FIBO Group, Ltd
|Account: 1411363
|Name: invest
|Currency: USD
|2008 September 25, 21:25
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|7719026
|2008.09.24 08:39
|balance
|Deposit
|10 000.00
|7719051
|2008.09.24 08:40
|sell
|1.00
|usdcad
|1.0347
|1.0377
|0.0000
|2008.09.24 09:06
|1.0347
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|7719060
|2008.09.24 08:40
|buy
|1.00
|eurjpy
|155.75
|155.96
|0.00
|2008.09.24 09:02
|155.96
|0.00
|0.00
|0.00
|197.67
|7719095
|2008.09.24 08:42
|buy
|1.00
|usdjpy
|105.94
|106.17
|0.00
|2008.09.24 09:06
|106.17
|0.00
|0.00
|0.00
|216.65
|7719655
|2008.09.24 09:09
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.8559
|1.8529
|0.0000
|2008.09.24 09:52
|1.8543
|0.00
|0.00
|0.00
|-160.00
|7719662
|2008.09.24 09:09
|buy
|1.00
|usdchf
|1.0875
|1.0845
|0.0000
|2008.09.24 09:15
|1.0865
|0.00
|0.00
|0.00
|-92.04
|7719670
|2008.09.24 09:10
|buy
|1.00
|gold
|888.4
|889.7
|0.0
|2008.09.24 10:05
|889.7
|0.00
|0.00
|0.00
|130.00
|7730405
|2008.09.24 17:27
|buy
|1.00
|usdchf
|1.0869
|1.0870
|1.0894
|2008.09.24 18:04
|1.0894
|0.00
|0.00
|0.00
|229.48
|7730495
|2008.09.24 17:35
|buy
|1.00
|usdjpy
|106.07
|105.77
|106.32
|2008.09.24 17:50
|105.94
|0.00
|0.00
|0.00
|-122.71
|7730502
|2008.09.24 17:35
|sell
|1.00
|gold
|886.3
|889.3
|883.8
|2008.09.24 17:39
|889.3
|0.00
|0.00
|0.00
|-300.00
|7730543
|2008.09.24 17:39
|sell
|1.00
|gold
|888.5
|886.0
|883.5
|2008.09.24 18:07
|886.0
|0.00
|0.00
|0.00
|250.00
|7730550
|2008.09.24 17:40
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4674
|1.4673
|1.4644
|2008.09.24 18:04
|1.4644
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|7730791
|2008.09.24 17:56
|sell
|1.00
|audusd
|0.8370
|0.8369
|0.8340
|2008.09.24 18:11
|0.8349
|0.00
|0.00
|0.00
|210.00
|7730830
|2008.09.24 17:58
|sell
|1.00
|eurjpy
|155.38
|155.37
|155.08
|2008.09.24 18:14
|155.37
|0.00
|0.00
|0.00
|9.43
|7730894
|2008.09.24 18:00
|buy
|1.00
|usdjpy
|106.08
|105.78
|106.28
|2008.09.24 18:17
|106.19
|0.00
|0.00
|0.00
|103.59
|7730903
|2008.09.24 18:00
|buy
|1.00
|usdcad
|1.0354
|1.0324
|1.0374
|2008.09.24 18:17
|1.0357
|0.00
|0.00
|0.00
|28.97
|7731757
|2008.09.24 18:44
|sell
|1.00
|eurjpy
|155.30
|155.52
|155.10
|2008.09.24 19:07
|155.52
|0.00
|0.00
|0.00
|-207.43
|7733343
|2008.09.24 20:38
|buy
|1.00
|usdjpy
|106.05
|105.75
|106.30
|2008.09.24 20:56
|105.97
|0.00
|0.00
|0.00
|-75.49
|7733401
|2008.09.24 20:46
|buy
|1.00
|usdcad
|1.0357
|1.0366
|0.0000
|2008.09.25 03:19
|1.0366
|0.00
|0.00
|-11.27
|86.82
|7733512
|2008.09.24 21:00
|sell
|1.00
|usdjpy
|105.91
|106.21
|0.00
|2008.09.24 21:10
|106.01
|0.00
|0.00
|0.00
|-94.33
|7733515
|2008.09.24 21:00
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4655
|1.4637
|0.0000
|2008.09.24 22:00
|1.4637
|0.00
|0.00
|0.00
|180.00
|7733572
|2008.09.24 21:10
|buy
|1.00
|usdchf
|1.0896
|1.0908
|0.0000
|2008.09.25 00:43
|1.0908
|0.00
|0.00
|-6.87
|110.01
|7737920
|2008.09.25 08:18
|sell
|1.00
|usdcad
|1.0352
|1.0366
|1.0351
|2008.09.25 08:37
|1.0355
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.97
|7737948
|2008.09.25 08:20
|buy
|1.00
|audusd
|0.8391
|0.8366
|0.8411
|2008.09.25 09:05
|0.8392
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|7737952
|2008.09.25 08:20
|sell
|1.00
|usdchf
|1.0824
|1.0848
|1.0804
|2008.09.25 08:43
|1.0804
|0.00
|0.00
|0.00
|185.12
|7744900
|2008.09.25 14:15
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.8555
|1.8575
|1.8535
|2008.09.25 14:19
|1.8575
|0.00
|0.00
|0.00
|-200.00
|7745209
|2008.09.25 14:25
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.8581
|0.0000
|0.0000
|2008.09.25 14:26
|1.8572
|0.00
|0.00
|0.00
|-90.00
|7745216
|2008.09.25 14:25
|sell
|1.00
|usdchf
|1.0853
|0.0000
|0.0000
|2008.09.25 14:26
|1.0864
|0.00
|0.00
|0.00
|-101.25
|7745250
|2008.09.25 14:26
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.8566
|0.0000
|0.0000
|2008.09.25 14:26
|1.8572
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.00
|7745564
|2008.09.25 14:36
|sell
|1.00
|usdchf
|1.0833
|1.0833
|0.0000
|2008.09.25 16:11
|1.0833
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|7745572
|2008.09.25 14:36
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4723
|0.0000
|0.0000
|2008.09.25 15:24
|1.4707
|0.00
|0.00
|0.00
|-160.00
|7745588
|2008.09.25 14:36
|sell
|1.00
|gold
|885.4
|885.4
|0.0
|2008.09.25 15:32
|885.4
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|7746080
|2008.09.25 15:01
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.8555
|0.0000
|0.0000
|2008.09.25 21:18
|1.8372
|0.00
|0.00
|0.00
|1 830.00
|
|0.00
|0.00
|-18.14
|2 385.52
|Closed P/L:
|2 367.38
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|10 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|2 367.38
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|12 367.38
|Equity:
|12 367.38
|Free Margin:
|12 367.38