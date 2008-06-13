Strategy Tester Report
Simple_EA
FXDD-MT4 Demo Server (Build 218)

SymbolEURUSD (Euro vs. United States Dollar)
Period1 Minute (M1) 2008.06.13 21:17 - 2008.09.11 23:59 (2008.01.02 - 2008.09.12)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersLots=1; StopLoss=2000; TakeProfit=3; TrailingStop=5; slippage=2; risk=3; mm=0;
Bars in test83639Ticks modelled560132Modelling quality24.97%
Mismatched charts errors0
Initial deposit50000.00
Total net profit4833.73Gross profit5553.16Gross loss-719.43
Profit factor7.72Expected payoff11.01
Absolute drawdown7182.09Maximal drawdown7212.09 (14.42%)Relative drawdown14.42% (7212.09)
Total trades439Short positions (won %)391 (98.47%)Long positions (won %)48 (97.92%)
Profit trades (% of total)432 (98.41%)Loss trades (% of total)7 (1.59%)
Largestprofit trade30.00loss trade-525.50
Averageprofit trade12.85loss trade-102.78
Maximumconsecutive wins (profit in money)149 (1911.85)consecutive losses (loss in money)1 (-525.50)
Maximalconsecutive profit (count of wins)1911.85 (149)consecutive loss (count of losses)-525.50 (1)
Averageconsecutive wins62consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12008.06.13 21:17sell11.001.53561.73581.5353
22008.06.13 21:19close11.001.53551.73581.535310.0050010.00
32008.06.13 21:20sell21.001.53531.73551.5350
42008.06.13 21:28close21.001.53521.73551.535010.0050020.00
52008.06.13 21:29sell31.001.53511.73531.5348
62008.06.13 21:38close31.001.53501.73531.534810.0050030.00
72008.06.13 21:39sell41.001.53471.73491.5344
82008.08.07 18:47close41.001.53461.73491.5344-525.5049504.50
92008.08.07 18:47sell51.001.53451.73471.5342
102008.08.07 18:47close51.001.53441.73471.534210.0049514.50
112008.08.07 18:47sell61.001.53411.73431.5338
122008.08.07 18:47close61.001.53391.73431.533820.0049534.50
132008.08.07 18:47sell71.001.53361.73381.5333
142008.08.07 19:34close71.001.53351.73381.533310.0049544.50
152008.08.07 19:36sell81.001.53321.73341.5329
162008.08.07 19:39close81.001.53311.73341.532910.0049554.50
172008.08.07 19:39sell91.001.53281.73301.5325
182008.08.07 19:41close91.001.53271.73301.532510.0049564.50
192008.08.07 19:41sell101.001.53261.73281.5323
202008.08.07 19:42close101.001.53251.73281.532310.0049574.50
212008.08.07 19:43sell111.001.53241.73261.5321
222008.08.07 19:48close111.001.53231.73261.532110.0049584.50
232008.08.07 19:49sell121.001.53201.73221.5317
242008.08.07 19:52close121.001.53181.73221.531720.0049604.50
252008.08.07 19:52buy131.001.53191.33171.5322
262008.08.07 19:53close131.001.53201.33171.532210.0049614.50
272008.08.07 19:53sell141.001.53191.73211.5316
282008.08.07 19:56close141.001.53181.73211.531610.0049624.50
292008.08.07 19:56sell151.001.53171.73191.5314
302008.08.07 19:56close151.001.53161.73191.531410.0049634.50
312008.08.07 19:57sell161.001.53151.73171.5312
322008.08.07 20:39close161.001.53141.73171.531210.0049644.50
332008.08.07 20:40sell171.001.53131.73151.5310
342008.08.07 20:40close171.001.53121.73151.531010.0049654.50
352008.08.07 20:40sell181.001.53111.73131.5308
362008.08.08 03:01close181.001.53101.73131.53080.2649654.77
372008.08.08 03:02sell191.001.53051.73071.5302
382008.08.08 03:02close191.001.53041.73071.530210.0049664.77
392008.08.08 03:02sell201.001.53031.73051.5300
402008.08.08 03:04close201.001.53021.73051.530010.0049674.77
412008.08.08 03:05sell211.001.52941.72961.5291
422008.08.08 03:09close211.001.52921.72961.529120.0049694.77
432008.08.08 03:09sell221.001.52871.72891.5284
442008.08.08 03:09close221.001.52851.72891.528420.0049714.77
452008.08.08 03:09sell231.001.52801.72821.5277
462008.08.08 03:09t/p231.001.52771.72821.527730.0049744.77
472008.08.08 03:09sell241.001.52751.72771.5272
482008.08.08 03:09close241.001.52731.72771.527220.0049764.77
492008.08.08 03:09sell251.001.52681.72701.5265
502008.08.08 03:09close251.001.52671.72701.526510.0049774.77
512008.08.08 03:09sell261.001.52671.72691.5264
522008.08.08 03:11close261.001.52661.72691.526410.0049784.77
532008.08.08 03:12sell271.001.52531.72551.5250
542008.08.08 03:12close271.001.52521.72551.525010.0049794.77
552008.08.08 03:12sell281.001.52471.72491.5244
562008.08.08 03:12close281.001.52461.72491.524410.0049804.77
572008.08.08 03:12sell291.001.52451.72471.5242
582008.08.08 03:19close291.001.52431.72471.524220.0049824.77
592008.08.08 03:19sell301.001.52401.72421.5237
602008.08.08 03:19close301.001.52391.72421.523710.0049834.77
612008.08.08 03:19sell311.001.52361.72381.5233
622008.08.08 03:19close311.001.52351.72381.523310.0049844.77
632008.08.08 03:19sell321.001.52341.72361.5231
642008.08.08 04:22close321.001.52331.72361.523110.0049854.77
652008.08.08 04:22sell331.001.52301.72321.5227
662008.08.08 04:22t/p331.001.52271.72321.522730.0049884.77
672008.08.08 04:22sell341.001.52241.72261.5221
682008.08.08 04:22close341.001.52221.72261.522120.0049904.77
692008.08.08 04:22sell351.001.52211.72231.5218
702008.08.08 04:22close351.001.52201.72231.521810.0049914.77
712008.08.08 04:22sell361.001.52151.72171.5212
722008.08.08 04:22close361.001.52141.72171.521210.0049924.77
732008.08.08 04:22sell371.001.52091.72111.5206
742008.08.08 04:22t/p371.001.52061.72111.520630.0049954.77
752008.08.08 04:22sell381.001.52031.72051.5200
762008.08.08 04:22t/p381.001.52001.72051.520030.0049984.77
772008.08.08 04:22sell391.001.51981.72001.5195
782008.08.08 04:22t/p391.001.51951.72001.519530.0050014.77
792008.08.08 04:22sell401.001.51931.71951.5190
802008.08.08 10:03close401.001.51921.71951.519010.0050024.77
812008.08.08 10:03sell411.001.51911.71931.5188
822008.08.08 10:03close411.001.51901.71931.518810.0050034.77
832008.08.08 10:03sell421.001.51861.71881.5183
842008.08.08 10:03close421.001.51851.71881.518310.0050044.77
852008.08.08 10:03sell431.001.51821.71841.5179
862008.08.08 10:03close431.001.51811.71841.517910.0050054.77
872008.08.08 10:03sell441.001.51761.71781.5173
882008.08.08 10:03close441.001.51741.71781.517320.0050074.77
892008.08.08 10:04sell451.001.51711.71731.5168
902008.08.08 10:04close451.001.51701.71731.516810.0050084.77
912008.08.08 10:04sell461.001.51691.71711.5166
922008.08.08 10:08close461.001.51671.71711.516620.0050104.77
932008.08.08 10:08sell471.001.51641.71661.5161
942008.08.08 10:19close471.001.51631.71661.516110.0050114.77
952008.08.08 10:20sell481.001.51631.71651.5160
962008.08.08 10:20close481.001.51621.71651.516010.0050124.77
972008.08.08 10:20sell491.001.51591.71611.5156
982008.08.08 10:20close491.001.51581.71611.515610.0050134.77
992008.08.08 10:21sell501.001.51551.71571.5152
1002008.08.08 10:21close501.001.51531.71571.515220.0050154.77
1012008.08.08 10:21sell511.001.51521.71541.5149
1022008.08.08 10:21close511.001.51511.71541.514910.0050164.77
1032008.08.08 10:21sell521.001.51471.71491.5144
1042008.08.08 10:21close521.001.51451.71491.514420.0050184.77
1052008.08.08 10:21sell531.001.51411.71431.5138
1062008.08.08 12:39close531.001.51401.71431.513810.0050194.77
1072008.08.08 12:39sell541.001.51371.71391.5134
1082008.08.08 12:39close541.001.51361.71391.513410.0050204.77
1092008.08.08 12:39sell551.001.51331.71351.5130
1102008.08.08 12:40close551.001.51321.71351.513010.0050214.77
1112008.08.08 12:40sell561.001.51311.71331.5128
1122008.08.08 12:40close561.001.51301.71331.512810.0050224.77
1132008.08.08 12:41sell571.001.51291.71311.5126
1142008.08.08 12:49close571.001.51281.71311.512610.0050234.77
1152008.08.08 12:49sell581.001.51251.71271.5122
1162008.08.08 12:49close581.001.51241.71271.512210.0050244.77
1172008.08.08 12:49sell591.001.51231.71251.5120
1182008.08.08 12:49close591.001.51221.71251.512010.0050254.77
1192008.08.08 12:49sell601.001.51191.71211.5116
1202008.08.08 12:51close601.001.51181.71211.511610.0050264.77
1212008.08.08 12:52sell611.001.51161.71181.5113
1222008.08.08 12:52close611.001.51151.71181.511310.0050274.77
1232008.08.08 12:53sell621.001.51151.71171.5112
1242008.08.08 13:34close621.001.51141.71171.511210.0050284.77
1252008.08.08 13:34sell631.001.51131.71151.5110
1262008.08.08 13:34close631.001.51121.71151.511010.0050294.77
1272008.08.08 13:34sell641.001.51091.71111.5106
1282008.08.08 13:45close641.001.51081.71111.510610.0050304.77
1292008.08.08 13:45sell651.001.51071.71091.5104
1302008.08.08 14:16close651.001.51061.71091.510410.0050314.77
1312008.08.08 14:16sell661.001.51051.71071.5102
1322008.08.08 14:58close661.001.51041.71071.510210.0050324.77
1332008.08.08 14:58sell671.001.51031.71051.5100
1342008.08.08 15:04close671.001.51021.71051.510010.0050334.77
1352008.08.08 15:04sell681.001.51011.71031.5098
1362008.08.08 15:04close681.001.51001.71031.509810.0050344.77
1372008.08.08 15:04sell691.001.50971.70991.5094
1382008.08.08 15:04close691.001.50951.70991.509420.0050364.77
1392008.08.08 15:04sell701.001.50941.70961.5091
1402008.08.08 15:05close701.001.50931.70961.509110.0050374.77
1412008.08.08 15:05sell711.001.50901.70921.5087
1422008.08.08 15:05close711.001.50881.70921.508720.0050394.77
1432008.08.08 15:05sell721.001.50871.70891.5084
1442008.08.08 15:11close721.001.50861.70891.508410.0050404.77
1452008.08.08 15:11sell731.001.50851.70871.5082
1462008.08.08 15:11close731.001.50831.70871.508220.0050424.77
1472008.08.08 15:11sell741.001.50821.70841.5079
1482008.08.08 15:14close741.001.50811.70841.507910.0050434.77
1492008.08.08 15:15sell751.001.50741.70761.5071
1502008.08.08 15:35close751.001.50731.70761.507110.0050444.77
1512008.08.08 15:36sell761.001.50721.70741.5069
1522008.08.08 15:37close761.001.50711.70741.506910.0050454.77
1532008.08.08 15:38sell771.001.50611.70631.5058
1542008.08.08 15:38close771.001.50601.70631.505810.0050464.77
1552008.08.08 15:38sell781.001.50591.70611.5056
1562008.08.08 15:42t/p781.001.50561.70611.505630.0050494.77
1572008.08.08 15:42sell791.001.50541.70561.5051
1582008.08.08 15:42close791.001.50521.70561.505120.0050514.77
1592008.08.08 15:42sell801.001.50511.70531.5048
1602008.08.08 15:44close801.001.50501.70531.504810.0050524.77
1612008.08.08 15:44buy811.001.50481.30461.5051
1622008.08.08 15:44close811.001.50491.30461.505110.0050534.77
1632008.08.08 15:44buy821.001.50501.30481.5053
1642008.08.08 15:44close821.001.50511.30481.505310.0050544.77
1652008.08.08 15:44buy831.001.50551.30531.5058
1662008.08.08 15:45close831.001.50561.30531.505810.0050554.77
1672008.08.08 15:45sell841.001.50571.70591.5054
1682008.08.08 16:29close841.001.50561.70591.505410.0050564.77
1692008.08.08 16:30sell851.001.50541.70561.5051
1702008.08.08 16:44close851.001.50531.70561.505110.0050574.77
1712008.08.08 16:44sell861.001.50491.70511.5046
1722008.08.08 16:44close861.001.50481.70511.504610.0050584.77
1732008.08.08 16:44sell871.001.50451.70471.5042
1742008.08.08 16:49close871.001.50431.70471.504220.0050604.77
1752008.08.08 16:50sell881.001.50451.70471.5042
1762008.08.08 16:50close881.001.50441.70471.504210.0050614.77
1772008.08.08 16:50sell891.001.50411.70431.5038
1782008.08.08 16:51close891.001.50401.70431.503810.0050624.77
1792008.08.08 16:51sell901.001.50391.70411.5036
1802008.08.08 16:51close901.001.50381.70411.503610.0050634.77
1812008.08.08 16:51sell911.001.50351.70371.5032
1822008.08.08 16:52close911.001.50341.70371.503210.0050644.77
1832008.08.08 16:52sell921.001.50301.70321.5027
1842008.08.08 16:53close921.001.50281.70321.502720.0050664.77
1852008.08.08 16:53sell931.001.50251.70271.5022
1862008.08.08 17:01t/p931.001.50221.70271.502230.0050694.77
1872008.08.08 17:02sell941.001.50201.70221.5017
1882008.08.08 17:02close941.001.50181.70221.501720.0050714.77
1892008.08.08 17:02sell951.001.50171.70191.5014
1902008.08.08 17:04close951.001.50161.70191.501410.0050724.77
1912008.08.08 17:04sell961.001.50151.70171.5012
1922008.08.08 17:04close961.001.50141.70171.501210.0050734.77
1932008.08.08 17:04sell971.001.50111.70131.5008
1942008.08.08 17:04close971.001.50091.70131.500820.0050754.77
1952008.08.08 17:04sell981.001.50081.70101.5005
1962008.08.08 17:12close981.001.50071.70101.500510.0050764.77
1972008.08.08 17:13sell991.001.50071.70091.5004
1982008.08.08 22:11close991.001.50051.70091.500420.0050784.77
1992008.08.08 22:11sell1001.001.50041.70061.5001
2002008.08.08 22:13close1001.001.50031.70061.500110.0050794.77
2012008.08.08 22:13sell1011.001.50021.70041.4999
2022008.08.08 22:19close1011.001.50001.70041.499920.0050814.77
2032008.08.08 22:20sell1021.001.49981.70001.4995
2042008.08.11 00:04t/p1021.001.49951.70001.499520.2650835.03
2052008.08.11 00:04buy1031.001.49301.29281.4933
2062008.08.11 00:07close1031.001.49311.29281.493310.0050845.03
2072008.08.11 00:07sell1041.001.49291.69311.4926
2082008.08.11 00:07close1041.001.49281.69311.492610.0050855.03
2092008.08.11 00:07sell1051.001.49271.69291.4924
2102008.08.11 00:07close1051.001.49261.69291.492410.0050865.03
2112008.08.11 00:07sell1061.001.49211.69231.4918
2122008.08.11 00:07t/p1061.001.49181.69231.491830.0050895.03
2132008.08.11 00:07sell1071.001.49161.69181.4913
2142008.08.11 00:08close1071.001.49141.69181.491320.0050915.03
2152008.08.11 00:08sell1081.001.49081.69101.4905
2162008.08.11 20:34close1081.001.49071.69101.490510.0050925.03
2172008.08.11 20:34sell1091.001.49061.69081.4903
2182008.08.11 20:34close1091.001.49041.69081.490320.0050945.03
2192008.08.11 20:34sell1101.001.49031.69051.4900
2202008.08.11 20:34close1101.001.49011.69051.490020.0050965.03
2212008.08.11 20:34sell1111.001.48981.69001.4895
2222008.08.11 20:34close1111.001.48961.69001.489520.0050985.03
2232008.08.11 20:34sell1121.001.48921.68941.4889
2242008.08.11 20:35close1121.001.48911.68941.488910.0050995.03
2252008.08.11 20:35sell1131.001.48881.68901.4885
2262008.08.11 20:35close1131.001.48871.68901.488510.0051005.03
2272008.08.11 20:35sell1141.001.48861.68881.4883
2282008.08.11 20:35close1141.001.48851.68881.488310.0051015.03
2292008.08.11 20:35sell1151.001.48841.68861.4881
2302008.08.11 20:35close1151.001.48831.68861.488110.0051025.03
2312008.08.11 20:35sell1161.001.48801.68821.4877
2322008.08.12 04:05close1161.001.48791.68821.48770.2651025.29
2332008.08.12 04:05sell1171.001.48781.68801.4875
2342008.08.12 04:09close1171.001.48771.68801.487510.0051035.29
2352008.08.12 04:09sell1181.001.48731.68751.4870
2362008.08.12 04:09close1181.001.48721.68751.487010.0051045.29
2372008.08.12 04:09sell1191.001.48711.68731.4868
2382008.08.12 04:11close1191.001.48691.68731.486820.0051065.29
2392008.08.12 04:12sell1201.001.48681.68701.4865
2402008.08.12 04:12close1201.001.48671.68701.486510.0051075.29
2412008.08.12 04:12sell1211.001.48621.68641.4859
2422008.08.12 08:43close1211.001.48611.68641.485910.0051085.29
2432008.08.12 08:43sell1221.001.48601.68621.4857
2442008.08.12 08:43close1221.001.48591.68621.485710.0051095.29
2452008.08.12 08:43sell1231.001.48551.68571.4852
2462008.08.12 08:43close1231.001.48531.68571.485220.0051115.29
2472008.08.12 08:44sell1241.001.48521.68541.4849
2482008.08.12 08:44close1241.001.48501.68541.484920.0051135.29
2492008.08.12 08:44sell1251.001.48471.68491.4844
2502008.08.12 08:44close1251.001.48451.68491.484420.0051155.29
2512008.08.12 08:45sell1261.001.48421.68441.4839
2522008.08.12 08:45close1261.001.48401.68441.483920.0051175.29
2532008.08.12 08:45sell1271.001.48361.68381.4833
2542008.08.12 08:46close1271.001.48351.68381.483310.0051185.29
2552008.08.12 08:47sell1281.001.48341.68361.4831
2562008.08.12 08:54close1281.001.48331.68361.483110.0051195.29
2572008.08.12 08:54sell1291.001.48321.68341.4829
2582008.08.12 08:54t/p1291.001.48291.68341.482930.0051225.29
2592008.08.12 08:54sell1301.001.48261.68281.4823
2602008.08.12 08:57close1301.001.48251.68281.482310.0051235.29
2612008.08.12 08:58sell1311.001.48281.68301.4825
2622008.08.12 09:04close1311.001.48271.68301.482510.0051245.29
2632008.08.12 09:04sell1321.001.48261.68281.4823
2642008.08.12 09:04close1321.001.48251.68281.482310.0051255.29
2652008.08.12 09:04sell1331.001.48241.68261.4821
2662008.08.12 09:04close1331.001.48221.68261.482120.0051275.29
2672008.08.12 09:04sell1341.001.48211.68231.4818
2682008.08.12 09:09close1341.001.48201.68231.481810.0051285.29
2692008.08.12 09:09sell1351.001.48171.68191.4814
2702008.08.14 19:31close1351.001.48151.68191.4814-18.9551266.35
2712008.08.14 19:31sell1361.001.48111.68131.4808
2722008.08.14 19:31close1361.001.48101.68131.480810.0051276.35
2732008.08.14 19:31sell1371.001.48041.68061.4801
2742008.08.14 19:31close1371.001.48031.68061.480110.0051286.35
2752008.08.14 19:31sell1381.001.48021.68041.4799
2762008.08.14 19:32close1381.001.48011.68041.479910.0051296.35
2772008.08.14 19:32sell1391.001.47981.68001.4795
2782008.08.14 19:33close1391.001.47971.68001.479510.0051306.35
2792008.08.14 19:33sell1401.001.47941.67961.4791
2802008.08.14 19:33close1401.001.47931.67961.479110.0051316.35
2812008.08.14 19:33sell1411.001.47901.67921.4787
2822008.08.14 19:33close1411.001.47881.67921.478720.0051336.35
2832008.08.14 19:33sell1421.001.47871.67891.4784
2842008.08.14 19:34close1421.001.47851.67891.478420.0051356.35
2852008.08.14 19:34sell1431.001.47811.67831.4778
2862008.08.14 19:34close1431.001.47801.67831.477810.0051366.35
2872008.08.14 19:34sell1441.001.47791.67811.4776
2882008.08.15 01:56close1441.001.47781.67811.47760.2651366.61
2892008.08.15 01:56sell1451.001.47771.67791.4774
2902008.08.15 01:57close1451.001.47761.67791.477410.0051376.61
2912008.08.15 01:57sell1461.001.47751.67771.4772
2922008.08.15 01:57close1461.001.47741.67771.477210.0051386.61
2932008.08.15 01:58sell1471.001.47731.67751.4770
2942008.08.15 02:22close1471.001.47721.67751.477010.0051396.61
2952008.08.15 02:22sell1481.001.47681.67701.4765
2962008.08.15 02:22close1481.001.47671.67701.476510.0051406.61
2972008.08.15 02:22sell1491.001.47641.67661.4761
2982008.08.15 02:26close1491.001.47631.67661.476110.0051416.61
2992008.08.15 02:26sell1501.001.47621.67641.4759
3002008.08.15 03:53close1501.001.47611.67641.475910.0051426.61
3012008.08.15 03:53sell1511.001.47571.67591.4754
3022008.08.15 03:53close1511.001.47561.67591.475410.0051436.61
3032008.08.15 03:53sell1521.001.47551.67571.4752
3042008.08.15 09:15close1521.001.47541.67571.475210.0051446.61
3052008.08.15 09:15sell1531.001.47501.67521.4747
3062008.08.15 09:15close1531.001.47481.67521.474720.0051466.61
3072008.08.15 09:15sell1541.001.47441.67461.4741
3082008.08.15 09:25close1541.001.47431.67461.474110.0051476.61
3092008.08.15 09:25sell1551.001.47401.67421.4737
3102008.08.15 09:37close1551.001.47381.67421.473720.0051496.61
3112008.08.15 09:38sell1561.001.47381.67401.4735
3122008.08.15 10:21close1561.001.47371.67401.473510.0051506.61
3132008.08.15 10:22sell1571.001.47371.67391.4734
3142008.08.15 10:22close1571.001.47361.67391.473410.0051516.61
3152008.08.15 10:22sell1581.001.47351.67371.4732
3162008.08.15 10:22close1581.001.47331.67371.473220.0051536.61
3172008.08.15 10:23sell1591.001.47321.67341.4729
3182008.08.15 10:29close1591.001.47311.67341.472910.0051546.61
3192008.08.15 10:30sell1601.001.47301.67321.4727
3202008.08.15 10:31close1601.001.47291.67321.472710.0051556.61
3212008.08.15 10:31sell1611.001.47251.67271.4722
3222008.08.15 10:38close1611.001.47241.67271.472210.0051566.61
3232008.08.15 10:38sell1621.001.47211.67231.4718
3242008.08.15 11:17close1621.001.47191.67231.471820.0051586.61
3252008.08.15 11:17sell1631.001.47161.67181.4713
3262008.08.15 11:17close1631.001.47151.67181.471310.0051596.61
3272008.08.15 11:17sell1641.001.47121.67141.4709
3282008.08.15 11:20close1641.001.47101.67141.470920.0051616.61
3292008.08.15 11:21sell1651.001.47061.67081.4703
3302008.08.15 11:22close1651.001.47051.67081.470310.0051626.61
3312008.08.15 11:26sell1661.001.47021.67041.4699
3322008.08.15 11:27close1661.001.47011.67041.469910.0051636.61
3332008.08.15 11:36sell1671.001.47061.67081.4703
3342008.08.15 16:41close1671.001.47051.67081.470310.0051646.61
3352008.08.15 16:41sell1681.001.47041.67061.4701
3362008.08.15 16:47close1681.001.47031.67061.470110.0051656.61
3372008.08.15 16:47sell1691.001.47021.67041.4699
3382008.08.15 16:51close1691.001.47011.67041.469910.0051666.61
3392008.08.15 16:51sell1701.001.46981.67001.4695
3402008.08.15 16:51close1701.001.46971.67001.469510.0051676.61
3412008.08.15 16:51sell1711.001.46961.66981.4693
3422008.08.15 16:51close1711.001.46951.66981.469310.0051686.61
3432008.08.15 16:51sell1721.001.46921.66941.4689
3442008.08.15 16:51close1721.001.46911.66941.468910.0051696.61
3452008.08.15 16:51sell1731.001.46881.66901.4685
3462008.08.15 16:51close1731.001.46871.66901.468510.0051706.61
3472008.08.15 16:51sell1741.001.46841.66861.4681
3482008.08.15 16:59close1741.001.46831.66861.468110.0051716.61
3492008.08.15 17:00sell1751.001.46811.66831.4678
3502008.08.15 17:03close1751.001.46791.66831.467820.0051736.61
3512008.08.15 17:04sell1761.001.46841.66861.4681
3522008.08.15 17:04close1761.001.46831.66861.468110.0051746.61
3532008.08.15 17:04sell1771.001.46821.66841.4679
3542008.08.15 17:04close1771.001.46811.66841.467910.0051756.61
3552008.08.15 17:04sell1781.001.46801.66821.4677
3562008.08.15 18:11close1781.001.46791.66821.467710.0051766.61
3572008.08.15 18:12sell1791.001.46761.66781.4673
3582008.08.15 18:12close1791.001.46741.66781.467320.0051786.61
3592008.08.15 18:12sell1801.001.46731.66751.4670
3602008.08.15 18:14close1801.001.46711.66751.467020.0051806.61
3612008.08.15 18:14sell1811.001.46701.66721.4667
3622008.08.15 18:14close1811.001.46691.66721.466710.0051816.61
3632008.08.15 18:14sell1821.001.46681.66701.4665
3642008.08.15 18:14close1821.001.46671.66701.466510.0051826.61
3652008.08.15 18:14sell1831.001.46641.66661.4661
3662008.08.15 20:30close1831.001.46631.66661.466110.0051836.61
3672008.08.15 20:30sell1841.001.46621.66641.4659
3682008.08.15 20:30close1841.001.46601.66641.465920.0051856.61
3692008.08.15 20:30sell1851.001.46591.66611.4656
3702008.08.19 08:55close1851.001.46581.66611.4656-9.4751847.14
3712008.08.19 08:55sell1861.001.46571.66591.4654
3722008.08.19 09:04close1861.001.46561.66591.465410.0051857.14
3732008.08.19 09:04sell1871.001.46551.66571.4652
3742008.08.19 09:04close1871.001.46531.66571.465220.0051877.14
3752008.08.19 09:04sell1881.001.46521.66541.4649
3762008.08.19 09:17close1881.001.46511.66541.464910.0051887.14
3772008.08.19 09:17sell1891.001.46481.66501.4645
3782008.08.19 09:18close1891.001.46471.66501.464510.0051897.14
3792008.08.19 09:18sell1901.001.46461.66481.4643
3802008.08.19 09:18close1901.001.46451.66481.464310.0051907.14
3812008.08.19 09:18sell1911.001.46441.66461.4641
3822008.08.19 09:18close1911.001.46431.66461.464110.0051917.14
3832008.08.19 09:18sell1921.001.46401.66421.4637
3842008.08.19 09:23close1921.001.46381.66421.463720.0051937.14
3852008.08.19 09:23sell1931.001.46351.66371.4632
3862008.08.19 09:23close1931.001.46341.66371.463210.0051947.14
3872008.08.19 09:23sell1941.001.46301.66321.4627
3882008.08.26 11:06close1941.001.46291.66321.4627-58.1551888.98
3892008.08.26 11:06sell1951.001.46261.66281.4623
3902008.08.26 11:06close1951.001.46251.66281.462310.0051898.98
3912008.08.26 11:06sell1961.001.46221.66241.4619
3922008.08.26 11:06close1961.001.46211.66241.461910.0051908.98
3932008.08.26 11:06sell1971.001.46201.66221.4617
3942008.08.26 11:06close1971.001.46191.66221.461710.0051918.98
3952008.08.26 11:06sell1981.001.46151.66171.4612
3962008.08.26 11:06close1981.001.46141.66171.461210.0051928.98
3972008.08.26 11:06sell1991.001.46111.66131.4608
3982008.08.26 11:07close1991.001.46101.66131.460810.0051938.98
3992008.08.26 11:07sell2001.001.46091.66111.4606
4002008.08.26 11:08close2001.001.46081.66111.460610.0051948.98
4012008.08.26 11:09sell2011.001.46061.66081.4603
4022008.08.26 11:09close2011.001.46051.66081.460310.0051958.98
4032008.08.26 11:09sell2021.001.46021.66041.4599
4042008.08.26 11:09close2021.001.46011.66041.459910.0051968.98
4052008.08.26 11:09sell2031.001.45981.66001.4595
4062008.08.26 12:13close2031.001.45971.66001.459510.0051978.98
4072008.08.26 12:14sell2041.001.45891.65911.4586
4082008.08.26 12:53close2041.001.45881.65911.458610.0051988.98
4092008.08.26 12:53sell2051.001.45851.65871.4582
4102008.08.26 13:51close2051.001.45831.65871.458220.0052008.98
4112008.08.26 13:53buy2061.001.45891.25871.4592
4122008.08.26 13:54close2061.001.45901.25871.459210.0052018.98
4132008.08.26 13:57sell2071.001.45871.65891.4584
4142008.08.26 13:57close2071.001.45861.65891.458410.0052028.98
4152008.08.26 13:57sell2081.001.45851.65871.4582
4162008.08.26 13:58close2081.001.45841.65871.458210.0052038.98
4172008.08.26 13:58sell2091.001.45811.65831.4578
4182008.08.26 14:01close2091.001.45801.65831.457810.0052048.98
4192008.08.26 14:02sell2101.001.45791.65811.4576
4202008.08.26 14:02close2101.001.45781.65811.457610.0052058.98
4212008.08.26 14:02sell2111.001.45771.65791.4574
4222008.08.26 14:02close2111.001.45761.65791.457410.0052068.98
4232008.08.26 14:03sell2121.001.45751.65771.4572
4242008.08.26 14:20close2121.001.45741.65771.457210.0052078.98
4252008.08.26 14:21sell2131.001.45721.65741.4569
4262008.09.02 01:28close2131.001.45701.65741.4569-48.1552030.83
4272008.09.02 01:29sell2141.001.45661.65681.4563
4282008.09.02 01:39close2141.001.45641.65681.456320.0052050.83
4292008.09.02 01:39sell2151.001.45611.65631.4558
4302008.09.02 01:48close2151.001.45601.65631.455810.0052060.83
4312008.09.02 01:48sell2161.001.45561.65581.4553
4322008.09.02 09:18close2161.001.45551.65581.455310.0052070.83
4332008.09.02 09:19sell2171.001.45531.65551.4550
4342008.09.02 09:24close2171.001.45521.65551.455010.0052080.83
4352008.09.02 09:24sell2181.001.45491.65511.4546
4362008.09.02 09:24close2181.001.45481.65511.454610.0052090.83
4372008.09.02 09:24sell2191.001.45451.65471.4542
4382008.09.02 09:24close2191.001.45441.65471.454210.0052100.83
4392008.09.02 09:24sell2201.001.45411.65431.4538
4402008.09.02 09:37close2201.001.45401.65431.453810.0052110.83
4412008.09.02 09:37sell2211.001.45371.65391.4534
4422008.09.02 09:38close2211.001.45361.65391.453410.0052120.83
4432008.09.02 09:38sell2221.001.45351.65371.4532
4442008.09.02 09:38close2221.001.45341.65371.453210.0052130.83
4452008.09.02 09:38sell2231.001.45311.65331.4528
4462008.09.02 09:39close2231.001.45301.65331.452810.0052140.83
4472008.09.02 09:39sell2241.001.45301.65321.4527
4482008.09.02 09:44close2241.001.45281.65321.452720.0052160.83
4492008.09.02 09:45sell2251.001.45231.65251.4520
4502008.09.02 09:45close2251.001.45211.65251.452020.0052180.83
4512008.09.02 09:45sell2261.001.45201.65221.4517
4522008.09.02 09:48close2261.001.45191.65221.451710.0052190.83
4532008.09.02 09:49sell2271.001.45201.65221.4517
4542008.09.02 09:50close2271.001.45191.65221.451710.0052200.83
4552008.09.02 09:50sell2281.001.45161.65181.4513
4562008.09.02 10:48close2281.001.45151.65181.451310.0052210.83
4572008.09.02 10:48sell2291.001.45121.65141.4509
4582008.09.02 10:49close2291.001.45111.65141.450910.0052220.83
4592008.09.02 10:49sell2301.001.45101.65121.4507
4602008.09.02 10:49close2301.001.45091.65121.450710.0052230.83
4612008.09.02 10:49sell2311.001.45051.65071.4502
4622008.09.02 10:53close2311.001.45031.65071.450220.0052250.83
4632008.09.02 10:53sell2321.001.45021.65041.4499
4642008.09.02 10:55close2321.001.45011.65041.449910.0052260.83
4652008.09.02 10:56sell2331.001.45021.65041.4499
4662008.09.02 10:56close2331.001.45011.65041.449910.0052270.83
4672008.09.02 10:56sell2341.001.45001.65021.4497
4682008.09.02 10:58close2341.001.44981.65021.449720.0052290.83
4692008.09.02 10:59sell2351.001.44951.64971.4492
4702008.09.02 11:17close2351.001.44931.64971.449220.0052310.83
4712008.09.02 11:18sell2361.001.44921.64941.4489
4722008.09.02 11:19close2361.001.44911.64941.448910.0052320.83
4732008.09.02 11:19sell2371.001.44871.64891.4484
4742008.09.02 11:19close2371.001.44861.64891.448410.0052330.83
4752008.09.02 11:19sell2381.001.44851.64871.4482
4762008.09.02 12:30close2381.001.44841.64871.448210.0052340.83
4772008.09.02 12:31sell2391.001.44791.64811.4476
4782008.09.02 12:33close2391.001.44781.64811.447610.0052350.83
4792008.09.02 12:34sell2401.001.44731.64751.4470
4802008.09.02 12:36close2401.001.44721.64751.447010.0052360.83
4812008.09.02 12:36buy2411.001.44731.24711.4476
4822008.09.02 12:36t/p2411.001.44761.24711.447630.0052390.83
4832008.09.02 12:36buy2421.001.44781.24761.4481
4842008.09.02 12:37close2421.001.44791.24761.448110.0052400.83
4852008.09.02 12:37buy2431.001.44801.24781.4483
4862008.09.02 12:43close2431.001.44811.24781.448310.0052410.83
4872008.09.02 12:43buy2441.001.44841.24821.4487
4882008.09.02 13:02close2441.001.44851.24821.448710.0052420.83
4892008.09.02 13:02buy2451.001.44881.24861.4491
4902008.09.02 13:04close2451.001.44901.24861.449120.0052440.83
4912008.09.02 13:04buy2461.001.44911.24891.4494
4922008.09.02 13:09close2461.001.44921.24891.449410.0052450.83
4932008.09.02 13:11buy2471.001.44961.24941.4499
4942008.09.02 13:11close2471.001.44971.24941.449910.0052460.83
4952008.09.02 13:11buy2481.001.44981.24961.4501
4962008.09.02 13:35close2481.001.44991.24961.450110.0052470.83
4972008.09.02 13:35buy2491.001.45021.25001.4505
4982008.09.02 14:46close2491.001.45031.25001.450510.0052480.83
4992008.09.02 14:46buy2501.001.45041.25021.4507
5002008.09.02 14:48close2501.001.45051.25021.450710.0052490.83
5012008.09.02 14:48buy2511.001.45061.25041.4509
5022008.09.02 14:48close2511.001.45071.25041.450910.0052500.83
5032008.09.02 14:48buy2521.001.45081.25061.4511
5042008.09.02 14:52close2521.001.45091.25061.451110.0052510.83
5052008.09.02 14:55sell2531.001.45071.65091.4504
5062008.09.02 15:18close2531.001.45061.65091.450410.0052520.83
5072008.09.02 15:18sell2541.001.45031.65051.4500
5082008.09.02 15:20close2541.001.45011.65051.450020.0052540.83
5092008.09.02 15:21sell2551.001.45011.65031.4498
5102008.09.02 15:21close2551.001.45001.65031.449810.0052550.83
5112008.09.02 15:21sell2561.001.44991.65011.4496
5122008.09.02 15:21close2561.001.44971.65011.449620.0052570.83
5132008.09.02 15:21sell2571.001.44941.64961.4491
5142008.09.02 15:28close2571.001.44931.64961.449110.0052580.83
5152008.09.02 15:29sell2581.001.44901.64921.4487
5162008.09.02 15:29close2581.001.44881.64921.448720.0052600.83
5172008.09.02 15:29sell2591.001.44871.64891.4484
5182008.09.02 15:29close2591.001.44851.64891.448420.0052620.83
5192008.09.02 15:29sell2601.001.44851.64871.4482
5202008.09.02 15:38close2601.001.44841.64871.448210.0052630.83
5212008.09.02 15:38sell2611.001.44811.64831.4478
5222008.09.02 15:46close2611.001.44801.64831.447810.0052640.83
5232008.09.02 15:46sell2621.001.44791.64811.4476
5242008.09.02 15:46close2621.001.44781.64811.447610.0052650.83
5252008.09.02 15:46sell2631.001.44751.64771.4472
5262008.09.02 15:57close2631.001.44741.64771.447210.0052660.83
5272008.09.02 15:57sell2641.001.44731.64751.4470
5282008.09.03 07:12close2641.001.44721.64751.44700.2652661.09
5292008.09.03 07:13sell2651.001.44691.64711.4466
5302008.09.03 07:13close2651.001.44681.64711.446610.0052671.09
5312008.09.03 07:13sell2661.001.44671.64691.4464
5322008.09.03 07:13close2661.001.44661.64691.446410.0052681.09
5332008.09.03 07:13sell2671.001.44651.64671.4462
5342008.09.03 07:13close2671.001.44641.64671.446210.0052691.09
5352008.09.03 07:13sell2681.001.44611.64631.4458
5362008.09.03 07:14close2681.001.44601.64631.445810.0052701.09
5372008.09.03 07:14sell2691.001.44591.64611.4456
5382008.09.03 07:14close2691.001.44581.64611.445610.0052711.09
5392008.09.03 07:14sell2701.001.44551.64571.4452
5402008.09.03 07:14close2701.001.44531.64571.445220.0052731.09
5412008.09.03 07:14sell2711.001.44521.64541.4449
5422008.09.03 07:14close2711.001.44511.64541.444910.0052741.09
5432008.09.03 07:14sell2721.001.44471.64491.4444
5442008.09.03 07:14close2721.001.44451.64491.444420.0052761.09
5452008.09.03 07:15sell2731.001.44441.64461.4441
5462008.09.03 07:15close2731.001.44431.64461.444110.0052771.09
5472008.09.03 07:15sell2741.001.44421.64441.4439
5482008.09.03 07:15close2741.001.44411.64441.443910.0052781.09
5492008.09.03 07:15sell2751.001.44381.64401.4435
5502008.09.03 07:15close2751.001.44361.64401.443520.0052801.09
5512008.09.03 07:15sell2761.001.44331.64351.4430
5522008.09.03 07:21close2761.001.44311.64351.443020.0052821.09
5532008.09.03 07:22sell2771.001.44281.64301.4425
5542008.09.03 07:34close2771.001.44261.64301.442520.0052841.09
5552008.09.03 07:34sell2781.001.44251.64271.4422
5562008.09.03 07:34close2781.001.44241.64271.442210.0052851.09
5572008.09.03 07:34sell2791.001.44201.64221.4417
5582008.09.03 07:34close2791.001.44181.64221.441720.0052871.09
5592008.09.03 07:34sell2801.001.44141.64161.4411
5602008.09.03 07:35close2801.001.44131.64161.441110.0052881.09
5612008.09.03 07:35sell2811.001.44121.64141.4409
5622008.09.03 10:40close2811.001.44111.64141.440910.0052891.09
5632008.09.03 10:40sell2821.001.44101.64121.4407
5642008.09.03 10:40t/p2821.001.44071.64121.440730.0052921.09
5652008.09.03 10:40sell2831.001.44051.64071.4402
5662008.09.03 11:12close2831.001.44041.64071.440210.0052931.09
5672008.09.03 11:12sell2841.001.44031.64051.4400
5682008.09.03 11:20close2841.001.44021.64051.440010.0052941.09
5692008.09.03 11:20sell2851.001.43991.64011.4396
5702008.09.03 11:20close2851.001.43981.64011.439610.0052951.09
5712008.09.03 11:21sell2861.001.43971.63991.4394
5722008.09.03 11:21close2861.001.43961.63991.439410.0052961.09
5732008.09.03 11:21sell2871.001.43931.63951.4390
5742008.09.03 11:23close2871.001.43921.63951.439010.0052971.09
5752008.09.03 11:23sell2881.001.43891.63911.4386
5762008.09.03 12:12close2881.001.43881.63911.438610.0052981.09
5772008.09.03 12:12sell2891.001.43851.63871.4382
5782008.09.04 17:45close2891.001.43831.63871.4382-9.2152971.88
5792008.09.04 17:45sell2901.001.43801.63821.4377
5802008.09.04 17:45close2901.001.43791.63821.437710.0052981.88
5812008.09.04 17:45sell2911.001.43751.63771.4372
5822008.09.04 18:11close2911.001.43731.63771.437220.0053001.88
5832008.09.04 18:12sell2921.001.43701.63721.4367
5842008.09.04 18:12close2921.001.43691.63721.436710.0053011.88
5852008.09.04 18:12sell2931.001.43681.63701.4365
5862008.09.04 18:13close2931.001.43671.63701.436510.0053021.88
5872008.09.04 18:14sell2941.001.43671.63691.4364
5882008.09.04 18:16close2941.001.43661.63691.436410.0053031.88
5892008.09.04 18:17sell2951.001.43531.63551.4350
5902008.09.04 18:18close2951.001.43521.63551.435010.0053041.88
5912008.09.04 18:18sell2961.001.43511.63531.4348
5922008.09.04 18:18close2961.001.43501.63531.434810.0053051.88
5932008.09.04 18:18sell2971.001.43501.63521.4347
5942008.09.04 18:18close2971.001.43491.63521.434710.0053061.88
5952008.09.04 18:18sell2981.001.43451.63471.4342
5962008.09.04 18:18close2981.001.43431.63471.434220.0053081.88
5972008.09.04 18:18sell2991.001.43421.63441.4339
5982008.09.04 18:18t/p2991.001.43391.63441.433930.0053111.88
5992008.09.04 18:18sell3001.001.43371.63391.4334
6002008.09.04 18:19close3001.001.43361.63391.433410.0053121.88
6012008.09.04 18:19sell3011.001.43321.63341.4329
6022008.09.04 18:19close3011.001.43311.63341.432910.0053131.88
6032008.09.04 18:19sell3021.001.43271.63291.4324
6042008.09.04 21:59close3021.001.43261.63291.432410.0053141.88
6052008.09.04 21:59sell3031.001.43221.63241.4319
6062008.09.04 22:55close3031.001.43201.63241.431920.0053161.88
6072008.09.04 22:56sell3041.001.43171.63191.4314
6082008.09.05 00:12t/p3041.001.43141.63191.431420.2653182.15
6092008.09.05 00:13sell3051.001.42751.62771.4272
6102008.09.05 00:13close3051.001.42741.62771.427210.0053192.15
6112008.09.05 00:13sell3061.001.42731.62751.4270
6122008.09.05 00:13close3061.001.42721.62751.427010.0053202.15
6132008.09.05 00:13sell3071.001.42681.62701.4265
6142008.09.05 00:13close3071.001.42661.62701.426520.0053222.15
6152008.09.05 00:13sell3081.001.42621.62641.4259
6162008.09.05 00:15close3081.001.42611.62641.425910.0053232.15
6172008.09.05 00:16sell3091.001.42581.62601.4255
6182008.09.05 00:16close3091.001.42571.62601.425510.0053242.15
6192008.09.05 00:16sell3101.001.42521.62541.4249
6202008.09.05 00:16t/p3101.001.42491.62541.424930.0053272.15
6212008.09.05 00:16sell3111.001.42471.62491.4244
6222008.09.05 00:16close3111.001.42461.62491.424410.0053282.15
6232008.09.05 00:16sell3121.001.42411.62431.4238
6242008.09.05 00:16close3121.001.42401.62431.423810.0053292.15
6252008.09.05 00:16sell3131.001.42391.62411.4236
6262008.09.05 00:16t/p3131.001.42361.62411.423630.0053322.15
6272008.09.05 00:16sell3141.001.42341.62361.4231
6282008.09.05 00:16close3141.001.42331.62361.423110.0053332.15
6292008.09.05 00:16sell3151.001.42271.62291.4224
6302008.09.05 00:17close3151.001.42251.62291.422420.0053352.15
6312008.09.05 00:17sell3161.001.42211.62231.4218
6322008.09.05 00:17close3161.001.42201.62231.421810.0053362.15
6332008.09.05 00:17sell3171.001.42151.62171.4212
6342008.09.05 00:17close3171.001.42141.62171.421210.0053372.15
6352008.09.05 00:17sell3181.001.42131.62151.4210
6362008.09.05 13:53close3181.001.42121.62151.421010.0053382.15
6372008.09.05 13:53sell3191.001.42081.62101.4205
6382008.09.05 13:56close3191.001.42071.62101.420510.0053392.15
6392008.09.05 13:56sell3201.001.42031.62051.4200
6402008.09.05 13:57close3201.001.42011.62051.420020.0053412.15
6412008.09.05 13:57sell3211.001.41971.61991.4194
6422008.09.08 12:44close3211.001.41961.61991.41940.2653412.41
6432008.09.08 12:44sell3221.001.41931.61951.4190
6442008.09.08 13:11close3221.001.41921.61951.419010.0053422.41
6452008.09.08 13:11sell3231.001.41891.61911.4186
6462008.09.08 13:11close3231.001.41881.61911.418610.0053432.41
6472008.09.08 13:11sell3241.001.41851.61871.4182
6482008.09.08 13:12close3241.001.41841.61871.418210.0053442.41
6492008.09.08 13:12sell3251.001.41801.61821.4177
6502008.09.08 13:12close3251.001.41781.61821.417720.0053462.41
6512008.09.08 13:12sell3261.001.41741.61761.4171
6522008.09.08 13:12t/p3261.001.41711.61761.417130.0053492.41
6532008.09.08 13:12sell3271.001.41691.61711.4166
6542008.09.08 13:15close3271.001.41681.61711.416610.0053502.41
6552008.09.08 13:15sell3281.001.41671.61691.4164
6562008.09.08 18:46close3281.001.41661.61691.416410.0053512.41
6572008.09.08 18:46sell3291.001.41651.61671.4162
6582008.09.08 18:47close3291.001.41641.61671.416210.0053522.41
6592008.09.08 18:47sell3301.001.41631.61651.4160
6602008.09.08 18:52close3301.001.41621.61651.416010.0053532.41
6612008.09.08 18:53sell3311.001.41591.61611.4156
6622008.09.08 18:55close3311.001.41581.61611.415610.0053542.41
6632008.09.08 18:56sell3321.001.41571.61591.4154
6642008.09.08 18:56close3321.001.41551.61591.415420.0053562.41
6652008.09.08 18:56sell3331.001.41521.61541.4149
6662008.09.08 18:56close3331.001.41501.61541.414920.0053582.41
6672008.09.08 18:56sell3341.001.41491.61511.4146
6682008.09.08 18:56close3341.001.41481.61511.414610.0053592.41
6692008.09.08 18:56sell3351.001.41441.61461.4141
6702008.09.08 18:56close3351.001.41421.61461.414120.0053612.41
6712008.09.08 18:56sell3361.001.41411.61431.4138
6722008.09.08 18:56close3361.001.41401.61431.413810.0053622.41
6732008.09.08 18:56sell3371.001.41361.61381.4133
6742008.09.08 18:56close3371.001.41351.61381.413310.0053632.41
6752008.09.08 18:56sell3381.001.41311.61331.4128
6762008.09.08 18:57close3381.001.41301.61331.412810.0053642.41
6772008.09.08 18:57sell3391.001.41271.61291.4124
6782008.09.08 18:58close3391.001.41251.61291.412420.0053662.41
6792008.09.08 18:58sell3401.001.41241.61261.4121
6802008.09.08 18:58t/p3401.001.41211.61261.412130.0053692.41
6812008.09.08 18:58sell3411.001.41191.61211.4116
6822008.09.08 19:12close3411.001.41181.61211.411610.0053702.41
6832008.09.08 19:12sell3421.001.41171.61191.4114
6842008.09.08 19:12close3421.001.41161.61191.411410.0053712.41
6852008.09.08 19:12sell3431.001.41131.61151.4110
6862008.09.08 19:32t/p3431.001.41101.61151.411030.0053742.41
6872008.09.08 19:32sell3441.001.41081.61101.4105
6882008.09.08 19:32close3441.001.41071.61101.410510.0053752.41
6892008.09.08 19:32sell3451.001.41031.61051.4100
6902008.09.08 19:32close3451.001.41021.61051.410010.0053762.41
6912008.09.08 19:32sell3461.001.40971.60991.4094
6922008.09.08 19:32close3461.001.40961.60991.409410.0053772.41
6932008.09.08 19:32sell3471.001.40951.60971.4092
6942008.09.08 20:23close3471.001.40941.60971.409210.0053782.41
6952008.09.08 20:23sell3481.001.40901.60921.4087
6962008.09.08 20:23close3481.001.40891.60921.408710.0053792.41
6972008.09.08 20:24sell3491.001.40881.60901.4085
6982008.09.08 20:24close3491.001.40871.60901.408510.0053802.41
6992008.09.08 20:25sell3501.001.40841.60861.4081
7002008.09.08 20:26close3501.001.40831.60861.408110.0053812.41
7012008.09.08 20:26sell3511.001.40841.60861.4081
7022008.09.08 20:27close3511.001.40831.60861.408110.0053822.41
7032008.09.08 20:30buy3521.001.40931.20911.4096
7042008.09.08 21:26close3521.001.40941.20911.409610.0053832.41
7052008.09.08 21:29sell3531.001.40921.60941.4089
7062008.09.08 21:30close3531.001.40911.60941.408910.0053842.41
7072008.09.08 21:31sell3541.001.40871.60891.4084
7082008.09.09 04:24close3541.001.40861.60891.40840.2653842.67
7092008.09.09 04:25sell3551.001.40831.60851.4080
7102008.09.09 04:25close3551.001.40821.60851.408010.0053852.67
7112008.09.09 04:25sell3561.001.40811.60831.4078
7122008.09.09 04:25close3561.001.40801.60831.407810.0053862.67
7132008.09.09 04:25sell3571.001.40771.60791.4074
7142008.09.09 04:26close3571.001.40761.60791.407410.0053872.67
7152008.09.09 04:26sell3581.001.40731.60751.4070
7162008.09.09 04:28close3581.001.40721.60751.407010.0053882.67
7172008.09.09 04:28buy3591.001.40701.20681.4073
7182008.09.09 04:29close3591.001.40711.20681.407310.0053892.67
7192008.09.09 04:29sell3601.001.40701.60721.4067
7202008.09.09 04:30t/p3601.001.40671.60721.406730.0053922.67
7212008.09.09 04:31buy3611.001.40731.20711.4076
7222008.09.09 04:31close3611.001.40741.20711.407610.0053932.67
7232008.09.09 04:31buy3621.001.40771.20751.4080
7242008.09.09 04:32close3621.001.40781.20751.408010.0053942.67
7252008.09.09 04:32buy3631.001.40811.20791.4084
7262008.09.09 04:32close3631.001.40821.20791.408410.0053952.67
7272008.09.09 04:32buy3641.001.40831.20811.4086
7282008.09.09 04:32close3641.001.40841.20811.408610.0053962.67
7292008.09.09 04:32buy3651.001.40871.20851.4090
7302008.09.09 04:33close3651.001.40881.20851.409010.0053972.67
7312008.09.09 04:33buy3661.001.40891.20871.4092
7322008.09.09 04:33close3661.001.40901.20871.409210.0053982.67
7332008.09.09 04:33buy3671.001.40911.20891.4094
7342008.09.09 04:33close3671.001.40921.20891.409410.0053992.67
7352008.09.09 04:33buy3681.001.40931.20911.4096
7362008.09.09 06:07close3681.001.40951.20911.409620.0054012.67
7372008.09.09 06:08buy3691.001.40931.20911.4096
7382008.09.09 06:15close3691.001.40941.20911.409610.0054022.67
7392008.09.09 06:16buy3701.001.41031.21011.4106
7402008.09.09 06:16close3701.001.41041.21011.410610.0054032.67
7412008.09.09 06:16buy3711.001.41051.21031.4108
7422008.09.09 06:16close3711.001.41061.21031.410810.0054042.67
7432008.09.09 06:16buy3721.001.41071.21051.4110
7442008.09.09 06:26close3721.001.41081.21051.411010.0054052.67
7452008.09.09 06:29sell3731.001.40991.61011.4096
7462008.09.09 06:30close3731.001.40981.61011.409610.0054062.67
7472008.09.09 06:30sell3741.001.40951.60971.4092
7482008.09.09 06:31close3741.001.40941.60971.409210.0054072.67
7492008.09.09 06:31sell3751.001.40931.60951.4090
7502008.09.09 06:31close3751.001.40921.60951.409010.0054082.67
7512008.09.09 06:31sell3761.001.40911.60931.4088
7522008.09.09 06:31close3761.001.40901.60931.408810.0054092.67
7532008.09.09 06:31sell3771.001.40891.60911.4086
7542008.09.09 06:39close3771.001.40881.60911.408610.0054102.67
7552008.09.09 06:40sell3781.001.40851.60871.4082
7562008.09.09 06:40t/p3781.001.40821.60871.408230.0054132.67
7572008.09.09 06:40sell3791.001.40801.60821.4077
7582008.09.09 06:40close3791.001.40791.60821.407710.0054142.67
7592008.09.09 06:40sell3801.001.40791.60811.4076
7602008.09.09 06:41close3801.001.40781.60811.407610.0054152.67
7612008.09.09 06:41sell3811.001.40771.60791.4074
7622008.09.09 06:41close3811.001.40751.60791.407420.0054172.67
7632008.09.09 06:41sell3821.001.40741.60761.4071
7642008.09.09 06:41close3821.001.40731.60761.407110.0054182.67
7652008.09.09 06:41sell3831.001.40701.60721.4067
7662008.09.09 06:41t/p3831.001.40671.60721.406730.0054212.67
7672008.09.09 06:41sell3841.001.40651.60671.4062
7682008.09.09 16:38close3841.001.40641.60671.406210.0054222.67
7692008.09.09 16:39sell3851.001.40621.60641.4059
7702008.09.09 16:39close3851.001.40611.60641.405910.0054232.67
7712008.09.09 16:39sell3861.001.40611.60631.4058
7722008.09.10 17:53close3861.001.40601.60631.40580.2654232.94
7732008.09.10 17:53sell3871.001.40591.60611.4056
7742008.09.10 17:53close3871.001.40581.60611.405610.0054242.94
7752008.09.10 17:53sell3881.001.40551.60571.4052
7762008.09.10 17:54close3881.001.40541.60571.405210.0054252.94
7772008.09.10 17:55sell3891.001.40511.60531.4048
7782008.09.10 17:55close3891.001.40491.60531.404820.0054272.94
7792008.09.10 17:55sell3901.001.40461.60481.4043
7802008.09.10 17:58close3901.001.40451.60481.404310.0054282.94
7812008.09.10 17:58sell3911.001.40421.60441.4039
7822008.09.10 17:58close3911.001.40401.60441.403920.0054302.94
7832008.09.10 17:58sell3921.001.40391.60411.4036
7842008.09.10 18:19close3921.001.40371.60411.403620.0054322.94
7852008.09.10 18:19buy3931.001.40341.20321.4037
7862008.09.10 18:20close3931.001.40351.20321.403710.0054332.94
7872008.09.10 18:20sell3941.001.40341.60361.4031
7882008.09.10 18:21close3941.001.40331.60361.403110.0054342.94
7892008.09.10 18:22sell3951.001.40281.60301.4025
7902008.09.10 18:22close3951.001.40271.60301.402510.0054352.94
7912008.09.10 18:22sell3961.001.40261.60281.4023
7922008.09.10 18:22close3961.001.40241.60281.402320.0054372.94
7932008.09.10 18:22sell3971.001.40231.60251.4020
7942008.09.10 18:23close3971.001.40211.60251.402020.0054392.94
7952008.09.10 18:23sell3981.001.40181.60201.4015
7962008.09.10 18:29close3981.001.40171.60201.401510.0054402.94
7972008.09.10 18:38buy3991.001.40381.20361.4041
7982008.09.10 18:38close3991.001.40391.20361.404110.0054412.94
7992008.09.10 18:38buy4001.001.40401.20381.4043
8002008.09.10 18:39close4001.001.40411.20381.404310.0054422.94
8012008.09.10 18:39buy4011.001.40421.20401.4045
8022008.09.10 18:39close4011.001.40431.20401.404510.0054432.94
8032008.09.10 18:39buy4021.001.40441.20421.4047
8042008.09.10 18:41close4021.001.40451.20421.404710.0054442.94
8052008.09.10 18:43buy4031.001.40491.20471.4052
8062008.09.10 18:43close4031.001.40501.20471.405210.0054452.94
8072008.09.10 18:43buy4041.001.40511.20491.4054
8082008.09.10 19:52close4041.001.40521.20491.405410.0054462.94
8092008.09.10 19:53buy4051.001.40531.20511.4056
8102008.09.10 19:57close4051.001.40541.20511.405610.0054472.94
8112008.09.10 19:57buy4061.001.40571.20551.4060
8122008.09.10 19:58close4061.001.40581.20551.406010.0054482.94
8132008.09.10 19:58buy4071.001.40591.20571.4062
8142008.09.10 20:02close4071.001.40601.20571.406210.0054492.94
8152008.09.10 20:02sell4081.001.40591.60611.4056
8162008.09.10 20:08close4081.001.40581.60611.405610.0054502.94
8172008.09.10 20:08sell4091.001.40571.60591.4054
8182008.09.10 20:15close4091.001.40561.60591.405410.0054512.94
8192008.09.10 20:15sell4101.001.40551.60571.4052
8202008.09.10 20:16close4101.001.40541.60571.405210.0054522.94
8212008.09.10 20:16sell4111.001.40531.60551.4050
8222008.09.10 20:16close4111.001.40521.60551.405010.0054532.94
8232008.09.10 20:16sell4121.001.40511.60531.4048
8242008.09.10 20:19close4121.001.40501.60531.404810.0054542.94
8252008.09.10 20:24sell4131.001.40471.60491.4044
8262008.09.10 20:48close4131.001.40461.60491.404410.0054552.94
8272008.09.10 20:48sell4141.001.40451.60471.4042
8282008.09.10 20:48t/p4141.001.40421.60471.404230.0054582.94
8292008.09.10 20:48sell4151.001.40401.60421.4037
8302008.09.10 20:49close4151.001.40391.60421.403710.0054592.94
8312008.09.10 20:49sell4161.001.40381.60401.4035
8322008.09.10 21:03close4161.001.40361.60401.403520.0054612.94
8332008.09.10 21:03sell4171.001.40351.60371.4032
8342008.09.10 21:03close4171.001.40341.60371.403210.0054622.94
8352008.09.10 21:03sell4181.001.40331.60351.4030
8362008.09.10 21:03t/p4181.001.40301.60351.403030.0054652.94
8372008.09.10 21:03sell4191.001.40281.60301.4025
8382008.09.10 21:11close4191.001.40261.60301.402520.0054672.94
8392008.09.10 21:11sell4201.001.40251.60271.4022
8402008.09.10 21:14close4201.001.40241.60271.402210.0054682.94
8412008.09.10 21:14sell4211.001.40231.60251.4020
8422008.09.10 21:14close4211.001.40221.60251.402010.0054692.94
8432008.09.10 21:14sell4221.001.40191.60211.4016
8442008.09.10 21:16close4221.001.40181.60211.401610.0054702.94
8452008.09.10 21:17sell4231.001.40171.60191.4014
8462008.09.10 22:56close4231.001.40161.60191.401410.0054712.94
8472008.09.10 22:56sell4241.001.40161.60181.4013
8482008.09.10 23:01close4241.001.40151.60181.401310.0054722.94
8492008.09.10 23:01sell4251.001.40141.60161.4011
8502008.09.10 23:01close4251.001.40131.60161.401110.0054732.94
8512008.09.10 23:01sell4261.001.40121.60141.4009
8522008.09.10 23:01close4261.001.40101.60141.400920.0054752.94
8532008.09.10 23:01sell4271.001.40071.60091.4004
8542008.09.10 23:02close4271.001.40061.60091.400410.0054762.94
8552008.09.10 23:02sell4281.001.40051.60071.4002
8562008.09.10 23:13close4281.001.40041.60071.400210.0054772.94
8572008.09.10 23:13sell4291.001.40031.60051.4000
8582008.09.10 23:34close4291.001.40021.60051.400010.0054782.94
8592008.09.10 23:35sell4301.001.39931.59951.3990
8602008.09.11 00:04t/p4301.001.39901.59951.39900.7954783.73
8612008.09.11 00:04sell4311.001.39871.59891.3984
8622008.09.11 00:04close4311.001.39861.59891.398410.0054793.73
8632008.09.11 00:04sell4321.001.39851.59871.3982
8642008.09.11 00:04t/p4321.001.39821.59871.398230.0054823.73
8652008.09.11 00:04sell4331.001.39801.59821.3977
8662008.09.11 00:06close4331.001.39791.59821.397710.0054833.73
8672008.09.11 00:09buy4341.001.39911.19891.3994
8682008.09.11 00:09close4341.001.39921.19891.399410.0054843.73
8692008.09.11 00:09buy4351.001.39931.19911.3996
8702008.09.11 23:53close4351.001.39941.19911.399610.0054853.73
8712008.09.11 23:54buy4361.001.39921.19901.3995
8722008.09.11 23:54close4361.001.39931.19901.399510.0054863.73
8732008.09.11 23:54buy4371.001.39941.19921.3997
8742008.09.11 23:54close4371.001.39951.19921.399710.0054873.73
8752008.09.11 23:54buy4381.001.39961.19941.3999
8762008.09.11 23:57close4381.001.39971.19941.399910.0054883.73
8772008.09.11 23:58buy4391.001.39971.19951.4000
8782008.09.11 23:59close at stop4391.001.39921.19951.4000-50.0054833.73