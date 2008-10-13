|Account: 1024196
|Name: 10point3 ODL
|Currency: USD
|2008 October 17, 20:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|295560
|2008.10.17 12:30
|sell
|0.10
|usdjpy
|100.90
|104.04
|100.64
|2008.10.17 20:18
|101.37
|0.00
|0.00
|0.00
|-46.36
|772188
|10p3-Sell
|296278
|2008.10.17 13:45
|sell
|0.20
|usdjpy
|101.11
|104.01
|100.81
|2008.10.17 20:18
|101.37
|0.00
|0.00
|0.00
|-51.30
|772188
|10p3-Sell
|296884
|2008.10.17 14:58
|sell
|0.40
|usdjpy
|101.27
|104.01
|101.01
|2008.10.17 20:18
|101.36
|0.00
|0.00
|0.00
|-35.52
|772188
|10p3-Sell
|296954
|2008.10.17 15:05
|sell
|0.80
|usdjpy
|101.46
|103.97
|101.17
|2008.10.17 20:17
|101.37
|0.00
|0.00
|0.00
|71.03
|772188
|10p3-Sell
|298013
|2008.10.17 17:22
|sell
|1.60
|usdjpy
|101.66
|103.96
|101.36
|2008.10.17 20:17
|101.36
|0.00
|0.00
|0.00
|473.56
|772188
|10p3-Sell[tp]
|298350
|2008.10.17 18:10
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7334
|1.7644
|1.7304
|2008.10.17 19:54
|1.7304
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|772188
|10p3-Sell[tp]
|298389
|2008.10.17 18:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3451
|1.3761
|1.3421
|2008.10.17 18:40
|1.3421
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|772188
|10p3-Sell[tp]
|298349
|2008.10.17 18:10
|sell
|0.10
|eurjpy
|136.93
|140.03
|136.63
|2008.10.17 18:23
|136.63
|0.00
|0.00
|0.00
|29.53
|772188
|10p3-Sell[tp]
|298289
|2008.10.17 18:00
|sell
|0.10
|audusd
|0.6985
|0.7296
|0.6956
|2008.10.17 18:21
|0.6956
|0.00
|0.00
|0.00
|29.00
|772188
|10p3-Sell[tp]
|297249
|2008.10.17 15:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3444
|1.3754
|1.3414
|2008.10.17 18:14
|1.3454
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|772188
|10p3-Sell
|297882
|2008.10.17 17:04
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3464
|1.3754
|1.3434
|2008.10.17 18:14
|1.3453
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|772188
|10p3-Sell
|298149
|2008.10.17 17:39
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3484
|1.3754
|1.3454
|2008.10.17 18:14
|1.3454
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|772188
|10p3-Sell[tp]
|297019
|2008.10.17 15:10
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7275
|1.6965
|1.7305
|2008.10.17 15:51
|1.7283
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|772188
|10p3-Buy
|297336
|2008.10.17 15:37
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.7255
|1.6964
|1.7284
|2008.10.17 15:51
|1.7284
|0.00
|0.00
|0.00
|58.00
|772188
|10p3-Buy[tp]
|297307
|2008.10.17 15:35
|sell
|0.10
|eurjpy
|136.46
|139.57
|136.17
|2008.10.17 15:38
|136.17
|0.00
|0.00
|0.00
|28.63
|772188
|10p3-Sell[tp]
|296681
|2008.10.17 14:35
|sell
|0.10
|eurjpy
|135.57
|138.69
|135.29
|2008.10.17 15:19
|136.57
|0.00
|0.00
|0.00
|-98.65
|772188
|10p3-Sell
|296695
|2008.10.17 14:36
|sell
|0.20
|eurjpy
|135.77
|138.68
|135.48
|2008.10.17 15:19
|136.58
|0.00
|0.00
|0.00
|-159.79
|772188
|10p3-Sell
|296728
|2008.10.17 14:42
|sell
|0.40
|eurjpy
|135.95
|138.69
|135.69
|2008.10.17 15:19
|136.58
|0.00
|0.00
|0.00
|-248.60
|772188
|10p3-Sell
|296776
|2008.10.17 14:47
|sell
|0.80
|eurjpy
|136.14
|138.66
|135.86
|2008.10.17 15:19
|136.57
|0.00
|0.00
|0.00
|-339.35
|772188
|10p3-Sell
|296798
|2008.10.17 14:49
|sell
|1.60
|eurjpy
|136.34
|138.64
|136.04
|2008.10.17 15:19
|136.58
|0.00
|0.00
|0.00
|-378.77
|772188
|10p3-Sell
|296929
|2008.10.17 15:02
|sell
|3.20
|eurjpy
|136.53
|138.65
|136.25
|2008.10.17 15:19
|136.57
|0.00
|0.00
|0.00
|-126.27
|772188
|10p3-Sell
|296961
|2008.10.17 15:05
|sell
|6.40
|eurjpy
|136.74
|138.64
|136.44
|2008.10.17 15:19
|136.55
|0.00
|0.00
|0.00
|1 199.68
|772188
|10p3-Sell
|296601
|2008.10.17 14:25
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3441
|1.3751
|1.3411
|2008.10.17 14:59
|1.3453
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|772188
|10p3-Sell
|296774
|2008.10.17 14:47
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3461
|1.3751
|1.3431
|2008.10.17 14:59
|1.3452
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|772188
|10p3-Sell
|296803
|2008.10.17 14:49
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3481
|1.3751
|1.3451
|2008.10.17 14:59
|1.3451
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|772188
|10p3-Sell[tp]
|296643
|2008.10.17 14:30
|sell
|0.10
|audusd
|0.6916
|0.7226
|0.6886
|2008.10.17 14:34
|0.6886
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|772188
|10p3-Sell[tp]
|296201
|2008.10.17 13:35
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3421
|1.3731
|1.3391
|2008.10.17 14:14
|1.3451
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|772188
|10p3-Sell
|296238
|2008.10.17 13:40
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3440
|1.3731
|1.3411
|2008.10.17 14:14
|1.3451
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.00
|772188
|10p3-Sell
|296327
|2008.10.17 13:51
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3460
|1.3730
|1.3430
|2008.10.17 14:14
|1.3451
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|772188
|10p3-Sell
|296413
|2008.10.17 14:01
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3478
|1.3730
|1.3450
|2008.10.17 14:14
|1.3450
|0.00
|0.00
|0.00
|224.00
|772188
|10p3-Sell[tp]
|295822
|2008.10.17 12:50
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7311
|1.7001
|1.7341
|2008.10.17 14:03
|1.7315
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|772188
|10p3-Buy
|296105
|2008.10.17 13:21
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.7290
|1.7000
|1.7320
|2008.10.17 14:03
|1.7320
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|772188
|10p3-Buy[tp]
|296090
|2008.10.17 13:20
|sell
|0.10
|audusd
|0.6805
|0.7115
|0.6775
|2008.10.17 13:53
|0.6897
|0.00
|0.00
|0.00
|-92.00
|772188
|10p3-Sell
|296112
|2008.10.17 13:22
|sell
|0.20
|audusd
|0.6823
|0.7117
|0.6797
|2008.10.17 13:53
|0.6896
|0.00
|0.00
|0.00
|-146.00
|772188
|10p3-Sell
|296141
|2008.10.17 13:27
|sell
|0.40
|audusd
|0.6844
|0.7114
|0.6814
|2008.10.17 13:53
|0.6895
|0.00
|0.00
|0.00
|-204.00
|772188
|10p3-Sell
|296154
|2008.10.17 13:29
|sell
|0.80
|audusd
|0.6861
|0.7115
|0.6835
|2008.10.17 13:53
|0.6896
|0.00
|0.00
|0.00
|-280.00
|772188
|10p3-Sell
|296215
|2008.10.17 13:37
|sell
|1.60
|audusd
|0.6880
|0.7111
|0.6851
|2008.10.17 13:53
|0.6897
|0.00
|0.00
|0.00
|-272.00
|772188
|10p3-Sell
|296260
|2008.10.17 13:43
|sell
|3.20
|audusd
|0.6902
|0.7112
|0.6872
|2008.10.17 13:53
|0.6896
|0.00
|0.00
|0.00
|192.00
|772188
|10p3-Sell
|296287
|2008.10.17 13:46
|sell
|6.40
|audusd
|0.6924
|0.7114
|0.6894
|2008.10.17 13:53
|0.6902
|0.00
|0.00
|0.00
|1 408.00
|772188
|10p3-Sell
|296088
|2008.10.17 13:20
|sell
|0.10
|eurjpy
|135.28
|138.38
|134.98
|2008.10.17 13:33
|135.19
|0.00
|0.00
|0.00
|8.94
|772188
|10p3-Sell
|296143
|2008.10.17 13:27
|sell
|0.20
|eurjpy
|135.48
|138.39
|135.19
|2008.10.17 13:33
|135.19
|0.00
|0.00
|0.00
|57.57
|772188
|10p3-Sell[tp]
|295637
|2008.10.17 12:35
|sell
|0.10
|eurjpy
|135.19
|138.30
|134.90
|2008.10.17 13:15
|135.29
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.91
|772188
|10p3-Sell
|295672
|2008.10.17 12:37
|sell
|0.20
|eurjpy
|135.40
|138.30
|135.10
|2008.10.17 13:15
|135.30
|0.00
|0.00
|0.00
|19.84
|772188
|10p3-Sell
|295825
|2008.10.17 12:50
|sell
|0.40
|eurjpy
|135.61
|138.31
|135.31
|2008.10.17 13:15
|135.31
|0.00
|0.00
|0.00
|119.01
|772188
|10p3-Sell[tp]
|295563
|2008.10.17 12:30
|sell
|0.10
|audusd
|0.6807
|0.7117
|0.6777
|2008.10.17 13:13
|0.6817
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|772188
|10p3-Sell
|295901
|2008.10.17 12:56
|sell
|0.20
|audusd
|0.6827
|0.7117
|0.6797
|2008.10.17 13:13
|0.6818
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|772188
|10p3-Sell
|295935
|2008.10.17 12:59
|sell
|0.40
|audusd
|0.6844
|0.7117
|0.6817
|2008.10.17 13:13
|0.6817
|0.00
|0.00
|0.00
|108.00
|772188
|10p3-Sell[tp]
|293062
|2008.10.17 08:45
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3463
|1.3153
|1.3493
|2008.10.17 12:52
|1.3432
|0.00
|0.00
|0.00
|-31.00
|772188
|10p3-Buy
|293188
|2008.10.17 08:58
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3442
|1.3152
|1.3472
|2008.10.17 12:52
|1.3433
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|772188
|10p3-Buy
|293466
|2008.10.17 09:22
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3422
|1.3152
|1.3452
|2008.10.17 12:51
|1.3431
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|772188
|10p3-Buy
|294105
|2008.10.17 10:12
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3401
|1.3151
|1.3431
|2008.10.17 12:51
|1.3431
|0.00
|0.00
|0.00
|240.00
|772188
|10p3-Buy[tp]
|290844
|2008.10.17 03:55
|buy
|0.10
|usdjpy
|101.59
|98.49
|101.89
|2008.10.17 11:39
|101.08
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.46
|772188
|10p3-Buy
|291421
|2008.10.17 06:21
|buy
|0.20
|usdjpy
|101.39
|98.49
|101.69
|2008.10.17 11:39
|101.07
|0.00
|0.00
|0.00
|-63.32
|772188
|10p3-Buy
|292089
|2008.10.17 07:28
|buy
|0.40
|usdjpy
|101.19
|98.49
|101.49
|2008.10.17 11:39
|101.08
|0.00
|0.00
|0.00
|-43.53
|772188
|10p3-Buy
|292368
|2008.10.17 07:50
|buy
|0.80
|usdjpy
|100.99
|98.49
|101.29
|2008.10.17 11:39
|101.07
|0.00
|0.00
|0.00
|63.32
|772188
|10p3-Buy
|293498
|2008.10.17 09:23
|buy
|1.60
|usdjpy
|100.80
|98.48
|101.08
|2008.10.17 11:39
|101.08
|0.00
|0.00
|0.00
|443.21
|772188
|10p3-Buy[tp]
|294453
|2008.10.17 10:45
|buy
|0.10
|eurjpy
|135.18
|132.08
|135.48
|2008.10.17 11:06
|135.28
|0.00
|0.00
|0.00
|9.91
|772188
|10p3-Buy
|294557
|2008.10.17 10:55
|buy
|0.20
|eurjpy
|134.98
|132.08
|135.28
|2008.10.17 11:06
|135.28
|0.00
|0.00
|0.00
|59.46
|772188
|10p3-Buy[tp]
|293796
|2008.10.17 09:50
|buy
|0.10
|audusd
|0.6780
|0.6470
|0.6810
|2008.10.17 10:23
|0.6766
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|772188
|10p3-Buy
|293898
|2008.10.17 09:57
|buy
|0.20
|audusd
|0.6760
|0.6470
|0.6790
|2008.10.17 10:23
|0.6768
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|772188
|10p3-Buy
|293918
|2008.10.17 09:59
|buy
|0.40
|audusd
|0.6739
|0.6469
|0.6769
|2008.10.17 10:23
|0.6769
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|772188
|10p3-Buy[tp]
|292964
|2008.10.17 08:35
|buy
|0.10
|eurjpy
|136.03
|132.93
|136.33
|2008.10.17 10:21
|135.15
|0.00
|0.00
|0.00
|-87.27
|772188
|10p3-Buy
|293363
|2008.10.17 09:15
|buy
|0.20
|eurjpy
|135.82
|132.92
|136.12
|2008.10.17 10:21
|135.18
|0.00
|0.00
|0.00
|-126.93
|772188
|10p3-Buy
|293398
|2008.10.17 09:16
|buy
|0.40
|eurjpy
|135.61
|132.91
|135.91
|2008.10.17 10:21
|135.17
|0.00
|0.00
|0.00
|-174.55
|772188
|10p3-Buy
|293483
|2008.10.17 09:22
|buy
|0.80
|eurjpy
|135.38
|132.88
|135.68
|2008.10.17 10:21
|135.19
|0.00
|0.00
|0.00
|-150.73
|772188
|10p3-Buy
|293915
|2008.10.17 09:59
|buy
|1.60
|eurjpy
|135.18
|132.87
|135.47
|2008.10.17 10:21
|135.16
|0.00
|0.00
|0.00
|-31.73
|772188
|10p3-Buy
|294100
|2008.10.17 10:12
|buy
|3.20
|eurjpy
|134.98
|132.88
|135.28
|2008.10.17 10:21
|135.15
|0.00
|0.00
|0.00
|539.58
|772188
|10p3-Buy
|293659
|2008.10.17 09:40
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7305
|1.6995
|1.7335
|2008.10.17 09:45
|1.7335
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|772188
|10p3-Buy[tp]
|293007
|2008.10.17 08:40
|buy
|0.10
|audusd
|0.6771
|0.6461
|0.6801
|2008.10.17 08:44
|0.6801
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|772188
|10p3-Buy[tp]
|291361
|2008.10.17 06:10
|buy
|0.10
|audusd
|0.6907
|0.6597
|0.6937
|2008.10.17 08:16
|0.6780
|0.00
|0.00
|0.00
|-127.00
|772188
|10p3-Buy
|291511
|2008.10.17 06:41
|buy
|0.20
|audusd
|0.6888
|0.6597
|0.6917
|2008.10.17 08:16
|0.6781
|0.00
|0.00
|0.00
|-214.00
|772188
|10p3-Buy
|291699
|2008.10.17 06:59
|buy
|0.40
|audusd
|0.6868
|0.6598
|0.6898
|2008.10.17 08:16
|0.6783
|0.00
|0.00
|0.00
|-340.00
|772188
|10p3-Buy
|291815
|2008.10.17 07:05
|buy
|0.80
|audusd
|0.6848
|0.6598
|0.6878
|2008.10.17 08:16
|0.6780
|0.00
|0.00
|0.00
|-544.00
|772188
|10p3-Buy
|291878
|2008.10.17 07:09
|buy
|1.60
|audusd
|0.6828
|0.6598
|0.6858
|2008.10.17 08:16
|0.6783
|0.00
|0.00
|0.00
|-720.00
|772188
|10p3-Buy
|292351
|2008.10.17 07:49
|buy
|3.20
|audusd
|0.6807
|0.6597
|0.6837
|2008.10.17 08:16
|0.6781
|0.00
|0.00
|0.00
|-832.00
|772188
|10p3-Buy
|292358
|2008.10.17 07:50
|buy
|6.40
|audusd
|0.6787
|0.6597
|0.6817
|2008.10.17 08:16
|0.6782
|0.00
|0.00
|0.00
|-320.00
|772188
|10p3-Buy
|292393
|2008.10.17 07:51
|buy
|12.80
|audusd
|0.6757
|0.6587
|0.6787
|2008.10.17 08:16
|0.6783
|0.00
|0.00
|0.00
|3 328.00
|772188
|10p3-Buy
|291644
|2008.10.17 06:55
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3478
|1.3788
|1.3448
|2008.10.17 07:55
|1.3448
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|772188
|10p3-Sell[tp]
|292300
|2008.10.17 07:45
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7331
|1.7641
|1.7301
|2008.10.17 07:51
|1.7301
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|772188
|10p3-Sell[tp]
|291177
|2008.10.17 05:30
|sell
|0.10
|eurjpy
|136.92
|140.02
|136.62
|2008.10.17 06:45
|136.62
|0.00
|0.00
|0.00
|29.61
|772188
|10p3-Sell[tp]
|290785
|2008.10.17 03:25
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7326
|1.7015
|1.7355
|2008.10.17 06:33
|1.7355
|0.00
|0.00
|0.00
|29.00
|772188
|10p3-Buy[tp]
|291127
|2008.10.17 05:15
|buy
|0.10
|audusd
|0.6912
|0.6602
|0.6942
|2008.10.17 06:07
|0.6902
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|772188
|10p3-Buy
|291195
|2008.10.17 05:33
|buy
|0.20
|audusd
|0.6892
|0.6602
|0.6922
|2008.10.17 06:07
|0.6901
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|772188
|10p3-Buy
|291272
|2008.10.17 05:50
|buy
|0.40
|audusd
|0.6871
|0.6601
|0.6901
|2008.10.17 06:06
|0.6901
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|772188
|10p3-Buy[tp]
|290600
|2008.10.17 02:10
|sell
|0.10
|audusd
|0.6938
|0.7249
|0.6909
|2008.10.17 04:33
|0.6909
|0.00
|0.00
|0.00
|29.00
|772188
|10p3-Sell[tp]
|290626
|2008.10.17 02:20
|buy
|0.10
|eurjpy
|136.83
|133.72
|137.12
|2008.10.17 04:29
|136.93
|0.00
|0.00
|0.00
|9.84
|772188
|10p3-Buy
|290711
|2008.10.17 02:58
|buy
|0.20
|eurjpy
|136.63
|133.73
|136.93
|2008.10.17 04:29
|136.93
|0.00
|0.00
|0.00
|59.06
|772188
|10p3-Buy[tp]
|290617
|2008.10.17 02:15
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3461
|1.3151
|1.3491
|2008.10.17 04:22
|1.3471
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|772188
|10p3-Buy
|290755
|2008.10.17 03:16
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3441
|1.3151
|1.3471
|2008.10.17 04:22
|1.3471
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|772188
|10p3-Buy[tp]
|290385
|2008.10.17 01:30
|sell
|0.10
|usdjpy
|101.59
|104.69
|101.29
|2008.10.17 03:51
|101.52
|0.00
|0.00
|0.00
|6.90
|772188
|10p3-Sell
|290293
|2008.10.17 01:10
|sell
|0.10
|audusd
|0.6905
|0.7215
|0.6875
|2008.10.17 01:43
|0.6953
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.00
|772188
|10p3-Sell
|290359
|2008.10.17 01:25
|sell
|0.20
|audusd
|0.6925
|0.7215
|0.6895
|2008.10.17 01:43
|0.6951
|0.00
|0.00
|0.00
|-52.00
|772188
|10p3-Sell
|290387
|2008.10.17 01:31
|sell
|0.40
|audusd
|0.6943
|0.7215
|0.6915
|2008.10.17 01:43
|0.6955
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.00
|772188
|10p3-Sell
|290399
|2008.10.17 01:33
|sell
|0.80
|audusd
|0.6963
|0.7213
|0.6933
|2008.10.17 01:43
|0.6955
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|772188
|10p3-Sell
|290414
|2008.10.17 01:37
|sell
|1.60
|audusd
|0.6983
|0.7213
|0.6953
|2008.10.17 01:43
|0.6953
|0.00
|0.00
|0.00
|480.00
|772188
|10p3-Sell[tp]
|289896
|2008.10.16 23:15
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7347
|1.7637
|1.7317
|2008.10.17 01:26
|1.7317
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|772188
|10p3-Sell[tp]
|290197
|2008.10.17 00:50
|sell
|0.10
|eurjpy
|137.11
|140.21
|136.81
|2008.10.17 01:19
|137.04
|0.00
|0.00
|0.00
|6.88
|772188
|10p3-Sell
|290284
|2008.10.17 01:08
|sell
|0.20
|eurjpy
|137.29
|140.22
|137.02
|2008.10.17 01:19
|137.02
|0.00
|0.00
|0.00
|53.08
|772188
|10p3-Sell[tp]
|289333
|2008.10.16 20:20
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3465
|1.3755
|1.3435
|2008.10.17 00:54
|1.3473
|0.00
|0.00
|-0.85
|-8.00
|772188
|10p3-Sell
|289542
|2008.10.16 21:20
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3482
|1.3756
|1.3456
|2008.10.17 00:54
|1.3472
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|772188
|10p3-Sell
|289868
|2008.10.16 23:06
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3502
|1.3752
|1.3472
|2008.10.17 00:54
|1.3472
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|772188
|10p3-Sell[tp]
|289950
|2008.10.16 23:45
|sell
|0.10
|eurjpy
|136.55
|139.46
|136.26
|2008.10.17 00:31
|137.22
|0.00
|0.00
|0.00
|-65.93
|772188
|10p3-Sell
|289984
|2008.10.16 23:58
|sell
|0.20
|eurjpy
|136.77
|139.47
|136.47
|2008.10.17 00:31
|137.23
|0.00
|0.00
|0.00
|-90.54
|772188
|10p3-Sell
|290070
|2008.10.17 00:11
|sell
|0.80
|eurjpy
|137.19
|139.49
|136.89
|2008.10.17 00:31
|137.24
|0.00
|0.00
|0.00
|-39.36
|772188
|10p3-Sell
|290048
|2008.10.17 00:06
|sell
|0.40
|eurjpy
|136.97
|139.48
|136.68
|2008.10.17 00:31
|137.24
|0.00
|0.00
|0.00
|-106.28
|772188
|10p3-Sell
|290131
|2008.10.17 00:30
|sell
|1.60
|eurjpy
|137.40
|139.50
|137.10
|2008.10.17 00:31
|137.22
|0.00
|0.00
|0.00
|283.46
|772188
|10p3-Sell
|289885
|2008.10.16 23:10
|buy
|0.10
|audusd
|0.6875
|0.6585
|0.6905
|2008.10.17 00:06
|0.6869
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|772188
|10p3-Buy
|289935
|2008.10.16 23:42
|buy
|0.20
|audusd
|0.6839
|0.6569
|0.6869
|2008.10.17 00:06
|0.6869
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|772188
|10p3-Buy[tp]
|289917
|2008.10.16 23:25
|buy
|0.10
|usdjpy
|101.35
|98.44
|101.64
|2008.10.17 00:05
|101.45
|0.00
|0.00
|0.00
|9.86
|772188
|10p3-Buy
|289940
|2008.10.16 23:43
|buy
|0.20
|usdjpy
|101.14
|98.44
|101.44
|2008.10.17 00:05
|101.44
|0.00
|0.00
|0.00
|59.15
|772188
|10p3-Buy[tp]
|289447
|2008.10.16 21:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|101.57
|104.47
|101.27
|2008.10.16 22:44
|101.27
|0.00
|0.00
|0.00
|29.62
|772188
|10p3-Sell[tp]
|289415
|2008.10.16 20:40
|sell
|0.10
|eurjpy
|136.67
|139.57
|136.37
|2008.10.16 22:28
|136.77
|0.00
|0.00
|-1.70
|-9.86
|772188
|10p3-Sell
|289498
|2008.10.16 21:08
|sell
|0.20
|eurjpy
|136.87
|139.57
|136.57
|2008.10.16 22:28
|136.78
|0.00
|0.00
|0.00
|17.73
|772188
|10p3-Sell
|289588
|2008.10.16 21:29
|sell
|0.40
|eurjpy
|137.08
|139.58
|136.78
|2008.10.16 22:27
|136.78
|0.00
|0.00
|0.00
|118.21
|772188
|10p3-Sell[tp]
|289353
|2008.10.16 20:25
|sell
|0.10
|audusd
|0.6898
|0.7188
|0.6868
|2008.10.16 21:37
|0.6915
|0.00
|0.00
|-1.18
|-17.00
|772188
|10p3-Sell
|289482
|2008.10.16 21:02
|sell
|0.20
|audusd
|0.6918
|0.7188
|0.6888
|2008.10.16 21:37
|0.6908
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|772188
|10p3-Sell
|289488
|2008.10.16 21:04
|sell
|0.40
|audusd
|0.6940
|0.7190
|0.6910
|2008.10.16 21:37
|0.6910
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|772188
|10p3-Sell[tp]
|289330
|2008.10.16 20:15
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7339
|1.7629
|1.7309
|2008.10.16 20:30
|1.7309
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|772188
|10p3-Sell[tp]
|289224
|2008.10.16 19:40
|sell
|0.10
|eurjpy
|135.94
|138.84
|135.64
|2008.10.16 20:02
|136.44
|0.00
|0.00
|0.00
|-49.34
|772188
|10p3-Sell
|289234
|2008.10.16 19:41
|sell
|0.20
|eurjpy
|136.15
|138.85
|135.85
|2008.10.16 20:01
|136.43
|0.00
|0.00
|0.00
|-55.26
|772188
|10p3-Sell
|289250
|2008.10.16 19:46
|sell
|0.40
|eurjpy
|136.36
|138.86
|136.06
|2008.10.16 20:01
|136.42
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.68
|772188
|10p3-Sell
|289277
|2008.10.16 19:59
|sell
|0.80
|eurjpy
|136.57
|138.87
|136.27
|2008.10.16 20:01
|136.41
|0.00
|0.00
|0.00
|126.32
|772188
|10p3-Sell
|288568
|2008.10.16 17:40
|sell
|0.10
|usdjpy
|100.54
|103.44
|100.24
|2008.10.16 19:18
|101.41
|0.00
|0.00
|0.00
|-85.79
|772188
|10p3-Sell
|288615
|2008.10.16 17:52
|sell
|0.20
|usdjpy
|100.74
|103.45
|100.45
|2008.10.16 19:18
|101.43
|0.00
|0.00
|0.00
|-136.05
|772188
|10p3-Sell
|288937
|2008.10.16 18:52
|sell
|0.40
|usdjpy
|100.94
|103.44
|100.64
|2008.10.16 19:18
|101.44
|0.00
|0.00
|0.00
|-197.16
|772188
|10p3-Sell
|289005
|2008.10.16 19:03
|sell
|0.80
|usdjpy
|101.14
|103.44
|100.84
|2008.10.16 19:18
|101.43
|0.00
|0.00
|0.00
|-228.73
|772188
|10p3-Sell
|289030
|2008.10.16 19:06
|sell
|1.60
|usdjpy
|101.36
|103.46
|101.06
|2008.10.16 19:18
|101.40
|0.00
|0.00
|0.00
|-63.12
|772188
|10p3-Sell
|289061
|2008.10.16 19:10
|sell
|3.20
|usdjpy
|101.56
|103.47
|101.27
|2008.10.16 19:18
|101.37
|0.00
|0.00
|0.00
|599.78
|772188
|10p3-Sell
|288306
|2008.10.16 16:50
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7217
|1.7508
|1.7188
|2008.10.16 18:59
|1.7302
|0.00
|0.00
|0.00
|-85.00
|772188
|10p3-Sell
|288580
|2008.10.16 17:44
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.7237
|1.7507
|1.7207
|2008.10.16 18:58
|1.7298
|0.00
|0.00
|0.00
|-122.00
|772188
|10p3-Sell
|288645
|2008.10.16 17:58
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.7258
|1.7508
|1.7228
|2008.10.16 18:58
|1.7299
|0.00
|0.00
|0.00
|-164.00
|772188
|10p3-Sell
|288856
|2008.10.16 18:36
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.7278
|1.7508
|1.7248
|2008.10.16 18:58
|1.7298
|0.00
|0.00
|0.00
|-160.00
|772188
|10p3-Sell
|288913
|2008.10.16 18:49
|sell
|1.60
|gbpusd
|1.7299
|1.7509
|1.7269
|2008.10.16 18:58
|1.7299
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|772188
|10p3-Sell
|288932
|2008.10.16 18:50
|sell
|3.20
|gbpusd
|1.7319
|1.7509
|1.7289
|2008.10.16 18:58
|1.7300
|0.00
|0.00
|0.00
|608.00
|772188
|10p3-Sell
|288850
|2008.10.16 18:35
|sell
|0.10
|audusd
|0.6733
|0.7025
|0.6705
|2008.10.16 18:55
|0.6800
|0.00
|0.00
|0.00
|-67.00
|772188
|10p3-Sell
|288853
|2008.10.16 18:36
|sell
|0.20
|audusd
|0.6754
|0.7024
|0.6724
|2008.10.16 18:55
|0.6801
|0.00
|0.00
|0.00
|-94.00
|772188
|10p3-Sell
|288883
|2008.10.16 18:47
|sell
|0.40
|audusd
|0.6778
|0.7028
|0.6748
|2008.10.16 18:55
|0.6803
|0.00
|0.00
|0.00
|-100.00
|772188
|10p3-Sell
|288891
|2008.10.16 18:48
|sell
|0.80
|audusd
|0.6800
|0.7030
|0.6770
|2008.10.16 18:55
|0.6804
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.00
|772188
|10p3-Sell
|288920
|2008.10.16 18:49
|sell
|1.60
|audusd
|0.6820
|0.7030
|0.6790
|2008.10.16 18:55
|0.6802
|0.00
|0.00
|0.00
|288.00
|772188
|10p3-Sell
|288745
|2008.10.16 18:15
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3405
|1.3115
|1.3435
|2008.10.16 18:49
|1.3435
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|772188
|10p3-Buy[tp]
|288445
|2008.10.16 17:10
|sell
|0.10
|eurjpy
|134.89
|137.79
|134.59
|2008.10.16 17:39
|134.80
|0.00
|0.00
|0.00
|8.95
|772188
|10p3-Sell
|288455
|2008.10.16 17:13
|sell
|0.20
|eurjpy
|135.11
|137.81
|134.81
|2008.10.16 17:39
|134.81
|0.00
|0.00
|0.00
|59.67
|772188
|10p3-Sell[tp]
|288327
|2008.10.16 16:55
|sell
|0.10
|audusd
|0.6716
|0.7006
|0.6686
|2008.10.16 16:59
|0.6686
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|772188
|10p3-Sell[tp]
|287945
|2008.10.16 16:05
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7206
|1.7496
|1.7176
|2008.10.16 16:41
|1.7220
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|772188
|10p3-Sell
|288009
|2008.10.16 16:13
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.7230
|1.7500
|1.7200
|2008.10.16 16:41
|1.7220
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|772188
|10p3-Sell
|288112
|2008.10.16 16:23
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.7250
|1.7501
|1.7221
|2008.10.16 16:41
|1.7221
|0.00
|0.00
|0.00
|116.00
|772188
|10p3-Sell[tp]
|287785
|2008.10.16 15:45
|buy
|0.10
|usdjpy
|100.38
|97.47
|100.67
|2008.10.16 16:15
|100.67
|0.00
|0.00
|0.00
|28.81
|772188
|10p3-Buy[tp]
|287673
|2008.10.16 15:35
|buy
|0.10
|eurjpy
|134.56
|131.66
|134.86
|2008.10.16 15:46
|134.67
|0.00
|0.00
|0.00
|10.95
|772188
|10p3-Buy
|287742
|2008.10.16 15:40
|buy
|0.20
|eurjpy
|134.35
|131.65
|134.65
|2008.10.16 15:46
|134.65
|0.00
|0.00
|0.00
|59.77
|772188
|10p3-Buy[tp]
|287226
|2008.10.16 14:55
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3408
|1.3118
|1.3438
|2008.10.16 15:37
|1.3418
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|772188
|10p3-Buy
|287490
|2008.10.16 15:11
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3389
|1.3118
|1.3418
|2008.10.16 15:36
|1.3418
|0.00
|0.00
|0.00
|58.00
|772188
|10p3-Buy[tp]
|287594
|2008.10.16 15:25
|buy
|0.10
|audusd
|0.6664
|0.6372
|0.6692
|2008.10.16 15:32
|0.6676
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|772188
|10p3-Buy
|287625
|2008.10.16 15:28
|buy
|0.20
|audusd
|0.6648
|0.6374
|0.6674
|2008.10.16 15:32
|0.6674
|0.00
|0.00
|0.00
|52.00
|772188
|10p3-Buy[tp]
|287069
|2008.10.16 14:40
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7206
|1.6916
|1.7236
|2008.10.16 14:44
|1.7236
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|772188
|10p3-Buy[tp]
|286541
|2008.10.16 14:05
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7229
|1.6939
|1.7259
|2008.10.16 14:22
|1.7185
|0.00
|0.00
|0.00
|-44.00
|772188
|10p3-Buy
|286645
|2008.10.16 14:11
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.7211
|1.6939
|1.7239
|2008.10.16 14:22
|1.7186
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.00
|772188
|10p3-Buy
|286728
|2008.10.16 14:15
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.7191
|1.6941
|1.7221
|2008.10.16 14:22
|1.7187
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|772188
|10p3-Buy
|286811
|2008.10.16 14:20
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.7171
|1.6941
|1.7201
|2008.10.16 14:21
|1.7186
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|772188
|10p3-Buy
|285826
|2008.10.16 13:20
|sell
|0.10
|usdjpy
|100.90
|103.80
|100.60
|2008.10.16 13:34
|100.60
|0.00
|0.00
|0.00
|29.82
|772188
|10p3-Sell[tp]
|285606
|2008.10.16 13:02
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3487
|1.3777
|1.3457
|2008.10.16 13:34
|1.3457
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|772188
|10p3-Sell[tp]
|285780
|2008.10.16 13:15
|sell
|0.10
|eurjpy
|135.91
|138.81
|135.61
|2008.10.16 13:33
|135.79
|0.00
|0.00
|0.00
|11.91
|772188
|10p3-Sell
|285963
|2008.10.16 13:29
|sell
|0.20
|eurjpy
|136.11
|138.81
|135.81
|2008.10.16 13:33
|135.81
|0.00
|0.00
|0.00
|59.53
|772188
|10p3-Sell[tp]
|285676
|2008.10.16 13:10
|sell
|0.10
|audusd
|0.6778
|0.7071
|0.6751
|2008.10.16 13:13
|0.6751
|0.00
|0.00
|0.00
|27.00
|772188
|10p3-Sell[tp]
|285644
|2008.10.16 13:05
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7232
|1.7522
|1.7202
|2008.10.16 13:12
|1.7202
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|772188
|10p3-Sell[tp]
|285011
|2008.10.16 12:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3499
|1.3789
|1.3469
|2008.10.16 13:02
|1.3490
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|772188
|10p3-Sell
|285294
|2008.10.16 12:35
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3520
|1.3790
|1.3490
|2008.10.16 13:02
|1.3490
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|772188
|10p3-Sell[tp]
|285039
|2008.10.16 12:02
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7259
|1.7549
|1.7229
|2008.10.16 13:01
|1.7249
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|772188
|10p3-Sell
|285350
|2008.10.16 12:40
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.7279
|1.7549
|1.7249
|2008.10.16 13:01
|1.7249
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|772188
|10p3-Sell[tp]
|285082
|2008.10.16 12:10
|sell
|0.10
|eurjpy
|135.94
|138.84
|135.64
|2008.10.16 12:57
|136.75
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.08
|772188
|10p3-Sell
|285244
|2008.10.16 12:31
|sell
|0.20
|eurjpy
|136.15
|138.85
|135.85
|2008.10.16 12:56
|136.74
|0.00
|0.00
|0.00
|-116.68
|772188
|10p3-Sell
|285271
|2008.10.16 12:34
|sell
|0.40
|eurjpy
|136.36
|138.86
|136.06
|2008.10.16 12:56
|136.76
|0.00
|0.00
|0.00
|-158.19
|772188
|10p3-Sell
|285335
|2008.10.16 12:39
|sell
|0.80
|eurjpy
|136.57
|138.87
|136.27
|2008.10.16 12:56
|136.78
|0.00
|0.00
|0.00
|-166.11
|772188
|10p3-Sell
|285365
|2008.10.16 12:41
|sell
|1.60
|eurjpy
|136.77
|138.88
|136.48
|2008.10.16 12:56
|136.76
|0.00
|0.00
|0.00
|15.82
|772188
|10p3-Sell
|285441
|2008.10.16 12:46
|sell
|3.20
|eurjpy
|136.98
|138.88
|136.68
|2008.10.16 12:56
|136.78
|0.00
|0.00
|0.00
|632.66
|772188
|10p3-Sell
|285229
|2008.10.16 12:30
|sell
|0.10
|usdjpy
|100.55
|103.45
|100.25
|2008.10.16 12:55
|101.19
|0.00
|0.00
|0.00
|-63.25
|772188
|10p3-Sell
|285240
|2008.10.16 12:31
|sell
|0.20
|usdjpy
|100.75
|103.45
|100.45
|2008.10.16 12:55
|101.18
|0.00
|0.00
|0.00
|-85.00
|772188
|10p3-Sell
|285272
|2008.10.16 12:34
|sell
|0.40
|usdjpy
|100.97
|103.47
|100.67
|2008.10.16 12:55
|101.19
|0.00
|0.00
|0.00
|-86.97
|772188
|10p3-Sell
|285402
|2008.10.16 12:43
|sell
|0.80
|usdjpy
|101.17
|103.47
|100.87
|2008.10.16 12:55
|101.20
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.72
|772188
|10p3-Sell
|285493
|2008.10.16 12:51
|sell
|1.60
|usdjpy
|101.37
|103.47
|101.07
|2008.10.16 12:55
|101.21
|0.00
|0.00
|0.00
|252.94
|772188
|10p3-Sell
|284945
|2008.10.16 11:50
|sell
|0.10
|audusd
|0.6719
|0.7009
|0.6689
|2008.10.16 12:25
|0.6763
|0.00
|0.00
|0.00
|-44.00
|772188
|10p3-Sell
|285054
|2008.10.16 12:03
|sell
|0.20
|audusd
|0.6739
|0.7009
|0.6709
|2008.10.16 12:25
|0.6765
|0.00
|0.00
|0.00
|-52.00
|772188
|10p3-Sell
|285141
|2008.10.16 12:19
|sell
|0.40
|audusd
|0.6760
|0.7010
|0.6730
|2008.10.16 12:25
|0.6763
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|772188
|10p3-Sell
|285158
|2008.10.16 12:21
|sell
|0.80
|audusd
|0.6779
|0.7010
|0.6750
|2008.10.16 12:25
|0.6764
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|772188
|10p3-Sell
|284714
|2008.10.16 11:15
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7248
|1.6958
|1.7278
|2008.10.16 12:02
|1.7258
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|772188
|10p3-Buy
|284998
|2008.10.16 11:57
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.7228
|1.6958
|1.7258
|2008.10.16 12:02
|1.7258
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|772188
|10p3-Buy[tp]
|284419
|2008.10.16 10:25
|buy
|0.10
|usdjpy
|100.28
|97.38
|100.58
|2008.10.16 11:27
|100.58
|0.00
|0.00
|0.00
|29.83
|772188
|10p3-Buy[tp]
|284429
|2008.10.16 10:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7238
|1.6948
|1.7268
|2008.10.16 11:14
|1.7246
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|772188
|10p3-Buy
|284574
|2008.10.16 10:54
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.7218
|1.6948
|1.7248
|2008.10.16 11:14
|1.7248
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|772188
|10p3-Buy[tp]
|284488
|2008.10.16 10:40
|buy
|0.10
|eurjpy
|135.00
|132.10
|135.30
|2008.10.16 11:05
|135.30
|0.00
|0.00
|0.00
|29.90
|772188
|10p3-Buy[tp]
|284511
|2008.10.16 10:45
|buy
|0.10
|audusd
|0.6701
|0.6411
|0.6731
|2008.10.16 10:50
|0.6731
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|772188
|10p3-Buy[tp]
|284014
|2008.10.16 09:03
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7267
|1.6977
|1.7297
|2008.10.16 10:20
|1.7223
|0.00
|0.00
|0.00
|-44.00
|772188
|10p3-Buy
|284136
|2008.10.16 09:29
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.7249
|1.6977
|1.7277
|2008.10.16 10:20
|1.7220
|0.00
|0.00
|0.00
|-58.00
|772188
|10p3-Buy
|284201
|2008.10.16 09:38
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.7229
|1.6979
|1.7259
|2008.10.16 10:20
|1.7219
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|772188
|10p3-Buy
|284404
|2008.10.16 10:20
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.7209
|1.6979
|1.7239
|2008.10.16 10:20
|1.7222
|0.00
|0.00
|0.00
|104.00
|772188
|10p3-Buy
|283966
|2008.10.16 08:55
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3456
|1.3747
|1.3427
|2008.10.16 09:51
|1.3446
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|772188
|10p3-Sell
|284054
|2008.10.16 09:14
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3476
|1.3746
|1.3446
|2008.10.16 09:51
|1.3446
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|772188
|10p3-Sell[tp]
|283993
|2008.10.16 09:00
|sell
|0.10
|eurjpy
|135.27
|138.17
|134.97
|2008.10.16 09:43
|134.97
|0.00
|0.00
|0.00
|29.95
|772188
|10p3-Sell[tp]
|284169
|2008.10.16 09:32
|sell
|0.10
|audusd
|0.6722
|0.7012
|0.6692
|2008.10.16 09:40
|0.6692
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|772188
|10p3-Sell[tp]
|283927
|2008.10.16 08:45
|sell
|0.10
|audusd
|0.6712
|0.7002
|0.6682
|2008.10.16 09:32
|0.6722
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|772188
|10p3-Sell
|284008
|2008.10.16 09:02
|sell
|0.20
|audusd
|0.6732
|0.7002
|0.6702
|2008.10.16 09:31
|0.6721
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|772188
|10p3-Sell
|284106
|2008.10.16 09:24
|sell
|0.40
|audusd
|0.6752
|0.7003
|0.6723
|2008.10.16 09:31
|0.6723
|0.00
|0.00
|0.00
|116.00
|772188
|10p3-Sell[tp]
|283671
|2008.10.16 08:05
|sell
|0.10
|usdjpy
|100.39
|103.29
|100.09
|2008.10.16 09:30
|100.29
|0.00
|0.00
|0.00
|9.97
|772188
|10p3-Sell
|283730
|2008.10.16 08:10
|sell
|0.20
|usdjpy
|100.59
|103.29
|100.29
|2008.10.16 09:30
|100.29
|0.00
|0.00
|0.00
|59.83
|772188
|10p3-Sell[tp]
|283721
|2008.10.16 08:10
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7254
|1.6964
|1.7284
|2008.10.16 09:03
|1.7265
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|772188
|10p3-Buy
|283779
|2008.10.16 08:18
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.7234
|1.6964
|1.7264
|2008.10.16 09:03
|1.7264
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|772188
|10p3-Buy[tp]
|283174
|2008.10.16 07:05
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7259
|1.6969
|1.7289
|2008.10.16 08:08
|1.7252
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.00
|772188
|10p3-Buy
|283233
|2008.10.16 07:14
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.7239
|1.6969
|1.7269
|2008.10.16 08:08
|1.7250
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|772188
|10p3-Buy
|283585
|2008.10.16 07:51
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.7219
|1.6969
|1.7249
|2008.10.16 08:08
|1.7249
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|772188
|10p3-Buy[tp]
|283429
|2008.10.16 07:35
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3398
|1.3107
|1.3427
|2008.10.16 08:00
|1.3427
|0.00
|0.00
|0.00
|29.00
|772188
|10p3-Buy[tp]
|283385
|2008.10.16 07:30
|buy
|0.10
|audusd
|0.6669
|0.6379
|0.6699
|2008.10.16 07:39
|0.6699
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|772188
|10p3-Buy[tp]
|283057
|2008.10.16 06:45
|buy
|0.10
|usdjpy
|100.15
|97.25
|100.45
|2008.10.16 07:19
|100.45
|0.00
|0.00
|0.00
|29.87
|772188
|10p3-Buy[tp]
|283033
|2008.10.16 06:40
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7241
|1.6951
|1.7271
|2008.10.16 07:05
|1.7250
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|772188
|10p3-Buy
|283124
|2008.10.16 06:58
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.7221
|1.6951
|1.7251
|2008.10.16 07:05
|1.7251
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|772188
|10p3-Buy[tp]
|282982
|2008.10.16 06:30
|buy
|0.10
|audusd
|0.6675
|0.6385
|0.6705
|2008.10.16 06:52
|0.6665
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|772188
|10p3-Buy
|283053
|2008.10.16 06:42
|buy
|0.20
|audusd
|0.6657
|0.6385
|0.6685
|2008.10.16 06:52
|0.6667
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|772188
|10p3-Buy
|282925
|2008.10.16 06:20
|buy
|0.10
|eurjpy
|134.03
|131.13
|134.33
|2008.10.16 06:29
|134.12
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|772188
|10p3-Buy
|282794
|2008.10.16 06:05
|buy
|0.10
|eurjpy
|134.09
|131.19
|134.39
|2008.10.16 06:19
|134.01
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.99
|772188
|10p3-Buy
|282831
|2008.10.16 06:11
|buy
|0.20
|eurjpy
|133.89
|131.19
|134.19
|2008.10.16 06:19
|133.98
|0.00
|0.00
|0.00
|17.99
|772188
|10p3-Buy
|282850
|2008.10.16 06:11
|buy
|0.40
|eurjpy
|133.71
|131.18
|133.98
|2008.10.16 06:19
|133.98
|0.00
|0.00
|0.00
|107.92
|772188
|10p3-Buy[tp]
|280877
|2008.10.16 01:35
|sell
|0.10
|usdjpy
|99.84
|102.74
|99.54
|2008.10.16 06:10
|99.95
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.01
|772188
|10p3-Sell
|280935
|2008.10.16 01:53
|sell
|0.20
|usdjpy
|100.05
|102.75
|99.75
|2008.10.16 06:10
|99.94
|0.00
|0.00
|0.00
|22.01
|772188
|10p3-Sell
|282292
|2008.10.16 04:52
|sell
|0.40
|usdjpy
|100.25
|102.75
|99.95
|2008.10.16 06:10
|99.95
|0.00
|0.00
|0.00
|120.08
|772188
|10p3-Sell[tp]
|282404
|2008.10.16 05:10
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3419
|1.3129
|1.3449
|2008.10.16 05:48
|1.3379
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|772188
|10p3-Buy
|282489
|2008.10.16 05:18
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3399
|1.3129
|1.3429
|2008.10.16 05:48
|1.3377
|0.00
|0.00
|0.00
|-44.00
|772188
|10p3-Buy
|282606
|2008.10.16 05:38
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3379
|1.3129
|1.3409
|2008.10.16 05:48
|1.3373
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|772188
|10p3-Buy
|282615
|2008.10.16 05:39
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3359
|1.3126
|1.3386
|2008.10.16 05:48
|1.3374
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|772188
|10p3-Buy
|282366
|2008.10.16 05:05
|buy
|0.10
|audusd
|0.6695
|0.6405
|0.6725
|2008.10.16 05:30
|0.6702
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|772188
|10p3-Buy
|282500
|2008.10.16 05:19
|buy
|0.20
|audusd
|0.6673
|0.6403
|0.6703
|2008.10.16 05:30
|0.6703
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|772188
|10p3-Buy[tp]
|282367
|2008.10.16 05:05
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7283
|1.6993
|1.7313
|2008.10.16 05:10
|1.7313
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|772188
|10p3-Buy[tp]
|282335
|2008.10.16 05:00
|buy
|0.10
|gbpjpy
|173.01
|170.11
|173.31
|2008.10.16 05:02
|173.31
|0.00
|0.00
|0.00
|29.92
|772188
|10p3-Buy[tp]
|281931
|2008.10.16 04:10
|sell
|0.10
|audusd
|0.6706
|0.6997
|0.6677
|2008.10.16 04:17
|0.6677
|0.00
|0.00
|0.00
|29.00
|772188
|10p3-Sell[tp]
|280830
|2008.10.16 01:25
|sell
|0.10
|gbpjpy
|172.54
|175.44
|172.24
|2008.10.16 03:51
|173.27
|0.00
|0.00
|0.00
|-72.87
|772188
|10p3-Sell
|280842
|2008.10.16 01:26
|sell
|0.20
|gbpjpy
|172.76
|175.46
|172.46
|2008.10.16 03:51
|173.27
|0.00
|0.00
|0.00
|-101.81
|772188
|10p3-Sell
|280938
|2008.10.16 01:53
|sell
|0.40
|gbpjpy
|172.96
|175.46
|172.66
|2008.10.16 03:51
|173.23
|0.00
|0.00
|0.00
|-107.84
|772188
|10p3-Sell
|281797
|2008.10.16 03:39
|sell
|0.80
|gbpjpy
|173.27
|175.57
|172.97
|2008.10.16 03:51
|173.20
|0.00
|0.00
|0.00
|55.92
|772188
|10p3-Sell
|281836
|2008.10.16 03:45
|sell
|1.60
|gbpjpy
|173.48
|175.58
|173.18
|2008.10.16 03:51
|173.27
|0.00
|0.00
|0.00
|335.53
|772188
|10p3-Sell
|280798
|2008.10.16 01:20
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7257
|1.7547
|1.7227
|2008.10.16 03:50
|1.7298
|0.00
|0.00
|0.00
|-41.00
|772188
|10p3-Sell
|280816
|2008.10.16 01:23
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.7277
|1.7547
|1.7247
|2008.10.16 03:50
|1.7301
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.00
|772188
|10p3-Sell
|280955
|2008.10.16 01:54
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.7297
|1.7547
|1.7267
|2008.10.16 03:50
|1.7294
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|772188
|10p3-Sell
|281838
|2008.10.16 03:46
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.7317
|1.7547
|1.7287
|2008.10.16 03:50
|1.7301
|0.00
|0.00
|0.00
|128.00
|772188
|10p3-Sell
|280799
|2008.10.16 01:20
|sell
|0.10
|eurjpy
|134.39
|137.29
|134.09
|2008.10.16 03:40
|134.85
|0.00
|0.00
|0.00
|-45.94
|772188
|10p3-Sell
|280818
|2008.10.16 01:23
|sell
|0.20
|eurjpy
|134.59
|137.29
|134.29
|2008.10.16 03:40
|134.86
|0.00
|0.00
|0.00
|-53.93
|772188
|10p3-Sell
|280930
|2008.10.16 01:52
|sell
|0.40
|eurjpy
|134.80
|137.30
|134.50
|2008.10.16 03:40
|134.87
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.96
|772188
|10p3-Sell
|280939
|2008.10.16 01:53
|sell
|0.80
|eurjpy
|134.99
|137.31
|134.71
|2008.10.16 03:40
|134.84
|0.00
|0.00
|0.00
|119.84
|772188
|10p3-Sell
|280771
|2008.10.16 01:10
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3455
|1.3745
|1.3425
|2008.10.16 03:40
|1.3468
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.00
|772188
|10p3-Sell
|280819
|2008.10.16 01:24
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3475
|1.3745
|1.3445
|2008.10.16 03:40
|1.3469
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|772188
|10p3-Sell
|280948
|2008.10.16 01:54
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3495
|1.3745
|1.3465
|2008.10.16 03:37
|1.3465
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|772188
|10p3-Sell[tp]
|278694
|2008.10.15 20:50
|buy
|0.10
|usdjpy
|100.00
|97.10
|100.30
|2008.10.16 00:44
|99.91
|0.00
|0.00
|1.53
|-9.01
|772188
|10p3-Buy
|278823
|2008.10.15 21:08
|buy
|0.20
|usdjpy
|99.80
|97.10
|100.10
|2008.10.16 00:44
|99.91
|0.00
|0.00
|0.00
|22.02
|772188
|10p3-Buy
|279756
|2008.10.15 22:51
|buy
|0.40
|usdjpy
|99.62
|97.10
|99.90
|2008.10.16 00:44
|99.90
|0.00
|0.00
|0.00
|112.10
|772188
|10p3-Buy[tp]
|278678
|2008.10.15 20:45
|buy
|0.10
|gbpjpy
|173.12
|170.22
|173.42
|2008.10.16 00:34
|172.07
|0.00
|0.00
|7.54
|-105.30
|772188
|10p3-Buy
|278714
|2008.10.15 20:52
|buy
|0.20
|gbpjpy
|172.92
|170.22
|173.22
|2008.10.16 00:34
|172.06
|0.00
|0.00
|15.08
|-172.50
|772188
|10p3-Buy
|278726
|2008.10.15 20:54
|buy
|0.40
|gbpjpy
|172.68
|170.18
|172.98
|2008.10.16 00:34
|172.07
|0.00
|0.00
|30.15
|-244.71
|772188
|10p3-Buy
|278782
|2008.10.15 21:05
|buy
|0.80
|gbpjpy
|172.44
|170.14
|172.74
|2008.10.16 00:34
|172.03
|0.00
|0.00
|0.00
|-328.95
|772188
|10p3-Buy
|278799
|2008.10.15 21:06
|buy
|1.60
|gbpjpy
|172.20
|170.10
|172.50
|2008.10.16 00:34
|172.02
|0.00
|0.00
|0.00
|-288.87
|772188
|10p3-Buy
|278828
|2008.10.15 21:09
|buy
|3.20
|gbpjpy
|171.99
|170.09
|172.29
|2008.10.16 00:34
|172.00
|0.00
|0.00
|0.00
|32.09
|772188
|10p3-Buy
|280298
|2008.10.16 00:11
|buy
|6.40
|gbpjpy
|171.70
|170.00
|172.00
|2008.10.16 00:34
|172.00
|0.00
|0.00
|0.00
|1 925.58
|772188
|10p3-Buy[tp]
|280232
|2008.10.16 00:05
|buy
|0.10
|eurjpy
|133.91
|131.01
|134.21
|2008.10.16 00:11
|134.21
|0.00
|0.00
|0.00
|30.11
|772188
|10p3-Buy[tp]
|278677
|2008.10.15 20:45
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7299
|1.7009
|1.7329
|2008.10.16 00:09
|1.7230
|0.00
|0.00
|4.05
|-69.00
|772188
|10p3-Buy
|278718
|2008.10.15 20:53
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.7279
|1.7007
|1.7307
|2008.10.16 00:09
|1.7230
|0.00
|0.00
|8.10
|-98.00
|772188
|10p3-Buy
|278774
|2008.10.15 21:04
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.7259
|1.7009
|1.7289
|2008.10.16 00:09
|1.7230
|0.00
|0.00
|0.00
|-116.00
|772188
|10p3-Buy
|278803
|2008.10.15 21:06
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.7233
|1.7003
|1.7263
|2008.10.16 00:09
|1.7230
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|772188
|10p3-Buy
|278854
|2008.10.15 21:11
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.7213
|1.7003
|1.7243
|2008.10.16 00:09
|1.7231
|0.00
|0.00
|0.00
|288.00
|772188
|10p3-Buy
|279770
|2008.10.15 22:55
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3440
|1.3150
|1.3470
|2008.10.16 00:07
|1.3470
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|772188
|10p3-Buy[tp]
|279747
|2008.10.15 22:50
|buy
|0.10
|eurjpy
|134.01
|131.11
|134.31
|2008.10.15 23:18
|133.95
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.03
|772188
|10p3-Buy
|279893
|2008.10.15 23:16
|buy
|0.20
|eurjpy
|133.74
|131.04
|134.04
|2008.10.15 23:18
|134.04
|0.00
|0.00
|0.00
|60.25
|772188
|10p3-Buy[tp]
|279448
|2008.10.15 22:01
|buy
|0.10
|audusd
|0.6546
|0.6256
|0.6576
|2008.10.15 22:17
|0.6556
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|772188
|10p3-Buy
|279488
|2008.10.15 22:07
|buy
|0.20
|audusd
|0.6526
|0.6256
|0.6556
|2008.10.15 22:17
|0.6556
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|772188
|10p3-Buy[tp]
|278696
|2008.10.15 20:50
|buy
|0.10
|audusd
|0.6615
|0.6325
|0.6645
|2008.10.15 22:01
|0.6544
|0.00
|0.00
|3.39
|-71.00
|772188
|10p3-Buy
|278795
|2008.10.15 21:06
|buy
|0.20
|audusd
|0.6595
|0.6325
|0.6625
|2008.10.15 22:01
|0.6540
|0.00
|0.00
|0.00
|-110.00
|772188
|10p3-Buy
|278870
|2008.10.15 21:12
|buy
|0.40
|audusd
|0.6574
|0.6324
|0.6604
|2008.10.15 22:01
|0.6546
|0.00
|0.00
|0.00
|-112.00
|772188
|10p3-Buy
|279171
|2008.10.15 21:34
|buy
|0.80
|audusd
|0.6552
|0.6322
|0.6582
|2008.10.15 22:01
|0.6547
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|772188
|10p3-Buy
|279236
|2008.10.15 21:37
|buy
|1.60
|audusd
|0.6524
|0.6314
|0.6554
|2008.10.15 22:01
|0.6548
|0.00
|0.00
|0.00
|384.00
|772188
|10p3-Buy
|278636
|2008.10.15 20:40
|buy
|0.10
|eurjpy
|135.32
|132.42
|135.62
|2008.10.15 21:34
|134.65
|0.00
|0.00
|5.04
|-67.08
|772188
|10p3-Buy
|278683
|2008.10.15 20:48
|buy
|0.20
|eurjpy
|135.11
|132.41
|135.41
|2008.10.15 21:34
|134.51
|0.00
|0.00
|10.08
|-120.27
|772188
|10p3-Buy
|278725
|2008.10.15 20:54
|buy
|0.40
|eurjpy
|134.91
|132.41
|135.21
|2008.10.15 21:34
|134.70
|0.00
|0.00
|20.16
|-84.19
|772188
|10p3-Buy
|278792
|2008.10.15 21:06
|buy
|0.80
|eurjpy
|134.70
|132.38
|134.98
|2008.10.15 21:34
|134.68
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.01
|772188
|10p3-Buy
|278830
|2008.10.15 21:09
|buy
|1.60
|eurjpy
|134.48
|132.38
|134.78
|2008.10.15 21:34
|134.66
|0.00
|0.00
|0.00
|288.23
|772188
|10p3-Buy
|277131
|2008.10.15 16:55
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3537
|1.3247
|1.3567
|2008.10.15 20:36
|1.3511
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.00
|772188
|10p3-Buy
|277306
|2008.10.15 17:17
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3516
|1.3246
|1.3546
|2008.10.15 20:36
|1.3525
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|772188
|10p3-Buy
|278221
|2008.10.15 19:56
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3496
|1.3246
|1.3526
|2008.10.15 20:36
|1.3526
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|772188
|10p3-Buy[tp]
|277864
|2008.10.15 18:35
|buy
|0.10
|usdjpy
|100.76
|97.86
|101.06
|2008.10.15 20:30
|100.17
|0.00
|0.00
|0.00
|-58.90
|772188
|10p3-Buy
|278184
|2008.10.15 19:50
|buy
|0.20
|usdjpy
|100.56
|97.86
|100.86
|2008.10.15 20:30
|100.15
|0.00
|0.00
|0.00
|-81.88
|772188
|10p3-Buy
|278226
|2008.10.15 19:57
|buy
|0.40
|usdjpy
|100.37
|97.86
|100.66
|2008.10.15 20:30
|100.16
|0.00
|0.00
|0.00
|-83.87
|772188
|10p3-Buy
|278277
|2008.10.15 20:03
|buy
|0.80
|usdjpy
|100.17
|97.87
|100.47
|2008.10.15 20:30
|100.17
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|772188
|10p3-Buy
|278444
|2008.10.15 20:22
|buy
|1.60
|usdjpy
|99.99
|97.87
|100.27
|2008.10.15 20:30
|100.13
|0.00
|0.00
|0.00
|223.71
|772188
|10p3-Buy
|278136
|2008.10.15 19:35
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7328
|1.7038
|1.7358
|2008.10.15 20:18
|1.7282
|0.00
|0.00
|0.00
|-46.00
|772188
|10p3-Buy
|278256
|2008.10.15 20:01
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.7309
|1.7038
|1.7338
|2008.10.15 20:18
|1.7281
|0.00
|0.00
|0.00
|-56.00
|772188
|10p3-Buy
|278269
|2008.10.15 20:02
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.7290
|1.7039
|1.7319
|2008.10.15 20:18
|1.7283
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.00
|772188
|10p3-Buy
|278365
|2008.10.15 20:15
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.7271
|1.7040
|1.7300
|2008.10.15 20:18
|1.7283
|0.00
|0.00
|0.00
|96.00
|772188
|10p3-Buy
|277842
|2008.10.15 18:30
|buy
|0.10
|eurjpy
|136.31
|133.41
|136.61
|2008.10.15 18:43
|136.38
|0.00
|0.00
|0.00
|6.95
|772188
|10p3-Buy
|277886
|2008.10.15 18:37
|buy
|0.20
|eurjpy
|136.08
|133.38
|136.38
|2008.10.15 18:43
|136.38
|0.00
|0.00
|0.00
|59.52
|772188
|10p3-Buy[tp]
|277129
|2008.10.15 16:55
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7385
|1.7095
|1.7415
|2008.10.15 18:25
|1.7375
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|772188
|10p3-Buy
|277179
|2008.10.15 17:00
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.7365
|1.7095
|1.7395
|2008.10.15 18:25
|1.7375
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|772188
|10p3-Buy
|277391
|2008.10.15 17:27
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.7344
|1.7094
|1.7374
|2008.10.15 18:25
|1.7374
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|772188
|10p3-Buy[tp]
|276511
|2008.10.15 15:30
|sell
|0.10
|usdjpy
|101.33
|104.23
|101.03
|2008.10.15 17:25
|101.23
|0.00
|0.00
|0.00
|9.88
|772188
|10p3-Sell
|276691
|2008.10.15 15:54
|sell
|0.20
|usdjpy
|101.53
|104.23
|101.23
|2008.10.15 17:25
|101.23
|0.00
|0.00
|0.00
|59.27
|772188
|10p3-Sell[tp]
|277104
|2008.10.15 16:50
|buy
|0.10
|gbpjpy
|176.59
|173.69
|176.89
|2008.10.15 17:22
|176.05
|0.00
|0.00
|0.00
|-53.26
|772188
|10p3-Buy
|277164
|2008.10.15 16:59
|buy
|0.20
|gbpjpy
|176.34
|173.64
|176.64
|2008.10.15 17:22
|176.07
|0.00
|0.00
|0.00
|-53.26
|772188
|10p3-Buy
|277181
|2008.10.15 17:00
|buy
|0.40
|gbpjpy
|176.14
|173.64
|176.44
|2008.10.15 17:22
|176.08
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.66
|772188
|10p3-Buy
|277310
|2008.10.15 17:17
|buy
|0.80
|gbpjpy
|175.93
|173.63
|176.23
|2008.10.15 17:22
|176.09
|0.00
|0.00
|0.00
|126.22
|772188
|10p3-Buy
|276743
|2008.10.15 16:05
|buy
|0.10
|audusd
|0.6839
|0.6549
|0.6869
|2008.10.15 16:40
|0.6829
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|772188
|10p3-Buy
|276832
|2008.10.15 16:15
|buy
|0.20
|audusd
|0.6819
|0.6549
|0.6849
|2008.10.15 16:40
|0.6828
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|772188
|10p3-Buy
|276936
|2008.10.15 16:24
|buy
|0.40
|audusd
|0.6798
|0.6548
|0.6828
|2008.10.15 16:40
|0.6828
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|772188
|10p3-Buy[tp]
|276471
|2008.10.15 15:25
|sell
|0.10
|eurjpy
|137.44
|140.35
|137.15
|2008.10.15 16:09
|137.35
|0.00
|0.00
|0.00
|8.88
|772188
|10p3-Sell
|276552
|2008.10.15 15:33
|sell
|0.20
|eurjpy
|137.66
|140.36
|137.36
|2008.10.15 16:09
|137.36
|0.00
|0.00
|0.00
|59.17
|772188
|10p3-Sell[tp]
|275918
|2008.10.15 14:35
|buy
|0.10
|audusd
|0.6940
|0.6650
|0.6970
|2008.10.15 14:58
|0.6893
|0.00
|0.00
|0.00
|-47.00
|772188
|10p3-Buy
|276029
|2008.10.15 14:44
|buy
|0.20
|audusd
|0.6920
|0.6650
|0.6950
|2008.10.15 14:58
|0.6897
|0.00
|0.00
|0.00
|-46.00
|772188
|10p3-Buy
|276082
|2008.10.15 14:52
|buy
|0.40
|audusd
|0.6900
|0.6649
|0.6929
|2008.10.15 14:58
|0.6896
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|772188
|10p3-Buy
|276095
|2008.10.15 14:53
|buy
|0.80
|audusd
|0.6880
|0.6650
|0.6910
|2008.10.15 14:58
|0.6895
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|772188
|10p3-Buy
|276117
|2008.10.15 14:55
|sell
|0.10
|gbpjpy
|177.49
|180.39
|177.19
|2008.10.15 14:57
|177.19
|0.00
|0.00
|0.00
|29.59
|772188
|10p3-Sell[tp]
|275851
|2008.10.15 14:25
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7551
|1.7260
|1.7580
|2008.10.15 14:40
|1.7580
|0.00
|0.00
|0.00
|29.00
|772188
|10p3-Buy[tp]
|275649
|2008.10.15 14:00
|buy
|0.10
|eurjpy
|137.77
|134.87
|138.07
|2008.10.15 14:30
|137.86
|0.00
|0.00
|0.00
|8.87
|772188
|10p3-Buy
|275677
|2008.10.15 14:03
|buy
|0.20
|eurjpy
|137.60
|134.87
|137.87
|2008.10.15 14:30
|137.87
|0.00
|0.00
|0.00
|53.21
|772188
|10p3-Buy[tp]
|275207
|2008.10.15 13:05
|buy
|0.10
|usdjpy
|101.17
|98.27
|101.47
|2008.10.15 14:30
|101.47
|0.00
|0.00
|0.00
|29.57
|772188
|10p3-Buy[tp]
|275401
|2008.10.15 13:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7526
|1.7816
|1.7496
|2008.10.15 14:16
|1.7516
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|772188
|10p3-Sell
|275518
|2008.10.15 13:42
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.7546
|1.7816
|1.7516
|2008.10.15 14:16
|1.7516
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|772188
|10p3-Sell[tp]
|275284
|2008.10.15 13:15
|buy
|0.10
|eurjpy
|137.90
|134.99
|138.19
|2008.10.15 13:51
|137.51
|0.00
|0.00
|0.00
|-38.51
|772188
|10p3-Buy
|275377
|2008.10.15 13:28
|buy
|0.20
|eurjpy
|137.71
|135.00
|138.00
|2008.10.15 13:51
|137.51
|0.00
|0.00
|0.00
|-39.50
|772188
|10p3-Buy
|275395
|2008.10.15 13:29
|buy
|0.40
|eurjpy
|137.52
|135.01
|137.81
|2008.10.15 13:51
|137.50
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.90
|772188
|10p3-Buy
|275571
|2008.10.15 13:49
|buy
|0.80
|eurjpy
|137.32
|135.02
|137.62
|2008.10.15 13:51
|137.47
|0.00
|0.00
|0.00
|118.50
|772188
|10p3-Buy
|273844
|2008.10.15 09:25
|buy
|0.10
|usdjpy
|101.06
|98.16
|101.36
|2008.10.15 10:12
|101.36
|0.00
|0.00
|0.00
|29.59
|772188
|10p3-Buy[tp]
|273833
|2008.10.15 09:20
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3593
|1.3303
|1.3623
|2008.10.15 09:59
|1.3623
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|772188
|10p3-Buy[tp]
|273843
|2008.10.15 09:25
|buy
|0.10
|eurjpy
|137.35
|134.45
|137.65
|2008.10.15 09:38
|137.65
|0.00
|0.00
|0.00
|29.66
|772188
|10p3-Buy[tp]
|273810
|2008.10.15 09:15
|buy
|0.10
|gbpjpy
|176.57
|173.66
|176.86
|2008.10.15 09:37
|176.86
|0.00
|0.00
|0.00
|28.67
|772188
|10p3-Buy[tp]
|273697
|2008.10.15 08:45
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7456
|1.7165
|1.7485
|2008.10.15 09:30
|1.7485
|0.00
|0.00
|0.00
|29.00
|772188
|10p3-Buy[tp]
|273379
|2008.10.15 07:45
|sell
|0.10
|audusd
|0.6952
|0.7242
|0.6922
|2008.10.15 08:55
|0.6942
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|772188
|10p3-Sell
|273496
|2008.10.15 08:05
|sell
|0.20
|audusd
|0.6972
|0.7242
|0.6942
|2008.10.15 08:55
|0.6942
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|772188
|10p3-Sell[tp]
|272398
|2008.10.15 04:35
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3580
|1.3870
|1.3550
|2008.10.15 07:39
|1.3591
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.00
|772188
|10p3-Sell
|272758
|2008.10.15 05:58
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3599
|1.3870
|1.3570
|2008.10.15 07:38
|1.3592
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|772188
|10p3-Sell
|272874
|2008.10.15 06:14
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3621
|1.3871
|1.3591
|2008.10.15 07:38
|1.3591
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|772188
|10p3-Sell[tp]
|273163
|2008.10.15 07:06
|sell
|0.10
|eurjpy
|138.19
|141.09
|137.89
|2008.10.15 07:24
|138.09
|0.00
|0.00
|0.00
|9.85
|772188
|10p3-Sell
|273231
|2008.10.15 07:17
|sell
|0.20
|eurjpy
|138.40
|141.10
|138.10
|2008.10.15 07:24
|138.10
|0.00
|0.00
|0.00
|59.12
|772188
|10p3-Sell[tp]
|272917
|2008.10.15 06:25
|sell
|0.10
|usdjpy
|101.60
|104.50
|101.30
|2008.10.15 07:24
|101.50
|0.00
|0.00
|0.00
|9.85
|772188
|10p3-Sell
|273049
|2008.10.15 06:44
|sell
|0.20
|usdjpy
|101.80
|104.50
|101.50
|2008.10.15 07:24
|101.50
|0.00
|0.00
|0.00
|59.12
|772188
|10p3-Sell[tp]
|272399
|2008.10.15 04:35
|sell
|0.10
|eurjpy
|137.63
|140.53
|137.33
|2008.10.15 07:06
|138.21
|0.00
|0.00
|0.00
|-57.09
|772188
|10p3-Sell
|272464
|2008.10.15 04:48
|sell
|0.20
|gbpjpy
|176.82
|179.53
|176.53
|2008.10.15 07:06
|177.16
|0.00
|0.00
|0.00
|-66.94
|772188
|10p3-Sell
|272383
|2008.10.15 04:30
|sell
|0.10
|gbpjpy
|176.62
|179.52
|176.32
|2008.10.15 07:06
|177.15
|0.00
|0.00
|0.00
|-52.18
|772188
|10p3-Sell
|272488
|2008.10.15 04:54
|sell
|0.20
|eurjpy
|137.84
|140.54
|137.54
|2008.10.15 07:06
|138.20
|0.00
|0.00
|0.00
|-70.89
|772188
|10p3-Sell
|272625
|2008.10.15 05:30
|sell
|0.40
|eurjpy
|138.05
|140.55
|137.75
|2008.10.15 07:06
|138.25
|0.00
|0.00
|0.00
|-78.76
|772188
|10p3-Sell
|272722
|2008.10.15 05:52
|sell
|0.80
|eurjpy
|138.24
|140.56
|137.96
|2008.10.15 07:06
|138.24
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|772188
|10p3-Sell
|272767
|2008.10.15 05:59
|sell
|1.60
|eurjpy
|138.43
|140.55
|138.15
|2008.10.15 07:06
|138.22
|0.00
|0.00
|0.00
|330.74
|772188
|10p3-Sell
|272482
|2008.10.15 04:54
|sell
|0.40
|gbpjpy
|177.01
|179.52
|176.72
|2008.10.15 07:06
|177.19
|0.00
|0.00
|0.00
|-70.88
|772188
|10p3-Sell
|272616
|2008.10.15 05:29
|sell
|0.80
|gbpjpy
|177.21
|179.51
|176.91
|2008.10.15 07:05
|177.37
|0.00
|0.00
|0.00
|-125.90
|772188
|10p3-Sell
|272627
|2008.10.15 05:30
|sell
|1.60
|gbpjpy
|177.42
|179.52
|177.12
|2008.10.15 07:05
|177.40
|0.00
|0.00
|0.00
|31.47
|772188
|10p3-Sell
|272714
|2008.10.15 05:51
|sell
|3.20
|gbpjpy
|177.61
|179.52
|177.32
|2008.10.15 07:05
|177.43
|0.00
|0.00
|0.00
|566.37
|772188
|10p3-Sell
|272946
|2008.10.15 06:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7459
|1.7749
|1.7429
|2008.10.15 07:02
|1.7450
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|772188
|10p3-Sell
|272999
|2008.10.15 06:36
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.7479
|1.7749
|1.7449
|2008.10.15 07:02
|1.7449
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|772188
|10p3-Sell[tp]
|272306
|2008.10.15 04:10
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7426
|1.7716
|1.7396
|2008.10.15 06:27
|1.7472
|0.00
|0.00
|0.00
|-46.00
|772188
|10p3-Sell
|272334
|2008.10.15 04:17
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.7446
|1.7716
|1.7416
|2008.10.15 06:26
|1.7471
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.00
|772188
|10p3-Sell
|272675
|2008.10.15 05:40
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.7466
|1.7716
|1.7436
|2008.10.15 06:26
|1.7472
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|772188
|10p3-Sell
|272738
|2008.10.15 05:54
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.7486
|1.7716
|1.7456
|2008.10.15 06:26
|1.7471
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|772188
|10p3-Sell
|271693
|2008.10.15 01:40
|buy
|0.10
|usdjpy
|101.44
|98.54
|101.74
|2008.10.15 04:58
|101.52
|0.00
|0.00
|0.00
|7.88
|772188
|10p3-Buy
|271735
|2008.10.15 01:50
|buy
|0.20
|usdjpy
|101.23
|98.53
|101.53
|2008.10.15 04:58
|101.53
|0.00
|0.00
|0.00
|59.10
|772188
|10p3-Buy[tp]
|271413
|2008.10.15 00:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3571
|1.3281
|1.3601
|2008.10.15 03:33
|1.3579
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|772188
|10p3-Buy
|271690
|2008.10.15 01:39
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3551
|1.3281
|1.3581
|2008.10.15 03:33
|1.3581
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|772188
|10p3-Buy[tp]
|271195
|2008.10.14 23:55
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7413
|1.7123
|1.7443
|2008.10.15 03:31
|1.7425
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|772188
|10p3-Buy
|271238
|2008.10.15 00:01
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.7396
|1.7123
|1.7423
|2008.10.15 03:31
|1.7423
|0.00
|0.00
|0.00
|54.00
|772188
|10p3-Buy[tp]
|271776
|2008.10.15 02:00
|buy
|0.10
|eurjpy
|137.34
|134.44
|137.64
|2008.10.15 03:23
|137.43
|0.00
|0.00
|0.00
|8.89
|772188
|10p3-Buy
|271858
|2008.10.15 02:21
|buy
|0.20
|eurjpy
|137.16
|134.44
|137.44
|2008.10.15 03:23
|137.44
|0.00
|0.00
|0.00
|55.30
|772188
|10p3-Buy[tp]
|271794
|2008.10.15 02:05
|buy
|0.10
|gbpjpy
|176.33
|173.42
|176.62
|2008.10.15 02:58
|176.43
|0.00
|0.00
|0.00
|9.87
|772188
|10p3-Buy
|271828
|2008.10.15 02:14
|buy
|0.20
|gbpjpy
|176.13
|173.43
|176.43
|2008.10.15 02:58
|176.43
|0.00
|0.00
|0.00
|59.22
|772188
|10p3-Buy[tp]
|271833
|2008.10.15 02:15
|buy
|0.10
|audusd
|0.6922
|0.6632
|0.6952
|2008.10.15 02:49
|0.6931
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|772188
|10p3-Buy
|271868
|2008.10.15 02:23
|buy
|0.20
|audusd
|0.6903
|0.6631
|0.6931
|2008.10.15 02:49
|0.6931
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|772188
|10p3-Buy[tp]
|271692
|2008.10.15 01:40
|buy
|0.10
|eurjpy
|137.48
|134.58
|137.78
|2008.10.15 01:57
|137.38
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.87
|772188
|10p3-Buy
|271717
|2008.10.15 01:46
|buy
|0.20
|eurjpy
|137.27
|134.57
|137.57
|2008.10.15 01:57
|137.37
|0.00
|0.00
|0.00
|19.74
|772188
|10p3-Buy
|271734
|2008.10.15 01:50
|buy
|0.40
|eurjpy
|137.07
|134.57
|137.37
|2008.10.15 01:57
|137.37
|0.00
|0.00
|0.00
|118.44
|772188
|10p3-Buy[tp]
|271390
|2008.10.15 00:25
|buy
|0.10
|eurjpy
|137.97
|135.07
|138.27
|2008.10.15 01:26
|137.47
|0.00
|0.00
|0.00
|-49.31
|772188
|10p3-Buy
|271519
|2008.10.15 00:56
|buy
|0.20
|eurjpy
|137.76
|135.06
|138.06
|2008.10.15 01:26
|137.49
|0.00
|0.00
|0.00
|-53.25
|772188
|10p3-Buy
|271532
|2008.10.15 00:59
|buy
|0.40
|eurjpy
|137.54
|135.04
|137.84
|2008.10.15 01:26
|137.50
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.78
|772188
|10p3-Buy
|271584
|2008.10.15 01:12
|buy
|0.80
|eurjpy
|137.33
|135.03
|137.63
|2008.10.15 01:26
|137.49
|0.00
|0.00
|0.00
|126.21
|772188
|10p3-Buy
|271364
|2008.10.15 00:20
|buy
|0.10
|usdjpy
|101.78
|98.87
|102.07
|2008.10.15 01:25
|101.34
|0.00
|0.00
|0.00
|-43.42
|772188
|10p3-Buy
|271507
|2008.10.15 00:55
|buy
|0.20
|usdjpy
|101.61
|98.88
|101.88
|2008.10.15 01:25
|101.35
|0.00
|0.00
|0.00
|-51.31
|772188
|10p3-Buy
|271521
|2008.10.15 00:56
|buy
|0.40
|usdjpy
|101.39
|98.89
|101.69
|2008.10.15 01:25
|101.34
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.74
|772188
|10p3-Buy
|271589
|2008.10.15 01:13
|buy
|0.80
|usdjpy
|101.19
|98.89
|101.49
|2008.10.15 01:25
|101.34
|0.00
|0.00
|0.00
|118.41
|772188
|10p3-Buy
|269746
|2008.10.14 17:35
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3670
|1.3380
|1.3700
|2008.10.15 00:28
|1.3571
|0.00
|0.00
|0.80
|-99.00
|772188
|10p3-Buy
|270291
|2008.10.14 18:42
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3650
|1.3380
|1.3680
|2008.10.15 00:28
|1.3572
|0.00
|0.00
|1.60
|-156.00
|772188
|10p3-Buy
|270639
|2008.10.14 20:32
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3630
|1.3380
|1.3660
|2008.10.15 00:28
|1.3571
|0.00
|0.00
|3.20
|-236.00
|772188
|10p3-Buy
|270998
|2008.10.14 23:04
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3610
|1.3380
|1.3640
|2008.10.15 00:28
|1.3572
|0.00
|0.00
|0.00
|-304.00
|772188
|10p3-Buy
|271011
|2008.10.14 23:05
|buy
|1.60
|eurusd
|1.3592
|1.3380
|1.3620
|2008.10.15 00:28
|1.3571
|0.00
|0.00
|0.00
|-336.00
|772188
|10p3-Buy
|271113
|2008.10.14 23:36
|buy
|3.20
|eurusd
|1.3572
|1.3382
|1.3602
|2008.10.15 00:28
|1.3573
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|772188
|10p3-Buy
|271243
|2008.10.15 00:01
|buy
|6.40
|eurusd
|1.3552
|1.3382
|1.3582
|2008.10.15 00:27
|1.3571
|0.00
|0.00
|0.00
|1 216.00
|772188
|10p3-Buy
|270740
|2008.10.14 21:10
|buy
|0.10
|eurjpy
|139.06
|136.16
|139.36
|2008.10.14 23:14
|138.58
|0.00
|0.00
|0.00
|-47.10
|772188
|10p3-Buy
|270979
|2008.10.14 22:57
|buy
|0.20
|eurjpy
|138.83
|136.13
|139.13
|2008.10.14 23:14
|138.57
|0.00
|0.00
|0.00
|-51.04
|772188
|10p3-Buy
|271021
|2008.10.14 23:07
|buy
|0.40
|eurjpy
|138.61
|136.11
|138.91
|2008.10.14 23:14
|138.58
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.78
|772188
|10p3-Buy
|271040
|2008.10.14 23:10
|buy
|0.80
|eurjpy
|138.39
|136.09
|138.69
|2008.10.14 23:14
|138.56
|0.00
|0.00
|0.00
|133.49
|772188
|10p3-Buy
|270848
|2008.10.14 22:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|102.13
|105.03
|101.83
|2008.10.14 23:10
|101.83
|0.00
|0.00
|0.00
|29.47
|772188
|10p3-Sell[tp]
|270912
|2008.10.14 22:21
|sell
|0.10
|gbpjpy
|177.77
|180.67
|177.47
|2008.10.14 23:07
|177.47
|0.00
|0.00
|0.00
|29.42
|772188
|10p3-Sell[tp]
|270774
|2008.10.14 21:20
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7412
|1.7122
|1.7442
|2008.10.14 22:09
|1.7442
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|772188
|10p3-Buy[tp]
|270502
|2008.10.14 19:30
|buy
|0.10
|audusd
|0.7011
|0.6721
|0.7041
|2008.10.14 21:24
|0.6997
|0.00
|0.00
|1.13
|-14.00
|772188
|10p3-Buy
|270584
|2008.10.14 20:08
|buy
|0.20
|audusd
|0.6990
|0.6720
|0.7020
|2008.10.14 21:24
|0.6998
|0.00
|0.00
|2.26
|16.00
|772188
|10p3-Buy
|270605
|2008.10.14 20:21
|buy
|0.40
|audusd
|0.6969
|0.6719
|0.6999
|2008.10.14 21:24
|0.6999
|0.00
|0.00
|4.52
|120.00
|772188
|10p3-Buy[tp]
|270711
|2008.10.14 21:00
|buy
|0.10
|gbpjpy
|177.61
|174.71
|177.91
|2008.10.14 21:17
|177.91
|0.00
|0.00
|0.00
|29.37
|772188
|10p3-Buy[tp]
|270387
|2008.10.14 18:55
|buy
|0.10
|usdjpy
|101.77
|98.86
|102.06
|2008.10.14 20:56
|102.06
|0.00
|0.00
|0.00
|28.41
|772188
|10p3-Buy[tp]
|270441
|2008.10.14 19:10
|buy
|0.10
|eurjpy
|139.08
|136.18
|139.38
|2008.10.14 19:46
|139.38
|0.00
|0.00
|0.00
|29.40
|772188
|10p3-Buy[tp]
|269716
|2008.10.14 17:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7464
|1.7171
|1.7491
|2008.10.14 19:36
|1.7454
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|772188
|10p3-Buy
|270083
|2008.10.14 18:14
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.7444
|1.7174
|1.7474
|2008.10.14 19:36
|1.7455
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|772188
|10p3-Buy
|270334
|2008.10.14 18:48
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.7424
|1.7174
|1.7454
|2008.10.14 19:36
|1.7454
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|772188
|10p3-Buy[tp]
|269743
|2008.10.14 17:35
|buy
|0.10
|gbpjpy
|178.60
|175.70
|178.90
|2008.10.14 19:10
|177.72
|0.00
|0.00
|0.00
|-86.34
|772188
|10p3-Buy
|269749
|2008.10.14 17:36
|buy
|0.20
|gbpjpy
|178.39
|175.69
|178.69
|2008.10.14 19:10
|177.71
|0.00
|0.00
|0.00
|-133.44
|772188
|10p3-Buy
|269815
|2008.10.14 17:50
|buy
|0.80
|gbpjpy
|177.98
|175.68
|178.28
|2008.10.14 19:10
|177.73
|0.00
|0.00
|0.00
|-196.21
|772188
|10p3-Buy
|269772
|2008.10.14 17:41
|buy
|0.40
|gbpjpy
|178.18
|175.68
|178.48
|2008.10.14 19:10
|177.73
|0.00
|0.00
|0.00
|-176.60
|772188
|10p3-Buy
|269865
|2008.10.14 17:55
|buy
|1.60
|gbpjpy
|177.77
|175.67
|178.07
|2008.10.14 19:10
|177.75
|0.00
|0.00
|0.00
|-31.39
|772188
|10p3-Buy
|270020
|2008.10.14 18:05
|buy
|3.20
|gbpjpy
|177.56
|175.66
|177.86
|2008.10.14 19:10
|177.78
|0.00
|0.00
|0.00
|690.60
|772188
|10p3-Buy
|269745
|2008.10.14 17:35
|buy
|0.10
|eurjpy
|139.77
|136.87
|140.07
|2008.10.14 18:16
|139.13
|0.00
|0.00
|0.00
|-62.87
|772188
|10p3-Buy
|269767
|2008.10.14 17:40
|buy
|0.20
|eurjpy
|139.57
|136.87
|139.87
|2008.10.14 18:16
|139.12
|0.00
|0.00
|0.00
|-88.41
|772188
|10p3-Buy
|269812
|2008.10.14 17:49
|buy
|0.40
|eurjpy
|139.36
|136.86
|139.66
|2008.10.14 18:16
|139.13
|0.00
|0.00
|0.00
|-90.37
|772188
|10p3-Buy
|269957
|2008.10.14 18:01
|buy
|0.80
|eurjpy
|139.16
|136.86
|139.46
|2008.10.14 18:16
|139.14
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.72
|772188
|10p3-Buy
|270047
|2008.10.14 18:10
|buy
|1.60
|eurjpy
|138.95
|136.85
|139.25
|2008.10.14 18:16
|139.14
|0.00
|0.00
|0.00
|298.59
|772188
|10p3-Buy
|269083
|2008.10.14 15:25
|buy
|0.10
|usdjpy
|102.16
|99.26
|102.46
|2008.10.14 17:17
|102.23
|0.00
|0.00
|0.00
|6.85
|772188
|10p3-Buy
|269566
|2008.10.14 17:00
|buy
|0.10
|audusd
|0.7023
|0.6733
|0.7053
|2008.10.14 17:14
|0.7034
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|772188
|10p3-Buy
|269384
|2008.10.14 16:25
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7478
|1.7188
|1.7508
|2008.10.14 16:36
|1.7508
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|772188
|10p3-Buy[tp]
|269371
|2008.10.14 16:20
|buy
|0.10
|gbpjpy
|178.66
|175.75
|178.95
|2008.10.14 16:36
|178.95
|0.00
|0.00
|0.00
|28.37
|772188
|10p3-Buy[tp]
|268971
|2008.10.14 15:10
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3653
|1.3363
|1.3683
|2008.10.14 16:18
|1.3683
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|772188
|10p3-Buy[tp]
|269055
|2008.10.14 15:20
|buy
|0.10
|gbpjpy
|179.29
|176.39
|179.59
|2008.10.14 15:28
|179.37
|0.00
|0.00
|0.00
|7.82
|772188
|10p3-Buy
|269067
|2008.10.14 15:22
|buy
|0.20
|gbpjpy
|179.08
|176.38
|179.38
|2008.10.14 15:28
|179.38
|0.00
|0.00
|0.00
|58.66
|772188
|10p3-Buy[tp]
|269016
|2008.10.14 15:15
|buy
|0.10
|eurjpy
|139.43
|136.53
|139.73
|2008.10.14 15:19
|139.73
|0.00
|0.00
|0.00
|29.36
|772188
|10p3-Buy[tp]
|268752
|2008.10.14 14:45
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7558
|1.7268
|1.7588
|2008.10.14 15:19
|1.7546
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|772188
|10p3-Buy
|268788
|2008.10.14 14:46
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.7538
|1.7268
|1.7568
|2008.10.14 15:19
|1.7547
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|772188
|10p3-Buy
|268814
|2008.10.14 14:48
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.7519
|1.7267
|1.7547
|2008.10.14 15:19
|1.7547
|0.00
|0.00
|0.00
|112.00
|772188
|10p3-Buy[tp]
|268151
|2008.10.14 13:40
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7564
|1.7274
|1.7594
|2008.10.14 14:27
|1.7524
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|772188
|10p3-Buy
|268358
|2008.10.14 14:06
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.7544
|1.7274
|1.7574
|2008.10.14 14:27
|1.7524
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|772188
|10p3-Buy
|268513
|2008.10.14 14:21
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.7525
|1.7274
|1.7554
|2008.10.14 14:27
|1.7523
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|772188
|10p3-Buy
|268564
|2008.10.14 14:24
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.7508
|1.7275
|1.7535
|2008.10.14 14:27
|1.7522
|0.00
|0.00
|0.00
|112.00
|772188
|10p3-Buy
|268338
|2008.10.14 14:05
|buy
|0.10
|gbpjpy
|180.20
|177.30
|180.50
|2008.10.14 14:13
|179.58
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.56
|772188
|10p3-Buy
|268354
|2008.10.14 14:06
|buy
|0.20
|gbpjpy
|180.02
|177.28
|180.28
|2008.10.14 14:13
|179.57
|0.00
|0.00
|0.00
|-87.92
|772188
|10p3-Buy
|268373
|2008.10.14 14:08
|buy
|0.40
|gbpjpy
|179.83
|177.32
|180.12
|2008.10.14 14:13
|179.57
|0.00
|0.00
|0.00
|-101.60
|772188
|10p3-Buy
|268379
|2008.10.14 14:09
|buy
|0.80
|gbpjpy
|179.62
|177.32
|179.92
|2008.10.14 14:13
|179.55
|0.00
|0.00
|0.00
|-54.71
|772188
|10p3-Buy
|268409
|2008.10.14 14:10
|buy
|1.60
|gbpjpy
|179.41
|177.31
|179.71
|2008.10.14 14:13
|179.56
|0.00
|0.00
|0.00
|234.44
|772188
|10p3-Buy
|267844
|2008.10.14 13:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|102.78
|105.69
|102.49
|2008.10.14 13:41
|102.49
|0.00
|0.00
|0.00
|28.30
|772188
|10p3-Sell[tp]
|267433
|2008.10.14 11:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3748
|1.4038
|1.3718
|2008.10.14 13:00
|1.3718
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|772188
|10p3-Sell[tp]
|267767
|2008.10.14 12:45
|sell
|0.10
|eurjpy
|141.42
|144.32
|141.12
|2008.10.14 12:59
|141.12
|0.00
|0.00
|0.00
|29.18
|772188
|10p3-Sell[tp]
|266603
|2008.10.14 08:50
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7494
|1.7784
|1.7464
|2008.10.14 12:53
|1.7576
|0.00
|0.00
|0.00
|-82.00
|772188
|10p3-Sell
|266705
|2008.10.14 09:12
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.7514
|1.7784
|1.7484
|2008.10.14 12:53
|1.7575
|0.00
|0.00
|0.00
|-122.00
|772188
|10p3-Sell
|266818
|2008.10.14 09:35
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.7535
|1.7785
|1.7505
|2008.10.14 12:53
|1.7577
|0.00
|0.00
|0.00
|-168.00
|772188
|10p3-Sell
|266931
|2008.10.14 09:55
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.7553
|1.7785
|1.7525
|2008.10.14 12:53
|1.7577
|0.00
|0.00
|0.00
|-192.00
|772188
|10p3-Sell
|267003
|2008.10.14 10:05
|sell
|1.60
|gbpusd
|1.7571
|1.7783
|1.7543
|2008.10.14 12:53
|1.7576
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.00
|772188
|10p3-Sell
|267126
|2008.10.14 10:29
|sell
|3.20
|gbpusd
|1.7591
|1.7781
|1.7561
|2008.10.14 12:53
|1.7573
|0.00
|0.00
|0.00
|576.00
|772188
|10p3-Sell
|267527
|2008.10.14 11:50
|sell
|0.10
|gbpjpy
|180.71
|183.61
|180.41
|2008.10.14 12:02
|180.41
|0.00
|0.00
|0.00
|29.26
|772188
|10p3-Sell[tp]
|266181
|2008.10.14 07:30
|buy
|0.10
|usdjpy
|102.33
|99.42
|102.62
|2008.10.14 10:33
|102.42
|0.00
|0.00
|0.00
|8.79
|772188
|10p3-Buy
|266890
|2008.10.14 09:47
|buy
|0.20
|usdjpy
|102.12
|99.42
|102.42
|2008.10.14 10:33
|102.42
|0.00
|0.00
|0.00
|58.58
|772188
|10p3-Buy[tp]
|266761
|2008.10.14 09:20
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3667
|1.3376
|1.3696
|2008.10.14 10:03
|1.3696
|0.00
|0.00
|0.00
|29.00
|772188
|10p3-Buy[tp]
|266784
|2008.10.14 09:25
|buy
|0.10
|eurjpy
|139.78
|136.88
|140.08
|2008.10.14 09:58
|139.84
|0.00
|0.00
|0.00
|5.87
|772188
|10p3-Buy
|266884
|2008.10.14 09:47
|buy
|0.20
|eurjpy
|139.57
|136.86
|139.86
|2008.10.14 09:58
|139.86
|0.00
|0.00
|0.00
|56.71
|772188
|10p3-Buy[tp]
|266572
|2008.10.14 08:45
|sell
|0.10
|gbpjpy
|179.08
|182.00
|178.80
|2008.10.14 09:15
|179.02
|0.00
|0.00
|0.00
|5.87
|772188
|10p3-Sell
|266708
|2008.10.14 09:12
|sell
|0.20
|gbpjpy
|179.33
|182.03
|179.03
|2008.10.14 09:15
|179.03
|0.00
|0.00
|0.00
|58.67
|772188
|10p3-Sell[tp]
|266545
|2008.10.14 08:40
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3653
|1.3943
|1.3623
|2008.10.14 09:00
|1.3623
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|772188
|10p3-Sell[tp]
|266159
|2008.10.14 07:25
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3649
|1.3359
|1.3679
|2008.10.14 07:51
|1.3679
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|772188
|10p3-Buy[tp]
|266160
|2008.10.14 07:25
|buy
|0.10
|eurjpy
|139.62
|136.72
|139.92
|2008.10.14 07:34
|139.92
|0.00
|0.00
|0.00
|29.28
|772188
|10p3-Buy[tp]
|265463
|2008.10.14 04:55
|buy
|0.10
|usdjpy
|102.26
|99.36
|102.56
|2008.10.14 07:16
|102.36
|0.00
|0.00
|0.00
|9.77
|772188
|10p3-Buy
|266002
|2008.10.14 06:53
|buy
|0.20
|usdjpy
|102.06
|99.36
|102.36
|2008.10.14 07:16
|102.36
|0.00
|0.00
|0.00
|58.62
|772188
|10p3-Buy[tp]
|265875
|2008.10.14 06:30
|sell
|0.10
|eurjpy
|139.79
|142.69
|139.49
|2008.10.14 06:46
|139.49
|0.00
|0.00
|0.00
|29.33
|772188
|10p3-Sell[tp]
|265777
|2008.10.14 06:10
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3666
|1.3957
|1.3637
|2008.10.14 06:23
|1.3637
|0.00
|0.00
|0.00
|29.00
|772188
|10p3-Sell[tp]
|265805
|2008.10.14 06:15
|sell
|0.10
|gbpjpy
|179.04
|181.94
|178.74
|2008.10.14 06:20
|178.95
|0.00
|0.00
|0.00
|8.79
|772188
|10p3-Sell
|265810
|2008.10.14 06:16
|sell
|0.20
|gbpjpy
|179.24
|181.94
|178.94
|2008.10.14 06:20
|178.94
|0.00
|0.00
|0.00
|58.56
|772188
|10p3-Sell[tp]
|265389
|2008.10.14 04:35
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7507
|1.7797
|1.7477
|2008.10.14 06:14
|1.7497
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|772188
|10p3-Sell
|265456
|2008.10.14 04:53
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.7527
|1.7797
|1.7497
|2008.10.14 06:14
|1.7497
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|772188
|10p3-Sell[tp]
|264567
|2008.10.14 01:00
|sell
|0.10
|audusd
|0.7072
|0.7303
|0.7043
|2008.10.14 06:07
|0.7081
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|772188
|10p3-Sell
|265543
|2008.10.14 05:09
|sell
|0.20
|audusd
|0.7092
|0.7362
|0.7062
|2008.10.14 06:07
|0.7083
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|772188
|10p3-Sell
|265571
|2008.10.14 05:17
|sell
|0.40
|audusd
|0.7113
|0.7363
|0.7083
|2008.10.14 06:07
|0.7083
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|772188
|10p3-Sell[tp]
|264545
|2008.10.14 00:55
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3633
|1.3863
|1.3603
|2008.10.14 06:06
|1.3673
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|772188
|10p3-Sell
|264744
|2008.10.14 01:31
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3651
|1.3865
|1.3625
|2008.10.14 06:06
|1.3675
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.00
|772188
|10p3-Sell
|264772
|2008.10.14 01:35
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3671
|1.3861
|1.3641
|2008.10.14 06:06
|1.3676
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|772188
|10p3-Sell
|265700
|2008.10.14 05:50
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3691
|1.3921
|1.3661
|2008.10.14 06:06
|1.3675
|0.00
|0.00
|0.00
|128.00
|772188
|10p3-Sell
|265504
|2008.10.14 05:00
|buy
|0.10
|gbpjpy
|179.44
|176.54
|179.74
|2008.10.14 05:58
|179.53
|0.00
|0.00
|0.00
|8.78
|772188
|10p3-Buy
|265551
|2008.10.14 05:12
|buy
|0.20
|gbpjpy
|179.24
|176.53
|179.53
|2008.10.14 05:58
|179.53
|0.00
|0.00
|0.00
|56.62
|772188
|10p3-Buy[tp]
|264221
|2008.10.13 23:17
|sell
|0.10
|gbpjpy
|178.09
|181.19
|177.84
|2008.10.14 04:29
|178.97
|0.00
|0.00
|0.00
|-86.22
|772188
|10p3-Sell
|264246
|2008.10.13 23:26
|sell
|0.20
|gbpjpy
|178.30
|181.20
|178.00
|2008.10.14 04:29
|178.98
|0.00
|0.00
|0.00
|-133.22
|772188
|10p3-Sell
|264264
|2008.10.13 23:33
|sell
|0.40
|gbpjpy
|178.51
|180.41
|178.21
|2008.10.14 04:29
|179.01
|0.00
|0.00
|0.00
|-195.90
|772188
|10p3-Sell
|264300
|2008.10.13 23:49
|sell
|0.80
|gbpjpy
|178.71
|180.41
|178.41
|2008.10.14 04:29
|179.07
|0.00
|0.00
|0.00
|-282.05
|772188
|10p3-Sell
|265166
|2008.10.14 03:27
|sell
|1.60
|gbpjpy
|179.14
|181.24
|178.74
|2008.10.14 04:29
|179.04
|0.00
|0.00
|0.00
|156.67
|772188
|10p3-Sell
|265289
|2008.10.14 03:58
|sell
|3.20
|gbpjpy
|179.33
|181.25
|179.05
|2008.10.14 04:29
|179.09
|0.00
|0.00
|0.00
|751.98
|772188
|10p3-Sell
|264757
|2008.10.14 01:34
|sell
|1.60
|gbpjpy
|179.50
|180.08
|179.20
|2008.10.14 03:27
|179.20
|0.00
|0.00
|0.00
|468.62
|[tp]
|264904
|2008.10.14 02:01
|sell
|3.20
|gbpjpy
|179.70
|180.13
|179.40
|2008.10.14 02:45
|179.55
|0.00
|0.00
|0.00
|467.66
|264916
|2008.10.14 02:06
|sell
|2.00
|gbpjpy
|179.80
|180.27
|179.44
|2008.10.14 02:44
|179.58
|0.00
|0.00
|0.00
|428.64
|264754
|2008.10.14 01:33
|sell
|0.10
|gbpjpy
|179.44
|180.05
|179.30
|2008.10.14 01:41
|179.38
|0.00
|0.00
|0.00
|5.85
|264791
|2008.10.14 01:37
|sell
|1.60
|gbpjpy
|179.69
|181.79
|179.39
|2008.10.14 01:40
|179.41
|0.00
|0.00
|0.00
|436.69
|772188
|10p3-Sell
|264239
|2008.10.13 23:25
|sell
|0.20
|eurjpy
|139.29
|142.19
|139.04
|2008.10.14 01:40
|140.15
|0.00
|0.00
|0.00
|-167.67
|772188
|10p3-Sell
|264228
|2008.10.13 23:20
|sell
|0.10
|eurjpy
|139.08
|142.18
|138.83
|2008.10.14 01:40
|140.15
|0.00
|0.00
|0.00
|-104.31
|772188
|10p3-Sell
|264262
|2008.10.13 23:32
|sell
|0.40
|eurjpy
|139.49
|141.39
|139.19
|2008.10.14 01:40
|140.15
|0.00
|0.00
|0.00
|-257.36
|772188
|10p3-Sell
|264295
|2008.10.13 23:48
|sell
|0.80
|eurjpy
|139.69
|141.40
|139.40
|2008.10.14 01:40
|140.14
|0.00
|0.00
|0.00
|-350.95
|772188
|10p3-Sell
|264790
|2008.10.14 01:37
|sell
|1.60
|eurjpy
|140.44
|142.54
|140.14
|2008.10.14 01:40
|140.14
|0.00
|0.00
|0.00
|467.97
|772188
|10p3-Sell[tp]
|264210
|2008.10.13 23:15
|sell
|0.10
|usdjpy
|102.22
|105.32
|101.97
|2008.10.14 01:05
|102.64
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.92
|772188
|10p3-Sell
|264267
|2008.10.13 23:35
|sell
|0.20
|usdjpy
|102.42
|104.52
|102.12
|2008.10.14 01:05
|102.65
|0.00
|0.00
|0.00
|-44.81
|772188
|10p3-Sell
|264321
|2008.10.13 23:55
|sell
|0.40
|usdjpy
|102.61
|104.52
|102.32
|2008.10.14 01:05
|102.65
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.59
|772188
|10p3-Sell
|264399
|2008.10.14 00:16
|sell
|0.80
|usdjpy
|102.81
|104.51
|102.51
|2008.10.14 01:05
|102.66
|0.00
|0.00
|0.00
|116.89
|772188
|10p3-Sell
|264064
|2008.10.13 22:15
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7404
|1.7714
|1.7379
|2008.10.14 01:01
|1.7445
|0.00
|0.00
|0.00
|-41.00
|772188
|10p3-Sell
|264137
|2008.10.13 22:42
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.7426
|1.7716
|1.7401
|2008.10.14 01:01
|1.7446
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|772188
|10p3-Sell
|264326
|2008.10.13 23:57
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.7446
|1.7636
|1.7416
|2008.10.14 01:01
|1.7447
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|772188
|10p3-Sell
|264414
|2008.10.14 00:18
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.7463
|1.7636
|1.7436
|2008.10.14 01:01
|1.7448
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|772188
|10p3-Sell
|264037
|2008.10.13 21:55
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3596
|1.3906
|1.3571
|2008.10.14 00:53
|1.3639
|0.00
|0.00
|0.00
|-43.00
|772188
|10p3-Sell
|264150
|2008.10.13 22:47
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3615
|1.3906
|1.3591
|2008.10.14 00:53
|1.3639
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.00
|772188
|10p3-Sell
|264284
|2008.10.13 23:40
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3635
|1.3825
|1.3605
|2008.10.14 00:53
|1.3640
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|772188
|10p3-Sell
|264335
|2008.10.13 23:59
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3657
|1.3827
|1.3627
|2008.10.14 00:53
|1.3640
|0.00
|0.00
|0.00
|136.00
|772188
|10p3-Sell
|264261
|2008.10.13 23:32
|sell
|0.10
|audusd
|0.7037
|0.7267
|0.7007
|2008.10.14 00:41
|0.7093
|0.00
|0.00
|0.00
|-56.00
|772188
|10p3-Sell
|264309
|2008.10.13 23:51
|sell
|0.20
|audusd
|0.7057
|0.7267
|0.7027
|2008.10.14 00:41
|0.7081
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.00
|772188
|10p3-Sell
|264334
|2008.10.13 23:59
|sell
|0.40
|audusd
|0.7077
|0.7268
|0.7048
|2008.10.14 00:41
|0.7080
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|772188
|10p3-Sell
|264398
|2008.10.14 00:16
|sell
|0.80
|audusd
|0.7097
|0.7267
|0.7067
|2008.10.14 00:41
|0.7082
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|772188
|10p3-Sell
|264047
|2008.10.13 22:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|177.56
|180.66
|177.31
|2008.10.13 23:17
|178.16
|0.00
|0.00
|0.00
|-58.71
|772188
|10p3-Sell
|264089
|2008.10.13 22:24
|sell
|0.20
|gbpjpy
|177.76
|180.67
|177.52
|2008.10.13 23:17
|178.17
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.24
|772188
|10p3-Sell
|264094
|2008.10.13 22:27
|sell
|0.40
|gbpjpy
|177.96
|180.67
|177.72
|2008.10.13 23:17
|178.16
|0.00
|0.00
|0.00
|-78.29
|772188
|10p3-Sell
|264149
|2008.10.13 22:46
|sell
|0.80
|gbpjpy
|178.16
|180.67
|177.92
|2008.10.13 23:17
|178.19
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.49
|772188
|10p3-Sell
|264168
|2008.10.13 22:55
|sell
|1.60
|gbpjpy
|178.36
|180.66
|178.11
|2008.10.13 23:17
|178.17
|0.00
|0.00
|0.00
|297.51
|772188
|10p3-Sell
|263893
|2008.10.13 21:05
|balance
|Deposit
|20 000.00
|0.00
|0.00
|114.90
|13 944.83
|Closed P/L:
|14 059.73
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|299093
|2008.10.17 20:10
|buy
|0.10
|audusd
|0.6917
|0.6607
|0.6947
|0.6883
|0.00
|0.00
|1.13
|-34.00
|772188
|10p3-Buy
|299130
|2008.10.17 20:19
|buy
|0.20
|audusd
|0.6891
|0.6601
|0.6921
|0.6883
|0.00
|0.00
|2.26
|-16.00
|772188
|10p3-Buy
|299136
|2008.10.17 20:20
|buy
|0.10
|eurjpy
|136.13
|133.03
|136.43
|136.24
|0.00
|0.00
|1.65
|10.83
|772188
|10p3-Buy
|299095
|2008.10.17 20:10
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3431
|1.3121
|1.3461
|1.3407
|0.00
|0.00
|0.80
|-24.00
|772188
|10p3-Buy
|299206
|2008.10.17 20:37
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3412
|1.3121
|1.3441
|1.3407
|0.00
|0.00
|1.60
|-10.00
|772188
|10p3-Buy
|299197
|2008.10.17 20:35
|buy
|0.10
|usdjpy
|101.59
|98.49
|101.89
|101.61
|0.00
|0.00
|0.50
|1.97
|772188
|10p3-Buy
|0.00
|0.00
|7.94
|-71.20
|Floating P/L:
|-63.26
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|20 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|14 059.73
|Floating P/L:
|-63.26
|Margin:
|843.78
|Balance:
|34 059.73
|Equity:
|33 996.47
|Free Margin:
|33 152.69
|Details:
|Gross Profit:
|33 645.87
|Gross Loss:
|19 586.14
|Total Net Profit:
|14 059.73
|Profit Factor:
|1.72
|Expected Payoff:
|27.95
|Absolute Drawdown:
|275.97
|Maximal Drawdown:
|3 097.00 (9.00%)
|Relative Drawdown:
|9.00% (3 097.00)
|Total Trades:
|503
|Short Positions (won %):
|251 (54.98%)
|Long Positions (won %):
|252 (59.13%)
|Profit Trades (% of total):
|287 (57.06%)
|Loss trades (% of total):
|216 (42.94%)
|Largest
|profit trade:
|3 328.00
|loss trade:
|-832.00
|Average
|profit trade:
|117.23
|loss trade:
|-90.68
|Maximum
|consecutive wins ($):
|20 (1 182.10)
|consecutive losses ($):
|7 (-3 097.00)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|3 446.61 (5)
|consecutive loss (count):
|-3 097.00 (7)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|3