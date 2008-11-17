Straighthold Investment Group, Inc.

Account: XXXXXX Name: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX Currency: USD 2008 November 19, 17:27
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
266903182008.11.17 13:30balanceDPST-MB-688100: USD 52.345,000.00
266938652008.11.17 15:02buy0.10eurjpy122.01109.82123.222008.11.17 18:49123.220.000.000.00124.79
266983712008.11.17 16:23sell0.10eurjpy122.63134.82121.422008.11.18 10:55121.420.000.00-1.61125.44
267036912008.11.17 17:58buy0.10eurjpy122.03109.84123.242008.11.17 18:49123.240.000.000.00124.83
267046762008.11.17 18:13sell0.10eurjpy122.75134.97121.572008.11.18 03:00121.570.000.00-1.61122.38
267099392008.11.17 19:52sell0.10eurjpy123.55135.80122.332008.11.17 22:38122.330.000.000.00126.23
267182692008.11.18 00:03buy0.10eurjpy122.03110.13123.222008.11.18 18:36123.220.000.000.00122.25
267404552008.11.18 11:51buy0.10eurjpy121.35109.31122.552008.11.18 15:43122.550.000.000.00124.06
267536402008.11.18 16:47sell0.10eurjpy122.63134.73121.452008.11.18 20:47121.450.000.000.00122.19
267591792008.11.18 18:36sell0.10eurjpy123.24135.35122.032008.11.18 20:14122.030.000.000.00125.17
267710602008.11.18 21:50buy0.10eurjpy121.28109.14122.492008.11.18 23:11122.490.000.000.00124.78
267768652008.11.19 00:16sell0.10eurjpy122.65134.28121.492008.11.19 05:33121.490.000.000.00120.39
267803232008.11.19 02:42buy0.10eurjpy122.03110.36123.192008.11.19 16:18123.190.000.000.00120.05
266961272008.11.17 15:45buy0.10eurusd1.26471.20131.27102008.11.17 18:491.27100.000.000.0063.00
267044382008.11.17 18:11sell0.10eurusd1.26821.33161.26192008.11.18 02:371.26190.000.00-0.5563.00
267070842008.11.17 18:55sell0.10eurusd1.27231.33601.26602008.11.17 22:381.26600.000.000.0063.00
267147012008.11.17 22:01buy0.10eurusd1.26771.20401.27402008.11.19 16:161.27400.000.000.6263.00
267173072008.11.17 23:15buy0.10eurusd1.26451.20081.27082008.11.19 16:111.27080.000.000.6263.00
267258622008.11.18 05:42buy0.10eurusd1.26131.19921.26752008.11.18 15:441.26750.000.000.0062.00
267338752008.11.18 10:00sell0.10eurusd1.26451.32681.25832008.11.18 10:551.25830.000.000.0062.00
267363282008.11.18 10:44buy0.10eurusd1.26041.19811.26662008.11.18 15:381.26660.000.000.0062.00
267456552008.11.18 14:14sell0.10eurusd1.26361.32591.25742008.11.18 21:471.25740.000.000.0062.00
267600512008.11.18 18:48sell0.10eurusd1.26691.32941.26072008.11.18 20:161.26070.000.000.0062.00
267644772008.11.18 20:12buy0.10eurusd1.26371.20101.26992008.11.19 16:111.26990.000.000.3162.00
267650062008.11.18 20:16buy0.10eurusd1.26061.19791.26682008.11.19 16:091.26680.000.000.3162.00
267919162008.11.19 11:00buy0.10eurusd1.26071.20051.26672008.11.19 16:091.26670.000.000.0060.00
266938242008.11.17 15:01sell0.10usdcad1.23141.30051.22452008.11.17 18:521.22450.000.000.0056.35
266944212008.11.17 15:14buy0.10usdcad1.22781.15871.23472008.11.17 17:061.23470.000.000.0055.88
266961182008.11.17 15:45sell0.10usdcad1.23131.30041.22442008.11.17 18:521.22440.000.000.0056.35
267014562008.11.17 17:08sell0.10usdcad1.23511.30421.22822008.11.17 18:491.22820.000.000.0056.18
267066952008.11.17 18:50buy0.10usdcad1.22791.15881.23482008.11.18 20:361.23480.000.00-0.2455.87
267106452008.11.17 20:11buy0.10usdcad1.21731.14711.22432008.11.17 23:091.22430.000.000.0057.18
267184262008.11.18 00:13sell0.10usdcad1.22651.29471.21972008.11.18 16:491.21970.000.000.0055.75
267217552008.11.18 02:24sell0.10usdcad1.23091.29961.22412008.11.18 10:111.22410.000.000.0055.55
267332192008.11.18 09:51buy0.10usdcad1.22731.15851.23412008.11.18 12:001.23410.000.000.0055.10
267374352008.11.18 11:00sell0.10usdcad1.23131.30051.22482008.11.18 15:431.22480.000.000.0053.08
267710972008.11.18 21:51sell0.10usdcad1.23801.30791.23112008.11.18 22:411.23110.000.000.0056.06
267895632008.11.19 09:57sell0.10usdcad1.23751.30521.23082008.11.19 14:261.23080.000.000.0054.44
268005212008.11.19 14:05buy0.10usdcad1.23411.16631.24082008.11.19 15:511.24080.000.000.0053.99
268030432008.11.19 15:11sell0.10usdcad1.23821.30601.23152008.11.19 16:381.23150.000.000.0054.41
267036452008.11.17 17:57sell0.10usdchf1.19891.23891.19492008.11.17 19:481.19490.000.000.0033.48
267117702008.11.17 20:44buy0.10usdchf1.19471.15471.19872008.11.17 22:381.19870.000.000.0033.37
267238432008.11.18 03:22sell0.10usdchf1.19971.23821.19592008.11.19 17:151.19590.000.00-0.2131.78
267265732008.11.18 06:18buy0.10usdchf1.19781.15931.20162008.11.18 08:211.20160.000.000.0031.62
267283452008.11.18 08:12sell0.10usdchf1.20001.23851.19622008.11.19 17:151.19620.000.00-0.2131.77
267361792008.11.18 10:40sell0.10usdchf1.20191.24051.19812008.11.18 15:381.19810.000.000.0031.72
267465212008.11.18 14:49buy0.10usdchf1.19861.16001.20242008.11.18 20:361.20240.000.000.0031.60
267518152008.11.18 16:15sell0.10usdchf1.20091.23961.19712008.11.18 18:531.19710.000.000.0031.74
267603642008.11.18 18:53buy0.10usdchf1.19751.15881.20132008.11.18 20:161.20130.000.000.0031.63
267649762008.11.18 20:16sell0.10usdchf1.20091.23961.19712008.11.19 16:401.19710.000.00-0.2131.74
267693182008.11.18 21:15sell0.10usdchf1.20281.24161.19902008.11.19 16:191.19900.000.00-0.2131.69
267833492008.11.19 05:28sell0.10usdchf1.20481.24291.20102008.11.19 16:111.20100.000.000.0031.65
267893772008.11.19 09:50sell0.10usdchf1.20691.24511.20312008.11.19 16:101.20310.000.000.0031.59
266938192008.11.17 15:00buy0.10usdjpy96.4891.2197.002008.11.17 18:5097.000.000.000.0053.60
266985852008.11.17 16:26sell0.10usdjpy96.80102.0796.282008.11.17 23:2396.280.000.000.0054.01
267071112008.11.17 18:55sell0.10usdjpy97.12102.3996.602008.11.17 22:5696.600.000.000.0053.83
267158742008.11.17 22:34buy0.10usdjpy96.8191.5497.332008.11.18 17:4197.330.000.000.6253.43
267178802008.11.17 23:46buy0.10usdjpy96.4891.2197.002008.11.18 16:1797.000.000.000.6253.60
267256842008.11.18 05:26sell0.10usdjpy96.72101.9896.242008.11.18 11:0496.240.000.000.0049.88
267372232008.11.18 10:57buy0.10usdjpy96.4291.2096.942008.11.18 16:0896.940.000.000.0053.64
267443212008.11.18 13:34buy0.10usdjpy96.1690.9396.682008.11.18 15:4296.680.000.000.0053.79
267564982008.11.18 17:39sell0.10usdjpy97.09102.3796.572008.11.18 20:4796.570.000.000.0053.85
267607412008.11.18 19:00sell0.10usdjpy97.36102.6696.832008.11.18 20:0496.830.000.000.0054.74
267677642008.11.18 20:50buy0.10usdjpy96.5291.2297.052008.11.18 23:1897.050.000.000.0054.61
267765812008.11.19 00:10sell0.10usdjpy97.05102.1796.542008.11.19 02:4496.540.000.000.0052.83
267834122008.11.19 05:31buy0.10usdjpy96.4191.2396.922008.11.19 12:5596.920.000.000.0052.62
  0.00 0.00 -1.75 4,177.56
Closed P/L: 4,175.81
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
267476082008.11.18 15:12sell0.10eurjpy121.99134.03120.79 123.380.000.00-1.60-143.60
267782952008.11.19 00:54sell0.10eurusd1.26371.32371.2577 1.27490.000.000.00-112.00
268008822008.11.19 14:12sell0.10eurusd1.26391.32421.2579 1.27490.000.000.00-110.00
267167652008.11.17 23:00sell0.10usdcad1.22301.29321.2160 1.23230.000.000.32-75.47
267623162008.11.18 19:30sell0.10usdcad1.23001.29951.2231 1.23230.000.000.16-18.66
267699752008.11.18 21:30sell0.10usdcad1.23341.30321.2265 1.23230.000.000.168.93
266938272008.11.17 15:01sell0.10usdchf1.19671.23671.1927 1.19870.000.00-0.42-16.68
267138452008.11.17 21:36sell0.10usdchf1.19751.23751.1935 1.19870.000.00-0.42-10.01
267476132008.11.18 15:12sell0.10usdjpy96.44101.6895.92 96.800.000.00-0.98-37.19
267499652008.11.18 15:45sell0.10usdjpy96.81102.0696.29 96.800.000.00-0.981.03
267643682008.11.18 20:10buy0.10usdjpy96.7891.4897.31 96.770.000.000.62-1.03
267798742008.11.19 02:13buy0.10usdjpy96.6691.5197.17 96.770.000.000.0011.37
267867532008.11.19 08:32sell0.10usdjpy96.66101.8496.15 96.800.000.000.00-14.46
267977072008.11.19 13:06sell0.10usdjpy96.91102.0996.40 96.800.000.000.0011.36
268026952008.11.19 15:03buy0.10usdjpy96.6591.4797.16 96.770.000.000.0012.40
268057622008.11.19 16:09buy0.10usdchf1.20341.16501.2072 1.19830.000.000.00-42.56
268062402008.11.19 16:11buy0.10usdchf1.20151.16311.2053 1.19830.000.000.00-26.70
268068342008.11.19 16:15sell0.10eurjpy122.88134.68121.76 123.380.000.000.00-51.66
268069842008.11.19 16:15sell0.10eurusd1.27271.33381.2666 1.27490.000.000.00-22.00
268072442008.11.19 16:17buy0.10usdchf1.19941.16081.2032 1.19830.000.000.00-9.18
268105062008.11.19 16:44sell0.10usdjpy96.95102.1396.44 96.800.000.000.0015.50
  0.00 0.00 -3.14 -630.61
 Floating P/L: -633.75
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5,000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 4,175.81 Floating P/L: -633.75 Margin: 866.88
Balance: 9,188.61 Equity: 8,554.86 Free Margin: 7,687.99
 
Details:
Graph
Gross Profit: 4,175.81 Gross Loss: 0.00 Total Net Profit: 4,175.81
Profit Factor: Expected Payoff: 64.24  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 0.00 (0.00%) Relative Drawdown: 0.00% (0.00)
 
Total Trades: 65 Short Positions (won %): 35 (100.00%) Long Positions (won %): 30 (100.00%)
Profit Trades (% of total): 65 (100.00%) Loss trades (% of total): 0 (0.00%)
Largest profit trade: 126.23 loss trade: 0.00
Average profit trade: 64.24 loss trade: 0.00
Maximum consecutive wins ($): 65 (4,175.81) consecutive losses ($): 0 (0.00)
Maximal consecutive profit (count): 4,175.81 (65) consecutive loss (count): 0.00 (0)
Average consecutive wins: 65 consecutive losses: 0