Strategy Tester Report
My OZFx Squeeze v3.1
ODL-MT4 Demo (Build 218)

SymbolUSDCHF (US Dollar vs Swiss Franc)
Period30 Minutes (M30) 2008.05.01 00:00 - 2008.10.03 22:30 (2008.05.01 - 2008.10.06)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersMAGICMA=212121212; Lots=0.1; MaxLotSize=0.6; StopLoss=100; Slippage=3; TakeProfit1=40; TakeProfit2=100; TakeProfit3=200; Time_to_Open_Order="___________________________________________________"; Use_Time_to_Entry=false; Start_Order=8; End_Order=16; ________Orders________="___________________________________________________"; Buy=true; Sell=false; ____Money_Management____="If true, its calculate Lot for you"; MM=true; Risk=0.01; MaximumRisk=0.1; IncreaseFactor=4; ____Risk_Management____="___________________________________________________"; AutoSL=false; Use_StopLoss=false; Use_OppositeSignal=false; SL_and_OppositeSignal=true; _______Chose_one_______="___________________________________________________"; Active_TrailingStop=true; TrailingStop=50; LockProfit=90; Use_4Step=false; STEP=40; Just_BEP=false; BEP=60; _____Moving_Average_____="MODE: 0=SMA, 1=EMA, 2=SMMA, 3=LWMA "; MA_PERIODE=20; MODE_MA=3; _____Momentum_____="MODE: 0=CLOSE, 1=OPEN, 2=HIGH, 3=LOW, 4=MEDIAN, 5=TYPYCAL, 6=WEIGHTED "; PRICE_MODE=3; Momentum_Period=16; _____Stochastic______="___________________________________________________"; Stoch_Entry_Buy=45; Stoch_Entry_Sell=35; K_Period=2; D_Period=6; Slowing_Period=7;
Bars in test6292Ticks modelled1287308Modelling quality90.00%
Mismatched charts errors0
Initial deposit10000.00
Total net profit16663.65Gross profit21080.01Gross loss-4416.35
Profit factor4.77Expected payoff158.70
Absolute drawdown283.96Maximal drawdown2659.50 (13.37%)Relative drawdown14.79% (2332.77)
Total trades105Short positions (won %)0 (0.00%)Long positions (won %)105 (64.76%)
Profit trades (% of total)68 (64.76%)Loss trades (% of total)37 (35.24%)
Largestprofit trade4131.13loss trade-516.00
Averageprofit trade310.00loss trade-119.36
Maximumconsecutive wins (profit in money)17 (4179.24)consecutive losses (loss in money)4 (-903.18)
Maximalconsecutive profit (count of wins)8957.11 (15)consecutive loss (count of losses)-903.18 (4)
Averageconsecutive wins5consecutive losses3
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12008.05.01 09:30buy10.101.03971.02971.0437
22008.05.01 09:30buy20.101.03971.02971.0497
32008.05.01 09:30buy30.101.03971.02971.0597
42008.05.01 09:51t/p10.101.04371.02971.043725.8210025.82
52008.05.01 16:25t/p20.101.04971.02971.049764.5410090.36
62008.05.02 14:30modify30.101.03971.04881.0597
72008.05.02 15:07t/p30.101.05971.04881.0597129.1110219.47
82008.05.09 00:30buy40.101.05151.04151.0555
92008.05.09 00:30buy50.101.05151.04151.0615
102008.05.09 00:30buy60.101.05151.04151.0715
112008.05.09 10:58s/l40.101.04151.04151.0555-64.5410154.93
122008.05.09 10:58s/l50.101.04151.04151.0615-64.5410090.39
132008.05.09 10:58s/l60.101.04151.04151.0715-64.5410025.85
142008.05.13 03:00buy70.401.04571.03571.0497
152008.05.13 03:00buy80.401.04571.03571.0557
162008.05.13 03:00buy90.401.04571.03571.0657
172008.05.13 14:30t/p70.401.04971.03571.0497103.2610129.11
182008.05.14 06:57t/p80.401.05571.03571.0557258.2910387.40
192008.05.14 10:42modify90.401.04571.05491.0657
202008.05.14 14:30s/l90.401.05491.05491.0657237.6410625.04
212008.05.19 02:32buy100.101.04831.03831.0523
222008.05.19 02:32buy110.101.04831.03831.0583
232008.05.19 02:32buy120.101.04831.03831.0683
242008.05.19 16:07t/p100.101.05231.03831.052325.8210650.86
252008.05.20 14:54s/l110.101.03831.03831.0583-64.5110586.35
262008.05.20 14:54s/l120.101.03831.03831.0683-64.5110521.85
272008.05.22 07:00buy130.401.02761.01761.0316
282008.05.22 07:00buy140.401.02761.01761.0376
292008.05.22 07:00buy150.401.02761.01761.0476
302008.05.22 16:04t/p130.401.03161.01761.0316103.2610625.11
312008.05.28 13:18t/p140.401.03761.01761.0376258.6810883.78
322008.05.28 14:33modify150.401.02761.03671.0476
332008.05.28 16:10s/l150.401.03671.03671.0476235.4511119.23
342008.06.03 03:00buy160.101.03731.02731.0413
352008.06.03 03:00buy170.101.03731.02731.0473
362008.06.03 03:00buy180.101.03731.02731.0573
372008.06.03 10:46s/l160.101.02731.02731.0413-64.5411054.69
382008.06.03 10:46s/l170.101.02731.02731.0473-64.5410990.15
392008.06.03 10:46s/l180.101.02731.02731.0573-64.5410925.61
402008.06.03 15:30buy190.401.04521.03521.0492
412008.06.03 15:30buy200.401.04521.03521.0552
422008.06.03 15:30buy210.401.04521.03521.0652
432008.06.05 11:54t/p190.401.04921.03521.0492103.7811029.39
442008.06.05 16:00close210.401.03901.03521.0652-159.5410869.84
452008.06.05 16:00close200.401.03901.03521.0552-159.5410710.30
462008.06.09 14:30buy221.601.02131.01131.0253
472008.06.09 14:30buy231.601.02131.01131.0313
482008.06.09 14:30buy241.601.02131.01131.0413
492008.06.09 15:42t/p221.601.02531.01131.0253413.0611123.36
502008.06.10 02:21t/p231.601.03131.01131.03131033.1812156.54
512008.06.10 10:51modify241.601.02131.03041.0413
522008.06.10 17:29t/p241.601.04131.03041.04132065.8414222.37
532008.06.12 04:30buy250.101.03541.02541.0394
542008.06.12 04:30buy260.101.03541.02541.0454
552008.06.12 04:30buy270.101.03541.02541.0554
562008.06.12 08:30t/p250.101.03941.02541.039425.8114248.18
572008.06.12 13:30t/p260.101.04541.02541.045464.5414312.72
582008.06.13 11:31modify270.101.03541.04441.0554
592008.06.16 00:02close270.101.04481.04441.055460.7314373.46
602008.06.16 09:00buy280.101.05131.04131.0553
612008.06.16 09:00buy290.101.05131.04131.0613
622008.06.16 09:00buy300.101.05131.04131.0713
632008.06.16 14:34s/l280.101.04131.04131.0553-64.5414308.92
642008.06.16 14:34s/l290.101.04131.04131.0613-64.5414244.38
652008.06.16 14:34s/l300.101.04131.04131.0713-64.5414179.84
662008.06.19 10:00buy310.401.03771.02771.0417
672008.06.19 10:00buy320.401.03771.02771.0477
682008.06.19 10:00buy330.401.03771.02771.0577
692008.06.19 10:37t/p310.401.04171.02771.0417103.2614283.10
702008.06.20 10:00close330.401.03951.02771.057746.5914329.69
712008.06.20 10:00close320.401.03951.02771.047746.5914376.28
722008.06.23 01:00buy340.101.03741.02741.0414
732008.06.23 01:00buy350.101.03741.02741.0474
742008.06.23 01:00buy360.101.03741.02741.0574
752008.06.23 09:59t/p340.101.04141.02741.041425.8214402.10
762008.06.23 14:37t/p350.101.04741.02741.047464.5514466.65
772008.06.25 20:30close360.101.03631.02741.0574-7.0314459.62
782008.06.26 09:00buy370.101.03871.02871.0427
792008.06.26 09:00buy380.101.03871.02871.0487
802008.06.26 09:00buy390.101.03871.02871.0587
812008.06.26 13:45s/l370.101.02871.02871.0427-64.5514395.07
822008.06.26 13:45s/l380.101.02871.02871.0487-64.5514330.52
832008.06.26 13:45s/l390.101.02871.02871.0587-64.5514265.97
842008.07.01 21:00buy400.401.01951.00951.0235
852008.07.01 21:00buy410.401.01951.00951.0295
862008.07.01 21:00buy420.401.01951.00951.0395
872008.07.03 14:53t/p400.401.02351.00951.0235103.7914369.76
882008.07.07 04:23t/p410.401.02951.00951.0295258.9514628.70
892008.07.07 09:06modify420.401.01951.02861.0395
902008.07.07 18:29s/l420.401.02861.02861.0395235.7214864.42
912008.07.08 03:33buy430.101.02651.01651.0305
922008.07.08 03:33buy440.101.02651.01651.0365
932008.07.08 03:33buy450.101.02651.01651.0465
942008.07.08 16:09t/p430.101.03051.01651.030525.8114890.23
952008.07.09 07:00close450.101.02981.01651.046521.3214911.55
962008.07.09 07:00close440.101.02981.01651.036521.3214932.87
972008.07.09 15:00buy460.101.03261.02261.0366
982008.07.09 15:00buy470.101.03261.02261.0426
992008.07.09 15:00buy480.101.03261.02261.0526
1002008.07.11 14:14s/l460.101.02261.02261.0366-64.4214868.45
1012008.07.11 14:14s/l470.101.02261.02261.0426-64.4214804.03
1022008.07.11 14:14s/l480.101.02261.02261.0526-64.4214739.61
1032008.07.14 00:30buy490.401.01991.00991.0239
1042008.07.14 00:30buy500.401.01991.00991.0299
1052008.07.14 00:30buy510.401.01991.00991.0399
1062008.07.14 10:10t/p490.401.02391.00991.0239103.2714842.88
1072008.07.15 09:25s/l500.401.00991.00991.0299-258.0314584.85
1082008.07.15 09:25s/l510.401.00991.00991.0399-258.0314326.82
1092008.07.15 18:00buy521.601.00900.99901.0130
1102008.07.15 18:00buy531.601.00900.99901.0190
1112008.07.15 18:00buy541.601.00900.99901.0290
1122008.07.15 20:55t/p521.601.01300.99901.0130413.0714739.89
1132008.07.17 12:36t/p531.601.01900.99901.01901034.7315774.62
1142008.07.17 19:42modify541.601.00901.01811.0290
1152008.07.21 22:33s/l541.601.01811.01811.0290942.8216717.44
1162008.07.22 15:00buy550.201.02081.01081.0248
1172008.07.22 15:00buy560.201.02081.01081.0308
1182008.07.22 15:00buy570.201.02081.01081.0408
1192008.07.22 17:04t/p550.201.02481.01081.024851.6416769.08
1202008.07.22 18:22t/p560.201.03081.01081.0308129.0916898.17
1212008.07.23 10:41modify570.201.02081.02991.0408
1222008.07.29 16:01t/p570.201.04081.02991.0408258.6217156.79
1232008.07.31 17:00buy580.201.04831.03831.0523
1242008.07.31 17:00buy590.201.04831.03831.0583
1252008.07.31 17:00buy600.201.04831.03831.0683
1262008.08.05 09:55t/p580.201.05231.03831.052351.8217208.61
1272008.08.06 15:38t/p590.201.05831.03831.0583129.3417337.95
1282008.08.07 04:30close600.201.05671.03831.0683108.8817446.83
1292008.08.07 16:00buy610.201.05941.04941.0634
1302008.08.07 16:00buy620.201.05941.04941.0694
1312008.08.07 16:00buy630.201.05941.04941.0794
1322008.08.07 19:39t/p610.201.06341.04941.063451.6317498.46
1332008.08.08 03:23t/p620.201.06941.04941.0694129.1417627.61
1342008.08.08 09:21modify630.201.05941.06861.0794
1352008.08.08 14:42t/p630.201.07941.06861.0794258.2317885.84
1362008.08.11 17:30buy640.201.08161.07161.0856
1372008.08.11 17:30buy650.201.08161.07161.0916
1382008.08.11 17:30buy660.201.08161.07161.1016
1392008.08.11 19:17t/p640.201.08561.07161.085651.6417937.48
1402008.08.12 07:54t/p650.201.09161.07161.0916129.1518066.64
1412008.08.14 18:31modify660.201.08161.09081.1016
1422008.08.19 08:18t/p660.201.10161.09081.1016258.6918325.32
1432008.08.26 01:30buy670.201.09621.08621.1002
1442008.08.26 01:30buy680.201.09621.08621.1062
1452008.08.26 01:30buy690.201.09621.08621.1162
1462008.08.26 07:29t/p670.201.10021.08621.100251.6418376.96
1472008.08.26 10:08t/p680.201.10621.08621.1062129.0918506.05
1482008.08.28 02:00close690.201.09561.08621.1162-7.4818498.57
1492008.08.28 17:00buy700.201.09601.08601.1000
1502008.08.28 17:00buy710.201.09601.08601.1060
1512008.08.28 17:00buy720.201.09601.08601.1160
1522008.08.28 19:09t/p700.201.10001.08601.100051.6318550.20
1532008.08.29 04:30close720.201.09501.08601.1160-12.8518537.36
1542008.08.29 04:30close710.201.09501.08601.1060-12.8518524.51
1552008.09.10 02:00buy730.801.12921.11921.1332
1562008.09.10 02:00buy740.801.12921.11921.1392
1572008.09.10 02:00buy750.801.12921.11921.1492
1582008.09.10 16:51t/p730.801.13321.11921.1332206.5318731.04
1592008.09.10 23:06t/p740.801.13921.11921.1392516.2619247.30
1602008.09.15 00:01s/l750.801.11921.11921.1492-514.9818732.32
1612008.09.15 12:30buy760.201.11711.10711.1211
1622008.09.15 12:30buy770.201.11711.10711.1271
1632008.09.15 12:30buy780.201.11711.10711.1371
1642008.09.15 13:18t/p760.201.12111.10711.121151.6318783.95
1652008.09.15 13:38t/p770.201.12711.10711.1271129.0718913.02
1662008.09.15 21:30close780.201.11261.10711.1371-58.0818854.94
1672008.09.16 05:30buy790.201.11521.10521.1192
1682008.09.16 05:30buy800.201.11521.10521.1252
1692008.09.16 05:30buy810.201.11521.10521.1352
1702008.09.16 10:11s/l790.201.10521.10521.1192-129.0618725.88
1712008.09.16 10:11s/l800.201.10521.10521.1252-129.0618596.82
1722008.09.16 10:11s/l810.201.10521.10521.1352-129.0618467.76
1732008.09.16 12:00buy820.801.11451.10451.1185
1742008.09.16 12:00buy830.801.11451.10451.1245
1752008.09.16 12:00buy840.801.11451.10451.1345
1762008.09.16 16:33t/p820.801.11851.10451.1185206.5018674.26
1772008.09.16 20:38t/p830.801.12451.10451.1245516.2619190.52
1782008.09.17 20:03s/l840.801.10451.10451.1345-516.0018674.52
1792008.09.18 09:30buy850.201.10771.09771.1117
1802008.09.18 09:30buy860.201.10771.09771.1177
1812008.09.18 09:30buy870.201.10771.09771.1277
1822008.09.18 11:19s/l850.201.09771.09771.1117-129.0618545.46
1832008.09.18 11:19s/l860.201.09771.09771.1177-129.0618416.40
1842008.09.18 11:19s/l870.201.09771.09771.1277-129.0618287.34
1852008.09.18 21:00buy883.201.10011.09011.1041
1862008.09.18 21:00buy893.201.10011.09011.1101
1872008.09.18 21:00buy903.201.10011.09011.1201
1882008.09.18 21:08t/p883.201.10411.09011.1041826.0319113.37
1892008.09.19 02:22t/p893.201.11011.09011.11012066.0821179.46
1902008.09.19 02:27modify903.201.10011.10911.1201
1912008.09.19 09:14t/p903.201.12011.10911.12014131.1325310.59
1922008.09.23 05:31buy910.301.07751.06751.0815
1932008.09.23 05:31buy920.301.07751.06751.0875
1942008.09.23 05:31buy930.301.07751.06751.0975
1952008.09.23 09:02t/p910.301.08151.06751.081577.4425388.03
1962008.09.23 19:10t/p920.301.08751.06751.0875193.6025581.63
1972008.09.24 14:30close930.301.08321.06751.0975110.4525692.08
1982008.09.24 18:00buy940.301.08921.07921.0932
1992008.09.24 18:00buy950.301.08921.07921.0992
2002008.09.24 18:00buy960.301.08921.07921.1092
2012008.09.24 23:51t/p940.301.09321.07921.093277.4425769.52
2022008.09.29 08:37t/p950.301.09921.07921.0992194.0825963.60
2032008.09.29 09:14modify960.301.08921.09821.1092
2042008.09.29 15:38s/l960.301.09821.09821.1092174.7226138.32
2052008.09.30 05:00buy970.301.09681.08681.1008
2062008.09.30 05:00buy980.301.09681.08681.1068
2072008.09.30 05:00buy990.301.09681.08681.1168
2082008.09.30 12:25t/p970.301.10081.08681.100877.4426215.76
2092008.09.30 15:25t/p980.301.10681.08681.1068193.6026409.36
2102008.09.30 15:50modify990.301.09681.10591.1168
2112008.09.30 16:44t/p990.301.11681.10591.1168387.1926796.55
2122008.10.01 14:00buy1000.301.12251.11251.1265
2132008.10.01 14:00buy1010.301.12251.11251.1325
2142008.10.01 14:00buy1020.301.12251.11251.1425
2152008.10.01 14:29t/p1000.301.12651.11251.126577.4426873.99
2162008.10.02 09:16t/p1010.301.13251.11251.1325193.8927067.89
2172008.10.02 14:35modify1020.301.12251.13161.1425
2182008.10.03 03:33s/l1020.301.13161.13161.1425176.5727244.45
2192008.10.03 15:00buy1030.301.13651.12651.1405
2202008.10.03 15:00buy1040.301.13651.12651.1465
2212008.10.03 15:00buy1050.301.13651.12651.1565
2222008.10.03 18:09s/l1030.301.12651.12651.1405-193.6027050.85
2232008.10.03 18:09s/l1040.301.12651.12651.1465-193.6026857.25
2242008.10.03 18:09s/l1050.301.12651.12651.1565-193.6026663.65