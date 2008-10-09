|Account: 5293460
|Name: New PipMaker 1:400
|Currency: USD
|2008 October 17, 19:58
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|18991065
|2008.10.09 18:09
|balance
|Deposit
|5 000.00
|19190699
|2008.10.10 04:51
|buy
|0.07
|gbpusdm
|1.6872
|1.5873
|0.0000
|2008.10.10 13:08
|1.7092
|0.00
|0.00
|0.00
|15.40
|
|801014
|GBPUSDm 60 PipMaker_v15_3
|19171075
|2008.10.10 03:59
|buy
|0.04
|gbpusdm
|1.6964
|1.5965
|0.0000
|2008.10.10 13:08
|1.7089
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|
|801014
|GBPUSDm 60 PipMaker_v15_3
|19028433
|2008.10.09 20:00
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.7082
|1.6083
|0.0000
|2008.10.10 13:08
|1.7089
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|
|801014
|GBPUSDm 60 PipMaker_v15_3
|19359719
|2008.10.10 13:00
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.7066
|1.8065
|0.0000
|2008.10.10 13:08
|1.7095
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.29
|
|801014
|GBPUSDm 60 PipMaker_v15_3
|19068284
|2008.10.09 23:23
|buy
|0.04
|usdjpym
|99.26
|89.27
|0.00
|2008.10.10 13:45
|99.66
|0.00
|0.00
|0.00
|1.61
|
|801018
|USDJPYm 60 PipMaker_v15_3
|19043926
|2008.10.09 21:07
|buy
|0.01
|usdjpym
|99.80
|89.81
|0.00
|2008.10.10 13:45
|99.64
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.16
|
|801018
|USDJPYm 60 PipMaker_v15_3
|19093285
|2008.10.10 00:14
|buy
|0.10
|usdjpym
|98.01
|88.02
|0.00
|2008.10.10 13:46
|99.68
|0.00
|0.00
|0.00
|16.75
|
|801018
|USDJPYm 60 PipMaker_v15_3
|19081355
|2008.10.09 23:52
|buy
|0.07
|usdjpym
|98.72
|88.73
|0.00
|2008.10.10 13:46
|99.71
|0.00
|0.00
|0.00
|6.95
|
|801018
|USDJPYm 60 PipMaker_v15_3
|19031050
|2008.10.09 20:14
|buy
|0.01
|eurjpym
|135.60
|125.61
|0.00
|2008.10.10 14:06
|135.36
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.24
|
|801010
|EURJPYm 60 PipMaker_v15_3
|19076949
|2008.10.09 23:44
|buy
|0.04
|eurjpym
|134.45
|124.46
|0.00
|2008.10.10 14:06
|135.36
|0.00
|0.00
|0.00
|3.65
|
|801010
|EURJPYm 60 PipMaker_v15_3
|19094182
|2008.10.10 00:15
|buy
|0.07
|eurjpym
|132.84
|122.85
|0.00
|2008.10.10 14:06
|135.35
|0.00
|0.00
|0.00
|17.63
|
|801010
|EURJPYm 60 PipMaker_v15_3
|19081045
|2008.10.09 23:51
|buy
|0.10
|gbpjpym
|168.12
|158.13
|0.00
|2008.10.10 14:07
|170.59
|0.00
|0.00
|0.00
|24.73
|
|801013
|GBPJPYm 60 PipMaker_v15_3
|18991831
|2008.10.09 18:12
|buy
|0.05
|gbpchfm
|1.9447
|1.8448
|0.0000
|2008.10.10 14:09
|1.9178
|0.00
|0.00
|0.03
|-12.01
|
|801012
|GBPCHFm 60 PipMaker_v15_3
|19024511
|2008.10.09 19:50
|buy
|0.07
|gbpchfm
|1.9313
|1.8314
|0.0000
|2008.10.10 14:09
|1.9176
|0.00
|0.00
|0.04
|-8.56
|
|801012
|GBPCHFm 60 PipMaker_v15_3
|19030989
|2008.10.09 20:14
|buy
|0.07
|gbpjpym
|170.17
|160.18
|0.00
|2008.10.10 14:10
|171.55
|0.00
|0.00
|0.06
|9.65
|
|801013
|GBPJPYm 60 PipMaker_v15_3
|19012972
|2008.10.09 19:18
|buy
|0.04
|gbpjpym
|171.89
|161.90
|0.00
|2008.10.10 14:10
|171.35
|0.00
|0.00
|0.03
|-2.16
|
|801013
|GBPJPYm 60 PipMaker_v15_3
|19002552
|2008.10.09 19:00
|buy
|0.01
|gbpjpym
|172.93
|162.94
|0.00
|2008.10.10 14:10
|171.37
|0.00
|0.00
|0.01
|-1.56
|
|801013
|GBPJPYm 60 PipMaker_v15_3
|19151927
|2008.10.10 02:55
|buy
|0.10
|gbpchfm
|1.9172
|1.8173
|0.0000
|2008.10.10 14:11
|1.9168
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.36
|
|801012
|GBPCHFm 60 PipMaker_v15_3
|19247011
|2008.10.10 06:57
|buy
|0.16
|gbpchfm
|1.8895
|1.7896
|0.0000
|2008.10.10 14:11
|1.9170
|0.00
|0.00
|0.00
|39.31
|
|801012
|GBPCHFm 60 PipMaker_v15_3
|19175571
|2008.10.10 04:04
|buy
|0.13
|gbpchfm
|1.9041
|1.8042
|0.0000
|2008.10.10 14:11
|1.9168
|0.00
|0.00
|0.00
|14.75
|
|801012
|GBPCHFm 60 PipMaker_v15_3
|19014650
|2008.10.09 19:21
|buy
|0.04
|gbpchfm
|1.9380
|1.8381
|0.0000
|2008.10.10 14:11
|1.9169
|0.00
|0.00
|0.02
|-7.54
|
|801012
|GBPCHFm 60 PipMaker_v15_3
|19169290
|2008.10.10 03:56
|buy
|0.07
|eurchfm
|1.5245
|1.4246
|0.0000
|2008.10.12 22:28
|1.5357
|0.00
|0.00
|0.02
|6.94
|
|801008
|EURCHFm 60 PipMaker_v15_3
|19336623
|2008.10.10 12:00
|buy
|0.10
|eurchfm
|1.5111
|1.4112
|0.0000
|2008.10.12 22:28
|1.5357
|0.00
|0.00
|0.02
|21.78
|
|801008
|EURCHFm 60 PipMaker_v15_3
|19043733
|2008.10.09 21:07
|buy
|0.01
|eurchfm
|1.5358
|1.4359
|0.0000
|2008.10.12 22:28
|1.5357
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.01
|
|801008
|EURCHFm 60 PipMaker_v15_3
|19155008
|2008.10.10 03:06
|buy
|0.04
|eurchfm
|1.5301
|1.4302
|0.0000
|2008.10.12 22:28
|1.5357
|0.00
|0.00
|0.01
|1.98
|
|801008
|EURCHFm 60 PipMaker_v15_3
|19393435
|2008.10.10 14:04
|sell
|0.01
|gbpjpym
|170.04
|180.03
|0.00
|2008.10.14 00:25
|180.03
|0.00
|0.00
|-0.08
|-9.70
|
|801013
|GBPJPYm 60 PipMaker_v15_3[sl]
|20030807
|2008.10.14 00:17
|sell
|0.10
|eurjpym
|140.52
|150.51
|0.00
|2008.10.14 18:10
|138.91
|0.00
|0.00
|0.00
|15.84
|
|801010
|EURJPYm 60 PipMaker_v15_3
|20008868
|2008.10.13 22:55
|sell
|0.07
|eurjpym
|139.29
|149.28
|0.00
|2008.10.14 18:10
|138.92
|0.00
|0.00
|0.00
|2.54
|
|801010
|EURJPYm 60 PipMaker_v15_3
|19598546
|2008.10.13 00:00
|sell
|0.01
|eurjpym
|137.01
|147.00
|0.00
|2008.10.14 18:10
|138.91
|0.00
|0.00
|-0.03
|-1.87
|
|801010
|EURJPYm 60 PipMaker_v15_3
|19988023
|2008.10.13 21:01
|sell
|0.04
|eurjpym
|138.52
|148.51
|0.00
|2008.10.14 18:10
|138.92
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.57
|
|801010
|EURJPYm 60 PipMaker_v15_3
|19494720
|2008.10.10 18:00
|buy
|0.01
|eurjpym
|132.79
|122.80
|0.00
|2008.10.14 18:10
|138.88
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|
|801010
|EURJPYm 60 PipMaker_v15_3
|20036046
|2008.10.14 00:26
|sell
|0.16
|gbpjpym
|179.97
|189.96
|0.00
|2008.10.14 23:36
|176.78
|0.00
|0.00
|-0.62
|50.22
|
|801013
|GBPJPYm 60 PipMaker_v15_3
|19971257
|2008.10.13 20:00
|sell
|0.13
|gbpjpym
|176.88
|186.87
|0.00
|2008.10.14 23:36
|176.78
|0.00
|0.00
|-1.00
|1.28
|
|801013
|GBPJPYm 60 PipMaker_v15_3
|19873690
|2008.10.13 14:28
|sell
|0.10
|gbpjpym
|175.35
|185.34
|0.00
|2008.10.14 23:36
|176.78
|0.00
|0.00
|-0.78
|-14.07
|
|801013
|GBPJPYm 60 PipMaker_v15_3
|20008835
|2008.10.13 22:55
|sell
|0.16
|gbpjpym
|178.30
|188.29
|0.00
|2008.10.14 23:36
|176.78
|0.00
|0.00
|-0.62
|23.93
|
|801013
|GBPJPYm 60 PipMaker_v15_3
|19818586
|2008.10.13 11:47
|sell
|0.07
|gbpjpym
|173.78
|183.77
|0.00
|2008.10.14 23:36
|176.77
|0.00
|0.00
|-0.54
|-20.59
|
|801013
|GBPJPYm 60 PipMaker_v15_3
|19598661
|2008.10.13 00:00
|sell
|0.04
|gbpjpym
|172.60
|182.59
|0.00
|2008.10.14 23:36
|176.77
|0.00
|0.00
|-0.30
|-16.42
|
|801013
|GBPJPYm 60 PipMaker_v15_3
|20009561
|2008.10.13 22:57
|sell
|0.13
|usdjpym
|102.35
|112.34
|0.00
|2008.10.15 01:13
|101.20
|0.00
|0.00
|-0.18
|14.77
|
|801018
|USDJPYm 60 PipMaker_v15_3
|19966757
|2008.10.13 19:50
|sell
|0.10
|usdjpym
|101.74
|111.73
|0.00
|2008.10.15 01:13
|101.21
|0.00
|0.00
|-0.28
|5.24
|
|801018
|USDJPYm 60 PipMaker_v15_3
|19955579
|2008.10.13 19:25
|sell
|0.07
|usdjpym
|101.42
|111.41
|0.00
|2008.10.15 01:13
|101.19
|0.00
|0.00
|-0.20
|1.59
|
|801018
|USDJPYm 60 PipMaker_v15_3
|19914405
|2008.10.13 16:35
|sell
|0.04
|usdjpym
|101.11
|111.10
|0.00
|2008.10.15 01:13
|101.19
|0.00
|0.00
|-0.10
|-0.32
|
|801018
|USDJPYm 60 PipMaker_v15_3
|19883853
|2008.10.13 15:00
|sell
|0.01
|usdjpym
|100.79
|110.78
|0.00
|2008.10.15 01:13
|101.19
|0.00
|0.00
|-0.02
|-0.40
|
|801018
|USDJPYm 60 PipMaker_v15_3
|20397365
|2008.10.15 01:50
|buy
|0.07
|gbpjpym
|176.07
|166.08
|0.00
|2008.10.15 10:46
|178.41
|0.00
|0.00
|0.00
|16.16
|
|801013
|GBPJPYm 60 PipMaker_v15_3
|20311878
|2008.10.14 18:11
|buy
|0.04
|gbpjpym
|177.44
|167.45
|0.00
|2008.10.15 10:46
|178.42
|0.00
|0.00
|0.03
|3.87
|
|801013
|GBPJPYm 60 PipMaker_v15_3
|20295509
|2008.10.14 17:00
|buy
|0.01
|gbpjpym
|178.38
|168.39
|0.00
|2008.10.15 10:46
|178.41
|0.00
|0.00
|0.01
|0.03
|
|801013
|GBPJPYm 60 PipMaker_v15_3
|20408992
|2008.10.15 03:00
|sell
|0.16
|gbpchfm
|1.9826
|2.0825
|0.0000
|2008.10.15 20:10
|1.9588
|0.00
|0.00
|0.00
|33.58
|
|801012
|GBPCHFm 60 PipMaker_v15_3
|19914563
|2008.10.13 16:36
|sell
|0.13
|gbpchfm
|1.9779
|2.0778
|0.0000
|2008.10.15 20:10
|1.9585
|0.00
|0.00
|-0.58
|22.24
|
|801012
|GBPCHFm 60 PipMaker_v15_3
|20442176
|2008.10.15 06:00
|sell
|0.19
|gbpchfm
|1.9880
|2.0879
|0.0000
|2008.10.15 20:10
|1.9588
|0.00
|0.00
|0.00
|48.92
|
|801012
|GBPCHFm 60 PipMaker_v15_3
|19539692
|2008.10.10 19:17
|sell
|0.04
|gbpchfm
|1.9320
|2.0319
|0.0000
|2008.10.15 20:10
|1.9585
|0.00
|0.00
|-0.27
|-9.35
|
|801012
|GBPCHFm 60 PipMaker_v15_3
|19831812
|2008.10.13 12:26
|sell
|0.10
|gbpchfm
|1.9629
|2.0628
|0.0000
|2008.10.15 20:10
|1.9585
|0.00
|0.00
|-0.44
|3.88
|
|801012
|GBPCHFm 60 PipMaker_v15_3
|19804957
|2008.10.13 11:00
|sell
|0.07
|gbpchfm
|1.9545
|2.0544
|0.0000
|2008.10.15 20:10
|1.9585
|0.00
|0.00
|-0.32
|-2.47
|
|801012
|GBPCHFm 60 PipMaker_v15_3
|19467410
|2008.10.10 17:00
|sell
|0.01
|gbpchfm
|1.9180
|2.0179
|0.0000
|2008.10.15 20:10
|1.9585
|0.00
|0.00
|-0.06
|-3.57
|
|801012
|GBPCHFm 60 PipMaker_v15_3
|20309173
|2008.10.14 18:00
|buy
|0.01
|gbpchfm
|1.9785
|1.8786
|0.0000
|2008.10.15 20:10
|1.9575
|0.00
|0.00
|0.01
|-1.85
|
|801012
|GBPCHFm 60 PipMaker_v15_3
|20518091
|2008.10.15 11:00
|sell
|0.07
|eurchfm
|1.5499
|1.6498
|0.0000
|2008.10.15 20:21
|1.5287
|0.00
|0.00
|0.00
|13.09
|
|801008
|EURCHFm 60 PipMaker_v15_3
|19587251
|2008.10.12 23:00
|sell
|0.01
|eurchfm
|1.5361
|1.6360
|0.0000
|2008.10.15 20:21
|1.5287
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.65
|
|801008
|EURCHFm 60 PipMaker_v15_3
|19711605
|2008.10.13 06:18
|sell
|0.04
|eurchfm
|1.5468
|1.6467
|0.0000
|2008.10.15 20:21
|1.5287
|0.00
|0.00
|-0.10
|6.38
|
|801008
|EURCHFm 60 PipMaker_v15_3
|19820850
|2008.10.13 11:53
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.7329
|1.8328
|0.0000
|2008.10.15 21:01
|1.7269
|0.00
|0.00
|-0.71
|6.00
|
|801014
|GBPUSDm 60 PipMaker_v15_3
|19366421
|2008.10.10 13:08
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.7088
|1.8087
|0.0000
|2008.10.15 21:01
|1.7270
|0.00
|0.00
|-0.07
|-1.82
|
|801014
|GBPUSDm 60 PipMaker_v15_3
|19400500
|2008.10.10 14:13
|sell
|0.04
|gbpusdm
|1.7171
|1.8170
|0.0000
|2008.10.15 21:01
|1.7270
|0.00
|0.00
|-0.35
|-3.96
|
|801014
|GBPUSDm 60 PipMaker_v15_3
|19802603
|2008.10.13 10:51
|sell
|0.07
|gbpusdm
|1.7253
|1.8252
|0.0000
|2008.10.15 21:01
|1.7270
|0.00
|0.00
|-0.50
|-1.19
|
|801014
|GBPUSDm 60 PipMaker_v15_3
|20010239
|2008.10.13 23:00
|sell
|0.13
|gbpusdm
|1.7434
|1.8433
|0.0000
|2008.10.15 21:01
|1.7272
|0.00
|0.00
|-0.75
|21.06
|
|801014
|GBPUSDm 60 PipMaker_v15_3
|20716690
|2008.10.15 21:28
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.7172
|1.6173
|0.0000
|2008.10.16 02:04
|1.7349
|0.00
|0.00
|0.00
|17.70
|
|801014
|GBPUSDm 60 PipMaker_v15_3
|20691065
|2008.10.15 20:10
|buy
|0.07
|gbpusdm
|1.7275
|1.6276
|0.0000
|2008.10.16 02:04
|1.7349
|0.00
|0.00
|0.07
|5.18
|
|801014
|GBPUSDm 60 PipMaker_v15_3
|20335375
|2008.10.14 20:22
|buy
|0.04
|gbpusdm
|1.7396
|1.6397
|0.0000
|2008.10.16 02:04
|1.7349
|0.00
|0.00
|0.05
|-1.88
|
|801014
|GBPUSDm 60 PipMaker_v15_3
|20295450
|2008.10.14 17:00
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.7457
|1.6458
|0.0000
|2008.10.16 02:04
|1.7349
|0.00
|0.00
|0.01
|-1.08
|
|801014
|GBPUSDm 60 PipMaker_v15_3
|20737253
|2008.10.15 22:29
|buy
|0.10
|eurjpym
|133.74
|123.75
|0.00
|2008.10.16 12:20
|136.04
|0.00
|0.00
|0.00
|22.85
|
|801010
|EURJPYm 60 PipMaker_v15_3
|20690993
|2008.10.15 20:10
|buy
|0.07
|eurjpym
|135.03
|125.04
|0.00
|2008.10.16 12:20
|136.01
|0.00
|0.00
|0.10
|6.82
|
|801010
|EURJPYm 60 PipMaker_v15_3
|20365768
|2008.10.15 00:00
|buy
|0.04
|eurjpym
|137.81
|127.82
|0.00
|2008.10.16 12:20
|136.01
|0.00
|0.00
|0.06
|-7.15
|
|801010
|EURJPYm 60 PipMaker_v15_3
|20322572
|2008.10.14 19:00
|buy
|0.01
|eurjpym
|138.88
|128.89
|0.00
|2008.10.16 12:20
|136.01
|0.00
|0.00
|0.01
|-2.85
|
|801010
|EURJPYm 60 PipMaker_v15_3
|20717725
|2008.10.15 21:30
|buy
|0.13
|usdjpym
|99.60
|89.61
|0.00
|2008.10.16 12:31
|100.87
|0.00
|0.00
|0.00
|16.37
|
|801018
|USDJPYm 60 PipMaker_v15_3
|20691050
|2008.10.15 20:10
|buy
|0.10
|usdjpym
|100.05
|90.06
|0.00
|2008.10.16 12:31
|100.88
|0.00
|0.00
|0.08
|8.23
|
|801018
|USDJPYm 60 PipMaker_v15_3
|20486422
|2008.10.15 09:00
|buy
|0.07
|usdjpym
|101.03
|91.04
|0.00
|2008.10.16 12:31
|100.88
|0.00
|0.00
|0.06
|-1.04
|
|801018
|USDJPYm 60 PipMaker_v15_3
|20319808
|2008.10.14 18:46
|buy
|0.04
|usdjpym
|101.53
|91.54
|0.00
|2008.10.16 12:31
|100.88
|0.00
|0.00
|0.04
|-2.58
|
|801018
|USDJPYm 60 PipMaker_v15_3
|20308800
|2008.10.14 18:00
|buy
|0.01
|usdjpym
|101.81
|91.82
|0.00
|2008.10.16 12:31
|100.87
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.93
|
|801018
|USDJPYm 60 PipMaker_v15_3
|20716245
|2008.10.15 21:28
|buy
|0.04
|gbpjpym
|171.18
|161.19
|0.00
|2008.10.16 19:08
|175.57
|0.00
|0.00
|0.00
|17.31
|
|801013
|GBPJPYm 60 PipMaker_v15_3
|20691140
|2008.10.15 20:10
|buy
|0.01
|gbpjpym
|172.88
|162.89
|0.00
|2008.10.16 19:08
|175.58
|0.00
|0.00
|0.03
|2.67
|
|801013
|GBPJPYm 60 PipMaker_v15_3
|
|0.00
|0.00
|-8.11
|441.05
|Closed P/L:
|432.94
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|19884072
|2008.10.13 15:00
|buy
|0.01
|eurchfm
|1.5375
|1.4376
|0.0000
|
|1.5242
|0.00
|0.00
|0.01
|-1.17
|
|801008
|EURCHFm 60 PipMaker_v15_3
|20349890
|2008.10.14 23:05
|buy
|0.04
|eurchfm
|1.5469
|1.4470
|0.0000
|
|1.5242
|0.00
|0.00
|0.05
|-7.98
|
|801008
|EURCHFm 60 PipMaker_v15_3
|20691107
|2008.10.15 20:10
|buy
|0.07
|eurchfm
|1.5294
|1.4295
|0.0000
|
|1.5242
|0.00
|0.00
|0.09
|-3.20
|
|801008
|EURCHFm 60 PipMaker_v15_3
|21129391
|2008.10.16 15:00
|buy
|0.10
|eurchfm
|1.5157
|1.4158
|0.0000
|
|1.5242
|0.00
|0.00
|0.04
|7.48
|
|801008
|EURCHFm 60 PipMaker_v15_3
|21246047
|2008.10.16 21:05
|sell
|0.01
|eurchfm
|1.5307
|1.6306
|0.0000
|
|1.5246
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.54
|
|801008
|EURCHFm 60 PipMaker_v15_3
|21253142
|2008.10.16 21:30
|sell
|0.01
|eurjpym
|137.12
|147.11
|0.00
|
|136.00
|0.00
|0.00
|-0.03
|1.10
|
|801010
|EURJPYm 60 PipMaker_v15_3
|21266499
|2008.10.16 22:46
|sell
|0.04
|eurjpym
|136.28
|146.27
|0.00
|
|136.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|1.10
|
|801010
|EURJPYm 60 PipMaker_v15_3
|21399446
|2008.10.17 10:10
|buy
|0.01
|eurjpym
|135.08
|125.09
|0.00
|
|135.96
|0.00
|0.00
|0.00
|0.87
|
|801010
|EURJPYm 60 PipMaker_v15_3
|20691206
|2008.10.15 20:10
|buy
|0.01
|gbpchfm
|1.9585
|1.8586
|0.0000
|
|1.9675
|0.00
|0.00
|0.04
|0.79
|
|801012
|GBPCHFm 60 PipMaker_v15_3
|20718000
|2008.10.15 21:30
|buy
|0.04
|gbpchfm
|1.9458
|1.8459
|0.0000
|
|1.9675
|0.00
|0.00
|0.04
|7.63
|
|801012
|GBPCHFm 60 PipMaker_v15_3
|20875842
|2008.10.16 05:00
|sell
|0.01
|gbpchfm
|1.9742
|2.0741
|0.0000
|
|1.9684
|0.00
|0.00
|-0.04
|0.51
|
|801012
|GBPCHFm 60 PipMaker_v15_3
|21209433
|2008.10.16 19:00
|sell
|0.04
|gbpchfm
|1.9657
|2.0656
|0.0000
|
|1.9684
|0.00
|0.00
|-0.18
|-0.95
|
|801012
|GBPCHFm 60 PipMaker_v15_3
|21232943
|2008.10.16 20:00
|sell
|0.01
|gbpjpym
|175.85
|185.84
|0.00
|
|175.59
|0.00
|0.00
|-0.08
|0.25
|
|801013
|GBPJPYm 60 PipMaker_v15_3
|21401583
|2008.10.17 10:12
|buy
|0.01
|gbpjpym
|174.26
|164.27
|0.00
|
|175.50
|0.00
|0.00
|0.01
|1.22
|
|801013
|GBPJPYm 60 PipMaker_v15_3
|21232718
|2008.10.16 20:00
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.7346
|1.8345
|0.0000
|
|1.7308
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.38
|
|801014
|GBPUSDm 60 PipMaker_v15_3
|21240370
|2008.10.16 20:30
|sell
|0.04
|gbpusdm
|1.7303
|1.8302
|0.0000
|
|1.7308
|0.00
|0.00
|-0.12
|-0.20
|
|801014
|GBPUSDm 60 PipMaker_v15_3
|20934891
|2008.10.16 07:04
|sell
|0.01
|usdjpym
|100.30
|110.29
|0.00
|
|101.47
|0.00
|0.00
|-0.02
|-1.15
|
|801018
|USDJPYm 60 PipMaker_v15_3
|21044200
|2008.10.16 12:15
|sell
|0.04
|usdjpym
|100.69
|110.68
|0.00
|
|101.47
|0.00
|0.00
|-0.10
|-3.07
|
|801018
|USDJPYm 60 PipMaker_v15_3
|21063353
|2008.10.16 13:00
|sell
|0.07
|usdjpym
|101.12
|111.11
|0.00
|
|101.47
|0.00
|0.00
|-0.20
|-2.41
|
|801018
|USDJPYm 60 PipMaker_v15_3
|21234966
|2008.10.16 20:05
|sell
|0.10
|usdjpym
|101.50
|111.49
|0.00
|
|101.47
|0.00
|0.00
|-0.28
|0.30
|
|801018
|USDJPYm 60 PipMaker_v15_3
|21399030
|2008.10.17 10:10
|buy
|0.01
|usdjpym
|100.76
|90.77
|0.00
|
|101.44
|0.00
|0.00
|0.00
|0.67
|
|801018
|USDJPYm 60 PipMaker_v15_3
|
|0.00
|0.00
|-0.90
|2.71
|
|Floating P/L:
|1.81
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|432.94
|Floating P/L:
|1.81
|Margin:
|15.00
|Balance:
|5 432.94
|Equity:
|5 434.75
|Free Margin:
|5 419.75
|
|Details:
|Gross Profit:
|575.53
|Gross Loss:
|142.59
|Total Net Profit:
|432.94
|Profit Factor:
|4.04
|Expected Payoff:
|5.70
|
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|52.70 (1.01%)
|Relative Drawdown:
|1.01% (52.70)
|
|Total Trades:
|76
|Short Positions (won %):
|32 (53.13%)
|Long Positions (won %):
|44 (61.36%)
|Profit Trades (% of total):
|44 (57.89%)
|Loss trades (% of total):
|32 (42.11%)
|Largest
|profit trade:
|49.60
|loss trade:
|-21.13
|Average
|profit trade:
|13.08
|loss trade:
|-4.46
|Maximum
|consecutive wins ($):
|6 (124.26)
|consecutive losses ($):
|3 (-52.70)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|124.26 (6)
|consecutive loss (count):
|-52.70 (3)
|Average
|consecutive wins:
|2
|consecutive losses:
|2