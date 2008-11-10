ODL Securities

Account: 7797207 Name: ieksla Currency: USD 2008 November 21, 16:21
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
175068212008.11.10 14:37balanceDeposit5 000.00
175275752008.11.10 19:34sell0.10usdchf1.17881.18880.00002008.11.10 22:141.17810.000.00-0.085.94
175275952008.11.10 19:35sell0.10usdcad1.19301.20300.00002008.11.10 22:161.19460.000.000.21-13.39
175275712008.11.10 19:34sell0.10gbpusd1.56031.57030.00002008.11.11 04:401.57030.000.00-1.40-100.00
175275792008.11.10 19:35sell0.10eurusd1.27631.28630.00002008.11.11 07:101.27180.000.00-0.8545.00
175275732008.11.10 19:34sell0.10usdjpy97.9398.930.002008.11.11 07:1097.910.000.00-0.552.04
175275682008.11.10 19:34sell0.10eurjpy125.00126.000.002008.11.11 07:10124.520.000.00-1.7649.03
175563832008.11.11 07:10sell0.10gbpusd1.56301.57300.00002008.11.11 07:111.56320.000.000.00-2.00
175564572008.11.11 07:12buy0.10usdcad1.19611.18610.00002008.11.11 07:131.19610.000.000.000.00
175563782008.11.11 07:10buy0.10usdchf1.18001.16990.00002008.11.11 08:071.17820.000.000.00-15.28
175614802008.11.11 08:26buy0.10usdchf1.17601.16601.18602008.11.11 08:321.17690.000.000.007.65
175601342008.11.11 08:08buy0.10usdchf1.17801.16800.00002008.11.11 12:001.17630.000.000.00-14.45
175642832008.11.11 09:11buy0.10usdchf1.17481.17511.17982008.11.11 12:011.17630.000.000.0012.75
175630322008.11.11 08:56sell0.10eurgbp0.81810.82810.00002008.11.11 12:040.81770.000.000.006.23
175805992008.11.11 14:04sell0.10oil57.340.000.002008.11.11 14:0557.240.000.000.0010.00
175836732008.11.11 14:47buy0.10eurusd1.26721.25710.00002008.11.11 15:481.25710.000.000.00-101.00
175903402008.11.11 15:51buy0.10gbpusd1.54320.00000.00002008.11.11 15:521.54240.000.000.00-8.00
175900572008.11.11 15:48buy0.10eurusd1.25741.24730.00002008.11.11 19:021.25570.000.000.00-17.00
175835322008.11.11 14:46sell0.10usdchf1.18051.19050.00002008.11.11 19:211.18490.000.000.00-37.13
175895232008.11.11 15:43buy0.10eurgbp0.81480.80480.00002008.11.11 22:250.81340.000.00-0.23-21.53
176396052008.11.12 08:45sell0.10eurusd1.25570.00001.23102008.11.12 11:131.25180.000.000.0039.00
176503512008.11.12 11:25sell0.10eurgbp0.82300.82800.82102008.11.12 11:430.82170.000.000.0019.86
176512902008.11.12 11:42buy limit0.10gbpusd1.52401.51901.52552008.11.12 11:521.5294cancelled
176527732008.11.12 12:00buy0.10eurusd1.25770.00001.26272008.11.12 12:451.25470.000.000.00-30.00
176561502008.11.12 12:45sell0.10eurusd1.25470.00001.25072008.11.12 12:471.25370.000.000.0010.00
176563582008.11.12 12:47buy0.10slv9.6609.4909.7802008.11.12 13:419.6900.000.000.0015.00
176566112008.11.12 12:51buy limit0.10slv9.5509.4900.0002008.11.12 13:419.727cancelled
176930942008.11.12 20:46sell0.10usdchf1.18611.19111.18012008.11.12 21:321.18610.000.000.000.00
176950912008.11.12 21:31buy0.10eurusd1.25060.00000.00002008.11.12 21:321.25070.000.000.001.00
176952212008.11.12 21:36buy0.10eurusd1.25040.00000.00002008.11.12 21:371.25020.000.000.00-2.00
176952112008.11.12 21:36sell0.10gbpusd1.49640.00000.00002008.11.12 21:371.49660.000.000.00-2.00
176950892008.11.12 21:31buy0.10usdjpy94.900.000.002008.11.12 21:3795.040.000.000.0014.73
176950932008.11.12 21:31buy0.10eurchf1.48340.00000.00002008.11.12 21:381.48310.000.000.00-2.53
176951032008.11.12 21:32buy0.10usdcad1.23380.00000.00002008.11.12 21:381.23460.000.000.006.48
176951052008.11.12 21:32buy0.10cadjpy76.950.000.002008.11.12 21:3876.940.000.000.00-1.05
176951072008.11.12 21:32buy0.10audusd0.63890.00000.00002008.11.12 21:380.63910.000.000.002.00
176952202008.11.12 21:36buy0.10usdjpy95.030.000.002008.11.12 21:3895.040.000.000.001.05
176952222008.11.12 21:36buy0.10eurchf1.48330.00000.00002008.11.12 21:381.48310.000.000.00-1.69
176952242008.11.12 21:36buy0.10gbpjpy142.260.000.002008.11.12 21:38142.220.000.000.00-4.20
176952272008.11.12 21:36buy0.10cadjpy76.970.000.002008.11.12 21:3876.940.000.000.00-3.16
176950832008.11.12 21:31sell0.10eurgbp0.83570.00000.00002008.11.12 21:390.83560.000.000.001.50
176952122008.11.12 21:36sell0.10eurgbp0.83530.00000.00002008.11.12 21:390.83560.000.000.00-4.49
176952142008.11.12 21:36sell0.10gbpchf1.77480.00000.00002008.11.12 21:391.77530.000.000.00-4.22
176952182008.11.12 21:36sell0.10usdchf1.18590.00000.00002008.11.12 21:391.18620.000.000.00-2.53
176952102008.11.12 21:36sell0.10eurjpy118.790.000.002008.11.12 21:39118.850.000.000.00-6.31
176950862008.11.12 21:31sell0.10usdchf1.18580.00000.00002008.11.12 21:391.18620.000.000.00-3.37
176950842008.11.12 21:31sell0.10gbpchf1.77450.00000.00002008.11.12 21:391.77550.000.000.00-8.43
176952292008.11.12 21:36buy0.10audusd0.63870.00000.00002008.11.12 21:400.63900.000.000.003.00
176952192008.11.12 21:36sell0.10audjpy60.630.000.002008.11.12 21:4060.800.000.000.00-17.88
176952162008.11.12 21:36sell0.10chfjpy80.060.000.002008.11.12 21:4080.130.000.000.00-7.36
176950852008.11.12 21:31sell0.10chfjpy79.970.000.002008.11.12 21:4080.130.000.000.00-16.83
176950802008.11.12 21:31sell0.10eurjpy118.660.000.002008.11.12 21:40118.850.000.000.00-20.00
176950822008.11.12 21:31sell0.10gbpusd1.49620.00000.00002008.11.12 21:401.49660.000.000.00-4.00
176950882008.11.12 21:31sell0.10audjpy60.570.000.002008.11.12 21:4060.770.000.000.00-21.04
176952262008.11.12 21:36buy0.10usdcad1.23500.00000.00002008.11.12 21:401.23480.000.000.00-1.62
176953022008.11.12 21:41sell0.10gbpusd1.49640.00000.00002008.11.13 10:481.49200.000.00-4.2044.00
176953142008.11.12 21:42buy0.10gbpjpy142.260.000.002008.11.13 11:34143.020.000.007.9379.41
177475102008.11.13 11:43buy limit0.10usdjpy95.5095.1095.902008.11.13 11:4995.88cancelled
177511442008.11.13 12:28sell0.10eurusd1.25881.26281.25482008.11.13 12:361.25480.000.000.0040.00
177510212008.11.13 12:27buy0.10usdchf1.18671.18171.19072008.11.13 12:471.19070.000.000.0033.59
176953102008.11.12 21:41buy0.10usdjpy95.030.000.002008.11.13 12:5996.000.000.001.61101.04
176953172008.11.12 21:42buy0.10cadjpy76.960.000.002008.11.13 12:5977.870.000.002.2194.79
176953132008.11.12 21:42buy0.10eurchf1.48330.00000.00002008.11.13 12:591.49060.000.002.2361.36
177539092008.11.13 13:00sell0.10gbpjpy142.58142.98142.182008.11.13 13:03142.980.000.000.00-41.63
176953042008.11.12 21:41sell0.10gbpchf1.77500.00000.00002008.11.13 13:231.76840.000.00-4.0955.45
176953192008.11.12 21:42buy0.10audusd0.63900.63970.00002008.11.13 13:420.63970.000.003.397.00
177709302008.11.13 16:11buy0.10cadjpy77.5877.1877.982008.11.13 16:3077.980.000.000.0041.67
177751392008.11.13 17:23buy0.10slv9.0258.9359.1252008.11.13 17:288.9350.000.000.00-45.00
177756352008.11.13 17:32sell0.10cadjpy77.400.000.002008.11.13 17:3277.460.000.000.00-6.28
177703412008.11.13 16:07buy0.10usdjpy95.8695.4696.262008.11.13 17:4995.460.000.000.00-41.90
177756402008.11.13 17:32buy0.10cadjpy77.4877.0877.882008.11.13 17:5077.080.000.000.00-41.95
176953052008.11.12 21:41sell0.10chfjpy80.070.0079.072008.11.13 17:5079.620.000.00-1.4247.18
176953162008.11.12 21:42buy0.10usdcad1.23530.00001.24532008.11.13 17:501.23620.000.00-0.247.28
177755622008.11.13 17:30sell0.10usdcad1.23471.23871.23072008.11.13 17:521.23870.000.000.00-32.29
176953012008.11.12 21:41sell0.10eurjpy118.760.00118.762008.11.13 17:57118.760.000.00-5.470.00
176953112008.11.12 21:42buy0.10eurusd1.25030.00001.26032008.11.13 19:361.26030.000.002.40100.00
176953032008.11.12 21:41sell0.10eurgbp0.83540.00000.82542008.11.14 10:540.85670.000.000.60-315.84
176953082008.11.12 21:41sell0.10usdchf1.18590.00001.17592008.11.14 10:551.18940.000.00-0.33-29.43
176953092008.11.12 21:41sell0.10audjpy60.670.0059.672008.11.14 10:5563.640.000.00-7.15-305.71
178389932008.11.14 10:56sell0.20eurusd1.27030.00001.25792008.11.14 11:031.27000.000.000.006.00
178389222008.11.14 10:54sell0.10eurusd1.26980.00001.25732008.11.14 11:031.26990.000.000.00-1.00
178389152008.11.14 10:54buy0.10eurusd1.27010.00001.28262008.11.14 11:031.26970.000.000.00-4.00
178425852008.11.14 12:02sell0.20eurusd1.27090.00001.25842008.11.14 12:201.27010.000.000.0016.00
178399482008.11.14 11:18buy0.20eurusd1.26900.00001.28152008.11.14 12:201.26990.000.000.0018.00
178393352008.11.14 11:03buy0.10eurusd1.27000.00001.28252008.11.14 12:211.27040.000.000.004.00
178447172008.11.14 12:23buy0.80eurusd1.26730.00001.27982008.11.14 12:481.27020.000.000.00232.00
178444172008.11.14 12:22buy0.40eurusd1.26850.00001.28102008.11.14 12:481.27020.000.000.0068.00
178463712008.11.14 12:44sell0.20eurusd1.27080.00001.25842008.11.14 12:491.27040.000.000.008.00
178499712008.11.14 13:19buy1.60eurusd1.26630.00001.27882008.11.14 13:561.26730.000.000.00160.00
178683832008.11.14 16:50sell1.60eurusd1.27380.00001.26132008.11.14 17:531.27250.000.000.00208.00
178593222008.11.14 14:57sell0.80eurusd1.27280.00001.26032008.11.14 17:531.27300.000.000.00-16.00
178442952008.11.14 12:21buy0.20eurusd1.26950.00001.28202008.11.14 17:531.27250.000.000.0060.00
178442352008.11.14 12:21buy0.10eurusd1.27070.00001.28322008.11.14 17:531.27270.000.000.0020.00
178489212008.11.14 13:07buy0.40eurusd1.26840.00001.28082008.11.14 17:541.27260.000.000.00168.00
178468452008.11.14 12:49sell0.20eurusd1.27090.00001.25842008.11.14 17:541.27290.000.000.00-40.00
178547682008.11.14 14:04buy1.60eurusd1.26640.00001.27892008.11.14 17:541.27260.000.000.00992.00
178592422008.11.14 14:56sell0.40eurusd1.27170.00001.25942008.11.14 17:541.27300.000.000.00-52.00
178492342008.11.14 13:12buy0.80eurusd1.26750.00001.27982008.11.14 17:541.27260.000.000.00408.00
178393502008.11.14 11:03sell0.10eurusd1.26980.00001.25742008.11.14 17:541.27290.000.000.00-31.00
178720692008.11.14 17:53sell0.80eurusd1.27280.00001.26032008.11.14 17:541.27290.000.000.00-8.00
178720862008.11.14 17:54buy0.10eurusd1.27280.00001.28532008.11.14 17:541.27250.000.000.00-3.00
178735262008.11.14 18:23sell1.00eurusd1.27141.27541.26762008.11.14 19:061.27540.000.000.00-400.00
178885212008.11.16 23:36sell0.10usdchf1.20011.20551.19762008.11.16 23:591.19960.000.000.004.17
178885532008.11.16 23:37sell limit0.10usdchf1.20251.20551.19762008.11.17 01:291.1967cancelled
179715962008.11.17 17:20sell1.00eurchf1.52281.52791.51982008.11.17 18:161.51980.000.000.00250.86
180092082008.11.18 08:56buy1.00eurgbp0.83620.83310.84122008.11.18 09:310.84120.000.000.00749.50
180091372008.11.18 08:43buy1.00eurgbp0.83810.83310.84312008.11.18 09:580.84160.000.000.00523.74
179304412008.11.18 08:40sell1.00usdchf1.20241.20931.19742008.11.18 09:581.20090.000.000.00124.91
179303682008.11.17 21:55sell1.00usdchf1.19931.20931.19432008.11.18 10:001.20100.000.00-0.84-141.55
179296762008.11.17 10:43buy limit1.00eurusd1.23901.22901.24402008.11.18 10:001.2600cancelled
179297382008.11.17 10:44buy limit1.00eurusd1.23291.22901.23792008.11.18 10:001.2599cancelled
179298952008.11.17 10:46sell limit1.00eurusd1.30001.31001.29502008.11.18 10:001.2596cancelled
179299582008.11.17 10:47sell limit1.00eurusd1.30621.31001.30122008.11.18 10:001.2596cancelled
179300722008.11.17 10:48buy limit1.00gbpusd1.45871.44871.46372008.11.18 10:001.4960cancelled
179301712008.11.17 10:50sell limit1.00gbpusd1.51981.52981.51482008.11.18 10:001.4957cancelled
179301262008.11.17 10:49buy limit1.00gbpusd1.45261.44871.45762008.11.18 10:001.4961cancelled
179302152008.11.17 10:50sell limit1.00gbpusd1.52591.52981.52092008.11.18 10:001.4958cancelled
179302582008.11.17 10:51buy limit1.00usdchf1.16881.15881.17382008.11.18 10:001.2007cancelled
179303282008.11.17 10:52buy limit1.00usdchf1.16581.15881.17082008.11.18 10:001.2007cancelled
179716312008.11.17 17:20sell limit1.00eurchf1.52591.52791.52292008.11.18 10:001.5130cancelled
179871182008.11.17 23:35sell limit1.00eurchf1.51981.52791.51482008.11.18 10:001.5130cancelled
180217902008.11.18 12:00buy0.10slv9.3129.1109.4422008.11.18 12:149.3420.000.000.0015.00
180218462008.11.18 12:02buy limit0.10slv9.1809.1109.2802008.11.18 12:159.382cancelled
180257782008.11.18 13:20buy limit8.00usdcad1.22681.22381.22932008.11.18 13:371.2268deleted [no money]
180291562008.11.18 13:50buy1.00slv9.2959.0809.3452008.11.18 14:369.3270.000.000.00160.00
180292622008.11.18 13:51buy limit1.00slv9.1809.0809.2182008.11.18 14:379.392cancelled
180333512008.11.18 14:35buy1.00usdcad1.22671.21771.22972008.11.18 14:501.21770.000.000.00-739.10
180333872008.11.18 14:41buy1.00usdcad1.22071.21771.22372008.11.18 14:501.21770.000.000.00-246.37
180350392008.11.18 14:54buy2.00usdcad1.21921.21921.22522008.11.18 15:031.22520.000.000.00979.43
180394562008.11.18 15:57sell limit8.00cadjpy79.6979.9979.392008.11.18 17:3378.75cancelled
180395812008.11.18 15:59buy limit8.00euraud1.92871.92571.93122008.11.18 17:331.9326cancelled
180432592008.11.18 16:58sell limit1.00slv9.7669.8369.7362008.11.18 17:339.607cancelled
180467302008.11.18 18:04buy stop0.10eurusd1.27161.24661.28662008.11.18 18:121.2640cancelled
180467322008.11.18 18:04sell stop0.10eurusd1.26161.28681.24682008.11.18 18:121.2636cancelled
180467332008.11.18 18:04buy stop0.10eurusd1.27661.24661.28662008.11.18 18:121.2638cancelled
180467342008.11.18 18:04sell stop0.10eurusd1.25661.28681.24682008.11.18 18:121.2637cancelled
180467352008.11.18 18:04buy stop0.10eurusd1.28161.24661.28662008.11.18 18:121.2638cancelled
180467362008.11.18 18:04sell stop0.10eurusd1.25161.28681.24682008.11.18 18:121.2635cancelled
180931692008.11.19 11:05sell5.00usdjpy96.9097.3796.702008.11.19 12:5696.700.000.000.001 034.13
181084312008.11.19 14:23sell1.00eurusd1.27351.27961.26952008.11.19 14:401.27960.000.000.00-610.00
181086192008.11.19 14:30sell1.00eurusd1.27561.27961.27312008.11.19 14:401.27960.000.000.00-400.00
181104662008.11.19 14:39sell3.00eurusd1.27840.00000.00002008.11.19 14:541.27600.000.000.00720.00
181103232008.11.19 14:38sell0.30eurusd1.27870.00000.00002008.11.19 14:541.27610.000.000.0078.00
181143822008.11.19 15:10sell1.00gbpusd1.52310.00000.00002008.11.19 15:191.52180.000.000.00130.00
181286822008.11.19 17:29buy5.00eurjpy121.280.00121.452008.11.19 17:35121.450.000.000.00880.01
180932242008.11.19 11:06sell limit1.00usdjpy97.2797.3797.072008.11.20 11:0795.42cancelled
182193002008.11.20 15:19sell5.00usdcad1.28300.00001.28102008.11.20 15:221.28140.000.000.00624.32
182193972008.11.20 15:20sell0.10euraud2.02080.00000.00002008.11.20 15:222.01900.000.000.0011.16
182193472008.11.20 15:20buy5.00cadjpy73.580.0073.832008.11.20 15:2273.790.000.000.001 111.11
182193682008.11.20 15:20buy0.50gbpjpy139.440.000.002008.11.20 15:22139.610.000.000.0089.94
182428892008.11.20 19:28buy1.00oil47.9948.100.002008.11.20 19:3248.240.000.000.00250.00
182418232008.11.20 19:10sell1.00usdchf1.22151.22150.00002008.11.20 20:491.22050.000.000.0081.93
182482312008.11.20 20:49buy0.10oil47.660.000.002008.11.20 20:5047.630.000.000.00-3.00
182457132008.11.20 20:53sell1.00usdcad1.29391.29300.00002008.11.20 21:051.29300.000.000.0069.61
182419332008.11.20 21:39sell1.00usdchf1.22680.00000.00002008.11.20 22:081.22340.000.00-0.82277.91
182429462008.11.20 19:28sell1.00usdcad1.28350.00000.00002008.11.20 22:111.29540.000.005.78-918.64
182603532008.11.21 00:16buy limit5.00cadjpy71.8871.4872.432008.11.21 08:0874.42cancelled
182483312008.11.20 20:50buy limit1.00oil46.880.000.002008.11.21 08:0849.08cancelled
182482882008.11.20 20:50buy1.00oil47.6848.950.002008.11.21 08:1048.950.000.000.001 270.00
182948992008.11.21 10:02sell0.50gld759.350.00756.352008.11.21 10:41757.600.000.000.0087.50
182947902008.11.21 11:10sell1.00eurchf1.54111.54001.53712008.11.21 12:011.53860.000.000.00204.34
183092912008.11.21 13:31sell1.00gld765.63767.63764.632008.11.21 13:33764.630.000.000.00100.00
183109282008.11.21 13:40sell2.00gld770.80769.770.002008.11.21 13:47769.770.000.000.00206.00
183086952008.11.21 16:04sell1.00usdchf1.22681.23601.22302008.11.21 16:191.22520.000.000.00130.59
  0.00 0.00 -3.07 8 529.01
Closed P/L: 8 525.94
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
183087382008.11.21 13:21sell limit1.00usdchf1.23291.23601.2275 1.2245
183087972008.11.21 13:22sell limit1.00eurchf1.54111.54801.5375 1.5317
183088102008.11.21 13:23sell limit1.00eurchf1.54421.54801.5401 1.5317
183089182008.11.21 13:24buy limit1.00cadjpy73.4471.4073.94 73.83
183090932008.11.21 13:25buy limit1.00cadjpy71.8871.4072.41 73.83
183244502008.11.21 15:45sell limit5.00gld796.88799.000.00 788.60
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 8 525.94 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 13 525.94 Equity: 13 525.94 Free Margin: 13 525.94
 
Details:
Graph
Gross Profit: 13 502.95 Gross Loss: 4 977.01 Total Net Profit: 8 525.94
Profit Factor: 2.71 Expected Payoff: 64.59  
Absolute Drawdown: 396.68 Maximal Drawdown: 1 010.00 (11.06%) Relative Drawdown: 12.80% (675.55)
 
Total Trades: 132 Short Positions (won %): 71 (50.70%) Long Positions (won %): 61 (63.93%)
Profit Trades (% of total): 75 (56.82%) Loss trades (% of total): 57 (43.18%)
Largest profit trade: 1 270.00 loss trade: -912.86
Average profit trade: 180.04 loss trade: -87.32
Maximum consecutive wins ($): 10 (3 976.47) consecutive losses ($): 7 (-88.73)
Maximal consecutive profit (count): 3 976.47 (10) consecutive loss (count): -1 010.00 (2)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 2