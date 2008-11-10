|Account: 5934337
|Name: Barna Otvos
|Currency: USD
|2008 November 13, 01:26
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|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
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|Swap
|Profit
|49627580
|2008.11.13 00:15
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|Floating P/L:
|-19.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|3 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|336.63
|Floating P/L:
|-19.00
|Margin:
|62.27
|Balance:
|3 336.63
|Equity:
|3 317.63
|Free Margin:
|3 255.36
|Details:
|Gross Profit:
|688.70
|Gross Loss:
|352.07
|Total Net Profit:
|336.63
|Profit Factor:
|1.96
|Expected Payoff:
|22.44
|Absolute Drawdown:
|73.00
|Maximal Drawdown:
|73.00 (2.43%)
|Relative Drawdown:
|2.43% (73.00)
|Total Trades:
|15
|Short Positions (won %):
|15 (66.67%)
|Long Positions (won %):
|0 (0.00%)
|Profit Trades (% of total):
|10 (66.67%)
|Loss trades (% of total):
|5 (33.33%)
|Largest
|profit trade:
|71.79
|loss trade:
|-73.00
|Average
|profit trade:
|68.87
|loss trade:
|-70.41
|Maximum
|consecutive wins ($):
|3 (205.91)
|consecutive losses ($):
|1 (-73.00)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|205.91 (3)
|consecutive loss (count):
|-73.00 (1)
|Average
|consecutive wins:
|2
|consecutive losses:
|1