Interbank FX, LLC
|Account: 2197370
|Name: TEST-FBirdV10c
|Currency: USD
|2008 November 21, 20:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|129289799
|2008.11.19 22:53
|balance
|Deposit
|25 000.00
|129291180
|2008.11.19 23:07
|buy
|0.10
|eurjpy
|119.72
|110.02
|120.69
|2008.11.20 17:47
|120.69
|0.00
|0.00
|0.00
|101.05
|129291193
|2008.11.19 23:07
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2491
|1.1927
|1.2547
|2008.11.20 12:02
|1.2547
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|129298667
|2008.11.20 00:04
|sell
|0.10
|usdjpy
|96.04
|100.00
|95.65
|2008.11.20 02:15
|95.65
|0.00
|0.00
|0.00
|40.77
|129300443
|2008.11.20 00:19
|buy
|0.10
|usdjpy
|95.84
|91.87
|96.23
|2008.11.20 17:51
|96.23
|0.00
|0.00
|0.00
|40.53
|129303445
|2008.11.20 00:39
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2107
|1.1780
|1.2139
|2008.11.20 08:15
|1.2139
|0.00
|0.00
|0.00
|26.36
|129312749
|2008.11.20 01:59
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2519
|1.3053
|1.2466
|2008.11.20 20:54
|1.2466
|0.00
|0.00
|0.00
|53.00
|129327205
|2008.11.20 04:06
|buy
|0.10
|usdjpy
|95.61
|91.61
|96.01
|2008.11.20 17:47
|96.01
|0.00
|0.00
|0.00
|41.66
|129330257
|2008.11.20 04:19
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2491
|1.1956
|1.2544
|2008.11.20 12:01
|1.2544
|0.00
|0.00
|0.00
|53.00
|129332043
|2008.11.20 04:22
|buy
|0.10
|usdjpy
|95.37
|91.35
|95.77
|2008.11.20 12:02
|95.77
|0.00
|0.00
|0.00
|41.77
|129332092
|2008.11.20 04:22
|buy
|0.10
|eurjpy
|119.12
|109.87
|120.04
|2008.11.20 12:01
|120.04
|0.00
|0.00
|0.00
|96.16
|129341060
|2008.11.20 05:15
|buy
|0.10
|usdjpy
|95.17
|91.12
|95.57
|2008.11.20 11:57
|95.57
|0.00
|0.00
|0.00
|41.85
|129362668
|2008.11.20 07:27
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2517
|1.3053
|1.2464
|2008.11.20 20:54
|1.2464
|0.00
|0.00
|0.00
|53.00
|129389432
|2008.11.20 09:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|95.37
|99.42
|94.97
|2008.11.20 14:09
|94.97
|0.00
|0.00
|0.00
|42.12
|129394476
|2008.11.20 09:26
|sell
|0.10
|eurjpy
|119.58
|128.88
|118.65
|2008.11.20 14:11
|118.65
|0.00
|0.00
|0.00
|98.16
|129395702
|2008.11.20 09:31
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2543
|1.3081
|1.2490
|2008.11.20 13:33
|1.2490
|0.00
|0.00
|0.00
|53.00
|129396409
|2008.11.20 09:33
|buy
|0.10
|usdcad
|1.2541
|1.1943
|1.2600
|2008.11.20 13:04
|1.2600
|0.00
|0.00
|0.00
|46.83
|129420762
|2008.11.20 11:57
|sell
|0.10
|usdjpy
|95.58
|99.63
|95.18
|2008.11.20 13:53
|95.18
|0.00
|0.00
|0.00
|42.03
|129422493
|2008.11.20 12:01
|sell
|0.10
|eurjpy
|120.04
|129.34
|119.11
|2008.11.20 13:34
|119.11
|0.00
|0.00
|0.00
|97.51
|129428650
|2008.11.20 12:11
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2184
|1.2517
|1.2151
|2008.11.20 14:31
|1.2151
|0.00
|0.00
|0.00
|27.16
|129429774
|2008.11.20 12:13
|sell
|0.10
|usdjpy
|95.80
|99.85
|95.40
|2008.11.20 13:30
|95.40
|0.00
|0.00
|0.00
|41.94
|129445367
|2008.11.20 13:21
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2200
|1.2535
|1.2167
|2008.11.20 14:22
|1.2167
|0.00
|0.00
|0.00
|27.12
|129448706
|2008.11.20 13:31
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2514
|1.1974
|1.2568
|2008.11.20 14:23
|1.2568
|0.00
|0.00
|0.00
|54.00
|129448732
|2008.11.20 13:31
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2216
|1.2552
|1.2183
|2008.11.20 14:06
|1.2183
|0.00
|0.00
|0.00
|27.09
|129450091
|2008.11.20 13:33
|buy
|0.10
|usdjpy
|95.38
|91.33
|95.78
|2008.11.20 17:28
|95.78
|0.00
|0.00
|0.00
|41.76
|129456807
|2008.11.20 13:54
|buy
|0.10
|usdjpy
|95.13
|91.08
|95.53
|2008.11.20 17:26
|95.53
|0.00
|0.00
|0.00
|41.87
|129465728
|2008.11.20 14:17
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2541
|1.3081
|1.2487
|2008.11.20 15:05
|1.2487
|0.00
|0.00
|0.00
|54.00
|129469943
|2008.11.20 14:25
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2570
|1.3111
|1.2516
|2008.11.20 15:04
|1.2516
|0.00
|0.00
|0.00
|54.00
|129485317
|2008.11.20 15:03
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2520
|1.1978
|1.2574
|2008.11.20 17:47
|1.2574
|0.00
|0.00
|0.00
|54.00
|129485988
|2008.11.20 15:05
|buy
|0.10
|usdjpy
|94.77
|90.61
|95.13
|2008.11.20 16:04
|95.13
|0.00
|0.00
|0.00
|37.84
|129488106
|2008.11.20 15:08
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2214
|1.2551
|1.2181
|2008.11.20 15:43
|1.2181
|0.00
|0.00
|0.00
|27.09
|129488187
|2008.11.20 15:08
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2493
|1.1951
|1.2547
|2008.11.20 16:05
|1.2547
|0.00
|0.00
|0.00
|54.00
|129491904
|2008.11.20 15:16
|buy
|0.10
|usdjpy
|94.55
|90.44
|94.96
|2008.11.20 15:59
|94.96
|0.00
|0.00
|0.00
|43.18
|129493434
|2008.11.20 15:20
|buy
|0.10
|usdjpy
|94.35
|90.23
|94.76
|2008.11.20 15:45
|94.76
|0.00
|0.00
|0.00
|43.27
|129504351
|2008.11.20 15:49
|buy
|0.10
|eurjpy
|118.57
|109.17
|119.51
|2008.11.20 17:24
|119.51
|0.00
|0.00
|0.00
|98.51
|129511663
|2008.11.20 16:05
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2546
|1.3088
|1.2492
|2008.11.20 20:39
|1.2492
|0.00
|0.00
|0.00
|54.00
|129518314
|2008.11.20 16:28
|sell
|0.10
|usdcad
|1.2857
|1.3489
|1.2794
|2008.11.20 17:27
|1.2794
|0.00
|0.00
|0.00
|49.24
|129521406
|2008.11.20 16:41
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2518
|1.1976
|1.2572
|2008.11.20 17:47
|1.2572
|0.00
|0.00
|0.00
|54.00
|129526409
|2008.11.20 17:05
|buy
|0.10
|usdjpy
|94.88
|90.76
|95.29
|2008.11.20 17:24
|95.29
|0.00
|0.00
|0.00
|43.03
|129530475
|2008.11.20 17:23
|sell
|0.10
|usdjpy
|95.17
|99.29
|94.76
|2008.11.20 19:57
|94.76
|0.00
|0.00
|0.00
|43.27
|129530497
|2008.11.20 17:23
|sell
|0.10
|eurjpy
|119.25
|128.65
|118.31
|2008.11.20 20:05
|118.31
|0.00
|0.00
|0.00
|99.32
|129534607
|2008.11.20 17:30
|sell
|0.10
|usdjpy
|95.75
|99.87
|95.34
|2008.11.20 18:21
|95.34
|0.00
|0.00
|0.00
|43.00
|129534646
|2008.11.20 17:30
|sell
|0.10
|eurjpy
|120.10
|129.50
|119.16
|2008.11.20 19:20
|119.16
|0.00
|0.00
|0.00
|98.68
|129535145
|2008.11.20 17:31
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2552
|1.3094
|1.2498
|2008.11.20 20:09
|1.2498
|0.00
|0.00
|0.00
|54.00
|129560530
|2008.11.20 18:23
|sell
|0.10
|usdcad
|1.2843
|1.3475
|1.2780
|2008.11.21 07:55
|1.2780
|0.00
|0.00
|0.12
|49.30
|129561928
|2008.11.20 18:26
|sell
|0.10
|usdjpy
|95.74
|99.87
|95.33
|2008.11.20 19:20
|95.33
|0.00
|0.00
|0.00
|43.01
|129573236
|2008.11.20 18:54
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2214
|1.2551
|1.2181
|2008.11.21 13:26
|1.2181
|0.00
|0.00
|-0.30
|27.09
|129578685
|2008.11.20 19:15
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2514
|1.1971
|1.2568
|2008.11.21 09:37
|1.2568
|0.00
|0.00
|0.26
|54.00
|129581614
|2008.11.20 19:27
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2230
|1.2567
|1.2197
|2008.11.20 22:33
|1.2197
|0.00
|0.00
|-0.30
|27.06
|129597030
|2008.11.20 20:16
|sell
|0.10
|usdcad
|1.2879
|1.3511
|1.2816
|2008.11.21 04:50
|1.2816
|0.00
|0.00
|0.12
|49.16
|129617553
|2008.11.20 20:59
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2464
|1.1920
|1.2518
|2008.11.21 05:46
|1.2518
|0.00
|0.00
|0.26
|54.00
|129624692
|2008.11.20 21:28
|buy
|0.10
|usdjpy
|93.93
|89.75
|94.34
|2008.11.20 23:12
|94.34
|0.00
|0.00
|-0.23
|43.46
|129627416
|2008.11.20 21:33
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2247
|1.2586
|1.2214
|2008.11.20 22:19
|1.2214
|0.00
|0.00
|-0.30
|27.02
|129630048
|2008.11.20 21:39
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2264
|1.2604
|1.2230
|2008.11.20 22:04
|1.2230
|0.00
|0.00
|-0.30
|27.80
|129633798
|2008.11.20 21:59
|sell
|0.10
|usdcad
|1.2958
|1.3594
|1.2895
|2008.11.21 04:04
|1.2895
|0.00
|0.00
|0.12
|48.86
|129637207
|2008.11.20 22:16
|buy
|0.10
|eurjpy
|117.24
|107.64
|118.20
|2008.11.21 04:16
|118.20
|0.00
|0.00
|0.00
|101.40
|129643387
|2008.11.20 22:50
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2238
|1.2580
|1.2204
|2008.11.21 09:57
|1.2204
|0.00
|0.00
|0.00
|27.86
|129649177
|2008.11.20 23:24
|buy
|0.10
|usdjpy
|94.25
|90.05
|94.67
|2008.11.21 04:16
|94.67
|0.00
|0.00
|0.00
|44.36
|129652184
|2008.11.20 23:37
|buy
|0.10
|usdjpy
|93.93
|89.73
|94.35
|2008.11.21 02:16
|94.35
|0.00
|0.00
|0.00
|44.52
|129652759
|2008.11.20 23:40
|buy
|0.10
|eurjpy
|116.75
|107.15
|117.71
|2008.11.21 04:03
|117.71
|0.00
|0.00
|0.00
|101.70
|129654611
|2008.11.20 23:46
|buy
|0.10
|usdjpy
|93.72
|89.52
|94.14
|2008.11.21 00:06
|94.14
|0.00
|0.00
|0.00
|44.61
|129655966
|2008.11.20 23:49
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2432
|1.1885
|1.2486
|2008.11.21 04:15
|1.2486
|0.00
|0.00
|0.00
|54.00
|129657169
|2008.11.20 23:54
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2256
|1.2598
|1.2222
|2008.11.21 09:44
|1.2222
|0.00
|0.00
|0.00
|27.82
|129695655
|2008.11.21 04:07
|buy
|0.10
|usdcad
|1.2874
|1.2258
|1.2935
|2008.11.21 18:23
|1.2935
|0.00
|0.00
|0.00
|47.16
|129700646
|2008.11.21 04:19
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2490
|1.2994
|1.2440
|2008.11.21 16:07
|1.2440
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|129701793
|2008.11.21 04:21
|sell
|0.10
|usdjpy
|94.76
|98.39
|94.40
|2008.11.21 05:05
|94.40
|0.00
|0.00
|0.00
|38.14
|129706864
|2008.11.21 04:31
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2275
|1.2607
|1.2242
|2008.11.21 06:17
|1.2242
|0.00
|0.00
|0.00
|26.96
|129722311
|2008.11.21 05:45
|buy
|0.10
|usdcad
|1.2819
|1.2199
|1.2881
|2008.11.21 16:37
|1.2881
|0.00
|0.00
|0.00
|48.13
|129723063
|2008.11.21 05:46
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2515
|1.3022
|1.2465
|2008.11.21 16:05
|1.2465
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|129724314
|2008.11.21 05:50
|sell
|0.10
|eurjpy
|118.89
|127.47
|118.04
|2008.11.21 16:07
|118.04
|0.00
|0.00
|0.00
|89.61
|129724548
|2008.11.21 05:52
|sell
|0.10
|usdjpy
|94.98
|98.62
|94.62
|2008.11.21 12:30
|94.62
|0.00
|0.00
|0.00
|38.05
|129728640
|2008.11.21 06:16
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2246
|1.1914
|1.2279
|2008.11.21 06:44
|1.2279
|0.00
|0.00
|0.00
|26.88
|129732424
|2008.11.21 06:27
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2543
|1.3052
|1.2493
|2008.11.21 16:02
|1.2493
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|129735682
|2008.11.21 06:41
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2273
|1.2606
|1.2240
|2008.11.21 07:52
|1.2240
|0.00
|0.00
|0.00
|26.96
|129740850
|2008.11.21 07:02
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2246
|1.1913
|1.2279
|2008.11.21 07:59
|1.2279
|0.00
|0.00
|0.00
|26.88
|129750816
|2008.11.21 08:00
|buy
|0.10
|usdcad
|1.2773
|1.2134
|1.2823
|2008.11.21 14:18
|1.2823
|0.00
|0.00
|0.00
|38.99
|129752519
|2008.11.21 08:06
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2290
|1.2624
|1.2257
|2008.11.21 09:14
|1.2257
|0.00
|0.00
|0.00
|26.92
|129757011
|2008.11.21 08:36
|sell
|0.10
|usdjpy
|95.17
|98.83
|94.81
|2008.11.21 12:08
|94.81
|0.00
|0.00
|0.00
|37.97
|129758711
|2008.11.21 08:41
|sell
|0.10
|eurjpy
|119.36
|127.99
|118.50
|2008.11.21 16:04
|118.50
|0.00
|0.00
|0.00
|90.58
|129764713
|2008.11.21 09:18
|sell
|0.10
|usdjpy
|95.36
|99.04
|95.00
|2008.11.21 11:15
|95.00
|0.00
|0.00
|0.00
|37.89
|129768887
|2008.11.21 09:38
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2237
|1.1903
|1.2270
|2008.11.21 16:05
|1.2270
|0.00
|0.00
|0.00
|26.89
|129769390
|2008.11.21 09:41
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2571
|1.3083
|1.2520
|2008.11.21 15:59
|1.2520
|0.00
|0.00
|0.00
|51.00
|129783608
|2008.11.21 10:30
|sell
|0.10
|eurjpy
|119.84
|128.57
|118.97
|2008.11.21 12:30
|118.97
|0.00
|0.00
|0.00
|91.98
|129783829
|2008.11.21 10:31
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2209
|1.1871
|1.2242
|2008.11.21 14:02
|1.2242
|0.00
|0.00
|0.00
|26.96
|129786435
|2008.11.21 10:56
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2596
|1.3113
|1.2545
|2008.11.21 15:25
|1.2545
|0.00
|0.00
|0.00
|51.00
|129794919
|2008.11.21 11:42
|buy
|0.10
|usdjpy
|94.97
|91.28
|95.33
|2008.11.21 16:28
|95.33
|0.00
|0.00
|0.00
|37.76
|129796747
|2008.11.21 11:49
|buy
|0.10
|eurjpy
|119.32
|110.59
|120.19
|2008.11.21 20:14
|120.19
|0.00
|0.00
|0.00
|90.83
|129804763
|2008.11.21 12:30
|buy
|0.10
|usdjpy
|94.62
|90.93
|94.98
|2008.11.21 13:33
|94.98
|0.00
|0.00
|0.00
|37.90
|129806397
|2008.11.21 12:33
|buy
|0.10
|usdjpy
|94.44
|90.75
|94.80
|2008.11.21 12:52
|94.80
|0.00
|0.00
|0.00
|37.97
|129815738
|2008.11.21 13:14
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2193
|1.1855
|1.2226
|2008.11.21 13:51
|1.2226
|0.00
|0.00
|0.00
|26.99
|129819533
|2008.11.21 13:28
|sell
|0.10
|eurjpy
|119.83
|128.56
|118.96
|2008.11.21 15:25
|118.96
|0.00
|0.00
|0.00
|91.71
|129819540
|2008.11.21 13:28
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2628
|1.3146
|1.2577
|2008.11.21 13:54
|1.2577
|0.00
|0.00
|0.00
|51.00
|129822343
|2008.11.21 13:36
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2177
|1.1838
|1.2210
|2008.11.21 13:47
|1.2210
|0.00
|0.00
|0.00
|27.03
|129831425
|2008.11.21 14:03
|buy
|0.10
|eurjpy
|119.38
|110.65
|120.25
|2008.11.21 20:33
|120.25
|0.00
|0.00
|0.00
|90.84
|129838942
|2008.11.21 14:35
|sell
|0.10
|usdjpy
|95.15
|98.84
|94.79
|2008.11.21 15:02
|94.79
|0.00
|0.00
|0.00
|37.98
|129838961
|2008.11.21 14:35
|sell
|0.10
|eurjpy
|119.81
|128.54
|118.94
|2008.11.21 15:26
|118.94
|0.00
|0.00
|0.00
|91.70
|129853217
|2008.11.21 15:25
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2247
|1.2586
|1.2214
|2008.11.21 17:04
|1.2214
|0.00
|0.00
|0.00
|27.02
|129855348
|2008.11.21 15:29
|buy
|0.10
|eurjpy
|118.94
|110.21
|119.81
|2008.11.21 17:07
|119.81
|0.00
|0.00
|0.00
|91.10
|129864287
|2008.11.21 15:55
|sell
|0.10
|usdcad
|1.2853
|1.3480
|1.2791
|2008.11.21 20:33
|1.2791
|0.00
|0.00
|0.00
|48.47
|129871143
|2008.11.21 16:03
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2495
|1.1977
|1.2546
|2008.11.21 16:36
|1.2546
|0.00
|0.00
|0.00
|51.00
|129872314
|2008.11.21 16:05
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2264
|1.2603
|1.2231
|2008.11.21 16:54
|1.2231
|0.00
|0.00
|0.00
|26.98
|129887099
|2008.11.21 16:28
|sell
|0.10
|usdjpy
|95.28
|98.97
|94.92
|2008.11.21 18:08
|94.92
|0.00
|0.00
|0.00
|37.93
|129893779
|2008.11.21 16:49
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2520
|1.2002
|1.2571
|2008.11.21 17:31
|1.2571
|0.00
|0.00
|0.00
|51.00
|129901316
|2008.11.21 17:10
|sell
|0.10
|usdjpy
|95.48
|99.17
|95.12
|2008.11.21 18:04
|95.12
|0.00
|0.00
|0.00
|37.85
|129917386
|2008.11.21 18:07
|buy
|0.10
|eurjpy
|118.94
|110.21
|119.81
|2008.11.21 20:06
|119.81
|0.00
|0.00
|0.00
|91.01
|129919574
|2008.11.21 18:18
|buy
|0.10
|usdcad
|1.2812
|1.2185
|1.2874
|2008.11.21 18:21
|1.2874
|0.00
|0.00
|0.00
|48.16
|129922180
|2008.11.21 18:25
|sell
|0.10
|usdcad
|1.2911
|1.3538
|1.2849
|2008.11.21 20:04
|1.2849
|0.00
|0.00
|0.00
|48.25
|129923039
|2008.11.21 18:28
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2520
|1.2002
|1.2571
|2008.11.21 18:43
|1.2571
|0.00
|0.00
|0.00
|51.00
|129931073
|2008.11.21 19:02
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2520
|1.2002
|1.2571
|2008.11.21 20:33
|1.2571
|0.00
|0.00
|0.00
|51.00
|
|0.00
|0.00
|-0.55
|5 468.63
|Closed P/L:
|5 468.08
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|129672780
|2008.11.21 01:32
|sell
|0.10
|eurjpy
|117.22
|125.64
|116.38
|
|120.70
|0.00
|0.00
|-1.79
|-362.58
|129678849
|2008.11.21 02:22
|sell
|0.10
|eurjpy
|117.59
|126.10
|116.80
|
|120.70
|0.00
|0.00
|-1.79
|-324.03
|129716307
|2008.11.21 05:11
|sell
|0.10
|eurjpy
|118.02
|126.57
|117.17
|
|120.70
|0.00
|0.00
|-1.79
|-279.23
|129720596
|2008.11.21 05:40
|sell
|0.10
|eurjpy
|118.45
|127.00
|117.60
|
|120.70
|0.00
|0.00
|-1.79
|-234.43
|129940915
|2008.11.21 19:51
|sell
|0.10
|eurjpy
|119.37
|128.10
|118.50
|
|120.70
|0.00
|0.00
|-1.79
|-138.57
|129679632
|2008.11.21 02:28
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2464
|1.2966
|1.2414
|
|1.2579
|0.00
|0.00
|-1.12
|-115.00
|129828176
|2008.11.21 13:54
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2571
|1.2053
|1.2622
|
|1.2577
|0.00
|0.00
|0.26
|6.00
|129854887
|2008.11.21 15:28
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2545
|1.2027
|1.2596
|
|1.2577
|0.00
|0.00
|0.26
|32.00
|129948382
|2008.11.21 20:12
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2545
|1.3063
|1.2494
|
|1.2579
|0.00
|0.00
|-1.12
|-34.00
|129956899
|2008.11.21 20:36
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2571
|1.3089
|1.2520
|
|1.2579
|0.00
|0.00
|-1.12
|-8.00
|129290986
|2008.11.19 23:05
|sell
|0.10
|usdcad
|1.2541
|1.3161
|1.2479
|
|1.2774
|0.00
|0.00
|0.24
|-182.40
|129376754
|2008.11.20 08:10
|sell
|0.10
|usdcad
|1.2571
|1.3169
|1.2512
|
|1.2774
|0.00
|0.00
|0.24
|-158.92
|129414701
|2008.11.20 11:20
|sell
|0.10
|usdcad
|1.2585
|1.3184
|1.2526
|
|1.2774
|0.00
|0.00
|0.24
|-147.96
|129444214
|2008.11.20 13:15
|sell
|0.10
|usdcad
|1.2615
|1.3216
|1.2555
|
|1.2774
|0.00
|0.00
|0.24
|-124.47
|129533348
|2008.11.20 17:27
|sell
|0.10
|usdcad
|1.2776
|1.3408
|1.2713
|
|1.2774
|0.00
|0.00
|0.24
|1.57
|129555989
|2008.11.20 18:17
|sell
|0.10
|usdcad
|1.2808
|1.3440
|1.2745
|
|1.2774
|0.00
|0.00
|0.24
|26.62
|129679163
|2008.11.21 02:24
|buy
|0.10
|usdcad
|1.2925
|1.2314
|1.2986
|
|1.2769
|0.00
|0.00
|-0.78
|-122.17
|129333473
|2008.11.20 04:27
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2130
|1.2458
|1.2098
|
|1.2221
|0.00
|0.00
|-0.60
|-74.46
|129480741
|2008.11.20 14:46
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2180
|1.2517
|1.2147
|
|1.2221
|0.00
|0.00
|-0.60
|-33.55
|129483164
|2008.11.20 14:54
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2198
|1.2535
|1.2165
|
|1.2221
|0.00
|0.00
|-0.60
|-18.82
|129827371
|2008.11.21 13:54
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2230
|1.2569
|1.2197
|
|1.2221
|0.00
|0.00
|-0.30
|7.36
|129936934
|2008.11.21 19:37
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2251
|1.2590
|1.2218
|
|1.2221
|0.00
|0.00
|-0.30
|24.55
|129291014
|2008.11.19 23:05
|buy
|0.10
|usdjpy
|95.85
|91.68
|96.26
|
|95.95
|0.00
|0.00
|-0.46
|10.42
|129668513
|2008.11.21 00:54
|sell
|0.10
|usdjpy
|94.23
|97.80
|93.88
|
|95.98
|0.00
|0.00
|-0.53
|-182.33
|129678724
|2008.11.21 02:22
|sell
|0.10
|usdjpy
|94.41
|98.00
|94.06
|
|95.98
|0.00
|0.00
|-0.53
|-163.58
|129718104
|2008.11.21 05:28
|sell
|0.10
|usdjpy
|94.59
|98.22
|94.23
|
|95.98
|0.00
|0.00
|-0.53
|-144.82
|129721283
|2008.11.21 05:41
|sell
|0.10
|usdjpy
|94.78
|98.41
|94.42
|
|95.98
|0.00
|0.00
|-0.53
|-125.03
|129938600
|2008.11.21 19:44
|sell
|0.10
|usdjpy
|95.22
|98.92
|94.85
|
|95.98
|0.00
|0.00
|-0.53
|-79.18
|129940855
|2008.11.21 19:51
|sell
|0.10
|usdjpy
|95.40
|99.10
|95.03
|
|95.98
|0.00
|0.00
|-0.53
|-60.43
|
|0.00
|0.00
|-17.17
|-3 005.44
|
|Floating P/L:
|-3 022.61
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|25 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|5 468.08
|Floating P/L:
|-3 022.61
|Margin:
|625.00
|Balance:
|30 468.08
|Equity:
|27 445.47
|Free Margin:
|26 820.47