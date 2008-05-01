|Symbol
|USDCHF (US Dollar vs Swiss Franc)
|Period
|30 Minutes (M30) 2008.05.01 00:00 - 2008.10.03 22:30 (2008.05.01 - 2008.10.06)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|MAGICMA=212121212; Lots=0.1; MaxLotSize=0.6; StopLoss=100; Slippage=3; TakeProfit1=40; TakeProfit2=100; TakeProfit3=200; Time_to_Open_Order="___________________________________________________"; Use_Time_to_Entry=false; Start_Order=8; End_Order=16; ________Orders________="___________________________________________________"; Buy=true; Sell=false; ____Money_Management____="If true, its calculate Lot for you"; MM=true; Risk=0.01; MaximumRisk=0.1; IncreaseFactor=4; ____Risk_Management____="___________________________________________________"; AutoSL=false; Use_StopLoss=false; Use_OppositeSignal=false; SL_and_OppositeSignal=true; _______Chose_one_______="___________________________________________________"; Active_TrailingStop=true; TrailingStop=50; LockProfit=90; Use_4Step=false; STEP=40; Just_BEP=false; BEP=60; _____Moving_Average_____="MODE: 0=SMA, 1=EMA, 2=SMMA, 3=LWMA "; MA_PERIODE=20; MODE_MA=3; _____Momentum_____="MODE: 0=CLOSE, 1=OPEN, 2=HIGH, 3=LOW, 4=MEDIAN, 5=TYPYCAL, 6=WEIGHTED "; PRICE_MODE=3; Momentum_Period=16; _____Stochastic______="___________________________________________________"; Stoch_Entry_Buy=45; Stoch_Entry_Sell=35; K_Period=2; D_Period=6; Slowing_Period=7;
|Bars in test
|6292
|Ticks modelled
|1287308
|Modelling quality
|90.00%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|16663.65
|Gross profit
|21080.01
|Gross loss
|-4416.35
|Profit factor
|4.77
|Expected payoff
|158.70
|Absolute drawdown
|283.96
|Maximal drawdown
|2659.50 (13.37%)
|Relative drawdown
|14.79% (2332.77)
|Total trades
|105
|Short positions (won %)
|0 (0.00%)
|Long positions (won %)
|105 (64.76%)
|Profit trades (% of total)
|68 (64.76%)
|Loss trades (% of total)
|37 (35.24%)
|Largest
|profit trade
|4131.13
|loss trade
|-516.00
|Average
|profit trade
|310.00
|loss trade
|-119.36
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|17 (4179.24)
|consecutive losses (loss in money)
|4 (-903.18)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|8957.11 (15)
|consecutive loss (count of losses)
|-903.18 (4)
|Average
|consecutive wins
|5
|consecutive losses
|3
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2008.05.01 09:30
|buy
|1
|0.10
|1.0397
|1.0297
|1.0437
|2
|2008.05.01 09:30
|buy
|2
|0.10
|1.0397
|1.0297
|1.0497
|3
|2008.05.01 09:30
|buy
|3
|0.10
|1.0397
|1.0297
|1.0597
|4
|2008.05.01 09:51
|t/p
|1
|0.10
|1.0437
|1.0297
|1.0437
|25.82
|10025.82
|5
|2008.05.01 16:25
|t/p
|2
|0.10
|1.0497
|1.0297
|1.0497
|64.54
|10090.36
|6
|2008.05.02 14:30
|modify
|3
|0.10
|1.0397
|1.0488
|1.0597
|7
|2008.05.02 15:07
|t/p
|3
|0.10
|1.0597
|1.0488
|1.0597
|129.11
|10219.47
|8
|2008.05.09 00:30
|buy
|4
|0.10
|1.0515
|1.0415
|1.0555
|9
|2008.05.09 00:30
|buy
|5
|0.10
|1.0515
|1.0415
|1.0615
|10
|2008.05.09 00:30
|buy
|6
|0.10
|1.0515
|1.0415
|1.0715
|11
|2008.05.09 10:58
|s/l
|4
|0.10
|1.0415
|1.0415
|1.0555
|-64.54
|10154.93
|12
|2008.05.09 10:58
|s/l
|5
|0.10
|1.0415
|1.0415
|1.0615
|-64.54
|10090.39
|13
|2008.05.09 10:58
|s/l
|6
|0.10
|1.0415
|1.0415
|1.0715
|-64.54
|10025.85
|14
|2008.05.13 03:00
|buy
|7
|0.40
|1.0457
|1.0357
|1.0497
|15
|2008.05.13 03:00
|buy
|8
|0.40
|1.0457
|1.0357
|1.0557
|16
|2008.05.13 03:00
|buy
|9
|0.40
|1.0457
|1.0357
|1.0657
|17
|2008.05.13 14:30
|t/p
|7
|0.40
|1.0497
|1.0357
|1.0497
|103.26
|10129.11
|18
|2008.05.14 06:57
|t/p
|8
|0.40
|1.0557
|1.0357
|1.0557
|258.29
|10387.40
|19
|2008.05.14 10:42
|modify
|9
|0.40
|1.0457
|1.0549
|1.0657
|20
|2008.05.14 14:30
|s/l
|9
|0.40
|1.0549
|1.0549
|1.0657
|237.64
|10625.04
|21
|2008.05.19 02:32
|buy
|10
|0.10
|1.0483
|1.0383
|1.0523
|22
|2008.05.19 02:32
|buy
|11
|0.10
|1.0483
|1.0383
|1.0583
|23
|2008.05.19 02:32
|buy
|12
|0.10
|1.0483
|1.0383
|1.0683
|24
|2008.05.19 16:07
|t/p
|10
|0.10
|1.0523
|1.0383
|1.0523
|25.82
|10650.86
|25
|2008.05.20 14:54
|s/l
|11
|0.10
|1.0383
|1.0383
|1.0583
|-64.51
|10586.35
|26
|2008.05.20 14:54
|s/l
|12
|0.10
|1.0383
|1.0383
|1.0683
|-64.51
|10521.85
|27
|2008.05.22 07:00
|buy
|13
|0.40
|1.0276
|1.0176
|1.0316
|28
|2008.05.22 07:00
|buy
|14
|0.40
|1.0276
|1.0176
|1.0376
|29
|2008.05.22 07:00
|buy
|15
|0.40
|1.0276
|1.0176
|1.0476
|30
|2008.05.22 16:04
|t/p
|13
|0.40
|1.0316
|1.0176
|1.0316
|103.26
|10625.11
|31
|2008.05.28 13:18
|t/p
|14
|0.40
|1.0376
|1.0176
|1.0376
|258.68
|10883.78
|32
|2008.05.28 14:33
|modify
|15
|0.40
|1.0276
|1.0367
|1.0476
|33
|2008.05.28 16:10
|s/l
|15
|0.40
|1.0367
|1.0367
|1.0476
|235.45
|11119.23
|34
|2008.06.03 03:00
|buy
|16
|0.10
|1.0373
|1.0273
|1.0413
|35
|2008.06.03 03:00
|buy
|17
|0.10
|1.0373
|1.0273
|1.0473
|36
|2008.06.03 03:00
|buy
|18
|0.10
|1.0373
|1.0273
|1.0573
|37
|2008.06.03 10:46
|s/l
|16
|0.10
|1.0273
|1.0273
|1.0413
|-64.54
|11054.69
|38
|2008.06.03 10:46
|s/l
|17
|0.10
|1.0273
|1.0273
|1.0473
|-64.54
|10990.15
|39
|2008.06.03 10:46
|s/l
|18
|0.10
|1.0273
|1.0273
|1.0573
|-64.54
|10925.61
|40
|2008.06.03 15:30
|buy
|19
|0.40
|1.0452
|1.0352
|1.0492
|41
|2008.06.03 15:30
|buy
|20
|0.40
|1.0452
|1.0352
|1.0552
|42
|2008.06.03 15:30
|buy
|21
|0.40
|1.0452
|1.0352
|1.0652
|43
|2008.06.05 11:54
|t/p
|19
|0.40
|1.0492
|1.0352
|1.0492
|103.78
|11029.39
|44
|2008.06.05 16:00
|close
|21
|0.40
|1.0390
|1.0352
|1.0652
|-159.54
|10869.84
|45
|2008.06.05 16:00
|close
|20
|0.40
|1.0390
|1.0352
|1.0552
|-159.54
|10710.30
|46
|2008.06.09 14:30
|buy
|22
|1.60
|1.0213
|1.0113
|1.0253
|47
|2008.06.09 14:30
|buy
|23
|1.60
|1.0213
|1.0113
|1.0313
|48
|2008.06.09 14:30
|buy
|24
|1.60
|1.0213
|1.0113
|1.0413
|49
|2008.06.09 15:42
|t/p
|22
|1.60
|1.0253
|1.0113
|1.0253
|413.06
|11123.36
|50
|2008.06.10 02:21
|t/p
|23
|1.60
|1.0313
|1.0113
|1.0313
|1033.18
|12156.54
|51
|2008.06.10 10:51
|modify
|24
|1.60
|1.0213
|1.0304
|1.0413
|52
|2008.06.10 17:29
|t/p
|24
|1.60
|1.0413
|1.0304
|1.0413
|2065.84
|14222.37
|53
|2008.06.12 04:30
|buy
|25
|0.10
|1.0354
|1.0254
|1.0394
|54
|2008.06.12 04:30
|buy
|26
|0.10
|1.0354
|1.0254
|1.0454
|55
|2008.06.12 04:30
|buy
|27
|0.10
|1.0354
|1.0254
|1.0554
|56
|2008.06.12 08:30
|t/p
|25
|0.10
|1.0394
|1.0254
|1.0394
|25.81
|14248.18
|57
|2008.06.12 13:30
|t/p
|26
|0.10
|1.0454
|1.0254
|1.0454
|64.54
|14312.72
|58
|2008.06.13 11:31
|modify
|27
|0.10
|1.0354
|1.0444
|1.0554
|59
|2008.06.16 00:02
|close
|27
|0.10
|1.0448
|1.0444
|1.0554
|60.73
|14373.46
|60
|2008.06.16 09:00
|buy
|28
|0.10
|1.0513
|1.0413
|1.0553
|61
|2008.06.16 09:00
|buy
|29
|0.10
|1.0513
|1.0413
|1.0613
|62
|2008.06.16 09:00
|buy
|30
|0.10
|1.0513
|1.0413
|1.0713
|63
|2008.06.16 14:34
|s/l
|28
|0.10
|1.0413
|1.0413
|1.0553
|-64.54
|14308.92
|64
|2008.06.16 14:34
|s/l
|29
|0.10
|1.0413
|1.0413
|1.0613
|-64.54
|14244.38
|65
|2008.06.16 14:34
|s/l
|30
|0.10
|1.0413
|1.0413
|1.0713
|-64.54
|14179.84
|66
|2008.06.19 10:00
|buy
|31
|0.40
|1.0377
|1.0277
|1.0417
|67
|2008.06.19 10:00
|buy
|32
|0.40
|1.0377
|1.0277
|1.0477
|68
|2008.06.19 10:00
|buy
|33
|0.40
|1.0377
|1.0277
|1.0577
|69
|2008.06.19 10:37
|t/p
|31
|0.40
|1.0417
|1.0277
|1.0417
|103.26
|14283.10
|70
|2008.06.20 10:00
|close
|33
|0.40
|1.0395
|1.0277
|1.0577
|46.59
|14329.69
|71
|2008.06.20 10:00
|close
|32
|0.40
|1.0395
|1.0277
|1.0477
|46.59
|14376.28
|72
|2008.06.23 01:00
|buy
|34
|0.10
|1.0374
|1.0274
|1.0414
|73
|2008.06.23 01:00
|buy
|35
|0.10
|1.0374
|1.0274
|1.0474
|74
|2008.06.23 01:00
|buy
|36
|0.10
|1.0374
|1.0274
|1.0574
|75
|2008.06.23 09:59
|t/p
|34
|0.10
|1.0414
|1.0274
|1.0414
|25.82
|14402.10
|76
|2008.06.23 14:37
|t/p
|35
|0.10
|1.0474
|1.0274
|1.0474
|64.55
|14466.65
|77
|2008.06.25 20:30
|close
|36
|0.10
|1.0363
|1.0274
|1.0574
|-7.03
|14459.62
|78
|2008.06.26 09:00
|buy
|37
|0.10
|1.0387
|1.0287
|1.0427
|79
|2008.06.26 09:00
|buy
|38
|0.10
|1.0387
|1.0287
|1.0487
|80
|2008.06.26 09:00
|buy
|39
|0.10
|1.0387
|1.0287
|1.0587
|81
|2008.06.26 13:45
|s/l
|37
|0.10
|1.0287
|1.0287
|1.0427
|-64.55
|14395.07
|82
|2008.06.26 13:45
|s/l
|38
|0.10
|1.0287
|1.0287
|1.0487
|-64.55
|14330.52
|83
|2008.06.26 13:45
|s/l
|39
|0.10
|1.0287
|1.0287
|1.0587
|-64.55
|14265.97
|84
|2008.07.01 21:00
|buy
|40
|0.40
|1.0195
|1.0095
|1.0235
|85
|2008.07.01 21:00
|buy
|41
|0.40
|1.0195
|1.0095
|1.0295
|86
|2008.07.01 21:00
|buy
|42
|0.40
|1.0195
|1.0095
|1.0395
|87
|2008.07.03 14:53
|t/p
|40
|0.40
|1.0235
|1.0095
|1.0235
|103.79
|14369.76
|88
|2008.07.07 04:23
|t/p
|41
|0.40
|1.0295
|1.0095
|1.0295
|258.95
|14628.70
|89
|2008.07.07 09:06
|modify
|42
|0.40
|1.0195
|1.0286
|1.0395
|90
|2008.07.07 18:29
|s/l
|42
|0.40
|1.0286
|1.0286
|1.0395
|235.72
|14864.42
|91
|2008.07.08 03:33
|buy
|43
|0.10
|1.0265
|1.0165
|1.0305
|92
|2008.07.08 03:33
|buy
|44
|0.10
|1.0265
|1.0165
|1.0365
|93
|2008.07.08 03:33
|buy
|45
|0.10
|1.0265
|1.0165
|1.0465
|94
|2008.07.08 16:09
|t/p
|43
|0.10
|1.0305
|1.0165
|1.0305
|25.81
|14890.23
|95
|2008.07.09 07:00
|close
|45
|0.10
|1.0298
|1.0165
|1.0465
|21.32
|14911.55
|96
|2008.07.09 07:00
|close
|44
|0.10
|1.0298
|1.0165
|1.0365
|21.32
|14932.87
|97
|2008.07.09 15:00
|buy
|46
|0.10
|1.0326
|1.0226
|1.0366
|98
|2008.07.09 15:00
|buy
|47
|0.10
|1.0326
|1.0226
|1.0426
|99
|2008.07.09 15:00
|buy
|48
|0.10
|1.0326
|1.0226
|1.0526
|100
|2008.07.11 14:14
|s/l
|46
|0.10
|1.0226
|1.0226
|1.0366
|-64.42
|14868.45
|101
|2008.07.11 14:14
|s/l
|47
|0.10
|1.0226
|1.0226
|1.0426
|-64.42
|14804.03
|102
|2008.07.11 14:14
|s/l
|48
|0.10
|1.0226
|1.0226
|1.0526
|-64.42
|14739.61
|103
|2008.07.14 00:30
|buy
|49
|0.40
|1.0199
|1.0099
|1.0239
|104
|2008.07.14 00:30
|buy
|50
|0.40
|1.0199
|1.0099
|1.0299
|105
|2008.07.14 00:30
|buy
|51
|0.40
|1.0199
|1.0099
|1.0399
|106
|2008.07.14 10:10
|t/p
|49
|0.40
|1.0239
|1.0099
|1.0239
|103.27
|14842.88
|107
|2008.07.15 09:25
|s/l
|50
|0.40
|1.0099
|1.0099
|1.0299
|-258.03
|14584.85
|108
|2008.07.15 09:25
|s/l
|51
|0.40
|1.0099
|1.0099
|1.0399
|-258.03
|14326.82
|109
|2008.07.15 18:00
|buy
|52
|1.60
|1.0090
|0.9990
|1.0130
|110
|2008.07.15 18:00
|buy
|53
|1.60
|1.0090
|0.9990
|1.0190
|111
|2008.07.15 18:00
|buy
|54
|1.60
|1.0090
|0.9990
|1.0290
|112
|2008.07.15 20:55
|t/p
|52
|1.60
|1.0130
|0.9990
|1.0130
|413.07
|14739.89
|113
|2008.07.17 12:36
|t/p
|53
|1.60
|1.0190
|0.9990
|1.0190
|1034.73
|15774.62
|114
|2008.07.17 19:42
|modify
|54
|1.60
|1.0090
|1.0181
|1.0290
|115
|2008.07.21 22:33
|s/l
|54
|1.60
|1.0181
|1.0181
|1.0290
|942.82
|16717.44
|116
|2008.07.22 15:00
|buy
|55
|0.20
|1.0208
|1.0108
|1.0248
|117
|2008.07.22 15:00
|buy
|56
|0.20
|1.0208
|1.0108
|1.0308
|118
|2008.07.22 15:00
|buy
|57
|0.20
|1.0208
|1.0108
|1.0408
|119
|2008.07.22 17:04
|t/p
|55
|0.20
|1.0248
|1.0108
|1.0248
|51.64
|16769.08
|120
|2008.07.22 18:22
|t/p
|56
|0.20
|1.0308
|1.0108
|1.0308
|129.09
|16898.17
|121
|2008.07.23 10:41
|modify
|57
|0.20
|1.0208
|1.0299
|1.0408
|122
|2008.07.29 16:01
|t/p
|57
|0.20
|1.0408
|1.0299
|1.0408
|258.62
|17156.79
|123
|2008.07.31 17:00
|buy
|58
|0.20
|1.0483
|1.0383
|1.0523
|124
|2008.07.31 17:00
|buy
|59
|0.20
|1.0483
|1.0383
|1.0583
|125
|2008.07.31 17:00
|buy
|60
|0.20
|1.0483
|1.0383
|1.0683
|126
|2008.08.05 09:55
|t/p
|58
|0.20
|1.0523
|1.0383
|1.0523
|51.82
|17208.61
|127
|2008.08.06 15:38
|t/p
|59
|0.20
|1.0583
|1.0383
|1.0583
|129.34
|17337.95
|128
|2008.08.07 04:30
|close
|60
|0.20
|1.0567
|1.0383
|1.0683
|108.88
|17446.83
|129
|2008.08.07 16:00
|buy
|61
|0.20
|1.0594
|1.0494
|1.0634
|130
|2008.08.07 16:00
|buy
|62
|0.20
|1.0594
|1.0494
|1.0694
|131
|2008.08.07 16:00
|buy
|63
|0.20
|1.0594
|1.0494
|1.0794
|132
|2008.08.07 19:39
|t/p
|61
|0.20
|1.0634
|1.0494
|1.0634
|51.63
|17498.46
|133
|2008.08.08 03:23
|t/p
|62
|0.20
|1.0694
|1.0494
|1.0694
|129.14
|17627.61
|134
|2008.08.08 09:21
|modify
|63
|0.20
|1.0594
|1.0686
|1.0794
|135
|2008.08.08 14:42
|t/p
|63
|0.20
|1.0794
|1.0686
|1.0794
|258.23
|17885.84
|136
|2008.08.11 17:30
|buy
|64
|0.20
|1.0816
|1.0716
|1.0856
|137
|2008.08.11 17:30
|buy
|65
|0.20
|1.0816
|1.0716
|1.0916
|138
|2008.08.11 17:30
|buy
|66
|0.20
|1.0816
|1.0716
|1.1016
|139
|2008.08.11 19:17
|t/p
|64
|0.20
|1.0856
|1.0716
|1.0856
|51.64
|17937.48
|140
|2008.08.12 07:54
|t/p
|65
|0.20
|1.0916
|1.0716
|1.0916
|129.15
|18066.64
|141
|2008.08.14 18:31
|modify
|66
|0.20
|1.0816
|1.0908
|1.1016
|142
|2008.08.19 08:18
|t/p
|66
|0.20
|1.1016
|1.0908
|1.1016
|258.69
|18325.32
|143
|2008.08.26 01:30
|buy
|67
|0.20
|1.0962
|1.0862
|1.1002
|144
|2008.08.26 01:30
|buy
|68
|0.20
|1.0962
|1.0862
|1.1062
|145
|2008.08.26 01:30
|buy
|69
|0.20
|1.0962
|1.0862
|1.1162
|146
|2008.08.26 07:29
|t/p
|67
|0.20
|1.1002
|1.0862
|1.1002
|51.64
|18376.96
|147
|2008.08.26 10:08
|t/p
|68
|0.20
|1.1062
|1.0862
|1.1062
|129.09
|18506.05
|148
|2008.08.28 02:00
|close
|69
|0.20
|1.0956
|1.0862
|1.1162
|-7.48
|18498.57
|149
|2008.08.28 17:00
|buy
|70
|0.20
|1.0960
|1.0860
|1.1000
|150
|2008.08.28 17:00
|buy
|71
|0.20
|1.0960
|1.0860
|1.1060
|151
|2008.08.28 17:00
|buy
|72
|0.20
|1.0960
|1.0860
|1.1160
|152
|2008.08.28 19:09
|t/p
|70
|0.20
|1.1000
|1.0860
|1.1000
|51.63
|18550.20
|153
|2008.08.29 04:30
|close
|72
|0.20
|1.0950
|1.0860
|1.1160
|-12.85
|18537.36
|154
|2008.08.29 04:30
|close
|71
|0.20
|1.0950
|1.0860
|1.1060
|-12.85
|18524.51
|155
|2008.09.10 02:00
|buy
|73
|0.80
|1.1292
|1.1192
|1.1332
|156
|2008.09.10 02:00
|buy
|74
|0.80
|1.1292
|1.1192
|1.1392
|157
|2008.09.10 02:00
|buy
|75
|0.80
|1.1292
|1.1192
|1.1492
|158
|2008.09.10 16:51
|t/p
|73
|0.80
|1.1332
|1.1192
|1.1332
|206.53
|18731.04
|159
|2008.09.10 23:06
|t/p
|74
|0.80
|1.1392
|1.1192
|1.1392
|516.26
|19247.30
|160
|2008.09.15 00:01
|s/l
|75
|0.80
|1.1192
|1.1192
|1.1492
|-514.98
|18732.32
|161
|2008.09.15 12:30
|buy
|76
|0.20
|1.1171
|1.1071
|1.1211
|162
|2008.09.15 12:30
|buy
|77
|0.20
|1.1171
|1.1071
|1.1271
|163
|2008.09.15 12:30
|buy
|78
|0.20
|1.1171
|1.1071
|1.1371
|164
|2008.09.15 13:18
|t/p
|76
|0.20
|1.1211
|1.1071
|1.1211
|51.63
|18783.95
|165
|2008.09.15 13:38
|t/p
|77
|0.20
|1.1271
|1.1071
|1.1271
|129.07
|18913.02
|166
|2008.09.15 21:30
|close
|78
|0.20
|1.1126
|1.1071
|1.1371
|-58.08
|18854.94
|167
|2008.09.16 05:30
|buy
|79
|0.20
|1.1152
|1.1052
|1.1192
|168
|2008.09.16 05:30
|buy
|80
|0.20
|1.1152
|1.1052
|1.1252
|169
|2008.09.16 05:30
|buy
|81
|0.20
|1.1152
|1.1052
|1.1352
|170
|2008.09.16 10:11
|s/l
|79
|0.20
|1.1052
|1.1052
|1.1192
|-129.06
|18725.88
|171
|2008.09.16 10:11
|s/l
|80
|0.20
|1.1052
|1.1052
|1.1252
|-129.06
|18596.82
|172
|2008.09.16 10:11
|s/l
|81
|0.20
|1.1052
|1.1052
|1.1352
|-129.06
|18467.76
|173
|2008.09.16 12:00
|buy
|82
|0.80
|1.1145
|1.1045
|1.1185
|174
|2008.09.16 12:00
|buy
|83
|0.80
|1.1145
|1.1045
|1.1245
|175
|2008.09.16 12:00
|buy
|84
|0.80
|1.1145
|1.1045
|1.1345
|176
|2008.09.16 16:33
|t/p
|82
|0.80
|1.1185
|1.1045
|1.1185
|206.50
|18674.26
|177
|2008.09.16 20:38
|t/p
|83
|0.80
|1.1245
|1.1045
|1.1245
|516.26
|19190.52
|178
|2008.09.17 20:03
|s/l
|84
|0.80
|1.1045
|1.1045
|1.1345
|-516.00
|18674.52
|179
|2008.09.18 09:30
|buy
|85
|0.20
|1.1077
|1.0977
|1.1117
|180
|2008.09.18 09:30
|buy
|86
|0.20
|1.1077
|1.0977
|1.1177
|181
|2008.09.18 09:30
|buy
|87
|0.20
|1.1077
|1.0977
|1.1277
|182
|2008.09.18 11:19
|s/l
|85
|0.20
|1.0977
|1.0977
|1.1117
|-129.06
|18545.46
|183
|2008.09.18 11:19
|s/l
|86
|0.20
|1.0977
|1.0977
|1.1177
|-129.06
|18416.40
|184
|2008.09.18 11:19
|s/l
|87
|0.20
|1.0977
|1.0977
|1.1277
|-129.06
|18287.34
|185
|2008.09.18 21:00
|buy
|88
|3.20
|1.1001
|1.0901
|1.1041
|186
|2008.09.18 21:00
|buy
|89
|3.20
|1.1001
|1.0901
|1.1101
|187
|2008.09.18 21:00
|buy
|90
|3.20
|1.1001
|1.0901
|1.1201
|188
|2008.09.18 21:08
|t/p
|88
|3.20
|1.1041
|1.0901
|1.1041
|826.03
|19113.37
|189
|2008.09.19 02:22
|t/p
|89
|3.20
|1.1101
|1.0901
|1.1101
|2066.08
|21179.46
|190
|2008.09.19 02:27
|modify
|90
|3.20
|1.1001
|1.1091
|1.1201
|191
|2008.09.19 09:14
|t/p
|90
|3.20
|1.1201
|1.1091
|1.1201
|4131.13
|25310.59
|192
|2008.09.23 05:31
|buy
|91
|0.30
|1.0775
|1.0675
|1.0815
|193
|2008.09.23 05:31
|buy
|92
|0.30
|1.0775
|1.0675
|1.0875
|194
|2008.09.23 05:31
|buy
|93
|0.30
|1.0775
|1.0675
|1.0975
|195
|2008.09.23 09:02
|t/p
|91
|0.30
|1.0815
|1.0675
|1.0815
|77.44
|25388.03
|196
|2008.09.23 19:10
|t/p
|92
|0.30
|1.0875
|1.0675
|1.0875
|193.60
|25581.63
|197
|2008.09.24 14:30
|close
|93
|0.30
|1.0832
|1.0675
|1.0975
|110.45
|25692.08
|198
|2008.09.24 18:00
|buy
|94
|0.30
|1.0892
|1.0792
|1.0932
|199
|2008.09.24 18:00
|buy
|95
|0.30
|1.0892
|1.0792
|1.0992
|200
|2008.09.24 18:00
|buy
|96
|0.30
|1.0892
|1.0792
|1.1092
|201
|2008.09.24 23:51
|t/p
|94
|0.30
|1.0932
|1.0792
|1.0932
|77.44
|25769.52
|202
|2008.09.29 08:37
|t/p
|95
|0.30
|1.0992
|1.0792
|1.0992
|194.08
|25963.60
|203
|2008.09.29 09:14
|modify
|96
|0.30
|1.0892
|1.0982
|1.1092
|204
|2008.09.29 15:38
|s/l
|96
|0.30
|1.0982
|1.0982
|1.1092
|174.72
|26138.32
|205
|2008.09.30 05:00
|buy
|97
|0.30
|1.0968
|1.0868
|1.1008
|206
|2008.09.30 05:00
|buy
|98
|0.30
|1.0968
|1.0868
|1.1068
|207
|2008.09.30 05:00
|buy
|99
|0.30
|1.0968
|1.0868
|1.1168
|208
|2008.09.30 12:25
|t/p
|97
|0.30
|1.1008
|1.0868
|1.1008
|77.44
|26215.76
|209
|2008.09.30 15:25
|t/p
|98
|0.30
|1.1068
|1.0868
|1.1068
|193.60
|26409.36
|210
|2008.09.30 15:50
|modify
|99
|0.30
|1.0968
|1.1059
|1.1168
|211
|2008.09.30 16:44
|t/p
|99
|0.30
|1.1168
|1.1059
|1.1168
|387.19
|26796.55
|212
|2008.10.01 14:00
|buy
|100
|0.30
|1.1225
|1.1125
|1.1265
|213
|2008.10.01 14:00
|buy
|101
|0.30
|1.1225
|1.1125
|1.1325
|214
|2008.10.01 14:00
|buy
|102
|0.30
|1.1225
|1.1125
|1.1425
|215
|2008.10.01 14:29
|t/p
|100
|0.30
|1.1265
|1.1125
|1.1265
|77.44
|26873.99
|216
|2008.10.02 09:16
|t/p
|101
|0.30
|1.1325
|1.1125
|1.1325
|193.89
|27067.89
|217
|2008.10.02 14:35
|modify
|102
|0.30
|1.1225
|1.1316
|1.1425
|218
|2008.10.03 03:33
|s/l
|102
|0.30
|1.1316
|1.1316
|1.1425
|176.57
|27244.45
|219
|2008.10.03 15:00
|buy
|103
|0.30
|1.1365
|1.1265
|1.1405
|220
|2008.10.03 15:00
|buy
|104
|0.30
|1.1365
|1.1265
|1.1465
|221
|2008.10.03 15:00
|buy
|105
|0.30
|1.1365
|1.1265
|1.1565
|222
|2008.10.03 18:09
|s/l
|103
|0.30
|1.1265
|1.1265
|1.1405
|-193.60
|27050.85
|223
|2008.10.03 18:09
|s/l
|104
|0.30
|1.1265
|1.1265
|1.1465
|-193.60
|26857.25
|224
|2008.10.03 18:09
|s/l
|105
|0.30
|1.1265
|1.1265
|1.1565
|-193.60
|26663.65