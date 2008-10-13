Activtrades Ltd

Account: 32716 Name: Madscalp Currency: EUR 2008 October 17, 15:51
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
27963552008.10.13 07:27balanceDeposit5 000.00
27965752008.10.13 07:45buy stop0.20eurusd1.35820.00001.36322008.10.13 07:451.3558cancelled
27965972008.10.13 07:46sell limit0.20eurusd1.35700.00001.35202008.10.13 07:461.3555cancelled
27966002008.10.13 07:46sell stop0.20eurusd1.35450.00001.34952008.10.13 07:461.3555cancelled
27966032008.10.13 07:47sell limit0.20eurusd1.35700.00001.35202008.10.13 07:471.3549cancelled
27966102008.10.13 07:48buy stop0.20eurusd1.35820.00001.36322008.10.13 07:481.3550cancelled
27966172008.10.13 07:49buy stop0.20eurusd1.35820.00001.36322008.10.13 07:491.3551cancelled
27966192008.10.13 07:49sell limit0.20eurusd1.35700.00001.35202008.10.13 07:501.3553cancelled
27966262008.10.13 07:50sell stop0.20eurusd1.35450.00001.34952008.10.13 07:501.3554cancelled
28062642008.10.13 15:06sell0.03eurusd1.36771.46760.00002008.10.13 17:441.35410.000.000.0030.13
28062672008.10.13 15:06sell0.03gbpusd1.73831.83820.00002008.10.14 08:461.74310.000.00-0.26-10.55
28062712008.10.13 15:06buy0.03usdchf1.12531.02540.00002008.10.13 17:071.13240.000.000.0013.84
28062762008.10.13 15:06buy0.03usdcad1.15911.05920.00002008.10.13 17:491.15950.000.000.000.76
28062772008.10.13 15:06buy0.03eurgbp0.78700.68710.00002008.10.14 14:400.78170.000.00-0.15-20.34
28062802008.10.13 15:06buy0.03usdjpy100.3290.330.002008.10.13 17:06100.850.000.000.0011.59
28072942008.10.13 15:49buy0.03eurusd1.36411.26420.00002008.10.14 07:281.36710.000.000.156.58
28073022008.10.13 15:49buy0.06usdchf1.12861.02870.00002008.10.13 17:071.13240.000.000.0014.81
28076812008.10.13 16:01buy0.06usdjpy100.5490.550.002008.10.13 17:06100.850.000.000.0013.57
28079942008.10.13 16:11buy0.06eurgbp0.78290.68300.00002008.10.14 14:400.78170.000.00-0.29-9.21
28080042008.10.13 16:11buy0.09usdchf1.13211.03220.00002008.10.13 17:071.13240.000.000.001.75
28085232008.10.13 16:39buy0.09usdjpy100.7690.770.002008.10.13 17:06100.850.000.000.005.91
28087682008.10.13 16:54buy0.06eurusd1.35891.25900.00002008.10.14 07:281.36710.000.000.3035.99
28090352008.10.13 17:06buy0.03usdjpy100.8690.870.002008.10.14 07:28102.230.000.000.0229.41
28090472008.10.13 17:07buy0.03usdchf1.13251.03260.00002008.10.13 18:181.13960.000.000.0013.84
28091522008.10.13 17:15buy0.06usdcad1.15181.05190.00002008.10.13 17:491.15950.000.000.0029.40
28095262008.10.13 17:43buy0.06usdchf1.13591.03600.00002008.10.13 18:181.13960.000.000.0014.43
28095602008.10.13 17:44buy0.09eurusd1.35381.25390.00002008.10.14 07:281.36710.000.000.4687.56
28096542008.10.13 17:49buy0.03usdcad1.16011.06020.00002008.10.14 14:291.14100.000.00-0.16-36.50
28100702008.10.13 18:15buy0.09usdchf1.13921.03930.00002008.10.13 18:181.13960.000.000.002.33
28101672008.10.13 18:19buy0.03usdchf1.13981.03990.00002008.10.14 15:121.13450.000.00-0.11-10.24
28104062008.10.13 18:28buy0.06usdjpy101.1391.140.002008.10.14 07:28102.230.000.000.0447.22
28106302008.10.13 18:42buy0.06usdchf1.14311.04320.00002008.10.14 15:121.13450.000.00-0.22-33.20
28108402008.10.13 19:00sell0.03usdjpy101.26111.250.002008.10.14 07:28102.240.000.00-0.11-21.04
28108452008.10.13 19:00buy0.03gbpusd1.73061.63070.00002008.10.14 07:281.75250.000.000.1848.06
28175802008.10.14 07:28buy0.06usdcad1.13641.03650.00002008.10.14 14:291.14100.000.000.0017.59
28175812008.10.14 07:28buy0.09usdchf1.13361.03370.00002008.10.14 15:121.13450.000.000.005.21
28175832008.10.14 07:28sell0.06gbpusd1.75251.85240.00002008.10.14 08:461.74310.000.000.0041.33
28175842008.10.14 07:28buy0.09eurgbp0.78010.68020.00002008.10.14 14:400.78170.000.000.0018.42
28175852008.10.14 07:28sell0.03eurusd1.36701.46690.00002008.10.14 16:061.36790.000.000.00-1.97
28175902008.10.14 07:28buy0.03usdjpy102.2392.240.002008.10.14 13:13102.860.000.000.0013.36
28182962008.10.14 08:46sell0.03gbpusd1.74271.84260.00002008.10.14 17:401.74820.000.000.00-12.09
28183732008.10.14 08:52buy0.03eurusd1.36281.26290.00002008.10.14 12:051.37110.000.000.0018.16
28184872008.10.14 09:00buy0.03gbpusd1.74341.64350.00002008.10.14 10:051.75310.000.000.0021.28
28192272008.10.14 09:51buy0.06eurusd1.36811.26820.00002008.10.14 12:051.37110.000.000.0013.13
28193812008.10.14 10:01buy0.06gbpusd1.75101.65110.00002008.10.14 10:051.75310.000.000.009.22
28194632008.10.14 10:05buy0.03gbpusd1.75331.65340.00002008.10.14 13:291.76210.000.000.0019.20
28196422008.10.14 10:14buy0.12eurgbp0.77900.67910.00002008.10.14 14:400.78180.000.000.0042.98
28212582008.10.14 11:59buy0.12usdchf1.13161.03170.00002008.10.14 15:121.13450.000.000.0022.40
28215232008.10.14 12:05buy0.03eurusd1.37141.27150.00002008.10.14 17:181.36720.000.000.00-9.22
28217702008.10.14 12:29buy0.06gbpusd1.75931.65940.00002008.10.14 13:291.76210.000.000.0012.22
28219812008.10.14 12:36buy0.06usdjpy102.5392.540.002008.10.14 13:13102.860.000.000.0014.00
28220032008.10.14 12:38buy0.15usdchf1.12961.02970.00002008.10.14 15:121.13450.000.000.0047.30
28222722008.10.14 13:00sell0.06gbpusd1.75781.85770.00002008.10.14 17:401.74820.000.000.0042.20
28224232008.10.14 13:07buy0.09usdjpy102.8192.820.002008.10.14 13:13102.860.000.000.003.18
28224792008.10.14 13:10buy0.06eurusd1.37471.27480.00002008.10.14 17:181.36720.000.000.00-32.91
28225672008.10.14 13:14buy0.03usdjpy102.8992.900.002008.10.14 21:55102.050.000.000.00-18.08
28225712008.10.14 13:14buy0.09usdcad1.13221.03230.00002008.10.14 14:291.14090.000.000.0049.87
28228282008.10.14 13:30buy0.03gbpusd1.76311.66320.00002008.10.14 18:371.75270.000.000.00-22.81
28231842008.10.14 14:00buy0.06usdjpy102.6392.640.002008.10.14 21:55102.050.000.000.00-24.96
28233582008.10.14 14:16sell0.06eurusd1.37531.47520.00002008.10.14 16:061.36790.000.000.0032.46
28235522008.10.14 14:29buy0.03usdcad1.14151.04160.00002008.10.14 16:091.14960.000.000.0015.48
28236602008.10.14 14:40buy0.03eurgbp0.78210.68220.00002008.10.14 17:110.77880.000.000.00-12.71
28239642008.10.14 14:58buy0.06gbpusd1.75551.65560.00002008.10.14 18:371.75270.000.000.00-12.28
28242072008.10.14 15:10buy0.06usdcad1.14551.04560.00002008.10.14 16:091.14960.000.000.0015.67
28242892008.10.14 15:13buy0.03usdchf1.13471.03480.00002008.10.14 21:551.13380.000.000.00-1.74
28243662008.10.14 15:20buy0.06usdchf1.13281.03290.00002008.10.14 21:551.13380.000.000.003.87
28247782008.10.14 15:48buy0.06eurgbp0.78090.68100.00002008.10.14 17:110.77880.000.000.00-16.18
28249402008.10.14 15:57buy0.09eurgbp0.77970.67980.00002008.10.14 17:110.77880.000.000.00-10.40
28251192008.10.14 16:02buy0.09eurusd1.36811.26820.00002008.10.14 17:181.36720.000.000.00-5.92
28253392008.10.14 16:09buy0.09usdcad1.14981.04990.00002008.10.14 16:091.14990.000.000.000.58
28253572008.10.14 16:09buy0.09usdjpy102.4192.420.002008.10.14 21:55102.050.000.000.00-23.25
28253752008.10.14 16:09buy0.03usdcad1.15061.05070.00002008.10.14 17:401.15310.000.000.004.77
28257192008.10.14 16:24buy0.12eurusd1.36491.26500.00002008.10.14 17:181.36720.000.000.0020.19
28257502008.10.14 16:24buy0.09gbpusd1.75091.65100.00002008.10.14 18:371.75270.000.000.0011.84
28258022008.10.14 16:26buy0.12eurgbp0.77860.67870.00002008.10.14 17:110.77870.000.000.001.54
28258292008.10.14 16:29buy0.06usdcad1.14631.04640.00002008.10.14 17:401.15310.000.000.0025.91
28259792008.10.14 16:38buy0.15eurgbp0.77750.67760.00002008.10.14 17:110.77870.000.000.0023.12
28261022008.10.14 16:44buy0.12usdjpy102.0792.080.002008.10.14 21:55102.050.000.000.00-1.72
28262752008.10.14 16:46buy0.18eurgbp0.77640.67650.00002008.10.14 17:110.77870.000.000.0053.17
28263142008.10.14 16:46buy0.15eurusd1.36171.26180.00002008.10.14 17:181.36720.000.000.0060.34
28263702008.10.14 16:48buy0.09usdchf1.13661.03670.00002008.10.14 21:551.13380.000.000.00-16.27
28266622008.10.14 17:00sell0.03usdcad1.14791.24780.00002008.10.14 21:551.16190.000.000.00-26.47
28268212008.10.14 17:11buy0.03eurgbp0.77940.67950.00002008.10.14 18:090.78250.000.000.0011.88
28269412008.10.14 17:18buy0.03eurusd1.36731.26740.00002008.10.14 21:551.36570.000.000.00-3.51
28270232008.10.14 17:23sell0.06usdcad1.15261.25250.00002008.10.14 21:551.16190.000.000.00-35.16
28272602008.10.14 17:35buy0.06eurgbp0.78070.68080.00002008.10.14 18:090.78250.000.000.0013.80
28273552008.10.14 17:41buy0.03usdcad1.15421.05430.00002008.10.14 21:551.16150.000.000.0013.80
28273892008.10.14 17:42buy0.09eurgbp0.78200.68210.00002008.10.14 18:090.78250.000.000.005.75
28273972008.10.14 17:42buy0.12gbpusd1.74661.64670.00002008.10.14 18:371.75270.000.000.0053.51
28276882008.10.14 17:59buy0.06usdcad1.15971.05980.00002008.10.14 21:551.16150.000.000.006.81
28277132008.10.14 18:00sell0.09usdcad1.15991.25980.00002008.10.14 21:551.16190.000.000.00-11.34
28279172008.10.14 18:09buy0.03eurgbp0.78290.68300.00002008.10.14 21:550.78270.000.000.00-0.77
28282312008.10.14 18:36buy0.06eurgbp0.78150.68160.00002008.10.14 21:550.78270.000.000.009.20
28282562008.10.14 18:37buy0.03gbpusd1.75291.65300.00002008.10.14 21:551.74470.000.000.00-18.01
28283402008.10.14 18:46buy0.06gbpusd1.74831.64840.00002008.10.14 21:551.74470.000.000.00-15.82
28290852008.10.14 19:53buy0.15usdjpy101.8691.870.002008.10.14 21:55102.050.000.000.0020.45
28292572008.10.14 20:00sell0.03eurgbp0.78330.88320.00002008.10.14 21:550.78300.000.000.001.15
28295642008.10.14 20:15buy0.09gbpusd1.74311.64320.00002008.10.14 21:551.74470.000.000.0010.54
28296642008.10.14 20:20buy0.09eurgbp0.78460.68470.00002008.10.14 21:550.78270.000.000.00-21.85
28298702008.10.14 20:42buy0.18usdjpy101.5791.580.002008.10.14 21:55102.050.000.000.0061.99
28337912008.10.15 07:17buy0.03eurusd1.35841.25850.00002008.10.15 14:081.36290.000.000.009.91
28337922008.10.15 07:17buy0.03usdchf1.13781.03790.00002008.10.15 13:251.13470.000.000.00-6.00
28337932008.10.15 07:17buy0.03gbpusd1.74561.64570.00002008.10.15 12:421.75930.000.000.0030.08
28337942008.10.15 07:17buy0.03usdjpy101.5491.550.002008.10.15 15:13101.310.000.000.00-5.01
28337962008.10.15 07:18buy0.03usdcad1.16191.06200.00002008.10.15 14:201.16430.000.000.004.54
28338042008.10.15 07:19buy0.03eurgbp0.77830.67840.00002008.10.15 16:320.77620.000.000.00-8.12
28343392008.10.15 08:32buy0.06usdcad1.15751.05760.00002008.10.15 14:201.16430.000.000.0025.72
28343562008.10.15 08:37sell0.03eurusd1.36141.46130.00002008.10.15 14:081.36290.000.000.00-3.30
28343602008.10.15 08:37sell0.03gbpusd1.74771.84760.00002008.10.15 14:261.75240.000.000.00-10.36
28344422008.10.15 08:46buy0.06usdchf1.13581.03590.00002008.10.15 13:251.13470.000.000.00-4.26
28345622008.10.15 09:00sell0.03usdjpy101.82111.810.002008.10.15 15:13101.330.000.000.0010.68
28346372008.10.15 09:05sell0.03usdchf1.13681.23670.00002008.10.15 11:591.13640.000.000.000.77
28346492008.10.15 09:06sell0.03eurgbp0.78030.88020.00002008.10.15 16:320.77650.000.000.0014.68
28353332008.10.15 10:00sell0.06gbpusd1.74471.84460.00002008.10.15 14:261.75240.000.000.00-33.94
28355722008.10.15 10:13sell0.06usdchf1.13841.23830.00002008.10.15 11:591.13640.000.000.007.75
28358742008.10.15 10:40buy0.06usdjpy101.2291.230.002008.10.15 15:13101.310.000.000.003.92
28360652008.10.15 10:54sell0.09usdchf1.14011.24000.00002008.10.15 11:591.13640.000.000.0021.52
28366502008.10.15 11:47sell0.09gbpusd1.75071.85060.00002008.10.15 14:261.75240.000.000.00-11.25
28370922008.10.15 12:25sell0.12gbpusd1.75461.85450.00002008.10.15 14:261.75240.000.000.0019.40
28371102008.10.15 12:28buy0.06eurgbp0.77680.67690.00002008.10.15 16:320.77620.000.000.00-4.64
28371342008.10.15 12:30sell0.06eurusd1.36391.46380.00002008.10.15 14:081.36290.000.000.004.40
28371532008.10.15 12:31buy0.09usdchf1.13441.03450.00002008.10.15 13:251.13470.000.000.001.75
28372252008.10.15 12:33sell0.09eurusd1.36641.46630.00002008.10.15 14:081.36290.000.000.0023.11
28373082008.10.15 12:39buy0.12usdchf1.13311.03320.00002008.10.15 13:251.13470.000.000.0012.39
28373252008.10.15 12:40sell0.15gbpusd1.75861.85850.00002008.10.15 14:261.75240.000.000.0068.34
28373782008.10.15 12:45buy0.15usdchf1.13181.03190.00002008.10.15 13:251.13470.000.000.0028.07
28381332008.10.15 13:30buy0.03usdchf1.13491.03500.00002008.10.15 17:351.13470.000.000.00-0.39
28386482008.10.15 14:04buy0.06usdchf1.13301.03310.00002008.10.15 17:351.13470.000.000.006.63
28387282008.10.15 14:09buy0.09eurgbp0.77580.67590.00002008.10.15 16:320.77620.000.000.004.64
28389752008.10.15 14:21buy0.03eurusd1.36271.26280.00002008.10.16 13:271.35130.000.000.38-25.31
28393372008.10.15 14:30buy0.03gbpusd1.75301.65310.00002008.10.15 17:541.74390.000.000.00-20.12
28394102008.10.15 14:31buy0.09usdjpy100.9590.960.002008.10.15 15:13101.310.000.000.0023.53
28398882008.10.15 14:54buy0.12eurgbp0.77480.67490.00002008.10.15 16:320.77620.000.000.0021.64
28399422008.10.15 14:56buy0.06eurusd1.35901.25910.00002008.10.16 13:271.35130.000.000.76-34.19
28399862008.10.15 14:59buy0.03usdcad1.16661.06670.00002008.10.15 16:181.17420.000.000.0014.29
28402942008.10.15 15:14buy0.03usdjpy101.3491.350.002008.10.16 14:44101.210.000.00-0.01-2.85
28404922008.10.15 15:29buy0.06usdcad1.17031.07040.00002008.10.15 16:181.17420.000.000.0014.68
28412912008.10.15 16:16buy0.09usdcad1.17401.07410.00002008.10.15 16:181.17450.000.000.002.82
28413202008.10.15 16:18buy0.03usdcad1.17501.07510.00002008.10.15 19:061.18290.000.000.0014.81
28415242008.10.15 16:33buy0.03eurgbp0.77640.67650.00002008.10.15 20:550.77970.000.000.0012.70
28415732008.10.15 16:35buy0.06usdjpy101.5891.590.002008.10.16 14:44101.210.000.00-0.01-16.22
28417592008.10.15 16:41buy0.06gbpusd1.75891.65900.00002008.10.15 17:541.74390.000.000.00-66.34
28417692008.10.15 16:41buy0.09usdchf1.13061.03070.00002008.10.15 17:351.13470.000.000.0023.96
28419952008.10.15 16:51buy0.06usdcad1.17881.07890.00002008.10.15 19:061.18290.000.000.0015.38
28421872008.10.15 16:59buy0.09gbpusd1.74701.64710.00002008.10.15 17:541.74390.000.000.00-20.56
28421952008.10.15 16:59buy0.06eurgbp0.77790.67800.00002008.10.15 20:550.77970.000.000.0013.85
28429612008.10.15 17:35buy0.03usdchf1.13491.03500.00002008.10.16 07:201.14370.000.00-0.6717.23
28431862008.10.15 17:54buy0.03gbpusd1.74411.64420.00002008.10.16 20:381.72830.000.000.74-35.32
28433592008.10.15 18:07buy0.09eurusd1.35601.25610.00002008.10.16 13:271.35130.000.001.14-31.30
28434122008.10.15 18:09buy0.06usdchf1.13731.03740.00002008.10.16 07:201.14370.000.00-1.3525.06
28436132008.10.15 18:15buy0.06gbpusd1.73921.63930.00002008.10.16 20:381.72830.000.001.48-48.74
28437192008.10.15 18:18buy0.12eurusd1.35301.25310.00002008.10.16 13:271.35130.000.001.52-15.10
28442512008.10.15 19:00buy0.09eurgbp0.77940.67950.00002008.10.15 20:550.77970.000.000.003.46
28443332008.10.15 19:07buy0.03usdcad1.18431.08440.00002008.10.16 07:391.19330.000.00-0.5216.92
28447222008.10.15 19:32buy0.09usdjpy101.1191.120.002008.10.16 14:44101.210.000.00-0.026.58
28450222008.10.15 19:50buy0.12usdjpy100.8890.890.002008.10.16 14:44101.210.000.00-0.0328.95
28451892008.10.15 19:59buy0.15usdjpy100.6390.640.002008.10.16 14:44101.210.000.00-0.0363.60
28462092008.10.15 20:55buy0.03eurgbp0.78010.68020.00002008.10.16 10:070.77970.000.00-0.94-1.54
28463522008.10.15 21:03buy0.09gbpusd1.73131.63140.00002008.10.16 20:381.72830.000.002.22-20.13
28539002008.10.16 07:20buy0.06eurgbp0.77510.67520.00002008.10.16 10:070.77960.000.000.0034.63
28539022008.10.16 07:20buy0.15eurusd1.33941.23950.00002008.10.16 13:271.35130.000.000.00132.10
28539062008.10.16 07:20buy0.03usdchf1.14411.04420.00002008.10.16 20:211.13770.000.000.00-12.59
28539162008.10.16 07:21buy0.06usdcad1.18961.08970.00002008.10.16 07:391.19330.000.000.0013.91
28540652008.10.16 07:37buy0.06usdchf1.14741.04750.00002008.10.16 20:211.13770.000.000.00-38.16
28541542008.10.16 07:40buy0.03usdcad1.19411.09420.00002008.10.16 10:331.19670.000.000.004.85
28542232008.10.16 07:41buy0.12gbpusd1.72371.62380.00002008.10.16 20:381.72830.000.000.0041.14
28544552008.10.16 08:00buy0.18usdjpy100.0790.080.002008.10.16 14:44101.210.000.000.00150.00
28549652008.10.16 08:29buy0.06usdcad1.18991.09000.00002008.10.16 10:331.19670.000.000.0025.33
28563112008.10.16 10:00buy0.09usdchf1.13941.03950.00002008.10.16 20:211.13770.000.000.00-10.04
28565012008.10.16 10:07buy0.03eurgbp0.78010.68020.00002008.10.17 09:480.77770.000.00-0.32-9.26
28568692008.10.16 10:33buy0.03usdcad1.19741.09750.00002008.10.16 17:031.19140.000.000.00-11.27
28571762008.10.16 11:03buy0.06usdcad1.19411.09420.00002008.10.16 17:031.19140.000.000.00-10.15
28573802008.10.16 11:24buy0.12usdchf1.13481.03490.00002008.10.16 20:211.13770.000.000.0022.82
28583392008.10.16 12:27buy0.09usdcad1.19081.09090.00002008.10.16 17:031.19140.000.000.003.38
28586122008.10.16 12:53buy0.12usdcad1.18761.08770.00002008.10.16 17:031.19140.000.000.0028.56
28586592008.10.16 12:58buy0.06eurgbp0.78260.68270.00002008.10.17 09:480.77770.000.00-0.63-37.80
28586772008.10.16 12:58buy0.15usdcad1.18431.08440.00002008.10.16 17:031.19140.000.000.0066.69
28592332008.10.16 13:15buy0.15usdchf1.13061.03070.00002008.10.16 20:211.13770.000.000.0069.83
28594302008.10.16 13:27buy0.03eurusd1.35161.25170.00002008.10.16 21:131.34670.000.000.00-10.92
28608392008.10.16 14:44buy0.03usdjpy101.2291.230.002008.10.16 20:54101.080.000.000.00-3.09
28623492008.10.16 15:43buy0.06eurusd1.34691.24700.00002008.10.16 21:131.34670.000.000.00-0.89
28624432008.10.16 15:48buy0.15gbpusd1.71981.61990.00002008.10.16 20:381.72820.000.000.0093.90
28647932008.10.16 17:03buy0.09eurusd1.34031.24040.00002008.10.16 21:131.34670.000.000.0042.77
28648032008.10.16 17:03buy0.03usdcad1.19191.09200.00002008.10.17 11:101.18660.000.00-0.17-9.97
28648662008.10.16 17:04buy0.06usdjpy100.3290.330.002008.10.16 20:54101.080.000.000.0033.55
28649072008.10.16 17:06buy0.06usdcad1.19541.09550.00002008.10.17 11:101.18660.000.00-0.35-33.10
28653292008.10.16 17:26buy0.09eurgbp0.77780.67790.00002008.10.17 09:480.77770.000.00-0.95-1.16
28667232008.10.16 18:23buy0.09usdcad1.18821.08830.00002008.10.17 11:101.18660.000.00-0.52-9.03
28681652008.10.16 20:38buy0.03gbpusd1.72871.62880.00002008.10.16 21:591.73420.000.000.0012.26
28683362008.10.16 20:49buy0.06gbpusd1.73091.63100.00002008.10.16 21:591.73420.000.000.0014.71
28689092008.10.16 21:12buy0.09gbpusd1.73371.63380.00002008.10.16 21:591.73420.000.000.003.34
28689502008.10.16 21:14buy0.03eurusd1.34701.24710.00002008.10.17 14:521.34350.000.000.13-7.82
28694682008.10.16 21:50buy0.12usdcad1.18451.08460.00002008.10.17 11:101.18660.000.00-0.7015.80
28695562008.10.16 21:59buy0.03gbpusd1.73461.63470.00002008.10.17 09:061.73630.000.000.253.79
28698802008.10.16 22:32buy0.06gbpusd1.73031.63040.00002008.10.17 09:061.73630.000.000.4926.73
28721822008.10.17 07:09buy0.06eurusd1.35071.25080.00002008.10.17 14:521.34350.000.000.00-32.15
28721862008.10.17 07:10buy0.15usdcad1.17921.07930.00002008.10.17 11:101.18660.000.000.0069.58
28726812008.10.17 08:59buy0.12eurgbp0.77700.67710.00002008.10.17 09:480.77770.000.000.0010.80
28728052008.10.17 09:05buy0.15eurgbp0.77630.67640.00002008.10.17 09:480.77770.000.000.0027.00
28728482008.10.17 09:06buy0.03gbpusd1.73681.63690.00002008.10.17 10:161.72980.000.000.00-15.62
28728582008.10.17 09:06buy0.18eurgbp0.77560.67570.00002008.10.17 09:480.77770.000.000.0048.60
28732022008.10.17 09:37buy0.06gbpusd1.73441.63450.00002008.10.17 10:161.72980.000.000.00-20.52
28733152008.10.17 09:48buy0.09gbpusd1.73211.63220.00002008.10.17 10:161.72980.000.000.00-15.39
28733232008.10.17 09:49buy0.03eurgbp0.77790.67800.00002008.10.17 13:220.77620.000.000.00-6.57
28734402008.10.17 09:55buy0.12gbpusd1.72981.62990.00002008.10.17 10:161.72980.000.000.000.00
28734582008.10.17 09:56buy0.09eurusd1.34461.24470.00002008.10.17 14:521.34350.000.000.00-7.37
28735962008.10.17 10:01buy0.15gbpusd1.72761.62770.00002008.10.17 10:161.72980.000.000.0024.54
28736522008.10.17 10:01buy0.06eurgbp0.77860.67870.00002008.10.17 13:220.77620.000.000.00-18.55
28736582008.10.17 10:02buy0.18gbpusd1.72541.62550.00002008.10.17 10:161.72980.000.000.0058.88
28737902008.10.17 10:17buy0.03gbpusd1.73031.63040.00002008.10.17 11:451.73300.000.000.006.03
28738182008.10.17 10:21buy0.09eurgbp0.77730.67740.00002008.10.17 13:220.77620.000.000.00-12.75
28742732008.10.17 11:12buy0.12eurgbp0.77670.67680.00002008.10.17 13:220.77620.000.000.00-7.73
28742982008.10.17 11:15buy0.12eurusd1.34301.24310.00002008.10.17 14:521.34350.000.000.004.47
28743522008.10.17 11:16buy0.06gbpusd1.72801.62810.00002008.10.17 11:451.73300.000.000.0022.34
28744582008.10.17 11:22buy0.15eurusd1.34141.24150.00002008.10.17 14:521.34340.000.000.0022.33
28746892008.10.17 11:41buy0.15eurgbp0.77600.67610.00002008.10.17 13:220.77620.000.000.003.86
28747182008.10.17 11:45buy0.09gbpusd1.73261.63270.00002008.10.17 11:451.73320.000.000.004.02
28747222008.10.17 11:45buy0.18eurgbp0.77540.67550.00002008.10.17 13:220.77620.000.000.0018.55
28747342008.10.17 11:45buy0.03gbpusd1.73361.63370.00002008.10.17 13:451.73110.000.000.00-5.59
28749832008.10.17 12:06buy0.06gbpusd1.73161.63170.00002008.10.17 13:451.73110.000.000.00-2.23
28751072008.10.17 12:12buy0.09gbpusd1.72961.62970.00002008.10.17 13:451.73110.000.000.0010.06
28751542008.10.17 12:13buy0.18eurusd1.33941.23950.00002008.10.17 14:521.34340.000.000.0053.60
28753092008.10.17 12:20buy0.12gbpusd1.72761.62770.00002008.10.17 13:451.73100.000.000.0030.41
28756042008.10.17 12:58buy0.21eurgbp0.77460.67470.00002008.10.17 13:220.77630.000.000.0045.99
28758482008.10.17 13:23buy0.03eurgbp0.77640.67650.00002008.10.17 15:460.77800.000.000.006.17
28758932008.10.17 13:29buy0.06eurgbp0.77540.67550.00002008.10.17 15:460.77800.000.000.0020.05
28760182008.10.17 13:45buy0.03gbpusd1.73131.63140.00002008.10.17 14:491.73070.000.000.00-1.34
28762062008.10.17 14:06buy0.06gbpusd1.72911.62920.00002008.10.17 14:491.73070.000.000.007.15
28764992008.10.17 14:33buy0.09gbpusd1.72681.62690.00002008.10.17 14:491.73060.000.000.0025.48
28775012008.10.17 15:41buy0.09eurgbp0.77760.67770.00002008.10.17 15:460.77800.000.000.004.63
  0.00 0.00 1.74 2 005.87
Closed P/L: 2 007.61
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
28356842008.10.15 10:25sell0.03usdcad1.16251.26240.0000 1.18860.000.000.40-48.94
28397512008.10.15 14:45sell0.06usdcad1.16611.26600.0000 1.18860.000.000.79-84.38
28742572008.10.17 11:11buy0.03usdcad1.18711.08720.0000 1.18820.000.000.002.06
28753622008.10.17 12:24buy0.06usdcad1.19071.09080.0000 1.18820.000.000.00-9.38
28680302008.10.16 20:22buy0.03usdchf1.13811.03820.0000 1.13070.000.00-0.22-14.58
28721812008.10.17 07:09buy0.06usdchf1.13331.03340.0000 1.13070.000.000.00-10.25
28684182008.10.16 20:55buy0.03usdjpy101.0991.100.00 101.090.000.000.000.00
28687132008.10.16 21:08buy0.06usdjpy101.4291.430.00 101.090.000.000.00-14.56
28744952008.10.17 11:23buy0.09usdjpy100.8590.860.00 101.090.000.000.0015.88
28766782008.10.17 14:49buy0.03gbpusd1.73121.63130.0000 1.73050.000.000.00-1.56
28767362008.10.17 14:52buy0.03eurusd1.34361.24370.0000 1.34590.000.000.005.13
28767902008.10.17 14:56buy0.09usdchf1.13211.03220.0000 1.13070.000.000.00-8.28
28771972008.10.17 15:20buy0.06gbpusd1.72921.62930.0000 1.73050.000.000.005.79
28772302008.10.17 15:23buy0.12usdchf1.13071.03080.0000 1.13070.000.000.000.00
28776542008.10.17 15:46buy0.03eurgbp0.77840.67850.0000 0.77760.000.000.00-3.09
  0.00 0.00 0.97 -166.16
 Floating P/L: -165.19
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 2 007.61 Floating P/L: -165.19 Margin: 533.13
Balance: 7 007.61 Equity: 6 842.42 Free Margin: 6 309.29
 
Details:
Graph
Gross Profit: 3 277.01 Gross Loss: 1 269.40 Total Net Profit: 2 007.61
Profit Factor: 2.58 Expected Payoff: 9.08  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 153.13 (2.57%) Relative Drawdown: 2.57% (153.13)
 
Total Trades: 221 Short Positions (won %): 25 (56.00%) Long Positions (won %): 196 (64.29%)
Profit Trades (% of total): 140 (63.35%) Loss trades (% of total): 81 (36.65%)
Largest profit trade: 150.00 loss trade: -66.34
Average profit trade: 23.41 loss trade: -15.67
Maximum consecutive wins ($): 18 (408.33) consecutive losses ($): 7 (-109.83)
Maximal consecutive profit (count): 408.33 (18) consecutive loss (count): -109.83 (7)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 2