Straighthold Investment Group, Inc.
|Account: XXXXXX
|Name: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
|Currency: USD
|2008 November 19, 17:27
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|26690318
|2008.11.17 13:30
|balance
|DPST-MB-688100: USD 52.34
|5,000.00
|26693865
|2008.11.17 15:02
|buy
|0.10
|eurjpy
|122.01
|109.82
|123.22
|2008.11.17 18:49
|123.22
|0.00
|0.00
|0.00
|124.79
|26698371
|2008.11.17 16:23
|sell
|0.10
|eurjpy
|122.63
|134.82
|121.42
|2008.11.18 10:55
|121.42
|0.00
|0.00
|-1.61
|125.44
|26703691
|2008.11.17 17:58
|buy
|0.10
|eurjpy
|122.03
|109.84
|123.24
|2008.11.17 18:49
|123.24
|0.00
|0.00
|0.00
|124.83
|26704676
|2008.11.17 18:13
|sell
|0.10
|eurjpy
|122.75
|134.97
|121.57
|2008.11.18 03:00
|121.57
|0.00
|0.00
|-1.61
|122.38
|26709939
|2008.11.17 19:52
|sell
|0.10
|eurjpy
|123.55
|135.80
|122.33
|2008.11.17 22:38
|122.33
|0.00
|0.00
|0.00
|126.23
|26718269
|2008.11.18 00:03
|buy
|0.10
|eurjpy
|122.03
|110.13
|123.22
|2008.11.18 18:36
|123.22
|0.00
|0.00
|0.00
|122.25
|26740455
|2008.11.18 11:51
|buy
|0.10
|eurjpy
|121.35
|109.31
|122.55
|2008.11.18 15:43
|122.55
|0.00
|0.00
|0.00
|124.06
|26753640
|2008.11.18 16:47
|sell
|0.10
|eurjpy
|122.63
|134.73
|121.45
|2008.11.18 20:47
|121.45
|0.00
|0.00
|0.00
|122.19
|26759179
|2008.11.18 18:36
|sell
|0.10
|eurjpy
|123.24
|135.35
|122.03
|2008.11.18 20:14
|122.03
|0.00
|0.00
|0.00
|125.17
|26771060
|2008.11.18 21:50
|buy
|0.10
|eurjpy
|121.28
|109.14
|122.49
|2008.11.18 23:11
|122.49
|0.00
|0.00
|0.00
|124.78
|26776865
|2008.11.19 00:16
|sell
|0.10
|eurjpy
|122.65
|134.28
|121.49
|2008.11.19 05:33
|121.49
|0.00
|0.00
|0.00
|120.39
|26780323
|2008.11.19 02:42
|buy
|0.10
|eurjpy
|122.03
|110.36
|123.19
|2008.11.19 16:18
|123.19
|0.00
|0.00
|0.00
|120.05
|26696127
|2008.11.17 15:45
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2647
|1.2013
|1.2710
|2008.11.17 18:49
|1.2710
|0.00
|0.00
|0.00
|63.00
|26704438
|2008.11.17 18:11
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2682
|1.3316
|1.2619
|2008.11.18 02:37
|1.2619
|0.00
|0.00
|-0.55
|63.00
|26707084
|2008.11.17 18:55
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2723
|1.3360
|1.2660
|2008.11.17 22:38
|1.2660
|0.00
|0.00
|0.00
|63.00
|26714701
|2008.11.17 22:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2677
|1.2040
|1.2740
|2008.11.19 16:16
|1.2740
|0.00
|0.00
|0.62
|63.00
|26717307
|2008.11.17 23:15
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2645
|1.2008
|1.2708
|2008.11.19 16:11
|1.2708
|0.00
|0.00
|0.62
|63.00
|26725862
|2008.11.18 05:42
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2613
|1.1992
|1.2675
|2008.11.18 15:44
|1.2675
|0.00
|0.00
|0.00
|62.00
|26733875
|2008.11.18 10:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2645
|1.3268
|1.2583
|2008.11.18 10:55
|1.2583
|0.00
|0.00
|0.00
|62.00
|26736328
|2008.11.18 10:44
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2604
|1.1981
|1.2666
|2008.11.18 15:38
|1.2666
|0.00
|0.00
|0.00
|62.00
|26745655
|2008.11.18 14:14
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2636
|1.3259
|1.2574
|2008.11.18 21:47
|1.2574
|0.00
|0.00
|0.00
|62.00
|26760051
|2008.11.18 18:48
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2669
|1.3294
|1.2607
|2008.11.18 20:16
|1.2607
|0.00
|0.00
|0.00
|62.00
|26764477
|2008.11.18 20:12
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2637
|1.2010
|1.2699
|2008.11.19 16:11
|1.2699
|0.00
|0.00
|0.31
|62.00
|26765006
|2008.11.18 20:16
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2606
|1.1979
|1.2668
|2008.11.19 16:09
|1.2668
|0.00
|0.00
|0.31
|62.00
|26791916
|2008.11.19 11:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2607
|1.2005
|1.2667
|2008.11.19 16:09
|1.2667
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|26693824
|2008.11.17 15:01
|sell
|0.10
|usdcad
|1.2314
|1.3005
|1.2245
|2008.11.17 18:52
|1.2245
|0.00
|0.00
|0.00
|56.35
|26694421
|2008.11.17 15:14
|buy
|0.10
|usdcad
|1.2278
|1.1587
|1.2347
|2008.11.17 17:06
|1.2347
|0.00
|0.00
|0.00
|55.88
|26696118
|2008.11.17 15:45
|sell
|0.10
|usdcad
|1.2313
|1.3004
|1.2244
|2008.11.17 18:52
|1.2244
|0.00
|0.00
|0.00
|56.35
|26701456
|2008.11.17 17:08
|sell
|0.10
|usdcad
|1.2351
|1.3042
|1.2282
|2008.11.17 18:49
|1.2282
|0.00
|0.00
|0.00
|56.18
|26706695
|2008.11.17 18:50
|buy
|0.10
|usdcad
|1.2279
|1.1588
|1.2348
|2008.11.18 20:36
|1.2348
|0.00
|0.00
|-0.24
|55.87
|26710645
|2008.11.17 20:11
|buy
|0.10
|usdcad
|1.2173
|1.1471
|1.2243
|2008.11.17 23:09
|1.2243
|0.00
|0.00
|0.00
|57.18
|26718426
|2008.11.18 00:13
|sell
|0.10
|usdcad
|1.2265
|1.2947
|1.2197
|2008.11.18 16:49
|1.2197
|0.00
|0.00
|0.00
|55.75
|26721755
|2008.11.18 02:24
|sell
|0.10
|usdcad
|1.2309
|1.2996
|1.2241
|2008.11.18 10:11
|1.2241
|0.00
|0.00
|0.00
|55.55
|26733219
|2008.11.18 09:51
|buy
|0.10
|usdcad
|1.2273
|1.1585
|1.2341
|2008.11.18 12:00
|1.2341
|0.00
|0.00
|0.00
|55.10
|26737435
|2008.11.18 11:00
|sell
|0.10
|usdcad
|1.2313
|1.3005
|1.2248
|2008.11.18 15:43
|1.2248
|0.00
|0.00
|0.00
|53.08
|26771097
|2008.11.18 21:51
|sell
|0.10
|usdcad
|1.2380
|1.3079
|1.2311
|2008.11.18 22:41
|1.2311
|0.00
|0.00
|0.00
|56.06
|26789563
|2008.11.19 09:57
|sell
|0.10
|usdcad
|1.2375
|1.3052
|1.2308
|2008.11.19 14:26
|1.2308
|0.00
|0.00
|0.00
|54.44
|26800521
|2008.11.19 14:05
|buy
|0.10
|usdcad
|1.2341
|1.1663
|1.2408
|2008.11.19 15:51
|1.2408
|0.00
|0.00
|0.00
|53.99
|26803043
|2008.11.19 15:11
|sell
|0.10
|usdcad
|1.2382
|1.3060
|1.2315
|2008.11.19 16:38
|1.2315
|0.00
|0.00
|0.00
|54.41
|26703645
|2008.11.17 17:57
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1989
|1.2389
|1.1949
|2008.11.17 19:48
|1.1949
|0.00
|0.00
|0.00
|33.48
|26711770
|2008.11.17 20:44
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1947
|1.1547
|1.1987
|2008.11.17 22:38
|1.1987
|0.00
|0.00
|0.00
|33.37
|26723843
|2008.11.18 03:22
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1997
|1.2382
|1.1959
|2008.11.19 17:15
|1.1959
|0.00
|0.00
|-0.21
|31.78
|26726573
|2008.11.18 06:18
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1978
|1.1593
|1.2016
|2008.11.18 08:21
|1.2016
|0.00
|0.00
|0.00
|31.62
|26728345
|2008.11.18 08:12
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2000
|1.2385
|1.1962
|2008.11.19 17:15
|1.1962
|0.00
|0.00
|-0.21
|31.77
|26736179
|2008.11.18 10:40
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2019
|1.2405
|1.1981
|2008.11.18 15:38
|1.1981
|0.00
|0.00
|0.00
|31.72
|26746521
|2008.11.18 14:49
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1986
|1.1600
|1.2024
|2008.11.18 20:36
|1.2024
|0.00
|0.00
|0.00
|31.60
|26751815
|2008.11.18 16:15
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2009
|1.2396
|1.1971
|2008.11.18 18:53
|1.1971
|0.00
|0.00
|0.00
|31.74
|26760364
|2008.11.18 18:53
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1975
|1.1588
|1.2013
|2008.11.18 20:16
|1.2013
|0.00
|0.00
|0.00
|31.63
|26764976
|2008.11.18 20:16
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2009
|1.2396
|1.1971
|2008.11.19 16:40
|1.1971
|0.00
|0.00
|-0.21
|31.74
|26769318
|2008.11.18 21:15
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2028
|1.2416
|1.1990
|2008.11.19 16:19
|1.1990
|0.00
|0.00
|-0.21
|31.69
|26783349
|2008.11.19 05:28
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2048
|1.2429
|1.2010
|2008.11.19 16:11
|1.2010
|0.00
|0.00
|0.00
|31.65
|26789377
|2008.11.19 09:50
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2069
|1.2451
|1.2031
|2008.11.19 16:10
|1.2031
|0.00
|0.00
|0.00
|31.59
|26693819
|2008.11.17 15:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|96.48
|91.21
|97.00
|2008.11.17 18:50
|97.00
|0.00
|0.00
|0.00
|53.60
|26698585
|2008.11.17 16:26
|sell
|0.10
|usdjpy
|96.80
|102.07
|96.28
|2008.11.17 23:23
|96.28
|0.00
|0.00
|0.00
|54.01
|26707111
|2008.11.17 18:55
|sell
|0.10
|usdjpy
|97.12
|102.39
|96.60
|2008.11.17 22:56
|96.60
|0.00
|0.00
|0.00
|53.83
|26715874
|2008.11.17 22:34
|buy
|0.10
|usdjpy
|96.81
|91.54
|97.33
|2008.11.18 17:41
|97.33
|0.00
|0.00
|0.62
|53.43
|26717880
|2008.11.17 23:46
|buy
|0.10
|usdjpy
|96.48
|91.21
|97.00
|2008.11.18 16:17
|97.00
|0.00
|0.00
|0.62
|53.60
|26725684
|2008.11.18 05:26
|sell
|0.10
|usdjpy
|96.72
|101.98
|96.24
|2008.11.18 11:04
|96.24
|0.00
|0.00
|0.00
|49.88
|26737223
|2008.11.18 10:57
|buy
|0.10
|usdjpy
|96.42
|91.20
|96.94
|2008.11.18 16:08
|96.94
|0.00
|0.00
|0.00
|53.64
|26744321
|2008.11.18 13:34
|buy
|0.10
|usdjpy
|96.16
|90.93
|96.68
|2008.11.18 15:42
|96.68
|0.00
|0.00
|0.00
|53.79
|26756498
|2008.11.18 17:39
|sell
|0.10
|usdjpy
|97.09
|102.37
|96.57
|2008.11.18 20:47
|96.57
|0.00
|0.00
|0.00
|53.85
|26760741
|2008.11.18 19:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|97.36
|102.66
|96.83
|2008.11.18 20:04
|96.83
|0.00
|0.00
|0.00
|54.74
|26767764
|2008.11.18 20:50
|buy
|0.10
|usdjpy
|96.52
|91.22
|97.05
|2008.11.18 23:18
|97.05
|0.00
|0.00
|0.00
|54.61
|26776581
|2008.11.19 00:10
|sell
|0.10
|usdjpy
|97.05
|102.17
|96.54
|2008.11.19 02:44
|96.54
|0.00
|0.00
|0.00
|52.83
|26783412
|2008.11.19 05:31
|buy
|0.10
|usdjpy
|96.41
|91.23
|96.92
|2008.11.19 12:55
|96.92
|0.00
|0.00
|0.00
|52.62
|
|0.00
|0.00
|-1.75
|4,177.56
|Closed P/L:
|4,175.81
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|26747608
|2008.11.18 15:12
|sell
|0.10
|eurjpy
|121.99
|134.03
|120.79
|
|123.38
|0.00
|0.00
|-1.60
|-143.60
|26778295
|2008.11.19 00:54
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2637
|1.3237
|1.2577
|
|1.2749
|0.00
|0.00
|0.00
|-112.00
|26800882
|2008.11.19 14:12
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2639
|1.3242
|1.2579
|
|1.2749
|0.00
|0.00
|0.00
|-110.00
|26716765
|2008.11.17 23:00
|sell
|0.10
|usdcad
|1.2230
|1.2932
|1.2160
|
|1.2323
|0.00
|0.00
|0.32
|-75.47
|26762316
|2008.11.18 19:30
|sell
|0.10
|usdcad
|1.2300
|1.2995
|1.2231
|
|1.2323
|0.00
|0.00
|0.16
|-18.66
|26769975
|2008.11.18 21:30
|sell
|0.10
|usdcad
|1.2334
|1.3032
|1.2265
|
|1.2323
|0.00
|0.00
|0.16
|8.93
|26693827
|2008.11.17 15:01
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1967
|1.2367
|1.1927
|
|1.1987
|0.00
|0.00
|-0.42
|-16.68
|26713845
|2008.11.17 21:36
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1975
|1.2375
|1.1935
|
|1.1987
|0.00
|0.00
|-0.42
|-10.01
|26747613
|2008.11.18 15:12
|sell
|0.10
|usdjpy
|96.44
|101.68
|95.92
|
|96.80
|0.00
|0.00
|-0.98
|-37.19
|26749965
|2008.11.18 15:45
|sell
|0.10
|usdjpy
|96.81
|102.06
|96.29
|
|96.80
|0.00
|0.00
|-0.98
|1.03
|26764368
|2008.11.18 20:10
|buy
|0.10
|usdjpy
|96.78
|91.48
|97.31
|
|96.77
|0.00
|0.00
|0.62
|-1.03
|26779874
|2008.11.19 02:13
|buy
|0.10
|usdjpy
|96.66
|91.51
|97.17
|
|96.77
|0.00
|0.00
|0.00
|11.37
|26786753
|2008.11.19 08:32
|sell
|0.10
|usdjpy
|96.66
|101.84
|96.15
|
|96.80
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.46
|26797707
|2008.11.19 13:06
|sell
|0.10
|usdjpy
|96.91
|102.09
|96.40
|
|96.80
|0.00
|0.00
|0.00
|11.36
|26802695
|2008.11.19 15:03
|buy
|0.10
|usdjpy
|96.65
|91.47
|97.16
|
|96.77
|0.00
|0.00
|0.00
|12.40
|26805762
|2008.11.19 16:09
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2034
|1.1650
|1.2072
|
|1.1983
|0.00
|0.00
|0.00
|-42.56
|26806240
|2008.11.19 16:11
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2015
|1.1631
|1.2053
|
|1.1983
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.70
|26806834
|2008.11.19 16:15
|sell
|0.10
|eurjpy
|122.88
|134.68
|121.76
|
|123.38
|0.00
|0.00
|0.00
|-51.66
|26806984
|2008.11.19 16:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2727
|1.3338
|1.2666
|
|1.2749
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.00
|26807244
|2008.11.19 16:17
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1994
|1.1608
|1.2032
|
|1.1983
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.18
|26810506
|2008.11.19 16:44
|sell
|0.10
|usdjpy
|96.95
|102.13
|96.44
|
|96.80
|0.00
|0.00
|0.00
|15.50
|
|0.00
|0.00
|-3.14
|-630.61
|
|Floating P/L:
|-633.75
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5,000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|4,175.81
|Floating P/L:
|-633.75
|Margin:
|866.88
|Balance:
|9,188.61
|Equity:
|8,554.86
|Free Margin:
|7,687.99
|
|Details:
|Gross Profit:
|4,175.81
|Gross Loss:
|0.00
|Total Net Profit:
|4,175.81
|Profit Factor:
|
|Expected Payoff:
|64.24
|
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|0.00 (0.00%)
|Relative Drawdown:
|0.00% (0.00)
|
|Total Trades:
|65
|Short Positions (won %):
|35 (100.00%)
|Long Positions (won %):
|30 (100.00%)
|Profit Trades (% of total):
|65 (100.00%)
|Loss trades (% of total):
|0 (0.00%)
|Largest
|profit trade:
|126.23
|loss trade:
|0.00
|Average
|profit trade:
|64.24
|loss trade:
|0.00
|Maximum
|consecutive wins ($):
|65 (4,175.81)
|consecutive losses ($):
|0 (0.00)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|4,175.81 (65)
|consecutive loss (count):
|0.00 (0)
|Average
|consecutive wins:
|65
|consecutive losses:
|0