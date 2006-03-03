|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2006.03.02 23:00 - 2006.04.04 20:00
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|TakeProfit=100; Lots=1; TrailingStop=35; ShortEma=5; LongWma=10; RSIPer=14; StochK=10; StochD=3; StochSlow=3;
|Bars in test
|640
|Ticks modelled
|85183
|Modelling quality
|45.14%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|-1086.00
|Gross profit
|5006.00
|Gross loss
|-6092.00
|Profit factor
|0.82
|Expected payoff
|-29.35
|Absolute drawdown
|2628.00
|Maximal drawdown (%)
|2628.00 (26.3%)
|Total trades
|37
|Short positions (won %)
|17 (29.41%)
|Long positions (won %)
|20 (40.00%)
|Profit trades (% of total)
|13 (35.14%)
|Loss trades (% of total)
|24 (64.86%)
|Largest
|profit trade
|1000.00
|loss trade
|-708.00
|Average
|profit trade
|385.08
|loss trade
|-253.83
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|3 (442.00)
|consecutive losses (loss in money)
|7 (-1598.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|1480.00 (2)
|consecutive loss (count of losses)
|-1598.00 (7)
|Average
|consecutive wins
|1
|consecutive losses
|3
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.03.03 07:00
|buy
|1
|1.00
|1.2030
|0.0000
|1.2130
|2
|2006.03.03 17:00
|close
|1
|1.00
|1.1994
|0.0000
|1.2130
|-360.00
|9640.00
|3
|2006.03.03 17:00
|sell
|2
|1.00
|1.1999
|0.0000
|1.1899
|4
|2006.03.03 20:08
|close
|2
|1.00
|1.2031
|0.0000
|1.1899
|-320.00
|9320.00
|5
|2006.03.03 20:08
|buy
|3
|1.00
|1.2033
|0.0000
|1.2133
|6
|2006.03.06 01:03
|modify
|3
|1.00
|1.2033
|1.2036
|1.2133
|7
|2006.03.06 01:15
|modify
|3
|1.00
|1.2033
|1.2037
|1.2133
|8
|2006.03.06 01:22
|modify
|3
|1.00
|1.2033
|1.2044
|1.2133
|9
|2006.03.06 01:23
|modify
|3
|1.00
|1.2033
|1.2047
|1.2133
|10
|2006.03.06 01:30
|modify
|3
|1.00
|1.2033
|1.2049
|1.2133
|11
|2006.03.06 01:42
|modify
|3
|1.00
|1.2033
|1.2050
|1.2133
|12
|2006.03.06 01:50
|modify
|3
|1.00
|1.2033
|1.2053
|1.2133
|13
|2006.03.06 01:50
|modify
|3
|1.00
|1.2033
|1.2057
|1.2133
|14
|2006.03.06 02:23
|modify
|3
|1.00
|1.2033
|1.2058
|1.2133
|15
|2006.03.06 10:38
|s/l
|3
|1.00
|1.2058
|1.2058
|1.2133
|246.00
|9566.00
|16
|2006.03.07 01:00
|sell
|4
|1.00
|1.2007
|0.0000
|1.1907
|17
|2006.03.07 06:37
|modify
|4
|1.00
|1.2007
|1.2007
|1.1907
|18
|2006.03.07 06:37
|modify
|4
|1.00
|1.2007
|1.1995
|1.1907
|19
|2006.03.07 06:38
|s/l
|4
|1.00
|1.1995
|1.1995
|1.1907
|120.00
|9686.00
|20
|2006.03.08 02:30
|sell
|5
|1.00
|1.1872
|0.0000
|1.1772
|21
|2006.03.08 17:02
|close
|5
|1.00
|1.1928
|0.0000
|1.1772
|-560.00
|9126.00
|22
|2006.03.08 17:02
|buy
|6
|1.00
|1.1924
|0.0000
|1.2024
|23
|2006.03.09 07:35
|close
|6
|1.00
|1.1918
|0.0000
|1.2024
|-64.00
|9062.00
|24
|2006.03.09 07:35
|sell
|7
|1.00
|1.1920
|0.0000
|1.1820
|25
|2006.03.09 09:15
|close
|7
|1.00
|1.1940
|0.0000
|1.1820
|-200.00
|8862.00
|26
|2006.03.09 09:15
|buy
|8
|1.00
|1.1938
|0.0000
|1.2038
|27
|2006.03.09 10:42
|close
|8
|1.00
|1.1922
|0.0000
|1.2038
|-160.00
|8702.00
|28
|2006.03.09 10:43
|sell
|9
|1.00
|1.1922
|0.0000
|1.1822
|29
|2006.03.09 12:30
|close
|9
|1.00
|1.1940
|0.0000
|1.1822
|-180.00
|8522.00
|30
|2006.03.09 12:30
|buy
|10
|1.00
|1.1939
|0.0000
|1.2039
|31
|2006.03.10 15:00
|close
|10
|1.00
|1.1912
|0.0000
|1.2039
|-274.00
|8248.00
|32
|2006.03.10 15:00
|sell
|11
|1.00
|1.1912
|0.0000
|1.1812
|33
|2006.03.10 16:07
|modify
|11
|1.00
|1.1912
|1.1903
|1.1812
|34
|2006.03.10 16:07
|s/l
|11
|1.00
|1.1903
|1.1903
|1.1812
|90.00
|8338.00
|35
|2006.03.10 21:00
|buy
|12
|1.00
|1.1918
|0.0000
|1.2018
|36
|2006.03.13 09:37
|modify
|12
|1.00
|1.1918
|1.1920
|1.2018
|37
|2006.03.13 09:37
|modify
|12
|1.00
|1.1918
|1.1922
|1.2018
|38
|2006.03.13 09:38
|modify
|12
|1.00
|1.1918
|1.1925
|1.2018
|39
|2006.03.13 09:38
|modify
|12
|1.00
|1.1918
|1.1933
|1.2018
|40
|2006.03.13 10:40
|s/l
|12
|1.00
|1.1933
|1.1933
|1.2018
|146.00
|8484.00
|41
|2006.03.13 18:00
|buy
|13
|1.00
|1.1930
|0.0000
|1.2030
|42
|2006.03.14 01:11
|modify
|13
|1.00
|1.1930
|1.1931
|1.2030
|43
|2006.03.14 01:13
|modify
|13
|1.00
|1.1930
|1.1932
|1.2030
|44
|2006.03.14 01:40
|modify
|13
|1.00
|1.1930
|1.1933
|1.2030
|45
|2006.03.14 02:32
|modify
|13
|1.00
|1.1930
|1.1939
|1.2030
|46
|2006.03.14 02:35
|modify
|13
|1.00
|1.1930
|1.1940
|1.2030
|47
|2006.03.14 02:35
|modify
|13
|1.00
|1.1930
|1.1941
|1.2030
|48
|2006.03.14 02:42
|modify
|13
|1.00
|1.1930
|1.1942
|1.2030
|49
|2006.03.14 02:43
|modify
|13
|1.00
|1.1930
|1.1943
|1.2030
|50
|2006.03.14 02:50
|modify
|13
|1.00
|1.1930
|1.1944
|1.2030
|51
|2006.03.14 02:50
|modify
|13
|1.00
|1.1930
|1.1945
|1.2030
|52
|2006.03.14 02:51
|modify
|13
|1.00
|1.1930
|1.1946
|1.2030
|53
|2006.03.14 10:07
|modify
|13
|1.00
|1.1930
|1.1949
|1.2030
|54
|2006.03.14 11:23
|modify
|13
|1.00
|1.1930
|1.1950
|1.2030
|55
|2006.03.14 12:08
|close
|13
|1.00
|1.1951
|1.1950
|1.2030
|206.00
|8690.00
|56
|2006.03.14 12:08
|sell
|14
|1.00
|1.1952
|0.0000
|1.1852
|57
|2006.03.14 15:35
|close
|14
|1.00
|1.1979
|0.0000
|1.1852
|-270.00
|8420.00
|58
|2006.03.14 15:35
|buy
|15
|1.00
|1.1979
|0.0000
|1.2079
|59
|2006.03.14 17:00
|modify
|15
|1.00
|1.1979
|1.1982
|1.2079
|60
|2006.03.14 17:52
|modify
|15
|1.00
|1.1979
|1.1990
|1.2079
|61
|2006.03.14 18:50
|modify
|15
|1.00
|1.1979
|1.1991
|1.2079
|62
|2006.03.14 19:15
|modify
|15
|1.00
|1.1979
|1.1992
|1.2079
|63
|2006.03.14 19:16
|modify
|15
|1.00
|1.1979
|1.1993
|1.2079
|64
|2006.03.14 19:17
|modify
|15
|1.00
|1.1979
|1.1995
|1.2079
|65
|2006.03.14 19:18
|modify
|15
|1.00
|1.1979
|1.1996
|1.2079
|66
|2006.03.15 09:53
|modify
|15
|1.00
|1.1979
|1.1997
|1.2079
|67
|2006.03.15 10:18
|modify
|15
|1.00
|1.1979
|1.1999
|1.2079
|68
|2006.03.15 10:18
|modify
|15
|1.00
|1.1979
|1.2000
|1.2079
|69
|2006.03.15 10:20
|modify
|15
|1.00
|1.1979
|1.2001
|1.2079
|70
|2006.03.15 10:20
|modify
|15
|1.00
|1.1979
|1.2002
|1.2079
|71
|2006.03.15 10:32
|modify
|15
|1.00
|1.1979
|1.2003
|1.2079
|72
|2006.03.15 10:42
|modify
|15
|1.00
|1.1979
|1.2004
|1.2079
|73
|2006.03.15 10:45
|modify
|15
|1.00
|1.1979
|1.2006
|1.2079
|74
|2006.03.15 10:45
|modify
|15
|1.00
|1.1979
|1.2008
|1.2079
|75
|2006.03.15 10:48
|modify
|15
|1.00
|1.1979
|1.2009
|1.2079
|76
|2006.03.15 16:17
|modify
|15
|1.00
|1.1979
|1.2013
|1.2079
|77
|2006.03.15 16:20
|modify
|15
|1.00
|1.1979
|1.2028
|1.2079
|78
|2006.03.15 16:32
|s/l
|15
|1.00
|1.2028
|1.2028
|1.2079
|478.00
|8898.00
|79
|2006.03.15 16:32
|buy
|16
|1.00
|1.2038
|0.0000
|1.2138
|80
|2006.03.15 22:00
|modify
|16
|1.00
|1.2038
|1.2038
|1.2138
|81
|2006.03.16 09:15
|s/l
|16
|1.00
|1.2038
|1.2038
|1.2138
|-4.00
|8894.00
|82
|2006.03.16 10:00
|buy
|17
|1.00
|1.2059
|0.0000
|1.2159
|83
|2006.03.16 15:35
|modify
|17
|1.00
|1.2059
|1.2063
|1.2159
|84
|2006.03.16 15:35
|modify
|17
|1.00
|1.2059
|1.2066
|1.2159
|85
|2006.03.16 15:35
|modify
|17
|1.00
|1.2059
|1.2070
|1.2159
|86
|2006.03.16 15:35
|modify
|17
|1.00
|1.2059
|1.2073
|1.2159
|87
|2006.03.16 15:40
|modify
|17
|1.00
|1.2059
|1.2084
|1.2159
|88
|2006.03.16 15:40
|modify
|17
|1.00
|1.2059
|1.2100
|1.2159
|89
|2006.03.16 16:07
|modify
|17
|1.00
|1.2059
|1.2101
|1.2159
|90
|2006.03.16 16:07
|modify
|17
|1.00
|1.2059
|1.2105
|1.2159
|91
|2006.03.16 16:07
|modify
|17
|1.00
|1.2059
|1.2108
|1.2159
|92
|2006.03.16 17:20
|t/p
|17
|1.00
|1.2159
|1.2108
|1.2159
|1000.00
|9894.00
|93
|2006.03.17 11:00
|buy
|18
|1.00
|1.2172
|0.0000
|1.2272
|94
|2006.03.17 16:30
|close
|18
|1.00
|1.2150
|0.0000
|1.2272
|-220.00
|9674.00
|95
|2006.03.17 16:30
|sell
|19
|1.00
|1.2150
|0.0000
|1.2050
|96
|2006.03.17 18:10
|close
|19
|1.00
|1.2190
|0.0000
|1.2050
|-400.00
|9274.00
|97
|2006.03.17 18:10
|buy
|20
|1.00
|1.2186
|0.0000
|1.2286
|98
|2006.03.20 13:32
|close
|20
|1.00
|1.2166
|0.0000
|1.2286
|-204.00
|9070.00
|99
|2006.03.20 13:34
|sell
|21
|1.00
|1.2166
|0.0000
|1.2066
|100
|2006.03.20 14:30
|close
|21
|1.00
|1.2181
|0.0000
|1.2066
|-150.00
|8920.00
|101
|2006.03.20 14:31
|buy
|22
|1.00
|1.2181
|0.0000
|1.2281
|102
|2006.03.20 16:15
|close
|22
|1.00
|1.2168
|0.0000
|1.2281
|-130.00
|8790.00
|103
|2006.03.20 16:16
|sell
|23
|1.00
|1.2170
|0.0000
|1.2070
|104
|2006.03.20 23:00
|close
|23
|1.00
|1.2174
|0.0000
|1.2070
|-40.00
|8750.00
|105
|2006.03.20 23:01
|buy
|24
|1.00
|1.2172
|0.0000
|1.2272
|106
|2006.03.21 15:30
|close
|24
|1.00
|1.2127
|0.0000
|1.2272
|-454.00
|8296.00
|107
|2006.03.21 15:30
|sell
|25
|1.00
|1.2127
|0.0000
|1.2027
|108
|2006.03.21 17:50
|modify
|25
|1.00
|1.2127
|1.2126
|1.2027
|109
|2006.03.21 17:50
|modify
|25
|1.00
|1.2127
|1.2125
|1.2027
|110
|2006.03.21 17:52
|modify
|25
|1.00
|1.2127
|1.2121
|1.2027
|111
|2006.03.21 17:52
|modify
|25
|1.00
|1.2127
|1.2120
|1.2027
|112
|2006.03.21 17:52
|modify
|25
|1.00
|1.2127
|1.2118
|1.2027
|113
|2006.03.21 18:52
|modify
|25
|1.00
|1.2127
|1.2116
|1.2027
|114
|2006.03.21 18:52
|modify
|25
|1.00
|1.2127
|1.2115
|1.2027
|115
|2006.03.21 18:52
|modify
|25
|1.00
|1.2127
|1.2113
|1.2027
|116
|2006.03.21 18:53
|modify
|25
|1.00
|1.2127
|1.2112
|1.2027
|117
|2006.03.22 00:44
|s/l
|25
|1.00
|1.2112
|1.2112
|1.2027
|156.00
|8452.00
|118
|2006.03.22 03:02
|sell
|26
|1.00
|1.2091
|0.0000
|1.1991
|119
|2006.03.22 15:30
|close
|26
|1.00
|1.2104
|0.0000
|1.1991
|-130.00
|8322.00
|120
|2006.03.22 15:30
|buy
|27
|1.00
|1.2101
|0.0000
|1.2201
|121
|2006.03.22 20:00
|close
|27
|1.00
|1.2083
|0.0000
|1.2201
|-180.00
|8142.00
|122
|2006.03.22 20:00
|sell
|28
|1.00
|1.2069
|0.0000
|1.1969
|123
|2006.03.23 17:05
|modify
|28
|1.00
|1.2069
|1.2069
|1.1969
|124
|2006.03.23 17:07
|modify
|28
|1.00
|1.2069
|1.2067
|1.1969
|125
|2006.03.23 17:07
|modify
|28
|1.00
|1.2069
|1.2066
|1.1969
|126
|2006.03.23 17:07
|modify
|28
|1.00
|1.2069
|1.2061
|1.1969
|127
|2006.03.23 17:07
|modify
|28
|1.00
|1.2069
|1.2050
|1.1969
|128
|2006.03.23 17:10
|modify
|28
|1.00
|1.2069
|1.2035
|1.1969
|129
|2006.03.23 17:10
|modify
|28
|1.00
|1.2069
|1.2010
|1.1969
|130
|2006.03.23 17:10
|s/l
|28
|1.00
|1.2010
|1.2010
|1.1969
|592.00
|8734.00
|131
|2006.03.24 04:15
|sell
|29
|1.00
|1.1966
|0.0000
|1.1866
|132
|2006.03.27 06:00
|close
|29
|1.00
|1.2037
|0.0000
|1.1866
|-708.00
|8026.00
|133
|2006.03.27 06:00
|buy
|30
|1.00
|1.2050
|0.0000
|1.2150
|134
|2006.03.28 15:07
|modify
|30
|1.00
|1.2050
|1.2055
|1.2150
|135
|2006.03.28 15:08
|modify
|30
|1.00
|1.2050
|1.2056
|1.2150
|136
|2006.03.28 16:02
|modify
|30
|1.00
|1.2050
|1.2057
|1.2150
|137
|2006.03.28 16:03
|modify
|30
|1.00
|1.2050
|1.2059
|1.2150
|138
|2006.03.28 16:20
|modify
|30
|1.00
|1.2050
|1.2060
|1.2150
|139
|2006.03.28 16:20
|modify
|30
|1.00
|1.2050
|1.2061
|1.2150
|140
|2006.03.28 16:21
|modify
|30
|1.00
|1.2050
|1.2062
|1.2150
|141
|2006.03.28 16:22
|modify
|30
|1.00
|1.2050
|1.2065
|1.2150
|142
|2006.03.28 16:47
|modify
|30
|1.00
|1.2050
|1.2067
|1.2150
|143
|2006.03.28 16:50
|modify
|30
|1.00
|1.2050
|1.2068
|1.2150
|144
|2006.03.28 16:50
|modify
|30
|1.00
|1.2050
|1.2070
|1.2150
|145
|2006.03.28 16:50
|modify
|30
|1.00
|1.2050
|1.2071
|1.2150
|146
|2006.03.28 18:05
|s/l
|30
|1.00
|1.2071
|1.2071
|1.2150
|206.00
|8232.00
|147
|2006.03.29 10:30
|sell
|31
|1.00
|1.1979
|0.0000
|1.1879
|148
|2006.03.29 13:05
|close
|31
|1.00
|1.2020
|0.0000
|1.1879
|-410.00
|7822.00
|149
|2006.03.29 13:07
|buy
|32
|1.00
|1.2020
|0.0000
|1.2120
|150
|2006.03.29 15:32
|close
|32
|1.00
|1.1996
|0.0000
|1.2120
|-240.00
|7582.00
|151
|2006.03.29 15:33
|sell
|33
|1.00
|1.1996
|0.0000
|1.1896
|152
|2006.03.29 18:05
|close
|33
|1.00
|1.2017
|0.0000
|1.1896
|-210.00
|7372.00
|153
|2006.03.29 18:06
|buy
|34
|1.00
|1.2017
|0.0000
|1.2117
|154
|2006.03.30 05:50
|modify
|34
|1.00
|1.2017
|1.2017
|1.2117
|155
|2006.03.30 05:50
|modify
|34
|1.00
|1.2017
|1.2018
|1.2117
|156
|2006.03.30 05:50
|modify
|34
|1.00
|1.2017
|1.2019
|1.2117
|157
|2006.03.30 05:50
|modify
|34
|1.00
|1.2017
|1.2020
|1.2117
|158
|2006.03.30 05:52
|modify
|34
|1.00
|1.2017
|1.2025
|1.2117
|159
|2006.03.30 06:18
|modify
|34
|1.00
|1.2017
|1.2026
|1.2117
|160
|2006.03.30 07:11
|modify
|34
|1.00
|1.2017
|1.2027
|1.2117
|161
|2006.03.30 07:13
|modify
|34
|1.00
|1.2017
|1.2028
|1.2117
|162
|2006.03.30 07:13
|modify
|34
|1.00
|1.2017
|1.2029
|1.2117
|163
|2006.03.30 07:15
|modify
|34
|1.00
|1.2017
|1.2032
|1.2117
|164
|2006.03.30 07:15
|modify
|34
|1.00
|1.2017
|1.2033
|1.2117
|165
|2006.03.30 07:20
|modify
|34
|1.00
|1.2017
|1.2034
|1.2117
|166
|2006.03.30 07:20
|modify
|34
|1.00
|1.2017
|1.2035
|1.2117
|167
|2006.03.30 07:21
|modify
|34
|1.00
|1.2017
|1.2036
|1.2117
|168
|2006.03.30 07:21
|modify
|34
|1.00
|1.2017
|1.2038
|1.2117
|169
|2006.03.30 07:47
|modify
|34
|1.00
|1.2017
|1.2039
|1.2117
|170
|2006.03.30 07:48
|modify
|34
|1.00
|1.2017
|1.2040
|1.2117
|171
|2006.03.30 08:07
|modify
|34
|1.00
|1.2017
|1.2041
|1.2117
|172
|2006.03.30 08:10
|modify
|34
|1.00
|1.2017
|1.2042
|1.2117
|173
|2006.03.30 08:15
|modify
|34
|1.00
|1.2017
|1.2043
|1.2117
|174
|2006.03.30 08:15
|modify
|34
|1.00
|1.2017
|1.2044
|1.2117
|175
|2006.03.30 08:22
|modify
|34
|1.00
|1.2017
|1.2046
|1.2117
|176
|2006.03.30 10:00
|s/l
|34
|1.00
|1.2046
|1.2046
|1.2117
|286.00
|7658.00
|177
|2006.03.31 16:30
|buy
|35
|1.00
|1.2134
|0.0000
|1.2234
|178
|2006.04.03 01:54
|close
|35
|1.00
|1.2112
|0.0000
|1.2234
|-224.00
|7434.00
|179
|2006.04.03 02:00
|sell
|36
|1.00
|1.2117
|0.0000
|1.2017
|180
|2006.04.03 06:01
|modify
|36
|1.00
|1.2117
|1.2116
|1.2017
|181
|2006.04.03 06:01
|modify
|36
|1.00
|1.2117
|1.2113
|1.2017
|182
|2006.04.03 06:01
|modify
|36
|1.00
|1.2117
|1.2110
|1.2017
|183
|2006.04.03 06:02
|modify
|36
|1.00
|1.2117
|1.2105
|1.2017
|184
|2006.04.03 06:04
|modify
|36
|1.00
|1.2117
|1.2104
|1.2017
|185
|2006.04.03 06:05
|modify
|36
|1.00
|1.2117
|1.2102
|1.2017
|186
|2006.04.03 06:06
|modify
|36
|1.00
|1.2117
|1.2101
|1.2017
|187
|2006.04.03 06:38
|modify
|36
|1.00
|1.2117
|1.2100
|1.2017
|188
|2006.04.03 07:34
|modify
|36
|1.00
|1.2117
|1.2099
|1.2017
|189
|2006.04.03 07:34
|modify
|36
|1.00
|1.2117
|1.2098
|1.2017
|190
|2006.04.03 07:34
|modify
|36
|1.00
|1.2117
|1.2097
|1.2017
|191
|2006.04.03 07:34
|modify
|36
|1.00
|1.2117
|1.2096
|1.2017
|192
|2006.04.03 07:40
|modify
|36
|1.00
|1.2117
|1.2095
|1.2017
|193
|2006.04.03 07:40
|modify
|36
|1.00
|1.2117
|1.2094
|1.2017
|194
|2006.04.03 07:40
|modify
|36
|1.00
|1.2117
|1.2093
|1.2017
|195
|2006.04.03 07:40
|modify
|36
|1.00
|1.2117
|1.2092
|1.2017
|196
|2006.04.03 07:43
|modify
|36
|1.00
|1.2117
|1.2090
|1.2017
|197
|2006.04.03 07:43
|modify
|36
|1.00
|1.2117
|1.2088
|1.2017
|198
|2006.04.03 07:43
|modify
|36
|1.00
|1.2117
|1.2086
|1.2017
|199
|2006.04.03 07:43
|modify
|36
|1.00
|1.2117
|1.2084
|1.2017
|200
|2006.04.03 07:43
|modify
|36
|1.00
|1.2117
|1.2081
|1.2017
|201
|2006.04.03 07:43
|modify
|36
|1.00
|1.2117
|1.2079
|1.2017
|202
|2006.04.03 07:43
|modify
|36
|1.00
|1.2117
|1.2078
|1.2017
|203
|2006.04.03 07:43
|modify
|36
|1.00
|1.2117
|1.2076
|1.2017
|204
|2006.04.03 07:45
|modify
|36
|1.00
|1.2117
|1.2075
|1.2017
|205
|2006.04.03 07:45
|modify
|36
|1.00
|1.2117
|1.2073
|1.2017
|206
|2006.04.03 07:45
|modify
|36
|1.00
|1.2117
|1.2072
|1.2017
|207
|2006.04.03 10:11
|modify
|36
|1.00
|1.2117
|1.2069
|1.2017
|208
|2006.04.03 12:02
|s/l
|36
|1.00
|1.2069
|1.2069
|1.2017
|480.00
|7914.00
|209
|2006.04.04 05:04
|buy
|37
|1.00
|1.2148
|0.0000
|1.2248
|210
|2006.04.04 12:42
|modify
|37
|1.00
|1.2148
|1.2148
|1.2248
|211
|2006.04.04 12:42
|modify
|37
|1.00
|1.2148
|1.2149
|1.2248
|212
|2006.04.04 14:51
|modify
|37
|1.00
|1.2148
|1.2150
|1.2248
|213
|2006.04.04 14:52
|modify
|37
|1.00
|1.2148
|1.2151
|1.2248
|214
|2006.04.04 14:52
|modify
|37
|1.00
|1.2148
|1.2153
|1.2248
|215
|2006.04.04 15:01
|modify
|37
|1.00
|1.2148
|1.2154
|1.2248
|216
|2006.04.04 15:02
|modify
|37
|1.00
|1.2148
|1.2155
|1.2248
|217
|2006.04.04 15:02
|modify
|37
|1.00
|1.2148
|1.2156
|1.2248
|218
|2006.04.04 15:02
|modify
|37
|1.00
|1.2148
|1.2157
|1.2248
|219
|2006.04.04 15:03
|modify
|37
|1.00
|1.2148
|1.2158
|1.2248
|220
|2006.04.04 15:03
|modify
|37
|1.00
|1.2148
|1.2159
|1.2248
|221
|2006.04.04 15:04
|modify
|37
|1.00
|1.2148
|1.2161
|1.2248
|222
|2006.04.04 15:04
|modify
|37
|1.00
|1.2148
|1.2171
|1.2248
|223
|2006.04.04 15:04
|modify
|37
|1.00
|1.2148
|1.2179
|1.2248
|224
|2006.04.04 15:05
|modify
|37
|1.00
|1.2148
|1.2180
|1.2248
|225
|2006.04.04 15:05
|modify
|37
|1.00
|1.2148
|1.2182
|1.2248
|226
|2006.04.04 15:05
|modify
|37
|1.00
|1.2148
|1.2184
|1.2248
|227
|2006.04.04 15:05
|modify
|37
|1.00
|1.2148
|1.2185
|1.2248
|228
|2006.04.04 15:12
|modify
|37
|1.00
|1.2148
|1.2186
|1.2248
|229
|2006.04.04 15:12
|modify
|37
|1.00
|1.2148
|1.2187
|1.2248
|230
|2006.04.04 15:17
|modify
|37
|1.00
|1.2148
|1.2188
|1.2248
|231
|2006.04.04 15:19
|modify
|37
|1.00
|1.2148
|1.2189
|1.2248
|232
|2006.04.04 15:20
|modify
|37
|1.00
|1.2148
|1.2193
|1.2248
|233
|2006.04.04 15:21
|modify
|37
|1.00
|1.2148
|1.2195
|1.2248
|234
|2006.04.04 15:21
|modify
|37
|1.00
|1.2148
|1.2198
|1.2248
|235
|2006.04.04 15:21
|modify
|37
|1.00
|1.2148
|1.2201
|1.2248
|236
|2006.04.04 15:21
|modify
|37
|1.00
|1.2148
|1.2204
|1.2248
|237
|2006.04.04 15:28
|modify
|37
|1.00
|1.2148
|1.2207
|1.2248
|238
|2006.04.04 15:29
|modify
|37
|1.00
|1.2148
|1.2208
|1.2248
|239
|2006.04.04 15:29
|modify
|37
|1.00
|1.2148
|1.2210
|1.2248
|240
|2006.04.04 15:29
|modify
|37
|1.00
|1.2148
|1.2212
|1.2248
|241
|2006.04.04 15:29
|t/p
|37
|1.00
|1.2248
|1.2212
|1.2248
|1000.00
|8914.00