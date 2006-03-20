North Finance Co Ltd

Account: 143856 Name: Fabi o dt Currency: USD 2006 March 29, 11:09
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
13786132006.03.20 23:01balanceDeposit3 000.00
13786172006.03.20 23:02buy0.10gbpjpy204.17204.23205.172006.03.21 01:02204.230.000.000.695.16
13789742006.03.21 00:06sell0.10eurusd1.21601.21501.20602006.03.21 12:011.21500.000.000.0010.00
13791982006.03.21 00:33sell0.10gbpusd1.75511.74961.74512006.03.21 11:571.74960.000.000.0055.00
13792502006.03.21 00:50sell0.10gbpchf2.26662.26552.25662006.03.21 11:412.26550.000.000.008.49
13793632006.03.21 01:09sell0.10usdchf1.29091.30091.28092006.03.21 16:461.30090.000.000.00-76.87
13798352006.03.21 02:30sell0.10gbpjpy204.08203.92203.082006.03.21 15:42203.920.000.000.0013.73
13800982006.03.21 02:55buy0.10usdcad1.16181.16311.17182006.03.21 16:171.16310.000.000.0011.18
13805062006.03.21 04:30buy0.10usdjpy116.49116.61117.492006.03.21 14:17116.610.000.000.0010.29
13808712006.03.21 05:10buy0.10audusd0.72070.71070.73072006.03.24 02:100.71070.000.000.50-100.00
13857932006.03.21 12:02buy0.10eurusd1.21491.20491.22492006.03.23 05:401.20490.000.00-1.60-100.00
13872922006.03.21 13:49buy0.10gbpchf2.26722.27362.27692006.03.21 18:552.27360.000.000.0049.12
13878822006.03.21 14:45buy0.10gbpusd1.74971.73971.75972006.03.23 17:121.73970.000.00-1.20-100.00
13909302006.03.21 16:49buy0.10gbpjpy204.19204.74205.192006.03.22 00:56204.740.000.000.6846.93
13957422006.03.21 19:23sell0.10usdcad1.16201.17201.15202006.03.22 15:071.17200.000.00-0.26-85.32
13980832006.03.21 22:38buy0.10gbpchf2.27462.27622.28462006.03.22 10:102.27620.000.000.6212.29
13982562006.03.21 22:57buy0.10usdchf1.30241.30501.31242006.03.23 10:061.30500.000.001.2319.92
13990802006.03.22 01:02sell0.10usdjpy117.15116.90116.152006.03.22 17:59116.900.000.000.0021.39
13991912006.03.22 01:19sell0.10gbpjpy204.76204.29203.762006.03.22 16:10204.290.000.000.0040.21
14106092006.03.22 15:51sell0.10usdcad1.16731.16651.15732006.03.22 22:041.16650.000.000.006.86
14134122006.03.22 18:57buy0.10gbpchf2.27742.27852.28742006.03.23 03:072.27850.000.001.848.42
14147632006.03.22 20:58buy0.10gbpjpy204.25204.39205.252006.03.23 23:51204.390.000.002.0511.88
14151452006.03.22 22:05buy0.10usdcad1.16671.16701.17672006.03.23 17:511.16700.000.000.262.57
14159992006.03.23 02:02sell0.10usdjpy116.88117.88115.882006.03.23 21:13117.880.000.000.00-84.82
14172312006.03.23 05:38sell0.10gbpchf2.27922.27762.26922006.03.23 11:182.27760.000.000.0012.25
14220292006.03.23 12:02buy0.10usdchf1.30661.31331.31662006.03.23 17:291.31660.000.000.0075.93
14224962006.03.23 12:47sell0.10gbpchf2.27612.28612.26612006.03.23 18:282.28610.000.000.00-75.93
14225852006.03.23 13:01sell0.10eurusd1.20631.19951.19632006.03.23 21:061.19630.000.000.00100.00
14323372006.03.23 23:28sell0.10gbpchf2.28362.27982.27362006.03.28 12:182.27980.000.00-2.7529.12
14326302006.03.24 00:31sell0.10usdchf1.31641.30951.30642006.03.27 19:051.30950.000.00-0.6152.69
14331852006.03.24 02:45buy0.10gbpjpy204.71205.39205.712006.03.24 17:02205.390.000.000.0057.59
14334122006.03.24 03:28buy0.10gbpusd1.73571.74141.74572006.03.27 01:371.74140.000.00-0.3057.00
14338312006.03.24 04:47sell0.10eurusd1.19671.20671.18672006.03.28 11:161.20670.000.000.40-100.00
14344132006.03.24 06:39buy0.10usdjpy117.96118.15118.962006.03.24 17:01118.150.000.000.0016.09
14353722006.03.24 08:53buy0.10audusd0.71180.70180.72182006.03.29 05:540.70180.000.000.30-100.00
14433872006.03.24 17:12sell0.10usdjpy117.93117.27116.932006.03.27 04:02116.930.000.00-0.6885.52
14480992006.03.27 01:20buy0.10gbpjpy204.98203.98205.982006.03.27 03:56203.980.000.000.00-85.39
14486002006.03.27 02:59buy0.10gbpusd1.74331.74531.75332006.03.27 10:101.74530.000.000.0020.00
14533752006.03.27 09:35buy0.10gbpjpy203.85203.89204.852006.03.27 13:59203.890.000.000.003.43
14558442006.03.27 11:02buy0.10usdjpy116.78117.47117.782006.03.28 22:35117.780.000.000.3484.90
14605342006.03.27 14:08sell0.10gbpjpy203.83203.62202.832006.03.28 02:56203.620.000.00-1.0318.02
14673612006.03.28 00:21sell0.10usdchf1.30851.30171.29852006.03.28 16:291.29850.000.000.0077.01
14685752006.03.28 04:19buy0.10gbpjpy204.23204.36205.232006.03.28 17:59204.360.000.000.0011.14
14796212006.03.28 18:09buy0.10gbpchf2.27862.28062.28862006.03.28 22:292.28060.000.000.0015.31
14799422006.03.28 18:19buy0.10usdchf1.30131.30711.31132006.03.29 09:061.30710.000.000.3144.37
  0.00 0.00 0.79 185.48
Closed P/L: 186.27
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
14798892006.03.28 18:16sell0.10eurusd1.20691.20111.1969 1.19860.000.000.2083.00
14876532006.03.29 03:27sell0.10gbpchf2.28152.28082.2715 2.27980.000.000.0012.96
14873672006.03.29 01:50sell0.10gbpjpy205.23204.98204.23 204.810.000.000.0035.63
14543042006.03.27 10:12sell0.10gbpusd1.74521.74011.7352 1.73790.000.000.2073.00
14299912006.03.23 18:59sell0.10usdcad1.16581.17581.1558 1.17430.000.00-1.04-72.38
14911502006.03.29 10:11buy0.10usdchf1.30981.29981.3198 1.31170.000.000.0014.49
14889012006.03.29 06:53sell0.10usdjpy117.74118.74116.74 117.860.000.000.00-10.18
  0.00 0.00 -0.64 136.52
 Floating P/L: 135.88
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 3 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 186.27 Floating P/L: 135.88 Margin: 188.76
Balance: 3 186.27 Equity: 3 322.15 Free Margin: 3 133.39