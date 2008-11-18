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|Name: Blessing
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|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|207.07
|Floating P/L:
|-8.58
|Margin:
|62.86
|Balance:
|5 207.07
|Equity:
|5 198.49
|Free Margin:
|5 135.63
|Details:
|Gross Profit:
|207.57
|Gross Loss:
|0.50
|Total Net Profit:
|207.07
|Profit Factor:
|415.14
|Expected Payoff:
|20.71
|Absolute Drawdown:
|0.15
|Maximal Drawdown:
|0.35 (0.01%)
|Relative Drawdown:
|0.01% (0.35)
|Total Trades:
|10
|Short Positions (won %):
|10 (80.00%)
|Long Positions (won %):
|0 (0.00%)
|Profit Trades (% of total):
|8 (80.00%)
|Loss trades (% of total):
|2 (20.00%)
|Largest
|profit trade:
|45.60
|loss trade:
|-0.35
|Average
|profit trade:
|25.95
|loss trade:
|-0.25
|Maximum
|consecutive wins ($):
|6 (147.07)
|consecutive losses ($):
|1 (-0.35)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|147.07 (6)
|consecutive loss (count):
|-0.35 (1)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|1