Alpari (UK) Ltd.

Account: 285887 Name: fxmaestro3 Currency: USD 2008 October 7, 14:17
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
195391892008.10.07 13:58sell1.28gbpjpy179.080.00178.632008.10.07 14:05179.430.000.000.00-437.88
161413082008.09.03 17:30sell0.60eurusd1.44411.45030.00002008.09.03 20:521.45030.000.000.00-372.00
161413472008.09.03 17:30sell0.50gbpusd1.77321.78050.00002008.09.03 18:041.78050.000.000.00-365.00
162131622008.09.04 09:30buy0.50gbpusd1.78321.77590.00002008.09.04 12:581.77590.000.000.00-365.00
162666262008.09.04 17:30sell0.50gbpusd1.76681.77410.00002008.09.04 18:571.77410.000.000.00-365.00
163253132008.09.05 02:30sell0.50gbpusd1.75861.76590.00002008.09.05 14:261.76590.000.000.00-365.00
195388532008.10.07 13:57sell0.64gbpjpy178.920.00178.472008.10.07 14:05179.430.000.000.00-319.03
162131712008.09.04 09:30buy0.50eurusd1.45361.44740.00002008.09.04 12:411.44740.000.000.00-310.00
162301912008.09.04 12:42buy0.50eurusd1.44771.44150.00002008.09.04 16:251.44150.000.000.00-310.00
195398472008.10.07 14:00sell2.56gbpjpy179.300.00178.852008.10.07 14:05179.420.000.000.00-300.26
163933002008.09.05 14:31buy0.40gbpusd1.76791.76060.00002008.09.05 14:351.76060.000.000.00-292.00
164150072008.09.05 16:00buy0.40gbpusd1.77241.76510.00002008.09.05 18:141.76510.000.000.00-292.00
164815852008.09.08 05:30buy0.40gbpusd1.79561.78830.00002008.09.08 08:071.78830.000.000.00-292.00
165193642008.09.08 11:49buy0.40gbpusd1.76691.75960.00002008.09.08 12:121.75960.000.000.00-292.00
165668192008.09.08 19:30sell0.40gbpusd1.74871.75600.00002008.09.08 21:031.75600.000.000.00-292.00
166698772008.09.09 16:00sell0.40gbpusd1.76021.76750.00002008.09.09 17:221.76750.000.000.00-292.00
166956482008.09.09 19:30buy0.40gbpusd1.76881.76150.00002008.09.09 21:101.76150.000.000.00-292.00
168999572008.09.11 15:00buy0.40gbpusd1.75691.74960.00002008.09.11 17:031.74960.000.000.00-292.00
169151872008.09.11 17:30sell0.40gbpusd1.74761.75490.00002008.09.11 22:281.75490.000.000.00-292.00
169363582008.09.11 22:30sell0.40gbpusd1.75551.76280.00002008.09.12 08:301.76280.000.00-7.24-292.00
170416952008.09.15 01:00sell0.40gbpusd1.79841.80570.00002008.09.15 04:291.80570.000.000.00-292.00
162745902008.09.04 19:00buy0.40gbpusd1.77331.76600.00002008.09.04 23:141.76650.000.000.00-272.00
194394242008.10.07 06:09sell1.28gbpusd1.75840.00001.75442008.10.07 06:221.76040.000.000.00-256.00
163253542008.09.05 02:30buy0.40eurusd1.42651.42030.00002008.09.05 12:561.42030.000.000.00-248.00
163819662008.09.05 13:00sell0.40eurusd1.42071.42690.00002008.09.05 14:261.42690.000.000.00-248.00
164150382008.09.05 16:00buy0.40eurusd1.43161.42540.00002008.09.05 16:221.42540.000.000.00-248.00
165281732008.09.08 13:00buy0.40eurusd1.42241.41620.00002008.09.08 17:471.41620.000.000.00-248.00
165579652008.09.08 18:00buy0.40eurusd1.41191.40570.00002008.09.08 19:431.40570.000.000.00-248.00
165700542008.09.08 20:00sell0.40eurusd1.40741.41360.00002008.09.08 21:321.41360.000.000.00-248.00
165774622008.09.08 22:00buy0.40eurusd1.41461.40840.00002008.09.09 03:251.40840.000.000.72-248.00
165988062008.09.09 03:30sell0.40eurusd1.40661.41280.00002008.09.09 08:431.41280.000.000.00-248.00
166469422008.09.09 12:30buy0.40eurusd1.41891.41270.00002008.09.09 14:371.41270.000.000.00-248.00
166697852008.09.09 16:00sell0.40eurusd1.41041.41660.00002008.09.09 17:181.41660.000.000.00-248.00
166956662008.09.09 19:30buy0.40eurusd1.42141.41520.00002008.09.09 21:081.41520.000.000.00-248.00
167078632008.09.09 21:30sell0.40eurusd1.41171.41790.00002008.09.10 07:281.41790.000.00-4.68-248.00
167975652008.09.10 17:13buy0.40eurusd1.40541.39920.00002008.09.10 22:341.39920.000.000.00-248.00
169364082008.09.11 22:30sell0.40eurusd1.39741.40360.00002008.09.11 23:331.40360.000.000.00-248.00
194365652008.10.07 06:00sell0.64gbpusd1.75660.00001.75262008.10.07 06:221.76040.000.000.00-243.20
166469042008.09.09 12:30buy0.40gbpusd1.76531.75800.00002008.09.09 15:001.75960.000.000.00-228.00
169851802008.09.12 11:30buy0.30gbpusd1.77041.76310.00002008.09.12 13:401.76310.000.000.00-219.00
170800622008.09.15 07:30sell0.30gbpusd1.80531.81260.00002008.09.15 07:551.81260.000.000.00-219.00
171405622008.09.15 13:30sell0.30gbpusd1.78081.78810.00002008.09.15 14:561.78810.000.000.00-219.00
171677222008.09.15 16:00sell0.30gbpusd1.78871.79600.00002008.09.15 17:101.79600.000.000.00-219.00
171940262008.09.15 19:30sell0.30gbpusd1.78961.79690.00002008.09.15 21:281.79690.000.000.00-219.00
172537562008.09.16 06:00sell0.30gbpusd1.79001.79730.00002008.09.16 07:351.79730.000.000.00-219.00
172814422008.09.16 10:30buy0.30gbpusd1.79651.78920.00002008.09.16 11:411.78920.000.000.00-219.00
173007692008.09.16 13:00sell0.30gbpusd1.78061.78790.00002008.09.16 13:541.78790.000.000.00-219.00
173381162008.09.16 17:00sell0.30gbpusd1.77411.78140.00002008.09.16 17:131.78140.000.000.00-219.00
173542832008.09.16 19:00buy0.30gbpusd1.78671.77940.00002008.09.16 20:141.77940.000.000.00-219.00
173669692008.09.16 20:30sell0.30gbpusd1.78181.78910.00002008.09.16 20:501.78910.000.000.00-219.00
174387892008.09.17 09:30buy0.30gbpusd1.79781.79050.00002008.09.17 09:411.79050.000.000.00-219.00
175318582008.09.17 21:00buy0.30gbpusd1.82441.81710.00002008.09.17 21:301.81710.000.000.00-219.00
176504922008.09.18 16:30sell0.30gbpusd1.81631.82360.00002008.09.18 18:481.82360.000.000.00-219.00
176836312008.09.18 21:30sell0.30gbpusd1.81261.81990.00002008.09.18 22:211.81990.000.000.00-219.00
176916592008.09.18 23:00buy0.30gbpusd1.81831.81100.00002008.09.19 02:101.81100.000.002.94-219.00
177627662008.09.19 12:30sell0.30gbpusd1.79501.80230.00002008.09.19 13:041.80230.000.000.00-219.00
177731812008.09.19 14:00sell0.30gbpusd1.80321.81050.00002008.09.19 14:551.81050.000.000.00-219.00
195376962008.10.07 13:50sell0.32gbpjpy178.760.00178.312008.10.07 14:05179.440.000.000.00-212.66
194277672008.10.07 05:42sell0.64gbpjpy179.120.00178.672008.10.07 05:53179.440.000.000.00-199.30
194279892008.10.07 05:43sell1.28gbpjpy179.280.00178.832008.10.07 05:53179.440.000.000.00-199.30
193565802008.10.06 21:14sell1.28gbpjpy175.400.00174.952008.10.06 21:16175.550.000.000.00-190.19
177162342008.09.19 04:30sell0.30gbpusd1.80281.81010.00002008.09.19 08:101.80910.000.000.00-189.00
169851992008.09.12 11:30buy0.30eurusd1.41041.40420.00002008.09.12 13:391.40420.000.000.00-186.00
170417612008.09.15 01:00sell0.30eurusd1.43041.43660.00002008.09.15 04:131.43660.000.000.00-186.00
170800582008.09.15 07:30sell0.30eurusd1.43831.44450.00002008.09.15 07:591.44450.000.000.00-186.00
171182032008.09.15 11:00buy0.30eurusd1.42721.42100.00002008.09.15 12:301.42100.000.000.00-186.00
172115132008.09.15 22:00buy0.30eurusd1.43131.42510.00002008.09.15 22:361.42510.000.000.00-186.00
172187232008.09.15 23:00sell0.30eurusd1.42401.43020.00002008.09.15 23:581.43020.000.000.00-186.00
172536392008.09.16 06:00sell0.30eurusd1.41901.42520.00002008.09.16 07:341.42520.000.000.00-186.00
172814652008.09.16 10:30buy0.30eurusd1.42521.41900.00002008.09.16 11:441.41900.000.000.00-186.00
173008472008.09.16 13:00sell0.30eurusd1.41711.42330.00002008.09.16 14:031.42330.000.000.00-186.00
174387802008.09.17 09:30buy0.30eurusd1.42611.41990.00002008.09.17 12:161.41990.000.000.00-186.00
174653882008.09.17 14:00buy0.30eurusd1.42331.41710.00002008.09.17 14:401.41710.000.000.00-186.00
175320932008.09.17 21:00buy0.30eurusd1.43741.43120.00002008.09.17 21:291.43120.000.000.00-186.00
176268012008.09.18 13:00buy0.30eurusd1.44921.44300.00002008.09.18 15:151.44300.000.000.00-186.00
176504792008.09.18 16:30sell0.30eurusd1.43591.44210.00002008.09.18 18:421.44210.000.000.00-186.00
176721552008.09.18 20:00buy0.30eurusd1.44011.43390.00002008.09.18 21:071.43390.000.000.00-186.00
176916142008.09.18 23:00buy0.30eurusd1.43491.42870.00002008.09.19 01:481.42870.000.000.48-186.00
177730852008.09.19 14:00sell0.30eurusd1.42111.42730.00002008.09.19 14:351.42730.000.000.00-186.00
178019262008.09.19 16:30sell0.30eurusd1.43661.44280.00002008.09.19 16:551.44280.000.000.00-186.00
176150252008.09.18 11:30sell0.30gbpusd1.81831.82560.00002008.09.18 12:081.82440.000.000.00-183.00
194130002008.10.07 03:58sell0.64gbpjpy177.430.00176.982008.10.07 04:05177.720.000.000.00-182.04
194357602008.10.07 05:57sell0.32gbpusd1.75500.00001.75102008.10.07 06:211.76040.000.000.00-172.80
193925802008.10.07 00:57sell0.64gbpjpy177.590.00177.142008.10.07 01:10177.860.000.000.00-169.46
194131762008.10.07 03:59sell1.28gbpjpy177.590.00177.142008.10.07 04:05177.720.000.000.00-163.20
170103172008.09.12 16:30sell0.40eurusd1.41481.42100.00002008.09.12 17:061.41870.000.000.00-156.00
194275412008.10.07 05:41sell0.32gbpjpy178.960.00178.512008.10.07 05:53179.440.000.000.00-149.47
178277452008.09.19 21:00buy0.20gbpusd1.83631.82900.00002008.09.22 02:551.82900.000.001.96-146.00
178628132008.09.22 06:00buy0.20gbpusd1.83501.82770.00002008.09.22 07:011.82770.000.000.00-146.00
178687272008.09.22 07:30sell0.20gbpusd1.82861.83590.00002008.09.22 08:481.83590.000.000.00-146.00
178784092008.09.22 09:00sell0.20gbpusd1.83661.84390.00002008.09.22 09:461.84390.000.000.00-146.00
179342832008.09.22 16:30sell0.20gbpusd1.84141.84870.00002008.09.22 17:081.84870.000.000.00-146.00
179538542008.09.22 19:00sell0.20gbpusd1.84861.85590.00002008.09.22 19:181.85590.000.000.00-146.00
179733312008.09.22 22:00buy0.20gbpusd1.86061.85330.00002008.09.22 23:021.85330.000.000.00-146.00
180508192008.09.23 15:00sell0.20gbpusd1.85021.85750.00002008.09.23 15:331.85750.000.000.00-146.00
180822712008.09.23 19:30sell0.20gbpusd1.84851.85580.00002008.09.23 20:081.85580.000.000.00-146.00
182232752008.09.25 04:00sell0.20gbpusd1.85581.86310.00002008.09.25 08:461.86310.000.000.00-146.00
182404762008.09.25 09:00buy0.20gbpusd1.86311.85580.00002008.09.25 12:341.85580.000.000.00-146.00
182822482008.09.25 16:00buy0.20gbpusd1.85681.84950.00002008.09.25 16:151.84950.000.000.00-146.00
183064612008.09.25 19:00sell0.20gbpusd1.83091.83820.00002008.09.25 20:551.83820.000.000.00-146.00
184060292008.09.26 16:30buy0.20gbpusd1.84461.83730.00002008.09.26 18:351.83730.000.000.00-146.00
184183122008.09.26 19:00sell0.20gbpusd1.83751.84480.00002008.09.26 22:431.84480.000.000.00-146.00
184418882008.09.29 03:00buy0.20gbpusd1.82731.82000.00002008.09.29 08:371.82000.000.000.00-146.00
184748542008.09.29 10:00buy0.20gbpusd1.81141.80410.00002008.09.29 10:301.80410.000.000.00-146.00
185256112008.09.29 17:00buy0.20gbpusd1.80961.80230.00002008.09.29 18:371.80230.000.000.00-146.00
194102892008.10.07 03:34sell0.32gbpjpy177.270.00176.822008.10.07 04:05177.720.000.000.00-141.23
162550432008.09.04 16:30buy0.40eurusd1.44011.43390.00002008.09.04 17:131.43660.000.000.00-140.00
193923232008.10.07 00:56sell0.32gbpjpy177.420.00176.972008.10.07 01:10177.860.000.000.00-138.08
188233482008.10.01 16:55sell0.64gbpjpy186.970.00186.522008.10.02 02:08187.190.000.00-52.62-132.69
195371052008.10.07 13:46sell0.16gbpjpy178.600.00178.152008.10.07 14:05179.440.000.000.00-131.35
190929922008.10.03 16:53sell0.64gbpjpy187.810.00187.362008.10.03 16:58188.020.000.000.00-126.90
193928612008.10.07 00:58sell1.28gbpjpy177.760.00177.312008.10.07 01:10177.860.000.000.00-125.54
161754932008.09.04 01:00sell0.50eurusd1.44831.45450.00002008.09.04 08:011.45080.000.000.00-125.00
173542972008.09.16 19:00buy0.20eurusd1.41571.40950.00002008.09.16 20:151.40950.000.000.00-124.00
178169612008.09.19 18:30sell0.20eurusd1.44011.44630.00002008.09.19 20:271.44630.000.000.00-124.00
178277022008.09.19 21:00sell0.20eurusd1.44691.45310.00002008.09.22 04:261.45310.000.00-2.28-124.00
178625772008.09.22 06:00buy0.20eurusd1.45361.44740.00002008.09.22 08:071.44740.000.000.00-124.00
179538882008.09.22 19:00sell0.20eurusd1.47341.47960.00002008.09.22 19:301.47960.000.000.00-124.00
179733892008.09.22 22:00buy0.20eurusd1.48391.47770.00002008.09.22 22:541.47770.000.000.00-124.00
180699102008.09.23 17:30buy0.20eurusd1.47061.46440.00002008.09.23 19:051.46440.000.000.00-124.00
180823332008.09.23 19:30sell0.20eurusd1.46271.46890.00002008.09.23 20:091.46890.000.000.00-124.00
181540992008.09.24 14:00sell0.20eurusd1.46771.47390.00002008.09.24 14:341.47390.000.000.00-124.00
181705612008.09.24 16:14buy0.20eurusd1.46941.46320.00002008.09.24 18:051.46320.000.000.00-124.00
182619352008.09.25 13:00sell0.20eurusd1.46671.47290.00002008.09.25 14:361.47290.000.000.00-124.00
182821082008.09.25 16:00buy0.20eurusd1.47291.46670.00002008.09.25 16:201.46670.000.000.00-124.00
183064042008.09.25 19:00sell0.20eurusd1.45751.46370.00002008.09.25 20:551.46370.000.000.00-124.00
183891952008.09.26 14:30buy0.20eurusd1.46391.45770.00002008.09.26 15:201.45770.000.000.00-124.00
184061682008.09.26 16:30buy0.20eurusd1.46311.45690.00002008.09.29 00:001.45690.000.000.32-124.00
184643992008.09.29 09:00buy0.20eurusd1.44051.43430.00002008.09.29 09:181.43430.000.000.00-124.00
190769512008.10.03 15:33sell0.16gbpjpy185.560.00185.112008.10.03 16:14186.360.000.000.00-121.23
190907122008.10.03 16:41sell0.32gbpjpy187.650.00187.202008.10.03 16:58188.050.000.000.00-120.85
194355782008.10.07 05:56sell0.16gbpusd1.75310.00001.74912008.10.07 06:211.76040.000.000.00-116.80
195389802008.10.07 13:57sell0.64gbpusd1.75200.00001.74802008.10.07 14:051.75380.000.000.00-115.20
188230022008.10.01 16:54sell0.32gbpjpy186.810.00186.362008.10.02 02:08187.190.000.00-26.31-114.60
173263502008.09.16 16:00buy0.30eurusd1.41931.41310.00002008.09.16 16:541.41560.000.000.00-111.00
179438192008.09.22 17:30sell0.20gbpusd1.84501.85230.00002008.09.22 18:491.85050.000.000.00-110.00
195383092008.10.07 13:53sell0.32gbpusd1.75040.00001.74642008.10.07 14:051.75380.000.000.00-108.80
173129232008.09.16 14:30buy0.20eurusd1.42481.41860.00002008.09.16 15:231.41940.000.000.00-108.00
171812252008.09.15 17:30buy0.30eurusd1.42071.41450.00002008.09.15 17:531.41720.000.000.00-105.00
162699572008.09.04 18:00buy0.10eurusd1.43601.42601.45602008.09.04 23:141.42600.000.000.00-100.00
162699652008.09.04 18:08buy0.10eurusd1.43671.42671.45672008.09.04 23:121.42670.000.000.00-100.00
162699692008.09.04 18:10buy0.10eurusd1.43681.42681.45682008.09.04 23:121.42680.000.000.00-100.00
162699772008.09.04 18:56buy0.10eurusd1.43691.42691.45692008.09.04 23:121.42690.000.000.00-100.00
162699842008.09.04 18:57buy0.10eurusd1.43701.42701.45702008.09.04 23:121.42700.000.000.00-100.00
165759702008.09.08 21:54buy0.10eurusd1.41461.40461.43462008.09.09 04:501.40460.000.000.18-100.00
168084362008.09.10 19:02buy0.10eurusd1.40651.39651.42652008.09.10 23:231.39650.000.000.00-100.00
168084382008.09.10 19:03buy0.10eurusd1.40661.39661.42662008.09.10 23:231.39660.000.000.00-100.00
168084402008.09.10 19:03buy0.10eurusd1.40671.39671.42672008.09.10 23:231.39670.000.000.00-100.00
168084412008.09.10 19:05buy0.10eurusd1.40681.39681.42682008.09.10 23:231.39680.000.000.00-100.00
169494422008.09.12 01:22sell0.10eurusd1.39881.40881.37882008.09.12 09:101.40880.000.000.00-100.00
169494442008.09.12 01:23sell0.10eurusd1.39871.40871.37872008.09.12 09:101.40870.000.000.00-100.00
169494462008.09.12 01:23sell0.10eurusd1.39861.40861.37862008.09.12 09:101.40860.000.000.00-100.00
169494472008.09.12 01:23sell0.10eurusd1.39851.40851.37852008.09.12 09:101.40850.000.000.00-100.00
170239742008.09.12 19:00sell0.10eurusd1.41881.42881.39882008.09.15 00:001.42880.000.00-1.17-100.00
170239772008.09.12 19:18sell0.10eurusd1.41811.42811.39812008.09.15 00:001.42810.000.00-1.17-100.00
170239812008.09.12 19:18sell0.10eurusd1.41801.42801.39802008.09.15 00:001.42800.000.00-1.17-100.00
170239842008.09.12 19:19sell0.10eurusd1.41791.42791.39792008.09.15 00:001.42790.000.00-1.17-100.00
170239862008.09.12 19:55sell0.10eurusd1.41781.42781.39782008.09.15 00:001.42780.000.00-1.17-100.00
170479282008.09.15 02:02sell0.10eurusd1.43161.44161.41162008.09.15 05:041.44160.000.000.00-100.00
170479402008.09.15 02:04sell0.10eurusd1.43091.44091.41092008.09.15 04:511.44090.000.000.00-100.00
170479412008.09.15 02:04sell0.10eurusd1.43081.44081.41082008.09.15 04:511.44080.000.000.00-100.00
170479442008.09.15 02:05sell0.10eurusd1.43071.44071.41072008.09.15 04:511.44070.000.000.00-100.00
170479452008.09.15 02:05sell0.10eurusd1.43061.44061.41062008.09.15 04:501.44060.000.000.00-100.00
171260772008.09.15 12:03buy0.10eurusd1.42511.41511.44512008.09.15 13:211.41510.000.000.00-100.00
171260842008.09.15 12:03buy0.10eurusd1.42521.41521.44522008.09.15 13:211.41520.000.000.00-100.00
171260912008.09.15 12:04buy0.10eurusd1.42531.41531.44532008.09.15 13:191.41530.000.000.00-100.00
178138382008.09.19 18:06sell0.10eurusd1.43711.44711.41712008.09.19 20:391.44710.000.000.00-100.00
178138422008.09.19 18:06sell0.10eurusd1.43701.44701.41702008.09.19 20:391.44700.000.000.00-100.00
178138462008.09.19 18:06sell0.10eurusd1.43691.44691.41692008.09.19 20:281.44690.000.000.00-100.00
178138492008.09.19 18:09sell0.10eurusd1.43681.44681.41682008.09.19 20:271.44680.000.000.00-100.00
178265032008.09.19 20:47sell0.10eurusd1.44641.45641.42642008.09.22 05:381.45640.000.00-1.14-100.00
178265132008.09.19 20:47sell0.10eurusd1.44631.45631.42632008.09.22 05:381.45630.000.00-1.14-100.00
178265162008.09.19 20:47sell0.10eurusd1.44621.45621.42622008.09.22 05:381.45620.000.00-1.14-100.00
179393932008.09.22 17:00sell0.10eurusd1.46341.47341.44342008.09.22 18:491.47340.000.000.00-100.00
184447172008.09.29 05:22buy0.10eurusd1.45081.44081.47082008.09.29 08:371.44080.000.000.00-100.00
184447232008.09.29 05:22buy0.10eurusd1.45091.44091.47092008.09.29 08:371.44090.000.000.00-100.00
184447302008.09.29 05:22buy0.10eurusd1.45101.44101.47102008.09.29 08:371.44100.000.000.00-100.00
184447332008.09.29 05:23buy0.10eurusd1.45111.44111.47112008.09.29 08:371.44110.000.000.00-100.00
194272742008.10.07 05:40sell0.16gbpjpy178.800.00178.352008.10.07 05:53179.440.000.000.00-99.65
171352992008.09.15 13:00buy0.30eurusd1.41851.41230.00002008.09.15 13:221.41520.000.000.00-99.00
171260722008.09.15 12:03buy0.10eurusd1.42501.41501.44502008.09.15 13:221.41520.000.000.00-98.00
182122082008.09.25 01:30sell0.20gbpusd1.85171.85900.00002008.09.25 03:571.85660.000.000.00-98.00
193920482008.10.07 00:55sell0.16gbpjpy177.250.00176.802008.10.07 01:10177.860.000.000.00-95.72
161348462008.09.03 16:36buy0.50gbpusd1.77821.77090.00002008.09.03 17:001.77630.000.000.00-95.00
184447052008.09.29 04:00buy0.10eurusd1.45011.44011.47012008.09.29 08:371.44060.000.000.00-95.00
169494342008.09.12 01:00sell0.10eurusd1.39951.40951.37952008.09.12 09:101.40890.000.000.00-94.00
173959012008.09.17 00:34sell0.20gbpusd1.78151.78880.00002008.09.17 01:341.78620.000.000.00-94.00
171260632008.09.15 12:00buy0.10eurusd1.42431.41431.44432008.09.15 13:221.41520.000.000.00-91.00
170685702008.09.15 06:01buy0.30gbpusd1.80501.79770.00002008.09.15 06:371.80200.000.000.00-90.00
175394702008.09.17 22:00buy0.30eurusd1.43541.42920.00002008.09.17 22:271.43240.000.000.00-90.00
178067292008.09.19 17:00buy0.30gbpusd1.83211.82480.00002008.09.19 18:001.82910.000.000.00-90.00
168084342008.09.10 19:00buy0.10eurusd1.40581.39581.42582008.09.10 23:231.39690.000.000.00-89.00
182231832008.09.25 04:00buy0.20eurusd1.47171.46550.00002008.09.25 12:451.46730.000.000.00-88.00
195173742008.10.07 11:54sell0.32gbpjpy177.400.00176.952008.10.07 12:17177.680.000.000.00-87.83
170621142008.09.15 04:30sell0.30eurusd1.43901.44520.00002008.09.15 05:081.44190.000.000.00-87.00
191253812008.10.03 20:04sell0.32gbpjpy187.600.00187.152008.10.03 20:21187.880.000.000.00-84.99
193603972008.10.06 21:27sell0.32gbpjpy176.220.00175.772008.10.06 21:36176.480.000.000.00-82.26
168337402008.09.11 00:01buy0.10eurusd1.39761.38761.41762008.09.11 11:161.38940.000.000.00-82.00
193664032008.10.06 21:49sell0.64gbpjpy177.130.00176.682008.10.06 21:52177.260.000.000.00-81.92
190895882008.10.03 16:36sell0.16gbpjpy187.490.00187.042008.10.03 16:58188.030.000.000.00-81.59
188225632008.10.01 16:50sell0.16gbpjpy186.650.00186.202008.10.02 02:08187.190.000.00-13.15-81.42
168337192008.09.11 00:00buy0.10eurusd1.39731.38731.41732008.09.11 11:161.38920.000.000.00-81.00
168337352008.09.11 00:01buy0.10eurusd1.39751.38751.41752008.09.11 11:161.38940.000.000.00-81.00
192356992008.10.06 12:03buy0.32gbpjpy181.640.00182.092008.10.06 12:42181.380.000.000.00-80.61
168337292008.09.11 00:00buy0.10eurusd1.39741.38741.41742008.09.11 11:161.38940.000.000.00-80.00
183493452008.09.26 07:30buy0.20gbpusd1.83981.83250.00002008.09.26 11:421.83580.000.000.00-80.00
195377032008.10.07 13:50sell0.16gbpusd1.74880.00001.74482008.10.07 14:051.75380.000.000.00-80.00
189651222008.10.02 17:47sell0.32gbpjpy185.540.00185.092008.10.02 18:05185.800.000.000.00-79.02
174097752008.09.17 03:00buy0.30eurusd1.41941.41320.00002008.09.17 05:041.41680.000.000.00-78.00
195360272008.10.07 13:39sell0.08gbpjpy178.440.00177.992008.10.07 14:05179.430.000.000.00-77.41
164772962008.09.08 04:30sell0.40eurusd1.44081.44700.00002008.09.08 05:131.44270.000.000.00-76.00
168806382008.09.11 12:00sell0.40eurusd1.39131.39750.00002008.09.11 12:131.39320.000.000.00-76.00
168840952008.09.11 12:30sell0.40eurusd1.39241.39860.00002008.09.11 13:341.39430.000.000.00-76.00
179790822008.09.22 23:30buy0.20gbpusd1.85751.85020.00002008.09.23 08:451.85370.000.001.96-76.00
195204142008.10.07 12:08sell0.64gbpjpy177.560.00177.112008.10.07 12:17177.680.000.000.00-75.27
194347682008.10.07 05:53sell0.08gbpusd1.75100.00001.74702008.10.07 06:211.76040.000.000.00-75.20
190767222008.10.03 15:32sell0.08gbpjpy185.380.00184.932008.10.03 16:14186.370.000.000.00-75.02
176239462008.09.18 12:30buy0.30eurusd1.45151.44530.00002008.09.18 12:341.44900.000.000.00-75.00
177401752008.09.19 09:30buy0.30eurusd1.42111.41490.00002008.09.19 10:301.41860.000.000.00-75.00
184646702008.09.29 09:00buy0.10gbpusd1.81861.81130.00002008.09.29 09:181.81130.000.000.00-73.00
185572032008.09.29 20:00sell0.10gbpusd1.80931.81660.00002008.09.29 20:151.81660.000.000.00-73.00
188252252008.10.01 17:12sell1.28gbpjpy187.130.00186.682008.10.02 02:08187.190.000.00-105.24-72.40
193590812008.10.06 21:22sell0.16gbpjpy176.020.00175.572008.10.06 21:36176.470.000.000.00-71.19
165193532008.09.08 13:02buy0.10eurusd1.42361.41361.44362008.09.08 17:521.41660.000.000.00-70.00
180284992008.09.23 11:30sell0.20eurusd1.47261.47880.00002008.09.23 11:461.47610.000.000.00-70.00
165193502008.09.08 13:01buy0.10eurusd1.42341.41341.44342008.09.08 17:521.41650.000.000.00-69.00
165193522008.09.08 13:02buy0.10eurusd1.42351.41351.44352008.09.08 17:521.41660.000.000.00-69.00
174204622008.09.17 05:30sell0.30eurusd1.41431.42050.00002008.09.17 06:491.41660.000.000.00-69.00
194993702008.10.07 10:41sell0.32gbpjpy177.390.00176.942008.10.07 10:42177.610.000.000.00-68.89
191219572008.10.03 19:48sell0.16gbpjpy187.430.00186.982008.10.03 20:21187.880.000.000.00-68.29
174606982008.09.17 13:00sell0.20eurusd1.41901.42520.00002008.09.17 13:551.42240.000.000.00-68.00
191259532008.10.03 20:06sell0.64gbpjpy187.770.00187.322008.10.03 20:21187.880.000.000.00-66.77
193909882008.10.07 00:42sell0.08gbpjpy177.080.00176.632008.10.07 01:11177.930.000.000.00-66.68
194399992008.10.07 06:11sell0.32gbpjpy181.570.00181.122008.10.07 06:17181.780.000.000.00-65.13
189647612008.10.02 17:45sell0.16gbpjpy185.380.00184.932008.10.02 18:05185.800.000.000.00-63.82
194268232008.10.07 05:38sell0.08gbpjpy178.630.00178.182008.10.07 05:53179.440.000.000.00-63.06
171612252008.09.15 15:30sell0.30gbpusd1.79011.79740.00002008.09.15 15:351.79220.000.000.00-63.00
185256412008.09.29 17:00buy0.10eurusd1.44371.43750.00002008.09.29 17:501.43750.000.000.00-62.00
185571022008.09.29 20:00sell0.10eurusd1.44451.45070.00002008.09.29 20:151.45070.000.000.00-62.00
190251752008.10.03 08:49sell0.10eurusd1.38331.38941.36332008.10.03 11:191.38940.000.000.00-61.00
189655912008.10.02 17:49sell0.64gbpjpy185.700.00185.252008.10.02 18:05185.800.000.000.00-60.78
190931452008.10.03 16:53sell1.28gbpjpy187.980.00187.532008.10.03 16:58188.030.000.000.00-60.43
164745462008.09.08 04:00sell0.40eurusd1.43981.44600.00002008.09.08 04:261.44130.000.000.00-60.00
172056622008.09.15 21:30sell0.30gbpusd1.79601.80330.00002008.09.15 21:521.79800.000.000.00-60.00
177976562008.09.19 16:00sell0.30eurusd1.43661.44280.00002008.09.19 16:231.43860.000.000.00-60.00
182933012008.09.25 17:00buy0.20eurusd1.46701.46080.00002008.09.25 17:271.46400.000.000.00-60.00
190251702008.10.03 08:49sell0.10eurusd1.38341.38941.36342008.10.03 11:191.38940.000.000.00-60.00
194991422008.10.07 10:40sell0.16gbpjpy177.230.00176.782008.10.07 10:42177.610.000.000.00-59.50
190251612008.10.03 08:49sell0.10eurusd1.38351.38941.36352008.10.03 11:191.38940.000.000.00-59.00
180284662008.09.23 11:30sell0.20gbpusd1.85441.86170.00002008.09.23 11:461.85730.000.000.00-58.00
190251402008.10.03 08:49sell0.10eurusd1.38361.38941.36362008.10.03 11:191.38940.000.000.00-58.00
174239202008.09.17 07:00sell0.30eurusd1.41591.42210.00002008.09.17 08:251.41780.000.000.00-57.00
184363042008.09.29 02:00buy0.10eurusd1.45401.44401.47402008.09.29 02:441.44830.000.000.00-57.00
193610002008.10.06 21:29sell0.64gbpjpy176.400.00175.952008.10.06 21:36176.490.000.000.00-56.94
188813282008.10.02 06:43sell1.41eurusd1.39401.40801.38512008.10.02 07:281.39440.000.000.00-56.40
188813362008.10.02 06:43sell1.41eurusd1.39401.40801.37962008.10.02 07:281.39440.000.000.00-56.40
188813382008.10.02 06:43sell1.41eurusd1.39401.40731.37072008.10.02 07:441.39440.000.000.00-56.40
183179772008.09.25 21:00sell0.20gbpusd1.83801.84530.00002008.09.26 07:061.84080.000.00-3.62-56.00
177909602008.09.19 15:30sell0.30eurusd1.43971.44590.00002008.09.19 15:311.44150.000.000.00-54.00
190887542008.10.03 16:31sell0.08gbpjpy187.330.00186.882008.10.03 16:59188.030.000.000.00-52.87
195370682008.10.07 13:46sell0.08gbpusd1.74720.00001.74322008.10.07 14:051.75380.000.000.00-52.80
188205612008.10.01 16:35sell0.08gbpjpy186.490.00186.042008.10.02 02:08187.190.000.00-6.58-52.77
164625782008.09.08 00:30sell0.40eurusd1.43251.43870.00002008.09.08 00:361.43380.000.000.00-52.00
165193482008.09.08 11:49buy0.10eurusd1.42271.41271.44272008.09.08 12:121.41750.000.000.00-52.00
194403962008.10.07 06:12sell2.56gbpusd1.76020.00001.75622008.10.07 06:221.76040.000.000.00-51.20
194267332008.10.07 05:38sell0.04gbpjpy178.470.00178.022008.10.07 05:55179.780.000.000.00-51.01
194285472008.10.07 05:44sell0.04gbpusd1.74770.00001.74372008.10.07 06:221.75990.000.000.00-48.80
191220972008.10.03 19:48sell0.32gbpjpy187.590.00187.142008.10.03 20:02187.750.000.000.00-48.57
193587942008.10.06 21:21sell0.08gbpjpy175.820.00175.372008.10.06 21:36176.420.000.000.00-47.46
195157362008.10.07 11:45sell0.08gbpjpy177.080.00176.632008.10.07 12:17177.680.000.000.00-47.05
195358902008.10.07 13:38sell0.04gbpjpy178.240.00177.792008.10.07 14:06179.420.000.000.00-46.14
190765142008.10.03 15:31sell0.04gbpjpy185.210.00184.762008.10.03 16:14186.380.000.000.00-44.33
189640012008.10.02 17:37sell0.08gbpjpy185.220.00184.772008.10.02 18:05185.800.000.000.00-44.07
194989442008.10.07 10:40sell0.08gbpjpy177.060.00176.612008.10.07 10:42177.610.000.000.00-43.06
194100822008.10.07 03:33sell0.16gbpjpy177.110.00176.662008.10.07 03:52177.380.000.000.00-42.41
164723322008.09.08 03:20sell0.10eurusd1.43561.44561.41562008.09.08 03:421.43980.000.000.00-42.00
191426142008.10.03 22:47buy0.02gbpjpy186.570.00187.022008.10.06 02:51184.400.000.000.36-41.57
170747082008.09.15 06:44sell0.10eurusd1.43371.44371.41372008.09.15 07:041.43780.000.000.00-41.00
193730892008.10.06 22:19sell0.16gbpjpy177.870.00177.422008.10.06 22:22178.120.000.000.00-39.20
178867242008.09.22 10:00sell0.20gbpusd1.84301.85030.00002008.09.22 10:131.84490.000.000.00-38.00
193908992008.10.07 00:41sell0.04gbpjpy176.920.00176.472008.10.07 01:10177.880.000.000.00-37.66
192340532008.10.06 11:48buy0.16gbpjpy181.800.00182.252008.10.06 12:08181.560.000.000.00-37.17
194393422008.10.07 06:09sell0.08gbpjpy181.210.00180.762008.10.07 06:17181.680.000.000.00-36.44
173748942008.09.16 21:00buy0.20eurusd1.41501.40880.00002008.09.16 21:551.41320.000.000.00-36.00
175537042008.09.18 01:48sell0.10eurusd1.43221.44221.41222008.09.18 05:561.43570.000.000.00-35.00
193579692008.10.06 21:19sell0.04gbpjpy175.650.00175.202008.10.06 21:36176.520.000.000.00-34.39
182106682008.09.25 01:03sell0.20gbpusd1.84921.85650.00002008.09.25 01:061.85090.000.000.00-34.00
169993422008.09.12 15:00buy0.30gbpusd1.77521.76790.00002008.09.12 15:131.77410.000.000.00-33.00
193719752008.10.06 22:13sell0.08gbpjpy177.700.00177.252008.10.06 22:22178.120.000.000.00-32.93
195345772008.10.07 13:31sell0.04gbpusd1.74560.00001.74162008.10.07 14:061.75380.000.000.00-32.80
190885142008.10.03 16:31sell0.04gbpjpy187.170.00186.722008.10.03 16:59188.030.000.000.00-32.48
188203392008.10.01 16:33sell0.04gbpjpy186.330.00185.882008.10.02 02:08187.190.000.00-3.29-32.42
194080602008.10.07 03:12sell0.08gbpjpy176.970.00176.522008.10.07 03:52177.380.000.000.00-32.20
191217492008.10.03 19:47sell0.04gbpjpy187.050.00186.602008.10.03 20:21187.880.000.000.00-31.49
194997492008.10.07 10:41sell0.64gbpjpy177.560.00177.112008.10.07 10:42177.610.000.000.00-31.32
194404382008.10.07 06:12sell0.64gbpjpy181.730.00181.282008.10.07 06:17181.780.000.000.00-31.01
192332902008.10.06 11:39buy0.08gbpjpy181.960.00182.412008.10.06 12:08181.560.000.000.00-30.97
191218142008.10.03 19:47sell0.08gbpjpy187.260.00186.812008.10.03 20:02187.660.000.000.00-30.37
174737832008.09.17 15:00sell0.20eurusd1.41841.42460.00002008.09.17 16:441.41990.000.000.00-30.00
180096542008.09.23 09:00buy0.20eurusd1.47551.46930.00002008.09.23 09:111.47400.000.000.00-30.00
180420842008.09.23 13:30buy0.20eurusd1.47681.47060.00002008.09.23 14:051.47530.000.000.00-30.00
193648132008.10.06 21:44sell0.04gbpjpy176.470.00176.022008.10.06 21:52177.220.000.000.00-29.54
193002902008.10.06 16:50sell0.16usdjpy101.100.00100.702008.10.06 16:54101.280.000.000.00-28.44
194275342008.10.07 05:41sell0.02gbpusd1.74600.00001.74202008.10.07 06:211.76010.000.000.00-28.20
189619912008.10.02 17:19sell0.04gbpjpy185.060.00184.612008.10.02 18:05185.800.000.000.00-28.11
179212982008.09.22 15:00sell0.20gbpusd1.84351.85080.00002008.09.22 16:161.84490.000.000.00-28.00
182016402008.09.24 22:00sell0.20eurusd1.46181.46800.00002008.09.25 00:461.46320.000.00-6.84-28.00
189649842008.10.02 17:46sell0.16gbpusd1.76310.00001.75912008.10.02 18:051.76480.000.000.00-27.20
173380082008.09.16 17:00sell0.30eurusd1.41211.41830.00002008.09.16 17:421.41300.000.000.00-27.00
195336172008.10.07 13:24sell0.02gbpjpy178.070.00177.622008.10.07 14:06179.440.000.000.00-26.78
194745622008.10.07 09:18sell0.08gbpjpy180.080.00179.632008.10.07 09:25180.420.000.000.00-26.42
194747532008.10.07 09:19sell0.16gbpjpy180.250.00179.802008.10.07 09:25180.420.000.000.00-26.41
192985262008.10.06 16:47sell0.08usdjpy100.950.00100.552008.10.06 16:54101.280.000.000.00-26.07
180365422008.09.23 12:31buy0.20eurusd1.47891.47270.00002008.09.23 13:091.47760.000.000.00-26.00
182896342008.09.25 16:30sell0.20gbpusd1.84531.85260.00002008.09.25 16:581.84660.000.000.00-26.00
193005552008.10.06 16:51sell0.08gbpjpy175.830.00175.382008.10.06 16:52176.150.000.000.00-25.25
190757582008.10.03 15:28sell0.02gbpjpy185.050.00184.602008.10.03 16:14186.370.000.000.00-25.01
193710082008.10.06 22:08sell0.04gbpjpy177.490.00177.042008.10.06 22:22178.120.000.000.00-24.69
165754362008.09.08 21:30sell0.40gbpusd1.75581.76310.00002008.09.08 21:321.75640.000.000.00-24.00
171027152008.09.15 09:30sell0.30eurusd1.42941.43560.00002008.09.15 09:501.43020.000.000.00-24.00
194743012008.10.07 09:17sell0.04gbpjpy179.850.00179.402008.10.07 09:35180.460.000.000.00-23.70
169928052008.09.12 13:40sell0.10eurusd1.40501.41501.38502008.09.12 14:381.40730.000.000.00-23.00
193887032008.10.07 00:22sell0.02gbpjpy176.720.00176.272008.10.07 01:10177.880.000.000.00-22.75
194245982008.10.07 05:33sell0.02gbpjpy178.300.00177.852008.10.07 05:53179.460.000.000.00-22.58
163890932008.09.05 14:15sell0.03gbpusd1.76000.00000.00002008.09.05 14:301.76750.000.000.00-22.50
191424752008.10.03 22:46buy0.01gbpjpy186.740.00187.192008.10.06 02:51184.400.000.000.18-22.40
194078652008.10.07 03:11sell0.04gbpjpy176.810.00176.362008.10.07 03:52177.380.000.000.00-22.39
184905952008.09.29 12:30sell0.10gbpusd1.80181.80910.00002008.09.29 14:051.80400.000.000.00-22.00
191739212008.10.06 04:41buy0.10eurusd1.36591.35591.38592008.10.06 05:231.36370.000.000.00-22.00
190880912008.10.03 16:30sell0.02gbpjpy186.920.00186.472008.10.03 16:58188.080.000.000.00-21.90
191943362008.10.06 07:10sell0.08gbpjpy181.360.00180.912008.10.06 07:54181.640.000.000.00-21.69
192325652008.10.06 11:31buy0.04gbpjpy182.120.00182.572008.10.06 12:08181.560.000.000.00-21.67
194984632008.10.07 10:37sell0.04gbpjpy176.880.00176.432008.10.07 10:46177.420.000.000.00-21.15
177328992008.09.19 08:30sell0.30gbpusd1.80451.81180.00002008.09.19 08:381.80520.000.000.00-21.00
179672482008.09.22 21:00sell0.10eurusd1.48031.49031.46032008.09.22 21:261.48240.000.000.00-21.00
191739192008.10.06 04:41buy0.10eurusd1.36581.35581.38582008.10.06 05:231.36370.000.000.00-21.00
193578702008.10.06 21:18sell0.02gbpjpy175.460.00175.012008.10.06 21:36176.520.000.000.00-20.95
192237172008.10.06 10:28sell0.08gbpjpy181.460.00181.012008.10.06 10:37181.730.000.000.00-20.89
192825972008.10.06 16:21sell0.02gbpjpy175.120.00174.672008.10.06 16:25176.160.000.000.00-20.56
190593222008.10.03 14:30buy0.02gbpusd1.76830.00000.00002008.10.03 14:511.75810.000.000.00-20.40
194396912008.10.07 06:10sell0.16gbpjpy181.400.00180.952008.10.07 06:22181.530.000.000.00-20.17
178920322008.09.22 10:30buy0.20eurusd1.45761.45140.00002008.09.22 13:281.45660.000.000.00-20.00
189625042008.10.02 17:25sell0.04gbpusd1.75990.00001.75592008.10.02 18:041.76490.000.000.00-20.00
191739172008.10.06 04:32buy0.10eurusd1.36571.35571.38572008.10.06 05:231.36370.000.000.00-20.00
192819022008.10.06 16:21sell0.01gbpjpy174.150.00173.702008.10.06 16:25176.160.000.000.00-19.87
195312382008.10.07 13:09sell0.02gbpusd1.74400.00001.74002008.10.07 14:061.75390.000.000.00-19.80
193651592008.10.06 21:45sell0.08gbpjpy176.640.00176.192008.10.06 21:50176.890.000.000.00-19.74
192983172008.10.06 16:47sell0.04usdjpy100.790.00100.392008.10.06 16:54101.280.000.000.00-19.35
188186962008.10.01 16:21sell0.02gbpjpy186.170.00185.722008.10.02 02:08187.190.000.00-1.64-19.23
193561592008.10.06 21:11sell0.64gbpjpy175.230.00174.782008.10.06 21:17175.260.000.000.00-19.04
177129792008.09.19 04:00buy0.10eurusd1.42481.41481.44482008.09.19 04:041.42290.000.000.00-19.00
184704592008.09.29 09:30sell0.10eurusd1.43251.43870.00002008.09.29 09:321.43440.000.000.00-19.00
191739162008.10.06 04:32buy0.10eurusd1.36561.35561.38562008.10.06 05:231.36370.000.000.00-19.00
194391762008.10.07 06:08sell0.04gbpjpy181.050.00180.602008.10.07 06:22181.530.000.000.00-18.62
167356202008.09.10 04:15sell0.03gbpusd1.76000.00000.00002008.09.10 07:281.76620.000.000.00-18.60
190893852008.10.03 16:35sell0.08gbpusd1.77300.00001.76902008.10.03 16:581.77530.000.000.00-18.40
164679192008.09.08 02:01sell0.10eurusd1.43421.44421.41422008.09.08 03:201.43600.000.000.00-18.00
175775162008.09.18 07:30buy0.30eurusd1.43781.43160.00002008.09.18 08:141.43720.000.000.00-18.00
178260352008.09.19 20:30sell0.20eurusd1.44601.45220.00002008.09.19 20:401.44690.000.000.00-18.00
180140592008.09.23 09:30buy0.20eurusd1.47271.46650.00002008.09.23 11:191.47180.000.000.00-18.00
195382822008.10.07 13:53sell0.08eurusd1.36130.00001.35762008.10.07 14:051.36350.000.000.00-17.60
193536342008.10.06 20:54sell0.16gbpjpy174.910.00174.462008.10.06 21:13175.020.000.000.00-17.48
191918512008.10.06 06:49sell0.04gbpjpy181.190.00180.742008.10.06 07:54181.640.000.000.00-17.43
192321962008.10.06 11:29buy0.02gbpjpy182.280.00182.732008.10.06 12:42181.380.000.000.00-17.43
195138382008.10.07 11:36sell0.04gbpjpy176.860.00176.412008.10.07 11:59177.300.000.000.00-17.29
192884712008.10.06 16:30sell0.02gbpjpy174.870.00174.422008.10.06 16:32175.740.000.000.00-17.25
191967142008.10.06 07:41sell0.16gbpjpy181.530.00181.082008.10.06 07:54181.640.000.000.00-17.04
192238732008.10.06 10:28sell0.16gbpjpy181.620.00181.172008.10.06 10:37181.730.000.000.00-17.03
164679132008.09.08 02:01sell0.10eurusd1.43431.44431.41432008.09.08 03:201.43600.000.000.00-17.00
175416522008.09.17 23:04sell0.10eurusd1.43151.44151.41152008.09.18 01:331.43320.000.00-3.42-17.00
191154932008.10.03 19:20sell0.08gbpusd1.77620.00001.77222008.10.03 19:421.77830.000.000.00-16.80
188982602008.10.02 09:29buy0.16gbpjpy186.010.00186.462008.10.02 10:06185.900.000.000.00-16.72
192233892008.10.06 10:25sell0.04gbpjpy181.300.00180.852008.10.06 10:37181.730.000.000.00-16.63
193920872008.10.07 00:55sell0.08usdjpy101.770.00101.372008.10.07 01:11101.980.000.000.00-16.47
190885912008.10.03 16:31sell0.04gbpusd1.77140.00001.76742008.10.03 16:591.77550.000.000.00-16.40
191211602008.10.03 19:45sell0.02gbpjpy186.850.00186.402008.10.03 20:02187.700.000.000.00-16.14
164564412008.09.08 00:04buy0.40gbpusd1.79141.78410.00002008.09.08 00:041.79100.000.000.00-16.00
164679062008.09.08 02:01sell0.10eurusd1.43441.44441.41442008.09.08 03:201.43600.000.000.00-16.00
165774372008.09.08 22:00sell0.40gbpusd1.75881.76610.00002008.09.09 11:051.75920.000.00-7.24-16.00
194239232008.10.07 05:31sell0.01gbpusd1.74410.00001.74012008.10.07 06:211.76010.000.000.00-16.00
194390692008.10.07 06:08sell0.02gbpjpy180.880.00180.432008.10.07 06:17181.700.000.000.00-15.89
194754962008.10.07 09:21sell0.32gbpjpy180.370.00179.922008.10.07 09:25180.420.000.000.00-15.54
194726572008.10.07 09:06sell0.02gbpjpy179.690.00179.242008.10.07 09:24180.480.000.000.00-15.35
194975312008.10.07 10:34sell0.02gbpjpy176.720.00176.272008.10.07 10:42177.500.000.000.00-15.27
195365342008.10.07 13:43sell0.04eurusd1.35970.00001.35602008.10.07 14:051.36350.000.000.00-15.20
164678992008.09.08 02:01sell0.10eurusd1.43451.44451.41452008.09.08 03:201.43600.000.000.00-15.00
172341672008.09.16 02:00buy0.30gbpusd1.79511.78780.00002008.09.16 04:161.79460.000.000.00-15.00
191692432008.10.06 02:53buy0.10eurusd1.36631.35631.38632008.10.06 03:511.36480.000.000.00-15.00
193001712008.10.06 16:50sell0.04gbpjpy175.630.00175.182008.10.06 16:54176.010.000.000.00-15.00
193889082008.10.07 00:24sell0.04gbpjpy176.750.00176.302008.10.07 00:40177.130.000.000.00-14.97
195333942008.10.07 13:23sell0.01gbpjpy177.900.00177.452008.10.07 14:05179.420.000.000.00-14.86
194284882008.10.07 05:43sell0.08usdjpy102.780.00102.382008.10.07 06:05102.970.000.000.00-14.76
194074062008.10.07 03:06sell0.02gbpjpy176.640.00176.192008.10.07 03:52177.380.000.000.00-14.53
193901142008.10.07 00:34sell0.04usdjpy101.610.00101.212008.10.07 01:09101.980.000.000.00-14.51
188955152008.10.02 09:21buy0.04gbpjpy186.420.00186.872008.10.02 09:49186.040.000.000.00-14.42
190904742008.10.03 16:41sell0.08eurusd1.37770.00001.37402008.10.03 16:481.37950.000.000.00-14.40
193658922008.10.06 21:47sell0.16gbpjpy176.800.00176.352008.10.06 21:50176.890.000.000.00-14.21
193894472008.10.07 00:30sell0.08gbpjpy176.950.00176.502008.10.07 00:40177.130.000.000.00-14.18
192940562008.10.06 16:38sell0.02gbpjpy174.590.00174.142008.10.06 16:42175.300.000.000.00-14.08
169833362008.09.12 11:00sell0.10eurusd1.41101.42101.39102008.09.12 11:061.41240.000.000.00-14.00
175029612008.09.17 18:00sell0.20eurusd1.41291.41910.00002008.09.17 18:411.41360.000.000.00-14.00
183892082008.09.26 14:30buy0.20gbpusd1.84181.83450.00002008.09.26 15:441.84110.000.000.00-14.00
191692422008.10.06 02:53buy0.10eurusd1.36621.35621.38622008.10.06 03:511.36480.000.000.00-14.00
190747032008.10.03 15:22sell0.01gbpjpy184.890.00184.442008.10.03 16:14186.360.000.000.00-13.92
189647422008.10.02 17:45sell0.08gbpusd1.76150.00001.75752008.10.02 18:091.76320.000.000.00-13.60
190895552008.10.03 16:36sell0.04eurusd1.37610.00001.37242008.10.03 16:481.37950.000.000.00-13.60
191796372008.10.06 05:16buy0.08gbpusd1.76100.00001.76502008.10.06 06:561.75930.000.000.00-13.60
194280812008.10.07 05:43sell0.04usdjpy102.620.00102.222008.10.07 06:05102.970.000.000.00-13.60
192833872008.10.06 16:22sell0.04gbpjpy175.820.00175.372008.10.06 16:25176.160.000.000.00-13.44
190769362008.10.03 15:33sell0.04gbpusd1.76180.00001.75782008.10.03 16:141.76510.000.000.00-13.20
191782262008.10.06 05:09buy0.04gbpusd1.76260.00001.76662008.10.06 06:561.75930.000.000.00-13.20
185374972008.09.29 19:00sell0.10eurusd1.43981.44600.00002008.09.29 19:261.44110.000.000.00-13.00
191692412008.10.06 02:53buy0.10eurusd1.36611.35611.38612008.10.06 03:511.36480.000.000.00-13.00
194247242008.10.07 05:33sell0.02eurusd1.35070.00001.34702008.10.07 06:051.35720.000.000.00-13.00
192941972008.10.06 16:38sell0.02usdjpy100.630.00100.232008.10.06 16:54101.280.000.000.00-12.84
188204182008.10.01 16:33sell0.04gbpusd1.76670.00001.76272008.10.01 22:591.76990.000.000.00-12.80
188208612008.10.01 16:38sell0.08gbpusd1.76830.00001.76432008.10.01 22:591.76990.000.000.00-12.80
190909502008.10.03 16:44sell0.16gbpusd1.77470.00001.77072008.10.03 16:581.77550.000.000.00-12.80
192887262008.10.06 16:30sell0.08gbpjpy175.230.00174.782008.10.06 16:33175.390.000.000.00-12.70
190878862008.10.03 16:28sell0.01gbpjpy186.750.00186.302008.10.03 16:58188.080.000.000.00-12.55
193926742008.10.07 00:57sell0.16usdjpy101.930.00101.532008.10.07 01:10102.010.000.000.00-12.55
193646992008.10.06 21:44sell0.02gbpjpy176.300.00175.852008.10.06 21:50176.920.000.000.00-12.24
193577212008.10.06 21:17sell0.01gbpjpy175.300.00174.852008.10.06 21:36176.520.000.000.00-12.06
194621652008.10.07 08:16sell0.04gbpjpy180.500.00180.052008.10.07 08:22180.810.000.000.00-12.05
194372322008.10.07 06:02sell0.04gbpjpy180.680.00180.232008.10.07 06:04180.990.000.000.00-12.04
170660212008.09.15 05:05sell0.10eurusd1.44071.45071.42072008.09.15 05:081.44190.000.000.00-12.00
173522452008.09.16 18:30sell0.30eurusd1.41531.42150.00002008.09.16 18:381.41570.000.000.00-12.00
177352512008.09.19 09:00buy0.30eurusd1.42291.41670.00002008.09.19 09:081.42250.000.000.00-12.00
177526352008.09.19 11:00buy0.30eurusd1.41991.41370.00002008.09.19 11:031.41950.000.000.00-12.00
177838922008.09.19 15:00sell0.30gbpusd1.81441.82170.00002008.09.19 15:081.81480.000.000.00-12.00
179588732008.09.22 19:30sell0.20gbpusd1.85821.86550.00002008.09.22 20:221.85880.000.000.00-12.00
191221172008.10.03 19:48sell0.04gbpusd1.77790.00001.77392008.10.03 20:241.78090.000.000.00-12.00
191692372008.10.06 02:52buy0.10eurusd1.36601.35601.38602008.10.06 03:511.36480.000.000.00-12.00
192300792008.10.06 11:13sell0.04gbpjpy181.870.00181.422008.10.06 11:29182.180.000.000.00-11.96
193533472008.10.06 20:52sell0.04gbpjpy174.570.00174.122008.10.06 21:01174.870.000.000.00-11.93
193648292008.10.06 21:44sell0.04usdjpy101.250.00100.852008.10.06 21:52101.550.000.000.00-11.82
193661672008.10.06 21:48sell0.08usdjpy101.410.00101.012008.10.06 21:52101.560.000.000.00-11.82
188652812008.10.02 02:49sell0.04gbpjpy187.510.00187.062008.10.02 03:04187.820.000.000.00-11.67
194624332008.10.07 08:17sell0.08gbpjpy180.660.00180.212008.10.07 08:22180.810.000.000.00-11.66
192824672008.10.06 16:21sell0.02usdjpy100.700.00100.302008.10.06 16:25101.290.000.000.00-11.65
192231542008.10.06 10:23sell0.02gbpjpy181.140.00180.692008.10.06 10:37181.730.000.000.00-11.42
194008082008.10.07 02:17sell0.04gbpjpy177.190.00176.742008.10.07 02:51177.480.000.000.00-11.41
195302992008.10.07 13:00sell0.01gbpusd1.74240.00001.73842008.10.07 14:061.75380.000.000.00-11.40
188659032008.10.02 02:53sell0.08gbpjpy187.670.00187.222008.10.02 03:04187.820.000.000.00-11.29
191232892008.10.03 19:53sell0.08gbpusd1.77950.00001.77552008.10.03 20:241.78090.000.000.00-11.20
188184802008.10.01 16:20sell0.01gbpjpy186.010.00185.562008.10.02 02:08187.190.000.00-0.82-11.13
171631282008.09.15 16:17buy0.10eurusd1.42301.41301.44302008.09.15 17:121.42190.000.000.00-11.00
190882462008.10.03 16:30sell0.02gbpusd1.76980.00001.76582008.10.03 16:591.77530.000.000.00-11.00
192051672008.10.06 08:47sell0.04gbpjpy181.710.00181.262008.10.06 08:55181.990.000.000.00-10.83
189633192008.10.02 17:33sell0.04eurusd1.38120.00001.37752008.10.02 18:091.38390.000.000.00-10.80
192312872008.10.06 11:23sell0.08gbpjpy182.040.00181.592008.10.06 11:29182.180.000.000.00-10.80
195308912008.10.07 13:05sell0.02eurusd1.35810.00001.35442008.10.07 14:061.36350.000.000.00-10.80
191286172008.10.03 20:22buy0.02gbpjpy187.800.00188.252008.10.03 20:34187.240.000.000.00-10.63
192181282008.10.06 09:58sell0.04usdchf1.13940.00001.13542008.10.06 11:491.14240.000.000.00-10.50
194543972008.10.07 07:33sell0.04gbpjpy180.370.00179.922008.10.07 07:50180.640.000.000.00-10.49
192883402008.10.06 16:30sell0.01gbpjpy174.690.00174.242008.10.06 16:32175.740.000.000.00-10.41
193609912008.10.06 21:29sell0.04gbpusd1.74180.00001.73782008.10.06 21:361.74440.000.000.00-10.40
193894592008.10.07 00:30sell0.02usdjpy101.450.00101.052008.10.07 01:11101.980.000.000.00-10.39
189611832008.10.02 17:14sell0.02gbpusd1.75830.00001.75432008.10.02 18:091.76340.000.000.00-10.20
191143772008.10.03 19:11sell0.02gbpusd1.77290.00001.76892008.10.03 19:421.77800.000.000.00-10.20
188214472008.10.01 16:43sell0.02usdjpy105.570.00105.172008.10.02 02:08106.110.000.00-0.44-10.18
162963302008.09.05 01:08buy0.10eurusd1.42721.41721.44722008.09.05 01:461.42620.000.000.00-10.00
171550492008.09.15 14:57buy0.10eurusd1.41781.40781.43782008.09.15 15:171.41680.000.000.00-10.00
177708882008.09.19 13:39sell0.01eurusd1.42031.43031.40532008.09.19 14:491.43030.000.000.00-10.00
180631962008.09.23 16:30sell0.20gbpusd1.85211.85940.00002008.09.23 17:281.85260.000.000.00-10.00
190883392008.10.03 16:30sell0.02eurusd1.37450.00001.37082008.10.03 16:481.37950.000.000.00-10.00
194272572008.10.07 05:40sell0.02usdjpy102.460.00102.062008.10.07 06:04102.970.000.000.00-9.91
189418432008.10.02 15:01sell0.04gbpjpy185.710.00185.262008.10.02 15:14185.970.000.000.00-9.84
190742602008.10.03 15:21sell0.02gbpusd1.76020.00001.75622008.10.03 16:141.76510.000.000.00-9.80
191750302008.10.06 04:10buy0.02gbpusd1.76420.00001.76822008.10.06 06:561.75930.000.000.00-9.80
192216412008.10.06 10:17sell0.08usdchf1.14100.00001.13702008.10.06 11:491.14240.000.000.00-9.80
194115272008.10.07 03:45sell0.04usdjpy101.760.00101.362008.10.07 04:08102.010.000.000.00-9.80
192968232008.10.06 16:44sell0.04usdchf1.14320.00001.13922008.10.06 16:561.14600.000.000.00-9.77
194370162008.10.07 06:01sell0.02gbpjpy180.490.00180.042008.10.07 06:04180.990.000.000.00-9.71
188198382008.10.01 16:30sell0.02gbpusd1.76510.00001.76112008.10.01 22:591.76990.000.000.00-9.60
193534472008.10.06 20:53sell0.08gbpjpy174.750.00174.302008.10.06 21:01174.870.000.000.00-9.54
194388632008.10.07 06:07sell0.01gbpjpy180.720.00180.272008.10.07 06:17181.700.000.000.00-9.50
192446852008.10.06 13:03sell0.02gbpjpy181.230.00180.782008.10.06 14:37181.720.000.000.00-9.48
194011742008.10.07 02:20sell0.08gbpjpy177.360.00176.912008.10.07 02:51177.480.000.000.00-9.44
193373762008.10.06 19:15sell0.04usdchf1.14610.00001.14212008.10.06 21:161.14880.000.000.00-9.40
194970792008.10.07 10:32sell0.01gbpjpy176.540.00176.092008.10.07 10:42177.500.000.000.00-9.40
193703352008.10.06 22:03sell0.01gbpjpy177.170.00176.722008.10.06 22:22178.120.000.000.00-9.32
192053412008.10.06 08:49sell0.08gbpjpy181.870.00181.422008.10.06 08:55181.990.000.000.00-9.28
189042012008.10.02 10:05sell0.04gbpusd1.76520.00001.76122008.10.02 10:171.76750.000.000.00-9.20
193502342008.10.06 20:33sell0.02gbpjpy174.410.00173.962008.10.06 21:01174.870.000.000.00-9.14
189493122008.10.02 15:51buy0.08gbpjpy185.530.00185.982008.10.02 16:31185.410.000.000.00-9.12
193646702008.10.06 21:44sell0.02usdjpy101.090.00100.692008.10.06 21:52101.550.000.000.00-9.06
188650892008.10.02 02:48sell0.02gbpjpy187.340.00186.892008.10.02 03:04187.820.000.000.00-9.04
162963242008.09.05 01:08buy0.10eurusd1.42711.41711.44712008.09.05 01:461.42620.000.000.00-9.00
171631212008.09.15 16:17buy0.10eurusd1.42281.41281.44282008.09.15 17:121.42190.000.000.00-9.00
171631242008.09.15 16:17buy0.10eurusd1.42291.41291.44292008.09.15 17:121.42200.000.000.00-9.00
173795492008.09.16 22:00sell0.30eurusd1.41421.42040.00002008.09.16 22:501.41450.000.000.00-9.00
194535782008.10.07 07:25sell0.02gbpjpy180.200.00179.752008.10.07 07:49180.660.000.000.00-8.94
194005492008.10.07 02:15sell0.02gbpjpy177.030.00176.582008.10.07 02:51177.480.000.000.00-8.85
194067192008.10.07 03:02sell0.01gbpjpy176.480.00176.032008.10.07 03:52177.380.000.000.00-8.84
189618602008.10.02 17:18sell0.02eurusd1.37950.00001.37582008.10.02 18:091.38390.000.000.00-8.80
192066222008.10.06 08:54buy0.02gbpjpy182.090.00182.542008.10.06 09:10181.640.000.000.00-8.70
193636662008.10.06 21:38sell0.01gbpjpy176.040.00175.592008.10.06 21:50176.920.000.000.00-8.69
194545722008.10.07 07:34sell0.08gbpjpy180.530.00180.082008.10.07 07:49180.640.000.000.00-8.55
192039012008.10.06 08:34sell0.02gbpjpy181.550.00181.102008.10.06 08:55181.990.000.000.00-8.50
189601612008.10.02 17:09sell0.01gbpusd1.75630.00001.75232008.10.02 18:041.76470.000.000.00-8.40
193586882008.10.06 21:21sell0.02gbpusd1.74010.00001.73612008.10.06 21:361.74430.000.000.00-8.40
194344092008.10.07 05:53sell0.04eurusd1.35510.00001.35142008.10.07 06:051.35720.000.000.00-8.40
191298942008.10.03 20:27buy0.08gbpjpy187.290.00187.742008.10.03 20:34187.180.000.000.00-8.36
192941162008.10.06 16:38sell0.04gbpjpy174.800.00174.352008.10.06 16:40175.010.000.000.00-8.34
192036932008.10.06 08:32sell0.02usdchf1.13770.00001.13372008.10.06 11:491.14240.000.000.00-8.23
194091872008.10.07 03:24sell0.02usdjpy101.600.00101.202008.10.07 04:08102.020.000.000.00-8.23
194240172008.10.07 05:31sell0.01eurusd1.34900.00001.34532008.10.07 06:051.35720.000.000.00-8.20
191910362008.10.06 06:44sell0.02gbpjpy181.030.00180.582008.10.06 07:06181.450.000.000.00-8.14
190911072008.10.03 16:44buy0.04usdchf1.13490.00001.13892008.10.03 16:581.13260.000.000.00-8.12
164678842008.09.08 02:00sell0.10eurusd1.43521.44521.41522008.09.08 03:201.43600.000.000.00-8.00
171550402008.09.15 14:57buy0.10eurusd1.41771.40771.43772008.09.15 15:171.41690.000.000.00-8.00
175554862008.09.18 02:00buy0.20gbpusd1.81441.80710.00002008.09.18 02:011.81400.000.000.00-8.00
179646652008.09.22 20:30buy0.20gbpusd1.85901.85170.00002008.09.22 20:471.85860.000.000.00-8.00
185008062008.09.29 14:30buy0.10eurusd1.43631.43010.00002008.09.29 14:511.43550.000.000.00-8.00
190712392008.10.03 15:07sell0.04gbpusd1.75960.00001.75562008.10.03 15:111.76160.000.000.00-8.00
191164532008.10.03 19:26sell0.16gbpusd1.77780.00001.77382008.10.03 19:421.77830.000.000.00-8.00
193614162008.10.06 21:30sell0.08gbpusd1.74340.00001.73942008.10.06 21:361.74440.000.000.00-8.00
189412062008.10.02 14:59sell0.02gbpjpy185.550.00185.102008.10.02 15:14185.970.000.000.00-7.96
192320872008.10.06 11:28buy0.01gbpjpy182.450.00182.902008.10.06 12:07181.630.000.000.00-7.93
194770612008.10.07 09:26sell0.08gbpjpy180.360.00179.912008.10.07 09:35180.460.000.000.00-7.77
192080942008.10.06 09:01buy0.08gbpjpy181.760.00182.212008.10.06 09:10181.660.000.000.00-7.73
193636542008.10.06 21:38sell0.01gbpjpy176.140.00175.692008.10.06 21:50176.920.000.000.00-7.70
192930252008.10.06 16:37sell0.02usdchf1.14160.00001.13762008.10.06 16:561.14600.000.000.00-7.68
189031452008.10.02 09:59sell0.02gbpusd1.76360.00001.75962008.10.02 10:171.76740.000.000.00-7.60
191280302008.10.03 20:16buy0.01gbpjpy188.040.00188.492008.10.03 20:34187.240.000.000.00-7.60
190899072008.10.03 16:38buy0.02usdchf1.13670.00001.14072008.10.03 16:581.13240.000.000.00-7.59
188950652008.10.02 09:19buy0.02gbpjpy186.630.00187.082008.10.02 09:39186.230.000.000.00-7.58
189429552008.10.02 15:08sell0.08gbpjpy185.870.00185.422008.10.02 15:14185.970.000.000.00-7.57
193311112008.10.06 18:37sell0.02usdchf1.14450.00001.14052008.10.06 21:161.14880.000.000.00-7.49
194937652008.10.07 10:21sell0.04gbpjpy176.680.00176.232008.10.07 10:23176.870.000.000.00-7.46
192226032008.10.06 10:20sell0.01gbpjpy180.960.00180.512008.10.06 10:37181.730.000.000.00-7.44
192821942008.10.06 16:21sell0.01usdjpy100.540.00100.142008.10.06 16:25101.290.000.000.00-7.40
178724472008.09.22 08:11sell0.01gbpusd1.82910.00000.00002008.09.22 08:491.83630.000.000.00-7.20
189645992008.10.02 17:44sell0.08eurusd1.38280.00001.37912008.10.02 18:091.38370.000.000.00-7.20
190878842008.10.03 16:28sell0.01gbpusd1.76820.00001.76422008.10.03 16:591.77540.000.000.00-7.20
193606042008.10.06 21:28sell0.04eurusd1.34800.00001.34432008.10.06 21:361.34980.000.000.00-7.20
194613862008.10.07 08:12sell0.04eurusd1.35780.00001.35412008.10.07 08:221.35960.000.000.00-7.20
161565202008.09.03 20:00sell0.10eurusd1.44771.45771.42772008.09.04 00:531.44840.000.00-3.30-7.00
184748792008.09.29 10:00sell0.10eurusd1.43511.44130.00002008.09.29 12:101.43580.000.000.00-7.00
184749872008.09.29 10:12buy0.10eurusd1.43621.42621.45622008.09.29 12:101.43550.000.000.00-7.00
193408782008.10.06 19:37sell0.08usdchf1.14770.00001.14372008.10.06 21:161.14870.000.000.00-6.96
189867052008.10.02 22:25sell0.02gbpjpy185.370.00184.922008.10.02 23:57185.730.000.000.00-6.83
190762872008.10.03 15:30sell0.02usdjpy105.230.00104.832008.10.03 16:14105.590.000.000.00-6.82
189196992008.10.02 13:08sell0.02gbpusd1.76270.00001.75872008.10.02 14:141.76610.000.000.00-6.80
193583662008.10.06 21:20sell0.02eurusd1.34630.00001.34262008.10.06 21:361.34970.000.000.00-6.80
194604302008.10.07 08:06sell0.02eurusd1.35620.00001.35252008.10.07 08:221.35960.000.000.00-6.80
194605582008.10.07 08:06sell0.02gbpjpy180.330.00179.882008.10.07 08:23180.680.000.000.00-6.80
193887822008.10.07 00:23sell0.01usdjpy101.290.00100.892008.10.07 01:09101.980.000.000.00-6.77
194921122008.10.07 10:16sell0.01gbpjpy176.200.00175.752008.10.07 10:23176.890.000.000.00-6.77
190952212008.10.03 16:58buy0.02usdchf1.13300.00001.13702008.10.03 18:241.12920.000.000.00-6.73
191140812008.10.03 19:09sell0.01gbpusd1.77130.00001.76732008.10.03 19:421.77800.000.000.00-6.70
193708212008.10.06 22:07sell0.02gbpjpy177.330.00176.882008.10.06 22:33177.670.000.000.00-6.67
188172992008.10.01 16:11sell0.01usdjpy105.410.00105.012008.10.02 02:08106.110.000.00-0.22-6.60
190878902008.10.03 16:28sell0.01eurusd1.37290.00001.36922008.10.03 16:481.37950.000.000.00-6.60
191355052008.10.03 21:21sell0.02usdchf1.12750.00001.12352008.10.06 02:511.13120.000.00-0.06-6.54
192997312008.10.06 16:49sell0.02gbpjpy175.470.00175.022008.10.06 16:52175.800.000.000.00-6.52
194265732008.10.07 05:37sell0.01usdjpy102.300.00101.902008.10.07 06:04102.970.000.000.00-6.51
191208262008.10.03 19:44sell0.01gbpusd1.77460.00001.77062008.10.03 20:231.78110.000.000.00-6.50
191739712008.10.06 03:53buy0.01gbpusd1.76580.00001.76982008.10.06 06:561.75930.000.000.00-6.50
192939902008.10.06 16:38sell0.01gbpjpy174.420.00173.972008.10.06 16:40175.070.000.000.00-6.46
188193412008.10.01 16:25sell0.01gbpusd1.76350.00001.75952008.10.01 22:591.76990.000.000.00-6.40
191145882008.10.03 19:13sell0.04gbpusd1.77460.00001.77062008.10.03 19:441.77620.000.000.00-6.40
192233942008.10.06 10:25sell0.02gbpusd1.75460.00001.75062008.10.06 10:351.75780.000.000.00-6.40
192237842008.10.06 10:28sell0.04gbpusd1.75620.00001.75222008.10.06 10:351.75780.000.000.00-6.40
194359392008.10.07 05:57sell0.01gbpjpy180.330.00179.882008.10.07 06:04180.990.000.000.00-6.40
194605122008.10.07 08:06sell0.02gbpusd1.75180.00001.74782008.10.07 08:241.75500.000.000.00-6.40
194615842008.10.07 08:13sell0.04gbpusd1.75340.00001.74942008.10.07 08:241.75500.000.000.00-6.40
191910962008.10.06 06:44sell0.02usdjpy103.020.00102.622008.10.06 09:03103.350.000.000.00-6.39
192444242008.10.06 13:01sell0.01gbpjpy181.070.00180.622008.10.06 14:37181.720.000.000.00-6.29
194106092008.10.07 03:36sell0.64gbpjpy177.430.00176.982008.10.07 03:52177.440.000.000.00-6.28
195292732008.10.07 12:56sell0.04gbpjpy177.380.00176.932008.10.07 12:59177.540.000.000.00-6.28
189786442008.10.02 20:08buy0.02gbpjpy186.090.00186.542008.10.02 20:59185.760.000.000.00-6.27
193733082008.10.06 22:19sell0.32gbpjpy178.030.00177.582008.10.06 22:25178.050.000.000.00-6.27
194130612008.10.07 03:59sell0.08usdjpy101.920.00101.522008.10.07 04:08102.000.000.000.00-6.27
195143042008.10.07 11:38sell0.02usdjpy101.700.00101.302008.10.07 12:33102.020.000.000.00-6.27
195168762008.10.07 11:51sell0.04usdjpy101.860.00101.462008.10.07 12:33102.020.000.000.00-6.27
194582852008.10.07 07:56sell0.01gbpjpy180.150.00179.702008.10.07 08:22180.790.000.000.00-6.22
188629032008.10.02 02:08sell0.01gbpjpy187.160.00186.712008.10.02 03:04187.820.000.000.00-6.21
189601382008.10.02 17:09sell0.01eurusd1.37770.00001.37402008.10.02 18:091.38390.000.000.00-6.20
191953052008.10.06 07:18sell0.04usdjpy103.190.00102.792008.10.06 09:03103.350.000.000.00-6.19
193032722008.10.06 16:56sell0.01gbpjpy175.610.00175.162008.10.06 16:59176.230.000.000.00-6.12
194533712008.10.07 07:23sell0.01gbpjpy180.030.00179.582008.10.07 07:49180.660.000.000.00-6.12
193638362008.10.06 21:39sell0.01usdjpy100.930.00100.532008.10.06 21:52101.550.000.000.00-6.11
191182202008.10.03 19:31buy0.02usdjpy105.740.00106.142008.10.03 19:47105.420.000.000.00-6.07
170392682008.09.15 00:30sell0.30gbpusd1.80131.80860.00002008.09.15 00:301.80150.000.000.00-6.00
174586002008.09.17 12:30sell0.20eurusd1.42031.42650.00002008.09.17 12:371.42060.000.000.00-6.00
181113792008.09.24 03:30sell0.20gbpusd1.85371.86100.00002008.09.24 09:311.85400.000.000.00-6.00
183819102008.09.26 13:22buy0.20gbpusd1.84181.83450.00002008.09.26 13:311.84150.000.000.00-6.00
184749762008.09.29 10:12buy0.10eurusd1.43611.42611.45612008.09.29 12:101.43550.000.000.00-6.00
191767322008.10.06 04:50buy0.20eurusd1.36400.00001.36772008.10.06 05:231.36370.000.000.00-6.00
193996682008.10.07 02:06sell0.01gbpjpy176.870.00176.422008.10.07 02:51177.480.000.000.00-5.99
193432372008.10.06 19:51sell0.02gbpjpy174.640.00174.192008.10.06 20:01174.940.000.000.00-5.96
192064282008.10.06 08:53buy0.01gbpjpy182.250.00182.702008.10.06 09:10181.640.000.000.00-5.90
193574972008.10.06 21:16sell0.01gbpusd1.73840.00001.73442008.10.06 21:361.74430.000.000.00-5.90
192284782008.10.06 11:04sell0.01gbpjpy181.540.00181.092008.10.06 11:29182.150.000.000.00-5.89
194501422008.10.07 07:00buy0.02gbpjpy180.560.00181.012008.10.07 07:12180.260.000.000.00-5.85
194442582008.10.07 06:30sell0.04gbpjpy181.410.00180.962008.10.07 06:33181.560.000.000.00-5.83
192036472008.10.06 08:31sell0.01gbpjpy181.390.00180.942008.10.06 08:55181.990.000.000.00-5.80
191198472008.10.03 19:43buy0.04usdjpy105.570.00105.972008.10.03 19:47105.420.000.000.00-5.69
194065322008.10.07 03:01sell0.01usdjpy101.440.00101.042008.10.07 04:08102.020.000.000.00-5.69
192647372008.10.06 15:27buy0.02usdjpy102.970.00103.372008.10.06 15:55102.680.000.000.00-5.65
191897532008.10.06 06:39sell0.01gbpjpy180.870.00180.422008.10.06 07:06181.450.000.000.00-5.62
192289222008.10.06 11:07sell0.02gbpjpy181.700.00181.252008.10.06 11:36181.990.000.000.00-5.61
195134302008.10.07 11:33sell0.02gbpjpy176.680.00176.232008.10.07 11:44176.960.000.000.00-5.51
189030902008.10.02 09:59sell0.01gbpusd1.76190.00001.75792008.10.02 10:171.76740.000.000.00-5.50
189406722008.10.02 14:56sell0.01gbpjpy185.390.00184.942008.10.02 15:14185.970.000.000.00-5.49
194248452008.10.07 05:33sell0.04gbpjpy178.470.00178.022008.10.07 05:36178.610.000.000.00-5.47
190705172008.10.03 15:04sell0.01gbpusd1.75600.00001.75202008.10.03 15:111.76140.000.000.00-5.40
188123272008.10.01 15:49buy0.02usdchf1.12610.00001.13012008.10.01 18:371.12310.000.000.00-5.34
188926562008.10.02 09:01buy0.01gbpjpy186.790.00187.242008.10.02 09:39186.230.000.000.00-5.31
191004172008.10.03 17:30buy0.04usdchf1.13070.00001.13472008.10.03 18:241.12920.000.000.00-5.31
191287772008.10.03 20:24buy0.04gbpjpy187.630.00188.082008.10.03 20:38187.490.000.000.00-5.31
192160002008.10.06 09:46buy0.01gbpusd1.75850.00001.76252008.10.06 10:231.75320.000.000.00-5.30
192903652008.10.06 16:33sell0.01usdchf1.14000.00001.13602008.10.06 16:561.14600.000.000.00-5.24
189859362008.10.02 22:13sell0.01gbpjpy185.180.00184.732008.10.02 23:57185.730.000.000.00-5.22
189609832008.10.02 17:13sell0.02gbpjpy184.900.00184.452008.10.02 17:34185.170.000.000.00-5.14
193287242008.10.06 18:25sell0.01usdchf1.14290.00001.13892008.10.06 21:161.14880.000.000.00-5.14
193630412008.10.06 21:36buy0.02gbpjpy176.650.00177.102008.10.06 21:36176.390.000.000.00-5.14
189449802008.10.02 15:16buy0.02gbpjpy185.870.00186.322008.10.02 16:10185.600.000.000.00-5.12
190860582008.10.03 16:17sell0.02gbpjpy186.380.00185.932008.10.03 16:21186.650.000.000.00-5.11
194583092008.10.07 07:56sell0.01eurusd1.35450.00001.35082008.10.07 08:221.35960.000.000.00-5.10
192106612008.10.06 09:12sell0.04gbpjpy181.900.00181.452008.10.06 09:33182.030.000.000.00-5.02
163229242008.09.05 02:00buy0.50gbpusd1.75981.75250.00002008.09.05 02:191.75970.000.000.00-5.00
170660102008.09.15 05:04sell0.10eurusd1.44141.45141.42142008.09.15 05:081.44190.000.000.00-5.00
179110462008.09.22 14:17sell0.10eurusd1.45581.46581.43582008.09.22 14:291.45630.000.000.00-5.00
179110472008.09.22 14:17sell0.10eurusd1.45571.46571.43572008.09.22 14:291.45620.000.000.00-5.00
189192372008.10.02 13:02sell0.01gbpusd1.76110.00001.75712008.10.02 14:141.76610.000.000.00-5.00
191692362008.10.06 02:52buy0.10eurusd1.36531.35531.38532008.10.06 03:511.36480.000.000.00-5.00
192204102008.10.06 10:11buy0.02gbpusd1.75570.00001.75972008.10.06 10:231.75320.000.000.00-5.00
188133962008.10.01 15:58buy0.04usdchf1.12450.00001.12852008.10.01 18:371.12310.000.000.00-4.99
192985712008.10.06 16:47sell0.01gbpjpy175.300.00174.852008.10.06 16:52175.800.000.000.00-4.95
190709182008.10.03 15:06sell0.02gbpjpy184.960.00184.512008.10.03 15:12185.220.000.000.00-4.94
190886792008.10.03 16:31buy0.01usdchf1.13840.00001.14242008.10.03 16:591.13280.000.000.00-4.94
190921152008.10.03 16:47buy0.08usdchf1.13330.00001.13732008.10.03 16:581.13260.000.000.00-4.94
193685472008.10.06 21:56sell0.02gbpjpy177.070.00176.622008.10.06 22:03177.320.000.000.00-4.91
193575622008.10.06 21:17sell0.01eurusd1.34470.00001.34102008.10.06 21:361.34960.000.000.00-4.90
194735682008.10.07 09:12sell0.02usdjpy102.700.00102.302008.10.07 09:27102.950.000.000.00-4.86
191214602008.10.03 19:45sell0.02gbpusd1.77630.00001.77232008.10.03 20:271.77870.000.000.00-4.80
192221382008.10.06 10:19sell0.01gbpusd1.75300.00001.74902008.10.06 10:351.75780.000.000.00-4.80
194583022008.10.07 07:56sell0.01gbpusd1.75020.00001.74622008.10.07 08:241.75500.000.000.00-4.80
195129872008.10.07 11:31sell0.01usdjpy101.530.00101.132008.10.07 12:33102.020.000.000.00-4.80
193431382008.10.06 19:50sell0.01gbpjpy174.460.00174.012008.10.06 20:01174.940.000.000.00-4.77
192887512008.10.06 16:30sell0.02usdjpy100.710.00100.312008.10.06 16:32100.950.000.000.00-4.75
191321722008.10.03 20:38sell0.01usdchf1.12590.00001.12192008.10.06 02:511.13120.000.00-0.03-4.69
194239472008.10.07 05:31sell0.01gbpjpy178.130.00177.682008.10.07 05:36178.610.000.000.00-4.69
192655692008.10.06 15:31buy0.04usdjpy102.800.00103.202008.10.06 15:55102.680.000.000.00-4.67
194500232008.10.07 07:00buy0.01gbpjpy180.740.00181.192008.10.07 07:12180.260.000.000.00-4.67
192573122008.10.06 14:37buy0.01gbpjpy181.700.00182.152008.10.06 15:10181.220.000.000.00-4.65
190747552008.10.03 15:22sell0.01usdjpy105.070.00104.672008.10.03 16:14105.560.000.000.00-4.64
192086002008.10.06 09:02sell0.01gbpjpy181.540.00181.092008.10.06 09:32182.020.000.000.00-4.64
188651032008.10.02 02:48sell0.02gbpusd1.76570.00001.76172008.10.02 03:041.76800.000.000.00-4.60
191163972008.10.03 19:25buy0.01usdjpy105.900.00106.302008.10.03 19:47105.420.000.000.00-4.55
188097562008.10.01 15:26buy0.01usdchf1.12820.00001.13222008.10.01 18:371.12310.000.000.00-4.54
189777492008.10.02 20:02buy0.01gbpjpy186.240.00186.692008.10.02 20:59185.770.000.000.00-4.47
193397122008.10.06 19:29buy0.02usdjpy100.820.00101.222008.10.06 19:53100.600.000.000.00-4.37
194432672008.10.07 06:25sell0.01gbpjpy181.070.00180.622008.10.07 06:33181.520.000.000.00-4.37
193559622008.10.06 21:09sell0.02usdjpy100.730.00100.332008.10.06 21:16100.950.000.000.00-4.36
195129852008.10.07 11:31sell0.01gbpjpy176.520.00176.072008.10.07 11:44176.960.000.000.00-4.33
194507202008.10.07 07:02buy0.04gbpjpy180.370.00180.822008.10.07 07:12180.260.000.000.00-4.29
192644222008.10.06 15:26buy0.01usdjpy103.130.00103.532008.10.06 15:55102.690.000.000.00-4.28
190854912008.10.03 16:14sell0.01gbpjpy186.220.00185.772008.10.03 16:21186.670.000.000.00-4.26
193972382008.10.07 01:34sell0.02gbpusd1.74380.00001.73982008.10.07 02:401.74590.000.000.00-4.20
189714332008.10.02 18:41sell0.02gbpjpy186.140.00185.692008.10.02 18:57186.360.000.000.00-4.17
193625692008.10.06 21:34buy0.01gbpjpy176.810.00177.262008.10.06 21:36176.390.000.000.00-4.16
193132642008.10.06 17:22sell0.02gbpjpy176.020.00175.572008.10.06 17:50176.230.000.000.00-4.15
189605042008.10.02 17:10sell0.01gbpjpy184.740.00184.292008.10.02 17:34185.170.000.000.00-4.09
194723232008.10.07 09:04sell0.01usdjpy102.530.00102.132008.10.07 09:26102.950.000.000.00-4.08
170948722008.09.15 08:43sell0.10eurusd1.43031.44031.41032008.09.15 09:011.43070.000.000.00-4.00
171631162008.09.15 16:17buy0.10eurusd1.42271.41271.44272008.09.15 17:121.42230.000.000.00-4.00
180326032008.09.23 12:01sell0.20gbpusd1.86151.86880.00002008.09.23 12:011.86170.000.000.00-4.00
183756892008.09.26 12:00buy0.10eurusd1.45951.44951.47952008.09.26 12:061.45910.000.000.00-4.00
184749662008.09.29 10:11buy0.10eurusd1.43601.42601.45602008.09.29 12:101.43560.000.000.00-4.00
189221332008.10.02 13:31sell0.02eurusd1.38790.00001.38422008.10.02 14:151.38990.000.000.00-4.00
190708772008.10.03 15:06sell0.02gbpusd1.75760.00001.75362008.10.03 15:131.75960.000.000.00-4.00
191221852008.10.03 19:48sell0.02eurusd1.38330.00001.37962008.10.03 20:011.38530.000.000.00-4.00
192779682008.10.06 16:14buy0.02gbpusd1.74250.00001.74652008.10.06 16:221.74050.000.000.00-4.00
189045322008.10.02 10:08sell0.02gbpjpy185.920.00185.472008.10.02 10:17186.130.000.000.00-3.99
190705262008.10.03 15:04sell0.01gbpjpy184.800.00184.352008.10.03 15:12185.220.000.000.00-3.99
192875562008.10.06 16:28sell0.01usdjpy100.550.00100.152008.10.06 16:32100.950.000.000.00-3.96
193685232008.10.06 21:56sell0.01gbpjpy176.910.00176.462008.10.06 22:03177.300.000.000.00-3.84
188608242008.10.02 01:57buy0.01gbpusd1.76780.00001.77182008.10.02 02:081.76400.000.000.00-3.80
189419072008.10.02 15:01sell0.02eurusd1.37760.00001.37392008.10.02 15:551.37950.000.000.00-3.80
191258462008.10.03 20:05sell0.02eurusd1.38680.00001.38312008.10.03 20:151.38870.000.000.00-3.80
193098272008.10.06 17:10sell0.02eurusd1.35030.00001.34662008.10.06 17:551.35220.000.000.00-3.80
195138012008.10.07 11:36sell0.02eurusd1.35540.00001.35172008.10.07 12:441.35730.000.000.00-3.80
190863512008.10.03 16:19sell0.04gbpjpy186.550.00186.102008.10.03 16:21186.650.000.000.00-3.79
193386252008.10.06 19:22buy0.01usdjpy100.980.00101.382008.10.06 19:53100.600.000.000.00-3.78
193552412008.10.06 21:02sell0.01usdjpy100.570.00100.172008.10.06 21:16100.950.000.000.00-3.76
193125842008.10.06 17:20sell0.01gbpjpy175.850.00175.402008.10.06 17:50176.230.000.000.00-3.75
189217522008.10.02 13:26sell0.01eurusd1.38620.00001.38252008.10.02 14:151.38990.000.000.00-3.70
189711792008.10.02 18:39sell0.01gbpjpy185.960.00185.512008.10.02 18:57186.350.000.000.00-3.70
193957442008.10.07 01:19sell0.01gbpusd1.74220.00001.73822008.10.07 02:401.74590.000.000.00-3.70
192103232008.10.06 09:10sell0.02gbpjpy181.720.00181.272008.10.06 09:35181.910.000.000.00-3.67
189709232008.10.02 18:35sell0.02gbpjpy185.820.00185.372008.10.02 18:39186.010.000.000.00-3.60
189711912008.10.02 18:39sell0.01gbpusd1.76320.00001.75922008.10.02 18:551.76680.000.000.00-3.60
191054872008.10.03 18:02sell0.01eurusd1.38140.00001.37772008.10.03 18:141.38500.000.000.00-3.60
191146082008.10.03 19:13sell0.02eurusd1.38190.00001.37822008.10.03 19:281.38370.000.000.00-3.60
191209282008.10.03 19:44sell0.01eurusd1.38170.00001.37802008.10.03 20:011.38530.000.000.00-3.60
193692272008.10.06 21:59sell0.04gbpjpy177.250.00176.802008.10.06 22:03177.340.000.000.00-3.55
193708782008.10.06 22:07sell0.02usdjpy101.710.00101.312008.10.06 22:33101.890.000.000.00-3.53
188756082008.10.02 04:10sell0.01gbpusd1.76550.00001.76152008.10.02 06:381.76900.000.000.00-3.50
191251252008.10.03 20:02sell0.01eurusd1.38520.00001.38152008.10.03 20:151.38870.000.000.00-3.50
192115702008.10.06 09:19sell0.01eurusd1.35690.00001.35322008.10.06 10:091.36040.000.000.00-3.50
193093572008.10.06 17:09sell0.01eurusd1.34870.00001.34502008.10.06 17:551.35220.000.000.00-3.50
195134372008.10.07 11:33sell0.01eurusd1.35380.00001.35012008.10.07 12:431.35730.000.000.00-3.50
189027082008.10.02 09:56sell0.01gbpjpy185.760.00185.312008.10.02 10:17186.120.000.000.00-3.42
189483442008.10.02 15:43buy0.04gbpjpy185.690.00186.142008.10.02 16:10185.600.000.000.00-3.41
188230292008.10.01 16:54sell0.02eurusd1.39950.00001.39582008.10.01 21:241.40120.000.000.00-3.40
188757532008.10.02 04:12sell0.02gbpusd1.76730.00001.76332008.10.02 06:381.76900.000.000.00-3.40
191142322008.10.03 19:10sell0.01eurusd1.38030.00001.37662008.10.03 19:281.38370.000.000.00-3.40
195043112008.10.07 10:56sell0.01gbpusd1.73750.00001.73352008.10.07 12:081.74090.000.000.00-3.40
194974452008.10.07 10:33sell0.02usdjpy101.850.00101.452008.10.07 10:53102.020.000.000.00-3.33
189704932008.10.02 18:29sell0.01gbpjpy185.660.00185.212008.10.02 18:39186.010.000.000.00-3.32
194229162008.10.07 05:28sell0.02usdjpy102.130.00101.732008.10.07 05:36102.300.000.000.00-3.32
188693952008.10.02 03:23buy0.01usdjpy106.120.00106.522008.10.02 03:54105.770.000.000.00-3.31
188225322008.10.01 16:50sell0.01eurusd1.39790.00001.39422008.10.01 21:241.40120.000.000.00-3.30
188628212008.10.02 02:08sell0.01gbpusd1.76410.00001.76012008.10.02 03:041.76740.000.000.00-3.30
190878882008.10.03 16:28sell0.01usdjpy105.570.00105.172008.10.03 16:59105.920.000.000.00-3.30
193488612008.10.06 20:27sell0.01gbpusd1.73540.00001.73142008.10.06 21:161.73870.000.000.00-3.30
194513942008.10.07 07:07sell0.01usdjpy102.640.00102.242008.10.07 07:43102.980.000.000.00-3.30
194522302008.10.07 07:14sell0.02usdjpy102.810.00102.412008.10.07 07:43102.980.000.000.00-3.30
194148522008.10.07 04:08sell0.01gbpjpy177.770.00177.322008.10.07 04:57178.100.000.000.00-3.23
194222122008.10.07 05:21sell0.01usdjpy101.970.00101.572008.10.07 05:36102.300.000.000.00-3.23
194966392008.10.07 10:30sell0.01usdjpy101.690.00101.292008.10.07 10:53102.020.000.000.00-3.23
192607792008.10.06 15:10buy0.01usdjpy103.260.00103.662008.10.06 15:18102.930.000.000.00-3.21
188659262008.10.02 02:53sell0.04gbpusd1.76730.00001.76332008.10.02 03:041.76810.000.000.00-3.20
189031172008.10.02 09:59sell0.01eurusd1.38770.00001.38402008.10.02 10:171.39090.000.000.00-3.20
189049092008.10.02 10:12sell0.08gbpusd1.76690.00001.76292008.10.02 10:171.76730.000.000.00-3.20
189406752008.10.02 14:56sell0.01gbpusd1.75570.00001.75172008.10.02 15:191.75890.000.000.00-3.20
190912302008.10.03 16:44sell0.16eurusd1.37930.00001.37562008.10.03 16:481.37950.000.000.00-3.20
191001172008.10.03 17:29sell0.01gbpusd1.77280.00001.76882008.10.03 17:431.77600.000.000.00-3.20
191005142008.10.03 17:31sell0.02gbpusd1.77440.00001.77042008.10.03 17:431.77600.000.000.00-3.20
192573442008.10.06 14:37buy0.01gbpusd1.75870.00001.76272008.10.06 15:101.75550.000.000.00-3.20
193510052008.10.06 20:36sell0.02gbpusd1.73700.00001.73302008.10.06 21:161.73860.000.000.00-3.20
194966102008.10.07 10:30sell0.01gbpusd1.73450.00001.73052008.10.07 10:551.73770.000.000.00-3.20
194984822008.10.07 10:37sell0.02gbpusd1.73610.00001.73212008.10.07 10:551.73770.000.000.00-3.20
195134532008.10.07 11:33sell0.02gbpusd1.73930.00001.73532008.10.07 12:081.74090.000.000.00-3.20
192885952008.10.06 16:30sell0.04gbpjpy175.040.00174.592008.10.06 16:35175.120.000.000.00-3.18
192890322008.10.06 16:31sell0.32gbpjpy175.570.00175.122008.10.06 16:33175.580.000.000.00-3.18
189295412008.10.02 14:34sell0.01usdchf1.13440.00001.13042008.10.02 15:421.13800.000.000.00-3.16
193899742008.10.07 00:34sell0.16gbpjpy177.110.00176.662008.10.07 00:40177.130.000.000.00-3.15
193703392008.10.06 22:03sell0.01usdjpy101.570.00101.172008.10.06 22:33101.890.000.000.00-3.14
195281812008.10.07 12:51sell0.01usdjpy101.710.00101.312008.10.07 13:22102.030.000.000.00-3.14
195293242008.10.07 12:56sell0.02usdjpy101.870.00101.472008.10.07 13:22102.030.000.000.00-3.14
195349702008.10.07 13:32sell0.01usdjpy101.990.00101.592008.10.07 14:06102.310.000.000.00-3.13
194440222008.10.07 06:29sell0.02gbpjpy181.240.00180.792008.10.07 06:41181.400.000.000.00-3.11
190663922008.10.03 14:51sell0.01usdchf1.13390.00001.12992008.10.03 15:041.13740.000.000.00-3.08
193256862008.10.06 18:14buy0.01usdjpy101.290.00101.692008.10.06 18:31100.980.000.000.00-3.07
191692212008.10.06 02:51buy0.04gbpjpy184.480.00184.932008.10.06 02:51184.400.000.000.00-3.06
193882152008.10.07 00:15sell0.01gbpjpy176.730.00176.282008.10.07 00:40177.040.000.000.00-3.06
189717622008.10.02 18:42sell0.04gbpjpy186.320.00185.872008.10.02 18:57186.400.000.000.00-3.03
190893532008.10.03 16:35sell0.02usdjpy105.730.00105.332008.10.03 17:39105.890.000.000.00-3.02
194387572008.10.07 06:06sell0.01usdjpy102.810.00102.412008.10.07 06:22103.120.000.000.00-3.01
194489482008.10.07 06:53sell0.01gbpjpy180.050.00179.602008.10.07 07:02180.360.000.000.00-3.01
171558912008.09.15 15:00buy0.30eurusd1.41701.41080.00002008.09.15 15:171.41690.000.000.00-3.00
171850272008.09.15 18:00sell0.30gbpusd1.78791.79520.00002008.09.15 19:091.78800.000.000.00-3.00
175537012008.09.18 01:33sell0.10eurusd1.43291.44291.41292008.09.18 01:341.43320.000.000.00-3.00
177627692008.09.19 12:30sell0.30eurusd1.42021.42640.00002008.09.19 13:391.42030.000.000.00-3.00
183851902008.09.26 14:00buy0.10eurusd1.46501.45501.48502008.09.26 14:091.46470.000.000.00-3.00
184749562008.09.29 10:11buy0.10eurusd1.43591.42591.45592008.09.29 12:101.43560.000.000.00-3.00
188238592008.10.01 17:00buy0.10eurusd1.40071.39071.42072008.10.01 17:041.40040.000.000.00-3.00
189038222008.10.02 10:02sell0.02eurusd1.38940.00001.38572008.10.02 10:171.39090.000.000.00-3.00
192843612008.10.06 16:23buy0.01gbpusd1.74140.00001.74542008.10.06 16:301.73840.000.000.00-3.00
190683592008.10.03 14:58sell0.02usdchf1.13550.00001.13152008.10.03 15:041.13720.000.000.00-2.99
193260362008.10.06 18:16buy0.02usdjpy101.130.00101.532008.10.06 18:31100.980.000.000.00-2.97
194008472008.10.07 02:17sell0.01usdchf1.14430.00001.14032008.10.07 03:011.14770.000.000.00-2.96
194057332008.10.07 02:59sell0.02usdchf1.14600.00001.14202008.10.07 03:011.14770.000.000.00-2.96
195271052008.10.07 12:45sell0.01gbpjpy177.320.00176.872008.10.07 12:59177.620.000.000.00-2.94
194163472008.10.07 04:28sell0.02gbpjpy177.950.00177.502008.10.07 04:57178.100.000.000.00-2.93
195360182008.10.07 13:39sell0.02usdjpy102.160.00101.762008.10.07 14:06102.310.000.000.00-2.93
194390772008.10.07 06:08sell0.02usdjpy102.970.00102.572008.10.07 06:22103.120.000.000.00-2.91
192922982008.10.06 16:36sell0.01usdjpy100.470.00100.072008.10.06 16:46100.760.000.000.00-2.88
193377032008.10.06 19:16sell0.01gbpjpy175.330.00174.882008.10.06 19:25175.620.000.000.00-2.88
191866812008.10.06 06:17sell0.01gbpjpy181.100.00180.652008.10.06 06:30181.390.000.000.00-2.81
192442332008.10.06 13:00sell0.01usdjpy103.020.00102.622008.10.06 14:37103.310.000.000.00-2.81
193007142008.10.06 16:51sell0.02gbpusd1.73830.00001.73432008.10.06 16:591.73970.000.000.00-2.80
193845162008.10.06 23:44sell0.01eurusd1.34930.00001.34562008.10.07 01:111.35210.000.00-0.11-2.80
193933792008.10.07 01:02sell0.02eurusd1.35090.00001.34722008.10.07 01:111.35230.000.000.00-2.80
191074222008.10.03 18:11sell0.01usdchf1.12730.00001.12332008.10.03 19:131.13040.000.000.00-2.74
191092952008.10.03 18:25sell0.01gbpjpy187.840.00187.392008.10.03 19:23188.130.000.000.00-2.74
192631342008.10.06 15:21sell0.01gbpjpy180.310.00179.862008.10.06 15:28180.590.000.000.00-2.73
193484472008.10.06 20:25sell0.01gbpjpy174.250.00173.802008.10.06 20:51174.520.000.000.00-2.69
193061922008.10.06 17:01sell0.01gbpjpy175.670.00175.222008.10.06 17:04175.940.000.000.00-2.67
193844432008.10.06 23:43sell0.01gbpjpy176.590.00176.142008.10.07 00:15176.860.000.00-0.29-2.67
190716032008.10.03 15:10buy0.01gbpjpy185.400.00185.852008.10.03 15:13185.120.000.000.00-2.66
189306732008.10.02 14:35sell0.02usdchf1.13650.00001.13252008.10.02 15:421.13800.000.000.00-2.64
191944292008.10.06 07:10sell0.01usdchf1.13250.00001.12852008.10.06 07:481.13550.000.000.00-2.64
192028832008.10.06 08:21sell0.01usdchf1.13610.00001.13212008.10.06 09:561.13910.000.000.00-2.63
190854932008.10.03 16:14sell0.01gbpusd1.76480.00001.76082008.10.03 16:211.76740.000.000.00-2.60
192733842008.10.06 16:04sell0.01eurusd1.35380.00001.35012008.10.06 16:131.35640.000.000.00-2.60
193385432008.10.06 19:21sell0.02gbpjpy175.490.00175.042008.10.06 19:29175.620.000.000.00-2.58
191208582008.10.03 19:44sell0.01gbpjpy186.680.00186.232008.10.03 19:46186.950.000.000.00-2.56
194494112008.10.07 06:56sell0.02gbpjpy180.230.00179.782008.10.07 07:02180.360.000.000.00-2.53
188926712008.10.02 09:01sell0.01usdchf1.12960.00001.12562008.10.02 09:161.13240.000.000.00-2.47
191954712008.10.06 07:21sell0.02usdchf1.13410.00001.13012008.10.06 07:481.13550.000.000.00-2.47
189159942008.10.02 12:25sell0.01gbpjpy185.790.00185.342008.10.02 12:49186.050.000.000.00-2.46
189211572008.10.02 13:24sell0.01gbpjpy185.770.00185.322008.10.02 14:14186.030.000.000.00-2.46
191043542008.10.03 17:52sell0.01gbpjpy187.600.00187.152008.10.03 18:24187.860.000.000.00-2.46
191308212008.10.03 20:32sell0.01gbpjpy186.930.00186.482008.10.03 20:45187.190.000.000.00-2.46
189861962008.10.02 22:18sell0.01gbpusd1.76030.00001.75632008.10.02 23:571.76270.000.000.00-2.40
193913202008.10.07 00:46sell0.01gbpusd1.74250.00001.73852008.10.07 01:111.74490.000.000.00-2.40
193422842008.10.06 19:46buy0.04usdjpy100.660.00101.062008.10.06 19:53100.600.000.000.00-2.39
192959982008.10.06 16:42sell0.08usdjpy100.760.00100.362008.10.06 16:46100.790.000.000.00-2.38
189810592008.10.02 20:59buy0.01gbpjpy185.830.00186.282008.10.02 21:37185.580.000.000.00-2.37
193688812008.10.06 21:57sell0.01usdjpy101.410.00101.012008.10.06 22:03101.650.000.000.00-2.36
188673122008.10.02 03:05sell0.01gbpjpy187.680.00187.232008.10.02 03:18187.930.000.000.00-2.35
194514402008.10.07 07:08sell0.01gbpjpy179.910.00179.462008.10.07 07:23180.150.000.000.00-2.34
194749772008.10.07 09:19sell0.08usdjpy102.950.00102.552008.10.07 09:27102.980.000.000.00-2.33
191876642008.10.06 06:21sell0.02gbpjpy181.270.00180.822008.10.06 06:30181.390.000.000.00-2.32
192363262008.10.06 12:05sell0.01gbpusd1.75520.00001.75122008.10.06 12:421.75750.000.000.00-2.30
193086852008.10.06 17:07sell0.01gbpusd1.73500.00001.73102008.10.06 17:141.73730.000.000.00-2.30
190716082008.10.03 15:10sell0.01usdchf1.13450.00001.13052008.10.03 15:131.13710.000.000.00-2.29
191396842008.10.03 22:07sell0.01gbpjpy186.470.00186.022008.10.03 22:40186.710.000.000.00-2.29
189574982008.10.02 16:52buy0.01gbpjpy185.390.00185.842008.10.02 17:20185.150.000.000.00-2.28
190713202008.10.03 15:08sell0.04gbpjpy185.120.00184.672008.10.03 15:13185.180.000.000.00-2.28
193574812008.10.06 21:16sell0.01usdjpy100.930.00100.532008.10.06 21:36101.160.000.000.00-2.27
195306412008.10.07 13:03sell0.01gbpjpy177.700.00177.252008.10.07 13:22177.930.000.000.00-2.26
188115062008.10.01 15:41sell0.01eurusd1.39930.00001.39562008.10.01 16:041.40150.000.000.00-2.20
189622092008.10.02 17:21buy0.01usdchf1.13770.00001.14172008.10.02 18:091.13520.000.000.00-2.20
189714372008.10.02 18:41sell0.02gbpusd1.76510.00001.76112008.10.02 18:571.76620.000.000.00-2.20
189049962008.10.02 10:12buy0.01gbpjpy186.250.00186.702008.10.02 10:17186.020.000.000.00-2.18
189749022008.10.02 19:13sell0.01gbpjpy185.960.00185.512008.10.02 19:37186.190.000.000.00-2.18
193062912008.10.06 17:01sell0.02gbpjpy175.830.00175.382008.10.06 17:04175.940.000.000.00-2.17
193762072008.10.06 22:36sell0.01gbpjpy177.530.00177.082008.10.06 22:54177.750.000.000.00-2.16
192822522008.10.06 16:21sell0.01gbpusd1.73820.00001.73422008.10.06 16:331.74030.000.000.00-2.10
194067432008.10.07 03:02sell0.01gbpusd1.74110.00001.73712008.10.07 03:371.74320.000.000.00-2.10
194426302008.10.07 06:22sell0.01eurusd1.35860.00001.35492008.10.07 06:321.36070.000.000.00-2.10
194966192008.10.07 10:30sell0.01eurusd1.35340.00001.34972008.10.07 10:571.35550.000.000.00-2.10
189165712008.10.02 12:35sell0.02gbpjpy185.950.00185.502008.10.02 12:49186.060.000.000.00-2.09
189829292008.10.02 21:37sell0.01usdjpy105.150.00104.752008.10.02 23:57105.370.000.000.00-2.09
191094822008.10.03 18:26sell0.02gbpjpy188.000.00187.552008.10.03 19:28188.110.000.000.00-2.08
170948702008.09.15 08:43sell0.10eurusd1.43041.44041.41042008.09.15 09:011.43060.000.000.00-2.00
175416532008.09.17 23:04sell0.10eurusd1.43141.44141.41142008.09.17 23:091.43160.000.000.00-2.00
175581972008.09.18 02:30sell0.20eurusd1.43551.44170.00002008.09.18 05:561.43560.000.000.00-2.00
189060762008.10.02 10:21sell0.01eurusd1.38980.00001.38612008.10.02 10:481.39180.000.000.00-2.00
190737452008.10.03 15:19sell0.01eurusd1.37140.00001.36772008.10.03 16:141.37340.000.000.00-2.00
191308822008.10.03 20:32sell0.01eurusd1.38260.00001.37892008.10.03 20:381.38460.000.000.00-2.00
191803272008.10.06 05:23buy0.10eurusd1.36391.35391.38392008.10.06 05:591.36370.000.000.00-2.00
192742122008.10.06 16:05sell0.02eurusd1.35550.00001.35182008.10.06 16:131.35650.000.000.00-2.00
194066322008.10.07 03:01sell0.01eurusd1.34840.00001.34472008.10.07 03:371.35040.000.000.00-2.00
194148582008.10.07 04:08sell0.01gbpusd1.74300.00001.73902008.10.07 05:301.74500.000.000.00-2.00
194387752008.10.07 06:06sell0.01eurusd1.35680.00001.35312008.10.07 06:221.35880.000.000.00-2.00
194708492008.10.07 08:59sell0.01eurusd1.35740.00001.35372008.10.07 09:361.35940.000.000.00-2.00
193176952008.10.06 17:44sell0.04gbpjpy176.180.00175.732008.10.06 17:50176.230.000.000.00-1.98
193435352008.10.06 19:53sell0.04gbpjpy174.800.00174.352008.10.06 20:11174.850.000.000.00-1.98
193692832008.10.06 21:59sell0.02usdjpy101.570.00101.172008.10.06 22:03101.670.000.000.00-1.97
194719292008.10.07 09:02sell0.01gbpjpy179.530.00179.082008.10.07 09:13179.730.000.000.00-1.95
189175792008.10.02 12:49buy0.01gbpusd1.76290.00001.76692008.10.02 13:021.76100.000.000.00-1.90
189221612008.10.02 13:31sell0.02gbpjpy185.930.00185.482008.10.02 14:14186.030.000.000.00-1.90
189406862008.10.02 14:56sell0.01eurusd1.37600.00001.37232008.10.02 15:241.37790.000.000.00-1.90
189501142008.10.02 15:56sell0.01eurusd1.37980.00001.37612008.10.02 16:491.38170.000.000.00-1.90
189579722008.10.02 16:59buy0.02gbpjpy185.250.00185.702008.10.02 17:20185.150.000.000.00-1.90
189953152008.10.03 00:56buy0.01eurusd1.38030.00001.38402008.10.03 01:481.37840.000.000.00-1.90
191011852008.10.03 17:33sell0.01eurusd1.38100.00001.37732008.10.03 17:421.38290.000.000.00-1.90
191240332008.10.03 19:56buy0.01gbpjpy187.950.00188.402008.10.03 20:05187.750.000.000.00-1.90
191732392008.10.06 03:36sell0.01eurusd1.36240.00001.35872008.10.06 04:501.36430.000.000.00-1.90
192086042008.10.06 09:02sell0.01eurusd1.35540.00001.35172008.10.06 09:181.35730.000.000.00-1.90
192316442008.10.06 11:24sell0.01eurusd1.35440.00001.35072008.10.06 11:541.35630.000.000.00-1.90
192347132008.10.06 11:54sell0.01eurusd1.35620.00001.35252008.10.06 12:211.35810.000.000.00-1.90
192635562008.10.06 15:22sell0.01eurusd1.35610.00001.35242008.10.06 15:311.35800.000.000.00-1.90
192773322008.10.06 16:13buy0.01gbpusd1.74410.00001.74812008.10.06 16:181.74220.000.000.00-1.90
193021412008.10.06 16:54sell0.01eurusd1.34760.00001.34392008.10.06 17:001.34950.000.000.00-1.90
193703552008.10.06 22:03sell0.01eurusd1.35050.00001.34682008.10.06 22:471.35240.000.000.00-1.90
193960842008.10.07 01:22sell0.01eurusd1.35060.00001.34692008.10.07 02:471.35250.000.000.00-1.90
195267652008.10.07 12:44sell0.01eurusd1.35650.00001.35282008.10.07 13:311.35840.000.000.00-1.90
191054942008.10.03 18:02sell0.02gbpjpy187.760.00187.312008.10.03 18:24187.860.000.000.00-1.89
191103072008.10.03 18:34sell0.04gbpjpy188.160.00187.712008.10.03 19:23188.210.000.000.00-1.89
193780322008.10.06 22:54buy0.01gbpjpy177.770.00178.222008.10.06 22:59177.580.000.000.00-1.86
188055892008.10.01 15:10buy0.01eurusd1.40200.00001.40572008.10.01 15:261.40020.000.000.00-1.80
188753662008.10.02 04:10sell0.01eurusd1.39320.00001.38952008.10.02 06:381.39500.000.000.00-1.80
190863592008.10.03 16:19sell0.02gbpusd1.76650.00001.76252008.10.03 16:211.76740.000.000.00-1.80
192423482008.10.06 12:50sell0.01gbpusd1.75710.00001.75312008.10.06 14:371.75890.000.000.00-1.80
192624142008.10.06 15:18buy0.01gbpusd1.75560.00001.75962008.10.06 15:261.75380.000.000.00-1.80
193699092008.10.06 22:01buy0.01eurusd1.35250.00001.35622008.10.06 22:031.35070.000.000.00-1.80
194718902008.10.07 09:02sell0.01gbpusd1.75030.00001.74632008.10.07 09:431.75210.000.000.00-1.80
190721432008.10.03 15:13sell0.02usdchf1.13610.00001.13212008.10.03 15:131.13710.000.000.00-1.76
194613202008.10.07 08:12buy0.01usdjpy102.880.00103.282008.10.07 09:12102.700.000.000.00-1.75
189986692008.10.03 01:49sell0.01gbpjpy184.880.00184.432008.10.03 01:55185.060.000.000.00-1.72
189639572008.10.02 17:36sell0.01usdjpy105.110.00104.712008.10.02 18:09105.290.000.000.00-1.71
192031402008.10.06 08:26sell0.01gbpusd1.75660.00001.75262008.10.06 08:561.75830.000.000.00-1.70
192085022008.10.06 09:02sell0.01gbpusd1.75550.00001.75152008.10.06 10:091.75720.000.000.00-1.70
192631552008.10.06 15:21sell0.01gbpusd1.75240.00001.74842008.10.06 15:311.75410.000.000.00-1.70
188873502008.10.02 08:12sell0.01usdchf1.12840.00001.12442008.10.02 09:001.13030.000.000.00-1.68
193057942008.10.06 17:00sell0.01usdjpy101.110.00100.712008.10.06 17:12101.280.000.000.00-1.68
194072232008.10.07 03:04sell0.01usdchf1.14500.00001.14102008.10.07 04:081.14690.000.000.00-1.66
192090542008.10.06 09:03sell0.01usdjpy103.320.00102.922008.10.06 10:11103.490.000.000.00-1.64
189531792008.10.02 16:17sell0.01gbpjpy185.280.00184.832008.10.02 16:34185.450.000.000.00-1.61
189704962008.10.02 18:29sell0.01usdjpy105.310.00104.912008.10.02 18:39105.480.000.000.00-1.61
189747002008.10.02 19:12sell0.01usdjpy105.300.00104.902008.10.02 19:37105.470.000.000.00-1.61
190871182008.10.03 16:22sell0.01gbpjpy186.660.00186.212008.10.03 16:28186.830.000.000.00-1.61
189292552008.10.02 14:32buy0.01eurusd1.38830.00001.39202008.10.02 14:341.38670.000.000.00-1.60
189419022008.10.02 15:01sell0.04gbpusd1.75890.00001.75492008.10.02 15:201.75930.000.000.00-1.60
189463482008.10.02 15:28sell0.01gbpusd1.75750.00001.75352008.10.02 15:511.75910.000.000.00-1.60
189528062008.10.02 16:15sell0.01gbpusd1.75820.00001.75422008.10.02 16:341.75980.000.000.00-1.60
189941402008.10.03 00:24sell0.01gbpusd1.76080.00001.75682008.10.03 01:481.76240.000.000.00-1.60
191041352008.10.03 17:50sell0.01gbpusd1.77430.00001.77032008.10.03 18:241.77590.000.000.00-1.60
191232432008.10.03 19:52sell0.04eurusd1.38490.00001.38122008.10.03 20:011.38530.000.000.00-1.60
191817212008.10.06 05:38buy0.16gbpusd1.75940.00001.76342008.10.06 06:561.75930.000.000.00-1.60
191830772008.10.06 05:53sell0.01gbpusd1.75770.00001.75372008.10.06 06:041.75930.000.000.00-1.60
191917932008.10.06 06:49sell0.01gbpusd1.75680.00001.75282008.10.06 07:561.75840.000.000.00-1.60
193155152008.10.06 17:31sell0.01gbpusd1.73650.00001.73252008.10.06 17:521.73810.000.000.00-1.60
194358562008.10.07 05:57sell0.08eurusd1.35700.00001.35332008.10.07 06:051.35720.000.000.00-1.60
194435792008.10.07 06:27sell0.01gbpusd1.75940.00001.75542008.10.07 06:351.76100.000.000.00-1.60
194625132008.10.07 08:17sell0.08eurusd1.35940.00001.35572008.10.07 08:221.35960.000.000.00-1.60
194660692008.10.07 08:33sell0.01gbpusd1.75160.00001.74762008.10.07 08:491.75320.000.000.00-1.60
194884402008.10.07 10:07sell0.01gbpusd1.73940.00001.73542008.10.07 10:091.74100.000.000.00-1.60
194930642008.10.07 10:19sell0.01gbpusd1.73440.00001.73042008.10.07 10:231.73600.000.000.00-1.60
195206512008.10.07 12:10sell0.01gbpusd1.74060.00001.73662008.10.07 12:441.74220.000.000.00-1.60
189634892008.10.02 17:34buy0.02usdchf1.13610.00001.14012008.10.02 18:091.13520.000.000.00-1.59
193465902008.10.06 20:13sell0.01usdjpy100.460.00100.062008.10.06 21:01100.620.000.000.00-1.59
189735392008.10.02 18:57sell0.01usdchf1.13550.00001.13152008.10.02 19:371.13730.000.000.00-1.58
192673862008.10.06 15:42sell0.01usdchf1.13820.00001.13422008.10.06 15:551.14000.000.000.00-1.58
192774432008.10.06 16:14sell0.01usdchf1.13890.00001.13492008.10.06 16:171.14070.000.000.00-1.58
193822762008.10.06 23:25sell0.01usdjpy101.270.00100.872008.10.07 00:14101.430.000.00-0.08-1.58
193996462008.10.07 02:06sell0.01usdjpy101.440.00101.042008.10.07 02:55101.600.000.000.00-1.57
195164082008.10.07 11:49sell0.16gbpjpy177.240.00176.792008.10.07 11:59177.250.000.000.00-1.57
194515722008.10.07 07:08sell0.02gbpjpy180.070.00179.622008.10.07 07:23180.150.000.000.00-1.56
191920972008.10.06 06:51sell0.08gbpjpy181.350.00180.902008.10.06 07:06181.370.000.000.00-1.55
192215272008.10.06 10:16sell0.01usdjpy103.320.00102.922008.10.06 11:36103.480.000.000.00-1.55
189292622008.10.02 14:32sell0.01gbpjpy185.960.00185.512008.10.02 14:33186.120.000.000.00-1.52
191214392008.10.03 19:45sell0.01usdjpy105.330.00104.932008.10.03 19:53105.490.000.000.00-1.52
191311322008.10.03 20:32sell0.02gbpjpy187.110.00186.662008.10.03 20:45187.190.000.000.00-1.52
191322442008.10.03 20:39buy0.01usdjpy105.500.00105.902008.10.03 22:46105.340.000.000.00-1.52
191399872008.10.03 22:12sell0.02gbpjpy186.630.00186.182008.10.03 22:40186.710.000.000.00-1.52
188628172008.10.02 02:08sell0.01usdjpy106.070.00105.672008.10.02 03:04106.230.000.000.00-1.51
188871252008.10.02 08:10buy0.01gbpjpy187.080.00187.532008.10.02 08:12186.920.000.000.00-1.51
191044682008.10.03 17:53sell0.01usdjpy105.690.00105.292008.10.03 19:27105.850.000.000.00-1.51
189015712008.10.02 09:45sell0.01gbpusd1.76230.00001.75832008.10.02 09:541.76380.000.000.00-1.50
189724422008.10.02 18:47sell0.01usdchf1.13420.00001.13022008.10.02 18:571.13590.000.000.00-1.50
193220852008.10.06 17:59sell0.01gbpusd1.73740.00001.73342008.10.06 18:111.73890.000.000.00-1.50
193760332008.10.06 22:35sell0.01gbpusd1.74330.00001.73932008.10.06 22:541.74480.000.000.00-1.50
190722542008.10.03 15:13sell0.01usdchf1.13660.00001.13262008.10.03 15:161.13830.000.000.00-1.49
193822872008.10.06 23:25sell0.01gbpjpy176.560.00176.112008.10.06 23:42176.710.000.000.00-1.48
194918582008.10.07 10:16sell0.01usdjpy101.590.00101.192008.10.07 10:25101.740.000.000.00-1.47
191907452008.10.06 06:43sell0.01usdjpy102.860.00102.462008.10.06 07:07103.010.000.000.00-1.46
188749462008.10.02 04:08buy0.01usdjpy105.890.00106.292008.10.02 06:38105.740.000.000.00-1.42
189192382008.10.02 13:02sell0.01usdchf1.13200.00001.12802008.10.02 14:321.13360.000.000.00-1.41
189522162008.10.02 16:12sell0.01usdchf1.13650.00001.13252008.10.02 17:181.13810.000.000.00-1.41
189867152008.10.02 22:25sell0.02gbpusd1.76200.00001.75802008.10.02 23:571.76270.000.000.00-1.40
193631662008.10.06 21:36sell0.01gbpusd1.74400.00001.74002008.10.06 21:521.74540.000.000.00-1.40
193631742008.10.06 21:36sell0.01eurusd1.34920.00001.34552008.10.06 21:521.35060.000.000.00-1.40
193427952008.10.06 19:49sell0.01usdjpy100.410.00100.012008.10.06 20:12100.550.000.000.00-1.39
193849412008.10.06 23:46sell0.02gbpjpy176.790.00176.342008.10.07 00:15176.860.000.00-0.57-1.38
195311702008.10.07 13:09sell0.02gbpjpy177.860.00177.412008.10.07 13:22177.930.000.000.00-1.38
194214162008.10.07 05:15buy0.01gbpjpy178.420.00178.872008.10.07 05:27178.280.000.000.00-1.37
194222942008.10.07 05:22sell0.01gbpjpy177.990.00177.542008.10.07 05:31178.130.000.000.00-1.37
194402072008.10.07 06:12buy0.01usdjpy103.250.00103.652008.10.07 06:22103.110.000.000.00-1.36
188608302008.10.02 01:57sell0.01usdchf1.12810.00001.12412008.10.02 02:081.12960.000.000.00-1.33
188813162008.10.02 06:38sell0.01gbpjpy187.020.00186.572008.10.02 07:46187.160.000.000.00-1.33
189055182008.10.02 10:15buy0.02gbpjpy186.090.00186.542008.10.02 10:17186.020.000.000.00-1.33
189432672008.10.02 15:09buy0.01gbpjpy186.080.00186.532008.10.02 15:42185.940.000.000.00-1.33
189823132008.10.02 21:19buy0.02gbpjpy185.660.00186.112008.10.02 21:37185.590.000.000.00-1.33
190728172008.10.03 15:16sell0.01gbpjpy185.090.00184.642008.10.03 15:17185.230.000.000.00-1.33
191265802008.10.03 20:09sell0.01usdchf1.12360.00001.11962008.10.03 20:361.12510.000.000.00-1.33
193036192008.10.06 16:57sell0.01usdchf1.14510.00001.14112008.10.06 17:101.14660.000.000.00-1.31
194769512008.10.07 09:25sell0.01usdchf1.14090.00001.13692008.10.07 10:331.14240.000.000.00-1.31
190926252008.10.03 16:50sell0.01eurusd1.37970.00001.37602008.10.03 16:581.38100.000.000.00-1.30
191308162008.10.03 20:32sell0.01gbpusd1.77570.00001.77172008.10.03 21:001.77700.000.000.00-1.30
194056932008.10.07 02:59buy0.01usdjpy101.570.00101.972008.10.07 03:01101.440.000.000.00-1.28
194909202008.10.07 10:15buy0.01usdjpy101.850.00102.252008.10.07 10:18101.720.000.000.00-1.28
195225392008.10.07 12:19sell0.01gbpjpy177.650.00177.202008.10.07 12:37177.780.000.000.00-1.28
189078662008.10.02 10:40sell0.01usdchf1.12980.00001.12582008.10.02 10:541.13120.000.000.00-1.24
189688992008.10.02 18:09sell0.01gbpjpy185.580.00185.132008.10.02 18:29185.710.000.000.00-1.24
190663722008.10.03 14:51buy0.01gbpjpy184.940.00185.392008.10.03 15:04184.810.000.000.00-1.24
191877432008.10.06 06:21sell0.01usdchf1.13200.00001.12802008.10.06 06:431.13340.000.000.00-1.24
190864972008.10.03 16:19buy0.01gbpjpy186.750.00187.202008.10.03 16:21186.620.000.000.00-1.23
191979012008.10.06 07:49sell0.01usdchf1.13500.00001.13102008.10.06 08:201.13640.000.000.00-1.23
192831652008.10.06 16:22sell0.02usdchf1.13990.00001.13592008.10.06 16:331.14060.000.000.00-1.23
188736512008.10.02 03:54sell0.01gbpjpy187.060.00186.612008.10.02 04:08187.190.000.000.00-1.22
193088452008.10.06 17:08buy0.01usdchf1.14730.00001.15132008.10.06 18:021.14590.000.000.00-1.22
194529722008.10.07 07:20sell0.01usdchf1.14330.00001.13932008.10.07 08:131.14470.000.000.00-1.22
194928222008.10.07 10:18buy0.01usdchf1.14540.00001.14942008.10.07 12:441.14400.000.000.00-1.22
188120442008.10.01 15:47sell0.02eurusd1.40090.00001.39722008.10.01 16:041.40150.000.000.00-1.20
189248502008.10.02 13:54sell0.04eurusd1.38960.00001.38592008.10.02 14:151.38990.000.000.00-1.20
189469562008.10.02 15:32sell0.04eurusd1.37920.00001.37552008.10.02 15:551.37950.000.000.00-1.20
189840062008.10.02 21:44sell0.01eurusd1.37930.00001.37562008.10.02 23:571.38050.000.000.00-1.20
191263942008.10.03 20:09sell0.04eurusd1.38840.00001.38472008.10.03 20:151.38870.000.000.00-1.20
192221342008.10.06 10:19buy0.04gbpusd1.75350.00001.75752008.10.06 10:231.75320.000.000.00-1.20
192369652008.10.06 12:07sell0.02gbpusd1.75690.00001.75292008.10.06 12:421.75750.000.000.00-1.20
192896312008.10.06 16:32sell0.04gbpusd1.74140.00001.73742008.10.06 16:331.74170.000.000.00-1.20
193131422008.10.06 17:22sell0.01gbpusd1.73650.00001.73252008.10.06 17:271.73770.000.000.00-1.20
193135722008.10.06 17:23sell0.04eurusd1.35190.00001.34822008.10.06 17:551.35220.000.000.00-1.20
195164452008.10.07 11:49sell0.04eurusd1.35700.00001.35332008.10.07 12:441.35730.000.000.00-1.20
193251462008.10.06 18:12sell0.01gbpjpy175.770.00175.322008.10.06 18:16175.890.000.000.00-1.19
193591492008.10.06 21:22buy0.01gbpjpy176.200.00176.652008.10.06 21:26176.080.000.000.00-1.18
189175962008.10.02 12:49sell0.01usdchf1.13100.00001.12702008.10.02 13:021.13230.000.000.00-1.15
191692452008.10.06 02:52sell0.01usdchf1.13100.00001.12702008.10.06 06:191.13230.000.000.00-1.15
189140702008.10.02 12:03sell0.01usdjpy105.410.00105.012008.10.02 12:49105.530.000.000.00-1.14
189846962008.10.02 21:53sell0.02usdjpy105.310.00104.912008.10.02 23:57105.370.000.000.00-1.14
190720062008.10.03 15:12buy0.02gbpjpy185.240.00185.692008.10.03 15:13185.180.000.000.00-1.14
189762782008.10.02 19:43sell0.01gbpjpy186.100.00185.652008.10.02 19:58186.220.000.000.00-1.13
190932452008.10.03 16:53sell0.04usdjpy105.890.00105.492008.10.03 16:58105.920.000.000.00-1.13
188672902008.10.02 03:05sell0.01gbpusd1.76700.00001.76302008.10.02 03:181.76810.000.000.00-1.10
192432822008.10.06 12:56sell0.01eurusd1.35740.00001.35372008.10.06 14:371.35850.000.000.00-1.10
192883002008.10.06 16:30buy0.01eurusd1.35470.00001.35842008.10.06 16:331.35360.000.000.00-1.10
193547692008.10.06 21:00buy0.01gbpjpy175.100.00175.552008.10.06 21:05174.990.000.000.00-1.10
194100282008.10.07 03:33buy0.01eurusd1.35110.00001.35482008.10.07 04:081.35000.000.000.00-1.10
193317772008.10.06 18:40sell0.01gbpjpy175.390.00174.942008.10.06 19:00175.500.000.000.00-1.09
193204372008.10.06 17:53sell0.01gbpjpy175.950.00175.502008.10.06 18:12176.060.000.000.00-1.08
193247882008.10.06 18:11buy0.01gbpjpy176.150.00176.602008.10.06 18:14176.040.000.000.00-1.08
192660912008.10.06 15:32sell0.01gbpjpy180.330.00179.882008.10.06 15:44180.440.000.000.00-1.07
189292702008.10.02 14:32sell0.01usdchf1.13300.00001.12902008.10.02 14:331.13420.000.000.00-1.06
191729692008.10.06 03:33sell0.01gbpjpy184.110.00183.662008.10.06 04:24184.220.000.000.00-1.06
188998882008.10.02 09:36sell0.01gbpjpy185.860.00185.412008.10.02 09:42185.970.000.000.00-1.05
192825802008.10.06 16:21sell0.01usdchf1.13850.00001.13452008.10.06 16:281.13970.000.000.00-1.05
189495752008.10.02 15:52sell0.01gbpjpy185.370.00184.922008.10.02 16:16185.480.000.000.00-1.04
190664542008.10.03 14:51sell0.01usdjpy105.160.00104.762008.10.03 15:04105.270.000.000.00-1.04
170948652008.09.15 08:43sell0.10eurusd1.43051.44051.41052008.09.15 09:011.43060.000.000.00-1.00
171550382008.09.15 14:56buy0.10eurusd1.41701.40701.43702008.09.15 15:171.41690.000.000.00-1.00
176411302008.09.18 15:31sell0.10eurusd1.44041.45041.42042008.09.18 15:311.44050.000.000.00-1.00
188068162008.10.01 15:14buy0.02eurusd1.40070.00001.40442008.10.01 15:261.40020.000.000.00-1.00
188963722008.10.02 09:23sell0.02gbpusd1.76410.00001.76012008.10.02 09:261.76460.000.000.00-1.00
190871042008.10.03 16:22sell0.01gbpusd1.76790.00001.76392008.10.03 16:281.76890.000.000.00-1.00
191739142008.10.06 03:51buy0.10eurusd1.36491.35491.38492008.10.06 03:521.36480.000.000.00-1.00
192885382008.10.06 16:30sell0.02gbpusd1.73980.00001.73582008.10.06 16:331.74030.000.000.00-1.00
194126072008.10.07 03:53sell0.01gbpusd1.74230.00001.73832008.10.07 04:081.74330.000.000.00-1.00
193590672008.10.06 21:22sell0.02usdjpy101.090.00100.692008.10.06 21:36101.140.000.000.00-0.99
193769512008.10.06 22:45sell0.02gbpjpy177.700.00177.252008.10.06 22:54177.750.000.000.00-0.98
192150782008.10.06 09:40sell0.02gbpjpy182.040.00181.592008.10.06 10:07182.090.000.000.00-0.96
192414482008.10.06 12:42sell0.01usdchf1.14030.00001.13632008.10.06 12:501.14140.000.000.00-0.96
189093332008.10.02 10:59sell0.01usdjpy105.330.00104.932008.10.02 12:03105.430.000.000.00-0.95
189735242008.10.02 18:57buy0.01gbpjpy186.330.00186.782008.10.02 19:30186.230.000.000.00-0.95
190722612008.10.03 15:13sell0.01usdjpy105.200.00104.802008.10.03 15:16105.300.000.000.00-0.95
190730302008.10.03 15:17buy0.01gbpjpy185.240.00185.692008.10.03 15:30185.140.000.000.00-0.95
191189102008.10.03 19:34sell0.01gbpjpy187.800.00187.352008.10.03 19:42187.900.000.000.00-0.95
188736422008.10.02 03:54sell0.01usdjpy105.770.00105.372008.10.02 04:08105.870.000.000.00-0.94
188881342008.10.02 08:16sell0.01eurusd1.39170.00001.38802008.10.02 09:001.39260.000.000.00-0.90
189704992008.10.02 18:29sell0.01gbpusd1.76270.00001.75872008.10.02 18:391.76360.000.000.00-0.90
189684302008.10.02 18:05sell0.01usdchf1.13440.00001.13042008.10.02 18:091.13540.000.000.00-0.88
193675252008.10.06 21:52buy0.01gbpjpy177.280.00177.732008.10.06 21:52177.190.000.000.00-0.88
189012912008.10.02 09:43sell0.01gbpjpy185.730.00185.282008.10.02 09:55185.820.000.000.00-0.86
189060782008.10.02 10:21sell0.01gbpjpy186.100.00185.652008.10.02 10:51186.190.000.000.00-0.85
189292972008.10.02 14:32sell0.01usdjpy105.370.00104.972008.10.02 14:33105.460.000.000.00-0.85
190854902008.10.03 16:14sell0.01usdjpy105.520.00105.122008.10.03 16:21105.610.000.000.00-0.85
188628182008.10.02 02:08sell0.01eurusd1.39490.00001.39122008.10.02 03:041.39570.000.000.00-0.80
189056922008.10.02 10:17sell0.01usdchf1.13060.00001.12662008.10.02 10:211.13150.000.000.00-0.80
189986742008.10.03 01:49sell0.01gbpusd1.76170.00001.75772008.10.03 01:551.76250.000.000.00-0.80
191155052008.10.03 19:20sell0.04eurusd1.38350.00001.37982008.10.03 19:281.38370.000.000.00-0.80
191314212008.10.03 20:34sell0.02eurusd1.38420.00001.38052008.10.03 20:381.38460.000.000.00-0.80
192808812008.10.06 16:19buy0.04gbpusd1.74070.00001.74472008.10.06 16:221.74050.000.000.00-0.80
193628072008.10.06 21:35sell0.08eurusd1.34970.00001.34602008.10.06 21:361.34980.000.000.00-0.80
193800542008.10.06 23:11sell0.01eurusd1.34860.00001.34492008.10.06 23:431.34940.000.000.00-0.80
193939102008.10.07 01:06sell0.02gbpusd1.74450.00001.74052008.10.07 01:111.74490.000.000.00-0.80
194077702008.10.07 03:10sell0.02eurusd1.35000.00001.34632008.10.07 03:371.35040.000.000.00-0.80
194125872008.10.07 03:53sell0.01eurusd1.34940.00001.34572008.10.07 04:081.35020.000.000.00-0.80
194389902008.10.07 06:08sell0.02eurusd1.35840.00001.35472008.10.07 06:221.35880.000.000.00-0.80
194979892008.10.07 10:35sell0.02eurusd1.35510.00001.35142008.10.07 10:571.35550.000.000.00-0.80
189759582008.10.02 19:37sell0.01usdchf1.13670.00001.13272008.10.02 19:431.13760.000.000.00-0.79
192697392008.10.06 15:55buy0.01usdchf1.13980.00001.14382008.10.06 16:131.13890.000.000.00-0.79
192943732008.10.06 16:39sell0.08gbpjpy175.000.00174.552008.10.06 16:40175.010.000.000.00-0.79
193036352008.10.06 16:57sell0.04gbpjpy175.930.00175.482008.10.06 16:59175.950.000.000.00-0.79
193440522008.10.06 19:57sell0.08gbpjpy175.000.00174.552008.10.06 20:01175.010.000.000.00-0.79
194746022008.10.07 09:18sell0.04usdjpy102.860.00102.462008.10.07 09:37102.880.000.000.00-0.78
194938942008.10.07 10:21sell0.08gbpjpy176.860.00176.412008.10.07 10:23176.870.000.000.00-0.78
191692222008.10.06 02:51sell0.01gbpjpy184.390.00183.942008.10.06 02:51184.470.000.000.00-0.77
188926802008.10.02 09:01sell0.01usdjpy105.730.00105.332008.10.02 09:16105.810.000.000.00-0.76
189049232008.10.02 10:12sell0.04gbpjpy186.080.00185.632008.10.02 10:17186.100.000.000.00-0.76
189060672008.10.02 10:21sell0.01usdjpy105.310.00104.912008.10.02 10:54105.390.000.000.00-0.76
189093362008.10.02 10:59sell0.01gbpjpy186.000.00185.552008.10.02 12:03186.080.000.000.00-0.76
189215052008.10.02 13:26sell0.01usdjpy105.340.00104.942008.10.02 14:32105.420.000.000.00-0.76
190683002008.10.03 14:58sell0.01gbpjpy184.780.00184.332008.10.03 15:04184.860.000.000.00-0.76
191244022008.10.03 19:58buy0.02gbpjpy187.790.00188.242008.10.03 20:06187.750.000.000.00-0.76
188813232008.10.02 06:38sell0.01usdchf1.12790.00001.12392008.10.02 08:121.12870.000.000.00-0.71
189140662008.10.02 12:03sell0.01usdchf1.13060.00001.12662008.10.02 12:491.13140.000.000.00-0.71
191109452008.10.03 18:42sell0.04usdchf1.13050.00001.12652008.10.03 19:131.13070.000.000.00-0.71
191258732008.10.03 20:06buy0.01usdchf1.12470.00001.12872008.10.03 20:161.12390.000.000.00-0.71
189762592008.10.02 19:43buy0.01usdchf1.13770.00001.14172008.10.02 19:581.13690.000.000.00-0.70
190855022008.10.03 16:14sell0.01usdchf1.13920.00001.13522008.10.03 16:211.14000.000.000.00-0.70
190870982008.10.03 16:21buy0.01usdchf1.13960.00001.14362008.10.03 16:281.13880.000.000.00-0.70
192390372008.10.06 12:22sell0.01eurusd1.35840.00001.35472008.10.06 12:421.35910.000.000.00-0.70
195417952008.10.07 14:06buy0.01eurusd1.36340.00001.36712008.10.07 14:121.36270.000.000.00-0.70
192365462008.10.06 12:05sell0.01gbpjpy181.270.00180.822008.10.06 12:32181.340.000.000.00-0.68
188688582008.10.02 03:19sell0.01gbpjpy187.660.00187.212008.10.02 03:23187.730.000.000.00-0.66
188926612008.10.02 09:01sell0.01gbpjpy186.710.00186.262008.10.02 09:16186.780.000.000.00-0.66
189689272008.10.02 18:09sell0.01usdjpy105.270.00104.872008.10.02 18:29105.340.000.000.00-0.66
189712112008.10.02 18:39sell0.01usdjpy105.450.00105.052008.10.02 18:57105.520.000.000.00-0.66
189762922008.10.02 19:43sell0.01usdjpy105.410.00105.012008.10.02 19:58105.480.000.000.00-0.66
189689092008.10.02 18:09sell0.01usdchf1.13520.00001.13122008.10.02 18:291.13590.000.000.00-0.62
193703462008.10.06 22:03sell0.01usdchf1.14740.00001.14342008.10.06 22:541.14810.000.000.00-0.61
188688982008.10.02 03:19sell0.01gbpusd1.76760.00001.76362008.10.02 03:231.76820.000.000.00-0.60
189067772008.10.02 10:29sell0.02eurusd1.39150.00001.38782008.10.02 10:481.39180.000.000.00-0.60
189185422008.10.02 12:57buy0.02gbpusd1.76120.00001.76522008.10.02 13:021.76090.000.000.00-0.60
189519512008.10.02 16:10sell0.02eurusd1.38140.00001.37772008.10.02 16:491.38170.000.000.00-0.60
190758892008.10.03 15:29sell0.02eurusd1.37310.00001.36942008.10.03 16:141.37340.000.000.00-0.60
190982292008.10.03 17:15sell0.02eurusd1.38040.00001.37672008.10.03 17:321.38070.000.000.00-0.60
191024022008.10.03 17:40sell0.02eurusd1.38260.00001.37892008.10.03 17:421.38290.000.000.00-0.60
191692232008.10.06 02:51sell0.01gbpusd1.76570.00001.76172008.10.06 02:511.76630.000.000.00-0.60
191735562008.10.06 03:46sell0.02eurusd1.36400.00001.36032008.10.06 04:501.36430.000.000.00-0.60
191841332008.10.06 06:06sell0.01eurusd1.36190.00001.35822008.10.06 06:181.36250.000.000.00-0.60
192096832008.10.06 09:06sell0.02eurusd1.35700.00001.35332008.10.06 09:181.35730.000.000.00-0.60
192123522008.10.06 09:24sell0.02eurusd1.35850.00001.35482008.10.06 10:461.35880.000.000.00-0.60
192320362008.10.06 11:28sell0.02eurusd1.35600.00001.35232008.10.06 11:541.35630.000.000.00-0.60
192380042008.10.06 12:17sell0.02eurusd1.35780.00001.35412008.10.06 12:211.35810.000.000.00-0.60
192607132008.10.06 15:10buy0.01gbpusd1.75570.00001.75972008.10.06 15:181.75510.000.000.00-0.60
192641702008.10.06 15:25sell0.02eurusd1.35770.00001.35402008.10.06 15:311.35800.000.000.00-0.60
193028592008.10.06 16:56sell0.02eurusd1.34920.00001.34552008.10.06 17:001.34950.000.000.00-0.60
193676422008.10.06 21:52sell0.01eurusd1.35010.00001.34642008.10.06 22:031.35070.000.000.00-0.60
193717472008.10.06 22:12sell0.02eurusd1.35210.00001.34842008.10.06 22:471.35240.000.000.00-0.60
193757482008.10.06 22:34sell0.01usdjpy101.820.00101.422008.10.06 22:54101.880.000.000.00-0.59
194929782008.10.07 10:18sell0.02gbpjpy176.370.00175.922008.10.07 10:30176.400.000.000.00-0.59
189986852008.10.03 01:49sell0.01usdjpy104.930.00104.532008.10.03 01:55104.990.000.000.00-0.57
190961052008.10.03 17:01sell0.01gbpjpy187.980.00187.532008.10.03 17:33188.040.000.000.00-0.57
188673462008.10.02 03:05sell0.01usdjpy106.220.00105.822008.10.02 03:18106.280.000.000.00-0.56
188628262008.10.02 02:08sell0.01usdchf1.12920.00001.12522008.10.02 03:041.12980.000.000.00-0.53
189054742008.10.02 10:14sell0.01usdchf1.13060.00001.12662008.10.02 10:171.13120.000.000.00-0.53
189089282008.10.02 10:54sell0.01usdchf1.13120.00001.12722008.10.02 10:591.13180.000.000.00-0.53
189704952008.10.02 18:29sell0.01usdchf1.13570.00001.13172008.10.02 18:391.13630.000.000.00-0.53
190728342008.10.03 15:16sell0.01usdchf1.13770.00001.13372008.10.03 15:171.13830.000.000.00-0.53
193631702008.10.06 21:36sell0.01usdchf1.14730.00001.14332008.10.06 21:521.14790.000.000.00-0.52
190728142008.10.03 15:16sell0.01gbpusd1.75840.00001.75442008.10.03 15:171.75890.000.000.00-0.50
190871262008.10.03 16:22sell0.01eurusd1.37250.00001.36882008.10.03 16:281.37300.000.000.00-0.50
191110652008.10.03 18:42buy0.01eurusd1.38120.00001.38492008.10.03 18:451.38070.000.000.00-0.50
193108652008.10.06 17:13sell0.01usdjpy101.230.00100.832008.10.06 17:49101.280.000.000.00-0.49
192414302008.10.06 12:42buy0.01usdjpy103.260.00103.662008.10.06 12:50103.210.000.000.00-0.48
188871512008.10.02 08:11sell0.01usdjpy105.720.00105.322008.10.02 08:12105.770.000.000.00-0.47
189056952008.10.02 10:17sell0.01usdjpy105.290.00104.892008.10.02 10:21105.340.000.000.00-0.47
190728382008.10.03 15:16sell0.01usdjpy105.240.00104.842008.10.03 15:17105.290.000.000.00-0.47
190871282008.10.03 16:22sell0.01usdjpy105.570.00105.172008.10.03 16:28105.620.000.000.00-0.47
188688732008.10.02 03:19sell0.01usdchf1.12900.00001.12502008.10.02 03:231.12950.000.000.00-0.44
188736442008.10.02 03:54sell0.01usdchf1.12790.00001.12392008.10.02 04:081.12840.000.000.00-0.44
189982262008.10.03 01:48sell0.01usdchf1.13450.00001.13052008.10.03 01:491.13500.000.000.00-0.44
193780582008.10.06 22:54sell0.01usdchf1.14760.00001.14362008.10.06 22:591.14810.000.000.00-0.44
193831942008.10.06 23:34buy0.01usdchf1.14740.00001.15142008.10.07 01:111.14690.000.00-0.02-0.44
188160392008.10.01 16:05sell0.01eurusd1.40090.00001.39722008.10.01 16:211.40130.000.000.00-0.40
188245772008.10.01 17:05sell0.04eurusd1.40110.00001.39742008.10.01 21:241.40120.000.000.00-0.40
188672812008.10.02 03:05sell0.01eurusd1.39540.00001.39172008.10.02 03:181.39580.000.000.00-0.40
188757452008.10.02 04:12sell0.02eurusd1.39480.00001.39112008.10.02 06:381.39500.000.000.00-0.40
189089062008.10.02 10:54buy0.01gbpusd1.76630.00001.77032008.10.02 10:591.76590.000.000.00-0.40
189221552008.10.02 13:31sell0.04gbpusd1.76440.00001.76042008.10.02 14:241.76450.000.000.00-0.40
189295642008.10.02 14:34sell0.01eurusd1.38600.00001.38232008.10.02 14:341.38640.000.000.00-0.40
189762632008.10.02 19:43sell0.01eurusd1.38200.00001.37832008.10.02 19:581.38240.000.000.00-0.40
189762662008.10.02 19:43sell0.01gbpusd1.76520.00001.76122008.10.02 19:581.76560.000.000.00-0.40
189981652008.10.03 01:48buy0.01gbpusd1.76250.00001.76652008.10.03 01:491.76210.000.000.00-0.40
189987002008.10.03 01:50sell0.01eurusd1.37740.00001.37372008.10.03 01:551.37780.000.000.00-0.40
190978432008.10.03 17:11sell0.01eurusd1.37870.00001.37502008.10.03 17:281.37910.000.000.00-0.40
191915612008.10.06 06:47sell0.01eurusd1.36130.00001.35762008.10.06 07:161.36170.000.000.00-0.40
192168972008.10.06 09:52sell0.04eurusd1.36010.00001.35642008.10.06 10:091.36020.000.000.00-0.40
192626782008.10.06 15:19buy0.02gbpusd1.75400.00001.75802008.10.06 15:261.75380.000.000.00-0.40
193567512008.10.06 21:15sell0.04usdjpy100.940.00100.542008.10.06 21:16100.950.000.000.00-0.40
193805232008.10.06 23:15sell0.01gbpusd1.74200.00001.73802008.10.07 00:451.74240.000.00-0.18-0.40
193975242008.10.07 01:38sell0.02eurusd1.35230.00001.34862008.10.07 02:471.35250.000.000.00-0.40
194005922008.10.07 02:15sell0.04gbpusd1.74580.00001.74182008.10.07 02:401.74590.000.000.00-0.40
194148662008.10.07 04:08sell0.01eurusd1.35000.00001.34632008.10.07 05:301.35040.000.000.00-0.40
194924242008.10.07 10:17sell0.01eurusd1.35190.00001.34822008.10.07 10:261.35230.000.000.00-0.40
194247432008.10.07 05:33sell0.04usdjpy102.290.00101.892008.10.07 05:36102.300.000.000.00-0.39
194396702008.10.07 06:10sell0.04usdjpy103.130.00102.732008.10.07 06:22103.140.000.000.00-0.39
194992232008.10.07 10:40sell0.04usdjpy102.010.00101.612008.10.07 10:53102.020.000.000.00-0.39
189175882008.10.02 12:49sell0.01usdjpy105.510.00105.112008.10.02 13:02105.550.000.000.00-0.38
189641792008.10.02 17:39sell0.02usdjpy105.270.00104.872008.10.02 18:09105.290.000.000.00-0.38
189710962008.10.02 18:38sell0.04gbpjpy185.990.00185.542008.10.02 18:38186.000.000.000.00-0.38
190705322008.10.03 15:04sell0.01usdjpy105.230.00104.832008.10.03 15:13105.270.000.000.00-0.38
194120102008.10.07 03:49sell0.02usdchf1.14670.00001.14272008.10.07 04:081.14690.000.000.00-0.35
188193422008.10.01 16:25sell0.01eurusd1.39930.00001.39562008.10.01 16:471.39960.000.000.00-0.30
188688782008.10.02 03:19sell0.01eurusd1.39560.00001.39192008.10.02 03:231.39590.000.000.00-0.30
188693762008.10.02 03:23sell0.01gbpusd1.76790.00001.76392008.10.02 03:541.76820.000.000.00-0.30
188847192008.10.02 07:45sell0.01eurusd1.39430.00001.39062008.10.02 08:041.39460.000.000.00-0.30
188881142008.10.02 08:16sell0.01gbpusd1.76600.00001.76202008.10.02 09:001.76630.000.000.00-0.30
188978202008.10.02 09:27sell0.01eurusd1.38670.00001.38302008.10.02 09:581.38700.000.000.00-0.30
189089132008.10.02 10:54sell0.01gbpusd1.76590.00001.76192008.10.02 10:591.76620.000.000.00-0.30
189376422008.10.02 14:50sell0.01eurusd1.37740.00001.37372008.10.02 14:531.37770.000.000.00-0.30
189704972008.10.02 18:29sell0.01eurusd1.38290.00001.37922008.10.02 18:391.38320.000.000.00-0.30
190664082008.10.03 14:51sell0.01eurusd1.37780.00001.37412008.10.03 14:561.37810.000.000.00-0.30
191115452008.10.03 18:44sell0.01eurusd1.37930.00001.37562008.10.03 19:001.37960.000.000.00-0.30
191189332008.10.03 19:34sell0.01eurusd1.38400.00001.38032008.10.03 19:371.38430.000.000.00-0.30
191281832008.10.03 20:17sell0.01eurusd1.38770.00001.38402008.10.03 20:231.38800.000.000.00-0.30
191713912008.10.06 03:11sell0.01eurusd1.36240.00001.35872008.10.06 03:351.36270.000.000.00-0.30
191798592008.10.06 05:17sell0.01eurusd1.36180.00001.35812008.10.06 05:291.36210.000.000.00-0.30
191873912008.10.06 06:19sell0.01eurusd1.36190.00001.35822008.10.06 06:301.36220.000.000.00-0.30
191892592008.10.06 06:35sell0.01eurusd1.36120.00001.35752008.10.06 06:461.36150.000.000.00-0.30
192015202008.10.06 08:09sell0.01eurusd1.35690.00001.35322008.10.06 08:531.35720.000.000.00-0.30
192067922008.10.06 08:55buy0.01eurusd1.35710.00001.36082008.10.06 09:051.35680.000.000.00-0.30
192297332008.10.06 11:12sell0.01eurusd1.35500.00001.35132008.10.06 11:171.35530.000.000.00-0.30
192607242008.10.06 15:10sell0.01eurusd1.35730.00001.35362008.10.06 15:181.35760.000.000.00-0.30
192660142008.10.06 15:32sell0.01eurusd1.35810.00001.35442008.10.06 15:461.35840.000.000.00-0.30
192839252008.10.06 16:23sell0.01eurusd1.35350.00001.34982008.10.06 16:291.35380.000.000.00-0.30
192937132008.10.06 16:38sell0.01eurusd1.35060.00001.34692008.10.06 16:401.35090.000.000.00-0.30
193077122008.10.06 17:05sell0.01eurusd1.34770.00001.34402008.10.06 17:081.34800.000.000.00-0.30
193223122008.10.06 18:00sell0.01eurusd1.35060.00001.34692008.10.06 18:061.35090.000.000.00-0.30
193238142008.10.06 18:07sell0.01eurusd1.35150.00001.34782008.10.06 18:111.35180.000.000.00-0.30
193317732008.10.06 18:40sell0.01eurusd1.35080.00001.34712008.10.06 19:121.35110.000.000.00-0.30
193484542008.10.06 20:25sell0.01eurusd1.34670.00001.34302008.10.06 20:431.34700.000.000.00-0.30
193882592008.10.07 00:16sell0.01usdjpy101.340.00100.942008.10.07 00:22101.370.000.000.00-0.30
194459472008.10.07 06:36sell0.01eurusd1.35960.00001.35592008.10.07 06:491.35990.000.000.00-0.30
194489732008.10.07 06:54sell0.01eurusd1.35660.00001.35292008.10.07 07:001.35690.000.000.00-0.30
194505752008.10.07 07:01sell0.01eurusd1.35600.00001.35232008.10.07 07:531.35630.000.000.00-0.30
194666402008.10.07 08:35sell0.01eurusd1.35720.00001.35352008.10.07 08:581.35750.000.000.00-0.30
191692202008.10.06 02:51sell0.01usdjpy104.410.00104.012008.10.06 02:51104.440.000.000.00-0.29
194454682008.10.07 06:35sell0.01usdjpy102.870.00102.472008.10.07 06:41102.900.000.000.00-0.29
188873422008.10.02 08:12buy0.01usdjpy105.750.00106.152008.10.02 09:00105.720.000.000.00-0.28
190763812008.10.03 15:31buy0.01usdchf1.13940.00001.14342008.10.03 16:141.13910.000.000.00-0.26
190871082008.10.03 16:22sell0.01usdchf1.13900.00001.13502008.10.03 16:281.13930.000.000.00-0.26
193568332008.10.06 21:15buy0.01usdchf1.14840.00001.15242008.10.06 21:161.14810.000.000.00-0.26
188081412008.10.01 15:19sell0.01eurusd1.39860.00001.39492008.10.01 15:401.39880.000.000.00-0.20
189335162008.10.02 14:38sell0.01eurusd1.37970.00001.37602008.10.02 14:491.37990.000.000.00-0.20
189411332008.10.02 14:58sell0.02gbpusd1.75730.00001.75332008.10.02 15:271.75740.000.000.00-0.20
189711962008.10.02 18:39sell0.01eurusd1.38320.00001.37952008.10.02 18:571.38340.000.000.00-0.20
189759432008.10.02 19:37buy0.01gbpusd1.76550.00001.76952008.10.02 19:431.76530.000.000.00-0.20
189772232008.10.02 19:58sell0.01eurusd1.38230.00001.37862008.10.02 20:591.38250.000.000.00-0.20
189940412008.10.03 00:24sell0.01eurusd1.37840.00001.37472008.10.03 01:481.37860.000.000.00-0.20
191056602008.10.03 18:03sell0.02eurusd1.38310.00001.37942008.10.03 18:221.38320.000.000.00-0.20
191810832008.10.06 05:29sell0.01eurusd1.36200.00001.35832008.10.06 06:051.36220.000.000.00-0.20
191975202008.10.06 07:46sell0.01eurusd1.36080.00001.35712008.10.06 07:521.36100.000.000.00-0.20
192051502008.10.06 08:47sell0.02gbpusd1.75820.00001.75422008.10.06 08:561.75830.000.000.00-0.20
192645602008.10.06 15:27sell0.02gbpusd1.75400.00001.75002008.10.06 15:311.75410.000.000.00-0.20
192987512008.10.06 16:48sell0.01gbpusd1.73650.00001.73252008.10.06 16:531.73670.000.000.00-0.20
193062722008.10.06 17:01sell0.02usdjpy101.270.00100.872008.10.06 17:12101.280.000.000.00-0.20
193785042008.10.06 22:59buy0.01eurusd1.35050.00001.35422008.10.06 23:341.35030.000.000.00-0.20
194080652008.10.07 03:13sell0.02gbpusd1.74310.00001.73912008.10.07 03:371.74320.000.000.00-0.20
194763042008.10.07 09:23sell0.02gbpusd1.75200.00001.74802008.10.07 09:431.75210.000.000.00-0.20
194880462008.10.07 10:06sell0.01gbpjpy177.820.00177.372008.10.07 10:10177.840.000.000.00-0.20
189089202008.10.02 10:54sell0.01gbpjpy186.070.00185.622008.10.02 10:59186.090.000.000.00-0.19
189283482008.10.02 14:25buy0.01gbpjpy185.970.00186.422008.10.02 14:32185.950.000.000.00-0.19
189545102008.10.02 16:25sell0.01usdjpy105.180.00104.782008.10.02 17:03105.200.000.000.00-0.19
189688962008.10.02 18:09buy0.01gbpjpy185.660.00186.112008.10.02 18:29185.640.000.000.00-0.19
189759512008.10.02 19:37sell0.01gbpjpy186.140.00185.692008.10.02 19:43186.160.000.000.00-0.19
192414382008.10.06 12:42sell0.01usdjpy103.220.00102.822008.10.06 12:50103.240.000.000.00-0.19
194435422008.10.07 06:26sell0.01usdjpy102.940.00102.542008.10.07 06:34102.960.000.000.00-0.19
188688092008.10.02 03:19buy0.01usdchf1.12940.00001.13342008.10.02 03:231.12920.000.000.00-0.18
189762692008.10.02 19:43sell0.01usdchf1.13710.00001.13312008.10.02 19:581.13730.000.000.00-0.18
189987592008.10.03 01:50sell0.01usdchf1.13490.00001.13092008.10.03 01:551.13510.000.000.00-0.18
191089962008.10.03 18:23sell0.02usdchf1.12890.00001.12492008.10.03 19:241.12900.000.000.00-0.18
194349872008.10.07 05:54sell0.01usdchf1.14390.00001.13992008.10.07 06:221.14410.000.000.00-0.17
188839562008.10.02 07:30sell0.01gbpusd1.76700.00001.76302008.10.02 08:061.76710.000.000.00-0.10
189066492008.10.02 10:28sell0.01gbpusd1.76620.00001.76222008.10.02 10:541.76630.000.000.00-0.10
189334522008.10.02 14:38sell0.01gbpusd1.76090.00001.75692008.10.02 14:411.76100.000.000.00-0.10
189759672008.10.02 19:37sell0.01gbpusd1.76550.00001.76152008.10.02 19:431.76560.000.000.00-0.10
189982102008.10.03 01:48sell0.01gbpusd1.76230.00001.75832008.10.03 01:491.76240.000.000.00-0.10
189992792008.10.03 01:55sell0.01eurusd1.37790.00001.37422008.10.03 14:511.37800.000.000.00-0.10
191866442008.10.06 06:17sell0.01usdjpy103.030.00102.632008.10.06 06:36103.040.000.000.00-0.10
192607682008.10.06 15:10sell0.01gbpusd1.75550.00001.75152008.10.06 15:181.75560.000.000.00-0.10
193376882008.10.06 19:16sell0.01usdjpy100.770.00100.372008.10.06 19:29100.780.000.000.00-0.10
193435852008.10.06 19:53sell0.01gbpusd1.73780.00001.73382008.10.06 20:201.73790.000.000.00-0.10
193947422008.10.07 01:11buy0.01gbpusd1.74500.00001.74902008.10.07 02:141.74490.000.000.00-0.10
194814302008.10.07 09:44sell0.01gbpusd1.75130.00001.74732008.10.07 09:501.75140.000.000.00-0.10
194876182008.10.07 10:05sell0.01usdjpy101.980.00101.582008.10.07 10:13101.990.000.000.00-0.10
195317692008.10.07 13:11buy0.01eurusd1.35940.00001.36312008.10.07 13:271.35930.000.000.00-0.10
189056912008.10.02 10:17buy0.01usdjpy105.320.00105.722008.10.02 10:21105.310.000.000.00-0.09
189715252008.10.02 18:41buy0.01usdchf1.13550.00001.13952008.10.02 18:571.13540.000.000.00-0.09
189759542008.10.02 19:37sell0.01usdjpy105.430.00105.032008.10.02 19:43105.440.000.000.00-0.09
193241612008.10.06 18:08sell0.01usdchf1.14310.00001.13912008.10.06 18:251.14320.000.000.00-0.09
193676212008.10.06 21:52sell0.01usdchf1.14790.00001.14392008.10.06 22:031.14800.000.000.00-0.09
161565362008.09.03 20:00sell stop0.10eurusd1.44701.45701.42702008.09.03 22:001.4504expiration [2008.09.03 22:00]
161565392008.09.03 20:00sell stop0.10eurusd1.44691.45691.42692008.09.03 22:001.4504expiration [2008.09.03 22:00]
161565452008.09.03 20:00sell stop0.10eurusd1.44681.45681.42682008.09.03 22:001.4504expiration [2008.09.03 22:00]
161565532008.09.03 20:00sell stop0.10eurusd1.44671.45671.42672008.09.03 22:001.4504expiration [2008.09.03 22:00]
164723362008.09.08 03:20sell stop0.10eurusd1.43491.44491.41492008.09.08 05:201.4419expiration [2008.09.08 05:20]
164723412008.09.08 03:20sell stop0.10eurusd1.43481.44481.41482008.09.08 05:201.4419expiration [2008.09.08 05:20]
164723432008.09.08 03:20sell stop0.10eurusd1.43471.44471.41472008.09.08 05:201.4419expiration [2008.09.08 05:20]
164723442008.09.08 03:20sell stop0.10eurusd1.43461.44461.41462008.09.08 05:201.4419expiration [2008.09.08 05:20]
165193562008.09.08 11:49buy stop0.10eurusd1.42371.41371.44372008.09.08 13:491.4226expiration [2008.09.08 13:49]
169928072008.09.12 13:40sell stop0.10eurusd1.40431.41431.38432008.09.12 15:401.4138expiration [2008.09.12 15:40]
169928082008.09.12 13:40sell stop0.10eurusd1.40421.41421.38422008.09.12 15:401.4138expiration [2008.09.12 15:40]
169928092008.09.12 13:40sell stop0.10eurusd1.40411.41411.38412008.09.12 15:401.4138expiration [2008.09.12 15:40]
169928112008.09.12 13:40sell stop0.10eurusd1.40401.41401.38402008.09.12 15:401.4138expiration [2008.09.12 15:40]
170335212008.09.15 00:02sell stop0.10eurusd1.42871.43871.40872008.09.15 02:021.4316expiration [2008.09.15 02:02]
170335232008.09.15 00:02sell stop0.10eurusd1.42861.43861.40862008.09.15 02:021.4316expiration [2008.09.15 02:02]
170335282008.09.15 00:02sell stop0.10eurusd1.42851.43851.40852008.09.15 02:021.4316expiration [2008.09.15 02:02]
170335292008.09.15 00:02sell stop0.10eurusd1.42841.43841.40842008.09.15 02:021.4316expiration [2008.09.15 02:02]
171131162008.09.15 10:30sell0.30eurusd1.42571.43190.00002008.09.15 10:461.42570.000.000.000.00
175107562008.09.17 19:00buy0.30eurusd1.41741.41120.00002008.09.17 19:061.41740.000.000.000.00
176411242008.09.18 15:31sell0.10eurusd1.44051.45051.42052008.09.18 15:311.44050.000.000.000.00
177130082008.09.19 04:00buy stop0.10eurusd1.42551.41551.44552008.09.19 06:001.4213expiration [2008.09.19 06:00]
177130192008.09.19 04:00buy stop0.10eurusd1.42561.41561.44562008.09.19 06:001.4213expiration [2008.09.19 06:00]
177130302008.09.19 04:00buy stop0.10eurusd1.42571.41571.44572008.09.19 06:001.4213expiration [2008.09.19 06:00]
177130432008.09.19 04:00buy stop0.10eurusd1.42581.41581.44582008.09.19 06:001.4213expiration [2008.09.19 06:00]
178265172008.09.19 20:39sell stop0.10eurusd1.44611.45611.42612008.09.19 22:391.4483expiration [2008.09.19 22:39]
179110522008.09.22 14:29sell0.10eurusd1.45551.46551.43552008.09.22 14:341.45550.000.000.000.00
179394032008.09.22 17:00sell stop0.10eurusd1.46271.47271.44272008.09.22 19:001.4734expiration [2008.09.22 19:00]
179394092008.09.22 17:00sell stop0.10eurusd1.46261.47261.44262008.09.22 19:001.4734expiration [2008.09.22 19:00]
179394192008.09.22 17:00sell stop0.10eurusd1.46251.47251.44252008.09.22 19:001.4734expiration [2008.09.22 19:00]
179394242008.09.22 17:00sell stop0.10eurusd1.46241.47241.44242008.09.22 19:001.4734expiration [2008.09.22 19:00]
179539102008.09.22 19:00sell stop0.10eurusd1.47251.48251.45252008.09.22 21:001.4801expiration [2008.09.22 21:00]
179539142008.09.22 19:00sell stop0.10eurusd1.47241.48241.45242008.09.22 21:001.4801expiration [2008.09.22 21:00]
179539192008.09.22 19:00sell stop0.10eurusd1.47231.48231.45232008.09.22 21:001.4801expiration [2008.09.22 21:00]
179539222008.09.22 19:00sell stop0.10eurusd1.47221.48221.45222008.09.22 21:001.4801expiration [2008.09.22 21:00]
179779482008.09.22 23:02sell stop0.10eurusd1.47631.48631.45632008.09.23 01:021.4792expiration [2008.09.23 01:02]
179779502008.09.22 23:02sell stop0.10eurusd1.47621.48621.45622008.09.23 01:021.4792expiration [2008.09.23 01:02]
179779522008.09.22 23:02sell stop0.10eurusd1.47611.48611.45612008.09.23 01:021.4792expiration [2008.09.23 01:02]
179779532008.09.22 23:02sell stop0.10eurusd1.47601.48601.45602008.09.23 01:021.4792expiration [2008.09.23 01:02]
181354152008.09.24 10:00sell0.20eurusd1.46531.47150.00002008.09.24 10:001.46530.000.000.000.00
181437722008.09.24 11:30buy0.20eurusd1.46701.46080.00002008.09.24 11:561.46700.000.000.000.00
181453072008.09.24 12:00buy0.20gbpusd1.85761.85030.00002008.09.24 13:331.85760.000.000.000.00
184363122008.09.29 02:00buy stop0.10eurusd1.45471.44471.47472008.09.29 04:001.4501expiration [2008.09.29 04:00]
184363242008.09.29 02:00buy stop0.10eurusd1.45481.44481.47482008.09.29 04:001.4501expiration [2008.09.29 04:00]
184363622008.09.29 02:00buy stop0.10eurusd1.45491.44491.47492008.09.29 04:001.4501expiration [2008.09.29 04:00]
184363732008.09.29 02:00buy stop0.10eurusd1.45501.44501.47502008.09.29 04:001.4501expiration [2008.09.29 04:00]
188080342008.10.01 15:19sell0.01gbpusd1.76710.00001.76312008.10.01 16:011.76710.000.000.000.00
188137102008.10.01 16:00buy stop1.99eurusd1.43191.40361.44082008.10.01 23:001.4011cancelled
188138432008.10.01 16:00buy stop1.99eurusd1.43191.40361.44632008.10.01 23:001.4010cancelled
188139802008.10.01 16:00buy stop1.99eurusd1.43191.40361.45522008.10.01 23:001.4011cancelled
188182012008.10.01 16:17sell0.01usdchf1.12160.00001.11762008.10.01 16:321.12160.000.000.000.00
188231222008.10.01 16:54sell0.16gbpusd1.76990.00001.76592008.10.01 22:591.76990.000.000.000.00
188585472008.10.02 01:00buy stop0.45eurusd1.42601.39781.43492008.10.02 23:001.3819cancelled
188585982008.10.02 01:00buy stop0.44eurusd1.42601.39781.44042008.10.02 23:001.3820cancelled
188586182008.10.02 01:00buy stop0.46eurusd1.42601.39781.44932008.10.02 23:001.3824cancelled
188608262008.10.02 01:57sell stop1.10eurusd1.39731.42551.37402008.10.02 02:001.3972deleted [no money]
188659552008.10.02 02:53sell0.02usdjpy106.230.00105.832008.10.02 03:04106.230.000.000.000.00
188813512008.10.02 06:38sell0.01usdjpy105.740.00105.342008.10.02 08:10105.740.000.000.000.00
188843232008.10.02 07:37buy0.01gbpusd1.76910.00001.77312008.10.02 08:081.76910.000.000.000.00
188959152008.10.02 09:22buy0.08gbpjpy186.220.00186.672008.10.02 09:39186.220.000.000.000.00
188959392008.10.02 09:22sell0.01gbpusd1.76250.00001.75852008.10.02 09:351.76250.000.000.000.00
189052872008.10.02 10:13sell0.04eurusd1.39100.00001.38732008.10.02 10:171.39100.000.000.000.00
189057032008.10.02 10:17sell0.01gbpjpy186.090.00185.642008.10.02 10:21186.090.000.000.000.00
189060562008.10.02 10:21sell0.01gbpusd1.76680.00001.76282008.10.02 10:271.76680.000.000.000.00
189089152008.10.02 10:54sell0.01usdjpy105.370.00104.972008.10.02 10:59105.370.000.000.000.00
189089252008.10.02 10:54sell0.01eurusd1.39050.00001.38682008.10.02 10:591.39050.000.000.000.00
189093472008.10.02 10:59sell0.01usdchf1.13130.00001.12732008.10.02 12:031.13130.000.000.000.00
189140642008.10.02 12:03buy0.01usdchf1.13100.00001.13502008.10.02 12:491.13100.000.000.000.00
189186462008.10.02 12:57sell0.01gbpusd1.76120.00001.75722008.10.02 13:021.76120.000.000.000.00
189292742008.10.02 14:32sell0.01gbpusd1.76470.00001.76072008.10.02 14:331.76470.000.000.000.00
189295762008.10.02 14:34sell0.01usdjpy105.430.00105.032008.10.02 15:44105.430.000.000.000.00
189495682008.10.02 15:52sell0.01gbpusd1.75890.00001.75492008.10.02 16:141.75890.000.000.000.00
189539012008.10.02 16:21sell0.02gbpusd1.75980.00001.75582008.10.02 16:341.75980.000.000.000.00
189590862008.10.02 17:05sell0.01usdjpy105.180.00104.782008.10.02 17:34105.180.000.000.000.00
189689062008.10.02 18:09sell0.01gbpusd1.76310.00001.75912008.10.02 18:231.76310.000.000.000.00
189704922008.10.02 18:29buy0.01eurusd1.38310.00001.38682008.10.02 18:391.38310.000.000.000.00
189810682008.10.02 20:59sell0.01gbpusd1.76510.00001.76112008.10.02 21:371.76510.000.000.000.00
189810772008.10.02 20:59sell0.01usdchf1.13620.00001.13222008.10.02 21:371.13620.000.000.000.00
189917212008.10.02 23:57buy0.01gbpusd1.76290.00001.76692008.10.03 00:551.76290.000.000.100.00
189956352008.10.03 01:00buy stop3.57eurusd1.40671.37881.41562008.10.06 23:001.3498cancelled
189956592008.10.03 01:00buy stop3.57eurusd1.40671.37881.42112008.10.06 23:001.3500cancelled
189956722008.10.03 01:00buy stop3.57eurusd1.40671.37881.43002008.10.06 23:001.3499cancelled
190190552008.10.03 08:00sell stop0.10eurusd1.38851.39851.36852008.10.03 08:041.3885deleted [no money]
190190792008.10.03 08:00sell stop0.10eurusd1.38841.39841.36842008.10.03 08:041.3884deleted [no money]
190190862008.10.03 08:00sell stop0.10eurusd1.38831.39831.36832008.10.03 08:041.3883deleted [no money]
190190912008.10.03 08:00sell stop0.10eurusd1.38821.39821.36822008.10.03 08:061.3882deleted [no money]
190201692008.10.03 08:07sell stop0.10eurusd1.38751.39751.36752008.10.03 08:191.3875deleted [no money]
190201752008.10.03 08:07sell stop0.10eurusd1.38741.39741.36742008.10.03 08:191.3874deleted [no money]
190201852008.10.03 08:07sell stop0.10eurusd1.38731.39731.36732008.10.03 08:191.3873deleted [no money]
190201872008.10.03 08:07sell stop0.10eurusd1.38721.39721.36722008.10.03 08:201.3872deleted [no money]
190211552008.10.03 08:20sell stop0.10eurusd1.38651.39651.36652008.10.03 08:211.3864deleted [no money]
190211562008.10.03 08:21sell stop0.10eurusd1.38641.39641.36642008.10.03 08:211.3864deleted [no money]
190211582008.10.03 08:21sell stop0.10eurusd1.38631.39631.36632008.10.03 08:211.3863deleted [no money]
190211602008.10.03 08:21sell stop0.10eurusd1.38621.39621.36622008.10.03 08:211.3862deleted [no money]
190214242008.10.03 08:21sell stop0.10eurusd1.38551.39551.36552008.10.03 08:281.3855deleted [no money]
190214492008.10.03 08:21sell stop0.10eurusd1.38541.39541.36542008.10.03 08:281.3854deleted [no money]
190214622008.10.03 08:21sell stop0.10eurusd1.38531.39531.36532008.10.03 08:281.3853deleted [no money]
190214662008.10.03 08:21sell stop0.10eurusd1.38521.39521.36522008.10.03 08:281.3852deleted [no money]
190228352008.10.03 08:28sell stop0.10eurusd1.38451.39451.36452008.10.03 08:441.3845deleted [no money]
190228392008.10.03 08:28sell stop0.10eurusd1.38441.39441.36442008.10.03 08:441.3844deleted [no money]
190228402008.10.03 08:28sell stop0.10eurusd1.38431.39431.36432008.10.03 08:441.3843deleted [no money]
190228412008.10.03 08:28sell stop0.10eurusd1.38421.39421.36422008.10.03 08:491.3842deleted [no money]
190722452008.10.03 15:13sell0.01gbpjpy185.150.00184.702008.10.03 15:16185.150.000.000.000.00
190730682008.10.03 15:17sell0.01gbpusd1.75860.00001.75462008.10.03 15:231.75860.000.000.000.00
190977222008.10.03 17:11sell0.01gbpusd1.77260.00001.76862008.10.03 17:281.77260.000.000.000.00
191015742008.10.03 17:35sell0.04gbpusd1.77600.00001.77202008.10.03 17:431.77600.000.000.000.00
191055722008.10.03 18:02sell0.02gbpusd1.77590.00001.77192008.10.03 18:241.77590.000.000.000.00
191066072008.10.03 18:08sell0.04eurusd1.38470.00001.38102008.10.03 18:141.38470.000.000.000.00
191093532008.10.03 18:25sell0.01gbpusd1.77540.00001.77142008.10.03 18:381.77540.000.000.000.00
191094282008.10.03 18:26sell0.02usdjpy105.850.00105.452008.10.03 19:27105.850.000.000.000.00
191219442008.10.03 19:48sell0.02usdjpy105.490.00105.092008.10.03 19:53105.490.000.000.000.00
191222112008.10.03 19:49sell0.64gbpjpy187.750.00187.302008.10.03 20:02187.750.000.000.000.00
191312342008.10.03 20:33sell0.01usdjpy105.220.00104.822008.10.03 21:49105.220.000.000.000.00
191328552008.10.03 20:45buy0.02usdjpy105.340.00105.742008.10.03 22:46105.340.000.000.000.00
191692482008.10.06 02:52sell0.01usdjpy104.410.00104.012008.10.06 03:27104.410.000.000.000.00
191726352008.10.06 03:28sell0.01usdjpy104.380.00103.982008.10.06 04:31104.380.000.000.000.00
191799382008.10.06 05:17sell0.01gbpusd1.75970.00001.75572008.10.06 05:271.75970.000.000.000.00
191803312008.10.06 05:23buy stop0.10eurusd1.36461.35461.38462008.10.06 07:231.3617expiration [2008.10.06 07:23]
191803322008.10.06 05:23buy stop0.10eurusd1.36471.35471.38472008.10.06 07:231.3617expiration [2008.10.06 07:23]
191803332008.10.06 05:23buy stop0.10eurusd1.36481.35481.38482008.10.06 07:231.3617expiration [2008.10.06 07:23]
191803342008.10.06 05:23buy stop0.10eurusd1.36491.35491.38492008.10.06 07:231.3617expiration [2008.10.06 07:23]
191833242008.10.06 05:58sell0.02gbpusd1.75930.00001.75532008.10.06 06:041.75930.000.000.000.00
191926632008.10.06 06:56sell0.02gbpusd1.75840.00001.75442008.10.06 07:561.75840.000.000.000.00
191926962008.10.06 06:56buy0.01usdjpy103.230.00103.632008.10.06 07:27103.230.000.000.000.00
191968542008.10.06 07:42sell0.08usdjpy103.350.00102.952008.10.06 09:03103.350.000.000.000.00
192106522008.10.06 09:12sell0.02gbpusd1.75720.00001.75322008.10.06 10:091.75720.000.000.000.00
192239912008.10.06 10:29sell0.08gbpusd1.75780.00001.75382008.10.06 10:351.75780.000.000.000.00
192277072008.10.06 11:01sell0.01gbpusd1.75630.00001.75232008.10.06 11:171.75630.000.000.000.00
192289102008.10.06 11:07sell0.02usdjpy103.480.00103.082008.10.06 11:36103.480.000.000.000.00
192306912008.10.06 11:18sell0.01gbpusd1.75730.00001.75332008.10.06 11:301.75730.000.000.000.00
192414352008.10.06 12:42sell0.01gbpusd1.75720.00001.75322008.10.06 12:491.75720.000.000.000.00
192624302008.10.06 15:18sell0.01usdjpy102.950.00102.552008.10.06 15:27102.950.000.000.000.00
192641772008.10.06 15:49sell6.96eurusd1.35751.37081.34862008.10.06 15:551.35750.000.000.000.00
192910362008.10.06 16:34sell0.01gbpusd1.73920.00001.73522008.10.06 16:371.73920.000.000.000.00
192943482008.10.06 16:39sell0.01gbpusd1.73770.00001.73372008.10.06 16:401.73770.000.000.000.00
192950472008.10.06 16:40sell0.04usdjpy100.790.00100.392008.10.06 16:46100.790.000.000.000.00
192951082008.10.06 16:40sell0.16gbpjpy175.300.00174.852008.10.06 16:42175.300.000.000.000.00
193158062008.10.06 17:32sell0.02gbpusd1.73810.00001.73412008.10.06 17:581.73810.000.000.000.00
193228962008.10.06 18:02sell0.02gbpusd1.73900.00001.73502008.10.06 18:391.73900.000.000.000.00
193264432008.10.06 18:17buy0.04usdjpy100.980.00101.382008.10.06 18:31100.980.000.000.000.00
193292272008.10.06 18:28sell0.01usdjpy100.780.00100.382008.10.06 18:42100.780.000.000.000.00
193321402008.10.06 18:42sell0.01usdjpy100.780.00100.382008.10.06 19:16100.780.000.000.000.00
193405322008.10.06 19:35sell0.01gbpusd1.73760.00001.73362008.10.06 19:521.73760.000.000.000.00
193516612008.10.06 20:40sell0.04gbpusd1.73860.00001.73462008.10.06 21:161.73860.000.000.000.00
193536422008.10.06 20:54sell0.02usdjpy100.620.00100.222008.10.06 21:01100.620.000.000.000.00
193604372008.10.06 21:27buy0.01usdjpy101.310.00101.712008.10.06 21:34101.310.000.000.000.00
193716782008.10.06 22:11buy0.01usdchf1.14770.00001.15172008.10.06 22:541.14770.000.000.000.00
193719102008.10.06 22:13sell0.04usdjpy101.890.00101.492008.10.06 22:33101.890.000.000.000.00
193831572008.10.06 23:34sell0.02usdjpy101.430.00101.032008.10.07 00:14101.430.000.00-0.150.00
193957392008.10.07 01:19sell0.01usdjpy101.730.00101.332008.10.07 01:35101.730.000.000.000.00
194011492008.10.07 02:20sell0.02usdjpy101.600.00101.202008.10.07 02:56101.600.000.000.000.00
194148512008.10.07 04:08sell0.01usdjpy101.980.00101.582008.10.07 05:20101.980.000.000.000.00
194282202008.10.07 05:43sell2.56gbpjpy179.440.00178.992008.10.07 05:53179.440.000.000.000.00
194373552008.10.07 06:02sell0.16usdjpy102.970.00102.572008.10.07 06:05102.970.000.000.000.00
194375032008.10.07 06:02sell0.16gbpjpy181.010.00180.562008.10.07 06:04181.010.000.000.000.00
194441602008.10.07 06:30sell0.02gbpusd1.76100.00001.75702008.10.07 06:351.76100.000.000.000.00
194533882008.10.07 07:24sell0.01gbpusd1.75360.00001.74962008.10.07 07:531.75360.000.000.000.00
194547022008.10.07 07:34sell0.04usdjpy102.980.00102.582008.10.07 07:43102.980.000.000.000.00
194673682008.10.07 08:39sell0.02gbpusd1.75320.00001.74922008.10.07 08:491.75320.000.000.000.00
194898632008.10.07 10:12sell0.01gbpusd1.73650.00001.73252008.10.07 10:141.73650.000.000.000.00
194932342008.10.07 10:19sell0.02gbpusd1.73600.00001.73202008.10.07 10:231.73600.000.000.000.00
194991822008.10.07 10:40sell0.04gbpusd1.73770.00001.73372008.10.07 10:551.73770.000.000.000.00
195143252008.10.07 11:38sell0.04gbpusd1.74090.00001.73692008.10.07 12:081.74090.000.000.000.00
195312012008.10.07 13:09sell0.04usdjpy102.030.00101.632008.10.07 13:22102.030.000.000.000.00
188204212008.10.01 16:33sell0.01usdchf1.12120.00001.11722008.10.01 16:591.12110.000.000.000.09
188673522008.10.02 03:05sell0.01usdchf1.12930.00001.12532008.10.02 03:181.12920.000.000.000.09
191175082008.10.03 19:28sell0.01usdchf1.12610.00001.12212008.10.03 19:331.12600.000.000.000.09
191189682008.10.03 19:34sell0.01usdchf1.12640.00001.12242008.10.03 19:521.12630.000.000.000.09
193208292008.10.06 17:54sell0.01usdchf1.14390.00001.13992008.10.06 18:081.14380.000.000.000.09
188998752008.10.02 09:36sell0.01gbpusd1.76280.00001.75882008.10.02 09:431.76270.000.000.000.10
189093432008.10.02 10:59sell0.01eurusd1.39040.00001.38672008.10.02 12:031.39030.000.000.000.10
189735282008.10.02 18:57sell0.01gbpusd1.76570.00001.76172008.10.02 19:371.76560.000.000.000.10
189772212008.10.02 19:58sell0.01gbpusd1.76540.00001.76142008.10.02 20:591.76530.000.000.000.10
190664002008.10.03 14:51sell0.01gbpusd1.75830.00001.75432008.10.03 14:571.75820.000.000.000.10
190722422008.10.03 15:13sell0.01eurusd1.37380.00001.37012008.10.03 15:161.37370.000.000.000.10
191115552008.10.03 18:44sell0.01gbpusd1.77390.00001.76992008.10.03 18:501.77380.000.000.000.10
192414662008.10.06 12:42sell0.01eurusd1.35910.00001.35542008.10.06 12:501.35900.000.000.000.10
193703342008.10.06 22:03sell0.01gbpusd1.74390.00001.73992008.10.06 22:321.74380.000.000.000.10
193780382008.10.06 22:54sell0.01usdjpy101.860.00101.462008.10.06 22:59101.850.000.000.000.10
193786482008.10.06 23:00sell0.01gbpusd1.74410.00001.74012008.10.06 23:091.74400.000.000.000.10
194814982008.10.07 09:44sell0.01eurusd1.35730.00001.35362008.10.07 10:001.35720.000.000.000.10
193053962008.10.06 17:00sell0.02usdchf1.14670.00001.14272008.10.06 17:101.14660.000.000.000.17
194426562008.10.07 06:22sell0.01usdchf1.14380.00001.13982008.10.07 07:191.14360.000.000.000.17
194522072008.10.07 07:14buy0.01usdchf1.14500.00001.14902008.10.07 07:551.14520.000.000.000.17
189183792008.10.02 12:55sell0.02usdchf1.13260.00001.12862008.10.02 13:021.13250.000.000.000.18
189485382008.10.02 15:44sell0.01usdchf1.13680.00001.13282008.10.02 16:111.13660.000.000.000.18
190730822008.10.03 15:17sell0.01usdchf1.13820.00001.13422008.10.03 15:481.13800.000.000.000.18
190952342008.10.03 16:59sell0.01usdchf1.13260.00001.12862008.10.03 17:151.13240.000.000.000.18
190984822008.10.03 17:16sell0.01usdchf1.13160.00001.12762008.10.03 17:291.13140.000.000.000.18
191288022008.10.03 20:24sell0.02usdchf1.12520.00001.12122008.10.03 20:361.12510.000.000.000.18
192422972008.10.06 12:50sell0.01usdchf1.14120.00001.13722008.10.06 13:151.14100.000.000.000.18
192573292008.10.06 14:37sell0.01usdchf1.14180.00001.13782008.10.06 15:101.14160.000.000.000.18
192697592008.10.06 15:55sell0.01usdchf1.13950.00001.13552008.10.06 16:111.13930.000.000.000.18
194681922008.10.07 08:43sell0.01usdchf1.14180.00001.13782008.10.07 09:231.14160.000.000.000.18
194812342008.10.07 09:43sell0.02usdchf1.14260.00001.13862008.10.07 13:161.14250.000.000.000.18
189060502008.10.02 10:21buy0.01usdjpy105.340.00105.742008.10.02 10:54105.360.000.000.000.19
189847742008.10.02 21:54buy0.01usdjpy105.350.00105.752008.10.02 22:53105.370.000.000.000.19
190684052008.10.03 14:58buy0.02gbpjpy184.780.00185.232008.10.03 15:04184.790.000.000.000.19
194195322008.10.07 04:58sell0.01gbpjpy178.120.00177.672008.10.07 05:20178.100.000.000.000.19
194659412008.10.07 08:33buy0.02usdjpy102.690.00103.092008.10.07 09:12102.700.000.000.000.19
188865932008.10.02 08:07sell0.01gbpusd1.76840.00001.76442008.10.02 08:121.76820.000.000.000.20
189176032008.10.02 12:49sell0.01eurusd1.38910.00001.38542008.10.02 13:021.38890.000.000.000.20
189474392008.10.02 15:39sell0.02gbpusd1.75920.00001.75522008.10.02 15:511.75910.000.000.000.20
189701652008.10.02 18:24sell0.01gbpusd1.76320.00001.75922008.10.02 18:291.76300.000.000.000.20
189949232008.10.03 00:41sell0.02gbpusd1.76250.00001.75852008.10.03 01:031.76240.000.000.000.20
189982152008.10.03 01:48sell0.01eurusd1.37830.00001.37462008.10.03 01:491.37810.000.000.000.20
190705372008.10.03 15:04sell0.01eurusd1.37420.00001.37052008.10.03 15:131.37400.000.000.000.20
190728432008.10.03 15:16sell0.01eurusd1.37380.00001.37012008.10.03 15:171.37360.000.000.000.20
192573262008.10.06 14:37sell0.01gbpjpy181.630.00181.182008.10.06 14:49181.610.000.000.000.20
192790602008.10.06 16:16sell0.01eurusd1.35330.00001.34962008.10.06 16:201.35310.000.000.000.20
192989972008.10.06 16:48buy0.01usdjpy101.090.00101.492008.10.06 16:50101.110.000.000.000.20
193035802008.10.06 16:57sell0.01usdjpy101.180.00100.782008.10.06 16:59101.160.000.000.000.20
193316502008.10.06 18:40sell0.01gbpusd1.73870.00001.73472008.10.06 19:251.73850.000.000.000.20
193767892008.10.06 22:44sell0.02gbpusd1.74490.00001.74092008.10.06 22:541.74480.000.000.000.20
193780552008.10.06 22:54sell0.01eurusd1.35060.00001.34692008.10.06 22:591.35040.000.000.000.20
193824592008.10.06 23:27sell0.02gbpjpy176.720.00176.272008.10.06 23:42176.710.000.000.000.20
194184952008.10.07 04:46sell0.02gbpusd1.74510.00001.74112008.10.07 05:301.74500.000.000.000.20
194938262008.10.07 10:21sell0.02usdjpy101.750.00101.352008.10.07 10:25101.740.000.000.000.20
189829262008.10.02 21:37sell0.01usdchf1.13560.00001.13162008.10.02 22:351.13530.000.000.000.26
192114732008.10.06 09:19buy0.01usdchf1.14050.00001.14452008.10.06 09:391.14080.000.000.000.26
193785232008.10.06 22:59sell0.01usdchf1.14760.00001.14362008.10.07 01:111.14730.000.00-0.030.26
194637152008.10.07 08:21sell0.01usdchf1.14250.00001.13852008.10.07 08:421.14220.000.000.000.26
194734862008.10.07 09:12buy0.01usdchf1.14300.00001.14702008.10.07 09:441.14330.000.000.000.26
189027962008.10.02 09:57sell0.01usdjpy105.340.00104.942008.10.02 10:17105.310.000.000.000.28
189986672008.10.03 01:49buy0.01gbpjpy184.960.00185.412008.10.03 01:55184.990.000.000.000.28
192573332008.10.06 14:37sell0.01usdjpy103.290.00102.892008.10.06 15:10103.260.000.000.000.29
192734402008.10.06 16:04sell0.01gbpjpy179.140.00178.692008.10.06 16:09179.110.000.000.000.29
194577162008.10.07 07:55buy0.01gbpjpy180.230.00180.682008.10.07 07:58180.260.000.000.000.29
188736452008.10.02 03:54sell0.01gbpusd1.76840.00001.76442008.10.02 04:081.76810.000.000.000.30
189160072008.10.02 12:25sell0.01gbpusd1.76350.00001.75952008.10.02 12:491.76320.000.000.000.30
190728062008.10.03 15:16buy0.01gbpusd1.75840.00001.76242008.10.03 15:171.75870.000.000.000.30
193073402008.10.06 17:04buy0.01gbpusd1.73620.00001.74022008.10.06 17:081.73650.000.000.000.30
193780342008.10.06 22:54sell0.01gbpusd1.74470.00001.74072008.10.06 22:591.74440.000.000.000.30
194489582008.10.07 06:53sell0.01gbpusd1.75290.00001.74892008.10.07 07:021.75260.000.000.000.30
189594632008.10.02 17:07sell0.02usdchf1.13830.00001.13432008.10.02 17:181.13810.000.000.000.35
190920222008.10.03 16:46sell0.01usdchf1.13340.00001.12942008.10.03 16:581.13300.000.000.000.35
191884932008.10.06 06:29sell0.02usdchf1.13370.00001.12972008.10.06 07:081.13350.000.000.000.35
192000752008.10.06 08:02sell0.02usdchf1.13660.00001.13262008.10.06 08:201.13640.000.000.000.35
192422932008.10.06 12:50buy0.01usdchf1.14150.00001.14552008.10.06 14:371.14190.000.000.000.35
193105022008.10.06 17:12buy0.02usdchf1.14570.00001.14972008.10.06 18:021.14590.000.000.000.35
194148892008.10.07 04:08sell0.01usdchf1.14650.00001.14252008.10.07 05:461.14610.000.000.000.35
194573202008.10.07 07:53sell0.02usdchf1.14490.00001.14092008.10.07 08:131.14470.000.000.000.35
188818812008.10.02 06:45sell0.02gbpjpy187.180.00186.732008.10.02 07:46187.160.000.000.000.38
189990682008.10.03 01:51sell0.02gbpjpy185.070.00184.622008.10.03 01:55185.050.000.000.000.38
193675642008.10.06 21:52buy0.01usdjpy101.570.00101.972008.10.06 22:00101.610.000.000.000.39
194218842008.10.07 05:19buy0.02gbpjpy178.260.00178.712008.10.07 05:27178.280.000.000.000.39
194227672008.10.07 05:26sell0.02gbpjpy178.150.00177.702008.10.07 05:31178.130.000.000.000.39
194422322008.10.07 06:19buy0.02usdjpy103.090.00103.492008.10.07 06:22103.110.000.000.000.39
194660562008.10.07 08:33sell0.01gbpjpy179.810.00179.362008.10.07 08:42179.770.000.000.000.39
189192212008.10.02 13:02buy0.01eurusd1.38890.00001.39262008.10.02 13:531.38930.000.000.000.40
189688982008.10.02 18:09sell0.01eurusd1.38360.00001.37992008.10.02 18:291.38320.000.000.000.40
189759792008.10.02 19:38sell0.01eurusd1.38280.00001.37912008.10.02 19:431.38240.000.000.000.40
189810712008.10.02 20:59sell0.01eurusd1.38230.00001.37862008.10.02 21:371.38190.000.000.000.40
190866342008.10.03 16:19sell0.04gbpusd1.76820.00001.76422008.10.03 16:211.76810.000.000.000.40
193434892008.10.06 19:53sell0.02usdjpy100.570.00100.172008.10.06 20:12100.550.000.000.000.40
195212542008.10.07 12:13sell0.02gbpusd1.74220.00001.73822008.10.07 13:001.74200.000.000.000.40
195283632008.10.07 12:52sell0.02gbpjpy177.480.00177.032008.10.07 13:00177.460.000.000.000.40
191692462008.10.06 02:52sell0.01gbpjpy184.410.00183.962008.10.06 03:10184.360.000.000.000.47
189570622008.10.02 16:49sell0.01gbpjpy185.160.00184.712008.10.02 17:00185.110.000.000.000.48
189981722008.10.03 01:48sell0.01usdjpy105.020.00104.622008.10.03 01:49104.970.000.000.000.48
191298952008.10.03 20:27sell0.01gbpjpy187.230.00186.782008.10.03 20:31187.180.000.000.000.48
191713662008.10.06 03:11sell0.01gbpjpy184.240.00183.792008.10.06 03:31184.190.000.000.000.48
194814202008.10.07 09:44sell0.01gbpjpy180.010.00179.562008.10.07 09:51179.960.000.000.000.48
191828902008.10.06 05:52sell0.01gbpjpy182.470.00182.022008.10.06 06:05182.420.000.000.000.49
192341582008.10.06 11:49sell0.01gbpjpy181.810.00181.362008.10.06 11:58181.760.000.000.000.49
193087052008.10.06 17:07sell0.01gbpjpy176.030.00175.582008.10.06 17:12175.980.000.000.000.49
193263882008.10.06 18:16sell0.01gbpjpy175.650.00175.202008.10.06 18:22175.600.000.000.000.49
193371712008.10.06 19:14buy0.01gbpjpy175.550.00176.002008.10.06 19:22175.600.000.000.000.49
193780392008.10.06 22:54sell0.01gbpjpy177.710.00177.262008.10.06 22:59177.660.000.000.000.49
193947892008.10.07 01:12sell0.01gbpjpy177.890.00177.442008.10.07 01:16177.840.000.000.000.49
194091962008.10.07 03:24buy0.01gbpjpy177.070.00177.522008.10.07 03:33177.120.000.000.000.49
194682092008.10.07 08:43sell0.01gbpjpy179.860.00179.412008.10.07 09:01179.810.000.000.000.49
195022112008.10.07 10:47sell0.01gbpjpy177.520.00177.072008.10.07 10:51177.470.000.000.000.49
188693732008.10.02 03:23sell0.01eurusd1.39590.00001.39222008.10.02 03:541.39540.000.000.000.50
189057012008.10.02 10:17sell0.01eurusd1.39090.00001.38722008.10.02 10:211.39040.000.000.000.50
189057052008.10.02 10:17sell0.01gbpusd1.76730.00001.76332008.10.02 10:211.76680.000.000.000.50
189735422008.10.02 18:57sell0.01eurusd1.38330.00001.37962008.10.02 19:371.38280.000.000.000.50
192922162008.10.06 16:36sell0.01gbpjpy174.870.00174.422008.10.06 16:37174.820.000.000.000.50
193282612008.10.06 18:23sell0.01gbpjpy175.520.00175.072008.10.06 18:39175.470.000.000.000.50
194941582008.10.07 10:21buy0.02usdchf1.14370.00001.14772008.10.07 12:441.14400.000.000.000.52
188738482008.10.02 03:56buy0.01usdchf1.12740.00001.13142008.10.02 04:081.12800.000.000.000.53
191712182008.10.06 03:10sell0.02usdchf1.13260.00001.12862008.10.06 06:191.13230.000.000.000.53
192607522008.10.06 15:10sell0.01usdchf1.14120.00001.13722008.10.06 15:181.14060.000.000.000.53
189358242008.10.02 14:46sell0.01gbpjpy185.560.00185.112008.10.02 14:56185.500.000.000.000.56
189555782008.10.02 16:35sell0.01gbpjpy185.440.00184.992008.10.02 16:48185.380.000.000.000.56
188749502008.10.02 04:08sell0.01gbpjpy187.150.00186.702008.10.02 04:24187.090.000.000.000.57
188836782008.10.02 07:28buy0.01gbpjpy187.260.00187.712008.10.02 07:37187.320.000.000.000.57
188873472008.10.02 08:12sell0.01gbpjpy186.870.00186.422008.10.02 08:49186.810.000.000.000.57
188959252008.10.02 09:22sell0.01gbpjpy186.150.00185.702008.10.02 09:28186.090.000.000.000.57
188982632008.10.02 09:29sell0.01gbpjpy185.940.00185.492008.10.02 09:35185.880.000.000.000.57
189192262008.10.02 13:02sell0.01gbpjpy185.850.00185.402008.10.02 13:23185.790.000.000.000.57
189296212008.10.02 14:34sell0.01gbpjpy186.020.00185.572008.10.02 14:35185.960.000.000.000.57
189326712008.10.02 14:37sell0.01gbpjpy185.890.00185.442008.10.02 14:45185.830.000.000.000.57
189693692008.10.02 18:14sell0.02gbpjpy185.740.00185.292008.10.02 18:29185.710.000.000.000.57
189810812008.10.02 20:59sell0.01usdjpy105.240.00104.842008.10.02 21:37105.180.000.000.000.57
189840592008.10.02 21:44sell0.01gbpjpy185.330.00184.882008.10.02 22:12185.270.000.000.000.57
190663892008.10.03 14:51sell0.01gbpjpy184.870.00184.422008.10.03 14:57184.810.000.000.000.57
191117012008.10.03 18:45buy0.01gbpjpy188.150.00188.602008.10.03 19:21188.210.000.000.000.57
191329402008.10.03 20:46sell0.01gbpjpy187.220.00186.772008.10.03 21:02187.160.000.000.000.57
191356362008.10.03 21:21sell0.01gbpjpy187.000.00186.552008.10.03 21:37186.940.000.000.000.57
191381242008.10.03 21:49sell0.01gbpjpy186.590.00186.142008.10.03 22:06186.530.000.000.000.57
191772322008.10.06 04:59sell0.01gbpjpy183.750.00183.302008.10.06 05:04183.690.000.000.000.57
192414322008.10.06 12:42sell0.01gbpjpy181.420.00180.972008.10.06 12:49181.360.000.000.000.59
193355442008.10.06 19:01sell0.01gbpjpy175.490.00175.042008.10.06 19:16175.430.000.000.000.59
193675692008.10.06 21:52sell0.01gbpjpy177.240.00176.792008.10.06 21:55177.180.000.000.000.59
193785092008.10.06 22:59sell0.01gbpjpy177.560.00177.112008.10.06 23:09177.500.000.000.000.59
193957242008.10.07 01:19sell0.01gbpjpy177.240.00176.792008.10.07 01:40177.180.000.000.000.59
190937962008.10.03 16:54sell0.02eurusd1.38130.00001.37762008.10.03 16:581.38100.000.000.000.60
191310912008.10.03 20:32sell0.02gbpusd1.77730.00001.77332008.10.03 21:001.77700.000.000.000.60
192684922008.10.06 15:48sell0.01gbpusd1.75310.00001.74912008.10.06 15:551.75250.000.000.000.60
193657472008.10.06 21:47sell0.02gbpusd1.74560.00001.74162008.10.06 21:521.74530.000.000.000.60
190722322008.10.03 15:13buy0.01usdchf1.13720.00001.14122008.10.03 15:161.13790.000.000.000.62
188092642008.10.01 15:23sell0.01gbpjpy187.670.00187.222008.10.01 15:33187.600.000.000.000.66
189272072008.10.02 14:15sell0.01gbpjpy186.070.00185.622008.10.02 14:24186.000.000.000.000.66
189934272008.10.03 00:14sell0.01gbpjpy185.390.00184.942008.10.03 01:46185.320.000.000.000.66
189992892008.10.03 01:56sell0.01gbpjpy185.010.00184.562008.10.03 14:51184.940.000.000.000.66
191175792008.10.03 19:29sell0.01gbpjpy188.090.00187.642008.10.03 19:32188.020.000.000.000.66
194051842008.10.07 02:56sell0.01usdjpy101.540.00101.142008.10.07 03:01101.470.000.000.000.69
188813502008.10.02 06:38sell0.01eurusd1.39510.00001.39142008.10.02 07:281.39440.000.000.000.70
189375752008.10.02 14:50sell0.04usdchf1.13820.00001.13422008.10.02 15:421.13800.000.000.000.70
191965532008.10.06 07:39sell0.04usdchf1.13570.00001.13172008.10.06 07:481.13550.000.000.000.70
192984062008.10.06 16:47sell0.08usdchf1.14610.00001.14212008.10.06 16:561.14600.000.000.000.70
193574702008.10.06 21:16sell0.01usdchf1.14840.00001.14442008.10.06 21:361.14760.000.000.000.70
189175982008.10.02 12:49sell0.01gbpjpy185.990.00185.542008.10.02 13:02185.910.000.000.000.75
189810602008.10.02 20:59sell0.01gbpjpy185.750.00185.302008.10.02 21:37185.670.000.000.000.76
192069772008.10.06 08:56buy0.04gbpjpy181.930.00182.382008.10.06 09:19181.950.000.000.000.77
195293192008.10.07 12:56sell0.08gbpjpy177.550.00177.102008.10.07 12:59177.540.000.000.000.78
195398592008.10.07 14:00sell0.04usdjpy102.320.00101.922008.10.07 14:05102.300.000.000.000.78
193255802008.10.06 18:14sell0.02gbpjpy175.930.00175.482008.10.06 18:16175.890.000.000.000.79
189959932008.10.03 01:04sell0.02gbpusd1.76290.00001.75892008.10.03 01:481.76250.000.000.000.80
190725072008.10.03 15:14sell0.01gbpusd1.75920.00001.75522008.10.03 15:161.75840.000.000.000.80
190855002008.10.03 16:14sell0.01eurusd1.37310.00001.36942008.10.03 16:211.37230.000.000.000.80
192833212008.10.06 16:22sell0.02gbpusd1.73980.00001.73582008.10.06 16:261.73940.000.000.000.80
193653292008.10.06 21:46sell0.02eurusd1.35090.00001.34722008.10.06 21:521.35050.000.000.000.80
193774782008.10.06 22:49sell0.01eurusd1.35140.00001.34772008.10.06 22:541.35060.000.000.000.80
194624062008.10.07 08:17sell0.08gbpusd1.75510.00001.75112008.10.07 08:241.75500.000.000.000.80
188688152008.10.02 03:19sell0.01usdjpy106.250.00105.852008.10.02 03:23106.160.000.000.000.85
189936332008.10.03 00:18sell0.01usdjpy105.160.00104.762008.10.03 01:48105.070.000.000.000.86
192763742008.10.06 16:12buy0.02usdchf1.13780.00001.14182008.10.06 16:131.13830.000.000.000.88
193675762008.10.06 21:52sell0.01gbpusd1.74520.00001.74122008.10.06 22:031.74430.000.000.000.90
189764502008.10.02 19:44sell0.02gbpjpy186.270.00185.822008.10.02 19:58186.220.000.000.000.94
189000172008.10.02 09:37sell0.02gbpjpy186.020.00185.572008.10.02 09:42185.970.000.000.000.95
191692302008.10.06 02:52buy0.01gbpjpy184.490.00184.942008.10.06 02:59184.590.000.000.000.96
191736862008.10.06 03:48sell0.02gbpjpy184.270.00183.822008.10.06 04:24184.220.000.000.000.96
193206632008.10.06 17:53sell0.02gbpjpy176.110.00175.662008.10.06 18:12176.060.000.000.000.99
193333062008.10.06 18:49sell0.02gbpjpy175.550.00175.102008.10.06 19:00175.500.000.000.000.99
170948632008.09.15 08:43sell0.10eurusd1.43061.44061.41062008.09.15 09:011.43050.000.000.001.00
175416502008.09.17 23:04sell0.10eurusd1.43161.44161.41162008.09.17 23:091.43150.000.000.001.00
176411172008.09.18 15:31sell0.10eurusd1.44061.45061.42062008.09.18 15:311.44050.000.000.001.00
176446152008.09.18 15:52sell0.10eurusd1.43621.44621.41622008.09.18 16:071.43610.000.000.001.00
176446282008.09.18 15:52sell0.10eurusd1.43601.44601.41602008.09.18 16:071.43590.000.000.001.00
179110512008.09.22 14:29sell0.10eurusd1.45561.46561.43562008.09.22 14:341.45550.000.000.001.00
185051522008.09.29 15:00sell0.10gbpusd1.80401.81130.00002008.09.29 15:581.80390.000.000.001.00
186159802008.09.30 06:12buy0.10eurusd1.43691.42691.45692008.09.30 06:481.43700.000.000.001.00
186176782008.09.30 07:15buy0.10eurusd1.43831.42831.45832008.09.30 07:201.43840.000.000.001.00
186176812008.09.30 07:19buy0.10eurusd1.43841.42841.45842008.09.30 07:201.43850.000.000.001.00
188926682008.10.02 09:01sell0.01gbpusd1.76620.00001.76222008.10.02 09:161.76520.000.000.001.00
189292582008.10.02 14:32sell0.01eurusd1.38810.00001.38442008.10.02 14:341.38710.000.000.001.00
189866302008.10.02 22:24sell0.02eurusd1.38100.00001.37732008.10.02 23:571.38050.000.000.001.00
192455372008.10.06 13:13sell0.02eurusd1.35900.00001.35532008.10.06 14:371.35850.000.000.001.00
192573182008.10.06 14:37sell0.01eurusd1.35840.00001.35472008.10.06 15:101.35740.000.000.001.00
192882482008.10.06 16:30sell0.01eurusd1.35470.00001.35102008.10.06 16:331.35370.000.000.001.00
193549352008.10.06 21:00buy0.02gbpjpy174.940.00175.392008.10.06 21:05174.990.000.000.001.00
189453012008.10.02 15:19sell0.01gbpjpy185.770.00185.322008.10.02 15:44185.660.000.000.001.04
189981832008.10.03 01:48sell0.01gbpjpy185.080.00184.632008.10.03 01:49184.970.000.000.001.05
192078142008.10.06 09:00sell0.04usdchf1.13930.00001.13532008.10.06 09:561.13900.000.000.001.05
188628152008.10.02 02:08buy0.01usdjpy106.090.00106.492008.10.02 03:04106.210.000.000.001.13
189503172008.10.02 15:58sell0.02gbpjpy185.540.00185.092008.10.02 16:16185.480.000.000.001.14
189551042008.10.02 16:32sell0.02gbpjpy185.510.00185.062008.10.02 16:34185.450.000.000.001.14
189742472008.10.02 19:04buy0.02gbpjpy186.170.00186.622008.10.02 19:30186.230.000.000.001.14
190734882008.10.03 15:18buy0.02gbpjpy185.080.00185.532008.10.03 15:30185.140.000.000.001.14
191189642008.10.03 19:34sell0.02gbpjpy187.960.00187.512008.10.03 19:42187.900.000.000.001.14
193393192008.10.06 19:27sell0.04gbpjpy175.650.00175.202008.10.06 19:29175.620.000.000.001.19
188926642008.10.02 09:01sell0.01eurusd1.39250.00001.38882008.10.02 09:161.39130.000.000.001.20
190685322008.10.03 14:59sell0.01gbpusd1.75720.00001.75322008.10.03 15:041.75600.000.000.001.20
193038892008.10.06 16:57sell0.04gbpusd1.74000.00001.73602008.10.06 16:591.73970.000.000.001.20
193550542008.10.06 21:01sell0.01eurusd1.34600.00001.34232008.10.06 21:161.34480.000.000.001.20
193943872008.10.07 01:08sell0.04eurusd1.35260.00001.34892008.10.07 01:111.35230.000.000.001.20
194120442008.10.07 03:49buy0.02eurusd1.34940.00001.35312008.10.07 04:081.35000.000.000.001.20
188068192008.10.01 15:14sell0.01eurusd1.40060.00001.39692008.10.01 15:191.39930.000.000.001.30
188693672008.10.02 03:23buy0.01eurusd1.39610.00001.39982008.10.02 03:341.39740.000.000.001.30
188749602008.10.02 04:08sell0.01eurusd1.39530.00001.39162008.10.02 04:081.39400.000.000.001.30
188943072008.10.02 09:16sell0.01eurusd1.39100.00001.38732008.10.02 09:221.38970.000.000.001.30
189192332008.10.02 13:02sell0.01eurusd1.38880.00001.38512008.10.02 13:141.38750.000.000.001.30
189273622008.10.02 14:17sell0.01eurusd1.38940.00001.38572008.10.02 14:321.38810.000.000.001.30
189311212008.10.02 14:35sell0.01eurusd1.38240.00001.37872008.10.02 14:371.38110.000.000.001.30
189552962008.10.02 16:33buy0.01eurusd1.38220.00001.38592008.10.02 16:411.38350.000.000.001.30
189829332008.10.02 21:37sell0.01eurusd1.38160.00001.37792008.10.02 21:441.38030.000.000.001.30
189917252008.10.02 23:57sell0.01eurusd1.38020.00001.37652008.10.03 00:231.37890.000.00-0.111.30
190730782008.10.03 15:17sell0.01eurusd1.37310.00001.36942008.10.03 15:181.37180.000.000.001.30
190952302008.10.03 16:58sell0.01eurusd1.38110.00001.37742008.10.03 17:011.37980.000.000.001.30
190963902008.10.03 17:02sell0.01eurusd1.38050.00001.37682008.10.03 17:101.37920.000.000.001.30
191032182008.10.03 17:43sell0.01eurusd1.38250.00001.37882008.10.03 18:011.38120.000.000.001.30
191092672008.10.03 18:25sell0.01eurusd1.38190.00001.37822008.10.03 18:421.38060.000.000.001.30
191134352008.10.03 19:01sell0.01eurusd1.38050.00001.37682008.10.03 19:091.37920.000.000.001.30
191177962008.10.03 19:29sell0.01eurusd1.38660.00001.38292008.10.03 19:291.38530.000.000.001.30
191181932008.10.03 19:30sell0.01eurusd1.38560.00001.38192008.10.03 19:321.38430.000.000.001.30
191288932008.10.03 20:25sell0.01eurusd1.38730.00001.38362008.10.03 20:261.38600.000.000.001.30
191322622008.10.03 20:39sell0.01eurusd1.38420.00001.38052008.10.03 21:011.38290.000.000.001.30
191344952008.10.03 21:02sell0.01eurusd1.38310.00001.37942008.10.03 21:251.38180.000.000.001.30
191359712008.10.03 21:25sell0.01eurusd1.38170.00001.37802008.10.03 21:431.38040.000.000.001.30
191375932008.10.03 21:44sell0.01eurusd1.37980.00001.37612008.10.03 22:321.37850.000.000.001.30
191692342008.10.06 02:52sell0.01eurusd1.36510.00001.36142008.10.06 02:551.36380.000.000.001.30
191698012008.10.06 02:56sell0.01eurusd1.36380.00001.36012008.10.06 03:111.36250.000.000.001.30
191767442008.10.06 04:51sell0.01eurusd1.36350.00001.35982008.10.06 05:161.36220.000.000.001.30
191951512008.10.06 07:17sell0.01eurusd1.36150.00001.35782008.10.06 07:441.36020.000.000.001.30
191987592008.10.06 07:54sell0.01eurusd1.36100.00001.35732008.10.06 07:581.35970.000.000.001.30
192069972008.10.06 08:57sell0.01eurusd1.35670.00001.35302008.10.06 09:011.35540.000.000.001.30
192149162008.10.06 09:39buy0.01eurusd1.35820.00001.36192008.10.06 09:461.35950.000.000.001.30
192261652008.10.06 10:47sell0.01eurusd1.35810.00001.35442008.10.06 11:011.35680.000.000.001.30
192279982008.10.06 11:02sell0.01eurusd1.35670.00001.35302008.10.06 11:101.35540.000.000.001.30
192306892008.10.06 11:18sell0.01eurusd1.35570.00001.35202008.10.06 11:231.35440.000.000.001.30
192423242008.10.06 12:50sell0.01eurusd1.35890.00001.35522008.10.06 12:551.35760.000.000.001.30
192624312008.10.06 15:18sell0.01eurusd1.35750.00001.35382008.10.06 15:211.35620.000.000.001.30
192706682008.10.06 15:57sell0.01eurusd1.35570.00001.35202008.10.06 16:031.35440.000.000.001.30
192842522008.10.06 16:23buy0.01eurusd1.35350.00001.35722008.10.06 16:251.35480.000.000.001.30
192955582008.10.06 16:41sell0.01eurusd1.35060.00001.34692008.10.06 16:461.34930.000.000.001.30
192986632008.10.06 16:47sell0.01eurusd1.34890.00001.34522008.10.06 16:521.34760.000.000.001.30
193060232008.10.06 17:00sell0.01eurusd1.34950.00001.34582008.10.06 17:041.34820.000.000.001.30
193212462008.10.06 17:56sell0.01eurusd1.35210.00001.34842008.10.06 17:591.35080.000.000.001.30
193251712008.10.06 18:12sell0.01eurusd1.35130.00001.34762008.10.06 18:401.35000.000.000.001.30
193380182008.10.06 19:18sell0.01eurusd1.34840.00001.34472008.10.06 20:251.34710.000.000.001.30
193523542008.10.06 20:44sell0.01eurusd1.34710.00001.34342008.10.06 20:591.34580.000.000.001.30
193703222008.10.06 22:03buy0.01eurusd1.35060.00001.35432008.10.06 22:111.35190.000.000.001.30
193947522008.10.07 01:11sell0.01eurusd1.35190.00001.34822008.10.07 01:211.35060.000.000.001.30
194050422008.10.07 02:55sell0.01eurusd1.35150.00001.34782008.10.07 02:591.35020.000.000.001.30
194248212008.10.07 05:33buy0.01eurusd1.35110.00001.35482008.10.07 05:471.35240.000.000.001.30
194345332008.10.07 05:53buy0.01eurusd1.35550.00001.35922008.10.07 05:561.35680.000.000.001.30
194371962008.10.07 06:02buy0.01eurusd1.35830.00001.36202008.10.07 06:121.35960.000.000.001.30
194426202008.10.07 06:22buy0.01eurusd1.35880.00001.36252008.10.07 06:291.36010.000.000.001.30
194478782008.10.07 06:50sell0.01eurusd1.35970.00001.35602008.10.07 06:531.35840.000.000.001.30
194573282008.10.07 07:53sell0.01eurusd1.35620.00001.35252008.10.07 07:551.35490.000.000.001.30
194641252008.10.07 08:23sell0.01eurusd1.35950.00001.35582008.10.07 08:301.35820.000.000.001.30
194653122008.10.07 08:30sell0.01eurusd1.35840.00001.35472008.10.07 08:341.35710.000.000.001.30
194854312008.10.07 10:00sell0.01eurusd1.35760.00001.35392008.10.07 10:061.35630.000.000.001.30
194884642008.10.07 10:07sell0.01eurusd1.35650.00001.35282008.10.07 10:131.35520.000.000.001.30
194905332008.10.07 10:14sell0.01eurusd1.35500.00001.35132008.10.07 10:151.35370.000.000.001.30
194911562008.10.07 10:15sell0.01eurusd1.35380.00001.35012008.10.07 10:161.35250.000.000.001.30
195371742008.10.07 13:47buy0.01eurusd1.36061.35911.36432008.10.07 14:001.36190.000.000.001.30
195417992008.10.07 14:06sell0.01eurusd1.36320.00001.35952008.10.07 14:061.36190.000.000.001.30
189017332008.10.02 09:47sell0.02gbpjpy185.890.00185.442008.10.02 09:56185.820.000.000.001.32
189069582008.10.02 10:31sell0.02gbpjpy186.260.00185.812008.10.02 10:51186.190.000.000.001.32
191000612008.10.03 17:29sell0.02gbpjpy188.110.00187.662008.10.03 17:33188.040.000.000.001.32
188848432008.10.02 07:48sell0.01gbpjpy187.120.00186.672008.10.02 08:12186.980.000.000.001.33
188055942008.10.01 15:10sell0.01eurusd1.40170.00001.39802008.10.01 15:131.40030.000.000.001.40
188187652008.10.01 16:22sell0.01eurusd1.40130.00001.39762008.10.01 16:241.39990.000.000.001.40
188736282008.10.02 03:54buy0.01eurusd1.39540.00001.39912008.10.02 03:561.39680.000.000.001.40
188959822008.10.02 09:22sell0.01eurusd1.38940.00001.38572008.10.02 09:261.38800.000.000.001.40
189140852008.10.02 12:03sell0.01eurusd1.39080.00001.38712008.10.02 12:491.38940.000.000.001.40
189204322008.10.02 13:15sell0.01eurusd1.38740.00001.38372008.10.02 13:261.38600.000.000.001.40
189573722008.10.02 16:51sell0.01eurusd1.38090.00001.37722008.10.02 17:061.37950.000.000.001.40
189594332008.10.02 17:07sell0.01eurusd1.37900.00001.37532008.10.02 17:081.37760.000.000.001.40
189772202008.10.02 19:58buy0.01eurusd1.38250.00001.38622008.10.02 20:021.38390.000.000.001.40
191233352008.10.03 19:53buy0.01eurusd1.38490.00001.38862008.10.03 19:561.38630.000.000.001.40
191298132008.10.03 20:27sell0.01eurusd1.38480.00001.38112008.10.03 20:311.38340.000.000.001.40
191887552008.10.06 06:31sell0.01eurusd1.36200.00001.35832008.10.06 06:341.36060.000.000.001.40
191993472008.10.06 07:59sell0.01eurusd1.35950.00001.35582008.10.06 08:081.35810.000.000.001.40
192682832008.10.06 15:47sell0.01eurusd1.35820.00001.35452008.10.06 15:551.35680.000.000.001.40
192697762008.10.06 15:55sell0.01eurusd1.35690.00001.35322008.10.06 15:571.35550.000.000.001.40
192773622008.10.06 16:14sell0.01eurusd1.35620.00001.35252008.10.06 16:151.35480.000.000.001.40
192916182008.10.06 16:35sell0.01eurusd1.35320.00001.34952008.10.06 16:371.35180.000.000.001.40
194042542008.10.07 02:48sell0.01eurusd1.35230.00001.34862008.10.07 02:551.35090.000.000.001.40
194148472008.10.07 04:08buy0.01eurusd1.35010.00001.35382008.10.07 05:101.35150.000.000.001.40
194816012008.10.07 09:44buy0.01eurusd1.35730.00001.36102008.10.07 09:461.35870.000.000.001.40
195404952008.10.07 14:01buy0.01eurusd1.36121.35911.36492008.10.07 14:041.36260.000.000.001.40
188873702008.10.02 08:12sell0.01eurusd1.39260.00001.38892008.10.02 08:151.39110.000.000.001.50
193785052008.10.06 22:59sell0.01eurusd1.35020.00001.34652008.10.06 23:111.34870.000.000.001.50
188067912008.10.01 15:14sell0.01usdchf1.12840.00001.12442008.10.01 15:481.12670.000.000.001.51
188068582008.10.01 15:14sell0.01usdjpy106.260.00105.862008.10.01 15:38106.100.000.000.001.51
188110602008.10.01 15:38sell0.01usdjpy106.020.00105.622008.10.01 15:52105.860.000.000.001.51
188123462008.10.01 15:49sell0.01usdchf1.12580.00001.12182008.10.01 15:581.12410.000.000.001.51
188130602008.10.01 15:54sell0.01usdjpy105.840.00105.442008.10.01 16:00105.680.000.000.001.51
188694092008.10.02 03:23sell0.01usdjpy106.110.00105.712008.10.02 03:40105.950.000.000.001.51
188749492008.10.02 04:08sell0.01usdjpy105.870.00105.472008.10.02 04:30105.710.000.000.001.51
188943242008.10.02 09:16sell0.01usdjpy105.820.00105.422008.10.02 09:20105.660.000.000.001.51
191004212008.10.03 17:30sell0.01usdchf1.13020.00001.12622008.10.03 17:401.12850.000.000.001.51
191028802008.10.03 17:41sell0.01usdchf1.12870.00001.12472008.10.03 18:091.12700.000.000.001.51
188135602008.10.01 15:59sell0.01usdchf1.12370.00001.11972008.10.01 16:161.12200.000.000.001.52
188150562008.10.01 16:02sell0.01usdjpy105.610.00105.212008.10.01 16:10105.450.000.000.001.52
188241772008.10.01 17:01sell0.01usdchf1.12110.00001.11712008.10.01 17:191.11940.000.000.001.52
188873452008.10.02 08:12sell0.01usdjpy105.720.00105.322008.10.02 08:52105.560.000.000.001.52
188954662008.10.02 09:21sell0.01usdjpy105.650.00105.252008.10.02 09:24105.490.000.000.001.52
188968642008.10.02 09:25sell0.01usdjpy105.510.00105.112008.10.02 09:57105.350.000.000.001.52
189192282008.10.02 13:02sell0.01usdjpy105.520.00105.122008.10.02 13:25105.360.000.000.001.52
189487222008.10.02 15:46sell0.01usdjpy105.380.00104.982008.10.02 16:25105.220.000.000.001.52
189549862008.10.02 16:31buy0.01usdjpy105.290.00105.692008.10.02 16:33105.450.000.000.001.52
189735612008.10.02 18:57sell0.01usdjpy105.500.00105.102008.10.02 19:12105.340.000.000.001.52
189917452008.10.02 23:57sell0.01usdjpy105.350.00104.952008.10.03 00:17105.190.000.00-0.071.52
190730852008.10.03 15:17sell0.01usdjpy105.260.00104.862008.10.03 15:21105.100.000.000.001.52
191237112008.10.03 19:55sell0.01usdjpy105.420.00105.022008.10.03 20:32105.260.000.000.001.52
189992912008.10.03 01:56sell0.01usdjpy104.960.00104.562008.10.03 14:27104.800.000.000.001.53
191777402008.10.06 05:03sell0.01usdjpy104.210.00103.812008.10.06 05:15104.050.000.000.001.54
191796742008.10.06 05:16sell0.01usdjpy103.980.00103.582008.10.06 05:47103.820.000.000.001.54
191825742008.10.06 05:48sell0.01usdjpy103.790.00103.392008.10.06 06:13103.630.000.000.001.54
191974872008.10.06 07:45buy0.01usdjpy103.400.00103.802008.10.06 08:53103.560.000.000.001.54
192301122008.10.06 11:13buy0.01usdjpy103.490.00103.892008.10.06 11:28103.650.000.000.001.54
191852952008.10.06 06:14sell0.01usdjpy103.500.00103.102008.10.06 06:16103.340.000.000.001.55
191878032008.10.06 06:21sell0.04gbpjpy181.430.00180.982008.10.06 06:30181.390.000.000.001.55
192332002008.10.06 11:37sell0.01usdjpy103.540.00103.142008.10.06 11:47103.380.000.000.001.55
192341512008.10.06 11:49sell0.01usdjpy103.390.00102.992008.10.06 12:18103.230.000.000.001.55
192385692008.10.06 12:19sell0.01usdjpy103.190.00102.792008.10.06 12:36103.030.000.000.001.55
192423032008.10.06 12:50sell0.01usdjpy103.210.00102.812008.10.06 12:59103.050.000.000.001.55
192607862008.10.06 15:10sell0.01usdjpy103.240.00102.842008.10.06 15:17103.080.000.000.001.55
194426322008.10.07 06:22sell0.01usdjpy103.110.00102.712008.10.07 06:26102.950.000.000.001.55
194444142008.10.07 06:30sell0.08gbpjpy181.580.00181.132008.10.07 06:33181.560.000.000.001.55
194498132008.10.07 06:58sell0.04gbpjpy180.400.00179.952008.10.07 07:02180.360.000.000.001.55
191894012008.10.06 06:37sell0.01usdjpy103.050.00102.652008.10.06 06:42102.890.000.000.001.56
192637952008.10.06 15:23sell0.04gbpjpy180.630.00180.182008.10.06 15:28180.590.000.000.001.56
192697532008.10.06 15:55sell0.01usdjpy102.680.00102.282008.10.06 16:04102.520.000.000.001.56
194167712008.10.07 04:31sell0.04gbpjpy178.140.00177.692008.10.07 04:57178.100.000.000.001.56
194252772008.10.07 05:34sell0.08gbpjpy178.630.00178.182008.10.07 05:36178.610.000.000.001.56
194356162008.10.07 05:56buy0.01usdjpy102.680.00103.082008.10.07 06:02102.840.000.000.001.56
194486792008.10.07 06:53buy0.01usdjpy102.730.00103.132008.10.07 06:59102.890.000.000.001.56
194562462008.10.07 07:45sell0.01usdjpy102.900.00102.502008.10.07 08:32102.740.000.000.001.56
194628432008.10.07 08:18sell0.16gbpjpy180.820.00180.372008.10.07 08:22180.810.000.000.001.56
194801392008.10.07 09:38sell0.01usdjpy102.870.00102.472008.10.07 09:46102.710.000.000.001.56
194821222008.10.07 09:46sell0.01usdjpy102.700.00102.302008.10.07 10:02102.540.000.000.001.56
194862272008.10.07 10:03sell0.01usdjpy102.420.00102.022008.10.07 10:05102.260.000.000.001.56
192957642008.10.06 16:41buy0.01usdchf1.14300.00001.14702008.10.06 16:461.14480.000.000.001.57
193036982008.10.06 16:57buy0.01usdchf1.14540.00001.14942008.10.06 17:041.14720.000.000.001.57
193104272008.10.06 17:11sell0.01usdchf1.14550.00001.14152008.10.06 17:531.14370.000.000.001.57
193241932008.10.06 18:09buy0.01usdchf1.14340.00001.14742008.10.06 18:111.14520.000.000.001.57
193298012008.10.06 18:31buy0.01usdchf1.14370.00001.14772008.10.06 19:141.14550.000.000.001.57
193470422008.10.06 20:16buy0.01usdchf1.14620.00001.15022008.10.06 21:001.14800.000.000.001.57
193947432008.10.07 01:11sell0.01usdchf1.14720.00001.14322008.10.07 02:141.14540.000.000.001.57
193947842008.10.07 01:12sell0.01usdjpy101.960.00101.562008.10.07 01:18101.800.000.000.001.57
194018622008.10.07 02:24buy0.01usdchf1.14420.00001.14822008.10.07 02:591.14600.000.000.001.57
194065282008.10.07 03:01buy0.01usdjpy101.450.00101.852008.10.07 03:24101.610.000.000.001.57
194824812008.10.07 09:48buy0.01usdchf1.14220.00001.14622008.10.07 10:151.14400.000.000.001.57
194904652008.10.07 10:14sell0.01usdjpy101.980.00101.582008.10.07 10:15101.820.000.000.001.57
195264612008.10.07 12:43sell0.01usdjpy101.840.00101.442008.10.07 12:51101.680.000.000.001.57
195295912008.10.07 12:58buy0.01usdjpy101.980.00102.382008.10.07 13:11102.140.000.000.001.57
195334472008.10.07 13:23sell0.01usdjpy102.080.00101.682008.10.07 13:31101.920.000.000.001.57
195338912008.10.07 13:27buy0.01usdjpy102.070.00102.472008.10.07 13:47102.230.000.000.001.57
189562352008.10.02 16:41buy0.01usdchf1.13510.00001.13912008.10.02 16:521.13690.000.000.001.58
189829092008.10.02 21:37buy0.01usdchf1.13610.00001.14012008.10.02 21:541.13790.000.000.001.58
190878872008.10.03 16:28sell0.01usdchf1.13880.00001.13482008.10.03 16:361.13700.000.000.001.58
192064062008.10.06 08:53buy0.01usdchf1.13830.00001.14232008.10.06 09:021.14010.000.000.001.58
192231712008.10.06 10:23buy0.01usdchf1.14070.00001.14472008.10.06 10:531.14250.000.000.001.58
192383532008.10.06 12:19sell0.01usdchf1.14200.00001.13802008.10.06 12:341.14020.000.000.001.58
192624352008.10.06 15:18sell0.01usdchf1.14020.00001.13622008.10.06 15:401.13840.000.000.001.58
192794792008.10.06 16:17sell0.01usdjpy101.530.00101.132008.10.06 16:17101.370.000.000.001.58
192883182008.10.06 16:30buy0.01usdchf1.13930.00001.14332008.10.06 16:311.14110.000.000.001.58
192903302008.10.06 16:33buy0.01usdchf1.14030.00001.14432008.10.06 16:401.14210.000.000.001.58
192949882008.10.06 16:40buy0.01usdjpy100.790.00101.192008.10.06 16:41100.950.000.000.001.58
193195132008.10.06 17:50sell0.01usdjpy101.230.00100.832008.10.06 18:16101.070.000.000.001.58
193631692008.10.06 21:36sell0.01usdjpy101.140.00100.742008.10.06 21:38100.980.000.000.001.58
193670652008.10.06 21:51sell0.16usdjpy101.570.00101.172008.10.06 21:52101.560.000.000.001.58
193675652008.10.06 21:52sell0.01usdjpy101.540.00101.142008.10.06 21:56101.380.000.000.001.58
193974322008.10.07 01:36sell0.01usdjpy101.690.00101.292008.10.07 02:05101.530.000.000.001.58
195420702008.10.07 14:07sell0.01usdchf1.14100.00001.13702008.10.07 14:151.13920.000.000.001.58
188943362008.10.02 09:16sell0.01usdchf1.13250.00001.12852008.10.02 10:131.13070.000.000.001.59
189060712008.10.02 10:21sell0.01usdchf1.13130.00001.12732008.10.02 10:381.12950.000.000.001.59
189248182008.10.02 13:53buy0.01usdchf1.13170.00001.13572008.10.02 14:241.13350.000.000.001.59
189639522008.10.02 17:36sell0.01usdchf1.13520.00001.13122008.10.02 18:011.13340.000.000.001.59
189711972008.10.02 18:39sell0.01usdchf1.13590.00001.13192008.10.02 18:461.13410.000.000.001.59
189772252008.10.02 19:58sell0.01usdchf1.13680.00001.13282008.10.02 20:301.13500.000.000.001.59
189917732008.10.02 23:57sell0.01usdchf1.13680.00001.13282008.10.03 01:231.13500.000.00-0.031.59
189992822008.10.03 01:56sell0.01usdchf1.13450.00001.13052008.10.03 03:221.13270.000.000.001.59
190705312008.10.03 15:04sell0.01usdchf1.13660.00001.13262008.10.03 15:091.13480.000.000.001.59
192890832008.10.06 16:31sell0.04usdjpy100.870.00100.472008.10.06 16:33100.830.000.000.001.59
193264622008.10.06 18:17sell0.01usdjpy100.930.00100.532008.10.06 18:27100.770.000.000.001.59
193399232008.10.06 19:30sell0.01usdjpy100.800.00100.402008.10.06 19:48100.640.000.000.001.59
193555842008.10.06 21:05buy0.01usdjpy100.700.00101.102008.10.06 21:14100.860.000.000.001.59
188066102008.10.01 15:13sell0.01gbpusd1.76890.00001.76492008.10.01 15:181.76730.000.000.001.60
188668072008.10.02 03:01sell0.02eurusd1.39660.00001.39292008.10.02 03:041.39580.000.000.001.60
188694342008.10.02 03:24sell0.01usdchf1.12890.00001.12492008.10.02 03:351.12710.000.000.001.60
188884252008.10.02 08:19sell0.02eurusd1.39340.00001.38972008.10.02 09:001.39260.000.000.001.60
188943652008.10.02 09:16sell0.01gbpusd1.76460.00001.76062008.10.02 09:221.76300.000.000.001.60
189013752008.10.02 09:43sell0.01gbpusd1.76250.00001.75852008.10.02 09:441.76090.000.000.001.60
189093382008.10.02 10:59sell0.01gbpusd1.76580.00001.76182008.10.02 11:471.76420.000.000.001.60
189140692008.10.02 12:03sell0.01gbpusd1.76490.00001.76092008.10.02 12:241.76330.000.000.001.60
189175842008.10.02 12:49sell0.01gbpusd1.76270.00001.75872008.10.02 12:571.76110.000.000.001.60
189350212008.10.02 14:42sell0.01gbpusd1.76180.00001.75782008.10.02 14:461.76020.000.000.001.60
189359802008.10.02 14:46sell0.01gbpusd1.76060.00001.75662008.10.02 14:501.75900.000.000.001.60
189380142008.10.02 14:51sell0.01gbpusd1.75890.00001.75492008.10.02 14:551.75730.000.000.001.60
189556322008.10.02 16:36sell0.01gbpusd1.76000.00001.75602008.10.02 16:491.75840.000.000.001.60
189571712008.10.02 16:49sell0.01gbpusd1.75820.00001.75422008.10.02 17:081.75660.000.000.001.60
189710492008.10.02 18:37sell0.02gbpusd1.76430.00001.76032008.10.02 18:391.76350.000.000.001.60
189829182008.10.02 21:37sell0.01gbpusd1.76470.00001.76072008.10.02 21:441.76310.000.000.001.60
189840142008.10.02 21:44sell0.01gbpusd1.76190.00001.75792008.10.02 22:171.76030.000.000.001.60
189992752008.10.03 01:55buy0.01gbpusd1.76260.00001.76662008.10.03 02:061.76420.000.000.001.60
190712332008.10.03 15:07buy0.01gbpusd1.75980.00001.76382008.10.03 15:101.76140.000.000.001.60
190863032008.10.03 16:18buy0.01gbpusd1.76620.00001.77022008.10.03 16:191.76780.000.000.001.60
191032042008.10.03 17:43sell0.01gbpusd1.77540.00001.77142008.10.03 17:501.77380.000.000.001.60
191106682008.10.03 18:39sell0.01gbpusd1.77620.00001.77222008.10.03 18:421.77460.000.000.001.60
191156752008.10.03 19:21buy0.01gbpusd1.77610.00001.78012008.10.03 19:251.77770.000.000.001.60
191237052008.10.03 19:55sell0.01usdchf1.12610.00001.12212008.10.03 20:071.12430.000.000.001.60
191808892008.10.06 05:28sell0.01gbpusd1.75990.00001.75592008.10.06 05:531.75830.000.000.001.60
191841472008.10.06 06:06sell0.01gbpusd1.75830.00001.75432008.10.06 06:481.75670.000.000.001.60
191990262008.10.06 07:57sell0.01gbpusd1.75830.00001.75432008.10.06 08:251.75670.000.000.001.60
192070122008.10.06 08:57sell0.01gbpusd1.75750.00001.75352008.10.06 09:011.75590.000.000.001.60
192204202008.10.06 10:11sell0.01gbpusd1.75550.00001.75152008.10.06 10:181.75390.000.000.001.60
192250442008.10.06 10:36sell0.01gbpusd1.75780.00001.75382008.10.06 11:001.75620.000.000.001.60
192573592008.10.06 14:37sell0.01gbpusd1.75840.00001.75442008.10.06 15:021.75680.000.000.001.60
192624182008.10.06 15:18sell0.01gbpusd1.75530.00001.75132008.10.06 15:201.75370.000.000.001.60
192662552008.10.06 15:33sell0.01gbpusd1.75490.00001.75092008.10.06 15:471.75330.000.000.001.60
192697982008.10.06 15:55sell0.01gbpusd1.75220.00001.74822008.10.06 16:011.75060.000.000.001.60
192719762008.10.06 16:01sell0.01gbpusd1.75060.00001.74662008.10.06 16:031.74900.000.000.001.60
192903552008.10.06 16:33sell0.01gbpusd1.73980.00001.73582008.10.06 16:331.73820.000.000.001.60
192935312008.10.06 16:37sell0.01gbpusd1.73860.00001.73462008.10.06 16:381.73700.000.000.001.60
192958962008.10.06 16:42sell0.01gbpusd1.73790.00001.73392008.10.06 16:471.73630.000.000.001.60
193003462008.10.06 16:51buy0.01gbpusd1.73730.00001.74132008.10.06 16:571.73890.000.000.001.60
193061492008.10.06 17:01sell0.01gbpusd1.73620.00001.73222008.10.06 17:061.73460.000.000.001.60
193370802008.10.06 19:13sell0.01eurusd1.35090.00001.34722008.10.06 19:171.34930.000.000.001.60
193441492008.10.06 19:58buy0.01gbpusd1.73800.00001.74202008.10.06 20:161.73960.000.000.001.60
193947612008.10.07 01:11sell0.01gbpusd1.74460.00001.74062008.10.07 01:191.74300.000.000.001.60
194050462008.10.07 02:55sell0.01gbpusd1.74390.00001.73992008.10.07 03:011.74230.000.000.001.60
194109702008.10.07 03:39sell0.01gbpusd1.74330.00001.73932008.10.07 03:511.74170.000.000.001.60
194111982008.10.07 03:42sell0.01eurusd1.35040.00001.34672008.10.07 03:511.34880.000.000.001.60
194459222008.10.07 06:36sell0.01gbpusd1.76110.00001.75712008.10.07 06:471.75950.000.000.001.60
194476042008.10.07 06:48sell0.01gbpusd1.75940.00001.75542008.10.07 06:521.75780.000.000.001.60
194586002008.10.07 07:58buy0.01gbpusd1.75080.00001.75482008.10.07 08:121.75240.000.000.001.60
194642732008.10.07 08:24sell0.01gbpusd1.75500.00001.75102008.10.07 08:301.75340.000.000.001.60
194653932008.10.07 08:31sell0.01gbpusd1.75390.00001.74992008.10.07 08:331.75230.000.000.001.60
194829642008.10.07 09:51sell0.01gbpusd1.75100.00001.74702008.10.07 09:541.74940.000.000.001.60
194846812008.10.07 09:59sell0.01gbpusd1.74570.00001.74172008.10.07 10:001.74410.000.000.001.60
194874132008.10.07 10:05sell0.01gbpusd1.74170.00001.73772008.10.07 10:061.74010.000.000.001.60
194910522008.10.07 10:15sell0.01gbpusd1.73360.00001.72962008.10.07 10:181.73200.000.000.001.60
189295112008.10.02 14:34buy0.01usdjpy105.480.00105.882008.10.02 15:09105.650.000.000.001.61
189772312008.10.02 19:58sell0.01usdjpy105.450.00105.052008.10.02 20:30105.280.000.000.001.61
191179492008.10.03 19:29sell0.01usdjpy105.780.00105.382008.10.03 19:33105.610.000.000.001.61
191189552008.10.03 19:34sell0.01usdjpy105.670.00105.272008.10.03 19:43105.500.000.000.001.61
191205532008.10.03 19:44sell0.01usdjpy105.360.00104.962008.10.03 19:44105.190.000.000.001.62
191761482008.10.06 04:32sell0.01usdjpy104.370.00103.972008.10.06 05:02104.200.000.000.001.63
192651152008.10.06 15:29sell0.01usdjpy102.870.00102.472008.10.06 15:55102.700.000.000.001.66
193665372008.10.06 21:49buy0.01usdchf1.14590.00001.14992008.10.06 21:521.14780.000.000.001.66
194065402008.10.07 03:01sell0.01usdchf1.14710.00001.14312008.10.07 03:041.14520.000.000.001.66
194440192008.10.07 06:29buy0.01usdchf1.14310.00001.14712008.10.07 06:531.14500.000.000.001.66
194467522008.10.07 06:42sell0.01usdjpy102.860.00102.462008.10.07 07:06102.690.000.000.001.66
194619202008.10.07 08:15sell0.01usdchf1.14440.00001.14042008.10.07 08:191.14250.000.000.001.66
194659712008.10.07 08:33sell0.01usdjpy102.650.00102.252008.10.07 09:03102.480.000.000.001.66
189620222008.10.02 17:19sell0.01usdchf1.13760.00001.13362008.10.02 17:341.13570.000.000.001.67
190898952008.10.03 16:38sell0.01usdchf1.13650.00001.13252008.10.03 16:441.13460.000.000.001.67
193785572008.10.06 23:00sell0.01usdjpy101.820.00101.422008.10.06 23:20101.650.000.000.001.67
194008132008.10.07 02:17buy0.01usdjpy101.560.00101.962008.10.07 02:24101.730.000.000.001.67
195327582008.10.07 13:18sell0.01usdchf1.14260.00001.13862008.10.07 14:041.14070.000.000.001.67
192836242008.10.06 16:23buy0.01usdjpy101.170.00101.572008.10.06 16:23101.340.000.000.001.68
188749752008.10.02 04:08sell0.01usdchf1.12810.00001.12412008.10.02 04:441.12620.000.000.001.69
191163752008.10.03 19:25sell0.01usdchf1.12920.00001.12522008.10.03 19:261.12730.000.000.001.69
192914152008.10.06 16:34sell0.01usdjpy100.740.00100.342008.10.06 16:35100.570.000.000.001.69
188151012008.10.01 16:02sell0.01gbpusd1.76680.00001.76282008.10.01 16:241.76510.000.000.001.70
188813422008.10.02 06:38sell0.01gbpusd1.76890.00001.76492008.10.02 07:291.76720.000.000.001.70
188873572008.10.02 08:12sell0.01gbpusd1.76780.00001.76382008.10.02 08:151.76610.000.000.001.70
189048552008.10.02 10:11buy0.01gbpusd1.76600.00001.77002008.10.02 10:121.76770.000.000.001.70
189319442008.10.02 14:36sell0.01gbpusd1.76300.00001.75902008.10.02 14:371.76130.000.000.001.70
189395802008.10.02 14:55sell0.01eurusd1.37700.00001.37332008.10.02 14:561.37530.000.000.001.70
189917792008.10.02 23:57sell0.01gbpusd1.76240.00001.75842008.10.03 00:241.76070.000.00-0.181.70
189992762008.10.03 01:55sell0.01gbpusd1.76240.00001.75842008.10.03 14:491.76070.000.000.001.70
190883102008.10.03 16:30buy0.01gbpusd1.77060.00001.77462008.10.03 16:311.77230.000.000.001.70
191135482008.10.03 19:03sell0.01gbpusd1.77340.00001.76942008.10.03 19:081.77170.000.000.001.70
191223052008.10.03 19:49buy0.01gbpusd1.77840.00001.78242008.10.03 19:531.78010.000.000.001.70
191298722008.10.03 20:27sell0.01gbpusd1.77880.00001.77482008.10.03 20:311.77710.000.000.001.70
191345022008.10.03 21:02sell0.01gbpusd1.77580.00001.77182008.10.03 21:341.77410.000.000.001.70
191692402008.10.06 02:52sell0.01gbpusd1.76590.00001.76192008.10.06 02:561.76420.000.000.001.70
192325512008.10.06 11:31sell0.01gbpusd1.75760.00001.75362008.10.06 12:041.75590.000.000.001.70
193227982008.10.06 18:02buy0.01gbpusd1.73840.00001.74242008.10.06 18:081.74010.000.000.001.70
193393082008.10.06 19:26sell0.01gbpusd1.73990.00001.73592008.10.06 19:341.73820.000.000.001.70
193631622008.10.06 21:36buy0.01gbpusd1.74430.00001.74832008.10.06 21:491.74600.000.000.001.70
193798022008.10.06 23:10sell0.01gbpusd1.74390.00001.73992008.10.06 23:141.74220.000.000.001.70
194036202008.10.07 02:42sell0.01gbpusd1.74610.00001.74212008.10.07 02:551.74440.000.000.001.70
194206712008.10.07 05:10buy0.01gbpusd1.74540.00001.74942008.10.07 05:151.74710.000.000.001.70
194708892008.10.07 08:59sell0.01gbpusd1.75230.00001.74832008.10.07 09:011.75060.000.000.001.70
194855052008.10.07 10:00sell0.01gbpusd1.74510.00001.74112008.10.07 10:041.74340.000.000.001.70
195268162008.10.07 12:44buy0.01gbpusd1.74230.00001.74632008.10.07 12:521.74400.000.000.001.70
193573252008.10.06 21:16buy0.01usdjpy100.950.00101.352008.10.06 21:22101.130.000.000.001.78
193813142008.10.06 23:21sell0.01usdjpy101.580.00101.182008.10.06 23:22101.400.000.000.001.78
193817992008.10.06 23:23sell0.01usdjpy101.470.00101.072008.10.06 23:25101.290.000.000.001.78
188749542008.10.02 04:08sell0.01gbpusd1.76760.00001.76362008.10.02 04:101.76580.000.000.001.80
189295972008.10.02 14:34sell0.01gbpusd1.76480.00001.76082008.10.02 14:351.76300.000.000.001.80
190683142008.10.03 14:58sell0.01eurusd1.37600.00001.37232008.10.03 15:041.37420.000.000.001.80
192774632008.10.06 16:14sell0.01gbpusd1.74370.00001.73972008.10.06 16:151.74190.000.000.001.80
194057382008.10.07 02:59sell0.01eurusd1.35020.00001.34652008.10.07 03:011.34840.000.000.001.80
194695592008.10.07 08:50sell0.01gbpusd1.75410.00001.75012008.10.07 08:591.75230.000.000.001.80
194837792008.10.07 09:55sell0.01gbpusd1.74820.00001.74422008.10.07 09:581.74640.000.000.001.80
188688912008.10.02 03:19sell0.02gbpjpy187.830.00187.382008.10.02 03:23187.730.000.000.001.88
191368062008.10.03 21:35sell0.01gbpusd1.77450.00001.77052008.10.03 22:451.77260.000.000.001.90
193476302008.10.06 20:21sell0.01gbpusd1.73800.00001.73402008.10.06 20:261.73610.000.000.001.90
193067392008.10.06 17:02sell0.04gbpjpy175.990.00175.542008.10.06 17:04175.940.000.000.001.97
175416482008.09.17 23:04sell0.10eurusd1.43171.44171.41172008.09.17 23:091.43150.000.000.002.00
176446062008.09.18 15:52sell0.10eurusd1.43631.44631.41632008.09.18 16:071.43610.000.000.002.00
176446222008.09.18 15:52sell0.10eurusd1.43611.44611.41612008.09.18 16:071.43590.000.000.002.00
178264952008.09.19 20:39sell0.10eurusd1.44711.45711.42712008.09.19 20:401.44690.000.000.002.00
179006552008.09.22 12:54sell0.10eurusd1.45701.46701.43702008.09.22 13:281.45680.000.000.002.00
179110442008.09.22 13:28sell0.10eurusd1.45651.46651.43652008.09.22 14:291.45630.000.000.002.00
180396692008.09.23 13:09sell0.01eurusd1.47751.48751.46252008.09.23 14:051.47550.000.000.002.00
186159782008.09.30 06:06buy0.10eurusd1.43681.42681.45682008.09.30 06:481.43700.000.000.002.00
186176752008.09.30 07:15buy0.10eurusd1.43821.42821.45822008.09.30 07:201.43840.000.000.002.00
191195432008.10.03 19:39sell0.01eurusd1.38400.00001.38032008.10.03 19:441.38200.000.000.002.00
191698122008.10.06 02:56sell0.01gbpusd1.76490.00001.76092008.10.06 04:581.76290.000.000.002.00
191772372008.10.06 04:59sell0.01gbpusd1.76240.00001.75842008.10.06 05:161.76040.000.000.002.00
195047242008.10.07 10:57sell0.01eurusd1.35550.00001.35182008.10.07 11:321.35350.000.000.002.00
191779282008.10.06 05:05sell0.01gbpjpy183.610.00183.162008.10.06 05:11183.400.000.000.002.02
191799172008.10.06 05:17sell0.01gbpjpy183.040.00182.592008.10.06 05:37182.830.000.000.002.02
191817382008.10.06 05:38sell0.01gbpjpy182.740.00182.292008.10.06 05:51182.530.000.000.002.02
191855382008.10.06 06:14sell0.01gbpjpy181.720.00181.272008.10.06 06:16181.510.000.000.002.03
191957582008.10.06 07:27buy0.01gbpjpy181.510.00181.962008.10.06 07:45181.720.000.000.002.03
192217442008.10.06 10:17sell0.01gbpjpy181.170.00180.722008.10.06 10:19180.960.000.000.002.03
192267192008.10.06 10:53buy0.01gbpjpy181.680.00182.132008.10.06 11:13181.890.000.000.002.03
192350112008.10.06 11:58sell0.01gbpjpy181.690.00181.242008.10.06 12:04181.480.000.000.002.04
192607182008.10.06 15:10sell0.01gbpjpy181.210.00180.762008.10.06 15:17181.000.000.000.002.04
192624252008.10.06 15:18sell0.01gbpjpy180.700.00180.252008.10.06 15:20180.490.000.000.002.04
192681612008.10.06 15:46sell0.01gbpjpy180.210.00179.762008.10.06 15:55180.000.000.000.002.04
192719292008.10.06 16:01sell0.01gbpjpy179.610.00179.162008.10.06 16:03179.400.000.000.002.04
194489352008.10.07 06:53buy0.01gbpjpy180.150.00180.602008.10.07 06:57180.360.000.000.002.04
194569602008.10.07 07:51sell0.01gbpjpy180.620.00180.172008.10.07 07:53180.410.000.000.002.04
194573702008.10.07 07:54sell0.01gbpjpy180.210.00179.762008.10.07 07:55180.000.000.000.002.04
194642952008.10.07 08:24sell0.01gbpjpy180.570.00180.122008.10.07 08:31180.360.000.000.002.04
192698042008.10.06 15:55sell0.01gbpjpy179.940.00179.492008.10.06 16:01179.730.000.000.002.05
194228702008.10.07 05:27buy0.01usdjpy102.140.00102.542008.10.07 05:33102.350.000.000.002.05
194508262008.10.07 07:03sell0.01gbpjpy180.300.00179.852008.10.07 07:06180.090.000.000.002.05
194831422008.10.07 09:52sell0.01gbpjpy180.020.00179.572008.10.07 09:54179.810.000.000.002.05
194846622008.10.07 09:59sell0.01gbpjpy179.320.00178.872008.10.07 10:00179.110.000.000.002.05
195397932008.10.07 14:00buy0.01gbpjpy179.320.00179.772008.10.07 14:01179.530.000.000.002.05
192774882008.10.06 16:14sell0.01gbpjpy177.900.00177.452008.10.06 16:14177.690.000.000.002.06
195282892008.10.07 12:52buy0.01gbpjpy177.480.00177.932008.10.07 12:58177.690.000.000.002.06
188062112008.10.01 15:12sell0.01gbpjpy187.930.00187.482008.10.01 15:22187.710.000.000.002.07
188105692008.10.01 15:34sell0.01gbpjpy187.540.00187.092008.10.01 15:38187.320.000.000.002.07
188672692008.10.02 03:05buy0.01gbpjpy187.750.00188.202008.10.02 03:14187.970.000.000.002.07
193798332008.10.06 23:10sell0.01gbpjpy177.490.00177.042008.10.06 23:20177.280.000.000.002.07
193811182008.10.06 23:20sell0.01gbpjpy177.170.00176.722008.10.06 23:22176.960.000.000.002.07
193818052008.10.06 23:23sell0.01gbpjpy176.830.00176.382008.10.06 23:25176.620.000.000.002.07
193977922008.10.07 01:42sell0.01gbpjpy177.170.00176.722008.10.07 02:05176.960.000.000.002.07
194045822008.10.07 02:52sell0.01gbpjpy177.340.00176.892008.10.07 02:56177.130.000.000.002.07
194051962008.10.07 02:56sell0.01gbpjpy177.050.00176.602008.10.07 03:01176.840.000.000.002.07
195264552008.10.07 12:42sell0.01gbpjpy177.610.00177.162008.10.07 12:45177.400.000.000.002.07
188693702008.10.02 03:23sell0.01gbpjpy187.640.00187.192008.10.02 03:50187.420.000.000.002.08
190878822008.10.03 16:28buy0.01gbpjpy186.850.00187.302008.10.03 16:30187.070.000.000.002.08
191013852008.10.03 17:34sell0.01gbpjpy188.160.00187.712008.10.03 17:43187.940.000.000.002.08
191032622008.10.03 17:44sell0.01gbpjpy187.910.00187.462008.10.03 17:52187.690.000.000.002.08
191345092008.10.03 21:02sell0.01gbpjpy187.170.00186.722008.10.03 21:21186.950.000.000.002.08
188942882008.10.02 09:16sell0.01gbpjpy186.730.00186.282008.10.02 09:20186.510.000.000.002.09
189093322008.10.02 10:59buy0.01gbpjpy186.070.00186.522008.10.02 11:43186.290.000.000.002.09
189489602008.10.02 15:48sell0.01gbpjpy185.720.00185.272008.10.02 15:51185.500.000.000.002.09
189735252008.10.02 18:57sell0.01gbpjpy186.270.00185.822008.10.02 19:13186.050.000.000.002.09
189829142008.10.02 21:37sell0.01gbpjpy185.580.00185.132008.10.02 21:44185.360.000.000.002.09
189917242008.10.02 23:57sell0.01gbpjpy185.690.00185.242008.10.03 00:14185.470.000.00-0.282.09
190705042008.10.03 15:04buy0.01gbpjpy184.890.00185.342008.10.03 15:07185.110.000.000.002.09
190730462008.10.03 15:17sell0.01gbpjpy185.160.00184.712008.10.03 15:21184.940.000.000.002.09
190854872008.10.03 16:14buy0.01gbpjpy186.290.00186.742008.10.03 16:18186.510.000.000.002.09
191370482008.10.03 21:39sell0.01gbpjpy186.880.00186.432008.10.03 21:48186.660.000.000.002.09
193422992008.10.06 19:46sell0.01gbpjpy174.960.00174.512008.10.06 19:49174.750.000.000.002.09
193464542008.10.06 20:12sell0.01gbpjpy174.680.00174.232008.10.06 20:22174.470.000.000.002.09
193478112008.10.06 20:23sell0.01gbpjpy174.570.00174.122008.10.06 20:25174.360.000.000.002.09
194426912008.10.07 06:23sell0.01gbpusd1.76000.00001.75602008.10.07 06:261.75790.000.000.002.10
189652582008.10.02 17:47buy0.04usdchf1.13450.00001.13852008.10.02 18:091.13510.000.000.002.11
191756542008.10.06 04:25sell0.01gbpjpy184.190.00183.742008.10.06 04:58183.970.000.000.002.11
191779352008.10.06 05:05sell0.01gbpjpy183.620.00183.172008.10.06 05:11183.400.000.000.002.11
191787582008.10.06 05:11sell0.01gbpjpy183.350.00182.902008.10.06 05:16183.130.000.000.002.11
192069142008.10.06 08:56sell0.01gbpjpy181.910.00181.462008.10.06 09:01181.690.000.000.002.12
192146302008.10.06 09:36sell0.01gbpjpy181.880.00181.432008.10.06 10:13181.660.000.000.002.12
191842022008.10.06 06:06sell0.01gbpjpy182.280.00181.832008.10.06 06:13182.060.000.000.002.13
191887092008.10.06 06:31sell0.01gbpjpy181.240.00180.792008.10.06 06:38181.020.000.000.002.13
192331792008.10.06 11:37sell0.01gbpjpy182.000.00181.552008.10.06 11:48181.780.000.000.002.13
188145022008.10.01 16:00buy0.08usdchf1.12280.00001.12682008.10.01 18:371.12310.000.000.002.14
194426332008.10.07 06:22sell0.01gbpjpy181.430.00180.982008.10.07 06:25181.210.000.000.002.14
194797612008.10.07 09:36sell0.01gbpjpy180.440.00179.992008.10.07 09:40180.220.000.000.002.14
194807472008.10.07 09:41sell0.01gbpjpy180.290.00179.842008.10.07 09:43180.070.000.000.002.14
194815872008.10.07 09:44buy0.01gbpjpy180.040.00180.492008.10.07 09:48180.260.000.000.002.14
194837362008.10.07 09:55sell0.01gbpjpy179.630.00179.182008.10.07 09:58179.410.000.000.002.14
194854612008.10.07 10:00sell0.01gbpjpy179.020.00178.572008.10.07 10:03178.800.000.000.002.15
194865762008.10.07 10:04sell0.01gbpjpy178.450.00178.002008.10.07 10:04178.230.000.000.002.15
193952222008.10.07 01:16sell0.01gbpjpy177.720.00177.272008.10.07 01:18177.500.000.000.002.16
195423622008.10.07 14:08sell0.01gbpjpy179.380.00178.932008.10.07 14:16179.160.000.000.002.16
188813142008.10.02 06:38buy0.01gbpjpy187.100.00187.552008.10.02 07:04187.330.000.000.002.17
188954812008.10.02 09:21sell0.01gbpjpy186.440.00185.992008.10.02 09:22186.210.000.000.002.17
193566152008.10.06 21:14buy0.01gbpjpy175.500.00175.952008.10.06 21:15175.720.000.000.002.17
188148852008.10.01 16:01sell0.01gbpjpy186.690.00186.242008.10.01 16:08186.460.000.000.002.18
189140682008.10.02 12:03sell0.01gbpjpy186.020.00185.572008.10.02 12:24185.790.000.000.002.18
192968772008.10.06 16:44sell0.01gbpjpy175.470.00175.022008.10.06 16:44175.250.000.000.002.18
192980202008.10.06 16:46buy0.01gbpjpy175.190.00175.642008.10.06 16:48175.410.000.000.002.18
193111002008.10.06 17:14sell0.01gbpjpy175.950.00175.502008.10.06 17:19175.730.000.000.002.18
193197202008.10.06 17:51sell0.01gbpjpy175.990.00175.542008.10.06 17:52175.770.000.000.002.18
188168462008.10.01 16:09sell0.01gbpjpy186.340.00185.892008.10.01 16:19186.110.000.000.002.19
194472282008.10.07 06:46sell0.01gbpjpy181.040.00180.592008.10.07 06:48180.810.000.000.002.24
194656112008.10.07 08:32sell0.01gbpjpy180.150.00179.702008.10.07 08:33179.920.000.000.002.24
195039612008.10.07 10:54sell0.01gbpjpy177.100.00176.652008.10.07 10:57176.870.000.000.002.26
188112832008.10.01 15:39sell0.01gbpjpy187.220.00186.772008.10.01 16:00186.980.000.000.002.27
191055942008.10.03 18:02sell0.04gbpjpy187.920.00187.472008.10.03 18:24187.860.000.000.002.27
191198222008.10.03 19:43sell0.01gbpjpy187.720.00187.272008.10.03 19:44187.480.000.000.002.27
193076212008.10.06 17:04sell0.01gbpjpy175.910.00175.462008.10.06 17:06175.680.000.000.002.27
193756542008.10.06 22:34sell0.01gbpjpy177.570.00177.122008.10.06 22:36177.340.000.000.002.27
194003952008.10.07 02:14buy0.01gbpjpy177.010.00177.462008.10.07 02:17177.240.000.000.002.27
189247912008.10.02 13:53sell0.04gbpjpy186.090.00185.642008.10.02 14:14186.030.000.000.002.28
189585352008.10.02 17:01buy0.04gbpjpy185.090.00185.542008.10.02 17:20185.150.000.000.002.28
189585372008.10.02 17:01sell0.01gbpjpy185.040.00184.592008.10.02 17:09184.800.000.000.002.28
189711782008.10.02 18:39buy0.01gbpjpy186.010.00186.462008.10.02 18:41186.250.000.000.002.28
189772282008.10.02 19:58sell0.01gbpjpy186.150.00185.702008.10.02 20:20185.910.000.000.002.28
191286182008.10.03 20:22sell0.01gbpjpy187.730.00187.282008.10.03 20:27187.490.000.000.002.28
192977722008.10.06 16:46sell0.01gbpjpy175.280.00174.832008.10.06 16:46175.050.000.000.002.28
192868572008.10.06 16:27sell0.01gbpjpy174.760.00174.312008.10.06 16:29174.530.000.000.002.29
194483112008.10.07 06:53sell0.01gbpusd1.75700.00001.75302008.10.07 06:531.75470.000.000.002.30
192118282008.10.06 09:20sell0.08gbpjpy182.060.00181.612008.10.06 09:33182.030.000.000.002.32
194477502008.10.07 06:49sell0.01gbpjpy180.880.00180.432008.10.07 06:52180.640.000.000.002.33
194873702008.10.07 10:05sell0.01gbpjpy177.820.00177.372008.10.07 10:05177.580.000.000.002.36
195142982008.10.07 11:38sell0.08gbpjpy177.020.00176.572008.10.07 11:44176.990.000.000.002.36
188884612008.10.02 08:19sell0.02gbpusd1.76760.00001.76362008.10.02 09:001.76640.000.000.002.40
192750752008.10.06 16:08sell0.04eurusd1.35710.00001.35342008.10.06 16:131.35650.000.000.002.40
192785192008.10.06 16:15buy0.04gbpusd1.74030.00001.74432008.10.06 16:181.74090.000.000.002.40
192894992008.10.06 16:31sell0.04usdchf1.14150.00001.13752008.10.06 16:331.14080.000.000.002.45
193398572008.10.06 19:30sell0.01gbpjpy175.390.00174.942008.10.06 19:45175.140.000.000.002.48
193435262008.10.06 19:53buy0.01gbpjpy174.810.00175.262008.10.06 19:58175.060.000.000.002.48
192208562008.10.06 10:14sell0.01gbpjpy181.590.00181.142008.10.06 10:17181.330.000.000.002.52
188098302008.10.01 15:26sell0.02eurusd1.40010.00001.39642008.10.01 15:401.39880.000.000.002.60
188182112008.10.01 16:17sell0.02eurusd1.40260.00001.39892008.10.01 16:211.40130.000.000.002.60
188197882008.10.01 16:30sell0.02eurusd1.40090.00001.39722008.10.01 16:481.39960.000.000.002.60
188848732008.10.02 07:49sell0.02eurusd1.39590.00001.39222008.10.02 08:041.39460.000.000.002.60
189003122008.10.02 09:39sell0.02eurusd1.38830.00001.38462008.10.02 09:581.38700.000.000.002.60
189297632008.10.02 14:34sell0.02eurusd1.38770.00001.38402008.10.02 14:341.38640.000.000.002.60
189380462008.10.02 14:51sell0.02eurusd1.37900.00001.37532008.10.02 14:541.37770.000.000.002.60
189716802008.10.02 18:42sell0.02eurusd1.38480.00001.38112008.10.02 18:571.38350.000.000.002.60
191115392008.10.03 18:44buy0.02eurusd1.37940.00001.38312008.10.03 18:451.38070.000.000.002.60
191191362008.10.03 19:35sell0.02eurusd1.38560.00001.38192008.10.03 19:371.38430.000.000.002.60
191283392008.10.03 20:19sell0.02eurusd1.38930.00001.38562008.10.03 20:231.38800.000.000.002.60
191718342008.10.06 03:16sell0.02eurusd1.36400.00001.36032008.10.06 03:351.36270.000.000.002.60
191801642008.10.06 05:20sell0.02eurusd1.36340.00001.35972008.10.06 05:291.36210.000.000.002.60
191835952008.10.06 06:00sell0.02eurusd1.36350.00001.35982008.10.06 06:051.36220.000.000.002.60
191882672008.10.06 06:26sell0.02eurusd1.36350.00001.35982008.10.06 06:301.36220.000.000.002.60
191910152008.10.06 06:44sell0.02eurusd1.36280.00001.35912008.10.06 06:461.36150.000.000.002.60
191936622008.10.06 07:02sell0.02eurusd1.36300.00001.35932008.10.06 07:161.36170.000.000.002.60
192082372008.10.06 09:01buy0.02eurusd1.35550.00001.35922008.10.06 09:051.35680.000.000.002.60
192300852008.10.06 11:13sell0.02eurusd1.35660.00001.35292008.10.06 11:171.35530.000.000.002.60
192669332008.10.06 15:37sell0.02eurusd1.35970.00001.35602008.10.06 15:461.35840.000.000.002.60
192876612008.10.06 16:28sell0.02eurusd1.35510.00001.35142008.10.06 16:291.35380.000.000.002.60
192944802008.10.06 16:39sell0.02eurusd1.35220.00001.34852008.10.06 16:401.35090.000.000.002.60
193087262008.10.06 17:07sell0.02eurusd1.34930.00001.34562008.10.06 17:081.34800.000.000.002.60
193230692008.10.06 18:03sell0.02eurusd1.35220.00001.34852008.10.06 18:061.35090.000.000.002.60
193241282008.10.06 18:08sell0.02eurusd1.35310.00001.34942008.10.06 18:111.35180.000.000.002.60
193348012008.10.06 18:59sell0.02eurusd1.35240.00001.34872008.10.06 19:121.35110.000.000.002.60
193508442008.10.06 20:35sell0.02eurusd1.34830.00001.34462008.10.06 20:431.34700.000.000.002.60
193832902008.10.06 23:34sell0.02eurusd1.35070.00001.34702008.10.06 23:431.34940.000.000.002.60
194207312008.10.07 05:10sell0.02eurusd1.35170.00001.34802008.10.07 05:301.35040.000.000.002.60
194442002008.10.07 06:30sell0.02eurusd1.36020.00001.35652008.10.07 06:351.35890.000.000.002.60
194466882008.10.07 06:41sell0.02eurusd1.36120.00001.35752008.10.07 06:491.35990.000.000.002.60
194497232008.10.07 06:58sell0.02eurusd1.35820.00001.35452008.10.07 07:001.35690.000.000.002.60
194524332008.10.07 07:16sell0.02eurusd1.35760.00001.35392008.10.07 07:531.35630.000.000.002.60
194573492008.10.07 07:53sell0.01gbpusd1.75280.00001.74882008.10.07 07:551.75020.000.000.002.60
194679342008.10.07 08:42sell0.02eurusd1.35880.00001.35512008.10.07 08:581.35750.000.000.002.60
194755612008.10.07 09:21sell0.02eurusd1.35900.00001.35532008.10.07 09:441.35770.000.000.002.60
194822812008.10.07 09:47sell0.02eurusd1.35850.00001.35482008.10.07 10:001.35720.000.000.002.60
194940652008.10.07 10:21sell0.02eurusd1.35360.00001.34992008.10.07 10:261.35230.000.000.002.60
195329372008.10.07 13:19buy0.02eurusd1.35780.00001.36152008.10.07 13:271.35910.000.000.002.60
195420872008.10.07 14:07buy0.02eurusd1.36141.35911.36512008.10.07 14:121.36270.000.000.002.60
192417182008.10.06 12:44sell0.02gbpjpy181.580.00181.132008.10.06 12:50181.440.000.000.002.71
189068662008.10.02 10:30sell0.02gbpusd1.76780.00001.76382008.10.02 10:541.76640.000.000.002.80
189340372008.10.02 14:39sell0.02eurusd1.38130.00001.37762008.10.02 14:491.37990.000.000.002.80
189715842008.10.02 18:41sell0.04gbpusd1.76680.00001.76282008.10.02 18:561.76610.000.000.002.80
189952942008.10.03 00:56sell0.02eurusd1.38000.00001.37632008.10.03 01:481.37860.000.000.002.80
191118282008.10.03 18:45sell0.02eurusd1.38100.00001.37732008.10.03 19:001.37960.000.000.002.80
191863792008.10.06 06:17sell0.02eurusd1.36390.00001.36022008.10.06 06:181.36250.000.000.002.80
191982392008.10.06 07:50sell0.02eurusd1.36240.00001.35872008.10.06 07:531.36100.000.000.002.80
192269242008.10.06 10:57sell0.16usdchf1.14260.00001.13862008.10.06 11:491.14240.000.000.002.80
192800292008.10.06 16:18sell0.02eurusd1.35510.00001.35142008.10.06 16:221.35370.000.000.002.80
193800482008.10.06 23:11buy0.02eurusd1.34890.00001.35262008.10.06 23:341.35030.000.000.002.80
192423222008.10.06 12:50sell0.01gbpjpy181.370.00180.922008.10.06 13:00181.070.000.000.002.91
163247082008.09.05 03:38buy0.10eurusd1.42871.41871.44872008.09.05 14:301.42900.000.000.003.00
171384062008.09.15 14:16buy0.10eurusd1.41661.40661.43662008.09.15 14:561.41690.000.000.003.00
171631082008.09.15 15:36buy0.10eurusd1.42201.41201.44202008.09.15 17:121.42230.000.000.003.00
174987072008.09.17 17:30sell0.30eurusd1.41301.41920.00002008.09.17 17:571.41290.000.000.003.00
175156882008.09.17 19:30buy0.30eurusd1.42691.42070.00002008.09.17 19:321.42700.000.000.003.00
176411062008.09.18 15:31sell0.10eurusd1.44071.45071.42072008.09.18 15:311.44040.000.000.003.00
177084382008.09.19 03:00sell0.30gbpusd1.80551.81280.00002008.09.19 03:071.80540.000.000.003.00
179006452008.09.22 12:54sell0.10eurusd1.45711.46711.43712008.09.22 13:281.45680.000.000.003.00
180315572008.09.23 11:56buy0.10eurusd1.47831.46831.49832008.09.23 12:011.47860.000.000.003.00
183393082008.09.26 04:13sell0.10eurusd1.46591.47591.44592008.09.26 07:061.46560.000.000.003.00
183756822008.09.26 12:00buy0.10eurusd1.45881.44881.47882008.09.26 12:061.45910.000.000.003.00
183838802008.09.26 13:51buy0.10eurusd1.46371.45371.48372008.09.26 13:531.46400.000.000.003.00
183851912008.09.26 14:00buy0.10eurusd1.46511.45511.48512008.09.26 14:021.46540.000.000.003.00
185796022008.09.29 22:30sell0.10gbpusd1.80881.81610.00002008.09.29 22:591.80850.000.000.003.00
185837912008.09.29 23:30sell0.10eurusd1.44231.44850.00002008.09.29 23:451.44200.000.000.003.00
186159722008.09.30 06:06buy0.10eurusd1.43671.42671.45672008.09.30 06:481.43700.000.000.003.00
186176722008.09.30 07:15buy0.10eurusd1.43811.42811.45812008.09.30 07:201.43840.000.000.003.00
188260222008.10.01 17:18buy0.10eurusd1.40391.39391.42392008.10.01 17:191.40420.000.000.003.00
192032682008.10.06 08:27sell0.02eurusd1.35850.00001.35482008.10.06 08:551.35700.000.000.003.00
189153982008.10.02 12:15buy0.02usdchf1.12940.00001.13342008.10.02 12:491.13110.000.000.003.01
194482722008.10.07 06:52sell0.01gbpjpy180.490.00180.042008.10.07 06:53180.180.000.000.003.01
191179722008.10.03 19:29sell0.02usdchf1.12770.00001.12372008.10.03 19:331.12600.000.000.003.02
188190852008.10.01 16:24sell0.02usdchf1.12330.00001.11932008.10.01 16:331.12160.000.000.003.03
188215102008.10.01 16:44sell0.02usdchf1.12280.00001.11882008.10.01 16:591.12110.000.000.003.03
188842692008.10.02 07:36sell0.02usdjpy105.900.00105.502008.10.02 08:10105.740.000.000.003.03
190865102008.10.03 16:19sell0.08gbpjpy186.720.00186.272008.10.03 16:21186.680.000.000.003.03
191274942008.10.03 20:13buy0.02usdchf1.12220.00001.12622008.10.03 20:161.12390.000.000.003.03
189333442008.10.02 14:38sell0.02usdjpy105.590.00105.192008.10.02 15:45105.430.000.000.003.04
189550612008.10.02 16:32sell0.02usdjpy105.360.00104.962008.10.02 17:04105.200.000.000.003.04
189624742008.10.02 17:25sell0.08gbpjpy185.220.00184.772008.10.02 17:35185.180.000.000.003.04
189626822008.10.02 17:27sell0.02usdjpy105.340.00104.942008.10.02 17:34105.180.000.000.003.04
189857592008.10.02 22:09buy0.02usdjpy105.190.00105.592008.10.02 22:54105.350.000.000.003.04
191316752008.10.03 20:35sell0.04gbpjpy187.270.00186.822008.10.03 20:45187.190.000.000.003.04
191316982008.10.03 20:35sell0.02usdjpy105.380.00104.982008.10.03 21:49105.220.000.000.003.04
191411472008.10.03 22:30sell0.04gbpjpy186.790.00186.342008.10.03 22:40186.710.000.000.003.04
192736592008.10.06 16:04sell0.01usdjpy102.450.00102.052008.10.06 16:12102.140.000.000.003.04
191701042008.10.06 02:59sell0.02usdjpy104.570.00104.172008.10.06 03:27104.410.000.000.003.06
191750272008.10.06 04:10sell0.02usdjpy104.540.00104.142008.10.06 04:31104.380.000.000.003.07
191939492008.10.06 07:06buy0.02usdjpy103.070.00103.472008.10.06 07:27103.230.000.000.003.10
194343852008.10.07 05:53buy0.01gbpusd1.74660.00001.75062008.10.07 05:531.74970.000.000.003.10
191877232008.10.06 06:21sell0.02usdjpy103.200.00102.802008.10.06 06:36103.040.000.000.003.11
192640352008.10.06 15:25sell0.02usdjpy103.110.00102.712008.10.06 15:27102.950.000.000.003.11
194445362008.10.07 06:30sell0.02usdjpy103.120.00102.722008.10.07 06:34102.960.000.000.003.11
194463402008.10.07 06:39sell0.02usdjpy103.060.00102.662008.10.07 06:41102.900.000.000.003.11
194519422008.10.07 07:12sell0.04gbpjpy180.230.00179.782008.10.07 07:23180.150.000.000.003.12
195428002008.10.07 14:11sell0.02gbpjpy179.540.00179.092008.10.07 14:15179.380.000.000.003.13
194167022008.10.07 04:31sell0.02usdjpy102.140.00101.742008.10.07 05:20101.980.000.000.003.14
194531662008.10.07 07:22buy0.02usdchf1.14340.00001.14742008.10.07 07:551.14520.000.000.003.14
194880642008.10.07 10:06sell0.02usdjpy102.150.00101.752008.10.07 10:13101.990.000.000.003.14
193217222008.10.06 17:58sell0.02usdchf1.14560.00001.14162008.10.06 18:081.14380.000.000.003.15
193688752008.10.06 21:57buy0.02usdjpy101.450.00101.852008.10.06 22:00101.610.000.000.003.15
193969092008.10.07 01:29sell0.02usdjpy101.890.00101.492008.10.07 01:35101.730.000.000.003.15
194489232008.10.07 06:53sell0.02usdchf1.14540.00001.14142008.10.07 07:191.14360.000.000.003.15
194714412008.10.07 09:01sell0.02usdchf1.14340.00001.13942008.10.07 09:231.14160.000.000.003.15
194917872008.10.07 10:16buy0.02usdjpy101.560.00101.962008.10.07 10:18101.720.000.000.003.15
190750862008.10.03 15:23sell0.02usdchf1.13980.00001.13582008.10.03 15:481.13800.000.000.003.16
192444992008.10.06 13:02sell0.02usdchf1.14280.00001.13882008.10.06 13:151.14100.000.000.003.16
192729082008.10.06 16:03sell0.02usdchf1.14110.00001.13712008.10.06 16:111.13930.000.000.003.16
193007862008.10.06 16:51sell0.16gbpjpy176.030.00175.582008.10.06 16:54176.010.000.000.003.16
193616622008.10.06 21:31buy0.02usdjpy101.150.00101.552008.10.06 21:34101.310.000.000.003.16
189500002008.10.02 15:55sell0.02usdchf1.13840.00001.13442008.10.02 16:111.13660.000.000.003.17
192995992008.10.06 16:49buy0.02usdjpy100.930.00101.332008.10.06 16:51101.090.000.000.003.17
193386892008.10.06 19:22sell0.04gbpjpy175.690.00175.242008.10.06 19:25175.610.000.000.003.17
190963232008.10.03 17:02sell0.02usdchf1.13420.00001.13022008.10.03 17:151.13240.000.000.003.18
190987762008.10.03 17:18sell0.02usdchf1.13320.00001.12922008.10.03 17:291.13140.000.000.003.18
193296482008.10.06 18:30sell0.02usdjpy100.940.00100.542008.10.06 18:42100.780.000.000.003.18
193336012008.10.06 18:51sell0.02usdjpy100.940.00100.542008.10.06 19:16100.780.000.000.003.18
193385862008.10.06 19:22sell0.02usdjpy100.940.00100.542008.10.06 19:29100.780.000.000.003.18
193503232008.10.06 20:33sell0.04gbpjpy174.570.00174.122008.10.06 20:51174.490.000.000.003.18
188127452008.10.01 15:52sell0.02gbpusd1.76870.00001.76472008.10.01 16:011.76710.000.000.003.20
188840022008.10.02 07:31sell0.02gbpusd1.76870.00001.76472008.10.02 08:061.76710.000.000.003.20
188863292008.10.02 08:05buy0.02gbpusd1.76750.00001.77152008.10.02 08:101.76910.000.000.003.20
188985802008.10.02 09:30sell0.02gbpusd1.76410.00001.76012008.10.02 09:351.76250.000.000.003.20
189018542008.10.02 09:48sell0.02gbpusd1.76390.00001.75992008.10.02 09:581.76230.000.000.003.20
189063512008.10.02 10:23sell0.02gbpusd1.76840.00001.76442008.10.02 10:271.76680.000.000.003.20
189341082008.10.02 14:39sell0.02gbpusd1.76260.00001.75862008.10.02 14:411.76100.000.000.003.20
189519572008.10.02 16:10sell0.02gbpusd1.76050.00001.75652008.10.02 16:141.75890.000.000.003.20
189696152008.10.02 18:17sell0.02gbpusd1.76470.00001.76072008.10.02 18:231.76310.000.000.003.20
189938392008.10.03 00:23buy0.02gbpusd1.76130.00001.76532008.10.03 00:561.76290.000.000.003.20
190984082008.10.03 17:15sell0.02gbpusd1.77420.00001.77022008.10.03 17:281.77260.000.000.003.20
191101772008.10.03 18:32sell0.02gbpusd1.77700.00001.77302008.10.03 18:381.77540.000.000.003.20
191240942008.10.03 19:56sell0.16gbpusd1.78110.00001.77712008.10.03 20:241.78090.000.000.003.20
191801072008.10.06 05:19sell0.02gbpusd1.76130.00001.75732008.10.06 05:271.75970.000.000.003.20
192300632008.10.06 11:13sell0.02gbpusd1.75790.00001.75392008.10.06 11:171.75630.000.000.003.20
192318442008.10.06 11:26sell0.02gbpusd1.75890.00001.75492008.10.06 11:301.75730.000.000.003.20
192419762008.10.06 12:47sell0.02gbpusd1.75880.00001.75482008.10.06 12:491.75720.000.000.003.20
192871162008.10.06 16:27buy0.02gbpusd1.73680.00001.74082008.10.06 16:301.73840.000.000.003.20
192923262008.10.06 16:36sell0.02gbpusd1.74080.00001.73682008.10.06 16:371.73920.000.000.003.20
193086672008.10.06 17:07buy0.02gbpusd1.73490.00001.73892008.10.06 17:081.73650.000.000.003.20
193135182008.10.06 17:23sell0.02gbpusd1.73810.00001.73412008.10.06 17:301.73650.000.000.003.20
193415762008.10.06 19:42sell0.02gbpusd1.73920.00001.73522008.10.06 19:521.73760.000.000.003.20
193470022008.10.06 20:16sell0.02gbpusd1.73950.00001.73552008.10.06 20:201.73790.000.000.003.20
193736142008.10.06 22:20sell0.02gbpusd1.74550.00001.74152008.10.06 22:351.74390.000.000.003.20
193955902008.10.07 01:18buy0.02gbpusd1.74330.00001.74732008.10.07 02:141.74490.000.000.003.20
194449062008.10.07 06:31sell0.04eurusd1.36200.00001.35832008.10.07 06:321.36120.000.000.003.20
194559112008.10.07 07:43sell0.02gbpusd1.75520.00001.75122008.10.07 07:531.75360.000.000.003.20
194822512008.10.07 09:47sell0.02gbpusd1.75300.00001.74902008.10.07 09:501.75140.000.000.003.20
194900622008.10.07 10:12sell0.02gbpusd1.73810.00001.73412008.10.07 10:141.73650.000.000.003.20
192103112008.10.06 09:10sell0.02usdjpy103.480.00103.082008.10.06 10:16103.310.000.000.003.29
193247462008.10.06 18:11sell0.02usdchf1.14510.00001.14112008.10.06 18:251.14320.000.000.003.32
194769482008.10.07 09:25buy0.02usdchf1.14140.00001.14542008.10.07 09:441.14330.000.000.003.32
192126332008.10.06 09:25buy0.02usdchf1.13890.00001.14292008.10.06 09:391.14080.000.000.003.33
194663912008.10.07 08:34sell0.02usdchf1.14410.00001.14012008.10.07 08:421.14220.000.000.003.33
192783562008.10.06 16:15sell0.02usdchf1.14090.00001.13692008.10.06 16:211.13900.000.000.003.34
189838932008.10.02 21:44sell0.02usdchf1.13720.00001.13322008.10.02 22:351.13530.000.000.003.35
193886602008.10.07 00:22sell0.02usdjpy101.540.00101.142008.10.07 00:22101.370.000.000.003.35
193181052008.10.06 17:45sell0.02usdjpy101.450.00101.052008.10.06 17:49101.280.000.000.003.36
191202752008.10.03 19:44sell0.02usdchf1.12820.00001.12422008.10.03 19:521.12630.000.000.003.37
189001742008.10.02 09:38sell0.02gbpusd1.76440.00001.76042008.10.02 09:431.76270.000.000.003.40
189778012008.10.02 20:02sell0.02eurusd1.38420.00001.38052008.10.02 20:591.38250.000.000.003.40
191119912008.10.03 18:46sell0.02gbpusd1.77550.00001.77152008.10.03 19:011.77380.000.000.003.40
192946532008.10.06 16:39sell0.02gbpusd1.73940.00001.73542008.10.06 16:401.73770.000.000.003.40
193097572008.10.06 17:10sell0.02gbpusd1.73660.00001.73262008.10.06 17:211.73490.000.000.003.40
193793682008.10.06 23:04sell0.02gbpusd1.74570.00001.74172008.10.06 23:091.74400.000.000.003.40
193823602008.10.06 23:26sell0.02gbpusd1.74410.00001.74012008.10.07 00:451.74240.000.00-0.363.40
194279282008.10.07 05:42sell0.02usdchf1.14810.00001.14412008.10.07 05:461.14610.000.000.003.49
195315042008.10.07 13:10sell0.04gbpjpy178.020.00177.572008.10.07 13:22177.930.000.000.003.53
193857882008.10.06 23:56sell0.04gbpjpy176.950.00176.502008.10.07 00:15176.860.000.00-1.143.55
193042992008.10.06 16:58sell0.02usdjpy101.340.00100.942008.10.06 16:59101.160.000.000.003.56
194885092008.10.07 10:07sell0.02gbpusd1.74100.00001.73702008.10.07 10:111.73920.000.000.003.60
195341052008.10.07 13:29sell0.04eurusd1.35970.00001.35602008.10.07 13:311.35880.000.000.003.60
191414952008.10.03 22:33sell0.01eurusd1.37800.00001.37432008.10.06 00:001.37430.000.00-0.113.70
190710702008.10.03 15:06sell0.02eurusd1.37580.00001.37212008.10.03 15:131.37390.000.000.003.80
191383032008.10.03 21:50sell0.01usdjpy105.200.00104.802008.10.06 01:20104.800.000.00-0.073.82
192782512008.10.06 16:15sell0.01gbpjpy177.300.00176.852008.10.06 16:16176.910.000.000.003.84
192773952008.10.06 16:14sell0.01usdjpy102.070.00101.672008.10.06 16:16101.670.000.000.003.93
195041852008.10.07 10:55sell0.01usdjpy101.870.00101.472008.10.07 11:29101.470.000.000.003.94
192803852008.10.06 16:18sell0.01usdjpy101.230.00100.832008.10.06 16:19100.830.000.000.003.97
163247042008.09.05 03:38buy0.10eurusd1.42861.41861.44862008.09.05 14:301.42900.000.000.004.00
166873552008.09.09 18:00buy0.40gbpusd1.76711.75980.00002008.09.09 18:181.76720.000.000.004.00
167463772008.09.10 08:00sell0.40gbpusd1.76231.76960.00002008.09.10 08:021.76220.000.000.004.00
167644732008.09.10 12:00sell0.40eurusd1.41301.41920.00002008.09.10 12:051.41290.000.000.004.00
167810342008.09.10 14:30buy0.40gbpusd1.75761.75030.00002008.09.10 16:461.75770.000.000.004.00
175554402008.09.18 02:00sell0.20eurusd1.43091.43710.00002008.09.18 02:011.43070.000.000.004.00
179006302008.09.22 12:54sell0.10eurusd1.45721.46721.43722008.09.22 13:281.45680.000.000.004.00
179697162008.09.22 21:30buy0.20gbpusd1.86141.85410.00002008.09.22 21:341.86160.000.000.004.00
179775102008.09.22 23:00sell0.20eurusd1.47761.48380.00002008.09.22 23:021.47740.000.000.004.00
180315592008.09.23 11:58buy0.10eurusd1.47841.46841.49842008.09.23 12:011.47880.000.000.004.00
180325852008.09.23 12:01buy0.20eurusd1.47861.47240.00002008.09.23 12:011.47880.000.000.004.00
182966372008.09.25 17:30buy0.20eurusd1.46421.45800.00002008.09.25 17:591.46440.000.000.004.00
183393022008.09.26 04:13sell0.10eurusd1.46601.47601.44602008.09.26 07:061.46560.000.000.004.00
183827182008.09.26 13:36buy0.10eurusd1.46201.45201.48202008.09.26 13:431.46240.000.000.004.00
183838752008.09.26 13:51buy0.10eurusd1.46361.45361.48362008.09.26 13:531.46400.000.000.004.00
183838852008.09.26 13:51buy0.10eurusd1.46381.45381.48382008.09.26 13:531.46420.000.000.004.00
183851872008.09.26 13:57buy0.10eurusd1.46481.45481.48482008.09.26 14:031.46520.000.000.004.00
183851882008.09.26 14:00buy0.10eurusd1.46491.45491.48492008.09.26 14:021.46530.000.000.004.00
186159712008.09.30 06:06buy0.10eurusd1.43661.42661.45662008.09.30 06:491.43700.000.000.004.00
188260152008.10.01 17:18buy0.10eurusd1.40381.39381.42382008.10.01 17:191.40420.000.000.004.00
188265112008.10.01 17:39buy0.10eurusd1.40531.39531.42532008.10.01 17:421.40570.000.000.004.00
189208832008.10.02 13:23buy0.02eurusd1.38730.00001.39102008.10.02 13:531.38930.000.000.004.00
191425202008.10.03 22:46sell0.01gbpusd1.77250.00001.76852008.10.06 00:001.76850.000.00-0.184.00
192379322008.10.06 12:17sell0.04gbpusd1.75850.00001.75452008.10.06 12:421.75750.000.000.004.00
192726692008.10.06 16:03sell0.01gbpusd1.74860.00001.74462008.10.06 16:131.74460.000.000.004.00
192786562008.10.06 16:16sell0.01gbpusd1.74000.00001.73602008.10.06 16:201.73600.000.000.004.00
193331532008.10.06 18:49sell0.02gbpusd1.74050.00001.73652008.10.06 19:251.73850.000.000.004.00
194497442008.10.07 06:58sell0.02gbpusd1.75460.00001.75062008.10.07 07:231.75260.000.000.004.00
191719402008.10.06 03:17sell0.02gbpjpy184.410.00183.962008.10.06 03:32184.200.000.000.004.03
192343072008.10.06 11:50sell0.02gbpjpy181.970.00181.522008.10.06 11:58181.760.000.000.004.06
192574572008.10.06 14:38sell0.02gbpjpy181.820.00181.372008.10.06 14:49181.610.000.000.004.07
192369412008.10.06 12:07sell0.02gbpjpy181.430.00180.982008.10.06 12:36181.220.000.000.004.08
192636452008.10.06 15:23sell0.02gbpjpy180.470.00180.022008.10.06 15:31180.260.000.000.004.09
194673482008.10.07 08:39sell0.02gbpjpy179.980.00179.532008.10.07 08:42179.770.000.000.004.09
194824072008.10.07 09:48sell0.02gbpjpy180.170.00179.722008.10.07 09:52179.960.000.000.004.09
192747002008.10.06 16:06sell0.02gbpjpy179.320.00178.872008.10.06 16:09179.110.000.000.004.10
195025452008.10.07 10:48sell0.02gbpjpy177.680.00177.232008.10.07 10:53177.470.000.000.004.12
195231162008.10.07 12:22sell0.02gbpjpy177.830.00177.382008.10.07 12:41177.620.000.000.004.12
193965862008.10.07 01:25sell0.02gbpjpy177.400.00176.952008.10.07 01:41177.190.000.000.004.14
188838332008.10.02 07:29buy0.02gbpjpy187.100.00187.552008.10.02 07:37187.320.000.000.004.15
188760262008.10.02 04:15sell0.02gbpjpy187.310.00186.862008.10.02 04:24187.090.000.000.004.16
188884432008.10.02 08:19sell0.02gbpjpy187.030.00186.582008.10.02 08:51186.810.000.000.004.17
188968772008.10.02 09:25sell0.02gbpjpy186.310.00185.862008.10.02 09:28186.090.000.000.004.17
188988202008.10.02 09:31sell0.02gbpjpy186.100.00185.652008.10.02 09:35185.880.000.000.004.17
189341022008.10.02 14:39sell0.02gbpjpy186.050.00185.602008.10.02 14:45185.830.000.000.004.17
189360262008.10.02 14:47sell0.02gbpjpy185.720.00185.272008.10.02 14:56185.500.000.000.004.17
189481372008.10.02 15:42sell0.02gbpjpy185.880.00185.432008.10.02 15:47185.660.000.000.004.17
191365442008.10.03 21:32sell0.02gbpjpy187.160.00186.712008.10.03 21:38186.940.000.000.004.17
193273652008.10.06 18:19sell0.02gbpjpy175.810.00175.362008.10.06 18:22175.600.000.000.004.17
189197012008.10.02 13:08sell0.02gbpjpy186.010.00185.562008.10.02 13:23185.790.000.000.004.18
189311582008.10.02 14:35sell0.02gbpjpy186.180.00185.732008.10.02 14:36185.960.000.000.004.18
189557432008.10.02 16:38sell0.02gbpjpy185.600.00185.152008.10.02 16:48185.380.000.000.004.18
189572312008.10.02 16:50sell0.02gbpjpy185.330.00184.882008.10.02 17:00185.110.000.000.004.18
190666012008.10.03 14:51sell0.02gbpjpy185.030.00184.582008.10.03 14:57184.810.000.000.004.18
191300252008.10.03 20:29sell0.02gbpjpy187.400.00186.952008.10.03 20:31187.180.000.000.004.18
191333502008.10.03 20:51sell0.02gbpjpy187.380.00186.932008.10.03 21:02187.160.000.000.004.18
189846322008.10.02 21:52sell0.02gbpjpy185.490.00185.042008.10.02 22:12185.270.000.000.004.19
191384122008.10.03 21:51sell0.02gbpjpy186.750.00186.302008.10.03 22:06186.530.000.000.004.19
191774982008.10.06 05:01sell0.02gbpjpy183.910.00183.462008.10.06 05:04183.690.000.000.004.22
192156612008.10.06 09:45sell0.04gbpjpy182.200.00181.752008.10.06 10:07182.090.000.000.004.25
191421922008.10.03 22:42sell0.01gbpjpy186.680.00186.232008.10.06 00:00186.230.000.00-0.284.27
194579342008.10.07 07:55buy0.02gbpjpy180.040.00180.492008.10.07 07:58180.260.000.000.004.27
192661772008.10.06 15:32sell0.02gbpjpy180.490.00180.042008.10.06 15:45180.270.000.000.004.28
193773702008.10.06 22:49sell0.04gbpjpy177.860.00177.412008.10.06 22:54177.750.000.000.004.32
193793032008.10.06 23:03sell0.02gbpjpy177.720.00177.272008.10.06 23:09177.500.000.000.004.32
193948632008.10.07 01:13sell0.02gbpjpy178.060.00177.612008.10.07 01:16177.840.000.000.004.32
188101692008.10.01 15:30sell0.02gbpjpy187.830.00187.382008.10.01 15:33187.600.000.000.004.34
193251382008.10.06 18:12buy0.02gbpjpy175.820.00176.272008.10.06 18:14176.040.000.000.004.34
194093382008.10.07 03:25buy0.02gbpjpy176.910.00177.362008.10.07 03:33177.130.000.000.004.34
193604562008.10.06 21:27sell0.04usdjpy101.290.00100.892008.10.06 21:36101.180.000.000.004.35
189276792008.10.02 14:20sell0.02gbpjpy186.230.00185.782008.10.02 14:24186.000.000.000.004.36
193359722008.10.06 19:03sell0.02gbpjpy175.650.00175.202008.10.06 19:16175.430.000.000.004.36
188970522008.10.02 09:25sell0.04gbpusd1.76570.00001.76172008.10.02 09:261.76460.000.000.004.40
189021382008.10.02 09:50sell0.04gbpusd1.76550.00001.76152008.10.02 09:541.76440.000.000.004.40
192753682008.10.06 16:10sell0.01gbpjpy179.100.00178.652008.10.06 16:12178.650.000.000.004.40
194894832008.10.07 10:11sell0.01gbpjpy177.430.00176.982008.10.07 10:14176.980.000.000.004.41
195048112008.10.07 10:58sell0.01gbpjpy177.020.00176.572008.10.07 11:03176.570.000.000.004.42
194910052008.10.07 10:15sell0.01gbpjpy176.510.00176.062008.10.07 10:16176.060.000.000.004.43
192793832008.10.06 16:17sell0.01gbpjpy176.620.00176.172008.10.06 16:18176.170.000.000.004.44
193683172008.10.06 21:55sell0.02gbpjpy177.410.00176.962008.10.06 21:55177.180.000.000.004.53
190715042008.10.03 15:09sell0.08gbpjpy185.280.00184.832008.10.03 15:12185.220.000.000.004.56
191213652008.10.03 19:45sell0.04gbpjpy187.040.00186.592008.10.03 19:46186.920.000.000.004.56
191833342008.10.06 05:58sell0.02gbpjpy182.630.00182.182008.10.06 06:06182.390.000.000.004.63
180829202008.09.23 19:37buy0.01eurusd1.46431.45431.47932008.09.23 22:231.46900.000.000.004.70
194199512008.10.07 05:01sell0.02gbpjpy178.310.00177.862008.10.07 05:21178.070.000.000.004.70
193693112008.10.06 21:59sell0.08gbpjpy177.410.00176.962008.10.06 22:03177.350.000.000.004.72
191178752008.10.03 19:29sell0.02gbpjpy188.270.00187.822008.10.03 19:32188.020.000.000.004.73
193033982008.10.06 16:56sell0.02gbpjpy175.770.00175.322008.10.06 17:00175.530.000.000.004.75
193296342008.10.06 18:30sell0.02gbpjpy175.690.00175.242008.10.06 18:40175.450.000.000.004.75
194405912008.10.07 06:13sell0.04eurusd1.36000.00001.35632008.10.07 06:221.35880.000.000.004.80
193377282008.10.06 19:17buy0.02gbpjpy175.390.00175.842008.10.06 19:22175.640.000.000.004.96
191694152008.10.06 02:53buy0.02gbpjpy184.330.00184.782008.10.06 02:59184.590.000.000.004.97
163231202008.09.05 02:11buy0.10eurusd1.42721.41721.44722008.09.05 02:191.42770.000.000.005.00
163247032008.09.05 03:38buy0.10eurusd1.42851.41851.44852008.09.05 14:301.42900.000.000.005.00
171384032008.09.15 14:16buy0.10eurusd1.41651.40651.43652008.09.15 14:561.41700.000.000.005.00
179006042008.09.22 12:54sell0.10eurusd1.45731.46731.43732008.09.22 13:281.45680.000.000.005.00
180251582008.09.23 11:17buy0.10eurusd1.47131.46131.49132008.09.23 11:191.47180.000.000.005.00
180305482008.09.23 11:54buy0.10eurusd1.47701.46701.49702008.09.23 11:551.47750.000.000.005.00
180315532008.09.23 11:56buy0.10eurusd1.47821.46821.49822008.09.23 12:011.47870.000.000.005.00
183393002008.09.26 04:13sell0.10eurusd1.46611.47611.44612008.09.26 07:061.46560.000.000.005.00
188260072008.10.01 17:18buy0.10eurusd1.40371.39371.42372008.10.01 17:191.40420.000.000.005.00
188265072008.10.01 17:39buy0.10eurusd1.40521.39521.42522008.10.01 17:421.40570.000.000.005.00
193594872008.10.06 21:23buy0.02gbpjpy176.030.00176.482008.10.06 21:27176.290.000.000.005.13
188080922008.10.01 15:19buy0.04eurusd1.39890.00001.40262008.10.01 15:261.40020.000.000.005.20
189077372008.10.02 10:38sell0.04eurusd1.39310.00001.38942008.10.02 10:481.39180.000.000.005.20
189428852008.10.02 15:07sell0.04eurusd1.37930.00001.37562008.10.02 15:241.37800.000.000.005.20
189540382008.10.02 16:22sell0.04eurusd1.38300.00001.37932008.10.02 16:501.38170.000.000.005.20
190674562008.10.03 14:56sell0.02gbpusd1.75990.00001.75592008.10.03 14:581.75730.000.000.005.20
191007852008.10.03 17:31sell0.04eurusd1.38200.00001.37832008.10.03 17:321.38070.000.000.005.20
191317182008.10.03 20:35sell0.04eurusd1.38590.00001.38222008.10.03 20:381.38460.000.000.005.20
191764012008.10.06 04:41sell0.04eurusd1.36560.00001.36192008.10.06 04:501.36430.000.000.005.20
192101992008.10.06 09:10sell0.04eurusd1.35860.00001.35492008.10.06 09:181.35730.000.000.005.20
192234212008.10.06 10:25sell0.04eurusd1.36010.00001.35642008.10.06 10:461.35880.000.000.005.20
192343842008.10.06 11:50sell0.04eurusd1.35760.00001.35392008.10.06 11:541.35630.000.000.005.20
192385332008.10.06 12:19sell0.04eurusd1.35940.00001.35572008.10.06 12:211.35810.000.000.005.20
192647722008.10.06 15:27sell0.04eurusd1.35930.00001.35562008.10.06 15:311.35800.000.000.005.20
193037132008.10.06 16:57sell0.04eurusd1.35080.00001.34712008.10.06 17:001.34950.000.000.005.20
194102032008.10.07 03:34sell0.04eurusd1.35170.00001.34802008.10.07 03:391.35040.000.000.005.20
195004932008.10.07 10:43sell0.04eurusd1.35680.00001.35312008.10.07 10:571.35550.000.000.005.20
195253522008.10.07 12:36sell0.04gbpusd1.74380.00001.73982008.10.07 12:451.74250.000.000.005.20
193088692008.10.06 17:08sell0.02gbpjpy176.190.00175.742008.10.06 17:08175.920.000.000.005.33
193097422008.10.06 17:10sell0.02gbpjpy176.190.00175.742008.10.06 17:13175.920.000.000.005.34
191700512008.10.06 02:59sell0.02gbpjpy184.570.00184.122008.10.06 03:10184.290.000.000.005.36
192115402008.10.06 09:19sell0.04usdjpy103.650.00103.252008.10.06 10:11103.510.000.000.005.41
189954182008.10.03 00:57sell0.02gbpjpy185.560.00185.112008.10.03 01:47185.270.000.000.005.52
191026782008.10.03 17:41sell0.04eurusd1.38420.00001.38052008.10.03 17:431.38280.000.000.005.60
193139892008.10.06 17:24sell0.04gbpusd1.73930.00001.73532008.10.06 17:271.73790.000.000.005.60
193734422008.10.06 22:20sell0.04eurusd1.35370.00001.35002008.10.06 22:481.35230.000.000.005.60
194004242008.10.07 02:15sell0.04eurusd1.35390.00001.35022008.10.07 02:471.35250.000.000.005.60
192923662008.10.06 16:36sell0.02gbpjpy175.050.00174.602008.10.06 16:37174.750.000.000.005.97
163231072008.09.05 02:09buy0.10eurusd1.42711.41711.44712008.09.05 02:191.42770.000.000.006.00
169940052008.09.12 14:00sell0.30eurusd1.40771.41390.00002008.09.12 14:381.40750.000.000.006.00
171071422008.09.15 10:00sell0.30gbpusd1.80251.80980.00002008.09.15 10:091.80230.000.000.006.00
171383932008.09.15 13:22buy0.10eurusd1.41641.40641.43642008.09.15 14:561.41700.000.000.006.00
172485342008.09.16 04:30buy0.30gbpusd1.79461.78730.00002008.09.16 05:181.79480.000.000.006.00
173231822008.09.16 15:30buy0.30gbpusd1.78111.77380.00002008.09.16 15:501.78130.000.000.006.00
173928162008.09.17 00:00sell0.20gbpusd1.78071.78800.00002008.09.17 00:121.78040.000.000.006.00
176095402008.09.18 10:52sell0.30eurusd1.44031.44650.00002008.09.18 10:571.44010.000.000.006.00
180305442008.09.23 11:54buy0.10eurusd1.47681.46681.49682008.09.23 11:551.47740.000.000.006.00
180305462008.09.23 11:54buy0.10eurusd1.47691.46691.49692008.09.23 11:551.47750.000.000.006.00
180315492008.09.23 11:55buy0.10eurusd1.47811.46811.49812008.09.23 12:011.47870.000.000.006.00
180886282008.09.23 20:30sell0.20eurusd1.46961.47580.00002008.09.23 22:231.46930.000.000.006.00
181354412008.09.24 10:00sell0.20gbpusd1.85571.86300.00002008.09.24 10:001.85540.000.000.006.00
181866332008.09.24 18:30sell0.20gbpusd1.84941.85670.00002008.09.24 21:471.84910.000.000.006.00
182081372008.09.25 00:13buy0.10eurusd1.46241.45241.48242008.09.25 00:461.46300.000.000.006.00
183392992008.09.26 04:13sell0.10eurusd1.46621.47621.44622008.09.26 07:061.46560.000.000.006.00
183756212008.09.26 12:00buy0.20eurusd1.45881.45260.00002008.09.26 12:061.45910.000.000.006.00
183827162008.09.26 13:36buy0.10eurusd1.46191.45191.48192008.09.26 13:431.46250.000.000.006.00
183838702008.09.26 13:51buy0.10eurusd1.46351.45351.48352008.09.26 13:531.46410.000.000.006.00
184887762008.09.29 12:15buy0.10eurusd1.43671.42671.45672008.09.29 14:051.43730.000.000.006.00
185211222008.09.29 16:30buy0.10gbpusd1.81111.80380.00002008.09.29 16:311.81170.000.000.006.00
185401092008.09.29 19:30sell0.10eurusd1.43951.44570.00002008.09.29 19:391.43890.000.000.006.00
185664002008.09.29 20:30sell0.10gbpusd1.81511.82240.00002008.09.29 20:331.81450.000.000.006.00
188128022008.10.01 15:52sell0.04eurusd1.40280.00001.39912008.10.01 16:051.40130.000.000.006.00
188239302008.10.01 17:07buy0.10eurusd1.40171.39171.42172008.10.01 17:171.40230.000.000.006.00
188259932008.10.01 17:18buy0.10eurusd1.40361.39361.42362008.10.01 17:191.40420.000.000.006.00
188265042008.10.01 17:19buy0.10eurusd1.40511.39511.42512008.10.01 17:421.40570.000.000.006.00
190674032008.10.03 14:55sell0.02eurusd1.37940.00001.37572008.10.03 14:571.37640.000.000.006.00
191080382008.10.03 18:16sell0.04eurusd1.38470.00001.38102008.10.03 18:231.38320.000.000.006.00
191149332008.10.03 19:15sell0.04usdchf1.13070.00001.12672008.10.03 19:241.12900.000.000.006.02
191139802008.10.03 19:09buy0.02gbpjpy187.990.00188.442008.10.03 19:21188.310.000.000.006.03
191305262008.10.03 20:31sell0.04usdchf1.12680.00001.12282008.10.03 20:361.12510.000.000.006.04
190952422008.10.03 16:59sell0.04usdjpy105.890.00105.492008.10.03 17:52105.730.000.000.006.05
191109252008.10.03 18:41sell0.04usdjpy106.010.00105.612008.10.03 19:27105.850.000.000.006.05
191226222008.10.03 19:50sell0.04usdjpy105.650.00105.252008.10.03 19:53105.490.000.000.006.07
191386992008.10.03 21:55buy0.04usdjpy105.180.00105.582008.10.03 22:46105.340.000.000.006.08
192055362008.10.06 08:50sell0.16gbpjpy182.030.00181.582008.10.06 08:55181.990.000.000.006.18
192319592008.10.06 11:27sell0.04usdjpy103.640.00103.242008.10.06 11:36103.480.000.000.006.18
180822312008.09.23 19:30buy0.01eurusd1.46281.45281.47782008.09.23 22:231.46900.000.000.006.20
193077992008.10.06 17:05sell0.04usdchf1.14840.00001.14442008.10.06 17:101.14660.000.000.006.28
193183712008.10.06 17:46buy0.04usdchf1.14410.00001.14812008.10.06 18:021.14590.000.000.006.28
194582462008.10.07 07:56sell0.04usdchf1.14650.00001.14252008.10.07 08:131.14470.000.000.006.29
194020932008.10.07 02:26sell0.04usdjpy101.760.00101.362008.10.07 02:56101.600.000.000.006.30
194922952008.10.07 10:17sell0.04usdchf1.14420.00001.14022008.10.07 10:331.14240.000.000.006.30
195274452008.10.07 12:48sell0.04usdchf1.14430.00001.14032008.10.07 13:161.14250.000.000.006.30
193862402008.10.06 23:59sell0.04usdjpy101.590.00101.192008.10.07 00:15101.430.000.00-0.316.31
192838122008.10.06 16:23sell0.16usdjpy101.240.00100.842008.10.06 16:25101.200.000.000.006.32
193087552008.10.06 17:07sell0.04usdjpy101.440.00101.042008.10.06 17:12101.280.000.000.006.32
189604262008.10.02 17:10sell0.04usdchf1.13990.00001.13592008.10.02 17:181.13810.000.000.006.33
193596132008.10.06 21:23buy0.04gbpjpy175.870.00176.322008.10.06 21:26176.030.000.000.006.33
193539962008.10.06 20:55sell0.04usdjpy100.780.00100.382008.10.06 21:01100.620.000.000.006.36
189454442008.10.02 15:21sell0.04gbpusd1.75900.00001.75502008.10.02 15:271.75740.000.000.006.40
191062412008.10.03 18:06sell0.04gbpusd1.77750.00001.77352008.10.03 18:241.77590.000.000.006.40
191838122008.10.06 06:01sell0.04gbpusd1.76090.00001.75692008.10.06 06:041.75930.000.000.006.40
191983662008.10.06 07:51sell0.04gbpusd1.76000.00001.75602008.10.06 07:561.75840.000.000.006.40
192057782008.10.06 08:50sell0.04gbpusd1.75990.00001.75592008.10.06 08:561.75830.000.000.006.40
192632452008.10.06 15:21buy0.04gbpusd1.75220.00001.75622008.10.06 15:261.75380.000.000.006.40
193185532008.10.06 17:46sell0.04gbpusd1.73970.00001.73572008.10.06 17:521.73810.000.000.006.40
193204282008.10.06 17:53sell0.04gbpusd1.73970.00001.73572008.10.06 17:581.73810.000.000.006.40
193273962008.10.06 18:19sell0.04gbpusd1.74060.00001.73662008.10.06 18:391.73900.000.000.006.40
194686992008.10.07 08:45sell0.04gbpusd1.75480.00001.75082008.10.07 08:491.75320.000.000.006.40
194765802008.10.07 09:24sell0.04eurusd1.36070.00001.35702008.10.07 09:361.35910.000.000.006.40
194775352008.10.07 09:28sell0.04gbpusd1.75370.00001.74972008.10.07 09:431.75210.000.000.006.40
194938532008.10.07 10:21sell0.04gbpusd1.73760.00001.73362008.10.07 10:251.73600.000.000.006.40
194720472008.10.07 09:03buy0.04usdjpy102.530.00102.932008.10.07 09:12102.700.000.000.006.62
195000112008.10.07 10:42buy0.04usdchf1.14210.00001.14612008.10.07 12:441.14400.000.000.006.64
194942112008.10.07 10:22sell0.04usdjpy101.910.00101.512008.10.07 10:25101.740.000.000.006.68
189479152008.10.02 15:42sell0.04gbpusd1.76080.00001.75682008.10.02 15:511.75910.000.000.006.80
189955042008.10.03 00:58sell0.04gbpusd1.76410.00001.76012008.10.03 01:031.76240.000.000.006.80
191288732008.10.03 20:24sell0.04gbpusd1.78040.00001.77642008.10.03 20:271.77870.000.000.006.80
192653192008.10.06 15:30sell0.04gbpusd1.75570.00001.75172008.10.06 15:321.75400.000.000.006.80
194102422008.10.07 03:34sell0.04gbpusd1.74490.00001.74092008.10.07 03:371.74320.000.000.006.80
194212992008.10.07 05:15sell0.04gbpusd1.74670.00001.74272008.10.07 05:301.74500.000.000.006.80
163230962008.09.05 02:09buy0.10eurusd1.42701.41701.44702008.09.05 02:191.42770.000.000.007.00
163247012008.09.05 03:38buy0.10eurusd1.42841.41841.44842008.09.05 14:301.42910.000.000.007.00
171383912008.09.15 13:22buy0.10eurusd1.41631.40631.43632008.09.15 14:561.41700.000.000.007.00
176394682008.09.18 15:16sell0.10eurusd1.44241.45241.42242008.09.18 15:301.44170.000.000.007.00
176394702008.09.18 15:21sell0.10eurusd1.44221.45221.42222008.09.18 15:301.44150.000.000.007.00
176439782008.09.18 15:51sell0.10eurusd1.43761.44761.41762008.09.18 15:511.43690.000.000.007.00
180251572008.09.23 11:16buy0.10eurusd1.47121.46121.49122008.09.23 11:191.47190.000.000.007.00
180305432008.09.23 11:54buy0.10eurusd1.47671.46671.49672008.09.23 11:551.47740.000.000.007.00
182081242008.09.25 00:13buy0.10eurusd1.46231.45231.48232008.09.25 00:461.46300.000.000.007.00
182099682008.09.25 01:05buy0.10eurusd1.46431.45431.48432008.09.25 01:061.46500.000.000.007.00
183827152008.09.26 13:36buy0.10eurusd1.46181.45181.48182008.09.26 13:431.46250.000.000.007.00
185702792008.09.29 21:00sell0.10eurusd1.44681.45300.00002008.09.29 21:321.44610.000.000.007.00
188239222008.10.01 17:04buy0.10eurusd1.40161.39161.42162008.10.01 17:161.40230.000.000.007.00
192012362008.10.06 08:09sell0.04usdchf1.13830.00001.13432008.10.06 08:211.13630.000.000.007.04
191928922008.10.06 06:58sell0.04usdchf1.13530.00001.13132008.10.06 07:091.13330.000.000.007.06
174754682008.09.17 15:15buy0.02gbpusd1.79000.00000.00002008.09.17 16:441.79360.000.000.007.20
189545792008.10.02 16:26sell0.04gbpusd1.76140.00001.75742008.10.02 16:351.75960.000.000.007.20
193103262008.10.06 17:11sell0.04gbpusd1.73820.00001.73422008.10.06 17:141.73640.000.000.007.20
194444962008.10.07 06:30sell0.04gbpusd1.76280.00001.75882008.10.07 06:351.76100.000.000.007.20
195282632008.10.07 12:52sell0.04gbpusd1.74380.00001.73982008.10.07 13:001.74200.000.000.007.20
189461542008.10.02 15:27buy0.04gbpjpy185.710.00186.162008.10.02 15:42185.900.000.000.007.21
192859612008.10.06 16:26sell0.04usdchf1.14150.00001.13752008.10.06 16:281.13940.000.000.007.37
191920492008.10.06 06:50sell0.04usdjpy103.180.00102.782008.10.06 07:07102.990.000.000.007.38
194684922008.10.07 08:44sell0.02gbpjpy180.020.00179.572008.10.07 09:02179.640.000.000.007.41
191425402008.10.03 22:46sell0.02usdjpy105.370.00104.972008.10.06 00:00104.970.000.00-0.157.63
191890532008.10.06 06:34sell0.04usdchf1.13530.00001.13132008.10.06 06:441.13310.000.000.007.77
194014112008.10.07 02:22sell0.16gbpjpy177.530.00177.082008.10.07 02:51177.480.000.000.007.87
163230832008.09.05 02:07buy0.10eurusd1.42691.41691.44692008.09.05 02:191.42770.000.000.008.00
167692912008.09.10 13:00sell0.40gbpusd1.75611.76340.00002008.09.10 14:081.75590.000.000.008.00
173855632008.09.16 23:00sell0.20eurusd1.41281.41900.00002008.09.16 23:091.41240.000.000.008.00
176394672008.09.18 15:16sell0.10eurusd1.44251.45251.42252008.09.18 15:301.44170.000.000.008.00
176394692008.09.18 15:21sell0.10eurusd1.44231.45231.42232008.09.18 15:301.44150.000.000.008.00
176415232008.09.18 15:33sell0.10eurusd1.43951.44951.41952008.09.18 15:491.43870.000.000.008.00
176415352008.09.18 15:33sell0.10eurusd1.43931.44931.41932008.09.18 15:491.43850.000.000.008.00
176439732008.09.18 15:51sell0.10eurusd1.43781.44781.41782008.09.18 15:511.43700.000.000.008.00
176439762008.09.18 15:51sell0.10eurusd1.43771.44771.41772008.09.18 15:511.43690.000.000.008.00
180251552008.09.23 11:16buy0.10eurusd1.47111.46111.49112008.09.23 11:191.47190.000.000.008.00
180952582008.09.23 22:30buy0.20eurusd1.46811.46190.00002008.09.24 01:241.46850.000.000.328.00
181415152008.09.24 11:00sell0.20eurusd1.46781.47400.00002008.09.24 11:051.46740.000.000.008.00
182081202008.09.25 00:02buy0.10eurusd1.46221.45221.48222008.09.25 00:461.46300.000.000.008.00
183827092008.09.26 13:36buy0.10eurusd1.46171.45171.48172008.09.26 13:431.46250.000.000.008.00
184887742008.09.29 12:15buy0.10eurusd1.43661.42661.45662008.09.29 14:051.43740.000.000.008.00
185767692008.09.29 22:00sell0.10gbpusd1.80941.81670.00002008.09.29 22:171.80860.000.000.008.00
192800872008.10.06 16:18sell0.02gbpusd1.74160.00001.73762008.10.06 16:201.73760.000.000.008.00
192848092008.10.06 16:24sell0.04gbpusd1.74140.00001.73742008.10.06 16:261.73940.000.000.008.00
194886842008.10.07 10:08sell0.04gbpusd1.74260.00001.73862008.10.07 10:091.74060.000.000.008.00
191696662008.10.06 02:55buy0.04gbpjpy184.380.00184.832008.10.06 02:59184.590.000.000.008.03
191739032008.10.06 03:51sell0.04gbpjpy184.430.00183.982008.10.06 04:24184.220.000.000.008.04
192789902008.10.06 16:16sell0.04usdchf1.14250.00001.13852008.10.06 16:171.14020.000.000.008.07
191816862008.10.06 05:37sell0.04usdchf1.13430.00001.13032008.10.06 06:201.13200.000.000.008.13
194229752008.10.07 05:28sell0.04gbpjpy178.340.00177.892008.10.07 05:31178.130.000.000.008.23
193747512008.10.06 22:27sell0.04gbpjpy177.880.00177.432008.10.06 22:33177.670.000.000.008.25
194953402008.10.07 10:25sell0.04gbpjpy176.620.00176.172008.10.07 10:31176.410.000.000.008.26
193835402008.10.06 23:36sell0.04gbpjpy176.920.00176.472008.10.06 23:42176.710.000.000.008.29
193244862008.10.06 18:10sell0.04gbpjpy176.270.00175.822008.10.06 18:12176.060.000.000.008.30
193258752008.10.06 18:15sell0.04gbpjpy176.100.00175.652008.10.06 18:16175.890.000.000.008.31
191192052008.10.03 19:36sell0.04gbpjpy188.120.00187.672008.10.03 19:42187.900.000.000.008.33
189001782008.10.02 09:38sell0.04gbpjpy186.190.00185.742008.10.02 09:42185.970.000.000.008.34
189521312008.10.02 16:11sell0.04gbpjpy185.700.00185.252008.10.02 16:16185.480.000.000.008.34
189749092008.10.02 19:13buy0.04gbpjpy186.010.00186.462008.10.02 19:31186.230.000.000.008.34
193336682008.10.06 18:51sell0.04gbpjpy175.710.00175.262008.10.06 19:00175.500.000.000.008.34
193552142008.10.06 21:02buy0.04gbpjpy174.780.00175.232008.10.06 21:05174.990.000.000.008.34
189553212008.10.02 16:33sell0.04gbpjpy185.670.00185.222008.10.02 16:34185.450.000.000.008.35
191252642008.10.03 20:03buy0.04gbpjpy187.530.00187.982008.10.03 20:06187.750.000.000.008.35
193441292008.10.06 19:57sell0.04usdjpy100.730.00100.332008.10.06 20:12100.520.000.000.008.36
190750562008.10.03 15:23buy0.04gbpjpy184.920.00185.372008.10.03 15:31185.140.000.000.008.37
193244142008.10.06 18:10sell0.04gbpusd1.74060.00001.73662008.10.06 18:111.73850.000.000.008.40
192370462008.10.06 12:08sell0.04gbpjpy181.570.00181.122008.10.06 12:32181.350.000.000.008.53
194222022008.10.07 05:21buy0.04gbpjpy178.060.00178.512008.10.07 05:27178.280.000.000.008.62
195233492008.10.07 12:23sell0.04gbpjpy177.990.00177.542008.10.07 12:37177.770.000.000.008.64
191007742008.10.03 17:31sell0.04gbpjpy188.270.00187.822008.10.03 17:33188.040.000.000.008.68
189020352008.10.02 09:50sell0.04gbpjpy186.050.00185.602008.10.02 09:56185.820.000.000.008.73
194887062008.10.07 10:08sell0.02gbpjpy178.060.00177.612008.10.07 10:11177.610.000.000.008.82
170660402008.09.15 06:23sell0.10eurusd1.44041.45041.42042008.09.15 06:371.43950.000.000.009.00
170948602008.09.15 08:42sell0.10eurusd1.43131.44131.41132008.09.15 09:011.43040.000.000.009.00
172940972008.09.16 12:00sell0.30eurusd1.41781.42400.00002008.09.16 12:591.41750.000.000.009.00
174314542008.09.17 08:30buy0.30gbpusd1.79011.78280.00002008.09.17 08:361.79040.000.000.009.00
175416472008.09.17 22:27sell0.10eurusd1.43241.44241.41242008.09.17 23:091.43150.000.000.009.00
175419692008.09.17 22:30buy0.30eurusd1.43271.42650.00002008.09.18 01:331.43300.000.001.449.00
176410802008.09.18 15:30sell0.10eurusd1.44141.45141.42142008.09.18 15:311.44050.000.000.009.00
176415212008.09.18 15:33sell0.10eurusd1.43961.44961.41962008.09.18 15:491.43870.000.000.009.00
176415292008.09.18 15:33sell0.10eurusd1.43941.44941.41942008.09.18 15:491.43850.000.000.009.00
176439672008.09.18 15:51sell0.10eurusd1.43791.44791.41792008.09.18 15:511.43700.000.000.009.00
176446002008.09.18 15:51sell0.10eurusd1.43701.44701.41702008.09.18 16:071.43610.000.000.009.00
180251502008.09.23 11:16buy0.10eurusd1.47101.46101.49102008.09.23 11:191.47190.000.000.009.00
182081062008.09.25 00:02buy0.10eurusd1.46211.45211.48212008.09.25 00:461.46300.000.000.009.00
184887722008.09.29 12:15buy0.10eurusd1.43651.42651.45652008.09.29 14:051.43740.000.000.009.00
185119742008.09.29 16:00buy0.10gbpusd1.80431.79700.00002008.09.29 16:001.80520.000.000.009.00
192085902008.10.06 09:02buy0.16gbpjpy181.600.00182.052008.10.06 09:10181.660.000.000.009.28
194773252008.10.07 09:27sell0.16gbpjpy180.520.00180.072008.10.07 09:35180.460.000.000.009.32
194461992008.10.07 06:38sell0.04gbpjpy181.420.00180.972008.10.07 06:45181.180.000.000.009.34
188843782008.10.02 07:38sell0.04gbpjpy187.380.00186.932008.10.02 07:48187.130.000.000.009.45
192828572008.10.06 16:22sell0.04usdjpy100.870.00100.472008.10.06 16:27100.630.000.000.009.54
189429142008.10.02 15:07sell0.08gbpusd1.76050.00001.75652008.10.02 15:201.75930.000.000.009.60
189662212008.10.02 17:57sell0.16eurusd1.38450.00001.38082008.10.02 18:091.38390.000.000.009.60
191114082008.10.03 18:43sell0.08usdchf1.13210.00001.12812008.10.03 19:131.13070.000.000.009.91
165759692008.09.08 21:54buy0.10eurusd1.41451.40451.43452008.09.09 11:051.41550.000.000.1810.00
170660292008.09.15 06:22sell0.10eurusd1.44061.45061.42062008.09.15 06:371.43960.000.000.0010.00
170660342008.09.15 06:23sell0.10eurusd1.44051.45051.42052008.09.15 06:371.43950.000.000.0010.00
179113732008.09.22 13:30sell0.20eurusd1.45651.46270.00002008.09.22 14:291.45600.000.000.0010.00
182099662008.09.25 01:05buy0.10eurusd1.46421.45421.48422008.09.25 01:061.46520.000.000.0010.00
183859042008.09.26 14:00buy0.20eurusd1.46451.45830.00002008.09.26 14:021.46500.000.000.0010.00
184887712008.09.29 12:14buy0.10eurusd1.43641.42641.45642008.09.29 14:051.43740.000.000.0010.00
185814542008.09.29 23:00sell0.10eurusd1.44331.44950.00002008.09.29 23:101.44230.000.000.0010.00
186176692008.09.30 06:49buy0.10eurusd1.43741.42741.45742008.09.30 07:201.43840.000.000.0010.00
194735122008.10.07 09:12sell0.04gbpjpy179.940.00179.492008.10.07 09:13179.680.000.000.0010.13
193453232008.10.06 20:04sell0.08gbpjpy174.980.00174.532008.10.06 20:11174.850.000.000.0010.33
189479272008.10.02 15:42sell0.08eurusd1.38080.00001.37712008.10.02 15:551.37950.000.000.0010.40
191272752008.10.03 20:12sell0.08eurusd1.39000.00001.38632008.10.03 20:151.38870.000.000.0010.40
192167762008.10.06 09:51sell0.04gbpusd1.75880.00001.75482008.10.06 10:101.75620.000.000.0010.40
193183212008.10.06 17:46sell0.08eurusd1.35350.00001.34982008.10.06 17:551.35220.000.000.0010.40
195222842008.10.07 12:18sell0.08eurusd1.35860.00001.35492008.10.07 12:441.35730.000.000.0010.40
189531732008.10.02 16:17buy0.16gbpjpy185.340.00185.792008.10.02 16:31185.410.000.000.0010.64
194547622008.10.07 07:35sell0.16gbpjpy180.710.00180.262008.10.07 07:49180.640.000.000.0010.88
192665262008.10.06 15:34sell0.04gbpjpy180.650.00180.202008.10.06 15:45180.370.000.000.0010.90
165759632008.09.08 21:53buy0.10eurusd1.41431.40431.43432008.09.09 11:051.41540.000.000.1811.00
165759672008.09.08 21:54buy0.10eurusd1.41441.40441.43442008.09.09 11:051.41550.000.000.1811.00
170741892008.09.15 06:44sell0.10eurusd1.43551.44551.41552008.09.15 06:441.43440.000.000.0011.00
182099632008.09.25 01:05buy0.10eurusd1.46411.45411.48412008.09.25 01:061.46520.000.000.0011.00
183757032008.09.26 13:02buy0.10eurusd1.45981.44981.47982008.09.26 13:311.46090.000.000.0011.00
183851862008.09.26 13:53buy0.10eurusd1.46411.45411.48412008.09.26 14:031.46520.000.000.0011.00
185706852008.09.29 21:00sell0.10gbpusd1.81311.82040.00002008.09.29 21:321.81200.000.000.0011.00
185767582008.09.29 22:00sell0.10eurusd1.44501.45120.00002008.09.29 22:171.44390.000.000.0011.00
185815642008.09.29 23:00sell0.10gbpusd1.80821.81550.00002008.09.29 23:101.80710.000.000.0011.00
189265382008.10.02 14:11sell0.08eurusd1.39120.00001.38752008.10.02 14:161.38980.000.000.0011.20
191166262008.10.03 19:26sell0.08eurusd1.38510.00001.38142008.10.03 19:281.38370.000.000.0011.20
191336402008.10.03 20:53sell0.04gbpusd1.77890.00001.77492008.10.03 21:011.77610.000.000.0011.20
193039772008.10.06 16:58sell0.08gbpjpy176.100.00175.652008.10.06 16:59175.950.000.000.0011.86
166408182008.09.09 11:30buy0.40eurusd1.41831.41210.00002008.09.09 11:321.41860.000.000.0012.00
166606692008.09.09 15:00sell0.30eurusd1.41141.41760.00002008.09.09 15:001.41100.000.000.0012.00
170741772008.09.15 06:44sell0.10eurusd1.43561.44561.41562008.09.15 06:441.43440.000.000.0012.00
174081232008.09.17 02:31buy0.30gbpusd1.78741.78010.00002008.09.17 02:371.78780.000.000.0012.00
175206452008.09.17 20:00buy0.30gbpusd1.80951.80220.00002008.09.17 20:021.80990.000.000.0012.00
175537082008.09.18 01:49sell0.10eurusd1.43191.44191.41192008.09.18 02:011.43070.000.000.0012.00
179005372008.09.22 12:00sell0.10eurusd1.45801.46801.43802008.09.22 13:281.45680.000.000.0012.00
182099602008.09.25 01:05buy0.10eurusd1.46401.45401.48402008.09.25 01:061.46520.000.000.0012.00
183757012008.09.26 13:01buy0.10eurusd1.45971.44971.47972008.09.26 13:311.46090.000.000.0012.00
183819212008.09.26 13:22buy0.20eurusd1.46001.45380.00002008.09.26 13:311.46060.000.000.0012.00
185663212008.09.29 20:30sell0.10eurusd1.44911.45530.00002008.09.29 20:331.44790.000.000.0012.00
186159572008.09.30 06:00buy0.10eurusd1.43591.42591.45592008.09.30 06:491.43710.000.000.0012.00
192178742008.10.06 09:56sell0.08eurusd1.36170.00001.35802008.10.06 10:091.36020.000.000.0012.00
191024312008.10.03 17:40buy0.08usdchf1.12910.00001.13312008.10.03 18:421.13080.000.000.0012.03
190976842008.10.03 17:10sell0.08usdjpy106.050.00105.652008.10.03 17:39105.890.000.000.0012.09
191205422008.10.03 19:44buy0.08usdjpy105.410.00105.812008.10.03 19:49105.570.000.000.0012.12
189072162008.10.02 10:32sell0.04gbpjpy186.420.00185.972008.10.02 10:52186.100.000.000.0012.15
194556232008.10.07 07:41sell0.08usdjpy103.140.00102.742008.10.07 07:43102.980.000.000.0012.43
194774102008.10.07 09:28sell0.08usdjpy103.040.00102.642008.10.07 09:37102.880.000.000.0012.44
194252832008.10.07 05:34sell0.08usdjpy102.460.00102.062008.10.07 05:36102.300.000.000.0012.51
194137352008.10.07 04:00sell0.16usdjpy102.090.00101.692008.10.07 04:08102.010.000.000.0012.55
195328482008.10.07 13:19sell0.08usdjpy102.190.00101.792008.10.07 13:22102.030.000.000.0012.55
193733742008.10.06 22:19sell0.08usdjpy102.050.00101.652008.10.06 22:33101.890.000.000.0012.56
195211532008.10.07 12:13sell0.08usdjpy102.020.00101.622008.10.07 12:42101.860.000.000.0012.57
191970972008.10.06 07:44sell0.08usdchf1.13730.00001.13332008.10.06 07:481.13550.000.000.0012.68
193286572008.10.06 18:25buy0.08usdjpy100.820.00101.222008.10.06 18:31100.980.000.000.0012.68
193427842008.10.06 19:49buy0.08usdjpy100.440.00100.842008.10.06 19:53100.600.000.000.0012.72
189272792008.10.02 14:16sell0.08gbpusd1.76610.00001.76212008.10.02 14:251.76450.000.000.0012.80
190715762008.10.03 15:10sell0.08gbpusd1.76120.00001.75722008.10.03 15:131.75960.000.000.0012.80
190952172008.10.03 16:58sell0.08gbpusd1.77520.00001.77122008.10.03 17:101.77360.000.000.0012.80
191025712008.10.03 17:40sell0.08gbpusd1.77760.00001.77362008.10.03 17:431.77600.000.000.0012.80
191074492008.10.03 18:11sell0.08eurusd1.38630.00001.38262008.10.03 18:141.38470.000.000.0012.80
191198232008.10.03 19:43sell0.08gbpusd1.77780.00001.77382008.10.03 19:441.77620.000.000.0012.80
191241722008.10.03 19:56sell0.08eurusd1.38690.00001.38322008.10.03 20:011.38530.000.000.0012.80
192223572008.10.06 10:19buy0.08gbpusd1.75160.00001.75562008.10.06 10:231.75320.000.000.0012.80
193616932008.10.06 21:31sell0.16gbpusd1.74520.00001.74122008.10.06 21:361.74440.000.000.0012.80
194014242008.10.07 02:22sell0.08gbpusd1.74750.00001.74352008.10.07 02:401.74590.000.000.0012.80
195032722008.10.07 10:52sell0.08gbpusd1.73930.00001.73532008.10.07 10:551.73770.000.000.0012.80
195194512008.10.07 12:03sell0.08gbpusd1.74250.00001.73852008.10.07 12:081.74090.000.000.0012.80
164905542008.09.08 08:09sell0.10eurusd1.43671.44671.41672008.09.08 08:201.43540.000.000.0013.00
175537072008.09.18 01:49sell0.10eurusd1.43201.44201.41202008.09.18 02:011.43070.000.000.0013.00
178067702008.09.19 17:32sell0.10eurusd1.43951.44951.41952008.09.19 18:001.43820.000.000.0013.00
180315412008.09.23 11:55buy0.10eurusd1.47741.46741.49742008.09.23 12:011.47870.000.000.0013.00
183392972008.09.26 04:00sell0.10eurusd1.46691.47691.44692008.09.26 07:061.46560.000.000.0013.00
183756962008.09.26 13:01buy0.10eurusd1.45961.44961.47962008.09.26 13:311.46090.000.000.0013.00
183838612008.09.26 13:44buy0.10eurusd1.46281.45281.48282008.09.26 13:531.46410.000.000.0013.00
185400962008.09.29 19:30sell0.10gbpusd1.80521.81250.00002008.09.29 19:391.80390.000.000.0013.00
188238902008.10.01 17:04buy0.10eurusd1.40141.39141.42142008.10.01 17:161.40270.000.000.0013.00
188239082008.10.01 17:04buy0.10eurusd1.40151.39151.42152008.10.01 17:171.40280.000.000.0013.00
188259872008.10.01 17:18buy0.10eurusd1.40291.39291.42292008.10.01 17:191.40420.000.000.0013.00
188265032008.10.01 17:19buy0.10eurusd1.40441.39441.42442008.10.01 17:421.40570.000.000.0013.00
188265142008.10.01 17:39buy0.10eurusd1.40541.39541.42542008.10.01 18:161.40670.000.000.0013.00
192151692008.10.06 09:41sell0.08usdchf1.14090.00001.13692008.10.06 09:561.13900.000.000.0013.35
163246992008.09.05 02:20buy0.10eurusd1.42771.41771.44772008.09.05 14:301.42910.000.000.0014.00
170747952008.09.15 08:35sell0.10eurusd1.43271.44271.41272008.09.15 08:421.43130.000.000.0014.00
171383902008.09.15 13:22buy0.10eurusd1.41561.40561.43562008.09.15 14:561.41700.000.000.0014.00
174037732008.09.17 02:01buy0.20gbpusd1.78641.77910.00002008.09.17 02:011.78710.000.000.0014.00
175537052008.09.18 01:48sell0.10eurusd1.43211.44211.41212008.09.18 02:011.43070.000.000.0014.00
178067542008.09.19 17:32sell0.10eurusd1.43961.44961.41962008.09.19 18:001.43820.000.000.0014.00
178067782008.09.19 17:32sell0.10eurusd1.43941.44941.41942008.09.19 18:001.43800.000.000.0014.00
179171212008.09.22 14:30sell0.20eurusd1.45621.46240.00002008.09.22 14:341.45550.000.000.0014.00
180582962008.09.23 16:00sell0.20eurusd1.47641.48260.00002008.09.23 16:011.47570.000.000.0014.00
180885732008.09.23 20:30sell0.20gbpusd1.85631.86360.00002008.09.23 22:231.85560.000.000.0014.00
181051912008.09.24 01:30sell0.20gbpusd1.85521.86250.00002008.09.24 03:111.85450.000.000.0014.00
182761472008.09.25 15:00buy0.20eurusd1.47071.46450.00002008.09.25 15:301.47140.000.000.0014.00
184018582008.09.26 16:00buy0.20eurusd1.46471.45850.00002008.09.26 16:011.46540.000.000.0014.00
185119432008.09.29 16:00buy0.20eurusd1.43951.43330.00002008.09.29 16:001.44020.000.000.0014.00
163230712008.09.05 02:00buy0.10eurusd1.42621.41621.44622008.09.05 02:191.42770.000.000.0015.00
164905522008.09.08 08:09sell0.10eurusd1.43681.44681.41682008.09.08 08:201.43530.000.000.0015.00
170033042008.09.12 15:30buy0.30gbpusd1.77671.76940.00002008.09.12 16:041.77720.000.000.0015.00
170726482008.09.15 06:43sell0.10eurusd1.43821.44821.41822008.09.15 06:431.43670.000.000.0015.00
170726722008.09.15 06:43sell0.10eurusd1.43811.44811.41812008.09.15 06:431.43660.000.000.0015.00
170747772008.09.15 08:35sell0.10eurusd1.43281.44281.41282008.09.15 08:421.43130.000.000.0015.00
174351232008.09.17 09:00buy0.30eurusd1.42341.41720.00002008.09.17 09:031.42390.000.000.0015.00
175262492008.09.17 20:30buy0.30eurusd1.43471.42850.00002008.09.17 20:431.43520.000.000.0015.00
176394652008.09.18 15:15sell0.10eurusd1.44321.45321.42322008.09.18 15:301.44170.000.000.0015.00
178067902008.09.19 17:32sell0.10eurusd1.43931.44931.41932008.09.19 18:001.43780.000.000.0015.00
180251372008.09.23 11:00buy0.10eurusd1.47031.46031.49032008.09.23 11:191.47180.000.000.0015.00
180305412008.09.23 11:46buy0.10eurusd1.47601.46601.49602008.09.23 11:551.47750.000.000.0015.00
183827082008.09.26 13:32buy0.10eurusd1.46101.45101.48102008.09.26 13:431.46250.000.000.0015.00
186205212008.09.30 07:45sell0.01eurusd1.43831.44831.42332008.09.30 15:191.42330.000.000.0015.00
193041252008.10.06 16:58sell0.08gbpusd1.74160.00001.73762008.10.06 16:591.73970.000.000.0015.20
193558472008.10.06 21:08sell0.32gbpjpy175.070.00174.622008.10.06 21:13175.020.000.000.0015.90
164905482008.09.08 08:09sell0.10eurusd1.43691.44691.41692008.09.08 08:201.43530.000.000.0016.00
168781982008.09.11 11:30sell0.40eurusd1.39081.39700.00002008.09.11 11:401.39040.000.000.0016.00
170726382008.09.15 06:43sell0.10eurusd1.43831.44831.41832008.09.15 06:431.43670.000.000.0016.00
170741702008.09.15 06:44sell0.10eurusd1.43571.44571.41572008.09.15 06:441.43410.000.000.0016.00
170747572008.09.15 08:35sell0.10eurusd1.43291.44291.41292008.09.15 08:421.43130.000.000.0016.00
175395722008.09.17 22:00sell0.10eurusd1.43431.44431.41432008.09.17 22:271.43270.000.000.0016.00
176415162008.09.18 15:31sell0.10eurusd1.44031.45031.42032008.09.18 15:491.43870.000.000.0016.00
176439592008.09.18 15:49sell0.10eurusd1.43861.44861.41862008.09.18 15:511.43700.000.000.0016.00
180140462008.09.23 09:30sell0.20gbpusd1.85261.85990.00002008.09.23 11:191.85180.000.000.0016.00
182080862008.09.25 00:00buy0.10eurusd1.46141.45141.48142008.09.25 00:461.46300.000.000.0016.00
182997642008.09.25 18:00buy0.20eurusd1.46451.45830.00002008.09.25 18:351.46530.000.000.0016.00
184887702008.09.29 12:10buy0.10eurusd1.43571.42571.45572008.09.29 14:051.43730.000.000.0016.00
185837682008.09.29 23:30sell0.10gbpusd1.80691.81420.00002008.09.29 23:451.80530.000.000.0016.00
192103022008.10.06 09:10buy0.08gbpjpy181.740.00182.192008.10.06 09:19181.950.000.000.0016.21
191881602008.10.06 06:25sell0.08gbpjpy181.600.00181.152008.10.06 06:30181.390.000.000.0016.29
194498402008.10.07 06:58sell0.08gbpjpy180.570.00180.122008.10.07 07:02180.360.000.000.0016.33
194348712008.10.07 05:54sell0.08gbpjpy179.990.00179.542008.10.07 05:55179.780.000.000.0016.35
194191002008.10.07 04:53sell0.08gbpjpy178.310.00177.862008.10.07 04:57178.100.000.000.0016.45
193069172008.10.06 17:02sell0.08gbpjpy176.150.00175.702008.10.06 17:04175.940.000.000.0016.58
193180512008.10.06 17:45sell0.08gbpjpy176.440.00175.992008.10.06 17:50176.230.000.000.0016.59
191062142008.10.03 18:06sell0.08gbpjpy188.080.00187.632008.10.03 18:24187.860.000.000.0016.63
191315962008.10.03 20:34buy0.08gbpjpy187.270.00187.722008.10.03 20:39187.490.000.000.0016.69
189250862008.10.02 13:57sell0.08gbpjpy186.250.00185.802008.10.02 14:14186.030.000.000.0016.71
189590262008.10.02 17:04buy0.08gbpjpy184.930.00185.382008.10.02 17:20185.150.000.000.0016.72
191418302008.10.03 22:37sell0.08gbpjpy186.950.00186.502008.10.03 22:42186.730.000.000.0016.72
189247952008.10.02 13:53sell0.08gbpusd1.76770.00001.76372008.10.02 14:141.76560.000.000.0016.80
189401452008.10.02 14:56sell0.08usdchf1.13980.00001.13582008.10.02 15:431.13740.000.000.0016.88
164905432008.09.08 08:09sell0.10eurusd1.43701.44701.41702008.09.08 08:201.43530.000.000.0017.00
170741652008.09.15 06:44sell0.10eurusd1.43581.44581.41582008.09.15 06:441.43410.000.000.0017.00
170747332008.09.15 08:35sell0.10eurusd1.43301.44301.41302008.09.15 08:421.43130.000.000.0017.00
185797022008.09.29 22:30sell0.10eurusd1.44521.45140.00002008.09.29 22:591.44350.000.000.0017.00
194373892008.10.07 06:02sell0.08gbpjpy180.840.00180.392008.10.07 06:06180.620.000.000.0017.11
194510092008.10.07 07:04buy0.08gbpjpy180.210.00180.662008.10.07 07:14180.430.000.000.0017.12
192822292008.10.06 16:21buy0.08gbpusd1.73830.00001.74232008.10.06 16:221.74050.000.000.0017.60
192640662008.10.06 15:25sell0.08gbpjpy180.820.00180.372008.10.06 15:28180.590.000.000.0017.89
165759592008.09.08 21:33buy0.10eurusd1.41361.40361.43362008.09.09 11:051.41540.000.000.1818.00
170726302008.09.15 06:43sell0.10eurusd1.43841.44841.41842008.09.15 06:431.43660.000.000.0018.00
172521672008.09.16 05:30sell0.30eurusd1.41991.42610.00002008.09.16 05:541.41930.000.000.0018.00
175395672008.09.17 22:00sell0.10eurusd1.43441.44441.41442008.09.17 22:271.43260.000.000.0018.00
176464832008.09.18 16:00sell0.30gbpusd1.81931.82660.00002008.09.18 16:071.81870.000.000.0018.00
180481612008.09.23 14:30sell0.20gbpusd1.85341.86070.00002008.09.23 14:481.85250.000.000.0018.00
182997922008.09.25 18:00sell0.20gbpusd1.84021.84750.00002008.09.25 18:351.83930.000.000.0018.00
185051422008.09.29 15:00buy0.10eurusd1.43701.43080.00002008.09.29 15:581.43880.000.000.0018.00
195011332008.10.07 10:44sell0.08gbpjpy177.650.00177.202008.10.07 10:46177.420.000.000.0018.01
191157332008.10.03 19:22sell0.08gbpjpy188.350.00187.902008.10.03 19:28188.110.000.000.0018.14
191319132008.10.03 20:36sell0.08gbpjpy187.430.00186.982008.10.03 20:45187.190.000.000.0018.23
189727312008.10.02 18:49sell0.08gbpusd1.76840.00001.76442008.10.02 18:561.76610.000.000.0018.40
194521582008.10.07 07:14sell0.08gbpjpy180.390.00179.942008.10.07 07:23180.150.000.000.0018.69
188836812008.10.02 08:04sell0.27eurusd1.39351.40701.38462008.10.02 08:121.39280.000.000.0018.90
188836842008.10.02 08:04sell0.27eurusd1.39351.40701.37912008.10.02 08:121.39280.000.000.0018.90
192840822008.10.06 16:23sell0.16gbpjpy176.240.00175.792008.10.06 16:25176.120.000.000.0018.98
175395622008.09.17 22:00sell0.10eurusd1.43451.44451.41452008.09.17 22:271.43260.000.000.0019.00
179672572008.09.22 22:45sell0.10eurusd1.47931.48931.45932008.09.22 23:021.47740.000.000.0019.00
182099582008.09.25 00:46buy0.10eurusd1.46331.45331.48332008.09.25 01:061.46520.000.000.0019.00
193389892008.10.06 19:25sell0.08gbpjpy175.850.00175.402008.10.06 19:25175.610.000.000.0019.01
193510412008.10.06 20:36sell0.08gbpjpy174.730.00174.282008.10.06 20:51174.490.000.000.0019.12
195323092008.10.07 13:14sell0.08gbpjpy178.180.00177.732008.10.07 13:22177.930.000.000.0019.60
193861992008.10.06 23:59sell0.08gbpjpy177.110.00176.662008.10.07 00:15176.860.000.00-2.2919.72
192895172008.10.06 16:31sell0.08usdjpy101.110.00100.712008.10.06 16:32100.860.000.000.0019.83
166934582008.09.09 19:00buy0.40gbpusd1.76841.76110.00002008.09.09 19:011.76890.000.000.0020.00
179171412008.09.22 14:30sell0.20gbpusd1.83761.84490.00002008.09.22 14:341.83660.000.000.0020.00
179672062008.09.22 21:00buy0.20gbpusd1.85841.85110.00002008.09.22 21:261.85940.000.000.0020.00
179672552008.09.22 22:45sell0.10eurusd1.47941.48941.45942008.09.22 23:021.47740.000.000.0020.00
180583182008.09.23 16:00sell0.20gbpusd1.85451.86180.00002008.09.23 16:011.85350.000.000.0020.00
181396152008.09.24 10:30sell0.20eurusd1.46811.47430.00002008.09.24 10:451.46710.000.000.0020.00
182758972008.09.25 15:00buy0.20gbpusd1.85541.84810.00002008.09.25 15:301.85640.000.000.0020.00
184018262008.09.26 16:00buy0.20gbpusd1.84471.83740.00002008.09.26 16:011.84570.000.000.0020.00
184905912008.09.29 12:30buy0.10eurusd1.43531.42910.00002008.09.29 14:051.43730.000.000.0020.00
185322412008.09.29 18:00buy0.10eurusd1.43811.43190.00002008.09.29 18:421.44010.000.000.0020.00
194758512008.10.07 09:22sell0.16usdjpy103.110.00102.712008.10.07 09:27102.980.000.000.0020.20
195234032008.10.07 12:24sell0.16usdjpy102.180.00101.782008.10.07 12:33102.050.000.000.0020.38
192964412008.10.06 16:43sell0.16usdjpy100.920.00100.522008.10.06 16:46100.790.000.000.0020.64
192168652008.10.06 09:52sell0.08gbpjpy182.360.00181.912008.10.06 10:07182.090.000.000.0020.85
167432212008.09.10 07:30sell0.30eurusd1.41741.42360.00002008.09.10 07:341.41670.000.000.0021.00
172684752008.09.16 09:00buy0.30gbpusd1.79571.78840.00002008.09.16 10:111.79640.000.000.0021.00
173475472008.09.16 18:00sell0.30eurusd1.41491.42110.00002008.09.16 18:121.41420.000.000.0021.00
174927782008.09.17 17:00sell0.30gbpusd1.79581.80310.00002008.09.17 17:111.79510.000.000.0021.00
175395602008.09.17 22:00sell0.10eurusd1.43461.44461.41462008.09.17 22:271.43250.000.000.0021.00
176411332008.09.18 15:30sell0.30eurusd1.44141.44760.00002008.09.18 15:311.44070.000.000.0021.00
176655692008.09.18 19:00sell0.30gbpusd1.82431.83160.00002008.09.18 19:081.82360.000.000.0021.00
176699592008.09.18 19:30sell0.30gbpusd1.82251.82980.00002008.09.18 19:351.82180.000.000.0021.00
177214272008.09.19 07:58buy0.10eurusd1.42241.41241.44242008.09.19 08:101.42450.000.000.0021.00
179672512008.09.22 22:37sell0.10eurusd1.47951.48951.45952008.09.22 23:021.47740.000.000.0021.00
182290592008.09.25 06:08sell0.10eurusd1.46961.47961.44962008.09.25 12:451.46750.000.000.0021.00
191214872008.10.03 19:45sell0.08gbpjpy187.200.00186.752008.10.03 19:46186.920.000.000.0021.27
191926452008.10.06 06:56sell0.16gbpjpy181.510.00181.062008.10.06 07:06181.370.000.000.0021.73
194463452008.10.07 06:39sell0.08gbpjpy181.610.00181.162008.10.07 06:41181.330.000.000.0021.77
177053892008.09.19 02:30sell0.20eurusd1.42301.42920.00002008.09.19 02:341.42190.000.000.0022.00
177214232008.09.19 07:58buy0.10eurusd1.42231.41231.44232008.09.19 08:101.42450.000.000.0022.00
181396112008.09.24 10:30sell0.20gbpusd1.85891.86620.00002008.09.24 10:451.85780.000.000.0022.00
182290532008.09.25 06:08sell0.10eurusd1.46971.47971.44972008.09.25 12:451.46750.000.000.0022.00
189053722008.10.02 10:13sell0.16gbpusd1.76860.00001.76462008.10.02 10:171.76720.000.000.0022.40
194364002008.10.07 05:59sell0.16eurusd1.35860.00001.35492008.10.07 06:051.35720.000.000.0022.40
194629722008.10.07 08:18sell0.16eurusd1.36100.00001.35732008.10.07 08:221.35960.000.000.0022.40
177214192008.09.19 07:58buy0.10eurusd1.42221.41221.44222008.09.19 08:101.42450.000.000.0023.00
179672502008.09.22 22:36sell0.10eurusd1.47961.48961.45962008.09.22 23:021.47730.000.000.0023.00
182290482008.09.25 06:08sell0.10eurusd1.46981.47981.44982008.09.25 12:451.46750.000.000.0023.00
163170292008.09.05 01:00buy0.40eurusd1.42561.41940.00002008.09.05 01:461.42620.000.000.0024.00
164109312008.09.05 15:30buy0.40gbpusd1.77021.76290.00002008.09.05 15:341.77080.000.000.0024.00
164905392008.09.08 08:07sell0.10eurusd1.43771.44771.41772008.09.08 08:201.43530.000.000.0024.00
166440672008.09.09 12:00buy0.40eurusd1.41811.41190.00002008.09.09 12:131.41870.000.000.0024.00
166901232008.09.09 18:30buy0.40gbpusd1.76771.76040.00002008.09.09 18:311.76830.000.000.0024.00
167677842008.09.10 12:30sell0.40eurusd1.41021.41640.00002008.09.10 12:371.40960.000.000.0024.00
169762782008.09.12 09:30buy0.40gbpusd1.76851.76120.00002008.09.12 10:131.76910.000.000.0024.00
170914122008.09.15 08:30sell0.30gbpusd1.80651.81380.00002008.09.15 08:301.80570.000.000.0024.00
172187472008.09.15 23:00sell0.30gbpusd1.79971.80700.00002008.09.16 00:331.79890.000.00-5.4324.00
172297122008.09.16 01:00sell0.30gbpusd1.79561.80290.00002008.09.16 01:531.79480.000.000.0024.00
173855412008.09.16 23:00sell0.30gbpusd1.78391.79120.00002008.09.16 23:091.78310.000.000.0024.00
176105762008.09.18 11:00sell0.30gbpusd1.81941.82670.00002008.09.18 11:031.81860.000.000.0024.00
177214142008.09.19 07:58buy0.10eurusd1.42211.41211.44212008.09.19 08:101.42450.000.000.0024.00
177566662008.09.19 11:30buy0.30eurusd1.42161.41540.00002008.09.19 11:451.42240.000.000.0024.00
177602182008.09.19 12:00sell0.30eurusd1.42141.42760.00002008.09.19 12:011.42060.000.000.0024.00
179113982008.09.22 13:30sell0.20gbpusd1.83961.84690.00002008.09.22 14:291.83840.000.000.0024.00
181052172008.09.24 01:30sell0.20eurusd1.46801.47420.00002008.09.24 03:111.46680.000.000.0024.00
182290412008.09.25 06:08sell0.10eurusd1.46991.47991.44992008.09.25 12:451.46750.000.000.0024.00
184276322008.09.29 00:00sell0.20gbpusd1.82781.83510.00002008.09.29 02:441.82660.000.000.0024.00
190717392008.10.03 15:10sell0.16gbpusd1.76300.00001.75902008.10.03 15:121.76150.000.000.0024.00
188241742008.10.01 17:01buy0.16usdchf1.12140.00001.12542008.10.01 18:371.12310.000.000.0024.22
191308102008.10.03 20:32buy0.16gbpjpy187.020.00187.472008.10.03 20:34187.180.000.000.0024.30
194997682008.10.07 10:41sell0.08usdjpy102.180.00101.782008.10.07 10:54101.870.000.000.0024.34
188883732008.10.02 08:22sell2.47eurusd1.39271.40631.38382008.10.02 09:001.39260.000.000.0024.70
188883812008.10.02 08:22sell2.47eurusd1.39271.40681.37832008.10.02 09:001.39260.000.000.0024.70
192056462008.10.06 08:50sell0.16usdjpy103.510.00103.112008.10.06 09:03103.350.000.000.0024.77
170726232008.09.15 06:37sell0.10eurusd1.43911.44911.41912008.09.15 06:431.43660.000.000.0025.00
170741602008.09.15 06:44sell0.10eurusd1.43651.44651.41652008.09.15 06:441.43400.000.000.0025.00
193009312008.10.06 16:51sell0.16usdchf1.14780.00001.14382008.10.06 16:561.14600.000.000.0025.13
193661792008.10.06 21:48sell0.32gbpjpy176.970.00176.522008.10.06 21:50176.890.000.000.0025.26
192247462008.10.06 10:33sell0.16gbpusd1.75940.00001.75542008.10.06 10:351.75780.000.000.0025.60
174928132008.09.17 17:00sell0.20eurusd1.41931.42550.00002008.09.17 17:111.41800.000.000.0026.00
180952902008.09.23 22:30buy0.20gbpusd1.85491.84760.00002008.09.24 01:241.85620.000.001.9626.00
181415322008.09.24 11:00sell0.20gbpusd1.85711.86440.00002008.09.24 11:051.85580.000.000.0026.00
183755962008.09.26 12:00buy0.20gbpusd1.83821.83090.00002008.09.26 12:061.83950.000.000.0026.00
188242542008.10.01 17:02buy0.20eurusd1.39910.00001.40282008.10.01 17:041.40040.000.000.0026.00
191708722008.10.06 03:06buy0.20eurusd1.36350.00001.36722008.10.06 03:521.36480.000.000.0026.00
188737012008.10.02 04:05sell1.32eurusd1.39571.40961.37242008.10.02 04:081.39550.000.000.0026.40
172606742008.09.16 08:00buy0.30gbpusd1.79741.79010.00002008.09.16 08:021.79830.000.000.0027.00
172645992008.09.16 08:30buy0.30gbpusd1.79691.78960.00002008.09.16 08:381.79780.000.000.0027.00
175729422008.09.18 06:00buy0.30eurusd1.43591.42970.00002008.09.18 07:191.43680.000.000.0027.00
175730602008.09.18 06:00buy0.30gbpusd1.82141.81410.00002008.09.18 07:191.82230.000.000.0027.00
176106102008.09.18 11:00sell0.30eurusd1.44011.44630.00002008.09.18 11:031.43920.000.000.0027.00
176268512008.09.18 13:00sell0.30gbpusd1.82371.83100.00002008.09.18 15:151.82280.000.000.0027.00
176312502008.09.18 14:36sell0.10eurusd1.44621.45621.42622008.09.18 15:151.44350.000.000.0027.00
176655342008.09.18 19:00sell0.30eurusd1.44351.44970.00002008.09.18 19:081.44260.000.000.0027.00
176900982008.09.18 22:30buy0.30eurusd1.43471.42850.00002008.09.18 22:351.43560.000.000.0027.00
177104582008.09.19 03:30sell0.30eurusd1.42401.43020.00002008.09.19 04:041.42310.000.000.0027.00
194629052008.10.07 08:18sell0.16gbpusd1.75670.00001.75272008.10.07 08:241.75500.000.000.0027.20
191208022008.10.03 19:44buy0.16usdjpy105.250.00105.652008.10.03 19:47105.430.000.000.0027.32
194444752008.10.07 06:30sell0.16gbpjpy181.740.00181.292008.10.07 06:33181.560.000.000.0027.97
164048012008.09.05 15:00buy0.40gbpusd1.76821.76090.00002008.09.05 15:111.76890.000.000.0028.00
164730872008.09.08 03:30buy0.40gbpusd1.78851.78120.00002008.09.08 03:421.78920.000.000.0028.00
169810372008.09.12 10:30buy0.40eurusd1.41061.40440.00002008.09.12 10:311.41130.000.000.0028.00
175395552008.09.17 22:00sell0.10eurusd1.43531.44531.41532008.09.17 22:271.43250.000.000.0028.00
176312472008.09.18 14:36sell0.10eurusd1.44631.45631.42632008.09.18 15:151.44350.000.000.0028.00
179697712008.09.22 21:30buy0.20eurusd1.48411.47790.00002008.09.22 21:341.48550.000.000.0028.00
185007782008.09.29 14:30sell0.10gbpusd1.80461.81190.00002008.09.29 14:511.80180.000.000.0028.00
191809642008.10.06 05:28buy0.20eurusd1.36230.00001.36602008.10.06 05:591.36370.000.000.0028.00
190938992008.10.03 16:54sell0.32gbpusd1.77630.00001.77232008.10.03 16:581.77540.000.000.0028.80
164810402008.09.08 05:30sell0.10eurusd1.44081.45081.42082008.09.08 08:071.43790.000.000.0029.00
176312442008.09.18 14:36sell0.10eurusd1.44641.45641.42642008.09.18 15:151.44350.000.000.0029.00
180272902008.09.23 11:22buy0.10eurusd1.47301.46301.49302008.09.23 11:461.47590.000.000.0029.00
195151792008.10.07 11:42sell0.16gbpjpy177.180.00176.732008.10.07 11:44176.990.000.000.0029.90
163030802008.09.04 23:30sell0.50eurusd1.42391.43010.00002008.09.04 23:511.42330.000.000.0030.00
164810342008.09.08 05:29sell0.10eurusd1.44091.45091.42092008.09.08 08:071.43790.000.000.0030.00
169832922008.09.12 11:00buy0.30eurusd1.41121.40500.00002008.09.12 11:061.41220.000.000.0030.00
170774832008.09.15 07:00sell0.30eurusd1.43891.44510.00002008.09.15 07:041.43790.000.000.0030.00
170970352008.09.15 09:00sell0.30eurusd1.43171.43790.00002008.09.15 09:011.43070.000.000.0030.00
172234652008.09.16 00:00sell0.30eurusd1.42741.43360.00002008.09.16 00:331.42640.000.000.0030.00
172605792008.09.16 08:00buy0.30eurusd1.42631.42010.00002008.09.16 08:021.42730.000.000.0030.00
172646212008.09.16 08:30buy0.30eurusd1.42561.41940.00002008.09.16 08:381.42660.000.000.0030.00
173476092008.09.16 18:00sell0.20gbpusd1.78021.78750.00002008.09.16 18:121.77870.000.000.0030.00
176312412008.09.18 14:36sell0.10eurusd1.44651.45651.42652008.09.18 15:151.44350.000.000.0030.00
176699252008.09.18 19:30sell0.30eurusd1.44301.44920.00002008.09.18 19:351.44200.000.000.0030.00
176901662008.09.18 22:31buy0.30gbpusd1.81931.81200.00002008.09.18 22:351.82030.000.000.0030.00
178920122008.09.22 10:30sell0.20gbpusd1.84131.84860.00002008.09.22 13:281.83980.000.000.0030.00
180272882008.09.23 11:21buy0.10eurusd1.47291.46291.49292008.09.23 11:461.47590.000.000.0030.00
182966882008.09.25 17:30sell0.20gbpusd1.84251.84980.00002008.09.25 17:591.84100.000.000.0030.00
185210932008.09.29 16:30buy0.20eurusd1.44511.43890.00002008.09.29 16:311.44660.000.000.0030.00
177214052008.09.19 06:00buy0.10eurusd1.42141.41141.44142008.09.19 08:101.42450.000.000.0031.00
180272852008.09.23 11:21buy0.10eurusd1.47281.46281.49282008.09.23 11:461.47590.000.000.0031.00
182290382008.09.25 06:00sell0.10eurusd1.47061.48061.45062008.09.25 12:451.46750.000.000.0031.00
194422412008.10.07 06:19sell0.32gbpjpy181.630.00181.182008.10.07 06:22181.530.000.000.0031.02
194514022008.10.07 07:07buy0.16gbpjpy180.040.00180.492008.10.07 07:12180.240.000.000.0031.16
192831212008.10.06 16:22sell0.08usdjpy101.080.00100.682008.10.06 16:26100.680.000.000.0031.81
189627332008.10.02 17:27sell0.16gbpjpy185.390.00184.942008.10.02 17:35185.180.000.000.0031.96
164810312008.09.08 05:29sell0.10eurusd1.44101.45101.42102008.09.08 08:071.43780.000.000.0032.00
166844772008.09.09 17:30buy0.40eurusd1.41661.41040.00002008.09.09 17:321.41740.000.000.0032.00
168307132008.09.10 23:30sell0.40eurusd1.39691.40310.00002008.09.10 23:541.39610.000.000.0032.00
180272832008.09.23 11:20buy0.10eurusd1.47271.46271.49272008.09.23 11:461.47590.000.000.0032.00
182104952008.09.25 01:00buy0.20eurusd1.46341.45720.00002008.09.25 01:061.46500.000.000.0032.00
192316472008.10.06 11:24sell0.16gbpjpy182.200.00181.752008.10.06 11:36181.990.000.000.0032.45
191068652008.10.03 18:09buy0.16usdchf1.12750.00001.13152008.10.03 18:241.12980.000.000.0032.57
194255302008.10.07 05:34sell0.16gbpjpy178.820.00178.372008.10.07 05:36178.610.000.000.0032.82
195296882008.10.07 12:58sell0.16gbpjpy177.830.00177.382008.10.07 13:02177.620.000.000.0032.97
164810282008.09.08 05:29sell0.10eurusd1.44111.45111.42112008.09.08 08:071.43780.000.000.0033.00
170913722008.09.15 08:30sell0.30eurusd1.43591.44210.00002008.09.15 08:301.43480.000.000.0033.00
174080722008.09.17 02:30buy0.30eurusd1.41881.41260.00002008.09.17 02:371.41990.000.000.0033.00
174314312008.09.17 08:30buy0.30eurusd1.42011.41390.00002008.09.17 08:361.42120.000.000.0033.00
177566332008.09.19 11:30sell0.30gbpusd1.79611.80340.00002008.09.19 11:451.79500.000.000.0033.00
185374802008.09.29 19:00buy0.10gbpusd1.80321.79590.00002008.09.29 19:261.80650.000.000.0033.00
189433392008.10.02 15:09sell0.16gbpjpy186.040.00185.592008.10.02 15:17185.820.000.000.0033.33
190716852008.10.03 15:10sell0.16gbpjpy185.440.00184.992008.10.03 15:12185.220.000.000.0033.46
181437412008.09.24 11:30sell0.20gbpusd1.85921.86650.00002008.09.24 11:561.85750.000.000.0034.00
181865942008.09.24 18:30sell0.20eurusd1.46411.47030.00002008.09.24 21:471.46240.000.000.0034.00
183858622008.09.26 14:00buy0.20gbpusd1.84151.83420.00002008.09.26 14:091.84320.000.000.0034.00
188736662008.10.02 03:54sell1.74eurusd1.39571.40961.38682008.10.02 04:081.39550.000.000.0034.80
193459352008.10.06 20:08sell0.16gbpjpy175.070.00174.622008.10.06 20:11174.850.000.000.0034.98
161619882008.09.03 21:00sell0.50eurusd1.44921.45540.00002008.09.04 00:531.44850.000.00-16.5035.00
163070402008.09.05 00:00buy0.50eurusd1.42441.41820.00002008.09.05 00:511.42510.000.000.0035.00
189811112008.10.02 21:37sell3.51eurusd1.38191.40981.35862008.10.02 21:371.38180.000.000.0035.10
192836622008.10.06 16:23sell0.08gbpjpy176.080.00175.632008.10.06 16:26175.630.000.000.0035.66
193394752008.10.06 19:27sell0.08gbpjpy175.830.00175.382008.10.06 19:29175.380.000.000.0035.72
192914992008.10.06 16:34sell0.08gbpjpy175.340.00174.892008.10.06 16:35174.890.000.000.0035.81
165254552008.09.08 12:30buy0.40gbpusd1.76151.75420.00002008.09.08 12:541.76240.000.000.0036.00
166645402008.09.09 15:30sell0.40gbpusd1.75881.76610.00002008.09.09 15:351.75790.000.000.0036.00
168923932008.09.11 14:00buy0.40gbpusd1.75581.74850.00002008.09.11 14:301.75670.000.000.0036.00
169810412008.09.12 10:30buy0.30gbpusd1.77001.76270.00002008.09.12 10:311.77120.000.000.0036.00
170842882008.09.15 08:00sell0.30eurusd1.44411.45030.00002008.09.15 08:031.44290.000.000.0036.00
170843272008.09.15 08:00sell0.30gbpusd1.81171.81900.00002008.09.15 08:031.81050.000.000.0036.00
171550552008.09.15 15:19buy0.10eurusd1.41801.40801.43802008.09.15 15:351.42160.000.000.0036.00
172296002008.09.16 01:00sell0.30eurusd1.42631.43250.00002008.09.16 01:531.42510.000.000.0036.00
172521772008.09.16 05:30sell0.30gbpusd1.79351.80080.00002008.09.16 05:541.79230.000.000.0036.00
175395022008.09.17 22:00sell0.20gbpusd1.82121.82850.00002008.09.17 22:271.81940.000.000.0036.00
176411402008.09.18 15:30sell0.30gbpusd1.81921.82650.00002008.09.18 15:311.81800.000.000.0036.00
177053652008.09.19 02:30sell0.30gbpusd1.80661.81390.00002008.09.19 02:341.80540.000.000.0036.00
181453422008.09.24 12:00buy0.20eurusd1.46721.46100.00002008.09.24 13:331.46900.000.000.0036.00
176312362008.09.18 14:00sell0.10eurusd1.44721.45721.42722008.09.18 15:151.44350.000.000.0037.00
193735772008.10.06 22:20sell0.64gbpjpy178.190.00177.742008.10.06 22:22178.130.000.000.0037.64
171550502008.09.15 15:19buy0.10eurusd1.41791.40791.43792008.09.15 15:351.42170.000.000.0038.00
179671612008.09.22 21:00buy0.20eurusd1.48051.47430.00002008.09.22 21:261.48240.000.000.0038.00
180272822008.09.23 11:19buy0.10eurusd1.47201.46201.49202008.09.23 11:461.47580.000.000.0038.00
181113642008.09.24 03:30buy0.20eurusd1.46711.46090.00002008.09.24 08:361.46900.000.000.0038.00
181301572008.09.24 09:00sell0.20eurusd1.46881.47500.00002008.09.24 09:311.46690.000.000.0038.00
193443592008.10.06 19:58sell0.16gbpjpy175.160.00174.712008.10.06 20:03174.920.000.000.0038.15
169763102008.09.12 09:30buy0.30eurusd1.40871.40250.00002008.09.12 10:131.41000.000.000.0039.00
172685432008.09.16 09:00buy0.30eurusd1.42451.41830.00002008.09.16 10:111.42580.000.000.0039.00
172939712008.09.16 12:00sell0.30gbpusd1.78231.78960.00002008.09.16 12:591.78100.000.000.0039.00
173231592008.09.16 15:30buy0.30eurusd1.41901.41280.00002008.09.16 15:501.42030.000.000.0039.00
173927022008.09.17 00:00buy0.30eurusd1.40981.40360.00002008.09.17 00:121.41110.000.000.0039.00
174352102008.09.17 09:00buy0.30gbpusd1.79251.78520.00002008.09.17 09:031.79380.000.000.0039.00
177104782008.09.19 03:30sell0.30gbpusd1.80631.81360.00002008.09.19 04:041.80500.000.000.0039.00
177601512008.09.19 12:00sell0.30gbpusd1.79481.80210.00002008.09.19 12:011.79350.000.000.0039.00
184808222008.09.29 11:00sell0.10gbpusd1.80461.81190.00002008.09.29 12:101.80070.000.000.0039.00
164646532008.09.08 01:00buy0.40eurusd1.43481.42860.00002008.09.08 03:201.43580.000.000.0040.00
164810272008.09.08 05:20sell0.10eurusd1.44181.45181.42182008.09.08 08:071.43780.000.000.0040.00
166645142008.09.09 15:30sell0.40eurusd1.40881.41500.00002008.09.09 15:351.40780.000.000.0040.00
166845172008.09.09 17:30buy0.40gbpusd1.76621.75890.00002008.09.09 17:321.76720.000.000.0040.00
167495402008.09.10 08:30sell0.40eurusd1.41481.42100.00002008.09.10 11:311.41380.000.000.0040.00
168307342008.09.10 23:30sell0.40gbpusd1.74951.75680.00002008.09.10 23:541.74850.000.000.0040.00
179617462008.09.22 20:00buy0.20eurusd1.47711.47090.00002008.09.22 20:221.47910.000.000.0040.00
184703972008.09.29 09:30buy0.20gbpusd1.80831.80100.00002008.09.29 09:321.81030.000.000.0040.00
193941772008.10.07 01:07sell0.32usdjpy102.140.00101.742008.10.07 01:10102.010.000.000.0040.78
189664832008.10.02 17:58sell0.32gbpusd1.76470.00001.76072008.10.02 18:091.76340.000.000.0041.60
191178292008.10.03 19:29sell0.32gbpusd1.77960.00001.77562008.10.03 19:421.77830.000.000.0041.60
174031702008.09.17 02:00buy0.30eurusd1.41711.41090.00002008.09.17 02:011.41850.000.000.0042.00
174987452008.09.17 17:30sell0.20gbpusd1.79171.79900.00002008.09.17 17:571.78960.000.000.0042.00
176095112008.09.18 10:52buy0.30gbpusd1.81921.81190.00002008.09.18 10:571.82060.000.000.0042.00
178742692008.09.22 08:31buy0.20eurusd1.44801.44180.00002008.09.22 08:491.45010.000.000.0042.00
182016842008.09.24 22:00buy0.20gbpusd1.84691.83960.00002008.09.25 00:461.84900.000.005.8842.00
189497682008.10.02 15:54buy0.16gbpjpy185.370.00185.822008.10.02 16:11185.650.000.000.0042.50
164048132008.09.05 15:00buy0.40eurusd1.43041.42420.00002008.09.05 15:111.43150.000.000.0044.00
175358922008.09.17 21:30buy0.20eurusd1.43121.42500.00002008.09.17 21:561.43340.000.000.0044.00
175470212008.09.17 23:30buy0.20gbpusd1.81431.80700.00002008.09.18 01:341.81650.000.005.8844.00
180633042008.09.23 16:30sell0.20eurusd1.47241.47860.00002008.09.23 17:281.47020.000.000.0044.00
180699282008.09.23 17:30sell0.20gbpusd1.85241.85970.00002008.09.23 19:051.85020.000.000.0044.00
188689642008.10.02 03:21sell2.23eurusd1.39601.41011.38712008.10.02 03:231.39580.000.000.0044.60
188689892008.10.02 03:21sell2.23eurusd1.39601.41011.37272008.10.02 03:231.39580.000.000.0044.60
188689782008.10.02 03:21sell2.24eurusd1.39601.41011.38162008.10.02 03:231.39580.000.000.0044.80
189696062008.10.02 18:22sell0.64eurusd1.38401.39801.37512008.10.02 18:291.38330.000.000.0044.80
190922952008.10.03 16:47sell0.32eurusd1.38090.00001.37722008.10.03 16:481.37950.000.000.0044.80
162065972008.09.04 08:30buy0.50gbpusd1.78011.77280.00002008.09.04 09:101.78100.000.000.0045.00
170971632008.09.15 09:00sell0.30gbpusd1.80681.81410.00002008.09.15 09:011.80530.000.000.0045.00
175107712008.09.17 19:00buy0.30gbpusd1.79901.79170.00002008.09.17 19:061.80050.000.000.0045.00
175262902008.09.17 20:30buy0.30gbpusd1.81681.80950.00002008.09.17 20:431.81830.000.000.0045.00
193903472008.10.07 00:36sell0.32gbpjpy177.280.00176.832008.10.07 00:40177.130.000.000.0047.27
164110572008.09.05 15:30buy0.40eurusd1.43071.42450.00002008.09.05 15:341.43190.000.000.0048.00
165700972008.09.08 20:09buy0.10eurusd1.40861.39861.42862008.09.08 21:321.41340.000.000.0048.00
166934792008.09.09 19:00buy0.40eurusd1.41971.41350.00002008.09.09 19:011.42090.000.000.0048.00
167431962008.09.10 07:30sell0.40gbpusd1.76591.77320.00002008.09.10 07:341.76470.000.000.0048.00
169833432008.09.12 11:19sell0.10eurusd1.41001.40981.39002008.09.12 13:401.40520.000.000.0048.00
170032462008.09.12 15:30sell0.40eurusd1.41171.41790.00002008.09.12 16:041.41050.000.000.0048.00
173880182008.09.16 23:32sell0.30eurusd1.41321.41940.00002008.09.16 23:361.41160.000.000.0048.00
174585782008.09.17 12:30buy0.30gbpusd1.78241.77510.00002008.09.17 12:371.78400.000.000.0048.00
165700942008.09.08 20:09buy0.10eurusd1.40851.39851.42852008.09.08 21:321.41340.000.000.0049.00
169833412008.09.12 11:19sell0.10eurusd1.41011.40981.39012008.09.12 13:401.40520.000.000.0049.00
189055782008.10.02 10:16sell2.46eurusd1.39111.40511.38222008.10.02 10:171.39090.000.000.0049.20
188883922008.10.02 08:22sell2.47eurusd1.39271.40681.36942008.10.02 09:001.39250.000.000.0049.40
192124242008.10.06 09:25sell0.16gbpjpy182.230.00181.782008.10.06 09:35181.910.000.000.0049.46
194376432008.10.07 06:02sell0.32usdjpy103.130.00102.732008.10.07 06:05102.970.000.000.0049.72
165254412008.09.08 12:30buy0.50eurusd1.42131.41510.00002008.09.08 12:541.42230.000.000.0050.00
169833402008.09.12 11:19sell0.10eurusd1.41021.40981.39022008.09.12 13:401.40520.000.000.0050.00
173795782008.09.16 22:00sell0.20gbpusd1.78331.79060.00002008.09.16 22:501.78080.000.000.0050.00
192294832008.10.06 11:11sell0.32usdchf1.14420.00001.14022008.10.06 12:171.14240.000.000.0050.42
193567322008.10.06 21:15sell2.56gbpjpy175.570.00175.122008.10.06 21:16175.550.000.000.0050.72
165700912008.09.08 20:08buy0.10eurusd1.40841.40851.42842008.09.08 21:321.41350.000.000.0051.00
169833392008.09.12 11:19sell0.10eurusd1.41031.40981.39032008.09.12 13:401.40520.000.000.0051.00
171613262008.09.15 15:30buy0.30eurusd1.41991.41370.00002008.09.15 15:351.42160.000.000.0051.00
173877802008.09.16 23:30sell0.30gbpusd1.78581.79310.00002008.09.16 23:321.78410.000.000.0051.00
177838382008.09.19 15:00sell0.30eurusd1.43401.44020.00002008.09.19 15:081.43230.000.000.0051.00
189696022008.10.02 18:22sell0.64eurusd1.38401.39801.36962008.10.02 18:291.38320.000.000.0051.20
189696072008.10.02 18:22sell0.64eurusd1.38401.39801.36072008.10.02 18:291.38320.000.000.0051.20
165700872008.09.08 20:08buy0.10eurusd1.40831.40851.42832008.09.08 21:321.41350.000.000.0052.00
166441402008.09.09 12:00buy0.40gbpusd1.76311.75580.00002008.09.09 12:131.76440.000.000.0052.00
166900862008.09.09 18:30buy0.40eurusd1.42031.41410.00002008.09.09 18:311.42160.000.000.0052.00
167495332008.09.10 08:30sell0.40gbpusd1.76401.77130.00002008.09.10 11:311.76270.000.000.0052.00
167678092008.09.10 12:30sell0.40gbpusd1.75701.76430.00002008.09.10 12:371.75570.000.000.0052.00
169832792008.09.12 11:00buy0.40gbpusd1.77131.76400.00002008.09.12 11:061.77260.000.000.0052.00
191795252008.10.06 05:16buy0.40eurusd1.36240.00001.36612008.10.06 05:231.36370.000.000.0052.00
192320652008.10.06 11:28sell0.32gbpjpy182.360.00181.912008.10.06 11:30182.190.000.000.0052.48
189067682008.10.02 10:48sell2.64eurusd1.39111.40481.37672008.10.02 10:541.39090.000.000.0052.80
189067662008.10.02 10:48sell2.65eurusd1.39111.40481.38222008.10.02 10:541.39090.000.000.0053.00
189067722008.10.02 10:48sell2.65eurusd1.39111.40481.36782008.10.02 10:541.39090.000.000.0053.00
189058372008.10.02 10:20sell1.33eurusd1.39111.40511.36782008.10.02 10:211.39070.000.000.0053.20
189092042008.10.02 10:58sell2.68eurusd1.39071.40481.38182008.10.02 10:591.39050.000.000.0053.60
189092072008.10.02 10:58sell2.68eurusd1.39071.40481.37632008.10.02 10:591.39050.000.000.0053.60
189092162008.10.02 10:58sell2.68eurusd1.39071.40481.36742008.10.02 10:591.39050.000.000.0053.60
171069772008.09.15 10:00sell0.30eurusd1.43071.43690.00002008.09.15 10:091.42890.000.000.0054.00
171850732008.09.15 18:00buy0.30eurusd1.41781.41160.00002008.09.15 19:091.41960.000.000.0054.00
175157232008.09.17 19:30buy0.30gbpusd1.80501.79770.00002008.09.17 19:321.80680.000.000.0054.00
177015172008.09.19 02:00sell0.30eurusd1.43041.43660.00002008.09.19 02:211.42860.000.000.0054.00
183966022008.09.26 15:30buy0.20eurusd1.45801.45180.00002008.09.26 15:441.46070.000.000.0054.00
189094472008.10.02 11:00sell2.70eurusd1.39051.40391.38162008.10.02 12:031.39030.000.000.0054.00
189094632008.10.02 11:00sell2.70eurusd1.39051.40391.37612008.10.02 12:031.39030.000.000.0054.00
189094732008.10.02 11:00sell2.70eurusd1.39051.40391.36722008.10.02 12:031.39030.000.000.0054.00
188246322008.10.01 17:06sell0.32gbpusd1.77150.00001.76752008.10.01 23:011.76980.000.000.0054.40
162066172008.09.04 08:30buy0.50eurusd1.45161.44540.00002008.09.04 09:101.45270.000.000.0055.00
163035472008.09.04 23:30sell0.40gbpusd1.75861.76590.00002008.09.04 23:511.75720.000.000.0056.00
166244002008.09.09 09:00buy0.40eurusd1.41411.40790.00002008.09.09 11:051.41550.000.000.0056.00
166492402008.09.09 13:11sell0.10eurusd1.41651.41521.39652008.09.09 15:001.41090.000.000.0056.00
176465292008.09.18 16:00sell0.20eurusd1.43911.44530.00002008.09.18 16:071.43630.000.000.0056.00
193007472008.10.06 16:51sell0.32usdjpy101.270.00100.872008.10.06 16:56101.090.000.000.0056.98
166492362008.09.09 13:11sell0.10eurusd1.41661.41521.39662008.09.09 15:001.41090.000.000.0057.00
172485172008.09.16 04:30sell0.30eurusd1.42351.42970.00002008.09.16 05:181.42160.000.000.0057.00
173523592008.09.16 18:30buy0.30gbpusd1.78431.77700.00002008.09.16 18:381.78620.000.000.0057.00
175203582008.09.17 20:00buy0.30eurusd1.43061.42440.00002008.09.17 20:021.43250.000.000.0057.00
179779462008.09.22 23:02sell0.10eurusd1.47701.47641.45702008.09.23 08:451.47130.000.00-1.1457.00
191272202008.10.03 20:12sell0.32gbpusd1.78270.00001.77872008.10.03 20:241.78090.000.000.0057.60
191844512008.10.06 06:10buy0.32gbpusd1.75750.00001.76152008.10.06 06:561.75930.000.000.0057.60
166492322008.09.09 13:08sell0.10eurusd1.41671.41521.39672008.09.09 15:001.41090.000.000.0058.00
181540632008.09.24 14:00buy0.20gbpusd1.85471.84740.00002008.09.24 14:341.85760.000.000.0058.00
182896642008.09.25 16:30buy0.20eurusd1.46471.45850.00002008.09.25 16:581.46760.000.000.0058.00
166492262008.09.09 13:08sell0.10eurusd1.41681.41521.39682008.09.09 15:001.41090.000.000.0059.00
190725952008.10.03 15:16sell2.96eurusd1.37411.40181.35082008.10.03 15:161.37390.000.000.0059.20
163229482008.09.05 02:00buy0.40eurusd1.42621.42000.00002008.09.05 02:191.42770.000.000.0060.00
168781742008.09.11 11:30sell0.40gbpusd1.74851.75580.00002008.09.11 11:401.74700.000.000.0060.00
168925812008.09.11 14:00buy0.40eurusd1.39361.38740.00002008.09.11 14:301.39510.000.000.0060.00
171131412008.09.15 10:30sell0.30gbpusd1.79931.80660.00002008.09.15 10:461.79730.000.000.0060.00
177084092008.09.19 03:00sell0.30eurusd1.42331.42950.00002008.09.19 03:071.42130.000.000.0060.00
177526122008.09.19 11:00sell0.30gbpusd1.79841.80570.00002008.09.19 11:031.79640.000.000.0060.00
179212302008.09.22 15:00buy0.20eurusd1.46041.45420.00002008.09.22 16:161.46340.000.000.0060.00
179646792008.09.22 20:30buy0.20eurusd1.47861.47240.00002008.09.22 20:471.48160.000.000.0060.00
182619162008.09.25 13:00buy0.20gbpusd1.85521.84790.00002008.09.25 14:371.85820.000.000.0060.00
191263272008.10.03 20:08sell1.28gbpjpy187.930.00187.482008.10.03 20:21187.880.000.000.0060.70
180094682008.09.23 09:00sell0.20gbpusd1.85461.86190.00002008.09.23 09:111.85150.000.000.0062.00
180365082008.09.23 12:31sell0.20gbpusd1.86101.86830.00002008.09.23 13:091.85790.000.000.0062.00
183179372008.09.25 21:00buy0.20eurusd1.46241.45620.00002008.09.26 07:061.46550.000.000.3262.00
195210862008.10.07 12:12sell1.28gbpjpy177.730.00177.282008.10.07 12:17177.680.000.000.0062.74
175029112008.09.17 18:00buy0.30gbpusd1.78951.78220.00002008.09.17 18:411.79160.000.000.0063.00
177351932008.09.19 09:00sell0.30gbpusd1.80471.81200.00002008.09.19 09:081.80260.000.000.0063.00
177691692008.09.19 13:30sell0.30gbpusd1.80381.81110.00002008.09.19 13:391.80170.000.000.0063.00
188263282008.10.01 21:16sell0.53eurusd1.40241.41431.38802008.10.01 21:241.40120.000.000.0063.60
188263332008.10.01 21:16sell0.53eurusd1.40241.41431.37912008.10.01 21:261.40120.000.000.0063.60
166408522008.09.09 11:30buy0.40gbpusd1.76291.75560.00002008.09.09 11:321.76450.000.000.0064.00
192057912008.10.06 08:50sell0.32gbpjpy182.200.00181.752008.10.06 08:55181.990.000.000.0064.96
192241062008.10.06 10:29sell0.32gbpjpy181.780.00181.332008.10.06 11:03181.570.000.000.0064.98
166492172008.09.09 13:00sell0.10eurusd1.41751.41521.39752008.09.09 15:001.41090.000.000.0066.00
174654502008.09.17 14:00buy0.30gbpusd1.79141.78410.00002008.09.17 16:441.79360.000.000.0066.00
177329282008.09.19 08:30buy0.30eurusd1.42201.41580.00002008.09.19 08:381.42420.000.000.0066.00
184273272008.09.29 00:00sell0.20eurusd1.45181.45800.00002008.09.29 02:441.44850.000.000.0066.00
194018752008.10.07 02:24sell0.32gbpjpy177.690.00177.242008.10.07 02:51177.480.000.000.0066.08
189058312008.10.02 10:20sell1.33eurusd1.39111.40511.37672008.10.02 10:211.39060.000.000.0066.50
189435062008.10.02 15:10sell0.32gbpjpy186.200.00185.752008.10.02 15:14185.980.000.000.0066.64
189012802008.10.02 09:43buy0.32gbpjpy185.820.00186.272008.10.02 09:50186.040.000.000.0066.78
189025632008.10.02 09:55buy0.32gbpjpy185.850.00186.302008.10.02 10:11186.070.000.000.0066.83
166873042008.09.09 18:00buy0.40eurusd1.41741.41120.00002008.09.09 18:181.41910.000.000.0068.00
167692692008.09.10 13:00sell0.40eurusd1.40981.41600.00002008.09.10 14:081.40810.000.000.0068.00
167810112008.09.10 14:30sell0.40eurusd1.41051.41670.00002008.09.10 16:461.40880.000.000.0068.00
178868602008.09.22 10:00buy0.20eurusd1.45541.44920.00002008.09.22 10:131.45880.000.000.0068.00
180420962008.09.23 13:30sell0.20gbpusd1.85571.86300.00002008.09.23 14:051.85230.000.000.0068.00
188697612008.10.02 03:30sell2.27eurusd1.39581.40981.38692008.10.02 03:541.39550.000.000.0068.10
188697802008.10.02 03:30sell2.27eurusd1.39581.40961.38142008.10.02 04:081.39550.000.000.0068.10
188698032008.10.02 03:30sell2.27eurusd1.39581.40981.37252008.10.02 03:541.39550.000.000.0068.10
188761212008.10.02 04:17sell2.29eurusd1.39531.40801.38092008.10.02 06:381.39500.000.000.0068.70
188761572008.10.02 04:17sell2.29eurusd1.39531.40801.38642008.10.02 06:381.39500.000.000.0068.70
188761662008.10.02 04:17sell2.29eurusd1.39531.40801.37202008.10.02 06:381.39500.000.000.0068.70
188262982008.10.01 19:32sell0.53eurusd1.40251.41431.39362008.10.01 21:261.40120.000.000.0068.90
169724292008.09.12 09:00buy0.30gbpusd1.76541.75810.00002008.09.12 09:101.76770.000.000.0069.00
178066142008.09.19 17:00sell0.30eurusd1.44031.44650.00002008.09.19 18:001.43800.000.000.0069.00
192642672008.10.06 15:49sell6.96eurusd1.35751.37081.34312008.10.06 15:551.35740.000.000.0069.60
161349302008.09.03 16:37sell0.50eurusd1.44701.45320.00002008.09.03 17:001.44560.000.000.0070.00
174449492008.09.17 10:00sell0.20gbpusd1.78581.79310.00002008.09.17 12:161.78230.000.000.0070.00
189811012008.10.02 21:36sell3.51eurusd1.38211.39551.37322008.10.02 21:371.38190.000.000.0070.20
194940902008.10.07 10:21sell0.16gbpjpy177.100.00176.652008.10.07 10:25176.650.000.000.0070.74
193040402008.10.06 16:58sell0.16gbpjpy176.270.00175.822008.10.06 16:59175.820.000.000.0071.14
192086992008.10.06 09:03buy0.32gbpjpy181.430.00181.882008.10.06 09:10181.660.000.000.0071.15
189957162008.10.03 01:04sell3.57eurusd1.37881.39221.36442008.10.03 01:481.37860.000.000.0071.40
194376692008.10.07 06:02sell0.32gbpjpy181.240.00180.792008.10.07 06:04181.010.000.000.0071.45
194551492008.10.07 07:37sell0.32gbpjpy180.870.00180.422008.10.07 07:50180.640.000.000.0071.49
192888952008.10.06 16:31sell0.16gbpjpy175.390.00174.942008.10.06 16:33174.940.000.000.0071.59
189957032008.10.03 01:04sell3.58eurusd1.37881.39221.36992008.10.03 01:481.37860.000.000.0071.60
189957282008.10.03 01:04sell3.58eurusd1.37881.39221.35552008.10.03 01:481.37860.000.000.0071.60
170334972008.09.15 00:02buy0.30eurusd1.42961.42340.00002008.09.15 00:301.43200.000.000.0072.00
178169352008.09.19 18:30buy0.20gbpusd1.83371.82640.00002008.09.19 20:401.83730.000.000.0072.00
189868722008.10.02 22:29sell1.81eurusd1.38091.39381.35762008.10.02 23:571.38050.000.000.0072.40
189984062008.10.03 01:49sell3.64eurusd1.37831.39221.36942008.10.03 01:491.37810.000.000.0072.80
189984652008.10.03 01:49sell3.64eurusd1.37831.40611.36392008.10.03 01:491.37810.000.000.0072.80
189985132008.10.03 01:49sell3.64eurusd1.37831.40611.35502008.10.03 01:491.37810.000.000.0072.80
189666722008.10.02 17:59sell1.28gbpjpy185.860.00185.412008.10.02 18:05185.800.000.000.0072.94
189535372008.10.02 16:18buy0.32gbpjpy185.180.00185.632008.10.02 16:31185.420.000.000.0072.96
193539162008.10.06 20:55sell0.32gbpjpy175.080.00174.632008.10.06 21:01174.850.000.000.0073.17
173432332008.09.16 17:30sell0.20gbpusd1.77981.78710.00002008.09.16 17:421.77610.000.000.0074.00
191974402008.10.06 07:45sell0.32gbpjpy181.690.00181.242008.10.06 08:30181.450.000.000.0074.39
194756772008.10.07 09:22sell0.64gbpjpy180.540.00180.092008.10.07 09:25180.420.000.000.0074.57
188927822008.10.02 09:02sell2.49eurusd1.39221.40611.36892008.10.02 09:161.39190.000.000.0074.70
170775392008.09.15 07:00sell0.30gbpusd1.80331.81060.00002008.09.15 07:041.80080.000.000.0075.00
171027062008.09.15 09:30sell0.30gbpusd1.80411.81140.00002008.09.15 09:501.80160.000.000.0075.00
172341062008.09.16 02:00sell0.30eurusd1.42411.43030.00002008.09.16 04:161.42160.000.000.0075.00
175775552008.09.18 07:30buy0.30gbpusd1.82241.81510.00002008.09.18 08:141.82490.000.000.0075.00
164566932008.09.08 00:05sell0.40eurusd1.43871.44490.00002008.09.08 00:101.43680.000.000.0076.00
167644062008.09.10 12:00sell0.40gbpusd1.76091.76820.00002008.09.10 12:051.75900.000.000.0076.00
189769042008.10.02 19:53sell2.58eurusd1.38281.39681.36842008.10.02 19:581.38250.000.000.0077.40
194774232008.10.07 09:28sell0.32gbpjpy180.710.00180.262008.10.07 09:35180.460.000.000.0077.73
169938962008.09.12 14:00buy0.30gbpusd1.76831.76100.00002008.09.12 14:381.77090.000.000.0078.00
188480492008.10.01 22:04sell0.60eurusd1.40011.41141.38572008.10.02 01:551.39880.000.00-20.5278.00
189769472008.10.02 19:55sell1.95eurusd1.38281.39681.35952008.10.02 19:581.38240.000.000.0078.00
192842822008.10.06 16:23sell0.32usdjpy101.450.00101.052008.10.06 16:25101.200.000.000.0079.05
192846752008.10.06 16:24sell0.32gbpjpy176.370.00175.922008.10.06 16:25176.120.000.000.0079.08
163072482008.09.05 00:00sell0.40gbpusd1.76041.76770.00002008.09.05 01:461.75840.000.000.0080.00
167463592008.09.10 08:00sell0.40eurusd1.41541.42160.00002008.09.10 08:021.41340.000.000.0080.00
178572432008.09.22 04:30buy0.20eurusd1.45191.44570.00002008.09.22 05:381.45590.000.000.0080.00
181705232008.09.24 16:13sell0.20gbpusd1.85281.86010.00002008.09.24 18:051.84880.000.000.0080.00
173748412008.09.16 21:00sell0.30gbpusd1.78601.79330.00002008.09.16 21:551.78330.000.000.0081.00
193013102008.10.06 16:52sell0.64usdjpy101.440.00101.042008.10.06 16:55101.310.000.000.0082.12
188667652008.10.02 03:01sell2.09eurusd1.39621.41031.38732008.10.02 03:041.39580.000.000.0083.60
188667752008.10.02 03:01sell2.09eurusd1.39621.41031.37292008.10.02 03:041.39580.000.000.0083.60
190874662008.10.03 16:25sell4.19eurusd1.37331.38721.36442008.10.03 16:281.37310.000.000.0083.80
175580942008.09.18 02:30buy0.30gbpusd1.81821.81090.00002008.09.18 05:561.82100.000.000.0084.00
189191582008.10.02 13:01sell2.11eurusd1.38911.40321.37472008.10.02 13:021.38870.000.000.0084.40
189191672008.10.02 13:01sell2.11eurusd1.38911.40321.36582008.10.02 13:021.38870.000.000.0084.40
171559102008.09.15 15:00sell0.30gbpusd1.79081.79810.00002008.09.15 15:171.78790.000.000.0087.00
175419772008.09.17 22:30sell0.20gbpusd1.81871.82600.00002008.09.17 23:091.81430.000.000.0088.00
182932002008.09.25 17:00sell0.20gbpusd1.84701.85430.00002008.09.25 17:271.84260.000.000.0088.00
188676992008.10.02 03:10sell2.20eurusd1.39621.41011.38732008.10.02 03:181.39580.000.000.0088.00
188677022008.10.02 03:10sell2.20eurusd1.39621.41011.38182008.10.02 03:181.39580.000.000.0088.00
188677052008.10.02 03:10sell2.20eurusd1.39621.41011.37292008.10.02 03:181.39580.000.000.0088.00
190725822008.10.03 15:16sell2.96eurusd1.37411.40181.35972008.10.03 15:161.37380.000.000.0088.80
189028602008.10.02 09:58buy0.64gbpjpy185.680.00186.132008.10.02 10:06185.830.000.000.0091.20
163910652008.09.05 14:30buy0.40eurusd1.42631.42010.00002008.09.05 14:301.42860.000.000.0092.00
192958812008.10.06 16:42sell0.32gbpjpy175.530.00175.082008.10.06 16:43175.240.000.000.0092.01
191934842008.10.06 07:02sell0.32gbpjpy181.670.00181.222008.10.06 07:06181.370.000.000.0093.14
162321762008.09.04 13:00sell0.50gbpusd1.77781.78510.00002008.09.04 16:251.77590.000.000.0095.00
192891562008.10.06 16:31sell0.64gbpjpy175.740.00175.292008.10.06 16:33175.590.000.000.0095.21
189671392008.10.02 18:00sell0.64gbpusd1.76630.00001.76232008.10.02 18:051.76480.000.000.0096.00
189713402008.10.02 18:56sell3.25eurusd1.38381.39761.37492008.10.02 18:571.38350.000.000.0097.50
189713452008.10.02 18:56sell3.25eurusd1.38381.39761.36942008.10.02 18:571.38350.000.000.0097.50
189713622008.10.02 18:56sell3.25eurusd1.38381.41171.36052008.10.02 18:571.38350.000.000.0097.50
190866432008.10.03 16:21sell2.44eurusd1.37331.38721.35002008.10.03 16:211.37290.000.000.0097.60
189055812008.10.02 10:16sell2.45eurusd1.39111.40511.37672008.10.02 10:171.39070.000.000.0098.00
168265452008.09.10 23:00sell0.30eurusd1.39991.40610.00002008.09.10 23:231.39660.000.000.0099.00
194631292008.10.07 08:18sell0.32gbpjpy181.000.00180.552008.10.07 08:23180.680.000.000.0099.51
188927802008.10.02 09:02sell2.49eurusd1.39221.40611.37782008.10.02 09:161.39180.000.000.0099.60
169992772008.09.12 15:00sell0.40eurusd1.41221.41840.00002008.09.12 15:131.40970.000.000.00100.00
193743452008.10.06 22:24sell0.64gbpjpy178.210.00177.762008.10.06 22:25178.050.000.000.00100.37
192396012008.10.06 12:31sell3.35eurusd1.35941.37311.33612008.10.06 12:421.35910.000.000.00100.50
171676312008.09.15 16:00buy0.30eurusd1.41831.41210.00002008.09.15 17:121.42170.000.000.00102.00
177909812008.09.19 15:30buy0.30gbpusd1.82281.81550.00002008.09.19 15:311.82620.000.000.00102.00
189766472008.10.02 19:48sell3.41eurusd1.38281.39681.37392008.10.02 19:581.38250.000.000.00102.30
189773112008.10.02 20:09sell3.46eurusd1.38281.39601.37392008.10.02 20:591.38250.000.000.00103.80
189773162008.10.02 20:09sell3.46eurusd1.38281.39601.36842008.10.02 20:591.38250.000.000.00103.80
189773282008.10.02 20:09sell3.46eurusd1.38281.39601.35952008.10.02 20:591.38250.000.000.00103.80
180482242008.09.23 14:31buy0.20eurusd1.47291.46670.00002008.09.23 15:331.47810.000.000.00104.00
188481612008.10.01 22:04sell0.81eurusd1.40011.41141.39122008.10.02 01:551.39880.000.00-27.70105.30
188481642008.10.01 22:04sell0.81eurusd1.40011.41141.37682008.10.02 01:571.39880.000.00-27.70105.30
189811082008.10.02 21:36sell3.51eurusd1.38211.39551.36772008.10.02 21:371.38180.000.000.00105.30
191980592008.10.06 07:50sell0.64gbpjpy181.850.00181.402008.10.06 07:54181.680.000.000.00105.34
173670372008.09.16 20:30buy0.20eurusd1.41171.40550.00002008.09.16 20:501.41700.000.000.00106.00
177977002008.09.19 16:00buy0.30gbpusd1.82291.81560.00002008.09.19 16:231.82650.000.000.00108.00
178780652008.09.22 09:00buy0.20eurusd1.45191.44570.00002008.09.22 09:471.45730.000.000.00108.00
193654192008.10.06 21:50sell1.55eurusd1.35121.36491.34232008.10.06 21:521.35050.000.000.00108.50
189057792008.10.02 10:18sell1.57eurusd1.39111.40511.38222008.10.02 10:211.39040.000.000.00109.90
165579362008.09.08 18:00sell0.50gbpusd1.75381.76110.00002008.09.08 19:061.75160.000.000.00110.00
171405532008.09.15 13:30buy0.30eurusd1.41311.40690.00002008.09.15 14:561.41680.000.000.00111.00
172056132008.09.15 21:30buy0.30eurusd1.42541.41920.00002008.09.15 21:521.42910.000.000.00111.00
174239462008.09.17 07:00buy0.30gbpusd1.78481.77750.00002008.09.17 08:251.78850.000.000.00111.00
189248372008.10.02 14:24sell2.78eurusd1.38851.40201.37412008.10.02 14:321.38810.000.000.00111.20
189248402008.10.02 14:24sell2.78eurusd1.38851.40201.36522008.10.02 14:321.38810.000.000.00111.20
189191252008.10.02 13:01sell2.79eurusd1.38911.40311.38022008.10.02 13:021.38870.000.000.00111.60
189993422008.10.03 01:57sell3.72eurusd1.37831.38841.36942008.10.03 14:511.37800.000.000.00111.60
189993432008.10.03 01:57sell3.72eurusd1.37831.40611.36392008.10.03 14:511.37800.000.000.00111.60
189993462008.10.03 01:57sell3.72eurusd1.37831.40611.35502008.10.03 14:511.37800.000.000.00111.60
189247892008.10.02 14:24sell2.81eurusd1.38851.40201.37962008.10.02 14:321.38810.000.000.00112.40
174606732008.09.17 13:00buy0.30gbpusd1.78661.77930.00002008.09.17 13:551.79040.000.000.00114.00
176239612008.09.18 12:30sell0.30gbpusd1.82611.83340.00002008.09.18 12:341.82230.000.000.00114.00
177401362008.09.19 09:30sell0.30gbpusd1.79801.80530.00002008.09.19 10:301.79420.000.000.00114.00
190708572008.10.03 15:13sell3.85eurusd1.37431.40201.35992008.10.03 15:131.37400.000.000.00115.50
190708542008.10.03 15:13sell3.86eurusd1.37431.40201.36542008.10.03 15:131.37400.000.000.00115.80
190708682008.10.03 15:13sell3.86eurusd1.37431.40201.35102008.10.03 15:131.37400.000.000.00115.80
164646212008.09.08 01:00buy0.40gbpusd1.78431.77700.00002008.09.08 03:201.78720.000.000.00116.00
183494012008.09.26 07:30sell0.20eurusd1.46351.46970.00002008.09.26 11:421.45770.000.000.00116.00
174205142008.09.17 05:30buy0.30gbpusd1.78061.77330.00002008.09.17 06:491.78450.000.000.00117.00
164928752008.09.08 08:26sell0.10eurusd1.43441.44441.41442008.09.08 11:491.42260.000.000.00118.00
164928822008.09.08 08:26sell0.10eurusd1.43431.44431.41432008.09.08 11:491.42250.000.000.00118.00
164928882008.09.08 08:26sell0.10eurusd1.43421.44421.41422008.09.08 11:491.42240.000.000.00118.00
164928672008.09.08 08:25sell0.10eurusd1.43451.44451.41452008.09.08 11:491.42260.000.000.00119.00
164730542008.09.08 03:30buy0.40eurusd1.43661.43040.00002008.09.08 03:421.43960.000.000.00120.00
164815922008.09.08 05:30sell0.40eurusd1.44071.44690.00002008.09.08 08:071.43770.000.000.00120.00
168338982008.09.11 00:00sell0.40gbpusd1.74961.75690.00002008.09.11 11:161.74660.000.000.00120.00
188846862008.10.02 08:04sell2.42eurusd1.39331.40701.37002008.10.02 08:121.39280.000.000.00121.00
190729162008.10.03 15:17sell3.03eurusd1.37411.38791.35972008.10.03 15:171.37370.000.000.00121.20
190729202008.10.03 15:17sell3.03eurusd1.37411.40181.35082008.10.03 15:171.37370.000.000.00121.20
189664432008.10.02 18:05sell2.45eurusd1.38441.39821.37552008.10.02 18:091.38390.000.000.00122.50
189664502008.10.02 18:05sell2.45eurusd1.38441.39821.37002008.10.02 18:091.38390.000.000.00122.50
189664542008.10.02 18:05sell2.45eurusd1.38441.39821.36112008.10.02 18:091.38390.000.000.00122.50
177162102008.09.19 04:30buy0.30eurusd1.42041.41420.00002008.09.19 08:111.42450.000.000.00123.00
193654422008.10.06 21:50sell1.55eurusd1.35121.36491.33682008.10.06 21:521.35040.000.000.00124.00
193654652008.10.06 21:50sell1.55eurusd1.35121.36491.32792008.10.06 21:521.35040.000.000.00124.00
188927752008.10.02 09:02sell2.49eurusd1.39221.40611.38332008.10.02 09:161.39170.000.000.00124.50
161347312008.09.03 16:35sell0.50gbpusd1.77911.78540.00002008.09.03 17:001.77660.000.000.00125.00
188667702008.10.02 03:01sell2.09eurusd1.39621.41031.38182008.10.02 03:041.39560.000.000.00125.40
194137032008.10.07 04:00sell2.56gbpjpy177.770.00177.322008.10.07 04:05177.720.000.000.00125.51
190874802008.10.03 16:25sell4.19eurusd1.37331.38721.35892008.10.03 16:281.37300.000.000.00125.70
190874932008.10.03 16:25sell4.19eurusd1.37331.38721.35002008.10.03 16:281.37300.000.000.00125.70
193782532008.10.06 22:58sell6.29eurusd1.35061.36421.32732008.10.06 22:591.35040.000.000.00125.80
164928602008.09.08 08:21sell0.10eurusd1.43521.44521.41522008.09.08 11:491.42260.000.000.00126.00
170685492008.09.15 06:01sell0.30eurusd1.44361.44980.00002008.09.15 06:371.43940.000.000.00126.00
172115422008.09.15 22:00sell0.30gbpusd1.80221.80950.00002008.09.15 22:361.79800.000.000.00126.00
174098572008.09.17 03:00sell0.30gbpusd1.78681.79410.00002008.09.17 05:041.78260.000.000.00126.00
193782442008.10.06 22:58sell6.30eurusd1.35061.36421.33622008.10.06 22:591.35040.000.000.00126.00
161495072008.09.03 18:30sell0.50gbpusd1.77621.78350.00002008.09.04 00:531.77360.000.00-25.95130.00
192247342008.10.06 10:33sell0.64gbpjpy181.940.00181.492008.10.06 10:37181.730.000.000.00130.00
192418452008.10.06 12:49sell6.56eurusd1.35921.37291.35032008.10.06 12:501.35900.000.000.00131.20
192418522008.10.06 12:49sell6.56eurusd1.35921.37291.34482008.10.06 12:501.35900.000.000.00131.20
192418572008.10.06 12:49sell6.56eurusd1.35921.38661.33592008.10.06 12:501.35900.000.000.00131.20
189750582008.10.02 19:17sell3.29eurusd1.38321.39701.37432008.10.02 19:371.38280.000.000.00131.60
189750612008.10.02 19:17sell3.29eurusd1.38321.39701.36882008.10.02 19:371.38280.000.000.00131.60
189750622008.10.02 19:17sell3.29eurusd1.38321.39721.35992008.10.02 19:371.38280.000.000.00131.60
164627372008.09.08 00:30buy0.40gbpusd1.78141.77410.00002008.09.08 00:361.78470.000.000.00132.00
182121832008.09.25 01:30buy0.20eurusd1.46631.46010.00002008.09.25 03:571.47310.000.000.00136.00
189140722008.10.02 12:48sell2.73eurusd1.38991.40341.38102008.10.02 12:491.38940.000.000.00136.50
189141022008.10.02 12:48sell2.73eurusd1.38991.40341.37552008.10.02 12:491.38940.000.000.00136.50
189141052008.10.02 12:48sell2.73eurusd1.38991.41791.36662008.10.02 12:491.38940.000.000.00136.50
195001112008.10.07 10:42sell1.28gbpjpy177.720.00177.272008.10.07 10:42177.610.000.000.00137.79
173958382008.09.17 00:31buy0.30eurusd1.41071.40450.00002008.09.17 01:341.41530.000.000.00138.00
176836582008.09.18 21:30buy0.30eurusd1.43051.42430.00002008.09.18 22:211.43510.000.000.00138.00
192614062008.10.06 15:15sell6.94eurusd1.35771.37121.34882008.10.06 15:181.35750.000.000.00138.80
192614142008.10.06 15:15sell6.94eurusd1.35771.37121.34332008.10.06 15:181.35750.000.000.00138.80
192642852008.10.06 15:49sell6.96eurusd1.35751.37081.33422008.10.06 15:551.35730.000.000.00139.20
164745962008.09.08 04:00buy0.40gbpusd1.78971.78240.00002008.09.08 04:261.79320.000.000.00140.00
168805622008.09.11 12:00buy0.40gbpusd1.74571.73840.00002008.09.11 12:131.74920.000.000.00140.00
189868102008.10.02 22:28sell3.52eurusd1.38091.39371.37202008.10.02 23:571.38050.000.000.00140.80
189868512008.10.02 22:28sell3.52eurusd1.38091.39371.36652008.10.02 23:571.38050.000.000.00140.80
193042082008.10.06 16:58sell0.32gbpjpy176.440.00175.992008.10.06 16:59175.990.000.000.00142.26
193020652008.10.06 16:54sell0.32gbpjpy176.190.00175.742008.10.06 16:56175.740.000.000.00142.37
192003362008.10.06 08:04sell0.64gbpjpy181.850.00181.402008.10.06 08:10181.620.000.000.00142.51
171940472008.09.15 19:30buy0.30eurusd1.42031.41410.00002008.09.15 21:281.42510.000.000.00144.00
190866162008.10.03 16:21sell2.44eurusd1.37331.38721.36442008.10.03 16:211.37270.000.000.00146.40
190866242008.10.03 16:21sell2.44eurusd1.37331.38721.35892008.10.03 16:211.37270.000.000.00146.40
168840762008.09.11 12:30buy0.40gbpusd1.75041.74310.00002008.09.11 13:341.75410.000.000.00148.00
193938402008.10.07 01:05sell2.56gbpjpy177.920.00177.472008.10.07 01:10177.860.000.000.00150.65
193617222008.10.06 21:31sell1.28gbpjpy176.570.00176.122008.10.06 21:36176.450.000.000.00151.83
170622172008.09.15 04:31buy0.30gbpusd1.80541.79810.00002008.09.15 05:081.81050.000.000.00153.00
188606912008.10.02 02:00sell0.90eurusd1.39731.41121.38842008.10.02 02:021.39560.000.000.00153.00
178493272008.09.22 03:00buy0.20gbpusd1.82931.82200.00002008.09.22 05:381.83700.000.000.00154.00
179791412008.09.22 23:30sell0.20eurusd1.47901.48520.00002008.09.23 08:451.47130.000.00-2.28154.00
173077222008.09.16 14:00sell0.30gbpusd1.78671.79400.00002008.09.16 15:231.78150.000.000.00156.00
171812342008.09.15 17:30sell0.30gbpusd1.79301.80030.00002008.09.15 17:531.78770.000.000.00159.00
173263842008.09.16 16:00sell0.30gbpusd1.78031.78760.00002008.09.16 16:541.77500.000.000.00159.00
190728702008.10.03 15:16sell3.99eurusd1.37411.38791.36522008.10.03 15:171.37370.000.000.00159.60
192363922008.10.06 12:05buy0.64gbpjpy181.330.00181.782008.10.06 12:08181.590.000.000.00161.02
194407572008.10.07 06:13sell1.28gbpjpy181.910.00181.462008.10.07 06:17181.780.000.000.00161.27
188607082008.10.02 02:00sell0.91eurusd1.39731.41111.38292008.10.02 02:041.39550.000.000.00163.80
164772832008.09.08 04:30buy0.40gbpusd1.79291.78560.00002008.09.08 05:131.79700.000.000.00164.00
184419052008.09.29 03:00sell0.20eurusd1.44901.45520.00002008.09.29 08:371.44080.000.000.00164.00
193782392008.10.06 22:56sell8.25eurusd1.35061.36421.34172008.10.06 22:591.35040.000.000.00165.00
193021912008.10.06 16:54sell0.64gbpjpy176.220.00175.772008.10.06 16:55175.950.000.000.00170.64
178019472008.09.19 16:30buy0.30gbpusd1.82391.81660.00002008.09.19 16:551.82960.000.000.00171.00
179342742008.09.22 16:30buy0.20eurusd1.46461.45840.00002008.09.22 18:491.47320.000.000.00172.00
189292782008.10.02 14:32sell2.92eurusd1.38801.40201.37912008.10.02 14:331.38740.000.000.00175.20
189292802008.10.02 14:32sell2.92eurusd1.38801.40201.37362008.10.02 14:331.38740.000.000.00175.20
189292872008.10.02 14:32sell2.92eurusd1.38801.40201.36472008.10.02 14:331.38740.000.000.00175.20
168999962008.09.11 15:00buy0.40eurusd1.39261.38640.00002008.09.11 22:281.39700.000.000.00176.00
193688242008.10.06 22:02sell6.02eurusd1.35121.36471.32792008.10.06 22:031.35090.000.000.00180.60
194118912008.10.07 03:48sell1.28gbpjpy177.590.00177.142008.10.07 03:52177.440.000.000.00188.51
195177032008.10.07 11:55sell0.64gbpjpy177.560.00177.112008.10.07 11:59177.250.000.000.00194.93
176721362008.09.18 20:00sell0.30gbpusd1.82031.82760.00002008.09.18 21:081.81380.000.000.00195.00
192574532008.10.06 14:42sell6.80eurusd1.35801.37141.34362008.10.06 15:101.35770.000.000.00204.00
191226672008.10.03 19:50sell1.28gbpjpy187.920.00187.472008.10.03 20:02187.750.000.000.00206.43
190772492008.10.03 15:35sell2.97eurusd1.37391.38741.35952008.10.03 16:141.37320.000.000.00207.90
167975372008.09.10 17:12sell0.40gbpusd1.75551.76280.00002008.09.10 23:231.75030.000.000.00208.00
190772562008.10.03 15:35sell2.98eurusd1.37391.38741.35062008.10.03 16:141.37320.000.000.00208.60
192754682008.10.06 16:12sell7.06eurusd1.35691.38441.33362008.10.06 16:131.35660.000.000.00211.80
170103412008.09.12 16:30buy0.30gbpusd1.78141.77410.00002008.09.12 17:061.78870.000.000.00219.00
161755192008.09.04 01:00buy0.50gbpusd1.77331.76600.00002008.09.04 08:011.77770.000.000.00220.00
169444162008.09.12 00:00buy0.30eurusd1.40141.39520.00002008.09.12 09:101.40880.000.000.00222.00
193932972008.10.07 03:01sell7.46eurusd1.34881.36141.33992008.10.07 03:011.34850.000.000.00223.80
189710642008.10.02 18:37sell3.20eurusd1.38381.39771.37492008.10.02 18:391.38310.000.000.00224.00
190665402008.10.03 14:59sell3.74eurusd1.37451.38811.36562008.10.03 15:041.37390.000.000.00224.40
190665442008.10.03 14:59sell3.74eurusd1.37451.38831.36012008.10.03 15:041.37390.000.000.00224.40
190665612008.10.03 14:59sell3.74eurusd1.37451.38831.35122008.10.03 15:041.37390.000.000.00224.40
167078242008.09.09 21:30buy0.40gbpusd1.76021.75290.00002008.09.10 07:281.76590.000.003.96228.00
176150162008.09.18 11:30buy0.30eurusd1.44351.43730.00002008.09.18 12:081.45130.000.000.00234.00
190725002008.10.03 15:14sell3.93eurusd1.37431.38791.36542008.10.03 15:161.37370.000.000.00235.80
189760322008.10.02 19:39sell3.37eurusd1.38301.39701.37412008.10.02 19:431.38230.000.000.00235.90
165193302008.09.08 11:49sell0.50eurusd1.42251.42870.00002008.09.08 12:121.41770.000.000.00240.00
193714562008.10.06 22:49sell8.02eurusd1.35101.36421.32772008.10.06 22:541.35070.000.000.00240.60
193688142008.10.06 22:02sell6.03eurusd1.35121.36471.33682008.10.06 22:031.35080.000.000.00241.20
162549972008.09.04 16:30sell0.50gbpusd1.77431.78160.00002008.09.04 17:131.76940.000.000.00245.00
193672942008.10.06 21:51sell1.28gbpjpy177.460.00177.012008.10.06 21:52177.260.000.000.00252.07
192394742008.10.06 12:28sell6.35eurusd1.35951.37311.35062008.10.06 12:421.35910.000.000.00254.00
192394812008.10.06 12:28sell6.35eurusd1.35951.37311.34512008.10.06 12:421.35910.000.000.00254.00
170177652008.09.12 17:30buy0.40gbpusd1.79251.78520.00002008.09.15 00:021.79890.000.003.96256.00
189990092008.10.03 01:51sell3.68eurusd1.37831.39221.36942008.10.03 01:551.37760.000.000.00257.60
192455862008.10.06 13:14sell6.62eurusd1.35891.37171.35002008.10.06 14:371.35850.000.000.00264.80
190934892008.10.03 16:54sell2.56gbpjpy188.140.00187.692008.10.03 16:58188.030.000.000.00265.89
168336192008.09.11 00:00sell0.40eurusd1.39641.39630.00002008.09.11 11:161.38960.000.000.00272.00
192574902008.10.06 14:42sell6.80eurusd1.35801.37141.33472008.10.06 15:101.35760.000.000.00272.00
190772202008.10.03 15:34sell3.92eurusd1.37391.38741.36502008.10.03 16:141.37320.000.000.00274.40
192614162008.10.06 15:15sell6.94eurusd1.35771.37121.33442008.10.06 15:181.35730.000.000.00277.60
193573342008.10.06 21:16sell1.28gbpjpy175.480.00175.032008.10.06 21:17175.260.000.000.00279.17
192754582008.10.06 16:12sell7.06eurusd1.35691.38441.34802008.10.06 16:131.35650.000.000.00282.40
192754642008.10.06 16:12sell7.06eurusd1.35691.38441.34252008.10.06 16:131.35650.000.000.00282.40
170177822008.09.12 17:30buy0.30eurusd1.41981.41360.00002008.09.15 00:021.42930.000.000.54285.00
193737192008.10.06 22:20sell1.28gbpjpy178.360.00177.912008.10.06 22:22178.130.000.000.00288.58
165281202008.09.08 13:00sell0.50gbpusd1.76311.77040.00002008.09.08 17:521.75730.000.000.00290.00
193933702008.10.07 03:01sell7.44eurusd1.34881.36141.32552008.10.07 03:011.34840.000.000.00297.60
193933432008.10.07 03:01sell7.45eurusd1.34881.36141.33442008.10.07 03:011.34840.000.000.00298.00
195404332008.10.07 14:01sell5.12gbpjpy179.470.00179.022008.10.07 14:05179.410.000.000.00300.29
193713882008.10.06 22:49sell8.02eurusd1.35111.36421.34222008.10.06 22:541.35070.000.000.00320.80
193714462008.10.06 22:49sell8.02eurusd1.35111.36421.33672008.10.06 22:541.35070.000.000.00320.80
192456012008.10.06 13:14sell6.62eurusd1.35891.37231.33562008.10.06 14:371.35840.000.000.00331.00
192574502008.10.06 14:42sell6.80eurusd1.35801.37141.34912008.10.06 15:101.35750.000.000.00340.00
171182962008.09.15 11:00sell0.30gbpusd1.79751.79730.00002008.09.15 13:221.78610.000.000.00342.00
194760452008.10.07 09:22sell1.28gbpjpy180.700.00180.252008.10.07 09:25180.420.000.000.00348.00
188821532008.10.02 06:51sell2.82eurusd1.39570.00001.39202008.10.02 07:281.39440.000.000.00366.60
188844192008.10.02 07:38sell2.82eurusd1.39570.00001.39202008.10.02 07:441.39440.000.000.00366.60
162665842008.09.04 17:30sell0.50eurusd1.43411.44030.00002008.09.04 23:141.42670.000.000.00370.00
193685832008.10.06 21:56sell7.90eurusd1.35121.36471.34232008.10.06 22:031.35070.000.000.00395.00
192455912008.10.06 13:14sell6.62eurusd1.35891.37231.34452008.10.06 14:371.35830.000.000.00397.20
164203862008.09.05 16:31buy0.40eurusd1.42611.41990.00002008.09.08 00:041.43870.000.000.76504.00
195214392008.10.07 12:14sell2.56gbpjpy177.890.00177.442008.10.07 12:17177.680.000.000.00527.00
191271722008.10.03 20:12sell2.56gbpjpy188.100.00187.652008.10.03 20:21187.880.000.000.00534.24
189671902008.10.02 18:00sell2.56gbpjpy186.020.00185.572008.10.02 18:05185.800.000.000.00534.86
192894192008.10.06 16:31sell1.28gbpjpy175.980.00175.532008.10.06 16:33175.530.000.000.00571.43
188608322008.10.02 01:57sell2.56gbpjpy187.440.00186.992008.10.02 02:08187.180.000.000.00627.27
194138672008.10.07 04:01sell5.12gbpjpy177.930.00177.482008.10.07 04:08177.800.000.000.00652.49
193625532008.10.06 21:34sell2.56gbpjpy176.730.00176.282008.10.06 21:36176.450.000.000.00708.65
193941582008.10.07 01:07sell5.12gbpjpy178.090.00177.642008.10.07 01:11177.930.000.000.00803.30
194410232008.10.07 06:14sell5.12gbpusd1.76180.00001.75782008.10.07 06:221.76010.000.000.00870.40
194285062008.10.07 05:44sell5.12gbpjpy179.620.00179.172008.10.07 05:53179.440.000.000.00896.85
193569972008.10.06 21:15sell5.12gbpjpy175.730.00175.282008.10.06 21:16175.550.000.000.00912.93
190939842008.10.03 16:55sell5.12gbpjpy188.300.00187.852008.10.03 16:58188.050.000.000.001 208.46
195407442008.10.07 14:02sell10.24gbpjpy179.630.00179.182008.10.07 14:05179.400.000.000.002 302.24
190881842008.10.06 00:00sell4.24eurusd1.37311.40081.35872008.10.06 02:511.36540.000.000.003 264.80
190881862008.10.06 00:00sell4.24eurusd1.37311.40081.34982008.10.06 02:511.36540.000.000.003 264.80
194286612008.10.07 05:44sell10.24gbpjpy179.800.00179.352008.10.07 05:53179.440.000.000.003 587.39
190881832008.10.06 00:00sell4.24eurusd1.37311.40081.36422008.10.06 00:001.36420.000.000.003 773.60
161342542008.09.03 16:30balanceDeposit10 000.00
187707992008.10.01 10:19balancedeposit10 000.00
  0.00 0.00 -357.56 36 916.19
Closed P/L: 36 558.63
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
195418012008.10.07 14:06sell0.01gbpusd1.75340.00001.7494 1.75260.000.000.000.80
195418112008.10.07 14:06sell0.01usdjpy102.290.00101.89 102.290.000.000.000.00
195421062008.10.07 14:07sell0.01eurusd1.36110.00001.3574 1.36280.000.000.00-1.70
195428622008.10.07 14:12buy0.01gbpjpy179.620.00180.07 179.190.000.000.00-4.20
195429082008.10.07 14:12sell0.02eurusd1.36260.00001.3589 1.36280.000.000.00-0.40
195430422008.10.07 14:13buy0.02gbpjpy179.460.00179.91 179.190.000.000.00-5.28
195433872008.10.07 14:16sell0.01usdchf1.13940.00001.1354 1.14000.000.000.00-0.53
195434052008.10.07 14:16buy0.04gbpjpy179.160.00179.61 179.190.000.000.001.17
195434922008.10.07 14:16sell0.01gbpjpy179.210.00178.76 179.260.000.000.00-0.49
  0.00 0.00 0.00 -10.63
 Floating P/L: -10.63
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
193931662008.10.07 01:00buy stop7.46eurusd1.37611.34881.3850 1.3628
193932032008.10.07 01:00buy stop7.48eurusd1.37611.34881.3905 1.3628
193932192008.10.07 01:00buy stop7.48eurusd1.37611.34881.3994 1.3628
194068972008.10.07 03:03sell stop8.53eurusd1.34781.37501.3389 1.3626
194068992008.10.07 03:03sell stop8.53eurusd1.34781.37501.3334 1.3626
194069012008.10.07 03:03sell stop8.53eurusd1.34781.37501.3245 1.3626
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 20 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 36 558.63 Floating P/L: -10.63 Margin: 201.12
Balance: 56 558.63 Equity: 56 548.00 Free Margin: 56 346.88
 
Details:
Graph
Gross Profit: 80 778.51 Gross Loss: 44 219.88 Total Net Profit: 36 558.63
Profit Factor: 1.83 Expected Payoff: 11.35  
Absolute Drawdown: 8 224.09 Maximal Drawdown: 8 324.09 (82.42%) Relative Drawdown: 82.42% (8 324.09)
 
Total Trades: 3221 Short Positions (won %): 2462 (61.05%) Long Positions (won %): 759 (62.58%)
Profit Trades (% of total): 1978 (61.41%) Loss trades (% of total): 1243 (38.59%)
Largest profit trade: 3 773.60 loss trade: -437.88
Average profit trade: 40.84 loss trade: -35.58
Maximum consecutive wins ($): 27 (175.37) consecutive losses ($): 19 (-1 721.71)
Maximal consecutive profit (count): 6 561.26 (14) consecutive loss (count): -1 721.71 (19)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 2