FXDD

Account: 5934337 Name: Barna Otvos Currency: USD 2008 November 13, 01:26

Closed Transactions:

Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit

48912620 balance Deposit 3 000.00

48914659 sell 0.10 eurusd 1.2815 1.2888 1.2748 1.2888 0.00 0.00 0.00 -73.00

48928440 sell 0.10 eurusd 1.2884 1.2954 1.2814 1.2814 0.00 0.00 0.00 70.00

48990297 sell 0.10 eurusd 1.2802 1.2872 1.2732 1.2872 0.00 0.00 0.00 -70.00

49001318 sell 0.10 eurusd 1.2870 1.2940 1.2800 1.2800 0.00 0.00 0.00 70.00

49072810 sell 0.10 eurusd 1.2823 1.2893 1.2753 1.2753 0.00 0.00 0.00 70.00

49093920 sell 0.10 eurusd 1.2750 1.2823 1.2683 1.2683 0.00 0.00 -1.09 67.00

49157740 sell 0.10 eurusd 1.2677 1.2749 1.2609 1.2749 0.00 0.00 0.00 -72.00

49176026 sell 0.10 eurusd 1.2748 1.2817 1.2677 1.2677 0.00 0.00 0.00 71.00

49288405 sell 0.10 eurusd 1.2670 1.2746 1.2606 1.2606 0.00 0.00 0.00 64.00

49305542 sell 0.10 eurusd 1.2602 1.2673 1.2533 1.2533 0.00 0.00 0.00 69.00

49316560 sell 0.10 eurusd 1.2535 1.2601 1.2461 1.2601 0.00 0.00 -1.07 -66.00

49429548 sell 0.10 eurusd 1.2600 1.2671 1.2531 1.2531 0.00 0.00 0.00 69.00

49456260 sell 0.10 eurusd 1.2528 1.2598 1.2458 1.2598 0.00 0.00 0.00 -70.00

49493721 sell 0.10 eurusd 1.2594 1.2666 1.2526 1.2526 0.00 0.00 0.00 68.00

49501777 sell 0.10 eurusd 1.2529 1.2594 1.2454 1.2454 0.00 0.00 -3.21 75.00

0.00 0.00 -5.37 342.00

Closed P/L: 336.63

Open Trades:

Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Price Commission Taxes Swap Profit

49627580 sell 0.10 eurusd 1.2454 1.2522 1.2382 1.2473 0.00 0.00 0.00 -19.00

0.00 0.00 0.00 -19.00

Floating P/L: -19.00

Working Orders:

Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Market Price

No transactions

Summary:

Deposit/Withdrawal: 3 000.00 Credit Facility: 0.00

Closed Trade P/L: 336.63 Floating P/L: -19.00 Margin: 62.27

Balance: 3 336.63 Equity: 3 317.63 Free Margin: 3 255.36

Details:

Gross Profit: 688.70 Gross Loss: 352.07 Total Net Profit: 336.63

Profit Factor: 1.96 Expected Payoff: 22.44

Absolute Drawdown: 73.00 Maximal Drawdown: 73.00 (2.43%) Relative Drawdown: 2.43% (73.00)

Total Trades: 15 Short Positions (won %): 15 (66.67%) Long Positions (won %): 0 (0.00%)

Profit Trades (% of total): 10 (66.67%) Loss trades (% of total): 5 (33.33%)

Largest profit trade: 71.79 loss trade: -73.00

Average profit trade: 68.87 loss trade: -70.41

Maximum consecutive wins ($): 3 (205.91) consecutive losses ($): 1 (-73.00)

Maximal consecutive profit (count): 205.91 (3) consecutive loss (count): -73.00 (1)