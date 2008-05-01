Strategy Tester Report
My OZFx Squeeze refined v3.1 mail Rev
ODL-MT4 Demo (Build 218)

SymbolUSDCHF (US Dollar vs Swiss Franc)
Period30 Minutes (M30) 2008.05.01 00:00 - 2008.10.14 18:30 (2008.05.01 - 2008.10.15)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
Parameters____Money_Management____="Autolots For All Account Type"; MM=true; Risk=0.02; MaximumRisk=0; IncreaseFactor=2; __Lots_if_MM_False____="___________________________________________________"; Lots=0.4; MaxLotSize=0.4; _____Take_Profit______="___________________________________________________"; StopLoss=280; Slippage=3; TakeProfit1=30; TakeProfit2=200; TakeProfit3=420; __Time_to_Open_Order__="___________________________________________________"; Use_Time_to_Entry=false; Start_Order=8; End_Order=16; ________Orders________="___________________________________________________"; Buy=true; Sell=true; ____Risk_Management____="___________________________________________________"; AutoSL=false; Use_StopLoss=false; Use_OppositeSignal=false; SL_and_OppositeSignal=true; _______Chose_one_______="___________________________________________________"; Active_TrailingStop=true; TrailingStop=20; LockProfit=100; Use_4Step=false; STEP=50; Just_BEP=false; BEP=70; _____Moving_Average_____="MODE: 0=SMA, 1=EMA, 2=SMMA, 3=LWMA "; MA_PERIODE=9; MODE_MA=2; _____Price_Mode_____="Price Mode: 0=CLOSE, 1=OPEN, 2=HIGH"; _____Price_Mode_cont.___="3=LOW, 4=MEDIAN, 5=TYPYCAL, 6=WEIGHTED"; PRICE_MODE=4; _____Momentum_____="___________________________________________________"; Momentum_Period=12; _____Stochastic______="___________________________________________________"; Stoch_Entry_Buy=56; Stoch_Entry_Sell=45; K_Period=5; D_Period=4; Slowing_Period=5; Enabled.Mail=false;
Bars in test6616Ticks modelled1438003Modelling quality90.00%
Mismatched charts errors49
Initial deposit10000.00
Total net profit39612.09Gross profit57343.49Gross loss-17731.40
Profit factor3.23Expected payoff212.97
Absolute drawdown230.22Maximal drawdown12721.01 (47.01%)Relative drawdown50.99% (10164.67)
Total trades186Short positions (won %)84 (55.95%)Long positions (won %)102 (78.43%)
Profit trades (% of total)127 (68.28%)Loss trades (% of total)59 (31.72%)
Largestprofit trade2165.67loss trade-1041.97
Averageprofit trade451.52loss trade-300.53
Maximumconsecutive wins (profit in money)16 (5754.97)consecutive losses (loss in money)9 (-4280.83)
Maximalconsecutive profit (count of wins)6958.44 (13)consecutive loss (count of losses)-4280.83 (9)
Averageconsecutive wins6consecutive losses3
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12008.05.01 09:30buy10.201.03971.01171.0427
22008.05.01 09:30buy20.201.03971.01171.0597
32008.05.01 09:30buy30.201.03971.01171.0817
42008.05.01 09:49t/p10.201.04271.01171.042757.5410057.54
52008.05.02 14:30modify20.201.03971.04981.0597
62008.05.02 14:30modify30.201.03971.04981.0817
72008.05.02 15:07t/p20.201.05971.04981.0597377.5710435.11
82008.05.06 04:23s/l30.201.04981.04981.0817192.7110627.82
92008.05.06 09:30buy40.201.05411.02611.0571
102008.05.06 09:30buy50.201.05411.02611.0741
112008.05.06 09:30buy60.201.05411.02611.0961
122008.05.07 12:10t/p40.201.05711.02611.057156.8610684.67
132008.05.07 21:00close60.201.05461.02611.09619.5810694.25
142008.05.07 21:00close50.201.05461.02611.07419.5810703.83
152008.05.07 21:00sell70.201.05471.08271.0517
162008.05.07 21:00sell80.201.05471.08271.0347
172008.05.07 21:00sell90.201.05471.08271.0127
182008.05.08 15:29t/p70.201.05171.08271.051756.4710760.30
192008.05.09 10:08modify80.201.05471.04471.0347
202008.05.09 10:08modify90.201.05471.04471.0127
212008.05.09 15:05s/l80.201.04471.04471.0347190.6710950.96
222008.05.09 15:05s/l90.201.04471.04471.0127190.6711141.63
232008.05.12 17:30sell100.201.04451.07251.0415
242008.05.12 17:30sell110.201.04451.07251.0245
252008.05.12 17:30sell120.201.04451.07251.0025
262008.05.12 19:10t/p100.201.04151.07251.041557.6111199.24
272008.05.13 01:30close120.201.04541.07251.0025-17.4111181.83
282008.05.13 01:30close110.201.04541.07251.0245-17.4111164.41
292008.05.13 01:30buy130.401.04541.01741.0484
302008.05.13 01:30buy140.401.04541.01741.0654
312008.05.13 01:30buy150.401.04541.01741.0874
322008.05.13 11:50t/p130.401.04841.01741.0484114.4611278.87
332008.05.14 09:11modify140.401.04541.05541.0654
342008.05.14 09:11modify150.401.04541.05541.0874
352008.05.14 09:30s/l140.401.05541.05541.0654379.1911658.07
362008.05.14 09:30s/l150.401.05541.05541.0874379.1912037.26
372008.05.19 16:00buy160.201.04981.02181.0528
382008.05.19 16:00buy170.201.04981.02181.0698
392008.05.19 16:00buy180.201.04981.02181.0918
402008.05.19 16:09t/p160.201.05281.02181.052856.9912094.25
412008.05.20 01:02close180.201.05191.02181.091840.0312134.28
422008.05.20 01:02close170.201.05191.02181.069840.0312174.30
432008.05.20 01:02sell190.201.05181.07981.0488
442008.05.20 01:02sell200.201.05181.07981.0318
452008.05.20 01:02sell210.201.05181.07981.0098
462008.05.20 08:21t/p190.201.04881.07981.048857.2112231.51
472008.05.20 12:14modify200.201.05181.04181.0318
482008.05.20 12:14modify210.201.05181.04181.0098
492008.05.20 13:05s/l200.201.04181.04181.0318191.9812423.49
502008.05.20 13:05s/l210.201.04181.04181.0098191.9812615.47
512008.05.21 09:00buy220.301.03841.01041.0414
522008.05.21 09:00buy230.301.03841.01041.0584
532008.05.21 09:00buy240.301.03841.01041.0804
542008.05.28 05:31close240.301.03151.01041.0804-199.6712415.81
552008.05.28 05:31close230.301.03151.01041.0584-199.6712216.14
562008.05.28 05:32close220.301.03161.01041.0414-196.7412019.41
572008.05.28 05:34sell250.601.03151.05951.0285
582008.05.28 05:34sell260.601.03151.05951.0115
592008.05.28 05:34sell270.601.03151.05950.9895
602008.05.28 08:42t/p250.601.02851.05951.0285175.0212194.43
612008.05.28 12:00close270.601.03541.05950.9895-225.9911968.44
622008.05.28 12:00close260.601.03541.05951.0115-225.9911742.45
632008.05.28 12:00buy281.201.03541.00741.0384
642008.05.28 12:00buy291.201.03541.00741.0554
652008.05.28 12:00buy301.201.03541.00741.0774
662008.05.28 13:30t/p281.201.03841.00741.0384346.6912089.14
672008.05.29 13:50modify291.201.03541.04541.0554
682008.05.29 13:50modify301.201.03541.04541.0774
692008.05.29 14:32s/l291.201.04541.04541.05541149.6313238.77
702008.05.29 14:32s/l301.201.04541.04541.07741149.6314388.39
712008.06.03 15:30buy310.301.04521.01721.0482
722008.06.03 15:30buy320.301.04521.01721.0652
732008.06.03 15:30buy330.301.04521.01721.0872
742008.06.03 16:01t/p310.301.04821.01721.048285.8614474.25
752008.06.04 10:30close330.301.03841.01721.0872-196.3114277.95
762008.06.04 10:30close320.301.03841.01721.0652-196.3114081.64
772008.06.04 10:30sell340.601.03831.06631.0353
782008.06.04 10:30sell350.601.03831.06631.0183
792008.06.04 10:30sell360.601.03831.06630.9963
802008.06.06 14:30t/p340.601.03531.06631.0353171.5414253.19
812008.06.06 16:03modify350.601.03831.02831.0183
822008.06.06 16:03modify360.601.03831.02830.9963
832008.06.09 00:00t/p350.601.01831.02831.01831176.3515429.54
842008.06.09 09:30modify360.601.03831.01820.9963
852008.06.09 10:07s/l360.601.01821.01820.99631181.5416611.08
862008.06.09 11:30buy370.301.02060.99261.0236
872008.06.09 11:30buy380.301.02060.99261.0406
882008.06.09 11:30buy390.301.02060.99261.0626
892008.06.09 15:23t/p370.301.02360.99261.023687.9216699.00
902008.06.10 02:31modify380.301.02061.03071.0406
912008.06.10 02:31modify390.301.02061.03071.0626
922008.06.10 03:01s/l380.301.03071.03071.0406294.1116993.12
932008.06.10 03:01s/l390.301.03071.03071.0626294.1117287.23
942008.06.12 04:00buy400.301.03581.00781.0388
952008.06.12 04:00buy410.301.03581.00781.0558
962008.06.12 04:00buy420.301.03581.00781.0778
972008.06.12 08:23t/p400.301.03881.00781.038886.6317373.86
982008.06.12 14:30modify410.301.03581.04601.0558
992008.06.12 14:30modify420.301.03581.04601.0778
1002008.06.12 14:50s/l410.301.04601.04601.0558292.5417666.40
1012008.06.12 14:50s/l420.301.04601.04601.0778292.5417958.94
1022008.06.12 20:30sell430.401.04251.07051.0395
1032008.06.12 20:30sell440.401.04251.07051.0225
1042008.06.12 20:30sell450.401.04251.07051.0005
1052008.06.13 00:38t/p430.401.03951.07051.0395115.0518073.99
1062008.06.13 06:31close450.401.04281.07051.0005-11.9018062.10
1072008.06.13 06:31close440.401.04281.07051.0225-11.9018050.20
1082008.06.13 06:31buy460.801.04301.01501.0460
1092008.06.13 06:31buy470.801.04301.01501.0630
1102008.06.13 06:31buy480.801.04301.01501.0850
1112008.06.13 09:56t/p460.801.04601.01501.0460229.4518279.65
1122008.06.13 18:30close480.801.04761.01501.0850351.2818630.93
1132008.06.13 18:30close470.801.04761.01501.0630351.2818982.21
1142008.06.13 18:30sell490.401.04771.07571.0447
1152008.06.13 18:30sell500.401.04771.07571.0277
1162008.06.13 18:30sell510.401.04771.07571.0057
1172008.06.16 09:00close510.401.05131.07571.0057-137.3618844.85
1182008.06.16 09:00close500.401.05131.07571.0277-137.3618707.50
1192008.06.16 09:00close490.401.05141.07571.0447-141.1518566.35
1202008.06.16 09:00buy520.801.05131.02331.0543
1212008.06.16 09:00buy530.801.05131.02331.0713
1222008.06.16 09:00buy540.801.05131.02331.0933
1232008.06.17 22:00close540.801.04121.02331.0933-775.6317790.72
1242008.06.17 22:00close530.801.04121.02331.0713-775.6317015.08
1252008.06.17 22:00close520.801.04111.02331.0543-783.4016231.68
1262008.06.17 22:00sell550.801.04121.06921.0382
1272008.06.17 22:00sell560.801.04121.06921.0212
1282008.06.17 22:00sell570.801.04121.06920.9992
1292008.06.18 19:01t/p550.801.03821.06921.0382230.4016462.08
1302008.06.19 10:00close570.801.03771.06920.9992266.7416728.82
1312008.06.19 10:00close560.801.03771.06921.0212266.7416995.56
1322008.06.19 10:00buy580.301.03761.00961.0406
1332008.06.19 10:00buy590.301.03761.00961.0576
1342008.06.19 10:00buy600.301.03761.00961.0796
1352008.06.19 10:31t/p580.301.04061.00961.040686.4817082.04
1362008.06.20 08:43close600.301.04241.00961.0796138.2817220.32
1372008.06.20 08:43close590.301.04241.00961.0576138.2817358.61
1382008.06.20 08:43sell610.301.04241.07041.0394
1392008.06.20 08:43sell620.301.04241.07041.0224
1402008.06.20 08:43sell630.301.04241.07041.0004
1412008.06.20 11:39t/p610.301.03941.07041.039486.5917445.20
1422008.06.24 22:00close630.301.04131.07041.000431.1117476.31
1432008.06.24 22:00close620.301.04131.07041.022431.1117507.42
1442008.06.24 22:00buy640.401.04141.01341.0444
1452008.06.24 22:00buy650.401.04141.01341.0614
1462008.06.24 22:00buy660.401.04141.01341.0834
1472008.06.25 20:30close660.401.03631.01341.0834-196.6717310.75
1482008.06.25 20:30close650.401.03631.01341.0614-196.6717114.08
1492008.06.25 20:30close640.401.03621.01341.0444-200.5416913.55
1502008.06.25 20:30sell670.801.03631.06431.0333
1512008.06.25 20:30sell680.801.03631.06431.0163
1522008.06.25 20:30sell690.801.03631.06430.9943
1532008.06.26 09:00close690.801.03881.06430.9943-194.8516718.70
1542008.06.26 09:00close680.801.03881.06431.0163-194.8516523.85
1552008.06.26 09:00close670.801.03871.06431.0333-187.1716336.68
1562008.06.26 09:00buy700.801.03881.01081.0418
1572008.06.26 09:00buy710.801.03881.01081.0588
1582008.06.26 09:00buy720.801.03881.01081.0808
1592008.07.07 19:00close720.801.02551.01081.0808-1034.0615302.62
1602008.07.07 19:00close710.801.02551.01081.0588-1034.0614268.56
1612008.07.07 19:00close700.801.02541.01081.0418-1041.9713226.58
1622008.07.07 19:00sell730.801.02531.05331.0223
1632008.07.07 19:00sell740.801.02531.05331.0053
1642008.07.07 19:00sell750.801.02531.05330.9833
1652008.07.08 10:11t/p730.801.02231.05331.0223234.0013460.58
1662008.07.15 05:03modify740.801.02531.01531.0053
1672008.07.15 05:03modify750.801.02531.01530.9833
1682008.07.15 10:18t/p740.801.00531.01531.00531585.3815045.96
1692008.07.15 11:20modify750.801.02531.00530.9833
1702008.07.15 11:30s/l750.801.00531.00530.98331585.3816631.34
1712008.07.15 18:00buy760.301.00900.98101.0120
1722008.07.15 18:00buy770.301.00900.98101.0290
1732008.07.15 18:00buy780.301.00900.98101.0510
1742008.07.15 20:42t/p760.301.01200.98101.012088.9316720.27
1752008.07.17 04:01close780.301.01470.98101.0510169.1016889.37
1762008.07.17 04:01close770.301.01470.98101.0290169.1017058.46
1772008.07.22 15:00buy790.301.02080.99281.0238
1782008.07.22 15:00buy800.301.02080.99281.0408
1792008.07.22 15:00buy810.301.02080.99281.0628
1802008.07.22 16:18t/p790.301.02380.99281.023887.9117146.37
1812008.07.22 18:25modify800.301.02081.03081.0408
1822008.07.22 18:25modify810.301.02081.03081.0628
1832008.07.22 19:04s/l800.301.03081.03081.0408291.0417437.41
1842008.07.22 19:04s/l810.301.03081.03081.0628291.0417728.45
1852008.07.25 15:00buy820.401.03681.00881.0398
1862008.07.25 15:00buy830.401.03681.00881.0568
1872008.07.25 15:00buy840.401.03681.00881.0788
1882008.07.25 16:00t/p820.401.03981.00881.0398115.3917843.84
1892008.07.30 14:19modify830.401.03681.04681.0568
1902008.07.30 14:19modify840.401.03681.04681.0788
1912008.07.30 18:49s/l830.401.04681.04681.0568382.7018226.54
1922008.07.30 18:49s/l840.401.04681.04681.0788382.7018609.24
1932008.08.06 15:00buy850.401.05491.02691.0579
1942008.08.06 15:00buy860.401.05491.02691.0749
1952008.08.06 15:00buy870.401.05491.02691.0969
1962008.08.06 15:36t/p850.401.05791.02691.0579113.4318722.67
1972008.08.07 04:30close870.401.05681.02691.096972.5018795.17
1982008.08.07 04:30close860.401.05681.02691.074972.5018867.67
1992008.08.07 04:30sell880.401.05671.08471.0537
2002008.08.07 04:30sell890.401.05671.08471.0367
2012008.08.07 04:30sell900.401.05671.08471.0147
2022008.08.07 14:31t/p880.401.05371.08471.0537113.8818981.55
2032008.08.07 16:00close900.401.05941.08471.0147-101.9518879.60
2042008.08.07 16:00close890.401.05941.08471.0367-101.9518777.65
2052008.08.07 16:00buy910.801.05951.03151.0625
2062008.08.07 16:00buy920.801.05951.03151.0795
2072008.08.07 16:00buy930.801.05951.03151.1015
2082008.08.07 16:06t/p910.801.06251.03151.0625225.8819003.53
2092008.08.08 08:58modify920.801.05951.06961.0795
2102008.08.08 08:58modify930.801.05951.06961.1015
2112008.08.08 14:42t/p920.801.07951.06961.07951482.5620486.09
2122008.08.08 16:02modify930.801.05951.07971.1015
2132008.08.08 16:27s/l930.801.07971.07971.10151497.1021983.19
2142008.08.11 10:00sell940.401.07711.10511.0741
2152008.08.11 10:00sell950.401.07711.10511.0571
2162008.08.11 10:00sell960.401.07711.10511.0351
2172008.08.11 17:30close960.401.08161.10511.0351-166.4221816.77
2182008.08.11 17:30close950.401.08161.10511.0571-166.4221650.35
2192008.08.11 18:00close940.401.08311.10511.0741-221.5921428.76
2202008.08.11 18:00buy970.801.08321.05521.0862
2212008.08.11 18:00buy980.801.08321.05521.1032
2222008.08.11 18:00buy990.801.08321.05521.1252
2232008.08.11 19:29t/p970.801.08621.05521.0862220.9521649.71
2242008.08.13 18:00close990.801.08531.05521.1252155.5721805.28
2252008.08.13 18:00close980.801.08531.05521.1032155.5721960.85
2262008.08.13 18:00sell1000.401.08531.11331.0823
2272008.08.13 18:00sell1010.401.08531.11331.0653
2282008.08.13 18:00sell1020.401.08531.11331.0433
2292008.08.26 02:30close1020.401.09901.11331.0433-503.6521457.20
2302008.08.26 02:30close1010.401.09901.11331.0653-503.6520953.55
2312008.08.27 16:00close1000.401.09791.11331.0823-464.4720489.08
2322008.08.27 16:00buy1030.801.09801.07001.1010
2332008.08.27 16:00buy1040.801.09801.07001.1180
2342008.08.27 16:00buy1050.801.09801.07001.1400
2352008.08.27 17:48t/p1030.801.10101.07001.1010217.9820707.06
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2372008.08.28 01:30close1040.801.09651.07001.1180-108.2820490.49
2382008.08.28 01:30sell1061.601.09671.12471.0937
2392008.08.28 01:30sell1071.601.09671.12471.0767
2402008.08.28 01:30sell1081.601.09671.12471.0547
2412008.08.28 04:06t/p1061.601.09371.12471.0937438.8820929.37
2422008.08.28 17:00close1081.601.09601.12471.0547102.1921031.56
2432008.08.28 17:00close1071.601.09601.12471.0767102.1921133.75
2442008.08.28 17:00buy1090.401.09591.06791.0989
2452008.08.28 17:00buy1100.401.09591.06791.1159
2462008.08.28 17:00buy1110.401.09591.06791.1379
2472008.08.28 17:54t/p1090.401.09891.06791.0989109.1921242.94
2482008.08.29 04:00close1110.401.09541.06791.1379-18.0721224.88
2492008.08.29 04:00close1100.401.09541.06791.1159-18.0721206.81
2502008.08.29 04:00sell1120.801.09551.12351.0925
2512008.08.29 04:00sell1130.801.09551.12351.0755
2522008.08.29 04:00sell1140.801.09551.12351.0535
2532008.09.01 16:30close1140.801.10321.12351.0535-559.1520647.66
2542008.09.01 16:30close1130.801.10321.12351.0755-559.1520088.50
2552008.09.01 16:30close1120.801.10331.12351.0925-566.3519522.15
2562008.09.01 16:30buy1150.801.10321.07521.1062
2572008.09.01 16:30buy1160.801.10321.07521.1232
2582008.09.01 16:30buy1170.801.10321.07521.1452
2592008.09.02 08:38t/p1150.801.10621.07521.1062217.3319739.48
2602008.09.02 17:00close1170.801.10671.07521.1452253.3919992.86
2612008.09.02 17:00close1160.801.10671.07521.1232253.3920246.25
2622008.09.02 17:00sell1180.401.10661.13461.1036
2632008.09.02 17:00sell1190.401.10661.13461.0866
2642008.09.02 17:00sell1200.401.10661.13461.0646
2652008.09.04 05:53t/p1180.401.10361.13461.1036107.1920353.45
2662008.09.08 19:24s/l1190.401.13461.13461.0866-989.4519364.00
2672008.09.08 19:24s/l1200.401.13461.13461.0646-989.4518374.55
2682008.09.09 01:30sell1210.801.12851.15651.1255
2692008.09.09 01:30sell1220.801.12851.15651.1085
2702008.09.09 01:30sell1230.801.12851.15651.0865
2712008.09.09 17:18t/p1210.801.12551.15651.1255213.2418587.79
2722008.09.10 02:00close1230.801.12921.15651.0865-50.3718537.42
2732008.09.10 02:00close1220.801.12921.15651.1085-50.3718487.04
2742008.09.10 02:00buy1241.601.12911.10111.1321
2752008.09.10 02:00buy1251.601.12911.10111.1491
2762008.09.10 02:00buy1261.601.12911.10111.1711
2772008.09.10 12:41t/p1241.601.13211.10111.1321423.9918911.03
2782008.09.11 11:41modify1251.601.12911.13921.1491
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2802008.09.11 12:12s/l1251.601.13921.13921.14911420.8520331.88
2812008.09.11 12:12s/l1261.601.13921.13921.17111420.8521752.73
2822008.09.11 23:30sell1270.401.13661.16461.1336
2832008.09.11 23:30sell1280.401.13661.16461.1166
2842008.09.11 23:30sell1290.401.13661.16461.0946
2852008.09.12 09:08t/p1270.401.13361.16461.1336105.4721858.20
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4072008.10.10 00:01sell1801.801.12761.15561.0856
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4232008.10.13 08:30sell1861.001.12781.15581.0858
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