|Account: 5342020
|Name: Georgio Ledimos
|Currency: USD
|2008 November 21, 16:18
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|33130131
|2008.11.20 22:47
|buy
|0.07
|eurgbp
|0.8456
|0.0000
|0.0000
|2008.11.21 09:15
|0.8419
|0.00
|0.00
|0.00
|-38.58
|33270985
|2008.11.21 07:47
|sell
|0.06
|eurgbp
|0.8433
|0.0000
|0.0000
|2008.11.21 08:07
|0.8431
|0.00
|0.00
|0.00
|1.79
|33246665
|2008.11.21 06:17
|sell
|0.07
|eurgbp
|0.8440
|0.0000
|0.0000
|2008.11.21 06:19
|0.8435
|0.00
|0.00
|0.00
|5.21
|33246767
|2008.11.21 06:17
|sell
|0.06
|eurgbp
|0.8441
|0.0000
|0.0000
|2008.11.21 06:19
|0.8436
|0.00
|0.00
|0.00
|4.46
|33233043
|2008.11.21 05:32
|buy
|0.06
|eurgbp
|0.8430
|0.0000
|0.0000
|2008.11.21 05:34
|0.8437
|0.00
|0.00
|0.00
|6.22
|33174243
|2008.11.21 01:27
|sell
|0.06
|eurgbp
|0.8436
|0.0000
|0.0000
|2008.11.21 05:32
|0.8430
|0.00
|0.00
|0.00
|5.34
|33222081
|2008.11.21 04:50
|sell
|0.06
|eurgbp
|0.8444
|0.0000
|0.0000
|2008.11.21 04:50
|0.8439
|0.00
|0.00
|0.00
|4.45
|33168798
|2008.11.21 00:55
|sell
|0.06
|eurgbp
|0.8436
|0.0000
|0.0000
|2008.11.21 00:56
|0.8430
|0.00
|0.00
|0.00
|5.31
|33154471
|2008.11.21 00:05
|buy
|0.06
|eurgbp
|0.8436
|0.0000
|0.0000
|2008.11.21 00:05
|0.8441
|0.00
|0.00
|0.00
|4.42
|33143993
|2008.11.20 23:36
|sell
|0.06
|eurgbp
|0.8444
|0.0000
|0.0000
|2008.11.21 00:00
|0.8439
|0.00
|0.00
|0.00
|4.42
|33144019
|2008.11.20 23:36
|sell
|0.06
|eurgbp
|0.8445
|0.0000
|0.0000
|2008.11.20 23:48
|0.8441
|0.00
|0.00
|0.00
|3.54
|33087430
|2008.11.20 20:49
|buy
|0.05
|eurgbp
|0.8468
|0.0000
|0.0000
|2008.11.20 23:18
|0.8426
|0.00
|0.00
|-0.38
|-31.04
|33122615
|2008.11.20 22:18
|sell
|0.07
|eurgbp
|0.8461
|0.0000
|0.0000
|2008.11.20 22:49
|0.8455
|0.00
|0.00
|0.00
|6.19
|33122623
|2008.11.20 22:18
|sell
|0.06
|eurgbp
|0.8461
|0.0000
|0.0000
|2008.11.20 22:41
|0.8457
|0.00
|0.00
|0.00
|3.54
|33118294
|2008.11.20 22:06
|sell
|0.06
|eurgbp
|0.8461
|0.0000
|0.0000
|2008.11.20 22:15
|0.8454
|0.00
|0.00
|0.00
|6.19
|33104382
|2008.11.20 21:29
|buy
|0.06
|eurgbp
|0.8456
|0.0000
|0.0000
|2008.11.20 22:07
|0.8463
|0.00
|0.00
|-0.46
|6.19
|33071326
|2008.11.20 20:15
|sell
|0.06
|eurgbp
|0.8451
|0.0000
|0.0000
|2008.11.20 21:31
|0.8443
|0.00
|0.00
|0.00
|7.07
|33071418
|2008.11.20 20:15
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.8454
|0.0000
|0.0000
|2008.11.20 21:31
|0.8445
|0.00
|0.00
|0.00
|6.63
|33097680
|2008.11.20 21:05
|buy
|0.06
|eurgbp
|0.8454
|0.0000
|0.0000
|2008.11.20 21:06
|0.8458
|0.00
|0.00
|0.00
|3.54
|33090487
|2008.11.20 20:54
|buy
|0.06
|eurgbp
|0.8453
|0.0000
|0.0000
|2008.11.20 21:00
|0.8461
|0.00
|0.00
|0.00
|7.08
|33090091
|2008.11.20 20:53
|buy
|0.06
|eurgbp
|0.8455
|0.0000
|0.0000
|2008.11.20 20:53
|0.8459
|0.00
|0.00
|0.00
|3.54
|33081730
|2008.11.20 20:37
|buy
|0.05
|eurgbp
|0.8453
|0.0000
|0.0000
|2008.11.20 20:39
|0.8457
|0.00
|0.00
|0.00
|2.96
|33067493
|2008.11.20 20:04
|buy
|0.06
|eurgbp
|0.8443
|0.0000
|0.0000
|2008.11.20 20:13
|0.8448
|0.00
|0.00
|0.00
|4.44
|33067000
|2008.11.20 20:02
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.8451
|0.0000
|0.0000
|2008.11.20 20:03
|0.8447
|0.00
|0.00
|0.00
|2.97
|33066397
|2008.11.20 20:00
|buy
|0.05
|eurgbp
|0.8442
|0.0000
|0.0000
|2008.11.20 20:01
|0.8448
|0.00
|0.00
|0.00
|4.44
|33063862
|2008.11.20 19:51
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.8451
|0.0000
|0.0000
|2008.11.20 19:54
|0.8446
|0.00
|0.00
|0.00
|3.70
|33056573
|2008.11.20 19:25
|buy
|0.05
|eurgbp
|0.8449
|0.0000
|0.0000
|2008.11.20 19:26
|0.8453
|0.00
|0.00
|0.00
|2.96
|33055369
|2008.11.20 19:21
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.8456
|0.0000
|0.0000
|2008.11.20 19:23
|0.8452
|0.00
|0.00
|0.00
|2.96
|33051454
|2008.11.20 19:05
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.8455
|0.0000
|0.0000
|2008.11.20 19:14
|0.8451
|0.00
|0.00
|0.00
|2.96
|33050691
|2008.11.20 19:02
|buy
|0.05
|eurgbp
|0.8448
|0.0000
|0.0000
|2008.11.20 19:05
|0.8452
|0.00
|0.00
|0.00
|2.96
|32818335
|2008.11.20 07:20
|sell
|0.03
|eurgbp
|0.8370
|0.0000
|0.0000
|2008.11.20 08:02
|0.8410
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.86
|32810856
|2008.11.20 06:48
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.8356
|0.0000
|0.0000
|2008.11.20 07:52
|0.8393
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.62
|32820226
|2008.11.20 07:26
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.8372
|0.0000
|0.0000
|2008.11.20 07:28
|0.8376
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|32815076
|2008.11.20 07:08
|buy
|0.04
|eurgbp
|0.8363
|0.0000
|0.0000
|2008.11.20 07:20
|0.8371
|0.00
|0.00
|0.00
|4.78
|32817497
|2008.11.20 07:16
|sell
|0.03
|eurgbp
|0.8366
|0.0000
|0.0000
|2008.11.20 07:19
|0.8362
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|32811330
|2008.11.20 06:50
|sell
|0.04
|eurgbp
|0.8362
|0.0000
|0.0000
|2008.11.20 07:13
|0.8357
|0.00
|0.00
|0.00
|2.99
|32800740
|2008.11.20 05:57
|buy
|0.06
|eurgbp
|0.8362
|0.0000
|0.0000
|2008.11.20 06:55
|0.8369
|0.00
|0.00
|0.00
|6.27
|32808999
|2008.11.20 06:39
|sell
|0.06
|eurgbp
|0.8356
|0.0000
|0.0000
|2008.11.20 06:47
|0.8351
|0.00
|0.00
|0.00
|4.49
|32809011
|2008.11.20 06:39
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.8356
|0.0000
|0.0000
|2008.11.20 06:46
|0.8352
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|32795593
|2008.11.20 05:28
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.8369
|0.0000
|0.0000
|2008.11.20 05:40
|0.8365
|0.00
|0.00
|0.00
|2.99
|32789375
|2008.11.20 04:54
|buy
|0.05
|eurgbp
|0.8360
|0.0000
|0.0000
|2008.11.20 04:58
|0.8364
|0.00
|0.00
|0.00
|2.98
|32784541
|2008.11.20 04:32
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.8366
|0.0000
|0.0000
|2008.11.20 04:45
|0.8362
|0.00
|0.00
|0.00
|2.99
|32782645
|2008.11.20 04:27
|buy
|0.05
|eurgbp
|0.8360
|0.0000
|0.0000
|2008.11.20 04:32
|0.8365
|0.00
|0.00
|0.00
|3.73
|32779432
|2008.11.20 04:18
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.8362
|0.0000
|0.0000
|2008.11.20 04:27
|0.8358
|0.00
|0.00
|0.00
|2.98
|32780076
|2008.11.20 04:19
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.8365
|0.0000
|0.0000
|2008.11.20 04:27
|0.8360
|0.00
|0.00
|0.00
|3.73
|32778239
|2008.11.20 04:16
|buy
|0.05
|eurgbp
|0.8356
|0.0000
|0.0000
|2008.11.20 04:18
|0.8362
|0.00
|0.00
|0.00
|4.48
|32769944
|2008.11.20 03:19
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.8361
|0.0000
|0.0000
|2008.11.20 04:17
|0.8354
|0.00
|0.00
|0.00
|5.24
|32769925
|2008.11.20 03:19
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.8361
|0.0000
|0.0000
|2008.11.20 04:16
|0.8356
|0.00
|0.00
|0.00
|3.74
|32758491
|2008.11.20 02:01
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.8359
|0.0000
|0.0000
|2008.11.20 03:02
|0.8357
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|32767140
|2008.11.20 03:00
|buy
|0.05
|eurgbp
|0.8354
|0.0000
|0.0000
|2008.11.20 03:02
|0.8354
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|32764266
|2008.11.20 02:40
|buy
|0.05
|eurgbp
|0.8354
|0.0000
|0.0000
|2008.11.20 02:42
|0.8358
|0.00
|0.00
|0.00
|2.99
|32757649
|2008.11.20 01:58
|sell
|0.04
|eurgbp
|0.8360
|0.0000
|0.0000
|2008.11.20 02:39
|0.8356
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|32744787
|2008.11.20 00:43
|sell
|0.04
|eurgbp
|0.8354
|0.0000
|0.0000
|2008.11.20 00:45
|0.8350
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|32675133
|2008.11.19 20:20
|buy
|0.05
|eurgbp
|0.8378
|0.0000
|0.0000
|2008.11.20 00:24
|0.8338
|0.00
|0.00
|-1.15
|-29.96
|32704814
|2008.11.19 21:18
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.8368
|0.0000
|0.0000
|2008.11.19 21:40
|0.8364
|0.00
|0.00
|0.00
|2.99
|32680905
|2008.11.19 20:28
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.8375
|0.0000
|0.0000
|2008.11.19 20:29
|0.8371
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|32644654
|2008.11.19 19:30
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.8373
|0.0000
|0.0000
|2008.11.19 20:25
|0.8365
|0.00
|0.00
|0.00
|5.99
|32665182
|2008.11.19 20:01
|buy
|0.05
|eurgbp
|0.8380
|0.0000
|0.0000
|2008.11.19 20:02
|0.8384
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|32662127
|2008.11.19 19:55
|buy
|0.05
|eurgbp
|0.8383
|0.0000
|0.0000
|2008.11.19 19:58
|0.8387
|0.00
|0.00
|0.00
|3.01
|32631861
|2008.11.19 19:07
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.8368
|0.0000
|0.0000
|2008.11.19 19:08
|0.8364
|0.00
|0.00
|0.00
|3.02
|32321207
|2008.11.19 01:22
|buy
|0.05
|eurgbp
|0.8455
|0.0000
|0.0000
|2008.11.19 09:03
|0.8415
|0.00
|0.00
|0.00
|-29.96
|32377406
|2008.11.19 06:57
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.8434
|0.0000
|0.0000
|2008.11.19 08:43
|0.8427
|0.00
|0.00
|0.00
|5.24
|32352520
|2008.11.19 04:23
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.8437
|0.0000
|0.0000
|2008.11.19 06:49
|0.8431
|0.00
|0.00
|0.00
|4.49
|32315037
|2008.11.19 00:54
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.8448
|0.0000
|0.0000
|2008.11.19 02:31
|0.8441
|0.00
|0.00
|0.00
|5.24
|32289680
|2008.11.18 22:18
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.8444
|0.0000
|0.0000
|2008.11.18 22:21
|0.8440
|0.00
|0.00
|0.00
|2.99
|32280375
|2008.11.18 21:19
|buy
|0.05
|eurgbp
|0.8436
|0.0000
|0.0000
|2008.11.18 22:17
|0.8441
|0.00
|0.00
|-0.38
|3.74
|32283319
|2008.11.18 21:33
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.8437
|0.0000
|0.0000
|2008.11.18 21:37
|0.8433
|0.00
|0.00
|0.00
|2.99
|32275247
|2008.11.18 20:58
|buy
|0.05
|eurgbp
|0.8444
|0.0000
|0.0000
|2008.11.18 21:04
|0.8448
|0.00
|0.00
|0.00
|2.99
|32273798
|2008.11.18 20:53
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.8454
|0.0000
|0.0000
|2008.11.18 20:57
|0.8450
|0.00
|0.00
|0.00
|2.99
|32270553
|2008.11.18 20:44
|buy
|0.04
|eurgbp
|0.8445
|0.0000
|0.0000
|2008.11.18 20:46
|0.8451
|0.00
|0.00
|0.00
|3.58
|32266534
|2008.11.18 20:36
|sell
|0.04
|eurgbp
|0.8450
|0.0000
|0.0000
|2008.11.18 20:44
|0.8446
|0.00
|0.00
|0.00
|2.39
|32256999
|2008.11.18 20:09
|sell
|0.04
|eurgbp
|0.8442
|0.0000
|0.0000
|2008.11.18 20:12
|0.8437
|0.00
|0.00
|0.00
|2.98
|32251001
|2008.11.18 19:47
|buy
|0.04
|eurgbp
|0.8435
|0.0000
|0.0000
|2008.11.18 20:09
|0.8440
|0.00
|0.00
|0.00
|2.98
|32245469
|2008.11.18 19:30
|buy
|0.04
|eurgbp
|0.8440
|0.0000
|0.0000
|2008.11.18 19:32
|0.8444
|0.00
|0.00
|0.00
|2.39
|32029422
|2008.11.18 07:54
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.8391
|0.0000
|0.0000
|2008.11.18 08:00
|0.8385
|0.00
|0.00
|0.00
|9.05
|32026394
|2008.11.18 07:41
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.8384
|0.0000
|0.0000
|2008.11.18 07:54
|0.8391
|0.00
|0.00
|0.00
|10.54
|32003707
|2008.11.18 06:09
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.8411
|0.0000
|0.0000
|2008.11.18 07:41
|0.8381
|0.00
|0.00
|0.00
|-45.19
|32012166
|2008.11.18 06:35
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.8398
|0.0000
|0.0000
|2008.11.18 07:35
|0.8394
|0.00
|0.00
|0.00
|6.02
|31969517
|2008.11.18 02:11
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.8424
|0.0000
|0.0000
|2008.11.18 02:21
|0.8428
|0.00
|0.00
|0.00
|5.99
|31963513
|2008.11.18 01:44
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.8424
|0.0000
|0.0000
|2008.11.18 01:47
|0.8428
|0.00
|0.00
|0.00
|5.99
|31961627
|2008.11.18 01:32
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.8430
|0.0000
|0.0000
|2008.11.18 01:44
|0.8425
|0.00
|0.00
|0.00
|7.49
|31955456
|2008.11.18 01:01
|balance
|Deposit
|250.00
|0.00
|0.00
|-2.37
|83.03
|Closed P/L:
|80.66
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|250.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|80.66
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|330.66
|Equity:
|330.66
|Free Margin:
|330.66
|Details:
|Gross Profit:
|302.40
|Gross Loss:
|221.74
|Total Net Profit:
|80.66
|Profit Factor:
|1.36
|Expected Payoff:
|1.00
|Absolute Drawdown:
|19.70
|Maximal Drawdown:
|45.48 (14.16%)
|Relative Drawdown:
|16.40% (45.19)
|Total Trades:
|81
|Short Positions (won %):
|47 (95.74%)
|Long Positions (won %):
|34 (85.29%)
|Profit Trades (% of total):
|74 (91.36%)
|Loss trades (% of total):
|7 (8.64%)
|Largest
|profit trade:
|10.54
|loss trade:
|-45.19
|Average
|profit trade:
|4.09
|loss trade:
|-31.68
|Maximum
|consecutive wins ($):
|21 (66.68)
|consecutive losses ($):
|2 (-45.48)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|79.86 (18)
|consecutive loss (count):
|-45.48 (2)
|Average
|consecutive wins:
|12
|consecutive losses:
|1