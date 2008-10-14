Alpari Ltd

Account: 1184759 Name: Alpha_PET1 Currency: USD 2008 October 15, 22:11
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
311088312008.10.14 02:30balanceDeposit10 000.00
311088382008.10.14 02:30sell0.02gbpchf1.98040.00000.00002008.10.14 20:171.97680.000.000.006.35
311088392008.10.14 02:30sell0.02gbpjpy179.880.000.002008.10.14 02:52179.520.000.000.007.00
311088482008.10.14 02:31sell0.02audjpy73.100.000.002008.10.14 02:4272.740.000.000.007.00
311088492008.10.14 02:31buy0.03euraud1.92550.00000.00002008.10.14 02:411.92940.000.000.008.29
311088502008.10.14 02:31sell0.02nzdjpy64.080.000.002008.10.14 02:5263.720.000.000.007.00
311088552008.10.14 02:31sell0.02eurchf1.54970.00000.00002008.10.14 16:471.54610.000.000.006.34
311088602008.10.14 02:31sell0.02audusd0.71030.00000.00002008.10.14 02:430.70670.000.000.007.20
311088622008.10.14 02:31sell0.02eurusd1.36750.00000.00002008.10.14 02:531.36390.000.000.007.20
311088652008.10.14 02:31sell0.02usdjpy102.990.000.002008.10.14 03:06102.630.000.000.007.02
311088712008.10.14 02:31sell0.02gbpusd1.74780.00000.00002008.10.14 03:051.74380.000.000.008.00
311088752008.10.14 02:31sell0.02nzdusd0.62350.00000.00002008.10.14 02:510.61980.000.000.007.40
311088772008.10.14 02:31buy0.02usdcad1.13510.00000.00002008.10.14 02:531.13930.000.000.007.37
311089222008.10.14 02:33buy0.02usdchf1.13290.00000.00002008.10.14 02:541.13570.000.000.004.93
311090592008.10.14 02:37sell0.02audcad0.80800.00000.00002008.10.14 02:420.80450.000.000.006.16
311094082008.10.14 02:44sell0.02audjpy72.720.000.002008.10.14 05:3272.330.000.000.007.62
311094232008.10.14 02:44sell0.02audusd0.70760.00000.00002008.10.14 08:520.70390.000.000.007.40
311094882008.10.14 02:46buy0.03euraud1.92970.00000.00002008.10.14 02:501.93300.000.000.006.99
311097052008.10.14 02:52sell0.02gbpjpy179.440.000.002008.10.14 03:05179.070.000.000.007.21
311098082008.10.14 02:54buy0.02usdcad1.13990.00000.00002008.10.14 03:221.14350.000.000.006.30
311098242008.10.14 02:54sell0.02eurusd1.36410.00000.00002008.10.15 01:041.36040.000.00-0.147.40
311098402008.10.14 02:55buy0.03euraud1.92970.00000.00002008.10.14 04:171.93390.000.000.008.91
311099692008.10.14 02:57sell0.02audcad0.80800.00000.00002008.10.14 05:280.80440.000.000.006.33
311099962008.10.14 02:57sell0.02nzdjpy63.900.000.002008.10.14 03:1463.530.000.000.007.20
311127662008.10.14 04:00sell0.02nzdjpy63.600.000.002008.10.14 08:5363.240.000.000.007.05
311127832008.10.14 04:00sell0.02eurjpy140.470.000.002008.10.14 05:22140.110.000.000.007.03
311127972008.10.14 04:00sell0.02nzdusd0.61950.00000.00002008.10.15 02:020.61580.000.00-0.277.40
311128082008.10.14 04:00sell0.02gbpjpy179.760.000.002008.10.14 05:21179.390.000.000.007.22
311128202008.10.14 04:00sell0.02usdjpy102.680.000.002008.10.14 05:34102.320.000.000.007.04
311128312008.10.14 04:00sell0.02chfjpy90.630.000.002008.10.14 06:2890.280.000.000.006.85
311128372008.10.14 04:00sell0.02gbpusd1.74990.00000.00002008.10.14 08:291.74630.000.000.007.20
311128452008.10.14 04:00buy0.02usdcad1.13870.00000.00002008.10.14 08:471.14260.000.000.006.83
311146802008.10.14 05:00buy0.03euraud1.93300.00000.00002008.10.14 05:331.93660.000.000.007.62
311157852008.10.14 05:37sell0.02audcad0.80480.00000.00002008.10.14 09:060.80100.000.000.006.66
311157912008.10.14 05:37buy0.03euraud1.93300.00000.00002008.10.14 08:521.93660.000.000.007.60
311222232008.10.14 08:00sell0.02eurjpy140.210.000.002008.10.14 08:10139.840.000.000.007.23
311222502008.10.14 08:00sell0.02audjpy72.770.000.002008.10.14 08:3672.410.000.000.007.03
311352272008.10.14 11:00sell0.02audcad0.81160.00000.00002008.10.14 16:120.80800.000.000.006.27
311352652008.10.14 11:00buy0.03euraud1.92460.00000.00002008.10.14 16:001.92840.000.000.008.09
311358932008.10.14 11:10sell0.02audusd0.71180.00000.00002008.10.14 16:060.70820.000.000.007.20
311359102008.10.14 11:10sell0.02audjpy72.870.000.002008.10.14 11:4672.530.000.000.006.65
311359162008.10.14 11:10sell0.02nzdjpy64.020.000.002008.10.14 16:4463.660.000.000.007.06
311390852008.10.14 12:05sell0.02audjpy73.170.000.002008.10.14 15:5972.810.000.000.007.03
311414772008.10.14 12:33buy0.02usdchf1.13010.00000.00002008.10.14 14:561.13220.000.000.003.71
311430832008.10.14 12:52sell0.02chfjpy90.770.000.002008.10.14 16:1190.300.000.000.009.19
311438462008.10.14 13:01sell0.02gbpusd1.75880.00000.00002008.10.14 14:591.75510.000.000.007.40
311443442008.10.14 13:08buy0.02usdcad1.13590.00000.00002008.10.14 13:421.13950.000.000.006.32
311448872008.10.14 13:14sell0.02gbpjpy181.050.000.002008.10.14 13:50180.710.000.000.006.62
311486662008.10.14 14:00sell0.02eurjpy141.030.000.002008.10.14 14:04140.670.000.000.007.03
311486932008.10.14 14:00sell0.02gbpjpy180.600.000.002008.10.14 14:03180.240.000.000.007.03
311490942008.10.14 14:04sell0.02eurjpy140.680.000.002008.10.14 15:59140.320.000.000.007.02
311491382008.10.14 14:04sell0.02gbpjpy180.420.000.002008.10.14 15:10180.020.000.000.007.79
311498662008.10.14 14:14sell0.02usdjpy102.720.000.002008.10.14 16:11102.290.000.000.008.41
311592852008.10.14 16:01sell0.02gbpjpy180.140.000.002008.10.14 16:11179.410.000.000.0014.27
311703132008.10.14 18:00sell0.02audcad0.81750.00000.00002008.10.14 18:220.81380.000.000.006.41
311895742008.10.15 00:07sell0.02audcad0.81500.00000.00002008.10.15 01:260.81170.000.000.005.68
311907412008.10.15 01:03buy0.03euraud1.93930.00000.00002008.10.15 01:091.94290.000.000.007.55
311992252008.10.15 05:43buy0.02usdcad1.16180.00000.00002008.10.15 14:181.16340.000.000.002.75
312017602008.10.15 06:56buy0.03euraud1.94750.00000.00002008.10.15 09:241.95110.000.000.007.52
312038012008.10.15 07:40sell0.02gbpchf1.98780.00000.00002008.10.15 08:261.98420.000.000.006.34
312045212008.10.15 07:54sell0.02gbpusd1.74730.00000.00002008.10.15 09:061.74370.000.000.007.20
312048132008.10.15 07:58sell0.02chfjpy89.440.000.002008.10.15 09:2489.280.000.000.003.15
312050262008.10.15 08:00sell0.02audcad0.81170.00000.00002008.10.15 08:220.80810.000.000.006.24
312051282008.10.15 08:00sell0.02audusd0.70050.00000.00002008.10.15 09:240.69690.000.000.007.20
312053362008.10.15 08:01buy0.02usdcad1.15730.00000.00002008.10.15 09:101.15950.000.000.003.79
312062402008.10.15 08:12sell0.02eurusd1.36210.00000.00002008.10.15 08:311.36050.000.000.003.20
312084062008.10.15 08:47sell0.02audcad0.81180.00000.00002008.10.15 09:250.80810.000.000.006.38
312090202008.10.15 09:00sell0.02nzdjpy63.190.000.002008.10.15 09:1562.820.000.000.007.29
312090412008.10.15 09:00sell0.02gbpjpy177.890.000.002008.10.15 09:03177.530.000.000.007.07
312090682008.10.15 09:00sell0.02eurjpy138.660.000.002008.10.15 09:05138.450.000.000.004.13
312090762008.10.15 09:00sell0.02audjpy71.330.000.002008.10.15 09:1470.960.000.000.007.28
312104312008.10.15 09:16sell0.02audjpy70.990.000.002008.10.15 09:4170.630.000.000.007.09
312105522008.10.15 09:17sell0.02eurusd1.36180.00000.00002008.10.15 09:381.35970.000.000.004.20
312110932008.10.15 09:25sell0.02gbpusd1.74760.00000.00002008.10.15 09:481.74390.000.000.007.40
312115562008.10.15 09:31sell0.02nzdusd0.62030.00000.00002008.10.15 09:460.61660.000.000.007.40
312115812008.10.15 09:32sell0.02nzdjpy63.000.000.002008.10.15 09:4362.600.000.000.007.89
312222522008.10.15 12:00sell0.02gbpusd1.75170.00000.00002008.10.15 16:591.74790.000.000.007.60
312223602008.10.15 12:00sell0.02audusd0.69790.00000.00002008.10.15 14:200.69440.000.000.007.00
312224152008.10.15 12:00sell0.02gbpchf1.99020.00000.00002008.10.15 14:181.98660.000.000.006.36
312226062008.10.15 12:02sell0.02audjpy70.720.000.002008.10.15 14:2070.350.000.000.007.30
312230632008.10.15 12:08sell0.02gbpjpy177.330.000.002008.10.15 14:30176.970.000.000.007.14
312232802008.10.15 12:10sell0.02eurjpy138.060.000.002008.10.15 13:57137.950.000.000.002.18
312234342008.10.15 12:12sell0.02chfjpy89.220.000.002008.10.15 13:5889.110.000.000.002.18
312248402008.10.15 12:31sell0.02eurusd1.36450.00000.00002008.10.15 14:081.36260.000.000.003.80
312249182008.10.15 12:31buy0.02usdchf1.13380.00000.00002008.10.15 18:061.13590.000.000.003.70
312256472008.10.15 12:37sell0.02eurjpy138.590.000.002008.10.15 13:10138.420.000.000.003.36
312260782008.10.15 12:41buy0.02usdcad1.15560.00000.00002008.10.15 13:091.15770.000.000.003.63
312263142008.10.15 12:44sell0.02chfjpy89.550.000.002008.10.15 13:1089.390.000.000.003.16
312265642008.10.15 12:46sell0.02nzdusd0.62290.00000.00002008.10.15 17:030.61930.000.000.007.20
312266662008.10.15 12:47sell0.02audcad0.81480.00000.00002008.10.15 13:370.81110.000.000.006.38
312279462008.10.15 13:00sell0.02nzdjpy63.270.000.002008.10.15 13:4062.890.000.000.007.50
312279772008.10.15 13:00buy0.03euraud1.93620.00000.00002008.10.15 13:041.93960.000.000.007.19
312280142008.10.15 13:00sell0.02eurjpy138.830.000.002008.10.15 13:05138.620.000.000.004.14
312283412008.10.15 13:04buy0.03euraud1.94050.00000.00002008.10.15 13:091.94440.000.000.008.21
312295762008.10.15 13:22buy0.03euraud1.94350.00000.00002008.10.15 13:281.94730.000.000.007.98
312300582008.10.15 13:30sell0.02eurjpy138.460.000.002008.10.15 13:40138.260.000.000.003.95
312312632008.10.15 13:46sell0.02nzdjpy63.070.000.002008.10.15 17:2562.630.000.000.008.68
312313472008.10.15 13:48sell0.02audcad0.81340.00000.00002008.10.15 14:150.80990.000.000.006.02
312353352008.10.15 14:41sell0.02audcad0.81180.00000.00002008.10.15 14:580.80820.000.000.006.18
312433552008.10.15 16:31sell0.02chfjpy89.530.000.002008.10.15 18:0689.320.000.000.004.14
312433682008.10.15 16:31sell0.02gbpjpy177.900.000.002008.10.15 16:50177.540.000.000.007.10
312434132008.10.15 16:31sell0.02audcad0.81240.00000.00002008.10.15 17:030.80820.000.000.007.13
312439492008.10.15 16:35sell0.02usdjpy101.670.000.002008.10.15 16:42101.480.000.000.003.74
312439722008.10.15 16:35sell0.02eurjpy138.560.000.002008.10.15 16:38138.440.000.000.002.36
312443632008.10.15 16:38sell0.02eurjpy138.410.000.002008.10.15 16:43138.250.000.000.003.15
312446322008.10.15 16:40buy0.02usdchf1.13150.00000.00002008.10.15 17:471.13520.000.000.006.52
312544422008.10.15 18:40sell0.02usdjpy101.580.000.002008.10.15 19:16101.360.000.000.004.34
  0.00 0.00 -0.41 684.95
Closed P/L: 684.54
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
311889232008.10.15 00:00buy0.02usdchf1.13660.00000.0000 1.13300.000.000.00-6.35
311889692008.10.15 00:00sell0.02usdjpy102.140.000.00 100.060.000.000.0041.58
  0.00 0.00 0.00 35.23
 Floating P/L: 35.23
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 684.54 Floating P/L: 35.23 Margin: 8.00
Balance: 10 684.54 Equity: 10 719.77 Free Margin: 10 711.97
 
Details:
Graph
Gross Profit: 684.54 Gross Loss: 0.00 Total Net Profit: 684.54
Profit Factor: Expected Payoff: 6.46  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 0.00 (0.00%) Relative Drawdown: 0.00% (0.00)
 
Total Trades: 106 Short Positions (won %): 84 (100.00%) Long Positions (won %): 22 (100.00%)
Profit Trades (% of total): 106 (100.00%) Loss trades (% of total): 0 (0.00%)
Largest profit trade: 14.27 loss trade: 0.00
Average profit trade: 6.46 loss trade: 0.00
Maximum consecutive wins ($): 106 (684.54) consecutive losses ($): 0 (0.00)
Maximal consecutive profit (count): 684.54 (106) consecutive loss (count): 0.00 (0)
Average consecutive wins: 106 consecutive losses: 0