|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Okres
|1 Godzina (H1) 2005.01.03 00:00 - 2006.03.29 00:00 (2005.01.01 - 2006.03.29)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parametry
|TakeProfit=50; StopLoss=5; TrailingStop=5; slippage=3; Lots=1; Level=5; Step=5; Size=5; Expiration=86400; CurBar=0;
|Słupki w tescie
|17148
|Ticks modelled
|1020609
|Modelling quality
|90.00%
|Depozyt początkowy
|10000.00
|Total net profit
|-1460.26
|Gross profit
|25899.94
|Gross loss
|-27360.20
|Profit factor
|0.95
|Przewidywany zysk
|-1.75
|Absolute drawdown
|1670.26
|Maximal drawdown (%)
|5100.07 (38.0%)
|Transakcji w sumie
|834
|Short positions (won %)
|400 (32.50%)
|Long positions (won %)
|434 (36.18%)
|Profit trades (% of total)
|287 (34.41%)
|Loss trades (% of total)
|547 (65.59%)
|Największy
|profit trade
|500.00
|loss trade
|-59.77
|Average
|profit trade
|90.24
|loss trade
|-50.02
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|6 (749.99)
|consecutive losses (loss in money)
|19 (-959.77)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|2000.00 (4)
|consecutive loss (count of losses)
|-959.77 (19)
|Średni
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|3
|#
|Czas
|Typ
|Zlecenie
|Loty
|Cena
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance:
|1
|2005.01.07 11:00
|buy stop
|1
|1.00
|1.3215
|1.3210
|1.3265
|2
|2005.01.07 11:00
|buy stop
|2
|1.00
|1.3225
|1.3220
|1.3275
|3
|2005.01.07 11:00
|buy stop
|3
|1.00
|1.3230
|1.3225
|1.3280
|4
|2005.01.07 11:00
|buy
|1
|1.00
|1.3215
|1.3210
|1.3265
|5
|2005.01.07 11:00
|buy
|2
|1.00
|1.3225
|1.3220
|1.3275
|6
|2005.01.07 11:00
|modify
|1
|1.00
|1.3215
|1.3219
|1.3265
|7
|2005.01.07 11:00
|buy
|3
|1.00
|1.3230
|1.3225
|1.3280
|8
|2005.01.07 11:00
|modify
|1
|1.00
|1.3215
|1.3223
|1.3265
|9
|2005.01.07 11:00
|modify
|1
|1.00
|1.3215
|1.3224
|1.3265
|10
|2005.01.07 11:00
|modify
|1
|1.00
|1.3215
|1.3225
|1.3265
|11
|2005.01.07 11:01
|modify
|1
|1.00
|1.3215
|1.3225
|1.3265
|12
|2005.01.07 11:01
|modify
|1
|1.00
|1.3215
|1.3226
|1.3265
|13
|2005.01.07 11:06
|s/l
|1
|1.00
|1.3226
|1.3226
|1.3265
|110.00
|10110.00
|14
|2005.01.07 11:06
|s/l
|3
|1.00
|1.3225
|1.3225
|1.3280
|-50.00
|10060.00
|15
|2005.01.07 11:10
|modify
|2
|1.00
|1.3225
|1.3226
|1.3275
|16
|2005.01.07 11:11
|modify
|2
|1.00
|1.3225
|1.3226
|1.3275
|17
|2005.01.07 11:12
|modify
|2
|1.00
|1.3225
|1.3227
|1.3275
|18
|2005.01.07 11:12
|modify
|2
|1.00
|1.3225
|1.3228
|1.3275
|19
|2005.01.07 11:12
|modify
|2
|1.00
|1.3225
|1.3229
|1.3275
|20
|2005.01.07 11:13
|modify
|2
|1.00
|1.3225
|1.3230
|1.3275
|21
|2005.01.07 11:13
|modify
|2
|1.00
|1.3225
|1.3233
|1.3275
|22
|2005.01.07 11:16
|modify
|2
|1.00
|1.3225
|1.3236
|1.3275
|23
|2005.01.07 11:18
|modify
|2
|1.00
|1.3225
|1.3236
|1.3275
|24
|2005.01.07 11:18
|modify
|2
|1.00
|1.3225
|1.3237
|1.3275
|25
|2005.01.07 11:27
|modify
|2
|1.00
|1.3225
|1.3237
|1.3275
|26
|2005.01.07 11:28
|s/l
|2
|1.00
|1.3237
|1.3237
|1.3275
|120.00
|10180.00
|27
|2005.01.07 11:28
|buy stop
|4
|1.00
|1.3250
|1.3245
|1.3300
|28
|2005.01.07 11:28
|buy stop
|5
|1.00
|1.3265
|1.3260
|1.3315
|29
|2005.01.10 00:00
|expiration
|4
|1.00
|1.3250
|1.3245
|1.3300
|30
|2005.01.10 00:00
|expiration
|5
|1.00
|1.3265
|1.3260
|1.3315
|31
|2005.01.10 13:00
|buy stop
|6
|1.00
|1.3121
|1.3116
|1.3171
|32
|2005.01.10 13:00
|buy stop
|7
|1.00
|1.3126
|1.3121
|1.3176
|33
|2005.01.10 13:00
|buy stop
|8
|1.00
|1.3131
|1.3126
|1.3181
|34
|2005.01.10 13:00
|buy stop
|9
|1.00
|1.3136
|1.3131
|1.3186
|35
|2005.01.10 13:00
|buy stop
|10
|1.00
|1.3141
|1.3136
|1.3191
|36
|2005.01.11 02:00
|buy
|6
|1.00
|1.3121
|1.3116
|1.3171
|37
|2005.01.11 02:00
|s/l
|6
|1.00
|1.3116
|1.3116
|1.3171
|-50.00
|10130.00
|38
|2005.01.11 03:05
|buy
|7
|1.00
|1.3126
|1.3121
|1.3176
|39
|2005.01.11 04:00
|buy
|8
|1.00
|1.3131
|1.3126
|1.3181
|40
|2005.01.11 04:03
|s/l
|8
|1.00
|1.3126
|1.3126
|1.3181
|-50.00
|10080.00
|41
|2005.01.11 05:01
|modify
|7
|1.00
|1.3126
|1.3127
|1.3176
|42
|2005.01.11 05:10
|s/l
|7
|1.00
|1.3127
|1.3127
|1.3176
|10.00
|10090.00
|43
|2005.01.11 06:39
|buy
|9
|1.00
|1.3136
|1.3131
|1.3186
|44
|2005.01.11 06:56
|s/l
|9
|1.00
|1.3131
|1.3131
|1.3186
|-50.00
|10040.00
|45
|2005.01.11 08:15
|buy
|10
|1.00
|1.3141
|1.3136
|1.3191
|46
|2005.01.11 08:18
|s/l
|10
|1.00
|1.3136
|1.3136
|1.3191
|-50.00
|9990.00
|47
|2005.01.11 22:00
|sell stop
|11
|1.00
|1.3112
|1.3117
|1.3062
|48
|2005.01.11 22:00
|sell stop
|12
|1.00
|1.3107
|1.3112
|1.3057
|49
|2005.01.11 22:00
|sell stop
|13
|1.00
|1.3102
|1.3107
|1.3052
|50
|2005.01.11 22:00
|sell stop
|14
|1.00
|1.3097
|1.3102
|1.3047
|51
|2005.01.11 22:02
|sell
|11
|1.00
|1.3112
|1.3117
|1.3062
|52
|2005.01.11 22:53
|sell
|12
|1.00
|1.3107
|1.3112
|1.3057
|53
|2005.01.11 22:59
|s/l
|12
|1.00
|1.3112
|1.3112
|1.3057
|-50.00
|9940.00
|54
|2005.01.11 23:16
|s/l
|11
|1.00
|1.3117
|1.3117
|1.3062
|-50.00
|9890.00
|55
|2005.01.12 00:34
|sell
|13
|1.00
|1.3102
|1.3107
|1.3052
|56
|2005.01.12 00:35
|s/l
|13
|1.00
|1.3107
|1.3107
|1.3052
|-50.00
|9840.00
|57
|2005.01.12 10:00
|sell
|14
|1.00
|1.3097
|1.3102
|1.3047
|58
|2005.01.12 10:01
|modify
|14
|1.00
|1.3097
|1.3093
|1.3047
|59
|2005.01.12 10:03
|s/l
|14
|1.00
|1.3093
|1.3093
|1.3047
|39.99
|9879.99
|60
|2005.01.12 14:00
|buy stop
|15
|1.00
|1.3138
|1.3133
|1.3188
|61
|2005.01.12 14:00
|buy stop
|16
|1.00
|1.3143
|1.3138
|1.3193
|62
|2005.01.12 14:00
|buy stop
|17
|1.00
|1.3148
|1.3143
|1.3198
|63
|2005.01.12 14:00
|buy stop
|18
|1.00
|1.3153
|1.3148
|1.3203
|64
|2005.01.12 14:00
|buy
|15
|1.00
|1.3138
|1.3133
|1.3188
|65
|2005.01.12 14:00
|buy
|16
|1.00
|1.3143
|1.3138
|1.3193
|66
|2005.01.12 14:00
|buy
|17
|1.00
|1.3148
|1.3143
|1.3198
|67
|2005.01.12 14:00
|buy
|18
|1.00
|1.3153
|1.3148
|1.3203
|68
|2005.01.12 14:00
|modify
|15
|1.00
|1.3138
|1.3147
|1.3188
|69
|2005.01.12 14:00
|modify
|15
|1.00
|1.3138
|1.3148
|1.3188
|70
|2005.01.12 14:00
|modify
|15
|1.00
|1.3138
|1.3149
|1.3188
|71
|2005.01.12 14:00
|modify
|16
|1.00
|1.3143
|1.3148
|1.3193
|72
|2005.01.12 14:02
|s/l
|15
|1.00
|1.3149
|1.3149
|1.3188
|110.00
|9989.99
|73
|2005.01.12 14:02
|s/l
|16
|1.00
|1.3148
|1.3148
|1.3193
|50.00
|10039.99
|74
|2005.01.12 14:02
|s/l
|18
|1.00
|1.3148
|1.3148
|1.3203
|-50.00
|9989.99
|75
|2005.01.12 14:04
|s/l
|17
|1.00
|1.3143
|1.3143
|1.3198
|-50.00
|9939.99
|76
|2005.01.12 14:04
|buy stop
|19
|1.00
|1.3156
|1.3151
|1.3206
|77
|2005.01.12 14:04
|buy stop
|20
|1.00
|1.3161
|1.3156
|1.3211
|78
|2005.01.12 14:04
|buy stop
|21
|1.00
|1.3166
|1.3161
|1.3216
|79
|2005.01.12 14:04
|buy stop
|22
|1.00
|1.3171
|1.3166
|1.3221
|80
|2005.01.12 14:59
|buy
|19
|1.00
|1.3156
|1.3151
|1.3206
|81
|2005.01.12 15:00
|buy
|20
|1.00
|1.3161
|1.3156
|1.3211
|82
|2005.01.12 15:00
|buy
|21
|1.00
|1.3166
|1.3161
|1.3216
|83
|2005.01.12 15:00
|modify
|19
|1.00
|1.3156
|1.3162
|1.3206
|84
|2005.01.12 15:00
|buy
|22
|1.00
|1.3171
|1.3166
|1.3221
|85
|2005.01.12 15:00
|modify
|19
|1.00
|1.3156
|1.3176
|1.3206
|86
|2005.01.12 15:00
|t/p
|19
|1.00
|1.3206
|1.3176
|1.3206
|500.00
|10439.99
|87
|2005.01.12 15:00
|modify
|20
|1.00
|1.3161
|1.3205
|1.3211
|88
|2005.01.12 15:00
|t/p
|20
|1.00
|1.3211
|1.3205
|1.3211
|500.00
|10939.99
|89
|2005.01.12 15:00
|t/p
|21
|1.00
|1.3216
|1.3161
|1.3216
|500.00
|11439.99
|90
|2005.01.12 15:00
|t/p
|22
|1.00
|1.3221
|1.3166
|1.3221
|500.00
|11939.99
|91
|2005.01.13 15:00
|sell stop
|23
|1.00
|1.3216
|1.3221
|1.3166
|92
|2005.01.13 15:00
|sell stop
|24
|1.00
|1.3211
|1.3216
|1.3161
|93
|2005.01.13 15:00
|sell stop
|25
|1.00
|1.3206
|1.3211
|1.3156
|94
|2005.01.13 15:00
|sell stop
|26
|1.00
|1.3201
|1.3206
|1.3151
|95
|2005.01.13 15:00
|sell stop
|27
|1.00
|1.3196
|1.3201
|1.3146
|96
|2005.01.13 15:16
|sell
|23
|1.00
|1.3216
|1.3221
|1.3166
|97
|2005.01.13 15:18
|sell
|24
|1.00
|1.3211
|1.3216
|1.3161
|98
|2005.01.13 15:18
|s/l
|24
|1.00
|1.3216
|1.3216
|1.3161
|-50.00
|11889.99
|99
|2005.01.13 15:19
|s/l
|23
|1.00
|1.3221
|1.3221
|1.3166
|-50.00
|11839.99
|100
|2005.01.13 16:00
|sell
|25
|1.00
|1.3206
|1.3211
|1.3156
|101
|2005.01.13 16:03
|s/l
|25
|1.00
|1.3211
|1.3211
|1.3156
|-50.00
|11789.99
|102
|2005.01.13 16:06
|sell
|26
|1.00
|1.3201
|1.3206
|1.3151
|103
|2005.01.13 16:07
|s/l
|26
|1.00
|1.3206
|1.3206
|1.3151
|-50.00
|11739.99
|104
|2005.01.14 03:00
|sell
|27
|1.00
|1.3196
|1.3201
|1.3146
|105
|2005.01.14 03:01
|modify
|27
|1.00
|1.3196
|1.3194
|1.3146
|106
|2005.01.14 03:03
|modify
|27
|1.00
|1.3196
|1.3193
|1.3146
|107
|2005.01.14 03:04
|modify
|27
|1.00
|1.3196
|1.3192
|1.3146
|108
|2005.01.14 03:59
|modify
|27
|1.00
|1.3196
|1.3191
|1.3146
|109
|2005.01.14 03:59
|s/l
|27
|1.00
|1.3191
|1.3191
|1.3146
|50.00
|11789.99
|110
|2005.01.18 14:30
|buy stop
|28
|1.00
|1.3081
|1.3076
|1.3131
|111
|2005.01.18 14:30
|buy stop
|29
|1.00
|1.3086
|1.3081
|1.3136
|112
|2005.01.18 14:30
|buy stop
|30
|1.00
|1.3091
|1.3086
|1.3141
|113
|2005.01.18 14:30
|buy stop
|31
|1.00
|1.3096
|1.3091
|1.3146
|114
|2005.01.18 14:30
|buy stop
|32
|1.00
|1.3101
|1.3096
|1.3151
|115
|2005.01.19 10:00
|buy
|28
|1.00
|1.3081
|1.3076
|1.3131
|116
|2005.01.19 10:00
|buy
|29
|1.00
|1.3086
|1.3081
|1.3136
|117
|2005.01.19 10:00
|buy
|30
|1.00
|1.3091
|1.3086
|1.3141
|118
|2005.01.19 10:00
|modify
|28
|1.00
|1.3081
|1.3088
|1.3131
|119
|2005.01.19 10:01
|buy
|31
|1.00
|1.3096
|1.3091
|1.3146
|120
|2005.01.19 10:01
|modify
|28
|1.00
|1.3081
|1.3089
|1.3131
|121
|2005.01.19 10:01
|modify
|28
|1.00
|1.3081
|1.3091
|1.3131
|122
|2005.01.19 10:02
|buy
|32
|1.00
|1.3101
|1.3096
|1.3151
|123
|2005.01.19 10:02
|modify
|28
|1.00
|1.3081
|1.3095
|1.3131
|124
|2005.01.19 10:02
|modify
|28
|1.00
|1.3081
|1.3096
|1.3131
|125
|2005.01.19 10:02
|modify
|28
|1.00
|1.3081
|1.3097
|1.3131
|126
|2005.01.19 10:02
|modify
|28
|1.00
|1.3081
|1.3098
|1.3131
|127
|2005.01.19 10:02
|modify
|29
|1.00
|1.3086
|1.3097
|1.3136
|128
|2005.01.19 10:02
|modify
|30
|1.00
|1.3091
|1.3096
|1.3141
|129
|2005.01.19 10:03
|s/l
|28
|1.00
|1.3098
|1.3098
|1.3131
|170.00
|11959.99
|130
|2005.01.19 10:03
|s/l
|29
|1.00
|1.3097
|1.3097
|1.3136
|110.00
|12069.99
|131
|2005.01.19 10:03
|s/l
|30
|1.00
|1.3096
|1.3096
|1.3141
|50.00
|12119.99
|132
|2005.01.19 10:03
|s/l
|32
|1.00
|1.3096
|1.3096
|1.3151
|-50.00
|12069.99
|133
|2005.01.19 10:06
|s/l
|31
|1.00
|1.3091
|1.3091
|1.3146
|-50.00
|12019.99
|134
|2005.01.19 10:07
|buy stop
|33
|1.00
|1.3099
|1.3094
|1.3149
|135
|2005.01.19 10:07
|buy stop
|34
|1.00
|1.3104
|1.3099
|1.3154
|136
|2005.01.19 10:07
|buy stop
|35
|1.00
|1.3109
|1.3104
|1.3159
|137
|2005.01.19 10:07
|buy stop
|36
|1.00
|1.3114
|1.3109
|1.3164
|138
|2005.01.19 10:07
|buy stop
|37
|1.00
|1.3119
|1.3114
|1.3169
|139
|2005.01.19 10:07
|buy
|33
|1.00
|1.3099
|1.3094
|1.3149
|140
|2005.01.19 10:08
|s/l
|33
|1.00
|1.3094
|1.3094
|1.3149
|-50.00
|11969.99
|141
|2005.01.19 14:41
|buy
|34
|1.00
|1.3104
|1.3099
|1.3154
|142
|2005.01.19 14:42
|buy
|35
|1.00
|1.3109
|1.3104
|1.3159
|143
|2005.01.19 14:42
|s/l
|35
|1.00
|1.3104
|1.3104
|1.3159
|-50.00
|11919.99
|144
|2005.01.19 14:57
|s/l
|34
|1.00
|1.3099
|1.3099
|1.3154
|-50.00
|11869.99
|145
|2005.01.20 10:07
|expiration
|36
|1.00
|1.3114
|1.3109
|1.3164
|146
|2005.01.20 10:07
|expiration
|37
|1.00
|1.3119
|1.3114
|1.3169
|147
|2005.01.21 09:56
|buy stop
|38
|1.00
|1.2996
|1.2991
|1.3046
|148
|2005.01.21 09:56
|buy stop
|39
|1.00
|1.3001
|1.2996
|1.3051
|149
|2005.01.21 09:56
|buy stop
|40
|1.00
|1.3006
|1.3001
|1.3056
|150
|2005.01.21 09:56
|buy stop
|41
|1.00
|1.3011
|1.3006
|1.3061
|151
|2005.01.21 09:56
|buy stop
|42
|1.00
|1.3016
|1.3011
|1.3066
|152
|2005.01.21 10:05
|buy
|38
|1.00
|1.2996
|1.2991
|1.3046
|153
|2005.01.21 10:25
|s/l
|38
|1.00
|1.2991
|1.2991
|1.3046
|-50.00
|11819.99
|154
|2005.01.21 11:00
|buy
|39
|1.00
|1.3001
|1.2996
|1.3051
|155
|2005.01.21 11:00
|buy
|40
|1.00
|1.3006
|1.3001
|1.3056
|156
|2005.01.21 11:01
|s/l
|40
|1.00
|1.3001
|1.3001
|1.3056
|-50.00
|11769.99
|157
|2005.01.21 11:03
|modify
|39
|1.00
|1.3001
|1.3002
|1.3051
|158
|2005.01.21 11:03
|buy
|41
|1.00
|1.3011
|1.3006
|1.3061
|159
|2005.01.21 11:03
|modify
|39
|1.00
|1.3001
|1.3003
|1.3051
|160
|2005.01.21 11:03
|modify
|39
|1.00
|1.3001
|1.3004
|1.3051
|161
|2005.01.21 11:04
|s/l
|41
|1.00
|1.3006
|1.3006
|1.3061
|-50.00
|11719.99
|162
|2005.01.21 11:04
|s/l
|39
|1.00
|1.3004
|1.3004
|1.3051
|30.00
|11749.99
|163
|2005.01.21 17:16
|buy
|42
|1.00
|1.3016
|1.3011
|1.3066
|164
|2005.01.21 17:20
|modify
|42
|1.00
|1.3016
|1.3018
|1.3066
|165
|2005.01.21 17:20
|modify
|42
|1.00
|1.3016
|1.3019
|1.3066
|166
|2005.01.21 17:20
|modify
|42
|1.00
|1.3016
|1.3021
|1.3066
|167
|2005.01.21 17:21
|modify
|42
|1.00
|1.3016
|1.3021
|1.3066
|168
|2005.01.21 17:21
|modify
|42
|1.00
|1.3016
|1.3022
|1.3066
|169
|2005.01.21 17:23
|modify
|42
|1.00
|1.3016
|1.3023
|1.3066
|170
|2005.01.21 17:59
|s/l
|42
|1.00
|1.3023
|1.3023
|1.3066
|70.00
|11819.99
|171
|2005.01.24 19:21
|sell stop
|43
|1.00
|1.3034
|1.3039
|1.2984
|172
|2005.01.24 19:21
|sell stop
|44
|1.00
|1.3029
|1.3034
|1.2979
|173
|2005.01.24 19:21
|sell stop
|45
|1.00
|1.3024
|1.3029
|1.2974
|174
|2005.01.24 19:21
|sell stop
|46
|1.00
|1.3019
|1.3024
|1.2969
|175
|2005.01.24 19:21
|sell stop
|47
|1.00
|1.3014
|1.3019
|1.2964
|176
|2005.01.24 20:05
|sell
|43
|1.00
|1.3034
|1.3039
|1.2984
|177
|2005.01.24 20:16
|s/l
|43
|1.00
|1.3039
|1.3039
|1.2984
|-50.00
|11769.99
|178
|2005.01.25 02:06
|sell
|44
|1.00
|1.3029
|1.3034
|1.2979
|179
|2005.01.25 02:21
|s/l
|44
|1.00
|1.3034
|1.3034
|1.2979
|-50.00
|11719.99
|180
|2005.01.25 03:00
|sell
|45
|1.00
|1.3024
|1.3029
|1.2974
|181
|2005.01.25 03:00
|sell
|46
|1.00
|1.3019
|1.3024
|1.2969
|182
|2005.01.25 03:00
|sell
|47
|1.00
|1.3014
|1.3019
|1.2964
|183
|2005.01.25 03:01
|modify
|45
|1.00
|1.3024
|1.3014
|1.2974
|184
|2005.01.25 03:03
|modify
|46
|1.00
|1.3019
|1.3018
|1.2969
|185
|2005.01.25 03:04
|s/l
|45
|1.00
|1.3014
|1.3014
|1.2974
|99.99
|11819.98
|186
|2005.01.25 03:11
|s/l
|46
|1.00
|1.3018
|1.3018
|1.2969
|9.99
|11829.97
|187
|2005.01.25 03:21
|s/l
|47
|1.00
|1.3019
|1.3019
|1.2964
|-50.00
|11779.97
|188
|2005.01.25 10:00
|buy stop
|48
|1.00
|1.3059
|1.3054
|1.3109
|189
|2005.01.25 10:00
|buy stop
|49
|1.00
|1.3064
|1.3059
|1.3114
|190
|2005.01.25 10:00
|buy stop
|50
|1.00
|1.3069
|1.3064
|1.3119
|191
|2005.01.25 10:00
|buy stop
|51
|1.00
|1.3074
|1.3069
|1.3124
|192
|2005.01.25 10:00
|buy stop
|52
|1.00
|1.3079
|1.3074
|1.3129
|193
|2005.01.25 10:00
|buy
|48
|1.00
|1.3059
|1.3054
|1.3109
|194
|2005.01.25 10:00
|buy
|49
|1.00
|1.3064
|1.3059
|1.3114
|195
|2005.01.25 10:00
|buy
|50
|1.00
|1.3069
|1.3064
|1.3119
|196
|2005.01.25 10:00
|modify
|48
|1.00
|1.3059
|1.3061
|1.3109
|197
|2005.01.25 10:01
|buy
|51
|1.00
|1.3074
|1.3069
|1.3124
|198
|2005.01.25 10:01
|modify
|48
|1.00
|1.3059
|1.3067
|1.3109
|199
|2005.01.25 10:02
|modify
|49
|1.00
|1.3064
|1.3066
|1.3114
|200
|2005.01.25 10:02
|s/l
|51
|1.00
|1.3069
|1.3069
|1.3124
|-50.00
|11729.97
|201
|2005.01.25 10:08
|s/l
|48
|1.00
|1.3067
|1.3067
|1.3109
|80.00
|11809.97
|202
|2005.01.25 10:10
|s/l
|49
|1.00
|1.3066
|1.3066
|1.3114
|19.99
|11829.96
|203
|2005.01.25 10:10
|s/l
|50
|1.00
|1.3064
|1.3064
|1.3119
|-50.00
|11779.96
|204
|2005.01.25 10:59
|buy
|52
|1.00
|1.3079
|1.3074
|1.3129
|205
|2005.01.25 11:00
|s/l
|52
|1.00
|1.3074
|1.3074
|1.3129
|-50.00
|11729.96
|206
|2005.01.25 14:00
|sell stop
|53
|1.00
|1.3020
|1.3025
|1.2970
|207
|2005.01.25 14:00
|sell stop
|54
|1.00
|1.3005
|1.3010
|1.2955
|208
|2005.01.25 14:00
|sell
|53
|1.00
|1.3020
|1.3025
|1.2970
|209
|2005.01.25 14:03
|s/l
|53
|1.00
|1.3025
|1.3025
|1.2970
|-50.00
|11679.96
|210
|2005.01.25 17:00
|sell
|54
|1.00
|1.3005
|1.3010
|1.2955
|211
|2005.01.25 17:00
|modify
|54
|1.00
|1.3005
|1.3003
|1.2955
|212
|2005.01.25 17:00
|modify
|54
|1.00
|1.3005
|1.2982
|1.2955
|213
|2005.01.25 17:01
|modify
|54
|1.00
|1.3005
|1.2968
|1.2955
|214
|2005.01.25 17:02
|modify
|54
|1.00
|1.3005
|1.2967
|1.2955
|215
|2005.01.25 17:02
|modify
|54
|1.00
|1.3005
|1.2966
|1.2955
|216
|2005.01.25 17:02
|modify
|54
|1.00
|1.3005
|1.2965
|1.2955
|217
|2005.01.25 17:06
|s/l
|54
|1.00
|1.2965
|1.2965
|1.2955
|400.00
|12079.96
|218
|2005.01.26 11:00
|buy stop
|55
|1.00
|1.3020
|1.3015
|1.3070
|219
|2005.01.26 11:00
|buy stop
|56
|1.00
|1.3025
|1.3020
|1.3075
|220
|2005.01.26 11:00
|buy stop
|57
|1.00
|1.3030
|1.3025
|1.3080
|221
|2005.01.26 11:00
|buy stop
|58
|1.00
|1.3035
|1.3030
|1.3085
|222
|2005.01.26 11:00
|buy stop
|59
|1.00
|1.3040
|1.3035
|1.3090
|223
|2005.01.26 11:06
|buy
|55
|1.00
|1.3020
|1.3015
|1.3070
|224
|2005.01.26 11:08
|s/l
|55
|1.00
|1.3015
|1.3015
|1.3070
|-50.00
|12029.96
|225
|2005.01.26 14:35
|buy
|56
|1.00
|1.3025
|1.3020
|1.3075
|226
|2005.01.26 14:59
|s/l
|56
|1.00
|1.3020
|1.3020
|1.3075
|-50.00
|11979.96
|227
|2005.01.26 15:00
|buy
|57
|1.00
|1.3030
|1.3025
|1.3080
|228
|2005.01.26 15:00
|buy
|58
|1.00
|1.3035
|1.3030
|1.3085
|229
|2005.01.26 15:00
|buy
|59
|1.00
|1.3040
|1.3035
|1.3090
|230
|2005.01.26 15:00
|modify
|57
|1.00
|1.3030
|1.3035
|1.3080
|231
|2005.01.26 15:01
|modify
|57
|1.00
|1.3030
|1.3035
|1.3080
|232
|2005.01.26 15:01
|modify
|57
|1.00
|1.3030
|1.3036
|1.3080
|233
|2005.01.26 15:02
|modify
|58
|1.00
|1.3035
|1.3036
|1.3085
|234
|2005.01.26 15:02
|modify
|57
|1.00
|1.3030
|1.3037
|1.3080
|235
|2005.01.26 15:02
|modify
|57
|1.00
|1.3030
|1.3038
|1.3080
|236
|2005.01.26 15:02
|modify
|58
|1.00
|1.3035
|1.3037
|1.3085
|237
|2005.01.26 15:04
|s/l
|57
|1.00
|1.3038
|1.3038
|1.3080
|80.00
|12059.96
|238
|2005.01.26 15:04
|s/l
|58
|1.00
|1.3037
|1.3037
|1.3085
|20.00
|12079.96
|239
|2005.01.26 15:05
|modify
|59
|1.00
|1.3040
|1.3042
|1.3090
|240
|2005.01.26 15:05
|modify
|59
|1.00
|1.3040
|1.3043
|1.3090
|241
|2005.01.26 15:08
|s/l
|59
|1.00
|1.3043
|1.3043
|1.3090
|30.00
|12109.96
|242
|2005.01.27 13:00
|sell stop
|60
|1.00
|1.3036
|1.3041
|1.2986
|243
|2005.01.27 13:00
|sell stop
|61
|1.00
|1.3026
|1.3031
|1.2976
|244
|2005.01.27 13:00
|sell stop
|62
|1.00
|1.3021
|1.3026
|1.2971
|245
|2005.01.27 14:00
|sell
|60
|1.00
|1.3036
|1.3041
|1.2986
|246
|2005.01.27 14:09
|sell
|61
|1.00
|1.3026
|1.3031
|1.2976
|247
|2005.01.27 14:09
|modify
|60
|1.00
|1.3036
|1.3034
|1.2986
|248
|2005.01.27 14:09
|modify
|60
|1.00
|1.3036
|1.3033
|1.2986
|249
|2005.01.27 14:11
|s/l
|61
|1.00
|1.3031
|1.3031
|1.2976
|-50.00
|12059.96
|250
|2005.01.27 14:13
|s/l
|60
|1.00
|1.3033
|1.3033
|1.2986
|30.00
|12089.96
|251
|2005.01.27 14:59
|sell
|62
|1.00
|1.3021
|1.3026
|1.2971
|252
|2005.01.27 14:59
|s/l
|62
|1.00
|1.3026
|1.3026
|1.2971
|-50.00
|12039.96
|253
|2005.01.28 12:01
|buy stop
|63
|1.00
|1.3052
|1.3047
|1.3102
|254
|2005.01.28 12:01
|buy stop
|64
|1.00
|1.3057
|1.3052
|1.3107
|255
|2005.01.28 12:01
|buy stop
|65
|1.00
|1.3062
|1.3057
|1.3112
|256
|2005.01.28 12:01
|buy stop
|66
|1.00
|1.3067
|1.3062
|1.3117
|257
|2005.01.28 12:01
|buy stop
|67
|1.00
|1.3072
|1.3067
|1.3122
|258
|2005.01.28 15:00
|buy
|63
|1.00
|1.3052
|1.3047
|1.3102
|259
|2005.01.28 15:00
|buy
|64
|1.00
|1.3057
|1.3052
|1.3107
|260
|2005.01.28 15:00
|buy
|65
|1.00
|1.3062
|1.3057
|1.3112
|261
|2005.01.28 15:00
|modify
|63
|1.00
|1.3052
|1.3056
|1.3102
|262
|2005.01.28 15:00
|buy
|66
|1.00
|1.3067
|1.3062
|1.3117
|263
|2005.01.28 15:00
|modify
|63
|1.00
|1.3052
|1.3063
|1.3102
|264
|2005.01.28 15:00
|modify
|64
|1.00
|1.3057
|1.3062
|1.3107
|265
|2005.01.28 15:00
|s/l
|63
|1.00
|1.3063
|1.3063
|1.3102
|110.00
|12149.96
|266
|2005.01.28 15:03
|s/l
|64
|1.00
|1.3062
|1.3062
|1.3107
|50.00
|12199.96
|267
|2005.01.28 15:04
|s/l
|66
|1.00
|1.3062
|1.3062
|1.3117
|-50.00
|12149.96
|268
|2005.01.28 15:05
|s/l
|65
|1.00
|1.3057
|1.3057
|1.3112
|-50.00
|12099.96
|269
|2005.01.28 15:59
|buy
|67
|1.00
|1.3072
|1.3067
|1.3122
|270
|2005.01.28 16:00
|s/l
|67
|1.00
|1.3067
|1.3067
|1.3122
|-50.00
|12049.96
|271
|2005.01.28 17:00
|sell stop
|68
|1.00
|1.3013
|1.3018
|1.2963
|272
|2005.01.28 17:00
|sell stop
|69
|1.00
|1.3008
|1.3013
|1.2958
|273
|2005.01.28 17:00
|sell stop
|70
|1.00
|1.3003
|1.3008
|1.2953
|274
|2005.01.28 17:00
|sell stop
|71
|1.00
|1.2998
|1.3003
|1.2948
|275
|2005.01.28 17:00
|sell stop
|72
|1.00
|1.2993
|1.2998
|1.2943
|276
|2005.01.28 17:00
|sell
|68
|1.00
|1.3013
|1.3018
|1.2963
|277
|2005.01.28 17:00
|sell
|69
|1.00
|1.3008
|1.3013
|1.2958
|278
|2005.01.28 17:02
|modify
|68
|1.00
|1.3013
|1.3012
|1.2963
|279
|2005.01.28 17:02
|modify
|68
|1.00
|1.3013
|1.3011
|1.2963
|280
|2005.01.28 17:04
|sell
|70
|1.00
|1.3003
|1.3008
|1.2953
|281
|2005.01.28 17:04
|modify
|68
|1.00
|1.3013
|1.3011
|1.2963
|282
|2005.01.28 17:04
|modify
|68
|1.00
|1.3013
|1.3010
|1.2963
|283
|2005.01.28 17:04
|s/l
|70
|1.00
|1.3008
|1.3008
|1.2953
|-50.00
|11999.96
|284
|2005.01.28 17:04
|s/l
|68
|1.00
|1.3010
|1.3010
|1.2963
|30.00
|12029.96
|285
|2005.01.28 17:07
|s/l
|69
|1.00
|1.3013
|1.3013
|1.2958
|-50.00
|11979.96
|286
|2005.01.31 00:00
|expiration
|71
|1.00
|1.2998
|1.3003
|1.2948
|287
|2005.01.31 00:00
|expiration
|72
|1.00
|1.2993
|1.2998
|1.2943
|288
|2005.01.31 00:00
|sell stop
|73
|1.00
|1.3022
|1.3027
|1.2972
|289
|2005.01.31 00:00
|sell stop
|74
|1.00
|1.3007
|1.3012
|1.2957
|290
|2005.01.31 00:00
|sell
|73
|1.00
|1.3022
|1.3027
|1.2972
|291
|2005.01.31 00:00
|modify
|73
|1.00
|1.3022
|1.3019
|1.2972
|292
|2005.01.31 00:06
|modify
|73
|1.00
|1.3022
|1.3018
|1.2972
|293
|2005.01.31 00:17
|s/l
|73
|1.00
|1.3018
|1.3018
|1.2972
|39.99
|12019.95
|294
|2005.01.31 10:01
|sell
|74
|1.00
|1.3007
|1.3012
|1.2957
|295
|2005.01.31 10:05
|s/l
|74
|1.00
|1.3012
|1.3012
|1.2957
|-50.00
|11969.95
|296
|2005.01.31 14:13
|buy stop
|75
|1.00
|1.3053
|1.3048
|1.3103
|297
|2005.01.31 14:13
|buy stop
|76
|1.00
|1.3063
|1.3058
|1.3113
|298
|2005.01.31 14:13
|buy stop
|77
|1.00
|1.3068
|1.3063
|1.3118
|299
|2005.01.31 18:01
|buy
|75
|1.00
|1.3053
|1.3048
|1.3103
|300
|2005.01.31 18:02
|s/l
|75
|1.00
|1.3048
|1.3048
|1.3103
|-50.00
|11919.95
|301
|2005.02.01 14:13
|expiration
|76
|1.00
|1.3063
|1.3058
|1.3113
|302
|2005.02.01 14:13
|expiration
|77
|1.00
|1.3068
|1.3063
|1.3118
|303
|2005.02.01 20:56
|buy stop
|78
|1.00
|1.3057
|1.3052
|1.3107
|304
|2005.02.01 20:56
|buy stop
|79
|1.00
|1.3062
|1.3057
|1.3112
|305
|2005.02.01 20:56
|buy stop
|80
|1.00
|1.3067
|1.3062
|1.3117
|306
|2005.02.01 20:56
|buy stop
|81
|1.00
|1.3072
|1.3067
|1.3122
|307
|2005.02.01 20:56
|buy stop
|82
|1.00
|1.3077
|1.3072
|1.3127
|308
|2005.02.02 02:00
|buy
|78
|1.00
|1.3057
|1.3052
|1.3107
|309
|2005.02.02 02:11
|s/l
|78
|1.00
|1.3052
|1.3052
|1.3107
|-50.01
|11869.94
|310
|2005.02.02 02:38
|buy
|79
|1.00
|1.3062
|1.3057
|1.3112
|311
|2005.02.02 02:55
|buy
|80
|1.00
|1.3067
|1.3062
|1.3117
|312
|2005.02.02 03:04
|modify
|79
|1.00
|1.3062
|1.3063
|1.3112
|313
|2005.02.02 03:07
|modify
|79
|1.00
|1.3062
|1.3064
|1.3112
|314
|2005.02.02 03:08
|buy
|81
|1.00
|1.3072
|1.3067
|1.3122
|315
|2005.02.02 03:08
|modify
|79
|1.00
|1.3062
|1.3064
|1.3112
|316
|2005.02.02 03:09
|modify
|79
|1.00
|1.3062
|1.3065
|1.3112
|317
|2005.02.02 03:25
|modify
|79
|1.00
|1.3062
|1.3066
|1.3112
|318
|2005.02.02 04:00
|modify
|79
|1.00
|1.3062
|1.3067
|1.3112
|319
|2005.02.02 04:02
|buy
|82
|1.00
|1.3077
|1.3072
|1.3127
|320
|2005.02.02 04:03
|modify
|79
|1.00
|1.3062
|1.3073
|1.3112
|321
|2005.02.02 04:05
|modify
|80
|1.00
|1.3067
|1.3073
|1.3117
|322
|2005.02.02 04:09
|modify
|79
|1.00
|1.3062
|1.3074
|1.3112
|323
|2005.02.02 04:09
|modify
|79
|1.00
|1.3062
|1.3075
|1.3112
|324
|2005.02.02 04:09
|modify
|79
|1.00
|1.3062
|1.3077
|1.3112
|325
|2005.02.02 04:09
|modify
|79
|1.00
|1.3062
|1.3078
|1.3112
|326
|2005.02.02 04:09
|modify
|79
|1.00
|1.3062
|1.3080
|1.3112
|327
|2005.02.02 04:09
|modify
|80
|1.00
|1.3067
|1.3079
|1.3117
|328
|2005.02.02 04:10
|modify
|81
|1.00
|1.3072
|1.3079
|1.3122
|329
|2005.02.02 04:10
|modify
|82
|1.00
|1.3077
|1.3078
|1.3127
|330
|2005.02.02 04:10
|modify
|82
|1.00
|1.3077
|1.3079
|1.3127
|331
|2005.02.02 04:17
|modify
|80
|1.00
|1.3067
|1.3080
|1.3117
|332
|2005.02.02 04:19
|modify
|81
|1.00
|1.3072
|1.3080
|1.3122
|333
|2005.02.02 04:22
|modify
|82
|1.00
|1.3077
|1.3080
|1.3127
|334
|2005.02.02 04:23
|modify
|80
|1.00
|1.3067
|1.3080
|1.3117
|335
|2005.02.02 04:24
|modify
|81
|1.00
|1.3072
|1.3080
|1.3122
|336
|2005.02.02 04:35
|s/l
|79
|1.00
|1.3080
|1.3080
|1.3112
|180.00
|12049.94
|337
|2005.02.02 04:35
|s/l
|80
|1.00
|1.3080
|1.3080
|1.3117
|130.00
|12179.94
|338
|2005.02.02 04:35
|s/l
|81
|1.00
|1.3080
|1.3080
|1.3122
|80.00
|12259.94
|339
|2005.02.02 04:36
|s/l
|82
|1.00
|1.3080
|1.3080
|1.3127
|29.99
|12289.93
|340
|2005.02.02 17:00
|sell stop
|83
|1.00
|1.3043
|1.3048
|1.2993
|341
|2005.02.02 17:00
|sell stop
|84
|1.00
|1.3028
|1.3033
|1.2978
|342
|2005.02.02 17:00
|sell
|83
|1.00
|1.3043
|1.3048
|1.2993
|343
|2005.02.02 17:01
|modify
|83
|1.00
|1.3043
|1.3041
|1.2993
|344
|2005.02.02 18:00
|sell
|84
|1.00
|1.3028
|1.3033
|1.2978
|345
|2005.02.02 18:01
|modify
|83
|1.00
|1.3043
|1.3026
|1.2993
|346
|2005.02.02 18:01
|modify
|83
|1.00
|1.3043
|1.3025
|1.2993
|347
|2005.02.02 18:01
|modify
|83
|1.00
|1.3043
|1.3023
|1.2993
|348
|2005.02.02 18:01
|modify
|84
|1.00
|1.3028
|1.3023
|1.2978
|349
|2005.02.02 18:03
|modify
|83
|1.00
|1.3043
|1.3021
|1.2993
|350
|2005.02.02 18:05
|modify
|83
|1.00
|1.3043
|1.3019
|1.2993
|351
|2005.02.02 18:06
|modify
|84
|1.00
|1.3028
|1.3019
|1.2978
|352
|2005.02.02 18:12
|s/l
|83
|1.00
|1.3019
|1.3019
|1.2993
|240.00
|12529.93
|353
|2005.02.02 18:12
|s/l
|84
|1.00
|1.3019
|1.3019
|1.2978
|90.00
|12619.93
|354
|2005.02.08 19:59
|buy stop
|85
|1.00
|1.2796
|1.2791
|1.2846
|355
|2005.02.08 19:59
|buy stop
|86
|1.00
|1.2801
|1.2796
|1.2851
|356
|2005.02.08 19:59
|buy stop
|87
|1.00
|1.2806
|1.2801
|1.2856
|357
|2005.02.08 19:59
|buy stop
|88
|1.00
|1.2811
|1.2806
|1.2861
|358
|2005.02.08 19:59
|buy stop
|89
|1.00
|1.2816
|1.2811
|1.2866
|359
|2005.02.09 09:59
|buy
|85
|1.00
|1.2796
|1.2791
|1.2846
|360
|2005.02.09 10:00
|s/l
|85
|1.00
|1.2791
|1.2791
|1.2846
|-50.00
|12569.93
|361
|2005.02.09 17:18
|buy
|86
|1.00
|1.2801
|1.2796
|1.2851
|362
|2005.02.09 17:20
|s/l
|86
|1.00
|1.2796
|1.2796
|1.2851
|-50.00
|12519.93
|363
|2005.02.09 19:50
|buy
|87
|1.00
|1.2806
|1.2801
|1.2856
|364
|2005.02.09 19:55
|s/l
|87
|1.00
|1.2801
|1.2801
|1.2856
|-50.00
|12469.93
|365
|2005.02.09 19:59
|expiration
|88
|1.00
|1.2811
|1.2806
|1.2861
|366
|2005.02.09 19:59
|expiration
|89
|1.00
|1.2816
|1.2811
|1.2866
|367
|2005.02.10 12:00
|sell stop
|90
|1.00
|1.2781
|1.2786
|1.2731
|368
|2005.02.10 12:00
|sell stop
|91
|1.00
|1.2766
|1.2771
|1.2716
|369
|2005.02.10 13:14
|sell
|90
|1.00
|1.2781
|1.2786
|1.2731
|370
|2005.02.10 13:17
|s/l
|90
|1.00
|1.2786
|1.2786
|1.2731
|-50.00
|12419.93
|371
|2005.02.11 12:00
|expiration
|91
|1.00
|1.2766
|1.2771
|1.2716
|372
|2005.02.11 15:52
|sell stop
|92
|1.00
|1.2849
|1.2854
|1.2799
|373
|2005.02.11 15:52
|sell stop
|93
|1.00
|1.2844
|1.2849
|1.2794
|374
|2005.02.11 15:52
|sell stop
|94
|1.00
|1.2839
|1.2844
|1.2789
|375
|2005.02.11 15:52
|sell stop
|95
|1.00
|1.2834
|1.2839
|1.2784
|376
|2005.02.11 15:52
|sell stop
|96
|1.00
|1.2829
|1.2834
|1.2779
|377
|2005.02.14 00:00
|expiration
|92
|1.00
|1.2849
|1.2854
|1.2799
|378
|2005.02.14 00:00
|expiration
|93
|1.00
|1.2844
|1.2849
|1.2794
|379
|2005.02.14 00:00
|expiration
|94
|1.00
|1.2839
|1.2844
|1.2789
|380
|2005.02.14 00:00
|expiration
|95
|1.00
|1.2834
|1.2839
|1.2784
|381
|2005.02.14 00:00
|expiration
|96
|1.00
|1.2829
|1.2834
|1.2779
|382
|2005.02.16 17:00
|sell stop
|97
|1.00
|1.2972
|1.2977
|1.2922
|383
|2005.02.16 17:00
|sell stop
|98
|1.00
|1.2967
|1.2972
|1.2917
|384
|2005.02.16 17:00
|sell stop
|99
|1.00
|1.2962
|1.2967
|1.2912
|385
|2005.02.16 17:00
|sell stop
|100
|1.00
|1.2957
|1.2962
|1.2907
|386
|2005.02.17 17:00
|expiration
|97
|1.00
|1.2972
|1.2977
|1.2922
|387
|2005.02.17 17:00
|expiration
|98
|1.00
|1.2967
|1.2972
|1.2917
|388
|2005.02.17 17:00
|expiration
|99
|1.00
|1.2962
|1.2967
|1.2912
|389
|2005.02.17 17:00
|expiration
|100
|1.00
|1.2957
|1.2962
|1.2907
|390
|2005.02.18 12:00
|sell stop
|101
|1.00
|1.3034
|1.3039
|1.2984
|391
|2005.02.18 12:00
|sell stop
|102
|1.00
|1.3029
|1.3034
|1.2979
|392
|2005.02.18 12:00
|sell stop
|103
|1.00
|1.3024
|1.3029
|1.2974
|393
|2005.02.18 12:00
|sell stop
|104
|1.00
|1.3019
|1.3024
|1.2969
|394
|2005.02.18 12:00
|sell stop
|105
|1.00
|1.3014
|1.3019
|1.2964
|395
|2005.02.18 13:00
|sell
|101
|1.00
|1.3034
|1.3039
|1.2984
|396
|2005.02.18 13:00
|sell
|102
|1.00
|1.3029
|1.3034
|1.2979
|397
|2005.02.18 13:04
|modify
|101
|1.00
|1.3034
|1.3033
|1.2984
|398
|2005.02.18 13:15
|sell
|103
|1.00
|1.3024
|1.3029
|1.2974
|399
|2005.02.18 13:15
|modify
|101
|1.00
|1.3034
|1.3032
|1.2984
|400
|2005.02.18 13:19
|s/l
|103
|1.00
|1.3029
|1.3029
|1.2974
|-50.00
|12369.93
|401
|2005.02.18 13:21
|s/l
|101
|1.00
|1.3032
|1.3032
|1.2984
|20.00
|12389.93
|402
|2005.02.18 13:23
|s/l
|102
|1.00
|1.3034
|1.3034
|1.2979
|-50.00
|12339.93
|403
|2005.02.21 00:00
|expiration
|104
|1.00
|1.3019
|1.3024
|1.2969
|404
|2005.02.21 00:00
|expiration
|105
|1.00
|1.3014
|1.3019
|1.2964
|405
|2005.02.21 00:00
|sell stop
|106
|1.00
|1.3035
|1.3040
|1.2985
|406
|2005.02.21 00:00
|sell stop
|107
|1.00
|1.3025
|1.3030
|1.2975
|407
|2005.02.21 00:00
|sell stop
|108
|1.00
|1.3020
|1.3025
|1.2970
|408
|2005.02.22 00:00
|expiration
|106
|1.00
|1.3035
|1.3040
|1.2985
|409
|2005.02.22 00:00
|expiration
|107
|1.00
|1.3025
|1.3030
|1.2975
|410
|2005.02.22 00:00
|expiration
|108
|1.00
|1.3020
|1.3025
|1.2970
|411
|2005.02.22 01:05
|sell stop
|109
|1.00
|1.3054
|1.3059
|1.3004
|412
|2005.02.22 01:05
|sell stop
|110
|1.00
|1.3049
|1.3054
|1.2999
|413
|2005.02.22 01:05
|sell stop
|111
|1.00
|1.3044
|1.3049
|1.2994
|414
|2005.02.22 01:05
|sell stop
|112
|1.00
|1.3039
|1.3044
|1.2989
|415
|2005.02.22 01:05
|sell stop
|113
|1.00
|1.3034
|1.3039
|1.2984
|416
|2005.02.23 01:09
|expiration
|109
|1.00
|1.3054
|1.3059
|1.3004
|417
|2005.02.23 01:09
|expiration
|110
|1.00
|1.3049
|1.3054
|1.2999
|418
|2005.02.23 01:09
|expiration
|111
|1.00
|1.3044
|1.3049
|1.2994
|419
|2005.02.23 01:09
|expiration
|112
|1.00
|1.3039
|1.3044
|1.2989
|420
|2005.02.23 01:09
|expiration
|113
|1.00
|1.3034
|1.3039
|1.2984
|421
|2005.02.23 11:30
|sell stop
|114
|1.00
|1.3198
|1.3203
|1.3148
|422
|2005.02.23 11:30
|sell stop
|115
|1.00
|1.3188
|1.3193
|1.3138
|423
|2005.02.23 11:30
|sell stop
|116
|1.00
|1.3183
|1.3188
|1.3133
|424
|2005.02.23 14:00
|sell
|114
|1.00
|1.3198
|1.3203
|1.3148
|425
|2005.02.23 14:03
|s/l
|114
|1.00
|1.3203
|1.3203
|1.3148
|-50.00
|12289.93
|426
|2005.02.24 11:30
|expiration
|115
|1.00
|1.3188
|1.3193
|1.3138
|427
|2005.02.24 11:30
|expiration
|116
|1.00
|1.3183
|1.3188
|1.3133
|428
|2005.02.24 17:00
|sell stop
|117
|1.00
|1.3215
|1.3220
|1.3165
|429
|2005.02.24 17:00
|sell stop
|118
|1.00
|1.3210
|1.3215
|1.3160
|430
|2005.02.24 17:00
|sell stop
|119
|1.00
|1.3205
|1.3210
|1.3155
|431
|2005.02.24 17:00
|sell stop
|120
|1.00
|1.3200
|1.3205
|1.3150
|432
|2005.02.24 17:00
|sell stop
|121
|1.00
|1.3195
|1.3200
|1.3145
|433
|2005.02.24 17:00
|sell
|117
|1.00
|1.3215
|1.3220
|1.3165
|434
|2005.02.24 17:00
|sell
|118
|1.00
|1.3210
|1.3215
|1.3160
|435
|2005.02.24 17:00
|sell
|119
|1.00
|1.3205
|1.3210
|1.3155
|436
|2005.02.24 17:00
|modify
|117
|1.00
|1.3215
|1.3211
|1.3165
|437
|2005.02.24 17:03
|modify
|117
|1.00
|1.3215
|1.3210
|1.3165
|438
|2005.02.24 17:04
|modify
|117
|1.00
|1.3215
|1.3209
|1.3165
|439
|2005.02.24 17:04
|sell
|120
|1.00
|1.3200
|1.3205
|1.3150
|440
|2005.02.24 17:04
|modify
|117
|1.00
|1.3215
|1.3207
|1.3165
|441
|2005.02.24 17:04
|modify
|117
|1.00
|1.3215
|1.3206
|1.3165
|442
|2005.02.24 17:04
|modify
|117
|1.00
|1.3215
|1.3204
|1.3165
|443
|2005.02.24 17:04
|modify
|118
|1.00
|1.3210
|1.3204
|1.3160
|444
|2005.02.24 17:05
|modify
|118
|1.00
|1.3210
|1.3204
|1.3160
|445
|2005.02.24 17:05
|sell
|121
|1.00
|1.3195
|1.3200
|1.3145
|446
|2005.02.24 17:05
|modify
|117
|1.00
|1.3215
|1.3198
|1.3165
|447
|2005.02.24 17:06
|modify
|118
|1.00
|1.3210
|1.3198
|1.3160
|448
|2005.02.24 17:09
|modify
|119
|1.00
|1.3205
|1.3198
|1.3155
|449
|2005.02.24 17:10
|modify
|120
|1.00
|1.3200
|1.3198
|1.3150
|450
|2005.02.24 17:11
|s/l
|117
|1.00
|1.3198
|1.3198
|1.3165
|170.00
|12459.93
|451
|2005.02.24 17:11
|s/l
|118
|1.00
|1.3198
|1.3198
|1.3160
|120.00
|12579.93
|452
|2005.02.24 17:11
|s/l
|119
|1.00
|1.3198
|1.3198
|1.3155
|70.00
|12649.93
|453
|2005.02.24 17:11
|s/l
|120
|1.00
|1.3198
|1.3198
|1.3150
|20.00
|12669.93
|454
|2005.02.24 17:43
|s/l
|121
|1.00
|1.3200
|1.3200
|1.3145
|-50.00
|12619.93
|455
|2005.02.24 17:43
|sell stop
|122
|1.00
|1.3192
|1.3197
|1.3142
|456
|2005.02.24 17:43
|sell stop
|123
|1.00
|1.3187
|1.3192
|1.3137
|457
|2005.02.24 17:43
|sell stop
|124
|1.00
|1.3182
|1.3187
|1.3132
|458
|2005.02.24 17:43
|sell stop
|125
|1.00
|1.3177
|1.3182
|1.3127
|459
|2005.02.24 17:43
|sell stop
|126
|1.00
|1.3172
|1.3177
|1.3122
|460
|2005.02.24 23:33
|sell
|122
|1.00
|1.3192
|1.3197
|1.3142
|461
|2005.02.24 23:59
|s/l
|122
|1.00
|1.3197
|1.3197
|1.3142
|-50.00
|12569.93
|462
|2005.02.25 01:00
|sell
|123
|1.00
|1.3187
|1.3192
|1.3137
|463
|2005.02.25 01:00
|sell
|124
|1.00
|1.3182
|1.3187
|1.3132
|464
|2005.02.25 01:04
|s/l
|124
|1.00
|1.3187
|1.3187
|1.3132
|-50.00
|12519.93
|465
|2005.02.25 01:10
|s/l
|123
|1.00
|1.3192
|1.3192
|1.3137
|-50.00
|12469.93
|466
|2005.02.25 12:00
|sell
|125
|1.00
|1.3177
|1.3182
|1.3127
|467
|2005.02.25 12:00
|sell
|126
|1.00
|1.3172
|1.3177
|1.3122
|468
|2005.02.25 12:00
|modify
|125
|1.00
|1.3177
|1.3170
|1.3127
|469
|2005.02.25 12:02
|modify
|125
|1.00
|1.3177
|1.3169
|1.3127
|470
|2005.02.25 12:02
|modify
|126
|1.00
|1.3172
|1.3169
|1.3122
|471
|2005.02.25 12:04
|modify
|125
|1.00
|1.3177
|1.3169
|1.3127
|472
|2005.02.25 12:04
|modify
|125
|1.00
|1.3177
|1.3168
|1.3127
|473
|2005.02.25 12:04
|modify
|125
|1.00
|1.3177
|1.3167
|1.3127
|474
|2005.02.25 12:04
|modify
|126
|1.00
|1.3172
|1.3168
|1.3122
|475
|2005.02.25 12:05
|modify
|126
|1.00
|1.3172
|1.3167
|1.3122
|476
|2005.02.25 12:07
|modify
|125
|1.00
|1.3177
|1.3166
|1.3127
|477
|2005.02.25 12:07
|modify
|125
|1.00
|1.3177
|1.3165
|1.3127
|478
|2005.02.25 12:07
|modify
|125
|1.00
|1.3177
|1.3164
|1.3127
|479
|2005.02.25 12:07
|modify
|126
|1.00
|1.3172
|1.3165
|1.3122
|480
|2005.02.25 12:10
|s/l
|125
|1.00
|1.3164
|1.3164
|1.3127
|130.00
|12599.93
|481
|2005.02.25 12:10
|s/l
|126
|1.00
|1.3165
|1.3165
|1.3122
|70.00
|12669.93
|482
|2005.02.25 19:00
|buy stop
|127
|1.00
|1.3232
|1.3227
|1.3282
|483
|2005.02.25 19:00
|buy stop
|128
|1.00
|1.3237
|1.3232
|1.3287
|484
|2005.02.25 19:00
|buy stop
|129
|1.00
|1.3242
|1.3237
|1.3292
|485
|2005.02.25 19:00
|buy stop
|130
|1.00
|1.3247
|1.3242
|1.3297
|486
|2005.02.25 19:00
|buy stop
|131
|1.00
|1.3252
|1.3247
|1.3302
|487
|2005.02.25 19:12
|buy
|127
|1.00
|1.3232
|1.3227
|1.3282
|488
|2005.02.25 19:15
|buy
|128
|1.00
|1.3237
|1.3232
|1.3287
|489
|2005.02.25 19:15
|s/l
|128
|1.00
|1.3232
|1.3232
|1.3287
|-50.00
|12619.93
|490
|2005.02.25 19:39
|s/l
|127
|1.00
|1.3227
|1.3227
|1.3282
|-50.00
|12569.93
|491
|2005.02.25 20:43
|buy
|129
|1.00
|1.3242
|1.3237
|1.3292
|492
|2005.02.25 20:49
|s/l
|129
|1.00
|1.3237
|1.3237
|1.3292
|-50.00
|12519.93
|493
|2005.02.25 21:19
|buy
|130
|1.00
|1.3247
|1.3242
|1.3297
|494
|2005.02.25 21:26
|s/l
|130
|1.00
|1.3242
|1.3242
|1.3297
|-50.00
|12469.93
|495
|2005.02.28 00:00
|expiration
|131
|1.00
|1.3252
|1.3247
|1.3302
|496
|2005.02.28 21:00
|sell stop
|132
|1.00
|1.3235
|1.3240
|1.3185
|497
|2005.02.28 21:00
|sell stop
|133
|1.00
|1.3230
|1.3235
|1.3180
|498
|2005.02.28 21:00
|sell stop
|134
|1.00
|1.3225
|1.3230
|1.3175
|499
|2005.02.28 21:00
|sell stop
|135
|1.00
|1.3220
|1.3225
|1.3170
|500
|2005.02.28 21:00
|sell stop
|136
|1.00
|1.3215
|1.3220
|1.3165
|501
|2005.02.28 21:08
|sell
|132
|1.00
|1.3235
|1.3240
|1.3185
|502
|2005.02.28 21:40
|s/l
|132
|1.00
|1.3240
|1.3240
|1.3185
|-50.00
|12419.93
|503
|2005.02.28 22:28
|sell
|133
|1.00
|1.3230
|1.3235
|1.3180
|504
|2005.02.28 22:31
|s/l
|133
|1.00
|1.3235
|1.3235
|1.3180
|-50.00
|12369.93
|505
|2005.02.28 23:03
|sell
|134
|1.00
|1.3225
|1.3230
|1.3175
|506
|2005.02.28 23:08
|s/l
|134
|1.00
|1.3230
|1.3230
|1.3175
|-50.00
|12319.93
|507
|2005.02.28 23:45
|sell
|135
|1.00
|1.3220
|1.3225
|1.3170
|508
|2005.02.28 23:59
|s/l
|135
|1.00
|1.3225
|1.3225
|1.3170
|-50.00
|12269.93
|509
|2005.03.01 00:01
|sell
|136
|1.00
|1.3215
|1.3220
|1.3165
|510
|2005.03.01 01:57
|s/l
|136
|1.00
|1.3220
|1.3220
|1.3165
|-50.00
|12219.93
|511
|2005.03.03 11:00
|buy stop
|137
|1.00
|1.3155
|1.3150
|1.3205
|512
|2005.03.03 11:00
|buy stop
|138
|1.00
|1.3165
|1.3160
|1.3215
|513
|2005.03.03 11:00
|buy stop
|139
|1.00
|1.3170
|1.3165
|1.3220
|514
|2005.03.03 11:01
|buy
|137
|1.00
|1.3155
|1.3150
|1.3205
|515
|2005.03.03 11:32
|modify
|137
|1.00
|1.3155
|1.3156
|1.3205
|516
|2005.03.03 11:32
|buy
|138
|1.00
|1.3165
|1.3160
|1.3215
|517
|2005.03.03 11:32
|modify
|137
|1.00
|1.3155
|1.3157
|1.3205
|518
|2005.03.03 11:33
|s/l
|138
|1.00
|1.3160
|1.3160
|1.3215
|-50.00
|12169.93
|519
|2005.03.03 11:36
|s/l
|137
|1.00
|1.3157
|1.3157
|1.3205
|20.00
|12189.93
|520
|2005.03.04 11:00
|expiration
|139
|1.00
|1.3170
|1.3165
|1.3220
|521
|2005.03.04 12:00
|buy stop
|140
|1.00
|1.3140
|1.3135
|1.3190
|522
|2005.03.04 12:00
|buy stop
|141
|1.00
|1.3145
|1.3140
|1.3195
|523
|2005.03.04 12:00
|buy stop
|142
|1.00
|1.3150
|1.3145
|1.3200
|524
|2005.03.04 12:00
|buy stop
|143
|1.00
|1.3155
|1.3150
|1.3205
|525
|2005.03.04 15:00
|buy
|140
|1.00
|1.3140
|1.3135
|1.3190
|526
|2005.03.04 15:00
|buy
|141
|1.00
|1.3145
|1.3140
|1.3195
|527
|2005.03.04 15:00
|modify
|140
|1.00
|1.3140
|1.3141
|1.3190
|528
|2005.03.04 15:01
|modify
|140
|1.00
|1.3140
|1.3141
|1.3190
|529
|2005.03.04 15:01
|buy
|142
|1.00
|1.3150
|1.3145
|1.3200
|530
|2005.03.04 15:01
|modify
|140
|1.00
|1.3140
|1.3142
|1.3190
|531
|2005.03.04 15:01
|modify
|140
|1.00
|1.3140
|1.3143
|1.3190
|532
|2005.03.04 15:01
|modify
|140
|1.00
|1.3140
|1.3144
|1.3190
|533
|2005.03.04 15:01
|modify
|140
|1.00
|1.3140
|1.3146
|1.3190
|534
|2005.03.04 15:01
|buy
|143
|1.00
|1.3155
|1.3150
|1.3205
|535
|2005.03.04 15:01
|modify
|140
|1.00
|1.3140
|1.3148
|1.3190
|536
|2005.03.04 15:01
|modify
|140
|1.00
|1.3140
|1.3150
|1.3190
|537
|2005.03.04 15:01
|modify
|140
|1.00
|1.3140
|1.3156
|1.3190
|538
|2005.03.04 15:02
|modify
|140
|1.00
|1.3140
|1.3158
|1.3190
|539
|2005.03.04 15:02
|modify
|140
|1.00
|1.3140
|1.3159
|1.3190
|540
|2005.03.04 15:02
|modify
|140
|1.00
|1.3140
|1.3160
|1.3190
|541
|2005.03.04 15:03
|modify
|141
|1.00
|1.3145
|1.3159
|1.3195
|542
|2005.03.04 15:03
|modify
|142
|1.00
|1.3150
|1.3158
|1.3200
|543
|2005.03.04 15:03
|modify
|143
|1.00
|1.3155
|1.3157
|1.3205
|544
|2005.03.04 15:04
|modify
|143
|1.00
|1.3155
|1.3158
|1.3205
|545
|2005.03.04 15:04
|s/l
|140
|1.00
|1.3160
|1.3160
|1.3190
|200.00
|12389.93
|546
|2005.03.04 15:04
|s/l
|141
|1.00
|1.3159
|1.3159
|1.3195
|140.00
|12529.93
|547
|2005.03.04 15:04
|s/l
|142
|1.00
|1.3158
|1.3158
|1.3200
|80.00
|12609.93
|548
|2005.03.04 15:04
|s/l
|143
|1.00
|1.3158
|1.3158
|1.3205
|30.00
|12639.93
|549
|2005.03.07 14:00
|sell stop
|144
|1.00
|1.3183
|1.3188
|1.3133
|550
|2005.03.07 14:00
|sell stop
|145
|1.00
|1.3168
|1.3173
|1.3118
|551
|2005.03.07 16:19
|sell
|144
|1.00
|1.3183
|1.3188
|1.3133
|552
|2005.03.07 16:20
|s/l
|144
|1.00
|1.3188
|1.3188
|1.3133
|-50.00
|12589.93
|553
|2005.03.08 14:00
|expiration
|145
|1.00
|1.3168
|1.3173
|1.3118
|554
|2005.03.11 11:00
|sell stop
|146
|1.00
|1.3405
|1.3410
|1.3355
|555
|2005.03.11 11:00
|sell stop
|147
|1.00
|1.3390
|1.3395
|1.3340
|556
|2005.03.11 11:04
|sell
|146
|1.00
|1.3405
|1.3410
|1.3355
|557
|2005.03.11 11:12
|s/l
|146
|1.00
|1.3410
|1.3410
|1.3355
|-50.00
|12539.93
|558
|2005.03.14 00:00
|expiration
|147
|1.00
|1.3390
|1.3395
|1.3340
|559
|2005.03.14 08:00
|sell stop
|148
|1.00
|1.3427
|1.3432
|1.3377
|560
|2005.03.14 08:00
|sell stop
|149
|1.00
|1.3412
|1.3417
|1.3362
|561
|2005.03.14 08:02
|sell
|148
|1.00
|1.3427
|1.3432
|1.3377
|562
|2005.03.14 08:14
|s/l
|148
|1.00
|1.3432
|1.3432
|1.3377
|-50.00
|12489.93
|563
|2005.03.14 10:01
|sell
|149
|1.00
|1.3412
|1.3417
|1.3362
|564
|2005.03.14 10:01
|modify
|149
|1.00
|1.3412
|1.3408
|1.3362
|565
|2005.03.14 10:01
|modify
|149
|1.00
|1.3412
|1.3407
|1.3362
|566
|2005.03.14 10:02
|modify
|149
|1.00
|1.3412
|1.3407
|1.3362
|567
|2005.03.14 10:02
|modify
|149
|1.00
|1.3412
|1.3406
|1.3362
|568
|2005.03.14 10:07
|s/l
|149
|1.00
|1.3406
|1.3406
|1.3362
|60.00
|12549.93
|569
|2005.03.15 13:00
|buy stop
|150
|1.00
|1.3399
|1.3394
|1.3449
|570
|2005.03.15 13:00
|buy stop
|151
|1.00
|1.3404
|1.3399
|1.3454
|571
|2005.03.15 13:00
|buy stop
|152
|1.00
|1.3409
|1.3404
|1.3459
|572
|2005.03.15 13:00
|buy stop
|153
|1.00
|1.3414
|1.3409
|1.3464
|573
|2005.03.15 15:00
|buy
|150
|1.00
|1.3399
|1.3394
|1.3449
|574
|2005.03.15 15:00
|buy
|151
|1.00
|1.3404
|1.3399
|1.3454
|575
|2005.03.15 15:00
|modify
|150
|1.00
|1.3399
|1.3400
|1.3449
|576
|2005.03.15 15:00
|buy
|152
|1.00
|1.3409
|1.3404
|1.3459
|577
|2005.03.15 15:00
|modify
|150
|1.00
|1.3399
|1.3401
|1.3449
|578
|2005.03.15 15:00
|modify
|150
|1.00
|1.3399
|1.3402
|1.3449
|579
|2005.03.15 15:00
|modify
|150
|1.00
|1.3399
|1.3403
|1.3449
|580
|2005.03.15 15:00
|modify
|150
|1.00
|1.3399
|1.3404
|1.3449
|581
|2005.03.15 15:00
|modify
|150
|1.00
|1.3399
|1.3405
|1.3449
|582
|2005.03.15 15:00
|modify
|150
|1.00
|1.3399
|1.3406
|1.3449
|583
|2005.03.15 15:00
|modify
|151
|1.00
|1.3404
|1.3405
|1.3454
|584
|2005.03.15 15:00
|s/l
|150
|1.00
|1.3406
|1.3406
|1.3449
|70.00
|12619.93
|585
|2005.03.15 15:00
|s/l
|151
|1.00
|1.3405
|1.3405
|1.3454
|10.00
|12629.93
|586
|2005.03.15 15:00
|s/l
|152
|1.00
|1.3404
|1.3404
|1.3459
|-50.00
|12579.93
|587
|2005.03.16 13:00
|expiration
|153
|1.00
|1.3414
|1.3409
|1.3464
|588
|2005.03.17 10:47
|sell stop
|154
|1.00
|1.3375
|1.3380
|1.3325
|589
|2005.03.17 10:47
|sell stop
|155
|1.00
|1.3370
|1.3375
|1.3320
|590
|2005.03.17 10:47
|sell stop
|156
|1.00
|1.3365
|1.3370
|1.3315
|591
|2005.03.17 10:47
|sell stop
|157
|1.00
|1.3360
|1.3365
|1.3310
|592
|2005.03.17 10:47
|sell stop
|158
|1.00
|1.3355
|1.3360
|1.3305
|593
|2005.03.17 11:29
|sell
|154
|1.00
|1.3375
|1.3380
|1.3325
|594
|2005.03.17 11:53
|sell
|155
|1.00
|1.3370
|1.3375
|1.3320
|595
|2005.03.17 11:57
|modify
|154
|1.00
|1.3375
|1.3374
|1.3325
|596
|2005.03.17 12:14
|s/l
|154
|1.00
|1.3374
|1.3374
|1.3325
|10.00
|12589.93
|597
|2005.03.17 12:15
|s/l
|155
|1.00
|1.3375
|1.3375
|1.3320
|-50.01
|12539.92
|598
|2005.03.17 14:33
|sell
|156
|1.00
|1.3365
|1.3370
|1.3315
|599
|2005.03.17 14:34
|sell
|157
|1.00
|1.3360
|1.3365
|1.3310
|600
|2005.03.17 14:34
|modify
|156
|1.00
|1.3365
|1.3363
|1.3315
|601
|2005.03.17 14:35
|sell
|158
|1.00
|1.3355
|1.3360
|1.3305
|602
|2005.03.17 14:35
|modify
|156
|1.00
|1.3365
|1.3356
|1.3315
|603
|2005.03.17 14:35
|modify
|156
|1.00
|1.3365
|1.3355
|1.3315
|604
|2005.03.17 14:35
|modify
|156
|1.00
|1.3365
|1.3353
|1.3315
|605
|2005.03.17 14:35
|modify
|157
|1.00
|1.3360
|1.3354
|1.3310
|606
|2005.03.17 14:36
|modify
|158
|1.00
|1.3355
|1.3354
|1.3305
|607
|2005.03.17 14:36
|modify
|157
|1.00
|1.3360
|1.3353
|1.3310
|608
|2005.03.17 14:36
|modify
|156
|1.00
|1.3365
|1.3352
|1.3315
|609
|2005.03.17 14:36
|modify
|158
|1.00
|1.3355
|1.3353
|1.3305
|610
|2005.03.17 14:37
|s/l
|156
|1.00
|1.3352
|1.3352
|1.3315
|130.00
|12669.92
|611
|2005.03.17 14:37
|s/l
|157
|1.00
|1.3353
|1.3353
|1.3310
|70.00
|12739.92
|612
|2005.03.17 14:37
|s/l
|158
|1.00
|1.3353
|1.3353
|1.3305
|20.00
|12759.92
|613
|2005.03.18 01:56
|buy stop
|159
|1.00
|1.3396
|1.3391
|1.3446
|614
|2005.03.18 01:56
|buy stop
|160
|1.00
|1.3406
|1.3401
|1.3456
|615
|2005.03.18 01:56
|buy stop
|161
|1.00
|1.3411
|1.3406
|1.3461
|616
|2005.03.20 23:00
|expiration
|159
|1.00
|1.3396
|1.3391
|1.3446
|617
|2005.03.20 23:00
|expiration
|160
|1.00
|1.3406
|1.3401
|1.3456
|618
|2005.03.20 23:00
|expiration
|161
|1.00
|1.3411
|1.3406
|1.3461
|619
|2005.03.22 15:13
|buy stop
|162
|1.00
|1.3202
|1.3197
|1.3252
|620
|2005.03.22 15:13
|buy stop
|163
|1.00
|1.3207
|1.3202
|1.3257
|621
|2005.03.22 15:13
|buy stop
|164
|1.00
|1.3212
|1.3207
|1.3262
|622
|2005.03.22 15:13
|buy stop
|165
|1.00
|1.3217
|1.3212
|1.3267
|623
|2005.03.22 15:13
|buy stop
|166
|1.00
|1.3222
|1.3217
|1.3272
|624
|2005.03.22 15:44
|buy
|162
|1.00
|1.3202
|1.3197
|1.3252
|625
|2005.03.22 15:46
|s/l
|162
|1.00
|1.3197
|1.3197
|1.3252
|-50.00
|12709.92
|626
|2005.03.22 15:50
|buy
|163
|1.00
|1.3207
|1.3202
|1.3257
|627
|2005.03.22 15:51
|s/l
|163
|1.00
|1.3202
|1.3202
|1.3257
|-50.00
|12659.92
|628
|2005.03.22 16:26
|buy
|164
|1.00
|1.3212
|1.3207
|1.3262
|629
|2005.03.22 16:27
|s/l
|164
|1.00
|1.3207
|1.3207
|1.3262
|-50.00
|12609.92
|630
|2005.03.22 17:22
|buy
|165
|1.00
|1.3217
|1.3212
|1.3267
|631
|2005.03.22 17:23
|s/l
|165
|1.00
|1.3212
|1.3212
|1.3267
|-50.00
|12559.92
|632
|2005.03.22 20:17
|buy
|166
|1.00
|1.3222
|1.3217
|1.3272
|633
|2005.03.22 20:17
|s/l
|166
|1.00
|1.3217
|1.3217
|1.3272
|-50.00
|12509.92
|634
|2005.03.22 20:19
|sell stop
|167
|1.00
|1.3172
|1.3177
|1.3122
|635
|2005.03.22 20:19
|sell stop
|168
|1.00
|1.3167
|1.3172
|1.3117
|636
|2005.03.22 20:19
|sell stop
|169
|1.00
|1.3162
|1.3167
|1.3112
|637
|2005.03.22 20:19
|sell stop
|170
|1.00
|1.3157
|1.3162
|1.3107
|638
|2005.03.22 20:19
|sell stop
|171
|1.00
|1.3152
|1.3157
|1.3102
|639
|2005.03.22 20:19
|sell
|167
|1.00
|1.3172
|1.3177
|1.3122
|640
|2005.03.22 20:19
|sell
|168
|1.00
|1.3167
|1.3172
|1.3117
|641
|2005.03.22 20:20
|modify
|167
|1.00
|1.3172
|1.3171
|1.3122
|642
|2005.03.22 20:20
|sell
|169
|1.00
|1.3162
|1.3167
|1.3112
|643
|2005.03.22 20:20
|modify
|167
|1.00
|1.3172
|1.3169
|1.3122
|644
|2005.03.22 20:20
|modify
|167
|1.00
|1.3172
|1.3168
|1.3122
|645
|2005.03.22 20:20
|modify
|167
|1.00
|1.3172
|1.3167
|1.3122
|646
|2005.03.22 20:20
|modify
|167
|1.00
|1.3172
|1.3166
|1.3122
|647
|2005.03.22 20:20
|sell
|170
|1.00
|1.3157
|1.3162
|1.3107
|648
|2005.03.22 20:20
|modify
|167
|1.00
|1.3172
|1.3165
|1.3122
|649
|2005.03.22 20:20
|modify
|167
|1.00
|1.3172
|1.3164
|1.3122
|650
|2005.03.22 20:20
|modify
|168
|1.00
|1.3167
|1.3165
|1.3117
|651
|2005.03.22 20:20
|s/l
|170
|1.00
|1.3162
|1.3162
|1.3107
|-50.00
|12459.92
|652
|2005.03.22 20:21
|s/l
|167
|1.00
|1.3164
|1.3164
|1.3122
|80.00
|12539.92
|653
|2005.03.22 20:21
|s/l
|168
|1.00
|1.3165
|1.3165
|1.3117
|20.00
|12559.92
|654
|2005.03.22 20:21
|s/l
|169
|1.00
|1.3167
|1.3167
|1.3112
|-50.00
|12509.92
|655
|2005.03.22 20:24
|sell
|171
|1.00
|1.3152
|1.3157
|1.3102
|656
|2005.03.22 20:24
|modify
|171
|1.00
|1.3152
|1.3150
|1.3102
|657
|2005.03.22 20:24
|modify
|171
|1.00
|1.3152
|1.3148
|1.3102
|658
|2005.03.22 20:24
|modify
|171
|1.00
|1.3152
|1.3145
|1.3102
|659
|2005.03.22 20:25
|modify
|171
|1.00
|1.3152
|1.3141
|1.3102
|660
|2005.03.22 20:27
|modify
|171
|1.00
|1.3152
|1.3135
|1.3102
|661
|2005.03.22 20:27
|modify
|171
|1.00
|1.3152
|1.3133
|1.3102
|662
|2005.03.22 20:27
|modify
|171
|1.00
|1.3152
|1.3132
|1.3102
|663
|2005.03.22 20:27
|modify
|171
|1.00
|1.3152
|1.3130
|1.3102
|664
|2005.03.22 20:27
|modify
|171
|1.00
|1.3152
|1.3129
|1.3102
|665
|2005.03.22 20:27
|modify
|171
|1.00
|1.3152
|1.3127
|1.3102
|666
|2005.03.22 20:27
|modify
|171
|1.00
|1.3152
|1.3126
|1.3102
|667
|2005.03.22 20:28
|s/l
|171
|1.00
|1.3126
|1.3126
|1.3102
|260.00
|12769.92
|668
|2005.03.22 20:28
|sell stop
|172
|1.00
|1.3114
|1.3119
|1.3064
|669
|2005.03.22 20:28
|sell stop
|173
|1.00
|1.3109
|1.3114
|1.3059
|670
|2005.03.22 20:28
|sell stop
|174
|1.00
|1.3104
|1.3109
|1.3054
|671
|2005.03.22 20:28
|sell stop
|175
|1.00
|1.3099
|1.3104
|1.3049
|672
|2005.03.22 20:44
|sell
|172
|1.00
|1.3114
|1.3119
|1.3064
|673
|2005.03.22 20:45
|s/l
|172
|1.00
|1.3119
|1.3119
|1.3064
|-50.00
|12719.92
|674
|2005.03.22 20:49
|sell
|173
|1.00
|1.3109
|1.3114
|1.3059
|675
|2005.03.22 20:50
|sell
|174
|1.00
|1.3104
|1.3109
|1.3054
|676
|2005.03.22 20:50
|modify
|173
|1.00
|1.3109
|1.3108
|1.3059
|677
|2005.03.22 20:51
|sell
|175
|1.00
|1.3099
|1.3104
|1.3049
|678
|2005.03.22 20:51
|modify
|173
|1.00
|1.3109
|1.3107
|1.3059
|679
|2005.03.22 20:51
|modify
|173
|1.00
|1.3109
|1.3106
|1.3059
|680
|2005.03.22 20:51
|modify
|173
|1.00
|1.3109
|1.3105
|1.3059
|681
|2005.03.22 20:52
|s/l
|175
|1.00
|1.3104
|1.3104
|1.3049
|-50.00
|12669.92
|682
|2005.03.22 20:52
|s/l
|173
|1.00
|1.3105
|1.3105
|1.3059
|40.00
|12709.92
|683
|2005.03.22 20:53
|modify
|174
|1.00
|1.3104
|1.3103
|1.3054
|684
|2005.03.22 20:53
|s/l
|174
|1.00
|1.3103
|1.3103
|1.3054
|10.00
|12719.92
|685
|2005.03.22 20:53
|sell stop
|176
|1.00
|1.3090
|1.3095
|1.3040
|686
|2005.03.22 20:53
|sell stop
|177
|1.00
|1.3085
|1.3090
|1.3035
|687
|2005.03.22 20:53
|sell stop
|178
|1.00
|1.3080
|1.3085
|1.3030
|688
|2005.03.22 20:53
|sell stop
|179
|1.00
|1.3075
|1.3080
|1.3025
|689
|2005.03.22 20:55
|sell
|176
|1.00
|1.3090
|1.3095
|1.3040
|690
|2005.03.22 20:56
|sell
|177
|1.00
|1.3085
|1.3090
|1.3035
|691
|2005.03.22 20:56
|sell
|178
|1.00
|1.3080
|1.3085
|1.3030
|692
|2005.03.22 20:56
|modify
|176
|1.00
|1.3090
|1.3087
|1.3040
|693
|2005.03.22 20:56
|modify
|176
|1.00
|1.3090
|1.3085
|1.3040
|694
|2005.03.22 20:56
|sell
|179
|1.00
|1.3075
|1.3080
|1.3025
|695
|2005.03.22 20:57
|modify
|176
|1.00
|1.3090
|1.3083
|1.3040
|696
|2005.03.22 20:57
|s/l
|179
|1.00
|1.3080
|1.3080
|1.3025
|-50.00
|12669.92
|697
|2005.03.22 20:57
|s/l
|176
|1.00
|1.3083
|1.3083
|1.3040
|70.00
|12739.92
|698
|2005.03.22 20:57
|s/l
|178
|1.00
|1.3085
|1.3085
|1.3030
|-50.00
|12689.92
|699
|2005.03.22 20:58
|s/l
|177
|1.00
|1.3090
|1.3090
|1.3035
|-50.00
|12639.92
|700
|2005.03.22 20:58
|sell stop
|180
|1.00
|1.3078
|1.3083
|1.3028
|701
|2005.03.22 20:58
|sell stop
|181
|1.00
|1.3068
|1.3073
|1.3018
|702
|2005.03.22 20:58
|sell stop
|182
|1.00
|1.3063
|1.3068
|1.3013
|703
|2005.03.22 21:04
|sell
|180
|1.00
|1.3078
|1.3083
|1.3028
|704
|2005.03.22 21:05
|sell
|181
|1.00
|1.3068
|1.3073
|1.3018
|705
|2005.03.22 21:05
|modify
|180
|1.00
|1.3078
|1.3074
|1.3028
|706
|2005.03.22 21:05
|sell
|182
|1.00
|1.3063
|1.3068
|1.3013
|707
|2005.03.22 21:05
|modify
|180
|1.00
|1.3078
|1.3071
|1.3028
|708
|2005.03.22 21:05
|modify
|180
|1.00
|1.3078
|1.3069
|1.3028
|709
|2005.03.22 21:06
|modify
|180
|1.00
|1.3078
|1.3069
|1.3028
|710
|2005.03.22 21:06
|modify
|180
|1.00
|1.3078
|1.3067
|1.3028
|711
|2005.03.22 21:06
|modify
|180
|1.00
|1.3078
|1.3066
|1.3028
|712
|2005.03.22 21:06
|modify
|180
|1.00
|1.3078
|1.3064
|1.3028
|713
|2005.03.22 21:07
|modify
|180
|1.00
|1.3078
|1.3063
|1.3028
|714
|2005.03.22 21:07
|modify
|181
|1.00
|1.3068
|1.3063
|1.3018
|715
|2005.03.22 21:08
|s/l
|180
|1.00
|1.3063
|1.3063
|1.3028
|150.00
|12789.92
|716
|2005.03.22 21:08
|s/l
|181
|1.00
|1.3063
|1.3063
|1.3018
|50.00
|12839.92
|717
|2005.03.22 21:11
|s/l
|182
|1.00
|1.3068
|1.3068
|1.3013
|-50.00
|12789.92
|718
|2005.03.24 10:06
|buy stop
|183
|1.00
|1.3039
|1.3034
|1.3089
|719
|2005.03.24 10:06
|buy stop
|184
|1.00
|1.3044
|1.3039
|1.3094
|720
|2005.03.24 10:06
|buy stop
|185
|1.00
|1.3049
|1.3044
|1.3099
|721
|2005.03.24 10:06
|buy stop
|186
|1.00
|1.3054
|1.3049
|1.3104
|722
|2005.03.25 10:06
|expiration
|183
|1.00
|1.3039
|1.3034
|1.3089
|723
|2005.03.25 10:06
|expiration
|184
|1.00
|1.3044
|1.3039
|1.3094
|724
|2005.03.25 10:06
|expiration
|185
|1.00
|1.3049
|1.3044
|1.3099
|725
|2005.03.25 10:06
|expiration
|186
|1.00
|1.3054
|1.3049
|1.3104
|726
|2005.03.25 10:07
|buy stop
|187
|1.00
|1.2973
|1.2968
|1.3023
|727
|2005.03.25 10:07
|buy stop
|188
|1.00
|1.2978
|1.2973
|1.3028
|728
|2005.03.25 10:07
|buy stop
|189
|1.00
|1.2983
|1.2978
|1.3033
|729
|2005.03.25 10:07
|buy stop
|190
|1.00
|1.2988
|1.2983
|1.3038
|730
|2005.03.25 10:07
|buy stop
|191
|1.00
|1.2993
|1.2988
|1.3043
|731
|2005.03.27 23:00
|expiration
|187
|1.00
|1.2973
|1.2968
|1.3023
|732
|2005.03.27 23:00
|expiration
|188
|1.00
|1.2978
|1.2973
|1.3028
|733
|2005.03.27 23:00
|expiration
|189
|1.00
|1.2983
|1.2978
|1.3033
|734
|2005.03.27 23:00
|expiration
|190
|1.00
|1.2988
|1.2983
|1.3038
|735
|2005.03.27 23:00
|expiration
|191
|1.00
|1.2993
|1.2988
|1.3043
|736
|2005.03.27 23:00
|buy stop
|192
|1.00
|1.2975
|1.2970
|1.3025
|737
|2005.03.27 23:00
|buy stop
|193
|1.00
|1.2980
|1.2975
|1.3030
|738
|2005.03.27 23:00
|buy stop
|194
|1.00
|1.2985
|1.2980
|1.3035
|739
|2005.03.27 23:00
|buy stop
|195
|1.00
|1.2990
|1.2985
|1.3040
|740
|2005.03.28 23:00
|expiration
|192
|1.00
|1.2975
|1.2970
|1.3025
|741
|2005.03.28 23:00
|expiration
|193
|1.00
|1.2980
|1.2975
|1.3030
|742
|2005.03.28 23:00
|expiration
|194
|1.00
|1.2985
|1.2980
|1.3035
|743
|2005.03.28 23:00
|expiration
|195
|1.00
|1.2990
|1.2985
|1.3040
|744
|2005.03.29 03:00
|buy stop
|196
|1.00
|1.2921
|1.2916
|1.2971
|745
|2005.03.29 03:00
|buy stop
|197
|1.00
|1.2926
|1.2921
|1.2976
|746
|2005.03.29 03:00
|buy stop
|198
|1.00
|1.2931
|1.2926
|1.2981
|747
|2005.03.29 03:00
|buy stop
|199
|1.00
|1.2936
|1.2931
|1.2986
|748
|2005.03.29 03:00
|buy stop
|200
|1.00
|1.2941
|1.2936
|1.2991
|749
|2005.03.29 03:05
|buy
|196
|1.00
|1.2921
|1.2916
|1.2971
|750
|2005.03.29 03:12
|buy
|197
|1.00
|1.2926
|1.2921
|1.2976
|751
|2005.03.29 03:54
|s/l
|197
|1.00
|1.2921
|1.2921
|1.2976
|-50.00
|12739.92
|752
|2005.03.29 04:03
|s/l
|196
|1.00
|1.2916
|1.2916
|1.2971
|-50.00
|12689.92
|753
|2005.03.29 04:47
|buy
|198
|1.00
|1.2931
|1.2926
|1.2981
|754
|2005.03.29 04:50
|buy
|199
|1.00
|1.2936
|1.2931
|1.2986
|755
|2005.03.29 04:51
|modify
|198
|1.00
|1.2931
|1.2933
|1.2981
|756
|2005.03.29 04:51
|buy
|200
|1.00
|1.2941
|1.2936
|1.2991
|757
|2005.03.29 04:51
|modify
|198
|1.00
|1.2931
|1.2934
|1.2981
|758
|2005.03.29 04:51
|modify
|198
|1.00
|1.2931
|1.2935
|1.2981
|759
|2005.03.29 04:51
|modify
|198
|1.00
|1.2931
|1.2936
|1.2981
|760
|2005.03.29 04:51
|modify
|198
|1.00
|1.2931
|1.2937
|1.2981
|761
|2005.03.29 04:59
|s/l
|198
|1.00
|1.2937
|1.2937
|1.2981
|59.99
|12749.91
|762
|2005.03.29 04:59
|s/l
|200
|1.00
|1.2936
|1.2936
|1.2991
|-50.00
|12699.91
|763
|2005.03.29 05:07
|modify
|199
|1.00
|1.2936
|1.2937
|1.2986
|764
|2005.03.29 05:08
|modify
|199
|1.00
|1.2936
|1.2938
|1.2986
|765
|2005.03.29 05:09
|modify
|199
|1.00
|1.2936
|1.2939
|1.2986
|766
|2005.03.29 05:09
|modify
|199
|1.00
|1.2936
|1.2940
|1.2986
|767
|2005.03.29 05:09
|modify
|199
|1.00
|1.2936
|1.2941
|1.2986
|768
|2005.03.29 05:09
|modify
|199
|1.00
|1.2936
|1.2942
|1.2986
|769
|2005.03.29 05:09
|modify
|199
|1.00
|1.2936
|1.2943
|1.2986
|770
|2005.03.29 05:09
|modify
|199
|1.00
|1.2936
|1.2944
|1.2986
|771
|2005.03.29 05:09
|modify
|199
|1.00
|1.2936
|1.2945
|1.2986
|772
|2005.03.29 05:09
|modify
|199
|1.00
|1.2936
|1.2946
|1.2986
|773
|2005.03.29 05:09
|modify
|199
|1.00
|1.2936
|1.2947
|1.2986
|774
|2005.03.29 05:11
|modify
|199
|1.00
|1.2936
|1.2947
|1.2986
|775
|2005.03.29 05:11
|modify
|199
|1.00
|1.2936
|1.2948
|1.2986
|776
|2005.03.29 05:11
|s/l
|199
|1.00
|1.2948
|1.2948
|1.2986
|120.00
|12819.91
|777
|2005.03.29 16:00
|sell stop
|201
|1.00
|1.2901
|1.2906
|1.2851
|778
|2005.03.29 16:00
|sell stop
|202
|1.00
|1.2886
|1.2891
|1.2836
|779
|2005.03.29 16:33
|sell
|201
|1.00
|1.2901
|1.2906
|1.2851
|780
|2005.03.29 16:33
|s/l
|201
|1.00
|1.2906
|1.2906
|1.2851
|-50.00
|12769.91
|781
|2005.03.30 16:00
|expiration
|202
|1.00
|1.2886
|1.2891
|1.2836
|782
|2005.03.30 21:17
|sell stop
|203
|1.00
|1.2922
|1.2927
|1.2872
|783
|2005.03.30 21:17
|sell stop
|204
|1.00
|1.2907
|1.2912
|1.2857
|784
|2005.03.30 22:11
|sell
|203
|1.00
|1.2922
|1.2927
|1.2872
|785
|2005.03.30 22:11
|s/l
|203
|1.00
|1.2927
|1.2927
|1.2872
|-50.00
|12719.91
|786
|2005.03.31 21:17
|expiration
|204
|1.00
|1.2907
|1.2912
|1.2857
|787
|2005.04.01 05:00
|sell stop
|205
|1.00
|1.2949
|1.2954
|1.2899
|788
|2005.04.01 05:00
|sell stop
|206
|1.00
|1.2944
|1.2949
|1.2894
|789
|2005.04.01 05:00
|sell stop
|207
|1.00
|1.2939
|1.2944
|1.2889
|790
|2005.04.01 05:00
|sell stop
|208
|1.00
|1.2934
|1.2939
|1.2884
|791
|2005.04.01 05:00
|sell stop
|209
|1.00
|1.2929
|1.2934
|1.2879
|792
|2005.04.01 17:00
|sell
|205
|1.00
|1.2949
|1.2954
|1.2899
|793
|2005.04.01 17:00
|sell
|206
|1.00
|1.2944
|1.2949
|1.2894
|794
|2005.04.01 17:00
|modify
|205
|1.00
|1.2949
|1.2948
|1.2899
|795
|2005.04.01 17:00
|sell
|207
|1.00
|1.2939
|1.2944
|1.2889
|796
|2005.04.01 17:00
|modify
|205
|1.00
|1.2949
|1.2944
|1.2899
|797
|2005.04.01 17:00
|sell
|208
|1.00
|1.2934
|1.2939
|1.2884
|798
|2005.04.01 17:00
|sell
|209
|1.00
|1.2929
|1.2934
|1.2879
|799
|2005.04.01 17:00
|modify
|205
|1.00
|1.2949
|1.2930
|1.2899
|800
|2005.04.01 17:00
|modify
|205
|1.00
|1.2949
|1.2927
|1.2899
|801
|2005.04.01 17:00
|modify
|206
|1.00
|1.2944
|1.2928
|1.2894
|802
|2005.04.01 17:00
|modify
|207
|1.00
|1.2939
|1.2929
|1.2889
|803
|2005.04.01 17:00
|modify
|208
|1.00
|1.2934
|1.2930
|1.2884
|804
|2005.04.01 17:01
|s/l
|205
|1.00
|1.2927
|1.2927
|1.2899
|220.00
|12939.91
|805
|2005.04.01 17:01
|s/l
|206
|1.00
|1.2928
|1.2928
|1.2894
|160.00
|13099.91
|806
|2005.04.01 17:01
|s/l
|207
|1.00
|1.2929
|1.2929
|1.2889
|100.00
|13199.91
|807
|2005.04.01 17:01
|s/l
|208
|1.00
|1.2930
|1.2930
|1.2884
|40.00
|13239.91
|808
|2005.04.01 17:02
|s/l
|209
|1.00
|1.2934
|1.2934
|1.2879
|-50.00
|13189.91
|809
|2005.04.01 17:02
|sell stop
|210
|1.00
|1.2923
|1.2928
|1.2873
|810
|2005.04.01 17:02
|sell stop
|211
|1.00
|1.2908
|1.2913
|1.2858
|811
|2005.04.01 17:07
|sell
|210
|1.00
|1.2923
|1.2928
|1.2873
|812
|2005.04.01 17:09
|modify
|210
|1.00
|1.2923
|1.2922
|1.2873
|813
|2005.04.01 17:09
|modify
|210
|1.00
|1.2923
|1.2918
|1.2873
|814
|2005.04.01 17:09
|s/l
|210
|1.00
|1.2918
|1.2918
|1.2873
|50.00
|13239.91
|815
|2005.04.01 17:11
|sell
|211
|1.00
|1.2908
|1.2913
|1.2858
|816
|2005.04.01 17:12
|s/l
|211
|1.00
|1.2913
|1.2913
|1.2858
|-50.00
|13189.91
|817
|2005.04.01 17:12
|sell stop
|212
|1.00
|1.2900
|1.2905
|1.2850
|818
|2005.04.01 17:12
|sell stop
|213
|1.00
|1.2885
|1.2890
|1.2835
|819
|2005.04.01 17:13
|sell
|212
|1.00
|1.2900
|1.2905
|1.2850
|820
|2005.04.01 17:13
|s/l
|212
|1.00
|1.2905
|1.2905
|1.2850
|-50.00
|13139.91
|821
|2005.04.01 17:22
|sell
|213
|1.00
|1.2885
|1.2890
|1.2835
|822
|2005.04.01 17:23
|s/l
|213
|1.00
|1.2890
|1.2890
|1.2835
|-50.00
|13089.91
|823
|2005.04.01 17:23
|sell stop
|214
|1.00
|1.2877
|1.2882
|1.2827
|824
|2005.04.01 17:23
|sell stop
|215
|1.00
|1.2867
|1.2872
|1.2817
|825
|2005.04.01 17:23
|sell stop
|216
|1.00
|1.2862
|1.2867
|1.2812
|826
|2005.04.01 17:25
|sell
|214
|1.00
|1.2877
|1.2882
|1.2827
|827
|2005.04.01 17:25
|s/l
|214
|1.00
|1.2882
|1.2882
|1.2827
|-50.00
|13039.91
|828
|2005.04.03 23:00
|expiration
|215
|1.00
|1.2867
|1.2872
|1.2817
|829
|2005.04.03 23:00
|expiration
|216
|1.00
|1.2862
|1.2867
|1.2812
|830
|2005.04.05 15:26
|buy stop
|217
|1.00
|1.2868
|1.2863
|1.2918
|831
|2005.04.05 15:26
|buy stop
|218
|1.00
|1.2878
|1.2873
|1.2928
|832
|2005.04.05 15:26
|buy stop
|219
|1.00
|1.2883
|1.2878
|1.2933
|833
|2005.04.05 20:52
|buy
|217
|1.00
|1.2868
|1.2863
|1.2918
|834
|2005.04.05 21:11
|s/l
|217
|1.00
|1.2863
|1.2863
|1.2918
|-50.00
|12989.91
|835
|2005.04.05 22:54
|buy
|218
|1.00
|1.2878
|1.2873
|1.2928
|836
|2005.04.05 22:56
|s/l
|218
|1.00
|1.2873
|1.2873
|1.2928
|-50.00
|12939.91
|837
|2005.04.06 04:55
|buy
|219
|1.00
|1.2883
|1.2878
|1.2933
|838
|2005.04.06 04:59
|s/l
|219
|1.00
|1.2878
|1.2878
|1.2933
|-50.00
|12889.91
|839
|2005.04.06 15:00
|sell stop
|220
|1.00
|1.2848
|1.2853
|1.2798
|840
|2005.04.06 15:00
|sell stop
|221
|1.00
|1.2843
|1.2848
|1.2793
|841
|2005.04.06 15:00
|sell stop
|222
|1.00
|1.2838
|1.2843
|1.2788
|842
|2005.04.06 15:00
|sell stop
|223
|1.00
|1.2833
|1.2838
|1.2783
|843
|2005.04.06 15:00
|sell stop
|224
|1.00
|1.2828
|1.2833
|1.2778
|844
|2005.04.06 16:35
|sell
|220
|1.00
|1.2848
|1.2853
|1.2798
|845
|2005.04.06 16:50
|sell
|221
|1.00
|1.2843
|1.2848
|1.2793
|846
|2005.04.06 16:53
|s/l
|221
|1.00
|1.2848
|1.2848
|1.2793
|-50.00
|12839.91
|847
|2005.04.06 16:55
|s/l
|220
|1.00
|1.2853
|1.2853
|1.2798
|-50.00
|12789.91
|848
|2005.04.07 15:00
|expiration
|222
|1.00
|1.2838
|1.2843
|1.2788
|849
|2005.04.07 15:00
|expiration
|223
|1.00
|1.2833
|1.2838
|1.2783
|850
|2005.04.07 15:00
|expiration
|224
|1.00
|1.2828
|1.2833
|1.2778
|851
|2005.04.07 19:09
|sell stop
|225
|1.00
|1.2872
|1.2877
|1.2822
|852
|2005.04.07 19:09
|sell stop
|226
|1.00
|1.2867
|1.2872
|1.2817
|853
|2005.04.07 19:09
|sell stop
|227
|1.00
|1.2862
|1.2867
|1.2812
|854
|2005.04.07 19:09
|sell stop
|228
|1.00
|1.2857
|1.2862
|1.2807
|855
|2005.04.07 19:19
|sell
|225
|1.00
|1.2872
|1.2877
|1.2822
|856
|2005.04.07 19:22
|sell
|226
|1.00
|1.2867
|1.2872
|1.2817
|857
|2005.04.07 19:22
|modify
|225
|1.00
|1.2872
|1.2871
|1.2822
|858
|2005.04.07 19:22
|sell
|227
|1.00
|1.2862
|1.2867
|1.2812
|859
|2005.04.07 19:22
|modify
|225
|1.00
|1.2872
|1.2870
|1.2822
|860
|2005.04.07 19:22
|modify
|225
|1.00
|1.2872
|1.2869
|1.2822
|861
|2005.04.07 19:22
|modify
|225
|1.00
|1.2872
|1.2868
|1.2822
|862
|2005.04.07 19:22
|s/l
|227
|1.00
|1.2867
|1.2867
|1.2812
|-50.00
|12739.91
|863
|2005.04.07 19:22
|s/l
|225
|1.00
|1.2868
|1.2868
|1.2822
|40.00
|12779.91
|864
|2005.04.07 19:23
|s/l
|226
|1.00
|1.2872
|1.2872
|1.2817
|-50.00
|12729.91
|865
|2005.04.07 19:30
|sell
|228
|1.00
|1.2857
|1.2862
|1.2807
|866
|2005.04.07 19:31
|s/l
|228
|1.00
|1.2862
|1.2862
|1.2807
|-50.00
|12679.91
|867
|2005.04.07 19:31
|sell stop
|229
|1.00
|1.2849
|1.2854
|1.2799
|868
|2005.04.07 19:31
|sell stop
|230
|1.00
|1.2844
|1.2849
|1.2794
|869
|2005.04.07 19:31
|sell stop
|231
|1.00
|1.2839
|1.2844
|1.2789
|870
|2005.04.07 19:31
|sell stop
|232
|1.00
|1.2834
|1.2839
|1.2784
|871
|2005.04.07 19:40
|sell
|229
|1.00
|1.2849
|1.2854
|1.2799
|872
|2005.04.07 19:40
|s/l
|229
|1.00
|1.2854
|1.2854
|1.2799
|-50.00
|12629.91
|873
|2005.04.08 00:13
|sell
|230
|1.00
|1.2844
|1.2849
|1.2794
|874
|2005.04.08 00:28
|s/l
|230
|1.00
|1.2849
|1.2849
|1.2794
|-50.00
|12579.91
|875
|2005.04.08 01:58
|sell
|231
|1.00
|1.2839
|1.2844
|1.2789
|876
|2005.04.08 01:58
|sell
|232
|1.00
|1.2834
|1.2839
|1.2784
|877
|2005.04.08 02:00
|modify
|231
|1.00
|1.2839
|1.2834
|1.2789
|878
|2005.04.08 02:02
|s/l
|231
|1.00
|1.2834
|1.2834
|1.2789
|50.00
|12629.91
|879
|2005.04.08 02:06
|modify
|232
|1.00
|1.2834
|1.2833
|1.2784
|880
|2005.04.08 02:08
|modify
|232
|1.00
|1.2834
|1.2832
|1.2784
|881
|2005.04.08 02:08
|modify
|232
|1.00
|1.2834
|1.2831
|1.2784
|882
|2005.04.08 02:08
|modify
|232
|1.00
|1.2834
|1.2830
|1.2784
|883
|2005.04.08 02:10
|modify
|232
|1.00
|1.2834
|1.2829
|1.2784
|884
|2005.04.08 02:11
|modify
|232
|1.00
|1.2834
|1.2827
|1.2784
|885
|2005.04.08 02:11
|modify
|232
|1.00
|1.2834
|1.2826
|1.2784
|886
|2005.04.08 02:15
|s/l
|232
|1.00
|1.2826
|1.2826
|1.2784
|80.00
|12709.91
|887
|2005.04.08 17:13
|buy stop
|233
|1.00
|1.2866
|1.2861
|1.2916
|888
|2005.04.08 17:13
|buy stop
|234
|1.00
|1.2881
|1.2876
|1.2931
|889
|2005.04.08 17:18
|buy
|233
|1.00
|1.2866
|1.2861
|1.2916
|890
|2005.04.08 17:19
|modify
|233
|1.00
|1.2866
|1.2867
|1.2916
|891
|2005.04.08 17:20
|s/l
|233
|1.00
|1.2867
|1.2867
|1.2916
|10.00
|12719.91
|892
|2005.04.08 17:23
|buy
|234
|1.00
|1.2881
|1.2876
|1.2931
|893
|2005.04.08 17:26
|s/l
|234
|1.00
|1.2876
|1.2876
|1.2931
|-50.00
|12669.91
|894
|2005.04.08 17:26
|buy stop
|235
|1.00
|1.2889
|1.2884
|1.2939
|895
|2005.04.08 17:26
|buy stop
|236
|1.00
|1.2899
|1.2894
|1.2949
|896
|2005.04.08 17:26
|buy stop
|237
|1.00
|1.2904
|1.2899
|1.2954
|897
|2005.04.08 17:38
|buy
|235
|1.00
|1.2889
|1.2884
|1.2939
|898
|2005.04.08 17:40
|buy
|236
|1.00
|1.2899
|1.2894
|1.2949
|899
|2005.04.08 17:41
|modify
|235
|1.00
|1.2889
|1.2894
|1.2939
|900
|2005.04.08 17:41
|modify
|235
|1.00
|1.2889
|1.2895
|1.2939
|901
|2005.04.08 17:41
|buy
|237
|1.00
|1.2904
|1.2899
|1.2954
|902
|2005.04.08 17:41
|modify
|235
|1.00
|1.2889
|1.2896
|1.2939
|903
|2005.04.08 17:41
|modify
|235
|1.00
|1.2889
|1.2897
|1.2939
|904
|2005.04.08 17:41
|s/l
|237
|1.00
|1.2899
|1.2899
|1.2954
|-50.00
|12619.91
|905
|2005.04.08 17:41
|modify
|235
|1.00
|1.2889
|1.2897
|1.2939
|906
|2005.04.08 17:41
|modify
|235
|1.00
|1.2889
|1.2898
|1.2939
|907
|2005.04.08 17:42
|s/l
|235
|1.00
|1.2898
|1.2898
|1.2939
|89.99
|12709.90
|908
|2005.04.08 17:43
|s/l
|236
|1.00
|1.2894
|1.2894
|1.2949
|-50.00
|12659.90
|909
|2005.04.08 17:43
|buy stop
|238
|1.00
|1.2907
|1.2902
|1.2957
|910
|2005.04.08 17:43
|buy stop
|239
|1.00
|1.2922
|1.2917
|1.2972
|911
|2005.04.08 17:54
|buy
|238
|1.00
|1.2907
|1.2902
|1.2957
|912
|2005.04.08 18:00
|modify
|238
|1.00
|1.2907
|1.2908
|1.2957
|913
|2005.04.08 18:00
|modify
|238
|1.00
|1.2907
|1.2914
|1.2957
|914
|2005.04.08 18:01
|buy
|239
|1.00
|1.2922
|1.2917
|1.2972
|915
|2005.04.08 18:01
|modify
|238
|1.00
|1.2907
|1.2914
|1.2957
|916
|2005.04.08 18:01
|modify
|238
|1.00
|1.2907
|1.2915
|1.2957
|917
|2005.04.08 18:02
|modify
|238
|1.00
|1.2907
|1.2915
|1.2957
|918
|2005.04.08 18:02
|modify
|238
|1.00
|1.2907
|1.2916
|1.2957
|919
|2005.04.08 18:02
|modify
|238
|1.00
|1.2907
|1.2917
|1.2957
|920
|2005.04.08 18:02
|modify
|238
|1.00
|1.2907
|1.2918
|1.2957
|921
|2005.04.08 18:03
|modify
|238
|1.00
|1.2907
|1.2919
|1.2957
|922
|2005.04.08 18:03
|modify
|238
|1.00
|1.2907
|1.2920
|1.2957
|923
|2005.04.08 18:03
|modify
|238
|1.00
|1.2907
|1.2921
|1.2957
|924
|2005.04.08 18:03
|modify
|238
|1.00
|1.2907
|1.2922
|1.2957
|925
|2005.04.08 18:03
|modify
|238
|1.00
|1.2907
|1.2923
|1.2957
|926
|2005.04.08 18:04
|modify
|238
|1.00
|1.2907
|1.2924
|1.2957
|927
|2005.04.08 18:04
|modify
|238
|1.00
|1.2907
|1.2925
|1.2957
|928
|2005.04.08 18:04
|modify
|238
|1.00
|1.2907
|1.2926
|1.2957
|929
|2005.04.08 18:04
|modify
|239
|1.00
|1.2922
|1.2925
|1.2972
|930
|2005.04.08 18:04
|s/l
|238
|1.00
|1.2926
|1.2926
|1.2957
|190.00
|12849.90
|931
|2005.04.08 18:04
|s/l
|239
|1.00
|1.2925
|1.2925
|1.2972
|30.00
|12879.90
|932
|2005.04.12 14:33
|sell stop
|240
|1.00
|1.2939
|1.2944
|1.2889
|933
|2005.04.12 14:33
|sell stop
|241
|1.00
|1.2924
|1.2929
|1.2874
|934
|2005.04.12 14:48
|sell
|240
|1.00
|1.2939
|1.2944
|1.2889
|935
|2005.04.12 14:49
|modify
|240
|1.00
|1.2939
|1.2933
|1.2889
|936
|2005.04.12 14:49
|sell
|241
|1.00
|1.2924
|1.2929
|1.2874
|937
|2005.04.12 14:49
|modify
|240
|1.00
|1.2939
|1.2931
|1.2889
|938
|2005.04.12 14:49
|modify
|240
|1.00
|1.2939
|1.2930
|1.2889
|939
|2005.04.12 14:49
|modify
|240
|1.00
|1.2939
|1.2928
|1.2889
|940
|2005.04.12 14:49
|modify
|240
|1.00
|1.2939
|1.2927
|1.2889
|941
|2005.04.12 14:49
|modify
|240
|1.00
|1.2939
|1.2925
|1.2889
|942
|2005.04.12 14:49
|s/l
|240
|1.00
|1.2925
|1.2925
|1.2889
|140.00
|13019.90
|943
|2005.04.12 14:51
|s/l
|241
|1.00
|1.2929
|1.2929
|1.2874
|-50.00
|12969.90
|944
|2005.04.12 14:51
|sell stop
|242
|1.00
|1.2916
|1.2921
|1.2866
|945
|2005.04.12 14:51
|sell stop
|243
|1.00
|1.2906
|1.2911
|1.2856
|946
|2005.04.12 14:51
|sell stop
|244
|1.00
|1.2901
|1.2906
|1.2851
|947
|2005.04.12 14:55
|sell
|242
|1.00
|1.2916
|1.2921
|1.2866
|948
|2005.04.12 14:55
|s/l
|242
|1.00
|1.2921
|1.2921
|1.2866
|-50.00
|12919.90
|949
|2005.04.12 15:03
|sell
|243
|1.00
|1.2906
|1.2911
|1.2856
|950
|2005.04.12 15:04
|sell
|244
|1.00
|1.2901
|1.2906
|1.2851
|951
|2005.04.12 15:04
|s/l
|244
|1.00
|1.2906
|1.2906
|1.2851
|-50.00
|12869.90
|952
|2005.04.12 15:06
|s/l
|243
|1.00
|1.2911
|1.2911
|1.2856
|-50.00
|12819.90
|953
|2005.04.13 08:36
|buy stop
|245
|1.00
|1.2946
|1.2941
|1.2996
|954
|2005.04.13 08:36
|buy stop
|246
|1.00
|1.2951
|1.2946
|1.3001
|955
|2005.04.13 08:36
|buy stop
|247
|1.00
|1.2956
|1.2951
|1.3006
|956
|2005.04.13 08:36
|buy stop
|248
|1.00
|1.2961
|1.2956
|1.3011
|957
|2005.04.13 08:36
|buy stop
|249
|1.00
|1.2966
|1.2961
|1.3016
|958
|2005.04.13 09:38
|buy
|245
|1.00
|1.2946
|1.2941
|1.2996
|959
|2005.04.13 09:43
|s/l
|245
|1.00
|1.2941
|1.2941
|1.2996
|-50.00
|12769.90
|960
|2005.04.13 09:59
|buy
|246
|1.00
|1.2951
|1.2946
|1.3001
|961
|2005.04.13 10:10
|s/l
|246
|1.00
|1.2946
|1.2946
|1.3001
|-50.00
|12719.90
|962
|2005.04.14 08:36
|expiration
|247
|1.00
|1.2956
|1.2951
|1.3006
|963
|2005.04.14 08:36
|expiration
|248
|1.00
|1.2961
|1.2956
|1.3011
|964
|2005.04.14 08:36
|expiration
|249
|1.00
|1.2966
|1.2961
|1.3016
|965
|2005.04.15 10:01
|buy stop
|250
|1.00
|1.2847
|1.2842
|1.2897
|966
|2005.04.15 10:01
|buy stop
|251
|1.00
|1.2862
|1.2857
|1.2912
|967
|2005.04.15 10:12
|buy
|250
|1.00
|1.2847
|1.2842
|1.2897
|968
|2005.04.15 10:13
|s/l
|250
|1.00
|1.2842
|1.2842
|1.2897
|-50.00
|12669.90
|969
|2005.04.15 13:41
|buy
|251
|1.00
|1.2862
|1.2857
|1.2912
|970
|2005.04.15 13:45
|s/l
|251
|1.00
|1.2857
|1.2857
|1.2912
|-50.00
|12619.90
|971
|2005.04.19 13:00
|sell stop
|252
|1.00
|1.2977
|1.2982
|1.2927
|972
|2005.04.19 13:00
|sell stop
|253
|1.00
|1.2967
|1.2972
|1.2917
|973
|2005.04.19 13:00
|sell stop
|254
|1.00
|1.2962
|1.2967
|1.2912
|974
|2005.04.20 13:00
|expiration
|252
|1.00
|1.2977
|1.2982
|1.2927
|975
|2005.04.20 13:00
|expiration
|253
|1.00
|1.2967
|1.2972
|1.2917
|976
|2005.04.20 13:00
|expiration
|254
|1.00
|1.2962
|1.2967
|1.2912
|977
|2005.04.20 13:01
|sell stop
|255
|1.00
|1.3033
|1.3038
|1.2983
|978
|2005.04.20 13:01
|sell stop
|256
|1.00
|1.3028
|1.3033
|1.2978
|979
|2005.04.20 13:01
|sell stop
|257
|1.00
|1.3023
|1.3028
|1.2973
|980
|2005.04.20 13:01
|sell stop
|258
|1.00
|1.3018
|1.3023
|1.2968
|981
|2005.04.20 14:30
|sell
|255
|1.00
|1.3033
|1.3038
|1.2983
|982
|2005.04.20 14:30
|sell
|256
|1.00
|1.3028
|1.3033
|1.2978
|983
|2005.04.20 14:30
|sell
|257
|1.00
|1.3023
|1.3028
|1.2973
|984
|2005.04.20 14:30
|modify
|255
|1.00
|1.3033
|1.3031
|1.2983
|985
|2005.04.20 14:30
|s/l
|257
|1.00
|1.3028
|1.3028
|1.2973
|-50.00
|12569.90
|986
|2005.04.20 14:31
|s/l
|255
|1.00
|1.3031
|1.3031
|1.2983
|20.00
|12589.90
|987
|2005.04.20 14:31
|sell
|258
|1.00
|1.3018
|1.3023
|1.2968
|988
|2005.04.20 14:31
|modify
|256
|1.00
|1.3028
|1.3026
|1.2978
|989
|2005.04.20 14:31
|modify
|256
|1.00
|1.3028
|1.3024
|1.2978
|990
|2005.04.20 14:31
|modify
|256
|1.00
|1.3028
|1.3019
|1.2978
|991
|2005.04.20 14:35
|modify
|256
|1.00
|1.3028
|1.3014
|1.2978
|992
|2005.04.20 14:35
|modify
|256
|1.00
|1.3028
|1.3012
|1.2978
|993
|2005.04.20 14:35
|modify
|258
|1.00
|1.3018
|1.3013
|1.2968
|994
|2005.04.20 14:36
|modify
|256
|1.00
|1.3028
|1.3012
|1.2978
|995
|2005.04.20 14:36
|modify
|256
|1.00
|1.3028
|1.3011
|1.2978
|996
|2005.04.20 14:36
|modify
|258
|1.00
|1.3018
|1.3012
|1.2968
|997
|2005.04.20 14:36
|s/l
|256
|1.00
|1.3011
|1.3011
|1.2978
|170.00
|12759.90
|998
|2005.04.20 14:37
|s/l
|258
|1.00
|1.3012
|1.3012
|1.2968
|60.00
|12819.90
|999
|2005.04.20 16:14
|buy stop
|259
|1.00
|1.3072
|1.3067
|1.3122
|1000
|2005.04.20 16:14
|buy stop
|260
|1.00
|1.3082
|1.3077
|1.3132
|1001
|2005.04.20 16:14
|buy stop
|261
|1.00
|1.3087
|1.3082
|1.3137
|1002
|2005.04.20 16:36
|buy
|259
|1.00
|1.3072
|1.3067
|1.3122
|1003
|2005.04.20 16:37
|modify
|259
|1.00
|1.3072
|1.3073
|1.3122
|1004
|2005.04.20 16:38
|s/l
|259
|1.00
|1.3073
|1.3073
|1.3122
|9.99
|12829.89
|1005
|2005.04.20 17:20
|buy
|260
|1.00
|1.3082
|1.3077
|1.3132
|1006
|2005.04.20 17:20
|buy
|261
|1.00
|1.3087
|1.3082
|1.3137
|1007
|2005.04.20 17:20
|modify
|260
|1.00
|1.3082
|1.3085
|1.3132
|1008
|2005.04.20 17:21
|modify
|260
|1.00
|1.3082
|1.3086
|1.3132
|1009
|2005.04.20 17:21
|modify
|260
|1.00
|1.3082
|1.3087
|1.3132
|1010
|2005.04.20 17:21
|s/l
|260
|1.00
|1.3087
|1.3087
|1.3132
|50.00
|12879.89
|1011
|2005.04.20 17:22
|modify
|261
|1.00
|1.3087
|1.3088
|1.3137
|1012
|2005.04.20 17:22
|modify
|261
|1.00
|1.3087
|1.3089
|1.3137
|1013
|2005.04.20 17:22
|modify
|261
|1.00
|1.3087
|1.3091
|1.3137
|1014
|2005.04.20 17:23
|modify
|261
|1.00
|1.3087
|1.3093
|1.3137
|1015
|2005.04.20 17:24
|s/l
|261
|1.00
|1.3093
|1.3093
|1.3137
|59.99
|12939.88
|1016
|2005.04.21 13:31
|sell stop
|262
|1.00
|1.3058
|1.3063
|1.3008
|1017
|2005.04.21 13:31
|sell stop
|263
|1.00
|1.3048
|1.3053
|1.2998
|1018
|2005.04.21 13:31
|sell stop
|264
|1.00
|1.3043
|1.3048
|1.2993
|1019
|2005.04.21 13:45
|sell
|262
|1.00
|1.3058
|1.3063
|1.3008
|1020
|2005.04.21 13:46
|s/l
|262
|1.00
|1.3063
|1.3063
|1.3008
|-50.00
|12889.88
|1021
|2005.04.21 18:05
|sell
|263
|1.00
|1.3048
|1.3053
|1.2998
|1022
|2005.04.21 18:06
|sell
|264
|1.00
|1.3043
|1.3048
|1.2993
|1023
|2005.04.21 18:06
|s/l
|264
|1.00
|1.3048
|1.3048
|1.2993
|-50.00
|12839.88
|1024
|2005.04.21 18:07
|s/l
|263
|1.00
|1.3053
|1.3053
|1.2998
|-50.00
|12789.88
|1025
|2005.04.21 18:07
|sell stop
|265
|1.00
|1.3040
|1.3045
|1.2990
|1026
|2005.04.21 18:07
|sell stop
|266
|1.00
|1.3025
|1.3030
|1.2975
|1027
|2005.04.21 18:21
|sell
|265
|1.00
|1.3040
|1.3045
|1.2990
|1028
|2005.04.21 18:24
|modify
|265
|1.00
|1.3040
|1.3039
|1.2990
|1029
|2005.04.21 18:26
|modify
|265
|1.00
|1.3040
|1.3034
|1.2990
|1030
|2005.04.21 18:26
|s/l
|265
|1.00
|1.3034
|1.3034
|1.2990
|60.00
|12849.88
|1031
|2005.04.21 18:27
|sell
|266
|1.00
|1.3025
|1.3030
|1.2975
|1032
|2005.04.21 18:27
|s/l
|266
|1.00
|1.3030
|1.3030
|1.2975
|-50.00
|12799.88
|1033
|2005.04.21 18:27
|sell stop
|267
|1.00
|1.3017
|1.3022
|1.2967
|1034
|2005.04.21 18:27
|sell stop
|268
|1.00
|1.3007
|1.3012
|1.2957
|1035
|2005.04.21 18:27
|sell stop
|269
|1.00
|1.3002
|1.3007
|1.2952
|1036
|2005.04.22 18:27
|expiration
|267
|1.00
|1.3017
|1.3022
|1.2967
|1037
|2005.04.22 18:27
|expiration
|268
|1.00
|1.3007
|1.3012
|1.2957
|1038
|2005.04.22 18:27
|expiration
|269
|1.00
|1.3002
|1.3007
|1.2952
|1039
|2005.04.22 19:00
|sell stop
|270
|1.00
|1.3043
|1.3048
|1.2993
|1040
|2005.04.22 19:00
|sell stop
|271
|1.00
|1.3028
|1.3033
|1.2978
|1041
|2005.04.22 19:10
|sell
|270
|1.00
|1.3043
|1.3048
|1.2993
|1042
|2005.04.22 19:12
|s/l
|270
|1.00
|1.3048
|1.3048
|1.2993
|-50.00
|12749.88
|1043
|2005.04.24 23:00
|expiration
|271
|1.00
|1.3028
|1.3033
|1.2978
|1044
|2005.04.24 23:25
|sell stop
|272
|1.00
|1.3051
|1.3056
|1.3001
|1045
|2005.04.24 23:25
|sell stop
|273
|1.00
|1.3046
|1.3051
|1.2996
|1046
|2005.04.24 23:25
|sell stop
|274
|1.00
|1.3041
|1.3046
|1.2991
|1047
|2005.04.24 23:25
|sell stop
|275
|1.00
|1.3036
|1.3041
|1.2986
|1048
|2005.04.24 23:25
|sell stop
|276
|1.00
|1.3031
|1.3036
|1.2981
|1049
|2005.04.25 00:07
|sell
|272
|1.00
|1.3051
|1.3056
|1.3001
|1050
|2005.04.25 00:07
|s/l
|272
|1.00
|1.3056
|1.3056
|1.3001
|-50.00
|12699.88
|1051
|2005.04.25 00:48
|sell
|273
|1.00
|1.3046
|1.3051
|1.2996
|1052
|2005.04.25 00:55
|s/l
|273
|1.00
|1.3051
|1.3051
|1.2996
|-50.00
|12649.88
|1053
|2005.04.25 01:42
|sell
|274
|1.00
|1.3041
|1.3046
|1.2991
|1054
|2005.04.25 01:49
|sell
|275
|1.00
|1.3036
|1.3041
|1.2986
|1055
|2005.04.25 01:54
|s/l
|275
|1.00
|1.3041
|1.3041
|1.2986
|-50.00
|12599.88
|1056
|2005.04.25 01:59
|s/l
|274
|1.00
|1.3046
|1.3046
|1.2991
|-50.00
|12549.88
|1057
|2005.04.25 02:05
|sell
|276
|1.00
|1.3031
|1.3036
|1.2981
|1058
|2005.04.25 02:06
|s/l
|276
|1.00
|1.3036
|1.3036
|1.2981
|-50.00
|12499.88
|1059
|2005.04.26 06:00
|buy stop
|277
|1.00
|1.3016
|1.3011
|1.3066
|1060
|2005.04.26 06:00
|buy stop
|278
|1.00
|1.3021
|1.3016
|1.3071
|1061
|2005.04.26 06:00
|buy stop
|279
|1.00
|1.3026
|1.3021
|1.3076
|1062
|2005.04.26 06:00
|buy stop
|280
|1.00
|1.3031
|1.3026
|1.3081
|1063
|2005.04.26 06:00
|buy stop
|281
|1.00
|1.3036
|1.3031
|1.3086
|1064
|2005.04.27 06:00
|expiration
|277
|1.00
|1.3016
|1.3011
|1.3066
|1065
|2005.04.27 06:00
|expiration
|278
|1.00
|1.3021
|1.3016
|1.3071
|1066
|2005.04.27 06:00
|expiration
|279
|1.00
|1.3026
|1.3021
|1.3076
|1067
|2005.04.27 06:00
|expiration
|280
|1.00
|1.3031
|1.3026
|1.3081
|1068
|2005.04.27 06:00
|expiration
|281
|1.00
|1.3036
|1.3031
|1.3086
|1069
|2005.04.27 15:00
|buy stop
|282
|1.00
|1.2989
|1.2984
|1.3039
|1070
|2005.04.27 15:00
|buy stop
|283
|1.00
|1.2999
|1.2994
|1.3049
|1071
|2005.04.27 15:00
|buy stop
|284
|1.00
|1.3004
|1.2999
|1.3054
|1072
|2005.04.28 15:00
|expiration
|282
|1.00
|1.2989
|1.2984
|1.3039
|1073
|2005.04.28 15:00
|expiration
|283
|1.00
|1.2999
|1.2994
|1.3049
|1074
|2005.04.28 15:00
|expiration
|284
|1.00
|1.3004
|1.2999
|1.3054
|1075
|2005.04.29 04:59
|buy stop
|285
|1.00
|1.2932
|1.2927
|1.2982
|1076
|2005.04.29 04:59
|buy stop
|286
|1.00
|1.2942
|1.2937
|1.2992
|1077
|2005.04.29 04:59
|buy stop
|287
|1.00
|1.2947
|1.2942
|1.2997
|1078
|2005.04.29 06:40
|buy
|285
|1.00
|1.2932
|1.2927
|1.2982
|1079
|2005.04.29 06:42
|buy
|286
|1.00
|1.2942
|1.2937
|1.2992
|1080
|2005.04.29 06:42
|modify
|285
|1.00
|1.2932
|1.2934
|1.2982
|1081
|2005.04.29 06:43
|buy
|287
|1.00
|1.2947
|1.2942
|1.2997
|1082
|2005.04.29 06:43
|modify
|285
|1.00
|1.2932
|1.2939
|1.2982
|1083
|2005.04.29 06:43
|modify
|285
|1.00
|1.2932
|1.2940
|1.2982
|1084
|2005.04.29 06:43
|modify
|285
|1.00
|1.2932
|1.2941
|1.2982
|1085
|2005.04.29 06:43
|modify
|285
|1.00
|1.2932
|1.2943
|1.2982
|1086
|2005.04.29 06:43
|modify
|285
|1.00
|1.2932
|1.2944
|1.2982
|1087
|2005.04.29 06:43
|modify
|285
|1.00
|1.2932
|1.2946
|1.2982
|1088
|2005.04.29 06:43
|modify
|285
|1.00
|1.2932
|1.2947
|1.2982
|1089
|2005.04.29 06:43
|modify
|285
|1.00
|1.2932
|1.2948
|1.2982
|1090
|2005.04.29 06:43
|modify
|286
|1.00
|1.2942
|1.2947
|1.2992
|1091
|2005.04.29 06:44
|s/l
|285
|1.00
|1.2948
|1.2948
|1.2982
|160.00
|12659.88
|1092
|2005.04.29 06:44
|s/l
|286
|1.00
|1.2947
|1.2947
|1.2992
|50.00
|12709.88
|1093
|2005.04.29 06:44
|s/l
|287
|1.00
|1.2942
|1.2942
|1.2997
|-50.00
|12659.88
|1094
|2005.04.29 16:28
|sell stop
|288
|1.00
|1.2915
|1.2920
|1.2865
|1095
|2005.04.29 16:28
|sell stop
|289
|1.00
|1.2910
|1.2915
|1.2860
|1096
|2005.04.29 16:28
|sell stop
|290
|1.00
|1.2905
|1.2910
|1.2855
|1097
|2005.04.29 16:28
|sell stop
|291
|1.00
|1.2900
|1.2905
|1.2850
|1098
|2005.04.29 16:28
|sell stop
|292
|1.00
|1.2895
|1.2900
|1.2845
|1099
|2005.04.29 16:31
|sell
|288
|1.00
|1.2915
|1.2920
|1.2865
|1100
|2005.04.29 16:31
|s/l
|288
|1.00
|1.2920
|1.2920
|1.2865
|-50.01
|12609.87
|1101
|2005.04.29 16:42
|sell
|289
|1.00
|1.2910
|1.2915
|1.2860
|1102
|2005.04.29 16:44
|s/l
|289
|1.00
|1.2915
|1.2915
|1.2860
|-50.01
|12559.86
|1103
|2005.04.29 17:03
|sell
|290
|1.00
|1.2905
|1.2910
|1.2855
|1104
|2005.04.29 17:04
|s/l
|290
|1.00
|1.2910
|1.2910
|1.2855
|-50.01
|12509.85
|1105
|2005.04.29 18:36
|sell
|291
|1.00
|1.2900
|1.2905
|1.2850
|1106
|2005.04.29 18:37
|sell
|292
|1.00
|1.2895
|1.2900
|1.2845
|1107
|2005.04.29 18:39
|s/l
|292
|1.00
|1.2900
|1.2900
|1.2845
|-50.01
|12459.84
|1108
|2005.04.29 18:50
|s/l
|291
|1.00
|1.2905
|1.2905
|1.2850
|-50.01
|12409.83
|1109
|2005.05.03 10:45
|buy stop
|293
|1.00
|1.2867
|1.2862
|1.2917
|1110
|2005.05.03 10:45
|buy stop
|294
|1.00
|1.2872
|1.2867
|1.2922
|1111
|2005.05.03 10:45
|buy stop
|295
|1.00
|1.2877
|1.2872
|1.2927
|1112
|2005.05.03 10:45
|buy stop
|296
|1.00
|1.2882
|1.2877
|1.2932
|1113
|2005.05.03 10:45
|buy stop
|297
|1.00
|1.2887
|1.2882
|1.2937
|1114
|2005.05.03 11:12
|buy
|293
|1.00
|1.2867
|1.2862
|1.2917
|1115
|2005.05.03 11:14
|buy
|294
|1.00
|1.2872
|1.2867
|1.2922
|1116
|2005.05.03 11:14
|buy
|295
|1.00
|1.2877
|1.2872
|1.2927
|1117
|2005.05.03 11:15
|modify
|293
|1.00
|1.2867
|1.2868
|1.2917
|1118
|2005.05.03 11:15
|s/l
|295
|1.00
|1.2872
|1.2872
|1.2927
|-50.00
|12359.83
|1119
|2005.05.03 11:20
|s/l
|293
|1.00
|1.2868
|1.2868
|1.2917
|10.00
|12369.83
|1120
|2005.05.03 11:27
|s/l
|294
|1.00
|1.2867
|1.2867
|1.2922
|-50.00
|12319.83
|1121
|2005.05.03 15:23
|buy
|296
|1.00
|1.2882
|1.2877
|1.2932
|1122
|2005.05.03 15:23
|buy
|297
|1.00
|1.2887
|1.2882
|1.2937
|1123
|2005.05.03 15:24
|modify
|296
|1.00
|1.2882
|1.2883
|1.2932
|1124
|2005.05.03 15:24
|modify
|296
|1.00
|1.2882
|1.2884
|1.2932
|1125
|2005.05.03 15:27
|modify
|296
|1.00
|1.2882
|1.2884
|1.2932
|1126
|2005.05.03 15:28
|modify
|296
|1.00
|1.2882
|1.2885
|1.2932
|1127
|2005.05.03 15:28
|modify
|296
|1.00
|1.2882
|1.2886
|1.2932
|1128
|2005.05.03 15:29
|s/l
|296
|1.00
|1.2886
|1.2886
|1.2932
|40.00
|12359.83
|1129
|2005.05.03 15:54
|modify
|297
|1.00
|1.2887
|1.2888
|1.2937
|1130
|2005.05.03 15:54
|modify
|297
|1.00
|1.2887
|1.2892
|1.2937
|1131
|2005.05.03 15:55
|modify
|297
|1.00
|1.2887
|1.2893
|1.2937
|1132
|2005.05.03 15:58
|s/l
|297
|1.00
|1.2893
|1.2893
|1.2937
|59.99
|12419.82
|1133
|2005.05.05 16:52
|sell stop
|298
|1.00
|1.2931
|1.2936
|1.2881
|1134
|2005.05.05 16:52
|sell stop
|299
|1.00
|1.2926
|1.2931
|1.2876
|1135
|2005.05.05 16:52
|sell stop
|300
|1.00
|1.2921
|1.2926
|1.2871
|1136
|2005.05.05 16:52
|sell stop
|301
|1.00
|1.2916
|1.2921
|1.2866
|1137
|2005.05.05 16:52
|sell stop
|302
|1.00
|1.2911
|1.2916
|1.2861
|1138
|2005.05.05 17:36
|sell
|298
|1.00
|1.2931
|1.2936
|1.2881
|1139
|2005.05.05 17:39
|s/l
|298
|1.00
|1.2936
|1.2936
|1.2881
|-50.00
|12369.82
|1140
|2005.05.05 17:48
|sell
|299
|1.00
|1.2926
|1.2931
|1.2876
|1141
|2005.05.05 17:53
|s/l
|299
|1.00
|1.2931
|1.2931
|1.2876
|-50.00
|12319.82
|1142
|2005.05.06 14:30
|sell
|300
|1.00
|1.2921
|1.2926
|1.2871
|1143
|2005.05.06 14:30
|sell
|301
|1.00
|1.2916
|1.2921
|1.2866
|1144
|2005.05.06 14:30
|sell
|302
|1.00
|1.2911
|1.2916
|1.2861
|1145
|2005.05.06 14:30
|modify
|300
|1.00
|1.2921
|1.2908
|1.2871
|1146
|2005.05.06 14:30
|modify
|300
|1.00
|1.2921
|1.2903
|1.2871
|1147
|2005.05.06 14:30
|modify
|301
|1.00
|1.2916
|1.2904
|1.2866
|1148
|2005.05.06 14:30
|modify
|302
|1.00
|1.2911
|1.2905
|1.2861
|1149
|2005.05.06 14:31
|s/l
|300
|1.00
|1.2903
|1.2903
|1.2871
|180.00
|12499.82
|1150
|2005.05.06 14:31
|s/l
|301
|1.00
|1.2904
|1.2904
|1.2866
|120.00
|12619.82
|1151
|2005.05.06 14:31
|s/l
|302
|1.00
|1.2905
|1.2905
|1.2861
|60.00
|12679.82
|1152
|2005.05.06 14:31
|sell stop
|303
|1.00
|1.2892
|1.2897
|1.2842
|1153
|2005.05.06 14:31
|sell stop
|304
|1.00
|1.2887
|1.2892
|1.2837
|1154
|2005.05.06 14:31
|sell stop
|305
|1.00
|1.2882
|1.2887
|1.2832
|1155
|2005.05.06 14:31
|sell stop
|306
|1.00
|1.2877
|1.2882
|1.2827
|1156
|2005.05.06 14:33
|sell
|303
|1.00
|1.2892
|1.2897
|1.2842
|1157
|2005.05.06 14:33
|sell
|304
|1.00
|1.2887
|1.2892
|1.2837
|1158
|2005.05.06 14:33
|sell
|305
|1.00
|1.2882
|1.2887
|1.2832
|1159
|2005.05.06 14:33
|modify
|303
|1.00
|1.2892
|1.2890
|1.2842
|1160
|2005.05.06 14:34
|modify
|303
|1.00
|1.2892
|1.2889
|1.2842
|1161
|2005.05.06 14:34
|modify
|303
|1.00
|1.2892
|1.2888
|1.2842
|1162
|2005.05.06 14:34
|modify
|303
|1.00
|1.2892
|1.2887
|1.2842
|1163
|2005.05.06 14:34
|modify
|303
|1.00
|1.2892
|1.2886
|1.2842
|1164
|2005.05.06 14:34
|sell
|306
|1.00
|1.2877
|1.2882
|1.2827
|1165
|2005.05.06 14:34
|modify
|303
|1.00
|1.2892
|1.2885
|1.2842
|1166
|2005.05.06 14:34
|modify
|303
|1.00
|1.2892
|1.2883
|1.2842
|1167
|2005.05.06 14:34
|modify
|303
|1.00
|1.2892
|1.2882
|1.2842
|1168
|2005.05.06 14:34
|modify
|303
|1.00
|1.2892
|1.2881
|1.2842
|1169
|2005.05.06 14:35
|modify
|304
|1.00
|1.2887
|1.2882
|1.2837
|1170
|2005.05.06 14:36
|modify
|304
|1.00
|1.2887
|1.2881
|1.2837
|1171
|2005.05.06 14:36
|modify
|305
|1.00
|1.2882
|1.2881
|1.2832
|1172
|2005.05.06 14:38
|s/l
|303
|1.00
|1.2881
|1.2881
|1.2842
|110.00
|12789.82
|1173
|2005.05.06 14:38
|s/l
|304
|1.00
|1.2881
|1.2881
|1.2837
|60.00
|12849.82
|1174
|2005.05.06 14:38
|s/l
|305
|1.00
|1.2881
|1.2881
|1.2832
|10.00
|12859.82
|1175
|2005.05.06 14:38
|s/l
|306
|1.00
|1.2882
|1.2882
|1.2827
|-50.00
|12809.82
|1176
|2005.05.06 14:38
|sell stop
|307
|1.00
|1.2869
|1.2874
|1.2819
|1177
|2005.05.06 14:38
|sell stop
|308
|1.00
|1.2864
|1.2869
|1.2814
|1178
|2005.05.06 14:38
|sell stop
|309
|1.00
|1.2859
|1.2864
|1.2809
|1179
|2005.05.06 14:38
|sell stop
|310
|1.00
|1.2854
|1.2859
|1.2804
|1180
|2005.05.06 14:42
|sell
|307
|1.00
|1.2869
|1.2874
|1.2819
|1181
|2005.05.06 14:43
|s/l
|307
|1.00
|1.2874
|1.2874
|1.2819
|-50.00
|12759.82
|1182
|2005.05.06 14:45
|sell
|308
|1.00
|1.2864
|1.2869
|1.2814
|1183
|2005.05.06 14:45
|s/l
|308
|1.00
|1.2869
|1.2869
|1.2814
|-50.00
|12709.82
|1184
|2005.05.06 14:48
|sell
|309
|1.00
|1.2859
|1.2864
|1.2809
|1185
|2005.05.06 14:49
|s/l
|309
|1.00
|1.2864
|1.2864
|1.2809
|-50.00
|12659.82
|1186
|2005.05.06 15:01
|sell
|310
|1.00
|1.2854
|1.2859
|1.2804
|1187
|2005.05.06 15:03
|s/l
|310
|1.00
|1.2859
|1.2859
|1.2804
|-50.00
|12609.82
|1188
|2005.05.09 21:38
|buy stop
|311
|1.00
|1.2849
|1.2844
|1.2899
|1189
|2005.05.09 21:38
|buy stop
|312
|1.00
|1.2854
|1.2849
|1.2904
|1190
|2005.05.09 21:38
|buy stop
|313
|1.00
|1.2859
|1.2854
|1.2909
|1191
|2005.05.09 21:38
|buy stop
|314
|1.00
|1.2864
|1.2859
|1.2914
|1192
|2005.05.09 21:38
|buy stop
|315
|1.00
|1.2869
|1.2864
|1.2919
|1193
|2005.05.09 23:10
|buy
|311
|1.00
|1.2849
|1.2844
|1.2899
|1194
|2005.05.09 23:10
|buy
|312
|1.00
|1.2854
|1.2849
|1.2904
|1195
|2005.05.09 23:12
|buy
|313
|1.00
|1.2859
|1.2854
|1.2909
|1196
|2005.05.09 23:13
|modify
|311
|1.00
|1.2849
|1.2853
|1.2899
|1197
|2005.05.09 23:13
|modify
|311
|1.00
|1.2849
|1.2854
|1.2899
|1198
|2005.05.09 23:13
|buy
|314
|1.00
|1.2864
|1.2859
|1.2914
|1199
|2005.05.09 23:13
|modify
|311
|1.00
|1.2849
|1.2857
|1.2899
|1200
|2005.05.09 23:13
|modify
|311
|1.00
|1.2849
|1.2859
|1.2899
|1201
|2005.05.09 23:13
|buy
|315
|1.00
|1.2869
|1.2864
|1.2919
|1202
|2005.05.09 23:13
|modify
|311
|1.00
|1.2849
|1.2862
|1.2899
|1203
|2005.05.09 23:13
|modify
|311
|1.00
|1.2849
|1.2865
|1.2899
|1204
|2005.05.09 23:14
|modify
|311
|1.00
|1.2849
|1.2867
|1.2899
|1205
|2005.05.09 23:14
|modify
|312
|1.00
|1.2854
|1.2867
|1.2904
|1206
|2005.05.09 23:14
|modify
|313
|1.00
|1.2859
|1.2866
|1.2909
|1207
|2005.05.09 23:14
|modify
|314
|1.00
|1.2864
|1.2865
|1.2914
|1208
|2005.05.09 23:14
|modify
|314
|1.00
|1.2864
|1.2866
|1.2914
|1209
|2005.05.09 23:15
|s/l
|311
|1.00
|1.2867
|1.2867
|1.2899
|180.00
|12789.82
|1210
|2005.05.09 23:15
|s/l
|312
|1.00
|1.2867
|1.2867
|1.2904
|130.00
|12919.82
|1211
|2005.05.09 23:15
|s/l
|313
|1.00
|1.2866
|1.2866
|1.2909
|70.00
|12989.82
|1212
|2005.05.09 23:15
|s/l
|314
|1.00
|1.2866
|1.2866
|1.2914
|20.00
|13009.82
|1213
|2005.05.09 23:21
|s/l
|315
|1.00
|1.2864
|1.2864
|1.2919
|-50.01
|12959.81
|1214
|2005.05.10 08:20
|sell stop
|316
|1.00
|1.2821
|1.2826
|1.2771
|1215
|2005.05.10 08:20
|sell stop
|317
|1.00
|1.2806
|1.2811
|1.2756
|1216
|2005.05.10 09:06
|sell
|316
|1.00
|1.2821
|1.2826
|1.2771
|1217
|2005.05.10 09:09
|s/l
|316
|1.00
|1.2826
|1.2826
|1.2771
|-50.00
|12909.81
|1218
|2005.05.11 08:20
|expiration
|317
|1.00
|1.2806
|1.2811
|1.2756
|1219
|2005.05.11 14:30
|sell stop
|318
|1.00
|1.2849
|1.2854
|1.2799
|1220
|2005.05.11 14:30
|sell stop
|319
|1.00
|1.2844
|1.2849
|1.2794
|1221
|2005.05.11 14:30
|sell stop
|320
|1.00
|1.2839
|1.2844
|1.2789
|1222
|2005.05.11 14:30
|sell stop
|321
|1.00
|1.2834
|1.2839
|1.2784
|1223
|2005.05.11 14:30
|sell
|318
|1.00
|1.2849
|1.2854
|1.2799
|1224
|2005.05.11 14:30
|sell
|319
|1.00
|1.2844
|1.2849
|1.2794
|1225
|2005.05.11 14:30
|sell
|320
|1.00
|1.2839
|1.2844
|1.2789
|1226
|2005.05.11 14:30
|modify
|318
|1.00
|1.2849
|1.2847
|1.2799
|1227
|2005.05.11 14:30
|sell
|321
|1.00
|1.2834
|1.2839
|1.2784
|1228
|2005.05.11 14:30
|modify
|318
|1.00
|1.2849
|1.2841
|1.2799
|1229
|2005.05.11 14:30
|modify
|318
|1.00
|1.2849
|1.2831
|1.2799
|1230
|2005.05.11 14:30
|modify
|319
|1.00
|1.2844
|1.2832
|1.2794
|1231
|2005.05.11 14:30
|modify
|320
|1.00
|1.2839
|1.2833
|1.2789
|1232
|2005.05.11 14:31
|s/l
|318
|1.00
|1.2831
|1.2831
|1.2799
|180.00
|13089.81
|1233
|2005.05.11 14:31
|modify
|320
|1.00
|1.2839
|1.2832
|1.2789
|1234
|2005.05.11 14:31
|modify
|319
|1.00
|1.2844
|1.2831
|1.2794
|1235
|2005.05.11 14:31
|modify
|319
|1.00
|1.2844
|1.2830
|1.2794
|1236
|2005.05.11 14:31
|modify
|320
|1.00
|1.2839
|1.2831
|1.2789
|1237
|2005.05.11 14:31
|modify
|321
|1.00
|1.2834
|1.2832
|1.2784
|1238
|2005.05.11 14:32
|s/l
|319
|1.00
|1.2830
|1.2830
|1.2794
|140.00
|13229.81
|1239
|2005.05.11 14:32
|s/l
|320
|1.00
|1.2831
|1.2831
|1.2789
|80.00
|13309.81
|1240
|2005.05.11 14:32
|s/l
|321
|1.00
|1.2832
|1.2832
|1.2784
|20.00
|13329.81
|1241
|2005.05.11 14:32
|sell stop
|322
|1.00
|1.2819
|1.2824
|1.2769
|1242
|2005.05.11 14:32
|sell stop
|323
|1.00
|1.2804
|1.2809
|1.2754
|1243
|2005.05.11 14:45
|sell
|322
|1.00
|1.2819
|1.2824
|1.2769
|1244
|2005.05.11 14:46
|modify
|322
|1.00
|1.2819
|1.2817
|1.2769
|1245
|2005.05.11 14:48
|sell
|323
|1.00
|1.2804
|1.2809
|1.2754
|1246
|2005.05.11 14:48
|modify
|322
|1.00
|1.2819
|1.2812
|1.2769
|1247
|2005.05.11 14:48
|modify
|322
|1.00
|1.2819
|1.2811
|1.2769
|1248
|2005.05.11 14:49
|modify
|322
|1.00
|1.2819
|1.2810
|1.2769
|1249
|2005.05.11 14:49
|modify
|322
|1.00
|1.2819
|1.2809
|1.2769
|1250
|2005.05.11 14:51
|s/l
|322
|1.00
|1.2809
|1.2809
|1.2769
|100.00
|13429.81
|1251
|2005.05.11 14:51
|s/l
|323
|1.00
|1.2809
|1.2809
|1.2754
|-50.00
|13379.81
|1252
|2005.05.11 14:51
|sell stop
|324
|1.00
|1.2796
|1.2801
|1.2746
|1253
|2005.05.11 14:51
|sell stop
|325
|1.00
|1.2786
|1.2791
|1.2736
|1254
|2005.05.11 14:51
|sell stop
|326
|1.00
|1.2781
|1.2786
|1.2731
|1255
|2005.05.11 14:55
|sell
|324
|1.00
|1.2796
|1.2801
|1.2746
|1256
|2005.05.11 14:57
|s/l
|324
|1.00
|1.2801
|1.2801
|1.2746
|-50.00
|13329.81
|1257
|2005.05.11 15:11
|sell
|325
|1.00
|1.2786
|1.2791
|1.2736
|1258
|2005.05.11 15:12
|s/l
|325
|1.00
|1.2791
|1.2791
|1.2736
|-50.00
|13279.81
|1259
|2005.05.11 16:04
|sell
|326
|1.00
|1.2781
|1.2786
|1.2731
|1260
|2005.05.11 16:05
|s/l
|326
|1.00
|1.2786
|1.2786
|1.2731
|-50.00
|13229.81
|1261
|2005.05.17 10:57
|buy stop
|327
|1.00
|1.2670
|1.2665
|1.2720
|1262
|2005.05.17 10:57
|buy stop
|328
|1.00
|1.2680
|1.2675
|1.2730
|1263
|2005.05.17 10:57
|buy stop
|329
|1.00
|1.2685
|1.2680
|1.2735
|1264
|2005.05.18 10:57
|expiration
|327
|1.00
|1.2670
|1.2665
|1.2720
|1265
|2005.05.18 10:57
|expiration
|328
|1.00
|1.2680
|1.2675
|1.2730
|1266
|2005.05.18 10:57
|expiration
|329
|1.00
|1.2685
|1.2680
|1.2735
|1267
|2005.05.18 11:00
|sell stop
|330
|1.00
|1.2607
|1.2612
|1.2557
|1268
|2005.05.18 11:00
|sell stop
|331
|1.00
|1.2602
|1.2607
|1.2552
|1269
|2005.05.18 11:00
|sell stop
|332
|1.00
|1.2597
|1.2602
|1.2547
|1270
|2005.05.18 11:00
|sell stop
|333
|1.00
|1.2592
|1.2597
|1.2542
|1271
|2005.05.18 11:07
|sell
|330
|1.00
|1.2607
|1.2612
|1.2557
|1272
|2005.05.18 11:11
|s/l
|330
|1.00
|1.2612
|1.2612
|1.2557
|-50.00
|13179.81
|1273
|2005.05.19 11:01
|expiration
|331
|1.00
|1.2602
|1.2607
|1.2552
|1274
|2005.05.19 11:01
|expiration
|332
|1.00
|1.2597
|1.2602
|1.2547
|1275
|2005.05.19 11:01
|expiration
|333
|1.00
|1.2592
|1.2597
|1.2542
|1276
|2005.05.19 11:03
|sell stop
|334
|1.00
|1.2646
|1.2651
|1.2596
|1277
|2005.05.19 11:03
|sell stop
|335
|1.00
|1.2641
|1.2646
|1.2591
|1278
|2005.05.19 11:03
|sell stop
|336
|1.00
|1.2636
|1.2641
|1.2586
|1279
|2005.05.19 11:03
|sell stop
|337
|1.00
|1.2631
|1.2636
|1.2581
|1280
|2005.05.19 11:03
|sell stop
|338
|1.00
|1.2626
|1.2631
|1.2576
|1281
|2005.05.19 11:15
|sell
|334
|1.00
|1.2646
|1.2651
|1.2596
|1282
|2005.05.19 11:25
|s/l
|334
|1.00
|1.2651
|1.2651
|1.2596
|-50.00
|13129.81
|1283
|2005.05.19 13:23
|sell
|335
|1.00
|1.2641
|1.2646
|1.2591
|1284
|2005.05.19 13:26
|sell
|336
|1.00
|1.2636
|1.2641
|1.2586
|1285
|2005.05.19 13:45
|modify
|335
|1.00
|1.2641
|1.2640
|1.2591
|1286
|2005.05.19 13:45
|sell
|337
|1.00
|1.2631
|1.2636
|1.2581
|1287
|2005.05.19 13:45
|modify
|335
|1.00
|1.2641
|1.2639
|1.2591
|1288
|2005.05.19 13:49
|s/l
|337
|1.00
|1.2636
|1.2636
|1.2581
|-50.00
|13079.81
|1289
|2005.05.19 14:06
|s/l
|335
|1.00
|1.2639
|1.2639
|1.2591
|20.00
|13099.81
|1290
|2005.05.19 14:13
|s/l
|336
|1.00
|1.2641
|1.2641
|1.2586
|-50.00
|13049.81
|1291
|2005.05.19 14:39
|sell
|338
|1.00
|1.2626
|1.2631
|1.2576
|1292
|2005.05.19 14:40
|s/l
|338
|1.00
|1.2631
|1.2631
|1.2576
|-50.00
|12999.81
|1293
|2005.05.20 05:00
|buy stop
|339
|1.00
|1.2653
|1.2648
|1.2703
|1294
|2005.05.20 05:00
|buy stop
|340
|1.00
|1.2658
|1.2653
|1.2708
|1295
|2005.05.20 05:00
|buy stop
|341
|1.00
|1.2663
|1.2658
|1.2713
|1296
|2005.05.20 05:00
|buy stop
|342
|1.00
|1.2668
|1.2663
|1.2718
|1297
|2005.05.20 05:00
|buy stop
|343
|1.00
|1.2673
|1.2668
|1.2723
|1298
|2005.05.22 23:00
|expiration
|339
|1.00
|1.2653
|1.2648
|1.2703
|1299
|2005.05.22 23:00
|expiration
|340
|1.00
|1.2658
|1.2653
|1.2708
|1300
|2005.05.22 23:00
|expiration
|341
|1.00
|1.2663
|1.2658
|1.2713
|1301
|2005.05.22 23:00
|expiration
|342
|1.00
|1.2668
|1.2663
|1.2718
|1302
|2005.05.22 23:00
|expiration
|343
|1.00
|1.2673
|1.2668
|1.2723
|1303
|2005.05.23 16:00
|buy stop
|344
|1.00
|1.2588
|1.2583
|1.2638
|1304
|2005.05.23 16:00
|buy stop
|345
|1.00
|1.2598
|1.2593
|1.2648
|1305
|2005.05.23 16:00
|buy stop
|346
|1.00
|1.2603
|1.2598
|1.2653
|1306
|2005.05.23 16:24
|buy
|344
|1.00
|1.2588
|1.2583
|1.2638
|1307
|2005.05.23 16:33
|modify
|344
|1.00
|1.2588
|1.2590
|1.2638
|1308
|2005.05.23 16:34
|s/l
|344
|1.00
|1.2590
|1.2590
|1.2638
|19.99
|13019.80
|1309
|2005.05.24 08:56
|buy
|345
|1.00
|1.2598
|1.2593
|1.2648
|1310
|2005.05.24 08:58
|s/l
|345
|1.00
|1.2593
|1.2593
|1.2648
|-50.00
|12969.80
|1311
|2005.05.24 12:25
|buy
|346
|1.00
|1.2603
|1.2598
|1.2653
|1312
|2005.05.24 12:29
|s/l
|346
|1.00
|1.2598
|1.2598
|1.2653
|-50.00
|12919.80
|1313
|2005.05.24 19:00
|sell stop
|347
|1.00
|1.2566
|1.2571
|1.2516
|1314
|2005.05.24 19:00
|sell stop
|348
|1.00
|1.2561
|1.2566
|1.2511
|1315
|2005.05.24 19:00
|sell stop
|349
|1.00
|1.2556
|1.2561
|1.2506
|1316
|2005.05.24 19:00
|sell stop
|350
|1.00
|1.2551
|1.2556
|1.2501
|1317
|2005.05.24 19:46
|sell
|347
|1.00
|1.2566
|1.2571
|1.2516
|1318
|2005.05.24 19:50
|s/l
|347
|1.00
|1.2571
|1.2571
|1.2516
|-50.00
|12869.80
|1319
|2005.05.25 00:34
|sell
|348
|1.00
|1.2561
|1.2566
|1.2511
|1320
|2005.05.25 00:52
|s/l
|348
|1.00
|1.2566
|1.2566
|1.2511
|-50.00
|12819.80
|1321
|2005.05.25 12:59
|sell
|349
|1.00
|1.2556
|1.2561
|1.2506
|1322
|2005.05.25 13:14
|s/l
|349
|1.00
|1.2561
|1.2561
|1.2506
|-50.00
|12769.80
|1323
|2005.05.25 19:00
|expiration
|350
|1.00
|1.2551
|1.2556
|1.2501
|1324
|2005.05.26 06:27
|sell stop
|351
|1.00
|1.2573
|1.2578
|1.2523
|1325
|2005.05.26 06:27
|sell stop
|352
|1.00
|1.2563
|1.2568
|1.2513
|1326
|2005.05.26 06:27
|sell stop
|353
|1.00
|1.2558
|1.2563
|1.2508
|1327
|2005.05.26 06:36
|sell
|351
|1.00
|1.2573
|1.2578
|1.2523
|1328
|2005.05.26 06:41
|modify
|351
|1.00
|1.2573
|1.2572
|1.2523
|1329
|2005.05.26 06:42
|sell
|352
|1.00
|1.2563
|1.2568
|1.2513
|1330
|2005.05.26 06:42
|modify
|351
|1.00
|1.2573
|1.2570
|1.2523
|1331
|2005.05.26 06:42
|modify
|351
|1.00
|1.2573
|1.2569
|1.2523
|1332
|2005.05.26 06:44
|s/l
|352
|1.00
|1.2568
|1.2568
|1.2513
|-50.00
|12719.80
|1333
|2005.05.26 06:45
|s/l
|351
|1.00
|1.2569
|1.2569
|1.2523
|40.00
|12759.80
|1334
|2005.05.26 07:45
|sell
|353
|1.00
|1.2558
|1.2563
|1.2508
|1335
|2005.05.26 07:45
|s/l
|353
|1.00
|1.2563
|1.2563
|1.2508
|-50.00
|12709.80
|1336
|2005.05.27 13:22
|buy stop
|354
|1.00
|1.2549
|1.2544
|1.2599
|1337
|2005.05.27 13:22
|buy stop
|355
|1.00
|1.2559
|1.2554
|1.2609
|1338
|2005.05.27 13:22
|buy stop
|356
|1.00
|1.2564
|1.2559
|1.2614
|1339
|2005.05.27 13:31
|buy
|354
|1.00
|1.2549
|1.2544
|1.2599
|1340
|2005.05.27 13:33
|s/l
|354
|1.00
|1.2544
|1.2544
|1.2599
|-50.00
|12659.80
|1341
|2005.05.27 17:21
|buy
|355
|1.00
|1.2559
|1.2554
|1.2609
|1342
|2005.05.27 17:23
|s/l
|355
|1.00
|1.2554
|1.2554
|1.2609
|-50.00
|12609.80
|1343
|2005.05.27 17:33
|buy
|356
|1.00
|1.2564
|1.2559
|1.2614
|1344
|2005.05.27 17:43
|modify
|356
|1.00
|1.2564
|1.2565
|1.2614
|1345
|2005.05.27 17:50
|modify
|356
|1.00
|1.2564
|1.2572
|1.2614
|1346
|2005.05.27 17:50
|modify
|356
|1.00
|1.2564
|1.2573
|1.2614
|1347
|2005.05.27 17:52
|s/l
|356
|1.00
|1.2573
|1.2573
|1.2614
|90.00
|12699.80
|1348
|2005.05.30 00:04
|sell stop
|357
|1.00
|1.2517
|1.2522
|1.2467
|1349
|2005.05.30 00:04
|sell stop
|358
|1.00
|1.2502
|1.2507
|1.2452
|1350
|2005.05.30 01:24
|sell
|357
|1.00
|1.2517
|1.2522
|1.2467
|1351
|2005.05.30 01:29
|s/l
|357
|1.00
|1.2522
|1.2522
|1.2467
|-50.00
|12649.80
|1352
|2005.05.30 12:43
|sell
|358
|1.00
|1.2502
|1.2507
|1.2452
|1353
|2005.05.30 13:03
|modify
|358
|1.00
|1.2502
|1.2501
|1.2452
|1354
|2005.05.30 13:03
|modify
|358
|1.00
|1.2502
|1.2498
|1.2452
|1355
|2005.05.30 13:04
|modify
|358
|1.00
|1.2502
|1.2489
|1.2452
|1356
|2005.05.30 13:04
|modify
|358
|1.00
|1.2502
|1.2488
|1.2452
|1357
|2005.05.30 13:06
|modify
|358
|1.00
|1.2502
|1.2487
|1.2452
|1358
|2005.05.30 13:06
|modify
|358
|1.00
|1.2502
|1.2485
|1.2452
|1359
|2005.05.30 13:06
|modify
|358
|1.00
|1.2502
|1.2483
|1.2452
|1360
|2005.05.30 13:09
|s/l
|358
|1.00
|1.2483
|1.2483
|1.2452
|190.00
|12839.80
|1361
|2005.06.02 09:38
|buy stop
|359
|1.00
|1.2272
|1.2267
|1.2322
|1362
|2005.06.02 09:38
|buy stop
|360
|1.00
|1.2277
|1.2272
|1.2327
|1363
|2005.06.02 09:38
|buy stop
|361
|1.00
|1.2282
|1.2277
|1.2332
|1364
|2005.06.02 09:38
|buy stop
|362
|1.00
|1.2287
|1.2282
|1.2337
|1365
|2005.06.02 09:38
|buy stop
|363
|1.00
|1.2292
|1.2287
|1.2342
|1366
|2005.06.02 09:53
|buy
|359
|1.00
|1.2272
|1.2267
|1.2322
|1367
|2005.06.02 09:55
|s/l
|359
|1.00
|1.2267
|1.2267
|1.2322
|-50.00
|12789.80
|1368
|2005.06.02 10:33
|buy
|360
|1.00
|1.2277
|1.2272
|1.2327
|1369
|2005.06.02 10:52
|buy
|361
|1.00
|1.2282
|1.2277
|1.2332
|1370
|2005.06.02 10:52
|s/l
|361
|1.00
|1.2277
|1.2277
|1.2332
|-50.00
|12739.80
|1371
|2005.06.02 10:59
|modify
|360
|1.00
|1.2277
|1.2278
|1.2327
|1372
|2005.06.02 10:59
|modify
|360
|1.00
|1.2277
|1.2278
|1.2327
|1373
|2005.06.02 11:00
|buy
|362
|1.00
|1.2287
|1.2282
|1.2337
|1374
|2005.06.02 11:00
|modify
|360
|1.00
|1.2277
|1.2279
|1.2327
|1375
|2005.06.02 11:00
|s/l
|362
|1.00
|1.2282
|1.2282
|1.2337
|-50.00
|12689.80
|1376
|2005.06.02 11:01
|modify
|360
|1.00
|1.2277
|1.2280
|1.2327
|1377
|2005.06.02 11:02
|modify
|360
|1.00
|1.2277
|1.2282
|1.2327
|1378
|2005.06.02 11:03
|modify
|360
|1.00
|1.2277
|1.2283
|1.2327
|1379
|2005.06.02 11:03
|buy
|363
|1.00
|1.2292
|1.2287
|1.2342
|1380
|2005.06.02 11:05
|modify
|360
|1.00
|1.2277
|1.2288
|1.2327
|1381
|2005.06.02 11:13
|s/l
|360
|1.00
|1.2288
|1.2288
|1.2327
|109.99
|12799.79
|1382
|2005.06.02 11:13
|s/l
|363
|1.00
|1.2287
|1.2287
|1.2342
|-50.00
|12749.79
|1383
|2005.06.03 08:09
|sell stop
|364
|1.00
|1.2227
|1.2232
|1.2177
|1384
|2005.06.03 08:09
|sell stop
|365
|1.00
|1.2222
|1.2227
|1.2172
|1385
|2005.06.03 08:09
|sell stop
|366
|1.00
|1.2217
|1.2222
|1.2167
|1386
|2005.06.03 08:09
|sell stop
|367
|1.00
|1.2212
|1.2217
|1.2162
|1387
|2005.06.03 17:33
|sell
|364
|1.00
|1.2227
|1.2232
|1.2177
|1388
|2005.06.03 17:34
|s/l
|364
|1.00
|1.2232
|1.2232
|1.2177
|-50.00
|12699.79
|1389
|2005.06.03 17:42
|sell
|365
|1.00
|1.2222
|1.2227
|1.2172
|1390
|2005.06.03 17:42
|sell
|366
|1.00
|1.2217
|1.2222
|1.2167
|1391
|2005.06.03 17:43
|s/l
|366
|1.00
|1.2222
|1.2222
|1.2167
|-50.00
|12649.79
|1392
|2005.06.03 17:43
|s/l
|365
|1.00
|1.2227
|1.2227
|1.2172
|-50.00
|12599.79
|1393
|2005.06.03 18:15
|sell
|367
|1.00
|1.2212
|1.2217
|1.2162
|1394
|2005.06.03 18:16
|s/l
|367
|1.00
|1.2217
|1.2217
|1.2162
|-50.00
|12549.79
|1395
|2005.06.06 06:00
|buy stop
|368
|1.00
|1.2273
|1.2268
|1.2323
|1396
|2005.06.06 06:00
|buy stop
|369
|1.00
|1.2278
|1.2273
|1.2328
|1397
|2005.06.06 06:00
|buy stop
|370
|1.00
|1.2283
|1.2278
|1.2333
|1398
|2005.06.06 06:00
|buy stop
|371
|1.00
|1.2288
|1.2283
|1.2338
|1399
|2005.06.06 06:04
|buy
|368
|1.00
|1.2273
|1.2268
|1.2323
|1400
|2005.06.06 06:06
|s/l
|368
|1.00
|1.2268
|1.2268
|1.2323
|-50.00
|12499.79
|1401
|2005.06.06 10:58
|buy
|369
|1.00
|1.2278
|1.2273
|1.2328
|1402
|2005.06.06 10:59
|buy
|370
|1.00
|1.2283
|1.2278
|1.2333
|1403
|2005.06.06 11:04
|modify
|369
|1.00
|1.2278
|1.2279
|1.2328
|1404
|2005.06.06 11:15
|s/l
|369
|1.00
|1.2279
|1.2279
|1.2328
|10.00
|12509.79
|1405
|2005.06.06 11:15
|s/l
|370
|1.00
|1.2278
|1.2278
|1.2333
|-50.00
|12459.79
|1406
|2005.06.06 15:50
|buy
|371
|1.00
|1.2288
|1.2283
|1.2338
|1407
|2005.06.06 15:51
|s/l
|371
|1.00
|1.2283
|1.2283
|1.2338
|-50.00
|12409.79
|1408
|2005.06.06 23:00
|sell stop
|372
|1.00
|1.2251
|1.2256
|1.2201
|1409
|2005.06.06 23:00
|sell stop
|373
|1.00
|1.2241
|1.2246
|1.2191
|1410
|2005.06.06 23:00
|sell stop
|374
|1.00
|1.2236
|1.2241
|1.2186
|1411
|2005.06.07 03:08
|sell
|372
|1.00
|1.2251
|1.2256
|1.2201
|1412
|2005.06.07 03:09
|s/l
|372
|1.00
|1.2256
|1.2256
|1.2201
|-50.00
|12359.79
|1413
|2005.06.07 03:33
|sell
|373
|1.00
|1.2241
|1.2246
|1.2191
|1414
|2005.06.07 03:47
|s/l
|373
|1.00
|1.2246
|1.2246
|1.2191
|-50.00
|12309.79
|1415
|2005.06.07 23:00
|expiration
|374
|1.00
|1.2236
|1.2241
|1.2186
|1416
|2005.06.08 19:00
|sell stop
|375
|1.00
|1.2271
|1.2276
|1.2221
|1417
|2005.06.08 19:00
|sell stop
|376
|1.00
|1.2261
|1.2266
|1.2211
|1418
|2005.06.08 19:00
|sell stop
|377
|1.00
|1.2256
|1.2261
|1.2206
|1419
|2005.06.08 19:09
|sell
|375
|1.00
|1.2271
|1.2276
|1.2221
|1420
|2005.06.08 19:10
|sell
|376
|1.00
|1.2261
|1.2266
|1.2211
|1421
|2005.06.08 19:10
|s/l
|376
|1.00
|1.2266
|1.2266
|1.2211
|-50.00
|12259.79
|1422
|2005.06.08 19:11
|modify
|375
|1.00
|1.2271
|1.2268
|1.2221
|1423
|2005.06.08 19:14
|s/l
|375
|1.00
|1.2268
|1.2268
|1.2221
|30.00
|12289.79
|1424
|2005.06.08 19:27
|sell
|377
|1.00
|1.2256
|1.2261
|1.2206
|1425
|2005.06.08 19:28
|modify
|377
|1.00
|1.2256
|1.2251
|1.2206
|1426
|2005.06.08 19:30
|modify
|377
|1.00
|1.2256
|1.2247
|1.2206
|1427
|2005.06.08 19:30
|modify
|377
|1.00
|1.2256
|1.2245
|1.2206
|1428
|2005.06.08 19:30
|modify
|377
|1.00
|1.2256
|1.2244
|1.2206
|1429
|2005.06.08 19:30
|modify
|377
|1.00
|1.2256
|1.2243
|1.2206
|1430
|2005.06.08 19:30
|modify
|377
|1.00
|1.2256
|1.2242
|1.2206
|1431
|2005.06.08 19:31
|modify
|377
|1.00
|1.2256
|1.2241
|1.2206
|1432
|2005.06.08 19:31
|s/l
|377
|1.00
|1.2241
|1.2241
|1.2206
|150.00
|12439.79
|1433
|2005.06.08 19:31
|sell stop
|378
|1.00
|1.2228
|1.2233
|1.2178
|1434
|2005.06.08 19:31
|sell stop
|379
|1.00
|1.2218
|1.2223
|1.2168
|1435
|2005.06.08 19:31
|sell stop
|380
|1.00
|1.2213
|1.2218
|1.2163
|1436
|2005.06.08 19:38
|sell
|378
|1.00
|1.2228
|1.2233
|1.2178
|1437
|2005.06.08 19:38
|s/l
|378
|1.00
|1.2233
|1.2233
|1.2178
|-50.00
|12389.79
|1438
|2005.06.08 20:20
|sell
|379
|1.00
|1.2218
|1.2223
|1.2168
|1439
|2005.06.08 20:21
|s/l
|379
|1.00
|1.2223
|1.2223
|1.2168
|-50.00
|12339.79
|1440
|2005.06.08 20:23
|sell
|380
|1.00
|1.2213
|1.2218
|1.2163
|1441
|2005.06.08 20:25
|s/l
|380
|1.00
|1.2218
|1.2218
|1.2163
|-50.00
|12289.79
|1442
|2005.06.10 12:37
|buy stop
|381
|1.00
|1.2249
|1.2244
|1.2299
|1443
|2005.06.10 12:37
|buy stop
|382
|1.00
|1.2254
|1.2249
|1.2304
|1444
|2005.06.10 12:37
|buy stop
|383
|1.00
|1.2259
|1.2254
|1.2309
|1445
|2005.06.10 12:37
|buy stop
|384
|1.00
|1.2264
|1.2259
|1.2314
|1446
|2005.06.12 23:00
|expiration
|381
|1.00
|1.2249
|1.2244
|1.2299
|1447
|2005.06.12 23:00
|expiration
|382
|1.00
|1.2254
|1.2249
|1.2304
|1448
|2005.06.12 23:00
|expiration
|383
|1.00
|1.2259
|1.2254
|1.2309
|1449
|2005.06.12 23:00
|expiration
|384
|1.00
|1.2264
|1.2259
|1.2314
|1450
|2005.06.13 21:00
|buy stop
|385
|1.00
|1.2113
|1.2108
|1.2163
|1451
|2005.06.13 21:00
|buy stop
|386
|1.00
|1.2118
|1.2113
|1.2168
|1452
|2005.06.13 21:00
|buy stop
|387
|1.00
|1.2123
|1.2118
|1.2173
|1453
|2005.06.13 21:00
|buy stop
|388
|1.00
|1.2128
|1.2123
|1.2178
|1454
|2005.06.13 21:00
|buy stop
|389
|1.00
|1.2133
|1.2128
|1.2183
|1455
|2005.06.13 21:21
|buy
|385
|1.00
|1.2113
|1.2108
|1.2163
|1456
|2005.06.13 21:58
|s/l
|385
|1.00
|1.2108
|1.2108
|1.2163
|-50.00
|12239.79
|1457
|2005.06.14 00:59
|buy
|386
|1.00
|1.2118
|1.2113
|1.2168
|1458
|2005.06.14 01:00
|s/l
|386
|1.00
|1.2113
|1.2113
|1.2168
|-50.00
|12189.79
|1459
|2005.06.14 02:15
|buy
|387
|1.00
|1.2123
|1.2118
|1.2173
|1460
|2005.06.14 02:20
|buy
|388
|1.00
|1.2128
|1.2123
|1.2178
|1461
|2005.06.14 02:24
|s/l
|388
|1.00
|1.2123
|1.2123
|1.2178
|-50.00
|12139.79
|1462
|2005.06.14 02:38
|buy
|389
|1.00
|1.2133
|1.2128
|1.2183
|1463
|2005.06.14 02:39
|modify
|387
|1.00
|1.2123
|1.2125
|1.2173
|1464
|2005.06.14 02:40
|modify
|387
|1.00
|1.2123
|1.2126
|1.2173
|1465
|2005.06.14 02:41
|modify
|387
|1.00
|1.2123
|1.2127
|1.2173
|1466
|2005.06.14 02:41
|modify
|387
|1.00
|1.2123
|1.2128
|1.2173
|1467
|2005.06.14 02:41
|modify
|387
|1.00
|1.2123
|1.2130
|1.2173
|1468
|2005.06.14 02:41
|modify
|387
|1.00
|1.2123
|1.2131
|1.2173
|1469
|2005.06.14 02:41
|modify
|387
|1.00
|1.2123
|1.2133
|1.2173
|1470
|2005.06.14 02:41
|modify
|387
|1.00
|1.2123
|1.2134
|1.2173
|1471
|2005.06.14 02:42
|modify
|387
|1.00
|1.2123
|1.2136
|1.2173
|1472
|2005.06.14 02:42
|modify
|389
|1.00
|1.2133
|1.2134
|1.2183
|1473
|2005.06.14 02:44
|modify
|389
|1.00
|1.2133
|1.2136
|1.2183
|1474
|2005.06.14 02:47
|s/l
|387
|1.00
|1.2136
|1.2136
|1.2173
|130.00
|12269.79
|1475
|2005.06.14 02:47
|s/l
|389
|1.00
|1.2136
|1.2136
|1.2183
|30.00
|12299.79
|1476
|2005.06.14 14:00
|sell stop
|390
|1.00
|1.2105
|1.2110
|1.2055
|1477
|2005.06.14 14:00
|sell stop
|391
|1.00
|1.2100
|1.2105
|1.2050
|1478
|2005.06.14 14:00
|sell stop
|392
|1.00
|1.2095
|1.2100
|1.2045
|1479
|2005.06.14 14:00
|sell stop
|393
|1.00
|1.2090
|1.2095
|1.2040
|1480
|2005.06.14 14:00
|sell stop
|394
|1.00
|1.2085
|1.2090
|1.2035
|1481
|2005.06.14 14:27
|sell
|390
|1.00
|1.2105
|1.2110
|1.2055
|1482
|2005.06.14 14:28
|sell
|391
|1.00
|1.2100
|1.2105
|1.2050
|1483
|2005.06.14 14:29
|s/l
|391
|1.00
|1.2105
|1.2105
|1.2050
|-50.00
|12249.79
|1484
|2005.06.14 14:30
|s/l
|390
|1.00
|1.2110
|1.2110
|1.2055
|-50.00
|12199.79
|1485
|2005.06.14 15:00
|sell
|392
|1.00
|1.2095
|1.2100
|1.2045
|1486
|2005.06.14 15:06
|sell
|393
|1.00
|1.2090
|1.2095
|1.2040
|1487
|2005.06.14 15:07
|modify
|392
|1.00
|1.2095
|1.2094
|1.2045
|1488
|2005.06.14 15:08
|s/l
|392
|1.00
|1.2094
|1.2094
|1.2045
|10.00
|12209.79
|1489
|2005.06.14 15:08
|s/l
|393
|1.00
|1.2095
|1.2095
|1.2040
|-50.00
|12159.79
|1490
|2005.06.14 15:10
|sell
|394
|1.00
|1.2085
|1.2090
|1.2035
|1491
|2005.06.14 15:12
|modify
|394
|1.00
|1.2085
|1.2082
|1.2035
|1492
|2005.06.14 15:13
|modify
|394
|1.00
|1.2085
|1.2081
|1.2035
|1493
|2005.06.14 15:13
|modify
|394
|1.00
|1.2085
|1.2079
|1.2035
|1494
|2005.06.14 15:13
|modify
|394
|1.00
|1.2085
|1.2078
|1.2035
|1495
|2005.06.14 15:13
|modify
|394
|1.00
|1.2085
|1.2076
|1.2035
|1496
|2005.06.14 15:13
|modify
|394
|1.00
|1.2085
|1.2075
|1.2035
|1497
|2005.06.14 15:14
|modify
|394
|1.00
|1.2085
|1.2065
|1.2035
|1498
|2005.06.14 15:14
|modify
|394
|1.00
|1.2085
|1.2064
|1.2035
|1499
|2005.06.14 15:15
|s/l
|394
|1.00
|1.2064
|1.2064
|1.2035
|210.00
|12369.79
|1500
|2005.06.14 15:15
|sell stop
|395
|1.00
|1.2051
|1.2056
|1.2001
|1501
|2005.06.14 15:15
|sell stop
|396
|1.00
|1.2041
|1.2046
|1.1991
|1502
|2005.06.14 15:15
|sell stop
|397
|1.00
|1.2036
|1.2041
|1.1986
|1503
|2005.06.14 15:35
|sell
|395
|1.00
|1.2051
|1.2056
|1.2001
|1504
|2005.06.14 15:36
|s/l
|395
|1.00
|1.2056
|1.2056
|1.2001
|-50.00
|12319.79
|1505
|2005.06.14 15:53
|sell
|396
|1.00
|1.2041
|1.2046
|1.1991
|1506
|2005.06.14 15:56
|sell
|397
|1.00
|1.2036
|1.2041
|1.1986
|1507
|2005.06.14 15:57
|s/l
|397
|1.00
|1.2041
|1.2041
|1.1986
|-50.00
|12269.79
|1508
|2005.06.14 16:01
|s/l
|396
|1.00
|1.2046
|1.2046
|1.1991
|-50.00
|12219.79
|1509
|2005.06.15 10:00
|buy stop
|398
|1.00
|1.2085
|1.2080
|1.2135
|1510
|2005.06.15 10:00
|buy stop
|399
|1.00
|1.2095
|1.2090
|1.2145
|1511
|2005.06.15 10:00
|buy stop
|400
|1.00
|1.2100
|1.2095
|1.2150
|1512
|2005.06.15 15:32
|buy
|398
|1.00
|1.2085
|1.2080
|1.2135
|1513
|2005.06.15 15:33
|s/l
|398
|1.00
|1.2080
|1.2080
|1.2135
|-50.00
|12169.79
|1514
|2005.06.15 15:34
|buy
|399
|1.00
|1.2095
|1.2090
|1.2145
|1515
|2005.06.15 15:34
|s/l
|399
|1.00
|1.2090
|1.2090
|1.2145
|-50.00
|12119.79
|1516
|2005.06.15 15:37
|buy
|400
|1.00
|1.2100
|1.2095
|1.2150
|1517
|2005.06.15 15:38
|modify
|400
|1.00
|1.2100
|1.2101
|1.2150
|1518
|2005.06.15 15:38
|modify
|400
|1.00
|1.2100
|1.2102
|1.2150
|1519
|2005.06.15 15:39
|modify
|400
|1.00
|1.2100
|1.2107
|1.2150
|1520
|2005.06.15 15:39
|modify
|400
|1.00
|1.2100
|1.2108
|1.2150
|1521
|2005.06.15 15:39
|modify
|400
|1.00
|1.2100
|1.2110
|1.2150
|1522
|2005.06.15 15:40
|s/l
|400
|1.00
|1.2110
|1.2110
|1.2150
|99.99
|12219.78
|1523
|2005.06.15 15:40
|buy stop
|401
|1.00
|1.2122
|1.2117
|1.2172
|1524
|2005.06.15 15:40
|buy stop
|402
|1.00
|1.2137
|1.2132
|1.2187
|1525
|2005.06.15 19:52
|buy
|401
|1.00
|1.2122
|1.2117
|1.2172
|1526
|2005.06.15 20:06
|modify
|401
|1.00
|1.2122
|1.2123
|1.2172
|1527
|2005.06.15 20:13
|s/l
|401
|1.00
|1.2123
|1.2123
|1.2172
|9.99
|12229.77
|1528
|2005.06.16 14:47
|buy
|402
|1.00
|1.2137
|1.2132
|1.2187
|1529
|2005.06.16 14:48
|s/l
|402
|1.00
|1.2132
|1.2132
|1.2187
|-50.00
|12179.77
|1530
|2005.06.16 16:14
|sell stop
|403
|1.00
|1.2063
|1.2068
|1.2013
|1531
|2005.06.16 16:14
|sell stop
|404
|1.00
|1.2058
|1.2063
|1.2008
|1532
|2005.06.16 16:14
|sell stop
|405
|1.00
|1.2053
|1.2058
|1.2003
|1533
|2005.06.16 16:14
|sell stop
|406
|1.00
|1.2048
|1.2053
|1.1998
|1534
|2005.06.16 16:24
|sell
|403
|1.00
|1.2063
|1.2068
|1.2013
|1535
|2005.06.16 16:27
|s/l
|403
|1.00
|1.2068
|1.2068
|1.2013
|-50.00
|12129.77
|1536
|2005.06.16 16:29
|sell
|404
|1.00
|1.2058
|1.2063
|1.2008
|1537
|2005.06.16 16:29
|s/l
|404
|1.00
|1.2063
|1.2063
|1.2008
|-50.00
|12079.77
|1538
|2005.06.17 16:14
|expiration
|405
|1.00
|1.2053
|1.2058
|1.2003
|1539
|2005.06.17 16:14
|expiration
|406
|1.00
|1.2048
|1.2053
|1.1998
|1540
|2005.06.20 14:38
|sell stop
|407
|1.00
|1.2183
|1.2188
|1.2133
|1541
|2005.06.20 14:38
|sell stop
|408
|1.00
|1.2178
|1.2183
|1.2128
|1542
|2005.06.20 14:38
|sell stop
|409
|1.00
|1.2173
|1.2178
|1.2123
|1543
|2005.06.20 14:38
|sell stop
|410
|1.00
|1.2168
|1.2173
|1.2118
|1544
|2005.06.20 14:38
|sell stop
|411
|1.00
|1.2163
|1.2168
|1.2113
|1545
|2005.06.20 14:44
|sell
|407
|1.00
|1.2183
|1.2188
|1.2133
|1546
|2005.06.20 14:47
|sell
|408
|1.00
|1.2178
|1.2183
|1.2128
|1547
|2005.06.20 14:47
|modify
|407
|1.00
|1.2183
|1.2182
|1.2133
|1548
|2005.06.20 14:48
|s/l
|407
|1.00
|1.2182
|1.2182
|1.2133
|10.00
|12089.77
|1549
|2005.06.20 14:49
|sell
|409
|1.00
|1.2173
|1.2178
|1.2123
|1550
|2005.06.20 14:51
|s/l
|409
|1.00
|1.2178
|1.2178
|1.2123
|-50.00
|12039.77
|1551
|2005.06.20 14:54
|s/l
|408
|1.00
|1.2183
|1.2183
|1.2128
|-50.00
|11989.77
|1552
|2005.06.20 15:00
|sell
|410
|1.00
|1.2168
|1.2173
|1.2118
|1553
|2005.06.20 15:02
|sell
|411
|1.00
|1.2163
|1.2168
|1.2113
|1554
|2005.06.20 15:03
|s/l
|411
|1.00
|1.2168
|1.2168
|1.2113
|-50.00
|11939.77
|1555
|2005.06.20 15:05
|modify
|410
|1.00
|1.2168
|1.2167
|1.2118
|1556
|2005.06.20 15:08
|s/l
|410
|1.00
|1.2167
|1.2167
|1.2118
|10.00
|11949.77
|1557
|2005.06.21 18:14
|buy stop
|412
|1.00
|1.2154
|1.2149
|1.2204
|1558
|2005.06.21 18:14
|buy stop
|413
|1.00
|1.2159
|1.2154
|1.2209
|1559
|2005.06.21 18:14
|buy stop
|414
|1.00
|1.2164
|1.2159
|1.2214
|1560
|2005.06.21 18:14
|buy stop
|415
|1.00
|1.2169
|1.2164
|1.2219
|1561
|2005.06.21 18:14
|buy stop
|416
|1.00
|1.2174
|1.2169
|1.2224
|1562
|2005.06.21 18:15
|buy
|412
|1.00
|1.2154
|1.2149
|1.2204
|1563
|2005.06.21 18:16
|s/l
|412
|1.00
|1.2149
|1.2149
|1.2204
|-50.00
|11899.77
|1564
|2005.06.21 18:33
|buy
|413
|1.00
|1.2159
|1.2154
|1.2209
|1565
|2005.06.21 18:33
|s/l
|413
|1.00
|1.2154
|1.2154
|1.2209
|-50.00
|11849.77
|1566
|2005.06.21 19:37
|buy
|414
|1.00
|1.2164
|1.2159
|1.2214
|1567
|2005.06.21 19:37
|s/l
|414
|1.00
|1.2159
|1.2159
|1.2214
|-50.00
|11799.77
|1568
|2005.06.21 20:29
|buy
|415
|1.00
|1.2169
|1.2164
|1.2219
|1569
|2005.06.21 20:30
|buy
|416
|1.00
|1.2174
|1.2169
|1.2224
|1570
|2005.06.21 20:30
|modify
|415
|1.00
|1.2169
|1.2171
|1.2219
|1571
|2005.06.21 20:30
|s/l
|415
|1.00
|1.2171
|1.2171
|1.2219
|20.00
|11819.77
|1572
|2005.06.21 20:32
|s/l
|416
|1.00
|1.2169
|1.2169
|1.2224
|-50.00
|11769.77
|1573
|2005.06.22 12:00
|sell stop
|417
|1.00
|1.2133
|1.2138
|1.2083
|1574
|2005.06.22 12:00
|sell stop
|418
|1.00
|1.2118
|1.2123
|1.2068
|1575
|2005.06.22 12:35
|sell
|417
|1.00
|1.2133
|1.2138
|1.2083
|1576
|2005.06.22 12:57
|modify
|417
|1.00
|1.2133
|1.2128
|1.2083
|1577
|2005.06.22 13:00
|modify
|417
|1.00
|1.2133
|1.2127
|1.2083
|1578
|2005.06.22 13:13
|sell
|418
|1.00
|1.2118
|1.2123
|1.2068
|1579
|2005.06.22 13:13
|modify
|417
|1.00
|1.2133
|1.2126
|1.2083
|1580
|2005.06.22 13:13
|modify
|417
|1.00
|1.2133
|1.2124
|1.2083
|1581
|2005.06.22 13:13
|modify
|417
|1.00
|1.2133
|1.2122
|1.2083
|1582
|2005.06.22 13:13
|modify
|417
|1.00
|1.2133
|1.2121
|1.2083
|1583
|2005.06.22 13:13
|modify
|417
|1.00
|1.2133
|1.2119
|1.2083
|1584
|2005.06.22 13:14
|modify
|417
|1.00
|1.2133
|1.2118
|1.2083
|1585
|2005.06.22 13:16
|modify
|417
|1.00
|1.2133
|1.2117
|1.2083
|1586
|2005.06.22 13:18
|modify
|418
|1.00
|1.2118
|1.2117
|1.2068
|1587
|2005.06.22 13:18
|modify
|417
|1.00
|1.2133
|1.2116
|1.2083
|1588
|2005.06.22 13:18
|modify
|417
|1.00
|1.2133
|1.2115
|1.2083
|1589
|2005.06.22 13:18
|modify
|418
|1.00
|1.2118
|1.2116
|1.2068
|1590
|2005.06.22 13:19
|modify
|418
|1.00
|1.2118
|1.2115
|1.2068
|1591
|2005.06.22 13:19
|modify
|417
|1.00
|1.2133
|1.2113
|1.2083
|1592
|2005.06.22 13:22
|modify
|417
|1.00
|1.2133
|1.2109
|1.2083
|1593
|2005.06.22 13:22
|modify
|418
|1.00
|1.2118
|1.2110
|1.2068
|1594
|2005.06.22 13:25
|s/l
|417
|1.00
|1.2109
|1.2109
|1.2083
|239.99
|12009.76
|1595
|2005.06.22 13:26
|modify
|418
|1.00
|1.2118
|1.2109
|1.2068
|1596
|2005.06.22 13:28
|s/l
|418
|1.00
|1.2109
|1.2109
|1.2068
|89.99
|12099.75
|1597
|2005.06.24 10:04
|buy stop
|419
|1.00
|1.2073
|1.2068
|1.2123
|1598
|2005.06.24 10:04
|buy stop
|420
|1.00
|1.2078
|1.2073
|1.2128
|1599
|2005.06.24 10:04
|buy stop
|421
|1.00
|1.2083
|1.2078
|1.2133
|1600
|2005.06.24 10:04
|buy stop
|422
|1.00
|1.2088
|1.2083
|1.2138
|1601
|2005.06.24 10:04
|buy stop
|423
|1.00
|1.2093
|1.2088
|1.2143
|1602
|2005.06.24 10:19
|buy
|419
|1.00
|1.2073
|1.2068
|1.2123
|1603
|2005.06.24 10:21
|s/l
|419
|1.00
|1.2068
|1.2068
|1.2123
|-50.01
|12049.74
|1604
|2005.06.24 12:21
|buy
|420
|1.00
|1.2078
|1.2073
|1.2128
|1605
|2005.06.24 12:22
|buy
|421
|1.00
|1.2083
|1.2078
|1.2133
|1606
|2005.06.24 12:22
|modify
|420
|1.00
|1.2078
|1.2079
|1.2128
|1607
|2005.06.24 12:22
|modify
|420
|1.00
|1.2078
|1.2080
|1.2128
|1608
|2005.06.24 12:22
|buy
|422
|1.00
|1.2088
|1.2083
|1.2138
|1609
|2005.06.24 12:22
|modify
|420
|1.00
|1.2078
|1.2081
|1.2128
|1610
|2005.06.24 12:23
|modify
|420
|1.00
|1.2078
|1.2081
|1.2128
|1611
|2005.06.24 12:26
|s/l
|420
|1.00
|1.2081
|1.2081
|1.2128
|30.00
|12079.74
|1612
|2005.06.24 12:26
|s/l
|422
|1.00
|1.2083
|1.2083
|1.2138
|-50.01
|12029.73
|1613
|2005.06.24 12:26
|s/l
|421
|1.00
|1.2078
|1.2078
|1.2133
|-50.01
|11979.72
|1614
|2005.06.24 14:32
|buy
|423
|1.00
|1.2093
|1.2088
|1.2143
|1615
|2005.06.24 14:32
|s/l
|423
|1.00
|1.2088
|1.2088
|1.2143
|-50.01
|11929.71
|1616
|2005.06.28 08:11
|sell stop
|424
|1.00
|1.2133
|1.2138
|1.2083
|1617
|2005.06.28 08:11
|sell stop
|425
|1.00
|1.2118
|1.2123
|1.2068
|1618
|2005.06.28 08:16
|sell
|424
|1.00
|1.2133
|1.2138
|1.2083
|1619
|2005.06.28 08:18
|s/l
|424
|1.00
|1.2138
|1.2138
|1.2083
|-50.00
|11879.71
|1620
|2005.06.28 09:11
|sell
|425
|1.00
|1.2118
|1.2123
|1.2068
|1621
|2005.06.28 09:17
|s/l
|425
|1.00
|1.2123
|1.2123
|1.2068
|-50.00
|11829.71
|1622
|2005.06.29 17:03
|buy stop
|426
|1.00
|1.2091
|1.2086
|1.2141
|1623
|2005.06.29 17:03
|buy stop
|427
|1.00
|1.2096
|1.2091
|1.2146
|1624
|2005.06.29 17:03
|buy stop
|428
|1.00
|1.2101
|1.2096
|1.2151
|1625
|2005.06.29 17:03
|buy stop
|429
|1.00
|1.2106
|1.2101
|1.2156
|1626
|2005.06.29 17:03
|buy stop
|430
|1.00
|1.2111
|1.2106
|1.2161
|1627
|2005.06.29 17:04
|buy
|426
|1.00
|1.2091
|1.2086
|1.2141
|1628
|2005.06.29 17:04
|s/l
|426
|1.00
|1.2086
|1.2086
|1.2141
|-50.00
|11779.71
|1629
|2005.06.29 17:44
|buy
|427
|1.00
|1.2096
|1.2091
|1.2146
|1630
|2005.06.29 17:47
|buy
|428
|1.00
|1.2101
|1.2096
|1.2151
|1631
|2005.06.29 17:47
|s/l
|428
|1.00
|1.2096
|1.2096
|1.2151
|-50.00
|11729.71
|1632
|2005.06.29 17:50
|modify
|427
|1.00
|1.2096
|1.2097
|1.2146
|1633
|2005.06.29 17:50
|buy
|429
|1.00
|1.2106
|1.2101
|1.2156
|1634
|2005.06.29 17:50
|modify
|427
|1.00
|1.2096
|1.2099
|1.2146
|1635
|2005.06.29 17:51
|modify
|427
|1.00
|1.2096
|1.2100
|1.2146
|1636
|2005.06.29 17:51
|modify
|427
|1.00
|1.2096
|1.2101
|1.2146
|1637
|2005.06.29 17:51
|buy
|430
|1.00
|1.2111
|1.2106
|1.2161
|1638
|2005.06.29 17:52
|s/l
|430
|1.00
|1.2106
|1.2106
|1.2161
|-50.00
|11679.71
|1639
|2005.06.29 17:55
|s/l
|427
|1.00
|1.2101
|1.2101
|1.2146
|50.00
|11729.71
|1640
|2005.06.29 17:55
|s/l
|429
|1.00
|1.2101
|1.2101
|1.2156
|-50.00
|11679.71
|1641
|2005.06.29 17:55
|buy stop
|431
|1.00
|1.2109
|1.2104
|1.2159
|1642
|2005.06.29 17:55
|buy stop
|432
|1.00
|1.2114
|1.2109
|1.2164
|1643
|2005.06.29 17:55
|buy stop
|433
|1.00
|1.2119
|1.2114
|1.2169
|1644
|2005.06.29 17:55
|buy stop
|434
|1.00
|1.2124
|1.2119
|1.2174
|1645
|2005.06.29 17:55
|buy stop
|435
|1.00
|1.2129
|1.2124
|1.2179
|1646
|2005.06.30 08:27
|buy
|431
|1.00
|1.2109
|1.2104
|1.2159
|1647
|2005.06.30 08:29
|s/l
|431
|1.00
|1.2104
|1.2104
|1.2159
|-50.00
|11629.71
|1648
|2005.06.30 17:55
|expiration
|432
|1.00
|1.2114
|1.2109
|1.2164
|1649
|2005.06.30 17:55
|expiration
|433
|1.00
|1.2119
|1.2114
|1.2169
|1650
|2005.06.30 17:55
|expiration
|434
|1.00
|1.2124
|1.2119
|1.2174
|1651
|2005.06.30 17:55
|expiration
|435
|1.00
|1.2129
|1.2124
|1.2179
|1652
|2005.06.30 20:24
|sell stop
|436
|1.00
|1.2055
|1.2060
|1.2005
|1653
|2005.06.30 20:24
|sell stop
|437
|1.00
|1.2040
|1.2045
|1.1990
|1654
|2005.07.01 07:15
|sell
|436
|1.00
|1.2055
|1.2060
|1.2005
|1655
|2005.07.01 07:54
|sell
|437
|1.00
|1.2040
|1.2045
|1.1990
|1656
|2005.07.01 07:54
|modify
|436
|1.00
|1.2055
|1.2045
|1.2005
|1657
|2005.07.01 07:54
|modify
|436
|1.00
|1.2055
|1.2044
|1.2005
|1658
|2005.07.01 07:54
|modify
|436
|1.00
|1.2055
|1.2042
|1.2005
|1659
|2005.07.01 07:55
|s/l
|436
|1.00
|1.2042
|1.2042
|1.2005
|130.00
|11759.71
|1660
|2005.07.01 08:02
|modify
|437
|1.00
|1.2040
|1.2039
|1.1990
|1661
|2005.07.01 08:04
|s/l
|437
|1.00
|1.2039
|1.2039
|1.1990
|10.00
|11769.71
|1662
|2005.07.01 12:00
|buy stop
|438
|1.00
|1.2107
|1.2102
|1.2157
|1663
|2005.07.01 12:00
|buy stop
|439
|1.00
|1.2112
|1.2107
|1.2162
|1664
|2005.07.01 12:00
|buy stop
|440
|1.00
|1.2117
|1.2112
|1.2167
|1665
|2005.07.01 12:00
|buy stop
|441
|1.00
|1.2122
|1.2117
|1.2172
|1666
|2005.07.03 23:00
|expiration
|438
|1.00
|1.2107
|1.2102
|1.2157
|1667
|2005.07.03 23:00
|expiration
|439
|1.00
|1.2112
|1.2107
|1.2162
|1668
|2005.07.03 23:00
|expiration
|440
|1.00
|1.2117
|1.2112
|1.2167
|1669
|2005.07.03 23:00
|expiration
|441
|1.00
|1.2122
|1.2117
|1.2172
|1670
|2005.07.05 11:00
|buy stop
|442
|1.00
|1.1942
|1.1937
|1.1992
|1671
|2005.07.05 11:00
|buy stop
|443
|1.00
|1.1952
|1.1947
|1.2002
|1672
|2005.07.05 11:00
|buy stop
|444
|1.00
|1.1957
|1.1952
|1.2007
|1673
|2005.07.06 08:28
|buy
|442
|1.00
|1.1942
|1.1937
|1.1992
|1674
|2005.07.06 08:37
|s/l
|442
|1.00
|1.1937
|1.1937
|1.1992
|-50.00
|11719.71
|1675
|2005.07.06 11:00
|expiration
|443
|1.00
|1.1952
|1.1947
|1.2002
|1676
|2005.07.06 11:00
|expiration
|444
|1.00
|1.1957
|1.1952
|1.2007
|1677
|2005.07.06 11:22
|sell stop
|445
|1.00
|1.1892
|1.1897
|1.1842
|1678
|2005.07.06 11:22
|sell stop
|446
|1.00
|1.1877
|1.1882
|1.1827
|1679
|2005.07.06 11:42
|sell
|445
|1.00
|1.1892
|1.1897
|1.1842
|1680
|2005.07.06 11:43
|s/l
|445
|1.00
|1.1897
|1.1897
|1.1842
|-50.00
|11669.71
|1681
|2005.07.07 11:22
|expiration
|446
|1.00
|1.1877
|1.1882
|1.1827
|1682
|2005.07.07 18:00
|sell stop
|447
|1.00
|1.1923
|1.1928
|1.1873
|1683
|2005.07.07 18:00
|sell stop
|448
|1.00
|1.1918
|1.1923
|1.1868
|1684
|2005.07.07 18:00
|sell stop
|449
|1.00
|1.1913
|1.1918
|1.1863
|1685
|2005.07.07 18:00
|sell stop
|450
|1.00
|1.1908
|1.1913
|1.1858
|1686
|2005.07.07 18:00
|sell stop
|451
|1.00
|1.1903
|1.1908
|1.1853
|1687
|2005.07.07 19:07
|sell
|447
|1.00
|1.1923
|1.1928
|1.1873
|1688
|2005.07.07 19:09
|s/l
|447
|1.00
|1.1928
|1.1928
|1.1873
|-50.00
|11619.71
|1689
|2005.07.07 19:13
|sell
|448
|1.00
|1.1918
|1.1923
|1.1868
|1690
|2005.07.07 19:15
|s/l
|448
|1.00
|1.1923
|1.1923
|1.1868
|-50.00
|11569.71
|1691
|2005.07.08 08:48
|sell
|449
|1.00
|1.1913
|1.1918
|1.1863
|1692
|2005.07.08 08:51
|s/l
|449
|1.00
|1.1918
|1.1918
|1.1863
|-50.00
|11519.71
|1693
|2005.07.08 09:09
|sell
|450
|1.00
|1.1908
|1.1913
|1.1858
|1694
|2005.07.08 09:10
|s/l
|450
|1.00
|1.1913
|1.1913
|1.1858
|-50.00
|11469.71
|1695
|2005.07.08 09:13
|sell
|451
|1.00
|1.1903
|1.1908
|1.1853
|1696
|2005.07.08 09:23
|s/l
|451
|1.00
|1.1908
|1.1908
|1.1853
|-50.00
|11419.71
|1697
|2005.07.08 15:40
|buy stop
|452
|1.00
|1.1956
|1.1951
|1.2006
|1698
|2005.07.08 15:40
|buy stop
|453
|1.00
|1.1961
|1.1956
|1.2011
|1699
|2005.07.08 15:40
|buy stop
|454
|1.00
|1.1966
|1.1961
|1.2016
|1700
|2005.07.08 15:40
|buy stop
|455
|1.00
|1.1971
|1.1966
|1.2021
|1701
|2005.07.08 15:40
|buy stop
|456
|1.00
|1.1976
|1.1971
|1.2026
|1702
|2005.07.08 15:42
|buy
|452
|1.00
|1.1956
|1.1951
|1.2006
|1703
|2005.07.08 15:43
|s/l
|452
|1.00
|1.1951
|1.1951
|1.2006
|-50.01
|11369.70
|1704
|2005.07.08 15:48
|buy
|453
|1.00
|1.1961
|1.1956
|1.2011
|1705
|2005.07.08 15:50
|buy
|454
|1.00
|1.1966
|1.1961
|1.2016
|1706
|2005.07.08 15:50
|buy
|455
|1.00
|1.1971
|1.1966
|1.2021
|1707
|2005.07.08 15:50
|modify
|453
|1.00
|1.1961
|1.1964
|1.2011
|1708
|2005.07.08 15:51
|s/l
|455
|1.00
|1.1966
|1.1966
|1.2021
|-50.01
|11319.69
|1709
|2005.07.08 15:52
|s/l
|453
|1.00
|1.1964
|1.1964
|1.2011
|29.99
|11349.68
|1710
|2005.07.08 15:53
|s/l
|454
|1.00
|1.1961
|1.1961
|1.2016
|-50.01
|11299.67
|1711
|2005.07.08 16:03
|buy
|456
|1.00
|1.1976
|1.1971
|1.2026
|1712
|2005.07.08 16:04
|modify
|456
|1.00
|1.1976
|1.1978
|1.2026
|1713
|2005.07.08 16:05
|s/l
|456
|1.00
|1.1978
|1.1978
|1.2026
|20.00
|11319.67
|1714
|2005.07.08 18:44
|sell stop
|457
|1.00
|1.1912
|1.1917
|1.1862
|1715
|2005.07.08 18:44
|sell stop
|458
|1.00
|1.1897
|1.1902
|1.1847
|1716
|2005.07.10 23:00
|expiration
|457
|1.00
|1.1912
|1.1917
|1.1862
|1717
|2005.07.10 23:00
|expiration
|458
|1.00
|1.1897
|1.1902
|1.1847
|1718
|2005.07.13 10:00
|sell stop
|459
|1.00
|1.2173
|1.2178
|1.2123
|1719
|2005.07.13 10:00
|sell stop
|460
|1.00
|1.2158
|1.2163
|1.2108
|1720
|2005.07.13 11:45
|sell
|459
|1.00
|1.2173
|1.2178
|1.2123
|1721
|2005.07.13 11:59
|s/l
|459
|1.00
|1.2178
|1.2178
|1.2123
|-50.00
|11269.67
|1722
|2005.07.13 14:30
|sell
|460
|1.00
|1.2158
|1.2163
|1.2108
|1723
|2005.07.13 14:30
|modify
|460
|1.00
|1.2158
|1.2147
|1.2108
|1724
|2005.07.13 14:30
|s/l
|460
|1.00
|1.2147
|1.2147
|1.2108
|110.00
|11379.67
|1725
|2005.07.14 15:00
|buy stop
|461
|1.00
|1.2127
|1.2122
|1.2177
|1726
|2005.07.14 15:00
|buy stop
|462
|1.00
|1.2137
|1.2132
|1.2187
|1727
|2005.07.14 15:00
|buy stop
|463
|1.00
|1.2142
|1.2137
|1.2192
|1728
|2005.07.15 08:26
|buy
|461
|1.00
|1.2127
|1.2122
|1.2177
|1729
|2005.07.15 08:37
|s/l
|461
|1.00
|1.2122
|1.2122
|1.2177
|-50.00
|11329.67
|1730
|2005.07.15 08:52
|buy
|462
|1.00
|1.2137
|1.2132
|1.2187
|1731
|2005.07.15 08:52
|s/l
|462
|1.00
|1.2132
|1.2132
|1.2187
|-50.00
|11279.67
|1732
|2005.07.15 15:00
|expiration
|463
|1.00
|1.2142
|1.2137
|1.2192
|1733
|2005.07.18 08:27
|buy stop
|464
|1.00
|1.2087
|1.2082
|1.2137
|1734
|2005.07.18 08:27
|buy stop
|465
|1.00
|1.2092
|1.2087
|1.2142
|1735
|2005.07.18 08:27
|buy stop
|466
|1.00
|1.2097
|1.2092
|1.2147
|1736
|2005.07.18 08:27
|buy stop
|467
|1.00
|1.2102
|1.2097
|1.2152
|1737
|2005.07.18 17:53
|buy
|464
|1.00
|1.2087
|1.2082
|1.2137
|1738
|2005.07.18 17:55
|s/l
|464
|1.00
|1.2082
|1.2082
|1.2137
|-50.00
|11229.67
|1739
|2005.07.19 08:29
|expiration
|465
|1.00
|1.2092
|1.2087
|1.2142
|1740
|2005.07.19 08:29
|expiration
|466
|1.00
|1.2097
|1.2092
|1.2147
|1741
|2005.07.19 08:29
|expiration
|467
|1.00
|1.2102
|1.2097
|1.2152
|1742
|2005.07.19 19:45
|buy stop
|468
|1.00
|1.2042
|1.2037
|1.2092
|1743
|2005.07.19 19:45
|buy stop
|469
|1.00
|1.2047
|1.2042
|1.2097
|1744
|2005.07.19 19:45
|buy stop
|470
|1.00
|1.2052
|1.2047
|1.2102
|1745
|2005.07.19 19:45
|buy stop
|471
|1.00
|1.2057
|1.2052
|1.2107
|1746
|2005.07.19 19:45
|buy stop
|472
|1.00
|1.2062
|1.2057
|1.2112
|1747
|2005.07.19 19:59
|buy
|468
|1.00
|1.2042
|1.2037
|1.2092
|1748
|2005.07.19 20:00
|s/l
|468
|1.00
|1.2037
|1.2037
|1.2092
|-50.01
|11179.66
|1749
|2005.07.20 02:40
|buy
|469
|1.00
|1.2047
|1.2042
|1.2097
|1750
|2005.07.20 02:44
|buy
|470
|1.00
|1.2052
|1.2047
|1.2102
|1751
|2005.07.20 02:45
|modify
|469
|1.00
|1.2047
|1.2048
|1.2097
|1752
|2005.07.20 02:46
|modify
|469
|1.00
|1.2047
|1.2049
|1.2097
|1753
|2005.07.20 02:53
|buy
|471
|1.00
|1.2057
|1.2052
|1.2107
|1754
|2005.07.20 02:54
|modify
|469
|1.00
|1.2047
|1.2050
|1.2097
|1755
|2005.07.20 02:54
|s/l
|471
|1.00
|1.2052
|1.2052
|1.2107
|-50.01
|11129.65
|1756
|2005.07.20 02:54
|s/l
|469
|1.00
|1.2050
|1.2050
|1.2097
|30.00
|11159.65
|1757
|2005.07.20 03:07
|modify
|470
|1.00
|1.2052
|1.2053
|1.2102
|1758
|2005.07.20 03:07
|buy
|472
|1.00
|1.2062
|1.2057
|1.2112
|1759
|2005.07.20 03:07
|modify
|470
|1.00
|1.2052
|1.2056
|1.2102
|1760
|2005.07.20 03:07
|modify
|470
|1.00
|1.2052
|1.2059
|1.2102
|1761
|2005.07.20 03:07
|modify
|470
|1.00
|1.2052
|1.2061
|1.2102
|1762
|2005.07.20 03:07
|modify
|470
|1.00
|1.2052
|1.2063
|1.2102
|1763
|2005.07.20 03:08
|modify
|470
|1.00
|1.2052
|1.2068
|1.2102
|1764
|2005.07.20 03:08
|modify
|470
|1.00
|1.2052
|1.2070
|1.2102
|1765
|2005.07.20 03:08
|modify
|470
|1.00
|1.2052
|1.2072
|1.2102
|1766
|2005.07.20 03:08
|modify
|470
|1.00
|1.2052
|1.2075
|1.2102
|1767
|2005.07.20 03:08
|modify
|470
|1.00
|1.2052
|1.2077
|1.2102
|1768
|2005.07.20 03:08
|modify
|470
|1.00
|1.2052
|1.2079
|1.2102
|1769
|2005.07.20 03:08
|modify
|470
|1.00
|1.2052
|1.2081
|1.2102
|1770
|2005.07.20 03:08
|modify
|472
|1.00
|1.2062
|1.2081
|1.2112
|1771
|2005.07.20 03:08
|s/l
|470
|1.00
|1.2081
|1.2081
|1.2102
|290.00
|11449.65
|1772
|2005.07.20 03:08
|s/l
|472
|1.00
|1.2081
|1.2081
|1.2112
|190.00
|11639.65
|1773
|2005.07.20 16:28
|sell stop
|473
|1.00
|1.2022
|1.2027
|1.1972
|1774
|2005.07.20 16:28
|sell stop
|474
|1.00
|1.2017
|1.2022
|1.1967
|1775
|2005.07.20 16:28
|sell stop
|475
|1.00
|1.2012
|1.2017
|1.1962
|1776
|2005.07.20 16:28
|sell stop
|476
|1.00
|1.2007
|1.2012
|1.1957
|1777
|2005.07.20 16:28
|sell stop
|477
|1.00
|1.2002
|1.2007
|1.1952
|1778
|2005.07.20 16:28
|sell
|473
|1.00
|1.2022
|1.2027
|1.1972
|1779
|2005.07.20 16:29
|s/l
|473
|1.00
|1.2027
|1.2027
|1.1972
|-50.00
|11589.65
|1780
|2005.07.20 16:31
|sell
|474
|1.00
|1.2017
|1.2022
|1.1967
|1781
|2005.07.20 16:31
|s/l
|474
|1.00
|1.2022
|1.2022
|1.1967
|-50.00
|11539.65
|1782
|2005.07.20 16:33
|sell
|475
|1.00
|1.2012
|1.2017
|1.1962
|1783
|2005.07.20 16:33
|sell
|476
|1.00
|1.2007
|1.2012
|1.1957
|1784
|2005.07.20 16:34
|sell
|477
|1.00
|1.2002
|1.2007
|1.1952
|1785
|2005.07.20 16:34
|s/l
|477
|1.00
|1.2007
|1.2007
|1.1952
|-50.00
|11489.65
|1786
|2005.07.20 16:42
|s/l
|476
|1.00
|1.2012
|1.2012
|1.1957
|-50.00
|11439.65
|1787
|2005.07.20 16:45
|modify
|475
|1.00
|1.2012
|1.2010
|1.1962
|1788
|2005.07.20 16:47
|modify
|475
|1.00
|1.2012
|1.2006
|1.1962
|1789
|2005.07.20 16:47
|modify
|475
|1.00
|1.2012
|1.2005
|1.1962
|1790
|2005.07.20 16:47
|modify
|475
|1.00
|1.2012
|1.2004
|1.1962
|1791
|2005.07.20 16:48
|modify
|475
|1.00
|1.2012
|1.2003
|1.1962
|1792
|2005.07.20 16:48
|s/l
|475
|1.00
|1.2003
|1.2003
|1.1962
|90.00
|11529.65
|1793
|2005.07.20 16:48
|sell stop
|478
|1.00
|1.1990
|1.1995
|1.1940
|1794
|2005.07.20 16:48
|sell stop
|479
|1.00
|1.1980
|1.1985
|1.1930
|1795
|2005.07.20 16:48
|sell stop
|480
|1.00
|1.1975
|1.1980
|1.1925
|1796
|2005.07.21 16:48
|expiration
|478
|1.00
|1.1990
|1.1995
|1.1940
|1797
|2005.07.21 16:48
|expiration
|479
|1.00
|1.1980
|1.1985
|1.1930
|1798
|2005.07.21 16:48
|expiration
|480
|1.00
|1.1975
|1.1980
|1.1925
|1799
|2005.07.21 17:00
|sell stop
|481
|1.00
|1.2110
|1.2115
|1.2060
|1800
|2005.07.21 17:00
|sell stop
|482
|1.00
|1.2100
|1.2105
|1.2050
|1801
|2005.07.21 17:00
|sell stop
|483
|1.00
|1.2095
|1.2100
|1.2045
|1802
|2005.07.21 17:22
|sell
|481
|1.00
|1.2110
|1.2115
|1.2060
|1803
|2005.07.21 17:24
|s/l
|481
|1.00
|1.2115
|1.2115
|1.2060
|-50.00
|11479.65
|1804
|2005.07.21 17:42
|sell
|482
|1.00
|1.2100
|1.2105
|1.2050
|1805
|2005.07.21 17:44
|s/l
|482
|1.00
|1.2105
|1.2105
|1.2050
|-50.00
|11429.65
|1806
|2005.07.22 17:00
|expiration
|483
|1.00
|1.2095
|1.2100
|1.2045
|1807
|2005.07.27 15:00
|buy stop
|484
|1.00
|1.2027
|1.2022
|1.2077
|1808
|2005.07.27 15:00
|buy stop
|485
|1.00
|1.2032
|1.2027
|1.2082
|1809
|2005.07.27 15:00
|buy stop
|486
|1.00
|1.2037
|1.2032
|1.2087
|1810
|2005.07.27 15:00
|buy stop
|487
|1.00
|1.2042
|1.2037
|1.2092
|1811
|2005.07.27 15:00
|buy stop
|488
|1.00
|1.2047
|1.2042
|1.2097
|1812
|2005.07.27 15:02
|buy
|484
|1.00
|1.2027
|1.2022
|1.2077
|1813
|2005.07.27 15:02
|buy
|485
|1.00
|1.2032
|1.2027
|1.2082
|1814
|2005.07.27 15:02
|s/l
|485
|1.00
|1.2027
|1.2027
|1.2082
|-50.00
|11379.65
|1815
|2005.07.27 15:03
|buy
|486
|1.00
|1.2037
|1.2032
|1.2087
|1816
|2005.07.27 15:03
|modify
|484
|1.00
|1.2027
|1.2029
|1.2077
|1817
|2005.07.27 15:03
|modify
|484
|1.00
|1.2027
|1.2030
|1.2077
|1818
|2005.07.27 15:03
|modify
|484
|1.00
|1.2027
|1.2032
|1.2077
|1819
|2005.07.27 15:03
|modify
|484
|1.00
|1.2027
|1.2033
|1.2077
|1820
|2005.07.27 15:03
|buy
|487
|1.00
|1.2042
|1.2037
|1.2092
|1821
|2005.07.27 15:03
|modify
|484
|1.00
|1.2027
|1.2035
|1.2077
|1822
|2005.07.27 15:04
|s/l
|487
|1.00
|1.2037
|1.2037
|1.2092
|-50.00
|11329.65
|1823
|2005.07.27 15:04
|modify
|484
|1.00
|1.2027
|1.2036
|1.2077
|1824
|2005.07.27 15:04
|modify
|484
|1.00
|1.2027
|1.2037
|1.2077
|1825
|2005.07.27 15:04
|modify
|484
|1.00
|1.2027
|1.2039
|1.2077
|1826
|2005.07.27 15:05
|buy
|488
|1.00
|1.2047
|1.2042
|1.2097
|1827
|2005.07.27 15:05
|modify
|484
|1.00
|1.2027
|1.2040
|1.2077
|1828
|2005.07.27 15:05
|modify
|484
|1.00
|1.2027
|1.2041
|1.2077
|1829
|2005.07.27 15:05
|modify
|486
|1.00
|1.2037
|1.2041
|1.2087
|1830
|2005.07.27 15:06
|s/l
|488
|1.00
|1.2042
|1.2042
|1.2097
|-50.00
|11279.65
|1831
|2005.07.27 15:08
|s/l
|484
|1.00
|1.2041
|1.2041
|1.2077
|140.00
|11419.65
|1832
|2005.07.27 15:08
|s/l
|486
|1.00
|1.2041
|1.2041
|1.2087
|40.00
|11459.65
|1833
|2005.07.27 15:08
|buy stop
|489
|1.00
|1.2048
|1.2043
|1.2098
|1834
|2005.07.27 15:08
|buy stop
|490
|1.00
|1.2053
|1.2048
|1.2103
|1835
|2005.07.27 15:08
|buy stop
|491
|1.00
|1.2058
|1.2053
|1.2108
|1836
|2005.07.27 15:08
|buy stop
|492
|1.00
|1.2063
|1.2058
|1.2113
|1837
|2005.07.27 15:08
|buy stop
|493
|1.00
|1.2068
|1.2063
|1.2118
|1838
|2005.07.27 16:43
|buy
|489
|1.00
|1.2048
|1.2043
|1.2098
|1839
|2005.07.27 16:46
|s/l
|489
|1.00
|1.2043
|1.2043
|1.2098
|-50.00
|11409.65
|1840
|2005.07.27 17:46
|buy
|490
|1.00
|1.2053
|1.2048
|1.2103
|1841
|2005.07.27 17:49
|s/l
|490
|1.00
|1.2048
|1.2048
|1.2103
|-50.00
|11359.65
|1842
|2005.07.27 18:09
|buy
|491
|1.00
|1.2058
|1.2053
|1.2108
|1843
|2005.07.27 18:10
|s/l
|491
|1.00
|1.2053
|1.2053
|1.2108
|-50.00
|11309.65
|1844
|2005.07.27 19:12
|buy
|492
|1.00
|1.2063
|1.2058
|1.2113
|1845
|2005.07.27 19:13
|s/l
|492
|1.00
|1.2058
|1.2058
|1.2113
|-50.00
|11259.65
|1846
|2005.07.27 19:35
|buy
|493
|1.00
|1.2068
|1.2063
|1.2118
|1847
|2005.07.27 19:35
|s/l
|493
|1.00
|1.2063
|1.2063
|1.2118
|-50.00
|11209.65
|1848
|2005.07.28 12:16
|sell stop
|494
|1.00
|1.2033
|1.2038
|1.1983
|1849
|2005.07.28 12:16
|sell stop
|495
|1.00
|1.2018
|1.2023
|1.1968
|1850
|2005.07.29 12:16
|expiration
|494
|1.00
|1.2033
|1.2038
|1.1983
|1851
|2005.07.29 12:16
|expiration
|495
|1.00
|1.2018
|1.2023
|1.1968
|1852
|2005.07.29 14:39
|buy stop
|496
|1.00
|1.2132
|1.2127
|1.2182
|1853
|2005.07.29 14:39
|buy stop
|497
|1.00
|1.2137
|1.2132
|1.2187
|1854
|2005.07.29 14:39
|buy stop
|498
|1.00
|1.2142
|1.2137
|1.2192
|1855
|2005.07.29 14:39
|buy stop
|499
|1.00
|1.2147
|1.2142
|1.2197
|1856
|2005.07.29 14:39
|buy stop
|500
|1.00
|1.2152
|1.2147
|1.2202
|1857
|2005.07.29 14:45
|buy
|496
|1.00
|1.2132
|1.2127
|1.2182
|1858
|2005.07.29 14:45
|buy
|497
|1.00
|1.2137
|1.2132
|1.2187
|1859
|2005.07.29 14:46
|s/l
|497
|1.00
|1.2132
|1.2132
|1.2187
|-50.00
|11159.65
|1860
|2005.07.29 14:47
|s/l
|496
|1.00
|1.2127
|1.2127
|1.2182
|-50.00
|11109.65
|1861
|2005.07.29 15:05
|buy
|498
|1.00
|1.2142
|1.2137
|1.2192
|1862
|2005.07.29 15:06
|s/l
|498
|1.00
|1.2137
|1.2137
|1.2192
|-50.00
|11059.65
|1863
|2005.07.29 16:25
|buy
|499
|1.00
|1.2147
|1.2142
|1.2197
|1864
|2005.07.29 16:25
|s/l
|499
|1.00
|1.2142
|1.2142
|1.2197
|-50.00
|11009.65
|1865
|2005.07.29 16:39
|buy
|500
|1.00
|1.2152
|1.2147
|1.2202
|1866
|2005.07.29 16:39
|s/l
|500
|1.00
|1.2147
|1.2147
|1.2202
|-50.00
|10959.65
|1867
|2005.08.01 23:00
|sell stop
|501
|1.00
|1.2163
|1.2168
|1.2113
|1868
|2005.08.01 23:00
|sell stop
|502
|1.00
|1.2158
|1.2163
|1.2108
|1869
|2005.08.01 23:00
|sell stop
|503
|1.00
|1.2153
|1.2158
|1.2103
|1870
|2005.08.01 23:00
|sell stop
|504
|1.00
|1.2148
|1.2153
|1.2098
|1871
|2005.08.02 23:00
|expiration
|501
|1.00
|1.2163
|1.2168
|1.2113
|1872
|2005.08.02 23:00
|expiration
|502
|1.00
|1.2158
|1.2163
|1.2108
|1873
|2005.08.02 23:00
|expiration
|503
|1.00
|1.2153
|1.2158
|1.2103
|1874
|2005.08.02 23:00
|expiration
|504
|1.00
|1.2148
|1.2153
|1.2098
|1875
|2005.08.03 09:00
|buy stop
|505
|1.00
|1.2211
|1.2206
|1.2261
|1876
|2005.08.03 09:00
|buy stop
|506
|1.00
|1.2216
|1.2211
|1.2266
|1877
|2005.08.03 09:00
|buy stop
|507
|1.00
|1.2221
|1.2216
|1.2271
|1878
|2005.08.03 09:00
|buy stop
|508
|1.00
|1.2226
|1.2221
|1.2276
|1879
|2005.08.03 09:00
|buy stop
|509
|1.00
|1.2231
|1.2226
|1.2281
|1880
|2005.08.03 09:22
|buy
|505
|1.00
|1.2211
|1.2206
|1.2261
|1881
|2005.08.03 09:22
|s/l
|505
|1.00
|1.2206
|1.2206
|1.2261
|-50.00
|10909.65
|1882
|2005.08.03 10:07
|buy
|506
|1.00
|1.2216
|1.2211
|1.2266
|1883
|2005.08.03 10:23
|buy
|507
|1.00
|1.2221
|1.2216
|1.2271
|1884
|2005.08.03 10:23
|modify
|506
|1.00
|1.2216
|1.2217
|1.2266
|1885
|2005.08.03 10:23
|buy
|508
|1.00
|1.2226
|1.2221
|1.2276
|1886
|2005.08.03 10:23
|modify
|506
|1.00
|1.2216
|1.2219
|1.2266
|1887
|2005.08.03 10:24
|modify
|506
|1.00
|1.2216
|1.2220
|1.2266
|1888
|2005.08.03 10:25
|modify
|506
|1.00
|1.2216
|1.2221
|1.2266
|1889
|2005.08.03 10:28
|modify
|506
|1.00
|1.2216
|1.2222
|1.2266
|1890
|2005.08.03 10:28
|buy
|509
|1.00
|1.2231
|1.2226
|1.2281
|1891
|2005.08.03 10:28
|modify
|506
|1.00
|1.2216
|1.2224
|1.2266
|1892
|2005.08.03 10:29
|modify
|507
|1.00
|1.2221
|1.2222
|1.2271
|1893
|2005.08.03 10:29
|s/l
|509
|1.00
|1.2226
|1.2226
|1.2281
|-50.00
|10859.65
|1894
|2005.08.03 10:39
|modify
|507
|1.00
|1.2221
|1.2223
|1.2271
|1895
|2005.08.03 10:40
|modify
|506
|1.00
|1.2216
|1.2225
|1.2266
|1896
|2005.08.03 10:42
|modify
|506
|1.00
|1.2216
|1.2228
|1.2266
|1897
|2005.08.03 10:42
|modify
|506
|1.00
|1.2216
|1.2230
|1.2266
|1898
|2005.08.03 10:42
|modify
|506
|1.00
|1.2216
|1.2231
|1.2266
|1899
|2005.08.03 10:42
|modify
|506
|1.00
|1.2216
|1.2232
|1.2266
|1900
|2005.08.03 10:42
|modify
|507
|1.00
|1.2221
|1.2231
|1.2271
|1901
|2005.08.03 10:42
|modify
|508
|1.00
|1.2226
|1.2230
|1.2276
|1902
|2005.08.03 10:43
|modify
|508
|1.00
|1.2226
|1.2231
|1.2276
|1903
|2005.08.03 10:45
|s/l
|506
|1.00
|1.2232
|1.2232
|1.2266
|159.99
|11019.64
|1904
|2005.08.03 10:45
|s/l
|507
|1.00
|1.2231
|1.2231
|1.2271
|100.00
|11119.64
|1905
|2005.08.03 10:45
|s/l
|508
|1.00
|1.2231
|1.2231
|1.2276
|50.00
|11169.64
|1906
|2005.08.05 14:36
|sell stop
|510
|1.00
|1.2338
|1.2343
|1.2288
|1907
|2005.08.05 14:36
|sell stop
|511
|1.00
|1.2323
|1.2328
|1.2273
|1908
|2005.08.05 14:38
|sell
|510
|1.00
|1.2338
|1.2343
|1.2288
|1909
|2005.08.05 14:38
|s/l
|510
|1.00
|1.2343
|1.2343
|1.2288
|-50.00
|11119.64
|1910
|2005.08.05 15:07
|sell
|511
|1.00
|1.2323
|1.2328
|1.2273
|1911
|2005.08.05 15:08
|s/l
|511
|1.00
|1.2328
|1.2328
|1.2273
|-50.00
|11069.64
|1912
|2005.08.08 09:40
|buy stop
|512
|1.00
|1.2372
|1.2367
|1.2422
|1913
|2005.08.08 09:40
|buy stop
|513
|1.00
|1.2377
|1.2372
|1.2427
|1914
|2005.08.08 09:40
|buy stop
|514
|1.00
|1.2382
|1.2377
|1.2432
|1915
|2005.08.08 09:40
|buy stop
|515
|1.00
|1.2387
|1.2382
|1.2437
|1916
|2005.08.08 09:50
|buy
|512
|1.00
|1.2372
|1.2367
|1.2422
|1917
|2005.08.08 09:52
|s/l
|512
|1.00
|1.2367
|1.2367
|1.2422
|-50.00
|11019.64
|1918
|2005.08.08 11:08
|buy
|513
|1.00
|1.2377
|1.2372
|1.2427
|1919
|2005.08.08 11:09
|buy
|514
|1.00
|1.2382
|1.2377
|1.2432
|1920
|2005.08.08 11:10
|s/l
|514
|1.00
|1.2377
|1.2377
|1.2432
|-50.00
|10969.64
|1921
|2005.08.08 11:35
|modify
|513
|1.00
|1.2377
|1.2378
|1.2427
|1922
|2005.08.08 11:36
|buy
|515
|1.00
|1.2387
|1.2382
|1.2437
|1923
|2005.08.08 11:36
|modify
|513
|1.00
|1.2377
|1.2379
|1.2427
|1924
|2005.08.08 11:36
|modify
|513
|1.00
|1.2377
|1.2380
|1.2427
|1925
|2005.08.08 11:37
|modify
|513
|1.00
|1.2377
|1.2381
|1.2427
|1926
|2005.08.08 11:41
|s/l
|515
|1.00
|1.2382
|1.2382
|1.2437
|-50.00
|10919.64
|1927
|2005.08.08 11:45
|modify
|513
|1.00
|1.2377
|1.2382
|1.2427
|1928
|2005.08.08 11:48
|s/l
|513
|1.00
|1.2382
|1.2382
|1.2427
|49.99
|10969.63
|1929
|2005.08.08 21:31
|sell stop
|516
|1.00
|1.2338
|1.2343
|1.2288
|1930
|2005.08.08 21:31
|sell stop
|517
|1.00
|1.2323
|1.2328
|1.2273
|1931
|2005.08.09 15:01
|sell
|516
|1.00
|1.2338
|1.2343
|1.2288
|1932
|2005.08.09 16:11
|s/l
|516
|1.00
|1.2343
|1.2343
|1.2288
|-50.00
|10919.63
|1933
|2005.08.09 21:31
|expiration
|517
|1.00
|1.2323
|1.2328
|1.2273
|1934
|2005.08.09 22:00
|buy stop
|518
|1.00
|1.2376
|1.2371
|1.2426
|1935
|2005.08.09 22:00
|buy stop
|519
|1.00
|1.2381
|1.2376
|1.2431
|1936
|2005.08.09 22:00
|buy stop
|520
|1.00
|1.2386
|1.2381
|1.2436
|1937
|2005.08.09 22:00
|buy stop
|521
|1.00
|1.2391
|1.2386
|1.2441
|1938
|2005.08.09 22:00
|buy stop
|522
|1.00
|1.2396
|1.2391
|1.2446
|1939
|2005.08.09 23:47
|buy
|518
|1.00
|1.2376
|1.2371
|1.2426
|1940
|2005.08.10 00:15
|buy
|519
|1.00
|1.2381
|1.2376
|1.2431
|1941
|2005.08.10 00:15
|modify
|518
|1.00
|1.2376
|1.2377
|1.2426
|1942
|2005.08.10 00:26
|modify
|518
|1.00
|1.2376
|1.2378
|1.2426
|1943
|2005.08.10 00:33
|s/l
|518
|1.00
|1.2378
|1.2378
|1.2426
|10.23
|10929.86
|1944
|2005.08.10 00:38
|s/l
|519
|1.00
|1.2376
|1.2376
|1.2431
|-50.00
|10879.86
|1945
|2005.08.10 08:37
|buy
|520
|1.00
|1.2386
|1.2381
|1.2436
|1946
|2005.08.10 08:59
|s/l
|520
|1.00
|1.2381
|1.2381
|1.2436
|-50.00
|10829.86
|1947
|2005.08.10 09:08
|buy
|521
|1.00
|1.2391
|1.2386
|1.2441
|1948
|2005.08.10 09:14
|s/l
|521
|1.00
|1.2386
|1.2386
|1.2441
|-50.00
|10779.86
|1949
|2005.08.10 11:02
|buy
|522
|1.00
|1.2396
|1.2391
|1.2446
|1950
|2005.08.10 11:12
|modify
|522
|1.00
|1.2396
|1.2398
|1.2446
|1951
|2005.08.10 11:12
|modify
|522
|1.00
|1.2396
|1.2400
|1.2446
|1952
|2005.08.10 11:13
|modify
|522
|1.00
|1.2396
|1.2400
|1.2446
|1953
|2005.08.10 11:13
|modify
|522
|1.00
|1.2396
|1.2401
|1.2446
|1954
|2005.08.10 11:13
|modify
|522
|1.00
|1.2396
|1.2402
|1.2446
|1955
|2005.08.10 11:15
|s/l
|522
|1.00
|1.2402
|1.2402
|1.2446
|60.00
|10839.86
|1956
|2005.08.10 17:16
|sell stop
|523
|1.00
|1.2346
|1.2351
|1.2296
|1957
|2005.08.10 17:16
|sell stop
|524
|1.00
|1.2341
|1.2346
|1.2291
|1958
|2005.08.10 17:16
|sell stop
|525
|1.00
|1.2336
|1.2341
|1.2286
|1959
|2005.08.10 17:16
|sell stop
|526
|1.00
|1.2331
|1.2336
|1.2281
|1960
|2005.08.10 17:33
|sell
|523
|1.00
|1.2346
|1.2351
|1.2296
|1961
|2005.08.10 17:35
|s/l
|523
|1.00
|1.2351
|1.2351
|1.2296
|-50.00
|10789.86
|1962
|2005.08.10 17:46
|sell
|524
|1.00
|1.2341
|1.2346
|1.2291
|1963
|2005.08.10 17:47
|sell
|525
|1.00
|1.2336
|1.2341
|1.2286
|1964
|2005.08.10 17:48
|s/l
|525
|1.00
|1.2341
|1.2341
|1.2286
|-50.00
|10739.86
|1965
|2005.08.10 17:50
|s/l
|524
|1.00
|1.2346
|1.2346
|1.2291
|-50.00
|10689.86
|1966
|2005.08.11 17:16
|expiration
|526
|1.00
|1.2331
|1.2336
|1.2281
|1967
|2005.08.12 14:47
|sell stop
|527
|1.00
|1.2424
|1.2429
|1.2374
|1968
|2005.08.12 14:47
|sell stop
|528
|1.00
|1.2419
|1.2424
|1.2369
|1969
|2005.08.12 14:47
|sell stop
|529
|1.00
|1.2414
|1.2419
|1.2364
|1970
|2005.08.12 14:47
|sell stop
|530
|1.00
|1.2409
|1.2414
|1.2359
|1971
|2005.08.12 14:47
|sell stop
|531
|1.00
|1.2404
|1.2409
|1.2354
|1972
|2005.08.12 14:48
|sell
|527
|1.00
|1.2424
|1.2429
|1.2374
|1973
|2005.08.12 14:49
|sell
|528
|1.00
|1.2419
|1.2424
|1.2369
|1974
|2005.08.12 14:49
|modify
|527
|1.00
|1.2424
|1.2423
|1.2374
|1975
|2005.08.12 14:49
|sell
|529
|1.00
|1.2414
|1.2419
|1.2364
|1976
|2005.08.12 14:49
|modify
|527
|1.00
|1.2424
|1.2421
|1.2374
|1977
|2005.08.12 14:49
|modify
|527
|1.00
|1.2424
|1.2420
|1.2374
|1978
|2005.08.12 14:49
|modify
|527
|1.00
|1.2424
|1.2419
|1.2374
|1979
|2005.08.12 14:49
|modify
|527
|1.00
|1.2424
|1.2418
|1.2374
|1980
|2005.08.12 14:49
|modify
|527
|1.00
|1.2424
|1.2417
|1.2374
|1981
|2005.08.12 14:49
|modify
|528
|1.00
|1.2419
|1.2418
|1.2369
|1982
|2005.08.12 14:50
|s/l
|527
|1.00
|1.2417
|1.2417
|1.2374
|70.00
|10759.86
|1983
|2005.08.12 14:50
|s/l
|528
|1.00
|1.2418
|1.2418
|1.2369
|10.00
|10769.86
|1984
|2005.08.12 14:50
|s/l
|529
|1.00
|1.2419
|1.2419
|1.2364
|-50.00
|10719.86
|1985
|2005.08.12 14:56
|sell
|530
|1.00
|1.2409
|1.2414
|1.2359
|1986
|2005.08.12 14:58
|s/l
|530
|1.00
|1.2414
|1.2414
|1.2359
|-50.00
|10669.86
|1987
|2005.08.12 15:00
|sell
|531
|1.00
|1.2404
|1.2409
|1.2354
|1988
|2005.08.12 15:02
|s/l
|531
|1.00
|1.2409
|1.2409
|1.2354
|-50.00
|10619.86
|1989
|2005.08.14 23:00
|buy stop
|532
|1.00
|1.2472
|1.2467
|1.2522
|1990
|2005.08.14 23:00
|buy stop
|533
|1.00
|1.2477
|1.2472
|1.2527
|1991
|2005.08.14 23:00
|buy stop
|534
|1.00
|1.2482
|1.2477
|1.2532
|1992
|2005.08.14 23:00
|buy stop
|535
|1.00
|1.2487
|1.2482
|1.2537
|1993
|2005.08.15 23:00
|expiration
|532
|1.00
|1.2472
|1.2467
|1.2522
|1994
|2005.08.15 23:00
|expiration
|533
|1.00
|1.2477
|1.2472
|1.2527
|1995
|2005.08.15 23:00
|expiration
|534
|1.00
|1.2482
|1.2477
|1.2532
|1996
|2005.08.15 23:00
|expiration
|535
|1.00
|1.2487
|1.2482
|1.2537
|1997
|2005.08.16 20:00
|buy stop
|536
|1.00
|1.2372
|1.2367
|1.2422
|1998
|2005.08.16 20:00
|buy stop
|537
|1.00
|1.2377
|1.2372
|1.2427
|1999
|2005.08.16 20:00
|buy stop
|538
|1.00
|1.2382
|1.2377
|1.2432
|2000
|2005.08.16 20:00
|buy stop
|539
|1.00
|1.2387
|1.2382
|1.2437
|2001
|2005.08.17 20:00
|expiration
|536
|1.00
|1.2372
|1.2367
|1.2422
|2002
|2005.08.17 20:00
|expiration
|537
|1.00
|1.2377
|1.2372
|1.2427
|2003
|2005.08.17 20:00
|expiration
|538
|1.00
|1.2382
|1.2377
|1.2432
|2004
|2005.08.17 20:00
|expiration
|539
|1.00
|1.2387
|1.2382
|1.2437
|2005
|2005.08.22 04:00
|buy stop
|540
|1.00
|1.2189
|1.2184
|1.2239
|2006
|2005.08.22 04:00
|buy stop
|541
|1.00
|1.2194
|1.2189
|1.2244
|2007
|2005.08.22 04:00
|buy stop
|542
|1.00
|1.2199
|1.2194
|1.2249
|2008
|2005.08.22 04:00
|buy stop
|543
|1.00
|1.2204
|1.2199
|1.2254
|2009
|2005.08.22 05:07
|buy
|540
|1.00
|1.2189
|1.2184
|1.2239
|2010
|2005.08.22 05:31
|s/l
|540
|1.00
|1.2184
|1.2184
|1.2239
|-50.00
|10569.86
|2011
|2005.08.22 12:50
|buy
|541
|1.00
|1.2194
|1.2189
|1.2244
|2012
|2005.08.22 12:50
|buy
|542
|1.00
|1.2199
|1.2194
|1.2249
|2013
|2005.08.22 12:51
|modify
|541
|1.00
|1.2194
|1.2195
|1.2244
|2014
|2005.08.22 12:51
|buy
|543
|1.00
|1.2204
|1.2199
|1.2254
|2015
|2005.08.22 12:51
|modify
|541
|1.00
|1.2194
|1.2197
|1.2244
|2016
|2005.08.22 12:51
|modify
|541
|1.00
|1.2194
|1.2199
|1.2244
|2017
|2005.08.22 12:51
|modify
|541
|1.00
|1.2194
|1.2200
|1.2244
|2018
|2005.08.22 12:52
|modify
|541
|1.00
|1.2194
|1.2200
|1.2244
|2019
|2005.08.22 12:52
|modify
|541
|1.00
|1.2194
|1.2201
|1.2244
|2020
|2005.08.22 12:52
|modify
|541
|1.00
|1.2194
|1.2208
|1.2244
|2021
|2005.08.22 12:52
|modify
|542
|1.00
|1.2199
|1.2207
|1.2249
|2022
|2005.08.22 12:53
|modify
|542
|1.00
|1.2199
|1.2208
|1.2249
|2023
|2005.08.22 12:54
|modify
|543
|1.00
|1.2204
|1.2208
|1.2254
|2024
|2005.08.22 12:59
|modify
|541
|1.00
|1.2194
|1.2217
|1.2244
|2025
|2005.08.22 13:00
|modify
|542
|1.00
|1.2199
|1.2216
|1.2249
|2026
|2005.08.22 13:00
|modify
|543
|1.00
|1.2204
|1.2214
|1.2254
|2027
|2005.08.22 13:00
|s/l
|541
|1.00
|1.2217
|1.2217
|1.2244
|230.00
|10799.86
|2028
|2005.08.22 13:01
|s/l
|542
|1.00
|1.2216
|1.2216
|1.2249
|170.00
|10969.86
|2029
|2005.08.22 13:04
|s/l
|543
|1.00
|1.2214
|1.2214
|1.2254
|100.00
|11069.86
|2030
|2005.08.23 04:02
|sell stop
|544
|1.00
|1.2194
|1.2199
|1.2144
|2031
|2005.08.23 04:02
|sell stop
|545
|1.00
|1.2179
|1.2184
|1.2129
|2032
|2005.08.23 07:30
|sell
|544
|1.00
|1.2194
|1.2199
|1.2144
|2033
|2005.08.23 07:45
|s/l
|544
|1.00
|1.2199
|1.2199
|1.2144
|-50.00
|11019.86
|2034
|2005.08.24 04:02
|expiration
|545
|1.00
|1.2179
|1.2184
|1.2129
|2035
|2005.08.24 14:00
|buy stop
|546
|1.00
|1.2226
|1.2221
|1.2276
|2036
|2005.08.24 14:00
|buy stop
|547
|1.00
|1.2236
|1.2231
|1.2286
|2037
|2005.08.24 14:00
|buy stop
|548
|1.00
|1.2241
|1.2236
|1.2291
|2038
|2005.08.24 14:30
|buy
|546
|1.00
|1.2226
|1.2221
|1.2276
|2039
|2005.08.24 14:30
|buy
|547
|1.00
|1.2236
|1.2231
|1.2286
|2040
|2005.08.24 14:30
|modify
|546
|1.00
|1.2226
|1.2229
|1.2276
|2041
|2005.08.24 14:30
|modify
|546
|1.00
|1.2226
|1.2232
|1.2276
|2042
|2005.08.24 14:30
|buy
|548
|1.00
|1.2241
|1.2236
|1.2291
|2043
|2005.08.24 14:30
|modify
|546
|1.00
|1.2226
|1.2234
|1.2276
|2044
|2005.08.24 14:30
|s/l
|548
|1.00
|1.2236
|1.2236
|1.2291
|-50.00
|10969.86
|2045
|2005.08.24 14:31
|modify
|546
|1.00
|1.2226
|1.2234
|1.2276
|2046
|2005.08.24 14:31
|modify
|546
|1.00
|1.2226
|1.2235
|1.2276
|2047
|2005.08.24 14:31
|modify
|546
|1.00
|1.2226
|1.2237
|1.2276
|2048
|2005.08.24 14:31
|modify
|546
|1.00
|1.2226
|1.2238
|1.2276
|2049
|2005.08.24 14:31
|modify
|546
|1.00
|1.2226
|1.2239
|1.2276
|2050
|2005.08.24 14:31
|modify
|546
|1.00
|1.2226
|1.2241
|1.2276
|2051
|2005.08.24 14:31
|modify
|547
|1.00
|1.2236
|1.2240
|1.2286
|2052
|2005.08.24 14:32
|s/l
|546
|1.00
|1.2241
|1.2241
|1.2276
|150.00
|11119.86
|2053
|2005.08.24 14:32
|s/l
|547
|1.00
|1.2240
|1.2240
|1.2286
|40.00
|11159.86
|2054
|2005.08.24 14:32
|buy stop
|549
|1.00
|1.2248
|1.2243
|1.2298
|2055
|2005.08.24 14:32
|buy stop
|550
|1.00
|1.2253
|1.2248
|1.2303
|2056
|2005.08.24 14:32
|buy stop
|551
|1.00
|1.2258
|1.2253
|1.2308
|2057
|2005.08.24 14:32
|buy stop
|552
|1.00
|1.2263
|1.2258
|1.2313
|2058
|2005.08.24 14:32
|buy stop
|553
|1.00
|1.2268
|1.2263
|1.2318
|2059
|2005.08.24 14:35
|buy
|549
|1.00
|1.2248
|1.2243
|1.2298
|2060
|2005.08.24 14:36
|s/l
|549
|1.00
|1.2243
|1.2243
|1.2298
|-50.00
|11109.86
|2061
|2005.08.24 15:00
|buy
|550
|1.00
|1.2253
|1.2248
|1.2303
|2062
|2005.08.24 15:00
|buy
|551
|1.00
|1.2258
|1.2253
|1.2308
|2063
|2005.08.24 15:00
|modify
|550
|1.00
|1.2253
|1.2254
|1.2303
|2064
|2005.08.24 15:00
|s/l
|550
|1.00
|1.2254
|1.2254
|1.2303
|10.00
|11119.86
|2065
|2005.08.24 15:01
|s/l
|551
|1.00
|1.2253
|1.2253
|1.2308
|-50.00
|11069.86
|2066
|2005.08.24 15:03
|buy
|552
|1.00
|1.2263
|1.2258
|1.2313
|2067
|2005.08.24 15:03
|buy
|553
|1.00
|1.2268
|1.2263
|1.2318
|2068
|2005.08.24 15:09
|s/l
|553
|1.00
|1.2263
|1.2263
|1.2318
|-50.00
|11019.86
|2069
|2005.08.24 15:16
|modify
|552
|1.00
|1.2263
|1.2265
|1.2313
|2070
|2005.08.24 15:18
|modify
|552
|1.00
|1.2263
|1.2267
|1.2313
|2071
|2005.08.24 15:21
|modify
|552
|1.00
|1.2263
|1.2268
|1.2313
|2072
|2005.08.24 15:22
|modify
|552
|1.00
|1.2263
|1.2270
|1.2313
|2073
|2005.08.24 15:23
|modify
|552
|1.00
|1.2263
|1.2271
|1.2313
|2074
|2005.08.24 15:24
|modify
|552
|1.00
|1.2263
|1.2273
|1.2313
|2075
|2005.08.24 15:28
|s/l
|552
|1.00
|1.2273
|1.2273
|1.2313
|99.99
|11119.85
|2076
|2005.08.25 15:07
|sell stop
|554
|1.00
|1.2259
|1.2264
|1.2209
|2077
|2005.08.25 15:07
|sell stop
|555
|1.00
|1.2254
|1.2259
|1.2204
|2078
|2005.08.25 15:07
|sell stop
|556
|1.00
|1.2249
|1.2254
|1.2199
|2079
|2005.08.25 15:07
|sell stop
|557
|1.00
|1.2244
|1.2249
|1.2194
|2080
|2005.08.25 15:07
|sell stop
|558
|1.00
|1.2239
|1.2244
|1.2189
|2081
|2005.08.26 15:07
|expiration
|554
|1.00
|1.2259
|1.2264
|1.2209
|2082
|2005.08.26 15:07
|expiration
|555
|1.00
|1.2254
|1.2259
|1.2204
|2083
|2005.08.26 15:07
|expiration
|556
|1.00
|1.2249
|1.2254
|1.2199
|2084
|2005.08.26 15:07
|expiration
|557
|1.00
|1.2244
|1.2249
|1.2194
|2085
|2005.08.26 15:07
|expiration
|558
|1.00
|1.2239
|1.2244
|1.2189
|2086
|2005.08.26 20:21
|sell stop
|559
|1.00
|1.2287
|1.2292
|1.2237
|2087
|2005.08.26 20:21
|sell stop
|560
|1.00
|1.2282
|1.2287
|1.2232
|2088
|2005.08.26 20:21
|sell stop
|561
|1.00
|1.2277
|1.2282
|1.2227
|2089
|2005.08.26 20:21
|sell stop
|562
|1.00
|1.2272
|1.2277
|1.2222
|2090
|2005.08.26 20:21
|sell stop
|563
|1.00
|1.2267
|1.2272
|1.2217
|2091
|2005.08.26 20:25
|sell
|559
|1.00
|1.2287
|1.2292
|1.2237
|2092
|2005.08.26 20:26
|s/l
|559
|1.00
|1.2292
|1.2292
|1.2237
|-50.00
|11069.85
|2093
|2005.08.26 20:42
|sell
|560
|1.00
|1.2282
|1.2287
|1.2232
|2094
|2005.08.26 20:51
|sell
|561
|1.00
|1.2277
|1.2282
|1.2227
|2095
|2005.08.26 20:54
|s/l
|561
|1.00
|1.2282
|1.2282
|1.2227
|-50.00
|11019.85
|2096
|2005.08.26 21:12
|sell
|562
|1.00
|1.2272
|1.2277
|1.2222
|2097
|2005.08.26 21:12
|modify
|560
|1.00
|1.2282
|1.2280
|1.2232
|2098
|2005.08.26 21:13
|modify
|560
|1.00
|1.2282
|1.2278
|1.2232
|2099
|2005.08.26 21:15
|s/l
|560
|1.00
|1.2278
|1.2278
|1.2232
|40.00
|11059.85
|2100
|2005.08.26 21:15
|s/l
|562
|1.00
|1.2277
|1.2277
|1.2222
|-50.00
|11009.85
|2101
|2005.08.28 23:00
|expiration
|563
|1.00
|1.2267
|1.2272
|1.2217
|2102
|2005.08.29 01:08
|buy stop
|564
|1.00
|1.2330
|1.2325
|1.2380
|2103
|2005.08.29 01:08
|buy stop
|565
|1.00
|1.2335
|1.2330
|1.2385
|2104
|2005.08.29 01:08
|buy stop
|566
|1.00
|1.2340
|1.2335
|1.2390
|2105
|2005.08.29 01:08
|buy stop
|567
|1.00
|1.2345
|1.2340
|1.2395
|2106
|2005.08.29 01:11
|buy
|564
|1.00
|1.2330
|1.2325
|1.2380
|2107
|2005.08.29 01:13
|s/l
|564
|1.00
|1.2325
|1.2325
|1.2380
|-50.00
|10959.85
|2108
|2005.08.29 01:41
|buy
|565
|1.00
|1.2335
|1.2330
|1.2385
|2109
|2005.08.29 01:56
|buy
|566
|1.00
|1.2340
|1.2335
|1.2390
|2110
|2005.08.29 01:56
|modify
|565
|1.00
|1.2335
|1.2336
|1.2385
|2111
|2005.08.29 01:56
|buy
|567
|1.00
|1.2345
|1.2340
|1.2395
|2112
|2005.08.29 01:56
|modify
|565
|1.00
|1.2335
|1.2337
|1.2385
|2113
|2005.08.29 01:57
|s/l
|567
|1.00
|1.2340
|1.2340
|1.2395
|-50.00
|10909.85
|2114
|2005.08.29 01:58
|s/l
|565
|1.00
|1.2337
|1.2337
|1.2385
|20.00
|10929.85
|2115
|2005.08.29 01:59
|s/l
|566
|1.00
|1.2335
|1.2335
|1.2390
|-50.00
|10879.85
|2116
|2005.08.29 01:59
|buy stop
|568
|1.00
|1.2348
|1.2343
|1.2398
|2117
|2005.08.29 01:59
|buy stop
|569
|1.00
|1.2358
|1.2353
|1.2408
|2118
|2005.08.29 01:59
|buy stop
|570
|1.00
|1.2363
|1.2358
|1.2413
|2119
|2005.08.30 01:59
|expiration
|568
|1.00
|1.2348
|1.2343
|1.2398
|2120
|2005.08.30 01:59
|expiration
|569
|1.00
|1.2358
|1.2353
|1.2408
|2121
|2005.08.30 01:59
|expiration
|570
|1.00
|1.2363
|1.2358
|1.2413
|2122
|2005.08.30 23:20
|buy stop
|571
|1.00
|1.2227
|1.2222
|1.2277
|2123
|2005.08.30 23:20
|buy stop
|572
|1.00
|1.2232
|1.2227
|1.2282
|2124
|2005.08.30 23:20
|buy stop
|573
|1.00
|1.2237
|1.2232
|1.2287
|2125
|2005.08.30 23:20
|buy stop
|574
|1.00
|1.2242
|1.2237
|1.2292
|2126
|2005.08.30 23:20
|buy stop
|575
|1.00
|1.2247
|1.2242
|1.2297
|2127
|2005.08.31 02:14
|buy
|571
|1.00
|1.2227
|1.2222
|1.2277
|2128
|2005.08.31 02:34
|s/l
|571
|1.00
|1.2222
|1.2222
|1.2277
|-50.00
|10829.85
|2129
|2005.08.31 03:45
|buy
|572
|1.00
|1.2232
|1.2227
|1.2282
|2130
|2005.08.31 03:46
|s/l
|572
|1.00
|1.2227
|1.2227
|1.2282
|-50.00
|10779.85
|2131
|2005.08.31 16:00
|buy
|573
|1.00
|1.2237
|1.2232
|1.2287
|2132
|2005.08.31 16:01
|buy
|574
|1.00
|1.2242
|1.2237
|1.2292
|2133
|2005.08.31 16:01
|modify
|573
|1.00
|1.2237
|1.2238
|1.2287
|2134
|2005.08.31 16:02
|buy
|575
|1.00
|1.2247
|1.2242
|1.2297
|2135
|2005.08.31 16:02
|modify
|573
|1.00
|1.2237
|1.2239
|1.2287
|2136
|2005.08.31 16:02
|modify
|573
|1.00
|1.2237
|1.2240
|1.2287
|2137
|2005.08.31 16:03
|modify
|573
|1.00
|1.2237
|1.2240
|1.2287
|2138
|2005.08.31 16:03
|modify
|573
|1.00
|1.2237
|1.2241
|1.2287
|2139
|2005.08.31 16:03
|modify
|573
|1.00
|1.2237
|1.2242
|1.2287
|2140
|2005.08.31 16:04
|modify
|573
|1.00
|1.2237
|1.2248
|1.2287
|2141
|2005.08.31 16:04
|modify
|573
|1.00
|1.2237
|1.2249
|1.2287
|2142
|2005.08.31 16:04
|modify
|574
|1.00
|1.2242
|1.2248
|1.2292
|2143
|2005.08.31 16:05
|modify
|575
|1.00
|1.2247
|1.2248
|1.2297
|2144
|2005.08.31 16:05
|modify
|574
|1.00
|1.2242
|1.2249
|1.2292
|2145
|2005.08.31 16:07
|s/l
|573
|1.00
|1.2249
|1.2249
|1.2287
|120.00
|10899.85
|2146
|2005.08.31 16:07
|s/l
|574
|1.00
|1.2249
|1.2249
|1.2292
|70.00
|10969.85
|2147
|2005.08.31 16:07
|s/l
|575
|1.00
|1.2248
|1.2248
|1.2297
|10.00
|10979.85
|2148
|2005.09.05 14:17
|sell stop
|576
|1.00
|1.2526
|1.2531
|1.2476
|2149
|2005.09.05 14:17
|sell stop
|577
|1.00
|1.2521
|1.2526
|1.2471
|2150
|2005.09.05 14:17
|sell stop
|578
|1.00
|1.2516
|1.2521
|1.2466
|2151
|2005.09.05 14:17
|sell stop
|579
|1.00
|1.2511
|1.2516
|1.2461
|2152
|2005.09.05 14:17
|sell stop
|580
|1.00
|1.2506
|1.2511
|1.2456
|2153
|2005.09.05 16:47
|sell
|576
|1.00
|1.2526
|1.2531
|1.2476
|2154
|2005.09.05 16:48
|sell
|577
|1.00
|1.2521
|1.2526
|1.2471
|2155
|2005.09.05 16:52
|sell
|578
|1.00
|1.2516
|1.2521
|1.2466
|2156
|2005.09.05 16:52
|modify
|576
|1.00
|1.2526
|1.2523
|1.2476
|2157
|2005.09.05 16:52
|modify
|576
|1.00
|1.2526
|1.2521
|1.2476
|2158
|2005.09.05 16:54
|modify
|576
|1.00
|1.2526
|1.2520
|1.2476
|2159
|2005.09.05 17:04
|modify
|577
|1.00
|1.2521
|1.2520
|1.2471
|2160
|2005.09.05 17:07
|s/l
|576
|1.00
|1.2520
|1.2520
|1.2476
|60.00
|11039.85
|2161
|2005.09.05 17:07
|s/l
|577
|1.00
|1.2520
|1.2520
|1.2471
|10.00
|11049.85
|2162
|2005.09.05 17:07
|s/l
|578
|1.00
|1.2521
|1.2521
|1.2466
|-50.00
|10999.85
|2163
|2005.09.06 01:43
|sell
|579
|1.00
|1.2511
|1.2516
|1.2461
|2164
|2005.09.06 01:48
|sell
|580
|1.00
|1.2506
|1.2511
|1.2456
|2165
|2005.09.06 01:51
|s/l
|580
|1.00
|1.2511
|1.2511
|1.2456
|-50.00
|10949.85
|2166
|2005.09.06 02:17
|modify
|579
|1.00
|1.2511
|1.2510
|1.2461
|2167
|2005.09.06 02:17
|modify
|579
|1.00
|1.2511
|1.2509
|1.2461
|2168
|2005.09.06 02:21
|modify
|579
|1.00
|1.2511
|1.2508
|1.2461
|2169
|2005.09.06 02:21
|modify
|579
|1.00
|1.2511
|1.2505
|1.2461
|2170
|2005.09.06 02:21
|modify
|579
|1.00
|1.2511
|1.2504
|1.2461
|2171
|2005.09.06 02:22
|modify
|579
|1.00
|1.2511
|1.2503
|1.2461
|2172
|2005.09.06 02:22
|s/l
|579
|1.00
|1.2503
|1.2503
|1.2461
|80.00
|11029.85
|2173
|2005.09.07 07:00
|buy stop
|581
|1.00
|1.2494
|1.2489
|1.2544
|2174
|2005.09.07 07:00
|buy stop
|582
|1.00
|1.2499
|1.2494
|1.2549
|2175
|2005.09.07 07:00
|buy stop
|583
|1.00
|1.2504
|1.2499
|1.2554
|2176
|2005.09.07 07:00
|buy stop
|584
|1.00
|1.2509
|1.2504
|1.2559
|2177
|2005.09.07 07:00
|buy stop
|585
|1.00
|1.2514
|1.2509
|1.2564
|2178
|2005.09.07 08:37
|buy
|581
|1.00
|1.2494
|1.2489
|1.2544
|2179
|2005.09.07 08:42
|buy
|582
|1.00
|1.2499
|1.2494
|1.2549
|2180
|2005.09.07 08:48
|s/l
|582
|1.00
|1.2494
|1.2494
|1.2549
|-50.00
|10979.85
|2181
|2005.09.07 08:51
|modify
|581
|1.00
|1.2494
|1.2495
|1.2544
|2182
|2005.09.07 08:51
|buy
|583
|1.00
|1.2504
|1.2499
|1.2554
|2183
|2005.09.07 08:51
|modify
|581
|1.00
|1.2494
|1.2498
|1.2544
|2184
|2005.09.07 08:51
|modify
|581
|1.00
|1.2494
|1.2499
|1.2544
|2185
|2005.09.07 08:52
|modify
|581
|1.00
|1.2494
|1.2500
|1.2544
|2186
|2005.09.07 08:54
|modify
|581
|1.00
|1.2494
|1.2500
|1.2544
|2187
|2005.09.07 08:54
|modify
|581
|1.00
|1.2494
|1.2501
|1.2544
|2188
|2005.09.07 08:54
|buy
|584
|1.00
|1.2509
|1.2504
|1.2559
|2189
|2005.09.07 08:54
|modify
|581
|1.00
|1.2494
|1.2501
|1.2544
|2190
|2005.09.07 08:54
|modify
|581
|1.00
|1.2494
|1.2502
|1.2544
|2191
|2005.09.07 08:54
|modify
|581
|1.00
|1.2494
|1.2503
|1.2544
|2192
|2005.09.07 08:56
|s/l
|584
|1.00
|1.2504
|1.2504
|1.2559
|-50.00
|10929.85
|2193
|2005.09.07 08:57
|modify
|581
|1.00
|1.2494
|1.2503
|1.2544
|2194
|2005.09.07 08:57
|modify
|581
|1.00
|1.2494
|1.2504
|1.2544
|2195
|2005.09.07 08:57
|modify
|581
|1.00
|1.2494
|1.2505
|1.2544
|2196
|2005.09.07 08:57
|modify
|581
|1.00
|1.2494
|1.2506
|1.2544
|2197
|2005.09.07 08:57
|modify
|583
|1.00
|1.2504
|1.2505
|1.2554
|2198
|2005.09.07 08:58
|buy
|585
|1.00
|1.2514
|1.2509
|1.2564
|2199
|2005.09.07 08:58
|modify
|581
|1.00
|1.2494
|1.2512
|1.2544
|2200
|2005.09.07 08:58
|modify
|581
|1.00
|1.2494
|1.2514
|1.2544
|2201
|2005.09.07 08:58
|modify
|583
|1.00
|1.2504
|1.2513
|1.2554
|2202
|2005.09.07 08:59
|modify
|581
|1.00
|1.2494
|1.2514
|1.2544
|2203
|2005.09.07 08:59
|modify
|581
|1.00
|1.2494
|1.2515
|1.2544
|2204
|2005.09.07 08:59
|modify
|581
|1.00
|1.2494
|1.2516
|1.2544
|2205
|2005.09.07 08:59
|modify
|581
|1.00
|1.2494
|1.2517
|1.2544
|2206
|2005.09.07 08:59
|modify
|583
|1.00
|1.2504
|1.2516
|1.2554
|2207
|2005.09.07 08:59
|modify
|585
|1.00
|1.2514
|1.2515
|1.2564
|2208
|2005.09.07 08:59
|modify
|581
|1.00
|1.2494
|1.2518
|1.2544
|2209
|2005.09.07 09:00
|modify
|583
|1.00
|1.2504
|1.2517
|1.2554
|2210
|2005.09.07 09:00
|modify
|585
|1.00
|1.2514
|1.2517
|1.2564
|2211
|2005.09.07 09:00
|modify
|583
|1.00
|1.2504
|1.2518
|1.2554
|2212
|2005.09.07 09:01
|s/l
|581
|1.00
|1.2518
|1.2518
|1.2544
|240.00
|11169.85
|2213
|2005.09.07 09:01
|s/l
|583
|1.00
|1.2518
|1.2518
|1.2554
|139.99
|11309.84
|2214
|2005.09.07 09:01
|s/l
|585
|1.00
|1.2517
|1.2517
|1.2564
|30.00
|11339.84
|2215
|2005.09.07 12:00
|sell stop
|586
|1.00
|1.2467
|1.2472
|1.2417
|2216
|2005.09.07 12:00
|sell stop
|587
|1.00
|1.2462
|1.2467
|1.2412
|2217
|2005.09.07 12:00
|sell stop
|588
|1.00
|1.2457
|1.2462
|1.2407
|2218
|2005.09.07 12:00
|sell stop
|589
|1.00
|1.2452
|1.2457
|1.2402
|2219
|2005.09.07 12:00
|sell stop
|590
|1.00
|1.2447
|1.2452
|1.2397
|2220
|2005.09.07 12:28
|sell
|586
|1.00
|1.2467
|1.2472
|1.2417
|2221
|2005.09.07 12:30
|sell
|587
|1.00
|1.2462
|1.2467
|1.2412
|2222
|2005.09.07 12:31
|modify
|586
|1.00
|1.2467
|1.2466
|1.2417
|2223
|2005.09.07 12:31
|sell
|588
|1.00
|1.2457
|1.2462
|1.2407
|2224
|2005.09.07 12:31
|modify
|586
|1.00
|1.2467
|1.2465
|1.2417
|2225
|2005.09.07 12:31
|modify
|586
|1.00
|1.2467
|1.2464
|1.2417
|2226
|2005.09.07 12:32
|s/l
|588
|1.00
|1.2462
|1.2462
|1.2407
|-50.00
|11289.84
|2227
|2005.09.07 12:33
|modify
|586
|1.00
|1.2467
|1.2463
|1.2417
|2228
|2005.09.07 12:44
|s/l
|586
|1.00
|1.2463
|1.2463
|1.2417
|40.00
|11329.84
|2229
|2005.09.07 12:47
|s/l
|587
|1.00
|1.2467
|1.2467
|1.2412
|-50.00
|11279.84
|2230
|2005.09.07 13:53
|sell
|589
|1.00
|1.2452
|1.2457
|1.2402
|2231
|2005.09.07 13:56
|sell
|590
|1.00
|1.2447
|1.2452
|1.2397
|2232
|2005.09.07 13:57
|s/l
|590
|1.00
|1.2452
|1.2452
|1.2397
|-50.00
|11229.84
|2233
|2005.09.07 14:05
|s/l
|589
|1.00
|1.2457
|1.2457
|1.2402
|-50.00
|11179.84
|2234
|2005.09.08 15:00
|buy stop
|591
|1.00
|1.2452
|1.2447
|1.2502
|2235
|2005.09.08 15:00
|buy stop
|592
|1.00
|1.2457
|1.2452
|1.2507
|2236
|2005.09.08 15:00
|buy stop
|593
|1.00
|1.2462
|1.2457
|1.2512
|2237
|2005.09.08 15:00
|buy stop
|594
|1.00
|1.2467
|1.2462
|1.2517
|2238
|2005.09.08 15:00
|buy stop
|595
|1.00
|1.2472
|1.2467
|1.2522
|2239
|2005.09.08 15:06
|buy
|591
|1.00
|1.2452
|1.2447
|1.2502
|2240
|2005.09.08 15:07
|s/l
|591
|1.00
|1.2447
|1.2447
|1.2502
|-50.00
|11129.84
|2241
|2005.09.09 15:00
|expiration
|592
|1.00
|1.2457
|1.2452
|1.2507
|2242
|2005.09.09 15:00
|expiration
|593
|1.00
|1.2462
|1.2457
|1.2512
|2243
|2005.09.09 15:00
|expiration
|594
|1.00
|1.2467
|1.2462
|1.2517
|2244
|2005.09.09 15:00
|expiration
|595
|1.00
|1.2472
|1.2467
|1.2522
|2245
|2005.09.09 15:00
|buy stop
|596
|1.00
|1.2430
|1.2425
|1.2480
|2246
|2005.09.09 15:00
|buy stop
|597
|1.00
|1.2435
|1.2430
|1.2485
|2247
|2005.09.09 15:00
|buy stop
|598
|1.00
|1.2440
|1.2435
|1.2490
|2248
|2005.09.09 15:00
|buy stop
|599
|1.00
|1.2445
|1.2440
|1.2495
|2249
|2005.09.09 15:00
|buy stop
|600
|1.00
|1.2450
|1.2445
|1.2500
|2250
|2005.09.09 16:58
|buy
|596
|1.00
|1.2430
|1.2425
|1.2480
|2251
|2005.09.09 17:02
|buy
|597
|1.00
|1.2435
|1.2430
|1.2485
|2252
|2005.09.09 17:03
|s/l
|597
|1.00
|1.2430
|1.2430
|1.2485
|-50.01
|11079.83
|2253
|2005.09.09 17:04
|s/l
|596
|1.00
|1.2425
|1.2425
|1.2480
|-50.01
|11029.82
|2254
|2005.09.09 17:12
|buy
|598
|1.00
|1.2440
|1.2435
|1.2490
|2255
|2005.09.09 17:19
|buy
|599
|1.00
|1.2445
|1.2440
|1.2495
|2256
|2005.09.09 17:20
|s/l
|599
|1.00
|1.2440
|1.2440
|1.2495
|-50.01
|10979.81
|2257
|2005.09.09 17:23
|buy
|600
|1.00
|1.2450
|1.2445
|1.2500
|2258
|2005.09.09 17:23
|modify
|598
|1.00
|1.2440
|1.2443
|1.2490
|2259
|2005.09.09 17:23
|modify
|598
|1.00
|1.2440
|1.2450
|1.2490
|2260
|2005.09.09 17:23
|modify
|598
|1.00
|1.2440
|1.2452
|1.2490
|2261
|2005.09.09 17:23
|modify
|600
|1.00
|1.2450
|1.2451
|1.2500
|2262
|2005.09.09 17:24
|s/l
|598
|1.00
|1.2452
|1.2452
|1.2490
|120.00
|11099.81
|2263
|2005.09.09 17:24
|s/l
|600
|1.00
|1.2451
|1.2451
|1.2500
|10.00
|11109.81
|2264
|2005.09.09 19:37
|sell stop
|601
|1.00
|1.2394
|1.2399
|1.2344
|2265
|2005.09.09 19:37
|sell stop
|602
|1.00
|1.2384
|1.2389
|1.2334
|2266
|2005.09.09 19:37
|sell stop
|603
|1.00
|1.2379
|1.2384
|1.2329
|2267
|2005.09.11 23:00
|expiration
|601
|1.00
|1.2394
|1.2399
|1.2344
|2268
|2005.09.11 23:00
|expiration
|602
|1.00
|1.2384
|1.2389
|1.2334
|2269
|2005.09.11 23:00
|expiration
|603
|1.00
|1.2379
|1.2384
|1.2329
|2270
|2005.09.14 03:03
|buy stop
|604
|1.00
|1.2295
|1.2290
|1.2345
|2271
|2005.09.14 03:03
|buy stop
|605
|1.00
|1.2300
|1.2295
|1.2350
|2272
|2005.09.14 03:03
|buy stop
|606
|1.00
|1.2305
|1.2300
|1.2355
|2273
|2005.09.14 03:03
|buy stop
|607
|1.00
|1.2310
|1.2305
|1.2360
|2274
|2005.09.14 03:03
|buy stop
|608
|1.00
|1.2315
|1.2310
|1.2365
|2275
|2005.09.14 03:18
|buy
|604
|1.00
|1.2295
|1.2290
|1.2345
|2276
|2005.09.14 03:29
|buy
|605
|1.00
|1.2300
|1.2295
|1.2350
|2277
|2005.09.14 03:29
|modify
|604
|1.00
|1.2295
|1.2296
|1.2345
|2278
|2005.09.14 03:29
|buy
|606
|1.00
|1.2305
|1.2300
|1.2355
|2279
|2005.09.14 03:29
|modify
|604
|1.00
|1.2295
|1.2297
|1.2345
|2280
|2005.09.14 03:29
|s/l
|606
|1.00
|1.2300
|1.2300
|1.2355
|-50.01
|11059.80
|2281
|2005.09.14 03:32
|s/l
|604
|1.00
|1.2297
|1.2297
|1.2345
|20.00
|11079.80
|2282
|2005.09.14 03:38
|s/l
|605
|1.00
|1.2295
|1.2295
|1.2350
|-50.01
|11029.79
|2283
|2005.09.14 13:57
|buy
|607
|1.00
|1.2310
|1.2305
|1.2360
|2284
|2005.09.14 14:03
|s/l
|607
|1.00
|1.2305
|1.2305
|1.2360
|-50.01
|10979.78
|2285
|2005.09.14 14:08
|buy
|608
|1.00
|1.2315
|1.2310
|1.2365
|2286
|2005.09.14 14:09
|s/l
|608
|1.00
|1.2310
|1.2310
|1.2365
|-50.01
|10929.77
|2287
|2005.09.14 18:00
|sell stop
|609
|1.00
|1.2274
|1.2279
|1.2224
|2288
|2005.09.14 18:00
|sell stop
|610
|1.00
|1.2269
|1.2274
|1.2219
|2289
|2005.09.14 18:00
|sell stop
|611
|1.00
|1.2264
|1.2269
|1.2214
|2290
|2005.09.14 18:00
|sell stop
|612
|1.00
|1.2259
|1.2264
|1.2209
|2291
|2005.09.14 18:00
|sell stop
|613
|1.00
|1.2254
|1.2259
|1.2204
|2292
|2005.09.14 20:04
|sell
|609
|1.00
|1.2274
|1.2279
|1.2224
|2293
|2005.09.14 20:04
|sell
|610
|1.00
|1.2269
|1.2274
|1.2219
|2294
|2005.09.14 20:06
|s/l
|610
|1.00
|1.2274
|1.2274
|1.2219
|-50.00
|10879.77
|2295
|2005.09.14 20:46
|s/l
|609
|1.00
|1.2279
|1.2279
|1.2224
|-50.00
|10829.77
|2296
|2005.09.15 02:50
|sell
|611
|1.00
|1.2264
|1.2269
|1.2214
|2297
|2005.09.15 02:53
|s/l
|611
|1.00
|1.2269
|1.2269
|1.2214
|-50.00
|10779.77
|2298
|2005.09.15 03:07
|sell
|612
|1.00
|1.2259
|1.2264
|1.2209
|2299
|2005.09.15 03:07
|sell
|613
|1.00
|1.2254
|1.2259
|1.2204
|2300
|2005.09.15 03:07
|modify
|612
|1.00
|1.2259
|1.2256
|1.2209
|2301
|2005.09.15 03:07
|modify
|612
|1.00
|1.2259
|1.2244
|1.2209
|2302
|2005.09.15 03:07
|modify
|612
|1.00
|1.2259
|1.2240
|1.2209
|2303
|2005.09.15 03:07
|modify
|613
|1.00
|1.2254
|1.2241
|1.2204
|2304
|2005.09.15 03:08
|modify
|613
|1.00
|1.2254
|1.2240
|1.2204
|2305
|2005.09.15 03:08
|modify
|612
|1.00
|1.2259
|1.2239
|1.2209
|2306
|2005.09.15 03:09
|s/l
|612
|1.00
|1.2239
|1.2239
|1.2209
|200.00
|10979.77
|2307
|2005.09.15 03:09
|s/l
|613
|1.00
|1.2240
|1.2240
|1.2204
|140.00
|11119.77
|2308
|2005.09.16 03:35
|buy stop
|614
|1.00
|1.2249
|1.2244
|1.2299
|2309
|2005.09.16 03:35
|buy stop
|615
|1.00
|1.2254
|1.2249
|1.2304
|2310
|2005.09.16 03:35
|buy stop
|616
|1.00
|1.2259
|1.2254
|1.2309
|2311
|2005.09.16 03:35
|buy stop
|617
|1.00
|1.2264
|1.2259
|1.2314
|2312
|2005.09.16 04:12
|buy
|614
|1.00
|1.2249
|1.2244
|1.2299
|2313
|2005.09.16 04:13
|s/l
|614
|1.00
|1.2244
|1.2244
|1.2299
|-50.00
|11069.77
|2314
|2005.09.16 04:32
|buy
|615
|1.00
|1.2254
|1.2249
|1.2304
|2315
|2005.09.16 04:49
|buy
|616
|1.00
|1.2259
|1.2254
|1.2309
|2316
|2005.09.16 04:51
|s/l
|616
|1.00
|1.2254
|1.2254
|1.2309
|-50.00
|11019.77
|2317
|2005.09.16 05:21
|modify
|615
|1.00
|1.2254
|1.2256
|1.2304
|2318
|2005.09.16 05:27
|s/l
|615
|1.00
|1.2256
|1.2256
|1.2304
|20.00
|11039.77
|2319
|2005.09.16 06:12
|buy
|617
|1.00
|1.2264
|1.2259
|1.2314
|2320
|2005.09.16 06:14
|modify
|617
|1.00
|1.2264
|1.2269
|1.2314
|2321
|2005.09.16 06:14
|modify
|617
|1.00
|1.2264
|1.2270
|1.2314
|2322
|2005.09.16 06:14
|modify
|617
|1.00
|1.2264
|1.2271
|1.2314
|2323
|2005.09.16 06:17
|modify
|617
|1.00
|1.2264
|1.2272
|1.2314
|2324
|2005.09.16 06:20
|modify
|617
|1.00
|1.2264
|1.2273
|1.2314
|2325
|2005.09.16 06:32
|modify
|617
|1.00
|1.2264
|1.2275
|1.2314
|2326
|2005.09.16 06:32
|modify
|617
|1.00
|1.2264
|1.2279
|1.2314
|2327
|2005.09.16 06:33
|modify
|617
|1.00
|1.2264
|1.2281
|1.2314
|2328
|2005.09.16 06:34
|modify
|617
|1.00
|1.2264
|1.2283
|1.2314
|2329
|2005.09.16 06:34
|modify
|617
|1.00
|1.2264
|1.2284
|1.2314
|2330
|2005.09.16 06:35
|modify
|617
|1.00
|1.2264
|1.2289
|1.2314
|2331
|2005.09.16 06:35
|modify
|617
|1.00
|1.2264
|1.2290
|1.2314
|2332
|2005.09.16 06:35
|modify
|617
|1.00
|1.2264
|1.2292
|1.2314
|2333
|2005.09.16 06:35
|modify
|617
|1.00
|1.2264
|1.2294
|1.2314
|2334
|2005.09.16 06:36
|modify
|617
|1.00
|1.2264
|1.2295
|1.2314
|2335
|2005.09.16 06:36
|modify
|617
|1.00
|1.2264
|1.2296
|1.2314
|2336
|2005.09.16 06:36
|modify
|617
|1.00
|1.2264
|1.2297
|1.2314
|2337
|2005.09.16 06:36
|modify
|617
|1.00
|1.2264
|1.2299
|1.2314
|2338
|2005.09.16 06:36
|modify
|617
|1.00
|1.2264
|1.2300
|1.2314
|2339
|2005.09.16 06:36
|modify
|617
|1.00
|1.2264
|1.2302
|1.2314
|2340
|2005.09.16 06:36
|modify
|617
|1.00
|1.2264
|1.2303
|1.2314
|2341
|2005.09.16 06:37
|s/l
|617
|1.00
|1.2303
|1.2303
|1.2314
|389.99
|11429.76
|2342
|2005.09.16 14:15
|sell stop
|618
|1.00
|1.2231
|1.2236
|1.2181
|2343
|2005.09.16 14:15
|sell stop
|619
|1.00
|1.2221
|1.2226
|1.2171
|2344
|2005.09.16 14:15
|sell stop
|620
|1.00
|1.2216
|1.2221
|1.2166
|2345
|2005.09.16 14:22
|sell
|618
|1.00
|1.2231
|1.2236
|1.2181
|2346
|2005.09.16 14:23
|s/l
|618
|1.00
|1.2236
|1.2236
|1.2181
|-50.00
|11379.76
|2347
|2005.09.16 15:00
|sell
|619
|1.00
|1.2221
|1.2226
|1.2171
|2348
|2005.09.16 15:00
|sell
|620
|1.00
|1.2216
|1.2221
|1.2166
|2349
|2005.09.16 15:01
|modify
|619
|1.00
|1.2221
|1.2219
|1.2171
|2350
|2005.09.16 15:01
|modify
|619
|1.00
|1.2221
|1.2218
|1.2171
|2351
|2005.09.16 15:01
|modify
|619
|1.00
|1.2221
|1.2217
|1.2171
|2352
|2005.09.16 15:01
|modify
|619
|1.00
|1.2221
|1.2216
|1.2171
|2353
|2005.09.16 15:02
|s/l
|619
|1.00
|1.2216
|1.2216
|1.2171
|50.00
|11429.76
|2354
|2005.09.16 15:07
|modify
|620
|1.00
|1.2216
|1.2215
|1.2166
|2355
|2005.09.16 15:09
|s/l
|620
|1.00
|1.2215
|1.2215
|1.2166
|10.00
|11439.76
|2356
|2005.09.20 04:03
|buy stop
|621
|1.00
|1.2172
|1.2167
|1.2222
|2357
|2005.09.20 04:03
|buy stop
|622
|1.00
|1.2177
|1.2172
|1.2227
|2358
|2005.09.20 04:03
|buy stop
|623
|1.00
|1.2182
|1.2177
|1.2232
|2359
|2005.09.20 04:03
|buy stop
|624
|1.00
|1.2187
|1.2182
|1.2237
|2360
|2005.09.20 04:03
|buy stop
|625
|1.00
|1.2192
|1.2187
|1.2242
|2361
|2005.09.20 04:08
|buy
|621
|1.00
|1.2172
|1.2167
|1.2222
|2362
|2005.09.20 04:15
|s/l
|621
|1.00
|1.2167
|1.2167
|1.2222
|-50.01
|11389.75
|2363
|2005.09.20 08:29
|buy
|622
|1.00
|1.2177
|1.2172
|1.2227
|2364
|2005.09.20 08:29
|buy
|623
|1.00
|1.2182
|1.2177
|1.2232
|2365
|2005.09.20 08:34
|s/l
|623
|1.00
|1.2177
|1.2177
|1.2232
|-50.01
|11339.74
|2366
|2005.09.20 08:37
|s/l
|622
|1.00
|1.2172
|1.2172
|1.2227
|-50.01
|11289.73
|2367
|2005.09.20 18:03
|buy
|624
|1.00
|1.2187
|1.2182
|1.2237
|2368
|2005.09.20 18:05
|s/l
|624
|1.00
|1.2182
|1.2182
|1.2237
|-50.01
|11239.72
|2369
|2005.09.21 04:03
|expiration
|625
|1.00
|1.2192
|1.2187
|1.2242
|2370
|2005.09.21 05:06
|buy stop
|626
|1.00
|1.2159
|1.2154
|1.2209
|2371
|2005.09.21 05:06
|buy stop
|627
|1.00
|1.2164
|1.2159
|1.2214
|2372
|2005.09.21 05:06
|buy stop
|628
|1.00
|1.2169
|1.2164
|1.2219
|2373
|2005.09.21 05:06
|buy stop
|629
|1.00
|1.2174
|1.2169
|1.2224
|2374
|2005.09.21 05:06
|buy stop
|630
|1.00
|1.2179
|1.2174
|1.2229
|2375
|2005.09.21 05:08
|buy
|626
|1.00
|1.2159
|1.2154
|1.2209
|2376
|2005.09.21 05:12
|buy
|627
|1.00
|1.2164
|1.2159
|1.2214
|2377
|2005.09.21 05:12
|modify
|626
|1.00
|1.2159
|1.2160
|1.2209
|2378
|2005.09.21 05:13
|modify
|626
|1.00
|1.2159
|1.2161
|1.2209
|2379
|2005.09.21 05:19
|buy
|628
|1.00
|1.2169
|1.2164
|1.2219
|2380
|2005.09.21 05:19
|modify
|626
|1.00
|1.2159
|1.2163
|1.2209
|2381
|2005.09.21 05:20
|modify
|626
|1.00
|1.2159
|1.2164
|1.2209
|2382
|2005.09.21 05:20
|modify
|626
|1.00
|1.2159
|1.2166
|1.2209
|2383
|2005.09.21 05:21
|buy
|629
|1.00
|1.2174
|1.2169
|1.2224
|2384
|2005.09.21 05:21
|modify
|626
|1.00
|1.2159
|1.2168
|1.2209
|2385
|2005.09.21 05:21
|modify
|626
|1.00
|1.2159
|1.2169
|1.2209
|2386
|2005.09.21 05:22
|modify
|626
|1.00
|1.2159
|1.2170
|1.2209
|2387
|2005.09.21 05:22
|s/l
|626
|1.00
|1.2170
|1.2170
|1.2209
|110.00
|11349.72
|2388
|2005.09.21 05:23
|s/l
|629
|1.00
|1.2169
|1.2169
|1.2224
|-50.01
|11299.71
|2389
|2005.09.21 05:26
|modify
|627
|1.00
|1.2164
|1.2166
|1.2214
|2390
|2005.09.21 05:27
|modify
|627
|1.00
|1.2164
|1.2168
|1.2214
|2391
|2005.09.21 05:34
|s/l
|627
|1.00
|1.2168
|1.2168
|1.2214
|39.99
|11339.70
|2392
|2005.09.21 05:39
|s/l
|628
|1.00
|1.2164
|1.2164
|1.2219
|-50.01
|11289.69
|2393
|2005.09.21 06:35
|buy
|630
|1.00
|1.2179
|1.2174
|1.2229
|2394
|2005.09.21 06:39
|modify
|630
|1.00
|1.2179
|1.2181
|1.2229
|2395
|2005.09.21 06:40
|modify
|630
|1.00
|1.2179
|1.2181
|1.2229
|2396
|2005.09.21 06:40
|modify
|630
|1.00
|1.2179
|1.2182
|1.2229
|2397
|2005.09.21 06:40
|modify
|630
|1.00
|1.2179
|1.2188
|1.2229
|2398
|2005.09.21 06:40
|modify
|630
|1.00
|1.2179
|1.2190
|1.2229
|2399
|2005.09.21 06:40
|modify
|630
|1.00
|1.2179
|1.2191
|1.2229
|2400
|2005.09.21 06:41
|s/l
|630
|1.00
|1.2191
|1.2191
|1.2229
|120.00
|11409.69
|2401
|2005.09.22 06:53
|sell stop
|631
|1.00
|1.2186
|1.2191
|1.2136
|2402
|2005.09.22 06:53
|sell stop
|632
|1.00
|1.2181
|1.2186
|1.2131
|2403
|2005.09.22 06:53
|sell stop
|633
|1.00
|1.2176
|1.2181
|1.2126
|2404
|2005.09.22 06:53
|sell stop
|634
|1.00
|1.2171
|1.2176
|1.2121
|2405
|2005.09.22 06:56
|sell
|631
|1.00
|1.2186
|1.2191
|1.2136
|2406
|2005.09.22 06:56
|s/l
|631
|1.00
|1.2191
|1.2191
|1.2136
|-50.00
|11359.69
|2407
|2005.09.22 15:36
|sell
|632
|1.00
|1.2181
|1.2186
|1.2131
|2408
|2005.09.22 15:37
|s/l
|632
|1.00
|1.2186
|1.2186
|1.2131
|-50.00
|11309.69
|2409
|2005.09.22 16:03
|sell
|633
|1.00
|1.2176
|1.2181
|1.2126
|2410
|2005.09.22 16:04
|sell
|634
|1.00
|1.2171
|1.2176
|1.2121
|2411
|2005.09.22 16:07
|modify
|633
|1.00
|1.2176
|1.2172
|1.2126
|2412
|2005.09.22 16:08
|modify
|633
|1.00
|1.2176
|1.2171
|1.2126
|2413
|2005.09.22 16:12
|modify
|633
|1.00
|1.2176
|1.2167
|1.2126
|2414
|2005.09.22 16:13
|s/l
|633
|1.00
|1.2167
|1.2167
|1.2126
|90.00
|11399.69
|2415
|2005.09.22 16:21
|modify
|634
|1.00
|1.2171
|1.2167
|1.2121
|2416
|2005.09.22 16:21
|modify
|634
|1.00
|1.2171
|1.2165
|1.2121
|2417
|2005.09.22 16:25
|s/l
|634
|1.00
|1.2165
|1.2165
|1.2121
|60.00
|11459.69
|2418
|2005.09.26 20:47
|buy stop
|635
|1.00
|1.2067
|1.2062
|1.2117
|2419
|2005.09.26 20:47
|buy stop
|636
|1.00
|1.2072
|1.2067
|1.2122
|2420
|2005.09.26 20:47
|buy stop
|637
|1.00
|1.2077
|1.2072
|1.2127
|2421
|2005.09.26 20:47
|buy stop
|638
|1.00
|1.2082
|1.2077
|1.2132
|2422
|2005.09.26 20:47
|buy stop
|639
|1.00
|1.2087
|1.2082
|1.2137
|2423
|2005.09.26 20:52
|buy
|635
|1.00
|1.2067
|1.2062
|1.2117
|2424
|2005.09.26 20:53
|buy
|636
|1.00
|1.2072
|1.2067
|1.2122
|2425
|2005.09.26 20:57
|s/l
|636
|1.00
|1.2067
|1.2067
|1.2122
|-50.00
|11409.69
|2426
|2005.09.26 21:15
|modify
|635
|1.00
|1.2067
|1.2068
|1.2117
|2427
|2005.09.26 21:16
|buy
|637
|1.00
|1.2077
|1.2072
|1.2127
|2428
|2005.09.26 21:16
|modify
|635
|1.00
|1.2067
|1.2069
|1.2117
|2429
|2005.09.26 21:24
|s/l
|637
|1.00
|1.2072
|1.2072
|1.2127
|-50.00
|11359.69
|2430
|2005.09.26 21:28
|s/l
|635
|1.00
|1.2069
|1.2069
|1.2117
|20.00
|11379.69
|2431
|2005.09.26 22:18
|buy
|638
|1.00
|1.2082
|1.2077
|1.2132
|2432
|2005.09.26 22:22
|s/l
|638
|1.00
|1.2077
|1.2077
|1.2132
|-50.00
|11329.69
|2433
|2005.09.27 20:47
|expiration
|639
|1.00
|1.2087
|1.2082
|1.2137
|2434
|2005.09.28 04:00
|buy stop
|640
|1.00
|1.2032
|1.2027
|1.2082
|2435
|2005.09.28 04:00
|buy stop
|641
|1.00
|1.2037
|1.2032
|1.2087
|2436
|2005.09.28 04:00
|buy stop
|642
|1.00
|1.2042
|1.2037
|1.2092
|2437
|2005.09.28 04:00
|buy stop
|643
|1.00
|1.2047
|1.2042
|1.2097
|2438
|2005.09.28 04:00
|buy stop
|644
|1.00
|1.2052
|1.2047
|1.2102
|2439
|2005.09.28 05:48
|buy
|640
|1.00
|1.2032
|1.2027
|1.2082
|2440
|2005.09.28 05:52
|s/l
|640
|1.00
|1.2027
|1.2027
|1.2082
|-50.00
|11279.69
|2441
|2005.09.28 06:09
|buy
|641
|1.00
|1.2037
|1.2032
|1.2087
|2442
|2005.09.28 06:10
|s/l
|641
|1.00
|1.2032
|1.2032
|1.2087
|-50.00
|11229.69
|2443
|2005.09.28 06:45
|buy
|642
|1.00
|1.2042
|1.2037
|1.2092
|2444
|2005.09.28 06:47
|s/l
|642
|1.00
|1.2037
|1.2037
|1.2092
|-50.00
|11179.69
|2445
|2005.09.28 18:23
|buy
|643
|1.00
|1.2047
|1.2042
|1.2097
|2446
|2005.09.28 18:24
|buy
|644
|1.00
|1.2052
|1.2047
|1.2102
|2447
|2005.09.28 18:24
|s/l
|644
|1.00
|1.2047
|1.2047
|1.2102
|-50.00
|11129.69
|2448
|2005.09.28 18:27
|s/l
|643
|1.00
|1.2042
|1.2042
|1.2097
|-50.00
|11079.69
|2449
|2005.09.28 18:28
|buy stop
|645
|1.00
|1.2050
|1.2045
|1.2100
|2450
|2005.09.28 18:28
|buy stop
|646
|1.00
|1.2055
|1.2050
|1.2105
|2451
|2005.09.28 18:28
|buy stop
|647
|1.00
|1.2060
|1.2055
|1.2110
|2452
|2005.09.28 18:28
|buy stop
|648
|1.00
|1.2065
|1.2060
|1.2115
|2453
|2005.09.28 18:28
|buy stop
|649
|1.00
|1.2070
|1.2065
|1.2120
|2454
|2005.09.29 00:47
|buy
|645
|1.00
|1.2050
|1.2045
|1.2100
|2455
|2005.09.29 00:47
|buy
|646
|1.00
|1.2055
|1.2050
|1.2105
|2456
|2005.09.29 00:48
|modify
|645
|1.00
|1.2050
|1.2051
|1.2100
|2457
|2005.09.29 00:48
|buy
|647
|1.00
|1.2060
|1.2055
|1.2110
|2458
|2005.09.29 00:48
|modify
|645
|1.00
|1.2050
|1.2052
|1.2100
|2459
|2005.09.29 00:48
|modify
|645
|1.00
|1.2050
|1.2053
|1.2100
|2460
|2005.09.29 00:48
|modify
|645
|1.00
|1.2050
|1.2054
|1.2100
|2461
|2005.09.29 00:48
|modify
|645
|1.00
|1.2050
|1.2056
|1.2100
|2462
|2005.09.29 00:48
|buy
|648
|1.00
|1.2065
|1.2060
|1.2115
|2463
|2005.09.29 00:48
|modify
|645
|1.00
|1.2050
|1.2057
|1.2100
|2464
|2005.09.29 00:48
|modify
|645
|1.00
|1.2050
|1.2058
|1.2100
|2465
|2005.09.29 00:48
|modify
|645
|1.00
|1.2050
|1.2059
|1.2100
|2466
|2005.09.29 00:48
|modify
|645
|1.00
|1.2050
|1.2061
|1.2100
|2467
|2005.09.29 00:49
|buy
|649
|1.00
|1.2070
|1.2065
|1.2120
|2468
|2005.09.29 00:49
|modify
|646
|1.00
|1.2055
|1.2061
|1.2105
|2469
|2005.09.29 00:49
|s/l
|649
|1.00
|1.2065
|1.2065
|1.2120
|-50.00
|11029.69
|2470
|2005.09.29 00:53
|modify
|647
|1.00
|1.2060
|1.2061
|1.2110
|2471
|2005.09.29 00:55
|s/l
|645
|1.00
|1.2061
|1.2061
|1.2100
|110.00
|11139.69
|2472
|2005.09.29 00:55
|s/l
|646
|1.00
|1.2061
|1.2061
|1.2105
|60.00
|11199.69
|2473
|2005.09.29 00:55
|s/l
|647
|1.00
|1.2061
|1.2061
|1.2110
|10.00
|11209.69
|2474
|2005.09.29 00:55
|s/l
|648
|1.00
|1.2060
|1.2060
|1.2115
|-50.00
|11159.69
|2475
|2005.09.29 14:41
|sell stop
|650
|1.00
|1.2025
|1.2030
|1.1975
|2476
|2005.09.29 14:41
|sell stop
|651
|1.00
|1.2020
|1.2025
|1.1970
|2477
|2005.09.29 14:41
|sell stop
|652
|1.00
|1.2015
|1.2020
|1.1965
|2478
|2005.09.29 14:41
|sell stop
|653
|1.00
|1.2010
|1.2015
|1.1960
|2479
|2005.09.29 14:41
|sell stop
|654
|1.00
|1.2005
|1.2010
|1.1955
|2480
|2005.09.29 14:44
|sell
|650
|1.00
|1.2025
|1.2030
|1.1975
|2481
|2005.09.29 14:45
|sell
|651
|1.00
|1.2020
|1.2025
|1.1970
|2482
|2005.09.29 14:47
|s/l
|651
|1.00
|1.2025
|1.2025
|1.1970
|-50.00
|11109.69
|2483
|2005.09.29 14:53
|sell
|652
|1.00
|1.2015
|1.2020
|1.1965
|2484
|2005.09.29 14:53
|modify
|650
|1.00
|1.2025
|1.2023
|1.1975
|2485
|2005.09.29 14:54
|modify
|650
|1.00
|1.2025
|1.2022
|1.1975
|2486
|2005.09.29 14:55
|modify
|650
|1.00
|1.2025
|1.2020
|1.1975
|2487
|2005.09.29 15:00
|sell
|653
|1.00
|1.2010
|1.2015
|1.1960
|2488
|2005.09.29 15:00
|modify
|650
|1.00
|1.2025
|1.2018
|1.1975
|2489
|2005.09.29 15:01
|s/l
|653
|1.00
|1.2015
|1.2015
|1.1960
|-50.00
|11059.69
|2490
|2005.09.29 15:04
|s/l
|650
|1.00
|1.2018
|1.2018
|1.1975
|70.00
|11129.69
|2491
|2005.09.29 15:04
|s/l
|652
|1.00
|1.2020
|1.2020
|1.1965
|-50.00
|11079.69
|2492
|2005.09.30 09:26
|sell
|654
|1.00
|1.2005
|1.2010
|1.1955
|2493
|2005.09.30 09:31
|s/l
|654
|1.00
|1.2010
|1.2010
|1.1955
|-50.00
|11029.69
|2494
|2005.09.30 12:27
|buy stop
|655
|1.00
|1.2060
|1.2055
|1.2110
|2495
|2005.09.30 12:27
|buy stop
|656
|1.00
|1.2075
|1.2070
|1.2125
|2496
|2005.09.30 12:47
|buy
|655
|1.00
|1.2060
|1.2055
|1.2110
|2497
|2005.09.30 12:50
|s/l
|655
|1.00
|1.2055
|1.2055
|1.2110
|-50.00
|10979.69
|2498
|2005.09.30 16:40
|buy
|656
|1.00
|1.2075
|1.2070
|1.2125
|2499
|2005.09.30 16:42
|s/l
|656
|1.00
|1.2070
|1.2070
|1.2125
|-50.00
|10929.69
|2500
|2005.09.30 16:42
|buy stop
|657
|1.00
|1.2082
|1.2077
|1.2132
|2501
|2005.09.30 16:42
|buy stop
|658
|1.00
|1.2092
|1.2087
|1.2142
|2502
|2005.09.30 16:42
|buy stop
|659
|1.00
|1.2097
|1.2092
|1.2147
|2503
|2005.09.30 17:33
|buy
|657
|1.00
|1.2082
|1.2077
|1.2132
|2504
|2005.09.30 17:35
|s/l
|657
|1.00
|1.2077
|1.2077
|1.2132
|-50.00
|10879.69
|2505
|2005.10.02 23:00
|expiration
|658
|1.00
|1.2092
|1.2087
|1.2142
|2506
|2005.10.02 23:00
|expiration
|659
|1.00
|1.2097
|1.2092
|1.2147
|2507
|2005.10.04 12:00
|buy stop
|660
|1.00
|1.1949
|1.1944
|1.1999
|2508
|2005.10.04 12:00
|buy stop
|661
|1.00
|1.1954
|1.1949
|1.2004
|2509
|2005.10.04 12:00
|buy stop
|662
|1.00
|1.1959
|1.1954
|1.2009
|2510
|2005.10.04 12:00
|buy stop
|663
|1.00
|1.1964
|1.1959
|1.2014
|2511
|2005.10.05 06:19
|buy
|660
|1.00
|1.1949
|1.1944
|1.1999
|2512
|2005.10.05 06:19
|buy
|661
|1.00
|1.1954
|1.1949
|1.2004
|2513
|2005.10.05 06:19
|buy
|662
|1.00
|1.1959
|1.1954
|1.2009
|2514
|2005.10.05 06:19
|modify
|660
|1.00
|1.1949
|1.1951
|1.1999
|2515
|2005.10.05 06:22
|s/l
|662
|1.00
|1.1954
|1.1954
|1.2009
|-50.00
|10829.69
|2516
|2005.10.05 06:26
|s/l
|660
|1.00
|1.1951
|1.1951
|1.1999
|20.00
|10849.69
|2517
|2005.10.05 06:26
|s/l
|661
|1.00
|1.1949
|1.1949
|1.2004
|-50.00
|10799.69
|2518
|2005.10.05 09:54
|buy
|663
|1.00
|1.1964
|1.1959
|1.2014
|2519
|2005.10.05 09:56
|s/l
|663
|1.00
|1.1959
|1.1959
|1.2014
|-50.00
|10749.69
|2520
|2005.10.05 15:16
|sell stop
|664
|1.00
|1.1923
|1.1928
|1.1873
|2521
|2005.10.05 15:16
|sell stop
|665
|1.00
|1.1918
|1.1923
|1.1868
|2522
|2005.10.05 15:16
|sell stop
|666
|1.00
|1.1913
|1.1918
|1.1863
|2523
|2005.10.05 15:16
|sell stop
|667
|1.00
|1.1908
|1.1913
|1.1858
|2524
|2005.10.05 15:16
|sell stop
|668
|1.00
|1.1903
|1.1908
|1.1853
|2525
|2005.10.06 15:16
|expiration
|664
|1.00
|1.1923
|1.1928
|1.1873
|2526
|2005.10.06 15:16
|expiration
|665
|1.00
|1.1918
|1.1923
|1.1868
|2527
|2005.10.06 15:16
|expiration
|666
|1.00
|1.1913
|1.1918
|1.1863
|2528
|2005.10.06 15:16
|expiration
|667
|1.00
|1.1908
|1.1913
|1.1858
|2529
|2005.10.06 15:16
|expiration
|668
|1.00
|1.1903
|1.1908
|1.1853
|2530
|2005.10.07 14:30
|sell stop
|669
|1.00
|1.2111
|1.2116
|1.2061
|2531
|2005.10.07 14:30
|sell stop
|670
|1.00
|1.2101
|1.2106
|1.2051
|2532
|2005.10.07 14:30
|sell stop
|671
|1.00
|1.2096
|1.2101
|1.2046
|2533
|2005.10.07 14:30
|sell
|669
|1.00
|1.2111
|1.2116
|1.2061
|2534
|2005.10.07 14:31
|s/l
|669
|1.00
|1.2116
|1.2116
|1.2061
|-50.00
|10699.69
|2535
|2005.10.07 15:06
|sell
|670
|1.00
|1.2101
|1.2106
|1.2051
|2536
|2005.10.07 15:07
|s/l
|670
|1.00
|1.2106
|1.2106
|1.2051
|-50.00
|10649.69
|2537
|2005.10.07 15:17
|sell
|671
|1.00
|1.2096
|1.2101
|1.2046
|2538
|2005.10.07 15:18
|s/l
|671
|1.00
|1.2101
|1.2101
|1.2046
|-50.00
|10599.69
|2539
|2005.10.10 04:00
|buy stop
|672
|1.00
|1.2145
|1.2140
|1.2195
|2540
|2005.10.10 04:00
|buy stop
|673
|1.00
|1.2155
|1.2150
|1.2205
|2541
|2005.10.10 04:00
|buy stop
|674
|1.00
|1.2160
|1.2155
|1.2210
|2542
|2005.10.10 09:12
|buy
|672
|1.00
|1.2145
|1.2140
|1.2195
|2543
|2005.10.10 09:14
|s/l
|672
|1.00
|1.2140
|1.2140
|1.2195
|-50.00
|10549.69
|2544
|2005.10.11 04:00
|expiration
|673
|1.00
|1.2155
|1.2150
|1.2205
|2545
|2005.10.11 04:00
|expiration
|674
|1.00
|1.2160
|1.2155
|1.2210
|2546
|2005.10.12 13:12
|buy stop
|675
|1.00
|1.2009
|1.2004
|1.2059
|2547
|2005.10.12 13:12
|buy stop
|676
|1.00
|1.2014
|1.2009
|1.2064
|2548
|2005.10.12 13:12
|buy stop
|677
|1.00
|1.2019
|1.2014
|1.2069
|2549
|2005.10.12 13:12
|buy stop
|678
|1.00
|1.2024
|1.2019
|1.2074
|2550
|2005.10.12 13:12
|buy stop
|679
|1.00
|1.2029
|1.2024
|1.2079
|2551
|2005.10.12 13:13
|buy
|675
|1.00
|1.2009
|1.2004
|1.2059
|2552
|2005.10.12 13:13
|s/l
|675
|1.00
|1.2004
|1.2004
|1.2059
|-50.00
|10499.69
|2553
|2005.10.12 13:24
|buy
|676
|1.00
|1.2014
|1.2009
|1.2064
|2554
|2005.10.12 13:27
|buy
|677
|1.00
|1.2019
|1.2014
|1.2069
|2555
|2005.10.12 13:31
|modify
|676
|1.00
|1.2014
|1.2015
|1.2064
|2556
|2005.10.12 13:36
|s/l
|676
|1.00
|1.2015
|1.2015
|1.2064
|10.00
|10509.69
|2557
|2005.10.12 13:37
|s/l
|677
|1.00
|1.2014
|1.2014
|1.2069
|-50.00
|10459.69
|2558
|2005.10.12 15:03
|buy
|678
|1.00
|1.2024
|1.2019
|1.2074
|2559
|2005.10.12 15:05
|buy
|679
|1.00
|1.2029
|1.2024
|1.2079
|2560
|2005.10.12 15:06
|s/l
|679
|1.00
|1.2024
|1.2024
|1.2079
|-50.00
|10409.69
|2561
|2005.10.12 15:14
|modify
|678
|1.00
|1.2024
|1.2027
|1.2074
|2562
|2005.10.12 15:14
|modify
|678
|1.00
|1.2024
|1.2028
|1.2074
|2563
|2005.10.12 15:14
|modify
|678
|1.00
|1.2024
|1.2029
|1.2074
|2564
|2005.10.12 15:14
|modify
|678
|1.00
|1.2024
|1.2030
|1.2074
|2565
|2005.10.12 15:17
|modify
|678
|1.00
|1.2024
|1.2031
|1.2074
|2566
|2005.10.12 15:17
|modify
|678
|1.00
|1.2024
|1.2032
|1.2074
|2567
|2005.10.12 15:18
|modify
|678
|1.00
|1.2024
|1.2032
|1.2074
|2568
|2005.10.12 15:18
|modify
|678
|1.00
|1.2024
|1.2034
|1.2074
|2569
|2005.10.12 15:18
|modify
|678
|1.00
|1.2024
|1.2035
|1.2074
|2570
|2005.10.12 15:23
|s/l
|678
|1.00
|1.2035
|1.2035
|1.2074
|110.00
|10519.69
|2571
|2005.10.13 03:08
|sell stop
|680
|1.00
|1.1991
|1.1996
|1.1941
|2572
|2005.10.13 03:08
|sell stop
|681
|1.00
|1.1976
|1.1981
|1.1926
|2573
|2005.10.13 03:10
|sell
|680
|1.00
|1.1991
|1.1996
|1.1941
|2574
|2005.10.13 03:12
|s/l
|680
|1.00
|1.1996
|1.1996
|1.1941
|-50.00
|10469.69
|2575
|2005.10.13 04:47
|sell
|681
|1.00
|1.1976
|1.1981
|1.1926
|2576
|2005.10.13 05:05
|s/l
|681
|1.00
|1.1981
|1.1981
|1.1926
|-50.00
|10419.69
|2577
|2005.10.13 20:00
|buy stop
|682
|1.00
|1.2003
|1.1998
|1.2053
|2578
|2005.10.13 20:00
|buy stop
|683
|1.00
|1.2008
|1.2003
|1.2058
|2579
|2005.10.13 20:00
|buy stop
|684
|1.00
|1.2013
|1.2008
|1.2063
|2580
|2005.10.13 20:00
|buy stop
|685
|1.00
|1.2018
|1.2013
|1.2068
|2581
|2005.10.13 20:00
|buy stop
|686
|1.00
|1.2023
|1.2018
|1.2073
|2582
|2005.10.13 20:46
|buy
|682
|1.00
|1.2003
|1.1998
|1.2053
|2583
|2005.10.13 20:46
|buy
|683
|1.00
|1.2008
|1.2003
|1.2058
|2584
|2005.10.13 20:51
|buy
|684
|1.00
|1.2013
|1.2008
|1.2063
|2585
|2005.10.13 20:51
|modify
|682
|1.00
|1.2003
|1.2007
|1.2053
|2586
|2005.10.13 20:52
|modify
|682
|1.00
|1.2003
|1.2008
|1.2053
|2587
|2005.10.13 20:52
|buy
|685
|1.00
|1.2018
|1.2013
|1.2068
|2588
|2005.10.13 20:52
|modify
|682
|1.00
|1.2003
|1.2010
|1.2053
|2589
|2005.10.13 20:52
|modify
|682
|1.00
|1.2003
|1.2011
|1.2053
|2590
|2005.10.13 20:52
|modify
|682
|1.00
|1.2003
|1.2012
|1.2053
|2591
|2005.10.13 20:52
|modify
|683
|1.00
|1.2008
|1.2010
|1.2058
|2592
|2005.10.13 20:53
|modify
|683
|1.00
|1.2008
|1.2011
|1.2058
|2593
|2005.10.13 20:53
|modify
|683
|1.00
|1.2008
|1.2012
|1.2058
|2594
|2005.10.13 20:59
|modify
|682
|1.00
|1.2003
|1.2013
|1.2053
|2595
|2005.10.13 20:59
|modify
|683
|1.00
|1.2008
|1.2013
|1.2058
|2596
|2005.10.13 20:59
|modify
|683
|1.00
|1.2008
|1.2013
|1.2058
|2597
|2005.10.13 21:00
|modify
|682
|1.00
|1.2003
|1.2014
|1.2053
|2598
|2005.10.13 21:00
|modify
|683
|1.00
|1.2008
|1.2014
|1.2058
|2599
|2005.10.13 21:03
|s/l
|682
|1.00
|1.2014
|1.2014
|1.2053
|110.00
|10529.69
|2600
|2005.10.13 21:03
|s/l
|683
|1.00
|1.2014
|1.2014
|1.2058
|60.00
|10589.69
|2601
|2005.10.13 21:07
|s/l
|685
|1.00
|1.2013
|1.2013
|1.2068
|-50.00
|10539.69
|2602
|2005.10.13 21:21
|buy
|686
|1.00
|1.2023
|1.2018
|1.2073
|2603
|2005.10.13 21:21
|modify
|684
|1.00
|1.2013
|1.2015
|1.2063
|2604
|2005.10.13 21:28
|modify
|684
|1.00
|1.2013
|1.2020
|1.2063
|2605
|2005.10.13 21:30
|modify
|684
|1.00
|1.2013
|1.2029
|1.2063
|2606
|2005.10.13 21:30
|modify
|686
|1.00
|1.2023
|1.2028
|1.2073
|2607
|2005.10.13 21:34
|modify
|684
|1.00
|1.2013
|1.2030
|1.2063
|2608
|2005.10.13 21:34
|modify
|686
|1.00
|1.2023
|1.2029
|1.2073
|2609
|2005.10.13 21:36
|s/l
|684
|1.00
|1.2030
|1.2030
|1.2063
|170.00
|10709.69
|2610
|2005.10.13 21:39
|s/l
|686
|1.00
|1.2029
|1.2029
|1.2073
|60.00
|10769.69
|2611
|2005.10.14 12:45
|sell stop
|687
|1.00
|1.1987
|1.1992
|1.1937
|2612
|2005.10.14 12:45
|sell stop
|688
|1.00
|1.1977
|1.1982
|1.1927
|2613
|2005.10.14 12:45
|sell stop
|689
|1.00
|1.1972
|1.1977
|1.1922
|2614
|2005.10.14 12:49
|sell
|687
|1.00
|1.1987
|1.1992
|1.1937
|2615
|2005.10.14 13:53
|s/l
|687
|1.00
|1.1992
|1.1992
|1.1937
|-50.00
|10719.69
|2616
|2005.10.16 23:00
|expiration
|688
|1.00
|1.1977
|1.1982
|1.1927
|2617
|2005.10.16 23:00
|expiration
|689
|1.00
|1.1972
|1.1977
|1.1922
|2618
|2005.10.17 11:35
|sell stop
|690
|1.00
|1.2043
|1.2048
|1.1993
|2619
|2005.10.17 11:35
|sell stop
|691
|1.00
|1.2038
|1.2043
|1.1988
|2620
|2005.10.17 11:35
|sell stop
|692
|1.00
|1.2033
|1.2038
|1.1983
|2621
|2005.10.17 11:35
|sell stop
|693
|1.00
|1.2028
|1.2033
|1.1978
|2622
|2005.10.17 11:48
|sell
|690
|1.00
|1.2043
|1.2048
|1.1993
|2623
|2005.10.17 11:49
|sell
|691
|1.00
|1.2038
|1.2043
|1.1988
|2624
|2005.10.17 11:50
|modify
|690
|1.00
|1.2043
|1.2042
|1.1993
|2625
|2005.10.17 11:51
|modify
|690
|1.00
|1.2043
|1.2042
|1.1993
|2626
|2005.10.17 11:51
|sell
|692
|1.00
|1.2033
|1.2038
|1.1983
|2627
|2005.10.17 11:51
|modify
|690
|1.00
|1.2043
|1.2041
|1.1993
|2628
|2005.10.17 11:55
|modify
|690
|1.00
|1.2043
|1.2040
|1.1993
|2629
|2005.10.17 11:56
|modify
|690
|1.00
|1.2043
|1.2039
|1.1993
|2630
|2005.10.17 11:56
|modify
|690
|1.00
|1.2043
|1.2038
|1.1993
|2631
|2005.10.17 11:56
|modify
|690
|1.00
|1.2043
|1.2037
|1.1993
|2632
|2005.10.17 11:58
|modify
|691
|1.00
|1.2038
|1.2037
|1.1988
|2633
|2005.10.17 11:59
|modify
|690
|1.00
|1.2043
|1.2037
|1.1993
|2634
|2005.10.17 11:59
|modify
|691
|1.00
|1.2038
|1.2037
|1.1988
|2635
|2005.10.17 12:06
|s/l
|690
|1.00
|1.2037
|1.2037
|1.1993
|60.00
|10779.69
|2636
|2005.10.17 12:06
|s/l
|691
|1.00
|1.2037
|1.2037
|1.1988
|10.00
|10789.69
|2637
|2005.10.17 12:08
|sell
|693
|1.00
|1.2028
|1.2033
|1.1978
|2638
|2005.10.17 12:25
|s/l
|693
|1.00
|1.2033
|1.2033
|1.1978
|-50.00
|10739.69
|2639
|2005.10.17 12:43
|s/l
|692
|1.00
|1.2038
|1.2038
|1.1983
|-50.00
|10689.69
|2640
|2005.10.19 12:50
|buy stop
|694
|1.00
|1.1982
|1.1977
|1.2032
|2641
|2005.10.19 12:50
|buy stop
|695
|1.00
|1.1987
|1.1982
|1.2037
|2642
|2005.10.19 12:50
|buy stop
|696
|1.00
|1.1992
|1.1987
|1.2042
|2643
|2005.10.19 12:50
|buy stop
|697
|1.00
|1.1997
|1.1992
|1.2047
|2644
|2005.10.19 12:50
|buy stop
|698
|1.00
|1.2002
|1.1997
|1.2052
|2645
|2005.10.19 16:54
|buy
|694
|1.00
|1.1982
|1.1977
|1.2032
|2646
|2005.10.19 16:56
|buy
|695
|1.00
|1.1987
|1.1982
|1.2037
|2647
|2005.10.19 16:57
|modify
|694
|1.00
|1.1982
|1.1983
|1.2032
|2648
|2005.10.19 16:59
|s/l
|694
|1.00
|1.1983
|1.1983
|1.2032
|10.00
|10699.69
|2649
|2005.10.19 16:59
|s/l
|695
|1.00
|1.1982
|1.1982
|1.2037
|-50.00
|10649.69
|2650
|2005.10.19 17:06
|buy
|696
|1.00
|1.1992
|1.1987
|1.2042
|2651
|2005.10.19 17:09
|s/l
|696
|1.00
|1.1987
|1.1987
|1.2042
|-50.00
|10599.69
|2652
|2005.10.19 17:18
|buy
|697
|1.00
|1.1997
|1.1992
|1.2047
|2653
|2005.10.19 17:25
|s/l
|697
|1.00
|1.1992
|1.1992
|1.2047
|-50.00
|10549.69
|2654
|2005.10.19 21:56
|buy
|698
|1.00
|1.2002
|1.1997
|1.2052
|2655
|2005.10.19 22:02
|s/l
|698
|1.00
|1.1997
|1.1997
|1.2052
|-50.00
|10499.69
|2656
|2005.10.20 06:00
|sell stop
|699
|1.00
|1.1949
|1.1954
|1.1899
|2657
|2005.10.20 06:00
|sell stop
|700
|1.00
|1.1939
|1.1944
|1.1889
|2658
|2005.10.20 06:00
|sell stop
|701
|1.00
|1.1934
|1.1939
|1.1884
|2659
|2005.10.20 14:39
|sell
|699
|1.00
|1.1949
|1.1954
|1.1899
|2660
|2005.10.20 14:40
|s/l
|699
|1.00
|1.1954
|1.1954
|1.1899
|-50.00
|10449.69
|2661
|2005.10.21 06:00
|expiration
|700
|1.00
|1.1939
|1.1944
|1.1889
|2662
|2005.10.21 06:00
|expiration
|701
|1.00
|1.1934
|1.1939
|1.1884
|2663
|2005.10.21 14:00
|sell stop
|702
|1.00
|1.1994
|1.1999
|1.1944
|2664
|2005.10.21 14:00
|sell stop
|703
|1.00
|1.1979
|1.1984
|1.1929
|2665
|2005.10.21 17:17
|sell
|702
|1.00
|1.1994
|1.1999
|1.1944
|2666
|2005.10.21 17:18
|modify
|702
|1.00
|1.1994
|1.1992
|1.1944
|2667
|2005.10.21 17:19
|modify
|702
|1.00
|1.1994
|1.1991
|1.1944
|2668
|2005.10.21 17:23
|sell
|703
|1.00
|1.1979
|1.1984
|1.1929
|2669
|2005.10.21 17:23
|modify
|702
|1.00
|1.1994
|1.1985
|1.1944
|2670
|2005.10.21 17:23
|modify
|702
|1.00
|1.1994
|1.1982
|1.1944
|2671
|2005.10.21 17:23
|modify
|702
|1.00
|1.1994
|1.1980
|1.1944
|2672
|2005.10.21 17:23
|modify
|702
|1.00
|1.1994
|1.1978
|1.1944
|2673
|2005.10.21 17:24
|modify
|702
|1.00
|1.1994
|1.1978
|1.1944
|2674
|2005.10.21 17:24
|modify
|702
|1.00
|1.1994
|1.1976
|1.1944
|2675
|2005.10.21 17:24
|modify
|702
|1.00
|1.1994
|1.1975
|1.1944
|2676
|2005.10.21 17:25
|modify
|702
|1.00
|1.1994
|1.1974
|1.1944
|2677
|2005.10.21 17:25
|modify
|703
|1.00
|1.1979
|1.1975
|1.1929
|2678
|2005.10.21 17:26
|s/l
|702
|1.00
|1.1974
|1.1974
|1.1944
|200.00
|10649.69
|2679
|2005.10.21 17:28
|modify
|703
|1.00
|1.1979
|1.1974
|1.1929
|2680
|2005.10.21 17:29
|modify
|703
|1.00
|1.1979
|1.1970
|1.1929
|2681
|2005.10.21 17:42
|s/l
|703
|1.00
|1.1970
|1.1970
|1.1929
|90.00
|10739.69
|2682
|2005.10.21 17:42
|sell stop
|704
|1.00
|1.1963
|1.1968
|1.1913
|2683
|2005.10.21 17:42
|sell stop
|705
|1.00
|1.1958
|1.1963
|1.1908
|2684
|2005.10.21 17:42
|sell stop
|706
|1.00
|1.1953
|1.1958
|1.1903
|2685
|2005.10.21 17:42
|sell stop
|707
|1.00
|1.1948
|1.1953
|1.1898
|2686
|2005.10.21 17:42
|sell stop
|708
|1.00
|1.1943
|1.1948
|1.1893
|2687
|2005.10.21 17:45
|sell
|704
|1.00
|1.1963
|1.1968
|1.1913
|2688
|2005.10.21 17:46
|sell
|705
|1.00
|1.1958
|1.1963
|1.1908
|2689
|2005.10.21 17:48
|s/l
|705
|1.00
|1.1963
|1.1963
|1.1908
|-50.00
|10689.69
|2690
|2005.10.21 17:50
|s/l
|704
|1.00
|1.1968
|1.1968
|1.1913
|-50.00
|10639.69
|2691
|2005.10.21 17:56
|sell
|706
|1.00
|1.1953
|1.1958
|1.1903
|2692
|2005.10.21 17:58
|s/l
|706
|1.00
|1.1958
|1.1958
|1.1903
|-50.00
|10589.69
|2693
|2005.10.21 18:26
|sell
|707
|1.00
|1.1948
|1.1953
|1.1898
|2694
|2005.10.21 18:27
|sell
|708
|1.00
|1.1943
|1.1948
|1.1893
|2695
|2005.10.21 18:29
|s/l
|708
|1.00
|1.1948
|1.1948
|1.1893
|-50.00
|10539.69
|2696
|2005.10.21 18:30
|s/l
|707
|1.00
|1.1953
|1.1953
|1.1898
|-50.00
|10489.69
|2697
|2005.10.24 16:06
|buy stop
|709
|1.00
|1.1969
|1.1964
|1.2019
|2698
|2005.10.24 16:06
|buy stop
|710
|1.00
|1.1974
|1.1969
|1.2024
|2699
|2005.10.24 16:06
|buy stop
|711
|1.00
|1.1979
|1.1974
|1.2029
|2700
|2005.10.24 16:06
|buy stop
|712
|1.00
|1.1984
|1.1979
|1.2034
|2701
|2005.10.24 16:06
|buy stop
|713
|1.00
|1.1989
|1.1984
|1.2039
|2702
|2005.10.24 16:08
|buy
|709
|1.00
|1.1969
|1.1964
|1.2019
|2703
|2005.10.24 16:10
|buy
|710
|1.00
|1.1974
|1.1969
|1.2024
|2704
|2005.10.24 16:19
|modify
|709
|1.00
|1.1969
|1.1970
|1.2019
|2705
|2005.10.24 16:19
|buy
|711
|1.00
|1.1979
|1.1974
|1.2029
|2706
|2005.10.24 16:19
|modify
|709
|1.00
|1.1969
|1.1971
|1.2019
|2707
|2005.10.24 16:19
|modify
|709
|1.00
|1.1969
|1.1972
|1.2019
|2708
|2005.10.24 16:19
|modify
|709
|1.00
|1.1969
|1.1973
|1.2019
|2709
|2005.10.24 16:20
|modify
|709
|1.00
|1.1969
|1.1975
|1.2019
|2710
|2005.10.24 16:20
|modify
|709
|1.00
|1.1969
|1.1976
|1.2019
|2711
|2005.10.24 16:20
|modify
|710
|1.00
|1.1974
|1.1975
|1.2024
|2712
|2005.10.24 16:21
|buy
|712
|1.00
|1.1984
|1.1979
|1.2034
|2713
|2005.10.24 16:21
|modify
|709
|1.00
|1.1969
|1.1976
|1.2019
|2714
|2005.10.24 16:25
|s/l
|712
|1.00
|1.1979
|1.1979
|1.2034
|-50.00
|10439.69
|2715
|2005.10.24 16:26
|s/l
|709
|1.00
|1.1976
|1.1976
|1.2019
|70.00
|10509.69
|2716
|2005.10.24 16:26
|s/l
|710
|1.00
|1.1975
|1.1975
|1.2024
|10.00
|10519.69
|2717
|2005.10.24 16:26
|s/l
|711
|1.00
|1.1974
|1.1974
|1.2029
|-50.00
|10469.69
|2718
|2005.10.24 17:44
|buy
|713
|1.00
|1.1989
|1.1984
|1.2039
|2719
|2005.10.24 17:58
|modify
|713
|1.00
|1.1989
|1.1990
|1.2039
|2720
|2005.10.24 17:58
|modify
|713
|1.00
|1.1989
|1.1991
|1.2039
|2721
|2005.10.24 17:58
|modify
|713
|1.00
|1.1989
|1.1993
|1.2039
|2722
|2005.10.24 17:58
|modify
|713
|1.00
|1.1989
|1.1994
|1.2039
|2723
|2005.10.24 17:59
|s/l
|713
|1.00
|1.1994
|1.1994
|1.2039
|50.00
|10519.69
|2724
|2005.10.25 02:00
|sell stop
|714
|1.00
|1.1949
|1.1954
|1.1899
|2725
|2005.10.25 02:00
|sell stop
|715
|1.00
|1.1939
|1.1944
|1.1889
|2726
|2005.10.25 02:00
|sell stop
|716
|1.00
|1.1934
|1.1939
|1.1884
|2727
|2005.10.25 02:09
|sell
|714
|1.00
|1.1949
|1.1954
|1.1899
|2728
|2005.10.25 02:32
|s/l
|714
|1.00
|1.1954
|1.1954
|1.1899
|-50.00
|10469.69
|2729
|2005.10.25 09:09
|sell
|715
|1.00
|1.1939
|1.1944
|1.1889
|2730
|2005.10.25 09:15
|s/l
|715
|1.00
|1.1944
|1.1944
|1.1889
|-50.00
|10419.69
|2731
|2005.10.26 02:00
|expiration
|716
|1.00
|1.1934
|1.1939
|1.1884
|2732
|2005.10.26 12:00
|sell stop
|717
|1.00
|1.2062
|1.2067
|1.2012
|2733
|2005.10.26 12:00
|sell stop
|718
|1.00
|1.2057
|1.2062
|1.2007
|2734
|2005.10.26 12:00
|sell stop
|719
|1.00
|1.2052
|1.2057
|1.2002
|2735
|2005.10.26 12:00
|sell stop
|720
|1.00
|1.2047
|1.2052
|1.1997
|2736
|2005.10.26 12:00
|sell stop
|721
|1.00
|1.2042
|1.2047
|1.1992
|2737
|2005.10.26 12:05
|sell
|717
|1.00
|1.2062
|1.2067
|1.2012
|2738
|2005.10.26 12:09
|s/l
|717
|1.00
|1.2067
|1.2067
|1.2012
|-50.00
|10369.69
|2739
|2005.10.26 14:12
|sell
|718
|1.00
|1.2057
|1.2062
|1.2007
|2740
|2005.10.26 14:15
|s/l
|718
|1.00
|1.2062
|1.2062
|1.2007
|-50.00
|10319.69
|2741
|2005.10.26 14:19
|sell
|719
|1.00
|1.2052
|1.2057
|1.2002
|2742
|2005.10.26 14:24
|s/l
|719
|1.00
|1.2057
|1.2057
|1.2002
|-50.00
|10269.69
|2743
|2005.10.27 01:38
|sell
|720
|1.00
|1.2047
|1.2052
|1.1997
|2744
|2005.10.27 01:38
|sell
|721
|1.00
|1.2042
|1.2047
|1.1992
|2745
|2005.10.27 01:41
|s/l
|721
|1.00
|1.2047
|1.2047
|1.1992
|-50.00
|10219.69
|2746
|2005.10.27 01:45
|s/l
|720
|1.00
|1.2052
|1.2052
|1.1997
|-50.00
|10169.69
|2747
|2005.10.27 03:00
|buy stop
|722
|1.00
|1.2092
|1.2087
|1.2142
|2748
|2005.10.27 03:00
|buy stop
|723
|1.00
|1.2097
|1.2092
|1.2147
|2749
|2005.10.27 03:00
|buy stop
|724
|1.00
|1.2102
|1.2097
|1.2152
|2750
|2005.10.27 03:00
|buy stop
|725
|1.00
|1.2107
|1.2102
|1.2157
|2751
|2005.10.27 03:00
|buy stop
|726
|1.00
|1.2112
|1.2107
|1.2162
|2752
|2005.10.27 03:15
|buy
|722
|1.00
|1.2092
|1.2087
|1.2142
|2753
|2005.10.27 03:17
|buy
|723
|1.00
|1.2097
|1.2092
|1.2147
|2754
|2005.10.27 03:19
|s/l
|723
|1.00
|1.2092
|1.2092
|1.2147
|-50.00
|10119.69
|2755
|2005.10.27 03:42
|s/l
|722
|1.00
|1.2087
|1.2087
|1.2142
|-50.00
|10069.69
|2756
|2005.10.27 05:05
|buy
|724
|1.00
|1.2102
|1.2097
|1.2152
|2757
|2005.10.27 05:06
|buy
|725
|1.00
|1.2107
|1.2102
|1.2157
|2758
|2005.10.27 05:08
|buy
|726
|1.00
|1.2112
|1.2107
|1.2162
|2759
|2005.10.27 05:08
|modify
|724
|1.00
|1.2102
|1.2106
|1.2152
|2760
|2005.10.27 05:12
|modify
|724
|1.00
|1.2102
|1.2107
|1.2152
|2761
|2005.10.27 05:14
|modify
|724
|1.00
|1.2102
|1.2108
|1.2152
|2762
|2005.10.27 05:16
|modify
|724
|1.00
|1.2102
|1.2109
|1.2152
|2763
|2005.10.27 05:16
|modify
|725
|1.00
|1.2107
|1.2108
|1.2157
|2764
|2005.10.27 05:16
|s/l
|724
|1.00
|1.2109
|1.2109
|1.2152
|70.00
|10139.69
|2765
|2005.10.27 05:17
|modify
|725
|1.00
|1.2107
|1.2110
|1.2157
|2766
|2005.10.27 05:17
|modify
|725
|1.00
|1.2107
|1.2111
|1.2157
|2767
|2005.10.27 05:17
|modify
|725
|1.00
|1.2107
|1.2113
|1.2157
|2768
|2005.10.27 05:17
|modify
|725
|1.00
|1.2107
|1.2114
|1.2157
|2769
|2005.10.27 05:17
|modify
|725
|1.00
|1.2107
|1.2116
|1.2157
|2770
|2005.10.27 05:17
|modify
|725
|1.00
|1.2107
|1.2117
|1.2157
|2771
|2005.10.27 05:17
|modify
|726
|1.00
|1.2112
|1.2116
|1.2162
|2772
|2005.10.27 05:18
|modify
|726
|1.00
|1.2112
|1.2117
|1.2162
|2773
|2005.10.27 05:18
|s/l
|725
|1.00
|1.2117
|1.2117
|1.2157
|100.00
|10239.69
|2774
|2005.10.27 05:18
|s/l
|726
|1.00
|1.2117
|1.2117
|1.2162
|50.00
|10289.69
|2775
|2005.10.28 14:30
|sell stop
|727
|1.00
|1.2112
|1.2117
|1.2062
|2776
|2005.10.28 14:30
|sell stop
|728
|1.00
|1.2097
|1.2102
|1.2047
|2777
|2005.10.28 14:49
|sell
|727
|1.00
|1.2112
|1.2117
|1.2062
|2778
|2005.10.28 14:51
|modify
|727
|1.00
|1.2112
|1.2109
|1.2062
|2779
|2005.10.28 14:52
|modify
|727
|1.00
|1.2112
|1.2106
|1.2062
|2780
|2005.10.28 14:52
|sell
|728
|1.00
|1.2097
|1.2102
|1.2047
|2781
|2005.10.28 14:52
|modify
|727
|1.00
|1.2112
|1.2105
|1.2062
|2782
|2005.10.28 14:52
|modify
|727
|1.00
|1.2112
|1.2103
|1.2062
|2783
|2005.10.28 14:52
|modify
|727
|1.00
|1.2112
|1.2102
|1.2062
|2784
|2005.10.28 14:54
|s/l
|728
|1.00
|1.2102
|1.2102
|1.2047
|-50.00
|10239.69
|2785
|2005.10.28 14:54
|s/l
|727
|1.00
|1.2102
|1.2102
|1.2062
|99.99
|10339.68
|2786
|2005.10.28 14:54
|sell stop
|729
|1.00
|1.2090
|1.2095
|1.2040
|2787
|2005.10.28 14:54
|sell stop
|730
|1.00
|1.2080
|1.2085
|1.2030
|2788
|2005.10.28 14:54
|sell stop
|731
|1.00
|1.2075
|1.2080
|1.2025
|2789
|2005.10.28 17:02
|sell
|729
|1.00
|1.2090
|1.2095
|1.2040
|2790
|2005.10.28 17:03
|s/l
|729
|1.00
|1.2095
|1.2095
|1.2040
|-50.00
|10289.68
|2791
|2005.10.28 18:19
|sell
|730
|1.00
|1.2080
|1.2085
|1.2030
|2792
|2005.10.28 18:20
|sell
|731
|1.00
|1.2075
|1.2080
|1.2025
|2793
|2005.10.28 18:20
|modify
|730
|1.00
|1.2080
|1.2078
|1.2030
|2794
|2005.10.28 18:20
|modify
|730
|1.00
|1.2080
|1.2077
|1.2030
|2795
|2005.10.28 18:20
|modify
|730
|1.00
|1.2080
|1.2075
|1.2030
|2796
|2005.10.28 18:21
|s/l
|730
|1.00
|1.2075
|1.2075
|1.2030
|50.00
|10339.68
|2797
|2005.10.28 18:31
|s/l
|731
|1.00
|1.2080
|1.2080
|1.2025
|-50.00
|10289.68
|2798
|2005.11.01 12:07
|buy stop
|732
|1.00
|1.2019
|1.2014
|1.2069
|2799
|2005.11.01 12:07
|buy stop
|733
|1.00
|1.2024
|1.2019
|1.2074
|2800
|2005.11.01 12:07
|buy stop
|734
|1.00
|1.2029
|1.2024
|1.2079
|2801
|2005.11.01 12:07
|buy stop
|735
|1.00
|1.2034
|1.2029
|1.2084
|2802
|2005.11.01 12:07
|buy stop
|736
|1.00
|1.2039
|1.2034
|1.2089
|2803
|2005.11.01 14:01
|buy
|732
|1.00
|1.2019
|1.2014
|1.2069
|2804
|2005.11.01 14:03
|s/l
|732
|1.00
|1.2014
|1.2014
|1.2069
|-50.00
|10239.68
|2805
|2005.11.01 23:05
|buy
|733
|1.00
|1.2024
|1.2019
|1.2074
|2806
|2005.11.01 23:24
|buy
|734
|1.00
|1.2029
|1.2024
|1.2079
|2807
|2005.11.01 23:34
|s/l
|734
|1.00
|1.2024
|1.2024
|1.2079
|-50.00
|10189.68
|2808
|2005.11.01 23:59
|s/l
|733
|1.00
|1.2019
|1.2019
|1.2074
|-50.00
|10139.68
|2809
|2005.11.02 00:00
|buy
|735
|1.00
|1.2034
|1.2029
|1.2084
|2810
|2005.11.02 00:05
|s/l
|735
|1.00
|1.2029
|1.2029
|1.2084
|-50.00
|10089.68
|2811
|2005.11.02 05:06
|buy
|736
|1.00
|1.2039
|1.2034
|1.2089
|2812
|2005.11.02 06:00
|s/l
|736
|1.00
|1.2034
|1.2034
|1.2089
|-50.00
|10039.68
|2813
|2005.11.02 13:00
|sell stop
|737
|1.00
|1.2002
|1.2007
|1.1952
|2814
|2005.11.02 13:00
|sell stop
|738
|1.00
|1.1997
|1.2002
|1.1947
|2815
|2005.11.02 13:00
|sell stop
|739
|1.00
|1.1992
|1.1997
|1.1942
|2816
|2005.11.02 13:00
|sell stop
|740
|1.00
|1.1987
|1.1992
|1.1937
|2817
|2005.11.02 13:00
|sell
|737
|1.00
|1.2002
|1.2007
|1.1952
|2818
|2005.11.02 13:00
|sell
|738
|1.00
|1.1997
|1.2002
|1.1947
|2819
|2005.11.02 13:00
|sell
|739
|1.00
|1.1992
|1.1997
|1.1942
|2820
|2005.11.02 13:00
|modify
|737
|1.00
|1.2002
|1.1999
|1.1952
|2821
|2005.11.02 13:02
|modify
|737
|1.00
|1.2002
|1.1998
|1.1952
|2822
|2005.11.02 13:06
|s/l
|739
|1.00
|1.1997
|1.1997
|1.1942
|-50.00
|9989.68
|2823
|2005.11.02 13:06
|s/l
|737
|1.00
|1.1998
|1.1998
|1.1952
|40.00
|10029.68
|2824
|2005.11.02 13:09
|s/l
|738
|1.00
|1.2002
|1.2002
|1.1947
|-50.00
|9979.68
|2825
|2005.11.02 13:35
|sell
|740
|1.00
|1.1987
|1.1992
|1.1937
|2826
|2005.11.02 13:40
|s/l
|740
|1.00
|1.1992
|1.1992
|1.1937
|-50.00
|9929.68
|2827
|2005.11.02 13:40
|sell stop
|741
|1.00
|1.1985
|1.1990
|1.1935
|2828
|2005.11.02 13:40
|sell stop
|742
|1.00
|1.1980
|1.1985
|1.1930
|2829
|2005.11.02 13:40
|sell stop
|743
|1.00
|1.1975
|1.1980
|1.1925
|2830
|2005.11.02 13:40
|sell stop
|744
|1.00
|1.1970
|1.1975
|1.1920
|2831
|2005.11.02 13:40
|sell stop
|745
|1.00
|1.1965
|1.1970
|1.1915
|2832
|2005.11.03 13:40
|expiration
|741
|1.00
|1.1985
|1.1990
|1.1935
|2833
|2005.11.03 13:40
|expiration
|742
|1.00
|1.1980
|1.1985
|1.1930
|2834
|2005.11.03 13:40
|expiration
|743
|1.00
|1.1975
|1.1980
|1.1925
|2835
|2005.11.03 13:40
|expiration
|744
|1.00
|1.1970
|1.1975
|1.1920
|2836
|2005.11.03 13:40
|expiration
|745
|1.00
|1.1965
|1.1970
|1.1915
|2837
|2005.11.03 13:52
|sell stop
|746
|1.00
|1.2043
|1.2048
|1.1993
|2838
|2005.11.03 13:52
|sell stop
|747
|1.00
|1.2038
|1.2043
|1.1988
|2839
|2005.11.03 13:52
|sell stop
|748
|1.00
|1.2033
|1.2038
|1.1983
|2840
|2005.11.03 13:52
|sell stop
|749
|1.00
|1.2028
|1.2033
|1.1978
|2841
|2005.11.03 13:52
|sell stop
|750
|1.00
|1.2023
|1.2028
|1.1973
|2842
|2005.11.03 14:32
|sell
|746
|1.00
|1.2043
|1.2048
|1.1993
|2843
|2005.11.03 15:00
|sell
|747
|1.00
|1.2038
|1.2043
|1.1988
|2844
|2005.11.03 15:00
|sell
|748
|1.00
|1.2033
|1.2038
|1.1983
|2845
|2005.11.03 15:00
|modify
|746
|1.00
|1.2043
|1.2037
|1.1993
|2846
|2005.11.03 15:00
|sell
|749
|1.00
|1.2028
|1.2033
|1.1978
|2847
|2005.11.03 15:00
|sell
|750
|1.00
|1.2023
|1.2028
|1.1973
|2848
|2005.11.03 15:00
|modify
|746
|1.00
|1.2043
|1.2024
|1.1993
|2849
|2005.11.03 15:00
|modify
|746
|1.00
|1.2043
|1.2016
|1.1993
|2850
|2005.11.03 15:00
|modify
|746
|1.00
|1.2043
|1.2015
|1.1993
|2851
|2005.11.03 15:00
|modify
|746
|1.00
|1.2043
|1.2013
|1.1993
|2852
|2005.11.03 15:00
|modify
|747
|1.00
|1.2038
|1.2015
|1.1988
|2853
|2005.11.03 15:00
|modify
|748
|1.00
|1.2033
|1.2015
|1.1983
|2854
|2005.11.03 15:01
|modify
|748
|1.00
|1.2033
|1.2015
|1.1983
|2855
|2005.11.03 15:01
|modify
|747
|1.00
|1.2038
|1.2013
|1.1988
|2856
|2005.11.03 15:17
|modify
|746
|1.00
|1.2043
|1.2006
|1.1993
|2857
|2005.11.03 15:17
|modify
|746
|1.00
|1.2043
|1.2006
|1.1993
|2858
|2005.11.03 15:19
|s/l
|746
|1.00
|1.2006
|1.2006
|1.1993
|370.00
|10299.68
|2859
|2005.11.03 15:19
|modify
|748
|1.00
|1.2033
|1.2013
|1.1983
|2860
|2005.11.03 15:20
|modify
|747
|1.00
|1.2038
|1.2008
|1.1988
|2861
|2005.11.03 15:21
|modify
|747
|1.00
|1.2038
|1.2006
|1.1988
|2862
|2005.11.03 15:23
|s/l
|747
|1.00
|1.2006
|1.2006
|1.1988
|320.00
|10619.68
|2863
|2005.11.03 15:24
|modify
|749
|1.00
|1.2028
|1.2014
|1.1978
|2864
|2005.11.03 15:25
|modify
|750
|1.00
|1.2023
|1.2015
|1.1973
|2865
|2005.11.03 15:25
|modify
|749
|1.00
|1.2028
|1.2013
|1.1978
|2866
|2005.11.03 15:27
|s/l
|748
|1.00
|1.2013
|1.2013
|1.1983
|200.00
|10819.68
|2867
|2005.11.03 15:27
|s/l
|749
|1.00
|1.2013
|1.2013
|1.1978
|150.00
|10969.68
|2868
|2005.11.03 15:27
|s/l
|750
|1.00
|1.2015
|1.2015
|1.1973
|80.00
|11049.68
|2869
|2005.11.04 16:00
|buy stop
|751
|1.00
|1.1989
|1.1984
|1.2039
|2870
|2005.11.04 16:00
|buy stop
|752
|1.00
|1.1994
|1.1989
|1.2044
|2871
|2005.11.04 16:00
|buy stop
|753
|1.00
|1.1999
|1.1994
|1.2049
|2872
|2005.11.04 16:00
|buy stop
|754
|1.00
|1.2004
|1.1999
|1.2054
|2873
|2005.11.06 23:00
|expiration
|751
|1.00
|1.1989
|1.1984
|1.2039
|2874
|2005.11.06 23:00
|expiration
|752
|1.00
|1.1994
|1.1989
|1.2044
|2875
|2005.11.06 23:00
|expiration
|753
|1.00
|1.1999
|1.1994
|1.2049
|2876
|2005.11.06 23:00
|expiration
|754
|1.00
|1.2004
|1.1999
|1.2054
|2877
|2005.11.08 18:00
|buy stop
|755
|1.00
|1.1779
|1.1774
|1.1829
|2878
|2005.11.08 18:00
|buy stop
|756
|1.00
|1.1784
|1.1779
|1.1834
|2879
|2005.11.08 18:00
|buy stop
|757
|1.00
|1.1789
|1.1784
|1.1839
|2880
|2005.11.08 18:00
|buy stop
|758
|1.00
|1.1794
|1.1789
|1.1844
|2881
|2005.11.08 18:00
|buy stop
|759
|1.00
|1.1799
|1.1794
|1.1849
|2882
|2005.11.08 18:13
|buy
|755
|1.00
|1.1779
|1.1774
|1.1829
|2883
|2005.11.08 18:27
|s/l
|755
|1.00
|1.1774
|1.1774
|1.1829
|-50.01
|10999.67
|2884
|2005.11.08 19:35
|buy
|756
|1.00
|1.1784
|1.1779
|1.1834
|2885
|2005.11.08 19:36
|buy
|757
|1.00
|1.1789
|1.1784
|1.1839
|2886
|2005.11.08 19:59
|s/l
|756
|1.00
|1.1779
|1.1779
|1.1834
|-50.01
|10949.66
|2887
|2005.11.08 19:59
|s/l
|757
|1.00
|1.1784
|1.1784
|1.1839
|-50.01
|10899.65
|2888
|2005.11.09 18:00
|expiration
|758
|1.00
|1.1794
|1.1789
|1.1844
|2889
|2005.11.09 18:00
|expiration
|759
|1.00
|1.1799
|1.1794
|1.1849
|2890
|2005.11.09 21:02
|buy stop
|760
|1.00
|1.1779
|1.1774
|1.1829
|2891
|2005.11.09 21:02
|buy stop
|761
|1.00
|1.1784
|1.1779
|1.1834
|2892
|2005.11.09 21:02
|buy stop
|762
|1.00
|1.1789
|1.1784
|1.1839
|2893
|2005.11.09 21:02
|buy stop
|763
|1.00
|1.1794
|1.1789
|1.1844
|2894
|2005.11.09 21:02
|buy stop
|764
|1.00
|1.1799
|1.1794
|1.1849
|2895
|2005.11.10 10:53
|buy
|760
|1.00
|1.1779
|1.1774
|1.1829
|2896
|2005.11.10 11:04
|s/l
|760
|1.00
|1.1774
|1.1774
|1.1829
|-50.01
|10849.64
|2897
|2005.11.10 11:28
|buy
|761
|1.00
|1.1784
|1.1779
|1.1834
|2898
|2005.11.10 11:37
|s/l
|761
|1.00
|1.1779
|1.1779
|1.1834
|-50.01
|10799.63
|2899
|2005.11.10 12:42
|buy
|762
|1.00
|1.1789
|1.1784
|1.1839
|2900
|2005.11.10 12:43
|s/l
|762
|1.00
|1.1784
|1.1784
|1.1839
|-50.01
|10749.62
|2901
|2005.11.10 14:30
|buy
|763
|1.00
|1.1794
|1.1789
|1.1844
|2902
|2005.11.10 14:30
|buy
|764
|1.00
|1.1799
|1.1794
|1.1849
|2903
|2005.11.10 14:31
|s/l
|764
|1.00
|1.1794
|1.1794
|1.1849
|-50.01
|10699.61
|2904
|2005.11.10 14:31
|s/l
|763
|1.00
|1.1789
|1.1789
|1.1844
|-50.01
|10649.60
|2905
|2005.11.10 14:54
|sell stop
|765
|1.00
|1.1743
|1.1748
|1.1693
|2906
|2005.11.10 14:54
|sell stop
|766
|1.00
|1.1738
|1.1743
|1.1688
|2907
|2005.11.10 14:54
|sell stop
|767
|1.00
|1.1733
|1.1738
|1.1683
|2908
|2005.11.10 14:54
|sell stop
|768
|1.00
|1.1728
|1.1733
|1.1678
|2909
|2005.11.10 14:55
|sell
|765
|1.00
|1.1743
|1.1748
|1.1693
|2910
|2005.11.10 14:56
|s/l
|765
|1.00
|1.1748
|1.1748
|1.1693
|-50.00
|10599.60
|2911
|2005.11.10 15:08
|sell
|766
|1.00
|1.1738
|1.1743
|1.1688
|2912
|2005.11.10 15:10
|sell
|767
|1.00
|1.1733
|1.1738
|1.1683
|2913
|2005.11.10 15:10
|s/l
|767
|1.00
|1.1738
|1.1738
|1.1683
|-50.00
|10549.60
|2914
|2005.11.10 15:10
|s/l
|766
|1.00
|1.1743
|1.1743
|1.1688
|-50.00
|10499.60
|2915
|2005.11.10 16:01
|sell
|768
|1.00
|1.1728
|1.1733
|1.1678
|2916
|2005.11.10 16:04
|s/l
|768
|1.00
|1.1733
|1.1733
|1.1678
|-50.00
|10449.60
|2917
|2005.11.11 21:13
|buy stop
|769
|1.00
|1.1717
|1.1712
|1.1767
|2918
|2005.11.11 21:13
|buy stop
|770
|1.00
|1.1722
|1.1717
|1.1772
|2919
|2005.11.11 21:13
|buy stop
|771
|1.00
|1.1727
|1.1722
|1.1777
|2920
|2005.11.11 21:13
|buy stop
|772
|1.00
|1.1732
|1.1727
|1.1782
|2921
|2005.11.11 21:13
|buy stop
|773
|1.00
|1.1737
|1.1732
|1.1787
|2922
|2005.11.11 21:43
|buy
|769
|1.00
|1.1717
|1.1712
|1.1767
|2923
|2005.11.11 21:46
|buy
|770
|1.00
|1.1722
|1.1717
|1.1772
|2924
|2005.11.11 21:47
|buy
|771
|1.00
|1.1727
|1.1722
|1.1777
|2925
|2005.11.11 21:48
|modify
|769
|1.00
|1.1717
|1.1723
|1.1767
|2926
|2005.11.11 21:51
|modify
|770
|1.00
|1.1722
|1.1723
|1.1772
|2927
|2005.11.11 21:57
|modify
|769
|1.00
|1.1717
|1.1724
|1.1767
|2928
|2005.11.11 21:58
|buy
|772
|1.00
|1.1732
|1.1727
|1.1782
|2929
|2005.11.11 21:58
|modify
|769
|1.00
|1.1717
|1.1726
|1.1767
|2930
|2005.11.11 21:58
|modify
|770
|1.00
|1.1722
|1.1724
|1.1772
|2931
|2005.11.11 21:58
|modify
|770
|1.00
|1.1722
|1.1726
|1.1772
|2932
|2005.11.13 23:00
|s/l
|769
|1.00
|1.1726
|1.1726
|1.1767
|90.00
|10539.60
|2933
|2005.11.13 23:00
|s/l
|770
|1.00
|1.1726
|1.1726
|1.1772
|40.00
|10579.60
|2934
|2005.11.13 23:00
|s/l
|771
|1.00
|1.1722
|1.1722
|1.1777
|-50.00
|10529.60
|2935
|2005.11.13 23:00
|s/l
|772
|1.00
|1.1727
|1.1727
|1.1782
|-50.00
|10479.60
|2936
|2005.11.13 23:00
|expiration
|773
|1.00
|1.1737
|1.1732
|1.1787
|2937
|2005.11.14 13:47
|sell stop
|774
|1.00
|1.1705
|1.1710
|1.1655
|2938
|2005.11.14 13:47
|sell stop
|775
|1.00
|1.1695
|1.1700
|1.1645
|2939
|2005.11.14 13:47
|sell stop
|776
|1.00
|1.1690
|1.1695
|1.1640
|2940
|2005.11.14 14:20
|sell
|774
|1.00
|1.1705
|1.1710
|1.1655
|2941
|2005.11.14 14:22
|sell
|775
|1.00
|1.1695
|1.1700
|1.1645
|2942
|2005.11.14 14:22
|modify
|774
|1.00
|1.1705
|1.1703
|1.1655
|2943
|2005.11.14 14:22
|modify
|774
|1.00
|1.1705
|1.1701
|1.1655
|2944
|2005.11.14 14:23
|modify
|774
|1.00
|1.1705
|1.1700
|1.1655
|2945
|2005.11.14 14:23
|modify
|774
|1.00
|1.1705
|1.1699
|1.1655
|2946
|2005.11.14 14:27
|sell
|776
|1.00
|1.1690
|1.1695
|1.1640
|2947
|2005.11.14 14:27
|modify
|774
|1.00
|1.1705
|1.1698
|1.1655
|2948
|2005.11.14 14:27
|modify
|774
|1.00
|1.1705
|1.1697
|1.1655
|2949
|2005.11.14 14:28
|modify
|774
|1.00
|1.1705
|1.1696
|1.1655
|2950
|2005.11.14 14:29
|s/l
|776
|1.00
|1.1695
|1.1695
|1.1640
|-50.00
|10429.60
|2951
|2005.11.14 14:35
|s/l
|774
|1.00
|1.1696
|1.1696
|1.1655
|90.00
|10519.60
|2952
|2005.11.14 14:37
|s/l
|775
|1.00
|1.1700
|1.1700
|1.1645
|-50.00
|10469.60
|2953
|2005.11.15 10:14
|buy stop
|777
|1.00
|1.1720
|1.1715
|1.1770
|2954
|2005.11.15 10:14
|buy stop
|778
|1.00
|1.1730
|1.1725
|1.1780
|2955
|2005.11.15 10:14
|buy stop
|779
|1.00
|1.1735
|1.1730
|1.1785
|2956
|2005.11.15 17:38
|buy
|777
|1.00
|1.1720
|1.1715
|1.1770
|2957
|2005.11.15 17:38
|s/l
|777
|1.00
|1.1715
|1.1715
|1.1770
|-50.00
|10419.60
|2958
|2005.11.16 00:33
|buy
|778
|1.00
|1.1730
|1.1725
|1.1780
|2959
|2005.11.16 00:35
|buy
|779
|1.00
|1.1735
|1.1730
|1.1785
|2960
|2005.11.16 00:35
|s/l
|779
|1.00
|1.1730
|1.1730
|1.1785
|-50.00
|10369.60
|2961
|2005.11.16 01:04
|s/l
|778
|1.00
|1.1725
|1.1725
|1.1780
|-50.00
|10319.60
|2962
|2005.11.16 11:37
|sell stop
|780
|1.00
|1.1680
|1.1685
|1.1630
|2963
|2005.11.16 11:37
|sell stop
|781
|1.00
|1.1675
|1.1680
|1.1625
|2964
|2005.11.16 11:37
|sell stop
|782
|1.00
|1.1670
|1.1675
|1.1620
|2965
|2005.11.16 11:37
|sell stop
|783
|1.00
|1.1665
|1.1670
|1.1615
|2966
|2005.11.16 11:53
|sell
|780
|1.00
|1.1680
|1.1685
|1.1630
|2967
|2005.11.16 11:54
|s/l
|780
|1.00
|1.1685
|1.1685
|1.1630
|-50.00
|10269.60
|2968
|2005.11.16 12:03
|sell
|781
|1.00
|1.1675
|1.1680
|1.1625
|2969
|2005.11.16 12:05
|s/l
|781
|1.00
|1.1680
|1.1680
|1.1625
|-50.00
|10219.60
|2970
|2005.11.16 15:01
|sell
|782
|1.00
|1.1670
|1.1675
|1.1620
|2971
|2005.11.16 15:01
|s/l
|782
|1.00
|1.1675
|1.1675
|1.1620
|-50.00
|10169.60
|2972
|2005.11.16 15:02
|sell
|783
|1.00
|1.1665
|1.1670
|1.1615
|2973
|2005.11.16 15:03
|s/l
|783
|1.00
|1.1670
|1.1670
|1.1615
|-50.00
|10119.60
|2974
|2005.11.17 10:03
|buy stop
|784
|1.00
|1.1703
|1.1698
|1.1753
|2975
|2005.11.17 10:03
|buy stop
|785
|1.00
|1.1713
|1.1708
|1.1763
|2976
|2005.11.17 10:03
|buy stop
|786
|1.00
|1.1718
|1.1713
|1.1768
|2977
|2005.11.17 10:17
|buy
|784
|1.00
|1.1703
|1.1698
|1.1753
|2978
|2005.11.17 10:18
|s/l
|784
|1.00
|1.1698
|1.1698
|1.1753
|-50.00
|10069.60
|2979
|2005.11.17 15:55
|buy
|785
|1.00
|1.1713
|1.1708
|1.1763
|2980
|2005.11.17 15:56
|s/l
|785
|1.00
|1.1708
|1.1708
|1.1763
|-50.00
|10019.60
|2981
|2005.11.17 16:05
|buy
|786
|1.00
|1.1718
|1.1713
|1.1768
|2982
|2005.11.17 16:05
|s/l
|786
|1.00
|1.1713
|1.1713
|1.1768
|-50.00
|9969.60
|2983
|2005.11.18 08:00
|sell stop
|787
|1.00
|1.1708
|1.1713
|1.1658
|2984
|2005.11.18 08:00
|sell stop
|788
|1.00
|1.1703
|1.1708
|1.1653
|2985
|2005.11.18 08:00
|sell stop
|789
|1.00
|1.1698
|1.1703
|1.1648
|2986
|2005.11.18 08:00
|sell stop
|790
|1.00
|1.1693
|1.1698
|1.1643
|2987
|2005.11.18 08:00
|sell stop
|791
|1.00
|1.1688
|1.1693
|1.1638
|2988
|2005.11.18 09:00
|sell
|787
|1.00
|1.1708
|1.1713
|1.1658
|2989
|2005.11.18 09:04
|sell
|788
|1.00
|1.1703
|1.1708
|1.1653
|2990
|2005.11.18 09:05
|s/l
|788
|1.00
|1.1708
|1.1708
|1.1653
|-50.01
|9919.59
|2991
|2005.11.18 09:23
|sell
|789
|1.00
|1.1698
|1.1703
|1.1648
|2992
|2005.11.18 09:23
|modify
|787
|1.00
|1.1708
|1.1702
|1.1658
|2993
|2005.11.18 09:23
|sell
|790
|1.00
|1.1693
|1.1698
|1.1643
|2994
|2005.11.18 09:23
|modify
|787
|1.00
|1.1708
|1.1700
|1.1658
|2995
|2005.11.18 09:24
|modify
|787
|1.00
|1.1708
|1.1699
|1.1658
|2996
|2005.11.18 09:25
|sell
|791
|1.00
|1.1688
|1.1693
|1.1638
|2997
|2005.11.18 09:26
|modify
|787
|1.00
|1.1708
|1.1697
|1.1658
|2998
|2005.11.18 09:26
|modify
|787
|1.00
|1.1708
|1.1695
|1.1658
|2999
|2005.11.18 09:26
|modify
|787
|1.00
|1.1708
|1.1692
|1.1658
|3000
|2005.11.18 09:26
|modify
|789
|1.00
|1.1698
|1.1693
|1.1648
|3001
|2005.11.18 09:27
|modify
|789
|1.00
|1.1698
|1.1692
|1.1648
|3002
|2005.11.18 09:28
|modify
|787
|1.00
|1.1708
|1.1692
|1.1658
|3003
|2005.11.18 09:29
|modify
|790
|1.00
|1.1693
|1.1692
|1.1643
|3004
|2005.11.18 09:30
|s/l
|787
|1.00
|1.1692
|1.1692
|1.1658
|160.00
|10079.59
|3005
|2005.11.18 09:32
|s/l
|789
|1.00
|1.1692
|1.1692
|1.1648
|60.00
|10139.59
|3006
|2005.11.18 09:32
|s/l
|790
|1.00
|1.1692
|1.1692
|1.1643
|10.00
|10149.59
|3007
|2005.11.18 09:32
|s/l
|791
|1.00
|1.1693
|1.1693
|1.1638
|-50.01
|10099.58
|3008
|2005.11.18 15:02
|buy stop
|792
|1.00
|1.1740
|1.1735
|1.1790
|3009
|2005.11.18 15:02
|buy stop
|793
|1.00
|1.1750
|1.1745
|1.1800
|3010
|2005.11.18 15:02
|buy stop
|794
|1.00
|1.1755
|1.1750
|1.1805
|3011
|2005.11.18 15:02
|buy
|792
|1.00
|1.1740
|1.1735
|1.1790
|3012
|2005.11.18 15:04
|buy
|793
|1.00
|1.1750
|1.1745
|1.1800
|3013
|2005.11.18 15:05
|s/l
|793
|1.00
|1.1745
|1.1745
|1.1800
|-50.00
|10049.58
|3014
|2005.11.18 15:05
|modify
|792
|1.00
|1.1740
|1.1744
|1.1790
|3015
|2005.11.18 15:06
|modify
|792
|1.00
|1.1740
|1.1745
|1.1790
|3016
|2005.11.18 15:06
|s/l
|792
|1.00
|1.1745
|1.1745
|1.1790
|50.00
|10099.58
|3017
|2005.11.18 15:23
|buy
|794
|1.00
|1.1755
|1.1750
|1.1805
|3018
|2005.11.18 15:24
|s/l
|794
|1.00
|1.1750
|1.1750
|1.1805
|-50.00
|10049.58
|3019
|2005.11.18 15:24
|buy stop
|795
|1.00
|1.1763
|1.1758
|1.1813
|3020
|2005.11.18 15:24
|buy stop
|796
|1.00
|1.1773
|1.1768
|1.1823
|3021
|2005.11.18 15:24
|buy stop
|797
|1.00
|1.1778
|1.1773
|1.1828
|3022
|2005.11.18 15:29
|buy
|795
|1.00
|1.1763
|1.1758
|1.1813
|3023
|2005.11.18 15:31
|buy
|796
|1.00
|1.1773
|1.1768
|1.1823
|3024
|2005.11.18 15:31
|modify
|795
|1.00
|1.1763
|1.1765
|1.1813
|3025
|2005.11.18 15:32
|s/l
|796
|1.00
|1.1768
|1.1768
|1.1823
|-50.00
|9999.58
|3026
|2005.11.18 15:32
|s/l
|795
|1.00
|1.1765
|1.1765
|1.1813
|20.00
|10019.58
|3027
|2005.11.18 15:32
|buy
|797
|1.00
|1.1778
|1.1773
|1.1828
|3028
|2005.11.18 15:33
|modify
|797
|1.00
|1.1778
|1.1779
|1.1828
|3029
|2005.11.18 15:33
|modify
|797
|1.00
|1.1778
|1.1783
|1.1828
|3030
|2005.11.18 15:33
|s/l
|797
|1.00
|1.1783
|1.1783
|1.1828
|50.00
|10069.58
|3031
|2005.11.18 15:33
|buy stop
|798
|1.00
|1.1790
|1.1785
|1.1840
|3032
|2005.11.18 15:33
|buy stop
|799
|1.00
|1.1795
|1.1790
|1.1845
|3033
|2005.11.18 15:33
|buy stop
|800
|1.00
|1.1800
|1.1795
|1.1850
|3034
|2005.11.18 15:33
|buy stop
|801
|1.00
|1.1805
|1.1800
|1.1855
|3035
|2005.11.18 15:33
|buy stop
|802
|1.00
|1.1810
|1.1805
|1.1860
|3036
|2005.11.18 15:34
|buy
|798
|1.00
|1.1790
|1.1785
|1.1840
|3037
|2005.11.18 15:34
|buy
|799
|1.00
|1.1795
|1.1790
|1.1845
|3038
|2005.11.18 15:34
|s/l
|799
|1.00
|1.1790
|1.1790
|1.1845
|-50.00
|10019.58
|3039
|2005.11.18 15:35
|s/l
|798
|1.00
|1.1785
|1.1785
|1.1840
|-50.00
|9969.58
|3040
|2005.11.20 23:00
|expiration
|800
|1.00
|1.1800
|1.1795
|1.1850
|3041
|2005.11.20 23:00
|expiration
|801
|1.00
|1.1805
|1.1800
|1.1855
|3042
|2005.11.20 23:00
|expiration
|802
|1.00
|1.1810
|1.1805
|1.1860
|3043
|2005.11.21 17:00
|sell stop
|803
|1.00
|1.1726
|1.1731
|1.1676
|3044
|2005.11.21 17:00
|sell stop
|804
|1.00
|1.1716
|1.1721
|1.1666
|3045
|2005.11.21 17:00
|sell stop
|805
|1.00
|1.1711
|1.1716
|1.1661
|3046
|2005.11.21 17:16
|sell
|803
|1.00
|1.1726
|1.1731
|1.1676
|3047
|2005.11.21 17:17
|s/l
|803
|1.00
|1.1731
|1.1731
|1.1676
|-50.00
|9919.58
|3048
|2005.11.22 09:40
|sell
|804
|1.00
|1.1716
|1.1721
|1.1666
|3049
|2005.11.22 09:41
|sell
|805
|1.00
|1.1711
|1.1716
|1.1661
|3050
|2005.11.22 09:41
|modify
|804
|1.00
|1.1716
|1.1715
|1.1666
|3051
|2005.11.22 09:42
|modify
|804
|1.00
|1.1716
|1.1714
|1.1666
|3052
|2005.11.22 09:42
|modify
|804
|1.00
|1.1716
|1.1713
|1.1666
|3053
|2005.11.22 09:43
|s/l
|804
|1.00
|1.1713
|1.1713
|1.1666
|30.00
|9949.58
|3054
|2005.11.22 09:55
|s/l
|805
|1.00
|1.1716
|1.1716
|1.1661
|-50.00
|9899.58
|3055
|2005.11.22 18:00
|buy stop
|806
|1.00
|1.1748
|1.1743
|1.1798
|3056
|2005.11.22 18:00
|buy stop
|807
|1.00
|1.1753
|1.1748
|1.1803
|3057
|2005.11.22 18:00
|buy stop
|808
|1.00
|1.1758
|1.1753
|1.1808
|3058
|2005.11.22 18:00
|buy stop
|809
|1.00
|1.1763
|1.1758
|1.1813
|3059
|2005.11.22 18:01
|buy
|806
|1.00
|1.1748
|1.1743
|1.1798
|3060
|2005.11.22 18:02
|s/l
|806
|1.00
|1.1743
|1.1743
|1.1798
|-50.00
|9849.58
|3061
|2005.11.22 18:04
|buy
|807
|1.00
|1.1753
|1.1748
|1.1803
|3062
|2005.11.22 18:06
|s/l
|807
|1.00
|1.1748
|1.1748
|1.1803
|-50.00
|9799.58
|3063
|2005.11.22 20:02
|buy
|808
|1.00
|1.1758
|1.1753
|1.1808
|3064
|2005.11.22 20:02
|buy
|809
|1.00
|1.1763
|1.1758
|1.1813
|3065
|2005.11.22 20:03
|s/l
|809
|1.00
|1.1758
|1.1758
|1.1813
|-50.00
|9749.58
|3066
|2005.11.22 20:03
|modify
|808
|1.00
|1.1758
|1.1759
|1.1808
|3067
|2005.11.22 20:04
|s/l
|808
|1.00
|1.1759
|1.1759
|1.1808
|10.00
|9759.58
|3068
|2005.11.23 13:00
|sell stop
|810
|1.00
|1.1763
|1.1768
|1.1713
|3069
|2005.11.23 13:00
|sell stop
|811
|1.00
|1.1758
|1.1763
|1.1708
|3070
|2005.11.23 13:00
|sell stop
|812
|1.00
|1.1753
|1.1758
|1.1703
|3071
|2005.11.23 13:00
|sell stop
|813
|1.00
|1.1748
|1.1753
|1.1698
|3072
|2005.11.23 13:00
|sell stop
|814
|1.00
|1.1743
|1.1748
|1.1693
|3073
|2005.11.24 13:00
|expiration
|810
|1.00
|1.1763
|1.1768
|1.1713
|3074
|2005.11.24 13:00
|expiration
|811
|1.00
|1.1758
|1.1763
|1.1708
|3075
|2005.11.24 13:00
|expiration
|812
|1.00
|1.1753
|1.1758
|1.1703
|3076
|2005.11.24 13:00
|expiration
|813
|1.00
|1.1748
|1.1753
|1.1698
|3077
|2005.11.24 13:00
|expiration
|814
|1.00
|1.1743
|1.1748
|1.1693
|3078
|2005.11.28 15:25
|buy stop
|815
|1.00
|1.1738
|1.1733
|1.1788
|3079
|2005.11.28 15:25
|buy stop
|816
|1.00
|1.1753
|1.1748
|1.1803
|3080
|2005.11.28 16:05
|buy
|815
|1.00
|1.1738
|1.1733
|1.1788
|3081
|2005.11.28 16:05
|modify
|815
|1.00
|1.1738
|1.1740
|1.1788
|3082
|2005.11.28 16:06
|modify
|815
|1.00
|1.1738
|1.1744
|1.1788
|3083
|2005.11.28 16:07
|s/l
|815
|1.00
|1.1744
|1.1744
|1.1788
|60.00
|9819.58
|3084
|2005.11.28 16:20
|buy
|816
|1.00
|1.1753
|1.1748
|1.1803
|3085
|2005.11.28 16:23
|s/l
|816
|1.00
|1.1748
|1.1748
|1.1803
|-50.00
|9769.58
|3086
|2005.11.28 16:23
|buy stop
|817
|1.00
|1.1761
|1.1756
|1.1811
|3087
|2005.11.28 16:23
|buy stop
|818
|1.00
|1.1771
|1.1766
|1.1821
|3088
|2005.11.28 16:23
|buy stop
|819
|1.00
|1.1776
|1.1771
|1.1826
|3089
|2005.11.28 16:25
|buy
|817
|1.00
|1.1761
|1.1756
|1.1811
|3090
|2005.11.28 16:32
|buy
|818
|1.00
|1.1771
|1.1766
|1.1821
|3091
|2005.11.28 16:33
|s/l
|818
|1.00
|1.1766
|1.1766
|1.1821
|-50.00
|9719.58
|3092
|2005.11.28 16:43
|modify
|817
|1.00
|1.1761
|1.1765
|1.1811
|3093
|2005.11.28 16:43
|modify
|817
|1.00
|1.1761
|1.1766
|1.1811
|3094
|2005.11.28 16:45
|s/l
|817
|1.00
|1.1766
|1.1766
|1.1811
|50.00
|9769.58
|3095
|2005.11.28 16:46
|buy
|819
|1.00
|1.1776
|1.1771
|1.1826
|3096
|2005.11.28 16:47
|modify
|819
|1.00
|1.1776
|1.1777
|1.1826
|3097
|2005.11.28 16:48
|modify
|819
|1.00
|1.1776
|1.1778
|1.1826
|3098
|2005.11.28 16:48
|modify
|819
|1.00
|1.1776
|1.1779
|1.1826
|3099
|2005.11.28 16:50
|modify
|819
|1.00
|1.1776
|1.1783
|1.1826
|3100
|2005.11.28 16:50
|modify
|819
|1.00
|1.1776
|1.1785
|1.1826
|3101
|2005.11.28 16:51
|modify
|819
|1.00
|1.1776
|1.1786
|1.1826
|3102
|2005.11.28 16:51
|modify
|819
|1.00
|1.1776
|1.1787
|1.1826
|3103
|2005.11.28 16:52
|s/l
|819
|1.00
|1.1787
|1.1787
|1.1826
|110.00
|9879.58
|3104
|2005.11.28 16:52
|buy stop
|820
|1.00
|1.1800
|1.1795
|1.1850
|3105
|2005.11.28 16:52
|buy stop
|821
|1.00
|1.1810
|1.1805
|1.1860
|3106
|2005.11.28 16:52
|buy stop
|822
|1.00
|1.1815
|1.1810
|1.1865
|3107
|2005.11.28 17:20
|buy
|820
|1.00
|1.1800
|1.1795
|1.1850
|3108
|2005.11.28 17:23
|s/l
|820
|1.00
|1.1795
|1.1795
|1.1850
|-50.00
|9829.58
|3109
|2005.11.28 17:42
|buy
|821
|1.00
|1.1810
|1.1805
|1.1860
|3110
|2005.11.28 17:42
|s/l
|821
|1.00
|1.1805
|1.1805
|1.1860
|-50.00
|9779.58
|3111
|2005.11.28 19:01
|buy
|822
|1.00
|1.1815
|1.1810
|1.1865
|3112
|2005.11.28 19:02
|s/l
|822
|1.00
|1.1810
|1.1810
|1.1865
|-50.00
|9729.58
|3113
|2005.11.29 14:02
|sell stop
|823
|1.00
|1.1784
|1.1789
|1.1734
|3114
|2005.11.29 14:02
|sell stop
|824
|1.00
|1.1779
|1.1784
|1.1729
|3115
|2005.11.29 14:02
|sell stop
|825
|1.00
|1.1774
|1.1779
|1.1724
|3116
|2005.11.29 14:02
|sell stop
|826
|1.00
|1.1769
|1.1774
|1.1719
|3117
|2005.11.29 14:17
|sell
|823
|1.00
|1.1784
|1.1789
|1.1734
|3118
|2005.11.29 14:18
|s/l
|823
|1.00
|1.1789
|1.1789
|1.1734
|-50.00
|9679.58
|3119
|2005.11.29 14:20
|sell
|824
|1.00
|1.1779
|1.1784
|1.1729
|3120
|2005.11.29 14:21
|s/l
|824
|1.00
|1.1784
|1.1784
|1.1729
|-50.00
|9629.58
|3121
|2005.11.29 14:31
|sell
|825
|1.00
|1.1774
|1.1779
|1.1724
|3122
|2005.11.29 14:31
|s/l
|825
|1.00
|1.1779
|1.1779
|1.1724
|-50.00
|9579.58
|3123
|2005.11.29 14:38
|sell
|826
|1.00
|1.1769
|1.1774
|1.1719
|3124
|2005.11.29 14:40
|s/l
|826
|1.00
|1.1774
|1.1774
|1.1719
|-50.00
|9529.58
|3125
|2005.11.29 14:40
|sell stop
|827
|1.00
|1.1762
|1.1767
|1.1712
|3126
|2005.11.29 14:40
|sell stop
|828
|1.00
|1.1757
|1.1762
|1.1707
|3127
|2005.11.29 14:40
|sell stop
|829
|1.00
|1.1752
|1.1757
|1.1702
|3128
|2005.11.29 14:40
|sell stop
|830
|1.00
|1.1747
|1.1752
|1.1697
|3129
|2005.11.29 14:49
|sell
|827
|1.00
|1.1762
|1.1767
|1.1712
|3130
|2005.11.29 14:49
|sell
|828
|1.00
|1.1757
|1.1762
|1.1707
|3131
|2005.11.29 14:50
|modify
|827
|1.00
|1.1762
|1.1761
|1.1712
|3132
|2005.11.29 14:51
|s/l
|827
|1.00
|1.1761
|1.1761
|1.1712
|10.00
|9539.58
|3133
|2005.11.29 14:52
|s/l
|828
|1.00
|1.1762
|1.1762
|1.1707
|-50.00
|9489.58
|3134
|2005.11.29 16:01
|sell
|829
|1.00
|1.1752
|1.1757
|1.1702
|3135
|2005.11.29 16:01
|sell
|830
|1.00
|1.1747
|1.1752
|1.1697
|3136
|2005.11.29 16:02
|s/l
|830
|1.00
|1.1752
|1.1752
|1.1697
|-50.00
|9439.58
|3137
|2005.11.29 16:05
|modify
|829
|1.00
|1.1752
|1.1750
|1.1702
|3138
|2005.11.29 16:06
|s/l
|829
|1.00
|1.1750
|1.1750
|1.1702
|19.99
|9459.57
|3139
|2005.11.30 07:00
|buy stop
|831
|1.00
|1.1805
|1.1800
|1.1855
|3140
|2005.11.30 07:00
|buy stop
|832
|1.00
|1.1810
|1.1805
|1.1860
|3141
|2005.11.30 07:00
|buy stop
|833
|1.00
|1.1815
|1.1810
|1.1865
|3142
|2005.11.30 07:00
|buy stop
|834
|1.00
|1.1820
|1.1815
|1.1870
|3143
|2005.12.01 07:00
|expiration
|831
|1.00
|1.1805
|1.1800
|1.1855
|3144
|2005.12.01 07:00
|expiration
|832
|1.00
|1.1810
|1.1805
|1.1860
|3145
|2005.12.01 07:00
|expiration
|833
|1.00
|1.1815
|1.1810
|1.1865
|3146
|2005.12.01 07:00
|expiration
|834
|1.00
|1.1820
|1.1815
|1.1870
|3147
|2005.12.01 12:13
|buy stop
|835
|1.00
|1.1800
|1.1795
|1.1850
|3148
|2005.12.01 12:13
|buy stop
|836
|1.00
|1.1810
|1.1805
|1.1860
|3149
|2005.12.01 12:13
|buy stop
|837
|1.00
|1.1815
|1.1810
|1.1865
|3150
|2005.12.02 12:13
|expiration
|835
|1.00
|1.1800
|1.1795
|1.1850
|3151
|2005.12.02 12:13
|expiration
|836
|1.00
|1.1810
|1.1805
|1.1860
|3152
|2005.12.02 12:13
|expiration
|837
|1.00
|1.1815
|1.1810
|1.1865
|3153
|2005.12.05 12:09
|buy stop
|838
|1.00
|1.1726
|1.1721
|1.1776
|3154
|2005.12.05 12:09
|buy stop
|839
|1.00
|1.1731
|1.1726
|1.1781
|3155
|2005.12.05 12:09
|buy stop
|840
|1.00
|1.1736
|1.1731
|1.1786
|3156
|2005.12.05 12:09
|buy stop
|841
|1.00
|1.1741
|1.1736
|1.1791
|3157
|2005.12.05 12:11
|buy
|838
|1.00
|1.1726
|1.1721
|1.1776
|3158
|2005.12.05 12:12
|buy
|839
|1.00
|1.1731
|1.1726
|1.1781
|3159
|2005.12.05 12:12
|modify
|838
|1.00
|1.1726
|1.1727
|1.1776
|3160
|2005.12.05 12:12
|buy
|840
|1.00
|1.1736
|1.1731
|1.1786
|3161
|2005.12.05 12:12
|modify
|838
|1.00
|1.1726
|1.1728
|1.1776
|3162
|2005.12.05 12:12
|modify
|838
|1.00
|1.1726
|1.1729
|1.1776
|3163
|2005.12.05 12:12
|s/l
|840
|1.00
|1.1731
|1.1731
|1.1786
|-50.00
|9409.57
|3164
|2005.12.05 12:13
|s/l
|838
|1.00
|1.1729
|1.1729
|1.1776
|30.00
|9439.57
|3165
|2005.12.05 12:15
|s/l
|839
|1.00
|1.1726
|1.1726
|1.1781
|-50.00
|9389.57
|3166
|2005.12.05 12:47
|buy
|841
|1.00
|1.1741
|1.1736
|1.1791
|3167
|2005.12.05 13:19
|s/l
|841
|1.00
|1.1736
|1.1736
|1.1791
|-50.00
|9339.57
|3168
|2005.12.06 15:39
|sell stop
|842
|1.00
|1.1750
|1.1755
|1.1700
|3169
|2005.12.06 15:39
|sell stop
|843
|1.00
|1.1735
|1.1740
|1.1685
|3170
|2005.12.07 08:24
|sell
|842
|1.00
|1.1750
|1.1755
|1.1700
|3171
|2005.12.07 08:28
|modify
|842
|1.00
|1.1750
|1.1748
|1.1700
|3172
|2005.12.07 08:44
|s/l
|842
|1.00
|1.1748
|1.1748
|1.1700
|20.00
|9359.57
|3173
|2005.12.07 10:11
|sell
|843
|1.00
|1.1735
|1.1740
|1.1685
|3174
|2005.12.07 10:12
|s/l
|843
|1.00
|1.1740
|1.1740
|1.1685
|-50.00
|9309.57
|3175
|2005.12.08 09:00
|buy stop
|844
|1.00
|1.1748
|1.1743
|1.1798
|3176
|2005.12.08 09:00
|buy stop
|845
|1.00
|1.1753
|1.1748
|1.1803
|3177
|2005.12.08 09:00
|buy stop
|846
|1.00
|1.1758
|1.1753
|1.1808
|3178
|2005.12.08 09:00
|buy stop
|847
|1.00
|1.1763
|1.1758
|1.1813
|3179
|2005.12.08 09:00
|buy stop
|848
|1.00
|1.1768
|1.1763
|1.1818
|3180
|2005.12.08 09:03
|buy
|844
|1.00
|1.1748
|1.1743
|1.1798
|3181
|2005.12.08 09:08
|buy
|845
|1.00
|1.1753
|1.1748
|1.1803
|3182
|2005.12.08 09:12
|s/l
|845
|1.00
|1.1748
|1.1748
|1.1803
|-50.00
|9259.57
|3183
|2005.12.08 09:24
|modify
|844
|1.00
|1.1748
|1.1749
|1.1798
|3184
|2005.12.08 09:24
|buy
|846
|1.00
|1.1758
|1.1753
|1.1808
|3185
|2005.12.08 09:24
|modify
|844
|1.00
|1.1748
|1.1750
|1.1798
|3186
|2005.12.08 09:25
|s/l
|846
|1.00
|1.1753
|1.1753
|1.1808
|-50.00
|9209.57
|3187
|2005.12.08 09:25
|modify
|844
|1.00
|1.1748
|1.1752
|1.1798
|3188
|2005.12.08 09:25
|buy
|847
|1.00
|1.1763
|1.1758
|1.1813
|3189
|2005.12.08 09:25
|modify
|844
|1.00
|1.1748
|1.1755
|1.1798
|3190
|2005.12.08 09:26
|modify
|844
|1.00
|1.1748
|1.1757
|1.1798
|3191
|2005.12.08 09:26
|modify
|844
|1.00
|1.1748
|1.1759
|1.1798
|3192
|2005.12.08 09:26
|buy
|848
|1.00
|1.1768
|1.1763
|1.1818
|3193
|2005.12.08 09:26
|modify
|844
|1.00
|1.1748
|1.1765
|1.1798
|3194
|2005.12.08 09:26
|modify
|844
|1.00
|1.1748
|1.1766
|1.1798
|3195
|2005.12.08 09:26
|modify
|847
|1.00
|1.1763
|1.1765
|1.1813
|3196
|2005.12.08 09:32
|modify
|844
|1.00
|1.1748
|1.1766
|1.1798
|3197
|2005.12.08 09:32
|modify
|844
|1.00
|1.1748
|1.1767
|1.1798
|3198
|2005.12.08 09:32
|modify
|844
|1.00
|1.1748
|1.1768
|1.1798
|3199
|2005.12.08 09:32
|modify
|847
|1.00
|1.1763
|1.1767
|1.1813
|3200
|2005.12.08 09:33
|modify
|844
|1.00
|1.1748
|1.1768
|1.1798
|3201
|2005.12.08 09:33
|modify
|844
|1.00
|1.1748
|1.1770
|1.1798
|3202
|2005.12.08 09:33
|modify
|844
|1.00
|1.1748
|1.1772
|1.1798
|3203
|2005.12.08 09:33
|modify
|847
|1.00
|1.1763
|1.1771
|1.1813
|3204
|2005.12.08 09:34
|modify
|848
|1.00
|1.1768
|1.1771
|1.1818
|3205
|2005.12.08 09:34
|modify
|847
|1.00
|1.1763
|1.1772
|1.1813
|3206
|2005.12.08 09:34
|modify
|848
|1.00
|1.1768
|1.1772
|1.1818
|3207
|2005.12.08 09:36
|s/l
|844
|1.00
|1.1772
|1.1772
|1.1798
|240.00
|9449.57
|3208
|2005.12.08 09:36
|s/l
|847
|1.00
|1.1772
|1.1772
|1.1813
|90.00
|9539.57
|3209
|2005.12.08 09:36
|s/l
|848
|1.00
|1.1772
|1.1772
|1.1818
|40.00
|9579.57
|3210
|2005.12.08 09:36
|buy stop
|849
|1.00
|1.1785
|1.1780
|1.1835
|3211
|2005.12.08 09:36
|buy stop
|850
|1.00
|1.1790
|1.1785
|1.1840
|3212
|2005.12.08 09:36
|buy stop
|851
|1.00
|1.1795
|1.1790
|1.1845
|3213
|2005.12.08 09:36
|buy stop
|852
|1.00
|1.1800
|1.1795
|1.1850
|3214
|2005.12.08 10:10
|buy
|849
|1.00
|1.1785
|1.1780
|1.1835
|3215
|2005.12.08 10:12
|s/l
|849
|1.00
|1.1780
|1.1780
|1.1835
|-50.00
|9529.57
|3216
|2005.12.08 16:11
|buy
|850
|1.00
|1.1790
|1.1785
|1.1840
|3217
|2005.12.08 16:11
|buy
|851
|1.00
|1.1795
|1.1790
|1.1845
|3218
|2005.12.08 16:13
|s/l
|851
|1.00
|1.1790
|1.1790
|1.1845
|-50.00
|9479.57
|3219
|2005.12.08 16:19
|buy
|852
|1.00
|1.1800
|1.1795
|1.1850
|3220
|2005.12.08 16:19
|modify
|850
|1.00
|1.1790
|1.1792
|1.1840
|3221
|2005.12.08 16:19
|modify
|850
|1.00
|1.1790
|1.1793
|1.1840
|3222
|2005.12.08 16:19
|modify
|850
|1.00
|1.1790
|1.1794
|1.1840
|3223
|2005.12.08 16:19
|modify
|850
|1.00
|1.1790
|1.1795
|1.1840
|3224
|2005.12.08 16:19
|modify
|850
|1.00
|1.1790
|1.1797
|1.1840
|3225
|2005.12.08 16:19
|modify
|850
|1.00
|1.1790
|1.1798
|1.1840
|3226
|2005.12.08 16:21
|modify
|850
|1.00
|1.1790
|1.1798
|1.1840
|3227
|2005.12.08 16:21
|modify
|850
|1.00
|1.1790
|1.1805
|1.1840
|3228
|2005.12.08 16:22
|s/l
|850
|1.00
|1.1805
|1.1805
|1.1840
|150.00
|9629.57
|3229
|2005.12.08 16:22
|modify
|852
|1.00
|1.1800
|1.1802
|1.1850
|3230
|2005.12.08 16:23
|modify
|852
|1.00
|1.1800
|1.1805
|1.1850
|3231
|2005.12.08 16:23
|modify
|852
|1.00
|1.1800
|1.1806
|1.1850
|3232
|2005.12.08 16:24
|s/l
|852
|1.00
|1.1806
|1.1806
|1.1850
|60.00
|9689.57
|3233
|2005.12.09 09:00
|sell stop
|853
|1.00
|1.1774
|1.1779
|1.1724
|3234
|2005.12.09 09:00
|sell stop
|854
|1.00
|1.1759
|1.1764
|1.1709
|3235
|2005.12.09 09:46
|sell
|853
|1.00
|1.1774
|1.1779
|1.1724
|3236
|2005.12.09 10:03
|modify
|853
|1.00
|1.1774
|1.1773
|1.1724
|3237
|2005.12.09 10:07
|s/l
|853
|1.00
|1.1773
|1.1773
|1.1724
|10.00
|9699.57
|3238
|2005.12.11 23:00
|expiration
|854
|1.00
|1.1759
|1.1764
|1.1709
|3239
|2005.12.11 23:02
|sell stop
|855
|1.00
|1.1767
|1.1772
|1.1717
|3240
|2005.12.11 23:02
|sell stop
|856
|1.00
|1.1757
|1.1762
|1.1707
|3241
|2005.12.11 23:02
|sell stop
|857
|1.00
|1.1752
|1.1757
|1.1702
|3242
|2005.12.12 23:02
|expiration
|855
|1.00
|1.1767
|1.1772
|1.1717
|3243
|2005.12.12 23:02
|expiration
|856
|1.00
|1.1757
|1.1762
|1.1707
|3244
|2005.12.12 23:02
|expiration
|857
|1.00
|1.1752
|1.1757
|1.1702
|3245
|2005.12.13 10:26
|sell stop
|858
|1.00
|1.1902
|1.1907
|1.1852
|3246
|2005.12.13 10:26
|sell stop
|859
|1.00
|1.1897
|1.1902
|1.1847
|3247
|2005.12.13 10:26
|sell stop
|860
|1.00
|1.1892
|1.1897
|1.1842
|3248
|2005.12.13 10:26
|sell stop
|861
|1.00
|1.1887
|1.1892
|1.1837
|3249
|2005.12.14 10:26
|expiration
|858
|1.00
|1.1902
|1.1907
|1.1852
|3250
|2005.12.14 10:26
|expiration
|859
|1.00
|1.1897
|1.1902
|1.1847
|3251
|2005.12.14 10:26
|expiration
|860
|1.00
|1.1892
|1.1897
|1.1842
|3252
|2005.12.14 10:26
|expiration
|861
|1.00
|1.1887
|1.1892
|1.1837
|3253
|2005.12.14 23:07
|sell stop
|862
|1.00
|1.1987
|1.1992
|1.1937
|3254
|2005.12.14 23:07
|sell stop
|863
|1.00
|1.1982
|1.1987
|1.1932
|3255
|2005.12.14 23:07
|sell stop
|864
|1.00
|1.1977
|1.1982
|1.1927
|3256
|2005.12.14 23:07
|sell stop
|865
|1.00
|1.1972
|1.1977
|1.1922
|3257
|2005.12.14 23:07
|sell stop
|866
|1.00
|1.1967
|1.1972
|1.1917
|3258
|2005.12.15 00:43
|sell
|862
|1.00
|1.1987
|1.1992
|1.1937
|3259
|2005.12.15 00:45
|sell
|863
|1.00
|1.1982
|1.1987
|1.1932
|3260
|2005.12.15 00:45
|sell
|864
|1.00
|1.1977
|1.1982
|1.1927
|3261
|2005.12.15 00:45
|modify
|862
|1.00
|1.1987
|1.1982
|1.1937
|3262
|2005.12.15 00:45
|sell
|865
|1.00
|1.1972
|1.1977
|1.1922
|3263
|2005.12.15 00:45
|modify
|862
|1.00
|1.1987
|1.1979
|1.1937
|3264
|2005.12.15 00:45
|modify
|862
|1.00
|1.1987
|1.1977
|1.1937
|3265
|2005.12.15 00:45
|modify
|863
|1.00
|1.1982
|1.1978
|1.1932
|3266
|2005.12.15 00:46
|s/l
|862
|1.00
|1.1977
|1.1977
|1.1937
|100.00
|9799.57
|3267
|2005.12.15 00:46
|s/l
|865
|1.00
|1.1977
|1.1977
|1.1922
|-50.00
|9749.57
|3268
|2005.12.15 00:47
|s/l
|863
|1.00
|1.1978
|1.1978
|1.1932
|40.00
|9789.57
|3269
|2005.12.15 00:48
|s/l
|864
|1.00
|1.1982
|1.1982
|1.1927
|-50.00
|9739.57
|3270
|2005.12.15 04:50
|sell
|866
|1.00
|1.1967
|1.1972
|1.1917
|3271
|2005.12.15 04:52
|s/l
|866
|1.00
|1.1972
|1.1972
|1.1917
|-50.00
|9689.57
|3272
|2005.12.15 04:52
|sell stop
|867
|1.00
|1.1965
|1.1970
|1.1915
|3273
|2005.12.15 04:52
|sell stop
|868
|1.00
|1.1960
|1.1965
|1.1910
|3274
|2005.12.15 04:52
|sell stop
|869
|1.00
|1.1955
|1.1960
|1.1905
|3275
|2005.12.15 04:52
|sell stop
|870
|1.00
|1.1950
|1.1955
|1.1900
|3276
|2005.12.15 04:52
|sell stop
|871
|1.00
|1.1945
|1.1950
|1.1895
|3277
|2005.12.15 16:12
|sell
|867
|1.00
|1.1965
|1.1970
|1.1915
|3278
|2005.12.15 16:13
|sell
|868
|1.00
|1.1960
|1.1965
|1.1910
|3279
|2005.12.15 16:13
|modify
|867
|1.00
|1.1965
|1.1964
|1.1915
|3280
|2005.12.15 16:13
|sell
|869
|1.00
|1.1955
|1.1960
|1.1905
|3281
|2005.12.15 16:13
|modify
|867
|1.00
|1.1965
|1.1963
|1.1915
|3282
|2005.12.15 16:13
|modify
|867
|1.00
|1.1965
|1.1962
|1.1915
|3283
|2005.12.15 16:13
|modify
|867
|1.00
|1.1965
|1.1961
|1.1915
|3284
|2005.12.15 16:14
|modify
|867
|1.00
|1.1965
|1.1960
|1.1915
|3285
|2005.12.15 16:14
|modify
|867
|1.00
|1.1965
|1.1959
|1.1915
|3286
|2005.12.15 16:15
|modify
|868
|1.00
|1.1960
|1.1959
|1.1910
|3287
|2005.12.15 16:15
|sell
|870
|1.00
|1.1950
|1.1955
|1.1900
|3288
|2005.12.15 16:15
|modify
|867
|1.00
|1.1965
|1.1958
|1.1915
|3289
|2005.12.15 16:15
|modify
|867
|1.00
|1.1965
|1.1957
|1.1915
|3290
|2005.12.15 16:15
|modify
|867
|1.00
|1.1965
|1.1956
|1.1915
|3291
|2005.12.15 16:15
|modify
|867
|1.00
|1.1965
|1.1955
|1.1915
|3292
|2005.12.15 16:15
|modify
|867
|1.00
|1.1965
|1.1954
|1.1915
|3293
|2005.12.15 16:15
|sell
|871
|1.00
|1.1945
|1.1950
|1.1895
|3294
|2005.12.15 16:15
|modify
|867
|1.00
|1.1965
|1.1945
|1.1915
|3295
|2005.12.15 16:16
|modify
|867
|1.00
|1.1965
|1.1944
|1.1915
|3296
|2005.12.15 16:16
|modify
|868
|1.00
|1.1960
|1.1945
|1.1910
|3297
|2005.12.15 16:16
|s/l
|867
|1.00
|1.1944
|1.1944
|1.1915
|209.99
|9899.56
|3298
|2005.12.15 16:16
|s/l
|868
|1.00
|1.1945
|1.1945
|1.1910
|150.00
|10049.56
|3299
|2005.12.15 16:16
|modify
|869
|1.00
|1.1955
|1.1950
|1.1905
|3300
|2005.12.15 16:19
|modify
|869
|1.00
|1.1955
|1.1948
|1.1905
|3301
|2005.12.15 16:20
|modify
|869
|1.00
|1.1955
|1.1945
|1.1905
|3302
|2005.12.15 16:20
|modify
|869
|1.00
|1.1955
|1.1944
|1.1905
|3303
|2005.12.15 16:20
|modify
|870
|1.00
|1.1950
|1.1945
|1.1900
|3304
|2005.12.15 16:21
|modify
|870
|1.00
|1.1950
|1.1944
|1.1900
|3305
|2005.12.15 16:22
|s/l
|869
|1.00
|1.1944
|1.1944
|1.1905
|109.99
|10159.55
|3306
|2005.12.15 16:22
|s/l
|870
|1.00
|1.1944
|1.1944
|1.1900
|59.99
|10219.54
|3307
|2005.12.15 16:23
|s/l
|871
|1.00
|1.1950
|1.1950
|1.1895
|-50.00
|10169.54
|3308
|2005.12.16 09:00
|buy stop
|872
|1.00
|1.1986
|1.1981
|1.2036
|3309
|2005.12.16 09:00
|buy stop
|873
|1.00
|1.1991
|1.1986
|1.2041
|3310
|2005.12.16 09:00
|buy stop
|874
|1.00
|1.1996
|1.1991
|1.2046
|3311
|2005.12.16 09:00
|buy stop
|875
|1.00
|1.2001
|1.1996
|1.2051
|3312
|2005.12.16 09:00
|buy stop
|876
|1.00
|1.2006
|1.2001
|1.2056
|3313
|2005.12.16 09:01
|buy
|872
|1.00
|1.1986
|1.1981
|1.2036
|3314
|2005.12.16 09:02
|buy
|873
|1.00
|1.1991
|1.1986
|1.2041
|3315
|2005.12.16 09:06
|modify
|872
|1.00
|1.1986
|1.1987
|1.2036
|3316
|2005.12.16 09:07
|buy
|874
|1.00
|1.1996
|1.1991
|1.2046
|3317
|2005.12.16 09:07
|modify
|872
|1.00
|1.1986
|1.1988
|1.2036
|3318
|2005.12.16 09:07
|modify
|872
|1.00
|1.1986
|1.1989
|1.2036
|3319
|2005.12.16 09:07
|modify
|872
|1.00
|1.1986
|1.1990
|1.2036
|3320
|2005.12.16 09:07
|modify
|872
|1.00
|1.1986
|1.1991
|1.2036
|3321
|2005.12.16 09:08
|modify
|872
|1.00
|1.1986
|1.1991
|1.2036
|3322
|2005.12.16 09:09
|modify
|872
|1.00
|1.1986
|1.1992
|1.2036
|3323
|2005.12.16 09:09
|buy
|875
|1.00
|1.2001
|1.1996
|1.2051
|3324
|2005.12.16 09:09
|modify
|872
|1.00
|1.1986
|1.1993
|1.2036
|3325
|2005.12.16 09:09
|modify
|873
|1.00
|1.1991
|1.1992
|1.2041
|3326
|2005.12.16 09:11
|s/l
|875
|1.00
|1.1996
|1.1996
|1.2051
|-50.00
|10119.54
|3327
|2005.12.16 09:13
|s/l
|872
|1.00
|1.1993
|1.1993
|1.2036
|70.00
|10189.54
|3328
|2005.12.16 09:14
|s/l
|873
|1.00
|1.1992
|1.1992
|1.2041
|10.00
|10199.54
|3329
|2005.12.16 09:14
|s/l
|874
|1.00
|1.1991
|1.1991
|1.2046
|-50.00
|10149.54
|3330
|2005.12.16 09:59
|buy
|876
|1.00
|1.2006
|1.2001
|1.2056
|3331
|2005.12.16 10:02
|modify
|876
|1.00
|1.2006
|1.2007
|1.2056
|3332
|2005.12.16 10:03
|s/l
|876
|1.00
|1.2007
|1.2007
|1.2056
|10.00
|10159.54
|3333
|2005.12.16 15:00
|sell stop
|877
|1.00
|1.1966
|1.1971
|1.1916
|3334
|2005.12.16 15:00
|sell stop
|878
|1.00
|1.1961
|1.1966
|1.1911
|3335
|2005.12.16 15:00
|sell stop
|879
|1.00
|1.1956
|1.1961
|1.1906
|3336
|2005.12.16 15:00
|sell stop
|880
|1.00
|1.1951
|1.1956
|1.1901
|3337
|2005.12.16 15:00
|sell stop
|881
|1.00
|1.1946
|1.1951
|1.1896
|3338
|2005.12.18 23:00
|expiration
|877
|1.00
|1.1966
|1.1971
|1.1916
|3339
|2005.12.18 23:00
|expiration
|878
|1.00
|1.1961
|1.1966
|1.1911
|3340
|2005.12.18 23:00
|expiration
|879
|1.00
|1.1956
|1.1961
|1.1906
|3341
|2005.12.18 23:00
|expiration
|880
|1.00
|1.1951
|1.1956
|1.1901
|3342
|2005.12.18 23:00
|expiration
|881
|1.00
|1.1946
|1.1951
|1.1896
|3343
|2005.12.19 13:29
|sell stop
|882
|1.00
|1.1988
|1.1993
|1.1938
|3344
|2005.12.19 13:29
|sell stop
|883
|1.00
|1.1978
|1.1983
|1.1928
|3345
|2005.12.19 13:29
|sell stop
|884
|1.00
|1.1973
|1.1978
|1.1923
|3346
|2005.12.19 13:39
|sell
|882
|1.00
|1.1988
|1.1993
|1.1938
|3347
|2005.12.19 13:44
|s/l
|882
|1.00
|1.1993
|1.1993
|1.1938
|-50.00
|10109.54
|3348
|2005.12.19 13:53
|sell
|883
|1.00
|1.1978
|1.1983
|1.1928
|3349
|2005.12.19 13:54
|s/l
|883
|1.00
|1.1983
|1.1983
|1.1928
|-50.00
|10059.54
|3350
|2005.12.20 05:34
|sell
|884
|1.00
|1.1973
|1.1978
|1.1923
|3351
|2005.12.20 05:43
|modify
|884
|1.00
|1.1973
|1.1971
|1.1923
|3352
|2005.12.20 05:51
|s/l
|884
|1.00
|1.1971
|1.1971
|1.1923
|20.00
|10079.54
|3353
|2005.12.22 15:06
|buy stop
|885
|1.00
|1.1862
|1.1857
|1.1912
|3354
|2005.12.22 15:06
|buy stop
|886
|1.00
|1.1872
|1.1867
|1.1922
|3355
|2005.12.22 15:06
|buy stop
|887
|1.00
|1.1877
|1.1872
|1.1927
|3356
|2005.12.22 15:33
|buy
|885
|1.00
|1.1862
|1.1857
|1.1912
|3357
|2005.12.22 15:34
|buy
|886
|1.00
|1.1872
|1.1867
|1.1922
|3358
|2005.12.22 15:34
|s/l
|886
|1.00
|1.1867
|1.1867
|1.1922
|-50.00
|10029.54
|3359
|2005.12.22 15:36
|modify
|885
|1.00
|1.1862
|1.1866
|1.1912
|3360
|2005.12.22 15:37
|s/l
|885
|1.00
|1.1866
|1.1866
|1.1912
|40.00
|10069.54
|3361
|2005.12.22 16:04
|buy
|887
|1.00
|1.1877
|1.1872
|1.1927
|3362
|2005.12.22 16:04
|s/l
|887
|1.00
|1.1872
|1.1872
|1.1927
|-50.00
|10019.54
|3363
|2005.12.23 12:59
|sell stop
|888
|1.00
|1.1842
|1.1847
|1.1792
|3364
|2005.12.23 12:59
|sell stop
|889
|1.00
|1.1837
|1.1842
|1.1787
|3365
|2005.12.23 12:59
|sell stop
|890
|1.00
|1.1832
|1.1837
|1.1782
|3366
|2005.12.23 12:59
|sell stop
|891
|1.00
|1.1827
|1.1832
|1.1777
|3367
|2005.12.23 13:00
|sell
|888
|1.00
|1.1842
|1.1847
|1.1792
|3368
|2005.12.23 13:00
|s/l
|888
|1.00
|1.1847
|1.1847
|1.1792
|-50.00
|9969.54
|3369
|2005.12.23 14:25
|sell
|889
|1.00
|1.1837
|1.1842
|1.1787
|3370
|2005.12.23 14:27
|s/l
|889
|1.00
|1.1842
|1.1842
|1.1787
|-50.00
|9919.54
|3371
|2005.12.23 15:01
|sell
|890
|1.00
|1.1832
|1.1837
|1.1782
|3372
|2005.12.23 15:03
|s/l
|890
|1.00
|1.1837
|1.1837
|1.1782
|-50.00
|9869.54
|3373
|2005.12.25 23:00
|expiration
|891
|1.00
|1.1827
|1.1832
|1.1777
|3374
|2005.12.25 23:45
|sell stop
|892
|1.00
|1.1843
|1.1848
|1.1793
|3375
|2005.12.25 23:45
|sell stop
|893
|1.00
|1.1838
|1.1843
|1.1788
|3376
|2005.12.25 23:45
|sell stop
|894
|1.00
|1.1833
|1.1838
|1.1783
|3377
|2005.12.25 23:45
|sell stop
|895
|1.00
|1.1828
|1.1833
|1.1778
|3378
|2005.12.26 03:43
|sell
|892
|1.00
|1.1843
|1.1848
|1.1793
|3379
|2005.12.26 03:44
|s/l
|892
|1.00
|1.1848
|1.1848
|1.1793
|-50.00
|9819.54
|3380
|2005.12.26 04:06
|sell
|893
|1.00
|1.1838
|1.1843
|1.1788
|3381
|2005.12.26 04:06
|s/l
|893
|1.00
|1.1843
|1.1843
|1.1788
|-50.00
|9769.54
|3382
|2005.12.26 04:59
|sell
|894
|1.00
|1.1833
|1.1838
|1.1783
|3383
|2005.12.26 05:01
|s/l
|894
|1.00
|1.1838
|1.1838
|1.1783
|-50.00
|9719.54
|3384
|2005.12.26 23:51
|expiration
|895
|1.00
|1.1828
|1.1833
|1.1778
|3385
|2005.12.27 09:20
|buy stop
|896
|1.00
|1.1865
|1.1860
|1.1915
|3386
|2005.12.27 09:20
|buy stop
|897
|1.00
|1.1870
|1.1865
|1.1920
|3387
|2005.12.27 09:20
|buy stop
|898
|1.00
|1.1875
|1.1870
|1.1925
|3388
|2005.12.27 09:20
|buy stop
|899
|1.00
|1.1880
|1.1875
|1.1930
|3389
|2005.12.27 09:20
|buy stop
|900
|1.00
|1.1885
|1.1880
|1.1935
|3390
|2005.12.27 09:36
|buy
|896
|1.00
|1.1865
|1.1860
|1.1915
|3391
|2005.12.27 09:37
|s/l
|896
|1.00
|1.1860
|1.1860
|1.1915
|-50.00
|9669.54
|3392
|2005.12.27 09:46
|buy
|897
|1.00
|1.1870
|1.1865
|1.1920
|3393
|2005.12.27 09:46
|buy
|898
|1.00
|1.1875
|1.1870
|1.1925
|3394
|2005.12.27 09:46
|modify
|897
|1.00
|1.1870
|1.1871
|1.1920
|3395
|2005.12.27 09:48
|s/l
|897
|1.00
|1.1871
|1.1871
|1.1920
|10.00
|9679.54
|3396
|2005.12.27 09:50
|s/l
|898
|1.00
|1.1870
|1.1870
|1.1925
|-50.00
|9629.54
|3397
|2005.12.28 08:02
|buy
|899
|1.00
|1.1880
|1.1875
|1.1930
|3398
|2005.12.28 08:06
|s/l
|899
|1.00
|1.1875
|1.1875
|1.1930
|-50.00
|9579.54
|3399
|2005.12.28 08:10
|buy
|900
|1.00
|1.1885
|1.1880
|1.1935
|3400
|2005.12.28 08:12
|modify
|900
|1.00
|1.1885
|1.1886
|1.1935
|3401
|2005.12.28 08:12
|modify
|900
|1.00
|1.1885
|1.1889
|1.1935
|3402
|2005.12.28 08:12
|modify
|900
|1.00
|1.1885
|1.1892
|1.1935
|3403
|2005.12.28 08:12
|modify
|900
|1.00
|1.1885
|1.1895
|1.1935
|3404
|2005.12.28 08:12
|modify
|900
|1.00
|1.1885
|1.1897
|1.1935
|3405
|2005.12.28 08:12
|modify
|900
|1.00
|1.1885
|1.1900
|1.1935
|3406
|2005.12.28 08:12
|modify
|900
|1.00
|1.1885
|1.1906
|1.1935
|3407
|2005.12.28 08:12
|modify
|900
|1.00
|1.1885
|1.1908
|1.1935
|3408
|2005.12.28 08:13
|s/l
|900
|1.00
|1.1908
|1.1908
|1.1935
|230.00
|9809.54
|3409
|2005.12.28 18:04
|sell stop
|901
|1.00
|1.1841
|1.1846
|1.1791
|3410
|2005.12.28 18:04
|sell stop
|902
|1.00
|1.1836
|1.1841
|1.1786
|3411
|2005.12.28 18:04
|sell stop
|903
|1.00
|1.1831
|1.1836
|1.1781
|3412
|2005.12.28 18:04
|sell stop
|904
|1.00
|1.1826
|1.1831
|1.1776
|3413
|2005.12.28 18:08
|sell
|901
|1.00
|1.1841
|1.1846
|1.1791
|3414
|2005.12.28 18:08
|sell
|902
|1.00
|1.1836
|1.1841
|1.1786
|3415
|2005.12.28 18:09
|s/l
|902
|1.00
|1.1841
|1.1841
|1.1786
|-50.00
|9759.54
|3416
|2005.12.28 18:09
|modify
|901
|1.00
|1.1841
|1.1840
|1.1791
|3417
|2005.12.28 18:09
|sell
|903
|1.00
|1.1831
|1.1836
|1.1781
|3418
|2005.12.28 18:09
|modify
|901
|1.00
|1.1841
|1.1839
|1.1791
|3419
|2005.12.28 18:09
|modify
|901
|1.00
|1.1841
|1.1838
|1.1791
|3420
|2005.12.28 18:09
|modify
|901
|1.00
|1.1841
|1.1837
|1.1791
|3421
|2005.12.28 18:09
|modify
|901
|1.00
|1.1841
|1.1836
|1.1791
|3422
|2005.12.28 18:09
|modify
|901
|1.00
|1.1841
|1.1835
|1.1791
|3423
|2005.12.28 18:10
|s/l
|901
|1.00
|1.1835
|1.1835
|1.1791
|60.00
|9819.54
|3424
|2005.12.28 18:10
|s/l
|903
|1.00
|1.1836
|1.1836
|1.1781
|-50.00
|9769.54
|3425
|2005.12.28 20:01
|sell
|904
|1.00
|1.1826
|1.1831
|1.1776
|3426
|2005.12.28 20:06
|modify
|904
|1.00
|1.1826
|1.1824
|1.1776
|3427
|2005.12.28 20:10
|modify
|904
|1.00
|1.1826
|1.1823
|1.1776
|3428
|2005.12.28 20:10
|modify
|904
|1.00
|1.1826
|1.1822
|1.1776
|3429
|2005.12.28 20:11
|s/l
|904
|1.00
|1.1822
|1.1822
|1.1776
|40.00
|9809.54
|3430
|2005.12.29 08:21
|buy stop
|905
|1.00
|1.1878
|1.1873
|1.1928
|3431
|2005.12.29 08:21
|buy stop
|906
|1.00
|1.1893
|1.1888
|1.1943
|3432
|2005.12.29 08:22
|buy
|905
|1.00
|1.1878
|1.1873
|1.1928
|3433
|2005.12.29 08:24
|s/l
|905
|1.00
|1.1873
|1.1873
|1.1928
|-50.00
|9759.54
|3434
|2005.12.30 08:21
|expiration
|906
|1.00
|1.1893
|1.1888
|1.1943
|3435
|2005.12.30 10:11
|sell stop
|907
|1.00
|1.1831
|1.1836
|1.1781
|3436
|2005.12.30 10:11
|sell stop
|908
|1.00
|1.1816
|1.1821
|1.1766
|3437
|2005.12.30 10:27
|sell
|907
|1.00
|1.1831
|1.1836
|1.1781
|3438
|2005.12.30 10:45
|s/l
|907
|1.00
|1.1836
|1.1836
|1.1781
|-50.00
|9709.54
|3439
|2005.12.30 13:29
|sell
|908
|1.00
|1.1816
|1.1821
|1.1766
|3440
|2005.12.30 13:31
|modify
|908
|1.00
|1.1816
|1.1815
|1.1766
|3441
|2005.12.30 13:31
|modify
|908
|1.00
|1.1816
|1.1814
|1.1766
|3442
|2005.12.30 13:32
|modify
|908
|1.00
|1.1816
|1.1813
|1.1766
|3443
|2005.12.30 13:32
|modify
|908
|1.00
|1.1816
|1.1812
|1.1766
|3444
|2005.12.30 13:32
|modify
|908
|1.00
|1.1816
|1.1803
|1.1766
|3445
|2005.12.30 13:32
|modify
|908
|1.00
|1.1816
|1.1801
|1.1766
|3446
|2005.12.30 13:32
|modify
|908
|1.00
|1.1816
|1.1799
|1.1766
|3447
|2005.12.30 13:32
|modify
|908
|1.00
|1.1816
|1.1797
|1.1766
|3448
|2005.12.30 13:35
|s/l
|908
|1.00
|1.1797
|1.1797
|1.1766
|190.00
|9899.54
|3449
|2006.01.01 23:00
|buy stop
|909
|1.00
|1.1864
|1.1859
|1.1914
|3450
|2006.01.01 23:00
|buy stop
|910
|1.00
|1.1874
|1.1869
|1.1924
|3451
|2006.01.01 23:00
|buy stop
|911
|1.00
|1.1879
|1.1874
|1.1929
|3452
|2006.01.02 09:22
|buy
|909
|1.00
|1.1864
|1.1859
|1.1914
|3453
|2006.01.02 09:22
|s/l
|909
|1.00
|1.1859
|1.1859
|1.1914
|-50.00
|9849.54
|3454
|2006.01.02 23:00
|expiration
|910
|1.00
|1.1874
|1.1869
|1.1924
|3455
|2006.01.02 23:00
|expiration
|911
|1.00
|1.1879
|1.1874
|1.1929
|3456
|2006.01.03 03:00
|buy stop
|912
|1.00
|1.1846
|1.1841
|1.1896
|3457
|2006.01.03 03:00
|buy stop
|913
|1.00
|1.1851
|1.1846
|1.1901
|3458
|2006.01.03 03:00
|buy stop
|914
|1.00
|1.1856
|1.1851
|1.1906
|3459
|2006.01.03 03:00
|buy stop
|915
|1.00
|1.1861
|1.1856
|1.1911
|3460
|2006.01.03 03:00
|buy stop
|916
|1.00
|1.1866
|1.1861
|1.1916
|3461
|2006.01.03 03:00
|buy
|912
|1.00
|1.1846
|1.1841
|1.1896
|3462
|2006.01.03 03:00
|buy
|913
|1.00
|1.1851
|1.1846
|1.1901
|3463
|2006.01.03 03:00
|buy
|914
|1.00
|1.1856
|1.1851
|1.1906
|3464
|2006.01.03 03:00
|buy
|915
|1.00
|1.1861
|1.1856
|1.1911
|3465
|2006.01.03 03:00
|buy
|916
|1.00
|1.1866
|1.1861
|1.1916
|3466
|2006.01.03 03:01
|s/l
|916
|1.00
|1.1861
|1.1861
|1.1916
|-50.00
|9799.54
|3467
|2006.01.03 03:01
|modify
|912
|1.00
|1.1846
|1.1854
|1.1896
|3468
|2006.01.03 03:02
|modify
|913
|1.00
|1.1851
|1.1854
|1.1901
|3469
|2006.01.03 03:05
|modify
|912
|1.00
|1.1846
|1.1858
|1.1896
|3470
|2006.01.03 03:05
|modify
|913
|1.00
|1.1851
|1.1857
|1.1901
|3471
|2006.01.03 03:05
|modify
|913
|1.00
|1.1851
|1.1858
|1.1901
|3472
|2006.01.03 03:59
|modify
|912
|1.00
|1.1846
|1.1859
|1.1896
|3473
|2006.01.03 03:59
|modify
|914
|1.00
|1.1856
|1.1857
|1.1906
|3474
|2006.01.03 04:00
|modify
|914
|1.00
|1.1856
|1.1858
|1.1906
|3475
|2006.01.03 04:02
|modify
|912
|1.00
|1.1846
|1.1865
|1.1896
|3476
|2006.01.03 04:03
|modify
|912
|1.00
|1.1846
|1.1866
|1.1896
|3477
|2006.01.03 04:04
|modify
|912
|1.00
|1.1846
|1.1867
|1.1896
|3478
|2006.01.03 04:05
|modify
|913
|1.00
|1.1851
|1.1867
|1.1901
|3479
|2006.01.03 04:07
|modify
|914
|1.00
|1.1856
|1.1866
|1.1906
|3480
|2006.01.03 04:07
|modify
|915
|1.00
|1.1861
|1.1865
|1.1911
|3481
|2006.01.03 04:08
|modify
|914
|1.00
|1.1856
|1.1867
|1.1906
|3482
|2006.01.03 04:09
|modify
|915
|1.00
|1.1861
|1.1866
|1.1911
|3483
|2006.01.03 04:10
|modify
|912
|1.00
|1.1846
|1.1868
|1.1896
|3484
|2006.01.03 04:11
|modify
|913
|1.00
|1.1851
|1.1867
|1.1901
|3485
|2006.01.03 04:12
|modify
|915
|1.00
|1.1861
|1.1867
|1.1911
|3486
|2006.01.03 04:22
|modify
|912
|1.00
|1.1846
|1.1870
|1.1896
|3487
|2006.01.03 04:23
|modify
|913
|1.00
|1.1851
|1.1869
|1.1901
|3488
|2006.01.03 04:24
|modify
|914
|1.00
|1.1856
|1.1868
|1.1906
|3489
|2006.01.03 04:31
|modify
|915
|1.00
|1.1861
|1.1867
|1.1911
|3490
|2006.01.03 04:31
|modify
|915
|1.00
|1.1861
|1.1868
|1.1911
|3491
|2006.01.03 04:33
|modify
|914
|1.00
|1.1856
|1.1869
|1.1906
|3492
|2006.01.03 04:34
|modify
|913
|1.00
|1.1851
|1.1870
|1.1901
|3493
|2006.01.03 04:35
|modify
|914
|1.00
|1.1856
|1.1870
|1.1906
|3494
|2006.01.03 04:35
|modify
|915
|1.00
|1.1861
|1.1870
|1.1911
|3495
|2006.01.03 04:47
|s/l
|912
|1.00
|1.1870
|1.1870
|1.1896
|240.00
|10039.54
|3496
|2006.01.03 04:47
|s/l
|913
|1.00
|1.1870
|1.1870
|1.1901
|190.00
|10229.54
|3497
|2006.01.03 04:47
|s/l
|914
|1.00
|1.1870
|1.1870
|1.1906
|140.00
|10369.54
|3498
|2006.01.03 04:47
|s/l
|915
|1.00
|1.1870
|1.1870
|1.1911
|90.00
|10459.54
|3499
|2006.01.05 12:00
|sell stop
|917
|1.00
|1.2069
|1.2074
|1.2019
|3500
|2006.01.05 12:00
|sell stop
|918
|1.00
|1.2059
|1.2064
|1.2009
|3501
|2006.01.05 12:00
|sell stop
|919
|1.00
|1.2054
|1.2059
|1.2004
|3502
|2006.01.05 12:06
|sell
|917
|1.00
|1.2069
|1.2074
|1.2019
|3503
|2006.01.05 12:07
|s/l
|917
|1.00
|1.2074
|1.2074
|1.2019
|-50.00
|10409.54
|3504
|2006.01.06 12:00
|expiration
|918
|1.00
|1.2059
|1.2064
|1.2009
|3505
|2006.01.06 12:00
|expiration
|919
|1.00
|1.2054
|1.2059
|1.2004
|3506
|2006.01.06 13:05
|buy stop
|920
|1.00
|1.2108
|1.2103
|1.2158
|3507
|2006.01.06 13:05
|buy stop
|921
|1.00
|1.2113
|1.2108
|1.2163
|3508
|2006.01.06 13:05
|buy stop
|922
|1.00
|1.2118
|1.2113
|1.2168
|3509
|2006.01.06 13:05
|buy stop
|923
|1.00
|1.2123
|1.2118
|1.2173
|3510
|2006.01.06 14:30
|buy
|920
|1.00
|1.2108
|1.2103
|1.2158
|3511
|2006.01.06 14:30
|buy
|921
|1.00
|1.2113
|1.2108
|1.2163
|3512
|2006.01.06 14:30
|buy
|922
|1.00
|1.2118
|1.2113
|1.2168
|3513
|2006.01.06 14:30
|modify
|920
|1.00
|1.2108
|1.2110
|1.2158
|3514
|2006.01.06 14:30
|buy
|923
|1.00
|1.2123
|1.2118
|1.2173
|3515
|2006.01.06 14:30
|modify
|920
|1.00
|1.2108
|1.2117
|1.2158
|3516
|2006.01.06 14:30
|modify
|920
|1.00
|1.2108
|1.2129
|1.2158
|3517
|2006.01.06 14:30
|modify
|920
|1.00
|1.2108
|1.2134
|1.2158
|3518
|2006.01.06 14:30
|modify
|921
|1.00
|1.2113
|1.2132
|1.2163
|3519
|2006.01.06 14:30
|modify
|922
|1.00
|1.2118
|1.2131
|1.2168
|3520
|2006.01.06 14:30
|modify
|923
|1.00
|1.2123
|1.2130
|1.2173
|3521
|2006.01.06 14:30
|s/l
|920
|1.00
|1.2134
|1.2134
|1.2158
|260.00
|10669.54
|3522
|2006.01.06 14:30
|s/l
|921
|1.00
|1.2132
|1.2132
|1.2163
|190.00
|10859.54
|3523
|2006.01.06 14:30
|s/l
|922
|1.00
|1.2131
|1.2131
|1.2168
|130.00
|10989.54
|3524
|2006.01.06 14:30
|s/l
|923
|1.00
|1.2130
|1.2130
|1.2173
|70.00
|11059.54
|3525
|2006.01.06 14:36
|sell stop
|924
|1.00
|1.2083
|1.2088
|1.2033
|3526
|2006.01.06 14:36
|sell stop
|925
|1.00
|1.2078
|1.2083
|1.2028
|3527
|2006.01.06 14:36
|sell stop
|926
|1.00
|1.2073
|1.2078
|1.2023
|3528
|2006.01.06 14:36
|sell stop
|927
|1.00
|1.2068
|1.2073
|1.2018
|3529
|2006.01.06 14:36
|sell stop
|928
|1.00
|1.2063
|1.2068
|1.2013
|3530
|2006.01.08 23:00
|expiration
|924
|1.00
|1.2083
|1.2088
|1.2033
|3531
|2006.01.08 23:00
|expiration
|925
|1.00
|1.2078
|1.2083
|1.2028
|3532
|2006.01.08 23:00
|expiration
|926
|1.00
|1.2073
|1.2078
|1.2023
|3533
|2006.01.08 23:00
|expiration
|927
|1.00
|1.2068
|1.2073
|1.2018
|3534
|2006.01.08 23:00
|expiration
|928
|1.00
|1.2063
|1.2068
|1.2013
|3535
|2006.01.09 08:25
|sell stop
|929
|1.00
|1.2109
|1.2114
|1.2059
|3536
|2006.01.09 08:25
|sell stop
|930
|1.00
|1.2099
|1.2104
|1.2049
|3537
|2006.01.09 08:25
|sell stop
|931
|1.00
|1.2094
|1.2099
|1.2044
|3538
|2006.01.09 08:39
|sell
|929
|1.00
|1.2109
|1.2114
|1.2059
|3539
|2006.01.09 08:39
|s/l
|929
|1.00
|1.2114
|1.2114
|1.2059
|-50.00
|11009.54
|3540
|2006.01.09 09:35
|sell
|930
|1.00
|1.2099
|1.2104
|1.2049
|3541
|2006.01.09 09:37
|sell
|931
|1.00
|1.2094
|1.2099
|1.2044
|3542
|2006.01.09 09:39
|s/l
|931
|1.00
|1.2099
|1.2099
|1.2044
|-50.00
|10959.54
|3543
|2006.01.09 09:41
|modify
|930
|1.00
|1.2099
|1.2098
|1.2049
|3544
|2006.01.09 09:41
|modify
|930
|1.00
|1.2099
|1.2097
|1.2049
|3545
|2006.01.09 09:54
|modify
|930
|1.00
|1.2099
|1.2095
|1.2049
|3546
|2006.01.09 09:54
|modify
|930
|1.00
|1.2099
|1.2093
|1.2049
|3547
|2006.01.09 09:56
|modify
|930
|1.00
|1.2099
|1.2092
|1.2049
|3548
|2006.01.09 10:08
|modify
|930
|1.00
|1.2099
|1.2086
|1.2049
|3549
|2006.01.09 10:09
|modify
|930
|1.00
|1.2099
|1.2085
|1.2049
|3550
|2006.01.09 10:09
|modify
|930
|1.00
|1.2099
|1.2084
|1.2049
|3551
|2006.01.09 10:09
|modify
|930
|1.00
|1.2099
|1.2083
|1.2049
|3552
|2006.01.09 10:13
|modify
|930
|1.00
|1.2099
|1.2082
|1.2049
|3553
|2006.01.09 10:13
|modify
|930
|1.00
|1.2099
|1.2081
|1.2049
|3554
|2006.01.09 10:13
|modify
|930
|1.00
|1.2099
|1.2080
|1.2049
|3555
|2006.01.09 10:13
|modify
|930
|1.00
|1.2099
|1.2079
|1.2049
|3556
|2006.01.09 10:14
|modify
|930
|1.00
|1.2099
|1.2078
|1.2049
|3557
|2006.01.09 10:18
|modify
|930
|1.00
|1.2099
|1.2077
|1.2049
|3558
|2006.01.09 10:18
|modify
|930
|1.00
|1.2099
|1.2075
|1.2049
|3559
|2006.01.09 10:18
|modify
|930
|1.00
|1.2099
|1.2073
|1.2049
|3560
|2006.01.09 10:19
|modify
|930
|1.00
|1.2099
|1.2071
|1.2049
|3561
|2006.01.09 10:20
|s/l
|930
|1.00
|1.2071
|1.2071
|1.2049
|280.00
|11239.54
|3562
|2006.01.10 11:09
|buy stop
|932
|1.00
|1.2103
|1.2098
|1.2153
|3563
|2006.01.10 11:09
|buy stop
|933
|1.00
|1.2113
|1.2108
|1.2163
|3564
|2006.01.10 11:09
|buy stop
|934
|1.00
|1.2118
|1.2113
|1.2168
|3565
|2006.01.10 11:14
|buy
|932
|1.00
|1.2103
|1.2098
|1.2153
|3566
|2006.01.10 11:21
|s/l
|932
|1.00
|1.2098
|1.2098
|1.2153
|-50.00
|11189.54
|3567
|2006.01.11 11:09
|expiration
|933
|1.00
|1.2113
|1.2108
|1.2163
|3568
|2006.01.11 11:09
|expiration
|934
|1.00
|1.2118
|1.2113
|1.2168
|3569
|2006.01.11 12:40
|buy stop
|935
|1.00
|1.2089
|1.2084
|1.2139
|3570
|2006.01.11 12:40
|buy stop
|936
|1.00
|1.2094
|1.2089
|1.2144
|3571
|2006.01.11 12:40
|buy stop
|937
|1.00
|1.2099
|1.2094
|1.2149
|3572
|2006.01.11 12:40
|buy stop
|938
|1.00
|1.2104
|1.2099
|1.2154
|3573
|2006.01.11 13:20
|buy
|935
|1.00
|1.2089
|1.2084
|1.2139
|3574
|2006.01.11 13:21
|s/l
|935
|1.00
|1.2084
|1.2084
|1.2139
|-50.00
|11139.54
|3575
|2006.01.11 13:29
|buy
|936
|1.00
|1.2094
|1.2089
|1.2144
|3576
|2006.01.11 13:30
|s/l
|936
|1.00
|1.2089
|1.2089
|1.2144
|-50.00
|11089.54
|3577
|2006.01.11 13:34
|buy
|937
|1.00
|1.2099
|1.2094
|1.2149
|3578
|2006.01.11 13:34
|s/l
|937
|1.00
|1.2094
|1.2094
|1.2149
|-50.00
|11039.54
|3579
|2006.01.11 15:26
|buy
|938
|1.00
|1.2104
|1.2099
|1.2154
|3580
|2006.01.11 15:30
|s/l
|938
|1.00
|1.2099
|1.2099
|1.2154
|-50.00
|10989.54
|3581
|2006.01.12 14:15
|sell stop
|939
|1.00
|1.2105
|1.2110
|1.2055
|3582
|2006.01.12 14:15
|sell stop
|940
|1.00
|1.2100
|1.2105
|1.2050
|3583
|2006.01.12 14:15
|sell stop
|941
|1.00
|1.2095
|1.2100
|1.2045
|3584
|2006.01.12 14:15
|sell stop
|942
|1.00
|1.2090
|1.2095
|1.2040
|3585
|2006.01.12 14:15
|sell stop
|943
|1.00
|1.2085
|1.2090
|1.2035
|3586
|2006.01.12 14:30
|sell
|939
|1.00
|1.2105
|1.2110
|1.2055
|3587
|2006.01.12 14:30
|sell
|940
|1.00
|1.2100
|1.2105
|1.2050
|3588
|2006.01.12 14:30
|modify
|939
|1.00
|1.2105
|1.2104
|1.2055
|3589
|2006.01.12 14:31
|s/l
|939
|1.00
|1.2104
|1.2104
|1.2055
|10.00
|10999.54
|3590
|2006.01.12 14:31
|s/l
|940
|1.00
|1.2105
|1.2105
|1.2050
|-50.00
|10949.54
|3591
|2006.01.12 14:55
|sell
|941
|1.00
|1.2095
|1.2100
|1.2045
|3592
|2006.01.12 14:55
|sell
|942
|1.00
|1.2090
|1.2095
|1.2040
|3593
|2006.01.12 14:56
|modify
|941
|1.00
|1.2095
|1.2093
|1.2045
|3594
|2006.01.12 14:57
|s/l
|941
|1.00
|1.2093
|1.2093
|1.2045
|20.00
|10969.54
|3595
|2006.01.12 14:57
|s/l
|942
|1.00
|1.2095
|1.2095
|1.2040
|-50.00
|10919.54
|3596
|2006.01.12 14:59
|sell
|943
|1.00
|1.2085
|1.2090
|1.2035
|3597
|2006.01.12 15:00
|modify
|943
|1.00
|1.2085
|1.2084
|1.2035
|3598
|2006.01.12 15:00
|modify
|943
|1.00
|1.2085
|1.2083
|1.2035
|3599
|2006.01.12 15:01
|modify
|943
|1.00
|1.2085
|1.2081
|1.2035
|3600
|2006.01.12 15:01
|modify
|943
|1.00
|1.2085
|1.2080
|1.2035
|3601
|2006.01.12 15:01
|modify
|943
|1.00
|1.2085
|1.2079
|1.2035
|3602
|2006.01.12 15:01
|modify
|943
|1.00
|1.2085
|1.2078
|1.2035
|3603
|2006.01.12 15:01
|modify
|943
|1.00
|1.2085
|1.2077
|1.2035
|3604
|2006.01.12 15:01
|modify
|943
|1.00
|1.2085
|1.2075
|1.2035
|3605
|2006.01.12 15:02
|modify
|943
|1.00
|1.2085
|1.2066
|1.2035
|3606
|2006.01.12 15:02
|modify
|943
|1.00
|1.2085
|1.2065
|1.2035
|3607
|2006.01.12 15:03
|s/l
|943
|1.00
|1.2065
|1.2065
|1.2035
|200.00
|11119.54
|3608
|2006.01.13 09:00
|buy stop
|944
|1.00
|1.2085
|1.2080
|1.2135
|3609
|2006.01.13 09:00
|buy stop
|945
|1.00
|1.2095
|1.2090
|1.2145
|3610
|2006.01.13 09:00
|buy stop
|946
|1.00
|1.2100
|1.2095
|1.2150
|3611
|2006.01.13 14:40
|buy
|944
|1.00
|1.2085
|1.2080
|1.2135
|3612
|2006.01.13 14:41
|s/l
|944
|1.00
|1.2080
|1.2080
|1.2135
|-50.00
|11069.54
|3613
|2006.01.13 17:26
|buy
|945
|1.00
|1.2095
|1.2090
|1.2145
|3614
|2006.01.13 17:27
|s/l
|945
|1.00
|1.2090
|1.2090
|1.2145
|-50.00
|11019.54
|3615
|2006.01.13 17:30
|buy
|946
|1.00
|1.2100
|1.2095
|1.2150
|3616
|2006.01.13 17:42
|modify
|946
|1.00
|1.2100
|1.2101
|1.2150
|3617
|2006.01.13 17:42
|modify
|946
|1.00
|1.2100
|1.2105
|1.2150
|3618
|2006.01.13 17:43
|modify
|946
|1.00
|1.2100
|1.2107
|1.2150
|3619
|2006.01.13 17:49
|s/l
|946
|1.00
|1.2107
|1.2107
|1.2150
|70.00
|11089.54
|3620
|2006.01.16 14:14
|sell stop
|947
|1.00
|1.2102
|1.2107
|1.2052
|3621
|2006.01.16 14:14
|sell stop
|948
|1.00
|1.2097
|1.2102
|1.2047
|3622
|2006.01.16 14:14
|sell stop
|949
|1.00
|1.2092
|1.2097
|1.2042
|3623
|2006.01.16 14:14
|sell stop
|950
|1.00
|1.2087
|1.2092
|1.2037
|3624
|2006.01.17 01:54
|sell
|947
|1.00
|1.2102
|1.2107
|1.2052
|3625
|2006.01.17 01:56
|sell
|948
|1.00
|1.2097
|1.2102
|1.2047
|3626
|2006.01.17 01:56
|modify
|947
|1.00
|1.2102
|1.2101
|1.2052
|3627
|2006.01.17 01:56
|sell
|949
|1.00
|1.2092
|1.2097
|1.2042
|3628
|2006.01.17 01:56
|modify
|947
|1.00
|1.2102
|1.2099
|1.2052
|3629
|2006.01.17 01:56
|modify
|947
|1.00
|1.2102
|1.2097
|1.2052
|3630
|2006.01.17 01:56
|sell
|950
|1.00
|1.2087
|1.2092
|1.2037
|3631
|2006.01.17 01:57
|modify
|947
|1.00
|1.2102
|1.2095
|1.2052
|3632
|2006.01.17 01:57
|modify
|947
|1.00
|1.2102
|1.2086
|1.2052
|3633
|2006.01.17 01:58
|modify
|947
|1.00
|1.2102
|1.2085
|1.2052
|3634
|2006.01.17 01:58
|modify
|948
|1.00
|1.2097
|1.2086
|1.2047
|3635
|2006.01.17 01:58
|modify
|949
|1.00
|1.2092
|1.2087
|1.2042
|3636
|2006.01.17 01:59
|s/l
|947
|1.00
|1.2085
|1.2085
|1.2052
|170.00
|11259.54
|3637
|2006.01.17 01:59
|s/l
|948
|1.00
|1.2086
|1.2086
|1.2047
|110.00
|11369.54
|3638
|2006.01.17 02:02
|modify
|949
|1.00
|1.2092
|1.2086
|1.2042
|3639
|2006.01.17 02:02
|modify
|949
|1.00
|1.2092
|1.2085
|1.2042
|3640
|2006.01.17 02:02
|modify
|950
|1.00
|1.2087
|1.2086
|1.2037
|3641
|2006.01.17 02:03
|modify
|950
|1.00
|1.2087
|1.2085
|1.2037
|3642
|2006.01.17 02:03
|modify
|949
|1.00
|1.2092
|1.2084
|1.2042
|3643
|2006.01.17 02:05
|s/l
|949
|1.00
|1.2084
|1.2084
|1.2042
|80.00
|11449.54
|3644
|2006.01.17 02:06
|s/l
|950
|1.00
|1.2085
|1.2085
|1.2037
|20.00
|11469.54
|3645
|2006.01.17 07:30
|buy stop
|951
|1.00
|1.2131
|1.2126
|1.2181
|3646
|2006.01.17 07:30
|buy stop
|952
|1.00
|1.2136
|1.2131
|1.2186
|3647
|2006.01.17 07:30
|buy stop
|953
|1.00
|1.2141
|1.2136
|1.2191
|3648
|2006.01.17 07:30
|buy stop
|954
|1.00
|1.2146
|1.2141
|1.2196
|3649
|2006.01.17 07:30
|buy stop
|955
|1.00
|1.2151
|1.2146
|1.2201
|3650
|2006.01.17 07:52
|buy
|951
|1.00
|1.2131
|1.2126
|1.2181
|3651
|2006.01.17 07:54
|s/l
|951
|1.00
|1.2126
|1.2126
|1.2181
|-50.01
|11419.53
|3652
|2006.01.17 08:21
|buy
|952
|1.00
|1.2136
|1.2131
|1.2186
|3653
|2006.01.17 08:31
|s/l
|952
|1.00
|1.2131
|1.2131
|1.2186
|-50.01
|11369.52
|3654
|2006.01.17 09:01
|buy
|953
|1.00
|1.2141
|1.2136
|1.2191
|3655
|2006.01.17 09:10
|s/l
|953
|1.00
|1.2136
|1.2136
|1.2191
|-50.01
|11319.51
|3656
|2006.01.18 07:30
|expiration
|954
|1.00
|1.2146
|1.2141
|1.2196
|3657
|2006.01.18 07:30
|expiration
|955
|1.00
|1.2151
|1.2146
|1.2201
|3658
|2006.01.18 08:54
|buy stop
|956
|1.00
|1.2124
|1.2119
|1.2174
|3659
|2006.01.18 08:54
|buy stop
|957
|1.00
|1.2134
|1.2129
|1.2184
|3660
|2006.01.18 08:54
|buy stop
|958
|1.00
|1.2139
|1.2134
|1.2189
|3661
|2006.01.18 09:01
|buy
|956
|1.00
|1.2124
|1.2119
|1.2174
|3662
|2006.01.18 09:02
|buy
|957
|1.00
|1.2134
|1.2129
|1.2184
|3663
|2006.01.18 09:02
|modify
|956
|1.00
|1.2124
|1.2128
|1.2174
|3664
|2006.01.18 09:03
|s/l
|957
|1.00
|1.2129
|1.2129
|1.2184
|-50.00
|11269.51
|3665
|2006.01.18 09:04
|s/l
|956
|1.00
|1.2128
|1.2128
|1.2174
|40.00
|11309.51
|3666
|2006.01.18 09:48
|buy
|958
|1.00
|1.2139
|1.2134
|1.2189
|3667
|2006.01.18 09:50
|s/l
|958
|1.00
|1.2134
|1.2134
|1.2189
|-50.00
|11259.51
|3668
|2006.01.18 17:35
|sell stop
|959
|1.00
|1.2086
|1.2091
|1.2036
|3669
|2006.01.18 17:35
|sell stop
|960
|1.00
|1.2081
|1.2086
|1.2031
|3670
|2006.01.18 17:35
|sell stop
|961
|1.00
|1.2076
|1.2081
|1.2026
|3671
|2006.01.18 17:35
|sell stop
|962
|1.00
|1.2071
|1.2076
|1.2021
|3672
|2006.01.18 17:35
|sell stop
|963
|1.00
|1.2066
|1.2071
|1.2016
|3673
|2006.01.18 17:41
|sell
|959
|1.00
|1.2086
|1.2091
|1.2036
|3674
|2006.01.18 17:42
|sell
|960
|1.00
|1.2081
|1.2086
|1.2031
|3675
|2006.01.18 17:43
|s/l
|960
|1.00
|1.2086
|1.2086
|1.2031
|-50.00
|11209.51
|3676
|2006.01.18 17:44
|modify
|959
|1.00
|1.2086
|1.2085
|1.2036
|3677
|2006.01.18 17:44
|sell
|961
|1.00
|1.2076
|1.2081
|1.2026
|3678
|2006.01.18 17:44
|modify
|959
|1.00
|1.2086
|1.2084
|1.2036
|3679
|2006.01.18 17:44
|modify
|959
|1.00
|1.2086
|1.2083
|1.2036
|3680
|2006.01.18 17:45
|modify
|959
|1.00
|1.2086
|1.2082
|1.2036
|3681
|2006.01.18 17:45
|modify
|959
|1.00
|1.2086
|1.2081
|1.2036
|3682
|2006.01.18 17:45
|modify
|959
|1.00
|1.2086
|1.2080
|1.2036
|3683
|2006.01.18 17:46
|s/l
|959
|1.00
|1.2080
|1.2080
|1.2036
|60.00
|11269.51
|3684
|2006.01.18 17:46
|s/l
|961
|1.00
|1.2081
|1.2081
|1.2026
|-50.00
|11219.51
|3685
|2006.01.18 18:08
|sell
|962
|1.00
|1.2071
|1.2076
|1.2021
|3686
|2006.01.18 18:09
|s/l
|962
|1.00
|1.2076
|1.2076
|1.2021
|-50.00
|11169.51
|3687
|2006.01.19 09:35
|sell
|963
|1.00
|1.2066
|1.2071
|1.2016
|3688
|2006.01.19 09:37
|s/l
|963
|1.00
|1.2071
|1.2071
|1.2016
|-50.00
|11119.51
|3689
|2006.01.19 16:55
|buy stop
|964
|1.00
|1.2128
|1.2123
|1.2178
|3690
|2006.01.19 16:55
|buy stop
|965
|1.00
|1.2133
|1.2128
|1.2183
|3691
|2006.01.19 16:55
|buy stop
|966
|1.00
|1.2138
|1.2133
|1.2188
|3692
|2006.01.19 16:55
|buy stop
|967
|1.00
|1.2143
|1.2138
|1.2193
|3693
|2006.01.19 16:55
|buy stop
|968
|1.00
|1.2148
|1.2143
|1.2198
|3694
|2006.01.20 16:55
|expiration
|964
|1.00
|1.2128
|1.2123
|1.2178
|3695
|2006.01.20 16:55
|expiration
|965
|1.00
|1.2133
|1.2128
|1.2183
|3696
|2006.01.20 16:55
|expiration
|966
|1.00
|1.2138
|1.2133
|1.2188
|3697
|2006.01.20 16:55
|expiration
|967
|1.00
|1.2143
|1.2138
|1.2193
|3698
|2006.01.20 16:55
|expiration
|968
|1.00
|1.2148
|1.2143
|1.2198
|3699
|2006.01.24 12:40
|sell stop
|969
|1.00
|1.2253
|1.2258
|1.2203
|3700
|2006.01.24 12:40
|sell stop
|970
|1.00
|1.2238
|1.2243
|1.2188
|3701
|2006.01.25 01:16
|sell
|969
|1.00
|1.2253
|1.2258
|1.2203
|3702
|2006.01.25 01:16
|s/l
|969
|1.00
|1.2258
|1.2258
|1.2203
|-50.00
|11069.51
|3703
|2006.01.25 12:41
|expiration
|970
|1.00
|1.2238
|1.2243
|1.2188
|3704
|2006.01.25 15:00
|sell stop
|971
|1.00
|1.2257
|1.2262
|1.2207
|3705
|2006.01.25 15:00
|sell stop
|972
|1.00
|1.2242
|1.2247
|1.2192
|3706
|2006.01.25 15:51
|sell
|971
|1.00
|1.2257
|1.2262
|1.2207
|3707
|2006.01.25 15:51
|modify
|971
|1.00
|1.2257
|1.2256
|1.2207
|3708
|2006.01.25 15:52
|s/l
|971
|1.00
|1.2256
|1.2256
|1.2207
|10.00
|11079.51
|3709
|2006.01.25 16:50
|sell
|972
|1.00
|1.2242
|1.2247
|1.2192
|3710
|2006.01.25 16:51
|s/l
|972
|1.00
|1.2247
|1.2247
|1.2192
|-50.00
|11029.51
|3711
|2006.01.27 16:00
|buy stop
|973
|1.00
|1.2229
|1.2224
|1.2279
|3712
|2006.01.27 16:00
|buy stop
|974
|1.00
|1.2234
|1.2229
|1.2284
|3713
|2006.01.27 16:00
|buy stop
|975
|1.00
|1.2239
|1.2234
|1.2289
|3714
|2006.01.27 16:00
|buy stop
|976
|1.00
|1.2244
|1.2239
|1.2294
|3715
|2006.01.27 16:00
|buy stop
|977
|1.00
|1.2249
|1.2244
|1.2299
|3716
|2006.01.29 23:00
|expiration
|973
|1.00
|1.2229
|1.2224
|1.2279
|3717
|2006.01.29 23:00
|expiration
|974
|1.00
|1.2234
|1.2229
|1.2284
|3718
|2006.01.29 23:00
|expiration
|975
|1.00
|1.2239
|1.2234
|1.2289
|3719
|2006.01.29 23:00
|expiration
|976
|1.00
|1.2244
|1.2239
|1.2294
|3720
|2006.01.29 23:00
|expiration
|977
|1.00
|1.2249
|1.2244
|1.2299
|3721
|2006.01.31 05:00
|buy stop
|978
|1.00
|1.2109
|1.2104
|1.2159
|3722
|2006.01.31 05:00
|buy stop
|979
|1.00
|1.2114
|1.2109
|1.2164
|3723
|2006.01.31 05:00
|buy stop
|980
|1.00
|1.2119
|1.2114
|1.2169
|3724
|2006.01.31 05:00
|buy stop
|981
|1.00
|1.2124
|1.2119
|1.2174
|3725
|2006.01.31 05:00
|buy stop
|982
|1.00
|1.2129
|1.2124
|1.2179
|3726
|2006.01.31 08:55
|buy
|978
|1.00
|1.2109
|1.2104
|1.2159
|3727
|2006.01.31 08:55
|s/l
|978
|1.00
|1.2104
|1.2104
|1.2159
|-50.00
|10979.51
|3728
|2006.01.31 09:03
|buy
|979
|1.00
|1.2114
|1.2109
|1.2164
|3729
|2006.01.31 09:08
|s/l
|979
|1.00
|1.2109
|1.2109
|1.2164
|-50.00
|10929.51
|3730
|2006.01.31 13:11
|buy
|980
|1.00
|1.2119
|1.2114
|1.2169
|3731
|2006.01.31 13:11
|buy
|981
|1.00
|1.2124
|1.2119
|1.2174
|3732
|2006.01.31 13:12
|s/l
|981
|1.00
|1.2119
|1.2119
|1.2174
|-50.00
|10879.51
|3733
|2006.01.31 13:27
|modify
|980
|1.00
|1.2119
|1.2120
|1.2169
|3734
|2006.01.31 13:28
|buy
|982
|1.00
|1.2129
|1.2124
|1.2179
|3735
|2006.01.31 13:29
|modify
|980
|1.00
|1.2119
|1.2121
|1.2169
|3736
|2006.01.31 13:29
|modify
|980
|1.00
|1.2119
|1.2122
|1.2169
|3737
|2006.01.31 13:32
|s/l
|982
|1.00
|1.2124
|1.2124
|1.2179
|-50.00
|10829.51
|3738
|2006.01.31 13:34
|s/l
|980
|1.00
|1.2122
|1.2122
|1.2169
|30.00
|10859.51
|3739
|2006.02.01 10:08
|sell stop
|983
|1.00
|1.2123
|1.2128
|1.2073
|3740
|2006.02.01 10:08
|sell stop
|984
|1.00
|1.2118
|1.2123
|1.2068
|3741
|2006.02.01 10:08
|sell stop
|985
|1.00
|1.2113
|1.2118
|1.2063
|3742
|2006.02.01 10:08
|sell stop
|986
|1.00
|1.2108
|1.2113
|1.2058
|3743
|2006.02.01 10:08
|sell stop
|987
|1.00
|1.2103
|1.2108
|1.2053
|3744
|2006.02.01 10:22
|sell
|983
|1.00
|1.2123
|1.2128
|1.2073
|3745
|2006.02.01 10:37
|s/l
|983
|1.00
|1.2128
|1.2128
|1.2073
|-50.00
|10809.51
|3746
|2006.02.01 10:45
|sell
|984
|1.00
|1.2118
|1.2123
|1.2068
|3747
|2006.02.01 10:57
|s/l
|984
|1.00
|1.2123
|1.2123
|1.2068
|-50.00
|10759.51
|3748
|2006.02.01 11:47
|sell
|985
|1.00
|1.2113
|1.2118
|1.2063
|3749
|2006.02.01 11:50
|sell
|986
|1.00
|1.2108
|1.2113
|1.2058
|3750
|2006.02.01 11:51
|sell
|987
|1.00
|1.2103
|1.2108
|1.2053
|3751
|2006.02.01 11:51
|modify
|985
|1.00
|1.2113
|1.2109
|1.2063
|3752
|2006.02.01 11:53
|modify
|985
|1.00
|1.2113
|1.2108
|1.2063
|3753
|2006.02.01 11:55
|s/l
|985
|1.00
|1.2108
|1.2108
|1.2063
|50.00
|10809.51
|3754
|2006.02.01 11:55
|s/l
|987
|1.00
|1.2108
|1.2108
|1.2053
|-50.00
|10759.51
|3755
|2006.02.01 11:57
|s/l
|986
|1.00
|1.2113
|1.2113
|1.2058
|-50.00
|10709.51
|3756
|2006.02.02 16:29
|buy stop
|988
|1.00
|1.2107
|1.2102
|1.2157
|3757
|2006.02.02 16:29
|buy stop
|989
|1.00
|1.2112
|1.2107
|1.2162
|3758
|2006.02.02 16:29
|buy stop
|990
|1.00
|1.2117
|1.2112
|1.2167
|3759
|2006.02.02 16:29
|buy stop
|991
|1.00
|1.2122
|1.2117
|1.2172
|3760
|2006.02.03 02:11
|buy
|988
|1.00
|1.2107
|1.2102
|1.2157
|3761
|2006.02.03 02:11
|buy
|989
|1.00
|1.2112
|1.2107
|1.2162
|3762
|2006.02.03 02:12
|s/l
|989
|1.00
|1.2107
|1.2107
|1.2162
|-50.00
|10659.51
|3763
|2006.02.03 02:13
|s/l
|988
|1.00
|1.2102
|1.2102
|1.2157
|-50.00
|10609.51
|3764
|2006.02.03 16:29
|expiration
|990
|1.00
|1.2117
|1.2112
|1.2167
|3765
|2006.02.03 16:29
|expiration
|991
|1.00
|1.2122
|1.2117
|1.2172
|3766
|2006.02.07 08:50
|buy stop
|992
|1.00
|1.2000
|1.1995
|1.2050
|3767
|2006.02.07 08:50
|buy stop
|993
|1.00
|1.2015
|1.2010
|1.2065
|3768
|2006.02.07 09:09
|buy
|992
|1.00
|1.2000
|1.1995
|1.2050
|3769
|2006.02.07 09:09
|s/l
|992
|1.00
|1.1995
|1.1995
|1.2050
|-50.00
|10559.51
|3770
|2006.02.07 10:41
|buy
|993
|1.00
|1.2015
|1.2010
|1.2065
|3771
|2006.02.07 10:41
|s/l
|993
|1.00
|1.2010
|1.2010
|1.2065
|-50.00
|10509.51
|3772
|2006.02.07 13:03
|sell stop
|994
|1.00
|1.1963
|1.1968
|1.1913
|3773
|2006.02.07 13:03
|sell stop
|995
|1.00
|1.1958
|1.1963
|1.1908
|3774
|2006.02.07 13:03
|sell stop
|996
|1.00
|1.1953
|1.1958
|1.1903
|3775
|2006.02.07 13:03
|sell stop
|997
|1.00
|1.1948
|1.1953
|1.1898
|3776
|2006.02.07 13:22
|sell
|994
|1.00
|1.1963
|1.1968
|1.1913
|3777
|2006.02.07 13:22
|s/l
|994
|1.00
|1.1968
|1.1968
|1.1913
|-50.00
|10459.51
|3778
|2006.02.07 16:39
|sell
|995
|1.00
|1.1958
|1.1963
|1.1908
|3779
|2006.02.07 16:41
|sell
|996
|1.00
|1.1953
|1.1958
|1.1903
|3780
|2006.02.07 16:42
|s/l
|996
|1.00
|1.1958
|1.1958
|1.1903
|-50.00
|10409.51
|3781
|2006.02.07 16:50
|s/l
|995
|1.00
|1.1963
|1.1963
|1.1908
|-50.00
|10359.51
|3782
|2006.02.07 17:01
|sell
|997
|1.00
|1.1948
|1.1953
|1.1898
|3783
|2006.02.07 17:03
|s/l
|997
|1.00
|1.1953
|1.1953
|1.1898
|-50.00
|10309.51
|3784
|2006.02.07 23:00
|buy stop
|998
|1.00
|1.1988
|1.1983
|1.2038
|3785
|2006.02.07 23:00
|buy stop
|999
|1.00
|1.1993
|1.1988
|1.2043
|3786
|2006.02.07 23:00
|buy stop
|1000
|1.00
|1.1998
|1.1993
|1.2048
|3787
|2006.02.07 23:00
|buy stop
|1001
|1.00
|1.2003
|1.1998
|1.2053
|3788
|2006.02.07 23:00
|buy stop
|1002
|1.00
|1.2008
|1.2003
|1.2058
|3789
|2006.02.07 23:05
|buy
|998
|1.00
|1.1988
|1.1983
|1.2038
|3790
|2006.02.07 23:07
|s/l
|998
|1.00
|1.1983
|1.1983
|1.2038
|-50.00
|10259.51
|3791
|2006.02.07 23:15
|buy
|999
|1.00
|1.1993
|1.1988
|1.2043
|3792
|2006.02.07 23:30
|s/l
|999
|1.00
|1.1988
|1.1988
|1.2043
|-50.00
|10209.51
|3793
|2006.02.08 23:00
|expiration
|1000
|1.00
|1.1998
|1.1993
|1.2048
|3794
|2006.02.08 23:00
|expiration
|1001
|1.00
|1.2003
|1.1998
|1.2053
|3795
|2006.02.08 23:00
|expiration
|1002
|1.00
|1.2008
|1.2003
|1.2058
|3796
|2006.02.09 01:02
|buy stop
|1003
|1.00
|1.1972
|1.1967
|1.2022
|3797
|2006.02.09 01:02
|buy stop
|1004
|1.00
|1.1977
|1.1972
|1.2027
|3798
|2006.02.09 01:02
|buy stop
|1005
|1.00
|1.1982
|1.1977
|1.2032
|3799
|2006.02.09 01:02
|buy stop
|1006
|1.00
|1.1987
|1.1982
|1.2037
|3800
|2006.02.09 01:02
|buy stop
|1007
|1.00
|1.1992
|1.1987
|1.2042
|3801
|2006.02.09 01:41
|buy
|1003
|1.00
|1.1972
|1.1967
|1.2022
|3802
|2006.02.09 01:51
|buy
|1004
|1.00
|1.1977
|1.1972
|1.2027
|3803
|2006.02.09 01:52
|modify
|1003
|1.00
|1.1972
|1.1973
|1.2022
|3804
|2006.02.09 01:52
|buy
|1005
|1.00
|1.1982
|1.1977
|1.2032
|3805
|2006.02.09 01:52
|modify
|1003
|1.00
|1.1972
|1.1974
|1.2022
|3806
|2006.02.09 01:52
|s/l
|1005
|1.00
|1.1977
|1.1977
|1.2032
|-50.00
|10159.51
|3807
|2006.02.09 01:53
|modify
|1003
|1.00
|1.1972
|1.1976
|1.2022
|3808
|2006.02.09 01:53
|modify
|1003
|1.00
|1.1972
|1.1977
|1.2022
|3809
|2006.02.09 01:54
|s/l
|1003
|1.00
|1.1977
|1.1977
|1.2022
|50.00
|10209.51
|3810
|2006.02.09 01:58
|modify
|1004
|1.00
|1.1977
|1.1978
|1.2027
|3811
|2006.02.09 01:58
|modify
|1004
|1.00
|1.1977
|1.1979
|1.2027
|3812
|2006.02.09 01:58
|buy
|1006
|1.00
|1.1987
|1.1982
|1.2037
|3813
|2006.02.09 01:58
|modify
|1004
|1.00
|1.1977
|1.1980
|1.2027
|3814
|2006.02.09 02:00
|buy
|1007
|1.00
|1.1992
|1.1987
|1.2042
|3815
|2006.02.09 02:00
|modify
|1004
|1.00
|1.1977
|1.1986
|1.2027
|3816
|2006.02.09 02:01
|modify
|1004
|1.00
|1.1977
|1.1987
|1.2027
|3817
|2006.02.09 02:03
|s/l
|1004
|1.00
|1.1987
|1.1987
|1.2027
|100.00
|10309.51
|3818
|2006.02.09 02:04
|s/l
|1007
|1.00
|1.1987
|1.1987
|1.2042
|-50.00
|10259.51
|3819
|2006.02.09 02:04
|s/l
|1006
|1.00
|1.1982
|1.1982
|1.2037
|-50.00
|10209.51
|3820
|2006.02.09 16:04
|sell stop
|1008
|1.00
|1.1955
|1.1960
|1.1905
|3821
|2006.02.09 16:04
|sell stop
|1009
|1.00
|1.1940
|1.1945
|1.1890
|3822
|2006.02.09 16:06
|sell
|1008
|1.00
|1.1955
|1.1960
|1.1905
|3823
|2006.02.09 16:06
|modify
|1008
|1.00
|1.1955
|1.1954
|1.1905
|3824
|2006.02.09 16:07
|s/l
|1008
|1.00
|1.1954
|1.1954
|1.1905
|10.00
|10219.51
|3825
|2006.02.10 16:04
|expiration
|1009
|1.00
|1.1940
|1.1945
|1.1890
|3826
|2006.02.10 16:31
|sell stop
|1010
|1.00
|1.1935
|1.1940
|1.1885
|3827
|2006.02.10 16:31
|sell stop
|1011
|1.00
|1.1920
|1.1925
|1.1870
|3828
|2006.02.10 16:32
|sell
|1010
|1.00
|1.1935
|1.1940
|1.1885
|3829
|2006.02.10 16:33
|s/l
|1010
|1.00
|1.1940
|1.1940
|1.1885
|-50.00
|10169.51
|3830
|2006.02.10 16:53
|sell
|1011
|1.00
|1.1920
|1.1925
|1.1870
|3831
|2006.02.10 16:54
|modify
|1011
|1.00
|1.1920
|1.1918
|1.1870
|3832
|2006.02.10 16:54
|modify
|1011
|1.00
|1.1920
|1.1915
|1.1870
|3833
|2006.02.10 16:55
|modify
|1011
|1.00
|1.1920
|1.1914
|1.1870
|3834
|2006.02.10 17:00
|s/l
|1011
|1.00
|1.1914
|1.1914
|1.1870
|60.00
|10229.51
|3835
|2006.02.13 20:35
|buy stop
|1012
|1.00
|1.1925
|1.1920
|1.1975
|3836
|2006.02.13 20:35
|buy stop
|1013
|1.00
|1.1935
|1.1930
|1.1985
|3837
|2006.02.13 20:35
|buy stop
|1014
|1.00
|1.1940
|1.1935
|1.1990
|3838
|2006.02.14 07:15
|buy
|1012
|1.00
|1.1925
|1.1920
|1.1975
|3839
|2006.02.14 07:16
|s/l
|1012
|1.00
|1.1920
|1.1920
|1.1975
|-50.00
|10179.51
|3840
|2006.02.14 20:35
|expiration
|1013
|1.00
|1.1935
|1.1930
|1.1985
|3841
|2006.02.14 20:35
|expiration
|1014
|1.00
|1.1940
|1.1935
|1.1990
|3842
|2006.02.14 20:37
|buy stop
|1015
|1.00
|1.1920
|1.1915
|1.1970
|3843
|2006.02.14 20:37
|buy stop
|1016
|1.00
|1.1935
|1.1930
|1.1985
|3844
|2006.02.14 21:48
|buy
|1015
|1.00
|1.1920
|1.1915
|1.1970
|3845
|2006.02.14 21:53
|s/l
|1015
|1.00
|1.1915
|1.1915
|1.1970
|-50.00
|10129.51
|3846
|2006.02.15 15:00
|buy
|1016
|1.00
|1.1935
|1.1930
|1.1985
|3847
|2006.02.15 15:00
|s/l
|1016
|1.00
|1.1930
|1.1930
|1.1985
|-50.00
|10079.51
|3848
|2006.02.15 16:36
|sell stop
|1017
|1.00
|1.1888
|1.1893
|1.1838
|3849
|2006.02.15 16:36
|sell stop
|1018
|1.00
|1.1878
|1.1883
|1.1828
|3850
|2006.02.15 16:36
|sell stop
|1019
|1.00
|1.1873
|1.1878
|1.1823
|3851
|2006.02.15 16:44
|sell
|1017
|1.00
|1.1888
|1.1893
|1.1838
|3852
|2006.02.15 16:45
|s/l
|1017
|1.00
|1.1893
|1.1893
|1.1838
|-50.00
|10029.51
|3853
|2006.02.15 17:49
|sell
|1018
|1.00
|1.1878
|1.1883
|1.1828
|3854
|2006.02.15 17:51
|sell
|1019
|1.00
|1.1873
|1.1878
|1.1823
|3855
|2006.02.15 17:52
|s/l
|1019
|1.00
|1.1878
|1.1878
|1.1823
|-50.00
|9979.51
|3856
|2006.02.15 17:58
|s/l
|1018
|1.00
|1.1883
|1.1883
|1.1828
|-50.00
|9929.51
|3857
|2006.02.16 17:06
|buy stop
|1020
|1.00
|1.1905
|1.1900
|1.1955
|3858
|2006.02.16 17:06
|buy stop
|1021
|1.00
|1.1915
|1.1910
|1.1965
|3859
|2006.02.16 17:06
|buy stop
|1022
|1.00
|1.1920
|1.1915
|1.1970
|3860
|2006.02.16 22:24
|buy
|1020
|1.00
|1.1905
|1.1900
|1.1955
|3861
|2006.02.16 22:25
|s/l
|1020
|1.00
|1.1900
|1.1900
|1.1955
|-50.00
|9879.51
|3862
|2006.02.17 00:50
|buy
|1021
|1.00
|1.1915
|1.1910
|1.1965
|3863
|2006.02.17 00:51
|s/l
|1021
|1.00
|1.1910
|1.1910
|1.1965
|-50.00
|9829.51
|3864
|2006.02.17 16:13
|buy
|1022
|1.00
|1.1920
|1.1915
|1.1970
|3865
|2006.02.17 16:15
|s/l
|1022
|1.00
|1.1915
|1.1915
|1.1970
|-50.00
|9779.51
|3866
|2006.02.17 16:15
|buy stop
|1023
|1.00
|1.1928
|1.1923
|1.1978
|3867
|2006.02.17 16:15
|buy stop
|1024
|1.00
|1.1933
|1.1928
|1.1983
|3868
|2006.02.17 16:15
|buy stop
|1025
|1.00
|1.1938
|1.1933
|1.1988
|3869
|2006.02.17 16:15
|buy stop
|1026
|1.00
|1.1943
|1.1938
|1.1993
|3870
|2006.02.17 16:20
|buy
|1023
|1.00
|1.1928
|1.1923
|1.1978
|3871
|2006.02.17 16:21
|buy
|1024
|1.00
|1.1933
|1.1928
|1.1983
|3872
|2006.02.17 16:21
|s/l
|1024
|1.00
|1.1928
|1.1928
|1.1983
|-50.00
|9729.51
|3873
|2006.02.17 16:23
|s/l
|1023
|1.00
|1.1923
|1.1923
|1.1978
|-50.00
|9679.51
|3874
|2006.02.17 16:31
|buy
|1025
|1.00
|1.1938
|1.1933
|1.1988
|3875
|2006.02.17 16:34
|s/l
|1025
|1.00
|1.1933
|1.1933
|1.1988
|-50.00
|9629.51
|3876
|2006.02.17 16:36
|buy
|1026
|1.00
|1.1943
|1.1938
|1.1993
|3877
|2006.02.17 16:37
|s/l
|1026
|1.00
|1.1938
|1.1938
|1.1993
|-50.00
|9579.51
|3878
|2006.02.17 16:37
|buy stop
|1027
|1.00
|1.1946
|1.1941
|1.1996
|3879
|2006.02.17 16:37
|buy stop
|1028
|1.00
|1.1951
|1.1946
|1.2001
|3880
|2006.02.17 16:37
|buy stop
|1029
|1.00
|1.1956
|1.1951
|1.2006
|3881
|2006.02.17 16:37
|buy stop
|1030
|1.00
|1.1961
|1.1956
|1.2011
|3882
|2006.02.17 16:37
|buy stop
|1031
|1.00
|1.1966
|1.1961
|1.2016
|3883
|2006.02.19 23:00
|expiration
|1027
|1.00
|1.1946
|1.1941
|1.1996
|3884
|2006.02.19 23:00
|expiration
|1028
|1.00
|1.1951
|1.1946
|1.2001
|3885
|2006.02.19 23:00
|expiration
|1029
|1.00
|1.1956
|1.1951
|1.2006
|3886
|2006.02.19 23:00
|expiration
|1030
|1.00
|1.1961
|1.1956
|1.2011
|3887
|2006.02.19 23:00
|expiration
|1031
|1.00
|1.1966
|1.1961
|1.2016
|3888
|2006.02.21 00:00
|sell stop
|1032
|1.00
|1.1924
|1.1929
|1.1874
|3889
|2006.02.21 00:00
|sell stop
|1033
|1.00
|1.1919
|1.1924
|1.1869
|3890
|2006.02.21 00:00
|sell stop
|1034
|1.00
|1.1914
|1.1919
|1.1864
|3891
|2006.02.21 00:00
|sell stop
|1035
|1.00
|1.1909
|1.1914
|1.1859
|3892
|2006.02.21 00:18
|sell
|1032
|1.00
|1.1924
|1.1929
|1.1874
|3893
|2006.02.21 00:19
|s/l
|1032
|1.00
|1.1929
|1.1929
|1.1874
|-50.00
|9529.51
|3894
|2006.02.21 03:39
|sell
|1033
|1.00
|1.1919
|1.1924
|1.1869
|3895
|2006.02.21 03:42
|s/l
|1033
|1.00
|1.1924
|1.1924
|1.1869
|-50.00
|9479.51
|3896
|2006.02.21 04:13
|sell
|1034
|1.00
|1.1914
|1.1919
|1.1864
|3897
|2006.02.21 04:14
|s/l
|1034
|1.00
|1.1919
|1.1919
|1.1864
|-50.00
|9429.51
|3898
|2006.02.21 08:28
|sell
|1035
|1.00
|1.1909
|1.1914
|1.1859
|3899
|2006.02.21 08:29
|s/l
|1035
|1.00
|1.1914
|1.1914
|1.1859
|-50.00
|9379.51
|3900
|2006.02.21 20:27
|buy stop
|1036
|1.00
|1.1941
|1.1936
|1.1991
|3901
|2006.02.21 20:27
|buy stop
|1037
|1.00
|1.1951
|1.1946
|1.2001
|3902
|2006.02.21 20:27
|buy stop
|1038
|1.00
|1.1956
|1.1951
|1.2006
|3903
|2006.02.22 20:27
|expiration
|1036
|1.00
|1.1941
|1.1936
|1.1991
|3904
|2006.02.22 20:27
|expiration
|1037
|1.00
|1.1951
|1.1946
|1.2001
|3905
|2006.02.22 20:27
|expiration
|1038
|1.00
|1.1956
|1.1951
|1.2006
|3906
|2006.02.22 22:02
|buy stop
|1039
|1.00
|1.1912
|1.1907
|1.1962
|3907
|2006.02.22 22:02
|buy stop
|1040
|1.00
|1.1917
|1.1912
|1.1967
|3908
|2006.02.22 22:02
|buy stop
|1041
|1.00
|1.1922
|1.1917
|1.1972
|3909
|2006.02.22 22:02
|buy stop
|1042
|1.00
|1.1927
|1.1922
|1.1977
|3910
|2006.02.22 22:02
|buy stop
|1043
|1.00
|1.1932
|1.1927
|1.1982
|3911
|2006.02.22 22:14
|buy
|1039
|1.00
|1.1912
|1.1907
|1.1962
|3912
|2006.02.23 00:18
|buy
|1040
|1.00
|1.1917
|1.1912
|1.1967
|3913
|2006.02.23 00:41
|s/l
|1040
|1.00
|1.1912
|1.1912
|1.1967
|-50.00
|9329.51
|3914
|2006.02.23 01:11
|s/l
|1039
|1.00
|1.1907
|1.1907
|1.1962
|-59.77
|9269.74
|3915
|2006.02.23 10:10
|buy
|1041
|1.00
|1.1922
|1.1917
|1.1972
|3916
|2006.02.23 10:11
|buy
|1042
|1.00
|1.1927
|1.1922
|1.1977
|3917
|2006.02.23 10:12
|buy
|1043
|1.00
|1.1932
|1.1927
|1.1982
|3918
|2006.02.23 10:12
|modify
|1041
|1.00
|1.1922
|1.1926
|1.1972
|3919
|2006.02.23 10:13
|s/l
|1041
|1.00
|1.1926
|1.1926
|1.1972
|40.00
|9309.74
|3920
|2006.02.23 10:13
|s/l
|1043
|1.00
|1.1927
|1.1927
|1.1982
|-50.00
|9259.74
|3921
|2006.02.23 10:15
|modify
|1042
|1.00
|1.1927
|1.1928
|1.1977
|3922
|2006.02.23 10:15
|modify
|1042
|1.00
|1.1927
|1.1929
|1.1977
|3923
|2006.02.23 10:15
|modify
|1042
|1.00
|1.1927
|1.1930
|1.1977
|3924
|2006.02.23 10:15
|modify
|1042
|1.00
|1.1927
|1.1931
|1.1977
|3925
|2006.02.23 10:15
|modify
|1042
|1.00
|1.1927
|1.1932
|1.1977
|3926
|2006.02.23 10:16
|modify
|1042
|1.00
|1.1927
|1.1933
|1.1977
|3927
|2006.02.23 10:17
|s/l
|1042
|1.00
|1.1933
|1.1933
|1.1977
|60.00
|9319.74
|3928
|2006.02.23 21:17
|sell stop
|1044
|1.00
|1.1905
|1.1910
|1.1855
|3929
|2006.02.23 21:17
|sell stop
|1045
|1.00
|1.1900
|1.1905
|1.1850
|3930
|2006.02.23 21:17
|sell stop
|1046
|1.00
|1.1895
|1.1900
|1.1845
|3931
|2006.02.23 21:17
|sell stop
|1047
|1.00
|1.1890
|1.1895
|1.1840
|3932
|2006.02.24 09:06
|sell
|1044
|1.00
|1.1905
|1.1910
|1.1855
|3933
|2006.02.24 09:08
|sell
|1045
|1.00
|1.1900
|1.1905
|1.1850
|3934
|2006.02.24 09:08
|s/l
|1045
|1.00
|1.1905
|1.1905
|1.1850
|-50.00
|9269.74
|3935
|2006.02.24 09:14
|sell
|1046
|1.00
|1.1895
|1.1900
|1.1845
|3936
|2006.02.24 09:14
|modify
|1044
|1.00
|1.1905
|1.1903
|1.1855
|3937
|2006.02.24 09:14
|modify
|1044
|1.00
|1.1905
|1.1902
|1.1855
|3938
|2006.02.24 09:14
|modify
|1044
|1.00
|1.1905
|1.1901
|1.1855
|3939
|2006.02.24 09:14
|s/l
|1046
|1.00
|1.1900
|1.1900
|1.1845
|-50.00
|9219.74
|3940
|2006.02.24 09:14
|s/l
|1044
|1.00
|1.1901
|1.1901
|1.1855
|40.00
|9259.74
|3941
|2006.02.24 09:28
|sell
|1047
|1.00
|1.1890
|1.1895
|1.1840
|3942
|2006.02.24 09:29
|s/l
|1047
|1.00
|1.1895
|1.1895
|1.1840
|-50.00
|9209.74
|3943
|2006.02.28 05:00
|buy stop
|1048
|1.00
|1.1869
|1.1864
|1.1919
|3944
|2006.02.28 05:00
|buy stop
|1049
|1.00
|1.1874
|1.1869
|1.1924
|3945
|2006.02.28 05:00
|buy stop
|1050
|1.00
|1.1879
|1.1874
|1.1929
|3946
|2006.02.28 05:00
|buy stop
|1051
|1.00
|1.1884
|1.1879
|1.1934
|3947
|2006.02.28 05:00
|buy stop
|1052
|1.00
|1.1889
|1.1884
|1.1939
|3948
|2006.02.28 07:11
|buy
|1048
|1.00
|1.1869
|1.1864
|1.1919
|3949
|2006.02.28 07:11
|s/l
|1048
|1.00
|1.1864
|1.1864
|1.1919
|-50.00
|9159.74
|3950
|2006.02.28 10:15
|buy
|1049
|1.00
|1.1874
|1.1869
|1.1924
|3951
|2006.02.28 10:27
|buy
|1050
|1.00
|1.1879
|1.1874
|1.1929
|3952
|2006.02.28 10:31
|s/l
|1050
|1.00
|1.1874
|1.1874
|1.1929
|-50.00
|9109.74
|3953
|2006.02.28 11:13
|modify
|1049
|1.00
|1.1874
|1.1875
|1.1924
|3954
|2006.02.28 11:14
|buy
|1051
|1.00
|1.1884
|1.1879
|1.1934
|3955
|2006.02.28 11:14
|modify
|1049
|1.00
|1.1874
|1.1876
|1.1924
|3956
|2006.02.28 11:15
|s/l
|1051
|1.00
|1.1879
|1.1879
|1.1934
|-50.00
|9059.74
|3957
|2006.02.28 11:17
|s/l
|1049
|1.00
|1.1876
|1.1876
|1.1924
|20.00
|9079.74
|3958
|2006.02.28 11:38
|buy
|1052
|1.00
|1.1889
|1.1884
|1.1939
|3959
|2006.02.28 11:38
|s/l
|1052
|1.00
|1.1884
|1.1884
|1.1939
|-50.00
|9029.74
|3960
|2006.03.01 17:52
|sell stop
|1053
|1.00
|1.1892
|1.1897
|1.1842
|3961
|2006.03.01 17:52
|sell stop
|1054
|1.00
|1.1877
|1.1882
|1.1827
|3962
|2006.03.01 18:00
|sell
|1053
|1.00
|1.1892
|1.1897
|1.1842
|3963
|2006.03.01 18:02
|s/l
|1053
|1.00
|1.1897
|1.1897
|1.1842
|-50.00
|8979.74
|3964
|2006.03.02 17:52
|expiration
|1054
|1.00
|1.1877
|1.1882
|1.1827
|3965
|2006.03.06 11:53
|sell stop
|1055
|1.00
|1.2024
|1.2029
|1.1974
|3966
|2006.03.06 11:53
|sell stop
|1056
|1.00
|1.2019
|1.2024
|1.1969
|3967
|2006.03.06 11:53
|sell stop
|1057
|1.00
|1.2014
|1.2019
|1.1964
|3968
|2006.03.06 11:53
|sell stop
|1058
|1.00
|1.2009
|1.2014
|1.1959
|3969
|2006.03.06 11:53
|sell stop
|1059
|1.00
|1.2004
|1.2009
|1.1954
|3970
|2006.03.06 13:32
|sell
|1055
|1.00
|1.2024
|1.2029
|1.1974
|3971
|2006.03.06 13:40
|sell
|1056
|1.00
|1.2019
|1.2024
|1.1969
|3972
|2006.03.06 13:42
|modify
|1055
|1.00
|1.2024
|1.2023
|1.1974
|3973
|2006.03.06 13:54
|s/l
|1055
|1.00
|1.2023
|1.2023
|1.1974
|10.00
|8989.74
|3974
|2006.03.06 13:58
|s/l
|1056
|1.00
|1.2024
|1.2024
|1.1969
|-50.00
|8939.74
|3975
|2006.03.06 14:31
|sell
|1057
|1.00
|1.2014
|1.2019
|1.1964
|3976
|2006.03.06 14:32
|s/l
|1057
|1.00
|1.2019
|1.2019
|1.1964
|-50.00
|8889.74
|3977
|2006.03.06 14:38
|sell
|1058
|1.00
|1.2009
|1.2014
|1.1959
|3978
|2006.03.06 14:39
|s/l
|1058
|1.00
|1.2014
|1.2014
|1.1959
|-50.00
|8839.74
|3979
|2006.03.06 17:23
|sell
|1059
|1.00
|1.2004
|1.2009
|1.1954
|3980
|2006.03.06 17:34
|s/l
|1059
|1.00
|1.2009
|1.2009
|1.1954
|-50.00
|8789.74
|3981
|2006.03.08 09:00
|buy stop
|1060
|1.00
|1.1930
|1.1925
|1.1980
|3982
|2006.03.08 09:00
|buy stop
|1061
|1.00
|1.1935
|1.1930
|1.1985
|3983
|2006.03.08 09:00
|buy stop
|1062
|1.00
|1.1940
|1.1935
|1.1990
|3984
|2006.03.08 09:00
|buy stop
|1063
|1.00
|1.1945
|1.1940
|1.1995
|3985
|2006.03.08 10:52
|buy
|1060
|1.00
|1.1930
|1.1925
|1.1980
|3986
|2006.03.08 10:53
|s/l
|1060
|1.00
|1.1925
|1.1925
|1.1980
|-50.00
|8739.74
|3987
|2006.03.08 11:04
|buy
|1061
|1.00
|1.1935
|1.1930
|1.1985
|3988
|2006.03.08 11:06
|buy
|1062
|1.00
|1.1940
|1.1935
|1.1990
|3989
|2006.03.08 11:10
|s/l
|1062
|1.00
|1.1935
|1.1935
|1.1990
|-50.00
|8689.74
|3990
|2006.03.08 11:30
|s/l
|1061
|1.00
|1.1930
|1.1930
|1.1985
|-50.00
|8639.74
|3991
|2006.03.09 02:24
|buy
|1063
|1.00
|1.1945
|1.1940
|1.1995
|3992
|2006.03.09 02:24
|s/l
|1063
|1.00
|1.1940
|1.1940
|1.1995
|-50.00
|8589.74
|3993
|2006.03.09 14:13
|sell stop
|1064
|1.00
|1.1911
|1.1916
|1.1861
|3994
|2006.03.09 14:13
|sell stop
|1065
|1.00
|1.1896
|1.1901
|1.1846
|3995
|2006.03.09 14:52
|sell
|1064
|1.00
|1.1911
|1.1916
|1.1861
|3996
|2006.03.09 14:58
|s/l
|1064
|1.00
|1.1916
|1.1916
|1.1861
|-50.00
|8539.74
|3997
|2006.03.10 01:03
|sell
|1065
|1.00
|1.1896
|1.1901
|1.1846
|3998
|2006.03.10 01:07
|s/l
|1065
|1.00
|1.1901
|1.1901
|1.1846
|-50.00
|8489.74
|3999
|2006.03.10 08:27
|buy stop
|1066
|1.00
|1.1929
|1.1924
|1.1979
|4000
|2006.03.10 08:27
|buy stop
|1067
|1.00
|1.1934
|1.1929
|1.1984
|4001
|2006.03.10 08:27
|buy stop
|1068
|1.00
|1.1939
|1.1934
|1.1989
|4002
|2006.03.10 08:27
|buy stop
|1069
|1.00
|1.1944
|1.1939
|1.1994
|4003
|2006.03.10 08:36
|buy
|1066
|1.00
|1.1929
|1.1924
|1.1979
|4004
|2006.03.10 08:36
|s/l
|1066
|1.00
|1.1924
|1.1924
|1.1979
|-50.00
|8439.74
|4005
|2006.03.12 23:00
|expiration
|1067
|1.00
|1.1934
|1.1929
|1.1984
|4006
|2006.03.12 23:00
|expiration
|1068
|1.00
|1.1939
|1.1934
|1.1989
|4007
|2006.03.12 23:00
|expiration
|1069
|1.00
|1.1944
|1.1939
|1.1994
|4008
|2006.03.13 14:13
|sell stop
|1070
|1.00
|1.1910
|1.1915
|1.1860
|4009
|2006.03.13 14:13
|sell stop
|1071
|1.00
|1.1900
|1.1905
|1.1850
|4010
|2006.03.13 14:13
|sell stop
|1072
|1.00
|1.1895
|1.1900
|1.1845
|4011
|2006.03.14 14:13
|expiration
|1070
|1.00
|1.1910
|1.1915
|1.1860
|4012
|2006.03.14 14:13
|expiration
|1071
|1.00
|1.1900
|1.1905
|1.1850
|4013
|2006.03.14 14:13
|expiration
|1072
|1.00
|1.1895
|1.1900
|1.1845
|4014
|2006.03.14 14:24
|buy stop
|1073
|1.00
|1.1970
|1.1965
|1.2020
|4015
|2006.03.14 14:24
|buy stop
|1074
|1.00
|1.1975
|1.1970
|1.2025
|4016
|2006.03.14 14:24
|buy stop
|1075
|1.00
|1.1980
|1.1975
|1.2030
|4017
|2006.03.14 14:24
|buy stop
|1076
|1.00
|1.1985
|1.1980
|1.2035
|4018
|2006.03.14 14:30
|buy
|1073
|1.00
|1.1970
|1.1965
|1.2020
|4019
|2006.03.14 14:30
|s/l
|1073
|1.00
|1.1965
|1.1965
|1.2020
|-50.00
|8389.74
|4020
|2006.03.14 15:48
|buy
|1074
|1.00
|1.1975
|1.1970
|1.2025
|4021
|2006.03.14 15:50
|buy
|1075
|1.00
|1.1980
|1.1975
|1.2030
|4022
|2006.03.14 15:51
|s/l
|1075
|1.00
|1.1975
|1.1975
|1.2030
|-50.00
|8339.74
|4023
|2006.03.14 15:54
|buy
|1076
|1.00
|1.1985
|1.1980
|1.2035
|4024
|2006.03.14 15:54
|modify
|1074
|1.00
|1.1975
|1.1977
|1.2025
|4025
|2006.03.14 15:54
|modify
|1074
|1.00
|1.1975
|1.1979
|1.2025
|4026
|2006.03.14 15:55
|modify
|1074
|1.00
|1.1975
|1.1980
|1.2025
|4027
|2006.03.14 16:00
|modify
|1074
|1.00
|1.1975
|1.1986
|1.2025
|4028
|2006.03.14 16:01
|modify
|1074
|1.00
|1.1975
|1.1987
|1.2025
|4029
|2006.03.14 16:01
|modify
|1074
|1.00
|1.1975
|1.1988
|1.2025
|4030
|2006.03.14 16:01
|modify
|1074
|1.00
|1.1975
|1.1990
|1.2025
|4031
|2006.03.14 16:02
|modify
|1074
|1.00
|1.1975
|1.1991
|1.2025
|4032
|2006.03.14 16:02
|modify
|1074
|1.00
|1.1975
|1.1992
|1.2025
|4033
|2006.03.14 16:02
|modify
|1076
|1.00
|1.1985
|1.1991
|1.2035
|4034
|2006.03.14 16:03
|modify
|1076
|1.00
|1.1985
|1.1992
|1.2035
|4035
|2006.03.14 16:03
|modify
|1074
|1.00
|1.1975
|1.1993
|1.2025
|4036
|2006.03.14 16:03
|modify
|1074
|1.00
|1.1975
|1.1994
|1.2025
|4037
|2006.03.14 16:03
|modify
|1074
|1.00
|1.1975
|1.1995
|1.2025
|4038
|2006.03.14 16:03
|modify
|1074
|1.00
|1.1975
|1.1996
|1.2025
|4039
|2006.03.14 16:03
|modify
|1076
|1.00
|1.1985
|1.1995
|1.2035
|4040
|2006.03.14 16:04
|modify
|1076
|1.00
|1.1985
|1.1996
|1.2035
|4041
|2006.03.14 16:05
|s/l
|1074
|1.00
|1.1996
|1.1996
|1.2025
|210.00
|8549.74
|4042
|2006.03.14 16:05
|s/l
|1076
|1.00
|1.1996
|1.1996
|1.2035
|110.00
|8659.74
|4043
|2006.03.16 08:12
|sell stop
|1077
|1.00
|1.2025
|1.2030
|1.1975
|4044
|2006.03.16 08:12
|sell stop
|1078
|1.00
|1.2020
|1.2025
|1.1970
|4045
|2006.03.16 08:12
|sell stop
|1079
|1.00
|1.2015
|1.2020
|1.1965
|4046
|2006.03.16 08:12
|sell stop
|1080
|1.00
|1.2010
|1.2015
|1.1960
|4047
|2006.03.17 08:12
|expiration
|1077
|1.00
|1.2025
|1.2030
|1.1975
|4048
|2006.03.17 08:12
|expiration
|1078
|1.00
|1.2020
|1.2025
|1.1970
|4049
|2006.03.17 08:12
|expiration
|1079
|1.00
|1.2015
|1.2020
|1.1965
|4050
|2006.03.17 08:12
|expiration
|1080
|1.00
|1.2010
|1.2015
|1.1960
|4051
|2006.03.20 05:35
|sell stop
|1081
|1.00
|1.2156
|1.2161
|1.2106
|4052
|2006.03.20 05:35
|sell stop
|1082
|1.00
|1.2141
|1.2146
|1.2091
|4053
|2006.03.20 15:49
|sell
|1081
|1.00
|1.2156
|1.2161
|1.2106
|4054
|2006.03.20 15:49
|s/l
|1081
|1.00
|1.2161
|1.2161
|1.2106
|-50.00
|8609.74
|4055
|2006.03.21 01:27
|sell
|1082
|1.00
|1.2141
|1.2146
|1.2091
|4056
|2006.03.21 01:27
|modify
|1082
|1.00
|1.2141
|1.2139
|1.2091
|4057
|2006.03.21 01:28
|s/l
|1082
|1.00
|1.2139
|1.2139
|1.2091
|20.00
|8629.74
|4058
|2006.03.21 14:33
|buy stop
|1083
|1.00
|1.2171
|1.2166
|1.2221
|4059
|2006.03.21 14:33
|buy stop
|1084
|1.00
|1.2176
|1.2171
|1.2226
|4060
|2006.03.21 14:33
|buy stop
|1085
|1.00
|1.2181
|1.2176
|1.2231
|4061
|2006.03.21 14:33
|buy stop
|1086
|1.00
|1.2186
|1.2181
|1.2236
|4062
|2006.03.21 14:33
|buy stop
|1087
|1.00
|1.2191
|1.2186
|1.2241
|4063
|2006.03.22 14:33
|expiration
|1083
|1.00
|1.2171
|1.2166
|1.2221
|4064
|2006.03.22 14:33
|expiration
|1084
|1.00
|1.2176
|1.2171
|1.2226
|4065
|2006.03.22 14:33
|expiration
|1085
|1.00
|1.2181
|1.2176
|1.2231
|4066
|2006.03.22 14:33
|expiration
|1086
|1.00
|1.2186
|1.2181
|1.2236
|4067
|2006.03.22 14:33
|expiration
|1087
|1.00
|1.2191
|1.2186
|1.2241
|4068
|2006.03.24 16:06
|buy stop
|1088
|1.00
|1.2022
|1.2017
|1.2072
|4069
|2006.03.24 16:06
|buy stop
|1089
|1.00
|1.2032
|1.2027
|1.2082
|4070
|2006.03.24 16:06
|buy stop
|1090
|1.00
|1.2037
|1.2032
|1.2087
|4071
|2006.03.24 16:17
|buy
|1088
|1.00
|1.2022
|1.2017
|1.2072
|4072
|2006.03.24 16:18
|s/l
|1088
|1.00
|1.2017
|1.2017
|1.2072
|-50.00
|8579.74
|4073
|2006.03.24 17:31
|buy
|1089
|1.00
|1.2032
|1.2027
|1.2082
|4074
|2006.03.24 17:31
|s/l
|1089
|1.00
|1.2027
|1.2027
|1.2082
|-50.00
|8529.74
|4075
|2006.03.24 17:48
|buy
|1090
|1.00
|1.2037
|1.2032
|1.2087
|4076
|2006.03.24 17:55
|s/l
|1090
|1.00
|1.2032
|1.2032
|1.2087
|-50.00
|8479.74
|4077
|2006.03.27 15:11
|sell stop
|1091
|1.00
|1.2010
|1.2015
|1.1960
|4078
|2006.03.27 15:11
|sell stop
|1092
|1.00
|1.2000
|1.2005
|1.1950
|4079
|2006.03.27 15:11
|sell stop
|1093
|1.00
|1.1995
|1.2000
|1.1945
|4080
|2006.03.27 18:22
|sell
|1091
|1.00
|1.2010
|1.2015
|1.1960
|4081
|2006.03.27 18:25
|s/l
|1091
|1.00
|1.2015
|1.2015
|1.1960
|-50.00
|8429.74
|4082
|2006.03.28 03:41
|sell
|1092
|1.00
|1.2000
|1.2005
|1.1950
|4083
|2006.03.28 03:44
|s/l
|1092
|1.00
|1.2005
|1.2005
|1.1950
|-50.00
|8379.74
|4084
|2006.03.28 05:50
|sell
|1093
|1.00
|1.1995
|1.2000
|1.1945
|4085
|2006.03.28 05:54
|s/l
|1093
|1.00
|1.2000
|1.2000
|1.1945
|-50.00
|8329.74
|4086
|2006.03.28 09:51
|buy stop
|1094
|1.00
|1.2031
|1.2026
|1.2081
|4087
|2006.03.28 09:51
|buy stop
|1095
|1.00
|1.2036
|1.2031
|1.2086
|4088
|2006.03.28 09:51
|buy stop
|1096
|1.00
|1.2041
|1.2036
|1.2091
|4089
|2006.03.28 09:51
|buy stop
|1097
|1.00
|1.2046
|1.2041
|1.2096
|4090
|2006.03.28 09:51
|buy stop
|1098
|1.00
|1.2051
|1.2046
|1.2101
|4091
|2006.03.28 10:00
|buy
|1094
|1.00
|1.2031
|1.2026
|1.2081
|4092
|2006.03.28 10:00
|buy
|1095
|1.00
|1.2036
|1.2031
|1.2086
|4093
|2006.03.28 10:00
|modify
|1094
|1.00
|1.2031
|1.2032
|1.2081
|4094
|2006.03.28 10:00
|buy
|1096
|1.00
|1.2041
|1.2036
|1.2091
|4095
|2006.03.28 10:00
|modify
|1094
|1.00
|1.2031
|1.2034
|1.2081
|4096
|2006.03.28 10:00
|modify
|1094
|1.00
|1.2031
|1.2037
|1.2081
|4097
|2006.03.28 10:01
|modify
|1095
|1.00
|1.2036
|1.2037
|1.2086
|4098
|2006.03.28 10:01
|buy
|1097
|1.00
|1.2046
|1.2041
|1.2096
|4099
|2006.03.28 10:01
|modify
|1094
|1.00
|1.2031
|1.2038
|1.2081
|4100
|2006.03.28 10:01
|modify
|1094
|1.00
|1.2031
|1.2040
|1.2081
|4101
|2006.03.28 10:01
|modify
|1094
|1.00
|1.2031
|1.2041
|1.2081
|4102
|2006.03.28 10:02
|modify
|1095
|1.00
|1.2036
|1.2040
|1.2086
|4103
|2006.03.28 10:02
|modify
|1095
|1.00
|1.2036
|1.2041
|1.2086
|4104
|2006.03.28 10:02
|buy
|1098
|1.00
|1.2051
|1.2046
|1.2101
|4105
|2006.03.28 10:03
|modify
|1094
|1.00
|1.2031
|1.2048
|1.2081
|4106
|2006.03.28 10:03
|modify
|1094
|1.00
|1.2031
|1.2049
|1.2081
|4107
|2006.03.28 10:03
|modify
|1095
|1.00
|1.2036
|1.2048
|1.2086
|4108
|2006.03.28 10:03
|modify
|1096
|1.00
|1.2041
|1.2047
|1.2091
|4109
|2006.03.28 10:04
|s/l
|1094
|1.00
|1.2049
|1.2049
|1.2081
|180.00
|8509.74
|4110
|2006.03.28 10:04
|modify
|1097
|1.00
|1.2046
|1.2047
|1.2096
|4111
|2006.03.28 10:04
|modify
|1096
|1.00
|1.2041
|1.2048
|1.2091
|4112
|2006.03.28 10:04
|modify
|1095
|1.00
|1.2036
|1.2049
|1.2086
|4113
|2006.03.28 10:04
|modify
|1097
|1.00
|1.2046
|1.2048
|1.2096
|4114
|2006.03.28 10:05
|modify
|1096
|1.00
|1.2041
|1.2049
|1.2091
|4115
|2006.03.28 10:05
|s/l
|1095
|1.00
|1.2049
|1.2049
|1.2086
|130.00
|8639.74
|4116
|2006.03.28 10:05
|s/l
|1096
|1.00
|1.2049
|1.2049
|1.2091
|80.00
|8719.74
|4117
|2006.03.28 10:05
|s/l
|1097
|1.00
|1.2048
|1.2048
|1.2096
|20.00
|8739.74
|4118
|2006.03.28 10:06
|s/l
|1098
|1.00
|1.2046
|1.2046
|1.2101
|-50.00
|8689.74
|4119
|2006.03.28 21:24
|sell stop
|1099
|1.00
|1.2004
|1.2009
|1.1954
|4120
|2006.03.28 21:24
|sell stop
|1100
|1.00
|1.1999
|1.2004
|1.1949
|4121
|2006.03.28 21:24
|sell stop
|1101
|1.00
|1.1994
|1.1999
|1.1944
|4122
|2006.03.28 21:24
|sell stop
|1102
|1.00
|1.1989
|1.1994
|1.1939
|4123
|2006.03.28 21:24
|sell stop
|1103
|1.00
|1.1984
|1.1989
|1.1934
|4124
|2006.03.28 21:36
|sell
|1099
|1.00
|1.2004
|1.2009
|1.1954
|4125
|2006.03.28 21:37
|s/l
|1099
|1.00
|1.2009
|1.2009
|1.1954
|-50.00
|8639.74
|4126
|2006.03.28 21:52
|sell
|1100
|1.00
|1.1999
|1.2004
|1.1949
|4127
|2006.03.28 21:53
|s/l
|1100
|1.00
|1.2004
|1.2004
|1.1949
|-50.00
|8589.74
|4128
|2006.03.28 23:54
|sell
|1101
|1.00
|1.1994
|1.1999
|1.1944
|4129
|2006.03.28 23:55
|s/l
|1101
|1.00
|1.1999
|1.1999
|1.1944
|-50.00
|8539.74