|Account: 76356
|Name: PipLite
|Currency: USD
|2008 November 21, 22:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|4057610
|2008.11.16 21:59
|balance
|Deposit
|5 000.00
|4059652
|2008.11.17 01:14
|buy
|0.02
|eurchf
|1.5020
|0.0000
|0.0000
|2008.11.17 04:42
|1.5074
|0.00
|0.00
|0.00
|9.02
|4059671
|2008.11.17 01:16
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.4662
|0.0000
|0.0000
|2008.11.17 01:26
|1.4696
|0.00
|0.00
|0.00
|6.80
|4059780
|2008.11.17 01:26
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.4696
|0.0000
|0.0000
|2008.11.17 02:42
|1.4734
|0.00
|0.00
|0.00
|7.60
|4060813
|2008.11.17 02:42
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.4737
|0.0000
|0.0000
|2008.11.17 05:15
|1.4774
|0.00
|0.00
|0.00
|7.40
|4062654
|2008.11.17 04:52
|sell
|0.02
|eurchf
|1.5085
|0.0000
|0.0000
|2008.11.17 10:41
|1.5100
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.52
|4067186
|2008.11.17 09:37
|sell
|0.04
|eurchf
|1.5105
|0.0000
|0.0000
|2008.11.17 10:41
|1.5100
|0.00
|0.00
|0.00
|1.68
|4067258
|2008.11.17 09:41
|sell
|0.06
|eurchf
|1.5124
|0.0000
|0.0000
|2008.11.17 10:41
|1.5102
|0.00
|0.00
|0.00
|11.08
|4068138
|2008.11.17 10:24
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.8501
|0.0000
|0.0000
|2008.11.17 17:55
|0.8457
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.24
|4068469
|2008.11.17 10:35
|buy
|0.04
|eurgbp
|0.8486
|0.0000
|0.0000
|2008.11.17 17:55
|0.8456
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.06
|4069653
|2008.11.17 12:00
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.4916
|0.0000
|0.0000
|2008.11.18 10:15
|1.5012
|0.00
|0.00
|-0.14
|-19.20
|4070897
|2008.11.17 13:29
|sell
|0.02
|eurchf
|1.5130
|0.0000
|0.0000
|2008.11.17 21:50
|1.5178
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.01
|4071749
|2008.11.17 14:34
|buy
|0.06
|eurgbp
|0.8454
|0.0000
|0.0000
|2008.11.17 17:55
|0.8457
|0.00
|0.00
|0.00
|2.71
|4072449
|2008.11.17 15:11
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.5016
|0.0000
|0.0000
|2008.11.17 23:44
|1.4971
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|4074084
|2008.11.17 16:04
|buy
|0.08
|eurgbp
|0.8414
|0.0000
|0.0000
|2008.11.17 17:55
|0.8457
|0.00
|0.00
|0.00
|51.77
|4075473
|2008.11.17 17:05
|sell
|0.04
|eurchf
|1.5175
|0.0000
|0.0000
|2008.11.17 21:50
|1.5178
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|4076866
|2008.11.17 17:52
|sell
|0.06
|eurchf
|1.5213
|0.0000
|0.0000
|2008.11.17 21:50
|1.5179
|0.00
|0.00
|0.00
|17.03
|4080561
|2008.11.17 21:56
|buy
|0.02
|eurchf
|1.5157
|0.0000
|0.0000
|2008.11.18 09:13
|1.5150
|0.00
|0.00
|0.11
|-1.17
|4085516
|2008.11.18 05:23
|buy
|0.04
|eurchf
|1.5109
|0.0000
|0.0000
|2008.11.18 08:35
|1.5142
|0.00
|0.00
|0.00
|11.01
|4086394
|2008.11.18 07:16
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.8400
|0.0000
|0.0000
|2008.11.18 08:04
|0.8409
|0.00
|0.00
|0.00
|2.69
|4086740
|2008.11.18 07:30
|buy
|0.04
|eurgbp
|0.8391
|0.0000
|0.0000
|2008.11.18 08:04
|0.8409
|0.00
|0.00
|0.00
|10.80
|4088112
|2008.11.18 08:39
|sell
|0.02
|eurchf
|1.5153
|0.0000
|0.0000
|2008.11.18 09:13
|1.5150
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|4088154
|2008.11.18 08:41
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.8385
|0.0000
|0.0000
|2008.11.18 10:16
|0.8391
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|4088537
|2008.11.18 09:00
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.5086
|0.0000
|0.0000
|2008.11.18 10:15
|1.5013
|0.00
|0.00
|0.00
|29.20
|4088669
|2008.11.18 09:03
|sell
|0.04
|eurchf
|1.5178
|0.0000
|0.0000
|2008.11.18 09:13
|1.5150
|0.00
|0.00
|0.00
|9.33
|4089287
|2008.11.18 09:24
|sell
|0.02
|eurchf
|1.5153
|0.0000
|0.0000
|2008.11.18 10:12
|1.5098
|0.00
|0.00
|0.00
|9.17
|4089991
|2008.11.18 09:54
|buy
|0.04
|eurgbp
|0.8370
|0.0000
|0.0000
|2008.11.18 10:16
|0.8391
|0.00
|0.00
|0.00
|12.61
|4090553
|2008.11.18 10:05
|buy
|0.02
|eurchf
|1.5107
|0.0000
|0.0000
|2008.11.18 10:12
|1.5095
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|4090731
|2008.11.18 10:12
|buy
|0.04
|eurchf
|1.5091
|0.0000
|0.0000
|2008.11.18 10:12
|1.5094
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|4090741
|2008.11.18 10:12
|buy
|0.02
|eurchf
|1.5099
|0.0000
|0.0000
|2008.11.18 11:17
|1.5148
|0.00
|0.00
|0.00
|8.17
|4094469
|2008.11.18 14:07
|sell
|0.02
|eurchf
|1.5163
|0.0000
|0.0000
|2008.11.18 19:13
|1.5155
|0.00
|0.00
|0.00
|1.34
|4095177
|2008.11.18 14:37
|sell
|0.04
|eurchf
|1.5177
|0.0000
|0.0000
|2008.11.18 19:13
|1.5154
|0.00
|0.00
|0.00
|7.66
|4095491
|2008.11.18 14:43
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.8446
|0.0000
|0.0000
|2008.11.18 19:15
|0.8437
|0.00
|0.00
|0.00
|2.69
|4101085
|2008.11.18 18:19
|sell
|0.04
|eurgbp
|0.8459
|0.0000
|0.0000
|2008.11.18 19:15
|0.8437
|0.00
|0.00
|0.00
|13.16
|4102444
|2008.11.18 19:16
|buy
|0.02
|eurchf
|1.5141
|0.0000
|0.0000
|2008.11.19 07:57
|1.5234
|0.00
|0.00
|0.11
|15.43
|4105139
|2008.11.18 21:00
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.4915
|0.0000
|0.0000
|2008.11.18 22:09
|1.4948
|0.00
|0.00
|0.00
|6.60
|4106874
|2008.11.18 22:26
|sell
|0.02
|eurchf
|1.5196
|0.0000
|0.0000
|2008.11.19 07:57
|1.5235
|0.00
|0.00
|-0.15
|-6.47
|4112495
|2008.11.19 07:56
|sell
|0.04
|eurchf
|1.5231
|0.0000
|0.0000
|2008.11.19 07:57
|1.5233
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.66
|4112513
|2008.11.19 07:57
|sell
|0.02
|eurchf
|1.5233
|0.0000
|0.0000
|2008.11.19 13:59
|1.5233
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|4114734
|2008.11.19 10:17
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.8410
|0.0000
|0.0000
|2008.11.19 14:14
|0.8400
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.01
|4116136
|2008.11.19 11:43
|buy
|0.04
|eurgbp
|0.8397
|0.0000
|0.0000
|2008.11.19 14:14
|0.8398
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|4116340
|2008.11.19 11:49
|buy
|0.06
|eurgbp
|0.8385
|0.0000
|0.0000
|2008.11.19 14:14
|0.8400
|0.00
|0.00
|0.00
|13.54
|4117440
|2008.11.19 13:06
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.5090
|0.0000
|0.0000
|2008.11.19 14:02
|1.5053
|0.00
|0.00
|0.00
|7.40
|4117734
|2008.11.19 13:23
|sell
|0.04
|eurchf
|1.5258
|0.0000
|0.0000
|2008.11.19 13:59
|1.5233
|0.00
|0.00
|0.00
|8.30
|4120008
|2008.11.19 15:10
|sell
|0.02
|eurchf
|1.5261
|0.0000
|0.0000
|2008.11.19 16:24
|1.5272
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.84
|4120419
|2008.11.19 15:14
|sell
|0.04
|eurchf
|1.5276
|0.0000
|0.0000
|2008.11.19 16:24
|1.5272
|0.00
|0.00
|0.00
|1.33
|4120824
|2008.11.19 15:19
|sell
|0.06
|eurchf
|1.5289
|0.0000
|0.0000
|2008.11.19 16:24
|1.5272
|0.00
|0.00
|0.00
|8.51
|4123065
|2008.11.19 16:09
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.5233
|0.0000
|0.0000
|2008.11.19 16:31
|1.5191
|0.00
|0.00
|0.00
|8.40
|4126369
|2008.11.19 17:25
|buy
|0.02
|eurchf
|1.5224
|0.0000
|0.0000
|2008.11.19 19:24
|1.5274
|0.00
|0.00
|0.00
|8.24
|4126925
|2008.11.19 17:36
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.8356
|0.0000
|0.0000
|2008.11.20 11:10
|0.8424
|0.00
|0.00
|0.08
|20.21
|4131721
|2008.11.19 20:19
|buy
|0.02
|eurchf
|1.5219
|0.0000
|0.0000
|2008.11.19 20:42
|1.5224
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|4132288
|2008.11.19 20:36
|buy
|0.04
|eurchf
|1.5195
|0.0000
|0.0000
|2008.11.19 20:42
|1.5224
|0.00
|0.00
|0.00
|9.59
|4133844
|2008.11.19 21:37
|buy
|0.02
|eurchf
|1.5211
|0.0000
|0.0000
|2008.11.20 11:08
|1.5186
|0.00
|0.00
|0.32
|-4.13
|4136881
|2008.11.20 00:15
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.4974
|0.0000
|0.0000
|2008.11.20 13:45
|1.4896
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.60
|4137101
|2008.11.20 00:38
|buy
|0.04
|eurchf
|1.5142
|0.0000
|0.0000
|2008.11.20 11:08
|1.5186
|0.00
|0.00
|0.00
|14.52
|4140211
|2008.11.20 05:18
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.4942
|0.0000
|0.0000
|2008.11.20 13:45
|1.4892
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|4141186
|2008.11.20 11:08
|buy
|0.06
|gbpusd
|1.4870
|0.0000
|0.0000
|2008.11.20 13:45
|1.4892
|0.00
|0.00
|0.00
|13.20
|4141230
|2008.11.20 11:09
|sell
|0.02
|eurchf
|1.5188
|0.0000
|0.0000
|2008.11.20 15:12
|1.5259
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.66
|4141261
|2008.11.20 11:09
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.8424
|0.0000
|0.0000
|2008.11.20 11:10
|0.8427
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.89
|4141355
|2008.11.20 11:10
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.8425
|0.0000
|0.0000
|2008.11.20 19:29
|0.8466
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.15
|4141926
|2008.11.20 11:39
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.4833
|0.0000
|0.0000
|2008.11.20 13:45
|1.4891
|0.00
|0.00
|0.00
|46.40
|4143110
|2008.11.20 13:01
|sell
|0.04
|eurchf
|1.5224
|0.0000
|0.0000
|2008.11.20 15:12
|1.5258
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.17
|4143215
|2008.11.20 13:02
|sell
|0.06
|eurchf
|1.5246
|0.0000
|0.0000
|2008.11.20 15:12
|1.5258
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.91
|4143296
|2008.11.20 13:04
|sell
|0.08
|eurchf
|1.5272
|0.0000
|0.0000
|2008.11.20 15:12
|1.5257
|0.00
|0.00
|0.00
|9.85
|4143612
|2008.11.20 13:12
|sell
|0.10
|eurchf
|1.5295
|0.0000
|0.0000
|2008.11.20 15:12
|1.5257
|0.00
|0.00
|0.00
|31.20
|4147467
|2008.11.20 15:32
|sell
|0.04
|eurgbp
|0.8467
|0.0000
|0.0000
|2008.11.20 19:29
|0.8467
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|4147540
|2008.11.20 15:33
|sell
|0.02
|eurchf
|1.5300
|0.0000
|0.0000
|2008.11.20 16:13
|1.5249
|0.00
|0.00
|0.00
|8.35
|4148593
|2008.11.20 16:00
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.4796
|0.0000
|0.0000
|2008.11.20 18:53
|1.4831
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|4151218
|2008.11.20 17:06
|sell
|0.02
|eurchf
|1.5297
|0.0000
|0.0000
|2008.11.20 23:07
|1.5242
|0.00
|0.00
|0.00
|8.99
|4153672
|2008.11.20 18:34
|sell
|0.06
|eurgbp
|0.8495
|0.0000
|0.0000
|2008.11.20 19:29
|0.8467
|0.00
|0.00
|0.00
|24.89
|4160518
|2008.11.20 21:50
|buy
|0.02
|eurchf
|1.5262
|0.0000
|0.0000
|2008.11.20 23:07
|1.5239
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.76
|4161077
|2008.11.20 22:00
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.4752
|0.0000
|0.0000
|2008.11.21 05:16
|1.4789
|0.00
|0.00
|0.12
|7.40
|4162620
|2008.11.20 23:02
|buy
|0.04
|eurchf
|1.5229
|0.0000
|0.0000
|2008.11.20 23:07
|1.5239
|0.00
|0.00
|0.00
|3.27
|4162740
|2008.11.20 23:07
|buy
|0.02
|eurchf
|1.5242
|0.0000
|0.0000
|2008.11.21 05:54
|1.5331
|0.00
|0.00
|0.11
|14.51
|4167170
|2008.11.21 04:32
|sell
|0.02
|eurchf
|1.5285
|0.0000
|0.0000
|2008.11.21 05:54
|1.5334
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.98
|4168101
|2008.11.21 05:19
|sell
|0.04
|eurchf
|1.5312
|0.0000
|0.0000
|2008.11.21 05:54
|1.5339
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.79
|4168347
|2008.11.21 05:24
|sell
|0.06
|eurchf
|1.5337
|0.0000
|0.0000
|2008.11.21 08:02
|1.5338
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.49
|4170084
|2008.11.21 07:00
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.4842
|0.0000
|0.0000
|2008.11.21 13:32
|1.4972
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.00
|4170936
|2008.11.21 07:40
|sell
|0.04
|eurchf
|1.5378
|0.0000
|0.0000
|2008.11.21 08:02
|1.5341
|0.00
|0.00
|0.00
|12.09
|4172548
|2008.11.21 08:58
|sell
|0.02
|eurchf
|1.5379
|0.0000
|0.0000
|2008.11.21 17:17
|1.5316
|0.00
|0.00
|0.00
|10.28
|4174407
|2008.11.21 10:15
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.4897
|0.0000
|0.0000
|2008.11.21 13:32
|1.4972
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|4175822
|2008.11.21 11:00
|sell
|0.06
|gbpusd
|1.4973
|0.0000
|0.0000
|2008.11.21 14:09
|1.4962
|0.00
|0.00
|0.00
|6.60
|4177356
|2008.11.21 12:04
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.8399
|0.0000
|0.0000
|2008.11.21 13:02
|0.8394
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.49
|4177453
|2008.11.21 12:06
|buy
|0.04
|eurgbp
|0.8389
|0.0000
|0.0000
|2008.11.21 13:02
|0.8394
|0.00
|0.00
|0.00
|2.99
|4177571
|2008.11.21 12:09
|buy
|0.06
|eurgbp
|0.8379
|0.0000
|0.0000
|2008.11.21 13:02
|0.8394
|0.00
|0.00
|0.00
|13.48
|4177966
|2008.11.21 12:25
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.5055
|0.0000
|0.0000
|2008.11.21 13:32
|1.4967
|0.00
|0.00
|0.00
|70.40
|4181663
|2008.11.21 14:36
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.5058
|0.0000
|0.0000
|2008.11.21 14:44
|1.5021
|0.00
|0.00
|0.00
|7.40
|4181935
|2008.11.21 14:44
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.5013
|0.0000
|0.0000
|2008.11.21 14:54
|1.4962
|0.00
|0.00
|0.00
|10.20
|4182349
|2008.11.21 14:54
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.4964
|0.0000
|0.0000
|2008.11.21 15:51
|1.4927
|0.00
|0.00
|0.00
|7.40
|4186159
|2008.11.21 16:39
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.8449
|0.0000
|0.0000
|2008.11.21 19:24
|0.8474
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.39
|4186841
|2008.11.21 16:56
|buy
|0.02
|eurchf
|1.5350
|0.0000
|0.0000
|2008.11.21 17:17
|1.5313
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.04
|4186898
|2008.11.21 16:57
|buy
|0.04
|eurchf
|1.5328
|0.0000
|0.0000
|2008.11.21 17:21
|1.5319
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.94
|4187164
|2008.11.21 16:59
|sell
|0.04
|eurgbp
|0.8467
|0.0000
|0.0000
|2008.11.21 19:24
|0.8474
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.14
|4187751
|2008.11.21 17:05
|buy
|0.06
|eurchf
|1.5298
|0.0000
|0.0000
|2008.11.21 17:21
|1.5320
|0.00
|0.00
|0.00
|10.78
|4188667
|2008.11.21 17:22
|buy
|0.02
|eurchf
|1.5316
|0.0000
|0.0000
|2008.11.21 18:37
|1.5369
|0.00
|0.00
|0.00
|8.68
|4190937
|2008.11.21 18:18
|sell
|0.06
|eurgbp
|0.8499
|0.0000
|0.0000
|2008.11.21 19:24
|0.8473
|0.00
|0.00
|0.00
|23.04
|4194120
|2008.11.21 19:59
|buy
|0.02
|eurchf
|1.5311
|0.0000
|0.0000
|2008.11.21 21:32
|1.5361
|0.00
|0.00
|0.00
|8.17
|0.00
|0.00
|0.56
|486.57
|Closed P/L:
|487.13
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|4197214
|2008.11.21 21:39
|sell
|0.02
|eurchf
|1.5379
|0.0000
|0.0000
|1.5393
|0.00
|0.00
|-0.15
|-2.29
|0.00
|0.00
|-0.15
|-2.29
|Floating P/L:
|-2.44
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|487.13
|Floating P/L:
|-2.44
|Margin:
|25.16
|Balance:
|5 487.13
|Equity:
|5 484.69
|Free Margin:
|5 459.53
|Details:
|Gross Profit:
|744.70
|Gross Loss:
|257.57
|Total Net Profit:
|487.13
|Profit Factor:
|2.89
|Expected Payoff:
|5.07
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|56.00 (1.02%)
|Relative Drawdown:
|1.02% (56.00)
|Total Trades:
|96
|Short Positions (won %):
|51 (62.75%)
|Long Positions (won %):
|45 (73.33%)
|Profit Trades (% of total):
|65 (67.71%)
|Loss trades (% of total):
|31 (32.29%)
|Largest
|profit trade:
|70.40
|loss trade:
|-30.00
|Average
|profit trade:
|11.46
|loss trade:
|-8.31
|Maximum
|consecutive wins ($):
|8 (54.03)
|consecutive losses ($):
|3 (-28.74)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|79.89 (3)
|consecutive loss (count):
|-56.00 (2)
|Average
|consecutive wins:
|3
|consecutive losses:
|1