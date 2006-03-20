North Finance Co Ltd
|Account: 143856
|Name: Fabi o dt
|Currency: USD
|2006 March 29, 11:09
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|1378613
|2006.03.20 23:01
|balance
|Deposit
|3 000.00
|1378617
|2006.03.20 23:02
|buy
|0.10
|gbpjpy
|204.17
|204.23
|205.17
|2006.03.21 01:02
|204.23
|0.00
|0.00
|0.69
|5.16
|1378974
|2006.03.21 00:06
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2160
|1.2150
|1.2060
|2006.03.21 12:01
|1.2150
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1379198
|2006.03.21 00:33
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7551
|1.7496
|1.7451
|2006.03.21 11:57
|1.7496
|0.00
|0.00
|0.00
|55.00
|1379250
|2006.03.21 00:50
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.2666
|2.2655
|2.2566
|2006.03.21 11:41
|2.2655
|0.00
|0.00
|0.00
|8.49
|1379363
|2006.03.21 01:09
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2909
|1.3009
|1.2809
|2006.03.21 16:46
|1.3009
|0.00
|0.00
|0.00
|-76.87
|1379835
|2006.03.21 02:30
|sell
|0.10
|gbpjpy
|204.08
|203.92
|203.08
|2006.03.21 15:42
|203.92
|0.00
|0.00
|0.00
|13.73
|1380098
|2006.03.21 02:55
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1618
|1.1631
|1.1718
|2006.03.21 16:17
|1.1631
|0.00
|0.00
|0.00
|11.18
|1380506
|2006.03.21 04:30
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.49
|116.61
|117.49
|2006.03.21 14:17
|116.61
|0.00
|0.00
|0.00
|10.29
|1380871
|2006.03.21 05:10
|buy
|0.10
|audusd
|0.7207
|0.7107
|0.7307
|2006.03.24 02:10
|0.7107
|0.00
|0.00
|0.50
|-100.00
|1385793
|2006.03.21 12:02
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2149
|1.2049
|1.2249
|2006.03.23 05:40
|1.2049
|0.00
|0.00
|-1.60
|-100.00
|1387292
|2006.03.21 13:49
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.2672
|2.2736
|2.2769
|2006.03.21 18:55
|2.2736
|0.00
|0.00
|0.00
|49.12
|1387882
|2006.03.21 14:45
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7497
|1.7397
|1.7597
|2006.03.23 17:12
|1.7397
|0.00
|0.00
|-1.20
|-100.00
|1390930
|2006.03.21 16:49
|buy
|0.10
|gbpjpy
|204.19
|204.74
|205.19
|2006.03.22 00:56
|204.74
|0.00
|0.00
|0.68
|46.93
|1395742
|2006.03.21 19:23
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1620
|1.1720
|1.1520
|2006.03.22 15:07
|1.1720
|0.00
|0.00
|-0.26
|-85.32
|1398083
|2006.03.21 22:38
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.2746
|2.2762
|2.2846
|2006.03.22 10:10
|2.2762
|0.00
|0.00
|0.62
|12.29
|1398256
|2006.03.21 22:57
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3024
|1.3050
|1.3124
|2006.03.23 10:06
|1.3050
|0.00
|0.00
|1.23
|19.92
|1399080
|2006.03.22 01:02
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.15
|116.90
|116.15
|2006.03.22 17:59
|116.90
|0.00
|0.00
|0.00
|21.39
|1399191
|2006.03.22 01:19
|sell
|0.10
|gbpjpy
|204.76
|204.29
|203.76
|2006.03.22 16:10
|204.29
|0.00
|0.00
|0.00
|40.21
|1410609
|2006.03.22 15:51
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1673
|1.1665
|1.1573
|2006.03.22 22:04
|1.1665
|0.00
|0.00
|0.00
|6.86
|1413412
|2006.03.22 18:57
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.2774
|2.2785
|2.2874
|2006.03.23 03:07
|2.2785
|0.00
|0.00
|1.84
|8.42
|1414763
|2006.03.22 20:58
|buy
|0.10
|gbpjpy
|204.25
|204.39
|205.25
|2006.03.23 23:51
|204.39
|0.00
|0.00
|2.05
|11.88
|1415145
|2006.03.22 22:05
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1667
|1.1670
|1.1767
|2006.03.23 17:51
|1.1670
|0.00
|0.00
|0.26
|2.57
|1415999
|2006.03.23 02:02
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.88
|117.88
|115.88
|2006.03.23 21:13
|117.88
|0.00
|0.00
|0.00
|-84.82
|1417231
|2006.03.23 05:38
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.2792
|2.2776
|2.2692
|2006.03.23 11:18
|2.2776
|0.00
|0.00
|0.00
|12.25
|1422029
|2006.03.23 12:02
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3066
|1.3133
|1.3166
|2006.03.23 17:29
|1.3166
|0.00
|0.00
|0.00
|75.93
|1422496
|2006.03.23 12:47
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.2761
|2.2861
|2.2661
|2006.03.23 18:28
|2.2861
|0.00
|0.00
|0.00
|-75.93
|1422585
|2006.03.23 13:01
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2063
|1.1995
|1.1963
|2006.03.23 21:06
|1.1963
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|1432337
|2006.03.23 23:28
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.2836
|2.2798
|2.2736
|2006.03.28 12:18
|2.2798
|0.00
|0.00
|-2.75
|29.12
|1432630
|2006.03.24 00:31
|sell
|0.10
|usdchf
|1.3164
|1.3095
|1.3064
|2006.03.27 19:05
|1.3095
|0.00
|0.00
|-0.61
|52.69
|1433185
|2006.03.24 02:45
|buy
|0.10
|gbpjpy
|204.71
|205.39
|205.71
|2006.03.24 17:02
|205.39
|0.00
|0.00
|0.00
|57.59
|1433412
|2006.03.24 03:28
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7357
|1.7414
|1.7457
|2006.03.27 01:37
|1.7414
|0.00
|0.00
|-0.30
|57.00
|1433831
|2006.03.24 04:47
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1967
|1.2067
|1.1867
|2006.03.28 11:16
|1.2067
|0.00
|0.00
|0.40
|-100.00
|1434413
|2006.03.24 06:39
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.96
|118.15
|118.96
|2006.03.24 17:01
|118.15
|0.00
|0.00
|0.00
|16.09
|1435372
|2006.03.24 08:53
|buy
|0.10
|audusd
|0.7118
|0.7018
|0.7218
|2006.03.29 05:54
|0.7018
|0.00
|0.00
|0.30
|-100.00
|1443387
|2006.03.24 17:12
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.93
|117.27
|116.93
|2006.03.27 04:02
|116.93
|0.00
|0.00
|-0.68
|85.52
|1448099
|2006.03.27 01:20
|buy
|0.10
|gbpjpy
|204.98
|203.98
|205.98
|2006.03.27 03:56
|203.98
|0.00
|0.00
|0.00
|-85.39
|1448600
|2006.03.27 02:59
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7433
|1.7453
|1.7533
|2006.03.27 10:10
|1.7453
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1453375
|2006.03.27 09:35
|buy
|0.10
|gbpjpy
|203.85
|203.89
|204.85
|2006.03.27 13:59
|203.89
|0.00
|0.00
|0.00
|3.43
|1455844
|2006.03.27 11:02
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.78
|117.47
|117.78
|2006.03.28 22:35
|117.78
|0.00
|0.00
|0.34
|84.90
|1460534
|2006.03.27 14:08
|sell
|0.10
|gbpjpy
|203.83
|203.62
|202.83
|2006.03.28 02:56
|203.62
|0.00
|0.00
|-1.03
|18.02
|1467361
|2006.03.28 00:21
|sell
|0.10
|usdchf
|1.3085
|1.3017
|1.2985
|2006.03.28 16:29
|1.2985
|0.00
|0.00
|0.00
|77.01
|1468575
|2006.03.28 04:19
|buy
|0.10
|gbpjpy
|204.23
|204.36
|205.23
|2006.03.28 17:59
|204.36
|0.00
|0.00
|0.00
|11.14
|1479621
|2006.03.28 18:09
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.2786
|2.2806
|2.2886
|2006.03.28 22:29
|2.2806
|0.00
|0.00
|0.00
|15.31
|1479942
|2006.03.28 18:19
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3013
|1.3071
|1.3113
|2006.03.29 09:06
|1.3071
|0.00
|0.00
|0.31
|44.37
|
|0.00
|0.00
|0.79
|185.48
|Closed P/L:
|186.27
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|1479889
|2006.03.28 18:16
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2069
|1.2011
|1.1969
|
|1.1986
|0.00
|0.00
|0.20
|83.00
|1487653
|2006.03.29 03:27
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.2815
|2.2808
|2.2715
|
|2.2798
|0.00
|0.00
|0.00
|12.96
|1487367
|2006.03.29 01:50
|sell
|0.10
|gbpjpy
|205.23
|204.98
|204.23
|
|204.81
|0.00
|0.00
|0.00
|35.63
|1454304
|2006.03.27 10:12
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7452
|1.7401
|1.7352
|
|1.7379
|0.00
|0.00
|0.20
|73.00
|1429991
|2006.03.23 18:59
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1658
|1.1758
|1.1558
|
|1.1743
|0.00
|0.00
|-1.04
|-72.38
|1491150
|2006.03.29 10:11
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3098
|1.2998
|1.3198
|
|1.3117
|0.00
|0.00
|0.00
|14.49
|1488901
|2006.03.29 06:53
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.74
|118.74
|116.74
|
|117.86
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.18
|
|0.00
|0.00
|-0.64
|136.52
|
|Floating P/L:
|135.88
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|3 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|186.27
|Floating P/L:
|135.88
|Margin:
|188.76
|Balance:
|3 186.27
|Equity:
|3 322.15
|Free Margin:
|3 133.39