Alpari (US), LLC.

Account: 76625 Name: Blessing Currency: USD 2008 November 21, 22:59
Closed Transactions:
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Closed P/L: 207.07
Open Trades:
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 Floating P/L: -8.58
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 207.07 Floating P/L: -8.58 Margin: 62.86
Balance: 5 207.07 Equity: 5 198.49 Free Margin: 5 135.63
 
Details:
Graph
Gross Profit: 207.57 Gross Loss: 0.50 Total Net Profit: 207.07
Profit Factor: 415.14 Expected Payoff: 20.71  
Absolute Drawdown: 0.15 Maximal Drawdown: 0.35 (0.01%) Relative Drawdown: 0.01% (0.35)
 
Total Trades: 10 Short Positions (won %): 10 (80.00%) Long Positions (won %): 0 (0.00%)
Profit Trades (% of total): 8 (80.00%) Loss trades (% of total): 2 (20.00%)
Largest profit trade: 45.60 loss trade: -0.35
Average profit trade: 25.95 loss trade: -0.25
Maximum consecutive wins ($): 6 (147.07) consecutive losses ($): 1 (-0.35)
Maximal consecutive profit (count): 147.07 (6) consecutive loss (count): -0.35 (1)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 1