Strategy Tester Report
My OZFx Squeeze refined v3.1 mail Rev
ODL-MT4 Demo (Build 218)
|Symbol
|EURJPY (Euro vs Japanese Yen)
|Period
|30 Minutes (M30) 2006.01.02 00:00 - 2008.10.14 18:30 (2006.01.01 - 2008.10.15)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|____Money_Management____="Autolots For All Account Type"; MM=true;
Risk=0.01; MaximumRisk=0; IncreaseFactor=2; __Lots_if_MM_False____="___________________________________________________"; Lots=0.4; MaxLotSize=0.4; _____Take_Profit______="___________________________________________________"; StopLoss=260; Slippage=3; TakeProfit1=40; TakeProfit2=100; TakeProfit3=400; __Time_to_Open_Order__="___________________________________________________"; Use_Time_to_Entry=false;
Start_Order=8; End_Order=16; ________Orders________="___________________________________________________"; Buy=true;
Sell=true;
____Risk_Management____="___________________________________________________"; AutoSL=false;
Use_StopLoss=false;
Use_OppositeSignal=false;
SL_and_OppositeSignal=true;
_______Chose_one_______="___________________________________________________"; Active_TrailingStop=true;
TrailingStop=60; LockProfit=150; Use_4Step=false;
STEP=50; Just_BEP=false;
BEP=70; _____Moving_Average_____="MODE: 0=SMA, 1=EMA, 2=SMMA, 3=LWMA "; MA_PERIODE=14; MODE_MA=3; _____Price_Mode_____="Price Mode: 0=CLOSE, 1=OPEN, 2=HIGH"; _____Price_Mode_cont.___="3=LOW, 4=MEDIAN, 5=TYPYCAL, 6=WEIGHTED"; PRICE_MODE=1; _____Momentum_____="___________________________________________________"; Momentum_Period=12; _____Stochastic______="___________________________________________________"; Stoch_Entry_Buy=50; Stoch_Entry_Sell=42; K_Period=4; D_Period=5; Slowing_Period=4; Enabled.Mail=false;
|Bars in test
|35218
|Ticks modelled
|8816370
|Modelling quality
|90.00%
|Mismatched charts errors
|54
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|19943.53
|Gross profit
|92277.61
|Gross loss
|-72334.08
|Profit factor
|1.28
|Expected payoff
|34.56
|Absolute drawdown
|7550.27
|Maximal drawdown
|22743.78 (69.82%)
|Relative drawdown
|78.80% (9106.06)
|Total trades
|577
|Short positions (won %)
|272 (62.13%)
|Long positions (won %)
|305 (68.52%)
|Profit trades (% of total)
|378 (65.51%)
|Loss trades (% of total)
|199 (34.49%)
|Largest
|profit trade
|2376.55
|loss trade
|-6060.04
|Average
|profit trade
|244.12
|loss trade
|-363.49
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|20 (2066.61)
|consecutive losses (loss in money)
|8 (-4415.17)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|4658.68 (4)
|consecutive loss (count of losses)
|-12120.08 (2)
|Average
|consecutive wins
|4
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.01.09 18:00
|buy
|1
|0.10
|138.37
|135.77
|138.77
|2
|2006.01.09 18:00
|buy
|2
|0.10
|138.37
|135.77
|139.37
|3
|2006.01.09 18:00
|buy
|3
|0.10
|138.37
|135.77
|142.37
|4
|2006.01.12 01:08
|t/p
|1
|0.10
|138.77
|135.77
|138.77
|47.60
|10047.60
|5
|2006.01.16 16:35
|t/p
|2
|0.10
|139.37
|135.77
|139.37
|109.92
|10157.52
|6
|2006.01.23 01:40
|modify
|3
|0.10
|138.37
|139.87
|142.37
|7
|2006.01.25 16:33
|modify
|3
|0.10
|138.37
|141.37
|142.37
|8
|2006.01.27 11:57
|t/p
|3
|0.10
|142.37
|141.37
|142.37
|426.49
|10584.01
|9
|2006.01.30 07:31
|buy
|4
|0.10
|142.07
|139.47
|142.47
|10
|2006.01.30 07:31
|buy
|5
|0.10
|142.07
|139.47
|143.07
|11
|2006.01.30 07:31
|buy
|6
|0.10
|142.07
|139.47
|146.07
|12
|2006.01.31 20:16
|t/p
|4
|0.10
|142.47
|139.47
|142.47
|41.00
|10625.01
|13
|2006.02.02 13:30
|t/p
|5
|0.10
|143.07
|139.47
|143.07
|106.63
|10731.63
|14
|2006.02.14 14:59
|s/l
|6
|0.10
|139.47
|139.47
|146.07
|-230.98
|10500.66
|15
|2006.03.01 18:00
|sell
|7
|0.10
|138.23
|140.83
|137.83
|16
|2006.03.01 18:00
|sell
|8
|0.10
|138.23
|140.83
|137.23
|17
|2006.03.01 18:00
|sell
|9
|0.10
|138.23
|140.83
|134.23
|18
|2006.03.06 01:39
|s/l
|7
|0.10
|140.83
|140.83
|137.83
|-264.20
|10236.45
|19
|2006.03.06 01:39
|s/l
|8
|0.10
|140.83
|140.83
|137.23
|-264.20
|9972.25
|20
|2006.03.06 01:39
|s/l
|9
|0.10
|140.83
|140.83
|134.23
|-264.20
|9708.05
|21
|2006.03.09 17:30
|buy
|10
|0.20
|140.58
|137.98
|140.98
|22
|2006.03.09 17:30
|buy
|11
|0.20
|140.58
|137.98
|141.58
|23
|2006.03.09 17:30
|buy
|12
|0.20
|140.58
|137.98
|144.58
|24
|2006.03.10 02:03
|t/p
|10
|0.20
|140.98
|137.98
|140.98
|81.99
|9790.04
|25
|2006.03.10 17:13
|t/p
|11
|0.20
|141.58
|137.98
|141.58
|200.03
|9990.07
|26
|2006.03.24 21:30
|close
|12
|0.20
|141.37
|137.98
|144.58
|204.95
|10195.03
|27
|2006.03.24 21:31
|sell
|13
|0.10
|141.36
|143.96
|140.96
|28
|2006.03.24 21:31
|sell
|14
|0.10
|141.36
|143.96
|140.36
|29
|2006.03.24 21:31
|sell
|15
|0.10
|141.36
|143.96
|137.36
|30
|2006.03.27 02:51
|t/p
|13
|0.10
|140.96
|143.96
|140.96
|37.64
|10232.67
|31
|2006.03.27 04:49
|t/p
|14
|0.10
|140.36
|143.96
|140.36
|96.65
|10329.32
|32
|2006.04.04 15:01
|s/l
|15
|0.10
|143.96
|143.96
|137.36
|-271.01
|10058.31
|33
|2006.04.05 12:00
|buy
|16
|0.10
|144.06
|141.46
|144.46
|34
|2006.04.05 12:00
|buy
|17
|0.10
|144.06
|141.46
|145.06
|35
|2006.04.05 12:00
|buy
|18
|0.10
|144.06
|141.46
|148.06
|36
|2006.04.05 15:08
|t/p
|16
|0.10
|144.46
|141.46
|144.46
|39.34
|10097.65
|37
|2006.04.06 15:00
|close
|18
|0.10
|144.00
|141.46
|148.06
|-0.96
|10096.69
|38
|2006.04.06 15:00
|close
|17
|0.10
|144.00
|141.46
|145.06
|-0.96
|10095.74
|39
|2006.04.06 15:00
|sell
|19
|0.20
|144.01
|146.61
|143.61
|40
|2006.04.06 15:00
|sell
|20
|0.20
|144.01
|146.61
|143.01
|41
|2006.04.06 15:00
|sell
|21
|0.20
|144.01
|146.61
|140.01
|42
|2006.04.07 05:58
|t/p
|19
|0.20
|143.61
|146.61
|143.61
|75.28
|10171.02
|43
|2006.04.07 15:57
|t/p
|20
|0.20
|143.01
|146.61
|143.01
|193.29
|10364.31
|44
|2006.04.12 21:00
|close
|21
|0.20
|143.44
|146.61
|140.01
|98.51
|10462.81
|45
|2006.04.12 21:00
|buy
|22
|0.10
|143.45
|140.85
|143.85
|46
|2006.04.12 21:00
|buy
|23
|0.10
|143.45
|140.85
|144.45
|47
|2006.04.12 21:00
|buy
|24
|0.10
|143.45
|140.85
|147.45
|48
|2006.04.17 02:57
|t/p
|22
|0.10
|143.85
|140.85
|143.85
|47.61
|10510.42
|49
|2006.04.17 16:52
|t/p
|23
|0.10
|144.45
|140.85
|144.45
|106.63
|10617.05
|50
|2006.05.05 15:30
|close
|24
|0.10
|143.77
|140.85
|147.45
|72.77
|10689.81
|51
|2006.05.05 15:30
|sell
|25
|0.10
|143.78
|146.38
|143.38
|52
|2006.05.05 15:30
|sell
|26
|0.10
|143.78
|146.38
|142.78
|53
|2006.05.05 15:30
|sell
|27
|0.10
|143.78
|146.38
|139.78
|54
|2006.05.05 16:15
|t/p
|25
|0.10
|143.38
|146.38
|143.38
|39.34
|10729.15
|55
|2006.05.08 00:00
|t/p
|26
|0.10
|142.78
|146.38
|142.78
|96.65
|10825.80
|56
|2006.05.08 16:38
|modify
|27
|0.10
|143.78
|142.28
|139.78
|57
|2006.05.08 23:00
|s/l
|27
|0.10
|142.28
|142.28
|139.78
|145.82
|10971.62
|58
|2006.05.10 17:30
|buy
|28
|0.10
|141.68
|139.08
|142.08
|59
|2006.05.10 17:30
|buy
|29
|0.10
|141.68
|139.08
|142.68
|60
|2006.05.10 17:30
|buy
|30
|0.10
|141.68
|139.08
|145.68
|61
|2006.05.11 20:02
|t/p
|28
|0.10
|142.08
|139.08
|142.08
|44.30
|11015.93
|62
|2006.05.15 03:30
|close
|30
|0.10
|141.63
|139.08
|145.68
|3.34
|11019.26
|63
|2006.05.15 03:30
|close
|29
|0.10
|141.63
|139.08
|142.68
|3.34
|11022.60
|64
|2006.05.15 03:30
|sell
|31
|0.20
|141.60
|144.20
|141.20
|65
|2006.05.15 03:30
|sell
|32
|0.20
|141.60
|144.20
|140.60
|66
|2006.05.15 03:30
|sell
|33
|0.20
|141.60
|144.20
|137.60
|67
|2006.05.15 09:51
|t/p
|31
|0.20
|141.20
|144.20
|141.20
|78.67
|11101.27
|68
|2006.05.17 02:28
|t/p
|32
|0.20
|140.60
|144.20
|140.60
|189.89
|11291.16
|69
|2006.05.23 21:30
|close
|33
|0.20
|143.30
|144.20
|137.60
|-361.63
|10929.53
|70
|2006.05.23 21:30
|buy
|34
|0.10
|143.29
|140.69
|143.69
|71
|2006.05.23 21:30
|buy
|35
|0.10
|143.29
|140.69
|144.29
|72
|2006.05.23 21:30
|buy
|36
|0.10
|143.29
|140.69
|147.29
|73
|2006.05.24 02:58
|t/p
|34
|0.10
|143.69
|140.69
|143.69
|41.00
|10970.53
|74
|2006.05.26 16:30
|close
|36
|0.10
|143.05
|140.69
|147.29
|-15.35
|10955.18
|75
|2006.05.26 16:30
|close
|35
|0.10
|143.05
|140.69
|144.29
|-15.35
|10939.82
|76
|2006.05.26 16:30
|sell
|37
|0.20
|143.06
|145.66
|142.66
|77
|2006.05.26 16:30
|sell
|38
|0.20
|143.06
|145.66
|142.06
|78
|2006.05.26 16:30
|sell
|39
|0.20
|143.06
|145.66
|139.06
|79
|2006.06.08 14:15
|s/l
|37
|0.20
|145.66
|145.66
|142.66
|-555.68
|10384.15
|80
|2006.06.08 14:15
|s/l
|38
|0.20
|145.66
|145.66
|142.06
|-555.68
|9828.47
|81
|2006.06.08 14:15
|s/l
|39
|0.20
|145.66
|145.66
|139.06
|-555.68
|9272.80
|82
|2006.06.08 15:30
|sell
|40
|0.20
|144.71
|147.31
|144.31
|83
|2006.06.08 15:30
|sell
|41
|0.20
|144.71
|147.31
|143.71
|84
|2006.06.08 15:30
|sell
|42
|0.20
|144.71
|147.31
|140.71
|85
|2006.06.09 00:01
|t/p
|40
|0.20
|144.31
|147.31
|144.31
|75.29
|9348.09
|86
|2006.06.12 17:58
|t/p
|41
|0.20
|143.71
|147.31
|143.71
|189.92
|9538.00
|87
|2006.07.05 20:42
|s/l
|42
|0.20
|147.31
|147.31
|140.71
|-596.49
|8941.51
|88
|2006.07.21 17:30
|buy
|43
|0.10
|147.45
|144.85
|147.85
|89
|2006.07.21 17:30
|buy
|44
|0.10
|147.45
|144.85
|148.45
|90
|2006.07.21 17:30
|buy
|45
|0.10
|147.45
|144.85
|151.45
|91
|2006.07.26 23:00
|t/p
|43
|0.10
|147.85
|144.85
|147.85
|44.30
|8985.82
|92
|2006.08.10 01:00
|t/p
|44
|0.10
|148.45
|144.85
|148.45
|131.40
|9117.22
|93
|2006.08.21 15:59
|modify
|45
|0.10
|147.45
|148.95
|151.45
|94
|2006.08.22 13:57
|s/l
|45
|0.10
|148.95
|148.95
|151.45
|197.10
|9314.32
|95
|2006.08.24 17:00
|sell
|46
|0.10
|148.80
|151.40
|148.40
|96
|2006.08.24 17:00
|sell
|47
|0.10
|148.80
|151.40
|147.80
|97
|2006.08.24 17:00
|sell
|48
|0.10
|148.80
|151.40
|144.80
|98
|2006.09.05 09:23
|t/p
|46
|0.10
|148.40
|151.40
|148.40
|22.34
|9336.66
|99
|2006.09.08 07:08
|t/p
|47
|0.10
|147.80
|151.40
|147.80
|72.85
|9409.52
|100
|2006.09.26 18:00
|close
|48
|0.10
|148.59
|151.40
|144.80
|-32.06
|9377.46
|101
|2006.09.26 18:00
|buy
|49
|0.10
|148.60
|146.00
|149.00
|102
|2006.09.26 18:00
|buy
|50
|0.10
|148.60
|146.00
|149.60
|103
|2006.09.26 18:00
|buy
|51
|0.10
|148.60
|146.00
|152.60
|104
|2006.09.27 14:32
|t/p
|49
|0.10
|149.00
|146.00
|149.00
|41.00
|9418.46
|105
|2006.09.28 07:04
|t/p
|50
|0.10
|149.60
|146.00
|149.60
|104.99
|9523.44
|106
|2006.10.27 02:19
|modify
|51
|0.10
|148.60
|150.12
|152.60
|107
|2006.10.27 08:33
|s/l
|51
|0.10
|150.12
|150.12
|152.60
|204.03
|9727.47
|108
|2006.10.31 19:00
|sell
|52
|0.10
|149.23
|151.83
|148.83
|109
|2006.10.31 19:00
|sell
|53
|0.10
|149.23
|151.83
|148.23
|110
|2006.10.31 19:00
|sell
|54
|0.10
|149.23
|151.83
|145.23
|111
|2006.11.27 00:08
|s/l
|52
|0.10
|151.83
|151.83
|148.83
|-301.65
|9425.83
|112
|2006.11.27 00:08
|s/l
|53
|0.10
|151.83
|151.83
|148.23
|-301.65
|9124.18
|113
|2006.11.27 00:08
|s/l
|54
|0.10
|151.83
|151.83
|145.23
|-301.65
|8822.53
|114
|2006.12.05 18:36
|buy
|55
|0.20
|153.26
|150.66
|153.66
|115
|2006.12.05 18:36
|buy
|56
|0.20
|153.26
|150.66
|154.26
|116
|2006.12.05 18:36
|buy
|57
|0.20
|153.26
|150.66
|157.26
|117
|2006.12.08 14:46
|t/p
|55
|0.20
|153.66
|150.66
|153.66
|95.21
|8917.75
|118
|2006.12.11 00:30
|close
|57
|0.20
|153.29
|150.66
|157.26
|25.72
|8943.47
|119
|2006.12.11 00:30
|close
|56
|0.20
|153.29
|150.66
|154.26
|25.72
|8969.18
|120
|2006.12.11 00:30
|sell
|58
|0.10
|153.30
|155.90
|152.90
|121
|2006.12.11 00:30
|sell
|59
|0.10
|153.30
|155.90
|152.30
|122
|2006.12.11 00:30
|sell
|60
|0.10
|153.30
|155.90
|149.30
|123
|2006.12.19 23:51
|s/l
|58
|0.10
|155.90
|155.90
|152.90
|-269.33
|8699.85
|124
|2006.12.19 23:51
|s/l
|59
|0.10
|155.90
|155.90
|152.30
|-269.33
|8430.51
|125
|2006.12.19 23:51
|s/l
|60
|0.10
|155.90
|155.90
|149.30
|-269.33
|8161.18
|126
|2007.01.03 16:30
|sell
|61
|0.20
|157.42
|160.02
|157.02
|127
|2007.01.03 16:30
|sell
|62
|0.20
|157.42
|160.02
|156.42
|128
|2007.01.03 16:30
|sell
|63
|0.20
|157.42
|160.02
|153.42
|129
|2007.01.04 01:38
|t/p
|61
|0.20
|157.02
|160.02
|157.02
|68.48
|8229.66
|130
|2007.01.04 11:49
|t/p
|62
|0.20
|156.42
|160.02
|156.42
|186.51
|8416.16
|131
|2007.01.05 01:37
|modify
|63
|0.20
|157.42
|155.92
|153.42
|132
|2007.01.08 01:57
|modify
|63
|0.20
|157.42
|154.42
|153.42
|133
|2007.01.08 12:30
|close
|63
|0.20
|154.39
|154.42
|153.42
|579.03
|8995.20
|134
|2007.01.11 16:30
|sell
|64
|0.10
|155.28
|157.88
|154.88
|135
|2007.01.11 16:30
|sell
|65
|0.10
|155.28
|157.88
|154.28
|136
|2007.01.11 16:30
|sell
|66
|0.10
|155.28
|157.88
|151.28
|137
|2007.01.23 11:05
|s/l
|64
|0.10
|157.88
|157.88
|154.88
|-272.74
|8722.46
|138
|2007.01.23 11:05
|s/l
|65
|0.10
|157.88
|157.88
|154.28
|-272.74
|8449.72
|139
|2007.01.23 11:05
|s/l
|66
|0.10
|157.88
|157.88
|151.28
|-272.74
|8176.99
|140
|2007.01.25 09:30
|buy
|67
|0.20
|156.75
|154.15
|157.15
|141
|2007.01.25 09:30
|buy
|68
|0.20
|156.75
|154.15
|157.75
|142
|2007.01.25 09:30
|buy
|69
|0.20
|156.75
|154.15
|160.75
|143
|2007.01.26 00:36
|t/p
|67
|0.20
|157.15
|154.15
|157.15
|82.00
|8258.99
|144
|2007.01.29 18:00
|t/p
|68
|0.20
|157.75
|154.15
|157.75
|203.37
|8462.36
|145
|2007.02.12 00:00
|modify
|69
|0.20
|156.75
|158.27
|160.75
|146
|2007.02.12 11:15
|s/l
|69
|0.20
|158.27
|158.27
|160.75
|351.92
|8814.27
|147
|2007.02.13 09:00
|buy
|70
|0.10
|157.94
|155.34
|158.34
|148
|2007.02.13 09:00
|buy
|71
|0.10
|157.94
|155.34
|158.94
|149
|2007.02.13 09:00
|buy
|72
|0.10
|157.94
|155.34
|161.94
|150
|2007.02.14 08:41
|t/p
|70
|0.10
|158.34
|155.34
|158.34
|41.00
|8855.27
|151
|2007.02.15 01:00
|close
|72
|0.10
|158.05
|155.34
|161.94
|17.43
|8872.70
|152
|2007.02.15 01:00
|close
|71
|0.10
|158.05
|155.34
|158.94
|17.43
|8890.13
|153
|2007.02.15 01:00
|sell
|73
|0.10
|158.06
|160.66
|157.66
|154
|2007.02.15 01:00
|sell
|74
|0.10
|158.06
|160.66
|157.06
|155
|2007.02.15 01:00
|sell
|75
|0.10
|158.06
|160.66
|154.06
|156
|2007.02.15 02:18
|t/p
|73
|0.10
|157.66
|160.66
|157.66
|39.35
|8929.48
|157
|2007.02.15 16:47
|t/p
|74
|0.10
|157.06
|160.66
|157.06
|98.36
|9027.84
|158
|2007.02.21 06:30
|close
|75
|0.10
|158.26
|160.66
|154.06
|-26.47
|9001.36
|159
|2007.02.21 06:30
|buy
|76
|0.10
|158.26
|155.66
|158.66
|160
|2007.02.21 06:30
|buy
|77
|0.10
|158.26
|155.66
|159.26
|161
|2007.02.21 06:30
|buy
|78
|0.10
|158.26
|155.66
|162.26
|162
|2007.02.21 09:05
|t/p
|76
|0.10
|158.66
|155.66
|158.66
|39.35
|9040.71
|163
|2007.02.22 17:19
|t/p
|77
|0.10
|159.26
|155.66
|159.26
|103.33
|9144.05
|164
|2007.03.01 05:00
|close
|78
|0.10
|156.31
|155.66
|162.26
|-175.33
|8968.72
|165
|2007.03.01 05:00
|sell
|79
|0.10
|156.34
|158.94
|155.94
|166
|2007.03.01 05:00
|sell
|80
|0.10
|156.34
|158.94
|155.34
|167
|2007.03.01 05:00
|sell
|81
|0.10
|156.34
|158.94
|152.34
|168
|2007.03.01 13:17
|t/p
|79
|0.10
|155.94
|158.94
|155.94
|39.34
|9008.06
|169
|2007.03.01 14:02
|t/p
|80
|0.10
|155.34
|158.94
|155.34
|98.36
|9106.42
|170
|2007.03.02 12:44
|modify
|81
|0.10
|156.34
|154.83
|152.34
|171
|2007.03.05 01:09
|modify
|81
|0.10
|156.34
|153.32
|152.34
|172
|2007.03.05 01:12
|t/p
|81
|0.10
|152.34
|153.32
|152.34
|390.03
|9496.45
|173
|2007.03.05 16:30
|buy
|82
|0.10
|151.97
|149.37
|152.37
|174
|2007.03.05 16:30
|buy
|83
|0.10
|151.97
|149.37
|152.97
|175
|2007.03.05 16:30
|buy
|84
|0.10
|151.97
|149.37
|155.97
|176
|2007.03.05 22:30
|close
|84
|0.10
|151.32
|149.37
|155.97
|-63.94
|9432.51
|177
|2007.03.05 22:30
|close
|83
|0.10
|151.32
|149.37
|152.97
|-63.94
|9368.57
|178
|2007.03.05 22:31
|close
|82
|0.10
|151.33
|149.37
|152.37
|-62.96
|9305.61
|179
|2007.03.05 22:31
|sell
|85
|0.20
|151.32
|153.92
|150.92
|180
|2007.03.05 22:31
|sell
|86
|0.20
|151.32
|153.92
|150.32
|181
|2007.03.05 22:31
|sell
|87
|0.20
|151.32
|153.92
|147.32
|182
|2007.03.05 23:45
|t/p
|85
|0.20
|150.92
|153.92
|150.92
|78.68
|9384.29
|183
|2007.03.06 02:30
|close
|87
|0.20
|152.17
|153.92
|147.32
|-170.61
|9213.68
|184
|2007.03.06 02:30
|close
|86
|0.20
|152.17
|153.92
|150.32
|-170.61
|9043.07
|185
|2007.03.06 02:30
|buy
|88
|0.40
|152.21
|149.61
|152.61
|186
|2007.03.06 02:30
|buy
|89
|0.40
|152.21
|149.61
|153.21
|187
|2007.03.06 02:30
|buy
|90
|0.40
|152.21
|149.61
|156.21
|188
|2007.03.06 04:01
|t/p
|88
|0.40
|152.61
|149.61
|152.61
|157.40
|9200.47
|189
|2007.03.06 15:00
|close
|90
|0.40
|152.13
|149.61
|156.21
|-31.48
|9168.99
|190
|2007.03.06 15:00
|close
|89
|0.40
|152.13
|149.61
|153.21
|-31.48
|9137.51
|191
|2007.03.06 15:00
|sell
|91
|0.80
|152.12
|154.72
|151.72
|192
|2007.03.06 15:00
|sell
|92
|0.80
|152.12
|154.72
|151.12
|193
|2007.03.06 15:00
|sell
|93
|0.80
|152.12
|154.72
|148.12
|194
|2007.03.09 14:33
|s/l
|91
|0.80
|154.72
|154.72
|151.72
|-2113.85
|7023.66
|195
|2007.03.09 14:33
|s/l
|92
|0.80
|154.72
|154.72
|151.12
|-2113.85
|4909.80
|196
|2007.03.09 14:33
|s/l
|93
|0.80
|154.72
|154.72
|148.12
|-2113.85
|2795.95
|197
|2007.03.12 13:30
|sell
|94
|0.80
|154.67
|157.27
|154.27
|198
|2007.03.12 13:30
|sell
|95
|0.80
|154.67
|157.27
|153.67
|199
|2007.03.12 14:16
|t/p
|94
|0.80
|154.27
|157.27
|154.27
|314.74
|3110.69
|200
|2007.03.13 20:46
|t/p
|95
|0.80
|153.67
|157.27
|153.67
|773.26
|3883.94
|201
|2007.03.29 06:00
|buy
|96
|0.10
|156.20
|153.60
|156.60
|202
|2007.03.29 06:00
|buy
|97
|0.10
|156.20
|153.60
|157.20
|203
|2007.03.29 06:00
|buy
|98
|0.10
|156.20
|153.60
|160.20
|204
|2007.03.29 10:05
|t/p
|96
|0.10
|156.60
|153.60
|156.60
|39.35
|3923.29
|205
|2007.03.29 16:19
|t/p
|97
|0.10
|157.20
|153.60
|157.20
|98.38
|4021.67
|206
|2007.04.03 09:41
|modify
|98
|0.10
|156.20
|157.71
|160.20
|207
|2007.04.10 08:15
|modify
|98
|0.10
|156.20
|159.23
|160.20
|208
|2007.04.11 15:20
|t/p
|98
|0.10
|160.20
|159.23
|160.20
|411.68
|4433.35
|209
|2007.04.18 14:00
|sell
|99
|0.10
|160.81
|163.41
|160.41
|210
|2007.04.18 14:00
|sell
|100
|0.10
|160.81
|163.41
|159.81
|211
|2007.04.18 14:00
|sell
|101
|0.10
|160.81
|163.41
|156.81
|212
|2007.04.18 22:00
|close
|101
|0.10
|161.32
|163.41
|156.81
|-50.16
|4383.19
|213
|2007.04.18 22:00
|close
|100
|0.10
|161.32
|163.41
|159.81
|-50.16
|4333.03
|214
|2007.04.18 22:00
|close
|99
|0.10
|161.33
|163.41
|160.41
|-51.14
|4281.89
|215
|2007.04.18 22:00
|buy
|102
|0.20
|161.31
|158.71
|161.71
|216
|2007.04.18 22:00
|buy
|103
|0.20
|161.31
|158.71
|162.31
|217
|2007.04.18 22:00
|buy
|104
|0.20
|161.31
|158.71
|165.31
|218
|2007.04.20 02:57
|t/p
|102
|0.20
|161.71
|158.71
|161.71
|91.91
|4373.80
|219
|2007.04.26 09:47
|t/p
|103
|0.20
|162.31
|158.71
|162.31
|229.78
|4603.58
|220
|2007.05.03 02:07
|modify
|104
|0.20
|161.31
|162.82
|165.31
|221
|2007.05.04 06:55
|s/l
|104
|0.20
|162.82
|162.82
|165.31
|356.55
|4960.13
|222
|2007.05.16 18:00
|sell
|105
|0.10
|163.25
|165.85
|162.85
|223
|2007.05.16 18:00
|sell
|106
|0.10
|163.25
|165.85
|162.25
|224
|2007.05.16 18:00
|sell
|107
|0.10
|163.25
|165.85
|159.25
|225
|2007.05.18 12:58
|t/p
|105
|0.10
|162.85
|165.85
|162.85
|32.54
|4992.67
|226
|2007.05.25 03:13
|t/p
|106
|0.10
|162.25
|165.85
|162.25
|79.65
|5072.32
|227
|2007.05.25 09:00
|close
|107
|0.10
|163.13
|165.85
|159.25
|-6.91
|5065.42
|228
|2007.05.25 09:00
|buy
|108
|0.10
|163.12
|160.52
|163.52
|229
|2007.05.25 09:00
|buy
|109
|0.10
|163.12
|160.52
|164.12
|230
|2007.05.25 09:00
|buy
|110
|0.10
|163.12
|160.52
|167.12
|231
|2007.05.25 12:58
|t/p
|108
|0.10
|163.52
|160.52
|163.52
|39.35
|5104.77
|232
|2007.05.29 14:06
|t/p
|109
|0.10
|164.12
|160.52
|164.12
|101.68
|5206.45
|233
|2007.05.29 20:00
|close
|110
|0.10
|163.46
|160.52
|167.12
|36.75
|5243.20
|234
|2007.05.29 20:00
|sell
|111
|0.10
|163.47
|166.07
|163.07
|235
|2007.05.29 20:00
|sell
|112
|0.10
|163.47
|166.07
|162.47
|236
|2007.05.29 20:00
|sell
|113
|0.10
|163.47
|166.07
|159.47
|237
|2007.05.30 03:30
|t/p
|111
|0.10
|163.07
|166.07
|163.07
|37.64
|5280.84
|238
|2007.06.07 18:59
|t/p
|112
|0.10
|162.47
|166.07
|162.47
|79.65
|5360.50
|239
|2007.06.13 06:30
|close
|113
|0.10
|162.62
|166.07
|159.47
|58.09
|5418.59
|240
|2007.06.13 06:30
|buy
|114
|0.10
|162.62
|160.02
|163.02
|241
|2007.06.13 06:30
|buy
|115
|0.10
|162.62
|160.02
|163.62
|242
|2007.06.13 06:30
|buy
|116
|0.10
|162.62
|160.02
|166.62
|243
|2007.06.13 20:56
|t/p
|114
|0.10
|163.02
|160.02
|163.02
|39.35
|5457.94
|244
|2007.06.14 11:27
|t/p
|115
|0.10
|163.62
|160.02
|163.62
|103.33
|5561.27
|245
|2007.06.15 15:13
|modify
|116
|0.10
|162.62
|164.12
|166.62
|246
|2007.06.22 08:09
|modify
|116
|0.10
|162.62
|165.62
|166.62
|247
|2007.06.22 13:36
|t/p
|116
|0.10
|166.62
|165.62
|166.62
|411.68
|5972.95
|248
|2007.06.26 18:00
|buy
|117
|0.10
|166.35
|163.75
|166.75
|249
|2007.06.26 18:00
|buy
|118
|0.10
|166.35
|163.75
|167.35
|250
|2007.06.26 18:00
|buy
|119
|0.10
|166.35
|163.75
|170.35
|251
|2007.06.29 15:03
|t/p
|117
|0.10
|166.75
|163.75
|166.75
|47.61
|6020.55
|252
|2007.07.06 06:00
|t/p
|118
|0.10
|167.35
|163.75
|167.35
|118.19
|6138.74
|253
|2007.07.09 05:46
|modify
|119
|0.10
|166.35
|167.86
|170.35
|254
|2007.07.10 02:43
|s/l
|119
|0.10
|167.86
|167.86
|170.35
|171.67
|6310.41
|255
|2007.07.23 00:01
|buy
|120
|0.10
|168.23
|165.63
|168.63
|256
|2007.07.23 00:01
|buy
|121
|0.10
|168.23
|165.63
|169.23
|257
|2007.07.23 00:01
|buy
|122
|0.10
|168.23
|165.63
|172.23
|258
|2007.07.24 21:00
|close
|122
|0.10
|166.49
|165.63
|172.23
|-169.53
|6140.88
|259
|2007.07.24 21:00
|close
|121
|0.10
|166.49
|165.63
|169.23
|-169.53
|5971.35
|260
|2007.07.24 21:00
|close
|120
|0.10
|166.50
|165.63
|168.63
|-168.55
|5802.81
|261
|2007.07.24 21:00
|sell
|123
|0.20
|166.49
|169.09
|166.09
|262
|2007.07.24 21:00
|sell
|124
|0.20
|166.49
|169.09
|165.49
|263
|2007.07.24 21:00
|sell
|125
|0.20
|166.49
|169.09
|162.49
|264
|2007.07.24 21:36
|t/p
|123
|0.20
|166.09
|169.09
|166.09
|78.69
|5881.50
|265
|2007.07.25 03:00
|t/p
|124
|0.20
|165.49
|169.09
|165.49
|193.32
|6074.81
|266
|2007.07.26 13:20
|modify
|125
|0.20
|166.49
|164.91
|162.49
|267
|2007.07.26 23:12
|modify
|125
|0.20
|166.49
|163.40
|162.49
|268
|2007.07.26 23:32
|t/p
|125
|0.20
|162.49
|163.40
|162.49
|773.26
|6848.07
|269
|2007.07.27 03:00
|buy
|126
|0.10
|163.49
|160.89
|163.89
|270
|2007.07.27 03:00
|buy
|127
|0.10
|163.49
|160.89
|164.49
|271
|2007.07.27 03:00
|buy
|128
|0.10
|163.49
|160.89
|167.49
|272
|2007.07.27 04:35
|t/p
|126
|0.10
|163.89
|160.89
|163.89
|39.35
|6887.42
|273
|2007.07.27 08:00
|close
|128
|0.10
|162.92
|160.89
|167.49
|-56.07
|6831.35
|274
|2007.07.27 08:00
|close
|127
|0.10
|162.92
|160.89
|164.49
|-56.07
|6775.28
|275
|2007.07.27 08:00
|sell
|129
|0.20
|162.91
|165.51
|162.51
|276
|2007.07.27 08:00
|sell
|130
|0.20
|162.91
|165.51
|161.91
|277
|2007.07.27 08:00
|sell
|131
|0.20
|162.91
|165.51
|158.91
|278
|2007.07.27 11:36
|t/p
|129
|0.20
|162.51
|165.51
|162.51
|78.69
|6853.97
|279
|2007.07.27 13:22
|t/p
|130
|0.20
|161.91
|165.51
|161.91
|196.72
|7050.69
|280
|2007.07.30 00:07
|modify
|131
|0.20
|162.91
|161.39
|158.91
|281
|2007.07.30 01:00
|s/l
|131
|0.20
|161.39
|161.39
|158.91
|295.61
|7346.30
|282
|2007.07.30 06:00
|buy
|132
|0.10
|161.61
|159.01
|162.01
|283
|2007.07.30 06:00
|buy
|133
|0.10
|161.61
|159.01
|162.61
|284
|2007.07.30 06:00
|buy
|134
|0.10
|161.61
|159.01
|165.61
|285
|2007.07.30 08:59
|t/p
|132
|0.10
|162.01
|159.01
|162.01
|39.35
|7385.65
|286
|2007.07.30 09:52
|t/p
|133
|0.10
|162.61
|159.01
|162.61
|98.38
|7484.03
|287
|2007.07.31 07:30
|close
|134
|0.10
|162.81
|159.01
|165.61
|119.70
|7603.73
|288
|2007.07.31 07:30
|sell
|135
|0.10
|162.82
|165.42
|162.42
|289
|2007.07.31 07:30
|sell
|136
|0.10
|162.82
|165.42
|161.82
|290
|2007.07.31 07:30
|sell
|137
|0.10
|162.82
|165.42
|158.82
|291
|2007.07.31 21:44
|t/p
|135
|0.10
|162.42
|165.42
|162.42
|39.35
|7643.08
|292
|2007.08.01 03:02
|t/p
|136
|0.10
|161.82
|165.42
|161.82
|96.66
|7739.74
|293
|2007.08.01 08:02
|modify
|137
|0.10
|162.82
|161.31
|158.82
|294
|2007.08.01 12:29
|s/l
|137
|0.10
|161.31
|161.31
|158.82
|146.82
|7886.56
|295
|2007.08.01 13:30
|buy
|138
|0.10
|161.95
|159.35
|162.35
|296
|2007.08.01 13:30
|buy
|139
|0.10
|161.95
|159.35
|162.95
|297
|2007.08.01 13:30
|buy
|140
|0.10
|161.95
|159.35
|165.95
|298
|2007.08.01 14:39
|t/p
|138
|0.10
|162.35
|159.35
|162.35
|39.35
|7925.91
|299
|2007.08.02 00:16
|t/p
|139
|0.10
|162.95
|159.35
|162.95
|103.33
|8029.24
|300
|2007.08.06 21:14
|modify
|140
|0.10
|161.95
|163.45
|165.95
|301
|2007.08.07 14:44
|s/l
|140
|0.10
|163.45
|163.45
|165.95
|157.48
|8186.72
|302
|2007.08.08 02:00
|buy
|141
|0.10
|163.74
|161.14
|164.14
|303
|2007.08.08 02:00
|buy
|142
|0.10
|163.74
|161.14
|164.74
|304
|2007.08.08 02:00
|buy
|143
|0.10
|163.74
|161.14
|167.74
|305
|2007.08.08 10:25
|t/p
|141
|0.10
|164.14
|161.14
|164.14
|39.35
|8226.07
|306
|2007.08.08 15:30
|t/p
|142
|0.10
|164.74
|161.14
|164.74
|98.37
|8324.44
|307
|2007.08.09 09:00
|close
|143
|0.10
|164.57
|161.14
|167.74
|86.60
|8411.05
|308
|2007.08.09 09:00
|sell
|144
|0.10
|164.56
|167.16
|164.16
|309
|2007.08.09 09:00
|sell
|145
|0.10
|164.56
|167.16
|163.56
|310
|2007.08.09 09:00
|sell
|146
|0.10
|164.56
|167.16
|160.56
|311
|2007.08.09 09:03
|t/p
|144
|0.10
|164.16
|167.16
|164.16
|39.34
|8450.39
|312
|2007.08.09 11:50
|t/p
|145
|0.10
|163.56
|167.16
|163.56
|98.36
|8548.75
|313
|2007.08.09 14:27
|modify
|146
|0.10
|164.56
|162.98
|160.56
|314
|2007.08.09 17:12
|s/l
|146
|0.10
|162.98
|162.98
|160.56
|155.41
|8704.16
|315
|2007.08.10 08:30
|buy
|147
|0.10
|161.53
|158.93
|161.93
|316
|2007.08.10 08:30
|buy
|148
|0.10
|161.53
|158.93
|162.53
|317
|2007.08.10 08:30
|buy
|149
|0.10
|161.53
|158.93
|165.53
|318
|2007.08.10 18:16
|t/p
|147
|0.10
|161.93
|158.93
|161.93
|39.35
|8743.51
|319
|2007.08.10 18:25
|t/p
|148
|0.10
|162.53
|158.93
|162.53
|98.38
|8841.89
|320
|2007.08.14 17:00
|close
|149
|0.10
|160.02
|158.93
|165.53
|-145.25
|8696.64
|321
|2007.08.14 17:00
|sell
|150
|0.10
|160.03
|162.63
|159.63
|322
|2007.08.14 17:00
|sell
|151
|0.10
|160.03
|162.63
|159.03
|323
|2007.08.14 17:00
|sell
|152
|0.10
|160.03
|162.63
|156.03
|324
|2007.08.14 19:54
|t/p
|150
|0.10
|159.63
|162.63
|159.63
|39.34
|8735.98
|325
|2007.08.15 00:27
|t/p
|151
|0.10
|159.03
|162.63
|159.03
|96.66
|8832.64
|326
|2007.08.15 08:01
|modify
|152
|0.10
|160.03
|158.52
|156.03
|327
|2007.08.15 16:28
|s/l
|152
|0.10
|158.52
|158.52
|156.03
|146.82
|8979.46
|328
|2007.08.15 16:30
|buy
|153
|0.10
|158.56
|155.96
|158.96
|329
|2007.08.15 16:30
|buy
|154
|0.10
|158.56
|155.96
|159.56
|330
|2007.08.15 16:30
|buy
|155
|0.10
|158.56
|155.96
|162.56
|331
|2007.08.15 21:30
|close
|155
|0.10
|157.10
|155.96
|162.56
|-143.63
|8835.83
|332
|2007.08.15 21:30
|close
|154
|0.10
|157.10
|155.96
|159.56
|-143.63
|8692.20
|333
|2007.08.15 21:30
|close
|153
|0.10
|157.13
|155.96
|158.96
|-140.68
|8551.52
|334
|2007.08.15 21:30
|sell
|156
|0.20
|157.12
|159.72
|156.72
|335
|2007.08.15 21:30
|sell
|157
|0.20
|157.12
|159.72
|156.12
|336
|2007.08.15 21:30
|sell
|158
|0.20
|157.12
|159.72
|153.12
|337
|2007.08.15 22:57
|t/p
|156
|0.20
|156.72
|159.72
|156.72
|78.69
|8630.21
|338
|2007.08.15 23:35
|t/p
|157
|0.20
|156.12
|159.72
|156.12
|196.72
|8826.93
|339
|2007.08.16 12:07
|modify
|158
|0.20
|157.12
|155.59
|153.12
|340
|2007.08.16 12:33
|modify
|158
|0.20
|157.12
|154.04
|153.12
|341
|2007.08.16 12:34
|t/p
|158
|0.20
|153.12
|154.04
|153.12
|776.66
|9603.58
|342
|2007.08.17 11:00
|buy
|159
|0.10
|153.14
|150.54
|153.54
|343
|2007.08.17 11:00
|buy
|160
|0.10
|153.14
|150.54
|154.14
|344
|2007.08.17 11:00
|buy
|161
|0.10
|153.14
|150.54
|157.14
|345
|2007.08.17 14:15
|t/p
|159
|0.10
|153.54
|150.54
|153.54
|39.35
|9642.93
|346
|2007.08.17 14:37
|t/p
|160
|0.10
|154.14
|150.54
|154.14
|98.38
|9741.31
|347
|2007.08.17 15:38
|modify
|161
|0.10
|153.14
|154.67
|157.14
|348
|2007.08.17 15:44
|s/l
|161
|0.10
|154.67
|154.67
|157.14
|150.52
|9891.83
|349
|2007.08.17 21:00
|sell
|162
|0.10
|153.61
|156.21
|153.21
|350
|2007.08.17 21:00
|sell
|163
|0.10
|153.61
|156.21
|152.61
|351
|2007.08.17 21:00
|sell
|164
|0.10
|153.61
|156.21
|149.61
|352
|2007.08.22 07:00
|close
|164
|0.10
|154.13
|156.21
|149.61
|-56.24
|9835.59
|353
|2007.08.22 07:00
|close
|163
|0.10
|154.13
|156.21
|152.61
|-56.24
|9779.35
|354
|2007.08.22 07:00
|close
|162
|0.10
|154.15
|156.21
|153.21
|-58.21
|9721.14
|355
|2007.08.22 07:00
|buy
|165
|0.20
|154.14
|151.54
|154.54
|356
|2007.08.22 07:00
|buy
|166
|0.20
|154.14
|151.54
|155.14
|357
|2007.08.22 07:00
|buy
|167
|0.20
|154.14
|151.54
|158.14
|358
|2007.08.22 08:09
|t/p
|165
|0.20
|154.54
|151.54
|154.54
|78.71
|9799.85
|359
|2007.08.22 08:55
|t/p
|166
|0.20
|155.14
|151.54
|155.14
|196.76
|9996.61
|360
|2007.08.22 23:08
|modify
|167
|0.20
|154.14
|155.64
|158.14
|361
|2007.08.23 11:30
|modify
|167
|0.20
|154.14
|157.15
|158.14
|362
|2007.08.23 11:55
|t/p
|167
|0.20
|158.14
|157.15
|158.14
|796.93
|10793.54
|363
|2007.08.28 15:30
|sell
|168
|0.10
|157.06
|159.66
|156.66
|364
|2007.08.28 15:30
|sell
|169
|0.10
|157.06
|159.66
|156.06
|365
|2007.08.28 15:30
|sell
|170
|0.10
|157.06
|159.66
|153.06
|366
|2007.08.28 17:03
|t/p
|168
|0.10
|156.66
|159.66
|156.66
|39.34
|10832.88
|367
|2007.08.28 21:24
|t/p
|169
|0.10
|156.06
|159.66
|156.06
|98.36
|10931.24
|368
|2007.08.29 01:41
|modify
|170
|0.10
|157.06
|155.55
|153.06
|369
|2007.08.29 06:04
|s/l
|170
|0.10
|155.55
|155.55
|153.06
|146.82
|11078.06
|370
|2007.08.30 06:30
|sell
|171
|0.10
|157.94
|160.54
|157.54
|371
|2007.08.30 06:30
|sell
|172
|0.10
|157.94
|160.54
|156.94
|372
|2007.08.30 06:30
|sell
|173
|0.10
|157.94
|160.54
|153.94
|373
|2007.08.30 07:03
|t/p
|171
|0.10
|157.54
|160.54
|157.54
|39.34
|11117.40
|374
|2007.08.30 11:56
|t/p
|172
|0.10
|156.94
|160.54
|156.94
|98.35
|11215.75
|375
|2007.08.30 17:30
|close
|173
|0.10
|158.22
|160.54
|153.94
|-27.54
|11188.21
|376
|2007.08.30 17:30
|buy
|174
|0.10
|158.24
|155.64
|158.64
|377
|2007.08.30 17:30
|buy
|175
|0.10
|158.24
|155.64
|159.24
|378
|2007.08.30 17:30
|buy
|176
|0.10
|158.24
|155.64
|162.24
|379
|2007.08.31 03:54
|t/p
|174
|0.10
|158.64
|155.64
|158.64
|41.00
|11229.21
|380
|2007.08.31 08:55
|t/p
|175
|0.10
|159.24
|155.64
|159.24
|100.03
|11329.24
|381
|2007.08.31 17:00
|close
|176
|0.10
|158.02
|155.64
|162.24
|-19.99
|11309.25
|382
|2007.08.31 17:00
|sell
|177
|0.10
|158.01
|160.61
|157.61
|383
|2007.08.31 17:00
|sell
|178
|0.10
|158.01
|160.61
|157.01
|384
|2007.08.31 17:00
|sell
|179
|0.10
|158.01
|160.61
|154.01
|385
|2007.08.31 17:09
|t/p
|177
|0.10
|157.61
|160.61
|157.61
|39.35
|11348.60
|386
|2007.09.03 08:00
|close
|179
|0.10
|158.44
|160.61
|154.01
|-43.99
|11304.61
|387
|2007.09.03 08:00
|close
|178
|0.10
|158.44
|160.61
|157.01
|-43.99
|11260.62
|388
|2007.09.03 08:00
|buy
|180
|0.20
|158.43
|155.83
|158.83
|389
|2007.09.03 08:00
|buy
|181
|0.20
|158.43
|155.83
|159.43
|390
|2007.09.03 08:00
|buy
|182
|0.20
|158.43
|155.83
|162.43
|391
|2007.09.03 14:30
|close
|182
|0.20
|157.86
|155.83
|162.43
|-112.15
|11148.47
|392
|2007.09.03 14:30
|close
|181
|0.20
|157.86
|155.83
|159.43
|-112.15
|11036.32
|393
|2007.09.03 14:30
|close
|180
|0.20
|157.87
|155.83
|158.83
|-110.18
|10926.14
|394
|2007.09.03 14:30
|sell
|183
|0.20
|157.86
|160.46
|157.46
|395
|2007.09.03 14:30
|sell
|184
|0.20
|157.86
|160.46
|156.86
|396
|2007.09.03 14:30
|sell
|185
|0.20
|157.86
|160.46
|153.86
|397
|2007.09.04 09:21
|t/p
|183
|0.20
|157.46
|160.46
|157.46
|75.29
|11001.43
|398
|2007.09.04 10:11
|t/p
|184
|0.20
|156.86
|160.46
|156.86
|193.32
|11194.75
|399
|2007.09.04 17:00
|close
|185
|0.20
|157.88
|160.46
|153.86
|-7.33
|11187.42
|400
|2007.09.04 17:00
|buy
|186
|0.10
|157.87
|155.27
|158.27
|401
|2007.09.04 17:00
|buy
|187
|0.10
|157.87
|155.27
|158.87
|402
|2007.09.04 17:00
|buy
|188
|0.10
|157.87
|155.27
|161.87
|403
|2007.09.04 17:33
|t/p
|186
|0.10
|158.27
|155.27
|158.27
|39.35
|11226.77
|404
|2007.09.10 00:04
|s/l
|187
|0.10
|155.27
|155.27
|158.87
|-245.87
|10980.89
|405
|2007.09.10 00:04
|s/l
|188
|0.10
|155.27
|155.27
|161.87
|-245.87
|10735.02
|406
|2007.09.10 06:30
|buy
|189
|0.20
|156.12
|153.52
|156.52
|407
|2007.09.10 06:30
|buy
|190
|0.20
|156.12
|153.52
|157.12
|408
|2007.09.10 06:30
|buy
|191
|0.20
|156.12
|153.52
|160.12
|409
|2007.09.10 10:50
|t/p
|189
|0.20
|156.52
|153.52
|156.52
|78.70
|10813.72
|410
|2007.09.10 15:00
|t/p
|190
|0.20
|157.12
|153.52
|157.12
|196.75
|11010.47
|411
|2007.09.11 23:13
|modify
|191
|0.20
|156.12
|157.62
|160.12
|412
|2007.09.13 15:04
|modify
|191
|0.20
|156.12
|159.12
|160.12
|413
|2007.09.13 16:17
|t/p
|191
|0.20
|160.12
|159.12
|160.12
|803.52
|11814.00
|414
|2007.09.13 23:30
|sell
|192
|0.10
|159.44
|162.04
|159.04
|415
|2007.09.13 23:30
|sell
|193
|0.10
|159.44
|162.04
|158.44
|416
|2007.09.13 23:30
|sell
|194
|0.10
|159.44
|162.04
|155.44
|417
|2007.09.14 00:52
|t/p
|192
|0.10
|159.04
|162.04
|159.04
|37.64
|11851.64
|418
|2007.09.14 07:00
|close
|194
|0.10
|159.58
|162.04
|155.44
|-15.47
|11836.17
|419
|2007.09.14 07:00
|close
|193
|0.10
|159.58
|162.04
|158.44
|-15.47
|11820.70
|420
|2007.09.14 07:00
|buy
|195
|0.20
|159.57
|156.97
|159.97
|421
|2007.09.14 07:00
|buy
|196
|0.20
|159.57
|156.97
|160.57
|422
|2007.09.14 07:00
|buy
|197
|0.20
|159.57
|156.97
|163.57
|423
|2007.09.14 08:53
|t/p
|195
|0.20
|159.97
|156.97
|159.97
|78.70
|11899.40
|424
|2007.09.17 09:30
|close
|197
|0.20
|159.25
|156.97
|163.57
|-59.66
|11839.74
|425
|2007.09.17 09:30
|close
|196
|0.20
|159.25
|156.97
|160.57
|-59.66
|11780.08
|426
|2007.09.17 09:30
|sell
|198
|0.40
|159.26
|161.86
|158.86
|427
|2007.09.17 09:30
|sell
|199
|0.40
|159.26
|161.86
|158.26
|428
|2007.09.17 09:30
|sell
|200
|0.40
|159.26
|161.86
|155.26
|429
|2007.09.17 16:00
|close
|200
|0.40
|159.83
|161.86
|155.26
|-224.25
|11555.83
|430
|2007.09.17 16:00
|close
|199
|0.40
|159.83
|161.86
|158.26
|-224.25
|11331.58
|431
|2007.09.17 16:00
|close
|198
|0.40
|159.84
|161.86
|158.86
|-228.19
|11103.39
|432
|2007.09.17 16:00
|buy
|201
|0.40
|159.85
|157.25
|160.25
|433
|2007.09.17 16:00
|buy
|202
|0.40
|159.85
|157.25
|160.85
|434
|2007.09.17 16:00
|buy
|203
|0.40
|159.85
|157.25
|163.85
|435
|2007.09.18 14:15
|t/p
|201
|0.40
|160.25
|157.25
|160.25
|164.01
|11267.40
|436
|2007.09.18 19:59
|t/p
|202
|0.40
|160.85
|157.25
|160.85
|400.11
|11667.50
|437
|2007.09.18 21:16
|modify
|203
|0.40
|159.85
|161.39
|163.85
|438
|2007.09.19 12:18
|s/l
|203
|0.40
|161.39
|161.39
|163.85
|619.21
|12286.72
|439
|2007.09.21 02:00
|buy
|204
|0.10
|161.74
|159.14
|162.14
|440
|2007.09.21 02:00
|buy
|205
|0.10
|161.74
|159.14
|162.74
|441
|2007.09.21 02:00
|buy
|206
|0.10
|161.74
|159.14
|165.74
|442
|2007.09.21 10:41
|t/p
|204
|0.10
|162.14
|159.14
|162.14
|39.35
|12326.07
|443
|2007.09.21 14:50
|t/p
|205
|0.10
|162.74
|159.14
|162.74
|98.38
|12424.45
|444
|2007.09.27 18:03
|modify
|206
|0.10
|161.74
|163.25
|165.74
|445
|2007.09.28 03:02
|s/l
|206
|0.10
|163.25
|163.25
|165.74
|160.11
|12584.56
|446
|2007.09.28 11:00
|buy
|207
|0.10
|163.79
|161.19
|164.19
|447
|2007.09.28 11:00
|buy
|208
|0.10
|163.79
|161.19
|164.79
|448
|2007.09.28 11:00
|buy
|209
|0.10
|163.79
|161.19
|167.79
|449
|2007.10.01 09:27
|t/p
|207
|0.10
|164.19
|161.19
|164.19
|41.00
|12625.56
|450
|2007.10.01 12:12
|t/p
|208
|0.10
|164.79
|161.19
|164.79
|100.03
|12725.59
|451
|2007.10.10 11:43
|modify
|209
|0.10
|163.79
|165.30
|167.79
|452
|2007.10.10 19:30
|close
|209
|0.10
|165.51
|165.30
|167.79
|185.72
|12911.31
|453
|2007.10.10 19:30
|sell
|210
|0.10
|165.50
|168.10
|165.10
|454
|2007.10.10 19:30
|sell
|211
|0.10
|165.50
|168.10
|164.50
|455
|2007.10.10 19:30
|sell
|212
|0.10
|165.50
|168.10
|161.50
|456
|2007.10.16 09:32
|t/p
|210
|0.10
|165.10
|168.10
|165.10
|29.14
|12940.45
|457
|2007.10.16 23:00
|close
|212
|0.10
|165.71
|168.10
|161.50
|-30.86
|12909.59
|458
|2007.10.16 23:00
|close
|211
|0.10
|165.71
|168.10
|164.50
|-30.86
|12878.72
|459
|2007.10.16 23:00
|buy
|213
|0.20
|165.71
|163.11
|166.11
|460
|2007.10.16 23:00
|buy
|214
|0.20
|165.71
|163.11
|166.71
|461
|2007.10.16 23:00
|buy
|215
|0.20
|165.71
|163.11
|169.71
|462
|2007.10.17 13:12
|t/p
|213
|0.20
|166.11
|163.11
|166.11
|82.00
|12960.72
|463
|2007.10.22 00:01
|s/l
|214
|0.20
|163.11
|163.11
|166.71
|-491.74
|12468.98
|464
|2007.10.22 00:01
|s/l
|215
|0.20
|163.11
|163.11
|169.71
|-491.74
|11977.24
|465
|2007.10.22 19:30
|buy
|216
|0.40
|161.98
|159.38
|162.38
|466
|2007.10.22 19:30
|buy
|217
|0.40
|161.98
|159.38
|162.98
|467
|2007.10.22 19:30
|buy
|218
|0.40
|161.98
|159.38
|165.98
|468
|2007.10.22 22:42
|t/p
|216
|0.40
|162.38
|159.38
|162.38
|157.41
|12134.65
|469
|2007.10.23 08:15
|t/p
|217
|0.40
|162.98
|159.38
|162.98
|400.12
|12534.76
|470
|2007.10.26 08:29
|modify
|218
|0.40
|161.98
|163.48
|165.98
|471
|2007.10.30 17:59
|modify
|218
|0.40
|161.98
|164.98
|165.98
|472
|2007.10.31 09:25
|t/p
|218
|0.40
|165.98
|164.98
|165.98
|1633.48
|14168.25
|473
|2007.11.05 21:30
|buy
|219
|0.10
|165.87
|163.27
|166.27
|474
|2007.11.05 21:30
|buy
|220
|0.10
|165.87
|163.27
|166.87
|475
|2007.11.05 21:30
|buy
|221
|0.10
|165.87
|163.27
|169.87
|476
|2007.11.06 07:52
|t/p
|219
|0.10
|166.27
|163.27
|166.27
|41.00
|14209.25
|477
|2007.11.06 12:42
|t/p
|220
|0.10
|166.87
|163.27
|166.87
|100.02
|14309.27
|478
|2007.11.09 10:30
|close
|221
|0.10
|165.08
|163.27
|169.87
|-67.81
|14241.46
|479
|2007.11.09 10:30
|sell
|222
|0.10
|165.10
|167.70
|164.70
|480
|2007.11.09 10:30
|sell
|223
|0.10
|165.10
|167.70
|164.10
|481
|2007.11.09 10:30
|sell
|224
|0.10
|165.10
|167.70
|161.10
|482
|2007.11.09 10:44
|t/p
|222
|0.10
|164.70
|167.70
|164.70
|39.34
|14280.80
|483
|2007.11.09 11:32
|t/p
|223
|0.10
|164.10
|167.70
|164.10
|98.36
|14379.16
|484
|2007.11.09 12:44
|modify
|224
|0.10
|165.10
|163.59
|161.10
|485
|2007.11.12 04:19
|modify
|224
|0.10
|165.10
|162.08
|161.10
|486
|2007.11.12 04:34
|t/p
|224
|0.10
|161.10
|162.08
|161.10
|391.73
|14770.89
|487
|2007.11.12 19:00
|buy
|225
|0.10
|159.92
|157.32
|160.32
|488
|2007.11.12 19:00
|buy
|226
|0.10
|159.92
|157.32
|160.92
|489
|2007.11.12 19:00
|buy
|227
|0.10
|159.92
|157.32
|163.92
|490
|2007.11.12 20:40
|t/p
|225
|0.10
|160.32
|157.32
|160.32
|39.35
|14810.24
|491
|2007.11.13 02:55
|t/p
|226
|0.10
|160.92
|157.32
|160.92
|100.02
|14910.26
|492
|2007.11.13 22:27
|modify
|227
|0.10
|159.92
|161.42
|163.92
|493
|2007.11.14 11:00
|modify
|227
|0.10
|159.92
|162.92
|163.92
|494
|2007.11.14 11:53
|t/p
|227
|0.10
|163.92
|162.92
|163.92
|396.80
|15307.06
|495
|2007.11.14 22:00
|sell
|228
|0.20
|163.02
|165.62
|162.62
|496
|2007.11.14 22:00
|sell
|229
|0.20
|163.02
|165.62
|162.02
|497
|2007.11.14 22:00
|sell
|230
|0.20
|163.02
|165.62
|159.02
|498
|2007.11.15 10:06
|t/p
|228
|0.20
|162.62
|165.62
|162.62
|68.49
|15375.55
|499
|2007.11.15 10:18
|t/p
|229
|0.20
|162.02
|165.62
|162.02
|186.52
|15562.06
|500
|2007.11.15 17:30
|close
|230
|0.20
|162.51
|165.62
|159.02
|90.13
|15652.19
|501
|2007.11.15 17:30
|buy
|231
|0.20
|162.50
|159.90
|162.90
|502
|2007.11.15 17:30
|buy
|232
|0.20
|162.50
|159.90
|163.50
|503
|2007.11.15 17:30
|buy
|233
|0.20
|162.50
|159.90
|166.50
|504
|2007.11.16 18:09
|t/p
|231
|0.20
|162.90
|159.90
|162.90
|82.01
|15734.20
|505
|2007.11.20 19:30
|close
|233
|0.20
|162.24
|159.90
|166.50
|-41.24
|15692.96
|506
|2007.11.20 19:30
|close
|232
|0.20
|162.24
|159.90
|163.50
|-41.24
|15651.72
|507
|2007.11.20 19:30
|sell
|234
|0.40
|162.25
|164.85
|161.85
|508
|2007.11.20 19:30
|sell
|235
|0.40
|162.25
|164.85
|161.25
|509
|2007.11.20 19:30
|sell
|236
|0.40
|162.25
|164.85
|158.25
|510
|2007.11.21 06:13
|t/p
|234
|0.40
|161.85
|164.85
|161.85
|150.57
|15802.29
|511
|2007.11.21 10:06
|t/p
|235
|0.40
|161.25
|164.85
|161.25
|386.63
|16188.92
|512
|2007.11.21 11:28
|modify
|236
|0.40
|162.25
|160.74
|158.25
|513
|2007.11.21 13:02
|s/l
|236
|0.40
|160.74
|160.74
|158.25
|587.28
|16776.19
|514
|2007.11.21 19:00
|buy
|237
|0.20
|161.27
|158.67
|161.67
|515
|2007.11.21 19:00
|buy
|238
|0.20
|161.27
|158.67
|162.27
|516
|2007.11.21 19:00
|buy
|239
|0.20
|161.27
|158.67
|165.27
|517
|2007.11.21 21:06
|t/p
|237
|0.20
|161.67
|158.67
|161.67
|78.70
|16854.89
|518
|2007.11.26 08:30
|close
|239
|0.20
|160.62
|158.67
|165.27
|-111.38
|16743.52
|519
|2007.11.26 08:30
|close
|238
|0.20
|160.62
|158.67
|162.27
|-111.38
|16632.14
|520
|2007.11.26 08:30
|sell
|240
|0.40
|160.62
|163.22
|160.22
|521
|2007.11.26 08:30
|sell
|241
|0.40
|160.62
|163.22
|159.62
|522
|2007.11.26 08:30
|sell
|242
|0.40
|160.62
|163.22
|156.62
|523
|2007.11.26 21:09
|t/p
|240
|0.40
|160.22
|163.22
|160.22
|157.37
|16789.51
|524
|2007.11.26 21:54
|t/p
|241
|0.40
|159.62
|163.22
|159.62
|393.43
|17182.94
|525
|2007.11.27 04:30
|close
|242
|0.40
|161.00
|163.22
|156.62
|-156.31
|17026.63
|526
|2007.11.27 04:30
|buy
|243
|0.20
|161.01
|158.41
|161.41
|527
|2007.11.27 04:30
|buy
|244
|0.20
|161.01
|158.41
|162.01
|528
|2007.11.27 04:30
|buy
|245
|0.20
|161.01
|158.41
|165.01
|529
|2007.11.27 04:39
|t/p
|243
|0.20
|161.41
|158.41
|161.41
|78.70
|17105.33
|530
|2007.11.27 13:30
|close
|245
|0.20
|160.26
|158.41
|165.01
|-147.56
|16957.77
|531
|2007.11.27 13:30
|close
|244
|0.20
|160.26
|158.41
|162.01
|-147.56
|16810.21
|532
|2007.11.27 13:30
|sell
|246
|0.40
|160.25
|162.85
|159.85
|533
|2007.11.27 13:30
|sell
|247
|0.40
|160.25
|162.85
|159.25
|534
|2007.11.27 13:30
|sell
|248
|0.40
|160.25
|162.85
|156.25
|535
|2007.11.27 14:03
|t/p
|246
|0.40
|159.85
|162.85
|159.85
|157.37
|16967.58
|536
|2007.11.28 12:30
|close
|248
|0.40
|161.50
|162.85
|156.25
|-498.59
|16468.99
|537
|2007.11.28 12:30
|close
|247
|0.40
|161.50
|162.85
|159.25
|-498.59
|15970.40
|538
|2007.11.28 12:30
|buy
|249
|0.80
|161.51
|158.91
|161.91
|539
|2007.11.28 12:30
|buy
|250
|0.80
|161.51
|158.91
|162.51
|540
|2007.11.28 12:30
|buy
|251
|0.80
|161.51
|158.91
|165.51
|541
|2007.11.28 12:32
|t/p
|249
|0.80
|161.91
|158.91
|161.91
|314.81
|16285.21
|542
|2007.11.28 17:16
|t/p
|250
|0.80
|162.51
|158.91
|162.51
|787.02
|17072.23
|543
|2007.11.30 11:20
|modify
|251
|0.80
|161.51
|163.01
|165.51
|544
|2007.11.30 16:59
|s/l
|251
|0.80
|163.01
|163.01
|165.51
|1233.38
|18305.60
|545
|2007.11.30 17:30
|sell
|252
|0.20
|162.94
|165.54
|162.54
|546
|2007.11.30 17:30
|sell
|253
|0.20
|162.94
|165.54
|161.94
|547
|2007.11.30 17:30
|sell
|254
|0.20
|162.94
|165.54
|158.94
|548
|2007.11.30 20:04
|t/p
|252
|0.20
|162.54
|165.54
|162.54
|78.69
|18384.29
|549
|2007.12.03 10:00
|t/p
|253
|0.20
|161.94
|165.54
|161.94
|193.32
|18577.61
|550
|2007.12.05 17:30
|close
|254
|0.20
|162.76
|165.54
|158.94
|25.21
|18602.82
|551
|2007.12.05 17:30
|buy
|255
|0.20
|162.75
|160.15
|163.15
|552
|2007.12.05 17:30
|buy
|256
|0.20
|162.75
|160.15
|163.75
|553
|2007.12.05 17:30
|buy
|257
|0.20
|162.75
|160.15
|166.75
|554
|2007.12.07 00:56
|t/p
|255
|0.20
|163.15
|160.15
|163.15
|91.91
|18694.73
|555
|2007.12.07 06:30
|close
|257
|0.20
|162.45
|160.15
|166.75
|-45.81
|18648.92
|556
|2007.12.07 06:30
|close
|256
|0.20
|162.45
|160.15
|163.75
|-45.81
|18603.11
|557
|2007.12.07 06:30
|sell
|258
|0.40
|162.44
|165.04
|162.04
|558
|2007.12.07 06:30
|sell
|259
|0.40
|162.44
|165.04
|161.44
|559
|2007.12.07 06:30
|sell
|260
|0.40
|162.44
|165.04
|158.44
|560
|2007.12.11 21:46
|t/p
|258
|0.40
|162.04
|165.04
|162.04
|143.78
|18746.89
|561
|2007.12.12 07:00
|close
|260
|0.40
|163.06
|165.04
|158.44
|-264.33
|18482.56
|562
|2007.12.12 07:00
|close
|259
|0.40
|163.06
|165.04
|161.44
|-264.33
|18218.23
|563
|2007.12.12 07:00
|buy
|261
|0.80
|163.06
|160.46
|163.46
|564
|2007.12.12 07:00
|buy
|262
|0.80
|163.06
|160.46
|164.06
|565
|2007.12.12 07:00
|buy
|263
|0.80
|163.06
|160.46
|167.06
|566
|2007.12.12 08:16
|t/p
|261
|0.80
|163.46
|160.46
|163.46
|314.80
|18533.03
|567
|2007.12.12 15:00
|t/p
|262
|0.80
|164.06
|160.46
|164.06
|787.01
|19320.04
|568
|2007.12.12 17:58
|modify
|263
|0.80
|163.06
|164.57
|167.06
|569
|2007.12.12 18:43
|s/l
|263
|0.80
|164.57
|164.57
|167.06
|1188.39
|20508.43
|570
|2007.12.13 15:30
|buy
|264
|0.20
|164.86
|162.26
|165.26
|571
|2007.12.13 15:30
|buy
|265
|0.20
|164.86
|162.26
|165.86
|572
|2007.12.13 15:30
|buy
|266
|0.20
|164.86
|162.26
|168.86
|573
|2007.12.14 10:30
|close
|266
|0.20
|163.99
|162.26
|168.86
|-167.87
|20340.57
|574
|2007.12.14 10:30
|close
|265
|0.20
|163.99
|162.26
|165.86
|-167.87
|20172.70
|575
|2007.12.14 10:30
|close
|264
|0.20
|164.02
|162.26
|165.26
|-161.97
|20010.73
|576
|2007.12.14 10:30
|sell
|267
|0.40
|164.04
|166.64
|163.64
|577
|2007.12.14 10:30
|sell
|268
|0.40
|164.04
|166.64
|163.04
|578
|2007.12.14 10:30
|sell
|269
|0.40
|164.04
|166.64
|160.04
|579
|2007.12.14 12:24
|t/p
|267
|0.40
|163.64
|166.64
|163.64
|157.37
|20168.10
|580
|2007.12.17 07:54
|t/p
|268
|0.40
|163.04
|166.64
|163.04
|386.63
|20554.73
|581
|2007.12.19 17:00
|close
|269
|0.40
|163.12
|166.64
|160.04
|341.54
|20896.27
|582
|2007.12.19 17:00
|buy
|270
|0.20
|163.11
|160.51
|163.51
|583
|2007.12.19 17:00
|buy
|271
|0.20
|163.11
|160.51
|164.11
|584
|2007.12.19 17:00
|buy
|272
|0.20
|163.11
|160.51
|167.11
|585
|2007.12.21 15:36
|t/p
|270
|0.20
|163.51
|160.51
|163.51
|91.92
|20988.19
|586
|2007.12.24 01:04
|t/p
|271
|0.20
|164.11
|160.51
|164.11
|213.27
|21201.47
|587
|2007.12.26 15:57
|modify
|272
|0.20
|163.11
|164.63
|167.11
|588
|2007.12.31 14:32
|s/l
|272
|0.20
|164.63
|164.63
|167.11
|338.70
|21540.17
|589
|2008.01.04 03:00
|sell
|273
|0.20
|160.62
|163.22
|160.22
|590
|2008.01.04 03:00
|sell
|274
|0.20
|160.62
|163.22
|159.62
|591
|2008.01.04 03:00
|sell
|275
|0.20
|160.62
|163.22
|156.62
|592
|2008.01.04 14:30
|t/p
|273
|0.20
|160.22
|163.22
|160.22
|78.68
|21618.85
|593
|2008.01.09 06:30
|close
|275
|0.20
|160.99
|163.22
|156.62
|-82.99
|21535.86
|594
|2008.01.09 06:30
|close
|274
|0.20
|160.99
|163.22
|159.62
|-82.99
|21452.87
|595
|2008.01.09 06:30
|buy
|276
|0.40
|161.00
|158.40
|161.40
|596
|2008.01.09 06:30
|buy
|277
|0.40
|161.00
|158.40
|162.00
|597
|2008.01.09 06:30
|buy
|278
|0.40
|161.00
|158.40
|165.00
|598
|2008.01.09 07:08
|t/p
|276
|0.40
|161.40
|158.40
|161.40
|157.40
|21610.27
|599
|2008.01.09 14:00
|close
|278
|0.40
|160.76
|158.40
|165.00
|-94.45
|21515.82
|600
|2008.01.09 14:00
|close
|277
|0.40
|160.76
|158.40
|162.00
|-94.45
|21421.37
|601
|2008.01.09 14:00
|sell
|279
|0.80
|160.75
|163.35
|160.35
|602
|2008.01.09 14:00
|sell
|280
|0.80
|160.75
|163.35
|159.75
|603
|2008.01.09 14:00
|sell
|281
|0.80
|160.75
|163.35
|156.75
|604
|2008.01.09 14:51
|t/p
|279
|0.80
|160.35
|163.35
|160.35
|314.75
|21736.12
|605
|2008.01.09 22:00
|close
|281
|0.80
|161.18
|163.35
|156.75
|-338.34
|21397.78
|606
|2008.01.09 22:00
|close
|280
|0.80
|161.18
|163.35
|159.75
|-338.34
|21059.44
|607
|2008.01.09 22:00
|buy
|282
|1.60
|161.15
|158.55
|161.55
|608
|2008.01.09 22:00
|buy
|283
|1.60
|161.15
|158.55
|162.15
|609
|2008.01.09 22:00
|buy
|284
|1.60
|161.15
|158.55
|165.15
|610
|2008.01.10 02:16
|t/p
|282
|1.60
|161.55
|158.55
|161.55
|708.88
|21768.31
|611
|2008.01.10 21:08
|t/p
|283
|1.60
|162.15
|158.55
|162.15
|1653.30
|23421.61
|612
|2008.01.11 07:00
|close
|284
|1.60
|161.40
|158.55
|165.15
|499.19
|23920.81
|613
|2008.01.11 07:00
|sell
|285
|0.20
|161.41
|164.01
|161.01
|614
|2008.01.11 07:00
|sell
|286
|0.20
|161.41
|164.01
|160.41
|615
|2008.01.11 07:00
|sell
|287
|0.20
|161.41
|164.01
|157.41
|616
|2008.01.11 07:52
|t/p
|285
|0.20
|161.01
|164.01
|161.01
|78.69
|23999.50
|617
|2008.01.14 10:18
|t/p
|286
|0.20
|160.41
|164.01
|160.41
|193.32
|24192.82
|618
|2008.01.15 14:32
|modify
|287
|0.20
|161.41
|159.88
|157.41
|619
|2008.01.16 00:23
|modify
|287
|0.20
|161.41
|158.35
|157.41
|620
|2008.01.16 03:26
|s/l
|287
|0.20
|158.35
|158.35
|157.41
|591.75
|24784.56
|621
|2008.01.17 08:00
|buy
|288
|0.20
|157.58
|154.98
|157.98
|622
|2008.01.17 08:00
|buy
|289
|0.20
|157.58
|154.98
|158.58
|623
|2008.01.17 08:00
|buy
|290
|0.20
|157.58
|154.98
|161.58
|624
|2008.01.17 21:00
|close
|290
|0.20
|156.97
|154.98
|161.58
|-120.02
|24664.54
|625
|2008.01.17 21:00
|close
|289
|0.20
|156.97
|154.98
|158.58
|-120.02
|24544.52
|626
|2008.01.17 21:00
|close
|288
|0.20
|156.97
|154.98
|157.98
|-120.02
|24424.50
|627
|2008.01.17 21:00
|sell
|291
|0.40
|156.98
|159.58
|156.58
|628
|2008.01.17 21:00
|sell
|292
|0.40
|156.98
|159.58
|155.98
|629
|2008.01.17 21:00
|sell
|293
|0.40
|156.98
|159.58
|152.98
|630
|2008.01.17 21:29
|t/p
|291
|0.40
|156.58
|159.58
|156.58
|157.37
|24581.87
|631
|2008.01.17 23:03
|t/p
|292
|0.40
|155.98
|159.58
|155.98
|393.43
|24975.30
|632
|2008.01.18 05:00
|close
|293
|0.40
|156.66
|159.58
|152.98
|119.10
|25094.40
|633
|2008.01.18 05:00
|buy
|294
|0.30
|156.66
|154.06
|157.06
|634
|2008.01.18 05:00
|buy
|295
|0.30
|156.66
|154.06
|157.66
|635
|2008.01.18 05:00
|buy
|296
|0.30
|156.66
|154.06
|160.66
|636
|2008.01.18 08:06
|t/p
|294
|0.30
|157.06
|154.06
|157.06
|118.05
|25212.45
|637
|2008.01.18 14:09
|t/p
|295
|0.30
|157.66
|154.06
|157.66
|295.13
|25507.58
|638
|2008.01.21 09:22
|s/l
|296
|0.30
|154.06
|154.06
|160.66
|-762.39
|24745.19
|639
|2008.01.22 04:00
|buy
|297
|0.20
|153.71
|151.11
|154.11
|640
|2008.01.22 04:00
|buy
|298
|0.20
|153.71
|151.11
|154.71
|641
|2008.01.22 04:00
|buy
|299
|0.20
|153.71
|151.11
|157.71
|642
|2008.01.22 10:07
|t/p
|297
|0.20
|154.11
|151.11
|154.11
|78.72
|24823.91
|643
|2008.01.22 12:21
|t/p
|298
|0.20
|154.71
|151.11
|154.71
|196.78
|25020.69
|644
|2008.01.22 14:20
|modify
|299
|0.20
|153.71
|155.24
|157.71
|645
|2008.01.22 14:25
|s/l
|299
|0.20
|155.24
|155.24
|157.71
|301.07
|25321.76
|646
|2008.01.23 05:30
|sell
|300
|0.30
|155.54
|158.14
|155.14
|647
|2008.01.23 05:30
|sell
|301
|0.30
|155.54
|158.14
|154.54
|648
|2008.01.23 05:30
|sell
|302
|0.30
|155.54
|158.14
|151.54
|649
|2008.01.23 10:21
|t/p
|300
|0.30
|155.14
|158.14
|155.14
|118.04
|25439.80
|650
|2008.01.23 10:36
|t/p
|301
|0.30
|154.54
|158.14
|154.54
|295.10
|25734.90
|651
|2008.01.23 14:13
|modify
|302
|0.30
|155.54
|154.03
|151.54
|652
|2008.01.23 16:15
|s/l
|302
|0.30
|154.03
|154.03
|151.54
|445.60
|26180.50
|653
|2008.01.23 20:30
|buy
|303
|0.30
|154.60
|152.00
|155.00
|654
|2008.01.23 20:30
|buy
|304
|0.30
|154.60
|152.00
|155.60
|655
|2008.01.23 20:30
|buy
|305
|0.30
|154.60
|152.00
|158.60
|656
|2008.01.23 21:09
|t/p
|303
|0.30
|155.00
|152.00
|155.00
|118.06
|26298.56
|657
|2008.01.23 21:35
|t/p
|304
|0.30
|155.60
|152.00
|155.60
|295.16
|26593.72
|658
|2008.01.24 08:30
|close
|305
|0.30
|155.34
|152.00
|158.60
|233.28
|26827.01
|659
|2008.01.24 08:30
|sell
|306
|0.30
|155.36
|157.96
|154.96
|660
|2008.01.24 08:30
|sell
|307
|0.30
|155.36
|157.96
|154.36
|661
|2008.01.24 08:30
|sell
|308
|0.30
|155.36
|157.96
|151.36
|662
|2008.01.24 09:33
|t/p
|306
|0.30
|154.96
|157.96
|154.96
|118.04
|26945.05
|663
|2008.01.24 13:00
|close
|308
|0.30
|156.54
|157.96
|151.36
|-348.22
|26596.83
|664
|2008.01.24 13:00
|close
|307
|0.30
|156.54
|157.96
|154.36
|-348.22
|26248.61
|665
|2008.01.24 13:00
|buy
|309
|0.60
|156.53
|153.93
|156.93
|666
|2008.01.24 13:00
|buy
|310
|0.60
|156.53
|153.93
|157.53
|667
|2008.01.24 13:00
|buy
|311
|0.60
|156.53
|153.93
|160.53
|668
|2008.01.24 15:43
|t/p
|309
|0.60
|156.93
|153.93
|156.93
|236.12
|26484.73
|669
|2008.01.24 19:44
|t/p
|310
|0.60
|157.53
|153.93
|157.53
|590.32
|27075.05
|670
|2008.01.25 07:04
|modify
|311
|0.60
|156.53
|158.05
|160.53
|671
|2008.01.25 13:04
|s/l
|311
|0.60
|158.05
|158.05
|160.53
|907.19
|27982.24
|672
|2008.01.25 16:30
|sell
|312
|0.30
|158.04
|160.64
|157.64
|673
|2008.01.25 16:30
|sell
|313
|0.30
|158.04
|160.64
|157.04
|674
|2008.01.25 16:30
|sell
|314
|0.30
|158.04
|160.64
|154.04
|675
|2008.01.25 16:59
|t/p
|312
|0.30
|157.64
|160.64
|157.64
|118.04
|28100.28
|676
|2008.01.25 18:49
|t/p
|313
|0.30
|157.04
|160.64
|157.04
|295.10
|28395.38
|677
|2008.01.28 05:39
|modify
|314
|0.30
|158.04
|156.53
|154.04
|678
|2008.01.28 08:48
|s/l
|314
|0.30
|156.53
|156.53
|154.04
|440.50
|28835.87
|679
|2008.01.29 03:30
|sell
|315
|0.30
|157.22
|159.82
|156.82
|680
|2008.01.29 03:30
|sell
|316
|0.30
|157.22
|159.82
|156.22
|681
|2008.01.29 03:30
|sell
|317
|0.30
|157.22
|159.82
|153.22
|682
|2008.01.29 12:00
|close
|317
|0.30
|157.91
|159.82
|153.22
|-203.62
|28632.25
|683
|2008.01.29 12:00
|close
|316
|0.30
|157.91
|159.82
|156.22
|-203.62
|28428.63
|684
|2008.01.29 12:00
|close
|315
|0.30
|157.91
|159.82
|156.82
|-203.62
|28225.01
|685
|2008.01.29 12:00
|buy
|318
|0.60
|157.92
|155.32
|158.32
|686
|2008.01.29 12:00
|buy
|319
|0.60
|157.92
|155.32
|158.92
|687
|2008.01.29 12:00
|buy
|320
|0.60
|157.92
|155.32
|161.92
|688
|2008.01.29 13:48
|t/p
|318
|0.60
|158.32
|155.32
|158.32
|236.13
|28461.14
|689
|2008.01.30 20:15
|t/p
|319
|0.60
|158.92
|155.32
|158.92
|600.23
|29061.37
|690
|2008.01.30 23:00
|close
|320
|0.60
|157.88
|155.32
|161.92
|-13.70
|29047.67
|691
|2008.01.30 23:00
|sell
|321
|0.30
|157.91
|160.51
|157.51
|692
|2008.01.30 23:00
|sell
|322
|0.30
|157.91
|160.51
|156.91
|693
|2008.01.30 23:00
|sell
|323
|0.30
|157.91
|160.51
|153.91
|694
|2008.01.31 00:26
|t/p
|321
|0.30
|157.51
|160.51
|157.51
|102.73
|29150.41
|695
|2008.01.31 05:30
|close
|323
|0.30
|158.16
|160.51
|153.91
|-89.09
|29061.32
|696
|2008.01.31 05:30
|close
|322
|0.30
|158.16
|160.51
|156.91
|-89.09
|28972.23
|697
|2008.01.31 05:30
|buy
|324
|0.60
|158.17
|155.57
|158.57
|698
|2008.01.31 05:30
|buy
|325
|0.60
|158.17
|155.57
|159.17
|699
|2008.01.31 05:30
|buy
|326
|0.60
|158.17
|155.57
|162.17
|700
|2008.01.31 07:11
|t/p
|324
|0.60
|158.57
|155.57
|158.57
|236.13
|29208.36
|701
|2008.02.01 15:30
|close
|326
|0.60
|157.88
|155.57
|162.17
|-161.28
|29047.08
|702
|2008.02.01 15:30
|close
|325
|0.60
|157.88
|155.57
|159.17
|-161.28
|28885.80
|703
|2008.02.01 15:30
|sell
|327
|1.20
|157.89
|160.49
|157.49
|704
|2008.02.01 15:30
|sell
|328
|1.20
|157.89
|160.49
|156.89
|705
|2008.02.01 15:30
|sell
|329
|1.20
|157.89
|160.49
|153.89
|706
|2008.02.01 16:31
|t/p
|327
|1.20
|157.49
|160.49
|157.49
|472.16
|29357.96
|707
|2008.02.04 02:00
|close
|329
|1.20
|158.09
|160.49
|153.89
|-256.49
|29101.47
|708
|2008.02.04 02:00
|close
|328
|1.20
|158.09
|160.49
|156.89
|-256.49
|28844.99
|709
|2008.02.04 02:00
|buy
|330
|2.40
|158.10
|155.50
|158.50
|710
|2008.02.04 02:00
|buy
|331
|2.40
|158.10
|155.50
|159.10
|711
|2008.02.04 02:00
|buy
|332
|2.40
|158.10
|155.50
|162.10
|712
|2008.02.04 09:08
|t/p
|330
|2.40
|158.50
|155.50
|158.50
|944.51
|29789.50
|713
|2008.02.06 08:51
|s/l
|331
|2.40
|155.50
|155.50
|159.10
|-6060.04
|23729.46
|714
|2008.02.06 08:51
|s/l
|332
|2.40
|155.50
|155.50
|162.10
|-6060.04
|17669.42
|715
|2008.02.06 15:00
|buy
|333
|4.80
|155.98
|153.38
|156.38
|716
|2008.02.06 15:00
|buy
|334
|4.80
|155.98
|153.38
|156.98
|717
|2008.02.06 15:32
|t/p
|333
|4.80
|156.38
|153.38
|156.38
|1889.04
|19558.46
|718
|2008.02.11 09:00
|close
|334
|4.80
|155.30
|153.38
|156.98
|-2814.95
|16743.50
|719
|2008.02.11 09:00
|sell
|335
|0.20
|155.29
|157.89
|154.89
|720
|2008.02.11 09:00
|sell
|336
|0.20
|155.29
|157.89
|154.29
|721
|2008.02.11 09:00
|sell
|337
|0.20
|155.29
|157.89
|151.29
|722
|2008.02.11 10:58
|t/p
|335
|0.20
|154.89
|157.89
|154.89
|78.70
|16822.20
|723
|2008.02.13 12:00
|close
|337
|0.20
|157.00
|157.89
|151.29
|-343.21
|16478.99
|724
|2008.02.13 12:00
|close
|336
|0.20
|157.00
|157.89
|154.29
|-343.21
|16135.78
|725
|2008.02.13 12:00
|buy
|338
|0.40
|157.02
|154.42
|157.42
|726
|2008.02.13 12:00
|buy
|339
|0.40
|157.02
|154.42
|158.02
|727
|2008.02.13 12:00
|buy
|340
|0.40
|157.02
|154.42
|161.02
|728
|2008.02.13 14:32
|t/p
|338
|0.40
|157.42
|154.42
|157.42
|157.42
|16293.20
|729
|2008.02.14 08:55
|t/p
|339
|0.40
|158.02
|154.42
|158.02
|413.36
|16706.55
|730
|2008.02.20 03:43
|modify
|340
|0.40
|157.02
|158.53
|161.02
|731
|2008.02.20 06:52
|s/l
|340
|0.40
|158.53
|158.53
|161.02
|640.49
|17347.04
|732
|2008.02.20 19:00
|buy
|341
|0.20
|158.95
|156.35
|159.35
|733
|2008.02.20 19:00
|buy
|342
|0.20
|158.95
|156.35
|159.95
|734
|2008.02.20 19:00
|buy
|343
|0.20
|158.95
|156.35
|162.95
|735
|2008.02.21 07:04
|t/p
|341
|0.20
|159.35
|156.35
|159.35
|88.62
|17435.66
|736
|2008.02.25 16:46
|t/p
|342
|0.20
|159.95
|156.35
|159.95
|213.28
|17648.95
|737
|2008.02.26 23:19
|modify
|343
|0.20
|158.95
|160.47
|162.95
|738
|2008.02.27 05:33
|s/l
|343
|0.20
|160.47
|160.47
|162.95
|322.21
|17971.16
|739
|2008.02.27 17:00
|buy
|344
|0.20
|160.84
|158.24
|161.24
|740
|2008.02.27 17:00
|buy
|345
|0.20
|160.84
|158.24
|161.84
|741
|2008.02.27 17:00
|buy
|346
|0.20
|160.84
|158.24
|164.84
|742
|2008.02.29 12:05
|s/l
|344
|0.20
|158.24
|158.24
|161.24
|-498.40
|17472.76
|743
|2008.02.29 12:05
|s/l
|345
|0.20
|158.24
|158.24
|161.84
|-498.40
|16974.36
|744
|2008.02.29 12:05
|s/l
|346
|0.20
|158.24
|158.24
|164.84
|-498.40
|16475.96
|745
|2008.03.03 14:30
|buy
|347
|0.40
|156.83
|154.23
|157.23
|746
|2008.03.03 14:30
|buy
|348
|0.40
|156.83
|154.23
|157.83
|747
|2008.03.03 14:30
|buy
|349
|0.40
|156.83
|154.23
|160.83
|748
|2008.03.03 16:01
|t/p
|347
|0.40
|157.23
|154.23
|157.23
|157.41
|16633.37
|749
|2008.03.05 15:19
|t/p
|348
|0.40
|157.83
|154.23
|157.83
|406.75
|17040.12
|750
|2008.03.05 17:32
|modify
|349
|0.40
|156.83
|158.34
|160.83
|751
|2008.03.05 19:35
|s/l
|349
|0.40
|158.34
|158.34
|160.83
|607.46
|17647.59
|752
|2008.03.07 16:30
|buy
|350
|0.20
|157.84
|155.24
|158.24
|753
|2008.03.07 16:30
|buy
|351
|0.20
|157.84
|155.24
|158.84
|754
|2008.03.07 16:30
|buy
|352
|0.20
|157.84
|155.24
|161.84
|755
|2008.03.07 16:41
|t/p
|350
|0.20
|158.24
|155.24
|158.24
|78.71
|17726.30
|756
|2008.03.11 13:35
|t/p
|351
|0.20
|158.84
|155.24
|158.84
|203.38
|17929.67
|757
|2008.03.12 18:30
|close
|352
|0.20
|158.30
|155.24
|161.84
|100.42
|18030.09
|758
|2008.03.12 18:30
|sell
|353
|0.20
|158.32
|160.92
|157.92
|759
|2008.03.12 18:30
|sell
|354
|0.20
|158.32
|160.92
|157.32
|760
|2008.03.12 18:30
|sell
|355
|0.20
|158.32
|160.92
|154.32
|761
|2008.03.12 22:27
|t/p
|353
|0.20
|157.92
|160.92
|157.92
|78.69
|18108.78
|762
|2008.03.13 02:34
|t/p
|354
|0.20
|157.32
|160.92
|157.32
|186.53
|18295.31
|763
|2008.03.13 05:54
|modify
|355
|0.20
|158.32
|156.81
|154.32
|764
|2008.03.13 13:46
|s/l
|355
|0.20
|156.81
|156.81
|154.32
|286.87
|18582.17
|765
|2008.03.13 14:00
|buy
|356
|0.20
|156.76
|154.16
|157.16
|766
|2008.03.13 14:00
|buy
|357
|0.20
|156.76
|154.16
|157.76
|767
|2008.03.13 14:00
|buy
|358
|0.20
|156.76
|154.16
|160.76
|768
|2008.03.13 18:11
|t/p
|356
|0.20
|157.16
|154.16
|157.16
|78.71
|18660.88
|769
|2008.03.17 01:07
|s/l
|357
|0.20
|154.16
|154.16
|157.76
|-505.00
|18155.88
|770
|2008.03.17 01:07
|s/l
|358
|0.20
|154.16
|154.16
|160.76
|-505.00
|17650.87
|771
|2008.03.17 20:00
|buy
|359
|0.40
|153.22
|150.62
|153.62
|772
|2008.03.17 20:00
|buy
|360
|0.40
|153.22
|150.62
|154.22
|773
|2008.03.17 20:00
|buy
|361
|0.40
|153.22
|150.62
|157.22
|774
|2008.03.17 20:25
|t/p
|359
|0.40
|153.62
|150.62
|153.62
|157.41
|17808.28
|775
|2008.03.18 02:00
|close
|361
|0.40
|152.70
|150.62
|157.22
|-198.04
|17610.24
|776
|2008.03.18 02:00
|close
|360
|0.40
|152.70
|150.62
|154.22
|-198.04
|17412.20
|777
|2008.03.18 02:00
|sell
|362
|0.80
|152.68
|155.28
|152.28
|778
|2008.03.18 02:00
|sell
|363
|0.80
|152.68
|155.28
|151.68
|779
|2008.03.18 02:00
|sell
|364
|0.80
|152.68
|155.28
|148.68
|780
|2008.03.18 15:01
|s/l
|362
|0.80
|155.28
|155.28
|152.28
|-2046.03
|15366.17
|781
|2008.03.18 15:01
|s/l
|363
|0.80
|155.28
|155.28
|151.68
|-2046.03
|13320.14
|782
|2008.03.18 15:01
|s/l
|364
|0.80
|155.28
|155.28
|148.68
|-2046.03
|11274.11
|783
|2008.03.19 05:30
|sell
|365
|0.80
|155.86
|158.46
|155.46
|784
|2008.03.19 05:30
|sell
|366
|0.80
|155.86
|158.46
|154.86
|785
|2008.03.19 05:30
|sell
|367
|0.80
|155.86
|158.46
|151.86
|786
|2008.03.19 06:11
|t/p
|365
|0.80
|155.46
|158.46
|155.46
|314.78
|11588.89
|787
|2008.03.19 09:36
|t/p
|366
|0.80
|154.86
|158.46
|154.86
|786.94
|12375.83
|788
|2008.03.19 14:30
|close
|367
|0.80
|156.33
|158.46
|151.86
|-369.86
|12005.97
|789
|2008.03.19 14:30
|buy
|368
|0.10
|156.34
|153.74
|156.74
|790
|2008.03.19 14:30
|buy
|369
|0.10
|156.34
|153.74
|157.34
|791
|2008.03.19 14:30
|buy
|370
|0.10
|156.34
|153.74
|160.34
|792
|2008.03.20 12:30
|close
|370
|0.10
|154.04
|153.74
|160.34
|-221.34
|11784.63
|793
|2008.03.20 12:30
|close
|369
|0.10
|154.04
|153.74
|157.34
|-221.34
|11563.29
|794
|2008.03.20 12:30
|close
|368
|0.10
|154.05
|153.74
|156.74
|-220.36
|11342.94
|795
|2008.03.20 12:30
|sell
|371
|1.60
|154.04
|156.64
|153.64
|796
|2008.03.20 12:30
|sell
|372
|1.60
|154.04
|156.64
|153.04
|797
|2008.03.20 12:30
|sell
|373
|1.60
|154.04
|156.64
|150.04
|798
|2008.03.20 13:24
|t/p
|371
|1.60
|153.64
|156.64
|153.64
|629.55
|11972.49
|799
|2008.03.20 15:15
|t/p
|372
|1.60
|153.04
|156.64
|153.04
|1573.87
|13546.36
|800
|2008.03.20 17:20
|modify
|373
|1.60
|154.04
|152.53
|150.04
|801
|2008.03.20 18:14
|s/l
|373
|1.60
|152.53
|152.53
|150.04
|2376.55
|15922.91
|802
|2008.03.21 01:30
|buy
|374
|0.20
|153.52
|150.92
|153.92
|803
|2008.03.21 01:30
|buy
|375
|0.20
|153.52
|150.92
|154.52
|804
|2008.03.21 01:30
|buy
|376
|0.20
|153.52
|150.92
|157.52
|805
|2008.03.21 08:12
|t/p
|374
|0.20
|153.92
|150.92
|153.92
|78.71
|16001.62
|806
|2008.03.21 15:30
|close
|376
|0.20
|153.48
|150.92
|157.52
|-7.87
|15993.75
|807
|2008.03.21 15:30
|close
|375
|0.20
|153.48
|150.92
|154.52
|-7.87
|15985.88
|808
|2008.03.21 15:30
|sell
|377
|0.40
|153.48
|156.08
|153.08
|809
|2008.03.21 15:30
|sell
|378
|0.40
|153.48
|156.08
|152.48
|810
|2008.03.21 15:30
|sell
|379
|0.40
|153.48
|156.08
|149.48
|811
|2008.03.25 03:21
|s/l
|377
|0.40
|156.08
|156.08
|153.08
|-1036.62
|14949.25
|812
|2008.03.25 03:21
|s/l
|378
|0.40
|156.08
|156.08
|152.48
|-1036.62
|13912.63
|813
|2008.03.25 03:21
|s/l
|379
|0.40
|156.08
|156.08
|149.48
|-1036.62
|12876.00
|814
|2008.03.25 15:00
|sell
|380
|0.40
|155.69
|158.29
|155.29
|815
|2008.03.25 15:00
|sell
|381
|0.40
|155.69
|158.29
|154.69
|816
|2008.03.25 15:00
|sell
|382
|0.40
|155.69
|158.29
|151.69
|817
|2008.03.27 09:00
|close
|382
|0.40
|156.71
|158.29
|151.69
|-428.54
|12447.47
|818
|2008.03.27 09:00
|close
|381
|0.40
|156.71
|158.29
|154.69
|-428.54
|12018.93
|819
|2008.03.27 09:00
|close
|380
|0.40
|156.72
|158.29
|155.29
|-432.48
|11586.45
|820
|2008.03.27 09:00
|buy
|383
|0.40
|156.71
|154.11
|157.11
|821
|2008.03.27 09:00
|buy
|384
|0.40
|156.71
|154.11
|157.71
|822
|2008.03.27 09:00
|buy
|385
|0.40
|156.71
|154.11
|160.71
|823
|2008.03.27 10:11
|t/p
|383
|0.40
|157.11
|154.11
|157.11
|157.42
|11743.87
|824
|2008.03.27 14:23
|t/p
|384
|0.40
|157.71
|154.11
|157.71
|393.55
|12137.42
|825
|2008.03.28 16:00
|close
|385
|0.40
|156.93
|154.11
|160.71
|93.19
|12230.60
|826
|2008.03.28 16:00
|sell
|386
|0.10
|156.94
|159.54
|156.54
|827
|2008.03.28 16:00
|sell
|387
|0.10
|156.94
|159.54
|155.94
|828
|2008.03.28 16:00
|sell
|388
|0.10
|156.94
|159.54
|152.94
|829
|2008.03.31 00:00
|t/p
|386
|0.10
|156.54
|159.54
|156.54
|37.64
|12268.24
|830
|2008.03.31 03:00
|close
|388
|0.10
|157.73
|159.54
|152.94
|-79.41
|12188.83
|831
|2008.03.31 03:00
|close
|387
|0.10
|157.73
|159.54
|155.94
|-79.41
|12109.42
|832
|2008.03.31 03:00
|buy
|389
|0.20
|157.72
|155.12
|158.12
|833
|2008.03.31 03:00
|buy
|390
|0.20
|157.72
|155.12
|158.72
|834
|2008.03.31 03:00
|buy
|391
|0.20
|157.72
|155.12
|161.72
|835
|2008.03.31 10:00
|close
|391
|0.20
|156.97
|155.12
|161.72
|-147.58
|11961.84
|836
|2008.03.31 10:00
|close
|390
|0.20
|156.97
|155.12
|158.72
|-147.58
|11814.26
|837
|2008.03.31 10:30
|close
|389
|0.20
|156.94
|155.12
|158.12
|-153.49
|11660.77
|838
|2008.03.31 10:30
|sell
|392
|0.20
|156.93
|159.53
|156.53
|839
|2008.03.31 10:30
|sell
|393
|0.20
|156.93
|159.53
|155.93
|840
|2008.03.31 10:30
|sell
|394
|0.20
|156.93
|159.53
|152.93
|841
|2008.04.01 08:36
|t/p
|392
|0.20
|156.53
|159.53
|156.53
|75.29
|11736.06
|842
|2008.04.01 14:00
|close
|394
|0.20
|157.45
|159.53
|152.93
|-105.70
|11630.36
|843
|2008.04.01 14:00
|close
|393
|0.20
|157.45
|159.53
|155.93
|-105.70
|11524.66
|844
|2008.04.01 14:00
|buy
|395
|0.40
|157.46
|154.86
|157.86
|845
|2008.04.01 14:00
|buy
|396
|0.40
|157.46
|154.86
|158.46
|846
|2008.04.01 14:00
|buy
|397
|0.40
|157.46
|154.86
|161.46
|847
|2008.04.01 16:00
|t/p
|395
|0.40
|157.86
|154.86
|157.86
|157.42
|11682.08
|848
|2008.04.01 16:39
|t/p
|396
|0.40
|158.46
|154.86
|158.46
|393.55
|12075.63
|849
|2008.04.02 12:32
|modify
|397
|0.40
|157.46
|158.97
|161.46
|850
|2008.04.04 14:29
|modify
|397
|0.40
|157.46
|160.48
|161.46
|851
|2008.04.04 14:30
|s/l
|397
|0.40
|160.48
|160.48
|161.46
|1221.54
|13297.17
|852
|2008.04.04 16:00
|sell
|398
|0.10
|160.20
|162.80
|159.80
|853
|2008.04.04 16:00
|sell
|399
|0.10
|160.20
|162.80
|159.20
|854
|2008.04.04 16:00
|sell
|400
|0.10
|160.20
|162.80
|156.20
|855
|2008.04.04 16:39
|t/p
|398
|0.10
|159.80
|162.80
|159.80
|39.35
|13336.52
|856
|2008.04.07 04:00
|close
|400
|0.10
|160.65
|162.80
|156.20
|-45.97
|13290.54
|857
|2008.04.07 04:00
|close
|399
|0.10
|160.65
|162.80
|159.20
|-45.97
|13244.57
|858
|2008.04.07 04:00
|buy
|401
|0.20
|160.65
|158.05
|161.05
|859
|2008.04.07 04:00
|buy
|402
|0.20
|160.65
|158.05
|161.65
|860
|2008.04.07 04:00
|buy
|403
|0.20
|160.65
|158.05
|164.65
|861
|2008.04.07 10:20
|t/p
|401
|0.20
|161.05
|158.05
|161.05
|78.71
|13323.28
|862
|2008.04.08 02:14
|t/p
|402
|0.20
|161.65
|158.05
|161.65
|200.07
|13523.36
|863
|2008.04.11 13:30
|close
|403
|0.20
|160.09
|158.05
|164.65
|-90.37
|13432.98
|864
|2008.04.11 13:30
|sell
|404
|0.10
|160.10
|162.70
|159.70
|865
|2008.04.11 13:30
|sell
|405
|0.10
|160.10
|162.70
|159.10
|866
|2008.04.11 13:30
|sell
|406
|0.10
|160.10
|162.70
|156.10
|867
|2008.04.11 14:20
|t/p
|404
|0.10
|159.70
|162.70
|159.70
|39.34
|13472.32
|868
|2008.04.14 00:00
|t/p
|405
|0.10
|159.10
|162.70
|159.10
|96.66
|13568.98
|869
|2008.04.14 11:30
|close
|406
|0.10
|159.43
|162.70
|156.10
|64.20
|13633.18
|870
|2008.04.14 11:30
|buy
|407
|0.10
|159.42
|156.82
|159.82
|871
|2008.04.14 11:30
|buy
|408
|0.10
|159.42
|156.82
|160.42
|872
|2008.04.14 11:30
|buy
|409
|0.10
|159.42
|156.82
|163.42
|873
|2008.04.14 12:11
|t/p
|407
|0.10
|159.82
|156.82
|159.82
|39.35
|13672.53
|874
|2008.04.15 04:17
|t/p
|408
|0.10
|160.42
|156.82
|160.42
|100.04
|13772.57
|875
|2008.04.16 14:01
|modify
|409
|0.10
|159.42
|160.93
|163.42
|876
|2008.04.17 12:21
|modify
|409
|0.10
|159.42
|162.44
|163.42
|877
|2008.04.17 16:02
|s/l
|409
|0.10
|162.44
|162.44
|163.42
|305.39
|14077.96
|878
|2008.04.22 11:00
|buy
|410
|0.10
|164.45
|161.85
|164.85
|879
|2008.04.22 11:00
|buy
|411
|0.10
|164.45
|161.85
|165.45
|880
|2008.04.22 11:00
|buy
|412
|0.10
|164.45
|161.85
|168.45
|881
|2008.04.22 16:00
|t/p
|410
|0.10
|164.85
|161.85
|164.85
|39.36
|14117.32
|882
|2008.04.28 15:00
|close
|412
|0.10
|163.13
|161.85
|168.45
|-119.96
|13997.36
|883
|2008.04.28 15:00
|close
|411
|0.10
|163.13
|161.85
|165.45
|-119.96
|13877.40
|884
|2008.04.28 15:00
|sell
|413
|0.20
|163.14
|165.74
|162.74
|885
|2008.04.28 15:00
|sell
|414
|0.20
|163.14
|165.74
|162.14
|886
|2008.04.28 15:00
|sell
|415
|0.20
|163.14
|165.74
|159.14
|887
|2008.04.29 08:36
|t/p
|413
|0.20
|162.74
|165.74
|162.74
|75.29
|13952.69
|888
|2008.04.29 10:04
|t/p
|414
|0.20
|162.14
|165.74
|162.14
|193.33
|14146.02
|889
|2008.04.29 22:30
|close
|415
|0.20
|162.00
|165.74
|159.14
|220.88
|14366.90
|890
|2008.04.29 22:30
|buy
|416
|0.10
|161.98
|159.38
|162.38
|891
|2008.04.29 22:30
|buy
|417
|0.10
|161.98
|159.38
|162.98
|892
|2008.04.29 22:30
|buy
|418
|0.10
|161.98
|159.38
|165.98
|893
|2008.04.30 13:34
|t/p
|416
|0.10
|162.38
|159.38
|162.38
|41.00
|14407.90
|894
|2008.04.30 20:44
|t/p
|417
|0.10
|162.98
|159.38
|162.98
|100.04
|14507.94
|895
|2008.05.08 09:42
|s/l
|418
|0.10
|159.38
|159.38
|165.98
|-237.64
|14270.29
|896
|2008.05.08 13:30
|buy
|419
|0.10
|160.23
|157.63
|160.63
|897
|2008.05.08 13:30
|buy
|420
|0.10
|160.23
|157.63
|161.23
|898
|2008.05.08 13:30
|buy
|421
|0.10
|160.23
|157.63
|164.23
|899
|2008.05.12 13:10
|t/p
|419
|0.10
|160.63
|157.63
|160.63
|42.66
|14312.96
|900
|2008.05.12 17:51
|t/p
|420
|0.10
|161.23
|157.63
|161.23
|101.69
|14414.65
|901
|2008.05.14 02:14
|modify
|421
|0.10
|160.23
|161.73
|164.23
|902
|2008.05.14 04:56
|s/l
|421
|0.10
|161.73
|161.73
|164.23
|154.19
|14568.84
|903
|2008.05.16 17:30
|sell
|422
|0.10
|161.65
|164.25
|161.25
|904
|2008.05.16 17:30
|sell
|423
|0.10
|161.65
|164.25
|160.65
|905
|2008.05.16 17:30
|sell
|424
|0.10
|161.65
|164.25
|157.65
|906
|2008.05.21 10:30
|close
|424
|0.10
|162.44
|164.25
|157.65
|-82.81
|14486.02
|907
|2008.05.21 10:30
|close
|423
|0.10
|162.44
|164.25
|160.65
|-82.81
|14403.21
|908
|2008.05.21 10:30
|close
|422
|0.10
|162.45
|164.25
|161.25
|-83.80
|14319.41
|909
|2008.05.21 10:30
|buy
|425
|0.20
|162.44
|159.84
|162.84
|910
|2008.05.21 10:30
|buy
|426
|0.20
|162.44
|159.84
|163.44
|911
|2008.05.21 10:30
|buy
|427
|0.20
|162.44
|159.84
|166.44
|912
|2008.05.21 11:00
|t/p
|425
|0.20
|162.84
|159.84
|162.84
|78.71
|14398.12
|913
|2008.05.22 16:04
|t/p
|426
|0.20
|163.44
|159.84
|163.44
|206.69
|14604.81
|914
|2008.06.03 19:30
|close
|427
|0.20
|162.28
|159.84
|166.44
|11.46
|14616.27
|915
|2008.06.03 19:30
|sell
|428
|0.10
|162.27
|164.87
|161.87
|916
|2008.06.03 19:30
|sell
|429
|0.10
|162.27
|164.87
|161.27
|917
|2008.06.03 19:30
|sell
|430
|0.10
|162.27
|164.87
|158.27
|918
|2008.06.04 10:04
|t/p
|428
|0.10
|161.87
|164.87
|161.87
|37.65
|14653.92
|919
|2008.06.05 16:05
|s/l
|429
|0.10
|164.87
|164.87
|161.27
|-262.55
|14391.36
|920
|2008.06.05 16:05
|s/l
|430
|0.10
|164.87
|164.87
|158.27
|-262.55
|14128.81
|921
|2008.06.09 00:00
|sell
|431
|0.20
|165.02
|167.62
|164.62
|922
|2008.06.09 00:00
|sell
|432
|0.20
|165.02
|167.62
|164.02
|923
|2008.06.09 00:00
|sell
|433
|0.20
|165.02
|167.62
|161.02
|924
|2008.06.16 12:47
|s/l
|431
|0.20
|167.62
|167.62
|164.62
|-535.27
|13593.54
|925
|2008.06.16 12:47
|s/l
|432
|0.20
|167.62
|167.62
|164.02
|-535.27
|13058.27
|926
|2008.06.16 12:47
|s/l
|433
|0.20
|167.62
|167.62
|161.02
|-535.27
|12523.01
|927
|2008.06.18 15:30
|sell
|434
|0.20
|167.32
|169.92
|166.92
|928
|2008.06.18 15:30
|sell
|435
|0.20
|167.32
|169.92
|166.32
|929
|2008.06.18 15:30
|sell
|436
|0.20
|167.32
|169.92
|163.32
|930
|2008.06.19 11:50
|t/p
|434
|0.20
|166.92
|169.92
|166.92
|68.49
|12591.49
|931
|2008.06.19 19:00
|close
|436
|0.20
|167.39
|169.92
|163.32
|-23.97
|12567.52
|932
|2008.06.19 19:00
|close
|435
|0.20
|167.39
|169.92
|166.32
|-23.97
|12543.55
|933
|2008.06.19 19:00
|buy
|437
|0.40
|167.38
|164.78
|167.78
|934
|2008.06.19 19:00
|buy
|438
|0.40
|167.38
|164.78
|168.38
|935
|2008.06.19 19:00
|buy
|439
|0.40
|167.38
|164.78
|171.38
|936
|2008.06.20 10:09
|t/p
|437
|0.40
|167.78
|164.78
|167.78
|164.02
|12707.56
|937
|2008.06.24 18:34
|t/p
|438
|0.40
|168.38
|164.78
|168.38
|413.33
|13120.89
|938
|2008.07.03 16:00
|close
|439
|0.40
|167.72
|164.78
|171.38
|226.29
|13347.18
|939
|2008.07.03 16:00
|sell
|440
|0.10
|167.71
|170.31
|167.31
|940
|2008.07.03 16:00
|sell
|441
|0.10
|167.71
|170.31
|166.71
|941
|2008.07.03 16:00
|sell
|442
|0.10
|167.71
|170.31
|163.71
|942
|2008.07.04 01:47
|t/p
|440
|0.10
|167.31
|170.31
|167.31
|37.65
|13384.83
|943
|2008.07.08 15:00
|close
|442
|0.10
|168.14
|170.31
|163.71
|-47.40
|13337.43
|944
|2008.07.08 15:00
|close
|441
|0.10
|168.14
|170.31
|166.71
|-47.40
|13290.03
|945
|2008.07.08 15:00
|buy
|443
|0.20
|168.15
|165.55
|168.55
|946
|2008.07.08 15:00
|buy
|444
|0.20
|168.15
|165.55
|169.15
|947
|2008.07.08 15:00
|buy
|445
|0.20
|168.15
|165.55
|172.15
|948
|2008.07.09 08:10
|t/p
|443
|0.20
|168.55
|165.55
|168.55
|82.01
|13372.04
|949
|2008.07.11 07:19
|t/p
|444
|0.20
|169.15
|165.55
|169.15
|213.28
|13585.32
|950
|2008.07.11 14:00
|close
|445
|0.20
|168.63
|165.55
|172.15
|110.96
|13696.29
|951
|2008.07.11 14:00
|sell
|446
|0.10
|168.64
|171.24
|168.24
|952
|2008.07.11 14:00
|sell
|447
|0.10
|168.64
|171.24
|167.64
|953
|2008.07.11 14:00
|sell
|448
|0.10
|168.64
|171.24
|164.64
|954
|2008.07.11 14:19
|t/p
|446
|0.10
|168.24
|171.24
|168.24
|39.35
|13735.64
|955
|2008.07.11 20:30
|close
|448
|0.10
|169.01
|171.24
|164.64
|-36.39
|13699.25
|956
|2008.07.11 20:30
|close
|447
|0.10
|169.01
|171.24
|167.64
|-36.39
|13662.86
|957
|2008.07.11 20:30
|buy
|449
|0.20
|169.00
|166.40
|169.40
|958
|2008.07.11 20:30
|buy
|450
|0.20
|169.00
|166.40
|170.00
|959
|2008.07.11 20:30
|buy
|451
|0.20
|169.00
|166.40
|173.00
|960
|2008.07.11 21:00
|t/p
|449
|0.20
|169.40
|166.40
|169.40
|78.71
|13741.57
|961
|2008.07.15 22:39
|s/l
|450
|0.20
|166.40
|166.40
|170.00
|-505.00
|13236.56
|962
|2008.07.15 22:39
|s/l
|451
|0.20
|166.40
|166.40
|173.00
|-505.00
|12731.56
|963
|2008.07.18 04:00
|sell
|452
|0.40
|168.33
|170.93
|167.93
|964
|2008.07.18 04:00
|sell
|453
|0.40
|168.33
|170.93
|167.33
|965
|2008.07.18 04:00
|sell
|454
|0.40
|168.33
|170.93
|164.33
|966
|2008.07.25 04:40
|t/p
|452
|0.40
|167.93
|170.93
|167.93
|109.77
|12841.33
|967
|2008.07.25 12:00
|close
|454
|0.40
|168.48
|170.93
|164.33
|-106.64
|12734.70
|968
|2008.07.25 12:00
|close
|453
|0.40
|168.48
|170.93
|167.33
|-106.64
|12628.06
|969
|2008.07.25 12:00
|buy
|455
|0.80
|168.47
|165.87
|168.87
|970
|2008.07.25 12:00
|buy
|456
|0.80
|168.47
|165.87
|169.47
|971
|2008.07.25 12:00
|buy
|457
|0.80
|168.47
|165.87
|172.47
|972
|2008.07.25 12:14
|t/p
|455
|0.80
|168.87
|165.87
|168.87
|314.83
|12942.89
|973
|2008.07.28 02:18
|t/p
|456
|0.80
|169.47
|165.87
|169.47
|800.30
|13743.19
|974
|2008.08.05 02:30
|close
|457
|0.80
|168.23
|165.87
|172.47
|-70.01
|13673.18
|975
|2008.08.05 02:30
|sell
|458
|0.10
|168.26
|170.86
|167.86
|976
|2008.08.05 02:30
|sell
|459
|0.10
|168.26
|170.86
|167.26
|977
|2008.08.05 02:30
|sell
|460
|0.10
|168.26
|170.86
|164.26
|978
|2008.08.05 08:34
|t/p
|458
|0.10
|167.86
|170.86
|167.86
|39.35
|13712.53
|979
|2008.08.05 09:10
|t/p
|459
|0.10
|167.26
|170.86
|167.26
|98.37
|13810.90
|980
|2008.08.08 11:27
|modify
|460
|0.10
|168.26
|166.75
|164.26
|981
|2008.08.11 00:54
|modify
|460
|0.10
|168.26
|165.25
|164.26
|982
|2008.08.11 01:44
|t/p
|460
|0.10
|164.26
|165.25
|164.26
|383.27
|14194.17
|983
|2008.08.11 10:00
|buy
|461
|0.10
|165.17
|162.57
|165.57
|984
|2008.08.11 10:00
|buy
|462
|0.10
|165.17
|162.57
|166.17
|985
|2008.08.11 10:00
|buy
|463
|0.10
|165.17
|162.57
|169.17
|986
|2008.08.11 10:26
|t/p
|461
|0.10
|165.57
|162.57
|165.57
|39.36
|14233.53
|987
|2008.08.11 18:00
|close
|463
|0.10
|164.64
|162.57
|169.17
|-52.14
|14181.39
|988
|2008.08.11 18:00
|close
|462
|0.10
|164.64
|162.57
|166.17
|-52.14
|14129.25
|989
|2008.08.11 18:00
|sell
|464
|0.20
|164.63
|167.23
|164.23
|990
|2008.08.11 18:00
|sell
|465
|0.20
|164.63
|167.23
|163.63
|991
|2008.08.11 18:00
|sell
|466
|0.20
|164.63
|167.23
|160.63
|992
|2008.08.11 20:37
|t/p
|464
|0.20
|164.23
|167.23
|164.23
|78.69
|14207.94
|993
|2008.08.12 07:45
|t/p
|465
|0.20
|163.63
|167.23
|163.63
|193.33
|14401.27
|994
|2008.08.13 02:58
|modify
|466
|0.20
|164.63
|163.12
|160.63
|995
|2008.08.13 19:00
|close
|466
|0.20
|162.61
|163.12
|160.63
|390.60
|14791.87
|996
|2008.08.13 19:00
|buy
|467
|0.10
|162.62
|160.02
|163.02
|997
|2008.08.13 19:00
|buy
|468
|0.10
|162.62
|160.02
|163.62
|998
|2008.08.13 19:00
|buy
|469
|0.10
|162.62
|160.02
|166.62
|999
|2008.08.13 19:27
|t/p
|467
|0.10
|163.02
|160.02
|163.02
|39.35
|14831.22
|1000
|2008.08.13 19:35
|t/p
|468
|0.10
|163.62
|160.02
|163.62
|98.38
|14929.60
|1001
|2008.08.14 02:00
|close
|469
|0.10
|162.67
|160.02
|166.62
|9.87
|14939.47
|1002
|2008.08.14 02:00
|sell
|470
|0.10
|162.66
|165.26
|162.26
|1003
|2008.08.14 02:00
|sell
|471
|0.10
|162.66
|165.26
|161.66
|1004
|2008.08.14 02:00
|sell
|472
|0.10
|162.66
|165.26
|158.66
|1005
|2008.08.14 21:16
|t/p
|470
|0.10
|162.26
|165.26
|162.26
|39.34
|14978.81
|1006
|2008.08.19 00:02
|t/p
|471
|0.10
|161.66
|165.26
|161.66
|93.26
|15072.07
|1007
|2008.08.21 11:50
|modify
|472
|0.10
|162.66
|161.15
|158.66
|1008
|2008.08.21 15:46
|s/l
|472
|0.10
|161.15
|161.15
|158.66
|136.63
|15208.70
|1009
|2008.08.26 17:00
|buy
|473
|0.20
|160.93
|158.33
|161.33
|1010
|2008.08.26 17:00
|buy
|474
|0.20
|160.93
|158.33
|161.93
|1011
|2008.08.26 17:00
|buy
|475
|0.20
|160.93
|158.33
|164.93
|1012
|2008.08.27 14:39
|t/p
|473
|0.20
|161.33
|158.33
|161.33
|82.01
|15290.71
|1013
|2008.08.28 03:59
|t/p
|474
|0.20
|161.93
|158.33
|161.93
|209.98
|15500.69
|1014
|2008.09.01 09:37
|s/l
|475
|0.20
|158.33
|158.33
|164.93
|-491.79
|15008.90
|1015
|2008.09.03 19:30
|buy
|476
|0.20
|157.13
|154.53
|157.53
|1016
|2008.09.03 19:30
|buy
|477
|0.20
|157.13
|154.53
|158.13
|1017
|2008.09.03 19:30
|buy
|478
|0.20
|157.13
|154.53
|161.13
|1018
|2008.09.04 09:46
|t/p
|476
|0.20
|157.53
|154.53
|157.53
|88.62
|15097.52
|1019
|2008.09.04 17:18
|s/l
|477
|0.20
|154.53
|154.53
|158.13
|-501.70
|14595.81
|1020
|2008.09.04 17:18
|s/l
|478
|0.20
|154.53
|154.53
|161.13
|-501.70
|14094.11
|1021
|2008.09.05 08:30
|buy
|479
|0.40
|152.83
|150.23
|153.23
|1022
|2008.09.05 08:30
|buy
|480
|0.40
|152.83
|150.23
|153.83
|1023
|2008.09.05 08:30
|buy
|481
|0.40
|152.83
|150.23
|156.83
|1024
|2008.09.05 22:43
|t/p
|479
|0.40
|153.23
|150.23
|153.23
|157.42
|14251.53
|1025
|2008.09.08 00:00
|t/p
|480
|0.40
|153.83
|150.23
|153.83
|400.16
|14651.69
|1026
|2008.09.08 00:00
|modify
|481
|0.40
|152.83
|156.01
|156.83
|1027
|2008.09.08 00:05
|t/p
|481
|0.40
|156.83
|156.01
|156.83
|1580.80
|16232.48
|1028
|2008.09.08 12:00
|sell
|482
|0.20
|154.19
|156.79
|153.79
|1029
|2008.09.08 12:00
|sell
|483
|0.20
|154.19
|156.79
|153.19
|1030
|2008.09.08 12:00
|sell
|484
|0.20
|154.19
|156.79
|150.19
|1031
|2008.09.08 12:12
|t/p
|482
|0.20
|153.79
|156.79
|153.79
|78.70
|16311.18
|1032
|2008.09.08 17:46
|t/p
|483
|0.20
|153.19
|156.79
|153.19
|196.74
|16507.92
|1033
|2008.09.08 19:36
|modify
|484
|0.20
|154.19
|152.69
|150.19
|1034
|2008.09.08 21:32
|s/l
|484
|0.20
|152.69
|152.69
|150.19
|295.10
|16803.02
|1035
|2008.09.09 09:30
|buy
|485
|0.20
|152.24
|149.64
|152.64
|1036
|2008.09.09 09:30
|buy
|486
|0.20
|152.24
|149.64
|153.24
|1037
|2008.09.09 09:30
|buy
|487
|0.20
|152.24
|149.64
|156.24
|1038
|2008.09.09 11:01
|t/p
|485
|0.20
|152.64
|149.64
|152.64
|78.71
|16881.73
|1039
|2008.09.09 11:32
|t/p
|486
|0.20
|153.24
|149.64
|153.24
|196.77
|17078.50
|1040
|2008.09.09 20:30
|close
|487
|0.20
|151.97
|149.64
|156.24
|-53.13
|17025.37
|1041
|2008.09.09 20:30
|sell
|488
|0.20
|151.96
|154.56
|151.56
|1042
|2008.09.09 20:30
|sell
|489
|0.20
|151.96
|154.56
|150.96
|1043
|2008.09.09 20:30
|sell
|490
|0.20
|151.96
|154.56
|147.96
|1044
|2008.09.09 21:11
|t/p
|488
|0.20
|151.56
|154.56
|151.56
|78.69
|17104.06
|1045
|2008.09.09 22:26
|t/p
|489
|0.20
|150.96
|154.56
|150.96
|196.73
|17300.79
|1046
|2008.09.10 04:30
|close
|490
|0.20
|151.47
|154.56
|147.96
|93.00
|17393.79
|1047
|2008.09.10 04:30
|buy
|491
|0.20
|151.46
|148.86
|151.86
|1048
|2008.09.10 04:30
|buy
|492
|0.20
|151.46
|148.86
|152.46
|1049
|2008.09.10 04:30
|buy
|493
|0.20
|151.46
|148.86
|155.46
|1050
|2008.09.10 06:37
|t/p
|491
|0.20
|151.86
|148.86
|151.86
|78.71
|17472.50
|1051
|2008.09.10 07:31
|t/p
|492
|0.20
|152.46
|148.86
|152.46
|196.77
|17669.27
|1052
|2008.09.10 14:00
|close
|493
|0.20
|150.90
|148.86
|155.46
|-110.20
|17559.07
|1053
|2008.09.10 14:00
|sell
|494
|0.20
|150.91
|153.51
|150.51
|1054
|2008.09.10 14:00
|sell
|495
|0.20
|150.91
|153.51
|149.91
|1055
|2008.09.10 14:00
|sell
|496
|0.20
|150.91
|153.51
|146.91
|1056
|2008.09.10 14:07
|t/p
|494
|0.20
|150.51
|153.51
|150.51
|78.69
|17637.76
|1057
|2008.09.11 01:50
|t/p
|495
|0.20
|149.91
|153.51
|149.91
|186.53
|17824.29
|1058
|2008.09.11 11:12
|modify
|496
|0.20
|150.91
|149.40
|146.91
|1059
|2008.09.11 21:00
|close
|496
|0.20
|148.85
|149.40
|146.91
|395.07
|18219.36
|1060
|2008.09.11 21:00
|buy
|497
|0.20
|148.85
|146.25
|149.25
|1061
|2008.09.11 21:00
|buy
|498
|0.20
|148.85
|146.25
|149.85
|1062
|2008.09.11 21:00
|buy
|499
|0.20
|148.85
|146.25
|152.85
|1063
|2008.09.11 21:57
|t/p
|497
|0.20
|149.25
|146.25
|149.25
|78.71
|18298.07
|1064
|2008.09.11 22:58
|t/p
|498
|0.20
|149.85
|146.25
|149.85
|196.77
|18494.84
|1065
|2008.09.12 08:36
|modify
|499
|0.20
|148.85
|150.36
|152.85
|1066
|2008.09.12 17:16
|modify
|499
|0.20
|148.85
|151.87
|152.85
|1067
|2008.09.12 17:19
|t/p
|499
|0.20
|152.85
|151.87
|152.85
|790.39
|19285.23
|1068
|2008.09.15 04:00
|sell
|500
|0.20
|152.26
|154.86
|151.86
|1069
|2008.09.15 04:00
|sell
|501
|0.20
|152.26
|154.86
|151.26
|1070
|2008.09.15 04:00
|sell
|502
|0.20
|152.26
|154.86
|148.26
|1071
|2008.09.15 08:11
|t/p
|500
|0.20
|151.86
|154.86
|151.86
|78.69
|19363.92
|1072
|2008.09.15 09:00
|t/p
|501
|0.20
|151.26
|154.86
|151.26
|196.73
|19560.65
|1073
|2008.09.15 10:06
|modify
|502
|0.20
|152.26
|150.75
|148.26
|1074
|2008.09.15 13:27
|modify
|502
|0.20
|152.26
|149.24
|148.26
|1075
|2008.09.15 13:54
|s/l
|502
|0.20
|149.24
|149.24
|148.26
|594.14
|20154.79
|1076
|2008.09.15 16:30
|buy
|503
|0.20
|150.16
|147.56
|150.56
|1077
|2008.09.15 16:30
|buy
|504
|0.20
|150.16
|147.56
|151.16
|1078
|2008.09.15 16:30
|buy
|505
|0.20
|150.16
|147.56
|154.16
|1079
|2008.09.15 16:54
|t/p
|503
|0.20
|150.56
|147.56
|150.56
|78.71
|20233.50
|1080
|2008.09.16 13:01
|s/l
|504
|0.20
|147.56
|147.56
|151.16
|-508.31
|19725.19
|1081
|2008.09.16 13:01
|s/l
|505
|0.20
|147.56
|147.56
|154.16
|-508.31
|19216.89
|1082
|2008.09.16 18:30
|buy
|506
|0.40
|148.61
|146.01
|149.01
|1083
|2008.09.16 18:30
|buy
|507
|0.40
|148.61
|146.01
|149.61
|1084
|2008.09.16 18:30
|buy
|508
|0.40
|148.61
|146.01
|152.61
|1085
|2008.09.16 19:23
|t/p
|506
|0.40
|149.01
|146.01
|149.01
|157.42
|19374.31
|1086
|2008.09.16 20:48
|t/p
|507
|0.40
|149.61
|146.01
|149.61
|393.54
|19767.85
|1087
|2008.09.17 02:08
|modify
|508
|0.40
|148.61
|150.15
|152.61
|1088
|2008.09.17 05:20
|s/l
|508
|0.40
|150.15
|150.15
|152.61
|612.67
|20380.51
|1089
|2008.09.17 10:00
|sell
|509
|0.20
|149.71
|152.31
|149.31
|1090
|2008.09.17 10:00
|sell
|510
|0.20
|149.71
|152.31
|148.71
|1091
|2008.09.17 10:00
|sell
|511
|0.20
|149.71
|152.31
|145.71
|1092
|2008.09.17 14:40
|t/p
|509
|0.20
|149.31
|152.31
|149.31
|78.69
|20459.20
|1093
|2008.09.17 15:33
|t/p
|510
|0.20
|148.71
|152.31
|148.71
|196.74
|20655.94
|1094
|2008.09.17 18:04
|modify
|511
|0.20
|149.71
|148.21
|145.71
|1095
|2008.09.17 18:43
|s/l
|511
|0.20
|148.21
|148.21
|145.71
|295.10
|20951.04
|1096
|2008.09.17 20:30
|buy
|512
|0.20
|150.55
|147.95
|150.95
|1097
|2008.09.17 20:30
|buy
|513
|0.20
|150.55
|147.95
|151.55
|1098
|2008.09.17 20:30
|buy
|514
|0.20
|150.55
|147.95
|154.55
|1099
|2008.09.17 20:39
|t/p
|512
|0.20
|150.95
|147.95
|150.95
|78.71
|21029.75
|1100
|2008.09.18 12:10
|t/p
|513
|0.20
|151.55
|147.95
|151.55
|206.69
|21236.44
|1101
|2008.09.19 09:28
|modify
|514
|0.20
|150.55
|152.06
|154.55
|1102
|2008.09.19 14:40
|modify
|514
|0.20
|150.55
|153.57
|154.55
|1103
|2008.09.19 14:51
|t/p
|514
|0.20
|154.55
|153.57
|154.55
|800.31
|22036.75
|1104
|2008.09.23 03:30
|sell
|515
|0.20
|155.65
|158.25
|155.25
|1105
|2008.09.23 03:30
|sell
|516
|0.20
|155.65
|158.25
|154.65
|1106
|2008.09.23 03:30
|sell
|517
|0.20
|155.65
|158.25
|151.65
|1107
|2008.09.23 11:20
|t/p
|515
|0.20
|155.25
|158.25
|155.25
|78.69
|22115.44
|1108
|2008.09.23 19:51
|t/p
|516
|0.20
|154.65
|158.25
|154.65
|196.73
|22312.17
|1109
|2008.09.24 04:30
|close
|517
|0.20
|155.13
|158.25
|151.65
|98.90
|22411.07
|1110
|2008.09.24 04:30
|buy
|518
|0.20
|155.12
|152.52
|155.52
|1111
|2008.09.24 04:30
|buy
|519
|0.20
|155.12
|152.52
|156.12
|1112
|2008.09.24 04:30
|buy
|520
|0.20
|155.12
|152.52
|159.12
|1113
|2008.09.24 08:11
|t/p
|518
|0.20
|155.52
|152.52
|155.52
|78.71
|22489.78
|1114
|2008.09.24 09:14
|t/p
|519
|0.20
|156.12
|152.52
|156.12
|196.77
|22686.55
|1115
|2008.09.25 22:00
|close
|520
|0.20
|155.60
|152.52
|159.12
|104.36
|22790.91
|1116
|2008.09.25 22:00
|sell
|521
|0.20
|155.59
|158.19
|155.19
|1117
|2008.09.25 22:00
|sell
|522
|0.20
|155.59
|158.19
|154.59
|1118
|2008.09.25 22:00
|sell
|523
|0.20
|155.59
|158.19
|151.59
|1119
|2008.09.26 06:17
|t/p
|521
|0.20
|155.19
|158.19
|155.19
|75.30
|22866.21
|1120
|2008.09.26 07:11
|t/p
|522
|0.20
|154.59
|158.19
|154.59
|193.34
|23059.55
|1121
|2008.09.26 16:00
|close
|523
|0.20
|154.72
|158.19
|151.59
|167.76
|23227.30
|1122
|2008.09.26 16:00
|buy
|524
|0.20
|154.73
|152.13
|155.13
|1123
|2008.09.26 16:00
|buy
|525
|0.20
|154.73
|152.13
|155.73
|1124
|2008.09.26 16:00
|buy
|526
|0.20
|154.73
|152.13
|158.73
|1125
|2008.09.26 16:01
|t/p
|524
|0.20
|155.13
|152.13
|155.13
|78.71
|23306.01
|1126
|2008.09.29 00:00
|close
|526
|0.20
|154.24
|152.13
|158.73
|-93.11
|23212.91
|1127
|2008.09.29 00:00
|close
|525
|0.20
|154.24
|152.13
|155.73
|-93.11
|23119.80
|1128
|2008.09.29 00:00
|sell
|527
|0.40
|154.23
|156.83
|153.83
|1129
|2008.09.29 00:00
|sell
|528
|0.40
|154.23
|156.83
|153.23
|1130
|2008.09.29 00:00
|sell
|529
|0.40
|154.23
|156.83
|150.23
|1131
|2008.09.29 07:19
|t/p
|527
|0.40
|153.83
|156.83
|153.83
|157.39
|23277.19
|1132
|2008.09.29 08:35
|t/p
|528
|0.40
|153.23
|156.83
|153.23
|393.47
|23670.66
|1133
|2008.09.29 09:49
|modify
|529
|0.40
|154.23
|152.72
|150.23
|1134
|2008.09.29 21:20
|modify
|529
|0.40
|154.23
|151.22
|150.23
|1135
|2008.09.29 22:17
|t/p
|529
|0.40
|150.23
|151.22
|150.23
|1573.88
|25244.54
|1136
|2008.09.30 07:00
|buy
|530
|0.30
|150.04
|147.44
|150.44
|1137
|2008.09.30 07:00
|buy
|531
|0.30
|150.04
|147.44
|151.04
|1138
|2008.09.30 07:00
|buy
|532
|0.30
|150.04
|147.44
|154.04
|1139
|2008.09.30 09:14
|t/p
|530
|0.30
|150.44
|147.44
|150.44
|118.07
|25362.61
|1140
|2008.09.30 10:49
|t/p
|531
|0.30
|151.04
|147.44
|151.04
|295.16
|25657.77
|1141
|2008.09.30 15:30
|close
|532
|0.30
|149.70
|147.44
|154.04
|-100.35
|25557.42
|1142
|2008.09.30 15:30
|sell
|533
|0.30
|149.69
|152.29
|149.29
|1143
|2008.09.30 15:30
|sell
|534
|0.30
|149.69
|152.29
|148.69
|1144
|2008.09.30 15:30
|sell
|535
|0.30
|149.69
|152.29
|145.69
|1145
|2008.09.30 15:53
|t/p
|533
|0.30
|149.29
|152.29
|149.29
|118.04
|25675.46
|1146
|2008.09.30 17:05
|t/p
|534
|0.30
|148.69
|152.29
|148.69
|295.11
|25970.57
|1147
|2008.10.01 03:00
|close
|535
|0.30
|150.35
|152.29
|145.69
|-199.86
|25770.71
|1148
|2008.10.01 03:00
|buy
|536
|0.30
|150.34
|147.74
|150.74
|1149
|2008.10.01 03:00
|buy
|537
|0.30
|150.34
|147.74
|151.34
|1150
|2008.10.01 03:00
|buy
|538
|0.30
|150.34
|147.74
|154.34
|1151
|2008.10.01 04:30
|close
|538
|0.30
|149.14
|147.74
|154.34
|-354.19
|25416.52
|1152
|2008.10.01 04:30
|close
|537
|0.30
|149.14
|147.74
|151.34
|-354.19
|25062.33
|1153
|2008.10.01 04:30
|close
|536
|0.30
|149.14
|147.74
|150.74
|-354.19
|24708.14
|1154
|2008.10.01 04:30
|sell
|539
|0.60
|149.15
|151.75
|148.75
|1155
|2008.10.01 04:30
|sell
|540
|0.60
|149.15
|151.75
|148.15
|1156
|2008.10.01 04:30
|sell
|541
|0.60
|149.15
|151.75
|145.15
|1157
|2008.10.01 15:15
|t/p
|539
|0.60
|148.75
|151.75
|148.75
|236.08
|24944.22
|1158
|2008.10.01 16:03
|t/p
|540
|0.60
|148.15
|151.75
|148.15
|590.20
|25534.42
|1159
|2008.10.02 09:20
|modify
|541
|0.60
|149.15
|147.64
|145.15
|1160
|2008.10.02 14:49
|modify
|541
|0.60
|149.15
|146.13
|145.15
|1161
|2008.10.02 17:06
|t/p
|541
|0.60
|145.15
|146.13
|145.15
|2330.20
|27864.62
|1162
|2008.10.03 06:30
|buy
|542
|0.30
|146.12
|143.52
|146.52
|1163
|2008.10.03 06:30
|buy
|543
|0.30
|146.12
|143.52
|147.12
|1164
|2008.10.03 06:30
|buy
|544
|0.30
|146.12
|143.52
|150.12
|1165
|2008.10.03 13:30
|close
|544
|0.30
|145.46
|143.52
|150.12
|-194.80
|27669.82
|1166
|2008.10.03 13:30
|close
|543
|0.30
|145.46
|143.52
|147.12
|-194.80
|27475.02
|1167
|2008.10.03 13:30
|close
|542
|0.30
|145.45
|143.52
|146.52
|-197.76
|27277.26
|1168
|2008.10.03 13:30
|sell
|545
|0.60
|145.44
|148.04
|145.04
|1169
|2008.10.03 13:30
|sell
|546
|0.60
|145.44
|148.04
|144.44
|1170
|2008.10.03 13:30
|sell
|547
|0.60
|145.44
|148.04
|141.44
|1171
|2008.10.03 14:28
|t/p
|545
|0.60
|145.04
|148.04
|145.04
|236.08
|27513.34
|1172
|2008.10.03 15:18
|t/p
|546
|0.60
|144.44
|148.04
|144.44
|590.20
|28103.54
|1173
|2008.10.06 00:00
|modify
|547
|0.60
|145.44
|143.69
|141.44
|1174
|2008.10.06 00:28
|s/l
|547
|0.60
|143.69
|143.69
|141.44
|1022.65
|29126.18
|1175
|2008.10.06 22:30
|buy
|548
|0.30
|137.93
|135.33
|138.33
|1176
|2008.10.06 22:30
|buy
|549
|0.30
|137.93
|135.33
|138.93
|1177
|2008.10.06 22:30
|buy
|550
|0.30
|137.93
|135.33
|141.93
|1178
|2008.10.07 05:34
|t/p
|548
|0.30
|138.33
|135.33
|138.33
|123.02
|29249.21
|1179
|2008.10.07 05:44
|t/p
|549
|0.30
|138.93
|135.33
|138.93
|300.11
|29549.32
|1180
|2008.10.07 06:03
|modify
|550
|0.30
|137.93
|139.43
|141.93
|1181
|2008.10.07 06:53
|s/l
|550
|0.30
|139.43
|139.43
|141.93
|447.69
|29997.02
|1182
|2008.10.07 11:30
|sell
|551
|0.30
|137.42
|140.02
|137.02
|1183
|2008.10.07 11:30
|sell
|552
|0.30
|137.42
|140.02
|136.42
|1184
|2008.10.07 11:30
|sell
|553
|0.30
|137.42
|140.02
|133.42
|1185
|2008.10.07 15:00
|s/l
|551
|0.30
|140.02
|140.02
|137.02
|-767.27
|29229.75
|1186
|2008.10.07 15:00
|s/l
|552
|0.30
|140.02
|140.02
|136.42
|-767.27
|28462.48
|1187
|2008.10.07 15:00
|s/l
|553
|0.30
|140.02
|140.02
|133.42
|-767.27
|27695.21
|1188
|2008.10.07 20:00
|sell
|554
|0.60
|138.22
|140.82
|137.82
|1189
|2008.10.07 20:00
|sell
|555
|0.60
|138.22
|140.82
|137.22
|1190
|2008.10.07 20:00
|sell
|556
|0.60
|138.22
|140.82
|134.22
|1191
|2008.10.07 21:49
|t/p
|554
|0.60
|137.82
|140.82
|137.82
|236.08
|27931.29
|1192
|2008.10.08 01:56
|t/p
|555
|0.60
|137.22
|140.82
|137.22
|580.00
|28511.28
|1193
|2008.10.08 07:24
|modify
|556
|0.60
|138.22
|136.67
|134.22
|1194
|2008.10.08 09:07
|s/l
|556
|0.60
|136.67
|136.67
|134.22
|904.62
|29415.90
|1195
|2008.10.08 13:30
|buy
|557
|0.30
|137.58
|134.98
|137.98
|1196
|2008.10.08 13:30
|buy
|558
|0.30
|137.58
|134.98
|138.58
|1197
|2008.10.08 13:30
|buy
|559
|0.30
|137.58
|134.98
|141.58
|1198
|2008.10.08 13:33
|t/p
|557
|0.30
|137.98
|134.98
|137.98
|118.06
|29533.96
|1199
|2008.10.08 13:37
|t/p
|558
|0.30
|138.58
|134.98
|138.58
|295.16
|29829.12
|1200
|2008.10.08 22:00
|close
|559
|0.30
|136.42
|134.98
|141.58
|-342.39
|29486.73
|1201
|2008.10.08 22:00
|sell
|560
|0.30
|136.43
|139.03
|136.03
|1202
|2008.10.08 22:00
|sell
|561
|0.30
|136.43
|139.03
|135.43
|1203
|2008.10.08 22:00
|sell
|562
|0.30
|136.43
|139.03
|132.43
|1204
|2008.10.08 22:36
|t/p
|560
|0.30
|136.03
|139.03
|136.03
|118.04
|29604.77
|1205
|2008.10.08 22:59
|t/p
|561
|0.30
|135.43
|139.03
|135.43
|295.10
|29899.87
|1206
|2008.10.09 09:51
|s/l
|562
|0.30
|139.03
|139.03
|132.43
|-782.58
|29117.30
|1207
|2008.10.09 16:30
|sell
|563
|0.30
|137.47
|140.07
|137.07
|1208
|2008.10.09 16:30
|sell
|564
|0.30
|137.47
|140.07
|136.47
|1209
|2008.10.09 16:30
|sell
|565
|0.30
|137.47
|140.07
|133.47
|1210
|2008.10.09 17:05
|t/p
|563
|0.30
|137.07
|140.07
|137.07
|118.04
|29235.34
|1211
|2008.10.09 21:15
|t/p
|564
|0.30
|136.47
|140.07
|136.47
|295.10
|29530.44
|1212
|2008.10.09 22:17
|modify
|565
|0.30
|137.47
|135.97
|133.47
|1213
|2008.10.10 01:52
|modify
|565
|0.30
|137.47
|134.44
|133.47
|1214
|2008.10.10 01:59
|s/l
|565
|0.30
|134.44
|134.44
|133.47
|889.06
|30419.49
|1215
|2008.10.10 08:00
|buy
|566
|0.30
|135.00
|132.40
|135.40
|1216
|2008.10.10 08:00
|buy
|567
|0.30
|135.00
|132.40
|136.00
|1217
|2008.10.10 08:00
|buy
|568
|0.30
|135.00
|132.40
|139.00
|1218
|2008.10.10 14:06
|t/p
|566
|0.30
|135.40
|132.40
|135.40
|118.06
|30537.55
|1219
|2008.10.10 14:08
|t/p
|567
|0.30
|136.00
|132.40
|136.00
|295.16
|30832.71
|1220
|2008.10.10 18:28
|s/l
|568
|0.30
|132.40
|132.40
|139.00
|-767.42
|30065.29
|1221
|2008.10.10 19:30
|buy
|569
|0.30
|134.81
|132.21
|135.21
|1222
|2008.10.10 19:30
|buy
|570
|0.30
|134.81
|132.21
|135.81
|1223
|2008.10.10 19:30
|buy
|571
|0.30
|134.81
|132.21
|138.81
|1224
|2008.10.10 19:35
|t/p
|569
|0.30
|135.21
|132.21
|135.21
|118.06
|30183.35
|1225
|2008.10.12 21:00
|t/p
|570
|0.30
|135.81
|132.21
|135.81
|295.16
|30478.51
|1226
|2008.10.12 21:09
|modify
|571
|0.30
|134.81
|136.32
|138.81
|1227
|2008.10.13 01:10
|s/l
|571
|0.30
|136.32
|136.32
|138.81
|450.64
|30929.16
|1228
|2008.10.13 03:00
|sell
|572
|0.30
|134.52
|137.12
|134.12
|1229
|2008.10.13 03:00
|sell
|573
|0.30
|134.52
|137.12
|133.52
|1230
|2008.10.13 03:00
|sell
|574
|0.30
|134.52
|137.12
|130.52
|1231
|2008.10.13 06:37
|s/l
|572
|0.30
|137.12
|137.12
|134.12
|-767.26
|30161.90
|1232
|2008.10.13 06:37
|s/l
|573
|0.30
|137.12
|137.12
|133.52
|-767.26
|29394.64
|1233
|2008.10.13 06:37
|s/l
|574
|0.30
|137.12
|137.12
|130.52
|-767.26
|28627.38
|1234
|2008.10.14 07:30
|sell
|575
|0.60
|139.61
|142.21
|139.21
|1235
|2008.10.14 07:30
|sell
|576
|0.60
|139.61
|142.21
|138.61
|1236
|2008.10.14 07:30
|sell
|577
|0.60
|139.61
|142.21
|135.61
|1237
|2008.10.14 14:44
|t/p
|575
|0.60
|139.21
|142.21
|139.21
|236.08
|28863.46
|1238
|2008.10.14 18:45
|t/p
|576
|0.60
|138.61
|142.21
|138.61
|590.20
|29453.66
|1239
|2008.10.14 18:50
|close at stop
|577
|0.60
|138.78
|142.21
|135.61
|489.87
|29943.53