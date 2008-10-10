Alpari Ltd

Account: 982192 Name: fsd Currency: USD 2008 October 10, 16:47
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
309760192008.10.10 15:54sell0.20eurjpy134.780.000.002008.10.10 16:43134.670.000.000.0022.08
 597825Alpha9 M5
309764612008.10.10 15:59sell0.20audusd0.66270.00000.00002008.10.10 16:350.66190.000.000.0016.00
 597825Alpha9 M5
309776642008.10.10 16:13sell0.20eurusd1.36000.00000.00002008.10.10 16:171.35890.000.000.0022.00
 597825Alpha9 M5
309761292008.10.10 15:55sell0.20audusd0.66330.00000.00002008.10.10 15:580.66240.000.000.0018.00
 597825Alpha9 M5
309758192008.10.10 15:52sell0.20eurjpy134.780.000.002008.10.10 15:53134.670.000.000.0022.13
 597825Alpha9 M5
309746362008.10.10 15:45sell0.20audusd0.66550.00000.00002008.10.10 15:480.66430.000.000.0024.00
 597825Alpha9 M5
309185982008.10.10 03:28sell0.20eurjpy135.090.000.002008.10.10 03:33134.980.000.000.0022.13
 597825Alpha9 M5
309184772008.10.10 03:25sell0.20eurjpy135.100.000.002008.10.10 03:26134.990.000.000.0022.15
 597825Alpha9 M5
309177182008.10.10 03:15sell0.20eurusd1.36110.00000.00002008.10.10 03:211.35990.000.000.0024.00
 597825Alpha9 M5
309180282008.10.10 03:18sell0.20eurjpy135.170.000.002008.10.10 03:20135.080.000.000.0018.13
 597825Alpha9 M5
308135392008.10.09 04:42sell0.20gbpusd1.73070.00000.00002008.10.09 04:471.72970.000.000.0020.00
 597825Alpha9 M5
308123972008.10.09 04:22sell0.20gbpchf1.95230.00000.00002008.10.09 04:231.95120.000.000.0019.46
 597825Alpha9 M5
308091632008.10.09 03:35sell0.20gbpjpy172.440.000.002008.10.09 04:02172.300.000.000.0027.96
 597825Alpha9 M5
308055182008.10.09 02:18sell0.20gbpjpy172.520.000.002008.10.09 02:40172.410.000.000.0021.99
 597825Alpha9 M5
308056732008.10.09 02:23sell0.20audusd0.67070.00000.00002008.10.09 02:350.66960.000.000.0022.00
 597825Alpha9 M5
308054152008.10.09 02:14sell0.20gbpjpy172.430.000.002008.10.09 02:17172.320.000.000.0022.00
 597825Alpha9 M5
308043622008.10.09 01:48sell0.20audusd0.67020.00000.00002008.10.09 01:530.66900.000.000.0024.00
 597825Alpha9 M5
308035102008.10.09 01:17sell0.20gbpjpy172.190.000.002008.10.09 01:19172.060.000.000.0026.07
 597825Alpha9 M5
308013302008.10.09 00:05sell0.20audusd0.67320.00000.00002008.10.09 00:080.67170.000.000.0030.00
 597825Alpha9 M5
307869942008.10.08 20:04sell0.20gbpjpy173.820.000.002008.10.08 20:06173.710.000.000.0021.94
 597825Alpha9 M5
307863832008.10.08 19:59sell0.20gbpjpy173.600.000.002008.10.08 20:00173.480.000.000.0023.96
 597825Alpha9 M5
307844742008.10.08 19:37sell0.20gbpjpy173.190.000.002008.10.08 19:42173.080.000.000.0022.01
 597825Alpha9 M5
307815312008.10.08 19:05sell0.20audusd0.67060.00000.00002008.10.08 19:350.66950.000.000.0022.00
 597825Alpha9 M5
307784122008.10.08 18:36sell0.20audusd0.66990.00000.00002008.10.08 18:440.66880.000.000.0022.00
 597825Alpha9 M5
307729892008.10.08 17:34sell0.20audusd0.66910.00000.00002008.10.08 17:350.66800.000.000.0022.00
 597825Alpha9 M5
307634142008.10.08 16:05sell0.20audusd0.67430.00000.00002008.10.08 16:080.67260.000.000.0034.00
 597825Alpha9 M5
307452022008.10.08 13:44sell0.20audusd0.67720.00000.00002008.10.08 14:280.67510.000.000.0042.00
 597825Alpha9 M5
307425032008.10.08 13:27sell0.20gbpjpy175.590.000.002008.10.08 14:27175.480.000.000.0021.98
 597825Alpha9 M5
307447252008.10.08 13:41sell0.20audusd0.67780.00000.00002008.10.08 13:440.67650.000.000.0026.00
 597825Alpha9 M5
307413122008.10.08 13:20sell0.20gbpusd1.75290.00000.00002008.10.08 13:411.75180.000.000.0022.00
 597825Alpha9 M5
307435132008.10.08 13:35sell0.20audusd0.67840.00000.00002008.10.08 13:410.67710.000.000.0026.00
 597825Alpha9 M5
307418162008.10.08 13:23sell0.20gbpjpy175.770.000.002008.10.08 13:27175.640.000.000.0025.95
 597825Alpha9 M5
307417752008.10.08 13:23sell0.20audusd0.67760.00000.00002008.10.08 13:250.67650.000.000.0022.00
 597825Alpha9 M5
307412662008.10.08 13:20sell0.20gbpjpy175.820.000.002008.10.08 13:22175.710.000.000.0021.96
 597825Alpha9 M5
307379772008.10.08 13:05sell0.20gbpchf1.99030.00000.00002008.10.08 13:121.98860.000.000.0029.96
 597825Alpha9 M5
307382892008.10.08 13:06sell0.20gbpjpy176.320.000.002008.10.08 13:11176.170.000.000.0029.89
 597825Alpha9 M5
307372072008.10.08 13:02sell0.20gbpchf1.98950.00000.00002008.10.08 13:051.98830.000.000.0021.09
 597825Alpha9 M5
307362292008.10.08 13:00sell0.20gbpjpy176.470.000.002008.10.08 13:00175.410.000.000.00210.36
 597825Alpha9 M5
307102652008.10.08 09:26sell0.20eurusd1.36450.00000.00002008.10.08 09:551.36340.000.000.0022.00
 597825Alpha9 M5
307100832008.10.08 09:24sell0.20gbpjpy176.940.000.002008.10.08 09:27176.820.000.000.0023.86
 597825Alpha9 M5
307096822008.10.08 09:22sell0.20eurusd1.36560.00000.00002008.10.08 09:251.36450.000.000.0022.00
 597825Alpha9 M5
307096052008.10.08 09:22sell0.20gbpjpy177.000.000.002008.10.08 09:24176.910.000.000.0017.89
 597825Alpha9 M5
307070202008.10.08 09:11sell0.20eurusd1.36590.00000.00002008.10.08 09:221.36480.000.000.0022.00
 597825Alpha9 M5
307091712008.10.08 09:20sell0.20gbpjpy176.980.000.002008.10.08 09:21176.860.000.000.0023.87
 597825Alpha9 M5
307069242008.10.08 09:11sell0.20gbpjpy177.270.000.002008.10.08 09:20177.160.000.000.0021.86
 597825Alpha9 M5
307081772008.10.08 09:15sell0.20gbpchf2.00240.00000.00002008.10.08 09:162.00130.000.000.0019.40
 597825Alpha9 M5
307030562008.10.08 08:45sell0.20gbpchf1.99860.00000.00002008.10.08 08:501.99780.000.000.0014.08
 597825Alpha9 M5
306852712008.10.08 04:15sell0.20audusd0.71040.00000.00002008.10.08 06:340.70950.000.000.0018.00
 597825Alpha9 M5
306792942008.10.08 00:20sell0.20audusd0.71460.00000.00002008.10.08 00:230.71350.000.000.0022.00
 597825Alpha9 M5
306784872008.10.08 00:00sell0.20gbpjpy177.900.000.002008.10.08 00:05177.800.000.000.0019.69
 597825Alpha9 M5
306779442008.10.07 23:50sell0.20gbpusd1.75320.00000.00002008.10.07 23:581.75190.000.000.0026.00
 597825Alpha9 M5
306776332008.10.07 23:45sell0.20audusd0.71350.00000.00002008.10.07 23:550.71200.000.000.0030.00
 597825Alpha9 M5
306698572008.10.07 20:48sell0.20gbpusd1.75400.00000.00002008.10.07 20:551.75290.000.000.0022.00
 597825Alpha9 M5
306382982008.10.07 15:05sell0.20audusd0.72310.00000.00002008.10.07 15:550.72200.000.000.0022.00
 597825Alpha9 M5
306295512008.10.07 13:45sell0.20gbpjpy178.540.000.002008.10.07 14:19178.430.000.000.0021.58
 597825Alpha9 M5
306309362008.10.07 14:00sell0.20audusd0.72230.00000.00002008.10.07 14:180.72110.000.000.0024.00
 597825Alpha9 M5
306305722008.10.07 13:57sell0.20gbpchf2.00020.00000.00002008.10.07 14:051.99930.000.000.0015.79
 597825Alpha9 M5
305709972008.10.07 00:57sell0.20audusd0.72060.00000.00002008.10.07 02:560.71940.000.000.0024.00
 597825Alpha9 M5
305600652008.10.06 21:55sell0.20audusd0.71820.00000.00002008.10.06 23:340.71710.000.000.0022.00
 597825Alpha9 M5
305600432008.10.06 21:55sell0.20gbpjpy177.210.000.002008.10.06 21:55177.120.000.000.0017.73
 597825Alpha9 M5
305595582008.10.06 21:50sell0.20gbpjpy177.260.000.002008.10.06 21:52177.140.000.000.0023.65
 597825Alpha9 M5
305590082008.10.06 21:46sell0.20eurusd1.35150.00000.00002008.10.06 21:521.35040.000.000.0022.00
 597825Alpha9 M5
305584392008.10.06 21:40sell0.20audusd0.71230.00000.00002008.10.06 21:400.71090.000.000.0028.00
 597825Alpha9 M5
305572642008.10.06 21:30sell0.20gbpjpy176.210.000.002008.10.06 21:39176.120.000.000.0017.82
 597825Alpha9 M5
305574652008.10.06 21:30sell0.20audusd0.71270.00000.00002008.10.06 21:370.71160.000.000.0022.00
 597825Alpha9 M5
305574312008.10.06 21:30sell0.20gbpusd1.74480.00000.00002008.10.06 21:371.74390.000.000.0018.00
 597825Alpha9 M5
305033432008.10.06 13:50buy0.10usdjpy103.54102.02103.902008.10.06 14:38103.330.000.000.00-20.32
 222777DLM222777
305034722008.10.06 13:52buy0.20usdjpy103.36101.86103.742008.10.06 14:38103.330.000.000.00-5.81
 222777DLM222777
305061132008.10.06 14:19buy0.40usdjpy103.17101.67103.552008.10.06 14:38103.330.000.000.0061.94
 222777DLM222777
305021542008.10.06 13:34sell0.20audusd0.74730.00000.00002008.10.06 14:260.74680.000.000.0010.00
 597825Alpha9 M5
305036112008.10.06 13:53sell0.20eurusd1.36220.00000.00002008.10.06 14:261.36260.000.000.00-8.00
 597824Alpha9 M15
305047642008.10.06 14:05sell0.20gbpchf2.00970.00000.00002008.10.06 14:262.00790.000.000.0031.60
 597821Alpha9 H4
305054202008.10.06 14:14sell0.20gbpusd1.76330.00000.00002008.10.06 14:261.76210.000.000.0024.00
 597824Alpha9 M15
305059602008.10.06 14:17sell0.20gbpjpy182.230.000.002008.10.06 14:19182.100.000.000.0025.19
 597825Alpha9 M5
305054652008.10.06 14:15sell0.20gbpjpy182.250.000.002008.10.06 14:16182.140.000.000.0021.31
 597825Alpha9 M5
304767672008.10.06 08:50buy0.10usdjpy103.52102.02103.902008.10.06 12:43103.280.000.000.00-23.24
 222777DLM222777
304857842008.10.06 10:16buy0.20usdjpy103.33101.83103.712008.10.06 12:43103.290.000.000.00-7.75
 222777DLM222777
304973932008.10.06 12:32buy0.40usdjpy103.13101.63103.512008.10.06 12:43103.290.000.000.0061.96
 222777DLM222777
304947012008.10.06 12:00sell0.20gbpchf2.01000.00000.00002008.10.06 12:402.00480.000.000.0091.22
 597821Alpha9 H4
304844712008.10.06 10:02sell0.20audusd0.75110.00000.00002008.10.06 10:110.75000.000.000.0022.00
 597825Alpha9 M5
304560992008.10.06 02:51sell0.20gbpchf1.99750.00000.00002008.10.06 02:571.99530.000.000.0038.92
 597823Alpha9 M30
  0.00 0.00 0.00 2 017.44
Closed P/L: 2 017.44
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 2 017.44 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 6 096.20 Equity: 6 096.20 Free Margin: 6 096.20
 
Details:
Graph
Gross Profit: 2 082.56 Gross Loss: 65.12 Total Net Profit: 2 017.44
Profit Factor: 31.98 Expected Payoff: 24.91  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 30.99 (0.72%) Relative Drawdown: 0.72% (30.99)
 
Total Trades: 81 Short Positions (won %): 75 (98.67%) Long Positions (won %): 6 (33.33%)
Profit Trades (% of total): 76 (93.83%) Loss trades (% of total): 5 (6.17%)
Largest profit trade: 210.36 loss trade: -23.24
Average profit trade: 27.40 loss trade: -13.02
Maximum consecutive wins ($): 66 (1 694.42) consecutive losses ($): 2 (-30.99)
Maximal consecutive profit (count): 1 694.42 (66) consecutive loss (count): -30.99 (2)
Average consecutive wins: 19 consecutive losses: 2