|Account: 2095254
|Name: DL
|Currency: USD
|2008 September 19, 20:00
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|112951237
|2008.08.12 22:54
|balance
|Deposit
|10 000.00
|112956676
|2008.08.13 00:00
|sell
|0.10
|audcad
|0.9263
|0.9363
|0.9163
|2008.08.15 13:56
|0.9163
|0.00
|0.00
|-5.32
|94.21
|113522434
|2008.08.19 00:00
|sell
|0.10
|audcad
|0.9239
|0.9339
|0.9139
|2008.08.22 07:52
|0.9139
|0.00
|0.00
|-8.39
|95.82
|113950094
|2008.08.25 00:00
|sell
|0.10
|audcad
|0.9084
|0.9184
|0.8984
|2008.08.26 07:27
|0.8984
|0.00
|0.00
|-1.68
|95.00
|114175151
|2008.08.27 00:00
|sell
|0.10
|audcad
|0.8959
|0.9059
|0.8859
|2008.08.28 02:16
|0.9059
|0.00
|0.00
|-5.03
|-95.74
|114703251
|2008.09.02 00:00
|sell
|0.20
|audcad
|0.9069
|0.9169
|0.8969
|2008.09.02 07:52
|0.8969
|0.00
|0.00
|0.00
|186.41
|114956946
|2008.09.03 00:00
|sell
|0.10
|audcad
|0.8883
|0.8983
|0.8783
|2008.09.03 12:59
|0.8983
|0.00
|0.00
|0.00
|-93.28
|115194084
|2008.09.04 00:00
|sell
|0.20
|audcad
|0.8856
|0.8956
|0.8756
|2008.09.04 21:16
|0.8756
|0.00
|0.00
|-3.36
|186.69
|115440259
|2008.09.05 00:00
|sell
|0.10
|audcad
|0.8703
|0.8803
|0.8603
|2008.09.05 11:00
|0.8603
|0.00
|0.00
|0.00
|93.92
|112956645
|2008.08.13 00:00
|sell
|0.10
|audjpy
|94.89
|95.89
|93.89
|2008.08.13 02:09
|93.89
|0.00
|0.00
|0.00
|92.02
|113148136
|2008.08.14 00:00
|sell
|0.10
|audjpy
|94.86
|95.86
|93.86
|2008.08.14 07:37
|95.86
|0.00
|0.00
|0.00
|-91.33
|113293350
|2008.08.15 00:00
|sell
|0.20
|audjpy
|95.03
|96.03
|94.03
|2008.08.15 12:46
|96.03
|0.00
|0.00
|0.00
|-180.89
|114175064
|2008.08.27 00:00
|sell
|0.20
|audjpy
|93.60
|94.60
|92.60
|2008.08.28 01:36
|94.60
|0.00
|0.00
|-14.55
|-182.71
|114448417
|2008.08.29 00:01
|sell
|0.30
|audjpy
|94.37
|95.37
|93.37
|2008.08.29 14:53
|93.37
|0.00
|0.00
|0.00
|275.86
|114703651
|2008.09.02 00:00
|sell
|0.10
|audjpy
|91.77
|92.77
|90.77
|2008.09.02 07:48
|90.77
|0.00
|0.00
|0.00
|92.32
|114956636
|2008.09.03 00:00
|sell
|0.10
|audjpy
|90.13
|91.13
|89.13
|2008.09.03 13:34
|91.13
|0.00
|0.00
|0.00
|-92.02
|115194533
|2008.09.04 00:00
|sell
|0.30
|audjpy
|90.38
|91.38
|89.38
|2008.09.04 15:31
|89.38
|0.00
|0.00
|0.00
|278.68
|115440466
|2008.09.05 00:00
|sell
|0.10
|audjpy
|86.76
|87.76
|85.76
|2008.09.05 01:33
|87.76
|0.00
|0.00
|0.00
|-93.29
|112956805
|2008.08.13 00:00
|sell
|0.10
|audnzd
|1.2547
|1.2647
|1.2447
|2008.08.13 15:40
|1.2447
|0.00
|0.00
|0.00
|69.64
|113148109
|2008.08.14 00:00
|sell
|0.10
|audnzd
|1.2428
|1.2528
|1.2328
|2008.08.14 22:45
|1.2528
|0.00
|0.00
|0.03
|-69.86
|113293309
|2008.08.15 00:00
|sell
|0.20
|audnzd
|1.2380
|1.2480
|1.2280
|2008.08.15 16:13
|1.2280
|0.00
|0.00
|0.00
|141.64
|113416427
|2008.08.18 00:00
|sell
|0.10
|audnzd
|1.2292
|1.2392
|1.2192
|2008.08.19 13:52
|1.2192
|0.00
|0.00
|0.03
|71.20
|113630292
|2008.08.20 00:00
|sell
|0.10
|audnzd
|1.2211
|1.2311
|1.2111
|2008.08.25 23:23
|1.2311
|0.00
|0.00
|-1.18
|-70.09
|114703713
|2008.09.02 00:00
|sell
|0.30
|audnzd
|1.2255
|1.2355
|1.2155
|2008.09.02 09:36
|1.2155
|0.00
|0.00
|0.00
|204.69
|114956578
|2008.09.03 00:00
|sell
|0.20
|audnzd
|1.2172
|1.2272
|1.2072
|2008.09.03 06:24
|1.2272
|0.00
|0.00
|0.00
|-135.06
|115194213
|2008.09.04 00:00
|sell
|0.30
|audnzd
|1.2192
|1.2292
|1.2092
|2008.09.04 22:09
|1.2292
|0.00
|0.00
|-0.59
|-198.66
|112956837
|2008.08.13 00:00
|sell
|0.10
|audusd
|0.8685
|0.8785
|0.8585
|2008.08.14 07:52
|0.8785
|0.00
|0.00
|-4.20
|-100.00
|113293317
|2008.08.15 00:00
|sell
|0.20
|audusd
|0.8656
|0.8756
|0.8556
|2008.08.18 06:47
|0.8756
|0.00
|0.00
|-2.80
|-200.00
|114050385
|2008.08.26 00:00
|sell
|0.20
|audusd
|0.8592
|0.8692
|0.8492
|2008.08.28 13:10
|0.8692
|0.00
|0.00
|-12.77
|-200.00
|114448159
|2008.08.29 00:00
|sell
|0.30
|audusd
|0.8624
|0.8724
|0.8524
|2008.09.01 12:39
|0.8524
|0.00
|0.00
|-4.79
|300.00
|114703474
|2008.09.02 00:00
|sell
|0.10
|audusd
|0.8492
|0.8592
|0.8392
|2008.09.02 07:45
|0.8392
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|114957059
|2008.09.03 00:00
|sell
|0.10
|audusd
|0.8311
|0.8411
|0.8211
|2008.09.04 21:11
|0.8211
|0.00
|0.00
|-6.39
|100.00
|115440678
|2008.09.05 00:00
|sell
|0.10
|audusd
|0.8144
|0.8244
|0.8044
|2008.09.05 12:34
|0.8044
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|112956759
|2008.08.13 00:00
|sell
|0.10
|chfjpy
|100.41
|101.41
|99.41
|2008.08.21 08:33
|99.41
|0.00
|0.00
|-7.98
|92.02
|113844131
|2008.08.22 00:00
|sell
|0.10
|chfjpy
|99.72
|100.72
|98.72
|2008.08.29 15:25
|98.72
|0.00
|0.00
|-6.17
|92.03
|114703398
|2008.09.02 00:00
|sell
|0.10
|chfjpy
|98.03
|99.03
|97.03
|2008.09.04 15:18
|97.03
|0.00
|0.00
|-3.53
|92.70
|115440658
|2008.09.05 00:00
|sell
|0.10
|chfjpy
|95.79
|96.79
|94.79
|2008.09.07 22:04
|96.79
|0.00
|0.00
|-0.88
|-93.26
|112956629
|2008.08.13 00:00
|buy
|0.10
|euraud
|1.7146
|1.7046
|1.7246
|2008.08.13 02:09
|1.7246
|0.00
|0.00
|0.00
|86.49
|113148032
|2008.08.14 00:00
|buy
|0.10
|euraud
|1.7151
|1.7051
|1.7251
|2008.08.14 07:20
|1.7051
|0.00
|0.00
|0.00
|-87.35
|113293256
|2008.08.15 00:00
|buy
|0.20
|euraud
|1.7069
|1.6969
|1.7169
|2008.08.15 12:46
|1.6969
|0.00
|0.00
|0.00
|-173.68
|113416337
|2008.08.18 00:00
|buy
|0.20
|euraud
|1.6951
|1.6851
|1.7051
|2008.08.18 10:54
|1.6851
|0.00
|0.00
|0.00
|-174.48
|114956503
|2008.09.03 00:00
|buy
|0.20
|euraud
|1.7425
|1.7325
|1.7525
|2008.09.03 04:13
|1.7525
|0.00
|0.00
|0.00
|164.98
|115194547
|2008.09.04 00:00
|buy
|0.10
|euraud
|1.7392
|1.7292
|1.7492
|2008.09.04 11:54
|1.7292
|0.00
|0.00
|0.00
|-83.65
|115440501
|2008.09.05 00:00
|buy
|0.60
|euraud
|1.7514
|1.7414
|1.7614
|2008.09.05 01:40
|1.7414
|0.00
|0.00
|0.00
|-491.58
|112956822
|2008.08.13 00:00
|sell
|0.10
|eurcad
|1.5883
|1.5983
|1.5783
|2008.08.14 11:57
|1.5783
|0.00
|0.00
|-1.90
|94.52
|113293262
|2008.08.15 00:00
|sell
|0.10
|eurcad
|1.5742
|1.5842
|1.5642
|2008.08.15 12:46
|1.5642
|0.00
|0.00
|0.00
|94.25
|113416370
|2008.08.18 00:00
|sell
|0.10
|eurcad
|1.5555
|1.5655
|1.5455
|2008.08.18 17:41
|1.5655
|0.00
|0.00
|0.00
|-94.08
|113522095
|2008.08.19 00:00
|sell
|0.20
|eurcad
|1.5636
|1.5736
|1.5536
|2008.08.21 16:56
|1.5536
|0.00
|0.00
|-7.05
|191.46
|113844345
|2008.08.22 00:00
|sell
|0.10
|eurcad
|1.5548
|1.5648
|1.5448
|2008.08.22 18:22
|1.5448
|0.00
|0.00
|0.00
|95.63
|113949697
|2008.08.25 00:00
|sell
|0.10
|eurcad
|1.5472
|1.5572
|1.5372
|2008.08.26 08:22
|1.5372
|0.00
|0.00
|-0.88
|95.01
|114175411
|2008.08.27 00:00
|sell
|0.10
|eurcad
|1.5358
|1.5458
|1.5258
|2008.08.28 00:58
|1.5458
|0.00
|0.00
|-2.64
|-95.52
|114447761
|2008.08.29 00:00
|sell
|0.20
|eurcad
|1.5454
|1.5554
|1.5354
|2008.08.29 13:09
|1.5554
|0.00
|0.00
|0.00
|-189.67
|115194305
|2008.09.04 00:00
|sell
|0.20
|eurcad
|1.5399
|1.5499
|1.5299
|2008.09.04 14:48
|1.5299
|0.00
|0.00
|0.00
|188.02
|115440812
|2008.09.05 00:00
|sell
|0.10
|eurcad
|1.5241
|1.5341
|1.5141
|2008.09.05 10:58
|1.5141
|0.00
|0.00
|0.00
|93.81
|113148327
|2008.08.14 00:00
|sell
|0.10
|eurchf
|1.6179
|1.6279
|1.6079
|2008.09.01 08:14
|1.6079
|0.00
|0.00
|-16.07
|91.13
|114703643
|2008.09.02 00:00
|sell
|0.10
|eurchf
|1.6068
|1.6168
|1.5968
|2008.09.04 14:48
|1.5968
|0.00
|0.00
|-3.99
|90.06
|115440440
|2008.09.05 00:00
|sell
|0.10
|eurchf
|1.5849
|1.5949
|1.5749
|2008.09.07 22:04
|1.5949
|0.00
|0.00
|-1.00
|-89.47
|112956456
|2008.08.13 00:00
|sell
|0.10
|eurjpy
|162.71
|163.71
|161.71
|2008.08.13 02:22
|161.71
|0.00
|0.00
|0.00
|92.24
|113148066
|2008.08.14 00:00
|sell
|0.10
|eurjpy
|162.67
|163.67
|161.67
|2008.08.14 10:14
|163.67
|0.00
|0.00
|0.00
|-91.11
|113293436
|2008.08.15 00:00
|sell
|0.20
|eurjpy
|162.21
|163.21
|161.21
|2008.08.19 01:19
|161.21
|0.00
|0.00
|-6.92
|182.20
|113629972
|2008.08.20 00:00
|sell
|0.10
|eurjpy
|162.21
|163.21
|161.21
|2008.08.21 05:27
|161.21
|0.00
|0.00
|-5.78
|91.70
|113843652
|2008.08.22 00:00
|sell
|0.10
|eurjpy
|161.43
|162.43
|160.43
|2008.08.22 11:18
|162.43
|0.00
|0.00
|0.00
|-91.47
|113949792
|2008.08.25 00:00
|sell
|0.30
|eurjpy
|162.48
|163.48
|161.48
|2008.08.25 16:00
|161.48
|0.00
|0.00
|0.00
|274.95
|114049566
|2008.08.26 00:00
|sell
|0.10
|eurjpy
|160.99
|161.99
|159.99
|2008.08.26 13:27
|159.99
|0.00
|0.00
|0.00
|91.55
|114175142
|2008.08.27 00:00
|sell
|0.10
|eurjpy
|160.46
|161.46
|159.46
|2008.08.27 12:44
|161.46
|0.00
|0.00
|0.00
|-91.34
|114307463
|2008.08.28 00:00
|sell
|0.30
|eurjpy
|161.31
|162.31
|160.31
|2008.08.29 08:08
|160.31
|0.00
|0.00
|-5.78
|276.02
|114703299
|2008.09.02 00:00
|sell
|0.10
|eurjpy
|157.57
|158.57
|156.57
|2008.09.03 08:34
|156.57
|0.00
|0.00
|-1.93
|91.98
|115194249
|2008.09.04 00:00
|sell
|0.10
|eurjpy
|157.21
|158.21
|156.21
|2008.09.04 14:04
|156.21
|0.00
|0.00
|0.00
|92.44
|115440527
|2008.09.05 00:00
|sell
|0.10
|eurjpy
|151.91
|152.91
|150.91
|2008.09.05 01:30
|152.91
|0.00
|0.00
|0.00
|-93.34
|112956814
|2008.08.13 00:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4889
|1.4989
|1.4789
|2008.08.14 16:34
|1.4789
|0.00
|0.00
|-2.36
|100.00
|113293516
|2008.08.15 00:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4775
|1.4875
|1.4675
|2008.08.15 15:12
|1.4675
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|113416556
|2008.08.18 00:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4688
|1.4788
|1.4588
|2008.08.19 16:27
|1.4788
|0.00
|0.00
|-0.79
|-100.00
|113629875
|2008.08.20 00:00
|sell
|0.20
|eurusd
|1.4792
|1.4892
|1.4692
|2008.08.20 10:01
|1.4692
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|113722297
|2008.08.21 00:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4752
|1.4852
|1.4652
|2008.08.21 13:29
|1.4852
|0.00
|0.00
|0.00
|-100.00
|114175531
|2008.08.27 00:00
|sell
|0.30
|eurusd
|1.4646
|1.4746
|1.4546
|2008.08.27 10:25
|1.4746
|0.00
|0.00
|0.00
|-300.00
|114308508
|2008.08.28 00:00
|sell
|0.40
|eurusd
|1.4746
|1.4846
|1.4646
|2008.08.29 16:51
|1.4646
|0.00
|0.00
|-3.14
|400.00
|114956915
|2008.09.03 00:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4484
|1.4584
|1.4384
|2008.09.04 14:43
|1.4384
|0.00
|0.00
|-2.36
|100.00
|115441022
|2008.09.05 00:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4259
|1.4359
|1.4159
|2008.09.07 22:03
|1.4359
|0.00
|0.00
|-0.79
|-100.00
|112956869
|2008.08.13 00:00
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.0614
|2.0714
|2.0514
|2008.08.13 09:46
|2.0514
|0.00
|0.00
|0.00
|91.92
|113148153
|2008.08.14 00:00
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.0269
|2.0369
|2.0169
|2008.08.14 10:16
|2.0369
|0.00
|0.00
|0.00
|-91.95
|113293455
|2008.08.15 00:00
|sell
|0.30
|gbpchf
|2.0463
|2.0563
|2.0363
|2008.08.19 16:12
|2.0363
|0.00
|0.00
|-11.30
|274.82
|113629807
|2008.08.20 00:00
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.0374
|2.0474
|2.0274
|2008.08.20 15:28
|2.0474
|0.00
|0.00
|0.00
|-90.70
|113722365
|2008.08.21 00:00
|sell
|0.20
|gbpchf
|2.0453
|2.0553
|2.0353
|2008.08.21 12:54
|2.0353
|0.00
|0.00
|0.00
|183.52
|113843699
|2008.08.22 00:00
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.0398
|2.0498
|2.0298
|2008.08.22 10:02
|2.0298
|0.00
|0.00
|0.00
|91.47
|113949753
|2008.08.25 00:00
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.0315
|2.0415
|2.0215
|2008.08.27 00:37
|2.0215
|0.00
|0.00
|-3.26
|91.14
|114307449
|2008.08.28 00:00
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.0123
|2.0223
|2.0023
|2008.08.28 10:33
|2.0023
|0.00
|0.00
|0.00
|91.58
|114447772
|2008.08.29 00:00
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.0093
|2.0193
|1.9993
|2008.08.31 22:04
|1.9993
|0.00
|0.00
|-1.63
|90.80
|114703357
|2008.09.02 00:00
|sell
|0.10
|gbpchf
|1.9742
|1.9842
|1.9642
|2008.09.02 08:07
|1.9842
|0.00
|0.00
|0.00
|-90.14
|114956783
|2008.09.03 00:00
|sell
|0.30
|gbpchf
|1.9718
|1.9818
|1.9618
|2008.09.03 17:49
|1.9618
|0.00
|0.00
|0.00
|271.00
|115194495
|2008.09.04 00:00
|sell
|0.10
|gbpchf
|1.9610
|1.9710
|1.9510
|2008.09.04 10:43
|1.9710
|0.00
|0.00
|0.00
|-90.25
|115440535
|2008.09.05 00:00
|sell
|0.70
|gbpchf
|1.9563
|1.9663
|1.9463
|2008.09.05 08:39
|1.9663
|0.00
|0.00
|0.00
|-627.07
|112956534
|2008.08.13 00:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|207.11
|208.11
|206.11
|2008.08.13 02:08
|206.11
|0.00
|0.00
|0.00
|91.99
|113148374
|2008.08.14 00:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|203.76
|204.76
|202.76
|2008.08.14 06:02
|204.76
|0.00
|0.00
|0.00
|-91.26
|113293271
|2008.08.15 00:00
|sell
|0.20
|gbpjpy
|204.86
|205.86
|203.86
|2008.08.15 11:37
|205.86
|0.00
|0.00
|0.00
|-180.97
|113416599
|2008.08.18 00:00
|sell
|0.30
|gbpjpy
|205.73
|206.73
|204.73
|2008.08.19 00:57
|204.73
|0.00
|0.00
|-8.33
|272.98
|113630234
|2008.08.20 00:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|204.79
|205.79
|203.79
|2008.08.21 05:23
|203.79
|0.00
|0.00
|-8.37
|91.50
|113843956
|2008.08.22 00:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|203.45
|204.45
|202.45
|2008.08.22 03:09
|204.45
|0.00
|0.00
|0.00
|-91.74
|113950032
|2008.08.25 00:00
|sell
|0.30
|gbpjpy
|203.39
|204.39
|202.39
|2008.08.25 22:46
|202.39
|0.00
|0.00
|-8.37
|274.62
|114049584
|2008.08.26 00:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|202.08
|203.08
|201.08
|2008.08.26 13:27
|201.08
|0.00
|0.00
|0.00
|91.40
|114175606
|2008.08.27 00:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|201.45
|202.45
|200.45
|2008.08.28 04:47
|200.45
|0.00
|0.00
|-8.37
|91.73
|114447846
|2008.08.29 00:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|200.10
|201.10
|199.10
|2008.08.29 07:34
|199.10
|0.00
|0.00
|0.00
|91.81
|114703276
|2008.09.02 00:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|193.61
|194.61
|192.61
|2008.09.02 00:50
|194.61
|0.00
|0.00
|0.00
|-92.12
|114956684
|2008.09.03 00:00
|sell
|0.20
|gbpjpy
|193.01
|194.01
|192.01
|2008.09.03 00:53
|194.01
|0.00
|0.00
|0.00
|-183.74
|115194375
|2008.09.04 00:00
|sell
|0.20
|gbpjpy
|192.23
|193.23
|191.23
|2008.09.04 07:44
|193.23
|0.00
|0.00
|0.00
|-184.57
|115440298
|2008.09.05 00:00
|sell
|0.40
|gbpjpy
|187.44
|188.44
|186.44
|2008.09.05 01:32
|188.44
|0.00
|0.00
|0.00
|-373.34
|112956886
|2008.08.13 00:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8953
|1.9053
|1.8853
|2008.08.13 09:47
|1.8853
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|113148623
|2008.08.14 00:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8665
|1.8765
|1.8565
|2008.08.14 11:20
|1.8765
|0.00
|0.00
|0.00
|-100.00
|113293485
|2008.08.15 00:00
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8662
|1.8762
|1.8562
|2008.08.15 06:56
|1.8562
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|113416411
|2008.08.18 00:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8649
|1.8749
|1.8549
|2008.08.19 06:17
|1.8549
|0.00
|0.00
|-1.60
|100.00
|113630390
|2008.08.20 00:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8675
|1.8775
|1.8575
|2008.08.20 09:30
|1.8575
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|113722232
|2008.08.21 00:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8627
|1.8727
|1.8527
|2008.08.21 13:55
|1.8727
|0.00
|0.00
|0.00
|-100.00
|113949999
|2008.08.25 00:00
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.8505
|1.8605
|1.8405
|2008.08.26 08:06
|1.8405
|0.00
|0.00
|-4.79
|300.00
|114307598
|2008.08.28 00:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8369
|1.8469
|1.8269
|2008.08.28 15:54
|1.8269
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|114703831
|2008.09.02 00:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7919
|1.8019
|1.7819
|2008.09.02 09:27
|1.7819
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|114956874
|2008.09.03 00:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7796
|1.7896
|1.7696
|2008.09.03 07:59
|1.7696
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|115194581
|2008.09.04 00:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7750
|1.7850
|1.7650
|2008.09.04 08:54
|1.7850
|0.00
|0.00
|0.00
|-100.00
|115440123
|2008.09.05 00:00
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.7597
|1.7697
|1.7497
|2008.09.05 12:48
|1.7697
|0.00
|0.00
|0.00
|-300.00
|112956779
|2008.08.13 00:00
|sell
|0.10
|nzdjpy
|75.57
|76.57
|74.57
|2008.08.13 02:15
|74.57
|0.00
|0.00
|0.00
|92.05
|113148018
|2008.08.14 00:00
|sell
|0.10
|nzdjpy
|76.31
|77.31
|75.31
|2008.08.14 12:30
|77.31
|0.00
|0.00
|0.00
|-91.18
|113293445
|2008.08.15 00:00
|sell
|0.50
|nzdjpy
|76.72
|77.72
|75.72
|2008.08.15 12:39
|77.72
|0.00
|0.00
|0.00
|-452.04
|113629792
|2008.08.20 00:00
|buy
|0.20
|nzdjpy
|78.46
|77.46
|79.46
|2008.08.21 08:35
|77.46
|0.00
|0.00
|7.87
|-184.06
|113843891
|2008.08.22 00:00
|buy
|0.20
|nzdjpy
|78.04
|77.04
|79.04
|2008.08.25 17:47
|77.04
|0.00
|0.00
|2.62
|-182.95
|114703376
|2008.09.02 00:00
|sell
|0.20
|nzdjpy
|74.82
|75.82
|73.82
|2008.09.03 04:05
|73.82
|0.00
|0.00
|-3.82
|183.74
|115194236
|2008.09.04 00:00
|sell
|0.10
|nzdjpy
|74.10
|75.10
|73.10
|2008.09.04 15:33
|73.10
|0.00
|0.00
|0.00
|92.90
|115440060
|2008.09.05 00:00
|sell
|0.10
|nzdjpy
|70.73
|71.73
|69.73
|2008.09.05 01:39
|71.73
|0.00
|0.00
|0.00
|-93.16
|112956980
|2008.08.13 00:00
|sell
|0.10
|nzdusd
|0.6917
|0.7017
|0.6817
|2008.08.13 17:28
|0.7017
|0.00
|0.00
|0.00
|-100.00
|113148093
|2008.08.14 00:00
|sell
|0.20
|nzdusd
|0.6987
|0.7087
|0.6887
|2008.08.18 00:32
|0.7087
|0.00
|0.00
|-5.52
|-200.00
|114049993
|2008.08.26 00:00
|sell
|0.20
|nzdusd
|0.6974
|0.7074
|0.6874
|2008.09.02 06:39
|0.6874
|0.00
|0.00
|-18.63
|200.00
|114956830
|2008.09.03 00:00
|sell
|0.10
|nzdusd
|0.6821
|0.6921
|0.6721
|2008.09.04 19:10
|0.6721
|0.00
|0.00
|-4.00
|100.00
|115440865
|2008.09.05 00:00
|sell
|0.10
|nzdusd
|0.6643
|0.6743
|0.6543
|2008.09.07 22:05
|0.6743
|0.00
|0.00
|-1.33
|-100.00
|113148500
|2008.08.14 00:00
|buy
|0.10
|usdcad
|1.0630
|1.0530
|1.0730
|2008.08.21 12:13
|1.0530
|0.00
|0.00
|-1.59
|-94.97
|114050493
|2008.08.26 00:00
|sell
|0.50
|usdcad
|1.0509
|1.0609
|1.0409
|2008.08.29 15:18
|1.0609
|0.00
|0.00
|-1.75
|-471.30
|114703420
|2008.09.02 00:00
|buy
|0.20
|usdcad
|1.0686
|1.0586
|1.0786
|2008.09.03 13:41
|1.0586
|0.00
|0.00
|-0.38
|-188.93
|115195051
|2008.09.04 00:00
|buy
|0.40
|usdcad
|1.0615
|1.0515
|1.0715
|2008.09.04 21:28
|1.0715
|0.00
|0.00
|-0.75
|373.31
|115441002
|2008.09.05 00:00
|buy
|0.10
|usdcad
|1.0694
|1.0594
|1.0794
|2008.09.07 22:04
|1.0594
|0.00
|0.00
|-0.19
|-94.71
|112956568
|2008.08.13 00:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.0882
|1.0782
|1.0982
|2008.08.15 05:05
|1.0982
|0.00
|0.00
|0.60
|91.06
|113416490
|2008.08.18 00:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.0967
|1.0867
|1.1067
|2008.08.21 14:13
|1.0867
|0.00
|0.00
|0.75
|-92.02
|114175175
|2008.08.27 00:00
|buy
|0.20
|usdchf
|1.1004
|1.0904
|1.1104
|2008.08.28 06:54
|1.0904
|0.00
|0.00
|0.90
|-183.42
|114447971
|2008.08.29 00:00
|buy
|0.30
|usdchf
|1.0991
|1.0891
|1.1091
|2008.09.02 07:58
|1.1091
|0.00
|0.00
|0.90
|270.49
|114956388
|2008.09.03 00:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1084
|1.0984
|1.1184
|2008.09.07 22:10
|1.1184
|0.00
|0.00
|0.75
|89.41
|113416462
|2008.08.18 00:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|110.34
|109.34
|111.34
|2008.08.21 05:19
|109.34
|0.00
|0.00
|3.25
|-91.46
|113844276
|2008.08.22 00:00
|sell
|0.30
|usdjpy
|108.46
|109.46
|107.46
|2008.08.22 11:28
|109.46
|0.00
|0.00
|0.00
|-274.07
|114049914
|2008.08.26 00:00
|sell
|0.20
|usdjpy
|109.32
|110.32
|108.32
|2008.08.31 22:04
|108.32
|0.00
|0.00
|-11.64
|184.64
|114703550
|2008.09.02 00:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|108.06
|109.06
|107.06
|2008.09.02 13:02
|109.06
|0.00
|0.00
|0.00
|-91.69
|114957166
|2008.09.03 00:00
|sell
|0.20
|usdjpy
|108.47
|109.47
|107.47
|2008.09.04 16:56
|107.47
|0.00
|0.00
|-5.82
|186.10
|115440927
|2008.09.05 00:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|106.53
|107.53
|105.53
|2008.09.07 22:05
|107.53
|0.00
|0.00
|-0.97
|-91.73
|0.00
|0.00
|-247.70
|1 180.80
|Closed P/L:
|933.10
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|10 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|933.10
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|10 933.10
|Equity:
|10 933.10
|Free Margin:
|10 933.10
|Details:
|Gross Profit:
|11 185.10
|Gross Loss:
|10 252.00
|Total Net Profit:
|933.10
|Profit Factor:
|1.09
|Expected Payoff:
|6.44
|Absolute Drawdown:
|959.62
|Maximal Drawdown:
|2 557.63 (19.09%)
|Relative Drawdown:
|19.09% (2 557.63)
|Total Trades:
|145
|Short Positions (won %):
|126 (57.94%)
|Long Positions (won %):
|19 (31.58%)
|Profit Trades (% of total):
|79 (54.48%)
|Loss trades (% of total):
|66 (45.52%)
|Largest
|profit trade:
|396.86
|loss trade:
|-627.07
|Average
|profit trade:
|141.58
|loss trade:
|-155.33
|Maximum
|consecutive wins ($):
|12 (1 850.70)
|consecutive losses ($):
|8 (-757.20)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|1 850.70 (12)
|consecutive loss (count):
|-1 971.03 (7)
|Average
|consecutive wins:
|3
|consecutive losses:
|2