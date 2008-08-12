Interbank FX, LLC

Account: 2095254 Name: DL Currency: USD 2008 September 19, 20:00
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
1129512372008.08.12 22:54balanceDeposit10 000.00
1129566762008.08.13 00:00sell0.10audcad0.92630.93630.91632008.08.15 13:560.91630.000.00-5.3294.21
1135224342008.08.19 00:00sell0.10audcad0.92390.93390.91392008.08.22 07:520.91390.000.00-8.3995.82
1139500942008.08.25 00:00sell0.10audcad0.90840.91840.89842008.08.26 07:270.89840.000.00-1.6895.00
1141751512008.08.27 00:00sell0.10audcad0.89590.90590.88592008.08.28 02:160.90590.000.00-5.03-95.74
1147032512008.09.02 00:00sell0.20audcad0.90690.91690.89692008.09.02 07:520.89690.000.000.00186.41
1149569462008.09.03 00:00sell0.10audcad0.88830.89830.87832008.09.03 12:590.89830.000.000.00-93.28
1151940842008.09.04 00:00sell0.20audcad0.88560.89560.87562008.09.04 21:160.87560.000.00-3.36186.69
1154402592008.09.05 00:00sell0.10audcad0.87030.88030.86032008.09.05 11:000.86030.000.000.0093.92
1129566452008.08.13 00:00sell0.10audjpy94.8995.8993.892008.08.13 02:0993.890.000.000.0092.02
1131481362008.08.14 00:00sell0.10audjpy94.8695.8693.862008.08.14 07:3795.860.000.000.00-91.33
1132933502008.08.15 00:00sell0.20audjpy95.0396.0394.032008.08.15 12:4696.030.000.000.00-180.89
1141750642008.08.27 00:00sell0.20audjpy93.6094.6092.602008.08.28 01:3694.600.000.00-14.55-182.71
1144484172008.08.29 00:01sell0.30audjpy94.3795.3793.372008.08.29 14:5393.370.000.000.00275.86
1147036512008.09.02 00:00sell0.10audjpy91.7792.7790.772008.09.02 07:4890.770.000.000.0092.32
1149566362008.09.03 00:00sell0.10audjpy90.1391.1389.132008.09.03 13:3491.130.000.000.00-92.02
1151945332008.09.04 00:00sell0.30audjpy90.3891.3889.382008.09.04 15:3189.380.000.000.00278.68
1154404662008.09.05 00:00sell0.10audjpy86.7687.7685.762008.09.05 01:3387.760.000.000.00-93.29
1129568052008.08.13 00:00sell0.10audnzd1.25471.26471.24472008.08.13 15:401.24470.000.000.0069.64
1131481092008.08.14 00:00sell0.10audnzd1.24281.25281.23282008.08.14 22:451.25280.000.000.03-69.86
1132933092008.08.15 00:00sell0.20audnzd1.23801.24801.22802008.08.15 16:131.22800.000.000.00141.64
1134164272008.08.18 00:00sell0.10audnzd1.22921.23921.21922008.08.19 13:521.21920.000.000.0371.20
1136302922008.08.20 00:00sell0.10audnzd1.22111.23111.21112008.08.25 23:231.23110.000.00-1.18-70.09
1147037132008.09.02 00:00sell0.30audnzd1.22551.23551.21552008.09.02 09:361.21550.000.000.00204.69
1149565782008.09.03 00:00sell0.20audnzd1.21721.22721.20722008.09.03 06:241.22720.000.000.00-135.06
1151942132008.09.04 00:00sell0.30audnzd1.21921.22921.20922008.09.04 22:091.22920.000.00-0.59-198.66
1129568372008.08.13 00:00sell0.10audusd0.86850.87850.85852008.08.14 07:520.87850.000.00-4.20-100.00
1132933172008.08.15 00:00sell0.20audusd0.86560.87560.85562008.08.18 06:470.87560.000.00-2.80-200.00
1140503852008.08.26 00:00sell0.20audusd0.85920.86920.84922008.08.28 13:100.86920.000.00-12.77-200.00
1144481592008.08.29 00:00sell0.30audusd0.86240.87240.85242008.09.01 12:390.85240.000.00-4.79300.00
1147034742008.09.02 00:00sell0.10audusd0.84920.85920.83922008.09.02 07:450.83920.000.000.00100.00
1149570592008.09.03 00:00sell0.10audusd0.83110.84110.82112008.09.04 21:110.82110.000.00-6.39100.00
1154406782008.09.05 00:00sell0.10audusd0.81440.82440.80442008.09.05 12:340.80440.000.000.00100.00
1129567592008.08.13 00:00sell0.10chfjpy100.41101.4199.412008.08.21 08:3399.410.000.00-7.9892.02
1138441312008.08.22 00:00sell0.10chfjpy99.72100.7298.722008.08.29 15:2598.720.000.00-6.1792.03
1147033982008.09.02 00:00sell0.10chfjpy98.0399.0397.032008.09.04 15:1897.030.000.00-3.5392.70
1154406582008.09.05 00:00sell0.10chfjpy95.7996.7994.792008.09.07 22:0496.790.000.00-0.88-93.26
1129566292008.08.13 00:00buy0.10euraud1.71461.70461.72462008.08.13 02:091.72460.000.000.0086.49
1131480322008.08.14 00:00buy0.10euraud1.71511.70511.72512008.08.14 07:201.70510.000.000.00-87.35
1132932562008.08.15 00:00buy0.20euraud1.70691.69691.71692008.08.15 12:461.69690.000.000.00-173.68
1134163372008.08.18 00:00buy0.20euraud1.69511.68511.70512008.08.18 10:541.68510.000.000.00-174.48
1149565032008.09.03 00:00buy0.20euraud1.74251.73251.75252008.09.03 04:131.75250.000.000.00164.98
1151945472008.09.04 00:00buy0.10euraud1.73921.72921.74922008.09.04 11:541.72920.000.000.00-83.65
1154405012008.09.05 00:00buy0.60euraud1.75141.74141.76142008.09.05 01:401.74140.000.000.00-491.58
1129568222008.08.13 00:00sell0.10eurcad1.58831.59831.57832008.08.14 11:571.57830.000.00-1.9094.52
1132932622008.08.15 00:00sell0.10eurcad1.57421.58421.56422008.08.15 12:461.56420.000.000.0094.25
1134163702008.08.18 00:00sell0.10eurcad1.55551.56551.54552008.08.18 17:411.56550.000.000.00-94.08
1135220952008.08.19 00:00sell0.20eurcad1.56361.57361.55362008.08.21 16:561.55360.000.00-7.05191.46
1138443452008.08.22 00:00sell0.10eurcad1.55481.56481.54482008.08.22 18:221.54480.000.000.0095.63
1139496972008.08.25 00:00sell0.10eurcad1.54721.55721.53722008.08.26 08:221.53720.000.00-0.8895.01
1141754112008.08.27 00:00sell0.10eurcad1.53581.54581.52582008.08.28 00:581.54580.000.00-2.64-95.52
1144477612008.08.29 00:00sell0.20eurcad1.54541.55541.53542008.08.29 13:091.55540.000.000.00-189.67
1151943052008.09.04 00:00sell0.20eurcad1.53991.54991.52992008.09.04 14:481.52990.000.000.00188.02
1154408122008.09.05 00:00sell0.10eurcad1.52411.53411.51412008.09.05 10:581.51410.000.000.0093.81
1131483272008.08.14 00:00sell0.10eurchf1.61791.62791.60792008.09.01 08:141.60790.000.00-16.0791.13
1147036432008.09.02 00:00sell0.10eurchf1.60681.61681.59682008.09.04 14:481.59680.000.00-3.9990.06
1154404402008.09.05 00:00sell0.10eurchf1.58491.59491.57492008.09.07 22:041.59490.000.00-1.00-89.47
1129564562008.08.13 00:00sell0.10eurjpy162.71163.71161.712008.08.13 02:22161.710.000.000.0092.24
1131480662008.08.14 00:00sell0.10eurjpy162.67163.67161.672008.08.14 10:14163.670.000.000.00-91.11
1132934362008.08.15 00:00sell0.20eurjpy162.21163.21161.212008.08.19 01:19161.210.000.00-6.92182.20
1136299722008.08.20 00:00sell0.10eurjpy162.21163.21161.212008.08.21 05:27161.210.000.00-5.7891.70
1138436522008.08.22 00:00sell0.10eurjpy161.43162.43160.432008.08.22 11:18162.430.000.000.00-91.47
1139497922008.08.25 00:00sell0.30eurjpy162.48163.48161.482008.08.25 16:00161.480.000.000.00274.95
1140495662008.08.26 00:00sell0.10eurjpy160.99161.99159.992008.08.26 13:27159.990.000.000.0091.55
1141751422008.08.27 00:00sell0.10eurjpy160.46161.46159.462008.08.27 12:44161.460.000.000.00-91.34
1143074632008.08.28 00:00sell0.30eurjpy161.31162.31160.312008.08.29 08:08160.310.000.00-5.78276.02
1147032992008.09.02 00:00sell0.10eurjpy157.57158.57156.572008.09.03 08:34156.570.000.00-1.9391.98
1151942492008.09.04 00:00sell0.10eurjpy157.21158.21156.212008.09.04 14:04156.210.000.000.0092.44
1154405272008.09.05 00:00sell0.10eurjpy151.91152.91150.912008.09.05 01:30152.910.000.000.00-93.34
1129568142008.08.13 00:00sell0.10eurusd1.48891.49891.47892008.08.14 16:341.47890.000.00-2.36100.00
1132935162008.08.15 00:00sell0.10eurusd1.47751.48751.46752008.08.15 15:121.46750.000.000.00100.00
1134165562008.08.18 00:00sell0.10eurusd1.46881.47881.45882008.08.19 16:271.47880.000.00-0.79-100.00
1136298752008.08.20 00:00sell0.20eurusd1.47921.48921.46922008.08.20 10:011.46920.000.000.00200.00
1137222972008.08.21 00:00sell0.10eurusd1.47521.48521.46522008.08.21 13:291.48520.000.000.00-100.00
1141755312008.08.27 00:00sell0.30eurusd1.46461.47461.45462008.08.27 10:251.47460.000.000.00-300.00
1143085082008.08.28 00:00sell0.40eurusd1.47461.48461.46462008.08.29 16:511.46460.000.00-3.14400.00
1149569152008.09.03 00:00sell0.10eurusd1.44841.45841.43842008.09.04 14:431.43840.000.00-2.36100.00
1154410222008.09.05 00:00sell0.10eurusd1.42591.43591.41592008.09.07 22:031.43590.000.00-0.79-100.00
1129568692008.08.13 00:00sell0.10gbpchf2.06142.07142.05142008.08.13 09:462.05140.000.000.0091.92
1131481532008.08.14 00:00sell0.10gbpchf2.02692.03692.01692008.08.14 10:162.03690.000.000.00-91.95
1132934552008.08.15 00:00sell0.30gbpchf2.04632.05632.03632008.08.19 16:122.03630.000.00-11.30274.82
1136298072008.08.20 00:00sell0.10gbpchf2.03742.04742.02742008.08.20 15:282.04740.000.000.00-90.70
1137223652008.08.21 00:00sell0.20gbpchf2.04532.05532.03532008.08.21 12:542.03530.000.000.00183.52
1138436992008.08.22 00:00sell0.10gbpchf2.03982.04982.02982008.08.22 10:022.02980.000.000.0091.47
1139497532008.08.25 00:00sell0.10gbpchf2.03152.04152.02152008.08.27 00:372.02150.000.00-3.2691.14
1143074492008.08.28 00:00sell0.10gbpchf2.01232.02232.00232008.08.28 10:332.00230.000.000.0091.58
1144477722008.08.29 00:00sell0.10gbpchf2.00932.01931.99932008.08.31 22:041.99930.000.00-1.6390.80
1147033572008.09.02 00:00sell0.10gbpchf1.97421.98421.96422008.09.02 08:071.98420.000.000.00-90.14
1149567832008.09.03 00:00sell0.30gbpchf1.97181.98181.96182008.09.03 17:491.96180.000.000.00271.00
1151944952008.09.04 00:00sell0.10gbpchf1.96101.97101.95102008.09.04 10:431.97100.000.000.00-90.25
1154405352008.09.05 00:00sell0.70gbpchf1.95631.96631.94632008.09.05 08:391.96630.000.000.00-627.07
1129565342008.08.13 00:00sell0.10gbpjpy207.11208.11206.112008.08.13 02:08206.110.000.000.0091.99
1131483742008.08.14 00:00sell0.10gbpjpy203.76204.76202.762008.08.14 06:02204.760.000.000.00-91.26
1132932712008.08.15 00:00sell0.20gbpjpy204.86205.86203.862008.08.15 11:37205.860.000.000.00-180.97
1134165992008.08.18 00:00sell0.30gbpjpy205.73206.73204.732008.08.19 00:57204.730.000.00-8.33272.98
1136302342008.08.20 00:00sell0.10gbpjpy204.79205.79203.792008.08.21 05:23203.790.000.00-8.3791.50
1138439562008.08.22 00:00sell0.10gbpjpy203.45204.45202.452008.08.22 03:09204.450.000.000.00-91.74
1139500322008.08.25 00:00sell0.30gbpjpy203.39204.39202.392008.08.25 22:46202.390.000.00-8.37274.62
1140495842008.08.26 00:00sell0.10gbpjpy202.08203.08201.082008.08.26 13:27201.080.000.000.0091.40
1141756062008.08.27 00:00sell0.10gbpjpy201.45202.45200.452008.08.28 04:47200.450.000.00-8.3791.73
1144478462008.08.29 00:00sell0.10gbpjpy200.10201.10199.102008.08.29 07:34199.100.000.000.0091.81
1147032762008.09.02 00:00sell0.10gbpjpy193.61194.61192.612008.09.02 00:50194.610.000.000.00-92.12
1149566842008.09.03 00:00sell0.20gbpjpy193.01194.01192.012008.09.03 00:53194.010.000.000.00-183.74
1151943752008.09.04 00:00sell0.20gbpjpy192.23193.23191.232008.09.04 07:44193.230.000.000.00-184.57
1154402982008.09.05 00:00sell0.40gbpjpy187.44188.44186.442008.09.05 01:32188.440.000.000.00-373.34
1129568862008.08.13 00:00sell0.10gbpusd1.89531.90531.88532008.08.13 09:471.88530.000.000.00100.00
1131486232008.08.14 00:00sell0.10gbpusd1.86651.87651.85652008.08.14 11:201.87650.000.000.00-100.00
1132934852008.08.15 00:00sell0.20gbpusd1.86621.87621.85622008.08.15 06:561.85620.000.000.00200.00
1134164112008.08.18 00:00sell0.10gbpusd1.86491.87491.85492008.08.19 06:171.85490.000.00-1.60100.00
1136303902008.08.20 00:00sell0.10gbpusd1.86751.87751.85752008.08.20 09:301.85750.000.000.00100.00
1137222322008.08.21 00:00sell0.10gbpusd1.86271.87271.85272008.08.21 13:551.87270.000.000.00-100.00
1139499992008.08.25 00:00sell0.30gbpusd1.85051.86051.84052008.08.26 08:061.84050.000.00-4.79300.00
1143075982008.08.28 00:00sell0.10gbpusd1.83691.84691.82692008.08.28 15:541.82690.000.000.00100.00
1147038312008.09.02 00:00sell0.10gbpusd1.79191.80191.78192008.09.02 09:271.78190.000.000.00100.00
1149568742008.09.03 00:00sell0.10gbpusd1.77961.78961.76962008.09.03 07:591.76960.000.000.00100.00
1151945812008.09.04 00:00sell0.10gbpusd1.77501.78501.76502008.09.04 08:541.78500.000.000.00-100.00
1154401232008.09.05 00:00sell0.30gbpusd1.75971.76971.74972008.09.05 12:481.76970.000.000.00-300.00
1129567792008.08.13 00:00sell0.10nzdjpy75.5776.5774.572008.08.13 02:1574.570.000.000.0092.05
1131480182008.08.14 00:00sell0.10nzdjpy76.3177.3175.312008.08.14 12:3077.310.000.000.00-91.18
1132934452008.08.15 00:00sell0.50nzdjpy76.7277.7275.722008.08.15 12:3977.720.000.000.00-452.04
1136297922008.08.20 00:00buy0.20nzdjpy78.4677.4679.462008.08.21 08:3577.460.000.007.87-184.06
1138438912008.08.22 00:00buy0.20nzdjpy78.0477.0479.042008.08.25 17:4777.040.000.002.62-182.95
1147033762008.09.02 00:00sell0.20nzdjpy74.8275.8273.822008.09.03 04:0573.820.000.00-3.82183.74
1151942362008.09.04 00:00sell0.10nzdjpy74.1075.1073.102008.09.04 15:3373.100.000.000.0092.90
1154400602008.09.05 00:00sell0.10nzdjpy70.7371.7369.732008.09.05 01:3971.730.000.000.00-93.16
1129569802008.08.13 00:00sell0.10nzdusd0.69170.70170.68172008.08.13 17:280.70170.000.000.00-100.00
1131480932008.08.14 00:00sell0.20nzdusd0.69870.70870.68872008.08.18 00:320.70870.000.00-5.52-200.00
1140499932008.08.26 00:00sell0.20nzdusd0.69740.70740.68742008.09.02 06:390.68740.000.00-18.63200.00
1149568302008.09.03 00:00sell0.10nzdusd0.68210.69210.67212008.09.04 19:100.67210.000.00-4.00100.00
1154408652008.09.05 00:00sell0.10nzdusd0.66430.67430.65432008.09.07 22:050.67430.000.00-1.33-100.00
1131485002008.08.14 00:00buy0.10usdcad1.06301.05301.07302008.08.21 12:131.05300.000.00-1.59-94.97
1140504932008.08.26 00:00sell0.50usdcad1.05091.06091.04092008.08.29 15:181.06090.000.00-1.75-471.30
1147034202008.09.02 00:00buy0.20usdcad1.06861.05861.07862008.09.03 13:411.05860.000.00-0.38-188.93
1151950512008.09.04 00:00buy0.40usdcad1.06151.05151.07152008.09.04 21:281.07150.000.00-0.75373.31
1154410022008.09.05 00:00buy0.10usdcad1.06941.05941.07942008.09.07 22:041.05940.000.00-0.19-94.71
1129565682008.08.13 00:00buy0.10usdchf1.08821.07821.09822008.08.15 05:051.09820.000.000.6091.06
1134164902008.08.18 00:00buy0.10usdchf1.09671.08671.10672008.08.21 14:131.08670.000.000.75-92.02
1141751752008.08.27 00:00buy0.20usdchf1.10041.09041.11042008.08.28 06:541.09040.000.000.90-183.42
1144479712008.08.29 00:00buy0.30usdchf1.09911.08911.10912008.09.02 07:581.10910.000.000.90270.49
1149563882008.09.03 00:00buy0.10usdchf1.10841.09841.11842008.09.07 22:101.11840.000.000.7589.41
1134164622008.08.18 00:00buy0.10usdjpy110.34109.34111.342008.08.21 05:19109.340.000.003.25-91.46
1138442762008.08.22 00:00sell0.30usdjpy108.46109.46107.462008.08.22 11:28109.460.000.000.00-274.07
1140499142008.08.26 00:00sell0.20usdjpy109.32110.32108.322008.08.31 22:04108.320.000.00-11.64184.64
1147035502008.09.02 00:00sell0.10usdjpy108.06109.06107.062008.09.02 13:02109.060.000.000.00-91.69
1149571662008.09.03 00:00sell0.20usdjpy108.47109.47107.472008.09.04 16:56107.470.000.00-5.82186.10
1154409272008.09.05 00:00sell0.10usdjpy106.53107.53105.532008.09.07 22:05107.530.000.00-0.97-91.73
  0.00 0.00 -247.70 1 180.80
Closed P/L: 933.10
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 933.10 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 10 933.10 Equity: 10 933.10 Free Margin: 10 933.10
 
Details:
Graph
Gross Profit: 11 185.10 Gross Loss: 10 252.00 Total Net Profit: 933.10
Profit Factor: 1.09 Expected Payoff: 6.44  
Absolute Drawdown: 959.62 Maximal Drawdown: 2 557.63 (19.09%) Relative Drawdown: 19.09% (2 557.63)
 
Total Trades: 145 Short Positions (won %): 126 (57.94%) Long Positions (won %): 19 (31.58%)
Profit Trades (% of total): 79 (54.48%) Loss trades (% of total): 66 (45.52%)
Largest profit trade: 396.86 loss trade: -627.07
Average profit trade: 141.58 loss trade: -155.33
Maximum consecutive wins ($): 12 (1 850.70) consecutive losses ($): 8 (-757.20)
Maximal consecutive profit (count): 1 850.70 (12) consecutive loss (count): -1 971.03 (7)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 2