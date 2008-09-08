|Account: 285887
|Name: fxmaestro3
|Currency: USD
|2008 October 7, 14:17
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|19539189
|2008.10.07 13:58
|sell
|1.28
|gbpjpy
|179.08
|0.00
|178.63
|2008.10.07 14:05
|179.43
|0.00
|0.00
|0.00
|-437.88
|16141308
|2008.09.03 17:30
|sell
|0.60
|eurusd
|1.4441
|1.4503
|0.0000
|2008.09.03 20:52
|1.4503
|0.00
|0.00
|0.00
|-372.00
|16141347
|2008.09.03 17:30
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.7732
|1.7805
|0.0000
|2008.09.03 18:04
|1.7805
|0.00
|0.00
|0.00
|-365.00
|16213162
|2008.09.04 09:30
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.7832
|1.7759
|0.0000
|2008.09.04 12:58
|1.7759
|0.00
|0.00
|0.00
|-365.00
|16266626
|2008.09.04 17:30
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.7668
|1.7741
|0.0000
|2008.09.04 18:57
|1.7741
|0.00
|0.00
|0.00
|-365.00
|16325313
|2008.09.05 02:30
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.7586
|1.7659
|0.0000
|2008.09.05 14:26
|1.7659
|0.00
|0.00
|0.00
|-365.00
|19538853
|2008.10.07 13:57
|sell
|0.64
|gbpjpy
|178.92
|0.00
|178.47
|2008.10.07 14:05
|179.43
|0.00
|0.00
|0.00
|-319.03
|16213171
|2008.09.04 09:30
|buy
|0.50
|eurusd
|1.4536
|1.4474
|0.0000
|2008.09.04 12:41
|1.4474
|0.00
|0.00
|0.00
|-310.00
|16230191
|2008.09.04 12:42
|buy
|0.50
|eurusd
|1.4477
|1.4415
|0.0000
|2008.09.04 16:25
|1.4415
|0.00
|0.00
|0.00
|-310.00
|19539847
|2008.10.07 14:00
|sell
|2.56
|gbpjpy
|179.30
|0.00
|178.85
|2008.10.07 14:05
|179.42
|0.00
|0.00
|0.00
|-300.26
|16393300
|2008.09.05 14:31
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.7679
|1.7606
|0.0000
|2008.09.05 14:35
|1.7606
|0.00
|0.00
|0.00
|-292.00
|16415007
|2008.09.05 16:00
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.7724
|1.7651
|0.0000
|2008.09.05 18:14
|1.7651
|0.00
|0.00
|0.00
|-292.00
|16481585
|2008.09.08 05:30
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.7956
|1.7883
|0.0000
|2008.09.08 08:07
|1.7883
|0.00
|0.00
|0.00
|-292.00
|16519364
|2008.09.08 11:49
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.7669
|1.7596
|0.0000
|2008.09.08 12:12
|1.7596
|0.00
|0.00
|0.00
|-292.00
|16566819
|2008.09.08 19:30
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.7487
|1.7560
|0.0000
|2008.09.08 21:03
|1.7560
|0.00
|0.00
|0.00
|-292.00
|16669877
|2008.09.09 16:00
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.7602
|1.7675
|0.0000
|2008.09.09 17:22
|1.7675
|0.00
|0.00
|0.00
|-292.00
|16695648
|2008.09.09 19:30
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.7688
|1.7615
|0.0000
|2008.09.09 21:10
|1.7615
|0.00
|0.00
|0.00
|-292.00
|16899957
|2008.09.11 15:00
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.7569
|1.7496
|0.0000
|2008.09.11 17:03
|1.7496
|0.00
|0.00
|0.00
|-292.00
|16915187
|2008.09.11 17:30
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.7476
|1.7549
|0.0000
|2008.09.11 22:28
|1.7549
|0.00
|0.00
|0.00
|-292.00
|16936358
|2008.09.11 22:30
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.7555
|1.7628
|0.0000
|2008.09.12 08:30
|1.7628
|0.00
|0.00
|-7.24
|-292.00
|17041695
|2008.09.15 01:00
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.7984
|1.8057
|0.0000
|2008.09.15 04:29
|1.8057
|0.00
|0.00
|0.00
|-292.00
|16274590
|2008.09.04 19:00
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.7733
|1.7660
|0.0000
|2008.09.04 23:14
|1.7665
|0.00
|0.00
|0.00
|-272.00
|19439424
|2008.10.07 06:09
|sell
|1.28
|gbpusd
|1.7584
|0.0000
|1.7544
|2008.10.07 06:22
|1.7604
|0.00
|0.00
|0.00
|-256.00
|16325354
|2008.09.05 02:30
|buy
|0.40
|eurusd
|1.4265
|1.4203
|0.0000
|2008.09.05 12:56
|1.4203
|0.00
|0.00
|0.00
|-248.00
|16381966
|2008.09.05 13:00
|sell
|0.40
|eurusd
|1.4207
|1.4269
|0.0000
|2008.09.05 14:26
|1.4269
|0.00
|0.00
|0.00
|-248.00
|16415038
|2008.09.05 16:00
|buy
|0.40
|eurusd
|1.4316
|1.4254
|0.0000
|2008.09.05 16:22
|1.4254
|0.00
|0.00
|0.00
|-248.00
|16528173
|2008.09.08 13:00
|buy
|0.40
|eurusd
|1.4224
|1.4162
|0.0000
|2008.09.08 17:47
|1.4162
|0.00
|0.00
|0.00
|-248.00
|16557965
|2008.09.08 18:00
|buy
|0.40
|eurusd
|1.4119
|1.4057
|0.0000
|2008.09.08 19:43
|1.4057
|0.00
|0.00
|0.00
|-248.00
|16570054
|2008.09.08 20:00
|sell
|0.40
|eurusd
|1.4074
|1.4136
|0.0000
|2008.09.08 21:32
|1.4136
|0.00
|0.00
|0.00
|-248.00
|16577462
|2008.09.08 22:00
|buy
|0.40
|eurusd
|1.4146
|1.4084
|0.0000
|2008.09.09 03:25
|1.4084
|0.00
|0.00
|0.72
|-248.00
|16598806
|2008.09.09 03:30
|sell
|0.40
|eurusd
|1.4066
|1.4128
|0.0000
|2008.09.09 08:43
|1.4128
|0.00
|0.00
|0.00
|-248.00
|16646942
|2008.09.09 12:30
|buy
|0.40
|eurusd
|1.4189
|1.4127
|0.0000
|2008.09.09 14:37
|1.4127
|0.00
|0.00
|0.00
|-248.00
|16669785
|2008.09.09 16:00
|sell
|0.40
|eurusd
|1.4104
|1.4166
|0.0000
|2008.09.09 17:18
|1.4166
|0.00
|0.00
|0.00
|-248.00
|16695666
|2008.09.09 19:30
|buy
|0.40
|eurusd
|1.4214
|1.4152
|0.0000
|2008.09.09 21:08
|1.4152
|0.00
|0.00
|0.00
|-248.00
|16707863
|2008.09.09 21:30
|sell
|0.40
|eurusd
|1.4117
|1.4179
|0.0000
|2008.09.10 07:28
|1.4179
|0.00
|0.00
|-4.68
|-248.00
|16797565
|2008.09.10 17:13
|buy
|0.40
|eurusd
|1.4054
|1.3992
|0.0000
|2008.09.10 22:34
|1.3992
|0.00
|0.00
|0.00
|-248.00
|16936408
|2008.09.11 22:30
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3974
|1.4036
|0.0000
|2008.09.11 23:33
|1.4036
|0.00
|0.00
|0.00
|-248.00
|19436565
|2008.10.07 06:00
|sell
|0.64
|gbpusd
|1.7566
|0.0000
|1.7526
|2008.10.07 06:22
|1.7604
|0.00
|0.00
|0.00
|-243.20
|16646904
|2008.09.09 12:30
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.7653
|1.7580
|0.0000
|2008.09.09 15:00
|1.7596
|0.00
|0.00
|0.00
|-228.00
|16985180
|2008.09.12 11:30
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.7704
|1.7631
|0.0000
|2008.09.12 13:40
|1.7631
|0.00
|0.00
|0.00
|-219.00
|17080062
|2008.09.15 07:30
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.8053
|1.8126
|0.0000
|2008.09.15 07:55
|1.8126
|0.00
|0.00
|0.00
|-219.00
|17140562
|2008.09.15 13:30
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.7808
|1.7881
|0.0000
|2008.09.15 14:56
|1.7881
|0.00
|0.00
|0.00
|-219.00
|17167722
|2008.09.15 16:00
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.7887
|1.7960
|0.0000
|2008.09.15 17:10
|1.7960
|0.00
|0.00
|0.00
|-219.00
|17194026
|2008.09.15 19:30
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.7896
|1.7969
|0.0000
|2008.09.15 21:28
|1.7969
|0.00
|0.00
|0.00
|-219.00
|17253756
|2008.09.16 06:00
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.7900
|1.7973
|0.0000
|2008.09.16 07:35
|1.7973
|0.00
|0.00
|0.00
|-219.00
|17281442
|2008.09.16 10:30
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.7965
|1.7892
|0.0000
|2008.09.16 11:41
|1.7892
|0.00
|0.00
|0.00
|-219.00
|17300769
|2008.09.16 13:00
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.7806
|1.7879
|0.0000
|2008.09.16 13:54
|1.7879
|0.00
|0.00
|0.00
|-219.00
|17338116
|2008.09.16 17:00
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.7741
|1.7814
|0.0000
|2008.09.16 17:13
|1.7814
|0.00
|0.00
|0.00
|-219.00
|17354283
|2008.09.16 19:00
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.7867
|1.7794
|0.0000
|2008.09.16 20:14
|1.7794
|0.00
|0.00
|0.00
|-219.00
|17366969
|2008.09.16 20:30
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.7818
|1.7891
|0.0000
|2008.09.16 20:50
|1.7891
|0.00
|0.00
|0.00
|-219.00
|17438789
|2008.09.17 09:30
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.7978
|1.7905
|0.0000
|2008.09.17 09:41
|1.7905
|0.00
|0.00
|0.00
|-219.00
|17531858
|2008.09.17 21:00
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.8244
|1.8171
|0.0000
|2008.09.17 21:30
|1.8171
|0.00
|0.00
|0.00
|-219.00
|17650492
|2008.09.18 16:30
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.8163
|1.8236
|0.0000
|2008.09.18 18:48
|1.8236
|0.00
|0.00
|0.00
|-219.00
|17683631
|2008.09.18 21:30
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.8126
|1.8199
|0.0000
|2008.09.18 22:21
|1.8199
|0.00
|0.00
|0.00
|-219.00
|17691659
|2008.09.18 23:00
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.8183
|1.8110
|0.0000
|2008.09.19 02:10
|1.8110
|0.00
|0.00
|2.94
|-219.00
|17762766
|2008.09.19 12:30
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.7950
|1.8023
|0.0000
|2008.09.19 13:04
|1.8023
|0.00
|0.00
|0.00
|-219.00
|17773181
|2008.09.19 14:00
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.8032
|1.8105
|0.0000
|2008.09.19 14:55
|1.8105
|0.00
|0.00
|0.00
|-219.00
|19537696
|2008.10.07 13:50
|sell
|0.32
|gbpjpy
|178.76
|0.00
|178.31
|2008.10.07 14:05
|179.44
|0.00
|0.00
|0.00
|-212.66
|19427767
|2008.10.07 05:42
|sell
|0.64
|gbpjpy
|179.12
|0.00
|178.67
|2008.10.07 05:53
|179.44
|0.00
|0.00
|0.00
|-199.30
|19427989
|2008.10.07 05:43
|sell
|1.28
|gbpjpy
|179.28
|0.00
|178.83
|2008.10.07 05:53
|179.44
|0.00
|0.00
|0.00
|-199.30
|19356580
|2008.10.06 21:14
|sell
|1.28
|gbpjpy
|175.40
|0.00
|174.95
|2008.10.06 21:16
|175.55
|0.00
|0.00
|0.00
|-190.19
|17716234
|2008.09.19 04:30
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.8028
|1.8101
|0.0000
|2008.09.19 08:10
|1.8091
|0.00
|0.00
|0.00
|-189.00
|16985199
|2008.09.12 11:30
|buy
|0.30
|eurusd
|1.4104
|1.4042
|0.0000
|2008.09.12 13:39
|1.4042
|0.00
|0.00
|0.00
|-186.00
|17041761
|2008.09.15 01:00
|sell
|0.30
|eurusd
|1.4304
|1.4366
|0.0000
|2008.09.15 04:13
|1.4366
|0.00
|0.00
|0.00
|-186.00
|17080058
|2008.09.15 07:30
|sell
|0.30
|eurusd
|1.4383
|1.4445
|0.0000
|2008.09.15 07:59
|1.4445
|0.00
|0.00
|0.00
|-186.00
|17118203
|2008.09.15 11:00
|buy
|0.30
|eurusd
|1.4272
|1.4210
|0.0000
|2008.09.15 12:30
|1.4210
|0.00
|0.00
|0.00
|-186.00
|17211513
|2008.09.15 22:00
|buy
|0.30
|eurusd
|1.4313
|1.4251
|0.0000
|2008.09.15 22:36
|1.4251
|0.00
|0.00
|0.00
|-186.00
|17218723
|2008.09.15 23:00
|sell
|0.30
|eurusd
|1.4240
|1.4302
|0.0000
|2008.09.15 23:58
|1.4302
|0.00
|0.00
|0.00
|-186.00
|17253639
|2008.09.16 06:00
|sell
|0.30
|eurusd
|1.4190
|1.4252
|0.0000
|2008.09.16 07:34
|1.4252
|0.00
|0.00
|0.00
|-186.00
|17281465
|2008.09.16 10:30
|buy
|0.30
|eurusd
|1.4252
|1.4190
|0.0000
|2008.09.16 11:44
|1.4190
|0.00
|0.00
|0.00
|-186.00
|17300847
|2008.09.16 13:00
|sell
|0.30
|eurusd
|1.4171
|1.4233
|0.0000
|2008.09.16 14:03
|1.4233
|0.00
|0.00
|0.00
|-186.00
|17438780
|2008.09.17 09:30
|buy
|0.30
|eurusd
|1.4261
|1.4199
|0.0000
|2008.09.17 12:16
|1.4199
|0.00
|0.00
|0.00
|-186.00
|17465388
|2008.09.17 14:00
|buy
|0.30
|eurusd
|1.4233
|1.4171
|0.0000
|2008.09.17 14:40
|1.4171
|0.00
|0.00
|0.00
|-186.00
|17532093
|2008.09.17 21:00
|buy
|0.30
|eurusd
|1.4374
|1.4312
|0.0000
|2008.09.17 21:29
|1.4312
|0.00
|0.00
|0.00
|-186.00
|17626801
|2008.09.18 13:00
|buy
|0.30
|eurusd
|1.4492
|1.4430
|0.0000
|2008.09.18 15:15
|1.4430
|0.00
|0.00
|0.00
|-186.00
|17650479
|2008.09.18 16:30
|sell
|0.30
|eurusd
|1.4359
|1.4421
|0.0000
|2008.09.18 18:42
|1.4421
|0.00
|0.00
|0.00
|-186.00
|17672155
|2008.09.18 20:00
|buy
|0.30
|eurusd
|1.4401
|1.4339
|0.0000
|2008.09.18 21:07
|1.4339
|0.00
|0.00
|0.00
|-186.00
|17691614
|2008.09.18 23:00
|buy
|0.30
|eurusd
|1.4349
|1.4287
|0.0000
|2008.09.19 01:48
|1.4287
|0.00
|0.00
|0.48
|-186.00
|17773085
|2008.09.19 14:00
|sell
|0.30
|eurusd
|1.4211
|1.4273
|0.0000
|2008.09.19 14:35
|1.4273
|0.00
|0.00
|0.00
|-186.00
|17801926
|2008.09.19 16:30
|sell
|0.30
|eurusd
|1.4366
|1.4428
|0.0000
|2008.09.19 16:55
|1.4428
|0.00
|0.00
|0.00
|-186.00
|17615025
|2008.09.18 11:30
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.8183
|1.8256
|0.0000
|2008.09.18 12:08
|1.8244
|0.00
|0.00
|0.00
|-183.00
|19413000
|2008.10.07 03:58
|sell
|0.64
|gbpjpy
|177.43
|0.00
|176.98
|2008.10.07 04:05
|177.72
|0.00
|0.00
|0.00
|-182.04
|19435760
|2008.10.07 05:57
|sell
|0.32
|gbpusd
|1.7550
|0.0000
|1.7510
|2008.10.07 06:21
|1.7604
|0.00
|0.00
|0.00
|-172.80
|19392580
|2008.10.07 00:57
|sell
|0.64
|gbpjpy
|177.59
|0.00
|177.14
|2008.10.07 01:10
|177.86
|0.00
|0.00
|0.00
|-169.46
|19413176
|2008.10.07 03:59
|sell
|1.28
|gbpjpy
|177.59
|0.00
|177.14
|2008.10.07 04:05
|177.72
|0.00
|0.00
|0.00
|-163.20
|17010317
|2008.09.12 16:30
|sell
|0.40
|eurusd
|1.4148
|1.4210
|0.0000
|2008.09.12 17:06
|1.4187
|0.00
|0.00
|0.00
|-156.00
|19427541
|2008.10.07 05:41
|sell
|0.32
|gbpjpy
|178.96
|0.00
|178.51
|2008.10.07 05:53
|179.44
|0.00
|0.00
|0.00
|-149.47
|17827745
|2008.09.19 21:00
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8363
|1.8290
|0.0000
|2008.09.22 02:55
|1.8290
|0.00
|0.00
|1.96
|-146.00
|17862813
|2008.09.22 06:00
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8350
|1.8277
|0.0000
|2008.09.22 07:01
|1.8277
|0.00
|0.00
|0.00
|-146.00
|17868727
|2008.09.22 07:30
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8286
|1.8359
|0.0000
|2008.09.22 08:48
|1.8359
|0.00
|0.00
|0.00
|-146.00
|17878409
|2008.09.22 09:00
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8366
|1.8439
|0.0000
|2008.09.22 09:46
|1.8439
|0.00
|0.00
|0.00
|-146.00
|17934283
|2008.09.22 16:30
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8414
|1.8487
|0.0000
|2008.09.22 17:08
|1.8487
|0.00
|0.00
|0.00
|-146.00
|17953854
|2008.09.22 19:00
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8486
|1.8559
|0.0000
|2008.09.22 19:18
|1.8559
|0.00
|0.00
|0.00
|-146.00
|17973331
|2008.09.22 22:00
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8606
|1.8533
|0.0000
|2008.09.22 23:02
|1.8533
|0.00
|0.00
|0.00
|-146.00
|18050819
|2008.09.23 15:00
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8502
|1.8575
|0.0000
|2008.09.23 15:33
|1.8575
|0.00
|0.00
|0.00
|-146.00
|18082271
|2008.09.23 19:30
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8485
|1.8558
|0.0000
|2008.09.23 20:08
|1.8558
|0.00
|0.00
|0.00
|-146.00
|18223275
|2008.09.25 04:00
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8558
|1.8631
|0.0000
|2008.09.25 08:46
|1.8631
|0.00
|0.00
|0.00
|-146.00
|18240476
|2008.09.25 09:00
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8631
|1.8558
|0.0000
|2008.09.25 12:34
|1.8558
|0.00
|0.00
|0.00
|-146.00
|18282248
|2008.09.25 16:00
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8568
|1.8495
|0.0000
|2008.09.25 16:15
|1.8495
|0.00
|0.00
|0.00
|-146.00
|18306461
|2008.09.25 19:00
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8309
|1.8382
|0.0000
|2008.09.25 20:55
|1.8382
|0.00
|0.00
|0.00
|-146.00
|18406029
|2008.09.26 16:30
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8446
|1.8373
|0.0000
|2008.09.26 18:35
|1.8373
|0.00
|0.00
|0.00
|-146.00
|18418312
|2008.09.26 19:00
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8375
|1.8448
|0.0000
|2008.09.26 22:43
|1.8448
|0.00
|0.00
|0.00
|-146.00
|18441888
|2008.09.29 03:00
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8273
|1.8200
|0.0000
|2008.09.29 08:37
|1.8200
|0.00
|0.00
|0.00
|-146.00
|18474854
|2008.09.29 10:00
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8114
|1.8041
|0.0000
|2008.09.29 10:30
|1.8041
|0.00
|0.00
|0.00
|-146.00
|18525611
|2008.09.29 17:00
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8096
|1.8023
|0.0000
|2008.09.29 18:37
|1.8023
|0.00
|0.00
|0.00
|-146.00
|19410289
|2008.10.07 03:34
|sell
|0.32
|gbpjpy
|177.27
|0.00
|176.82
|2008.10.07 04:05
|177.72
|0.00
|0.00
|0.00
|-141.23
|16255043
|2008.09.04 16:30
|buy
|0.40
|eurusd
|1.4401
|1.4339
|0.0000
|2008.09.04 17:13
|1.4366
|0.00
|0.00
|0.00
|-140.00
|19392323
|2008.10.07 00:56
|sell
|0.32
|gbpjpy
|177.42
|0.00
|176.97
|2008.10.07 01:10
|177.86
|0.00
|0.00
|0.00
|-138.08
|18823348
|2008.10.01 16:55
|sell
|0.64
|gbpjpy
|186.97
|0.00
|186.52
|2008.10.02 02:08
|187.19
|0.00
|0.00
|-52.62
|-132.69
|19537105
|2008.10.07 13:46
|sell
|0.16
|gbpjpy
|178.60
|0.00
|178.15
|2008.10.07 14:05
|179.44
|0.00
|0.00
|0.00
|-131.35
|19092992
|2008.10.03 16:53
|sell
|0.64
|gbpjpy
|187.81
|0.00
|187.36
|2008.10.03 16:58
|188.02
|0.00
|0.00
|0.00
|-126.90
|19392861
|2008.10.07 00:58
|sell
|1.28
|gbpjpy
|177.76
|0.00
|177.31
|2008.10.07 01:10
|177.86
|0.00
|0.00
|0.00
|-125.54
|16175493
|2008.09.04 01:00
|sell
|0.50
|eurusd
|1.4483
|1.4545
|0.0000
|2008.09.04 08:01
|1.4508
|0.00
|0.00
|0.00
|-125.00
|17354297
|2008.09.16 19:00
|buy
|0.20
|eurusd
|1.4157
|1.4095
|0.0000
|2008.09.16 20:15
|1.4095
|0.00
|0.00
|0.00
|-124.00
|17816961
|2008.09.19 18:30
|sell
|0.20
|eurusd
|1.4401
|1.4463
|0.0000
|2008.09.19 20:27
|1.4463
|0.00
|0.00
|0.00
|-124.00
|17827702
|2008.09.19 21:00
|sell
|0.20
|eurusd
|1.4469
|1.4531
|0.0000
|2008.09.22 04:26
|1.4531
|0.00
|0.00
|-2.28
|-124.00
|17862577
|2008.09.22 06:00
|buy
|0.20
|eurusd
|1.4536
|1.4474
|0.0000
|2008.09.22 08:07
|1.4474
|0.00
|0.00
|0.00
|-124.00
|17953888
|2008.09.22 19:00
|sell
|0.20
|eurusd
|1.4734
|1.4796
|0.0000
|2008.09.22 19:30
|1.4796
|0.00
|0.00
|0.00
|-124.00
|17973389
|2008.09.22 22:00
|buy
|0.20
|eurusd
|1.4839
|1.4777
|0.0000
|2008.09.22 22:54
|1.4777
|0.00
|0.00
|0.00
|-124.00
|18069910
|2008.09.23 17:30
|buy
|0.20
|eurusd
|1.4706
|1.4644
|0.0000
|2008.09.23 19:05
|1.4644
|0.00
|0.00
|0.00
|-124.00
|18082333
|2008.09.23 19:30
|sell
|0.20
|eurusd
|1.4627
|1.4689
|0.0000
|2008.09.23 20:09
|1.4689
|0.00
|0.00
|0.00
|-124.00
|18154099
|2008.09.24 14:00
|sell
|0.20
|eurusd
|1.4677
|1.4739
|0.0000
|2008.09.24 14:34
|1.4739
|0.00
|0.00
|0.00
|-124.00
|18170561
|2008.09.24 16:14
|buy
|0.20
|eurusd
|1.4694
|1.4632
|0.0000
|2008.09.24 18:05
|1.4632
|0.00
|0.00
|0.00
|-124.00
|18261935
|2008.09.25 13:00
|sell
|0.20
|eurusd
|1.4667
|1.4729
|0.0000
|2008.09.25 14:36
|1.4729
|0.00
|0.00
|0.00
|-124.00
|18282108
|2008.09.25 16:00
|buy
|0.20
|eurusd
|1.4729
|1.4667
|0.0000
|2008.09.25 16:20
|1.4667
|0.00
|0.00
|0.00
|-124.00
|18306404
|2008.09.25 19:00
|sell
|0.20
|eurusd
|1.4575
|1.4637
|0.0000
|2008.09.25 20:55
|1.4637
|0.00
|0.00
|0.00
|-124.00
|18389195
|2008.09.26 14:30
|buy
|0.20
|eurusd
|1.4639
|1.4577
|0.0000
|2008.09.26 15:20
|1.4577
|0.00
|0.00
|0.00
|-124.00
|18406168
|2008.09.26 16:30
|buy
|0.20
|eurusd
|1.4631
|1.4569
|0.0000
|2008.09.29 00:00
|1.4569
|0.00
|0.00
|0.32
|-124.00
|18464399
|2008.09.29 09:00
|buy
|0.20
|eurusd
|1.4405
|1.4343
|0.0000
|2008.09.29 09:18
|1.4343
|0.00
|0.00
|0.00
|-124.00
|19076951
|2008.10.03 15:33
|sell
|0.16
|gbpjpy
|185.56
|0.00
|185.11
|2008.10.03 16:14
|186.36
|0.00
|0.00
|0.00
|-121.23
|19090712
|2008.10.03 16:41
|sell
|0.32
|gbpjpy
|187.65
|0.00
|187.20
|2008.10.03 16:58
|188.05
|0.00
|0.00
|0.00
|-120.85
|19435578
|2008.10.07 05:56
|sell
|0.16
|gbpusd
|1.7531
|0.0000
|1.7491
|2008.10.07 06:21
|1.7604
|0.00
|0.00
|0.00
|-116.80
|19538980
|2008.10.07 13:57
|sell
|0.64
|gbpusd
|1.7520
|0.0000
|1.7480
|2008.10.07 14:05
|1.7538
|0.00
|0.00
|0.00
|-115.20
|18823002
|2008.10.01 16:54
|sell
|0.32
|gbpjpy
|186.81
|0.00
|186.36
|2008.10.02 02:08
|187.19
|0.00
|0.00
|-26.31
|-114.60
|17326350
|2008.09.16 16:00
|buy
|0.30
|eurusd
|1.4193
|1.4131
|0.0000
|2008.09.16 16:54
|1.4156
|0.00
|0.00
|0.00
|-111.00
|17943819
|2008.09.22 17:30
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8450
|1.8523
|0.0000
|2008.09.22 18:49
|1.8505
|0.00
|0.00
|0.00
|-110.00
|19538309
|2008.10.07 13:53
|sell
|0.32
|gbpusd
|1.7504
|0.0000
|1.7464
|2008.10.07 14:05
|1.7538
|0.00
|0.00
|0.00
|-108.80
|17312923
|2008.09.16 14:30
|buy
|0.20
|eurusd
|1.4248
|1.4186
|0.0000
|2008.09.16 15:23
|1.4194
|0.00
|0.00
|0.00
|-108.00
|17181225
|2008.09.15 17:30
|buy
|0.30
|eurusd
|1.4207
|1.4145
|0.0000
|2008.09.15 17:53
|1.4172
|0.00
|0.00
|0.00
|-105.00
|16269957
|2008.09.04 18:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4360
|1.4260
|1.4560
|2008.09.04 23:14
|1.4260
|0.00
|0.00
|0.00
|-100.00
|16269965
|2008.09.04 18:08
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4367
|1.4267
|1.4567
|2008.09.04 23:12
|1.4267
|0.00
|0.00
|0.00
|-100.00
|16269969
|2008.09.04 18:10
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4368
|1.4268
|1.4568
|2008.09.04 23:12
|1.4268
|0.00
|0.00
|0.00
|-100.00
|16269977
|2008.09.04 18:56
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4369
|1.4269
|1.4569
|2008.09.04 23:12
|1.4269
|0.00
|0.00
|0.00
|-100.00
|16269984
|2008.09.04 18:57
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4370
|1.4270
|1.4570
|2008.09.04 23:12
|1.4270
|0.00
|0.00
|0.00
|-100.00
|16575970
|2008.09.08 21:54
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4146
|1.4046
|1.4346
|2008.09.09 04:50
|1.4046
|0.00
|0.00
|0.18
|-100.00
|16808436
|2008.09.10 19:02
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4065
|1.3965
|1.4265
|2008.09.10 23:23
|1.3965
|0.00
|0.00
|0.00
|-100.00
|16808438
|2008.09.10 19:03
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4066
|1.3966
|1.4266
|2008.09.10 23:23
|1.3966
|0.00
|0.00
|0.00
|-100.00
|16808440
|2008.09.10 19:03
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4067
|1.3967
|1.4267
|2008.09.10 23:23
|1.3967
|0.00
|0.00
|0.00
|-100.00
|16808441
|2008.09.10 19:05
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4068
|1.3968
|1.4268
|2008.09.10 23:23
|1.3968
|0.00
|0.00
|0.00
|-100.00
|16949442
|2008.09.12 01:22
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3988
|1.4088
|1.3788
|2008.09.12 09:10
|1.4088
|0.00
|0.00
|0.00
|-100.00
|16949444
|2008.09.12 01:23
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3987
|1.4087
|1.3787
|2008.09.12 09:10
|1.4087
|0.00
|0.00
|0.00
|-100.00
|16949446
|2008.09.12 01:23
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3986
|1.4086
|1.3786
|2008.09.12 09:10
|1.4086
|0.00
|0.00
|0.00
|-100.00
|16949447
|2008.09.12 01:23
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3985
|1.4085
|1.3785
|2008.09.12 09:10
|1.4085
|0.00
|0.00
|0.00
|-100.00
|17023974
|2008.09.12 19:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4188
|1.4288
|1.3988
|2008.09.15 00:00
|1.4288
|0.00
|0.00
|-1.17
|-100.00
|17023977
|2008.09.12 19:18
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4181
|1.4281
|1.3981
|2008.09.15 00:00
|1.4281
|0.00
|0.00
|-1.17
|-100.00
|17023981
|2008.09.12 19:18
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4180
|1.4280
|1.3980
|2008.09.15 00:00
|1.4280
|0.00
|0.00
|-1.17
|-100.00
|17023984
|2008.09.12 19:19
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4179
|1.4279
|1.3979
|2008.09.15 00:00
|1.4279
|0.00
|0.00
|-1.17
|-100.00
|17023986
|2008.09.12 19:55
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4178
|1.4278
|1.3978
|2008.09.15 00:00
|1.4278
|0.00
|0.00
|-1.17
|-100.00
|17047928
|2008.09.15 02:02
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4316
|1.4416
|1.4116
|2008.09.15 05:04
|1.4416
|0.00
|0.00
|0.00
|-100.00
|17047940
|2008.09.15 02:04
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4309
|1.4409
|1.4109
|2008.09.15 04:51
|1.4409
|0.00
|0.00
|0.00
|-100.00
|17047941
|2008.09.15 02:04
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4308
|1.4408
|1.4108
|2008.09.15 04:51
|1.4408
|0.00
|0.00
|0.00
|-100.00
|17047944
|2008.09.15 02:05
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4307
|1.4407
|1.4107
|2008.09.15 04:51
|1.4407
|0.00
|0.00
|0.00
|-100.00
|17047945
|2008.09.15 02:05
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4306
|1.4406
|1.4106
|2008.09.15 04:50
|1.4406
|0.00
|0.00
|0.00
|-100.00
|17126077
|2008.09.15 12:03
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4251
|1.4151
|1.4451
|2008.09.15 13:21
|1.4151
|0.00
|0.00
|0.00
|-100.00
|17126084
|2008.09.15 12:03
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4252
|1.4152
|1.4452
|2008.09.15 13:21
|1.4152
|0.00
|0.00
|0.00
|-100.00
|17126091
|2008.09.15 12:04
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4253
|1.4153
|1.4453
|2008.09.15 13:19
|1.4153
|0.00
|0.00
|0.00
|-100.00
|17813838
|2008.09.19 18:06
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4371
|1.4471
|1.4171
|2008.09.19 20:39
|1.4471
|0.00
|0.00
|0.00
|-100.00
|17813842
|2008.09.19 18:06
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4370
|1.4470
|1.4170
|2008.09.19 20:39
|1.4470
|0.00
|0.00
|0.00
|-100.00
|17813846
|2008.09.19 18:06
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4369
|1.4469
|1.4169
|2008.09.19 20:28
|1.4469
|0.00
|0.00
|0.00
|-100.00
|17813849
|2008.09.19 18:09
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4368
|1.4468
|1.4168
|2008.09.19 20:27
|1.4468
|0.00
|0.00
|0.00
|-100.00
|17826503
|2008.09.19 20:47
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4464
|1.4564
|1.4264
|2008.09.22 05:38
|1.4564
|0.00
|0.00
|-1.14
|-100.00
|17826513
|2008.09.19 20:47
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4463
|1.4563
|1.4263
|2008.09.22 05:38
|1.4563
|0.00
|0.00
|-1.14
|-100.00
|17826516
|2008.09.19 20:47
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4462
|1.4562
|1.4262
|2008.09.22 05:38
|1.4562
|0.00
|0.00
|-1.14
|-100.00
|17939393
|2008.09.22 17:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4634
|1.4734
|1.4434
|2008.09.22 18:49
|1.4734
|0.00
|0.00
|0.00
|-100.00
|18444717
|2008.09.29 05:22
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4508
|1.4408
|1.4708
|2008.09.29 08:37
|1.4408
|0.00
|0.00
|0.00
|-100.00
|18444723
|2008.09.29 05:22
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4509
|1.4409
|1.4709
|2008.09.29 08:37
|1.4409
|0.00
|0.00
|0.00
|-100.00
|18444730
|2008.09.29 05:22
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4510
|1.4410
|1.4710
|2008.09.29 08:37
|1.4410
|0.00
|0.00
|0.00
|-100.00
|18444733
|2008.09.29 05:23
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4511
|1.4411
|1.4711
|2008.09.29 08:37
|1.4411
|0.00
|0.00
|0.00
|-100.00
|19427274
|2008.10.07 05:40
|sell
|0.16
|gbpjpy
|178.80
|0.00
|178.35
|2008.10.07 05:53
|179.44
|0.00
|0.00
|0.00
|-99.65
|17135299
|2008.09.15 13:00
|buy
|0.30
|eurusd
|1.4185
|1.4123
|0.0000
|2008.09.15 13:22
|1.4152
|0.00
|0.00
|0.00
|-99.00
|17126072
|2008.09.15 12:03
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4250
|1.4150
|1.4450
|2008.09.15 13:22
|1.4152
|0.00
|0.00
|0.00
|-98.00
|18212208
|2008.09.25 01:30
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8517
|1.8590
|0.0000
|2008.09.25 03:57
|1.8566
|0.00
|0.00
|0.00
|-98.00
|19392048
|2008.10.07 00:55
|sell
|0.16
|gbpjpy
|177.25
|0.00
|176.80
|2008.10.07 01:10
|177.86
|0.00
|0.00
|0.00
|-95.72
|16134846
|2008.09.03 16:36
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.7782
|1.7709
|0.0000
|2008.09.03 17:00
|1.7763
|0.00
|0.00
|0.00
|-95.00
|18444705
|2008.09.29 04:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4501
|1.4401
|1.4701
|2008.09.29 08:37
|1.4406
|0.00
|0.00
|0.00
|-95.00
|16949434
|2008.09.12 01:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3995
|1.4095
|1.3795
|2008.09.12 09:10
|1.4089
|0.00
|0.00
|0.00
|-94.00
|17395901
|2008.09.17 00:34
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.7815
|1.7888
|0.0000
|2008.09.17 01:34
|1.7862
|0.00
|0.00
|0.00
|-94.00
|17126063
|2008.09.15 12:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4243
|1.4143
|1.4443
|2008.09.15 13:22
|1.4152
|0.00
|0.00
|0.00
|-91.00
|17068570
|2008.09.15 06:01
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.8050
|1.7977
|0.0000
|2008.09.15 06:37
|1.8020
|0.00
|0.00
|0.00
|-90.00
|17539470
|2008.09.17 22:00
|buy
|0.30
|eurusd
|1.4354
|1.4292
|0.0000
|2008.09.17 22:27
|1.4324
|0.00
|0.00
|0.00
|-90.00
|17806729
|2008.09.19 17:00
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.8321
|1.8248
|0.0000
|2008.09.19 18:00
|1.8291
|0.00
|0.00
|0.00
|-90.00
|16808434
|2008.09.10 19:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4058
|1.3958
|1.4258
|2008.09.10 23:23
|1.3969
|0.00
|0.00
|0.00
|-89.00
|18223183
|2008.09.25 04:00
|buy
|0.20
|eurusd
|1.4717
|1.4655
|0.0000
|2008.09.25 12:45
|1.4673
|0.00
|0.00
|0.00
|-88.00
|19517374
|2008.10.07 11:54
|sell
|0.32
|gbpjpy
|177.40
|0.00
|176.95
|2008.10.07 12:17
|177.68
|0.00
|0.00
|0.00
|-87.83
|17062114
|2008.09.15 04:30
|sell
|0.30
|eurusd
|1.4390
|1.4452
|0.0000
|2008.09.15 05:08
|1.4419
|0.00
|0.00
|0.00
|-87.00
|19125381
|2008.10.03 20:04
|sell
|0.32
|gbpjpy
|187.60
|0.00
|187.15
|2008.10.03 20:21
|187.88
|0.00
|0.00
|0.00
|-84.99
|19360397
|2008.10.06 21:27
|sell
|0.32
|gbpjpy
|176.22
|0.00
|175.77
|2008.10.06 21:36
|176.48
|0.00
|0.00
|0.00
|-82.26
|16833740
|2008.09.11 00:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3976
|1.3876
|1.4176
|2008.09.11 11:16
|1.3894
|0.00
|0.00
|0.00
|-82.00
|19366403
|2008.10.06 21:49
|sell
|0.64
|gbpjpy
|177.13
|0.00
|176.68
|2008.10.06 21:52
|177.26
|0.00
|0.00
|0.00
|-81.92
|19089588
|2008.10.03 16:36
|sell
|0.16
|gbpjpy
|187.49
|0.00
|187.04
|2008.10.03 16:58
|188.03
|0.00
|0.00
|0.00
|-81.59
|18822563
|2008.10.01 16:50
|sell
|0.16
|gbpjpy
|186.65
|0.00
|186.20
|2008.10.02 02:08
|187.19
|0.00
|0.00
|-13.15
|-81.42
|16833719
|2008.09.11 00:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3973
|1.3873
|1.4173
|2008.09.11 11:16
|1.3892
|0.00
|0.00
|0.00
|-81.00
|16833735
|2008.09.11 00:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3975
|1.3875
|1.4175
|2008.09.11 11:16
|1.3894
|0.00
|0.00
|0.00
|-81.00
|19235699
|2008.10.06 12:03
|buy
|0.32
|gbpjpy
|181.64
|0.00
|182.09
|2008.10.06 12:42
|181.38
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.61
|16833729
|2008.09.11 00:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3974
|1.3874
|1.4174
|2008.09.11 11:16
|1.3894
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.00
|18349345
|2008.09.26 07:30
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8398
|1.8325
|0.0000
|2008.09.26 11:42
|1.8358
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.00
|19537703
|2008.10.07 13:50
|sell
|0.16
|gbpusd
|1.7488
|0.0000
|1.7448
|2008.10.07 14:05
|1.7538
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.00
|18965122
|2008.10.02 17:47
|sell
|0.32
|gbpjpy
|185.54
|0.00
|185.09
|2008.10.02 18:05
|185.80
|0.00
|0.00
|0.00
|-79.02
|17409775
|2008.09.17 03:00
|buy
|0.30
|eurusd
|1.4194
|1.4132
|0.0000
|2008.09.17 05:04
|1.4168
|0.00
|0.00
|0.00
|-78.00
|19536027
|2008.10.07 13:39
|sell
|0.08
|gbpjpy
|178.44
|0.00
|177.99
|2008.10.07 14:05
|179.43
|0.00
|0.00
|0.00
|-77.41
|16477296
|2008.09.08 04:30
|sell
|0.40
|eurusd
|1.4408
|1.4470
|0.0000
|2008.09.08 05:13
|1.4427
|0.00
|0.00
|0.00
|-76.00
|16880638
|2008.09.11 12:00
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3913
|1.3975
|0.0000
|2008.09.11 12:13
|1.3932
|0.00
|0.00
|0.00
|-76.00
|16884095
|2008.09.11 12:30
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3924
|1.3986
|0.0000
|2008.09.11 13:34
|1.3943
|0.00
|0.00
|0.00
|-76.00
|17979082
|2008.09.22 23:30
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8575
|1.8502
|0.0000
|2008.09.23 08:45
|1.8537
|0.00
|0.00
|1.96
|-76.00
|19520414
|2008.10.07 12:08
|sell
|0.64
|gbpjpy
|177.56
|0.00
|177.11
|2008.10.07 12:17
|177.68
|0.00
|0.00
|0.00
|-75.27
|19434768
|2008.10.07 05:53
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.7510
|0.0000
|1.7470
|2008.10.07 06:21
|1.7604
|0.00
|0.00
|0.00
|-75.20
|19076722
|2008.10.03 15:32
|sell
|0.08
|gbpjpy
|185.38
|0.00
|184.93
|2008.10.03 16:14
|186.37
|0.00
|0.00
|0.00
|-75.02
|17623946
|2008.09.18 12:30
|buy
|0.30
|eurusd
|1.4515
|1.4453
|0.0000
|2008.09.18 12:34
|1.4490
|0.00
|0.00
|0.00
|-75.00
|17740175
|2008.09.19 09:30
|buy
|0.30
|eurusd
|1.4211
|1.4149
|0.0000
|2008.09.19 10:30
|1.4186
|0.00
|0.00
|0.00
|-75.00
|18464670
|2008.09.29 09:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8186
|1.8113
|0.0000
|2008.09.29 09:18
|1.8113
|0.00
|0.00
|0.00
|-73.00
|18557203
|2008.09.29 20:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8093
|1.8166
|0.0000
|2008.09.29 20:15
|1.8166
|0.00
|0.00
|0.00
|-73.00
|18825225
|2008.10.01 17:12
|sell
|1.28
|gbpjpy
|187.13
|0.00
|186.68
|2008.10.02 02:08
|187.19
|0.00
|0.00
|-105.24
|-72.40
|19359081
|2008.10.06 21:22
|sell
|0.16
|gbpjpy
|176.02
|0.00
|175.57
|2008.10.06 21:36
|176.47
|0.00
|0.00
|0.00
|-71.19
|16519353
|2008.09.08 13:02
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4236
|1.4136
|1.4436
|2008.09.08 17:52
|1.4166
|0.00
|0.00
|0.00
|-70.00
|18028499
|2008.09.23 11:30
|sell
|0.20
|eurusd
|1.4726
|1.4788
|0.0000
|2008.09.23 11:46
|1.4761
|0.00
|0.00
|0.00
|-70.00
|16519350
|2008.09.08 13:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4234
|1.4134
|1.4434
|2008.09.08 17:52
|1.4165
|0.00
|0.00
|0.00
|-69.00
|16519352
|2008.09.08 13:02
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4235
|1.4135
|1.4435
|2008.09.08 17:52
|1.4166
|0.00
|0.00
|0.00
|-69.00
|17420462
|2008.09.17 05:30
|sell
|0.30
|eurusd
|1.4143
|1.4205
|0.0000
|2008.09.17 06:49
|1.4166
|0.00
|0.00
|0.00
|-69.00
|19499370
|2008.10.07 10:41
|sell
|0.32
|gbpjpy
|177.39
|0.00
|176.94
|2008.10.07 10:42
|177.61
|0.00
|0.00
|0.00
|-68.89
|19121957
|2008.10.03 19:48
|sell
|0.16
|gbpjpy
|187.43
|0.00
|186.98
|2008.10.03 20:21
|187.88
|0.00
|0.00
|0.00
|-68.29
|17460698
|2008.09.17 13:00
|sell
|0.20
|eurusd
|1.4190
|1.4252
|0.0000
|2008.09.17 13:55
|1.4224
|0.00
|0.00
|0.00
|-68.00
|19125953
|2008.10.03 20:06
|sell
|0.64
|gbpjpy
|187.77
|0.00
|187.32
|2008.10.03 20:21
|187.88
|0.00
|0.00
|0.00
|-66.77
|19390988
|2008.10.07 00:42
|sell
|0.08
|gbpjpy
|177.08
|0.00
|176.63
|2008.10.07 01:11
|177.93
|0.00
|0.00
|0.00
|-66.68
|19439999
|2008.10.07 06:11
|sell
|0.32
|gbpjpy
|181.57
|0.00
|181.12
|2008.10.07 06:17
|181.78
|0.00
|0.00
|0.00
|-65.13
|18964761
|2008.10.02 17:45
|sell
|0.16
|gbpjpy
|185.38
|0.00
|184.93
|2008.10.02 18:05
|185.80
|0.00
|0.00
|0.00
|-63.82
|19426823
|2008.10.07 05:38
|sell
|0.08
|gbpjpy
|178.63
|0.00
|178.18
|2008.10.07 05:53
|179.44
|0.00
|0.00
|0.00
|-63.06
|17161225
|2008.09.15 15:30
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.7901
|1.7974
|0.0000
|2008.09.15 15:35
|1.7922
|0.00
|0.00
|0.00
|-63.00
|18525641
|2008.09.29 17:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4437
|1.4375
|0.0000
|2008.09.29 17:50
|1.4375
|0.00
|0.00
|0.00
|-62.00
|18557102
|2008.09.29 20:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4445
|1.4507
|0.0000
|2008.09.29 20:15
|1.4507
|0.00
|0.00
|0.00
|-62.00
|19025175
|2008.10.03 08:49
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3833
|1.3894
|1.3633
|2008.10.03 11:19
|1.3894
|0.00
|0.00
|0.00
|-61.00
|18965591
|2008.10.02 17:49
|sell
|0.64
|gbpjpy
|185.70
|0.00
|185.25
|2008.10.02 18:05
|185.80
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.78
|19093145
|2008.10.03 16:53
|sell
|1.28
|gbpjpy
|187.98
|0.00
|187.53
|2008.10.03 16:58
|188.03
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.43
|16474546
|2008.09.08 04:00
|sell
|0.40
|eurusd
|1.4398
|1.4460
|0.0000
|2008.09.08 04:26
|1.4413
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.00
|17205662
|2008.09.15 21:30
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.7960
|1.8033
|0.0000
|2008.09.15 21:52
|1.7980
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.00
|17797656
|2008.09.19 16:00
|sell
|0.30
|eurusd
|1.4366
|1.4428
|0.0000
|2008.09.19 16:23
|1.4386
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.00
|18293301
|2008.09.25 17:00
|buy
|0.20
|eurusd
|1.4670
|1.4608
|0.0000
|2008.09.25 17:27
|1.4640
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.00
|19025170
|2008.10.03 08:49
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3834
|1.3894
|1.3634
|2008.10.03 11:19
|1.3894
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.00
|19499142
|2008.10.07 10:40
|sell
|0.16
|gbpjpy
|177.23
|0.00
|176.78
|2008.10.07 10:42
|177.61
|0.00
|0.00
|0.00
|-59.50
|19025161
|2008.10.03 08:49
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3835
|1.3894
|1.3635
|2008.10.03 11:19
|1.3894
|0.00
|0.00
|0.00
|-59.00
|18028466
|2008.09.23 11:30
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8544
|1.8617
|0.0000
|2008.09.23 11:46
|1.8573
|0.00
|0.00
|0.00
|-58.00
|19025140
|2008.10.03 08:49
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3836
|1.3894
|1.3636
|2008.10.03 11:19
|1.3894
|0.00
|0.00
|0.00
|-58.00
|17423920
|2008.09.17 07:00
|sell
|0.30
|eurusd
|1.4159
|1.4221
|0.0000
|2008.09.17 08:25
|1.4178
|0.00
|0.00
|0.00
|-57.00
|18436304
|2008.09.29 02:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4540
|1.4440
|1.4740
|2008.09.29 02:44
|1.4483
|0.00
|0.00
|0.00
|-57.00
|19361000
|2008.10.06 21:29
|sell
|0.64
|gbpjpy
|176.40
|0.00
|175.95
|2008.10.06 21:36
|176.49
|0.00
|0.00
|0.00
|-56.94
|18881328
|2008.10.02 06:43
|sell
|1.41
|eurusd
|1.3940
|1.4080
|1.3851
|2008.10.02 07:28
|1.3944
|0.00
|0.00
|0.00
|-56.40
|18881336
|2008.10.02 06:43
|sell
|1.41
|eurusd
|1.3940
|1.4080
|1.3796
|2008.10.02 07:28
|1.3944
|0.00
|0.00
|0.00
|-56.40
|18881338
|2008.10.02 06:43
|sell
|1.41
|eurusd
|1.3940
|1.4073
|1.3707
|2008.10.02 07:44
|1.3944
|0.00
|0.00
|0.00
|-56.40
|18317977
|2008.09.25 21:00
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8380
|1.8453
|0.0000
|2008.09.26 07:06
|1.8408
|0.00
|0.00
|-3.62
|-56.00
|17790960
|2008.09.19 15:30
|sell
|0.30
|eurusd
|1.4397
|1.4459
|0.0000
|2008.09.19 15:31
|1.4415
|0.00
|0.00
|0.00
|-54.00
|19088754
|2008.10.03 16:31
|sell
|0.08
|gbpjpy
|187.33
|0.00
|186.88
|2008.10.03 16:59
|188.03
|0.00
|0.00
|0.00
|-52.87
|19537068
|2008.10.07 13:46
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.7472
|0.0000
|1.7432
|2008.10.07 14:05
|1.7538
|0.00
|0.00
|0.00
|-52.80
|18820561
|2008.10.01 16:35
|sell
|0.08
|gbpjpy
|186.49
|0.00
|186.04
|2008.10.02 02:08
|187.19
|0.00
|0.00
|-6.58
|-52.77
|16462578
|2008.09.08 00:30
|sell
|0.40
|eurusd
|1.4325
|1.4387
|0.0000
|2008.09.08 00:36
|1.4338
|0.00
|0.00
|0.00
|-52.00
|16519348
|2008.09.08 11:49
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4227
|1.4127
|1.4427
|2008.09.08 12:12
|1.4175
|0.00
|0.00
|0.00
|-52.00
|19440396
|2008.10.07 06:12
|sell
|2.56
|gbpusd
|1.7602
|0.0000
|1.7562
|2008.10.07 06:22
|1.7604
|0.00
|0.00
|0.00
|-51.20
|19426733
|2008.10.07 05:38
|sell
|0.04
|gbpjpy
|178.47
|0.00
|178.02
|2008.10.07 05:55
|179.78
|0.00
|0.00
|0.00
|-51.01
|19428547
|2008.10.07 05:44
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.7477
|0.0000
|1.7437
|2008.10.07 06:22
|1.7599
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.80
|19122097
|2008.10.03 19:48
|sell
|0.32
|gbpjpy
|187.59
|0.00
|187.14
|2008.10.03 20:02
|187.75
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.57
|19358794
|2008.10.06 21:21
|sell
|0.08
|gbpjpy
|175.82
|0.00
|175.37
|2008.10.06 21:36
|176.42
|0.00
|0.00
|0.00
|-47.46
|19515736
|2008.10.07 11:45
|sell
|0.08
|gbpjpy
|177.08
|0.00
|176.63
|2008.10.07 12:17
|177.68
|0.00
|0.00
|0.00
|-47.05
|19535890
|2008.10.07 13:38
|sell
|0.04
|gbpjpy
|178.24
|0.00
|177.79
|2008.10.07 14:06
|179.42
|0.00
|0.00
|0.00
|-46.14
|19076514
|2008.10.03 15:31
|sell
|0.04
|gbpjpy
|185.21
|0.00
|184.76
|2008.10.03 16:14
|186.38
|0.00
|0.00
|0.00
|-44.33
|18964001
|2008.10.02 17:37
|sell
|0.08
|gbpjpy
|185.22
|0.00
|184.77
|2008.10.02 18:05
|185.80
|0.00
|0.00
|0.00
|-44.07
|19498944
|2008.10.07 10:40
|sell
|0.08
|gbpjpy
|177.06
|0.00
|176.61
|2008.10.07 10:42
|177.61
|0.00
|0.00
|0.00
|-43.06
|19410082
|2008.10.07 03:33
|sell
|0.16
|gbpjpy
|177.11
|0.00
|176.66
|2008.10.07 03:52
|177.38
|0.00
|0.00
|0.00
|-42.41
|16472332
|2008.09.08 03:20
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4356
|1.4456
|1.4156
|2008.09.08 03:42
|1.4398
|0.00
|0.00
|0.00
|-42.00
|19142614
|2008.10.03 22:47
|buy
|0.02
|gbpjpy
|186.57
|0.00
|187.02
|2008.10.06 02:51
|184.40
|0.00
|0.00
|0.36
|-41.57
|17074708
|2008.09.15 06:44
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4337
|1.4437
|1.4137
|2008.09.15 07:04
|1.4378
|0.00
|0.00
|0.00
|-41.00
|19373089
|2008.10.06 22:19
|sell
|0.16
|gbpjpy
|177.87
|0.00
|177.42
|2008.10.06 22:22
|178.12
|0.00
|0.00
|0.00
|-39.20
|17886724
|2008.09.22 10:00
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8430
|1.8503
|0.0000
|2008.09.22 10:13
|1.8449
|0.00
|0.00
|0.00
|-38.00
|19390899
|2008.10.07 00:41
|sell
|0.04
|gbpjpy
|176.92
|0.00
|176.47
|2008.10.07 01:10
|177.88
|0.00
|0.00
|0.00
|-37.66
|19234053
|2008.10.06 11:48
|buy
|0.16
|gbpjpy
|181.80
|0.00
|182.25
|2008.10.06 12:08
|181.56
|0.00
|0.00
|0.00
|-37.17
|19439342
|2008.10.07 06:09
|sell
|0.08
|gbpjpy
|181.21
|0.00
|180.76
|2008.10.07 06:17
|181.68
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.44
|17374894
|2008.09.16 21:00
|buy
|0.20
|eurusd
|1.4150
|1.4088
|0.0000
|2008.09.16 21:55
|1.4132
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.00
|17553704
|2008.09.18 01:48
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4322
|1.4422
|1.4122
|2008.09.18 05:56
|1.4357
|0.00
|0.00
|0.00
|-35.00
|19357969
|2008.10.06 21:19
|sell
|0.04
|gbpjpy
|175.65
|0.00
|175.20
|2008.10.06 21:36
|176.52
|0.00
|0.00
|0.00
|-34.39
|18210668
|2008.09.25 01:03
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8492
|1.8565
|0.0000
|2008.09.25 01:06
|1.8509
|0.00
|0.00
|0.00
|-34.00
|16999342
|2008.09.12 15:00
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.7752
|1.7679
|0.0000
|2008.09.12 15:13
|1.7741
|0.00
|0.00
|0.00
|-33.00
|19371975
|2008.10.06 22:13
|sell
|0.08
|gbpjpy
|177.70
|0.00
|177.25
|2008.10.06 22:22
|178.12
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.93
|19534577
|2008.10.07 13:31
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.7456
|0.0000
|1.7416
|2008.10.07 14:06
|1.7538
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.80
|19088514
|2008.10.03 16:31
|sell
|0.04
|gbpjpy
|187.17
|0.00
|186.72
|2008.10.03 16:59
|188.03
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.48
|18820339
|2008.10.01 16:33
|sell
|0.04
|gbpjpy
|186.33
|0.00
|185.88
|2008.10.02 02:08
|187.19
|0.00
|0.00
|-3.29
|-32.42
|19408060
|2008.10.07 03:12
|sell
|0.08
|gbpjpy
|176.97
|0.00
|176.52
|2008.10.07 03:52
|177.38
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.20
|19121749
|2008.10.03 19:47
|sell
|0.04
|gbpjpy
|187.05
|0.00
|186.60
|2008.10.03 20:21
|187.88
|0.00
|0.00
|0.00
|-31.49
|19499749
|2008.10.07 10:41
|sell
|0.64
|gbpjpy
|177.56
|0.00
|177.11
|2008.10.07 10:42
|177.61
|0.00
|0.00
|0.00
|-31.32
|19440438
|2008.10.07 06:12
|sell
|0.64
|gbpjpy
|181.73
|0.00
|181.28
|2008.10.07 06:17
|181.78
|0.00
|0.00
|0.00
|-31.01
|19233290
|2008.10.06 11:39
|buy
|0.08
|gbpjpy
|181.96
|0.00
|182.41
|2008.10.06 12:08
|181.56
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.97
|19121814
|2008.10.03 19:47
|sell
|0.08
|gbpjpy
|187.26
|0.00
|186.81
|2008.10.03 20:02
|187.66
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.37
|17473783
|2008.09.17 15:00
|sell
|0.20
|eurusd
|1.4184
|1.4246
|0.0000
|2008.09.17 16:44
|1.4199
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|18009654
|2008.09.23 09:00
|buy
|0.20
|eurusd
|1.4755
|1.4693
|0.0000
|2008.09.23 09:11
|1.4740
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|18042084
|2008.09.23 13:30
|buy
|0.20
|eurusd
|1.4768
|1.4706
|0.0000
|2008.09.23 14:05
|1.4753
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|19364813
|2008.10.06 21:44
|sell
|0.04
|gbpjpy
|176.47
|0.00
|176.02
|2008.10.06 21:52
|177.22
|0.00
|0.00
|0.00
|-29.54
|19300290
|2008.10.06 16:50
|sell
|0.16
|usdjpy
|101.10
|0.00
|100.70
|2008.10.06 16:54
|101.28
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.44
|19427534
|2008.10.07 05:41
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.7460
|0.0000
|1.7420
|2008.10.07 06:21
|1.7601
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.20
|18961991
|2008.10.02 17:19
|sell
|0.04
|gbpjpy
|185.06
|0.00
|184.61
|2008.10.02 18:05
|185.80
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.11
|17921298
|2008.09.22 15:00
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8435
|1.8508
|0.0000
|2008.09.22 16:16
|1.8449
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.00
|18201640
|2008.09.24 22:00
|sell
|0.20
|eurusd
|1.4618
|1.4680
|0.0000
|2008.09.25 00:46
|1.4632
|0.00
|0.00
|-6.84
|-28.00
|18964984
|2008.10.02 17:46
|sell
|0.16
|gbpusd
|1.7631
|0.0000
|1.7591
|2008.10.02 18:05
|1.7648
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.20
|17338008
|2008.09.16 17:00
|sell
|0.30
|eurusd
|1.4121
|1.4183
|0.0000
|2008.09.16 17:42
|1.4130
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.00
|19533617
|2008.10.07 13:24
|sell
|0.02
|gbpjpy
|178.07
|0.00
|177.62
|2008.10.07 14:06
|179.44
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.78
|19474562
|2008.10.07 09:18
|sell
|0.08
|gbpjpy
|180.08
|0.00
|179.63
|2008.10.07 09:25
|180.42
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.42
|19474753
|2008.10.07 09:19
|sell
|0.16
|gbpjpy
|180.25
|0.00
|179.80
|2008.10.07 09:25
|180.42
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.41
|19298526
|2008.10.06 16:47
|sell
|0.08
|usdjpy
|100.95
|0.00
|100.55
|2008.10.06 16:54
|101.28
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.07
|18036542
|2008.09.23 12:31
|buy
|0.20
|eurusd
|1.4789
|1.4727
|0.0000
|2008.09.23 13:09
|1.4776
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.00
|18289634
|2008.09.25 16:30
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8453
|1.8526
|0.0000
|2008.09.25 16:58
|1.8466
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.00
|19300555
|2008.10.06 16:51
|sell
|0.08
|gbpjpy
|175.83
|0.00
|175.38
|2008.10.06 16:52
|176.15
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.25
|19075758
|2008.10.03 15:28
|sell
|0.02
|gbpjpy
|185.05
|0.00
|184.60
|2008.10.03 16:14
|186.37
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.01
|19371008
|2008.10.06 22:08
|sell
|0.04
|gbpjpy
|177.49
|0.00
|177.04
|2008.10.06 22:22
|178.12
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.69
|16575436
|2008.09.08 21:30
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.7558
|1.7631
|0.0000
|2008.09.08 21:32
|1.7564
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|17102715
|2008.09.15 09:30
|sell
|0.30
|eurusd
|1.4294
|1.4356
|0.0000
|2008.09.15 09:50
|1.4302
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|19474301
|2008.10.07 09:17
|sell
|0.04
|gbpjpy
|179.85
|0.00
|179.40
|2008.10.07 09:35
|180.46
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.70
|16992805
|2008.09.12 13:40
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4050
|1.4150
|1.3850
|2008.09.12 14:38
|1.4073
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.00
|19388703
|2008.10.07 00:22
|sell
|0.02
|gbpjpy
|176.72
|0.00
|176.27
|2008.10.07 01:10
|177.88
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.75
|19424598
|2008.10.07 05:33
|sell
|0.02
|gbpjpy
|178.30
|0.00
|177.85
|2008.10.07 05:53
|179.46
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.58
|16389093
|2008.09.05 14:15
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.7600
|0.0000
|0.0000
|2008.09.05 14:30
|1.7675
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.50
|19142475
|2008.10.03 22:46
|buy
|0.01
|gbpjpy
|186.74
|0.00
|187.19
|2008.10.06 02:51
|184.40
|0.00
|0.00
|0.18
|-22.40
|19407865
|2008.10.07 03:11
|sell
|0.04
|gbpjpy
|176.81
|0.00
|176.36
|2008.10.07 03:52
|177.38
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.39
|18490595
|2008.09.29 12:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8018
|1.8091
|0.0000
|2008.09.29 14:05
|1.8040
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.00
|19173921
|2008.10.06 04:41
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3659
|1.3559
|1.3859
|2008.10.06 05:23
|1.3637
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.00
|19088091
|2008.10.03 16:30
|sell
|0.02
|gbpjpy
|186.92
|0.00
|186.47
|2008.10.03 16:58
|188.08
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.90
|19194336
|2008.10.06 07:10
|sell
|0.08
|gbpjpy
|181.36
|0.00
|180.91
|2008.10.06 07:54
|181.64
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.69
|19232565
|2008.10.06 11:31
|buy
|0.04
|gbpjpy
|182.12
|0.00
|182.57
|2008.10.06 12:08
|181.56
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.67
|19498463
|2008.10.07 10:37
|sell
|0.04
|gbpjpy
|176.88
|0.00
|176.43
|2008.10.07 10:46
|177.42
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.15
|17732899
|2008.09.19 08:30
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.8045
|1.8118
|0.0000
|2008.09.19 08:38
|1.8052
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.00
|17967248
|2008.09.22 21:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4803
|1.4903
|1.4603
|2008.09.22 21:26
|1.4824
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.00
|19173919
|2008.10.06 04:41
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3658
|1.3558
|1.3858
|2008.10.06 05:23
|1.3637
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.00
|19357870
|2008.10.06 21:18
|sell
|0.02
|gbpjpy
|175.46
|0.00
|175.01
|2008.10.06 21:36
|176.52
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.95
|19223717
|2008.10.06 10:28
|sell
|0.08
|gbpjpy
|181.46
|0.00
|181.01
|2008.10.06 10:37
|181.73
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.89
|19282597
|2008.10.06 16:21
|sell
|0.02
|gbpjpy
|175.12
|0.00
|174.67
|2008.10.06 16:25
|176.16
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.56
|19059322
|2008.10.03 14:30
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.7683
|0.0000
|0.0000
|2008.10.03 14:51
|1.7581
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.40
|19439691
|2008.10.07 06:10
|sell
|0.16
|gbpjpy
|181.40
|0.00
|180.95
|2008.10.07 06:22
|181.53
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.17
|17892032
|2008.09.22 10:30
|buy
|0.20
|eurusd
|1.4576
|1.4514
|0.0000
|2008.09.22 13:28
|1.4566
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|18962504
|2008.10.02 17:25
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.7599
|0.0000
|1.7559
|2008.10.02 18:04
|1.7649
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|19173917
|2008.10.06 04:32
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3657
|1.3557
|1.3857
|2008.10.06 05:23
|1.3637
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|19281902
|2008.10.06 16:21
|sell
|0.01
|gbpjpy
|174.15
|0.00
|173.70
|2008.10.06 16:25
|176.16
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.87
|19531238
|2008.10.07 13:09
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.7440
|0.0000
|1.7400
|2008.10.07 14:06
|1.7539
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.80
|19365159
|2008.10.06 21:45
|sell
|0.08
|gbpjpy
|176.64
|0.00
|176.19
|2008.10.06 21:50
|176.89
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.74
|19298317
|2008.10.06 16:47
|sell
|0.04
|usdjpy
|100.79
|0.00
|100.39
|2008.10.06 16:54
|101.28
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.35
|18818696
|2008.10.01 16:21
|sell
|0.02
|gbpjpy
|186.17
|0.00
|185.72
|2008.10.02 02:08
|187.19
|0.00
|0.00
|-1.64
|-19.23
|19356159
|2008.10.06 21:11
|sell
|0.64
|gbpjpy
|175.23
|0.00
|174.78
|2008.10.06 21:17
|175.26
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.04
|17712979
|2008.09.19 04:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4248
|1.4148
|1.4448
|2008.09.19 04:04
|1.4229
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.00
|18470459
|2008.09.29 09:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4325
|1.4387
|0.0000
|2008.09.29 09:32
|1.4344
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.00
|19173916
|2008.10.06 04:32
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3656
|1.3556
|1.3856
|2008.10.06 05:23
|1.3637
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.00
|19439176
|2008.10.07 06:08
|sell
|0.04
|gbpjpy
|181.05
|0.00
|180.60
|2008.10.07 06:22
|181.53
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.62
|16735620
|2008.09.10 04:15
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.7600
|0.0000
|0.0000
|2008.09.10 07:28
|1.7662
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.60
|19089385
|2008.10.03 16:35
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.7730
|0.0000
|1.7690
|2008.10.03 16:58
|1.7753
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.40
|16467919
|2008.09.08 02:01
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4342
|1.4442
|1.4142
|2008.09.08 03:20
|1.4360
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|17577516
|2008.09.18 07:30
|buy
|0.30
|eurusd
|1.4378
|1.4316
|0.0000
|2008.09.18 08:14
|1.4372
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|17826035
|2008.09.19 20:30
|sell
|0.20
|eurusd
|1.4460
|1.4522
|0.0000
|2008.09.19 20:40
|1.4469
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|18014059
|2008.09.23 09:30
|buy
|0.20
|eurusd
|1.4727
|1.4665
|0.0000
|2008.09.23 11:19
|1.4718
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|19538282
|2008.10.07 13:53
|sell
|0.08
|eurusd
|1.3613
|0.0000
|1.3576
|2008.10.07 14:05
|1.3635
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.60
|19353634
|2008.10.06 20:54
|sell
|0.16
|gbpjpy
|174.91
|0.00
|174.46
|2008.10.06 21:13
|175.02
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.48
|19191851
|2008.10.06 06:49
|sell
|0.04
|gbpjpy
|181.19
|0.00
|180.74
|2008.10.06 07:54
|181.64
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.43
|19232196
|2008.10.06 11:29
|buy
|0.02
|gbpjpy
|182.28
|0.00
|182.73
|2008.10.06 12:42
|181.38
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.43
|19513838
|2008.10.07 11:36
|sell
|0.04
|gbpjpy
|176.86
|0.00
|176.41
|2008.10.07 11:59
|177.30
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.29
|19288471
|2008.10.06 16:30
|sell
|0.02
|gbpjpy
|174.87
|0.00
|174.42
|2008.10.06 16:32
|175.74
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.25
|19196714
|2008.10.06 07:41
|sell
|0.16
|gbpjpy
|181.53
|0.00
|181.08
|2008.10.06 07:54
|181.64
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.04
|19223873
|2008.10.06 10:28
|sell
|0.16
|gbpjpy
|181.62
|0.00
|181.17
|2008.10.06 10:37
|181.73
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.03
|16467913
|2008.09.08 02:01
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4343
|1.4443
|1.4143
|2008.09.08 03:20
|1.4360
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.00
|17541652
|2008.09.17 23:04
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4315
|1.4415
|1.4115
|2008.09.18 01:33
|1.4332
|0.00
|0.00
|-3.42
|-17.00
|19115493
|2008.10.03 19:20
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.7762
|0.0000
|1.7722
|2008.10.03 19:42
|1.7783
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.80
|18898260
|2008.10.02 09:29
|buy
|0.16
|gbpjpy
|186.01
|0.00
|186.46
|2008.10.02 10:06
|185.90
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.72
|19223389
|2008.10.06 10:25
|sell
|0.04
|gbpjpy
|181.30
|0.00
|180.85
|2008.10.06 10:37
|181.73
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.63
|19392087
|2008.10.07 00:55
|sell
|0.08
|usdjpy
|101.77
|0.00
|101.37
|2008.10.07 01:11
|101.98
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.47
|19088591
|2008.10.03 16:31
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.7714
|0.0000
|1.7674
|2008.10.03 16:59
|1.7755
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.40
|19121160
|2008.10.03 19:45
|sell
|0.02
|gbpjpy
|186.85
|0.00
|186.40
|2008.10.03 20:02
|187.70
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.14
|16456441
|2008.09.08 00:04
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.7914
|1.7841
|0.0000
|2008.09.08 00:04
|1.7910
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|16467906
|2008.09.08 02:01
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4344
|1.4444
|1.4144
|2008.09.08 03:20
|1.4360
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|16577437
|2008.09.08 22:00
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.7588
|1.7661
|0.0000
|2008.09.09 11:05
|1.7592
|0.00
|0.00
|-7.24
|-16.00
|19423923
|2008.10.07 05:31
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7441
|0.0000
|1.7401
|2008.10.07 06:21
|1.7601
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|19439069
|2008.10.07 06:08
|sell
|0.02
|gbpjpy
|180.88
|0.00
|180.43
|2008.10.07 06:17
|181.70
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.89
|19475496
|2008.10.07 09:21
|sell
|0.32
|gbpjpy
|180.37
|0.00
|179.92
|2008.10.07 09:25
|180.42
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.54
|19472657
|2008.10.07 09:06
|sell
|0.02
|gbpjpy
|179.69
|0.00
|179.24
|2008.10.07 09:24
|180.48
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.35
|19497531
|2008.10.07 10:34
|sell
|0.02
|gbpjpy
|176.72
|0.00
|176.27
|2008.10.07 10:42
|177.50
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.27
|19536534
|2008.10.07 13:43
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3597
|0.0000
|1.3560
|2008.10.07 14:05
|1.3635
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.20
|16467899
|2008.09.08 02:01
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4345
|1.4445
|1.4145
|2008.09.08 03:20
|1.4360
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.00
|17234167
|2008.09.16 02:00
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.7951
|1.7878
|0.0000
|2008.09.16 04:16
|1.7946
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.00
|19169243
|2008.10.06 02:53
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3663
|1.3563
|1.3863
|2008.10.06 03:51
|1.3648
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.00
|19300171
|2008.10.06 16:50
|sell
|0.04
|gbpjpy
|175.63
|0.00
|175.18
|2008.10.06 16:54
|176.01
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.00
|19388908
|2008.10.07 00:24
|sell
|0.04
|gbpjpy
|176.75
|0.00
|176.30
|2008.10.07 00:40
|177.13
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.97
|19533394
|2008.10.07 13:23
|sell
|0.01
|gbpjpy
|177.90
|0.00
|177.45
|2008.10.07 14:05
|179.42
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.86
|19428488
|2008.10.07 05:43
|sell
|0.08
|usdjpy
|102.78
|0.00
|102.38
|2008.10.07 06:05
|102.97
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.76
|19407406
|2008.10.07 03:06
|sell
|0.02
|gbpjpy
|176.64
|0.00
|176.19
|2008.10.07 03:52
|177.38
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.53
|19390114
|2008.10.07 00:34
|sell
|0.04
|usdjpy
|101.61
|0.00
|101.21
|2008.10.07 01:09
|101.98
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.51
|18895515
|2008.10.02 09:21
|buy
|0.04
|gbpjpy
|186.42
|0.00
|186.87
|2008.10.02 09:49
|186.04
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.42
|19090474
|2008.10.03 16:41
|sell
|0.08
|eurusd
|1.3777
|0.0000
|1.3740
|2008.10.03 16:48
|1.3795
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.40
|19365892
|2008.10.06 21:47
|sell
|0.16
|gbpjpy
|176.80
|0.00
|176.35
|2008.10.06 21:50
|176.89
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.21
|19389447
|2008.10.07 00:30
|sell
|0.08
|gbpjpy
|176.95
|0.00
|176.50
|2008.10.07 00:40
|177.13
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.18
|19294056
|2008.10.06 16:38
|sell
|0.02
|gbpjpy
|174.59
|0.00
|174.14
|2008.10.06 16:42
|175.30
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.08
|16983336
|2008.09.12 11:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4110
|1.4210
|1.3910
|2008.09.12 11:06
|1.4124
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|17502961
|2008.09.17 18:00
|sell
|0.20
|eurusd
|1.4129
|1.4191
|0.0000
|2008.09.17 18:41
|1.4136
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|18389208
|2008.09.26 14:30
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8418
|1.8345
|0.0000
|2008.09.26 15:44
|1.8411
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|19169242
|2008.10.06 02:53
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3662
|1.3562
|1.3862
|2008.10.06 03:51
|1.3648
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|19074703
|2008.10.03 15:22
|sell
|0.01
|gbpjpy
|184.89
|0.00
|184.44
|2008.10.03 16:14
|186.36
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.92
|18964742
|2008.10.02 17:45
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.7615
|0.0000
|1.7575
|2008.10.02 18:09
|1.7632
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.60
|19089555
|2008.10.03 16:36
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3761
|0.0000
|1.3724
|2008.10.03 16:48
|1.3795
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.60
|19179637
|2008.10.06 05:16
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.7610
|0.0000
|1.7650
|2008.10.06 06:56
|1.7593
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.60
|19428081
|2008.10.07 05:43
|sell
|0.04
|usdjpy
|102.62
|0.00
|102.22
|2008.10.07 06:05
|102.97
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.60
|19283387
|2008.10.06 16:22
|sell
|0.04
|gbpjpy
|175.82
|0.00
|175.37
|2008.10.06 16:25
|176.16
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.44
|19076936
|2008.10.03 15:33
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.7618
|0.0000
|1.7578
|2008.10.03 16:14
|1.7651
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.20
|19178226
|2008.10.06 05:09
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.7626
|0.0000
|1.7666
|2008.10.06 06:56
|1.7593
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.20
|18537497
|2008.09.29 19:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4398
|1.4460
|0.0000
|2008.09.29 19:26
|1.4411
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.00
|19169241
|2008.10.06 02:53
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3661
|1.3561
|1.3861
|2008.10.06 03:51
|1.3648
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.00
|19424724
|2008.10.07 05:33
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3507
|0.0000
|1.3470
|2008.10.07 06:05
|1.3572
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.00
|19294197
|2008.10.06 16:38
|sell
|0.02
|usdjpy
|100.63
|0.00
|100.23
|2008.10.06 16:54
|101.28
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.84
|18820418
|2008.10.01 16:33
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.7667
|0.0000
|1.7627
|2008.10.01 22:59
|1.7699
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.80
|18820861
|2008.10.01 16:38
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.7683
|0.0000
|1.7643
|2008.10.01 22:59
|1.7699
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.80
|19090950
|2008.10.03 16:44
|sell
|0.16
|gbpusd
|1.7747
|0.0000
|1.7707
|2008.10.03 16:58
|1.7755
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.80
|19288726
|2008.10.06 16:30
|sell
|0.08
|gbpjpy
|175.23
|0.00
|174.78
|2008.10.06 16:33
|175.39
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.70
|19087886
|2008.10.03 16:28
|sell
|0.01
|gbpjpy
|186.75
|0.00
|186.30
|2008.10.03 16:58
|188.08
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.55
|19392674
|2008.10.07 00:57
|sell
|0.16
|usdjpy
|101.93
|0.00
|101.53
|2008.10.07 01:10
|102.01
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.55
|19364699
|2008.10.06 21:44
|sell
|0.02
|gbpjpy
|176.30
|0.00
|175.85
|2008.10.06 21:50
|176.92
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.24
|19357721
|2008.10.06 21:17
|sell
|0.01
|gbpjpy
|175.30
|0.00
|174.85
|2008.10.06 21:36
|176.52
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.06
|19462165
|2008.10.07 08:16
|sell
|0.04
|gbpjpy
|180.50
|0.00
|180.05
|2008.10.07 08:22
|180.81
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.05
|19437232
|2008.10.07 06:02
|sell
|0.04
|gbpjpy
|180.68
|0.00
|180.23
|2008.10.07 06:04
|180.99
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.04
|17066021
|2008.09.15 05:05
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4407
|1.4507
|1.4207
|2008.09.15 05:08
|1.4419
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|17352245
|2008.09.16 18:30
|sell
|0.30
|eurusd
|1.4153
|1.4215
|0.0000
|2008.09.16 18:38
|1.4157
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|17735251
|2008.09.19 09:00
|buy
|0.30
|eurusd
|1.4229
|1.4167
|0.0000
|2008.09.19 09:08
|1.4225
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|17752635
|2008.09.19 11:00
|buy
|0.30
|eurusd
|1.4199
|1.4137
|0.0000
|2008.09.19 11:03
|1.4195
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|17783892
|2008.09.19 15:00
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.8144
|1.8217
|0.0000
|2008.09.19 15:08
|1.8148
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|17958873
|2008.09.22 19:30
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8582
|1.8655
|0.0000
|2008.09.22 20:22
|1.8588
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|19122117
|2008.10.03 19:48
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.7779
|0.0000
|1.7739
|2008.10.03 20:24
|1.7809
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|19169237
|2008.10.06 02:52
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3660
|1.3560
|1.3860
|2008.10.06 03:51
|1.3648
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|19230079
|2008.10.06 11:13
|sell
|0.04
|gbpjpy
|181.87
|0.00
|181.42
|2008.10.06 11:29
|182.18
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.96
|19353347
|2008.10.06 20:52
|sell
|0.04
|gbpjpy
|174.57
|0.00
|174.12
|2008.10.06 21:01
|174.87
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.93
|19364829
|2008.10.06 21:44
|sell
|0.04
|usdjpy
|101.25
|0.00
|100.85
|2008.10.06 21:52
|101.55
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.82
|19366167
|2008.10.06 21:48
|sell
|0.08
|usdjpy
|101.41
|0.00
|101.01
|2008.10.06 21:52
|101.56
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.82
|18865281
|2008.10.02 02:49
|sell
|0.04
|gbpjpy
|187.51
|0.00
|187.06
|2008.10.02 03:04
|187.82
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.67
|19462433
|2008.10.07 08:17
|sell
|0.08
|gbpjpy
|180.66
|0.00
|180.21
|2008.10.07 08:22
|180.81
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.66
|19282467
|2008.10.06 16:21
|sell
|0.02
|usdjpy
|100.70
|0.00
|100.30
|2008.10.06 16:25
|101.29
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.65
|19223154
|2008.10.06 10:23
|sell
|0.02
|gbpjpy
|181.14
|0.00
|180.69
|2008.10.06 10:37
|181.73
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.42
|19400808
|2008.10.07 02:17
|sell
|0.04
|gbpjpy
|177.19
|0.00
|176.74
|2008.10.07 02:51
|177.48
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.41
|19530299
|2008.10.07 13:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7424
|0.0000
|1.7384
|2008.10.07 14:06
|1.7538
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.40
|18865903
|2008.10.02 02:53
|sell
|0.08
|gbpjpy
|187.67
|0.00
|187.22
|2008.10.02 03:04
|187.82
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.29
|19123289
|2008.10.03 19:53
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.7795
|0.0000
|1.7755
|2008.10.03 20:24
|1.7809
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.20
|18818480
|2008.10.01 16:20
|sell
|0.01
|gbpjpy
|186.01
|0.00
|185.56
|2008.10.02 02:08
|187.19
|0.00
|0.00
|-0.82
|-11.13
|17163128
|2008.09.15 16:17
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4230
|1.4130
|1.4430
|2008.09.15 17:12
|1.4219
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.00
|19088246
|2008.10.03 16:30
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.7698
|0.0000
|1.7658
|2008.10.03 16:59
|1.7753
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.00
|19205167
|2008.10.06 08:47
|sell
|0.04
|gbpjpy
|181.71
|0.00
|181.26
|2008.10.06 08:55
|181.99
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.83
|18963319
|2008.10.02 17:33
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3812
|0.0000
|1.3775
|2008.10.02 18:09
|1.3839
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.80
|19231287
|2008.10.06 11:23
|sell
|0.08
|gbpjpy
|182.04
|0.00
|181.59
|2008.10.06 11:29
|182.18
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.80
|19530891
|2008.10.07 13:05
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3581
|0.0000
|1.3544
|2008.10.07 14:06
|1.3635
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.80
|19128617
|2008.10.03 20:22
|buy
|0.02
|gbpjpy
|187.80
|0.00
|188.25
|2008.10.03 20:34
|187.24
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.63
|19218128
|2008.10.06 09:58
|sell
|0.04
|usdchf
|1.1394
|0.0000
|1.1354
|2008.10.06 11:49
|1.1424
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.50
|19454397
|2008.10.07 07:33
|sell
|0.04
|gbpjpy
|180.37
|0.00
|179.92
|2008.10.07 07:50
|180.64
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.49
|19288340
|2008.10.06 16:30
|sell
|0.01
|gbpjpy
|174.69
|0.00
|174.24
|2008.10.06 16:32
|175.74
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.41
|19360991
|2008.10.06 21:29
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.7418
|0.0000
|1.7378
|2008.10.06 21:36
|1.7444
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.40
|19389459
|2008.10.07 00:30
|sell
|0.02
|usdjpy
|101.45
|0.00
|101.05
|2008.10.07 01:11
|101.98
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.39
|18961183
|2008.10.02 17:14
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.7583
|0.0000
|1.7543
|2008.10.02 18:09
|1.7634
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.20
|19114377
|2008.10.03 19:11
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.7729
|0.0000
|1.7689
|2008.10.03 19:42
|1.7780
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.20
|18821447
|2008.10.01 16:43
|sell
|0.02
|usdjpy
|105.57
|0.00
|105.17
|2008.10.02 02:08
|106.11
|0.00
|0.00
|-0.44
|-10.18
|16296330
|2008.09.05 01:08
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4272
|1.4172
|1.4472
|2008.09.05 01:46
|1.4262
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|17155049
|2008.09.15 14:57
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4178
|1.4078
|1.4378
|2008.09.15 15:17
|1.4168
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|17770888
|2008.09.19 13:39
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4203
|1.4303
|1.4053
|2008.09.19 14:49
|1.4303
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|18063196
|2008.09.23 16:30
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8521
|1.8594
|0.0000
|2008.09.23 17:28
|1.8526
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|19088339
|2008.10.03 16:30
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3745
|0.0000
|1.3708
|2008.10.03 16:48
|1.3795
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|19427257
|2008.10.07 05:40
|sell
|0.02
|usdjpy
|102.46
|0.00
|102.06
|2008.10.07 06:04
|102.97
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.91
|18941843
|2008.10.02 15:01
|sell
|0.04
|gbpjpy
|185.71
|0.00
|185.26
|2008.10.02 15:14
|185.97
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.84
|19074260
|2008.10.03 15:21
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.7602
|0.0000
|1.7562
|2008.10.03 16:14
|1.7651
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.80
|19175030
|2008.10.06 04:10
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.7642
|0.0000
|1.7682
|2008.10.06 06:56
|1.7593
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.80
|19221641
|2008.10.06 10:17
|sell
|0.08
|usdchf
|1.1410
|0.0000
|1.1370
|2008.10.06 11:49
|1.1424
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.80
|19411527
|2008.10.07 03:45
|sell
|0.04
|usdjpy
|101.76
|0.00
|101.36
|2008.10.07 04:08
|102.01
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.80
|19296823
|2008.10.06 16:44
|sell
|0.04
|usdchf
|1.1432
|0.0000
|1.1392
|2008.10.06 16:56
|1.1460
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.77
|19437016
|2008.10.07 06:01
|sell
|0.02
|gbpjpy
|180.49
|0.00
|180.04
|2008.10.07 06:04
|180.99
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.71
|18819838
|2008.10.01 16:30
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.7651
|0.0000
|1.7611
|2008.10.01 22:59
|1.7699
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.60
|19353447
|2008.10.06 20:53
|sell
|0.08
|gbpjpy
|174.75
|0.00
|174.30
|2008.10.06 21:01
|174.87
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.54
|19438863
|2008.10.07 06:07
|sell
|0.01
|gbpjpy
|180.72
|0.00
|180.27
|2008.10.07 06:17
|181.70
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.50
|19244685
|2008.10.06 13:03
|sell
|0.02
|gbpjpy
|181.23
|0.00
|180.78
|2008.10.06 14:37
|181.72
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.48
|19401174
|2008.10.07 02:20
|sell
|0.08
|gbpjpy
|177.36
|0.00
|176.91
|2008.10.07 02:51
|177.48
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.44
|19337376
|2008.10.06 19:15
|sell
|0.04
|usdchf
|1.1461
|0.0000
|1.1421
|2008.10.06 21:16
|1.1488
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.40
|19497079
|2008.10.07 10:32
|sell
|0.01
|gbpjpy
|176.54
|0.00
|176.09
|2008.10.07 10:42
|177.50
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.40
|19370335
|2008.10.06 22:03
|sell
|0.01
|gbpjpy
|177.17
|0.00
|176.72
|2008.10.06 22:22
|178.12
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.32
|19205341
|2008.10.06 08:49
|sell
|0.08
|gbpjpy
|181.87
|0.00
|181.42
|2008.10.06 08:55
|181.99
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.28
|18904201
|2008.10.02 10:05
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.7652
|0.0000
|1.7612
|2008.10.02 10:17
|1.7675
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.20
|19350234
|2008.10.06 20:33
|sell
|0.02
|gbpjpy
|174.41
|0.00
|173.96
|2008.10.06 21:01
|174.87
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.14
|18949312
|2008.10.02 15:51
|buy
|0.08
|gbpjpy
|185.53
|0.00
|185.98
|2008.10.02 16:31
|185.41
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.12
|19364670
|2008.10.06 21:44
|sell
|0.02
|usdjpy
|101.09
|0.00
|100.69
|2008.10.06 21:52
|101.55
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.06
|18865089
|2008.10.02 02:48
|sell
|0.02
|gbpjpy
|187.34
|0.00
|186.89
|2008.10.02 03:04
|187.82
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.04
|16296324
|2008.09.05 01:08
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4271
|1.4171
|1.4471
|2008.09.05 01:46
|1.4262
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|17163121
|2008.09.15 16:17
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4228
|1.4128
|1.4428
|2008.09.15 17:12
|1.4219
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|17163124
|2008.09.15 16:17
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4229
|1.4129
|1.4429
|2008.09.15 17:12
|1.4220
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|17379549
|2008.09.16 22:00
|sell
|0.30
|eurusd
|1.4142
|1.4204
|0.0000
|2008.09.16 22:50
|1.4145
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|19453578
|2008.10.07 07:25
|sell
|0.02
|gbpjpy
|180.20
|0.00
|179.75
|2008.10.07 07:49
|180.66
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.94
|19400549
|2008.10.07 02:15
|sell
|0.02
|gbpjpy
|177.03
|0.00
|176.58
|2008.10.07 02:51
|177.48
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.85
|19406719
|2008.10.07 03:02
|sell
|0.01
|gbpjpy
|176.48
|0.00
|176.03
|2008.10.07 03:52
|177.38
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.84
|18961860
|2008.10.02 17:18
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3795
|0.0000
|1.3758
|2008.10.02 18:09
|1.3839
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.80
|19206622
|2008.10.06 08:54
|buy
|0.02
|gbpjpy
|182.09
|0.00
|182.54
|2008.10.06 09:10
|181.64
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.70
|19363666
|2008.10.06 21:38
|sell
|0.01
|gbpjpy
|176.04
|0.00
|175.59
|2008.10.06 21:50
|176.92
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.69
|19454572
|2008.10.07 07:34
|sell
|0.08
|gbpjpy
|180.53
|0.00
|180.08
|2008.10.07 07:49
|180.64
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.55
|19203901
|2008.10.06 08:34
|sell
|0.02
|gbpjpy
|181.55
|0.00
|181.10
|2008.10.06 08:55
|181.99
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.50
|18960161
|2008.10.02 17:09
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7563
|0.0000
|1.7523
|2008.10.02 18:04
|1.7647
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.40
|19358688
|2008.10.06 21:21
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.7401
|0.0000
|1.7361
|2008.10.06 21:36
|1.7443
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.40
|19434409
|2008.10.07 05:53
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3551
|0.0000
|1.3514
|2008.10.07 06:05
|1.3572
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.40
|19129894
|2008.10.03 20:27
|buy
|0.08
|gbpjpy
|187.29
|0.00
|187.74
|2008.10.03 20:34
|187.18
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.36
|19294116
|2008.10.06 16:38
|sell
|0.04
|gbpjpy
|174.80
|0.00
|174.35
|2008.10.06 16:40
|175.01
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.34
|19203693
|2008.10.06 08:32
|sell
|0.02
|usdchf
|1.1377
|0.0000
|1.1337
|2008.10.06 11:49
|1.1424
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.23
|19409187
|2008.10.07 03:24
|sell
|0.02
|usdjpy
|101.60
|0.00
|101.20
|2008.10.07 04:08
|102.02
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.23
|19424017
|2008.10.07 05:31
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3490
|0.0000
|1.3453
|2008.10.07 06:05
|1.3572
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.20
|19191036
|2008.10.06 06:44
|sell
|0.02
|gbpjpy
|181.03
|0.00
|180.58
|2008.10.06 07:06
|181.45
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.14
|19091107
|2008.10.03 16:44
|buy
|0.04
|usdchf
|1.1349
|0.0000
|1.1389
|2008.10.03 16:58
|1.1326
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.12
|16467884
|2008.09.08 02:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4352
|1.4452
|1.4152
|2008.09.08 03:20
|1.4360
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|17155040
|2008.09.15 14:57
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4177
|1.4077
|1.4377
|2008.09.15 15:17
|1.4169
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|17555486
|2008.09.18 02:00
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8144
|1.8071
|0.0000
|2008.09.18 02:01
|1.8140
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|17964665
|2008.09.22 20:30
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8590
|1.8517
|0.0000
|2008.09.22 20:47
|1.8586
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|18500806
|2008.09.29 14:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4363
|1.4301
|0.0000
|2008.09.29 14:51
|1.4355
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|19071239
|2008.10.03 15:07
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.7596
|0.0000
|1.7556
|2008.10.03 15:11
|1.7616
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|19116453
|2008.10.03 19:26
|sell
|0.16
|gbpusd
|1.7778
|0.0000
|1.7738
|2008.10.03 19:42
|1.7783
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|19361416
|2008.10.06 21:30
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.7434
|0.0000
|1.7394
|2008.10.06 21:36
|1.7444
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|18941206
|2008.10.02 14:59
|sell
|0.02
|gbpjpy
|185.55
|0.00
|185.10
|2008.10.02 15:14
|185.97
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.96
|19232087
|2008.10.06 11:28
|buy
|0.01
|gbpjpy
|182.45
|0.00
|182.90
|2008.10.06 12:07
|181.63
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.93
|19477061
|2008.10.07 09:26
|sell
|0.08
|gbpjpy
|180.36
|0.00
|179.91
|2008.10.07 09:35
|180.46
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.77
|19208094
|2008.10.06 09:01
|buy
|0.08
|gbpjpy
|181.76
|0.00
|182.21
|2008.10.06 09:10
|181.66
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.73
|19363654
|2008.10.06 21:38
|sell
|0.01
|gbpjpy
|176.14
|0.00
|175.69
|2008.10.06 21:50
|176.92
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.70
|19293025
|2008.10.06 16:37
|sell
|0.02
|usdchf
|1.1416
|0.0000
|1.1376
|2008.10.06 16:56
|1.1460
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.68
|18903145
|2008.10.02 09:59
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.7636
|0.0000
|1.7596
|2008.10.02 10:17
|1.7674
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.60
|19128030
|2008.10.03 20:16
|buy
|0.01
|gbpjpy
|188.04
|0.00
|188.49
|2008.10.03 20:34
|187.24
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.60
|19089907
|2008.10.03 16:38
|buy
|0.02
|usdchf
|1.1367
|0.0000
|1.1407
|2008.10.03 16:58
|1.1324
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.59
|18895065
|2008.10.02 09:19
|buy
|0.02
|gbpjpy
|186.63
|0.00
|187.08
|2008.10.02 09:39
|186.23
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.58
|18942955
|2008.10.02 15:08
|sell
|0.08
|gbpjpy
|185.87
|0.00
|185.42
|2008.10.02 15:14
|185.97
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.57
|19331111
|2008.10.06 18:37
|sell
|0.02
|usdchf
|1.1445
|0.0000
|1.1405
|2008.10.06 21:16
|1.1488
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.49
|19493765
|2008.10.07 10:21
|sell
|0.04
|gbpjpy
|176.68
|0.00
|176.23
|2008.10.07 10:23
|176.87
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.46
|19222603
|2008.10.06 10:20
|sell
|0.01
|gbpjpy
|180.96
|0.00
|180.51
|2008.10.06 10:37
|181.73
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.44
|19282194
|2008.10.06 16:21
|sell
|0.01
|usdjpy
|100.54
|0.00
|100.14
|2008.10.06 16:25
|101.29
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.40
|17872447
|2008.09.22 08:11
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.8291
|0.0000
|0.0000
|2008.09.22 08:49
|1.8363
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.20
|18964599
|2008.10.02 17:44
|sell
|0.08
|eurusd
|1.3828
|0.0000
|1.3791
|2008.10.02 18:09
|1.3837
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.20
|19087884
|2008.10.03 16:28
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7682
|0.0000
|1.7642
|2008.10.03 16:59
|1.7754
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.20
|19360604
|2008.10.06 21:28
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3480
|0.0000
|1.3443
|2008.10.06 21:36
|1.3498
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.20
|19461386
|2008.10.07 08:12
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3578
|0.0000
|1.3541
|2008.10.07 08:22
|1.3596
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.20
|16156520
|2008.09.03 20:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4477
|1.4577
|1.4277
|2008.09.04 00:53
|1.4484
|0.00
|0.00
|-3.30
|-7.00
|18474879
|2008.09.29 10:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4351
|1.4413
|0.0000
|2008.09.29 12:10
|1.4358
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.00
|18474987
|2008.09.29 10:12
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4362
|1.4262
|1.4562
|2008.09.29 12:10
|1.4355
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.00
|19340878
|2008.10.06 19:37
|sell
|0.08
|usdchf
|1.1477
|0.0000
|1.1437
|2008.10.06 21:16
|1.1487
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.96
|18986705
|2008.10.02 22:25
|sell
|0.02
|gbpjpy
|185.37
|0.00
|184.92
|2008.10.02 23:57
|185.73
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.83
|19076287
|2008.10.03 15:30
|sell
|0.02
|usdjpy
|105.23
|0.00
|104.83
|2008.10.03 16:14
|105.59
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.82
|18919699
|2008.10.02 13:08
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.7627
|0.0000
|1.7587
|2008.10.02 14:14
|1.7661
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.80
|19358366
|2008.10.06 21:20
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3463
|0.0000
|1.3426
|2008.10.06 21:36
|1.3497
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.80
|19460430
|2008.10.07 08:06
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3562
|0.0000
|1.3525
|2008.10.07 08:22
|1.3596
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.80
|19460558
|2008.10.07 08:06
|sell
|0.02
|gbpjpy
|180.33
|0.00
|179.88
|2008.10.07 08:23
|180.68
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.80
|19388782
|2008.10.07 00:23
|sell
|0.01
|usdjpy
|101.29
|0.00
|100.89
|2008.10.07 01:09
|101.98
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.77
|19492112
|2008.10.07 10:16
|sell
|0.01
|gbpjpy
|176.20
|0.00
|175.75
|2008.10.07 10:23
|176.89
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.77
|19095221
|2008.10.03 16:58
|buy
|0.02
|usdchf
|1.1330
|0.0000
|1.1370
|2008.10.03 18:24
|1.1292
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.73
|19114081
|2008.10.03 19:09
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7713
|0.0000
|1.7673
|2008.10.03 19:42
|1.7780
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.70
|19370821
|2008.10.06 22:07
|sell
|0.02
|gbpjpy
|177.33
|0.00
|176.88
|2008.10.06 22:33
|177.67
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.67
|18817299
|2008.10.01 16:11
|sell
|0.01
|usdjpy
|105.41
|0.00
|105.01
|2008.10.02 02:08
|106.11
|0.00
|0.00
|-0.22
|-6.60
|19087890
|2008.10.03 16:28
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3729
|0.0000
|1.3692
|2008.10.03 16:48
|1.3795
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.60
|19135505
|2008.10.03 21:21
|sell
|0.02
|usdchf
|1.1275
|0.0000
|1.1235
|2008.10.06 02:51
|1.1312
|0.00
|0.00
|-0.06
|-6.54
|19299731
|2008.10.06 16:49
|sell
|0.02
|gbpjpy
|175.47
|0.00
|175.02
|2008.10.06 16:52
|175.80
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.52
|19426573
|2008.10.07 05:37
|sell
|0.01
|usdjpy
|102.30
|0.00
|101.90
|2008.10.07 06:04
|102.97
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.51
|19120826
|2008.10.03 19:44
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7746
|0.0000
|1.7706
|2008.10.03 20:23
|1.7811
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.50
|19173971
|2008.10.06 03:53
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.7658
|0.0000
|1.7698
|2008.10.06 06:56
|1.7593
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.50
|19293990
|2008.10.06 16:38
|sell
|0.01
|gbpjpy
|174.42
|0.00
|173.97
|2008.10.06 16:40
|175.07
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.46
|18819341
|2008.10.01 16:25
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7635
|0.0000
|1.7595
|2008.10.01 22:59
|1.7699
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.40
|19114588
|2008.10.03 19:13
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.7746
|0.0000
|1.7706
|2008.10.03 19:44
|1.7762
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.40
|19223394
|2008.10.06 10:25
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.7546
|0.0000
|1.7506
|2008.10.06 10:35
|1.7578
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.40
|19223784
|2008.10.06 10:28
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.7562
|0.0000
|1.7522
|2008.10.06 10:35
|1.7578
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.40
|19435939
|2008.10.07 05:57
|sell
|0.01
|gbpjpy
|180.33
|0.00
|179.88
|2008.10.07 06:04
|180.99
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.40
|19460512
|2008.10.07 08:06
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.7518
|0.0000
|1.7478
|2008.10.07 08:24
|1.7550
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.40
|19461584
|2008.10.07 08:13
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.7534
|0.0000
|1.7494
|2008.10.07 08:24
|1.7550
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.40
|19191096
|2008.10.06 06:44
|sell
|0.02
|usdjpy
|103.02
|0.00
|102.62
|2008.10.06 09:03
|103.35
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.39
|19244424
|2008.10.06 13:01
|sell
|0.01
|gbpjpy
|181.07
|0.00
|180.62
|2008.10.06 14:37
|181.72
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.29
|19410609
|2008.10.07 03:36
|sell
|0.64
|gbpjpy
|177.43
|0.00
|176.98
|2008.10.07 03:52
|177.44
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.28
|19529273
|2008.10.07 12:56
|sell
|0.04
|gbpjpy
|177.38
|0.00
|176.93
|2008.10.07 12:59
|177.54
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.28
|18978644
|2008.10.02 20:08
|buy
|0.02
|gbpjpy
|186.09
|0.00
|186.54
|2008.10.02 20:59
|185.76
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.27
|19373308
|2008.10.06 22:19
|sell
|0.32
|gbpjpy
|178.03
|0.00
|177.58
|2008.10.06 22:25
|178.05
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.27
|19413061
|2008.10.07 03:59
|sell
|0.08
|usdjpy
|101.92
|0.00
|101.52
|2008.10.07 04:08
|102.00
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.27
|19514304
|2008.10.07 11:38
|sell
|0.02
|usdjpy
|101.70
|0.00
|101.30
|2008.10.07 12:33
|102.02
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.27
|19516876
|2008.10.07 11:51
|sell
|0.04
|usdjpy
|101.86
|0.00
|101.46
|2008.10.07 12:33
|102.02
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.27
|19458285
|2008.10.07 07:56
|sell
|0.01
|gbpjpy
|180.15
|0.00
|179.70
|2008.10.07 08:22
|180.79
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.22
|18862903
|2008.10.02 02:08
|sell
|0.01
|gbpjpy
|187.16
|0.00
|186.71
|2008.10.02 03:04
|187.82
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.21
|18960138
|2008.10.02 17:09
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3777
|0.0000
|1.3740
|2008.10.02 18:09
|1.3839
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.20
|19195305
|2008.10.06 07:18
|sell
|0.04
|usdjpy
|103.19
|0.00
|102.79
|2008.10.06 09:03
|103.35
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.19
|19303272
|2008.10.06 16:56
|sell
|0.01
|gbpjpy
|175.61
|0.00
|175.16
|2008.10.06 16:59
|176.23
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.12
|19453371
|2008.10.07 07:23
|sell
|0.01
|gbpjpy
|180.03
|0.00
|179.58
|2008.10.07 07:49
|180.66
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.12
|19363836
|2008.10.06 21:39
|sell
|0.01
|usdjpy
|100.93
|0.00
|100.53
|2008.10.06 21:52
|101.55
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.11
|19118220
|2008.10.03 19:31
|buy
|0.02
|usdjpy
|105.74
|0.00
|106.14
|2008.10.03 19:47
|105.42
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.07
|17039268
|2008.09.15 00:30
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.8013
|1.8086
|0.0000
|2008.09.15 00:30
|1.8015
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|17458600
|2008.09.17 12:30
|sell
|0.20
|eurusd
|1.4203
|1.4265
|0.0000
|2008.09.17 12:37
|1.4206
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|18111379
|2008.09.24 03:30
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8537
|1.8610
|0.0000
|2008.09.24 09:31
|1.8540
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|18381910
|2008.09.26 13:22
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8418
|1.8345
|0.0000
|2008.09.26 13:31
|1.8415
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|18474976
|2008.09.29 10:12
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4361
|1.4261
|1.4561
|2008.09.29 12:10
|1.4355
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|19176732
|2008.10.06 04:50
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3640
|0.0000
|1.3677
|2008.10.06 05:23
|1.3637
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|19399668
|2008.10.07 02:06
|sell
|0.01
|gbpjpy
|176.87
|0.00
|176.42
|2008.10.07 02:51
|177.48
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.99
|19343237
|2008.10.06 19:51
|sell
|0.02
|gbpjpy
|174.64
|0.00
|174.19
|2008.10.06 20:01
|174.94
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.96
|19206428
|2008.10.06 08:53
|buy
|0.01
|gbpjpy
|182.25
|0.00
|182.70
|2008.10.06 09:10
|181.64
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.90
|19357497
|2008.10.06 21:16
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7384
|0.0000
|1.7344
|2008.10.06 21:36
|1.7443
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.90
|19228478
|2008.10.06 11:04
|sell
|0.01
|gbpjpy
|181.54
|0.00
|181.09
|2008.10.06 11:29
|182.15
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.89
|19450142
|2008.10.07 07:00
|buy
|0.02
|gbpjpy
|180.56
|0.00
|181.01
|2008.10.07 07:12
|180.26
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.85
|19444258
|2008.10.07 06:30
|sell
|0.04
|gbpjpy
|181.41
|0.00
|180.96
|2008.10.07 06:33
|181.56
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.83
|19203647
|2008.10.06 08:31
|sell
|0.01
|gbpjpy
|181.39
|0.00
|180.94
|2008.10.06 08:55
|181.99
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.80
|19119847
|2008.10.03 19:43
|buy
|0.04
|usdjpy
|105.57
|0.00
|105.97
|2008.10.03 19:47
|105.42
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.69
|19406532
|2008.10.07 03:01
|sell
|0.01
|usdjpy
|101.44
|0.00
|101.04
|2008.10.07 04:08
|102.02
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.69
|19264737
|2008.10.06 15:27
|buy
|0.02
|usdjpy
|102.97
|0.00
|103.37
|2008.10.06 15:55
|102.68
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.65
|19189753
|2008.10.06 06:39
|sell
|0.01
|gbpjpy
|180.87
|0.00
|180.42
|2008.10.06 07:06
|181.45
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.62
|19228922
|2008.10.06 11:07
|sell
|0.02
|gbpjpy
|181.70
|0.00
|181.25
|2008.10.06 11:36
|181.99
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.61
|19513430
|2008.10.07 11:33
|sell
|0.02
|gbpjpy
|176.68
|0.00
|176.23
|2008.10.07 11:44
|176.96
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.51
|18903090
|2008.10.02 09:59
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7619
|0.0000
|1.7579
|2008.10.02 10:17
|1.7674
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.50
|18940672
|2008.10.02 14:56
|sell
|0.01
|gbpjpy
|185.39
|0.00
|184.94
|2008.10.02 15:14
|185.97
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.49
|19424845
|2008.10.07 05:33
|sell
|0.04
|gbpjpy
|178.47
|0.00
|178.02
|2008.10.07 05:36
|178.61
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.47
|19070517
|2008.10.03 15:04
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7560
|0.0000
|1.7520
|2008.10.03 15:11
|1.7614
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.40
|18812327
|2008.10.01 15:49
|buy
|0.02
|usdchf
|1.1261
|0.0000
|1.1301
|2008.10.01 18:37
|1.1231
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.34
|18892656
|2008.10.02 09:01
|buy
|0.01
|gbpjpy
|186.79
|0.00
|187.24
|2008.10.02 09:39
|186.23
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.31
|19100417
|2008.10.03 17:30
|buy
|0.04
|usdchf
|1.1307
|0.0000
|1.1347
|2008.10.03 18:24
|1.1292
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.31
|19128777
|2008.10.03 20:24
|buy
|0.04
|gbpjpy
|187.63
|0.00
|188.08
|2008.10.03 20:38
|187.49
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.31
|19216000
|2008.10.06 09:46
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.7585
|0.0000
|1.7625
|2008.10.06 10:23
|1.7532
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.30
|19290365
|2008.10.06 16:33
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1400
|0.0000
|1.1360
|2008.10.06 16:56
|1.1460
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.24
|18985936
|2008.10.02 22:13
|sell
|0.01
|gbpjpy
|185.18
|0.00
|184.73
|2008.10.02 23:57
|185.73
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.22
|18960983
|2008.10.02 17:13
|sell
|0.02
|gbpjpy
|184.90
|0.00
|184.45
|2008.10.02 17:34
|185.17
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.14
|19328724
|2008.10.06 18:25
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1429
|0.0000
|1.1389
|2008.10.06 21:16
|1.1488
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.14
|19363041
|2008.10.06 21:36
|buy
|0.02
|gbpjpy
|176.65
|0.00
|177.10
|2008.10.06 21:36
|176.39
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.14
|18944980
|2008.10.02 15:16
|buy
|0.02
|gbpjpy
|185.87
|0.00
|186.32
|2008.10.02 16:10
|185.60
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.12
|19086058
|2008.10.03 16:17
|sell
|0.02
|gbpjpy
|186.38
|0.00
|185.93
|2008.10.03 16:21
|186.65
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.11
|19458309
|2008.10.07 07:56
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3545
|0.0000
|1.3508
|2008.10.07 08:22
|1.3596
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.10
|19210661
|2008.10.06 09:12
|sell
|0.04
|gbpjpy
|181.90
|0.00
|181.45
|2008.10.06 09:33
|182.03
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.02
|16322924
|2008.09.05 02:00
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.7598
|1.7525
|0.0000
|2008.09.05 02:19
|1.7597
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|17066010
|2008.09.15 05:04
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4414
|1.4514
|1.4214
|2008.09.15 05:08
|1.4419
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|17911046
|2008.09.22 14:17
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4558
|1.4658
|1.4358
|2008.09.22 14:29
|1.4563
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|17911047
|2008.09.22 14:17
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4557
|1.4657
|1.4357
|2008.09.22 14:29
|1.4562
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|18919237
|2008.10.02 13:02
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7611
|0.0000
|1.7571
|2008.10.02 14:14
|1.7661
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|19169236
|2008.10.06 02:52
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3653
|1.3553
|1.3853
|2008.10.06 03:51
|1.3648
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|19220410
|2008.10.06 10:11
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.7557
|0.0000
|1.7597
|2008.10.06 10:23
|1.7532
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|18813396
|2008.10.01 15:58
|buy
|0.04
|usdchf
|1.1245
|0.0000
|1.1285
|2008.10.01 18:37
|1.1231
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.99
|19298571
|2008.10.06 16:47
|sell
|0.01
|gbpjpy
|175.30
|0.00
|174.85
|2008.10.06 16:52
|175.80
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.95
|19070918
|2008.10.03 15:06
|sell
|0.02
|gbpjpy
|184.96
|0.00
|184.51
|2008.10.03 15:12
|185.22
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.94
|19088679
|2008.10.03 16:31
|buy
|0.01
|usdchf
|1.1384
|0.0000
|1.1424
|2008.10.03 16:59
|1.1328
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.94
|19092115
|2008.10.03 16:47
|buy
|0.08
|usdchf
|1.1333
|0.0000
|1.1373
|2008.10.03 16:58
|1.1326
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.94
|19368547
|2008.10.06 21:56
|sell
|0.02
|gbpjpy
|177.07
|0.00
|176.62
|2008.10.06 22:03
|177.32
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.91
|19357562
|2008.10.06 21:17
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3447
|0.0000
|1.3410
|2008.10.06 21:36
|1.3496
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.90
|19473568
|2008.10.07 09:12
|sell
|0.02
|usdjpy
|102.70
|0.00
|102.30
|2008.10.07 09:27
|102.95
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.86
|19121460
|2008.10.03 19:45
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.7763
|0.0000
|1.7723
|2008.10.03 20:27
|1.7787
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.80
|19222138
|2008.10.06 10:19
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7530
|0.0000
|1.7490
|2008.10.06 10:35
|1.7578
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.80
|19458302
|2008.10.07 07:56
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7502
|0.0000
|1.7462
|2008.10.07 08:24
|1.7550
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.80
|19512987
|2008.10.07 11:31
|sell
|0.01
|usdjpy
|101.53
|0.00
|101.13
|2008.10.07 12:33
|102.02
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.80
|19343138
|2008.10.06 19:50
|sell
|0.01
|gbpjpy
|174.46
|0.00
|174.01
|2008.10.06 20:01
|174.94
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.77
|19288751
|2008.10.06 16:30
|sell
|0.02
|usdjpy
|100.71
|0.00
|100.31
|2008.10.06 16:32
|100.95
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.75
|19132172
|2008.10.03 20:38
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1259
|0.0000
|1.1219
|2008.10.06 02:51
|1.1312
|0.00
|0.00
|-0.03
|-4.69
|19423947
|2008.10.07 05:31
|sell
|0.01
|gbpjpy
|178.13
|0.00
|177.68
|2008.10.07 05:36
|178.61
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.69
|19265569
|2008.10.06 15:31
|buy
|0.04
|usdjpy
|102.80
|0.00
|103.20
|2008.10.06 15:55
|102.68
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.67
|19450023
|2008.10.07 07:00
|buy
|0.01
|gbpjpy
|180.74
|0.00
|181.19
|2008.10.07 07:12
|180.26
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.67
|19257312
|2008.10.06 14:37
|buy
|0.01
|gbpjpy
|181.70
|0.00
|182.15
|2008.10.06 15:10
|181.22
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.65
|19074755
|2008.10.03 15:22
|sell
|0.01
|usdjpy
|105.07
|0.00
|104.67
|2008.10.03 16:14
|105.56
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.64
|19208600
|2008.10.06 09:02
|sell
|0.01
|gbpjpy
|181.54
|0.00
|181.09
|2008.10.06 09:32
|182.02
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.64
|18865103
|2008.10.02 02:48
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.7657
|0.0000
|1.7617
|2008.10.02 03:04
|1.7680
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.60
|19116397
|2008.10.03 19:25
|buy
|0.01
|usdjpy
|105.90
|0.00
|106.30
|2008.10.03 19:47
|105.42
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.55
|18809756
|2008.10.01 15:26
|buy
|0.01
|usdchf
|1.1282
|0.0000
|1.1322
|2008.10.01 18:37
|1.1231
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.54
|18977749
|2008.10.02 20:02
|buy
|0.01
|gbpjpy
|186.24
|0.00
|186.69
|2008.10.02 20:59
|185.77
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.47
|19339712
|2008.10.06 19:29
|buy
|0.02
|usdjpy
|100.82
|0.00
|101.22
|2008.10.06 19:53
|100.60
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.37
|19443267
|2008.10.07 06:25
|sell
|0.01
|gbpjpy
|181.07
|0.00
|180.62
|2008.10.07 06:33
|181.52
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.37
|19355962
|2008.10.06 21:09
|sell
|0.02
|usdjpy
|100.73
|0.00
|100.33
|2008.10.06 21:16
|100.95
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.36
|19512985
|2008.10.07 11:31
|sell
|0.01
|gbpjpy
|176.52
|0.00
|176.07
|2008.10.07 11:44
|176.96
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.33
|19450720
|2008.10.07 07:02
|buy
|0.04
|gbpjpy
|180.37
|0.00
|180.82
|2008.10.07 07:12
|180.26
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.29
|19264422
|2008.10.06 15:26
|buy
|0.01
|usdjpy
|103.13
|0.00
|103.53
|2008.10.06 15:55
|102.69
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.28
|19085491
|2008.10.03 16:14
|sell
|0.01
|gbpjpy
|186.22
|0.00
|185.77
|2008.10.03 16:21
|186.67
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.26
|19397238
|2008.10.07 01:34
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.7438
|0.0000
|1.7398
|2008.10.07 02:40
|1.7459
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.20
|18971433
|2008.10.02 18:41
|sell
|0.02
|gbpjpy
|186.14
|0.00
|185.69
|2008.10.02 18:57
|186.36
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.17
|19362569
|2008.10.06 21:34
|buy
|0.01
|gbpjpy
|176.81
|0.00
|177.26
|2008.10.06 21:36
|176.39
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.16
|19313264
|2008.10.06 17:22
|sell
|0.02
|gbpjpy
|176.02
|0.00
|175.57
|2008.10.06 17:50
|176.23
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.15
|18960504
|2008.10.02 17:10
|sell
|0.01
|gbpjpy
|184.74
|0.00
|184.29
|2008.10.02 17:34
|185.17
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.09
|19472323
|2008.10.07 09:04
|sell
|0.01
|usdjpy
|102.53
|0.00
|102.13
|2008.10.07 09:26
|102.95
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.08
|17094872
|2008.09.15 08:43
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4303
|1.4403
|1.4103
|2008.09.15 09:01
|1.4307
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|17163116
|2008.09.15 16:17
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4227
|1.4127
|1.4427
|2008.09.15 17:12
|1.4223
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|18032603
|2008.09.23 12:01
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8615
|1.8688
|0.0000
|2008.09.23 12:01
|1.8617
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|18375689
|2008.09.26 12:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4595
|1.4495
|1.4795
|2008.09.26 12:06
|1.4591
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|18474966
|2008.09.29 10:11
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4360
|1.4260
|1.4560
|2008.09.29 12:10
|1.4356
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|18922133
|2008.10.02 13:31
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3879
|0.0000
|1.3842
|2008.10.02 14:15
|1.3899
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|19070877
|2008.10.03 15:06
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.7576
|0.0000
|1.7536
|2008.10.03 15:13
|1.7596
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|19122185
|2008.10.03 19:48
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3833
|0.0000
|1.3796
|2008.10.03 20:01
|1.3853
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|19277968
|2008.10.06 16:14
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.7425
|0.0000
|1.7465
|2008.10.06 16:22
|1.7405
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|18904532
|2008.10.02 10:08
|sell
|0.02
|gbpjpy
|185.92
|0.00
|185.47
|2008.10.02 10:17
|186.13
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.99
|19070526
|2008.10.03 15:04
|sell
|0.01
|gbpjpy
|184.80
|0.00
|184.35
|2008.10.03 15:12
|185.22
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.99
|19287556
|2008.10.06 16:28
|sell
|0.01
|usdjpy
|100.55
|0.00
|100.15
|2008.10.06 16:32
|100.95
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.96
|19368523
|2008.10.06 21:56
|sell
|0.01
|gbpjpy
|176.91
|0.00
|176.46
|2008.10.06 22:03
|177.30
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.84
|18860824
|2008.10.02 01:57
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.7678
|0.0000
|1.7718
|2008.10.02 02:08
|1.7640
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.80
|18941907
|2008.10.02 15:01
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3776
|0.0000
|1.3739
|2008.10.02 15:55
|1.3795
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.80
|19125846
|2008.10.03 20:05
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3868
|0.0000
|1.3831
|2008.10.03 20:15
|1.3887
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.80
|19309827
|2008.10.06 17:10
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3503
|0.0000
|1.3466
|2008.10.06 17:55
|1.3522
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.80
|19513801
|2008.10.07 11:36
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3554
|0.0000
|1.3517
|2008.10.07 12:44
|1.3573
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.80
|19086351
|2008.10.03 16:19
|sell
|0.04
|gbpjpy
|186.55
|0.00
|186.10
|2008.10.03 16:21
|186.65
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.79
|19338625
|2008.10.06 19:22
|buy
|0.01
|usdjpy
|100.98
|0.00
|101.38
|2008.10.06 19:53
|100.60
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.78
|19355241
|2008.10.06 21:02
|sell
|0.01
|usdjpy
|100.57
|0.00
|100.17
|2008.10.06 21:16
|100.95
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.76
|19312584
|2008.10.06 17:20
|sell
|0.01
|gbpjpy
|175.85
|0.00
|175.40
|2008.10.06 17:50
|176.23
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.75
|18921752
|2008.10.02 13:26
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3862
|0.0000
|1.3825
|2008.10.02 14:15
|1.3899
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.70
|18971179
|2008.10.02 18:39
|sell
|0.01
|gbpjpy
|185.96
|0.00
|185.51
|2008.10.02 18:57
|186.35
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.70
|19395744
|2008.10.07 01:19
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7422
|0.0000
|1.7382
|2008.10.07 02:40
|1.7459
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.70
|19210323
|2008.10.06 09:10
|sell
|0.02
|gbpjpy
|181.72
|0.00
|181.27
|2008.10.06 09:35
|181.91
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.67
|18970923
|2008.10.02 18:35
|sell
|0.02
|gbpjpy
|185.82
|0.00
|185.37
|2008.10.02 18:39
|186.01
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.60
|18971191
|2008.10.02 18:39
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7632
|0.0000
|1.7592
|2008.10.02 18:55
|1.7668
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.60
|19105487
|2008.10.03 18:02
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3814
|0.0000
|1.3777
|2008.10.03 18:14
|1.3850
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.60
|19114608
|2008.10.03 19:13
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3819
|0.0000
|1.3782
|2008.10.03 19:28
|1.3837
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.60
|19120928
|2008.10.03 19:44
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3817
|0.0000
|1.3780
|2008.10.03 20:01
|1.3853
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.60
|19369227
|2008.10.06 21:59
|sell
|0.04
|gbpjpy
|177.25
|0.00
|176.80
|2008.10.06 22:03
|177.34
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.55
|19370878
|2008.10.06 22:07
|sell
|0.02
|usdjpy
|101.71
|0.00
|101.31
|2008.10.06 22:33
|101.89
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.53
|18875608
|2008.10.02 04:10
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7655
|0.0000
|1.7615
|2008.10.02 06:38
|1.7690
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.50
|19125125
|2008.10.03 20:02
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3852
|0.0000
|1.3815
|2008.10.03 20:15
|1.3887
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.50
|19211570
|2008.10.06 09:19
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3569
|0.0000
|1.3532
|2008.10.06 10:09
|1.3604
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.50
|19309357
|2008.10.06 17:09
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3487
|0.0000
|1.3450
|2008.10.06 17:55
|1.3522
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.50
|19513437
|2008.10.07 11:33
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3538
|0.0000
|1.3501
|2008.10.07 12:43
|1.3573
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.50
|18902708
|2008.10.02 09:56
|sell
|0.01
|gbpjpy
|185.76
|0.00
|185.31
|2008.10.02 10:17
|186.12
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.42
|18948344
|2008.10.02 15:43
|buy
|0.04
|gbpjpy
|185.69
|0.00
|186.14
|2008.10.02 16:10
|185.60
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.41
|18823029
|2008.10.01 16:54
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3995
|0.0000
|1.3958
|2008.10.01 21:24
|1.4012
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.40
|18875753
|2008.10.02 04:12
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.7673
|0.0000
|1.7633
|2008.10.02 06:38
|1.7690
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.40
|19114232
|2008.10.03 19:10
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3803
|0.0000
|1.3766
|2008.10.03 19:28
|1.3837
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.40
|19504311
|2008.10.07 10:56
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7375
|0.0000
|1.7335
|2008.10.07 12:08
|1.7409
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.40
|19497445
|2008.10.07 10:33
|sell
|0.02
|usdjpy
|101.85
|0.00
|101.45
|2008.10.07 10:53
|102.02
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.33
|18970493
|2008.10.02 18:29
|sell
|0.01
|gbpjpy
|185.66
|0.00
|185.21
|2008.10.02 18:39
|186.01
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.32
|19422916
|2008.10.07 05:28
|sell
|0.02
|usdjpy
|102.13
|0.00
|101.73
|2008.10.07 05:36
|102.30
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.32
|18869395
|2008.10.02 03:23
|buy
|0.01
|usdjpy
|106.12
|0.00
|106.52
|2008.10.02 03:54
|105.77
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.31
|18822532
|2008.10.01 16:50
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3979
|0.0000
|1.3942
|2008.10.01 21:24
|1.4012
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.30
|18862821
|2008.10.02 02:08
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7641
|0.0000
|1.7601
|2008.10.02 03:04
|1.7674
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.30
|19087888
|2008.10.03 16:28
|sell
|0.01
|usdjpy
|105.57
|0.00
|105.17
|2008.10.03 16:59
|105.92
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.30
|19348861
|2008.10.06 20:27
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7354
|0.0000
|1.7314
|2008.10.06 21:16
|1.7387
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.30
|19451394
|2008.10.07 07:07
|sell
|0.01
|usdjpy
|102.64
|0.00
|102.24
|2008.10.07 07:43
|102.98
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.30
|19452230
|2008.10.07 07:14
|sell
|0.02
|usdjpy
|102.81
|0.00
|102.41
|2008.10.07 07:43
|102.98
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.30
|19414852
|2008.10.07 04:08
|sell
|0.01
|gbpjpy
|177.77
|0.00
|177.32
|2008.10.07 04:57
|178.10
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.23
|19422212
|2008.10.07 05:21
|sell
|0.01
|usdjpy
|101.97
|0.00
|101.57
|2008.10.07 05:36
|102.30
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.23
|19496639
|2008.10.07 10:30
|sell
|0.01
|usdjpy
|101.69
|0.00
|101.29
|2008.10.07 10:53
|102.02
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.23
|19260779
|2008.10.06 15:10
|buy
|0.01
|usdjpy
|103.26
|0.00
|103.66
|2008.10.06 15:18
|102.93
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.21
|18865926
|2008.10.02 02:53
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.7673
|0.0000
|1.7633
|2008.10.02 03:04
|1.7681
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.20
|18903117
|2008.10.02 09:59
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3877
|0.0000
|1.3840
|2008.10.02 10:17
|1.3909
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.20
|18904909
|2008.10.02 10:12
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.7669
|0.0000
|1.7629
|2008.10.02 10:17
|1.7673
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.20
|18940675
|2008.10.02 14:56
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7557
|0.0000
|1.7517
|2008.10.02 15:19
|1.7589
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.20
|19091230
|2008.10.03 16:44
|sell
|0.16
|eurusd
|1.3793
|0.0000
|1.3756
|2008.10.03 16:48
|1.3795
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.20
|19100117
|2008.10.03 17:29
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7728
|0.0000
|1.7688
|2008.10.03 17:43
|1.7760
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.20
|19100514
|2008.10.03 17:31
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.7744
|0.0000
|1.7704
|2008.10.03 17:43
|1.7760
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.20
|19257344
|2008.10.06 14:37
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.7587
|0.0000
|1.7627
|2008.10.06 15:10
|1.7555
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.20
|19351005
|2008.10.06 20:36
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.7370
|0.0000
|1.7330
|2008.10.06 21:16
|1.7386
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.20
|19496610
|2008.10.07 10:30
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7345
|0.0000
|1.7305
|2008.10.07 10:55
|1.7377
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.20
|19498482
|2008.10.07 10:37
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.7361
|0.0000
|1.7321
|2008.10.07 10:55
|1.7377
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.20
|19513453
|2008.10.07 11:33
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.7393
|0.0000
|1.7353
|2008.10.07 12:08
|1.7409
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.20
|19288595
|2008.10.06 16:30
|sell
|0.04
|gbpjpy
|175.04
|0.00
|174.59
|2008.10.06 16:35
|175.12
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.18
|19289032
|2008.10.06 16:31
|sell
|0.32
|gbpjpy
|175.57
|0.00
|175.12
|2008.10.06 16:33
|175.58
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.18
|18929541
|2008.10.02 14:34
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1344
|0.0000
|1.1304
|2008.10.02 15:42
|1.1380
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.16
|19389974
|2008.10.07 00:34
|sell
|0.16
|gbpjpy
|177.11
|0.00
|176.66
|2008.10.07 00:40
|177.13
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.15
|19370339
|2008.10.06 22:03
|sell
|0.01
|usdjpy
|101.57
|0.00
|101.17
|2008.10.06 22:33
|101.89
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.14
|19528181
|2008.10.07 12:51
|sell
|0.01
|usdjpy
|101.71
|0.00
|101.31
|2008.10.07 13:22
|102.03
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.14
|19529324
|2008.10.07 12:56
|sell
|0.02
|usdjpy
|101.87
|0.00
|101.47
|2008.10.07 13:22
|102.03
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.14
|19534970
|2008.10.07 13:32
|sell
|0.01
|usdjpy
|101.99
|0.00
|101.59
|2008.10.07 14:06
|102.31
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.13
|19444022
|2008.10.07 06:29
|sell
|0.02
|gbpjpy
|181.24
|0.00
|180.79
|2008.10.07 06:41
|181.40
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.11
|19066392
|2008.10.03 14:51
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1339
|0.0000
|1.1299
|2008.10.03 15:04
|1.1374
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.08
|19325686
|2008.10.06 18:14
|buy
|0.01
|usdjpy
|101.29
|0.00
|101.69
|2008.10.06 18:31
|100.98
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.07
|19169221
|2008.10.06 02:51
|buy
|0.04
|gbpjpy
|184.48
|0.00
|184.93
|2008.10.06 02:51
|184.40
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.06
|19388215
|2008.10.07 00:15
|sell
|0.01
|gbpjpy
|176.73
|0.00
|176.28
|2008.10.07 00:40
|177.04
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.06
|18971762
|2008.10.02 18:42
|sell
|0.04
|gbpjpy
|186.32
|0.00
|185.87
|2008.10.02 18:57
|186.40
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.03
|19089353
|2008.10.03 16:35
|sell
|0.02
|usdjpy
|105.73
|0.00
|105.33
|2008.10.03 17:39
|105.89
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.02
|19438757
|2008.10.07 06:06
|sell
|0.01
|usdjpy
|102.81
|0.00
|102.41
|2008.10.07 06:22
|103.12
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.01
|19448948
|2008.10.07 06:53
|sell
|0.01
|gbpjpy
|180.05
|0.00
|179.60
|2008.10.07 07:02
|180.36
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.01
|17155891
|2008.09.15 15:00
|buy
|0.30
|eurusd
|1.4170
|1.4108
|0.0000
|2008.09.15 15:17
|1.4169
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|17185027
|2008.09.15 18:00
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.7879
|1.7952
|0.0000
|2008.09.15 19:09
|1.7880
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|17553701
|2008.09.18 01:33
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4329
|1.4429
|1.4129
|2008.09.18 01:34
|1.4332
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|17762769
|2008.09.19 12:30
|sell
|0.30
|eurusd
|1.4202
|1.4264
|0.0000
|2008.09.19 13:39
|1.4203
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|18385190
|2008.09.26 14:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4650
|1.4550
|1.4850
|2008.09.26 14:09
|1.4647
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|18474956
|2008.09.29 10:11
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4359
|1.4259
|1.4559
|2008.09.29 12:10
|1.4356
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|18823859
|2008.10.01 17:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4007
|1.3907
|1.4207
|2008.10.01 17:04
|1.4004
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|18903822
|2008.10.02 10:02
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3894
|0.0000
|1.3857
|2008.10.02 10:17
|1.3909
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|19284361
|2008.10.06 16:23
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.7414
|0.0000
|1.7454
|2008.10.06 16:30
|1.7384
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|19068359
|2008.10.03 14:58
|sell
|0.02
|usdchf
|1.1355
|0.0000
|1.1315
|2008.10.03 15:04
|1.1372
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.99
|19326036
|2008.10.06 18:16
|buy
|0.02
|usdjpy
|101.13
|0.00
|101.53
|2008.10.06 18:31
|100.98
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.97
|19400847
|2008.10.07 02:17
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1443
|0.0000
|1.1403
|2008.10.07 03:01
|1.1477
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.96
|19405733
|2008.10.07 02:59
|sell
|0.02
|usdchf
|1.1460
|0.0000
|1.1420
|2008.10.07 03:01
|1.1477
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.96
|19527105
|2008.10.07 12:45
|sell
|0.01
|gbpjpy
|177.32
|0.00
|176.87
|2008.10.07 12:59
|177.62
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.94
|19416347
|2008.10.07 04:28
|sell
|0.02
|gbpjpy
|177.95
|0.00
|177.50
|2008.10.07 04:57
|178.10
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.93
|19536018
|2008.10.07 13:39
|sell
|0.02
|usdjpy
|102.16
|0.00
|101.76
|2008.10.07 14:06
|102.31
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.93
|19439077
|2008.10.07 06:08
|sell
|0.02
|usdjpy
|102.97
|0.00
|102.57
|2008.10.07 06:22
|103.12
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.91
|19292298
|2008.10.06 16:36
|sell
|0.01
|usdjpy
|100.47
|0.00
|100.07
|2008.10.06 16:46
|100.76
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.88
|19337703
|2008.10.06 19:16
|sell
|0.01
|gbpjpy
|175.33
|0.00
|174.88
|2008.10.06 19:25
|175.62
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.88
|19186681
|2008.10.06 06:17
|sell
|0.01
|gbpjpy
|181.10
|0.00
|180.65
|2008.10.06 06:30
|181.39
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.81
|19244233
|2008.10.06 13:00
|sell
|0.01
|usdjpy
|103.02
|0.00
|102.62
|2008.10.06 14:37
|103.31
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.81
|19300714
|2008.10.06 16:51
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.7383
|0.0000
|1.7343
|2008.10.06 16:59
|1.7397
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.80
|19384516
|2008.10.06 23:44
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3493
|0.0000
|1.3456
|2008.10.07 01:11
|1.3521
|0.00
|0.00
|-0.11
|-2.80
|19393379
|2008.10.07 01:02
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3509
|0.0000
|1.3472
|2008.10.07 01:11
|1.3523
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.80
|19107422
|2008.10.03 18:11
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1273
|0.0000
|1.1233
|2008.10.03 19:13
|1.1304
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.74
|19109295
|2008.10.03 18:25
|sell
|0.01
|gbpjpy
|187.84
|0.00
|187.39
|2008.10.03 19:23
|188.13
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.74
|19263134
|2008.10.06 15:21
|sell
|0.01
|gbpjpy
|180.31
|0.00
|179.86
|2008.10.06 15:28
|180.59
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.73
|19348447
|2008.10.06 20:25
|sell
|0.01
|gbpjpy
|174.25
|0.00
|173.80
|2008.10.06 20:51
|174.52
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.69
|19306192
|2008.10.06 17:01
|sell
|0.01
|gbpjpy
|175.67
|0.00
|175.22
|2008.10.06 17:04
|175.94
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.67
|19384443
|2008.10.06 23:43
|sell
|0.01
|gbpjpy
|176.59
|0.00
|176.14
|2008.10.07 00:15
|176.86
|0.00
|0.00
|-0.29
|-2.67
|19071603
|2008.10.03 15:10
|buy
|0.01
|gbpjpy
|185.40
|0.00
|185.85
|2008.10.03 15:13
|185.12
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.66
|18930673
|2008.10.02 14:35
|sell
|0.02
|usdchf
|1.1365
|0.0000
|1.1325
|2008.10.02 15:42
|1.1380
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.64
|19194429
|2008.10.06 07:10
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1325
|0.0000
|1.1285
|2008.10.06 07:48
|1.1355
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.64
|19202883
|2008.10.06 08:21
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1361
|0.0000
|1.1321
|2008.10.06 09:56
|1.1391
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.63
|19085493
|2008.10.03 16:14
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7648
|0.0000
|1.7608
|2008.10.03 16:21
|1.7674
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.60
|19273384
|2008.10.06 16:04
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3538
|0.0000
|1.3501
|2008.10.06 16:13
|1.3564
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.60
|19338543
|2008.10.06 19:21
|sell
|0.02
|gbpjpy
|175.49
|0.00
|175.04
|2008.10.06 19:29
|175.62
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.58
|19120858
|2008.10.03 19:44
|sell
|0.01
|gbpjpy
|186.68
|0.00
|186.23
|2008.10.03 19:46
|186.95
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.56
|19449411
|2008.10.07 06:56
|sell
|0.02
|gbpjpy
|180.23
|0.00
|179.78
|2008.10.07 07:02
|180.36
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.53
|18892671
|2008.10.02 09:01
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1296
|0.0000
|1.1256
|2008.10.02 09:16
|1.1324
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.47
|19195471
|2008.10.06 07:21
|sell
|0.02
|usdchf
|1.1341
|0.0000
|1.1301
|2008.10.06 07:48
|1.1355
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.47
|18915994
|2008.10.02 12:25
|sell
|0.01
|gbpjpy
|185.79
|0.00
|185.34
|2008.10.02 12:49
|186.05
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.46
|18921157
|2008.10.02 13:24
|sell
|0.01
|gbpjpy
|185.77
|0.00
|185.32
|2008.10.02 14:14
|186.03
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.46
|19104354
|2008.10.03 17:52
|sell
|0.01
|gbpjpy
|187.60
|0.00
|187.15
|2008.10.03 18:24
|187.86
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.46
|19130821
|2008.10.03 20:32
|sell
|0.01
|gbpjpy
|186.93
|0.00
|186.48
|2008.10.03 20:45
|187.19
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.46
|18986196
|2008.10.02 22:18
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7603
|0.0000
|1.7563
|2008.10.02 23:57
|1.7627
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.40
|19391320
|2008.10.07 00:46
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7425
|0.0000
|1.7385
|2008.10.07 01:11
|1.7449
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.40
|19342284
|2008.10.06 19:46
|buy
|0.04
|usdjpy
|100.66
|0.00
|101.06
|2008.10.06 19:53
|100.60
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.39
|19295998
|2008.10.06 16:42
|sell
|0.08
|usdjpy
|100.76
|0.00
|100.36
|2008.10.06 16:46
|100.79
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.38
|18981059
|2008.10.02 20:59
|buy
|0.01
|gbpjpy
|185.83
|0.00
|186.28
|2008.10.02 21:37
|185.58
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.37
|19368881
|2008.10.06 21:57
|sell
|0.01
|usdjpy
|101.41
|0.00
|101.01
|2008.10.06 22:03
|101.65
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.36
|18867312
|2008.10.02 03:05
|sell
|0.01
|gbpjpy
|187.68
|0.00
|187.23
|2008.10.02 03:18
|187.93
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.35
|19451440
|2008.10.07 07:08
|sell
|0.01
|gbpjpy
|179.91
|0.00
|179.46
|2008.10.07 07:23
|180.15
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.34
|19474977
|2008.10.07 09:19
|sell
|0.08
|usdjpy
|102.95
|0.00
|102.55
|2008.10.07 09:27
|102.98
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.33
|19187664
|2008.10.06 06:21
|sell
|0.02
|gbpjpy
|181.27
|0.00
|180.82
|2008.10.06 06:30
|181.39
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.32
|19236326
|2008.10.06 12:05
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7552
|0.0000
|1.7512
|2008.10.06 12:42
|1.7575
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|19308685
|2008.10.06 17:07
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7350
|0.0000
|1.7310
|2008.10.06 17:14
|1.7373
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|19071608
|2008.10.03 15:10
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1345
|0.0000
|1.1305
|2008.10.03 15:13
|1.1371
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.29
|19139684
|2008.10.03 22:07
|sell
|0.01
|gbpjpy
|186.47
|0.00
|186.02
|2008.10.03 22:40
|186.71
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.29
|18957498
|2008.10.02 16:52
|buy
|0.01
|gbpjpy
|185.39
|0.00
|185.84
|2008.10.02 17:20
|185.15
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.28
|19071320
|2008.10.03 15:08
|sell
|0.04
|gbpjpy
|185.12
|0.00
|184.67
|2008.10.03 15:13
|185.18
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.28
|19357481
|2008.10.06 21:16
|sell
|0.01
|usdjpy
|100.93
|0.00
|100.53
|2008.10.06 21:36
|101.16
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.27
|19530641
|2008.10.07 13:03
|sell
|0.01
|gbpjpy
|177.70
|0.00
|177.25
|2008.10.07 13:22
|177.93
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.26
|18811506
|2008.10.01 15:41
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3993
|0.0000
|1.3956
|2008.10.01 16:04
|1.4015
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.20
|18962209
|2008.10.02 17:21
|buy
|0.01
|usdchf
|1.1377
|0.0000
|1.1417
|2008.10.02 18:09
|1.1352
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.20
|18971437
|2008.10.02 18:41
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.7651
|0.0000
|1.7611
|2008.10.02 18:57
|1.7662
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.20
|18904996
|2008.10.02 10:12
|buy
|0.01
|gbpjpy
|186.25
|0.00
|186.70
|2008.10.02 10:17
|186.02
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.18
|18974902
|2008.10.02 19:13
|sell
|0.01
|gbpjpy
|185.96
|0.00
|185.51
|2008.10.02 19:37
|186.19
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.18
|19306291
|2008.10.06 17:01
|sell
|0.02
|gbpjpy
|175.83
|0.00
|175.38
|2008.10.06 17:04
|175.94
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.17
|19376207
|2008.10.06 22:36
|sell
|0.01
|gbpjpy
|177.53
|0.00
|177.08
|2008.10.06 22:54
|177.75
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.16
|19282252
|2008.10.06 16:21
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7382
|0.0000
|1.7342
|2008.10.06 16:33
|1.7403
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.10
|19406743
|2008.10.07 03:02
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7411
|0.0000
|1.7371
|2008.10.07 03:37
|1.7432
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.10
|19442630
|2008.10.07 06:22
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3586
|0.0000
|1.3549
|2008.10.07 06:32
|1.3607
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.10
|19496619
|2008.10.07 10:30
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3534
|0.0000
|1.3497
|2008.10.07 10:57
|1.3555
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.10
|18916571
|2008.10.02 12:35
|sell
|0.02
|gbpjpy
|185.95
|0.00
|185.50
|2008.10.02 12:49
|186.06
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.09
|18982929
|2008.10.02 21:37
|sell
|0.01
|usdjpy
|105.15
|0.00
|104.75
|2008.10.02 23:57
|105.37
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.09
|19109482
|2008.10.03 18:26
|sell
|0.02
|gbpjpy
|188.00
|0.00
|187.55
|2008.10.03 19:28
|188.11
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.08
|17094870
|2008.09.15 08:43
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4304
|1.4404
|1.4104
|2008.09.15 09:01
|1.4306
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|17541653
|2008.09.17 23:04
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4314
|1.4414
|1.4114
|2008.09.17 23:09
|1.4316
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|17558197
|2008.09.18 02:30
|sell
|0.20
|eurusd
|1.4355
|1.4417
|0.0000
|2008.09.18 05:56
|1.4356
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|18906076
|2008.10.02 10:21
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3898
|0.0000
|1.3861
|2008.10.02 10:48
|1.3918
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|19073745
|2008.10.03 15:19
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3714
|0.0000
|1.3677
|2008.10.03 16:14
|1.3734
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|19130882
|2008.10.03 20:32
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3826
|0.0000
|1.3789
|2008.10.03 20:38
|1.3846
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|19180327
|2008.10.06 05:23
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3639
|1.3539
|1.3839
|2008.10.06 05:59
|1.3637
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|19274212
|2008.10.06 16:05
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3555
|0.0000
|1.3518
|2008.10.06 16:13
|1.3565
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|19406632
|2008.10.07 03:01
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3484
|0.0000
|1.3447
|2008.10.07 03:37
|1.3504
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|19414858
|2008.10.07 04:08
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7430
|0.0000
|1.7390
|2008.10.07 05:30
|1.7450
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|19438775
|2008.10.07 06:06
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3568
|0.0000
|1.3531
|2008.10.07 06:22
|1.3588
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|19470849
|2008.10.07 08:59
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3574
|0.0000
|1.3537
|2008.10.07 09:36
|1.3594
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|19317695
|2008.10.06 17:44
|sell
|0.04
|gbpjpy
|176.18
|0.00
|175.73
|2008.10.06 17:50
|176.23
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.98
|19343535
|2008.10.06 19:53
|sell
|0.04
|gbpjpy
|174.80
|0.00
|174.35
|2008.10.06 20:11
|174.85
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.98
|19369283
|2008.10.06 21:59
|sell
|0.02
|usdjpy
|101.57
|0.00
|101.17
|2008.10.06 22:03
|101.67
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.97
|19471929
|2008.10.07 09:02
|sell
|0.01
|gbpjpy
|179.53
|0.00
|179.08
|2008.10.07 09:13
|179.73
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.95
|18917579
|2008.10.02 12:49
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.7629
|0.0000
|1.7669
|2008.10.02 13:02
|1.7610
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.90
|18922161
|2008.10.02 13:31
|sell
|0.02
|gbpjpy
|185.93
|0.00
|185.48
|2008.10.02 14:14
|186.03
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.90
|18940686
|2008.10.02 14:56
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3760
|0.0000
|1.3723
|2008.10.02 15:24
|1.3779
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.90
|18950114
|2008.10.02 15:56
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3798
|0.0000
|1.3761
|2008.10.02 16:49
|1.3817
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.90
|18957972
|2008.10.02 16:59
|buy
|0.02
|gbpjpy
|185.25
|0.00
|185.70
|2008.10.02 17:20
|185.15
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.90
|18995315
|2008.10.03 00:56
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3803
|0.0000
|1.3840
|2008.10.03 01:48
|1.3784
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.90
|19101185
|2008.10.03 17:33
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3810
|0.0000
|1.3773
|2008.10.03 17:42
|1.3829
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.90
|19124033
|2008.10.03 19:56
|buy
|0.01
|gbpjpy
|187.95
|0.00
|188.40
|2008.10.03 20:05
|187.75
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.90
|19173239
|2008.10.06 03:36
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3624
|0.0000
|1.3587
|2008.10.06 04:50
|1.3643
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.90
|19208604
|2008.10.06 09:02
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3554
|0.0000
|1.3517
|2008.10.06 09:18
|1.3573
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.90
|19231644
|2008.10.06 11:24
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3544
|0.0000
|1.3507
|2008.10.06 11:54
|1.3563
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.90
|19234713
|2008.10.06 11:54
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3562
|0.0000
|1.3525
|2008.10.06 12:21
|1.3581
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.90
|19263556
|2008.10.06 15:22
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3561
|0.0000
|1.3524
|2008.10.06 15:31
|1.3580
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.90
|19277332
|2008.10.06 16:13
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.7441
|0.0000
|1.7481
|2008.10.06 16:18
|1.7422
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.90
|19302141
|2008.10.06 16:54
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3476
|0.0000
|1.3439
|2008.10.06 17:00
|1.3495
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.90
|19370355
|2008.10.06 22:03
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3505
|0.0000
|1.3468
|2008.10.06 22:47
|1.3524
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.90
|19396084
|2008.10.07 01:22
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3506
|0.0000
|1.3469
|2008.10.07 02:47
|1.3525
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.90
|19526765
|2008.10.07 12:44
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3565
|0.0000
|1.3528
|2008.10.07 13:31
|1.3584
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.90
|19105494
|2008.10.03 18:02
|sell
|0.02
|gbpjpy
|187.76
|0.00
|187.31
|2008.10.03 18:24
|187.86
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.89
|19110307
|2008.10.03 18:34
|sell
|0.04
|gbpjpy
|188.16
|0.00
|187.71
|2008.10.03 19:23
|188.21
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.89
|19378032
|2008.10.06 22:54
|buy
|0.01
|gbpjpy
|177.77
|0.00
|178.22
|2008.10.06 22:59
|177.58
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.86
|18805589
|2008.10.01 15:10
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4020
|0.0000
|1.4057
|2008.10.01 15:26
|1.4002
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.80
|18875366
|2008.10.02 04:10
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3932
|0.0000
|1.3895
|2008.10.02 06:38
|1.3950
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.80
|19086359
|2008.10.03 16:19
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.7665
|0.0000
|1.7625
|2008.10.03 16:21
|1.7674
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.80
|19242348
|2008.10.06 12:50
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7571
|0.0000
|1.7531
|2008.10.06 14:37
|1.7589
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.80
|19262414
|2008.10.06 15:18
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.7556
|0.0000
|1.7596
|2008.10.06 15:26
|1.7538
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.80
|19369909
|2008.10.06 22:01
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3525
|0.0000
|1.3562
|2008.10.06 22:03
|1.3507
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.80
|19471890
|2008.10.07 09:02
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7503
|0.0000
|1.7463
|2008.10.07 09:43
|1.7521
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.80
|19072143
|2008.10.03 15:13
|sell
|0.02
|usdchf
|1.1361
|0.0000
|1.1321
|2008.10.03 15:13
|1.1371
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.76
|19461320
|2008.10.07 08:12
|buy
|0.01
|usdjpy
|102.88
|0.00
|103.28
|2008.10.07 09:12
|102.70
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.75
|18998669
|2008.10.03 01:49
|sell
|0.01
|gbpjpy
|184.88
|0.00
|184.43
|2008.10.03 01:55
|185.06
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.72
|18963957
|2008.10.02 17:36
|sell
|0.01
|usdjpy
|105.11
|0.00
|104.71
|2008.10.02 18:09
|105.29
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.71
|19203140
|2008.10.06 08:26
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7566
|0.0000
|1.7526
|2008.10.06 08:56
|1.7583
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.70
|19208502
|2008.10.06 09:02
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7555
|0.0000
|1.7515
|2008.10.06 10:09
|1.7572
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.70
|19263155
|2008.10.06 15:21
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7524
|0.0000
|1.7484
|2008.10.06 15:31
|1.7541
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.70
|18887350
|2008.10.02 08:12
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1284
|0.0000
|1.1244
|2008.10.02 09:00
|1.1303
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.68
|19305794
|2008.10.06 17:00
|sell
|0.01
|usdjpy
|101.11
|0.00
|100.71
|2008.10.06 17:12
|101.28
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.68
|19407223
|2008.10.07 03:04
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1450
|0.0000
|1.1410
|2008.10.07 04:08
|1.1469
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.66
|19209054
|2008.10.06 09:03
|sell
|0.01
|usdjpy
|103.32
|0.00
|102.92
|2008.10.06 10:11
|103.49
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.64
|18953179
|2008.10.02 16:17
|sell
|0.01
|gbpjpy
|185.28
|0.00
|184.83
|2008.10.02 16:34
|185.45
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.61
|18970496
|2008.10.02 18:29
|sell
|0.01
|usdjpy
|105.31
|0.00
|104.91
|2008.10.02 18:39
|105.48
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.61
|18974700
|2008.10.02 19:12
|sell
|0.01
|usdjpy
|105.30
|0.00
|104.90
|2008.10.02 19:37
|105.47
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.61
|19087118
|2008.10.03 16:22
|sell
|0.01
|gbpjpy
|186.66
|0.00
|186.21
|2008.10.03 16:28
|186.83
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.61
|18929255
|2008.10.02 14:32
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3883
|0.0000
|1.3920
|2008.10.02 14:34
|1.3867
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|18941902
|2008.10.02 15:01
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.7589
|0.0000
|1.7549
|2008.10.02 15:20
|1.7593
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|18946348
|2008.10.02 15:28
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7575
|0.0000
|1.7535
|2008.10.02 15:51
|1.7591
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|18952806
|2008.10.02 16:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7582
|0.0000
|1.7542
|2008.10.02 16:34
|1.7598
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|18994140
|2008.10.03 00:24
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7608
|0.0000
|1.7568
|2008.10.03 01:48
|1.7624
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|19104135
|2008.10.03 17:50
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7743
|0.0000
|1.7703
|2008.10.03 18:24
|1.7759
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|19123243
|2008.10.03 19:52
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3849
|0.0000
|1.3812
|2008.10.03 20:01
|1.3853
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|19181721
|2008.10.06 05:38
|buy
|0.16
|gbpusd
|1.7594
|0.0000
|1.7634
|2008.10.06 06:56
|1.7593
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|19183077
|2008.10.06 05:53
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7577
|0.0000
|1.7537
|2008.10.06 06:04
|1.7593
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|19191793
|2008.10.06 06:49
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7568
|0.0000
|1.7528
|2008.10.06 07:56
|1.7584
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|19315515
|2008.10.06 17:31
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7365
|0.0000
|1.7325
|2008.10.06 17:52
|1.7381
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|19435856
|2008.10.07 05:57
|sell
|0.08
|eurusd
|1.3570
|0.0000
|1.3533
|2008.10.07 06:05
|1.3572
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|19443579
|2008.10.07 06:27
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7594
|0.0000
|1.7554
|2008.10.07 06:35
|1.7610
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|19462513
|2008.10.07 08:17
|sell
|0.08
|eurusd
|1.3594
|0.0000
|1.3557
|2008.10.07 08:22
|1.3596
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|19466069
|2008.10.07 08:33
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7516
|0.0000
|1.7476
|2008.10.07 08:49
|1.7532
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|19488440
|2008.10.07 10:07
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7394
|0.0000
|1.7354
|2008.10.07 10:09
|1.7410
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|19493064
|2008.10.07 10:19
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7344
|0.0000
|1.7304
|2008.10.07 10:23
|1.7360
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|19520651
|2008.10.07 12:10
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7406
|0.0000
|1.7366
|2008.10.07 12:44
|1.7422
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|18963489
|2008.10.02 17:34
|buy
|0.02
|usdchf
|1.1361
|0.0000
|1.1401
|2008.10.02 18:09
|1.1352
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.59
|19346590
|2008.10.06 20:13
|sell
|0.01
|usdjpy
|100.46
|0.00
|100.06
|2008.10.06 21:01
|100.62
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.59
|18973539
|2008.10.02 18:57
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1355
|0.0000
|1.1315
|2008.10.02 19:37
|1.1373
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.58
|19267386
|2008.10.06 15:42
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1382
|0.0000
|1.1342
|2008.10.06 15:55
|1.1400
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.58
|19277443
|2008.10.06 16:14
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1389
|0.0000
|1.1349
|2008.10.06 16:17
|1.1407
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.58
|19382276
|2008.10.06 23:25
|sell
|0.01
|usdjpy
|101.27
|0.00
|100.87
|2008.10.07 00:14
|101.43
|0.00
|0.00
|-0.08
|-1.58
|19399646
|2008.10.07 02:06
|sell
|0.01
|usdjpy
|101.44
|0.00
|101.04
|2008.10.07 02:55
|101.60
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.57
|19516408
|2008.10.07 11:49
|sell
|0.16
|gbpjpy
|177.24
|0.00
|176.79
|2008.10.07 11:59
|177.25
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.57
|19451572
|2008.10.07 07:08
|sell
|0.02
|gbpjpy
|180.07
|0.00
|179.62
|2008.10.07 07:23
|180.15
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.56
|19192097
|2008.10.06 06:51
|sell
|0.08
|gbpjpy
|181.35
|0.00
|180.90
|2008.10.06 07:06
|181.37
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.55
|19221527
|2008.10.06 10:16
|sell
|0.01
|usdjpy
|103.32
|0.00
|102.92
|2008.10.06 11:36
|103.48
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.55
|18929262
|2008.10.02 14:32
|sell
|0.01
|gbpjpy
|185.96
|0.00
|185.51
|2008.10.02 14:33
|186.12
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.52
|19121439
|2008.10.03 19:45
|sell
|0.01
|usdjpy
|105.33
|0.00
|104.93
|2008.10.03 19:53
|105.49
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.52
|19131132
|2008.10.03 20:32
|sell
|0.02
|gbpjpy
|187.11
|0.00
|186.66
|2008.10.03 20:45
|187.19
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.52
|19132244
|2008.10.03 20:39
|buy
|0.01
|usdjpy
|105.50
|0.00
|105.90
|2008.10.03 22:46
|105.34
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.52
|19139987
|2008.10.03 22:12
|sell
|0.02
|gbpjpy
|186.63
|0.00
|186.18
|2008.10.03 22:40
|186.71
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.52
|18862817
|2008.10.02 02:08
|sell
|0.01
|usdjpy
|106.07
|0.00
|105.67
|2008.10.02 03:04
|106.23
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.51
|18887125
|2008.10.02 08:10
|buy
|0.01
|gbpjpy
|187.08
|0.00
|187.53
|2008.10.02 08:12
|186.92
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.51
|19104468
|2008.10.03 17:53
|sell
|0.01
|usdjpy
|105.69
|0.00
|105.29
|2008.10.03 19:27
|105.85
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.51
|18901571
|2008.10.02 09:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7623
|0.0000
|1.7583
|2008.10.02 09:54
|1.7638
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.50
|18972442
|2008.10.02 18:47
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1342
|0.0000
|1.1302
|2008.10.02 18:57
|1.1359
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.50
|19322085
|2008.10.06 17:59
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7374
|0.0000
|1.7334
|2008.10.06 18:11
|1.7389
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.50
|19376033
|2008.10.06 22:35
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7433
|0.0000
|1.7393
|2008.10.06 22:54
|1.7448
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.50
|19072254
|2008.10.03 15:13
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1366
|0.0000
|1.1326
|2008.10.03 15:16
|1.1383
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.49
|19382287
|2008.10.06 23:25
|sell
|0.01
|gbpjpy
|176.56
|0.00
|176.11
|2008.10.06 23:42
|176.71
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.48
|19491858
|2008.10.07 10:16
|sell
|0.01
|usdjpy
|101.59
|0.00
|101.19
|2008.10.07 10:25
|101.74
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.47
|19190745
|2008.10.06 06:43
|sell
|0.01
|usdjpy
|102.86
|0.00
|102.46
|2008.10.06 07:07
|103.01
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.46
|18874946
|2008.10.02 04:08
|buy
|0.01
|usdjpy
|105.89
|0.00
|106.29
|2008.10.02 06:38
|105.74
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.42
|18919238
|2008.10.02 13:02
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1320
|0.0000
|1.1280
|2008.10.02 14:32
|1.1336
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.41
|18952216
|2008.10.02 16:12
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1365
|0.0000
|1.1325
|2008.10.02 17:18
|1.1381
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.41
|18986715
|2008.10.02 22:25
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.7620
|0.0000
|1.7580
|2008.10.02 23:57
|1.7627
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.40
|19363166
|2008.10.06 21:36
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7440
|0.0000
|1.7400
|2008.10.06 21:52
|1.7454
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.40
|19363174
|2008.10.06 21:36
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3492
|0.0000
|1.3455
|2008.10.06 21:52
|1.3506
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.40
|19342795
|2008.10.06 19:49
|sell
|0.01
|usdjpy
|100.41
|0.00
|100.01
|2008.10.06 20:12
|100.55
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.39
|19384941
|2008.10.06 23:46
|sell
|0.02
|gbpjpy
|176.79
|0.00
|176.34
|2008.10.07 00:15
|176.86
|0.00
|0.00
|-0.57
|-1.38
|19531170
|2008.10.07 13:09
|sell
|0.02
|gbpjpy
|177.86
|0.00
|177.41
|2008.10.07 13:22
|177.93
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.38
|19421416
|2008.10.07 05:15
|buy
|0.01
|gbpjpy
|178.42
|0.00
|178.87
|2008.10.07 05:27
|178.28
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.37
|19422294
|2008.10.07 05:22
|sell
|0.01
|gbpjpy
|177.99
|0.00
|177.54
|2008.10.07 05:31
|178.13
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.37
|19440207
|2008.10.07 06:12
|buy
|0.01
|usdjpy
|103.25
|0.00
|103.65
|2008.10.07 06:22
|103.11
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.36
|18860830
|2008.10.02 01:57
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1281
|0.0000
|1.1241
|2008.10.02 02:08
|1.1296
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.33
|18881316
|2008.10.02 06:38
|sell
|0.01
|gbpjpy
|187.02
|0.00
|186.57
|2008.10.02 07:46
|187.16
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.33
|18905518
|2008.10.02 10:15
|buy
|0.02
|gbpjpy
|186.09
|0.00
|186.54
|2008.10.02 10:17
|186.02
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.33
|18943267
|2008.10.02 15:09
|buy
|0.01
|gbpjpy
|186.08
|0.00
|186.53
|2008.10.02 15:42
|185.94
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.33
|18982313
|2008.10.02 21:19
|buy
|0.02
|gbpjpy
|185.66
|0.00
|186.11
|2008.10.02 21:37
|185.59
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.33
|19072817
|2008.10.03 15:16
|sell
|0.01
|gbpjpy
|185.09
|0.00
|184.64
|2008.10.03 15:17
|185.23
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.33
|19126580
|2008.10.03 20:09
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1236
|0.0000
|1.1196
|2008.10.03 20:36
|1.1251
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.33
|19303619
|2008.10.06 16:57
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1451
|0.0000
|1.1411
|2008.10.06 17:10
|1.1466
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.31
|19476951
|2008.10.07 09:25
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1409
|0.0000
|1.1369
|2008.10.07 10:33
|1.1424
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.31
|19092625
|2008.10.03 16:50
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3797
|0.0000
|1.3760
|2008.10.03 16:58
|1.3810
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.30
|19130816
|2008.10.03 20:32
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7757
|0.0000
|1.7717
|2008.10.03 21:00
|1.7770
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.30
|19405693
|2008.10.07 02:59
|buy
|0.01
|usdjpy
|101.57
|0.00
|101.97
|2008.10.07 03:01
|101.44
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.28
|19490920
|2008.10.07 10:15
|buy
|0.01
|usdjpy
|101.85
|0.00
|102.25
|2008.10.07 10:18
|101.72
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.28
|19522539
|2008.10.07 12:19
|sell
|0.01
|gbpjpy
|177.65
|0.00
|177.20
|2008.10.07 12:37
|177.78
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.28
|18907866
|2008.10.02 10:40
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1298
|0.0000
|1.1258
|2008.10.02 10:54
|1.1312
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.24
|18968899
|2008.10.02 18:09
|sell
|0.01
|gbpjpy
|185.58
|0.00
|185.13
|2008.10.02 18:29
|185.71
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.24
|19066372
|2008.10.03 14:51
|buy
|0.01
|gbpjpy
|184.94
|0.00
|185.39
|2008.10.03 15:04
|184.81
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.24
|19187743
|2008.10.06 06:21
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1320
|0.0000
|1.1280
|2008.10.06 06:43
|1.1334
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.24
|19086497
|2008.10.03 16:19
|buy
|0.01
|gbpjpy
|186.75
|0.00
|187.20
|2008.10.03 16:21
|186.62
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.23
|19197901
|2008.10.06 07:49
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1350
|0.0000
|1.1310
|2008.10.06 08:20
|1.1364
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.23
|19283165
|2008.10.06 16:22
|sell
|0.02
|usdchf
|1.1399
|0.0000
|1.1359
|2008.10.06 16:33
|1.1406
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.23
|18873651
|2008.10.02 03:54
|sell
|0.01
|gbpjpy
|187.06
|0.00
|186.61
|2008.10.02 04:08
|187.19
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.22
|19308845
|2008.10.06 17:08
|buy
|0.01
|usdchf
|1.1473
|0.0000
|1.1513
|2008.10.06 18:02
|1.1459
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.22
|19452972
|2008.10.07 07:20
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1433
|0.0000
|1.1393
|2008.10.07 08:13
|1.1447
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.22
|19492822
|2008.10.07 10:18
|buy
|0.01
|usdchf
|1.1454
|0.0000
|1.1494
|2008.10.07 12:44
|1.1440
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.22
|18812044
|2008.10.01 15:47
|sell
|0.02
|eurusd
|1.4009
|0.0000
|1.3972
|2008.10.01 16:04
|1.4015
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|18924850
|2008.10.02 13:54
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3896
|0.0000
|1.3859
|2008.10.02 14:15
|1.3899
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|18946956
|2008.10.02 15:32
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3792
|0.0000
|1.3755
|2008.10.02 15:55
|1.3795
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|18984006
|2008.10.02 21:44
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3793
|0.0000
|1.3756
|2008.10.02 23:57
|1.3805
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|19126394
|2008.10.03 20:09
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3884
|0.0000
|1.3847
|2008.10.03 20:15
|1.3887
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|19222134
|2008.10.06 10:19
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.7535
|0.0000
|1.7575
|2008.10.06 10:23
|1.7532
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|19236965
|2008.10.06 12:07
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.7569
|0.0000
|1.7529
|2008.10.06 12:42
|1.7575
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|19289631
|2008.10.06 16:32
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.7414
|0.0000
|1.7374
|2008.10.06 16:33
|1.7417
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|19313142
|2008.10.06 17:22
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7365
|0.0000
|1.7325
|2008.10.06 17:27
|1.7377
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|19313572
|2008.10.06 17:23
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3519
|0.0000
|1.3482
|2008.10.06 17:55
|1.3522
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|19516445
|2008.10.07 11:49
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3570
|0.0000
|1.3533
|2008.10.07 12:44
|1.3573
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|19325146
|2008.10.06 18:12
|sell
|0.01
|gbpjpy
|175.77
|0.00
|175.32
|2008.10.06 18:16
|175.89
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.19
|19359149
|2008.10.06 21:22
|buy
|0.01
|gbpjpy
|176.20
|0.00
|176.65
|2008.10.06 21:26
|176.08
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.18
|18917596
|2008.10.02 12:49
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1310
|0.0000
|1.1270
|2008.10.02 13:02
|1.1323
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.15
|19169245
|2008.10.06 02:52
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1310
|0.0000
|1.1270
|2008.10.06 06:19
|1.1323
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.15
|18914070
|2008.10.02 12:03
|sell
|0.01
|usdjpy
|105.41
|0.00
|105.01
|2008.10.02 12:49
|105.53
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.14
|18984696
|2008.10.02 21:53
|sell
|0.02
|usdjpy
|105.31
|0.00
|104.91
|2008.10.02 23:57
|105.37
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.14
|19072006
|2008.10.03 15:12
|buy
|0.02
|gbpjpy
|185.24
|0.00
|185.69
|2008.10.03 15:13
|185.18
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.14
|18976278
|2008.10.02 19:43
|sell
|0.01
|gbpjpy
|186.10
|0.00
|185.65
|2008.10.02 19:58
|186.22
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.13
|19093245
|2008.10.03 16:53
|sell
|0.04
|usdjpy
|105.89
|0.00
|105.49
|2008.10.03 16:58
|105.92
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.13
|18867290
|2008.10.02 03:05
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7670
|0.0000
|1.7630
|2008.10.02 03:18
|1.7681
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.10
|19243282
|2008.10.06 12:56
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3574
|0.0000
|1.3537
|2008.10.06 14:37
|1.3585
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.10
|19288300
|2008.10.06 16:30
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3547
|0.0000
|1.3584
|2008.10.06 16:33
|1.3536
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.10
|19354769
|2008.10.06 21:00
|buy
|0.01
|gbpjpy
|175.10
|0.00
|175.55
|2008.10.06 21:05
|174.99
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.10
|19410028
|2008.10.07 03:33
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3511
|0.0000
|1.3548
|2008.10.07 04:08
|1.3500
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.10
|19331777
|2008.10.06 18:40
|sell
|0.01
|gbpjpy
|175.39
|0.00
|174.94
|2008.10.06 19:00
|175.50
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.09
|19320437
|2008.10.06 17:53
|sell
|0.01
|gbpjpy
|175.95
|0.00
|175.50
|2008.10.06 18:12
|176.06
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.08
|19324788
|2008.10.06 18:11
|buy
|0.01
|gbpjpy
|176.15
|0.00
|176.60
|2008.10.06 18:14
|176.04
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.08
|19266091
|2008.10.06 15:32
|sell
|0.01
|gbpjpy
|180.33
|0.00
|179.88
|2008.10.06 15:44
|180.44
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.07
|18929270
|2008.10.02 14:32
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1330
|0.0000
|1.1290
|2008.10.02 14:33
|1.1342
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.06
|19172969
|2008.10.06 03:33
|sell
|0.01
|gbpjpy
|184.11
|0.00
|183.66
|2008.10.06 04:24
|184.22
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.06
|18899888
|2008.10.02 09:36
|sell
|0.01
|gbpjpy
|185.86
|0.00
|185.41
|2008.10.02 09:42
|185.97
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.05
|19282580
|2008.10.06 16:21
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1385
|0.0000
|1.1345
|2008.10.06 16:28
|1.1397
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.05
|18949575
|2008.10.02 15:52
|sell
|0.01
|gbpjpy
|185.37
|0.00
|184.92
|2008.10.02 16:16
|185.48
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.04
|19066454
|2008.10.03 14:51
|sell
|0.01
|usdjpy
|105.16
|0.00
|104.76
|2008.10.03 15:04
|105.27
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.04
|17094865
|2008.09.15 08:43
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4305
|1.4405
|1.4105
|2008.09.15 09:01
|1.4306
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|17155038
|2008.09.15 14:56
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4170
|1.4070
|1.4370
|2008.09.15 15:17
|1.4169
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|17641130
|2008.09.18 15:31
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4404
|1.4504
|1.4204
|2008.09.18 15:31
|1.4405
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|18806816
|2008.10.01 15:14
|buy
|0.02
|eurusd
|1.4007
|0.0000
|1.4044
|2008.10.01 15:26
|1.4002
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|18896372
|2008.10.02 09:23
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.7641
|0.0000
|1.7601
|2008.10.02 09:26
|1.7646
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|19087104
|2008.10.03 16:22
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7679
|0.0000
|1.7639
|2008.10.03 16:28
|1.7689
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|19173914
|2008.10.06 03:51
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3649
|1.3549
|1.3849
|2008.10.06 03:52
|1.3648
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|19288538
|2008.10.06 16:30
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.7398
|0.0000
|1.7358
|2008.10.06 16:33
|1.7403
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|19412607
|2008.10.07 03:53
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7423
|0.0000
|1.7383
|2008.10.07 04:08
|1.7433
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|19359067
|2008.10.06 21:22
|sell
|0.02
|usdjpy
|101.09
|0.00
|100.69
|2008.10.06 21:36
|101.14
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.99
|19376951
|2008.10.06 22:45
|sell
|0.02
|gbpjpy
|177.70
|0.00
|177.25
|2008.10.06 22:54
|177.75
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.98
|19215078
|2008.10.06 09:40
|sell
|0.02
|gbpjpy
|182.04
|0.00
|181.59
|2008.10.06 10:07
|182.09
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.96
|19241448
|2008.10.06 12:42
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1403
|0.0000
|1.1363
|2008.10.06 12:50
|1.1414
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.96
|18909333
|2008.10.02 10:59
|sell
|0.01
|usdjpy
|105.33
|0.00
|104.93
|2008.10.02 12:03
|105.43
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.95
|18973524
|2008.10.02 18:57
|buy
|0.01
|gbpjpy
|186.33
|0.00
|186.78
|2008.10.02 19:30
|186.23
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.95
|19072261
|2008.10.03 15:13
|sell
|0.01
|usdjpy
|105.20
|0.00
|104.80
|2008.10.03 15:16
|105.30
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.95
|19073030
|2008.10.03 15:17
|buy
|0.01
|gbpjpy
|185.24
|0.00
|185.69
|2008.10.03 15:30
|185.14
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.95
|19118910
|2008.10.03 19:34
|sell
|0.01
|gbpjpy
|187.80
|0.00
|187.35
|2008.10.03 19:42
|187.90
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.95
|18873642
|2008.10.02 03:54
|sell
|0.01
|usdjpy
|105.77
|0.00
|105.37
|2008.10.02 04:08
|105.87
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.94
|18888134
|2008.10.02 08:16
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3917
|0.0000
|1.3880
|2008.10.02 09:00
|1.3926
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.90
|18970499
|2008.10.02 18:29
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7627
|0.0000
|1.7587
|2008.10.02 18:39
|1.7636
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.90
|18968430
|2008.10.02 18:05
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1344
|0.0000
|1.1304
|2008.10.02 18:09
|1.1354
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.88
|19367525
|2008.10.06 21:52
|buy
|0.01
|gbpjpy
|177.28
|0.00
|177.73
|2008.10.06 21:52
|177.19
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.88
|18901291
|2008.10.02 09:43
|sell
|0.01
|gbpjpy
|185.73
|0.00
|185.28
|2008.10.02 09:55
|185.82
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.86
|18906078
|2008.10.02 10:21
|sell
|0.01
|gbpjpy
|186.10
|0.00
|185.65
|2008.10.02 10:51
|186.19
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.85
|18929297
|2008.10.02 14:32
|sell
|0.01
|usdjpy
|105.37
|0.00
|104.97
|2008.10.02 14:33
|105.46
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.85
|19085490
|2008.10.03 16:14
|sell
|0.01
|usdjpy
|105.52
|0.00
|105.12
|2008.10.03 16:21
|105.61
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.85
|18862818
|2008.10.02 02:08
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3949
|0.0000
|1.3912
|2008.10.02 03:04
|1.3957
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|18905692
|2008.10.02 10:17
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1306
|0.0000
|1.1266
|2008.10.02 10:21
|1.1315
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|18998674
|2008.10.03 01:49
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7617
|0.0000
|1.7577
|2008.10.03 01:55
|1.7625
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|19115505
|2008.10.03 19:20
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3835
|0.0000
|1.3798
|2008.10.03 19:28
|1.3837
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|19131421
|2008.10.03 20:34
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3842
|0.0000
|1.3805
|2008.10.03 20:38
|1.3846
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|19280881
|2008.10.06 16:19
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.7407
|0.0000
|1.7447
|2008.10.06 16:22
|1.7405
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|19362807
|2008.10.06 21:35
|sell
|0.08
|eurusd
|1.3497
|0.0000
|1.3460
|2008.10.06 21:36
|1.3498
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|19380054
|2008.10.06 23:11
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3486
|0.0000
|1.3449
|2008.10.06 23:43
|1.3494
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|19393910
|2008.10.07 01:06
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.7445
|0.0000
|1.7405
|2008.10.07 01:11
|1.7449
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|19407770
|2008.10.07 03:10
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3500
|0.0000
|1.3463
|2008.10.07 03:37
|1.3504
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|19412587
|2008.10.07 03:53
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3494
|0.0000
|1.3457
|2008.10.07 04:08
|1.3502
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|19438990
|2008.10.07 06:08
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3584
|0.0000
|1.3547
|2008.10.07 06:22
|1.3588
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|19497989
|2008.10.07 10:35
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3551
|0.0000
|1.3514
|2008.10.07 10:57
|1.3555
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|18975958
|2008.10.02 19:37
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1367
|0.0000
|1.1327
|2008.10.02 19:43
|1.1376
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.79
|19269739
|2008.10.06 15:55
|buy
|0.01
|usdchf
|1.1398
|0.0000
|1.1438
|2008.10.06 16:13
|1.1389
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.79
|19294373
|2008.10.06 16:39
|sell
|0.08
|gbpjpy
|175.00
|0.00
|174.55
|2008.10.06 16:40
|175.01
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.79
|19303635
|2008.10.06 16:57
|sell
|0.04
|gbpjpy
|175.93
|0.00
|175.48
|2008.10.06 16:59
|175.95
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.79
|19344052
|2008.10.06 19:57
|sell
|0.08
|gbpjpy
|175.00
|0.00
|174.55
|2008.10.06 20:01
|175.01
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.79
|19474602
|2008.10.07 09:18
|sell
|0.04
|usdjpy
|102.86
|0.00
|102.46
|2008.10.07 09:37
|102.88
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.78
|19493894
|2008.10.07 10:21
|sell
|0.08
|gbpjpy
|176.86
|0.00
|176.41
|2008.10.07 10:23
|176.87
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.78
|19169222
|2008.10.06 02:51
|sell
|0.01
|gbpjpy
|184.39
|0.00
|183.94
|2008.10.06 02:51
|184.47
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.77
|18892680
|2008.10.02 09:01
|sell
|0.01
|usdjpy
|105.73
|0.00
|105.33
|2008.10.02 09:16
|105.81
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.76
|18904923
|2008.10.02 10:12
|sell
|0.04
|gbpjpy
|186.08
|0.00
|185.63
|2008.10.02 10:17
|186.10
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.76
|18906067
|2008.10.02 10:21
|sell
|0.01
|usdjpy
|105.31
|0.00
|104.91
|2008.10.02 10:54
|105.39
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.76
|18909336
|2008.10.02 10:59
|sell
|0.01
|gbpjpy
|186.00
|0.00
|185.55
|2008.10.02 12:03
|186.08
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.76
|18921505
|2008.10.02 13:26
|sell
|0.01
|usdjpy
|105.34
|0.00
|104.94
|2008.10.02 14:32
|105.42
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.76
|19068300
|2008.10.03 14:58
|sell
|0.01
|gbpjpy
|184.78
|0.00
|184.33
|2008.10.03 15:04
|184.86
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.76
|19124402
|2008.10.03 19:58
|buy
|0.02
|gbpjpy
|187.79
|0.00
|188.24
|2008.10.03 20:06
|187.75
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.76
|18881323
|2008.10.02 06:38
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1279
|0.0000
|1.1239
|2008.10.02 08:12
|1.1287
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.71
|18914066
|2008.10.02 12:03
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1306
|0.0000
|1.1266
|2008.10.02 12:49
|1.1314
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.71
|19110945
|2008.10.03 18:42
|sell
|0.04
|usdchf
|1.1305
|0.0000
|1.1265
|2008.10.03 19:13
|1.1307
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.71
|19125873
|2008.10.03 20:06
|buy
|0.01
|usdchf
|1.1247
|0.0000
|1.1287
|2008.10.03 20:16
|1.1239
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.71
|18976259
|2008.10.02 19:43
|buy
|0.01
|usdchf
|1.1377
|0.0000
|1.1417
|2008.10.02 19:58
|1.1369
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.70
|19085502
|2008.10.03 16:14
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1392
|0.0000
|1.1352
|2008.10.03 16:21
|1.1400
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.70
|19087098
|2008.10.03 16:21
|buy
|0.01
|usdchf
|1.1396
|0.0000
|1.1436
|2008.10.03 16:28
|1.1388
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.70
|19239037
|2008.10.06 12:22
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3584
|0.0000
|1.3547
|2008.10.06 12:42
|1.3591
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.70
|19541795
|2008.10.07 14:06
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3634
|0.0000
|1.3671
|2008.10.07 14:12
|1.3627
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.70
|19236546
|2008.10.06 12:05
|sell
|0.01
|gbpjpy
|181.27
|0.00
|180.82
|2008.10.06 12:32
|181.34
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.68
|18868858
|2008.10.02 03:19
|sell
|0.01
|gbpjpy
|187.66
|0.00
|187.21
|2008.10.02 03:23
|187.73
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.66
|18892661
|2008.10.02 09:01
|sell
|0.01
|gbpjpy
|186.71
|0.00
|186.26
|2008.10.02 09:16
|186.78
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.66
|18968927
|2008.10.02 18:09
|sell
|0.01
|usdjpy
|105.27
|0.00
|104.87
|2008.10.02 18:29
|105.34
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.66
|18971211
|2008.10.02 18:39
|sell
|0.01
|usdjpy
|105.45
|0.00
|105.05
|2008.10.02 18:57
|105.52
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.66
|18976292
|2008.10.02 19:43
|sell
|0.01
|usdjpy
|105.41
|0.00
|105.01
|2008.10.02 19:58
|105.48
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.66
|18968909
|2008.10.02 18:09
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1352
|0.0000
|1.1312
|2008.10.02 18:29
|1.1359
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.62
|19370346
|2008.10.06 22:03
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1474
|0.0000
|1.1434
|2008.10.06 22:54
|1.1481
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.61
|18868898
|2008.10.02 03:19
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7676
|0.0000
|1.7636
|2008.10.02 03:23
|1.7682
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|18906777
|2008.10.02 10:29
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3915
|0.0000
|1.3878
|2008.10.02 10:48
|1.3918
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|18918542
|2008.10.02 12:57
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.7612
|0.0000
|1.7652
|2008.10.02 13:02
|1.7609
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|18951951
|2008.10.02 16:10
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3814
|0.0000
|1.3777
|2008.10.02 16:49
|1.3817
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|19075889
|2008.10.03 15:29
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3731
|0.0000
|1.3694
|2008.10.03 16:14
|1.3734
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|19098229
|2008.10.03 17:15
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3804
|0.0000
|1.3767
|2008.10.03 17:32
|1.3807
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|19102402
|2008.10.03 17:40
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3826
|0.0000
|1.3789
|2008.10.03 17:42
|1.3829
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|19169223
|2008.10.06 02:51
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7657
|0.0000
|1.7617
|2008.10.06 02:51
|1.7663
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|19173556
|2008.10.06 03:46
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3640
|0.0000
|1.3603
|2008.10.06 04:50
|1.3643
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|19184133
|2008.10.06 06:06
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3619
|0.0000
|1.3582
|2008.10.06 06:18
|1.3625
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|19209683
|2008.10.06 09:06
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3570
|0.0000
|1.3533
|2008.10.06 09:18
|1.3573
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|19212352
|2008.10.06 09:24
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3585
|0.0000
|1.3548
|2008.10.06 10:46
|1.3588
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|19232036
|2008.10.06 11:28
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3560
|0.0000
|1.3523
|2008.10.06 11:54
|1.3563
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|19238004
|2008.10.06 12:17
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3578
|0.0000
|1.3541
|2008.10.06 12:21
|1.3581
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|19260713
|2008.10.06 15:10
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.7557
|0.0000
|1.7597
|2008.10.06 15:18
|1.7551
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|19264170
|2008.10.06 15:25
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3577
|0.0000
|1.3540
|2008.10.06 15:31
|1.3580
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|19302859
|2008.10.06 16:56
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3492
|0.0000
|1.3455
|2008.10.06 17:00
|1.3495
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|19367642
|2008.10.06 21:52
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3501
|0.0000
|1.3464
|2008.10.06 22:03
|1.3507
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|19371747
|2008.10.06 22:12
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3521
|0.0000
|1.3484
|2008.10.06 22:47
|1.3524
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|19375748
|2008.10.06 22:34
|sell
|0.01
|usdjpy
|101.82
|0.00
|101.42
|2008.10.06 22:54
|101.88
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.59
|19492978
|2008.10.07 10:18
|sell
|0.02
|gbpjpy
|176.37
|0.00
|175.92
|2008.10.07 10:30
|176.40
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.59
|18998685
|2008.10.03 01:49
|sell
|0.01
|usdjpy
|104.93
|0.00
|104.53
|2008.10.03 01:55
|104.99
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.57
|19096105
|2008.10.03 17:01
|sell
|0.01
|gbpjpy
|187.98
|0.00
|187.53
|2008.10.03 17:33
|188.04
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.57
|18867346
|2008.10.02 03:05
|sell
|0.01
|usdjpy
|106.22
|0.00
|105.82
|2008.10.02 03:18
|106.28
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.56
|18862826
|2008.10.02 02:08
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1292
|0.0000
|1.1252
|2008.10.02 03:04
|1.1298
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.53
|18905474
|2008.10.02 10:14
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1306
|0.0000
|1.1266
|2008.10.02 10:17
|1.1312
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.53
|18908928
|2008.10.02 10:54
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1312
|0.0000
|1.1272
|2008.10.02 10:59
|1.1318
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.53
|18970495
|2008.10.02 18:29
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1357
|0.0000
|1.1317
|2008.10.02 18:39
|1.1363
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.53
|19072834
|2008.10.03 15:16
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1377
|0.0000
|1.1337
|2008.10.03 15:17
|1.1383
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.53
|19363170
|2008.10.06 21:36
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1473
|0.0000
|1.1433
|2008.10.06 21:52
|1.1479
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.52
|19072814
|2008.10.03 15:16
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7584
|0.0000
|1.7544
|2008.10.03 15:17
|1.7589
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|19087126
|2008.10.03 16:22
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3725
|0.0000
|1.3688
|2008.10.03 16:28
|1.3730
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|19111065
|2008.10.03 18:42
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3812
|0.0000
|1.3849
|2008.10.03 18:45
|1.3807
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|19310865
|2008.10.06 17:13
|sell
|0.01
|usdjpy
|101.23
|0.00
|100.83
|2008.10.06 17:49
|101.28
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.49
|19241430
|2008.10.06 12:42
|buy
|0.01
|usdjpy
|103.26
|0.00
|103.66
|2008.10.06 12:50
|103.21
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.48
|18887151
|2008.10.02 08:11
|sell
|0.01
|usdjpy
|105.72
|0.00
|105.32
|2008.10.02 08:12
|105.77
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.47
|18905695
|2008.10.02 10:17
|sell
|0.01
|usdjpy
|105.29
|0.00
|104.89
|2008.10.02 10:21
|105.34
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.47
|19072838
|2008.10.03 15:16
|sell
|0.01
|usdjpy
|105.24
|0.00
|104.84
|2008.10.03 15:17
|105.29
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.47
|19087128
|2008.10.03 16:22
|sell
|0.01
|usdjpy
|105.57
|0.00
|105.17
|2008.10.03 16:28
|105.62
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.47
|18868873
|2008.10.02 03:19
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1290
|0.0000
|1.1250
|2008.10.02 03:23
|1.1295
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.44
|18873644
|2008.10.02 03:54
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1279
|0.0000
|1.1239
|2008.10.02 04:08
|1.1284
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.44
|18998226
|2008.10.03 01:48
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1345
|0.0000
|1.1305
|2008.10.03 01:49
|1.1350
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.44
|19378058
|2008.10.06 22:54
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1476
|0.0000
|1.1436
|2008.10.06 22:59
|1.1481
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.44
|19383194
|2008.10.06 23:34
|buy
|0.01
|usdchf
|1.1474
|0.0000
|1.1514
|2008.10.07 01:11
|1.1469
|0.00
|0.00
|-0.02
|-0.44
|18816039
|2008.10.01 16:05
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4009
|0.0000
|1.3972
|2008.10.01 16:21
|1.4013
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|18824577
|2008.10.01 17:05
|sell
|0.04
|eurusd
|1.4011
|0.0000
|1.3974
|2008.10.01 21:24
|1.4012
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|18867281
|2008.10.02 03:05
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3954
|0.0000
|1.3917
|2008.10.02 03:18
|1.3958
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|18875745
|2008.10.02 04:12
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3948
|0.0000
|1.3911
|2008.10.02 06:38
|1.3950
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|18908906
|2008.10.02 10:54
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.7663
|0.0000
|1.7703
|2008.10.02 10:59
|1.7659
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|18922155
|2008.10.02 13:31
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.7644
|0.0000
|1.7604
|2008.10.02 14:24
|1.7645
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|18929564
|2008.10.02 14:34
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3860
|0.0000
|1.3823
|2008.10.02 14:34
|1.3864
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|18976263
|2008.10.02 19:43
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3820
|0.0000
|1.3783
|2008.10.02 19:58
|1.3824
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|18976266
|2008.10.02 19:43
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7652
|0.0000
|1.7612
|2008.10.02 19:58
|1.7656
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|18998165
|2008.10.03 01:48
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.7625
|0.0000
|1.7665
|2008.10.03 01:49
|1.7621
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|18998700
|2008.10.03 01:50
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3774
|0.0000
|1.3737
|2008.10.03 01:55
|1.3778
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|19097843
|2008.10.03 17:11
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3787
|0.0000
|1.3750
|2008.10.03 17:28
|1.3791
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|19191561
|2008.10.06 06:47
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3613
|0.0000
|1.3576
|2008.10.06 07:16
|1.3617
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|19216897
|2008.10.06 09:52
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3601
|0.0000
|1.3564
|2008.10.06 10:09
|1.3602
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|19262678
|2008.10.06 15:19
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.7540
|0.0000
|1.7580
|2008.10.06 15:26
|1.7538
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|19356751
|2008.10.06 21:15
|sell
|0.04
|usdjpy
|100.94
|0.00
|100.54
|2008.10.06 21:16
|100.95
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|19380523
|2008.10.06 23:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7420
|0.0000
|1.7380
|2008.10.07 00:45
|1.7424
|0.00
|0.00
|-0.18
|-0.40
|19397524
|2008.10.07 01:38
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3523
|0.0000
|1.3486
|2008.10.07 02:47
|1.3525
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|19400592
|2008.10.07 02:15
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.7458
|0.0000
|1.7418
|2008.10.07 02:40
|1.7459
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|19414866
|2008.10.07 04:08
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3500
|0.0000
|1.3463
|2008.10.07 05:30
|1.3504
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|19492424
|2008.10.07 10:17
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3519
|0.0000
|1.3482
|2008.10.07 10:26
|1.3523
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|19424743
|2008.10.07 05:33
|sell
|0.04
|usdjpy
|102.29
|0.00
|101.89
|2008.10.07 05:36
|102.30
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.39
|19439670
|2008.10.07 06:10
|sell
|0.04
|usdjpy
|103.13
|0.00
|102.73
|2008.10.07 06:22
|103.14
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.39
|19499223
|2008.10.07 10:40
|sell
|0.04
|usdjpy
|102.01
|0.00
|101.61
|2008.10.07 10:53
|102.02
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.39
|18917588
|2008.10.02 12:49
|sell
|0.01
|usdjpy
|105.51
|0.00
|105.11
|2008.10.02 13:02
|105.55
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.38
|18964179
|2008.10.02 17:39
|sell
|0.02
|usdjpy
|105.27
|0.00
|104.87
|2008.10.02 18:09
|105.29
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.38
|18971096
|2008.10.02 18:38
|sell
|0.04
|gbpjpy
|185.99
|0.00
|185.54
|2008.10.02 18:38
|186.00
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.38
|19070532
|2008.10.03 15:04
|sell
|0.01
|usdjpy
|105.23
|0.00
|104.83
|2008.10.03 15:13
|105.27
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.38
|19412010
|2008.10.07 03:49
|sell
|0.02
|usdchf
|1.1467
|0.0000
|1.1427
|2008.10.07 04:08
|1.1469
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.35
|18819342
|2008.10.01 16:25
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3993
|0.0000
|1.3956
|2008.10.01 16:47
|1.3996
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|18868878
|2008.10.02 03:19
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3956
|0.0000
|1.3919
|2008.10.02 03:23
|1.3959
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|18869376
|2008.10.02 03:23
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7679
|0.0000
|1.7639
|2008.10.02 03:54
|1.7682
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|18884719
|2008.10.02 07:45
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3943
|0.0000
|1.3906
|2008.10.02 08:04
|1.3946
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|18888114
|2008.10.02 08:16
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7660
|0.0000
|1.7620
|2008.10.02 09:00
|1.7663
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|18897820
|2008.10.02 09:27
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3867
|0.0000
|1.3830
|2008.10.02 09:58
|1.3870
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|18908913
|2008.10.02 10:54
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7659
|0.0000
|1.7619
|2008.10.02 10:59
|1.7662
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|18937642
|2008.10.02 14:50
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3774
|0.0000
|1.3737
|2008.10.02 14:53
|1.3777
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|18970497
|2008.10.02 18:29
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3829
|0.0000
|1.3792
|2008.10.02 18:39
|1.3832
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|19066408
|2008.10.03 14:51
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3778
|0.0000
|1.3741
|2008.10.03 14:56
|1.3781
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|19111545
|2008.10.03 18:44
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3793
|0.0000
|1.3756
|2008.10.03 19:00
|1.3796
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|19118933
|2008.10.03 19:34
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3840
|0.0000
|1.3803
|2008.10.03 19:37
|1.3843
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|19128183
|2008.10.03 20:17
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3877
|0.0000
|1.3840
|2008.10.03 20:23
|1.3880
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|19171391
|2008.10.06 03:11
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3624
|0.0000
|1.3587
|2008.10.06 03:35
|1.3627
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|19179859
|2008.10.06 05:17
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3618
|0.0000
|1.3581
|2008.10.06 05:29
|1.3621
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|19187391
|2008.10.06 06:19
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3619
|0.0000
|1.3582
|2008.10.06 06:30
|1.3622
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|19189259
|2008.10.06 06:35
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3612
|0.0000
|1.3575
|2008.10.06 06:46
|1.3615
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|19201520
|2008.10.06 08:09
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3569
|0.0000
|1.3532
|2008.10.06 08:53
|1.3572
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|19206792
|2008.10.06 08:55
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3571
|0.0000
|1.3608
|2008.10.06 09:05
|1.3568
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|19229733
|2008.10.06 11:12
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3550
|0.0000
|1.3513
|2008.10.06 11:17
|1.3553
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|19260724
|2008.10.06 15:10
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3573
|0.0000
|1.3536
|2008.10.06 15:18
|1.3576
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|19266014
|2008.10.06 15:32
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3581
|0.0000
|1.3544
|2008.10.06 15:46
|1.3584
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|19283925
|2008.10.06 16:23
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3535
|0.0000
|1.3498
|2008.10.06 16:29
|1.3538
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|19293713
|2008.10.06 16:38
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3506
|0.0000
|1.3469
|2008.10.06 16:40
|1.3509
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|19307712
|2008.10.06 17:05
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3477
|0.0000
|1.3440
|2008.10.06 17:08
|1.3480
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|19322312
|2008.10.06 18:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3506
|0.0000
|1.3469
|2008.10.06 18:06
|1.3509
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|19323814
|2008.10.06 18:07
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3515
|0.0000
|1.3478
|2008.10.06 18:11
|1.3518
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|19331773
|2008.10.06 18:40
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3508
|0.0000
|1.3471
|2008.10.06 19:12
|1.3511
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|19348454
|2008.10.06 20:25
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3467
|0.0000
|1.3430
|2008.10.06 20:43
|1.3470
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|19388259
|2008.10.07 00:16
|sell
|0.01
|usdjpy
|101.34
|0.00
|100.94
|2008.10.07 00:22
|101.37
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|19445947
|2008.10.07 06:36
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3596
|0.0000
|1.3559
|2008.10.07 06:49
|1.3599
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|19448973
|2008.10.07 06:54
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3566
|0.0000
|1.3529
|2008.10.07 07:00
|1.3569
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|19450575
|2008.10.07 07:01
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3560
|0.0000
|1.3523
|2008.10.07 07:53
|1.3563
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|19466640
|2008.10.07 08:35
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3572
|0.0000
|1.3535
|2008.10.07 08:58
|1.3575
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|19169220
|2008.10.06 02:51
|sell
|0.01
|usdjpy
|104.41
|0.00
|104.01
|2008.10.06 02:51
|104.44
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.29
|19445468
|2008.10.07 06:35
|sell
|0.01
|usdjpy
|102.87
|0.00
|102.47
|2008.10.07 06:41
|102.90
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.29
|18887342
|2008.10.02 08:12
|buy
|0.01
|usdjpy
|105.75
|0.00
|106.15
|2008.10.02 09:00
|105.72
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.28
|19076381
|2008.10.03 15:31
|buy
|0.01
|usdchf
|1.1394
|0.0000
|1.1434
|2008.10.03 16:14
|1.1391
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.26
|19087108
|2008.10.03 16:22
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1390
|0.0000
|1.1350
|2008.10.03 16:28
|1.1393
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.26
|19356833
|2008.10.06 21:15
|buy
|0.01
|usdchf
|1.1484
|0.0000
|1.1524
|2008.10.06 21:16
|1.1481
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.26
|18808141
|2008.10.01 15:19
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3986
|0.0000
|1.3949
|2008.10.01 15:40
|1.3988
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|18933516
|2008.10.02 14:38
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3797
|0.0000
|1.3760
|2008.10.02 14:49
|1.3799
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|18941133
|2008.10.02 14:58
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.7573
|0.0000
|1.7533
|2008.10.02 15:27
|1.7574
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|18971196
|2008.10.02 18:39
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3832
|0.0000
|1.3795
|2008.10.02 18:57
|1.3834
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|18975943
|2008.10.02 19:37
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.7655
|0.0000
|1.7695
|2008.10.02 19:43
|1.7653
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|18977223
|2008.10.02 19:58
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3823
|0.0000
|1.3786
|2008.10.02 20:59
|1.3825
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|18994041
|2008.10.03 00:24
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3784
|0.0000
|1.3747
|2008.10.03 01:48
|1.3786
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|19105660
|2008.10.03 18:03
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3831
|0.0000
|1.3794
|2008.10.03 18:22
|1.3832
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|19181083
|2008.10.06 05:29
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3620
|0.0000
|1.3583
|2008.10.06 06:05
|1.3622
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|19197520
|2008.10.06 07:46
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3608
|0.0000
|1.3571
|2008.10.06 07:52
|1.3610
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|19205150
|2008.10.06 08:47
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.7582
|0.0000
|1.7542
|2008.10.06 08:56
|1.7583
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|19264560
|2008.10.06 15:27
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.7540
|0.0000
|1.7500
|2008.10.06 15:31
|1.7541
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|19298751
|2008.10.06 16:48
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7365
|0.0000
|1.7325
|2008.10.06 16:53
|1.7367
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|19306272
|2008.10.06 17:01
|sell
|0.02
|usdjpy
|101.27
|0.00
|100.87
|2008.10.06 17:12
|101.28
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|19378504
|2008.10.06 22:59
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3505
|0.0000
|1.3542
|2008.10.06 23:34
|1.3503
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|19408065
|2008.10.07 03:13
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.7431
|0.0000
|1.7391
|2008.10.07 03:37
|1.7432
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|19476304
|2008.10.07 09:23
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.7520
|0.0000
|1.7480
|2008.10.07 09:43
|1.7521
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|19488046
|2008.10.07 10:06
|sell
|0.01
|gbpjpy
|177.82
|0.00
|177.37
|2008.10.07 10:10
|177.84
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|18908920
|2008.10.02 10:54
|sell
|0.01
|gbpjpy
|186.07
|0.00
|185.62
|2008.10.02 10:59
|186.09
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.19
|18928348
|2008.10.02 14:25
|buy
|0.01
|gbpjpy
|185.97
|0.00
|186.42
|2008.10.02 14:32
|185.95
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.19
|18954510
|2008.10.02 16:25
|sell
|0.01
|usdjpy
|105.18
|0.00
|104.78
|2008.10.02 17:03
|105.20
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.19
|18968896
|2008.10.02 18:09
|buy
|0.01
|gbpjpy
|185.66
|0.00
|186.11
|2008.10.02 18:29
|185.64
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.19
|18975951
|2008.10.02 19:37
|sell
|0.01
|gbpjpy
|186.14
|0.00
|185.69
|2008.10.02 19:43
|186.16
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.19
|19241438
|2008.10.06 12:42
|sell
|0.01
|usdjpy
|103.22
|0.00
|102.82
|2008.10.06 12:50
|103.24
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.19
|19443542
|2008.10.07 06:26
|sell
|0.01
|usdjpy
|102.94
|0.00
|102.54
|2008.10.07 06:34
|102.96
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.19
|18868809
|2008.10.02 03:19
|buy
|0.01
|usdchf
|1.1294
|0.0000
|1.1334
|2008.10.02 03:23
|1.1292
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.18
|18976269
|2008.10.02 19:43
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1371
|0.0000
|1.1331
|2008.10.02 19:58
|1.1373
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.18
|18998759
|2008.10.03 01:50
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1349
|0.0000
|1.1309
|2008.10.03 01:55
|1.1351
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.18
|19108996
|2008.10.03 18:23
|sell
|0.02
|usdchf
|1.1289
|0.0000
|1.1249
|2008.10.03 19:24
|1.1290
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.18
|19434987
|2008.10.07 05:54
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1439
|0.0000
|1.1399
|2008.10.07 06:22
|1.1441
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.17
|18883956
|2008.10.02 07:30
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7670
|0.0000
|1.7630
|2008.10.02 08:06
|1.7671
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|18906649
|2008.10.02 10:28
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7662
|0.0000
|1.7622
|2008.10.02 10:54
|1.7663
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|18933452
|2008.10.02 14:38
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7609
|0.0000
|1.7569
|2008.10.02 14:41
|1.7610
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|18975967
|2008.10.02 19:37
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7655
|0.0000
|1.7615
|2008.10.02 19:43
|1.7656
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|18998210
|2008.10.03 01:48
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7623
|0.0000
|1.7583
|2008.10.03 01:49
|1.7624
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|18999279
|2008.10.03 01:55
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3779
|0.0000
|1.3742
|2008.10.03 14:51
|1.3780
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|19186644
|2008.10.06 06:17
|sell
|0.01
|usdjpy
|103.03
|0.00
|102.63
|2008.10.06 06:36
|103.04
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|19260768
|2008.10.06 15:10
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7555
|0.0000
|1.7515
|2008.10.06 15:18
|1.7556
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|19337688
|2008.10.06 19:16
|sell
|0.01
|usdjpy
|100.77
|0.00
|100.37
|2008.10.06 19:29
|100.78
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|19343585
|2008.10.06 19:53
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7378
|0.0000
|1.7338
|2008.10.06 20:20
|1.7379
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|19394742
|2008.10.07 01:11
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.7450
|0.0000
|1.7490
|2008.10.07 02:14
|1.7449
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|19481430
|2008.10.07 09:44
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7513
|0.0000
|1.7473
|2008.10.07 09:50
|1.7514
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|19487618
|2008.10.07 10:05
|sell
|0.01
|usdjpy
|101.98
|0.00
|101.58
|2008.10.07 10:13
|101.99
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|19531769
|2008.10.07 13:11
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3594
|0.0000
|1.3631
|2008.10.07 13:27
|1.3593
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|18905691
|2008.10.02 10:17
|buy
|0.01
|usdjpy
|105.32
|0.00
|105.72
|2008.10.02 10:21
|105.31
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.09
|18971525
|2008.10.02 18:41
|buy
|0.01
|usdchf
|1.1355
|0.0000
|1.1395
|2008.10.02 18:57
|1.1354
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.09
|18975954
|2008.10.02 19:37
|sell
|0.01
|usdjpy
|105.43
|0.00
|105.03
|2008.10.02 19:43
|105.44
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.09
|19324161
|2008.10.06 18:08
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1431
|0.0000
|1.1391
|2008.10.06 18:25
|1.1432
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.09
|19367621
|2008.10.06 21:52
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1479
|0.0000
|1.1439
|2008.10.06 22:03
|1.1480
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.09
|16156536
|2008.09.03 20:00
|sell stop
|0.10
|eurusd
|1.4470
|1.4570
|1.4270
|2008.09.03 22:00
|1.4504
|expiration [2008.09.03 22:00]
|16156539
|2008.09.03 20:00
|sell stop
|0.10
|eurusd
|1.4469
|1.4569
|1.4269
|2008.09.03 22:00
|1.4504
|expiration [2008.09.03 22:00]
|16156545
|2008.09.03 20:00
|sell stop
|0.10
|eurusd
|1.4468
|1.4568
|1.4268
|2008.09.03 22:00
|1.4504
|expiration [2008.09.03 22:00]
|16156553
|2008.09.03 20:00
|sell stop
|0.10
|eurusd
|1.4467
|1.4567
|1.4267
|2008.09.03 22:00
|1.4504
|expiration [2008.09.03 22:00]
|16472336
|2008.09.08 03:20
|sell stop
|0.10
|eurusd
|1.4349
|1.4449
|1.4149
|2008.09.08 05:20
|1.4419
|expiration [2008.09.08 05:20]
|16472341
|2008.09.08 03:20
|sell stop
|0.10
|eurusd
|1.4348
|1.4448
|1.4148
|2008.09.08 05:20
|1.4419
|expiration [2008.09.08 05:20]
|16472343
|2008.09.08 03:20
|sell stop
|0.10
|eurusd
|1.4347
|1.4447
|1.4147
|2008.09.08 05:20
|1.4419
|expiration [2008.09.08 05:20]
|16472344
|2008.09.08 03:20
|sell stop
|0.10
|eurusd
|1.4346
|1.4446
|1.4146
|2008.09.08 05:20
|1.4419
|expiration [2008.09.08 05:20]
|16519356
|2008.09.08 11:49
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.4237
|1.4137
|1.4437
|2008.09.08 13:49
|1.4226
|expiration [2008.09.08 13:49]
|16992807
|2008.09.12 13:40
|sell stop
|0.10
|eurusd
|1.4043
|1.4143
|1.3843
|2008.09.12 15:40
|1.4138
|expiration [2008.09.12 15:40]
|16992808
|2008.09.12 13:40
|sell stop
|0.10
|eurusd
|1.4042
|1.4142
|1.3842
|2008.09.12 15:40
|1.4138
|expiration [2008.09.12 15:40]
|16992809
|2008.09.12 13:40
|sell stop
|0.10
|eurusd
|1.4041
|1.4141
|1.3841
|2008.09.12 15:40
|1.4138
|expiration [2008.09.12 15:40]
|16992811
|2008.09.12 13:40
|sell stop
|0.10
|eurusd
|1.4040
|1.4140
|1.3840
|2008.09.12 15:40
|1.4138
|expiration [2008.09.12 15:40]
|17033521
|2008.09.15 00:02
|sell stop
|0.10
|eurusd
|1.4287
|1.4387
|1.4087
|2008.09.15 02:02
|1.4316
|expiration [2008.09.15 02:02]
|17033523
|2008.09.15 00:02
|sell stop
|0.10
|eurusd
|1.4286
|1.4386
|1.4086
|2008.09.15 02:02
|1.4316
|expiration [2008.09.15 02:02]
|17033528
|2008.09.15 00:02
|sell stop
|0.10
|eurusd
|1.4285
|1.4385
|1.4085
|2008.09.15 02:02
|1.4316
|expiration [2008.09.15 02:02]
|17033529
|2008.09.15 00:02
|sell stop
|0.10
|eurusd
|1.4284
|1.4384
|1.4084
|2008.09.15 02:02
|1.4316
|expiration [2008.09.15 02:02]
|17113116
|2008.09.15 10:30
|sell
|0.30
|eurusd
|1.4257
|1.4319
|0.0000
|2008.09.15 10:46
|1.4257
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|17510756
|2008.09.17 19:00
|buy
|0.30
|eurusd
|1.4174
|1.4112
|0.0000
|2008.09.17 19:06
|1.4174
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|17641124
|2008.09.18 15:31
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4405
|1.4505
|1.4205
|2008.09.18 15:31
|1.4405
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|17713008
|2008.09.19 04:00
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.4255
|1.4155
|1.4455
|2008.09.19 06:00
|1.4213
|expiration [2008.09.19 06:00]
|17713019
|2008.09.19 04:00
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.4256
|1.4156
|1.4456
|2008.09.19 06:00
|1.4213
|expiration [2008.09.19 06:00]
|17713030
|2008.09.19 04:00
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.4257
|1.4157
|1.4457
|2008.09.19 06:00
|1.4213
|expiration [2008.09.19 06:00]
|17713043
|2008.09.19 04:00
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.4258
|1.4158
|1.4458
|2008.09.19 06:00
|1.4213
|expiration [2008.09.19 06:00]
|17826517
|2008.09.19 20:39
|sell stop
|0.10
|eurusd
|1.4461
|1.4561
|1.4261
|2008.09.19 22:39
|1.4483
|expiration [2008.09.19 22:39]
|17911052
|2008.09.22 14:29
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4555
|1.4655
|1.4355
|2008.09.22 14:34
|1.4555
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|17939403
|2008.09.22 17:00
|sell stop
|0.10
|eurusd
|1.4627
|1.4727
|1.4427
|2008.09.22 19:00
|1.4734
|expiration [2008.09.22 19:00]
|17939409
|2008.09.22 17:00
|sell stop
|0.10
|eurusd
|1.4626
|1.4726
|1.4426
|2008.09.22 19:00
|1.4734
|expiration [2008.09.22 19:00]
|17939419
|2008.09.22 17:00
|sell stop
|0.10
|eurusd
|1.4625
|1.4725
|1.4425
|2008.09.22 19:00
|1.4734
|expiration [2008.09.22 19:00]
|17939424
|2008.09.22 17:00
|sell stop
|0.10
|eurusd
|1.4624
|1.4724
|1.4424
|2008.09.22 19:00
|1.4734
|expiration [2008.09.22 19:00]
|17953910
|2008.09.22 19:00
|sell stop
|0.10
|eurusd
|1.4725
|1.4825
|1.4525
|2008.09.22 21:00
|1.4801
|expiration [2008.09.22 21:00]
|17953914
|2008.09.22 19:00
|sell stop
|0.10
|eurusd
|1.4724
|1.4824
|1.4524
|2008.09.22 21:00
|1.4801
|expiration [2008.09.22 21:00]
|17953919
|2008.09.22 19:00
|sell stop
|0.10
|eurusd
|1.4723
|1.4823
|1.4523
|2008.09.22 21:00
|1.4801
|expiration [2008.09.22 21:00]
|17953922
|2008.09.22 19:00
|sell stop
|0.10
|eurusd
|1.4722
|1.4822
|1.4522
|2008.09.22 21:00
|1.4801
|expiration [2008.09.22 21:00]
|17977948
|2008.09.22 23:02
|sell stop
|0.10
|eurusd
|1.4763
|1.4863
|1.4563
|2008.09.23 01:02
|1.4792
|expiration [2008.09.23 01:02]
|17977950
|2008.09.22 23:02
|sell stop
|0.10
|eurusd
|1.4762
|1.4862
|1.4562
|2008.09.23 01:02
|1.4792
|expiration [2008.09.23 01:02]
|17977952
|2008.09.22 23:02
|sell stop
|0.10
|eurusd
|1.4761
|1.4861
|1.4561
|2008.09.23 01:02
|1.4792
|expiration [2008.09.23 01:02]
|17977953
|2008.09.22 23:02
|sell stop
|0.10
|eurusd
|1.4760
|1.4860
|1.4560
|2008.09.23 01:02
|1.4792
|expiration [2008.09.23 01:02]
|18135415
|2008.09.24 10:00
|sell
|0.20
|eurusd
|1.4653
|1.4715
|0.0000
|2008.09.24 10:00
|1.4653
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|18143772
|2008.09.24 11:30
|buy
|0.20
|eurusd
|1.4670
|1.4608
|0.0000
|2008.09.24 11:56
|1.4670
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|18145307
|2008.09.24 12:00
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8576
|1.8503
|0.0000
|2008.09.24 13:33
|1.8576
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|18436312
|2008.09.29 02:00
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.4547
|1.4447
|1.4747
|2008.09.29 04:00
|1.4501
|expiration [2008.09.29 04:00]
|18436324
|2008.09.29 02:00
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.4548
|1.4448
|1.4748
|2008.09.29 04:00
|1.4501
|expiration [2008.09.29 04:00]
|18436362
|2008.09.29 02:00
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.4549
|1.4449
|1.4749
|2008.09.29 04:00
|1.4501
|expiration [2008.09.29 04:00]
|18436373
|2008.09.29 02:00
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.4550
|1.4450
|1.4750
|2008.09.29 04:00
|1.4501
|expiration [2008.09.29 04:00]
|18808034
|2008.10.01 15:19
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7671
|0.0000
|1.7631
|2008.10.01 16:01
|1.7671
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|18813710
|2008.10.01 16:00
|buy stop
|1.99
|eurusd
|1.4319
|1.4036
|1.4408
|2008.10.01 23:00
|1.4011
|cancelled
|18813843
|2008.10.01 16:00
|buy stop
|1.99
|eurusd
|1.4319
|1.4036
|1.4463
|2008.10.01 23:00
|1.4010
|cancelled
|18813980
|2008.10.01 16:00
|buy stop
|1.99
|eurusd
|1.4319
|1.4036
|1.4552
|2008.10.01 23:00
|1.4011
|cancelled
|18818201
|2008.10.01 16:17
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1216
|0.0000
|1.1176
|2008.10.01 16:32
|1.1216
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|18823122
|2008.10.01 16:54
|sell
|0.16
|gbpusd
|1.7699
|0.0000
|1.7659
|2008.10.01 22:59
|1.7699
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|18858547
|2008.10.02 01:00
|buy stop
|0.45
|eurusd
|1.4260
|1.3978
|1.4349
|2008.10.02 23:00
|1.3819
|cancelled
|18858598
|2008.10.02 01:00
|buy stop
|0.44
|eurusd
|1.4260
|1.3978
|1.4404
|2008.10.02 23:00
|1.3820
|cancelled
|18858618
|2008.10.02 01:00
|buy stop
|0.46
|eurusd
|1.4260
|1.3978
|1.4493
|2008.10.02 23:00
|1.3824
|cancelled
|18860826
|2008.10.02 01:57
|sell stop
|1.10
|eurusd
|1.3973
|1.4255
|1.3740
|2008.10.02 02:00
|1.3972
|deleted [no money]
|18865955
|2008.10.02 02:53
|sell
|0.02
|usdjpy
|106.23
|0.00
|105.83
|2008.10.02 03:04
|106.23
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|18881351
|2008.10.02 06:38
|sell
|0.01
|usdjpy
|105.74
|0.00
|105.34
|2008.10.02 08:10
|105.74
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|18884323
|2008.10.02 07:37
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.7691
|0.0000
|1.7731
|2008.10.02 08:08
|1.7691
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|18895915
|2008.10.02 09:22
|buy
|0.08
|gbpjpy
|186.22
|0.00
|186.67
|2008.10.02 09:39
|186.22
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|18895939
|2008.10.02 09:22
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7625
|0.0000
|1.7585
|2008.10.02 09:35
|1.7625
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|18905287
|2008.10.02 10:13
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3910
|0.0000
|1.3873
|2008.10.02 10:17
|1.3910
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|18905703
|2008.10.02 10:17
|sell
|0.01
|gbpjpy
|186.09
|0.00
|185.64
|2008.10.02 10:21
|186.09
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|18906056
|2008.10.02 10:21
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7668
|0.0000
|1.7628
|2008.10.02 10:27
|1.7668
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|18908915
|2008.10.02 10:54
|sell
|0.01
|usdjpy
|105.37
|0.00
|104.97
|2008.10.02 10:59
|105.37
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|18908925
|2008.10.02 10:54
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3905
|0.0000
|1.3868
|2008.10.02 10:59
|1.3905
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|18909347
|2008.10.02 10:59
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1313
|0.0000
|1.1273
|2008.10.02 12:03
|1.1313
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|18914064
|2008.10.02 12:03
|buy
|0.01
|usdchf
|1.1310
|0.0000
|1.1350
|2008.10.02 12:49
|1.1310
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|18918646
|2008.10.02 12:57
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7612
|0.0000
|1.7572
|2008.10.02 13:02
|1.7612
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|18929274
|2008.10.02 14:32
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7647
|0.0000
|1.7607
|2008.10.02 14:33
|1.7647
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|18929576
|2008.10.02 14:34
|sell
|0.01
|usdjpy
|105.43
|0.00
|105.03
|2008.10.02 15:44
|105.43
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|18949568
|2008.10.02 15:52
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7589
|0.0000
|1.7549
|2008.10.02 16:14
|1.7589
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|18953901
|2008.10.02 16:21
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.7598
|0.0000
|1.7558
|2008.10.02 16:34
|1.7598
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|18959086
|2008.10.02 17:05
|sell
|0.01
|usdjpy
|105.18
|0.00
|104.78
|2008.10.02 17:34
|105.18
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|18968906
|2008.10.02 18:09
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7631
|0.0000
|1.7591
|2008.10.02 18:23
|1.7631
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|18970492
|2008.10.02 18:29
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3831
|0.0000
|1.3868
|2008.10.02 18:39
|1.3831
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|18981068
|2008.10.02 20:59
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7651
|0.0000
|1.7611
|2008.10.02 21:37
|1.7651
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|18981077
|2008.10.02 20:59
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1362
|0.0000
|1.1322
|2008.10.02 21:37
|1.1362
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|18991721
|2008.10.02 23:57
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.7629
|0.0000
|1.7669
|2008.10.03 00:55
|1.7629
|0.00
|0.00
|0.10
|0.00
|18995635
|2008.10.03 01:00
|buy stop
|3.57
|eurusd
|1.4067
|1.3788
|1.4156
|2008.10.06 23:00
|1.3498
|cancelled
|18995659
|2008.10.03 01:00
|buy stop
|3.57
|eurusd
|1.4067
|1.3788
|1.4211
|2008.10.06 23:00
|1.3500
|cancelled
|18995672
|2008.10.03 01:00
|buy stop
|3.57
|eurusd
|1.4067
|1.3788
|1.4300
|2008.10.06 23:00
|1.3499
|cancelled
|19019055
|2008.10.03 08:00
|sell stop
|0.10
|eurusd
|1.3885
|1.3985
|1.3685
|2008.10.03 08:04
|1.3885
|deleted [no money]
|19019079
|2008.10.03 08:00
|sell stop
|0.10
|eurusd
|1.3884
|1.3984
|1.3684
|2008.10.03 08:04
|1.3884
|deleted [no money]
|19019086
|2008.10.03 08:00
|sell stop
|0.10
|eurusd
|1.3883
|1.3983
|1.3683
|2008.10.03 08:04
|1.3883
|deleted [no money]
|19019091
|2008.10.03 08:00
|sell stop
|0.10
|eurusd
|1.3882
|1.3982
|1.3682
|2008.10.03 08:06
|1.3882
|deleted [no money]
|19020169
|2008.10.03 08:07
|sell stop
|0.10
|eurusd
|1.3875
|1.3975
|1.3675
|2008.10.03 08:19
|1.3875
|deleted [no money]
|19020175
|2008.10.03 08:07
|sell stop
|0.10
|eurusd
|1.3874
|1.3974
|1.3674
|2008.10.03 08:19
|1.3874
|deleted [no money]
|19020185
|2008.10.03 08:07
|sell stop
|0.10
|eurusd
|1.3873
|1.3973
|1.3673
|2008.10.03 08:19
|1.3873
|deleted [no money]
|19020187
|2008.10.03 08:07
|sell stop
|0.10
|eurusd
|1.3872
|1.3972
|1.3672
|2008.10.03 08:20
|1.3872
|deleted [no money]
|19021155
|2008.10.03 08:20
|sell stop
|0.10
|eurusd
|1.3865
|1.3965
|1.3665
|2008.10.03 08:21
|1.3864
|deleted [no money]
|19021156
|2008.10.03 08:21
|sell stop
|0.10
|eurusd
|1.3864
|1.3964
|1.3664
|2008.10.03 08:21
|1.3864
|deleted [no money]
|19021158
|2008.10.03 08:21
|sell stop
|0.10
|eurusd
|1.3863
|1.3963
|1.3663
|2008.10.03 08:21
|1.3863
|deleted [no money]
|19021160
|2008.10.03 08:21
|sell stop
|0.10
|eurusd
|1.3862
|1.3962
|1.3662
|2008.10.03 08:21
|1.3862
|deleted [no money]
|19021424
|2008.10.03 08:21
|sell stop
|0.10
|eurusd
|1.3855
|1.3955
|1.3655
|2008.10.03 08:28
|1.3855
|deleted [no money]
|19021449
|2008.10.03 08:21
|sell stop
|0.10
|eurusd
|1.3854
|1.3954
|1.3654
|2008.10.03 08:28
|1.3854
|deleted [no money]
|19021462
|2008.10.03 08:21
|sell stop
|0.10
|eurusd
|1.3853
|1.3953
|1.3653
|2008.10.03 08:28
|1.3853
|deleted [no money]
|19021466
|2008.10.03 08:21
|sell stop
|0.10
|eurusd
|1.3852
|1.3952
|1.3652
|2008.10.03 08:28
|1.3852
|deleted [no money]
|19022835
|2008.10.03 08:28
|sell stop
|0.10
|eurusd
|1.3845
|1.3945
|1.3645
|2008.10.03 08:44
|1.3845
|deleted [no money]
|19022839
|2008.10.03 08:28
|sell stop
|0.10
|eurusd
|1.3844
|1.3944
|1.3644
|2008.10.03 08:44
|1.3844
|deleted [no money]
|19022840
|2008.10.03 08:28
|sell stop
|0.10
|eurusd
|1.3843
|1.3943
|1.3643
|2008.10.03 08:44
|1.3843
|deleted [no money]
|19022841
|2008.10.03 08:28
|sell stop
|0.10
|eurusd
|1.3842
|1.3942
|1.3642
|2008.10.03 08:49
|1.3842
|deleted [no money]
|19072245
|2008.10.03 15:13
|sell
|0.01
|gbpjpy
|185.15
|0.00
|184.70
|2008.10.03 15:16
|185.15
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|19073068
|2008.10.03 15:17
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7586
|0.0000
|1.7546
|2008.10.03 15:23
|1.7586
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|19097722
|2008.10.03 17:11
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7726
|0.0000
|1.7686
|2008.10.03 17:28
|1.7726
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|19101574
|2008.10.03 17:35
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.7760
|0.0000
|1.7720
|2008.10.03 17:43
|1.7760
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|19105572
|2008.10.03 18:02
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.7759
|0.0000
|1.7719
|2008.10.03 18:24
|1.7759
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|19106607
|2008.10.03 18:08
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3847
|0.0000
|1.3810
|2008.10.03 18:14
|1.3847
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|19109353
|2008.10.03 18:25
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7754
|0.0000
|1.7714
|2008.10.03 18:38
|1.7754
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|19109428
|2008.10.03 18:26
|sell
|0.02
|usdjpy
|105.85
|0.00
|105.45
|2008.10.03 19:27
|105.85
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|19121944
|2008.10.03 19:48
|sell
|0.02
|usdjpy
|105.49
|0.00
|105.09
|2008.10.03 19:53
|105.49
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|19122211
|2008.10.03 19:49
|sell
|0.64
|gbpjpy
|187.75
|0.00
|187.30
|2008.10.03 20:02
|187.75
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|19131234
|2008.10.03 20:33
|sell
|0.01
|usdjpy
|105.22
|0.00
|104.82
|2008.10.03 21:49
|105.22
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|19132855
|2008.10.03 20:45
|buy
|0.02
|usdjpy
|105.34
|0.00
|105.74
|2008.10.03 22:46
|105.34
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|19169248
|2008.10.06 02:52
|sell
|0.01
|usdjpy
|104.41
|0.00
|104.01
|2008.10.06 03:27
|104.41
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|19172635
|2008.10.06 03:28
|sell
|0.01
|usdjpy
|104.38
|0.00
|103.98
|2008.10.06 04:31
|104.38
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|19179938
|2008.10.06 05:17
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7597
|0.0000
|1.7557
|2008.10.06 05:27
|1.7597
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|19180331
|2008.10.06 05:23
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.3646
|1.3546
|1.3846
|2008.10.06 07:23
|1.3617
|expiration [2008.10.06 07:23]
|19180332
|2008.10.06 05:23
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.3647
|1.3547
|1.3847
|2008.10.06 07:23
|1.3617
|expiration [2008.10.06 07:23]
|19180333
|2008.10.06 05:23
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.3648
|1.3548
|1.3848
|2008.10.06 07:23
|1.3617
|expiration [2008.10.06 07:23]
|19180334
|2008.10.06 05:23
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.3649
|1.3549
|1.3849
|2008.10.06 07:23
|1.3617
|expiration [2008.10.06 07:23]
|19183324
|2008.10.06 05:58
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.7593
|0.0000
|1.7553
|2008.10.06 06:04
|1.7593
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|19192663
|2008.10.06 06:56
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.7584
|0.0000
|1.7544
|2008.10.06 07:56
|1.7584
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|19192696
|2008.10.06 06:56
|buy
|0.01
|usdjpy
|103.23
|0.00
|103.63
|2008.10.06 07:27
|103.23
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|19196854
|2008.10.06 07:42
|sell
|0.08
|usdjpy
|103.35
|0.00
|102.95
|2008.10.06 09:03
|103.35
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|19210652
|2008.10.06 09:12
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.7572
|0.0000
|1.7532
|2008.10.06 10:09
|1.7572
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|19223991
|2008.10.06 10:29
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.7578
|0.0000
|1.7538
|2008.10.06 10:35
|1.7578
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|19227707
|2008.10.06 11:01
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7563
|0.0000
|1.7523
|2008.10.06 11:17
|1.7563
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|19228910
|2008.10.06 11:07
|sell
|0.02
|usdjpy
|103.48
|0.00
|103.08
|2008.10.06 11:36
|103.48
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|19230691
|2008.10.06 11:18
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7573
|0.0000
|1.7533
|2008.10.06 11:30
|1.7573
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|19241435
|2008.10.06 12:42
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7572
|0.0000
|1.7532
|2008.10.06 12:49
|1.7572
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|19262430
|2008.10.06 15:18
|sell
|0.01
|usdjpy
|102.95
|0.00
|102.55
|2008.10.06 15:27
|102.95
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|19264177
|2008.10.06 15:49
|sell
|6.96
|eurusd
|1.3575
|1.3708
|1.3486
|2008.10.06 15:55
|1.3575
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|19291036
|2008.10.06 16:34
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7392
|0.0000
|1.7352
|2008.10.06 16:37
|1.7392
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|19294348
|2008.10.06 16:39
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7377
|0.0000
|1.7337
|2008.10.06 16:40
|1.7377
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|19295047
|2008.10.06 16:40
|sell
|0.04
|usdjpy
|100.79
|0.00
|100.39
|2008.10.06 16:46
|100.79
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|19295108
|2008.10.06 16:40
|sell
|0.16
|gbpjpy
|175.30
|0.00
|174.85
|2008.10.06 16:42
|175.30
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|19315806
|2008.10.06 17:32
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.7381
|0.0000
|1.7341
|2008.10.06 17:58
|1.7381
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|19322896
|2008.10.06 18:02
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.7390
|0.0000
|1.7350
|2008.10.06 18:39
|1.7390
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|19326443
|2008.10.06 18:17
|buy
|0.04
|usdjpy
|100.98
|0.00
|101.38
|2008.10.06 18:31
|100.98
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|19329227
|2008.10.06 18:28
|sell
|0.01
|usdjpy
|100.78
|0.00
|100.38
|2008.10.06 18:42
|100.78
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|19332140
|2008.10.06 18:42
|sell
|0.01
|usdjpy
|100.78
|0.00
|100.38
|2008.10.06 19:16
|100.78
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|19340532
|2008.10.06 19:35
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7376
|0.0000
|1.7336
|2008.10.06 19:52
|1.7376
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|19351661
|2008.10.06 20:40
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.7386
|0.0000
|1.7346
|2008.10.06 21:16
|1.7386
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|19353642
|2008.10.06 20:54
|sell
|0.02
|usdjpy
|100.62
|0.00
|100.22
|2008.10.06 21:01
|100.62
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|19360437
|2008.10.06 21:27
|buy
|0.01
|usdjpy
|101.31
|0.00
|101.71
|2008.10.06 21:34
|101.31
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|19371678
|2008.10.06 22:11
|buy
|0.01
|usdchf
|1.1477
|0.0000
|1.1517
|2008.10.06 22:54
|1.1477
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|19371910
|2008.10.06 22:13
|sell
|0.04
|usdjpy
|101.89
|0.00
|101.49
|2008.10.06 22:33
|101.89
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|19383157
|2008.10.06 23:34
|sell
|0.02
|usdjpy
|101.43
|0.00
|101.03
|2008.10.07 00:14
|101.43
|0.00
|0.00
|-0.15
|0.00
|19395739
|2008.10.07 01:19
|sell
|0.01
|usdjpy
|101.73
|0.00
|101.33
|2008.10.07 01:35
|101.73
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|19401149
|2008.10.07 02:20
|sell
|0.02
|usdjpy
|101.60
|0.00
|101.20
|2008.10.07 02:56
|101.60
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|19414851
|2008.10.07 04:08
|sell
|0.01
|usdjpy
|101.98
|0.00
|101.58
|2008.10.07 05:20
|101.98
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|19428220
|2008.10.07 05:43
|sell
|2.56
|gbpjpy
|179.44
|0.00
|178.99
|2008.10.07 05:53
|179.44
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|19437355
|2008.10.07 06:02
|sell
|0.16
|usdjpy
|102.97
|0.00
|102.57
|2008.10.07 06:05
|102.97
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|19437503
|2008.10.07 06:02
|sell
|0.16
|gbpjpy
|181.01
|0.00
|180.56
|2008.10.07 06:04
|181.01
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|19444160
|2008.10.07 06:30
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.7610
|0.0000
|1.7570
|2008.10.07 06:35
|1.7610
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|19453388
|2008.10.07 07:24
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7536
|0.0000
|1.7496
|2008.10.07 07:53
|1.7536
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|19454702
|2008.10.07 07:34
|sell
|0.04
|usdjpy
|102.98
|0.00
|102.58
|2008.10.07 07:43
|102.98
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|19467368
|2008.10.07 08:39
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.7532
|0.0000
|1.7492
|2008.10.07 08:49
|1.7532
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|19489863
|2008.10.07 10:12
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7365
|0.0000
|1.7325
|2008.10.07 10:14
|1.7365
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|19493234
|2008.10.07 10:19
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.7360
|0.0000
|1.7320
|2008.10.07 10:23
|1.7360
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|19499182
|2008.10.07 10:40
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.7377
|0.0000
|1.7337
|2008.10.07 10:55
|1.7377
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|19514325
|2008.10.07 11:38
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.7409
|0.0000
|1.7369
|2008.10.07 12:08
|1.7409
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|19531201
|2008.10.07 13:09
|sell
|0.04
|usdjpy
|102.03
|0.00
|101.63
|2008.10.07 13:22
|102.03
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|18820421
|2008.10.01 16:33
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1212
|0.0000
|1.1172
|2008.10.01 16:59
|1.1211
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|18867352
|2008.10.02 03:05
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1293
|0.0000
|1.1253
|2008.10.02 03:18
|1.1292
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|19117508
|2008.10.03 19:28
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1261
|0.0000
|1.1221
|2008.10.03 19:33
|1.1260
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|19118968
|2008.10.03 19:34
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1264
|0.0000
|1.1224
|2008.10.03 19:52
|1.1263
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|19320829
|2008.10.06 17:54
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1439
|0.0000
|1.1399
|2008.10.06 18:08
|1.1438
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|18899875
|2008.10.02 09:36
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7628
|0.0000
|1.7588
|2008.10.02 09:43
|1.7627
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|18909343
|2008.10.02 10:59
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3904
|0.0000
|1.3867
|2008.10.02 12:03
|1.3903
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|18973528
|2008.10.02 18:57
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7657
|0.0000
|1.7617
|2008.10.02 19:37
|1.7656
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|18977221
|2008.10.02 19:58
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7654
|0.0000
|1.7614
|2008.10.02 20:59
|1.7653
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|19066400
|2008.10.03 14:51
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7583
|0.0000
|1.7543
|2008.10.03 14:57
|1.7582
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|19072242
|2008.10.03 15:13
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3738
|0.0000
|1.3701
|2008.10.03 15:16
|1.3737
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|19111555
|2008.10.03 18:44
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7739
|0.0000
|1.7699
|2008.10.03 18:50
|1.7738
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|19241466
|2008.10.06 12:42
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3591
|0.0000
|1.3554
|2008.10.06 12:50
|1.3590
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|19370334
|2008.10.06 22:03
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7439
|0.0000
|1.7399
|2008.10.06 22:32
|1.7438
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|19378038
|2008.10.06 22:54
|sell
|0.01
|usdjpy
|101.86
|0.00
|101.46
|2008.10.06 22:59
|101.85
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|19378648
|2008.10.06 23:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7441
|0.0000
|1.7401
|2008.10.06 23:09
|1.7440
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|19481498
|2008.10.07 09:44
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3573
|0.0000
|1.3536
|2008.10.07 10:00
|1.3572
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|19305396
|2008.10.06 17:00
|sell
|0.02
|usdchf
|1.1467
|0.0000
|1.1427
|2008.10.06 17:10
|1.1466
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|19442656
|2008.10.07 06:22
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1438
|0.0000
|1.1398
|2008.10.07 07:19
|1.1436
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|19452207
|2008.10.07 07:14
|buy
|0.01
|usdchf
|1.1450
|0.0000
|1.1490
|2008.10.07 07:55
|1.1452
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|18918379
|2008.10.02 12:55
|sell
|0.02
|usdchf
|1.1326
|0.0000
|1.1286
|2008.10.02 13:02
|1.1325
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|18948538
|2008.10.02 15:44
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1368
|0.0000
|1.1328
|2008.10.02 16:11
|1.1366
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|19073082
|2008.10.03 15:17
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1382
|0.0000
|1.1342
|2008.10.03 15:48
|1.1380
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|19095234
|2008.10.03 16:59
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1326
|0.0000
|1.1286
|2008.10.03 17:15
|1.1324
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|19098482
|2008.10.03 17:16
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1316
|0.0000
|1.1276
|2008.10.03 17:29
|1.1314
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|19128802
|2008.10.03 20:24
|sell
|0.02
|usdchf
|1.1252
|0.0000
|1.1212
|2008.10.03 20:36
|1.1251
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|19242297
|2008.10.06 12:50
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1412
|0.0000
|1.1372
|2008.10.06 13:15
|1.1410
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|19257329
|2008.10.06 14:37
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1418
|0.0000
|1.1378
|2008.10.06 15:10
|1.1416
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|19269759
|2008.10.06 15:55
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1395
|0.0000
|1.1355
|2008.10.06 16:11
|1.1393
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|19468192
|2008.10.07 08:43
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1418
|0.0000
|1.1378
|2008.10.07 09:23
|1.1416
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|19481234
|2008.10.07 09:43
|sell
|0.02
|usdchf
|1.1426
|0.0000
|1.1386
|2008.10.07 13:16
|1.1425
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|18906050
|2008.10.02 10:21
|buy
|0.01
|usdjpy
|105.34
|0.00
|105.74
|2008.10.02 10:54
|105.36
|0.00
|0.00
|0.00
|0.19
|18984774
|2008.10.02 21:54
|buy
|0.01
|usdjpy
|105.35
|0.00
|105.75
|2008.10.02 22:53
|105.37
|0.00
|0.00
|0.00
|0.19
|19068405
|2008.10.03 14:58
|buy
|0.02
|gbpjpy
|184.78
|0.00
|185.23
|2008.10.03 15:04
|184.79
|0.00
|0.00
|0.00
|0.19
|19419532
|2008.10.07 04:58
|sell
|0.01
|gbpjpy
|178.12
|0.00
|177.67
|2008.10.07 05:20
|178.10
|0.00
|0.00
|0.00
|0.19
|19465941
|2008.10.07 08:33
|buy
|0.02
|usdjpy
|102.69
|0.00
|103.09
|2008.10.07 09:12
|102.70
|0.00
|0.00
|0.00
|0.19
|18886593
|2008.10.02 08:07
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7684
|0.0000
|1.7644
|2008.10.02 08:12
|1.7682
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|18917603
|2008.10.02 12:49
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3891
|0.0000
|1.3854
|2008.10.02 13:02
|1.3889
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|18947439
|2008.10.02 15:39
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.7592
|0.0000
|1.7552
|2008.10.02 15:51
|1.7591
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|18970165
|2008.10.02 18:24
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7632
|0.0000
|1.7592
|2008.10.02 18:29
|1.7630
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|18994923
|2008.10.03 00:41
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.7625
|0.0000
|1.7585
|2008.10.03 01:03
|1.7624
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|18998215
|2008.10.03 01:48
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3783
|0.0000
|1.3746
|2008.10.03 01:49
|1.3781
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|19070537
|2008.10.03 15:04
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3742
|0.0000
|1.3705
|2008.10.03 15:13
|1.3740
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|19072843
|2008.10.03 15:16
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3738
|0.0000
|1.3701
|2008.10.03 15:17
|1.3736
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|19257326
|2008.10.06 14:37
|sell
|0.01
|gbpjpy
|181.63
|0.00
|181.18
|2008.10.06 14:49
|181.61
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|19279060
|2008.10.06 16:16
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3533
|0.0000
|1.3496
|2008.10.06 16:20
|1.3531
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|19298997
|2008.10.06 16:48
|buy
|0.01
|usdjpy
|101.09
|0.00
|101.49
|2008.10.06 16:50
|101.11
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|19303580
|2008.10.06 16:57
|sell
|0.01
|usdjpy
|101.18
|0.00
|100.78
|2008.10.06 16:59
|101.16
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|19331650
|2008.10.06 18:40
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7387
|0.0000
|1.7347
|2008.10.06 19:25
|1.7385
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|19376789
|2008.10.06 22:44
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.7449
|0.0000
|1.7409
|2008.10.06 22:54
|1.7448
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|19378055
|2008.10.06 22:54
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3506
|0.0000
|1.3469
|2008.10.06 22:59
|1.3504
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|19382459
|2008.10.06 23:27
|sell
|0.02
|gbpjpy
|176.72
|0.00
|176.27
|2008.10.06 23:42
|176.71
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|19418495
|2008.10.07 04:46
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.7451
|0.0000
|1.7411
|2008.10.07 05:30
|1.7450
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|19493826
|2008.10.07 10:21
|sell
|0.02
|usdjpy
|101.75
|0.00
|101.35
|2008.10.07 10:25
|101.74
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|18982926
|2008.10.02 21:37
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1356
|0.0000
|1.1316
|2008.10.02 22:35
|1.1353
|0.00
|0.00
|0.00
|0.26
|19211473
|2008.10.06 09:19
|buy
|0.01
|usdchf
|1.1405
|0.0000
|1.1445
|2008.10.06 09:39
|1.1408
|0.00
|0.00
|0.00
|0.26
|19378523
|2008.10.06 22:59
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1476
|0.0000
|1.1436
|2008.10.07 01:11
|1.1473
|0.00
|0.00
|-0.03
|0.26
|19463715
|2008.10.07 08:21
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1425
|0.0000
|1.1385
|2008.10.07 08:42
|1.1422
|0.00
|0.00
|0.00
|0.26
|19473486
|2008.10.07 09:12
|buy
|0.01
|usdchf
|1.1430
|0.0000
|1.1470
|2008.10.07 09:44
|1.1433
|0.00
|0.00
|0.00
|0.26
|18902796
|2008.10.02 09:57
|sell
|0.01
|usdjpy
|105.34
|0.00
|104.94
|2008.10.02 10:17
|105.31
|0.00
|0.00
|0.00
|0.28
|18998667
|2008.10.03 01:49
|buy
|0.01
|gbpjpy
|184.96
|0.00
|185.41
|2008.10.03 01:55
|184.99
|0.00
|0.00
|0.00
|0.28
|19257333
|2008.10.06 14:37
|sell
|0.01
|usdjpy
|103.29
|0.00
|102.89
|2008.10.06 15:10
|103.26
|0.00
|0.00
|0.00
|0.29
|19273440
|2008.10.06 16:04
|sell
|0.01
|gbpjpy
|179.14
|0.00
|178.69
|2008.10.06 16:09
|179.11
|0.00
|0.00
|0.00
|0.29
|19457716
|2008.10.07 07:55
|buy
|0.01
|gbpjpy
|180.23
|0.00
|180.68
|2008.10.07 07:58
|180.26
|0.00
|0.00
|0.00
|0.29
|18873645
|2008.10.02 03:54
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7684
|0.0000
|1.7644
|2008.10.02 04:08
|1.7681
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|18916007
|2008.10.02 12:25
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7635
|0.0000
|1.7595
|2008.10.02 12:49
|1.7632
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|19072806
|2008.10.03 15:16
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.7584
|0.0000
|1.7624
|2008.10.03 15:17
|1.7587
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|19307340
|2008.10.06 17:04
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.7362
|0.0000
|1.7402
|2008.10.06 17:08
|1.7365
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|19378034
|2008.10.06 22:54
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7447
|0.0000
|1.7407
|2008.10.06 22:59
|1.7444
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|19448958
|2008.10.07 06:53
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7529
|0.0000
|1.7489
|2008.10.07 07:02
|1.7526
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|18959463
|2008.10.02 17:07
|sell
|0.02
|usdchf
|1.1383
|0.0000
|1.1343
|2008.10.02 17:18
|1.1381
|0.00
|0.00
|0.00
|0.35
|19092022
|2008.10.03 16:46
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1334
|0.0000
|1.1294
|2008.10.03 16:58
|1.1330
|0.00
|0.00
|0.00
|0.35
|19188493
|2008.10.06 06:29
|sell
|0.02
|usdchf
|1.1337
|0.0000
|1.1297
|2008.10.06 07:08
|1.1335
|0.00
|0.00
|0.00
|0.35
|19200075
|2008.10.06 08:02
|sell
|0.02
|usdchf
|1.1366
|0.0000
|1.1326
|2008.10.06 08:20
|1.1364
|0.00
|0.00
|0.00
|0.35
|19242293
|2008.10.06 12:50
|buy
|0.01
|usdchf
|1.1415
|0.0000
|1.1455
|2008.10.06 14:37
|1.1419
|0.00
|0.00
|0.00
|0.35
|19310502
|2008.10.06 17:12
|buy
|0.02
|usdchf
|1.1457
|0.0000
|1.1497
|2008.10.06 18:02
|1.1459
|0.00
|0.00
|0.00
|0.35
|19414889
|2008.10.07 04:08
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1465
|0.0000
|1.1425
|2008.10.07 05:46
|1.1461
|0.00
|0.00
|0.00
|0.35
|19457320
|2008.10.07 07:53
|sell
|0.02
|usdchf
|1.1449
|0.0000
|1.1409
|2008.10.07 08:13
|1.1447
|0.00
|0.00
|0.00
|0.35
|18881881
|2008.10.02 06:45
|sell
|0.02
|gbpjpy
|187.18
|0.00
|186.73
|2008.10.02 07:46
|187.16
|0.00
|0.00
|0.00
|0.38
|18999068
|2008.10.03 01:51
|sell
|0.02
|gbpjpy
|185.07
|0.00
|184.62
|2008.10.03 01:55
|185.05
|0.00
|0.00
|0.00
|0.38
|19367564
|2008.10.06 21:52
|buy
|0.01
|usdjpy
|101.57
|0.00
|101.97
|2008.10.06 22:00
|101.61
|0.00
|0.00
|0.00
|0.39
|19421884
|2008.10.07 05:19
|buy
|0.02
|gbpjpy
|178.26
|0.00
|178.71
|2008.10.07 05:27
|178.28
|0.00
|0.00
|0.00
|0.39
|19422767
|2008.10.07 05:26
|sell
|0.02
|gbpjpy
|178.15
|0.00
|177.70
|2008.10.07 05:31
|178.13
|0.00
|0.00
|0.00
|0.39
|19442232
|2008.10.07 06:19
|buy
|0.02
|usdjpy
|103.09
|0.00
|103.49
|2008.10.07 06:22
|103.11
|0.00
|0.00
|0.00
|0.39
|19466056
|2008.10.07 08:33
|sell
|0.01
|gbpjpy
|179.81
|0.00
|179.36
|2008.10.07 08:42
|179.77
|0.00
|0.00
|0.00
|0.39
|18919221
|2008.10.02 13:02
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3889
|0.0000
|1.3926
|2008.10.02 13:53
|1.3893
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|18968898
|2008.10.02 18:09
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3836
|0.0000
|1.3799
|2008.10.02 18:29
|1.3832
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|18975979
|2008.10.02 19:38
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3828
|0.0000
|1.3791
|2008.10.02 19:43
|1.3824
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|18981071
|2008.10.02 20:59
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3823
|0.0000
|1.3786
|2008.10.02 21:37
|1.3819
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|19086634
|2008.10.03 16:19
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.7682
|0.0000
|1.7642
|2008.10.03 16:21
|1.7681
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|19343489
|2008.10.06 19:53
|sell
|0.02
|usdjpy
|100.57
|0.00
|100.17
|2008.10.06 20:12
|100.55
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|19521254
|2008.10.07 12:13
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.7422
|0.0000
|1.7382
|2008.10.07 13:00
|1.7420
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|19528363
|2008.10.07 12:52
|sell
|0.02
|gbpjpy
|177.48
|0.00
|177.03
|2008.10.07 13:00
|177.46
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|19169246
|2008.10.06 02:52
|sell
|0.01
|gbpjpy
|184.41
|0.00
|183.96
|2008.10.06 03:10
|184.36
|0.00
|0.00
|0.00
|0.47
|18957062
|2008.10.02 16:49
|sell
|0.01
|gbpjpy
|185.16
|0.00
|184.71
|2008.10.02 17:00
|185.11
|0.00
|0.00
|0.00
|0.48
|18998172
|2008.10.03 01:48
|sell
|0.01
|usdjpy
|105.02
|0.00
|104.62
|2008.10.03 01:49
|104.97
|0.00
|0.00
|0.00
|0.48
|19129895
|2008.10.03 20:27
|sell
|0.01
|gbpjpy
|187.23
|0.00
|186.78
|2008.10.03 20:31
|187.18
|0.00
|0.00
|0.00
|0.48
|19171366
|2008.10.06 03:11
|sell
|0.01
|gbpjpy
|184.24
|0.00
|183.79
|2008.10.06 03:31
|184.19
|0.00
|0.00
|0.00
|0.48
|19481420
|2008.10.07 09:44
|sell
|0.01
|gbpjpy
|180.01
|0.00
|179.56
|2008.10.07 09:51
|179.96
|0.00
|0.00
|0.00
|0.48
|19182890
|2008.10.06 05:52
|sell
|0.01
|gbpjpy
|182.47
|0.00
|182.02
|2008.10.06 06:05
|182.42
|0.00
|0.00
|0.00
|0.49
|19234158
|2008.10.06 11:49
|sell
|0.01
|gbpjpy
|181.81
|0.00
|181.36
|2008.10.06 11:58
|181.76
|0.00
|0.00
|0.00
|0.49
|19308705
|2008.10.06 17:07
|sell
|0.01
|gbpjpy
|176.03
|0.00
|175.58
|2008.10.06 17:12
|175.98
|0.00
|0.00
|0.00
|0.49
|19326388
|2008.10.06 18:16
|sell
|0.01
|gbpjpy
|175.65
|0.00
|175.20
|2008.10.06 18:22
|175.60
|0.00
|0.00
|0.00
|0.49
|19337171
|2008.10.06 19:14
|buy
|0.01
|gbpjpy
|175.55
|0.00
|176.00
|2008.10.06 19:22
|175.60
|0.00
|0.00
|0.00
|0.49
|19378039
|2008.10.06 22:54
|sell
|0.01
|gbpjpy
|177.71
|0.00
|177.26
|2008.10.06 22:59
|177.66
|0.00
|0.00
|0.00
|0.49
|19394789
|2008.10.07 01:12
|sell
|0.01
|gbpjpy
|177.89
|0.00
|177.44
|2008.10.07 01:16
|177.84
|0.00
|0.00
|0.00
|0.49
|19409196
|2008.10.07 03:24
|buy
|0.01
|gbpjpy
|177.07
|0.00
|177.52
|2008.10.07 03:33
|177.12
|0.00
|0.00
|0.00
|0.49
|19468209
|2008.10.07 08:43
|sell
|0.01
|gbpjpy
|179.86
|0.00
|179.41
|2008.10.07 09:01
|179.81
|0.00
|0.00
|0.00
|0.49
|19502211
|2008.10.07 10:47
|sell
|0.01
|gbpjpy
|177.52
|0.00
|177.07
|2008.10.07 10:51
|177.47
|0.00
|0.00
|0.00
|0.49
|18869373
|2008.10.02 03:23
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3959
|0.0000
|1.3922
|2008.10.02 03:54
|1.3954
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|18905701
|2008.10.02 10:17
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3909
|0.0000
|1.3872
|2008.10.02 10:21
|1.3904
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|18905705
|2008.10.02 10:17
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7673
|0.0000
|1.7633
|2008.10.02 10:21
|1.7668
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|18973542
|2008.10.02 18:57
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3833
|0.0000
|1.3796
|2008.10.02 19:37
|1.3828
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|19292216
|2008.10.06 16:36
|sell
|0.01
|gbpjpy
|174.87
|0.00
|174.42
|2008.10.06 16:37
|174.82
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|19328261
|2008.10.06 18:23
|sell
|0.01
|gbpjpy
|175.52
|0.00
|175.07
|2008.10.06 18:39
|175.47
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|19494158
|2008.10.07 10:21
|buy
|0.02
|usdchf
|1.1437
|0.0000
|1.1477
|2008.10.07 12:44
|1.1440
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|18873848
|2008.10.02 03:56
|buy
|0.01
|usdchf
|1.1274
|0.0000
|1.1314
|2008.10.02 04:08
|1.1280
|0.00
|0.00
|0.00
|0.53
|19171218
|2008.10.06 03:10
|sell
|0.02
|usdchf
|1.1326
|0.0000
|1.1286
|2008.10.06 06:19
|1.1323
|0.00
|0.00
|0.00
|0.53
|19260752
|2008.10.06 15:10
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1412
|0.0000
|1.1372
|2008.10.06 15:18
|1.1406
|0.00
|0.00
|0.00
|0.53
|18935824
|2008.10.02 14:46
|sell
|0.01
|gbpjpy
|185.56
|0.00
|185.11
|2008.10.02 14:56
|185.50
|0.00
|0.00
|0.00
|0.56
|18955578
|2008.10.02 16:35
|sell
|0.01
|gbpjpy
|185.44
|0.00
|184.99
|2008.10.02 16:48
|185.38
|0.00
|0.00
|0.00
|0.56
|18874950
|2008.10.02 04:08
|sell
|0.01
|gbpjpy
|187.15
|0.00
|186.70
|2008.10.02 04:24
|187.09
|0.00
|0.00
|0.00
|0.57
|18883678
|2008.10.02 07:28
|buy
|0.01
|gbpjpy
|187.26
|0.00
|187.71
|2008.10.02 07:37
|187.32
|0.00
|0.00
|0.00
|0.57
|18887347
|2008.10.02 08:12
|sell
|0.01
|gbpjpy
|186.87
|0.00
|186.42
|2008.10.02 08:49
|186.81
|0.00
|0.00
|0.00
|0.57
|18895925
|2008.10.02 09:22
|sell
|0.01
|gbpjpy
|186.15
|0.00
|185.70
|2008.10.02 09:28
|186.09
|0.00
|0.00
|0.00
|0.57
|18898263
|2008.10.02 09:29
|sell
|0.01
|gbpjpy
|185.94
|0.00
|185.49
|2008.10.02 09:35
|185.88
|0.00
|0.00
|0.00
|0.57
|18919226
|2008.10.02 13:02
|sell
|0.01
|gbpjpy
|185.85
|0.00
|185.40
|2008.10.02 13:23
|185.79
|0.00
|0.00
|0.00
|0.57
|18929621
|2008.10.02 14:34
|sell
|0.01
|gbpjpy
|186.02
|0.00
|185.57
|2008.10.02 14:35
|185.96
|0.00
|0.00
|0.00
|0.57
|18932671
|2008.10.02 14:37
|sell
|0.01
|gbpjpy
|185.89
|0.00
|185.44
|2008.10.02 14:45
|185.83
|0.00
|0.00
|0.00
|0.57
|18969369
|2008.10.02 18:14
|sell
|0.02
|gbpjpy
|185.74
|0.00
|185.29
|2008.10.02 18:29
|185.71
|0.00
|0.00
|0.00
|0.57
|18981081
|2008.10.02 20:59
|sell
|0.01
|usdjpy
|105.24
|0.00
|104.84
|2008.10.02 21:37
|105.18
|0.00
|0.00
|0.00
|0.57
|18984059
|2008.10.02 21:44
|sell
|0.01
|gbpjpy
|185.33
|0.00
|184.88
|2008.10.02 22:12
|185.27
|0.00
|0.00
|0.00
|0.57
|19066389
|2008.10.03 14:51
|sell
|0.01
|gbpjpy
|184.87
|0.00
|184.42
|2008.10.03 14:57
|184.81
|0.00
|0.00
|0.00
|0.57
|19111701
|2008.10.03 18:45
|buy
|0.01
|gbpjpy
|188.15
|0.00
|188.60
|2008.10.03 19:21
|188.21
|0.00
|0.00
|0.00
|0.57
|19132940
|2008.10.03 20:46
|sell
|0.01
|gbpjpy
|187.22
|0.00
|186.77
|2008.10.03 21:02
|187.16
|0.00
|0.00
|0.00
|0.57
|19135636
|2008.10.03 21:21
|sell
|0.01
|gbpjpy
|187.00
|0.00
|186.55
|2008.10.03 21:37
|186.94
|0.00
|0.00
|0.00
|0.57
|19138124
|2008.10.03 21:49
|sell
|0.01
|gbpjpy
|186.59
|0.00
|186.14
|2008.10.03 22:06
|186.53
|0.00
|0.00
|0.00
|0.57
|19177232
|2008.10.06 04:59
|sell
|0.01
|gbpjpy
|183.75
|0.00
|183.30
|2008.10.06 05:04
|183.69
|0.00
|0.00
|0.00
|0.57
|19241432
|2008.10.06 12:42
|sell
|0.01
|gbpjpy
|181.42
|0.00
|180.97
|2008.10.06 12:49
|181.36
|0.00
|0.00
|0.00
|0.59
|19335544
|2008.10.06 19:01
|sell
|0.01
|gbpjpy
|175.49
|0.00
|175.04
|2008.10.06 19:16
|175.43
|0.00
|0.00
|0.00
|0.59
|19367569
|2008.10.06 21:52
|sell
|0.01
|gbpjpy
|177.24
|0.00
|176.79
|2008.10.06 21:55
|177.18
|0.00
|0.00
|0.00
|0.59
|19378509
|2008.10.06 22:59
|sell
|0.01
|gbpjpy
|177.56
|0.00
|177.11
|2008.10.06 23:09
|177.50
|0.00
|0.00
|0.00
|0.59
|19395724
|2008.10.07 01:19
|sell
|0.01
|gbpjpy
|177.24
|0.00
|176.79
|2008.10.07 01:40
|177.18
|0.00
|0.00
|0.00
|0.59
|19093796
|2008.10.03 16:54
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3813
|0.0000
|1.3776
|2008.10.03 16:58
|1.3810
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|19131091
|2008.10.03 20:32
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.7773
|0.0000
|1.7733
|2008.10.03 21:00
|1.7770
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|19268492
|2008.10.06 15:48
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7531
|0.0000
|1.7491
|2008.10.06 15:55
|1.7525
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|19365747
|2008.10.06 21:47
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.7456
|0.0000
|1.7416
|2008.10.06 21:52
|1.7453
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|19072232
|2008.10.03 15:13
|buy
|0.01
|usdchf
|1.1372
|0.0000
|1.1412
|2008.10.03 15:16
|1.1379
|0.00
|0.00
|0.00
|0.62
|18809264
|2008.10.01 15:23
|sell
|0.01
|gbpjpy
|187.67
|0.00
|187.22
|2008.10.01 15:33
|187.60
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|18927207
|2008.10.02 14:15
|sell
|0.01
|gbpjpy
|186.07
|0.00
|185.62
|2008.10.02 14:24
|186.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|18993427
|2008.10.03 00:14
|sell
|0.01
|gbpjpy
|185.39
|0.00
|184.94
|2008.10.03 01:46
|185.32
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|18999289
|2008.10.03 01:56
|sell
|0.01
|gbpjpy
|185.01
|0.00
|184.56
|2008.10.03 14:51
|184.94
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|19117579
|2008.10.03 19:29
|sell
|0.01
|gbpjpy
|188.09
|0.00
|187.64
|2008.10.03 19:32
|188.02
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|19405184
|2008.10.07 02:56
|sell
|0.01
|usdjpy
|101.54
|0.00
|101.14
|2008.10.07 03:01
|101.47
|0.00
|0.00
|0.00
|0.69
|18881350
|2008.10.02 06:38
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3951
|0.0000
|1.3914
|2008.10.02 07:28
|1.3944
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|18937575
|2008.10.02 14:50
|sell
|0.04
|usdchf
|1.1382
|0.0000
|1.1342
|2008.10.02 15:42
|1.1380
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|19196553
|2008.10.06 07:39
|sell
|0.04
|usdchf
|1.1357
|0.0000
|1.1317
|2008.10.06 07:48
|1.1355
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|19298406
|2008.10.06 16:47
|sell
|0.08
|usdchf
|1.1461
|0.0000
|1.1421
|2008.10.06 16:56
|1.1460
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|19357470
|2008.10.06 21:16
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1484
|0.0000
|1.1444
|2008.10.06 21:36
|1.1476
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|18917598
|2008.10.02 12:49
|sell
|0.01
|gbpjpy
|185.99
|0.00
|185.54
|2008.10.02 13:02
|185.91
|0.00
|0.00
|0.00
|0.75
|18981060
|2008.10.02 20:59
|sell
|0.01
|gbpjpy
|185.75
|0.00
|185.30
|2008.10.02 21:37
|185.67
|0.00
|0.00
|0.00
|0.76
|19206977
|2008.10.06 08:56
|buy
|0.04
|gbpjpy
|181.93
|0.00
|182.38
|2008.10.06 09:19
|181.95
|0.00
|0.00
|0.00
|0.77
|19529319
|2008.10.07 12:56
|sell
|0.08
|gbpjpy
|177.55
|0.00
|177.10
|2008.10.07 12:59
|177.54
|0.00
|0.00
|0.00
|0.78
|19539859
|2008.10.07 14:00
|sell
|0.04
|usdjpy
|102.32
|0.00
|101.92
|2008.10.07 14:05
|102.30
|0.00
|0.00
|0.00
|0.78
|19325580
|2008.10.06 18:14
|sell
|0.02
|gbpjpy
|175.93
|0.00
|175.48
|2008.10.06 18:16
|175.89
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|18995993
|2008.10.03 01:04
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.7629
|0.0000
|1.7589
|2008.10.03 01:48
|1.7625
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|19072507
|2008.10.03 15:14
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7592
|0.0000
|1.7552
|2008.10.03 15:16
|1.7584
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|19085500
|2008.10.03 16:14
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3731
|0.0000
|1.3694
|2008.10.03 16:21
|1.3723
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|19283321
|2008.10.06 16:22
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.7398
|0.0000
|1.7358
|2008.10.06 16:26
|1.7394
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|19365329
|2008.10.06 21:46
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3509
|0.0000
|1.3472
|2008.10.06 21:52
|1.3505
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|19377478
|2008.10.06 22:49
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3514
|0.0000
|1.3477
|2008.10.06 22:54
|1.3506
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|19462406
|2008.10.07 08:17
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.7551
|0.0000
|1.7511
|2008.10.07 08:24
|1.7550
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|18868815
|2008.10.02 03:19
|sell
|0.01
|usdjpy
|106.25
|0.00
|105.85
|2008.10.02 03:23
|106.16
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|18993633
|2008.10.03 00:18
|sell
|0.01
|usdjpy
|105.16
|0.00
|104.76
|2008.10.03 01:48
|105.07
|0.00
|0.00
|0.00
|0.86
|19276374
|2008.10.06 16:12
|buy
|0.02
|usdchf
|1.1378
|0.0000
|1.1418
|2008.10.06 16:13
|1.1383
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|19367576
|2008.10.06 21:52
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7452
|0.0000
|1.7412
|2008.10.06 22:03
|1.7443
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|18976450
|2008.10.02 19:44
|sell
|0.02
|gbpjpy
|186.27
|0.00
|185.82
|2008.10.02 19:58
|186.22
|0.00
|0.00
|0.00
|0.94
|18900017
|2008.10.02 09:37
|sell
|0.02
|gbpjpy
|186.02
|0.00
|185.57
|2008.10.02 09:42
|185.97
|0.00
|0.00
|0.00
|0.95
|19169230
|2008.10.06 02:52
|buy
|0.01
|gbpjpy
|184.49
|0.00
|184.94
|2008.10.06 02:59
|184.59
|0.00
|0.00
|0.00
|0.96
|19173686
|2008.10.06 03:48
|sell
|0.02
|gbpjpy
|184.27
|0.00
|183.82
|2008.10.06 04:24
|184.22
|0.00
|0.00
|0.00
|0.96
|19320663
|2008.10.06 17:53
|sell
|0.02
|gbpjpy
|176.11
|0.00
|175.66
|2008.10.06 18:12
|176.06
|0.00
|0.00
|0.00
|0.99
|19333306
|2008.10.06 18:49
|sell
|0.02
|gbpjpy
|175.55
|0.00
|175.10
|2008.10.06 19:00
|175.50
|0.00
|0.00
|0.00
|0.99
|17094863
|2008.09.15 08:43
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4306
|1.4406
|1.4106
|2008.09.15 09:01
|1.4305
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|17541650
|2008.09.17 23:04
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4316
|1.4416
|1.4116
|2008.09.17 23:09
|1.4315
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|17641117
|2008.09.18 15:31
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4406
|1.4506
|1.4206
|2008.09.18 15:31
|1.4405
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|17644615
|2008.09.18 15:52
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4362
|1.4462
|1.4162
|2008.09.18 16:07
|1.4361
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|17644628
|2008.09.18 15:52
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4360
|1.4460
|1.4160
|2008.09.18 16:07
|1.4359
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|17911051
|2008.09.22 14:29
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4556
|1.4656
|1.4356
|2008.09.22 14:34
|1.4555
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|18505152
|2008.09.29 15:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8040
|1.8113
|0.0000
|2008.09.29 15:58
|1.8039
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|18615980
|2008.09.30 06:12
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4369
|1.4269
|1.4569
|2008.09.30 06:48
|1.4370
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|18617678
|2008.09.30 07:15
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4383
|1.4283
|1.4583
|2008.09.30 07:20
|1.4384
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|18617681
|2008.09.30 07:19
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4384
|1.4284
|1.4584
|2008.09.30 07:20
|1.4385
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|18892668
|2008.10.02 09:01
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7662
|0.0000
|1.7622
|2008.10.02 09:16
|1.7652
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|18929258
|2008.10.02 14:32
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3881
|0.0000
|1.3844
|2008.10.02 14:34
|1.3871
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|18986630
|2008.10.02 22:24
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3810
|0.0000
|1.3773
|2008.10.02 23:57
|1.3805
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|19245537
|2008.10.06 13:13
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3590
|0.0000
|1.3553
|2008.10.06 14:37
|1.3585
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|19257318
|2008.10.06 14:37
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3584
|0.0000
|1.3547
|2008.10.06 15:10
|1.3574
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|19288248
|2008.10.06 16:30
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3547
|0.0000
|1.3510
|2008.10.06 16:33
|1.3537
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|19354935
|2008.10.06 21:00
|buy
|0.02
|gbpjpy
|174.94
|0.00
|175.39
|2008.10.06 21:05
|174.99
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|18945301
|2008.10.02 15:19
|sell
|0.01
|gbpjpy
|185.77
|0.00
|185.32
|2008.10.02 15:44
|185.66
|0.00
|0.00
|0.00
|1.04
|18998183
|2008.10.03 01:48
|sell
|0.01
|gbpjpy
|185.08
|0.00
|184.63
|2008.10.03 01:49
|184.97
|0.00
|0.00
|0.00
|1.05
|19207814
|2008.10.06 09:00
|sell
|0.04
|usdchf
|1.1393
|0.0000
|1.1353
|2008.10.06 09:56
|1.1390
|0.00
|0.00
|0.00
|1.05
|18862815
|2008.10.02 02:08
|buy
|0.01
|usdjpy
|106.09
|0.00
|106.49
|2008.10.02 03:04
|106.21
|0.00
|0.00
|0.00
|1.13
|18950317
|2008.10.02 15:58
|sell
|0.02
|gbpjpy
|185.54
|0.00
|185.09
|2008.10.02 16:16
|185.48
|0.00
|0.00
|0.00
|1.14
|18955104
|2008.10.02 16:32
|sell
|0.02
|gbpjpy
|185.51
|0.00
|185.06
|2008.10.02 16:34
|185.45
|0.00
|0.00
|0.00
|1.14
|18974247
|2008.10.02 19:04
|buy
|0.02
|gbpjpy
|186.17
|0.00
|186.62
|2008.10.02 19:30
|186.23
|0.00
|0.00
|0.00
|1.14
|19073488
|2008.10.03 15:18
|buy
|0.02
|gbpjpy
|185.08
|0.00
|185.53
|2008.10.03 15:30
|185.14
|0.00
|0.00
|0.00
|1.14
|19118964
|2008.10.03 19:34
|sell
|0.02
|gbpjpy
|187.96
|0.00
|187.51
|2008.10.03 19:42
|187.90
|0.00
|0.00
|0.00
|1.14
|19339319
|2008.10.06 19:27
|sell
|0.04
|gbpjpy
|175.65
|0.00
|175.20
|2008.10.06 19:29
|175.62
|0.00
|0.00
|0.00
|1.19
|18892664
|2008.10.02 09:01
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3925
|0.0000
|1.3888
|2008.10.02 09:16
|1.3913
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|19068532
|2008.10.03 14:59
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7572
|0.0000
|1.7532
|2008.10.03 15:04
|1.7560
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|19303889
|2008.10.06 16:57
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.7400
|0.0000
|1.7360
|2008.10.06 16:59
|1.7397
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|19355054
|2008.10.06 21:01
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3460
|0.0000
|1.3423
|2008.10.06 21:16
|1.3448
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|19394387
|2008.10.07 01:08
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3526
|0.0000
|1.3489
|2008.10.07 01:11
|1.3523
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|19412044
|2008.10.07 03:49
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3494
|0.0000
|1.3531
|2008.10.07 04:08
|1.3500
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|18806819
|2008.10.01 15:14
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4006
|0.0000
|1.3969
|2008.10.01 15:19
|1.3993
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|18869367
|2008.10.02 03:23
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3961
|0.0000
|1.3998
|2008.10.02 03:34
|1.3974
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|18874960
|2008.10.02 04:08
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3953
|0.0000
|1.3916
|2008.10.02 04:08
|1.3940
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|18894307
|2008.10.02 09:16
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3910
|0.0000
|1.3873
|2008.10.02 09:22
|1.3897
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|18919233
|2008.10.02 13:02
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3888
|0.0000
|1.3851
|2008.10.02 13:14
|1.3875
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|18927362
|2008.10.02 14:17
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3894
|0.0000
|1.3857
|2008.10.02 14:32
|1.3881
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|18931121
|2008.10.02 14:35
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3824
|0.0000
|1.3787
|2008.10.02 14:37
|1.3811
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|18955296
|2008.10.02 16:33
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3822
|0.0000
|1.3859
|2008.10.02 16:41
|1.3835
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|18982933
|2008.10.02 21:37
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3816
|0.0000
|1.3779
|2008.10.02 21:44
|1.3803
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|18991725
|2008.10.02 23:57
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3802
|0.0000
|1.3765
|2008.10.03 00:23
|1.3789
|0.00
|0.00
|-0.11
|1.30
|19073078
|2008.10.03 15:17
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3731
|0.0000
|1.3694
|2008.10.03 15:18
|1.3718
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|19095230
|2008.10.03 16:58
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3811
|0.0000
|1.3774
|2008.10.03 17:01
|1.3798
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|19096390
|2008.10.03 17:02
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3805
|0.0000
|1.3768
|2008.10.03 17:10
|1.3792
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|19103218
|2008.10.03 17:43
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3825
|0.0000
|1.3788
|2008.10.03 18:01
|1.3812
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|19109267
|2008.10.03 18:25
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3819
|0.0000
|1.3782
|2008.10.03 18:42
|1.3806
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|19113435
|2008.10.03 19:01
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3805
|0.0000
|1.3768
|2008.10.03 19:09
|1.3792
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|19117796
|2008.10.03 19:29
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3866
|0.0000
|1.3829
|2008.10.03 19:29
|1.3853
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|19118193
|2008.10.03 19:30
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3856
|0.0000
|1.3819
|2008.10.03 19:32
|1.3843
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|19128893
|2008.10.03 20:25
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3873
|0.0000
|1.3836
|2008.10.03 20:26
|1.3860
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|19132262
|2008.10.03 20:39
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3842
|0.0000
|1.3805
|2008.10.03 21:01
|1.3829
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|19134495
|2008.10.03 21:02
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3831
|0.0000
|1.3794
|2008.10.03 21:25
|1.3818
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|19135971
|2008.10.03 21:25
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3817
|0.0000
|1.3780
|2008.10.03 21:43
|1.3804
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|19137593
|2008.10.03 21:44
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3798
|0.0000
|1.3761
|2008.10.03 22:32
|1.3785
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|19169234
|2008.10.06 02:52
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3651
|0.0000
|1.3614
|2008.10.06 02:55
|1.3638
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|19169801
|2008.10.06 02:56
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3638
|0.0000
|1.3601
|2008.10.06 03:11
|1.3625
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|19176744
|2008.10.06 04:51
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3635
|0.0000
|1.3598
|2008.10.06 05:16
|1.3622
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|19195151
|2008.10.06 07:17
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3615
|0.0000
|1.3578
|2008.10.06 07:44
|1.3602
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|19198759
|2008.10.06 07:54
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3610
|0.0000
|1.3573
|2008.10.06 07:58
|1.3597
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|19206997
|2008.10.06 08:57
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3567
|0.0000
|1.3530
|2008.10.06 09:01
|1.3554
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|19214916
|2008.10.06 09:39
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3582
|0.0000
|1.3619
|2008.10.06 09:46
|1.3595
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|19226165
|2008.10.06 10:47
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3581
|0.0000
|1.3544
|2008.10.06 11:01
|1.3568
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|19227998
|2008.10.06 11:02
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3567
|0.0000
|1.3530
|2008.10.06 11:10
|1.3554
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|19230689
|2008.10.06 11:18
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3557
|0.0000
|1.3520
|2008.10.06 11:23
|1.3544
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|19242324
|2008.10.06 12:50
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3589
|0.0000
|1.3552
|2008.10.06 12:55
|1.3576
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|19262431
|2008.10.06 15:18
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3575
|0.0000
|1.3538
|2008.10.06 15:21
|1.3562
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|19270668
|2008.10.06 15:57
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3557
|0.0000
|1.3520
|2008.10.06 16:03
|1.3544
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|19284252
|2008.10.06 16:23
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3535
|0.0000
|1.3572
|2008.10.06 16:25
|1.3548
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|19295558
|2008.10.06 16:41
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3506
|0.0000
|1.3469
|2008.10.06 16:46
|1.3493
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|19298663
|2008.10.06 16:47
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3489
|0.0000
|1.3452
|2008.10.06 16:52
|1.3476
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|19306023
|2008.10.06 17:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3495
|0.0000
|1.3458
|2008.10.06 17:04
|1.3482
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|19321246
|2008.10.06 17:56
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3521
|0.0000
|1.3484
|2008.10.06 17:59
|1.3508
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|19325171
|2008.10.06 18:12
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3513
|0.0000
|1.3476
|2008.10.06 18:40
|1.3500
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|19338018
|2008.10.06 19:18
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3484
|0.0000
|1.3447
|2008.10.06 20:25
|1.3471
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|19352354
|2008.10.06 20:44
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3471
|0.0000
|1.3434
|2008.10.06 20:59
|1.3458
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|19370322
|2008.10.06 22:03
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3506
|0.0000
|1.3543
|2008.10.06 22:11
|1.3519
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|19394752
|2008.10.07 01:11
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3519
|0.0000
|1.3482
|2008.10.07 01:21
|1.3506
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|19405042
|2008.10.07 02:55
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3515
|0.0000
|1.3478
|2008.10.07 02:59
|1.3502
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|19424821
|2008.10.07 05:33
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3511
|0.0000
|1.3548
|2008.10.07 05:47
|1.3524
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|19434533
|2008.10.07 05:53
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3555
|0.0000
|1.3592
|2008.10.07 05:56
|1.3568
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|19437196
|2008.10.07 06:02
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3583
|0.0000
|1.3620
|2008.10.07 06:12
|1.3596
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|19442620
|2008.10.07 06:22
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3588
|0.0000
|1.3625
|2008.10.07 06:29
|1.3601
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|19447878
|2008.10.07 06:50
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3597
|0.0000
|1.3560
|2008.10.07 06:53
|1.3584
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|19457328
|2008.10.07 07:53
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3562
|0.0000
|1.3525
|2008.10.07 07:55
|1.3549
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|19464125
|2008.10.07 08:23
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3595
|0.0000
|1.3558
|2008.10.07 08:30
|1.3582
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|19465312
|2008.10.07 08:30
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3584
|0.0000
|1.3547
|2008.10.07 08:34
|1.3571
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|19485431
|2008.10.07 10:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3576
|0.0000
|1.3539
|2008.10.07 10:06
|1.3563
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|19488464
|2008.10.07 10:07
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3565
|0.0000
|1.3528
|2008.10.07 10:13
|1.3552
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|19490533
|2008.10.07 10:14
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3550
|0.0000
|1.3513
|2008.10.07 10:15
|1.3537
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|19491156
|2008.10.07 10:15
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3538
|0.0000
|1.3501
|2008.10.07 10:16
|1.3525
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|19537174
|2008.10.07 13:47
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3606
|1.3591
|1.3643
|2008.10.07 14:00
|1.3619
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|19541799
|2008.10.07 14:06
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3632
|0.0000
|1.3595
|2008.10.07 14:06
|1.3619
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|18901733
|2008.10.02 09:47
|sell
|0.02
|gbpjpy
|185.89
|0.00
|185.44
|2008.10.02 09:56
|185.82
|0.00
|0.00
|0.00
|1.32
|18906958
|2008.10.02 10:31
|sell
|0.02
|gbpjpy
|186.26
|0.00
|185.81
|2008.10.02 10:51
|186.19
|0.00
|0.00
|0.00
|1.32
|19100061
|2008.10.03 17:29
|sell
|0.02
|gbpjpy
|188.11
|0.00
|187.66
|2008.10.03 17:33
|188.04
|0.00
|0.00
|0.00
|1.32
|18884843
|2008.10.02 07:48
|sell
|0.01
|gbpjpy
|187.12
|0.00
|186.67
|2008.10.02 08:12
|186.98
|0.00
|0.00
|0.00
|1.33
|18805594
|2008.10.01 15:10
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4017
|0.0000
|1.3980
|2008.10.01 15:13
|1.4003
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|18818765
|2008.10.01 16:22
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4013
|0.0000
|1.3976
|2008.10.01 16:24
|1.3999
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|18873628
|2008.10.02 03:54
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3954
|0.0000
|1.3991
|2008.10.02 03:56
|1.3968
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|18895982
|2008.10.02 09:22
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3894
|0.0000
|1.3857
|2008.10.02 09:26
|1.3880
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|18914085
|2008.10.02 12:03
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3908
|0.0000
|1.3871
|2008.10.02 12:49
|1.3894
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|18920432
|2008.10.02 13:15
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3874
|0.0000
|1.3837
|2008.10.02 13:26
|1.3860
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|18957372
|2008.10.02 16:51
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3809
|0.0000
|1.3772
|2008.10.02 17:06
|1.3795
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|18959433
|2008.10.02 17:07
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3790
|0.0000
|1.3753
|2008.10.02 17:08
|1.3776
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|18977220
|2008.10.02 19:58
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3825
|0.0000
|1.3862
|2008.10.02 20:02
|1.3839
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|19123335
|2008.10.03 19:53
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3849
|0.0000
|1.3886
|2008.10.03 19:56
|1.3863
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|19129813
|2008.10.03 20:27
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3848
|0.0000
|1.3811
|2008.10.03 20:31
|1.3834
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|19188755
|2008.10.06 06:31
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3620
|0.0000
|1.3583
|2008.10.06 06:34
|1.3606
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|19199347
|2008.10.06 07:59
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3595
|0.0000
|1.3558
|2008.10.06 08:08
|1.3581
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|19268283
|2008.10.06 15:47
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3582
|0.0000
|1.3545
|2008.10.06 15:55
|1.3568
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|19269776
|2008.10.06 15:55
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3569
|0.0000
|1.3532
|2008.10.06 15:57
|1.3555
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|19277362
|2008.10.06 16:14
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3562
|0.0000
|1.3525
|2008.10.06 16:15
|1.3548
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|19291618
|2008.10.06 16:35
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3532
|0.0000
|1.3495
|2008.10.06 16:37
|1.3518
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|19404254
|2008.10.07 02:48
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3523
|0.0000
|1.3486
|2008.10.07 02:55
|1.3509
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|19414847
|2008.10.07 04:08
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3501
|0.0000
|1.3538
|2008.10.07 05:10
|1.3515
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|19481601
|2008.10.07 09:44
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3573
|0.0000
|1.3610
|2008.10.07 09:46
|1.3587
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|19540495
|2008.10.07 14:01
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3612
|1.3591
|1.3649
|2008.10.07 14:04
|1.3626
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|18887370
|2008.10.02 08:12
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3926
|0.0000
|1.3889
|2008.10.02 08:15
|1.3911
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|19378505
|2008.10.06 22:59
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3502
|0.0000
|1.3465
|2008.10.06 23:11
|1.3487
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|18806791
|2008.10.01 15:14
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1284
|0.0000
|1.1244
|2008.10.01 15:48
|1.1267
|0.00
|0.00
|0.00
|1.51
|18806858
|2008.10.01 15:14
|sell
|0.01
|usdjpy
|106.26
|0.00
|105.86
|2008.10.01 15:38
|106.10
|0.00
|0.00
|0.00
|1.51
|18811060
|2008.10.01 15:38
|sell
|0.01
|usdjpy
|106.02
|0.00
|105.62
|2008.10.01 15:52
|105.86
|0.00
|0.00
|0.00
|1.51
|18812346
|2008.10.01 15:49
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1258
|0.0000
|1.1218
|2008.10.01 15:58
|1.1241
|0.00
|0.00
|0.00
|1.51
|18813060
|2008.10.01 15:54
|sell
|0.01
|usdjpy
|105.84
|0.00
|105.44
|2008.10.01 16:00
|105.68
|0.00
|0.00
|0.00
|1.51
|18869409
|2008.10.02 03:23
|sell
|0.01
|usdjpy
|106.11
|0.00
|105.71
|2008.10.02 03:40
|105.95
|0.00
|0.00
|0.00
|1.51
|18874949
|2008.10.02 04:08
|sell
|0.01
|usdjpy
|105.87
|0.00
|105.47
|2008.10.02 04:30
|105.71
|0.00
|0.00
|0.00
|1.51
|18894324
|2008.10.02 09:16
|sell
|0.01
|usdjpy
|105.82
|0.00
|105.42
|2008.10.02 09:20
|105.66
|0.00
|0.00
|0.00
|1.51
|19100421
|2008.10.03 17:30
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1302
|0.0000
|1.1262
|2008.10.03 17:40
|1.1285
|0.00
|0.00
|0.00
|1.51
|19102880
|2008.10.03 17:41
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1287
|0.0000
|1.1247
|2008.10.03 18:09
|1.1270
|0.00
|0.00
|0.00
|1.51
|18813560
|2008.10.01 15:59
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1237
|0.0000
|1.1197
|2008.10.01 16:16
|1.1220
|0.00
|0.00
|0.00
|1.52
|18815056
|2008.10.01 16:02
|sell
|0.01
|usdjpy
|105.61
|0.00
|105.21
|2008.10.01 16:10
|105.45
|0.00
|0.00
|0.00
|1.52
|18824177
|2008.10.01 17:01
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1211
|0.0000
|1.1171
|2008.10.01 17:19
|1.1194
|0.00
|0.00
|0.00
|1.52
|18887345
|2008.10.02 08:12
|sell
|0.01
|usdjpy
|105.72
|0.00
|105.32
|2008.10.02 08:52
|105.56
|0.00
|0.00
|0.00
|1.52
|18895466
|2008.10.02 09:21
|sell
|0.01
|usdjpy
|105.65
|0.00
|105.25
|2008.10.02 09:24
|105.49
|0.00
|0.00
|0.00
|1.52
|18896864
|2008.10.02 09:25
|sell
|0.01
|usdjpy
|105.51
|0.00
|105.11
|2008.10.02 09:57
|105.35
|0.00
|0.00
|0.00
|1.52
|18919228
|2008.10.02 13:02
|sell
|0.01
|usdjpy
|105.52
|0.00
|105.12
|2008.10.02 13:25
|105.36
|0.00
|0.00
|0.00
|1.52
|18948722
|2008.10.02 15:46
|sell
|0.01
|usdjpy
|105.38
|0.00
|104.98
|2008.10.02 16:25
|105.22
|0.00
|0.00
|0.00
|1.52
|18954986
|2008.10.02 16:31
|buy
|0.01
|usdjpy
|105.29
|0.00
|105.69
|2008.10.02 16:33
|105.45
|0.00
|0.00
|0.00
|1.52
|18973561
|2008.10.02 18:57
|sell
|0.01
|usdjpy
|105.50
|0.00
|105.10
|2008.10.02 19:12
|105.34
|0.00
|0.00
|0.00
|1.52
|18991745
|2008.10.02 23:57
|sell
|0.01
|usdjpy
|105.35
|0.00
|104.95
|2008.10.03 00:17
|105.19
|0.00
|0.00
|-0.07
|1.52
|19073085
|2008.10.03 15:17
|sell
|0.01
|usdjpy
|105.26
|0.00
|104.86
|2008.10.03 15:21
|105.10
|0.00
|0.00
|0.00
|1.52
|19123711
|2008.10.03 19:55
|sell
|0.01
|usdjpy
|105.42
|0.00
|105.02
|2008.10.03 20:32
|105.26
|0.00
|0.00
|0.00
|1.52
|18999291
|2008.10.03 01:56
|sell
|0.01
|usdjpy
|104.96
|0.00
|104.56
|2008.10.03 14:27
|104.80
|0.00
|0.00
|0.00
|1.53
|19177740
|2008.10.06 05:03
|sell
|0.01
|usdjpy
|104.21
|0.00
|103.81
|2008.10.06 05:15
|104.05
|0.00
|0.00
|0.00
|1.54
|19179674
|2008.10.06 05:16
|sell
|0.01
|usdjpy
|103.98
|0.00
|103.58
|2008.10.06 05:47
|103.82
|0.00
|0.00
|0.00
|1.54
|19182574
|2008.10.06 05:48
|sell
|0.01
|usdjpy
|103.79
|0.00
|103.39
|2008.10.06 06:13
|103.63
|0.00
|0.00
|0.00
|1.54
|19197487
|2008.10.06 07:45
|buy
|0.01
|usdjpy
|103.40
|0.00
|103.80
|2008.10.06 08:53
|103.56
|0.00
|0.00
|0.00
|1.54
|19230112
|2008.10.06 11:13
|buy
|0.01
|usdjpy
|103.49
|0.00
|103.89
|2008.10.06 11:28
|103.65
|0.00
|0.00
|0.00
|1.54
|19185295
|2008.10.06 06:14
|sell
|0.01
|usdjpy
|103.50
|0.00
|103.10
|2008.10.06 06:16
|103.34
|0.00
|0.00
|0.00
|1.55
|19187803
|2008.10.06 06:21
|sell
|0.04
|gbpjpy
|181.43
|0.00
|180.98
|2008.10.06 06:30
|181.39
|0.00
|0.00
|0.00
|1.55
|19233200
|2008.10.06 11:37
|sell
|0.01
|usdjpy
|103.54
|0.00
|103.14
|2008.10.06 11:47
|103.38
|0.00
|0.00
|0.00
|1.55
|19234151
|2008.10.06 11:49
|sell
|0.01
|usdjpy
|103.39
|0.00
|102.99
|2008.10.06 12:18
|103.23
|0.00
|0.00
|0.00
|1.55
|19238569
|2008.10.06 12:19
|sell
|0.01
|usdjpy
|103.19
|0.00
|102.79
|2008.10.06 12:36
|103.03
|0.00
|0.00
|0.00
|1.55
|19242303
|2008.10.06 12:50
|sell
|0.01
|usdjpy
|103.21
|0.00
|102.81
|2008.10.06 12:59
|103.05
|0.00
|0.00
|0.00
|1.55
|19260786
|2008.10.06 15:10
|sell
|0.01
|usdjpy
|103.24
|0.00
|102.84
|2008.10.06 15:17
|103.08
|0.00
|0.00
|0.00
|1.55
|19442632
|2008.10.07 06:22
|sell
|0.01
|usdjpy
|103.11
|0.00
|102.71
|2008.10.07 06:26
|102.95
|0.00
|0.00
|0.00
|1.55
|19444414
|2008.10.07 06:30
|sell
|0.08
|gbpjpy
|181.58
|0.00
|181.13
|2008.10.07 06:33
|181.56
|0.00
|0.00
|0.00
|1.55
|19449813
|2008.10.07 06:58
|sell
|0.04
|gbpjpy
|180.40
|0.00
|179.95
|2008.10.07 07:02
|180.36
|0.00
|0.00
|0.00
|1.55
|19189401
|2008.10.06 06:37
|sell
|0.01
|usdjpy
|103.05
|0.00
|102.65
|2008.10.06 06:42
|102.89
|0.00
|0.00
|0.00
|1.56
|19263795
|2008.10.06 15:23
|sell
|0.04
|gbpjpy
|180.63
|0.00
|180.18
|2008.10.06 15:28
|180.59
|0.00
|0.00
|0.00
|1.56
|19269753
|2008.10.06 15:55
|sell
|0.01
|usdjpy
|102.68
|0.00
|102.28
|2008.10.06 16:04
|102.52
|0.00
|0.00
|0.00
|1.56
|19416771
|2008.10.07 04:31
|sell
|0.04
|gbpjpy
|178.14
|0.00
|177.69
|2008.10.07 04:57
|178.10
|0.00
|0.00
|0.00
|1.56
|19425277
|2008.10.07 05:34
|sell
|0.08
|gbpjpy
|178.63
|0.00
|178.18
|2008.10.07 05:36
|178.61
|0.00
|0.00
|0.00
|1.56
|19435616
|2008.10.07 05:56
|buy
|0.01
|usdjpy
|102.68
|0.00
|103.08
|2008.10.07 06:02
|102.84
|0.00
|0.00
|0.00
|1.56
|19448679
|2008.10.07 06:53
|buy
|0.01
|usdjpy
|102.73
|0.00
|103.13
|2008.10.07 06:59
|102.89
|0.00
|0.00
|0.00
|1.56
|19456246
|2008.10.07 07:45
|sell
|0.01
|usdjpy
|102.90
|0.00
|102.50
|2008.10.07 08:32
|102.74
|0.00
|0.00
|0.00
|1.56
|19462843
|2008.10.07 08:18
|sell
|0.16
|gbpjpy
|180.82
|0.00
|180.37
|2008.10.07 08:22
|180.81
|0.00
|0.00
|0.00
|1.56
|19480139
|2008.10.07 09:38
|sell
|0.01
|usdjpy
|102.87
|0.00
|102.47
|2008.10.07 09:46
|102.71
|0.00
|0.00
|0.00
|1.56
|19482122
|2008.10.07 09:46
|sell
|0.01
|usdjpy
|102.70
|0.00
|102.30
|2008.10.07 10:02
|102.54
|0.00
|0.00
|0.00
|1.56
|19486227
|2008.10.07 10:03
|sell
|0.01
|usdjpy
|102.42
|0.00
|102.02
|2008.10.07 10:05
|102.26
|0.00
|0.00
|0.00
|1.56
|19295764
|2008.10.06 16:41
|buy
|0.01
|usdchf
|1.1430
|0.0000
|1.1470
|2008.10.06 16:46
|1.1448
|0.00
|0.00
|0.00
|1.57
|19303698
|2008.10.06 16:57
|buy
|0.01
|usdchf
|1.1454
|0.0000
|1.1494
|2008.10.06 17:04
|1.1472
|0.00
|0.00
|0.00
|1.57
|19310427
|2008.10.06 17:11
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1455
|0.0000
|1.1415
|2008.10.06 17:53
|1.1437
|0.00
|0.00
|0.00
|1.57
|19324193
|2008.10.06 18:09
|buy
|0.01
|usdchf
|1.1434
|0.0000
|1.1474
|2008.10.06 18:11
|1.1452
|0.00
|0.00
|0.00
|1.57
|19329801
|2008.10.06 18:31
|buy
|0.01
|usdchf
|1.1437
|0.0000
|1.1477
|2008.10.06 19:14
|1.1455
|0.00
|0.00
|0.00
|1.57
|19347042
|2008.10.06 20:16
|buy
|0.01
|usdchf
|1.1462
|0.0000
|1.1502
|2008.10.06 21:00
|1.1480
|0.00
|0.00
|0.00
|1.57
|19394743
|2008.10.07 01:11
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1472
|0.0000
|1.1432
|2008.10.07 02:14
|1.1454
|0.00
|0.00
|0.00
|1.57
|19394784
|2008.10.07 01:12
|sell
|0.01
|usdjpy
|101.96
|0.00
|101.56
|2008.10.07 01:18
|101.80
|0.00
|0.00
|0.00
|1.57
|19401862
|2008.10.07 02:24
|buy
|0.01
|usdchf
|1.1442
|0.0000
|1.1482
|2008.10.07 02:59
|1.1460
|0.00
|0.00
|0.00
|1.57
|19406528
|2008.10.07 03:01
|buy
|0.01
|usdjpy
|101.45
|0.00
|101.85
|2008.10.07 03:24
|101.61
|0.00
|0.00
|0.00
|1.57
|19482481
|2008.10.07 09:48
|buy
|0.01
|usdchf
|1.1422
|0.0000
|1.1462
|2008.10.07 10:15
|1.1440
|0.00
|0.00
|0.00
|1.57
|19490465
|2008.10.07 10:14
|sell
|0.01
|usdjpy
|101.98
|0.00
|101.58
|2008.10.07 10:15
|101.82
|0.00
|0.00
|0.00
|1.57
|19526461
|2008.10.07 12:43
|sell
|0.01
|usdjpy
|101.84
|0.00
|101.44
|2008.10.07 12:51
|101.68
|0.00
|0.00
|0.00
|1.57
|19529591
|2008.10.07 12:58
|buy
|0.01
|usdjpy
|101.98
|0.00
|102.38
|2008.10.07 13:11
|102.14
|0.00
|0.00
|0.00
|1.57
|19533447
|2008.10.07 13:23
|sell
|0.01
|usdjpy
|102.08
|0.00
|101.68
|2008.10.07 13:31
|101.92
|0.00
|0.00
|0.00
|1.57
|19533891
|2008.10.07 13:27
|buy
|0.01
|usdjpy
|102.07
|0.00
|102.47
|2008.10.07 13:47
|102.23
|0.00
|0.00
|0.00
|1.57
|18956235
|2008.10.02 16:41
|buy
|0.01
|usdchf
|1.1351
|0.0000
|1.1391
|2008.10.02 16:52
|1.1369
|0.00
|0.00
|0.00
|1.58
|18982909
|2008.10.02 21:37
|buy
|0.01
|usdchf
|1.1361
|0.0000
|1.1401
|2008.10.02 21:54
|1.1379
|0.00
|0.00
|0.00
|1.58
|19087887
|2008.10.03 16:28
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1388
|0.0000
|1.1348
|2008.10.03 16:36
|1.1370
|0.00
|0.00
|0.00
|1.58
|19206406
|2008.10.06 08:53
|buy
|0.01
|usdchf
|1.1383
|0.0000
|1.1423
|2008.10.06 09:02
|1.1401
|0.00
|0.00
|0.00
|1.58
|19223171
|2008.10.06 10:23
|buy
|0.01
|usdchf
|1.1407
|0.0000
|1.1447
|2008.10.06 10:53
|1.1425
|0.00
|0.00
|0.00
|1.58
|19238353
|2008.10.06 12:19
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1420
|0.0000
|1.1380
|2008.10.06 12:34
|1.1402
|0.00
|0.00
|0.00
|1.58
|19262435
|2008.10.06 15:18
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1402
|0.0000
|1.1362
|2008.10.06 15:40
|1.1384
|0.00
|0.00
|0.00
|1.58
|19279479
|2008.10.06 16:17
|sell
|0.01
|usdjpy
|101.53
|0.00
|101.13
|2008.10.06 16:17
|101.37
|0.00
|0.00
|0.00
|1.58
|19288318
|2008.10.06 16:30
|buy
|0.01
|usdchf
|1.1393
|0.0000
|1.1433
|2008.10.06 16:31
|1.1411
|0.00
|0.00
|0.00
|1.58
|19290330
|2008.10.06 16:33
|buy
|0.01
|usdchf
|1.1403
|0.0000
|1.1443
|2008.10.06 16:40
|1.1421
|0.00
|0.00
|0.00
|1.58
|19294988
|2008.10.06 16:40
|buy
|0.01
|usdjpy
|100.79
|0.00
|101.19
|2008.10.06 16:41
|100.95
|0.00
|0.00
|0.00
|1.58
|19319513
|2008.10.06 17:50
|sell
|0.01
|usdjpy
|101.23
|0.00
|100.83
|2008.10.06 18:16
|101.07
|0.00
|0.00
|0.00
|1.58
|19363169
|2008.10.06 21:36
|sell
|0.01
|usdjpy
|101.14
|0.00
|100.74
|2008.10.06 21:38
|100.98
|0.00
|0.00
|0.00
|1.58
|19367065
|2008.10.06 21:51
|sell
|0.16
|usdjpy
|101.57
|0.00
|101.17
|2008.10.06 21:52
|101.56
|0.00
|0.00
|0.00
|1.58
|19367565
|2008.10.06 21:52
|sell
|0.01
|usdjpy
|101.54
|0.00
|101.14
|2008.10.06 21:56
|101.38
|0.00
|0.00
|0.00
|1.58
|19397432
|2008.10.07 01:36
|sell
|0.01
|usdjpy
|101.69
|0.00
|101.29
|2008.10.07 02:05
|101.53
|0.00
|0.00
|0.00
|1.58
|19542070
|2008.10.07 14:07
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1410
|0.0000
|1.1370
|2008.10.07 14:15
|1.1392
|0.00
|0.00
|0.00
|1.58
|18894336
|2008.10.02 09:16
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1325
|0.0000
|1.1285
|2008.10.02 10:13
|1.1307
|0.00
|0.00
|0.00
|1.59
|18906071
|2008.10.02 10:21
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1313
|0.0000
|1.1273
|2008.10.02 10:38
|1.1295
|0.00
|0.00
|0.00
|1.59
|18924818
|2008.10.02 13:53
|buy
|0.01
|usdchf
|1.1317
|0.0000
|1.1357
|2008.10.02 14:24
|1.1335
|0.00
|0.00
|0.00
|1.59
|18963952
|2008.10.02 17:36
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1352
|0.0000
|1.1312
|2008.10.02 18:01
|1.1334
|0.00
|0.00
|0.00
|1.59
|18971197
|2008.10.02 18:39
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1359
|0.0000
|1.1319
|2008.10.02 18:46
|1.1341
|0.00
|0.00
|0.00
|1.59
|18977225
|2008.10.02 19:58
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1368
|0.0000
|1.1328
|2008.10.02 20:30
|1.1350
|0.00
|0.00
|0.00
|1.59
|18991773
|2008.10.02 23:57
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1368
|0.0000
|1.1328
|2008.10.03 01:23
|1.1350
|0.00
|0.00
|-0.03
|1.59
|18999282
|2008.10.03 01:56
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1345
|0.0000
|1.1305
|2008.10.03 03:22
|1.1327
|0.00
|0.00
|0.00
|1.59
|19070531
|2008.10.03 15:04
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1366
|0.0000
|1.1326
|2008.10.03 15:09
|1.1348
|0.00
|0.00
|0.00
|1.59
|19289083
|2008.10.06 16:31
|sell
|0.04
|usdjpy
|100.87
|0.00
|100.47
|2008.10.06 16:33
|100.83
|0.00
|0.00
|0.00
|1.59
|19326462
|2008.10.06 18:17
|sell
|0.01
|usdjpy
|100.93
|0.00
|100.53
|2008.10.06 18:27
|100.77
|0.00
|0.00
|0.00
|1.59
|19339923
|2008.10.06 19:30
|sell
|0.01
|usdjpy
|100.80
|0.00
|100.40
|2008.10.06 19:48
|100.64
|0.00
|0.00
|0.00
|1.59
|19355584
|2008.10.06 21:05
|buy
|0.01
|usdjpy
|100.70
|0.00
|101.10
|2008.10.06 21:14
|100.86
|0.00
|0.00
|0.00
|1.59
|18806610
|2008.10.01 15:13
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7689
|0.0000
|1.7649
|2008.10.01 15:18
|1.7673
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|18866807
|2008.10.02 03:01
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3966
|0.0000
|1.3929
|2008.10.02 03:04
|1.3958
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|18869434
|2008.10.02 03:24
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1289
|0.0000
|1.1249
|2008.10.02 03:35
|1.1271
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|18888425
|2008.10.02 08:19
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3934
|0.0000
|1.3897
|2008.10.02 09:00
|1.3926
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|18894365
|2008.10.02 09:16
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7646
|0.0000
|1.7606
|2008.10.02 09:22
|1.7630
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|18901375
|2008.10.02 09:43
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7625
|0.0000
|1.7585
|2008.10.02 09:44
|1.7609
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|18909338
|2008.10.02 10:59
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7658
|0.0000
|1.7618
|2008.10.02 11:47
|1.7642
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|18914069
|2008.10.02 12:03
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7649
|0.0000
|1.7609
|2008.10.02 12:24
|1.7633
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|18917584
|2008.10.02 12:49
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7627
|0.0000
|1.7587
|2008.10.02 12:57
|1.7611
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|18935021
|2008.10.02 14:42
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7618
|0.0000
|1.7578
|2008.10.02 14:46
|1.7602
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|18935980
|2008.10.02 14:46
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7606
|0.0000
|1.7566
|2008.10.02 14:50
|1.7590
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|18938014
|2008.10.02 14:51
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7589
|0.0000
|1.7549
|2008.10.02 14:55
|1.7573
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|18955632
|2008.10.02 16:36
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7600
|0.0000
|1.7560
|2008.10.02 16:49
|1.7584
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|18957171
|2008.10.02 16:49
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7582
|0.0000
|1.7542
|2008.10.02 17:08
|1.7566
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|18971049
|2008.10.02 18:37
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.7643
|0.0000
|1.7603
|2008.10.02 18:39
|1.7635
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|18982918
|2008.10.02 21:37
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7647
|0.0000
|1.7607
|2008.10.02 21:44
|1.7631
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|18984014
|2008.10.02 21:44
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7619
|0.0000
|1.7579
|2008.10.02 22:17
|1.7603
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|18999275
|2008.10.03 01:55
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.7626
|0.0000
|1.7666
|2008.10.03 02:06
|1.7642
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|19071233
|2008.10.03 15:07
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.7598
|0.0000
|1.7638
|2008.10.03 15:10
|1.7614
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|19086303
|2008.10.03 16:18
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.7662
|0.0000
|1.7702
|2008.10.03 16:19
|1.7678
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|19103204
|2008.10.03 17:43
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7754
|0.0000
|1.7714
|2008.10.03 17:50
|1.7738
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|19110668
|2008.10.03 18:39
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7762
|0.0000
|1.7722
|2008.10.03 18:42
|1.7746
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|19115675
|2008.10.03 19:21
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.7761
|0.0000
|1.7801
|2008.10.03 19:25
|1.7777
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|19123705
|2008.10.03 19:55
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1261
|0.0000
|1.1221
|2008.10.03 20:07
|1.1243
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|19180889
|2008.10.06 05:28
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7599
|0.0000
|1.7559
|2008.10.06 05:53
|1.7583
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|19184147
|2008.10.06 06:06
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7583
|0.0000
|1.7543
|2008.10.06 06:48
|1.7567
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|19199026
|2008.10.06 07:57
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7583
|0.0000
|1.7543
|2008.10.06 08:25
|1.7567
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|19207012
|2008.10.06 08:57
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7575
|0.0000
|1.7535
|2008.10.06 09:01
|1.7559
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|19220420
|2008.10.06 10:11
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7555
|0.0000
|1.7515
|2008.10.06 10:18
|1.7539
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|19225044
|2008.10.06 10:36
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7578
|0.0000
|1.7538
|2008.10.06 11:00
|1.7562
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|19257359
|2008.10.06 14:37
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7584
|0.0000
|1.7544
|2008.10.06 15:02
|1.7568
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|19262418
|2008.10.06 15:18
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7553
|0.0000
|1.7513
|2008.10.06 15:20
|1.7537
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|19266255
|2008.10.06 15:33
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7549
|0.0000
|1.7509
|2008.10.06 15:47
|1.7533
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|19269798
|2008.10.06 15:55
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7522
|0.0000
|1.7482
|2008.10.06 16:01
|1.7506
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|19271976
|2008.10.06 16:01
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7506
|0.0000
|1.7466
|2008.10.06 16:03
|1.7490
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|19290355
|2008.10.06 16:33
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7398
|0.0000
|1.7358
|2008.10.06 16:33
|1.7382
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|19293531
|2008.10.06 16:37
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7386
|0.0000
|1.7346
|2008.10.06 16:38
|1.7370
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|19295896
|2008.10.06 16:42
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7379
|0.0000
|1.7339
|2008.10.06 16:47
|1.7363
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|19300346
|2008.10.06 16:51
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.7373
|0.0000
|1.7413
|2008.10.06 16:57
|1.7389
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|19306149
|2008.10.06 17:01
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7362
|0.0000
|1.7322
|2008.10.06 17:06
|1.7346
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|19337080
|2008.10.06 19:13
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3509
|0.0000
|1.3472
|2008.10.06 19:17
|1.3493
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|19344149
|2008.10.06 19:58
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.7380
|0.0000
|1.7420
|2008.10.06 20:16
|1.7396
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|19394761
|2008.10.07 01:11
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7446
|0.0000
|1.7406
|2008.10.07 01:19
|1.7430
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|19405046
|2008.10.07 02:55
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7439
|0.0000
|1.7399
|2008.10.07 03:01
|1.7423
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|19410970
|2008.10.07 03:39
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7433
|0.0000
|1.7393
|2008.10.07 03:51
|1.7417
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|19411198
|2008.10.07 03:42
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3504
|0.0000
|1.3467
|2008.10.07 03:51
|1.3488
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|19445922
|2008.10.07 06:36
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7611
|0.0000
|1.7571
|2008.10.07 06:47
|1.7595
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|19447604
|2008.10.07 06:48
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7594
|0.0000
|1.7554
|2008.10.07 06:52
|1.7578
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|19458600
|2008.10.07 07:58
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.7508
|0.0000
|1.7548
|2008.10.07 08:12
|1.7524
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|19464273
|2008.10.07 08:24
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7550
|0.0000
|1.7510
|2008.10.07 08:30
|1.7534
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|19465393
|2008.10.07 08:31
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7539
|0.0000
|1.7499
|2008.10.07 08:33
|1.7523
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|19482964
|2008.10.07 09:51
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7510
|0.0000
|1.7470
|2008.10.07 09:54
|1.7494
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|19484681
|2008.10.07 09:59
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7457
|0.0000
|1.7417
|2008.10.07 10:00
|1.7441
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|19487413
|2008.10.07 10:05
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7417
|0.0000
|1.7377
|2008.10.07 10:06
|1.7401
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|19491052
|2008.10.07 10:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7336
|0.0000
|1.7296
|2008.10.07 10:18
|1.7320
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|18929511
|2008.10.02 14:34
|buy
|0.01
|usdjpy
|105.48
|0.00
|105.88
|2008.10.02 15:09
|105.65
|0.00
|0.00
|0.00
|1.61
|18977231
|2008.10.02 19:58
|sell
|0.01
|usdjpy
|105.45
|0.00
|105.05
|2008.10.02 20:30
|105.28
|0.00
|0.00
|0.00
|1.61
|19117949
|2008.10.03 19:29
|sell
|0.01
|usdjpy
|105.78
|0.00
|105.38
|2008.10.03 19:33
|105.61
|0.00
|0.00
|0.00
|1.61
|19118955
|2008.10.03 19:34
|sell
|0.01
|usdjpy
|105.67
|0.00
|105.27
|2008.10.03 19:43
|105.50
|0.00
|0.00
|0.00
|1.61
|19120553
|2008.10.03 19:44
|sell
|0.01
|usdjpy
|105.36
|0.00
|104.96
|2008.10.03 19:44
|105.19
|0.00
|0.00
|0.00
|1.62
|19176148
|2008.10.06 04:32
|sell
|0.01
|usdjpy
|104.37
|0.00
|103.97
|2008.10.06 05:02
|104.20
|0.00
|0.00
|0.00
|1.63
|19265115
|2008.10.06 15:29
|sell
|0.01
|usdjpy
|102.87
|0.00
|102.47
|2008.10.06 15:55
|102.70
|0.00
|0.00
|0.00
|1.66
|19366537
|2008.10.06 21:49
|buy
|0.01
|usdchf
|1.1459
|0.0000
|1.1499
|2008.10.06 21:52
|1.1478
|0.00
|0.00
|0.00
|1.66
|19406540
|2008.10.07 03:01
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1471
|0.0000
|1.1431
|2008.10.07 03:04
|1.1452
|0.00
|0.00
|0.00
|1.66
|19444019
|2008.10.07 06:29
|buy
|0.01
|usdchf
|1.1431
|0.0000
|1.1471
|2008.10.07 06:53
|1.1450
|0.00
|0.00
|0.00
|1.66
|19446752
|2008.10.07 06:42
|sell
|0.01
|usdjpy
|102.86
|0.00
|102.46
|2008.10.07 07:06
|102.69
|0.00
|0.00
|0.00
|1.66
|19461920
|2008.10.07 08:15
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1444
|0.0000
|1.1404
|2008.10.07 08:19
|1.1425
|0.00
|0.00
|0.00
|1.66
|19465971
|2008.10.07 08:33
|sell
|0.01
|usdjpy
|102.65
|0.00
|102.25
|2008.10.07 09:03
|102.48
|0.00
|0.00
|0.00
|1.66
|18962022
|2008.10.02 17:19
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1376
|0.0000
|1.1336
|2008.10.02 17:34
|1.1357
|0.00
|0.00
|0.00
|1.67
|19089895
|2008.10.03 16:38
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1365
|0.0000
|1.1325
|2008.10.03 16:44
|1.1346
|0.00
|0.00
|0.00
|1.67
|19378557
|2008.10.06 23:00
|sell
|0.01
|usdjpy
|101.82
|0.00
|101.42
|2008.10.06 23:20
|101.65
|0.00
|0.00
|0.00
|1.67
|19400813
|2008.10.07 02:17
|buy
|0.01
|usdjpy
|101.56
|0.00
|101.96
|2008.10.07 02:24
|101.73
|0.00
|0.00
|0.00
|1.67
|19532758
|2008.10.07 13:18
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1426
|0.0000
|1.1386
|2008.10.07 14:04
|1.1407
|0.00
|0.00
|0.00
|1.67
|19283624
|2008.10.06 16:23
|buy
|0.01
|usdjpy
|101.17
|0.00
|101.57
|2008.10.06 16:23
|101.34
|0.00
|0.00
|0.00
|1.68
|18874975
|2008.10.02 04:08
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1281
|0.0000
|1.1241
|2008.10.02 04:44
|1.1262
|0.00
|0.00
|0.00
|1.69
|19116375
|2008.10.03 19:25
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1292
|0.0000
|1.1252
|2008.10.03 19:26
|1.1273
|0.00
|0.00
|0.00
|1.69
|19291415
|2008.10.06 16:34
|sell
|0.01
|usdjpy
|100.74
|0.00
|100.34
|2008.10.06 16:35
|100.57
|0.00
|0.00
|0.00
|1.69
|18815101
|2008.10.01 16:02
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7668
|0.0000
|1.7628
|2008.10.01 16:24
|1.7651
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|18881342
|2008.10.02 06:38
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7689
|0.0000
|1.7649
|2008.10.02 07:29
|1.7672
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|18887357
|2008.10.02 08:12
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7678
|0.0000
|1.7638
|2008.10.02 08:15
|1.7661
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|18904855
|2008.10.02 10:11
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.7660
|0.0000
|1.7700
|2008.10.02 10:12
|1.7677
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|18931944
|2008.10.02 14:36
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7630
|0.0000
|1.7590
|2008.10.02 14:37
|1.7613
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|18939580
|2008.10.02 14:55
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3770
|0.0000
|1.3733
|2008.10.02 14:56
|1.3753
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|18991779
|2008.10.02 23:57
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7624
|0.0000
|1.7584
|2008.10.03 00:24
|1.7607
|0.00
|0.00
|-0.18
|1.70
|18999276
|2008.10.03 01:55
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7624
|0.0000
|1.7584
|2008.10.03 14:49
|1.7607
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|19088310
|2008.10.03 16:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.7706
|0.0000
|1.7746
|2008.10.03 16:31
|1.7723
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|19113548
|2008.10.03 19:03
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7734
|0.0000
|1.7694
|2008.10.03 19:08
|1.7717
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|19122305
|2008.10.03 19:49
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.7784
|0.0000
|1.7824
|2008.10.03 19:53
|1.7801
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|19129872
|2008.10.03 20:27
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7788
|0.0000
|1.7748
|2008.10.03 20:31
|1.7771
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|19134502
|2008.10.03 21:02
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7758
|0.0000
|1.7718
|2008.10.03 21:34
|1.7741
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|19169240
|2008.10.06 02:52
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7659
|0.0000
|1.7619
|2008.10.06 02:56
|1.7642
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|19232551
|2008.10.06 11:31
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7576
|0.0000
|1.7536
|2008.10.06 12:04
|1.7559
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|19322798
|2008.10.06 18:02
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.7384
|0.0000
|1.7424
|2008.10.06 18:08
|1.7401
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|19339308
|2008.10.06 19:26
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7399
|0.0000
|1.7359
|2008.10.06 19:34
|1.7382
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|19363162
|2008.10.06 21:36
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.7443
|0.0000
|1.7483
|2008.10.06 21:49
|1.7460
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|19379802
|2008.10.06 23:10
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7439
|0.0000
|1.7399
|2008.10.06 23:14
|1.7422
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|19403620
|2008.10.07 02:42
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7461
|0.0000
|1.7421
|2008.10.07 02:55
|1.7444
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|19420671
|2008.10.07 05:10
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.7454
|0.0000
|1.7494
|2008.10.07 05:15
|1.7471
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|19470889
|2008.10.07 08:59
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7523
|0.0000
|1.7483
|2008.10.07 09:01
|1.7506
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|19485505
|2008.10.07 10:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7451
|0.0000
|1.7411
|2008.10.07 10:04
|1.7434
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|19526816
|2008.10.07 12:44
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.7423
|0.0000
|1.7463
|2008.10.07 12:52
|1.7440
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|19357325
|2008.10.06 21:16
|buy
|0.01
|usdjpy
|100.95
|0.00
|101.35
|2008.10.06 21:22
|101.13
|0.00
|0.00
|0.00
|1.78
|19381314
|2008.10.06 23:21
|sell
|0.01
|usdjpy
|101.58
|0.00
|101.18
|2008.10.06 23:22
|101.40
|0.00
|0.00
|0.00
|1.78
|19381799
|2008.10.06 23:23
|sell
|0.01
|usdjpy
|101.47
|0.00
|101.07
|2008.10.06 23:25
|101.29
|0.00
|0.00
|0.00
|1.78
|18874954
|2008.10.02 04:08
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7676
|0.0000
|1.7636
|2008.10.02 04:10
|1.7658
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|18929597
|2008.10.02 14:34
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7648
|0.0000
|1.7608
|2008.10.02 14:35
|1.7630
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|19068314
|2008.10.03 14:58
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3760
|0.0000
|1.3723
|2008.10.03 15:04
|1.3742
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|19277463
|2008.10.06 16:14
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7437
|0.0000
|1.7397
|2008.10.06 16:15
|1.7419
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|19405738
|2008.10.07 02:59
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3502
|0.0000
|1.3465
|2008.10.07 03:01
|1.3484
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|19469559
|2008.10.07 08:50
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7541
|0.0000
|1.7501
|2008.10.07 08:59
|1.7523
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|19483779
|2008.10.07 09:55
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7482
|0.0000
|1.7442
|2008.10.07 09:58
|1.7464
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|18868891
|2008.10.02 03:19
|sell
|0.02
|gbpjpy
|187.83
|0.00
|187.38
|2008.10.02 03:23
|187.73
|0.00
|0.00
|0.00
|1.88
|19136806
|2008.10.03 21:35
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7745
|0.0000
|1.7705
|2008.10.03 22:45
|1.7726
|0.00
|0.00
|0.00
|1.90
|19347630
|2008.10.06 20:21
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7380
|0.0000
|1.7340
|2008.10.06 20:26
|1.7361
|0.00
|0.00
|0.00
|1.90
|19306739
|2008.10.06 17:02
|sell
|0.04
|gbpjpy
|175.99
|0.00
|175.54
|2008.10.06 17:04
|175.94
|0.00
|0.00
|0.00
|1.97
|17541648
|2008.09.17 23:04
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4317
|1.4417
|1.4117
|2008.09.17 23:09
|1.4315
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|17644606
|2008.09.18 15:52
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4363
|1.4463
|1.4163
|2008.09.18 16:07
|1.4361
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|17644622
|2008.09.18 15:52
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4361
|1.4461
|1.4161
|2008.09.18 16:07
|1.4359
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|17826495
|2008.09.19 20:39
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4471
|1.4571
|1.4271
|2008.09.19 20:40
|1.4469
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|17900655
|2008.09.22 12:54
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4570
|1.4670
|1.4370
|2008.09.22 13:28
|1.4568
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|17911044
|2008.09.22 13:28
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4565
|1.4665
|1.4365
|2008.09.22 14:29
|1.4563
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|18039669
|2008.09.23 13:09
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4775
|1.4875
|1.4625
|2008.09.23 14:05
|1.4755
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|18615978
|2008.09.30 06:06
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4368
|1.4268
|1.4568
|2008.09.30 06:48
|1.4370
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|18617675
|2008.09.30 07:15
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4382
|1.4282
|1.4582
|2008.09.30 07:20
|1.4384
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|19119543
|2008.10.03 19:39
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3840
|0.0000
|1.3803
|2008.10.03 19:44
|1.3820
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|19169812
|2008.10.06 02:56
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7649
|0.0000
|1.7609
|2008.10.06 04:58
|1.7629
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|19177237
|2008.10.06 04:59
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7624
|0.0000
|1.7584
|2008.10.06 05:16
|1.7604
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|19504724
|2008.10.07 10:57
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3555
|0.0000
|1.3518
|2008.10.07 11:32
|1.3535
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|19177928
|2008.10.06 05:05
|sell
|0.01
|gbpjpy
|183.61
|0.00
|183.16
|2008.10.06 05:11
|183.40
|0.00
|0.00
|0.00
|2.02
|19179917
|2008.10.06 05:17
|sell
|0.01
|gbpjpy
|183.04
|0.00
|182.59
|2008.10.06 05:37
|182.83
|0.00
|0.00
|0.00
|2.02
|19181738
|2008.10.06 05:38
|sell
|0.01
|gbpjpy
|182.74
|0.00
|182.29
|2008.10.06 05:51
|182.53
|0.00
|0.00
|0.00
|2.02
|19185538
|2008.10.06 06:14
|sell
|0.01
|gbpjpy
|181.72
|0.00
|181.27
|2008.10.06 06:16
|181.51
|0.00
|0.00
|0.00
|2.03
|19195758
|2008.10.06 07:27
|buy
|0.01
|gbpjpy
|181.51
|0.00
|181.96
|2008.10.06 07:45
|181.72
|0.00
|0.00
|0.00
|2.03
|19221744
|2008.10.06 10:17
|sell
|0.01
|gbpjpy
|181.17
|0.00
|180.72
|2008.10.06 10:19
|180.96
|0.00
|0.00
|0.00
|2.03
|19226719
|2008.10.06 10:53
|buy
|0.01
|gbpjpy
|181.68
|0.00
|182.13
|2008.10.06 11:13
|181.89
|0.00
|0.00
|0.00
|2.03
|19235011
|2008.10.06 11:58
|sell
|0.01
|gbpjpy
|181.69
|0.00
|181.24
|2008.10.06 12:04
|181.48
|0.00
|0.00
|0.00
|2.04
|19260718
|2008.10.06 15:10
|sell
|0.01
|gbpjpy
|181.21
|0.00
|180.76
|2008.10.06 15:17
|181.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2.04
|19262425
|2008.10.06 15:18
|sell
|0.01
|gbpjpy
|180.70
|0.00
|180.25
|2008.10.06 15:20
|180.49
|0.00
|0.00
|0.00
|2.04
|19268161
|2008.10.06 15:46
|sell
|0.01
|gbpjpy
|180.21
|0.00
|179.76
|2008.10.06 15:55
|180.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2.04
|19271929
|2008.10.06 16:01
|sell
|0.01
|gbpjpy
|179.61
|0.00
|179.16
|2008.10.06 16:03
|179.40
|0.00
|0.00
|0.00
|2.04
|19448935
|2008.10.07 06:53
|buy
|0.01
|gbpjpy
|180.15
|0.00
|180.60
|2008.10.07 06:57
|180.36
|0.00
|0.00
|0.00
|2.04
|19456960
|2008.10.07 07:51
|sell
|0.01
|gbpjpy
|180.62
|0.00
|180.17
|2008.10.07 07:53
|180.41
|0.00
|0.00
|0.00
|2.04
|19457370
|2008.10.07 07:54
|sell
|0.01
|gbpjpy
|180.21
|0.00
|179.76
|2008.10.07 07:55
|180.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2.04
|19464295
|2008.10.07 08:24
|sell
|0.01
|gbpjpy
|180.57
|0.00
|180.12
|2008.10.07 08:31
|180.36
|0.00
|0.00
|0.00
|2.04
|19269804
|2008.10.06 15:55
|sell
|0.01
|gbpjpy
|179.94
|0.00
|179.49
|2008.10.06 16:01
|179.73
|0.00
|0.00
|0.00
|2.05
|19422870
|2008.10.07 05:27
|buy
|0.01
|usdjpy
|102.14
|0.00
|102.54
|2008.10.07 05:33
|102.35
|0.00
|0.00
|0.00
|2.05
|19450826
|2008.10.07 07:03
|sell
|0.01
|gbpjpy
|180.30
|0.00
|179.85
|2008.10.07 07:06
|180.09
|0.00
|0.00
|0.00
|2.05
|19483142
|2008.10.07 09:52
|sell
|0.01
|gbpjpy
|180.02
|0.00
|179.57
|2008.10.07 09:54
|179.81
|0.00
|0.00
|0.00
|2.05
|19484662
|2008.10.07 09:59
|sell
|0.01
|gbpjpy
|179.32
|0.00
|178.87
|2008.10.07 10:00
|179.11
|0.00
|0.00
|0.00
|2.05
|19539793
|2008.10.07 14:00
|buy
|0.01
|gbpjpy
|179.32
|0.00
|179.77
|2008.10.07 14:01
|179.53
|0.00
|0.00
|0.00
|2.05
|19277488
|2008.10.06 16:14
|sell
|0.01
|gbpjpy
|177.90
|0.00
|177.45
|2008.10.06 16:14
|177.69
|0.00
|0.00
|0.00
|2.06
|19528289
|2008.10.07 12:52
|buy
|0.01
|gbpjpy
|177.48
|0.00
|177.93
|2008.10.07 12:58
|177.69
|0.00
|0.00
|0.00
|2.06
|18806211
|2008.10.01 15:12
|sell
|0.01
|gbpjpy
|187.93
|0.00
|187.48
|2008.10.01 15:22
|187.71
|0.00
|0.00
|0.00
|2.07
|18810569
|2008.10.01 15:34
|sell
|0.01
|gbpjpy
|187.54
|0.00
|187.09
|2008.10.01 15:38
|187.32
|0.00
|0.00
|0.00
|2.07
|18867269
|2008.10.02 03:05
|buy
|0.01
|gbpjpy
|187.75
|0.00
|188.20
|2008.10.02 03:14
|187.97
|0.00
|0.00
|0.00
|2.07
|19379833
|2008.10.06 23:10
|sell
|0.01
|gbpjpy
|177.49
|0.00
|177.04
|2008.10.06 23:20
|177.28
|0.00
|0.00
|0.00
|2.07
|19381118
|2008.10.06 23:20
|sell
|0.01
|gbpjpy
|177.17
|0.00
|176.72
|2008.10.06 23:22
|176.96
|0.00
|0.00
|0.00
|2.07
|19381805
|2008.10.06 23:23
|sell
|0.01
|gbpjpy
|176.83
|0.00
|176.38
|2008.10.06 23:25
|176.62
|0.00
|0.00
|0.00
|2.07
|19397792
|2008.10.07 01:42
|sell
|0.01
|gbpjpy
|177.17
|0.00
|176.72
|2008.10.07 02:05
|176.96
|0.00
|0.00
|0.00
|2.07
|19404582
|2008.10.07 02:52
|sell
|0.01
|gbpjpy
|177.34
|0.00
|176.89
|2008.10.07 02:56
|177.13
|0.00
|0.00
|0.00
|2.07
|19405196
|2008.10.07 02:56
|sell
|0.01
|gbpjpy
|177.05
|0.00
|176.60
|2008.10.07 03:01
|176.84
|0.00
|0.00
|0.00
|2.07
|19526455
|2008.10.07 12:42
|sell
|0.01
|gbpjpy
|177.61
|0.00
|177.16
|2008.10.07 12:45
|177.40
|0.00
|0.00
|0.00
|2.07
|18869370
|2008.10.02 03:23
|sell
|0.01
|gbpjpy
|187.64
|0.00
|187.19
|2008.10.02 03:50
|187.42
|0.00
|0.00
|0.00
|2.08
|19087882
|2008.10.03 16:28
|buy
|0.01
|gbpjpy
|186.85
|0.00
|187.30
|2008.10.03 16:30
|187.07
|0.00
|0.00
|0.00
|2.08
|19101385
|2008.10.03 17:34
|sell
|0.01
|gbpjpy
|188.16
|0.00
|187.71
|2008.10.03 17:43
|187.94
|0.00
|0.00
|0.00
|2.08
|19103262
|2008.10.03 17:44
|sell
|0.01
|gbpjpy
|187.91
|0.00
|187.46
|2008.10.03 17:52
|187.69
|0.00
|0.00
|0.00
|2.08
|19134509
|2008.10.03 21:02
|sell
|0.01
|gbpjpy
|187.17
|0.00
|186.72
|2008.10.03 21:21
|186.95
|0.00
|0.00
|0.00
|2.08
|18894288
|2008.10.02 09:16
|sell
|0.01
|gbpjpy
|186.73
|0.00
|186.28
|2008.10.02 09:20
|186.51
|0.00
|0.00
|0.00
|2.09
|18909332
|2008.10.02 10:59
|buy
|0.01
|gbpjpy
|186.07
|0.00
|186.52
|2008.10.02 11:43
|186.29
|0.00
|0.00
|0.00
|2.09
|18948960
|2008.10.02 15:48
|sell
|0.01
|gbpjpy
|185.72
|0.00
|185.27
|2008.10.02 15:51
|185.50
|0.00
|0.00
|0.00
|2.09
|18973525
|2008.10.02 18:57
|sell
|0.01
|gbpjpy
|186.27
|0.00
|185.82
|2008.10.02 19:13
|186.05
|0.00
|0.00
|0.00
|2.09
|18982914
|2008.10.02 21:37
|sell
|0.01
|gbpjpy
|185.58
|0.00
|185.13
|2008.10.02 21:44
|185.36
|0.00
|0.00
|0.00
|2.09
|18991724
|2008.10.02 23:57
|sell
|0.01
|gbpjpy
|185.69
|0.00
|185.24
|2008.10.03 00:14
|185.47
|0.00
|0.00
|-0.28
|2.09
|19070504
|2008.10.03 15:04
|buy
|0.01
|gbpjpy
|184.89
|0.00
|185.34
|2008.10.03 15:07
|185.11
|0.00
|0.00
|0.00
|2.09
|19073046
|2008.10.03 15:17
|sell
|0.01
|gbpjpy
|185.16
|0.00
|184.71
|2008.10.03 15:21
|184.94
|0.00
|0.00
|0.00
|2.09
|19085487
|2008.10.03 16:14
|buy
|0.01
|gbpjpy
|186.29
|0.00
|186.74
|2008.10.03 16:18
|186.51
|0.00
|0.00
|0.00
|2.09
|19137048
|2008.10.03 21:39
|sell
|0.01
|gbpjpy
|186.88
|0.00
|186.43
|2008.10.03 21:48
|186.66
|0.00
|0.00
|0.00
|2.09
|19342299
|2008.10.06 19:46
|sell
|0.01
|gbpjpy
|174.96
|0.00
|174.51
|2008.10.06 19:49
|174.75
|0.00
|0.00
|0.00
|2.09
|19346454
|2008.10.06 20:12
|sell
|0.01
|gbpjpy
|174.68
|0.00
|174.23
|2008.10.06 20:22
|174.47
|0.00
|0.00
|0.00
|2.09
|19347811
|2008.10.06 20:23
|sell
|0.01
|gbpjpy
|174.57
|0.00
|174.12
|2008.10.06 20:25
|174.36
|0.00
|0.00
|0.00
|2.09
|19442691
|2008.10.07 06:23
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7600
|0.0000
|1.7560
|2008.10.07 06:26
|1.7579
|0.00
|0.00
|0.00
|2.10
|18965258
|2008.10.02 17:47
|buy
|0.04
|usdchf
|1.1345
|0.0000
|1.1385
|2008.10.02 18:09
|1.1351
|0.00
|0.00
|0.00
|2.11
|19175654
|2008.10.06 04:25
|sell
|0.01
|gbpjpy
|184.19
|0.00
|183.74
|2008.10.06 04:58
|183.97
|0.00
|0.00
|0.00
|2.11
|19177935
|2008.10.06 05:05
|sell
|0.01
|gbpjpy
|183.62
|0.00
|183.17
|2008.10.06 05:11
|183.40
|0.00
|0.00
|0.00
|2.11
|19178758
|2008.10.06 05:11
|sell
|0.01
|gbpjpy
|183.35
|0.00
|182.90
|2008.10.06 05:16
|183.13
|0.00
|0.00
|0.00
|2.11
|19206914
|2008.10.06 08:56
|sell
|0.01
|gbpjpy
|181.91
|0.00
|181.46
|2008.10.06 09:01
|181.69
|0.00
|0.00
|0.00
|2.12
|19214630
|2008.10.06 09:36
|sell
|0.01
|gbpjpy
|181.88
|0.00
|181.43
|2008.10.06 10:13
|181.66
|0.00
|0.00
|0.00
|2.12
|19184202
|2008.10.06 06:06
|sell
|0.01
|gbpjpy
|182.28
|0.00
|181.83
|2008.10.06 06:13
|182.06
|0.00
|0.00
|0.00
|2.13
|19188709
|2008.10.06 06:31
|sell
|0.01
|gbpjpy
|181.24
|0.00
|180.79
|2008.10.06 06:38
|181.02
|0.00
|0.00
|0.00
|2.13
|19233179
|2008.10.06 11:37
|sell
|0.01
|gbpjpy
|182.00
|0.00
|181.55
|2008.10.06 11:48
|181.78
|0.00
|0.00
|0.00
|2.13
|18814502
|2008.10.01 16:00
|buy
|0.08
|usdchf
|1.1228
|0.0000
|1.1268
|2008.10.01 18:37
|1.1231
|0.00
|0.00
|0.00
|2.14
|19442633
|2008.10.07 06:22
|sell
|0.01
|gbpjpy
|181.43
|0.00
|180.98
|2008.10.07 06:25
|181.21
|0.00
|0.00
|0.00
|2.14
|19479761
|2008.10.07 09:36
|sell
|0.01
|gbpjpy
|180.44
|0.00
|179.99
|2008.10.07 09:40
|180.22
|0.00
|0.00
|0.00
|2.14
|19480747
|2008.10.07 09:41
|sell
|0.01
|gbpjpy
|180.29
|0.00
|179.84
|2008.10.07 09:43
|180.07
|0.00
|0.00
|0.00
|2.14
|19481587
|2008.10.07 09:44
|buy
|0.01
|gbpjpy
|180.04
|0.00
|180.49
|2008.10.07 09:48
|180.26
|0.00
|0.00
|0.00
|2.14
|19483736
|2008.10.07 09:55
|sell
|0.01
|gbpjpy
|179.63
|0.00
|179.18
|2008.10.07 09:58
|179.41
|0.00
|0.00
|0.00
|2.14
|19485461
|2008.10.07 10:00
|sell
|0.01
|gbpjpy
|179.02
|0.00
|178.57
|2008.10.07 10:03
|178.80
|0.00
|0.00
|0.00
|2.15
|19486576
|2008.10.07 10:04
|sell
|0.01
|gbpjpy
|178.45
|0.00
|178.00
|2008.10.07 10:04
|178.23
|0.00
|0.00
|0.00
|2.15
|19395222
|2008.10.07 01:16
|sell
|0.01
|gbpjpy
|177.72
|0.00
|177.27
|2008.10.07 01:18
|177.50
|0.00
|0.00
|0.00
|2.16
|19542362
|2008.10.07 14:08
|sell
|0.01
|gbpjpy
|179.38
|0.00
|178.93
|2008.10.07 14:16
|179.16
|0.00
|0.00
|0.00
|2.16
|18881314
|2008.10.02 06:38
|buy
|0.01
|gbpjpy
|187.10
|0.00
|187.55
|2008.10.02 07:04
|187.33
|0.00
|0.00
|0.00
|2.17
|18895481
|2008.10.02 09:21
|sell
|0.01
|gbpjpy
|186.44
|0.00
|185.99
|2008.10.02 09:22
|186.21
|0.00
|0.00
|0.00
|2.17
|19356615
|2008.10.06 21:14
|buy
|0.01
|gbpjpy
|175.50
|0.00
|175.95
|2008.10.06 21:15
|175.72
|0.00
|0.00
|0.00
|2.17
|18814885
|2008.10.01 16:01
|sell
|0.01
|gbpjpy
|186.69
|0.00
|186.24
|2008.10.01 16:08
|186.46
|0.00
|0.00
|0.00
|2.18
|18914068
|2008.10.02 12:03
|sell
|0.01
|gbpjpy
|186.02
|0.00
|185.57
|2008.10.02 12:24
|185.79
|0.00
|0.00
|0.00
|2.18
|19296877
|2008.10.06 16:44
|sell
|0.01
|gbpjpy
|175.47
|0.00
|175.02
|2008.10.06 16:44
|175.25
|0.00
|0.00
|0.00
|2.18
|19298020
|2008.10.06 16:46
|buy
|0.01
|gbpjpy
|175.19
|0.00
|175.64
|2008.10.06 16:48
|175.41
|0.00
|0.00
|0.00
|2.18
|19311100
|2008.10.06 17:14
|sell
|0.01
|gbpjpy
|175.95
|0.00
|175.50
|2008.10.06 17:19
|175.73
|0.00
|0.00
|0.00
|2.18
|19319720
|2008.10.06 17:51
|sell
|0.01
|gbpjpy
|175.99
|0.00
|175.54
|2008.10.06 17:52
|175.77
|0.00
|0.00
|0.00
|2.18
|18816846
|2008.10.01 16:09
|sell
|0.01
|gbpjpy
|186.34
|0.00
|185.89
|2008.10.01 16:19
|186.11
|0.00
|0.00
|0.00
|2.19
|19447228
|2008.10.07 06:46
|sell
|0.01
|gbpjpy
|181.04
|0.00
|180.59
|2008.10.07 06:48
|180.81
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|19465611
|2008.10.07 08:32
|sell
|0.01
|gbpjpy
|180.15
|0.00
|179.70
|2008.10.07 08:33
|179.92
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|19503961
|2008.10.07 10:54
|sell
|0.01
|gbpjpy
|177.10
|0.00
|176.65
|2008.10.07 10:57
|176.87
|0.00
|0.00
|0.00
|2.26
|18811283
|2008.10.01 15:39
|sell
|0.01
|gbpjpy
|187.22
|0.00
|186.77
|2008.10.01 16:00
|186.98
|0.00
|0.00
|0.00
|2.27
|19105594
|2008.10.03 18:02
|sell
|0.04
|gbpjpy
|187.92
|0.00
|187.47
|2008.10.03 18:24
|187.86
|0.00
|0.00
|0.00
|2.27
|19119822
|2008.10.03 19:43
|sell
|0.01
|gbpjpy
|187.72
|0.00
|187.27
|2008.10.03 19:44
|187.48
|0.00
|0.00
|0.00
|2.27
|19307621
|2008.10.06 17:04
|sell
|0.01
|gbpjpy
|175.91
|0.00
|175.46
|2008.10.06 17:06
|175.68
|0.00
|0.00
|0.00
|2.27
|19375654
|2008.10.06 22:34
|sell
|0.01
|gbpjpy
|177.57
|0.00
|177.12
|2008.10.06 22:36
|177.34
|0.00
|0.00
|0.00
|2.27
|19400395
|2008.10.07 02:14
|buy
|0.01
|gbpjpy
|177.01
|0.00
|177.46
|2008.10.07 02:17
|177.24
|0.00
|0.00
|0.00
|2.27
|18924791
|2008.10.02 13:53
|sell
|0.04
|gbpjpy
|186.09
|0.00
|185.64
|2008.10.02 14:14
|186.03
|0.00
|0.00
|0.00
|2.28
|18958535
|2008.10.02 17:01
|buy
|0.04
|gbpjpy
|185.09
|0.00
|185.54
|2008.10.02 17:20
|185.15
|0.00
|0.00
|0.00
|2.28
|18958537
|2008.10.02 17:01
|sell
|0.01
|gbpjpy
|185.04
|0.00
|184.59
|2008.10.02 17:09
|184.80
|0.00
|0.00
|0.00
|2.28
|18971178
|2008.10.02 18:39
|buy
|0.01
|gbpjpy
|186.01
|0.00
|186.46
|2008.10.02 18:41
|186.25
|0.00
|0.00
|0.00
|2.28
|18977228
|2008.10.02 19:58
|sell
|0.01
|gbpjpy
|186.15
|0.00
|185.70
|2008.10.02 20:20
|185.91
|0.00
|0.00
|0.00
|2.28
|19128618
|2008.10.03 20:22
|sell
|0.01
|gbpjpy
|187.73
|0.00
|187.28
|2008.10.03 20:27
|187.49
|0.00
|0.00
|0.00
|2.28
|19297772
|2008.10.06 16:46
|sell
|0.01
|gbpjpy
|175.28
|0.00
|174.83
|2008.10.06 16:46
|175.05
|0.00
|0.00
|0.00
|2.28
|19286857
|2008.10.06 16:27
|sell
|0.01
|gbpjpy
|174.76
|0.00
|174.31
|2008.10.06 16:29
|174.53
|0.00
|0.00
|0.00
|2.29
|19448311
|2008.10.07 06:53
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7570
|0.0000
|1.7530
|2008.10.07 06:53
|1.7547
|0.00
|0.00
|0.00
|2.30
|19211828
|2008.10.06 09:20
|sell
|0.08
|gbpjpy
|182.06
|0.00
|181.61
|2008.10.06 09:33
|182.03
|0.00
|0.00
|0.00
|2.32
|19447750
|2008.10.07 06:49
|sell
|0.01
|gbpjpy
|180.88
|0.00
|180.43
|2008.10.07 06:52
|180.64
|0.00
|0.00
|0.00
|2.33
|19487370
|2008.10.07 10:05
|sell
|0.01
|gbpjpy
|177.82
|0.00
|177.37
|2008.10.07 10:05
|177.58
|0.00
|0.00
|0.00
|2.36
|19514298
|2008.10.07 11:38
|sell
|0.08
|gbpjpy
|177.02
|0.00
|176.57
|2008.10.07 11:44
|176.99
|0.00
|0.00
|0.00
|2.36
|18888461
|2008.10.02 08:19
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.7676
|0.0000
|1.7636
|2008.10.02 09:00
|1.7664
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|19275075
|2008.10.06 16:08
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3571
|0.0000
|1.3534
|2008.10.06 16:13
|1.3565
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|19278519
|2008.10.06 16:15
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.7403
|0.0000
|1.7443
|2008.10.06 16:18
|1.7409
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|19289499
|2008.10.06 16:31
|sell
|0.04
|usdchf
|1.1415
|0.0000
|1.1375
|2008.10.06 16:33
|1.1408
|0.00
|0.00
|0.00
|2.45
|19339857
|2008.10.06 19:30
|sell
|0.01
|gbpjpy
|175.39
|0.00
|174.94
|2008.10.06 19:45
|175.14
|0.00
|0.00
|0.00
|2.48
|19343526
|2008.10.06 19:53
|buy
|0.01
|gbpjpy
|174.81
|0.00
|175.26
|2008.10.06 19:58
|175.06
|0.00
|0.00
|0.00
|2.48
|19220856
|2008.10.06 10:14
|sell
|0.01
|gbpjpy
|181.59
|0.00
|181.14
|2008.10.06 10:17
|181.33
|0.00
|0.00
|0.00
|2.52
|18809830
|2008.10.01 15:26
|sell
|0.02
|eurusd
|1.4001
|0.0000
|1.3964
|2008.10.01 15:40
|1.3988
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|18818211
|2008.10.01 16:17
|sell
|0.02
|eurusd
|1.4026
|0.0000
|1.3989
|2008.10.01 16:21
|1.4013
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|18819788
|2008.10.01 16:30
|sell
|0.02
|eurusd
|1.4009
|0.0000
|1.3972
|2008.10.01 16:48
|1.3996
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|18884873
|2008.10.02 07:49
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3959
|0.0000
|1.3922
|2008.10.02 08:04
|1.3946
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|18900312
|2008.10.02 09:39
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3883
|0.0000
|1.3846
|2008.10.02 09:58
|1.3870
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|18929763
|2008.10.02 14:34
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3877
|0.0000
|1.3840
|2008.10.02 14:34
|1.3864
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|18938046
|2008.10.02 14:51
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3790
|0.0000
|1.3753
|2008.10.02 14:54
|1.3777
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|18971680
|2008.10.02 18:42
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3848
|0.0000
|1.3811
|2008.10.02 18:57
|1.3835
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|19111539
|2008.10.03 18:44
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3794
|0.0000
|1.3831
|2008.10.03 18:45
|1.3807
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|19119136
|2008.10.03 19:35
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3856
|0.0000
|1.3819
|2008.10.03 19:37
|1.3843
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|19128339
|2008.10.03 20:19
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3893
|0.0000
|1.3856
|2008.10.03 20:23
|1.3880
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|19171834
|2008.10.06 03:16
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3640
|0.0000
|1.3603
|2008.10.06 03:35
|1.3627
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|19180164
|2008.10.06 05:20
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3634
|0.0000
|1.3597
|2008.10.06 05:29
|1.3621
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|19183595
|2008.10.06 06:00
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3635
|0.0000
|1.3598
|2008.10.06 06:05
|1.3622
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|19188267
|2008.10.06 06:26
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3635
|0.0000
|1.3598
|2008.10.06 06:30
|1.3622
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|19191015
|2008.10.06 06:44
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3628
|0.0000
|1.3591
|2008.10.06 06:46
|1.3615
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|19193662
|2008.10.06 07:02
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3630
|0.0000
|1.3593
|2008.10.06 07:16
|1.3617
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|19208237
|2008.10.06 09:01
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3555
|0.0000
|1.3592
|2008.10.06 09:05
|1.3568
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|19230085
|2008.10.06 11:13
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3566
|0.0000
|1.3529
|2008.10.06 11:17
|1.3553
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|19266933
|2008.10.06 15:37
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3597
|0.0000
|1.3560
|2008.10.06 15:46
|1.3584
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|19287661
|2008.10.06 16:28
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3551
|0.0000
|1.3514
|2008.10.06 16:29
|1.3538
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|19294480
|2008.10.06 16:39
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3522
|0.0000
|1.3485
|2008.10.06 16:40
|1.3509
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|19308726
|2008.10.06 17:07
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3493
|0.0000
|1.3456
|2008.10.06 17:08
|1.3480
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|19323069
|2008.10.06 18:03
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3522
|0.0000
|1.3485
|2008.10.06 18:06
|1.3509
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|19324128
|2008.10.06 18:08
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3531
|0.0000
|1.3494
|2008.10.06 18:11
|1.3518
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|19334801
|2008.10.06 18:59
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3524
|0.0000
|1.3487
|2008.10.06 19:12
|1.3511
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|19350844
|2008.10.06 20:35
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3483
|0.0000
|1.3446
|2008.10.06 20:43
|1.3470
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|19383290
|2008.10.06 23:34
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3507
|0.0000
|1.3470
|2008.10.06 23:43
|1.3494
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|19420731
|2008.10.07 05:10
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3517
|0.0000
|1.3480
|2008.10.07 05:30
|1.3504
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|19444200
|2008.10.07 06:30
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3602
|0.0000
|1.3565
|2008.10.07 06:35
|1.3589
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|19446688
|2008.10.07 06:41
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3612
|0.0000
|1.3575
|2008.10.07 06:49
|1.3599
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|19449723
|2008.10.07 06:58
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3582
|0.0000
|1.3545
|2008.10.07 07:00
|1.3569
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|19452433
|2008.10.07 07:16
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3576
|0.0000
|1.3539
|2008.10.07 07:53
|1.3563
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|19457349
|2008.10.07 07:53
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7528
|0.0000
|1.7488
|2008.10.07 07:55
|1.7502
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|19467934
|2008.10.07 08:42
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3588
|0.0000
|1.3551
|2008.10.07 08:58
|1.3575
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|19475561
|2008.10.07 09:21
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3590
|0.0000
|1.3553
|2008.10.07 09:44
|1.3577
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|19482281
|2008.10.07 09:47
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3585
|0.0000
|1.3548
|2008.10.07 10:00
|1.3572
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|19494065
|2008.10.07 10:21
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3536
|0.0000
|1.3499
|2008.10.07 10:26
|1.3523
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|19532937
|2008.10.07 13:19
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3578
|0.0000
|1.3615
|2008.10.07 13:27
|1.3591
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|19542087
|2008.10.07 14:07
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3614
|1.3591
|1.3651
|2008.10.07 14:12
|1.3627
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|19241718
|2008.10.06 12:44
|sell
|0.02
|gbpjpy
|181.58
|0.00
|181.13
|2008.10.06 12:50
|181.44
|0.00
|0.00
|0.00
|2.71
|18906866
|2008.10.02 10:30
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.7678
|0.0000
|1.7638
|2008.10.02 10:54
|1.7664
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|18934037
|2008.10.02 14:39
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3813
|0.0000
|1.3776
|2008.10.02 14:49
|1.3799
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|18971584
|2008.10.02 18:41
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.7668
|0.0000
|1.7628
|2008.10.02 18:56
|1.7661
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|18995294
|2008.10.03 00:56
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3800
|0.0000
|1.3763
|2008.10.03 01:48
|1.3786
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|19111828
|2008.10.03 18:45
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3810
|0.0000
|1.3773
|2008.10.03 19:00
|1.3796
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|19186379
|2008.10.06 06:17
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3639
|0.0000
|1.3602
|2008.10.06 06:18
|1.3625
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|19198239
|2008.10.06 07:50
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3624
|0.0000
|1.3587
|2008.10.06 07:53
|1.3610
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|19226924
|2008.10.06 10:57
|sell
|0.16
|usdchf
|1.1426
|0.0000
|1.1386
|2008.10.06 11:49
|1.1424
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|19280029
|2008.10.06 16:18
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3551
|0.0000
|1.3514
|2008.10.06 16:22
|1.3537
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|19380048
|2008.10.06 23:11
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3489
|0.0000
|1.3526
|2008.10.06 23:34
|1.3503
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|19242322
|2008.10.06 12:50
|sell
|0.01
|gbpjpy
|181.37
|0.00
|180.92
|2008.10.06 13:00
|181.07
|0.00
|0.00
|0.00
|2.91
|16324708
|2008.09.05 03:38
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4287
|1.4187
|1.4487
|2008.09.05 14:30
|1.4290
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|17138406
|2008.09.15 14:16
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4166
|1.4066
|1.4366
|2008.09.15 14:56
|1.4169
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|17163108
|2008.09.15 15:36
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4220
|1.4120
|1.4420
|2008.09.15 17:12
|1.4223
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|17498707
|2008.09.17 17:30
|sell
|0.30
|eurusd
|1.4130
|1.4192
|0.0000
|2008.09.17 17:57
|1.4129
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|17515688
|2008.09.17 19:30
|buy
|0.30
|eurusd
|1.4269
|1.4207
|0.0000
|2008.09.17 19:32
|1.4270
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|17641106
|2008.09.18 15:31
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4407
|1.4507
|1.4207
|2008.09.18 15:31
|1.4404
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|17708438
|2008.09.19 03:00
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.8055
|1.8128
|0.0000
|2008.09.19 03:07
|1.8054
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|17900645
|2008.09.22 12:54
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4571
|1.4671
|1.4371
|2008.09.22 13:28
|1.4568
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|18031557
|2008.09.23 11:56
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4783
|1.4683
|1.4983
|2008.09.23 12:01
|1.4786
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|18339308
|2008.09.26 04:13
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4659
|1.4759
|1.4459
|2008.09.26 07:06
|1.4656
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|18375682
|2008.09.26 12:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4588
|1.4488
|1.4788
|2008.09.26 12:06
|1.4591
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|18383880
|2008.09.26 13:51
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4637
|1.4537
|1.4837
|2008.09.26 13:53
|1.4640
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|18385191
|2008.09.26 14:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4651
|1.4551
|1.4851
|2008.09.26 14:02
|1.4654
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|18579602
|2008.09.29 22:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8088
|1.8161
|0.0000
|2008.09.29 22:59
|1.8085
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|18583791
|2008.09.29 23:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4423
|1.4485
|0.0000
|2008.09.29 23:45
|1.4420
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|18615972
|2008.09.30 06:06
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4367
|1.4267
|1.4567
|2008.09.30 06:48
|1.4370
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|18617672
|2008.09.30 07:15
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4381
|1.4281
|1.4581
|2008.09.30 07:20
|1.4384
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|18826022
|2008.10.01 17:18
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4039
|1.3939
|1.4239
|2008.10.01 17:19
|1.4042
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|19203268
|2008.10.06 08:27
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3585
|0.0000
|1.3548
|2008.10.06 08:55
|1.3570
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|18915398
|2008.10.02 12:15
|buy
|0.02
|usdchf
|1.1294
|0.0000
|1.1334
|2008.10.02 12:49
|1.1311
|0.00
|0.00
|0.00
|3.01
|19448272
|2008.10.07 06:52
|sell
|0.01
|gbpjpy
|180.49
|0.00
|180.04
|2008.10.07 06:53
|180.18
|0.00
|0.00
|0.00
|3.01
|19117972
|2008.10.03 19:29
|sell
|0.02
|usdchf
|1.1277
|0.0000
|1.1237
|2008.10.03 19:33
|1.1260
|0.00
|0.00
|0.00
|3.02
|18819085
|2008.10.01 16:24
|sell
|0.02
|usdchf
|1.1233
|0.0000
|1.1193
|2008.10.01 16:33
|1.1216
|0.00
|0.00
|0.00
|3.03
|18821510
|2008.10.01 16:44
|sell
|0.02
|usdchf
|1.1228
|0.0000
|1.1188
|2008.10.01 16:59
|1.1211
|0.00
|0.00
|0.00
|3.03
|18884269
|2008.10.02 07:36
|sell
|0.02
|usdjpy
|105.90
|0.00
|105.50
|2008.10.02 08:10
|105.74
|0.00
|0.00
|0.00
|3.03
|19086510
|2008.10.03 16:19
|sell
|0.08
|gbpjpy
|186.72
|0.00
|186.27
|2008.10.03 16:21
|186.68
|0.00
|0.00
|0.00
|3.03
|19127494
|2008.10.03 20:13
|buy
|0.02
|usdchf
|1.1222
|0.0000
|1.1262
|2008.10.03 20:16
|1.1239
|0.00
|0.00
|0.00
|3.03
|18933344
|2008.10.02 14:38
|sell
|0.02
|usdjpy
|105.59
|0.00
|105.19
|2008.10.02 15:45
|105.43
|0.00
|0.00
|0.00
|3.04
|18955061
|2008.10.02 16:32
|sell
|0.02
|usdjpy
|105.36
|0.00
|104.96
|2008.10.02 17:04
|105.20
|0.00
|0.00
|0.00
|3.04
|18962474
|2008.10.02 17:25
|sell
|0.08
|gbpjpy
|185.22
|0.00
|184.77
|2008.10.02 17:35
|185.18
|0.00
|0.00
|0.00
|3.04
|18962682
|2008.10.02 17:27
|sell
|0.02
|usdjpy
|105.34
|0.00
|104.94
|2008.10.02 17:34
|105.18
|0.00
|0.00
|0.00
|3.04
|18985759
|2008.10.02 22:09
|buy
|0.02
|usdjpy
|105.19
|0.00
|105.59
|2008.10.02 22:54
|105.35
|0.00
|0.00
|0.00
|3.04
|19131675
|2008.10.03 20:35
|sell
|0.04
|gbpjpy
|187.27
|0.00
|186.82
|2008.10.03 20:45
|187.19
|0.00
|0.00
|0.00
|3.04
|19131698
|2008.10.03 20:35
|sell
|0.02
|usdjpy
|105.38
|0.00
|104.98
|2008.10.03 21:49
|105.22
|0.00
|0.00
|0.00
|3.04
|19141147
|2008.10.03 22:30
|sell
|0.04
|gbpjpy
|186.79
|0.00
|186.34
|2008.10.03 22:40
|186.71
|0.00
|0.00
|0.00
|3.04
|19273659
|2008.10.06 16:04
|sell
|0.01
|usdjpy
|102.45
|0.00
|102.05
|2008.10.06 16:12
|102.14
|0.00
|0.00
|0.00
|3.04
|19170104
|2008.10.06 02:59
|sell
|0.02
|usdjpy
|104.57
|0.00
|104.17
|2008.10.06 03:27
|104.41
|0.00
|0.00
|0.00
|3.06
|19175027
|2008.10.06 04:10
|sell
|0.02
|usdjpy
|104.54
|0.00
|104.14
|2008.10.06 04:31
|104.38
|0.00
|0.00
|0.00
|3.07
|19193949
|2008.10.06 07:06
|buy
|0.02
|usdjpy
|103.07
|0.00
|103.47
|2008.10.06 07:27
|103.23
|0.00
|0.00
|0.00
|3.10
|19434385
|2008.10.07 05:53
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.7466
|0.0000
|1.7506
|2008.10.07 05:53
|1.7497
|0.00
|0.00
|0.00
|3.10
|19187723
|2008.10.06 06:21
|sell
|0.02
|usdjpy
|103.20
|0.00
|102.80
|2008.10.06 06:36
|103.04
|0.00
|0.00
|0.00
|3.11
|19264035
|2008.10.06 15:25
|sell
|0.02
|usdjpy
|103.11
|0.00
|102.71
|2008.10.06 15:27
|102.95
|0.00
|0.00
|0.00
|3.11
|19444536
|2008.10.07 06:30
|sell
|0.02
|usdjpy
|103.12
|0.00
|102.72
|2008.10.07 06:34
|102.96
|0.00
|0.00
|0.00
|3.11
|19446340
|2008.10.07 06:39
|sell
|0.02
|usdjpy
|103.06
|0.00
|102.66
|2008.10.07 06:41
|102.90
|0.00
|0.00
|0.00
|3.11
|19451942
|2008.10.07 07:12
|sell
|0.04
|gbpjpy
|180.23
|0.00
|179.78
|2008.10.07 07:23
|180.15
|0.00
|0.00
|0.00
|3.12
|19542800
|2008.10.07 14:11
|sell
|0.02
|gbpjpy
|179.54
|0.00
|179.09
|2008.10.07 14:15
|179.38
|0.00
|0.00
|0.00
|3.13
|19416702
|2008.10.07 04:31
|sell
|0.02
|usdjpy
|102.14
|0.00
|101.74
|2008.10.07 05:20
|101.98
|0.00
|0.00
|0.00
|3.14
|19453166
|2008.10.07 07:22
|buy
|0.02
|usdchf
|1.1434
|0.0000
|1.1474
|2008.10.07 07:55
|1.1452
|0.00
|0.00
|0.00
|3.14
|19488064
|2008.10.07 10:06
|sell
|0.02
|usdjpy
|102.15
|0.00
|101.75
|2008.10.07 10:13
|101.99
|0.00
|0.00
|0.00
|3.14
|19321722
|2008.10.06 17:58
|sell
|0.02
|usdchf
|1.1456
|0.0000
|1.1416
|2008.10.06 18:08
|1.1438
|0.00
|0.00
|0.00
|3.15
|19368875
|2008.10.06 21:57
|buy
|0.02
|usdjpy
|101.45
|0.00
|101.85
|2008.10.06 22:00
|101.61
|0.00
|0.00
|0.00
|3.15
|19396909
|2008.10.07 01:29
|sell
|0.02
|usdjpy
|101.89
|0.00
|101.49
|2008.10.07 01:35
|101.73
|0.00
|0.00
|0.00
|3.15
|19448923
|2008.10.07 06:53
|sell
|0.02
|usdchf
|1.1454
|0.0000
|1.1414
|2008.10.07 07:19
|1.1436
|0.00
|0.00
|0.00
|3.15
|19471441
|2008.10.07 09:01
|sell
|0.02
|usdchf
|1.1434
|0.0000
|1.1394
|2008.10.07 09:23
|1.1416
|0.00
|0.00
|0.00
|3.15
|19491787
|2008.10.07 10:16
|buy
|0.02
|usdjpy
|101.56
|0.00
|101.96
|2008.10.07 10:18
|101.72
|0.00
|0.00
|0.00
|3.15
|19075086
|2008.10.03 15:23
|sell
|0.02
|usdchf
|1.1398
|0.0000
|1.1358
|2008.10.03 15:48
|1.1380
|0.00
|0.00
|0.00
|3.16
|19244499
|2008.10.06 13:02
|sell
|0.02
|usdchf
|1.1428
|0.0000
|1.1388
|2008.10.06 13:15
|1.1410
|0.00
|0.00
|0.00
|3.16
|19272908
|2008.10.06 16:03
|sell
|0.02
|usdchf
|1.1411
|0.0000
|1.1371
|2008.10.06 16:11
|1.1393
|0.00
|0.00
|0.00
|3.16
|19300786
|2008.10.06 16:51
|sell
|0.16
|gbpjpy
|176.03
|0.00
|175.58
|2008.10.06 16:54
|176.01
|0.00
|0.00
|0.00
|3.16
|19361662
|2008.10.06 21:31
|buy
|0.02
|usdjpy
|101.15
|0.00
|101.55
|2008.10.06 21:34
|101.31
|0.00
|0.00
|0.00
|3.16
|18950000
|2008.10.02 15:55
|sell
|0.02
|usdchf
|1.1384
|0.0000
|1.1344
|2008.10.02 16:11
|1.1366
|0.00
|0.00
|0.00
|3.17
|19299599
|2008.10.06 16:49
|buy
|0.02
|usdjpy
|100.93
|0.00
|101.33
|2008.10.06 16:51
|101.09
|0.00
|0.00
|0.00
|3.17
|19338689
|2008.10.06 19:22
|sell
|0.04
|gbpjpy
|175.69
|0.00
|175.24
|2008.10.06 19:25
|175.61
|0.00
|0.00
|0.00
|3.17
|19096323
|2008.10.03 17:02
|sell
|0.02
|usdchf
|1.1342
|0.0000
|1.1302
|2008.10.03 17:15
|1.1324
|0.00
|0.00
|0.00
|3.18
|19098776
|2008.10.03 17:18
|sell
|0.02
|usdchf
|1.1332
|0.0000
|1.1292
|2008.10.03 17:29
|1.1314
|0.00
|0.00
|0.00
|3.18
|19329648
|2008.10.06 18:30
|sell
|0.02
|usdjpy
|100.94
|0.00
|100.54
|2008.10.06 18:42
|100.78
|0.00
|0.00
|0.00
|3.18
|19333601
|2008.10.06 18:51
|sell
|0.02
|usdjpy
|100.94
|0.00
|100.54
|2008.10.06 19:16
|100.78
|0.00
|0.00
|0.00
|3.18
|19338586
|2008.10.06 19:22
|sell
|0.02
|usdjpy
|100.94
|0.00
|100.54
|2008.10.06 19:29
|100.78
|0.00
|0.00
|0.00
|3.18
|19350323
|2008.10.06 20:33
|sell
|0.04
|gbpjpy
|174.57
|0.00
|174.12
|2008.10.06 20:51
|174.49
|0.00
|0.00
|0.00
|3.18
|18812745
|2008.10.01 15:52
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.7687
|0.0000
|1.7647
|2008.10.01 16:01
|1.7671
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|18884002
|2008.10.02 07:31
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.7687
|0.0000
|1.7647
|2008.10.02 08:06
|1.7671
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|18886329
|2008.10.02 08:05
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.7675
|0.0000
|1.7715
|2008.10.02 08:10
|1.7691
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|18898580
|2008.10.02 09:30
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.7641
|0.0000
|1.7601
|2008.10.02 09:35
|1.7625
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|18901854
|2008.10.02 09:48
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.7639
|0.0000
|1.7599
|2008.10.02 09:58
|1.7623
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|18906351
|2008.10.02 10:23
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.7684
|0.0000
|1.7644
|2008.10.02 10:27
|1.7668
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|18934108
|2008.10.02 14:39
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.7626
|0.0000
|1.7586
|2008.10.02 14:41
|1.7610
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|18951957
|2008.10.02 16:10
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.7605
|0.0000
|1.7565
|2008.10.02 16:14
|1.7589
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|18969615
|2008.10.02 18:17
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.7647
|0.0000
|1.7607
|2008.10.02 18:23
|1.7631
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|18993839
|2008.10.03 00:23
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.7613
|0.0000
|1.7653
|2008.10.03 00:56
|1.7629
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|19098408
|2008.10.03 17:15
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.7742
|0.0000
|1.7702
|2008.10.03 17:28
|1.7726
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|19110177
|2008.10.03 18:32
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.7770
|0.0000
|1.7730
|2008.10.03 18:38
|1.7754
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|19124094
|2008.10.03 19:56
|sell
|0.16
|gbpusd
|1.7811
|0.0000
|1.7771
|2008.10.03 20:24
|1.7809
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|19180107
|2008.10.06 05:19
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.7613
|0.0000
|1.7573
|2008.10.06 05:27
|1.7597
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|19230063
|2008.10.06 11:13
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.7579
|0.0000
|1.7539
|2008.10.06 11:17
|1.7563
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|19231844
|2008.10.06 11:26
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.7589
|0.0000
|1.7549
|2008.10.06 11:30
|1.7573
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|19241976
|2008.10.06 12:47
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.7588
|0.0000
|1.7548
|2008.10.06 12:49
|1.7572
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|19287116
|2008.10.06 16:27
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.7368
|0.0000
|1.7408
|2008.10.06 16:30
|1.7384
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|19292326
|2008.10.06 16:36
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.7408
|0.0000
|1.7368
|2008.10.06 16:37
|1.7392
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|19308667
|2008.10.06 17:07
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.7349
|0.0000
|1.7389
|2008.10.06 17:08
|1.7365
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|19313518
|2008.10.06 17:23
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.7381
|0.0000
|1.7341
|2008.10.06 17:30
|1.7365
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|19341576
|2008.10.06 19:42
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.7392
|0.0000
|1.7352
|2008.10.06 19:52
|1.7376
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|19347002
|2008.10.06 20:16
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.7395
|0.0000
|1.7355
|2008.10.06 20:20
|1.7379
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|19373614
|2008.10.06 22:20
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.7455
|0.0000
|1.7415
|2008.10.06 22:35
|1.7439
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|19395590
|2008.10.07 01:18
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.7433
|0.0000
|1.7473
|2008.10.07 02:14
|1.7449
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|19444906
|2008.10.07 06:31
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3620
|0.0000
|1.3583
|2008.10.07 06:32
|1.3612
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|19455911
|2008.10.07 07:43
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.7552
|0.0000
|1.7512
|2008.10.07 07:53
|1.7536
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|19482251
|2008.10.07 09:47
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.7530
|0.0000
|1.7490
|2008.10.07 09:50
|1.7514
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|19490062
|2008.10.07 10:12
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.7381
|0.0000
|1.7341
|2008.10.07 10:14
|1.7365
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|19210311
|2008.10.06 09:10
|sell
|0.02
|usdjpy
|103.48
|0.00
|103.08
|2008.10.06 10:16
|103.31
|0.00
|0.00
|0.00
|3.29
|19324746
|2008.10.06 18:11
|sell
|0.02
|usdchf
|1.1451
|0.0000
|1.1411
|2008.10.06 18:25
|1.1432
|0.00
|0.00
|0.00
|3.32
|19476948
|2008.10.07 09:25
|buy
|0.02
|usdchf
|1.1414
|0.0000
|1.1454
|2008.10.07 09:44
|1.1433
|0.00
|0.00
|0.00
|3.32
|19212633
|2008.10.06 09:25
|buy
|0.02
|usdchf
|1.1389
|0.0000
|1.1429
|2008.10.06 09:39
|1.1408
|0.00
|0.00
|0.00
|3.33
|19466391
|2008.10.07 08:34
|sell
|0.02
|usdchf
|1.1441
|0.0000
|1.1401
|2008.10.07 08:42
|1.1422
|0.00
|0.00
|0.00
|3.33
|19278356
|2008.10.06 16:15
|sell
|0.02
|usdchf
|1.1409
|0.0000
|1.1369
|2008.10.06 16:21
|1.1390
|0.00
|0.00
|0.00
|3.34
|18983893
|2008.10.02 21:44
|sell
|0.02
|usdchf
|1.1372
|0.0000
|1.1332
|2008.10.02 22:35
|1.1353
|0.00
|0.00
|0.00
|3.35
|19388660
|2008.10.07 00:22
|sell
|0.02
|usdjpy
|101.54
|0.00
|101.14
|2008.10.07 00:22
|101.37
|0.00
|0.00
|0.00
|3.35
|19318105
|2008.10.06 17:45
|sell
|0.02
|usdjpy
|101.45
|0.00
|101.05
|2008.10.06 17:49
|101.28
|0.00
|0.00
|0.00
|3.36
|19120275
|2008.10.03 19:44
|sell
|0.02
|usdchf
|1.1282
|0.0000
|1.1242
|2008.10.03 19:52
|1.1263
|0.00
|0.00
|0.00
|3.37
|18900174
|2008.10.02 09:38
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.7644
|0.0000
|1.7604
|2008.10.02 09:43
|1.7627
|0.00
|0.00
|0.00
|3.40
|18977801
|2008.10.02 20:02
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3842
|0.0000
|1.3805
|2008.10.02 20:59
|1.3825
|0.00
|0.00
|0.00
|3.40
|19111991
|2008.10.03 18:46
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.7755
|0.0000
|1.7715
|2008.10.03 19:01
|1.7738
|0.00
|0.00
|0.00
|3.40
|19294653
|2008.10.06 16:39
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.7394
|0.0000
|1.7354
|2008.10.06 16:40
|1.7377
|0.00
|0.00
|0.00
|3.40
|19309757
|2008.10.06 17:10
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.7366
|0.0000
|1.7326
|2008.10.06 17:21
|1.7349
|0.00
|0.00
|0.00
|3.40
|19379368
|2008.10.06 23:04
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.7457
|0.0000
|1.7417
|2008.10.06 23:09
|1.7440
|0.00
|0.00
|0.00
|3.40
|19382360
|2008.10.06 23:26
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.7441
|0.0000
|1.7401
|2008.10.07 00:45
|1.7424
|0.00
|0.00
|-0.36
|3.40
|19427928
|2008.10.07 05:42
|sell
|0.02
|usdchf
|1.1481
|0.0000
|1.1441
|2008.10.07 05:46
|1.1461
|0.00
|0.00
|0.00
|3.49
|19531504
|2008.10.07 13:10
|sell
|0.04
|gbpjpy
|178.02
|0.00
|177.57
|2008.10.07 13:22
|177.93
|0.00
|0.00
|0.00
|3.53
|19385788
|2008.10.06 23:56
|sell
|0.04
|gbpjpy
|176.95
|0.00
|176.50
|2008.10.07 00:15
|176.86
|0.00
|0.00
|-1.14
|3.55
|19304299
|2008.10.06 16:58
|sell
|0.02
|usdjpy
|101.34
|0.00
|100.94
|2008.10.06 16:59
|101.16
|0.00
|0.00
|0.00
|3.56
|19488509
|2008.10.07 10:07
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.7410
|0.0000
|1.7370
|2008.10.07 10:11
|1.7392
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|19534105
|2008.10.07 13:29
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3597
|0.0000
|1.3560
|2008.10.07 13:31
|1.3588
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|19141495
|2008.10.03 22:33
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3780
|0.0000
|1.3743
|2008.10.06 00:00
|1.3743
|0.00
|0.00
|-0.11
|3.70
|19071070
|2008.10.03 15:06
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3758
|0.0000
|1.3721
|2008.10.03 15:13
|1.3739
|0.00
|0.00
|0.00
|3.80
|19138303
|2008.10.03 21:50
|sell
|0.01
|usdjpy
|105.20
|0.00
|104.80
|2008.10.06 01:20
|104.80
|0.00
|0.00
|-0.07
|3.82
|19278251
|2008.10.06 16:15
|sell
|0.01
|gbpjpy
|177.30
|0.00
|176.85
|2008.10.06 16:16
|176.91
|0.00
|0.00
|0.00
|3.84
|19277395
|2008.10.06 16:14
|sell
|0.01
|usdjpy
|102.07
|0.00
|101.67
|2008.10.06 16:16
|101.67
|0.00
|0.00
|0.00
|3.93
|19504185
|2008.10.07 10:55
|sell
|0.01
|usdjpy
|101.87
|0.00
|101.47
|2008.10.07 11:29
|101.47
|0.00
|0.00
|0.00
|3.94
|19280385
|2008.10.06 16:18
|sell
|0.01
|usdjpy
|101.23
|0.00
|100.83
|2008.10.06 16:19
|100.83
|0.00
|0.00
|0.00
|3.97
|16324704
|2008.09.05 03:38
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4286
|1.4186
|1.4486
|2008.09.05 14:30
|1.4290
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|16687355
|2008.09.09 18:00
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.7671
|1.7598
|0.0000
|2008.09.09 18:18
|1.7672
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|16746377
|2008.09.10 08:00
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.7623
|1.7696
|0.0000
|2008.09.10 08:02
|1.7622
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|16764473
|2008.09.10 12:00
|sell
|0.40
|eurusd
|1.4130
|1.4192
|0.0000
|2008.09.10 12:05
|1.4129
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|16781034
|2008.09.10 14:30
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.7576
|1.7503
|0.0000
|2008.09.10 16:46
|1.7577
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|17555440
|2008.09.18 02:00
|sell
|0.20
|eurusd
|1.4309
|1.4371
|0.0000
|2008.09.18 02:01
|1.4307
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|17900630
|2008.09.22 12:54
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4572
|1.4672
|1.4372
|2008.09.22 13:28
|1.4568
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|17969716
|2008.09.22 21:30
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8614
|1.8541
|0.0000
|2008.09.22 21:34
|1.8616
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|17977510
|2008.09.22 23:00
|sell
|0.20
|eurusd
|1.4776
|1.4838
|0.0000
|2008.09.22 23:02
|1.4774
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|18031559
|2008.09.23 11:58
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4784
|1.4684
|1.4984
|2008.09.23 12:01
|1.4788
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|18032585
|2008.09.23 12:01
|buy
|0.20
|eurusd
|1.4786
|1.4724
|0.0000
|2008.09.23 12:01
|1.4788
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|18296637
|2008.09.25 17:30
|buy
|0.20
|eurusd
|1.4642
|1.4580
|0.0000
|2008.09.25 17:59
|1.4644
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|18339302
|2008.09.26 04:13
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4660
|1.4760
|1.4460
|2008.09.26 07:06
|1.4656
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|18382718
|2008.09.26 13:36
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4620
|1.4520
|1.4820
|2008.09.26 13:43
|1.4624
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|18383875
|2008.09.26 13:51
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4636
|1.4536
|1.4836
|2008.09.26 13:53
|1.4640
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|18383885
|2008.09.26 13:51
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4638
|1.4538
|1.4838
|2008.09.26 13:53
|1.4642
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|18385187
|2008.09.26 13:57
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4648
|1.4548
|1.4848
|2008.09.26 14:03
|1.4652
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|18385188
|2008.09.26 14:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4649
|1.4549
|1.4849
|2008.09.26 14:02
|1.4653
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|18615971
|2008.09.30 06:06
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4366
|1.4266
|1.4566
|2008.09.30 06:49
|1.4370
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|18826015
|2008.10.01 17:18
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4038
|1.3938
|1.4238
|2008.10.01 17:19
|1.4042
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|18826511
|2008.10.01 17:39
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4053
|1.3953
|1.4253
|2008.10.01 17:42
|1.4057
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|18920883
|2008.10.02 13:23
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3873
|0.0000
|1.3910
|2008.10.02 13:53
|1.3893
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|19142520
|2008.10.03 22:46
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7725
|0.0000
|1.7685
|2008.10.06 00:00
|1.7685
|0.00
|0.00
|-0.18
|4.00
|19237932
|2008.10.06 12:17
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.7585
|0.0000
|1.7545
|2008.10.06 12:42
|1.7575
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|19272669
|2008.10.06 16:03
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7486
|0.0000
|1.7446
|2008.10.06 16:13
|1.7446
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|19278656
|2008.10.06 16:16
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7400
|0.0000
|1.7360
|2008.10.06 16:20
|1.7360
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|19333153
|2008.10.06 18:49
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.7405
|0.0000
|1.7365
|2008.10.06 19:25
|1.7385
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|19449744
|2008.10.07 06:58
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.7546
|0.0000
|1.7506
|2008.10.07 07:23
|1.7526
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|19171940
|2008.10.06 03:17
|sell
|0.02
|gbpjpy
|184.41
|0.00
|183.96
|2008.10.06 03:32
|184.20
|0.00
|0.00
|0.00
|4.03
|19234307
|2008.10.06 11:50
|sell
|0.02
|gbpjpy
|181.97
|0.00
|181.52
|2008.10.06 11:58
|181.76
|0.00
|0.00
|0.00
|4.06
|19257457
|2008.10.06 14:38
|sell
|0.02
|gbpjpy
|181.82
|0.00
|181.37
|2008.10.06 14:49
|181.61
|0.00
|0.00
|0.00
|4.07
|19236941
|2008.10.06 12:07
|sell
|0.02
|gbpjpy
|181.43
|0.00
|180.98
|2008.10.06 12:36
|181.22
|0.00
|0.00
|0.00
|4.08
|19263645
|2008.10.06 15:23
|sell
|0.02
|gbpjpy
|180.47
|0.00
|180.02
|2008.10.06 15:31
|180.26
|0.00
|0.00
|0.00
|4.09
|19467348
|2008.10.07 08:39
|sell
|0.02
|gbpjpy
|179.98
|0.00
|179.53
|2008.10.07 08:42
|179.77
|0.00
|0.00
|0.00
|4.09
|19482407
|2008.10.07 09:48
|sell
|0.02
|gbpjpy
|180.17
|0.00
|179.72
|2008.10.07 09:52
|179.96
|0.00
|0.00
|0.00
|4.09
|19274700
|2008.10.06 16:06
|sell
|0.02
|gbpjpy
|179.32
|0.00
|178.87
|2008.10.06 16:09
|179.11
|0.00
|0.00
|0.00
|4.10
|19502545
|2008.10.07 10:48
|sell
|0.02
|gbpjpy
|177.68
|0.00
|177.23
|2008.10.07 10:53
|177.47
|0.00
|0.00
|0.00
|4.12
|19523116
|2008.10.07 12:22
|sell
|0.02
|gbpjpy
|177.83
|0.00
|177.38
|2008.10.07 12:41
|177.62
|0.00
|0.00
|0.00
|4.12
|19396586
|2008.10.07 01:25
|sell
|0.02
|gbpjpy
|177.40
|0.00
|176.95
|2008.10.07 01:41
|177.19
|0.00
|0.00
|0.00
|4.14
|18883833
|2008.10.02 07:29
|buy
|0.02
|gbpjpy
|187.10
|0.00
|187.55
|2008.10.02 07:37
|187.32
|0.00
|0.00
|0.00
|4.15
|18876026
|2008.10.02 04:15
|sell
|0.02
|gbpjpy
|187.31
|0.00
|186.86
|2008.10.02 04:24
|187.09
|0.00
|0.00
|0.00
|4.16
|18888443
|2008.10.02 08:19
|sell
|0.02
|gbpjpy
|187.03
|0.00
|186.58
|2008.10.02 08:51
|186.81
|0.00
|0.00
|0.00
|4.17
|18896877
|2008.10.02 09:25
|sell
|0.02
|gbpjpy
|186.31
|0.00
|185.86
|2008.10.02 09:28
|186.09
|0.00
|0.00
|0.00
|4.17
|18898820
|2008.10.02 09:31
|sell
|0.02
|gbpjpy
|186.10
|0.00
|185.65
|2008.10.02 09:35
|185.88
|0.00
|0.00
|0.00
|4.17
|18934102
|2008.10.02 14:39
|sell
|0.02
|gbpjpy
|186.05
|0.00
|185.60
|2008.10.02 14:45
|185.83
|0.00
|0.00
|0.00
|4.17
|18936026
|2008.10.02 14:47
|sell
|0.02
|gbpjpy
|185.72
|0.00
|185.27
|2008.10.02 14:56
|185.50
|0.00
|0.00
|0.00
|4.17
|18948137
|2008.10.02 15:42
|sell
|0.02
|gbpjpy
|185.88
|0.00
|185.43
|2008.10.02 15:47
|185.66
|0.00
|0.00
|0.00
|4.17
|19136544
|2008.10.03 21:32
|sell
|0.02
|gbpjpy
|187.16
|0.00
|186.71
|2008.10.03 21:38
|186.94
|0.00
|0.00
|0.00
|4.17
|19327365
|2008.10.06 18:19
|sell
|0.02
|gbpjpy
|175.81
|0.00
|175.36
|2008.10.06 18:22
|175.60
|0.00
|0.00
|0.00
|4.17
|18919701
|2008.10.02 13:08
|sell
|0.02
|gbpjpy
|186.01
|0.00
|185.56
|2008.10.02 13:23
|185.79
|0.00
|0.00
|0.00
|4.18
|18931158
|2008.10.02 14:35
|sell
|0.02
|gbpjpy
|186.18
|0.00
|185.73
|2008.10.02 14:36
|185.96
|0.00
|0.00
|0.00
|4.18
|18955743
|2008.10.02 16:38
|sell
|0.02
|gbpjpy
|185.60
|0.00
|185.15
|2008.10.02 16:48
|185.38
|0.00
|0.00
|0.00
|4.18
|18957231
|2008.10.02 16:50
|sell
|0.02
|gbpjpy
|185.33
|0.00
|184.88
|2008.10.02 17:00
|185.11
|0.00
|0.00
|0.00
|4.18
|19066601
|2008.10.03 14:51
|sell
|0.02
|gbpjpy
|185.03
|0.00
|184.58
|2008.10.03 14:57
|184.81
|0.00
|0.00
|0.00
|4.18
|19130025
|2008.10.03 20:29
|sell
|0.02
|gbpjpy
|187.40
|0.00
|186.95
|2008.10.03 20:31
|187.18
|0.00
|0.00
|0.00
|4.18
|19133350
|2008.10.03 20:51
|sell
|0.02
|gbpjpy
|187.38
|0.00
|186.93
|2008.10.03 21:02
|187.16
|0.00
|0.00
|0.00
|4.18
|18984632
|2008.10.02 21:52
|sell
|0.02
|gbpjpy
|185.49
|0.00
|185.04
|2008.10.02 22:12
|185.27
|0.00
|0.00
|0.00
|4.19
|19138412
|2008.10.03 21:51
|sell
|0.02
|gbpjpy
|186.75
|0.00
|186.30
|2008.10.03 22:06
|186.53
|0.00
|0.00
|0.00
|4.19
|19177498
|2008.10.06 05:01
|sell
|0.02
|gbpjpy
|183.91
|0.00
|183.46
|2008.10.06 05:04
|183.69
|0.00
|0.00
|0.00
|4.22
|19215661
|2008.10.06 09:45
|sell
|0.04
|gbpjpy
|182.20
|0.00
|181.75
|2008.10.06 10:07
|182.09
|0.00
|0.00
|0.00
|4.25
|19142192
|2008.10.03 22:42
|sell
|0.01
|gbpjpy
|186.68
|0.00
|186.23
|2008.10.06 00:00
|186.23
|0.00
|0.00
|-0.28
|4.27
|19457934
|2008.10.07 07:55
|buy
|0.02
|gbpjpy
|180.04
|0.00
|180.49
|2008.10.07 07:58
|180.26
|0.00
|0.00
|0.00
|4.27
|19266177
|2008.10.06 15:32
|sell
|0.02
|gbpjpy
|180.49
|0.00
|180.04
|2008.10.06 15:45
|180.27
|0.00
|0.00
|0.00
|4.28
|19377370
|2008.10.06 22:49
|sell
|0.04
|gbpjpy
|177.86
|0.00
|177.41
|2008.10.06 22:54
|177.75
|0.00
|0.00
|0.00
|4.32
|19379303
|2008.10.06 23:03
|sell
|0.02
|gbpjpy
|177.72
|0.00
|177.27
|2008.10.06 23:09
|177.50
|0.00
|0.00
|0.00
|4.32
|19394863
|2008.10.07 01:13
|sell
|0.02
|gbpjpy
|178.06
|0.00
|177.61
|2008.10.07 01:16
|177.84
|0.00
|0.00
|0.00
|4.32
|18810169
|2008.10.01 15:30
|sell
|0.02
|gbpjpy
|187.83
|0.00
|187.38
|2008.10.01 15:33
|187.60
|0.00
|0.00
|0.00
|4.34
|19325138
|2008.10.06 18:12
|buy
|0.02
|gbpjpy
|175.82
|0.00
|176.27
|2008.10.06 18:14
|176.04
|0.00
|0.00
|0.00
|4.34
|19409338
|2008.10.07 03:25
|buy
|0.02
|gbpjpy
|176.91
|0.00
|177.36
|2008.10.07 03:33
|177.13
|0.00
|0.00
|0.00
|4.34
|19360456
|2008.10.06 21:27
|sell
|0.04
|usdjpy
|101.29
|0.00
|100.89
|2008.10.06 21:36
|101.18
|0.00
|0.00
|0.00
|4.35
|18927679
|2008.10.02 14:20
|sell
|0.02
|gbpjpy
|186.23
|0.00
|185.78
|2008.10.02 14:24
|186.00
|0.00
|0.00
|0.00
|4.36
|19335972
|2008.10.06 19:03
|sell
|0.02
|gbpjpy
|175.65
|0.00
|175.20
|2008.10.06 19:16
|175.43
|0.00
|0.00
|0.00
|4.36
|18897052
|2008.10.02 09:25
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.7657
|0.0000
|1.7617
|2008.10.02 09:26
|1.7646
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|18902138
|2008.10.02 09:50
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.7655
|0.0000
|1.7615
|2008.10.02 09:54
|1.7644
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|19275368
|2008.10.06 16:10
|sell
|0.01
|gbpjpy
|179.10
|0.00
|178.65
|2008.10.06 16:12
|178.65
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|19489483
|2008.10.07 10:11
|sell
|0.01
|gbpjpy
|177.43
|0.00
|176.98
|2008.10.07 10:14
|176.98
|0.00
|0.00
|0.00
|4.41
|19504811
|2008.10.07 10:58
|sell
|0.01
|gbpjpy
|177.02
|0.00
|176.57
|2008.10.07 11:03
|176.57
|0.00
|0.00
|0.00
|4.42
|19491005
|2008.10.07 10:15
|sell
|0.01
|gbpjpy
|176.51
|0.00
|176.06
|2008.10.07 10:16
|176.06
|0.00
|0.00
|0.00
|4.43
|19279383
|2008.10.06 16:17
|sell
|0.01
|gbpjpy
|176.62
|0.00
|176.17
|2008.10.06 16:18
|176.17
|0.00
|0.00
|0.00
|4.44
|19368317
|2008.10.06 21:55
|sell
|0.02
|gbpjpy
|177.41
|0.00
|176.96
|2008.10.06 21:55
|177.18
|0.00
|0.00
|0.00
|4.53
|19071504
|2008.10.03 15:09
|sell
|0.08
|gbpjpy
|185.28
|0.00
|184.83
|2008.10.03 15:12
|185.22
|0.00
|0.00
|0.00
|4.56
|19121365
|2008.10.03 19:45
|sell
|0.04
|gbpjpy
|187.04
|0.00
|186.59
|2008.10.03 19:46
|186.92
|0.00
|0.00
|0.00
|4.56
|19183334
|2008.10.06 05:58
|sell
|0.02
|gbpjpy
|182.63
|0.00
|182.18
|2008.10.06 06:06
|182.39
|0.00
|0.00
|0.00
|4.63
|18082920
|2008.09.23 19:37
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4643
|1.4543
|1.4793
|2008.09.23 22:23
|1.4690
|0.00
|0.00
|0.00
|4.70
|19419951
|2008.10.07 05:01
|sell
|0.02
|gbpjpy
|178.31
|0.00
|177.86
|2008.10.07 05:21
|178.07
|0.00
|0.00
|0.00
|4.70
|19369311
|2008.10.06 21:59
|sell
|0.08
|gbpjpy
|177.41
|0.00
|176.96
|2008.10.06 22:03
|177.35
|0.00
|0.00
|0.00
|4.72
|19117875
|2008.10.03 19:29
|sell
|0.02
|gbpjpy
|188.27
|0.00
|187.82
|2008.10.03 19:32
|188.02
|0.00
|0.00
|0.00
|4.73
|19303398
|2008.10.06 16:56
|sell
|0.02
|gbpjpy
|175.77
|0.00
|175.32
|2008.10.06 17:00
|175.53
|0.00
|0.00
|0.00
|4.75
|19329634
|2008.10.06 18:30
|sell
|0.02
|gbpjpy
|175.69
|0.00
|175.24
|2008.10.06 18:40
|175.45
|0.00
|0.00
|0.00
|4.75
|19440591
|2008.10.07 06:13
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3600
|0.0000
|1.3563
|2008.10.07 06:22
|1.3588
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|19337728
|2008.10.06 19:17
|buy
|0.02
|gbpjpy
|175.39
|0.00
|175.84
|2008.10.06 19:22
|175.64
|0.00
|0.00
|0.00
|4.96
|19169415
|2008.10.06 02:53
|buy
|0.02
|gbpjpy
|184.33
|0.00
|184.78
|2008.10.06 02:59
|184.59
|0.00
|0.00
|0.00
|4.97
|16323120
|2008.09.05 02:11
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4272
|1.4172
|1.4472
|2008.09.05 02:19
|1.4277
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|16324703
|2008.09.05 03:38
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4285
|1.4185
|1.4485
|2008.09.05 14:30
|1.4290
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|17138403
|2008.09.15 14:16
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4165
|1.4065
|1.4365
|2008.09.15 14:56
|1.4170
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|17900604
|2008.09.22 12:54
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4573
|1.4673
|1.4373
|2008.09.22 13:28
|1.4568
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|18025158
|2008.09.23 11:17
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4713
|1.4613
|1.4913
|2008.09.23 11:19
|1.4718
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|18030548
|2008.09.23 11:54
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4770
|1.4670
|1.4970
|2008.09.23 11:55
|1.4775
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|18031553
|2008.09.23 11:56
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4782
|1.4682
|1.4982
|2008.09.23 12:01
|1.4787
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|18339300
|2008.09.26 04:13
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4661
|1.4761
|1.4461
|2008.09.26 07:06
|1.4656
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|18826007
|2008.10.01 17:18
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4037
|1.3937
|1.4237
|2008.10.01 17:19
|1.4042
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|18826507
|2008.10.01 17:39
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4052
|1.3952
|1.4252
|2008.10.01 17:42
|1.4057
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|19359487
|2008.10.06 21:23
|buy
|0.02
|gbpjpy
|176.03
|0.00
|176.48
|2008.10.06 21:27
|176.29
|0.00
|0.00
|0.00
|5.13
|18808092
|2008.10.01 15:19
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3989
|0.0000
|1.4026
|2008.10.01 15:26
|1.4002
|0.00
|0.00
|0.00
|5.20
|18907737
|2008.10.02 10:38
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3931
|0.0000
|1.3894
|2008.10.02 10:48
|1.3918
|0.00
|0.00
|0.00
|5.20
|18942885
|2008.10.02 15:07
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3793
|0.0000
|1.3756
|2008.10.02 15:24
|1.3780
|0.00
|0.00
|0.00
|5.20
|18954038
|2008.10.02 16:22
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3830
|0.0000
|1.3793
|2008.10.02 16:50
|1.3817
|0.00
|0.00
|0.00
|5.20
|19067456
|2008.10.03 14:56
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.7599
|0.0000
|1.7559
|2008.10.03 14:58
|1.7573
|0.00
|0.00
|0.00
|5.20
|19100785
|2008.10.03 17:31
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3820
|0.0000
|1.3783
|2008.10.03 17:32
|1.3807
|0.00
|0.00
|0.00
|5.20
|19131718
|2008.10.03 20:35
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3859
|0.0000
|1.3822
|2008.10.03 20:38
|1.3846
|0.00
|0.00
|0.00
|5.20
|19176401
|2008.10.06 04:41
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3656
|0.0000
|1.3619
|2008.10.06 04:50
|1.3643
|0.00
|0.00
|0.00
|5.20
|19210199
|2008.10.06 09:10
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3586
|0.0000
|1.3549
|2008.10.06 09:18
|1.3573
|0.00
|0.00
|0.00
|5.20
|19223421
|2008.10.06 10:25
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3601
|0.0000
|1.3564
|2008.10.06 10:46
|1.3588
|0.00
|0.00
|0.00
|5.20
|19234384
|2008.10.06 11:50
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3576
|0.0000
|1.3539
|2008.10.06 11:54
|1.3563
|0.00
|0.00
|0.00
|5.20
|19238533
|2008.10.06 12:19
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3594
|0.0000
|1.3557
|2008.10.06 12:21
|1.3581
|0.00
|0.00
|0.00
|5.20
|19264772
|2008.10.06 15:27
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3593
|0.0000
|1.3556
|2008.10.06 15:31
|1.3580
|0.00
|0.00
|0.00
|5.20
|19303713
|2008.10.06 16:57
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3508
|0.0000
|1.3471
|2008.10.06 17:00
|1.3495
|0.00
|0.00
|0.00
|5.20
|19410203
|2008.10.07 03:34
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3517
|0.0000
|1.3480
|2008.10.07 03:39
|1.3504
|0.00
|0.00
|0.00
|5.20
|19500493
|2008.10.07 10:43
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3568
|0.0000
|1.3531
|2008.10.07 10:57
|1.3555
|0.00
|0.00
|0.00
|5.20
|19525352
|2008.10.07 12:36
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.7438
|0.0000
|1.7398
|2008.10.07 12:45
|1.7425
|0.00
|0.00
|0.00
|5.20
|19308869
|2008.10.06 17:08
|sell
|0.02
|gbpjpy
|176.19
|0.00
|175.74
|2008.10.06 17:08
|175.92
|0.00
|0.00
|0.00
|5.33
|19309742
|2008.10.06 17:10
|sell
|0.02
|gbpjpy
|176.19
|0.00
|175.74
|2008.10.06 17:13
|175.92
|0.00
|0.00
|0.00
|5.34
|19170051
|2008.10.06 02:59
|sell
|0.02
|gbpjpy
|184.57
|0.00
|184.12
|2008.10.06 03:10
|184.29
|0.00
|0.00
|0.00
|5.36
|19211540
|2008.10.06 09:19
|sell
|0.04
|usdjpy
|103.65
|0.00
|103.25
|2008.10.06 10:11
|103.51
|0.00
|0.00
|0.00
|5.41
|18995418
|2008.10.03 00:57
|sell
|0.02
|gbpjpy
|185.56
|0.00
|185.11
|2008.10.03 01:47
|185.27
|0.00
|0.00
|0.00
|5.52
|19102678
|2008.10.03 17:41
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3842
|0.0000
|1.3805
|2008.10.03 17:43
|1.3828
|0.00
|0.00
|0.00
|5.60
|19313989
|2008.10.06 17:24
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.7393
|0.0000
|1.7353
|2008.10.06 17:27
|1.7379
|0.00
|0.00
|0.00
|5.60
|19373442
|2008.10.06 22:20
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3537
|0.0000
|1.3500
|2008.10.06 22:48
|1.3523
|0.00
|0.00
|0.00
|5.60
|19400424
|2008.10.07 02:15
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3539
|0.0000
|1.3502
|2008.10.07 02:47
|1.3525
|0.00
|0.00
|0.00
|5.60
|19292366
|2008.10.06 16:36
|sell
|0.02
|gbpjpy
|175.05
|0.00
|174.60
|2008.10.06 16:37
|174.75
|0.00
|0.00
|0.00
|5.97
|16323107
|2008.09.05 02:09
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4271
|1.4171
|1.4471
|2008.09.05 02:19
|1.4277
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|16994005
|2008.09.12 14:00
|sell
|0.30
|eurusd
|1.4077
|1.4139
|0.0000
|2008.09.12 14:38
|1.4075
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|17107142
|2008.09.15 10:00
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.8025
|1.8098
|0.0000
|2008.09.15 10:09
|1.8023
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|17138393
|2008.09.15 13:22
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4164
|1.4064
|1.4364
|2008.09.15 14:56
|1.4170
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|17248534
|2008.09.16 04:30
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.7946
|1.7873
|0.0000
|2008.09.16 05:18
|1.7948
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|17323182
|2008.09.16 15:30
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.7811
|1.7738
|0.0000
|2008.09.16 15:50
|1.7813
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|17392816
|2008.09.17 00:00
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.7807
|1.7880
|0.0000
|2008.09.17 00:12
|1.7804
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|17609540
|2008.09.18 10:52
|sell
|0.30
|eurusd
|1.4403
|1.4465
|0.0000
|2008.09.18 10:57
|1.4401
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|18030544
|2008.09.23 11:54
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4768
|1.4668
|1.4968
|2008.09.23 11:55
|1.4774
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|18030546
|2008.09.23 11:54
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4769
|1.4669
|1.4969
|2008.09.23 11:55
|1.4775
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|18031549
|2008.09.23 11:55
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4781
|1.4681
|1.4981
|2008.09.23 12:01
|1.4787
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|18088628
|2008.09.23 20:30
|sell
|0.20
|eurusd
|1.4696
|1.4758
|0.0000
|2008.09.23 22:23
|1.4693
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|18135441
|2008.09.24 10:00
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8557
|1.8630
|0.0000
|2008.09.24 10:00
|1.8554
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|18186633
|2008.09.24 18:30
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8494
|1.8567
|0.0000
|2008.09.24 21:47
|1.8491
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|18208137
|2008.09.25 00:13
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4624
|1.4524
|1.4824
|2008.09.25 00:46
|1.4630
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|18339299
|2008.09.26 04:13
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4662
|1.4762
|1.4462
|2008.09.26 07:06
|1.4656
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|18375621
|2008.09.26 12:00
|buy
|0.20
|eurusd
|1.4588
|1.4526
|0.0000
|2008.09.26 12:06
|1.4591
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|18382716
|2008.09.26 13:36
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4619
|1.4519
|1.4819
|2008.09.26 13:43
|1.4625
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|18383870
|2008.09.26 13:51
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4635
|1.4535
|1.4835
|2008.09.26 13:53
|1.4641
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|18488776
|2008.09.29 12:15
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4367
|1.4267
|1.4567
|2008.09.29 14:05
|1.4373
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|18521122
|2008.09.29 16:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8111
|1.8038
|0.0000
|2008.09.29 16:31
|1.8117
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|18540109
|2008.09.29 19:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4395
|1.4457
|0.0000
|2008.09.29 19:39
|1.4389
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|18566400
|2008.09.29 20:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8151
|1.8224
|0.0000
|2008.09.29 20:33
|1.8145
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|18812802
|2008.10.01 15:52
|sell
|0.04
|eurusd
|1.4028
|0.0000
|1.3991
|2008.10.01 16:05
|1.4013
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|18823930
|2008.10.01 17:07
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4017
|1.3917
|1.4217
|2008.10.01 17:17
|1.4023
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|18825993
|2008.10.01 17:18
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4036
|1.3936
|1.4236
|2008.10.01 17:19
|1.4042
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|18826504
|2008.10.01 17:19
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4051
|1.3951
|1.4251
|2008.10.01 17:42
|1.4057
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|19067403
|2008.10.03 14:55
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3794
|0.0000
|1.3757
|2008.10.03 14:57
|1.3764
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|19108038
|2008.10.03 18:16
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3847
|0.0000
|1.3810
|2008.10.03 18:23
|1.3832
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|19114933
|2008.10.03 19:15
|sell
|0.04
|usdchf
|1.1307
|0.0000
|1.1267
|2008.10.03 19:24
|1.1290
|0.00
|0.00
|0.00
|6.02
|19113980
|2008.10.03 19:09
|buy
|0.02
|gbpjpy
|187.99
|0.00
|188.44
|2008.10.03 19:21
|188.31
|0.00
|0.00
|0.00
|6.03
|19130526
|2008.10.03 20:31
|sell
|0.04
|usdchf
|1.1268
|0.0000
|1.1228
|2008.10.03 20:36
|1.1251
|0.00
|0.00
|0.00
|6.04
|19095242
|2008.10.03 16:59
|sell
|0.04
|usdjpy
|105.89
|0.00
|105.49
|2008.10.03 17:52
|105.73
|0.00
|0.00
|0.00
|6.05
|19110925
|2008.10.03 18:41
|sell
|0.04
|usdjpy
|106.01
|0.00
|105.61
|2008.10.03 19:27
|105.85
|0.00
|0.00
|0.00
|6.05
|19122622
|2008.10.03 19:50
|sell
|0.04
|usdjpy
|105.65
|0.00
|105.25
|2008.10.03 19:53
|105.49
|0.00
|0.00
|0.00
|6.07
|19138699
|2008.10.03 21:55
|buy
|0.04
|usdjpy
|105.18
|0.00
|105.58
|2008.10.03 22:46
|105.34
|0.00
|0.00
|0.00
|6.08
|19205536
|2008.10.06 08:50
|sell
|0.16
|gbpjpy
|182.03
|0.00
|181.58
|2008.10.06 08:55
|181.99
|0.00
|0.00
|0.00
|6.18
|19231959
|2008.10.06 11:27
|sell
|0.04
|usdjpy
|103.64
|0.00
|103.24
|2008.10.06 11:36
|103.48
|0.00
|0.00
|0.00
|6.18
|18082231
|2008.09.23 19:30
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4628
|1.4528
|1.4778
|2008.09.23 22:23
|1.4690
|0.00
|0.00
|0.00
|6.20
|19307799
|2008.10.06 17:05
|sell
|0.04
|usdchf
|1.1484
|0.0000
|1.1444
|2008.10.06 17:10
|1.1466
|0.00
|0.00
|0.00
|6.28
|19318371
|2008.10.06 17:46
|buy
|0.04
|usdchf
|1.1441
|0.0000
|1.1481
|2008.10.06 18:02
|1.1459
|0.00
|0.00
|0.00
|6.28
|19458246
|2008.10.07 07:56
|sell
|0.04
|usdchf
|1.1465
|0.0000
|1.1425
|2008.10.07 08:13
|1.1447
|0.00
|0.00
|0.00
|6.29
|19402093
|2008.10.07 02:26
|sell
|0.04
|usdjpy
|101.76
|0.00
|101.36
|2008.10.07 02:56
|101.60
|0.00
|0.00
|0.00
|6.30
|19492295
|2008.10.07 10:17
|sell
|0.04
|usdchf
|1.1442
|0.0000
|1.1402
|2008.10.07 10:33
|1.1424
|0.00
|0.00
|0.00
|6.30
|19527445
|2008.10.07 12:48
|sell
|0.04
|usdchf
|1.1443
|0.0000
|1.1403
|2008.10.07 13:16
|1.1425
|0.00
|0.00
|0.00
|6.30
|19386240
|2008.10.06 23:59
|sell
|0.04
|usdjpy
|101.59
|0.00
|101.19
|2008.10.07 00:15
|101.43
|0.00
|0.00
|-0.31
|6.31
|19283812
|2008.10.06 16:23
|sell
|0.16
|usdjpy
|101.24
|0.00
|100.84
|2008.10.06 16:25
|101.20
|0.00
|0.00
|0.00
|6.32
|19308755
|2008.10.06 17:07
|sell
|0.04
|usdjpy
|101.44
|0.00
|101.04
|2008.10.06 17:12
|101.28
|0.00
|0.00
|0.00
|6.32
|18960426
|2008.10.02 17:10
|sell
|0.04
|usdchf
|1.1399
|0.0000
|1.1359
|2008.10.02 17:18
|1.1381
|0.00
|0.00
|0.00
|6.33
|19359613
|2008.10.06 21:23
|buy
|0.04
|gbpjpy
|175.87
|0.00
|176.32
|2008.10.06 21:26
|176.03
|0.00
|0.00
|0.00
|6.33
|19353996
|2008.10.06 20:55
|sell
|0.04
|usdjpy
|100.78
|0.00
|100.38
|2008.10.06 21:01
|100.62
|0.00
|0.00
|0.00
|6.36
|18945444
|2008.10.02 15:21
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.7590
|0.0000
|1.7550
|2008.10.02 15:27
|1.7574
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|19106241
|2008.10.03 18:06
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.7775
|0.0000
|1.7735
|2008.10.03 18:24
|1.7759
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|19183812
|2008.10.06 06:01
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.7609
|0.0000
|1.7569
|2008.10.06 06:04
|1.7593
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|19198366
|2008.10.06 07:51
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.7600
|0.0000
|1.7560
|2008.10.06 07:56
|1.7584
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|19205778
|2008.10.06 08:50
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.7599
|0.0000
|1.7559
|2008.10.06 08:56
|1.7583
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|19263245
|2008.10.06 15:21
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.7522
|0.0000
|1.7562
|2008.10.06 15:26
|1.7538
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|19318553
|2008.10.06 17:46
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.7397
|0.0000
|1.7357
|2008.10.06 17:52
|1.7381
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|19320428
|2008.10.06 17:53
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.7397
|0.0000
|1.7357
|2008.10.06 17:58
|1.7381
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|19327396
|2008.10.06 18:19
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.7406
|0.0000
|1.7366
|2008.10.06 18:39
|1.7390
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|19468699
|2008.10.07 08:45
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.7548
|0.0000
|1.7508
|2008.10.07 08:49
|1.7532
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|19476580
|2008.10.07 09:24
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3607
|0.0000
|1.3570
|2008.10.07 09:36
|1.3591
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|19477535
|2008.10.07 09:28
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.7537
|0.0000
|1.7497
|2008.10.07 09:43
|1.7521
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|19493853
|2008.10.07 10:21
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.7376
|0.0000
|1.7336
|2008.10.07 10:25
|1.7360
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|19472047
|2008.10.07 09:03
|buy
|0.04
|usdjpy
|102.53
|0.00
|102.93
|2008.10.07 09:12
|102.70
|0.00
|0.00
|0.00
|6.62
|19500011
|2008.10.07 10:42
|buy
|0.04
|usdchf
|1.1421
|0.0000
|1.1461
|2008.10.07 12:44
|1.1440
|0.00
|0.00
|0.00
|6.64
|19494211
|2008.10.07 10:22
|sell
|0.04
|usdjpy
|101.91
|0.00
|101.51
|2008.10.07 10:25
|101.74
|0.00
|0.00
|0.00
|6.68
|18947915
|2008.10.02 15:42
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.7608
|0.0000
|1.7568
|2008.10.02 15:51
|1.7591
|0.00
|0.00
|0.00
|6.80
|18995504
|2008.10.03 00:58
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.7641
|0.0000
|1.7601
|2008.10.03 01:03
|1.7624
|0.00
|0.00
|0.00
|6.80
|19128873
|2008.10.03 20:24
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.7804
|0.0000
|1.7764
|2008.10.03 20:27
|1.7787
|0.00
|0.00
|0.00
|6.80
|19265319
|2008.10.06 15:30
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.7557
|0.0000
|1.7517
|2008.10.06 15:32
|1.7540
|0.00
|0.00
|0.00
|6.80
|19410242
|2008.10.07 03:34
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.7449
|0.0000
|1.7409
|2008.10.07 03:37
|1.7432
|0.00
|0.00
|0.00
|6.80
|19421299
|2008.10.07 05:15
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.7467
|0.0000
|1.7427
|2008.10.07 05:30
|1.7450
|0.00
|0.00
|0.00
|6.80
|16323096
|2008.09.05 02:09
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4270
|1.4170
|1.4470
|2008.09.05 02:19
|1.4277
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|16324701
|2008.09.05 03:38
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4284
|1.4184
|1.4484
|2008.09.05 14:30
|1.4291
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|17138391
|2008.09.15 13:22
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4163
|1.4063
|1.4363
|2008.09.15 14:56
|1.4170
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|17639468
|2008.09.18 15:16
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4424
|1.4524
|1.4224
|2008.09.18 15:30
|1.4417
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|17639470
|2008.09.18 15:21
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4422
|1.4522
|1.4222
|2008.09.18 15:30
|1.4415
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|17643978
|2008.09.18 15:51
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4376
|1.4476
|1.4176
|2008.09.18 15:51
|1.4369
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|18025157
|2008.09.23 11:16
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4712
|1.4612
|1.4912
|2008.09.23 11:19
|1.4719
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|18030543
|2008.09.23 11:54
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4767
|1.4667
|1.4967
|2008.09.23 11:55
|1.4774
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|18208124
|2008.09.25 00:13
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4623
|1.4523
|1.4823
|2008.09.25 00:46
|1.4630
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|18209968
|2008.09.25 01:05
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4643
|1.4543
|1.4843
|2008.09.25 01:06
|1.4650
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|18382715
|2008.09.26 13:36
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4618
|1.4518
|1.4818
|2008.09.26 13:43
|1.4625
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|18570279
|2008.09.29 21:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4468
|1.4530
|0.0000
|2008.09.29 21:32
|1.4461
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|18823922
|2008.10.01 17:04
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4016
|1.3916
|1.4216
|2008.10.01 17:16
|1.4023
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|19201236
|2008.10.06 08:09
|sell
|0.04
|usdchf
|1.1383
|0.0000
|1.1343
|2008.10.06 08:21
|1.1363
|0.00
|0.00
|0.00
|7.04
|19192892
|2008.10.06 06:58
|sell
|0.04
|usdchf
|1.1353
|0.0000
|1.1313
|2008.10.06 07:09
|1.1333
|0.00
|0.00
|0.00
|7.06
|17475468
|2008.09.17 15:15
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.7900
|0.0000
|0.0000
|2008.09.17 16:44
|1.7936
|0.00
|0.00
|0.00
|7.20
|18954579
|2008.10.02 16:26
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.7614
|0.0000
|1.7574
|2008.10.02 16:35
|1.7596
|0.00
|0.00
|0.00
|7.20
|19310326
|2008.10.06 17:11
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.7382
|0.0000
|1.7342
|2008.10.06 17:14
|1.7364
|0.00
|0.00
|0.00
|7.20
|19444496
|2008.10.07 06:30
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.7628
|0.0000
|1.7588
|2008.10.07 06:35
|1.7610
|0.00
|0.00
|0.00
|7.20
|19528263
|2008.10.07 12:52
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.7438
|0.0000
|1.7398
|2008.10.07 13:00
|1.7420
|0.00
|0.00
|0.00
|7.20
|18946154
|2008.10.02 15:27
|buy
|0.04
|gbpjpy
|185.71
|0.00
|186.16
|2008.10.02 15:42
|185.90
|0.00
|0.00
|0.00
|7.21
|19285961
|2008.10.06 16:26
|sell
|0.04
|usdchf
|1.1415
|0.0000
|1.1375
|2008.10.06 16:28
|1.1394
|0.00
|0.00
|0.00
|7.37
|19192049
|2008.10.06 06:50
|sell
|0.04
|usdjpy
|103.18
|0.00
|102.78
|2008.10.06 07:07
|102.99
|0.00
|0.00
|0.00
|7.38
|19468492
|2008.10.07 08:44
|sell
|0.02
|gbpjpy
|180.02
|0.00
|179.57
|2008.10.07 09:02
|179.64
|0.00
|0.00
|0.00
|7.41
|19142540
|2008.10.03 22:46
|sell
|0.02
|usdjpy
|105.37
|0.00
|104.97
|2008.10.06 00:00
|104.97
|0.00
|0.00
|-0.15
|7.63
|19189053
|2008.10.06 06:34
|sell
|0.04
|usdchf
|1.1353
|0.0000
|1.1313
|2008.10.06 06:44
|1.1331
|0.00
|0.00
|0.00
|7.77
|19401411
|2008.10.07 02:22
|sell
|0.16
|gbpjpy
|177.53
|0.00
|177.08
|2008.10.07 02:51
|177.48
|0.00
|0.00
|0.00
|7.87
|16323083
|2008.09.05 02:07
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4269
|1.4169
|1.4469
|2008.09.05 02:19
|1.4277
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|16769291
|2008.09.10 13:00
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.7561
|1.7634
|0.0000
|2008.09.10 14:08
|1.7559
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|17385563
|2008.09.16 23:00
|sell
|0.20
|eurusd
|1.4128
|1.4190
|0.0000
|2008.09.16 23:09
|1.4124
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|17639467
|2008.09.18 15:16
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4425
|1.4525
|1.4225
|2008.09.18 15:30
|1.4417
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|17639469
|2008.09.18 15:21
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4423
|1.4523
|1.4223
|2008.09.18 15:30
|1.4415
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|17641523
|2008.09.18 15:33
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4395
|1.4495
|1.4195
|2008.09.18 15:49
|1.4387
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|17641535
|2008.09.18 15:33
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4393
|1.4493
|1.4193
|2008.09.18 15:49
|1.4385
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|17643973
|2008.09.18 15:51
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4378
|1.4478
|1.4178
|2008.09.18 15:51
|1.4370
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|17643976
|2008.09.18 15:51
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4377
|1.4477
|1.4177
|2008.09.18 15:51
|1.4369
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|18025155
|2008.09.23 11:16
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4711
|1.4611
|1.4911
|2008.09.23 11:19
|1.4719
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|18095258
|2008.09.23 22:30
|buy
|0.20
|eurusd
|1.4681
|1.4619
|0.0000
|2008.09.24 01:24
|1.4685
|0.00
|0.00
|0.32
|8.00
|18141515
|2008.09.24 11:00
|sell
|0.20
|eurusd
|1.4678
|1.4740
|0.0000
|2008.09.24 11:05
|1.4674
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|18208120
|2008.09.25 00:02
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4622
|1.4522
|1.4822
|2008.09.25 00:46
|1.4630
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|18382709
|2008.09.26 13:36
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4617
|1.4517
|1.4817
|2008.09.26 13:43
|1.4625
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|18488774
|2008.09.29 12:15
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4366
|1.4266
|1.4566
|2008.09.29 14:05
|1.4374
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|18576769
|2008.09.29 22:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8094
|1.8167
|0.0000
|2008.09.29 22:17
|1.8086
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|19280087
|2008.10.06 16:18
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.7416
|0.0000
|1.7376
|2008.10.06 16:20
|1.7376
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|19284809
|2008.10.06 16:24
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.7414
|0.0000
|1.7374
|2008.10.06 16:26
|1.7394
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|19488684
|2008.10.07 10:08
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.7426
|0.0000
|1.7386
|2008.10.07 10:09
|1.7406
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|19169666
|2008.10.06 02:55
|buy
|0.04
|gbpjpy
|184.38
|0.00
|184.83
|2008.10.06 02:59
|184.59
|0.00
|0.00
|0.00
|8.03
|19173903
|2008.10.06 03:51
|sell
|0.04
|gbpjpy
|184.43
|0.00
|183.98
|2008.10.06 04:24
|184.22
|0.00
|0.00
|0.00
|8.04
|19278990
|2008.10.06 16:16
|sell
|0.04
|usdchf
|1.1425
|0.0000
|1.1385
|2008.10.06 16:17
|1.1402
|0.00
|0.00
|0.00
|8.07
|19181686
|2008.10.06 05:37
|sell
|0.04
|usdchf
|1.1343
|0.0000
|1.1303
|2008.10.06 06:20
|1.1320
|0.00
|0.00
|0.00
|8.13
|19422975
|2008.10.07 05:28
|sell
|0.04
|gbpjpy
|178.34
|0.00
|177.89
|2008.10.07 05:31
|178.13
|0.00
|0.00
|0.00
|8.23
|19374751
|2008.10.06 22:27
|sell
|0.04
|gbpjpy
|177.88
|0.00
|177.43
|2008.10.06 22:33
|177.67
|0.00
|0.00
|0.00
|8.25
|19495340
|2008.10.07 10:25
|sell
|0.04
|gbpjpy
|176.62
|0.00
|176.17
|2008.10.07 10:31
|176.41
|0.00
|0.00
|0.00
|8.26
|19383540
|2008.10.06 23:36
|sell
|0.04
|gbpjpy
|176.92
|0.00
|176.47
|2008.10.06 23:42
|176.71
|0.00
|0.00
|0.00
|8.29
|19324486
|2008.10.06 18:10
|sell
|0.04
|gbpjpy
|176.27
|0.00
|175.82
|2008.10.06 18:12
|176.06
|0.00
|0.00
|0.00
|8.30
|19325875
|2008.10.06 18:15
|sell
|0.04
|gbpjpy
|176.10
|0.00
|175.65
|2008.10.06 18:16
|175.89
|0.00
|0.00
|0.00
|8.31
|19119205
|2008.10.03 19:36
|sell
|0.04
|gbpjpy
|188.12
|0.00
|187.67
|2008.10.03 19:42
|187.90
|0.00
|0.00
|0.00
|8.33
|18900178
|2008.10.02 09:38
|sell
|0.04
|gbpjpy
|186.19
|0.00
|185.74
|2008.10.02 09:42
|185.97
|0.00
|0.00
|0.00
|8.34
|18952131
|2008.10.02 16:11
|sell
|0.04
|gbpjpy
|185.70
|0.00
|185.25
|2008.10.02 16:16
|185.48
|0.00
|0.00
|0.00
|8.34
|18974909
|2008.10.02 19:13
|buy
|0.04
|gbpjpy
|186.01
|0.00
|186.46
|2008.10.02 19:31
|186.23
|0.00
|0.00
|0.00
|8.34
|19333668
|2008.10.06 18:51
|sell
|0.04
|gbpjpy
|175.71
|0.00
|175.26
|2008.10.06 19:00
|175.50
|0.00
|0.00
|0.00
|8.34
|19355214
|2008.10.06 21:02
|buy
|0.04
|gbpjpy
|174.78
|0.00
|175.23
|2008.10.06 21:05
|174.99
|0.00
|0.00
|0.00
|8.34
|18955321
|2008.10.02 16:33
|sell
|0.04
|gbpjpy
|185.67
|0.00
|185.22
|2008.10.02 16:34
|185.45
|0.00
|0.00
|0.00
|8.35
|19125264
|2008.10.03 20:03
|buy
|0.04
|gbpjpy
|187.53
|0.00
|187.98
|2008.10.03 20:06
|187.75
|0.00
|0.00
|0.00
|8.35
|19344129
|2008.10.06 19:57
|sell
|0.04
|usdjpy
|100.73
|0.00
|100.33
|2008.10.06 20:12
|100.52
|0.00
|0.00
|0.00
|8.36
|19075056
|2008.10.03 15:23
|buy
|0.04
|gbpjpy
|184.92
|0.00
|185.37
|2008.10.03 15:31
|185.14
|0.00
|0.00
|0.00
|8.37
|19324414
|2008.10.06 18:10
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.7406
|0.0000
|1.7366
|2008.10.06 18:11
|1.7385
|0.00
|0.00
|0.00
|8.40
|19237046
|2008.10.06 12:08
|sell
|0.04
|gbpjpy
|181.57
|0.00
|181.12
|2008.10.06 12:32
|181.35
|0.00
|0.00
|0.00
|8.53
|19422202
|2008.10.07 05:21
|buy
|0.04
|gbpjpy
|178.06
|0.00
|178.51
|2008.10.07 05:27
|178.28
|0.00
|0.00
|0.00
|8.62
|19523349
|2008.10.07 12:23
|sell
|0.04
|gbpjpy
|177.99
|0.00
|177.54
|2008.10.07 12:37
|177.77
|0.00
|0.00
|0.00
|8.64
|19100774
|2008.10.03 17:31
|sell
|0.04
|gbpjpy
|188.27
|0.00
|187.82
|2008.10.03 17:33
|188.04
|0.00
|0.00
|0.00
|8.68
|18902035
|2008.10.02 09:50
|sell
|0.04
|gbpjpy
|186.05
|0.00
|185.60
|2008.10.02 09:56
|185.82
|0.00
|0.00
|0.00
|8.73
|19488706
|2008.10.07 10:08
|sell
|0.02
|gbpjpy
|178.06
|0.00
|177.61
|2008.10.07 10:11
|177.61
|0.00
|0.00
|0.00
|8.82
|17066040
|2008.09.15 06:23
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4404
|1.4504
|1.4204
|2008.09.15 06:37
|1.4395
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|17094860
|2008.09.15 08:42
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4313
|1.4413
|1.4113
|2008.09.15 09:01
|1.4304
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|17294097
|2008.09.16 12:00
|sell
|0.30
|eurusd
|1.4178
|1.4240
|0.0000
|2008.09.16 12:59
|1.4175
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|17431454
|2008.09.17 08:30
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.7901
|1.7828
|0.0000
|2008.09.17 08:36
|1.7904
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|17541647
|2008.09.17 22:27
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4324
|1.4424
|1.4124
|2008.09.17 23:09
|1.4315
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|17541969
|2008.09.17 22:30
|buy
|0.30
|eurusd
|1.4327
|1.4265
|0.0000
|2008.09.18 01:33
|1.4330
|0.00
|0.00
|1.44
|9.00
|17641080
|2008.09.18 15:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4414
|1.4514
|1.4214
|2008.09.18 15:31
|1.4405
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|17641521
|2008.09.18 15:33
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4396
|1.4496
|1.4196
|2008.09.18 15:49
|1.4387
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|17641529
|2008.09.18 15:33
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4394
|1.4494
|1.4194
|2008.09.18 15:49
|1.4385
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|17643967
|2008.09.18 15:51
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4379
|1.4479
|1.4179
|2008.09.18 15:51
|1.4370
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|17644600
|2008.09.18 15:51
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4370
|1.4470
|1.4170
|2008.09.18 16:07
|1.4361
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|18025150
|2008.09.23 11:16
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4710
|1.4610
|1.4910
|2008.09.23 11:19
|1.4719
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|18208106
|2008.09.25 00:02
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4621
|1.4521
|1.4821
|2008.09.25 00:46
|1.4630
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|18488772
|2008.09.29 12:15
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4365
|1.4265
|1.4565
|2008.09.29 14:05
|1.4374
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|18511974
|2008.09.29 16:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8043
|1.7970
|0.0000
|2008.09.29 16:00
|1.8052
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|19208590
|2008.10.06 09:02
|buy
|0.16
|gbpjpy
|181.60
|0.00
|182.05
|2008.10.06 09:10
|181.66
|0.00
|0.00
|0.00
|9.28
|19477325
|2008.10.07 09:27
|sell
|0.16
|gbpjpy
|180.52
|0.00
|180.07
|2008.10.07 09:35
|180.46
|0.00
|0.00
|0.00
|9.32
|19446199
|2008.10.07 06:38
|sell
|0.04
|gbpjpy
|181.42
|0.00
|180.97
|2008.10.07 06:45
|181.18
|0.00
|0.00
|0.00
|9.34
|18884378
|2008.10.02 07:38
|sell
|0.04
|gbpjpy
|187.38
|0.00
|186.93
|2008.10.02 07:48
|187.13
|0.00
|0.00
|0.00
|9.45
|19282857
|2008.10.06 16:22
|sell
|0.04
|usdjpy
|100.87
|0.00
|100.47
|2008.10.06 16:27
|100.63
|0.00
|0.00
|0.00
|9.54
|18942914
|2008.10.02 15:07
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.7605
|0.0000
|1.7565
|2008.10.02 15:20
|1.7593
|0.00
|0.00
|0.00
|9.60
|18966221
|2008.10.02 17:57
|sell
|0.16
|eurusd
|1.3845
|0.0000
|1.3808
|2008.10.02 18:09
|1.3839
|0.00
|0.00
|0.00
|9.60
|19111408
|2008.10.03 18:43
|sell
|0.08
|usdchf
|1.1321
|0.0000
|1.1281
|2008.10.03 19:13
|1.1307
|0.00
|0.00
|0.00
|9.91
|16575969
|2008.09.08 21:54
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4145
|1.4045
|1.4345
|2008.09.09 11:05
|1.4155
|0.00
|0.00
|0.18
|10.00
|17066029
|2008.09.15 06:22
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4406
|1.4506
|1.4206
|2008.09.15 06:37
|1.4396
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|17066034
|2008.09.15 06:23
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4405
|1.4505
|1.4205
|2008.09.15 06:37
|1.4395
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|17911373
|2008.09.22 13:30
|sell
|0.20
|eurusd
|1.4565
|1.4627
|0.0000
|2008.09.22 14:29
|1.4560
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|18209966
|2008.09.25 01:05
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4642
|1.4542
|1.4842
|2008.09.25 01:06
|1.4652
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|18385904
|2008.09.26 14:00
|buy
|0.20
|eurusd
|1.4645
|1.4583
|0.0000
|2008.09.26 14:02
|1.4650
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|18488771
|2008.09.29 12:14
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4364
|1.4264
|1.4564
|2008.09.29 14:05
|1.4374
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|18581454
|2008.09.29 23:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4433
|1.4495
|0.0000
|2008.09.29 23:10
|1.4423
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|18617669
|2008.09.30 06:49
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4374
|1.4274
|1.4574
|2008.09.30 07:20
|1.4384
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|19473512
|2008.10.07 09:12
|sell
|0.04
|gbpjpy
|179.94
|0.00
|179.49
|2008.10.07 09:13
|179.68
|0.00
|0.00
|0.00
|10.13
|19345323
|2008.10.06 20:04
|sell
|0.08
|gbpjpy
|174.98
|0.00
|174.53
|2008.10.06 20:11
|174.85
|0.00
|0.00
|0.00
|10.33
|18947927
|2008.10.02 15:42
|sell
|0.08
|eurusd
|1.3808
|0.0000
|1.3771
|2008.10.02 15:55
|1.3795
|0.00
|0.00
|0.00
|10.40
|19127275
|2008.10.03 20:12
|sell
|0.08
|eurusd
|1.3900
|0.0000
|1.3863
|2008.10.03 20:15
|1.3887
|0.00
|0.00
|0.00
|10.40
|19216776
|2008.10.06 09:51
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.7588
|0.0000
|1.7548
|2008.10.06 10:10
|1.7562
|0.00
|0.00
|0.00
|10.40
|19318321
|2008.10.06 17:46
|sell
|0.08
|eurusd
|1.3535
|0.0000
|1.3498
|2008.10.06 17:55
|1.3522
|0.00
|0.00
|0.00
|10.40
|19522284
|2008.10.07 12:18
|sell
|0.08
|eurusd
|1.3586
|0.0000
|1.3549
|2008.10.07 12:44
|1.3573
|0.00
|0.00
|0.00
|10.40
|18953173
|2008.10.02 16:17
|buy
|0.16
|gbpjpy
|185.34
|0.00
|185.79
|2008.10.02 16:31
|185.41
|0.00
|0.00
|0.00
|10.64
|19454762
|2008.10.07 07:35
|sell
|0.16
|gbpjpy
|180.71
|0.00
|180.26
|2008.10.07 07:49
|180.64
|0.00
|0.00
|0.00
|10.88
|19266526
|2008.10.06 15:34
|sell
|0.04
|gbpjpy
|180.65
|0.00
|180.20
|2008.10.06 15:45
|180.37
|0.00
|0.00
|0.00
|10.90
|16575963
|2008.09.08 21:53
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4143
|1.4043
|1.4343
|2008.09.09 11:05
|1.4154
|0.00
|0.00
|0.18
|11.00
|16575967
|2008.09.08 21:54
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4144
|1.4044
|1.4344
|2008.09.09 11:05
|1.4155
|0.00
|0.00
|0.18
|11.00
|17074189
|2008.09.15 06:44
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4355
|1.4455
|1.4155
|2008.09.15 06:44
|1.4344
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|18209963
|2008.09.25 01:05
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4641
|1.4541
|1.4841
|2008.09.25 01:06
|1.4652
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|18375703
|2008.09.26 13:02
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4598
|1.4498
|1.4798
|2008.09.26 13:31
|1.4609
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|18385186
|2008.09.26 13:53
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4641
|1.4541
|1.4841
|2008.09.26 14:03
|1.4652
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|18570685
|2008.09.29 21:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8131
|1.8204
|0.0000
|2008.09.29 21:32
|1.8120
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|18576758
|2008.09.29 22:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4450
|1.4512
|0.0000
|2008.09.29 22:17
|1.4439
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|18581564
|2008.09.29 23:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8082
|1.8155
|0.0000
|2008.09.29 23:10
|1.8071
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|18926538
|2008.10.02 14:11
|sell
|0.08
|eurusd
|1.3912
|0.0000
|1.3875
|2008.10.02 14:16
|1.3898
|0.00
|0.00
|0.00
|11.20
|19116626
|2008.10.03 19:26
|sell
|0.08
|eurusd
|1.3851
|0.0000
|1.3814
|2008.10.03 19:28
|1.3837
|0.00
|0.00
|0.00
|11.20
|19133640
|2008.10.03 20:53
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.7789
|0.0000
|1.7749
|2008.10.03 21:01
|1.7761
|0.00
|0.00
|0.00
|11.20
|19303977
|2008.10.06 16:58
|sell
|0.08
|gbpjpy
|176.10
|0.00
|175.65
|2008.10.06 16:59
|175.95
|0.00
|0.00
|0.00
|11.86
|16640818
|2008.09.09 11:30
|buy
|0.40
|eurusd
|1.4183
|1.4121
|0.0000
|2008.09.09 11:32
|1.4186
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|16660669
|2008.09.09 15:00
|sell
|0.30
|eurusd
|1.4114
|1.4176
|0.0000
|2008.09.09 15:00
|1.4110
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|17074177
|2008.09.15 06:44
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4356
|1.4456
|1.4156
|2008.09.15 06:44
|1.4344
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|17408123
|2008.09.17 02:31
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.7874
|1.7801
|0.0000
|2008.09.17 02:37
|1.7878
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|17520645
|2008.09.17 20:00
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.8095
|1.8022
|0.0000
|2008.09.17 20:02
|1.8099
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|17553708
|2008.09.18 01:49
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4319
|1.4419
|1.4119
|2008.09.18 02:01
|1.4307
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|17900537
|2008.09.22 12:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4580
|1.4680
|1.4380
|2008.09.22 13:28
|1.4568
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|18209960
|2008.09.25 01:05
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4640
|1.4540
|1.4840
|2008.09.25 01:06
|1.4652
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|18375701
|2008.09.26 13:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4597
|1.4497
|1.4797
|2008.09.26 13:31
|1.4609
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|18381921
|2008.09.26 13:22
|buy
|0.20
|eurusd
|1.4600
|1.4538
|0.0000
|2008.09.26 13:31
|1.4606
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|18566321
|2008.09.29 20:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4491
|1.4553
|0.0000
|2008.09.29 20:33
|1.4479
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|18615957
|2008.09.30 06:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4359
|1.4259
|1.4559
|2008.09.30 06:49
|1.4371
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|19217874
|2008.10.06 09:56
|sell
|0.08
|eurusd
|1.3617
|0.0000
|1.3580
|2008.10.06 10:09
|1.3602
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|19102431
|2008.10.03 17:40
|buy
|0.08
|usdchf
|1.1291
|0.0000
|1.1331
|2008.10.03 18:42
|1.1308
|0.00
|0.00
|0.00
|12.03
|19097684
|2008.10.03 17:10
|sell
|0.08
|usdjpy
|106.05
|0.00
|105.65
|2008.10.03 17:39
|105.89
|0.00
|0.00
|0.00
|12.09
|19120542
|2008.10.03 19:44
|buy
|0.08
|usdjpy
|105.41
|0.00
|105.81
|2008.10.03 19:49
|105.57
|0.00
|0.00
|0.00
|12.12
|18907216
|2008.10.02 10:32
|sell
|0.04
|gbpjpy
|186.42
|0.00
|185.97
|2008.10.02 10:52
|186.10
|0.00
|0.00
|0.00
|12.15
|19455623
|2008.10.07 07:41
|sell
|0.08
|usdjpy
|103.14
|0.00
|102.74
|2008.10.07 07:43
|102.98
|0.00
|0.00
|0.00
|12.43
|19477410
|2008.10.07 09:28
|sell
|0.08
|usdjpy
|103.04
|0.00
|102.64
|2008.10.07 09:37
|102.88
|0.00
|0.00
|0.00
|12.44
|19425283
|2008.10.07 05:34
|sell
|0.08
|usdjpy
|102.46
|0.00
|102.06
|2008.10.07 05:36
|102.30
|0.00
|0.00
|0.00
|12.51
|19413735
|2008.10.07 04:00
|sell
|0.16
|usdjpy
|102.09
|0.00
|101.69
|2008.10.07 04:08
|102.01
|0.00
|0.00
|0.00
|12.55
|19532848
|2008.10.07 13:19
|sell
|0.08
|usdjpy
|102.19
|0.00
|101.79
|2008.10.07 13:22
|102.03
|0.00
|0.00
|0.00
|12.55
|19373374
|2008.10.06 22:19
|sell
|0.08
|usdjpy
|102.05
|0.00
|101.65
|2008.10.06 22:33
|101.89
|0.00
|0.00
|0.00
|12.56
|19521153
|2008.10.07 12:13
|sell
|0.08
|usdjpy
|102.02
|0.00
|101.62
|2008.10.07 12:42
|101.86
|0.00
|0.00
|0.00
|12.57
|19197097
|2008.10.06 07:44
|sell
|0.08
|usdchf
|1.1373
|0.0000
|1.1333
|2008.10.06 07:48
|1.1355
|0.00
|0.00
|0.00
|12.68
|19328657
|2008.10.06 18:25
|buy
|0.08
|usdjpy
|100.82
|0.00
|101.22
|2008.10.06 18:31
|100.98
|0.00
|0.00
|0.00
|12.68
|19342784
|2008.10.06 19:49
|buy
|0.08
|usdjpy
|100.44
|0.00
|100.84
|2008.10.06 19:53
|100.60
|0.00
|0.00
|0.00
|12.72
|18927279
|2008.10.02 14:16
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.7661
|0.0000
|1.7621
|2008.10.02 14:25
|1.7645
|0.00
|0.00
|0.00
|12.80
|19071576
|2008.10.03 15:10
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.7612
|0.0000
|1.7572
|2008.10.03 15:13
|1.7596
|0.00
|0.00
|0.00
|12.80
|19095217
|2008.10.03 16:58
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.7752
|0.0000
|1.7712
|2008.10.03 17:10
|1.7736
|0.00
|0.00
|0.00
|12.80
|19102571
|2008.10.03 17:40
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.7776
|0.0000
|1.7736
|2008.10.03 17:43
|1.7760
|0.00
|0.00
|0.00
|12.80
|19107449
|2008.10.03 18:11
|sell
|0.08
|eurusd
|1.3863
|0.0000
|1.3826
|2008.10.03 18:14
|1.3847
|0.00
|0.00
|0.00
|12.80
|19119823
|2008.10.03 19:43
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.7778
|0.0000
|1.7738
|2008.10.03 19:44
|1.7762
|0.00
|0.00
|0.00
|12.80
|19124172
|2008.10.03 19:56
|sell
|0.08
|eurusd
|1.3869
|0.0000
|1.3832
|2008.10.03 20:01
|1.3853
|0.00
|0.00
|0.00
|12.80
|19222357
|2008.10.06 10:19
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.7516
|0.0000
|1.7556
|2008.10.06 10:23
|1.7532
|0.00
|0.00
|0.00
|12.80
|19361693
|2008.10.06 21:31
|sell
|0.16
|gbpusd
|1.7452
|0.0000
|1.7412
|2008.10.06 21:36
|1.7444
|0.00
|0.00
|0.00
|12.80
|19401424
|2008.10.07 02:22
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.7475
|0.0000
|1.7435
|2008.10.07 02:40
|1.7459
|0.00
|0.00
|0.00
|12.80
|19503272
|2008.10.07 10:52
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.7393
|0.0000
|1.7353
|2008.10.07 10:55
|1.7377
|0.00
|0.00
|0.00
|12.80
|19519451
|2008.10.07 12:03
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.7425
|0.0000
|1.7385
|2008.10.07 12:08
|1.7409
|0.00
|0.00
|0.00
|12.80
|16490554
|2008.09.08 08:09
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4367
|1.4467
|1.4167
|2008.09.08 08:20
|1.4354
|0.00
|0.00
|0.00
|13.00
|17553707
|2008.09.18 01:49
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4320
|1.4420
|1.4120
|2008.09.18 02:01
|1.4307
|0.00
|0.00
|0.00
|13.00
|17806770
|2008.09.19 17:32
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4395
|1.4495
|1.4195
|2008.09.19 18:00
|1.4382
|0.00
|0.00
|0.00
|13.00
|18031541
|2008.09.23 11:55
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4774
|1.4674
|1.4974
|2008.09.23 12:01
|1.4787
|0.00
|0.00
|0.00
|13.00
|18339297
|2008.09.26 04:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4669
|1.4769
|1.4469
|2008.09.26 07:06
|1.4656
|0.00
|0.00
|0.00
|13.00
|18375696
|2008.09.26 13:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4596
|1.4496
|1.4796
|2008.09.26 13:31
|1.4609
|0.00
|0.00
|0.00
|13.00
|18383861
|2008.09.26 13:44
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4628
|1.4528
|1.4828
|2008.09.26 13:53
|1.4641
|0.00
|0.00
|0.00
|13.00
|18540096
|2008.09.29 19:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8052
|1.8125
|0.0000
|2008.09.29 19:39
|1.8039
|0.00
|0.00
|0.00
|13.00
|18823890
|2008.10.01 17:04
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4014
|1.3914
|1.4214
|2008.10.01 17:16
|1.4027
|0.00
|0.00
|0.00
|13.00
|18823908
|2008.10.01 17:04
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4015
|1.3915
|1.4215
|2008.10.01 17:17
|1.4028
|0.00
|0.00
|0.00
|13.00
|18825987
|2008.10.01 17:18
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4029
|1.3929
|1.4229
|2008.10.01 17:19
|1.4042
|0.00
|0.00
|0.00
|13.00
|18826503
|2008.10.01 17:19
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4044
|1.3944
|1.4244
|2008.10.01 17:42
|1.4057
|0.00
|0.00
|0.00
|13.00
|18826514
|2008.10.01 17:39
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4054
|1.3954
|1.4254
|2008.10.01 18:16
|1.4067
|0.00
|0.00
|0.00
|13.00
|19215169
|2008.10.06 09:41
|sell
|0.08
|usdchf
|1.1409
|0.0000
|1.1369
|2008.10.06 09:56
|1.1390
|0.00
|0.00
|0.00
|13.35
|16324699
|2008.09.05 02:20
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4277
|1.4177
|1.4477
|2008.09.05 14:30
|1.4291
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|17074795
|2008.09.15 08:35
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4327
|1.4427
|1.4127
|2008.09.15 08:42
|1.4313
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|17138390
|2008.09.15 13:22
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4156
|1.4056
|1.4356
|2008.09.15 14:56
|1.4170
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|17403773
|2008.09.17 02:01
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.7864
|1.7791
|0.0000
|2008.09.17 02:01
|1.7871
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|17553705
|2008.09.18 01:48
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4321
|1.4421
|1.4121
|2008.09.18 02:01
|1.4307
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|17806754
|2008.09.19 17:32
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4396
|1.4496
|1.4196
|2008.09.19 18:00
|1.4382
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|17806778
|2008.09.19 17:32
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4394
|1.4494
|1.4194
|2008.09.19 18:00
|1.4380
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|17917121
|2008.09.22 14:30
|sell
|0.20
|eurusd
|1.4562
|1.4624
|0.0000
|2008.09.22 14:34
|1.4555
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|18058296
|2008.09.23 16:00
|sell
|0.20
|eurusd
|1.4764
|1.4826
|0.0000
|2008.09.23 16:01
|1.4757
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|18088573
|2008.09.23 20:30
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8563
|1.8636
|0.0000
|2008.09.23 22:23
|1.8556
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|18105191
|2008.09.24 01:30
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8552
|1.8625
|0.0000
|2008.09.24 03:11
|1.8545
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|18276147
|2008.09.25 15:00
|buy
|0.20
|eurusd
|1.4707
|1.4645
|0.0000
|2008.09.25 15:30
|1.4714
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|18401858
|2008.09.26 16:00
|buy
|0.20
|eurusd
|1.4647
|1.4585
|0.0000
|2008.09.26 16:01
|1.4654
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|18511943
|2008.09.29 16:00
|buy
|0.20
|eurusd
|1.4395
|1.4333
|0.0000
|2008.09.29 16:00
|1.4402
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|16323071
|2008.09.05 02:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4262
|1.4162
|1.4462
|2008.09.05 02:19
|1.4277
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|16490552
|2008.09.08 08:09
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4368
|1.4468
|1.4168
|2008.09.08 08:20
|1.4353
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|17003304
|2008.09.12 15:30
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.7767
|1.7694
|0.0000
|2008.09.12 16:04
|1.7772
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|17072648
|2008.09.15 06:43
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4382
|1.4482
|1.4182
|2008.09.15 06:43
|1.4367
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|17072672
|2008.09.15 06:43
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4381
|1.4481
|1.4181
|2008.09.15 06:43
|1.4366
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|17074777
|2008.09.15 08:35
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4328
|1.4428
|1.4128
|2008.09.15 08:42
|1.4313
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|17435123
|2008.09.17 09:00
|buy
|0.30
|eurusd
|1.4234
|1.4172
|0.0000
|2008.09.17 09:03
|1.4239
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|17526249
|2008.09.17 20:30
|buy
|0.30
|eurusd
|1.4347
|1.4285
|0.0000
|2008.09.17 20:43
|1.4352
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|17639465
|2008.09.18 15:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4432
|1.4532
|1.4232
|2008.09.18 15:30
|1.4417
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|17806790
|2008.09.19 17:32
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4393
|1.4493
|1.4193
|2008.09.19 18:00
|1.4378
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|18025137
|2008.09.23 11:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4703
|1.4603
|1.4903
|2008.09.23 11:19
|1.4718
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|18030541
|2008.09.23 11:46
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4760
|1.4660
|1.4960
|2008.09.23 11:55
|1.4775
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|18382708
|2008.09.26 13:32
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4610
|1.4510
|1.4810
|2008.09.26 13:43
|1.4625
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|18620521
|2008.09.30 07:45
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4383
|1.4483
|1.4233
|2008.09.30 15:19
|1.4233
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|19304125
|2008.10.06 16:58
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.7416
|0.0000
|1.7376
|2008.10.06 16:59
|1.7397
|0.00
|0.00
|0.00
|15.20
|19355847
|2008.10.06 21:08
|sell
|0.32
|gbpjpy
|175.07
|0.00
|174.62
|2008.10.06 21:13
|175.02
|0.00
|0.00
|0.00
|15.90
|16490548
|2008.09.08 08:09
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4369
|1.4469
|1.4169
|2008.09.08 08:20
|1.4353
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|16878198
|2008.09.11 11:30
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3908
|1.3970
|0.0000
|2008.09.11 11:40
|1.3904
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|17072638
|2008.09.15 06:43
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4383
|1.4483
|1.4183
|2008.09.15 06:43
|1.4367
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|17074170
|2008.09.15 06:44
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4357
|1.4457
|1.4157
|2008.09.15 06:44
|1.4341
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|17074757
|2008.09.15 08:35
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4329
|1.4429
|1.4129
|2008.09.15 08:42
|1.4313
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|17539572
|2008.09.17 22:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4343
|1.4443
|1.4143
|2008.09.17 22:27
|1.4327
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|17641516
|2008.09.18 15:31
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4403
|1.4503
|1.4203
|2008.09.18 15:49
|1.4387
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|17643959
|2008.09.18 15:49
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4386
|1.4486
|1.4186
|2008.09.18 15:51
|1.4370
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|18014046
|2008.09.23 09:30
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8526
|1.8599
|0.0000
|2008.09.23 11:19
|1.8518
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|18208086
|2008.09.25 00:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4614
|1.4514
|1.4814
|2008.09.25 00:46
|1.4630
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|18299764
|2008.09.25 18:00
|buy
|0.20
|eurusd
|1.4645
|1.4583
|0.0000
|2008.09.25 18:35
|1.4653
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|18488770
|2008.09.29 12:10
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4357
|1.4257
|1.4557
|2008.09.29 14:05
|1.4373
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|18583768
|2008.09.29 23:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8069
|1.8142
|0.0000
|2008.09.29 23:45
|1.8053
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|19210302
|2008.10.06 09:10
|buy
|0.08
|gbpjpy
|181.74
|0.00
|182.19
|2008.10.06 09:19
|181.95
|0.00
|0.00
|0.00
|16.21
|19188160
|2008.10.06 06:25
|sell
|0.08
|gbpjpy
|181.60
|0.00
|181.15
|2008.10.06 06:30
|181.39
|0.00
|0.00
|0.00
|16.29
|19449840
|2008.10.07 06:58
|sell
|0.08
|gbpjpy
|180.57
|0.00
|180.12
|2008.10.07 07:02
|180.36
|0.00
|0.00
|0.00
|16.33
|19434871
|2008.10.07 05:54
|sell
|0.08
|gbpjpy
|179.99
|0.00
|179.54
|2008.10.07 05:55
|179.78
|0.00
|0.00
|0.00
|16.35
|19419100
|2008.10.07 04:53
|sell
|0.08
|gbpjpy
|178.31
|0.00
|177.86
|2008.10.07 04:57
|178.10
|0.00
|0.00
|0.00
|16.45
|19306917
|2008.10.06 17:02
|sell
|0.08
|gbpjpy
|176.15
|0.00
|175.70
|2008.10.06 17:04
|175.94
|0.00
|0.00
|0.00
|16.58
|19318051
|2008.10.06 17:45
|sell
|0.08
|gbpjpy
|176.44
|0.00
|175.99
|2008.10.06 17:50
|176.23
|0.00
|0.00
|0.00
|16.59
|19106214
|2008.10.03 18:06
|sell
|0.08
|gbpjpy
|188.08
|0.00
|187.63
|2008.10.03 18:24
|187.86
|0.00
|0.00
|0.00
|16.63
|19131596
|2008.10.03 20:34
|buy
|0.08
|gbpjpy
|187.27
|0.00
|187.72
|2008.10.03 20:39
|187.49
|0.00
|0.00
|0.00
|16.69
|18925086
|2008.10.02 13:57
|sell
|0.08
|gbpjpy
|186.25
|0.00
|185.80
|2008.10.02 14:14
|186.03
|0.00
|0.00
|0.00
|16.71
|18959026
|2008.10.02 17:04
|buy
|0.08
|gbpjpy
|184.93
|0.00
|185.38
|2008.10.02 17:20
|185.15
|0.00
|0.00
|0.00
|16.72
|19141830
|2008.10.03 22:37
|sell
|0.08
|gbpjpy
|186.95
|0.00
|186.50
|2008.10.03 22:42
|186.73
|0.00
|0.00
|0.00
|16.72
|18924795
|2008.10.02 13:53
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.7677
|0.0000
|1.7637
|2008.10.02 14:14
|1.7656
|0.00
|0.00
|0.00
|16.80
|18940145
|2008.10.02 14:56
|sell
|0.08
|usdchf
|1.1398
|0.0000
|1.1358
|2008.10.02 15:43
|1.1374
|0.00
|0.00
|0.00
|16.88
|16490543
|2008.09.08 08:09
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4370
|1.4470
|1.4170
|2008.09.08 08:20
|1.4353
|0.00
|0.00
|0.00
|17.00
|17074165
|2008.09.15 06:44
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4358
|1.4458
|1.4158
|2008.09.15 06:44
|1.4341
|0.00
|0.00
|0.00
|17.00
|17074733
|2008.09.15 08:35
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4330
|1.4430
|1.4130
|2008.09.15 08:42
|1.4313
|0.00
|0.00
|0.00
|17.00
|18579702
|2008.09.29 22:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4452
|1.4514
|0.0000
|2008.09.29 22:59
|1.4435
|0.00
|0.00
|0.00
|17.00
|19437389
|2008.10.07 06:02
|sell
|0.08
|gbpjpy
|180.84
|0.00
|180.39
|2008.10.07 06:06
|180.62
|0.00
|0.00
|0.00
|17.11
|19451009
|2008.10.07 07:04
|buy
|0.08
|gbpjpy
|180.21
|0.00
|180.66
|2008.10.07 07:14
|180.43
|0.00
|0.00
|0.00
|17.12
|19282229
|2008.10.06 16:21
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.7383
|0.0000
|1.7423
|2008.10.06 16:22
|1.7405
|0.00
|0.00
|0.00
|17.60
|19264066
|2008.10.06 15:25
|sell
|0.08
|gbpjpy
|180.82
|0.00
|180.37
|2008.10.06 15:28
|180.59
|0.00
|0.00
|0.00
|17.89
|16575959
|2008.09.08 21:33
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4136
|1.4036
|1.4336
|2008.09.09 11:05
|1.4154
|0.00
|0.00
|0.18
|18.00
|17072630
|2008.09.15 06:43
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4384
|1.4484
|1.4184
|2008.09.15 06:43
|1.4366
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|17252167
|2008.09.16 05:30
|sell
|0.30
|eurusd
|1.4199
|1.4261
|0.0000
|2008.09.16 05:54
|1.4193
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|17539567
|2008.09.17 22:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4344
|1.4444
|1.4144
|2008.09.17 22:27
|1.4326
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|17646483
|2008.09.18 16:00
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.8193
|1.8266
|0.0000
|2008.09.18 16:07
|1.8187
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|18048161
|2008.09.23 14:30
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8534
|1.8607
|0.0000
|2008.09.23 14:48
|1.8525
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|18299792
|2008.09.25 18:00
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8402
|1.8475
|0.0000
|2008.09.25 18:35
|1.8393
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|18505142
|2008.09.29 15:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4370
|1.4308
|0.0000
|2008.09.29 15:58
|1.4388
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|19501133
|2008.10.07 10:44
|sell
|0.08
|gbpjpy
|177.65
|0.00
|177.20
|2008.10.07 10:46
|177.42
|0.00
|0.00
|0.00
|18.01
|19115733
|2008.10.03 19:22
|sell
|0.08
|gbpjpy
|188.35
|0.00
|187.90
|2008.10.03 19:28
|188.11
|0.00
|0.00
|0.00
|18.14
|19131913
|2008.10.03 20:36
|sell
|0.08
|gbpjpy
|187.43
|0.00
|186.98
|2008.10.03 20:45
|187.19
|0.00
|0.00
|0.00
|18.23
|18972731
|2008.10.02 18:49
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.7684
|0.0000
|1.7644
|2008.10.02 18:56
|1.7661
|0.00
|0.00
|0.00
|18.40
|19452158
|2008.10.07 07:14
|sell
|0.08
|gbpjpy
|180.39
|0.00
|179.94
|2008.10.07 07:23
|180.15
|0.00
|0.00
|0.00
|18.69
|18883681
|2008.10.02 08:04
|sell
|0.27
|eurusd
|1.3935
|1.4070
|1.3846
|2008.10.02 08:12
|1.3928
|0.00
|0.00
|0.00
|18.90
|18883684
|2008.10.02 08:04
|sell
|0.27
|eurusd
|1.3935
|1.4070
|1.3791
|2008.10.02 08:12
|1.3928
|0.00
|0.00
|0.00
|18.90
|19284082
|2008.10.06 16:23
|sell
|0.16
|gbpjpy
|176.24
|0.00
|175.79
|2008.10.06 16:25
|176.12
|0.00
|0.00
|0.00
|18.98
|17539562
|2008.09.17 22:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4345
|1.4445
|1.4145
|2008.09.17 22:27
|1.4326
|0.00
|0.00
|0.00
|19.00
|17967257
|2008.09.22 22:45
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4793
|1.4893
|1.4593
|2008.09.22 23:02
|1.4774
|0.00
|0.00
|0.00
|19.00
|18209958
|2008.09.25 00:46
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4633
|1.4533
|1.4833
|2008.09.25 01:06
|1.4652
|0.00
|0.00
|0.00
|19.00
|19338989
|2008.10.06 19:25
|sell
|0.08
|gbpjpy
|175.85
|0.00
|175.40
|2008.10.06 19:25
|175.61
|0.00
|0.00
|0.00
|19.01
|19351041
|2008.10.06 20:36
|sell
|0.08
|gbpjpy
|174.73
|0.00
|174.28
|2008.10.06 20:51
|174.49
|0.00
|0.00
|0.00
|19.12
|19532309
|2008.10.07 13:14
|sell
|0.08
|gbpjpy
|178.18
|0.00
|177.73
|2008.10.07 13:22
|177.93
|0.00
|0.00
|0.00
|19.60
|19386199
|2008.10.06 23:59
|sell
|0.08
|gbpjpy
|177.11
|0.00
|176.66
|2008.10.07 00:15
|176.86
|0.00
|0.00
|-2.29
|19.72
|19289517
|2008.10.06 16:31
|sell
|0.08
|usdjpy
|101.11
|0.00
|100.71
|2008.10.06 16:32
|100.86
|0.00
|0.00
|0.00
|19.83
|16693458
|2008.09.09 19:00
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.7684
|1.7611
|0.0000
|2008.09.09 19:01
|1.7689
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|17917141
|2008.09.22 14:30
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8376
|1.8449
|0.0000
|2008.09.22 14:34
|1.8366
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|17967206
|2008.09.22 21:00
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8584
|1.8511
|0.0000
|2008.09.22 21:26
|1.8594
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|17967255
|2008.09.22 22:45
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4794
|1.4894
|1.4594
|2008.09.22 23:02
|1.4774
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|18058318
|2008.09.23 16:00
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8545
|1.8618
|0.0000
|2008.09.23 16:01
|1.8535
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|18139615
|2008.09.24 10:30
|sell
|0.20
|eurusd
|1.4681
|1.4743
|0.0000
|2008.09.24 10:45
|1.4671
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|18275897
|2008.09.25 15:00
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8554
|1.8481
|0.0000
|2008.09.25 15:30
|1.8564
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|18401826
|2008.09.26 16:00
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8447
|1.8374
|0.0000
|2008.09.26 16:01
|1.8457
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|18490591
|2008.09.29 12:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4353
|1.4291
|0.0000
|2008.09.29 14:05
|1.4373
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|18532241
|2008.09.29 18:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4381
|1.4319
|0.0000
|2008.09.29 18:42
|1.4401
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|19475851
|2008.10.07 09:22
|sell
|0.16
|usdjpy
|103.11
|0.00
|102.71
|2008.10.07 09:27
|102.98
|0.00
|0.00
|0.00
|20.20
|19523403
|2008.10.07 12:24
|sell
|0.16
|usdjpy
|102.18
|0.00
|101.78
|2008.10.07 12:33
|102.05
|0.00
|0.00
|0.00
|20.38
|19296441
|2008.10.06 16:43
|sell
|0.16
|usdjpy
|100.92
|0.00
|100.52
|2008.10.06 16:46
|100.79
|0.00
|0.00
|0.00
|20.64
|19216865
|2008.10.06 09:52
|sell
|0.08
|gbpjpy
|182.36
|0.00
|181.91
|2008.10.06 10:07
|182.09
|0.00
|0.00
|0.00
|20.85
|16743221
|2008.09.10 07:30
|sell
|0.30
|eurusd
|1.4174
|1.4236
|0.0000
|2008.09.10 07:34
|1.4167
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|17268475
|2008.09.16 09:00
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.7957
|1.7884
|0.0000
|2008.09.16 10:11
|1.7964
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|17347547
|2008.09.16 18:00
|sell
|0.30
|eurusd
|1.4149
|1.4211
|0.0000
|2008.09.16 18:12
|1.4142
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|17492778
|2008.09.17 17:00
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.7958
|1.8031
|0.0000
|2008.09.17 17:11
|1.7951
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|17539560
|2008.09.17 22:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4346
|1.4446
|1.4146
|2008.09.17 22:27
|1.4325
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|17641133
|2008.09.18 15:30
|sell
|0.30
|eurusd
|1.4414
|1.4476
|0.0000
|2008.09.18 15:31
|1.4407
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|17665569
|2008.09.18 19:00
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.8243
|1.8316
|0.0000
|2008.09.18 19:08
|1.8236
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|17669959
|2008.09.18 19:30
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.8225
|1.8298
|0.0000
|2008.09.18 19:35
|1.8218
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|17721427
|2008.09.19 07:58
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4224
|1.4124
|1.4424
|2008.09.19 08:10
|1.4245
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|17967251
|2008.09.22 22:37
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4795
|1.4895
|1.4595
|2008.09.22 23:02
|1.4774
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|18229059
|2008.09.25 06:08
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4696
|1.4796
|1.4496
|2008.09.25 12:45
|1.4675
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|19121487
|2008.10.03 19:45
|sell
|0.08
|gbpjpy
|187.20
|0.00
|186.75
|2008.10.03 19:46
|186.92
|0.00
|0.00
|0.00
|21.27
|19192645
|2008.10.06 06:56
|sell
|0.16
|gbpjpy
|181.51
|0.00
|181.06
|2008.10.06 07:06
|181.37
|0.00
|0.00
|0.00
|21.73
|19446345
|2008.10.07 06:39
|sell
|0.08
|gbpjpy
|181.61
|0.00
|181.16
|2008.10.07 06:41
|181.33
|0.00
|0.00
|0.00
|21.77
|17705389
|2008.09.19 02:30
|sell
|0.20
|eurusd
|1.4230
|1.4292
|0.0000
|2008.09.19 02:34
|1.4219
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|17721423
|2008.09.19 07:58
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4223
|1.4123
|1.4423
|2008.09.19 08:10
|1.4245
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|18139611
|2008.09.24 10:30
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8589
|1.8662
|0.0000
|2008.09.24 10:45
|1.8578
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|18229053
|2008.09.25 06:08
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4697
|1.4797
|1.4497
|2008.09.25 12:45
|1.4675
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|18905372
|2008.10.02 10:13
|sell
|0.16
|gbpusd
|1.7686
|0.0000
|1.7646
|2008.10.02 10:17
|1.7672
|0.00
|0.00
|0.00
|22.40
|19436400
|2008.10.07 05:59
|sell
|0.16
|eurusd
|1.3586
|0.0000
|1.3549
|2008.10.07 06:05
|1.3572
|0.00
|0.00
|0.00
|22.40
|19462972
|2008.10.07 08:18
|sell
|0.16
|eurusd
|1.3610
|0.0000
|1.3573
|2008.10.07 08:22
|1.3596
|0.00
|0.00
|0.00
|22.40
|17721419
|2008.09.19 07:58
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4222
|1.4122
|1.4422
|2008.09.19 08:10
|1.4245
|0.00
|0.00
|0.00
|23.00
|17967250
|2008.09.22 22:36
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4796
|1.4896
|1.4596
|2008.09.22 23:02
|1.4773
|0.00
|0.00
|0.00
|23.00
|18229048
|2008.09.25 06:08
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4698
|1.4798
|1.4498
|2008.09.25 12:45
|1.4675
|0.00
|0.00
|0.00
|23.00
|16317029
|2008.09.05 01:00
|buy
|0.40
|eurusd
|1.4256
|1.4194
|0.0000
|2008.09.05 01:46
|1.4262
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|16410931
|2008.09.05 15:30
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.7702
|1.7629
|0.0000
|2008.09.05 15:34
|1.7708
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|16490539
|2008.09.08 08:07
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4377
|1.4477
|1.4177
|2008.09.08 08:20
|1.4353
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|16644067
|2008.09.09 12:00
|buy
|0.40
|eurusd
|1.4181
|1.4119
|0.0000
|2008.09.09 12:13
|1.4187
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|16690123
|2008.09.09 18:30
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.7677
|1.7604
|0.0000
|2008.09.09 18:31
|1.7683
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|16767784
|2008.09.10 12:30
|sell
|0.40
|eurusd
|1.4102
|1.4164
|0.0000
|2008.09.10 12:37
|1.4096
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|16976278
|2008.09.12 09:30
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.7685
|1.7612
|0.0000
|2008.09.12 10:13
|1.7691
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|17091412
|2008.09.15 08:30
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.8065
|1.8138
|0.0000
|2008.09.15 08:30
|1.8057
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|17218747
|2008.09.15 23:00
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.7997
|1.8070
|0.0000
|2008.09.16 00:33
|1.7989
|0.00
|0.00
|-5.43
|24.00
|17229712
|2008.09.16 01:00
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.7956
|1.8029
|0.0000
|2008.09.16 01:53
|1.7948
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|17385541
|2008.09.16 23:00
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.7839
|1.7912
|0.0000
|2008.09.16 23:09
|1.7831
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|17610576
|2008.09.18 11:00
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.8194
|1.8267
|0.0000
|2008.09.18 11:03
|1.8186
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|17721414
|2008.09.19 07:58
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4221
|1.4121
|1.4421
|2008.09.19 08:10
|1.4245
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|17756666
|2008.09.19 11:30
|buy
|0.30
|eurusd
|1.4216
|1.4154
|0.0000
|2008.09.19 11:45
|1.4224
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|17760218
|2008.09.19 12:00
|sell
|0.30
|eurusd
|1.4214
|1.4276
|0.0000
|2008.09.19 12:01
|1.4206
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|17911398
|2008.09.22 13:30
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8396
|1.8469
|0.0000
|2008.09.22 14:29
|1.8384
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|18105217
|2008.09.24 01:30
|sell
|0.20
|eurusd
|1.4680
|1.4742
|0.0000
|2008.09.24 03:11
|1.4668
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|18229041
|2008.09.25 06:08
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4699
|1.4799
|1.4499
|2008.09.25 12:45
|1.4675
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|18427632
|2008.09.29 00:00
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8278
|1.8351
|0.0000
|2008.09.29 02:44
|1.8266
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|19071739
|2008.10.03 15:10
|sell
|0.16
|gbpusd
|1.7630
|0.0000
|1.7590
|2008.10.03 15:12
|1.7615
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|18824174
|2008.10.01 17:01
|buy
|0.16
|usdchf
|1.1214
|0.0000
|1.1254
|2008.10.01 18:37
|1.1231
|0.00
|0.00
|0.00
|24.22
|19130810
|2008.10.03 20:32
|buy
|0.16
|gbpjpy
|187.02
|0.00
|187.47
|2008.10.03 20:34
|187.18
|0.00
|0.00
|0.00
|24.30
|19499768
|2008.10.07 10:41
|sell
|0.08
|usdjpy
|102.18
|0.00
|101.78
|2008.10.07 10:54
|101.87
|0.00
|0.00
|0.00
|24.34
|18888373
|2008.10.02 08:22
|sell
|2.47
|eurusd
|1.3927
|1.4063
|1.3838
|2008.10.02 09:00
|1.3926
|0.00
|0.00
|0.00
|24.70
|18888381
|2008.10.02 08:22
|sell
|2.47
|eurusd
|1.3927
|1.4068
|1.3783
|2008.10.02 09:00
|1.3926
|0.00
|0.00
|0.00
|24.70
|19205646
|2008.10.06 08:50
|sell
|0.16
|usdjpy
|103.51
|0.00
|103.11
|2008.10.06 09:03
|103.35
|0.00
|0.00
|0.00
|24.77
|17072623
|2008.09.15 06:37
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4391
|1.4491
|1.4191
|2008.09.15 06:43
|1.4366
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|17074160
|2008.09.15 06:44
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4365
|1.4465
|1.4165
|2008.09.15 06:44
|1.4340
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|19300931
|2008.10.06 16:51
|sell
|0.16
|usdchf
|1.1478
|0.0000
|1.1438
|2008.10.06 16:56
|1.1460
|0.00
|0.00
|0.00
|25.13
|19366179
|2008.10.06 21:48
|sell
|0.32
|gbpjpy
|176.97
|0.00
|176.52
|2008.10.06 21:50
|176.89
|0.00
|0.00
|0.00
|25.26
|19224746
|2008.10.06 10:33
|sell
|0.16
|gbpusd
|1.7594
|0.0000
|1.7554
|2008.10.06 10:35
|1.7578
|0.00
|0.00
|0.00
|25.60
|17492813
|2008.09.17 17:00
|sell
|0.20
|eurusd
|1.4193
|1.4255
|0.0000
|2008.09.17 17:11
|1.4180
|0.00
|0.00
|0.00
|26.00
|18095290
|2008.09.23 22:30
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8549
|1.8476
|0.0000
|2008.09.24 01:24
|1.8562
|0.00
|0.00
|1.96
|26.00
|18141532
|2008.09.24 11:00
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8571
|1.8644
|0.0000
|2008.09.24 11:05
|1.8558
|0.00
|0.00
|0.00
|26.00
|18375596
|2008.09.26 12:00
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8382
|1.8309
|0.0000
|2008.09.26 12:06
|1.8395
|0.00
|0.00
|0.00
|26.00
|18824254
|2008.10.01 17:02
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3991
|0.0000
|1.4028
|2008.10.01 17:04
|1.4004
|0.00
|0.00
|0.00
|26.00
|19170872
|2008.10.06 03:06
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3635
|0.0000
|1.3672
|2008.10.06 03:52
|1.3648
|0.00
|0.00
|0.00
|26.00
|18873701
|2008.10.02 04:05
|sell
|1.32
|eurusd
|1.3957
|1.4096
|1.3724
|2008.10.02 04:08
|1.3955
|0.00
|0.00
|0.00
|26.40
|17260674
|2008.09.16 08:00
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.7974
|1.7901
|0.0000
|2008.09.16 08:02
|1.7983
|0.00
|0.00
|0.00
|27.00
|17264599
|2008.09.16 08:30
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.7969
|1.7896
|0.0000
|2008.09.16 08:38
|1.7978
|0.00
|0.00
|0.00
|27.00
|17572942
|2008.09.18 06:00
|buy
|0.30
|eurusd
|1.4359
|1.4297
|0.0000
|2008.09.18 07:19
|1.4368
|0.00
|0.00
|0.00
|27.00
|17573060
|2008.09.18 06:00
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.8214
|1.8141
|0.0000
|2008.09.18 07:19
|1.8223
|0.00
|0.00
|0.00
|27.00
|17610610
|2008.09.18 11:00
|sell
|0.30
|eurusd
|1.4401
|1.4463
|0.0000
|2008.09.18 11:03
|1.4392
|0.00
|0.00
|0.00
|27.00
|17626851
|2008.09.18 13:00
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.8237
|1.8310
|0.0000
|2008.09.18 15:15
|1.8228
|0.00
|0.00
|0.00
|27.00
|17631250
|2008.09.18 14:36
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4462
|1.4562
|1.4262
|2008.09.18 15:15
|1.4435
|0.00
|0.00
|0.00
|27.00
|17665534
|2008.09.18 19:00
|sell
|0.30
|eurusd
|1.4435
|1.4497
|0.0000
|2008.09.18 19:08
|1.4426
|0.00
|0.00
|0.00
|27.00
|17690098
|2008.09.18 22:30
|buy
|0.30
|eurusd
|1.4347
|1.4285
|0.0000
|2008.09.18 22:35
|1.4356
|0.00
|0.00
|0.00
|27.00
|17710458
|2008.09.19 03:30
|sell
|0.30
|eurusd
|1.4240
|1.4302
|0.0000
|2008.09.19 04:04
|1.4231
|0.00
|0.00
|0.00
|27.00
|19462905
|2008.10.07 08:18
|sell
|0.16
|gbpusd
|1.7567
|0.0000
|1.7527
|2008.10.07 08:24
|1.7550
|0.00
|0.00
|0.00
|27.20
|19120802
|2008.10.03 19:44
|buy
|0.16
|usdjpy
|105.25
|0.00
|105.65
|2008.10.03 19:47
|105.43
|0.00
|0.00
|0.00
|27.32
|19444475
|2008.10.07 06:30
|sell
|0.16
|gbpjpy
|181.74
|0.00
|181.29
|2008.10.07 06:33
|181.56
|0.00
|0.00
|0.00
|27.97
|16404801
|2008.09.05 15:00
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.7682
|1.7609
|0.0000
|2008.09.05 15:11
|1.7689
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|16473087
|2008.09.08 03:30
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.7885
|1.7812
|0.0000
|2008.09.08 03:42
|1.7892
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|16981037
|2008.09.12 10:30
|buy
|0.40
|eurusd
|1.4106
|1.4044
|0.0000
|2008.09.12 10:31
|1.4113
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|17539555
|2008.09.17 22:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4353
|1.4453
|1.4153
|2008.09.17 22:27
|1.4325
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|17631247
|2008.09.18 14:36
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4463
|1.4563
|1.4263
|2008.09.18 15:15
|1.4435
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|17969771
|2008.09.22 21:30
|buy
|0.20
|eurusd
|1.4841
|1.4779
|0.0000
|2008.09.22 21:34
|1.4855
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|18500778
|2008.09.29 14:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8046
|1.8119
|0.0000
|2008.09.29 14:51
|1.8018
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|19180964
|2008.10.06 05:28
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3623
|0.0000
|1.3660
|2008.10.06 05:59
|1.3637
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|19093899
|2008.10.03 16:54
|sell
|0.32
|gbpusd
|1.7763
|0.0000
|1.7723
|2008.10.03 16:58
|1.7754
|0.00
|0.00
|0.00
|28.80
|16481040
|2008.09.08 05:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4408
|1.4508
|1.4208
|2008.09.08 08:07
|1.4379
|0.00
|0.00
|0.00
|29.00
|17631244
|2008.09.18 14:36
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4464
|1.4564
|1.4264
|2008.09.18 15:15
|1.4435
|0.00
|0.00
|0.00
|29.00
|18027290
|2008.09.23 11:22
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4730
|1.4630
|1.4930
|2008.09.23 11:46
|1.4759
|0.00
|0.00
|0.00
|29.00
|19515179
|2008.10.07 11:42
|sell
|0.16
|gbpjpy
|177.18
|0.00
|176.73
|2008.10.07 11:44
|176.99
|0.00
|0.00
|0.00
|29.90
|16303080
|2008.09.04 23:30
|sell
|0.50
|eurusd
|1.4239
|1.4301
|0.0000
|2008.09.04 23:51
|1.4233
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|16481034
|2008.09.08 05:29
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4409
|1.4509
|1.4209
|2008.09.08 08:07
|1.4379
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|16983292
|2008.09.12 11:00
|buy
|0.30
|eurusd
|1.4112
|1.4050
|0.0000
|2008.09.12 11:06
|1.4122
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|17077483
|2008.09.15 07:00
|sell
|0.30
|eurusd
|1.4389
|1.4451
|0.0000
|2008.09.15 07:04
|1.4379
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|17097035
|2008.09.15 09:00
|sell
|0.30
|eurusd
|1.4317
|1.4379
|0.0000
|2008.09.15 09:01
|1.4307
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|17223465
|2008.09.16 00:00
|sell
|0.30
|eurusd
|1.4274
|1.4336
|0.0000
|2008.09.16 00:33
|1.4264
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|17260579
|2008.09.16 08:00
|buy
|0.30
|eurusd
|1.4263
|1.4201
|0.0000
|2008.09.16 08:02
|1.4273
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|17264621
|2008.09.16 08:30
|buy
|0.30
|eurusd
|1.4256
|1.4194
|0.0000
|2008.09.16 08:38
|1.4266
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|17347609
|2008.09.16 18:00
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.7802
|1.7875
|0.0000
|2008.09.16 18:12
|1.7787
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|17631241
|2008.09.18 14:36
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4465
|1.4565
|1.4265
|2008.09.18 15:15
|1.4435
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|17669925
|2008.09.18 19:30
|sell
|0.30
|eurusd
|1.4430
|1.4492
|0.0000
|2008.09.18 19:35
|1.4420
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|17690166
|2008.09.18 22:31
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.8193
|1.8120
|0.0000
|2008.09.18 22:35
|1.8203
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|17892012
|2008.09.22 10:30
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8413
|1.8486
|0.0000
|2008.09.22 13:28
|1.8398
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|18027288
|2008.09.23 11:21
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4729
|1.4629
|1.4929
|2008.09.23 11:46
|1.4759
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|18296688
|2008.09.25 17:30
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8425
|1.8498
|0.0000
|2008.09.25 17:59
|1.8410
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|18521093
|2008.09.29 16:30
|buy
|0.20
|eurusd
|1.4451
|1.4389
|0.0000
|2008.09.29 16:31
|1.4466
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|17721405
|2008.09.19 06:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4214
|1.4114
|1.4414
|2008.09.19 08:10
|1.4245
|0.00
|0.00
|0.00
|31.00
|18027285
|2008.09.23 11:21
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4728
|1.4628
|1.4928
|2008.09.23 11:46
|1.4759
|0.00
|0.00
|0.00
|31.00
|18229038
|2008.09.25 06:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4706
|1.4806
|1.4506
|2008.09.25 12:45
|1.4675
|0.00
|0.00
|0.00
|31.00
|19442241
|2008.10.07 06:19
|sell
|0.32
|gbpjpy
|181.63
|0.00
|181.18
|2008.10.07 06:22
|181.53
|0.00
|0.00
|0.00
|31.02
|19451402
|2008.10.07 07:07
|buy
|0.16
|gbpjpy
|180.04
|0.00
|180.49
|2008.10.07 07:12
|180.24
|0.00
|0.00
|0.00
|31.16
|19283121
|2008.10.06 16:22
|sell
|0.08
|usdjpy
|101.08
|0.00
|100.68
|2008.10.06 16:26
|100.68
|0.00
|0.00
|0.00
|31.81
|18962733
|2008.10.02 17:27
|sell
|0.16
|gbpjpy
|185.39
|0.00
|184.94
|2008.10.02 17:35
|185.18
|0.00
|0.00
|0.00
|31.96
|16481031
|2008.09.08 05:29
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4410
|1.4510
|1.4210
|2008.09.08 08:07
|1.4378
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|16684477
|2008.09.09 17:30
|buy
|0.40
|eurusd
|1.4166
|1.4104
|0.0000
|2008.09.09 17:32
|1.4174
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|16830713
|2008.09.10 23:30
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3969
|1.4031
|0.0000
|2008.09.10 23:54
|1.3961
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|18027283
|2008.09.23 11:20
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4727
|1.4627
|1.4927
|2008.09.23 11:46
|1.4759
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|18210495
|2008.09.25 01:00
|buy
|0.20
|eurusd
|1.4634
|1.4572
|0.0000
|2008.09.25 01:06
|1.4650
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|19231647
|2008.10.06 11:24
|sell
|0.16
|gbpjpy
|182.20
|0.00
|181.75
|2008.10.06 11:36
|181.99
|0.00
|0.00
|0.00
|32.45
|19106865
|2008.10.03 18:09
|buy
|0.16
|usdchf
|1.1275
|0.0000
|1.1315
|2008.10.03 18:24
|1.1298
|0.00
|0.00
|0.00
|32.57
|19425530
|2008.10.07 05:34
|sell
|0.16
|gbpjpy
|178.82
|0.00
|178.37
|2008.10.07 05:36
|178.61
|0.00
|0.00
|0.00
|32.82
|19529688
|2008.10.07 12:58
|sell
|0.16
|gbpjpy
|177.83
|0.00
|177.38
|2008.10.07 13:02
|177.62
|0.00
|0.00
|0.00
|32.97
|16481028
|2008.09.08 05:29
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4411
|1.4511
|1.4211
|2008.09.08 08:07
|1.4378
|0.00
|0.00
|0.00
|33.00
|17091372
|2008.09.15 08:30
|sell
|0.30
|eurusd
|1.4359
|1.4421
|0.0000
|2008.09.15 08:30
|1.4348
|0.00
|0.00
|0.00
|33.00
|17408072
|2008.09.17 02:30
|buy
|0.30
|eurusd
|1.4188
|1.4126
|0.0000
|2008.09.17 02:37
|1.4199
|0.00
|0.00
|0.00
|33.00
|17431431
|2008.09.17 08:30
|buy
|0.30
|eurusd
|1.4201
|1.4139
|0.0000
|2008.09.17 08:36
|1.4212
|0.00
|0.00
|0.00
|33.00
|17756633
|2008.09.19 11:30
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.7961
|1.8034
|0.0000
|2008.09.19 11:45
|1.7950
|0.00
|0.00
|0.00
|33.00
|18537480
|2008.09.29 19:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8032
|1.7959
|0.0000
|2008.09.29 19:26
|1.8065
|0.00
|0.00
|0.00
|33.00
|18943339
|2008.10.02 15:09
|sell
|0.16
|gbpjpy
|186.04
|0.00
|185.59
|2008.10.02 15:17
|185.82
|0.00
|0.00
|0.00
|33.33
|19071685
|2008.10.03 15:10
|sell
|0.16
|gbpjpy
|185.44
|0.00
|184.99
|2008.10.03 15:12
|185.22
|0.00
|0.00
|0.00
|33.46
|18143741
|2008.09.24 11:30
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8592
|1.8665
|0.0000
|2008.09.24 11:56
|1.8575
|0.00
|0.00
|0.00
|34.00
|18186594
|2008.09.24 18:30
|sell
|0.20
|eurusd
|1.4641
|1.4703
|0.0000
|2008.09.24 21:47
|1.4624
|0.00
|0.00
|0.00
|34.00
|18385862
|2008.09.26 14:00
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8415
|1.8342
|0.0000
|2008.09.26 14:09
|1.8432
|0.00
|0.00
|0.00
|34.00
|18873666
|2008.10.02 03:54
|sell
|1.74
|eurusd
|1.3957
|1.4096
|1.3868
|2008.10.02 04:08
|1.3955
|0.00
|0.00
|0.00
|34.80
|19345935
|2008.10.06 20:08
|sell
|0.16
|gbpjpy
|175.07
|0.00
|174.62
|2008.10.06 20:11
|174.85
|0.00
|0.00
|0.00
|34.98
|16161988
|2008.09.03 21:00
|sell
|0.50
|eurusd
|1.4492
|1.4554
|0.0000
|2008.09.04 00:53
|1.4485
|0.00
|0.00
|-16.50
|35.00
|16307040
|2008.09.05 00:00
|buy
|0.50
|eurusd
|1.4244
|1.4182
|0.0000
|2008.09.05 00:51
|1.4251
|0.00
|0.00
|0.00
|35.00
|18981111
|2008.10.02 21:37
|sell
|3.51
|eurusd
|1.3819
|1.4098
|1.3586
|2008.10.02 21:37
|1.3818
|0.00
|0.00
|0.00
|35.10
|19283662
|2008.10.06 16:23
|sell
|0.08
|gbpjpy
|176.08
|0.00
|175.63
|2008.10.06 16:26
|175.63
|0.00
|0.00
|0.00
|35.66
|19339475
|2008.10.06 19:27
|sell
|0.08
|gbpjpy
|175.83
|0.00
|175.38
|2008.10.06 19:29
|175.38
|0.00
|0.00
|0.00
|35.72
|19291499
|2008.10.06 16:34
|sell
|0.08
|gbpjpy
|175.34
|0.00
|174.89
|2008.10.06 16:35
|174.89
|0.00
|0.00
|0.00
|35.81
|16525455
|2008.09.08 12:30
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.7615
|1.7542
|0.0000
|2008.09.08 12:54
|1.7624
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|16664540
|2008.09.09 15:30
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.7588
|1.7661
|0.0000
|2008.09.09 15:35
|1.7579
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|16892393
|2008.09.11 14:00
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.7558
|1.7485
|0.0000
|2008.09.11 14:30
|1.7567
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|16981041
|2008.09.12 10:30
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.7700
|1.7627
|0.0000
|2008.09.12 10:31
|1.7712
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|17084288
|2008.09.15 08:00
|sell
|0.30
|eurusd
|1.4441
|1.4503
|0.0000
|2008.09.15 08:03
|1.4429
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|17084327
|2008.09.15 08:00
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.8117
|1.8190
|0.0000
|2008.09.15 08:03
|1.8105
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|17155055
|2008.09.15 15:19
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4180
|1.4080
|1.4380
|2008.09.15 15:35
|1.4216
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|17229600
|2008.09.16 01:00
|sell
|0.30
|eurusd
|1.4263
|1.4325
|0.0000
|2008.09.16 01:53
|1.4251
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|17252177
|2008.09.16 05:30
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.7935
|1.8008
|0.0000
|2008.09.16 05:54
|1.7923
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|17539502
|2008.09.17 22:00
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8212
|1.8285
|0.0000
|2008.09.17 22:27
|1.8194
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|17641140
|2008.09.18 15:30
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.8192
|1.8265
|0.0000
|2008.09.18 15:31
|1.8180
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|17705365
|2008.09.19 02:30
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.8066
|1.8139
|0.0000
|2008.09.19 02:34
|1.8054
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|18145342
|2008.09.24 12:00
|buy
|0.20
|eurusd
|1.4672
|1.4610
|0.0000
|2008.09.24 13:33
|1.4690
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|17631236
|2008.09.18 14:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4472
|1.4572
|1.4272
|2008.09.18 15:15
|1.4435
|0.00
|0.00
|0.00
|37.00
|19373577
|2008.10.06 22:20
|sell
|0.64
|gbpjpy
|178.19
|0.00
|177.74
|2008.10.06 22:22
|178.13
|0.00
|0.00
|0.00
|37.64
|17155050
|2008.09.15 15:19
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4179
|1.4079
|1.4379
|2008.09.15 15:35
|1.4217
|0.00
|0.00
|0.00
|38.00
|17967161
|2008.09.22 21:00
|buy
|0.20
|eurusd
|1.4805
|1.4743
|0.0000
|2008.09.22 21:26
|1.4824
|0.00
|0.00
|0.00
|38.00
|18027282
|2008.09.23 11:19
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4720
|1.4620
|1.4920
|2008.09.23 11:46
|1.4758
|0.00
|0.00
|0.00
|38.00
|18111364
|2008.09.24 03:30
|buy
|0.20
|eurusd
|1.4671
|1.4609
|0.0000
|2008.09.24 08:36
|1.4690
|0.00
|0.00
|0.00
|38.00
|18130157
|2008.09.24 09:00
|sell
|0.20
|eurusd
|1.4688
|1.4750
|0.0000
|2008.09.24 09:31
|1.4669
|0.00
|0.00
|0.00
|38.00
|19344359
|2008.10.06 19:58
|sell
|0.16
|gbpjpy
|175.16
|0.00
|174.71
|2008.10.06 20:03
|174.92
|0.00
|0.00
|0.00
|38.15
|16976310
|2008.09.12 09:30
|buy
|0.30
|eurusd
|1.4087
|1.4025
|0.0000
|2008.09.12 10:13
|1.4100
|0.00
|0.00
|0.00
|39.00
|17268543
|2008.09.16 09:00
|buy
|0.30
|eurusd
|1.4245
|1.4183
|0.0000
|2008.09.16 10:11
|1.4258
|0.00
|0.00
|0.00
|39.00
|17293971
|2008.09.16 12:00
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.7823
|1.7896
|0.0000
|2008.09.16 12:59
|1.7810
|0.00
|0.00
|0.00
|39.00
|17323159
|2008.09.16 15:30
|buy
|0.30
|eurusd
|1.4190
|1.4128
|0.0000
|2008.09.16 15:50
|1.4203
|0.00
|0.00
|0.00
|39.00
|17392702
|2008.09.17 00:00
|buy
|0.30
|eurusd
|1.4098
|1.4036
|0.0000
|2008.09.17 00:12
|1.4111
|0.00
|0.00
|0.00
|39.00
|17435210
|2008.09.17 09:00
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.7925
|1.7852
|0.0000
|2008.09.17 09:03
|1.7938
|0.00
|0.00
|0.00
|39.00
|17710478
|2008.09.19 03:30
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.8063
|1.8136
|0.0000
|2008.09.19 04:04
|1.8050
|0.00
|0.00
|0.00
|39.00
|17760151
|2008.09.19 12:00
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.7948
|1.8021
|0.0000
|2008.09.19 12:01
|1.7935
|0.00
|0.00
|0.00
|39.00
|18480822
|2008.09.29 11:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8046
|1.8119
|0.0000
|2008.09.29 12:10
|1.8007
|0.00
|0.00
|0.00
|39.00
|16464653
|2008.09.08 01:00
|buy
|0.40
|eurusd
|1.4348
|1.4286
|0.0000
|2008.09.08 03:20
|1.4358
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|16481027
|2008.09.08 05:20
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4418
|1.4518
|1.4218
|2008.09.08 08:07
|1.4378
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|16664514
|2008.09.09 15:30
|sell
|0.40
|eurusd
|1.4088
|1.4150
|0.0000
|2008.09.09 15:35
|1.4078
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|16684517
|2008.09.09 17:30
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.7662
|1.7589
|0.0000
|2008.09.09 17:32
|1.7672
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|16749540
|2008.09.10 08:30
|sell
|0.40
|eurusd
|1.4148
|1.4210
|0.0000
|2008.09.10 11:31
|1.4138
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|16830734
|2008.09.10 23:30
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.7495
|1.7568
|0.0000
|2008.09.10 23:54
|1.7485
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|17961746
|2008.09.22 20:00
|buy
|0.20
|eurusd
|1.4771
|1.4709
|0.0000
|2008.09.22 20:22
|1.4791
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|18470397
|2008.09.29 09:30
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8083
|1.8010
|0.0000
|2008.09.29 09:32
|1.8103
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|19394177
|2008.10.07 01:07
|sell
|0.32
|usdjpy
|102.14
|0.00
|101.74
|2008.10.07 01:10
|102.01
|0.00
|0.00
|0.00
|40.78
|18966483
|2008.10.02 17:58
|sell
|0.32
|gbpusd
|1.7647
|0.0000
|1.7607
|2008.10.02 18:09
|1.7634
|0.00
|0.00
|0.00
|41.60
|19117829
|2008.10.03 19:29
|sell
|0.32
|gbpusd
|1.7796
|0.0000
|1.7756
|2008.10.03 19:42
|1.7783
|0.00
|0.00
|0.00
|41.60
|17403170
|2008.09.17 02:00
|buy
|0.30
|eurusd
|1.4171
|1.4109
|0.0000
|2008.09.17 02:01
|1.4185
|0.00
|0.00
|0.00
|42.00
|17498745
|2008.09.17 17:30
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.7917
|1.7990
|0.0000
|2008.09.17 17:57
|1.7896
|0.00
|0.00
|0.00
|42.00
|17609511
|2008.09.18 10:52
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.8192
|1.8119
|0.0000
|2008.09.18 10:57
|1.8206
|0.00
|0.00
|0.00
|42.00
|17874269
|2008.09.22 08:31
|buy
|0.20
|eurusd
|1.4480
|1.4418
|0.0000
|2008.09.22 08:49
|1.4501
|0.00
|0.00
|0.00
|42.00
|18201684
|2008.09.24 22:00
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8469
|1.8396
|0.0000
|2008.09.25 00:46
|1.8490
|0.00
|0.00
|5.88
|42.00
|18949768
|2008.10.02 15:54
|buy
|0.16
|gbpjpy
|185.37
|0.00
|185.82
|2008.10.02 16:11
|185.65
|0.00
|0.00
|0.00
|42.50
|16404813
|2008.09.05 15:00
|buy
|0.40
|eurusd
|1.4304
|1.4242
|0.0000
|2008.09.05 15:11
|1.4315
|0.00
|0.00
|0.00
|44.00
|17535892
|2008.09.17 21:30
|buy
|0.20
|eurusd
|1.4312
|1.4250
|0.0000
|2008.09.17 21:56
|1.4334
|0.00
|0.00
|0.00
|44.00
|17547021
|2008.09.17 23:30
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8143
|1.8070
|0.0000
|2008.09.18 01:34
|1.8165
|0.00
|0.00
|5.88
|44.00
|18063304
|2008.09.23 16:30
|sell
|0.20
|eurusd
|1.4724
|1.4786
|0.0000
|2008.09.23 17:28
|1.4702
|0.00
|0.00
|0.00
|44.00
|18069928
|2008.09.23 17:30
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8524
|1.8597
|0.0000
|2008.09.23 19:05
|1.8502
|0.00
|0.00
|0.00
|44.00
|18868964
|2008.10.02 03:21
|sell
|2.23
|eurusd
|1.3960
|1.4101
|1.3871
|2008.10.02 03:23
|1.3958
|0.00
|0.00
|0.00
|44.60
|18868989
|2008.10.02 03:21
|sell
|2.23
|eurusd
|1.3960
|1.4101
|1.3727
|2008.10.02 03:23
|1.3958
|0.00
|0.00
|0.00
|44.60
|18868978
|2008.10.02 03:21
|sell
|2.24
|eurusd
|1.3960
|1.4101
|1.3816
|2008.10.02 03:23
|1.3958
|0.00
|0.00
|0.00
|44.80
|18969606
|2008.10.02 18:22
|sell
|0.64
|eurusd
|1.3840
|1.3980
|1.3751
|2008.10.02 18:29
|1.3833
|0.00
|0.00
|0.00
|44.80
|19092295
|2008.10.03 16:47
|sell
|0.32
|eurusd
|1.3809
|0.0000
|1.3772
|2008.10.03 16:48
|1.3795
|0.00
|0.00
|0.00
|44.80
|16206597
|2008.09.04 08:30
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.7801
|1.7728
|0.0000
|2008.09.04 09:10
|1.7810
|0.00
|0.00
|0.00
|45.00
|17097163
|2008.09.15 09:00
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.8068
|1.8141
|0.0000
|2008.09.15 09:01
|1.8053
|0.00
|0.00
|0.00
|45.00
|17510771
|2008.09.17 19:00
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.7990
|1.7917
|0.0000
|2008.09.17 19:06
|1.8005
|0.00
|0.00
|0.00
|45.00
|17526290
|2008.09.17 20:30
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.8168
|1.8095
|0.0000
|2008.09.17 20:43
|1.8183
|0.00
|0.00
|0.00
|45.00
|19390347
|2008.10.07 00:36
|sell
|0.32
|gbpjpy
|177.28
|0.00
|176.83
|2008.10.07 00:40
|177.13
|0.00
|0.00
|0.00
|47.27
|16411057
|2008.09.05 15:30
|buy
|0.40
|eurusd
|1.4307
|1.4245
|0.0000
|2008.09.05 15:34
|1.4319
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|16570097
|2008.09.08 20:09
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4086
|1.3986
|1.4286
|2008.09.08 21:32
|1.4134
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|16693479
|2008.09.09 19:00
|buy
|0.40
|eurusd
|1.4197
|1.4135
|0.0000
|2008.09.09 19:01
|1.4209
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|16743196
|2008.09.10 07:30
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.7659
|1.7732
|0.0000
|2008.09.10 07:34
|1.7647
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|16983343
|2008.09.12 11:19
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4100
|1.4098
|1.3900
|2008.09.12 13:40
|1.4052
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|17003246
|2008.09.12 15:30
|sell
|0.40
|eurusd
|1.4117
|1.4179
|0.0000
|2008.09.12 16:04
|1.4105
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|17388018
|2008.09.16 23:32
|sell
|0.30
|eurusd
|1.4132
|1.4194
|0.0000
|2008.09.16 23:36
|1.4116
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|17458578
|2008.09.17 12:30
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.7824
|1.7751
|0.0000
|2008.09.17 12:37
|1.7840
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|16570094
|2008.09.08 20:09
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4085
|1.3985
|1.4285
|2008.09.08 21:32
|1.4134
|0.00
|0.00
|0.00
|49.00
|16983341
|2008.09.12 11:19
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4101
|1.4098
|1.3901
|2008.09.12 13:40
|1.4052
|0.00
|0.00
|0.00
|49.00
|18905578
|2008.10.02 10:16
|sell
|2.46
|eurusd
|1.3911
|1.4051
|1.3822
|2008.10.02 10:17
|1.3909
|0.00
|0.00
|0.00
|49.20
|18888392
|2008.10.02 08:22
|sell
|2.47
|eurusd
|1.3927
|1.4068
|1.3694
|2008.10.02 09:00
|1.3925
|0.00
|0.00
|0.00
|49.40
|19212424
|2008.10.06 09:25
|sell
|0.16
|gbpjpy
|182.23
|0.00
|181.78
|2008.10.06 09:35
|181.91
|0.00
|0.00
|0.00
|49.46
|19437643
|2008.10.07 06:02
|sell
|0.32
|usdjpy
|103.13
|0.00
|102.73
|2008.10.07 06:05
|102.97
|0.00
|0.00
|0.00
|49.72
|16525441
|2008.09.08 12:30
|buy
|0.50
|eurusd
|1.4213
|1.4151
|0.0000
|2008.09.08 12:54
|1.4223
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|16983340
|2008.09.12 11:19
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4102
|1.4098
|1.3902
|2008.09.12 13:40
|1.4052
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|17379578
|2008.09.16 22:00
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.7833
|1.7906
|0.0000
|2008.09.16 22:50
|1.7808
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|19229483
|2008.10.06 11:11
|sell
|0.32
|usdchf
|1.1442
|0.0000
|1.1402
|2008.10.06 12:17
|1.1424
|0.00
|0.00
|0.00
|50.42
|19356732
|2008.10.06 21:15
|sell
|2.56
|gbpjpy
|175.57
|0.00
|175.12
|2008.10.06 21:16
|175.55
|0.00
|0.00
|0.00
|50.72
|16570091
|2008.09.08 20:08
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4084
|1.4085
|1.4284
|2008.09.08 21:32
|1.4135
|0.00
|0.00
|0.00
|51.00
|16983339
|2008.09.12 11:19
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4103
|1.4098
|1.3903
|2008.09.12 13:40
|1.4052
|0.00
|0.00
|0.00
|51.00
|17161326
|2008.09.15 15:30
|buy
|0.30
|eurusd
|1.4199
|1.4137
|0.0000
|2008.09.15 15:35
|1.4216
|0.00
|0.00
|0.00
|51.00
|17387780
|2008.09.16 23:30
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.7858
|1.7931
|0.0000
|2008.09.16 23:32
|1.7841
|0.00
|0.00
|0.00
|51.00
|17783838
|2008.09.19 15:00
|sell
|0.30
|eurusd
|1.4340
|1.4402
|0.0000
|2008.09.19 15:08
|1.4323
|0.00
|0.00
|0.00
|51.00
|18969602
|2008.10.02 18:22
|sell
|0.64
|eurusd
|1.3840
|1.3980
|1.3696
|2008.10.02 18:29
|1.3832
|0.00
|0.00
|0.00
|51.20
|18969607
|2008.10.02 18:22
|sell
|0.64
|eurusd
|1.3840
|1.3980
|1.3607
|2008.10.02 18:29
|1.3832
|0.00
|0.00
|0.00
|51.20
|16570087
|2008.09.08 20:08
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4083
|1.4085
|1.4283
|2008.09.08 21:32
|1.4135
|0.00
|0.00
|0.00
|52.00
|16644140
|2008.09.09 12:00
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.7631
|1.7558
|0.0000
|2008.09.09 12:13
|1.7644
|0.00
|0.00
|0.00
|52.00
|16690086
|2008.09.09 18:30
|buy
|0.40
|eurusd
|1.4203
|1.4141
|0.0000
|2008.09.09 18:31
|1.4216
|0.00
|0.00
|0.00
|52.00
|16749533
|2008.09.10 08:30
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.7640
|1.7713
|0.0000
|2008.09.10 11:31
|1.7627
|0.00
|0.00
|0.00
|52.00
|16767809
|2008.09.10 12:30
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.7570
|1.7643
|0.0000
|2008.09.10 12:37
|1.7557
|0.00
|0.00
|0.00
|52.00
|16983279
|2008.09.12 11:00
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.7713
|1.7640
|0.0000
|2008.09.12 11:06
|1.7726
|0.00
|0.00
|0.00
|52.00
|19179525
|2008.10.06 05:16
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3624
|0.0000
|1.3661
|2008.10.06 05:23
|1.3637
|0.00
|0.00
|0.00
|52.00
|19232065
|2008.10.06 11:28
|sell
|0.32
|gbpjpy
|182.36
|0.00
|181.91
|2008.10.06 11:30
|182.19
|0.00
|0.00
|0.00
|52.48
|18906768
|2008.10.02 10:48
|sell
|2.64
|eurusd
|1.3911
|1.4048
|1.3767
|2008.10.02 10:54
|1.3909
|0.00
|0.00
|0.00
|52.80
|18906766
|2008.10.02 10:48
|sell
|2.65
|eurusd
|1.3911
|1.4048
|1.3822
|2008.10.02 10:54
|1.3909
|0.00
|0.00
|0.00
|53.00
|18906772
|2008.10.02 10:48
|sell
|2.65
|eurusd
|1.3911
|1.4048
|1.3678
|2008.10.02 10:54
|1.3909
|0.00
|0.00
|0.00
|53.00
|18905837
|2008.10.02 10:20
|sell
|1.33
|eurusd
|1.3911
|1.4051
|1.3678
|2008.10.02 10:21
|1.3907
|0.00
|0.00
|0.00
|53.20
|18909204
|2008.10.02 10:58
|sell
|2.68
|eurusd
|1.3907
|1.4048
|1.3818
|2008.10.02 10:59
|1.3905
|0.00
|0.00
|0.00
|53.60
|18909207
|2008.10.02 10:58
|sell
|2.68
|eurusd
|1.3907
|1.4048
|1.3763
|2008.10.02 10:59
|1.3905
|0.00
|0.00
|0.00
|53.60
|18909216
|2008.10.02 10:58
|sell
|2.68
|eurusd
|1.3907
|1.4048
|1.3674
|2008.10.02 10:59
|1.3905
|0.00
|0.00
|0.00
|53.60
|17106977
|2008.09.15 10:00
|sell
|0.30
|eurusd
|1.4307
|1.4369
|0.0000
|2008.09.15 10:09
|1.4289
|0.00
|0.00
|0.00
|54.00
|17185073
|2008.09.15 18:00
|buy
|0.30
|eurusd
|1.4178
|1.4116
|0.0000
|2008.09.15 19:09
|1.4196
|0.00
|0.00
|0.00
|54.00
|17515723
|2008.09.17 19:30
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.8050
|1.7977
|0.0000
|2008.09.17 19:32
|1.8068
|0.00
|0.00
|0.00
|54.00
|17701517
|2008.09.19 02:00
|sell
|0.30
|eurusd
|1.4304
|1.4366
|0.0000
|2008.09.19 02:21
|1.4286
|0.00
|0.00
|0.00
|54.00
|18396602
|2008.09.26 15:30
|buy
|0.20
|eurusd
|1.4580
|1.4518
|0.0000
|2008.09.26 15:44
|1.4607
|0.00
|0.00
|0.00
|54.00
|18909447
|2008.10.02 11:00
|sell
|2.70
|eurusd
|1.3905
|1.4039
|1.3816
|2008.10.02 12:03
|1.3903
|0.00
|0.00
|0.00
|54.00
|18909463
|2008.10.02 11:00
|sell
|2.70
|eurusd
|1.3905
|1.4039
|1.3761
|2008.10.02 12:03
|1.3903
|0.00
|0.00
|0.00
|54.00
|18909473
|2008.10.02 11:00
|sell
|2.70
|eurusd
|1.3905
|1.4039
|1.3672
|2008.10.02 12:03
|1.3903
|0.00
|0.00
|0.00
|54.00
|18824632
|2008.10.01 17:06
|sell
|0.32
|gbpusd
|1.7715
|0.0000
|1.7675
|2008.10.01 23:01
|1.7698
|0.00
|0.00
|0.00
|54.40
|16206617
|2008.09.04 08:30
|buy
|0.50
|eurusd
|1.4516
|1.4454
|0.0000
|2008.09.04 09:10
|1.4527
|0.00
|0.00
|0.00
|55.00
|16303547
|2008.09.04 23:30
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.7586
|1.7659
|0.0000
|2008.09.04 23:51
|1.7572
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|16624400
|2008.09.09 09:00
|buy
|0.40
|eurusd
|1.4141
|1.4079
|0.0000
|2008.09.09 11:05
|1.4155
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|16649240
|2008.09.09 13:11
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4165
|1.4152
|1.3965
|2008.09.09 15:00
|1.4109
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|17646529
|2008.09.18 16:00
|sell
|0.20
|eurusd
|1.4391
|1.4453
|0.0000
|2008.09.18 16:07
|1.4363
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|19300747
|2008.10.06 16:51
|sell
|0.32
|usdjpy
|101.27
|0.00
|100.87
|2008.10.06 16:56
|101.09
|0.00
|0.00
|0.00
|56.98
|16649236
|2008.09.09 13:11
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4166
|1.4152
|1.3966
|2008.09.09 15:00
|1.4109
|0.00
|0.00
|0.00
|57.00
|17248517
|2008.09.16 04:30
|sell
|0.30
|eurusd
|1.4235
|1.4297
|0.0000
|2008.09.16 05:18
|1.4216
|0.00
|0.00
|0.00
|57.00
|17352359
|2008.09.16 18:30
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.7843
|1.7770
|0.0000
|2008.09.16 18:38
|1.7862
|0.00
|0.00
|0.00
|57.00
|17520358
|2008.09.17 20:00
|buy
|0.30
|eurusd
|1.4306
|1.4244
|0.0000
|2008.09.17 20:02
|1.4325
|0.00
|0.00
|0.00
|57.00
|17977946
|2008.09.22 23:02
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4770
|1.4764
|1.4570
|2008.09.23 08:45
|1.4713
|0.00
|0.00
|-1.14
|57.00
|19127220
|2008.10.03 20:12
|sell
|0.32
|gbpusd
|1.7827
|0.0000
|1.7787
|2008.10.03 20:24
|1.7809
|0.00
|0.00
|0.00
|57.60
|19184451
|2008.10.06 06:10
|buy
|0.32
|gbpusd
|1.7575
|0.0000
|1.7615
|2008.10.06 06:56
|1.7593
|0.00
|0.00
|0.00
|57.60
|16649232
|2008.09.09 13:08
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4167
|1.4152
|1.3967
|2008.09.09 15:00
|1.4109
|0.00
|0.00
|0.00
|58.00
|18154063
|2008.09.24 14:00
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8547
|1.8474
|0.0000
|2008.09.24 14:34
|1.8576
|0.00
|0.00
|0.00
|58.00
|18289664
|2008.09.25 16:30
|buy
|0.20
|eurusd
|1.4647
|1.4585
|0.0000
|2008.09.25 16:58
|1.4676
|0.00
|0.00
|0.00
|58.00
|16649226
|2008.09.09 13:08
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4168
|1.4152
|1.3968
|2008.09.09 15:00
|1.4109
|0.00
|0.00
|0.00
|59.00
|19072595
|2008.10.03 15:16
|sell
|2.96
|eurusd
|1.3741
|1.4018
|1.3508
|2008.10.03 15:16
|1.3739
|0.00
|0.00
|0.00
|59.20
|16322948
|2008.09.05 02:00
|buy
|0.40
|eurusd
|1.4262
|1.4200
|0.0000
|2008.09.05 02:19
|1.4277
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|16878174
|2008.09.11 11:30
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.7485
|1.7558
|0.0000
|2008.09.11 11:40
|1.7470
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|16892581
|2008.09.11 14:00
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3936
|1.3874
|0.0000
|2008.09.11 14:30
|1.3951
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|17113141
|2008.09.15 10:30
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.7993
|1.8066
|0.0000
|2008.09.15 10:46
|1.7973
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|17708409
|2008.09.19 03:00
|sell
|0.30
|eurusd
|1.4233
|1.4295
|0.0000
|2008.09.19 03:07
|1.4213
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|17752612
|2008.09.19 11:00
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.7984
|1.8057
|0.0000
|2008.09.19 11:03
|1.7964
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|17921230
|2008.09.22 15:00
|buy
|0.20
|eurusd
|1.4604
|1.4542
|0.0000
|2008.09.22 16:16
|1.4634
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|17964679
|2008.09.22 20:30
|buy
|0.20
|eurusd
|1.4786
|1.4724
|0.0000
|2008.09.22 20:47
|1.4816
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|18261916
|2008.09.25 13:00
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8552
|1.8479
|0.0000
|2008.09.25 14:37
|1.8582
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|19126327
|2008.10.03 20:08
|sell
|1.28
|gbpjpy
|187.93
|0.00
|187.48
|2008.10.03 20:21
|187.88
|0.00
|0.00
|0.00
|60.70
|18009468
|2008.09.23 09:00
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8546
|1.8619
|0.0000
|2008.09.23 09:11
|1.8515
|0.00
|0.00
|0.00
|62.00
|18036508
|2008.09.23 12:31
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8610
|1.8683
|0.0000
|2008.09.23 13:09
|1.8579
|0.00
|0.00
|0.00
|62.00
|18317937
|2008.09.25 21:00
|buy
|0.20
|eurusd
|1.4624
|1.4562
|0.0000
|2008.09.26 07:06
|1.4655
|0.00
|0.00
|0.32
|62.00
|19521086
|2008.10.07 12:12
|sell
|1.28
|gbpjpy
|177.73
|0.00
|177.28
|2008.10.07 12:17
|177.68
|0.00
|0.00
|0.00
|62.74
|17502911
|2008.09.17 18:00
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.7895
|1.7822
|0.0000
|2008.09.17 18:41
|1.7916
|0.00
|0.00
|0.00
|63.00
|17735193
|2008.09.19 09:00
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.8047
|1.8120
|0.0000
|2008.09.19 09:08
|1.8026
|0.00
|0.00
|0.00
|63.00
|17769169
|2008.09.19 13:30
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.8038
|1.8111
|0.0000
|2008.09.19 13:39
|1.8017
|0.00
|0.00
|0.00
|63.00
|18826328
|2008.10.01 21:16
|sell
|0.53
|eurusd
|1.4024
|1.4143
|1.3880
|2008.10.01 21:24
|1.4012
|0.00
|0.00
|0.00
|63.60
|18826333
|2008.10.01 21:16
|sell
|0.53
|eurusd
|1.4024
|1.4143
|1.3791
|2008.10.01 21:26
|1.4012
|0.00
|0.00
|0.00
|63.60
|16640852
|2008.09.09 11:30
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.7629
|1.7556
|0.0000
|2008.09.09 11:32
|1.7645
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|19205791
|2008.10.06 08:50
|sell
|0.32
|gbpjpy
|182.20
|0.00
|181.75
|2008.10.06 08:55
|181.99
|0.00
|0.00
|0.00
|64.96
|19224106
|2008.10.06 10:29
|sell
|0.32
|gbpjpy
|181.78
|0.00
|181.33
|2008.10.06 11:03
|181.57
|0.00
|0.00
|0.00
|64.98
|16649217
|2008.09.09 13:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4175
|1.4152
|1.3975
|2008.09.09 15:00
|1.4109
|0.00
|0.00
|0.00
|66.00
|17465450
|2008.09.17 14:00
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.7914
|1.7841
|0.0000
|2008.09.17 16:44
|1.7936
|0.00
|0.00
|0.00
|66.00
|17732928
|2008.09.19 08:30
|buy
|0.30
|eurusd
|1.4220
|1.4158
|0.0000
|2008.09.19 08:38
|1.4242
|0.00
|0.00
|0.00
|66.00
|18427327
|2008.09.29 00:00
|sell
|0.20
|eurusd
|1.4518
|1.4580
|0.0000
|2008.09.29 02:44
|1.4485
|0.00
|0.00
|0.00
|66.00
|19401875
|2008.10.07 02:24
|sell
|0.32
|gbpjpy
|177.69
|0.00
|177.24
|2008.10.07 02:51
|177.48
|0.00
|0.00
|0.00
|66.08
|18905831
|2008.10.02 10:20
|sell
|1.33
|eurusd
|1.3911
|1.4051
|1.3767
|2008.10.02 10:21
|1.3906
|0.00
|0.00
|0.00
|66.50
|18943506
|2008.10.02 15:10
|sell
|0.32
|gbpjpy
|186.20
|0.00
|185.75
|2008.10.02 15:14
|185.98
|0.00
|0.00
|0.00
|66.64
|18901280
|2008.10.02 09:43
|buy
|0.32
|gbpjpy
|185.82
|0.00
|186.27
|2008.10.02 09:50
|186.04
|0.00
|0.00
|0.00
|66.78
|18902563
|2008.10.02 09:55
|buy
|0.32
|gbpjpy
|185.85
|0.00
|186.30
|2008.10.02 10:11
|186.07
|0.00
|0.00
|0.00
|66.83
|16687304
|2008.09.09 18:00
|buy
|0.40
|eurusd
|1.4174
|1.4112
|0.0000
|2008.09.09 18:18
|1.4191
|0.00
|0.00
|0.00
|68.00
|16769269
|2008.09.10 13:00
|sell
|0.40
|eurusd
|1.4098
|1.4160
|0.0000
|2008.09.10 14:08
|1.4081
|0.00
|0.00
|0.00
|68.00
|16781011
|2008.09.10 14:30
|sell
|0.40
|eurusd
|1.4105
|1.4167
|0.0000
|2008.09.10 16:46
|1.4088
|0.00
|0.00
|0.00
|68.00
|17886860
|2008.09.22 10:00
|buy
|0.20
|eurusd
|1.4554
|1.4492
|0.0000
|2008.09.22 10:13
|1.4588
|0.00
|0.00
|0.00
|68.00
|18042096
|2008.09.23 13:30
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8557
|1.8630
|0.0000
|2008.09.23 14:05
|1.8523
|0.00
|0.00
|0.00
|68.00
|18869761
|2008.10.02 03:30
|sell
|2.27
|eurusd
|1.3958
|1.4098
|1.3869
|2008.10.02 03:54
|1.3955
|0.00
|0.00
|0.00
|68.10
|18869780
|2008.10.02 03:30
|sell
|2.27
|eurusd
|1.3958
|1.4096
|1.3814
|2008.10.02 04:08
|1.3955
|0.00
|0.00
|0.00
|68.10
|18869803
|2008.10.02 03:30
|sell
|2.27
|eurusd
|1.3958
|1.4098
|1.3725
|2008.10.02 03:54
|1.3955
|0.00
|0.00
|0.00
|68.10
|18876121
|2008.10.02 04:17
|sell
|2.29
|eurusd
|1.3953
|1.4080
|1.3809
|2008.10.02 06:38
|1.3950
|0.00
|0.00
|0.00
|68.70
|18876157
|2008.10.02 04:17
|sell
|2.29
|eurusd
|1.3953
|1.4080
|1.3864
|2008.10.02 06:38
|1.3950
|0.00
|0.00
|0.00
|68.70
|18876166
|2008.10.02 04:17
|sell
|2.29
|eurusd
|1.3953
|1.4080
|1.3720
|2008.10.02 06:38
|1.3950
|0.00
|0.00
|0.00
|68.70
|18826298
|2008.10.01 19:32
|sell
|0.53
|eurusd
|1.4025
|1.4143
|1.3936
|2008.10.01 21:26
|1.4012
|0.00
|0.00
|0.00
|68.90
|16972429
|2008.09.12 09:00
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.7654
|1.7581
|0.0000
|2008.09.12 09:10
|1.7677
|0.00
|0.00
|0.00
|69.00
|17806614
|2008.09.19 17:00
|sell
|0.30
|eurusd
|1.4403
|1.4465
|0.0000
|2008.09.19 18:00
|1.4380
|0.00
|0.00
|0.00
|69.00
|19264267
|2008.10.06 15:49
|sell
|6.96
|eurusd
|1.3575
|1.3708
|1.3431
|2008.10.06 15:55
|1.3574
|0.00
|0.00
|0.00
|69.60
|16134930
|2008.09.03 16:37
|sell
|0.50
|eurusd
|1.4470
|1.4532
|0.0000
|2008.09.03 17:00
|1.4456
|0.00
|0.00
|0.00
|70.00
|17444949
|2008.09.17 10:00
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.7858
|1.7931
|0.0000
|2008.09.17 12:16
|1.7823
|0.00
|0.00
|0.00
|70.00
|18981101
|2008.10.02 21:36
|sell
|3.51
|eurusd
|1.3821
|1.3955
|1.3732
|2008.10.02 21:37
|1.3819
|0.00
|0.00
|0.00
|70.20
|19494090
|2008.10.07 10:21
|sell
|0.16
|gbpjpy
|177.10
|0.00
|176.65
|2008.10.07 10:25
|176.65
|0.00
|0.00
|0.00
|70.74
|19304040
|2008.10.06 16:58
|sell
|0.16
|gbpjpy
|176.27
|0.00
|175.82
|2008.10.06 16:59
|175.82
|0.00
|0.00
|0.00
|71.14
|19208699
|2008.10.06 09:03
|buy
|0.32
|gbpjpy
|181.43
|0.00
|181.88
|2008.10.06 09:10
|181.66
|0.00
|0.00
|0.00
|71.15
|18995716
|2008.10.03 01:04
|sell
|3.57
|eurusd
|1.3788
|1.3922
|1.3644
|2008.10.03 01:48
|1.3786
|0.00
|0.00
|0.00
|71.40
|19437669
|2008.10.07 06:02
|sell
|0.32
|gbpjpy
|181.24
|0.00
|180.79
|2008.10.07 06:04
|181.01
|0.00
|0.00
|0.00
|71.45
|19455149
|2008.10.07 07:37
|sell
|0.32
|gbpjpy
|180.87
|0.00
|180.42
|2008.10.07 07:50
|180.64
|0.00
|0.00
|0.00
|71.49
|19288895
|2008.10.06 16:31
|sell
|0.16
|gbpjpy
|175.39
|0.00
|174.94
|2008.10.06 16:33
|174.94
|0.00
|0.00
|0.00
|71.59
|18995703
|2008.10.03 01:04
|sell
|3.58
|eurusd
|1.3788
|1.3922
|1.3699
|2008.10.03 01:48
|1.3786
|0.00
|0.00
|0.00
|71.60
|18995728
|2008.10.03 01:04
|sell
|3.58
|eurusd
|1.3788
|1.3922
|1.3555
|2008.10.03 01:48
|1.3786
|0.00
|0.00
|0.00
|71.60
|17033497
|2008.09.15 00:02
|buy
|0.30
|eurusd
|1.4296
|1.4234
|0.0000
|2008.09.15 00:30
|1.4320
|0.00
|0.00
|0.00
|72.00
|17816935
|2008.09.19 18:30
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8337
|1.8264
|0.0000
|2008.09.19 20:40
|1.8373
|0.00
|0.00
|0.00
|72.00
|18986872
|2008.10.02 22:29
|sell
|1.81
|eurusd
|1.3809
|1.3938
|1.3576
|2008.10.02 23:57
|1.3805
|0.00
|0.00
|0.00
|72.40
|18998406
|2008.10.03 01:49
|sell
|3.64
|eurusd
|1.3783
|1.3922
|1.3694
|2008.10.03 01:49
|1.3781
|0.00
|0.00
|0.00
|72.80
|18998465
|2008.10.03 01:49
|sell
|3.64
|eurusd
|1.3783
|1.4061
|1.3639
|2008.10.03 01:49
|1.3781
|0.00
|0.00
|0.00
|72.80
|18998513
|2008.10.03 01:49
|sell
|3.64
|eurusd
|1.3783
|1.4061
|1.3550
|2008.10.03 01:49
|1.3781
|0.00
|0.00
|0.00
|72.80
|18966672
|2008.10.02 17:59
|sell
|1.28
|gbpjpy
|185.86
|0.00
|185.41
|2008.10.02 18:05
|185.80
|0.00
|0.00
|0.00
|72.94
|18953537
|2008.10.02 16:18
|buy
|0.32
|gbpjpy
|185.18
|0.00
|185.63
|2008.10.02 16:31
|185.42
|0.00
|0.00
|0.00
|72.96
|19353916
|2008.10.06 20:55
|sell
|0.32
|gbpjpy
|175.08
|0.00
|174.63
|2008.10.06 21:01
|174.85
|0.00
|0.00
|0.00
|73.17
|17343233
|2008.09.16 17:30
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.7798
|1.7871
|0.0000
|2008.09.16 17:42
|1.7761
|0.00
|0.00
|0.00
|74.00
|19197440
|2008.10.06 07:45
|sell
|0.32
|gbpjpy
|181.69
|0.00
|181.24
|2008.10.06 08:30
|181.45
|0.00
|0.00
|0.00
|74.39
|19475677
|2008.10.07 09:22
|sell
|0.64
|gbpjpy
|180.54
|0.00
|180.09
|2008.10.07 09:25
|180.42
|0.00
|0.00
|0.00
|74.57
|18892782
|2008.10.02 09:02
|sell
|2.49
|eurusd
|1.3922
|1.4061
|1.3689
|2008.10.02 09:16
|1.3919
|0.00
|0.00
|0.00
|74.70
|17077539
|2008.09.15 07:00
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.8033
|1.8106
|0.0000
|2008.09.15 07:04
|1.8008
|0.00
|0.00
|0.00
|75.00
|17102706
|2008.09.15 09:30
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.8041
|1.8114
|0.0000
|2008.09.15 09:50
|1.8016
|0.00
|0.00
|0.00
|75.00
|17234106
|2008.09.16 02:00
|sell
|0.30
|eurusd
|1.4241
|1.4303
|0.0000
|2008.09.16 04:16
|1.4216
|0.00
|0.00
|0.00
|75.00
|17577555
|2008.09.18 07:30
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.8224
|1.8151
|0.0000
|2008.09.18 08:14
|1.8249
|0.00
|0.00
|0.00
|75.00
|16456693
|2008.09.08 00:05
|sell
|0.40
|eurusd
|1.4387
|1.4449
|0.0000
|2008.09.08 00:10
|1.4368
|0.00
|0.00
|0.00
|76.00
|16764406
|2008.09.10 12:00
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.7609
|1.7682
|0.0000
|2008.09.10 12:05
|1.7590
|0.00
|0.00
|0.00
|76.00
|18976904
|2008.10.02 19:53
|sell
|2.58
|eurusd
|1.3828
|1.3968
|1.3684
|2008.10.02 19:58
|1.3825
|0.00
|0.00
|0.00
|77.40
|19477423
|2008.10.07 09:28
|sell
|0.32
|gbpjpy
|180.71
|0.00
|180.26
|2008.10.07 09:35
|180.46
|0.00
|0.00
|0.00
|77.73
|16993896
|2008.09.12 14:00
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.7683
|1.7610
|0.0000
|2008.09.12 14:38
|1.7709
|0.00
|0.00
|0.00
|78.00
|18848049
|2008.10.01 22:04
|sell
|0.60
|eurusd
|1.4001
|1.4114
|1.3857
|2008.10.02 01:55
|1.3988
|0.00
|0.00
|-20.52
|78.00
|18976947
|2008.10.02 19:55
|sell
|1.95
|eurusd
|1.3828
|1.3968
|1.3595
|2008.10.02 19:58
|1.3824
|0.00
|0.00
|0.00
|78.00
|19284282
|2008.10.06 16:23
|sell
|0.32
|usdjpy
|101.45
|0.00
|101.05
|2008.10.06 16:25
|101.20
|0.00
|0.00
|0.00
|79.05
|19284675
|2008.10.06 16:24
|sell
|0.32
|gbpjpy
|176.37
|0.00
|175.92
|2008.10.06 16:25
|176.12
|0.00
|0.00
|0.00
|79.08
|16307248
|2008.09.05 00:00
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.7604
|1.7677
|0.0000
|2008.09.05 01:46
|1.7584
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|16746359
|2008.09.10 08:00
|sell
|0.40
|eurusd
|1.4154
|1.4216
|0.0000
|2008.09.10 08:02
|1.4134
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|17857243
|2008.09.22 04:30
|buy
|0.20
|eurusd
|1.4519
|1.4457
|0.0000
|2008.09.22 05:38
|1.4559
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|18170523
|2008.09.24 16:13
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8528
|1.8601
|0.0000
|2008.09.24 18:05
|1.8488
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|17374841
|2008.09.16 21:00
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.7860
|1.7933
|0.0000
|2008.09.16 21:55
|1.7833
|0.00
|0.00
|0.00
|81.00
|19301310
|2008.10.06 16:52
|sell
|0.64
|usdjpy
|101.44
|0.00
|101.04
|2008.10.06 16:55
|101.31
|0.00
|0.00
|0.00
|82.12
|18866765
|2008.10.02 03:01
|sell
|2.09
|eurusd
|1.3962
|1.4103
|1.3873
|2008.10.02 03:04
|1.3958
|0.00
|0.00
|0.00
|83.60
|18866775
|2008.10.02 03:01
|sell
|2.09
|eurusd
|1.3962
|1.4103
|1.3729
|2008.10.02 03:04
|1.3958
|0.00
|0.00
|0.00
|83.60
|19087466
|2008.10.03 16:25
|sell
|4.19
|eurusd
|1.3733
|1.3872
|1.3644
|2008.10.03 16:28
|1.3731
|0.00
|0.00
|0.00
|83.80
|17558094
|2008.09.18 02:30
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.8182
|1.8109
|0.0000
|2008.09.18 05:56
|1.8210
|0.00
|0.00
|0.00
|84.00
|18919158
|2008.10.02 13:01
|sell
|2.11
|eurusd
|1.3891
|1.4032
|1.3747
|2008.10.02 13:02
|1.3887
|0.00
|0.00
|0.00
|84.40
|18919167
|2008.10.02 13:01
|sell
|2.11
|eurusd
|1.3891
|1.4032
|1.3658
|2008.10.02 13:02
|1.3887
|0.00
|0.00
|0.00
|84.40
|17155910
|2008.09.15 15:00
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.7908
|1.7981
|0.0000
|2008.09.15 15:17
|1.7879
|0.00
|0.00
|0.00
|87.00
|17541977
|2008.09.17 22:30
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8187
|1.8260
|0.0000
|2008.09.17 23:09
|1.8143
|0.00
|0.00
|0.00
|88.00
|18293200
|2008.09.25 17:00
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8470
|1.8543
|0.0000
|2008.09.25 17:27
|1.8426
|0.00
|0.00
|0.00
|88.00
|18867699
|2008.10.02 03:10
|sell
|2.20
|eurusd
|1.3962
|1.4101
|1.3873
|2008.10.02 03:18
|1.3958
|0.00
|0.00
|0.00
|88.00
|18867702
|2008.10.02 03:10
|sell
|2.20
|eurusd
|1.3962
|1.4101
|1.3818
|2008.10.02 03:18
|1.3958
|0.00
|0.00
|0.00
|88.00
|18867705
|2008.10.02 03:10
|sell
|2.20
|eurusd
|1.3962
|1.4101
|1.3729
|2008.10.02 03:18
|1.3958
|0.00
|0.00
|0.00
|88.00
|19072582
|2008.10.03 15:16
|sell
|2.96
|eurusd
|1.3741
|1.4018
|1.3597
|2008.10.03 15:16
|1.3738
|0.00
|0.00
|0.00
|88.80
|18902860
|2008.10.02 09:58
|buy
|0.64
|gbpjpy
|185.68
|0.00
|186.13
|2008.10.02 10:06
|185.83
|0.00
|0.00
|0.00
|91.20
|16391065
|2008.09.05 14:30
|buy
|0.40
|eurusd
|1.4263
|1.4201
|0.0000
|2008.09.05 14:30
|1.4286
|0.00
|0.00
|0.00
|92.00
|19295881
|2008.10.06 16:42
|sell
|0.32
|gbpjpy
|175.53
|0.00
|175.08
|2008.10.06 16:43
|175.24
|0.00
|0.00
|0.00
|92.01
|19193484
|2008.10.06 07:02
|sell
|0.32
|gbpjpy
|181.67
|0.00
|181.22
|2008.10.06 07:06
|181.37
|0.00
|0.00
|0.00
|93.14
|16232176
|2008.09.04 13:00
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.7778
|1.7851
|0.0000
|2008.09.04 16:25
|1.7759
|0.00
|0.00
|0.00
|95.00
|19289156
|2008.10.06 16:31
|sell
|0.64
|gbpjpy
|175.74
|0.00
|175.29
|2008.10.06 16:33
|175.59
|0.00
|0.00
|0.00
|95.21
|18967139
|2008.10.02 18:00
|sell
|0.64
|gbpusd
|1.7663
|0.0000
|1.7623
|2008.10.02 18:05
|1.7648
|0.00
|0.00
|0.00
|96.00
|18971340
|2008.10.02 18:56
|sell
|3.25
|eurusd
|1.3838
|1.3976
|1.3749
|2008.10.02 18:57
|1.3835
|0.00
|0.00
|0.00
|97.50
|18971345
|2008.10.02 18:56
|sell
|3.25
|eurusd
|1.3838
|1.3976
|1.3694
|2008.10.02 18:57
|1.3835
|0.00
|0.00
|0.00
|97.50
|18971362
|2008.10.02 18:56
|sell
|3.25
|eurusd
|1.3838
|1.4117
|1.3605
|2008.10.02 18:57
|1.3835
|0.00
|0.00
|0.00
|97.50
|19086643
|2008.10.03 16:21
|sell
|2.44
|eurusd
|1.3733
|1.3872
|1.3500
|2008.10.03 16:21
|1.3729
|0.00
|0.00
|0.00
|97.60
|18905581
|2008.10.02 10:16
|sell
|2.45
|eurusd
|1.3911
|1.4051
|1.3767
|2008.10.02 10:17
|1.3907
|0.00
|0.00
|0.00
|98.00
|16826545
|2008.09.10 23:00
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3999
|1.4061
|0.0000
|2008.09.10 23:23
|1.3966
|0.00
|0.00
|0.00
|99.00
|19463129
|2008.10.07 08:18
|sell
|0.32
|gbpjpy
|181.00
|0.00
|180.55
|2008.10.07 08:23
|180.68
|0.00
|0.00
|0.00
|99.51
|18892780
|2008.10.02 09:02
|sell
|2.49
|eurusd
|1.3922
|1.4061
|1.3778
|2008.10.02 09:16
|1.3918
|0.00
|0.00
|0.00
|99.60
|16999277
|2008.09.12 15:00
|sell
|0.40
|eurusd
|1.4122
|1.4184
|0.0000
|2008.09.12 15:13
|1.4097
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|19374345
|2008.10.06 22:24
|sell
|0.64
|gbpjpy
|178.21
|0.00
|177.76
|2008.10.06 22:25
|178.05
|0.00
|0.00
|0.00
|100.37
|19239601
|2008.10.06 12:31
|sell
|3.35
|eurusd
|1.3594
|1.3731
|1.3361
|2008.10.06 12:42
|1.3591
|0.00
|0.00
|0.00
|100.50
|17167631
|2008.09.15 16:00
|buy
|0.30
|eurusd
|1.4183
|1.4121
|0.0000
|2008.09.15 17:12
|1.4217
|0.00
|0.00
|0.00
|102.00
|17790981
|2008.09.19 15:30
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.8228
|1.8155
|0.0000
|2008.09.19 15:31
|1.8262
|0.00
|0.00
|0.00
|102.00
|18976647
|2008.10.02 19:48
|sell
|3.41
|eurusd
|1.3828
|1.3968
|1.3739
|2008.10.02 19:58
|1.3825
|0.00
|0.00
|0.00
|102.30
|18977311
|2008.10.02 20:09
|sell
|3.46
|eurusd
|1.3828
|1.3960
|1.3739
|2008.10.02 20:59
|1.3825
|0.00
|0.00
|0.00
|103.80
|18977316
|2008.10.02 20:09
|sell
|3.46
|eurusd
|1.3828
|1.3960
|1.3684
|2008.10.02 20:59
|1.3825
|0.00
|0.00
|0.00
|103.80
|18977328
|2008.10.02 20:09
|sell
|3.46
|eurusd
|1.3828
|1.3960
|1.3595
|2008.10.02 20:59
|1.3825
|0.00
|0.00
|0.00
|103.80
|18048224
|2008.09.23 14:31
|buy
|0.20
|eurusd
|1.4729
|1.4667
|0.0000
|2008.09.23 15:33
|1.4781
|0.00
|0.00
|0.00
|104.00
|18848161
|2008.10.01 22:04
|sell
|0.81
|eurusd
|1.4001
|1.4114
|1.3912
|2008.10.02 01:55
|1.3988
|0.00
|0.00
|-27.70
|105.30
|18848164
|2008.10.01 22:04
|sell
|0.81
|eurusd
|1.4001
|1.4114
|1.3768
|2008.10.02 01:57
|1.3988
|0.00
|0.00
|-27.70
|105.30
|18981108
|2008.10.02 21:36
|sell
|3.51
|eurusd
|1.3821
|1.3955
|1.3677
|2008.10.02 21:37
|1.3818
|0.00
|0.00
|0.00
|105.30
|19198059
|2008.10.06 07:50
|sell
|0.64
|gbpjpy
|181.85
|0.00
|181.40
|2008.10.06 07:54
|181.68
|0.00
|0.00
|0.00
|105.34
|17367037
|2008.09.16 20:30
|buy
|0.20
|eurusd
|1.4117
|1.4055
|0.0000
|2008.09.16 20:50
|1.4170
|0.00
|0.00
|0.00
|106.00
|17797700
|2008.09.19 16:00
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.8229
|1.8156
|0.0000
|2008.09.19 16:23
|1.8265
|0.00
|0.00
|0.00
|108.00
|17878065
|2008.09.22 09:00
|buy
|0.20
|eurusd
|1.4519
|1.4457
|0.0000
|2008.09.22 09:47
|1.4573
|0.00
|0.00
|0.00
|108.00
|19365419
|2008.10.06 21:50
|sell
|1.55
|eurusd
|1.3512
|1.3649
|1.3423
|2008.10.06 21:52
|1.3505
|0.00
|0.00
|0.00
|108.50
|18905779
|2008.10.02 10:18
|sell
|1.57
|eurusd
|1.3911
|1.4051
|1.3822
|2008.10.02 10:21
|1.3904
|0.00
|0.00
|0.00
|109.90
|16557936
|2008.09.08 18:00
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.7538
|1.7611
|0.0000
|2008.09.08 19:06
|1.7516
|0.00
|0.00
|0.00
|110.00
|17140553
|2008.09.15 13:30
|buy
|0.30
|eurusd
|1.4131
|1.4069
|0.0000
|2008.09.15 14:56
|1.4168
|0.00
|0.00
|0.00
|111.00
|17205613
|2008.09.15 21:30
|buy
|0.30
|eurusd
|1.4254
|1.4192
|0.0000
|2008.09.15 21:52
|1.4291
|0.00
|0.00
|0.00
|111.00
|17423946
|2008.09.17 07:00
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.7848
|1.7775
|0.0000
|2008.09.17 08:25
|1.7885
|0.00
|0.00
|0.00
|111.00
|18924837
|2008.10.02 14:24
|sell
|2.78
|eurusd
|1.3885
|1.4020
|1.3741
|2008.10.02 14:32
|1.3881
|0.00
|0.00
|0.00
|111.20
|18924840
|2008.10.02 14:24
|sell
|2.78
|eurusd
|1.3885
|1.4020
|1.3652
|2008.10.02 14:32
|1.3881
|0.00
|0.00
|0.00
|111.20
|18919125
|2008.10.02 13:01
|sell
|2.79
|eurusd
|1.3891
|1.4031
|1.3802
|2008.10.02 13:02
|1.3887
|0.00
|0.00
|0.00
|111.60
|18999342
|2008.10.03 01:57
|sell
|3.72
|eurusd
|1.3783
|1.3884
|1.3694
|2008.10.03 14:51
|1.3780
|0.00
|0.00
|0.00
|111.60
|18999343
|2008.10.03 01:57
|sell
|3.72
|eurusd
|1.3783
|1.4061
|1.3639
|2008.10.03 14:51
|1.3780
|0.00
|0.00
|0.00
|111.60
|18999346
|2008.10.03 01:57
|sell
|3.72
|eurusd
|1.3783
|1.4061
|1.3550
|2008.10.03 14:51
|1.3780
|0.00
|0.00
|0.00
|111.60
|18924789
|2008.10.02 14:24
|sell
|2.81
|eurusd
|1.3885
|1.4020
|1.3796
|2008.10.02 14:32
|1.3881
|0.00
|0.00
|0.00
|112.40
|17460673
|2008.09.17 13:00
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.7866
|1.7793
|0.0000
|2008.09.17 13:55
|1.7904
|0.00
|0.00
|0.00
|114.00
|17623961
|2008.09.18 12:30
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.8261
|1.8334
|0.0000
|2008.09.18 12:34
|1.8223
|0.00
|0.00
|0.00
|114.00
|17740136
|2008.09.19 09:30
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.7980
|1.8053
|0.0000
|2008.09.19 10:30
|1.7942
|0.00
|0.00
|0.00
|114.00
|19070857
|2008.10.03 15:13
|sell
|3.85
|eurusd
|1.3743
|1.4020
|1.3599
|2008.10.03 15:13
|1.3740
|0.00
|0.00
|0.00
|115.50
|19070854
|2008.10.03 15:13
|sell
|3.86
|eurusd
|1.3743
|1.4020
|1.3654
|2008.10.03 15:13
|1.3740
|0.00
|0.00
|0.00
|115.80
|19070868
|2008.10.03 15:13
|sell
|3.86
|eurusd
|1.3743
|1.4020
|1.3510
|2008.10.03 15:13
|1.3740
|0.00
|0.00
|0.00
|115.80
|16464621
|2008.09.08 01:00
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.7843
|1.7770
|0.0000
|2008.09.08 03:20
|1.7872
|0.00
|0.00
|0.00
|116.00
|18349401
|2008.09.26 07:30
|sell
|0.20
|eurusd
|1.4635
|1.4697
|0.0000
|2008.09.26 11:42
|1.4577
|0.00
|0.00
|0.00
|116.00
|17420514
|2008.09.17 05:30
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.7806
|1.7733
|0.0000
|2008.09.17 06:49
|1.7845
|0.00
|0.00
|0.00
|117.00
|16492875
|2008.09.08 08:26
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4344
|1.4444
|1.4144
|2008.09.08 11:49
|1.4226
|0.00
|0.00
|0.00
|118.00
|16492882
|2008.09.08 08:26
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4343
|1.4443
|1.4143
|2008.09.08 11:49
|1.4225
|0.00
|0.00
|0.00
|118.00
|16492888
|2008.09.08 08:26
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4342
|1.4442
|1.4142
|2008.09.08 11:49
|1.4224
|0.00
|0.00
|0.00
|118.00
|16492867
|2008.09.08 08:25
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4345
|1.4445
|1.4145
|2008.09.08 11:49
|1.4226
|0.00
|0.00
|0.00
|119.00
|16473054
|2008.09.08 03:30
|buy
|0.40
|eurusd
|1.4366
|1.4304
|0.0000
|2008.09.08 03:42
|1.4396
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|16481592
|2008.09.08 05:30
|sell
|0.40
|eurusd
|1.4407
|1.4469
|0.0000
|2008.09.08 08:07
|1.4377
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|16833898
|2008.09.11 00:00
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.7496
|1.7569
|0.0000
|2008.09.11 11:16
|1.7466
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|18884686
|2008.10.02 08:04
|sell
|2.42
|eurusd
|1.3933
|1.4070
|1.3700
|2008.10.02 08:12
|1.3928
|0.00
|0.00
|0.00
|121.00
|19072916
|2008.10.03 15:17
|sell
|3.03
|eurusd
|1.3741
|1.3879
|1.3597
|2008.10.03 15:17
|1.3737
|0.00
|0.00
|0.00
|121.20
|19072920
|2008.10.03 15:17
|sell
|3.03
|eurusd
|1.3741
|1.4018
|1.3508
|2008.10.03 15:17
|1.3737
|0.00
|0.00
|0.00
|121.20
|18966443
|2008.10.02 18:05
|sell
|2.45
|eurusd
|1.3844
|1.3982
|1.3755
|2008.10.02 18:09
|1.3839
|0.00
|0.00
|0.00
|122.50
|18966450
|2008.10.02 18:05
|sell
|2.45
|eurusd
|1.3844
|1.3982
|1.3700
|2008.10.02 18:09
|1.3839
|0.00
|0.00
|0.00
|122.50
|18966454
|2008.10.02 18:05
|sell
|2.45
|eurusd
|1.3844
|1.3982
|1.3611
|2008.10.02 18:09
|1.3839
|0.00
|0.00
|0.00
|122.50
|17716210
|2008.09.19 04:30
|buy
|0.30
|eurusd
|1.4204
|1.4142
|0.0000
|2008.09.19 08:11
|1.4245
|0.00
|0.00
|0.00
|123.00
|19365442
|2008.10.06 21:50
|sell
|1.55
|eurusd
|1.3512
|1.3649
|1.3368
|2008.10.06 21:52
|1.3504
|0.00
|0.00
|0.00
|124.00
|19365465
|2008.10.06 21:50
|sell
|1.55
|eurusd
|1.3512
|1.3649
|1.3279
|2008.10.06 21:52
|1.3504
|0.00
|0.00
|0.00
|124.00
|18892775
|2008.10.02 09:02
|sell
|2.49
|eurusd
|1.3922
|1.4061
|1.3833
|2008.10.02 09:16
|1.3917
|0.00
|0.00
|0.00
|124.50
|16134731
|2008.09.03 16:35
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.7791
|1.7854
|0.0000
|2008.09.03 17:00
|1.7766
|0.00
|0.00
|0.00
|125.00
|18866770
|2008.10.02 03:01
|sell
|2.09
|eurusd
|1.3962
|1.4103
|1.3818
|2008.10.02 03:04
|1.3956
|0.00
|0.00
|0.00
|125.40
|19413703
|2008.10.07 04:00
|sell
|2.56
|gbpjpy
|177.77
|0.00
|177.32
|2008.10.07 04:05
|177.72
|0.00
|0.00
|0.00
|125.51
|19087480
|2008.10.03 16:25
|sell
|4.19
|eurusd
|1.3733
|1.3872
|1.3589
|2008.10.03 16:28
|1.3730
|0.00
|0.00
|0.00
|125.70
|19087493
|2008.10.03 16:25
|sell
|4.19
|eurusd
|1.3733
|1.3872
|1.3500
|2008.10.03 16:28
|1.3730
|0.00
|0.00
|0.00
|125.70
|19378253
|2008.10.06 22:58
|sell
|6.29
|eurusd
|1.3506
|1.3642
|1.3273
|2008.10.06 22:59
|1.3504
|0.00
|0.00
|0.00
|125.80
|16492860
|2008.09.08 08:21
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4352
|1.4452
|1.4152
|2008.09.08 11:49
|1.4226
|0.00
|0.00
|0.00
|126.00
|17068549
|2008.09.15 06:01
|sell
|0.30
|eurusd
|1.4436
|1.4498
|0.0000
|2008.09.15 06:37
|1.4394
|0.00
|0.00
|0.00
|126.00
|17211542
|2008.09.15 22:00
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.8022
|1.8095
|0.0000
|2008.09.15 22:36
|1.7980
|0.00
|0.00
|0.00
|126.00
|17409857
|2008.09.17 03:00
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.7868
|1.7941
|0.0000
|2008.09.17 05:04
|1.7826
|0.00
|0.00
|0.00
|126.00
|19378244
|2008.10.06 22:58
|sell
|6.30
|eurusd
|1.3506
|1.3642
|1.3362
|2008.10.06 22:59
|1.3504
|0.00
|0.00
|0.00
|126.00
|16149507
|2008.09.03 18:30
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.7762
|1.7835
|0.0000
|2008.09.04 00:53
|1.7736
|0.00
|0.00
|-25.95
|130.00
|19224734
|2008.10.06 10:33
|sell
|0.64
|gbpjpy
|181.94
|0.00
|181.49
|2008.10.06 10:37
|181.73
|0.00
|0.00
|0.00
|130.00
|19241845
|2008.10.06 12:49
|sell
|6.56
|eurusd
|1.3592
|1.3729
|1.3503
|2008.10.06 12:50
|1.3590
|0.00
|0.00
|0.00
|131.20
|19241852
|2008.10.06 12:49
|sell
|6.56
|eurusd
|1.3592
|1.3729
|1.3448
|2008.10.06 12:50
|1.3590
|0.00
|0.00
|0.00
|131.20
|19241857
|2008.10.06 12:49
|sell
|6.56
|eurusd
|1.3592
|1.3866
|1.3359
|2008.10.06 12:50
|1.3590
|0.00
|0.00
|0.00
|131.20
|18975058
|2008.10.02 19:17
|sell
|3.29
|eurusd
|1.3832
|1.3970
|1.3743
|2008.10.02 19:37
|1.3828
|0.00
|0.00
|0.00
|131.60
|18975061
|2008.10.02 19:17
|sell
|3.29
|eurusd
|1.3832
|1.3970
|1.3688
|2008.10.02 19:37
|1.3828
|0.00
|0.00
|0.00
|131.60
|18975062
|2008.10.02 19:17
|sell
|3.29
|eurusd
|1.3832
|1.3972
|1.3599
|2008.10.02 19:37
|1.3828
|0.00
|0.00
|0.00
|131.60
|16462737
|2008.09.08 00:30
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.7814
|1.7741
|0.0000
|2008.09.08 00:36
|1.7847
|0.00
|0.00
|0.00
|132.00
|18212183
|2008.09.25 01:30
|buy
|0.20
|eurusd
|1.4663
|1.4601
|0.0000
|2008.09.25 03:57
|1.4731
|0.00
|0.00
|0.00
|136.00
|18914072
|2008.10.02 12:48
|sell
|2.73
|eurusd
|1.3899
|1.4034
|1.3810
|2008.10.02 12:49
|1.3894
|0.00
|0.00
|0.00
|136.50
|18914102
|2008.10.02 12:48
|sell
|2.73
|eurusd
|1.3899
|1.4034
|1.3755
|2008.10.02 12:49
|1.3894
|0.00
|0.00
|0.00
|136.50
|18914105
|2008.10.02 12:48
|sell
|2.73
|eurusd
|1.3899
|1.4179
|1.3666
|2008.10.02 12:49
|1.3894
|0.00
|0.00
|0.00
|136.50
|19500111
|2008.10.07 10:42
|sell
|1.28
|gbpjpy
|177.72
|0.00
|177.27
|2008.10.07 10:42
|177.61
|0.00
|0.00
|0.00
|137.79
|17395838
|2008.09.17 00:31
|buy
|0.30
|eurusd
|1.4107
|1.4045
|0.0000
|2008.09.17 01:34
|1.4153
|0.00
|0.00
|0.00
|138.00
|17683658
|2008.09.18 21:30
|buy
|0.30
|eurusd
|1.4305
|1.4243
|0.0000
|2008.09.18 22:21
|1.4351
|0.00
|0.00
|0.00
|138.00
|19261406
|2008.10.06 15:15
|sell
|6.94
|eurusd
|1.3577
|1.3712
|1.3488
|2008.10.06 15:18
|1.3575
|0.00
|0.00
|0.00
|138.80
|19261414
|2008.10.06 15:15
|sell
|6.94
|eurusd
|1.3577
|1.3712
|1.3433
|2008.10.06 15:18
|1.3575
|0.00
|0.00
|0.00
|138.80
|19264285
|2008.10.06 15:49
|sell
|6.96
|eurusd
|1.3575
|1.3708
|1.3342
|2008.10.06 15:55
|1.3573
|0.00
|0.00
|0.00
|139.20
|16474596
|2008.09.08 04:00
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.7897
|1.7824
|0.0000
|2008.09.08 04:26
|1.7932
|0.00
|0.00
|0.00
|140.00
|16880562
|2008.09.11 12:00
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.7457
|1.7384
|0.0000
|2008.09.11 12:13
|1.7492
|0.00
|0.00
|0.00
|140.00
|18986810
|2008.10.02 22:28
|sell
|3.52
|eurusd
|1.3809
|1.3937
|1.3720
|2008.10.02 23:57
|1.3805
|0.00
|0.00
|0.00
|140.80
|18986851
|2008.10.02 22:28
|sell
|3.52
|eurusd
|1.3809
|1.3937
|1.3665
|2008.10.02 23:57
|1.3805
|0.00
|0.00
|0.00
|140.80
|19304208
|2008.10.06 16:58
|sell
|0.32
|gbpjpy
|176.44
|0.00
|175.99
|2008.10.06 16:59
|175.99
|0.00
|0.00
|0.00
|142.26
|19302065
|2008.10.06 16:54
|sell
|0.32
|gbpjpy
|176.19
|0.00
|175.74
|2008.10.06 16:56
|175.74
|0.00
|0.00
|0.00
|142.37
|19200336
|2008.10.06 08:04
|sell
|0.64
|gbpjpy
|181.85
|0.00
|181.40
|2008.10.06 08:10
|181.62
|0.00
|0.00
|0.00
|142.51
|17194047
|2008.09.15 19:30
|buy
|0.30
|eurusd
|1.4203
|1.4141
|0.0000
|2008.09.15 21:28
|1.4251
|0.00
|0.00
|0.00
|144.00
|19086616
|2008.10.03 16:21
|sell
|2.44
|eurusd
|1.3733
|1.3872
|1.3644
|2008.10.03 16:21
|1.3727
|0.00
|0.00
|0.00
|146.40
|19086624
|2008.10.03 16:21
|sell
|2.44
|eurusd
|1.3733
|1.3872
|1.3589
|2008.10.03 16:21
|1.3727
|0.00
|0.00
|0.00
|146.40
|16884076
|2008.09.11 12:30
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.7504
|1.7431
|0.0000
|2008.09.11 13:34
|1.7541
|0.00
|0.00
|0.00
|148.00
|19393840
|2008.10.07 01:05
|sell
|2.56
|gbpjpy
|177.92
|0.00
|177.47
|2008.10.07 01:10
|177.86
|0.00
|0.00
|0.00
|150.65
|19361722
|2008.10.06 21:31
|sell
|1.28
|gbpjpy
|176.57
|0.00
|176.12
|2008.10.06 21:36
|176.45
|0.00
|0.00
|0.00
|151.83
|17062217
|2008.09.15 04:31
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.8054
|1.7981
|0.0000
|2008.09.15 05:08
|1.8105
|0.00
|0.00
|0.00
|153.00
|18860691
|2008.10.02 02:00
|sell
|0.90
|eurusd
|1.3973
|1.4112
|1.3884
|2008.10.02 02:02
|1.3956
|0.00
|0.00
|0.00
|153.00
|17849327
|2008.09.22 03:00
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8293
|1.8220
|0.0000
|2008.09.22 05:38
|1.8370
|0.00
|0.00
|0.00
|154.00
|17979141
|2008.09.22 23:30
|sell
|0.20
|eurusd
|1.4790
|1.4852
|0.0000
|2008.09.23 08:45
|1.4713
|0.00
|0.00
|-2.28
|154.00
|17307722
|2008.09.16 14:00
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.7867
|1.7940
|0.0000
|2008.09.16 15:23
|1.7815
|0.00
|0.00
|0.00
|156.00
|17181234
|2008.09.15 17:30
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.7930
|1.8003
|0.0000
|2008.09.15 17:53
|1.7877
|0.00
|0.00
|0.00
|159.00
|17326384
|2008.09.16 16:00
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.7803
|1.7876
|0.0000
|2008.09.16 16:54
|1.7750
|0.00
|0.00
|0.00
|159.00
|19072870
|2008.10.03 15:16
|sell
|3.99
|eurusd
|1.3741
|1.3879
|1.3652
|2008.10.03 15:17
|1.3737
|0.00
|0.00
|0.00
|159.60
|19236392
|2008.10.06 12:05
|buy
|0.64
|gbpjpy
|181.33
|0.00
|181.78
|2008.10.06 12:08
|181.59
|0.00
|0.00
|0.00
|161.02
|19440757
|2008.10.07 06:13
|sell
|1.28
|gbpjpy
|181.91
|0.00
|181.46
|2008.10.07 06:17
|181.78
|0.00
|0.00
|0.00
|161.27
|18860708
|2008.10.02 02:00
|sell
|0.91
|eurusd
|1.3973
|1.4111
|1.3829
|2008.10.02 02:04
|1.3955
|0.00
|0.00
|0.00
|163.80
|16477283
|2008.09.08 04:30
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.7929
|1.7856
|0.0000
|2008.09.08 05:13
|1.7970
|0.00
|0.00
|0.00
|164.00
|18441905
|2008.09.29 03:00
|sell
|0.20
|eurusd
|1.4490
|1.4552
|0.0000
|2008.09.29 08:37
|1.4408
|0.00
|0.00
|0.00
|164.00
|19378239
|2008.10.06 22:56
|sell
|8.25
|eurusd
|1.3506
|1.3642
|1.3417
|2008.10.06 22:59
|1.3504
|0.00
|0.00
|0.00
|165.00
|19302191
|2008.10.06 16:54
|sell
|0.64
|gbpjpy
|176.22
|0.00
|175.77
|2008.10.06 16:55
|175.95
|0.00
|0.00
|0.00
|170.64
|17801947
|2008.09.19 16:30
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.8239
|1.8166
|0.0000
|2008.09.19 16:55
|1.8296
|0.00
|0.00
|0.00
|171.00
|17934274
|2008.09.22 16:30
|buy
|0.20
|eurusd
|1.4646
|1.4584
|0.0000
|2008.09.22 18:49
|1.4732
|0.00
|0.00
|0.00
|172.00
|18929278
|2008.10.02 14:32
|sell
|2.92
|eurusd
|1.3880
|1.4020
|1.3791
|2008.10.02 14:33
|1.3874
|0.00
|0.00
|0.00
|175.20
|18929280
|2008.10.02 14:32
|sell
|2.92
|eurusd
|1.3880
|1.4020
|1.3736
|2008.10.02 14:33
|1.3874
|0.00
|0.00
|0.00
|175.20
|18929287
|2008.10.02 14:32
|sell
|2.92
|eurusd
|1.3880
|1.4020
|1.3647
|2008.10.02 14:33
|1.3874
|0.00
|0.00
|0.00
|175.20
|16899996
|2008.09.11 15:00
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3926
|1.3864
|0.0000
|2008.09.11 22:28
|1.3970
|0.00
|0.00
|0.00
|176.00
|19368824
|2008.10.06 22:02
|sell
|6.02
|eurusd
|1.3512
|1.3647
|1.3279
|2008.10.06 22:03
|1.3509
|0.00
|0.00
|0.00
|180.60
|19411891
|2008.10.07 03:48
|sell
|1.28
|gbpjpy
|177.59
|0.00
|177.14
|2008.10.07 03:52
|177.44
|0.00
|0.00
|0.00
|188.51
|19517703
|2008.10.07 11:55
|sell
|0.64
|gbpjpy
|177.56
|0.00
|177.11
|2008.10.07 11:59
|177.25
|0.00
|0.00
|0.00
|194.93
|17672136
|2008.09.18 20:00
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.8203
|1.8276
|0.0000
|2008.09.18 21:08
|1.8138
|0.00
|0.00
|0.00
|195.00
|19257453
|2008.10.06 14:42
|sell
|6.80
|eurusd
|1.3580
|1.3714
|1.3436
|2008.10.06 15:10
|1.3577
|0.00
|0.00
|0.00
|204.00
|19122667
|2008.10.03 19:50
|sell
|1.28
|gbpjpy
|187.92
|0.00
|187.47
|2008.10.03 20:02
|187.75
|0.00
|0.00
|0.00
|206.43
|19077249
|2008.10.03 15:35
|sell
|2.97
|eurusd
|1.3739
|1.3874
|1.3595
|2008.10.03 16:14
|1.3732
|0.00
|0.00
|0.00
|207.90
|16797537
|2008.09.10 17:12
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.7555
|1.7628
|0.0000
|2008.09.10 23:23
|1.7503
|0.00
|0.00
|0.00
|208.00
|19077256
|2008.10.03 15:35
|sell
|2.98
|eurusd
|1.3739
|1.3874
|1.3506
|2008.10.03 16:14
|1.3732
|0.00
|0.00
|0.00
|208.60
|19275468
|2008.10.06 16:12
|sell
|7.06
|eurusd
|1.3569
|1.3844
|1.3336
|2008.10.06 16:13
|1.3566
|0.00
|0.00
|0.00
|211.80
|17010341
|2008.09.12 16:30
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.7814
|1.7741
|0.0000
|2008.09.12 17:06
|1.7887
|0.00
|0.00
|0.00
|219.00
|16175519
|2008.09.04 01:00
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.7733
|1.7660
|0.0000
|2008.09.04 08:01
|1.7777
|0.00
|0.00
|0.00
|220.00
|16944416
|2008.09.12 00:00
|buy
|0.30
|eurusd
|1.4014
|1.3952
|0.0000
|2008.09.12 09:10
|1.4088
|0.00
|0.00
|0.00
|222.00
|19393297
|2008.10.07 03:01
|sell
|7.46
|eurusd
|1.3488
|1.3614
|1.3399
|2008.10.07 03:01
|1.3485
|0.00
|0.00
|0.00
|223.80
|18971064
|2008.10.02 18:37
|sell
|3.20
|eurusd
|1.3838
|1.3977
|1.3749
|2008.10.02 18:39
|1.3831
|0.00
|0.00
|0.00
|224.00
|19066540
|2008.10.03 14:59
|sell
|3.74
|eurusd
|1.3745
|1.3881
|1.3656
|2008.10.03 15:04
|1.3739
|0.00
|0.00
|0.00
|224.40
|19066544
|2008.10.03 14:59
|sell
|3.74
|eurusd
|1.3745
|1.3883
|1.3601
|2008.10.03 15:04
|1.3739
|0.00
|0.00
|0.00
|224.40
|19066561
|2008.10.03 14:59
|sell
|3.74
|eurusd
|1.3745
|1.3883
|1.3512
|2008.10.03 15:04
|1.3739
|0.00
|0.00
|0.00
|224.40
|16707824
|2008.09.09 21:30
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.7602
|1.7529
|0.0000
|2008.09.10 07:28
|1.7659
|0.00
|0.00
|3.96
|228.00
|17615016
|2008.09.18 11:30
|buy
|0.30
|eurusd
|1.4435
|1.4373
|0.0000
|2008.09.18 12:08
|1.4513
|0.00
|0.00
|0.00
|234.00
|19072500
|2008.10.03 15:14
|sell
|3.93
|eurusd
|1.3743
|1.3879
|1.3654
|2008.10.03 15:16
|1.3737
|0.00
|0.00
|0.00
|235.80
|18976032
|2008.10.02 19:39
|sell
|3.37
|eurusd
|1.3830
|1.3970
|1.3741
|2008.10.02 19:43
|1.3823
|0.00
|0.00
|0.00
|235.90
|16519330
|2008.09.08 11:49
|sell
|0.50
|eurusd
|1.4225
|1.4287
|0.0000
|2008.09.08 12:12
|1.4177
|0.00
|0.00
|0.00
|240.00
|19371456
|2008.10.06 22:49
|sell
|8.02
|eurusd
|1.3510
|1.3642
|1.3277
|2008.10.06 22:54
|1.3507
|0.00
|0.00
|0.00
|240.60
|19368814
|2008.10.06 22:02
|sell
|6.03
|eurusd
|1.3512
|1.3647
|1.3368
|2008.10.06 22:03
|1.3508
|0.00
|0.00
|0.00
|241.20
|16254997
|2008.09.04 16:30
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.7743
|1.7816
|0.0000
|2008.09.04 17:13
|1.7694
|0.00
|0.00
|0.00
|245.00
|19367294
|2008.10.06 21:51
|sell
|1.28
|gbpjpy
|177.46
|0.00
|177.01
|2008.10.06 21:52
|177.26
|0.00
|0.00
|0.00
|252.07
|19239474
|2008.10.06 12:28
|sell
|6.35
|eurusd
|1.3595
|1.3731
|1.3506
|2008.10.06 12:42
|1.3591
|0.00
|0.00
|0.00
|254.00
|19239481
|2008.10.06 12:28
|sell
|6.35
|eurusd
|1.3595
|1.3731
|1.3451
|2008.10.06 12:42
|1.3591
|0.00
|0.00
|0.00
|254.00
|17017765
|2008.09.12 17:30
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.7925
|1.7852
|0.0000
|2008.09.15 00:02
|1.7989
|0.00
|0.00
|3.96
|256.00
|18999009
|2008.10.03 01:51
|sell
|3.68
|eurusd
|1.3783
|1.3922
|1.3694
|2008.10.03 01:55
|1.3776
|0.00
|0.00
|0.00
|257.60
|19245586
|2008.10.06 13:14
|sell
|6.62
|eurusd
|1.3589
|1.3717
|1.3500
|2008.10.06 14:37
|1.3585
|0.00
|0.00
|0.00
|264.80
|19093489
|2008.10.03 16:54
|sell
|2.56
|gbpjpy
|188.14
|0.00
|187.69
|2008.10.03 16:58
|188.03
|0.00
|0.00
|0.00
|265.89
|16833619
|2008.09.11 00:00
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3964
|1.3963
|0.0000
|2008.09.11 11:16
|1.3896
|0.00
|0.00
|0.00
|272.00
|19257490
|2008.10.06 14:42
|sell
|6.80
|eurusd
|1.3580
|1.3714
|1.3347
|2008.10.06 15:10
|1.3576
|0.00
|0.00
|0.00
|272.00
|19077220
|2008.10.03 15:34
|sell
|3.92
|eurusd
|1.3739
|1.3874
|1.3650
|2008.10.03 16:14
|1.3732
|0.00
|0.00
|0.00
|274.40
|19261416
|2008.10.06 15:15
|sell
|6.94
|eurusd
|1.3577
|1.3712
|1.3344
|2008.10.06 15:18
|1.3573
|0.00
|0.00
|0.00
|277.60
|19357334
|2008.10.06 21:16
|sell
|1.28
|gbpjpy
|175.48
|0.00
|175.03
|2008.10.06 21:17
|175.26
|0.00
|0.00
|0.00
|279.17
|19275458
|2008.10.06 16:12
|sell
|7.06
|eurusd
|1.3569
|1.3844
|1.3480
|2008.10.06 16:13
|1.3565
|0.00
|0.00
|0.00
|282.40
|19275464
|2008.10.06 16:12
|sell
|7.06
|eurusd
|1.3569
|1.3844
|1.3425
|2008.10.06 16:13
|1.3565
|0.00
|0.00
|0.00
|282.40
|17017782
|2008.09.12 17:30
|buy
|0.30
|eurusd
|1.4198
|1.4136
|0.0000
|2008.09.15 00:02
|1.4293
|0.00
|0.00
|0.54
|285.00
|19373719
|2008.10.06 22:20
|sell
|1.28
|gbpjpy
|178.36
|0.00
|177.91
|2008.10.06 22:22
|178.13
|0.00
|0.00
|0.00
|288.58
|16528120
|2008.09.08 13:00
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.7631
|1.7704
|0.0000
|2008.09.08 17:52
|1.7573
|0.00
|0.00
|0.00
|290.00
|19393370
|2008.10.07 03:01
|sell
|7.44
|eurusd
|1.3488
|1.3614
|1.3255
|2008.10.07 03:01
|1.3484
|0.00
|0.00
|0.00
|297.60
|19393343
|2008.10.07 03:01
|sell
|7.45
|eurusd
|1.3488
|1.3614
|1.3344
|2008.10.07 03:01
|1.3484
|0.00
|0.00
|0.00
|298.00
|19540433
|2008.10.07 14:01
|sell
|5.12
|gbpjpy
|179.47
|0.00
|179.02
|2008.10.07 14:05
|179.41
|0.00
|0.00
|0.00
|300.29
|19371388
|2008.10.06 22:49
|sell
|8.02
|eurusd
|1.3511
|1.3642
|1.3422
|2008.10.06 22:54
|1.3507
|0.00
|0.00
|0.00
|320.80
|19371446
|2008.10.06 22:49
|sell
|8.02
|eurusd
|1.3511
|1.3642
|1.3367
|2008.10.06 22:54
|1.3507
|0.00
|0.00
|0.00
|320.80
|19245601
|2008.10.06 13:14
|sell
|6.62
|eurusd
|1.3589
|1.3723
|1.3356
|2008.10.06 14:37
|1.3584
|0.00
|0.00
|0.00
|331.00
|19257450
|2008.10.06 14:42
|sell
|6.80
|eurusd
|1.3580
|1.3714
|1.3491
|2008.10.06 15:10
|1.3575
|0.00
|0.00
|0.00
|340.00
|17118296
|2008.09.15 11:00
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.7975
|1.7973
|0.0000
|2008.09.15 13:22
|1.7861
|0.00
|0.00
|0.00
|342.00
|19476045
|2008.10.07 09:22
|sell
|1.28
|gbpjpy
|180.70
|0.00
|180.25
|2008.10.07 09:25
|180.42
|0.00
|0.00
|0.00
|348.00
|18882153
|2008.10.02 06:51
|sell
|2.82
|eurusd
|1.3957
|0.0000
|1.3920
|2008.10.02 07:28
|1.3944
|0.00
|0.00
|0.00
|366.60
|18884419
|2008.10.02 07:38
|sell
|2.82
|eurusd
|1.3957
|0.0000
|1.3920
|2008.10.02 07:44
|1.3944
|0.00
|0.00
|0.00
|366.60
|16266584
|2008.09.04 17:30
|sell
|0.50
|eurusd
|1.4341
|1.4403
|0.0000
|2008.09.04 23:14
|1.4267
|0.00
|0.00
|0.00
|370.00
|19368583
|2008.10.06 21:56
|sell
|7.90
|eurusd
|1.3512
|1.3647
|1.3423
|2008.10.06 22:03
|1.3507
|0.00
|0.00
|0.00
|395.00
|19245591
|2008.10.06 13:14
|sell
|6.62
|eurusd
|1.3589
|1.3723
|1.3445
|2008.10.06 14:37
|1.3583
|0.00
|0.00
|0.00
|397.20
|16420386
|2008.09.05 16:31
|buy
|0.40
|eurusd
|1.4261
|1.4199
|0.0000
|2008.09.08 00:04
|1.4387
|0.00
|0.00
|0.76
|504.00
|19521439
|2008.10.07 12:14
|sell
|2.56
|gbpjpy
|177.89
|0.00
|177.44
|2008.10.07 12:17
|177.68
|0.00
|0.00
|0.00
|527.00
|19127172
|2008.10.03 20:12
|sell
|2.56
|gbpjpy
|188.10
|0.00
|187.65
|2008.10.03 20:21
|187.88
|0.00
|0.00
|0.00
|534.24
|18967190
|2008.10.02 18:00
|sell
|2.56
|gbpjpy
|186.02
|0.00
|185.57
|2008.10.02 18:05
|185.80
|0.00
|0.00
|0.00
|534.86
|19289419
|2008.10.06 16:31
|sell
|1.28
|gbpjpy
|175.98
|0.00
|175.53
|2008.10.06 16:33
|175.53
|0.00
|0.00
|0.00
|571.43
|18860832
|2008.10.02 01:57
|sell
|2.56
|gbpjpy
|187.44
|0.00
|186.99
|2008.10.02 02:08
|187.18
|0.00
|0.00
|0.00
|627.27
|19413867
|2008.10.07 04:01
|sell
|5.12
|gbpjpy
|177.93
|0.00
|177.48
|2008.10.07 04:08
|177.80
|0.00
|0.00
|0.00
|652.49
|19362553
|2008.10.06 21:34
|sell
|2.56
|gbpjpy
|176.73
|0.00
|176.28
|2008.10.06 21:36
|176.45
|0.00
|0.00
|0.00
|708.65
|19394158
|2008.10.07 01:07
|sell
|5.12
|gbpjpy
|178.09
|0.00
|177.64
|2008.10.07 01:11
|177.93
|0.00
|0.00
|0.00
|803.30
|19441023
|2008.10.07 06:14
|sell
|5.12
|gbpusd
|1.7618
|0.0000
|1.7578
|2008.10.07 06:22
|1.7601
|0.00
|0.00
|0.00
|870.40
|19428506
|2008.10.07 05:44
|sell
|5.12
|gbpjpy
|179.62
|0.00
|179.17
|2008.10.07 05:53
|179.44
|0.00
|0.00
|0.00
|896.85
|19356997
|2008.10.06 21:15
|sell
|5.12
|gbpjpy
|175.73
|0.00
|175.28
|2008.10.06 21:16
|175.55
|0.00
|0.00
|0.00
|912.93
|19093984
|2008.10.03 16:55
|sell
|5.12
|gbpjpy
|188.30
|0.00
|187.85
|2008.10.03 16:58
|188.05
|0.00
|0.00
|0.00
|1 208.46
|19540744
|2008.10.07 14:02
|sell
|10.24
|gbpjpy
|179.63
|0.00
|179.18
|2008.10.07 14:05
|179.40
|0.00
|0.00
|0.00
|2 302.24
|19088184
|2008.10.06 00:00
|sell
|4.24
|eurusd
|1.3731
|1.4008
|1.3587
|2008.10.06 02:51
|1.3654
|0.00
|0.00
|0.00
|3 264.80
|19088186
|2008.10.06 00:00
|sell
|4.24
|eurusd
|1.3731
|1.4008
|1.3498
|2008.10.06 02:51
|1.3654
|0.00
|0.00
|0.00
|3 264.80
|19428661
|2008.10.07 05:44
|sell
|10.24
|gbpjpy
|179.80
|0.00
|179.35
|2008.10.07 05:53
|179.44
|0.00
|0.00
|0.00
|3 587.39
|19088183
|2008.10.06 00:00
|sell
|4.24
|eurusd
|1.3731
|1.4008
|1.3642
|2008.10.06 00:00
|1.3642
|0.00
|0.00
|0.00
|3 773.60
|16134254
|2008.09.03 16:30
|balance
|Deposit
|10 000.00
|18770799
|2008.10.01 10:19
|balance
|deposit
|10 000.00
|
|0.00
|0.00
|-357.56
|36 916.19
|Closed P/L:
|36 558.63
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|19541801
|2008.10.07 14:06
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7534
|0.0000
|1.7494
|
|1.7526
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|19541811
|2008.10.07 14:06
|sell
|0.01
|usdjpy
|102.29
|0.00
|101.89
|
|102.29
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|19542106
|2008.10.07 14:07
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3611
|0.0000
|1.3574
|
|1.3628
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.70
|19542862
|2008.10.07 14:12
|buy
|0.01
|gbpjpy
|179.62
|0.00
|180.07
|
|179.19
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.20
|19542908
|2008.10.07 14:12
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3626
|0.0000
|1.3589
|
|1.3628
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|19543042
|2008.10.07 14:13
|buy
|0.02
|gbpjpy
|179.46
|0.00
|179.91
|
|179.19
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.28
|19543387
|2008.10.07 14:16
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1394
|0.0000
|1.1354
|
|1.1400
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.53
|19543405
|2008.10.07 14:16
|buy
|0.04
|gbpjpy
|179.16
|0.00
|179.61
|
|179.19
|0.00
|0.00
|0.00
|1.17
|19543492
|2008.10.07 14:16
|sell
|0.01
|gbpjpy
|179.21
|0.00
|178.76
|
|179.26
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.49
|
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.63
|
|Floating P/L:
|-10.63
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|19393166
|2008.10.07 01:00
|buy stop
|7.46
|eurusd
|1.3761
|1.3488
|1.3850
|
|1.3628
|19393203
|2008.10.07 01:00
|buy stop
|7.48
|eurusd
|1.3761
|1.3488
|1.3905
|
|1.3628
|19393219
|2008.10.07 01:00
|buy stop
|7.48
|eurusd
|1.3761
|1.3488
|1.3994
|
|1.3628
|19406897
|2008.10.07 03:03
|sell stop
|8.53
|eurusd
|1.3478
|1.3750
|1.3389
|
|1.3626
|19406899
|2008.10.07 03:03
|sell stop
|8.53
|eurusd
|1.3478
|1.3750
|1.3334
|
|1.3626
|19406901
|2008.10.07 03:03
|sell stop
|8.53
|eurusd
|1.3478
|1.3750
|1.3245
|
|1.3626
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|20 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|36 558.63
|Floating P/L:
|-10.63
|Margin:
|201.12
|Balance:
|56 558.63
|Equity:
|56 548.00
|Free Margin:
|56 346.88
|
|Details:
|Gross Profit:
|80 778.51
|Gross Loss:
|44 219.88
|Total Net Profit:
|36 558.63
|Profit Factor:
|1.83
|Expected Payoff:
|11.35
|
|Absolute Drawdown:
|8 224.09
|Maximal Drawdown:
|8 324.09 (82.42%)
|Relative Drawdown:
|82.42% (8 324.09)
|
|Total Trades:
|3221
|Short Positions (won %):
|2462 (61.05%)
|Long Positions (won %):
|759 (62.58%)
|Profit Trades (% of total):
|1978 (61.41%)
|Loss trades (% of total):
|1243 (38.59%)
|Largest
|profit trade:
|3 773.60
|loss trade:
|-437.88
|Average
|profit trade:
|40.84
|loss trade:
|-35.58
|Maximum
|consecutive wins ($):
|27 (175.37)
|consecutive losses ($):
|19 (-1 721.71)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|6 561.26 (14)
|consecutive loss (count):
|-1 721.71 (19)
|Average
|consecutive wins:
|3
|consecutive losses:
|2