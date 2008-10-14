|Account: 1184759
|Name: Alpha_PET1
|Currency: USD
|2008 October 15, 22:11
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|31108831
|2008.10.14 02:30
|balance
|Deposit
|10 000.00
|31108838
|2008.10.14 02:30
|sell
|0.02
|gbpchf
|1.9804
|0.0000
|0.0000
|2008.10.14 20:17
|1.9768
|0.00
|0.00
|0.00
|6.35
|31108839
|2008.10.14 02:30
|sell
|0.02
|gbpjpy
|179.88
|0.00
|0.00
|2008.10.14 02:52
|179.52
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|31108848
|2008.10.14 02:31
|sell
|0.02
|audjpy
|73.10
|0.00
|0.00
|2008.10.14 02:42
|72.74
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|31108849
|2008.10.14 02:31
|buy
|0.03
|euraud
|1.9255
|0.0000
|0.0000
|2008.10.14 02:41
|1.9294
|0.00
|0.00
|0.00
|8.29
|31108850
|2008.10.14 02:31
|sell
|0.02
|nzdjpy
|64.08
|0.00
|0.00
|2008.10.14 02:52
|63.72
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|31108855
|2008.10.14 02:31
|sell
|0.02
|eurchf
|1.5497
|0.0000
|0.0000
|2008.10.14 16:47
|1.5461
|0.00
|0.00
|0.00
|6.34
|31108860
|2008.10.14 02:31
|sell
|0.02
|audusd
|0.7103
|0.0000
|0.0000
|2008.10.14 02:43
|0.7067
|0.00
|0.00
|0.00
|7.20
|31108862
|2008.10.14 02:31
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3675
|0.0000
|0.0000
|2008.10.14 02:53
|1.3639
|0.00
|0.00
|0.00
|7.20
|31108865
|2008.10.14 02:31
|sell
|0.02
|usdjpy
|102.99
|0.00
|0.00
|2008.10.14 03:06
|102.63
|0.00
|0.00
|0.00
|7.02
|31108871
|2008.10.14 02:31
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.7478
|0.0000
|0.0000
|2008.10.14 03:05
|1.7438
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|31108875
|2008.10.14 02:31
|sell
|0.02
|nzdusd
|0.6235
|0.0000
|0.0000
|2008.10.14 02:51
|0.6198
|0.00
|0.00
|0.00
|7.40
|31108877
|2008.10.14 02:31
|buy
|0.02
|usdcad
|1.1351
|0.0000
|0.0000
|2008.10.14 02:53
|1.1393
|0.00
|0.00
|0.00
|7.37
|31108922
|2008.10.14 02:33
|buy
|0.02
|usdchf
|1.1329
|0.0000
|0.0000
|2008.10.14 02:54
|1.1357
|0.00
|0.00
|0.00
|4.93
|31109059
|2008.10.14 02:37
|sell
|0.02
|audcad
|0.8080
|0.0000
|0.0000
|2008.10.14 02:42
|0.8045
|0.00
|0.00
|0.00
|6.16
|31109408
|2008.10.14 02:44
|sell
|0.02
|audjpy
|72.72
|0.00
|0.00
|2008.10.14 05:32
|72.33
|0.00
|0.00
|0.00
|7.62
|31109423
|2008.10.14 02:44
|sell
|0.02
|audusd
|0.7076
|0.0000
|0.0000
|2008.10.14 08:52
|0.7039
|0.00
|0.00
|0.00
|7.40
|31109488
|2008.10.14 02:46
|buy
|0.03
|euraud
|1.9297
|0.0000
|0.0000
|2008.10.14 02:50
|1.9330
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|31109705
|2008.10.14 02:52
|sell
|0.02
|gbpjpy
|179.44
|0.00
|0.00
|2008.10.14 03:05
|179.07
|0.00
|0.00
|0.00
|7.21
|31109808
|2008.10.14 02:54
|buy
|0.02
|usdcad
|1.1399
|0.0000
|0.0000
|2008.10.14 03:22
|1.1435
|0.00
|0.00
|0.00
|6.30
|31109824
|2008.10.14 02:54
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3641
|0.0000
|0.0000
|2008.10.15 01:04
|1.3604
|0.00
|0.00
|-0.14
|7.40
|31109840
|2008.10.14 02:55
|buy
|0.03
|euraud
|1.9297
|0.0000
|0.0000
|2008.10.14 04:17
|1.9339
|0.00
|0.00
|0.00
|8.91
|31109969
|2008.10.14 02:57
|sell
|0.02
|audcad
|0.8080
|0.0000
|0.0000
|2008.10.14 05:28
|0.8044
|0.00
|0.00
|0.00
|6.33
|31109996
|2008.10.14 02:57
|sell
|0.02
|nzdjpy
|63.90
|0.00
|0.00
|2008.10.14 03:14
|63.53
|0.00
|0.00
|0.00
|7.20
|31112766
|2008.10.14 04:00
|sell
|0.02
|nzdjpy
|63.60
|0.00
|0.00
|2008.10.14 08:53
|63.24
|0.00
|0.00
|0.00
|7.05
|31112783
|2008.10.14 04:00
|sell
|0.02
|eurjpy
|140.47
|0.00
|0.00
|2008.10.14 05:22
|140.11
|0.00
|0.00
|0.00
|7.03
|31112797
|2008.10.14 04:00
|sell
|0.02
|nzdusd
|0.6195
|0.0000
|0.0000
|2008.10.15 02:02
|0.6158
|0.00
|0.00
|-0.27
|7.40
|31112808
|2008.10.14 04:00
|sell
|0.02
|gbpjpy
|179.76
|0.00
|0.00
|2008.10.14 05:21
|179.39
|0.00
|0.00
|0.00
|7.22
|31112820
|2008.10.14 04:00
|sell
|0.02
|usdjpy
|102.68
|0.00
|0.00
|2008.10.14 05:34
|102.32
|0.00
|0.00
|0.00
|7.04
|31112831
|2008.10.14 04:00
|sell
|0.02
|chfjpy
|90.63
|0.00
|0.00
|2008.10.14 06:28
|90.28
|0.00
|0.00
|0.00
|6.85
|31112837
|2008.10.14 04:00
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.7499
|0.0000
|0.0000
|2008.10.14 08:29
|1.7463
|0.00
|0.00
|0.00
|7.20
|31112845
|2008.10.14 04:00
|buy
|0.02
|usdcad
|1.1387
|0.0000
|0.0000
|2008.10.14 08:47
|1.1426
|0.00
|0.00
|0.00
|6.83
|31114680
|2008.10.14 05:00
|buy
|0.03
|euraud
|1.9330
|0.0000
|0.0000
|2008.10.14 05:33
|1.9366
|0.00
|0.00
|0.00
|7.62
|31115785
|2008.10.14 05:37
|sell
|0.02
|audcad
|0.8048
|0.0000
|0.0000
|2008.10.14 09:06
|0.8010
|0.00
|0.00
|0.00
|6.66
|31115791
|2008.10.14 05:37
|buy
|0.03
|euraud
|1.9330
|0.0000
|0.0000
|2008.10.14 08:52
|1.9366
|0.00
|0.00
|0.00
|7.60
|31122223
|2008.10.14 08:00
|sell
|0.02
|eurjpy
|140.21
|0.00
|0.00
|2008.10.14 08:10
|139.84
|0.00
|0.00
|0.00
|7.23
|31122250
|2008.10.14 08:00
|sell
|0.02
|audjpy
|72.77
|0.00
|0.00
|2008.10.14 08:36
|72.41
|0.00
|0.00
|0.00
|7.03
|31135227
|2008.10.14 11:00
|sell
|0.02
|audcad
|0.8116
|0.0000
|0.0000
|2008.10.14 16:12
|0.8080
|0.00
|0.00
|0.00
|6.27
|31135265
|2008.10.14 11:00
|buy
|0.03
|euraud
|1.9246
|0.0000
|0.0000
|2008.10.14 16:00
|1.9284
|0.00
|0.00
|0.00
|8.09
|31135893
|2008.10.14 11:10
|sell
|0.02
|audusd
|0.7118
|0.0000
|0.0000
|2008.10.14 16:06
|0.7082
|0.00
|0.00
|0.00
|7.20
|31135910
|2008.10.14 11:10
|sell
|0.02
|audjpy
|72.87
|0.00
|0.00
|2008.10.14 11:46
|72.53
|0.00
|0.00
|0.00
|6.65
|31135916
|2008.10.14 11:10
|sell
|0.02
|nzdjpy
|64.02
|0.00
|0.00
|2008.10.14 16:44
|63.66
|0.00
|0.00
|0.00
|7.06
|31139085
|2008.10.14 12:05
|sell
|0.02
|audjpy
|73.17
|0.00
|0.00
|2008.10.14 15:59
|72.81
|0.00
|0.00
|0.00
|7.03
|31141477
|2008.10.14 12:33
|buy
|0.02
|usdchf
|1.1301
|0.0000
|0.0000
|2008.10.14 14:56
|1.1322
|0.00
|0.00
|0.00
|3.71
|31143083
|2008.10.14 12:52
|sell
|0.02
|chfjpy
|90.77
|0.00
|0.00
|2008.10.14 16:11
|90.30
|0.00
|0.00
|0.00
|9.19
|31143846
|2008.10.14 13:01
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.7588
|0.0000
|0.0000
|2008.10.14 14:59
|1.7551
|0.00
|0.00
|0.00
|7.40
|31144344
|2008.10.14 13:08
|buy
|0.02
|usdcad
|1.1359
|0.0000
|0.0000
|2008.10.14 13:42
|1.1395
|0.00
|0.00
|0.00
|6.32
|31144887
|2008.10.14 13:14
|sell
|0.02
|gbpjpy
|181.05
|0.00
|0.00
|2008.10.14 13:50
|180.71
|0.00
|0.00
|0.00
|6.62
|31148666
|2008.10.14 14:00
|sell
|0.02
|eurjpy
|141.03
|0.00
|0.00
|2008.10.14 14:04
|140.67
|0.00
|0.00
|0.00
|7.03
|31148693
|2008.10.14 14:00
|sell
|0.02
|gbpjpy
|180.60
|0.00
|0.00
|2008.10.14 14:03
|180.24
|0.00
|0.00
|0.00
|7.03
|31149094
|2008.10.14 14:04
|sell
|0.02
|eurjpy
|140.68
|0.00
|0.00
|2008.10.14 15:59
|140.32
|0.00
|0.00
|0.00
|7.02
|31149138
|2008.10.14 14:04
|sell
|0.02
|gbpjpy
|180.42
|0.00
|0.00
|2008.10.14 15:10
|180.02
|0.00
|0.00
|0.00
|7.79
|31149866
|2008.10.14 14:14
|sell
|0.02
|usdjpy
|102.72
|0.00
|0.00
|2008.10.14 16:11
|102.29
|0.00
|0.00
|0.00
|8.41
|31159285
|2008.10.14 16:01
|sell
|0.02
|gbpjpy
|180.14
|0.00
|0.00
|2008.10.14 16:11
|179.41
|0.00
|0.00
|0.00
|14.27
|31170313
|2008.10.14 18:00
|sell
|0.02
|audcad
|0.8175
|0.0000
|0.0000
|2008.10.14 18:22
|0.8138
|0.00
|0.00
|0.00
|6.41
|31189574
|2008.10.15 00:07
|sell
|0.02
|audcad
|0.8150
|0.0000
|0.0000
|2008.10.15 01:26
|0.8117
|0.00
|0.00
|0.00
|5.68
|31190741
|2008.10.15 01:03
|buy
|0.03
|euraud
|1.9393
|0.0000
|0.0000
|2008.10.15 01:09
|1.9429
|0.00
|0.00
|0.00
|7.55
|31199225
|2008.10.15 05:43
|buy
|0.02
|usdcad
|1.1618
|0.0000
|0.0000
|2008.10.15 14:18
|1.1634
|0.00
|0.00
|0.00
|2.75
|31201760
|2008.10.15 06:56
|buy
|0.03
|euraud
|1.9475
|0.0000
|0.0000
|2008.10.15 09:24
|1.9511
|0.00
|0.00
|0.00
|7.52
|31203801
|2008.10.15 07:40
|sell
|0.02
|gbpchf
|1.9878
|0.0000
|0.0000
|2008.10.15 08:26
|1.9842
|0.00
|0.00
|0.00
|6.34
|31204521
|2008.10.15 07:54
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.7473
|0.0000
|0.0000
|2008.10.15 09:06
|1.7437
|0.00
|0.00
|0.00
|7.20
|31204813
|2008.10.15 07:58
|sell
|0.02
|chfjpy
|89.44
|0.00
|0.00
|2008.10.15 09:24
|89.28
|0.00
|0.00
|0.00
|3.15
|31205026
|2008.10.15 08:00
|sell
|0.02
|audcad
|0.8117
|0.0000
|0.0000
|2008.10.15 08:22
|0.8081
|0.00
|0.00
|0.00
|6.24
|31205128
|2008.10.15 08:00
|sell
|0.02
|audusd
|0.7005
|0.0000
|0.0000
|2008.10.15 09:24
|0.6969
|0.00
|0.00
|0.00
|7.20
|31205336
|2008.10.15 08:01
|buy
|0.02
|usdcad
|1.1573
|0.0000
|0.0000
|2008.10.15 09:10
|1.1595
|0.00
|0.00
|0.00
|3.79
|31206240
|2008.10.15 08:12
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3621
|0.0000
|0.0000
|2008.10.15 08:31
|1.3605
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|31208406
|2008.10.15 08:47
|sell
|0.02
|audcad
|0.8118
|0.0000
|0.0000
|2008.10.15 09:25
|0.8081
|0.00
|0.00
|0.00
|6.38
|31209020
|2008.10.15 09:00
|sell
|0.02
|nzdjpy
|63.19
|0.00
|0.00
|2008.10.15 09:15
|62.82
|0.00
|0.00
|0.00
|7.29
|31209041
|2008.10.15 09:00
|sell
|0.02
|gbpjpy
|177.89
|0.00
|0.00
|2008.10.15 09:03
|177.53
|0.00
|0.00
|0.00
|7.07
|31209068
|2008.10.15 09:00
|sell
|0.02
|eurjpy
|138.66
|0.00
|0.00
|2008.10.15 09:05
|138.45
|0.00
|0.00
|0.00
|4.13
|31209076
|2008.10.15 09:00
|sell
|0.02
|audjpy
|71.33
|0.00
|0.00
|2008.10.15 09:14
|70.96
|0.00
|0.00
|0.00
|7.28
|31210431
|2008.10.15 09:16
|sell
|0.02
|audjpy
|70.99
|0.00
|0.00
|2008.10.15 09:41
|70.63
|0.00
|0.00
|0.00
|7.09
|31210552
|2008.10.15 09:17
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3618
|0.0000
|0.0000
|2008.10.15 09:38
|1.3597
|0.00
|0.00
|0.00
|4.20
|31211093
|2008.10.15 09:25
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.7476
|0.0000
|0.0000
|2008.10.15 09:48
|1.7439
|0.00
|0.00
|0.00
|7.40
|31211556
|2008.10.15 09:31
|sell
|0.02
|nzdusd
|0.6203
|0.0000
|0.0000
|2008.10.15 09:46
|0.6166
|0.00
|0.00
|0.00
|7.40
|31211581
|2008.10.15 09:32
|sell
|0.02
|nzdjpy
|63.00
|0.00
|0.00
|2008.10.15 09:43
|62.60
|0.00
|0.00
|0.00
|7.89
|31222252
|2008.10.15 12:00
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.7517
|0.0000
|0.0000
|2008.10.15 16:59
|1.7479
|0.00
|0.00
|0.00
|7.60
|31222360
|2008.10.15 12:00
|sell
|0.02
|audusd
|0.6979
|0.0000
|0.0000
|2008.10.15 14:20
|0.6944
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|31222415
|2008.10.15 12:00
|sell
|0.02
|gbpchf
|1.9902
|0.0000
|0.0000
|2008.10.15 14:18
|1.9866
|0.00
|0.00
|0.00
|6.36
|31222606
|2008.10.15 12:02
|sell
|0.02
|audjpy
|70.72
|0.00
|0.00
|2008.10.15 14:20
|70.35
|0.00
|0.00
|0.00
|7.30
|31223063
|2008.10.15 12:08
|sell
|0.02
|gbpjpy
|177.33
|0.00
|0.00
|2008.10.15 14:30
|176.97
|0.00
|0.00
|0.00
|7.14
|31223280
|2008.10.15 12:10
|sell
|0.02
|eurjpy
|138.06
|0.00
|0.00
|2008.10.15 13:57
|137.95
|0.00
|0.00
|0.00
|2.18
|31223434
|2008.10.15 12:12
|sell
|0.02
|chfjpy
|89.22
|0.00
|0.00
|2008.10.15 13:58
|89.11
|0.00
|0.00
|0.00
|2.18
|31224840
|2008.10.15 12:31
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3645
|0.0000
|0.0000
|2008.10.15 14:08
|1.3626
|0.00
|0.00
|0.00
|3.80
|31224918
|2008.10.15 12:31
|buy
|0.02
|usdchf
|1.1338
|0.0000
|0.0000
|2008.10.15 18:06
|1.1359
|0.00
|0.00
|0.00
|3.70
|31225647
|2008.10.15 12:37
|sell
|0.02
|eurjpy
|138.59
|0.00
|0.00
|2008.10.15 13:10
|138.42
|0.00
|0.00
|0.00
|3.36
|31226078
|2008.10.15 12:41
|buy
|0.02
|usdcad
|1.1556
|0.0000
|0.0000
|2008.10.15 13:09
|1.1577
|0.00
|0.00
|0.00
|3.63
|31226314
|2008.10.15 12:44
|sell
|0.02
|chfjpy
|89.55
|0.00
|0.00
|2008.10.15 13:10
|89.39
|0.00
|0.00
|0.00
|3.16
|31226564
|2008.10.15 12:46
|sell
|0.02
|nzdusd
|0.6229
|0.0000
|0.0000
|2008.10.15 17:03
|0.6193
|0.00
|0.00
|0.00
|7.20
|31226666
|2008.10.15 12:47
|sell
|0.02
|audcad
|0.8148
|0.0000
|0.0000
|2008.10.15 13:37
|0.8111
|0.00
|0.00
|0.00
|6.38
|31227946
|2008.10.15 13:00
|sell
|0.02
|nzdjpy
|63.27
|0.00
|0.00
|2008.10.15 13:40
|62.89
|0.00
|0.00
|0.00
|7.50
|31227977
|2008.10.15 13:00
|buy
|0.03
|euraud
|1.9362
|0.0000
|0.0000
|2008.10.15 13:04
|1.9396
|0.00
|0.00
|0.00
|7.19
|31228014
|2008.10.15 13:00
|sell
|0.02
|eurjpy
|138.83
|0.00
|0.00
|2008.10.15 13:05
|138.62
|0.00
|0.00
|0.00
|4.14
|31228341
|2008.10.15 13:04
|buy
|0.03
|euraud
|1.9405
|0.0000
|0.0000
|2008.10.15 13:09
|1.9444
|0.00
|0.00
|0.00
|8.21
|31229576
|2008.10.15 13:22
|buy
|0.03
|euraud
|1.9435
|0.0000
|0.0000
|2008.10.15 13:28
|1.9473
|0.00
|0.00
|0.00
|7.98
|31230058
|2008.10.15 13:30
|sell
|0.02
|eurjpy
|138.46
|0.00
|0.00
|2008.10.15 13:40
|138.26
|0.00
|0.00
|0.00
|3.95
|31231263
|2008.10.15 13:46
|sell
|0.02
|nzdjpy
|63.07
|0.00
|0.00
|2008.10.15 17:25
|62.63
|0.00
|0.00
|0.00
|8.68
|31231347
|2008.10.15 13:48
|sell
|0.02
|audcad
|0.8134
|0.0000
|0.0000
|2008.10.15 14:15
|0.8099
|0.00
|0.00
|0.00
|6.02
|31235335
|2008.10.15 14:41
|sell
|0.02
|audcad
|0.8118
|0.0000
|0.0000
|2008.10.15 14:58
|0.8082
|0.00
|0.00
|0.00
|6.18
|31243355
|2008.10.15 16:31
|sell
|0.02
|chfjpy
|89.53
|0.00
|0.00
|2008.10.15 18:06
|89.32
|0.00
|0.00
|0.00
|4.14
|31243368
|2008.10.15 16:31
|sell
|0.02
|gbpjpy
|177.90
|0.00
|0.00
|2008.10.15 16:50
|177.54
|0.00
|0.00
|0.00
|7.10
|31243413
|2008.10.15 16:31
|sell
|0.02
|audcad
|0.8124
|0.0000
|0.0000
|2008.10.15 17:03
|0.8082
|0.00
|0.00
|0.00
|7.13
|31243949
|2008.10.15 16:35
|sell
|0.02
|usdjpy
|101.67
|0.00
|0.00
|2008.10.15 16:42
|101.48
|0.00
|0.00
|0.00
|3.74
|31243972
|2008.10.15 16:35
|sell
|0.02
|eurjpy
|138.56
|0.00
|0.00
|2008.10.15 16:38
|138.44
|0.00
|0.00
|0.00
|2.36
|31244363
|2008.10.15 16:38
|sell
|0.02
|eurjpy
|138.41
|0.00
|0.00
|2008.10.15 16:43
|138.25
|0.00
|0.00
|0.00
|3.15
|31244632
|2008.10.15 16:40
|buy
|0.02
|usdchf
|1.1315
|0.0000
|0.0000
|2008.10.15 17:47
|1.1352
|0.00
|0.00
|0.00
|6.52
|31254442
|2008.10.15 18:40
|sell
|0.02
|usdjpy
|101.58
|0.00
|0.00
|2008.10.15 19:16
|101.36
|0.00
|0.00
|0.00
|4.34
|0.00
|0.00
|-0.41
|684.95
|Closed P/L:
|684.54
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|31188923
|2008.10.15 00:00
|buy
|0.02
|usdchf
|1.1366
|0.0000
|0.0000
|1.1330
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.35
|31188969
|2008.10.15 00:00
|sell
|0.02
|usdjpy
|102.14
|0.00
|0.00
|100.06
|0.00
|0.00
|0.00
|41.58
|0.00
|0.00
|0.00
|35.23
|Floating P/L:
|35.23
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|10 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|684.54
|Floating P/L:
|35.23
|Margin:
|8.00
|Balance:
|10 684.54
|Equity:
|10 719.77
|Free Margin:
|10 711.97
|Details:
|Gross Profit:
|684.54
|Gross Loss:
|0.00
|Total Net Profit:
|684.54
|Profit Factor:
|Expected Payoff:
|6.46
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|0.00 (0.00%)
|Relative Drawdown:
|0.00% (0.00)
|Total Trades:
|106
|Short Positions (won %):
|84 (100.00%)
|Long Positions (won %):
|22 (100.00%)
|Profit Trades (% of total):
|106 (100.00%)
|Loss trades (% of total):
|0 (0.00%)
|Largest
|profit trade:
|14.27
|loss trade:
|0.00
|Average
|profit trade:
|6.46
|loss trade:
|0.00
|Maximum
|consecutive wins ($):
|106 (684.54)
|consecutive losses ($):
|0 (0.00)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|684.54 (106)
|consecutive loss (count):
|0.00 (0)
|Average
|consecutive wins:
|106
|consecutive losses:
|0