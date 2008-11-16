Alpari (US), LLC.

Account: 76356 Name: PipLite Currency: USD 2008 November 21, 22:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
40576102008.11.16 21:59balanceDeposit5 000.00
40596522008.11.17 01:14buy0.02eurchf1.50200.00000.00002008.11.17 04:421.50740.000.000.009.02
40596712008.11.17 01:16buy0.02gbpusd1.46620.00000.00002008.11.17 01:261.46960.000.000.006.80
40597802008.11.17 01:26buy0.02gbpusd1.46960.00000.00002008.11.17 02:421.47340.000.000.007.60
40608132008.11.17 02:42buy0.02gbpusd1.47370.00000.00002008.11.17 05:151.47740.000.000.007.40
40626542008.11.17 04:52sell0.02eurchf1.50850.00000.00002008.11.17 10:411.51000.000.000.00-2.52
40671862008.11.17 09:37sell0.04eurchf1.51050.00000.00002008.11.17 10:411.51000.000.000.001.68
40672582008.11.17 09:41sell0.06eurchf1.51240.00000.00002008.11.17 10:411.51020.000.000.0011.08
40681382008.11.17 10:24buy0.02eurgbp0.85010.00000.00002008.11.17 17:550.84570.000.000.00-13.24
40684692008.11.17 10:35buy0.04eurgbp0.84860.00000.00002008.11.17 17:550.84560.000.000.00-18.06
40696532008.11.17 12:00sell0.02gbpusd1.49160.00000.00002008.11.18 10:151.50120.000.00-0.14-19.20
40708972008.11.17 13:29sell0.02eurchf1.51300.00000.00002008.11.17 21:501.51780.000.000.00-8.01
40717492008.11.17 14:34buy0.06eurgbp0.84540.00000.00002008.11.17 17:550.84570.000.000.002.71
40724492008.11.17 15:11sell0.04gbpusd1.50160.00000.00002008.11.17 23:441.49710.000.000.0018.00
40740842008.11.17 16:04buy0.08eurgbp0.84140.00000.00002008.11.17 17:550.84570.000.000.0051.77
40754732008.11.17 17:05sell0.04eurchf1.51750.00000.00002008.11.17 21:501.51780.000.000.00-1.00
40768662008.11.17 17:52sell0.06eurchf1.52130.00000.00002008.11.17 21:501.51790.000.000.0017.03
40805612008.11.17 21:56buy0.02eurchf1.51570.00000.00002008.11.18 09:131.51500.000.000.11-1.17
40855162008.11.18 05:23buy0.04eurchf1.51090.00000.00002008.11.18 08:351.51420.000.000.0011.01
40863942008.11.18 07:16buy0.02eurgbp0.84000.00000.00002008.11.18 08:040.84090.000.000.002.69
40867402008.11.18 07:30buy0.04eurgbp0.83910.00000.00002008.11.18 08:040.84090.000.000.0010.80
40881122008.11.18 08:39sell0.02eurchf1.51530.00000.00002008.11.18 09:131.51500.000.000.000.50
40881542008.11.18 08:41buy0.02eurgbp0.83850.00000.00002008.11.18 10:160.83910.000.000.001.80
40885372008.11.18 09:00sell0.04gbpusd1.50860.00000.00002008.11.18 10:151.50130.000.000.0029.20
40886692008.11.18 09:03sell0.04eurchf1.51780.00000.00002008.11.18 09:131.51500.000.000.009.33
40892872008.11.18 09:24sell0.02eurchf1.51530.00000.00002008.11.18 10:121.50980.000.000.009.17
40899912008.11.18 09:54buy0.04eurgbp0.83700.00000.00002008.11.18 10:160.83910.000.000.0012.61
40905532008.11.18 10:05buy0.02eurchf1.51070.00000.00002008.11.18 10:121.50950.000.000.00-2.00
40907312008.11.18 10:12buy0.04eurchf1.50910.00000.00002008.11.18 10:121.50940.000.000.001.00
40907412008.11.18 10:12buy0.02eurchf1.50990.00000.00002008.11.18 11:171.51480.000.000.008.17
40944692008.11.18 14:07sell0.02eurchf1.51630.00000.00002008.11.18 19:131.51550.000.000.001.34
40951772008.11.18 14:37sell0.04eurchf1.51770.00000.00002008.11.18 19:131.51540.000.000.007.66
40954912008.11.18 14:43sell0.02eurgbp0.84460.00000.00002008.11.18 19:150.84370.000.000.002.69
41010852008.11.18 18:19sell0.04eurgbp0.84590.00000.00002008.11.18 19:150.84370.000.000.0013.16
41024442008.11.18 19:16buy0.02eurchf1.51410.00000.00002008.11.19 07:571.52340.000.000.1115.43
41051392008.11.18 21:00buy0.02gbpusd1.49150.00000.00002008.11.18 22:091.49480.000.000.006.60
41068742008.11.18 22:26sell0.02eurchf1.51960.00000.00002008.11.19 07:571.52350.000.00-0.15-6.47
41124952008.11.19 07:56sell0.04eurchf1.52310.00000.00002008.11.19 07:571.52330.000.000.00-0.66
41125132008.11.19 07:57sell0.02eurchf1.52330.00000.00002008.11.19 13:591.52330.000.000.000.00
41147342008.11.19 10:17buy0.02eurgbp0.84100.00000.00002008.11.19 14:140.84000.000.000.00-3.01
41161362008.11.19 11:43buy0.04eurgbp0.83970.00000.00002008.11.19 14:140.83980.000.000.000.60
41163402008.11.19 11:49buy0.06eurgbp0.83850.00000.00002008.11.19 14:140.84000.000.000.0013.54
41174402008.11.19 13:06sell0.02gbpusd1.50900.00000.00002008.11.19 14:021.50530.000.000.007.40
41177342008.11.19 13:23sell0.04eurchf1.52580.00000.00002008.11.19 13:591.52330.000.000.008.30
41200082008.11.19 15:10sell0.02eurchf1.52610.00000.00002008.11.19 16:241.52720.000.000.00-1.84
41204192008.11.19 15:14sell0.04eurchf1.52760.00000.00002008.11.19 16:241.52720.000.000.001.33
41208242008.11.19 15:19sell0.06eurchf1.52890.00000.00002008.11.19 16:241.52720.000.000.008.51
41230652008.11.19 16:09sell0.02gbpusd1.52330.00000.00002008.11.19 16:311.51910.000.000.008.40
41263692008.11.19 17:25buy0.02eurchf1.52240.00000.00002008.11.19 19:241.52740.000.000.008.24
41269252008.11.19 17:36buy0.02eurgbp0.83560.00000.00002008.11.20 11:100.84240.000.000.0820.21
41317212008.11.19 20:19buy0.02eurchf1.52190.00000.00002008.11.19 20:421.52240.000.000.000.82
41322882008.11.19 20:36buy0.04eurchf1.51950.00000.00002008.11.19 20:421.52240.000.000.009.59
41338442008.11.19 21:37buy0.02eurchf1.52110.00000.00002008.11.20 11:081.51860.000.000.32-4.13
41368812008.11.20 00:15buy0.02gbpusd1.49740.00000.00002008.11.20 13:451.48960.000.000.00-15.60
41371012008.11.20 00:38buy0.04eurchf1.51420.00000.00002008.11.20 11:081.51860.000.000.0014.52
41402112008.11.20 05:18buy0.04gbpusd1.49420.00000.00002008.11.20 13:451.48920.000.000.00-20.00
41411862008.11.20 11:08buy0.06gbpusd1.48700.00000.00002008.11.20 13:451.48920.000.000.0013.20
41412302008.11.20 11:09sell0.02eurchf1.51880.00000.00002008.11.20 15:121.52590.000.000.00-11.66
41412612008.11.20 11:09sell0.02eurgbp0.84240.00000.00002008.11.20 11:100.84270.000.000.00-0.89
41413552008.11.20 11:10sell0.02eurgbp0.84250.00000.00002008.11.20 19:290.84660.000.000.00-12.15
41419262008.11.20 11:39buy0.08gbpusd1.48330.00000.00002008.11.20 13:451.48910.000.000.0046.40
41431102008.11.20 13:01sell0.04eurchf1.52240.00000.00002008.11.20 15:121.52580.000.000.00-11.17
41432152008.11.20 13:02sell0.06eurchf1.52460.00000.00002008.11.20 15:121.52580.000.000.00-5.91
41432962008.11.20 13:04sell0.08eurchf1.52720.00000.00002008.11.20 15:121.52570.000.000.009.85
41436122008.11.20 13:12sell0.10eurchf1.52950.00000.00002008.11.20 15:121.52570.000.000.0031.20
41474672008.11.20 15:32sell0.04eurgbp0.84670.00000.00002008.11.20 19:290.84670.000.000.000.00
41475402008.11.20 15:33sell0.02eurchf1.53000.00000.00002008.11.20 16:131.52490.000.000.008.35
41485932008.11.20 16:00buy0.02gbpusd1.47960.00000.00002008.11.20 18:531.48310.000.000.007.00
41512182008.11.20 17:06sell0.02eurchf1.52970.00000.00002008.11.20 23:071.52420.000.000.008.99
41536722008.11.20 18:34sell0.06eurgbp0.84950.00000.00002008.11.20 19:290.84670.000.000.0024.89
41605182008.11.20 21:50buy0.02eurchf1.52620.00000.00002008.11.20 23:071.52390.000.000.00-3.76
41610772008.11.20 22:00buy0.02gbpusd1.47520.00000.00002008.11.21 05:161.47890.000.000.127.40
41626202008.11.20 23:02buy0.04eurchf1.52290.00000.00002008.11.20 23:071.52390.000.000.003.27
41627402008.11.20 23:07buy0.02eurchf1.52420.00000.00002008.11.21 05:541.53310.000.000.1114.51
41671702008.11.21 04:32sell0.02eurchf1.52850.00000.00002008.11.21 05:541.53340.000.000.00-7.98
41681012008.11.21 05:19sell0.04eurchf1.53120.00000.00002008.11.21 05:541.53390.000.000.00-8.79
41683472008.11.21 05:24sell0.06eurchf1.53370.00000.00002008.11.21 08:021.53380.000.000.00-0.49
41700842008.11.21 07:00sell0.02gbpusd1.48420.00000.00002008.11.21 13:321.49720.000.000.00-26.00
41709362008.11.21 07:40sell0.04eurchf1.53780.00000.00002008.11.21 08:021.53410.000.000.0012.09
41725482008.11.21 08:58sell0.02eurchf1.53790.00000.00002008.11.21 17:171.53160.000.000.0010.28
41744072008.11.21 10:15sell0.04gbpusd1.48970.00000.00002008.11.21 13:321.49720.000.000.00-30.00
41758222008.11.21 11:00sell0.06gbpusd1.49730.00000.00002008.11.21 14:091.49620.000.000.006.60
41773562008.11.21 12:04buy0.02eurgbp0.83990.00000.00002008.11.21 13:020.83940.000.000.00-1.49
41774532008.11.21 12:06buy0.04eurgbp0.83890.00000.00002008.11.21 13:020.83940.000.000.002.99
41775712008.11.21 12:09buy0.06eurgbp0.83790.00000.00002008.11.21 13:020.83940.000.000.0013.48
41779662008.11.21 12:25sell0.08gbpusd1.50550.00000.00002008.11.21 13:321.49670.000.000.0070.40
41816632008.11.21 14:36sell0.02gbpusd1.50580.00000.00002008.11.21 14:441.50210.000.000.007.40
41819352008.11.21 14:44sell0.02gbpusd1.50130.00000.00002008.11.21 14:541.49620.000.000.0010.20
41823492008.11.21 14:54sell0.02gbpusd1.49640.00000.00002008.11.21 15:511.49270.000.000.007.40
41861592008.11.21 16:39sell0.02eurgbp0.84490.00000.00002008.11.21 19:240.84740.000.000.00-7.39
41868412008.11.21 16:56buy0.02eurchf1.53500.00000.00002008.11.21 17:171.53130.000.000.00-6.04
41868982008.11.21 16:57buy0.04eurchf1.53280.00000.00002008.11.21 17:211.53190.000.000.00-2.94
41871642008.11.21 16:59sell0.04eurgbp0.84670.00000.00002008.11.21 19:240.84740.000.000.00-4.14
41877512008.11.21 17:05buy0.06eurchf1.52980.00000.00002008.11.21 17:211.53200.000.000.0010.78
41886672008.11.21 17:22buy0.02eurchf1.53160.00000.00002008.11.21 18:371.53690.000.000.008.68
41909372008.11.21 18:18sell0.06eurgbp0.84990.00000.00002008.11.21 19:240.84730.000.000.0023.04
41941202008.11.21 19:59buy0.02eurchf1.53110.00000.00002008.11.21 21:321.53610.000.000.008.17
  0.00 0.00 0.56 486.57
Closed P/L: 487.13
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
41972142008.11.21 21:39sell0.02eurchf1.53790.00000.0000 1.53930.000.00-0.15-2.29
  0.00 0.00 -0.15 -2.29
 Floating P/L: -2.44
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 487.13 Floating P/L: -2.44 Margin: 25.16
Balance: 5 487.13 Equity: 5 484.69 Free Margin: 5 459.53
 
Details:
Graph
Gross Profit: 744.70 Gross Loss: 257.57 Total Net Profit: 487.13
Profit Factor: 2.89 Expected Payoff: 5.07  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 56.00 (1.02%) Relative Drawdown: 1.02% (56.00)
 
Total Trades: 96 Short Positions (won %): 51 (62.75%) Long Positions (won %): 45 (73.33%)
Profit Trades (% of total): 65 (67.71%) Loss trades (% of total): 31 (32.29%)
Largest profit trade: 70.40 loss trade: -30.00
Average profit trade: 11.46 loss trade: -8.31
Maximum consecutive wins ($): 8 (54.03) consecutive losses ($): 3 (-28.74)
Maximal consecutive profit (count): 79.89 (3) consecutive loss (count): -56.00 (2)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 1