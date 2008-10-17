|Account: 2139599
|Name: 10point3 IB
|Currency: USD
|2008 October 17, 19:58
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|122364061
|2008.10.17 17:04
|sell
|0.01
|audusd
|0.6958
|0.7558
|0.6913
|2008.10.17 18:24
|0.6940
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|772188
|10p3-Sell
|122365435
|2008.10.17 17:22
|sell
|0.02
|audusd
|0.6988
|0.7558
|0.6943
|2008.10.17 18:24
|0.6943
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|772188
|10p3-Sell[tp]
|122364531
|2008.10.17 17:09
|sell
|0.01
|eurjpy
|136.62
|142.62
|136.17
|2008.10.17 18:15
|136.81
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.87
|772188
|10p3-Sell
|122365560
|2008.10.17 17:22
|sell
|0.02
|eurjpy
|136.94
|142.64
|136.49
|2008.10.17 18:15
|136.80
|0.00
|0.00
|0.00
|2.75
|772188
|10p3-Sell
|122368220
|2008.10.17 17:40
|sell
|0.04
|eurjpy
|137.24
|142.64
|136.79
|2008.10.17 18:15
|136.79
|0.00
|0.00
|0.00
|17.70
|772188
|10p3-Sell[tp]
|122354043
|2008.10.17 15:35
|buy
|0.01
|eurjpy
|136.49
|130.49
|136.94
|2008.10.17 17:00
|136.64
|0.00
|0.00
|0.00
|1.47
|772188
|10p3-Buy
|122354589
|2008.10.17 15:38
|buy
|0.02
|eurjpy
|136.18
|130.48
|136.63
|2008.10.17 17:00
|136.63
|0.00
|0.00
|0.00
|8.86
|772188
|10p3-Buy[tp]
|122355643
|2008.10.17 15:45
|buy
|0.01
|audusd
|0.6893
|0.6293
|0.6938
|2008.10.17 16:52
|0.6938
|0.00
|0.00
|0.00
|4.50
|772188
|10p3-Buy[tp]
|122335141
|2008.10.17 13:52
|sell
|0.01
|audusd
|0.6912
|0.7512
|0.6867
|2008.10.17 15:39
|0.6867
|0.00
|0.00
|0.00
|4.50
|772188
|10p3-Sell[tp]
|122347180
|2008.10.17 14:56
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3463
|1.4063
|1.3418
|2008.10.17 15:27
|1.3449
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|772188
|10p3-Sell
|122350969
|2008.10.17 15:15
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3494
|1.4064
|1.3449
|2008.10.17 15:27
|1.3449
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|772188
|10p3-Sell[tp]
|122347262
|2008.10.17 14:57
|sell
|0.01
|eurjpy
|136.22
|142.22
|135.77
|2008.10.17 15:25
|136.40
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.77
|772188
|10p3-Sell
|122348350
|2008.10.17 15:02
|sell
|0.02
|eurjpy
|136.52
|142.22
|136.07
|2008.10.17 15:25
|136.38
|0.00
|0.00
|0.00
|2.76
|772188
|10p3-Sell
|122349296
|2008.10.17 15:05
|sell
|0.04
|eurjpy
|136.83
|142.23
|136.38
|2008.10.17 15:25
|136.38
|0.00
|0.00
|0.00
|17.76
|772188
|10p3-Sell[tp]
|122342710
|2008.10.17 14:33
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.7247
|1.6647
|1.7292
|2008.10.17 15:12
|1.7292
|0.00
|0.00
|0.00
|4.50
|772188
|10p3-Buy[tp]
|122285314
|2008.10.17 07:39
|buy
|0.01
|usdjpy
|101.14
|95.14
|101.59
|2008.10.17 14:58
|101.28
|0.00
|0.00
|0.00
|1.38
|772188
|10p3-Buy
|122300917
|2008.10.17 09:23
|buy
|0.02
|usdjpy
|100.83
|95.13
|101.28
|2008.10.17 14:58
|101.28
|0.00
|0.00
|0.00
|8.89
|772188
|10p3-Buy[tp]
|122343703
|2008.10.17 14:39
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3432
|1.2832
|1.3477
|2008.10.17 14:49
|1.3477
|0.00
|0.00
|0.00
|4.50
|772188
|10p3-Buy[tp]
|122343901
|2008.10.17 14:40
|buy
|0.01
|eurjpy
|135.81
|129.81
|136.26
|2008.10.17 14:48
|136.26
|0.00
|0.00
|0.00
|4.45
|772188
|10p3-Buy[tp]
|122336009
|2008.10.17 13:58
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3454
|1.4054
|1.3409
|2008.10.17 14:25
|1.3439
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|772188
|10p3-Sell
|122337410
|2008.10.17 14:03
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3484
|1.4054
|1.3439
|2008.10.17 14:25
|1.3439
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|772188
|10p3-Sell[tp]
|122316636
|2008.10.17 11:51
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7303
|1.7903
|1.7258
|2008.10.17 14:22
|1.7258
|0.00
|0.00
|0.00
|4.50
|772188
|10p3-Sell[tp]
|122335761
|2008.10.17 13:56
|sell
|0.01
|eurjpy
|136.05
|142.05
|135.60
|2008.10.17 14:10
|135.91
|0.00
|0.00
|0.00
|1.38
|772188
|10p3-Sell
|122337726
|2008.10.17 14:05
|sell
|0.02
|eurjpy
|136.36
|142.06
|135.91
|2008.10.17 14:10
|135.91
|0.00
|0.00
|0.00
|8.91
|772188
|10p3-Sell[tp]
|122291944
|2008.10.17 08:08
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3448
|1.2848
|1.3493
|2008.10.17 13:54
|1.3461
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|772188
|10p3-Buy
|122300160
|2008.10.17 09:22
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3416
|1.2846
|1.3461
|2008.10.17 13:54
|1.3461
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|772188
|10p3-Buy[tp]
|122323756
|2008.10.17 12:38
|buy
|0.01
|eurjpy
|135.43
|129.43
|135.88
|2008.10.17 13:43
|135.88
|0.00
|0.00
|0.00
|4.46
|772188
|10p3-Buy[tp]
|122323586
|2008.10.17 12:37
|buy
|0.01
|audusd
|0.6809
|0.6209
|0.6854
|2008.10.17 13:29
|0.6854
|0.00
|0.00
|0.00
|4.50
|772188
|10p3-Buy[tp]
|122315803
|2008.10.17 11:43
|sell
|0.01
|eurjpy
|135.34
|141.34
|134.89
|2008.10.17 12:32
|135.21
|0.00
|0.00
|0.00
|1.29
|772188
|10p3-Sell
|122317470
|2008.10.17 11:58
|sell
|0.02
|eurjpy
|135.66
|141.36
|135.21
|2008.10.17 12:32
|135.21
|0.00
|0.00
|0.00
|8.93
|772188
|10p3-Sell[tp]
|122316386
|2008.10.17 11:47
|sell
|0.01
|audusd
|0.6808
|0.7408
|0.6763
|2008.10.17 12:31
|0.6795
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|772188
|10p3-Sell
|122318148
|2008.10.17 12:00
|sell
|0.02
|audusd
|0.6838
|0.7408
|0.6793
|2008.10.17 12:31
|0.6793
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|772188
|10p3-Sell[tp]
|122308930
|2008.10.17 10:25
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.7297
|1.6697
|1.7342
|2008.10.17 11:45
|1.7310
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|772188
|10p3-Buy
|122312541
|2008.10.17 11:14
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.7265
|1.6695
|1.7310
|2008.10.17 11:45
|1.7310
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|772188
|10p3-Buy[tp]
|122302109
|2008.10.17 09:32
|buy
|0.01
|audusd
|0.6756
|0.6156
|0.6801
|2008.10.17 11:36
|0.6801
|0.00
|0.00
|0.00
|4.50
|772188
|10p3-Buy[tp]
|122302005
|2008.10.17 09:31
|buy
|0.01
|eurjpy
|135.49
|129.49
|135.94
|2008.10.17 11:32
|135.33
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.58
|772188
|10p3-Buy
|122304821
|2008.10.17 09:57
|buy
|0.02
|eurjpy
|135.19
|129.49
|135.64
|2008.10.17 11:32
|135.33
|0.00
|0.00
|0.00
|2.77
|772188
|10p3-Buy
|122307495
|2008.10.17 10:13
|buy
|0.04
|eurjpy
|134.89
|129.49
|135.34
|2008.10.17 11:32
|135.34
|0.00
|0.00
|0.00
|17.82
|772188
|10p3-Buy[tp]
|122304449
|2008.10.17 09:55
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7330
|1.7930
|1.7285
|2008.10.17 10:13
|1.7285
|0.00
|0.00
|0.00
|4.50
|772188
|10p3-Sell[tp]
|122291948
|2008.10.17 08:08
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.7274
|1.6674
|1.7319
|2008.10.17 09:41
|1.7319
|0.00
|0.00
|0.00
|4.50
|772188
|10p3-Buy[tp]
|122296637
|2008.10.17 08:54
|sell
|0.01
|audusd
|0.6786
|0.7386
|0.6741
|2008.10.17 09:23
|0.6741
|0.00
|0.00
|0.00
|4.50
|772188
|10p3-Sell[tp]
|122296519
|2008.10.17 08:53
|sell
|0.01
|eurjpy
|136.11
|142.11
|135.66
|2008.10.17 09:16
|135.66
|0.00
|0.00
|0.00
|4.46
|772188
|10p3-Sell[tp]
|122268440
|2008.10.17 04:46
|buy
|0.01
|audusd
|0.6889
|0.6289
|0.6934
|2008.10.17 08:51
|0.6812
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.70
|772188
|10p3-Buy
|122279516
|2008.10.17 07:02
|buy
|0.02
|audusd
|0.6858
|0.6288
|0.6903
|2008.10.17 08:51
|0.6811
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.40
|772188
|10p3-Buy
|122280951
|2008.10.17 07:09
|buy
|0.04
|audusd
|0.6825
|0.6285
|0.6870
|2008.10.17 08:51
|0.6811
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.60
|772188
|10p3-Buy
|122286445
|2008.10.17 07:49
|buy
|0.08
|audusd
|0.6793
|0.6283
|0.6838
|2008.10.17 08:51
|0.6810
|0.00
|0.00
|0.00
|13.60
|772188
|10p3-Buy
|122287231
|2008.10.17 07:51
|buy
|0.16
|audusd
|0.6763
|0.6283
|0.6808
|2008.10.17 08:51
|0.6808
|0.00
|0.00
|0.00
|72.00
|772188
|10p3-Buy[tp]
|122281534
|2008.10.17 07:14
|buy
|0.01
|eurjpy
|136.58
|130.58
|137.03
|2008.10.17 08:43
|136.13
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.44
|772188
|10p3-Buy
|122283778
|2008.10.17 07:29
|buy
|0.02
|eurjpy
|136.28
|130.58
|136.73
|2008.10.17 08:43
|136.12
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.16
|772188
|10p3-Buy
|122286764
|2008.10.17 07:50
|buy
|0.04
|eurjpy
|135.98
|130.58
|136.43
|2008.10.17 08:43
|136.11
|0.00
|0.00
|0.00
|5.14
|772188
|10p3-Buy
|122289700
|2008.10.17 08:01
|buy
|0.08
|eurjpy
|135.65
|130.55
|136.10
|2008.10.17 08:43
|136.10
|0.00
|0.00
|0.00
|35.59
|772188
|10p3-Buy[tp]
|122275642
|2008.10.17 06:15
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3479
|1.4079
|1.3434
|2008.10.17 08:02
|1.3434
|0.00
|0.00
|0.00
|4.50
|772188
|10p3-Sell[tp]
|122277381
|2008.10.17 06:40
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7330
|1.7930
|1.7285
|2008.10.17 07:48
|1.7316
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|772188
|10p3-Sell
|122280451
|2008.10.17 07:06
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.7363
|1.7933
|1.7318
|2008.10.17 07:48
|1.7318
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|772188
|10p3-Sell[tp]
|122249233
|2008.10.17 00:32
|sell
|0.01
|usdjpy
|101.61
|107.61
|101.16
|2008.10.17 07:28
|101.16
|0.00
|0.00
|0.00
|4.45
|772188
|10p3-Sell[tp]
|122268270
|2008.10.17 04:39
|sell
|0.01
|eurjpy
|136.96
|142.96
|136.51
|2008.10.17 07:02
|136.51
|0.00
|0.00
|0.00
|4.44
|772188
|10p3-Sell[tp]
|122230136
|2008.10.16 20:40
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.7306
|1.6706
|1.7351
|2008.10.17 06:33
|1.7351
|0.00
|0.00
|0.03
|4.50
|772188
|10p3-Buy[tp]
|122270239
|2008.10.17 05:14
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3505
|1.4105
|1.3460
|2008.10.17 05:45
|1.3460
|0.00
|0.00
|0.00
|4.50
|772188
|10p3-Sell[tp]
|122252642
|2008.10.17 01:02
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3481
|1.2881
|1.3526
|2008.10.17 05:01
|1.3495
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|772188
|10p3-Buy
|122255142
|2008.10.17 01:26
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3450
|1.2880
|1.3495
|2008.10.17 05:01
|1.3495
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|772188
|10p3-Buy[tp]
|122243170
|2008.10.16 23:19
|sell
|0.01
|audusd
|0.6870
|0.7470
|0.6825
|2008.10.17 04:33
|0.6907
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.70
|772188
|10p3-Sell
|122247655
|2008.10.17 00:13
|sell
|0.02
|audusd
|0.6902
|0.7472
|0.6857
|2008.10.17 04:33
|0.6907
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|772188
|10p3-Sell
|122255430
|2008.10.17 01:29
|sell
|0.04
|audusd
|0.6932
|0.7472
|0.6887
|2008.10.17 04:33
|0.6911
|0.00
|0.00
|0.00
|8.40
|772188
|10p3-Sell
|122256094
|2008.10.17 01:33
|sell
|0.08
|audusd
|0.6962
|0.7472
|0.6917
|2008.10.17 04:33
|0.6917
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|772188
|10p3-Sell[tp]
|122252419
|2008.10.17 01:01
|buy
|0.01
|eurjpy
|137.20
|131.20
|137.65
|2008.10.17 04:32
|137.02
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.77
|772188
|10p3-Buy
|122254359
|2008.10.17 01:23
|buy
|0.02
|eurjpy
|136.88
|131.18
|137.33
|2008.10.17 04:32
|137.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2.36
|772188
|10p3-Buy
|122257503
|2008.10.17 01:42
|buy
|0.04
|eurjpy
|136.57
|131.17
|137.02
|2008.10.17 04:32
|137.02
|0.00
|0.00
|0.00
|17.72
|772188
|10p3-Buy[tp]
|122197804
|2008.10.16 16:29
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3423
|1.4023
|1.3378
|2008.10.17 00:55
|1.3469
|0.00
|0.00
|-0.07
|-4.60
|772188
|10p3-Sell
|122218405
|2008.10.16 19:08
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3454
|1.4024
|1.3409
|2008.10.17 00:55
|1.3468
|0.00
|0.00
|-0.13
|-2.80
|772188
|10p3-Sell
|122233043
|2008.10.16 21:20
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3484
|1.4024
|1.3439
|2008.10.17 00:55
|1.3469
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|772188
|10p3-Sell
|122248490
|2008.10.17 00:21
|sell
|0.01
|eurjpy
|137.35
|143.35
|136.90
|2008.10.17 00:54
|136.90
|0.00
|0.00
|0.00
|4.43
|772188
|10p3-Sell[tp]
|122248005
|2008.10.17 00:16
|sell
|0.08
|eurusd
|1.3517
|1.4027
|1.3472
|2008.10.17 00:54
|1.3472
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|772188
|10p3-Sell[tp]
|122240429
|2008.10.16 22:53
|buy
|0.01
|usdjpy
|101.24
|95.24
|101.69
|2008.10.17 00:29
|101.69
|0.00
|0.00
|0.00
|4.43
|772188
|10p3-Buy[tp]
|122244951
|2008.10.16 23:50
|buy
|0.01
|eurjpy
|136.78
|130.78
|137.23
|2008.10.17 00:11
|137.23
|0.00
|0.00
|0.00
|4.43
|772188
|10p3-Buy[tp]
|122243221
|2008.10.16 23:20
|sell
|0.01
|eurjpy
|136.86
|142.86
|136.41
|2008.10.16 23:43
|136.41
|0.00
|0.00
|0.00
|4.45
|772188
|10p3-Sell[tp]
|122236137
|2008.10.16 21:56
|buy
|0.01
|audusd
|0.6895
|0.6295
|0.6940
|2008.10.16 23:10
|0.6878
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.70
|772188
|10p3-Buy
|122237186
|2008.10.16 22:15
|buy
|0.02
|audusd
|0.6865
|0.6295
|0.6910
|2008.10.16 23:10
|0.6880
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|772188
|10p3-Buy
|122239910
|2008.10.16 22:46
|buy
|0.04
|audusd
|0.6835
|0.6295
|0.6880
|2008.10.16 23:10
|0.6880
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|772188
|10p3-Buy[tp]
|122240523
|2008.10.16 22:54
|buy
|0.01
|eurjpy
|136.41
|130.41
|136.86
|2008.10.16 23:06
|136.86
|0.00
|0.00
|0.00
|4.44
|772188
|10p3-Buy[tp]
|122197564
|2008.10.16 16:28
|sell
|0.01
|usdjpy
|100.71
|106.71
|100.26
|2008.10.16 22:46
|101.15
|0.00
|0.00
|-0.14
|-4.35
|772188
|10p3-Sell
|122214949
|2008.10.16 18:52
|sell
|0.02
|usdjpy
|101.01
|106.71
|100.56
|2008.10.16 22:46
|101.14
|0.00
|0.00
|-0.27
|-2.57
|772188
|10p3-Sell
|122217656
|2008.10.16 19:06
|sell
|0.04
|usdjpy
|101.32
|106.72
|100.87
|2008.10.16 22:46
|101.15
|0.00
|0.00
|-0.55
|6.72
|772188
|10p3-Sell
|122228714
|2008.10.16 20:23
|sell
|0.08
|usdjpy
|101.62
|106.72
|101.17
|2008.10.16 22:46
|101.17
|0.00
|0.00
|-1.10
|35.58
|772188
|10p3-Sell[tp]
|122228200
|2008.10.16 20:13
|sell
|0.01
|eurjpy
|136.66
|142.66
|136.21
|2008.10.16 22:44
|136.50
|0.00
|0.00
|-0.25
|1.58
|772188
|10p3-Sell
|122231940
|2008.10.16 21:10
|sell
|0.02
|eurjpy
|136.96
|142.66
|136.51
|2008.10.16 22:44
|136.51
|0.00
|0.00
|0.00
|8.89
|772188
|10p3-Sell[tp]
|122210383
|2008.10.16 18:15
|sell
|0.01
|audusd
|0.6739
|0.7339
|0.6694
|2008.10.16 21:41
|0.6902
|0.00
|0.00
|-0.11
|-16.30
|772188
|10p3-Sell
|122213190
|2008.10.16 18:47
|sell
|0.02
|audusd
|0.6771
|0.7341
|0.6726
|2008.10.16 21:41
|0.6901
|0.00
|0.00
|-0.23
|-26.00
|772188
|10p3-Sell
|122213473
|2008.10.16 18:48
|sell
|0.04
|audusd
|0.6802
|0.7342
|0.6757
|2008.10.16 21:41
|0.6902
|0.00
|0.00
|-0.45
|-40.00
|772188
|10p3-Sell
|122218654
|2008.10.16 19:08
|sell
|0.08
|audusd
|0.6834
|0.7344
|0.6789
|2008.10.16 21:41
|0.6899
|0.00
|0.00
|-0.90
|-52.00
|772188
|10p3-Sell
|122219151
|2008.10.16 19:09
|sell
|0.16
|audusd
|0.6865
|0.7345
|0.6820
|2008.10.16 21:40
|0.6898
|0.00
|0.00
|-1.81
|-52.80
|772188
|10p3-Sell
|122226447
|2008.10.16 19:59
|sell
|0.32
|audusd
|0.6895
|0.7345
|0.6850
|2008.10.16 21:40
|0.6900
|0.00
|0.00
|-3.62
|-16.00
|772188
|10p3-Sell
|122231403
|2008.10.16 21:04
|sell
|0.64
|audusd
|0.6937
|0.7357
|0.6892
|2008.10.16 21:40
|0.6902
|0.00
|0.00
|0.00
|224.00
|772188
|10p3-Sell
|122187469
|2008.10.16 15:41
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7227
|1.7827
|1.7182
|2008.10.16 20:32
|1.7305
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.80
|772188
|10p3-Sell
|122208794
|2008.10.16 17:58
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.7257
|1.7827
|1.7212
|2008.10.16 20:32
|1.7299
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.40
|772188
|10p3-Sell
|122212420
|2008.10.16 18:38
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.7288
|1.7828
|1.7243
|2008.10.16 20:32
|1.7300
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.80
|772188
|10p3-Sell
|122214287
|2008.10.16 18:50
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.7318
|1.7828
|1.7273
|2008.10.16 20:32
|1.7302
|0.00
|0.00
|0.00
|12.80
|772188
|10p3-Sell
|122227274
|2008.10.16 20:05
|sell
|0.16
|gbpusd
|1.7349
|1.7829
|1.7304
|2008.10.16 20:32
|1.7304
|0.00
|0.00
|0.00
|72.00
|772188
|10p3-Sell[tp]
|122224880
|2008.10.16 19:42
|buy
|0.01
|eurjpy
|136.25
|130.25
|136.70
|2008.10.16 20:05
|136.70
|0.00
|0.00
|0.00
|4.44
|772188
|10p3-Buy[tp]
|122221682
|2008.10.16 19:18
|sell
|0.01
|eurjpy
|136.52
|142.52
|136.07
|2008.10.16 19:23
|136.07
|0.00
|0.00
|0.00
|4.45
|772188
|10p3-Sell[tp]
|122205696
|2008.10.16 17:25
|sell
|0.01
|eurjpy
|135.05
|141.05
|134.60
|2008.10.16 19:11
|136.40
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.31
|772188
|10p3-Sell
|122212916
|2008.10.16 18:41
|sell
|0.02
|eurjpy
|135.36
|141.06
|134.91
|2008.10.16 19:11
|136.37
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.92
|772188
|10p3-Sell
|122214875
|2008.10.16 18:52
|sell
|0.04
|eurjpy
|135.67
|141.07
|135.22
|2008.10.16 19:11
|136.36
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.21
|772188
|10p3-Sell
|122215751
|2008.10.16 18:57
|sell
|0.08
|eurjpy
|135.97
|141.07
|135.52
|2008.10.16 19:11
|136.33
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.40
|772188
|10p3-Sell
|122217760
|2008.10.16 19:06
|sell
|0.16
|eurjpy
|136.27
|141.07
|135.82
|2008.10.16 19:11
|136.31
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.31
|772188
|10p3-Sell
|122219442
|2008.10.16 19:10
|sell
|0.32
|eurjpy
|136.59
|141.09
|136.14
|2008.10.16 19:11
|136.30
|0.00
|0.00
|0.00
|91.52
|772188
|10p3-Sell
|122203859
|2008.10.16 17:05
|buy
|0.01
|audusd
|0.6703
|0.6103
|0.6748
|2008.10.16 18:08
|0.6748
|0.00
|0.00
|0.00
|4.50
|772188
|10p3-Buy[tp]
|122201361
|2008.10.16 16:50
|buy
|0.01
|eurjpy
|135.17
|129.17
|135.62
|2008.10.16 17:21
|135.30
|0.00
|0.00
|0.00
|1.29
|772188
|10p3-Buy
|122202764
|2008.10.16 16:59
|buy
|0.02
|eurjpy
|134.86
|129.16
|135.31
|2008.10.16 17:21
|135.31
|0.00
|0.00
|0.00
|8.93
|772188
|10p3-Buy[tp]
|122187730
|2008.10.16 15:43
|sell
|0.01
|audusd
|0.6683
|0.7283
|0.6638
|2008.10.16 16:56
|0.6700
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.70
|772188
|10p3-Sell
|122188523
|2008.10.16 15:47
|sell
|0.02
|audusd
|0.6713
|0.7283
|0.6668
|2008.10.16 16:56
|0.6699
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|772188
|10p3-Sell
|122194094
|2008.10.16 16:15
|sell
|0.04
|audusd
|0.6743
|0.7283
|0.6698
|2008.10.16 16:56
|0.6698
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|772188
|10p3-Sell[tp]
|122190926
|2008.10.16 16:01
|sell
|0.01
|eurjpy
|134.69
|140.69
|134.24
|2008.10.16 16:29
|135.18
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.87
|772188
|10p3-Sell
|122193029
|2008.10.16 16:12
|sell
|0.02
|eurjpy
|135.00
|140.70
|134.55
|2008.10.16 16:29
|135.18
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.58
|772188
|10p3-Sell
|122194282
|2008.10.16 16:15
|sell
|0.04
|eurjpy
|135.30
|140.70
|134.85
|2008.10.16 16:29
|135.17
|0.00
|0.00
|0.00
|5.16
|772188
|10p3-Sell
|122195853
|2008.10.16 16:21
|sell
|0.08
|eurjpy
|135.61
|140.71
|135.16
|2008.10.16 16:29
|135.16
|0.00
|0.00
|0.00
|35.76
|772188
|10p3-Sell[tp]
|122183102
|2008.10.16 15:16
|buy
|0.01
|usdjpy
|100.30
|94.30
|100.75
|2008.10.16 16:15
|100.75
|0.00
|0.00
|0.00
|4.47
|772188
|10p3-Buy[tp]
|122152388
|2008.10.16 13:20
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3481
|1.2881
|1.3526
|2008.10.16 16:14
|1.3433
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.80
|772188
|10p3-Buy
|122156351
|2008.10.16 13:34
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3450
|1.2880
|1.3495
|2008.10.16 16:14
|1.3433
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.40
|772188
|10p3-Buy
|122166119
|2008.10.16 14:11
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3419
|1.2879
|1.3464
|2008.10.16 16:14
|1.3434
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|772188
|10p3-Buy
|122169718
|2008.10.16 14:20
|buy
|0.08
|eurusd
|1.3389
|1.2879
|1.3434
|2008.10.16 16:14
|1.3434
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|772188
|10p3-Buy[tp]
|122186031
|2008.10.16 15:34
|buy
|0.01
|eurjpy
|134.62
|128.62
|135.07
|2008.10.16 15:52
|134.77
|0.00
|0.00
|0.00
|1.49
|772188
|10p3-Buy
|122187368
|2008.10.16 15:40
|buy
|0.02
|eurjpy
|134.32
|128.62
|134.77
|2008.10.16 15:52
|134.77
|0.00
|0.00
|0.00
|8.96
|772188
|10p3-Buy[tp]
|122183207
|2008.10.16 15:17
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.7212
|1.6612
|1.7257
|2008.10.16 15:36
|1.7257
|0.00
|0.00
|0.00
|4.50
|772188
|10p3-Buy[tp]
|122154240
|2008.10.16 13:30
|buy
|0.01
|audusd
|0.6779
|0.6179
|0.6824
|2008.10.16 15:25
|0.6660
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.90
|772188
|10p3-Buy
|122155069
|2008.10.16 13:33
|buy
|0.02
|audusd
|0.6745
|0.6175
|0.6790
|2008.10.16 15:25
|0.6658
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.40
|772188
|10p3-Buy
|122162696
|2008.10.16 14:00
|buy
|0.04
|audusd
|0.6715
|0.6175
|0.6760
|2008.10.16 15:25
|0.6657
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.20
|772188
|10p3-Buy
|122158030
|2008.10.16 13:39
|buy
|0.01
|eurjpy
|135.97
|129.97
|136.42
|2008.10.16 15:24
|134.71
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.54
|772188
|10p3-Buy
|122161586
|2008.10.16 13:55
|buy
|0.02
|eurjpy
|135.66
|129.96
|136.11
|2008.10.16 15:24
|134.71
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.90
|772188
|10p3-Buy
|122162777
|2008.10.16 14:00
|buy
|0.04
|eurjpy
|135.35
|129.95
|135.80
|2008.10.16 15:24
|134.72
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.07
|772188
|10p3-Buy
|122166283
|2008.10.16 14:11
|buy
|0.08
|eurjpy
|135.04
|129.94
|135.49
|2008.10.16 15:24
|134.71
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.26
|772188
|10p3-Buy
|122169037
|2008.10.16 14:19
|buy
|0.08
|audusd
|0.6685
|0.6175
|0.6730
|2008.10.16 15:24
|0.6655
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|772188
|10p3-Buy
|122167476
|2008.10.16 14:14
|buy
|0.16
|eurjpy
|134.73
|129.93
|135.18
|2008.10.16 15:24
|134.71
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.19
|772188
|10p3-Buy
|122180060
|2008.10.16 15:01
|buy
|0.32
|eurjpy
|134.41
|129.91
|134.86
|2008.10.16 15:24
|134.70
|0.00
|0.00
|0.00
|92.34
|772188
|10p3-Buy
|122172876
|2008.10.16 14:33
|buy
|0.16
|audusd
|0.6655
|0.6175
|0.6700
|2008.10.16 15:24
|0.6654
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|772188
|10p3-Buy
|122179577
|2008.10.16 15:00
|buy
|0.32
|audusd
|0.6625
|0.6175
|0.6670
|2008.10.16 15:24
|0.6653
|0.00
|0.00
|0.00
|89.60
|772188
|10p3-Buy
|122177937
|2008.10.16 14:55
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7246
|1.7846
|1.7201
|2008.10.16 15:04
|1.7201
|0.00
|0.00
|0.00
|4.50
|772188
|10p3-Sell[tp]
|122161616
|2008.10.16 13:56
|sell
|0.01
|usdjpy
|100.85
|106.85
|100.40
|2008.10.16 15:00
|100.40
|0.00
|0.00
|0.00
|4.48
|772188
|10p3-Sell[tp]
|122152488
|2008.10.16 13:21
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.7210
|1.6610
|1.7255
|2008.10.16 14:42
|1.7226
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|772188
|10p3-Buy
|122168030
|2008.10.16 14:15
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.7179
|1.6609
|1.7224
|2008.10.16 14:42
|1.7224
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|772188
|10p3-Buy[tp]
|122153544
|2008.10.16 13:28
|buy
|0.01
|usdjpy
|100.89
|94.89
|101.34
|2008.10.16 13:46
|101.03
|0.00
|0.00
|0.00
|1.39
|772188
|10p3-Buy
|122156030
|2008.10.16 13:34
|buy
|0.02
|usdjpy
|100.58
|94.88
|101.03
|2008.10.16 13:46
|101.03
|0.00
|0.00
|0.00
|8.91
|772188
|10p3-Buy[tp]
|122155100
|2008.10.16 13:33
|buy
|0.02
|eurjpy
|135.77
|130.07
|136.22
|2008.10.16 13:38
|135.88
|0.00
|0.00
|0.00
|2.18
|772188
|10p3-Buy
|122152602
|2008.10.16 13:22
|buy
|0.01
|eurjpy
|136.08
|130.08
|136.53
|2008.10.16 13:38
|135.89
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.88
|772188
|10p3-Buy
|122155783
|2008.10.16 13:34
|buy
|0.04
|eurjpy
|135.43
|130.03
|135.88
|2008.10.16 13:38
|135.88
|0.00
|0.00
|0.00
|17.84
|772188
|10p3-Buy[tp]
|122152605
|2008.10.16 13:22
|buy
|0.01
|audusd
|0.6758
|0.6158
|0.6803
|2008.10.16 13:30
|0.6773
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|772188
|10p3-Buy
|122153220
|2008.10.16 13:25
|buy
|0.02
|audusd
|0.6728
|0.6158
|0.6773
|2008.10.16 13:30
|0.6773
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|772188
|10p3-Buy[tp]
|122091488
|2008.10.16 07:21
|sell
|0.08
|usdjpy
|100.51
|105.61
|100.06
|2008.10.16 13:16
|100.84
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.18
|772188
|10p3-Sell
|122139162
|2008.10.16 12:31
|sell
|0.16
|usdjpy
|100.82
|105.62
|100.37
|2008.10.16 13:16
|100.85
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.76
|772188
|10p3-Sell
|122143107
|2008.10.16 12:43
|sell
|0.32
|usdjpy
|101.12
|105.62
|100.67
|2008.10.16 13:16
|100.84
|0.00
|0.00
|0.00
|88.85
|772188
|10p3-Sell
|122127629
|2008.10.16 11:14
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3507
|1.4077
|1.3462
|2008.10.16 13:03
|1.3494
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|772188
|10p3-Sell
|122126650
|2008.10.16 11:12
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3477
|1.4077
|1.3432
|2008.10.16 13:03
|1.3492
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.50
|772188
|10p3-Sell
|122141773
|2008.10.16 12:40
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3538
|1.4078
|1.3493
|2008.10.16 13:02
|1.3493
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|772188
|10p3-Sell[tp]
|122131645
|2008.10.16 11:30
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7261
|1.7861
|1.7216
|2008.10.16 13:02
|1.7246
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|772188
|10p3-Sell
|122144027
|2008.10.16 12:46
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.7291
|1.7861
|1.7246
|2008.10.16 13:02
|1.7246
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|772188
|10p3-Sell[tp]
|122125582
|2008.10.16 11:02
|sell
|0.01
|audusd
|0.6743
|0.7343
|0.6698
|2008.10.16 12:58
|0.6792
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.90
|772188
|10p3-Sell
|122137792
|2008.10.16 12:21
|sell
|0.02
|audusd
|0.6775
|0.7345
|0.6730
|2008.10.16 12:58
|0.6793
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.60
|772188
|10p3-Sell
|122140323
|2008.10.16 12:35
|sell
|0.04
|audusd
|0.6805
|0.7345
|0.6760
|2008.10.16 12:58
|0.6796
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|772188
|10p3-Sell
|122142547
|2008.10.16 12:41
|sell
|0.08
|audusd
|0.6841
|0.7351
|0.6796
|2008.10.16 12:58
|0.6796
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|772188
|10p3-Sell[tp]
|122123460
|2008.10.16 10:46
|sell
|0.01
|eurjpy
|134.85
|140.85
|134.40
|2008.10.16 12:57
|136.74
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.68
|772188
|10p3-Sell
|122125127
|2008.10.16 11:00
|sell
|0.02
|eurjpy
|135.15
|140.85
|134.70
|2008.10.16 12:57
|136.73
|0.00
|0.00
|0.00
|-31.24
|772188
|10p3-Sell
|122127090
|2008.10.16 11:14
|sell
|0.04
|eurjpy
|135.46
|140.86
|135.01
|2008.10.16 12:57
|136.72
|0.00
|0.00
|0.00
|-49.83
|772188
|10p3-Sell
|122128506
|2008.10.16 11:15
|sell
|0.08
|eurjpy
|135.77
|140.87
|135.32
|2008.10.16 12:57
|136.71
|0.00
|0.00
|0.00
|-74.36
|772188
|10p3-Sell
|122130744
|2008.10.16 11:28
|sell
|0.16
|eurjpy
|136.08
|140.88
|135.63
|2008.10.16 12:57
|136.75
|0.00
|0.00
|0.00
|-105.98
|772188
|10p3-Sell
|122140084
|2008.10.16 12:34
|sell
|0.32
|eurjpy
|136.41
|140.91
|135.96
|2008.10.16 12:57
|136.74
|0.00
|0.00
|0.00
|-104.40
|772188
|10p3-Sell
|122142213
|2008.10.16 12:41
|sell
|0.64
|eurjpy
|136.74
|140.94
|136.29
|2008.10.16 12:57
|136.74
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|772188
|10p3-Sell
|122144897
|2008.10.16 12:49
|sell
|1.28
|eurjpy
|137.05
|140.95
|136.60
|2008.10.16 12:57
|136.74
|0.00
|0.00
|0.00
|392.25
|772188
|10p3-Sell
|122116342
|2008.10.16 09:48
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.7223
|1.6623
|1.7268
|2008.10.16 11:21
|1.7268
|0.00
|0.00
|0.00
|4.50
|772188
|10p3-Buy[tp]
|122119626
|2008.10.16 10:08
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3438
|1.2838
|1.3483
|2008.10.16 11:05
|1.3483
|0.00
|0.00
|0.00
|4.50
|772188
|10p3-Buy[tp]
|122116526
|2008.10.16 09:49
|buy
|0.01
|audusd
|0.6695
|0.6095
|0.6740
|2008.10.16 10:49
|0.6710
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|772188
|10p3-Buy
|122118345
|2008.10.16 10:00
|buy
|0.02
|audusd
|0.6665
|0.6095
|0.6710
|2008.10.16 10:49
|0.6710
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|772188
|10p3-Buy[tp]
|122117128
|2008.10.16 09:53
|buy
|0.01
|eurjpy
|134.88
|128.88
|135.33
|2008.10.16 10:40
|135.01
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|772188
|10p3-Buy
|122118373
|2008.10.16 10:00
|buy
|0.02
|eurjpy
|134.56
|128.86
|135.01
|2008.10.16 10:40
|135.01
|0.00
|0.00
|0.00
|8.97
|772188
|10p3-Buy[tp]
|122078129
|2008.10.16 06:12
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3385
|1.3985
|1.3340
|2008.10.16 10:01
|1.3432
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.70
|772188
|10p3-Sell
|122095685
|2008.10.16 07:39
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3417
|1.3987
|1.3372
|2008.10.16 10:01
|1.3433
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.20
|772188
|10p3-Sell
|122102424
|2008.10.16 08:07
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3447
|1.3987
|1.3402
|2008.10.16 10:01
|1.3432
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|772188
|10p3-Sell
|122110519
|2008.10.16 09:14
|sell
|0.08
|eurusd
|1.3478
|1.3988
|1.3433
|2008.10.16 10:01
|1.3433
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|772188
|10p3-Sell[tp]
|122107983
|2008.10.16 08:43
|sell
|0.01
|eurjpy
|135.11
|141.11
|134.66
|2008.10.16 09:43
|134.97
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|772188
|10p3-Sell
|122108743
|2008.10.16 08:55
|sell
|0.02
|eurjpy
|135.42
|141.12
|134.97
|2008.10.16 09:43
|134.97
|0.00
|0.00
|0.00
|8.98
|772188
|10p3-Sell[tp]
|122111309
|2008.10.16 09:21
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7269
|1.7869
|1.7224
|2008.10.16 09:41
|1.7224
|0.00
|0.00
|0.00
|4.50
|772188
|10p3-Sell[tp]
|122083313
|2008.10.16 06:38
|sell
|0.01
|audusd
|0.6668
|0.7268
|0.6623
|2008.10.16 09:41
|0.6689
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.10
|772188
|10p3-Sell
|122095606
|2008.10.16 07:39
|sell
|0.02
|audusd
|0.6700
|0.7270
|0.6655
|2008.10.16 09:41
|0.6687
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|772188
|10p3-Sell
|122101632
|2008.10.16 08:05
|sell
|0.04
|audusd
|0.6730
|0.7270
|0.6685
|2008.10.16 09:41
|0.6685
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|772188
|10p3-Sell[tp]
|122087508
|2008.10.16 07:05
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.7284
|1.6684
|1.7329
|2008.10.16 09:03
|1.7265
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.90
|772188
|10p3-Buy
|122088904
|2008.10.16 07:13
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.7253
|1.6683
|1.7298
|2008.10.16 09:03
|1.7267
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|772188
|10p3-Buy
|122098255
|2008.10.16 07:50
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.7223
|1.6683
|1.7268
|2008.10.16 09:03
|1.7268
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|772188
|10p3-Buy[tp]
|122088665
|2008.10.16 07:11
|sell
|0.01
|eurjpy
|134.27
|140.27
|133.82
|2008.10.16 08:35
|135.04
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.67
|772188
|10p3-Sell
|122092460
|2008.10.16 07:25
|sell
|0.02
|eurjpy
|134.58
|140.28
|134.13
|2008.10.16 08:35
|135.05
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.35
|772188
|10p3-Sell
|122094714
|2008.10.16 07:34
|sell
|0.04
|eurjpy
|134.89
|140.29
|134.44
|2008.10.16 08:35
|135.04
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.97
|772188
|10p3-Sell
|122102329
|2008.10.16 08:07
|sell
|0.08
|eurjpy
|135.19
|140.29
|134.74
|2008.10.16 08:35
|135.04
|0.00
|0.00
|0.00
|11.95
|772188
|10p3-Sell
|122104069
|2008.10.16 08:11
|sell
|0.16
|eurjpy
|135.49
|140.29
|135.04
|2008.10.16 08:35
|135.04
|0.00
|0.00
|0.00
|71.67
|772188
|10p3-Sell[tp]
|122073453
|2008.10.16 05:50
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.7252
|1.6652
|1.7297
|2008.10.16 07:05
|1.7280
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|772188
|10p3-Buy
|122085264
|2008.10.16 06:58
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.7222
|1.6652
|1.7267
|2008.10.16 07:05
|1.7267
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|772188
|10p3-Buy[tp]
|122080251
|2008.10.16 06:20
|buy
|0.01
|eurjpy
|134.04
|128.04
|134.49
|2008.10.16 07:05
|134.49
|0.00
|0.00
|0.00
|4.48
|772188
|10p3-Buy[tp]
|122080013
|2008.10.16 06:18
|buy
|0.01
|gbpjpy
|172.61
|166.61
|173.06
|2008.10.16 06:46
|172.62
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|772188
|10p3-Buy
|122077857
|2008.10.16 06:11
|buy
|0.02
|audusd
|0.6636
|0.6066
|0.6681
|2008.10.16 06:21
|0.6649
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|772188
|10p3-Buy
|122079349
|2008.10.16 06:15
|buy
|0.04
|audusd
|0.6606
|0.6066
|0.6651
|2008.10.16 06:20
|0.6651
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|772188
|10p3-Buy[tp]
|122074486
|2008.10.16 05:58
|buy
|0.02
|gbpjpy
|172.67
|166.97
|173.12
|2008.10.16 06:18
|172.55
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.40
|772188
|10p3-Buy
|122077715
|2008.10.16 06:11
|buy
|0.04
|gbpjpy
|172.36
|166.96
|172.81
|2008.10.16 06:18
|172.51
|0.00
|0.00
|0.00
|5.99
|772188
|10p3-Buy
|122078272
|2008.10.16 06:12
|buy
|0.08
|gbpjpy
|172.06
|166.96
|172.51
|2008.10.16 06:18
|172.51
|0.00
|0.00
|0.00
|35.97
|772188
|10p3-Buy[tp]
|121618371
|2008.10.13 20:38
|balance
|Deposit
|6 695.48
|0.00
|0.00
|-9.60
|1 203.14
|Closed P/L:
|1 193.54
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|122373412
|2008.10.17 18:31
|buy
|0.01
|audusd
|0.6960
|0.6360
|0.7005
|0.6881
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.90
|772188
|10p3-Buy
|122373973
|2008.10.17 18:39
|buy
|0.02
|audusd
|0.6930
|0.6360
|0.6975
|0.6881
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.80
|772188
|10p3-Buy
|122378713
|2008.10.17 19:22
|buy
|0.04
|audusd
|0.6900
|0.6360
|0.6945
|0.6881
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.60
|772188
|10p3-Buy
|122375716
|2008.10.17 18:49
|buy
|0.01
|eurjpy
|136.45
|130.45
|136.90
|135.96
|0.00
|0.00
|0.05
|-4.83
|772188
|10p3-Buy
|122378352
|2008.10.17 19:20
|buy
|0.02
|eurjpy
|136.14
|130.44
|136.59
|135.96
|0.00
|0.00
|0.10
|-3.55
|772188
|10p3-Buy
|122355350
|2008.10.17 15:42
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3456
|1.2856
|1.3501
|1.3403
|0.00
|0.00
|0.01
|-5.30
|772188
|10p3-Buy
|122374387
|2008.10.17 18:40
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3425
|1.2855
|1.3470
|1.3403
|0.00
|0.00
|0.02
|-4.40
|772188
|10p3-Buy
|122351978
|2008.10.17 15:20
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7274
|1.7874
|1.7229
|1.7308
|0.00
|0.00
|-0.14
|-3.40
|772188
|10p3-Sell
|122357780
|2008.10.17 16:00
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.7305
|1.7875
|1.7260
|1.7308
|0.00
|0.00
|-0.29
|-0.60
|772188
|10p3-Sell
|122366423
|2008.10.17 17:27
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.7342
|1.7882
|1.7297
|1.7308
|0.00
|0.00
|-0.58
|13.60
|772188
|10p3-Sell
|122350632
|2008.10.17 15:13
|sell
|0.01
|usdjpy
|101.52
|107.52
|101.07
|101.47
|0.00
|0.00
|-0.14
|0.49
|772188
|10p3-Sell
|0.00
|0.00
|-0.97
|-33.29
|Floating P/L:
|-34.26
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|6 695.48
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|1 193.54
|Floating P/L:
|-34.26
|Margin:
|210.00
|Balance:
|7 889.02
|Equity:
|7 854.76
|Free Margin:
|7 644.76
|Details:
|Gross Profit:
|2 225.54
|Gross Loss:
|1 032.00
|Total Net Profit:
|1 193.54
|Profit Factor:
|2.16
|Expected Payoff:
|6.00
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|384.49 (5.24%)
|Relative Drawdown:
|5.24% (384.49)
|Total Trades:
|199
|Short Positions (won %):
|108 (61.11%)
|Long Positions (won %):
|91 (74.73%)
|Profit Trades (% of total):
|134 (67.34%)
|Loss trades (% of total):
|65 (32.66%)
|Largest
|profit trade:
|392.25
|loss trade:
|-105.98
|Average
|profit trade:
|16.61
|loss trade:
|-15.88
|Maximum
|consecutive wins ($):
|23 (124.11)
|consecutive losses ($):
|9 (-162.46)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|422.02 (8)
|consecutive loss (count):
|-384.49 (6)
|Average
|consecutive wins:
|5
|consecutive losses:
|2