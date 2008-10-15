MetaQuotes Software Corp.
|Account: 1117951
|Name: PriceActionEA_v3
|Currency: USD
|2008 October 15, 18:28
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|6653497
|2008.10.15 17:56
|sell
|2.00
|eurjpy
|137.67
|144.67
|137.63
|2008.10.15 18:05
|137.63
|0.00
|0.00
|0.00
|78.85
|6653498
|2008.10.15 17:56
|buy
|2.00
|eurjpy
|137.74
|130.71
|137.75
|2008.10.15 17:56
|137.75
|0.00
|0.00
|0.00
|19.71
|6653382
|2008.10.15 17:44
|sell
|2.00
|eurjpy
|137.60
|144.60
|137.56
|2008.10.15 17:50
|137.56
|0.00
|0.00
|0.00
|78.85
|6653385
|2008.10.15 17:44
|buy
|2.00
|eurjpy
|137.67
|130.64
|137.68
|2008.10.15 17:48
|137.68
|0.00
|0.00
|0.00
|19.71
|6652859
|2008.10.15 17:16
|sell
|2.00
|eurjpy
|138.01
|145.02
|137.98
|2008.10.15 17:16
|137.98
|0.00
|0.00
|0.00
|59.03
|6652305
|2008.10.15 16:44
|buy
|2.00
|eurjpy
|138.10
|131.10
|138.14
|2008.10.15 17:15
|138.14
|0.00
|0.00
|0.00
|78.64
|6651575
|2008.10.15 15:50
|sell
|11.30
|eurusd
|1.3572
|1.4272
|1.3569
|2008.10.15 17:12
|1.3569
|0.00
|0.00
|0.00
|339.00
|6652784
|2008.10.15 17:10
|sell
|2.00
|usdcad
|1.1763
|1.2463
|1.1760
|2008.10.15 17:10
|1.1760
|0.00
|0.00
|0.00
|51.02
|6652763
|2008.10.15 17:07
|sell
|11.30
|eurusd
|1.3589
|1.4289
|1.3586
|2008.10.15 17:09
|1.3586
|0.00
|0.00
|0.00
|339.00
|6652495
|2008.10.15 16:53
|sell
|2.00
|usdcad
|1.1818
|1.2518
|1.1815
|2008.10.15 16:54
|1.1815
|0.00
|0.00
|0.00
|50.78
|6652122
|2008.10.15 16:34
|sell
|2.00
|eurjpy
|138.06
|145.06
|138.02
|2008.10.15 16:44
|138.06
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|6652226
|2008.10.15 16:40
|sell
|2.00
|usdcad
|1.1767
|1.2469
|1.1766
|2008.10.15 16:40
|1.1766
|0.00
|0.00
|0.00
|17.00
|6652212
|2008.10.15 16:39
|sell
|2.00
|eurjpy
|138.36
|145.36
|138.32
|2008.10.15 16:39
|138.32
|0.00
|0.00
|0.00
|78.76
|6652204
|2008.10.15 16:38
|sell
|2.00
|usdjpy
|101.63
|108.63
|101.60
|2008.10.15 16:38
|101.60
|0.00
|0.00
|0.00
|59.06
|6652179
|2008.10.15 16:36
|sell
|2.00
|eurjpy
|138.58
|145.58
|138.54
|2008.10.15 16:36
|138.58
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|6652084
|2008.10.15 16:32
|sell
|2.00
|eurjpy
|138.08
|145.08
|138.04
|2008.10.15 16:33
|138.07
|0.00
|0.00
|0.00
|19.72
|6651527
|2008.10.15 15:46
|sell
|2.00
|usdjpy
|101.20
|108.20
|101.17
|2008.10.15 15:47
|101.20
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|6651337
|2008.10.15 15:34
|sell
|2.00
|usdjpy
|101.27
|108.27
|101.24
|2008.10.15 15:40
|101.24
|0.00
|0.00
|0.00
|59.27
|6651242
|2008.10.15 15:29
|sell
|2.00
|usdcad
|1.1701
|1.2401
|1.1698
|2008.10.15 15:36
|1.1698
|0.00
|0.00
|0.00
|51.29
|6651298
|2008.10.15 15:31
|sell
|2.00
|usdcad
|1.1711
|1.2411
|1.1708
|2008.10.15 15:31
|1.1708
|0.00
|0.00
|0.00
|51.26
|6650306
|2008.10.15 14:19
|sell
|2.00
|usdcad
|1.1637
|1.2337
|1.1634
|2008.10.15 14:25
|1.1634
|0.00
|0.00
|0.00
|51.57
|6650319
|2008.10.15 14:20
|sell
|2.00
|usdjpy
|101.23
|108.24
|101.21
|2008.10.15 14:24
|101.21
|0.00
|0.00
|0.00
|39.52
|6650125
|2008.10.15 14:03
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.7564
|1.8264
|1.7561
|2008.10.15 14:04
|1.7561
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|6650126
|2008.10.15 14:03
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.7564
|1.8264
|1.7561
|2008.10.15 14:04
|1.7561
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|6649771
|2008.10.15 13:39
|sell
|2.00
|usdjpy
|101.34
|108.34
|101.31
|2008.10.15 13:39
|101.31
|0.00
|0.00
|0.00
|59.22
|6630092
|2008.10.13 21:28
|sell
|2.00
|eurusd
|1.3550
|1.4251
|1.3548
|2008.10.15 02:02
|1.3548
|0.00
|0.00
|-41.60
|40.00
|6642262
|2008.10.14 20:54
|sell
|2.00
|eurgbp
|0.7824
|0.8524
|0.7821
|2008.10.14 23:17
|0.7821
|0.00
|0.00
|0.00
|104.47
|6642372
|2008.10.14 21:01
|sell
|2.00
|eurusd
|1.3639
|1.4339
|1.3636
|2008.10.14 22:21
|1.3636
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|6629468
|2008.10.13 19:01
|buy
|2.00
|usdcad
|1.1615
|1.0915
|1.1618
|2008.10.14 21:24
|1.1618
|0.00
|0.00
|-6.80
|51.64
|6642375
|2008.10.14 21:01
|buy
|2.00
|eurusd
|1.3642
|1.2942
|1.3645
|2008.10.14 21:02
|1.3644
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|6641947
|2008.10.14 20:24
|sell
|11.20
|eurusd
|1.3675
|1.4376
|1.3673
|2008.10.14 20:25
|1.3673
|0.00
|0.00
|0.00
|224.00
|6641486
|2008.10.14 19:39
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.7449
|1.8149
|1.7446
|2008.10.14 20:14
|1.7446
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|6641487
|2008.10.14 19:39
|buy
|2.00
|gbpusd
|1.7455
|1.6755
|1.7458
|2008.10.14 19:39
|1.7458
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|6640885
|2008.10.14 18:46
|buy
|2.00
|gbpusd
|1.7486
|1.6786
|1.7489
|2008.10.14 18:53
|1.7488
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|6640883
|2008.10.14 18:46
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.7483
|1.8183
|1.7480
|2008.10.14 18:46
|1.7480
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|6640856
|2008.10.14 18:39
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.7505
|1.8205
|1.7502
|2008.10.14 18:42
|1.7503
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|6640860
|2008.10.14 18:40
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.7506
|1.8206
|1.7503
|2008.10.14 18:42
|1.7505
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|6640849
|2008.10.14 18:38
|sell
|2.00
|eurusd
|1.3667
|1.4368
|1.3665
|2008.10.14 18:41
|1.3665
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|6640852
|2008.10.14 18:38
|buy
|2.00
|eurusd
|1.3669
|1.2969
|1.3672
|2008.10.14 18:39
|1.3672
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|6640807
|2008.10.14 18:31
|sell
|2.00
|eurgbp
|0.7819
|0.8520
|0.7817
|2008.10.14 18:31
|0.7817
|0.00
|0.00
|0.00
|69.91
|6640439
|2008.10.14 17:42
|sell
|2.00
|usdcad
|1.1548
|1.2250
|1.1547
|2008.10.14 18:18
|1.1547
|0.00
|0.00
|0.00
|17.32
|6640501
|2008.10.14 17:49
|sell
|2.00
|usdcad
|1.1550
|1.2250
|1.1547
|2008.10.14 18:18
|1.1547
|0.00
|0.00
|0.00
|51.96
|6640526
|2008.10.14 17:55
|sell
|2.00
|usdcad
|1.1574
|1.2274
|1.1571
|2008.10.14 18:16
|1.1572
|0.00
|0.00
|0.00
|34.57
|6640591
|2008.10.14 18:01
|sell
|2.00
|usdcad
|1.1605
|1.2305
|1.1602
|2008.10.14 18:11
|1.1603
|0.00
|0.00
|0.00
|34.47
|6640505
|2008.10.14 17:50
|sell
|2.00
|eurusd
|1.3666
|1.4367
|1.3664
|2008.10.14 17:50
|1.3664
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|6640454
|2008.10.14 17:44
|sell
|2.00
|usdcad
|1.1552
|1.2252
|1.1549
|2008.10.14 17:48
|1.1549
|0.00
|0.00
|0.00
|51.95
|6640477
|2008.10.14 17:45
|sell
|2.00
|usdcad
|1.1566
|1.2266
|1.1563
|2008.10.14 17:47
|1.1563
|0.00
|0.00
|0.00
|51.89
|6640448
|2008.10.14 17:43
|buy
|2.00
|eurusd
|1.3657
|1.2957
|1.3660
|2008.10.14 17:47
|1.3660
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|6640447
|2008.10.14 17:43
|sell
|2.00
|eurusd
|1.3655
|1.4356
|1.3653
|2008.10.14 17:43
|1.3653
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|6640285
|2008.10.14 17:24
|sell
|2.00
|usdcad
|1.1525
|1.2225
|1.1522
|2008.10.14 17:24
|1.1524
|0.00
|0.00
|0.00
|17.36
|6639566
|2008.10.14 16:24
|buy
|2.00
|eurusd
|1.3659
|1.2959
|1.3662
|2008.10.14 17:11
|1.3658
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|6640119
|2008.10.14 17:05
|buy
|2.00
|eurusd
|1.3636
|1.2936
|1.3639
|2008.10.14 17:07
|1.3639
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|6640116
|2008.10.14 17:05
|sell
|2.00
|eurusd
|1.3634
|1.4334
|1.3631
|2008.10.14 17:05
|1.3631
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|6639806
|2008.10.14 16:43
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.7553
|1.8253
|1.7550
|2008.10.14 16:46
|1.7550
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|6639564
|2008.10.14 16:24
|sell
|2.00
|eurusd
|1.3655
|1.4355
|1.3652
|2008.10.14 16:24
|1.3652
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|6639120
|2008.10.14 15:56
|buy
|2.00
|eurusd
|1.3697
|1.2997
|1.3700
|2008.10.14 15:56
|1.3697
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|6638861
|2008.10.14 15:32
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.7569
|1.8269
|1.7566
|2008.10.14 15:40
|1.7566
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|6638892
|2008.10.14 15:34
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.7572
|1.8272
|1.7569
|2008.10.14 15:40
|1.7569
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|6628997
|2008.10.13 18:12
|sell
|5.50
|eurgbp
|0.7781
|0.8481
|0.7778
|2008.10.14 10:24
|0.7778
|0.00
|0.00
|9.58
|289.77
|6630764
|2008.10.13 23:16
|sell
|2.00
|usdcad
|1.1452
|1.2152
|1.1449
|2008.10.14 00:27
|1.1449
|0.00
|0.00
|1.05
|52.41
|6630751
|2008.10.13 23:12
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.7370
|1.8070
|1.7367
|2008.10.13 23:14
|1.7367
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|6630111
|2008.10.13 21:30
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.7332
|1.8032
|1.7329
|2008.10.13 22:34
|1.7331
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|6630138
|2008.10.13 21:32
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.7346
|1.8046
|1.7343
|2008.10.13 22:32
|1.7343
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|6630153
|2008.10.13 21:33
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.7346
|1.8046
|1.7343
|2008.10.13 22:32
|1.7343
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|6630571
|2008.10.13 22:30
|sell
|11.00
|eurusd
|1.3576
|1.4277
|1.3574
|2008.10.13 22:30
|1.3574
|0.00
|0.00
|0.00
|220.00
|6630373
|2008.10.13 21:57
|buy
|2.00
|eurusd
|1.3600
|1.2900
|1.3603
|2008.10.13 22:16
|1.3602
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|6630369
|2008.10.13 21:57
|sell
|2.00
|usdcad
|1.1504
|1.2205
|1.1502
|2008.10.13 21:58
|1.1502
|0.00
|0.00
|0.00
|34.78
|6630247
|2008.10.13 21:43
|sell
|2.00
|eurusd
|1.3601
|1.4301
|1.3598
|2008.10.13 21:43
|1.3598
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|6629707
|2008.10.13 19:46
|sell
|2.00
|usdcad
|1.1582
|1.2282
|1.1579
|2008.10.13 19:53
|1.1582
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|6629713
|2008.10.13 19:47
|sell
|2.00
|usdcad
|1.1586
|1.2286
|1.1583
|2008.10.13 19:53
|1.1583
|0.00
|0.00
|0.00
|51.80
|6629522
|2008.10.13 19:09
|buy
|2.00
|eurusd
|1.3538
|1.2838
|1.3541
|2008.10.13 19:36
|1.3538
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|6629553
|2008.10.13 19:13
|sell
|2.00
|usdcad
|1.1560
|1.2260
|1.1557
|2008.10.13 19:32
|1.1557
|0.00
|0.00
|0.00
|51.92
|6628027
|2008.10.13 16:39
|buy
|2.00
|eurgbp
|0.7819
|0.7119
|0.7822
|2008.10.13 19:17
|0.7821
|0.00
|0.00
|0.00
|69.10
|6629555
|2008.10.13 19:13
|buy
|2.00
|usdcad
|1.1565
|1.0865
|1.1568
|2008.10.13 19:14
|1.1568
|0.00
|0.00
|0.00
|51.87
|6629533
|2008.10.13 19:10
|buy
|2.00
|eurusd
|1.3524
|1.2824
|1.3527
|2008.10.13 19:13
|1.3526
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|6628797
|2008.10.13 17:52
|sell
|2.00
|usdcad
|1.1594
|1.2294
|1.1591
|2008.10.13 19:06
|1.1591
|0.00
|0.00
|0.00
|51.76
|6628782
|2008.10.13 17:50
|sell
|2.00
|usdcad
|1.1594
|1.2295
|1.1592
|2008.10.13 19:06
|1.1592
|0.00
|0.00
|0.00
|34.51
|6629466
|2008.10.13 19:01
|sell
|2.00
|usdcad
|1.1611
|1.2311
|1.1608
|2008.10.13 19:02
|1.1608
|0.00
|0.00
|0.00
|51.69
|6629325
|2008.10.13 18:37
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.7325
|1.8025
|1.7322
|2008.10.13 18:38
|1.7322
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|6629244
|2008.10.13 18:27
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.7336
|1.8036
|1.7333
|2008.10.13 18:32
|1.7334
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|6629214
|2008.10.13 18:25
|sell
|2.00
|usdcad
|1.1602
|1.2302
|1.1599
|2008.10.13 18:30
|1.1600
|0.00
|0.00
|0.00
|34.48
|6629234
|2008.10.13 18:26
|sell
|2.00
|usdcad
|1.1603
|1.2303
|1.1600
|2008.10.13 18:30
|1.1600
|0.00
|0.00
|0.00
|51.72
|6629149
|2008.10.13 18:20
|sell
|5.50
|eurgbp
|0.7798
|0.8498
|0.7795
|2008.10.13 18:23
|0.7797
|0.00
|0.00
|0.00
|95.23
|6629131
|2008.10.13 18:19
|sell
|10.90
|eurusd
|1.3502
|1.4202
|1.3499
|2008.10.13 18:19
|1.3499
|0.00
|0.00
|0.00
|327.00
|6628992
|2008.10.13 18:12
|sell
|10.90
|eurusd
|1.3511
|1.4211
|1.3508
|2008.10.13 18:12
|1.3510
|0.00
|0.00
|0.00
|109.00
|6628953
|2008.10.13 18:09
|sell
|3.70
|eurusd
|1.3520
|1.4220
|1.3517
|2008.10.13 18:11
|1.3517
|0.00
|0.00
|0.00
|111.00
|6628906
|2008.10.13 18:03
|sell
|5.40
|eurusd
|1.3526
|1.4226
|1.3523
|2008.10.13 18:08
|1.3523
|0.00
|0.00
|0.00
|162.00
|6628910
|2008.10.13 18:03
|sell
|5.40
|eurgbp
|0.7790
|0.8490
|0.7787
|2008.10.13 18:08
|0.7787
|0.00
|0.00
|0.00
|281.41
|6628934
|2008.10.13 18:06
|sell
|5.40
|eurusd
|1.3527
|1.4227
|1.3524
|2008.10.13 18:08
|1.3524
|0.00
|0.00
|0.00
|162.00
|6628279
|2008.10.13 17:02
|sell
|2.00
|audusd
|0.6752
|0.7453
|0.6750
|2008.10.13 17:58
|0.6750
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|6628316
|2008.10.13 17:04
|sell
|2.00
|audusd
|0.6760
|0.7460
|0.6757
|2008.10.13 17:57
|0.6757
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|6628483
|2008.10.13 17:19
|sell
|2.00
|audusd
|0.6760
|0.7460
|0.6757
|2008.10.13 17:57
|0.6757
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|6628617
|2008.10.13 17:34
|sell
|5.40
|eurgbp
|0.7799
|0.8499
|0.7796
|2008.10.13 17:43
|0.7796
|0.00
|0.00
|0.00
|281.66
|6628597
|2008.10.13 17:31
|sell
|5.40
|eurgbp
|0.7800
|0.8500
|0.7797
|2008.10.13 17:43
|0.7798
|0.00
|0.00
|0.00
|187.78
|6628640
|2008.10.13 17:38
|sell
|5.40
|eurusd
|1.3570
|1.4271
|1.3568
|2008.10.13 17:43
|1.3568
|0.00
|0.00
|0.00
|108.00
|6628671
|2008.10.13 17:42
|sell
|5.40
|eurusd
|1.3573
|1.4273
|1.3570
|2008.10.13 17:43
|1.3570
|0.00
|0.00
|0.00
|162.00
|6628535
|2008.10.13 17:24
|sell
|5.40
|eurusd
|1.3571
|1.4271
|1.3568
|2008.10.13 17:30
|1.3568
|0.00
|0.00
|0.00
|162.00
|6628573
|2008.10.13 17:29
|sell
|5.40
|eurusd
|1.3571
|1.4272
|1.3569
|2008.10.13 17:30
|1.3569
|0.00
|0.00
|0.00
|108.00
|6628528
|2008.10.13 17:23
|sell
|2.00
|usdcad
|1.1554
|1.2254
|1.1551
|2008.10.13 17:26
|1.1552
|0.00
|0.00
|0.00
|34.63
|6628508
|2008.10.13 17:21
|sell
|5.40
|eurusd
|1.3575
|1.4275
|1.3572
|2008.10.13 17:23
|1.3572
|0.00
|0.00
|0.00
|162.00
|6628463
|2008.10.13 17:17
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.7414
|1.8114
|1.7411
|2008.10.13 17:19
|1.7411
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|6628203
|2008.10.13 16:58
|sell
|5.30
|eurusd
|1.3577
|1.4277
|1.3574
|2008.10.13 17:10
|1.3574
|0.00
|0.00
|0.00
|159.00
|6628333
|2008.10.13 17:06
|sell
|2.00
|audusd
|0.6774
|0.7474
|0.6771
|2008.10.13 17:06
|0.6774
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|6628304
|2008.10.13 17:03
|sell
|2.00
|eurusd
|1.3603
|1.4303
|1.3600
|2008.10.13 17:03
|1.3601
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|6628302
|2008.10.13 17:03
|sell
|2.00
|audusd
|0.6764
|0.7464
|0.6761
|2008.10.13 17:03
|0.6761
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|6628180
|2008.10.13 16:55
|sell
|2.00
|eurgbp
|0.7805
|0.8506
|0.7803
|2008.10.13 16:59
|0.7803
|0.00
|0.00
|0.00
|69.66
|6628154
|2008.10.13 16:54
|sell
|5.30
|eurgbp
|0.7806
|0.8507
|0.7804
|2008.10.13 16:59
|0.7804
|0.00
|0.00
|0.00
|184.49
|6628194
|2008.10.13 16:57
|sell
|2.00
|usdcad
|1.1575
|1.2275
|1.1572
|2008.10.13 16:57
|1.1572
|0.00
|0.00
|0.00
|51.86
|6627884
|2008.10.13 16:28
|sell
|2.00
|eurgbp
|0.7810
|0.8510
|0.7807
|2008.10.13 16:54
|0.7808
|0.00
|0.00
|0.00
|69.65
|6627730
|2008.10.13 16:14
|sell
|2.00
|eurusd
|1.3595
|1.4295
|1.3592
|2008.10.13 16:54
|1.3592
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|6628141
|2008.10.13 16:53
|sell
|5.30
|eurusd
|1.3598
|1.4298
|1.3595
|2008.10.13 16:53
|1.3597
|0.00
|0.00
|0.00
|53.00
|6628134
|2008.10.13 16:52
|sell
|5.30
|eurgbp
|0.7813
|0.8513
|0.7810
|2008.10.13 16:53
|0.7810
|0.00
|0.00
|0.00
|276.85
|6627967
|2008.10.13 16:34
|sell
|2.00
|eurgbp
|0.7814
|0.8514
|0.7811
|2008.10.13 16:43
|0.7811
|0.00
|0.00
|0.00
|104.57
|6627795
|2008.10.13 16:21
|sell
|2.00
|eurgbp
|0.7820
|0.8520
|0.7817
|2008.10.13 16:23
|0.7817
|0.00
|0.00
|0.00
|104.54
|6627635
|2008.10.13 16:06
|buy
|2.00
|audusd
|0.6728
|0.6028
|0.6731
|2008.10.13 16:22
|0.6731
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|6627633
|2008.10.13 16:06
|sell
|2.00
|audusd
|0.6724
|0.7424
|0.6721
|2008.10.13 16:07
|0.6723
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|6627604
|2008.10.13 16:04
|sell
|2.00
|eurusd
|1.3608
|1.4308
|1.3605
|2008.10.13 16:07
|1.3605
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|6627442
|2008.10.13 15:52
|sell
|2.00
|eurgbp
|0.7834
|0.8534
|0.7831
|2008.10.13 16:05
|0.7832
|0.00
|0.00
|0.00
|69.55
|6627397
|2008.10.13 15:49
|buy
|2.00
|audusd
|0.6745
|0.6045
|0.6748
|2008.10.13 16:00
|0.6747
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|6627413
|2008.10.13 15:50
|sell
|2.00
|eurusd
|1.3633
|1.4333
|1.3630
|2008.10.13 15:51
|1.3630
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|6627394
|2008.10.13 15:49
|sell
|2.00
|audusd
|0.6742
|0.7443
|0.6740
|2008.10.13 15:49
|0.6740
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|6627264
|2008.10.13 15:36
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.7409
|1.8109
|1.7406
|2008.10.13 15:42
|1.7406
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|6627232
|2008.10.13 15:33
|sell
|2.00
|eurgbp
|0.7848
|0.8548
|0.7845
|2008.10.13 15:35
|0.7845
|0.00
|0.00
|0.00
|104.44
|6627228
|2008.10.13 15:32
|sell
|2.00
|eurgbp
|0.7850
|0.8551
|0.7848
|2008.10.13 15:34
|0.7849
|0.00
|0.00
|0.00
|34.80
|6615982
|2008.10.10 16:55
|sell
|2.00
|usdcad
|1.1821
|1.2521
|1.1818
|2008.10.10 21:44
|1.1817
|0.00
|0.00
|0.00
|67.70
|6616007
|2008.10.10 16:57
|sell
|2.00
|usdcad
|1.1823
|1.2523
|1.1820
|2008.10.10 21:44
|1.1817
|0.00
|0.00
|0.00
|101.55
|6616844
|2008.10.10 18:25
|sell
|2.00
|usdcad
|1.1834
|1.2534
|1.1831
|2008.10.10 21:43
|1.1831
|0.00
|0.00
|0.00
|50.71
|6616267
|2008.10.10 17:15
|buy
|2.00
|usdcad
|1.1955
|1.1255
|1.1958
|2008.10.10 20:22
|1.1958
|0.00
|0.00
|0.00
|50.18
|6616636
|2008.10.10 17:57
|sell
|2.00
|eurgbp
|0.7905
|0.8606
|0.7903
|2008.10.10 19:34
|0.7903
|0.00
|0.00
|0.00
|67.89
|6617022
|2008.10.10 18:54
|sell
|2.00
|audusd
|0.6525
|0.7225
|0.6522
|2008.10.10 19:34
|0.6522
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|6616869
|2008.10.10 18:29
|sell
|2.00
|eurgbp
|0.7913
|0.8613
|0.7910
|2008.10.10 19:25
|0.7910
|0.00
|0.00
|0.00
|101.89
|6617164
|2008.10.10 19:15
|sell
|2.00
|audusd
|0.6553
|0.7254
|0.6551
|2008.10.10 19:20
|0.6551
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|6617169
|2008.10.10 19:16
|sell
|2.00
|eurusd
|1.3453
|1.4153
|1.3450
|2008.10.10 19:19
|1.3450
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|6617105
|2008.10.10 19:06
|sell
|2.00
|audusd
|0.6569
|0.7269
|0.6566
|2008.10.10 19:09
|0.6566
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|6617117
|2008.10.10 19:07
|sell
|2.00
|audusd
|0.6570
|0.7270
|0.6567
|2008.10.10 19:09
|0.6567
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|6617033
|2008.10.10 18:56
|sell
|2.00
|eurusd
|1.3459
|1.4159
|1.3456
|2008.10.10 19:05
|1.3458
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|6617000
|2008.10.10 18:52
|sell
|2.00
|usdcad
|1.1873
|1.2573
|1.1870
|2008.10.10 18:52
|1.1870
|0.00
|0.00
|0.00
|50.55
|6616915
|2008.10.10 18:37
|sell
|2.00
|audusd
|0.6514
|0.7215
|0.6512
|2008.10.10 18:37
|0.6512
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|6616845
|2008.10.10 18:25
|buy
|2.00
|usdcad
|1.1841
|1.1140
|1.1843
|2008.10.10 18:26
|1.1843
|0.00
|0.00
|0.00
|33.78
|6616782
|2008.10.10 18:15
|sell
|2.00
|eurusd
|1.3470
|1.4170
|1.3467
|2008.10.10 18:19
|1.3470
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|6616608
|2008.10.10 17:53
|sell
|2.00
|usdcad
|1.1906
|1.2607
|1.1904
|2008.10.10 17:56
|1.1904
|0.00
|0.00
|0.00
|33.60
|6616613
|2008.10.10 17:54
|sell
|2.00
|eurusd
|1.3458
|1.4159
|1.3456
|2008.10.10 17:55
|1.3456
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|6616579
|2008.10.10 17:51
|sell
|2.00
|eurusd
|1.3465
|1.4166
|1.3463
|2008.10.10 17:51
|1.3463
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|6616550
|2008.10.10 17:46
|sell
|2.00
|eurusd
|1.3474
|1.4175
|1.3472
|2008.10.10 17:47
|1.3472
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|6616517
|2008.10.10 17:42
|sell
|2.00
|eurusd
|1.3485
|1.4185
|1.3482
|2008.10.10 17:43
|1.3485
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|6616506
|2008.10.10 17:41
|sell
|2.00
|audusd
|0.6554
|0.7254
|0.6551
|2008.10.10 17:42
|0.6551
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|6616167
|2008.10.10 17:10
|sell
|2.00
|usdcad
|1.1903
|1.2603
|1.1900
|2008.10.10 17:41
|1.1900
|0.00
|0.00
|0.00
|50.42
|6616392
|2008.10.10 17:28
|sell
|2.00
|eurgbp
|0.7915
|0.8616
|0.7913
|2008.10.10 17:28
|0.7913
|0.00
|0.00
|0.00
|68.20
|6616222
|2008.10.10 17:13
|buy
|2.00
|eurusd
|1.3481
|1.2781
|1.3484
|2008.10.10 17:25
|1.3484
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|6616325
|2008.10.10 17:20
|sell
|1.00
|audusd
|0.6529
|0.7230
|0.6527
|2008.10.10 17:23
|0.6527
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|6616353
|2008.10.10 17:22
|sell
|2.00
|audusd
|0.6533
|0.7233
|0.6530
|2008.10.10 17:23
|0.6530
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|6616349
|2008.10.10 17:22
|sell
|2.00
|eurgbp
|0.7914
|0.8615
|0.7912
|2008.10.10 17:23
|0.7912
|0.00
|0.00
|0.00
|68.13
|6616338
|2008.10.10 17:21
|sell
|2.00
|eurgbp
|0.7917
|0.8618
|0.7915
|2008.10.10 17:21
|0.7915
|0.00
|0.00
|0.00
|68.12
|6616291
|2008.10.10 17:17
|sell
|2.00
|eurgbp
|0.7925
|0.8626
|0.7923
|2008.10.10 17:17
|0.7923
|0.00
|0.00
|0.00
|68.03
|6616273
|2008.10.10 17:15
|sell
|2.00
|usdcad
|1.1941
|1.2643
|1.1940
|2008.10.10 17:15
|1.1940
|0.00
|0.00
|0.00
|16.75
|6616262
|2008.10.10 17:15
|sell
|2.00
|usdcad
|1.1951
|1.2652
|1.1949
|2008.10.10 17:15
|1.1949
|0.00
|0.00
|0.00
|33.48
|6616224
|2008.10.10 17:13
|sell
|2.00
|eurusd
|1.3479
|1.4179
|1.3476
|2008.10.10 17:13
|1.3476
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|6615985
|2008.10.10 16:55
|buy
|2.00
|usdcad
|1.1825
|1.1125
|1.1828
|2008.10.10 16:58
|1.1828
|0.00
|0.00
|0.00
|50.73
|6614181
|2008.10.10 14:55
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.7044
|1.7744
|1.7041
|2008.10.10 16:58
|1.7041
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|6615996
|2008.10.10 16:56
|sell
|2.00
|eurgbp
|0.7926
|0.8626
|0.7923
|2008.10.10 16:57
|0.7925
|0.00
|0.00
|0.00
|34.11
|6615806
|2008.10.10 16:44
|sell
|2.00
|eurusd
|1.3513
|1.4214
|1.3511
|2008.10.10 16:57
|1.3511
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|6614502
|2008.10.10 15:19
|sell
|2.00
|audusd
|0.6572
|0.7272
|0.6569
|2008.10.10 16:56
|0.6569
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|6615071
|2008.10.10 16:04
|buy
|2.00
|usdcad
|1.1824
|1.1124
|1.1827
|2008.10.10 16:53
|1.1824
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|6615873
|2008.10.10 16:47
|sell
|2.00
|eurusd
|1.3522
|1.4222
|1.3519
|2008.10.10 16:52
|1.3519
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|6615915
|2008.10.10 16:51
|sell
|2.00
|usdcad
|1.1797
|1.2497
|1.1794
|2008.10.10 16:51
|1.1794
|0.00
|0.00
|0.00
|50.88
|6615676
|2008.10.10 16:34
|sell
|2.00
|usdcad
|1.1776
|1.2476
|1.1773
|2008.10.10 16:44
|1.1773
|0.00
|0.00
|0.00
|50.97
|6615773
|2008.10.10 16:42
|sell
|2.00
|audusd
|0.6597
|0.7297
|0.6594
|2008.10.10 16:42
|0.6588
|0.00
|0.00
|0.00
|180.00
|6615571
|2008.10.10 16:27
|sell
|2.00
|eurgbp
|0.7913
|0.8613
|0.7910
|2008.10.10 16:41
|0.7910
|0.00
|0.00
|0.00
|102.76
|6614958
|2008.10.10 15:58
|sell
|2.00
|eurusd
|1.3551
|1.4251
|1.3548
|2008.10.10 16:41
|1.3548
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|6615748
|2008.10.10 16:41
|sell
|2.00
|eurusd
|1.3551
|1.4251
|1.3548
|2008.10.10 16:41
|1.3548
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|6615438
|2008.10.10 16:19
|sell
|2.00
|audusd
|0.6656
|0.7358
|0.6655
|2008.10.10 16:33
|0.6655
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|6615664
|2008.10.10 16:32
|sell
|2.00
|usdcad
|1.1782
|1.2483
|1.1780
|2008.10.10 16:32
|1.1780
|0.00
|0.00
|0.00
|33.96
|6615656
|2008.10.10 16:31
|buy
|2.00
|gbpusd
|1.7119
|1.6419
|1.7122
|2008.10.10 16:32
|1.7122
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|6615607
|2008.10.10 16:29
|sell
|2.00
|eurusd
|1.3561
|1.4261
|1.3558
|2008.10.10 16:30
|1.3558
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|6615529
|2008.10.10 16:24
|sell
|2.00
|audusd
|0.6687
|0.7387
|0.6684
|2008.10.10 16:24
|0.6686
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|6615509
|2008.10.10 16:23
|sell
|2.00
|audusd
|0.6690
|0.7390
|0.6687
|2008.10.10 16:24
|0.6687
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|6615233
|2008.10.10 16:11
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.7125
|1.7825
|1.7122
|2008.10.10 16:18
|1.7122
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|6615396
|2008.10.10 16:18
|sell
|2.00
|audusd
|0.6658
|0.7360
|0.6657
|2008.10.10 16:18
|0.6657
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|6615290
|2008.10.10 16:14
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.7174
|1.7874
|1.7171
|2008.10.10 16:14
|1.7173
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|6615204
|2008.10.10 16:09
|sell
|2.00
|audusd
|0.6722
|0.7422
|0.6719
|2008.10.10 16:10
|0.6704
|0.00
|0.00
|0.00
|360.00
|6614829
|2008.10.10 15:47
|sell
|2.00
|eurgbp
|0.7924
|0.8624
|0.7921
|2008.10.10 16:09
|0.7921
|0.00
|0.00
|0.00
|102.82
|6615042
|2008.10.10 16:02
|sell
|2.00
|eurgbp
|0.7935
|0.8635
|0.7932
|2008.10.10 16:09
|0.7932
|0.00
|0.00
|0.00
|102.66
|6615068
|2008.10.10 16:04
|sell
|2.00
|usdcad
|1.1820
|1.2520
|1.1817
|2008.10.10 16:04
|1.1817
|0.00
|0.00
|0.00
|50.78
|6615053
|2008.10.10 16:03
|sell
|2.00
|usdcad
|1.1826
|1.2526
|1.1823
|2008.10.10 16:03
|1.1823
|0.00
|0.00
|0.00
|50.76
|6614961
|2008.10.10 15:58
|buy
|2.00
|eurusd
|1.3555
|1.2854
|1.3557
|2008.10.10 15:58
|1.3557
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|6614745
|2008.10.10 15:42
|sell
|2.00
|audusd
|0.6616
|0.7316
|0.6613
|2008.10.10 15:51
|0.6606
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|6614825
|2008.10.10 15:47
|sell
|2.00
|eurusd
|1.3547
|1.4248
|1.3545
|2008.10.10 15:47
|1.3545
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|6614803
|2008.10.10 15:46
|sell
|2.00
|audusd
|0.6696
|0.7396
|0.6693
|2008.10.10 15:46
|0.6679
|0.00
|0.00
|0.00
|340.00
|6614641
|2008.10.10 15:33
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.7077
|1.7777
|1.7074
|2008.10.10 15:44
|1.7074
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|6614734
|2008.10.10 15:41
|sell
|2.00
|usdcad
|1.1770
|1.2470
|1.1767
|2008.10.10 15:42
|1.1767
|0.00
|0.00
|0.00
|50.99
|6614654
|2008.10.10 15:35
|sell
|2.00
|eurgbp
|0.7924
|0.8625
|0.7922
|2008.10.10 15:35
|0.7922
|0.00
|0.00
|0.00
|68.38
|6614547
|2008.10.10 15:22
|buy
|2.00
|gbpusd
|1.7085
|1.6385
|1.7088
|2008.10.10 15:34
|1.7088
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|6614123
|2008.10.10 14:52
|buy
|2.00
|eurusd
|1.3543
|1.2843
|1.3546
|2008.10.10 15:25
|1.3544
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|6614560
|2008.10.10 15:24
|sell
|2.00
|audusd
|0.6597
|0.7297
|0.6594
|2008.10.10 15:24
|0.6594
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|6614542
|2008.10.10 15:22
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.7080
|1.7780
|1.7077
|2008.10.10 15:22
|1.7077
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|6614442
|2008.10.10 15:13
|sell
|2.00
|usdcad
|1.1711
|1.2412
|1.1709
|2008.10.10 15:18
|1.1709
|0.00
|0.00
|0.00
|34.16
|6614175
|2008.10.10 14:55
|buy
|2.00
|gbpusd
|1.7048
|1.6348
|1.7051
|2008.10.10 14:55
|1.7048
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|6614128
|2008.10.10 14:52
|sell
|2.00
|eurgbp
|0.7942
|0.8642
|0.7939
|2008.10.10 14:53
|0.7939
|0.00
|0.00
|0.00
|102.27
|6614050
|2008.10.10 14:45
|balance
|Deposit
|100 000.00
|
|0.00
|0.00
|-37.77
|13 989.94
|Closed P/L:
|13 952.17
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|6630079
|2008.10.13 21:26
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.7309
|1.8009
|1.7306
|
|1.7381
|0.00
|0.00
|-74.40
|-1 440.00
|6630084
|2008.10.13 21:27
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.7309
|1.8009
|1.7306
|
|1.7381
|0.00
|0.00
|-74.40
|-1 440.00
|6653660
|2008.10.15 18:09
|buy
|2.00
|eurjpy
|137.46
|130.44
|137.48
|
|137.16
|0.00
|0.00
|0.00
|-591.65
|
|0.00
|0.00
|-148.80
|-3 471.65
|
|Floating P/L:
|-3 620.45
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|100 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|13 952.17
|Floating P/L:
|-3 620.45
|Margin:
|9 633.80
|Balance:
|113 952.17
|Equity:
|110 331.72
|Free Margin:
|100 697.92
|
|Details:
|Gross Profit:
|13 973.77
|Gross Loss:
|21.60
|Total Net Profit:
|13 952.17
|Profit Factor:
|646.93
|Expected Payoff:
|70.47
|
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|20.00 (0.02%)
|Relative Drawdown:
|0.02% (20.00)
|
|Total Trades:
|198
|Short Positions (won %):
|169 (99.41%)
|Long Positions (won %):
|29 (96.55%)
|Profit Trades (% of total):
|196 (98.99%)
|Loss trades (% of total):
|2 (1.01%)
|Largest
|profit trade:
|360.00
|loss trade:
|-20.00
|Average
|profit trade:
|71.29
|loss trade:
|-10.80
|Maximum
|consecutive wins ($):
|147 (10 929.77)
|consecutive losses ($):
|1 (-20.00)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|10 929.77 (147)
|consecutive loss (count):
|-20.00 (1)
|Average
|consecutive wins:
|65
|consecutive losses:
|1