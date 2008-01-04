Strategy Tester Report
Pj-Doji's
MetaQuotes-Demo (Build 218)
|Symbol
|EURGBP (Euro vs Great Britain Pound )
|Period
|30 Minutes (M30) 2008.01.02 10:00 - 2008.03.28 21:30 (2008.01.01 - 2008.03.31)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|TP=15; SL=30; Lot=0.1;
|Bars in test
|3974
|Ticks modelled
|284422
|Modelling quality
|90.00%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|168.38
|Gross profit
|2026.43
|Gross loss
|-1858.05
|Profit factor
|1.09
|Expected payoff
|1.48
|Absolute drawdown
|71.31
|Maximal drawdown
|189.57 (1.85%)
|Relative drawdown
|1.85% (189.57)
|Total trades
|114
|Short positions (won %)
|55 (74.55%)
|Long positions (won %)
|59 (62.71%)
|Profit trades (% of total)
|78 (68.42%)
|Loss trades (% of total)
|36 (31.58%)
|Largest
|profit trade
|26.62
|loss trade
|-56.30
|Average
|profit trade
|25.98
|loss trade
|-51.61
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|5 (130.64)
|consecutive losses (loss in money)
|3 (-81.60)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|130.64 (5)
|consecutive loss (count of losses)
|-107.86 (2)
|Average
|consecutive wins
|3
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2008.01.04 02:00
|buy
|1
|0.10
|0.7478
|0.7448
|0.7493
|2
|2008.01.04 02:29
|sell
|2
|0.10
|0.7473
|0.7505
|0.7458
|3
|2008.01.04 10:30
|t/p
|2
|0.10
|0.7458
|0.7505
|0.7458
|26.10
|10026.10
|4
|2008.01.04 10:32
|s/l
|1
|0.10
|0.7448
|0.7448
|0.7493
|-52.18
|9973.92
|5
|2008.01.07 04:50
|buy
|3
|0.10
|0.7478
|0.7448
|0.7493
|6
|2008.01.07 07:51
|sell
|4
|0.10
|0.7466
|0.7498
|0.7451
|7
|2008.01.07 09:29
|t/p
|4
|0.10
|0.7451
|0.7498
|0.7451
|26.10
|10000.02
|8
|2008.01.07 09:29
|s/l
|3
|0.10
|0.7448
|0.7448
|0.7493
|-52.18
|9947.84
|9
|2008.01.07 10:35
|buy
|5
|0.10
|0.7449
|0.7419
|0.7464
|10
|2008.01.07 11:25
|sell
|6
|0.10
|0.7442
|0.7474
|0.7427
|11
|2008.01.07 14:25
|t/p
|5
|0.10
|0.7464
|0.7419
|0.7464
|26.09
|9973.93
|12
|2008.01.08 09:03
|t/p
|6
|0.10
|0.7427
|0.7474
|0.7427
|26.27
|10000.20
|13
|2008.01.11 12:30
|buy
|7
|0.10
|0.7554
|0.7524
|0.7569
|14
|2008.01.11 13:05
|sell
|8
|0.10
|0.7545
|0.7577
|0.7530
|15
|2008.01.14 07:06
|t/p
|7
|0.10
|0.7569
|0.7524
|0.7569
|25.46
|10025.66
|16
|2008.01.14 07:09
|s/l
|8
|0.10
|0.7577
|0.7577
|0.7530
|-55.50
|9970.16
|17
|2008.01.14 09:31
|buy
|9
|0.10
|0.7575
|0.7545
|0.7590
|18
|2008.01.14 10:05
|t/p
|9
|0.10
|0.7590
|0.7545
|0.7590
|26.10
|9996.26
|19
|2008.01.14 18:00
|buy
|10
|0.10
|0.7598
|0.7568
|0.7613
|20
|2008.01.14 18:06
|sell
|11
|0.10
|0.7592
|0.7624
|0.7577
|21
|2008.01.15 08:17
|t/p
|10
|0.10
|0.7613
|0.7568
|0.7613
|25.45
|10021.71
|22
|2008.01.15 10:10
|t/p
|11
|0.10
|0.7577
|0.7624
|0.7577
|26.27
|10047.98
|23
|2008.01.15 22:30
|buy
|12
|0.10
|0.7548
|0.7518
|0.7563
|24
|2008.01.15 23:09
|sell
|13
|0.10
|0.7539
|0.7571
|0.7524
|25
|2008.01.16 05:03
|t/p
|12
|0.10
|0.7563
|0.7518
|0.7563
|25.45
|10073.43
|26
|2008.01.16 06:11
|s/l
|13
|0.10
|0.7571
|0.7571
|0.7524
|-55.51
|10017.93
|27
|2008.01.16 06:30
|sell
|14
|0.10
|0.7564
|0.7594
|0.7549
|28
|2008.01.16 06:33
|buy
|15
|0.10
|0.7569
|0.7537
|0.7584
|29
|2008.01.16 09:20
|t/p
|14
|0.10
|0.7549
|0.7594
|0.7549
|26.10
|10044.03
|30
|2008.01.16 13:59
|s/l
|15
|0.10
|0.7537
|0.7537
|0.7584
|-55.67
|9988.36
|31
|2008.01.16 13:59
|sell
|16
|0.10
|0.7537
|0.7567
|0.7522
|32
|2008.01.16 15:02
|t/p
|16
|0.10
|0.7522
|0.7567
|0.7522
|26.09
|10014.45
|33
|2008.01.17 20:02
|buy
|17
|0.10
|0.7447
|0.7417
|0.7462
|34
|2008.01.17 20:43
|sell
|18
|0.10
|0.7441
|0.7473
|0.7426
|35
|2008.01.17 23:01
|t/p
|18
|0.10
|0.7426
|0.7473
|0.7426
|26.10
|10040.55
|36
|2008.01.18 10:31
|t/p
|17
|0.10
|0.7462
|0.7417
|0.7462
|25.45
|10065.99
|37
|2008.01.18 19:22
|buy
|19
|0.10
|0.7488
|0.7458
|0.7503
|38
|2008.01.18 20:39
|sell
|20
|0.10
|0.7474
|0.7506
|0.7459
|39
|2008.01.21 00:00
|s/l
|19
|0.10
|0.7458
|0.7458
|0.7503
|-52.83
|10013.16
|40
|2008.01.21 00:00
|t/p
|20
|0.10
|0.7459
|0.7506
|0.7459
|26.27
|10039.43
|41
|2008.01.21 07:32
|sell
|21
|0.10
|0.7445
|0.7475
|0.7430
|42
|2008.01.21 07:48
|buy
|22
|0.10
|0.7453
|0.7421
|0.7468
|43
|2008.01.21 10:23
|t/p
|21
|0.10
|0.7430
|0.7475
|0.7430
|26.10
|10065.53
|44
|2008.01.21 10:42
|s/l
|22
|0.10
|0.7421
|0.7421
|0.7468
|-55.66
|10009.87
|45
|2008.01.21 14:30
|buy
|23
|0.10
|0.7438
|0.7408
|0.7453
|46
|2008.01.21 17:09
|sell
|24
|0.10
|0.7431
|0.7463
|0.7416
|47
|2008.01.22 09:18
|t/p
|24
|0.10
|0.7416
|0.7463
|0.7416
|26.26
|10036.14
|48
|2008.01.22 09:19
|s/l
|23
|0.10
|0.7408
|0.7408
|0.7453
|-52.82
|9983.31
|49
|2008.01.22 13:41
|buy
|25
|0.10
|0.7429
|0.7399
|0.7444
|50
|2008.01.22 14:21
|t/p
|25
|0.10
|0.7444
|0.7399
|0.7444
|26.09
|10009.40
|51
|2008.01.23 03:30
|buy
|26
|0.10
|0.7467
|0.7437
|0.7482
|52
|2008.01.23 07:47
|t/p
|26
|0.10
|0.7482
|0.7437
|0.7482
|26.09
|10035.49
|53
|2008.01.23 08:35
|sell
|27
|0.10
|0.7461
|0.7491
|0.7446
|54
|2008.01.23 09:22
|t/p
|27
|0.10
|0.7446
|0.7491
|0.7446
|26.10
|10061.59
|55
|2008.01.23 15:36
|buy
|28
|0.10
|0.7466
|0.7436
|0.7481
|56
|2008.01.23 22:31
|t/p
|28
|0.10
|0.7481
|0.7436
|0.7481
|26.09
|10087.68
|57
|2008.01.24 07:44
|buy
|29
|0.10
|0.7483
|0.7453
|0.7498
|58
|2008.01.24 08:01
|sell
|30
|0.10
|0.7477
|0.7509
|0.7462
|59
|2008.01.24 10:59
|t/p
|30
|0.10
|0.7462
|0.7509
|0.7462
|26.09
|10113.77
|60
|2008.01.25 06:00
|s/l
|29
|0.10
|0.7453
|0.7453
|0.7498
|-52.83
|10060.94
|61
|2008.01.29 03:00
|buy
|31
|0.10
|0.7439
|0.7409
|0.7454
|62
|2008.01.29 08:25
|sell
|32
|0.10
|0.7434
|0.7466
|0.7419
|63
|2008.01.29 13:14
|t/p
|32
|0.10
|0.7419
|0.7466
|0.7419
|26.09
|10087.03
|64
|2008.01.30 20:15
|t/p
|31
|0.10
|0.7454
|0.7409
|0.7454
|25.45
|10112.48
|65
|2008.01.31 00:30
|buy
|33
|0.10
|0.7474
|0.7444
|0.7489
|66
|2008.01.31 00:39
|sell
|34
|0.10
|0.7468
|0.7500
|0.7453
|67
|2008.01.31 07:30
|t/p
|33
|0.10
|0.7489
|0.7444
|0.7489
|26.10
|10138.58
|68
|2008.01.31 12:08
|t/p
|34
|0.10
|0.7453
|0.7500
|0.7453
|26.10
|10164.68
|69
|2008.01.31 14:30
|buy
|35
|0.10
|0.7480
|0.7450
|0.7495
|70
|2008.01.31 14:44
|sell
|36
|0.10
|0.7473
|0.7505
|0.7458
|71
|2008.01.31 16:55
|t/p
|36
|0.10
|0.7458
|0.7505
|0.7458
|26.10
|10190.78
|72
|2008.01.31 16:58
|s/l
|35
|0.10
|0.7450
|0.7450
|0.7495
|-52.18
|10138.60
|73
|2008.01.31 16:58
|sell
|37
|0.10
|0.7450
|0.7480
|0.7435
|74
|2008.01.31 19:33
|buy
|38
|0.10
|0.7470
|0.7438
|0.7485
|75
|2008.01.31 21:19
|s/l
|37
|0.10
|0.7480
|0.7480
|0.7435
|-52.19
|10086.41
|76
|2008.02.01 12:59
|t/p
|38
|0.10
|0.7485
|0.7438
|0.7485
|25.45
|10111.85
|77
|2008.02.04 01:30
|buy
|39
|0.10
|0.7532
|0.7502
|0.7547
|78
|2008.02.04 01:54
|sell
|40
|0.10
|0.7526
|0.7558
|0.7511
|79
|2008.02.04 08:58
|t/p
|40
|0.10
|0.7511
|0.7558
|0.7511
|26.09
|10137.94
|80
|2008.02.04 10:07
|s/l
|39
|0.10
|0.7502
|0.7502
|0.7547
|-52.18
|10085.76
|81
|2008.02.04 14:48
|buy
|41
|0.10
|0.7502
|0.7472
|0.7517
|82
|2008.02.04 15:25
|sell
|42
|0.10
|0.7496
|0.7528
|0.7481
|83
|2008.02.04 22:05
|t/p
|41
|0.10
|0.7517
|0.7472
|0.7517
|26.09
|10111.85
|84
|2008.02.05 10:30
|t/p
|42
|0.10
|0.7481
|0.7528
|0.7481
|26.27
|10138.13
|85
|2008.02.05 13:03
|sell
|43
|0.10
|0.7451
|0.7481
|0.7436
|86
|2008.02.05 13:18
|buy
|44
|0.10
|0.7458
|0.7426
|0.7473
|87
|2008.02.06 09:09
|t/p
|44
|0.10
|0.7473
|0.7426
|0.7473
|25.45
|10163.57
|88
|2008.02.06 16:58
|s/l
|43
|0.10
|0.7481
|0.7481
|0.7436
|-52.02
|10111.56
|89
|2008.02.07 13:00
|sell
|45
|0.10
|0.7486
|0.7516
|0.7471
|90
|2008.02.07 13:18
|buy
|46
|0.10
|0.7496
|0.7464
|0.7511
|91
|2008.02.07 14:40
|t/p
|45
|0.10
|0.7471
|0.7516
|0.7471
|26.09
|10137.65
|92
|2008.02.07 14:54
|s/l
|46
|0.10
|0.7464
|0.7464
|0.7511
|-55.66
|10081.99
|93
|2008.02.07 16:38
|sell
|47
|0.10
|0.7466
|0.7496
|0.7451
|94
|2008.02.07 17:21
|buy
|48
|0.10
|0.7474
|0.7442
|0.7489
|95
|2008.02.07 19:08
|t/p
|47
|0.10
|0.7451
|0.7496
|0.7451
|26.10
|10108.09
|96
|2008.02.08 09:19
|s/l
|48
|0.10
|0.7442
|0.7442
|0.7489
|-56.30
|10051.78
|97
|2008.02.08 09:19
|sell
|49
|0.10
|0.7441
|0.7471
|0.7426
|98
|2008.02.08 12:14
|t/p
|49
|0.10
|0.7426
|0.7471
|0.7426
|26.10
|10077.88
|99
|2008.02.08 12:30
|buy
|50
|0.10
|0.7433
|0.7403
|0.7448
|100
|2008.02.08 13:54
|t/p
|50
|0.10
|0.7448
|0.7403
|0.7448
|26.10
|10103.98
|101
|2008.02.08 15:33
|buy
|51
|0.10
|0.7447
|0.7417
|0.7462
|102
|2008.02.08 18:17
|sell
|52
|0.10
|0.7440
|0.7472
|0.7425
|103
|2008.02.08 19:53
|t/p
|51
|0.10
|0.7462
|0.7417
|0.7462
|26.09
|10130.07
|104
|2008.02.11 01:21
|s/l
|52
|0.10
|0.7472
|0.7472
|0.7425
|-55.51
|10074.57
|105
|2008.02.11 10:30
|sell
|53
|0.10
|0.7491
|0.7521
|0.7476
|106
|2008.02.11 10:40
|t/p
|53
|0.10
|0.7476
|0.7521
|0.7476
|26.10
|10100.67
|107
|2008.02.11 10:40
|sell
|54
|0.10
|0.7474
|0.7504
|0.7459
|108
|2008.02.11 11:31
|t/p
|54
|0.10
|0.7459
|0.7504
|0.7459
|26.10
|10126.77
|109
|2008.02.11 13:19
|buy
|55
|0.10
|0.7466
|0.7436
|0.7481
|110
|2008.02.11 14:21
|sell
|56
|0.10
|0.7458
|0.7490
|0.7443
|111
|2008.02.11 16:51
|t/p
|56
|0.10
|0.7443
|0.7490
|0.7443
|26.10
|10152.87
|112
|2008.02.12 01:53
|s/l
|55
|0.10
|0.7436
|0.7436
|0.7481
|-52.83
|10100.03
|113
|2008.02.12 13:00
|buy
|57
|0.10
|0.7448
|0.7418
|0.7463
|114
|2008.02.12 13:06
|sell
|58
|0.10
|0.7440
|0.7472
|0.7425
|115
|2008.02.13 11:30
|t/p
|58
|0.10
|0.7425
|0.7472
|0.7425
|26.26
|10126.30
|116
|2008.02.13 11:30
|s/l
|57
|0.10
|0.7418
|0.7418
|0.7463
|-52.83
|10073.46
|117
|2008.02.13 13:30
|buy
|59
|0.10
|0.7429
|0.7399
|0.7444
|118
|2008.02.13 13:37
|sell
|60
|0.10
|0.7424
|0.7456
|0.7409
|119
|2008.02.14 08:05
|t/p
|60
|0.10
|0.7409
|0.7456
|0.7409
|26.62
|10100.09
|120
|2008.02.15 08:49
|t/p
|59
|0.10
|0.7444
|0.7399
|0.7444
|23.52
|10123.60
|121
|2008.02.15 09:30
|buy
|61
|0.10
|0.7450
|0.7420
|0.7465
|122
|2008.02.15 10:37
|t/p
|61
|0.10
|0.7465
|0.7420
|0.7465
|26.09
|10149.69
|123
|2008.02.15 16:32
|sell
|62
|0.10
|0.7474
|0.7504
|0.7459
|124
|2008.02.15 16:44
|buy
|63
|0.10
|0.7483
|0.7451
|0.7498
|125
|2008.02.18 08:00
|t/p
|63
|0.10
|0.7498
|0.7451
|0.7498
|25.45
|10175.14
|126
|2008.02.18 08:32
|s/l
|62
|0.10
|0.7504
|0.7504
|0.7459
|-52.02
|10123.12
|127
|2008.02.19 07:06
|buy
|64
|0.10
|0.7539
|0.7509
|0.7554
|128
|2008.02.19 08:21
|sell
|65
|0.10
|0.7530
|0.7562
|0.7515
|129
|2008.02.19 10:23
|t/p
|64
|0.10
|0.7554
|0.7509
|0.7554
|26.09
|10149.21
|130
|2008.02.19 10:40
|s/l
|65
|0.10
|0.7562
|0.7562
|0.7515
|-55.68
|10093.53
|131
|2008.02.20 05:42
|sell
|66
|0.10
|0.7551
|0.7581
|0.7536
|132
|2008.02.20 08:23
|buy
|67
|0.10
|0.7557
|0.7525
|0.7572
|133
|2008.02.20 13:21
|t/p
|66
|0.10
|0.7536
|0.7581
|0.7536
|26.10
|10119.63
|134
|2008.02.20 20:46
|t/p
|67
|0.10
|0.7572
|0.7525
|0.7572
|26.09
|10145.72
|135
|2008.02.22 18:00
|buy
|68
|0.10
|0.7539
|0.7509
|0.7554
|136
|2008.02.22 18:10
|sell
|69
|0.10
|0.7532
|0.7564
|0.7517
|137
|2008.02.25 08:42
|t/p
|68
|0.10
|0.7554
|0.7509
|0.7554
|25.45
|10171.17
|138
|2008.02.26 09:23
|t/p
|69
|0.10
|0.7517
|0.7564
|0.7517
|26.44
|10197.61
|139
|2008.02.26 21:33
|buy
|70
|0.10
|0.7540
|0.7510
|0.7555
|140
|2008.02.26 23:05
|sell
|71
|0.10
|0.7532
|0.7564
|0.7517
|141
|2008.02.26 23:20
|t/p
|70
|0.10
|0.7555
|0.7510
|0.7555
|26.09
|10223.70
|142
|2008.02.26 23:20
|s/l
|71
|0.10
|0.7564
|0.7564
|0.7517
|-55.68
|10168.02
|143
|2008.02.27 11:32
|buy
|72
|0.10
|0.7570
|0.7540
|0.7585
|144
|2008.02.27 15:30
|t/p
|72
|0.10
|0.7585
|0.7540
|0.7585
|26.09
|10194.11
|145
|2008.02.27 22:49
|sell
|73
|0.10
|0.7632
|0.7662
|0.7617
|146
|2008.02.28 03:10
|t/p
|73
|0.10
|0.7617
|0.7662
|0.7617
|26.61
|10220.72
|147
|2008.02.28 17:19
|buy
|74
|0.10
|0.7639
|0.7609
|0.7654
|148
|2008.02.29 09:56
|t/p
|74
|0.10
|0.7654
|0.7609
|0.7654
|25.45
|10246.17
|149
|2008.02.29 11:30
|buy
|75
|0.10
|0.7671
|0.7641
|0.7686
|150
|2008.02.29 12:27
|sell
|76
|0.10
|0.7661
|0.7693
|0.7646
|151
|2008.02.29 13:54
|t/p
|76
|0.10
|0.7646
|0.7693
|0.7646
|26.10
|10272.27
|152
|2008.02.29 16:04
|s/l
|75
|0.10
|0.7641
|0.7641
|0.7686
|-52.18
|10220.09
|153
|2008.02.29 18:35
|sell
|77
|0.10
|0.7642
|0.7672
|0.7627
|154
|2008.03.03 00:03
|buy
|78
|0.10
|0.7660
|0.7628
|0.7675
|155
|2008.03.03 07:38
|s/l
|77
|0.10
|0.7672
|0.7672
|0.7627
|-52.03
|10168.06
|156
|2008.03.03 07:39
|t/p
|78
|0.10
|0.7675
|0.7628
|0.7675
|26.09
|10194.15
|157
|2008.03.03 10:00
|buy
|79
|0.10
|0.7658
|0.7628
|0.7673
|158
|2008.03.03 10:09
|sell
|80
|0.10
|0.7650
|0.7682
|0.7635
|159
|2008.03.03 15:25
|t/p
|79
|0.10
|0.7673
|0.7628
|0.7673
|26.09
|10220.24
|160
|2008.03.05 08:46
|s/l
|80
|0.10
|0.7682
|0.7682
|0.7635
|-55.32
|10164.92
|161
|2008.03.06 10:49
|buy
|81
|0.10
|0.7684
|0.7654
|0.7699
|162
|2008.03.06 12:55
|sell
|82
|0.10
|0.7678
|0.7710
|0.7663
|163
|2008.03.06 13:42
|t/p
|82
|0.10
|0.7663
|0.7710
|0.7663
|26.09
|10191.01
|164
|2008.03.06 13:51
|s/l
|81
|0.10
|0.7654
|0.7654
|0.7699
|-52.19
|10138.82
|165
|2008.03.06 19:30
|buy
|83
|0.10
|0.7656
|0.7626
|0.7671
|166
|2008.03.06 20:36
|sell
|84
|0.10
|0.7649
|0.7681
|0.7634
|167
|2008.03.07 14:49
|t/p
|84
|0.10
|0.7634
|0.7681
|0.7634
|26.27
|10165.09
|168
|2008.03.07 15:18
|s/l
|83
|0.10
|0.7626
|0.7626
|0.7671
|-52.82
|10112.27
|169
|2008.03.10 01:01
|sell
|85
|0.10
|0.7621
|0.7651
|0.7606
|170
|2008.03.10 07:51
|buy
|86
|0.10
|0.7628
|0.7596
|0.7643
|171
|2008.03.10 11:36
|t/p
|85
|0.10
|0.7606
|0.7651
|0.7606
|26.10
|10138.37
|172
|2008.03.10 12:43
|s/l
|86
|0.10
|0.7596
|0.7596
|0.7643
|-55.67
|10082.70
|173
|2008.03.10 13:01
|buy
|87
|0.10
|0.7608
|0.7578
|0.7623
|174
|2008.03.10 16:27
|t/p
|87
|0.10
|0.7623
|0.7578
|0.7623
|26.09
|10108.79
|175
|2008.03.11 02:00
|buy
|88
|0.10
|0.7642
|0.7612
|0.7657
|176
|2008.03.11 05:49
|t/p
|88
|0.10
|0.7657
|0.7612
|0.7657
|26.09
|10134.88
|177
|2008.03.11 06:02
|buy
|89
|0.10
|0.7660
|0.7630
|0.7675
|178
|2008.03.11 06:18
|sell
|90
|0.10
|0.7653
|0.7685
|0.7638
|179
|2008.03.11 12:54
|t/p
|89
|0.10
|0.7675
|0.7630
|0.7675
|26.09
|10160.97
|180
|2008.03.11 14:35
|t/p
|90
|0.10
|0.7638
|0.7685
|0.7638
|26.10
|10187.07
|181
|2008.03.11 18:59
|sell
|91
|0.10
|0.7640
|0.7670
|0.7625
|182
|2008.03.11 19:56
|buy
|92
|0.10
|0.7649
|0.7617
|0.7664
|183
|2008.03.12 12:41
|t/p
|92
|0.10
|0.7664
|0.7617
|0.7664
|25.45
|10212.51
|184
|2008.03.12 12:49
|s/l
|91
|0.10
|0.7670
|0.7670
|0.7625
|-52.03
|10160.49
|185
|2008.03.12 14:04
|sell
|93
|0.10
|0.7661
|0.7691
|0.7646
|186
|2008.03.12 14:30
|buy
|94
|0.10
|0.7670
|0.7638
|0.7685
|187
|2008.03.13 13:35
|t/p
|93
|0.10
|0.7646
|0.7691
|0.7646
|26.62
|10187.11
|188
|2008.03.13 20:37
|t/p
|94
|0.10
|0.7685
|0.7638
|0.7685
|24.16
|10211.27
|189
|2008.03.14 03:37
|buy
|95
|0.10
|0.7689
|0.7659
|0.7704
|190
|2008.03.14 03:53
|sell
|96
|0.10
|0.7683
|0.7715
|0.7668
|191
|2008.03.14 11:22
|t/p
|96
|0.10
|0.7668
|0.7715
|0.7668
|26.09
|10237.36
|192
|2008.03.14 18:13
|t/p
|95
|0.10
|0.7704
|0.7659
|0.7704
|26.09
|10263.45
|193
|2008.03.17 15:34
|buy
|97
|0.10
|0.7853
|0.7823
|0.7868
|194
|2008.03.17 16:40
|sell
|98
|0.10
|0.7844
|0.7876
|0.7829
|195
|2008.03.17 16:54
|t/p
|97
|0.10
|0.7868
|0.7823
|0.7868
|26.10
|10289.55
|196
|2008.03.17 16:56
|s/l
|98
|0.10
|0.7876
|0.7876
|0.7829
|-55.67
|10233.88
|197
|2008.03.18 09:00
|buy
|99
|0.10
|0.7861
|0.7831
|0.7876
|198
|2008.03.18 10:26
|sell
|100
|0.10
|0.7849
|0.7881
|0.7834
|199
|2008.03.18 13:18
|s/l
|99
|0.10
|0.7831
|0.7831
|0.7876
|-52.19
|10181.69
|200
|2008.03.18 13:18
|t/p
|100
|0.10
|0.7834
|0.7881
|0.7834
|26.10
|10207.79
|201
|2008.03.20 12:31
|sell
|101
|0.10
|0.7804
|0.7834
|0.7789
|202
|2008.03.20 12:33
|buy
|102
|0.10
|0.7810
|0.7778
|0.7825
|203
|2008.03.20 13:13
|t/p
|101
|0.10
|0.7789
|0.7834
|0.7789
|26.10
|10233.89
|204
|2008.03.20 14:52
|s/l
|102
|0.10
|0.7778
|0.7778
|0.7825
|-55.67
|10178.22
|205
|2008.03.20 20:00
|sell
|103
|0.10
|0.7787
|0.7817
|0.7772
|206
|2008.03.20 20:47
|t/p
|103
|0.10
|0.7772
|0.7817
|0.7772
|26.09
|10204.31
|207
|2008.03.21 00:05
|buy
|104
|0.10
|0.7783
|0.7753
|0.7798
|208
|2008.03.21 01:03
|sell
|105
|0.10
|0.7774
|0.7806
|0.7759
|209
|2008.03.21 09:51
|t/p
|104
|0.10
|0.7798
|0.7753
|0.7798
|26.09
|10230.40
|210
|2008.03.24 15:33
|t/p
|105
|0.10
|0.7759
|0.7806
|0.7759
|26.27
|10256.67
|211
|2008.03.25 02:30
|buy
|106
|0.10
|0.7763
|0.7733
|0.7778
|212
|2008.03.25 03:25
|t/p
|106
|0.10
|0.7778
|0.7733
|0.7778
|26.09
|10282.76
|213
|2008.03.25 06:25
|sell
|107
|0.10
|0.7805
|0.7835
|0.7790
|214
|2008.03.25 12:03
|buy
|108
|0.10
|0.7819
|0.7787
|0.7834
|215
|2008.03.25 22:36
|t/p
|107
|0.10
|0.7790
|0.7835
|0.7790
|26.10
|10308.86
|216
|2008.03.26 07:09
|s/l
|108
|0.10
|0.7787
|0.7787
|0.7834
|-56.30
|10252.56
|217
|2008.03.26 20:00
|buy
|109
|0.10
|0.7885
|0.7855
|0.7900
|218
|2008.03.27 01:01
|sell
|110
|0.10
|0.7878
|0.7910
|0.7863
|219
|2008.03.27 08:59
|t/p
|110
|0.10
|0.7863
|0.7910
|0.7863
|26.09
|10278.65
|220
|2008.03.27 09:02
|s/l
|109
|0.10
|0.7855
|0.7855
|0.7900
|-54.12
|10224.53
|221
|2008.03.27 20:00
|buy
|111
|0.10
|0.7877
|0.7847
|0.7892
|222
|2008.03.27 20:11
|sell
|112
|0.10
|0.7867
|0.7899
|0.7852
|223
|2008.03.28 08:10
|t/p
|111
|0.10
|0.7892
|0.7847
|0.7892
|25.45
|10249.98
|224
|2008.03.28 08:21
|s/l
|112
|0.10
|0.7899
|0.7899
|0.7852
|-55.50
|10194.48
|225
|2008.03.28 13:00
|buy
|113
|0.10
|0.7919
|0.7889
|0.7934
|226
|2008.03.28 14:03
|sell
|114
|0.10
|0.7906
|0.7938
|0.7891
|227
|2008.03.28 21:59
|close at stop
|114
|0.10
|0.7920
|0.7938
|0.7891
|-24.36
|10170.12
|228
|2008.03.28 21:59
|close at stop
|113
|0.10
|0.7918
|0.7889
|0.7934
|-1.74
|10168.38