 07:212.17040.000.000.00-52.70
1264384192008.11.07 06:52sell0.04euraud1.91000.00001.90602008.11.07 07:081.91370.000.000.00-9.88
1264388092008.11.07 06:56sell2.56eurnzd2.17180.00002.16782008.11.07 07:212.17040.000.000.00210.81
1264390232008.11.07 06:59sell0.02eurusd1.27510.00001.27112008.11.07 07:201.27670.000.000.00-3.20
1264391642008.11.07 06:59sell0.08euraud1.91280.00001.90882008.11.07 07:081.91370.000.000.00-4.81
1264396272008.11.07 07:02sell0.16euraud1.91440.00001.91042008.11.07 07:081.91370.000.000.007.48
1264396932008.11.07 07:02sell0.32euraud1.91600.00001.91202008.11.07 07:081.91370.000.000.0049.12
1264397732008.11.07 07:03sell0.01audcad0.79730.00000.79332008.11.07 07:490.79710.000.000.000.16
1264398332008.11.07 07:03sell0.01gbpchf1.83940.00001.83542008.11.07 07:481.84410.000.000.00-4.00
1264399162008.11.07 07:04sell0.04usdcad1.20020.00001.19622008.11.07 07:101.19840.000.000.006.01
1264400252008.11.07 07:05sell0.01audusd0.66530.00000.66132008.11.07 07:460.66510.000.000.000.20
1264401032008.11.07 07:06sell0.04gbpjpy152.540.00152.142008.11.07 07:35153.220.000.000.00-27.87
1264401902008.11.07 07:06sell0.02chfjpy82.890.0082.492008.11.07 07:3283.060.000.000.00-3.48
1264402482008.11.07 07:07sell0.02audcad0.79890.00000.79492008.11.07 07:490.79710.000.000.003.01
1264403522008.11.07 07:07sell0.08gbpjpy152.720.00152.322008.11.07 07:19153.190.000.000.00-38.49
1264403672008.11.07 07:07sell0.02gbpchf1.84110.00001.83712008.11.07 07:481.84410.000.000.00-5.11
1264404492008.11.07 07:07sell5.12eurnzd2.17360.00002.16962008.11.07 07:212.17040.000.000.00963.71
1264405812008.11.07 07:08sell10.24eurnzd2.17520.00002.17122008.11.07 07:212.17120.000.000.002 408.85
1264409442008.11.07 07:10sell0.04gbpusd1.56700.00001.56302008.11.07 07:511.56870.000.000.00-6.80
1264409732008.11.07 07:10sell0.04eurusd1.27670.00001.27272008.11.07 07:201.27670.000.000.000.00
1264409922008.11.07 07:10sell0.16gbpjpy152.880.00152.482008.11.07 07:19153.190.000.000.00-50.77
1264411392008.11.07 07:11sell0.01euraud1.91370.00001.90972008.11.07 07:211.91300.000.000.000.47
1264413852008.11.07 07:13sell0.04chfjpy83.050.0082.652008.11.07 07:3283.060.000.000.00-0.41
1264414542008.11.07 07:13sell0.01usdcad1.19790.00001.19392008.11.07 08:021.19760.000.000.000.25
1264416412008.11.07 07:14sell0.02audusd0.66690.00000.66292008.11.07 07:490.66510.000.000.003.60
1264418822008.11.07 07:15sell0.32gbpjpy153.040.00152.642008.11.07 07:19153.190.000.000.00-49.14
1264419302008.11.07 07:15sell0.04eurchf1.50030.00001.49632008.11.07 07:551.49850.000.000.006.13
1264420532008.11.07 07:15buy0.01euraud1.91460.00001.91862008.11.07 07:441.91530.000.000.000.46
1264420662008.11.07 07:15sell0.64gbpjpy153.200.00152.802008.11.07 07:19153.190.000.000.006.56
1264430022008.11.07 07:17sell0.08chfjpy83.210.0082.812008.11.07 07:3283.060.000.000.0012.29
1264430302008.11.07 07:17sell1.28gbpjpy153.360.00152.962008.11.07 07:19153.190.000.000.00222.74
1264430872008.11.07 07:18sell0.08eurusd1.27830.00001.27432008.11.07 07:241.27670.000.000.0012.80
1264431802008.11.07 07:18sell0.08gbpusd1.56860.00001.56462008.11.07 07:511.56870.000.000.00-0.80
1264432412008.11.07 07:18sell0.02euraud1.91530.00001.91132008.11.07 07:211.91300.000.000.003.07
1264445622008.11.07 07:23buy0.02euraud1.91290.00001.91692008.11.07 07:441.91530.000.000.003.19
1264445632008.11.07 07:24sell0.01euraud1.91190.00001.90792008.11.07 07:521.91710.000.000.00-3.47
1264445982008.11.07 07:24sell0.08eurnzd2.16830.00002.16432008.11.07 07:592.16880.000.000.00-2.36
1264446002008.11.07 07:24sell0.08gbpjpy153.020.00152.622008.11.07 07:35153.220.000.000.00-16.40
1264449762008.11.07 07:26sell0.04gbpchf1.84270.00001.83872008.11.07 07:481.84410.000.000.00-4.76
1264450222008.11.07 07:26sell0.16gbpjpy153.180.00152.782008.11.07 07:35153.220.000.000.00-6.55
1264451932008.11.07 07:27sell0.16gbpusd1.57030.00001.56632008.11.07 07:511.56870.000.000.0025.60
1264452142008.11.07 07:27sell0.08gbpchf1.84440.00001.84042008.11.07 07:481.84410.000.000.002.05
1264453542008.11.07 07:27sell0.01eurusd1.27730.00001.27332008.11.07 07:381.27570.000.000.001.60
1264455942008.11.07 07:28sell0.32gbpjpy153.370.00152.972008.11.07 07:35153.220.000.000.0049.18
1264457872008.11.07 07:29sell0.02euraud1.91360.00001.90962008.11.07 07:591.91460.000.000.00-1.34
1264465552008.11.07 07:34sell0.01eurgbp0.81290.00000.80892008.11.07 08:110.81690.000.000.00-6.27
1264466922008.11.07 07:35sell0.01chfjpy82.980.0082.582008.11.07 08:0383.180.000.000.00-2.05
1264470372008.11.07 07:38sell0.01gbpjpy153.100.00152.702008.11.07 07:43153.110.000.000.00-0.10
1264474452008.11.07 07:39sell0.02usdcad1.19950.00001.19552008.11.07 08:021.19760.000.000.003.17
1264474702008.11.07 07:39sell0.16gbpchf1.84600.00001.84202008.11.07 07:481.84410.000.000.0025.87
1264476642008.11.07 07:41sell0.01eurusd1.27630.00001.27232008.11.07 09:171.28290.000.000.00-6.60
1264477422008.11.07 07:41sell0.02gbpjpy153.260.00152.862008.11.07 07:47152.910.000.000.007.19
1264479322008.11.07 07:43sell0.16eurnzd2.16990.00002.16592008.11.07 07:592.16880.000.000.0010.38
1264482052008.11.07 07:44buy0.01eurusd1.27710.00001.28112008.11.07 08:031.27870.000.000.001.60
1264482712008.11.07 07:44sell0.04euraud1.91600.00001.91202008.11.07 07:521.91840.000.000.00-6.40
1264485572008.11.07 07:45sell0.08euraud1.91780.00001.91382008.11.07 07:521.91840.000.000.00-3.19
1264486262008.11.07 07:46sell0.16euraud1.91960.00001.91562008.11.07 07:521.91840.000.000.0012.79
1264488422008.11.07 07:46sell0.32eurnzd2.17170.00002.16772008.11.07 07:592.16880.000.000.0054.71
1264494712008.11.07 07:50sell0.01gbpjpy152.980.00152.582008.11.07 07:52152.830.000.000.001.54
1264495092008.11.07 07:51sell0.01gbpchf1.84310.00001.83912008.11.07 07:521.84110.000.000.001.70
1264496472008.11.07 07:51sell0.01audcad0.79710.00000.79312008.11.07 08:210.79820.000.000.00-0.92
1264497762008.11.07 07:52sell0.01audusd0.66540.00000.66142008.11.07 08:530.66840.000.000.00-3.00
1264497892008.11.07 07:52sell0.02eurgbp0.81440.00000.81042008.11.07 08:110.81690.000.000.00-7.84
1264502322008.11.07 07:53sell0.01gbpusd1.56680.00001.56282008.11.07 07:591.56500.000.000.001.80
1264503232008.11.07 07:54sell0.04euraud1.91690.00001.91292008.11.07 07:591.91460.000.000.006.14
1264503282008.11.07 07:54sell0.01gbpjpy152.760.00152.362008.11.07 07:59152.770.000.000.00-0.11
1264503702008.11.07 07:54sell0.01gbpchf1.83880.00001.83482008.11.07 07:591.83690.000.000.001.62
1264508862008.11.07 07:57sell0.02chfjpy83.160.0082.762008.11.07 08:0383.180.000.000.00-0.41
1264509142008.11.07 07:57sell0.02gbpjpy152.920.00152.522008.11.07 07:59152.770.000.000.003.07
1264510042008.11.07 07:57sell0.01eurchf1.49830.00001.49432008.11.07 08:001.49650.000.000.001.54
1264510662008.11.07 07:58sell0.02audcad0.79880.00000.79482008.11.07 08:210.79820.000.000.001.00
1264510902008.11.07 07:58sell0.02audusd0.66690.00000.66292008.11.07 08:530.66840.000.000.00-3.00
1264515552008.11.07 07:59sell0.04eurgbp0.81610.00000.81212008.11.07 08:110.81690.000.000.00-5.01
1264525722008.11.07 08:00sell0.04chfjpy83.330.0082.932008.11.07 08:0383.180.000.000.006.16
1264525822008.11.07 08:00sell0.02eurusd1.27800.00001.27402008.11.07 09:171.28290.000.000.00-9.80
1264527152008.11.07 08:01sell0.08eurgbp0.81790.00000.81392008.11.07 08:110.81690.000.000.0012.54
1264528502008.11.07 08:01sell0.01gbpjpy152.370.00151.972008.11.07 08:14152.710.000.000.00-3.49
1264529632008.11.07 08:01sell0.01gbpchf1.82690.00001.82292008.11.07 08:271.83670.000.000.00-8.36
1264531892008.11.07 08:01sell0.01eurnzd2.16660.00002.16262008.11.07 08:202.17080.000.000.00-2.48
1264532552008.11.07 08:01sell0.02eurnzd2.16830.00002.16432008.11.07 08:202.17080.000.000.00-2.95
1264532662008.11.07 08:01sell0.01gbpusd1.55980.00001.55582008.11.07 08:141.56680.000.000.00-7.00
1264534112008.11.07 08:01sell0.02gbpusd1.56140.00001.55742008.11.07 08:141.56680.000.000.00-10.80
1264534422008.11.07 08:01sell0.01euraud1.91820.00001.91422008.11.07 08:101.91590.000.000.001.53
1264534452008.11.07 08:01sell0.04eurnzd2.17150.00002.16752008.11.07 08:202.17080.000.000.001.65
1264534762008.11.07 08:01sell0.02gbpchf1.82850.00001.82452008.11.07 08:271.83670.000.000.00-14.00
1264536812008.11.07 08:02sell0.04gbpchf1.83010.00001.82612008.11.07 08:271.83670.000.000.00-22.53
1264539762008.11.07 08:03buy0.01eurchf1.49880.00001.50282008.11.07 08:111.50060.000.000.001.54
1264544962008.11.07 08:04sell0.08eurnzd2.17340.00002.16942008.11.07 08:202.17080.000.000.0012.28
1264546892008.11.07 08:05sell0.01usdcad1.19880.00001.19482008.11.07 08:191.19690.000.000.001.59
1264548452008.11.07 08:05sell0.08gbpchf1.83170.00001.82772008.11.07 08:271.83670.000.000.00-34.13
1264548522008.11.07 08:05sell0.04gbpusd1.56300.00001.55902008.11.07 08:271.56690.000.000.00-15.60
1264550292008.11.07 08:06sell0.01chfjpy83.180.0082.782008.11.07 08:1583.030.000.000.001.54
1264551392008.11.07 08:07sell0.16gbpchf1.83330.00001.82932008.11.07 08:271.83670.000.000.00-46.42
1264551542008.11.07 08:07sell0.02gbpjpy152.540.00152.142008.11.07 08:14152.710.000.000.00-3.49
1264553732008.11.07 08:07sell0.08gbpusd1.56460.00001.56062008.11.07 08:141.56640.000.000.00-14.40
1264554502008.11.07 08:07sell0.04eurusd1.27960.00001.27562008.11.07 09:171.28290.000.000.00-13.20
1264555582008.11.07 08:07sell0.04gbpjpy152.700.00152.302008.11.07 08:14152.710.000.000.00-0.41
1264559402008.11.07 08:08sell0.16gbpusd1.56630.00001.56232008.11.07 08:141.56640.000.000.00-1.60
1264559782008.11.07 08:08sell0.32gbpchf1.83520.00001.83122008.11.07 08:271.83670.000.000.00-40.95
1264565152008.11.07 08:10sell0.04audcad0.80030.00000.79632008.11.07 08:410.79840.000.000.006.37
1264567412008.11.07 08:11buy0.01gbpusd1.56650.00001.57052008.11.07 08:111.56810.000.000.001.60
1264567542008.11.07 08:11sell0.64gbpchf1.83690.00001.83292008.11.07 08:271.83670.000.000.0010.92
1264569762008.11.07 08:11buy0.01eurusd1.28020.00001.28422008.11.07 08:401.28180.000.000.001.60
1264571162008.11.07 08:12sell0.32gbpusd1.56680.00001.56282008.11.07 08:141.56640.000.000.0012.80
1264573612008.11.07 08:13sell0.04audusd0.66850.00000.66452008.11.07 08:530.66840.000.000.000.40
1264574912008.11.07 08:13sell0.08gbpjpy152.870.00152.472008.11.07 08:14152.710.000.000.0013.13
1264574982008.11.07 08:13sell0.64gbpusd1.56840.00001.56442008.11.07 08:141.56640.000.000.00128.00
1264575252008.11.07 08:13sell0.08audcad0.80190.00000.79792008.11.07 08:210.80160.000.000.002.01
1264578472008.11.07 08:14sell0.01euraud1.91230.00001.90832008.11.07 08:231.91000.000.000.001.54
1264580042008.11.07 08:15sell0.01eurgbp0.81700.00000.81302008.11.07 08:210.81600.000.000.001.57
1264586542008.11.07 08:17sell0.08gbpusd1.56850.00001.56452008.11.07 08:271.56690.000.000.0012.80
1264587072008.11.07 08:18sell0.01gbpjpy152.780.00152.382008.11.07 08:22152.790.000.000.00-0.10
1264587732008.11.07 08:18sell0.01chfjpy83.090.0082.692008.11.07 09:2883.110.000.000.00-0.21
1264587992008.11.07 08:18sell1.28gbpchf1.83850.00001.83452008.11.07 08:271.83670.000.000.00196.60
1264589272008.11.07 08:19sell0.08audusd0.67000.00000.66602008.11.07 08:530.66840.000.000.0012.80
1264593712008.11.07 08:21sell0.02gbpjpy152.940.00152.542008.11.07 08:22152.790.000.000.003.08
1264600032008.11.07 08:24sell0.01eurnzd2.17000.00002.16602008.11.07 09:112.17760.000.000.00-4.48
1264600402008.11.07 08:24sell0.01eurgbp0.81580.00000.81182008.11.07 08:320.81630.000.000.00-0.79
1264600962008.11.07 08:24sell0.02eurnzd2.17180.00002.16782008.11.07 09:112.17760.000.000.00-6.85
1264601212008.11.07 08:24sell0.01gbpjpy152.720.00152.322008.11.07 08:26152.570.000.000.001.55
1264601792008.11.07 08:25sell0.01usdcad1.19590.00001.19192008.11.07 08:261.19400.000.000.001.59
1264603982008.11.07 08:26sell0.01euraud1.91070.00001.90672008.11.07 09:031.91610.000.000.00-3.62
1264605012008.11.07 08:26sell0.04eurnzd2.17370.00002.16972008.11.07 09:112.17760.000.000.00-9.21
1264608012008.11.07 08:27sell0.02eurgbp0.81730.00000.81332008.11.07 08:320.81630.000.000.003.13
1264610822008.11.07 08:29sell0.01usdcad1.19440.00001.19042008.11.07 08:341.19610.000.000.00-1.42
1264611132008.11.07 08:29sell0.01gbpusd1.56690.00001.56292008.11.07 09:161.57330.000.000.00-6.40
1264611152008.11.07 08:29sell0.01gbpchf1.83600.00001.83202008.11.07 09:161.84180.000.000.00-4.96
1264612082008.11.07 08:30sell0.01gbpjpy152.430.00152.032008.11.07 09:14153.420.000.000.00-10.16
1264613322008.11.07 08:31sell0.02euraud1.91240.00001.90842008.11.07 09:031.91610.000.000.00-4.96
1264613972008.11.07 08:31sell0.02usdcad1.19600.00001.19202008.11.07 08:341.19610.000.000.00-0.17
1264614802008.11.07 08:31sell0.02gbpjpy152.590.00152.192008.11.07 09:14153.420.000.000.00-17.05
1264615412008.11.07 08:32sell0.02gbpchf1.83760.00001.83362008.11.07 09:161.84180.000.000.00-7.18
1264617032008.11.07 08:33sell0.02gbpusd1.56850.00001.56452008.11.07 09:161.57330.000.000.00-9.60
1264619162008.11.07 08:34sell0.04usdcad1.19800.00001.19402008.11.07 08:341.19610.000.000.006.35
1264620372008.11.07 08:35sell0.04euraud1.91410.00001.91012008.11.07 09:031.91610.000.000.00-5.37
1264620632008.11.07 08:35sell0.01eurgbp0.81580.00000.81182008.11.07 08:580.81480.000.000.001.57
1264623262008.11.07 08:37sell0.01usdcad1.19400.00001.19002008.11.07 08:541.19220.000.000.001.51
1264625532008.11.07 08:39sell0.04gbpusd1.57010.00001.56612008.11.07 09:161.57330.000.000.00-12.80
1264625932008.11.07 08:39sell0.08eurnzd2.17530.00002.17132008.11.07 09:112.17760.000.000.00-10.86
1264626062008.11.07 08:39sell0.08eurusd1.28130.00001.27732008.11.07 09:171.28290.000.000.00-12.80
1264626352008.11.07 08:39sell0.04gbpjpy152.750.00152.352008.11.07 09:14153.420.000.000.00-27.52
1264629432008.11.07 08:39sell0.04gbpchf1.83920.00001.83522008.11.07 09:161.84180.000.000.00-8.89
1264631772008.11.07 08:40sell0.08euraud1.91570.00001.91172008.11.07 09:031.91610.000.000.00-2.14
1264633542008.11.07 08:40buy0.01eurchf1.50060.00001.50462008.11.07 09:031.50240.000.000.001.54
1264634272008.11.07 08:41sell0.08gbpusd1.57170.00001.56772008.11.07 09:161.57330.000.000.00-12.80
1264635822008.11.07 08:41sell0.08gbpjpy152.910.00152.512008.11.07 09:14153.420.000.000.00-41.89
1264638402008.11.07 08:42sell0.08gbpchf1.84080.00001.83682008.11.07 09:161.84180.000.000.00-6.83
1264642902008.11.07 08:44sell0.16euraud1.91730.00001.91332008.11.07 09:041.91330.000.000.0042.98
1264647832008.11.07 08:47sell0.16eurnzd2.17700.00002.17302008.11.07 09:112.17760.000.000.00-5.66
1264650222008.11.07 08:47sell0.16eurusd1.28290.00001.27892008.11.07 09:181.28290.000.000.000.00
1264651162008.11.07 08:47sell0.16gbpjpy153.070.00152.672008.11.07 09:14153.420.000.000.00-57.49
1264656372008.11.07 08:49sell0.32eurnzd2.17860.00002.17462008.11.07 09:112.17760.000.000.0018.90
1264656402008.11.07 08:49sell0.16gbpusd1.57330.00001.56932008.11.07 09:161.57330.000.000.000.00
1264663982008.11.07 08:53sell0.32gbpjpy153.230.00152.832008.11.07 09:14153.420.000.000.00-62.42
1264672182008.11.07 08:59sell0.01usdcad1.19260.00001.18862008.11.07 09:041.19220.000.000.000.34
1264672372008.11.07 08:59sell0.32euraud1.91900.00001.91502008.11.07 09:031.91670.000.000.0049.33
1264672982008.11.07 08:59sell0.02usdcad1.19430.00001.19032008.11.07 09:041.19220.000.000.003.52
1264682002008.11.07 09:01sell0.02chfjpy83.260.0082.862008.11.07 09:2883.110.000.000.003.08
1264688092008.11.07 09:02sell0.01eurgbp0.81530.00000.81132008.11.07 09:270.81430.000.000.001.57
1264688802008.11.07 09:03sell0.64gbpjpy153.400.00153.002008.11.07 09:14153.420.000.000.00-13.15
1264689432008.11.07 09:03sell0.32gbpusd1.57490.00001.57092008.11.07 09:161.57330.000.000.0051.20
1264689632008.11.07 09:03sell0.16gbpchf1.84240.00001.83842008.11.07 09:161.84180.000.000.008.20
1264694102008.11.07 09:03buy0.01chfjpy83.310.0083.712008.11.07 09:4183.300.000.000.00-0.10
1264694542008.11.07 09:04sell0.64eurnzd2.18020.00002.17622008.11.07 09:112.17760.000.000.0098.26
1264695002008.11.07 09:04sell1.28gbpjpy153.570.00153.172008.11.07 09:14153.420.000.000.00197.13
1264696252008.11.07 09:04sell0.32gbpchf1.84400.00001.84002008.11.07 09:161.84180.000.000.0060.17
1264696592008.11.07 09:04sell0.32eurusd1.28450.00001.28052008.11.07 09:181.28290.000.000.0051.20
1264708182008.11.07 09:07sell0.01euraud1.91200.00001.90802008.11.07 09:271.91140.000.000.000.40
1264714062008.11.07 09:10sell0.01usdcad1.19250.00001.18852008.11.07 09:301.19250.000.000.000.00
1264720852008.11.07 09:14sell0.02euraud1.91370.00001.90972008.11.07 09:271.91140.000.000.003.09
1264724492008.11.07 09:16sell0.01eurnzd2.17250.00002.16852008.11.07 09:442.17610.000.000.00-2.12
1264728612008.11.07 09:18sell0.01gbpjpy153.110.00152.712008.11.07 09:36153.610.000.000.00-5.14
1264730082008.11.07 09:18sell0.02usdcad1.19430.00001.19032008.11.07 09:301.19250.000.000.003.02
1264730222008.11.07 09:18sell0.02eurnzd2.17420.00002.17022008.11.07 09:442.17610.000.000.00-2.24
1264731552008.11.07 09:19sell0.01gbpusd1.57400.00001.57002008.11.07 09:211.57240.000.000.001.60
1264736452008.11.07 09:22buy0.02chfjpy83.150.0083.552008.11.07 09:4183.300.000.000.003.08
1264743322008.11.07 09:27sell0.02gbpjpy153.270.00152.872008.11.07 09:36153.610.000.000.00-6.98
1264744722008.11.07 09:27sell0.04gbpjpy153.430.00153.032008.11.07 09:36153.610.000.000.00-7.40
1264746772008.11.07 09:27sell0.04eurnzd2.17650.00002.17252008.11.07 09:442.17610.000.000.000.94
1264762172008.11.07 09:32sell0.01chfjpy83.130.0082.732008.11.07 09:4683.140.000.000.00-0.10
1264763602008.11.07 09:33sell0.01usdcad1.19150.00001.18752008.11.07 09:441.19130.000.000.000.17
1264763662008.11.07 09:33sell0.08gbpjpy153.600.00153.202008.11.07 09:36153.610.000.000.00-0.82
1264766002008.11.07 09:33sell0.16gbpjpy153.770.00153.372008.11.07 09:36153.610.000.000.0026.31
1264767282008.11.07 09:33sell0.02usdcad1.19320.00001.18922008.11.07 09:441.19130.000.000.003.19
1264776622008.11.07 09:39sell0.01gbpjpy153.690.00153.292008.11.07 09:44153.880.000.000.00-1.95
1264777222008.11.07 09:40sell0.08eurnzd2.17870.00002.17472008.11.07 09:442.17610.000.000.0012.27
1264778592008.11.07 09:40sell0.02gbpjpy153.860.00153.462008.11.07 09:44153.880.000.000.00-0.41
1264780592008.11.07 09:41sell0.02chfjpy83.290.0082.892008.11.07 09:4683.140.000.000.003.08
1264781452008.11.07 09:41sell0.04gbpjpy154.030.00153.632008.11.07 09:44153.880.000.000.006.16
  0.00 0.00 -1.14 11 734.63
Closed P/L: 11 733.49
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
1264536992008.11.07 08:02sell0.01eurchf1.49760.00001.4936 1.50220.000.000.00-3.93
1264540332008.11.07 08:03sell0.02eurchf1.49920.00001.4952 1.50220.000.000.00-5.12
1264570512008.11.07 08:11sell0.04eurchf1.50080.00001.4968 1.50220.000.000.00-4.78
1264645602008.11.07 08:45sell0.01audcad0.79760.00000.7936 0.80130.000.000.00-3.10
1264670622008.11.07 08:58sell0.01audusd0.66810.00000.6641 0.67160.000.000.00-3.50
1264685962008.11.07 09:02sell0.02audcad0.79910.00000.7951 0.80130.000.000.00-3.69
1264689302008.11.07 09:03sell0.02audusd0.66980.00000.6658 0.67160.000.000.00-3.60
1264696242008.11.07 09:04sell0.08eurchf1.50270.00001.4987 1.50220.000.000.003.42
1264705152008.11.07 09:06sell0.04audusd0.67140.00000.6674 0.67160.000.000.00-0.80
1264705312008.11.07 09:07sell0.04audcad0.80090.00000.7969 0.80130.000.000.00-1.34
1264731982008.11.07 09:19sell0.01gbpchf1.84100.00001.8370 1.84750.000.000.00-5.55
1264732352008.11.07 09:20sell0.01eurusd1.28230.00001.2783 1.28290.000.000.00-0.60
1264737752008.11.07 09:23sell0.01gbpusd1.57250.00001.5685 1.57780.000.000.00-5.30
1264741532008.11.07 09:26sell0.02gbpchf1.84260.00001.8386 1.84750.000.000.00-8.37
1264741702008.11.07 09:26sell0.02gbpusd1.57410.00001.5701 1.57780.000.000.00-7.40
1264743692008.11.07 09:27sell0.04gbpchf1.84420.00001.8402 1.84750.000.000.00-11.28
1264743872008.11.07 09:27sell0.04gbpusd1.57570.00001.5717 1.57780.000.000.00-8.40
1264745562008.11.07 09:27sell0.08gbpchf1.84600.00001.8420 1.84750.000.000.00-10.25
1264745872008.11.07 09:27sell0.08gbpusd1.57730.00001.5733 1.57780.000.000.00-4.00
1264754972008.11.07 09:30sell0.01eurgbp0.81310.00000.8091 0.81340.000.000.00-0.47
1264759262008.11.07 09:31sell0.01euraud1.91190.00001.9079 1.91140.000.000.000.33
1264762392008.11.07 09:32sell0.02eurusd1.28390.00001.2799 1.28290.000.000.002.00
1264765102008.11.07 09:33sell0.02euraud1.91350.00001.9095 1.91140.000.000.002.82
1264765732008.11.07 09:33sell0.16gbpusd1.57900.00001.5750 1.57780.000.000.0019.20
1264777592008.11.07 09:40sell0.16gbpchf1.84710.00001.8431 1.84750.000.000.00-5.46
1264780912008.11.07 09:41buy0.01gbpusd1.58070.00001.5847 1.57730.000.000.00-3.40
1264788232008.11.07 09:44buy0.02gbpusd1.57910.00001.5831 1.57730.000.000.00-3.60
1264796802008.11.07 09:48sell0.01gbpjpy153.550.00153.15 153.790.000.000.00-2.47
1264796892008.11.07 09:48sell0.01eurnzd2.17360.00002.1696 2.17520.000.000.00-0.94
1264796962008.11.07 09:48sell0.01usdcad1.19300.00001.1890 1.19290.000.000.000.08
1264798562008.11.07 09:49sell0.01chfjpy83.060.0082.66 83.280.000.000.00-2.26
1264800712008.11.07 09:51sell0.02gbpjpy153.710.00153.31 153.790.000.000.00-1.64
1264801092008.11.07 09:51sell0.02chfjpy83.220.0082.82 83.280.000.000.00-1.23
1264803982008.11.07 09:53sell0.02eurnzd2.17560.00002.1716 2.17520.000.000.000.47
  0.00 0.00 0.00 -84.16
 Floating P/L: -84.16
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 50 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 11 733.49 Floating P/L: -84.16 Margin: 270.00
Balance: 61 733.49 Equity: 61 649.33 Free Margin: 61 379.33
 
Details:
Graph
Gross Profit: 20 608.19 Gross Loss: 8 874.70 Total Net Profit: 11 733.49
Profit Factor: 2.32 Expected Payoff: 7.86  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 1 029.63 (1.89%) Relative Drawdown: 1.89% (1 029.63)
 
Total Trades: 1492 Short Positions (won %): 1403 (55.81%) Long Positions (won %): 89 (70.79%)
Profit Trades (% of total): 846 (56.70%) Loss trades (% of total): 646 (43.30%)
Largest profit trade: 2 408.85 loss trade: -296.85
Average profit trade: 24.36 loss trade: -13.74
Maximum consecutive wins ($): 15 (64.45) consecutive losses ($): 12 (-955.49)
Maximal consecutive profit (count): 2 408.85 (1) consecutive loss (count): -1 007.67 (8)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 2