Interbank FX, LLC

Account: 5293460 Name: New PipMaker 1:400 Currency: USD 2008 October 17, 19:58
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
189910652008.10.09 18:09balanceDeposit5 000.00
191906992008.10.10 04:51buy0.07gbpusdm1.68721.58730.00002008.10.10 13:081.70920.000.000.0015.40
 801014GBPUSDm 60 PipMaker_v15_3
191710752008.10.10 03:59buy0.04gbpusdm1.69641.59650.00002008.10.10 13:081.70890.000.000.005.00
 801014GBPUSDm 60 PipMaker_v15_3
190284332008.10.09 20:00buy0.01gbpusdm1.70821.60830.00002008.10.10 13:081.70890.000.000.000.07
 801014GBPUSDm 60 PipMaker_v15_3
193597192008.10.10 13:00sell0.01gbpusdm1.70661.80650.00002008.10.10 13:081.70950.000.000.00-0.29
 801014GBPUSDm 60 PipMaker_v15_3
190682842008.10.09 23:23buy0.04usdjpym99.2689.270.002008.10.10 13:4599.660.000.000.001.61
 801018USDJPYm 60 PipMaker_v15_3
190439262008.10.09 21:07buy0.01usdjpym99.8089.810.002008.10.10 13:4599.640.000.000.00-0.16
 801018USDJPYm 60 PipMaker_v15_3
190932852008.10.10 00:14buy0.10usdjpym98.0188.020.002008.10.10 13:4699.680.000.000.0016.75
 801018USDJPYm 60 PipMaker_v15_3
190813552008.10.09 23:52buy0.07usdjpym98.7288.730.002008.10.10 13:4699.710.000.000.006.95
 801018USDJPYm 60 PipMaker_v15_3
190310502008.10.09 20:14buy0.01eurjpym135.60125.610.002008.10.10 14:06135.360.000.000.00-0.24
 801010EURJPYm 60 PipMaker_v15_3
190769492008.10.09 23:44buy0.04eurjpym134.45124.460.002008.10.10 14:06135.360.000.000.003.65
 801010EURJPYm 60 PipMaker_v15_3
190941822008.10.10 00:15buy0.07eurjpym132.84122.850.002008.10.10 14:06135.350.000.000.0017.63
 801010EURJPYm 60 PipMaker_v15_3
190810452008.10.09 23:51buy0.10gbpjpym168.12158.130.002008.10.10 14:07170.590.000.000.0024.73
 801013GBPJPYm 60 PipMaker_v15_3
189918312008.10.09 18:12buy0.05gbpchfm1.94471.84480.00002008.10.10 14:091.91780.000.000.03-12.01
 801012GBPCHFm 60 PipMaker_v15_3
190245112008.10.09 19:50buy0.07gbpchfm1.93131.83140.00002008.10.10 14:091.91760.000.000.04-8.56
 801012GBPCHFm 60 PipMaker_v15_3
190309892008.10.09 20:14buy0.07gbpjpym170.17160.180.002008.10.10 14:10171.550.000.000.069.65
 801013GBPJPYm 60 PipMaker_v15_3
190129722008.10.09 19:18buy0.04gbpjpym171.89161.900.002008.10.10 14:10171.350.000.000.03-2.16
 801013GBPJPYm 60 PipMaker_v15_3
190025522008.10.09 19:00buy0.01gbpjpym172.93162.940.002008.10.10 14:10171.370.000.000.01-1.56
 801013GBPJPYm 60 PipMaker_v15_3
191519272008.10.10 02:55buy0.10gbpchfm1.91721.81730.00002008.10.10 14:111.91680.000.000.00-0.36
 801012GBPCHFm 60 PipMaker_v15_3
192470112008.10.10 06:57buy0.16gbpchfm1.88951.78960.00002008.10.10 14:111.91700.000.000.0039.31
 801012GBPCHFm 60 PipMaker_v15_3
191755712008.10.10 04:04buy0.13gbpchfm1.90411.80420.00002008.10.10 14:111.91680.000.000.0014.75
 801012GBPCHFm 60 PipMaker_v15_3
190146502008.10.09 19:21buy0.04gbpchfm1.93801.83810.00002008.10.10 14:111.91690.000.000.02-7.54
 801012GBPCHFm 60 PipMaker_v15_3
191692902008.10.10 03:56buy0.07eurchfm1.52451.42460.00002008.10.12 22:281.53570.000.000.026.94
 801008EURCHFm 60 PipMaker_v15_3
193366232008.10.10 12:00buy0.10eurchfm1.51111.41120.00002008.10.12 22:281.53570.000.000.0221.78
 801008EURCHFm 60 PipMaker_v15_3
190437332008.10.09 21:07buy0.01eurchfm1.53581.43590.00002008.10.12 22:281.53570.000.000.00-0.01
 801008EURCHFm 60 PipMaker_v15_3
191550082008.10.10 03:06buy0.04eurchfm1.53011.43020.00002008.10.12 22:281.53570.000.000.011.98
 801008EURCHFm 60 PipMaker_v15_3
193934352008.10.10 14:04sell0.01gbpjpym170.04180.030.002008.10.14 00:25180.030.000.00-0.08-9.70
 801013GBPJPYm 60 PipMaker_v15_3[sl]
200308072008.10.14 00:17sell0.10eurjpym140.52150.510.002008.10.14 18:10138.910.000.000.0015.84
 801010EURJPYm 60 PipMaker_v15_3
200088682008.10.13 22:55sell0.07eurjpym139.29149.280.002008.10.14 18:10138.920.000.000.002.54
 801010EURJPYm 60 PipMaker_v15_3
195985462008.10.13 00:00sell0.01eurjpym137.01147.000.002008.10.14 18:10138.910.000.00-0.03-1.87
 801010EURJPYm 60 PipMaker_v15_3
199880232008.10.13 21:01sell0.04eurjpym138.52148.510.002008.10.14 18:10138.920.000.000.00-1.57
 801010EURJPYm 60 PipMaker_v15_3
194947202008.10.10 18:00buy0.01eurjpym132.79122.800.002008.10.14 18:10138.880.000.000.006.00
 801010EURJPYm 60 PipMaker_v15_3
200360462008.10.14 00:26sell0.16gbpjpym179.97189.960.002008.10.14 23:36176.780.000.00-0.6250.22
 801013GBPJPYm 60 PipMaker_v15_3
199712572008.10.13 20:00sell0.13gbpjpym176.88186.870.002008.10.14 23:36176.780.000.00-1.001.28
 801013GBPJPYm 60 PipMaker_v15_3
198736902008.10.13 14:28sell0.10gbpjpym175.35185.340.002008.10.14 23:36176.780.000.00-0.78-14.07
 801013GBPJPYm 60 PipMaker_v15_3
200088352008.10.13 22:55sell0.16gbpjpym178.30188.290.002008.10.14 23:36176.780.000.00-0.6223.93
 801013GBPJPYm 60 PipMaker_v15_3
198185862008.10.13 11:47sell0.07gbpjpym173.78183.770.002008.10.14 23:36176.770.000.00-0.54-20.59
 801013GBPJPYm 60 PipMaker_v15_3
195986612008.10.13 00:00sell0.04gbpjpym172.60182.590.002008.10.14 23:36176.770.000.00-0.30-16.42
 801013GBPJPYm 60 PipMaker_v15_3
200095612008.10.13 22:57sell0.13usdjpym102.35112.340.002008.10.15 01:13101.200.000.00-0.1814.77
 801018USDJPYm 60 PipMaker_v15_3
199667572008.10.13 19:50sell0.10usdjpym101.74111.730.002008.10.15 01:13101.210.000.00-0.285.24
 801018USDJPYm 60 PipMaker_v15_3
199555792008.10.13 19:25sell0.07usdjpym101.42111.410.002008.10.15 01:13101.190.000.00-0.201.59
 801018USDJPYm 60 PipMaker_v15_3
199144052008.10.13 16:35sell0.04usdjpym101.11111.100.002008.10.15 01:13101.190.000.00-0.10-0.32
 801018USDJPYm 60 PipMaker_v15_3
198838532008.10.13 15:00sell0.01usdjpym100.79110.780.002008.10.15 01:13101.190.000.00-0.02-0.40
 801018USDJPYm 60 PipMaker_v15_3
203973652008.10.15 01:50buy0.07gbpjpym176.07166.080.002008.10.15 10:46178.410.000.000.0016.16
 801013GBPJPYm 60 PipMaker_v15_3
203118782008.10.14 18:11buy0.04gbpjpym177.44167.450.002008.10.15 10:46178.420.000.000.033.87
 801013GBPJPYm 60 PipMaker_v15_3
202955092008.10.14 17:00buy0.01gbpjpym178.38168.390.002008.10.15 10:46178.410.000.000.010.03
 801013GBPJPYm 60 PipMaker_v15_3
204089922008.10.15 03:00sell0.16gbpchfm1.98262.08250.00002008.10.15 20:101.95880.000.000.0033.58
 801012GBPCHFm 60 PipMaker_v15_3
199145632008.10.13 16:36sell0.13gbpchfm1.97792.07780.00002008.10.15 20:101.95850.000.00-0.5822.24
 801012GBPCHFm 60 PipMaker_v15_3
204421762008.10.15 06:00sell0.19gbpchfm1.98802.08790.00002008.10.15 20:101.95880.000.000.0048.92
 801012GBPCHFm 60 PipMaker_v15_3
195396922008.10.10 19:17sell0.04gbpchfm1.93202.03190.00002008.10.15 20:101.95850.000.00-0.27-9.35
 801012GBPCHFm 60 PipMaker_v15_3
198318122008.10.13 12:26sell0.10gbpchfm1.96292.06280.00002008.10.15 20:101.95850.000.00-0.443.88
 801012GBPCHFm 60 PipMaker_v15_3
198049572008.10.13 11:00sell0.07gbpchfm1.95452.05440.00002008.10.15 20:101.95850.000.00-0.32-2.47
 801012GBPCHFm 60 PipMaker_v15_3
194674102008.10.10 17:00sell0.01gbpchfm1.91802.01790.00002008.10.15 20:101.95850.000.00-0.06-3.57
 801012GBPCHFm 60 PipMaker_v15_3
203091732008.10.14 18:00buy0.01gbpchfm1.97851.87860.00002008.10.15 20:101.95750.000.000.01-1.85
 801012GBPCHFm 60 PipMaker_v15_3
205180912008.10.15 11:00sell0.07eurchfm1.54991.64980.00002008.10.15 20:211.52870.000.000.0013.09
 801008EURCHFm 60 PipMaker_v15_3
195872512008.10.12 23:00sell0.01eurchfm1.53611.63600.00002008.10.15 20:211.52870.000.00-0.020.65
 801008EURCHFm 60 PipMaker_v15_3
197116052008.10.13 06:18sell0.04eurchfm1.54681.64670.00002008.10.15 20:211.52870.000.00-0.106.38
 801008EURCHFm 60 PipMaker_v15_3
198208502008.10.13 11:53sell0.10gbpusdm1.73291.83280.00002008.10.15 21:011.72690.000.00-0.716.00
 801014GBPUSDm 60 PipMaker_v15_3
193664212008.10.10 13:08sell0.01gbpusdm1.70881.80870.00002008.10.15 21:011.72700.000.00-0.07-1.82
 801014GBPUSDm 60 PipMaker_v15_3
194005002008.10.10 14:13sell0.04gbpusdm1.71711.81700.00002008.10.15 21:011.72700.000.00-0.35-3.96
 801014GBPUSDm 60 PipMaker_v15_3
198026032008.10.13 10:51sell0.07gbpusdm1.72531.82520.00002008.10.15 21:011.72700.000.00-0.50-1.19
 801014GBPUSDm 60 PipMaker_v15_3
200102392008.10.13 23:00sell0.13gbpusdm1.74341.84330.00002008.10.15 21:011.72720.000.00-0.7521.06
 801014GBPUSDm 60 PipMaker_v15_3
207166902008.10.15 21:28buy0.10gbpusdm1.71721.61730.00002008.10.16 02:041.73490.000.000.0017.70
 801014GBPUSDm 60 PipMaker_v15_3
206910652008.10.15 20:10buy0.07gbpusdm1.72751.62760.00002008.10.16 02:041.73490.000.000.075.18
 801014GBPUSDm 60 PipMaker_v15_3
203353752008.10.14 20:22buy0.04gbpusdm1.73961.63970.00002008.10.16 02:041.73490.000.000.05-1.88
 801014GBPUSDm 60 PipMaker_v15_3
202954502008.10.14 17:00buy0.01gbpusdm1.74571.64580.00002008.10.16 02:041.73490.000.000.01-1.08
 801014GBPUSDm 60 PipMaker_v15_3
207372532008.10.15 22:29buy0.10eurjpym133.74123.750.002008.10.16 12:20136.040.000.000.0022.85
 801010EURJPYm 60 PipMaker_v15_3
206909932008.10.15 20:10buy0.07eurjpym135.03125.040.002008.10.16 12:20136.010.000.000.106.82
 801010EURJPYm 60 PipMaker_v15_3
203657682008.10.15 00:00buy0.04eurjpym137.81127.820.002008.10.16 12:20136.010.000.000.06-7.15
 801010EURJPYm 60 PipMaker_v15_3
203225722008.10.14 19:00buy0.01eurjpym138.88128.890.002008.10.16 12:20136.010.000.000.01-2.85
 801010EURJPYm 60 PipMaker_v15_3
207177252008.10.15 21:30buy0.13usdjpym99.6089.610.002008.10.16 12:31100.870.000.000.0016.37
 801018USDJPYm 60 PipMaker_v15_3
206910502008.10.15 20:10buy0.10usdjpym100.0590.060.002008.10.16 12:31100.880.000.000.088.23
 801018USDJPYm 60 PipMaker_v15_3
204864222008.10.15 09:00buy0.07usdjpym101.0391.040.002008.10.16 12:31100.880.000.000.06-1.04
 801018USDJPYm 60 PipMaker_v15_3
203198082008.10.14 18:46buy0.04usdjpym101.5391.540.002008.10.16 12:31100.880.000.000.04-2.58
 801018USDJPYm 60 PipMaker_v15_3
203088002008.10.14 18:00buy0.01usdjpym101.8191.820.002008.10.16 12:31100.870.000.000.01-0.93
 801018USDJPYm 60 PipMaker_v15_3
207162452008.10.15 21:28buy0.04gbpjpym171.18161.190.002008.10.16 19:08175.570.000.000.0017.31
 801013GBPJPYm 60 PipMaker_v15_3
206911402008.10.15 20:10buy0.01gbpjpym172.88162.890.002008.10.16 19:08175.580.000.000.032.67
 801013GBPJPYm 60 PipMaker_v15_3
  0.00 0.00 -8.11 441.05
Closed P/L: 432.94
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
198840722008.10.13 15:00buy0.01eurchfm1.53751.43760.0000 1.52420.000.000.01-1.17
 801008EURCHFm 60 PipMaker_v15_3
203498902008.10.14 23:05buy0.04eurchfm1.54691.44700.0000 1.52420.000.000.05-7.98
 801008EURCHFm 60 PipMaker_v15_3
206911072008.10.15 20:10buy0.07eurchfm1.52941.42950.0000 1.52420.000.000.09-3.20
 801008EURCHFm 60 PipMaker_v15_3
211293912008.10.16 15:00buy0.10eurchfm1.51571.41580.0000 1.52420.000.000.047.48
 801008EURCHFm 60 PipMaker_v15_3
212460472008.10.16 21:05sell0.01eurchfm1.53071.63060.0000 1.52460.000.00-0.010.54
 801008EURCHFm 60 PipMaker_v15_3
212531422008.10.16 21:30sell0.01eurjpym137.12147.110.00 136.000.000.00-0.031.10
 801010EURJPYm 60 PipMaker_v15_3
212664992008.10.16 22:46sell0.04eurjpym136.28146.270.00 136.000.000.00-0.101.10
 801010EURJPYm 60 PipMaker_v15_3
213994462008.10.17 10:10buy0.01eurjpym135.08125.090.00 135.960.000.000.000.87
 801010EURJPYm 60 PipMaker_v15_3
206912062008.10.15 20:10buy0.01gbpchfm1.95851.85860.0000 1.96750.000.000.040.79
 801012GBPCHFm 60 PipMaker_v15_3
207180002008.10.15 21:30buy0.04gbpchfm1.94581.84590.0000 1.96750.000.000.047.63
 801012GBPCHFm 60 PipMaker_v15_3
208758422008.10.16 05:00sell0.01gbpchfm1.97422.07410.0000 1.96840.000.00-0.040.51
 801012GBPCHFm 60 PipMaker_v15_3
212094332008.10.16 19:00sell0.04gbpchfm1.96572.06560.0000 1.96840.000.00-0.18-0.95
 801012GBPCHFm 60 PipMaker_v15_3
212329432008.10.16 20:00sell0.01gbpjpym175.85185.840.00 175.590.000.00-0.080.25
 801013GBPJPYm 60 PipMaker_v15_3
214015832008.10.17 10:12buy0.01gbpjpym174.26164.270.00 175.500.000.000.011.22
 801013GBPJPYm 60 PipMaker_v15_3
212327182008.10.16 20:00sell0.01gbpusdm1.73461.83450.0000 1.73080.000.00-0.020.38
 801014GBPUSDm 60 PipMaker_v15_3
212403702008.10.16 20:30sell0.04gbpusdm1.73031.83020.0000 1.73080.000.00-0.12-0.20
 801014GBPUSDm 60 PipMaker_v15_3
209348912008.10.16 07:04sell0.01usdjpym100.30110.290.00 101.470.000.00-0.02-1.15
 801018USDJPYm 60 PipMaker_v15_3
210442002008.10.16 12:15sell0.04usdjpym100.69110.680.00 101.470.000.00-0.10-3.07
 801018USDJPYm 60 PipMaker_v15_3
210633532008.10.16 13:00sell0.07usdjpym101.12111.110.00 101.470.000.00-0.20-2.41
 801018USDJPYm 60 PipMaker_v15_3
212349662008.10.16 20:05sell0.10usdjpym101.50111.490.00 101.470.000.00-0.280.30
 801018USDJPYm 60 PipMaker_v15_3
213990302008.10.17 10:10buy0.01usdjpym100.7690.770.00 101.440.000.000.000.67
 801018USDJPYm 60 PipMaker_v15_3
  0.00 0.00 -0.90 2.71
 Floating P/L: 1.81
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 432.94 Floating P/L: 1.81 Margin: 15.00
Balance: 5 432.94 Equity: 5 434.75 Free Margin: 5 419.75
 
Details:
Graph
Gross Profit: 575.53 Gross Loss: 142.59 Total Net Profit: 432.94
Profit Factor: 4.04 Expected Payoff: 5.70  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 52.70 (1.01%) Relative Drawdown: 1.01% (52.70)
 
Total Trades: 76 Short Positions (won %): 32 (53.13%) Long Positions (won %): 44 (61.36%)
Profit Trades (% of total): 44 (57.89%) Loss trades (% of total): 32 (42.11%)
Largest profit trade: 49.60 loss trade: -21.13
Average profit trade: 13.08 loss trade: -4.46
Maximum consecutive wins ($): 6 (124.26) consecutive losses ($): 3 (-52.70)
Maximal consecutive profit (count): 124.26 (6) consecutive loss (count): -52.70 (3)
Average consecutive wins: 2 consecutive losses: 2