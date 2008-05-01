Strategy Tester Report
My OZFx Squeeze refined v3.1 mail Rev
ODL-MT4 Demo (Build 218)
|Symbol
|EURJPY (Euro vs Japanese Yen)
|Period
|30 Minutes (M30) 2008.05.01 00:00 - 2008.10.14 18:30 (2008.05.01 - 2008.10.15)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|____Money_Management____="Autolots For All Account Type"; MM=true;
Risk=0.02; MaximumRisk=0; IncreaseFactor=2; __Lots_if_MM_False____="___________________________________________________"; Lots=0.4; MaxLotSize=0.4; _____Take_Profit______="___________________________________________________"; StopLoss=260; Slippage=3; TakeProfit1=40; TakeProfit2=100; TakeProfit3=400; __Time_to_Open_Order__="___________________________________________________"; Use_Time_to_Entry=false;
Start_Order=8; End_Order=16; ________Orders________="___________________________________________________"; Buy=true;
Sell=true;
____Risk_Management____="___________________________________________________"; AutoSL=false;
Use_StopLoss=false;
Use_OppositeSignal=false;
SL_and_OppositeSignal=true;
_______Chose_one_______="___________________________________________________"; Active_TrailingStop=true;
TrailingStop=60; LockProfit=150; Use_4Step=false;
STEP=50; Just_BEP=false;
BEP=70; _____Moving_Average_____="MODE: 0=SMA, 1=EMA, 2=SMMA, 3=LWMA "; MA_PERIODE=14; MODE_MA=3; _____Price_Mode_____="Price Mode: 0=CLOSE, 1=OPEN, 2=HIGH"; _____Price_Mode_cont.___="3=LOW, 4=MEDIAN, 5=TYPYCAL, 6=WEIGHTED"; PRICE_MODE=1; _____Momentum_____="___________________________________________________"; Momentum_Period=12; _____Stochastic______="___________________________________________________"; Stoch_Entry_Buy=50; Stoch_Entry_Sell=42; K_Period=4; D_Period=5; Slowing_Period=4; Enabled.Mail=false;
|Bars in test
|6617
|Ticks modelled
|2508311
|Modelling quality
|90.00%
|Mismatched charts errors
|34
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|29177.62
|Gross profit
|63911.54
|Gross loss
|-34733.91
|Profit factor
|1.84
|Expected payoff
|181.23
|Absolute drawdown
|7316.26
|Maximal drawdown
|19289.11 (43.58%)
|Relative drawdown
|76.27% (8626.49)
|Total trades
|161
|Short positions (won %)
|81 (70.37%)
|Long positions (won %)
|80 (71.25%)
|Profit trades (% of total)
|114 (70.81%)
|Loss trades (% of total)
|47 (29.19%)
|Largest
|profit trade
|4656.63
|loss trade
|-2299.98
|Average
|profit trade
|560.63
|loss trade
|-739.02
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|19 (8619.01)
|consecutive losses (loss in money)
|5 (-4259.06)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|8619.01 (19)
|consecutive loss (count of losses)
|-6899.94 (3)
|Average
|consecutive wins
|5
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2008.05.01 22:30
|buy
|1
|0.20
|161.65
|159.05
|162.05
|2
|2008.05.01 22:30
|buy
|2
|0.20
|161.65
|159.05
|162.65
|3
|2008.05.01 22:30
|buy
|3
|0.20
|161.65
|159.05
|165.65
|4
|2008.05.02 08:47
|t/p
|1
|0.20
|162.05
|159.05
|162.05
|81.97
|10081.97
|5
|2008.05.05 00:08
|t/p
|2
|0.20
|162.65
|159.05
|162.65
|203.25
|10285.22
|6
|2008.05.08 09:47
|s/l
|3
|0.20
|159.05
|159.05
|165.65
|-488.07
|9797.15
|7
|2008.05.08 13:30
|buy
|4
|0.20
|160.23
|157.63
|160.63
|8
|2008.05.08 13:30
|buy
|5
|0.20
|160.23
|157.63
|161.23
|9
|2008.05.08 13:30
|buy
|6
|0.20
|160.23
|157.63
|164.23
|10
|2008.05.12 13:10
|t/p
|4
|0.20
|160.63
|157.63
|160.63
|85.26
|9882.41
|11
|2008.05.12 17:51
|t/p
|5
|0.20
|161.23
|157.63
|161.23
|203.23
|10085.65
|12
|2008.05.14 02:14
|modify
|6
|0.20
|160.23
|161.73
|164.23
|13
|2008.05.14 04:56
|s/l
|6
|0.20
|161.73
|161.73
|164.23
|308.15
|10393.80
|14
|2008.05.16 17:30
|sell
|7
|0.20
|161.65
|164.25
|161.25
|15
|2008.05.16 17:30
|sell
|8
|0.20
|161.65
|164.25
|160.65
|16
|2008.05.16 17:30
|sell
|9
|0.20
|161.65
|164.25
|157.65
|17
|2008.05.21 10:30
|close
|9
|0.20
|162.44
|164.25
|157.65
|-165.51
|10228.29
|18
|2008.05.21 10:30
|close
|8
|0.20
|162.44
|164.25
|160.65
|-165.51
|10062.77
|19
|2008.05.21 10:30
|close
|7
|0.20
|162.45
|164.25
|161.25
|-167.47
|9895.30
|20
|2008.05.21 10:30
|buy
|10
|0.40
|162.44
|159.84
|162.84
|21
|2008.05.21 10:30
|buy
|11
|0.40
|162.44
|159.84
|163.44
|22
|2008.05.21 10:30
|buy
|12
|0.40
|162.44
|159.84
|166.44
|23
|2008.05.21 11:00
|t/p
|10
|0.40
|162.84
|159.84
|162.84
|157.29
|10052.59
|24
|2008.05.22 16:04
|t/p
|11
|0.40
|163.44
|159.84
|163.44
|413.08
|10465.67
|25
|2008.06.03 19:30
|close
|12
|0.40
|162.28
|159.84
|166.44
|23.04
|10488.71
|26
|2008.06.03 19:30
|sell
|13
|0.20
|162.27
|164.87
|161.87
|27
|2008.06.03 19:30
|sell
|14
|0.20
|162.27
|164.87
|161.27
|28
|2008.06.03 19:30
|sell
|15
|0.20
|162.27
|164.87
|158.27
|29
|2008.06.04 10:04
|t/p
|13
|0.20
|161.87
|164.87
|161.87
|75.23
|10563.94
|30
|2008.06.05 16:05
|s/l
|14
|0.20
|164.87
|164.87
|161.27
|-524.72
|10039.22
|31
|2008.06.05 16:05
|s/l
|15
|0.20
|164.87
|164.87
|158.27
|-524.72
|9514.50
|32
|2008.06.09 00:00
|sell
|16
|0.40
|165.02
|167.62
|164.62
|33
|2008.06.09 00:00
|sell
|17
|0.40
|165.02
|167.62
|164.02
|34
|2008.06.09 00:00
|sell
|18
|0.40
|165.02
|167.62
|161.02
|35
|2008.06.16 12:47
|s/l
|16
|0.40
|167.62
|167.62
|164.62
|-1069.87
|8444.62
|36
|2008.06.16 12:47
|s/l
|17
|0.40
|167.62
|167.62
|164.02
|-1069.87
|7374.75
|37
|2008.06.16 12:47
|s/l
|18
|0.40
|167.62
|167.62
|161.02
|-1069.87
|6304.87
|38
|2008.06.18 15:30
|sell
|19
|0.40
|167.32
|169.92
|166.92
|39
|2008.06.18 15:30
|sell
|20
|0.40
|167.32
|169.92
|166.32
|40
|2008.06.18 15:30
|sell
|21
|0.40
|167.32
|169.92
|163.32
|41
|2008.06.19 11:50
|t/p
|19
|0.40
|166.92
|169.92
|166.92
|136.83
|6441.71
|42
|2008.06.19 19:00
|close
|21
|0.40
|167.39
|169.92
|163.32
|-47.95
|6393.76
|43
|2008.06.19 19:00
|close
|20
|0.40
|167.39
|169.92
|166.32
|-47.95
|6345.81
|44
|2008.06.19 19:00
|buy
|22
|0.80
|167.38
|164.78
|167.78
|45
|2008.06.19 19:00
|buy
|23
|0.80
|167.38
|164.78
|168.38
|46
|2008.06.19 19:00
|buy
|24
|0.80
|167.38
|164.78
|171.38
|47
|2008.06.20 10:09
|t/p
|22
|0.80
|167.78
|164.78
|167.78
|327.80
|6673.62
|48
|2008.06.24 18:34
|t/p
|23
|0.80
|168.38
|164.78
|168.38
|826.14
|7499.76
|49
|2008.07.03 16:00
|close
|24
|0.80
|167.72
|164.78
|171.38
|452.55
|7952.31
|50
|2008.07.03 16:00
|sell
|25
|0.20
|167.71
|170.31
|167.31
|51
|2008.07.03 16:00
|sell
|26
|0.20
|167.71
|170.31
|166.71
|52
|2008.07.03 16:00
|sell
|27
|0.20
|167.71
|170.31
|163.71
|53
|2008.07.04 01:47
|t/p
|25
|0.20
|167.31
|170.31
|167.31
|75.23
|8027.53
|54
|2008.07.08 15:00
|close
|27
|0.20
|168.14
|170.31
|163.71
|-94.74
|7932.79
|55
|2008.07.08 15:00
|close
|26
|0.20
|168.14
|170.31
|166.71
|-94.74
|7838.05
|56
|2008.07.08 15:00
|buy
|28
|0.40
|168.15
|165.55
|168.55
|57
|2008.07.08 15:00
|buy
|29
|0.40
|168.15
|165.55
|169.15
|58
|2008.07.08 15:00
|buy
|30
|0.40
|168.15
|165.55
|172.15
|59
|2008.07.09 08:10
|t/p
|28
|0.40
|168.55
|165.55
|168.55
|163.90
|8001.95
|60
|2008.07.11 07:19
|t/p
|29
|0.40
|169.15
|165.55
|169.15
|426.30
|8428.25
|61
|2008.07.11 14:00
|close
|30
|0.40
|168.63
|165.55
|172.15
|221.82
|8650.07
|62
|2008.07.11 14:00
|sell
|31
|0.20
|168.64
|171.24
|168.24
|63
|2008.07.11 14:00
|sell
|32
|0.20
|168.64
|171.24
|167.64
|64
|2008.07.11 14:00
|sell
|33
|0.20
|168.64
|171.24
|164.64
|65
|2008.07.11 14:19
|t/p
|31
|0.20
|168.24
|171.24
|168.24
|78.63
|8728.70
|66
|2008.07.11 20:30
|close
|33
|0.20
|169.01
|171.24
|164.64
|-72.73
|8655.97
|67
|2008.07.11 20:30
|close
|32
|0.20
|169.01
|171.24
|167.64
|-72.73
|8583.24
|68
|2008.07.11 20:30
|buy
|34
|0.40
|169.00
|166.40
|169.40
|69
|2008.07.11 20:30
|buy
|35
|0.40
|169.00
|166.40
|170.00
|70
|2008.07.11 20:30
|buy
|36
|0.40
|169.00
|166.40
|173.00
|71
|2008.07.11 21:00
|t/p
|34
|0.40
|169.40
|166.40
|169.40
|157.30
|8740.54
|72
|2008.07.15 22:39
|s/l
|35
|0.40
|166.40
|166.40
|170.00
|-1009.19
|7731.36
|73
|2008.07.15 22:39
|s/l
|36
|0.40
|166.40
|166.40
|173.00
|-1009.19
|6722.17
|74
|2008.07.18 04:00
|sell
|37
|0.80
|168.33
|170.93
|167.93
|75
|2008.07.18 04:00
|sell
|38
|0.80
|168.33
|170.93
|167.33
|76
|2008.07.18 04:00
|sell
|39
|0.80
|168.33
|170.93
|164.33
|77
|2008.07.25 04:40
|t/p
|37
|0.80
|167.93
|170.93
|167.93
|219.20
|6941.37
|78
|2008.07.25 12:00
|close
|39
|0.80
|168.48
|170.93
|164.33
|-213.28
|6728.09
|79
|2008.07.25 12:00
|close
|38
|0.80
|168.48
|170.93
|167.33
|-213.28
|6514.81
|80
|2008.07.25 12:00
|buy
|40
|1.60
|168.47
|165.87
|168.87
|81
|2008.07.25 12:00
|buy
|41
|1.60
|168.47
|165.87
|169.47
|82
|2008.07.25 12:14
|t/p
|40
|1.60
|168.87
|165.87
|168.87
|629.18
|7143.99
|83
|2008.07.28 02:18
|t/p
|41
|1.60
|169.47
|165.87
|169.47
|1599.40
|8743.39
|84
|2008.08.05 02:30
|sell
|42
|0.20
|168.23
|170.83
|167.83
|85
|2008.08.05 02:30
|sell
|43
|0.20
|168.23
|170.83
|167.23
|86
|2008.08.05 02:30
|sell
|44
|0.20
|168.23
|170.83
|164.23
|87
|2008.08.05 08:41
|t/p
|42
|0.20
|167.83
|170.83
|167.83
|78.63
|8822.02
|88
|2008.08.05 09:10
|t/p
|43
|0.20
|167.23
|170.83
|167.23
|196.58
|9018.60
|89
|2008.08.08 11:30
|modify
|44
|0.20
|168.23
|166.72
|164.23
|90
|2008.08.11 00:57
|modify
|44
|0.20
|168.23
|165.21
|164.23
|91
|2008.08.11 01:45
|t/p
|44
|0.20
|164.23
|165.21
|164.23
|765.89
|9784.50
|92
|2008.08.11 10:00
|buy
|45
|0.20
|165.17
|162.57
|165.57
|93
|2008.08.11 10:00
|buy
|46
|0.20
|165.17
|162.57
|166.17
|94
|2008.08.11 10:00
|buy
|47
|0.20
|165.17
|162.57
|169.17
|95
|2008.08.11 10:26
|t/p
|45
|0.20
|165.57
|162.57
|165.57
|78.65
|9863.15
|96
|2008.08.11 18:00
|close
|47
|0.20
|164.64
|162.57
|169.17
|-104.21
|9758.94
|97
|2008.08.11 18:00
|close
|46
|0.20
|164.64
|162.57
|166.17
|-104.21
|9654.73
|98
|2008.08.11 18:00
|sell
|48
|0.40
|164.63
|167.23
|164.23
|99
|2008.08.11 18:00
|sell
|49
|0.40
|164.63
|167.23
|163.63
|100
|2008.08.11 18:00
|sell
|50
|0.40
|164.63
|167.23
|160.63
|101
|2008.08.11 20:37
|t/p
|48
|0.40
|164.23
|167.23
|164.23
|157.26
|9811.99
|102
|2008.08.12 07:45
|t/p
|49
|0.40
|163.63
|167.23
|163.63
|386.35
|10198.34
|103
|2008.08.13 02:58
|modify
|50
|0.40
|164.63
|163.12
|160.63
|104
|2008.08.13 19:00
|close
|50
|0.40
|162.61
|163.12
|160.63
|780.56
|10978.90
|105
|2008.08.13 19:00
|buy
|51
|0.20
|162.62
|160.02
|163.02
|106
|2008.08.13 19:00
|buy
|52
|0.20
|162.62
|160.02
|163.62
|107
|2008.08.13 19:00
|buy
|53
|0.20
|162.62
|160.02
|166.62
|108
|2008.08.13 19:27
|t/p
|51
|0.20
|163.02
|160.02
|163.02
|78.64
|11057.54
|109
|2008.08.13 19:35
|t/p
|52
|0.20
|163.62
|160.02
|163.62
|196.61
|11254.15
|110
|2008.08.14 02:00
|close
|53
|0.20
|162.67
|160.02
|166.62
|19.75
|11273.90
|111
|2008.08.14 02:00
|sell
|54
|0.20
|162.66
|165.26
|162.26
|112
|2008.08.14 02:00
|sell
|55
|0.20
|162.66
|165.26
|161.66
|113
|2008.08.14 02:00
|sell
|56
|0.20
|162.66
|165.26
|158.66
|114
|2008.08.14 21:16
|t/p
|54
|0.20
|162.26
|165.26
|162.26
|78.63
|11352.53
|115
|2008.08.19 00:02
|t/p
|55
|0.20
|161.66
|165.26
|161.66
|186.37
|11538.89
|116
|2008.08.21 11:50
|modify
|56
|0.20
|162.66
|161.15
|158.66
|117
|2008.08.21 15:46
|s/l
|56
|0.20
|161.15
|161.15
|158.66
|273.00
|11811.89
|118
|2008.08.26 17:00
|buy
|57
|0.20
|160.93
|158.33
|161.33
|119
|2008.08.26 17:00
|buy
|58
|0.20
|160.93
|158.33
|161.93
|120
|2008.08.26 17:00
|buy
|59
|0.20
|160.93
|158.33
|164.93
|121
|2008.08.27 14:39
|t/p
|57
|0.20
|161.33
|158.33
|161.33
|81.96
|11893.85
|122
|2008.08.28 03:59
|t/p
|58
|0.20
|161.93
|158.33
|161.93
|209.84
|12103.69
|123
|2008.09.01 09:37
|s/l
|59
|0.20
|158.33
|158.33
|164.93
|-491.37
|11612.32
|124
|2008.09.03 19:30
|buy
|60
|0.20
|157.13
|154.53
|157.53
|125
|2008.09.03 19:30
|buy
|61
|0.20
|157.13
|154.53
|158.13
|126
|2008.09.03 19:30
|buy
|62
|0.20
|157.13
|154.53
|161.13
|127
|2008.09.04 09:46
|t/p
|60
|0.20
|157.53
|154.53
|157.53
|88.57
|11700.89
|128
|2008.09.04 17:18
|s/l
|61
|0.20
|154.53
|154.53
|158.13
|-501.28
|11199.61
|129
|2008.09.04 17:18
|s/l
|62
|0.20
|154.53
|154.53
|161.13
|-501.28
|10698.33
|130
|2008.09.05 08:30
|buy
|63
|0.40
|152.83
|150.23
|153.23
|131
|2008.09.05 08:30
|buy
|64
|0.40
|152.83
|150.23
|153.83
|132
|2008.09.05 08:30
|buy
|65
|0.40
|152.83
|150.23
|156.83
|133
|2008.09.05 22:43
|t/p
|63
|0.40
|153.23
|150.23
|153.23
|157.29
|10855.62
|134
|2008.09.08 00:00
|t/p
|64
|0.40
|153.83
|150.23
|153.83
|399.85
|11255.47
|135
|2008.09.08 00:00
|modify
|65
|0.40
|152.83
|156.01
|156.83
|136
|2008.09.08 00:05
|t/p
|65
|0.40
|156.83
|156.01
|156.83
|1579.55
|12835.02
|137
|2008.09.08 12:00
|sell
|66
|0.30
|154.19
|156.79
|153.79
|138
|2008.09.08 12:00
|sell
|67
|0.30
|154.19
|156.79
|153.19
|139
|2008.09.08 12:00
|sell
|68
|0.30
|154.19
|156.79
|150.19
|140
|2008.09.08 12:12
|t/p
|66
|0.30
|153.79
|156.79
|153.79
|117.94
|12952.96
|141
|2008.09.08 17:46
|t/p
|67
|0.30
|153.19
|156.79
|153.19
|294.87
|13247.83
|142
|2008.09.08 19:36
|modify
|68
|0.30
|154.19
|152.69
|150.19
|143
|2008.09.08 21:32
|s/l
|68
|0.30
|152.69
|152.69
|150.19
|442.30
|13690.13
|144
|2008.09.09 09:30
|buy
|69
|0.30
|152.24
|149.64
|152.64
|145
|2008.09.09 09:30
|buy
|70
|0.30
|152.24
|149.64
|153.24
|146
|2008.09.09 09:30
|buy
|71
|0.30
|152.24
|149.64
|156.24
|147
|2008.09.09 11:01
|t/p
|69
|0.30
|152.64
|149.64
|152.64
|117.97
|13808.10
|148
|2008.09.09 11:32
|t/p
|70
|0.30
|153.24
|149.64
|153.24
|294.92
|14103.02
|149
|2008.09.09 20:30
|close
|71
|0.30
|151.97
|149.64
|156.24
|-79.64
|14023.38
|150
|2008.09.09 20:30
|sell
|72
|0.30
|151.96
|154.56
|151.56
|151
|2008.09.09 20:30
|sell
|73
|0.30
|151.96
|154.56
|150.96
|152
|2008.09.09 20:30
|sell
|74
|0.30
|151.96
|154.56
|147.96
|153
|2008.09.09 21:11
|t/p
|72
|0.30
|151.56
|154.56
|151.56
|117.94
|14141.32
|154
|2008.09.09 22:26
|t/p
|73
|0.30
|150.96
|154.56
|150.96
|294.86
|14436.18
|155
|2008.09.10 04:30
|close
|74
|0.30
|151.47
|154.56
|147.96
|139.37
|14575.55
|156
|2008.09.10 04:30
|buy
|75
|0.30
|151.46
|148.86
|151.86
|157
|2008.09.10 04:30
|buy
|76
|0.30
|151.46
|148.86
|152.46
|158
|2008.09.10 04:30
|buy
|77
|0.30
|151.46
|148.86
|155.46
|159
|2008.09.10 06:37
|t/p
|75
|0.30
|151.86
|148.86
|151.86
|117.97
|14693.52
|160
|2008.09.10 07:31
|t/p
|76
|0.30
|152.46
|148.86
|152.46
|294.93
|14988.45
|161
|2008.09.10 14:00
|close
|77
|0.30
|150.90
|148.86
|155.46
|-165.16
|14823.29
|162
|2008.09.10 14:00
|sell
|78
|0.30
|150.91
|153.51
|150.51
|163
|2008.09.10 14:00
|sell
|79
|0.30
|150.91
|153.51
|149.91
|164
|2008.09.10 14:00
|sell
|80
|0.30
|150.91
|153.51
|146.91
|165
|2008.09.10 14:07
|t/p
|78
|0.30
|150.51
|153.51
|150.51
|117.95
|14941.24
|166
|2008.09.11 01:50
|t/p
|79
|0.30
|149.91
|153.51
|149.91
|279.55
|15220.79
|167
|2008.09.11 11:12
|modify
|80
|0.30
|150.91
|149.40
|146.91
|168
|2008.09.11 21:00
|close
|80
|0.30
|148.85
|149.40
|146.91
|592.11
|15812.90
|169
|2008.09.11 21:00
|buy
|81
|0.30
|148.85
|146.25
|149.25
|170
|2008.09.11 21:00
|buy
|82
|0.30
|148.85
|146.25
|149.85
|171
|2008.09.11 21:00
|buy
|83
|0.30
|148.85
|146.25
|152.85
|172
|2008.09.11 21:57
|t/p
|81
|0.30
|149.25
|146.25
|149.25
|117.97
|15930.87
|173
|2008.09.11 22:58
|t/p
|82
|0.30
|149.85
|146.25
|149.85
|294.93
|16225.80
|174
|2008.09.12 08:36
|modify
|83
|0.30
|148.85
|150.36
|152.85
|175
|2008.09.12 17:16
|modify
|83
|0.30
|148.85
|151.87
|152.85
|176
|2008.09.12 17:19
|t/p
|83
|0.30
|152.85
|151.87
|152.85
|1184.67
|17410.47
|177
|2008.09.15 04:00
|sell
|84
|0.30
|152.26
|154.86
|151.86
|178
|2008.09.15 04:00
|sell
|85
|0.30
|152.26
|154.86
|151.26
|179
|2008.09.15 04:00
|sell
|86
|0.30
|152.26
|154.86
|148.26
|180
|2008.09.15 08:11
|t/p
|84
|0.30
|151.86
|154.86
|151.86
|117.94
|17528.41
|181
|2008.09.15 09:00
|t/p
|85
|0.30
|151.26
|154.86
|151.26
|294.86
|17823.27
|182
|2008.09.15 10:06
|modify
|86
|0.30
|152.26
|150.75
|148.26
|183
|2008.09.15 13:27
|modify
|86
|0.30
|152.26
|149.24
|148.26
|184
|2008.09.15 13:54
|s/l
|86
|0.30
|149.24
|149.24
|148.26
|890.50
|18713.77
|185
|2008.09.15 16:30
|buy
|87
|0.40
|150.16
|147.56
|150.56
|186
|2008.09.15 16:30
|buy
|88
|0.40
|150.16
|147.56
|151.16
|187
|2008.09.15 16:30
|buy
|89
|0.40
|150.16
|147.56
|154.16
|188
|2008.09.15 16:54
|t/p
|87
|0.40
|150.56
|147.56
|150.56
|157.29
|18871.06
|189
|2008.09.16 13:01
|s/l
|88
|0.40
|147.56
|147.56
|151.16
|-1015.81
|17855.25
|190
|2008.09.16 13:01
|s/l
|89
|0.40
|147.56
|147.56
|154.16
|-1015.81
|16839.45
|191
|2008.09.16 18:30
|buy
|90
|0.80
|148.61
|146.01
|149.01
|192
|2008.09.16 18:30
|buy
|91
|0.80
|148.61
|146.01
|149.61
|193
|2008.09.16 18:30
|buy
|92
|0.80
|148.61
|146.01
|152.61
|194
|2008.09.16 19:23
|t/p
|90
|0.80
|149.01
|146.01
|149.01
|314.59
|17154.04
|195
|2008.09.16 20:48
|t/p
|91
|0.80
|149.61
|146.01
|149.61
|786.48
|17940.52
|196
|2008.09.17 02:08
|modify
|92
|0.80
|148.61
|150.15
|152.61
|197
|2008.09.17 05:20
|s/l
|92
|0.80
|150.15
|150.15
|152.61
|1224.39
|19164.91
|198
|2008.09.17 10:00
|sell
|93
|0.40
|149.71
|152.31
|149.31
|199
|2008.09.17 10:00
|sell
|94
|0.40
|149.71
|152.31
|148.71
|200
|2008.09.17 10:00
|sell
|95
|0.40
|149.71
|152.31
|145.71
|201
|2008.09.17 14:40
|t/p
|93
|0.40
|149.31
|152.31
|149.31
|157.26
|19322.17
|202
|2008.09.17 15:33
|t/p
|94
|0.40
|148.71
|152.31
|148.71
|393.16
|19715.33
|203
|2008.09.17 18:04
|modify
|95
|0.40
|149.71
|148.21
|145.71
|204
|2008.09.17 18:43
|s/l
|95
|0.40
|148.21
|148.21
|145.71
|589.74
|20305.07
|205
|2008.09.17 20:30
|buy
|96
|0.40
|150.55
|147.95
|150.95
|206
|2008.09.17 20:30
|buy
|97
|0.40
|150.55
|147.95
|151.55
|207
|2008.09.17 20:30
|buy
|98
|0.40
|150.55
|147.95
|154.55
|208
|2008.09.17 20:39
|t/p
|96
|0.40
|150.95
|147.95
|150.95
|157.29
|20462.36
|209
|2008.09.18 12:10
|t/p
|97
|0.40
|151.55
|147.95
|151.55
|413.08
|20875.44
|210
|2008.09.19 09:28
|modify
|98
|0.40
|150.55
|152.06
|154.55
|211
|2008.09.19 14:40
|modify
|98
|0.40
|150.55
|153.57
|154.55
|212
|2008.09.19 14:51
|t/p
|98
|0.40
|154.55
|153.57
|154.55
|1599.40
|22474.84
|213
|2008.09.23 03:30
|sell
|99
|0.40
|155.65
|158.25
|155.25
|214
|2008.09.23 03:30
|sell
|100
|0.40
|155.65
|158.25
|154.65
|215
|2008.09.23 03:30
|sell
|101
|0.40
|155.65
|158.25
|151.65
|216
|2008.09.23 11:20
|t/p
|99
|0.40
|155.25
|158.25
|155.25
|157.26
|22632.10
|217
|2008.09.23 19:51
|t/p
|100
|0.40
|154.65
|158.25
|154.65
|393.16
|23025.26
|218
|2008.09.24 04:30
|close
|101
|0.40
|155.13
|158.25
|151.65
|197.63
|23222.89
|219
|2008.09.24 04:30
|buy
|102
|0.50
|155.12
|152.52
|155.52
|220
|2008.09.24 04:30
|buy
|103
|0.50
|155.12
|152.52
|156.12
|221
|2008.09.24 04:30
|buy
|104
|0.50
|155.12
|152.52
|159.12
|222
|2008.09.24 08:11
|t/p
|102
|0.50
|155.52
|152.52
|155.52
|196.61
|23419.50
|223
|2008.09.24 09:14
|t/p
|103
|0.50
|156.12
|152.52
|156.12
|491.54
|23911.04
|224
|2008.09.25 22:00
|close
|104
|0.50
|155.60
|152.52
|159.12
|260.74
|24171.78
|225
|2008.09.25 22:00
|sell
|105
|0.50
|155.59
|158.19
|155.19
|226
|2008.09.25 22:00
|sell
|106
|0.50
|155.59
|158.19
|154.59
|227
|2008.09.25 22:00
|sell
|107
|0.50
|155.59
|158.19
|151.59
|228
|2008.09.26 06:17
|t/p
|105
|0.50
|155.19
|158.19
|155.19
|188.07
|24359.84
|229
|2008.09.26 07:11
|t/p
|106
|0.50
|154.59
|158.19
|154.59
|482.94
|24842.78
|230
|2008.09.26 16:00
|close
|107
|0.50
|154.72
|158.19
|151.59
|419.05
|25261.83
|231
|2008.09.26 16:00
|buy
|108
|0.50
|154.73
|152.13
|155.13
|232
|2008.09.26 16:00
|buy
|109
|0.50
|154.73
|152.13
|155.73
|233
|2008.09.26 16:00
|buy
|110
|0.50
|154.73
|152.13
|158.73
|234
|2008.09.26 16:01
|t/p
|108
|0.50
|155.13
|152.13
|155.13
|196.62
|25458.45
|235
|2008.09.29 00:00
|close
|110
|0.50
|154.24
|152.13
|158.73
|-232.58
|25225.87
|236
|2008.09.29 00:00
|close
|109
|0.50
|154.24
|152.13
|155.73
|-232.58
|24993.28
|237
|2008.09.29 00:00
|sell
|111
|1.00
|154.23
|156.83
|153.83
|238
|2008.09.29 00:00
|sell
|112
|1.00
|154.23
|156.83
|153.23
|239
|2008.09.29 00:00
|sell
|113
|1.00
|154.23
|156.83
|150.23
|240
|2008.09.29 07:19
|t/p
|111
|1.00
|153.83
|156.83
|153.83
|393.15
|25386.43
|241
|2008.09.29 08:35
|t/p
|112
|1.00
|153.23
|156.83
|153.23
|982.89
|26369.32
|242
|2008.09.29 09:49
|modify
|113
|1.00
|154.23
|152.72
|150.23
|243
|2008.09.29 21:20
|modify
|113
|1.00
|154.23
|151.22
|150.23
|244
|2008.09.29 22:17
|t/p
|113
|1.00
|150.23
|151.22
|150.23
|3931.59
|30300.91
|245
|2008.09.30 07:00
|buy
|114
|0.60
|150.04
|147.44
|150.44
|246
|2008.09.30 07:00
|buy
|115
|0.60
|150.04
|147.44
|151.04
|247
|2008.09.30 07:00
|buy
|116
|0.60
|150.04
|147.44
|154.04
|248
|2008.09.30 09:14
|t/p
|114
|0.60
|150.44
|147.44
|150.44
|235.94
|30536.85
|249
|2008.09.30 10:49
|t/p
|115
|0.60
|151.04
|147.44
|151.04
|589.85
|31126.70
|250
|2008.09.30 15:30
|close
|116
|0.60
|149.70
|147.44
|154.04
|-200.55
|30926.15
|251
|2008.09.30 15:30
|sell
|117
|0.60
|149.69
|152.29
|149.29
|252
|2008.09.30 15:30
|sell
|118
|0.60
|149.69
|152.29
|148.69
|253
|2008.09.30 15:30
|sell
|119
|0.60
|149.69
|152.29
|145.69
|254
|2008.09.30 15:53
|t/p
|117
|0.60
|149.29
|152.29
|149.29
|235.89
|31162.04
|255
|2008.09.30 17:05
|t/p
|118
|0.60
|148.69
|152.29
|148.69
|589.74
|31751.78
|256
|2008.10.01 03:00
|close
|119
|0.60
|150.35
|152.29
|145.69
|-399.44
|31352.34
|257
|2008.10.01 03:00
|buy
|120
|0.60
|150.34
|147.74
|150.74
|258
|2008.10.01 03:00
|buy
|121
|0.60
|150.34
|147.74
|151.34
|259
|2008.10.01 03:00
|buy
|122
|0.60
|150.34
|147.74
|154.34
|260
|2008.10.01 04:30
|close
|122
|0.60
|149.14
|147.74
|154.34
|-707.83
|30644.51
|261
|2008.10.01 04:30
|close
|121
|0.60
|149.14
|147.74
|151.34
|-707.83
|29936.68
|262
|2008.10.01 04:30
|close
|120
|0.60
|149.14
|147.74
|150.74
|-707.83
|29228.85
|263
|2008.10.01 04:30
|sell
|123
|1.20
|149.15
|151.75
|148.75
|264
|2008.10.01 04:30
|sell
|124
|1.20
|149.15
|151.75
|148.15
|265
|2008.10.01 04:30
|sell
|125
|1.20
|149.15
|151.75
|145.15
|266
|2008.10.01 15:15
|t/p
|123
|1.20
|148.75
|151.75
|148.75
|471.79
|29700.64
|267
|2008.10.01 16:03
|t/p
|124
|1.20
|148.15
|151.75
|148.15
|1179.48
|30880.12
|268
|2008.10.02 09:20
|modify
|125
|1.20
|149.15
|147.64
|145.15
|269
|2008.10.02 14:49
|modify
|125
|1.20
|149.15
|146.13
|145.15
|270
|2008.10.02 17:06
|t/p
|125
|1.20
|145.15
|146.13
|145.15
|4656.63
|35536.75
|271
|2008.10.03 06:30
|buy
|126
|0.70
|146.12
|143.52
|146.52
|272
|2008.10.03 06:30
|buy
|127
|0.70
|146.12
|143.52
|147.12
|273
|2008.10.03 06:30
|buy
|128
|0.70
|146.12
|143.52
|150.12
|274
|2008.10.03 13:30
|close
|128
|0.70
|145.46
|143.52
|150.12
|-454.18
|35082.57
|275
|2008.10.03 13:30
|close
|127
|0.70
|145.46
|143.52
|147.12
|-454.18
|34628.39
|276
|2008.10.03 13:30
|close
|126
|0.70
|145.45
|143.52
|146.52
|-461.07
|34167.32
|277
|2008.10.03 13:30
|sell
|129
|1.40
|145.44
|148.04
|145.04
|278
|2008.10.03 13:30
|sell
|130
|1.40
|145.44
|148.04
|144.44
|279
|2008.10.03 13:30
|sell
|131
|1.40
|145.44
|148.04
|141.44
|280
|2008.10.03 14:28
|t/p
|129
|1.40
|145.04
|148.04
|145.04
|550.42
|34717.74
|281
|2008.10.03 15:18
|t/p
|130
|1.40
|144.44
|148.04
|144.44
|1376.05
|36093.79
|282
|2008.10.06 00:00
|modify
|131
|1.40
|145.44
|143.69
|141.44
|283
|2008.10.06 00:28
|s/l
|131
|1.40
|143.69
|143.69
|141.44
|2384.27
|38478.05
|284
|2008.10.06 22:30
|buy
|132
|0.80
|137.93
|135.33
|138.33
|285
|2008.10.06 22:30
|buy
|133
|0.80
|137.93
|135.33
|138.93
|286
|2008.10.06 22:30
|buy
|134
|0.80
|137.93
|135.33
|141.93
|287
|2008.10.07 05:34
|t/p
|132
|0.80
|138.33
|135.33
|138.33
|327.81
|38805.87
|288
|2008.10.07 05:44
|t/p
|133
|0.80
|138.93
|135.33
|138.93
|799.70
|39605.57
|289
|2008.10.07 06:03
|modify
|134
|0.80
|137.93
|139.43
|141.93
|290
|2008.10.07 06:53
|s/l
|134
|0.80
|139.43
|139.43
|141.93
|1192.93
|40798.51
|291
|2008.10.07 11:30
|sell
|135
|0.80
|137.42
|140.02
|137.02
|292
|2008.10.07 11:30
|sell
|136
|0.80
|137.42
|140.02
|136.42
|293
|2008.10.07 11:30
|sell
|137
|0.80
|137.42
|140.02
|133.42
|294
|2008.10.07 15:00
|s/l
|135
|0.80
|140.02
|140.02
|137.02
|-2044.43
|38754.08
|295
|2008.10.07 15:00
|s/l
|136
|0.80
|140.02
|140.02
|136.42
|-2044.43
|36709.65
|296
|2008.10.07 15:00
|s/l
|137
|0.80
|140.02
|140.02
|133.42
|-2044.43
|34665.22
|297
|2008.10.07 20:00
|sell
|138
|1.60
|138.22
|140.82
|137.82
|298
|2008.10.07 20:00
|sell
|139
|1.60
|138.22
|140.82
|137.22
|299
|2008.10.07 20:00
|sell
|140
|1.60
|138.22
|140.82
|134.22
|300
|2008.10.07 21:49
|t/p
|138
|1.60
|137.82
|140.82
|137.82
|629.06
|35294.28
|301
|2008.10.08 01:56
|t/p
|139
|1.60
|137.22
|140.82
|137.22
|1545.40
|36839.68
|302
|2008.10.08 07:24
|modify
|140
|1.60
|138.22
|136.67
|134.22
|303
|2008.10.08 09:07
|s/l
|140
|1.60
|136.67
|136.67
|134.22
|2410.35
|39250.03
|304
|2008.10.08 13:30
|buy
|141
|0.80
|137.58
|134.98
|137.98
|305
|2008.10.08 13:30
|buy
|142
|0.80
|137.58
|134.98
|138.58
|306
|2008.10.08 13:30
|buy
|143
|0.80
|137.58
|134.98
|141.58
|307
|2008.10.08 13:33
|t/p
|141
|0.80
|137.98
|134.98
|137.98
|314.59
|39564.62
|308
|2008.10.08 13:37
|t/p
|142
|0.80
|138.58
|134.98
|138.58
|786.47
|40351.09
|309
|2008.10.08 22:00
|close
|143
|0.80
|136.42
|134.98
|141.58
|-912.31
|39438.78
|310
|2008.10.08 22:00
|sell
|144
|0.80
|136.43
|139.03
|136.03
|311
|2008.10.08 22:00
|sell
|145
|0.80
|136.43
|139.03
|135.43
|312
|2008.10.08 22:00
|sell
|146
|0.80
|136.43
|139.03
|132.43
|313
|2008.10.08 22:36
|t/p
|144
|0.80
|136.03
|139.03
|136.03
|314.52
|39753.30
|314
|2008.10.08 22:59
|t/p
|145
|0.80
|135.43
|139.03
|135.43
|786.31
|40539.61
|315
|2008.10.09 09:51
|s/l
|146
|0.80
|139.03
|139.03
|132.43
|-2085.29
|38454.33
|316
|2008.10.09 16:30
|sell
|147
|0.80
|137.47
|140.07
|137.07
|317
|2008.10.09 16:30
|sell
|148
|0.80
|137.47
|140.07
|136.47
|318
|2008.10.09 16:30
|sell
|149
|0.80
|137.47
|140.07
|133.47
|319
|2008.10.09 17:05
|t/p
|147
|0.80
|137.07
|140.07
|137.07
|314.53
|38768.86
|320
|2008.10.09 21:15
|t/p
|148
|0.80
|136.47
|140.07
|136.47
|786.32
|39555.18
|321
|2008.10.09 22:17
|modify
|149
|0.80
|137.47
|135.97
|133.47
|322
|2008.10.10 01:52
|modify
|149
|0.80
|137.47
|134.44
|133.47
|323
|2008.10.10 01:59
|s/l
|149
|0.80
|134.44
|134.44
|133.47
|2368.93
|41924.11
|324
|2008.10.10 08:00
|buy
|150
|0.80
|135.00
|132.40
|135.40
|325
|2008.10.10 08:00
|buy
|151
|0.80
|135.00
|132.40
|136.00
|326
|2008.10.10 08:00
|buy
|152
|0.80
|135.00
|132.40
|139.00
|327
|2008.10.10 14:06
|t/p
|150
|0.80
|135.40
|132.40
|135.40
|314.59
|42238.70
|328
|2008.10.10 14:08
|t/p
|151
|0.80
|136.00
|132.40
|136.00
|786.47
|43025.17
|329
|2008.10.10 18:28
|s/l
|152
|0.80
|132.40
|132.40
|139.00
|-2044.83
|40980.34
|330
|2008.10.10 19:30
|buy
|153
|0.80
|134.81
|132.21
|135.21
|331
|2008.10.10 19:30
|buy
|154
|0.80
|134.81
|132.21
|135.81
|332
|2008.10.10 19:30
|buy
|155
|0.80
|134.81
|132.21
|138.81
|333
|2008.10.10 19:35
|t/p
|153
|0.80
|135.21
|132.21
|135.21
|314.59
|41294.93
|334
|2008.10.12 21:00
|t/p
|154
|0.80
|135.81
|132.21
|135.81
|786.47
|42081.40
|335
|2008.10.12 21:09
|modify
|155
|0.80
|134.81
|136.32
|138.81
|336
|2008.10.13 01:10
|s/l
|155
|0.80
|136.32
|136.32
|138.81
|1200.79
|43282.19
|337
|2008.10.13 03:00
|sell
|156
|0.90
|134.52
|137.12
|134.12
|338
|2008.10.13 03:00
|sell
|157
|0.90
|134.52
|137.12
|133.52
|339
|2008.10.13 03:00
|sell
|158
|0.90
|134.52
|137.12
|130.52
|340
|2008.10.13 06:37
|s/l
|156
|0.90
|137.12
|137.12
|134.12
|-2299.98
|40982.21
|341
|2008.10.13 06:37
|s/l
|157
|0.90
|137.12
|137.12
|133.52
|-2299.98
|38682.23
|342
|2008.10.13 06:37
|s/l
|158
|0.90
|137.12
|137.12
|130.52
|-2299.98
|36382.25
|343
|2008.10.14 07:30
|sell
|159
|1.80
|139.61
|142.21
|139.21
|344
|2008.10.14 07:30
|sell
|160
|1.80
|139.61
|142.21
|138.61
|345
|2008.10.14 07:30
|sell
|161
|1.80
|139.61
|142.21
|135.61
|346
|2008.10.14 14:44
|t/p
|159
|1.80
|139.21
|142.21
|139.21
|707.69
|37089.94
|347
|2008.10.14 18:34
|close at stop
|161
|1.80
|139.02
|142.21
|135.61
|1043.84
|38133.78
|348
|2008.10.14 18:34
|close at stop
|160
|1.80
|139.02
|142.21
|138.61
|1043.84
|39177.62