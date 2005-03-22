Strategy Tester Report
MoneyMaker

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Okres1 Godzina (H1) 2005.01.03 00:00 - 2006.03.29 00:00 (2005.01.01 - 2006.03.29)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametryTakeProfit=50; StopLoss=5; TrailingStop=5; slippage=3; Lots=1; Level=5; Step=5; Size=5; Expiration=86400; CurBar=0;
Słupki w tescie17148Ticks modelled1020609Modelling quality90.00%
Depozyt początkowy10000.00
Total net profit-1460.26Gross profit25899.94Gross loss-27360.20
Profit factor0.95Przewidywany zysk-1.75
Absolute drawdown1670.26Maximal drawdown (%)5100.07 (38.0%)
Transakcji w sumie834Short positions (won %)400 (32.50%)Long positions (won %)434 (36.18%)
Profit trades (% of total)287 (34.41%)Loss trades (% of total)547 (65.59%)
Największyprofit trade500.00loss trade-59.77
Averageprofit trade90.24loss trade-50.02
Maximumconsecutive wins (profit in money)6 (749.99)consecutive losses (loss in money)19 (-959.77)
Maximalconsecutive profit (count of wins)2000.00 (4)consecutive loss (count of losses)-959.77 (19)
Średniconsecutive wins2consecutive losses3
Graph
#CzasTypZlecenieLotyCenaS / LT / PProfitBalance:
12005.01.07 11:00buy stop11.001.32151.32101.3265
22005.01.07 11:00buy stop21.001.32251.32201.3275
32005.01.07 11:00buy stop31.001.32301.32251.3280
42005.01.07 11:00buy11.001.32151.32101.3265
52005.01.07 11:00buy21.001.32251.32201.3275
62005.01.07 11:00modify11.001.32151.32191.3265
72005.01.07 11:00buy31.001.32301.32251.3280
82005.01.07 11:00modify11.001.32151.32231.3265
92005.01.07 11:00modify11.001.32151.32241.3265
102005.01.07 11:00modify11.001.32151.32251.3265
112005.01.07 11:01modify11.001.32151.32251.3265
122005.01.07 11:01modify11.001.32151.32261.3265
132005.01.07 11:06s/l11.001.32261.32261.3265110.0010110.00
142005.01.07 11:06s/l31.001.32251.32251.3280-50.0010060.00
152005.01.07 11:10modify21.001.32251.32261.3275
162005.01.07 11:11modify21.001.32251.32261.3275
172005.01.07 11:12modify21.001.32251.32271.3275
182005.01.07 11:12modify21.001.32251.32281.3275
192005.01.07 11:12modify21.001.32251.32291.3275
202005.01.07 11:13modify21.001.32251.32301.3275
212005.01.07 11:13modify21.001.32251.32331.3275
222005.01.07 11:16modify21.001.32251.32361.3275
232005.01.07 11:18modify21.001.32251.32361.3275
242005.01.07 11:18modify21.001.32251.32371.3275
252005.01.07 11:27modify21.001.32251.32371.3275
262005.01.07 11:28s/l21.001.32371.32371.3275120.0010180.00
272005.01.07 11:28buy stop41.001.32501.32451.3300
282005.01.07 11:28buy stop51.001.32651.32601.3315
292005.01.10 00:00expiration41.001.32501.32451.3300
302005.01.10 00:00expiration51.001.32651.32601.3315
312005.01.10 13:00buy stop61.001.31211.31161.3171
322005.01.10 13:00buy stop71.001.31261.31211.3176
332005.01.10 13:00buy stop81.001.31311.31261.3181
342005.01.10 13:00buy stop91.001.31361.31311.3186
352005.01.10 13:00buy stop101.001.31411.31361.3191
362005.01.11 02:00buy61.001.31211.31161.3171
372005.01.11 02:00s/l61.001.31161.31161.3171-50.0010130.00
382005.01.11 03:05buy71.001.31261.31211.3176
392005.01.11 04:00buy81.001.31311.31261.3181
402005.01.11 04:03s/l81.001.31261.31261.3181-50.0010080.00
412005.01.11 05:01modify71.001.31261.31271.3176
422005.01.11 05:10s/l71.001.31271.31271.317610.0010090.00
432005.01.11 06:39buy91.001.31361.31311.3186
442005.01.11 06:56s/l91.001.31311.31311.3186-50.0010040.00
452005.01.11 08:15buy101.001.31411.31361.3191
462005.01.11 08:18s/l101.001.31361.31361.3191-50.009990.00
472005.01.11 22:00sell stop111.001.31121.31171.3062
482005.01.11 22:00sell stop121.001.31071.31121.3057
492005.01.11 22:00sell stop131.001.31021.31071.3052
502005.01.11 22:00sell stop141.001.30971.31021.3047
512005.01.11 22:02sell111.001.31121.31171.3062
522005.01.11 22:53sell121.001.31071.31121.3057
532005.01.11 22:59s/l121.001.31121.31121.3057-50.009940.00
542005.01.11 23:16s/l111.001.31171.31171.3062-50.009890.00
552005.01.12 00:34sell131.001.31021.31071.3052
562005.01.12 00:35s/l131.001.31071.31071.3052-50.009840.00
572005.01.12 10:00sell141.001.30971.31021.3047
582005.01.12 10:01modify141.001.30971.30931.3047
592005.01.12 10:03s/l141.001.30931.30931.304739.999879.99
602005.01.12 14:00buy stop151.001.31381.31331.3188
612005.01.12 14:00buy stop161.001.31431.31381.3193
622005.01.12 14:00buy stop171.001.31481.31431.3198
632005.01.12 14:00buy stop181.001.31531.31481.3203
642005.01.12 14:00buy151.001.31381.31331.3188
652005.01.12 14:00buy161.001.31431.31381.3193
662005.01.12 14:00buy171.001.31481.31431.3198
672005.01.12 14:00buy181.001.31531.31481.3203
682005.01.12 14:00modify151.001.31381.31471.3188
692005.01.12 14:00modify151.001.31381.31481.3188
702005.01.12 14:00modify151.001.31381.31491.3188
712005.01.12 14:00modify161.001.31431.31481.3193
722005.01.12 14:02s/l151.001.31491.31491.3188110.009989.99
732005.01.12 14:02s/l161.001.31481.31481.319350.0010039.99
742005.01.12 14:02s/l181.001.31481.31481.3203-50.009989.99
752005.01.12 14:04s/l171.001.31431.31431.3198-50.009939.99
762005.01.12 14:04buy stop191.001.31561.31511.3206
772005.01.12 14:04buy stop201.001.31611.31561.3211
782005.01.12 14:04buy stop211.001.31661.31611.3216
792005.01.12 14:04buy stop221.001.31711.31661.3221
802005.01.12 14:59buy191.001.31561.31511.3206
812005.01.12 15:00buy201.001.31611.31561.3211
822005.01.12 15:00buy211.001.31661.31611.3216
832005.01.12 15:00modify191.001.31561.31621.3206
842005.01.12 15:00buy221.001.31711.31661.3221
852005.01.12 15:00modify191.001.31561.31761.3206
862005.01.12 15:00t/p191.001.32061.31761.3206500.0010439.99
872005.01.12 15:00modify201.001.31611.32051.3211
882005.01.12 15:00t/p201.001.32111.32051.3211500.0010939.99
892005.01.12 15:00t/p211.001.32161.31611.3216500.0011439.99
902005.01.12 15:00t/p221.001.32211.31661.3221500.0011939.99
912005.01.13 15:00sell stop231.001.32161.32211.3166
922005.01.13 15:00sell stop241.001.32111.32161.3161
932005.01.13 15:00sell stop251.001.32061.32111.3156
942005.01.13 15:00sell stop261.001.32011.32061.3151
952005.01.13 15:00sell stop271.001.31961.32011.3146
962005.01.13 15:16sell231.001.32161.32211.3166
972005.01.13 15:18sell241.001.32111.32161.3161
982005.01.13 15:18s/l241.001.32161.32161.3161-50.0011889.99
992005.01.13 15:19s/l231.001.32211.32211.3166-50.0011839.99
1002005.01.13 16:00sell251.001.32061.32111.3156
1012005.01.13 16:03s/l251.001.32111.32111.3156-50.0011789.99
1022005.01.13 16:06sell261.001.32011.32061.3151
1032005.01.13 16:07s/l261.001.32061.32061.3151-50.0011739.99
1042005.01.14 03:00sell271.001.31961.32011.3146
1052005.01.14 03:01modify271.001.31961.31941.3146
1062005.01.14 03:03modify271.001.31961.31931.3146
1072005.01.14 03:04modify271.001.31961.31921.3146
1082005.01.14 03:59modify271.001.31961.31911.3146
1092005.01.14 03:59s/l271.001.31911.31911.314650.0011789.99
1102005.01.18 14:30buy stop281.001.30811.30761.3131
1112005.01.18 14:30buy stop291.001.30861.30811.3136
1122005.01.18 14:30buy stop301.001.30911.30861.3141
1132005.01.18 14:30buy stop311.001.30961.30911.3146
1142005.01.18 14:30buy stop321.001.31011.30961.3151
1152005.01.19 10:00buy281.001.30811.30761.3131
1162005.01.19 10:00buy291.001.30861.30811.3136
1172005.01.19 10:00buy301.001.30911.30861.3141
1182005.01.19 10:00modify281.001.30811.30881.3131
1192005.01.19 10:01buy311.001.30961.30911.3146
1202005.01.19 10:01modify281.001.30811.30891.3131
1212005.01.19 10:01modify281.001.30811.30911.3131
1222005.01.19 10:02buy321.001.31011.30961.3151
1232005.01.19 10:02modify281.001.30811.30951.3131
1242005.01.19 10:02modify281.001.30811.30961.3131
1252005.01.19 10:02modify281.001.30811.30971.3131
1262005.01.19 10:02modify281.001.30811.30981.3131
1272005.01.19 10:02modify291.001.30861.30971.3136
1282005.01.19 10:02modify301.001.30911.30961.3141
1292005.01.19 10:03s/l281.001.30981.30981.3131170.0011959.99
1302005.01.19 10:03s/l291.001.30971.30971.3136110.0012069.99
1312005.01.19 10:03s/l301.001.30961.30961.314150.0012119.99
1322005.01.19 10:03s/l321.001.30961.30961.3151-50.0012069.99
1332005.01.19 10:06s/l311.001.30911.30911.3146-50.0012019.99
1342005.01.19 10:07buy stop331.001.30991.30941.3149
1352005.01.19 10:07buy stop341.001.31041.30991.3154
1362005.01.19 10:07buy stop351.001.31091.31041.3159
1372005.01.19 10:07buy stop361.001.31141.31091.3164
1382005.01.19 10:07buy stop371.001.31191.31141.3169
1392005.01.19 10:07buy331.001.30991.30941.3149
1402005.01.19 10:08s/l331.001.30941.30941.3149-50.0011969.99
1412005.01.19 14:41buy341.001.31041.30991.3154
1422005.01.19 14:42buy351.001.31091.31041.3159
1432005.01.19 14:42s/l351.001.31041.31041.3159-50.0011919.99
1442005.01.19 14:57s/l341.001.30991.30991.3154-50.0011869.99
1452005.01.20 10:07expiration361.001.31141.31091.3164
1462005.01.20 10:07expiration371.001.31191.31141.3169
1472005.01.21 09:56buy stop381.001.29961.29911.3046
1482005.01.21 09:56buy stop391.001.30011.29961.3051
1492005.01.21 09:56buy stop401.001.30061.30011.3056
1502005.01.21 09:56buy stop411.001.30111.30061.3061
1512005.01.21 09:56buy stop421.001.30161.30111.3066
1522005.01.21 10:05buy381.001.29961.29911.3046
1532005.01.21 10:25s/l381.001.29911.29911.3046-50.0011819.99
1542005.01.21 11:00buy391.001.30011.29961.3051
1552005.01.21 11:00buy401.001.30061.30011.3056
1562005.01.21 11:01s/l401.001.30011.30011.3056-50.0011769.99
1572005.01.21 11:03modify391.001.30011.30021.3051
1582005.01.21 11:03buy411.001.30111.30061.3061
1592005.01.21 11:03modify391.001.30011.30031.3051
1602005.01.21 11:03modify391.001.30011.30041.3051
1612005.01.21 11:04s/l411.001.30061.30061.3061-50.0011719.99
1622005.01.21 11:04s/l391.001.30041.30041.305130.0011749.99
1632005.01.21 17:16buy421.001.30161.30111.3066
1642005.01.21 17:20modify421.001.30161.30181.3066
1652005.01.21 17:20modify421.001.30161.30191.3066
1662005.01.21 17:20modify421.001.30161.30211.3066
1672005.01.21 17:21modify421.001.30161.30211.3066
1682005.01.21 17:21modify421.001.30161.30221.3066
1692005.01.21 17:23modify421.001.30161.30231.3066
1702005.01.21 17:59s/l421.001.30231.30231.306670.0011819.99
1712005.01.24 19:21sell stop431.001.30341.30391.2984
1722005.01.24 19:21sell stop441.001.30291.30341.2979
1732005.01.24 19:21sell stop451.001.30241.30291.2974
1742005.01.24 19:21sell stop461.001.30191.30241.2969
1752005.01.24 19:21sell stop471.001.30141.30191.2964
1762005.01.24 20:05sell431.001.30341.30391.2984
1772005.01.24 20:16s/l431.001.30391.30391.2984-50.0011769.99
1782005.01.25 02:06sell441.001.30291.30341.2979
1792005.01.25 02:21s/l441.001.30341.30341.2979-50.0011719.99
1802005.01.25 03:00sell451.001.30241.30291.2974
1812005.01.25 03:00sell461.001.30191.30241.2969
1822005.01.25 03:00sell471.001.30141.30191.2964
1832005.01.25 03:01modify451.001.30241.30141.2974
1842005.01.25 03:03modify461.001.30191.30181.2969
1852005.01.25 03:04s/l451.001.30141.30141.297499.9911819.98
1862005.01.25 03:11s/l461.001.30181.30181.29699.9911829.97
1872005.01.25 03:21s/l471.001.30191.30191.2964-50.0011779.97
1882005.01.25 10:00buy stop481.001.30591.30541.3109
1892005.01.25 10:00buy stop491.001.30641.30591.3114
1902005.01.25 10:00buy stop501.001.30691.30641.3119
1912005.01.25 10:00buy stop511.001.30741.30691.3124
1922005.01.25 10:00buy stop521.001.30791.30741.3129
1932005.01.25 10:00buy481.001.30591.30541.3109
1942005.01.25 10:00buy491.001.30641.30591.3114
1952005.01.25 10:00buy501.001.30691.30641.3119
1962005.01.25 10:00modify481.001.30591.30611.3109
1972005.01.25 10:01buy511.001.30741.30691.3124
1982005.01.25 10:01modify481.001.30591.30671.3109
1992005.01.25 10:02modify491.001.30641.30661.3114
2002005.01.25 10:02s/l511.001.30691.30691.3124-50.0011729.97
2012005.01.25 10:08s/l481.001.30671.30671.310980.0011809.97
2022005.01.25 10:10s/l491.001.30661.30661.311419.9911829.96
2032005.01.25 10:10s/l501.001.30641.30641.3119-50.0011779.96
2042005.01.25 10:59buy521.001.30791.30741.3129
2052005.01.25 11:00s/l521.001.30741.30741.3129-50.0011729.96
2062005.01.25 14:00sell stop531.001.30201.30251.2970
2072005.01.25 14:00sell stop541.001.30051.30101.2955
2082005.01.25 14:00sell531.001.30201.30251.2970
2092005.01.25 14:03s/l531.001.30251.30251.2970-50.0011679.96
2102005.01.25 17:00sell541.001.30051.30101.2955
2112005.01.25 17:00modify541.001.30051.30031.2955
2122005.01.25 17:00modify541.001.30051.29821.2955
2132005.01.25 17:01modify541.001.30051.29681.2955
2142005.01.25 17:02modify541.001.30051.29671.2955
2152005.01.25 17:02modify541.001.30051.29661.2955
2162005.01.25 17:02modify541.001.30051.29651.2955
2172005.01.25 17:06s/l541.001.29651.29651.2955400.0012079.96
2182005.01.26 11:00buy stop551.001.30201.30151.3070
2192005.01.26 11:00buy stop561.001.30251.30201.3075
2202005.01.26 11:00buy stop571.001.30301.30251.3080
2212005.01.26 11:00buy stop581.001.30351.30301.3085
2222005.01.26 11:00buy stop591.001.30401.30351.3090
2232005.01.26 11:06buy551.001.30201.30151.3070
2242005.01.26 11:08s/l551.001.30151.30151.3070-50.0012029.96
2252005.01.26 14:35buy561.001.30251.30201.3075
2262005.01.26 14:59s/l561.001.30201.30201.3075-50.0011979.96
2272005.01.26 15:00buy571.001.30301.30251.3080
2282005.01.26 15:00buy581.001.30351.30301.3085
2292005.01.26 15:00buy591.001.30401.30351.3090
2302005.01.26 15:00modify571.001.30301.30351.3080
2312005.01.26 15:01modify571.001.30301.30351.3080
2322005.01.26 15:01modify571.001.30301.30361.3080
2332005.01.26 15:02modify581.001.30351.30361.3085
2342005.01.26 15:02modify571.001.30301.30371.3080
2352005.01.26 15:02modify571.001.30301.30381.3080
2362005.01.26 15:02modify581.001.30351.30371.3085
2372005.01.26 15:04s/l571.001.30381.30381.308080.0012059.96
2382005.01.26 15:04s/l581.001.30371.30371.308520.0012079.96
2392005.01.26 15:05modify591.001.30401.30421.3090
2402005.01.26 15:05modify591.001.30401.30431.3090
2412005.01.26 15:08s/l591.001.30431.30431.309030.0012109.96
2422005.01.27 13:00sell stop601.001.30361.30411.2986
2432005.01.27 13:00sell stop611.001.30261.30311.2976
2442005.01.27 13:00sell stop621.001.30211.30261.2971
2452005.01.27 14:00sell601.001.30361.30411.2986
2462005.01.27 14:09sell611.001.30261.30311.2976
2472005.01.27 14:09modify601.001.30361.30341.2986
2482005.01.27 14:09modify601.001.30361.30331.2986
2492005.01.27 14:11s/l611.001.30311.30311.2976-50.0012059.96
2502005.01.27 14:13s/l601.001.30331.30331.298630.0012089.96
2512005.01.27 14:59sell621.001.30211.30261.2971
2522005.01.27 14:59s/l621.001.30261.30261.2971-50.0012039.96
2532005.01.28 12:01buy stop631.001.30521.30471.3102
2542005.01.28 12:01buy stop641.001.30571.30521.3107
2552005.01.28 12:01buy stop651.001.30621.30571.3112
2562005.01.28 12:01buy stop661.001.30671.30621.3117
2572005.01.28 12:01buy stop671.001.30721.30671.3122
2582005.01.28 15:00buy631.001.30521.30471.3102
2592005.01.28 15:00buy641.001.30571.30521.3107
2602005.01.28 15:00buy651.001.30621.30571.3112
2612005.01.28 15:00modify631.001.30521.30561.3102
2622005.01.28 15:00buy661.001.30671.30621.3117
2632005.01.28 15:00modify631.001.30521.30631.3102
2642005.01.28 15:00modify641.001.30571.30621.3107
2652005.01.28 15:00s/l631.001.30631.30631.3102110.0012149.96
2662005.01.28 15:03s/l641.001.30621.30621.310750.0012199.96
2672005.01.28 15:04s/l661.001.30621.30621.3117-50.0012149.96
2682005.01.28 15:05s/l651.001.30571.30571.3112-50.0012099.96
2692005.01.28 15:59buy671.001.30721.30671.3122
2702005.01.28 16:00s/l671.001.30671.30671.3122-50.0012049.96
2712005.01.28 17:00sell stop681.001.30131.30181.2963
2722005.01.28 17:00sell stop691.001.30081.30131.2958
2732005.01.28 17:00sell stop701.001.30031.30081.2953
2742005.01.28 17:00sell stop711.001.29981.30031.2948
2752005.01.28 17:00sell stop721.001.29931.29981.2943
2762005.01.28 17:00sell681.001.30131.30181.2963
2772005.01.28 17:00sell691.001.30081.30131.2958
2782005.01.28 17:02modify681.001.30131.30121.2963
2792005.01.28 17:02modify681.001.30131.30111.2963
2802005.01.28 17:04sell701.001.30031.30081.2953
2812005.01.28 17:04modify681.001.30131.30111.2963
2822005.01.28 17:04modify681.001.30131.30101.2963
2832005.01.28 17:04s/l701.001.30081.30081.2953-50.0011999.96
2842005.01.28 17:04s/l681.001.30101.30101.296330.0012029.96
2852005.01.28 17:07s/l691.001.30131.30131.2958-50.0011979.96
2862005.01.31 00:00expiration711.001.29981.30031.2948
2872005.01.31 00:00expiration721.001.29931.29981.2943
2882005.01.31 00:00sell stop731.001.30221.30271.2972
2892005.01.31 00:00sell stop741.001.30071.30121.2957
2902005.01.31 00:00sell731.001.30221.30271.2972
2912005.01.31 00:00modify731.001.30221.30191.2972
2922005.01.31 00:06modify731.001.30221.30181.2972
2932005.01.31 00:17s/l731.001.30181.30181.297239.9912019.95
2942005.01.31 10:01sell741.001.30071.30121.2957
2952005.01.31 10:05s/l741.001.30121.30121.2957-50.0011969.95
2962005.01.31 14:13buy stop751.001.30531.30481.3103
2972005.01.31 14:13buy stop761.001.30631.30581.3113
2982005.01.31 14:13buy stop771.001.30681.30631.3118
2992005.01.31 18:01buy751.001.30531.30481.3103
3002005.01.31 18:02s/l751.001.30481.30481.3103-50.0011919.95
3012005.02.01 14:13expiration761.001.30631.30581.3113
3022005.02.01 14:13expiration771.001.30681.30631.3118
3032005.02.01 20:56buy stop781.001.30571.30521.3107
3042005.02.01 20:56buy stop791.001.30621.30571.3112
3052005.02.01 20:56buy stop801.001.30671.30621.3117
3062005.02.01 20:56buy stop811.001.30721.30671.3122
3072005.02.01 20:56buy stop821.001.30771.30721.3127
3082005.02.02 02:00buy781.001.30571.30521.3107
3092005.02.02 02:11s/l781.001.30521.30521.3107-50.0111869.94
3102005.02.02 02:38buy791.001.30621.30571.3112
3112005.02.02 02:55buy801.001.30671.30621.3117
3122005.02.02 03:04modify791.001.30621.30631.3112
3132005.02.02 03:07modify791.001.30621.30641.3112
3142005.02.02 03:08buy811.001.30721.30671.3122
3152005.02.02 03:08modify791.001.30621.30641.3112
3162005.02.02 03:09modify791.001.30621.30651.3112
3172005.02.02 03:25modify791.001.30621.30661.3112
3182005.02.02 04:00modify791.001.30621.30671.3112
3192005.02.02 04:02buy821.001.30771.30721.3127
3202005.02.02 04:03modify791.001.30621.30731.3112
3212005.02.02 04:05modify801.001.30671.30731.3117
3222005.02.02 04:09modify791.001.30621.30741.3112
3232005.02.02 04:09modify791.001.30621.30751.3112
3242005.02.02 04:09modify791.001.30621.30771.3112
3252005.02.02 04:09modify791.001.30621.30781.3112
3262005.02.02 04:09modify791.001.30621.30801.3112
3272005.02.02 04:09modify801.001.30671.30791.3117
3282005.02.02 04:10modify811.001.30721.30791.3122
3292005.02.02 04:10modify821.001.30771.30781.3127
3302005.02.02 04:10modify821.001.30771.30791.3127
3312005.02.02 04:17modify801.001.30671.30801.3117
3322005.02.02 04:19modify811.001.30721.30801.3122
3332005.02.02 04:22modify821.001.30771.30801.3127
3342005.02.02 04:23modify801.001.30671.30801.3117
3352005.02.02 04:24modify811.001.30721.30801.3122
3362005.02.02 04:35s/l791.001.30801.30801.3112180.0012049.94
3372005.02.02 04:35s/l801.001.30801.30801.3117130.0012179.94
3382005.02.02 04:35s/l811.001.30801.30801.312280.0012259.94
3392005.02.02 04:36s/l821.001.30801.30801.312729.9912289.93
3402005.02.02 17:00sell stop831.001.30431.30481.2993
3412005.02.02 17:00sell stop841.001.30281.30331.2978
3422005.02.02 17:00sell831.001.30431.30481.2993
3432005.02.02 17:01modify831.001.30431.30411.2993
3442005.02.02 18:00sell841.001.30281.30331.2978
3452005.02.02 18:01modify831.001.30431.30261.2993
3462005.02.02 18:01modify831.001.30431.30251.2993
3472005.02.02 18:01modify831.001.30431.30231.2993
3482005.02.02 18:01modify841.001.30281.30231.2978
3492005.02.02 18:03modify831.001.30431.30211.2993
3502005.02.02 18:05modify831.001.30431.30191.2993
3512005.02.02 18:06modify841.001.30281.30191.2978
3522005.02.02 18:12s/l831.001.30191.30191.2993240.0012529.93
3532005.02.02 18:12s/l841.001.30191.30191.297890.0012619.93
3542005.02.08 19:59buy stop851.001.27961.27911.2846
3552005.02.08 19:59buy stop861.001.28011.27961.2851
3562005.02.08 19:59buy stop871.001.28061.28011.2856
3572005.02.08 19:59buy stop881.001.28111.28061.2861
3582005.02.08 19:59buy stop891.001.28161.28111.2866
3592005.02.09 09:59buy851.001.27961.27911.2846
3602005.02.09 10:00s/l851.001.27911.27911.2846-50.0012569.93
3612005.02.09 17:18buy861.001.28011.27961.2851
3622005.02.09 17:20s/l861.001.27961.27961.2851-50.0012519.93
3632005.02.09 19:50buy871.001.28061.28011.2856
3642005.02.09 19:55s/l871.001.28011.28011.2856-50.0012469.93
3652005.02.09 19:59expiration881.001.28111.28061.2861
3662005.02.09 19:59expiration891.001.28161.28111.2866
3672005.02.10 12:00sell stop901.001.27811.27861.2731
3682005.02.10 12:00sell stop911.001.27661.27711.2716
3692005.02.10 13:14sell901.001.27811.27861.2731
3702005.02.10 13:17s/l901.001.27861.27861.2731-50.0012419.93
3712005.02.11 12:00expiration911.001.27661.27711.2716
3722005.02.11 15:52sell stop921.001.28491.28541.2799
3732005.02.11 15:52sell stop931.001.28441.28491.2794
3742005.02.11 15:52sell stop941.001.28391.28441.2789
3752005.02.11 15:52sell stop951.001.28341.28391.2784
3762005.02.11 15:52sell stop961.001.28291.28341.2779
3772005.02.14 00:00expiration921.001.28491.28541.2799
3782005.02.14 00:00expiration931.001.28441.28491.2794
3792005.02.14 00:00expiration941.001.28391.28441.2789
3802005.02.14 00:00expiration951.001.28341.28391.2784
3812005.02.14 00:00expiration961.001.28291.28341.2779
3822005.02.16 17:00sell stop971.001.29721.29771.2922
3832005.02.16 17:00sell stop981.001.29671.29721.2917
3842005.02.16 17:00sell stop991.001.29621.29671.2912
3852005.02.16 17:00sell stop1001.001.29571.29621.2907
3862005.02.17 17:00expiration971.001.29721.29771.2922
3872005.02.17 17:00expiration981.001.29671.29721.2917
3882005.02.17 17:00expiration991.001.29621.29671.2912
3892005.02.17 17:00expiration1001.001.29571.29621.2907
3902005.02.18 12:00sell stop1011.001.30341.30391.2984
3912005.02.18 12:00sell stop1021.001.30291.30341.2979
3922005.02.18 12:00sell stop1031.001.30241.30291.2974
3932005.02.18 12:00sell stop1041.001.30191.30241.2969
3942005.02.18 12:00sell stop1051.001.30141.30191.2964
3952005.02.18 13:00sell1011.001.30341.30391.2984
3962005.02.18 13:00sell1021.001.30291.30341.2979
3972005.02.18 13:04modify1011.001.30341.30331.2984
3982005.02.18 13:15sell1031.001.30241.30291.2974
3992005.02.18 13:15modify1011.001.30341.30321.2984
4002005.02.18 13:19s/l1031.001.30291.30291.2974-50.0012369.93
4012005.02.18 13:21s/l1011.001.30321.30321.298420.0012389.93
4022005.02.18 13:23s/l1021.001.30341.30341.2979-50.0012339.93
4032005.02.21 00:00expiration1041.001.30191.30241.2969
4042005.02.21 00:00expiration1051.001.30141.30191.2964
4052005.02.21 00:00sell stop1061.001.30351.30401.2985
4062005.02.21 00:00sell stop1071.001.30251.30301.2975
4072005.02.21 00:00sell stop1081.001.30201.30251.2970
4082005.02.22 00:00expiration1061.001.30351.30401.2985
4092005.02.22 00:00expiration1071.001.30251.30301.2975
4102005.02.22 00:00expiration1081.001.30201.30251.2970
4112005.02.22 01:05sell stop1091.001.30541.30591.3004
4122005.02.22 01:05sell stop1101.001.30491.30541.2999
4132005.02.22 01:05sell stop1111.001.30441.30491.2994
4142005.02.22 01:05sell stop1121.001.30391.30441.2989
4152005.02.22 01:05sell stop1131.001.30341.30391.2984
4162005.02.23 01:09expiration1091.001.30541.30591.3004
4172005.02.23 01:09expiration1101.001.30491.30541.2999
4182005.02.23 01:09expiration1111.001.30441.30491.2994
4192005.02.23 01:09expiration1121.001.30391.30441.2989
4202005.02.23 01:09expiration1131.001.30341.30391.2984
4212005.02.23 11:30sell stop1141.001.31981.32031.3148
4222005.02.23 11:30sell stop1151.001.31881.31931.3138
4232005.02.23 11:30sell stop1161.001.31831.31881.3133
4242005.02.23 14:00sell1141.001.31981.32031.3148
4252005.02.23 14:03s/l1141.001.32031.32031.3148-50.0012289.93
4262005.02.24 11:30expiration1151.001.31881.31931.3138
4272005.02.24 11:30expiration1161.001.31831.31881.3133
4282005.02.24 17:00sell stop1171.001.32151.32201.3165
4292005.02.24 17:00sell stop1181.001.32101.32151.3160
4302005.02.24 17:00sell stop1191.001.32051.32101.3155
4312005.02.24 17:00sell stop1201.001.32001.32051.3150
4322005.02.24 17:00sell stop1211.001.31951.32001.3145
4332005.02.24 17:00sell1171.001.32151.32201.3165
4342005.02.24 17:00sell1181.001.32101.32151.3160
4352005.02.24 17:00sell1191.001.32051.32101.3155
4362005.02.24 17:00modify1171.001.32151.32111.3165
4372005.02.24 17:03modify1171.001.32151.32101.3165
4382005.02.24 17:04modify1171.001.32151.32091.3165
4392005.02.24 17:04sell1201.001.32001.32051.3150
4402005.02.24 17:04modify1171.001.32151.32071.3165
4412005.02.24 17:04modify1171.001.32151.32061.3165
4422005.02.24 17:04modify1171.001.32151.32041.3165
4432005.02.24 17:04modify1181.001.32101.32041.3160
4442005.02.24 17:05modify1181.001.32101.32041.3160
4452005.02.24 17:05sell1211.001.31951.32001.3145
4462005.02.24 17:05modify1171.001.32151.31981.3165
4472005.02.24 17:06modify1181.001.32101.31981.3160
4482005.02.24 17:09modify1191.001.32051.31981.3155
4492005.02.24 17:10modify1201.001.32001.31981.3150
4502005.02.24 17:11s/l1171.001.31981.31981.3165170.0012459.93
4512005.02.24 17:11s/l1181.001.31981.31981.3160120.0012579.93
4522005.02.24 17:11s/l1191.001.31981.31981.315570.0012649.93
4532005.02.24 17:11s/l1201.001.31981.31981.315020.0012669.93
4542005.02.24 17:43s/l1211.001.32001.32001.3145-50.0012619.93
4552005.02.24 17:43sell stop1221.001.31921.31971.3142
4562005.02.24 17:43sell stop1231.001.31871.31921.3137
4572005.02.24 17:43sell stop1241.001.31821.31871.3132
4582005.02.24 17:43sell stop1251.001.31771.31821.3127
4592005.02.24 17:43sell stop1261.001.31721.31771.3122
4602005.02.24 23:33sell1221.001.31921.31971.3142
4612005.02.24 23:59s/l1221.001.31971.31971.3142-50.0012569.93
4622005.02.25 01:00sell1231.001.31871.31921.3137
4632005.02.25 01:00sell1241.001.31821.31871.3132
4642005.02.25 01:04s/l1241.001.31871.31871.3132-50.0012519.93
4652005.02.25 01:10s/l1231.001.31921.31921.3137-50.0012469.93
4662005.02.25 12:00sell1251.001.31771.31821.3127
4672005.02.25 12:00sell1261.001.31721.31771.3122
4682005.02.25 12:00modify1251.001.31771.31701.3127
4692005.02.25 12:02modify1251.001.31771.31691.3127
4702005.02.25 12:02modify1261.001.31721.31691.3122
4712005.02.25 12:04modify1251.001.31771.31691.3127
4722005.02.25 12:04modify1251.001.31771.31681.3127
4732005.02.25 12:04modify1251.001.31771.31671.3127
4742005.02.25 12:04modify1261.001.31721.31681.3122
4752005.02.25 12:05modify1261.001.31721.31671.3122
4762005.02.25 12:07modify1251.001.31771.31661.3127
4772005.02.25 12:07modify1251.001.31771.31651.3127
4782005.02.25 12:07modify1251.001.31771.31641.3127
4792005.02.25 12:07modify1261.001.31721.31651.3122
4802005.02.25 12:10s/l1251.001.31641.31641.3127130.0012599.93
4812005.02.25 12:10s/l1261.001.31651.31651.312270.0012669.93
4822005.02.25 19:00buy stop1271.001.32321.32271.3282
4832005.02.25 19:00buy stop1281.001.32371.32321.3287
4842005.02.25 19:00buy stop1291.001.32421.32371.3292
4852005.02.25 19:00buy stop1301.001.32471.32421.3297
4862005.02.25 19:00buy stop1311.001.32521.32471.3302
4872005.02.25 19:12buy1271.001.32321.32271.3282
4882005.02.25 19:15buy1281.001.32371.32321.3287
4892005.02.25 19:15s/l1281.001.32321.32321.3287-50.0012619.93
4902005.02.25 19:39s/l1271.001.32271.32271.3282-50.0012569.93
4912005.02.25 20:43buy1291.001.32421.32371.3292
4922005.02.25 20:49s/l1291.001.32371.32371.3292-50.0012519.93
4932005.02.25 21:19buy1301.001.32471.32421.3297
4942005.02.25 21:26s/l1301.001.32421.32421.3297-50.0012469.93
4952005.02.28 00:00expiration1311.001.32521.32471.3302
4962005.02.28 21:00sell stop1321.001.32351.32401.3185
4972005.02.28 21:00sell stop1331.001.32301.32351.3180
4982005.02.28 21:00sell stop1341.001.32251.32301.3175
4992005.02.28 21:00sell stop1351.001.32201.32251.3170
5002005.02.28 21:00sell stop1361.001.32151.32201.3165
5012005.02.28 21:08sell1321.001.32351.32401.3185
5022005.02.28 21:40s/l1321.001.32401.32401.3185-50.0012419.93
5032005.02.28 22:28sell1331.001.32301.32351.3180
5042005.02.28 22:31s/l1331.001.32351.32351.3180-50.0012369.93
5052005.02.28 23:03sell1341.001.32251.32301.3175
5062005.02.28 23:08s/l1341.001.32301.32301.3175-50.0012319.93
5072005.02.28 23:45sell1351.001.32201.32251.3170
5082005.02.28 23:59s/l1351.001.32251.32251.3170-50.0012269.93
5092005.03.01 00:01sell1361.001.32151.32201.3165
5102005.03.01 01:57s/l1361.001.32201.32201.3165-50.0012219.93
5112005.03.03 11:00buy stop1371.001.31551.31501.3205
5122005.03.03 11:00buy stop1381.001.31651.31601.3215
5132005.03.03 11:00buy stop1391.001.31701.31651.3220
5142005.03.03 11:01buy1371.001.31551.31501.3205
5152005.03.03 11:32modify1371.001.31551.31561.3205
5162005.03.03 11:32buy1381.001.31651.31601.3215
5172005.03.03 11:32modify1371.001.31551.31571.3205
5182005.03.03 11:33s/l1381.001.31601.31601.3215-50.0012169.93
5192005.03.03 11:36s/l1371.001.31571.31571.320520.0012189.93
5202005.03.04 11:00expiration1391.001.31701.31651.3220
5212005.03.04 12:00buy stop1401.001.31401.31351.3190
5222005.03.04 12:00buy stop1411.001.31451.31401.3195
5232005.03.04 12:00buy stop1421.001.31501.31451.3200
5242005.03.04 12:00buy stop1431.001.31551.31501.3205
5252005.03.04 15:00buy1401.001.31401.31351.3190
5262005.03.04 15:00buy1411.001.31451.31401.3195
5272005.03.04 15:00modify1401.001.31401.31411.3190
5282005.03.04 15:01modify1401.001.31401.31411.3190
5292005.03.04 15:01buy1421.001.31501.31451.3200
5302005.03.04 15:01modify1401.001.31401.31421.3190
5312005.03.04 15:01modify1401.001.31401.31431.3190
5322005.03.04 15:01modify1401.001.31401.31441.3190
5332005.03.04 15:01modify1401.001.31401.31461.3190
5342005.03.04 15:01buy1431.001.31551.31501.3205
5352005.03.04 15:01modify1401.001.31401.31481.3190
5362005.03.04 15:01modify1401.001.31401.31501.3190
5372005.03.04 15:01modify1401.001.31401.31561.3190
5382005.03.04 15:02modify1401.001.31401.31581.3190
5392005.03.04 15:02modify1401.001.31401.31591.3190
5402005.03.04 15:02modify1401.001.31401.31601.3190
5412005.03.04 15:03modify1411.001.31451.31591.3195
5422005.03.04 15:03modify1421.001.31501.31581.3200
5432005.03.04 15:03modify1431.001.31551.31571.3205
5442005.03.04 15:04modify1431.001.31551.31581.3205
5452005.03.04 15:04s/l1401.001.31601.31601.3190200.0012389.93
5462005.03.04 15:04s/l1411.001.31591.31591.3195140.0012529.93
5472005.03.04 15:04s/l1421.001.31581.31581.320080.0012609.93
5482005.03.04 15:04s/l1431.001.31581.31581.320530.0012639.93
5492005.03.07 14:00sell stop1441.001.31831.31881.3133
5502005.03.07 14:00sell stop1451.001.31681.31731.3118
5512005.03.07 16:19sell1441.001.31831.31881.3133
5522005.03.07 16:20s/l1441.001.31881.31881.3133-50.0012589.93
5532005.03.08 14:00expiration1451.001.31681.31731.3118
5542005.03.11 11:00sell stop1461.001.34051.34101.3355
5552005.03.11 11:00sell stop1471.001.33901.33951.3340
5562005.03.11 11:04sell1461.001.34051.34101.3355
5572005.03.11 11:12s/l1461.001.34101.34101.3355-50.0012539.93
5582005.03.14 00:00expiration1471.001.33901.33951.3340
5592005.03.14 08:00sell stop1481.001.34271.34321.3377
5602005.03.14 08:00sell stop1491.001.34121.34171.3362
5612005.03.14 08:02sell1481.001.34271.34321.3377
5622005.03.14 08:14s/l1481.001.34321.34321.3377-50.0012489.93
5632005.03.14 10:01sell1491.001.34121.34171.3362
5642005.03.14 10:01modify1491.001.34121.34081.3362
5652005.03.14 10:01modify1491.001.34121.34071.3362
5662005.03.14 10:02modify1491.001.34121.34071.3362
5672005.03.14 10:02modify1491.001.34121.34061.3362
5682005.03.14 10:07s/l1491.001.34061.34061.336260.0012549.93
5692005.03.15 13:00buy stop1501.001.33991.33941.3449
5702005.03.15 13:00buy stop1511.001.34041.33991.3454
5712005.03.15 13:00buy stop1521.001.34091.34041.3459
5722005.03.15 13:00buy stop1531.001.34141.34091.3464
5732005.03.15 15:00buy1501.001.33991.33941.3449
5742005.03.15 15:00buy1511.001.34041.33991.3454
5752005.03.15 15:00modify1501.001.33991.34001.3449
5762005.03.15 15:00buy1521.001.34091.34041.3459
5772005.03.15 15:00modify1501.001.33991.34011.3449
5782005.03.15 15:00modify1501.001.33991.34021.3449
5792005.03.15 15:00modify1501.001.33991.34031.3449
5802005.03.15 15:00modify1501.001.33991.34041.3449
5812005.03.15 15:00modify1501.001.33991.34051.3449
5822005.03.15 15:00modify1501.001.33991.34061.3449
5832005.03.15 15:00modify1511.001.34041.34051.3454
5842005.03.15 15:00s/l1501.001.34061.34061.344970.0012619.93
5852005.03.15 15:00s/l1511.001.34051.34051.345410.0012629.93
5862005.03.15 15:00s/l1521.001.34041.34041.3459-50.0012579.93
5872005.03.16 13:00expiration1531.001.34141.34091.3464
5882005.03.17 10:47sell stop1541.001.33751.33801.3325
5892005.03.17 10:47sell stop1551.001.33701.33751.3320
5902005.03.17 10:47sell stop1561.001.33651.33701.3315
5912005.03.17 10:47sell stop1571.001.33601.33651.3310
5922005.03.17 10:47sell stop1581.001.33551.33601.3305
5932005.03.17 11:29sell1541.001.33751.33801.3325
5942005.03.17 11:53sell1551.001.33701.33751.3320
5952005.03.17 11:57modify1541.001.33751.33741.3325
5962005.03.17 12:14s/l1541.001.33741.33741.332510.0012589.93
5972005.03.17 12:15s/l1551.001.33751.33751.3320-50.0112539.92
5982005.03.17 14:33sell1561.001.33651.33701.3315
5992005.03.17 14:34sell1571.001.33601.33651.3310
6002005.03.17 14:34modify1561.001.33651.33631.3315
6012005.03.17 14:35sell1581.001.33551.33601.3305
6022005.03.17 14:35modify1561.001.33651.33561.3315
6032005.03.17 14:35modify1561.001.33651.33551.3315
6042005.03.17 14:35modify1561.001.33651.33531.3315
6052005.03.17 14:35modify1571.001.33601.33541.3310
6062005.03.17 14:36modify1581.001.33551.33541.3305
6072005.03.17 14:36modify1571.001.33601.33531.3310
6082005.03.17 14:36modify1561.001.33651.33521.3315
6092005.03.17 14:36modify1581.001.33551.33531.3305
6102005.03.17 14:37s/l1561.001.33521.33521.3315130.0012669.92
6112005.03.17 14:37s/l1571.001.33531.33531.331070.0012739.92
6122005.03.17 14:37s/l1581.001.33531.33531.330520.0012759.92
6132005.03.18 01:56buy stop1591.001.33961.33911.3446
6142005.03.18 01:56buy stop1601.001.34061.34011.3456
6152005.03.18 01:56buy stop1611.001.34111.34061.3461
6162005.03.20 23:00expiration1591.001.33961.33911.3446
6172005.03.20 23:00expiration1601.001.34061.34011.3456
6182005.03.20 23:00expiration1611.001.34111.34061.3461
6192005.03.22 15:13buy stop1621.001.32021.31971.3252
6202005.03.22 15:13buy stop1631.001.32071.32021.3257
6212005.03.22 15:13buy stop1641.001.32121.32071.3262
6222005.03.22 15:13buy stop1651.001.32171.32121.3267
6232005.03.22 15:13buy stop1661.001.32221.32171.3272
6242005.03.22 15:44buy1621.001.32021.31971.3252
6252005.03.22 15:46s/l1621.001.31971.31971.3252-50.0012709.92
6262005.03.22 15:50buy1631.001.32071.32021.3257
6272005.03.22 15:51s/l1631.001.32021.32021.3257-50.0012659.92
6282005.03.22 16:26buy1641.001.32121.32071.3262
6292005.03.22 16:27s/l1641.001.32071.32071.3262-50.0012609.92
6302005.03.22 17:22buy1651.001.32171.32121.3267
6312005.03.22 17:23s/l1651.001.32121.32121.3267-50.0012559.92
6322005.03.22 20:17buy1661.001.32221.32171.3272
6332005.03.22 20:17s/l1661.001.32171.32171.3272-50.0012509.92
6342005.03.22 20:19sell stop1671.001.31721.31771.3122
6352005.03.22 20:19sell stop1681.001.31671.31721.3117
6362005.03.22 20:19sell stop1691.001.31621.31671.3112
6372005.03.22 20:19sell stop1701.001.31571.31621.3107
6382005.03.22 20:19sell stop1711.001.31521.31571.3102
6392005.03.22 20:19sell1671.001.31721.31771.3122
6402005.03.22 20:19sell1681.001.31671.31721.3117
6412005.03.22 20:20modify1671.001.31721.31711.3122
6422005.03.22 20:20sell1691.001.31621.31671.3112
6432005.03.22 20:20modify1671.001.31721.31691.3122
6442005.03.22 20:20modify1671.001.31721.31681.3122
6452005.03.22 20:20modify1671.001.31721.31671.3122
6462005.03.22 20:20modify1671.001.31721.31661.3122
6472005.03.22 20:20sell1701.001.31571.31621.3107
6482005.03.22 20:20modify1671.001.31721.31651.3122
6492005.03.22 20:20modify1671.001.31721.31641.3122
6502005.03.22 20:20modify1681.001.31671.31651.3117
6512005.03.22 20:20s/l1701.001.31621.31621.3107-50.0012459.92
6522005.03.22 20:21s/l1671.001.31641.31641.312280.0012539.92
6532005.03.22 20:21s/l1681.001.31651.31651.311720.0012559.92
6542005.03.22 20:21s/l1691.001.31671.31671.3112-50.0012509.92
6552005.03.22 20:24sell1711.001.31521.31571.3102
6562005.03.22 20:24modify1711.001.31521.31501.3102
6572005.03.22 20:24modify1711.001.31521.31481.3102
6582005.03.22 20:24modify1711.001.31521.31451.3102
6592005.03.22 20:25modify1711.001.31521.31411.3102
6602005.03.22 20:27modify1711.001.31521.31351.3102
6612005.03.22 20:27modify1711.001.31521.31331.3102
6622005.03.22 20:27modify1711.001.31521.31321.3102
6632005.03.22 20:27modify1711.001.31521.31301.3102
6642005.03.22 20:27modify1711.001.31521.31291.3102
6652005.03.22 20:27modify1711.001.31521.31271.3102
6662005.03.22 20:27modify1711.001.31521.31261.3102
6672005.03.22 20:28s/l1711.001.31261.31261.3102260.0012769.92
6682005.03.22 20:28sell stop1721.001.31141.31191.3064
6692005.03.22 20:28sell stop1731.001.31091.31141.3059
6702005.03.22 20:28sell stop1741.001.31041.31091.3054
6712005.03.22 20:28sell stop1751.001.30991.31041.3049
6722005.03.22 20:44sell1721.001.31141.31191.3064
6732005.03.22 20:45s/l1721.001.31191.31191.3064-50.0012719.92
6742005.03.22 20:49sell1731.001.31091.31141.3059
6752005.03.22 20:50sell1741.001.31041.31091.3054
6762005.03.22 20:50modify1731.001.31091.31081.3059
6772005.03.22 20:51sell1751.001.30991.31041.3049
6782005.03.22 20:51modify1731.001.31091.31071.3059
6792005.03.22 20:51modify1731.001.31091.31061.3059
6802005.03.22 20:51modify1731.001.31091.31051.3059
6812005.03.22 20:52s/l1751.001.31041.31041.3049-50.0012669.92
6822005.03.22 20:52s/l1731.001.31051.31051.305940.0012709.92
6832005.03.22 20:53modify1741.001.31041.31031.3054
6842005.03.22 20:53s/l1741.001.31031.31031.305410.0012719.92
6852005.03.22 20:53sell stop1761.001.30901.30951.3040
6862005.03.22 20:53sell stop1771.001.30851.30901.3035
6872005.03.22 20:53sell stop1781.001.30801.30851.3030
6882005.03.22 20:53sell stop1791.001.30751.30801.3025
6892005.03.22 20:55sell1761.001.30901.30951.3040
6902005.03.22 20:56sell1771.001.30851.30901.3035
6912005.03.22 20:56sell1781.001.30801.30851.3030
6922005.03.22 20:56modify1761.001.30901.30871.3040
6932005.03.22 20:56modify1761.001.30901.30851.3040
6942005.03.22 20:56sell1791.001.30751.30801.3025
6952005.03.22 20:57modify1761.001.30901.30831.3040
6962005.03.22 20:57s/l1791.001.30801.30801.3025-50.0012669.92
6972005.03.22 20:57s/l1761.001.30831.30831.304070.0012739.92
6982005.03.22 20:57s/l1781.001.30851.30851.3030-50.0012689.92
6992005.03.22 20:58s/l1771.001.30901.30901.3035-50.0012639.92
7002005.03.22 20:58sell stop1801.001.30781.30831.3028
7012005.03.22 20:58sell stop1811.001.30681.30731.3018
7022005.03.22 20:58sell stop1821.001.30631.30681.3013
7032005.03.22 21:04sell1801.001.30781.30831.3028
7042005.03.22 21:05sell1811.001.30681.30731.3018
7052005.03.22 21:05modify1801.001.30781.30741.3028
7062005.03.22 21:05sell1821.001.30631.30681.3013
7072005.03.22 21:05modify1801.001.30781.30711.3028
7082005.03.22 21:05modify1801.001.30781.30691.3028
7092005.03.22 21:06modify1801.001.30781.30691.3028
7102005.03.22 21:06modify1801.001.30781.30671.3028
7112005.03.22 21:06modify1801.001.30781.30661.3028
7122005.03.22 21:06modify1801.001.30781.30641.3028
7132005.03.22 21:07modify1801.001.30781.30631.3028
7142005.03.22 21:07modify1811.001.30681.30631.3018
7152005.03.22 21:08s/l1801.001.30631.30631.3028150.0012789.92
7162005.03.22 21:08s/l1811.001.30631.30631.301850.0012839.92
7172005.03.22 21:11s/l1821.001.30681.30681.3013-50.0012789.92
7182005.03.24 10:06buy stop1831.001.30391.30341.3089
7192005.03.24 10:06buy stop1841.001.30441.30391.3094
7202005.03.24 10:06buy stop1851.001.30491.30441.3099
7212005.03.24 10:06buy stop1861.001.30541.30491.3104
7222005.03.25 10:06expiration1831.001.30391.30341.3089
7232005.03.25 10:06expiration1841.001.30441.30391.3094
7242005.03.25 10:06expiration1851.001.30491.30441.3099
7252005.03.25 10:06expiration1861.001.30541.30491.3104
7262005.03.25 10:07buy stop1871.001.29731.29681.3023
7272005.03.25 10:07buy stop1881.001.29781.29731.3028
7282005.03.25 10:07buy stop1891.001.29831.29781.3033
7292005.03.25 10:07buy stop1901.001.29881.29831.3038
7302005.03.25 10:07buy stop1911.001.29931.29881.3043
7312005.03.27 23:00expiration1871.001.29731.29681.3023
7322005.03.27 23:00expiration1881.001.29781.29731.3028
7332005.03.27 23:00expiration1891.001.29831.29781.3033
7342005.03.27 23:00expiration1901.001.29881.29831.3038
7352005.03.27 23:00expiration1911.001.29931.29881.3043
7362005.03.27 23:00buy stop1921.001.29751.29701.3025
7372005.03.27 23:00buy stop1931.001.29801.29751.3030
7382005.03.27 23:00buy stop1941.001.29851.29801.3035
7392005.03.27 23:00buy stop1951.001.29901.29851.3040
7402005.03.28 23:00expiration1921.001.29751.29701.3025
7412005.03.28 23:00expiration1931.001.29801.29751.3030
7422005.03.28 23:00expiration1941.001.29851.29801.3035
7432005.03.28 23:00expiration1951.001.29901.29851.3040
7442005.03.29 03:00buy stop1961.001.29211.29161.2971
7452005.03.29 03:00buy stop1971.001.29261.29211.2976
7462005.03.29 03:00buy stop1981.001.29311.29261.2981
7472005.03.29 03:00buy stop1991.001.29361.29311.2986
7482005.03.29 03:00buy stop2001.001.29411.29361.2991
7492005.03.29 03:05buy1961.001.29211.29161.2971
7502005.03.29 03:12buy1971.001.29261.29211.2976
7512005.03.29 03:54s/l1971.001.29211.29211.2976-50.0012739.92
7522005.03.29 04:03s/l1961.001.29161.29161.2971-50.0012689.92
7532005.03.29 04:47buy1981.001.29311.29261.2981
7542005.03.29 04:50buy1991.001.29361.29311.2986
7552005.03.29 04:51modify1981.001.29311.29331.2981
7562005.03.29 04:51buy2001.001.29411.29361.2991
7572005.03.29 04:51modify1981.001.29311.29341.2981
7582005.03.29 04:51modify1981.001.29311.29351.2981
7592005.03.29 04:51modify1981.001.29311.29361.2981
7602005.03.29 04:51modify1981.001.29311.29371.2981
7612005.03.29 04:59s/l1981.001.29371.29371.298159.9912749.91
7622005.03.29 04:59s/l2001.001.29361.29361.2991-50.0012699.91
7632005.03.29 05:07modify1991.001.29361.29371.2986
7642005.03.29 05:08modify1991.001.29361.29381.2986
7652005.03.29 05:09modify1991.001.29361.29391.2986
7662005.03.29 05:09modify1991.001.29361.29401.2986
7672005.03.29 05:09modify1991.001.29361.29411.2986
7682005.03.29 05:09modify1991.001.29361.29421.2986
7692005.03.29 05:09modify1991.001.29361.29431.2986
7702005.03.29 05:09modify1991.001.29361.29441.2986
7712005.03.29 05:09modify1991.001.29361.29451.2986
7722005.03.29 05:09modify1991.001.29361.29461.2986
7732005.03.29 05:09modify1991.001.29361.29471.2986
7742005.03.29 05:11modify1991.001.29361.29471.2986
7752005.03.29 05:11modify1991.001.29361.29481.2986
7762005.03.29 05:11s/l1991.001.29481.29481.2986120.0012819.91
7772005.03.29 16:00sell stop2011.001.29011.29061.2851
7782005.03.29 16:00sell stop2021.001.28861.28911.2836
7792005.03.29 16:33sell2011.001.29011.29061.2851
7802005.03.29 16:33s/l2011.001.29061.29061.2851-50.0012769.91
7812005.03.30 16:00expiration2021.001.28861.28911.2836
7822005.03.30 21:17sell stop2031.001.29221.29271.2872
7832005.03.30 21:17sell stop2041.001.29071.29121.2857
7842005.03.30 22:11sell2031.001.29221.29271.2872
7852005.03.30 22:11s/l2031.001.29271.29271.2872-50.0012719.91
7862005.03.31 21:17expiration2041.001.29071.29121.2857
7872005.04.01 05:00sell stop2051.001.29491.29541.2899
7882005.04.01 05:00sell stop2061.001.29441.29491.2894
7892005.04.01 05:00sell stop2071.001.29391.29441.2889
7902005.04.01 05:00sell stop2081.001.29341.29391.2884
7912005.04.01 05:00sell stop2091.001.29291.29341.2879
7922005.04.01 17:00sell2051.001.29491.29541.2899
7932005.04.01 17:00sell2061.001.29441.29491.2894
7942005.04.01 17:00modify2051.001.29491.29481.2899
7952005.04.01 17:00sell2071.001.29391.29441.2889
7962005.04.01 17:00modify2051.001.29491.29441.2899
7972005.04.01 17:00sell2081.001.29341.29391.2884
7982005.04.01 17:00sell2091.001.29291.29341.2879
7992005.04.01 17:00modify2051.001.29491.29301.2899
8002005.04.01 17:00modify2051.001.29491.29271.2899
8012005.04.01 17:00modify2061.001.29441.29281.2894
8022005.04.01 17:00modify2071.001.29391.29291.2889
8032005.04.01 17:00modify2081.001.29341.29301.2884
8042005.04.01 17:01s/l2051.001.29271.29271.2899220.0012939.91
8052005.04.01 17:01s/l2061.001.29281.29281.2894160.0013099.91
8062005.04.01 17:01s/l2071.001.29291.29291.2889100.0013199.91
8072005.04.01 17:01s/l2081.001.29301.29301.288440.0013239.91
8082005.04.01 17:02s/l2091.001.29341.29341.2879-50.0013189.91
8092005.04.01 17:02sell stop2101.001.29231.29281.2873
8102005.04.01 17:02sell stop2111.001.29081.29131.2858
8112005.04.01 17:07sell2101.001.29231.29281.2873
8122005.04.01 17:09modify2101.001.29231.29221.2873
8132005.04.01 17:09modify2101.001.29231.29181.2873
8142005.04.01 17:09s/l2101.001.29181.29181.287350.0013239.91
8152005.04.01 17:11sell2111.001.29081.29131.2858
8162005.04.01 17:12s/l2111.001.29131.29131.2858-50.0013189.91
8172005.04.01 17:12sell stop2121.001.29001.29051.2850
8182005.04.01 17:12sell stop2131.001.28851.28901.2835
8192005.04.01 17:13sell2121.001.29001.29051.2850
8202005.04.01 17:13s/l2121.001.29051.29051.2850-50.0013139.91
8212005.04.01 17:22sell2131.001.28851.28901.2835
8222005.04.01 17:23s/l2131.001.28901.28901.2835-50.0013089.91
8232005.04.01 17:23sell stop2141.001.28771.28821.2827
8242005.04.01 17:23sell stop2151.001.28671.28721.2817
8252005.04.01 17:23sell stop2161.001.28621.28671.2812
8262005.04.01 17:25sell2141.001.28771.28821.2827
8272005.04.01 17:25s/l2141.001.28821.28821.2827-50.0013039.91
8282005.04.03 23:00expiration2151.001.28671.28721.2817
8292005.04.03 23:00expiration2161.001.28621.28671.2812
8302005.04.05 15:26buy stop2171.001.28681.28631.2918
8312005.04.05 15:26buy stop2181.001.28781.28731.2928
8322005.04.05 15:26buy stop2191.001.28831.28781.2933
8332005.04.05 20:52buy2171.001.28681.28631.2918
8342005.04.05 21:11s/l2171.001.28631.28631.2918-50.0012989.91
8352005.04.05 22:54buy2181.001.28781.28731.2928
8362005.04.05 22:56s/l2181.001.28731.28731.2928-50.0012939.91
8372005.04.06 04:55buy2191.001.28831.28781.2933
8382005.04.06 04:59s/l2191.001.28781.28781.2933-50.0012889.91
8392005.04.06 15:00sell stop2201.001.28481.28531.2798
8402005.04.06 15:00sell stop2211.001.28431.28481.2793
8412005.04.06 15:00sell stop2221.001.28381.28431.2788
8422005.04.06 15:00sell stop2231.001.28331.28381.2783
8432005.04.06 15:00sell stop2241.001.28281.28331.2778
8442005.04.06 16:35sell2201.001.28481.28531.2798
8452005.04.06 16:50sell2211.001.28431.28481.2793
8462005.04.06 16:53s/l2211.001.28481.28481.2793-50.0012839.91
8472005.04.06 16:55s/l2201.001.28531.28531.2798-50.0012789.91
8482005.04.07 15:00expiration2221.001.28381.28431.2788
8492005.04.07 15:00expiration2231.001.28331.28381.2783
8502005.04.07 15:00expiration2241.001.28281.28331.2778
8512005.04.07 19:09sell stop2251.001.28721.28771.2822
8522005.04.07 19:09sell stop2261.001.28671.28721.2817
8532005.04.07 19:09sell stop2271.001.28621.28671.2812
8542005.04.07 19:09sell stop2281.001.28571.28621.2807
8552005.04.07 19:19sell2251.001.28721.28771.2822
8562005.04.07 19:22sell2261.001.28671.28721.2817
8572005.04.07 19:22modify2251.001.28721.28711.2822
8582005.04.07 19:22sell2271.001.28621.28671.2812
8592005.04.07 19:22modify2251.001.28721.28701.2822
8602005.04.07 19:22modify2251.001.28721.28691.2822
8612005.04.07 19:22modify2251.001.28721.28681.2822
8622005.04.07 19:22s/l2271.001.28671.28671.2812-50.0012739.91
8632005.04.07 19:22s/l2251.001.28681.28681.282240.0012779.91
8642005.04.07 19:23s/l2261.001.28721.28721.2817-50.0012729.91
8652005.04.07 19:30sell2281.001.28571.28621.2807
8662005.04.07 19:31s/l2281.001.28621.28621.2807-50.0012679.91
8672005.04.07 19:31sell stop2291.001.28491.28541.2799
8682005.04.07 19:31sell stop2301.001.28441.28491.2794
8692005.04.07 19:31sell stop2311.001.28391.28441.2789
8702005.04.07 19:31sell stop2321.001.28341.28391.2784
8712005.04.07 19:40sell2291.001.28491.28541.2799
8722005.04.07 19:40s/l2291.001.28541.28541.2799-50.0012629.91
8732005.04.08 00:13sell2301.001.28441.28491.2794
8742005.04.08 00:28s/l2301.001.28491.28491.2794-50.0012579.91
8752005.04.08 01:58sell2311.001.28391.28441.2789
8762005.04.08 01:58sell2321.001.28341.28391.2784
8772005.04.08 02:00modify2311.001.28391.28341.2789
8782005.04.08 02:02s/l2311.001.28341.28341.278950.0012629.91
8792005.04.08 02:06modify2321.001.28341.28331.2784
8802005.04.08 02:08modify2321.001.28341.28321.2784
8812005.04.08 02:08modify2321.001.28341.28311.2784
8822005.04.08 02:08modify2321.001.28341.28301.2784
8832005.04.08 02:10modify2321.001.28341.28291.2784
8842005.04.08 02:11modify2321.001.28341.28271.2784
8852005.04.08 02:11modify2321.001.28341.28261.2784
8862005.04.08 02:15s/l2321.001.28261.28261.278480.0012709.91
8872005.04.08 17:13buy stop2331.001.28661.28611.2916
8882005.04.08 17:13buy stop2341.001.28811.28761.2931
8892005.04.08 17:18buy2331.001.28661.28611.2916
8902005.04.08 17:19modify2331.001.28661.28671.2916
8912005.04.08 17:20s/l2331.001.28671.28671.291610.0012719.91
8922005.04.08 17:23buy2341.001.28811.28761.2931
8932005.04.08 17:26s/l2341.001.28761.28761.2931-50.0012669.91
8942005.04.08 17:26buy stop2351.001.28891.28841.2939
8952005.04.08 17:26buy stop2361.001.28991.28941.2949
8962005.04.08 17:26buy stop2371.001.29041.28991.2954
8972005.04.08 17:38buy2351.001.28891.28841.2939
8982005.04.08 17:40buy2361.001.28991.28941.2949
8992005.04.08 17:41modify2351.001.28891.28941.2939
9002005.04.08 17:41modify2351.001.28891.28951.2939
9012005.04.08 17:41buy2371.001.29041.28991.2954
9022005.04.08 17:41modify2351.001.28891.28961.2939
9032005.04.08 17:41modify2351.001.28891.28971.2939
9042005.04.08 17:41s/l2371.001.28991.28991.2954-50.0012619.91
9052005.04.08 17:41modify2351.001.28891.28971.2939
9062005.04.08 17:41modify2351.001.28891.28981.2939
9072005.04.08 17:42s/l2351.001.28981.28981.293989.9912709.90
9082005.04.08 17:43s/l2361.001.28941.28941.2949-50.0012659.90
9092005.04.08 17:43buy stop2381.001.29071.29021.2957
9102005.04.08 17:43buy stop2391.001.29221.29171.2972
9112005.04.08 17:54buy2381.001.29071.29021.2957
9122005.04.08 18:00modify2381.001.29071.29081.2957
9132005.04.08 18:00modify2381.001.29071.29141.2957
9142005.04.08 18:01buy2391.001.29221.29171.2972
9152005.04.08 18:01modify2381.001.29071.29141.2957
9162005.04.08 18:01modify2381.001.29071.29151.2957
9172005.04.08 18:02modify2381.001.29071.29151.2957
9182005.04.08 18:02modify2381.001.29071.29161.2957
9192005.04.08 18:02modify2381.001.29071.29171.2957
9202005.04.08 18:02modify2381.001.29071.29181.2957
9212005.04.08 18:03modify2381.001.29071.29191.2957
9222005.04.08 18:03modify2381.001.29071.29201.2957
9232005.04.08 18:03modify2381.001.29071.29211.2957
9242005.04.08 18:03modify2381.001.29071.29221.2957
9252005.04.08 18:03modify2381.001.29071.29231.2957
9262005.04.08 18:04modify2381.001.29071.29241.2957
9272005.04.08 18:04modify2381.001.29071.29251.2957
9282005.04.08 18:04modify2381.001.29071.29261.2957
9292005.04.08 18:04modify2391.001.29221.29251.2972
9302005.04.08 18:04s/l2381.001.29261.29261.2957190.0012849.90
9312005.04.08 18:04s/l2391.001.29251.29251.297230.0012879.90
9322005.04.12 14:33sell stop2401.001.29391.29441.2889
9332005.04.12 14:33sell stop2411.001.29241.29291.2874
9342005.04.12 14:48sell2401.001.29391.29441.2889
9352005.04.12 14:49modify2401.001.29391.29331.2889
9362005.04.12 14:49sell2411.001.29241.29291.2874
9372005.04.12 14:49modify2401.001.29391.29311.2889
9382005.04.12 14:49modify2401.001.29391.29301.2889
9392005.04.12 14:49modify2401.001.29391.29281.2889
9402005.04.12 14:49modify2401.001.29391.29271.2889
9412005.04.12 14:49modify2401.001.29391.29251.2889
9422005.04.12 14:49s/l2401.001.29251.29251.2889140.0013019.90
9432005.04.12 14:51s/l2411.001.29291.29291.2874-50.0012969.90
9442005.04.12 14:51sell stop2421.001.29161.29211.2866
9452005.04.12 14:51sell stop2431.001.29061.29111.2856
9462005.04.12 14:51sell stop2441.001.29011.29061.2851
9472005.04.12 14:55sell2421.001.29161.29211.2866
9482005.04.12 14:55s/l2421.001.29211.29211.2866-50.0012919.90
9492005.04.12 15:03sell2431.001.29061.29111.2856
9502005.04.12 15:04sell2441.001.29011.29061.2851
9512005.04.12 15:04s/l2441.001.29061.29061.2851-50.0012869.90
9522005.04.12 15:06s/l2431.001.29111.29111.2856-50.0012819.90
9532005.04.13 08:36buy stop2451.001.29461.29411.2996
9542005.04.13 08:36buy stop2461.001.29511.29461.3001
9552005.04.13 08:36buy stop2471.001.29561.29511.3006
9562005.04.13 08:36buy stop2481.001.29611.29561.3011
9572005.04.13 08:36buy stop2491.001.29661.29611.3016
9582005.04.13 09:38buy2451.001.29461.29411.2996
9592005.04.13 09:43s/l2451.001.29411.29411.2996-50.0012769.90
9602005.04.13 09:59buy2461.001.29511.29461.3001
9612005.04.13 10:10s/l2461.001.29461.29461.3001-50.0012719.90
9622005.04.14 08:36expiration2471.001.29561.29511.3006
9632005.04.14 08:36expiration2481.001.29611.29561.3011
9642005.04.14 08:36expiration2491.001.29661.29611.3016
9652005.04.15 10:01buy stop2501.001.28471.28421.2897
9662005.04.15 10:01buy stop2511.001.28621.28571.2912
9672005.04.15 10:12buy2501.001.28471.28421.2897
9682005.04.15 10:13s/l2501.001.28421.28421.2897-50.0012669.90
9692005.04.15 13:41buy2511.001.28621.28571.2912
9702005.04.15 13:45s/l2511.001.28571.28571.2912-50.0012619.90
9712005.04.19 13:00sell stop2521.001.29771.29821.2927
9722005.04.19 13:00sell stop2531.001.29671.29721.2917
9732005.04.19 13:00sell stop2541.001.29621.29671.2912
9742005.04.20 13:00expiration2521.001.29771.29821.2927
9752005.04.20 13:00expiration2531.001.29671.29721.2917
9762005.04.20 13:00expiration2541.001.29621.29671.2912
9772005.04.20 13:01sell stop2551.001.30331.30381.2983
9782005.04.20 13:01sell stop2561.001.30281.30331.2978
9792005.04.20 13:01sell stop2571.001.30231.30281.2973
9802005.04.20 13:01sell stop2581.001.30181.30231.2968
9812005.04.20 14:30sell2551.001.30331.30381.2983
9822005.04.20 14:30sell2561.001.30281.30331.2978
9832005.04.20 14:30sell2571.001.30231.30281.2973
9842005.04.20 14:30modify2551.001.30331.30311.2983
9852005.04.20 14:30s/l2571.001.30281.30281.2973-50.0012569.90
9862005.04.20 14:31s/l2551.001.30311.30311.298320.0012589.90
9872005.04.20 14:31sell2581.001.30181.30231.2968
9882005.04.20 14:31modify2561.001.30281.30261.2978
9892005.04.20 14:31modify2561.001.30281.30241.2978
9902005.04.20 14:31modify2561.001.30281.30191.2978
9912005.04.20 14:35modify2561.001.30281.30141.2978
9922005.04.20 14:35modify2561.001.30281.30121.2978
9932005.04.20 14:35modify2581.001.30181.30131.2968
9942005.04.20 14:36modify2561.001.30281.30121.2978
9952005.04.20 14:36modify2561.001.30281.30111.2978
9962005.04.20 14:36modify2581.001.30181.30121.2968
9972005.04.20 14:36s/l2561.001.30111.30111.2978170.0012759.90
9982005.04.20 14:37s/l2581.001.30121.30121.296860.0012819.90
9992005.04.20 16:14buy stop2591.001.30721.30671.3122
10002005.04.20 16:14buy stop2601.001.30821.30771.3132
10012005.04.20 16:14buy stop2611.001.30871.30821.3137
10022005.04.20 16:36buy2591.001.30721.30671.3122
10032005.04.20 16:37modify2591.001.30721.30731.3122
10042005.04.20 16:38s/l2591.001.30731.30731.31229.9912829.89
10052005.04.20 17:20buy2601.001.30821.30771.3132
10062005.04.20 17:20buy2611.001.30871.30821.3137
10072005.04.20 17:20modify2601.001.30821.30851.3132
10082005.04.20 17:21modify2601.001.30821.30861.3132
10092005.04.20 17:21modify2601.001.30821.30871.3132
10102005.04.20 17:21s/l2601.001.30871.30871.313250.0012879.89
10112005.04.20 17:22modify2611.001.30871.30881.3137
10122005.04.20 17:22modify2611.001.30871.30891.3137
10132005.04.20 17:22modify2611.001.30871.30911.3137
10142005.04.20 17:23modify2611.001.30871.30931.3137
10152005.04.20 17:24s/l2611.001.30931.30931.313759.9912939.88
10162005.04.21 13:31sell stop2621.001.30581.30631.3008
10172005.04.21 13:31sell stop2631.001.30481.30531.2998
10182005.04.21 13:31sell stop2641.001.30431.30481.2993
10192005.04.21 13:45sell2621.001.30581.30631.3008
10202005.04.21 13:46s/l2621.001.30631.30631.3008-50.0012889.88
10212005.04.21 18:05sell2631.001.30481.30531.2998
10222005.04.21 18:06sell2641.001.30431.30481.2993
10232005.04.21 18:06s/l2641.001.30481.30481.2993-50.0012839.88
10242005.04.21 18:07s/l2631.001.30531.30531.2998-50.0012789.88
10252005.04.21 18:07sell stop2651.001.30401.30451.2990
10262005.04.21 18:07sell stop2661.001.30251.30301.2975
10272005.04.21 18:21sell2651.001.30401.30451.2990
10282005.04.21 18:24modify2651.001.30401.30391.2990
10292005.04.21 18:26modify2651.001.30401.30341.2990
10302005.04.21 18:26s/l2651.001.30341.30341.299060.0012849.88
10312005.04.21 18:27sell2661.001.30251.30301.2975
10322005.04.21 18:27s/l2661.001.30301.30301.2975-50.0012799.88
10332005.04.21 18:27sell stop2671.001.30171.30221.2967
10342005.04.21 18:27sell stop2681.001.30071.30121.2957
10352005.04.21 18:27sell stop2691.001.30021.30071.2952
10362005.04.22 18:27expiration2671.001.30171.30221.2967
10372005.04.22 18:27expiration2681.001.30071.30121.2957
10382005.04.22 18:27expiration2691.001.30021.30071.2952
10392005.04.22 19:00sell stop2701.001.30431.30481.2993
10402005.04.22 19:00sell stop2711.001.30281.30331.2978
10412005.04.22 19:10sell2701.001.30431.30481.2993
10422005.04.22 19:12s/l2701.001.30481.30481.2993-50.0012749.88
10432005.04.24 23:00expiration2711.001.30281.30331.2978
10442005.04.24 23:25sell stop2721.001.30511.30561.3001
10452005.04.24 23:25sell stop2731.001.30461.30511.2996
10462005.04.24 23:25sell stop2741.001.30411.30461.2991
10472005.04.24 23:25sell stop2751.001.30361.30411.2986
10482005.04.24 23:25sell stop2761.001.30311.30361.2981
10492005.04.25 00:07sell2721.001.30511.30561.3001
10502005.04.25 00:07s/l2721.001.30561.30561.3001-50.0012699.88
10512005.04.25 00:48sell2731.001.30461.30511.2996
10522005.04.25 00:55s/l2731.001.30511.30511.2996-50.0012649.88
10532005.04.25 01:42sell2741.001.30411.30461.2991
10542005.04.25 01:49sell2751.001.30361.30411.2986
10552005.04.25 01:54s/l2751.001.30411.30411.2986-50.0012599.88
10562005.04.25 01:59s/l2741.001.30461.30461.2991-50.0012549.88
10572005.04.25 02:05sell2761.001.30311.30361.2981
10582005.04.25 02:06s/l2761.001.30361.30361.2981-50.0012499.88
10592005.04.26 06:00buy stop2771.001.30161.30111.3066
10602005.04.26 06:00buy stop2781.001.30211.30161.3071
10612005.04.26 06:00buy stop2791.001.30261.30211.3076
10622005.04.26 06:00buy stop2801.001.30311.30261.3081
10632005.04.26 06:00buy stop2811.001.30361.30311.3086
10642005.04.27 06:00expiration2771.001.30161.30111.3066
10652005.04.27 06:00expiration2781.001.30211.30161.3071
10662005.04.27 06:00expiration2791.001.30261.30211.3076
10672005.04.27 06:00expiration2801.001.30311.30261.3081
10682005.04.27 06:00expiration2811.001.30361.30311.3086
10692005.04.27 15:00buy stop2821.001.29891.29841.3039
10702005.04.27 15:00buy stop2831.001.29991.29941.3049
10712005.04.27 15:00buy stop2841.001.30041.29991.3054
10722005.04.28 15:00expiration2821.001.29891.29841.3039
10732005.04.28 15:00expiration2831.001.29991.29941.3049
10742005.04.28 15:00expiration2841.001.30041.29991.3054
10752005.04.29 04:59buy stop2851.001.29321.29271.2982
10762005.04.29 04:59buy stop2861.001.29421.29371.2992
10772005.04.29 04:59buy stop2871.001.29471.29421.2997
10782005.04.29 06:40buy2851.001.29321.29271.2982
10792005.04.29 06:42buy2861.001.29421.29371.2992
10802005.04.29 06:42modify2851.001.29321.29341.2982
10812005.04.29 06:43buy2871.001.29471.29421.2997
10822005.04.29 06:43modify2851.001.29321.29391.2982
10832005.04.29 06:43modify2851.001.29321.29401.2982
10842005.04.29 06:43modify2851.001.29321.29411.2982
10852005.04.29 06:43modify2851.001.29321.29431.2982
10862005.04.29 06:43modify2851.001.29321.29441.2982
10872005.04.29 06:43modify2851.001.29321.29461.2982
10882005.04.29 06:43modify2851.001.29321.29471.2982
10892005.04.29 06:43modify2851.001.29321.29481.2982
10902005.04.29 06:43modify2861.001.29421.29471.2992
10912005.04.29 06:44s/l2851.001.29481.29481.2982160.0012659.88
10922005.04.29 06:44s/l2861.001.29471.29471.299250.0012709.88
10932005.04.29 06:44s/l2871.001.29421.29421.2997-50.0012659.88
10942005.04.29 16:28sell stop2881.001.29151.29201.2865
10952005.04.29 16:28sell stop2891.001.29101.29151.2860
10962005.04.29 16:28sell stop2901.001.29051.29101.2855
10972005.04.29 16:28sell stop2911.001.29001.29051.2850
10982005.04.29 16:28sell stop2921.001.28951.29001.2845
10992005.04.29 16:31sell2881.001.29151.29201.2865
11002005.04.29 16:31s/l2881.001.29201.29201.2865-50.0112609.87
11012005.04.29 16:42sell2891.001.29101.29151.2860
11022005.04.29 16:44s/l2891.001.29151.29151.2860-50.0112559.86
11032005.04.29 17:03sell2901.001.29051.29101.2855
11042005.04.29 17:04s/l2901.001.29101.29101.2855-50.0112509.85
11052005.04.29 18:36sell2911.001.29001.29051.2850
11062005.04.29 18:37sell2921.001.28951.29001.2845
11072005.04.29 18:39s/l2921.001.29001.29001.2845-50.0112459.84
11082005.04.29 18:50s/l2911.001.29051.29051.2850-50.0112409.83
11092005.05.03 10:45buy stop2931.001.28671.28621.2917
11102005.05.03 10:45buy stop2941.001.28721.28671.2922
11112005.05.03 10:45buy stop2951.001.28771.28721.2927
11122005.05.03 10:45buy stop2961.001.28821.28771.2932
11132005.05.03 10:45buy stop2971.001.28871.28821.2937
11142005.05.03 11:12buy2931.001.28671.28621.2917
11152005.05.03 11:14buy2941.001.28721.28671.2922
11162005.05.03 11:14buy2951.001.28771.28721.2927
11172005.05.03 11:15modify2931.001.28671.28681.2917
11182005.05.03 11:15s/l2951.001.28721.28721.2927-50.0012359.83
11192005.05.03 11:20s/l2931.001.28681.28681.291710.0012369.83
11202005.05.03 11:27s/l2941.001.28671.28671.2922-50.0012319.83
11212005.05.03 15:23buy2961.001.28821.28771.2932
11222005.05.03 15:23buy2971.001.28871.28821.2937
11232005.05.03 15:24modify2961.001.28821.28831.2932
11242005.05.03 15:24modify2961.001.28821.28841.2932
11252005.05.03 15:27modify2961.001.28821.28841.2932
11262005.05.03 15:28modify2961.001.28821.28851.2932
11272005.05.03 15:28modify2961.001.28821.28861.2932
11282005.05.03 15:29s/l2961.001.28861.28861.293240.0012359.83
11292005.05.03 15:54modify2971.001.28871.28881.2937
11302005.05.03 15:54modify2971.001.28871.28921.2937
11312005.05.03 15:55modify2971.001.28871.28931.2937
11322005.05.03 15:58s/l2971.001.28931.28931.293759.9912419.82
11332005.05.05 16:52sell stop2981.001.29311.29361.2881
11342005.05.05 16:52sell stop2991.001.29261.29311.2876
11352005.05.05 16:52sell stop3001.001.29211.29261.2871
11362005.05.05 16:52sell stop3011.001.29161.29211.2866
11372005.05.05 16:52sell stop3021.001.29111.29161.2861
11382005.05.05 17:36sell2981.001.29311.29361.2881
11392005.05.05 17:39s/l2981.001.29361.29361.2881-50.0012369.82
11402005.05.05 17:48sell2991.001.29261.29311.2876
11412005.05.05 17:53s/l2991.001.29311.29311.2876-50.0012319.82
11422005.05.06 14:30sell3001.001.29211.29261.2871
11432005.05.06 14:30sell3011.001.29161.29211.2866
11442005.05.06 14:30sell3021.001.29111.29161.2861
11452005.05.06 14:30modify3001.001.29211.29081.2871
11462005.05.06 14:30modify3001.001.29211.29031.2871
11472005.05.06 14:30modify3011.001.29161.29041.2866
11482005.05.06 14:30modify3021.001.29111.29051.2861
11492005.05.06 14:31s/l3001.001.29031.29031.2871180.0012499.82
11502005.05.06 14:31s/l3011.001.29041.29041.2866120.0012619.82
11512005.05.06 14:31s/l3021.001.29051.29051.286160.0012679.82
11522005.05.06 14:31sell stop3031.001.28921.28971.2842
11532005.05.06 14:31sell stop3041.001.28871.28921.2837
11542005.05.06 14:31sell stop3051.001.28821.28871.2832
11552005.05.06 14:31sell stop3061.001.28771.28821.2827
11562005.05.06 14:33sell3031.001.28921.28971.2842
11572005.05.06 14:33sell3041.001.28871.28921.2837
11582005.05.06 14:33sell3051.001.28821.28871.2832
11592005.05.06 14:33modify3031.001.28921.28901.2842
11602005.05.06 14:34modify3031.001.28921.28891.2842
11612005.05.06 14:34modify3031.001.28921.28881.2842
11622005.05.06 14:34modify3031.001.28921.28871.2842
11632005.05.06 14:34modify3031.001.28921.28861.2842
11642005.05.06 14:34sell3061.001.28771.28821.2827
11652005.05.06 14:34modify3031.001.28921.28851.2842
11662005.05.06 14:34modify3031.001.28921.28831.2842
11672005.05.06 14:34modify3031.001.28921.28821.2842
11682005.05.06 14:34modify3031.001.28921.28811.2842
11692005.05.06 14:35modify3041.001.28871.28821.2837
11702005.05.06 14:36modify3041.001.28871.28811.2837
11712005.05.06 14:36modify3051.001.28821.28811.2832
11722005.05.06 14:38s/l3031.001.28811.28811.2842110.0012789.82
11732005.05.06 14:38s/l3041.001.28811.28811.283760.0012849.82
11742005.05.06 14:38s/l3051.001.28811.28811.283210.0012859.82
11752005.05.06 14:38s/l3061.001.28821.28821.2827-50.0012809.82
11762005.05.06 14:38sell stop3071.001.28691.28741.2819
11772005.05.06 14:38sell stop3081.001.28641.28691.2814
11782005.05.06 14:38sell stop3091.001.28591.28641.2809
11792005.05.06 14:38sell stop3101.001.28541.28591.2804
11802005.05.06 14:42sell3071.001.28691.28741.2819
11812005.05.06 14:43s/l3071.001.28741.28741.2819-50.0012759.82
11822005.05.06 14:45sell3081.001.28641.28691.2814
11832005.05.06 14:45s/l3081.001.28691.28691.2814-50.0012709.82
11842005.05.06 14:48sell3091.001.28591.28641.2809
11852005.05.06 14:49s/l3091.001.28641.28641.2809-50.0012659.82
11862005.05.06 15:01sell3101.001.28541.28591.2804
11872005.05.06 15:03s/l3101.001.28591.28591.2804-50.0012609.82
11882005.05.09 21:38buy stop3111.001.28491.28441.2899
11892005.05.09 21:38buy stop3121.001.28541.28491.2904
11902005.05.09 21:38buy stop3131.001.28591.28541.2909
11912005.05.09 21:38buy stop3141.001.28641.28591.2914
11922005.05.09 21:38buy stop3151.001.28691.28641.2919
11932005.05.09 23:10buy3111.001.28491.28441.2899
11942005.05.09 23:10buy3121.001.28541.28491.2904
11952005.05.09 23:12buy3131.001.28591.28541.2909
11962005.05.09 23:13modify3111.001.28491.28531.2899
11972005.05.09 23:13modify3111.001.28491.28541.2899
11982005.05.09 23:13buy3141.001.28641.28591.2914
11992005.05.09 23:13modify3111.001.28491.28571.2899
12002005.05.09 23:13modify3111.001.28491.28591.2899
12012005.05.09 23:13buy3151.001.28691.28641.2919
12022005.05.09 23:13modify3111.001.28491.28621.2899
12032005.05.09 23:13modify3111.001.28491.28651.2899
12042005.05.09 23:14modify3111.001.28491.28671.2899
12052005.05.09 23:14modify3121.001.28541.28671.2904
12062005.05.09 23:14modify3131.001.28591.28661.2909
12072005.05.09 23:14modify3141.001.28641.28651.2914
12082005.05.09 23:14modify3141.001.28641.28661.2914
12092005.05.09 23:15s/l3111.001.28671.28671.2899180.0012789.82
12102005.05.09 23:15s/l3121.001.28671.28671.2904130.0012919.82
12112005.05.09 23:15s/l3131.001.28661.28661.290970.0012989.82
12122005.05.09 23:15s/l3141.001.28661.28661.291420.0013009.82
12132005.05.09 23:21s/l3151.001.28641.28641.2919-50.0112959.81
12142005.05.10 08:20sell stop3161.001.28211.28261.2771
12152005.05.10 08:20sell stop3171.001.28061.28111.2756
12162005.05.10 09:06sell3161.001.28211.28261.2771
12172005.05.10 09:09s/l3161.001.28261.28261.2771-50.0012909.81
12182005.05.11 08:20expiration3171.001.28061.28111.2756
12192005.05.11 14:30sell stop3181.001.28491.28541.2799
12202005.05.11 14:30sell stop3191.001.28441.28491.2794
12212005.05.11 14:30sell stop3201.001.28391.28441.2789
12222005.05.11 14:30sell stop3211.001.28341.28391.2784
12232005.05.11 14:30sell3181.001.28491.28541.2799
12242005.05.11 14:30sell3191.001.28441.28491.2794
12252005.05.11 14:30sell3201.001.28391.28441.2789
12262005.05.11 14:30modify3181.001.28491.28471.2799
12272005.05.11 14:30sell3211.001.28341.28391.2784
12282005.05.11 14:30modify3181.001.28491.28411.2799
12292005.05.11 14:30modify3181.001.28491.28311.2799
12302005.05.11 14:30modify3191.001.28441.28321.2794
12312005.05.11 14:30modify3201.001.28391.28331.2789
12322005.05.11 14:31s/l3181.001.28311.28311.2799180.0013089.81
12332005.05.11 14:31modify3201.001.28391.28321.2789
12342005.05.11 14:31modify3191.001.28441.28311.2794
12352005.05.11 14:31modify3191.001.28441.28301.2794
12362005.05.11 14:31modify3201.001.28391.28311.2789
12372005.05.11 14:31modify3211.001.28341.28321.2784
12382005.05.11 14:32s/l3191.001.28301.28301.2794140.0013229.81
12392005.05.11 14:32s/l3201.001.28311.28311.278980.0013309.81
12402005.05.11 14:32s/l3211.001.28321.28321.278420.0013329.81
12412005.05.11 14:32sell stop3221.001.28191.28241.2769
12422005.05.11 14:32sell stop3231.001.28041.28091.2754
12432005.05.11 14:45sell3221.001.28191.28241.2769
12442005.05.11 14:46modify3221.001.28191.28171.2769
12452005.05.11 14:48sell3231.001.28041.28091.2754
12462005.05.11 14:48modify3221.001.28191.28121.2769
12472005.05.11 14:48modify3221.001.28191.28111.2769
12482005.05.11 14:49modify3221.001.28191.28101.2769
12492005.05.11 14:49modify3221.001.28191.28091.2769
12502005.05.11 14:51s/l3221.001.28091.28091.2769100.0013429.81
12512005.05.11 14:51s/l3231.001.28091.28091.2754-50.0013379.81
12522005.05.11 14:51sell stop3241.001.27961.28011.2746
12532005.05.11 14:51sell stop3251.001.27861.27911.2736
12542005.05.11 14:51sell stop3261.001.27811.27861.2731
12552005.05.11 14:55sell3241.001.27961.28011.2746
12562005.05.11 14:57s/l3241.001.28011.28011.2746-50.0013329.81
12572005.05.11 15:11sell3251.001.27861.27911.2736
12582005.05.11 15:12s/l3251.001.27911.27911.2736-50.0013279.81
12592005.05.11 16:04sell3261.001.27811.27861.2731
12602005.05.11 16:05s/l3261.001.27861.27861.2731-50.0013229.81
12612005.05.17 10:57buy stop3271.001.26701.26651.2720
12622005.05.17 10:57buy stop3281.001.26801.26751.2730
12632005.05.17 10:57buy stop3291.001.26851.26801.2735
12642005.05.18 10:57expiration3271.001.26701.26651.2720
12652005.05.18 10:57expiration3281.001.26801.26751.2730
12662005.05.18 10:57expiration3291.001.26851.26801.2735
12672005.05.18 11:00sell stop3301.001.26071.26121.2557
12682005.05.18 11:00sell stop3311.001.26021.26071.2552
12692005.05.18 11:00sell stop3321.001.25971.26021.2547
12702005.05.18 11:00sell stop3331.001.25921.25971.2542
12712005.05.18 11:07sell3301.001.26071.26121.2557
12722005.05.18 11:11s/l3301.001.26121.26121.2557-50.0013179.81
12732005.05.19 11:01expiration3311.001.26021.26071.2552
12742005.05.19 11:01expiration3321.001.25971.26021.2547
12752005.05.19 11:01expiration3331.001.25921.25971.2542
12762005.05.19 11:03sell stop3341.001.26461.26511.2596
12772005.05.19 11:03sell stop3351.001.26411.26461.2591
12782005.05.19 11:03sell stop3361.001.26361.26411.2586
12792005.05.19 11:03sell stop3371.001.26311.26361.2581
12802005.05.19 11:03sell stop3381.001.26261.26311.2576
12812005.05.19 11:15sell3341.001.26461.26511.2596
12822005.05.19 11:25s/l3341.001.26511.26511.2596-50.0013129.81
12832005.05.19 13:23sell3351.001.26411.26461.2591
12842005.05.19 13:26sell3361.001.26361.26411.2586
12852005.05.19 13:45modify3351.001.26411.26401.2591
12862005.05.19 13:45sell3371.001.26311.26361.2581
12872005.05.19 13:45modify3351.001.26411.26391.2591
12882005.05.19 13:49s/l3371.001.26361.26361.2581-50.0013079.81
12892005.05.19 14:06s/l3351.001.26391.26391.259120.0013099.81
12902005.05.19 14:13s/l3361.001.26411.26411.2586-50.0013049.81
12912005.05.19 14:39sell3381.001.26261.26311.2576
12922005.05.19 14:40s/l3381.001.26311.26311.2576-50.0012999.81
12932005.05.20 05:00buy stop3391.001.26531.26481.2703
12942005.05.20 05:00buy stop3401.001.26581.26531.2708
12952005.05.20 05:00buy stop3411.001.26631.26581.2713
12962005.05.20 05:00buy stop3421.001.26681.26631.2718
12972005.05.20 05:00buy stop3431.001.26731.26681.2723
12982005.05.22 23:00expiration3391.001.26531.26481.2703
12992005.05.22 23:00expiration3401.001.26581.26531.2708
13002005.05.22 23:00expiration3411.001.26631.26581.2713
13012005.05.22 23:00expiration3421.001.26681.26631.2718
13022005.05.22 23:00expiration3431.001.26731.26681.2723
13032005.05.23 16:00buy stop3441.001.25881.25831.2638
13042005.05.23 16:00buy stop3451.001.25981.25931.2648
13052005.05.23 16:00buy stop3461.001.26031.25981.2653
13062005.05.23 16:24buy3441.001.25881.25831.2638
13072005.05.23 16:33modify3441.001.25881.25901.2638
13082005.05.23 16:34s/l3441.001.25901.25901.263819.9913019.80
13092005.05.24 08:56buy3451.001.25981.25931.2648
13102005.05.24 08:58s/l3451.001.25931.25931.2648-50.0012969.80
13112005.05.24 12:25buy3461.001.26031.25981.2653
13122005.05.24 12:29s/l3461.001.25981.25981.2653-50.0012919.80
13132005.05.24 19:00sell stop3471.001.25661.25711.2516
13142005.05.24 19:00sell stop3481.001.25611.25661.2511
13152005.05.24 19:00sell stop3491.001.25561.25611.2506
13162005.05.24 19:00sell stop3501.001.25511.25561.2501
13172005.05.24 19:46sell3471.001.25661.25711.2516
13182005.05.24 19:50s/l3471.001.25711.25711.2516-50.0012869.80
13192005.05.25 00:34sell3481.001.25611.25661.2511
13202005.05.25 00:52s/l3481.001.25661.25661.2511-50.0012819.80
13212005.05.25 12:59sell3491.001.25561.25611.2506
13222005.05.25 13:14s/l3491.001.25611.25611.2506-50.0012769.80
13232005.05.25 19:00expiration3501.001.25511.25561.2501
13242005.05.26 06:27sell stop3511.001.25731.25781.2523
13252005.05.26 06:27sell stop3521.001.25631.25681.2513
13262005.05.26 06:27sell stop3531.001.25581.25631.2508
13272005.05.26 06:36sell3511.001.25731.25781.2523
13282005.05.26 06:41modify3511.001.25731.25721.2523
13292005.05.26 06:42sell3521.001.25631.25681.2513
13302005.05.26 06:42modify3511.001.25731.25701.2523
13312005.05.26 06:42modify3511.001.25731.25691.2523
13322005.05.26 06:44s/l3521.001.25681.25681.2513-50.0012719.80
13332005.05.26 06:45s/l3511.001.25691.25691.252340.0012759.80
13342005.05.26 07:45sell3531.001.25581.25631.2508
13352005.05.26 07:45s/l3531.001.25631.25631.2508-50.0012709.80
13362005.05.27 13:22buy stop3541.001.25491.25441.2599
13372005.05.27 13:22buy stop3551.001.25591.25541.2609
13382005.05.27 13:22buy stop3561.001.25641.25591.2614
13392005.05.27 13:31buy3541.001.25491.25441.2599
13402005.05.27 13:33s/l3541.001.25441.25441.2599-50.0012659.80
13412005.05.27 17:21buy3551.001.25591.25541.2609
13422005.05.27 17:23s/l3551.001.25541.25541.2609-50.0012609.80
13432005.05.27 17:33buy3561.001.25641.25591.2614
13442005.05.27 17:43modify3561.001.25641.25651.2614
13452005.05.27 17:50modify3561.001.25641.25721.2614
13462005.05.27 17:50modify3561.001.25641.25731.2614
13472005.05.27 17:52s/l3561.001.25731.25731.261490.0012699.80
13482005.05.30 00:04sell stop3571.001.25171.25221.2467
13492005.05.30 00:04sell stop3581.001.25021.25071.2452
13502005.05.30 01:24sell3571.001.25171.25221.2467
13512005.05.30 01:29s/l3571.001.25221.25221.2467-50.0012649.80
13522005.05.30 12:43sell3581.001.25021.25071.2452
13532005.05.30 13:03modify3581.001.25021.25011.2452
13542005.05.30 13:03modify3581.001.25021.24981.2452
13552005.05.30 13:04modify3581.001.25021.24891.2452
13562005.05.30 13:04modify3581.001.25021.24881.2452
13572005.05.30 13:06modify3581.001.25021.24871.2452
13582005.05.30 13:06modify3581.001.25021.24851.2452
13592005.05.30 13:06modify3581.001.25021.24831.2452
13602005.05.30 13:09s/l3581.001.24831.24831.2452190.0012839.80
13612005.06.02 09:38buy stop3591.001.22721.22671.2322
13622005.06.02 09:38buy stop3601.001.22771.22721.2327
13632005.06.02 09:38buy stop3611.001.22821.22771.2332
13642005.06.02 09:38buy stop3621.001.22871.22821.2337
13652005.06.02 09:38buy stop3631.001.22921.22871.2342
13662005.06.02 09:53buy3591.001.22721.22671.2322
13672005.06.02 09:55s/l3591.001.22671.22671.2322-50.0012789.80
13682005.06.02 10:33buy3601.001.22771.22721.2327
13692005.06.02 10:52buy3611.001.22821.22771.2332
13702005.06.02 10:52s/l3611.001.22771.22771.2332-50.0012739.80
13712005.06.02 10:59modify3601.001.22771.22781.2327
13722005.06.02 10:59modify3601.001.22771.22781.2327
13732005.06.02 11:00buy3621.001.22871.22821.2337
13742005.06.02 11:00modify3601.001.22771.22791.2327
13752005.06.02 11:00s/l3621.001.22821.22821.2337-50.0012689.80
13762005.06.02 11:01modify3601.001.22771.22801.2327
13772005.06.02 11:02modify3601.001.22771.22821.2327
13782005.06.02 11:03modify3601.001.22771.22831.2327
13792005.06.02 11:03buy3631.001.22921.22871.2342
13802005.06.02 11:05modify3601.001.22771.22881.2327
13812005.06.02 11:13s/l3601.001.22881.22881.2327109.9912799.79
13822005.06.02 11:13s/l3631.001.22871.22871.2342-50.0012749.79
13832005.06.03 08:09sell stop3641.001.22271.22321.2177
13842005.06.03 08:09sell stop3651.001.22221.22271.2172
13852005.06.03 08:09sell stop3661.001.22171.22221.2167
13862005.06.03 08:09sell stop3671.001.22121.22171.2162
13872005.06.03 17:33sell3641.001.22271.22321.2177
13882005.06.03 17:34s/l3641.001.22321.22321.2177-50.0012699.79
13892005.06.03 17:42sell3651.001.22221.22271.2172
13902005.06.03 17:42sell3661.001.22171.22221.2167
13912005.06.03 17:43s/l3661.001.22221.22221.2167-50.0012649.79
13922005.06.03 17:43s/l3651.001.22271.22271.2172-50.0012599.79
13932005.06.03 18:15sell3671.001.22121.22171.2162
13942005.06.03 18:16s/l3671.001.22171.22171.2162-50.0012549.79
13952005.06.06 06:00buy stop3681.001.22731.22681.2323
13962005.06.06 06:00buy stop3691.001.22781.22731.2328
13972005.06.06 06:00buy stop3701.001.22831.22781.2333
13982005.06.06 06:00buy stop3711.001.22881.22831.2338
13992005.06.06 06:04buy3681.001.22731.22681.2323
14002005.06.06 06:06s/l3681.001.22681.22681.2323-50.0012499.79
14012005.06.06 10:58buy3691.001.22781.22731.2328
14022005.06.06 10:59buy3701.001.22831.22781.2333
14032005.06.06 11:04modify3691.001.22781.22791.2328
14042005.06.06 11:15s/l3691.001.22791.22791.232810.0012509.79
14052005.06.06 11:15s/l3701.001.22781.22781.2333-50.0012459.79
14062005.06.06 15:50buy3711.001.22881.22831.2338
14072005.06.06 15:51s/l3711.001.22831.22831.2338-50.0012409.79
14082005.06.06 23:00sell stop3721.001.22511.22561.2201
14092005.06.06 23:00sell stop3731.001.22411.22461.2191
14102005.06.06 23:00sell stop3741.001.22361.22411.2186
14112005.06.07 03:08sell3721.001.22511.22561.2201
14122005.06.07 03:09s/l3721.001.22561.22561.2201-50.0012359.79
14132005.06.07 03:33sell3731.001.22411.22461.2191
14142005.06.07 03:47s/l3731.001.22461.22461.2191-50.0012309.79
14152005.06.07 23:00expiration3741.001.22361.22411.2186
14162005.06.08 19:00sell stop3751.001.22711.22761.2221
14172005.06.08 19:00sell stop3761.001.22611.22661.2211
14182005.06.08 19:00sell stop3771.001.22561.22611.2206
14192005.06.08 19:09sell3751.001.22711.22761.2221
14202005.06.08 19:10sell3761.001.22611.22661.2211
14212005.06.08 19:10s/l3761.001.22661.22661.2211-50.0012259.79
14222005.06.08 19:11modify3751.001.22711.22681.2221
14232005.06.08 19:14s/l3751.001.22681.22681.222130.0012289.79
14242005.06.08 19:27sell3771.001.22561.22611.2206
14252005.06.08 19:28modify3771.001.22561.22511.2206
14262005.06.08 19:30modify3771.001.22561.22471.2206
14272005.06.08 19:30modify3771.001.22561.22451.2206
14282005.06.08 19:30modify3771.001.22561.22441.2206
14292005.06.08 19:30modify3771.001.22561.22431.2206
14302005.06.08 19:30modify3771.001.22561.22421.2206
14312005.06.08 19:31modify3771.001.22561.22411.2206
14322005.06.08 19:31s/l3771.001.22411.22411.2206150.0012439.79
14332005.06.08 19:31sell stop3781.001.22281.22331.2178
14342005.06.08 19:31sell stop3791.001.22181.22231.2168
14352005.06.08 19:31sell stop3801.001.22131.22181.2163
14362005.06.08 19:38sell3781.001.22281.22331.2178
14372005.06.08 19:38s/l3781.001.22331.22331.2178-50.0012389.79
14382005.06.08 20:20sell3791.001.22181.22231.2168
14392005.06.08 20:21s/l3791.001.22231.22231.2168-50.0012339.79
14402005.06.08 20:23sell3801.001.22131.22181.2163
14412005.06.08 20:25s/l3801.001.22181.22181.2163-50.0012289.79
14422005.06.10 12:37buy stop3811.001.22491.22441.2299
14432005.06.10 12:37buy stop3821.001.22541.22491.2304
14442005.06.10 12:37buy stop3831.001.22591.22541.2309
14452005.06.10 12:37buy stop3841.001.22641.22591.2314
14462005.06.12 23:00expiration3811.001.22491.22441.2299
14472005.06.12 23:00expiration3821.001.22541.22491.2304
14482005.06.12 23:00expiration3831.001.22591.22541.2309
14492005.06.12 23:00expiration3841.001.22641.22591.2314
14502005.06.13 21:00buy stop3851.001.21131.21081.2163
14512005.06.13 21:00buy stop3861.001.21181.21131.2168
14522005.06.13 21:00buy stop3871.001.21231.21181.2173
14532005.06.13 21:00buy stop3881.001.21281.21231.2178
14542005.06.13 21:00buy stop3891.001.21331.21281.2183
14552005.06.13 21:21buy3851.001.21131.21081.2163
14562005.06.13 21:58s/l3851.001.21081.21081.2163-50.0012239.79
14572005.06.14 00:59buy3861.001.21181.21131.2168
14582005.06.14 01:00s/l3861.001.21131.21131.2168-50.0012189.79
14592005.06.14 02:15buy3871.001.21231.21181.2173
14602005.06.14 02:20buy3881.001.21281.21231.2178
14612005.06.14 02:24s/l3881.001.21231.21231.2178-50.0012139.79
14622005.06.14 02:38buy3891.001.21331.21281.2183
14632005.06.14 02:39modify3871.001.21231.21251.2173
14642005.06.14 02:40modify3871.001.21231.21261.2173
14652005.06.14 02:41modify3871.001.21231.21271.2173
14662005.06.14 02:41modify3871.001.21231.21281.2173
14672005.06.14 02:41modify3871.001.21231.21301.2173
14682005.06.14 02:41modify3871.001.21231.21311.2173
14692005.06.14 02:41modify3871.001.21231.21331.2173
14702005.06.14 02:41modify3871.001.21231.21341.2173
14712005.06.14 02:42modify3871.001.21231.21361.2173
14722005.06.14 02:42modify3891.001.21331.21341.2183
14732005.06.14 02:44modify3891.001.21331.21361.2183
14742005.06.14 02:47s/l3871.001.21361.21361.2173130.0012269.79
14752005.06.14 02:47s/l3891.001.21361.21361.218330.0012299.79
14762005.06.14 14:00sell stop3901.001.21051.21101.2055
14772005.06.14 14:00sell stop3911.001.21001.21051.2050
14782005.06.14 14:00sell stop3921.001.20951.21001.2045
14792005.06.14 14:00sell stop3931.001.20901.20951.2040
14802005.06.14 14:00sell stop3941.001.20851.20901.2035
14812005.06.14 14:27sell3901.001.21051.21101.2055
14822005.06.14 14:28sell3911.001.21001.21051.2050
14832005.06.14 14:29s/l3911.001.21051.21051.2050-50.0012249.79
14842005.06.14 14:30s/l3901.001.21101.21101.2055-50.0012199.79
14852005.06.14 15:00sell3921.001.20951.21001.2045
14862005.06.14 15:06sell3931.001.20901.20951.2040
14872005.06.14 15:07modify3921.001.20951.20941.2045
14882005.06.14 15:08s/l3921.001.20941.20941.204510.0012209.79
14892005.06.14 15:08s/l3931.001.20951.20951.2040-50.0012159.79
14902005.06.14 15:10sell3941.001.20851.20901.2035
14912005.06.14 15:12modify3941.001.20851.20821.2035
14922005.06.14 15:13modify3941.001.20851.20811.2035
14932005.06.14 15:13modify3941.001.20851.20791.2035
14942005.06.14 15:13modify3941.001.20851.20781.2035
14952005.06.14 15:13modify3941.001.20851.20761.2035
14962005.06.14 15:13modify3941.001.20851.20751.2035
14972005.06.14 15:14modify3941.001.20851.20651.2035
14982005.06.14 15:14modify3941.001.20851.20641.2035
14992005.06.14 15:15s/l3941.001.20641.20641.2035210.0012369.79
15002005.06.14 15:15sell stop3951.001.20511.20561.2001
15012005.06.14 15:15sell stop3961.001.20411.20461.1991
15022005.06.14 15:15sell stop3971.001.20361.20411.1986
15032005.06.14 15:35sell3951.001.20511.20561.2001
15042005.06.14 15:36s/l3951.001.20561.20561.2001-50.0012319.79
15052005.06.14 15:53sell3961.001.20411.20461.1991
15062005.06.14 15:56sell3971.001.20361.20411.1986
15072005.06.14 15:57s/l3971.001.20411.20411.1986-50.0012269.79
15082005.06.14 16:01s/l3961.001.20461.20461.1991-50.0012219.79
15092005.06.15 10:00buy stop3981.001.20851.20801.2135
15102005.06.15 10:00buy stop3991.001.20951.20901.2145
15112005.06.15 10:00buy stop4001.001.21001.20951.2150
15122005.06.15 15:32buy3981.001.20851.20801.2135
15132005.06.15 15:33s/l3981.001.20801.20801.2135-50.0012169.79
15142005.06.15 15:34buy3991.001.20951.20901.2145
15152005.06.15 15:34s/l3991.001.20901.20901.2145-50.0012119.79
15162005.06.15 15:37buy4001.001.21001.20951.2150
15172005.06.15 15:38modify4001.001.21001.21011.2150
15182005.06.15 15:38modify4001.001.21001.21021.2150
15192005.06.15 15:39modify4001.001.21001.21071.2150
15202005.06.15 15:39modify4001.001.21001.21081.2150
15212005.06.15 15:39modify4001.001.21001.21101.2150
15222005.06.15 15:40s/l4001.001.21101.21101.215099.9912219.78
15232005.06.15 15:40buy stop4011.001.21221.21171.2172
15242005.06.15 15:40buy stop4021.001.21371.21321.2187
15252005.06.15 19:52buy4011.001.21221.21171.2172
15262005.06.15 20:06modify4011.001.21221.21231.2172
15272005.06.15 20:13s/l4011.001.21231.21231.21729.9912229.77
15282005.06.16 14:47buy4021.001.21371.21321.2187
15292005.06.16 14:48s/l4021.001.21321.21321.2187-50.0012179.77
15302005.06.16 16:14sell stop4031.001.20631.20681.2013
15312005.06.16 16:14sell stop4041.001.20581.20631.2008
15322005.06.16 16:14sell stop4051.001.20531.20581.2003
15332005.06.16 16:14sell stop4061.001.20481.20531.1998
15342005.06.16 16:24sell4031.001.20631.20681.2013
15352005.06.16 16:27s/l4031.001.20681.20681.2013-50.0012129.77
15362005.06.16 16:29sell4041.001.20581.20631.2008
15372005.06.16 16:29s/l4041.001.20631.20631.2008-50.0012079.77
15382005.06.17 16:14expiration4051.001.20531.20581.2003
15392005.06.17 16:14expiration4061.001.20481.20531.1998
15402005.06.20 14:38sell stop4071.001.21831.21881.2133
15412005.06.20 14:38sell stop4081.001.21781.21831.2128
15422005.06.20 14:38sell stop4091.001.21731.21781.2123
15432005.06.20 14:38sell stop4101.001.21681.21731.2118
15442005.06.20 14:38sell stop4111.001.21631.21681.2113
15452005.06.20 14:44sell4071.001.21831.21881.2133
15462005.06.20 14:47sell4081.001.21781.21831.2128
15472005.06.20 14:47modify4071.001.21831.21821.2133
15482005.06.20 14:48s/l4071.001.21821.21821.213310.0012089.77
15492005.06.20 14:49sell4091.001.21731.21781.2123
15502005.06.20 14:51s/l4091.001.21781.21781.2123-50.0012039.77
15512005.06.20 14:54s/l4081.001.21831.21831.2128-50.0011989.77
15522005.06.20 15:00sell4101.001.21681.21731.2118
15532005.06.20 15:02sell4111.001.21631.21681.2113
15542005.06.20 15:03s/l4111.001.21681.21681.2113-50.0011939.77
15552005.06.20 15:05modify4101.001.21681.21671.2118
15562005.06.20 15:08s/l4101.001.21671.21671.211810.0011949.77
15572005.06.21 18:14buy stop4121.001.21541.21491.2204
15582005.06.21 18:14buy stop4131.001.21591.21541.2209
15592005.06.21 18:14buy stop4141.001.21641.21591.2214
15602005.06.21 18:14buy stop4151.001.21691.21641.2219
15612005.06.21 18:14buy stop4161.001.21741.21691.2224
15622005.06.21 18:15buy4121.001.21541.21491.2204
15632005.06.21 18:16s/l4121.001.21491.21491.2204-50.0011899.77
15642005.06.21 18:33buy4131.001.21591.21541.2209
15652005.06.21 18:33s/l4131.001.21541.21541.2209-50.0011849.77
15662005.06.21 19:37buy4141.001.21641.21591.2214
15672005.06.21 19:37s/l4141.001.21591.21591.2214-50.0011799.77
15682005.06.21 20:29buy4151.001.21691.21641.2219
15692005.06.21 20:30buy4161.001.21741.21691.2224
15702005.06.21 20:30modify4151.001.21691.21711.2219
15712005.06.21 20:30s/l4151.001.21711.21711.221920.0011819.77
15722005.06.21 20:32s/l4161.001.21691.21691.2224-50.0011769.77
15732005.06.22 12:00sell stop4171.001.21331.21381.2083
15742005.06.22 12:00sell stop4181.001.21181.21231.2068
15752005.06.22 12:35sell4171.001.21331.21381.2083
15762005.06.22 12:57modify4171.001.21331.21281.2083
15772005.06.22 13:00modify4171.001.21331.21271.2083
15782005.06.22 13:13sell4181.001.21181.21231.2068
15792005.06.22 13:13modify4171.001.21331.21261.2083
15802005.06.22 13:13modify4171.001.21331.21241.2083
15812005.06.22 13:13modify4171.001.21331.21221.2083
15822005.06.22 13:13modify4171.001.21331.21211.2083
15832005.06.22 13:13modify4171.001.21331.21191.2083
15842005.06.22 13:14modify4171.001.21331.21181.2083
15852005.06.22 13:16modify4171.001.21331.21171.2083
15862005.06.22 13:18modify4181.001.21181.21171.2068
15872005.06.22 13:18modify4171.001.21331.21161.2083
15882005.06.22 13:18modify4171.001.21331.21151.2083
15892005.06.22 13:18modify4181.001.21181.21161.2068
15902005.06.22 13:19modify4181.001.21181.21151.2068
15912005.06.22 13:19modify4171.001.21331.21131.2083
15922005.06.22 13:22modify4171.001.21331.21091.2083
15932005.06.22 13:22modify4181.001.21181.21101.2068
15942005.06.22 13:25s/l4171.001.21091.21091.2083239.9912009.76
15952005.06.22 13:26modify4181.001.21181.21091.2068
15962005.06.22 13:28s/l4181.001.21091.21091.206889.9912099.75
15972005.06.24 10:04buy stop4191.001.20731.20681.2123
15982005.06.24 10:04buy stop4201.001.20781.20731.2128
15992005.06.24 10:04buy stop4211.001.20831.20781.2133
16002005.06.24 10:04buy stop4221.001.20881.20831.2138
16012005.06.24 10:04buy stop4231.001.20931.20881.2143
16022005.06.24 10:19buy4191.001.20731.20681.2123
16032005.06.24 10:21s/l4191.001.20681.20681.2123-50.0112049.74
16042005.06.24 12:21buy4201.001.20781.20731.2128
16052005.06.24 12:22buy4211.001.20831.20781.2133
16062005.06.24 12:22modify4201.001.20781.20791.2128
16072005.06.24 12:22modify4201.001.20781.20801.2128
16082005.06.24 12:22buy4221.001.20881.20831.2138
16092005.06.24 12:22modify4201.001.20781.20811.2128
16102005.06.24 12:23modify4201.001.20781.20811.2128
16112005.06.24 12:26s/l4201.001.20811.20811.212830.0012079.74
16122005.06.24 12:26s/l4221.001.20831.20831.2138-50.0112029.73
16132005.06.24 12:26s/l4211.001.20781.20781.2133-50.0111979.72
16142005.06.24 14:32buy4231.001.20931.20881.2143
16152005.06.24 14:32s/l4231.001.20881.20881.2143-50.0111929.71
16162005.06.28 08:11sell stop4241.001.21331.21381.2083
16172005.06.28 08:11sell stop4251.001.21181.21231.2068
16182005.06.28 08:16sell4241.001.21331.21381.2083
16192005.06.28 08:18s/l4241.001.21381.21381.2083-50.0011879.71
16202005.06.28 09:11sell4251.001.21181.21231.2068
16212005.06.28 09:17s/l4251.001.21231.21231.2068-50.0011829.71
16222005.06.29 17:03buy stop4261.001.20911.20861.2141
16232005.06.29 17:03buy stop4271.001.20961.20911.2146
16242005.06.29 17:03buy stop4281.001.21011.20961.2151
16252005.06.29 17:03buy stop4291.001.21061.21011.2156
16262005.06.29 17:03buy stop4301.001.21111.21061.2161
16272005.06.29 17:04buy4261.001.20911.20861.2141
16282005.06.29 17:04s/l4261.001.20861.20861.2141-50.0011779.71
16292005.06.29 17:44buy4271.001.20961.20911.2146
16302005.06.29 17:47buy4281.001.21011.20961.2151
16312005.06.29 17:47s/l4281.001.20961.20961.2151-50.0011729.71
16322005.06.29 17:50modify4271.001.20961.20971.2146
16332005.06.29 17:50buy4291.001.21061.21011.2156
16342005.06.29 17:50modify4271.001.20961.20991.2146
16352005.06.29 17:51modify4271.001.20961.21001.2146
16362005.06.29 17:51modify4271.001.20961.21011.2146
16372005.06.29 17:51buy4301.001.21111.21061.2161
16382005.06.29 17:52s/l4301.001.21061.21061.2161-50.0011679.71
16392005.06.29 17:55s/l4271.001.21011.21011.214650.0011729.71
16402005.06.29 17:55s/l4291.001.21011.21011.2156-50.0011679.71
16412005.06.29 17:55buy stop4311.001.21091.21041.2159
16422005.06.29 17:55buy stop4321.001.21141.21091.2164
16432005.06.29 17:55buy stop4331.001.21191.21141.2169
16442005.06.29 17:55buy stop4341.001.21241.21191.2174
16452005.06.29 17:55buy stop4351.001.21291.21241.2179
16462005.06.30 08:27buy4311.001.21091.21041.2159
16472005.06.30 08:29s/l4311.001.21041.21041.2159-50.0011629.71
16482005.06.30 17:55expiration4321.001.21141.21091.2164
16492005.06.30 17:55expiration4331.001.21191.21141.2169
16502005.06.30 17:55expiration4341.001.21241.21191.2174
16512005.06.30 17:55expiration4351.001.21291.21241.2179
16522005.06.30 20:24sell stop4361.001.20551.20601.2005
16532005.06.30 20:24sell stop4371.001.20401.20451.1990
16542005.07.01 07:15sell4361.001.20551.20601.2005
16552005.07.01 07:54sell4371.001.20401.20451.1990
16562005.07.01 07:54modify4361.001.20551.20451.2005
16572005.07.01 07:54modify4361.001.20551.20441.2005
16582005.07.01 07:54modify4361.001.20551.20421.2005
16592005.07.01 07:55s/l4361.001.20421.20421.2005130.0011759.71
16602005.07.01 08:02modify4371.001.20401.20391.1990
16612005.07.01 08:04s/l4371.001.20391.20391.199010.0011769.71
16622005.07.01 12:00buy stop4381.001.21071.21021.2157
16632005.07.01 12:00buy stop4391.001.21121.21071.2162
16642005.07.01 12:00buy stop4401.001.21171.21121.2167
16652005.07.01 12:00buy stop4411.001.21221.21171.2172
16662005.07.03 23:00expiration4381.001.21071.21021.2157
16672005.07.03 23:00expiration4391.001.21121.21071.2162
16682005.07.03 23:00expiration4401.001.21171.21121.2167
16692005.07.03 23:00expiration4411.001.21221.21171.2172
16702005.07.05 11:00buy stop4421.001.19421.19371.1992
16712005.07.05 11:00buy stop4431.001.19521.19471.2002
16722005.07.05 11:00buy stop4441.001.19571.19521.2007
16732005.07.06 08:28buy4421.001.19421.19371.1992
16742005.07.06 08:37s/l4421.001.19371.19371.1992-50.0011719.71
16752005.07.06 11:00expiration4431.001.19521.19471.2002
16762005.07.06 11:00expiration4441.001.19571.19521.2007
16772005.07.06 11:22sell stop4451.001.18921.18971.1842
16782005.07.06 11:22sell stop4461.001.18771.18821.1827
16792005.07.06 11:42sell4451.001.18921.18971.1842
16802005.07.06 11:43s/l4451.001.18971.18971.1842-50.0011669.71
16812005.07.07 11:22expiration4461.001.18771.18821.1827
16822005.07.07 18:00sell stop4471.001.19231.19281.1873
16832005.07.07 18:00sell stop4481.001.19181.19231.1868
16842005.07.07 18:00sell stop4491.001.19131.19181.1863
16852005.07.07 18:00sell stop4501.001.19081.19131.1858
16862005.07.07 18:00sell stop4511.001.19031.19081.1853
16872005.07.07 19:07sell4471.001.19231.19281.1873
16882005.07.07 19:09s/l4471.001.19281.19281.1873-50.0011619.71
16892005.07.07 19:13sell4481.001.19181.19231.1868
16902005.07.07 19:15s/l4481.001.19231.19231.1868-50.0011569.71
16912005.07.08 08:48sell4491.001.19131.19181.1863
16922005.07.08 08:51s/l4491.001.19181.19181.1863-50.0011519.71
16932005.07.08 09:09sell4501.001.19081.19131.1858
16942005.07.08 09:10s/l4501.001.19131.19131.1858-50.0011469.71
16952005.07.08 09:13sell4511.001.19031.19081.1853
16962005.07.08 09:23s/l4511.001.19081.19081.1853-50.0011419.71
16972005.07.08 15:40buy stop4521.001.19561.19511.2006
16982005.07.08 15:40buy stop4531.001.19611.19561.2011
16992005.07.08 15:40buy stop4541.001.19661.19611.2016
17002005.07.08 15:40buy stop4551.001.19711.19661.2021
17012005.07.08 15:40buy stop4561.001.19761.19711.2026
17022005.07.08 15:42buy4521.001.19561.19511.2006
17032005.07.08 15:43s/l4521.001.19511.19511.2006-50.0111369.70
17042005.07.08 15:48buy4531.001.19611.19561.2011
17052005.07.08 15:50buy4541.001.19661.19611.2016
17062005.07.08 15:50buy4551.001.19711.19661.2021
17072005.07.08 15:50modify4531.001.19611.19641.2011
17082005.07.08 15:51s/l4551.001.19661.19661.2021-50.0111319.69
17092005.07.08 15:52s/l4531.001.19641.19641.201129.9911349.68
17102005.07.08 15:53s/l4541.001.19611.19611.2016-50.0111299.67
17112005.07.08 16:03buy4561.001.19761.19711.2026
17122005.07.08 16:04modify4561.001.19761.19781.2026
17132005.07.08 16:05s/l4561.001.19781.19781.202620.0011319.67
17142005.07.08 18:44sell stop4571.001.19121.19171.1862
17152005.07.08 18:44sell stop4581.001.18971.19021.1847
17162005.07.10 23:00expiration4571.001.19121.19171.1862
17172005.07.10 23:00expiration4581.001.18971.19021.1847
17182005.07.13 10:00sell stop4591.001.21731.21781.2123
17192005.07.13 10:00sell stop4601.001.21581.21631.2108
17202005.07.13 11:45sell4591.001.21731.21781.2123
17212005.07.13 11:59s/l4591.001.21781.21781.2123-50.0011269.67
17222005.07.13 14:30sell4601.001.21581.21631.2108
17232005.07.13 14:30modify4601.001.21581.21471.2108
17242005.07.13 14:30s/l4601.001.21471.21471.2108110.0011379.67
17252005.07.14 15:00buy stop4611.001.21271.21221.2177
17262005.07.14 15:00buy stop4621.001.21371.21321.2187
17272005.07.14 15:00buy stop4631.001.21421.21371.2192
17282005.07.15 08:26buy4611.001.21271.21221.2177
17292005.07.15 08:37s/l4611.001.21221.21221.2177-50.0011329.67
17302005.07.15 08:52buy4621.001.21371.21321.2187
17312005.07.15 08:52s/l4621.001.21321.21321.2187-50.0011279.67
17322005.07.15 15:00expiration4631.001.21421.21371.2192
17332005.07.18 08:27buy stop4641.001.20871.20821.2137
17342005.07.18 08:27buy stop4651.001.20921.20871.2142
17352005.07.18 08:27buy stop4661.001.20971.20921.2147
17362005.07.18 08:27buy stop4671.001.21021.20971.2152
17372005.07.18 17:53buy4641.001.20871.20821.2137
17382005.07.18 17:55s/l4641.001.20821.20821.2137-50.0011229.67
17392005.07.19 08:29expiration4651.001.20921.20871.2142
17402005.07.19 08:29expiration4661.001.20971.20921.2147
17412005.07.19 08:29expiration4671.001.21021.20971.2152
17422005.07.19 19:45buy stop4681.001.20421.20371.2092
17432005.07.19 19:45buy stop4691.001.20471.20421.2097
17442005.07.19 19:45buy stop4701.001.20521.20471.2102
17452005.07.19 19:45buy stop4711.001.20571.20521.2107
17462005.07.19 19:45buy stop4721.001.20621.20571.2112
17472005.07.19 19:59buy4681.001.20421.20371.2092
17482005.07.19 20:00s/l4681.001.20371.20371.2092-50.0111179.66
17492005.07.20 02:40buy4691.001.20471.20421.2097
17502005.07.20 02:44buy4701.001.20521.20471.2102
17512005.07.20 02:45modify4691.001.20471.20481.2097
17522005.07.20 02:46modify4691.001.20471.20491.2097
17532005.07.20 02:53buy4711.001.20571.20521.2107
17542005.07.20 02:54modify4691.001.20471.20501.2097
17552005.07.20 02:54s/l4711.001.20521.20521.2107-50.0111129.65
17562005.07.20 02:54s/l4691.001.20501.20501.209730.0011159.65
17572005.07.20 03:07modify4701.001.20521.20531.2102
17582005.07.20 03:07buy4721.001.20621.20571.2112
17592005.07.20 03:07modify4701.001.20521.20561.2102
17602005.07.20 03:07modify4701.001.20521.20591.2102
17612005.07.20 03:07modify4701.001.20521.20611.2102
17622005.07.20 03:07modify4701.001.20521.20631.2102
17632005.07.20 03:08modify4701.001.20521.20681.2102
17642005.07.20 03:08modify4701.001.20521.20701.2102
17652005.07.20 03:08modify4701.001.20521.20721.2102
17662005.07.20 03:08modify4701.001.20521.20751.2102
17672005.07.20 03:08modify4701.001.20521.20771.2102
17682005.07.20 03:08modify4701.001.20521.20791.2102
17692005.07.20 03:08modify4701.001.20521.20811.2102
17702005.07.20 03:08modify4721.001.20621.20811.2112
17712005.07.20 03:08s/l4701.001.20811.20811.2102290.0011449.65
17722005.07.20 03:08s/l4721.001.20811.20811.2112190.0011639.65
17732005.07.20 16:28sell stop4731.001.20221.20271.1972
17742005.07.20 16:28sell stop4741.001.20171.20221.1967
17752005.07.20 16:28sell stop4751.001.20121.20171.1962
17762005.07.20 16:28sell stop4761.001.20071.20121.1957
17772005.07.20 16:28sell stop4771.001.20021.20071.1952
17782005.07.20 16:28sell4731.001.20221.20271.1972
17792005.07.20 16:29s/l4731.001.20271.20271.1972-50.0011589.65
17802005.07.20 16:31sell4741.001.20171.20221.1967
17812005.07.20 16:31s/l4741.001.20221.20221.1967-50.0011539.65
17822005.07.20 16:33sell4751.001.20121.20171.1962
17832005.07.20 16:33sell4761.001.20071.20121.1957
17842005.07.20 16:34sell4771.001.20021.20071.1952
17852005.07.20 16:34s/l4771.001.20071.20071.1952-50.0011489.65
17862005.07.20 16:42s/l4761.001.20121.20121.1957-50.0011439.65
17872005.07.20 16:45modify4751.001.20121.20101.1962
17882005.07.20 16:47modify4751.001.20121.20061.1962
17892005.07.20 16:47modify4751.001.20121.20051.1962
17902005.07.20 16:47modify4751.001.20121.20041.1962
17912005.07.20 16:48modify4751.001.20121.20031.1962
17922005.07.20 16:48s/l4751.001.20031.20031.196290.0011529.65
17932005.07.20 16:48sell stop4781.001.19901.19951.1940
17942005.07.20 16:48sell stop4791.001.19801.19851.1930
17952005.07.20 16:48sell stop4801.001.19751.19801.1925
17962005.07.21 16:48expiration4781.001.19901.19951.1940
17972005.07.21 16:48expiration4791.001.19801.19851.1930
17982005.07.21 16:48expiration4801.001.19751.19801.1925
17992005.07.21 17:00sell stop4811.001.21101.21151.2060
18002005.07.21 17:00sell stop4821.001.21001.21051.2050
18012005.07.21 17:00sell stop4831.001.20951.21001.2045
18022005.07.21 17:22sell4811.001.21101.21151.2060
18032005.07.21 17:24s/l4811.001.21151.21151.2060-50.0011479.65
18042005.07.21 17:42sell4821.001.21001.21051.2050
18052005.07.21 17:44s/l4821.001.21051.21051.2050-50.0011429.65
18062005.07.22 17:00expiration4831.001.20951.21001.2045
18072005.07.27 15:00buy stop4841.001.20271.20221.2077
18082005.07.27 15:00buy stop4851.001.20321.20271.2082
18092005.07.27 15:00buy stop4861.001.20371.20321.2087
18102005.07.27 15:00buy stop4871.001.20421.20371.2092
18112005.07.27 15:00buy stop4881.001.20471.20421.2097
18122005.07.27 15:02buy4841.001.20271.20221.2077
18132005.07.27 15:02buy4851.001.20321.20271.2082
18142005.07.27 15:02s/l4851.001.20271.20271.2082-50.0011379.65
18152005.07.27 15:03buy4861.001.20371.20321.2087
18162005.07.27 15:03modify4841.001.20271.20291.2077
18172005.07.27 15:03modify4841.001.20271.20301.2077
18182005.07.27 15:03modify4841.001.20271.20321.2077
18192005.07.27 15:03modify4841.001.20271.20331.2077
18202005.07.27 15:03buy4871.001.20421.20371.2092
18212005.07.27 15:03modify4841.001.20271.20351.2077
18222005.07.27 15:04s/l4871.001.20371.20371.2092-50.0011329.65
18232005.07.27 15:04modify4841.001.20271.20361.2077
18242005.07.27 15:04modify4841.001.20271.20371.2077
18252005.07.27 15:04modify4841.001.20271.20391.2077
18262005.07.27 15:05buy4881.001.20471.20421.2097
18272005.07.27 15:05modify4841.001.20271.20401.2077
18282005.07.27 15:05modify4841.001.20271.20411.2077
18292005.07.27 15:05modify4861.001.20371.20411.2087
18302005.07.27 15:06s/l4881.001.20421.20421.2097-50.0011279.65
18312005.07.27 15:08s/l4841.001.20411.20411.2077140.0011419.65
18322005.07.27 15:08s/l4861.001.20411.20411.208740.0011459.65
18332005.07.27 15:08buy stop4891.001.20481.20431.2098
18342005.07.27 15:08buy stop4901.001.20531.20481.2103
18352005.07.27 15:08buy stop4911.001.20581.20531.2108
18362005.07.27 15:08buy stop4921.001.20631.20581.2113
18372005.07.27 15:08buy stop4931.001.20681.20631.2118
18382005.07.27 16:43buy4891.001.20481.20431.2098
18392005.07.27 16:46s/l4891.001.20431.20431.2098-50.0011409.65
18402005.07.27 17:46buy4901.001.20531.20481.2103
18412005.07.27 17:49s/l4901.001.20481.20481.2103-50.0011359.65
18422005.07.27 18:09buy4911.001.20581.20531.2108
18432005.07.27 18:10s/l4911.001.20531.20531.2108-50.0011309.65
18442005.07.27 19:12buy4921.001.20631.20581.2113
18452005.07.27 19:13s/l4921.001.20581.20581.2113-50.0011259.65
18462005.07.27 19:35buy4931.001.20681.20631.2118
18472005.07.27 19:35s/l4931.001.20631.20631.2118-50.0011209.65
18482005.07.28 12:16sell stop4941.001.20331.20381.1983
18492005.07.28 12:16sell stop4951.001.20181.20231.1968
18502005.07.29 12:16expiration4941.001.20331.20381.1983
18512005.07.29 12:16expiration4951.001.20181.20231.1968
18522005.07.29 14:39buy stop4961.001.21321.21271.2182
18532005.07.29 14:39buy stop4971.001.21371.21321.2187
18542005.07.29 14:39buy stop4981.001.21421.21371.2192
18552005.07.29 14:39buy stop4991.001.21471.21421.2197
18562005.07.29 14:39buy stop5001.001.21521.21471.2202
18572005.07.29 14:45buy4961.001.21321.21271.2182
18582005.07.29 14:45buy4971.001.21371.21321.2187
18592005.07.29 14:46s/l4971.001.21321.21321.2187-50.0011159.65
18602005.07.29 14:47s/l4961.001.21271.21271.2182-50.0011109.65
18612005.07.29 15:05buy4981.001.21421.21371.2192
18622005.07.29 15:06s/l4981.001.21371.21371.2192-50.0011059.65
18632005.07.29 16:25buy4991.001.21471.21421.2197
18642005.07.29 16:25s/l4991.001.21421.21421.2197-50.0011009.65
18652005.07.29 16:39buy5001.001.21521.21471.2202
18662005.07.29 16:39s/l5001.001.21471.21471.2202-50.0010959.65
18672005.08.01 23:00sell stop5011.001.21631.21681.2113
18682005.08.01 23:00sell stop5021.001.21581.21631.2108
18692005.08.01 23:00sell stop5031.001.21531.21581.2103
18702005.08.01 23:00sell stop5041.001.21481.21531.2098
18712005.08.02 23:00expiration5011.001.21631.21681.2113
18722005.08.02 23:00expiration5021.001.21581.21631.2108
18732005.08.02 23:00expiration5031.001.21531.21581.2103
18742005.08.02 23:00expiration5041.001.21481.21531.2098
18752005.08.03 09:00buy stop5051.001.22111.22061.2261
18762005.08.03 09:00buy stop5061.001.22161.22111.2266
18772005.08.03 09:00buy stop5071.001.22211.22161.2271
18782005.08.03 09:00buy stop5081.001.22261.22211.2276
18792005.08.03 09:00buy stop5091.001.22311.22261.2281
18802005.08.03 09:22buy5051.001.22111.22061.2261
18812005.08.03 09:22s/l5051.001.22061.22061.2261-50.0010909.65
18822005.08.03 10:07buy5061.001.22161.22111.2266
18832005.08.03 10:23buy5071.001.22211.22161.2271
18842005.08.03 10:23modify5061.001.22161.22171.2266
18852005.08.03 10:23buy5081.001.22261.22211.2276
18862005.08.03 10:23modify5061.001.22161.22191.2266
18872005.08.03 10:24modify5061.001.22161.22201.2266
18882005.08.03 10:25modify5061.001.22161.22211.2266
18892005.08.03 10:28modify5061.001.22161.22221.2266
18902005.08.03 10:28buy5091.001.22311.22261.2281
18912005.08.03 10:28modify5061.001.22161.22241.2266
18922005.08.03 10:29modify5071.001.22211.22221.2271
18932005.08.03 10:29s/l5091.001.22261.22261.2281-50.0010859.65
18942005.08.03 10:39modify5071.001.22211.22231.2271
18952005.08.03 10:40modify5061.001.22161.22251.2266
18962005.08.03 10:42modify5061.001.22161.22281.2266
18972005.08.03 10:42modify5061.001.22161.22301.2266
18982005.08.03 10:42modify5061.001.22161.22311.2266
18992005.08.03 10:42modify5061.001.22161.22321.2266
19002005.08.03 10:42modify5071.001.22211.22311.2271
19012005.08.03 10:42modify5081.001.22261.22301.2276
19022005.08.03 10:43modify5081.001.22261.22311.2276
19032005.08.03 10:45s/l5061.001.22321.22321.2266159.9911019.64
19042005.08.03 10:45s/l5071.001.22311.22311.2271100.0011119.64
19052005.08.03 10:45s/l5081.001.22311.22311.227650.0011169.64
19062005.08.05 14:36sell stop5101.001.23381.23431.2288
19072005.08.05 14:36sell stop5111.001.23231.23281.2273
19082005.08.05 14:38sell5101.001.23381.23431.2288
19092005.08.05 14:38s/l5101.001.23431.23431.2288-50.0011119.64
19102005.08.05 15:07sell5111.001.23231.23281.2273
19112005.08.05 15:08s/l5111.001.23281.23281.2273-50.0011069.64
19122005.08.08 09:40buy stop5121.001.23721.23671.2422
19132005.08.08 09:40buy stop5131.001.23771.23721.2427
19142005.08.08 09:40buy stop5141.001.23821.23771.2432
19152005.08.08 09:40buy stop5151.001.23871.23821.2437
19162005.08.08 09:50buy5121.001.23721.23671.2422
19172005.08.08 09:52s/l5121.001.23671.23671.2422-50.0011019.64
19182005.08.08 11:08buy5131.001.23771.23721.2427
19192005.08.08 11:09buy5141.001.23821.23771.2432
19202005.08.08 11:10s/l5141.001.23771.23771.2432-50.0010969.64
19212005.08.08 11:35modify5131.001.23771.23781.2427
19222005.08.08 11:36buy5151.001.23871.23821.2437
19232005.08.08 11:36modify5131.001.23771.23791.2427
19242005.08.08 11:36modify5131.001.23771.23801.2427
19252005.08.08 11:37modify5131.001.23771.23811.2427
19262005.08.08 11:41s/l5151.001.23821.23821.2437-50.0010919.64
19272005.08.08 11:45modify5131.001.23771.23821.2427
19282005.08.08 11:48s/l5131.001.23821.23821.242749.9910969.63
19292005.08.08 21:31sell stop5161.001.23381.23431.2288
19302005.08.08 21:31sell stop5171.001.23231.23281.2273
19312005.08.09 15:01sell5161.001.23381.23431.2288
19322005.08.09 16:11s/l5161.001.23431.23431.2288-50.0010919.63
19332005.08.09 21:31expiration5171.001.23231.23281.2273
19342005.08.09 22:00buy stop5181.001.23761.23711.2426
19352005.08.09 22:00buy stop5191.001.23811.23761.2431
19362005.08.09 22:00buy stop5201.001.23861.23811.2436
19372005.08.09 22:00buy stop5211.001.23911.23861.2441
19382005.08.09 22:00buy stop5221.001.23961.23911.2446
19392005.08.09 23:47buy5181.001.23761.23711.2426
19402005.08.10 00:15buy5191.001.23811.23761.2431
19412005.08.10 00:15modify5181.001.23761.23771.2426
19422005.08.10 00:26modify5181.001.23761.23781.2426
19432005.08.10 00:33s/l5181.001.23781.23781.242610.2310929.86
19442005.08.10 00:38s/l5191.001.23761.23761.2431-50.0010879.86
19452005.08.10 08:37buy5201.001.23861.23811.2436
19462005.08.10 08:59s/l5201.001.23811.23811.2436-50.0010829.86
19472005.08.10 09:08buy5211.001.23911.23861.2441
19482005.08.10 09:14s/l5211.001.23861.23861.2441-50.0010779.86
19492005.08.10 11:02buy5221.001.23961.23911.2446
19502005.08.10 11:12modify5221.001.23961.23981.2446
19512005.08.10 11:12modify5221.001.23961.24001.2446
19522005.08.10 11:13modify5221.001.23961.24001.2446
19532005.08.10 11:13modify5221.001.23961.24011.2446
19542005.08.10 11:13modify5221.001.23961.24021.2446
19552005.08.10 11:15s/l5221.001.24021.24021.244660.0010839.86
19562005.08.10 17:16sell stop5231.001.23461.23511.2296
19572005.08.10 17:16sell stop5241.001.23411.23461.2291
19582005.08.10 17:16sell stop5251.001.23361.23411.2286
19592005.08.10 17:16sell stop5261.001.23311.23361.2281
19602005.08.10 17:33sell5231.001.23461.23511.2296
19612005.08.10 17:35s/l5231.001.23511.23511.2296-50.0010789.86
19622005.08.10 17:46sell5241.001.23411.23461.2291
19632005.08.10 17:47sell5251.001.23361.23411.2286
19642005.08.10 17:48s/l5251.001.23411.23411.2286-50.0010739.86
19652005.08.10 17:50s/l5241.001.23461.23461.2291-50.0010689.86
19662005.08.11 17:16expiration5261.001.23311.23361.2281
19672005.08.12 14:47sell stop5271.001.24241.24291.2374
19682005.08.12 14:47sell stop5281.001.24191.24241.2369
19692005.08.12 14:47sell stop5291.001.24141.24191.2364
19702005.08.12 14:47sell stop5301.001.24091.24141.2359
19712005.08.12 14:47sell stop5311.001.24041.24091.2354
19722005.08.12 14:48sell5271.001.24241.24291.2374
19732005.08.12 14:49sell5281.001.24191.24241.2369
19742005.08.12 14:49modify5271.001.24241.24231.2374
19752005.08.12 14:49sell5291.001.24141.24191.2364
19762005.08.12 14:49modify5271.001.24241.24211.2374
19772005.08.12 14:49modify5271.001.24241.24201.2374
19782005.08.12 14:49modify5271.001.24241.24191.2374
19792005.08.12 14:49modify5271.001.24241.24181.2374
19802005.08.12 14:49modify5271.001.24241.24171.2374
19812005.08.12 14:49modify5281.001.24191.24181.2369
19822005.08.12 14:50s/l5271.001.24171.24171.237470.0010759.86
19832005.08.12 14:50s/l5281.001.24181.24181.236910.0010769.86
19842005.08.12 14:50s/l5291.001.24191.24191.2364-50.0010719.86
19852005.08.12 14:56sell5301.001.24091.24141.2359
19862005.08.12 14:58s/l5301.001.24141.24141.2359-50.0010669.86
19872005.08.12 15:00sell5311.001.24041.24091.2354
19882005.08.12 15:02s/l5311.001.24091.24091.2354-50.0010619.86
19892005.08.14 23:00buy stop5321.001.24721.24671.2522
19902005.08.14 23:00buy stop5331.001.24771.24721.2527
19912005.08.14 23:00buy stop5341.001.24821.24771.2532
19922005.08.14 23:00buy stop5351.001.24871.24821.2537
19932005.08.15 23:00expiration5321.001.24721.24671.2522
19942005.08.15 23:00expiration5331.001.24771.24721.2527
19952005.08.15 23:00expiration5341.001.24821.24771.2532
19962005.08.15 23:00expiration5351.001.24871.24821.2537
19972005.08.16 20:00buy stop5361.001.23721.23671.2422
19982005.08.16 20:00buy stop5371.001.23771.23721.2427
19992005.08.16 20:00buy stop5381.001.23821.23771.2432
20002005.08.16 20:00buy stop5391.001.23871.23821.2437
20012005.08.17 20:00expiration5361.001.23721.23671.2422
20022005.08.17 20:00expiration5371.001.23771.23721.2427
20032005.08.17 20:00expiration5381.001.23821.23771.2432
20042005.08.17 20:00expiration5391.001.23871.23821.2437
20052005.08.22 04:00buy stop5401.001.21891.21841.2239
20062005.08.22 04:00buy stop5411.001.21941.21891.2244
20072005.08.22 04:00buy stop5421.001.21991.21941.2249
20082005.08.22 04:00buy stop5431.001.22041.21991.2254
20092005.08.22 05:07buy5401.001.21891.21841.2239
20102005.08.22 05:31s/l5401.001.21841.21841.2239-50.0010569.86
20112005.08.22 12:50buy5411.001.21941.21891.2244
20122005.08.22 12:50buy5421.001.21991.21941.2249
20132005.08.22 12:51modify5411.001.21941.21951.2244
20142005.08.22 12:51buy5431.001.22041.21991.2254
20152005.08.22 12:51modify5411.001.21941.21971.2244
20162005.08.22 12:51modify5411.001.21941.21991.2244
20172005.08.22 12:51modify5411.001.21941.22001.2244
20182005.08.22 12:52modify5411.001.21941.22001.2244
20192005.08.22 12:52modify5411.001.21941.22011.2244
20202005.08.22 12:52modify5411.001.21941.22081.2244
20212005.08.22 12:52modify5421.001.21991.22071.2249
20222005.08.22 12:53modify5421.001.21991.22081.2249
20232005.08.22 12:54modify5431.001.22041.22081.2254
20242005.08.22 12:59modify5411.001.21941.22171.2244
20252005.08.22 13:00modify5421.001.21991.22161.2249
20262005.08.22 13:00modify5431.001.22041.22141.2254
20272005.08.22 13:00s/l5411.001.22171.22171.2244230.0010799.86
20282005.08.22 13:01s/l5421.001.22161.22161.2249170.0010969.86
20292005.08.22 13:04s/l5431.001.22141.22141.2254100.0011069.86
20302005.08.23 04:02sell stop5441.001.21941.21991.2144
20312005.08.23 04:02sell stop5451.001.21791.21841.2129
20322005.08.23 07:30sell5441.001.21941.21991.2144
20332005.08.23 07:45s/l5441.001.21991.21991.2144-50.0011019.86
20342005.08.24 04:02expiration5451.001.21791.21841.2129
20352005.08.24 14:00buy stop5461.001.22261.22211.2276
20362005.08.24 14:00buy stop5471.001.22361.22311.2286
20372005.08.24 14:00buy stop5481.001.22411.22361.2291
20382005.08.24 14:30buy5461.001.22261.22211.2276
20392005.08.24 14:30buy5471.001.22361.22311.2286
20402005.08.24 14:30modify5461.001.22261.22291.2276
20412005.08.24 14:30modify5461.001.22261.22321.2276
20422005.08.24 14:30buy5481.001.22411.22361.2291
20432005.08.24 14:30modify5461.001.22261.22341.2276
20442005.08.24 14:30s/l5481.001.22361.22361.2291-50.0010969.86
20452005.08.24 14:31modify5461.001.22261.22341.2276
20462005.08.24 14:31modify5461.001.22261.22351.2276
20472005.08.24 14:31modify5461.001.22261.22371.2276
20482005.08.24 14:31modify5461.001.22261.22381.2276
20492005.08.24 14:31modify5461.001.22261.22391.2276
20502005.08.24 14:31modify5461.001.22261.22411.2276
20512005.08.24 14:31modify5471.001.22361.22401.2286
20522005.08.24 14:32s/l5461.001.22411.22411.2276150.0011119.86
20532005.08.24 14:32s/l5471.001.22401.22401.228640.0011159.86
20542005.08.24 14:32buy stop5491.001.22481.22431.2298
20552005.08.24 14:32buy stop5501.001.22531.22481.2303
20562005.08.24 14:32buy stop5511.001.22581.22531.2308
20572005.08.24 14:32buy stop5521.001.22631.22581.2313
20582005.08.24 14:32buy stop5531.001.22681.22631.2318
20592005.08.24 14:35buy5491.001.22481.22431.2298
20602005.08.24 14:36s/l5491.001.22431.22431.2298-50.0011109.86
20612005.08.24 15:00buy5501.001.22531.22481.2303
20622005.08.24 15:00buy5511.001.22581.22531.2308
20632005.08.24 15:00modify5501.001.22531.22541.2303
20642005.08.24 15:00s/l5501.001.22541.22541.230310.0011119.86
20652005.08.24 15:01s/l5511.001.22531.22531.2308-50.0011069.86
20662005.08.24 15:03buy5521.001.22631.22581.2313
20672005.08.24 15:03buy5531.001.22681.22631.2318
20682005.08.24 15:09s/l5531.001.22631.22631.2318-50.0011019.86
20692005.08.24 15:16modify5521.001.22631.22651.2313
20702005.08.24 15:18modify5521.001.22631.22671.2313
20712005.08.24 15:21modify5521.001.22631.22681.2313
20722005.08.24 15:22modify5521.001.22631.22701.2313
20732005.08.24 15:23modify5521.001.22631.22711.2313
20742005.08.24 15:24modify5521.001.22631.22731.2313
20752005.08.24 15:28s/l5521.001.22731.22731.231399.9911119.85
20762005.08.25 15:07sell stop5541.001.22591.22641.2209
20772005.08.25 15:07sell stop5551.001.22541.22591.2204
20782005.08.25 15:07sell stop5561.001.22491.22541.2199
20792005.08.25 15:07sell stop5571.001.22441.22491.2194
20802005.08.25 15:07sell stop5581.001.22391.22441.2189
20812005.08.26 15:07expiration5541.001.22591.22641.2209
20822005.08.26 15:07expiration5551.001.22541.22591.2204
20832005.08.26 15:07expiration5561.001.22491.22541.2199
20842005.08.26 15:07expiration5571.001.22441.22491.2194
20852005.08.26 15:07expiration5581.001.22391.22441.2189
20862005.08.26 20:21sell stop5591.001.22871.22921.2237
20872005.08.26 20:21sell stop5601.001.22821.22871.2232
20882005.08.26 20:21sell stop5611.001.22771.22821.2227
20892005.08.26 20:21sell stop5621.001.22721.22771.2222
20902005.08.26 20:21sell stop5631.001.22671.22721.2217
20912005.08.26 20:25sell5591.001.22871.22921.2237
20922005.08.26 20:26s/l5591.001.22921.22921.2237-50.0011069.85
20932005.08.26 20:42sell5601.001.22821.22871.2232
20942005.08.26 20:51sell5611.001.22771.22821.2227
20952005.08.26 20:54s/l5611.001.22821.22821.2227-50.0011019.85
20962005.08.26 21:12sell5621.001.22721.22771.2222
20972005.08.26 21:12modify5601.001.22821.22801.2232
20982005.08.26 21:13modify5601.001.22821.22781.2232
20992005.08.26 21:15s/l5601.001.22781.22781.223240.0011059.85
21002005.08.26 21:15s/l5621.001.22771.22771.2222-50.0011009.85
21012005.08.28 23:00expiration5631.001.22671.22721.2217
21022005.08.29 01:08buy stop5641.001.23301.23251.2380
21032005.08.29 01:08buy stop5651.001.23351.23301.2385
21042005.08.29 01:08buy stop5661.001.23401.23351.2390
21052005.08.29 01:08buy stop5671.001.23451.23401.2395
21062005.08.29 01:11buy5641.001.23301.23251.2380
21072005.08.29 01:13s/l5641.001.23251.23251.2380-50.0010959.85
21082005.08.29 01:41buy5651.001.23351.23301.2385
21092005.08.29 01:56buy5661.001.23401.23351.2390
21102005.08.29 01:56modify5651.001.23351.23361.2385
21112005.08.29 01:56buy5671.001.23451.23401.2395
21122005.08.29 01:56modify5651.001.23351.23371.2385
21132005.08.29 01:57s/l5671.001.23401.23401.2395-50.0010909.85
21142005.08.29 01:58s/l5651.001.23371.23371.238520.0010929.85
21152005.08.29 01:59s/l5661.001.23351.23351.2390-50.0010879.85
21162005.08.29 01:59buy stop5681.001.23481.23431.2398
21172005.08.29 01:59buy stop5691.001.23581.23531.2408
21182005.08.29 01:59buy stop5701.001.23631.23581.2413
21192005.08.30 01:59expiration5681.001.23481.23431.2398
21202005.08.30 01:59expiration5691.001.23581.23531.2408
21212005.08.30 01:59expiration5701.001.23631.23581.2413
21222005.08.30 23:20buy stop5711.001.22271.22221.2277
21232005.08.30 23:20buy stop5721.001.22321.22271.2282
21242005.08.30 23:20buy stop5731.001.22371.22321.2287
21252005.08.30 23:20buy stop5741.001.22421.22371.2292
21262005.08.30 23:20buy stop5751.001.22471.22421.2297
21272005.08.31 02:14buy5711.001.22271.22221.2277
21282005.08.31 02:34s/l5711.001.22221.22221.2277-50.0010829.85
21292005.08.31 03:45buy5721.001.22321.22271.2282
21302005.08.31 03:46s/l5721.001.22271.22271.2282-50.0010779.85
21312005.08.31 16:00buy5731.001.22371.22321.2287
21322005.08.31 16:01buy5741.001.22421.22371.2292
21332005.08.31 16:01modify5731.001.22371.22381.2287
21342005.08.31 16:02buy5751.001.22471.22421.2297
21352005.08.31 16:02modify5731.001.22371.22391.2287
21362005.08.31 16:02modify5731.001.22371.22401.2287
21372005.08.31 16:03modify5731.001.22371.22401.2287
21382005.08.31 16:03modify5731.001.22371.22411.2287
21392005.08.31 16:03modify5731.001.22371.22421.2287
21402005.08.31 16:04modify5731.001.22371.22481.2287
21412005.08.31 16:04modify5731.001.22371.22491.2287
21422005.08.31 16:04modify5741.001.22421.22481.2292
21432005.08.31 16:05modify5751.001.22471.22481.2297
21442005.08.31 16:05modify5741.001.22421.22491.2292
21452005.08.31 16:07s/l5731.001.22491.22491.2287120.0010899.85
21462005.08.31 16:07s/l5741.001.22491.22491.229270.0010969.85
21472005.08.31 16:07s/l5751.001.22481.22481.229710.0010979.85
21482005.09.05 14:17sell stop5761.001.25261.25311.2476
21492005.09.05 14:17sell stop5771.001.25211.25261.2471
21502005.09.05 14:17sell stop5781.001.25161.25211.2466
21512005.09.05 14:17sell stop5791.001.25111.25161.2461
21522005.09.05 14:17sell stop5801.001.25061.25111.2456
21532005.09.05 16:47sell5761.001.25261.25311.2476
21542005.09.05 16:48sell5771.001.25211.25261.2471
21552005.09.05 16:52sell5781.001.25161.25211.2466
21562005.09.05 16:52modify5761.001.25261.25231.2476
21572005.09.05 16:52modify5761.001.25261.25211.2476
21582005.09.05 16:54modify5761.001.25261.25201.2476
21592005.09.05 17:04modify5771.001.25211.25201.2471
21602005.09.05 17:07s/l5761.001.25201.25201.247660.0011039.85
21612005.09.05 17:07s/l5771.001.25201.25201.247110.0011049.85
21622005.09.05 17:07s/l5781.001.25211.25211.2466-50.0010999.85
21632005.09.06 01:43sell5791.001.25111.25161.2461
21642005.09.06 01:48sell5801.001.25061.25111.2456
21652005.09.06 01:51s/l5801.001.25111.25111.2456-50.0010949.85
21662005.09.06 02:17modify5791.001.25111.25101.2461
21672005.09.06 02:17modify5791.001.25111.25091.2461
21682005.09.06 02:21modify5791.001.25111.25081.2461
21692005.09.06 02:21modify5791.001.25111.25051.2461
21702005.09.06 02:21modify5791.001.25111.25041.2461
21712005.09.06 02:22modify5791.001.25111.25031.2461
21722005.09.06 02:22s/l5791.001.25031.25031.246180.0011029.85
21732005.09.07 07:00buy stop5811.001.24941.24891.2544
21742005.09.07 07:00buy stop5821.001.24991.24941.2549
21752005.09.07 07:00buy stop5831.001.25041.24991.2554
21762005.09.07 07:00buy stop5841.001.25091.25041.2559
21772005.09.07 07:00buy stop5851.001.25141.25091.2564
21782005.09.07 08:37buy5811.001.24941.24891.2544
21792005.09.07 08:42buy5821.001.24991.24941.2549
21802005.09.07 08:48s/l5821.001.24941.24941.2549-50.0010979.85
21812005.09.07 08:51modify5811.001.24941.24951.2544
21822005.09.07 08:51buy5831.001.25041.24991.2554
21832005.09.07 08:51modify5811.001.24941.24981.2544
21842005.09.07 08:51modify5811.001.24941.24991.2544
21852005.09.07 08:52modify5811.001.24941.25001.2544
21862005.09.07 08:54modify5811.001.24941.25001.2544
21872005.09.07 08:54modify5811.001.24941.25011.2544
21882005.09.07 08:54buy5841.001.25091.25041.2559
21892005.09.07 08:54modify5811.001.24941.25011.2544
21902005.09.07 08:54modify5811.001.24941.25021.2544
21912005.09.07 08:54modify5811.001.24941.25031.2544
21922005.09.07 08:56s/l5841.001.25041.25041.2559-50.0010929.85
21932005.09.07 08:57modify5811.001.24941.25031.2544
21942005.09.07 08:57modify5811.001.24941.25041.2544
21952005.09.07 08:57modify5811.001.24941.25051.2544
21962005.09.07 08:57modify5811.001.24941.25061.2544
21972005.09.07 08:57modify5831.001.25041.25051.2554
21982005.09.07 08:58buy5851.001.25141.25091.2564
21992005.09.07 08:58modify5811.001.24941.25121.2544
22002005.09.07 08:58modify5811.001.24941.25141.2544
22012005.09.07 08:58modify5831.001.25041.25131.2554
22022005.09.07 08:59modify5811.001.24941.25141.2544
22032005.09.07 08:59modify5811.001.24941.25151.2544
22042005.09.07 08:59modify5811.001.24941.25161.2544
22052005.09.07 08:59modify5811.001.24941.25171.2544
22062005.09.07 08:59modify5831.001.25041.25161.2554
22072005.09.07 08:59modify5851.001.25141.25151.2564
22082005.09.07 08:59modify5811.001.24941.25181.2544
22092005.09.07 09:00modify5831.001.25041.25171.2554
22102005.09.07 09:00modify5851.001.25141.25171.2564
22112005.09.07 09:00modify5831.001.25041.25181.2554
22122005.09.07 09:01s/l5811.001.25181.25181.2544240.0011169.85
22132005.09.07 09:01s/l5831.001.25181.25181.2554139.9911309.84
22142005.09.07 09:01s/l5851.001.25171.25171.256430.0011339.84
22152005.09.07 12:00sell stop5861.001.24671.24721.2417
22162005.09.07 12:00sell stop5871.001.24621.24671.2412
22172005.09.07 12:00sell stop5881.001.24571.24621.2407
22182005.09.07 12:00sell stop5891.001.24521.24571.2402
22192005.09.07 12:00sell stop5901.001.24471.24521.2397
22202005.09.07 12:28sell5861.001.24671.24721.2417
22212005.09.07 12:30sell5871.001.24621.24671.2412
22222005.09.07 12:31modify5861.001.24671.24661.2417
22232005.09.07 12:31sell5881.001.24571.24621.2407
22242005.09.07 12:31modify5861.001.24671.24651.2417
22252005.09.07 12:31modify5861.001.24671.24641.2417
22262005.09.07 12:32s/l5881.001.24621.24621.2407-50.0011289.84
22272005.09.07 12:33modify5861.001.24671.24631.2417
22282005.09.07 12:44s/l5861.001.24631.24631.241740.0011329.84
22292005.09.07 12:47s/l5871.001.24671.24671.2412-50.0011279.84
22302005.09.07 13:53sell5891.001.24521.24571.2402
22312005.09.07 13:56sell5901.001.24471.24521.2397
22322005.09.07 13:57s/l5901.001.24521.24521.2397-50.0011229.84
22332005.09.07 14:05s/l5891.001.24571.24571.2402-50.0011179.84
22342005.09.08 15:00buy stop5911.001.24521.24471.2502
22352005.09.08 15:00buy stop5921.001.24571.24521.2507
22362005.09.08 15:00buy stop5931.001.24621.24571.2512
22372005.09.08 15:00buy stop5941.001.24671.24621.2517
22382005.09.08 15:00buy stop5951.001.24721.24671.2522
22392005.09.08 15:06buy5911.001.24521.24471.2502
22402005.09.08 15:07s/l5911.001.24471.24471.2502-50.0011129.84
22412005.09.09 15:00expiration5921.001.24571.24521.2507
22422005.09.09 15:00expiration5931.001.24621.24571.2512
22432005.09.09 15:00expiration5941.001.24671.24621.2517
22442005.09.09 15:00expiration5951.001.24721.24671.2522
22452005.09.09 15:00buy stop5961.001.24301.24251.2480
22462005.09.09 15:00buy stop5971.001.24351.24301.2485
22472005.09.09 15:00buy stop5981.001.24401.24351.2490
22482005.09.09 15:00buy stop5991.001.24451.24401.2495
22492005.09.09 15:00buy stop6001.001.24501.24451.2500
22502005.09.09 16:58buy5961.001.24301.24251.2480
22512005.09.09 17:02buy5971.001.24351.24301.2485
22522005.09.09 17:03s/l5971.001.24301.24301.2485-50.0111079.83
22532005.09.09 17:04s/l5961.001.24251.24251.2480-50.0111029.82
22542005.09.09 17:12buy5981.001.24401.24351.2490
22552005.09.09 17:19buy5991.001.24451.24401.2495
22562005.09.09 17:20s/l5991.001.24401.24401.2495-50.0110979.81
22572005.09.09 17:23buy6001.001.24501.24451.2500
22582005.09.09 17:23modify5981.001.24401.24431.2490
22592005.09.09 17:23modify5981.001.24401.24501.2490
22602005.09.09 17:23modify5981.001.24401.24521.2490
22612005.09.09 17:23modify6001.001.24501.24511.2500
22622005.09.09 17:24s/l5981.001.24521.24521.2490120.0011099.81
22632005.09.09 17:24s/l6001.001.24511.24511.250010.0011109.81
22642005.09.09 19:37sell stop6011.001.23941.23991.2344
22652005.09.09 19:37sell stop6021.001.23841.23891.2334
22662005.09.09 19:37sell stop6031.001.23791.23841.2329
22672005.09.11 23:00expiration6011.001.23941.23991.2344
22682005.09.11 23:00expiration6021.001.23841.23891.2334
22692005.09.11 23:00expiration6031.001.23791.23841.2329
22702005.09.14 03:03buy stop6041.001.22951.22901.2345
22712005.09.14 03:03buy stop6051.001.23001.22951.2350
22722005.09.14 03:03buy stop6061.001.23051.23001.2355
22732005.09.14 03:03buy stop6071.001.23101.23051.2360
22742005.09.14 03:03buy stop6081.001.23151.23101.2365
22752005.09.14 03:18buy6041.001.22951.22901.2345
22762005.09.14 03:29buy6051.001.23001.22951.2350
22772005.09.14 03:29modify6041.001.22951.22961.2345
22782005.09.14 03:29buy6061.001.23051.23001.2355
22792005.09.14 03:29modify6041.001.22951.22971.2345
22802005.09.14 03:29s/l6061.001.23001.23001.2355-50.0111059.80
22812005.09.14 03:32s/l6041.001.22971.22971.234520.0011079.80
22822005.09.14 03:38s/l6051.001.22951.22951.2350-50.0111029.79
22832005.09.14 13:57buy6071.001.23101.23051.2360
22842005.09.14 14:03s/l6071.001.23051.23051.2360-50.0110979.78
22852005.09.14 14:08buy6081.001.23151.23101.2365
22862005.09.14 14:09s/l6081.001.23101.23101.2365-50.0110929.77
22872005.09.14 18:00sell stop6091.001.22741.22791.2224
22882005.09.14 18:00sell stop6101.001.22691.22741.2219
22892005.09.14 18:00sell stop6111.001.22641.22691.2214
22902005.09.14 18:00sell stop6121.001.22591.22641.2209
22912005.09.14 18:00sell stop6131.001.22541.22591.2204
22922005.09.14 20:04sell6091.001.22741.22791.2224
22932005.09.14 20:04sell6101.001.22691.22741.2219
22942005.09.14 20:06s/l6101.001.22741.22741.2219-50.0010879.77
22952005.09.14 20:46s/l6091.001.22791.22791.2224-50.0010829.77
22962005.09.15 02:50sell6111.001.22641.22691.2214
22972005.09.15 02:53s/l6111.001.22691.22691.2214-50.0010779.77
22982005.09.15 03:07sell6121.001.22591.22641.2209
22992005.09.15 03:07sell6131.001.22541.22591.2204
23002005.09.15 03:07modify6121.001.22591.22561.2209
23012005.09.15 03:07modify6121.001.22591.22441.2209
23022005.09.15 03:07modify6121.001.22591.22401.2209
23032005.09.15 03:07modify6131.001.22541.22411.2204
23042005.09.15 03:08modify6131.001.22541.22401.2204
23052005.09.15 03:08modify6121.001.22591.22391.2209
23062005.09.15 03:09s/l6121.001.22391.22391.2209200.0010979.77
23072005.09.15 03:09s/l6131.001.22401.22401.2204140.0011119.77
23082005.09.16 03:35buy stop6141.001.22491.22441.2299
23092005.09.16 03:35buy stop6151.001.22541.22491.2304
23102005.09.16 03:35buy stop6161.001.22591.22541.2309
23112005.09.16 03:35buy stop6171.001.22641.22591.2314
23122005.09.16 04:12buy6141.001.22491.22441.2299
23132005.09.16 04:13s/l6141.001.22441.22441.2299-50.0011069.77
23142005.09.16 04:32buy6151.001.22541.22491.2304
23152005.09.16 04:49buy6161.001.22591.22541.2309
23162005.09.16 04:51s/l6161.001.22541.22541.2309-50.0011019.77
23172005.09.16 05:21modify6151.001.22541.22561.2304
23182005.09.16 05:27s/l6151.001.22561.22561.230420.0011039.77
23192005.09.16 06:12buy6171.001.22641.22591.2314
23202005.09.16 06:14modify6171.001.22641.22691.2314
23212005.09.16 06:14modify6171.001.22641.22701.2314
23222005.09.16 06:14modify6171.001.22641.22711.2314
23232005.09.16 06:17modify6171.001.22641.22721.2314
23242005.09.16 06:20modify6171.001.22641.22731.2314
23252005.09.16 06:32modify6171.001.22641.22751.2314
23262005.09.16 06:32modify6171.001.22641.22791.2314
23272005.09.16 06:33modify6171.001.22641.22811.2314
23282005.09.16 06:34modify6171.001.22641.22831.2314
23292005.09.16 06:34modify6171.001.22641.22841.2314
23302005.09.16 06:35modify6171.001.22641.22891.2314
23312005.09.16 06:35modify6171.001.22641.22901.2314
23322005.09.16 06:35modify6171.001.22641.22921.2314
23332005.09.16 06:35modify6171.001.22641.22941.2314
23342005.09.16 06:36modify6171.001.22641.22951.2314
23352005.09.16 06:36modify6171.001.22641.22961.2314
23362005.09.16 06:36modify6171.001.22641.22971.2314
23372005.09.16 06:36modify6171.001.22641.22991.2314
23382005.09.16 06:36modify6171.001.22641.23001.2314
23392005.09.16 06:36modify6171.001.22641.23021.2314
23402005.09.16 06:36modify6171.001.22641.23031.2314
23412005.09.16 06:37s/l6171.001.23031.23031.2314389.9911429.76
23422005.09.16 14:15sell stop6181.001.22311.22361.2181
23432005.09.16 14:15sell stop6191.001.22211.22261.2171
23442005.09.16 14:15sell stop6201.001.22161.22211.2166
23452005.09.16 14:22sell6181.001.22311.22361.2181
23462005.09.16 14:23s/l6181.001.22361.22361.2181-50.0011379.76
23472005.09.16 15:00sell6191.001.22211.22261.2171
23482005.09.16 15:00sell6201.001.22161.22211.2166
23492005.09.16 15:01modify6191.001.22211.22191.2171
23502005.09.16 15:01modify6191.001.22211.22181.2171
23512005.09.16 15:01modify6191.001.22211.22171.2171
23522005.09.16 15:01modify6191.001.22211.22161.2171
23532005.09.16 15:02s/l6191.001.22161.22161.217150.0011429.76
23542005.09.16 15:07modify6201.001.22161.22151.2166
23552005.09.16 15:09s/l6201.001.22151.22151.216610.0011439.76
23562005.09.20 04:03buy stop6211.001.21721.21671.2222
23572005.09.20 04:03buy stop6221.001.21771.21721.2227
23582005.09.20 04:03buy stop6231.001.21821.21771.2232
23592005.09.20 04:03buy stop6241.001.21871.21821.2237
23602005.09.20 04:03buy stop6251.001.21921.21871.2242
23612005.09.20 04:08buy6211.001.21721.21671.2222
23622005.09.20 04:15s/l6211.001.21671.21671.2222-50.0111389.75
23632005.09.20 08:29buy6221.001.21771.21721.2227
23642005.09.20 08:29buy6231.001.21821.21771.2232
23652005.09.20 08:34s/l6231.001.21771.21771.2232-50.0111339.74
23662005.09.20 08:37s/l6221.001.21721.21721.2227-50.0111289.73
23672005.09.20 18:03buy6241.001.21871.21821.2237
23682005.09.20 18:05s/l6241.001.21821.21821.2237-50.0111239.72
23692005.09.21 04:03expiration6251.001.21921.21871.2242
23702005.09.21 05:06buy stop6261.001.21591.21541.2209
23712005.09.21 05:06buy stop6271.001.21641.21591.2214
23722005.09.21 05:06buy stop6281.001.21691.21641.2219
23732005.09.21 05:06buy stop6291.001.21741.21691.2224
23742005.09.21 05:06buy stop6301.001.21791.21741.2229
23752005.09.21 05:08buy6261.001.21591.21541.2209
23762005.09.21 05:12buy6271.001.21641.21591.2214
23772005.09.21 05:12modify6261.001.21591.21601.2209
23782005.09.21 05:13modify6261.001.21591.21611.2209
23792005.09.21 05:19buy6281.001.21691.21641.2219
23802005.09.21 05:19modify6261.001.21591.21631.2209
23812005.09.21 05:20modify6261.001.21591.21641.2209
23822005.09.21 05:20modify6261.001.21591.21661.2209
23832005.09.21 05:21buy6291.001.21741.21691.2224
23842005.09.21 05:21modify6261.001.21591.21681.2209
23852005.09.21 05:21modify6261.001.21591.21691.2209
23862005.09.21 05:22modify6261.001.21591.21701.2209
23872005.09.21 05:22s/l6261.001.21701.21701.2209110.0011349.72
23882005.09.21 05:23s/l6291.001.21691.21691.2224-50.0111299.71
23892005.09.21 05:26modify6271.001.21641.21661.2214
23902005.09.21 05:27modify6271.001.21641.21681.2214
23912005.09.21 05:34s/l6271.001.21681.21681.221439.9911339.70
23922005.09.21 05:39s/l6281.001.21641.21641.2219-50.0111289.69
23932005.09.21 06:35buy6301.001.21791.21741.2229
23942005.09.21 06:39modify6301.001.21791.21811.2229
23952005.09.21 06:40modify6301.001.21791.21811.2229
23962005.09.21 06:40modify6301.001.21791.21821.2229
23972005.09.21 06:40modify6301.001.21791.21881.2229
23982005.09.21 06:40modify6301.001.21791.21901.2229
23992005.09.21 06:40modify6301.001.21791.21911.2229
24002005.09.21 06:41s/l6301.001.21911.21911.2229120.0011409.69
24012005.09.22 06:53sell stop6311.001.21861.21911.2136
24022005.09.22 06:53sell stop6321.001.21811.21861.2131
24032005.09.22 06:53sell stop6331.001.21761.21811.2126
24042005.09.22 06:53sell stop6341.001.21711.21761.2121
24052005.09.22 06:56sell6311.001.21861.21911.2136
24062005.09.22 06:56s/l6311.001.21911.21911.2136-50.0011359.69
24072005.09.22 15:36sell6321.001.21811.21861.2131
24082005.09.22 15:37s/l6321.001.21861.21861.2131-50.0011309.69
24092005.09.22 16:03sell6331.001.21761.21811.2126
24102005.09.22 16:04sell6341.001.21711.21761.2121
24112005.09.22 16:07modify6331.001.21761.21721.2126
24122005.09.22 16:08modify6331.001.21761.21711.2126
24132005.09.22 16:12modify6331.001.21761.21671.2126
24142005.09.22 16:13s/l6331.001.21671.21671.212690.0011399.69
24152005.09.22 16:21modify6341.001.21711.21671.2121
24162005.09.22 16:21modify6341.001.21711.21651.2121
24172005.09.22 16:25s/l6341.001.21651.21651.212160.0011459.69
24182005.09.26 20:47buy stop6351.001.20671.20621.2117
24192005.09.26 20:47buy stop6361.001.20721.20671.2122
24202005.09.26 20:47buy stop6371.001.20771.20721.2127
24212005.09.26 20:47buy stop6381.001.20821.20771.2132
24222005.09.26 20:47buy stop6391.001.20871.20821.2137
24232005.09.26 20:52buy6351.001.20671.20621.2117
24242005.09.26 20:53buy6361.001.20721.20671.2122
24252005.09.26 20:57s/l6361.001.20671.20671.2122-50.0011409.69
24262005.09.26 21:15modify6351.001.20671.20681.2117
24272005.09.26 21:16buy6371.001.20771.20721.2127
24282005.09.26 21:16modify6351.001.20671.20691.2117
24292005.09.26 21:24s/l6371.001.20721.20721.2127-50.0011359.69
24302005.09.26 21:28s/l6351.001.20691.20691.211720.0011379.69
24312005.09.26 22:18buy6381.001.20821.20771.2132
24322005.09.26 22:22s/l6381.001.20771.20771.2132-50.0011329.69
24332005.09.27 20:47expiration6391.001.20871.20821.2137
24342005.09.28 04:00buy stop6401.001.20321.20271.2082
24352005.09.28 04:00buy stop6411.001.20371.20321.2087
24362005.09.28 04:00buy stop6421.001.20421.20371.2092
24372005.09.28 04:00buy stop6431.001.20471.20421.2097
24382005.09.28 04:00buy stop6441.001.20521.20471.2102
24392005.09.28 05:48buy6401.001.20321.20271.2082
24402005.09.28 05:52s/l6401.001.20271.20271.2082-50.0011279.69
24412005.09.28 06:09buy6411.001.20371.20321.2087
24422005.09.28 06:10s/l6411.001.20321.20321.2087-50.0011229.69
24432005.09.28 06:45buy6421.001.20421.20371.2092
24442005.09.28 06:47s/l6421.001.20371.20371.2092-50.0011179.69
24452005.09.28 18:23buy6431.001.20471.20421.2097
24462005.09.28 18:24buy6441.001.20521.20471.2102
24472005.09.28 18:24s/l6441.001.20471.20471.2102-50.0011129.69
24482005.09.28 18:27s/l6431.001.20421.20421.2097-50.0011079.69
24492005.09.28 18:28buy stop6451.001.20501.20451.2100
24502005.09.28 18:28buy stop6461.001.20551.20501.2105
24512005.09.28 18:28buy stop6471.001.20601.20551.2110
24522005.09.28 18:28buy stop6481.001.20651.20601.2115
24532005.09.28 18:28buy stop6491.001.20701.20651.2120
24542005.09.29 00:47buy6451.001.20501.20451.2100
24552005.09.29 00:47buy6461.001.20551.20501.2105
24562005.09.29 00:48modify6451.001.20501.20511.2100
24572005.09.29 00:48buy6471.001.20601.20551.2110
24582005.09.29 00:48modify6451.001.20501.20521.2100
24592005.09.29 00:48modify6451.001.20501.20531.2100
24602005.09.29 00:48modify6451.001.20501.20541.2100
24612005.09.29 00:48modify6451.001.20501.20561.2100
24622005.09.29 00:48buy6481.001.20651.20601.2115
24632005.09.29 00:48modify6451.001.20501.20571.2100
24642005.09.29 00:48modify6451.001.20501.20581.2100
24652005.09.29 00:48modify6451.001.20501.20591.2100
24662005.09.29 00:48modify6451.001.20501.20611.2100
24672005.09.29 00:49buy6491.001.20701.20651.2120
24682005.09.29 00:49modify6461.001.20551.20611.2105
24692005.09.29 00:49s/l6491.001.20651.20651.2120-50.0011029.69
24702005.09.29 00:53modify6471.001.20601.20611.2110
24712005.09.29 00:55s/l6451.001.20611.20611.2100110.0011139.69
24722005.09.29 00:55s/l6461.001.20611.20611.210560.0011199.69
24732005.09.29 00:55s/l6471.001.20611.20611.211010.0011209.69
24742005.09.29 00:55s/l6481.001.20601.20601.2115-50.0011159.69
24752005.09.29 14:41sell stop6501.001.20251.20301.1975
24762005.09.29 14:41sell stop6511.001.20201.20251.1970
24772005.09.29 14:41sell stop6521.001.20151.20201.1965
24782005.09.29 14:41sell stop6531.001.20101.20151.1960
24792005.09.29 14:41sell stop6541.001.20051.20101.1955
24802005.09.29 14:44sell6501.001.20251.20301.1975
24812005.09.29 14:45sell6511.001.20201.20251.1970
24822005.09.29 14:47s/l6511.001.20251.20251.1970-50.0011109.69
24832005.09.29 14:53sell6521.001.20151.20201.1965
24842005.09.29 14:53modify6501.001.20251.20231.1975
24852005.09.29 14:54modify6501.001.20251.20221.1975
24862005.09.29 14:55modify6501.001.20251.20201.1975
24872005.09.29 15:00sell6531.001.20101.20151.1960
24882005.09.29 15:00modify6501.001.20251.20181.1975
24892005.09.29 15:01s/l6531.001.20151.20151.1960-50.0011059.69
24902005.09.29 15:04s/l6501.001.20181.20181.197570.0011129.69
24912005.09.29 15:04s/l6521.001.20201.20201.1965-50.0011079.69
24922005.09.30 09:26sell6541.001.20051.20101.1955
24932005.09.30 09:31s/l6541.001.20101.20101.1955-50.0011029.69
24942005.09.30 12:27buy stop6551.001.20601.20551.2110
24952005.09.30 12:27buy stop6561.001.20751.20701.2125
24962005.09.30 12:47buy6551.001.20601.20551.2110
24972005.09.30 12:50s/l6551.001.20551.20551.2110-50.0010979.69
24982005.09.30 16:40buy6561.001.20751.20701.2125
24992005.09.30 16:42s/l6561.001.20701.20701.2125-50.0010929.69
25002005.09.30 16:42buy stop6571.001.20821.20771.2132
25012005.09.30 16:42buy stop6581.001.20921.20871.2142
25022005.09.30 16:42buy stop6591.001.20971.20921.2147
25032005.09.30 17:33buy6571.001.20821.20771.2132
25042005.09.30 17:35s/l6571.001.20771.20771.2132-50.0010879.69
25052005.10.02 23:00expiration6581.001.20921.20871.2142
25062005.10.02 23:00expiration6591.001.20971.20921.2147
25072005.10.04 12:00buy stop6601.001.19491.19441.1999
25082005.10.04 12:00buy stop6611.001.19541.19491.2004
25092005.10.04 12:00buy stop6621.001.19591.19541.2009
25102005.10.04 12:00buy stop6631.001.19641.19591.2014
25112005.10.05 06:19buy6601.001.19491.19441.1999
25122005.10.05 06:19buy6611.001.19541.19491.2004
25132005.10.05 06:19buy6621.001.19591.19541.2009
25142005.10.05 06:19modify6601.001.19491.19511.1999
25152005.10.05 06:22s/l6621.001.19541.19541.2009-50.0010829.69
25162005.10.05 06:26s/l6601.001.19511.19511.199920.0010849.69
25172005.10.05 06:26s/l6611.001.19491.19491.2004-50.0010799.69
25182005.10.05 09:54buy6631.001.19641.19591.2014
25192005.10.05 09:56s/l6631.001.19591.19591.2014-50.0010749.69
25202005.10.05 15:16sell stop6641.001.19231.19281.1873
25212005.10.05 15:16sell stop6651.001.19181.19231.1868
25222005.10.05 15:16sell stop6661.001.19131.19181.1863
25232005.10.05 15:16sell stop6671.001.19081.19131.1858
25242005.10.05 15:16sell stop6681.001.19031.19081.1853
25252005.10.06 15:16expiration6641.001.19231.19281.1873
25262005.10.06 15:16expiration6651.001.19181.19231.1868
25272005.10.06 15:16expiration6661.001.19131.19181.1863
25282005.10.06 15:16expiration6671.001.19081.19131.1858
25292005.10.06 15:16expiration6681.001.19031.19081.1853
25302005.10.07 14:30sell stop6691.001.21111.21161.2061
25312005.10.07 14:30sell stop6701.001.21011.21061.2051
25322005.10.07 14:30sell stop6711.001.20961.21011.2046
25332005.10.07 14:30sell6691.001.21111.21161.2061
25342005.10.07 14:31s/l6691.001.21161.21161.2061-50.0010699.69
25352005.10.07 15:06sell6701.001.21011.21061.2051
25362005.10.07 15:07s/l6701.001.21061.21061.2051-50.0010649.69
25372005.10.07 15:17sell6711.001.20961.21011.2046
25382005.10.07 15:18s/l6711.001.21011.21011.2046-50.0010599.69
25392005.10.10 04:00buy stop6721.001.21451.21401.2195
25402005.10.10 04:00buy stop6731.001.21551.21501.2205
25412005.10.10 04:00buy stop6741.001.21601.21551.2210
25422005.10.10 09:12buy6721.001.21451.21401.2195
25432005.10.10 09:14s/l6721.001.21401.21401.2195-50.0010549.69
25442005.10.11 04:00expiration6731.001.21551.21501.2205
25452005.10.11 04:00expiration6741.001.21601.21551.2210
25462005.10.12 13:12buy stop6751.001.20091.20041.2059
25472005.10.12 13:12buy stop6761.001.20141.20091.2064
25482005.10.12 13:12buy stop6771.001.20191.20141.2069
25492005.10.12 13:12buy stop6781.001.20241.20191.2074
25502005.10.12 13:12buy stop6791.001.20291.20241.2079
25512005.10.12 13:13buy6751.001.20091.20041.2059
25522005.10.12 13:13s/l6751.001.20041.20041.2059-50.0010499.69
25532005.10.12 13:24buy6761.001.20141.20091.2064
25542005.10.12 13:27buy6771.001.20191.20141.2069
25552005.10.12 13:31modify6761.001.20141.20151.2064
25562005.10.12 13:36s/l6761.001.20151.20151.206410.0010509.69
25572005.10.12 13:37s/l6771.001.20141.20141.2069-50.0010459.69
25582005.10.12 15:03buy6781.001.20241.20191.2074
25592005.10.12 15:05buy6791.001.20291.20241.2079
25602005.10.12 15:06s/l6791.001.20241.20241.2079-50.0010409.69
25612005.10.12 15:14modify6781.001.20241.20271.2074
25622005.10.12 15:14modify6781.001.20241.20281.2074
25632005.10.12 15:14modify6781.001.20241.20291.2074
25642005.10.12 15:14modify6781.001.20241.20301.2074
25652005.10.12 15:17modify6781.001.20241.20311.2074
25662005.10.12 15:17modify6781.001.20241.20321.2074
25672005.10.12 15:18modify6781.001.20241.20321.2074
25682005.10.12 15:18modify6781.001.20241.20341.2074
25692005.10.12 15:18modify6781.001.20241.20351.2074
25702005.10.12 15:23s/l6781.001.20351.20351.2074110.0010519.69
25712005.10.13 03:08sell stop6801.001.19911.19961.1941
25722005.10.13 03:08sell stop6811.001.19761.19811.1926
25732005.10.13 03:10sell6801.001.19911.19961.1941
25742005.10.13 03:12s/l6801.001.19961.19961.1941-50.0010469.69
25752005.10.13 04:47sell6811.001.19761.19811.1926
25762005.10.13 05:05s/l6811.001.19811.19811.1926-50.0010419.69
25772005.10.13 20:00buy stop6821.001.20031.19981.2053
25782005.10.13 20:00buy stop6831.001.20081.20031.2058
25792005.10.13 20:00buy stop6841.001.20131.20081.2063
25802005.10.13 20:00buy stop6851.001.20181.20131.2068
25812005.10.13 20:00buy stop6861.001.20231.20181.2073
25822005.10.13 20:46buy6821.001.20031.19981.2053
25832005.10.13 20:46buy6831.001.20081.20031.2058
25842005.10.13 20:51buy6841.001.20131.20081.2063
25852005.10.13 20:51modify6821.001.20031.20071.2053
25862005.10.13 20:52modify6821.001.20031.20081.2053
25872005.10.13 20:52buy6851.001.20181.20131.2068
25882005.10.13 20:52modify6821.001.20031.20101.2053
25892005.10.13 20:52modify6821.001.20031.20111.2053
25902005.10.13 20:52modify6821.001.20031.20121.2053
25912005.10.13 20:52modify6831.001.20081.20101.2058
25922005.10.13 20:53modify6831.001.20081.20111.2058
25932005.10.13 20:53modify6831.001.20081.20121.2058
25942005.10.13 20:59modify6821.001.20031.20131.2053
25952005.10.13 20:59modify6831.001.20081.20131.2058
25962005.10.13 20:59modify6831.001.20081.20131.2058
25972005.10.13 21:00modify6821.001.20031.20141.2053
25982005.10.13 21:00modify6831.001.20081.20141.2058
25992005.10.13 21:03s/l6821.001.20141.20141.2053110.0010529.69
26002005.10.13 21:03s/l6831.001.20141.20141.205860.0010589.69
26012005.10.13 21:07s/l6851.001.20131.20131.2068-50.0010539.69
26022005.10.13 21:21buy6861.001.20231.20181.2073
26032005.10.13 21:21modify6841.001.20131.20151.2063
26042005.10.13 21:28modify6841.001.20131.20201.2063
26052005.10.13 21:30modify6841.001.20131.20291.2063
26062005.10.13 21:30modify6861.001.20231.20281.2073
26072005.10.13 21:34modify6841.001.20131.20301.2063
26082005.10.13 21:34modify6861.001.20231.20291.2073
26092005.10.13 21:36s/l6841.001.20301.20301.2063170.0010709.69
26102005.10.13 21:39s/l6861.001.20291.20291.207360.0010769.69
26112005.10.14 12:45sell stop6871.001.19871.19921.1937
26122005.10.14 12:45sell stop6881.001.19771.19821.1927
26132005.10.14 12:45sell stop6891.001.19721.19771.1922
26142005.10.14 12:49sell6871.001.19871.19921.1937
26152005.10.14 13:53s/l6871.001.19921.19921.1937-50.0010719.69
26162005.10.16 23:00expiration6881.001.19771.19821.1927
26172005.10.16 23:00expiration6891.001.19721.19771.1922
26182005.10.17 11:35sell stop6901.001.20431.20481.1993
26192005.10.17 11:35sell stop6911.001.20381.20431.1988
26202005.10.17 11:35sell stop6921.001.20331.20381.1983
26212005.10.17 11:35sell stop6931.001.20281.20331.1978
26222005.10.17 11:48sell6901.001.20431.20481.1993
26232005.10.17 11:49sell6911.001.20381.20431.1988
26242005.10.17 11:50modify6901.001.20431.20421.1993
26252005.10.17 11:51modify6901.001.20431.20421.1993
26262005.10.17 11:51sell6921.001.20331.20381.1983
26272005.10.17 11:51modify6901.001.20431.20411.1993
26282005.10.17 11:55modify6901.001.20431.20401.1993
26292005.10.17 11:56modify6901.001.20431.20391.1993
26302005.10.17 11:56modify6901.001.20431.20381.1993
26312005.10.17 11:56modify6901.001.20431.20371.1993
26322005.10.17 11:58modify6911.001.20381.20371.1988
26332005.10.17 11:59modify6901.001.20431.20371.1993
26342005.10.17 11:59modify6911.001.20381.20371.1988
26352005.10.17 12:06s/l6901.001.20371.20371.199360.0010779.69
26362005.10.17 12:06s/l6911.001.20371.20371.198810.0010789.69
26372005.10.17 12:08sell6931.001.20281.20331.1978
26382005.10.17 12:25s/l6931.001.20331.20331.1978-50.0010739.69
26392005.10.17 12:43s/l6921.001.20381.20381.1983-50.0010689.69
26402005.10.19 12:50buy stop6941.001.19821.19771.2032
26412005.10.19 12:50buy stop6951.001.19871.19821.2037
26422005.10.19 12:50buy stop6961.001.19921.19871.2042
26432005.10.19 12:50buy stop6971.001.19971.19921.2047
26442005.10.19 12:50buy stop6981.001.20021.19971.2052
26452005.10.19 16:54buy6941.001.19821.19771.2032
26462005.10.19 16:56buy6951.001.19871.19821.2037
26472005.10.19 16:57modify6941.001.19821.19831.2032
26482005.10.19 16:59s/l6941.001.19831.19831.203210.0010699.69
26492005.10.19 16:59s/l6951.001.19821.19821.2037-50.0010649.69
26502005.10.19 17:06buy6961.001.19921.19871.2042
26512005.10.19 17:09s/l6961.001.19871.19871.2042-50.0010599.69
26522005.10.19 17:18buy6971.001.19971.19921.2047
26532005.10.19 17:25s/l6971.001.19921.19921.2047-50.0010549.69
26542005.10.19 21:56buy6981.001.20021.19971.2052
26552005.10.19 22:02s/l6981.001.19971.19971.2052-50.0010499.69
26562005.10.20 06:00sell stop6991.001.19491.19541.1899
26572005.10.20 06:00sell stop7001.001.19391.19441.1889
26582005.10.20 06:00sell stop7011.001.19341.19391.1884
26592005.10.20 14:39sell6991.001.19491.19541.1899
26602005.10.20 14:40s/l6991.001.19541.19541.1899-50.0010449.69
26612005.10.21 06:00expiration7001.001.19391.19441.1889
26622005.10.21 06:00expiration7011.001.19341.19391.1884
26632005.10.21 14:00sell stop7021.001.19941.19991.1944
26642005.10.21 14:00sell stop7031.001.19791.19841.1929
26652005.10.21 17:17sell7021.001.19941.19991.1944
26662005.10.21 17:18modify7021.001.19941.19921.1944
26672005.10.21 17:19modify7021.001.19941.19911.1944
26682005.10.21 17:23sell7031.001.19791.19841.1929
26692005.10.21 17:23modify7021.001.19941.19851.1944
26702005.10.21 17:23modify7021.001.19941.19821.1944
26712005.10.21 17:23modify7021.001.19941.19801.1944
26722005.10.21 17:23modify7021.001.19941.19781.1944
26732005.10.21 17:24modify7021.001.19941.19781.1944
26742005.10.21 17:24modify7021.001.19941.19761.1944
26752005.10.21 17:24modify7021.001.19941.19751.1944
26762005.10.21 17:25modify7021.001.19941.19741.1944
26772005.10.21 17:25modify7031.001.19791.19751.1929
26782005.10.21 17:26s/l7021.001.19741.19741.1944200.0010649.69
26792005.10.21 17:28modify7031.001.19791.19741.1929
26802005.10.21 17:29modify7031.001.19791.19701.1929
26812005.10.21 17:42s/l7031.001.19701.19701.192990.0010739.69
26822005.10.21 17:42sell stop7041.001.19631.19681.1913
26832005.10.21 17:42sell stop7051.001.19581.19631.1908
26842005.10.21 17:42sell stop7061.001.19531.19581.1903
26852005.10.21 17:42sell stop7071.001.19481.19531.1898
26862005.10.21 17:42sell stop7081.001.19431.19481.1893
26872005.10.21 17:45sell7041.001.19631.19681.1913
26882005.10.21 17:46sell7051.001.19581.19631.1908
26892005.10.21 17:48s/l7051.001.19631.19631.1908-50.0010689.69
26902005.10.21 17:50s/l7041.001.19681.19681.1913-50.0010639.69
26912005.10.21 17:56sell7061.001.19531.19581.1903
26922005.10.21 17:58s/l7061.001.19581.19581.1903-50.0010589.69
26932005.10.21 18:26sell7071.001.19481.19531.1898
26942005.10.21 18:27sell7081.001.19431.19481.1893
26952005.10.21 18:29s/l7081.001.19481.19481.1893-50.0010539.69
26962005.10.21 18:30s/l7071.001.19531.19531.1898-50.0010489.69
26972005.10.24 16:06buy stop7091.001.19691.19641.2019
26982005.10.24 16:06buy stop7101.001.19741.19691.2024
26992005.10.24 16:06buy stop7111.001.19791.19741.2029
27002005.10.24 16:06buy stop7121.001.19841.19791.2034
27012005.10.24 16:06buy stop7131.001.19891.19841.2039
27022005.10.24 16:08buy7091.001.19691.19641.2019
27032005.10.24 16:10buy7101.001.19741.19691.2024
27042005.10.24 16:19modify7091.001.19691.19701.2019
27052005.10.24 16:19buy7111.001.19791.19741.2029
27062005.10.24 16:19modify7091.001.19691.19711.2019
27072005.10.24 16:19modify7091.001.19691.19721.2019
27082005.10.24 16:19modify7091.001.19691.19731.2019
27092005.10.24 16:20modify7091.001.19691.19751.2019
27102005.10.24 16:20modify7091.001.19691.19761.2019
27112005.10.24 16:20modify7101.001.19741.19751.2024
27122005.10.24 16:21buy7121.001.19841.19791.2034
27132005.10.24 16:21modify7091.001.19691.19761.2019
27142005.10.24 16:25s/l7121.001.19791.19791.2034-50.0010439.69
27152005.10.24 16:26s/l7091.001.19761.19761.201970.0010509.69
27162005.10.24 16:26s/l7101.001.19751.19751.202410.0010519.69
27172005.10.24 16:26s/l7111.001.19741.19741.2029-50.0010469.69
27182005.10.24 17:44buy7131.001.19891.19841.2039
27192005.10.24 17:58modify7131.001.19891.19901.2039
27202005.10.24 17:58modify7131.001.19891.19911.2039
27212005.10.24 17:58modify7131.001.19891.19931.2039
27222005.10.24 17:58modify7131.001.19891.19941.2039
27232005.10.24 17:59s/l7131.001.19941.19941.203950.0010519.69
27242005.10.25 02:00sell stop7141.001.19491.19541.1899
27252005.10.25 02:00sell stop7151.001.19391.19441.1889
27262005.10.25 02:00sell stop7161.001.19341.19391.1884
27272005.10.25 02:09sell7141.001.19491.19541.1899
27282005.10.25 02:32s/l7141.001.19541.19541.1899-50.0010469.69
27292005.10.25 09:09sell7151.001.19391.19441.1889
27302005.10.25 09:15s/l7151.001.19441.19441.1889-50.0010419.69
27312005.10.26 02:00expiration7161.001.19341.19391.1884
27322005.10.26 12:00sell stop7171.001.20621.20671.2012
27332005.10.26 12:00sell stop7181.001.20571.20621.2007
27342005.10.26 12:00sell stop7191.001.20521.20571.2002
27352005.10.26 12:00sell stop7201.001.20471.20521.1997
27362005.10.26 12:00sell stop7211.001.20421.20471.1992
27372005.10.26 12:05sell7171.001.20621.20671.2012
27382005.10.26 12:09s/l7171.001.20671.20671.2012-50.0010369.69
27392005.10.26 14:12sell7181.001.20571.20621.2007
27402005.10.26 14:15s/l7181.001.20621.20621.2007-50.0010319.69
27412005.10.26 14:19sell7191.001.20521.20571.2002
27422005.10.26 14:24s/l7191.001.20571.20571.2002-50.0010269.69
27432005.10.27 01:38sell7201.001.20471.20521.1997
27442005.10.27 01:38sell7211.001.20421.20471.1992
27452005.10.27 01:41s/l7211.001.20471.20471.1992-50.0010219.69
27462005.10.27 01:45s/l7201.001.20521.20521.1997-50.0010169.69
27472005.10.27 03:00buy stop7221.001.20921.20871.2142
27482005.10.27 03:00buy stop7231.001.20971.20921.2147
27492005.10.27 03:00buy stop7241.001.21021.20971.2152
27502005.10.27 03:00buy stop7251.001.21071.21021.2157
27512005.10.27 03:00buy stop7261.001.21121.21071.2162
27522005.10.27 03:15buy7221.001.20921.20871.2142
27532005.10.27 03:17buy7231.001.20971.20921.2147
27542005.10.27 03:19s/l7231.001.20921.20921.2147-50.0010119.69
27552005.10.27 03:42s/l7221.001.20871.20871.2142-50.0010069.69
27562005.10.27 05:05buy7241.001.21021.20971.2152
27572005.10.27 05:06buy7251.001.21071.21021.2157
27582005.10.27 05:08buy7261.001.21121.21071.2162
27592005.10.27 05:08modify7241.001.21021.21061.2152
27602005.10.27 05:12modify7241.001.21021.21071.2152
27612005.10.27 05:14modify7241.001.21021.21081.2152
27622005.10.27 05:16modify7241.001.21021.21091.2152
27632005.10.27 05:16modify7251.001.21071.21081.2157
27642005.10.27 05:16s/l7241.001.21091.21091.215270.0010139.69
27652005.10.27 05:17modify7251.001.21071.21101.2157
27662005.10.27 05:17modify7251.001.21071.21111.2157
27672005.10.27 05:17modify7251.001.21071.21131.2157
27682005.10.27 05:17modify7251.001.21071.21141.2157
27692005.10.27 05:17modify7251.001.21071.21161.2157
27702005.10.27 05:17modify7251.001.21071.21171.2157
27712005.10.27 05:17modify7261.001.21121.21161.2162
27722005.10.27 05:18modify7261.001.21121.21171.2162
27732005.10.27 05:18s/l7251.001.21171.21171.2157100.0010239.69
27742005.10.27 05:18s/l7261.001.21171.21171.216250.0010289.69
27752005.10.28 14:30sell stop7271.001.21121.21171.2062
27762005.10.28 14:30sell stop7281.001.20971.21021.2047
27772005.10.28 14:49sell7271.001.21121.21171.2062
27782005.10.28 14:51modify7271.001.21121.21091.2062
27792005.10.28 14:52modify7271.001.21121.21061.2062
27802005.10.28 14:52sell7281.001.20971.21021.2047
27812005.10.28 14:52modify7271.001.21121.21051.2062
27822005.10.28 14:52modify7271.001.21121.21031.2062
27832005.10.28 14:52modify7271.001.21121.21021.2062
27842005.10.28 14:54s/l7281.001.21021.21021.2047-50.0010239.69
27852005.10.28 14:54s/l7271.001.21021.21021.206299.9910339.68
27862005.10.28 14:54sell stop7291.001.20901.20951.2040
27872005.10.28 14:54sell stop7301.001.20801.20851.2030
27882005.10.28 14:54sell stop7311.001.20751.20801.2025
27892005.10.28 17:02sell7291.001.20901.20951.2040
27902005.10.28 17:03s/l7291.001.20951.20951.2040-50.0010289.68
27912005.10.28 18:19sell7301.001.20801.20851.2030
27922005.10.28 18:20sell7311.001.20751.20801.2025
27932005.10.28 18:20modify7301.001.20801.20781.2030
27942005.10.28 18:20modify7301.001.20801.20771.2030
27952005.10.28 18:20modify7301.001.20801.20751.2030
27962005.10.28 18:21s/l7301.001.20751.20751.203050.0010339.68
27972005.10.28 18:31s/l7311.001.20801.20801.2025-50.0010289.68
27982005.11.01 12:07buy stop7321.001.20191.20141.2069
27992005.11.01 12:07buy stop7331.001.20241.20191.2074
28002005.11.01 12:07buy stop7341.001.20291.20241.2079
28012005.11.01 12:07buy stop7351.001.20341.20291.2084
28022005.11.01 12:07buy stop7361.001.20391.20341.2089
28032005.11.01 14:01buy7321.001.20191.20141.2069
28042005.11.01 14:03s/l7321.001.20141.20141.2069-50.0010239.68
28052005.11.01 23:05buy7331.001.20241.20191.2074
28062005.11.01 23:24buy7341.001.20291.20241.2079
28072005.11.01 23:34s/l7341.001.20241.20241.2079-50.0010189.68
28082005.11.01 23:59s/l7331.001.20191.20191.2074-50.0010139.68
28092005.11.02 00:00buy7351.001.20341.20291.2084
28102005.11.02 00:05s/l7351.001.20291.20291.2084-50.0010089.68
28112005.11.02 05:06buy7361.001.20391.20341.2089
28122005.11.02 06:00s/l7361.001.20341.20341.2089-50.0010039.68
28132005.11.02 13:00sell stop7371.001.20021.20071.1952
28142005.11.02 13:00sell stop7381.001.19971.20021.1947
28152005.11.02 13:00sell stop7391.001.19921.19971.1942
28162005.11.02 13:00sell stop7401.001.19871.19921.1937
28172005.11.02 13:00sell7371.001.20021.20071.1952
28182005.11.02 13:00sell7381.001.19971.20021.1947
28192005.11.02 13:00sell7391.001.19921.19971.1942
28202005.11.02 13:00modify7371.001.20021.19991.1952
28212005.11.02 13:02modify7371.001.20021.19981.1952
28222005.11.02 13:06s/l7391.001.19971.19971.1942-50.009989.68
28232005.11.02 13:06s/l7371.001.19981.19981.195240.0010029.68
28242005.11.02 13:09s/l7381.001.20021.20021.1947-50.009979.68
28252005.11.02 13:35sell7401.001.19871.19921.1937
28262005.11.02 13:40s/l7401.001.19921.19921.1937-50.009929.68
28272005.11.02 13:40sell stop7411.001.19851.19901.1935
28282005.11.02 13:40sell stop7421.001.19801.19851.1930
28292005.11.02 13:40sell stop7431.001.19751.19801.1925
28302005.11.02 13:40sell stop7441.001.19701.19751.1920
28312005.11.02 13:40sell stop7451.001.19651.19701.1915
28322005.11.03 13:40expiration7411.001.19851.19901.1935
28332005.11.03 13:40expiration7421.001.19801.19851.1930
28342005.11.03 13:40expiration7431.001.19751.19801.1925
28352005.11.03 13:40expiration7441.001.19701.19751.1920
28362005.11.03 13:40expiration7451.001.19651.19701.1915
28372005.11.03 13:52sell stop7461.001.20431.20481.1993
28382005.11.03 13:52sell stop7471.001.20381.20431.1988
28392005.11.03 13:52sell stop7481.001.20331.20381.1983
28402005.11.03 13:52sell stop7491.001.20281.20331.1978
28412005.11.03 13:52sell stop7501.001.20231.20281.1973
28422005.11.03 14:32sell7461.001.20431.20481.1993
28432005.11.03 15:00sell7471.001.20381.20431.1988
28442005.11.03 15:00sell7481.001.20331.20381.1983
28452005.11.03 15:00modify7461.001.20431.20371.1993
28462005.11.03 15:00sell7491.001.20281.20331.1978
28472005.11.03 15:00sell7501.001.20231.20281.1973
28482005.11.03 15:00modify7461.001.20431.20241.1993
28492005.11.03 15:00modify7461.001.20431.20161.1993
28502005.11.03 15:00modify7461.001.20431.20151.1993
28512005.11.03 15:00modify7461.001.20431.20131.1993
28522005.11.03 15:00modify7471.001.20381.20151.1988
28532005.11.03 15:00modify7481.001.20331.20151.1983
28542005.11.03 15:01modify7481.001.20331.20151.1983
28552005.11.03 15:01modify7471.001.20381.20131.1988
28562005.11.03 15:17modify7461.001.20431.20061.1993
28572005.11.03 15:17modify7461.001.20431.20061.1993
28582005.11.03 15:19s/l7461.001.20061.20061.1993370.0010299.68
28592005.11.03 15:19modify7481.001.20331.20131.1983
28602005.11.03 15:20modify7471.001.20381.20081.1988
28612005.11.03 15:21modify7471.001.20381.20061.1988
28622005.11.03 15:23s/l7471.001.20061.20061.1988320.0010619.68
28632005.11.03 15:24modify7491.001.20281.20141.1978
28642005.11.03 15:25modify7501.001.20231.20151.1973
28652005.11.03 15:25modify7491.001.20281.20131.1978
28662005.11.03 15:27s/l7481.001.20131.20131.1983200.0010819.68
28672005.11.03 15:27s/l7491.001.20131.20131.1978150.0010969.68
28682005.11.03 15:27s/l7501.001.20151.20151.197380.0011049.68
28692005.11.04 16:00buy stop7511.001.19891.19841.2039
28702005.11.04 16:00buy stop7521.001.19941.19891.2044
28712005.11.04 16:00buy stop7531.001.19991.19941.2049
28722005.11.04 16:00buy stop7541.001.20041.19991.2054
28732005.11.06 23:00expiration7511.001.19891.19841.2039
28742005.11.06 23:00expiration7521.001.19941.19891.2044
28752005.11.06 23:00expiration7531.001.19991.19941.2049
28762005.11.06 23:00expiration7541.001.20041.19991.2054
28772005.11.08 18:00buy stop7551.001.17791.17741.1829
28782005.11.08 18:00buy stop7561.001.17841.17791.1834
28792005.11.08 18:00buy stop7571.001.17891.17841.1839
28802005.11.08 18:00buy stop7581.001.17941.17891.1844
28812005.11.08 18:00buy stop7591.001.17991.17941.1849
28822005.11.08 18:13buy7551.001.17791.17741.1829
28832005.11.08 18:27s/l7551.001.17741.17741.1829-50.0110999.67
28842005.11.08 19:35buy7561.001.17841.17791.1834
28852005.11.08 19:36buy7571.001.17891.17841.1839
28862005.11.08 19:59s/l7561.001.17791.17791.1834-50.0110949.66
28872005.11.08 19:59s/l7571.001.17841.17841.1839-50.0110899.65
28882005.11.09 18:00expiration7581.001.17941.17891.1844
28892005.11.09 18:00expiration7591.001.17991.17941.1849
28902005.11.09 21:02buy stop7601.001.17791.17741.1829
28912005.11.09 21:02buy stop7611.001.17841.17791.1834
28922005.11.09 21:02buy stop7621.001.17891.17841.1839
28932005.11.09 21:02buy stop7631.001.17941.17891.1844
28942005.11.09 21:02buy stop7641.001.17991.17941.1849
28952005.11.10 10:53buy7601.001.17791.17741.1829
28962005.11.10 11:04s/l7601.001.17741.17741.1829-50.0110849.64
28972005.11.10 11:28buy7611.001.17841.17791.1834
28982005.11.10 11:37s/l7611.001.17791.17791.1834-50.0110799.63
28992005.11.10 12:42buy7621.001.17891.17841.1839
29002005.11.10 12:43s/l7621.001.17841.17841.1839-50.0110749.62
29012005.11.10 14:30buy7631.001.17941.17891.1844
29022005.11.10 14:30buy7641.001.17991.17941.1849
29032005.11.10 14:31s/l7641.001.17941.17941.1849-50.0110699.61
29042005.11.10 14:31s/l7631.001.17891.17891.1844-50.0110649.60
29052005.11.10 14:54sell stop7651.001.17431.17481.1693
29062005.11.10 14:54sell stop7661.001.17381.17431.1688
29072005.11.10 14:54sell stop7671.001.17331.17381.1683
29082005.11.10 14:54sell stop7681.001.17281.17331.1678
29092005.11.10 14:55sell7651.001.17431.17481.1693
29102005.11.10 14:56s/l7651.001.17481.17481.1693-50.0010599.60
29112005.11.10 15:08sell7661.001.17381.17431.1688
29122005.11.10 15:10sell7671.001.17331.17381.1683
29132005.11.10 15:10s/l7671.001.17381.17381.1683-50.0010549.60
29142005.11.10 15:10s/l7661.001.17431.17431.1688-50.0010499.60
29152005.11.10 16:01sell7681.001.17281.17331.1678
29162005.11.10 16:04s/l7681.001.17331.17331.1678-50.0010449.60
29172005.11.11 21:13buy stop7691.001.17171.17121.1767
29182005.11.11 21:13buy stop7701.001.17221.17171.1772
29192005.11.11 21:13buy stop7711.001.17271.17221.1777
29202005.11.11 21:13buy stop7721.001.17321.17271.1782
29212005.11.11 21:13buy stop7731.001.17371.17321.1787
29222005.11.11 21:43buy7691.001.17171.17121.1767
29232005.11.11 21:46buy7701.001.17221.17171.1772
29242005.11.11 21:47buy7711.001.17271.17221.1777
29252005.11.11 21:48modify7691.001.17171.17231.1767
29262005.11.11 21:51modify7701.001.17221.17231.1772
29272005.11.11 21:57modify7691.001.17171.17241.1767
29282005.11.11 21:58buy7721.001.17321.17271.1782
29292005.11.11 21:58modify7691.001.17171.17261.1767
29302005.11.11 21:58modify7701.001.17221.17241.1772
29312005.11.11 21:58modify7701.001.17221.17261.1772
29322005.11.13 23:00s/l7691.001.17261.17261.176790.0010539.60
29332005.11.13 23:00s/l7701.001.17261.17261.177240.0010579.60
29342005.11.13 23:00s/l7711.001.17221.17221.1777-50.0010529.60
29352005.11.13 23:00s/l7721.001.17271.17271.1782-50.0010479.60
29362005.11.13 23:00expiration7731.001.17371.17321.1787
29372005.11.14 13:47sell stop7741.001.17051.17101.1655
29382005.11.14 13:47sell stop7751.001.16951.17001.1645
29392005.11.14 13:47sell stop7761.001.16901.16951.1640
29402005.11.14 14:20sell7741.001.17051.17101.1655
29412005.11.14 14:22sell7751.001.16951.17001.1645
29422005.11.14 14:22modify7741.001.17051.17031.1655
29432005.11.14 14:22modify7741.001.17051.17011.1655
29442005.11.14 14:23modify7741.001.17051.17001.1655
29452005.11.14 14:23modify7741.001.17051.16991.1655
29462005.11.14 14:27sell7761.001.16901.16951.1640
29472005.11.14 14:27modify7741.001.17051.16981.1655
29482005.11.14 14:27modify7741.001.17051.16971.1655
29492005.11.14 14:28modify7741.001.17051.16961.1655
29502005.11.14 14:29s/l7761.001.16951.16951.1640-50.0010429.60
29512005.11.14 14:35s/l7741.001.16961.16961.165590.0010519.60
29522005.11.14 14:37s/l7751.001.17001.17001.1645-50.0010469.60
29532005.11.15 10:14buy stop7771.001.17201.17151.1770
29542005.11.15 10:14buy stop7781.001.17301.17251.1780
29552005.11.15 10:14buy stop7791.001.17351.17301.1785
29562005.11.15 17:38buy7771.001.17201.17151.1770
29572005.11.15 17:38s/l7771.001.17151.17151.1770-50.0010419.60
29582005.11.16 00:33buy7781.001.17301.17251.1780
29592005.11.16 00:35buy7791.001.17351.17301.1785
29602005.11.16 00:35s/l7791.001.17301.17301.1785-50.0010369.60
29612005.11.16 01:04s/l7781.001.17251.17251.1780-50.0010319.60
29622005.11.16 11:37sell stop7801.001.16801.16851.1630
29632005.11.16 11:37sell stop7811.001.16751.16801.1625
29642005.11.16 11:37sell stop7821.001.16701.16751.1620
29652005.11.16 11:37sell stop7831.001.16651.16701.1615
29662005.11.16 11:53sell7801.001.16801.16851.1630
29672005.11.16 11:54s/l7801.001.16851.16851.1630-50.0010269.60
29682005.11.16 12:03sell7811.001.16751.16801.1625
29692005.11.16 12:05s/l7811.001.16801.16801.1625-50.0010219.60
29702005.11.16 15:01sell7821.001.16701.16751.1620
29712005.11.16 15:01s/l7821.001.16751.16751.1620-50.0010169.60
29722005.11.16 15:02sell7831.001.16651.16701.1615
29732005.11.16 15:03s/l7831.001.16701.16701.1615-50.0010119.60
29742005.11.17 10:03buy stop7841.001.17031.16981.1753
29752005.11.17 10:03buy stop7851.001.17131.17081.1763
29762005.11.17 10:03buy stop7861.001.17181.17131.1768
29772005.11.17 10:17buy7841.001.17031.16981.1753
29782005.11.17 10:18s/l7841.001.16981.16981.1753-50.0010069.60
29792005.11.17 15:55buy7851.001.17131.17081.1763
29802005.11.17 15:56s/l7851.001.17081.17081.1763-50.0010019.60
29812005.11.17 16:05buy7861.001.17181.17131.1768
29822005.11.17 16:05s/l7861.001.17131.17131.1768-50.009969.60
29832005.11.18 08:00sell stop7871.001.17081.17131.1658
29842005.11.18 08:00sell stop7881.001.17031.17081.1653
29852005.11.18 08:00sell stop7891.001.16981.17031.1648
29862005.11.18 08:00sell stop7901.001.16931.16981.1643
29872005.11.18 08:00sell stop7911.001.16881.16931.1638
29882005.11.18 09:00sell7871.001.17081.17131.1658
29892005.11.18 09:04sell7881.001.17031.17081.1653
29902005.11.18 09:05s/l7881.001.17081.17081.1653-50.019919.59
29912005.11.18 09:23sell7891.001.16981.17031.1648
29922005.11.18 09:23modify7871.001.17081.17021.1658
29932005.11.18 09:23sell7901.001.16931.16981.1643
29942005.11.18 09:23modify7871.001.17081.17001.1658
29952005.11.18 09:24modify7871.001.17081.16991.1658
29962005.11.18 09:25sell7911.001.16881.16931.1638
29972005.11.18 09:26modify7871.001.17081.16971.1658
29982005.11.18 09:26modify7871.001.17081.16951.1658
29992005.11.18 09:26modify7871.001.17081.16921.1658
30002005.11.18 09:26modify7891.001.16981.16931.1648
30012005.11.18 09:27modify7891.001.16981.16921.1648
30022005.11.18 09:28modify7871.001.17081.16921.1658
30032005.11.18 09:29modify7901.001.16931.16921.1643
30042005.11.18 09:30s/l7871.001.16921.16921.1658160.0010079.59
30052005.11.18 09:32s/l7891.001.16921.16921.164860.0010139.59
30062005.11.18 09:32s/l7901.001.16921.16921.164310.0010149.59
30072005.11.18 09:32s/l7911.001.16931.16931.1638-50.0110099.58
30082005.11.18 15:02buy stop7921.001.17401.17351.1790
30092005.11.18 15:02buy stop7931.001.17501.17451.1800
30102005.11.18 15:02buy stop7941.001.17551.17501.1805
30112005.11.18 15:02buy7921.001.17401.17351.1790
30122005.11.18 15:04buy7931.001.17501.17451.1800
30132005.11.18 15:05s/l7931.001.17451.17451.1800-50.0010049.58
30142005.11.18 15:05modify7921.001.17401.17441.1790
30152005.11.18 15:06modify7921.001.17401.17451.1790
30162005.11.18 15:06s/l7921.001.17451.17451.179050.0010099.58
30172005.11.18 15:23buy7941.001.17551.17501.1805
30182005.11.18 15:24s/l7941.001.17501.17501.1805-50.0010049.58
30192005.11.18 15:24buy stop7951.001.17631.17581.1813
30202005.11.18 15:24buy stop7961.001.17731.17681.1823
30212005.11.18 15:24buy stop7971.001.17781.17731.1828
30222005.11.18 15:29buy7951.001.17631.17581.1813
30232005.11.18 15:31buy7961.001.17731.17681.1823
30242005.11.18 15:31modify7951.001.17631.17651.1813
30252005.11.18 15:32s/l7961.001.17681.17681.1823-50.009999.58
30262005.11.18 15:32s/l7951.001.17651.17651.181320.0010019.58
30272005.11.18 15:32buy7971.001.17781.17731.1828
30282005.11.18 15:33modify7971.001.17781.17791.1828
30292005.11.18 15:33modify7971.001.17781.17831.1828
30302005.11.18 15:33s/l7971.001.17831.17831.182850.0010069.58
30312005.11.18 15:33buy stop7981.001.17901.17851.1840
30322005.11.18 15:33buy stop7991.001.17951.17901.1845
30332005.11.18 15:33buy stop8001.001.18001.17951.1850
30342005.11.18 15:33buy stop8011.001.18051.18001.1855
30352005.11.18 15:33buy stop8021.001.18101.18051.1860
30362005.11.18 15:34buy7981.001.17901.17851.1840
30372005.11.18 15:34buy7991.001.17951.17901.1845
30382005.11.18 15:34s/l7991.001.17901.17901.1845-50.0010019.58
30392005.11.18 15:35s/l7981.001.17851.17851.1840-50.009969.58
30402005.11.20 23:00expiration8001.001.18001.17951.1850
30412005.11.20 23:00expiration8011.001.18051.18001.1855
30422005.11.20 23:00expiration8021.001.18101.18051.1860
30432005.11.21 17:00sell stop8031.001.17261.17311.1676
30442005.11.21 17:00sell stop8041.001.17161.17211.1666
30452005.11.21 17:00sell stop8051.001.17111.17161.1661
30462005.11.21 17:16sell8031.001.17261.17311.1676
30472005.11.21 17:17s/l8031.001.17311.17311.1676-50.009919.58
30482005.11.22 09:40sell8041.001.17161.17211.1666
30492005.11.22 09:41sell8051.001.17111.17161.1661
30502005.11.22 09:41modify8041.001.17161.17151.1666
30512005.11.22 09:42modify8041.001.17161.17141.1666
30522005.11.22 09:42modify8041.001.17161.17131.1666
30532005.11.22 09:43s/l8041.001.17131.17131.166630.009949.58
30542005.11.22 09:55s/l8051.001.17161.17161.1661-50.009899.58
30552005.11.22 18:00buy stop8061.001.17481.17431.1798
30562005.11.22 18:00buy stop8071.001.17531.17481.1803
30572005.11.22 18:00buy stop8081.001.17581.17531.1808
30582005.11.22 18:00buy stop8091.001.17631.17581.1813
30592005.11.22 18:01buy8061.001.17481.17431.1798
30602005.11.22 18:02s/l8061.001.17431.17431.1798-50.009849.58
30612005.11.22 18:04buy8071.001.17531.17481.1803
30622005.11.22 18:06s/l8071.001.17481.17481.1803-50.009799.58
30632005.11.22 20:02buy8081.001.17581.17531.1808
30642005.11.22 20:02buy8091.001.17631.17581.1813
30652005.11.22 20:03s/l8091.001.17581.17581.1813-50.009749.58
30662005.11.22 20:03modify8081.001.17581.17591.1808
30672005.11.22 20:04s/l8081.001.17591.17591.180810.009759.58
30682005.11.23 13:00sell stop8101.001.17631.17681.1713
30692005.11.23 13:00sell stop8111.001.17581.17631.1708
30702005.11.23 13:00sell stop8121.001.17531.17581.1703
30712005.11.23 13:00sell stop8131.001.17481.17531.1698
30722005.11.23 13:00sell stop8141.001.17431.17481.1693
30732005.11.24 13:00expiration8101.001.17631.17681.1713
30742005.11.24 13:00expiration8111.001.17581.17631.1708
30752005.11.24 13:00expiration8121.001.17531.17581.1703
30762005.11.24 13:00expiration8131.001.17481.17531.1698
30772005.11.24 13:00expiration8141.001.17431.17481.1693
30782005.11.28 15:25buy stop8151.001.17381.17331.1788
30792005.11.28 15:25buy stop8161.001.17531.17481.1803
30802005.11.28 16:05buy8151.001.17381.17331.1788
30812005.11.28 16:05modify8151.001.17381.17401.1788
30822005.11.28 16:06modify8151.001.17381.17441.1788
30832005.11.28 16:07s/l8151.001.17441.17441.178860.009819.58
30842005.11.28 16:20buy8161.001.17531.17481.1803
30852005.11.28 16:23s/l8161.001.17481.17481.1803-50.009769.58
30862005.11.28 16:23buy stop8171.001.17611.17561.1811
30872005.11.28 16:23buy stop8181.001.17711.17661.1821
30882005.11.28 16:23buy stop8191.001.17761.17711.1826
30892005.11.28 16:25buy8171.001.17611.17561.1811
30902005.11.28 16:32buy8181.001.17711.17661.1821
30912005.11.28 16:33s/l8181.001.17661.17661.1821-50.009719.58
30922005.11.28 16:43modify8171.001.17611.17651.1811
30932005.11.28 16:43modify8171.001.17611.17661.1811
30942005.11.28 16:45s/l8171.001.17661.17661.181150.009769.58
30952005.11.28 16:46buy8191.001.17761.17711.1826
30962005.11.28 16:47modify8191.001.17761.17771.1826
30972005.11.28 16:48modify8191.001.17761.17781.1826
30982005.11.28 16:48modify8191.001.17761.17791.1826
30992005.11.28 16:50modify8191.001.17761.17831.1826
31002005.11.28 16:50modify8191.001.17761.17851.1826
31012005.11.28 16:51modify8191.001.17761.17861.1826
31022005.11.28 16:51modify8191.001.17761.17871.1826
31032005.11.28 16:52s/l8191.001.17871.17871.1826110.009879.58
31042005.11.28 16:52buy stop8201.001.18001.17951.1850
31052005.11.28 16:52buy stop8211.001.18101.18051.1860
31062005.11.28 16:52buy stop8221.001.18151.18101.1865
31072005.11.28 17:20buy8201.001.18001.17951.1850
31082005.11.28 17:23s/l8201.001.17951.17951.1850-50.009829.58
31092005.11.28 17:42buy8211.001.18101.18051.1860
31102005.11.28 17:42s/l8211.001.18051.18051.1860-50.009779.58
31112005.11.28 19:01buy8221.001.18151.18101.1865
31122005.11.28 19:02s/l8221.001.18101.18101.1865-50.009729.58
31132005.11.29 14:02sell stop8231.001.17841.17891.1734
31142005.11.29 14:02sell stop8241.001.17791.17841.1729
31152005.11.29 14:02sell stop8251.001.17741.17791.1724
31162005.11.29 14:02sell stop8261.001.17691.17741.1719
31172005.11.29 14:17sell8231.001.17841.17891.1734
31182005.11.29 14:18s/l8231.001.17891.17891.1734-50.009679.58
31192005.11.29 14:20sell8241.001.17791.17841.1729
31202005.11.29 14:21s/l8241.001.17841.17841.1729-50.009629.58
31212005.11.29 14:31sell8251.001.17741.17791.1724
31222005.11.29 14:31s/l8251.001.17791.17791.1724-50.009579.58
31232005.11.29 14:38sell8261.001.17691.17741.1719
31242005.11.29 14:40s/l8261.001.17741.17741.1719-50.009529.58
31252005.11.29 14:40sell stop8271.001.17621.17671.1712
31262005.11.29 14:40sell stop8281.001.17571.17621.1707
31272005.11.29 14:40sell stop8291.001.17521.17571.1702
31282005.11.29 14:40sell stop8301.001.17471.17521.1697
31292005.11.29 14:49sell8271.001.17621.17671.1712
31302005.11.29 14:49sell8281.001.17571.17621.1707
31312005.11.29 14:50modify8271.001.17621.17611.1712
31322005.11.29 14:51s/l8271.001.17611.17611.171210.009539.58
31332005.11.29 14:52s/l8281.001.17621.17621.1707-50.009489.58
31342005.11.29 16:01sell8291.001.17521.17571.1702
31352005.11.29 16:01sell8301.001.17471.17521.1697
31362005.11.29 16:02s/l8301.001.17521.17521.1697-50.009439.58
31372005.11.29 16:05modify8291.001.17521.17501.1702
31382005.11.29 16:06s/l8291.001.17501.17501.170219.999459.57
31392005.11.30 07:00buy stop8311.001.18051.18001.1855
31402005.11.30 07:00buy stop8321.001.18101.18051.1860
31412005.11.30 07:00buy stop8331.001.18151.18101.1865
31422005.11.30 07:00buy stop8341.001.18201.18151.1870
31432005.12.01 07:00expiration8311.001.18051.18001.1855
31442005.12.01 07:00expiration8321.001.18101.18051.1860
31452005.12.01 07:00expiration8331.001.18151.18101.1865
31462005.12.01 07:00expiration8341.001.18201.18151.1870
31472005.12.01 12:13buy stop8351.001.18001.17951.1850
31482005.12.01 12:13buy stop8361.001.18101.18051.1860
31492005.12.01 12:13buy stop8371.001.18151.18101.1865
31502005.12.02 12:13expiration8351.001.18001.17951.1850
31512005.12.02 12:13expiration8361.001.18101.18051.1860
31522005.12.02 12:13expiration8371.001.18151.18101.1865
31532005.12.05 12:09buy stop8381.001.17261.17211.1776
31542005.12.05 12:09buy stop8391.001.17311.17261.1781
31552005.12.05 12:09buy stop8401.001.17361.17311.1786
31562005.12.05 12:09buy stop8411.001.17411.17361.1791
31572005.12.05 12:11buy8381.001.17261.17211.1776
31582005.12.05 12:12buy8391.001.17311.17261.1781
31592005.12.05 12:12modify8381.001.17261.17271.1776
31602005.12.05 12:12buy8401.001.17361.17311.1786
31612005.12.05 12:12modify8381.001.17261.17281.1776
31622005.12.05 12:12modify8381.001.17261.17291.1776
31632005.12.05 12:12s/l8401.001.17311.17311.1786-50.009409.57
31642005.12.05 12:13s/l8381.001.17291.17291.177630.009439.57
31652005.12.05 12:15s/l8391.001.17261.17261.1781-50.009389.57
31662005.12.05 12:47buy8411.001.17411.17361.1791
31672005.12.05 13:19s/l8411.001.17361.17361.1791-50.009339.57
31682005.12.06 15:39sell stop8421.001.17501.17551.1700
31692005.12.06 15:39sell stop8431.001.17351.17401.1685
31702005.12.07 08:24sell8421.001.17501.17551.1700
31712005.12.07 08:28modify8421.001.17501.17481.1700
31722005.12.07 08:44s/l8421.001.17481.17481.170020.009359.57
31732005.12.07 10:11sell8431.001.17351.17401.1685
31742005.12.07 10:12s/l8431.001.17401.17401.1685-50.009309.57
31752005.12.08 09:00buy stop8441.001.17481.17431.1798
31762005.12.08 09:00buy stop8451.001.17531.17481.1803
31772005.12.08 09:00buy stop8461.001.17581.17531.1808
31782005.12.08 09:00buy stop8471.001.17631.17581.1813
31792005.12.08 09:00buy stop8481.001.17681.17631.1818
31802005.12.08 09:03buy8441.001.17481.17431.1798
31812005.12.08 09:08buy8451.001.17531.17481.1803
31822005.12.08 09:12s/l8451.001.17481.17481.1803-50.009259.57
31832005.12.08 09:24modify8441.001.17481.17491.1798
31842005.12.08 09:24buy8461.001.17581.17531.1808
31852005.12.08 09:24modify8441.001.17481.17501.1798
31862005.12.08 09:25s/l8461.001.17531.17531.1808-50.009209.57
31872005.12.08 09:25modify8441.001.17481.17521.1798
31882005.12.08 09:25buy8471.001.17631.17581.1813
31892005.12.08 09:25modify8441.001.17481.17551.1798
31902005.12.08 09:26modify8441.001.17481.17571.1798
31912005.12.08 09:26modify8441.001.17481.17591.1798
31922005.12.08 09:26buy8481.001.17681.17631.1818
31932005.12.08 09:26modify8441.001.17481.17651.1798
31942005.12.08 09:26modify8441.001.17481.17661.1798
31952005.12.08 09:26modify8471.001.17631.17651.1813
31962005.12.08 09:32modify8441.001.17481.17661.1798
31972005.12.08 09:32modify8441.001.17481.17671.1798
31982005.12.08 09:32modify8441.001.17481.17681.1798
31992005.12.08 09:32modify8471.001.17631.17671.1813
32002005.12.08 09:33modify8441.001.17481.17681.1798
32012005.12.08 09:33modify8441.001.17481.17701.1798
32022005.12.08 09:33modify8441.001.17481.17721.1798
32032005.12.08 09:33modify8471.001.17631.17711.1813
32042005.12.08 09:34modify8481.001.17681.17711.1818
32052005.12.08 09:34modify8471.001.17631.17721.1813
32062005.12.08 09:34modify8481.001.17681.17721.1818
32072005.12.08 09:36s/l8441.001.17721.17721.1798240.009449.57
32082005.12.08 09:36s/l8471.001.17721.17721.181390.009539.57
32092005.12.08 09:36s/l8481.001.17721.17721.181840.009579.57
32102005.12.08 09:36buy stop8491.001.17851.17801.1835
32112005.12.08 09:36buy stop8501.001.17901.17851.1840
32122005.12.08 09:36buy stop8511.001.17951.17901.1845
32132005.12.08 09:36buy stop8521.001.18001.17951.1850
32142005.12.08 10:10buy8491.001.17851.17801.1835
32152005.12.08 10:12s/l8491.001.17801.17801.1835-50.009529.57
32162005.12.08 16:11buy8501.001.17901.17851.1840
32172005.12.08 16:11buy8511.001.17951.17901.1845
32182005.12.08 16:13s/l8511.001.17901.17901.1845-50.009479.57
32192005.12.08 16:19buy8521.001.18001.17951.1850
32202005.12.08 16:19modify8501.001.17901.17921.1840
32212005.12.08 16:19modify8501.001.17901.17931.1840
32222005.12.08 16:19modify8501.001.17901.17941.1840
32232005.12.08 16:19modify8501.001.17901.17951.1840
32242005.12.08 16:19modify8501.001.17901.17971.1840
32252005.12.08 16:19modify8501.001.17901.17981.1840
32262005.12.08 16:21modify8501.001.17901.17981.1840
32272005.12.08 16:21modify8501.001.17901.18051.1840
32282005.12.08 16:22s/l8501.001.18051.18051.1840150.009629.57
32292005.12.08 16:22modify8521.001.18001.18021.1850
32302005.12.08 16:23modify8521.001.18001.18051.1850
32312005.12.08 16:23modify8521.001.18001.18061.1850
32322005.12.08 16:24s/l8521.001.18061.18061.185060.009689.57
32332005.12.09 09:00sell stop8531.001.17741.17791.1724
32342005.12.09 09:00sell stop8541.001.17591.17641.1709
32352005.12.09 09:46sell8531.001.17741.17791.1724
32362005.12.09 10:03modify8531.001.17741.17731.1724
32372005.12.09 10:07s/l8531.001.17731.17731.172410.009699.57
32382005.12.11 23:00expiration8541.001.17591.17641.1709
32392005.12.11 23:02sell stop8551.001.17671.17721.1717
32402005.12.11 23:02sell stop8561.001.17571.17621.1707
32412005.12.11 23:02sell stop8571.001.17521.17571.1702
32422005.12.12 23:02expiration8551.001.17671.17721.1717
32432005.12.12 23:02expiration8561.001.17571.17621.1707
32442005.12.12 23:02expiration8571.001.17521.17571.1702
32452005.12.13 10:26sell stop8581.001.19021.19071.1852
32462005.12.13 10:26sell stop8591.001.18971.19021.1847
32472005.12.13 10:26sell stop8601.001.18921.18971.1842
32482005.12.13 10:26sell stop8611.001.18871.18921.1837
32492005.12.14 10:26expiration8581.001.19021.19071.1852
32502005.12.14 10:26expiration8591.001.18971.19021.1847
32512005.12.14 10:26expiration8601.001.18921.18971.1842
32522005.12.14 10:26expiration8611.001.18871.18921.1837
32532005.12.14 23:07sell stop8621.001.19871.19921.1937
32542005.12.14 23:07sell stop8631.001.19821.19871.1932
32552005.12.14 23:07sell stop8641.001.19771.19821.1927
32562005.12.14 23:07sell stop8651.001.19721.19771.1922
32572005.12.14 23:07sell stop8661.001.19671.19721.1917
32582005.12.15 00:43sell8621.001.19871.19921.1937
32592005.12.15 00:45sell8631.001.19821.19871.1932
32602005.12.15 00:45sell8641.001.19771.19821.1927
32612005.12.15 00:45modify8621.001.19871.19821.1937
32622005.12.15 00:45sell8651.001.19721.19771.1922
32632005.12.15 00:45modify8621.001.19871.19791.1937
32642005.12.15 00:45modify8621.001.19871.19771.1937
32652005.12.15 00:45modify8631.001.19821.19781.1932
32662005.12.15 00:46s/l8621.001.19771.19771.1937100.009799.57
32672005.12.15 00:46s/l8651.001.19771.19771.1922-50.009749.57
32682005.12.15 00:47s/l8631.001.19781.19781.193240.009789.57
32692005.12.15 00:48s/l8641.001.19821.19821.1927-50.009739.57
32702005.12.15 04:50sell8661.001.19671.19721.1917
32712005.12.15 04:52s/l8661.001.19721.19721.1917-50.009689.57
32722005.12.15 04:52sell stop8671.001.19651.19701.1915
32732005.12.15 04:52sell stop8681.001.19601.19651.1910
32742005.12.15 04:52sell stop8691.001.19551.19601.1905
32752005.12.15 04:52sell stop8701.001.19501.19551.1900
32762005.12.15 04:52sell stop8711.001.19451.19501.1895
32772005.12.15 16:12sell8671.001.19651.19701.1915
32782005.12.15 16:13sell8681.001.19601.19651.1910
32792005.12.15 16:13modify8671.001.19651.19641.1915
32802005.12.15 16:13sell8691.001.19551.19601.1905
32812005.12.15 16:13modify8671.001.19651.19631.1915
32822005.12.15 16:13modify8671.001.19651.19621.1915
32832005.12.15 16:13modify8671.001.19651.19611.1915
32842005.12.15 16:14modify8671.001.19651.19601.1915
32852005.12.15 16:14modify8671.001.19651.19591.1915
32862005.12.15 16:15modify8681.001.19601.19591.1910
32872005.12.15 16:15sell8701.001.19501.19551.1900
32882005.12.15 16:15modify8671.001.19651.19581.1915
32892005.12.15 16:15modify8671.001.19651.19571.1915
32902005.12.15 16:15modify8671.001.19651.19561.1915
32912005.12.15 16:15modify8671.001.19651.19551.1915
32922005.12.15 16:15modify8671.001.19651.19541.1915
32932005.12.15 16:15sell8711.001.19451.19501.1895
32942005.12.15 16:15modify8671.001.19651.19451.1915
32952005.12.15 16:16modify8671.001.19651.19441.1915
32962005.12.15 16:16modify8681.001.19601.19451.1910
32972005.12.15 16:16s/l8671.001.19441.19441.1915209.999899.56
32982005.12.15 16:16s/l8681.001.19451.19451.1910150.0010049.56
32992005.12.15 16:16modify8691.001.19551.19501.1905
33002005.12.15 16:19modify8691.001.19551.19481.1905
33012005.12.15 16:20modify8691.001.19551.19451.1905
33022005.12.15 16:20modify8691.001.19551.19441.1905
33032005.12.15 16:20modify8701.001.19501.19451.1900
33042005.12.15 16:21modify8701.001.19501.19441.1900
33052005.12.15 16:22s/l8691.001.19441.19441.1905109.9910159.55
33062005.12.15 16:22s/l8701.001.19441.19441.190059.9910219.54
33072005.12.15 16:23s/l8711.001.19501.19501.1895-50.0010169.54
33082005.12.16 09:00buy stop8721.001.19861.19811.2036
33092005.12.16 09:00buy stop8731.001.19911.19861.2041
33102005.12.16 09:00buy stop8741.001.19961.19911.2046
33112005.12.16 09:00buy stop8751.001.20011.19961.2051
33122005.12.16 09:00buy stop8761.001.20061.20011.2056
33132005.12.16 09:01buy8721.001.19861.19811.2036
33142005.12.16 09:02buy8731.001.19911.19861.2041
33152005.12.16 09:06modify8721.001.19861.19871.2036
33162005.12.16 09:07buy8741.001.19961.19911.2046
33172005.12.16 09:07modify8721.001.19861.19881.2036
33182005.12.16 09:07modify8721.001.19861.19891.2036
33192005.12.16 09:07modify8721.001.19861.19901.2036
33202005.12.16 09:07modify8721.001.19861.19911.2036
33212005.12.16 09:08modify8721.001.19861.19911.2036
33222005.12.16 09:09modify8721.001.19861.19921.2036
33232005.12.16 09:09buy8751.001.20011.19961.2051
33242005.12.16 09:09modify8721.001.19861.19931.2036
33252005.12.16 09:09modify8731.001.19911.19921.2041
33262005.12.16 09:11s/l8751.001.19961.19961.2051-50.0010119.54
33272005.12.16 09:13s/l8721.001.19931.19931.203670.0010189.54
33282005.12.16 09:14s/l8731.001.19921.19921.204110.0010199.54
33292005.12.16 09:14s/l8741.001.19911.19911.2046-50.0010149.54
33302005.12.16 09:59buy8761.001.20061.20011.2056
33312005.12.16 10:02modify8761.001.20061.20071.2056
33322005.12.16 10:03s/l8761.001.20071.20071.205610.0010159.54
33332005.12.16 15:00sell stop8771.001.19661.19711.1916
33342005.12.16 15:00sell stop8781.001.19611.19661.1911
33352005.12.16 15:00sell stop8791.001.19561.19611.1906
33362005.12.16 15:00sell stop8801.001.19511.19561.1901
33372005.12.16 15:00sell stop8811.001.19461.19511.1896
33382005.12.18 23:00expiration8771.001.19661.19711.1916
33392005.12.18 23:00expiration8781.001.19611.19661.1911
33402005.12.18 23:00expiration8791.001.19561.19611.1906
33412005.12.18 23:00expiration8801.001.19511.19561.1901
33422005.12.18 23:00expiration8811.001.19461.19511.1896
33432005.12.19 13:29sell stop8821.001.19881.19931.1938
33442005.12.19 13:29sell stop8831.001.19781.19831.1928
33452005.12.19 13:29sell stop8841.001.19731.19781.1923
33462005.12.19 13:39sell8821.001.19881.19931.1938
33472005.12.19 13:44s/l8821.001.19931.19931.1938-50.0010109.54
33482005.12.19 13:53sell8831.001.19781.19831.1928
33492005.12.19 13:54s/l8831.001.19831.19831.1928-50.0010059.54
33502005.12.20 05:34sell8841.001.19731.19781.1923
33512005.12.20 05:43modify8841.001.19731.19711.1923
33522005.12.20 05:51s/l8841.001.19711.19711.192320.0010079.54
33532005.12.22 15:06buy stop8851.001.18621.18571.1912
33542005.12.22 15:06buy stop8861.001.18721.18671.1922
33552005.12.22 15:06buy stop8871.001.18771.18721.1927
33562005.12.22 15:33buy8851.001.18621.18571.1912
33572005.12.22 15:34buy8861.001.18721.18671.1922
33582005.12.22 15:34s/l8861.001.18671.18671.1922-50.0010029.54
33592005.12.22 15:36modify8851.001.18621.18661.1912
33602005.12.22 15:37s/l8851.001.18661.18661.191240.0010069.54
33612005.12.22 16:04buy8871.001.18771.18721.1927
33622005.12.22 16:04s/l8871.001.18721.18721.1927-50.0010019.54
33632005.12.23 12:59sell stop8881.001.18421.18471.1792
33642005.12.23 12:59sell stop8891.001.18371.18421.1787
33652005.12.23 12:59sell stop8901.001.18321.18371.1782
33662005.12.23 12:59sell stop8911.001.18271.18321.1777
33672005.12.23 13:00sell8881.001.18421.18471.1792
33682005.12.23 13:00s/l8881.001.18471.18471.1792-50.009969.54
33692005.12.23 14:25sell8891.001.18371.18421.1787
33702005.12.23 14:27s/l8891.001.18421.18421.1787-50.009919.54
33712005.12.23 15:01sell8901.001.18321.18371.1782
33722005.12.23 15:03s/l8901.001.18371.18371.1782-50.009869.54
33732005.12.25 23:00expiration8911.001.18271.18321.1777
33742005.12.25 23:45sell stop8921.001.18431.18481.1793
33752005.12.25 23:45sell stop8931.001.18381.18431.1788
33762005.12.25 23:45sell stop8941.001.18331.18381.1783
33772005.12.25 23:45sell stop8951.001.18281.18331.1778
33782005.12.26 03:43sell8921.001.18431.18481.1793
33792005.12.26 03:44s/l8921.001.18481.18481.1793-50.009819.54
33802005.12.26 04:06sell8931.001.18381.18431.1788
33812005.12.26 04:06s/l8931.001.18431.18431.1788-50.009769.54
33822005.12.26 04:59sell8941.001.18331.18381.1783
33832005.12.26 05:01s/l8941.001.18381.18381.1783-50.009719.54
33842005.12.26 23:51expiration8951.001.18281.18331.1778
33852005.12.27 09:20buy stop8961.001.18651.18601.1915
33862005.12.27 09:20buy stop8971.001.18701.18651.1920
33872005.12.27 09:20buy stop8981.001.18751.18701.1925
33882005.12.27 09:20buy stop8991.001.18801.18751.1930
33892005.12.27 09:20buy stop9001.001.18851.18801.1935
33902005.12.27 09:36buy8961.001.18651.18601.1915
33912005.12.27 09:37s/l8961.001.18601.18601.1915-50.009669.54
33922005.12.27 09:46buy8971.001.18701.18651.1920
33932005.12.27 09:46buy8981.001.18751.18701.1925
33942005.12.27 09:46modify8971.001.18701.18711.1920
33952005.12.27 09:48s/l8971.001.18711.18711.192010.009679.54
33962005.12.27 09:50s/l8981.001.18701.18701.1925-50.009629.54
33972005.12.28 08:02buy8991.001.18801.18751.1930
33982005.12.28 08:06s/l8991.001.18751.18751.1930-50.009579.54
33992005.12.28 08:10buy9001.001.18851.18801.1935
34002005.12.28 08:12modify9001.001.18851.18861.1935
34012005.12.28 08:12modify9001.001.18851.18891.1935
34022005.12.28 08:12modify9001.001.18851.18921.1935
34032005.12.28 08:12modify9001.001.18851.18951.1935
34042005.12.28 08:12modify9001.001.18851.18971.1935
34052005.12.28 08:12modify9001.001.18851.19001.1935
34062005.12.28 08:12modify9001.001.18851.19061.1935
34072005.12.28 08:12modify9001.001.18851.19081.1935
34082005.12.28 08:13s/l9001.001.19081.19081.1935230.009809.54
34092005.12.28 18:04sell stop9011.001.18411.18461.1791
34102005.12.28 18:04sell stop9021.001.18361.18411.1786
34112005.12.28 18:04sell stop9031.001.18311.18361.1781
34122005.12.28 18:04sell stop9041.001.18261.18311.1776
34132005.12.28 18:08sell9011.001.18411.18461.1791
34142005.12.28 18:08sell9021.001.18361.18411.1786
34152005.12.28 18:09s/l9021.001.18411.18411.1786-50.009759.54
34162005.12.28 18:09modify9011.001.18411.18401.1791
34172005.12.28 18:09sell9031.001.18311.18361.1781
34182005.12.28 18:09modify9011.001.18411.18391.1791
34192005.12.28 18:09modify9011.001.18411.18381.1791
34202005.12.28 18:09modify9011.001.18411.18371.1791
34212005.12.28 18:09modify9011.001.18411.18361.1791
34222005.12.28 18:09modify9011.001.18411.18351.1791
34232005.12.28 18:10s/l9011.001.18351.18351.179160.009819.54
34242005.12.28 18:10s/l9031.001.18361.18361.1781-50.009769.54
34252005.12.28 20:01sell9041.001.18261.18311.1776
34262005.12.28 20:06modify9041.001.18261.18241.1776
34272005.12.28 20:10modify9041.001.18261.18231.1776
34282005.12.28 20:10modify9041.001.18261.18221.1776
34292005.12.28 20:11s/l9041.001.18221.18221.177640.009809.54
34302005.12.29 08:21buy stop9051.001.18781.18731.1928
34312005.12.29 08:21buy stop9061.001.18931.18881.1943
34322005.12.29 08:22buy9051.001.18781.18731.1928
34332005.12.29 08:24s/l9051.001.18731.18731.1928-50.009759.54
34342005.12.30 08:21expiration9061.001.18931.18881.1943
34352005.12.30 10:11sell stop9071.001.18311.18361.1781
34362005.12.30 10:11sell stop9081.001.18161.18211.1766
34372005.12.30 10:27sell9071.001.18311.18361.1781
34382005.12.30 10:45s/l9071.001.18361.18361.1781-50.009709.54
34392005.12.30 13:29sell9081.001.18161.18211.1766
34402005.12.30 13:31modify9081.001.18161.18151.1766
34412005.12.30 13:31modify9081.001.18161.18141.1766
34422005.12.30 13:32modify9081.001.18161.18131.1766
34432005.12.30 13:32modify9081.001.18161.18121.1766
34442005.12.30 13:32modify9081.001.18161.18031.1766
34452005.12.30 13:32modify9081.001.18161.18011.1766
34462005.12.30 13:32modify9081.001.18161.17991.1766
34472005.12.30 13:32modify9081.001.18161.17971.1766
34482005.12.30 13:35s/l9081.001.17971.17971.1766190.009899.54
34492006.01.01 23:00buy stop9091.001.18641.18591.1914
34502006.01.01 23:00buy stop9101.001.18741.18691.1924
34512006.01.01 23:00buy stop9111.001.18791.18741.1929
34522006.01.02 09:22buy9091.001.18641.18591.1914
34532006.01.02 09:22s/l9091.001.18591.18591.1914-50.009849.54
34542006.01.02 23:00expiration9101.001.18741.18691.1924
34552006.01.02 23:00expiration9111.001.18791.18741.1929
34562006.01.03 03:00buy stop9121.001.18461.18411.1896
34572006.01.03 03:00buy stop9131.001.18511.18461.1901
34582006.01.03 03:00buy stop9141.001.18561.18511.1906
34592006.01.03 03:00buy stop9151.001.18611.18561.1911
34602006.01.03 03:00buy stop9161.001.18661.18611.1916
34612006.01.03 03:00buy9121.001.18461.18411.1896
34622006.01.03 03:00buy9131.001.18511.18461.1901
34632006.01.03 03:00buy9141.001.18561.18511.1906
34642006.01.03 03:00buy9151.001.18611.18561.1911
34652006.01.03 03:00buy9161.001.18661.18611.1916
34662006.01.03 03:01s/l9161.001.18611.18611.1916-50.009799.54
34672006.01.03 03:01modify9121.001.18461.18541.1896
34682006.01.03 03:02modify9131.001.18511.18541.1901
34692006.01.03 03:05modify9121.001.18461.18581.1896
34702006.01.03 03:05modify9131.001.18511.18571.1901
34712006.01.03 03:05modify9131.001.18511.18581.1901
34722006.01.03 03:59modify9121.001.18461.18591.1896
34732006.01.03 03:59modify9141.001.18561.18571.1906
34742006.01.03 04:00modify9141.001.18561.18581.1906
34752006.01.03 04:02modify9121.001.18461.18651.1896
34762006.01.03 04:03modify9121.001.18461.18661.1896
34772006.01.03 04:04modify9121.001.18461.18671.1896
34782006.01.03 04:05modify9131.001.18511.18671.1901
34792006.01.03 04:07modify9141.001.18561.18661.1906
34802006.01.03 04:07modify9151.001.18611.18651.1911
34812006.01.03 04:08modify9141.001.18561.18671.1906
34822006.01.03 04:09modify9151.001.18611.18661.1911
34832006.01.03 04:10modify9121.001.18461.18681.1896
34842006.01.03 04:11modify9131.001.18511.18671.1901
34852006.01.03 04:12modify9151.001.18611.18671.1911
34862006.01.03 04:22modify9121.001.18461.18701.1896
34872006.01.03 04:23modify9131.001.18511.18691.1901
34882006.01.03 04:24modify9141.001.18561.18681.1906
34892006.01.03 04:31modify9151.001.18611.18671.1911
34902006.01.03 04:31modify9151.001.18611.18681.1911
34912006.01.03 04:33modify9141.001.18561.18691.1906
34922006.01.03 04:34modify9131.001.18511.18701.1901
34932006.01.03 04:35modify9141.001.18561.18701.1906
34942006.01.03 04:35modify9151.001.18611.18701.1911
34952006.01.03 04:47s/l9121.001.18701.18701.1896240.0010039.54
34962006.01.03 04:47s/l9131.001.18701.18701.1901190.0010229.54
34972006.01.03 04:47s/l9141.001.18701.18701.1906140.0010369.54
34982006.01.03 04:47s/l9151.001.18701.18701.191190.0010459.54
34992006.01.05 12:00sell stop9171.001.20691.20741.2019
35002006.01.05 12:00sell stop9181.001.20591.20641.2009
35012006.01.05 12:00sell stop9191.001.20541.20591.2004
35022006.01.05 12:06sell9171.001.20691.20741.2019
35032006.01.05 12:07s/l9171.001.20741.20741.2019-50.0010409.54
35042006.01.06 12:00expiration9181.001.20591.20641.2009
35052006.01.06 12:00expiration9191.001.20541.20591.2004
35062006.01.06 13:05buy stop9201.001.21081.21031.2158
35072006.01.06 13:05buy stop9211.001.21131.21081.2163
35082006.01.06 13:05buy stop9221.001.21181.21131.2168
35092006.01.06 13:05buy stop9231.001.21231.21181.2173
35102006.01.06 14:30buy9201.001.21081.21031.2158
35112006.01.06 14:30buy9211.001.21131.21081.2163
35122006.01.06 14:30buy9221.001.21181.21131.2168
35132006.01.06 14:30modify9201.001.21081.21101.2158
35142006.01.06 14:30buy9231.001.21231.21181.2173
35152006.01.06 14:30modify9201.001.21081.21171.2158
35162006.01.06 14:30modify9201.001.21081.21291.2158
35172006.01.06 14:30modify9201.001.21081.21341.2158
35182006.01.06 14:30modify9211.001.21131.21321.2163
35192006.01.06 14:30modify9221.001.21181.21311.2168
35202006.01.06 14:30modify9231.001.21231.21301.2173
35212006.01.06 14:30s/l9201.001.21341.21341.2158260.0010669.54
35222006.01.06 14:30s/l9211.001.21321.21321.2163190.0010859.54
35232006.01.06 14:30s/l9221.001.21311.21311.2168130.0010989.54
35242006.01.06 14:30s/l9231.001.21301.21301.217370.0011059.54
35252006.01.06 14:36sell stop9241.001.20831.20881.2033
35262006.01.06 14:36sell stop9251.001.20781.20831.2028
35272006.01.06 14:36sell stop9261.001.20731.20781.2023
35282006.01.06 14:36sell stop9271.001.20681.20731.2018
35292006.01.06 14:36sell stop9281.001.20631.20681.2013
35302006.01.08 23:00expiration9241.001.20831.20881.2033
35312006.01.08 23:00expiration9251.001.20781.20831.2028
35322006.01.08 23:00expiration9261.001.20731.20781.2023
35332006.01.08 23:00expiration9271.001.20681.20731.2018
35342006.01.08 23:00expiration9281.001.20631.20681.2013
35352006.01.09 08:25sell stop9291.001.21091.21141.2059
35362006.01.09 08:25sell stop9301.001.20991.21041.2049
35372006.01.09 08:25sell stop9311.001.20941.20991.2044
35382006.01.09 08:39sell9291.001.21091.21141.2059
35392006.01.09 08:39s/l9291.001.21141.21141.2059-50.0011009.54
35402006.01.09 09:35sell9301.001.20991.21041.2049
35412006.01.09 09:37sell9311.001.20941.20991.2044
35422006.01.09 09:39s/l9311.001.20991.20991.2044-50.0010959.54
35432006.01.09 09:41modify9301.001.20991.20981.2049
35442006.01.09 09:41modify9301.001.20991.20971.2049
35452006.01.09 09:54modify9301.001.20991.20951.2049
35462006.01.09 09:54modify9301.001.20991.20931.2049
35472006.01.09 09:56modify9301.001.20991.20921.2049
35482006.01.09 10:08modify9301.001.20991.20861.2049
35492006.01.09 10:09modify9301.001.20991.20851.2049
35502006.01.09 10:09modify9301.001.20991.20841.2049
35512006.01.09 10:09modify9301.001.20991.20831.2049
35522006.01.09 10:13modify9301.001.20991.20821.2049
35532006.01.09 10:13modify9301.001.20991.20811.2049
35542006.01.09 10:13modify9301.001.20991.20801.2049
35552006.01.09 10:13modify9301.001.20991.20791.2049
35562006.01.09 10:14modify9301.001.20991.20781.2049
35572006.01.09 10:18modify9301.001.20991.20771.2049
35582006.01.09 10:18modify9301.001.20991.20751.2049
35592006.01.09 10:18modify9301.001.20991.20731.2049
35602006.01.09 10:19modify9301.001.20991.20711.2049
35612006.01.09 10:20s/l9301.001.20711.20711.2049280.0011239.54
35622006.01.10 11:09buy stop9321.001.21031.20981.2153
35632006.01.10 11:09buy stop9331.001.21131.21081.2163
35642006.01.10 11:09buy stop9341.001.21181.21131.2168
35652006.01.10 11:14buy9321.001.21031.20981.2153
35662006.01.10 11:21s/l9321.001.20981.20981.2153-50.0011189.54
35672006.01.11 11:09expiration9331.001.21131.21081.2163
35682006.01.11 11:09expiration9341.001.21181.21131.2168
35692006.01.11 12:40buy stop9351.001.20891.20841.2139
35702006.01.11 12:40buy stop9361.001.20941.20891.2144
35712006.01.11 12:40buy stop9371.001.20991.20941.2149
35722006.01.11 12:40buy stop9381.001.21041.20991.2154
35732006.01.11 13:20buy9351.001.20891.20841.2139
35742006.01.11 13:21s/l9351.001.20841.20841.2139-50.0011139.54
35752006.01.11 13:29buy9361.001.20941.20891.2144
35762006.01.11 13:30s/l9361.001.20891.20891.2144-50.0011089.54
35772006.01.11 13:34buy9371.001.20991.20941.2149
35782006.01.11 13:34s/l9371.001.20941.20941.2149-50.0011039.54
35792006.01.11 15:26buy9381.001.21041.20991.2154
35802006.01.11 15:30s/l9381.001.20991.20991.2154-50.0010989.54
35812006.01.12 14:15sell stop9391.001.21051.21101.2055
35822006.01.12 14:15sell stop9401.001.21001.21051.2050
35832006.01.12 14:15sell stop9411.001.20951.21001.2045
35842006.01.12 14:15sell stop9421.001.20901.20951.2040
35852006.01.12 14:15sell stop9431.001.20851.20901.2035
35862006.01.12 14:30sell9391.001.21051.21101.2055
35872006.01.12 14:30sell9401.001.21001.21051.2050
35882006.01.12 14:30modify9391.001.21051.21041.2055
35892006.01.12 14:31s/l9391.001.21041.21041.205510.0010999.54
35902006.01.12 14:31s/l9401.001.21051.21051.2050-50.0010949.54
35912006.01.12 14:55sell9411.001.20951.21001.2045
35922006.01.12 14:55sell9421.001.20901.20951.2040
35932006.01.12 14:56modify9411.001.20951.20931.2045
35942006.01.12 14:57s/l9411.001.20931.20931.204520.0010969.54
35952006.01.12 14:57s/l9421.001.20951.20951.2040-50.0010919.54
35962006.01.12 14:59sell9431.001.20851.20901.2035
35972006.01.12 15:00modify9431.001.20851.20841.2035
35982006.01.12 15:00modify9431.001.20851.20831.2035
35992006.01.12 15:01modify9431.001.20851.20811.2035
36002006.01.12 15:01modify9431.001.20851.20801.2035
36012006.01.12 15:01modify9431.001.20851.20791.2035
36022006.01.12 15:01modify9431.001.20851.20781.2035
36032006.01.12 15:01modify9431.001.20851.20771.2035
36042006.01.12 15:01modify9431.001.20851.20751.2035
36052006.01.12 15:02modify9431.001.20851.20661.2035
36062006.01.12 15:02modify9431.001.20851.20651.2035
36072006.01.12 15:03s/l9431.001.20651.20651.2035200.0011119.54
36082006.01.13 09:00buy stop9441.001.20851.20801.2135
36092006.01.13 09:00buy stop9451.001.20951.20901.2145
36102006.01.13 09:00buy stop9461.001.21001.20951.2150
36112006.01.13 14:40buy9441.001.20851.20801.2135
36122006.01.13 14:41s/l9441.001.20801.20801.2135-50.0011069.54
36132006.01.13 17:26buy9451.001.20951.20901.2145
36142006.01.13 17:27s/l9451.001.20901.20901.2145-50.0011019.54
36152006.01.13 17:30buy9461.001.21001.20951.2150
36162006.01.13 17:42modify9461.001.21001.21011.2150
36172006.01.13 17:42modify9461.001.21001.21051.2150
36182006.01.13 17:43modify9461.001.21001.21071.2150
36192006.01.13 17:49s/l9461.001.21071.21071.215070.0011089.54
36202006.01.16 14:14sell stop9471.001.21021.21071.2052
36212006.01.16 14:14sell stop9481.001.20971.21021.2047
36222006.01.16 14:14sell stop9491.001.20921.20971.2042
36232006.01.16 14:14sell stop9501.001.20871.20921.2037
36242006.01.17 01:54sell9471.001.21021.21071.2052
36252006.01.17 01:56sell9481.001.20971.21021.2047
36262006.01.17 01:56modify9471.001.21021.21011.2052
36272006.01.17 01:56sell9491.001.20921.20971.2042
36282006.01.17 01:56modify9471.001.21021.20991.2052
36292006.01.17 01:56modify9471.001.21021.20971.2052
36302006.01.17 01:56sell9501.001.20871.20921.2037
36312006.01.17 01:57modify9471.001.21021.20951.2052
36322006.01.17 01:57modify9471.001.21021.20861.2052
36332006.01.17 01:58modify9471.001.21021.20851.2052
36342006.01.17 01:58modify9481.001.20971.20861.2047
36352006.01.17 01:58modify9491.001.20921.20871.2042
36362006.01.17 01:59s/l9471.001.20851.20851.2052170.0011259.54
36372006.01.17 01:59s/l9481.001.20861.20861.2047110.0011369.54
36382006.01.17 02:02modify9491.001.20921.20861.2042
36392006.01.17 02:02modify9491.001.20921.20851.2042
36402006.01.17 02:02modify9501.001.20871.20861.2037
36412006.01.17 02:03modify9501.001.20871.20851.2037
36422006.01.17 02:03modify9491.001.20921.20841.2042
36432006.01.17 02:05s/l9491.001.20841.20841.204280.0011449.54
36442006.01.17 02:06s/l9501.001.20851.20851.203720.0011469.54
36452006.01.17 07:30buy stop9511.001.21311.21261.2181
36462006.01.17 07:30buy stop9521.001.21361.21311.2186
36472006.01.17 07:30buy stop9531.001.21411.21361.2191
36482006.01.17 07:30buy stop9541.001.21461.21411.2196
36492006.01.17 07:30buy stop9551.001.21511.21461.2201
36502006.01.17 07:52buy9511.001.21311.21261.2181
36512006.01.17 07:54s/l9511.001.21261.21261.2181-50.0111419.53
36522006.01.17 08:21buy9521.001.21361.21311.2186
36532006.01.17 08:31s/l9521.001.21311.21311.2186-50.0111369.52
36542006.01.17 09:01buy9531.001.21411.21361.2191
36552006.01.17 09:10s/l9531.001.21361.21361.2191-50.0111319.51
36562006.01.18 07:30expiration9541.001.21461.21411.2196
36572006.01.18 07:30expiration9551.001.21511.21461.2201
36582006.01.18 08:54buy stop9561.001.21241.21191.2174
36592006.01.18 08:54buy stop9571.001.21341.21291.2184
36602006.01.18 08:54buy stop9581.001.21391.21341.2189
36612006.01.18 09:01buy9561.001.21241.21191.2174
36622006.01.18 09:02buy9571.001.21341.21291.2184
36632006.01.18 09:02modify9561.001.21241.21281.2174
36642006.01.18 09:03s/l9571.001.21291.21291.2184-50.0011269.51
36652006.01.18 09:04s/l9561.001.21281.21281.217440.0011309.51
36662006.01.18 09:48buy9581.001.21391.21341.2189
36672006.01.18 09:50s/l9581.001.21341.21341.2189-50.0011259.51
36682006.01.18 17:35sell stop9591.001.20861.20911.2036
36692006.01.18 17:35sell stop9601.001.20811.20861.2031
36702006.01.18 17:35sell stop9611.001.20761.20811.2026
36712006.01.18 17:35sell stop9621.001.20711.20761.2021
36722006.01.18 17:35sell stop9631.001.20661.20711.2016
36732006.01.18 17:41sell9591.001.20861.20911.2036
36742006.01.18 17:42sell9601.001.20811.20861.2031
36752006.01.18 17:43s/l9601.001.20861.20861.2031-50.0011209.51
36762006.01.18 17:44modify9591.001.20861.20851.2036
36772006.01.18 17:44sell9611.001.20761.20811.2026
36782006.01.18 17:44modify9591.001.20861.20841.2036
36792006.01.18 17:44modify9591.001.20861.20831.2036
36802006.01.18 17:45modify9591.001.20861.20821.2036
36812006.01.18 17:45modify9591.001.20861.20811.2036
36822006.01.18 17:45modify9591.001.20861.20801.2036
36832006.01.18 17:46s/l9591.001.20801.20801.203660.0011269.51
36842006.01.18 17:46s/l9611.001.20811.20811.2026-50.0011219.51
36852006.01.18 18:08sell9621.001.20711.20761.2021
36862006.01.18 18:09s/l9621.001.20761.20761.2021-50.0011169.51
36872006.01.19 09:35sell9631.001.20661.20711.2016
36882006.01.19 09:37s/l9631.001.20711.20711.2016-50.0011119.51
36892006.01.19 16:55buy stop9641.001.21281.21231.2178
36902006.01.19 16:55buy stop9651.001.21331.21281.2183
36912006.01.19 16:55buy stop9661.001.21381.21331.2188
36922006.01.19 16:55buy stop9671.001.21431.21381.2193
36932006.01.19 16:55buy stop9681.001.21481.21431.2198
36942006.01.20 16:55expiration9641.001.21281.21231.2178
36952006.01.20 16:55expiration9651.001.21331.21281.2183
36962006.01.20 16:55expiration9661.001.21381.21331.2188
36972006.01.20 16:55expiration9671.001.21431.21381.2193
36982006.01.20 16:55expiration9681.001.21481.21431.2198
36992006.01.24 12:40sell stop9691.001.22531.22581.2203
37002006.01.24 12:40sell stop9701.001.22381.22431.2188
37012006.01.25 01:16sell9691.001.22531.22581.2203
37022006.01.25 01:16s/l9691.001.22581.22581.2203-50.0011069.51
37032006.01.25 12:41expiration9701.001.22381.22431.2188
37042006.01.25 15:00sell stop9711.001.22571.22621.2207
37052006.01.25 15:00sell stop9721.001.22421.22471.2192
37062006.01.25 15:51sell9711.001.22571.22621.2207
37072006.01.25 15:51modify9711.001.22571.22561.2207
37082006.01.25 15:52s/l9711.001.22561.22561.220710.0011079.51
37092006.01.25 16:50sell9721.001.22421.22471.2192
37102006.01.25 16:51s/l9721.001.22471.22471.2192-50.0011029.51
37112006.01.27 16:00buy stop9731.001.22291.22241.2279
37122006.01.27 16:00buy stop9741.001.22341.22291.2284
37132006.01.27 16:00buy stop9751.001.22391.22341.2289
37142006.01.27 16:00buy stop9761.001.22441.22391.2294
37152006.01.27 16:00buy stop9771.001.22491.22441.2299
37162006.01.29 23:00expiration9731.001.22291.22241.2279
37172006.01.29 23:00expiration9741.001.22341.22291.2284
37182006.01.29 23:00expiration9751.001.22391.22341.2289
37192006.01.29 23:00expiration9761.001.22441.22391.2294
37202006.01.29 23:00expiration9771.001.22491.22441.2299
37212006.01.31 05:00buy stop9781.001.21091.21041.2159
37222006.01.31 05:00buy stop9791.001.21141.21091.2164
37232006.01.31 05:00buy stop9801.001.21191.21141.2169
37242006.01.31 05:00buy stop9811.001.21241.21191.2174
37252006.01.31 05:00buy stop9821.001.21291.21241.2179
37262006.01.31 08:55buy9781.001.21091.21041.2159
37272006.01.31 08:55s/l9781.001.21041.21041.2159-50.0010979.51
37282006.01.31 09:03buy9791.001.21141.21091.2164
37292006.01.31 09:08s/l9791.001.21091.21091.2164-50.0010929.51
37302006.01.31 13:11buy9801.001.21191.21141.2169
37312006.01.31 13:11buy9811.001.21241.21191.2174
37322006.01.31 13:12s/l9811.001.21191.21191.2174-50.0010879.51
37332006.01.31 13:27modify9801.001.21191.21201.2169
37342006.01.31 13:28buy9821.001.21291.21241.2179
37352006.01.31 13:29modify9801.001.21191.21211.2169
37362006.01.31 13:29modify9801.001.21191.21221.2169
37372006.01.31 13:32s/l9821.001.21241.21241.2179-50.0010829.51
37382006.01.31 13:34s/l9801.001.21221.21221.216930.0010859.51
37392006.02.01 10:08sell stop9831.001.21231.21281.2073
37402006.02.01 10:08sell stop9841.001.21181.21231.2068
37412006.02.01 10:08sell stop9851.001.21131.21181.2063
37422006.02.01 10:08sell stop9861.001.21081.21131.2058
37432006.02.01 10:08sell stop9871.001.21031.21081.2053
37442006.02.01 10:22sell9831.001.21231.21281.2073
37452006.02.01 10:37s/l9831.001.21281.21281.2073-50.0010809.51
37462006.02.01 10:45sell9841.001.21181.21231.2068
37472006.02.01 10:57s/l9841.001.21231.21231.2068-50.0010759.51
37482006.02.01 11:47sell9851.001.21131.21181.2063
37492006.02.01 11:50sell9861.001.21081.21131.2058
37502006.02.01 11:51sell9871.001.21031.21081.2053
37512006.02.01 11:51modify9851.001.21131.21091.2063
37522006.02.01 11:53modify9851.001.21131.21081.2063
37532006.02.01 11:55s/l9851.001.21081.21081.206350.0010809.51
37542006.02.01 11:55s/l9871.001.21081.21081.2053-50.0010759.51
37552006.02.01 11:57s/l9861.001.21131.21131.2058-50.0010709.51
37562006.02.02 16:29buy stop9881.001.21071.21021.2157
37572006.02.02 16:29buy stop9891.001.21121.21071.2162
37582006.02.02 16:29buy stop9901.001.21171.21121.2167
37592006.02.02 16:29buy stop9911.001.21221.21171.2172
37602006.02.03 02:11buy9881.001.21071.21021.2157
37612006.02.03 02:11buy9891.001.21121.21071.2162
37622006.02.03 02:12s/l9891.001.21071.21071.2162-50.0010659.51
37632006.02.03 02:13s/l9881.001.21021.21021.2157-50.0010609.51
37642006.02.03 16:29expiration9901.001.21171.21121.2167
37652006.02.03 16:29expiration9911.001.21221.21171.2172
37662006.02.07 08:50buy stop9921.001.20001.19951.2050
37672006.02.07 08:50buy stop9931.001.20151.20101.2065
37682006.02.07 09:09buy9921.001.20001.19951.2050
37692006.02.07 09:09s/l9921.001.19951.19951.2050-50.0010559.51
37702006.02.07 10:41buy9931.001.20151.20101.2065
37712006.02.07 10:41s/l9931.001.20101.20101.2065-50.0010509.51
37722006.02.07 13:03sell stop9941.001.19631.19681.1913
37732006.02.07 13:03sell stop9951.001.19581.19631.1908
37742006.02.07 13:03sell stop9961.001.19531.19581.1903
37752006.02.07 13:03sell stop9971.001.19481.19531.1898
37762006.02.07 13:22sell9941.001.19631.19681.1913
37772006.02.07 13:22s/l9941.001.19681.19681.1913-50.0010459.51
37782006.02.07 16:39sell9951.001.19581.19631.1908
37792006.02.07 16:41sell9961.001.19531.19581.1903
37802006.02.07 16:42s/l9961.001.19581.19581.1903-50.0010409.51
37812006.02.07 16:50s/l9951.001.19631.19631.1908-50.0010359.51
37822006.02.07 17:01sell9971.001.19481.19531.1898
37832006.02.07 17:03s/l9971.001.19531.19531.1898-50.0010309.51
37842006.02.07 23:00buy stop9981.001.19881.19831.2038
37852006.02.07 23:00buy stop9991.001.19931.19881.2043
37862006.02.07 23:00buy stop10001.001.19981.19931.2048
37872006.02.07 23:00buy stop10011.001.20031.19981.2053
37882006.02.07 23:00buy stop10021.001.20081.20031.2058
37892006.02.07 23:05buy9981.001.19881.19831.2038
37902006.02.07 23:07s/l9981.001.19831.19831.2038-50.0010259.51
37912006.02.07 23:15buy9991.001.19931.19881.2043
37922006.02.07 23:30s/l9991.001.19881.19881.2043-50.0010209.51
37932006.02.08 23:00expiration10001.001.19981.19931.2048
37942006.02.08 23:00expiration10011.001.20031.19981.2053
37952006.02.08 23:00expiration10021.001.20081.20031.2058
37962006.02.09 01:02buy stop10031.001.19721.19671.2022
37972006.02.09 01:02buy stop10041.001.19771.19721.2027
37982006.02.09 01:02buy stop10051.001.19821.19771.2032
37992006.02.09 01:02buy stop10061.001.19871.19821.2037
38002006.02.09 01:02buy stop10071.001.19921.19871.2042
38012006.02.09 01:41buy10031.001.19721.19671.2022
38022006.02.09 01:51buy10041.001.19771.19721.2027
38032006.02.09 01:52modify10031.001.19721.19731.2022
38042006.02.09 01:52buy10051.001.19821.19771.2032
38052006.02.09 01:52modify10031.001.19721.19741.2022
38062006.02.09 01:52s/l10051.001.19771.19771.2032-50.0010159.51
38072006.02.09 01:53modify10031.001.19721.19761.2022
38082006.02.09 01:53modify10031.001.19721.19771.2022
38092006.02.09 01:54s/l10031.001.19771.19771.202250.0010209.51
38102006.02.09 01:58modify10041.001.19771.19781.2027
38112006.02.09 01:58modify10041.001.19771.19791.2027
38122006.02.09 01:58buy10061.001.19871.19821.2037
38132006.02.09 01:58modify10041.001.19771.19801.2027
38142006.02.09 02:00buy10071.001.19921.19871.2042
38152006.02.09 02:00modify10041.001.19771.19861.2027
38162006.02.09 02:01modify10041.001.19771.19871.2027
38172006.02.09 02:03s/l10041.001.19871.19871.2027100.0010309.51
38182006.02.09 02:04s/l10071.001.19871.19871.2042-50.0010259.51
38192006.02.09 02:04s/l10061.001.19821.19821.2037-50.0010209.51
38202006.02.09 16:04sell stop10081.001.19551.19601.1905
38212006.02.09 16:04sell stop10091.001.19401.19451.1890
38222006.02.09 16:06sell10081.001.19551.19601.1905
38232006.02.09 16:06modify10081.001.19551.19541.1905
38242006.02.09 16:07s/l10081.001.19541.19541.190510.0010219.51
38252006.02.10 16:04expiration10091.001.19401.19451.1890
38262006.02.10 16:31sell stop10101.001.19351.19401.1885
38272006.02.10 16:31sell stop10111.001.19201.19251.1870
38282006.02.10 16:32sell10101.001.19351.19401.1885
38292006.02.10 16:33s/l10101.001.19401.19401.1885-50.0010169.51
38302006.02.10 16:53sell10111.001.19201.19251.1870
38312006.02.10 16:54modify10111.001.19201.19181.1870
38322006.02.10 16:54modify10111.001.19201.19151.1870
38332006.02.10 16:55modify10111.001.19201.19141.1870
38342006.02.10 17:00s/l10111.001.19141.19141.187060.0010229.51
38352006.02.13 20:35buy stop10121.001.19251.19201.1975
38362006.02.13 20:35buy stop10131.001.19351.19301.1985
38372006.02.13 20:35buy stop10141.001.19401.19351.1990
38382006.02.14 07:15buy10121.001.19251.19201.1975
38392006.02.14 07:16s/l10121.001.19201.19201.1975-50.0010179.51
38402006.02.14 20:35expiration10131.001.19351.19301.1985
38412006.02.14 20:35expiration10141.001.19401.19351.1990
38422006.02.14 20:37buy stop10151.001.19201.19151.1970
38432006.02.14 20:37buy stop10161.001.19351.19301.1985
38442006.02.14 21:48buy10151.001.19201.19151.1970
38452006.02.14 21:53s/l10151.001.19151.19151.1970-50.0010129.51
38462006.02.15 15:00buy10161.001.19351.19301.1985
38472006.02.15 15:00s/l10161.001.19301.19301.1985-50.0010079.51
38482006.02.15 16:36sell stop10171.001.18881.18931.1838
38492006.02.15 16:36sell stop10181.001.18781.18831.1828
38502006.02.15 16:36sell stop10191.001.18731.18781.1823
38512006.02.15 16:44sell10171.001.18881.18931.1838
38522006.02.15 16:45s/l10171.001.18931.18931.1838-50.0010029.51
38532006.02.15 17:49sell10181.001.18781.18831.1828
38542006.02.15 17:51sell10191.001.18731.18781.1823
38552006.02.15 17:52s/l10191.001.18781.18781.1823-50.009979.51
38562006.02.15 17:58s/l10181.001.18831.18831.1828-50.009929.51
38572006.02.16 17:06buy stop10201.001.19051.19001.1955
38582006.02.16 17:06buy stop10211.001.19151.19101.1965
38592006.02.16 17:06buy stop10221.001.19201.19151.1970
38602006.02.16 22:24buy10201.001.19051.19001.1955
38612006.02.16 22:25s/l10201.001.19001.19001.1955-50.009879.51
38622006.02.17 00:50buy10211.001.19151.19101.1965
38632006.02.17 00:51s/l10211.001.19101.19101.1965-50.009829.51
38642006.02.17 16:13buy10221.001.19201.19151.1970
38652006.02.17 16:15s/l10221.001.19151.19151.1970-50.009779.51
38662006.02.17 16:15buy stop10231.001.19281.19231.1978
38672006.02.17 16:15buy stop10241.001.19331.19281.1983
38682006.02.17 16:15buy stop10251.001.19381.19331.1988
38692006.02.17 16:15buy stop10261.001.19431.19381.1993
38702006.02.17 16:20buy10231.001.19281.19231.1978
38712006.02.17 16:21buy10241.001.19331.19281.1983
38722006.02.17 16:21s/l10241.001.19281.19281.1983-50.009729.51
38732006.02.17 16:23s/l10231.001.19231.19231.1978-50.009679.51
38742006.02.17 16:31buy10251.001.19381.19331.1988
38752006.02.17 16:34s/l10251.001.19331.19331.1988-50.009629.51
38762006.02.17 16:36buy10261.001.19431.19381.1993
38772006.02.17 16:37s/l10261.001.19381.19381.1993-50.009579.51
38782006.02.17 16:37buy stop10271.001.19461.19411.1996
38792006.02.17 16:37buy stop10281.001.19511.19461.2001
38802006.02.17 16:37buy stop10291.001.19561.19511.2006
38812006.02.17 16:37buy stop10301.001.19611.19561.2011
38822006.02.17 16:37buy stop10311.001.19661.19611.2016
38832006.02.19 23:00expiration10271.001.19461.19411.1996
38842006.02.19 23:00expiration10281.001.19511.19461.2001
38852006.02.19 23:00expiration10291.001.19561.19511.2006
38862006.02.19 23:00expiration10301.001.19611.19561.2011
38872006.02.19 23:00expiration10311.001.19661.19611.2016
38882006.02.21 00:00sell stop10321.001.19241.19291.1874
38892006.02.21 00:00sell stop10331.001.19191.19241.1869
38902006.02.21 00:00sell stop10341.001.19141.19191.1864
38912006.02.21 00:00sell stop10351.001.19091.19141.1859
38922006.02.21 00:18sell10321.001.19241.19291.1874
38932006.02.21 00:19s/l10321.001.19291.19291.1874-50.009529.51
38942006.02.21 03:39sell10331.001.19191.19241.1869
38952006.02.21 03:42s/l10331.001.19241.19241.1869-50.009479.51
38962006.02.21 04:13sell10341.001.19141.19191.1864
38972006.02.21 04:14s/l10341.001.19191.19191.1864-50.009429.51
38982006.02.21 08:28sell10351.001.19091.19141.1859
38992006.02.21 08:29s/l10351.001.19141.19141.1859-50.009379.51
39002006.02.21 20:27buy stop10361.001.19411.19361.1991
39012006.02.21 20:27buy stop10371.001.19511.19461.2001
39022006.02.21 20:27buy stop10381.001.19561.19511.2006
39032006.02.22 20:27expiration10361.001.19411.19361.1991
39042006.02.22 20:27expiration10371.001.19511.19461.2001
39052006.02.22 20:27expiration10381.001.19561.19511.2006
39062006.02.22 22:02buy stop10391.001.19121.19071.1962
39072006.02.22 22:02buy stop10401.001.19171.19121.1967
39082006.02.22 22:02buy stop10411.001.19221.19171.1972
39092006.02.22 22:02buy stop10421.001.19271.19221.1977
39102006.02.22 22:02buy stop10431.001.19321.19271.1982
39112006.02.22 22:14buy10391.001.19121.19071.1962
39122006.02.23 00:18buy10401.001.19171.19121.1967
39132006.02.23 00:41s/l10401.001.19121.19121.1967-50.009329.51
39142006.02.23 01:11s/l10391.001.19071.19071.1962-59.779269.74
39152006.02.23 10:10buy10411.001.19221.19171.1972
39162006.02.23 10:11buy10421.001.19271.19221.1977
39172006.02.23 10:12buy10431.001.19321.19271.1982
39182006.02.23 10:12modify10411.001.19221.19261.1972
39192006.02.23 10:13s/l10411.001.19261.19261.197240.009309.74
39202006.02.23 10:13s/l10431.001.19271.19271.1982-50.009259.74
39212006.02.23 10:15modify10421.001.19271.19281.1977
39222006.02.23 10:15modify10421.001.19271.19291.1977
39232006.02.23 10:15modify10421.001.19271.19301.1977
39242006.02.23 10:15modify10421.001.19271.19311.1977
39252006.02.23 10:15modify10421.001.19271.19321.1977
39262006.02.23 10:16modify10421.001.19271.19331.1977
39272006.02.23 10:17s/l10421.001.19331.19331.197760.009319.74
39282006.02.23 21:17sell stop10441.001.19051.19101.1855
39292006.02.23 21:17sell stop10451.001.19001.19051.1850
39302006.02.23 21:17sell stop10461.001.18951.19001.1845
39312006.02.23 21:17sell stop10471.001.18901.18951.1840
39322006.02.24 09:06sell10441.001.19051.19101.1855
39332006.02.24 09:08sell10451.001.19001.19051.1850
39342006.02.24 09:08s/l10451.001.19051.19051.1850-50.009269.74
39352006.02.24 09:14sell10461.001.18951.19001.1845
39362006.02.24 09:14modify10441.001.19051.19031.1855
39372006.02.24 09:14modify10441.001.19051.19021.1855
39382006.02.24 09:14modify10441.001.19051.19011.1855
39392006.02.24 09:14s/l10461.001.19001.19001.1845-50.009219.74
39402006.02.24 09:14s/l10441.001.19011.19011.185540.009259.74
39412006.02.24 09:28sell10471.001.18901.18951.1840
39422006.02.24 09:29s/l10471.001.18951.18951.1840-50.009209.74
39432006.02.28 05:00buy stop10481.001.18691.18641.1919
39442006.02.28 05:00buy stop10491.001.18741.18691.1924
39452006.02.28 05:00buy stop10501.001.18791.18741.1929
39462006.02.28 05:00buy stop10511.001.18841.18791.1934
39472006.02.28 05:00buy stop10521.001.18891.18841.1939
39482006.02.28 07:11buy10481.001.18691.18641.1919
39492006.02.28 07:11s/l10481.001.18641.18641.1919-50.009159.74
39502006.02.28 10:15buy10491.001.18741.18691.1924
39512006.02.28 10:27buy10501.001.18791.18741.1929
39522006.02.28 10:31s/l10501.001.18741.18741.1929-50.009109.74
39532006.02.28 11:13modify10491.001.18741.18751.1924
39542006.02.28 11:14buy10511.001.18841.18791.1934
39552006.02.28 11:14modify10491.001.18741.18761.1924
39562006.02.28 11:15s/l10511.001.18791.18791.1934-50.009059.74
39572006.02.28 11:17s/l10491.001.18761.18761.192420.009079.74
39582006.02.28 11:38buy10521.001.18891.18841.1939
39592006.02.28 11:38s/l10521.001.18841.18841.1939-50.009029.74
39602006.03.01 17:52sell stop10531.001.18921.18971.1842
39612006.03.01 17:52sell stop10541.001.18771.18821.1827
39622006.03.01 18:00sell10531.001.18921.18971.1842
39632006.03.01 18:02s/l10531.001.18971.18971.1842-50.008979.74
39642006.03.02 17:52expiration10541.001.18771.18821.1827
39652006.03.06 11:53sell stop10551.001.20241.20291.1974
39662006.03.06 11:53sell stop10561.001.20191.20241.1969
39672006.03.06 11:53sell stop10571.001.20141.20191.1964
39682006.03.06 11:53sell stop10581.001.20091.20141.1959
39692006.03.06 11:53sell stop10591.001.20041.20091.1954
39702006.03.06 13:32sell10551.001.20241.20291.1974
39712006.03.06 13:40sell10561.001.20191.20241.1969
39722006.03.06 13:42modify10551.001.20241.20231.1974
39732006.03.06 13:54s/l10551.001.20231.20231.197410.008989.74
39742006.03.06 13:58s/l10561.001.20241.20241.1969-50.008939.74
39752006.03.06 14:31sell10571.001.20141.20191.1964
39762006.03.06 14:32s/l10571.001.20191.20191.1964-50.008889.74
39772006.03.06 14:38sell10581.001.20091.20141.1959
39782006.03.06 14:39s/l10581.001.20141.20141.1959-50.008839.74
39792006.03.06 17:23sell10591.001.20041.20091.1954
39802006.03.06 17:34s/l10591.001.20091.20091.1954-50.008789.74
39812006.03.08 09:00buy stop10601.001.19301.19251.1980
39822006.03.08 09:00buy stop10611.001.19351.19301.1985
39832006.03.08 09:00buy stop10621.001.19401.19351.1990
39842006.03.08 09:00buy stop10631.001.19451.19401.1995
39852006.03.08 10:52buy10601.001.19301.19251.1980
39862006.03.08 10:53s/l10601.001.19251.19251.1980-50.008739.74
39872006.03.08 11:04buy10611.001.19351.19301.1985
39882006.03.08 11:06buy10621.001.19401.19351.1990
39892006.03.08 11:10s/l10621.001.19351.19351.1990-50.008689.74
39902006.03.08 11:30s/l10611.001.19301.19301.1985-50.008639.74
39912006.03.09 02:24buy10631.001.19451.19401.1995
39922006.03.09 02:24s/l10631.001.19401.19401.1995-50.008589.74
39932006.03.09 14:13sell stop10641.001.19111.19161.1861
39942006.03.09 14:13sell stop10651.001.18961.19011.1846
39952006.03.09 14:52sell10641.001.19111.19161.1861
39962006.03.09 14:58s/l10641.001.19161.19161.1861-50.008539.74
39972006.03.10 01:03sell10651.001.18961.19011.1846
39982006.03.10 01:07s/l10651.001.19011.19011.1846-50.008489.74
39992006.03.10 08:27buy stop10661.001.19291.19241.1979
40002006.03.10 08:27buy stop10671.001.19341.19291.1984
40012006.03.10 08:27buy stop10681.001.19391.19341.1989
40022006.03.10 08:27buy stop10691.001.19441.19391.1994
40032006.03.10 08:36buy10661.001.19291.19241.1979
40042006.03.10 08:36s/l10661.001.19241.19241.1979-50.008439.74
40052006.03.12 23:00expiration10671.001.19341.19291.1984
40062006.03.12 23:00expiration10681.001.19391.19341.1989
40072006.03.12 23:00expiration10691.001.19441.19391.1994
40082006.03.13 14:13sell stop10701.001.19101.19151.1860
40092006.03.13 14:13sell stop10711.001.19001.19051.1850
40102006.03.13 14:13sell stop10721.001.18951.19001.1845
40112006.03.14 14:13expiration10701.001.19101.19151.1860
40122006.03.14 14:13expiration10711.001.19001.19051.1850
40132006.03.14 14:13expiration10721.001.18951.19001.1845
40142006.03.14 14:24buy stop10731.001.19701.19651.2020
40152006.03.14 14:24buy stop10741.001.19751.19701.2025
40162006.03.14 14:24buy stop10751.001.19801.19751.2030
40172006.03.14 14:24buy stop10761.001.19851.19801.2035
40182006.03.14 14:30buy10731.001.19701.19651.2020
40192006.03.14 14:30s/l10731.001.19651.19651.2020-50.008389.74
40202006.03.14 15:48buy10741.001.19751.19701.2025
40212006.03.14 15:50buy10751.001.19801.19751.2030
40222006.03.14 15:51s/l10751.001.19751.19751.2030-50.008339.74
40232006.03.14 15:54buy10761.001.19851.19801.2035
40242006.03.14 15:54modify10741.001.19751.19771.2025
40252006.03.14 15:54modify10741.001.19751.19791.2025
40262006.03.14 15:55modify10741.001.19751.19801.2025
40272006.03.14 16:00modify10741.001.19751.19861.2025
40282006.03.14 16:01modify10741.001.19751.19871.2025
40292006.03.14 16:01modify10741.001.19751.19881.2025
40302006.03.14 16:01modify10741.001.19751.19901.2025
40312006.03.14 16:02modify10741.001.19751.19911.2025
40322006.03.14 16:02modify10741.001.19751.19921.2025
40332006.03.14 16:02modify10761.001.19851.19911.2035
40342006.03.14 16:03modify10761.001.19851.19921.2035
40352006.03.14 16:03modify10741.001.19751.19931.2025
40362006.03.14 16:03modify10741.001.19751.19941.2025
40372006.03.14 16:03modify10741.001.19751.19951.2025
40382006.03.14 16:03modify10741.001.19751.19961.2025
40392006.03.14 16:03modify10761.001.19851.19951.2035
40402006.03.14 16:04modify10761.001.19851.19961.2035
40412006.03.14 16:05s/l10741.001.19961.19961.2025210.008549.74
40422006.03.14 16:05s/l10761.001.19961.19961.2035110.008659.74
40432006.03.16 08:12sell stop10771.001.20251.20301.1975
40442006.03.16 08:12sell stop10781.001.20201.20251.1970
40452006.03.16 08:12sell stop10791.001.20151.20201.1965
40462006.03.16 08:12sell stop10801.001.20101.20151.1960
40472006.03.17 08:12expiration10771.001.20251.20301.1975
40482006.03.17 08:12expiration10781.001.20201.20251.1970
40492006.03.17 08:12expiration10791.001.20151.20201.1965
40502006.03.17 08:12expiration10801.001.20101.20151.1960
40512006.03.20 05:35sell stop10811.001.21561.21611.2106
40522006.03.20 05:35sell stop10821.001.21411.21461.2091
40532006.03.20 15:49sell10811.001.21561.21611.2106
40542006.03.20 15:49s/l10811.001.21611.21611.2106-50.008609.74
40552006.03.21 01:27sell10821.001.21411.21461.2091
40562006.03.21 01:27modify10821.001.21411.21391.2091
40572006.03.21 01:28s/l10821.001.21391.21391.209120.008629.74
40582006.03.21 14:33buy stop10831.001.21711.21661.2221
40592006.03.21 14:33buy stop10841.001.21761.21711.2226
40602006.03.21 14:33buy stop10851.001.21811.21761.2231
40612006.03.21 14:33buy stop10861.001.21861.21811.2236
40622006.03.21 14:33buy stop10871.001.21911.21861.2241
40632006.03.22 14:33expiration10831.001.21711.21661.2221
40642006.03.22 14:33expiration10841.001.21761.21711.2226
40652006.03.22 14:33expiration10851.001.21811.21761.2231
40662006.03.22 14:33expiration10861.001.21861.21811.2236
40672006.03.22 14:33expiration10871.001.21911.21861.2241
40682006.03.24 16:06buy stop10881.001.20221.20171.2072
40692006.03.24 16:06buy stop10891.001.20321.20271.2082
40702006.03.24 16:06buy stop10901.001.20371.20321.2087
40712006.03.24 16:17buy10881.001.20221.20171.2072
40722006.03.24 16:18s/l10881.001.20171.20171.2072-50.008579.74
40732006.03.24 17:31buy10891.001.20321.20271.2082
40742006.03.24 17:31s/l10891.001.20271.20271.2082-50.008529.74
40752006.03.24 17:48buy10901.001.20371.20321.2087
40762006.03.24 17:55s/l10901.001.20321.20321.2087-50.008479.74
40772006.03.27 15:11sell stop10911.001.20101.20151.1960
40782006.03.27 15:11sell stop10921.001.20001.20051.1950
40792006.03.27 15:11sell stop10931.001.19951.20001.1945
40802006.03.27 18:22sell10911.001.20101.20151.1960
40812006.03.27 18:25s/l10911.001.20151.20151.1960-50.008429.74
40822006.03.28 03:41sell10921.001.20001.20051.1950
40832006.03.28 03:44s/l10921.001.20051.20051.1950-50.008379.74
40842006.03.28 05:50sell10931.001.19951.20001.1945
40852006.03.28 05:54s/l10931.001.20001.20001.1945-50.008329.74
40862006.03.28 09:51buy stop10941.001.20311.20261.2081
40872006.03.28 09:51buy stop10951.001.20361.20311.2086
40882006.03.28 09:51buy stop10961.001.20411.20361.2091
40892006.03.28 09:51buy stop10971.001.20461.20411.2096
40902006.03.28 09:51buy stop10981.001.20511.20461.2101
40912006.03.28 10:00buy10941.001.20311.20261.2081
40922006.03.28 10:00buy10951.001.20361.20311.2086
40932006.03.28 10:00modify10941.001.20311.20321.2081
40942006.03.28 10:00buy10961.001.20411.20361.2091
40952006.03.28 10:00modify10941.001.20311.20341.2081
40962006.03.28 10:00modify10941.001.20311.20371.2081
40972006.03.28 10:01modify10951.001.20361.20371.2086
40982006.03.28 10:01buy10971.001.20461.20411.2096
40992006.03.28 10:01modify10941.001.20311.20381.2081
41002006.03.28 10:01modify10941.001.20311.20401.2081
41012006.03.28 10:01modify10941.001.20311.20411.2081
41022006.03.28 10:02modify10951.001.20361.20401.2086
41032006.03.28 10:02modify10951.001.20361.20411.2086
41042006.03.28 10:02buy10981.001.20511.20461.2101
41052006.03.28 10:03modify10941.001.20311.20481.2081
41062006.03.28 10:03modify10941.001.20311.20491.2081
41072006.03.28 10:03modify10951.001.20361.20481.2086
41082006.03.28 10:03modify10961.001.20411.20471.2091
41092006.03.28 10:04s/l10941.001.20491.20491.2081180.008509.74
41102006.03.28 10:04modify10971.001.20461.20471.2096
41112006.03.28 10:04modify10961.001.20411.20481.2091
41122006.03.28 10:04modify10951.001.20361.20491.2086
41132006.03.28 10:04modify10971.001.20461.20481.2096
41142006.03.28 10:05modify10961.001.20411.20491.2091
41152006.03.28 10:05s/l10951.001.20491.20491.2086130.008639.74
41162006.03.28 10:05s/l10961.001.20491.20491.209180.008719.74
41172006.03.28 10:05s/l10971.001.20481.20481.209620.008739.74
41182006.03.28 10:06s/l10981.001.20461.20461.2101-50.008689.74
41192006.03.28 21:24sell stop10991.001.20041.20091.1954
41202006.03.28 21:24sell stop11001.001.19991.20041.1949
41212006.03.28 21:24sell stop11011.001.19941.19991.1944
41222006.03.28 21:24sell stop11021.001.19891.19941.1939
41232006.03.28 21:24sell stop11031.001.19841.19891.1934
41242006.03.28 21:36sell10991.001.20041.20091.1954
41252006.03.28 21:37s/l10991.001.20091.20091.1954-50.008639.74
41262006.03.28 21:52sell11001.001.19991.20041.1949
41272006.03.28 21:53s/l11001.001.20041.20041.1949-50.008589.74
41282006.03.28 23:54sell11011.001.19941.19991.1944
41292006.03.28 23:55s/l11011.001.19991.19991.1944-50.008539.74