FXDD

Account: 5934337 Name: Barna Otvos Currency: USD 2008 November 13, 01:26
Closed Transactions:
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Closed P/L: 336.63
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
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 Floating P/L: -19.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 3 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 336.63 Floating P/L: -19.00 Margin: 62.27
Balance: 3 336.63 Equity: 3 317.63 Free Margin: 3 255.36
 
Details:
Graph
Gross Profit: 688.70 Gross Loss: 352.07 Total Net Profit: 336.63
Profit Factor: 1.96 Expected Payoff: 22.44  
Absolute Drawdown: 73.00 Maximal Drawdown: 73.00 (2.43%) Relative Drawdown: 2.43% (73.00)
 
Total Trades: 15 Short Positions (won %): 15 (66.67%) Long Positions (won %): 0 (0.00%)
Profit Trades (% of total): 10 (66.67%) Loss trades (% of total): 5 (33.33%)
Largest profit trade: 71.79 loss trade: -73.00
Average profit trade: 68.87 loss trade: -70.41
Maximum consecutive wins ($): 3 (205.91) consecutive losses ($): 1 (-73.00)
Maximal consecutive profit (count): 205.91 (3) consecutive loss (count): -73.00 (1)
Average consecutive wins: 2 consecutive losses: 1