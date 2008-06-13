Strategy Tester Report
Simple_EA
FXDD-MT4 Demo Server (Build 218)
|Symbol
|EURUSD (Euro vs. United States Dollar)
|Period
|1 Minute (M1) 2008.06.13 21:17 - 2008.09.11 23:59 (2008.01.02 - 2008.09.12)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|Lots=1; StopLoss=2000; TakeProfit=3; TrailingStop=5; slippage=2; risk=3; mm=0;
|Bars in test
|83639
|Ticks modelled
|560132
|Modelling quality
|24.97%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|50000.00
|Total net profit
|4833.73
|Gross profit
|5553.16
|Gross loss
|-719.43
|Profit factor
|7.72
|Expected payoff
|11.01
|Absolute drawdown
|7182.09
|Maximal drawdown
|7212.09 (14.42%)
|Relative drawdown
|14.42% (7212.09)
|Total trades
|439
|Short positions (won %)
|391 (98.47%)
|Long positions (won %)
|48 (97.92%)
|Profit trades (% of total)
|432 (98.41%)
|Loss trades (% of total)
|7 (1.59%)
|Largest
|profit trade
|30.00
|loss trade
|-525.50
|Average
|profit trade
|12.85
|loss trade
|-102.78
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|149 (1911.85)
|consecutive losses (loss in money)
|1 (-525.50)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|1911.85 (149)
|consecutive loss (count of losses)
|-525.50 (1)
|Average
|consecutive wins
|62
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2008.06.13 21:17
|sell
|1
|1.00
|1.5356
|1.7358
|1.5353
|2
|2008.06.13 21:19
|close
|1
|1.00
|1.5355
|1.7358
|1.5353
|10.00
|50010.00
|3
|2008.06.13 21:20
|sell
|2
|1.00
|1.5353
|1.7355
|1.5350
|4
|2008.06.13 21:28
|close
|2
|1.00
|1.5352
|1.7355
|1.5350
|10.00
|50020.00
|5
|2008.06.13 21:29
|sell
|3
|1.00
|1.5351
|1.7353
|1.5348
|6
|2008.06.13 21:38
|close
|3
|1.00
|1.5350
|1.7353
|1.5348
|10.00
|50030.00
|7
|2008.06.13 21:39
|sell
|4
|1.00
|1.5347
|1.7349
|1.5344
|8
|2008.08.07 18:47
|close
|4
|1.00
|1.5346
|1.7349
|1.5344
|-525.50
|49504.50
|9
|2008.08.07 18:47
|sell
|5
|1.00
|1.5345
|1.7347
|1.5342
|10
|2008.08.07 18:47
|close
|5
|1.00
|1.5344
|1.7347
|1.5342
|10.00
|49514.50
|11
|2008.08.07 18:47
|sell
|6
|1.00
|1.5341
|1.7343
|1.5338
|12
|2008.08.07 18:47
|close
|6
|1.00
|1.5339
|1.7343
|1.5338
|20.00
|49534.50
|13
|2008.08.07 18:47
|sell
|7
|1.00
|1.5336
|1.7338
|1.5333
|14
|2008.08.07 19:34
|close
|7
|1.00
|1.5335
|1.7338
|1.5333
|10.00
|49544.50
|15
|2008.08.07 19:36
|sell
|8
|1.00
|1.5332
|1.7334
|1.5329
|16
|2008.08.07 19:39
|close
|8
|1.00
|1.5331
|1.7334
|1.5329
|10.00
|49554.50
|17
|2008.08.07 19:39
|sell
|9
|1.00
|1.5328
|1.7330
|1.5325
|18
|2008.08.07 19:41
|close
|9
|1.00
|1.5327
|1.7330
|1.5325
|10.00
|49564.50
|19
|2008.08.07 19:41
|sell
|10
|1.00
|1.5326
|1.7328
|1.5323
|20
|2008.08.07 19:42
|close
|10
|1.00
|1.5325
|1.7328
|1.5323
|10.00
|49574.50
|21
|2008.08.07 19:43
|sell
|11
|1.00
|1.5324
|1.7326
|1.5321
|22
|2008.08.07 19:48
|close
|11
|1.00
|1.5323
|1.7326
|1.5321
|10.00
|49584.50
|23
|2008.08.07 19:49
|sell
|12
|1.00
|1.5320
|1.7322
|1.5317
|24
|2008.08.07 19:52
|close
|12
|1.00
|1.5318
|1.7322
|1.5317
|20.00
|49604.50
|25
|2008.08.07 19:52
|buy
|13
|1.00
|1.5319
|1.3317
|1.5322
|26
|2008.08.07 19:53
|close
|13
|1.00
|1.5320
|1.3317
|1.5322
|10.00
|49614.50
|27
|2008.08.07 19:53
|sell
|14
|1.00
|1.5319
|1.7321
|1.5316
|28
|2008.08.07 19:56
|close
|14
|1.00
|1.5318
|1.7321
|1.5316
|10.00
|49624.50
|29
|2008.08.07 19:56
|sell
|15
|1.00
|1.5317
|1.7319
|1.5314
|30
|2008.08.07 19:56
|close
|15
|1.00
|1.5316
|1.7319
|1.5314
|10.00
|49634.50
|31
|2008.08.07 19:57
|sell
|16
|1.00
|1.5315
|1.7317
|1.5312
|32
|2008.08.07 20:39
|close
|16
|1.00
|1.5314
|1.7317
|1.5312
|10.00
|49644.50
|33
|2008.08.07 20:40
|sell
|17
|1.00
|1.5313
|1.7315
|1.5310
|34
|2008.08.07 20:40
|close
|17
|1.00
|1.5312
|1.7315
|1.5310
|10.00
|49654.50
|35
|2008.08.07 20:40
|sell
|18
|1.00
|1.5311
|1.7313
|1.5308
|36
|2008.08.08 03:01
|close
|18
|1.00
|1.5310
|1.7313
|1.5308
|0.26
|49654.77
|37
|2008.08.08 03:02
|sell
|19
|1.00
|1.5305
|1.7307
|1.5302
|38
|2008.08.08 03:02
|close
|19
|1.00
|1.5304
|1.7307
|1.5302
|10.00
|49664.77
|39
|2008.08.08 03:02
|sell
|20
|1.00
|1.5303
|1.7305
|1.5300
|40
|2008.08.08 03:04
|close
|20
|1.00
|1.5302
|1.7305
|1.5300
|10.00
|49674.77
|41
|2008.08.08 03:05
|sell
|21
|1.00
|1.5294
|1.7296
|1.5291
|42
|2008.08.08 03:09
|close
|21
|1.00
|1.5292
|1.7296
|1.5291
|20.00
|49694.77
|43
|2008.08.08 03:09
|sell
|22
|1.00
|1.5287
|1.7289
|1.5284
|44
|2008.08.08 03:09
|close
|22
|1.00
|1.5285
|1.7289
|1.5284
|20.00
|49714.77
|45
|2008.08.08 03:09
|sell
|23
|1.00
|1.5280
|1.7282
|1.5277
|46
|2008.08.08 03:09
|t/p
|23
|1.00
|1.5277
|1.7282
|1.5277
|30.00
|49744.77
|47
|2008.08.08 03:09
|sell
|24
|1.00
|1.5275
|1.7277
|1.5272
|48
|2008.08.08 03:09
|close
|24
|1.00
|1.5273
|1.7277
|1.5272
|20.00
|49764.77
|49
|2008.08.08 03:09
|sell
|25
|1.00
|1.5268
|1.7270
|1.5265
|50
|2008.08.08 03:09
|close
|25
|1.00
|1.5267
|1.7270
|1.5265
|10.00
|49774.77
|51
|2008.08.08 03:09
|sell
|26
|1.00
|1.5267
|1.7269
|1.5264
|52
|2008.08.08 03:11
|close
|26
|1.00
|1.5266
|1.7269
|1.5264
|10.00
|49784.77
|53
|2008.08.08 03:12
|sell
|27
|1.00
|1.5253
|1.7255
|1.5250
|54
|2008.08.08 03:12
|close
|27
|1.00
|1.5252
|1.7255
|1.5250
|10.00
|49794.77
|55
|2008.08.08 03:12
|sell
|28
|1.00
|1.5247
|1.7249
|1.5244
|56
|2008.08.08 03:12
|close
|28
|1.00
|1.5246
|1.7249
|1.5244
|10.00
|49804.77
|57
|2008.08.08 03:12
|sell
|29
|1.00
|1.5245
|1.7247
|1.5242
|58
|2008.08.08 03:19
|close
|29
|1.00
|1.5243
|1.7247
|1.5242
|20.00
|49824.77
|59
|2008.08.08 03:19
|sell
|30
|1.00
|1.5240
|1.7242
|1.5237
|60
|2008.08.08 03:19
|close
|30
|1.00
|1.5239
|1.7242
|1.5237
|10.00
|49834.77
|61
|2008.08.08 03:19
|sell
|31
|1.00
|1.5236
|1.7238
|1.5233
|62
|2008.08.08 03:19
|close
|31
|1.00
|1.5235
|1.7238
|1.5233
|10.00
|49844.77
|63
|2008.08.08 03:19
|sell
|32
|1.00
|1.5234
|1.7236
|1.5231
|64
|2008.08.08 04:22
|close
|32
|1.00
|1.5233
|1.7236
|1.5231
|10.00
|49854.77
|65
|2008.08.08 04:22
|sell
|33
|1.00
|1.5230
|1.7232
|1.5227
|66
|2008.08.08 04:22
|t/p
|33
|1.00
|1.5227
|1.7232
|1.5227
|30.00
|49884.77
|67
|2008.08.08 04:22
|sell
|34
|1.00
|1.5224
|1.7226
|1.5221
|68
|2008.08.08 04:22
|close
|34
|1.00
|1.5222
|1.7226
|1.5221
|20.00
|49904.77
|69
|2008.08.08 04:22
|sell
|35
|1.00
|1.5221
|1.7223
|1.5218
|70
|2008.08.08 04:22
|close
|35
|1.00
|1.5220
|1.7223
|1.5218
|10.00
|49914.77
|71
|2008.08.08 04:22
|sell
|36
|1.00
|1.5215
|1.7217
|1.5212
|72
|2008.08.08 04:22
|close
|36
|1.00
|1.5214
|1.7217
|1.5212
|10.00
|49924.77
|73
|2008.08.08 04:22
|sell
|37
|1.00
|1.5209
|1.7211
|1.5206
|74
|2008.08.08 04:22
|t/p
|37
|1.00
|1.5206
|1.7211
|1.5206
|30.00
|49954.77
|75
|2008.08.08 04:22
|sell
|38
|1.00
|1.5203
|1.7205
|1.5200
|76
|2008.08.08 04:22
|t/p
|38
|1.00
|1.5200
|1.7205
|1.5200
|30.00
|49984.77
|77
|2008.08.08 04:22
|sell
|39
|1.00
|1.5198
|1.7200
|1.5195
|78
|2008.08.08 04:22
|t/p
|39
|1.00
|1.5195
|1.7200
|1.5195
|30.00
|50014.77
|79
|2008.08.08 04:22
|sell
|40
|1.00
|1.5193
|1.7195
|1.5190
|80
|2008.08.08 10:03
|close
|40
|1.00
|1.5192
|1.7195
|1.5190
|10.00
|50024.77
|81
|2008.08.08 10:03
|sell
|41
|1.00
|1.5191
|1.7193
|1.5188
|82
|2008.08.08 10:03
|close
|41
|1.00
|1.5190
|1.7193
|1.5188
|10.00
|50034.77
|83
|2008.08.08 10:03
|sell
|42
|1.00
|1.5186
|1.7188
|1.5183
|84
|2008.08.08 10:03
|close
|42
|1.00
|1.5185
|1.7188
|1.5183
|10.00
|50044.77
|85
|2008.08.08 10:03
|sell
|43
|1.00
|1.5182
|1.7184
|1.5179
|86
|2008.08.08 10:03
|close
|43
|1.00
|1.5181
|1.7184
|1.5179
|10.00
|50054.77
|87
|2008.08.08 10:03
|sell
|44
|1.00
|1.5176
|1.7178
|1.5173
|88
|2008.08.08 10:03
|close
|44
|1.00
|1.5174
|1.7178
|1.5173
|20.00
|50074.77
|89
|2008.08.08 10:04
|sell
|45
|1.00
|1.5171
|1.7173
|1.5168
|90
|2008.08.08 10:04
|close
|45
|1.00
|1.5170
|1.7173
|1.5168
|10.00
|50084.77
|91
|2008.08.08 10:04
|sell
|46
|1.00
|1.5169
|1.7171
|1.5166
|92
|2008.08.08 10:08
|close
|46
|1.00
|1.5167
|1.7171
|1.5166
|20.00
|50104.77
|93
|2008.08.08 10:08
|sell
|47
|1.00
|1.5164
|1.7166
|1.5161
|94
|2008.08.08 10:19
|close
|47
|1.00
|1.5163
|1.7166
|1.5161
|10.00
|50114.77
|95
|2008.08.08 10:20
|sell
|48
|1.00
|1.5163
|1.7165
|1.5160
|96
|2008.08.08 10:20
|close
|48
|1.00
|1.5162
|1.7165
|1.5160
|10.00
|50124.77
|97
|2008.08.08 10:20
|sell
|49
|1.00
|1.5159
|1.7161
|1.5156
|98
|2008.08.08 10:20
|close
|49
|1.00
|1.5158
|1.7161
|1.5156
|10.00
|50134.77
|99
|2008.08.08 10:21
|sell
|50
|1.00
|1.5155
|1.7157
|1.5152
|100
|2008.08.08 10:21
|close
|50
|1.00
|1.5153
|1.7157
|1.5152
|20.00
|50154.77
|101
|2008.08.08 10:21
|sell
|51
|1.00
|1.5152
|1.7154
|1.5149
|102
|2008.08.08 10:21
|close
|51
|1.00
|1.5151
|1.7154
|1.5149
|10.00
|50164.77
|103
|2008.08.08 10:21
|sell
|52
|1.00
|1.5147
|1.7149
|1.5144
|104
|2008.08.08 10:21
|close
|52
|1.00
|1.5145
|1.7149
|1.5144
|20.00
|50184.77
|105
|2008.08.08 10:21
|sell
|53
|1.00
|1.5141
|1.7143
|1.5138
|106
|2008.08.08 12:39
|close
|53
|1.00
|1.5140
|1.7143
|1.5138
|10.00
|50194.77
|107
|2008.08.08 12:39
|sell
|54
|1.00
|1.5137
|1.7139
|1.5134
|108
|2008.08.08 12:39
|close
|54
|1.00
|1.5136
|1.7139
|1.5134
|10.00
|50204.77
|109
|2008.08.08 12:39
|sell
|55
|1.00
|1.5133
|1.7135
|1.5130
|110
|2008.08.08 12:40
|close
|55
|1.00
|1.5132
|1.7135
|1.5130
|10.00
|50214.77
|111
|2008.08.08 12:40
|sell
|56
|1.00
|1.5131
|1.7133
|1.5128
|112
|2008.08.08 12:40
|close
|56
|1.00
|1.5130
|1.7133
|1.5128
|10.00
|50224.77
|113
|2008.08.08 12:41
|sell
|57
|1.00
|1.5129
|1.7131
|1.5126
|114
|2008.08.08 12:49
|close
|57
|1.00
|1.5128
|1.7131
|1.5126
|10.00
|50234.77
|115
|2008.08.08 12:49
|sell
|58
|1.00
|1.5125
|1.7127
|1.5122
|116
|2008.08.08 12:49
|close
|58
|1.00
|1.5124
|1.7127
|1.5122
|10.00
|50244.77
|117
|2008.08.08 12:49
|sell
|59
|1.00
|1.5123
|1.7125
|1.5120
|118
|2008.08.08 12:49
|close
|59
|1.00
|1.5122
|1.7125
|1.5120
|10.00
|50254.77
|119
|2008.08.08 12:49
|sell
|60
|1.00
|1.5119
|1.7121
|1.5116
|120
|2008.08.08 12:51
|close
|60
|1.00
|1.5118
|1.7121
|1.5116
|10.00
|50264.77
|121
|2008.08.08 12:52
|sell
|61
|1.00
|1.5116
|1.7118
|1.5113
|122
|2008.08.08 12:52
|close
|61
|1.00
|1.5115
|1.7118
|1.5113
|10.00
|50274.77
|123
|2008.08.08 12:53
|sell
|62
|1.00
|1.5115
|1.7117
|1.5112
|124
|2008.08.08 13:34
|close
|62
|1.00
|1.5114
|1.7117
|1.5112
|10.00
|50284.77
|125
|2008.08.08 13:34
|sell
|63
|1.00
|1.5113
|1.7115
|1.5110
|126
|2008.08.08 13:34
|close
|63
|1.00
|1.5112
|1.7115
|1.5110
|10.00
|50294.77
|127
|2008.08.08 13:34
|sell
|64
|1.00
|1.5109
|1.7111
|1.5106
|128
|2008.08.08 13:45
|close
|64
|1.00
|1.5108
|1.7111
|1.5106
|10.00
|50304.77
|129
|2008.08.08 13:45
|sell
|65
|1.00
|1.5107
|1.7109
|1.5104
|130
|2008.08.08 14:16
|close
|65
|1.00
|1.5106
|1.7109
|1.5104
|10.00
|50314.77
|131
|2008.08.08 14:16
|sell
|66
|1.00
|1.5105
|1.7107
|1.5102
|132
|2008.08.08 14:58
|close
|66
|1.00
|1.5104
|1.7107
|1.5102
|10.00
|50324.77
|133
|2008.08.08 14:58
|sell
|67
|1.00
|1.5103
|1.7105
|1.5100
|134
|2008.08.08 15:04
|close
|67
|1.00
|1.5102
|1.7105
|1.5100
|10.00
|50334.77
|135
|2008.08.08 15:04
|sell
|68
|1.00
|1.5101
|1.7103
|1.5098
|136
|2008.08.08 15:04
|close
|68
|1.00
|1.5100
|1.7103
|1.5098
|10.00
|50344.77
|137
|2008.08.08 15:04
|sell
|69
|1.00
|1.5097
|1.7099
|1.5094
|138
|2008.08.08 15:04
|close
|69
|1.00
|1.5095
|1.7099
|1.5094
|20.00
|50364.77
|139
|2008.08.08 15:04
|sell
|70
|1.00
|1.5094
|1.7096
|1.5091
|140
|2008.08.08 15:05
|close
|70
|1.00
|1.5093
|1.7096
|1.5091
|10.00
|50374.77
|141
|2008.08.08 15:05
|sell
|71
|1.00
|1.5090
|1.7092
|1.5087
|142
|2008.08.08 15:05
|close
|71
|1.00
|1.5088
|1.7092
|1.5087
|20.00
|50394.77
|143
|2008.08.08 15:05
|sell
|72
|1.00
|1.5087
|1.7089
|1.5084
|144
|2008.08.08 15:11
|close
|72
|1.00
|1.5086
|1.7089
|1.5084
|10.00
|50404.77
|145
|2008.08.08 15:11
|sell
|73
|1.00
|1.5085
|1.7087
|1.5082
|146
|2008.08.08 15:11
|close
|73
|1.00
|1.5083
|1.7087
|1.5082
|20.00
|50424.77
|147
|2008.08.08 15:11
|sell
|74
|1.00
|1.5082
|1.7084
|1.5079
|148
|2008.08.08 15:14
|close
|74
|1.00
|1.5081
|1.7084
|1.5079
|10.00
|50434.77
|149
|2008.08.08 15:15
|sell
|75
|1.00
|1.5074
|1.7076
|1.5071
|150
|2008.08.08 15:35
|close
|75
|1.00
|1.5073
|1.7076
|1.5071
|10.00
|50444.77
|151
|2008.08.08 15:36
|sell
|76
|1.00
|1.5072
|1.7074
|1.5069
|152
|2008.08.08 15:37
|close
|76
|1.00
|1.5071
|1.7074
|1.5069
|10.00
|50454.77
|153
|2008.08.08 15:38
|sell
|77
|1.00
|1.5061
|1.7063
|1.5058
|154
|2008.08.08 15:38
|close
|77
|1.00
|1.5060
|1.7063
|1.5058
|10.00
|50464.77
|155
|2008.08.08 15:38
|sell
|78
|1.00
|1.5059
|1.7061
|1.5056
|156
|2008.08.08 15:42
|t/p
|78
|1.00
|1.5056
|1.7061
|1.5056
|30.00
|50494.77
|157
|2008.08.08 15:42
|sell
|79
|1.00
|1.5054
|1.7056
|1.5051
|158
|2008.08.08 15:42
|close
|79
|1.00
|1.5052
|1.7056
|1.5051
|20.00
|50514.77
|159
|2008.08.08 15:42
|sell
|80
|1.00
|1.5051
|1.7053
|1.5048
|160
|2008.08.08 15:44
|close
|80
|1.00
|1.5050
|1.7053
|1.5048
|10.00
|50524.77
|161
|2008.08.08 15:44
|buy
|81
|1.00
|1.5048
|1.3046
|1.5051
|162
|2008.08.08 15:44
|close
|81
|1.00
|1.5049
|1.3046
|1.5051
|10.00
|50534.77
|163
|2008.08.08 15:44
|buy
|82
|1.00
|1.5050
|1.3048
|1.5053
|164
|2008.08.08 15:44
|close
|82
|1.00
|1.5051
|1.3048
|1.5053
|10.00
|50544.77
|165
|2008.08.08 15:44
|buy
|83
|1.00
|1.5055
|1.3053
|1.5058
|166
|2008.08.08 15:45
|close
|83
|1.00
|1.5056
|1.3053
|1.5058
|10.00
|50554.77
|167
|2008.08.08 15:45
|sell
|84
|1.00
|1.5057
|1.7059
|1.5054
|168
|2008.08.08 16:29
|close
|84
|1.00
|1.5056
|1.7059
|1.5054
|10.00
|50564.77
|169
|2008.08.08 16:30
|sell
|85
|1.00
|1.5054
|1.7056
|1.5051
|170
|2008.08.08 16:44
|close
|85
|1.00
|1.5053
|1.7056
|1.5051
|10.00
|50574.77
|171
|2008.08.08 16:44
|sell
|86
|1.00
|1.5049
|1.7051
|1.5046
|172
|2008.08.08 16:44
|close
|86
|1.00
|1.5048
|1.7051
|1.5046
|10.00
|50584.77
|173
|2008.08.08 16:44
|sell
|87
|1.00
|1.5045
|1.7047
|1.5042
|174
|2008.08.08 16:49
|close
|87
|1.00
|1.5043
|1.7047
|1.5042
|20.00
|50604.77
|175
|2008.08.08 16:50
|sell
|88
|1.00
|1.5045
|1.7047
|1.5042
|176
|2008.08.08 16:50
|close
|88
|1.00
|1.5044
|1.7047
|1.5042
|10.00
|50614.77
|177
|2008.08.08 16:50
|sell
|89
|1.00
|1.5041
|1.7043
|1.5038
|178
|2008.08.08 16:51
|close
|89
|1.00
|1.5040
|1.7043
|1.5038
|10.00
|50624.77
|179
|2008.08.08 16:51
|sell
|90
|1.00
|1.5039
|1.7041
|1.5036
|180
|2008.08.08 16:51
|close
|90
|1.00
|1.5038
|1.7041
|1.5036
|10.00
|50634.77
|181
|2008.08.08 16:51
|sell
|91
|1.00
|1.5035
|1.7037
|1.5032
|182
|2008.08.08 16:52
|close
|91
|1.00
|1.5034
|1.7037
|1.5032
|10.00
|50644.77
|183
|2008.08.08 16:52
|sell
|92
|1.00
|1.5030
|1.7032
|1.5027
|184
|2008.08.08 16:53
|close
|92
|1.00
|1.5028
|1.7032
|1.5027
|20.00
|50664.77
|185
|2008.08.08 16:53
|sell
|93
|1.00
|1.5025
|1.7027
|1.5022
|186
|2008.08.08 17:01
|t/p
|93
|1.00
|1.5022
|1.7027
|1.5022
|30.00
|50694.77
|187
|2008.08.08 17:02
|sell
|94
|1.00
|1.5020
|1.7022
|1.5017
|188
|2008.08.08 17:02
|close
|94
|1.00
|1.5018
|1.7022
|1.5017
|20.00
|50714.77
|189
|2008.08.08 17:02
|sell
|95
|1.00
|1.5017
|1.7019
|1.5014
|190
|2008.08.08 17:04
|close
|95
|1.00
|1.5016
|1.7019
|1.5014
|10.00
|50724.77
|191
|2008.08.08 17:04
|sell
|96
|1.00
|1.5015
|1.7017
|1.5012
|192
|2008.08.08 17:04
|close
|96
|1.00
|1.5014
|1.7017
|1.5012
|10.00
|50734.77
|193
|2008.08.08 17:04
|sell
|97
|1.00
|1.5011
|1.7013
|1.5008
|194
|2008.08.08 17:04
|close
|97
|1.00
|1.5009
|1.7013
|1.5008
|20.00
|50754.77
|195
|2008.08.08 17:04
|sell
|98
|1.00
|1.5008
|1.7010
|1.5005
|196
|2008.08.08 17:12
|close
|98
|1.00
|1.5007
|1.7010
|1.5005
|10.00
|50764.77
|197
|2008.08.08 17:13
|sell
|99
|1.00
|1.5007
|1.7009
|1.5004
|198
|2008.08.08 22:11
|close
|99
|1.00
|1.5005
|1.7009
|1.5004
|20.00
|50784.77
|199
|2008.08.08 22:11
|sell
|100
|1.00
|1.5004
|1.7006
|1.5001
|200
|2008.08.08 22:13
|close
|100
|1.00
|1.5003
|1.7006
|1.5001
|10.00
|50794.77
|201
|2008.08.08 22:13
|sell
|101
|1.00
|1.5002
|1.7004
|1.4999
|202
|2008.08.08 22:19
|close
|101
|1.00
|1.5000
|1.7004
|1.4999
|20.00
|50814.77
|203
|2008.08.08 22:20
|sell
|102
|1.00
|1.4998
|1.7000
|1.4995
|204
|2008.08.11 00:04
|t/p
|102
|1.00
|1.4995
|1.7000
|1.4995
|20.26
|50835.03
|205
|2008.08.11 00:04
|buy
|103
|1.00
|1.4930
|1.2928
|1.4933
|206
|2008.08.11 00:07
|close
|103
|1.00
|1.4931
|1.2928
|1.4933
|10.00
|50845.03
|207
|2008.08.11 00:07
|sell
|104
|1.00
|1.4929
|1.6931
|1.4926
|208
|2008.08.11 00:07
|close
|104
|1.00
|1.4928
|1.6931
|1.4926
|10.00
|50855.03
|209
|2008.08.11 00:07
|sell
|105
|1.00
|1.4927
|1.6929
|1.4924
|210
|2008.08.11 00:07
|close
|105
|1.00
|1.4926
|1.6929
|1.4924
|10.00
|50865.03
|211
|2008.08.11 00:07
|sell
|106
|1.00
|1.4921
|1.6923
|1.4918
|212
|2008.08.11 00:07
|t/p
|106
|1.00
|1.4918
|1.6923
|1.4918
|30.00
|50895.03
|213
|2008.08.11 00:07
|sell
|107
|1.00
|1.4916
|1.6918
|1.4913
|214
|2008.08.11 00:08
|close
|107
|1.00
|1.4914
|1.6918
|1.4913
|20.00
|50915.03
|215
|2008.08.11 00:08
|sell
|108
|1.00
|1.4908
|1.6910
|1.4905
|216
|2008.08.11 20:34
|close
|108
|1.00
|1.4907
|1.6910
|1.4905
|10.00
|50925.03
|217
|2008.08.11 20:34
|sell
|109
|1.00
|1.4906
|1.6908
|1.4903
|218
|2008.08.11 20:34
|close
|109
|1.00
|1.4904
|1.6908
|1.4903
|20.00
|50945.03
|219
|2008.08.11 20:34
|sell
|110
|1.00
|1.4903
|1.6905
|1.4900
|220
|2008.08.11 20:34
|close
|110
|1.00
|1.4901
|1.6905
|1.4900
|20.00
|50965.03
|221
|2008.08.11 20:34
|sell
|111
|1.00
|1.4898
|1.6900
|1.4895
|222
|2008.08.11 20:34
|close
|111
|1.00
|1.4896
|1.6900
|1.4895
|20.00
|50985.03
|223
|2008.08.11 20:34
|sell
|112
|1.00
|1.4892
|1.6894
|1.4889
|224
|2008.08.11 20:35
|close
|112
|1.00
|1.4891
|1.6894
|1.4889
|10.00
|50995.03
|225
|2008.08.11 20:35
|sell
|113
|1.00
|1.4888
|1.6890
|1.4885
|226
|2008.08.11 20:35
|close
|113
|1.00
|1.4887
|1.6890
|1.4885
|10.00
|51005.03
|227
|2008.08.11 20:35
|sell
|114
|1.00
|1.4886
|1.6888
|1.4883
|228
|2008.08.11 20:35
|close
|114
|1.00
|1.4885
|1.6888
|1.4883
|10.00
|51015.03
|229
|2008.08.11 20:35
|sell
|115
|1.00
|1.4884
|1.6886
|1.4881
|230
|2008.08.11 20:35
|close
|115
|1.00
|1.4883
|1.6886
|1.4881
|10.00
|51025.03
|231
|2008.08.11 20:35
|sell
|116
|1.00
|1.4880
|1.6882
|1.4877
|232
|2008.08.12 04:05
|close
|116
|1.00
|1.4879
|1.6882
|1.4877
|0.26
|51025.29
|233
|2008.08.12 04:05
|sell
|117
|1.00
|1.4878
|1.6880
|1.4875
|234
|2008.08.12 04:09
|close
|117
|1.00
|1.4877
|1.6880
|1.4875
|10.00
|51035.29
|235
|2008.08.12 04:09
|sell
|118
|1.00
|1.4873
|1.6875
|1.4870
|236
|2008.08.12 04:09
|close
|118
|1.00
|1.4872
|1.6875
|1.4870
|10.00
|51045.29
|237
|2008.08.12 04:09
|sell
|119
|1.00
|1.4871
|1.6873
|1.4868
|238
|2008.08.12 04:11
|close
|119
|1.00
|1.4869
|1.6873
|1.4868
|20.00
|51065.29
|239
|2008.08.12 04:12
|sell
|120
|1.00
|1.4868
|1.6870
|1.4865
|240
|2008.08.12 04:12
|close
|120
|1.00
|1.4867
|1.6870
|1.4865
|10.00
|51075.29
|241
|2008.08.12 04:12
|sell
|121
|1.00
|1.4862
|1.6864
|1.4859
|242
|2008.08.12 08:43
|close
|121
|1.00
|1.4861
|1.6864
|1.4859
|10.00
|51085.29
|243
|2008.08.12 08:43
|sell
|122
|1.00
|1.4860
|1.6862
|1.4857
|244
|2008.08.12 08:43
|close
|122
|1.00
|1.4859
|1.6862
|1.4857
|10.00
|51095.29
|245
|2008.08.12 08:43
|sell
|123
|1.00
|1.4855
|1.6857
|1.4852
|246
|2008.08.12 08:43
|close
|123
|1.00
|1.4853
|1.6857
|1.4852
|20.00
|51115.29
|247
|2008.08.12 08:44
|sell
|124
|1.00
|1.4852
|1.6854
|1.4849
|248
|2008.08.12 08:44
|close
|124
|1.00
|1.4850
|1.6854
|1.4849
|20.00
|51135.29
|249
|2008.08.12 08:44
|sell
|125
|1.00
|1.4847
|1.6849
|1.4844
|250
|2008.08.12 08:44
|close
|125
|1.00
|1.4845
|1.6849
|1.4844
|20.00
|51155.29
|251
|2008.08.12 08:45
|sell
|126
|1.00
|1.4842
|1.6844
|1.4839
|252
|2008.08.12 08:45
|close
|126
|1.00
|1.4840
|1.6844
|1.4839
|20.00
|51175.29
|253
|2008.08.12 08:45
|sell
|127
|1.00
|1.4836
|1.6838
|1.4833
|254
|2008.08.12 08:46
|close
|127
|1.00
|1.4835
|1.6838
|1.4833
|10.00
|51185.29
|255
|2008.08.12 08:47
|sell
|128
|1.00
|1.4834
|1.6836
|1.4831
|256
|2008.08.12 08:54
|close
|128
|1.00
|1.4833
|1.6836
|1.4831
|10.00
|51195.29
|257
|2008.08.12 08:54
|sell
|129
|1.00
|1.4832
|1.6834
|1.4829
|258
|2008.08.12 08:54
|t/p
|129
|1.00
|1.4829
|1.6834
|1.4829
|30.00
|51225.29
|259
|2008.08.12 08:54
|sell
|130
|1.00
|1.4826
|1.6828
|1.4823
|260
|2008.08.12 08:57
|close
|130
|1.00
|1.4825
|1.6828
|1.4823
|10.00
|51235.29
|261
|2008.08.12 08:58
|sell
|131
|1.00
|1.4828
|1.6830
|1.4825
|262
|2008.08.12 09:04
|close
|131
|1.00
|1.4827
|1.6830
|1.4825
|10.00
|51245.29
|263
|2008.08.12 09:04
|sell
|132
|1.00
|1.4826
|1.6828
|1.4823
|264
|2008.08.12 09:04
|close
|132
|1.00
|1.4825
|1.6828
|1.4823
|10.00
|51255.29
|265
|2008.08.12 09:04
|sell
|133
|1.00
|1.4824
|1.6826
|1.4821
|266
|2008.08.12 09:04
|close
|133
|1.00
|1.4822
|1.6826
|1.4821
|20.00
|51275.29
|267
|2008.08.12 09:04
|sell
|134
|1.00
|1.4821
|1.6823
|1.4818
|268
|2008.08.12 09:09
|close
|134
|1.00
|1.4820
|1.6823
|1.4818
|10.00
|51285.29
|269
|2008.08.12 09:09
|sell
|135
|1.00
|1.4817
|1.6819
|1.4814
|270
|2008.08.14 19:31
|close
|135
|1.00
|1.4815
|1.6819
|1.4814
|-18.95
|51266.35
|271
|2008.08.14 19:31
|sell
|136
|1.00
|1.4811
|1.6813
|1.4808
|272
|2008.08.14 19:31
|close
|136
|1.00
|1.4810
|1.6813
|1.4808
|10.00
|51276.35
|273
|2008.08.14 19:31
|sell
|137
|1.00
|1.4804
|1.6806
|1.4801
|274
|2008.08.14 19:31
|close
|137
|1.00
|1.4803
|1.6806
|1.4801
|10.00
|51286.35
|275
|2008.08.14 19:31
|sell
|138
|1.00
|1.4802
|1.6804
|1.4799
|276
|2008.08.14 19:32
|close
|138
|1.00
|1.4801
|1.6804
|1.4799
|10.00
|51296.35
|277
|2008.08.14 19:32
|sell
|139
|1.00
|1.4798
|1.6800
|1.4795
|278
|2008.08.14 19:33
|close
|139
|1.00
|1.4797
|1.6800
|1.4795
|10.00
|51306.35
|279
|2008.08.14 19:33
|sell
|140
|1.00
|1.4794
|1.6796
|1.4791
|280
|2008.08.14 19:33
|close
|140
|1.00
|1.4793
|1.6796
|1.4791
|10.00
|51316.35
|281
|2008.08.14 19:33
|sell
|141
|1.00
|1.4790
|1.6792
|1.4787
|282
|2008.08.14 19:33
|close
|141
|1.00
|1.4788
|1.6792
|1.4787
|20.00
|51336.35
|283
|2008.08.14 19:33
|sell
|142
|1.00
|1.4787
|1.6789
|1.4784
|284
|2008.08.14 19:34
|close
|142
|1.00
|1.4785
|1.6789
|1.4784
|20.00
|51356.35
|285
|2008.08.14 19:34
|sell
|143
|1.00
|1.4781
|1.6783
|1.4778
|286
|2008.08.14 19:34
|close
|143
|1.00
|1.4780
|1.6783
|1.4778
|10.00
|51366.35
|287
|2008.08.14 19:34
|sell
|144
|1.00
|1.4779
|1.6781
|1.4776
|288
|2008.08.15 01:56
|close
|144
|1.00
|1.4778
|1.6781
|1.4776
|0.26
|51366.61
|289
|2008.08.15 01:56
|sell
|145
|1.00
|1.4777
|1.6779
|1.4774
|290
|2008.08.15 01:57
|close
|145
|1.00
|1.4776
|1.6779
|1.4774
|10.00
|51376.61
|291
|2008.08.15 01:57
|sell
|146
|1.00
|1.4775
|1.6777
|1.4772
|292
|2008.08.15 01:57
|close
|146
|1.00
|1.4774
|1.6777
|1.4772
|10.00
|51386.61
|293
|2008.08.15 01:58
|sell
|147
|1.00
|1.4773
|1.6775
|1.4770
|294
|2008.08.15 02:22
|close
|147
|1.00
|1.4772
|1.6775
|1.4770
|10.00
|51396.61
|295
|2008.08.15 02:22
|sell
|148
|1.00
|1.4768
|1.6770
|1.4765
|296
|2008.08.15 02:22
|close
|148
|1.00
|1.4767
|1.6770
|1.4765
|10.00
|51406.61
|297
|2008.08.15 02:22
|sell
|149
|1.00
|1.4764
|1.6766
|1.4761
|298
|2008.08.15 02:26
|close
|149
|1.00
|1.4763
|1.6766
|1.4761
|10.00
|51416.61
|299
|2008.08.15 02:26
|sell
|150
|1.00
|1.4762
|1.6764
|1.4759
|300
|2008.08.15 03:53
|close
|150
|1.00
|1.4761
|1.6764
|1.4759
|10.00
|51426.61
|301
|2008.08.15 03:53
|sell
|151
|1.00
|1.4757
|1.6759
|1.4754
|302
|2008.08.15 03:53
|close
|151
|1.00
|1.4756
|1.6759
|1.4754
|10.00
|51436.61
|303
|2008.08.15 03:53
|sell
|152
|1.00
|1.4755
|1.6757
|1.4752
|304
|2008.08.15 09:15
|close
|152
|1.00
|1.4754
|1.6757
|1.4752
|10.00
|51446.61
|305
|2008.08.15 09:15
|sell
|153
|1.00
|1.4750
|1.6752
|1.4747
|306
|2008.08.15 09:15
|close
|153
|1.00
|1.4748
|1.6752
|1.4747
|20.00
|51466.61
|307
|2008.08.15 09:15
|sell
|154
|1.00
|1.4744
|1.6746
|1.4741
|308
|2008.08.15 09:25
|close
|154
|1.00
|1.4743
|1.6746
|1.4741
|10.00
|51476.61
|309
|2008.08.15 09:25
|sell
|155
|1.00
|1.4740
|1.6742
|1.4737
|310
|2008.08.15 09:37
|close
|155
|1.00
|1.4738
|1.6742
|1.4737
|20.00
|51496.61
|311
|2008.08.15 09:38
|sell
|156
|1.00
|1.4738
|1.6740
|1.4735
|312
|2008.08.15 10:21
|close
|156
|1.00
|1.4737
|1.6740
|1.4735
|10.00
|51506.61
|313
|2008.08.15 10:22
|sell
|157
|1.00
|1.4737
|1.6739
|1.4734
|314
|2008.08.15 10:22
|close
|157
|1.00
|1.4736
|1.6739
|1.4734
|10.00
|51516.61
|315
|2008.08.15 10:22
|sell
|158
|1.00
|1.4735
|1.6737
|1.4732
|316
|2008.08.15 10:22
|close
|158
|1.00
|1.4733
|1.6737
|1.4732
|20.00
|51536.61
|317
|2008.08.15 10:23
|sell
|159
|1.00
|1.4732
|1.6734
|1.4729
|318
|2008.08.15 10:29
|close
|159
|1.00
|1.4731
|1.6734
|1.4729
|10.00
|51546.61
|319
|2008.08.15 10:30
|sell
|160
|1.00
|1.4730
|1.6732
|1.4727
|320
|2008.08.15 10:31
|close
|160
|1.00
|1.4729
|1.6732
|1.4727
|10.00
|51556.61
|321
|2008.08.15 10:31
|sell
|161
|1.00
|1.4725
|1.6727
|1.4722
|322
|2008.08.15 10:38
|close
|161
|1.00
|1.4724
|1.6727
|1.4722
|10.00
|51566.61
|323
|2008.08.15 10:38
|sell
|162
|1.00
|1.4721
|1.6723
|1.4718
|324
|2008.08.15 11:17
|close
|162
|1.00
|1.4719
|1.6723
|1.4718
|20.00
|51586.61
|325
|2008.08.15 11:17
|sell
|163
|1.00
|1.4716
|1.6718
|1.4713
|326
|2008.08.15 11:17
|close
|163
|1.00
|1.4715
|1.6718
|1.4713
|10.00
|51596.61
|327
|2008.08.15 11:17
|sell
|164
|1.00
|1.4712
|1.6714
|1.4709
|328
|2008.08.15 11:20
|close
|164
|1.00
|1.4710
|1.6714
|1.4709
|20.00
|51616.61
|329
|2008.08.15 11:21
|sell
|165
|1.00
|1.4706
|1.6708
|1.4703
|330
|2008.08.15 11:22
|close
|165
|1.00
|1.4705
|1.6708
|1.4703
|10.00
|51626.61
|331
|2008.08.15 11:26
|sell
|166
|1.00
|1.4702
|1.6704
|1.4699
|332
|2008.08.15 11:27
|close
|166
|1.00
|1.4701
|1.6704
|1.4699
|10.00
|51636.61
|333
|2008.08.15 11:36
|sell
|167
|1.00
|1.4706
|1.6708
|1.4703
|334
|2008.08.15 16:41
|close
|167
|1.00
|1.4705
|1.6708
|1.4703
|10.00
|51646.61
|335
|2008.08.15 16:41
|sell
|168
|1.00
|1.4704
|1.6706
|1.4701
|336
|2008.08.15 16:47
|close
|168
|1.00
|1.4703
|1.6706
|1.4701
|10.00
|51656.61
|337
|2008.08.15 16:47
|sell
|169
|1.00
|1.4702
|1.6704
|1.4699
|338
|2008.08.15 16:51
|close
|169
|1.00
|1.4701
|1.6704
|1.4699
|10.00
|51666.61
|339
|2008.08.15 16:51
|sell
|170
|1.00
|1.4698
|1.6700
|1.4695
|340
|2008.08.15 16:51
|close
|170
|1.00
|1.4697
|1.6700
|1.4695
|10.00
|51676.61
|341
|2008.08.15 16:51
|sell
|171
|1.00
|1.4696
|1.6698
|1.4693
|342
|2008.08.15 16:51
|close
|171
|1.00
|1.4695
|1.6698
|1.4693
|10.00
|51686.61
|343
|2008.08.15 16:51
|sell
|172
|1.00
|1.4692
|1.6694
|1.4689
|344
|2008.08.15 16:51
|close
|172
|1.00
|1.4691
|1.6694
|1.4689
|10.00
|51696.61
|345
|2008.08.15 16:51
|sell
|173
|1.00
|1.4688
|1.6690
|1.4685
|346
|2008.08.15 16:51
|close
|173
|1.00
|1.4687
|1.6690
|1.4685
|10.00
|51706.61
|347
|2008.08.15 16:51
|sell
|174
|1.00
|1.4684
|1.6686
|1.4681
|348
|2008.08.15 16:59
|close
|174
|1.00
|1.4683
|1.6686
|1.4681
|10.00
|51716.61
|349
|2008.08.15 17:00
|sell
|175
|1.00
|1.4681
|1.6683
|1.4678
|350
|2008.08.15 17:03
|close
|175
|1.00
|1.4679
|1.6683
|1.4678
|20.00
|51736.61
|351
|2008.08.15 17:04
|sell
|176
|1.00
|1.4684
|1.6686
|1.4681
|352
|2008.08.15 17:04
|close
|176
|1.00
|1.4683
|1.6686
|1.4681
|10.00
|51746.61
|353
|2008.08.15 17:04
|sell
|177
|1.00
|1.4682
|1.6684
|1.4679
|354
|2008.08.15 17:04
|close
|177
|1.00
|1.4681
|1.6684
|1.4679
|10.00
|51756.61
|355
|2008.08.15 17:04
|sell
|178
|1.00
|1.4680
|1.6682
|1.4677
|356
|2008.08.15 18:11
|close
|178
|1.00
|1.4679
|1.6682
|1.4677
|10.00
|51766.61
|357
|2008.08.15 18:12
|sell
|179
|1.00
|1.4676
|1.6678
|1.4673
|358
|2008.08.15 18:12
|close
|179
|1.00
|1.4674
|1.6678
|1.4673
|20.00
|51786.61
|359
|2008.08.15 18:12
|sell
|180
|1.00
|1.4673
|1.6675
|1.4670
|360
|2008.08.15 18:14
|close
|180
|1.00
|1.4671
|1.6675
|1.4670
|20.00
|51806.61
|361
|2008.08.15 18:14
|sell
|181
|1.00
|1.4670
|1.6672
|1.4667
|362
|2008.08.15 18:14
|close
|181
|1.00
|1.4669
|1.6672
|1.4667
|10.00
|51816.61
|363
|2008.08.15 18:14
|sell
|182
|1.00
|1.4668
|1.6670
|1.4665
|364
|2008.08.15 18:14
|close
|182
|1.00
|1.4667
|1.6670
|1.4665
|10.00
|51826.61
|365
|2008.08.15 18:14
|sell
|183
|1.00
|1.4664
|1.6666
|1.4661
|366
|2008.08.15 20:30
|close
|183
|1.00
|1.4663
|1.6666
|1.4661
|10.00
|51836.61
|367
|2008.08.15 20:30
|sell
|184
|1.00
|1.4662
|1.6664
|1.4659
|368
|2008.08.15 20:30
|close
|184
|1.00
|1.4660
|1.6664
|1.4659
|20.00
|51856.61
|369
|2008.08.15 20:30
|sell
|185
|1.00
|1.4659
|1.6661
|1.4656
|370
|2008.08.19 08:55
|close
|185
|1.00
|1.4658
|1.6661
|1.4656
|-9.47
|51847.14
|371
|2008.08.19 08:55
|sell
|186
|1.00
|1.4657
|1.6659
|1.4654
|372
|2008.08.19 09:04
|close
|186
|1.00
|1.4656
|1.6659
|1.4654
|10.00
|51857.14
|373
|2008.08.19 09:04
|sell
|187
|1.00
|1.4655
|1.6657
|1.4652
|374
|2008.08.19 09:04
|close
|187
|1.00
|1.4653
|1.6657
|1.4652
|20.00
|51877.14
|375
|2008.08.19 09:04
|sell
|188
|1.00
|1.4652
|1.6654
|1.4649
|376
|2008.08.19 09:17
|close
|188
|1.00
|1.4651
|1.6654
|1.4649
|10.00
|51887.14
|377
|2008.08.19 09:17
|sell
|189
|1.00
|1.4648
|1.6650
|1.4645
|378
|2008.08.19 09:18
|close
|189
|1.00
|1.4647
|1.6650
|1.4645
|10.00
|51897.14
|379
|2008.08.19 09:18
|sell
|190
|1.00
|1.4646
|1.6648
|1.4643
|380
|2008.08.19 09:18
|close
|190
|1.00
|1.4645
|1.6648
|1.4643
|10.00
|51907.14
|381
|2008.08.19 09:18
|sell
|191
|1.00
|1.4644
|1.6646
|1.4641
|382
|2008.08.19 09:18
|close
|191
|1.00
|1.4643
|1.6646
|1.4641
|10.00
|51917.14
|383
|2008.08.19 09:18
|sell
|192
|1.00
|1.4640
|1.6642
|1.4637
|384
|2008.08.19 09:23
|close
|192
|1.00
|1.4638
|1.6642
|1.4637
|20.00
|51937.14
|385
|2008.08.19 09:23
|sell
|193
|1.00
|1.4635
|1.6637
|1.4632
|386
|2008.08.19 09:23
|close
|193
|1.00
|1.4634
|1.6637
|1.4632
|10.00
|51947.14
|387
|2008.08.19 09:23
|sell
|194
|1.00
|1.4630
|1.6632
|1.4627
|388
|2008.08.26 11:06
|close
|194
|1.00
|1.4629
|1.6632
|1.4627
|-58.15
|51888.98
|389
|2008.08.26 11:06
|sell
|195
|1.00
|1.4626
|1.6628
|1.4623
|390
|2008.08.26 11:06
|close
|195
|1.00
|1.4625
|1.6628
|1.4623
|10.00
|51898.98
|391
|2008.08.26 11:06
|sell
|196
|1.00
|1.4622
|1.6624
|1.4619
|392
|2008.08.26 11:06
|close
|196
|1.00
|1.4621
|1.6624
|1.4619
|10.00
|51908.98
|393
|2008.08.26 11:06
|sell
|197
|1.00
|1.4620
|1.6622
|1.4617
|394
|2008.08.26 11:06
|close
|197
|1.00
|1.4619
|1.6622
|1.4617
|10.00
|51918.98
|395
|2008.08.26 11:06
|sell
|198
|1.00
|1.4615
|1.6617
|1.4612
|396
|2008.08.26 11:06
|close
|198
|1.00
|1.4614
|1.6617
|1.4612
|10.00
|51928.98
|397
|2008.08.26 11:06
|sell
|199
|1.00
|1.4611
|1.6613
|1.4608
|398
|2008.08.26 11:07
|close
|199
|1.00
|1.4610
|1.6613
|1.4608
|10.00
|51938.98
|399
|2008.08.26 11:07
|sell
|200
|1.00
|1.4609
|1.6611
|1.4606
|400
|2008.08.26 11:08
|close
|200
|1.00
|1.4608
|1.6611
|1.4606
|10.00
|51948.98
|401
|2008.08.26 11:09
|sell
|201
|1.00
|1.4606
|1.6608
|1.4603
|402
|2008.08.26 11:09
|close
|201
|1.00
|1.4605
|1.6608
|1.4603
|10.00
|51958.98
|403
|2008.08.26 11:09
|sell
|202
|1.00
|1.4602
|1.6604
|1.4599
|404
|2008.08.26 11:09
|close
|202
|1.00
|1.4601
|1.6604
|1.4599
|10.00
|51968.98
|405
|2008.08.26 11:09
|sell
|203
|1.00
|1.4598
|1.6600
|1.4595
|406
|2008.08.26 12:13
|close
|203
|1.00
|1.4597
|1.6600
|1.4595
|10.00
|51978.98
|407
|2008.08.26 12:14
|sell
|204
|1.00
|1.4589
|1.6591
|1.4586
|408
|2008.08.26 12:53
|close
|204
|1.00
|1.4588
|1.6591
|1.4586
|10.00
|51988.98
|409
|2008.08.26 12:53
|sell
|205
|1.00
|1.4585
|1.6587
|1.4582
|410
|2008.08.26 13:51
|close
|205
|1.00
|1.4583
|1.6587
|1.4582
|20.00
|52008.98
|411
|2008.08.26 13:53
|buy
|206
|1.00
|1.4589
|1.2587
|1.4592
|412
|2008.08.26 13:54
|close
|206
|1.00
|1.4590
|1.2587
|1.4592
|10.00
|52018.98
|413
|2008.08.26 13:57
|sell
|207
|1.00
|1.4587
|1.6589
|1.4584
|414
|2008.08.26 13:57
|close
|207
|1.00
|1.4586
|1.6589
|1.4584
|10.00
|52028.98
|415
|2008.08.26 13:57
|sell
|208
|1.00
|1.4585
|1.6587
|1.4582
|416
|2008.08.26 13:58
|close
|208
|1.00
|1.4584
|1.6587
|1.4582
|10.00
|52038.98
|417
|2008.08.26 13:58
|sell
|209
|1.00
|1.4581
|1.6583
|1.4578
|418
|2008.08.26 14:01
|close
|209
|1.00
|1.4580
|1.6583
|1.4578
|10.00
|52048.98
|419
|2008.08.26 14:02
|sell
|210
|1.00
|1.4579
|1.6581
|1.4576
|420
|2008.08.26 14:02
|close
|210
|1.00
|1.4578
|1.6581
|1.4576
|10.00
|52058.98
|421
|2008.08.26 14:02
|sell
|211
|1.00
|1.4577
|1.6579
|1.4574
|422
|2008.08.26 14:02
|close
|211
|1.00
|1.4576
|1.6579
|1.4574
|10.00
|52068.98
|423
|2008.08.26 14:03
|sell
|212
|1.00
|1.4575
|1.6577
|1.4572
|424
|2008.08.26 14:20
|close
|212
|1.00
|1.4574
|1.6577
|1.4572
|10.00
|52078.98
|425
|2008.08.26 14:21
|sell
|213
|1.00
|1.4572
|1.6574
|1.4569
|426
|2008.09.02 01:28
|close
|213
|1.00
|1.4570
|1.6574
|1.4569
|-48.15
|52030.83
|427
|2008.09.02 01:29
|sell
|214
|1.00
|1.4566
|1.6568
|1.4563
|428
|2008.09.02 01:39
|close
|214
|1.00
|1.4564
|1.6568
|1.4563
|20.00
|52050.83
|429
|2008.09.02 01:39
|sell
|215
|1.00
|1.4561
|1.6563
|1.4558
|430
|2008.09.02 01:48
|close
|215
|1.00
|1.4560
|1.6563
|1.4558
|10.00
|52060.83
|431
|2008.09.02 01:48
|sell
|216
|1.00
|1.4556
|1.6558
|1.4553
|432
|2008.09.02 09:18
|close
|216
|1.00
|1.4555
|1.6558
|1.4553
|10.00
|52070.83
|433
|2008.09.02 09:19
|sell
|217
|1.00
|1.4553
|1.6555
|1.4550
|434
|2008.09.02 09:24
|close
|217
|1.00
|1.4552
|1.6555
|1.4550
|10.00
|52080.83
|435
|2008.09.02 09:24
|sell
|218
|1.00
|1.4549
|1.6551
|1.4546
|436
|2008.09.02 09:24
|close
|218
|1.00
|1.4548
|1.6551
|1.4546
|10.00
|52090.83
|437
|2008.09.02 09:24
|sell
|219
|1.00
|1.4545
|1.6547
|1.4542
|438
|2008.09.02 09:24
|close
|219
|1.00
|1.4544
|1.6547
|1.4542
|10.00
|52100.83
|439
|2008.09.02 09:24
|sell
|220
|1.00
|1.4541
|1.6543
|1.4538
|440
|2008.09.02 09:37
|close
|220
|1.00
|1.4540
|1.6543
|1.4538
|10.00
|52110.83
|441
|2008.09.02 09:37
|sell
|221
|1.00
|1.4537
|1.6539
|1.4534
|442
|2008.09.02 09:38
|close
|221
|1.00
|1.4536
|1.6539
|1.4534
|10.00
|52120.83
|443
|2008.09.02 09:38
|sell
|222
|1.00
|1.4535
|1.6537
|1.4532
|444
|2008.09.02 09:38
|close
|222
|1.00
|1.4534
|1.6537
|1.4532
|10.00
|52130.83
|445
|2008.09.02 09:38
|sell
|223
|1.00
|1.4531
|1.6533
|1.4528
|446
|2008.09.02 09:39
|close
|223
|1.00
|1.4530
|1.6533
|1.4528
|10.00
|52140.83
|447
|2008.09.02 09:39
|sell
|224
|1.00
|1.4530
|1.6532
|1.4527
|448
|2008.09.02 09:44
|close
|224
|1.00
|1.4528
|1.6532
|1.4527
|20.00
|52160.83
|449
|2008.09.02 09:45
|sell
|225
|1.00
|1.4523
|1.6525
|1.4520
|450
|2008.09.02 09:45
|close
|225
|1.00
|1.4521
|1.6525
|1.4520
|20.00
|52180.83
|451
|2008.09.02 09:45
|sell
|226
|1.00
|1.4520
|1.6522
|1.4517
|452
|2008.09.02 09:48
|close
|226
|1.00
|1.4519
|1.6522
|1.4517
|10.00
|52190.83
|453
|2008.09.02 09:49
|sell
|227
|1.00
|1.4520
|1.6522
|1.4517
|454
|2008.09.02 09:50
|close
|227
|1.00
|1.4519
|1.6522
|1.4517
|10.00
|52200.83
|455
|2008.09.02 09:50
|sell
|228
|1.00
|1.4516
|1.6518
|1.4513
|456
|2008.09.02 10:48
|close
|228
|1.00
|1.4515
|1.6518
|1.4513
|10.00
|52210.83
|457
|2008.09.02 10:48
|sell
|229
|1.00
|1.4512
|1.6514
|1.4509
|458
|2008.09.02 10:49
|close
|229
|1.00
|1.4511
|1.6514
|1.4509
|10.00
|52220.83
|459
|2008.09.02 10:49
|sell
|230
|1.00
|1.4510
|1.6512
|1.4507
|460
|2008.09.02 10:49
|close
|230
|1.00
|1.4509
|1.6512
|1.4507
|10.00
|52230.83
|461
|2008.09.02 10:49
|sell
|231
|1.00
|1.4505
|1.6507
|1.4502
|462
|2008.09.02 10:53
|close
|231
|1.00
|1.4503
|1.6507
|1.4502
|20.00
|52250.83
|463
|2008.09.02 10:53
|sell
|232
|1.00
|1.4502
|1.6504
|1.4499
|464
|2008.09.02 10:55
|close
|232
|1.00
|1.4501
|1.6504
|1.4499
|10.00
|52260.83
|465
|2008.09.02 10:56
|sell
|233
|1.00
|1.4502
|1.6504
|1.4499
|466
|2008.09.02 10:56
|close
|233
|1.00
|1.4501
|1.6504
|1.4499
|10.00
|52270.83
|467
|2008.09.02 10:56
|sell
|234
|1.00
|1.4500
|1.6502
|1.4497
|468
|2008.09.02 10:58
|close
|234
|1.00
|1.4498
|1.6502
|1.4497
|20.00
|52290.83
|469
|2008.09.02 10:59
|sell
|235
|1.00
|1.4495
|1.6497
|1.4492
|470
|2008.09.02 11:17
|close
|235
|1.00
|1.4493
|1.6497
|1.4492
|20.00
|52310.83
|471
|2008.09.02 11:18
|sell
|236
|1.00
|1.4492
|1.6494
|1.4489
|472
|2008.09.02 11:19
|close
|236
|1.00
|1.4491
|1.6494
|1.4489
|10.00
|52320.83
|473
|2008.09.02 11:19
|sell
|237
|1.00
|1.4487
|1.6489
|1.4484
|474
|2008.09.02 11:19
|close
|237
|1.00
|1.4486
|1.6489
|1.4484
|10.00
|52330.83
|475
|2008.09.02 11:19
|sell
|238
|1.00
|1.4485
|1.6487
|1.4482
|476
|2008.09.02 12:30
|close
|238
|1.00
|1.4484
|1.6487
|1.4482
|10.00
|52340.83
|477
|2008.09.02 12:31
|sell
|239
|1.00
|1.4479
|1.6481
|1.4476
|478
|2008.09.02 12:33
|close
|239
|1.00
|1.4478
|1.6481
|1.4476
|10.00
|52350.83
|479
|2008.09.02 12:34
|sell
|240
|1.00
|1.4473
|1.6475
|1.4470
|480
|2008.09.02 12:36
|close
|240
|1.00
|1.4472
|1.6475
|1.4470
|10.00
|52360.83
|481
|2008.09.02 12:36
|buy
|241
|1.00
|1.4473
|1.2471
|1.4476
|482
|2008.09.02 12:36
|t/p
|241
|1.00
|1.4476
|1.2471
|1.4476
|30.00
|52390.83
|483
|2008.09.02 12:36
|buy
|242
|1.00
|1.4478
|1.2476
|1.4481
|484
|2008.09.02 12:37
|close
|242
|1.00
|1.4479
|1.2476
|1.4481
|10.00
|52400.83
|485
|2008.09.02 12:37
|buy
|243
|1.00
|1.4480
|1.2478
|1.4483
|486
|2008.09.02 12:43
|close
|243
|1.00
|1.4481
|1.2478
|1.4483
|10.00
|52410.83
|487
|2008.09.02 12:43
|buy
|244
|1.00
|1.4484
|1.2482
|1.4487
|488
|2008.09.02 13:02
|close
|244
|1.00
|1.4485
|1.2482
|1.4487
|10.00
|52420.83
|489
|2008.09.02 13:02
|buy
|245
|1.00
|1.4488
|1.2486
|1.4491
|490
|2008.09.02 13:04
|close
|245
|1.00
|1.4490
|1.2486
|1.4491
|20.00
|52440.83
|491
|2008.09.02 13:04
|buy
|246
|1.00
|1.4491
|1.2489
|1.4494
|492
|2008.09.02 13:09
|close
|246
|1.00
|1.4492
|1.2489
|1.4494
|10.00
|52450.83
|493
|2008.09.02 13:11
|buy
|247
|1.00
|1.4496
|1.2494
|1.4499
|494
|2008.09.02 13:11
|close
|247
|1.00
|1.4497
|1.2494
|1.4499
|10.00
|52460.83
|495
|2008.09.02 13:11
|buy
|248
|1.00
|1.4498
|1.2496
|1.4501
|496
|2008.09.02 13:35
|close
|248
|1.00
|1.4499
|1.2496
|1.4501
|10.00
|52470.83
|497
|2008.09.02 13:35
|buy
|249
|1.00
|1.4502
|1.2500
|1.4505
|498
|2008.09.02 14:46
|close
|249
|1.00
|1.4503
|1.2500
|1.4505
|10.00
|52480.83
|499
|2008.09.02 14:46
|buy
|250
|1.00
|1.4504
|1.2502
|1.4507
|500
|2008.09.02 14:48
|close
|250
|1.00
|1.4505
|1.2502
|1.4507
|10.00
|52490.83
|501
|2008.09.02 14:48
|buy
|251
|1.00
|1.4506
|1.2504
|1.4509
|502
|2008.09.02 14:48
|close
|251
|1.00
|1.4507
|1.2504
|1.4509
|10.00
|52500.83
|503
|2008.09.02 14:48
|buy
|252
|1.00
|1.4508
|1.2506
|1.4511
|504
|2008.09.02 14:52
|close
|252
|1.00
|1.4509
|1.2506
|1.4511
|10.00
|52510.83
|505
|2008.09.02 14:55
|sell
|253
|1.00
|1.4507
|1.6509
|1.4504
|506
|2008.09.02 15:18
|close
|253
|1.00
|1.4506
|1.6509
|1.4504
|10.00
|52520.83
|507
|2008.09.02 15:18
|sell
|254
|1.00
|1.4503
|1.6505
|1.4500
|508
|2008.09.02 15:20
|close
|254
|1.00
|1.4501
|1.6505
|1.4500
|20.00
|52540.83
|509
|2008.09.02 15:21
|sell
|255
|1.00
|1.4501
|1.6503
|1.4498
|510
|2008.09.02 15:21
|close
|255
|1.00
|1.4500
|1.6503
|1.4498
|10.00
|52550.83
|511
|2008.09.02 15:21
|sell
|256
|1.00
|1.4499
|1.6501
|1.4496
|512
|2008.09.02 15:21
|close
|256
|1.00
|1.4497
|1.6501
|1.4496
|20.00
|52570.83
|513
|2008.09.02 15:21
|sell
|257
|1.00
|1.4494
|1.6496
|1.4491
|514
|2008.09.02 15:28
|close
|257
|1.00
|1.4493
|1.6496
|1.4491
|10.00
|52580.83
|515
|2008.09.02 15:29
|sell
|258
|1.00
|1.4490
|1.6492
|1.4487
|516
|2008.09.02 15:29
|close
|258
|1.00
|1.4488
|1.6492
|1.4487
|20.00
|52600.83
|517
|2008.09.02 15:29
|sell
|259
|1.00
|1.4487
|1.6489
|1.4484
|518
|2008.09.02 15:29
|close
|259
|1.00
|1.4485
|1.6489
|1.4484
|20.00
|52620.83
|519
|2008.09.02 15:29
|sell
|260
|1.00
|1.4485
|1.6487
|1.4482
|520
|2008.09.02 15:38
|close
|260
|1.00
|1.4484
|1.6487
|1.4482
|10.00
|52630.83
|521
|2008.09.02 15:38
|sell
|261
|1.00
|1.4481
|1.6483
|1.4478
|522
|2008.09.02 15:46
|close
|261
|1.00
|1.4480
|1.6483
|1.4478
|10.00
|52640.83
|523
|2008.09.02 15:46
|sell
|262
|1.00
|1.4479
|1.6481
|1.4476
|524
|2008.09.02 15:46
|close
|262
|1.00
|1.4478
|1.6481
|1.4476
|10.00
|52650.83
|525
|2008.09.02 15:46
|sell
|263
|1.00
|1.4475
|1.6477
|1.4472
|526
|2008.09.02 15:57
|close
|263
|1.00
|1.4474
|1.6477
|1.4472
|10.00
|52660.83
|527
|2008.09.02 15:57
|sell
|264
|1.00
|1.4473
|1.6475
|1.4470
|528
|2008.09.03 07:12
|close
|264
|1.00
|1.4472
|1.6475
|1.4470
|0.26
|52661.09
|529
|2008.09.03 07:13
|sell
|265
|1.00
|1.4469
|1.6471
|1.4466
|530
|2008.09.03 07:13
|close
|265
|1.00
|1.4468
|1.6471
|1.4466
|10.00
|52671.09
|531
|2008.09.03 07:13
|sell
|266
|1.00
|1.4467
|1.6469
|1.4464
|532
|2008.09.03 07:13
|close
|266
|1.00
|1.4466
|1.6469
|1.4464
|10.00
|52681.09
|533
|2008.09.03 07:13
|sell
|267
|1.00
|1.4465
|1.6467
|1.4462
|534
|2008.09.03 07:13
|close
|267
|1.00
|1.4464
|1.6467
|1.4462
|10.00
|52691.09
|535
|2008.09.03 07:13
|sell
|268
|1.00
|1.4461
|1.6463
|1.4458
|536
|2008.09.03 07:14
|close
|268
|1.00
|1.4460
|1.6463
|1.4458
|10.00
|52701.09
|537
|2008.09.03 07:14
|sell
|269
|1.00
|1.4459
|1.6461
|1.4456
|538
|2008.09.03 07:14
|close
|269
|1.00
|1.4458
|1.6461
|1.4456
|10.00
|52711.09
|539
|2008.09.03 07:14
|sell
|270
|1.00
|1.4455
|1.6457
|1.4452
|540
|2008.09.03 07:14
|close
|270
|1.00
|1.4453
|1.6457
|1.4452
|20.00
|52731.09
|541
|2008.09.03 07:14
|sell
|271
|1.00
|1.4452
|1.6454
|1.4449
|542
|2008.09.03 07:14
|close
|271
|1.00
|1.4451
|1.6454
|1.4449
|10.00
|52741.09
|543
|2008.09.03 07:14
|sell
|272
|1.00
|1.4447
|1.6449
|1.4444
|544
|2008.09.03 07:14
|close
|272
|1.00
|1.4445
|1.6449
|1.4444
|20.00
|52761.09
|545
|2008.09.03 07:15
|sell
|273
|1.00
|1.4444
|1.6446
|1.4441
|546
|2008.09.03 07:15
|close
|273
|1.00
|1.4443
|1.6446
|1.4441
|10.00
|52771.09
|547
|2008.09.03 07:15
|sell
|274
|1.00
|1.4442
|1.6444
|1.4439
|548
|2008.09.03 07:15
|close
|274
|1.00
|1.4441
|1.6444
|1.4439
|10.00
|52781.09
|549
|2008.09.03 07:15
|sell
|275
|1.00
|1.4438
|1.6440
|1.4435
|550
|2008.09.03 07:15
|close
|275
|1.00
|1.4436
|1.6440
|1.4435
|20.00
|52801.09
|551
|2008.09.03 07:15
|sell
|276
|1.00
|1.4433
|1.6435
|1.4430
|552
|2008.09.03 07:21
|close
|276
|1.00
|1.4431
|1.6435
|1.4430
|20.00
|52821.09
|553
|2008.09.03 07:22
|sell
|277
|1.00
|1.4428
|1.6430
|1.4425
|554
|2008.09.03 07:34
|close
|277
|1.00
|1.4426
|1.6430
|1.4425
|20.00
|52841.09
|555
|2008.09.03 07:34
|sell
|278
|1.00
|1.4425
|1.6427
|1.4422
|556
|2008.09.03 07:34
|close
|278
|1.00
|1.4424
|1.6427
|1.4422
|10.00
|52851.09
|557
|2008.09.03 07:34
|sell
|279
|1.00
|1.4420
|1.6422
|1.4417
|558
|2008.09.03 07:34
|close
|279
|1.00
|1.4418
|1.6422
|1.4417
|20.00
|52871.09
|559
|2008.09.03 07:34
|sell
|280
|1.00
|1.4414
|1.6416
|1.4411
|560
|2008.09.03 07:35
|close
|280
|1.00
|1.4413
|1.6416
|1.4411
|10.00
|52881.09
|561
|2008.09.03 07:35
|sell
|281
|1.00
|1.4412
|1.6414
|1.4409
|562
|2008.09.03 10:40
|close
|281
|1.00
|1.4411
|1.6414
|1.4409
|10.00
|52891.09
|563
|2008.09.03 10:40
|sell
|282
|1.00
|1.4410
|1.6412
|1.4407
|564
|2008.09.03 10:40
|t/p
|282
|1.00
|1.4407
|1.6412
|1.4407
|30.00
|52921.09
|565
|2008.09.03 10:40
|sell
|283
|1.00
|1.4405
|1.6407
|1.4402
|566
|2008.09.03 11:12
|close
|283
|1.00
|1.4404
|1.6407
|1.4402
|10.00
|52931.09
|567
|2008.09.03 11:12
|sell
|284
|1.00
|1.4403
|1.6405
|1.4400
|568
|2008.09.03 11:20
|close
|284
|1.00
|1.4402
|1.6405
|1.4400
|10.00
|52941.09
|569
|2008.09.03 11:20
|sell
|285
|1.00
|1.4399
|1.6401
|1.4396
|570
|2008.09.03 11:20
|close
|285
|1.00
|1.4398
|1.6401
|1.4396
|10.00
|52951.09
|571
|2008.09.03 11:21
|sell
|286
|1.00
|1.4397
|1.6399
|1.4394
|572
|2008.09.03 11:21
|close
|286
|1.00
|1.4396
|1.6399
|1.4394
|10.00
|52961.09
|573
|2008.09.03 11:21
|sell
|287
|1.00
|1.4393
|1.6395
|1.4390
|574
|2008.09.03 11:23
|close
|287
|1.00
|1.4392
|1.6395
|1.4390
|10.00
|52971.09
|575
|2008.09.03 11:23
|sell
|288
|1.00
|1.4389
|1.6391
|1.4386
|576
|2008.09.03 12:12
|close
|288
|1.00
|1.4388
|1.6391
|1.4386
|10.00
|52981.09
|577
|2008.09.03 12:12
|sell
|289
|1.00
|1.4385
|1.6387
|1.4382
|578
|2008.09.04 17:45
|close
|289
|1.00
|1.4383
|1.6387
|1.4382
|-9.21
|52971.88
|579
|2008.09.04 17:45
|sell
|290
|1.00
|1.4380
|1.6382
|1.4377
|580
|2008.09.04 17:45
|close
|290
|1.00
|1.4379
|1.6382
|1.4377
|10.00
|52981.88
|581
|2008.09.04 17:45
|sell
|291
|1.00
|1.4375
|1.6377
|1.4372
|582
|2008.09.04 18:11
|close
|291
|1.00
|1.4373
|1.6377
|1.4372
|20.00
|53001.88
|583
|2008.09.04 18:12
|sell
|292
|1.00
|1.4370
|1.6372
|1.4367
|584
|2008.09.04 18:12
|close
|292
|1.00
|1.4369
|1.6372
|1.4367
|10.00
|53011.88
|585
|2008.09.04 18:12
|sell
|293
|1.00
|1.4368
|1.6370
|1.4365
|586
|2008.09.04 18:13
|close
|293
|1.00
|1.4367
|1.6370
|1.4365
|10.00
|53021.88
|587
|2008.09.04 18:14
|sell
|294
|1.00
|1.4367
|1.6369
|1.4364
|588
|2008.09.04 18:16
|close
|294
|1.00
|1.4366
|1.6369
|1.4364
|10.00
|53031.88
|589
|2008.09.04 18:17
|sell
|295
|1.00
|1.4353
|1.6355
|1.4350
|590
|2008.09.04 18:18
|close
|295
|1.00
|1.4352
|1.6355
|1.4350
|10.00
|53041.88
|591
|2008.09.04 18:18
|sell
|296
|1.00
|1.4351
|1.6353
|1.4348
|592
|2008.09.04 18:18
|close
|296
|1.00
|1.4350
|1.6353
|1.4348
|10.00
|53051.88
|593
|2008.09.04 18:18
|sell
|297
|1.00
|1.4350
|1.6352
|1.4347
|594
|2008.09.04 18:18
|close
|297
|1.00
|1.4349
|1.6352
|1.4347
|10.00
|53061.88
|595
|2008.09.04 18:18
|sell
|298
|1.00
|1.4345
|1.6347
|1.4342
|596
|2008.09.04 18:18
|close
|298
|1.00
|1.4343
|1.6347
|1.4342
|20.00
|53081.88
|597
|2008.09.04 18:18
|sell
|299
|1.00
|1.4342
|1.6344
|1.4339
|598
|2008.09.04 18:18
|t/p
|299
|1.00
|1.4339
|1.6344
|1.4339
|30.00
|53111.88
|599
|2008.09.04 18:18
|sell
|300
|1.00
|1.4337
|1.6339
|1.4334
|600
|2008.09.04 18:19
|close
|300
|1.00
|1.4336
|1.6339
|1.4334
|10.00
|53121.88
|601
|2008.09.04 18:19
|sell
|301
|1.00
|1.4332
|1.6334
|1.4329
|602
|2008.09.04 18:19
|close
|301
|1.00
|1.4331
|1.6334
|1.4329
|10.00
|53131.88
|603
|2008.09.04 18:19
|sell
|302
|1.00
|1.4327
|1.6329
|1.4324
|604
|2008.09.04 21:59
|close
|302
|1.00
|1.4326
|1.6329
|1.4324
|10.00
|53141.88
|605
|2008.09.04 21:59
|sell
|303
|1.00
|1.4322
|1.6324
|1.4319
|606
|2008.09.04 22:55
|close
|303
|1.00
|1.4320
|1.6324
|1.4319
|20.00
|53161.88
|607
|2008.09.04 22:56
|sell
|304
|1.00
|1.4317
|1.6319
|1.4314
|608
|2008.09.05 00:12
|t/p
|304
|1.00
|1.4314
|1.6319
|1.4314
|20.26
|53182.15
|609
|2008.09.05 00:13
|sell
|305
|1.00
|1.4275
|1.6277
|1.4272
|610
|2008.09.05 00:13
|close
|305
|1.00
|1.4274
|1.6277
|1.4272
|10.00
|53192.15
|611
|2008.09.05 00:13
|sell
|306
|1.00
|1.4273
|1.6275
|1.4270
|612
|2008.09.05 00:13
|close
|306
|1.00
|1.4272
|1.6275
|1.4270
|10.00
|53202.15
|613
|2008.09.05 00:13
|sell
|307
|1.00
|1.4268
|1.6270
|1.4265
|614
|2008.09.05 00:13
|close
|307
|1.00
|1.4266
|1.6270
|1.4265
|20.00
|53222.15
|615
|2008.09.05 00:13
|sell
|308
|1.00
|1.4262
|1.6264
|1.4259
|616
|2008.09.05 00:15
|close
|308
|1.00
|1.4261
|1.6264
|1.4259
|10.00
|53232.15
|617
|2008.09.05 00:16
|sell
|309
|1.00
|1.4258
|1.6260
|1.4255
|618
|2008.09.05 00:16
|close
|309
|1.00
|1.4257
|1.6260
|1.4255
|10.00
|53242.15
|619
|2008.09.05 00:16
|sell
|310
|1.00
|1.4252
|1.6254
|1.4249
|620
|2008.09.05 00:16
|t/p
|310
|1.00
|1.4249
|1.6254
|1.4249
|30.00
|53272.15
|621
|2008.09.05 00:16
|sell
|311
|1.00
|1.4247
|1.6249
|1.4244
|622
|2008.09.05 00:16
|close
|311
|1.00
|1.4246
|1.6249
|1.4244
|10.00
|53282.15
|623
|2008.09.05 00:16
|sell
|312
|1.00
|1.4241
|1.6243
|1.4238
|624
|2008.09.05 00:16
|close
|312
|1.00
|1.4240
|1.6243
|1.4238
|10.00
|53292.15
|625
|2008.09.05 00:16
|sell
|313
|1.00
|1.4239
|1.6241
|1.4236
|626
|2008.09.05 00:16
|t/p
|313
|1.00
|1.4236
|1.6241
|1.4236
|30.00
|53322.15
|627
|2008.09.05 00:16
|sell
|314
|1.00
|1.4234
|1.6236
|1.4231
|628
|2008.09.05 00:16
|close
|314
|1.00
|1.4233
|1.6236
|1.4231
|10.00
|53332.15
|629
|2008.09.05 00:16
|sell
|315
|1.00
|1.4227
|1.6229
|1.4224
|630
|2008.09.05 00:17
|close
|315
|1.00
|1.4225
|1.6229
|1.4224
|20.00
|53352.15
|631
|2008.09.05 00:17
|sell
|316
|1.00
|1.4221
|1.6223
|1.4218
|632
|2008.09.05 00:17
|close
|316
|1.00
|1.4220
|1.6223
|1.4218
|10.00
|53362.15
|633
|2008.09.05 00:17
|sell
|317
|1.00
|1.4215
|1.6217
|1.4212
|634
|2008.09.05 00:17
|close
|317
|1.00
|1.4214
|1.6217
|1.4212
|10.00
|53372.15
|635
|2008.09.05 00:17
|sell
|318
|1.00
|1.4213
|1.6215
|1.4210
|636
|2008.09.05 13:53
|close
|318
|1.00
|1.4212
|1.6215
|1.4210
|10.00
|53382.15
|637
|2008.09.05 13:53
|sell
|319
|1.00
|1.4208
|1.6210
|1.4205
|638
|2008.09.05 13:56
|close
|319
|1.00
|1.4207
|1.6210
|1.4205
|10.00
|53392.15
|639
|2008.09.05 13:56
|sell
|320
|1.00
|1.4203
|1.6205
|1.4200
|640
|2008.09.05 13:57
|close
|320
|1.00
|1.4201
|1.6205
|1.4200
|20.00
|53412.15
|641
|2008.09.05 13:57
|sell
|321
|1.00
|1.4197
|1.6199
|1.4194
|642
|2008.09.08 12:44
|close
|321
|1.00
|1.4196
|1.6199
|1.4194
|0.26
|53412.41
|643
|2008.09.08 12:44
|sell
|322
|1.00
|1.4193
|1.6195
|1.4190
|644
|2008.09.08 13:11
|close
|322
|1.00
|1.4192
|1.6195
|1.4190
|10.00
|53422.41
|645
|2008.09.08 13:11
|sell
|323
|1.00
|1.4189
|1.6191
|1.4186
|646
|2008.09.08 13:11
|close
|323
|1.00
|1.4188
|1.6191
|1.4186
|10.00
|53432.41
|647
|2008.09.08 13:11
|sell
|324
|1.00
|1.4185
|1.6187
|1.4182
|648
|2008.09.08 13:12
|close
|324
|1.00
|1.4184
|1.6187
|1.4182
|10.00
|53442.41
|649
|2008.09.08 13:12
|sell
|325
|1.00
|1.4180
|1.6182
|1.4177
|650
|2008.09.08 13:12
|close
|325
|1.00
|1.4178
|1.6182
|1.4177
|20.00
|53462.41
|651
|2008.09.08 13:12
|sell
|326
|1.00
|1.4174
|1.6176
|1.4171
|652
|2008.09.08 13:12
|t/p
|326
|1.00
|1.4171
|1.6176
|1.4171
|30.00
|53492.41
|653
|2008.09.08 13:12
|sell
|327
|1.00
|1.4169
|1.6171
|1.4166
|654
|2008.09.08 13:15
|close
|327
|1.00
|1.4168
|1.6171
|1.4166
|10.00
|53502.41
|655
|2008.09.08 13:15
|sell
|328
|1.00
|1.4167
|1.6169
|1.4164
|656
|2008.09.08 18:46
|close
|328
|1.00
|1.4166
|1.6169
|1.4164
|10.00
|53512.41
|657
|2008.09.08 18:46
|sell
|329
|1.00
|1.4165
|1.6167
|1.4162
|658
|2008.09.08 18:47
|close
|329
|1.00
|1.4164
|1.6167
|1.4162
|10.00
|53522.41
|659
|2008.09.08 18:47
|sell
|330
|1.00
|1.4163
|1.6165
|1.4160
|660
|2008.09.08 18:52
|close
|330
|1.00
|1.4162
|1.6165
|1.4160
|10.00
|53532.41
|661
|2008.09.08 18:53
|sell
|331
|1.00
|1.4159
|1.6161
|1.4156
|662
|2008.09.08 18:55
|close
|331
|1.00
|1.4158
|1.6161
|1.4156
|10.00
|53542.41
|663
|2008.09.08 18:56
|sell
|332
|1.00
|1.4157
|1.6159
|1.4154
|664
|2008.09.08 18:56
|close
|332
|1.00
|1.4155
|1.6159
|1.4154
|20.00
|53562.41
|665
|2008.09.08 18:56
|sell
|333
|1.00
|1.4152
|1.6154
|1.4149
|666
|2008.09.08 18:56
|close
|333
|1.00
|1.4150
|1.6154
|1.4149
|20.00
|53582.41
|667
|2008.09.08 18:56
|sell
|334
|1.00
|1.4149
|1.6151
|1.4146
|668
|2008.09.08 18:56
|close
|334
|1.00
|1.4148
|1.6151
|1.4146
|10.00
|53592.41
|669
|2008.09.08 18:56
|sell
|335
|1.00
|1.4144
|1.6146
|1.4141
|670
|2008.09.08 18:56
|close
|335
|1.00
|1.4142
|1.6146
|1.4141
|20.00
|53612.41
|671
|2008.09.08 18:56
|sell
|336
|1.00
|1.4141
|1.6143
|1.4138
|672
|2008.09.08 18:56
|close
|336
|1.00
|1.4140
|1.6143
|1.4138
|10.00
|53622.41
|673
|2008.09.08 18:56
|sell
|337
|1.00
|1.4136
|1.6138
|1.4133
|674
|2008.09.08 18:56
|close
|337
|1.00
|1.4135
|1.6138
|1.4133
|10.00
|53632.41
|675
|2008.09.08 18:56
|sell
|338
|1.00
|1.4131
|1.6133
|1.4128
|676
|2008.09.08 18:57
|close
|338
|1.00
|1.4130
|1.6133
|1.4128
|10.00
|53642.41
|677
|2008.09.08 18:57
|sell
|339
|1.00
|1.4127
|1.6129
|1.4124
|678
|2008.09.08 18:58
|close
|339
|1.00
|1.4125
|1.6129
|1.4124
|20.00
|53662.41
|679
|2008.09.08 18:58
|sell
|340
|1.00
|1.4124
|1.6126
|1.4121
|680
|2008.09.08 18:58
|t/p
|340
|1.00
|1.4121
|1.6126
|1.4121
|30.00
|53692.41
|681
|2008.09.08 18:58
|sell
|341
|1.00
|1.4119
|1.6121
|1.4116
|682
|2008.09.08 19:12
|close
|341
|1.00
|1.4118
|1.6121
|1.4116
|10.00
|53702.41
|683
|2008.09.08 19:12
|sell
|342
|1.00
|1.4117
|1.6119
|1.4114
|684
|2008.09.08 19:12
|close
|342
|1.00
|1.4116
|1.6119
|1.4114
|10.00
|53712.41
|685
|2008.09.08 19:12
|sell
|343
|1.00
|1.4113
|1.6115
|1.4110
|686
|2008.09.08 19:32
|t/p
|343
|1.00
|1.4110
|1.6115
|1.4110
|30.00
|53742.41
|687
|2008.09.08 19:32
|sell
|344
|1.00
|1.4108
|1.6110
|1.4105
|688
|2008.09.08 19:32
|close
|344
|1.00
|1.4107
|1.6110
|1.4105
|10.00
|53752.41
|689
|2008.09.08 19:32
|sell
|345
|1.00
|1.4103
|1.6105
|1.4100
|690
|2008.09.08 19:32
|close
|345
|1.00
|1.4102
|1.6105
|1.4100
|10.00
|53762.41
|691
|2008.09.08 19:32
|sell
|346
|1.00
|1.4097
|1.6099
|1.4094
|692
|2008.09.08 19:32
|close
|346
|1.00
|1.4096
|1.6099
|1.4094
|10.00
|53772.41
|693
|2008.09.08 19:32
|sell
|347
|1.00
|1.4095
|1.6097
|1.4092
|694
|2008.09.08 20:23
|close
|347
|1.00
|1.4094
|1.6097
|1.4092
|10.00
|53782.41
|695
|2008.09.08 20:23
|sell
|348
|1.00
|1.4090
|1.6092
|1.4087
|696
|2008.09.08 20:23
|close
|348
|1.00
|1.4089
|1.6092
|1.4087
|10.00
|53792.41
|697
|2008.09.08 20:24
|sell
|349
|1.00
|1.4088
|1.6090
|1.4085
|698
|2008.09.08 20:24
|close
|349
|1.00
|1.4087
|1.6090
|1.4085
|10.00
|53802.41
|699
|2008.09.08 20:25
|sell
|350
|1.00
|1.4084
|1.6086
|1.4081
|700
|2008.09.08 20:26
|close
|350
|1.00
|1.4083
|1.6086
|1.4081
|10.00
|53812.41
|701
|2008.09.08 20:26
|sell
|351
|1.00
|1.4084
|1.6086
|1.4081
|702
|2008.09.08 20:27
|close
|351
|1.00
|1.4083
|1.6086
|1.4081
|10.00
|53822.41
|703
|2008.09.08 20:30
|buy
|352
|1.00
|1.4093
|1.2091
|1.4096
|704
|2008.09.08 21:26
|close
|352
|1.00
|1.4094
|1.2091
|1.4096
|10.00
|53832.41
|705
|2008.09.08 21:29
|sell
|353
|1.00
|1.4092
|1.6094
|1.4089
|706
|2008.09.08 21:30
|close
|353
|1.00
|1.4091
|1.6094
|1.4089
|10.00
|53842.41
|707
|2008.09.08 21:31
|sell
|354
|1.00
|1.4087
|1.6089
|1.4084
|708
|2008.09.09 04:24
|close
|354
|1.00
|1.4086
|1.6089
|1.4084
|0.26
|53842.67
|709
|2008.09.09 04:25
|sell
|355
|1.00
|1.4083
|1.6085
|1.4080
|710
|2008.09.09 04:25
|close
|355
|1.00
|1.4082
|1.6085
|1.4080
|10.00
|53852.67
|711
|2008.09.09 04:25
|sell
|356
|1.00
|1.4081
|1.6083
|1.4078
|712
|2008.09.09 04:25
|close
|356
|1.00
|1.4080
|1.6083
|1.4078
|10.00
|53862.67
|713
|2008.09.09 04:25
|sell
|357
|1.00
|1.4077
|1.6079
|1.4074
|714
|2008.09.09 04:26
|close
|357
|1.00
|1.4076
|1.6079
|1.4074
|10.00
|53872.67
|715
|2008.09.09 04:26
|sell
|358
|1.00
|1.4073
|1.6075
|1.4070
|716
|2008.09.09 04:28
|close
|358
|1.00
|1.4072
|1.6075
|1.4070
|10.00
|53882.67
|717
|2008.09.09 04:28
|buy
|359
|1.00
|1.4070
|1.2068
|1.4073
|718
|2008.09.09 04:29
|close
|359
|1.00
|1.4071
|1.2068
|1.4073
|10.00
|53892.67
|719
|2008.09.09 04:29
|sell
|360
|1.00
|1.4070
|1.6072
|1.4067
|720
|2008.09.09 04:30
|t/p
|360
|1.00
|1.4067
|1.6072
|1.4067
|30.00
|53922.67
|721
|2008.09.09 04:31
|buy
|361
|1.00
|1.4073
|1.2071
|1.4076
|722
|2008.09.09 04:31
|close
|361
|1.00
|1.4074
|1.2071
|1.4076
|10.00
|53932.67
|723
|2008.09.09 04:31
|buy
|362
|1.00
|1.4077
|1.2075
|1.4080
|724
|2008.09.09 04:32
|close
|362
|1.00
|1.4078
|1.2075
|1.4080
|10.00
|53942.67
|725
|2008.09.09 04:32
|buy
|363
|1.00
|1.4081
|1.2079
|1.4084
|726
|2008.09.09 04:32
|close
|363
|1.00
|1.4082
|1.2079
|1.4084
|10.00
|53952.67
|727
|2008.09.09 04:32
|buy
|364
|1.00
|1.4083
|1.2081
|1.4086
|728
|2008.09.09 04:32
|close
|364
|1.00
|1.4084
|1.2081
|1.4086
|10.00
|53962.67
|729
|2008.09.09 04:32
|buy
|365
|1.00
|1.4087
|1.2085
|1.4090
|730
|2008.09.09 04:33
|close
|365
|1.00
|1.4088
|1.2085
|1.4090
|10.00
|53972.67
|731
|2008.09.09 04:33
|buy
|366
|1.00
|1.4089
|1.2087
|1.4092
|732
|2008.09.09 04:33
|close
|366
|1.00
|1.4090
|1.2087
|1.4092
|10.00
|53982.67
|733
|2008.09.09 04:33
|buy
|367
|1.00
|1.4091
|1.2089
|1.4094
|734
|2008.09.09 04:33
|close
|367
|1.00
|1.4092
|1.2089
|1.4094
|10.00
|53992.67
|735
|2008.09.09 04:33
|buy
|368
|1.00
|1.4093
|1.2091
|1.4096
|736
|2008.09.09 06:07
|close
|368
|1.00
|1.4095
|1.2091
|1.4096
|20.00
|54012.67
|737
|2008.09.09 06:08
|buy
|369
|1.00
|1.4093
|1.2091
|1.4096
|738
|2008.09.09 06:15
|close
|369
|1.00
|1.4094
|1.2091
|1.4096
|10.00
|54022.67
|739
|2008.09.09 06:16
|buy
|370
|1.00
|1.4103
|1.2101
|1.4106
|740
|2008.09.09 06:16
|close
|370
|1.00
|1.4104
|1.2101
|1.4106
|10.00
|54032.67
|741
|2008.09.09 06:16
|buy
|371
|1.00
|1.4105
|1.2103
|1.4108
|742
|2008.09.09 06:16
|close
|371
|1.00
|1.4106
|1.2103
|1.4108
|10.00
|54042.67
|743
|2008.09.09 06:16
|buy
|372
|1.00
|1.4107
|1.2105
|1.4110
|744
|2008.09.09 06:26
|close
|372
|1.00
|1.4108
|1.2105
|1.4110
|10.00
|54052.67
|745
|2008.09.09 06:29
|sell
|373
|1.00
|1.4099
|1.6101
|1.4096
|746
|2008.09.09 06:30
|close
|373
|1.00
|1.4098
|1.6101
|1.4096
|10.00
|54062.67
|747
|2008.09.09 06:30
|sell
|374
|1.00
|1.4095
|1.6097
|1.4092
|748
|2008.09.09 06:31
|close
|374
|1.00
|1.4094
|1.6097
|1.4092
|10.00
|54072.67
|749
|2008.09.09 06:31
|sell
|375
|1.00
|1.4093
|1.6095
|1.4090
|750
|2008.09.09 06:31
|close
|375
|1.00
|1.4092
|1.6095
|1.4090
|10.00
|54082.67
|751
|2008.09.09 06:31
|sell
|376
|1.00
|1.4091
|1.6093
|1.4088
|752
|2008.09.09 06:31
|close
|376
|1.00
|1.4090
|1.6093
|1.4088
|10.00
|54092.67
|753
|2008.09.09 06:31
|sell
|377
|1.00
|1.4089
|1.6091
|1.4086
|754
|2008.09.09 06:39
|close
|377
|1.00
|1.4088
|1.6091
|1.4086
|10.00
|54102.67
|755
|2008.09.09 06:40
|sell
|378
|1.00
|1.4085
|1.6087
|1.4082
|756
|2008.09.09 06:40
|t/p
|378
|1.00
|1.4082
|1.6087
|1.4082
|30.00
|54132.67
|757
|2008.09.09 06:40
|sell
|379
|1.00
|1.4080
|1.6082
|1.4077
|758
|2008.09.09 06:40
|close
|379
|1.00
|1.4079
|1.6082
|1.4077
|10.00
|54142.67
|759
|2008.09.09 06:40
|sell
|380
|1.00
|1.4079
|1.6081
|1.4076
|760
|2008.09.09 06:41
|close
|380
|1.00
|1.4078
|1.6081
|1.4076
|10.00
|54152.67
|761
|2008.09.09 06:41
|sell
|381
|1.00
|1.4077
|1.6079
|1.4074
|762
|2008.09.09 06:41
|close
|381
|1.00
|1.4075
|1.6079
|1.4074
|20.00
|54172.67
|763
|2008.09.09 06:41
|sell
|382
|1.00
|1.4074
|1.6076
|1.4071
|764
|2008.09.09 06:41
|close
|382
|1.00
|1.4073
|1.6076
|1.4071
|10.00
|54182.67
|765
|2008.09.09 06:41
|sell
|383
|1.00
|1.4070
|1.6072
|1.4067
|766
|2008.09.09 06:41
|t/p
|383
|1.00
|1.4067
|1.6072
|1.4067
|30.00
|54212.67
|767
|2008.09.09 06:41
|sell
|384
|1.00
|1.4065
|1.6067
|1.4062
|768
|2008.09.09 16:38
|close
|384
|1.00
|1.4064
|1.6067
|1.4062
|10.00
|54222.67
|769
|2008.09.09 16:39
|sell
|385
|1.00
|1.4062
|1.6064
|1.4059
|770
|2008.09.09 16:39
|close
|385
|1.00
|1.4061
|1.6064
|1.4059
|10.00
|54232.67
|771
|2008.09.09 16:39
|sell
|386
|1.00
|1.4061
|1.6063
|1.4058
|772
|2008.09.10 17:53
|close
|386
|1.00
|1.4060
|1.6063
|1.4058
|0.26
|54232.94
|773
|2008.09.10 17:53
|sell
|387
|1.00
|1.4059
|1.6061
|1.4056
|774
|2008.09.10 17:53
|close
|387
|1.00
|1.4058
|1.6061
|1.4056
|10.00
|54242.94
|775
|2008.09.10 17:53
|sell
|388
|1.00
|1.4055
|1.6057
|1.4052
|776
|2008.09.10 17:54
|close
|388
|1.00
|1.4054
|1.6057
|1.4052
|10.00
|54252.94
|777
|2008.09.10 17:55
|sell
|389
|1.00
|1.4051
|1.6053
|1.4048
|778
|2008.09.10 17:55
|close
|389
|1.00
|1.4049
|1.6053
|1.4048
|20.00
|54272.94
|779
|2008.09.10 17:55
|sell
|390
|1.00
|1.4046
|1.6048
|1.4043
|780
|2008.09.10 17:58
|close
|390
|1.00
|1.4045
|1.6048
|1.4043
|10.00
|54282.94
|781
|2008.09.10 17:58
|sell
|391
|1.00
|1.4042
|1.6044
|1.4039
|782
|2008.09.10 17:58
|close
|391
|1.00
|1.4040
|1.6044
|1.4039
|20.00
|54302.94
|783
|2008.09.10 17:58
|sell
|392
|1.00
|1.4039
|1.6041
|1.4036
|784
|2008.09.10 18:19
|close
|392
|1.00
|1.4037
|1.6041
|1.4036
|20.00
|54322.94
|785
|2008.09.10 18:19
|buy
|393
|1.00
|1.4034
|1.2032
|1.4037
|786
|2008.09.10 18:20
|close
|393
|1.00
|1.4035
|1.2032
|1.4037
|10.00
|54332.94
|787
|2008.09.10 18:20
|sell
|394
|1.00
|1.4034
|1.6036
|1.4031
|788
|2008.09.10 18:21
|close
|394
|1.00
|1.4033
|1.6036
|1.4031
|10.00
|54342.94
|789
|2008.09.10 18:22
|sell
|395
|1.00
|1.4028
|1.6030
|1.4025
|790
|2008.09.10 18:22
|close
|395
|1.00
|1.4027
|1.6030
|1.4025
|10.00
|54352.94
|791
|2008.09.10 18:22
|sell
|396
|1.00
|1.4026
|1.6028
|1.4023
|792
|2008.09.10 18:22
|close
|396
|1.00
|1.4024
|1.6028
|1.4023
|20.00
|54372.94
|793
|2008.09.10 18:22
|sell
|397
|1.00
|1.4023
|1.6025
|1.4020
|794
|2008.09.10 18:23
|close
|397
|1.00
|1.4021
|1.6025
|1.4020
|20.00
|54392.94
|795
|2008.09.10 18:23
|sell
|398
|1.00
|1.4018
|1.6020
|1.4015
|796
|2008.09.10 18:29
|close
|398
|1.00
|1.4017
|1.6020
|1.4015
|10.00
|54402.94
|797
|2008.09.10 18:38
|buy
|399
|1.00
|1.4038
|1.2036
|1.4041
|798
|2008.09.10 18:38
|close
|399
|1.00
|1.4039
|1.2036
|1.4041
|10.00
|54412.94
|799
|2008.09.10 18:38
|buy
|400
|1.00
|1.4040
|1.2038
|1.4043
|800
|2008.09.10 18:39
|close
|400
|1.00
|1.4041
|1.2038
|1.4043
|10.00
|54422.94
|801
|2008.09.10 18:39
|buy
|401
|1.00
|1.4042
|1.2040
|1.4045
|802
|2008.09.10 18:39
|close
|401
|1.00
|1.4043
|1.2040
|1.4045
|10.00
|54432.94
|803
|2008.09.10 18:39
|buy
|402
|1.00
|1.4044
|1.2042
|1.4047
|804
|2008.09.10 18:41
|close
|402
|1.00
|1.4045
|1.2042
|1.4047
|10.00
|54442.94
|805
|2008.09.10 18:43
|buy
|403
|1.00
|1.4049
|1.2047
|1.4052
|806
|2008.09.10 18:43
|close
|403
|1.00
|1.4050
|1.2047
|1.4052
|10.00
|54452.94
|807
|2008.09.10 18:43
|buy
|404
|1.00
|1.4051
|1.2049
|1.4054
|808
|2008.09.10 19:52
|close
|404
|1.00
|1.4052
|1.2049
|1.4054
|10.00
|54462.94
|809
|2008.09.10 19:53
|buy
|405
|1.00
|1.4053
|1.2051
|1.4056
|810
|2008.09.10 19:57
|close
|405
|1.00
|1.4054
|1.2051
|1.4056
|10.00
|54472.94
|811
|2008.09.10 19:57
|buy
|406
|1.00
|1.4057
|1.2055
|1.4060
|812
|2008.09.10 19:58
|close
|406
|1.00
|1.4058
|1.2055
|1.4060
|10.00
|54482.94
|813
|2008.09.10 19:58
|buy
|407
|1.00
|1.4059
|1.2057
|1.4062
|814
|2008.09.10 20:02
|close
|407
|1.00
|1.4060
|1.2057
|1.4062
|10.00
|54492.94
|815
|2008.09.10 20:02
|sell
|408
|1.00
|1.4059
|1.6061
|1.4056
|816
|2008.09.10 20:08
|close
|408
|1.00
|1.4058
|1.6061
|1.4056
|10.00
|54502.94
|817
|2008.09.10 20:08
|sell
|409
|1.00
|1.4057
|1.6059
|1.4054
|818
|2008.09.10 20:15
|close
|409
|1.00
|1.4056
|1.6059
|1.4054
|10.00
|54512.94
|819
|2008.09.10 20:15
|sell
|410
|1.00
|1.4055
|1.6057
|1.4052
|820
|2008.09.10 20:16
|close
|410
|1.00
|1.4054
|1.6057
|1.4052
|10.00
|54522.94
|821
|2008.09.10 20:16
|sell
|411
|1.00
|1.4053
|1.6055
|1.4050
|822
|2008.09.10 20:16
|close
|411
|1.00
|1.4052
|1.6055
|1.4050
|10.00
|54532.94
|823
|2008.09.10 20:16
|sell
|412
|1.00
|1.4051
|1.6053
|1.4048
|824
|2008.09.10 20:19
|close
|412
|1.00
|1.4050
|1.6053
|1.4048
|10.00
|54542.94
|825
|2008.09.10 20:24
|sell
|413
|1.00
|1.4047
|1.6049
|1.4044
|826
|2008.09.10 20:48
|close
|413
|1.00
|1.4046
|1.6049
|1.4044
|10.00
|54552.94
|827
|2008.09.10 20:48
|sell
|414
|1.00
|1.4045
|1.6047
|1.4042
|828
|2008.09.10 20:48
|t/p
|414
|1.00
|1.4042
|1.6047
|1.4042
|30.00
|54582.94
|829
|2008.09.10 20:48
|sell
|415
|1.00
|1.4040
|1.6042
|1.4037
|830
|2008.09.10 20:49
|close
|415
|1.00
|1.4039
|1.6042
|1.4037
|10.00
|54592.94
|831
|2008.09.10 20:49
|sell
|416
|1.00
|1.4038
|1.6040
|1.4035
|832
|2008.09.10 21:03
|close
|416
|1.00
|1.4036
|1.6040
|1.4035
|20.00
|54612.94
|833
|2008.09.10 21:03
|sell
|417
|1.00
|1.4035
|1.6037
|1.4032
|834
|2008.09.10 21:03
|close
|417
|1.00
|1.4034
|1.6037
|1.4032
|10.00
|54622.94
|835
|2008.09.10 21:03
|sell
|418
|1.00
|1.4033
|1.6035
|1.4030
|836
|2008.09.10 21:03
|t/p
|418
|1.00
|1.4030
|1.6035
|1.4030
|30.00
|54652.94
|837
|2008.09.10 21:03
|sell
|419
|1.00
|1.4028
|1.6030
|1.4025
|838
|2008.09.10 21:11
|close
|419
|1.00
|1.4026
|1.6030
|1.4025
|20.00
|54672.94
|839
|2008.09.10 21:11
|sell
|420
|1.00
|1.4025
|1.6027
|1.4022
|840
|2008.09.10 21:14
|close
|420
|1.00
|1.4024
|1.6027
|1.4022
|10.00
|54682.94
|841
|2008.09.10 21:14
|sell
|421
|1.00
|1.4023
|1.6025
|1.4020
|842
|2008.09.10 21:14
|close
|421
|1.00
|1.4022
|1.6025
|1.4020
|10.00
|54692.94
|843
|2008.09.10 21:14
|sell
|422
|1.00
|1.4019
|1.6021
|1.4016
|844
|2008.09.10 21:16
|close
|422
|1.00
|1.4018
|1.6021
|1.4016
|10.00
|54702.94
|845
|2008.09.10 21:17
|sell
|423
|1.00
|1.4017
|1.6019
|1.4014
|846
|2008.09.10 22:56
|close
|423
|1.00
|1.4016
|1.6019
|1.4014
|10.00
|54712.94
|847
|2008.09.10 22:56
|sell
|424
|1.00
|1.4016
|1.6018
|1.4013
|848
|2008.09.10 23:01
|close
|424
|1.00
|1.4015
|1.6018
|1.4013
|10.00
|54722.94
|849
|2008.09.10 23:01
|sell
|425
|1.00
|1.4014
|1.6016
|1.4011
|850
|2008.09.10 23:01
|close
|425
|1.00
|1.4013
|1.6016
|1.4011
|10.00
|54732.94
|851
|2008.09.10 23:01
|sell
|426
|1.00
|1.4012
|1.6014
|1.4009
|852
|2008.09.10 23:01
|close
|426
|1.00
|1.4010
|1.6014
|1.4009
|20.00
|54752.94
|853
|2008.09.10 23:01
|sell
|427
|1.00
|1.4007
|1.6009
|1.4004
|854
|2008.09.10 23:02
|close
|427
|1.00
|1.4006
|1.6009
|1.4004
|10.00
|54762.94
|855
|2008.09.10 23:02
|sell
|428
|1.00
|1.4005
|1.6007
|1.4002
|856
|2008.09.10 23:13
|close
|428
|1.00
|1.4004
|1.6007
|1.4002
|10.00
|54772.94
|857
|2008.09.10 23:13
|sell
|429
|1.00
|1.4003
|1.6005
|1.4000
|858
|2008.09.10 23:34
|close
|429
|1.00
|1.4002
|1.6005
|1.4000
|10.00
|54782.94
|859
|2008.09.10 23:35
|sell
|430
|1.00
|1.3993
|1.5995
|1.3990
|860
|2008.09.11 00:04
|t/p
|430
|1.00
|1.3990
|1.5995
|1.3990
|0.79
|54783.73
|861
|2008.09.11 00:04
|sell
|431
|1.00
|1.3987
|1.5989
|1.3984
|862
|2008.09.11 00:04
|close
|431
|1.00
|1.3986
|1.5989
|1.3984
|10.00
|54793.73
|863
|2008.09.11 00:04
|sell
|432
|1.00
|1.3985
|1.5987
|1.3982
|864
|2008.09.11 00:04
|t/p
|432
|1.00
|1.3982
|1.5987
|1.3982
|30.00
|54823.73
|865
|2008.09.11 00:04
|sell
|433
|1.00
|1.3980
|1.5982
|1.3977
|866
|2008.09.11 00:06
|close
|433
|1.00
|1.3979
|1.5982
|1.3977
|10.00
|54833.73
|867
|2008.09.11 00:09
|buy
|434
|1.00
|1.3991
|1.1989
|1.3994
|868
|2008.09.11 00:09
|close
|434
|1.00
|1.3992
|1.1989
|1.3994
|10.00
|54843.73
|869
|2008.09.11 00:09
|buy
|435
|1.00
|1.3993
|1.1991
|1.3996
|870
|2008.09.11 23:53
|close
|435
|1.00
|1.3994
|1.1991
|1.3996
|10.00
|54853.73
|871
|2008.09.11 23:54
|buy
|436
|1.00
|1.3992
|1.1990
|1.3995
|872
|2008.09.11 23:54
|close
|436
|1.00
|1.3993
|1.1990
|1.3995
|10.00
|54863.73
|873
|2008.09.11 23:54
|buy
|437
|1.00
|1.3994
|1.1992
|1.3997
|874
|2008.09.11 23:54
|close
|437
|1.00
|1.3995
|1.1992
|1.3997
|10.00
|54873.73
|875
|2008.09.11 23:54
|buy
|438
|1.00
|1.3996
|1.1994
|1.3999
|876
|2008.09.11 23:57
|close
|438
|1.00
|1.3997
|1.1994
|1.3999
|10.00
|54883.73
|877
|2008.09.11 23:58
|buy
|439
|1.00
|1.3997
|1.1995
|1.4000
|878
|2008.09.11 23:59
|close at stop
|439
|1.00
|1.3992
|1.1995
|1.4000
|-50.00
|54833.73