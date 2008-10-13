Interbank FX, LLC

Account: 5294410 Name: Achintya Rana Currency: USD 2008 October 13, 21:15
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
199640692008.10.13 19:42sell0.05eurusdm1.35941.37941.35712008.10.13 20:301.35710.000.000.001.15
199484402008.10.13 18:53buy0.05eurusdm1.35061.33061.35292008.10.13 19:241.35290.000.000.001.15
199297582008.10.13 17:19buy0.05eurusdm1.35061.33061.35292008.10.13 17:351.35290.000.000.001.15
199145742008.10.13 16:36buy0.04eurusdm1.35041.33041.35272008.10.13 17:071.35270.000.000.000.92
199061072008.10.13 16:02buy0.04eurusdm1.35361.33361.35592008.10.13 19:301.35590.000.000.000.92
198909832008.10.13 15:19buy0.25eurgbpm0.78000.76000.78232008.10.13 17:300.78230.000.000.009.92
198459212008.10.13 13:05sell0.12eurusdm1.36751.38751.36522008.10.13 13:311.36520.000.000.002.76
198331222008.10.13 12:30sell0.06eurusdm1.36451.38451.36222008.10.13 13:581.36220.000.000.001.38
197616872008.10.13 08:28sell0.18eurusdm1.36501.38501.36272008.10.13 08:501.36270.000.000.004.14
197413212008.10.13 07:33sell0.18eurusdm1.36511.38511.36282008.10.13 07:591.36280.000.000.004.14
197254932008.10.13 06:47sell0.12usdjpym100.55102.55100.322008.10.13 09:04100.320.000.000.002.75
197193362008.10.13 06:36sell0.18eurusdm1.36501.38501.36272008.10.13 07:081.36270.000.000.004.14
197079112008.10.13 06:13sell0.12eurusdm1.36201.38201.35972008.10.13 09:511.35970.000.000.002.76
197032812008.10.13 06:05sell0.06eurusdm1.35901.37901.35672008.10.13 10:331.35670.000.000.001.38
196933532008.10.13 05:42sell0.06eurusdm1.35591.37591.35362008.10.13 16:011.35360.000.000.001.38
196924152008.10.13 05:39sell0.06usdjpym100.24102.24100.012008.10.13 12:07100.010.000.000.001.38
196826412008.10.13 05:16buy0.06eurusdm1.34991.32991.35222008.10.13 05:321.35220.000.000.001.38
196716872008.10.13 04:24buy0.06eurusdm1.35001.33001.35232008.10.13 04:461.35230.000.000.001.38
196449052008.10.13 02:55buy0.12eurusdm1.34641.32641.34872008.10.13 03:031.34870.000.000.002.76
196436432008.10.13 02:49buy0.06eurusdm1.34951.32951.35182008.10.13 03:571.35180.000.000.001.38
196389392008.10.13 02:39buy0.06eurusdm1.35301.33301.35532008.10.13 05:421.35530.000.000.001.38
196179812008.10.13 01:19sell0.06eurusdm1.35541.37541.35312008.10.13 02:381.35310.000.000.001.38
195975022008.10.12 23:53sell0.20usdjpym100.87102.87100.642008.10.13 00:32100.640.000.000.004.57
195809042008.10.12 22:39sell0.20usdjpym100.89102.89100.662008.10.12 22:41100.660.000.000.004.57
195804462008.10.12 22:38sell0.05eurusdm1.36031.38091.35862008.10.13 00:441.35860.000.000.000.85
195792312008.10.12 22:37sell0.15usdjpym100.57102.57100.342008.10.13 01:18100.340.000.000.003.44
195732532008.10.12 22:12sell0.20usdjpym101.09103.09100.862008.10.12 22:32100.860.000.000.004.56
195698002008.10.12 22:05sell0.05eurusdm1.35791.37791.35562008.10.13 01:191.35560.000.000.001.15
195697082008.10.12 22:05sell0.15usdjpym100.79102.79100.562008.10.12 22:34100.560.000.000.003.43
195572662008.10.10 19:43sell0.12usdjpym100.57102.57100.342008.10.10 19:51100.340.000.000.002.75
195476962008.10.10 19:31sell0.12usdjpym100.57102.57100.342008.10.10 19:42100.340.000.000.002.75
195349892008.10.10 19:12sell0.08usdjpym100.27102.27100.042008.10.13 02:30100.040.000.00-0.111.84
195206712008.10.10 18:46sell0.03usdjpym99.96101.9699.732008.10.13 02:4299.730.000.00-0.040.69
195192062008.10.10 18:45buy0.18eurusdm1.32631.30631.32862008.10.10 18:461.32860.000.000.004.14
195145832008.10.10 18:38buy0.15eurusdm1.32931.30931.33162008.10.10 18:581.33160.000.000.003.45
195083522008.10.10 18:29buy0.15eurusdm1.32991.30941.33172008.10.10 18:301.33170.000.000.002.70
195080092008.10.10 18:29buy0.12eurgbpm0.78810.76810.79042008.10.12 22:000.79040.000.00-0.124.72
195071722008.10.10 18:28buy0.18eurusdm1.32891.30891.33122008.10.10 18:281.33120.000.000.004.14
195064522008.10.10 18:27buy0.24eurusdm1.33241.31241.33472008.10.10 19:121.33470.000.000.005.52
195055142008.10.10 18:25buy0.20eurusdm1.33561.31561.33792008.10.10 19:131.33790.000.000.004.60
194863532008.10.10 17:45buy0.20eurusdm1.33601.31561.33792008.10.10 18:061.33790.000.000.003.80
194822862008.10.10 17:40buy0.16eurusdm1.33861.31861.34092008.10.10 19:281.34090.000.000.003.68
194752902008.10.10 17:26buy0.15eurusdm1.34171.32171.34402008.10.10 19:361.34400.000.000.003.45
194714202008.10.10 17:15buy0.10eurusdm1.34551.32551.34782008.10.12 22:001.34780.000.000.012.30
194367512008.10.10 15:29buy0.15eurgbpm0.79110.77110.79342008.10.12 22:330.79340.000.00-0.155.91
194366722008.10.10 15:29buy0.05eurusdm1.34851.32851.35082008.10.10 18:281.32850.000.000.00-10.00
194275022008.10.10 15:14buy0.05eurusdm1.34751.32751.34982008.10.10 15:261.34980.000.000.001.15
194196982008.10.10 14:52buy0.05eurusdm1.35161.33161.35392008.10.10 18:271.33160.000.000.00-10.00
194154402008.10.10 14:45sell0.10usdjpym99.86101.8699.632008.10.10 15:1299.630.000.000.002.31
194132782008.10.10 14:42buy0.04eurusdm1.35221.33141.35372008.10.10 14:491.35370.000.000.000.60
194113272008.10.10 14:41buy0.15eurgbpm0.79110.77110.79342008.10.10 14:590.79340.000.000.005.87
194008882008.10.10 14:14sell0.04eurusdm1.36131.38131.35902008.10.10 14:171.35900.000.000.000.92
193986192008.10.10 14:11sell0.12usdjpym100.16102.1699.932008.10.10 14:1599.930.000.000.002.76
193973982008.10.10 14:10sell0.04eurusdm1.35831.37831.35602008.10.10 14:301.35600.000.000.000.92
193960342008.10.10 14:08sell0.12usdjpym100.18102.1899.952008.10.10 14:0999.950.000.000.002.76
193956442008.10.10 14:07sell0.10usdjpym99.86101.8699.632008.10.10 14:4399.630.000.000.002.31
193890772008.10.10 13:54sell0.05usdjpym99.56101.5699.332008.10.10 17:4799.330.000.000.001.16
193840182008.10.10 13:47sell0.05usdjpym99.57101.5799.342008.10.10 13:5099.340.000.000.001.16
193827712008.10.10 13:46sell0.05usdjpym99.70101.7099.472008.10.10 13:4799.470.000.000.001.16
193818462008.10.10 13:44sell0.05usdjpym99.25101.2599.022008.10.13 16:39101.250.000.00-0.07-9.88
193774432008.10.10 13:37buy0.04usdjpym98.7196.7198.942008.10.10 13:3898.940.000.000.000.93
193678532008.10.10 13:11buy0.04usdjpym98.7596.7598.982008.10.10 13:2698.980.000.000.000.93
193607752008.10.10 13:01buy0.04usdjpym98.7596.7598.982008.10.10 13:0798.980.000.000.000.93
193604232008.10.10 13:01buy0.04eurusdm1.35041.33041.35272008.10.10 13:071.35270.000.000.000.92
193557222008.10.10 12:52buy0.10eurgbpm0.79410.77410.79642008.10.13 02:510.79640.000.00-0.103.90
193527492008.10.10 12:47buy0.05eurusdm1.35391.33391.35622008.10.10 13:571.35620.000.000.001.15
193205532008.10.10 10:56buy0.05eurusdm1.35381.33381.35612008.10.10 11:091.35610.000.000.001.15
193136972008.10.10 10:32buy0.05eurusdm1.35221.33221.35452008.10.10 10:531.35450.000.000.001.15
193083212008.10.10 10:19buy0.02eurgbpm0.80010.78010.80242008.10.13 14:580.78010.000.00-0.02-6.96
192853912008.10.10 08:44sell0.02eurusdm1.36301.38301.36072008.10.10 08:491.36070.000.000.000.46
192691032008.10.10 07:48sell0.04eurusdm1.36251.38251.36022008.10.10 07:491.36260.000.000.00-0.04
192666342008.10.10 07:41sell0.02eurgbpm0.80660.82660.80432008.10.10 08:260.80430.000.000.000.78
192606192008.10.10 07:32sell0.02eurusdm1.36301.38301.36072008.10.10 07:511.36070.000.000.000.46
192588292008.10.10 07:30sell0.02eurusdm1.35991.37991.35762008.10.10 09:181.35760.000.000.000.46
192555892008.10.10 07:21sell0.02eurgbpm0.80360.82360.80132008.10.10 10:160.80130.000.000.000.78
192453172008.10.10 06:53sell0.02eurgbpm0.80300.82300.80072008.10.10 07:040.80070.000.000.000.78
192283362008.10.10 06:23buy0.02eurusdm1.35081.33081.35312008.10.10 06:301.35310.000.000.000.46
192084342008.10.10 05:43sell0.02usdjpym99.46101.4699.232008.10.10 05:5899.230.000.000.000.46
192047282008.10.10 05:29sell0.02usdjpym99.43101.4399.202008.10.10 05:3499.200.000.000.000.46
191969252008.10.10 05:05sell0.02eurgbpm0.80340.82340.80112008.10.10 06:420.80110.000.000.000.78
191966812008.10.10 05:04balanceDeposit300.00
  0.00 0.00 -0.60 133.23
Closed P/L: 132.63
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
193290182008.10.10 11:22buy0.05eurgbpm0.79710.77710.7994 0.78270.000.00-0.10-12.50
197809512008.10.13 09:29buy0.12eurgbpm0.79240.77240.7947 0.78270.000.00-0.12-20.21
197955032008.10.13 10:28buy0.18eurgbpm0.78900.76900.7913 0.78270.000.00-0.18-19.69
198236782008.10.13 12:00buy0.24eurgbpm0.78600.76600.7883 0.78270.000.00-0.24-13.75
198667922008.10.13 14:10buy0.25eurgbpm0.78300.76300.7853 0.78270.000.00-0.26-1.31
199578332008.10.13 19:30sell0.05eurusdm1.35641.37641.3541 1.35920.000.00-0.03-1.40
198744202008.10.13 14:29sell0.05usdjpym100.60102.60100.37 102.030.000.00-0.07-7.01
198916122008.10.13 15:21sell0.10usdjpym100.90102.90100.67 102.030.000.00-0.14-11.08
199160182008.10.13 16:37sell0.12usdjpym101.20103.20100.97 102.030.000.00-0.16-9.76
199618822008.10.13 19:39sell0.15usdjpym101.50103.50101.27 102.030.000.00-0.21-7.79
199674472008.10.13 19:51sell0.20usdjpym101.80103.80101.57 102.030.000.00-0.27-4.51
199775172008.10.13 20:22sell0.25usdjpym102.13104.13101.90 102.030.000.00-0.342.45
199904092008.10.13 21:12sell0.05eurusdm1.35951.37951.3572 1.35920.000.000.000.15
  0.00 0.00 -2.12 -106.41
 Floating P/L: -108.53
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 300.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 132.63 Floating P/L: -108.53 Margin: 90.50
Balance: 432.63 Equity: 324.10 Free Margin: 233.60
 
Details:
Graph
Gross Profit: 169.60 Gross Loss: 36.97 Total Net Profit: 132.63
Profit Factor: 4.59 Expected Payoff: 1.66  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 20.00 (5.88%) Relative Drawdown: 5.88% (20.00)
 
Total Trades: 80 Short Positions (won %): 43 (95.35%) Long Positions (won %): 37 (91.89%)
Profit Trades (% of total): 75 (93.75%) Loss trades (% of total): 5 (6.25%)
Largest profit trade: 9.92 loss trade: -10.00
Average profit trade: 2.26 loss trade: -7.39
Maximum consecutive wins ($): 38 (113.09) consecutive losses ($): 2 (-20.00)
Maximal consecutive profit (count): 113.09 (38) consecutive loss (count): -20.00 (2)
Average consecutive wins: 15 consecutive losses: 1