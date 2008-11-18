Alpari (US), LLC.

Account: 76625 Name: Blessing Currency: USD 2008 November 21, 22:59

Closed Transactions:

Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit

4083808 balance Deposit 5 000.00

4083838 sell limit 0.02 eurusd 1.2649 0.0000 1.2535 1.2593 cancelled

4083839 sell 0.02 eurusd 1.2592 0.0000 1.2592 1.2592 0.00 0.00 -0.15 0.00

4087113 sell 0.03 eurusd 1.2649 0.0000 1.2592 1.2592 0.00 0.00 -0.23 17.10

4089538 sell 0.04 eurusd 1.2706 0.0000 1.2592 1.2592 0.00 0.00 0.00 45.60

4122367 sell limit 0.06 eurusd 1.2763 0.0000 1.2649 1.2589 cancelled

4126353 sell stop 0.02 eurusd 1.2535 0.0000 1.2421 1.2589 cancelled

4126364 sell 0.02 eurusd 1.2592 0.0000 1.2478 1.2478 0.00 0.00 0.00 22.80

4127659 sell limit 0.03 eurusd 1.2649 0.0000 1.2535 1.2488 cancelled

4136864 sell 0.02 eurusd 1.2478 0.0000 1.2477 1.2477 0.00 0.00 0.00 0.20

4136867 sell limit 0.02 eurusd 1.2535 0.0000 1.2425 1.2480 cancelled

4137605 sell 0.03 eurusd 1.2533 0.0000 1.2477 1.2477 0.00 0.00 0.00 16.80

4142230 sell 0.04 eurusd 1.2589 0.0000 1.2477 1.2477 0.00 0.00 0.00 44.80

4155902 sell limit 0.06 eurusd 1.2645 0.0000 1.2533 1.2478 cancelled

4160595 sell stop 0.02 eurusd 1.2427 0.0000 1.2315 1.2482 cancelled

4160601 sell 0.02 eurusd 1.2483 0.0000 1.2484 1.2484 0.00 0.00 -0.15 -0.20

4161997 sell 0.03 eurusd 1.2539 0.0000 1.2484 1.2484 0.00 0.00 0.00 16.50

4171381 sell 0.04 eurusd 1.2594 0.0000 1.2484 1.2484 0.00 0.00 0.00 44.00

4176755 sell limit 0.06 eurusd 1.2650 0.0000 1.2538 1.2486 cancelled

4187517 sell stop 0.02 eurusd 1.2427 0.0000 1.2315 1.2541 cancelled

0.00 0.00 -0.53 207.60

Closed P/L: 207.07

Open Trades:

Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Price Commission Taxes Swap Profit

4187531 sell 0.02 eurusd 1.2539 0.0000 1.2483 1.2589 0.00 0.00 -0.15 -10.00

4190244 sell 0.03 eurusd 1.2595 0.0000 1.2483 1.2589 0.00 0.00 -0.23 1.80

0.00 0.00 -0.38 -8.20

Floating P/L: -8.58

Working Orders:

Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Market Price

No transactions

Summary:

Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00

Closed Trade P/L: 207.07 Floating P/L: -8.58 Margin: 62.86

Balance: 5 207.07 Equity: 5 198.49 Free Margin: 5 135.63

Details:

Gross Profit: 207.57 Gross Loss: 0.50 Total Net Profit: 207.07

Profit Factor: 415.14 Expected Payoff: 20.71

Absolute Drawdown: 0.15 Maximal Drawdown: 0.35 (0.01%) Relative Drawdown: 0.01% (0.35)

Total Trades: 10 Short Positions (won %): 10 (80.00%) Long Positions (won %): 0 (0.00%)

Profit Trades (% of total): 8 (80.00%) Loss trades (% of total): 2 (20.00%)

Largest profit trade: 45.60 loss trade: -0.35

Average profit trade: 25.95 loss trade: -0.25

Maximum consecutive wins ($): 6 (147.07) consecutive losses ($): 1 (-0.35)

Maximal consecutive profit (count): 147.07 (6) consecutive loss (count): -0.35 (1)