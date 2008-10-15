MetaQuotes Software Corp.

Account: 1117951 Name: PriceActionEA_v3 Currency: USD 2008 October 15, 18:28
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
66534972008.10.15 17:56sell2.00eurjpy137.67144.67137.632008.10.15 18:05137.630.000.000.0078.85
66534982008.10.15 17:56buy2.00eurjpy137.74130.71137.752008.10.15 17:56137.750.000.000.0019.71
66533822008.10.15 17:44sell2.00eurjpy137.60144.60137.562008.10.15 17:50137.560.000.000.0078.85
66533852008.10.15 17:44buy2.00eurjpy137.67130.64137.682008.10.15 17:48137.680.000.000.0019.71
66528592008.10.15 17:16sell2.00eurjpy138.01145.02137.982008.10.15 17:16137.980.000.000.0059.03
66523052008.10.15 16:44buy2.00eurjpy138.10131.10138.142008.10.15 17:15138.140.000.000.0078.64
66515752008.10.15 15:50sell11.30eurusd1.35721.42721.35692008.10.15 17:121.35690.000.000.00339.00
66527842008.10.15 17:10sell2.00usdcad1.17631.24631.17602008.10.15 17:101.17600.000.000.0051.02
66527632008.10.15 17:07sell11.30eurusd1.35891.42891.35862008.10.15 17:091.35860.000.000.00339.00
66524952008.10.15 16:53sell2.00usdcad1.18181.25181.18152008.10.15 16:541.18150.000.000.0050.78
66521222008.10.15 16:34sell2.00eurjpy138.06145.06138.022008.10.15 16:44138.060.000.000.000.00
66522262008.10.15 16:40sell2.00usdcad1.17671.24691.17662008.10.15 16:401.17660.000.000.0017.00
66522122008.10.15 16:39sell2.00eurjpy138.36145.36138.322008.10.15 16:39138.320.000.000.0078.76
66522042008.10.15 16:38sell2.00usdjpy101.63108.63101.602008.10.15 16:38101.600.000.000.0059.06
66521792008.10.15 16:36sell2.00eurjpy138.58145.58138.542008.10.15 16:36138.580.000.000.000.00
66520842008.10.15 16:32sell2.00eurjpy138.08145.08138.042008.10.15 16:33138.070.000.000.0019.72
66515272008.10.15 15:46sell2.00usdjpy101.20108.20101.172008.10.15 15:47101.200.000.000.000.00
66513372008.10.15 15:34sell2.00usdjpy101.27108.27101.242008.10.15 15:40101.240.000.000.0059.27
66512422008.10.15 15:29sell2.00usdcad1.17011.24011.16982008.10.15 15:361.16980.000.000.0051.29
66512982008.10.15 15:31sell2.00usdcad1.17111.24111.17082008.10.15 15:311.17080.000.000.0051.26
66503062008.10.15 14:19sell2.00usdcad1.16371.23371.16342008.10.15 14:251.16340.000.000.0051.57
66503192008.10.15 14:20sell2.00usdjpy101.23108.24101.212008.10.15 14:24101.210.000.000.0039.52
66501252008.10.15 14:03sell2.00gbpusd1.75641.82641.75612008.10.15 14:041.75610.000.000.0060.00
66501262008.10.15 14:03sell2.00gbpusd1.75641.82641.75612008.10.15 14:041.75610.000.000.0060.00
66497712008.10.15 13:39sell2.00usdjpy101.34108.34101.312008.10.15 13:39101.310.000.000.0059.22
66300922008.10.13 21:28sell2.00eurusd1.35501.42511.35482008.10.15 02:021.35480.000.00-41.6040.00
66422622008.10.14 20:54sell2.00eurgbp0.78240.85240.78212008.10.14 23:170.78210.000.000.00104.47
66423722008.10.14 21:01sell2.00eurusd1.36391.43391.36362008.10.14 22:211.36360.000.000.0060.00
66294682008.10.13 19:01buy2.00usdcad1.16151.09151.16182008.10.14 21:241.16180.000.00-6.8051.64
66423752008.10.14 21:01buy2.00eurusd1.36421.29421.36452008.10.14 21:021.36440.000.000.0040.00
66419472008.10.14 20:24sell11.20eurusd1.36751.43761.36732008.10.14 20:251.36730.000.000.00224.00
66414862008.10.14 19:39sell2.00gbpusd1.74491.81491.74462008.10.14 20:141.74460.000.000.0060.00
66414872008.10.14 19:39buy2.00gbpusd1.74551.67551.74582008.10.14 19:391.74580.000.000.0060.00
66408852008.10.14 18:46buy2.00gbpusd1.74861.67861.74892008.10.14 18:531.74880.000.000.0040.00
66408832008.10.14 18:46sell2.00gbpusd1.74831.81831.74802008.10.14 18:461.74800.000.000.0060.00
66408562008.10.14 18:39sell2.00gbpusd1.75051.82051.75022008.10.14 18:421.75030.000.000.0040.00
66408602008.10.14 18:40sell2.00gbpusd1.75061.82061.75032008.10.14 18:421.75050.000.000.0020.00
66408492008.10.14 18:38sell2.00eurusd1.36671.43681.36652008.10.14 18:411.36650.000.000.0040.00
66408522008.10.14 18:38buy2.00eurusd1.36691.29691.36722008.10.14 18:391.36720.000.000.0060.00
66408072008.10.14 18:31sell2.00eurgbp0.78190.85200.78172008.10.14 18:310.78170.000.000.0069.91
66404392008.10.14 17:42sell2.00usdcad1.15481.22501.15472008.10.14 18:181.15470.000.000.0017.32
66405012008.10.14 17:49sell2.00usdcad1.15501.22501.15472008.10.14 18:181.15470.000.000.0051.96
66405262008.10.14 17:55sell2.00usdcad1.15741.22741.15712008.10.14 18:161.15720.000.000.0034.57
66405912008.10.14 18:01sell2.00usdcad1.16051.23051.16022008.10.14 18:111.16030.000.000.0034.47
66405052008.10.14 17:50sell2.00eurusd1.36661.43671.36642008.10.14 17:501.36640.000.000.0040.00
66404542008.10.14 17:44sell2.00usdcad1.15521.22521.15492008.10.14 17:481.15490.000.000.0051.95
66404772008.10.14 17:45sell2.00usdcad1.15661.22661.15632008.10.14 17:471.15630.000.000.0051.89
66404482008.10.14 17:43buy2.00eurusd1.36571.29571.36602008.10.14 17:471.36600.000.000.0060.00
66404472008.10.14 17:43sell2.00eurusd1.36551.43561.36532008.10.14 17:431.36530.000.000.0040.00
66402852008.10.14 17:24sell2.00usdcad1.15251.22251.15222008.10.14 17:241.15240.000.000.0017.36
66395662008.10.14 16:24buy2.00eurusd1.36591.29591.36622008.10.14 17:111.36580.000.000.00-20.00
66401192008.10.14 17:05buy2.00eurusd1.36361.29361.36392008.10.14 17:071.36390.000.000.0060.00
66401162008.10.14 17:05sell2.00eurusd1.36341.43341.36312008.10.14 17:051.36310.000.000.0060.00
66398062008.10.14 16:43sell2.00gbpusd1.75531.82531.75502008.10.14 16:461.75500.000.000.0060.00
66395642008.10.14 16:24sell2.00eurusd1.36551.43551.36522008.10.14 16:241.36520.000.000.0060.00
66391202008.10.14 15:56buy2.00eurusd1.36971.29971.37002008.10.14 15:561.36970.000.000.000.00
66388612008.10.14 15:32sell2.00gbpusd1.75691.82691.75662008.10.14 15:401.75660.000.000.0060.00
66388922008.10.14 15:34sell2.00gbpusd1.75721.82721.75692008.10.14 15:401.75690.000.000.0060.00
66289972008.10.13 18:12sell5.50eurgbp0.77810.84810.77782008.10.14 10:240.77780.000.009.58289.77
66307642008.10.13 23:16sell2.00usdcad1.14521.21521.14492008.10.14 00:271.14490.000.001.0552.41
66307512008.10.13 23:12sell2.00gbpusd1.73701.80701.73672008.10.13 23:141.73670.000.000.0060.00
66301112008.10.13 21:30sell2.00gbpusd1.73321.80321.73292008.10.13 22:341.73310.000.000.0020.00
66301382008.10.13 21:32sell2.00gbpusd1.73461.80461.73432008.10.13 22:321.73430.000.000.0060.00
66301532008.10.13 21:33sell2.00gbpusd1.73461.80461.73432008.10.13 22:321.73430.000.000.0060.00
66305712008.10.13 22:30sell11.00eurusd1.35761.42771.35742008.10.13 22:301.35740.000.000.00220.00
66303732008.10.13 21:57buy2.00eurusd1.36001.29001.36032008.10.13 22:161.36020.000.000.0040.00
66303692008.10.13 21:57sell2.00usdcad1.15041.22051.15022008.10.13 21:581.15020.000.000.0034.78
66302472008.10.13 21:43sell2.00eurusd1.36011.43011.35982008.10.13 21:431.35980.000.000.0060.00
66297072008.10.13 19:46sell2.00usdcad1.15821.22821.15792008.10.13 19:531.15820.000.000.000.00
66297132008.10.13 19:47sell2.00usdcad1.15861.22861.15832008.10.13 19:531.15830.000.000.0051.80
66295222008.10.13 19:09buy2.00eurusd1.35381.28381.35412008.10.13 19:361.35380.000.000.000.00
66295532008.10.13 19:13sell2.00usdcad1.15601.22601.15572008.10.13 19:321.15570.000.000.0051.92
66280272008.10.13 16:39buy2.00eurgbp0.78190.71190.78222008.10.13 19:170.78210.000.000.0069.10
66295552008.10.13 19:13buy2.00usdcad1.15651.08651.15682008.10.13 19:141.15680.000.000.0051.87
66295332008.10.13 19:10buy2.00eurusd1.35241.28241.35272008.10.13 19:131.35260.000.000.0040.00
66287972008.10.13 17:52sell2.00usdcad1.15941.22941.15912008.10.13 19:061.15910.000.000.0051.76
66287822008.10.13 17:50sell2.00usdcad1.15941.22951.15922008.10.13 19:061.15920.000.000.0034.51
66294662008.10.13 19:01sell2.00usdcad1.16111.23111.16082008.10.13 19:021.16080.000.000.0051.69
66293252008.10.13 18:37sell2.00gbpusd1.73251.80251.73222008.10.13 18:381.73220.000.000.0060.00
66292442008.10.13 18:27sell2.00gbpusd1.73361.80361.73332008.10.13 18:321.73340.000.000.0040.00
66292142008.10.13 18:25sell2.00usdcad1.16021.23021.15992008.10.13 18:301.16000.000.000.0034.48
66292342008.10.13 18:26sell2.00usdcad1.16031.23031.16002008.10.13 18:301.16000.000.000.0051.72
66291492008.10.13 18:20sell5.50eurgbp0.77980.84980.77952008.10.13 18:230.77970.000.000.0095.23
66291312008.10.13 18:19sell10.90eurusd1.35021.42021.34992008.10.13 18:191.34990.000.000.00327.00
66289922008.10.13 18:12sell10.90eurusd1.35111.42111.35082008.10.13 18:121.35100.000.000.00109.00
66289532008.10.13 18:09sell3.70eurusd1.35201.42201.35172008.10.13 18:111.35170.000.000.00111.00
66289062008.10.13 18:03sell5.40eurusd1.35261.42261.35232008.10.13 18:081.35230.000.000.00162.00
66289102008.10.13 18:03sell5.40eurgbp0.77900.84900.77872008.10.13 18:080.77870.000.000.00281.41
66289342008.10.13 18:06sell5.40eurusd1.35271.42271.35242008.10.13 18:081.35240.000.000.00162.00
66282792008.10.13 17:02sell2.00audusd0.67520.74530.67502008.10.13 17:580.67500.000.000.0040.00
66283162008.10.13 17:04sell2.00audusd0.67600.74600.67572008.10.13 17:570.67570.000.000.0060.00
66284832008.10.13 17:19sell2.00audusd0.67600.74600.67572008.10.13 17:570.67570.000.000.0060.00
66286172008.10.13 17:34sell5.40eurgbp0.77990.84990.77962008.10.13 17:430.77960.000.000.00281.66
66285972008.10.13 17:31sell5.40eurgbp0.78000.85000.77972008.10.13 17:430.77980.000.000.00187.78
66286402008.10.13 17:38sell5.40eurusd1.35701.42711.35682008.10.13 17:431.35680.000.000.00108.00
66286712008.10.13 17:42sell5.40eurusd1.35731.42731.35702008.10.13 17:431.35700.000.000.00162.00
66285352008.10.13 17:24sell5.40eurusd1.35711.42711.35682008.10.13 17:301.35680.000.000.00162.00
66285732008.10.13 17:29sell5.40eurusd1.35711.42721.35692008.10.13 17:301.35690.000.000.00108.00
66285282008.10.13 17:23sell2.00usdcad1.15541.22541.15512008.10.13 17:261.15520.000.000.0034.63
66285082008.10.13 17:21sell5.40eurusd1.35751.42751.35722008.10.13 17:231.35720.000.000.00162.00
66284632008.10.13 17:17sell2.00gbpusd1.74141.81141.74112008.10.13 17:191.74110.000.000.0060.00
66282032008.10.13 16:58sell5.30eurusd1.35771.42771.35742008.10.13 17:101.35740.000.000.00159.00
66283332008.10.13 17:06sell2.00audusd0.67740.74740.67712008.10.13 17:060.67740.000.000.000.00
66283042008.10.13 17:03sell2.00eurusd1.36031.43031.36002008.10.13 17:031.36010.000.000.0040.00
66283022008.10.13 17:03sell2.00audusd0.67640.74640.67612008.10.13 17:030.67610.000.000.0060.00
66281802008.10.13 16:55sell2.00eurgbp0.78050.85060.78032008.10.13 16:590.78030.000.000.0069.66
66281542008.10.13 16:54sell5.30eurgbp0.78060.85070.78042008.10.13 16:590.78040.000.000.00184.49
66281942008.10.13 16:57sell2.00usdcad1.15751.22751.15722008.10.13 16:571.15720.000.000.0051.86
66278842008.10.13 16:28sell2.00eurgbp0.78100.85100.78072008.10.13 16:540.78080.000.000.0069.65
66277302008.10.13 16:14sell2.00eurusd1.35951.42951.35922008.10.13 16:541.35920.000.000.0060.00
66281412008.10.13 16:53sell5.30eurusd1.35981.42981.35952008.10.13 16:531.35970.000.000.0053.00
66281342008.10.13 16:52sell5.30eurgbp0.78130.85130.78102008.10.13 16:530.78100.000.000.00276.85
66279672008.10.13 16:34sell2.00eurgbp0.78140.85140.78112008.10.13 16:430.78110.000.000.00104.57
66277952008.10.13 16:21sell2.00eurgbp0.78200.85200.78172008.10.13 16:230.78170.000.000.00104.54
66276352008.10.13 16:06buy2.00audusd0.67280.60280.67312008.10.13 16:220.67310.000.000.0060.00
66276332008.10.13 16:06sell2.00audusd0.67240.74240.67212008.10.13 16:070.67230.000.000.0020.00
66276042008.10.13 16:04sell2.00eurusd1.36081.43081.36052008.10.13 16:071.36050.000.000.0060.00
66274422008.10.13 15:52sell2.00eurgbp0.78340.85340.78312008.10.13 16:050.78320.000.000.0069.55
66273972008.10.13 15:49buy2.00audusd0.67450.60450.67482008.10.13 16:000.67470.000.000.0040.00
66274132008.10.13 15:50sell2.00eurusd1.36331.43331.36302008.10.13 15:511.36300.000.000.0060.00
66273942008.10.13 15:49sell2.00audusd0.67420.74430.67402008.10.13 15:490.67400.000.000.0040.00
66272642008.10.13 15:36sell2.00gbpusd1.74091.81091.74062008.10.13 15:421.74060.000.000.0060.00
66272322008.10.13 15:33sell2.00eurgbp0.78480.85480.78452008.10.13 15:350.78450.000.000.00104.44
66272282008.10.13 15:32sell2.00eurgbp0.78500.85510.78482008.10.13 15:340.78490.000.000.0034.80
66159822008.10.10 16:55sell2.00usdcad1.18211.25211.18182008.10.10 21:441.18170.000.000.0067.70
66160072008.10.10 16:57sell2.00usdcad1.18231.25231.18202008.10.10 21:441.18170.000.000.00101.55
66168442008.10.10 18:25sell2.00usdcad1.18341.25341.18312008.10.10 21:431.18310.000.000.0050.71
66162672008.10.10 17:15buy2.00usdcad1.19551.12551.19582008.10.10 20:221.19580.000.000.0050.18
66166362008.10.10 17:57sell2.00eurgbp0.79050.86060.79032008.10.10 19:340.79030.000.000.0067.89
66170222008.10.10 18:54sell2.00audusd0.65250.72250.65222008.10.10 19:340.65220.000.000.0060.00
66168692008.10.10 18:29sell2.00eurgbp0.79130.86130.79102008.10.10 19:250.79100.000.000.00101.89
66171642008.10.10 19:15sell2.00audusd0.65530.72540.65512008.10.10 19:200.65510.000.000.0040.00
66171692008.10.10 19:16sell2.00eurusd1.34531.41531.34502008.10.10 19:191.34500.000.000.0060.00
66171052008.10.10 19:06sell2.00audusd0.65690.72690.65662008.10.10 19:090.65660.000.000.0060.00
66171172008.10.10 19:07sell2.00audusd0.65700.72700.65672008.10.10 19:090.65670.000.000.0060.00
66170332008.10.10 18:56sell2.00eurusd1.34591.41591.34562008.10.10 19:051.34580.000.000.0020.00
66170002008.10.10 18:52sell2.00usdcad1.18731.25731.18702008.10.10 18:521.18700.000.000.0050.55
66169152008.10.10 18:37sell2.00audusd0.65140.72150.65122008.10.10 18:370.65120.000.000.0040.00
66168452008.10.10 18:25buy2.00usdcad1.18411.11401.18432008.10.10 18:261.18430.000.000.0033.78
66167822008.10.10 18:15sell2.00eurusd1.34701.41701.34672008.10.10 18:191.34700.000.000.000.00
66166082008.10.10 17:53sell2.00usdcad1.19061.26071.19042008.10.10 17:561.19040.000.000.0033.60
66166132008.10.10 17:54sell2.00eurusd1.34581.41591.34562008.10.10 17:551.34560.000.000.0040.00
66165792008.10.10 17:51sell2.00eurusd1.34651.41661.34632008.10.10 17:511.34630.000.000.0040.00
66165502008.10.10 17:46sell2.00eurusd1.34741.41751.34722008.10.10 17:471.34720.000.000.0040.00
66165172008.10.10 17:42sell2.00eurusd1.34851.41851.34822008.10.10 17:431.34850.000.000.000.00
66165062008.10.10 17:41sell2.00audusd0.65540.72540.65512008.10.10 17:420.65510.000.000.0060.00
66161672008.10.10 17:10sell2.00usdcad1.19031.26031.19002008.10.10 17:411.19000.000.000.0050.42
66163922008.10.10 17:28sell2.00eurgbp0.79150.86160.79132008.10.10 17:280.79130.000.000.0068.20
66162222008.10.10 17:13buy2.00eurusd1.34811.27811.34842008.10.10 17:251.34840.000.000.0060.00
66163252008.10.10 17:20sell1.00audusd0.65290.72300.65272008.10.10 17:230.65270.000.000.0020.00
66163532008.10.10 17:22sell2.00audusd0.65330.72330.65302008.10.10 17:230.65300.000.000.0060.00
66163492008.10.10 17:22sell2.00eurgbp0.79140.86150.79122008.10.10 17:230.79120.000.000.0068.13
66163382008.10.10 17:21sell2.00eurgbp0.79170.86180.79152008.10.10 17:210.79150.000.000.0068.12
66162912008.10.10 17:17sell2.00eurgbp0.79250.86260.79232008.10.10 17:170.79230.000.000.0068.03
66162732008.10.10 17:15sell2.00usdcad1.19411.26431.19402008.10.10 17:151.19400.000.000.0016.75
66162622008.10.10 17:15sell2.00usdcad1.19511.26521.19492008.10.10 17:151.19490.000.000.0033.48
66162242008.10.10 17:13sell2.00eurusd1.34791.41791.34762008.10.10 17:131.34760.000.000.0060.00
66159852008.10.10 16:55buy2.00usdcad1.18251.11251.18282008.10.10 16:581.18280.000.000.0050.73
66141812008.10.10 14:55sell2.00gbpusd1.70441.77441.70412008.10.10 16:581.70410.000.000.0060.00
66159962008.10.10 16:56sell2.00eurgbp0.79260.86260.79232008.10.10 16:570.79250.000.000.0034.11
66158062008.10.10 16:44sell2.00eurusd1.35131.42141.35112008.10.10 16:571.35110.000.000.0040.00
66145022008.10.10 15:19sell2.00audusd0.65720.72720.65692008.10.10 16:560.65690.000.000.0060.00
66150712008.10.10 16:04buy2.00usdcad1.18241.11241.18272008.10.10 16:531.18240.000.000.000.00
66158732008.10.10 16:47sell2.00eurusd1.35221.42221.35192008.10.10 16:521.35190.000.000.0060.00
66159152008.10.10 16:51sell2.00usdcad1.17971.24971.17942008.10.10 16:511.17940.000.000.0050.88
66156762008.10.10 16:34sell2.00usdcad1.17761.24761.17732008.10.10 16:441.17730.000.000.0050.97
66157732008.10.10 16:42sell2.00audusd0.65970.72970.65942008.10.10 16:420.65880.000.000.00180.00
66155712008.10.10 16:27sell2.00eurgbp0.79130.86130.79102008.10.10 16:410.79100.000.000.00102.76
66149582008.10.10 15:58sell2.00eurusd1.35511.42511.35482008.10.10 16:411.35480.000.000.0060.00
66157482008.10.10 16:41sell2.00eurusd1.35511.42511.35482008.10.10 16:411.35480.000.000.0060.00
66154382008.10.10 16:19sell2.00audusd0.66560.73580.66552008.10.10 16:330.66550.000.000.0020.00
66156642008.10.10 16:32sell2.00usdcad1.17821.24831.17802008.10.10 16:321.17800.000.000.0033.96
66156562008.10.10 16:31buy2.00gbpusd1.71191.64191.71222008.10.10 16:321.71220.000.000.0060.00
66156072008.10.10 16:29sell2.00eurusd1.35611.42611.35582008.10.10 16:301.35580.000.000.0060.00
66155292008.10.10 16:24sell2.00audusd0.66870.73870.66842008.10.10 16:240.66860.000.000.0020.00
66155092008.10.10 16:23sell2.00audusd0.66900.73900.66872008.10.10 16:240.66870.000.000.0060.00
66152332008.10.10 16:11sell2.00gbpusd1.71251.78251.71222008.10.10 16:181.71220.000.000.0060.00
66153962008.10.10 16:18sell2.00audusd0.66580.73600.66572008.10.10 16:180.66570.000.000.0020.00
66152902008.10.10 16:14sell2.00gbpusd1.71741.78741.71712008.10.10 16:141.71730.000.000.0020.00
66152042008.10.10 16:09sell2.00audusd0.67220.74220.67192008.10.10 16:100.67040.000.000.00360.00
66148292008.10.10 15:47sell2.00eurgbp0.79240.86240.79212008.10.10 16:090.79210.000.000.00102.82
66150422008.10.10 16:02sell2.00eurgbp0.79350.86350.79322008.10.10 16:090.79320.000.000.00102.66
66150682008.10.10 16:04sell2.00usdcad1.18201.25201.18172008.10.10 16:041.18170.000.000.0050.78
66150532008.10.10 16:03sell2.00usdcad1.18261.25261.18232008.10.10 16:031.18230.000.000.0050.76
66149612008.10.10 15:58buy2.00eurusd1.35551.28541.35572008.10.10 15:581.35570.000.000.0040.00
66147452008.10.10 15:42sell2.00audusd0.66160.73160.66132008.10.10 15:510.66060.000.000.00200.00
66148252008.10.10 15:47sell2.00eurusd1.35471.42481.35452008.10.10 15:471.35450.000.000.0040.00
66148032008.10.10 15:46sell2.00audusd0.66960.73960.66932008.10.10 15:460.66790.000.000.00340.00
66146412008.10.10 15:33sell2.00gbpusd1.70771.77771.70742008.10.10 15:441.70740.000.000.0060.00
66147342008.10.10 15:41sell2.00usdcad1.17701.24701.17672008.10.10 15:421.17670.000.000.0050.99
66146542008.10.10 15:35sell2.00eurgbp0.79240.86250.79222008.10.10 15:350.79220.000.000.0068.38
66145472008.10.10 15:22buy2.00gbpusd1.70851.63851.70882008.10.10 15:341.70880.000.000.0060.00
66141232008.10.10 14:52buy2.00eurusd1.35431.28431.35462008.10.10 15:251.35440.000.000.0020.00
66145602008.10.10 15:24sell2.00audusd0.65970.72970.65942008.10.10 15:240.65940.000.000.0060.00
66145422008.10.10 15:22sell2.00gbpusd1.70801.77801.70772008.10.10 15:221.70770.000.000.0060.00
66144422008.10.10 15:13sell2.00usdcad1.17111.24121.17092008.10.10 15:181.17090.000.000.0034.16
66141752008.10.10 14:55buy2.00gbpusd1.70481.63481.70512008.10.10 14:551.70480.000.000.000.00
66141282008.10.10 14:52sell2.00eurgbp0.79420.86420.79392008.10.10 14:530.79390.000.000.00102.27
66140502008.10.10 14:45balanceDeposit100 000.00
  0.00 0.00 -37.77 13 989.94
Closed P/L: 13 952.17
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
66300792008.10.13 21:26sell2.00gbpusd1.73091.80091.7306 1.73810.000.00-74.40-1 440.00
66300842008.10.13 21:27sell2.00gbpusd1.73091.80091.7306 1.73810.000.00-74.40-1 440.00
66536602008.10.15 18:09buy2.00eurjpy137.46130.44137.48 137.160.000.000.00-591.65
  0.00 0.00 -148.80 -3 471.65
 Floating P/L: -3 620.45
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 100 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 13 952.17 Floating P/L: -3 620.45 Margin: 9 633.80
Balance: 113 952.17 Equity: 110 331.72 Free Margin: 100 697.92
 
Details:
Graph
Gross Profit: 13 973.77 Gross Loss: 21.60 Total Net Profit: 13 952.17
Profit Factor: 646.93 Expected Payoff: 70.47  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 20.00 (0.02%) Relative Drawdown: 0.02% (20.00)
 
Total Trades: 198 Short Positions (won %): 169 (99.41%) Long Positions (won %): 29 (96.55%)
Profit Trades (% of total): 196 (98.99%) Loss trades (% of total): 2 (1.01%)
Largest profit trade: 360.00 loss trade: -20.00
Average profit trade: 71.29 loss trade: -10.80
Maximum consecutive wins ($): 147 (10 929.77) consecutive losses ($): 1 (-20.00)
Maximal consecutive profit (count): 10 929.77 (147) consecutive loss (count): -20.00 (1)
Average consecutive wins: 65 consecutive losses: 1