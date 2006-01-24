North Finance Company Ltd
|A/C No: 119146
|Name: 21nf_21_21_21_21
|2006.04.02 06:43 (local time)
|
|Closed Transactions:
|N
|Ticket
|Magic Num
|Open Time
|Type
|Lots
|Symbol
|Price
|S/L
|T/P
|Close Time
|Price
|Commis
|Swap
|Trade P/L
|1
|791452
|1
|2006.01.24 18:14
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.61
|115.61
|113.11
|2006.01.25 16:51
|115.61
|0.00
|-0.52
|-86.48
|2
|816709
|1
|2006.01.27 01:59
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.33
|115.33
|117.83
|2006.02.01 18:05
|117.83
|0.00
|0.78
|127.29
|3
|879630
|1
|2006.02.02 18:14
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.39
|117.39
|119.89
|2006.02.10 09:43
|117.51
|0.00
|2.01
|-74.89
|4
|889135
|1
|2006.02.03 16:00
|sell
|0.30
|usdjpy
|119.01
|120.01
|117.51
|2006.02.10 09:43
|117.54
|0.00
|-10.62
|375.19
|5
|964910
|1
|2006.02.10 18:14
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.53
|118.53
|116.03
|2006.02.17 13:18
|118.53
|0.00
|-3.57
|-84.37
|6
|1033033
|1
|2006.02.20 08:14
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.21
|119.21
|116.71
|2006.02.24 02:17
|116.71
|0.00
|-3.05
|128.57
|7
|1065050
|1
|2006.02.23 06:45
|buy
|0.30
|usdjpy
|117.75
|116.75
|119.25
|2006.02.23 16:14
|116.75
|0.00
|0.00
|-256.96
|8
|1091673
|1
|2006.02.27 01:44
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.05
|118.05
|115.55
|2006.03.01 01:30
|115.55
|0.00
|-1.38
|129.82
|9
|1091674
|1
|2006.02.27 01:44
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.05
|118.05
|115.55
|2006.03.01 01:30
|115.55
|0.00
|-1.38
|129.82
|10
|1121145
|1
|2006.03.01 05:59
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.70
|114.70
|117.20
|2006.03.06 12:41
|117.20
|0.00
|1.72
|127.99
|11
|1124862
|1
|2006.03.01 12:46
|sell
|0.30
|usdjpy
|116.17
|117.17
|114.67
|2006.03.06 06:47
|117.17
|0.00
|-10.33
|-256.02
|12
|1187169
|1
|2006.03.07 01:29
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.57
|118.57
|116.07
|2006.03.10 03:03
|118.57
|0.00
|-3.40
|-84.34
|13
|1209944
|1
|2006.03.08 04:01
|buy
|0.30
|usdjpy
|117.39
|116.39
|118.89
|2006.03.10 03:03
|118.59
|0.00
|4.07
|303.57
|14
|1247748
|1
|2006.03.10 03:29
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.30
|119.30
|116.80
|2006.03.16 21:28
|116.80
|0.00
|-4.06
|128.42
|15
|1380458
|1
|2006.03.21 04:14
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.40
|115.40
|117.90
|2006.03.23 21:13
|117.90
|0.00
|1.36
|127.23
|16
|1428511
|1
|2006.03.23 17:51
|sell
|0.30
|usdjpy
|117.57
|118.57
|116.07
|2006.03.28 02:49
|116.40
|0.00
|-6.13
|301.55
|0.00
|-34.50
|1036.39
|
|Summary P/L:
|1001.89
|
|Winning trades:
|(10) 1860.76
|Losing trades:
|(6) -858.87
|Max summary P/L:
|1001.89
|Largest winning trade:
|364.57
|Largest losing trade:
|-266.35
|Max consecutive winners:
|4 (856.01)
|Max consecutive losers:
|2 (-354.09)
|Max consecutive profit:
|856.01 (4)
|Max consecutive loss:
|-354.09 (2)
|Absolute drawdown:
|*
|Max drawdown:
|354.09 (0.70%)
|Profit factor:
|2.17
|Avg. profit factor:
|1.30
|Risk factor:
|2.83
|
* * *