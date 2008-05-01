Strategy Tester Report
My OZFx Squeeze refined v3.1 mail Rev
ODL-MT4 Demo (Build 218)
|Symbol
|USDCHF (US Dollar vs Swiss Franc)
|Period
|30 Minutes (M30) 2008.05.01 00:00 - 2008.10.14 18:30 (2008.05.01 - 2008.10.15)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|____Money_Management____="Autolots For All Account Type"; MM=true;
Risk=0.02; MaximumRisk=0; IncreaseFactor=2; __Lots_if_MM_False____="___________________________________________________"; Lots=0.4; MaxLotSize=0.4; _____Take_Profit______="___________________________________________________"; StopLoss=280; Slippage=3; TakeProfit1=30; TakeProfit2=200; TakeProfit3=420; __Time_to_Open_Order__="___________________________________________________"; Use_Time_to_Entry=false;
Start_Order=8; End_Order=16; ________Orders________="___________________________________________________"; Buy=true;
Sell=true;
____Risk_Management____="___________________________________________________"; AutoSL=false;
Use_StopLoss=false;
Use_OppositeSignal=false;
SL_and_OppositeSignal=true;
_______Chose_one_______="___________________________________________________"; Active_TrailingStop=true;
TrailingStop=20; LockProfit=100; Use_4Step=false;
STEP=50; Just_BEP=false;
BEP=70; _____Moving_Average_____="MODE: 0=SMA, 1=EMA, 2=SMMA, 3=LWMA "; MA_PERIODE=9; MODE_MA=2; _____Price_Mode_____="Price Mode: 0=CLOSE, 1=OPEN, 2=HIGH"; _____Price_Mode_cont.___="3=LOW, 4=MEDIAN, 5=TYPYCAL, 6=WEIGHTED"; PRICE_MODE=4; _____Momentum_____="___________________________________________________"; Momentum_Period=12; _____Stochastic______="___________________________________________________"; Stoch_Entry_Buy=56; Stoch_Entry_Sell=45; K_Period=5; D_Period=4; Slowing_Period=5; Enabled.Mail=false;
|Bars in test
|6616
|Ticks modelled
|1438003
|Modelling quality
|90.00%
|Mismatched charts errors
|49
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|39612.09
|Gross profit
|57343.49
|Gross loss
|-17731.40
|Profit factor
|3.23
|Expected payoff
|212.97
|Absolute drawdown
|230.22
|Maximal drawdown
|12721.01 (47.01%)
|Relative drawdown
|50.99% (10164.67)
|Total trades
|186
|Short positions (won %)
|84 (55.95%)
|Long positions (won %)
|102 (78.43%)
|Profit trades (% of total)
|127 (68.28%)
|Loss trades (% of total)
|59 (31.72%)
|Largest
|profit trade
|2165.67
|loss trade
|-1041.97
|Average
|profit trade
|451.52
|loss trade
|-300.53
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|16 (5754.97)
|consecutive losses (loss in money)
|9 (-4280.83)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|6958.44 (13)
|consecutive loss (count of losses)
|-4280.83 (9)
|Average
|consecutive wins
|6
|consecutive losses
|3
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2008.05.01 09:30
|buy
|1
|0.20
|1.0397
|1.0117
|1.0427
|2
|2008.05.01 09:30
|buy
|2
|0.20
|1.0397
|1.0117
|1.0597
|3
|2008.05.01 09:30
|buy
|3
|0.20
|1.0397
|1.0117
|1.0817
|4
|2008.05.01 09:49
|t/p
|1
|0.20
|1.0427
|1.0117
|1.0427
|57.54
|10057.54
|5
|2008.05.02 14:30
|modify
|2
|0.20
|1.0397
|1.0498
|1.0597
|6
|2008.05.02 14:30
|modify
|3
|0.20
|1.0397
|1.0498
|1.0817
|7
|2008.05.02 15:07
|t/p
|2
|0.20
|1.0597
|1.0498
|1.0597
|377.57
|10435.11
|8
|2008.05.06 04:23
|s/l
|3
|0.20
|1.0498
|1.0498
|1.0817
|192.71
|10627.82
|9
|2008.05.06 09:30
|buy
|4
|0.20
|1.0541
|1.0261
|1.0571
|10
|2008.05.06 09:30
|buy
|5
|0.20
|1.0541
|1.0261
|1.0741
|11
|2008.05.06 09:30
|buy
|6
|0.20
|1.0541
|1.0261
|1.0961
|12
|2008.05.07 12:10
|t/p
|4
|0.20
|1.0571
|1.0261
|1.0571
|56.86
|10684.67
|13
|2008.05.07 21:00
|close
|6
|0.20
|1.0546
|1.0261
|1.0961
|9.58
|10694.25
|14
|2008.05.07 21:00
|close
|5
|0.20
|1.0546
|1.0261
|1.0741
|9.58
|10703.83
|15
|2008.05.07 21:00
|sell
|7
|0.20
|1.0547
|1.0827
|1.0517
|16
|2008.05.07 21:00
|sell
|8
|0.20
|1.0547
|1.0827
|1.0347
|17
|2008.05.07 21:00
|sell
|9
|0.20
|1.0547
|1.0827
|1.0127
|18
|2008.05.08 15:29
|t/p
|7
|0.20
|1.0517
|1.0827
|1.0517
|56.47
|10760.30
|19
|2008.05.09 10:08
|modify
|8
|0.20
|1.0547
|1.0447
|1.0347
|20
|2008.05.09 10:08
|modify
|9
|0.20
|1.0547
|1.0447
|1.0127
|21
|2008.05.09 15:05
|s/l
|8
|0.20
|1.0447
|1.0447
|1.0347
|190.67
|10950.96
|22
|2008.05.09 15:05
|s/l
|9
|0.20
|1.0447
|1.0447
|1.0127
|190.67
|11141.63
|23
|2008.05.12 17:30
|sell
|10
|0.20
|1.0445
|1.0725
|1.0415
|24
|2008.05.12 17:30
|sell
|11
|0.20
|1.0445
|1.0725
|1.0245
|25
|2008.05.12 17:30
|sell
|12
|0.20
|1.0445
|1.0725
|1.0025
|26
|2008.05.12 19:10
|t/p
|10
|0.20
|1.0415
|1.0725
|1.0415
|57.61
|11199.24
|27
|2008.05.13 01:30
|close
|12
|0.20
|1.0454
|1.0725
|1.0025
|-17.41
|11181.83
|28
|2008.05.13 01:30
|close
|11
|0.20
|1.0454
|1.0725
|1.0245
|-17.41
|11164.41
|29
|2008.05.13 01:30
|buy
|13
|0.40
|1.0454
|1.0174
|1.0484
|30
|2008.05.13 01:30
|buy
|14
|0.40
|1.0454
|1.0174
|1.0654
|31
|2008.05.13 01:30
|buy
|15
|0.40
|1.0454
|1.0174
|1.0874
|32
|2008.05.13 11:50
|t/p
|13
|0.40
|1.0484
|1.0174
|1.0484
|114.46
|11278.87
|33
|2008.05.14 09:11
|modify
|14
|0.40
|1.0454
|1.0554
|1.0654
|34
|2008.05.14 09:11
|modify
|15
|0.40
|1.0454
|1.0554
|1.0874
|35
|2008.05.14 09:30
|s/l
|14
|0.40
|1.0554
|1.0554
|1.0654
|379.19
|11658.07
|36
|2008.05.14 09:30
|s/l
|15
|0.40
|1.0554
|1.0554
|1.0874
|379.19
|12037.26
|37
|2008.05.19 16:00
|buy
|16
|0.20
|1.0498
|1.0218
|1.0528
|38
|2008.05.19 16:00
|buy
|17
|0.20
|1.0498
|1.0218
|1.0698
|39
|2008.05.19 16:00
|buy
|18
|0.20
|1.0498
|1.0218
|1.0918
|40
|2008.05.19 16:09
|t/p
|16
|0.20
|1.0528
|1.0218
|1.0528
|56.99
|12094.25
|41
|2008.05.20 01:02
|close
|18
|0.20
|1.0519
|1.0218
|1.0918
|40.03
|12134.28
|42
|2008.05.20 01:02
|close
|17
|0.20
|1.0519
|1.0218
|1.0698
|40.03
|12174.30
|43
|2008.05.20 01:02
|sell
|19
|0.20
|1.0518
|1.0798
|1.0488
|44
|2008.05.20 01:02
|sell
|20
|0.20
|1.0518
|1.0798
|1.0318
|45
|2008.05.20 01:02
|sell
|21
|0.20
|1.0518
|1.0798
|1.0098
|46
|2008.05.20 08:21
|t/p
|19
|0.20
|1.0488
|1.0798
|1.0488
|57.21
|12231.51
|47
|2008.05.20 12:14
|modify
|20
|0.20
|1.0518
|1.0418
|1.0318
|48
|2008.05.20 12:14
|modify
|21
|0.20
|1.0518
|1.0418
|1.0098
|49
|2008.05.20 13:05
|s/l
|20
|0.20
|1.0418
|1.0418
|1.0318
|191.98
|12423.49
|50
|2008.05.20 13:05
|s/l
|21
|0.20
|1.0418
|1.0418
|1.0098
|191.98
|12615.47
|51
|2008.05.21 09:00
|buy
|22
|0.30
|1.0384
|1.0104
|1.0414
|52
|2008.05.21 09:00
|buy
|23
|0.30
|1.0384
|1.0104
|1.0584
|53
|2008.05.21 09:00
|buy
|24
|0.30
|1.0384
|1.0104
|1.0804
|54
|2008.05.28 05:31
|close
|24
|0.30
|1.0315
|1.0104
|1.0804
|-199.67
|12415.81
|55
|2008.05.28 05:31
|close
|23
|0.30
|1.0315
|1.0104
|1.0584
|-199.67
|12216.14
|56
|2008.05.28 05:32
|close
|22
|0.30
|1.0316
|1.0104
|1.0414
|-196.74
|12019.41
|57
|2008.05.28 05:34
|sell
|25
|0.60
|1.0315
|1.0595
|1.0285
|58
|2008.05.28 05:34
|sell
|26
|0.60
|1.0315
|1.0595
|1.0115
|59
|2008.05.28 05:34
|sell
|27
|0.60
|1.0315
|1.0595
|0.9895
|60
|2008.05.28 08:42
|t/p
|25
|0.60
|1.0285
|1.0595
|1.0285
|175.02
|12194.43
|61
|2008.05.28 12:00
|close
|27
|0.60
|1.0354
|1.0595
|0.9895
|-225.99
|11968.44
|62
|2008.05.28 12:00
|close
|26
|0.60
|1.0354
|1.0595
|1.0115
|-225.99
|11742.45
|63
|2008.05.28 12:00
|buy
|28
|1.20
|1.0354
|1.0074
|1.0384
|64
|2008.05.28 12:00
|buy
|29
|1.20
|1.0354
|1.0074
|1.0554
|65
|2008.05.28 12:00
|buy
|30
|1.20
|1.0354
|1.0074
|1.0774
|66
|2008.05.28 13:30
|t/p
|28
|1.20
|1.0384
|1.0074
|1.0384
|346.69
|12089.14
|67
|2008.05.29 13:50
|modify
|29
|1.20
|1.0354
|1.0454
|1.0554
|68
|2008.05.29 13:50
|modify
|30
|1.20
|1.0354
|1.0454
|1.0774
|69
|2008.05.29 14:32
|s/l
|29
|1.20
|1.0454
|1.0454
|1.0554
|1149.63
|13238.77
|70
|2008.05.29 14:32
|s/l
|30
|1.20
|1.0454
|1.0454
|1.0774
|1149.63
|14388.39
|71
|2008.06.03 15:30
|buy
|31
|0.30
|1.0452
|1.0172
|1.0482
|72
|2008.06.03 15:30
|buy
|32
|0.30
|1.0452
|1.0172
|1.0652
|73
|2008.06.03 15:30
|buy
|33
|0.30
|1.0452
|1.0172
|1.0872
|74
|2008.06.03 16:01
|t/p
|31
|0.30
|1.0482
|1.0172
|1.0482
|85.86
|14474.25
|75
|2008.06.04 10:30
|close
|33
|0.30
|1.0384
|1.0172
|1.0872
|-196.31
|14277.95
|76
|2008.06.04 10:30
|close
|32
|0.30
|1.0384
|1.0172
|1.0652
|-196.31
|14081.64
|77
|2008.06.04 10:30
|sell
|34
|0.60
|1.0383
|1.0663
|1.0353
|78
|2008.06.04 10:30
|sell
|35
|0.60
|1.0383
|1.0663
|1.0183
|79
|2008.06.04 10:30
|sell
|36
|0.60
|1.0383
|1.0663
|0.9963
|80
|2008.06.06 14:30
|t/p
|34
|0.60
|1.0353
|1.0663
|1.0353
|171.54
|14253.19
|81
|2008.06.06 16:03
|modify
|35
|0.60
|1.0383
|1.0283
|1.0183
|82
|2008.06.06 16:03
|modify
|36
|0.60
|1.0383
|1.0283
|0.9963
|83
|2008.06.09 00:00
|t/p
|35
|0.60
|1.0183
|1.0283
|1.0183
|1176.35
|15429.54
|84
|2008.06.09 09:30
|modify
|36
|0.60
|1.0383
|1.0182
|0.9963
|85
|2008.06.09 10:07
|s/l
|36
|0.60
|1.0182
|1.0182
|0.9963
|1181.54
|16611.08
|86
|2008.06.09 11:30
|buy
|37
|0.30
|1.0206
|0.9926
|1.0236
|87
|2008.06.09 11:30
|buy
|38
|0.30
|1.0206
|0.9926
|1.0406
|88
|2008.06.09 11:30
|buy
|39
|0.30
|1.0206
|0.9926
|1.0626
|89
|2008.06.09 15:23
|t/p
|37
|0.30
|1.0236
|0.9926
|1.0236
|87.92
|16699.00
|90
|2008.06.10 02:31
|modify
|38
|0.30
|1.0206
|1.0307
|1.0406
|91
|2008.06.10 02:31
|modify
|39
|0.30
|1.0206
|1.0307
|1.0626
|92
|2008.06.10 03:01
|s/l
|38
|0.30
|1.0307
|1.0307
|1.0406
|294.11
|16993.12
|93
|2008.06.10 03:01
|s/l
|39
|0.30
|1.0307
|1.0307
|1.0626
|294.11
|17287.23
|94
|2008.06.12 04:00
|buy
|40
|0.30
|1.0358
|1.0078
|1.0388
|95
|2008.06.12 04:00
|buy
|41
|0.30
|1.0358
|1.0078
|1.0558
|96
|2008.06.12 04:00
|buy
|42
|0.30
|1.0358
|1.0078
|1.0778
|97
|2008.06.12 08:23
|t/p
|40
|0.30
|1.0388
|1.0078
|1.0388
|86.63
|17373.86
|98
|2008.06.12 14:30
|modify
|41
|0.30
|1.0358
|1.0460
|1.0558
|99
|2008.06.12 14:30
|modify
|42
|0.30
|1.0358
|1.0460
|1.0778
|100
|2008.06.12 14:50
|s/l
|41
|0.30
|1.0460
|1.0460
|1.0558
|292.54
|17666.40
|101
|2008.06.12 14:50
|s/l
|42
|0.30
|1.0460
|1.0460
|1.0778
|292.54
|17958.94
|102
|2008.06.12 20:30
|sell
|43
|0.40
|1.0425
|1.0705
|1.0395
|103
|2008.06.12 20:30
|sell
|44
|0.40
|1.0425
|1.0705
|1.0225
|104
|2008.06.12 20:30
|sell
|45
|0.40
|1.0425
|1.0705
|1.0005
|105
|2008.06.13 00:38
|t/p
|43
|0.40
|1.0395
|1.0705
|1.0395
|115.05
|18073.99
|106
|2008.06.13 06:31
|close
|45
|0.40
|1.0428
|1.0705
|1.0005
|-11.90
|18062.10
|107
|2008.06.13 06:31
|close
|44
|0.40
|1.0428
|1.0705
|1.0225
|-11.90
|18050.20
|108
|2008.06.13 06:31
|buy
|46
|0.80
|1.0430
|1.0150
|1.0460
|109
|2008.06.13 06:31
|buy
|47
|0.80
|1.0430
|1.0150
|1.0630
|110
|2008.06.13 06:31
|buy
|48
|0.80
|1.0430
|1.0150
|1.0850
|111
|2008.06.13 09:56
|t/p
|46
|0.80
|1.0460
|1.0150
|1.0460
|229.45
|18279.65
|112
|2008.06.13 18:30
|close
|48
|0.80
|1.0476
|1.0150
|1.0850
|351.28
|18630.93
|113
|2008.06.13 18:30
|close
|47
|0.80
|1.0476
|1.0150
|1.0630
|351.28
|18982.21
|114
|2008.06.13 18:30
|sell
|49
|0.40
|1.0477
|1.0757
|1.0447
|115
|2008.06.13 18:30
|sell
|50
|0.40
|1.0477
|1.0757
|1.0277
|116
|2008.06.13 18:30
|sell
|51
|0.40
|1.0477
|1.0757
|1.0057
|117
|2008.06.16 09:00
|close
|51
|0.40
|1.0513
|1.0757
|1.0057
|-137.36
|18844.85
|118
|2008.06.16 09:00
|close
|50
|0.40
|1.0513
|1.0757
|1.0277
|-137.36
|18707.50
|119
|2008.06.16 09:00
|close
|49
|0.40
|1.0514
|1.0757
|1.0447
|-141.15
|18566.35
|120
|2008.06.16 09:00
|buy
|52
|0.80
|1.0513
|1.0233
|1.0543
|121
|2008.06.16 09:00
|buy
|53
|0.80
|1.0513
|1.0233
|1.0713
|122
|2008.06.16 09:00
|buy
|54
|0.80
|1.0513
|1.0233
|1.0933
|123
|2008.06.17 22:00
|close
|54
|0.80
|1.0412
|1.0233
|1.0933
|-775.63
|17790.72
|124
|2008.06.17 22:00
|close
|53
|0.80
|1.0412
|1.0233
|1.0713
|-775.63
|17015.08
|125
|2008.06.17 22:00
|close
|52
|0.80
|1.0411
|1.0233
|1.0543
|-783.40
|16231.68
|126
|2008.06.17 22:00
|sell
|55
|0.80
|1.0412
|1.0692
|1.0382
|127
|2008.06.17 22:00
|sell
|56
|0.80
|1.0412
|1.0692
|1.0212
|128
|2008.06.17 22:00
|sell
|57
|0.80
|1.0412
|1.0692
|0.9992
|129
|2008.06.18 19:01
|t/p
|55
|0.80
|1.0382
|1.0692
|1.0382
|230.40
|16462.08
|130
|2008.06.19 10:00
|close
|57
|0.80
|1.0377
|1.0692
|0.9992
|266.74
|16728.82
|131
|2008.06.19 10:00
|close
|56
|0.80
|1.0377
|1.0692
|1.0212
|266.74
|16995.56
|132
|2008.06.19 10:00
|buy
|58
|0.30
|1.0376
|1.0096
|1.0406
|133
|2008.06.19 10:00
|buy
|59
|0.30
|1.0376
|1.0096
|1.0576
|134
|2008.06.19 10:00
|buy
|60
|0.30
|1.0376
|1.0096
|1.0796
|135
|2008.06.19 10:31
|t/p
|58
|0.30
|1.0406
|1.0096
|1.0406
|86.48
|17082.04
|136
|2008.06.20 08:43
|close
|60
|0.30
|1.0424
|1.0096
|1.0796
|138.28
|17220.32
|137
|2008.06.20 08:43
|close
|59
|0.30
|1.0424
|1.0096
|1.0576
|138.28
|17358.61
|138
|2008.06.20 08:43
|sell
|61
|0.30
|1.0424
|1.0704
|1.0394
|139
|2008.06.20 08:43
|sell
|62
|0.30
|1.0424
|1.0704
|1.0224
|140
|2008.06.20 08:43
|sell
|63
|0.30
|1.0424
|1.0704
|1.0004
|141
|2008.06.20 11:39
|t/p
|61
|0.30
|1.0394
|1.0704
|1.0394
|86.59
|17445.20
|142
|2008.06.24 22:00
|close
|63
|0.30
|1.0413
|1.0704
|1.0004
|31.11
|17476.31
|143
|2008.06.24 22:00
|close
|62
|0.30
|1.0413
|1.0704
|1.0224
|31.11
|17507.42
|144
|2008.06.24 22:00
|buy
|64
|0.40
|1.0414
|1.0134
|1.0444
|145
|2008.06.24 22:00
|buy
|65
|0.40
|1.0414
|1.0134
|1.0614
|146
|2008.06.24 22:00
|buy
|66
|0.40
|1.0414
|1.0134
|1.0834
|147
|2008.06.25 20:30
|close
|66
|0.40
|1.0363
|1.0134
|1.0834
|-196.67
|17310.75
|148
|2008.06.25 20:30
|close
|65
|0.40
|1.0363
|1.0134
|1.0614
|-196.67
|17114.08
|149
|2008.06.25 20:30
|close
|64
|0.40
|1.0362
|1.0134
|1.0444
|-200.54
|16913.55
|150
|2008.06.25 20:30
|sell
|67
|0.80
|1.0363
|1.0643
|1.0333
|151
|2008.06.25 20:30
|sell
|68
|0.80
|1.0363
|1.0643
|1.0163
|152
|2008.06.25 20:30
|sell
|69
|0.80
|1.0363
|1.0643
|0.9943
|153
|2008.06.26 09:00
|close
|69
|0.80
|1.0388
|1.0643
|0.9943
|-194.85
|16718.70
|154
|2008.06.26 09:00
|close
|68
|0.80
|1.0388
|1.0643
|1.0163
|-194.85
|16523.85
|155
|2008.06.26 09:00
|close
|67
|0.80
|1.0387
|1.0643
|1.0333
|-187.17
|16336.68
|156
|2008.06.26 09:00
|buy
|70
|0.80
|1.0388
|1.0108
|1.0418
|157
|2008.06.26 09:00
|buy
|71
|0.80
|1.0388
|1.0108
|1.0588
|158
|2008.06.26 09:00
|buy
|72
|0.80
|1.0388
|1.0108
|1.0808
|159
|2008.07.07 19:00
|close
|72
|0.80
|1.0255
|1.0108
|1.0808
|-1034.06
|15302.62
|160
|2008.07.07 19:00
|close
|71
|0.80
|1.0255
|1.0108
|1.0588
|-1034.06
|14268.56
|161
|2008.07.07 19:00
|close
|70
|0.80
|1.0254
|1.0108
|1.0418
|-1041.97
|13226.58
|162
|2008.07.07 19:00
|sell
|73
|0.80
|1.0253
|1.0533
|1.0223
|163
|2008.07.07 19:00
|sell
|74
|0.80
|1.0253
|1.0533
|1.0053
|164
|2008.07.07 19:00
|sell
|75
|0.80
|1.0253
|1.0533
|0.9833
|165
|2008.07.08 10:11
|t/p
|73
|0.80
|1.0223
|1.0533
|1.0223
|234.00
|13460.58
|166
|2008.07.15 05:03
|modify
|74
|0.80
|1.0253
|1.0153
|1.0053
|167
|2008.07.15 05:03
|modify
|75
|0.80
|1.0253
|1.0153
|0.9833
|168
|2008.07.15 10:18
|t/p
|74
|0.80
|1.0053
|1.0153
|1.0053
|1585.38
|15045.96
|169
|2008.07.15 11:20
|modify
|75
|0.80
|1.0253
|1.0053
|0.9833
|170
|2008.07.15 11:30
|s/l
|75
|0.80
|1.0053
|1.0053
|0.9833
|1585.38
|16631.34
|171
|2008.07.15 18:00
|buy
|76
|0.30
|1.0090
|0.9810
|1.0120
|172
|2008.07.15 18:00
|buy
|77
|0.30
|1.0090
|0.9810
|1.0290
|173
|2008.07.15 18:00
|buy
|78
|0.30
|1.0090
|0.9810
|1.0510
|174
|2008.07.15 20:42
|t/p
|76
|0.30
|1.0120
|0.9810
|1.0120
|88.93
|16720.27
|175
|2008.07.17 04:01
|close
|78
|0.30
|1.0147
|0.9810
|1.0510
|169.10
|16889.37
|176
|2008.07.17 04:01
|close
|77
|0.30
|1.0147
|0.9810
|1.0290
|169.10
|17058.46
|177
|2008.07.22 15:00
|buy
|79
|0.30
|1.0208
|0.9928
|1.0238
|178
|2008.07.22 15:00
|buy
|80
|0.30
|1.0208
|0.9928
|1.0408
|179
|2008.07.22 15:00
|buy
|81
|0.30
|1.0208
|0.9928
|1.0628
|180
|2008.07.22 16:18
|t/p
|79
|0.30
|1.0238
|0.9928
|1.0238
|87.91
|17146.37
|181
|2008.07.22 18:25
|modify
|80
|0.30
|1.0208
|1.0308
|1.0408
|182
|2008.07.22 18:25
|modify
|81
|0.30
|1.0208
|1.0308
|1.0628
|183
|2008.07.22 19:04
|s/l
|80
|0.30
|1.0308
|1.0308
|1.0408
|291.04
|17437.41
|184
|2008.07.22 19:04
|s/l
|81
|0.30
|1.0308
|1.0308
|1.0628
|291.04
|17728.45
|185
|2008.07.25 15:00
|buy
|82
|0.40
|1.0368
|1.0088
|1.0398
|186
|2008.07.25 15:00
|buy
|83
|0.40
|1.0368
|1.0088
|1.0568
|187
|2008.07.25 15:00
|buy
|84
|0.40
|1.0368
|1.0088
|1.0788
|188
|2008.07.25 16:00
|t/p
|82
|0.40
|1.0398
|1.0088
|1.0398
|115.39
|17843.84
|189
|2008.07.30 14:19
|modify
|83
|0.40
|1.0368
|1.0468
|1.0568
|190
|2008.07.30 14:19
|modify
|84
|0.40
|1.0368
|1.0468
|1.0788
|191
|2008.07.30 18:49
|s/l
|83
|0.40
|1.0468
|1.0468
|1.0568
|382.70
|18226.54
|192
|2008.07.30 18:49
|s/l
|84
|0.40
|1.0468
|1.0468
|1.0788
|382.70
|18609.24
|193
|2008.08.06 15:00
|buy
|85
|0.40
|1.0549
|1.0269
|1.0579
|194
|2008.08.06 15:00
|buy
|86
|0.40
|1.0549
|1.0269
|1.0749
|195
|2008.08.06 15:00
|buy
|87
|0.40
|1.0549
|1.0269
|1.0969
|196
|2008.08.06 15:36
|t/p
|85
|0.40
|1.0579
|1.0269
|1.0579
|113.43
|18722.67
|197
|2008.08.07 04:30
|close
|87
|0.40
|1.0568
|1.0269
|1.0969
|72.50
|18795.17
|198
|2008.08.07 04:30
|close
|86
|0.40
|1.0568
|1.0269
|1.0749
|72.50
|18867.67
|199
|2008.08.07 04:30
|sell
|88
|0.40
|1.0567
|1.0847
|1.0537
|200
|2008.08.07 04:30
|sell
|89
|0.40
|1.0567
|1.0847
|1.0367
|201
|2008.08.07 04:30
|sell
|90
|0.40
|1.0567
|1.0847
|1.0147
|202
|2008.08.07 14:31
|t/p
|88
|0.40
|1.0537
|1.0847
|1.0537
|113.88
|18981.55
|203
|2008.08.07 16:00
|close
|90
|0.40
|1.0594
|1.0847
|1.0147
|-101.95
|18879.60
|204
|2008.08.07 16:00
|close
|89
|0.40
|1.0594
|1.0847
|1.0367
|-101.95
|18777.65
|205
|2008.08.07 16:00
|buy
|91
|0.80
|1.0595
|1.0315
|1.0625
|206
|2008.08.07 16:00
|buy
|92
|0.80
|1.0595
|1.0315
|1.0795
|207
|2008.08.07 16:00
|buy
|93
|0.80
|1.0595
|1.0315
|1.1015
|208
|2008.08.07 16:06
|t/p
|91
|0.80
|1.0625
|1.0315
|1.0625
|225.88
|19003.53
|209
|2008.08.08 08:58
|modify
|92
|0.80
|1.0595
|1.0696
|1.0795
|210
|2008.08.08 08:58
|modify
|93
|0.80
|1.0595
|1.0696
|1.1015
|211
|2008.08.08 14:42
|t/p
|92
|0.80
|1.0795
|1.0696
|1.0795
|1482.56
|20486.09
|212
|2008.08.08 16:02
|modify
|93
|0.80
|1.0595
|1.0797
|1.1015
|213
|2008.08.08 16:27
|s/l
|93
|0.80
|1.0797
|1.0797
|1.1015
|1497.10
|21983.19
|214
|2008.08.11 10:00
|sell
|94
|0.40
|1.0771
|1.1051
|1.0741
|215
|2008.08.11 10:00
|sell
|95
|0.40
|1.0771
|1.1051
|1.0571
|216
|2008.08.11 10:00
|sell
|96
|0.40
|1.0771
|1.1051
|1.0351
|217
|2008.08.11 17:30
|close
|96
|0.40
|1.0816
|1.1051
|1.0351
|-166.42
|21816.77
|218
|2008.08.11 17:30
|close
|95
|0.40
|1.0816
|1.1051
|1.0571
|-166.42
|21650.35
|219
|2008.08.11 18:00
|close
|94
|0.40
|1.0831
|1.1051
|1.0741
|-221.59
|21428.76
|220
|2008.08.11 18:00
|buy
|97
|0.80
|1.0832
|1.0552
|1.0862
|221
|2008.08.11 18:00
|buy
|98
|0.80
|1.0832
|1.0552
|1.1032
|222
|2008.08.11 18:00
|buy
|99
|0.80
|1.0832
|1.0552
|1.1252
|223
|2008.08.11 19:29
|t/p
|97
|0.80
|1.0862
|1.0552
|1.0862
|220.95
|21649.71
|224
|2008.08.13 18:00
|close
|99
|0.80
|1.0853
|1.0552
|1.1252
|155.57
|21805.28
|225
|2008.08.13 18:00
|close
|98
|0.80
|1.0853
|1.0552
|1.1032
|155.57
|21960.85
|226
|2008.08.13 18:00
|sell
|100
|0.40
|1.0853
|1.1133
|1.0823
|227
|2008.08.13 18:00
|sell
|101
|0.40
|1.0853
|1.1133
|1.0653
|228
|2008.08.13 18:00
|sell
|102
|0.40
|1.0853
|1.1133
|1.0433
|229
|2008.08.26 02:30
|close
|102
|0.40
|1.0990
|1.1133
|1.0433
|-503.65
|21457.20
|230
|2008.08.26 02:30
|close
|101
|0.40
|1.0990
|1.1133
|1.0653
|-503.65
|20953.55
|231
|2008.08.27 16:00
|close
|100
|0.40
|1.0979
|1.1133
|1.0823
|-464.47
|20489.08
|232
|2008.08.27 16:00
|buy
|103
|0.80
|1.0980
|1.0700
|1.1010
|233
|2008.08.27 16:00
|buy
|104
|0.80
|1.0980
|1.0700
|1.1180
|234
|2008.08.27 16:00
|buy
|105
|0.80
|1.0980
|1.0700
|1.1400
|235
|2008.08.27 17:48
|t/p
|103
|0.80
|1.1010
|1.0700
|1.1010
|217.98
|20707.06
|236
|2008.08.28 01:30
|close
|105
|0.80
|1.0965
|1.0700
|1.1400
|-108.28
|20598.77
|237
|2008.08.28 01:30
|close
|104
|0.80
|1.0965
|1.0700
|1.1180
|-108.28
|20490.49
|238
|2008.08.28 01:30
|sell
|106
|1.60
|1.0967
|1.1247
|1.0937
|239
|2008.08.28 01:30
|sell
|107
|1.60
|1.0967
|1.1247
|1.0767
|240
|2008.08.28 01:30
|sell
|108
|1.60
|1.0967
|1.1247
|1.0547
|241
|2008.08.28 04:06
|t/p
|106
|1.60
|1.0937
|1.1247
|1.0937
|438.88
|20929.37
|242
|2008.08.28 17:00
|close
|108
|1.60
|1.0960
|1.1247
|1.0547
|102.19
|21031.56
|243
|2008.08.28 17:00
|close
|107
|1.60
|1.0960
|1.1247
|1.0767
|102.19
|21133.75
|244
|2008.08.28 17:00
|buy
|109
|0.40
|1.0959
|1.0679
|1.0989
|245
|2008.08.28 17:00
|buy
|110
|0.40
|1.0959
|1.0679
|1.1159
|246
|2008.08.28 17:00
|buy
|111
|0.40
|1.0959
|1.0679
|1.1379
|247
|2008.08.28 17:54
|t/p
|109
|0.40
|1.0989
|1.0679
|1.0989
|109.19
|21242.94
|248
|2008.08.29 04:00
|close
|111
|0.40
|1.0954
|1.0679
|1.1379
|-18.07
|21224.88
|249
|2008.08.29 04:00
|close
|110
|0.40
|1.0954
|1.0679
|1.1159
|-18.07
|21206.81
|250
|2008.08.29 04:00
|sell
|112
|0.80
|1.0955
|1.1235
|1.0925
|251
|2008.08.29 04:00
|sell
|113
|0.80
|1.0955
|1.1235
|1.0755
|252
|2008.08.29 04:00
|sell
|114
|0.80
|1.0955
|1.1235
|1.0535
|253
|2008.09.01 16:30
|close
|114
|0.80
|1.1032
|1.1235
|1.0535
|-559.15
|20647.66
|254
|2008.09.01 16:30
|close
|113
|0.80
|1.1032
|1.1235
|1.0755
|-559.15
|20088.50
|255
|2008.09.01 16:30
|close
|112
|0.80
|1.1033
|1.1235
|1.0925
|-566.35
|19522.15
|256
|2008.09.01 16:30
|buy
|115
|0.80
|1.1032
|1.0752
|1.1062
|257
|2008.09.01 16:30
|buy
|116
|0.80
|1.1032
|1.0752
|1.1232
|258
|2008.09.01 16:30
|buy
|117
|0.80
|1.1032
|1.0752
|1.1452
|259
|2008.09.02 08:38
|t/p
|115
|0.80
|1.1062
|1.0752
|1.1062
|217.33
|19739.48
|260
|2008.09.02 17:00
|close
|117
|0.80
|1.1067
|1.0752
|1.1452
|253.39
|19992.86
|261
|2008.09.02 17:00
|close
|116
|0.80
|1.1067
|1.0752
|1.1232
|253.39
|20246.25
|262
|2008.09.02 17:00
|sell
|118
|0.40
|1.1066
|1.1346
|1.1036
|263
|2008.09.02 17:00
|sell
|119
|0.40
|1.1066
|1.1346
|1.0866
|264
|2008.09.02 17:00
|sell
|120
|0.40
|1.1066
|1.1346
|1.0646
|265
|2008.09.04 05:53
|t/p
|118
|0.40
|1.1036
|1.1346
|1.1036
|107.19
|20353.45
|266
|2008.09.08 19:24
|s/l
|119
|0.40
|1.1346
|1.1346
|1.0866
|-989.45
|19364.00
|267
|2008.09.08 19:24
|s/l
|120
|0.40
|1.1346
|1.1346
|1.0646
|-989.45
|18374.55
|268
|2008.09.09 01:30
|sell
|121
|0.80
|1.1285
|1.1565
|1.1255
|269
|2008.09.09 01:30
|sell
|122
|0.80
|1.1285
|1.1565
|1.1085
|270
|2008.09.09 01:30
|sell
|123
|0.80
|1.1285
|1.1565
|1.0865
|271
|2008.09.09 17:18
|t/p
|121
|0.80
|1.1255
|1.1565
|1.1255
|213.24
|18587.79
|272
|2008.09.10 02:00
|close
|123
|0.80
|1.1292
|1.1565
|1.0865
|-50.37
|18537.42
|273
|2008.09.10 02:00
|close
|122
|0.80
|1.1292
|1.1565
|1.1085
|-50.37
|18487.04
|274
|2008.09.10 02:00
|buy
|124
|1.60
|1.1291
|1.1011
|1.1321
|275
|2008.09.10 02:00
|buy
|125
|1.60
|1.1291
|1.1011
|1.1491
|276
|2008.09.10 02:00
|buy
|126
|1.60
|1.1291
|1.1011
|1.1711
|277
|2008.09.10 12:41
|t/p
|124
|1.60
|1.1321
|1.1011
|1.1321
|423.99
|18911.03
|278
|2008.09.11 11:41
|modify
|125
|1.60
|1.1291
|1.1392
|1.1491
|279
|2008.09.11 11:41
|modify
|126
|1.60
|1.1291
|1.1392
|1.1711
|280
|2008.09.11 12:12
|s/l
|125
|1.60
|1.1392
|1.1392
|1.1491
|1420.85
|20331.88
|281
|2008.09.11 12:12
|s/l
|126
|1.60
|1.1392
|1.1392
|1.1711
|1420.85
|21752.73
|282
|2008.09.11 23:30
|sell
|127
|0.40
|1.1366
|1.1646
|1.1336
|283
|2008.09.11 23:30
|sell
|128
|0.40
|1.1366
|1.1646
|1.1166
|284
|2008.09.11 23:30
|sell
|129
|0.40
|1.1366
|1.1646
|1.0946
|285
|2008.09.12 09:08
|t/p
|127
|0.40
|1.1336
|1.1646
|1.1336
|105.47
|21858.20
|286
|2008.09.15 00:00
|modify
|128
|0.40
|1.1366
|1.1221
|1.1166
|287
|2008.09.15 00:00
|modify
|129
|0.40
|1.1366
|1.1221
|1.0946
|288
|2008.09.15 00:35
|t/p
|128
|0.40
|1.1166
|1.1221
|1.1166
|715.69
|22573.89
|289
|2008.09.15 05:13
|modify
|129
|0.40
|1.1366
|1.1121
|1.0946
|290
|2008.09.15 06:05
|s/l
|129
|0.40
|1.1121
|1.1121
|1.0946
|880.37
|23454.26
|291
|2008.09.15 13:00
|buy
|130
|0.50
|1.1197
|1.0917
|1.1227
|292
|2008.09.15 13:00
|buy
|131
|0.50
|1.1197
|1.0917
|1.1397
|293
|2008.09.15 13:00
|buy
|132
|0.50
|1.1197
|1.0917
|1.1617
|294
|2008.09.15 13:24
|t/p
|130
|0.50
|1.1227
|1.0917
|1.1227
|133.61
|23587.87
|295
|2008.09.15 21:30
|close
|132
|0.50
|1.1126
|1.0917
|1.1617
|-319.07
|23268.80
|296
|2008.09.15 21:30
|close
|131
|0.50
|1.1126
|1.0917
|1.1397
|-319.07
|22949.73
|297
|2008.09.15 21:30
|sell
|133
|1.00
|1.1128
|1.1408
|1.1098
|298
|2008.09.15 21:30
|sell
|134
|1.00
|1.1128
|1.1408
|1.0928
|299
|2008.09.15 21:30
|sell
|135
|1.00
|1.1128
|1.1408
|1.0708
|300
|2008.09.15 21:54
|t/p
|133
|1.00
|1.1098
|1.1408
|1.1098
|270.44
|23220.17
|301
|2008.09.16 15:30
|close
|135
|1.00
|1.1146
|1.1408
|1.0708
|-162.46
|23057.71
|302
|2008.09.16 15:30
|close
|134
|1.00
|1.1146
|1.1408
|1.0928
|-162.46
|22895.26
|303
|2008.09.16 15:30
|buy
|136
|2.00
|1.1147
|1.0867
|1.1177
|304
|2008.09.16 15:30
|buy
|137
|2.00
|1.1147
|1.0867
|1.1347
|305
|2008.09.16 15:30
|buy
|138
|2.00
|1.1147
|1.0867
|1.1567
|306
|2008.09.16 16:32
|t/p
|136
|2.00
|1.1177
|1.0867
|1.1177
|536.82
|23432.08
|307
|2008.09.19 10:25
|modify
|137
|2.00
|1.1147
|1.1247
|1.1347
|308
|2008.09.19 10:25
|modify
|138
|2.00
|1.1147
|1.1247
|1.1567
|309
|2008.09.19 10:30
|s/l
|137
|2.00
|1.1247
|1.1247
|1.1347
|1783.08
|25215.16
|310
|2008.09.19 10:30
|s/l
|138
|2.00
|1.1247
|1.1247
|1.1567
|1783.08
|26998.24
|311
|2008.09.19 15:30
|sell
|139
|0.50
|1.1118
|1.1398
|1.1088
|312
|2008.09.19 15:30
|sell
|140
|0.50
|1.1118
|1.1398
|1.0918
|313
|2008.09.19 15:30
|sell
|141
|0.50
|1.1118
|1.1398
|1.0698
|314
|2008.09.19 16:50
|t/p
|139
|0.50
|1.1088
|1.1398
|1.1088
|135.28
|27133.52
|315
|2008.09.22 04:21
|modify
|140
|0.50
|1.1118
|1.1013
|1.0918
|316
|2008.09.22 04:21
|modify
|141
|0.50
|1.1118
|1.1013
|1.0698
|317
|2008.09.22 06:56
|s/l
|140
|0.50
|1.1013
|1.1013
|1.0918
|476.10
|27609.61
|318
|2008.09.22 06:56
|s/l
|141
|0.50
|1.1013
|1.1013
|1.0698
|476.10
|28085.71
|319
|2008.09.23 05:31
|buy
|142
|0.60
|1.0775
|1.0495
|1.0805
|320
|2008.09.23 05:31
|buy
|143
|0.60
|1.0775
|1.0495
|1.0975
|321
|2008.09.23 05:31
|buy
|144
|0.60
|1.0775
|1.0495
|1.1195
|322
|2008.09.23 08:55
|t/p
|142
|0.60
|1.0805
|1.0495
|1.0805
|166.59
|28252.30
|323
|2008.09.24 09:52
|modify
|143
|0.60
|1.0775
|1.0875
|1.0975
|324
|2008.09.24 09:52
|modify
|144
|0.60
|1.0775
|1.0875
|1.1195
|325
|2008.09.24 10:00
|s/l
|143
|0.60
|1.0875
|1.0875
|1.0975
|552.01
|28804.31
|326
|2008.09.24 10:00
|s/l
|144
|0.60
|1.0875
|1.0875
|1.1195
|552.01
|29356.32
|327
|2008.09.25 14:30
|buy
|145
|0.60
|1.0860
|1.0580
|1.0890
|328
|2008.09.25 14:30
|buy
|146
|0.60
|1.0860
|1.0580
|1.1060
|329
|2008.09.25 14:30
|buy
|147
|0.60
|1.0860
|1.0580
|1.1280
|330
|2008.09.25 17:23
|t/p
|145
|0.60
|1.0890
|1.0580
|1.0890
|165.29
|29521.61
|331
|2008.09.26 01:02
|close
|147
|0.60
|1.0875
|1.0580
|1.1280
|83.05
|29604.66
|332
|2008.09.26 01:02
|close
|146
|0.60
|1.0875
|1.0580
|1.1060
|83.05
|29687.71
|333
|2008.09.26 01:02
|sell
|148
|0.60
|1.0874
|1.1154
|1.0844
|334
|2008.09.26 01:02
|sell
|149
|0.60
|1.0874
|1.1154
|1.0674
|335
|2008.09.26 01:02
|sell
|150
|0.60
|1.0874
|1.1154
|1.0454
|336
|2008.09.26 02:38
|t/p
|148
|0.60
|1.0844
|1.1154
|1.0844
|165.99
|29853.70
|337
|2008.09.26 09:30
|close
|150
|0.60
|1.0886
|1.1154
|1.0454
|-66.14
|29787.56
|338
|2008.09.26 09:30
|close
|149
|0.60
|1.0886
|1.1154
|1.0674
|-66.14
|29721.42
|339
|2008.09.26 09:30
|buy
|151
|1.20
|1.0885
|1.0605
|1.0915
|340
|2008.09.26 09:30
|buy
|152
|1.20
|1.0885
|1.0605
|1.1085
|341
|2008.09.26 09:30
|buy
|153
|1.20
|1.0885
|1.0605
|1.1305
|342
|2008.09.29 00:01
|t/p
|151
|1.20
|1.0915
|1.0605
|1.0915
|329.44
|30050.86
|343
|2008.09.29 08:39
|modify
|152
|1.20
|1.0885
|1.0987
|1.1085
|344
|2008.09.29 08:39
|modify
|153
|1.20
|1.0885
|1.0987
|1.1305
|345
|2008.09.29 09:27
|t/p
|152
|1.20
|1.1085
|1.0987
|1.1085
|2165.67
|32216.53
|346
|2008.09.29 15:18
|s/l
|153
|1.20
|1.0987
|1.0987
|1.1305
|1114.62
|33331.15
|347
|2008.09.29 15:30
|sell
|154
|0.70
|1.0993
|1.1273
|1.0963
|348
|2008.09.29 15:30
|sell
|155
|0.70
|1.0993
|1.1273
|1.0793
|349
|2008.09.29 15:30
|sell
|156
|0.70
|1.0993
|1.1273
|1.0573
|350
|2008.09.29 16:03
|t/p
|154
|0.70
|1.0963
|1.1273
|1.0963
|191.56
|33522.71
|351
|2008.09.29 19:45
|modify
|155
|0.70
|1.0993
|1.0887
|1.0793
|352
|2008.09.29 19:45
|modify
|156
|0.70
|1.0993
|1.0887
|1.0573
|353
|2008.09.29 19:48
|s/l
|155
|0.70
|1.0887
|1.0887
|1.0793
|681.55
|34204.26
|354
|2008.09.29 19:48
|s/l
|156
|0.70
|1.0887
|1.0887
|1.0573
|681.55
|34885.81
|355
|2008.09.30 01:30
|buy
|157
|0.70
|1.0938
|1.0658
|1.0968
|356
|2008.09.30 01:30
|buy
|158
|0.70
|1.0938
|1.0658
|1.1138
|357
|2008.09.30 01:30
|buy
|159
|0.70
|1.0938
|1.0658
|1.1358
|358
|2008.09.30 04:39
|t/p
|157
|0.70
|1.0968
|1.0658
|1.0968
|191.46
|35077.27
|359
|2008.09.30 14:46
|modify
|158
|0.70
|1.0938
|1.1039
|1.1138
|360
|2008.09.30 14:46
|modify
|159
|0.70
|1.0938
|1.1039
|1.1358
|361
|2008.09.30 14:53
|s/l
|158
|0.70
|1.1039
|1.1039
|1.1138
|640.46
|35717.73
|362
|2008.09.30 14:53
|s/l
|159
|0.70
|1.1039
|1.1039
|1.1358
|640.46
|36358.19
|363
|2008.10.01 04:30
|sell
|160
|0.70
|1.1183
|1.1463
|1.1153
|364
|2008.10.01 04:30
|sell
|161
|0.70
|1.1183
|1.1463
|1.0983
|365
|2008.10.01 04:30
|sell
|162
|0.70
|1.1183
|1.1463
|1.0763
|366
|2008.10.01 08:29
|t/p
|160
|0.70
|1.1153
|1.1463
|1.1153
|188.29
|36546.48
|367
|2008.10.01 14:00
|close
|162
|0.70
|1.1225
|1.1463
|1.0763
|-261.92
|36284.56
|368
|2008.10.01 14:00
|close
|161
|0.70
|1.1225
|1.1463
|1.0983
|-261.92
|36022.64
|369
|2008.10.01 14:00
|buy
|163
|1.40
|1.1226
|1.0946
|1.1256
|370
|2008.10.01 14:00
|buy
|164
|1.40
|1.1226
|1.0946
|1.1426
|371
|2008.10.01 14:00
|buy
|165
|1.40
|1.1226
|1.0946
|1.1646
|372
|2008.10.01 14:25
|t/p
|163
|1.40
|1.1256
|1.0946
|1.1256
|373.10
|36395.74
|373
|2008.10.02 14:35
|modify
|164
|1.40
|1.1226
|1.1326
|1.1426
|374
|2008.10.02 14:35
|modify
|165
|1.40
|1.1226
|1.1326
|1.1646
|375
|2008.10.02 21:31
|close
|165
|1.40
|1.1349
|1.1326
|1.1646
|1519.34
|37915.08
|376
|2008.10.02 21:31
|close
|164
|1.40
|1.1349
|1.1326
|1.1426
|1519.34
|39434.42
|377
|2008.10.02 21:31
|sell
|166
|0.80
|1.1350
|1.1630
|1.1320
|378
|2008.10.02 21:31
|sell
|167
|0.80
|1.1350
|1.1630
|1.1150
|379
|2008.10.02 21:31
|sell
|168
|0.80
|1.1350
|1.1630
|1.0930
|380
|2008.10.03 03:33
|t/p
|166
|0.80
|1.1320
|1.1630
|1.1320
|211.26
|39645.67
|381
|2008.10.03 09:30
|close
|168
|0.80
|1.1354
|1.1630
|1.0930
|-28.95
|39616.72
|382
|2008.10.03 09:30
|close
|167
|0.80
|1.1354
|1.1630
|1.1150
|-28.95
|39587.77
|383
|2008.10.03 09:30
|buy
|169
|1.60
|1.1355
|1.1075
|1.1385
|384
|2008.10.03 09:30
|buy
|170
|1.60
|1.1355
|1.1075
|1.1555
|385
|2008.10.03 09:30
|buy
|171
|1.60
|1.1355
|1.1075
|1.1775
|386
|2008.10.03 15:18
|t/p
|169
|1.60
|1.1385
|1.1075
|1.1385
|421.61
|40009.38
|387
|2008.10.06 16:51
|modify
|170
|1.60
|1.1355
|1.1456
|1.1555
|388
|2008.10.06 16:51
|modify
|171
|1.60
|1.1355
|1.1456
|1.1775
|389
|2008.10.06 16:56
|s/l
|170
|1.60
|1.1456
|1.1456
|1.1555
|1411.38
|41420.76
|390
|2008.10.06 16:56
|s/l
|171
|1.60
|1.1456
|1.1456
|1.1775
|1411.38
|42832.14
|391
|2008.10.07 06:00
|sell
|172
|0.90
|1.1420
|1.1700
|1.1390
|392
|2008.10.07 06:00
|sell
|173
|0.90
|1.1420
|1.1700
|1.1220
|393
|2008.10.07 06:00
|sell
|174
|0.90
|1.1420
|1.1700
|1.1000
|394
|2008.10.07 14:14
|t/p
|172
|0.90
|1.1390
|1.1700
|1.1390
|237.05
|43069.19
|395
|2008.10.08 11:25
|modify
|173
|0.90
|1.1420
|1.1320
|1.1220
|396
|2008.10.08 11:25
|modify
|174
|0.90
|1.1420
|1.1320
|1.1000
|397
|2008.10.08 11:35
|s/l
|173
|0.90
|1.1320
|1.1320
|1.1220
|794.18
|43863.37
|398
|2008.10.08 11:35
|s/l
|174
|0.90
|1.1320
|1.1320
|1.1000
|794.18
|44657.55
|399
|2008.10.09 01:30
|buy
|175
|0.90
|1.1293
|1.1013
|1.1323
|400
|2008.10.09 01:30
|buy
|176
|0.90
|1.1293
|1.1013
|1.1493
|401
|2008.10.09 01:30
|buy
|177
|0.90
|1.1293
|1.1013
|1.1713
|402
|2008.10.09 15:37
|t/p
|175
|0.90
|1.1323
|1.1013
|1.1323
|238.46
|44896.01
|403
|2008.10.10 00:01
|close
|177
|0.90
|1.1275
|1.1013
|1.1713
|-143.24
|44752.78
|404
|2008.10.10 00:01
|close
|176
|0.90
|1.1275
|1.1013
|1.1493
|-143.24
|44609.54
|405
|2008.10.10 00:01
|sell
|178
|1.80
|1.1276
|1.1556
|1.1246
|406
|2008.10.10 00:01
|sell
|179
|1.80
|1.1276
|1.1556
|1.1076
|407
|2008.10.10 00:01
|sell
|180
|1.80
|1.1276
|1.1556
|1.0856
|408
|2008.10.10 03:53
|t/p
|178
|1.80
|1.1246
|1.1556
|1.1246
|480.17
|45089.71
|409
|2008.10.10 10:41
|modify
|179
|1.80
|1.1276
|1.1176
|1.1076
|410
|2008.10.10 10:41
|modify
|180
|1.80
|1.1276
|1.1176
|1.0856
|411
|2008.10.10 12:12
|s/l
|179
|1.80
|1.1176
|1.1176
|1.1076
|1610.59
|46700.30
|412
|2008.10.10 12:12
|s/l
|180
|1.80
|1.1176
|1.1176
|1.0856
|1610.59
|48310.89
|413
|2008.10.10 16:30
|buy
|181
|1.00
|1.1271
|1.0991
|1.1301
|414
|2008.10.10 16:30
|buy
|182
|1.00
|1.1271
|1.0991
|1.1471
|415
|2008.10.10 16:30
|buy
|183
|1.00
|1.1271
|1.0991
|1.1691
|416
|2008.10.10 16:52
|t/p
|181
|1.00
|1.1301
|1.0991
|1.1301
|265.44
|48576.33
|417
|2008.10.10 18:28
|modify
|182
|1.00
|1.1271
|1.1371
|1.1471
|418
|2008.10.10 18:28
|modify
|183
|1.00
|1.1271
|1.1371
|1.1691
|419
|2008.10.10 18:47
|s/l
|182
|1.00
|1.1371
|1.1371
|1.1471
|879.58
|49455.91
|420
|2008.10.10 18:47
|s/l
|183
|1.00
|1.1371
|1.1371
|1.1691
|879.58
|50335.49
|421
|2008.10.13 08:30
|sell
|184
|1.00
|1.1278
|1.1558
|1.1248
|422
|2008.10.13 08:30
|sell
|185
|1.00
|1.1278
|1.1558
|1.1078
|423
|2008.10.13 08:30
|sell
|186
|1.00
|1.1278
|1.1558
|1.0858
|424
|2008.10.13 13:06
|t/p
|184
|1.00
|1.1248
|1.1558
|1.1248
|266.71
|50602.20
|425
|2008.10.14 18:34
|close at stop
|186
|1.00
|1.1334
|1.1558
|1.0858
|-495.06
|50107.15
|426
|2008.10.14 18:34
|close at stop
|185
|1.00
|1.1334
|1.1558
|1.1078
|-495.06
|49612.09