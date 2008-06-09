|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2008.06.09 00:00 - 2008.10.14 23:00 (2008.06.09 - 2008.10.15)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|MagicNumber=0; SignalMail=false; EachTickMode=true; Lots=1; Slippage=3; UseStopLoss=false; StopLoss=100; UseTakeProfit=true; TakeProfit=75; UseTrailingStop=false; TrailingStop=100; _____CCI_Buy_Variables______="___________________________________________________"; Buy1_2=15; Buy2_2=25; Buy3_2=120; _____CCI_Sell_Variables______="___________________________________________________"; Sell1_2=-15; Sell2_2=-25; Sell3_2=-120; _____Close_Buy_Variables______="___________________________________________________"; Auto_Close_Buy=true; CloseBuy1_2=-10; _____Close_Sell_Variables______="___________________________________________________"; Auto_Close_Sell=true; CloseSell1_2=10;
|Bars in test
|3192
|Ticks modelled
|1171191
|Modelling quality
|90.00%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|6000.00
|Total net profit
|5006.00
|Gross profit
|40967.00
|Gross loss
|-35961.00
|Profit factor
|1.14
|Expected payoff
|45.10
|Absolute drawdown
|2324.00
|Maximal drawdown
|6455.50 (37.81%)
|Relative drawdown
|44.30% (2924.00)
|Total trades
|111
|Short positions (won %)
|75 (56.00%)
|Long positions (won %)
|36 (47.22%)
|Profit trades (% of total)
|59 (53.15%)
|Loss trades (% of total)
|52 (46.85%)
|Largest
|profit trade
|774.00
|loss trade
|-3040.00
|Average
|profit trade
|694.36
|loss trade
|-691.56
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|7 (4676.00)
|consecutive losses (loss in money)
|4 (-5270.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|4676.00 (7)
|consecutive loss (count of losses)
|-5270.00 (4)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2008.06.09 00:01
|buy
|1
|1.00
|1.5783
|0.0000
|1.5858
|2
|2008.06.09 13:00
|close
|1
|1.00
|1.5761
|0.0000
|1.5858
|-220.00
|5780.00
|3
|2008.06.12 07:03
|sell
|2
|1.00
|1.5402
|0.0000
|1.5327
|4
|2008.06.12 22:26
|close
|2
|1.00
|1.5464
|0.0000
|1.5327
|-620.00
|5160.00
|5
|2008.06.13 09:28
|sell
|3
|1.00
|1.5358
|0.0000
|1.5283
|6
|2008.06.15 22:01
|close
|3
|1.00
|1.5406
|0.0000
|1.5283
|-480.00
|4680.00
|7
|2008.06.19 00:01
|buy
|4
|1.00
|1.5559
|0.0000
|1.5634
|8
|2008.06.19 08:31
|close
|4
|1.00
|1.5515
|0.0000
|1.5634
|-440.00
|4240.00
|9
|2008.06.20 08:07
|buy
|5
|1.00
|1.5567
|0.0000
|1.5642
|10
|2008.06.20 14:06
|t/p
|5
|1.00
|1.5642
|0.0000
|1.5642
|750.00
|4990.00
|11
|2008.06.20 14:06
|buy
|6
|1.00
|1.5644
|0.0000
|1.5719
|12
|2008.06.23 06:00
|close
|6
|1.00
|1.5587
|0.0000
|1.5719
|-562.00
|4428.00
|13
|2008.06.24 14:14
|buy
|7
|1.00
|1.5614
|0.0000
|1.5689
|14
|2008.06.25 06:02
|close
|7
|1.00
|1.5566
|0.0000
|1.5689
|-472.00
|3956.00
|15
|2008.06.25 18:28
|buy
|8
|1.00
|1.5658
|0.0000
|1.5733
|16
|2008.06.26 11:46
|t/p
|8
|1.00
|1.5733
|0.0000
|1.5733
|774.00
|4730.00
|17
|2008.06.26 11:46
|buy
|9
|1.00
|1.5736
|0.0000
|1.5811
|18
|2008.06.27 07:15
|close
|9
|1.00
|1.5721
|0.0000
|1.5811
|-142.00
|4588.00
|19
|2008.06.27 07:36
|buy
|10
|1.00
|1.5748
|0.0000
|1.5823
|20
|2008.06.27 12:30
|close
|10
|1.00
|1.5733
|0.0000
|1.5823
|-150.00
|4438.00
|21
|2008.06.27 14:00
|buy
|11
|1.00
|1.5752
|0.0000
|1.5827
|22
|2008.06.27 16:22
|close
|11
|1.00
|1.5741
|0.0000
|1.5827
|-110.00
|4328.00
|23
|2008.06.27 17:00
|buy
|12
|1.00
|1.5757
|0.0000
|1.5832
|24
|2008.06.30 08:42
|t/p
|12
|1.00
|1.5832
|0.0000
|1.5832
|758.00
|5086.00
|25
|2008.06.30 08:42
|buy
|13
|1.00
|1.5834
|0.0000
|1.5909
|26
|2008.06.30 11:02
|close
|13
|1.00
|1.5767
|0.0000
|1.5909
|-670.00
|4416.00
|27
|2008.07.02 07:00
|buy
|14
|1.00
|1.5832
|0.0000
|1.5907
|28
|2008.07.02 09:03
|close
|14
|1.00
|1.5785
|0.0000
|1.5907
|-470.00
|3946.00
|29
|2008.07.02 12:19
|buy
|15
|1.00
|1.5839
|0.0000
|1.5914
|30
|2008.07.03 12:34
|close
|15
|1.00
|1.5857
|0.0000
|1.5914
|204.00
|4150.00
|31
|2008.07.03 15:00
|sell
|16
|1.00
|1.5713
|0.0000
|1.5638
|32
|2008.07.04 15:35
|close
|16
|1.00
|1.5709
|0.0000
|1.5638
|31.50
|4181.50
|33
|2008.07.04 16:31
|sell
|17
|1.00
|1.5672
|0.0000
|1.5597
|34
|2008.07.04 20:02
|close
|17
|1.00
|1.5702
|0.0000
|1.5597
|-300.00
|3881.50
|35
|2008.07.07 00:16
|sell
|18
|1.00
|1.5680
|0.0000
|1.5605
|36
|2008.07.07 15:08
|close
|18
|1.00
|1.5675
|0.0000
|1.5605
|50.00
|3931.50
|37
|2008.07.10 14:17
|buy
|19
|1.00
|1.5772
|0.0000
|1.5847
|38
|2008.07.11 12:22
|t/p
|19
|1.00
|1.5847
|0.0000
|1.5847
|758.00
|4689.50
|39
|2008.07.11 12:22
|buy
|20
|1.00
|1.5849
|0.0000
|1.5924
|40
|2008.07.11 13:31
|t/p
|20
|1.00
|1.5924
|0.0000
|1.5924
|750.00
|5439.50
|41
|2008.07.11 13:31
|buy
|21
|1.00
|1.5926
|0.0000
|1.6001
|42
|2008.07.14 07:04
|close
|21
|1.00
|1.5860
|0.0000
|1.6001
|-652.00
|4787.50
|43
|2008.07.14 14:04
|buy
|22
|1.00
|1.5908
|0.0000
|1.5983
|44
|2008.07.14 22:53
|close
|22
|1.00
|1.5883
|0.0000
|1.5983
|-250.00
|4537.50
|45
|2008.07.15 01:15
|buy
|23
|1.00
|1.5913
|0.0000
|1.5988
|46
|2008.07.15 08:02
|t/p
|23
|1.00
|1.5988
|0.0000
|1.5988
|750.00
|5287.50
|47
|2008.07.15 08:02
|buy
|24
|1.00
|1.5990
|0.0000
|1.6065
|48
|2008.07.15 15:26
|close
|24
|1.00
|1.5914
|0.0000
|1.6065
|-760.00
|4527.50
|49
|2008.07.22 15:20
|sell
|25
|1.00
|1.5802
|0.0000
|1.5727
|50
|2008.07.23 09:00
|t/p
|25
|1.00
|1.5727
|0.0000
|1.5727
|741.50
|5269.00
|51
|2008.07.23 09:00
|sell
|26
|1.00
|1.5725
|0.0000
|1.5650
|52
|2008.07.24 08:18
|t/p
|26
|1.00
|1.5650
|0.0000
|1.5650
|724.50
|5993.50
|53
|2008.07.24 08:18
|sell
|27
|1.00
|1.5647
|0.0000
|1.5572
|54
|2008.07.24 14:02
|close
|27
|1.00
|1.5698
|0.0000
|1.5572
|-510.00
|5483.50
|55
|2008.07.24 15:00
|sell
|28
|1.00
|1.5672
|0.0000
|1.5597
|56
|2008.07.24 20:00
|close
|28
|1.00
|1.5688
|0.0000
|1.5597
|-160.00
|5323.50
|57
|2008.07.29 14:02
|sell
|29
|1.00
|1.5646
|0.0000
|1.5571
|58
|2008.07.29 16:15
|t/p
|29
|1.00
|1.5571
|0.0000
|1.5571
|750.00
|6073.50
|59
|2008.07.29 16:15
|sell
|30
|1.00
|1.5569
|0.0000
|1.5494
|60
|2008.07.30 17:05
|close
|30
|1.00
|1.5587
|0.0000
|1.5494
|-188.50
|5885.00
|61
|2008.07.30 19:00
|sell
|31
|1.00
|1.5571
|0.0000
|1.5496
|62
|2008.07.31 02:04
|close
|31
|1.00
|1.5583
|0.0000
|1.5496
|-145.50
|5739.50
|63
|2008.08.05 04:31
|sell
|32
|1.00
|1.5529
|0.0000
|1.5454
|64
|2008.08.05 17:44
|t/p
|32
|1.00
|1.5454
|0.0000
|1.5454
|750.00
|6489.50
|65
|2008.08.05 17:44
|sell
|33
|1.00
|1.5452
|0.0000
|1.5377
|66
|2008.08.06 03:41
|close
|33
|1.00
|1.5497
|0.0000
|1.5377
|-458.50
|6031.00
|67
|2008.08.06 09:04
|sell
|34
|1.00
|1.5472
|0.0000
|1.5397
|68
|2008.08.06 09:18
|close
|34
|1.00
|1.5488
|0.0000
|1.5397
|-160.00
|5871.00
|69
|2008.08.06 10:01
|sell
|35
|1.00
|1.5468
|0.0000
|1.5393
|70
|2008.08.06 12:00
|close
|35
|1.00
|1.5483
|0.0000
|1.5393
|-150.00
|5721.00
|71
|2008.08.06 12:38
|sell
|36
|1.00
|1.5467
|0.0000
|1.5392
|72
|2008.08.07 06:00
|close
|36
|1.00
|1.5446
|0.0000
|1.5392
|184.50
|5905.50
|73
|2008.08.07 13:00
|sell
|37
|1.00
|1.5413
|0.0000
|1.5338
|74
|2008.08.07 15:47
|t/p
|37
|1.00
|1.5338
|0.0000
|1.5338
|750.00
|6655.50
|75
|2008.08.07 15:47
|sell
|38
|1.00
|1.5336
|0.0000
|1.5261
|76
|2008.08.08 00:11
|t/p
|38
|1.00
|1.5261
|0.0000
|1.5261
|741.50
|7397.00
|77
|2008.08.08 00:11
|sell
|39
|1.00
|1.5258
|0.0000
|1.5183
|78
|2008.08.08 07:03
|t/p
|39
|1.00
|1.5183
|0.0000
|1.5183
|750.00
|8147.00
|79
|2008.08.08 07:03
|sell
|40
|1.00
|1.5180
|0.0000
|1.5105
|80
|2008.08.08 11:26
|t/p
|40
|1.00
|1.5105
|0.0000
|1.5105
|750.00
|8897.00
|81
|2008.08.08 11:26
|sell
|41
|1.00
|1.5103
|0.0000
|1.5028
|82
|2008.08.08 13:53
|t/p
|41
|1.00
|1.5028
|0.0000
|1.5028
|750.00
|9647.00
|83
|2008.08.08 13:53
|sell
|42
|1.00
|1.5026
|0.0000
|1.4951
|84
|2008.08.10 22:01
|t/p
|42
|1.00
|1.4951
|0.0000
|1.4951
|750.00
|10397.00
|85
|2008.08.10 22:01
|sell
|43
|1.00
|1.4944
|0.0000
|1.4869
|86
|2008.08.11 08:02
|close
|43
|1.00
|1.5045
|0.0000
|1.4869
|-1018.50
|9378.50
|87
|2008.08.11 12:56
|sell
|44
|1.00
|1.4985
|0.0000
|1.4910
|88
|2008.08.11 17:29
|t/p
|44
|1.00
|1.4910
|0.0000
|1.4910
|750.00
|10128.50
|89
|2008.08.11 17:29
|sell
|45
|1.00
|1.4907
|0.0000
|1.4832
|90
|2008.08.12 05:54
|t/p
|45
|1.00
|1.4832
|0.0000
|1.4832
|741.50
|10870.00
|91
|2008.08.12 05:54
|sell
|46
|1.00
|1.4830
|0.0000
|1.4755
|92
|2008.08.12 12:19
|close
|46
|1.00
|1.4925
|0.0000
|1.4755
|-950.00
|9920.00
|93
|2008.08.14 22:34
|sell
|47
|1.00
|1.4792
|0.0000
|1.4717
|94
|2008.08.15 08:17
|t/p
|47
|1.00
|1.4717
|0.0000
|1.4717
|741.50
|10661.50
|95
|2008.08.15 08:17
|sell
|48
|1.00
|1.4715
|0.0000
|1.4640
|96
|2008.08.18 01:00
|close
|48
|1.00
|1.4737
|0.0000
|1.4640
|-228.50
|10433.00
|97
|2008.08.18 11:00
|sell
|49
|1.00
|1.4703
|0.0000
|1.4628
|98
|2008.08.18 15:56
|close
|49
|1.00
|1.4729
|0.0000
|1.4628
|-260.00
|10173.00
|99
|2008.08.18 21:44
|sell
|50
|1.00
|1.4675
|0.0000
|1.4600
|100
|2008.08.19 11:00
|close
|50
|1.00
|1.4702
|0.0000
|1.4600
|-278.50
|9894.50
|101
|2008.08.21 13:00
|buy
|51
|1.00
|1.4833
|0.0000
|1.4908
|102
|2008.08.21 21:25
|t/p
|51
|1.00
|1.4908
|0.0000
|1.4908
|750.00
|10644.50
|103
|2008.08.21 21:25
|buy
|52
|1.00
|1.4910
|0.0000
|1.4985
|104
|2008.08.22 08:30
|close
|52
|1.00
|1.4845
|0.0000
|1.4985
|-642.00
|10002.50
|105
|2008.08.26 06:16
|sell
|53
|1.00
|1.4677
|0.0000
|1.4602
|106
|2008.08.26 08:09
|t/p
|53
|1.00
|1.4602
|0.0000
|1.4602
|750.00
|10752.50
|107
|2008.08.26 08:09
|sell
|54
|1.00
|1.4600
|0.0000
|1.4525
|108
|2008.08.27 00:07
|close
|54
|1.00
|1.4672
|0.0000
|1.4525
|-728.50
|10024.00
|109
|2008.08.29 16:52
|sell
|55
|1.00
|1.4642
|0.0000
|1.4567
|110
|2008.08.31 22:16
|close
|55
|1.00
|1.4724
|0.0000
|1.4567
|-820.00
|9204.00
|111
|2008.09.01 01:00
|sell
|56
|1.00
|1.4637
|0.0000
|1.4562
|112
|2008.09.01 22:48
|t/p
|56
|1.00
|1.4562
|0.0000
|1.4562
|750.00
|9954.00
|113
|2008.09.01 22:48
|sell
|57
|1.00
|1.4559
|0.0000
|1.4484
|114
|2008.09.02 09:30
|t/p
|57
|1.00
|1.4484
|0.0000
|1.4484
|741.50
|10695.50
|115
|2008.09.02 09:30
|sell
|58
|1.00
|1.4482
|0.0000
|1.4407
|116
|2008.09.03 07:40
|t/p
|58
|1.00
|1.4407
|0.0000
|1.4407
|741.50
|11437.00
|117
|2008.09.03 07:40
|sell
|59
|1.00
|1.4405
|0.0000
|1.4330
|118
|2008.09.03 16:00
|close
|59
|1.00
|1.4488
|0.0000
|1.4330
|-830.00
|10607.00
|119
|2008.09.04 14:30
|sell
|60
|1.00
|1.4396
|0.0000
|1.4321
|120
|2008.09.04 19:10
|t/p
|60
|1.00
|1.4321
|0.0000
|1.4321
|750.00
|11357.00
|121
|2008.09.04 19:10
|sell
|61
|1.00
|1.4319
|0.0000
|1.4244
|122
|2008.09.04 21:16
|t/p
|61
|1.00
|1.4244
|0.0000
|1.4244
|750.00
|12107.00
|123
|2008.09.04 21:16
|sell
|62
|1.00
|1.4240
|0.0000
|1.4165
|124
|2008.09.05 13:01
|close
|62
|1.00
|1.4310
|0.0000
|1.4165
|-708.50
|11398.50
|125
|2008.09.05 15:00
|sell
|63
|1.00
|1.4263
|0.0000
|1.4188
|126
|2008.09.07 22:00
|close
|63
|1.00
|1.4380
|0.0000
|1.4188
|-1170.00
|10228.50
|127
|2008.09.08 08:56
|sell
|64
|1.00
|1.4245
|0.0000
|1.4170
|128
|2008.09.08 10:13
|t/p
|64
|1.00
|1.4170
|0.0000
|1.4170
|750.00
|10978.50
|129
|2008.09.08 10:13
|sell
|65
|1.00
|1.4168
|0.0000
|1.4093
|130
|2008.09.08 17:23
|t/p
|65
|1.00
|1.4093
|0.0000
|1.4093
|750.00
|11728.50
|131
|2008.09.08 17:23
|sell
|66
|1.00
|1.4091
|0.0000
|1.4016
|132
|2008.09.09 09:00
|close
|66
|1.00
|1.4145
|0.0000
|1.4016
|-548.50
|11180.00
|133
|2008.09.09 13:00
|sell
|67
|1.00
|1.4111
|0.0000
|1.4036
|134
|2008.09.09 14:07
|close
|67
|1.00
|1.4140
|0.0000
|1.4036
|-290.00
|10890.00
|135
|2008.09.09 14:36
|sell
|68
|1.00
|1.4090
|0.0000
|1.4015
|136
|2008.09.09 14:54
|close
|68
|1.00
|1.4146
|0.0000
|1.4015
|-560.00
|10330.00
|137
|2008.09.10 15:20
|sell
|69
|1.00
|1.4035
|0.0000
|1.3960
|138
|2008.09.10 21:54
|t/p
|69
|1.00
|1.3960
|0.0000
|1.3960
|750.00
|11080.00
|139
|2008.09.10 21:54
|sell
|70
|1.00
|1.3958
|0.0000
|1.3883
|140
|2008.09.11 14:06
|t/p
|70
|1.00
|1.3883
|0.0000
|1.3883
|724.50
|11804.50
|141
|2008.09.11 14:06
|sell
|71
|1.00
|1.3881
|0.0000
|1.3806
|142
|2008.09.11 20:00
|close
|71
|1.00
|1.3954
|0.0000
|1.3806
|-730.00
|11074.50
|143
|2008.09.14 22:00
|buy
|72
|1.00
|1.4291
|0.0000
|1.4366
|144
|2008.09.15 02:17
|t/p
|72
|1.00
|1.4366
|0.0000
|1.4366
|758.00
|11832.50
|145
|2008.09.15 02:17
|buy
|73
|1.00
|1.4368
|0.0000
|1.4443
|146
|2008.09.15 03:14
|t/p
|73
|1.00
|1.4443
|0.0000
|1.4443
|750.00
|12582.50
|147
|2008.09.15 03:14
|buy
|74
|1.00
|1.4446
|0.0000
|1.4521
|148
|2008.09.15 10:25
|close
|74
|1.00
|1.4221
|0.0000
|1.4521
|-2250.00
|10332.50
|149
|2008.09.15 20:00
|buy
|75
|1.00
|1.4311
|0.0000
|1.4386
|150
|2008.09.15 20:48
|close
|75
|1.00
|1.4225
|0.0000
|1.4386
|-860.00
|9472.50
|151
|2008.09.17 18:03
|buy
|76
|1.00
|1.4340
|0.0000
|1.4415
|152
|2008.09.18 08:28
|t/p
|76
|1.00
|1.4415
|0.0000
|1.4415
|774.00
|10246.50
|153
|2008.09.18 08:28
|buy
|77
|1.00
|1.4417
|0.0000
|1.4492
|154
|2008.09.18 10:06
|t/p
|77
|1.00
|1.4492
|0.0000
|1.4492
|750.00
|10996.50
|155
|2008.09.18 10:06
|buy
|78
|1.00
|1.4495
|0.0000
|1.4570
|156
|2008.09.18 19:00
|close
|78
|1.00
|1.4370
|0.0000
|1.4570
|-1250.00
|9746.50
|157
|2008.09.19 14:51
|buy
|79
|1.00
|1.4410
|0.0000
|1.4485
|158
|2008.09.19 19:31
|t/p
|79
|1.00
|1.4485
|0.0000
|1.4485
|750.00
|10496.50
|159
|2008.09.19 19:31
|buy
|80
|1.00
|1.4487
|0.0000
|1.4562
|160
|2008.09.22 03:38
|t/p
|80
|1.00
|1.4562
|0.0000
|1.4562
|758.00
|11254.50
|161
|2008.09.22 03:38
|buy
|81
|1.00
|1.4565
|0.0000
|1.4640
|162
|2008.09.22 13:37
|t/p
|81
|1.00
|1.4640
|0.0000
|1.4640
|750.00
|12004.50
|163
|2008.09.22 13:37
|buy
|82
|1.00
|1.4643
|0.0000
|1.4718
|164
|2008.09.22 16:43
|t/p
|82
|1.00
|1.4718
|0.0000
|1.4718
|750.00
|12754.50
|165
|2008.09.22 16:43
|buy
|83
|1.00
|1.4720
|0.0000
|1.4795
|166
|2008.09.22 17:30
|t/p
|83
|1.00
|1.4795
|0.0000
|1.4795
|750.00
|13504.50
|167
|2008.09.22 17:30
|buy
|84
|1.00
|1.4797
|0.0000
|1.4872
|168
|2008.09.23 08:19
|close
|84
|1.00
|1.4697
|0.0000
|1.4872
|-992.00
|12512.50
|169
|2008.09.23 10:00
|buy
|85
|1.00
|1.4779
|0.0000
|1.4854
|170
|2008.09.23 12:06
|close
|85
|1.00
|1.4736
|0.0000
|1.4854
|-430.00
|12082.50
|171
|2008.09.28 22:01
|sell
|86
|1.00
|1.4518
|0.0000
|1.4443
|172
|2008.09.29 05:39
|t/p
|86
|1.00
|1.4443
|0.0000
|1.4443
|741.50
|12824.00
|173
|2008.09.29 05:39
|sell
|87
|1.00
|1.4441
|0.0000
|1.4366
|174
|2008.09.29 07:15
|t/p
|87
|1.00
|1.4366
|0.0000
|1.4366
|750.00
|13574.00
|175
|2008.09.29 07:15
|sell
|88
|1.00
|1.4364
|0.0000
|1.4289
|176
|2008.09.29 17:46
|close
|88
|1.00
|1.4535
|0.0000
|1.4289
|-1710.00
|11864.00
|177
|2008.09.29 22:04
|sell
|89
|1.00
|1.4411
|0.0000
|1.4336
|178
|2008.09.30 07:02
|close
|89
|1.00
|1.4404
|0.0000
|1.4336
|61.50
|11925.50
|179
|2008.09.30 08:00
|sell
|90
|1.00
|1.4366
|0.0000
|1.4291
|180
|2008.09.30 12:34
|t/p
|90
|1.00
|1.4291
|0.0000
|1.4291
|750.00
|12675.50
|181
|2008.09.30 12:34
|sell
|91
|1.00
|1.4289
|0.0000
|1.4214
|182
|2008.09.30 13:25
|t/p
|91
|1.00
|1.4214
|0.0000
|1.4214
|750.00
|13425.50
|183
|2008.09.30 13:25
|sell
|92
|1.00
|1.4212
|0.0000
|1.4137
|184
|2008.09.30 14:34
|t/p
|92
|1.00
|1.4137
|0.0000
|1.4137
|750.00
|14175.50
|185
|2008.09.30 14:34
|sell
|93
|1.00
|1.4135
|0.0000
|1.4060
|186
|2008.09.30 14:59
|t/p
|93
|1.00
|1.4060
|0.0000
|1.4060
|750.00
|14925.50
|187
|2008.09.30 14:59
|sell
|94
|1.00
|1.4058
|0.0000
|1.3983
|188
|2008.10.01 09:44
|close
|94
|1.00
|1.4165
|0.0000
|1.3983
|-1078.50
|13847.00
|189
|2008.10.01 11:57
|sell
|95
|1.00
|1.4084
|0.0000
|1.4009
|190
|2008.10.01 12:29
|t/p
|95
|1.00
|1.4009
|0.0000
|1.4009
|750.00
|14597.00
|191
|2008.10.01 12:29
|sell
|96
|1.00
|1.4006
|0.0000
|1.3931
|192
|2008.10.02 06:09
|t/p
|96
|1.00
|1.3931
|0.0000
|1.3931
|724.50
|15321.50
|193
|2008.10.02 06:09
|sell
|97
|1.00
|1.3929
|0.0000
|1.3854
|194
|2008.10.02 12:35
|t/p
|97
|1.00
|1.3854
|0.0000
|1.3854
|750.00
|16071.50
|195
|2008.10.02 12:35
|sell
|98
|1.00
|1.3852
|0.0000
|1.3777
|196
|2008.10.02 12:50
|t/p
|98
|1.00
|1.3777
|0.0000
|1.3777
|750.00
|16821.50
|197
|2008.10.02 12:50
|sell
|99
|1.00
|1.3774
|0.0000
|1.3699
|198
|2008.10.03 04:11
|close
|99
|1.00
|1.3867
|0.0000
|1.3699
|-938.50
|15883.00
|199
|2008.10.03 13:18
|sell
|100
|1.00
|1.3725
|0.0000
|1.3650
|200
|2008.10.03 16:07
|close
|100
|1.00
|1.3843
|0.0000
|1.3650
|-1180.00
|14703.00
|201
|2008.10.05 22:00
|sell
|101
|1.00
|1.3637
|0.0000
|1.3562
|202
|2008.10.06 06:09
|t/p
|101
|1.00
|1.3562
|0.0000
|1.3562
|741.50
|15444.50
|203
|2008.10.06 06:09
|sell
|102
|1.00
|1.3560
|0.0000
|1.3485
|204
|2008.10.06 14:48
|t/p
|102
|1.00
|1.3485
|0.0000
|1.3485
|750.00
|16194.50
|205
|2008.10.06 14:48
|sell
|103
|1.00
|1.3483
|0.0000
|1.3408
|206
|2008.10.07 03:59
|close
|103
|1.00
|1.3588
|0.0000
|1.3408
|-1058.50
|15136.00
|207
|2008.10.10 13:00
|sell
|104
|1.00
|1.3506
|0.0000
|1.3431
|208
|2008.10.10 14:14
|close
|104
|1.00
|1.3617
|0.0000
|1.3431
|-1110.00
|14026.00
|209
|2008.10.10 15:00
|sell
|105
|1.00
|1.3504
|0.0000
|1.3429
|210
|2008.10.10 17:25
|t/p
|105
|1.00
|1.3429
|0.0000
|1.3429
|750.00
|14776.00
|211
|2008.10.10 17:25
|sell
|106
|1.00
|1.3426
|0.0000
|1.3351
|212
|2008.10.10 18:26
|t/p
|106
|1.00
|1.3351
|0.0000
|1.3351
|750.00
|15526.00
|213
|2008.10.10 18:26
|sell
|107
|1.00
|1.3349
|0.0000
|1.3274
|214
|2008.10.10 18:44
|t/p
|107
|1.00
|1.3274
|0.0000
|1.3274
|750.00
|16276.00
|215
|2008.10.10 18:44
|sell
|108
|1.00
|1.3272
|0.0000
|1.3197
|216
|2008.10.12 21:00
|close
|108
|1.00
|1.3576
|0.0000
|1.3197
|-3040.00
|13236.00
|217
|2008.10.13 02:54
|sell
|109
|1.00
|1.3460
|0.0000
|1.3385
|218
|2008.10.13 04:00
|close
|109
|1.00
|1.3532
|0.0000
|1.3385
|-720.00
|12516.00
|219
|2008.10.13 05:17
|sell
|110
|1.00
|1.3473
|0.0000
|1.3398
|220
|2008.10.13 05:42
|close
|110
|1.00
|1.3562
|0.0000
|1.3398
|-890.00
|11626.00
|221
|2008.10.14 10:05
|buy
|111
|1.00
|1.3711
|0.0000
|1.3786
|222
|2008.10.14 19:00
|close
|111
|1.00
|1.3649
|0.0000
|1.3786
|-620.00
|11006.00