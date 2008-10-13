ODL Securities

Account: 1024196 Name: 10point3 ODL Currency: USD 2008 October 17, 20:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
2955602008.10.17 12:30sell0.10usdjpy100.90104.04100.642008.10.17 20:18101.370.000.000.00-46.36
 77218810p3-Sell
2962782008.10.17 13:45sell0.20usdjpy101.11104.01100.812008.10.17 20:18101.370.000.000.00-51.30
 77218810p3-Sell
2968842008.10.17 14:58sell0.40usdjpy101.27104.01101.012008.10.17 20:18101.360.000.000.00-35.52
 77218810p3-Sell
2969542008.10.17 15:05sell0.80usdjpy101.46103.97101.172008.10.17 20:17101.370.000.000.0071.03
 77218810p3-Sell
2980132008.10.17 17:22sell1.60usdjpy101.66103.96101.362008.10.17 20:17101.360.000.000.00473.56
 77218810p3-Sell[tp]
2983502008.10.17 18:10sell0.10gbpusd1.73341.76441.73042008.10.17 19:541.73040.000.000.0030.00
 77218810p3-Sell[tp]
2983892008.10.17 18:15sell0.10eurusd1.34511.37611.34212008.10.17 18:401.34210.000.000.0030.00
 77218810p3-Sell[tp]
2983492008.10.17 18:10sell0.10eurjpy136.93140.03136.632008.10.17 18:23136.630.000.000.0029.53
 77218810p3-Sell[tp]
2982892008.10.17 18:00sell0.10audusd0.69850.72960.69562008.10.17 18:210.69560.000.000.0029.00
 77218810p3-Sell[tp]
2972492008.10.17 15:30sell0.10eurusd1.34441.37541.34142008.10.17 18:141.34540.000.000.00-10.00
 77218810p3-Sell
2978822008.10.17 17:04sell0.20eurusd1.34641.37541.34342008.10.17 18:141.34530.000.000.0022.00
 77218810p3-Sell
2981492008.10.17 17:39sell0.40eurusd1.34841.37541.34542008.10.17 18:141.34540.000.000.00120.00
 77218810p3-Sell[tp]
2970192008.10.17 15:10buy0.10gbpusd1.72751.69651.73052008.10.17 15:511.72830.000.000.008.00
 77218810p3-Buy
2973362008.10.17 15:37buy0.20gbpusd1.72551.69641.72842008.10.17 15:511.72840.000.000.0058.00
 77218810p3-Buy[tp]
2973072008.10.17 15:35sell0.10eurjpy136.46139.57136.172008.10.17 15:38136.170.000.000.0028.63
 77218810p3-Sell[tp]
2966812008.10.17 14:35sell0.10eurjpy135.57138.69135.292008.10.17 15:19136.570.000.000.00-98.65
 77218810p3-Sell
2966952008.10.17 14:36sell0.20eurjpy135.77138.68135.482008.10.17 15:19136.580.000.000.00-159.79
 77218810p3-Sell
2967282008.10.17 14:42sell0.40eurjpy135.95138.69135.692008.10.17 15:19136.580.000.000.00-248.60
 77218810p3-Sell
2967762008.10.17 14:47sell0.80eurjpy136.14138.66135.862008.10.17 15:19136.570.000.000.00-339.35
 77218810p3-Sell
2967982008.10.17 14:49sell1.60eurjpy136.34138.64136.042008.10.17 15:19136.580.000.000.00-378.77
 77218810p3-Sell
2969292008.10.17 15:02sell3.20eurjpy136.53138.65136.252008.10.17 15:19136.570.000.000.00-126.27
 77218810p3-Sell
2969612008.10.17 15:05sell6.40eurjpy136.74138.64136.442008.10.17 15:19136.550.000.000.001 199.68
 77218810p3-Sell
2966012008.10.17 14:25sell0.10eurusd1.34411.37511.34112008.10.17 14:591.34530.000.000.00-12.00
 77218810p3-Sell
2967742008.10.17 14:47sell0.20eurusd1.34611.37511.34312008.10.17 14:591.34520.000.000.0018.00
 77218810p3-Sell
2968032008.10.17 14:49sell0.40eurusd1.34811.37511.34512008.10.17 14:591.34510.000.000.00120.00
 77218810p3-Sell[tp]
2966432008.10.17 14:30sell0.10audusd0.69160.72260.68862008.10.17 14:340.68860.000.000.0030.00
 77218810p3-Sell[tp]
2962012008.10.17 13:35sell0.10eurusd1.34211.37311.33912008.10.17 14:141.34510.000.000.00-30.00
 77218810p3-Sell
2962382008.10.17 13:40sell0.20eurusd1.34401.37311.34112008.10.17 14:141.34510.000.000.00-22.00
 77218810p3-Sell
2963272008.10.17 13:51sell0.40eurusd1.34601.37301.34302008.10.17 14:141.34510.000.000.0036.00
 77218810p3-Sell
2964132008.10.17 14:01sell0.80eurusd1.34781.37301.34502008.10.17 14:141.34500.000.000.00224.00
 77218810p3-Sell[tp]
2958222008.10.17 12:50buy0.10gbpusd1.73111.70011.73412008.10.17 14:031.73150.000.000.004.00
 77218810p3-Buy
2961052008.10.17 13:21buy0.20gbpusd1.72901.70001.73202008.10.17 14:031.73200.000.000.0060.00
 77218810p3-Buy[tp]
2960902008.10.17 13:20sell0.10audusd0.68050.71150.67752008.10.17 13:530.68970.000.000.00-92.00
 77218810p3-Sell
2961122008.10.17 13:22sell0.20audusd0.68230.71170.67972008.10.17 13:530.68960.000.000.00-146.00
 77218810p3-Sell
2961412008.10.17 13:27sell0.40audusd0.68440.71140.68142008.10.17 13:530.68950.000.000.00-204.00
 77218810p3-Sell
2961542008.10.17 13:29sell0.80audusd0.68610.71150.68352008.10.17 13:530.68960.000.000.00-280.00
 77218810p3-Sell
2962152008.10.17 13:37sell1.60audusd0.68800.71110.68512008.10.17 13:530.68970.000.000.00-272.00
 77218810p3-Sell
2962602008.10.17 13:43sell3.20audusd0.69020.71120.68722008.10.17 13:530.68960.000.000.00192.00
 77218810p3-Sell
2962872008.10.17 13:46sell6.40audusd0.69240.71140.68942008.10.17 13:530.69020.000.000.001 408.00
 77218810p3-Sell
2960882008.10.17 13:20sell0.10eurjpy135.28138.38134.982008.10.17 13:33135.190.000.000.008.94
 77218810p3-Sell
2961432008.10.17 13:27sell0.20eurjpy135.48138.39135.192008.10.17 13:33135.190.000.000.0057.57
 77218810p3-Sell[tp]
2956372008.10.17 12:35sell0.10eurjpy135.19138.30134.902008.10.17 13:15135.290.000.000.00-9.91
 77218810p3-Sell
2956722008.10.17 12:37sell0.20eurjpy135.40138.30135.102008.10.17 13:15135.300.000.000.0019.84
 77218810p3-Sell
2958252008.10.17 12:50sell0.40eurjpy135.61138.31135.312008.10.17 13:15135.310.000.000.00119.01
 77218810p3-Sell[tp]
2955632008.10.17 12:30sell0.10audusd0.68070.71170.67772008.10.17 13:130.68170.000.000.00-10.00
 77218810p3-Sell
2959012008.10.17 12:56sell0.20audusd0.68270.71170.67972008.10.17 13:130.68180.000.000.0018.00
 77218810p3-Sell
2959352008.10.17 12:59sell0.40audusd0.68440.71170.68172008.10.17 13:130.68170.000.000.00108.00
 77218810p3-Sell[tp]
2930622008.10.17 08:45buy0.10eurusd1.34631.31531.34932008.10.17 12:521.34320.000.000.00-31.00
 77218810p3-Buy
2931882008.10.17 08:58buy0.20eurusd1.34421.31521.34722008.10.17 12:521.34330.000.000.00-18.00
 77218810p3-Buy
2934662008.10.17 09:22buy0.40eurusd1.34221.31521.34522008.10.17 12:511.34310.000.000.0036.00
 77218810p3-Buy
2941052008.10.17 10:12buy0.80eurusd1.34011.31511.34312008.10.17 12:511.34310.000.000.00240.00
 77218810p3-Buy[tp]
2908442008.10.17 03:55buy0.10usdjpy101.5998.49101.892008.10.17 11:39101.080.000.000.00-50.46
 77218810p3-Buy
2914212008.10.17 06:21buy0.20usdjpy101.3998.49101.692008.10.17 11:39101.070.000.000.00-63.32
 77218810p3-Buy
2920892008.10.17 07:28buy0.40usdjpy101.1998.49101.492008.10.17 11:39101.080.000.000.00-43.53
 77218810p3-Buy
2923682008.10.17 07:50buy0.80usdjpy100.9998.49101.292008.10.17 11:39101.070.000.000.0063.32
 77218810p3-Buy
2934982008.10.17 09:23buy1.60usdjpy100.8098.48101.082008.10.17 11:39101.080.000.000.00443.21
 77218810p3-Buy[tp]
2944532008.10.17 10:45buy0.10eurjpy135.18132.08135.482008.10.17 11:06135.280.000.000.009.91
 77218810p3-Buy
2945572008.10.17 10:55buy0.20eurjpy134.98132.08135.282008.10.17 11:06135.280.000.000.0059.46
 77218810p3-Buy[tp]
2937962008.10.17 09:50buy0.10audusd0.67800.64700.68102008.10.17 10:230.67660.000.000.00-14.00
 77218810p3-Buy
2938982008.10.17 09:57buy0.20audusd0.67600.64700.67902008.10.17 10:230.67680.000.000.0016.00
 77218810p3-Buy
2939182008.10.17 09:59buy0.40audusd0.67390.64690.67692008.10.17 10:230.67690.000.000.00120.00
 77218810p3-Buy[tp]
2929642008.10.17 08:35buy0.10eurjpy136.03132.93136.332008.10.17 10:21135.150.000.000.00-87.27
 77218810p3-Buy
2933632008.10.17 09:15buy0.20eurjpy135.82132.92136.122008.10.17 10:21135.180.000.000.00-126.93
 77218810p3-Buy
2933982008.10.17 09:16buy0.40eurjpy135.61132.91135.912008.10.17 10:21135.170.000.000.00-174.55
 77218810p3-Buy
2934832008.10.17 09:22buy0.80eurjpy135.38132.88135.682008.10.17 10:21135.190.000.000.00-150.73
 77218810p3-Buy
2939152008.10.17 09:59buy1.60eurjpy135.18132.87135.472008.10.17 10:21135.160.000.000.00-31.73
 77218810p3-Buy
2941002008.10.17 10:12buy3.20eurjpy134.98132.88135.282008.10.17 10:21135.150.000.000.00539.58
 77218810p3-Buy
2936592008.10.17 09:40buy0.10gbpusd1.73051.69951.73352008.10.17 09:451.73350.000.000.0030.00
 77218810p3-Buy[tp]
2930072008.10.17 08:40buy0.10audusd0.67710.64610.68012008.10.17 08:440.68010.000.000.0030.00
 77218810p3-Buy[tp]
2913612008.10.17 06:10buy0.10audusd0.69070.65970.69372008.10.17 08:160.67800.000.000.00-127.00
 77218810p3-Buy
2915112008.10.17 06:41buy0.20audusd0.68880.65970.69172008.10.17 08:160.67810.000.000.00-214.00
 77218810p3-Buy
2916992008.10.17 06:59buy0.40audusd0.68680.65980.68982008.10.17 08:160.67830.000.000.00-340.00
 77218810p3-Buy
2918152008.10.17 07:05buy0.80audusd0.68480.65980.68782008.10.17 08:160.67800.000.000.00-544.00
 77218810p3-Buy
2918782008.10.17 07:09buy1.60audusd0.68280.65980.68582008.10.17 08:160.67830.000.000.00-720.00
 77218810p3-Buy
2923512008.10.17 07:49buy3.20audusd0.68070.65970.68372008.10.17 08:160.67810.000.000.00-832.00
 77218810p3-Buy
2923582008.10.17 07:50buy6.40audusd0.67870.65970.68172008.10.17 08:160.67820.000.000.00-320.00
 77218810p3-Buy
2923932008.10.17 07:51buy12.80audusd0.67570.65870.67872008.10.17 08:160.67830.000.000.003 328.00
 77218810p3-Buy
2916442008.10.17 06:55sell0.10eurusd1.34781.37881.34482008.10.17 07:551.34480.000.000.0030.00
 77218810p3-Sell[tp]
2923002008.10.17 07:45sell0.10gbpusd1.73311.76411.73012008.10.17 07:511.73010.000.000.0030.00
 77218810p3-Sell[tp]
2911772008.10.17 05:30sell0.10eurjpy136.92140.02136.622008.10.17 06:45136.620.000.000.0029.61
 77218810p3-Sell[tp]
2907852008.10.17 03:25buy0.10gbpusd1.73261.70151.73552008.10.17 06:331.73550.000.000.0029.00
 77218810p3-Buy[tp]
2911272008.10.17 05:15buy0.10audusd0.69120.66020.69422008.10.17 06:070.69020.000.000.00-10.00
 77218810p3-Buy
2911952008.10.17 05:33buy0.20audusd0.68920.66020.69222008.10.17 06:070.69010.000.000.0018.00
 77218810p3-Buy
2912722008.10.17 05:50buy0.40audusd0.68710.66010.69012008.10.17 06:060.69010.000.000.00120.00
 77218810p3-Buy[tp]
2906002008.10.17 02:10sell0.10audusd0.69380.72490.69092008.10.17 04:330.69090.000.000.0029.00
 77218810p3-Sell[tp]
2906262008.10.17 02:20buy0.10eurjpy136.83133.72137.122008.10.17 04:29136.930.000.000.009.84
 77218810p3-Buy
2907112008.10.17 02:58buy0.20eurjpy136.63133.73136.932008.10.17 04:29136.930.000.000.0059.06
 77218810p3-Buy[tp]
2906172008.10.17 02:15buy0.10eurusd1.34611.31511.34912008.10.17 04:221.34710.000.000.0010.00
 77218810p3-Buy
2907552008.10.17 03:16buy0.20eurusd1.34411.31511.34712008.10.17 04:221.34710.000.000.0060.00
 77218810p3-Buy[tp]
2903852008.10.17 01:30sell0.10usdjpy101.59104.69101.292008.10.17 03:51101.520.000.000.006.90
 77218810p3-Sell
2902932008.10.17 01:10sell0.10audusd0.69050.72150.68752008.10.17 01:430.69530.000.000.00-48.00
 77218810p3-Sell
2903592008.10.17 01:25sell0.20audusd0.69250.72150.68952008.10.17 01:430.69510.000.000.00-52.00
 77218810p3-Sell
2903872008.10.17 01:31sell0.40audusd0.69430.72150.69152008.10.17 01:430.69550.000.000.00-48.00
 77218810p3-Sell
2903992008.10.17 01:33sell0.80audusd0.69630.72130.69332008.10.17 01:430.69550.000.000.0064.00
 77218810p3-Sell
2904142008.10.17 01:37sell1.60audusd0.69830.72130.69532008.10.17 01:430.69530.000.000.00480.00
 77218810p3-Sell[tp]
2898962008.10.16 23:15sell0.10gbpusd1.73471.76371.73172008.10.17 01:261.73170.000.000.0030.00
 77218810p3-Sell[tp]
2901972008.10.17 00:50sell0.10eurjpy137.11140.21136.812008.10.17 01:19137.040.000.000.006.88
 77218810p3-Sell
2902842008.10.17 01:08sell0.20eurjpy137.29140.22137.022008.10.17 01:19137.020.000.000.0053.08
 77218810p3-Sell[tp]
2893332008.10.16 20:20sell0.10eurusd1.34651.37551.34352008.10.17 00:541.34730.000.00-0.85-8.00
 77218810p3-Sell
2895422008.10.16 21:20sell0.20eurusd1.34821.37561.34562008.10.17 00:541.34720.000.000.0020.00
 77218810p3-Sell
2898682008.10.16 23:06sell0.40eurusd1.35021.37521.34722008.10.17 00:541.34720.000.000.00120.00
 77218810p3-Sell[tp]
2899502008.10.16 23:45sell0.10eurjpy136.55139.46136.262008.10.17 00:31137.220.000.000.00-65.93
 77218810p3-Sell
2899842008.10.16 23:58sell0.20eurjpy136.77139.47136.472008.10.17 00:31137.230.000.000.00-90.54
 77218810p3-Sell
2900702008.10.17 00:11sell0.80eurjpy137.19139.49136.892008.10.17 00:31137.240.000.000.00-39.36
 77218810p3-Sell
2900482008.10.17 00:06sell0.40eurjpy136.97139.48136.682008.10.17 00:31137.240.000.000.00-106.28
 77218810p3-Sell
2901312008.10.17 00:30sell1.60eurjpy137.40139.50137.102008.10.17 00:31137.220.000.000.00283.46
 77218810p3-Sell
2898852008.10.16 23:10buy0.10audusd0.68750.65850.69052008.10.17 00:060.68690.000.000.00-6.00
 77218810p3-Buy
2899352008.10.16 23:42buy0.20audusd0.68390.65690.68692008.10.17 00:060.68690.000.000.0060.00
 77218810p3-Buy[tp]
2899172008.10.16 23:25buy0.10usdjpy101.3598.44101.642008.10.17 00:05101.450.000.000.009.86
 77218810p3-Buy
2899402008.10.16 23:43buy0.20usdjpy101.1498.44101.442008.10.17 00:05101.440.000.000.0059.15
 77218810p3-Buy[tp]
2894472008.10.16 21:00sell0.10usdjpy101.57104.47101.272008.10.16 22:44101.270.000.000.0029.62
 77218810p3-Sell[tp]
2894152008.10.16 20:40sell0.10eurjpy136.67139.57136.372008.10.16 22:28136.770.000.00-1.70-9.86
 77218810p3-Sell
2894982008.10.16 21:08sell0.20eurjpy136.87139.57136.572008.10.16 22:28136.780.000.000.0017.73
 77218810p3-Sell
2895882008.10.16 21:29sell0.40eurjpy137.08139.58136.782008.10.16 22:27136.780.000.000.00118.21
 77218810p3-Sell[tp]
2893532008.10.16 20:25sell0.10audusd0.68980.71880.68682008.10.16 21:370.69150.000.00-1.18-17.00
 77218810p3-Sell
2894822008.10.16 21:02sell0.20audusd0.69180.71880.68882008.10.16 21:370.69080.000.000.0020.00
 77218810p3-Sell
2894882008.10.16 21:04sell0.40audusd0.69400.71900.69102008.10.16 21:370.69100.000.000.00120.00
 77218810p3-Sell[tp]
2893302008.10.16 20:15sell0.10gbpusd1.73391.76291.73092008.10.16 20:301.73090.000.000.0030.00
 77218810p3-Sell[tp]
2892242008.10.16 19:40sell0.10eurjpy135.94138.84135.642008.10.16 20:02136.440.000.000.00-49.34
 77218810p3-Sell
2892342008.10.16 19:41sell0.20eurjpy136.15138.85135.852008.10.16 20:01136.430.000.000.00-55.26
 77218810p3-Sell
2892502008.10.16 19:46sell0.40eurjpy136.36138.86136.062008.10.16 20:01136.420.000.000.00-23.68
 77218810p3-Sell
2892772008.10.16 19:59sell0.80eurjpy136.57138.87136.272008.10.16 20:01136.410.000.000.00126.32
 77218810p3-Sell
2885682008.10.16 17:40sell0.10usdjpy100.54103.44100.242008.10.16 19:18101.410.000.000.00-85.79
 77218810p3-Sell
2886152008.10.16 17:52sell0.20usdjpy100.74103.45100.452008.10.16 19:18101.430.000.000.00-136.05
 77218810p3-Sell
2889372008.10.16 18:52sell0.40usdjpy100.94103.44100.642008.10.16 19:18101.440.000.000.00-197.16
 77218810p3-Sell
2890052008.10.16 19:03sell0.80usdjpy101.14103.44100.842008.10.16 19:18101.430.000.000.00-228.73
 77218810p3-Sell
2890302008.10.16 19:06sell1.60usdjpy101.36103.46101.062008.10.16 19:18101.400.000.000.00-63.12
 77218810p3-Sell
2890612008.10.16 19:10sell3.20usdjpy101.56103.47101.272008.10.16 19:18101.370.000.000.00599.78
 77218810p3-Sell
2883062008.10.16 16:50sell0.10gbpusd1.72171.75081.71882008.10.16 18:591.73020.000.000.00-85.00
 77218810p3-Sell
2885802008.10.16 17:44sell0.20gbpusd1.72371.75071.72072008.10.16 18:581.72980.000.000.00-122.00
 77218810p3-Sell
2886452008.10.16 17:58sell0.40gbpusd1.72581.75081.72282008.10.16 18:581.72990.000.000.00-164.00
 77218810p3-Sell
2888562008.10.16 18:36sell0.80gbpusd1.72781.75081.72482008.10.16 18:581.72980.000.000.00-160.00
 77218810p3-Sell
2889132008.10.16 18:49sell1.60gbpusd1.72991.75091.72692008.10.16 18:581.72990.000.000.000.00
 77218810p3-Sell
2889322008.10.16 18:50sell3.20gbpusd1.73191.75091.72892008.10.16 18:581.73000.000.000.00608.00
 77218810p3-Sell
2888502008.10.16 18:35sell0.10audusd0.67330.70250.67052008.10.16 18:550.68000.000.000.00-67.00
 77218810p3-Sell
2888532008.10.16 18:36sell0.20audusd0.67540.70240.67242008.10.16 18:550.68010.000.000.00-94.00
 77218810p3-Sell
2888832008.10.16 18:47sell0.40audusd0.67780.70280.67482008.10.16 18:550.68030.000.000.00-100.00
 77218810p3-Sell
2888912008.10.16 18:48sell0.80audusd0.68000.70300.67702008.10.16 18:550.68040.000.000.00-32.00
 77218810p3-Sell
2889202008.10.16 18:49sell1.60audusd0.68200.70300.67902008.10.16 18:550.68020.000.000.00288.00
 77218810p3-Sell
2887452008.10.16 18:15buy0.10eurusd1.34051.31151.34352008.10.16 18:491.34350.000.000.0030.00
 77218810p3-Buy[tp]
2884452008.10.16 17:10sell0.10eurjpy134.89137.79134.592008.10.16 17:39134.800.000.000.008.95
 77218810p3-Sell
2884552008.10.16 17:13sell0.20eurjpy135.11137.81134.812008.10.16 17:39134.810.000.000.0059.67
 77218810p3-Sell[tp]
2883272008.10.16 16:55sell0.10audusd0.67160.70060.66862008.10.16 16:590.66860.000.000.0030.00
 77218810p3-Sell[tp]
2879452008.10.16 16:05sell0.10gbpusd1.72061.74961.71762008.10.16 16:411.72200.000.000.00-14.00
 77218810p3-Sell
2880092008.10.16 16:13sell0.20gbpusd1.72301.75001.72002008.10.16 16:411.72200.000.000.0020.00
 77218810p3-Sell
2881122008.10.16 16:23sell0.40gbpusd1.72501.75011.72212008.10.16 16:411.72210.000.000.00116.00
 77218810p3-Sell[tp]
2877852008.10.16 15:45buy0.10usdjpy100.3897.47100.672008.10.16 16:15100.670.000.000.0028.81
 77218810p3-Buy[tp]
2876732008.10.16 15:35buy0.10eurjpy134.56131.66134.862008.10.16 15:46134.670.000.000.0010.95
 77218810p3-Buy
2877422008.10.16 15:40buy0.20eurjpy134.35131.65134.652008.10.16 15:46134.650.000.000.0059.77
 77218810p3-Buy[tp]
2872262008.10.16 14:55buy0.10eurusd1.34081.31181.34382008.10.16 15:371.34180.000.000.0010.00
 77218810p3-Buy
2874902008.10.16 15:11buy0.20eurusd1.33891.31181.34182008.10.16 15:361.34180.000.000.0058.00
 77218810p3-Buy[tp]
2875942008.10.16 15:25buy0.10audusd0.66640.63720.66922008.10.16 15:320.66760.000.000.0012.00
 77218810p3-Buy
2876252008.10.16 15:28buy0.20audusd0.66480.63740.66742008.10.16 15:320.66740.000.000.0052.00
 77218810p3-Buy[tp]
2870692008.10.16 14:40buy0.10gbpusd1.72061.69161.72362008.10.16 14:441.72360.000.000.0030.00
 77218810p3-Buy[tp]
2865412008.10.16 14:05buy0.10gbpusd1.72291.69391.72592008.10.16 14:221.71850.000.000.00-44.00
 77218810p3-Buy
2866452008.10.16 14:11buy0.20gbpusd1.72111.69391.72392008.10.16 14:221.71860.000.000.00-50.00
 77218810p3-Buy
2867282008.10.16 14:15buy0.40gbpusd1.71911.69411.72212008.10.16 14:221.71870.000.000.00-16.00
 77218810p3-Buy
2868112008.10.16 14:20buy0.80gbpusd1.71711.69411.72012008.10.16 14:211.71860.000.000.00120.00
 77218810p3-Buy
2858262008.10.16 13:20sell0.10usdjpy100.90103.80100.602008.10.16 13:34100.600.000.000.0029.82
 77218810p3-Sell[tp]
2856062008.10.16 13:02sell0.10eurusd1.34871.37771.34572008.10.16 13:341.34570.000.000.0030.00
 77218810p3-Sell[tp]
2857802008.10.16 13:15sell0.10eurjpy135.91138.81135.612008.10.16 13:33135.790.000.000.0011.91
 77218810p3-Sell
2859632008.10.16 13:29sell0.20eurjpy136.11138.81135.812008.10.16 13:33135.810.000.000.0059.53
 77218810p3-Sell[tp]
2856762008.10.16 13:10sell0.10audusd0.67780.70710.67512008.10.16 13:130.67510.000.000.0027.00
 77218810p3-Sell[tp]
2856442008.10.16 13:05sell0.10gbpusd1.72321.75221.72022008.10.16 13:121.72020.000.000.0030.00
 77218810p3-Sell[tp]
2850112008.10.16 12:00sell0.10eurusd1.34991.37891.34692008.10.16 13:021.34900.000.000.009.00
 77218810p3-Sell
2852942008.10.16 12:35sell0.20eurusd1.35201.37901.34902008.10.16 13:021.34900.000.000.0060.00
 77218810p3-Sell[tp]
2850392008.10.16 12:02sell0.10gbpusd1.72591.75491.72292008.10.16 13:011.72490.000.000.0010.00
 77218810p3-Sell
2853502008.10.16 12:40sell0.20gbpusd1.72791.75491.72492008.10.16 13:011.72490.000.000.0060.00
 77218810p3-Sell[tp]
2850822008.10.16 12:10sell0.10eurjpy135.94138.84135.642008.10.16 12:57136.750.000.000.00-80.08
 77218810p3-Sell
2852442008.10.16 12:31sell0.20eurjpy136.15138.85135.852008.10.16 12:56136.740.000.000.00-116.68
 77218810p3-Sell
2852712008.10.16 12:34sell0.40eurjpy136.36138.86136.062008.10.16 12:56136.760.000.000.00-158.19
 77218810p3-Sell
2853352008.10.16 12:39sell0.80eurjpy136.57138.87136.272008.10.16 12:56136.780.000.000.00-166.11
 77218810p3-Sell
2853652008.10.16 12:41sell1.60eurjpy136.77138.88136.482008.10.16 12:56136.760.000.000.0015.82
 77218810p3-Sell
2854412008.10.16 12:46sell3.20eurjpy136.98138.88136.682008.10.16 12:56136.780.000.000.00632.66
 77218810p3-Sell
2852292008.10.16 12:30sell0.10usdjpy100.55103.45100.252008.10.16 12:55101.190.000.000.00-63.25
 77218810p3-Sell
2852402008.10.16 12:31sell0.20usdjpy100.75103.45100.452008.10.16 12:55101.180.000.000.00-85.00
 77218810p3-Sell
2852722008.10.16 12:34sell0.40usdjpy100.97103.47100.672008.10.16 12:55101.190.000.000.00-86.97
 77218810p3-Sell
2854022008.10.16 12:43sell0.80usdjpy101.17103.47100.872008.10.16 12:55101.200.000.000.00-23.72
 77218810p3-Sell
2854932008.10.16 12:51sell1.60usdjpy101.37103.47101.072008.10.16 12:55101.210.000.000.00252.94
 77218810p3-Sell
2849452008.10.16 11:50sell0.10audusd0.67190.70090.66892008.10.16 12:250.67630.000.000.00-44.00
 77218810p3-Sell
2850542008.10.16 12:03sell0.20audusd0.67390.70090.67092008.10.16 12:250.67650.000.000.00-52.00
 77218810p3-Sell
2851412008.10.16 12:19sell0.40audusd0.67600.70100.67302008.10.16 12:250.67630.000.000.00-12.00
 77218810p3-Sell
2851582008.10.16 12:21sell0.80audusd0.67790.70100.67502008.10.16 12:250.67640.000.000.00120.00
 77218810p3-Sell
2847142008.10.16 11:15buy0.10gbpusd1.72481.69581.72782008.10.16 12:021.72580.000.000.0010.00
 77218810p3-Buy
2849982008.10.16 11:57buy0.20gbpusd1.72281.69581.72582008.10.16 12:021.72580.000.000.0060.00
 77218810p3-Buy[tp]
2844192008.10.16 10:25buy0.10usdjpy100.2897.38100.582008.10.16 11:27100.580.000.000.0029.83
 77218810p3-Buy[tp]
2844292008.10.16 10:30buy0.10gbpusd1.72381.69481.72682008.10.16 11:141.72460.000.000.008.00
 77218810p3-Buy
2845742008.10.16 10:54buy0.20gbpusd1.72181.69481.72482008.10.16 11:141.72480.000.000.0060.00
 77218810p3-Buy[tp]
2844882008.10.16 10:40buy0.10eurjpy135.00132.10135.302008.10.16 11:05135.300.000.000.0029.90
 77218810p3-Buy[tp]
2845112008.10.16 10:45buy0.10audusd0.67010.64110.67312008.10.16 10:500.67310.000.000.0030.00
 77218810p3-Buy[tp]
2840142008.10.16 09:03buy0.10gbpusd1.72671.69771.72972008.10.16 10:201.72230.000.000.00-44.00
 77218810p3-Buy
2841362008.10.16 09:29buy0.20gbpusd1.72491.69771.72772008.10.16 10:201.72200.000.000.00-58.00
 77218810p3-Buy
2842012008.10.16 09:38buy0.40gbpusd1.72291.69791.72592008.10.16 10:201.72190.000.000.00-40.00
 77218810p3-Buy
2844042008.10.16 10:20buy0.80gbpusd1.72091.69791.72392008.10.16 10:201.72220.000.000.00104.00
 77218810p3-Buy
2839662008.10.16 08:55sell0.10eurusd1.34561.37471.34272008.10.16 09:511.34460.000.000.0010.00
 77218810p3-Sell
2840542008.10.16 09:14sell0.20eurusd1.34761.37461.34462008.10.16 09:511.34460.000.000.0060.00
 77218810p3-Sell[tp]
2839932008.10.16 09:00sell0.10eurjpy135.27138.17134.972008.10.16 09:43134.970.000.000.0029.95
 77218810p3-Sell[tp]
2841692008.10.16 09:32sell0.10audusd0.67220.70120.66922008.10.16 09:400.66920.000.000.0030.00
 77218810p3-Sell[tp]
2839272008.10.16 08:45sell0.10audusd0.67120.70020.66822008.10.16 09:320.67220.000.000.00-10.00
 77218810p3-Sell
2840082008.10.16 09:02sell0.20audusd0.67320.70020.67022008.10.16 09:310.67210.000.000.0022.00
 77218810p3-Sell
2841062008.10.16 09:24sell0.40audusd0.67520.70030.67232008.10.16 09:310.67230.000.000.00116.00
 77218810p3-Sell[tp]
2836712008.10.16 08:05sell0.10usdjpy100.39103.29100.092008.10.16 09:30100.290.000.000.009.97
 77218810p3-Sell
2837302008.10.16 08:10sell0.20usdjpy100.59103.29100.292008.10.16 09:30100.290.000.000.0059.83
 77218810p3-Sell[tp]
2837212008.10.16 08:10buy0.10gbpusd1.72541.69641.72842008.10.16 09:031.72650.000.000.0011.00
 77218810p3-Buy
2837792008.10.16 08:18buy0.20gbpusd1.72341.69641.72642008.10.16 09:031.72640.000.000.0060.00
 77218810p3-Buy[tp]
2831742008.10.16 07:05buy0.10gbpusd1.72591.69691.72892008.10.16 08:081.72520.000.000.00-7.00
 77218810p3-Buy
2832332008.10.16 07:14buy0.20gbpusd1.72391.69691.72692008.10.16 08:081.72500.000.000.0022.00
 77218810p3-Buy
2835852008.10.16 07:51buy0.40gbpusd1.72191.69691.72492008.10.16 08:081.72490.000.000.00120.00
 77218810p3-Buy[tp]
2834292008.10.16 07:35buy0.10eurusd1.33981.31071.34272008.10.16 08:001.34270.000.000.0029.00
 77218810p3-Buy[tp]
2833852008.10.16 07:30buy0.10audusd0.66690.63790.66992008.10.16 07:390.66990.000.000.0030.00
 77218810p3-Buy[tp]
2830572008.10.16 06:45buy0.10usdjpy100.1597.25100.452008.10.16 07:19100.450.000.000.0029.87
 77218810p3-Buy[tp]
2830332008.10.16 06:40buy0.10gbpusd1.72411.69511.72712008.10.16 07:051.72500.000.000.009.00
 77218810p3-Buy
2831242008.10.16 06:58buy0.20gbpusd1.72211.69511.72512008.10.16 07:051.72510.000.000.0060.00
 77218810p3-Buy[tp]
2829822008.10.16 06:30buy0.10audusd0.66750.63850.67052008.10.16 06:520.66650.000.000.00-10.00
 77218810p3-Buy
2830532008.10.16 06:42buy0.20audusd0.66570.63850.66852008.10.16 06:520.66670.000.000.0020.00
 77218810p3-Buy
2829252008.10.16 06:20buy0.10eurjpy134.03131.13134.332008.10.16 06:29134.120.000.000.009.00
 77218810p3-Buy
2827942008.10.16 06:05buy0.10eurjpy134.09131.19134.392008.10.16 06:19134.010.000.000.00-7.99
 77218810p3-Buy
2828312008.10.16 06:11buy0.20eurjpy133.89131.19134.192008.10.16 06:19133.980.000.000.0017.99
 77218810p3-Buy
2828502008.10.16 06:11buy0.40eurjpy133.71131.18133.982008.10.16 06:19133.980.000.000.00107.92
 77218810p3-Buy[tp]
2808772008.10.16 01:35sell0.10usdjpy99.84102.7499.542008.10.16 06:1099.950.000.000.00-11.01
 77218810p3-Sell
2809352008.10.16 01:53sell0.20usdjpy100.05102.7599.752008.10.16 06:1099.940.000.000.0022.01
 77218810p3-Sell
2822922008.10.16 04:52sell0.40usdjpy100.25102.7599.952008.10.16 06:1099.950.000.000.00120.08
 77218810p3-Sell[tp]
2824042008.10.16 05:10buy0.10eurusd1.34191.31291.34492008.10.16 05:481.33790.000.000.00-40.00
 77218810p3-Buy
2824892008.10.16 05:18buy0.20eurusd1.33991.31291.34292008.10.16 05:481.33770.000.000.00-44.00
 77218810p3-Buy
2826062008.10.16 05:38buy0.40eurusd1.33791.31291.34092008.10.16 05:481.33730.000.000.00-24.00
 77218810p3-Buy
2826152008.10.16 05:39buy0.80eurusd1.33591.31261.33862008.10.16 05:481.33740.000.000.00120.00
 77218810p3-Buy
2823662008.10.16 05:05buy0.10audusd0.66950.64050.67252008.10.16 05:300.67020.000.000.007.00
 77218810p3-Buy
2825002008.10.16 05:19buy0.20audusd0.66730.64030.67032008.10.16 05:300.67030.000.000.0060.00
 77218810p3-Buy[tp]
2823672008.10.16 05:05buy0.10gbpusd1.72831.69931.73132008.10.16 05:101.73130.000.000.0030.00
 77218810p3-Buy[tp]
2823352008.10.16 05:00buy0.10gbpjpy173.01170.11173.312008.10.16 05:02173.310.000.000.0029.92
 77218810p3-Buy[tp]
2819312008.10.16 04:10sell0.10audusd0.67060.69970.66772008.10.16 04:170.66770.000.000.0029.00
 77218810p3-Sell[tp]
2808302008.10.16 01:25sell0.10gbpjpy172.54175.44172.242008.10.16 03:51173.270.000.000.00-72.87
 77218810p3-Sell
2808422008.10.16 01:26sell0.20gbpjpy172.76175.46172.462008.10.16 03:51173.270.000.000.00-101.81
 77218810p3-Sell
2809382008.10.16 01:53sell0.40gbpjpy172.96175.46172.662008.10.16 03:51173.230.000.000.00-107.84
 77218810p3-Sell
2817972008.10.16 03:39sell0.80gbpjpy173.27175.57172.972008.10.16 03:51173.200.000.000.0055.92
 77218810p3-Sell
2818362008.10.16 03:45sell1.60gbpjpy173.48175.58173.182008.10.16 03:51173.270.000.000.00335.53
 77218810p3-Sell
2807982008.10.16 01:20sell0.10gbpusd1.72571.75471.72272008.10.16 03:501.72980.000.000.00-41.00
 77218810p3-Sell
2808162008.10.16 01:23sell0.20gbpusd1.72771.75471.72472008.10.16 03:501.73010.000.000.00-48.00
 77218810p3-Sell
2809552008.10.16 01:54sell0.40gbpusd1.72971.75471.72672008.10.16 03:501.72940.000.000.0012.00
 77218810p3-Sell
2818382008.10.16 03:46sell0.80gbpusd1.73171.75471.72872008.10.16 03:501.73010.000.000.00128.00
 77218810p3-Sell
2807992008.10.16 01:20sell0.10eurjpy134.39137.29134.092008.10.16 03:40134.850.000.000.00-45.94
 77218810p3-Sell
2808182008.10.16 01:23sell0.20eurjpy134.59137.29134.292008.10.16 03:40134.860.000.000.00-53.93
 77218810p3-Sell
2809302008.10.16 01:52sell0.40eurjpy134.80137.30134.502008.10.16 03:40134.870.000.000.00-27.96
 77218810p3-Sell
2809392008.10.16 01:53sell0.80eurjpy134.99137.31134.712008.10.16 03:40134.840.000.000.00119.84
 77218810p3-Sell
2807712008.10.16 01:10sell0.10eurusd1.34551.37451.34252008.10.16 03:401.34680.000.000.00-13.00
 77218810p3-Sell
2808192008.10.16 01:24sell0.20eurusd1.34751.37451.34452008.10.16 03:401.34690.000.000.0012.00
 77218810p3-Sell
2809482008.10.16 01:54sell0.40eurusd1.34951.37451.34652008.10.16 03:371.34650.000.000.00120.00
 77218810p3-Sell[tp]
2786942008.10.15 20:50buy0.10usdjpy100.0097.10100.302008.10.16 00:4499.910.000.001.53-9.01
 77218810p3-Buy
2788232008.10.15 21:08buy0.20usdjpy99.8097.10100.102008.10.16 00:4499.910.000.000.0022.02
 77218810p3-Buy
2797562008.10.15 22:51buy0.40usdjpy99.6297.1099.902008.10.16 00:4499.900.000.000.00112.10
 77218810p3-Buy[tp]
2786782008.10.15 20:45buy0.10gbpjpy173.12170.22173.422008.10.16 00:34172.070.000.007.54-105.30
 77218810p3-Buy
2787142008.10.15 20:52buy0.20gbpjpy172.92170.22173.222008.10.16 00:34172.060.000.0015.08-172.50
 77218810p3-Buy
2787262008.10.15 20:54buy0.40gbpjpy172.68170.18172.982008.10.16 00:34172.070.000.0030.15-244.71
 77218810p3-Buy
2787822008.10.15 21:05buy0.80gbpjpy172.44170.14172.742008.10.16 00:34172.030.000.000.00-328.95
 77218810p3-Buy
2787992008.10.15 21:06buy1.60gbpjpy172.20170.10172.502008.10.16 00:34172.020.000.000.00-288.87
 77218810p3-Buy
2788282008.10.15 21:09buy3.20gbpjpy171.99170.09172.292008.10.16 00:34172.000.000.000.0032.09
 77218810p3-Buy
2802982008.10.16 00:11buy6.40gbpjpy171.70170.00172.002008.10.16 00:34172.000.000.000.001 925.58
 77218810p3-Buy[tp]
2802322008.10.16 00:05buy0.10eurjpy133.91131.01134.212008.10.16 00:11134.210.000.000.0030.11
 77218810p3-Buy[tp]
2786772008.10.15 20:45buy0.10gbpusd1.72991.70091.73292008.10.16 00:091.72300.000.004.05-69.00
 77218810p3-Buy
2787182008.10.15 20:53buy0.20gbpusd1.72791.70071.73072008.10.16 00:091.72300.000.008.10-98.00
 77218810p3-Buy
2787742008.10.15 21:04buy0.40gbpusd1.72591.70091.72892008.10.16 00:091.72300.000.000.00-116.00
 77218810p3-Buy
2788032008.10.15 21:06buy0.80gbpusd1.72331.70031.72632008.10.16 00:091.72300.000.000.00-24.00
 77218810p3-Buy
2788542008.10.15 21:11buy1.60gbpusd1.72131.70031.72432008.10.16 00:091.72310.000.000.00288.00
 77218810p3-Buy
2797702008.10.15 22:55buy0.10eurusd1.34401.31501.34702008.10.16 00:071.34700.000.000.0030.00
 77218810p3-Buy[tp]
2797472008.10.15 22:50buy0.10eurjpy134.01131.11134.312008.10.15 23:18133.950.000.000.00-6.03
 77218810p3-Buy
2798932008.10.15 23:16buy0.20eurjpy133.74131.04134.042008.10.15 23:18134.040.000.000.0060.25
 77218810p3-Buy[tp]
2794482008.10.15 22:01buy0.10audusd0.65460.62560.65762008.10.15 22:170.65560.000.000.0010.00
 77218810p3-Buy
2794882008.10.15 22:07buy0.20audusd0.65260.62560.65562008.10.15 22:170.65560.000.000.0060.00
 77218810p3-Buy[tp]
2786962008.10.15 20:50buy0.10audusd0.66150.63250.66452008.10.15 22:010.65440.000.003.39-71.00
 77218810p3-Buy
2787952008.10.15 21:06buy0.20audusd0.65950.63250.66252008.10.15 22:010.65400.000.000.00-110.00
 77218810p3-Buy
2788702008.10.15 21:12buy0.40audusd0.65740.63240.66042008.10.15 22:010.65460.000.000.00-112.00
 77218810p3-Buy
2791712008.10.15 21:34buy0.80audusd0.65520.63220.65822008.10.15 22:010.65470.000.000.00-40.00
 77218810p3-Buy
2792362008.10.15 21:37buy1.60audusd0.65240.63140.65542008.10.15 22:010.65480.000.000.00384.00
 77218810p3-Buy
2786362008.10.15 20:40buy0.10eurjpy135.32132.42135.622008.10.15 21:34134.650.000.005.04-67.08
 77218810p3-Buy
2786832008.10.15 20:48buy0.20eurjpy135.11132.41135.412008.10.15 21:34134.510.000.0010.08-120.27
 77218810p3-Buy
2787252008.10.15 20:54buy0.40eurjpy134.91132.41135.212008.10.15 21:34134.700.000.0020.16-84.19
 77218810p3-Buy
2787922008.10.15 21:06buy0.80eurjpy134.70132.38134.982008.10.15 21:34134.680.000.000.00-16.01
 77218810p3-Buy
2788302008.10.15 21:09buy1.60eurjpy134.48132.38134.782008.10.15 21:34134.660.000.000.00288.23
 77218810p3-Buy
2771312008.10.15 16:55buy0.10eurusd1.35371.32471.35672008.10.15 20:361.35110.000.000.00-26.00
 77218810p3-Buy
2773062008.10.15 17:17buy0.20eurusd1.35161.32461.35462008.10.15 20:361.35250.000.000.0018.00
 77218810p3-Buy
2782212008.10.15 19:56buy0.40eurusd1.34961.32461.35262008.10.15 20:361.35260.000.000.00120.00
 77218810p3-Buy[tp]
2778642008.10.15 18:35buy0.10usdjpy100.7697.86101.062008.10.15 20:30100.170.000.000.00-58.90
 77218810p3-Buy
2781842008.10.15 19:50buy0.20usdjpy100.5697.86100.862008.10.15 20:30100.150.000.000.00-81.88
 77218810p3-Buy
2782262008.10.15 19:57buy0.40usdjpy100.3797.86100.662008.10.15 20:30100.160.000.000.00-83.87
 77218810p3-Buy
2782772008.10.15 20:03buy0.80usdjpy100.1797.87100.472008.10.15 20:30100.170.000.000.000.00
 77218810p3-Buy
2784442008.10.15 20:22buy1.60usdjpy99.9997.87100.272008.10.15 20:30100.130.000.000.00223.71
 77218810p3-Buy
2781362008.10.15 19:35buy0.10gbpusd1.73281.70381.73582008.10.15 20:181.72820.000.000.00-46.00
 77218810p3-Buy
2782562008.10.15 20:01buy0.20gbpusd1.73091.70381.73382008.10.15 20:181.72810.000.000.00-56.00
 77218810p3-Buy
2782692008.10.15 20:02buy0.40gbpusd1.72901.70391.73192008.10.15 20:181.72830.000.000.00-28.00
 77218810p3-Buy
2783652008.10.15 20:15buy0.80gbpusd1.72711.70401.73002008.10.15 20:181.72830.000.000.0096.00
 77218810p3-Buy
2778422008.10.15 18:30buy0.10eurjpy136.31133.41136.612008.10.15 18:43136.380.000.000.006.95
 77218810p3-Buy
2778862008.10.15 18:37buy0.20eurjpy136.08133.38136.382008.10.15 18:43136.380.000.000.0059.52
 77218810p3-Buy[tp]
2771292008.10.15 16:55buy0.10gbpusd1.73851.70951.74152008.10.15 18:251.73750.000.000.00-10.00
 77218810p3-Buy
2771792008.10.15 17:00buy0.20gbpusd1.73651.70951.73952008.10.15 18:251.73750.000.000.0020.00
 77218810p3-Buy
2773912008.10.15 17:27buy0.40gbpusd1.73441.70941.73742008.10.15 18:251.73740.000.000.00120.00
 77218810p3-Buy[tp]
2765112008.10.15 15:30sell0.10usdjpy101.33104.23101.032008.10.15 17:25101.230.000.000.009.88
 77218810p3-Sell
2766912008.10.15 15:54sell0.20usdjpy101.53104.23101.232008.10.15 17:25101.230.000.000.0059.27
 77218810p3-Sell[tp]
2771042008.10.15 16:50buy0.10gbpjpy176.59173.69176.892008.10.15 17:22176.050.000.000.00-53.26
 77218810p3-Buy
2771642008.10.15 16:59buy0.20gbpjpy176.34173.64176.642008.10.15 17:22176.070.000.000.00-53.26
 77218810p3-Buy
2771812008.10.15 17:00buy0.40gbpjpy176.14173.64176.442008.10.15 17:22176.080.000.000.00-23.66
 77218810p3-Buy
2773102008.10.15 17:17buy0.80gbpjpy175.93173.63176.232008.10.15 17:22176.090.000.000.00126.22
 77218810p3-Buy
2767432008.10.15 16:05buy0.10audusd0.68390.65490.68692008.10.15 16:400.68290.000.000.00-10.00
 77218810p3-Buy
2768322008.10.15 16:15buy0.20audusd0.68190.65490.68492008.10.15 16:400.68280.000.000.0018.00
 77218810p3-Buy
2769362008.10.15 16:24buy0.40audusd0.67980.65480.68282008.10.15 16:400.68280.000.000.00120.00
 77218810p3-Buy[tp]
2764712008.10.15 15:25sell0.10eurjpy137.44140.35137.152008.10.15 16:09137.350.000.000.008.88
 77218810p3-Sell
2765522008.10.15 15:33sell0.20eurjpy137.66140.36137.362008.10.15 16:09137.360.000.000.0059.17
 77218810p3-Sell[tp]
2759182008.10.15 14:35buy0.10audusd0.69400.66500.69702008.10.15 14:580.68930.000.000.00-47.00
 77218810p3-Buy
2760292008.10.15 14:44buy0.20audusd0.69200.66500.69502008.10.15 14:580.68970.000.000.00-46.00
 77218810p3-Buy
2760822008.10.15 14:52buy0.40audusd0.69000.66490.69292008.10.15 14:580.68960.000.000.00-16.00
 77218810p3-Buy
2760952008.10.15 14:53buy0.80audusd0.68800.66500.69102008.10.15 14:580.68950.000.000.00120.00
 77218810p3-Buy
2761172008.10.15 14:55sell0.10gbpjpy177.49180.39177.192008.10.15 14:57177.190.000.000.0029.59
 77218810p3-Sell[tp]
2758512008.10.15 14:25buy0.10gbpusd1.75511.72601.75802008.10.15 14:401.75800.000.000.0029.00
 77218810p3-Buy[tp]
2756492008.10.15 14:00buy0.10eurjpy137.77134.87138.072008.10.15 14:30137.860.000.000.008.87
 77218810p3-Buy
2756772008.10.15 14:03buy0.20eurjpy137.60134.87137.872008.10.15 14:30137.870.000.000.0053.21
 77218810p3-Buy[tp]
2752072008.10.15 13:05buy0.10usdjpy101.1798.27101.472008.10.15 14:30101.470.000.000.0029.57
 77218810p3-Buy[tp]
2754012008.10.15 13:30sell0.10gbpusd1.75261.78161.74962008.10.15 14:161.75160.000.000.0010.00
 77218810p3-Sell
2755182008.10.15 13:42sell0.20gbpusd1.75461.78161.75162008.10.15 14:161.75160.000.000.0060.00
 77218810p3-Sell[tp]
2752842008.10.15 13:15buy0.10eurjpy137.90134.99138.192008.10.15 13:51137.510.000.000.00-38.51
 77218810p3-Buy
2753772008.10.15 13:28buy0.20eurjpy137.71135.00138.002008.10.15 13:51137.510.000.000.00-39.50
 77218810p3-Buy
2753952008.10.15 13:29buy0.40eurjpy137.52135.01137.812008.10.15 13:51137.500.000.000.00-7.90
 77218810p3-Buy
2755712008.10.15 13:49buy0.80eurjpy137.32135.02137.622008.10.15 13:51137.470.000.000.00118.50
 77218810p3-Buy
2738442008.10.15 09:25buy0.10usdjpy101.0698.16101.362008.10.15 10:12101.360.000.000.0029.59
 77218810p3-Buy[tp]
2738332008.10.15 09:20buy0.10eurusd1.35931.33031.36232008.10.15 09:591.36230.000.000.0030.00
 77218810p3-Buy[tp]
2738432008.10.15 09:25buy0.10eurjpy137.35134.45137.652008.10.15 09:38137.650.000.000.0029.66
 77218810p3-Buy[tp]
2738102008.10.15 09:15buy0.10gbpjpy176.57173.66176.862008.10.15 09:37176.860.000.000.0028.67
 77218810p3-Buy[tp]
2736972008.10.15 08:45buy0.10gbpusd1.74561.71651.74852008.10.15 09:301.74850.000.000.0029.00
 77218810p3-Buy[tp]
2733792008.10.15 07:45sell0.10audusd0.69520.72420.69222008.10.15 08:550.69420.000.000.0010.00
 77218810p3-Sell
2734962008.10.15 08:05sell0.20audusd0.69720.72420.69422008.10.15 08:550.69420.000.000.0060.00
 77218810p3-Sell[tp]
2723982008.10.15 04:35sell0.10eurusd1.35801.38701.35502008.10.15 07:391.35910.000.000.00-11.00
 77218810p3-Sell
2727582008.10.15 05:58sell0.20eurusd1.35991.38701.35702008.10.15 07:381.35920.000.000.0014.00
 77218810p3-Sell
2728742008.10.15 06:14sell0.40eurusd1.36211.38711.35912008.10.15 07:381.35910.000.000.00120.00
 77218810p3-Sell[tp]
2731632008.10.15 07:06sell0.10eurjpy138.19141.09137.892008.10.15 07:24138.090.000.000.009.85
 77218810p3-Sell
2732312008.10.15 07:17sell0.20eurjpy138.40141.10138.102008.10.15 07:24138.100.000.000.0059.12
 77218810p3-Sell[tp]
2729172008.10.15 06:25sell0.10usdjpy101.60104.50101.302008.10.15 07:24101.500.000.000.009.85
 77218810p3-Sell
2730492008.10.15 06:44sell0.20usdjpy101.80104.50101.502008.10.15 07:24101.500.000.000.0059.12
 77218810p3-Sell[tp]
2723992008.10.15 04:35sell0.10eurjpy137.63140.53137.332008.10.15 07:06138.210.000.000.00-57.09
 77218810p3-Sell
2724642008.10.15 04:48sell0.20gbpjpy176.82179.53176.532008.10.15 07:06177.160.000.000.00-66.94
 77218810p3-Sell
2723832008.10.15 04:30sell0.10gbpjpy176.62179.52176.322008.10.15 07:06177.150.000.000.00-52.18
 77218810p3-Sell
2724882008.10.15 04:54sell0.20eurjpy137.84140.54137.542008.10.15 07:06138.200.000.000.00-70.89
 77218810p3-Sell
2726252008.10.15 05:30sell0.40eurjpy138.05140.55137.752008.10.15 07:06138.250.000.000.00-78.76
 77218810p3-Sell
2727222008.10.15 05:52sell0.80eurjpy138.24140.56137.962008.10.15 07:06138.240.000.000.000.00
 77218810p3-Sell
2727672008.10.15 05:59sell1.60eurjpy138.43140.55138.152008.10.15 07:06138.220.000.000.00330.74
 77218810p3-Sell
2724822008.10.15 04:54sell0.40gbpjpy177.01179.52176.722008.10.15 07:06177.190.000.000.00-70.88
 77218810p3-Sell
2726162008.10.15 05:29sell0.80gbpjpy177.21179.51176.912008.10.15 07:05177.370.000.000.00-125.90
 77218810p3-Sell
2726272008.10.15 05:30sell1.60gbpjpy177.42179.52177.122008.10.15 07:05177.400.000.000.0031.47
 77218810p3-Sell
2727142008.10.15 05:51sell3.20gbpjpy177.61179.52177.322008.10.15 07:05177.430.000.000.00566.37
 77218810p3-Sell
2729462008.10.15 06:30sell0.10gbpusd1.74591.77491.74292008.10.15 07:021.74500.000.000.009.00
 77218810p3-Sell
2729992008.10.15 06:36sell0.20gbpusd1.74791.77491.74492008.10.15 07:021.74490.000.000.0060.00
 77218810p3-Sell[tp]
2723062008.10.15 04:10sell0.10gbpusd1.74261.77161.73962008.10.15 06:271.74720.000.000.00-46.00
 77218810p3-Sell
2723342008.10.15 04:17sell0.20gbpusd1.74461.77161.74162008.10.15 06:261.74710.000.000.00-50.00
 77218810p3-Sell
2726752008.10.15 05:40sell0.40gbpusd1.74661.77161.74362008.10.15 06:261.74720.000.000.00-24.00
 77218810p3-Sell
2727382008.10.15 05:54sell0.80gbpusd1.74861.77161.74562008.10.15 06:261.74710.000.000.00120.00
 77218810p3-Sell
2716932008.10.15 01:40buy0.10usdjpy101.4498.54101.742008.10.15 04:58101.520.000.000.007.88
 77218810p3-Buy
2717352008.10.15 01:50buy0.20usdjpy101.2398.53101.532008.10.15 04:58101.530.000.000.0059.10
 77218810p3-Buy[tp]
2714132008.10.15 00:30buy0.10eurusd1.35711.32811.36012008.10.15 03:331.35790.000.000.008.00
 77218810p3-Buy
2716902008.10.15 01:39buy0.20eurusd1.35511.32811.35812008.10.15 03:331.35810.000.000.0060.00
 77218810p3-Buy[tp]
2711952008.10.14 23:55buy0.10gbpusd1.74131.71231.74432008.10.15 03:311.74250.000.000.0012.00
 77218810p3-Buy
2712382008.10.15 00:01buy0.20gbpusd1.73961.71231.74232008.10.15 03:311.74230.000.000.0054.00
 77218810p3-Buy[tp]
2717762008.10.15 02:00buy0.10eurjpy137.34134.44137.642008.10.15 03:23137.430.000.000.008.89
 77218810p3-Buy
2718582008.10.15 02:21buy0.20eurjpy137.16134.44137.442008.10.15 03:23137.440.000.000.0055.30
 77218810p3-Buy[tp]
2717942008.10.15 02:05buy0.10gbpjpy176.33173.42176.622008.10.15 02:58176.430.000.000.009.87
 77218810p3-Buy
2718282008.10.15 02:14buy0.20gbpjpy176.13173.43176.432008.10.15 02:58176.430.000.000.0059.22
 77218810p3-Buy[tp]
2718332008.10.15 02:15buy0.10audusd0.69220.66320.69522008.10.15 02:490.69310.000.000.009.00
 77218810p3-Buy
2718682008.10.15 02:23buy0.20audusd0.69030.66310.69312008.10.15 02:490.69310.000.000.0056.00
 77218810p3-Buy[tp]
2716922008.10.15 01:40buy0.10eurjpy137.48134.58137.782008.10.15 01:57137.380.000.000.00-9.87
 77218810p3-Buy
2717172008.10.15 01:46buy0.20eurjpy137.27134.57137.572008.10.15 01:57137.370.000.000.0019.74
 77218810p3-Buy
2717342008.10.15 01:50buy0.40eurjpy137.07134.57137.372008.10.15 01:57137.370.000.000.00118.44
 77218810p3-Buy[tp]
2713902008.10.15 00:25buy0.10eurjpy137.97135.07138.272008.10.15 01:26137.470.000.000.00-49.31
 77218810p3-Buy
2715192008.10.15 00:56buy0.20eurjpy137.76135.06138.062008.10.15 01:26137.490.000.000.00-53.25
 77218810p3-Buy
2715322008.10.15 00:59buy0.40eurjpy137.54135.04137.842008.10.15 01:26137.500.000.000.00-15.78
 77218810p3-Buy
2715842008.10.15 01:12buy0.80eurjpy137.33135.03137.632008.10.15 01:26137.490.000.000.00126.21
 77218810p3-Buy
2713642008.10.15 00:20buy0.10usdjpy101.7898.87102.072008.10.15 01:25101.340.000.000.00-43.42
 77218810p3-Buy
2715072008.10.15 00:55buy0.20usdjpy101.6198.88101.882008.10.15 01:25101.350.000.000.00-51.31
 77218810p3-Buy
2715212008.10.15 00:56buy0.40usdjpy101.3998.89101.692008.10.15 01:25101.340.000.000.00-19.74
 77218810p3-Buy
2715892008.10.15 01:13buy0.80usdjpy101.1998.89101.492008.10.15 01:25101.340.000.000.00118.41
 77218810p3-Buy
2697462008.10.14 17:35buy0.10eurusd1.36701.33801.37002008.10.15 00:281.35710.000.000.80-99.00
 77218810p3-Buy
2702912008.10.14 18:42buy0.20eurusd1.36501.33801.36802008.10.15 00:281.35720.000.001.60-156.00
 77218810p3-Buy
2706392008.10.14 20:32buy0.40eurusd1.36301.33801.36602008.10.15 00:281.35710.000.003.20-236.00
 77218810p3-Buy
2709982008.10.14 23:04buy0.80eurusd1.36101.33801.36402008.10.15 00:281.35720.000.000.00-304.00
 77218810p3-Buy
2710112008.10.14 23:05buy1.60eurusd1.35921.33801.36202008.10.15 00:281.35710.000.000.00-336.00
 77218810p3-Buy
2711132008.10.14 23:36buy3.20eurusd1.35721.33821.36022008.10.15 00:281.35730.000.000.0032.00
 77218810p3-Buy
2712432008.10.15 00:01buy6.40eurusd1.35521.33821.35822008.10.15 00:271.35710.000.000.001 216.00
 77218810p3-Buy
2707402008.10.14 21:10buy0.10eurjpy139.06136.16139.362008.10.14 23:14138.580.000.000.00-47.10
 77218810p3-Buy
2709792008.10.14 22:57buy0.20eurjpy138.83136.13139.132008.10.14 23:14138.570.000.000.00-51.04
 77218810p3-Buy
2710212008.10.14 23:07buy0.40eurjpy138.61136.11138.912008.10.14 23:14138.580.000.000.00-11.78
 77218810p3-Buy
2710402008.10.14 23:10buy0.80eurjpy138.39136.09138.692008.10.14 23:14138.560.000.000.00133.49
 77218810p3-Buy
2708482008.10.14 22:00sell0.10usdjpy102.13105.03101.832008.10.14 23:10101.830.000.000.0029.47
 77218810p3-Sell[tp]
2709122008.10.14 22:21sell0.10gbpjpy177.77180.67177.472008.10.14 23:07177.470.000.000.0029.42
 77218810p3-Sell[tp]
2707742008.10.14 21:20buy0.10gbpusd1.74121.71221.74422008.10.14 22:091.74420.000.000.0030.00
 77218810p3-Buy[tp]
2705022008.10.14 19:30buy0.10audusd0.70110.67210.70412008.10.14 21:240.69970.000.001.13-14.00
 77218810p3-Buy
2705842008.10.14 20:08buy0.20audusd0.69900.67200.70202008.10.14 21:240.69980.000.002.2616.00
 77218810p3-Buy
2706052008.10.14 20:21buy0.40audusd0.69690.67190.69992008.10.14 21:240.69990.000.004.52120.00
 77218810p3-Buy[tp]
2707112008.10.14 21:00buy0.10gbpjpy177.61174.71177.912008.10.14 21:17177.910.000.000.0029.37
 77218810p3-Buy[tp]
2703872008.10.14 18:55buy0.10usdjpy101.7798.86102.062008.10.14 20:56102.060.000.000.0028.41
 77218810p3-Buy[tp]
2704412008.10.14 19:10buy0.10eurjpy139.08136.18139.382008.10.14 19:46139.380.000.000.0029.40
 77218810p3-Buy[tp]
2697162008.10.14 17:30buy0.10gbpusd1.74641.71711.74912008.10.14 19:361.74540.000.000.00-10.00
 77218810p3-Buy
2700832008.10.14 18:14buy0.20gbpusd1.74441.71741.74742008.10.14 19:361.74550.000.000.0022.00
 77218810p3-Buy
2703342008.10.14 18:48buy0.40gbpusd1.74241.71741.74542008.10.14 19:361.74540.000.000.00120.00
 77218810p3-Buy[tp]
2697432008.10.14 17:35buy0.10gbpjpy178.60175.70178.902008.10.14 19:10177.720.000.000.00-86.34
 77218810p3-Buy
2697492008.10.14 17:36buy0.20gbpjpy178.39175.69178.692008.10.14 19:10177.710.000.000.00-133.44
 77218810p3-Buy
2698152008.10.14 17:50buy0.80gbpjpy177.98175.68178.282008.10.14 19:10177.730.000.000.00-196.21
 77218810p3-Buy
2697722008.10.14 17:41buy0.40gbpjpy178.18175.68178.482008.10.14 19:10177.730.000.000.00-176.60
 77218810p3-Buy
2698652008.10.14 17:55buy1.60gbpjpy177.77175.67178.072008.10.14 19:10177.750.000.000.00-31.39
 77218810p3-Buy
2700202008.10.14 18:05buy3.20gbpjpy177.56175.66177.862008.10.14 19:10177.780.000.000.00690.60
 77218810p3-Buy
2697452008.10.14 17:35buy0.10eurjpy139.77136.87140.072008.10.14 18:16139.130.000.000.00-62.87
 77218810p3-Buy
2697672008.10.14 17:40buy0.20eurjpy139.57136.87139.872008.10.14 18:16139.120.000.000.00-88.41
 77218810p3-Buy
2698122008.10.14 17:49buy0.40eurjpy139.36136.86139.662008.10.14 18:16139.130.000.000.00-90.37
 77218810p3-Buy
2699572008.10.14 18:01buy0.80eurjpy139.16136.86139.462008.10.14 18:16139.140.000.000.00-15.72
 77218810p3-Buy
2700472008.10.14 18:10buy1.60eurjpy138.95136.85139.252008.10.14 18:16139.140.000.000.00298.59
 77218810p3-Buy
2690832008.10.14 15:25buy0.10usdjpy102.1699.26102.462008.10.14 17:17102.230.000.000.006.85
 77218810p3-Buy
2695662008.10.14 17:00buy0.10audusd0.70230.67330.70532008.10.14 17:140.70340.000.000.0011.00
 77218810p3-Buy
2693842008.10.14 16:25buy0.10gbpusd1.74781.71881.75082008.10.14 16:361.75080.000.000.0030.00
 77218810p3-Buy[tp]
2693712008.10.14 16:20buy0.10gbpjpy178.66175.75178.952008.10.14 16:36178.950.000.000.0028.37
 77218810p3-Buy[tp]
2689712008.10.14 15:10buy0.10eurusd1.36531.33631.36832008.10.14 16:181.36830.000.000.0030.00
 77218810p3-Buy[tp]
2690552008.10.14 15:20buy0.10gbpjpy179.29176.39179.592008.10.14 15:28179.370.000.000.007.82
 77218810p3-Buy
2690672008.10.14 15:22buy0.20gbpjpy179.08176.38179.382008.10.14 15:28179.380.000.000.0058.66
 77218810p3-Buy[tp]
2690162008.10.14 15:15buy0.10eurjpy139.43136.53139.732008.10.14 15:19139.730.000.000.0029.36
 77218810p3-Buy[tp]
2687522008.10.14 14:45buy0.10gbpusd1.75581.72681.75882008.10.14 15:191.75460.000.000.00-12.00
 77218810p3-Buy
2687882008.10.14 14:46buy0.20gbpusd1.75381.72681.75682008.10.14 15:191.75470.000.000.0018.00
 77218810p3-Buy
2688142008.10.14 14:48buy0.40gbpusd1.75191.72671.75472008.10.14 15:191.75470.000.000.00112.00
 77218810p3-Buy[tp]
2681512008.10.14 13:40buy0.10gbpusd1.75641.72741.75942008.10.14 14:271.75240.000.000.00-40.00
 77218810p3-Buy
2683582008.10.14 14:06buy0.20gbpusd1.75441.72741.75742008.10.14 14:271.75240.000.000.00-40.00
 77218810p3-Buy
2685132008.10.14 14:21buy0.40gbpusd1.75251.72741.75542008.10.14 14:271.75230.000.000.00-8.00
 77218810p3-Buy
2685642008.10.14 14:24buy0.80gbpusd1.75081.72751.75352008.10.14 14:271.75220.000.000.00112.00
 77218810p3-Buy
2683382008.10.14 14:05buy0.10gbpjpy180.20177.30180.502008.10.14 14:13179.580.000.000.00-60.56
 77218810p3-Buy
2683542008.10.14 14:06buy0.20gbpjpy180.02177.28180.282008.10.14 14:13179.570.000.000.00-87.92
 77218810p3-Buy
2683732008.10.14 14:08buy0.40gbpjpy179.83177.32180.122008.10.14 14:13179.570.000.000.00-101.60
 77218810p3-Buy
2683792008.10.14 14:09buy0.80gbpjpy179.62177.32179.922008.10.14 14:13179.550.000.000.00-54.71
 77218810p3-Buy
2684092008.10.14 14:10buy1.60gbpjpy179.41177.31179.712008.10.14 14:13179.560.000.000.00234.44
 77218810p3-Buy
2678442008.10.14 13:00sell0.10usdjpy102.78105.69102.492008.10.14 13:41102.490.000.000.0028.30
 77218810p3-Sell[tp]
2674332008.10.14 11:30sell0.10eurusd1.37481.40381.37182008.10.14 13:001.37180.000.000.0030.00
 77218810p3-Sell[tp]
2677672008.10.14 12:45sell0.10eurjpy141.42144.32141.122008.10.14 12:59141.120.000.000.0029.18
 77218810p3-Sell[tp]
2666032008.10.14 08:50sell0.10gbpusd1.74941.77841.74642008.10.14 12:531.75760.000.000.00-82.00
 77218810p3-Sell
2667052008.10.14 09:12sell0.20gbpusd1.75141.77841.74842008.10.14 12:531.75750.000.000.00-122.00
 77218810p3-Sell
2668182008.10.14 09:35sell0.40gbpusd1.75351.77851.75052008.10.14 12:531.75770.000.000.00-168.00
 77218810p3-Sell
2669312008.10.14 09:55sell0.80gbpusd1.75531.77851.75252008.10.14 12:531.75770.000.000.00-192.00
 77218810p3-Sell
2670032008.10.14 10:05sell1.60gbpusd1.75711.77831.75432008.10.14 12:531.75760.000.000.00-80.00
 77218810p3-Sell
2671262008.10.14 10:29sell3.20gbpusd1.75911.77811.75612008.10.14 12:531.75730.000.000.00576.00
 77218810p3-Sell
2675272008.10.14 11:50sell0.10gbpjpy180.71183.61180.412008.10.14 12:02180.410.000.000.0029.26
 77218810p3-Sell[tp]
2661812008.10.14 07:30buy0.10usdjpy102.3399.42102.622008.10.14 10:33102.420.000.000.008.79
 77218810p3-Buy
2668902008.10.14 09:47buy0.20usdjpy102.1299.42102.422008.10.14 10:33102.420.000.000.0058.58
 77218810p3-Buy[tp]
2667612008.10.14 09:20buy0.10eurusd1.36671.33761.36962008.10.14 10:031.36960.000.000.0029.00
 77218810p3-Buy[tp]
2667842008.10.14 09:25buy0.10eurjpy139.78136.88140.082008.10.14 09:58139.840.000.000.005.87
 77218810p3-Buy
2668842008.10.14 09:47buy0.20eurjpy139.57136.86139.862008.10.14 09:58139.860.000.000.0056.71
 77218810p3-Buy[tp]
2665722008.10.14 08:45sell0.10gbpjpy179.08182.00178.802008.10.14 09:15179.020.000.000.005.87
 77218810p3-Sell
2667082008.10.14 09:12sell0.20gbpjpy179.33182.03179.032008.10.14 09:15179.030.000.000.0058.67
 77218810p3-Sell[tp]
2665452008.10.14 08:40sell0.10eurusd1.36531.39431.36232008.10.14 09:001.36230.000.000.0030.00
 77218810p3-Sell[tp]
2661592008.10.14 07:25buy0.10eurusd1.36491.33591.36792008.10.14 07:511.36790.000.000.0030.00
 77218810p3-Buy[tp]
2661602008.10.14 07:25buy0.10eurjpy139.62136.72139.922008.10.14 07:34139.920.000.000.0029.28
 77218810p3-Buy[tp]
2654632008.10.14 04:55buy0.10usdjpy102.2699.36102.562008.10.14 07:16102.360.000.000.009.77
 77218810p3-Buy
2660022008.10.14 06:53buy0.20usdjpy102.0699.36102.362008.10.14 07:16102.360.000.000.0058.62
 77218810p3-Buy[tp]
2658752008.10.14 06:30sell0.10eurjpy139.79142.69139.492008.10.14 06:46139.490.000.000.0029.33
 77218810p3-Sell[tp]
2657772008.10.14 06:10sell0.10eurusd1.36661.39571.36372008.10.14 06:231.36370.000.000.0029.00
 77218810p3-Sell[tp]
2658052008.10.14 06:15sell0.10gbpjpy179.04181.94178.742008.10.14 06:20178.950.000.000.008.79
 77218810p3-Sell
2658102008.10.14 06:16sell0.20gbpjpy179.24181.94178.942008.10.14 06:20178.940.000.000.0058.56
 77218810p3-Sell[tp]
2653892008.10.14 04:35sell0.10gbpusd1.75071.77971.74772008.10.14 06:141.74970.000.000.0010.00
 77218810p3-Sell
2654562008.10.14 04:53sell0.20gbpusd1.75271.77971.74972008.10.14 06:141.74970.000.000.0060.00
 77218810p3-Sell[tp]
2645672008.10.14 01:00sell0.10audusd0.70720.73030.70432008.10.14 06:070.70810.000.000.00-9.00
 77218810p3-Sell
2655432008.10.14 05:09sell0.20audusd0.70920.73620.70622008.10.14 06:070.70830.000.000.0018.00
 77218810p3-Sell
2655712008.10.14 05:17sell0.40audusd0.71130.73630.70832008.10.14 06:070.70830.000.000.00120.00
 77218810p3-Sell[tp]
2645452008.10.14 00:55sell0.10eurusd1.36331.38631.36032008.10.14 06:061.36730.000.000.00-40.00
 77218810p3-Sell
2647442008.10.14 01:31sell0.20eurusd1.36511.38651.36252008.10.14 06:061.36750.000.000.00-48.00
 77218810p3-Sell
2647722008.10.14 01:35sell0.40eurusd1.36711.38611.36412008.10.14 06:061.36760.000.000.00-20.00
 77218810p3-Sell
2657002008.10.14 05:50sell0.80eurusd1.36911.39211.36612008.10.14 06:061.36750.000.000.00128.00
 77218810p3-Sell
2655042008.10.14 05:00buy0.10gbpjpy179.44176.54179.742008.10.14 05:58179.530.000.000.008.78
 77218810p3-Buy
2655512008.10.14 05:12buy0.20gbpjpy179.24176.53179.532008.10.14 05:58179.530.000.000.0056.62
 77218810p3-Buy[tp]
2642212008.10.13 23:17sell0.10gbpjpy178.09181.19177.842008.10.14 04:29178.970.000.000.00-86.22
 77218810p3-Sell
2642462008.10.13 23:26sell0.20gbpjpy178.30181.20178.002008.10.14 04:29178.980.000.000.00-133.22
 77218810p3-Sell
2642642008.10.13 23:33sell0.40gbpjpy178.51180.41178.212008.10.14 04:29179.010.000.000.00-195.90
 77218810p3-Sell
2643002008.10.13 23:49sell0.80gbpjpy178.71180.41178.412008.10.14 04:29179.070.000.000.00-282.05
 77218810p3-Sell
2651662008.10.14 03:27sell1.60gbpjpy179.14181.24178.742008.10.14 04:29179.040.000.000.00156.67
 77218810p3-Sell
2652892008.10.14 03:58sell3.20gbpjpy179.33181.25179.052008.10.14 04:29179.090.000.000.00751.98
 77218810p3-Sell
2647572008.10.14 01:34sell1.60gbpjpy179.50180.08179.202008.10.14 03:27179.200.000.000.00468.62
  [tp]
2649042008.10.14 02:01sell3.20gbpjpy179.70180.13179.402008.10.14 02:45179.550.000.000.00467.66
2649162008.10.14 02:06sell2.00gbpjpy179.80180.27179.442008.10.14 02:44179.580.000.000.00428.64
2647542008.10.14 01:33sell0.10gbpjpy179.44180.05179.302008.10.14 01:41179.380.000.000.005.85
2647912008.10.14 01:37sell1.60gbpjpy179.69181.79179.392008.10.14 01:40179.410.000.000.00436.69
 77218810p3-Sell
2642392008.10.13 23:25sell0.20eurjpy139.29142.19139.042008.10.14 01:40140.150.000.000.00-167.67
 77218810p3-Sell
2642282008.10.13 23:20sell0.10eurjpy139.08142.18138.832008.10.14 01:40140.150.000.000.00-104.31
 77218810p3-Sell
2642622008.10.13 23:32sell0.40eurjpy139.49141.39139.192008.10.14 01:40140.150.000.000.00-257.36
 77218810p3-Sell
2642952008.10.13 23:48sell0.80eurjpy139.69141.40139.402008.10.14 01:40140.140.000.000.00-350.95
 77218810p3-Sell
2647902008.10.14 01:37sell1.60eurjpy140.44142.54140.142008.10.14 01:40140.140.000.000.00467.97
 77218810p3-Sell[tp]
2642102008.10.13 23:15sell0.10usdjpy102.22105.32101.972008.10.14 01:05102.640.000.000.00-40.92
 77218810p3-Sell
2642672008.10.13 23:35sell0.20usdjpy102.42104.52102.122008.10.14 01:05102.650.000.000.00-44.81
 77218810p3-Sell
2643212008.10.13 23:55sell0.40usdjpy102.61104.52102.322008.10.14 01:05102.650.000.000.00-15.59
 77218810p3-Sell
2643992008.10.14 00:16sell0.80usdjpy102.81104.51102.512008.10.14 01:05102.660.000.000.00116.89
 77218810p3-Sell
2640642008.10.13 22:15sell0.10gbpusd1.74041.77141.73792008.10.14 01:011.74450.000.000.00-41.00
 77218810p3-Sell
2641372008.10.13 22:42sell0.20gbpusd1.74261.77161.74012008.10.14 01:011.74460.000.000.00-40.00
 77218810p3-Sell
2643262008.10.13 23:57sell0.40gbpusd1.74461.76361.74162008.10.14 01:011.74470.000.000.00-4.00
 77218810p3-Sell
2644142008.10.14 00:18sell0.80gbpusd1.74631.76361.74362008.10.14 01:011.74480.000.000.00120.00
 77218810p3-Sell
2640372008.10.13 21:55sell0.10eurusd1.35961.39061.35712008.10.14 00:531.36390.000.000.00-43.00
 77218810p3-Sell
2641502008.10.13 22:47sell0.20eurusd1.36151.39061.35912008.10.14 00:531.36390.000.000.00-48.00
 77218810p3-Sell
2642842008.10.13 23:40sell0.40eurusd1.36351.38251.36052008.10.14 00:531.36400.000.000.00-20.00
 77218810p3-Sell
2643352008.10.13 23:59sell0.80eurusd1.36571.38271.36272008.10.14 00:531.36400.000.000.00136.00
 77218810p3-Sell
2642612008.10.13 23:32sell0.10audusd0.70370.72670.70072008.10.14 00:410.70930.000.000.00-56.00
 77218810p3-Sell
2643092008.10.13 23:51sell0.20audusd0.70570.72670.70272008.10.14 00:410.70810.000.000.00-48.00
 77218810p3-Sell
2643342008.10.13 23:59sell0.40audusd0.70770.72680.70482008.10.14 00:410.70800.000.000.00-12.00
 77218810p3-Sell
2643982008.10.14 00:16sell0.80audusd0.70970.72670.70672008.10.14 00:410.70820.000.000.00120.00
 77218810p3-Sell
2640472008.10.13 22:00sell0.10gbpjpy177.56180.66177.312008.10.13 23:17178.160.000.000.00-58.71
 77218810p3-Sell
2640892008.10.13 22:24sell0.20gbpjpy177.76180.67177.522008.10.13 23:17178.170.000.000.00-80.24
 77218810p3-Sell
2640942008.10.13 22:27sell0.40gbpjpy177.96180.67177.722008.10.13 23:17178.160.000.000.00-78.29
 77218810p3-Sell
2641492008.10.13 22:46sell0.80gbpjpy178.16180.67177.922008.10.13 23:17178.190.000.000.00-23.49
 77218810p3-Sell
2641682008.10.13 22:55sell1.60gbpjpy178.36180.66178.112008.10.13 23:17178.170.000.000.00297.51
 77218810p3-Sell
2638932008.10.13 21:05balanceDeposit20 000.00
  0.00 0.00 114.90 13 944.83
Closed P/L: 14 059.73
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
2990932008.10.17 20:10buy0.10audusd0.69170.66070.6947 0.68830.000.001.13-34.00
 77218810p3-Buy
2991302008.10.17 20:19buy0.20audusd0.68910.66010.6921 0.68830.000.002.26-16.00
 77218810p3-Buy
2991362008.10.17 20:20buy0.10eurjpy136.13133.03136.43 136.240.000.001.6510.83
 77218810p3-Buy
2990952008.10.17 20:10buy0.10eurusd1.34311.31211.3461 1.34070.000.000.80-24.00
 77218810p3-Buy
2992062008.10.17 20:37buy0.20eurusd1.34121.31211.3441 1.34070.000.001.60-10.00
 77218810p3-Buy
2991972008.10.17 20:35buy0.10usdjpy101.5998.49101.89 101.610.000.000.501.97
 77218810p3-Buy
  0.00 0.00 7.94 -71.20
 Floating P/L: -63.26
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 20 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 14 059.73 Floating P/L: -63.26 Margin: 843.78
Balance: 34 059.73 Equity: 33 996.47 Free Margin: 33 152.69
 
Details:
Graph
Gross Profit: 33 645.87 Gross Loss: 19 586.14 Total Net Profit: 14 059.73
Profit Factor: 1.72 Expected Payoff: 27.95  
Absolute Drawdown: 275.97 Maximal Drawdown: 3 097.00 (9.00%) Relative Drawdown: 9.00% (3 097.00)
 
Total Trades: 503 Short Positions (won %): 251 (54.98%) Long Positions (won %): 252 (59.13%)
Profit Trades (% of total): 287 (57.06%) Loss trades (% of total): 216 (42.94%)
Largest profit trade: 3 328.00 loss trade: -832.00
Average profit trade: 117.23 loss trade: -90.68
Maximum consecutive wins ($): 20 (1 182.10) consecutive losses ($): 7 (-3 097.00)
Maximal consecutive profit (count): 3 446.61 (5) consecutive loss (count): -3 097.00 (7)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 3