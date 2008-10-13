|Account: 5294410
|Name: Achintya Rana
|Currency: USD
|2008 October 13, 21:15
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|19964069
|2008.10.13 19:42
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.3594
|1.3794
|1.3571
|2008.10.13 20:30
|1.3571
|0.00
|0.00
|0.00
|1.15
|19948440
|2008.10.13 18:53
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.3506
|1.3306
|1.3529
|2008.10.13 19:24
|1.3529
|0.00
|0.00
|0.00
|1.15
|19929758
|2008.10.13 17:19
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.3506
|1.3306
|1.3529
|2008.10.13 17:35
|1.3529
|0.00
|0.00
|0.00
|1.15
|19914574
|2008.10.13 16:36
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3504
|1.3304
|1.3527
|2008.10.13 17:07
|1.3527
|0.00
|0.00
|0.00
|0.92
|19906107
|2008.10.13 16:02
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3536
|1.3336
|1.3559
|2008.10.13 19:30
|1.3559
|0.00
|0.00
|0.00
|0.92
|19890983
|2008.10.13 15:19
|buy
|0.25
|eurgbpm
|0.7800
|0.7600
|0.7823
|2008.10.13 17:30
|0.7823
|0.00
|0.00
|0.00
|9.92
|19845921
|2008.10.13 13:05
|sell
|0.12
|eurusdm
|1.3675
|1.3875
|1.3652
|2008.10.13 13:31
|1.3652
|0.00
|0.00
|0.00
|2.76
|19833122
|2008.10.13 12:30
|sell
|0.06
|eurusdm
|1.3645
|1.3845
|1.3622
|2008.10.13 13:58
|1.3622
|0.00
|0.00
|0.00
|1.38
|19761687
|2008.10.13 08:28
|sell
|0.18
|eurusdm
|1.3650
|1.3850
|1.3627
|2008.10.13 08:50
|1.3627
|0.00
|0.00
|0.00
|4.14
|19741321
|2008.10.13 07:33
|sell
|0.18
|eurusdm
|1.3651
|1.3851
|1.3628
|2008.10.13 07:59
|1.3628
|0.00
|0.00
|0.00
|4.14
|19725493
|2008.10.13 06:47
|sell
|0.12
|usdjpym
|100.55
|102.55
|100.32
|2008.10.13 09:04
|100.32
|0.00
|0.00
|0.00
|2.75
|19719336
|2008.10.13 06:36
|sell
|0.18
|eurusdm
|1.3650
|1.3850
|1.3627
|2008.10.13 07:08
|1.3627
|0.00
|0.00
|0.00
|4.14
|19707911
|2008.10.13 06:13
|sell
|0.12
|eurusdm
|1.3620
|1.3820
|1.3597
|2008.10.13 09:51
|1.3597
|0.00
|0.00
|0.00
|2.76
|19703281
|2008.10.13 06:05
|sell
|0.06
|eurusdm
|1.3590
|1.3790
|1.3567
|2008.10.13 10:33
|1.3567
|0.00
|0.00
|0.00
|1.38
|19693353
|2008.10.13 05:42
|sell
|0.06
|eurusdm
|1.3559
|1.3759
|1.3536
|2008.10.13 16:01
|1.3536
|0.00
|0.00
|0.00
|1.38
|19692415
|2008.10.13 05:39
|sell
|0.06
|usdjpym
|100.24
|102.24
|100.01
|2008.10.13 12:07
|100.01
|0.00
|0.00
|0.00
|1.38
|19682641
|2008.10.13 05:16
|buy
|0.06
|eurusdm
|1.3499
|1.3299
|1.3522
|2008.10.13 05:32
|1.3522
|0.00
|0.00
|0.00
|1.38
|19671687
|2008.10.13 04:24
|buy
|0.06
|eurusdm
|1.3500
|1.3300
|1.3523
|2008.10.13 04:46
|1.3523
|0.00
|0.00
|0.00
|1.38
|19644905
|2008.10.13 02:55
|buy
|0.12
|eurusdm
|1.3464
|1.3264
|1.3487
|2008.10.13 03:03
|1.3487
|0.00
|0.00
|0.00
|2.76
|19643643
|2008.10.13 02:49
|buy
|0.06
|eurusdm
|1.3495
|1.3295
|1.3518
|2008.10.13 03:57
|1.3518
|0.00
|0.00
|0.00
|1.38
|19638939
|2008.10.13 02:39
|buy
|0.06
|eurusdm
|1.3530
|1.3330
|1.3553
|2008.10.13 05:42
|1.3553
|0.00
|0.00
|0.00
|1.38
|19617981
|2008.10.13 01:19
|sell
|0.06
|eurusdm
|1.3554
|1.3754
|1.3531
|2008.10.13 02:38
|1.3531
|0.00
|0.00
|0.00
|1.38
|19597502
|2008.10.12 23:53
|sell
|0.20
|usdjpym
|100.87
|102.87
|100.64
|2008.10.13 00:32
|100.64
|0.00
|0.00
|0.00
|4.57
|19580904
|2008.10.12 22:39
|sell
|0.20
|usdjpym
|100.89
|102.89
|100.66
|2008.10.12 22:41
|100.66
|0.00
|0.00
|0.00
|4.57
|19580446
|2008.10.12 22:38
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.3603
|1.3809
|1.3586
|2008.10.13 00:44
|1.3586
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|19579231
|2008.10.12 22:37
|sell
|0.15
|usdjpym
|100.57
|102.57
|100.34
|2008.10.13 01:18
|100.34
|0.00
|0.00
|0.00
|3.44
|19573253
|2008.10.12 22:12
|sell
|0.20
|usdjpym
|101.09
|103.09
|100.86
|2008.10.12 22:32
|100.86
|0.00
|0.00
|0.00
|4.56
|19569800
|2008.10.12 22:05
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.3579
|1.3779
|1.3556
|2008.10.13 01:19
|1.3556
|0.00
|0.00
|0.00
|1.15
|19569708
|2008.10.12 22:05
|sell
|0.15
|usdjpym
|100.79
|102.79
|100.56
|2008.10.12 22:34
|100.56
|0.00
|0.00
|0.00
|3.43
|19557266
|2008.10.10 19:43
|sell
|0.12
|usdjpym
|100.57
|102.57
|100.34
|2008.10.10 19:51
|100.34
|0.00
|0.00
|0.00
|2.75
|19547696
|2008.10.10 19:31
|sell
|0.12
|usdjpym
|100.57
|102.57
|100.34
|2008.10.10 19:42
|100.34
|0.00
|0.00
|0.00
|2.75
|19534989
|2008.10.10 19:12
|sell
|0.08
|usdjpym
|100.27
|102.27
|100.04
|2008.10.13 02:30
|100.04
|0.00
|0.00
|-0.11
|1.84
|19520671
|2008.10.10 18:46
|sell
|0.03
|usdjpym
|99.96
|101.96
|99.73
|2008.10.13 02:42
|99.73
|0.00
|0.00
|-0.04
|0.69
|19519206
|2008.10.10 18:45
|buy
|0.18
|eurusdm
|1.3263
|1.3063
|1.3286
|2008.10.10 18:46
|1.3286
|0.00
|0.00
|0.00
|4.14
|19514583
|2008.10.10 18:38
|buy
|0.15
|eurusdm
|1.3293
|1.3093
|1.3316
|2008.10.10 18:58
|1.3316
|0.00
|0.00
|0.00
|3.45
|19508352
|2008.10.10 18:29
|buy
|0.15
|eurusdm
|1.3299
|1.3094
|1.3317
|2008.10.10 18:30
|1.3317
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|19508009
|2008.10.10 18:29
|buy
|0.12
|eurgbpm
|0.7881
|0.7681
|0.7904
|2008.10.12 22:00
|0.7904
|0.00
|0.00
|-0.12
|4.72
|19507172
|2008.10.10 18:28
|buy
|0.18
|eurusdm
|1.3289
|1.3089
|1.3312
|2008.10.10 18:28
|1.3312
|0.00
|0.00
|0.00
|4.14
|19506452
|2008.10.10 18:27
|buy
|0.24
|eurusdm
|1.3324
|1.3124
|1.3347
|2008.10.10 19:12
|1.3347
|0.00
|0.00
|0.00
|5.52
|19505514
|2008.10.10 18:25
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3356
|1.3156
|1.3379
|2008.10.10 19:13
|1.3379
|0.00
|0.00
|0.00
|4.60
|19486353
|2008.10.10 17:45
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3360
|1.3156
|1.3379
|2008.10.10 18:06
|1.3379
|0.00
|0.00
|0.00
|3.80
|19482286
|2008.10.10 17:40
|buy
|0.16
|eurusdm
|1.3386
|1.3186
|1.3409
|2008.10.10 19:28
|1.3409
|0.00
|0.00
|0.00
|3.68
|19475290
|2008.10.10 17:26
|buy
|0.15
|eurusdm
|1.3417
|1.3217
|1.3440
|2008.10.10 19:36
|1.3440
|0.00
|0.00
|0.00
|3.45
|19471420
|2008.10.10 17:15
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3455
|1.3255
|1.3478
|2008.10.12 22:00
|1.3478
|0.00
|0.00
|0.01
|2.30
|19436751
|2008.10.10 15:29
|buy
|0.15
|eurgbpm
|0.7911
|0.7711
|0.7934
|2008.10.12 22:33
|0.7934
|0.00
|0.00
|-0.15
|5.91
|19436672
|2008.10.10 15:29
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.3485
|1.3285
|1.3508
|2008.10.10 18:28
|1.3285
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|19427502
|2008.10.10 15:14
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.3475
|1.3275
|1.3498
|2008.10.10 15:26
|1.3498
|0.00
|0.00
|0.00
|1.15
|19419698
|2008.10.10 14:52
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.3516
|1.3316
|1.3539
|2008.10.10 18:27
|1.3316
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|19415440
|2008.10.10 14:45
|sell
|0.10
|usdjpym
|99.86
|101.86
|99.63
|2008.10.10 15:12
|99.63
|0.00
|0.00
|0.00
|2.31
|19413278
|2008.10.10 14:42
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3522
|1.3314
|1.3537
|2008.10.10 14:49
|1.3537
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|19411327
|2008.10.10 14:41
|buy
|0.15
|eurgbpm
|0.7911
|0.7711
|0.7934
|2008.10.10 14:59
|0.7934
|0.00
|0.00
|0.00
|5.87
|19400888
|2008.10.10 14:14
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3613
|1.3813
|1.3590
|2008.10.10 14:17
|1.3590
|0.00
|0.00
|0.00
|0.92
|19398619
|2008.10.10 14:11
|sell
|0.12
|usdjpym
|100.16
|102.16
|99.93
|2008.10.10 14:15
|99.93
|0.00
|0.00
|0.00
|2.76
|19397398
|2008.10.10 14:10
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3583
|1.3783
|1.3560
|2008.10.10 14:30
|1.3560
|0.00
|0.00
|0.00
|0.92
|19396034
|2008.10.10 14:08
|sell
|0.12
|usdjpym
|100.18
|102.18
|99.95
|2008.10.10 14:09
|99.95
|0.00
|0.00
|0.00
|2.76
|19395644
|2008.10.10 14:07
|sell
|0.10
|usdjpym
|99.86
|101.86
|99.63
|2008.10.10 14:43
|99.63
|0.00
|0.00
|0.00
|2.31
|19389077
|2008.10.10 13:54
|sell
|0.05
|usdjpym
|99.56
|101.56
|99.33
|2008.10.10 17:47
|99.33
|0.00
|0.00
|0.00
|1.16
|19384018
|2008.10.10 13:47
|sell
|0.05
|usdjpym
|99.57
|101.57
|99.34
|2008.10.10 13:50
|99.34
|0.00
|0.00
|0.00
|1.16
|19382771
|2008.10.10 13:46
|sell
|0.05
|usdjpym
|99.70
|101.70
|99.47
|2008.10.10 13:47
|99.47
|0.00
|0.00
|0.00
|1.16
|19381846
|2008.10.10 13:44
|sell
|0.05
|usdjpym
|99.25
|101.25
|99.02
|2008.10.13 16:39
|101.25
|0.00
|0.00
|-0.07
|-9.88
|19377443
|2008.10.10 13:37
|buy
|0.04
|usdjpym
|98.71
|96.71
|98.94
|2008.10.10 13:38
|98.94
|0.00
|0.00
|0.00
|0.93
|19367853
|2008.10.10 13:11
|buy
|0.04
|usdjpym
|98.75
|96.75
|98.98
|2008.10.10 13:26
|98.98
|0.00
|0.00
|0.00
|0.93
|19360775
|2008.10.10 13:01
|buy
|0.04
|usdjpym
|98.75
|96.75
|98.98
|2008.10.10 13:07
|98.98
|0.00
|0.00
|0.00
|0.93
|19360423
|2008.10.10 13:01
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3504
|1.3304
|1.3527
|2008.10.10 13:07
|1.3527
|0.00
|0.00
|0.00
|0.92
|19355722
|2008.10.10 12:52
|buy
|0.10
|eurgbpm
|0.7941
|0.7741
|0.7964
|2008.10.13 02:51
|0.7964
|0.00
|0.00
|-0.10
|3.90
|19352749
|2008.10.10 12:47
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.3539
|1.3339
|1.3562
|2008.10.10 13:57
|1.3562
|0.00
|0.00
|0.00
|1.15
|19320553
|2008.10.10 10:56
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.3538
|1.3338
|1.3561
|2008.10.10 11:09
|1.3561
|0.00
|0.00
|0.00
|1.15
|19313697
|2008.10.10 10:32
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.3522
|1.3322
|1.3545
|2008.10.10 10:53
|1.3545
|0.00
|0.00
|0.00
|1.15
|19308321
|2008.10.10 10:19
|buy
|0.02
|eurgbpm
|0.8001
|0.7801
|0.8024
|2008.10.13 14:58
|0.7801
|0.00
|0.00
|-0.02
|-6.96
|19285391
|2008.10.10 08:44
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3630
|1.3830
|1.3607
|2008.10.10 08:49
|1.3607
|0.00
|0.00
|0.00
|0.46
|19269103
|2008.10.10 07:48
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3625
|1.3825
|1.3602
|2008.10.10 07:49
|1.3626
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.04
|19266634
|2008.10.10 07:41
|sell
|0.02
|eurgbpm
|0.8066
|0.8266
|0.8043
|2008.10.10 08:26
|0.8043
|0.00
|0.00
|0.00
|0.78
|19260619
|2008.10.10 07:32
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3630
|1.3830
|1.3607
|2008.10.10 07:51
|1.3607
|0.00
|0.00
|0.00
|0.46
|19258829
|2008.10.10 07:30
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3599
|1.3799
|1.3576
|2008.10.10 09:18
|1.3576
|0.00
|0.00
|0.00
|0.46
|19255589
|2008.10.10 07:21
|sell
|0.02
|eurgbpm
|0.8036
|0.8236
|0.8013
|2008.10.10 10:16
|0.8013
|0.00
|0.00
|0.00
|0.78
|19245317
|2008.10.10 06:53
|sell
|0.02
|eurgbpm
|0.8030
|0.8230
|0.8007
|2008.10.10 07:04
|0.8007
|0.00
|0.00
|0.00
|0.78
|19228336
|2008.10.10 06:23
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3508
|1.3308
|1.3531
|2008.10.10 06:30
|1.3531
|0.00
|0.00
|0.00
|0.46
|19208434
|2008.10.10 05:43
|sell
|0.02
|usdjpym
|99.46
|101.46
|99.23
|2008.10.10 05:58
|99.23
|0.00
|0.00
|0.00
|0.46
|19204728
|2008.10.10 05:29
|sell
|0.02
|usdjpym
|99.43
|101.43
|99.20
|2008.10.10 05:34
|99.20
|0.00
|0.00
|0.00
|0.46
|19196925
|2008.10.10 05:05
|sell
|0.02
|eurgbpm
|0.8034
|0.8234
|0.8011
|2008.10.10 06:42
|0.8011
|0.00
|0.00
|0.00
|0.78
|19196681
|2008.10.10 05:04
|balance
|Deposit
|300.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|133.23
|Closed P/L:
|132.63
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|19329018
|2008.10.10 11:22
|buy
|0.05
|eurgbpm
|0.7971
|0.7771
|0.7994
|0.7827
|0.00
|0.00
|-0.10
|-12.50
|19780951
|2008.10.13 09:29
|buy
|0.12
|eurgbpm
|0.7924
|0.7724
|0.7947
|0.7827
|0.00
|0.00
|-0.12
|-20.21
|19795503
|2008.10.13 10:28
|buy
|0.18
|eurgbpm
|0.7890
|0.7690
|0.7913
|0.7827
|0.00
|0.00
|-0.18
|-19.69
|19823678
|2008.10.13 12:00
|buy
|0.24
|eurgbpm
|0.7860
|0.7660
|0.7883
|0.7827
|0.00
|0.00
|-0.24
|-13.75
|19866792
|2008.10.13 14:10
|buy
|0.25
|eurgbpm
|0.7830
|0.7630
|0.7853
|0.7827
|0.00
|0.00
|-0.26
|-1.31
|19957833
|2008.10.13 19:30
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.3564
|1.3764
|1.3541
|1.3592
|0.00
|0.00
|-0.03
|-1.40
|19874420
|2008.10.13 14:29
|sell
|0.05
|usdjpym
|100.60
|102.60
|100.37
|102.03
|0.00
|0.00
|-0.07
|-7.01
|19891612
|2008.10.13 15:21
|sell
|0.10
|usdjpym
|100.90
|102.90
|100.67
|102.03
|0.00
|0.00
|-0.14
|-11.08
|19916018
|2008.10.13 16:37
|sell
|0.12
|usdjpym
|101.20
|103.20
|100.97
|102.03
|0.00
|0.00
|-0.16
|-9.76
|19961882
|2008.10.13 19:39
|sell
|0.15
|usdjpym
|101.50
|103.50
|101.27
|102.03
|0.00
|0.00
|-0.21
|-7.79
|19967447
|2008.10.13 19:51
|sell
|0.20
|usdjpym
|101.80
|103.80
|101.57
|102.03
|0.00
|0.00
|-0.27
|-4.51
|19977517
|2008.10.13 20:22
|sell
|0.25
|usdjpym
|102.13
|104.13
|101.90
|102.03
|0.00
|0.00
|-0.34
|2.45
|19990409
|2008.10.13 21:12
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.3595
|1.3795
|1.3572
|1.3592
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|0.00
|0.00
|-2.12
|-106.41
|Floating P/L:
|-108.53
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|300.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|132.63
|Floating P/L:
|-108.53
|Margin:
|90.50
|Balance:
|432.63
|Equity:
|324.10
|Free Margin:
|233.60
|Details:
|Gross Profit:
|169.60
|Gross Loss:
|36.97
|Total Net Profit:
|132.63
|Profit Factor:
|4.59
|Expected Payoff:
|1.66
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|20.00 (5.88%)
|Relative Drawdown:
|5.88% (20.00)
|Total Trades:
|80
|Short Positions (won %):
|43 (95.35%)
|Long Positions (won %):
|37 (91.89%)
|Profit Trades (% of total):
|75 (93.75%)
|Loss trades (% of total):
|5 (6.25%)
|Largest
|profit trade:
|9.92
|loss trade:
|-10.00
|Average
|profit trade:
|2.26
|loss trade:
|-7.39
|Maximum
|consecutive wins ($):
|38 (113.09)
|consecutive losses ($):
|2 (-20.00)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|113.09 (38)
|consecutive loss (count):
|-20.00 (2)
|Average
|consecutive wins:
|15
|consecutive losses:
|1