Strategy Tester Report
My OZFx Squeeze refined v3.1 mail Rev
ODL-MT4 Demo (Build 218)

SymbolEURJPY (Euro vs Japanese Yen)
Period30 Minutes (M30) 2008.05.01 00:00 - 2008.10.14 18:30 (2008.05.01 - 2008.10.15)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
Parameters____Money_Management____="Autolots For All Account Type"; MM=true; Risk=0.02; MaximumRisk=0; IncreaseFactor=2; __Lots_if_MM_False____="___________________________________________________"; Lots=0.4; MaxLotSize=0.4; _____Take_Profit______="___________________________________________________"; StopLoss=260; Slippage=3; TakeProfit1=40; TakeProfit2=100; TakeProfit3=400; __Time_to_Open_Order__="___________________________________________________"; Use_Time_to_Entry=false; Start_Order=8; End_Order=16; ________Orders________="___________________________________________________"; Buy=true; Sell=true; ____Risk_Management____="___________________________________________________"; AutoSL=false; Use_StopLoss=false; Use_OppositeSignal=false; SL_and_OppositeSignal=true; _______Chose_one_______="___________________________________________________"; Active_TrailingStop=true; TrailingStop=60; LockProfit=150; Use_4Step=false; STEP=50; Just_BEP=false; BEP=70; _____Moving_Average_____="MODE: 0=SMA, 1=EMA, 2=SMMA, 3=LWMA "; MA_PERIODE=14; MODE_MA=3; _____Price_Mode_____="Price Mode: 0=CLOSE, 1=OPEN, 2=HIGH"; _____Price_Mode_cont.___="3=LOW, 4=MEDIAN, 5=TYPYCAL, 6=WEIGHTED"; PRICE_MODE=1; _____Momentum_____="___________________________________________________"; Momentum_Period=12; _____Stochastic______="___________________________________________________"; Stoch_Entry_Buy=50; Stoch_Entry_Sell=42; K_Period=4; D_Period=5; Slowing_Period=4; Enabled.Mail=false;
Bars in test6617Ticks modelled2508311Modelling quality90.00%
Mismatched charts errors34
Initial deposit10000.00
Total net profit29177.62Gross profit63911.54Gross loss-34733.91
Profit factor1.84Expected payoff181.23
Absolute drawdown7316.26Maximal drawdown19289.11 (43.58%)Relative drawdown76.27% (8626.49)
Total trades161Short positions (won %)81 (70.37%)Long positions (won %)80 (71.25%)
Profit trades (% of total)114 (70.81%)Loss trades (% of total)47 (29.19%)
Largestprofit trade4656.63loss trade-2299.98
Averageprofit trade560.63loss trade-739.02
Maximumconsecutive wins (profit in money)19 (8619.01)consecutive losses (loss in money)5 (-4259.06)
Maximalconsecutive profit (count of wins)8619.01 (19)consecutive loss (count of losses)-6899.94 (3)
Averageconsecutive wins5consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12008.05.01 22:30buy10.20161.65159.05162.05
22008.05.01 22:30buy20.20161.65159.05162.65
32008.05.01 22:30buy30.20161.65159.05165.65
42008.05.02 08:47t/p10.20162.05159.05162.0581.9710081.97
52008.05.05 00:08t/p20.20162.65159.05162.65203.2510285.22
62008.05.08 09:47s/l30.20159.05159.05165.65-488.079797.15
72008.05.08 13:30buy40.20160.23157.63160.63
82008.05.08 13:30buy50.20160.23157.63161.23
92008.05.08 13:30buy60.20160.23157.63164.23
102008.05.12 13:10t/p40.20160.63157.63160.6385.269882.41
112008.05.12 17:51t/p50.20161.23157.63161.23203.2310085.65
122008.05.14 02:14modify60.20160.23161.73164.23
132008.05.14 04:56s/l60.20161.73161.73164.23308.1510393.80
142008.05.16 17:30sell70.20161.65164.25161.25
152008.05.16 17:30sell80.20161.65164.25160.65
162008.05.16 17:30sell90.20161.65164.25157.65
172008.05.21 10:30close90.20162.44164.25157.65-165.5110228.29
182008.05.21 10:30close80.20162.44164.25160.65-165.5110062.77
192008.05.21 10:30close70.20162.45164.25161.25-167.479895.30
202008.05.21 10:30buy100.40162.44159.84162.84
212008.05.21 10:30buy110.40162.44159.84163.44
222008.05.21 10:30buy120.40162.44159.84166.44
232008.05.21 11:00t/p100.40162.84159.84162.84157.2910052.59
242008.05.22 16:04t/p110.40163.44159.84163.44413.0810465.67
252008.06.03 19:30close120.40162.28159.84166.4423.0410488.71
262008.06.03 19:30sell130.20162.27164.87161.87
272008.06.03 19:30sell140.20162.27164.87161.27
282008.06.03 19:30sell150.20162.27164.87158.27
292008.06.04 10:04t/p130.20161.87164.87161.8775.2310563.94
302008.06.05 16:05s/l140.20164.87164.87161.27-524.7210039.22
312008.06.05 16:05s/l150.20164.87164.87158.27-524.729514.50
322008.06.09 00:00sell160.40165.02167.62164.62
332008.06.09 00:00sell170.40165.02167.62164.02
342008.06.09 00:00sell180.40165.02167.62161.02
352008.06.16 12:47s/l160.40167.62167.62164.62-1069.878444.62
362008.06.16 12:47s/l170.40167.62167.62164.02-1069.877374.75
372008.06.16 12:47s/l180.40167.62167.62161.02-1069.876304.87
382008.06.18 15:30sell190.40167.32169.92166.92
392008.06.18 15:30sell200.40167.32169.92166.32
402008.06.18 15:30sell210.40167.32169.92163.32
412008.06.19 11:50t/p190.40166.92169.92166.92136.836441.71
422008.06.19 19:00close210.40167.39169.92163.32-47.956393.76
432008.06.19 19:00close200.40167.39169.92166.32-47.956345.81
442008.06.19 19:00buy220.80167.38164.78167.78
452008.06.19 19:00buy230.80167.38164.78168.38
462008.06.19 19:00buy240.80167.38164.78171.38
472008.06.20 10:09t/p220.80167.78164.78167.78327.806673.62
482008.06.24 18:34t/p230.80168.38164.78168.38826.147499.76
492008.07.03 16:00close240.80167.72164.78171.38452.557952.31
502008.07.03 16:00sell250.20167.71170.31167.31
512008.07.03 16:00sell260.20167.71170.31166.71
522008.07.03 16:00sell270.20167.71170.31163.71
532008.07.04 01:47t/p250.20167.31170.31167.3175.238027.53
542008.07.08 15:00close270.20168.14170.31163.71-94.747932.79
552008.07.08 15:00close260.20168.14170.31166.71-94.747838.05
562008.07.08 15:00buy280.40168.15165.55168.55
572008.07.08 15:00buy290.40168.15165.55169.15
582008.07.08 15:00buy300.40168.15165.55172.15
592008.07.09 08:10t/p280.40168.55165.55168.55163.908001.95
602008.07.11 07:19t/p290.40169.15165.55169.15426.308428.25
612008.07.11 14:00close300.40168.63165.55172.15221.828650.07
622008.07.11 14:00sell310.20168.64171.24168.24
632008.07.11 14:00sell320.20168.64171.24167.64
642008.07.11 14:00sell330.20168.64171.24164.64
652008.07.11 14:19t/p310.20168.24171.24168.2478.638728.70
662008.07.11 20:30close330.20169.01171.24164.64-72.738655.97
672008.07.11 20:30close320.20169.01171.24167.64-72.738583.24
682008.07.11 20:30buy340.40169.00166.40169.40
692008.07.11 20:30buy350.40169.00166.40170.00
702008.07.11 20:30buy360.40169.00166.40173.00
712008.07.11 21:00t/p340.40169.40166.40169.40157.308740.54
722008.07.15 22:39s/l350.40166.40166.40170.00-1009.197731.36
732008.07.15 22:39s/l360.40166.40166.40173.00-1009.196722.17
742008.07.18 04:00sell370.80168.33170.93167.93
752008.07.18 04:00sell380.80168.33170.93167.33
762008.07.18 04:00sell390.80168.33170.93164.33
772008.07.25 04:40t/p370.80167.93170.93167.93219.206941.37
782008.07.25 12:00close390.80168.48170.93164.33-213.286728.09
792008.07.25 12:00close380.80168.48170.93167.33-213.286514.81
802008.07.25 12:00buy401.60168.47165.87168.87
812008.07.25 12:00buy411.60168.47165.87169.47
822008.07.25 12:14t/p401.60168.87165.87168.87629.187143.99
832008.07.28 02:18t/p411.60169.47165.87169.471599.408743.39
842008.08.05 02:30sell420.20168.23170.83167.83
852008.08.05 02:30sell430.20168.23170.83167.23
862008.08.05 02:30sell440.20168.23170.83164.23
872008.08.05 08:41t/p420.20167.83170.83167.8378.638822.02
882008.08.05 09:10t/p430.20167.23170.83167.23196.589018.60
892008.08.08 11:30modify440.20168.23166.72164.23
902008.08.11 00:57modify440.20168.23165.21164.23
912008.08.11 01:45t/p440.20164.23165.21164.23765.899784.50
922008.08.11 10:00buy450.20165.17162.57165.57
932008.08.11 10:00buy460.20165.17162.57166.17
942008.08.11 10:00buy470.20165.17162.57169.17
952008.08.11 10:26t/p450.20165.57162.57165.5778.659863.15
962008.08.11 18:00close470.20164.64162.57169.17-104.219758.94
972008.08.11 18:00close460.20164.64162.57166.17-104.219654.73
982008.08.11 18:00sell480.40164.63167.23164.23
992008.08.11 18:00sell490.40164.63167.23163.63
1002008.08.11 18:00sell500.40164.63167.23160.63
1012008.08.11 20:37t/p480.40164.23167.23164.23157.269811.99
1022008.08.12 07:45t/p490.40163.63167.23163.63386.3510198.34
1032008.08.13 02:58modify500.40164.63163.12160.63
1042008.08.13 19:00close500.40162.61163.12160.63780.5610978.90
1052008.08.13 19:00buy510.20162.62160.02163.02
1062008.08.13 19:00buy520.20162.62160.02163.62
1072008.08.13 19:00buy530.20162.62160.02166.62
1082008.08.13 19:27t/p510.20163.02160.02163.0278.6411057.54
1092008.08.13 19:35t/p520.20163.62160.02163.62196.6111254.15
1102008.08.14 02:00close530.20162.67160.02166.6219.7511273.90
1112008.08.14 02:00sell540.20162.66165.26162.26
1122008.08.14 02:00sell550.20162.66165.26161.66
1132008.08.14 02:00sell560.20162.66165.26158.66
1142008.08.14 21:16t/p540.20162.26165.26162.2678.6311352.53
1152008.08.19 00:02t/p550.20161.66165.26161.66186.3711538.89
1162008.08.21 11:50modify560.20162.66161.15158.66
1172008.08.21 15:46s/l560.20161.15161.15158.66273.0011811.89
1182008.08.26 17:00buy570.20160.93158.33161.33
1192008.08.26 17:00buy580.20160.93158.33161.93
1202008.08.26 17:00buy590.20160.93158.33164.93
1212008.08.27 14:39t/p570.20161.33158.33161.3381.9611893.85
1222008.08.28 03:59t/p580.20161.93158.33161.93209.8412103.69
1232008.09.01 09:37s/l590.20158.33158.33164.93-491.3711612.32
1242008.09.03 19:30buy600.20157.13154.53157.53
1252008.09.03 19:30buy610.20157.13154.53158.13
1262008.09.03 19:30buy620.20157.13154.53161.13
1272008.09.04 09:46t/p600.20157.53154.53157.5388.5711700.89
1282008.09.04 17:18s/l610.20154.53154.53158.13-501.2811199.61
1292008.09.04 17:18s/l620.20154.53154.53161.13-501.2810698.33
1302008.09.05 08:30buy630.40152.83150.23153.23
1312008.09.05 08:30buy640.40152.83150.23153.83
1322008.09.05 08:30buy650.40152.83150.23156.83
1332008.09.05 22:43t/p630.40153.23150.23153.23157.2910855.62
1342008.09.08 00:00t/p640.40153.83150.23153.83399.8511255.47
1352008.09.08 00:00modify650.40152.83156.01156.83
1362008.09.08 00:05t/p650.40156.83156.01156.831579.5512835.02
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1392008.09.08 12:00sell680.30154.19156.79150.19
1402008.09.08 12:12t/p660.30153.79156.79153.79117.9412952.96
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1512008.09.09 20:30sell730.30151.96154.56150.96
1522008.09.09 20:30sell740.30151.96154.56147.96
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1572008.09.10 04:30buy760.30151.46148.86152.46
1582008.09.10 04:30buy770.30151.46148.86155.46
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1632008.09.10 14:00sell790.30150.91153.51149.91
1642008.09.10 14:00sell800.30150.91153.51146.91
1652008.09.10 14:07t/p780.30150.51153.51150.51117.9514941.24
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1702008.09.11 21:00buy820.30148.85146.25149.85
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1782008.09.15 04:00sell850.30152.26154.86151.26
1792008.09.15 04:00sell860.30152.26154.86148.26
1802008.09.15 08:11t/p840.30151.86154.86151.86117.9417528.41
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1862008.09.15 16:30buy880.40150.16147.56151.16
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1912008.09.16 18:30buy900.80148.61146.01149.01
1922008.09.16 18:30buy910.80148.61146.01149.61
1932008.09.16 18:30buy920.80148.61146.01152.61
1942008.09.16 19:23t/p900.80149.01146.01149.01314.5917154.04
1952008.09.16 20:48t/p910.80149.61146.01149.61786.4817940.52
1962008.09.17 02:08modify920.80148.61150.15152.61
1972008.09.17 05:20s/l920.80150.15150.15152.611224.3919164.91
1982008.09.17 10:00sell930.40149.71152.31149.31
1992008.09.17 10:00sell940.40149.71152.31148.71
2002008.09.17 10:00sell950.40149.71152.31145.71
2012008.09.17 14:40t/p930.40149.31152.31149.31157.2619322.17
2022008.09.17 15:33t/p940.40148.71152.31148.71393.1619715.33
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2062008.09.17 20:30buy970.40150.55147.95151.55
2072008.09.17 20:30buy980.40150.55147.95154.55
2082008.09.17 20:39t/p960.40150.95147.95150.95157.2920462.36
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2102008.09.19 09:28modify980.40150.55152.06154.55
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2132008.09.23 03:30sell990.40155.65158.25155.25
2142008.09.23 03:30sell1000.40155.65158.25154.65
2152008.09.23 03:30sell1010.40155.65158.25151.65
2162008.09.23 11:20t/p990.40155.25158.25155.25157.2622632.10
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2202008.09.24 04:30buy1030.50155.12152.52156.12
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2262008.09.25 22:00sell1060.50155.59158.19154.59
2272008.09.25 22:00sell1070.50155.59158.19151.59
2282008.09.26 06:17t/p1050.50155.19158.19155.19188.0724359.84
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2832008.10.06 00:28s/l1311.40143.69143.69141.442384.2738478.05
2842008.10.06 22:30buy1320.80137.93135.33138.33
2852008.10.06 22:30buy1330.80137.93135.33138.93
2862008.10.06 22:30buy1340.80137.93135.33141.93
2872008.10.07 05:34t/p1320.80138.33135.33138.33327.8138805.87
2882008.10.07 05:44t/p1330.80138.93135.33138.93799.7039605.57
2892008.10.07 06:03modify1340.80137.93139.43141.93
2902008.10.07 06:53s/l1340.80139.43139.43141.931192.9340798.51
2912008.10.07 11:30sell1350.80137.42140.02137.02
2922008.10.07 11:30sell1360.80137.42140.02136.42
2932008.10.07 11:30sell1370.80137.42140.02133.42
2942008.10.07 15:00s/l1350.80140.02140.02137.02-2044.4338754.08
2952008.10.07 15:00s/l1360.80140.02140.02136.42-2044.4336709.65
2962008.10.07 15:00s/l1370.80140.02140.02133.42-2044.4334665.22
2972008.10.07 20:00sell1381.60138.22140.82137.82
2982008.10.07 20:00sell1391.60138.22140.82137.22
2992008.10.07 20:00sell1401.60138.22140.82134.22
3002008.10.07 21:49t/p1381.60137.82140.82137.82629.0635294.28
3012008.10.08 01:56t/p1391.60137.22140.82137.221545.4036839.68
3022008.10.08 07:24modify1401.60138.22136.67134.22
3032008.10.08 09:07s/l1401.60136.67136.67134.222410.3539250.03
3042008.10.08 13:30buy1410.80137.58134.98137.98
3052008.10.08 13:30buy1420.80137.58134.98138.58
3062008.10.08 13:30buy1430.80137.58134.98141.58
3072008.10.08 13:33t/p1410.80137.98134.98137.98314.5939564.62
3082008.10.08 13:37t/p1420.80138.58134.98138.58786.4740351.09
3092008.10.08 22:00close1430.80136.42134.98141.58-912.3139438.78
3102008.10.08 22:00sell1440.80136.43139.03136.03
3112008.10.08 22:00sell1450.80136.43139.03135.43
3122008.10.08 22:00sell1460.80136.43139.03132.43
3132008.10.08 22:36t/p1440.80136.03139.03136.03314.5239753.30
3142008.10.08 22:59t/p1450.80135.43139.03135.43786.3140539.61
3152008.10.09 09:51s/l1460.80139.03139.03132.43-2085.2938454.33
3162008.10.09 16:30sell1470.80137.47140.07137.07
3172008.10.09 16:30sell1480.80137.47140.07136.47
3182008.10.09 16:30sell1490.80137.47140.07133.47
3192008.10.09 17:05t/p1470.80137.07140.07137.07314.5338768.86
3202008.10.09 21:15t/p1480.80136.47140.07136.47786.3239555.18
3212008.10.09 22:17modify1490.80137.47135.97133.47
3222008.10.10 01:52modify1490.80137.47134.44133.47
3232008.10.10 01:59s/l1490.80134.44134.44133.472368.9341924.11
3242008.10.10 08:00buy1500.80135.00132.40135.40
3252008.10.10 08:00buy1510.80135.00132.40136.00
3262008.10.10 08:00buy1520.80135.00132.40139.00
3272008.10.10 14:06t/p1500.80135.40132.40135.40314.5942238.70
3282008.10.10 14:08t/p1510.80136.00132.40136.00786.4743025.17
3292008.10.10 18:28s/l1520.80132.40132.40139.00-2044.8340980.34
3302008.10.10 19:30buy1530.80134.81132.21135.21
3312008.10.10 19:30buy1540.80134.81132.21135.81
3322008.10.10 19:30buy1550.80134.81132.21138.81
3332008.10.10 19:35t/p1530.80135.21132.21135.21314.5941294.93
3342008.10.12 21:00t/p1540.80135.81132.21135.81786.4742081.40
3352008.10.12 21:09modify1550.80134.81136.32138.81
3362008.10.13 01:10s/l1550.80136.32136.32138.811200.7943282.19
3372008.10.13 03:00sell1560.90134.52137.12134.12
3382008.10.13 03:00sell1570.90134.52137.12133.52
3392008.10.13 03:00sell1580.90134.52137.12130.52
3402008.10.13 06:37s/l1560.90137.12137.12134.12-2299.9840982.21
3412008.10.13 06:37s/l1570.90137.12137.12133.52-2299.9838682.23
3422008.10.13 06:37s/l1580.90137.12137.12130.52-2299.9836382.25
3432008.10.14 07:30sell1591.80139.61142.21139.21
3442008.10.14 07:30sell1601.80139.61142.21138.61
3452008.10.14 07:30sell1611.80139.61142.21135.61
3462008.10.14 14:44t/p1591.80139.21142.21139.21707.6937089.94
3472008.10.14 18:34close at stop1611.80139.02142.21135.611043.8438133.78
3482008.10.14 18:34close at stop1601.80139.02142.21138.611043.8439177.62