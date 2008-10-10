|Account: 982192
|Name: fsd
|Currency: USD
|2008 October 10, 16:47
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|30976019
|2008.10.10 15:54
|sell
|0.20
|eurjpy
|134.78
|0.00
|0.00
|2008.10.10 16:43
|134.67
|0.00
|0.00
|0.00
|22.08
|597825
|Alpha9 M5
|30976461
|2008.10.10 15:59
|sell
|0.20
|audusd
|0.6627
|0.0000
|0.0000
|2008.10.10 16:35
|0.6619
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|597825
|Alpha9 M5
|30977664
|2008.10.10 16:13
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3600
|0.0000
|0.0000
|2008.10.10 16:17
|1.3589
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|597825
|Alpha9 M5
|30976129
|2008.10.10 15:55
|sell
|0.20
|audusd
|0.6633
|0.0000
|0.0000
|2008.10.10 15:58
|0.6624
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|597825
|Alpha9 M5
|30975819
|2008.10.10 15:52
|sell
|0.20
|eurjpy
|134.78
|0.00
|0.00
|2008.10.10 15:53
|134.67
|0.00
|0.00
|0.00
|22.13
|597825
|Alpha9 M5
|30974636
|2008.10.10 15:45
|sell
|0.20
|audusd
|0.6655
|0.0000
|0.0000
|2008.10.10 15:48
|0.6643
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|597825
|Alpha9 M5
|30918598
|2008.10.10 03:28
|sell
|0.20
|eurjpy
|135.09
|0.00
|0.00
|2008.10.10 03:33
|134.98
|0.00
|0.00
|0.00
|22.13
|597825
|Alpha9 M5
|30918477
|2008.10.10 03:25
|sell
|0.20
|eurjpy
|135.10
|0.00
|0.00
|2008.10.10 03:26
|134.99
|0.00
|0.00
|0.00
|22.15
|597825
|Alpha9 M5
|30917718
|2008.10.10 03:15
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3611
|0.0000
|0.0000
|2008.10.10 03:21
|1.3599
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|597825
|Alpha9 M5
|30918028
|2008.10.10 03:18
|sell
|0.20
|eurjpy
|135.17
|0.00
|0.00
|2008.10.10 03:20
|135.08
|0.00
|0.00
|0.00
|18.13
|597825
|Alpha9 M5
|30813539
|2008.10.09 04:42
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.7307
|0.0000
|0.0000
|2008.10.09 04:47
|1.7297
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|597825
|Alpha9 M5
|30812397
|2008.10.09 04:22
|sell
|0.20
|gbpchf
|1.9523
|0.0000
|0.0000
|2008.10.09 04:23
|1.9512
|0.00
|0.00
|0.00
|19.46
|597825
|Alpha9 M5
|30809163
|2008.10.09 03:35
|sell
|0.20
|gbpjpy
|172.44
|0.00
|0.00
|2008.10.09 04:02
|172.30
|0.00
|0.00
|0.00
|27.96
|597825
|Alpha9 M5
|30805518
|2008.10.09 02:18
|sell
|0.20
|gbpjpy
|172.52
|0.00
|0.00
|2008.10.09 02:40
|172.41
|0.00
|0.00
|0.00
|21.99
|597825
|Alpha9 M5
|30805673
|2008.10.09 02:23
|sell
|0.20
|audusd
|0.6707
|0.0000
|0.0000
|2008.10.09 02:35
|0.6696
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|597825
|Alpha9 M5
|30805415
|2008.10.09 02:14
|sell
|0.20
|gbpjpy
|172.43
|0.00
|0.00
|2008.10.09 02:17
|172.32
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|597825
|Alpha9 M5
|30804362
|2008.10.09 01:48
|sell
|0.20
|audusd
|0.6702
|0.0000
|0.0000
|2008.10.09 01:53
|0.6690
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|597825
|Alpha9 M5
|30803510
|2008.10.09 01:17
|sell
|0.20
|gbpjpy
|172.19
|0.00
|0.00
|2008.10.09 01:19
|172.06
|0.00
|0.00
|0.00
|26.07
|597825
|Alpha9 M5
|30801330
|2008.10.09 00:05
|sell
|0.20
|audusd
|0.6732
|0.0000
|0.0000
|2008.10.09 00:08
|0.6717
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|597825
|Alpha9 M5
|30786994
|2008.10.08 20:04
|sell
|0.20
|gbpjpy
|173.82
|0.00
|0.00
|2008.10.08 20:06
|173.71
|0.00
|0.00
|0.00
|21.94
|597825
|Alpha9 M5
|30786383
|2008.10.08 19:59
|sell
|0.20
|gbpjpy
|173.60
|0.00
|0.00
|2008.10.08 20:00
|173.48
|0.00
|0.00
|0.00
|23.96
|597825
|Alpha9 M5
|30784474
|2008.10.08 19:37
|sell
|0.20
|gbpjpy
|173.19
|0.00
|0.00
|2008.10.08 19:42
|173.08
|0.00
|0.00
|0.00
|22.01
|597825
|Alpha9 M5
|30781531
|2008.10.08 19:05
|sell
|0.20
|audusd
|0.6706
|0.0000
|0.0000
|2008.10.08 19:35
|0.6695
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|597825
|Alpha9 M5
|30778412
|2008.10.08 18:36
|sell
|0.20
|audusd
|0.6699
|0.0000
|0.0000
|2008.10.08 18:44
|0.6688
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|597825
|Alpha9 M5
|30772989
|2008.10.08 17:34
|sell
|0.20
|audusd
|0.6691
|0.0000
|0.0000
|2008.10.08 17:35
|0.6680
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|597825
|Alpha9 M5
|30763414
|2008.10.08 16:05
|sell
|0.20
|audusd
|0.6743
|0.0000
|0.0000
|2008.10.08 16:08
|0.6726
|0.00
|0.00
|0.00
|34.00
|597825
|Alpha9 M5
|30745202
|2008.10.08 13:44
|sell
|0.20
|audusd
|0.6772
|0.0000
|0.0000
|2008.10.08 14:28
|0.6751
|0.00
|0.00
|0.00
|42.00
|597825
|Alpha9 M5
|30742503
|2008.10.08 13:27
|sell
|0.20
|gbpjpy
|175.59
|0.00
|0.00
|2008.10.08 14:27
|175.48
|0.00
|0.00
|0.00
|21.98
|597825
|Alpha9 M5
|30744725
|2008.10.08 13:41
|sell
|0.20
|audusd
|0.6778
|0.0000
|0.0000
|2008.10.08 13:44
|0.6765
|0.00
|0.00
|0.00
|26.00
|597825
|Alpha9 M5
|30741312
|2008.10.08 13:20
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.7529
|0.0000
|0.0000
|2008.10.08 13:41
|1.7518
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|597825
|Alpha9 M5
|30743513
|2008.10.08 13:35
|sell
|0.20
|audusd
|0.6784
|0.0000
|0.0000
|2008.10.08 13:41
|0.6771
|0.00
|0.00
|0.00
|26.00
|597825
|Alpha9 M5
|30741816
|2008.10.08 13:23
|sell
|0.20
|gbpjpy
|175.77
|0.00
|0.00
|2008.10.08 13:27
|175.64
|0.00
|0.00
|0.00
|25.95
|597825
|Alpha9 M5
|30741775
|2008.10.08 13:23
|sell
|0.20
|audusd
|0.6776
|0.0000
|0.0000
|2008.10.08 13:25
|0.6765
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|597825
|Alpha9 M5
|30741266
|2008.10.08 13:20
|sell
|0.20
|gbpjpy
|175.82
|0.00
|0.00
|2008.10.08 13:22
|175.71
|0.00
|0.00
|0.00
|21.96
|597825
|Alpha9 M5
|30737977
|2008.10.08 13:05
|sell
|0.20
|gbpchf
|1.9903
|0.0000
|0.0000
|2008.10.08 13:12
|1.9886
|0.00
|0.00
|0.00
|29.96
|597825
|Alpha9 M5
|30738289
|2008.10.08 13:06
|sell
|0.20
|gbpjpy
|176.32
|0.00
|0.00
|2008.10.08 13:11
|176.17
|0.00
|0.00
|0.00
|29.89
|597825
|Alpha9 M5
|30737207
|2008.10.08 13:02
|sell
|0.20
|gbpchf
|1.9895
|0.0000
|0.0000
|2008.10.08 13:05
|1.9883
|0.00
|0.00
|0.00
|21.09
|597825
|Alpha9 M5
|30736229
|2008.10.08 13:00
|sell
|0.20
|gbpjpy
|176.47
|0.00
|0.00
|2008.10.08 13:00
|175.41
|0.00
|0.00
|0.00
|210.36
|597825
|Alpha9 M5
|30710265
|2008.10.08 09:26
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3645
|0.0000
|0.0000
|2008.10.08 09:55
|1.3634
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|597825
|Alpha9 M5
|30710083
|2008.10.08 09:24
|sell
|0.20
|gbpjpy
|176.94
|0.00
|0.00
|2008.10.08 09:27
|176.82
|0.00
|0.00
|0.00
|23.86
|597825
|Alpha9 M5
|30709682
|2008.10.08 09:22
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3656
|0.0000
|0.0000
|2008.10.08 09:25
|1.3645
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|597825
|Alpha9 M5
|30709605
|2008.10.08 09:22
|sell
|0.20
|gbpjpy
|177.00
|0.00
|0.00
|2008.10.08 09:24
|176.91
|0.00
|0.00
|0.00
|17.89
|597825
|Alpha9 M5
|30707020
|2008.10.08 09:11
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3659
|0.0000
|0.0000
|2008.10.08 09:22
|1.3648
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|597825
|Alpha9 M5
|30709171
|2008.10.08 09:20
|sell
|0.20
|gbpjpy
|176.98
|0.00
|0.00
|2008.10.08 09:21
|176.86
|0.00
|0.00
|0.00
|23.87
|597825
|Alpha9 M5
|30706924
|2008.10.08 09:11
|sell
|0.20
|gbpjpy
|177.27
|0.00
|0.00
|2008.10.08 09:20
|177.16
|0.00
|0.00
|0.00
|21.86
|597825
|Alpha9 M5
|30708177
|2008.10.08 09:15
|sell
|0.20
|gbpchf
|2.0024
|0.0000
|0.0000
|2008.10.08 09:16
|2.0013
|0.00
|0.00
|0.00
|19.40
|597825
|Alpha9 M5
|30703056
|2008.10.08 08:45
|sell
|0.20
|gbpchf
|1.9986
|0.0000
|0.0000
|2008.10.08 08:50
|1.9978
|0.00
|0.00
|0.00
|14.08
|597825
|Alpha9 M5
|30685271
|2008.10.08 04:15
|sell
|0.20
|audusd
|0.7104
|0.0000
|0.0000
|2008.10.08 06:34
|0.7095
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|597825
|Alpha9 M5
|30679294
|2008.10.08 00:20
|sell
|0.20
|audusd
|0.7146
|0.0000
|0.0000
|2008.10.08 00:23
|0.7135
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|597825
|Alpha9 M5
|30678487
|2008.10.08 00:00
|sell
|0.20
|gbpjpy
|177.90
|0.00
|0.00
|2008.10.08 00:05
|177.80
|0.00
|0.00
|0.00
|19.69
|597825
|Alpha9 M5
|30677944
|2008.10.07 23:50
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.7532
|0.0000
|0.0000
|2008.10.07 23:58
|1.7519
|0.00
|0.00
|0.00
|26.00
|597825
|Alpha9 M5
|30677633
|2008.10.07 23:45
|sell
|0.20
|audusd
|0.7135
|0.0000
|0.0000
|2008.10.07 23:55
|0.7120
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|597825
|Alpha9 M5
|30669857
|2008.10.07 20:48
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.7540
|0.0000
|0.0000
|2008.10.07 20:55
|1.7529
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|597825
|Alpha9 M5
|30638298
|2008.10.07 15:05
|sell
|0.20
|audusd
|0.7231
|0.0000
|0.0000
|2008.10.07 15:55
|0.7220
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|597825
|Alpha9 M5
|30629551
|2008.10.07 13:45
|sell
|0.20
|gbpjpy
|178.54
|0.00
|0.00
|2008.10.07 14:19
|178.43
|0.00
|0.00
|0.00
|21.58
|597825
|Alpha9 M5
|30630936
|2008.10.07 14:00
|sell
|0.20
|audusd
|0.7223
|0.0000
|0.0000
|2008.10.07 14:18
|0.7211
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|597825
|Alpha9 M5
|30630572
|2008.10.07 13:57
|sell
|0.20
|gbpchf
|2.0002
|0.0000
|0.0000
|2008.10.07 14:05
|1.9993
|0.00
|0.00
|0.00
|15.79
|597825
|Alpha9 M5
|30570997
|2008.10.07 00:57
|sell
|0.20
|audusd
|0.7206
|0.0000
|0.0000
|2008.10.07 02:56
|0.7194
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|597825
|Alpha9 M5
|30560065
|2008.10.06 21:55
|sell
|0.20
|audusd
|0.7182
|0.0000
|0.0000
|2008.10.06 23:34
|0.7171
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|597825
|Alpha9 M5
|30560043
|2008.10.06 21:55
|sell
|0.20
|gbpjpy
|177.21
|0.00
|0.00
|2008.10.06 21:55
|177.12
|0.00
|0.00
|0.00
|17.73
|597825
|Alpha9 M5
|30559558
|2008.10.06 21:50
|sell
|0.20
|gbpjpy
|177.26
|0.00
|0.00
|2008.10.06 21:52
|177.14
|0.00
|0.00
|0.00
|23.65
|597825
|Alpha9 M5
|30559008
|2008.10.06 21:46
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3515
|0.0000
|0.0000
|2008.10.06 21:52
|1.3504
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|597825
|Alpha9 M5
|30558439
|2008.10.06 21:40
|sell
|0.20
|audusd
|0.7123
|0.0000
|0.0000
|2008.10.06 21:40
|0.7109
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|597825
|Alpha9 M5
|30557264
|2008.10.06 21:30
|sell
|0.20
|gbpjpy
|176.21
|0.00
|0.00
|2008.10.06 21:39
|176.12
|0.00
|0.00
|0.00
|17.82
|597825
|Alpha9 M5
|30557465
|2008.10.06 21:30
|sell
|0.20
|audusd
|0.7127
|0.0000
|0.0000
|2008.10.06 21:37
|0.7116
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|597825
|Alpha9 M5
|30557431
|2008.10.06 21:30
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.7448
|0.0000
|0.0000
|2008.10.06 21:37
|1.7439
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|597825
|Alpha9 M5
|30503343
|2008.10.06 13:50
|buy
|0.10
|usdjpy
|103.54
|102.02
|103.90
|2008.10.06 14:38
|103.33
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.32
|222777
|DLM222777
|30503472
|2008.10.06 13:52
|buy
|0.20
|usdjpy
|103.36
|101.86
|103.74
|2008.10.06 14:38
|103.33
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.81
|222777
|DLM222777
|30506113
|2008.10.06 14:19
|buy
|0.40
|usdjpy
|103.17
|101.67
|103.55
|2008.10.06 14:38
|103.33
|0.00
|0.00
|0.00
|61.94
|222777
|DLM222777
|30502154
|2008.10.06 13:34
|sell
|0.20
|audusd
|0.7473
|0.0000
|0.0000
|2008.10.06 14:26
|0.7468
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|597825
|Alpha9 M5
|30503611
|2008.10.06 13:53
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3622
|0.0000
|0.0000
|2008.10.06 14:26
|1.3626
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|597824
|Alpha9 M15
|30504764
|2008.10.06 14:05
|sell
|0.20
|gbpchf
|2.0097
|0.0000
|0.0000
|2008.10.06 14:26
|2.0079
|0.00
|0.00
|0.00
|31.60
|597821
|Alpha9 H4
|30505420
|2008.10.06 14:14
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.7633
|0.0000
|0.0000
|2008.10.06 14:26
|1.7621
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|597824
|Alpha9 M15
|30505960
|2008.10.06 14:17
|sell
|0.20
|gbpjpy
|182.23
|0.00
|0.00
|2008.10.06 14:19
|182.10
|0.00
|0.00
|0.00
|25.19
|597825
|Alpha9 M5
|30505465
|2008.10.06 14:15
|sell
|0.20
|gbpjpy
|182.25
|0.00
|0.00
|2008.10.06 14:16
|182.14
|0.00
|0.00
|0.00
|21.31
|597825
|Alpha9 M5
|30476767
|2008.10.06 08:50
|buy
|0.10
|usdjpy
|103.52
|102.02
|103.90
|2008.10.06 12:43
|103.28
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.24
|222777
|DLM222777
|30485784
|2008.10.06 10:16
|buy
|0.20
|usdjpy
|103.33
|101.83
|103.71
|2008.10.06 12:43
|103.29
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.75
|222777
|DLM222777
|30497393
|2008.10.06 12:32
|buy
|0.40
|usdjpy
|103.13
|101.63
|103.51
|2008.10.06 12:43
|103.29
|0.00
|0.00
|0.00
|61.96
|222777
|DLM222777
|30494701
|2008.10.06 12:00
|sell
|0.20
|gbpchf
|2.0100
|0.0000
|0.0000
|2008.10.06 12:40
|2.0048
|0.00
|0.00
|0.00
|91.22
|597821
|Alpha9 H4
|30484471
|2008.10.06 10:02
|sell
|0.20
|audusd
|0.7511
|0.0000
|0.0000
|2008.10.06 10:11
|0.7500
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|597825
|Alpha9 M5
|30456099
|2008.10.06 02:51
|sell
|0.20
|gbpchf
|1.9975
|0.0000
|0.0000
|2008.10.06 02:57
|1.9953
|0.00
|0.00
|0.00
|38.92
|597823
|Alpha9 M30
|0.00
|0.00
|0.00
|2 017.44
|Closed P/L:
|2 017.44
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|2 017.44
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|6 096.20
|Equity:
|6 096.20
|Free Margin:
|6 096.20
|Details:
|Gross Profit:
|2 082.56
|Gross Loss:
|65.12
|Total Net Profit:
|2 017.44
|Profit Factor:
|31.98
|Expected Payoff:
|24.91
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|30.99 (0.72%)
|Relative Drawdown:
|0.72% (30.99)
|Total Trades:
|81
|Short Positions (won %):
|75 (98.67%)
|Long Positions (won %):
|6 (33.33%)
|Profit Trades (% of total):
|76 (93.83%)
|Loss trades (% of total):
|5 (6.17%)
|Largest
|profit trade:
|210.36
|loss trade:
|-23.24
|Average
|profit trade:
|27.40
|loss trade:
|-13.02
|Maximum
|consecutive wins ($):
|66 (1 694.42)
|consecutive losses ($):
|2 (-30.99)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|1 694.42 (66)
|consecutive loss (count):
|-30.99 (2)
|Average
|consecutive wins:
|19
|consecutive losses:
|2