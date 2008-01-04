Strategy Tester Report
Pj-Doji's
MetaQuotes-Demo (Build 218)

SymbolEURGBP (Euro vs Great Britain Pound )
Period30 Minutes (M30) 2008.01.02 10:00 - 2008.03.28 21:30 (2008.01.01 - 2008.03.31)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersTP=15; SL=30; Lot=0.1;
Bars in test3974Ticks modelled284422Modelling quality90.00%
Mismatched charts errors0
Initial deposit10000.00
Total net profit168.38Gross profit2026.43Gross loss-1858.05
Profit factor1.09Expected payoff1.48
Absolute drawdown71.31Maximal drawdown189.57 (1.85%)Relative drawdown1.85% (189.57)
Total trades114Short positions (won %)55 (74.55%)Long positions (won %)59 (62.71%)
Profit trades (% of total)78 (68.42%)Loss trades (% of total)36 (31.58%)
Largestprofit trade26.62loss trade-56.30
Averageprofit trade25.98loss trade-51.61
Maximumconsecutive wins (profit in money)5 (130.64)consecutive losses (loss in money)3 (-81.60)
Maximalconsecutive profit (count of wins)130.64 (5)consecutive loss (count of losses)-107.86 (2)
Averageconsecutive wins3consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12008.01.04 02:00buy10.100.74780.74480.7493
22008.01.04 02:29sell20.100.74730.75050.7458
32008.01.04 10:30t/p20.100.74580.75050.745826.1010026.10
42008.01.04 10:32s/l10.100.74480.74480.7493-52.189973.92
52008.01.07 04:50buy30.100.74780.74480.7493
62008.01.07 07:51sell40.100.74660.74980.7451
72008.01.07 09:29t/p40.100.74510.74980.745126.1010000.02
82008.01.07 09:29s/l30.100.74480.74480.7493-52.189947.84
92008.01.07 10:35buy50.100.74490.74190.7464
102008.01.07 11:25sell60.100.74420.74740.7427
112008.01.07 14:25t/p50.100.74640.74190.746426.099973.93
122008.01.08 09:03t/p60.100.74270.74740.742726.2710000.20
132008.01.11 12:30buy70.100.75540.75240.7569
142008.01.11 13:05sell80.100.75450.75770.7530
152008.01.14 07:06t/p70.100.75690.75240.756925.4610025.66
162008.01.14 07:09s/l80.100.75770.75770.7530-55.509970.16
172008.01.14 09:31buy90.100.75750.75450.7590
182008.01.14 10:05t/p90.100.75900.75450.759026.109996.26
192008.01.14 18:00buy100.100.75980.75680.7613
202008.01.14 18:06sell110.100.75920.76240.7577
212008.01.15 08:17t/p100.100.76130.75680.761325.4510021.71
222008.01.15 10:10t/p110.100.75770.76240.757726.2710047.98
232008.01.15 22:30buy120.100.75480.75180.7563
242008.01.15 23:09sell130.100.75390.75710.7524
252008.01.16 05:03t/p120.100.75630.75180.756325.4510073.43
262008.01.16 06:11s/l130.100.75710.75710.7524-55.5110017.93
272008.01.16 06:30sell140.100.75640.75940.7549
282008.01.16 06:33buy150.100.75690.75370.7584
292008.01.16 09:20t/p140.100.75490.75940.754926.1010044.03
302008.01.16 13:59s/l150.100.75370.75370.7584-55.679988.36
312008.01.16 13:59sell160.100.75370.75670.7522
322008.01.16 15:02t/p160.100.75220.75670.752226.0910014.45
332008.01.17 20:02buy170.100.74470.74170.7462
342008.01.17 20:43sell180.100.74410.74730.7426
352008.01.17 23:01t/p180.100.74260.74730.742626.1010040.55
362008.01.18 10:31t/p170.100.74620.74170.746225.4510065.99
372008.01.18 19:22buy190.100.74880.74580.7503
382008.01.18 20:39sell200.100.74740.75060.7459
392008.01.21 00:00s/l190.100.74580.74580.7503-52.8310013.16
402008.01.21 00:00t/p200.100.74590.75060.745926.2710039.43
412008.01.21 07:32sell210.100.74450.74750.7430
422008.01.21 07:48buy220.100.74530.74210.7468
432008.01.21 10:23t/p210.100.74300.74750.743026.1010065.53
442008.01.21 10:42s/l220.100.74210.74210.7468-55.6610009.87
452008.01.21 14:30buy230.100.74380.74080.7453
462008.01.21 17:09sell240.100.74310.74630.7416
472008.01.22 09:18t/p240.100.74160.74630.741626.2610036.14
482008.01.22 09:19s/l230.100.74080.74080.7453-52.829983.31
492008.01.22 13:41buy250.100.74290.73990.7444
502008.01.22 14:21t/p250.100.74440.73990.744426.0910009.40
512008.01.23 03:30buy260.100.74670.74370.7482
522008.01.23 07:47t/p260.100.74820.74370.748226.0910035.49
532008.01.23 08:35sell270.100.74610.74910.7446
542008.01.23 09:22t/p270.100.74460.74910.744626.1010061.59
552008.01.23 15:36buy280.100.74660.74360.7481
562008.01.23 22:31t/p280.100.74810.74360.748126.0910087.68
572008.01.24 07:44buy290.100.74830.74530.7498
582008.01.24 08:01sell300.100.74770.75090.7462
592008.01.24 10:59t/p300.100.74620.75090.746226.0910113.77
602008.01.25 06:00s/l290.100.74530.74530.7498-52.8310060.94
612008.01.29 03:00buy310.100.74390.74090.7454
622008.01.29 08:25sell320.100.74340.74660.7419
632008.01.29 13:14t/p320.100.74190.74660.741926.0910087.03
642008.01.30 20:15t/p310.100.74540.74090.745425.4510112.48
652008.01.31 00:30buy330.100.74740.74440.7489
662008.01.31 00:39sell340.100.74680.75000.7453
672008.01.31 07:30t/p330.100.74890.74440.748926.1010138.58
682008.01.31 12:08t/p340.100.74530.75000.745326.1010164.68
692008.01.31 14:30buy350.100.74800.74500.7495
702008.01.31 14:44sell360.100.74730.75050.7458
712008.01.31 16:55t/p360.100.74580.75050.745826.1010190.78
722008.01.31 16:58s/l350.100.74500.74500.7495-52.1810138.60
732008.01.31 16:58sell370.100.74500.74800.7435
742008.01.31 19:33buy380.100.74700.74380.7485
752008.01.31 21:19s/l370.100.74800.74800.7435-52.1910086.41
762008.02.01 12:59t/p380.100.74850.74380.748525.4510111.85
772008.02.04 01:30buy390.100.75320.75020.7547
782008.02.04 01:54sell400.100.75260.75580.7511
792008.02.04 08:58t/p400.100.75110.75580.751126.0910137.94
802008.02.04 10:07s/l390.100.75020.75020.7547-52.1810085.76
812008.02.04 14:48buy410.100.75020.74720.7517
822008.02.04 15:25sell420.100.74960.75280.7481
832008.02.04 22:05t/p410.100.75170.74720.751726.0910111.85
842008.02.05 10:30t/p420.100.74810.75280.748126.2710138.13
852008.02.05 13:03sell430.100.74510.74810.7436
862008.02.05 13:18buy440.100.74580.74260.7473
872008.02.06 09:09t/p440.100.74730.74260.747325.4510163.57
882008.02.06 16:58s/l430.100.74810.74810.7436-52.0210111.56
892008.02.07 13:00sell450.100.74860.75160.7471
902008.02.07 13:18buy460.100.74960.74640.7511
912008.02.07 14:40t/p450.100.74710.75160.747126.0910137.65
922008.02.07 14:54s/l460.100.74640.74640.7511-55.6610081.99
932008.02.07 16:38sell470.100.74660.74960.7451
942008.02.07 17:21buy480.100.74740.74420.7489
952008.02.07 19:08t/p470.100.74510.74960.745126.1010108.09
962008.02.08 09:19s/l480.100.74420.74420.7489-56.3010051.78
972008.02.08 09:19sell490.100.74410.74710.7426
982008.02.08 12:14t/p490.100.74260.74710.742626.1010077.88
992008.02.08 12:30buy500.100.74330.74030.7448
1002008.02.08 13:54t/p500.100.74480.74030.744826.1010103.98
1012008.02.08 15:33buy510.100.74470.74170.7462
1022008.02.08 18:17sell520.100.74400.74720.7425
1032008.02.08 19:53t/p510.100.74620.74170.746226.0910130.07
1042008.02.11 01:21s/l520.100.74720.74720.7425-55.5110074.57
1052008.02.11 10:30sell530.100.74910.75210.7476
1062008.02.11 10:40t/p530.100.74760.75210.747626.1010100.67
1072008.02.11 10:40sell540.100.74740.75040.7459
1082008.02.11 11:31t/p540.100.74590.75040.745926.1010126.77
1092008.02.11 13:19buy550.100.74660.74360.7481
1102008.02.11 14:21sell560.100.74580.74900.7443
1112008.02.11 16:51t/p560.100.74430.74900.744326.1010152.87
1122008.02.12 01:53s/l550.100.74360.74360.7481-52.8310100.03
1132008.02.12 13:00buy570.100.74480.74180.7463
1142008.02.12 13:06sell580.100.74400.74720.7425
1152008.02.13 11:30t/p580.100.74250.74720.742526.2610126.30
1162008.02.13 11:30s/l570.100.74180.74180.7463-52.8310073.46
1172008.02.13 13:30buy590.100.74290.73990.7444
1182008.02.13 13:37sell600.100.74240.74560.7409
1192008.02.14 08:05t/p600.100.74090.74560.740926.6210100.09
1202008.02.15 08:49t/p590.100.74440.73990.744423.5210123.60
1212008.02.15 09:30buy610.100.74500.74200.7465
1222008.02.15 10:37t/p610.100.74650.74200.746526.0910149.69
1232008.02.15 16:32sell620.100.74740.75040.7459
1242008.02.15 16:44buy630.100.74830.74510.7498
1252008.02.18 08:00t/p630.100.74980.74510.749825.4510175.14
1262008.02.18 08:32s/l620.100.75040.75040.7459-52.0210123.12
1272008.02.19 07:06buy640.100.75390.75090.7554
1282008.02.19 08:21sell650.100.75300.75620.7515
1292008.02.19 10:23t/p640.100.75540.75090.755426.0910149.21
1302008.02.19 10:40s/l650.100.75620.75620.7515-55.6810093.53
1312008.02.20 05:42sell660.100.75510.75810.7536
1322008.02.20 08:23buy670.100.75570.75250.7572
1332008.02.20 13:21t/p660.100.75360.75810.753626.1010119.63
1342008.02.20 20:46t/p670.100.75720.75250.757226.0910145.72
1352008.02.22 18:00buy680.100.75390.75090.7554
1362008.02.22 18:10sell690.100.75320.75640.7517
1372008.02.25 08:42t/p680.100.75540.75090.755425.4510171.17
1382008.02.26 09:23t/p690.100.75170.75640.751726.4410197.61
1392008.02.26 21:33buy700.100.75400.75100.7555
1402008.02.26 23:05sell710.100.75320.75640.7517
1412008.02.26 23:20t/p700.100.75550.75100.755526.0910223.70
1422008.02.26 23:20s/l710.100.75640.75640.7517-55.6810168.02
1432008.02.27 11:32buy720.100.75700.75400.7585
1442008.02.27 15:30t/p720.100.75850.75400.758526.0910194.11
1452008.02.27 22:49sell730.100.76320.76620.7617
1462008.02.28 03:10t/p730.100.76170.76620.761726.6110220.72
1472008.02.28 17:19buy740.100.76390.76090.7654
1482008.02.29 09:56t/p740.100.76540.76090.765425.4510246.17
1492008.02.29 11:30buy750.100.76710.76410.7686
1502008.02.29 12:27sell760.100.76610.76930.7646
1512008.02.29 13:54t/p760.100.76460.76930.764626.1010272.27
1522008.02.29 16:04s/l750.100.76410.76410.7686-52.1810220.09
1532008.02.29 18:35sell770.100.76420.76720.7627
1542008.03.03 00:03buy780.100.76600.76280.7675
1552008.03.03 07:38s/l770.100.76720.76720.7627-52.0310168.06
1562008.03.03 07:39t/p780.100.76750.76280.767526.0910194.15
1572008.03.03 10:00buy790.100.76580.76280.7673
1582008.03.03 10:09sell800.100.76500.76820.7635
1592008.03.03 15:25t/p790.100.76730.76280.767326.0910220.24
1602008.03.05 08:46s/l800.100.76820.76820.7635-55.3210164.92
1612008.03.06 10:49buy810.100.76840.76540.7699
1622008.03.06 12:55sell820.100.76780.77100.7663
1632008.03.06 13:42t/p820.100.76630.77100.766326.0910191.01
1642008.03.06 13:51s/l810.100.76540.76540.7699-52.1910138.82
1652008.03.06 19:30buy830.100.76560.76260.7671
1662008.03.06 20:36sell840.100.76490.76810.7634
1672008.03.07 14:49t/p840.100.76340.76810.763426.2710165.09
1682008.03.07 15:18s/l830.100.76260.76260.7671-52.8210112.27
1692008.03.10 01:01sell850.100.76210.76510.7606
1702008.03.10 07:51buy860.100.76280.75960.7643
1712008.03.10 11:36t/p850.100.76060.76510.760626.1010138.37
1722008.03.10 12:43s/l860.100.75960.75960.7643-55.6710082.70
1732008.03.10 13:01buy870.100.76080.75780.7623
1742008.03.10 16:27t/p870.100.76230.75780.762326.0910108.79
1752008.03.11 02:00buy880.100.76420.76120.7657
1762008.03.11 05:49t/p880.100.76570.76120.765726.0910134.88
1772008.03.11 06:02buy890.100.76600.76300.7675
1782008.03.11 06:18sell900.100.76530.76850.7638
1792008.03.11 12:54t/p890.100.76750.76300.767526.0910160.97
1802008.03.11 14:35t/p900.100.76380.76850.763826.1010187.07
1812008.03.11 18:59sell910.100.76400.76700.7625
1822008.03.11 19:56buy920.100.76490.76170.7664
1832008.03.12 12:41t/p920.100.76640.76170.766425.4510212.51
1842008.03.12 12:49s/l910.100.76700.76700.7625-52.0310160.49
1852008.03.12 14:04sell930.100.76610.76910.7646
1862008.03.12 14:30buy940.100.76700.76380.7685
1872008.03.13 13:35t/p930.100.76460.76910.764626.6210187.11
1882008.03.13 20:37t/p940.100.76850.76380.768524.1610211.27
1892008.03.14 03:37buy950.100.76890.76590.7704
1902008.03.14 03:53sell960.100.76830.77150.7668
1912008.03.14 11:22t/p960.100.76680.77150.766826.0910237.36
1922008.03.14 18:13t/p950.100.77040.76590.770426.0910263.45
1932008.03.17 15:34buy970.100.78530.78230.7868
1942008.03.17 16:40sell980.100.78440.78760.7829
1952008.03.17 16:54t/p970.100.78680.78230.786826.1010289.55
1962008.03.17 16:56s/l980.100.78760.78760.7829-55.6710233.88
1972008.03.18 09:00buy990.100.78610.78310.7876
1982008.03.18 10:26sell1000.100.78490.78810.7834
1992008.03.18 13:18s/l990.100.78310.78310.7876-52.1910181.69
2002008.03.18 13:18t/p1000.100.78340.78810.783426.1010207.79
2012008.03.20 12:31sell1010.100.78040.78340.7789
2022008.03.20 12:33buy1020.100.78100.77780.7825
2032008.03.20 13:13t/p1010.100.77890.78340.778926.1010233.89
2042008.03.20 14:52s/l1020.100.77780.77780.7825-55.6710178.22
2052008.03.20 20:00sell1030.100.77870.78170.7772
2062008.03.20 20:47t/p1030.100.77720.78170.777226.0910204.31
2072008.03.21 00:05buy1040.100.77830.77530.7798
2082008.03.21 01:03sell1050.100.77740.78060.7759
2092008.03.21 09:51t/p1040.100.77980.77530.779826.0910230.40
2102008.03.24 15:33t/p1050.100.77590.78060.775926.2710256.67
2112008.03.25 02:30buy1060.100.77630.77330.7778
2122008.03.25 03:25t/p1060.100.77780.77330.777826.0910282.76
2132008.03.25 06:25sell1070.100.78050.78350.7790
2142008.03.25 12:03buy1080.100.78190.77870.7834
2152008.03.25 22:36t/p1070.100.77900.78350.779026.1010308.86
2162008.03.26 07:09s/l1080.100.77870.77870.7834-56.3010252.56
2172008.03.26 20:00buy1090.100.78850.78550.7900
2182008.03.27 01:01sell1100.100.78780.79100.7863
2192008.03.27 08:59t/p1100.100.78630.79100.786326.0910278.65
2202008.03.27 09:02s/l1090.100.78550.78550.7900-54.1210224.53
2212008.03.27 20:00buy1110.100.78770.78470.7892
2222008.03.27 20:11sell1120.100.78670.78990.7852
2232008.03.28 08:10t/p1110.100.78920.78470.789225.4510249.98
2242008.03.28 08:21s/l1120.100.78990.78990.7852-55.5010194.48
2252008.03.28 13:00buy1130.100.79190.78890.7934
2262008.03.28 14:03sell1140.100.79060.79380.7891
2272008.03.28 21:59close at stop1140.100.79200.79380.7891-24.3610170.12
2282008.03.28 21:59close at stop1130.100.79180.78890.7934-1.7410168.38