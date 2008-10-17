Interbank FX, LLC

Account: 2139599 Name: 10point3 IB Currency: USD 2008 October 17, 19:58
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
1223640612008.10.17 17:04sell0.01audusd0.69580.75580.69132008.10.17 18:240.69400.000.000.001.80
 77218810p3-Sell
1223654352008.10.17 17:22sell0.02audusd0.69880.75580.69432008.10.17 18:240.69430.000.000.009.00
 77218810p3-Sell[tp]
1223645312008.10.17 17:09sell0.01eurjpy136.62142.62136.172008.10.17 18:15136.810.000.000.00-1.87
 77218810p3-Sell
1223655602008.10.17 17:22sell0.02eurjpy136.94142.64136.492008.10.17 18:15136.800.000.000.002.75
 77218810p3-Sell
1223682202008.10.17 17:40sell0.04eurjpy137.24142.64136.792008.10.17 18:15136.790.000.000.0017.70
 77218810p3-Sell[tp]
1223540432008.10.17 15:35buy0.01eurjpy136.49130.49136.942008.10.17 17:00136.640.000.000.001.47
 77218810p3-Buy
1223545892008.10.17 15:38buy0.02eurjpy136.18130.48136.632008.10.17 17:00136.630.000.000.008.86
 77218810p3-Buy[tp]
1223556432008.10.17 15:45buy0.01audusd0.68930.62930.69382008.10.17 16:520.69380.000.000.004.50
 77218810p3-Buy[tp]
1223351412008.10.17 13:52sell0.01audusd0.69120.75120.68672008.10.17 15:390.68670.000.000.004.50
 77218810p3-Sell[tp]
1223471802008.10.17 14:56sell0.01eurusd1.34631.40631.34182008.10.17 15:271.34490.000.000.001.40
 77218810p3-Sell
1223509692008.10.17 15:15sell0.02eurusd1.34941.40641.34492008.10.17 15:271.34490.000.000.009.00
 77218810p3-Sell[tp]
1223472622008.10.17 14:57sell0.01eurjpy136.22142.22135.772008.10.17 15:25136.400.000.000.00-1.77
 77218810p3-Sell
1223483502008.10.17 15:02sell0.02eurjpy136.52142.22136.072008.10.17 15:25136.380.000.000.002.76
 77218810p3-Sell
1223492962008.10.17 15:05sell0.04eurjpy136.83142.23136.382008.10.17 15:25136.380.000.000.0017.76
 77218810p3-Sell[tp]
1223427102008.10.17 14:33buy0.01gbpusd1.72471.66471.72922008.10.17 15:121.72920.000.000.004.50
 77218810p3-Buy[tp]
1222853142008.10.17 07:39buy0.01usdjpy101.1495.14101.592008.10.17 14:58101.280.000.000.001.38
 77218810p3-Buy
1223009172008.10.17 09:23buy0.02usdjpy100.8395.13101.282008.10.17 14:58101.280.000.000.008.89
 77218810p3-Buy[tp]
1223437032008.10.17 14:39buy0.01eurusd1.34321.28321.34772008.10.17 14:491.34770.000.000.004.50
 77218810p3-Buy[tp]
1223439012008.10.17 14:40buy0.01eurjpy135.81129.81136.262008.10.17 14:48136.260.000.000.004.45
 77218810p3-Buy[tp]
1223360092008.10.17 13:58sell0.01eurusd1.34541.40541.34092008.10.17 14:251.34390.000.000.001.50
 77218810p3-Sell
1223374102008.10.17 14:03sell0.02eurusd1.34841.40541.34392008.10.17 14:251.34390.000.000.009.00
 77218810p3-Sell[tp]
1223166362008.10.17 11:51sell0.01gbpusd1.73031.79031.72582008.10.17 14:221.72580.000.000.004.50
 77218810p3-Sell[tp]
1223357612008.10.17 13:56sell0.01eurjpy136.05142.05135.602008.10.17 14:10135.910.000.000.001.38
 77218810p3-Sell
1223377262008.10.17 14:05sell0.02eurjpy136.36142.06135.912008.10.17 14:10135.910.000.000.008.91
 77218810p3-Sell[tp]
1222919442008.10.17 08:08buy0.01eurusd1.34481.28481.34932008.10.17 13:541.34610.000.000.001.30
 77218810p3-Buy
1223001602008.10.17 09:22buy0.02eurusd1.34161.28461.34612008.10.17 13:541.34610.000.000.009.00
 77218810p3-Buy[tp]
1223237562008.10.17 12:38buy0.01eurjpy135.43129.43135.882008.10.17 13:43135.880.000.000.004.46
 77218810p3-Buy[tp]
1223235862008.10.17 12:37buy0.01audusd0.68090.62090.68542008.10.17 13:290.68540.000.000.004.50
 77218810p3-Buy[tp]
1223158032008.10.17 11:43sell0.01eurjpy135.34141.34134.892008.10.17 12:32135.210.000.000.001.29
 77218810p3-Sell
1223174702008.10.17 11:58sell0.02eurjpy135.66141.36135.212008.10.17 12:32135.210.000.000.008.93
 77218810p3-Sell[tp]
1223163862008.10.17 11:47sell0.01audusd0.68080.74080.67632008.10.17 12:310.67950.000.000.001.30
 77218810p3-Sell
1223181482008.10.17 12:00sell0.02audusd0.68380.74080.67932008.10.17 12:310.67930.000.000.009.00
 77218810p3-Sell[tp]
1223089302008.10.17 10:25buy0.01gbpusd1.72971.66971.73422008.10.17 11:451.73100.000.000.001.30
 77218810p3-Buy
1223125412008.10.17 11:14buy0.02gbpusd1.72651.66951.73102008.10.17 11:451.73100.000.000.009.00
 77218810p3-Buy[tp]
1223021092008.10.17 09:32buy0.01audusd0.67560.61560.68012008.10.17 11:360.68010.000.000.004.50
 77218810p3-Buy[tp]
1223020052008.10.17 09:31buy0.01eurjpy135.49129.49135.942008.10.17 11:32135.330.000.000.00-1.58
 77218810p3-Buy
1223048212008.10.17 09:57buy0.02eurjpy135.19129.49135.642008.10.17 11:32135.330.000.000.002.77
 77218810p3-Buy
1223074952008.10.17 10:13buy0.04eurjpy134.89129.49135.342008.10.17 11:32135.340.000.000.0017.82
 77218810p3-Buy[tp]
1223044492008.10.17 09:55sell0.01gbpusd1.73301.79301.72852008.10.17 10:131.72850.000.000.004.50
 77218810p3-Sell[tp]
1222919482008.10.17 08:08buy0.01gbpusd1.72741.66741.73192008.10.17 09:411.73190.000.000.004.50
 77218810p3-Buy[tp]
1222966372008.10.17 08:54sell0.01audusd0.67860.73860.67412008.10.17 09:230.67410.000.000.004.50
 77218810p3-Sell[tp]
1222965192008.10.17 08:53sell0.01eurjpy136.11142.11135.662008.10.17 09:16135.660.000.000.004.46
 77218810p3-Sell[tp]
1222684402008.10.17 04:46buy0.01audusd0.68890.62890.69342008.10.17 08:510.68120.000.000.00-7.70
 77218810p3-Buy
1222795162008.10.17 07:02buy0.02audusd0.68580.62880.69032008.10.17 08:510.68110.000.000.00-9.40
 77218810p3-Buy
1222809512008.10.17 07:09buy0.04audusd0.68250.62850.68702008.10.17 08:510.68110.000.000.00-5.60
 77218810p3-Buy
1222864452008.10.17 07:49buy0.08audusd0.67930.62830.68382008.10.17 08:510.68100.000.000.0013.60
 77218810p3-Buy
1222872312008.10.17 07:51buy0.16audusd0.67630.62830.68082008.10.17 08:510.68080.000.000.0072.00
 77218810p3-Buy[tp]
1222815342008.10.17 07:14buy0.01eurjpy136.58130.58137.032008.10.17 08:43136.130.000.000.00-4.44
 77218810p3-Buy
1222837782008.10.17 07:29buy0.02eurjpy136.28130.58136.732008.10.17 08:43136.120.000.000.00-3.16
 77218810p3-Buy
1222867642008.10.17 07:50buy0.04eurjpy135.98130.58136.432008.10.17 08:43136.110.000.000.005.14
 77218810p3-Buy
1222897002008.10.17 08:01buy0.08eurjpy135.65130.55136.102008.10.17 08:43136.100.000.000.0035.59
 77218810p3-Buy[tp]
1222756422008.10.17 06:15sell0.01eurusd1.34791.40791.34342008.10.17 08:021.34340.000.000.004.50
 77218810p3-Sell[tp]
1222773812008.10.17 06:40sell0.01gbpusd1.73301.79301.72852008.10.17 07:481.73160.000.000.001.40
 77218810p3-Sell
1222804512008.10.17 07:06sell0.02gbpusd1.73631.79331.73182008.10.17 07:481.73180.000.000.009.00
 77218810p3-Sell[tp]
1222492332008.10.17 00:32sell0.01usdjpy101.61107.61101.162008.10.17 07:28101.160.000.000.004.45
 77218810p3-Sell[tp]
1222682702008.10.17 04:39sell0.01eurjpy136.96142.96136.512008.10.17 07:02136.510.000.000.004.44
 77218810p3-Sell[tp]
1222301362008.10.16 20:40buy0.01gbpusd1.73061.67061.73512008.10.17 06:331.73510.000.000.034.50
 77218810p3-Buy[tp]
1222702392008.10.17 05:14sell0.01eurusd1.35051.41051.34602008.10.17 05:451.34600.000.000.004.50
 77218810p3-Sell[tp]
1222526422008.10.17 01:02buy0.01eurusd1.34811.28811.35262008.10.17 05:011.34950.000.000.001.40
 77218810p3-Buy
1222551422008.10.17 01:26buy0.02eurusd1.34501.28801.34952008.10.17 05:011.34950.000.000.009.00
 77218810p3-Buy[tp]
1222431702008.10.16 23:19sell0.01audusd0.68700.74700.68252008.10.17 04:330.69070.000.000.00-3.70
 77218810p3-Sell
1222476552008.10.17 00:13sell0.02audusd0.69020.74720.68572008.10.17 04:330.69070.000.000.00-1.00
 77218810p3-Sell
1222554302008.10.17 01:29sell0.04audusd0.69320.74720.68872008.10.17 04:330.69110.000.000.008.40
 77218810p3-Sell
1222560942008.10.17 01:33sell0.08audusd0.69620.74720.69172008.10.17 04:330.69170.000.000.0036.00
 77218810p3-Sell[tp]
1222524192008.10.17 01:01buy0.01eurjpy137.20131.20137.652008.10.17 04:32137.020.000.000.00-1.77
 77218810p3-Buy
1222543592008.10.17 01:23buy0.02eurjpy136.88131.18137.332008.10.17 04:32137.000.000.000.002.36
 77218810p3-Buy
1222575032008.10.17 01:42buy0.04eurjpy136.57131.17137.022008.10.17 04:32137.020.000.000.0017.72
 77218810p3-Buy[tp]
1221978042008.10.16 16:29sell0.01eurusd1.34231.40231.33782008.10.17 00:551.34690.000.00-0.07-4.60
 77218810p3-Sell
1222184052008.10.16 19:08sell0.02eurusd1.34541.40241.34092008.10.17 00:551.34680.000.00-0.13-2.80
 77218810p3-Sell
1222330432008.10.16 21:20sell0.04eurusd1.34841.40241.34392008.10.17 00:551.34690.000.000.006.00
 77218810p3-Sell
1222484902008.10.17 00:21sell0.01eurjpy137.35143.35136.902008.10.17 00:54136.900.000.000.004.43
 77218810p3-Sell[tp]
1222480052008.10.17 00:16sell0.08eurusd1.35171.40271.34722008.10.17 00:541.34720.000.000.0036.00
 77218810p3-Sell[tp]
1222404292008.10.16 22:53buy0.01usdjpy101.2495.24101.692008.10.17 00:29101.690.000.000.004.43
 77218810p3-Buy[tp]
1222449512008.10.16 23:50buy0.01eurjpy136.78130.78137.232008.10.17 00:11137.230.000.000.004.43
 77218810p3-Buy[tp]
1222432212008.10.16 23:20sell0.01eurjpy136.86142.86136.412008.10.16 23:43136.410.000.000.004.45
 77218810p3-Sell[tp]
1222361372008.10.16 21:56buy0.01audusd0.68950.62950.69402008.10.16 23:100.68780.000.000.00-1.70
 77218810p3-Buy
1222371862008.10.16 22:15buy0.02audusd0.68650.62950.69102008.10.16 23:100.68800.000.000.003.00
 77218810p3-Buy
1222399102008.10.16 22:46buy0.04audusd0.68350.62950.68802008.10.16 23:100.68800.000.000.0018.00
 77218810p3-Buy[tp]
1222405232008.10.16 22:54buy0.01eurjpy136.41130.41136.862008.10.16 23:06136.860.000.000.004.44
 77218810p3-Buy[tp]
1221975642008.10.16 16:28sell0.01usdjpy100.71106.71100.262008.10.16 22:46101.150.000.00-0.14-4.35
 77218810p3-Sell
1222149492008.10.16 18:52sell0.02usdjpy101.01106.71100.562008.10.16 22:46101.140.000.00-0.27-2.57
 77218810p3-Sell
1222176562008.10.16 19:06sell0.04usdjpy101.32106.72100.872008.10.16 22:46101.150.000.00-0.556.72
 77218810p3-Sell
1222287142008.10.16 20:23sell0.08usdjpy101.62106.72101.172008.10.16 22:46101.170.000.00-1.1035.58
 77218810p3-Sell[tp]
1222282002008.10.16 20:13sell0.01eurjpy136.66142.66136.212008.10.16 22:44136.500.000.00-0.251.58
 77218810p3-Sell
1222319402008.10.16 21:10sell0.02eurjpy136.96142.66136.512008.10.16 22:44136.510.000.000.008.89
 77218810p3-Sell[tp]
1222103832008.10.16 18:15sell0.01audusd0.67390.73390.66942008.10.16 21:410.69020.000.00-0.11-16.30
 77218810p3-Sell
1222131902008.10.16 18:47sell0.02audusd0.67710.73410.67262008.10.16 21:410.69010.000.00-0.23-26.00
 77218810p3-Sell
1222134732008.10.16 18:48sell0.04audusd0.68020.73420.67572008.10.16 21:410.69020.000.00-0.45-40.00
 77218810p3-Sell
1222186542008.10.16 19:08sell0.08audusd0.68340.73440.67892008.10.16 21:410.68990.000.00-0.90-52.00
 77218810p3-Sell
1222191512008.10.16 19:09sell0.16audusd0.68650.73450.68202008.10.16 21:400.68980.000.00-1.81-52.80
 77218810p3-Sell
1222264472008.10.16 19:59sell0.32audusd0.68950.73450.68502008.10.16 21:400.69000.000.00-3.62-16.00
 77218810p3-Sell
1222314032008.10.16 21:04sell0.64audusd0.69370.73570.68922008.10.16 21:400.69020.000.000.00224.00
 77218810p3-Sell
1221874692008.10.16 15:41sell0.01gbpusd1.72271.78271.71822008.10.16 20:321.73050.000.000.00-7.80
 77218810p3-Sell
1222087942008.10.16 17:58sell0.02gbpusd1.72571.78271.72122008.10.16 20:321.72990.000.000.00-8.40
 77218810p3-Sell
1222124202008.10.16 18:38sell0.04gbpusd1.72881.78281.72432008.10.16 20:321.73000.000.000.00-4.80
 77218810p3-Sell
1222142872008.10.16 18:50sell0.08gbpusd1.73181.78281.72732008.10.16 20:321.73020.000.000.0012.80
 77218810p3-Sell
1222272742008.10.16 20:05sell0.16gbpusd1.73491.78291.73042008.10.16 20:321.73040.000.000.0072.00
 77218810p3-Sell[tp]
1222248802008.10.16 19:42buy0.01eurjpy136.25130.25136.702008.10.16 20:05136.700.000.000.004.44
 77218810p3-Buy[tp]
1222216822008.10.16 19:18sell0.01eurjpy136.52142.52136.072008.10.16 19:23136.070.000.000.004.45
 77218810p3-Sell[tp]
1222056962008.10.16 17:25sell0.01eurjpy135.05141.05134.602008.10.16 19:11136.400.000.000.00-13.31
 77218810p3-Sell
1222129162008.10.16 18:41sell0.02eurjpy135.36141.06134.912008.10.16 19:11136.370.000.000.00-19.92
 77218810p3-Sell
1222148752008.10.16 18:52sell0.04eurjpy135.67141.07135.222008.10.16 19:11136.360.000.000.00-27.21
 77218810p3-Sell
1222157512008.10.16 18:57sell0.08eurjpy135.97141.07135.522008.10.16 19:11136.330.000.000.00-28.40
 77218810p3-Sell
1222177602008.10.16 19:06sell0.16eurjpy136.27141.07135.822008.10.16 19:11136.310.000.000.00-6.31
 77218810p3-Sell
1222194422008.10.16 19:10sell0.32eurjpy136.59141.09136.142008.10.16 19:11136.300.000.000.0091.52
 77218810p3-Sell
1222038592008.10.16 17:05buy0.01audusd0.67030.61030.67482008.10.16 18:080.67480.000.000.004.50
 77218810p3-Buy[tp]
1222013612008.10.16 16:50buy0.01eurjpy135.17129.17135.622008.10.16 17:21135.300.000.000.001.29
 77218810p3-Buy
1222027642008.10.16 16:59buy0.02eurjpy134.86129.16135.312008.10.16 17:21135.310.000.000.008.93
 77218810p3-Buy[tp]
1221877302008.10.16 15:43sell0.01audusd0.66830.72830.66382008.10.16 16:560.67000.000.000.00-1.70
 77218810p3-Sell
1221885232008.10.16 15:47sell0.02audusd0.67130.72830.66682008.10.16 16:560.66990.000.000.002.80
 77218810p3-Sell
1221940942008.10.16 16:15sell0.04audusd0.67430.72830.66982008.10.16 16:560.66980.000.000.0018.00
 77218810p3-Sell[tp]
1221909262008.10.16 16:01sell0.01eurjpy134.69140.69134.242008.10.16 16:29135.180.000.000.00-4.87
 77218810p3-Sell
1221930292008.10.16 16:12sell0.02eurjpy135.00140.70134.552008.10.16 16:29135.180.000.000.00-3.58
 77218810p3-Sell
1221942822008.10.16 16:15sell0.04eurjpy135.30140.70134.852008.10.16 16:29135.170.000.000.005.16
 77218810p3-Sell
1221958532008.10.16 16:21sell0.08eurjpy135.61140.71135.162008.10.16 16:29135.160.000.000.0035.76
 77218810p3-Sell[tp]
1221831022008.10.16 15:16buy0.01usdjpy100.3094.30100.752008.10.16 16:15100.750.000.000.004.47
 77218810p3-Buy[tp]
1221523882008.10.16 13:20buy0.01eurusd1.34811.28811.35262008.10.16 16:141.34330.000.000.00-4.80
 77218810p3-Buy
1221563512008.10.16 13:34buy0.02eurusd1.34501.28801.34952008.10.16 16:141.34330.000.000.00-3.40
 77218810p3-Buy
1221661192008.10.16 14:11buy0.04eurusd1.34191.28791.34642008.10.16 16:141.34340.000.000.006.00
 77218810p3-Buy
1221697182008.10.16 14:20buy0.08eurusd1.33891.28791.34342008.10.16 16:141.34340.000.000.0036.00
 77218810p3-Buy[tp]
1221860312008.10.16 15:34buy0.01eurjpy134.62128.62135.072008.10.16 15:52134.770.000.000.001.49
 77218810p3-Buy
1221873682008.10.16 15:40buy0.02eurjpy134.32128.62134.772008.10.16 15:52134.770.000.000.008.96
 77218810p3-Buy[tp]
1221832072008.10.16 15:17buy0.01gbpusd1.72121.66121.72572008.10.16 15:361.72570.000.000.004.50
 77218810p3-Buy[tp]
1221542402008.10.16 13:30buy0.01audusd0.67790.61790.68242008.10.16 15:250.66600.000.000.00-11.90
 77218810p3-Buy
1221550692008.10.16 13:33buy0.02audusd0.67450.61750.67902008.10.16 15:250.66580.000.000.00-17.40
 77218810p3-Buy
1221626962008.10.16 14:00buy0.04audusd0.67150.61750.67602008.10.16 15:250.66570.000.000.00-23.20
 77218810p3-Buy
1221580302008.10.16 13:39buy0.01eurjpy135.97129.97136.422008.10.16 15:24134.710.000.000.00-12.54
 77218810p3-Buy
1221615862008.10.16 13:55buy0.02eurjpy135.66129.96136.112008.10.16 15:24134.710.000.000.00-18.90
 77218810p3-Buy
1221627772008.10.16 14:00buy0.04eurjpy135.35129.95135.802008.10.16 15:24134.720.000.000.00-25.07
 77218810p3-Buy
1221662832008.10.16 14:11buy0.08eurjpy135.04129.94135.492008.10.16 15:24134.710.000.000.00-26.26
 77218810p3-Buy
1221690372008.10.16 14:19buy0.08audusd0.66850.61750.67302008.10.16 15:240.66550.000.000.00-24.00
 77218810p3-Buy
1221674762008.10.16 14:14buy0.16eurjpy134.73129.93135.182008.10.16 15:24134.710.000.000.00-3.19
 77218810p3-Buy
1221800602008.10.16 15:01buy0.32eurjpy134.41129.91134.862008.10.16 15:24134.700.000.000.0092.34
 77218810p3-Buy
1221728762008.10.16 14:33buy0.16audusd0.66550.61750.67002008.10.16 15:240.66540.000.000.00-1.60
 77218810p3-Buy
1221795772008.10.16 15:00buy0.32audusd0.66250.61750.66702008.10.16 15:240.66530.000.000.0089.60
 77218810p3-Buy
1221779372008.10.16 14:55sell0.01gbpusd1.72461.78461.72012008.10.16 15:041.72010.000.000.004.50
 77218810p3-Sell[tp]
1221616162008.10.16 13:56sell0.01usdjpy100.85106.85100.402008.10.16 15:00100.400.000.000.004.48
 77218810p3-Sell[tp]
1221524882008.10.16 13:21buy0.01gbpusd1.72101.66101.72552008.10.16 14:421.72260.000.000.001.60
 77218810p3-Buy
1221680302008.10.16 14:15buy0.02gbpusd1.71791.66091.72242008.10.16 14:421.72240.000.000.009.00
 77218810p3-Buy[tp]
1221535442008.10.16 13:28buy0.01usdjpy100.8994.89101.342008.10.16 13:46101.030.000.000.001.39
 77218810p3-Buy
1221560302008.10.16 13:34buy0.02usdjpy100.5894.88101.032008.10.16 13:46101.030.000.000.008.91
 77218810p3-Buy[tp]
1221551002008.10.16 13:33buy0.02eurjpy135.77130.07136.222008.10.16 13:38135.880.000.000.002.18
 77218810p3-Buy
1221526022008.10.16 13:22buy0.01eurjpy136.08130.08136.532008.10.16 13:38135.890.000.000.00-1.88
 77218810p3-Buy
1221557832008.10.16 13:34buy0.04eurjpy135.43130.03135.882008.10.16 13:38135.880.000.000.0017.84
 77218810p3-Buy[tp]
1221526052008.10.16 13:22buy0.01audusd0.67580.61580.68032008.10.16 13:300.67730.000.000.001.50
 77218810p3-Buy
1221532202008.10.16 13:25buy0.02audusd0.67280.61580.67732008.10.16 13:300.67730.000.000.009.00
 77218810p3-Buy[tp]
1220914882008.10.16 07:21sell0.08usdjpy100.51105.61100.062008.10.16 13:16100.840.000.000.00-26.18
 77218810p3-Sell
1221391622008.10.16 12:31sell0.16usdjpy100.82105.62100.372008.10.16 13:16100.850.000.000.00-4.76
 77218810p3-Sell
1221431072008.10.16 12:43sell0.32usdjpy101.12105.62100.672008.10.16 13:16100.840.000.000.0088.85
 77218810p3-Sell
1221276292008.10.16 11:14sell0.02eurusd1.35071.40771.34622008.10.16 13:031.34940.000.000.002.60
 77218810p3-Sell
1221266502008.10.16 11:12sell0.01eurusd1.34771.40771.34322008.10.16 13:031.34920.000.000.00-1.50
 77218810p3-Sell
1221417732008.10.16 12:40sell0.04eurusd1.35381.40781.34932008.10.16 13:021.34930.000.000.0018.00
 77218810p3-Sell[tp]
1221316452008.10.16 11:30sell0.01gbpusd1.72611.78611.72162008.10.16 13:021.72460.000.000.001.50
 77218810p3-Sell
1221440272008.10.16 12:46sell0.02gbpusd1.72911.78611.72462008.10.16 13:021.72460.000.000.009.00
 77218810p3-Sell[tp]
1221255822008.10.16 11:02sell0.01audusd0.67430.73430.66982008.10.16 12:580.67920.000.000.00-4.90
 77218810p3-Sell
1221377922008.10.16 12:21sell0.02audusd0.67750.73450.67302008.10.16 12:580.67930.000.000.00-3.60
 77218810p3-Sell
1221403232008.10.16 12:35sell0.04audusd0.68050.73450.67602008.10.16 12:580.67960.000.000.003.60
 77218810p3-Sell
1221425472008.10.16 12:41sell0.08audusd0.68410.73510.67962008.10.16 12:580.67960.000.000.0036.00
 77218810p3-Sell[tp]
1221234602008.10.16 10:46sell0.01eurjpy134.85140.85134.402008.10.16 12:57136.740.000.000.00-18.68
 77218810p3-Sell
1221251272008.10.16 11:00sell0.02eurjpy135.15140.85134.702008.10.16 12:57136.730.000.000.00-31.24
 77218810p3-Sell
1221270902008.10.16 11:14sell0.04eurjpy135.46140.86135.012008.10.16 12:57136.720.000.000.00-49.83
 77218810p3-Sell
1221285062008.10.16 11:15sell0.08eurjpy135.77140.87135.322008.10.16 12:57136.710.000.000.00-74.36
 77218810p3-Sell
1221307442008.10.16 11:28sell0.16eurjpy136.08140.88135.632008.10.16 12:57136.750.000.000.00-105.98
 77218810p3-Sell
1221400842008.10.16 12:34sell0.32eurjpy136.41140.91135.962008.10.16 12:57136.740.000.000.00-104.40
 77218810p3-Sell
1221422132008.10.16 12:41sell0.64eurjpy136.74140.94136.292008.10.16 12:57136.740.000.000.000.00
 77218810p3-Sell
1221448972008.10.16 12:49sell1.28eurjpy137.05140.95136.602008.10.16 12:57136.740.000.000.00392.25
 77218810p3-Sell
1221163422008.10.16 09:48buy0.01gbpusd1.72231.66231.72682008.10.16 11:211.72680.000.000.004.50
 77218810p3-Buy[tp]
1221196262008.10.16 10:08buy0.01eurusd1.34381.28381.34832008.10.16 11:051.34830.000.000.004.50
 77218810p3-Buy[tp]
1221165262008.10.16 09:49buy0.01audusd0.66950.60950.67402008.10.16 10:490.67100.000.000.001.50
 77218810p3-Buy
1221183452008.10.16 10:00buy0.02audusd0.66650.60950.67102008.10.16 10:490.67100.000.000.009.00
 77218810p3-Buy[tp]
1221171282008.10.16 09:53buy0.01eurjpy134.88128.88135.332008.10.16 10:40135.010.000.000.001.30
 77218810p3-Buy
1221183732008.10.16 10:00buy0.02eurjpy134.56128.86135.012008.10.16 10:40135.010.000.000.008.97
 77218810p3-Buy[tp]
1220781292008.10.16 06:12sell0.01eurusd1.33851.39851.33402008.10.16 10:011.34320.000.000.00-4.70
 77218810p3-Sell
1220956852008.10.16 07:39sell0.02eurusd1.34171.39871.33722008.10.16 10:011.34330.000.000.00-3.20
 77218810p3-Sell
1221024242008.10.16 08:07sell0.04eurusd1.34471.39871.34022008.10.16 10:011.34320.000.000.006.00
 77218810p3-Sell
1221105192008.10.16 09:14sell0.08eurusd1.34781.39881.34332008.10.16 10:011.34330.000.000.0036.00
 77218810p3-Sell[tp]
1221079832008.10.16 08:43sell0.01eurjpy135.11141.11134.662008.10.16 09:43134.970.000.000.001.40
 77218810p3-Sell
1221087432008.10.16 08:55sell0.02eurjpy135.42141.12134.972008.10.16 09:43134.970.000.000.008.98
 77218810p3-Sell[tp]
1221113092008.10.16 09:21sell0.01gbpusd1.72691.78691.72242008.10.16 09:411.72240.000.000.004.50
 77218810p3-Sell[tp]
1220833132008.10.16 06:38sell0.01audusd0.66680.72680.66232008.10.16 09:410.66890.000.000.00-2.10
 77218810p3-Sell
1220956062008.10.16 07:39sell0.02audusd0.67000.72700.66552008.10.16 09:410.66870.000.000.002.60
 77218810p3-Sell
1221016322008.10.16 08:05sell0.04audusd0.67300.72700.66852008.10.16 09:410.66850.000.000.0018.00
 77218810p3-Sell[tp]
1220875082008.10.16 07:05buy0.01gbpusd1.72841.66841.73292008.10.16 09:031.72650.000.000.00-1.90
 77218810p3-Buy
1220889042008.10.16 07:13buy0.02gbpusd1.72531.66831.72982008.10.16 09:031.72670.000.000.002.80
 77218810p3-Buy
1220982552008.10.16 07:50buy0.04gbpusd1.72231.66831.72682008.10.16 09:031.72680.000.000.0018.00
 77218810p3-Buy[tp]
1220886652008.10.16 07:11sell0.01eurjpy134.27140.27133.822008.10.16 08:35135.040.000.000.00-7.67
 77218810p3-Sell
1220924602008.10.16 07:25sell0.02eurjpy134.58140.28134.132008.10.16 08:35135.050.000.000.00-9.35
 77218810p3-Sell
1220947142008.10.16 07:34sell0.04eurjpy134.89140.29134.442008.10.16 08:35135.040.000.000.00-5.97
 77218810p3-Sell
1221023292008.10.16 08:07sell0.08eurjpy135.19140.29134.742008.10.16 08:35135.040.000.000.0011.95
 77218810p3-Sell
1221040692008.10.16 08:11sell0.16eurjpy135.49140.29135.042008.10.16 08:35135.040.000.000.0071.67
 77218810p3-Sell[tp]
1220734532008.10.16 05:50buy0.01gbpusd1.72521.66521.72972008.10.16 07:051.72800.000.000.002.80
 77218810p3-Buy
1220852642008.10.16 06:58buy0.02gbpusd1.72221.66521.72672008.10.16 07:051.72670.000.000.009.00
 77218810p3-Buy[tp]
1220802512008.10.16 06:20buy0.01eurjpy134.04128.04134.492008.10.16 07:05134.490.000.000.004.48
 77218810p3-Buy[tp]
1220800132008.10.16 06:18buy0.01gbpjpy172.61166.61173.062008.10.16 06:46172.620.000.000.000.10
 77218810p3-Buy
1220778572008.10.16 06:11buy0.02audusd0.66360.60660.66812008.10.16 06:210.66490.000.000.002.60
 77218810p3-Buy
1220793492008.10.16 06:15buy0.04audusd0.66060.60660.66512008.10.16 06:200.66510.000.000.0018.00
 77218810p3-Buy[tp]
1220744862008.10.16 05:58buy0.02gbpjpy172.67166.97173.122008.10.16 06:18172.550.000.000.00-2.40
 77218810p3-Buy
1220777152008.10.16 06:11buy0.04gbpjpy172.36166.96172.812008.10.16 06:18172.510.000.000.005.99
 77218810p3-Buy
1220782722008.10.16 06:12buy0.08gbpjpy172.06166.96172.512008.10.16 06:18172.510.000.000.0035.97
 77218810p3-Buy[tp]
1216183712008.10.13 20:38balanceDeposit6 695.48
  0.00 0.00 -9.60 1 203.14
Closed P/L: 1 193.54
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
1223734122008.10.17 18:31buy0.01audusd0.69600.63600.7005 0.68810.000.000.00-7.90
 77218810p3-Buy
1223739732008.10.17 18:39buy0.02audusd0.69300.63600.6975 0.68810.000.000.00-9.80
 77218810p3-Buy
1223787132008.10.17 19:22buy0.04audusd0.69000.63600.6945 0.68810.000.000.00-7.60
 77218810p3-Buy
1223757162008.10.17 18:49buy0.01eurjpy136.45130.45136.90 135.960.000.000.05-4.83
 77218810p3-Buy
1223783522008.10.17 19:20buy0.02eurjpy136.14130.44136.59 135.960.000.000.10-3.55
 77218810p3-Buy
1223553502008.10.17 15:42buy0.01eurusd1.34561.28561.3501 1.34030.000.000.01-5.30
 77218810p3-Buy
1223743872008.10.17 18:40buy0.02eurusd1.34251.28551.3470 1.34030.000.000.02-4.40
 77218810p3-Buy
1223519782008.10.17 15:20sell0.01gbpusd1.72741.78741.7229 1.73080.000.00-0.14-3.40
 77218810p3-Sell
1223577802008.10.17 16:00sell0.02gbpusd1.73051.78751.7260 1.73080.000.00-0.29-0.60
 77218810p3-Sell
1223664232008.10.17 17:27sell0.04gbpusd1.73421.78821.7297 1.73080.000.00-0.5813.60
 77218810p3-Sell
1223506322008.10.17 15:13sell0.01usdjpy101.52107.52101.07 101.470.000.00-0.140.49
 77218810p3-Sell
  0.00 0.00 -0.97 -33.29
 Floating P/L: -34.26
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 6 695.48 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 1 193.54 Floating P/L: -34.26 Margin: 210.00
Balance: 7 889.02 Equity: 7 854.76 Free Margin: 7 644.76
 
Details:
Graph
Gross Profit: 2 225.54 Gross Loss: 1 032.00 Total Net Profit: 1 193.54
Profit Factor: 2.16 Expected Payoff: 6.00  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 384.49 (5.24%) Relative Drawdown: 5.24% (384.49)
 
Total Trades: 199 Short Positions (won %): 108 (61.11%) Long Positions (won %): 91 (74.73%)
Profit Trades (% of total): 134 (67.34%) Loss trades (% of total): 65 (32.66%)
Largest profit trade: 392.25 loss trade: -105.98
Average profit trade: 16.61 loss trade: -15.88
Maximum consecutive wins ($): 23 (124.11) consecutive losses ($): 9 (-162.46)
Maximal consecutive profit (count): 422.02 (8) consecutive loss (count): -384.49 (6)
Average consecutive wins: 5 consecutive losses: 2