Strategy Tester Report
My OZFx Squeeze refined v3.1 mail Rev
ODL-MT4 Demo (Build 218)

SymbolEURJPY (Euro vs Japanese Yen)
Period30 Minutes (M30) 2006.01.02 00:00 - 2008.10.14 18:30 (2006.01.01 - 2008.10.15)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
Parameters____Money_Management____="Autolots For All Account Type"; MM=true; Risk=0.01; MaximumRisk=0; IncreaseFactor=2; __Lots_if_MM_False____="___________________________________________________"; Lots=0.4; MaxLotSize=0.4; _____Take_Profit______="___________________________________________________"; StopLoss=260; Slippage=3; TakeProfit1=40; TakeProfit2=100; TakeProfit3=400; __Time_to_Open_Order__="___________________________________________________"; Use_Time_to_Entry=false; Start_Order=8; End_Order=16; ________Orders________="___________________________________________________"; Buy=true; Sell=true; ____Risk_Management____="___________________________________________________"; AutoSL=false; Use_StopLoss=false; Use_OppositeSignal=false; SL_and_OppositeSignal=true; _______Chose_one_______="___________________________________________________"; Active_TrailingStop=true; TrailingStop=60; LockProfit=150; Use_4Step=false; STEP=50; Just_BEP=false; BEP=70; _____Moving_Average_____="MODE: 0=SMA, 1=EMA, 2=SMMA, 3=LWMA "; MA_PERIODE=14; MODE_MA=3; _____Price_Mode_____="Price Mode: 0=CLOSE, 1=OPEN, 2=HIGH"; _____Price_Mode_cont.___="3=LOW, 4=MEDIAN, 5=TYPYCAL, 6=WEIGHTED"; PRICE_MODE=1; _____Momentum_____="___________________________________________________"; Momentum_Period=12; _____Stochastic______="___________________________________________________"; Stoch_Entry_Buy=50; Stoch_Entry_Sell=42; K_Period=4; D_Period=5; Slowing_Period=4; Enabled.Mail=false;
Bars in test35218Ticks modelled8816370Modelling quality90.00%
Mismatched charts errors54
Initial deposit10000.00
Total net profit19943.53Gross profit92277.61Gross loss-72334.08
Profit factor1.28Expected payoff34.56
Absolute drawdown7550.27Maximal drawdown22743.78 (69.82%)Relative drawdown78.80% (9106.06)
Total trades577Short positions (won %)272 (62.13%)Long positions (won %)305 (68.52%)
Profit trades (% of total)378 (65.51%)Loss trades (% of total)199 (34.49%)
Largestprofit trade2376.55loss trade-6060.04
Averageprofit trade244.12loss trade-363.49
Maximumconsecutive wins (profit in money)20 (2066.61)consecutive losses (loss in money)8 (-4415.17)
Maximalconsecutive profit (count of wins)4658.68 (4)consecutive loss (count of losses)-12120.08 (2)
Averageconsecutive wins4consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12006.01.09 18:00buy10.10138.37135.77138.77
22006.01.09 18:00buy20.10138.37135.77139.37
32006.01.09 18:00buy30.10138.37135.77142.37
42006.01.12 01:08t/p10.10138.77135.77138.7747.6010047.60
52006.01.16 16:35t/p20.10139.37135.77139.37109.9210157.52
62006.01.23 01:40modify30.10138.37139.87142.37
72006.01.25 16:33modify30.10138.37141.37142.37
82006.01.27 11:57t/p30.10142.37141.37142.37426.4910584.01
92006.01.30 07:31buy40.10142.07139.47142.47
102006.01.30 07:31buy50.10142.07139.47143.07
112006.01.30 07:31buy60.10142.07139.47146.07
122006.01.31 20:16t/p40.10142.47139.47142.4741.0010625.01
132006.02.02 13:30t/p50.10143.07139.47143.07106.6310731.63
142006.02.14 14:59s/l60.10139.47139.47146.07-230.9810500.66
152006.03.01 18:00sell70.10138.23140.83137.83
162006.03.01 18:00sell80.10138.23140.83137.23
172006.03.01 18:00sell90.10138.23140.83134.23
182006.03.06 01:39s/l70.10140.83140.83137.83-264.2010236.45
192006.03.06 01:39s/l80.10140.83140.83137.23-264.209972.25
202006.03.06 01:39s/l90.10140.83140.83134.23-264.209708.05
212006.03.09 17:30buy100.20140.58137.98140.98
222006.03.09 17:30buy110.20140.58137.98141.58
232006.03.09 17:30buy120.20140.58137.98144.58
242006.03.10 02:03t/p100.20140.98137.98140.9881.999790.04
252006.03.10 17:13t/p110.20141.58137.98141.58200.039990.07
262006.03.24 21:30close120.20141.37137.98144.58204.9510195.03
272006.03.24 21:31sell130.10141.36143.96140.96
282006.03.24 21:31sell140.10141.36143.96140.36
292006.03.24 21:31sell150.10141.36143.96137.36
302006.03.27 02:51t/p130.10140.96143.96140.9637.6410232.67
312006.03.27 04:49t/p140.10140.36143.96140.3696.6510329.32
322006.04.04 15:01s/l150.10143.96143.96137.36-271.0110058.31
332006.04.05 12:00buy160.10144.06141.46144.46
342006.04.05 12:00buy170.10144.06141.46145.06
352006.04.05 12:00buy180.10144.06141.46148.06
362006.04.05 15:08t/p160.10144.46141.46144.4639.3410097.65
372006.04.06 15:00close180.10144.00141.46148.06-0.9610096.69
382006.04.06 15:00close170.10144.00141.46145.06-0.9610095.74
392006.04.06 15:00sell190.20144.01146.61143.61
402006.04.06 15:00sell200.20144.01146.61143.01
412006.04.06 15:00sell210.20144.01146.61140.01
422006.04.07 05:58t/p190.20143.61146.61143.6175.2810171.02
432006.04.07 15:57t/p200.20143.01146.61143.01193.2910364.31
442006.04.12 21:00close210.20143.44146.61140.0198.5110462.81
452006.04.12 21:00buy220.10143.45140.85143.85
462006.04.12 21:00buy230.10143.45140.85144.45
472006.04.12 21:00buy240.10143.45140.85147.45
482006.04.17 02:57t/p220.10143.85140.85143.8547.6110510.42
492006.04.17 16:52t/p230.10144.45140.85144.45106.6310617.05
502006.05.05 15:30close240.10143.77140.85147.4572.7710689.81
512006.05.05 15:30sell250.10143.78146.38143.38
522006.05.05 15:30sell260.10143.78146.38142.78
532006.05.05 15:30sell270.10143.78146.38139.78
542006.05.05 16:15t/p250.10143.38146.38143.3839.3410729.15
552006.05.08 00:00t/p260.10142.78146.38142.7896.6510825.80
562006.05.08 16:38modify270.10143.78142.28139.78
572006.05.08 23:00s/l270.10142.28142.28139.78145.8210971.62
582006.05.10 17:30buy280.10141.68139.08142.08
592006.05.10 17:30buy290.10141.68139.08142.68
602006.05.10 17:30buy300.10141.68139.08145.68
612006.05.11 20:02t/p280.10142.08139.08142.0844.3011015.93
622006.05.15 03:30close300.10141.63139.08145.683.3411019.26
632006.05.15 03:30close290.10141.63139.08142.683.3411022.60
642006.05.15 03:30sell310.20141.60144.20141.20
652006.05.15 03:30sell320.20141.60144.20140.60
662006.05.15 03:30sell330.20141.60144.20137.60
672006.05.15 09:51t/p310.20141.20144.20141.2078.6711101.27
682006.05.17 02:28t/p320.20140.60144.20140.60189.8911291.16
692006.05.23 21:30close330.20143.30144.20137.60-361.6310929.53
702006.05.23 21:30buy340.10143.29140.69143.69
712006.05.23 21:30buy350.10143.29140.69144.29
722006.05.23 21:30buy360.10143.29140.69147.29
732006.05.24 02:58t/p340.10143.69140.69143.6941.0010970.53
742006.05.26 16:30close360.10143.05140.69147.29-15.3510955.18
752006.05.26 16:30close350.10143.05140.69144.29-15.3510939.82
762006.05.26 16:30sell370.20143.06145.66142.66
772006.05.26 16:30sell380.20143.06145.66142.06
782006.05.26 16:30sell390.20143.06145.66139.06
792006.06.08 14:15s/l370.20145.66145.66142.66-555.6810384.15
802006.06.08 14:15s/l380.20145.66145.66142.06-555.689828.47
812006.06.08 14:15s/l390.20145.66145.66139.06-555.689272.80
822006.06.08 15:30sell400.20144.71147.31144.31
832006.06.08 15:30sell410.20144.71147.31143.71
842006.06.08 15:30sell420.20144.71147.31140.71
852006.06.09 00:01t/p400.20144.31147.31144.3175.299348.09
862006.06.12 17:58t/p410.20143.71147.31143.71189.929538.00
872006.07.05 20:42s/l420.20147.31147.31140.71-596.498941.51
882006.07.21 17:30buy430.10147.45144.85147.85
892006.07.21 17:30buy440.10147.45144.85148.45
902006.07.21 17:30buy450.10147.45144.85151.45
912006.07.26 23:00t/p430.10147.85144.85147.8544.308985.82
922006.08.10 01:00t/p440.10148.45144.85148.45131.409117.22
932006.08.21 15:59modify450.10147.45148.95151.45
942006.08.22 13:57s/l450.10148.95148.95151.45197.109314.32
952006.08.24 17:00sell460.10148.80151.40148.40
962006.08.24 17:00sell470.10148.80151.40147.80
972006.08.24 17:00sell480.10148.80151.40144.80
982006.09.05 09:23t/p460.10148.40151.40148.4022.349336.66
992006.09.08 07:08t/p470.10147.80151.40147.8072.859409.52
1002006.09.26 18:00close480.10148.59151.40144.80-32.069377.46
1012006.09.26 18:00buy490.10148.60146.00149.00
1022006.09.26 18:00buy500.10148.60146.00149.60
1032006.09.26 18:00buy510.10148.60146.00152.60
1042006.09.27 14:32t/p490.10149.00146.00149.0041.009418.46
1052006.09.28 07:04t/p500.10149.60146.00149.60104.999523.44
1062006.10.27 02:19modify510.10148.60150.12152.60
1072006.10.27 08:33s/l510.10150.12150.12152.60204.039727.47
1082006.10.31 19:00sell520.10149.23151.83148.83
1092006.10.31 19:00sell530.10149.23151.83148.23
1102006.10.31 19:00sell540.10149.23151.83145.23
1112006.11.27 00:08s/l520.10151.83151.83148.83-301.659425.83
1122006.11.27 00:08s/l530.10151.83151.83148.23-301.659124.18
1132006.11.27 00:08s/l540.10151.83151.83145.23-301.658822.53
1142006.12.05 18:36buy550.20153.26150.66153.66
1152006.12.05 18:36buy560.20153.26150.66154.26
1162006.12.05 18:36buy570.20153.26150.66157.26
1172006.12.08 14:46t/p550.20153.66150.66153.6695.218917.75
1182006.12.11 00:30close570.20153.29150.66157.2625.728943.47
1192006.12.11 00:30close560.20153.29150.66154.2625.728969.18
1202006.12.11 00:30sell580.10153.30155.90152.90
1212006.12.11 00:30sell590.10153.30155.90152.30
1222006.12.11 00:30sell600.10153.30155.90149.30
1232006.12.19 23:51s/l580.10155.90155.90152.90-269.338699.85
1242006.12.19 23:51s/l590.10155.90155.90152.30-269.338430.51
1252006.12.19 23:51s/l600.10155.90155.90149.30-269.338161.18
1262007.01.03 16:30sell610.20157.42160.02157.02
1272007.01.03 16:30sell620.20157.42160.02156.42
1282007.01.03 16:30sell630.20157.42160.02153.42
1292007.01.04 01:38t/p610.20157.02160.02157.0268.488229.66
1302007.01.04 11:49t/p620.20156.42160.02156.42186.518416.16
1312007.01.05 01:37modify630.20157.42155.92153.42
1322007.01.08 01:57modify630.20157.42154.42153.42
1332007.01.08 12:30close630.20154.39154.42153.42579.038995.20
1342007.01.11 16:30sell640.10155.28157.88154.88
1352007.01.11 16:30sell650.10155.28157.88154.28
1362007.01.11 16:30sell660.10155.28157.88151.28
1372007.01.23 11:05s/l640.10157.88157.88154.88-272.748722.46
1382007.01.23 11:05s/l650.10157.88157.88154.28-272.748449.72
1392007.01.23 11:05s/l660.10157.88157.88151.28-272.748176.99
1402007.01.25 09:30buy670.20156.75154.15157.15
1412007.01.25 09:30buy680.20156.75154.15157.75
1422007.01.25 09:30buy690.20156.75154.15160.75
1432007.01.26 00:36t/p670.20157.15154.15157.1582.008258.99
1442007.01.29 18:00t/p680.20157.75154.15157.75203.378462.36
1452007.02.12 00:00modify690.20156.75158.27160.75
1462007.02.12 11:15s/l690.20158.27158.27160.75351.928814.27
1472007.02.13 09:00buy700.10157.94155.34158.34
1482007.02.13 09:00buy710.10157.94155.34158.94
1492007.02.13 09:00buy720.10157.94155.34161.94
1502007.02.14 08:41t/p700.10158.34155.34158.3441.008855.27
1512007.02.15 01:00close720.10158.05155.34161.9417.438872.70
1522007.02.15 01:00close710.10158.05155.34158.9417.438890.13
1532007.02.15 01:00sell730.10158.06160.66157.66
1542007.02.15 01:00sell740.10158.06160.66157.06
1552007.02.15 01:00sell750.10158.06160.66154.06
1562007.02.15 02:18t/p730.10157.66160.66157.6639.358929.48
1572007.02.15 16:47t/p740.10157.06160.66157.0698.369027.84
1582007.02.21 06:30close750.10158.26160.66154.06-26.479001.36
1592007.02.21 06:30buy760.10158.26155.66158.66
1602007.02.21 06:30buy770.10158.26155.66159.26
1612007.02.21 06:30buy780.10158.26155.66162.26
1622007.02.21 09:05t/p760.10158.66155.66158.6639.359040.71
1632007.02.22 17:19t/p770.10159.26155.66159.26103.339144.05
1642007.03.01 05:00close780.10156.31155.66162.26-175.338968.72
1652007.03.01 05:00sell790.10156.34158.94155.94
1662007.03.01 05:00sell800.10156.34158.94155.34
1672007.03.01 05:00sell810.10156.34158.94152.34
1682007.03.01 13:17t/p790.10155.94158.94155.9439.349008.06
1692007.03.01 14:02t/p800.10155.34158.94155.3498.369106.42
1702007.03.02 12:44modify810.10156.34154.83152.34
1712007.03.05 01:09modify810.10156.34153.32152.34
1722007.03.05 01:12t/p810.10152.34153.32152.34390.039496.45
1732007.03.05 16:30buy820.10151.97149.37152.37
1742007.03.05 16:30buy830.10151.97149.37152.97
1752007.03.05 16:30buy840.10151.97149.37155.97
1762007.03.05 22:30close840.10151.32149.37155.97-63.949432.51
1772007.03.05 22:30close830.10151.32149.37152.97-63.949368.57
1782007.03.05 22:31close820.10151.33149.37152.37-62.969305.61
1792007.03.05 22:31sell850.20151.32153.92150.92
1802007.03.05 22:31sell860.20151.32153.92150.32
1812007.03.05 22:31sell870.20151.32153.92147.32
1822007.03.05 23:45t/p850.20150.92153.92150.9278.689384.29
1832007.03.06 02:30close870.20152.17153.92147.32-170.619213.68
1842007.03.06 02:30close860.20152.17153.92150.32-170.619043.07
1852007.03.06 02:30buy880.40152.21149.61152.61
1862007.03.06 02:30buy890.40152.21149.61153.21
1872007.03.06 02:30buy900.40152.21149.61156.21
1882007.03.06 04:01t/p880.40152.61149.61152.61157.409200.47
1892007.03.06 15:00close900.40152.13149.61156.21-31.489168.99
1902007.03.06 15:00close890.40152.13149.61153.21-31.489137.51
1912007.03.06 15:00sell910.80152.12154.72151.72
1922007.03.06 15:00sell920.80152.12154.72151.12
1932007.03.06 15:00sell930.80152.12154.72148.12
1942007.03.09 14:33s/l910.80154.72154.72151.72-2113.857023.66
1952007.03.09 14:33s/l920.80154.72154.72151.12-2113.854909.80
1962007.03.09 14:33s/l930.80154.72154.72148.12-2113.852795.95
1972007.03.12 13:30sell940.80154.67157.27154.27
1982007.03.12 13:30sell950.80154.67157.27153.67
1992007.03.12 14:16t/p940.80154.27157.27154.27314.743110.69
2002007.03.13 20:46t/p950.80153.67157.27153.67773.263883.94
2012007.03.29 06:00buy960.10156.20153.60156.60
2022007.03.29 06:00buy970.10156.20153.60157.20
2032007.03.29 06:00buy980.10156.20153.60160.20
2042007.03.29 10:05t/p960.10156.60153.60156.6039.353923.29
2052007.03.29 16:19t/p970.10157.20153.60157.2098.384021.67
2062007.04.03 09:41modify980.10156.20157.71160.20
2072007.04.10 08:15modify980.10156.20159.23160.20
2082007.04.11 15:20t/p980.10160.20159.23160.20411.684433.35
2092007.04.18 14:00sell990.10160.81163.41160.41
2102007.04.18 14:00sell1000.10160.81163.41159.81
2112007.04.18 14:00sell1010.10160.81163.41156.81
2122007.04.18 22:00close1010.10161.32163.41156.81-50.164383.19
2132007.04.18 22:00close1000.10161.32163.41159.81-50.164333.03
2142007.04.18 22:00close990.10161.33163.41160.41-51.144281.89
2152007.04.18 22:00buy1020.20161.31158.71161.71
2162007.04.18 22:00buy1030.20161.31158.71162.31
2172007.04.18 22:00buy1040.20161.31158.71165.31
2182007.04.20 02:57t/p1020.20161.71158.71161.7191.914373.80
2192007.04.26 09:47t/p1030.20162.31158.71162.31229.784603.58
2202007.05.03 02:07modify1040.20161.31162.82165.31
2212007.05.04 06:55s/l1040.20162.82162.82165.31356.554960.13
2222007.05.16 18:00sell1050.10163.25165.85162.85
2232007.05.16 18:00sell1060.10163.25165.85162.25
2242007.05.16 18:00sell1070.10163.25165.85159.25
2252007.05.18 12:58t/p1050.10162.85165.85162.8532.544992.67
2262007.05.25 03:13t/p1060.10162.25165.85162.2579.655072.32
2272007.05.25 09:00close1070.10163.13165.85159.25-6.915065.42
2282007.05.25 09:00buy1080.10163.12160.52163.52
2292007.05.25 09:00buy1090.10163.12160.52164.12
2302007.05.25 09:00buy1100.10163.12160.52167.12
2312007.05.25 12:58t/p1080.10163.52160.52163.5239.355104.77
2322007.05.29 14:06t/p1090.10164.12160.52164.12101.685206.45
2332007.05.29 20:00close1100.10163.46160.52167.1236.755243.20
2342007.05.29 20:00sell1110.10163.47166.07163.07
2352007.05.29 20:00sell1120.10163.47166.07162.47
2362007.05.29 20:00sell1130.10163.47166.07159.47
2372007.05.30 03:30t/p1110.10163.07166.07163.0737.645280.84
2382007.06.07 18:59t/p1120.10162.47166.07162.4779.655360.50
2392007.06.13 06:30close1130.10162.62166.07159.4758.095418.59
2402007.06.13 06:30buy1140.10162.62160.02163.02
2412007.06.13 06:30buy1150.10162.62160.02163.62
2422007.06.13 06:30buy1160.10162.62160.02166.62
2432007.06.13 20:56t/p1140.10163.02160.02163.0239.355457.94
2442007.06.14 11:27t/p1150.10163.62160.02163.62103.335561.27
2452007.06.15 15:13modify1160.10162.62164.12166.62
2462007.06.22 08:09modify1160.10162.62165.62166.62
2472007.06.22 13:36t/p1160.10166.62165.62166.62411.685972.95
2482007.06.26 18:00buy1170.10166.35163.75166.75
2492007.06.26 18:00buy1180.10166.35163.75167.35
2502007.06.26 18:00buy1190.10166.35163.75170.35
2512007.06.29 15:03t/p1170.10166.75163.75166.7547.616020.55
2522007.07.06 06:00t/p1180.10167.35163.75167.35118.196138.74
2532007.07.09 05:46modify1190.10166.35167.86170.35
2542007.07.10 02:43s/l1190.10167.86167.86170.35171.676310.41
2552007.07.23 00:01buy1200.10168.23165.63168.63
2562007.07.23 00:01buy1210.10168.23165.63169.23
2572007.07.23 00:01buy1220.10168.23165.63172.23
2582007.07.24 21:00close1220.10166.49165.63172.23-169.536140.88
2592007.07.24 21:00close1210.10166.49165.63169.23-169.535971.35
2602007.07.24 21:00close1200.10166.50165.63168.63-168.555802.81
2612007.07.24 21:00sell1230.20166.49169.09166.09
2622007.07.24 21:00sell1240.20166.49169.09165.49
2632007.07.24 21:00sell1250.20166.49169.09162.49
2642007.07.24 21:36t/p1230.20166.09169.09166.0978.695881.50
2652007.07.25 03:00t/p1240.20165.49169.09165.49193.326074.81
2662007.07.26 13:20modify1250.20166.49164.91162.49
2672007.07.26 23:12modify1250.20166.49163.40162.49
2682007.07.26 23:32t/p1250.20162.49163.40162.49773.266848.07
2692007.07.27 03:00buy1260.10163.49160.89163.89
2702007.07.27 03:00buy1270.10163.49160.89164.49
2712007.07.27 03:00buy1280.10163.49160.89167.49
2722007.07.27 04:35t/p1260.10163.89160.89163.8939.356887.42
2732007.07.27 08:00close1280.10162.92160.89167.49-56.076831.35
2742007.07.27 08:00close1270.10162.92160.89164.49-56.076775.28
2752007.07.27 08:00sell1290.20162.91165.51162.51
2762007.07.27 08:00sell1300.20162.91165.51161.91
2772007.07.27 08:00sell1310.20162.91165.51158.91
2782007.07.27 11:36t/p1290.20162.51165.51162.5178.696853.97
2792007.07.27 13:22t/p1300.20161.91165.51161.91196.727050.69
2802007.07.30 00:07modify1310.20162.91161.39158.91
2812007.07.30 01:00s/l1310.20161.39161.39158.91295.617346.30
2822007.07.30 06:00buy1320.10161.61159.01162.01
2832007.07.30 06:00buy1330.10161.61159.01162.61
2842007.07.30 06:00buy1340.10161.61159.01165.61
2852007.07.30 08:59t/p1320.10162.01159.01162.0139.357385.65
2862007.07.30 09:52t/p1330.10162.61159.01162.6198.387484.03
2872007.07.31 07:30close1340.10162.81159.01165.61119.707603.73
2882007.07.31 07:30sell1350.10162.82165.42162.42
2892007.07.31 07:30sell1360.10162.82165.42161.82
2902007.07.31 07:30sell1370.10162.82165.42158.82
2912007.07.31 21:44t/p1350.10162.42165.42162.4239.357643.08
2922007.08.01 03:02t/p1360.10161.82165.42161.8296.667739.74
2932007.08.01 08:02modify1370.10162.82161.31158.82
2942007.08.01 12:29s/l1370.10161.31161.31158.82146.827886.56
2952007.08.01 13:30buy1380.10161.95159.35162.35
2962007.08.01 13:30buy1390.10161.95159.35162.95
2972007.08.01 13:30buy1400.10161.95159.35165.95
2982007.08.01 14:39t/p1380.10162.35159.35162.3539.357925.91
2992007.08.02 00:16t/p1390.10162.95159.35162.95103.338029.24
3002007.08.06 21:14modify1400.10161.95163.45165.95
3012007.08.07 14:44s/l1400.10163.45163.45165.95157.488186.72
3022007.08.08 02:00buy1410.10163.74161.14164.14
3032007.08.08 02:00buy1420.10163.74161.14164.74
3042007.08.08 02:00buy1430.10163.74161.14167.74
3052007.08.08 10:25t/p1410.10164.14161.14164.1439.358226.07
3062007.08.08 15:30t/p1420.10164.74161.14164.7498.378324.44
3072007.08.09 09:00close1430.10164.57161.14167.7486.608411.05
3082007.08.09 09:00sell1440.10164.56167.16164.16
3092007.08.09 09:00sell1450.10164.56167.16163.56
3102007.08.09 09:00sell1460.10164.56167.16160.56
3112007.08.09 09:03t/p1440.10164.16167.16164.1639.348450.39
3122007.08.09 11:50t/p1450.10163.56167.16163.5698.368548.75
3132007.08.09 14:27modify1460.10164.56162.98160.56
3142007.08.09 17:12s/l1460.10162.98162.98160.56155.418704.16
3152007.08.10 08:30buy1470.10161.53158.93161.93
3162007.08.10 08:30buy1480.10161.53158.93162.53
3172007.08.10 08:30buy1490.10161.53158.93165.53
3182007.08.10 18:16t/p1470.10161.93158.93161.9339.358743.51
3192007.08.10 18:25t/p1480.10162.53158.93162.5398.388841.89
3202007.08.14 17:00close1490.10160.02158.93165.53-145.258696.64
3212007.08.14 17:00sell1500.10160.03162.63159.63
3222007.08.14 17:00sell1510.10160.03162.63159.03
3232007.08.14 17:00sell1520.10160.03162.63156.03
3242007.08.14 19:54t/p1500.10159.63162.63159.6339.348735.98
3252007.08.15 00:27t/p1510.10159.03162.63159.0396.668832.64
3262007.08.15 08:01modify1520.10160.03158.52156.03
3272007.08.15 16:28s/l1520.10158.52158.52156.03146.828979.46
3282007.08.15 16:30buy1530.10158.56155.96158.96
3292007.08.15 16:30buy1540.10158.56155.96159.56
3302007.08.15 16:30buy1550.10158.56155.96162.56
3312007.08.15 21:30close1550.10157.10155.96162.56-143.638835.83
3322007.08.15 21:30close1540.10157.10155.96159.56-143.638692.20
3332007.08.15 21:30close1530.10157.13155.96158.96-140.688551.52
3342007.08.15 21:30sell1560.20157.12159.72156.72
3352007.08.15 21:30sell1570.20157.12159.72156.12
3362007.08.15 21:30sell1580.20157.12159.72153.12
3372007.08.15 22:57t/p1560.20156.72159.72156.7278.698630.21
3382007.08.15 23:35t/p1570.20156.12159.72156.12196.728826.93
3392007.08.16 12:07modify1580.20157.12155.59153.12
3402007.08.16 12:33modify1580.20157.12154.04153.12
3412007.08.16 12:34t/p1580.20153.12154.04153.12776.669603.58
3422007.08.17 11:00buy1590.10153.14150.54153.54
3432007.08.17 11:00buy1600.10153.14150.54154.14
3442007.08.17 11:00buy1610.10153.14150.54157.14
3452007.08.17 14:15t/p1590.10153.54150.54153.5439.359642.93
3462007.08.17 14:37t/p1600.10154.14150.54154.1498.389741.31
3472007.08.17 15:38modify1610.10153.14154.67157.14
3482007.08.17 15:44s/l1610.10154.67154.67157.14150.529891.83
3492007.08.17 21:00sell1620.10153.61156.21153.21
3502007.08.17 21:00sell1630.10153.61156.21152.61
3512007.08.17 21:00sell1640.10153.61156.21149.61
3522007.08.22 07:00close1640.10154.13156.21149.61-56.249835.59
3532007.08.22 07:00close1630.10154.13156.21152.61-56.249779.35
3542007.08.22 07:00close1620.10154.15156.21153.21-58.219721.14
3552007.08.22 07:00buy1650.20154.14151.54154.54
3562007.08.22 07:00buy1660.20154.14151.54155.14
3572007.08.22 07:00buy1670.20154.14151.54158.14
3582007.08.22 08:09t/p1650.20154.54151.54154.5478.719799.85
3592007.08.22 08:55t/p1660.20155.14151.54155.14196.769996.61
3602007.08.22 23:08modify1670.20154.14155.64158.14
3612007.08.23 11:30modify1670.20154.14157.15158.14
3622007.08.23 11:55t/p1670.20158.14157.15158.14796.9310793.54
3632007.08.28 15:30sell1680.10157.06159.66156.66
3642007.08.28 15:30sell1690.10157.06159.66156.06
3652007.08.28 15:30sell1700.10157.06159.66153.06
3662007.08.28 17:03t/p1680.10156.66159.66156.6639.3410832.88
3672007.08.28 21:24t/p1690.10156.06159.66156.0698.3610931.24
3682007.08.29 01:41modify1700.10157.06155.55153.06
3692007.08.29 06:04s/l1700.10155.55155.55153.06146.8211078.06
3702007.08.30 06:30sell1710.10157.94160.54157.54
3712007.08.30 06:30sell1720.10157.94160.54156.94
3722007.08.30 06:30sell1730.10157.94160.54153.94
3732007.08.30 07:03t/p1710.10157.54160.54157.5439.3411117.40
3742007.08.30 11:56t/p1720.10156.94160.54156.9498.3511215.75
3752007.08.30 17:30close1730.10158.22160.54153.94-27.5411188.21
3762007.08.30 17:30buy1740.10158.24155.64158.64
3772007.08.30 17:30buy1750.10158.24155.64159.24
3782007.08.30 17:30buy1760.10158.24155.64162.24
3792007.08.31 03:54t/p1740.10158.64155.64158.6441.0011229.21
3802007.08.31 08:55t/p1750.10159.24155.64159.24100.0311329.24
3812007.08.31 17:00close1760.10158.02155.64162.24-19.9911309.25
3822007.08.31 17:00sell1770.10158.01160.61157.61
3832007.08.31 17:00sell1780.10158.01160.61157.01
3842007.08.31 17:00sell1790.10158.01160.61154.01
3852007.08.31 17:09t/p1770.10157.61160.61157.6139.3511348.60
3862007.09.03 08:00close1790.10158.44160.61154.01-43.9911304.61
3872007.09.03 08:00close1780.10158.44160.61157.01-43.9911260.62
3882007.09.03 08:00buy1800.20158.43155.83158.83
3892007.09.03 08:00buy1810.20158.43155.83159.43
3902007.09.03 08:00buy1820.20158.43155.83162.43
3912007.09.03 14:30close1820.20157.86155.83162.43-112.1511148.47
3922007.09.03 14:30close1810.20157.86155.83159.43-112.1511036.32
3932007.09.03 14:30close1800.20157.87155.83158.83-110.1810926.14
3942007.09.03 14:30sell1830.20157.86160.46157.46
3952007.09.03 14:30sell1840.20157.86160.46156.86
3962007.09.03 14:30sell1850.20157.86160.46153.86
3972007.09.04 09:21t/p1830.20157.46160.46157.4675.2911001.43
3982007.09.04 10:11t/p1840.20156.86160.46156.86193.3211194.75
3992007.09.04 17:00close1850.20157.88160.46153.86-7.3311187.42
4002007.09.04 17:00buy1860.10157.87155.27158.27
4012007.09.04 17:00buy1870.10157.87155.27158.87
4022007.09.04 17:00buy1880.10157.87155.27161.87
4032007.09.04 17:33t/p1860.10158.27155.27158.2739.3511226.77
4042007.09.10 00:04s/l1870.10155.27155.27158.87-245.8710980.89
4052007.09.10 00:04s/l1880.10155.27155.27161.87-245.8710735.02
4062007.09.10 06:30buy1890.20156.12153.52156.52
4072007.09.10 06:30buy1900.20156.12153.52157.12
4082007.09.10 06:30buy1910.20156.12153.52160.12
4092007.09.10 10:50t/p1890.20156.52153.52156.5278.7010813.72
4102007.09.10 15:00t/p1900.20157.12153.52157.12196.7511010.47
4112007.09.11 23:13modify1910.20156.12157.62160.12
4122007.09.13 15:04modify1910.20156.12159.12160.12
4132007.09.13 16:17t/p1910.20160.12159.12160.12803.5211814.00
4142007.09.13 23:30sell1920.10159.44162.04159.04
4152007.09.13 23:30sell1930.10159.44162.04158.44
4162007.09.13 23:30sell1940.10159.44162.04155.44
4172007.09.14 00:52t/p1920.10159.04162.04159.0437.6411851.64
4182007.09.14 07:00close1940.10159.58162.04155.44-15.4711836.17
4192007.09.14 07:00close1930.10159.58162.04158.44-15.4711820.70
4202007.09.14 07:00buy1950.20159.57156.97159.97
4212007.09.14 07:00buy1960.20159.57156.97160.57
4222007.09.14 07:00buy1970.20159.57156.97163.57
4232007.09.14 08:53t/p1950.20159.97156.97159.9778.7011899.40
4242007.09.17 09:30close1970.20159.25156.97163.57-59.6611839.74
4252007.09.17 09:30close1960.20159.25156.97160.57-59.6611780.08
4262007.09.17 09:30sell1980.40159.26161.86158.86
4272007.09.17 09:30sell1990.40159.26161.86158.26
4282007.09.17 09:30sell2000.40159.26161.86155.26
4292007.09.17 16:00close2000.40159.83161.86155.26-224.2511555.83
4302007.09.17 16:00close1990.40159.83161.86158.26-224.2511331.58
4312007.09.17 16:00close1980.40159.84161.86158.86-228.1911103.39
4322007.09.17 16:00buy2010.40159.85157.25160.25
4332007.09.17 16:00buy2020.40159.85157.25160.85
4342007.09.17 16:00buy2030.40159.85157.25163.85
4352007.09.18 14:15t/p2010.40160.25157.25160.25164.0111267.40
4362007.09.18 19:59t/p2020.40160.85157.25160.85400.1111667.50
4372007.09.18 21:16modify2030.40159.85161.39163.85
4382007.09.19 12:18s/l2030.40161.39161.39163.85619.2112286.72
4392007.09.21 02:00buy2040.10161.74159.14162.14
4402007.09.21 02:00buy2050.10161.74159.14162.74
4412007.09.21 02:00buy2060.10161.74159.14165.74
4422007.09.21 10:41t/p2040.10162.14159.14162.1439.3512326.07
4432007.09.21 14:50t/p2050.10162.74159.14162.7498.3812424.45
4442007.09.27 18:03modify2060.10161.74163.25165.74
4452007.09.28 03:02s/l2060.10163.25163.25165.74160.1112584.56
4462007.09.28 11:00buy2070.10163.79161.19164.19
4472007.09.28 11:00buy2080.10163.79161.19164.79
4482007.09.28 11:00buy2090.10163.79161.19167.79
4492007.10.01 09:27t/p2070.10164.19161.19164.1941.0012625.56
4502007.10.01 12:12t/p2080.10164.79161.19164.79100.0312725.59
4512007.10.10 11:43modify2090.10163.79165.30167.79
4522007.10.10 19:30close2090.10165.51165.30167.79185.7212911.31
4532007.10.10 19:30sell2100.10165.50168.10165.10
4542007.10.10 19:30sell2110.10165.50168.10164.50
4552007.10.10 19:30sell2120.10165.50168.10161.50
4562007.10.16 09:32t/p2100.10165.10168.10165.1029.1412940.45
4572007.10.16 23:00close2120.10165.71168.10161.50-30.8612909.59
4582007.10.16 23:00close2110.10165.71168.10164.50-30.8612878.72
4592007.10.16 23:00buy2130.20165.71163.11166.11
4602007.10.16 23:00buy2140.20165.71163.11166.71
4612007.10.16 23:00buy2150.20165.71163.11169.71
4622007.10.17 13:12t/p2130.20166.11163.11166.1182.0012960.72
4632007.10.22 00:01s/l2140.20163.11163.11166.71-491.7412468.98
4642007.10.22 00:01s/l2150.20163.11163.11169.71-491.7411977.24
4652007.10.22 19:30buy2160.40161.98159.38162.38
4662007.10.22 19:30buy2170.40161.98159.38162.98
4672007.10.22 19:30buy2180.40161.98159.38165.98
4682007.10.22 22:42t/p2160.40162.38159.38162.38157.4112134.65
4692007.10.23 08:15t/p2170.40162.98159.38162.98400.1212534.76
4702007.10.26 08:29modify2180.40161.98163.48165.98
4712007.10.30 17:59modify2180.40161.98164.98165.98
4722007.10.31 09:25t/p2180.40165.98164.98165.981633.4814168.25
4732007.11.05 21:30buy2190.10165.87163.27166.27
4742007.11.05 21:30buy2200.10165.87163.27166.87
4752007.11.05 21:30buy2210.10165.87163.27169.87
4762007.11.06 07:52t/p2190.10166.27163.27166.2741.0014209.25
4772007.11.06 12:42t/p2200.10166.87163.27166.87100.0214309.27
4782007.11.09 10:30close2210.10165.08163.27169.87-67.8114241.46
4792007.11.09 10:30sell2220.10165.10167.70164.70
4802007.11.09 10:30sell2230.10165.10167.70164.10
4812007.11.09 10:30sell2240.10165.10167.70161.10
4822007.11.09 10:44t/p2220.10164.70167.70164.7039.3414280.80
4832007.11.09 11:32t/p2230.10164.10167.70164.1098.3614379.16
4842007.11.09 12:44modify2240.10165.10163.59161.10
4852007.11.12 04:19modify2240.10165.10162.08161.10
4862007.11.12 04:34t/p2240.10161.10162.08161.10391.7314770.89
4872007.11.12 19:00buy2250.10159.92157.32160.32
4882007.11.12 19:00buy2260.10159.92157.32160.92
4892007.11.12 19:00buy2270.10159.92157.32163.92
4902007.11.12 20:40t/p2250.10160.32157.32160.3239.3514810.24
4912007.11.13 02:55t/p2260.10160.92157.32160.92100.0214910.26
4922007.11.13 22:27modify2270.10159.92161.42163.92
4932007.11.14 11:00modify2270.10159.92162.92163.92
4942007.11.14 11:53t/p2270.10163.92162.92163.92396.8015307.06
4952007.11.14 22:00sell2280.20163.02165.62162.62
4962007.11.14 22:00sell2290.20163.02165.62162.02
4972007.11.14 22:00sell2300.20163.02165.62159.02
4982007.11.15 10:06t/p2280.20162.62165.62162.6268.4915375.55
4992007.11.15 10:18t/p2290.20162.02165.62162.02186.5215562.06
5002007.11.15 17:30close2300.20162.51165.62159.0290.1315652.19
5012007.11.15 17:30buy2310.20162.50159.90162.90
5022007.11.15 17:30buy2320.20162.50159.90163.50
5032007.11.15 17:30buy2330.20162.50159.90166.50
5042007.11.16 18:09t/p2310.20162.90159.90162.9082.0115734.20
5052007.11.20 19:30close2330.20162.24159.90166.50-41.2415692.96
5062007.11.20 19:30close2320.20162.24159.90163.50-41.2415651.72
5072007.11.20 19:30sell2340.40162.25164.85161.85
5082007.11.20 19:30sell2350.40162.25164.85161.25
5092007.11.20 19:30sell2360.40162.25164.85158.25
5102007.11.21 06:13t/p2340.40161.85164.85161.85150.5715802.29
5112007.11.21 10:06t/p2350.40161.25164.85161.25386.6316188.92
5122007.11.21 11:28modify2360.40162.25160.74158.25
5132007.11.21 13:02s/l2360.40160.74160.74158.25587.2816776.19
5142007.11.21 19:00buy2370.20161.27158.67161.67
5152007.11.21 19:00buy2380.20161.27158.67162.27
5162007.11.21 19:00buy2390.20161.27158.67165.27
5172007.11.21 21:06t/p2370.20161.67158.67161.6778.7016854.89
5182007.11.26 08:30close2390.20160.62158.67165.27-111.3816743.52
5192007.11.26 08:30close2380.20160.62158.67162.27-111.3816632.14
5202007.11.26 08:30sell2400.40160.62163.22160.22
5212007.11.26 08:30sell2410.40160.62163.22159.62
5222007.11.26 08:30sell2420.40160.62163.22156.62
5232007.11.26 21:09t/p2400.40160.22163.22160.22157.3716789.51
5242007.11.26 21:54t/p2410.40159.62163.22159.62393.4317182.94
5252007.11.27 04:30close2420.40161.00163.22156.62-156.3117026.63
5262007.11.27 04:30buy2430.20161.01158.41161.41
5272007.11.27 04:30buy2440.20161.01158.41162.01
5282007.11.27 04:30buy2450.20161.01158.41165.01
5292007.11.27 04:39t/p2430.20161.41158.41161.4178.7017105.33
5302007.11.27 13:30close2450.20160.26158.41165.01-147.5616957.77
5312007.11.27 13:30close2440.20160.26158.41162.01-147.5616810.21
5322007.11.27 13:30sell2460.40160.25162.85159.85
5332007.11.27 13:30sell2470.40160.25162.85159.25
5342007.11.27 13:30sell2480.40160.25162.85156.25
5352007.11.27 14:03t/p2460.40159.85162.85159.85157.3716967.58
5362007.11.28 12:30close2480.40161.50162.85156.25-498.5916468.99
5372007.11.28 12:30close2470.40161.50162.85159.25-498.5915970.40
5382007.11.28 12:30buy2490.80161.51158.91161.91
5392007.11.28 12:30buy2500.80161.51158.91162.51
5402007.11.28 12:30buy2510.80161.51158.91165.51
5412007.11.28 12:32t/p2490.80161.91158.91161.91314.8116285.21
5422007.11.28 17:16t/p2500.80162.51158.91162.51787.0217072.23
5432007.11.30 11:20modify2510.80161.51163.01165.51
5442007.11.30 16:59s/l2510.80163.01163.01165.511233.3818305.60
5452007.11.30 17:30sell2520.20162.94165.54162.54
5462007.11.30 17:30sell2530.20162.94165.54161.94
5472007.11.30 17:30sell2540.20162.94165.54158.94
5482007.11.30 20:04t/p2520.20162.54165.54162.5478.6918384.29
5492007.12.03 10:00t/p2530.20161.94165.54161.94193.3218577.61
5502007.12.05 17:30close2540.20162.76165.54158.9425.2118602.82
5512007.12.05 17:30buy2550.20162.75160.15163.15
5522007.12.05 17:30buy2560.20162.75160.15163.75
5532007.12.05 17:30buy2570.20162.75160.15166.75
5542007.12.07 00:56t/p2550.20163.15160.15163.1591.9118694.73
5552007.12.07 06:30close2570.20162.45160.15166.75-45.8118648.92
5562007.12.07 06:30close2560.20162.45160.15163.75-45.8118603.11
5572007.12.07 06:30sell2580.40162.44165.04162.04
5582007.12.07 06:30sell2590.40162.44165.04161.44
5592007.12.07 06:30sell2600.40162.44165.04158.44
5602007.12.11 21:46t/p2580.40162.04165.04162.04143.7818746.89
5612007.12.12 07:00close2600.40163.06165.04158.44-264.3318482.56
5622007.12.12 07:00close2590.40163.06165.04161.44-264.3318218.23
5632007.12.12 07:00buy2610.80163.06160.46163.46
5642007.12.12 07:00buy2620.80163.06160.46164.06
5652007.12.12 07:00buy2630.80163.06160.46167.06
5662007.12.12 08:16t/p2610.80163.46160.46163.46314.8018533.03
5672007.12.12 15:00t/p2620.80164.06160.46164.06787.0119320.04
5682007.12.12 17:58modify2630.80163.06164.57167.06
5692007.12.12 18:43s/l2630.80164.57164.57167.061188.3920508.43
5702007.12.13 15:30buy2640.20164.86162.26165.26
5712007.12.13 15:30buy2650.20164.86162.26165.86
5722007.12.13 15:30buy2660.20164.86162.26168.86
5732007.12.14 10:30close2660.20163.99162.26168.86-167.8720340.57
5742007.12.14 10:30close2650.20163.99162.26165.86-167.8720172.70
5752007.12.14 10:30close2640.20164.02162.26165.26-161.9720010.73
5762007.12.14 10:30sell2670.40164.04166.64163.64
5772007.12.14 10:30sell2680.40164.04166.64163.04
5782007.12.14 10:30sell2690.40164.04166.64160.04
5792007.12.14 12:24t/p2670.40163.64166.64163.64157.3720168.10
5802007.12.17 07:54t/p2680.40163.04166.64163.04386.6320554.73
5812007.12.19 17:00close2690.40163.12166.64160.04341.5420896.27
5822007.12.19 17:00buy2700.20163.11160.51163.51
5832007.12.19 17:00buy2710.20163.11160.51164.11
5842007.12.19 17:00buy2720.20163.11160.51167.11
5852007.12.21 15:36t/p2700.20163.51160.51163.5191.9220988.19
5862007.12.24 01:04t/p2710.20164.11160.51164.11213.2721201.47
5872007.12.26 15:57modify2720.20163.11164.63167.11
5882007.12.31 14:32s/l2720.20164.63164.63167.11338.7021540.17
5892008.01.04 03:00sell2730.20160.62163.22160.22
5902008.01.04 03:00sell2740.20160.62163.22159.62
5912008.01.04 03:00sell2750.20160.62163.22156.62
5922008.01.04 14:30t/p2730.20160.22163.22160.2278.6821618.85
5932008.01.09 06:30close2750.20160.99163.22156.62-82.9921535.86
5942008.01.09 06:30close2740.20160.99163.22159.62-82.9921452.87
5952008.01.09 06:30buy2760.40161.00158.40161.40
5962008.01.09 06:30buy2770.40161.00158.40162.00
5972008.01.09 06:30buy2780.40161.00158.40165.00
5982008.01.09 07:08t/p2760.40161.40158.40161.40157.4021610.27
5992008.01.09 14:00close2780.40160.76158.40165.00-94.4521515.82
6002008.01.09 14:00close2770.40160.76158.40162.00-94.4521421.37
6012008.01.09 14:00sell2790.80160.75163.35160.35
6022008.01.09 14:00sell2800.80160.75163.35159.75
6032008.01.09 14:00sell2810.80160.75163.35156.75
6042008.01.09 14:51t/p2790.80160.35163.35160.35314.7521736.12
6052008.01.09 22:00close2810.80161.18163.35156.75-338.3421397.78
6062008.01.09 22:00close2800.80161.18163.35159.75-338.3421059.44
6072008.01.09 22:00buy2821.60161.15158.55161.55
6082008.01.09 22:00buy2831.60161.15158.55162.15
6092008.01.09 22:00buy2841.60161.15158.55165.15
6102008.01.10 02:16t/p2821.60161.55158.55161.55708.8821768.31
6112008.01.10 21:08t/p2831.60162.15158.55162.151653.3023421.61
6122008.01.11 07:00close2841.60161.40158.55165.15499.1923920.81
6132008.01.11 07:00sell2850.20161.41164.01161.01
6142008.01.11 07:00sell2860.20161.41164.01160.41
6152008.01.11 07:00sell2870.20161.41164.01157.41
6162008.01.11 07:52t/p2850.20161.01164.01161.0178.6923999.50
6172008.01.14 10:18t/p2860.20160.41164.01160.41193.3224192.82
6182008.01.15 14:32modify2870.20161.41159.88157.41
6192008.01.16 00:23modify2870.20161.41158.35157.41
6202008.01.16 03:26s/l2870.20158.35158.35157.41591.7524784.56
6212008.01.17 08:00buy2880.20157.58154.98157.98
6222008.01.17 08:00buy2890.20157.58154.98158.58
6232008.01.17 08:00buy2900.20157.58154.98161.58
6242008.01.17 21:00close2900.20156.97154.98161.58-120.0224664.54
6252008.01.17 21:00close2890.20156.97154.98158.58-120.0224544.52
6262008.01.17 21:00close2880.20156.97154.98157.98-120.0224424.50
6272008.01.17 21:00sell2910.40156.98159.58156.58
6282008.01.17 21:00sell2920.40156.98159.58155.98
6292008.01.17 21:00sell2930.40156.98159.58152.98
6302008.01.17 21:29t/p2910.40156.58159.58156.58157.3724581.87
6312008.01.17 23:03t/p2920.40155.98159.58155.98393.4324975.30
6322008.01.18 05:00close2930.40156.66159.58152.98119.1025094.40
6332008.01.18 05:00buy2940.30156.66154.06157.06
6342008.01.18 05:00buy2950.30156.66154.06157.66
6352008.01.18 05:00buy2960.30156.66154.06160.66
6362008.01.18 08:06t/p2940.30157.06154.06157.06118.0525212.45
6372008.01.18 14:09t/p2950.30157.66154.06157.66295.1325507.58
6382008.01.21 09:22s/l2960.30154.06154.06160.66-762.3924745.19
6392008.01.22 04:00buy2970.20153.71151.11154.11
6402008.01.22 04:00buy2980.20153.71151.11154.71
6412008.01.22 04:00buy2990.20153.71151.11157.71
6422008.01.22 10:07t/p2970.20154.11151.11154.1178.7224823.91
6432008.01.22 12:21t/p2980.20154.71151.11154.71196.7825020.69
6442008.01.22 14:20modify2990.20153.71155.24157.71
6452008.01.22 14:25s/l2990.20155.24155.24157.71301.0725321.76
6462008.01.23 05:30sell3000.30155.54158.14155.14
6472008.01.23 05:30sell3010.30155.54158.14154.54
6482008.01.23 05:30sell3020.30155.54158.14151.54
6492008.01.23 10:21t/p3000.30155.14158.14155.14118.0425439.80
6502008.01.23 10:36t/p3010.30154.54158.14154.54295.1025734.90
6512008.01.23 14:13modify3020.30155.54154.03151.54
6522008.01.23 16:15s/l3020.30154.03154.03151.54445.6026180.50
6532008.01.23 20:30buy3030.30154.60152.00155.00
6542008.01.23 20:30buy3040.30154.60152.00155.60
6552008.01.23 20:30buy3050.30154.60152.00158.60
6562008.01.23 21:09t/p3030.30155.00152.00155.00118.0626298.56
6572008.01.23 21:35t/p3040.30155.60152.00155.60295.1626593.72
6582008.01.24 08:30close3050.30155.34152.00158.60233.2826827.01
6592008.01.24 08:30sell3060.30155.36157.96154.96
6602008.01.24 08:30sell3070.30155.36157.96154.36
6612008.01.24 08:30sell3080.30155.36157.96151.36
6622008.01.24 09:33t/p3060.30154.96157.96154.96118.0426945.05
6632008.01.24 13:00close3080.30156.54157.96151.36-348.2226596.83
6642008.01.24 13:00close3070.30156.54157.96154.36-348.2226248.61
6652008.01.24 13:00buy3090.60156.53153.93156.93
6662008.01.24 13:00buy3100.60156.53153.93157.53
6672008.01.24 13:00buy3110.60156.53153.93160.53
6682008.01.24 15:43t/p3090.60156.93153.93156.93236.1226484.73
6692008.01.24 19:44t/p3100.60157.53153.93157.53590.3227075.05
6702008.01.25 07:04modify3110.60156.53158.05160.53
6712008.01.25 13:04s/l3110.60158.05158.05160.53907.1927982.24
6722008.01.25 16:30sell3120.30158.04160.64157.64
6732008.01.25 16:30sell3130.30158.04160.64157.04
6742008.01.25 16:30sell3140.30158.04160.64154.04
6752008.01.25 16:59t/p3120.30157.64160.64157.64118.0428100.28
6762008.01.25 18:49t/p3130.30157.04160.64157.04295.1028395.38
6772008.01.28 05:39modify3140.30158.04156.53154.04
6782008.01.28 08:48s/l3140.30156.53156.53154.04440.5028835.87
6792008.01.29 03:30sell3150.30157.22159.82156.82
6802008.01.29 03:30sell3160.30157.22159.82156.22
6812008.01.29 03:30sell3170.30157.22159.82153.22
6822008.01.29 12:00close3170.30157.91159.82153.22-203.6228632.25
6832008.01.29 12:00close3160.30157.91159.82156.22-203.6228428.63
6842008.01.29 12:00close3150.30157.91159.82156.82-203.6228225.01
6852008.01.29 12:00buy3180.60157.92155.32158.32
6862008.01.29 12:00buy3190.60157.92155.32158.92
6872008.01.29 12:00buy3200.60157.92155.32161.92
6882008.01.29 13:48t/p3180.60158.32155.32158.32236.1328461.14
6892008.01.30 20:15t/p3190.60158.92155.32158.92600.2329061.37
6902008.01.30 23:00close3200.60157.88155.32161.92-13.7029047.67
6912008.01.30 23:00sell3210.30157.91160.51157.51
6922008.01.30 23:00sell3220.30157.91160.51156.91
6932008.01.30 23:00sell3230.30157.91160.51153.91
6942008.01.31 00:26t/p3210.30157.51160.51157.51102.7329150.41
6952008.01.31 05:30close3230.30158.16160.51153.91-89.0929061.32
6962008.01.31 05:30close3220.30158.16160.51156.91-89.0928972.23
6972008.01.31 05:30buy3240.60158.17155.57158.57
6982008.01.31 05:30buy3250.60158.17155.57159.17
6992008.01.31 05:30buy3260.60158.17155.57162.17
7002008.01.31 07:11t/p3240.60158.57155.57158.57236.1329208.36
7012008.02.01 15:30close3260.60157.88155.57162.17-161.2829047.08
7022008.02.01 15:30close3250.60157.88155.57159.17-161.2828885.80
7032008.02.01 15:30sell3271.20157.89160.49157.49
7042008.02.01 15:30sell3281.20157.89160.49156.89
7052008.02.01 15:30sell3291.20157.89160.49153.89
7062008.02.01 16:31t/p3271.20157.49160.49157.49472.1629357.96
7072008.02.04 02:00close3291.20158.09160.49153.89-256.4929101.47
7082008.02.04 02:00close3281.20158.09160.49156.89-256.4928844.99
7092008.02.04 02:00buy3302.40158.10155.50158.50
7102008.02.04 02:00buy3312.40158.10155.50159.10
7112008.02.04 02:00buy3322.40158.10155.50162.10
7122008.02.04 09:08t/p3302.40158.50155.50158.50944.5129789.50
7132008.02.06 08:51s/l3312.40155.50155.50159.10-6060.0423729.46
7142008.02.06 08:51s/l3322.40155.50155.50162.10-6060.0417669.42
7152008.02.06 15:00buy3334.80155.98153.38156.38
7162008.02.06 15:00buy3344.80155.98153.38156.98
7172008.02.06 15:32t/p3334.80156.38153.38156.381889.0419558.46
7182008.02.11 09:00close3344.80155.30153.38156.98-2814.9516743.50
7192008.02.11 09:00sell3350.20155.29157.89154.89
7202008.02.11 09:00sell3360.20155.29157.89154.29
7212008.02.11 09:00sell3370.20155.29157.89151.29
7222008.02.11 10:58t/p3350.20154.89157.89154.8978.7016822.20
7232008.02.13 12:00close3370.20157.00157.89151.29-343.2116478.99
7242008.02.13 12:00close3360.20157.00157.89154.29-343.2116135.78
7252008.02.13 12:00buy3380.40157.02154.42157.42
7262008.02.13 12:00buy3390.40157.02154.42158.02
7272008.02.13 12:00buy3400.40157.02154.42161.02
7282008.02.13 14:32t/p3380.40157.42154.42157.42157.4216293.20
7292008.02.14 08:55t/p3390.40158.02154.42158.02413.3616706.55
7302008.02.20 03:43modify3400.40157.02158.53161.02
7312008.02.20 06:52s/l3400.40158.53158.53161.02640.4917347.04
7322008.02.20 19:00buy3410.20158.95156.35159.35
7332008.02.20 19:00buy3420.20158.95156.35159.95
7342008.02.20 19:00buy3430.20158.95156.35162.95
7352008.02.21 07:04t/p3410.20159.35156.35159.3588.6217435.66
7362008.02.25 16:46t/p3420.20159.95156.35159.95213.2817648.95
7372008.02.26 23:19modify3430.20158.95160.47162.95
7382008.02.27 05:33s/l3430.20160.47160.47162.95322.2117971.16
7392008.02.27 17:00buy3440.20160.84158.24161.24
7402008.02.27 17:00buy3450.20160.84158.24161.84
7412008.02.27 17:00buy3460.20160.84158.24164.84
7422008.02.29 12:05s/l3440.20158.24158.24161.24-498.4017472.76
7432008.02.29 12:05s/l3450.20158.24158.24161.84-498.4016974.36
7442008.02.29 12:05s/l3460.20158.24158.24164.84-498.4016475.96
7452008.03.03 14:30buy3470.40156.83154.23157.23
7462008.03.03 14:30buy3480.40156.83154.23157.83
7472008.03.03 14:30buy3490.40156.83154.23160.83
7482008.03.03 16:01t/p3470.40157.23154.23157.23157.4116633.37
7492008.03.05 15:19t/p3480.40157.83154.23157.83406.7517040.12
7502008.03.05 17:32modify3490.40156.83158.34160.83
7512008.03.05 19:35s/l3490.40158.34158.34160.83607.4617647.59
7522008.03.07 16:30buy3500.20157.84155.24158.24
7532008.03.07 16:30buy3510.20157.84155.24158.84
7542008.03.07 16:30buy3520.20157.84155.24161.84
7552008.03.07 16:41t/p3500.20158.24155.24158.2478.7117726.30
7562008.03.11 13:35t/p3510.20158.84155.24158.84203.3817929.67
7572008.03.12 18:30close3520.20158.30155.24161.84100.4218030.09
7582008.03.12 18:30sell3530.20158.32160.92157.92
7592008.03.12 18:30sell3540.20158.32160.92157.32
7602008.03.12 18:30sell3550.20158.32160.92154.32
7612008.03.12 22:27t/p3530.20157.92160.92157.9278.6918108.78
7622008.03.13 02:34t/p3540.20157.32160.92157.32186.5318295.31
7632008.03.13 05:54modify3550.20158.32156.81154.32
7642008.03.13 13:46s/l3550.20156.81156.81154.32286.8718582.17
7652008.03.13 14:00buy3560.20156.76154.16157.16
7662008.03.13 14:00buy3570.20156.76154.16157.76
7672008.03.13 14:00buy3580.20156.76154.16160.76
7682008.03.13 18:11t/p3560.20157.16154.16157.1678.7118660.88
7692008.03.17 01:07s/l3570.20154.16154.16157.76-505.0018155.88
7702008.03.17 01:07s/l3580.20154.16154.16160.76-505.0017650.87
7712008.03.17 20:00buy3590.40153.22150.62153.62
7722008.03.17 20:00buy3600.40153.22150.62154.22
7732008.03.17 20:00buy3610.40153.22150.62157.22
7742008.03.17 20:25t/p3590.40153.62150.62153.62157.4117808.28
7752008.03.18 02:00close3610.40152.70150.62157.22-198.0417610.24
7762008.03.18 02:00close3600.40152.70150.62154.22-198.0417412.20
7772008.03.18 02:00sell3620.80152.68155.28152.28
7782008.03.18 02:00sell3630.80152.68155.28151.68
7792008.03.18 02:00sell3640.80152.68155.28148.68
7802008.03.18 15:01s/l3620.80155.28155.28152.28-2046.0315366.17
7812008.03.18 15:01s/l3630.80155.28155.28151.68-2046.0313320.14
7822008.03.18 15:01s/l3640.80155.28155.28148.68-2046.0311274.11
7832008.03.19 05:30sell3650.80155.86158.46155.46
7842008.03.19 05:30sell3660.80155.86158.46154.86
7852008.03.19 05:30sell3670.80155.86158.46151.86
7862008.03.19 06:11t/p3650.80155.46158.46155.46314.7811588.89
7872008.03.19 09:36t/p3660.80154.86158.46154.86786.9412375.83
7882008.03.19 14:30close3670.80156.33158.46151.86-369.8612005.97
7892008.03.19 14:30buy3680.10156.34153.74156.74
7902008.03.19 14:30buy3690.10156.34153.74157.34
7912008.03.19 14:30buy3700.10156.34153.74160.34
7922008.03.20 12:30close3700.10154.04153.74160.34-221.3411784.63
7932008.03.20 12:30close3690.10154.04153.74157.34-221.3411563.29
7942008.03.20 12:30close3680.10154.05153.74156.74-220.3611342.94
7952008.03.20 12:30sell3711.60154.04156.64153.64
7962008.03.20 12:30sell3721.60154.04156.64153.04
7972008.03.20 12:30sell3731.60154.04156.64150.04
7982008.03.20 13:24t/p3711.60153.64156.64153.64629.5511972.49
7992008.03.20 15:15t/p3721.60153.04156.64153.041573.8713546.36
8002008.03.20 17:20modify3731.60154.04152.53150.04
8012008.03.20 18:14s/l3731.60152.53152.53150.042376.5515922.91
8022008.03.21 01:30buy3740.20153.52150.92153.92
8032008.03.21 01:30buy3750.20153.52150.92154.52
8042008.03.21 01:30buy3760.20153.52150.92157.52
8052008.03.21 08:12t/p3740.20153.92150.92153.9278.7116001.62
8062008.03.21 15:30close3760.20153.48150.92157.52-7.8715993.75
8072008.03.21 15:30close3750.20153.48150.92154.52-7.8715985.88
8082008.03.21 15:30sell3770.40153.48156.08153.08
8092008.03.21 15:30sell3780.40153.48156.08152.48
8102008.03.21 15:30sell3790.40153.48156.08149.48
8112008.03.25 03:21s/l3770.40156.08156.08153.08-1036.6214949.25
8122008.03.25 03:21s/l3780.40156.08156.08152.48-1036.6213912.63
8132008.03.25 03:21s/l3790.40156.08156.08149.48-1036.6212876.00
8142008.03.25 15:00sell3800.40155.69158.29155.29
8152008.03.25 15:00sell3810.40155.69158.29154.69
8162008.03.25 15:00sell3820.40155.69158.29151.69
8172008.03.27 09:00close3820.40156.71158.29151.69-428.5412447.47
8182008.03.27 09:00close3810.40156.71158.29154.69-428.5412018.93
8192008.03.27 09:00close3800.40156.72158.29155.29-432.4811586.45
8202008.03.27 09:00buy3830.40156.71154.11157.11
8212008.03.27 09:00buy3840.40156.71154.11157.71
8222008.03.27 09:00buy3850.40156.71154.11160.71
8232008.03.27 10:11t/p3830.40157.11154.11157.11157.4211743.87
8242008.03.27 14:23t/p3840.40157.71154.11157.71393.5512137.42
8252008.03.28 16:00close3850.40156.93154.11160.7193.1912230.60
8262008.03.28 16:00sell3860.10156.94159.54156.54
8272008.03.28 16:00sell3870.10156.94159.54155.94
8282008.03.28 16:00sell3880.10156.94159.54152.94
8292008.03.31 00:00t/p3860.10156.54159.54156.5437.6412268.24
8302008.03.31 03:00close3880.10157.73159.54152.94-79.4112188.83
8312008.03.31 03:00close3870.10157.73159.54155.94-79.4112109.42
8322008.03.31 03:00buy3890.20157.72155.12158.12
8332008.03.31 03:00buy3900.20157.72155.12158.72
8342008.03.31 03:00buy3910.20157.72155.12161.72
8352008.03.31 10:00close3910.20156.97155.12161.72-147.5811961.84
8362008.03.31 10:00close3900.20156.97155.12158.72-147.5811814.26
8372008.03.31 10:30close3890.20156.94155.12158.12-153.4911660.77
8382008.03.31 10:30sell3920.20156.93159.53156.53
8392008.03.31 10:30sell3930.20156.93159.53155.93
8402008.03.31 10:30sell3940.20156.93159.53152.93
8412008.04.01 08:36t/p3920.20156.53159.53156.5375.2911736.06
8422008.04.01 14:00close3940.20157.45159.53152.93-105.7011630.36
8432008.04.01 14:00close3930.20157.45159.53155.93-105.7011524.66
8442008.04.01 14:00buy3950.40157.46154.86157.86
8452008.04.01 14:00buy3960.40157.46154.86158.46
8462008.04.01 14:00buy3970.40157.46154.86161.46
8472008.04.01 16:00t/p3950.40157.86154.86157.86157.4211682.08
8482008.04.01 16:39t/p3960.40158.46154.86158.46393.5512075.63
8492008.04.02 12:32modify3970.40157.46158.97161.46
8502008.04.04 14:29modify3970.40157.46160.48161.46
8512008.04.04 14:30s/l3970.40160.48160.48161.461221.5413297.17
8522008.04.04 16:00sell3980.10160.20162.80159.80
8532008.04.04 16:00sell3990.10160.20162.80159.20
8542008.04.04 16:00sell4000.10160.20162.80156.20
8552008.04.04 16:39t/p3980.10159.80162.80159.8039.3513336.52
8562008.04.07 04:00close4000.10160.65162.80156.20-45.9713290.54
8572008.04.07 04:00close3990.10160.65162.80159.20-45.9713244.57
8582008.04.07 04:00buy4010.20160.65158.05161.05
8592008.04.07 04:00buy4020.20160.65158.05161.65
8602008.04.07 04:00buy4030.20160.65158.05164.65
8612008.04.07 10:20t/p4010.20161.05158.05161.0578.7113323.28
8622008.04.08 02:14t/p4020.20161.65158.05161.65200.0713523.36
8632008.04.11 13:30close4030.20160.09158.05164.65-90.3713432.98
8642008.04.11 13:30sell4040.10160.10162.70159.70
8652008.04.11 13:30sell4050.10160.10162.70159.10
8662008.04.11 13:30sell4060.10160.10162.70156.10
8672008.04.11 14:20t/p4040.10159.70162.70159.7039.3413472.32
8682008.04.14 00:00t/p4050.10159.10162.70159.1096.6613568.98
8692008.04.14 11:30close4060.10159.43162.70156.1064.2013633.18
8702008.04.14 11:30buy4070.10159.42156.82159.82
8712008.04.14 11:30buy4080.10159.42156.82160.42
8722008.04.14 11:30buy4090.10159.42156.82163.42
8732008.04.14 12:11t/p4070.10159.82156.82159.8239.3513672.53
8742008.04.15 04:17t/p4080.10160.42156.82160.42100.0413772.57
8752008.04.16 14:01modify4090.10159.42160.93163.42
8762008.04.17 12:21modify4090.10159.42162.44163.42
8772008.04.17 16:02s/l4090.10162.44162.44163.42305.3914077.96
8782008.04.22 11:00buy4100.10164.45161.85164.85
8792008.04.22 11:00buy4110.10164.45161.85165.45
8802008.04.22 11:00buy4120.10164.45161.85168.45
8812008.04.22 16:00t/p4100.10164.85161.85164.8539.3614117.32
8822008.04.28 15:00close4120.10163.13161.85168.45-119.9613997.36
8832008.04.28 15:00close4110.10163.13161.85165.45-119.9613877.40
8842008.04.28 15:00sell4130.20163.14165.74162.74
8852008.04.28 15:00sell4140.20163.14165.74162.14
8862008.04.28 15:00sell4150.20163.14165.74159.14
8872008.04.29 08:36t/p4130.20162.74165.74162.7475.2913952.69
8882008.04.29 10:04t/p4140.20162.14165.74162.14193.3314146.02
8892008.04.29 22:30close4150.20162.00165.74159.14220.8814366.90
8902008.04.29 22:30buy4160.10161.98159.38162.38
8912008.04.29 22:30buy4170.10161.98159.38162.98
8922008.04.29 22:30buy4180.10161.98159.38165.98
8932008.04.30 13:34t/p4160.10162.38159.38162.3841.0014407.90
8942008.04.30 20:44t/p4170.10162.98159.38162.98100.0414507.94
8952008.05.08 09:42s/l4180.10159.38159.38165.98-237.6414270.29
8962008.05.08 13:30buy4190.10160.23157.63160.63
8972008.05.08 13:30buy4200.10160.23157.63161.23
8982008.05.08 13:30buy4210.10160.23157.63164.23
8992008.05.12 13:10t/p4190.10160.63157.63160.6342.6614312.96
9002008.05.12 17:51t/p4200.10161.23157.63161.23101.6914414.65
9012008.05.14 02:14modify4210.10160.23161.73164.23
9022008.05.14 04:56s/l4210.10161.73161.73164.23154.1914568.84
9032008.05.16 17:30sell4220.10161.65164.25161.25
9042008.05.16 17:30sell4230.10161.65164.25160.65
9052008.05.16 17:30sell4240.10161.65164.25157.65
9062008.05.21 10:30close4240.10162.44164.25157.65-82.8114486.02
9072008.05.21 10:30close4230.10162.44164.25160.65-82.8114403.21
9082008.05.21 10:30close4220.10162.45164.25161.25-83.8014319.41
9092008.05.21 10:30buy4250.20162.44159.84162.84
9102008.05.21 10:30buy4260.20162.44159.84163.44
9112008.05.21 10:30buy4270.20162.44159.84166.44
9122008.05.21 11:00t/p4250.20162.84159.84162.8478.7114398.12
9132008.05.22 16:04t/p4260.20163.44159.84163.44206.6914604.81
9142008.06.03 19:30close4270.20162.28159.84166.4411.4614616.27
9152008.06.03 19:30sell4280.10162.27164.87161.87
9162008.06.03 19:30sell4290.10162.27164.87161.27
9172008.06.03 19:30sell4300.10162.27164.87158.27
9182008.06.04 10:04t/p4280.10161.87164.87161.8737.6514653.92
9192008.06.05 16:05s/l4290.10164.87164.87161.27-262.5514391.36
9202008.06.05 16:05s/l4300.10164.87164.87158.27-262.5514128.81
9212008.06.09 00:00sell4310.20165.02167.62164.62
9222008.06.09 00:00sell4320.20165.02167.62164.02
9232008.06.09 00:00sell4330.20165.02167.62161.02
9242008.06.16 12:47s/l4310.20167.62167.62164.62-535.2713593.54
9252008.06.16 12:47s/l4320.20167.62167.62164.02-535.2713058.27
9262008.06.16 12:47s/l4330.20167.62167.62161.02-535.2712523.01
9272008.06.18 15:30sell4340.20167.32169.92166.92
9282008.06.18 15:30sell4350.20167.32169.92166.32
9292008.06.18 15:30sell4360.20167.32169.92163.32
9302008.06.19 11:50t/p4340.20166.92169.92166.9268.4912591.49
9312008.06.19 19:00close4360.20167.39169.92163.32-23.9712567.52
9322008.06.19 19:00close4350.20167.39169.92166.32-23.9712543.55
9332008.06.19 19:00buy4370.40167.38164.78167.78
9342008.06.19 19:00buy4380.40167.38164.78168.38
9352008.06.19 19:00buy4390.40167.38164.78171.38
9362008.06.20 10:09t/p4370.40167.78164.78167.78164.0212707.56
9372008.06.24 18:34t/p4380.40168.38164.78168.38413.3313120.89
9382008.07.03 16:00close4390.40167.72164.78171.38226.2913347.18
9392008.07.03 16:00sell4400.10167.71170.31167.31
9402008.07.03 16:00sell4410.10167.71170.31166.71
9412008.07.03 16:00sell4420.10167.71170.31163.71
9422008.07.04 01:47t/p4400.10167.31170.31167.3137.6513384.83
9432008.07.08 15:00close4420.10168.14170.31163.71-47.4013337.43
9442008.07.08 15:00close4410.10168.14170.31166.71-47.4013290.03
9452008.07.08 15:00buy4430.20168.15165.55168.55
9462008.07.08 15:00buy4440.20168.15165.55169.15
9472008.07.08 15:00buy4450.20168.15165.55172.15
9482008.07.09 08:10t/p4430.20168.55165.55168.5582.0113372.04
9492008.07.11 07:19t/p4440.20169.15165.55169.15213.2813585.32
9502008.07.11 14:00close4450.20168.63165.55172.15110.9613696.29
9512008.07.11 14:00sell4460.10168.64171.24168.24
9522008.07.11 14:00sell4470.10168.64171.24167.64
9532008.07.11 14:00sell4480.10168.64171.24164.64
9542008.07.11 14:19t/p4460.10168.24171.24168.2439.3513735.64
9552008.07.11 20:30close4480.10169.01171.24164.64-36.3913699.25
9562008.07.11 20:30close4470.10169.01171.24167.64-36.3913662.86
9572008.07.11 20:30buy4490.20169.00166.40169.40
9582008.07.11 20:30buy4500.20169.00166.40170.00
9592008.07.11 20:30buy4510.20169.00166.40173.00
9602008.07.11 21:00t/p4490.20169.40166.40169.4078.7113741.57
9612008.07.15 22:39s/l4500.20166.40166.40170.00-505.0013236.56
9622008.07.15 22:39s/l4510.20166.40166.40173.00-505.0012731.56
9632008.07.18 04:00sell4520.40168.33170.93167.93
9642008.07.18 04:00sell4530.40168.33170.93167.33
9652008.07.18 04:00sell4540.40168.33170.93164.33
9662008.07.25 04:40t/p4520.40167.93170.93167.93109.7712841.33
9672008.07.25 12:00close4540.40168.48170.93164.33-106.6412734.70
9682008.07.25 12:00close4530.40168.48170.93167.33-106.6412628.06
9692008.07.25 12:00buy4550.80168.47165.87168.87
9702008.07.25 12:00buy4560.80168.47165.87169.47
9712008.07.25 12:00buy4570.80168.47165.87172.47
9722008.07.25 12:14t/p4550.80168.87165.87168.87314.8312942.89
9732008.07.28 02:18t/p4560.80169.47165.87169.47800.3013743.19
9742008.08.05 02:30close4570.80168.23165.87172.47-70.0113673.18
9752008.08.05 02:30sell4580.10168.26170.86167.86
9762008.08.05 02:30sell4590.10168.26170.86167.26
9772008.08.05 02:30sell4600.10168.26170.86164.26
9782008.08.05 08:34t/p4580.10167.86170.86167.8639.3513712.53
9792008.08.05 09:10t/p4590.10167.26170.86167.2698.3713810.90
9802008.08.08 11:27modify4600.10168.26166.75164.26
9812008.08.11 00:54modify4600.10168.26165.25164.26
9822008.08.11 01:44t/p4600.10164.26165.25164.26383.2714194.17
9832008.08.11 10:00buy4610.10165.17162.57165.57
9842008.08.11 10:00buy4620.10165.17162.57166.17
9852008.08.11 10:00buy4630.10165.17162.57169.17
9862008.08.11 10:26t/p4610.10165.57162.57165.5739.3614233.53
9872008.08.11 18:00close4630.10164.64162.57169.17-52.1414181.39
9882008.08.11 18:00close4620.10164.64162.57166.17-52.1414129.25
9892008.08.11 18:00sell4640.20164.63167.23164.23
9902008.08.11 18:00sell4650.20164.63167.23163.63
9912008.08.11 18:00sell4660.20164.63167.23160.63
9922008.08.11 20:37t/p4640.20164.23167.23164.2378.6914207.94
9932008.08.12 07:45t/p4650.20163.63167.23163.63193.3314401.27
9942008.08.13 02:58modify4660.20164.63163.12160.63
9952008.08.13 19:00close4660.20162.61163.12160.63390.6014791.87
9962008.08.13 19:00buy4670.10162.62160.02163.02
9972008.08.13 19:00buy4680.10162.62160.02163.62
9982008.08.13 19:00buy4690.10162.62160.02166.62
9992008.08.13 19:27t/p4670.10163.02160.02163.0239.3514831.22
10002008.08.13 19:35t/p4680.10163.62160.02163.6298.3814929.60
10012008.08.14 02:00close4690.10162.67160.02166.629.8714939.47
10022008.08.14 02:00sell4700.10162.66165.26162.26
10032008.08.14 02:00sell4710.10162.66165.26161.66
10042008.08.14 02:00sell4720.10162.66165.26158.66
10052008.08.14 21:16t/p4700.10162.26165.26162.2639.3414978.81
10062008.08.19 00:02t/p4710.10161.66165.26161.6693.2615072.07
10072008.08.21 11:50modify4720.10162.66161.15158.66
10082008.08.21 15:46s/l4720.10161.15161.15158.66136.6315208.70
10092008.08.26 17:00buy4730.20160.93158.33161.33
10102008.08.26 17:00buy4740.20160.93158.33161.93
10112008.08.26 17:00buy4750.20160.93158.33164.93
10122008.08.27 14:39t/p4730.20161.33158.33161.3382.0115290.71
10132008.08.28 03:59t/p4740.20161.93158.33161.93209.9815500.69
10142008.09.01 09:37s/l4750.20158.33158.33164.93-491.7915008.90
10152008.09.03 19:30buy4760.20157.13154.53157.53
10162008.09.03 19:30buy4770.20157.13154.53158.13
10172008.09.03 19:30buy4780.20157.13154.53161.13
10182008.09.04 09:46t/p4760.20157.53154.53157.5388.6215097.52
10192008.09.04 17:18s/l4770.20154.53154.53158.13-501.7014595.81
10202008.09.04 17:18s/l4780.20154.53154.53161.13-501.7014094.11
10212008.09.05 08:30buy4790.40152.83150.23153.23
10222008.09.05 08:30buy4800.40152.83150.23153.83
10232008.09.05 08:30buy4810.40152.83150.23156.83
10242008.09.05 22:43t/p4790.40153.23150.23153.23157.4214251.53
10252008.09.08 00:00t/p4800.40153.83150.23153.83400.1614651.69
10262008.09.08 00:00modify4810.40152.83156.01156.83
10272008.09.08 00:05t/p4810.40156.83156.01156.831580.8016232.48
10282008.09.08 12:00sell4820.20154.19156.79153.79
10292008.09.08 12:00sell4830.20154.19156.79153.19
10302008.09.08 12:00sell4840.20154.19156.79150.19
10312008.09.08 12:12t/p4820.20153.79156.79153.7978.7016311.18
10322008.09.08 17:46t/p4830.20153.19156.79153.19196.7416507.92
10332008.09.08 19:36modify4840.20154.19152.69150.19
10342008.09.08 21:32s/l4840.20152.69152.69150.19295.1016803.02
10352008.09.09 09:30buy4850.20152.24149.64152.64
10362008.09.09 09:30buy4860.20152.24149.64153.24
10372008.09.09 09:30buy4870.20152.24149.64156.24
10382008.09.09 11:01t/p4850.20152.64149.64152.6478.7116881.73
10392008.09.09 11:32t/p4860.20153.24149.64153.24196.7717078.50
10402008.09.09 20:30close4870.20151.97149.64156.24-53.1317025.37
10412008.09.09 20:30sell4880.20151.96154.56151.56
10422008.09.09 20:30sell4890.20151.96154.56150.96
10432008.09.09 20:30sell4900.20151.96154.56147.96
10442008.09.09 21:11t/p4880.20151.56154.56151.5678.6917104.06
10452008.09.09 22:26t/p4890.20150.96154.56150.96196.7317300.79
10462008.09.10 04:30close4900.20151.47154.56147.9693.0017393.79
10472008.09.10 04:30buy4910.20151.46148.86151.86
10482008.09.10 04:30buy4920.20151.46148.86152.46
10492008.09.10 04:30buy4930.20151.46148.86155.46
10502008.09.10 06:37t/p4910.20151.86148.86151.8678.7117472.50
10512008.09.10 07:31t/p4920.20152.46148.86152.46196.7717669.27
10522008.09.10 14:00close4930.20150.90148.86155.46-110.2017559.07
10532008.09.10 14:00sell4940.20150.91153.51150.51
10542008.09.10 14:00sell4950.20150.91153.51149.91
10552008.09.10 14:00sell4960.20150.91153.51146.91
10562008.09.10 14:07t/p4940.20150.51153.51150.5178.6917637.76
10572008.09.11 01:50t/p4950.20149.91153.51149.91186.5317824.29
10582008.09.11 11:12modify4960.20150.91149.40146.91
10592008.09.11 21:00close4960.20148.85149.40146.91395.0718219.36
10602008.09.11 21:00buy4970.20148.85146.25149.25
10612008.09.11 21:00buy4980.20148.85146.25149.85
10622008.09.11 21:00buy4990.20148.85146.25152.85
10632008.09.11 21:57t/p4970.20149.25146.25149.2578.7118298.07
10642008.09.11 22:58t/p4980.20149.85146.25149.85196.7718494.84
10652008.09.12 08:36modify4990.20148.85150.36152.85
10662008.09.12 17:16modify4990.20148.85151.87152.85
10672008.09.12 17:19t/p4990.20152.85151.87152.85790.3919285.23
10682008.09.15 04:00sell5000.20152.26154.86151.86
10692008.09.15 04:00sell5010.20152.26154.86151.26
10702008.09.15 04:00sell5020.20152.26154.86148.26
10712008.09.15 08:11t/p5000.20151.86154.86151.8678.6919363.92
10722008.09.15 09:00t/p5010.20151.26154.86151.26196.7319560.65
10732008.09.15 10:06modify5020.20152.26150.75148.26
10742008.09.15 13:27modify5020.20152.26149.24148.26
10752008.09.15 13:54s/l5020.20149.24149.24148.26594.1420154.79
10762008.09.15 16:30buy5030.20150.16147.56150.56
10772008.09.15 16:30buy5040.20150.16147.56151.16
10782008.09.15 16:30buy5050.20150.16147.56154.16
10792008.09.15 16:54t/p5030.20150.56147.56150.5678.7120233.50
10802008.09.16 13:01s/l5040.20147.56147.56151.16-508.3119725.19
10812008.09.16 13:01s/l5050.20147.56147.56154.16-508.3119216.89
10822008.09.16 18:30buy5060.40148.61146.01149.01
10832008.09.16 18:30buy5070.40148.61146.01149.61
10842008.09.16 18:30buy5080.40148.61146.01152.61
10852008.09.16 19:23t/p5060.40149.01146.01149.01157.4219374.31
10862008.09.16 20:48t/p5070.40149.61146.01149.61393.5419767.85
10872008.09.17 02:08modify5080.40148.61150.15152.61
10882008.09.17 05:20s/l5080.40150.15150.15152.61612.6720380.51
10892008.09.17 10:00sell5090.20149.71152.31149.31
10902008.09.17 10:00sell5100.20149.71152.31148.71
10912008.09.17 10:00sell5110.20149.71152.31145.71
10922008.09.17 14:40t/p5090.20149.31152.31149.3178.6920459.20
10932008.09.17 15:33t/p5100.20148.71152.31148.71196.7420655.94
10942008.09.17 18:04modify5110.20149.71148.21145.71
10952008.09.17 18:43s/l5110.20148.21148.21145.71295.1020951.04
10962008.09.17 20:30buy5120.20150.55147.95150.95
10972008.09.17 20:30buy5130.20150.55147.95151.55
10982008.09.17 20:30buy5140.20150.55147.95154.55
10992008.09.17 20:39t/p5120.20150.95147.95150.9578.7121029.75
11002008.09.18 12:10t/p5130.20151.55147.95151.55206.6921236.44
11012008.09.19 09:28modify5140.20150.55152.06154.55
11022008.09.19 14:40modify5140.20150.55153.57154.55
11032008.09.19 14:51t/p5140.20154.55153.57154.55800.3122036.75
11042008.09.23 03:30sell5150.20155.65158.25155.25
11052008.09.23 03:30sell5160.20155.65158.25154.65
11062008.09.23 03:30sell5170.20155.65158.25151.65
11072008.09.23 11:20t/p5150.20155.25158.25155.2578.6922115.44
11082008.09.23 19:51t/p5160.20154.65158.25154.65196.7322312.17
11092008.09.24 04:30close5170.20155.13158.25151.6598.9022411.07
11102008.09.24 04:30buy5180.20155.12152.52155.52
11112008.09.24 04:30buy5190.20155.12152.52156.12
11122008.09.24 04:30buy5200.20155.12152.52159.12
11132008.09.24 08:11t/p5180.20155.52152.52155.5278.7122489.78
11142008.09.24 09:14t/p5190.20156.12152.52156.12196.7722686.55
11152008.09.25 22:00close5200.20155.60152.52159.12104.3622790.91
11162008.09.25 22:00sell5210.20155.59158.19155.19
11172008.09.25 22:00sell5220.20155.59158.19154.59
11182008.09.25 22:00sell5230.20155.59158.19151.59
11192008.09.26 06:17t/p5210.20155.19158.19155.1975.3022866.21
11202008.09.26 07:11t/p5220.20154.59158.19154.59193.3423059.55
11212008.09.26 16:00close5230.20154.72158.19151.59167.7623227.30
11222008.09.26 16:00buy5240.20154.73152.13155.13
11232008.09.26 16:00buy5250.20154.73152.13155.73
11242008.09.26 16:00buy5260.20154.73152.13158.73
11252008.09.26 16:01t/p5240.20155.13152.13155.1378.7123306.01
11262008.09.29 00:00close5260.20154.24152.13158.73-93.1123212.91
11272008.09.29 00:00close5250.20154.24152.13155.73-93.1123119.80
11282008.09.29 00:00sell5270.40154.23156.83153.83
11292008.09.29 00:00sell5280.40154.23156.83153.23
11302008.09.29 00:00sell5290.40154.23156.83150.23
11312008.09.29 07:19t/p5270.40153.83156.83153.83157.3923277.19
11322008.09.29 08:35t/p5280.40153.23156.83153.23393.4723670.66
11332008.09.29 09:49modify5290.40154.23152.72150.23
11342008.09.29 21:20modify5290.40154.23151.22150.23
11352008.09.29 22:17t/p5290.40150.23151.22150.231573.8825244.54
11362008.09.30 07:00buy5300.30150.04147.44150.44
11372008.09.30 07:00buy5310.30150.04147.44151.04
11382008.09.30 07:00buy5320.30150.04147.44154.04
11392008.09.30 09:14t/p5300.30150.44147.44150.44118.0725362.61
11402008.09.30 10:49t/p5310.30151.04147.44151.04295.1625657.77
11412008.09.30 15:30close5320.30149.70147.44154.04-100.3525557.42
11422008.09.30 15:30sell5330.30149.69152.29149.29
11432008.09.30 15:30sell5340.30149.69152.29148.69
11442008.09.30 15:30sell5350.30149.69152.29145.69
11452008.09.30 15:53t/p5330.30149.29152.29149.29118.0425675.46
11462008.09.30 17:05t/p5340.30148.69152.29148.69295.1125970.57
11472008.10.01 03:00close5350.30150.35152.29145.69-199.8625770.71
11482008.10.01 03:00buy5360.30150.34147.74150.74
11492008.10.01 03:00buy5370.30150.34147.74151.34
11502008.10.01 03:00buy5380.30150.34147.74154.34
11512008.10.01 04:30close5380.30149.14147.74154.34-354.1925416.52
11522008.10.01 04:30close5370.30149.14147.74151.34-354.1925062.33
11532008.10.01 04:30close5360.30149.14147.74150.74-354.1924708.14
11542008.10.01 04:30sell5390.60149.15151.75148.75
11552008.10.01 04:30sell5400.60149.15151.75148.15
11562008.10.01 04:30sell5410.60149.15151.75145.15
11572008.10.01 15:15t/p5390.60148.75151.75148.75236.0824944.22
11582008.10.01 16:03t/p5400.60148.15151.75148.15590.2025534.42
11592008.10.02 09:20modify5410.60149.15147.64145.15
11602008.10.02 14:49modify5410.60149.15146.13145.15
11612008.10.02 17:06t/p5410.60145.15146.13145.152330.2027864.62
11622008.10.03 06:30buy5420.30146.12143.52146.52
11632008.10.03 06:30buy5430.30146.12143.52147.12
11642008.10.03 06:30buy5440.30146.12143.52150.12
11652008.10.03 13:30close5440.30145.46143.52150.12-194.8027669.82
11662008.10.03 13:30close5430.30145.46143.52147.12-194.8027475.02
11672008.10.03 13:30close5420.30145.45143.52146.52-197.7627277.26
11682008.10.03 13:30sell5450.60145.44148.04145.04
11692008.10.03 13:30sell5460.60145.44148.04144.44
11702008.10.03 13:30sell5470.60145.44148.04141.44
11712008.10.03 14:28t/p5450.60145.04148.04145.04236.0827513.34
11722008.10.03 15:18t/p5460.60144.44148.04144.44590.2028103.54
11732008.10.06 00:00modify5470.60145.44143.69141.44
11742008.10.06 00:28s/l5470.60143.69143.69141.441022.6529126.18
11752008.10.06 22:30buy5480.30137.93135.33138.33
11762008.10.06 22:30buy5490.30137.93135.33138.93
11772008.10.06 22:30buy5500.30137.93135.33141.93
11782008.10.07 05:34t/p5480.30138.33135.33138.33123.0229249.21
11792008.10.07 05:44t/p5490.30138.93135.33138.93300.1129549.32
11802008.10.07 06:03modify5500.30137.93139.43141.93
11812008.10.07 06:53s/l5500.30139.43139.43141.93447.6929997.02
11822008.10.07 11:30sell5510.30137.42140.02137.02
11832008.10.07 11:30sell5520.30137.42140.02136.42
11842008.10.07 11:30sell5530.30137.42140.02133.42
11852008.10.07 15:00s/l5510.30140.02140.02137.02-767.2729229.75
11862008.10.07 15:00s/l5520.30140.02140.02136.42-767.2728462.48
11872008.10.07 15:00s/l5530.30140.02140.02133.42-767.2727695.21
11882008.10.07 20:00sell5540.60138.22140.82137.82
11892008.10.07 20:00sell5550.60138.22140.82137.22
11902008.10.07 20:00sell5560.60138.22140.82134.22
11912008.10.07 21:49t/p5540.60137.82140.82137.82236.0827931.29
11922008.10.08 01:56t/p5550.60137.22140.82137.22580.0028511.28
11932008.10.08 07:24modify5560.60138.22136.67134.22
11942008.10.08 09:07s/l5560.60136.67136.67134.22904.6229415.90
11952008.10.08 13:30buy5570.30137.58134.98137.98
11962008.10.08 13:30buy5580.30137.58134.98138.58
11972008.10.08 13:30buy5590.30137.58134.98141.58
11982008.10.08 13:33t/p5570.30137.98134.98137.98118.0629533.96
11992008.10.08 13:37t/p5580.30138.58134.98138.58295.1629829.12
12002008.10.08 22:00close5590.30136.42134.98141.58-342.3929486.73
12012008.10.08 22:00sell5600.30136.43139.03136.03
12022008.10.08 22:00sell5610.30136.43139.03135.43
12032008.10.08 22:00sell5620.30136.43139.03132.43
12042008.10.08 22:36t/p5600.30136.03139.03136.03118.0429604.77
12052008.10.08 22:59t/p5610.30135.43139.03135.43295.1029899.87
12062008.10.09 09:51s/l5620.30139.03139.03132.43-782.5829117.30
12072008.10.09 16:30sell5630.30137.47140.07137.07
12082008.10.09 16:30sell5640.30137.47140.07136.47
12092008.10.09 16:30sell5650.30137.47140.07133.47
12102008.10.09 17:05t/p5630.30137.07140.07137.07118.0429235.34
12112008.10.09 21:15t/p5640.30136.47140.07136.47295.1029530.44
12122008.10.09 22:17modify5650.30137.47135.97133.47
12132008.10.10 01:52modify5650.30137.47134.44133.47
12142008.10.10 01:59s/l5650.30134.44134.44133.47889.0630419.49
12152008.10.10 08:00buy5660.30135.00132.40135.40
12162008.10.10 08:00buy5670.30135.00132.40136.00
12172008.10.10 08:00buy5680.30135.00132.40139.00
12182008.10.10 14:06t/p5660.30135.40132.40135.40118.0630537.55
12192008.10.10 14:08t/p5670.30136.00132.40136.00295.1630832.71
12202008.10.10 18:28s/l5680.30132.40132.40139.00-767.4230065.29
12212008.10.10 19:30buy5690.30134.81132.21135.21
12222008.10.10 19:30buy5700.30134.81132.21135.81
12232008.10.10 19:30buy5710.30134.81132.21138.81
12242008.10.10 19:35t/p5690.30135.21132.21135.21118.0630183.35
12252008.10.12 21:00t/p5700.30135.81132.21135.81295.1630478.51
12262008.10.12 21:09modify5710.30134.81136.32138.81
12272008.10.13 01:10s/l5710.30136.32136.32138.81450.6430929.16
12282008.10.13 03:00sell5720.30134.52137.12134.12
12292008.10.13 03:00sell5730.30134.52137.12133.52
12302008.10.13 03:00sell5740.30134.52137.12130.52
12312008.10.13 06:37s/l5720.30137.12137.12134.12-767.2630161.90
12322008.10.13 06:37s/l5730.30137.12137.12133.52-767.2629394.64
12332008.10.13 06:37s/l5740.30137.12137.12130.52-767.2628627.38
12342008.10.14 07:30sell5750.60139.61142.21139.21
12352008.10.14 07:30sell5760.60139.61142.21138.61
12362008.10.14 07:30sell5770.60139.61142.21135.61
12372008.10.14 14:44t/p5750.60139.21142.21139.21236.0828863.46
12382008.10.14 18:45t/p5760.60138.61142.21138.61590.2029453.66
12392008.10.14 18:50close at stop5770.60138.78142.21135.61489.8729943.53