|Account: 32716
|Name: Madscalp
|Currency: EUR
|2008 October 17, 15:51
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|2796355
|2008.10.13 07:27
|balance
|Deposit
|5 000.00
|2796575
|2008.10.13 07:45
|buy stop
|0.20
|eurusd
|1.3582
|0.0000
|1.3632
|2008.10.13 07:45
|1.3558
|cancelled
|2796597
|2008.10.13 07:46
|sell limit
|0.20
|eurusd
|1.3570
|0.0000
|1.3520
|2008.10.13 07:46
|1.3555
|cancelled
|2796600
|2008.10.13 07:46
|sell stop
|0.20
|eurusd
|1.3545
|0.0000
|1.3495
|2008.10.13 07:46
|1.3555
|cancelled
|2796603
|2008.10.13 07:47
|sell limit
|0.20
|eurusd
|1.3570
|0.0000
|1.3520
|2008.10.13 07:47
|1.3549
|cancelled
|2796610
|2008.10.13 07:48
|buy stop
|0.20
|eurusd
|1.3582
|0.0000
|1.3632
|2008.10.13 07:48
|1.3550
|cancelled
|2796617
|2008.10.13 07:49
|buy stop
|0.20
|eurusd
|1.3582
|0.0000
|1.3632
|2008.10.13 07:49
|1.3551
|cancelled
|2796619
|2008.10.13 07:49
|sell limit
|0.20
|eurusd
|1.3570
|0.0000
|1.3520
|2008.10.13 07:50
|1.3553
|cancelled
|2796626
|2008.10.13 07:50
|sell stop
|0.20
|eurusd
|1.3545
|0.0000
|1.3495
|2008.10.13 07:50
|1.3554
|cancelled
|2806264
|2008.10.13 15:06
|sell
|0.03
|eurusd
|1.3677
|1.4676
|0.0000
|2008.10.13 17:44
|1.3541
|0.00
|0.00
|0.00
|30.13
|2806267
|2008.10.13 15:06
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.7383
|1.8382
|0.0000
|2008.10.14 08:46
|1.7431
|0.00
|0.00
|-0.26
|-10.55
|2806271
|2008.10.13 15:06
|buy
|0.03
|usdchf
|1.1253
|1.0254
|0.0000
|2008.10.13 17:07
|1.1324
|0.00
|0.00
|0.00
|13.84
|2806276
|2008.10.13 15:06
|buy
|0.03
|usdcad
|1.1591
|1.0592
|0.0000
|2008.10.13 17:49
|1.1595
|0.00
|0.00
|0.00
|0.76
|2806277
|2008.10.13 15:06
|buy
|0.03
|eurgbp
|0.7870
|0.6871
|0.0000
|2008.10.14 14:40
|0.7817
|0.00
|0.00
|-0.15
|-20.34
|2806280
|2008.10.13 15:06
|buy
|0.03
|usdjpy
|100.32
|90.33
|0.00
|2008.10.13 17:06
|100.85
|0.00
|0.00
|0.00
|11.59
|2807294
|2008.10.13 15:49
|buy
|0.03
|eurusd
|1.3641
|1.2642
|0.0000
|2008.10.14 07:28
|1.3671
|0.00
|0.00
|0.15
|6.58
|2807302
|2008.10.13 15:49
|buy
|0.06
|usdchf
|1.1286
|1.0287
|0.0000
|2008.10.13 17:07
|1.1324
|0.00
|0.00
|0.00
|14.81
|2807681
|2008.10.13 16:01
|buy
|0.06
|usdjpy
|100.54
|90.55
|0.00
|2008.10.13 17:06
|100.85
|0.00
|0.00
|0.00
|13.57
|2807994
|2008.10.13 16:11
|buy
|0.06
|eurgbp
|0.7829
|0.6830
|0.0000
|2008.10.14 14:40
|0.7817
|0.00
|0.00
|-0.29
|-9.21
|2808004
|2008.10.13 16:11
|buy
|0.09
|usdchf
|1.1321
|1.0322
|0.0000
|2008.10.13 17:07
|1.1324
|0.00
|0.00
|0.00
|1.75
|2808523
|2008.10.13 16:39
|buy
|0.09
|usdjpy
|100.76
|90.77
|0.00
|2008.10.13 17:06
|100.85
|0.00
|0.00
|0.00
|5.91
|2808768
|2008.10.13 16:54
|buy
|0.06
|eurusd
|1.3589
|1.2590
|0.0000
|2008.10.14 07:28
|1.3671
|0.00
|0.00
|0.30
|35.99
|2809035
|2008.10.13 17:06
|buy
|0.03
|usdjpy
|100.86
|90.87
|0.00
|2008.10.14 07:28
|102.23
|0.00
|0.00
|0.02
|29.41
|2809047
|2008.10.13 17:07
|buy
|0.03
|usdchf
|1.1325
|1.0326
|0.0000
|2008.10.13 18:18
|1.1396
|0.00
|0.00
|0.00
|13.84
|2809152
|2008.10.13 17:15
|buy
|0.06
|usdcad
|1.1518
|1.0519
|0.0000
|2008.10.13 17:49
|1.1595
|0.00
|0.00
|0.00
|29.40
|2809526
|2008.10.13 17:43
|buy
|0.06
|usdchf
|1.1359
|1.0360
|0.0000
|2008.10.13 18:18
|1.1396
|0.00
|0.00
|0.00
|14.43
|2809560
|2008.10.13 17:44
|buy
|0.09
|eurusd
|1.3538
|1.2539
|0.0000
|2008.10.14 07:28
|1.3671
|0.00
|0.00
|0.46
|87.56
|2809654
|2008.10.13 17:49
|buy
|0.03
|usdcad
|1.1601
|1.0602
|0.0000
|2008.10.14 14:29
|1.1410
|0.00
|0.00
|-0.16
|-36.50
|2810070
|2008.10.13 18:15
|buy
|0.09
|usdchf
|1.1392
|1.0393
|0.0000
|2008.10.13 18:18
|1.1396
|0.00
|0.00
|0.00
|2.33
|2810167
|2008.10.13 18:19
|buy
|0.03
|usdchf
|1.1398
|1.0399
|0.0000
|2008.10.14 15:12
|1.1345
|0.00
|0.00
|-0.11
|-10.24
|2810406
|2008.10.13 18:28
|buy
|0.06
|usdjpy
|101.13
|91.14
|0.00
|2008.10.14 07:28
|102.23
|0.00
|0.00
|0.04
|47.22
|2810630
|2008.10.13 18:42
|buy
|0.06
|usdchf
|1.1431
|1.0432
|0.0000
|2008.10.14 15:12
|1.1345
|0.00
|0.00
|-0.22
|-33.20
|2810840
|2008.10.13 19:00
|sell
|0.03
|usdjpy
|101.26
|111.25
|0.00
|2008.10.14 07:28
|102.24
|0.00
|0.00
|-0.11
|-21.04
|2810845
|2008.10.13 19:00
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.7306
|1.6307
|0.0000
|2008.10.14 07:28
|1.7525
|0.00
|0.00
|0.18
|48.06
|2817580
|2008.10.14 07:28
|buy
|0.06
|usdcad
|1.1364
|1.0365
|0.0000
|2008.10.14 14:29
|1.1410
|0.00
|0.00
|0.00
|17.59
|2817581
|2008.10.14 07:28
|buy
|0.09
|usdchf
|1.1336
|1.0337
|0.0000
|2008.10.14 15:12
|1.1345
|0.00
|0.00
|0.00
|5.21
|2817583
|2008.10.14 07:28
|sell
|0.06
|gbpusd
|1.7525
|1.8524
|0.0000
|2008.10.14 08:46
|1.7431
|0.00
|0.00
|0.00
|41.33
|2817584
|2008.10.14 07:28
|buy
|0.09
|eurgbp
|0.7801
|0.6802
|0.0000
|2008.10.14 14:40
|0.7817
|0.00
|0.00
|0.00
|18.42
|2817585
|2008.10.14 07:28
|sell
|0.03
|eurusd
|1.3670
|1.4669
|0.0000
|2008.10.14 16:06
|1.3679
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.97
|2817590
|2008.10.14 07:28
|buy
|0.03
|usdjpy
|102.23
|92.24
|0.00
|2008.10.14 13:13
|102.86
|0.00
|0.00
|0.00
|13.36
|2818296
|2008.10.14 08:46
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.7427
|1.8426
|0.0000
|2008.10.14 17:40
|1.7482
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.09
|2818373
|2008.10.14 08:52
|buy
|0.03
|eurusd
|1.3628
|1.2629
|0.0000
|2008.10.14 12:05
|1.3711
|0.00
|0.00
|0.00
|18.16
|2818487
|2008.10.14 09:00
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.7434
|1.6435
|0.0000
|2008.10.14 10:05
|1.7531
|0.00
|0.00
|0.00
|21.28
|2819227
|2008.10.14 09:51
|buy
|0.06
|eurusd
|1.3681
|1.2682
|0.0000
|2008.10.14 12:05
|1.3711
|0.00
|0.00
|0.00
|13.13
|2819381
|2008.10.14 10:01
|buy
|0.06
|gbpusd
|1.7510
|1.6511
|0.0000
|2008.10.14 10:05
|1.7531
|0.00
|0.00
|0.00
|9.22
|2819463
|2008.10.14 10:05
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.7533
|1.6534
|0.0000
|2008.10.14 13:29
|1.7621
|0.00
|0.00
|0.00
|19.20
|2819642
|2008.10.14 10:14
|buy
|0.12
|eurgbp
|0.7790
|0.6791
|0.0000
|2008.10.14 14:40
|0.7818
|0.00
|0.00
|0.00
|42.98
|2821258
|2008.10.14 11:59
|buy
|0.12
|usdchf
|1.1316
|1.0317
|0.0000
|2008.10.14 15:12
|1.1345
|0.00
|0.00
|0.00
|22.40
|2821523
|2008.10.14 12:05
|buy
|0.03
|eurusd
|1.3714
|1.2715
|0.0000
|2008.10.14 17:18
|1.3672
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.22
|2821770
|2008.10.14 12:29
|buy
|0.06
|gbpusd
|1.7593
|1.6594
|0.0000
|2008.10.14 13:29
|1.7621
|0.00
|0.00
|0.00
|12.22
|2821981
|2008.10.14 12:36
|buy
|0.06
|usdjpy
|102.53
|92.54
|0.00
|2008.10.14 13:13
|102.86
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|2822003
|2008.10.14 12:38
|buy
|0.15
|usdchf
|1.1296
|1.0297
|0.0000
|2008.10.14 15:12
|1.1345
|0.00
|0.00
|0.00
|47.30
|2822272
|2008.10.14 13:00
|sell
|0.06
|gbpusd
|1.7578
|1.8577
|0.0000
|2008.10.14 17:40
|1.7482
|0.00
|0.00
|0.00
|42.20
|2822423
|2008.10.14 13:07
|buy
|0.09
|usdjpy
|102.81
|92.82
|0.00
|2008.10.14 13:13
|102.86
|0.00
|0.00
|0.00
|3.18
|2822479
|2008.10.14 13:10
|buy
|0.06
|eurusd
|1.3747
|1.2748
|0.0000
|2008.10.14 17:18
|1.3672
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.91
|2822567
|2008.10.14 13:14
|buy
|0.03
|usdjpy
|102.89
|92.90
|0.00
|2008.10.14 21:55
|102.05
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.08
|2822571
|2008.10.14 13:14
|buy
|0.09
|usdcad
|1.1322
|1.0323
|0.0000
|2008.10.14 14:29
|1.1409
|0.00
|0.00
|0.00
|49.87
|2822828
|2008.10.14 13:30
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.7631
|1.6632
|0.0000
|2008.10.14 18:37
|1.7527
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.81
|2823184
|2008.10.14 14:00
|buy
|0.06
|usdjpy
|102.63
|92.64
|0.00
|2008.10.14 21:55
|102.05
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.96
|2823358
|2008.10.14 14:16
|sell
|0.06
|eurusd
|1.3753
|1.4752
|0.0000
|2008.10.14 16:06
|1.3679
|0.00
|0.00
|0.00
|32.46
|2823552
|2008.10.14 14:29
|buy
|0.03
|usdcad
|1.1415
|1.0416
|0.0000
|2008.10.14 16:09
|1.1496
|0.00
|0.00
|0.00
|15.48
|2823660
|2008.10.14 14:40
|buy
|0.03
|eurgbp
|0.7821
|0.6822
|0.0000
|2008.10.14 17:11
|0.7788
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.71
|2823964
|2008.10.14 14:58
|buy
|0.06
|gbpusd
|1.7555
|1.6556
|0.0000
|2008.10.14 18:37
|1.7527
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.28
|2824207
|2008.10.14 15:10
|buy
|0.06
|usdcad
|1.1455
|1.0456
|0.0000
|2008.10.14 16:09
|1.1496
|0.00
|0.00
|0.00
|15.67
|2824289
|2008.10.14 15:13
|buy
|0.03
|usdchf
|1.1347
|1.0348
|0.0000
|2008.10.14 21:55
|1.1338
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.74
|2824366
|2008.10.14 15:20
|buy
|0.06
|usdchf
|1.1328
|1.0329
|0.0000
|2008.10.14 21:55
|1.1338
|0.00
|0.00
|0.00
|3.87
|2824778
|2008.10.14 15:48
|buy
|0.06
|eurgbp
|0.7809
|0.6810
|0.0000
|2008.10.14 17:11
|0.7788
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.18
|2824940
|2008.10.14 15:57
|buy
|0.09
|eurgbp
|0.7797
|0.6798
|0.0000
|2008.10.14 17:11
|0.7788
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.40
|2825119
|2008.10.14 16:02
|buy
|0.09
|eurusd
|1.3681
|1.2682
|0.0000
|2008.10.14 17:18
|1.3672
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.92
|2825339
|2008.10.14 16:09
|buy
|0.09
|usdcad
|1.1498
|1.0499
|0.0000
|2008.10.14 16:09
|1.1499
|0.00
|0.00
|0.00
|0.58
|2825357
|2008.10.14 16:09
|buy
|0.09
|usdjpy
|102.41
|92.42
|0.00
|2008.10.14 21:55
|102.05
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.25
|2825375
|2008.10.14 16:09
|buy
|0.03
|usdcad
|1.1506
|1.0507
|0.0000
|2008.10.14 17:40
|1.1531
|0.00
|0.00
|0.00
|4.77
|2825719
|2008.10.14 16:24
|buy
|0.12
|eurusd
|1.3649
|1.2650
|0.0000
|2008.10.14 17:18
|1.3672
|0.00
|0.00
|0.00
|20.19
|2825750
|2008.10.14 16:24
|buy
|0.09
|gbpusd
|1.7509
|1.6510
|0.0000
|2008.10.14 18:37
|1.7527
|0.00
|0.00
|0.00
|11.84
|2825802
|2008.10.14 16:26
|buy
|0.12
|eurgbp
|0.7786
|0.6787
|0.0000
|2008.10.14 17:11
|0.7787
|0.00
|0.00
|0.00
|1.54
|2825829
|2008.10.14 16:29
|buy
|0.06
|usdcad
|1.1463
|1.0464
|0.0000
|2008.10.14 17:40
|1.1531
|0.00
|0.00
|0.00
|25.91
|2825979
|2008.10.14 16:38
|buy
|0.15
|eurgbp
|0.7775
|0.6776
|0.0000
|2008.10.14 17:11
|0.7787
|0.00
|0.00
|0.00
|23.12
|2826102
|2008.10.14 16:44
|buy
|0.12
|usdjpy
|102.07
|92.08
|0.00
|2008.10.14 21:55
|102.05
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.72
|2826275
|2008.10.14 16:46
|buy
|0.18
|eurgbp
|0.7764
|0.6765
|0.0000
|2008.10.14 17:11
|0.7787
|0.00
|0.00
|0.00
|53.17
|2826314
|2008.10.14 16:46
|buy
|0.15
|eurusd
|1.3617
|1.2618
|0.0000
|2008.10.14 17:18
|1.3672
|0.00
|0.00
|0.00
|60.34
|2826370
|2008.10.14 16:48
|buy
|0.09
|usdchf
|1.1366
|1.0367
|0.0000
|2008.10.14 21:55
|1.1338
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.27
|2826662
|2008.10.14 17:00
|sell
|0.03
|usdcad
|1.1479
|1.2478
|0.0000
|2008.10.14 21:55
|1.1619
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.47
|2826821
|2008.10.14 17:11
|buy
|0.03
|eurgbp
|0.7794
|0.6795
|0.0000
|2008.10.14 18:09
|0.7825
|0.00
|0.00
|0.00
|11.88
|2826941
|2008.10.14 17:18
|buy
|0.03
|eurusd
|1.3673
|1.2674
|0.0000
|2008.10.14 21:55
|1.3657
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.51
|2827023
|2008.10.14 17:23
|sell
|0.06
|usdcad
|1.1526
|1.2525
|0.0000
|2008.10.14 21:55
|1.1619
|0.00
|0.00
|0.00
|-35.16
|2827260
|2008.10.14 17:35
|buy
|0.06
|eurgbp
|0.7807
|0.6808
|0.0000
|2008.10.14 18:09
|0.7825
|0.00
|0.00
|0.00
|13.80
|2827355
|2008.10.14 17:41
|buy
|0.03
|usdcad
|1.1542
|1.0543
|0.0000
|2008.10.14 21:55
|1.1615
|0.00
|0.00
|0.00
|13.80
|2827389
|2008.10.14 17:42
|buy
|0.09
|eurgbp
|0.7820
|0.6821
|0.0000
|2008.10.14 18:09
|0.7825
|0.00
|0.00
|0.00
|5.75
|2827397
|2008.10.14 17:42
|buy
|0.12
|gbpusd
|1.7466
|1.6467
|0.0000
|2008.10.14 18:37
|1.7527
|0.00
|0.00
|0.00
|53.51
|2827688
|2008.10.14 17:59
|buy
|0.06
|usdcad
|1.1597
|1.0598
|0.0000
|2008.10.14 21:55
|1.1615
|0.00
|0.00
|0.00
|6.81
|2827713
|2008.10.14 18:00
|sell
|0.09
|usdcad
|1.1599
|1.2598
|0.0000
|2008.10.14 21:55
|1.1619
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.34
|2827917
|2008.10.14 18:09
|buy
|0.03
|eurgbp
|0.7829
|0.6830
|0.0000
|2008.10.14 21:55
|0.7827
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.77
|2828231
|2008.10.14 18:36
|buy
|0.06
|eurgbp
|0.7815
|0.6816
|0.0000
|2008.10.14 21:55
|0.7827
|0.00
|0.00
|0.00
|9.20
|2828256
|2008.10.14 18:37
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.7529
|1.6530
|0.0000
|2008.10.14 21:55
|1.7447
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.01
|2828340
|2008.10.14 18:46
|buy
|0.06
|gbpusd
|1.7483
|1.6484
|0.0000
|2008.10.14 21:55
|1.7447
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.82
|2829085
|2008.10.14 19:53
|buy
|0.15
|usdjpy
|101.86
|91.87
|0.00
|2008.10.14 21:55
|102.05
|0.00
|0.00
|0.00
|20.45
|2829257
|2008.10.14 20:00
|sell
|0.03
|eurgbp
|0.7833
|0.8832
|0.0000
|2008.10.14 21:55
|0.7830
|0.00
|0.00
|0.00
|1.15
|2829564
|2008.10.14 20:15
|buy
|0.09
|gbpusd
|1.7431
|1.6432
|0.0000
|2008.10.14 21:55
|1.7447
|0.00
|0.00
|0.00
|10.54
|2829664
|2008.10.14 20:20
|buy
|0.09
|eurgbp
|0.7846
|0.6847
|0.0000
|2008.10.14 21:55
|0.7827
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.85
|2829870
|2008.10.14 20:42
|buy
|0.18
|usdjpy
|101.57
|91.58
|0.00
|2008.10.14 21:55
|102.05
|0.00
|0.00
|0.00
|61.99
|2833791
|2008.10.15 07:17
|buy
|0.03
|eurusd
|1.3584
|1.2585
|0.0000
|2008.10.15 14:08
|1.3629
|0.00
|0.00
|0.00
|9.91
|2833792
|2008.10.15 07:17
|buy
|0.03
|usdchf
|1.1378
|1.0379
|0.0000
|2008.10.15 13:25
|1.1347
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|2833793
|2008.10.15 07:17
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.7456
|1.6457
|0.0000
|2008.10.15 12:42
|1.7593
|0.00
|0.00
|0.00
|30.08
|2833794
|2008.10.15 07:17
|buy
|0.03
|usdjpy
|101.54
|91.55
|0.00
|2008.10.15 15:13
|101.31
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.01
|2833796
|2008.10.15 07:18
|buy
|0.03
|usdcad
|1.1619
|1.0620
|0.0000
|2008.10.15 14:20
|1.1643
|0.00
|0.00
|0.00
|4.54
|2833804
|2008.10.15 07:19
|buy
|0.03
|eurgbp
|0.7783
|0.6784
|0.0000
|2008.10.15 16:32
|0.7762
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.12
|2834339
|2008.10.15 08:32
|buy
|0.06
|usdcad
|1.1575
|1.0576
|0.0000
|2008.10.15 14:20
|1.1643
|0.00
|0.00
|0.00
|25.72
|2834356
|2008.10.15 08:37
|sell
|0.03
|eurusd
|1.3614
|1.4613
|0.0000
|2008.10.15 14:08
|1.3629
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.30
|2834360
|2008.10.15 08:37
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.7477
|1.8476
|0.0000
|2008.10.15 14:26
|1.7524
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.36
|2834442
|2008.10.15 08:46
|buy
|0.06
|usdchf
|1.1358
|1.0359
|0.0000
|2008.10.15 13:25
|1.1347
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.26
|2834562
|2008.10.15 09:00
|sell
|0.03
|usdjpy
|101.82
|111.81
|0.00
|2008.10.15 15:13
|101.33
|0.00
|0.00
|0.00
|10.68
|2834637
|2008.10.15 09:05
|sell
|0.03
|usdchf
|1.1368
|1.2367
|0.0000
|2008.10.15 11:59
|1.1364
|0.00
|0.00
|0.00
|0.77
|2834649
|2008.10.15 09:06
|sell
|0.03
|eurgbp
|0.7803
|0.8802
|0.0000
|2008.10.15 16:32
|0.7765
|0.00
|0.00
|0.00
|14.68
|2835333
|2008.10.15 10:00
|sell
|0.06
|gbpusd
|1.7447
|1.8446
|0.0000
|2008.10.15 14:26
|1.7524
|0.00
|0.00
|0.00
|-33.94
|2835572
|2008.10.15 10:13
|sell
|0.06
|usdchf
|1.1384
|1.2383
|0.0000
|2008.10.15 11:59
|1.1364
|0.00
|0.00
|0.00
|7.75
|2835874
|2008.10.15 10:40
|buy
|0.06
|usdjpy
|101.22
|91.23
|0.00
|2008.10.15 15:13
|101.31
|0.00
|0.00
|0.00
|3.92
|2836065
|2008.10.15 10:54
|sell
|0.09
|usdchf
|1.1401
|1.2400
|0.0000
|2008.10.15 11:59
|1.1364
|0.00
|0.00
|0.00
|21.52
|2836650
|2008.10.15 11:47
|sell
|0.09
|gbpusd
|1.7507
|1.8506
|0.0000
|2008.10.15 14:26
|1.7524
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.25
|2837092
|2008.10.15 12:25
|sell
|0.12
|gbpusd
|1.7546
|1.8545
|0.0000
|2008.10.15 14:26
|1.7524
|0.00
|0.00
|0.00
|19.40
|2837110
|2008.10.15 12:28
|buy
|0.06
|eurgbp
|0.7768
|0.6769
|0.0000
|2008.10.15 16:32
|0.7762
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.64
|2837134
|2008.10.15 12:30
|sell
|0.06
|eurusd
|1.3639
|1.4638
|0.0000
|2008.10.15 14:08
|1.3629
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|2837153
|2008.10.15 12:31
|buy
|0.09
|usdchf
|1.1344
|1.0345
|0.0000
|2008.10.15 13:25
|1.1347
|0.00
|0.00
|0.00
|1.75
|2837225
|2008.10.15 12:33
|sell
|0.09
|eurusd
|1.3664
|1.4663
|0.0000
|2008.10.15 14:08
|1.3629
|0.00
|0.00
|0.00
|23.11
|2837308
|2008.10.15 12:39
|buy
|0.12
|usdchf
|1.1331
|1.0332
|0.0000
|2008.10.15 13:25
|1.1347
|0.00
|0.00
|0.00
|12.39
|2837325
|2008.10.15 12:40
|sell
|0.15
|gbpusd
|1.7586
|1.8585
|0.0000
|2008.10.15 14:26
|1.7524
|0.00
|0.00
|0.00
|68.34
|2837378
|2008.10.15 12:45
|buy
|0.15
|usdchf
|1.1318
|1.0319
|0.0000
|2008.10.15 13:25
|1.1347
|0.00
|0.00
|0.00
|28.07
|2838133
|2008.10.15 13:30
|buy
|0.03
|usdchf
|1.1349
|1.0350
|0.0000
|2008.10.15 17:35
|1.1347
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.39
|2838648
|2008.10.15 14:04
|buy
|0.06
|usdchf
|1.1330
|1.0331
|0.0000
|2008.10.15 17:35
|1.1347
|0.00
|0.00
|0.00
|6.63
|2838728
|2008.10.15 14:09
|buy
|0.09
|eurgbp
|0.7758
|0.6759
|0.0000
|2008.10.15 16:32
|0.7762
|0.00
|0.00
|0.00
|4.64
|2838975
|2008.10.15 14:21
|buy
|0.03
|eurusd
|1.3627
|1.2628
|0.0000
|2008.10.16 13:27
|1.3513
|0.00
|0.00
|0.38
|-25.31
|2839337
|2008.10.15 14:30
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.7530
|1.6531
|0.0000
|2008.10.15 17:54
|1.7439
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.12
|2839410
|2008.10.15 14:31
|buy
|0.09
|usdjpy
|100.95
|90.96
|0.00
|2008.10.15 15:13
|101.31
|0.00
|0.00
|0.00
|23.53
|2839888
|2008.10.15 14:54
|buy
|0.12
|eurgbp
|0.7748
|0.6749
|0.0000
|2008.10.15 16:32
|0.7762
|0.00
|0.00
|0.00
|21.64
|2839942
|2008.10.15 14:56
|buy
|0.06
|eurusd
|1.3590
|1.2591
|0.0000
|2008.10.16 13:27
|1.3513
|0.00
|0.00
|0.76
|-34.19
|2839986
|2008.10.15 14:59
|buy
|0.03
|usdcad
|1.1666
|1.0667
|0.0000
|2008.10.15 16:18
|1.1742
|0.00
|0.00
|0.00
|14.29
|2840294
|2008.10.15 15:14
|buy
|0.03
|usdjpy
|101.34
|91.35
|0.00
|2008.10.16 14:44
|101.21
|0.00
|0.00
|-0.01
|-2.85
|2840492
|2008.10.15 15:29
|buy
|0.06
|usdcad
|1.1703
|1.0704
|0.0000
|2008.10.15 16:18
|1.1742
|0.00
|0.00
|0.00
|14.68
|2841291
|2008.10.15 16:16
|buy
|0.09
|usdcad
|1.1740
|1.0741
|0.0000
|2008.10.15 16:18
|1.1745
|0.00
|0.00
|0.00
|2.82
|2841320
|2008.10.15 16:18
|buy
|0.03
|usdcad
|1.1750
|1.0751
|0.0000
|2008.10.15 19:06
|1.1829
|0.00
|0.00
|0.00
|14.81
|2841524
|2008.10.15 16:33
|buy
|0.03
|eurgbp
|0.7764
|0.6765
|0.0000
|2008.10.15 20:55
|0.7797
|0.00
|0.00
|0.00
|12.70
|2841573
|2008.10.15 16:35
|buy
|0.06
|usdjpy
|101.58
|91.59
|0.00
|2008.10.16 14:44
|101.21
|0.00
|0.00
|-0.01
|-16.22
|2841759
|2008.10.15 16:41
|buy
|0.06
|gbpusd
|1.7589
|1.6590
|0.0000
|2008.10.15 17:54
|1.7439
|0.00
|0.00
|0.00
|-66.34
|2841769
|2008.10.15 16:41
|buy
|0.09
|usdchf
|1.1306
|1.0307
|0.0000
|2008.10.15 17:35
|1.1347
|0.00
|0.00
|0.00
|23.96
|2841995
|2008.10.15 16:51
|buy
|0.06
|usdcad
|1.1788
|1.0789
|0.0000
|2008.10.15 19:06
|1.1829
|0.00
|0.00
|0.00
|15.38
|2842187
|2008.10.15 16:59
|buy
|0.09
|gbpusd
|1.7470
|1.6471
|0.0000
|2008.10.15 17:54
|1.7439
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.56
|2842195
|2008.10.15 16:59
|buy
|0.06
|eurgbp
|0.7779
|0.6780
|0.0000
|2008.10.15 20:55
|0.7797
|0.00
|0.00
|0.00
|13.85
|2842961
|2008.10.15 17:35
|buy
|0.03
|usdchf
|1.1349
|1.0350
|0.0000
|2008.10.16 07:20
|1.1437
|0.00
|0.00
|-0.67
|17.23
|2843186
|2008.10.15 17:54
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.7441
|1.6442
|0.0000
|2008.10.16 20:38
|1.7283
|0.00
|0.00
|0.74
|-35.32
|2843359
|2008.10.15 18:07
|buy
|0.09
|eurusd
|1.3560
|1.2561
|0.0000
|2008.10.16 13:27
|1.3513
|0.00
|0.00
|1.14
|-31.30
|2843412
|2008.10.15 18:09
|buy
|0.06
|usdchf
|1.1373
|1.0374
|0.0000
|2008.10.16 07:20
|1.1437
|0.00
|0.00
|-1.35
|25.06
|2843613
|2008.10.15 18:15
|buy
|0.06
|gbpusd
|1.7392
|1.6393
|0.0000
|2008.10.16 20:38
|1.7283
|0.00
|0.00
|1.48
|-48.74
|2843719
|2008.10.15 18:18
|buy
|0.12
|eurusd
|1.3530
|1.2531
|0.0000
|2008.10.16 13:27
|1.3513
|0.00
|0.00
|1.52
|-15.10
|2844251
|2008.10.15 19:00
|buy
|0.09
|eurgbp
|0.7794
|0.6795
|0.0000
|2008.10.15 20:55
|0.7797
|0.00
|0.00
|0.00
|3.46
|2844333
|2008.10.15 19:07
|buy
|0.03
|usdcad
|1.1843
|1.0844
|0.0000
|2008.10.16 07:39
|1.1933
|0.00
|0.00
|-0.52
|16.92
|2844722
|2008.10.15 19:32
|buy
|0.09
|usdjpy
|101.11
|91.12
|0.00
|2008.10.16 14:44
|101.21
|0.00
|0.00
|-0.02
|6.58
|2845022
|2008.10.15 19:50
|buy
|0.12
|usdjpy
|100.88
|90.89
|0.00
|2008.10.16 14:44
|101.21
|0.00
|0.00
|-0.03
|28.95
|2845189
|2008.10.15 19:59
|buy
|0.15
|usdjpy
|100.63
|90.64
|0.00
|2008.10.16 14:44
|101.21
|0.00
|0.00
|-0.03
|63.60
|2846209
|2008.10.15 20:55
|buy
|0.03
|eurgbp
|0.7801
|0.6802
|0.0000
|2008.10.16 10:07
|0.7797
|0.00
|0.00
|-0.94
|-1.54
|2846352
|2008.10.15 21:03
|buy
|0.09
|gbpusd
|1.7313
|1.6314
|0.0000
|2008.10.16 20:38
|1.7283
|0.00
|0.00
|2.22
|-20.13
|2853900
|2008.10.16 07:20
|buy
|0.06
|eurgbp
|0.7751
|0.6752
|0.0000
|2008.10.16 10:07
|0.7796
|0.00
|0.00
|0.00
|34.63
|2853902
|2008.10.16 07:20
|buy
|0.15
|eurusd
|1.3394
|1.2395
|0.0000
|2008.10.16 13:27
|1.3513
|0.00
|0.00
|0.00
|132.10
|2853906
|2008.10.16 07:20
|buy
|0.03
|usdchf
|1.1441
|1.0442
|0.0000
|2008.10.16 20:21
|1.1377
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.59
|2853916
|2008.10.16 07:21
|buy
|0.06
|usdcad
|1.1896
|1.0897
|0.0000
|2008.10.16 07:39
|1.1933
|0.00
|0.00
|0.00
|13.91
|2854065
|2008.10.16 07:37
|buy
|0.06
|usdchf
|1.1474
|1.0475
|0.0000
|2008.10.16 20:21
|1.1377
|0.00
|0.00
|0.00
|-38.16
|2854154
|2008.10.16 07:40
|buy
|0.03
|usdcad
|1.1941
|1.0942
|0.0000
|2008.10.16 10:33
|1.1967
|0.00
|0.00
|0.00
|4.85
|2854223
|2008.10.16 07:41
|buy
|0.12
|gbpusd
|1.7237
|1.6238
|0.0000
|2008.10.16 20:38
|1.7283
|0.00
|0.00
|0.00
|41.14
|2854455
|2008.10.16 08:00
|buy
|0.18
|usdjpy
|100.07
|90.08
|0.00
|2008.10.16 14:44
|101.21
|0.00
|0.00
|0.00
|150.00
|2854965
|2008.10.16 08:29
|buy
|0.06
|usdcad
|1.1899
|1.0900
|0.0000
|2008.10.16 10:33
|1.1967
|0.00
|0.00
|0.00
|25.33
|2856311
|2008.10.16 10:00
|buy
|0.09
|usdchf
|1.1394
|1.0395
|0.0000
|2008.10.16 20:21
|1.1377
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.04
|2856501
|2008.10.16 10:07
|buy
|0.03
|eurgbp
|0.7801
|0.6802
|0.0000
|2008.10.17 09:48
|0.7777
|0.00
|0.00
|-0.32
|-9.26
|2856869
|2008.10.16 10:33
|buy
|0.03
|usdcad
|1.1974
|1.0975
|0.0000
|2008.10.16 17:03
|1.1914
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.27
|2857176
|2008.10.16 11:03
|buy
|0.06
|usdcad
|1.1941
|1.0942
|0.0000
|2008.10.16 17:03
|1.1914
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.15
|2857380
|2008.10.16 11:24
|buy
|0.12
|usdchf
|1.1348
|1.0349
|0.0000
|2008.10.16 20:21
|1.1377
|0.00
|0.00
|0.00
|22.82
|2858339
|2008.10.16 12:27
|buy
|0.09
|usdcad
|1.1908
|1.0909
|0.0000
|2008.10.16 17:03
|1.1914
|0.00
|0.00
|0.00
|3.38
|2858612
|2008.10.16 12:53
|buy
|0.12
|usdcad
|1.1876
|1.0877
|0.0000
|2008.10.16 17:03
|1.1914
|0.00
|0.00
|0.00
|28.56
|2858659
|2008.10.16 12:58
|buy
|0.06
|eurgbp
|0.7826
|0.6827
|0.0000
|2008.10.17 09:48
|0.7777
|0.00
|0.00
|-0.63
|-37.80
|2858677
|2008.10.16 12:58
|buy
|0.15
|usdcad
|1.1843
|1.0844
|0.0000
|2008.10.16 17:03
|1.1914
|0.00
|0.00
|0.00
|66.69
|2859233
|2008.10.16 13:15
|buy
|0.15
|usdchf
|1.1306
|1.0307
|0.0000
|2008.10.16 20:21
|1.1377
|0.00
|0.00
|0.00
|69.83
|2859430
|2008.10.16 13:27
|buy
|0.03
|eurusd
|1.3516
|1.2517
|0.0000
|2008.10.16 21:13
|1.3467
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.92
|2860839
|2008.10.16 14:44
|buy
|0.03
|usdjpy
|101.22
|91.23
|0.00
|2008.10.16 20:54
|101.08
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.09
|2862349
|2008.10.16 15:43
|buy
|0.06
|eurusd
|1.3469
|1.2470
|0.0000
|2008.10.16 21:13
|1.3467
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.89
|2862443
|2008.10.16 15:48
|buy
|0.15
|gbpusd
|1.7198
|1.6199
|0.0000
|2008.10.16 20:38
|1.7282
|0.00
|0.00
|0.00
|93.90
|2864793
|2008.10.16 17:03
|buy
|0.09
|eurusd
|1.3403
|1.2404
|0.0000
|2008.10.16 21:13
|1.3467
|0.00
|0.00
|0.00
|42.77
|2864803
|2008.10.16 17:03
|buy
|0.03
|usdcad
|1.1919
|1.0920
|0.0000
|2008.10.17 11:10
|1.1866
|0.00
|0.00
|-0.17
|-9.97
|2864866
|2008.10.16 17:04
|buy
|0.06
|usdjpy
|100.32
|90.33
|0.00
|2008.10.16 20:54
|101.08
|0.00
|0.00
|0.00
|33.55
|2864907
|2008.10.16 17:06
|buy
|0.06
|usdcad
|1.1954
|1.0955
|0.0000
|2008.10.17 11:10
|1.1866
|0.00
|0.00
|-0.35
|-33.10
|2865329
|2008.10.16 17:26
|buy
|0.09
|eurgbp
|0.7778
|0.6779
|0.0000
|2008.10.17 09:48
|0.7777
|0.00
|0.00
|-0.95
|-1.16
|2866723
|2008.10.16 18:23
|buy
|0.09
|usdcad
|1.1882
|1.0883
|0.0000
|2008.10.17 11:10
|1.1866
|0.00
|0.00
|-0.52
|-9.03
|2868165
|2008.10.16 20:38
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.7287
|1.6288
|0.0000
|2008.10.16 21:59
|1.7342
|0.00
|0.00
|0.00
|12.26
|2868336
|2008.10.16 20:49
|buy
|0.06
|gbpusd
|1.7309
|1.6310
|0.0000
|2008.10.16 21:59
|1.7342
|0.00
|0.00
|0.00
|14.71
|2868909
|2008.10.16 21:12
|buy
|0.09
|gbpusd
|1.7337
|1.6338
|0.0000
|2008.10.16 21:59
|1.7342
|0.00
|0.00
|0.00
|3.34
|2868950
|2008.10.16 21:14
|buy
|0.03
|eurusd
|1.3470
|1.2471
|0.0000
|2008.10.17 14:52
|1.3435
|0.00
|0.00
|0.13
|-7.82
|2869468
|2008.10.16 21:50
|buy
|0.12
|usdcad
|1.1845
|1.0846
|0.0000
|2008.10.17 11:10
|1.1866
|0.00
|0.00
|-0.70
|15.80
|2869556
|2008.10.16 21:59
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.7346
|1.6347
|0.0000
|2008.10.17 09:06
|1.7363
|0.00
|0.00
|0.25
|3.79
|2869880
|2008.10.16 22:32
|buy
|0.06
|gbpusd
|1.7303
|1.6304
|0.0000
|2008.10.17 09:06
|1.7363
|0.00
|0.00
|0.49
|26.73
|2872182
|2008.10.17 07:09
|buy
|0.06
|eurusd
|1.3507
|1.2508
|0.0000
|2008.10.17 14:52
|1.3435
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.15
|2872186
|2008.10.17 07:10
|buy
|0.15
|usdcad
|1.1792
|1.0793
|0.0000
|2008.10.17 11:10
|1.1866
|0.00
|0.00
|0.00
|69.58
|2872681
|2008.10.17 08:59
|buy
|0.12
|eurgbp
|0.7770
|0.6771
|0.0000
|2008.10.17 09:48
|0.7777
|0.00
|0.00
|0.00
|10.80
|2872805
|2008.10.17 09:05
|buy
|0.15
|eurgbp
|0.7763
|0.6764
|0.0000
|2008.10.17 09:48
|0.7777
|0.00
|0.00
|0.00
|27.00
|2872848
|2008.10.17 09:06
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.7368
|1.6369
|0.0000
|2008.10.17 10:16
|1.7298
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.62
|2872858
|2008.10.17 09:06
|buy
|0.18
|eurgbp
|0.7756
|0.6757
|0.0000
|2008.10.17 09:48
|0.7777
|0.00
|0.00
|0.00
|48.60
|2873202
|2008.10.17 09:37
|buy
|0.06
|gbpusd
|1.7344
|1.6345
|0.0000
|2008.10.17 10:16
|1.7298
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.52
|2873315
|2008.10.17 09:48
|buy
|0.09
|gbpusd
|1.7321
|1.6322
|0.0000
|2008.10.17 10:16
|1.7298
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.39
|2873323
|2008.10.17 09:49
|buy
|0.03
|eurgbp
|0.7779
|0.6780
|0.0000
|2008.10.17 13:22
|0.7762
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.57
|2873440
|2008.10.17 09:55
|buy
|0.12
|gbpusd
|1.7298
|1.6299
|0.0000
|2008.10.17 10:16
|1.7298
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2873458
|2008.10.17 09:56
|buy
|0.09
|eurusd
|1.3446
|1.2447
|0.0000
|2008.10.17 14:52
|1.3435
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.37
|2873596
|2008.10.17 10:01
|buy
|0.15
|gbpusd
|1.7276
|1.6277
|0.0000
|2008.10.17 10:16
|1.7298
|0.00
|0.00
|0.00
|24.54
|2873652
|2008.10.17 10:01
|buy
|0.06
|eurgbp
|0.7786
|0.6787
|0.0000
|2008.10.17 13:22
|0.7762
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.55
|2873658
|2008.10.17 10:02
|buy
|0.18
|gbpusd
|1.7254
|1.6255
|0.0000
|2008.10.17 10:16
|1.7298
|0.00
|0.00
|0.00
|58.88
|2873790
|2008.10.17 10:17
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.7303
|1.6304
|0.0000
|2008.10.17 11:45
|1.7330
|0.00
|0.00
|0.00
|6.03
|2873818
|2008.10.17 10:21
|buy
|0.09
|eurgbp
|0.7773
|0.6774
|0.0000
|2008.10.17 13:22
|0.7762
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.75
|2874273
|2008.10.17 11:12
|buy
|0.12
|eurgbp
|0.7767
|0.6768
|0.0000
|2008.10.17 13:22
|0.7762
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.73
|2874298
|2008.10.17 11:15
|buy
|0.12
|eurusd
|1.3430
|1.2431
|0.0000
|2008.10.17 14:52
|1.3435
|0.00
|0.00
|0.00
|4.47
|2874352
|2008.10.17 11:16
|buy
|0.06
|gbpusd
|1.7280
|1.6281
|0.0000
|2008.10.17 11:45
|1.7330
|0.00
|0.00
|0.00
|22.34
|2874458
|2008.10.17 11:22
|buy
|0.15
|eurusd
|1.3414
|1.2415
|0.0000
|2008.10.17 14:52
|1.3434
|0.00
|0.00
|0.00
|22.33
|2874689
|2008.10.17 11:41
|buy
|0.15
|eurgbp
|0.7760
|0.6761
|0.0000
|2008.10.17 13:22
|0.7762
|0.00
|0.00
|0.00
|3.86
|2874718
|2008.10.17 11:45
|buy
|0.09
|gbpusd
|1.7326
|1.6327
|0.0000
|2008.10.17 11:45
|1.7332
|0.00
|0.00
|0.00
|4.02
|2874722
|2008.10.17 11:45
|buy
|0.18
|eurgbp
|0.7754
|0.6755
|0.0000
|2008.10.17 13:22
|0.7762
|0.00
|0.00
|0.00
|18.55
|2874734
|2008.10.17 11:45
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.7336
|1.6337
|0.0000
|2008.10.17 13:45
|1.7311
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.59
|2874983
|2008.10.17 12:06
|buy
|0.06
|gbpusd
|1.7316
|1.6317
|0.0000
|2008.10.17 13:45
|1.7311
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.23
|2875107
|2008.10.17 12:12
|buy
|0.09
|gbpusd
|1.7296
|1.6297
|0.0000
|2008.10.17 13:45
|1.7311
|0.00
|0.00
|0.00
|10.06
|2875154
|2008.10.17 12:13
|buy
|0.18
|eurusd
|1.3394
|1.2395
|0.0000
|2008.10.17 14:52
|1.3434
|0.00
|0.00
|0.00
|53.60
|2875309
|2008.10.17 12:20
|buy
|0.12
|gbpusd
|1.7276
|1.6277
|0.0000
|2008.10.17 13:45
|1.7310
|0.00
|0.00
|0.00
|30.41
|2875604
|2008.10.17 12:58
|buy
|0.21
|eurgbp
|0.7746
|0.6747
|0.0000
|2008.10.17 13:22
|0.7763
|0.00
|0.00
|0.00
|45.99
|2875848
|2008.10.17 13:23
|buy
|0.03
|eurgbp
|0.7764
|0.6765
|0.0000
|2008.10.17 15:46
|0.7780
|0.00
|0.00
|0.00
|6.17
|2875893
|2008.10.17 13:29
|buy
|0.06
|eurgbp
|0.7754
|0.6755
|0.0000
|2008.10.17 15:46
|0.7780
|0.00
|0.00
|0.00
|20.05
|2876018
|2008.10.17 13:45
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.7313
|1.6314
|0.0000
|2008.10.17 14:49
|1.7307
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.34
|2876206
|2008.10.17 14:06
|buy
|0.06
|gbpusd
|1.7291
|1.6292
|0.0000
|2008.10.17 14:49
|1.7307
|0.00
|0.00
|0.00
|7.15
|2876499
|2008.10.17 14:33
|buy
|0.09
|gbpusd
|1.7268
|1.6269
|0.0000
|2008.10.17 14:49
|1.7306
|0.00
|0.00
|0.00
|25.48
|2877501
|2008.10.17 15:41
|buy
|0.09
|eurgbp
|0.7776
|0.6777
|0.0000
|2008.10.17 15:46
|0.7780
|0.00
|0.00
|0.00
|4.63
|0.00
|0.00
|1.74
|2 005.87
|Closed P/L:
|2 007.61
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|2835684
|2008.10.15 10:25
|sell
|0.03
|usdcad
|1.1625
|1.2624
|0.0000
|1.1886
|0.00
|0.00
|0.40
|-48.94
|2839751
|2008.10.15 14:45
|sell
|0.06
|usdcad
|1.1661
|1.2660
|0.0000
|1.1886
|0.00
|0.00
|0.79
|-84.38
|2874257
|2008.10.17 11:11
|buy
|0.03
|usdcad
|1.1871
|1.0872
|0.0000
|1.1882
|0.00
|0.00
|0.00
|2.06
|2875362
|2008.10.17 12:24
|buy
|0.06
|usdcad
|1.1907
|1.0908
|0.0000
|1.1882
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.38
|2868030
|2008.10.16 20:22
|buy
|0.03
|usdchf
|1.1381
|1.0382
|0.0000
|1.1307
|0.00
|0.00
|-0.22
|-14.58
|2872181
|2008.10.17 07:09
|buy
|0.06
|usdchf
|1.1333
|1.0334
|0.0000
|1.1307
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.25
|2868418
|2008.10.16 20:55
|buy
|0.03
|usdjpy
|101.09
|91.10
|0.00
|101.09
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2868713
|2008.10.16 21:08
|buy
|0.06
|usdjpy
|101.42
|91.43
|0.00
|101.09
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.56
|2874495
|2008.10.17 11:23
|buy
|0.09
|usdjpy
|100.85
|90.86
|0.00
|101.09
|0.00
|0.00
|0.00
|15.88
|2876678
|2008.10.17 14:49
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.7312
|1.6313
|0.0000
|1.7305
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.56
|2876736
|2008.10.17 14:52
|buy
|0.03
|eurusd
|1.3436
|1.2437
|0.0000
|1.3459
|0.00
|0.00
|0.00
|5.13
|2876790
|2008.10.17 14:56
|buy
|0.09
|usdchf
|1.1321
|1.0322
|0.0000
|1.1307
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.28
|2877197
|2008.10.17 15:20
|buy
|0.06
|gbpusd
|1.7292
|1.6293
|0.0000
|1.7305
|0.00
|0.00
|0.00
|5.79
|2877230
|2008.10.17 15:23
|buy
|0.12
|usdchf
|1.1307
|1.0308
|0.0000
|1.1307
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2877654
|2008.10.17 15:46
|buy
|0.03
|eurgbp
|0.7784
|0.6785
|0.0000
|0.7776
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.09
|0.00
|0.00
|0.97
|-166.16
|Floating P/L:
|-165.19
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|2 007.61
|Floating P/L:
|-165.19
|Margin:
|533.13
|Balance:
|7 007.61
|Equity:
|6 842.42
|Free Margin:
|6 309.29
|Details:
|Gross Profit:
|3 277.01
|Gross Loss:
|1 269.40
|Total Net Profit:
|2 007.61
|Profit Factor:
|2.58
|Expected Payoff:
|9.08
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|153.13 (2.57%)
|Relative Drawdown:
|2.57% (153.13)
|Total Trades:
|221
|Short Positions (won %):
|25 (56.00%)
|Long Positions (won %):
|196 (64.29%)
|Profit Trades (% of total):
|140 (63.35%)
|Loss trades (% of total):
|81 (36.65%)
|Largest
|profit trade:
|150.00
|loss trade:
|-66.34
|Average
|profit trade:
|23.41
|loss trade:
|-15.67
|Maximum
|consecutive wins ($):
|18 (408.33)
|consecutive losses ($):
|7 (-109.83)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|408.33 (18)
|consecutive loss (count):
|-109.83 (7)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|2