FIBO Group, Ltd

Account: 1411363 Name: invest Currency: USD 2008 September 25, 21:25
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
77190262008.09.24 08:39balanceDeposit10 000.00
77190512008.09.24 08:40sell1.00usdcad1.03471.03770.00002008.09.24 09:061.03470.000.000.000.00
77190602008.09.24 08:40buy1.00eurjpy155.75155.960.002008.09.24 09:02155.960.000.000.00197.67
77190952008.09.24 08:42buy1.00usdjpy105.94106.170.002008.09.24 09:06106.170.000.000.00216.65
77196552008.09.24 09:09buy1.00gbpusd1.85591.85290.00002008.09.24 09:521.85430.000.000.00-160.00
77196622008.09.24 09:09buy1.00usdchf1.08751.08450.00002008.09.24 09:151.08650.000.000.00-92.04
77196702008.09.24 09:10buy1.00gold888.4889.70.02008.09.24 10:05889.70.000.000.00130.00
77304052008.09.24 17:27buy1.00usdchf1.08691.08701.08942008.09.24 18:041.08940.000.000.00229.48
77304952008.09.24 17:35buy1.00usdjpy106.07105.77106.322008.09.24 17:50105.940.000.000.00-122.71
77305022008.09.24 17:35sell1.00gold886.3889.3883.82008.09.24 17:39889.30.000.000.00-300.00
77305432008.09.24 17:39sell1.00gold888.5886.0883.52008.09.24 18:07886.00.000.000.00250.00
77305502008.09.24 17:40sell1.00eurusd1.46741.46731.46442008.09.24 18:041.46440.000.000.00300.00
77307912008.09.24 17:56sell1.00audusd0.83700.83690.83402008.09.24 18:110.83490.000.000.00210.00
77308302008.09.24 17:58sell1.00eurjpy155.38155.37155.082008.09.24 18:14155.370.000.000.009.43
77308942008.09.24 18:00buy1.00usdjpy106.08105.78106.282008.09.24 18:17106.190.000.000.00103.59
77309032008.09.24 18:00buy1.00usdcad1.03541.03241.03742008.09.24 18:171.03570.000.000.0028.97
77317572008.09.24 18:44sell1.00eurjpy155.30155.52155.102008.09.24 19:07155.520.000.000.00-207.43
77333432008.09.24 20:38buy1.00usdjpy106.05105.75106.302008.09.24 20:56105.970.000.000.00-75.49
77334012008.09.24 20:46buy1.00usdcad1.03571.03660.00002008.09.25 03:191.03660.000.00-11.2786.82
77335122008.09.24 21:00sell1.00usdjpy105.91106.210.002008.09.24 21:10106.010.000.000.00-94.33
77335152008.09.24 21:00sell1.00eurusd1.46551.46370.00002008.09.24 22:001.46370.000.000.00180.00
77335722008.09.24 21:10buy1.00usdchf1.08961.09080.00002008.09.25 00:431.09080.000.00-6.87110.01
77379202008.09.25 08:18sell1.00usdcad1.03521.03661.03512008.09.25 08:371.03550.000.000.00-28.97
77379482008.09.25 08:20buy1.00audusd0.83910.83660.84112008.09.25 09:050.83920.000.000.0010.00
77379522008.09.25 08:20sell1.00usdchf1.08241.08481.08042008.09.25 08:431.08040.000.000.00185.12
77449002008.09.25 14:15sell1.00gbpusd1.85551.85751.85352008.09.25 14:191.85750.000.000.00-200.00
77452092008.09.25 14:25buy1.00gbpusd1.85810.00000.00002008.09.25 14:261.85720.000.000.00-90.00
77452162008.09.25 14:25sell1.00usdchf1.08530.00000.00002008.09.25 14:261.08640.000.000.00-101.25
77452502008.09.25 14:26sell1.00gbpusd1.85660.00000.00002008.09.25 14:261.85720.000.000.00-60.00
77455642008.09.25 14:36sell1.00usdchf1.08331.08330.00002008.09.25 16:111.08330.000.000.000.00
77455722008.09.25 14:36buy1.00eurusd1.47230.00000.00002008.09.25 15:241.47070.000.000.00-160.00
77455882008.09.25 14:36sell1.00gold885.4885.40.02008.09.25 15:32885.40.000.000.000.00
77460802008.09.25 15:01sell1.00gbpusd1.85550.00000.00002008.09.25 21:181.83720.000.000.001 830.00
  0.00 0.00 -18.14 2 385.52
Closed P/L: 2 367.38
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 2 367.38 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 12 367.38 Equity: 12 367.38 Free Margin: 12 367.38