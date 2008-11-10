|Account: 7797207
|Name: ieksla
|Currency: USD
|2008 November 21, 16:21
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|17506821
|2008.11.10 14:37
|balance
|Deposit
|5 000.00
|17527575
|2008.11.10 19:34
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1788
|1.1888
|0.0000
|2008.11.10 22:14
|1.1781
|0.00
|0.00
|-0.08
|5.94
|17527595
|2008.11.10 19:35
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1930
|1.2030
|0.0000
|2008.11.10 22:16
|1.1946
|0.00
|0.00
|0.21
|-13.39
|17527571
|2008.11.10 19:34
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.5603
|1.5703
|0.0000
|2008.11.11 04:40
|1.5703
|0.00
|0.00
|-1.40
|-100.00
|17527579
|2008.11.10 19:35
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2763
|1.2863
|0.0000
|2008.11.11 07:10
|1.2718
|0.00
|0.00
|-0.85
|45.00
|17527573
|2008.11.10 19:34
|sell
|0.10
|usdjpy
|97.93
|98.93
|0.00
|2008.11.11 07:10
|97.91
|0.00
|0.00
|-0.55
|2.04
|17527568
|2008.11.10 19:34
|sell
|0.10
|eurjpy
|125.00
|126.00
|0.00
|2008.11.11 07:10
|124.52
|0.00
|0.00
|-1.76
|49.03
|17556383
|2008.11.11 07:10
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.5630
|1.5730
|0.0000
|2008.11.11 07:11
|1.5632
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|17556457
|2008.11.11 07:12
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1961
|1.1861
|0.0000
|2008.11.11 07:13
|1.1961
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|17556378
|2008.11.11 07:10
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1800
|1.1699
|0.0000
|2008.11.11 08:07
|1.1782
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.28
|17561480
|2008.11.11 08:26
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1760
|1.1660
|1.1860
|2008.11.11 08:32
|1.1769
|0.00
|0.00
|0.00
|7.65
|17560134
|2008.11.11 08:08
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1780
|1.1680
|0.0000
|2008.11.11 12:00
|1.1763
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.45
|17564283
|2008.11.11 09:11
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1748
|1.1751
|1.1798
|2008.11.11 12:01
|1.1763
|0.00
|0.00
|0.00
|12.75
|17563032
|2008.11.11 08:56
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.8181
|0.8281
|0.0000
|2008.11.11 12:04
|0.8177
|0.00
|0.00
|0.00
|6.23
|17580599
|2008.11.11 14:04
|sell
|0.10
|oil
|57.34
|0.00
|0.00
|2008.11.11 14:05
|57.24
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|17583673
|2008.11.11 14:47
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2672
|1.2571
|0.0000
|2008.11.11 15:48
|1.2571
|0.00
|0.00
|0.00
|-101.00
|17590340
|2008.11.11 15:51
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5432
|0.0000
|0.0000
|2008.11.11 15:52
|1.5424
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|17590057
|2008.11.11 15:48
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2574
|1.2473
|0.0000
|2008.11.11 19:02
|1.2557
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.00
|17583532
|2008.11.11 14:46
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1805
|1.1905
|0.0000
|2008.11.11 19:21
|1.1849
|0.00
|0.00
|0.00
|-37.13
|17589523
|2008.11.11 15:43
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.8148
|0.8048
|0.0000
|2008.11.11 22:25
|0.8134
|0.00
|0.00
|-0.23
|-21.53
|17639605
|2008.11.12 08:45
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2557
|0.0000
|1.2310
|2008.11.12 11:13
|1.2518
|0.00
|0.00
|0.00
|39.00
|17650351
|2008.11.12 11:25
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.8230
|0.8280
|0.8210
|2008.11.12 11:43
|0.8217
|0.00
|0.00
|0.00
|19.86
|17651290
|2008.11.12 11:42
|buy limit
|0.10
|gbpusd
|1.5240
|1.5190
|1.5255
|2008.11.12 11:52
|1.5294
|cancelled
|17652773
|2008.11.12 12:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2577
|0.0000
|1.2627
|2008.11.12 12:45
|1.2547
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|17656150
|2008.11.12 12:45
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2547
|0.0000
|1.2507
|2008.11.12 12:47
|1.2537
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|17656358
|2008.11.12 12:47
|buy
|0.10
|slv
|9.660
|9.490
|9.780
|2008.11.12 13:41
|9.690
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|17656611
|2008.11.12 12:51
|buy limit
|0.10
|slv
|9.550
|9.490
|0.000
|2008.11.12 13:41
|9.727
|cancelled
|17693094
|2008.11.12 20:46
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1861
|1.1911
|1.1801
|2008.11.12 21:32
|1.1861
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|17695091
|2008.11.12 21:31
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2506
|0.0000
|0.0000
|2008.11.12 21:32
|1.2507
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|17695221
|2008.11.12 21:36
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2504
|0.0000
|0.0000
|2008.11.12 21:37
|1.2502
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|17695211
|2008.11.12 21:36
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.4964
|0.0000
|0.0000
|2008.11.12 21:37
|1.4966
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|17695089
|2008.11.12 21:31
|buy
|0.10
|usdjpy
|94.90
|0.00
|0.00
|2008.11.12 21:37
|95.04
|0.00
|0.00
|0.00
|14.73
|17695093
|2008.11.12 21:31
|buy
|0.10
|eurchf
|1.4834
|0.0000
|0.0000
|2008.11.12 21:38
|1.4831
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.53
|17695103
|2008.11.12 21:32
|buy
|0.10
|usdcad
|1.2338
|0.0000
|0.0000
|2008.11.12 21:38
|1.2346
|0.00
|0.00
|0.00
|6.48
|17695105
|2008.11.12 21:32
|buy
|0.10
|cadjpy
|76.95
|0.00
|0.00
|2008.11.12 21:38
|76.94
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.05
|17695107
|2008.11.12 21:32
|buy
|0.10
|audusd
|0.6389
|0.0000
|0.0000
|2008.11.12 21:38
|0.6391
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|17695220
|2008.11.12 21:36
|buy
|0.10
|usdjpy
|95.03
|0.00
|0.00
|2008.11.12 21:38
|95.04
|0.00
|0.00
|0.00
|1.05
|17695222
|2008.11.12 21:36
|buy
|0.10
|eurchf
|1.4833
|0.0000
|0.0000
|2008.11.12 21:38
|1.4831
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.69
|17695224
|2008.11.12 21:36
|buy
|0.10
|gbpjpy
|142.26
|0.00
|0.00
|2008.11.12 21:38
|142.22
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.20
|17695227
|2008.11.12 21:36
|buy
|0.10
|cadjpy
|76.97
|0.00
|0.00
|2008.11.12 21:38
|76.94
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.16
|17695083
|2008.11.12 21:31
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.8357
|0.0000
|0.0000
|2008.11.12 21:39
|0.8356
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|17695212
|2008.11.12 21:36
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.8353
|0.0000
|0.0000
|2008.11.12 21:39
|0.8356
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.49
|17695214
|2008.11.12 21:36
|sell
|0.10
|gbpchf
|1.7748
|0.0000
|0.0000
|2008.11.12 21:39
|1.7753
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.22
|17695218
|2008.11.12 21:36
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1859
|0.0000
|0.0000
|2008.11.12 21:39
|1.1862
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.53
|17695210
|2008.11.12 21:36
|sell
|0.10
|eurjpy
|118.79
|0.00
|0.00
|2008.11.12 21:39
|118.85
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.31
|17695086
|2008.11.12 21:31
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1858
|0.0000
|0.0000
|2008.11.12 21:39
|1.1862
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.37
|17695084
|2008.11.12 21:31
|sell
|0.10
|gbpchf
|1.7745
|0.0000
|0.0000
|2008.11.12 21:39
|1.7755
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.43
|17695229
|2008.11.12 21:36
|buy
|0.10
|audusd
|0.6387
|0.0000
|0.0000
|2008.11.12 21:40
|0.6390
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|17695219
|2008.11.12 21:36
|sell
|0.10
|audjpy
|60.63
|0.00
|0.00
|2008.11.12 21:40
|60.80
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.88
|17695216
|2008.11.12 21:36
|sell
|0.10
|chfjpy
|80.06
|0.00
|0.00
|2008.11.12 21:40
|80.13
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.36
|17695085
|2008.11.12 21:31
|sell
|0.10
|chfjpy
|79.97
|0.00
|0.00
|2008.11.12 21:40
|80.13
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.83
|17695080
|2008.11.12 21:31
|sell
|0.10
|eurjpy
|118.66
|0.00
|0.00
|2008.11.12 21:40
|118.85
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|17695082
|2008.11.12 21:31
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.4962
|0.0000
|0.0000
|2008.11.12 21:40
|1.4966
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|17695088
|2008.11.12 21:31
|sell
|0.10
|audjpy
|60.57
|0.00
|0.00
|2008.11.12 21:40
|60.77
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.04
|17695226
|2008.11.12 21:36
|buy
|0.10
|usdcad
|1.2350
|0.0000
|0.0000
|2008.11.12 21:40
|1.2348
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.62
|17695302
|2008.11.12 21:41
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.4964
|0.0000
|0.0000
|2008.11.13 10:48
|1.4920
|0.00
|0.00
|-4.20
|44.00
|17695314
|2008.11.12 21:42
|buy
|0.10
|gbpjpy
|142.26
|0.00
|0.00
|2008.11.13 11:34
|143.02
|0.00
|0.00
|7.93
|79.41
|17747510
|2008.11.13 11:43
|buy limit
|0.10
|usdjpy
|95.50
|95.10
|95.90
|2008.11.13 11:49
|95.88
|cancelled
|17751144
|2008.11.13 12:28
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2588
|1.2628
|1.2548
|2008.11.13 12:36
|1.2548
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|17751021
|2008.11.13 12:27
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1867
|1.1817
|1.1907
|2008.11.13 12:47
|1.1907
|0.00
|0.00
|0.00
|33.59
|17695310
|2008.11.12 21:41
|buy
|0.10
|usdjpy
|95.03
|0.00
|0.00
|2008.11.13 12:59
|96.00
|0.00
|0.00
|1.61
|101.04
|17695317
|2008.11.12 21:42
|buy
|0.10
|cadjpy
|76.96
|0.00
|0.00
|2008.11.13 12:59
|77.87
|0.00
|0.00
|2.21
|94.79
|17695313
|2008.11.12 21:42
|buy
|0.10
|eurchf
|1.4833
|0.0000
|0.0000
|2008.11.13 12:59
|1.4906
|0.00
|0.00
|2.23
|61.36
|17753909
|2008.11.13 13:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|142.58
|142.98
|142.18
|2008.11.13 13:03
|142.98
|0.00
|0.00
|0.00
|-41.63
|17695304
|2008.11.12 21:41
|sell
|0.10
|gbpchf
|1.7750
|0.0000
|0.0000
|2008.11.13 13:23
|1.7684
|0.00
|0.00
|-4.09
|55.45
|17695319
|2008.11.12 21:42
|buy
|0.10
|audusd
|0.6390
|0.6397
|0.0000
|2008.11.13 13:42
|0.6397
|0.00
|0.00
|3.39
|7.00
|17770930
|2008.11.13 16:11
|buy
|0.10
|cadjpy
|77.58
|77.18
|77.98
|2008.11.13 16:30
|77.98
|0.00
|0.00
|0.00
|41.67
|17775139
|2008.11.13 17:23
|buy
|0.10
|slv
|9.025
|8.935
|9.125
|2008.11.13 17:28
|8.935
|0.00
|0.00
|0.00
|-45.00
|17775635
|2008.11.13 17:32
|sell
|0.10
|cadjpy
|77.40
|0.00
|0.00
|2008.11.13 17:32
|77.46
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.28
|17770341
|2008.11.13 16:07
|buy
|0.10
|usdjpy
|95.86
|95.46
|96.26
|2008.11.13 17:49
|95.46
|0.00
|0.00
|0.00
|-41.90
|17775640
|2008.11.13 17:32
|buy
|0.10
|cadjpy
|77.48
|77.08
|77.88
|2008.11.13 17:50
|77.08
|0.00
|0.00
|0.00
|-41.95
|17695305
|2008.11.12 21:41
|sell
|0.10
|chfjpy
|80.07
|0.00
|79.07
|2008.11.13 17:50
|79.62
|0.00
|0.00
|-1.42
|47.18
|17695316
|2008.11.12 21:42
|buy
|0.10
|usdcad
|1.2353
|0.0000
|1.2453
|2008.11.13 17:50
|1.2362
|0.00
|0.00
|-0.24
|7.28
|17775562
|2008.11.13 17:30
|sell
|0.10
|usdcad
|1.2347
|1.2387
|1.2307
|2008.11.13 17:52
|1.2387
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.29
|17695301
|2008.11.12 21:41
|sell
|0.10
|eurjpy
|118.76
|0.00
|118.76
|2008.11.13 17:57
|118.76
|0.00
|0.00
|-5.47
|0.00
|17695311
|2008.11.12 21:42
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2503
|0.0000
|1.2603
|2008.11.13 19:36
|1.2603
|0.00
|0.00
|2.40
|100.00
|17695303
|2008.11.12 21:41
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.8354
|0.0000
|0.8254
|2008.11.14 10:54
|0.8567
|0.00
|0.00
|0.60
|-315.84
|17695308
|2008.11.12 21:41
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1859
|0.0000
|1.1759
|2008.11.14 10:55
|1.1894
|0.00
|0.00
|-0.33
|-29.43
|17695309
|2008.11.12 21:41
|sell
|0.10
|audjpy
|60.67
|0.00
|59.67
|2008.11.14 10:55
|63.64
|0.00
|0.00
|-7.15
|-305.71
|17838993
|2008.11.14 10:56
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2703
|0.0000
|1.2579
|2008.11.14 11:03
|1.2700
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|17838922
|2008.11.14 10:54
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2698
|0.0000
|1.2573
|2008.11.14 11:03
|1.2699
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|17838915
|2008.11.14 10:54
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2701
|0.0000
|1.2826
|2008.11.14 11:03
|1.2697
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|17842585
|2008.11.14 12:02
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2709
|0.0000
|1.2584
|2008.11.14 12:20
|1.2701
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|17839948
|2008.11.14 11:18
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2690
|0.0000
|1.2815
|2008.11.14 12:20
|1.2699
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|17839335
|2008.11.14 11:03
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2700
|0.0000
|1.2825
|2008.11.14 12:21
|1.2704
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|17844717
|2008.11.14 12:23
|buy
|0.80
|eurusd
|1.2673
|0.0000
|1.2798
|2008.11.14 12:48
|1.2702
|0.00
|0.00
|0.00
|232.00
|17844417
|2008.11.14 12:22
|buy
|0.40
|eurusd
|1.2685
|0.0000
|1.2810
|2008.11.14 12:48
|1.2702
|0.00
|0.00
|0.00
|68.00
|17846371
|2008.11.14 12:44
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2708
|0.0000
|1.2584
|2008.11.14 12:49
|1.2704
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|17849971
|2008.11.14 13:19
|buy
|1.60
|eurusd
|1.2663
|0.0000
|1.2788
|2008.11.14 13:56
|1.2673
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|17868383
|2008.11.14 16:50
|sell
|1.60
|eurusd
|1.2738
|0.0000
|1.2613
|2008.11.14 17:53
|1.2725
|0.00
|0.00
|0.00
|208.00
|17859322
|2008.11.14 14:57
|sell
|0.80
|eurusd
|1.2728
|0.0000
|1.2603
|2008.11.14 17:53
|1.2730
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|17844295
|2008.11.14 12:21
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2695
|0.0000
|1.2820
|2008.11.14 17:53
|1.2725
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|17844235
|2008.11.14 12:21
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2707
|0.0000
|1.2832
|2008.11.14 17:53
|1.2727
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|17848921
|2008.11.14 13:07
|buy
|0.40
|eurusd
|1.2684
|0.0000
|1.2808
|2008.11.14 17:54
|1.2726
|0.00
|0.00
|0.00
|168.00
|17846845
|2008.11.14 12:49
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2709
|0.0000
|1.2584
|2008.11.14 17:54
|1.2729
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|17854768
|2008.11.14 14:04
|buy
|1.60
|eurusd
|1.2664
|0.0000
|1.2789
|2008.11.14 17:54
|1.2726
|0.00
|0.00
|0.00
|992.00
|17859242
|2008.11.14 14:56
|sell
|0.40
|eurusd
|1.2717
|0.0000
|1.2594
|2008.11.14 17:54
|1.2730
|0.00
|0.00
|0.00
|-52.00
|17849234
|2008.11.14 13:12
|buy
|0.80
|eurusd
|1.2675
|0.0000
|1.2798
|2008.11.14 17:54
|1.2726
|0.00
|0.00
|0.00
|408.00
|17839350
|2008.11.14 11:03
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2698
|0.0000
|1.2574
|2008.11.14 17:54
|1.2729
|0.00
|0.00
|0.00
|-31.00
|17872069
|2008.11.14 17:53
|sell
|0.80
|eurusd
|1.2728
|0.0000
|1.2603
|2008.11.14 17:54
|1.2729
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|17872086
|2008.11.14 17:54
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2728
|0.0000
|1.2853
|2008.11.14 17:54
|1.2725
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|17873526
|2008.11.14 18:23
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2714
|1.2754
|1.2676
|2008.11.14 19:06
|1.2754
|0.00
|0.00
|0.00
|-400.00
|17888521
|2008.11.16 23:36
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2001
|1.2055
|1.1976
|2008.11.16 23:59
|1.1996
|0.00
|0.00
|0.00
|4.17
|17888553
|2008.11.16 23:37
|sell limit
|0.10
|usdchf
|1.2025
|1.2055
|1.1976
|2008.11.17 01:29
|1.1967
|cancelled
|17971596
|2008.11.17 17:20
|sell
|1.00
|eurchf
|1.5228
|1.5279
|1.5198
|2008.11.17 18:16
|1.5198
|0.00
|0.00
|0.00
|250.86
|18009208
|2008.11.18 08:56
|buy
|1.00
|eurgbp
|0.8362
|0.8331
|0.8412
|2008.11.18 09:31
|0.8412
|0.00
|0.00
|0.00
|749.50
|18009137
|2008.11.18 08:43
|buy
|1.00
|eurgbp
|0.8381
|0.8331
|0.8431
|2008.11.18 09:58
|0.8416
|0.00
|0.00
|0.00
|523.74
|17930441
|2008.11.18 08:40
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2024
|1.2093
|1.1974
|2008.11.18 09:58
|1.2009
|0.00
|0.00
|0.00
|124.91
|17930368
|2008.11.17 21:55
|sell
|1.00
|usdchf
|1.1993
|1.2093
|1.1943
|2008.11.18 10:00
|1.2010
|0.00
|0.00
|-0.84
|-141.55
|17929676
|2008.11.17 10:43
|buy limit
|1.00
|eurusd
|1.2390
|1.2290
|1.2440
|2008.11.18 10:00
|1.2600
|cancelled
|17929738
|2008.11.17 10:44
|buy limit
|1.00
|eurusd
|1.2329
|1.2290
|1.2379
|2008.11.18 10:00
|1.2599
|cancelled
|17929895
|2008.11.17 10:46
|sell limit
|1.00
|eurusd
|1.3000
|1.3100
|1.2950
|2008.11.18 10:00
|1.2596
|cancelled
|17929958
|2008.11.17 10:47
|sell limit
|1.00
|eurusd
|1.3062
|1.3100
|1.3012
|2008.11.18 10:00
|1.2596
|cancelled
|17930072
|2008.11.17 10:48
|buy limit
|1.00
|gbpusd
|1.4587
|1.4487
|1.4637
|2008.11.18 10:00
|1.4960
|cancelled
|17930171
|2008.11.17 10:50
|sell limit
|1.00
|gbpusd
|1.5198
|1.5298
|1.5148
|2008.11.18 10:00
|1.4957
|cancelled
|17930126
|2008.11.17 10:49
|buy limit
|1.00
|gbpusd
|1.4526
|1.4487
|1.4576
|2008.11.18 10:00
|1.4961
|cancelled
|17930215
|2008.11.17 10:50
|sell limit
|1.00
|gbpusd
|1.5259
|1.5298
|1.5209
|2008.11.18 10:00
|1.4958
|cancelled
|17930258
|2008.11.17 10:51
|buy limit
|1.00
|usdchf
|1.1688
|1.1588
|1.1738
|2008.11.18 10:00
|1.2007
|cancelled
|17930328
|2008.11.17 10:52
|buy limit
|1.00
|usdchf
|1.1658
|1.1588
|1.1708
|2008.11.18 10:00
|1.2007
|cancelled
|17971631
|2008.11.17 17:20
|sell limit
|1.00
|eurchf
|1.5259
|1.5279
|1.5229
|2008.11.18 10:00
|1.5130
|cancelled
|17987118
|2008.11.17 23:35
|sell limit
|1.00
|eurchf
|1.5198
|1.5279
|1.5148
|2008.11.18 10:00
|1.5130
|cancelled
|18021790
|2008.11.18 12:00
|buy
|0.10
|slv
|9.312
|9.110
|9.442
|2008.11.18 12:14
|9.342
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|18021846
|2008.11.18 12:02
|buy limit
|0.10
|slv
|9.180
|9.110
|9.280
|2008.11.18 12:15
|9.382
|cancelled
|18025778
|2008.11.18 13:20
|buy limit
|8.00
|usdcad
|1.2268
|1.2238
|1.2293
|2008.11.18 13:37
|1.2268
|deleted [no money]
|18029156
|2008.11.18 13:50
|buy
|1.00
|slv
|9.295
|9.080
|9.345
|2008.11.18 14:36
|9.327
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|18029262
|2008.11.18 13:51
|buy limit
|1.00
|slv
|9.180
|9.080
|9.218
|2008.11.18 14:37
|9.392
|cancelled
|18033351
|2008.11.18 14:35
|buy
|1.00
|usdcad
|1.2267
|1.2177
|1.2297
|2008.11.18 14:50
|1.2177
|0.00
|0.00
|0.00
|-739.10
|18033387
|2008.11.18 14:41
|buy
|1.00
|usdcad
|1.2207
|1.2177
|1.2237
|2008.11.18 14:50
|1.2177
|0.00
|0.00
|0.00
|-246.37
|18035039
|2008.11.18 14:54
|buy
|2.00
|usdcad
|1.2192
|1.2192
|1.2252
|2008.11.18 15:03
|1.2252
|0.00
|0.00
|0.00
|979.43
|18039456
|2008.11.18 15:57
|sell limit
|8.00
|cadjpy
|79.69
|79.99
|79.39
|2008.11.18 17:33
|78.75
|cancelled
|18039581
|2008.11.18 15:59
|buy limit
|8.00
|euraud
|1.9287
|1.9257
|1.9312
|2008.11.18 17:33
|1.9326
|cancelled
|18043259
|2008.11.18 16:58
|sell limit
|1.00
|slv
|9.766
|9.836
|9.736
|2008.11.18 17:33
|9.607
|cancelled
|18046730
|2008.11.18 18:04
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.2716
|1.2466
|1.2866
|2008.11.18 18:12
|1.2640
|cancelled
|18046732
|2008.11.18 18:04
|sell stop
|0.10
|eurusd
|1.2616
|1.2868
|1.2468
|2008.11.18 18:12
|1.2636
|cancelled
|18046733
|2008.11.18 18:04
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.2766
|1.2466
|1.2866
|2008.11.18 18:12
|1.2638
|cancelled
|18046734
|2008.11.18 18:04
|sell stop
|0.10
|eurusd
|1.2566
|1.2868
|1.2468
|2008.11.18 18:12
|1.2637
|cancelled
|18046735
|2008.11.18 18:04
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.2816
|1.2466
|1.2866
|2008.11.18 18:12
|1.2638
|cancelled
|18046736
|2008.11.18 18:04
|sell stop
|0.10
|eurusd
|1.2516
|1.2868
|1.2468
|2008.11.18 18:12
|1.2635
|cancelled
|18093169
|2008.11.19 11:05
|sell
|5.00
|usdjpy
|96.90
|97.37
|96.70
|2008.11.19 12:56
|96.70
|0.00
|0.00
|0.00
|1 034.13
|18108431
|2008.11.19 14:23
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2735
|1.2796
|1.2695
|2008.11.19 14:40
|1.2796
|0.00
|0.00
|0.00
|-610.00
|18108619
|2008.11.19 14:30
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2756
|1.2796
|1.2731
|2008.11.19 14:40
|1.2796
|0.00
|0.00
|0.00
|-400.00
|18110466
|2008.11.19 14:39
|sell
|3.00
|eurusd
|1.2784
|0.0000
|0.0000
|2008.11.19 14:54
|1.2760
|0.00
|0.00
|0.00
|720.00
|18110323
|2008.11.19 14:38
|sell
|0.30
|eurusd
|1.2787
|0.0000
|0.0000
|2008.11.19 14:54
|1.2761
|0.00
|0.00
|0.00
|78.00
|18114382
|2008.11.19 15:10
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.5231
|0.0000
|0.0000
|2008.11.19 15:19
|1.5218
|0.00
|0.00
|0.00
|130.00
|18128682
|2008.11.19 17:29
|buy
|5.00
|eurjpy
|121.28
|0.00
|121.45
|2008.11.19 17:35
|121.45
|0.00
|0.00
|0.00
|880.01
|18093224
|2008.11.19 11:06
|sell limit
|1.00
|usdjpy
|97.27
|97.37
|97.07
|2008.11.20 11:07
|95.42
|cancelled
|18219300
|2008.11.20 15:19
|sell
|5.00
|usdcad
|1.2830
|0.0000
|1.2810
|2008.11.20 15:22
|1.2814
|0.00
|0.00
|0.00
|624.32
|18219397
|2008.11.20 15:20
|sell
|0.10
|euraud
|2.0208
|0.0000
|0.0000
|2008.11.20 15:22
|2.0190
|0.00
|0.00
|0.00
|11.16
|18219347
|2008.11.20 15:20
|buy
|5.00
|cadjpy
|73.58
|0.00
|73.83
|2008.11.20 15:22
|73.79
|0.00
|0.00
|0.00
|1 111.11
|18219368
|2008.11.20 15:20
|buy
|0.50
|gbpjpy
|139.44
|0.00
|0.00
|2008.11.20 15:22
|139.61
|0.00
|0.00
|0.00
|89.94
|18242889
|2008.11.20 19:28
|buy
|1.00
|oil
|47.99
|48.10
|0.00
|2008.11.20 19:32
|48.24
|0.00
|0.00
|0.00
|250.00
|18241823
|2008.11.20 19:10
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2215
|1.2215
|0.0000
|2008.11.20 20:49
|1.2205
|0.00
|0.00
|0.00
|81.93
|18248231
|2008.11.20 20:49
|buy
|0.10
|oil
|47.66
|0.00
|0.00
|2008.11.20 20:50
|47.63
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|18245713
|2008.11.20 20:53
|sell
|1.00
|usdcad
|1.2939
|1.2930
|0.0000
|2008.11.20 21:05
|1.2930
|0.00
|0.00
|0.00
|69.61
|18241933
|2008.11.20 21:39
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2268
|0.0000
|0.0000
|2008.11.20 22:08
|1.2234
|0.00
|0.00
|-0.82
|277.91
|18242946
|2008.11.20 19:28
|sell
|1.00
|usdcad
|1.2835
|0.0000
|0.0000
|2008.11.20 22:11
|1.2954
|0.00
|0.00
|5.78
|-918.64
|18260353
|2008.11.21 00:16
|buy limit
|5.00
|cadjpy
|71.88
|71.48
|72.43
|2008.11.21 08:08
|74.42
|cancelled
|18248331
|2008.11.20 20:50
|buy limit
|1.00
|oil
|46.88
|0.00
|0.00
|2008.11.21 08:08
|49.08
|cancelled
|18248288
|2008.11.20 20:50
|buy
|1.00
|oil
|47.68
|48.95
|0.00
|2008.11.21 08:10
|48.95
|0.00
|0.00
|0.00
|1 270.00
|18294899
|2008.11.21 10:02
|sell
|0.50
|gld
|759.35
|0.00
|756.35
|2008.11.21 10:41
|757.60
|0.00
|0.00
|0.00
|87.50
|18294790
|2008.11.21 11:10
|sell
|1.00
|eurchf
|1.5411
|1.5400
|1.5371
|2008.11.21 12:01
|1.5386
|0.00
|0.00
|0.00
|204.34
|18309291
|2008.11.21 13:31
|sell
|1.00
|gld
|765.63
|767.63
|764.63
|2008.11.21 13:33
|764.63
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|18310928
|2008.11.21 13:40
|sell
|2.00
|gld
|770.80
|769.77
|0.00
|2008.11.21 13:47
|769.77
|0.00
|0.00
|0.00
|206.00
|18308695
|2008.11.21 16:04
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2268
|1.2360
|1.2230
|2008.11.21 16:19
|1.2252
|0.00
|0.00
|0.00
|130.59
|0.00
|0.00
|-3.07
|8 529.01
|Closed P/L:
|8 525.94
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|18308738
|2008.11.21 13:21
|sell limit
|1.00
|usdchf
|1.2329
|1.2360
|1.2275
|1.2245
|18308797
|2008.11.21 13:22
|sell limit
|1.00
|eurchf
|1.5411
|1.5480
|1.5375
|1.5317
|18308810
|2008.11.21 13:23
|sell limit
|1.00
|eurchf
|1.5442
|1.5480
|1.5401
|1.5317
|18308918
|2008.11.21 13:24
|buy limit
|1.00
|cadjpy
|73.44
|71.40
|73.94
|73.83
|18309093
|2008.11.21 13:25
|buy limit
|1.00
|cadjpy
|71.88
|71.40
|72.41
|73.83
|18324450
|2008.11.21 15:45
|sell limit
|5.00
|gld
|796.88
|799.00
|0.00
|788.60
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|8 525.94
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|13 525.94
|Equity:
|13 525.94
|Free Margin:
|13 525.94
|Details:
|Gross Profit:
|13 502.95
|Gross Loss:
|4 977.01
|Total Net Profit:
|8 525.94
|Profit Factor:
|2.71
|Expected Payoff:
|64.59
|Absolute Drawdown:
|396.68
|Maximal Drawdown:
|1 010.00 (11.06%)
|Relative Drawdown:
|12.80% (675.55)
|Total Trades:
|132
|Short Positions (won %):
|71 (50.70%)
|Long Positions (won %):
|61 (63.93%)
|Profit Trades (% of total):
|75 (56.82%)
|Loss trades (% of total):
|57 (43.18%)
|Largest
|profit trade:
|1 270.00
|loss trade:
|-912.86
|Average
|profit trade:
|180.04
|loss trade:
|-87.32
|Maximum
|consecutive wins ($):
|10 (3 976.47)
|consecutive losses ($):
|7 (-88.73)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|3 976.47 (10)
|consecutive loss (count):
|-1 010.00 (2)
|Average
|consecutive wins:
|3
|consecutive losses:
|2