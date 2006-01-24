North Finance Company Ltd
A/C No: 119146Name: 21nf_21_21_21_212006.04.02 06:43 (local time)
 
Closed Transactions:
NTicketMagic NumOpen TimeTypeLotsSymbolPriceS/LT/PClose TimePriceCommisSwapTrade P/L
179145212006.01.24 18:14sell0.10usdjpy114.61115.61113.112006.01.25 16:51115.610.00-0.52-86.48
281670912006.01.27 01:59buy0.10usdjpy116.33115.33117.832006.02.01 18:05117.830.000.78127.29
387963012006.02.02 18:14buy0.10usdjpy118.39117.39119.892006.02.10 09:43117.510.002.01-74.89
488913512006.02.03 16:00sell0.30usdjpy119.01120.01117.512006.02.10 09:43117.540.00-10.62375.19
596491012006.02.10 18:14sell0.10usdjpy117.53118.53116.032006.02.17 13:18118.530.00-3.57-84.37
6103303312006.02.20 08:14sell0.10usdjpy118.21119.21116.712006.02.24 02:17116.710.00-3.05128.57
7106505012006.02.23 06:45buy0.30usdjpy117.75116.75119.252006.02.23 16:14116.750.000.00-256.96
8109167312006.02.27 01:44sell0.10usdjpy117.05118.05115.552006.03.01 01:30115.550.00-1.38129.82
9109167412006.02.27 01:44sell0.10usdjpy117.05118.05115.552006.03.01 01:30115.550.00-1.38129.82
10112114512006.03.01 05:59buy0.10usdjpy115.70114.70117.202006.03.06 12:41117.200.001.72127.99
11112486212006.03.01 12:46sell0.30usdjpy116.17117.17114.672006.03.06 06:47117.170.00-10.33-256.02
12118716912006.03.07 01:29sell0.10usdjpy117.57118.57116.072006.03.10 03:03118.570.00-3.40-84.34
13120994412006.03.08 04:01buy0.30usdjpy117.39116.39118.892006.03.10 03:03118.590.004.07303.57
14124774812006.03.10 03:29sell0.10usdjpy118.30119.30116.802006.03.16 21:28116.800.00-4.06128.42
15138045812006.03.21 04:14buy0.10usdjpy116.40115.40117.902006.03.23 21:13117.900.001.36127.23
16142851112006.03.23 17:51sell0.30usdjpy117.57118.57116.072006.03.28 02:49116.400.00-6.13301.55
0.00-34.501036.39
 
Summary P/L:1001.89
 
Winning trades:(10) 1860.76
Losing trades:(6) -858.87
Max summary P/L:1001.89
Largest winning trade:364.57
Largest losing trade:-266.35
Max consecutive winners:4 (856.01)
Max consecutive losers:2 (-354.09)
Max consecutive profit:856.01 (4)
Max consecutive loss:-354.09 (2)
Absolute drawdown:*
Max drawdown:354.09 (0.70%)
Profit factor:2.17
Avg. profit factor:1.30
Risk factor:2.83
 
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