Strategy Tester Report
Profit Generator - OptionsSet2-Reversed

SymbolEURUSDm (Euro vs US Dollar)
Period5 Minutes (M5) 2005.06.06 23:15 - 2006.03.30 00:55
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersID=1234; lots=1; MM=false; Risk=10; stoploss=30; takeprofit=50; UseClose=false; TSactivation=40; TrailPips=5; MaxTrades=1; UseHourTrade=false; FromHourTrade=7; ToHourTrade=20; LongBar=15; UseLastPeriodPerams=false; period=60; OneTradeperPeriod=false; DisablePeriodMGMT=false; Alerts=false; AlertOnlyMode=false;
Bars in test59542Ticks modelled623900Modelling quality89.85%
Initial deposit10000.00
Total net profit7134.00Gross profit13050.00Gross loss-5916.00
Profit factor2.21Expected payoff15.54
Absolute drawdown60.00Maximal drawdown (%)266.00 (1.5%)
Total trades459Short positions (won %)239 (56.49%)Long positions (won %)220 (57.27%)
Profit trades (% of total)261 (56.86%)Loss trades (% of total)198 (43.14%)
Largestprofit trade50.00loss trade-30.00
Averageprofit trade50.00loss trade-29.88
Maximumconsecutive wins (profit in money)11 (550.00)consecutive losses (loss in money)8 (-240.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)550.00 (11)consecutive loss (count of losses)-240.00 (8)
Averageconsecutive wins2consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12005.06.07 02:05sell11.001.22631.22931.2213
22005.06.07 08:20s/l11.001.22931.22931.2213-30.009970.00
32005.06.07 08:30sell21.001.23031.23331.2253
42005.06.08 11:53s/l21.001.23331.23331.2253-30.009940.00
52005.06.08 12:00sell31.001.23361.23661.2286
62005.06.08 18:43t/p31.001.22861.23661.228650.009990.00
72005.06.08 18:45sell41.001.22851.23151.2235
82005.06.08 19:31t/p41.001.22351.23151.223550.0010040.00
92005.06.08 20:25buy51.001.22121.21821.2262
102005.06.09 16:33s/l51.001.21821.21821.2262-30.0010010.00
112005.06.09 16:35buy61.001.21791.21491.2229
122005.06.09 18:44t/p61.001.22291.21491.222950.0010060.00
132005.06.09 19:00sell71.001.22391.22691.2189
142005.06.10 14:43t/p71.001.21891.22691.218950.0010110.00
152005.06.10 14:45sell81.001.21911.22211.2141
162005.06.10 16:13t/p81.001.21411.22211.214150.0010160.00
172005.06.10 16:36sell91.001.21431.21731.2093
182005.06.13 03:02t/p91.001.20931.21731.209350.0010210.00
192005.06.13 03:05buy101.001.20831.20531.2133
202005.06.13 11:18s/l101.001.20531.20531.2133-30.0010180.00
212005.06.13 12:36buy111.001.20461.20161.2096
222005.06.13 19:38t/p111.001.20961.20161.209650.0010230.00
232005.06.13 20:02buy121.001.20941.20641.2144
242005.06.14 02:58t/p121.001.21441.20641.214450.0010280.00
252005.06.14 03:00sell131.001.21431.21731.2093
262005.06.14 15:06t/p131.001.20931.21731.209350.0010330.00
272005.06.14 15:06sell141.001.20891.21191.2039
282005.06.14 15:55t/p141.001.20391.21191.203950.0010380.00
292005.06.14 16:30sell151.001.20551.20851.2005
302005.06.15 15:32s/l151.001.20851.20851.2005-30.0010350.00
312005.06.15 15:32buy161.001.20861.20561.2136
322005.06.16 14:47t/p161.001.21361.20561.213650.0010400.00
332005.06.16 14:47sell171.001.21361.21661.2086
342005.06.16 15:26s/l171.001.21661.21661.2086-30.0010370.00
352005.06.16 15:26sell181.001.21651.21951.2115
362005.06.16 15:41t/p181.001.21151.21951.211550.0010420.00
372005.06.16 15:41sell191.001.21131.21431.2063
382005.06.16 16:25t/p191.001.20631.21431.206350.0010470.00
392005.06.16 16:25buy201.001.20631.20331.2113
402005.06.17 03:46t/p201.001.21131.20331.211350.0010520.00
412005.06.17 07:00buy211.001.21021.20721.2152
422005.06.17 12:10t/p211.001.21521.20721.215250.0010570.00
432005.06.17 12:10buy221.001.21541.21241.2204
442005.06.17 16:26t/p221.001.22041.21241.220450.0010620.00
452005.06.17 16:26buy231.001.22061.21761.2256
462005.06.17 20:09t/p231.001.22561.21761.225650.0010670.00
472005.06.17 20:10buy241.001.22571.22271.2307
482005.06.20 00:00s/l241.001.22271.22271.2307-30.0010640.00
492005.06.20 00:00buy251.001.21921.21621.2242
502005.06.20 15:02s/l251.001.21621.21621.2242-30.0010610.00
512005.06.20 15:02sell261.001.21621.21921.2112
522005.06.21 09:44t/p261.001.21121.21921.211250.0010660.00
532005.06.21 09:45sell271.001.21071.21371.2057
542005.06.21 16:49s/l271.001.21371.21371.2057-30.0010630.00
552005.06.21 17:10buy281.001.21301.21001.2180
562005.06.21 22:21t/p281.001.21801.21001.218050.0010680.00
572005.06.22 00:02buy291.001.21721.21421.2222
582005.06.22 11:15s/l291.001.21421.21421.2222-30.0010650.00
592005.06.22 11:15sell301.001.21421.21721.2092
602005.06.23 09:36t/p301.001.20921.21721.209250.0010700.00
612005.06.23 12:11sell311.001.20871.21171.2037
622005.06.23 14:36t/p311.001.20371.21171.203750.0010750.00
632005.06.23 14:40buy321.001.20271.19971.2077
642005.06.24 06:06s/l321.001.19971.19971.2077-30.0010720.00
652005.06.24 06:06buy331.001.19991.19691.2049
662005.06.24 09:32t/p331.001.20491.19691.204950.0010770.00
672005.06.24 10:00buy341.001.20561.20261.2106
682005.06.27 00:51t/p341.001.21061.20261.210650.0010820.00
692005.06.27 00:51buy351.001.21081.20781.2158
702005.06.27 08:43t/p351.001.21581.20781.215850.0010870.00
712005.06.27 11:00buy361.001.21611.21311.2211
722005.06.28 08:20s/l361.001.21311.21311.2211-30.0010840.00
732005.06.28 08:20sell371.001.21301.21601.2080
742005.06.28 15:08t/p371.001.20801.21601.208050.0010890.00
752005.06.28 16:07sell381.001.20911.21211.2041
762005.06.29 08:15t/p381.001.20411.21211.204150.0010940.00
772005.06.29 09:05buy391.001.20311.20011.2081
782005.06.29 17:03t/p391.001.20811.20011.208150.0010990.00
792005.06.29 17:47sell401.001.20981.21281.2048
802005.06.30 12:28t/p401.001.20481.21281.204850.0011040.00
812005.06.30 12:30buy411.001.20461.20161.2096
822005.06.30 14:36t/p411.001.20961.20161.209650.0011090.00
832005.06.30 14:36sell421.001.20961.21261.2046
842005.07.01 07:53t/p421.001.20461.21261.204650.0011140.00
852005.07.01 08:01buy431.001.20351.20051.2085
862005.07.01 11:31t/p431.001.20851.20051.208550.0011190.00
872005.07.01 11:35sell441.001.20981.21281.2048
882005.07.01 14:33t/p441.001.20481.21281.204850.0011240.00
892005.07.01 14:50sell451.001.20781.21081.2028
902005.07.01 16:14t/p451.001.20281.21081.202850.0011290.00
912005.07.01 16:15sell461.001.20261.20561.1976
922005.07.01 16:43t/p461.001.19761.20561.197650.0011340.00
932005.07.01 16:45sell471.001.19781.20081.1928
942005.07.04 00:01t/p471.001.19281.20081.192850.0011390.00
952005.07.04 00:05buy481.001.19151.18851.1965
962005.07.05 08:39s/l481.001.18851.18851.1965-30.0011360.00
972005.07.05 08:41buy491.001.18691.18391.1919
982005.07.05 10:38t/p491.001.19191.18391.191950.0011410.00
992005.07.05 10:45sell501.001.19201.19501.1870
1002005.07.06 10:32s/l501.001.19501.19501.1870-30.0011380.00
1012005.07.06 10:32sell511.001.19481.19781.1898
1022005.07.06 11:27t/p511.001.18981.19781.189850.0011430.00
1032005.07.06 13:06buy521.001.19011.18711.1951
1042005.07.07 10:47t/p521.001.19511.18711.195150.0011480.00
1052005.07.07 10:47buy531.001.19541.19241.2004
1062005.07.07 11:24t/p531.001.20041.19241.200450.0011530.00
1072005.07.07 11:25sell541.001.20101.20401.1960
1082005.07.07 11:26s/l541.001.20401.20401.1960-30.0011500.00
1092005.07.07 11:26sell551.001.20381.20681.1988
1102005.07.07 11:39t/p551.001.19881.20681.198850.0011550.00
1112005.07.07 11:40buy561.001.19811.19511.2031
1122005.07.07 14:10s/l561.001.19511.19511.2031-30.0011520.00
1132005.07.07 14:26sell571.001.19561.19861.1906
1142005.07.08 09:13t/p571.001.19061.19861.190650.0011570.00
1152005.07.08 13:06buy581.001.19081.18781.1958
1162005.07.08 14:33s/l581.001.18781.18781.1958-30.0011540.00
1172005.07.08 14:35buy591.001.18841.18541.1934
1182005.07.08 14:38t/p591.001.19341.18541.193450.0011590.00
1192005.07.08 14:40buy601.001.19271.18971.1977
1202005.07.08 16:04t/p601.001.19771.18971.197750.0011640.00
1212005.07.08 16:05sell611.001.19791.20091.1929
1222005.07.08 17:01t/p611.001.19291.20091.192950.0011690.00
1232005.07.08 17:05sell621.001.19361.19661.1886
1242005.07.08 22:30s/l621.001.19661.19661.1886-30.0011660.00
1252005.07.11 02:02buy631.001.19641.19341.2014
1262005.07.11 08:32t/p631.001.20141.19341.201450.0011710.00
1272005.07.11 08:50sell641.001.20231.20531.1973
1282005.07.11 16:52s/l641.001.20531.20531.1973-30.0011680.00
1292005.07.11 18:00buy651.001.20641.20341.2114
1302005.07.12 04:22t/p651.001.21141.20341.211450.0011730.00
1312005.07.12 04:22buy661.001.21181.20881.2168
1322005.07.12 06:28t/p661.001.21681.20881.216850.0011780.00
1332005.07.12 06:30sell671.001.21741.22041.2124
1342005.07.12 16:07s/l671.001.22041.22041.2124-30.0011750.00
1352005.07.12 16:11buy681.001.21861.21561.2236
1362005.07.12 19:54t/p681.001.22361.21561.223650.0011800.00
1372005.07.13 00:00sell691.001.22381.22681.2188
1382005.07.13 09:54t/p691.001.21881.22681.218850.0011850.00
1392005.07.13 11:45buy701.001.21681.21381.2218
1402005.07.13 14:30s/l701.001.21381.21381.2218-30.0011820.00
1412005.07.13 14:30sell711.001.21421.21721.2092
1422005.07.13 14:38s/l711.001.21721.21721.2092-30.0011790.00
1432005.07.13 14:40sell721.001.21701.22001.2120
1442005.07.13 15:19t/p721.001.21201.22001.212050.0011840.00
1452005.07.13 15:20sell731.001.21151.21451.2065
1462005.07.14 03:52t/p731.001.20651.21451.206550.0011890.00
1472005.07.14 07:00buy741.001.20651.20351.2115
1482005.07.14 16:00t/p741.001.21151.20351.211550.0011940.00
1492005.07.14 16:00sell751.001.21161.21461.2066
1502005.07.15 14:30t/p751.001.20661.21461.206650.0011990.00
1512005.07.15 14:30sell761.001.20631.20931.2013
1522005.07.19 07:25t/p761.001.20131.20931.201350.0012040.00
1532005.07.19 08:00sell771.001.20081.20381.1958
1542005.07.19 14:57t/p771.001.19581.20381.195850.0012090.00
1552005.07.19 14:57buy781.001.19581.19281.2008
1562005.07.19 18:06t/p781.001.20081.19281.200850.0012140.00
1572005.07.19 18:06buy791.001.20101.19801.2060
1582005.07.20 03:07t/p791.001.20601.19801.206050.0012190.00
1592005.07.20 03:07buy801.001.20631.20331.2113
1602005.07.20 16:13s/l801.001.20331.20331.2113-30.0012160.00
1612005.07.20 16:16buy811.001.20311.20011.2081
1622005.07.20 16:34s/l811.001.20011.20011.2081-30.0012130.00
1632005.07.20 16:35buy821.001.20041.19741.2054
1642005.07.20 19:05t/p821.001.20541.19741.205450.0012180.00
1652005.07.20 19:05buy831.001.20571.20271.2107
1662005.07.20 19:31t/p831.001.21071.20271.210750.0012230.00
1672005.07.20 19:31buy841.001.21121.20821.2162
1682005.07.20 20:15t/p841.001.21621.20821.216250.0012280.00
1692005.07.20 20:16sell851.001.21641.21941.2114
1702005.07.21 03:03s/l851.001.21941.21941.2114-30.0012250.00
1712005.07.21 03:05sell861.001.21981.22281.2148
1722005.07.21 08:17t/p861.001.21481.22281.214850.0012300.00
1732005.07.21 08:17buy871.001.21461.21161.2196
1742005.07.21 13:25t/p871.001.21961.21161.219650.0012350.00
1752005.07.21 13:27sell881.001.22141.22441.2164
1762005.07.21 13:30s/l881.001.22441.22441.2164-30.0012320.00
1772005.07.21 13:30sell891.001.22421.22721.2192
1782005.07.21 13:40t/p891.001.21921.22721.219250.0012370.00
1792005.07.21 13:41buy901.001.21851.21551.2235
1802005.07.21 15:52s/l901.001.21551.21551.2235-30.0012340.00
1812005.07.21 15:52sell911.001.21541.21841.2104
1822005.07.21 16:43t/p911.001.21041.21841.210450.0012390.00
1832005.07.21 17:00buy921.001.21191.20891.2169
1842005.07.21 18:49t/p921.001.21691.20891.216950.0012440.00
1852005.07.21 18:50buy931.001.21651.21351.2215
1862005.07.22 14:16s/l931.001.21351.21351.2215-30.0012410.00
1872005.07.22 14:17sell941.001.21381.21681.2088
1882005.07.22 17:50t/p941.001.20881.21681.208850.0012460.00
1892005.07.22 17:50sell951.001.20831.21131.2033
1902005.07.25 08:54t/p951.001.20331.21131.203350.0012510.00
1912005.07.25 09:00buy961.001.20451.20151.2095
1922005.07.26 10:36s/l961.001.20151.20151.2095-30.0012480.00
1932005.07.26 10:41sell971.001.20211.20511.1971
1942005.07.27 14:30t/p971.001.19711.20511.197150.0012530.00
1952005.07.27 14:30buy981.001.19711.19411.2021
1962005.07.27 14:53t/p981.001.20211.19411.202150.0012580.00
1972005.07.27 15:00buy991.001.20231.19931.2073
1982005.07.27 20:15t/p991.001.20731.19931.207350.0012630.00
1992005.07.28 02:20sell1001.001.20821.21121.2032
2002005.07.28 17:21s/l1001.001.21121.21121.2032-30.0012600.00
2012005.07.28 17:21buy1011.001.21131.20831.2163
2022005.07.29 10:13s/l1011.001.20831.20831.2163-30.0012570.00
2032005.07.29 11:40buy1021.001.20751.20451.2125
2042005.07.29 14:43t/p1021.001.21251.20451.212550.0012620.00
2052005.07.29 15:20buy1031.001.21291.20991.2179
2062005.08.01 04:39t/p1031.001.21791.20991.217950.0012670.00
2072005.08.01 08:30buy1041.001.21681.21381.2218
2082005.08.01 10:30t/p1041.001.22181.21381.221850.0012720.00
2092005.08.01 11:06buy1051.001.22141.21841.2264
2102005.08.01 17:25s/l1051.001.21841.21841.2264-30.0012690.00
2112005.08.01 17:25buy1061.001.21841.21541.2234
2122005.08.02 10:35t/p1061.001.22341.21541.223450.0012740.00
2132005.08.02 10:35sell1071.001.22341.22641.2184
2142005.08.03 02:30t/p1071.001.21841.22641.218450.0012790.00
2152005.08.03 02:30sell1081.001.21811.22111.2131
2162005.08.03 09:51s/l1081.001.22111.22111.2131-30.0012760.00
2172005.08.03 09:51buy1091.001.22111.21811.2261
2182005.08.03 11:02t/p1091.001.22611.21811.226150.0012810.00
2192005.08.03 11:02buy1101.001.22631.22331.2313
2202005.08.03 11:25t/p1101.001.23131.22331.231350.0012860.00
2212005.08.03 14:50sell1111.001.23231.23531.2273
2222005.08.04 03:18s/l1111.001.23531.23531.2273-30.0012830.00
2232005.08.04 03:20sell1121.001.23671.23971.2317
2242005.08.04 09:26t/p1121.001.23171.23971.231750.0012880.00
2252005.08.04 11:00buy1131.001.23111.22811.2361
2262005.08.04 16:36t/p1131.001.23611.22811.236150.0012930.00
2272005.08.04 16:36buy1141.001.23641.23341.2414
2282005.08.05 14:38s/l1141.001.23341.23341.2414-30.0012900.00
2292005.08.05 14:40sell1151.001.23521.23821.2302
2302005.08.08 11:12s/l1151.001.23821.23821.2302-30.0012870.00
2312005.08.08 11:37sell1161.001.23861.24161.2336
2322005.08.09 07:56s/l1161.001.24161.24161.2336-30.0012840.00
2332005.08.09 08:00sell1171.001.24061.24361.2356
2342005.08.09 14:39t/p1171.001.23561.24361.235650.0012890.00
2352005.08.09 14:40sell1181.001.23531.23831.2303
2362005.08.10 00:15s/l1181.001.23831.23831.2303-30.0012860.00
2372005.08.10 00:15sell1191.001.23821.24121.2332
2382005.08.10 11:23s/l1191.001.24121.24121.2332-30.0012830.00
2392005.08.10 11:25sell1201.001.24151.24451.2365
2402005.08.10 17:15t/p1201.001.23651.24451.236550.0012880.00
2412005.08.10 17:47buy1211.001.23421.23121.2392
2422005.08.11 02:48t/p1211.001.23921.23121.239250.0012930.00
2432005.08.11 04:15buy1221.001.24011.23711.2451
2442005.08.11 21:44t/p1221.001.24511.23711.245150.0012980.00
2452005.08.11 21:45buy1231.001.24561.24261.2506
2462005.08.12 14:48s/l1231.001.24261.24261.2506-30.0012950.00
2472005.08.12 14:50buy1241.001.24161.23861.2466
2482005.08.12 15:13s/l1241.001.23861.23861.2466-30.0012920.00
2492005.08.12 15:15buy1251.001.23871.23571.2437
2502005.08.12 16:07t/p1251.001.24371.23571.243750.0012970.00
2512005.08.12 16:07sell1261.001.24381.24681.2388
2522005.08.15 07:57t/p1261.001.23881.24681.238850.0013020.00
2532005.08.15 09:07sell1271.001.24021.24321.2352
2542005.08.15 15:14t/p1271.001.23521.24321.235250.0013070.00
2552005.08.15 15:15buy1281.001.23491.23191.2399
2562005.08.16 11:20s/l1281.001.23191.23191.2399-30.0013040.00
2572005.08.16 13:25sell1291.001.23231.23531.2273
2582005.08.16 19:59s/l1291.001.23531.23531.2273-30.0013010.00
2592005.08.16 23:01sell1301.001.23621.23921.2312
2602005.08.17 08:04t/p1301.001.23121.23921.231250.0013060.00
2612005.08.17 11:00buy1311.001.22841.22541.2334
2622005.08.18 11:19s/l1311.001.22541.22541.2334-30.0013030.00
2632005.08.18 11:20sell1321.001.22501.22801.2200
2642005.08.18 14:47t/p1321.001.22001.22801.220050.0013080.00
2652005.08.18 14:47sell1331.001.21981.22281.2148
2662005.08.19 09:21t/p1331.001.21481.22281.214850.0013130.00
2672005.08.19 09:35buy1341.001.21331.21031.2183
2682005.08.19 11:27t/p1341.001.21831.21031.218350.0013180.00
2692005.08.19 12:06buy1351.001.21691.21391.2219
2702005.08.19 16:24s/l1351.001.21391.21391.2219-30.0013150.00
2712005.08.19 17:00buy1361.001.21441.21141.2194
2722005.08.22 12:50t/p1361.001.21941.21141.219450.0013200.00
2732005.08.22 12:50buy1371.001.21961.21661.2246
2742005.08.23 09:48t/p1371.001.22461.21661.224650.0013250.00
2752005.08.23 11:01sell1381.001.22471.22771.2197
2762005.08.23 17:04t/p1381.001.21971.22771.219750.0013300.00
2772005.08.23 17:05buy1391.001.21981.21681.2248
2782005.08.24 07:21s/l1391.001.21681.21681.2248-30.0013270.00
2792005.08.24 09:01buy1401.001.21681.21381.2218
2802005.08.24 14:30t/p1401.001.22181.21381.221850.0013320.00
2812005.08.24 14:30buy1411.001.22211.21911.2271
2822005.08.24 15:04t/p1411.001.22711.21911.227150.0013370.00
2832005.08.24 15:15sell1421.001.22691.22991.2219
2842005.08.25 04:35s/l1421.001.22991.22991.2219-30.0013340.00
2852005.08.25 05:00buy1431.001.22911.22611.2341
2862005.08.29 01:56t/p1431.001.23411.22611.234150.0013390.00
2872005.08.29 02:00sell1441.001.23371.23671.2287
2882005.08.29 14:14t/p1441.001.22871.23671.228750.0013440.00
2892005.08.29 14:15buy1451.001.22871.22571.2337
2902005.08.29 17:08s/l1451.001.22571.22571.2337-30.0013410.00
2912005.08.29 17:10sell1461.001.22511.22811.2201
2922005.08.30 11:54t/p1461.001.22011.22811.220150.0013460.00
2932005.08.30 14:15buy1471.001.21781.21481.2228
2942005.08.31 02:42t/p1471.001.22281.21481.222850.0013510.00
2952005.08.31 05:05sell1481.001.22311.22611.2181
2962005.08.31 16:10s/l1481.001.22611.22611.2181-30.0013480.00
2972005.08.31 16:10buy1491.001.22621.22321.2312
2982005.08.31 17:43t/p1491.001.23121.22321.231250.0013530.00
2992005.08.31 17:45buy1501.001.23111.22811.2361
3002005.09.01 10:21t/p1501.001.23611.22811.236150.0013580.00
3012005.09.01 11:00buy1511.001.23731.23431.2423
3022005.09.01 16:03t/p1511.001.24231.23431.242350.0013630.00
3032005.09.01 16:05buy1521.001.24401.24101.2490
3042005.09.01 20:21t/p1521.001.24901.24101.249050.0013680.00
3052005.09.01 20:22sell1531.001.25041.25341.2454
3062005.09.02 09:42s/l1531.001.25341.25341.2454-30.0013650.00
3072005.09.02 09:42buy1541.001.25341.25041.2584
3082005.09.02 11:09t/p1541.001.25841.25041.258450.0013700.00
3092005.09.02 11:10sell1551.001.25831.26131.2533
3102005.09.02 14:34t/p1551.001.25331.26131.253350.0013750.00
3112005.09.02 14:35buy1561.001.25151.24851.2565
3122005.09.05 03:35t/p1561.001.25651.24851.256550.0013800.00
3132005.09.05 07:00sell1571.001.25721.26021.2522
3142005.09.05 16:48t/p1571.001.25221.26021.252250.0013850.00
3152005.09.05 16:50buy1581.001.25231.24931.2573
3162005.09.06 02:55s/l1581.001.24931.24931.2573-30.0013820.00
3172005.09.06 06:00buy1591.001.24911.24611.2541
3182005.09.06 09:26s/l1591.001.24611.24611.2541-30.0013790.00
3192005.09.06 09:30buy1601.001.24501.24201.2500
3202005.09.06 14:31t/p1601.001.25001.24201.250050.0013840.00
3212005.09.06 15:00sell1611.001.25071.25371.2457
3222005.09.06 23:26t/p1611.001.24571.25371.245750.0013890.00
3232005.09.07 04:00buy1621.001.24571.24271.2507
3242005.09.07 08:55t/p1621.001.25071.24271.250750.0013940.00
3252005.09.07 08:56buy1631.001.25061.24761.2556
3262005.09.07 11:27s/l1631.001.24761.24761.2556-30.0013910.00
3272005.09.07 11:32sell1641.001.24771.25071.2427
3282005.09.07 15:12t/p1641.001.24271.25071.242750.0013960.00
3292005.09.07 15:12buy1651.001.24271.23971.2477
3302005.09.08 16:31s/l1651.001.23971.23971.2477-30.0013930.00
3312005.09.08 17:00sell1661.001.24101.24401.2360
3322005.09.09 08:11s/l1661.001.24401.24401.2360-30.0013900.00
3332005.09.09 08:11sell1671.001.24381.24681.2388
3342005.09.09 13:15t/p1671.001.23881.24681.238850.0013950.00
3352005.09.09 13:15buy1681.001.23881.23581.2438
3362005.09.09 17:12t/p1681.001.24381.23581.243850.0014000.00
3372005.09.09 17:12sell1691.001.24381.24681.2388
3382005.09.12 04:11t/p1691.001.23881.24681.238850.0014050.00
3392005.09.12 04:11sell1701.001.23851.24151.2335
3402005.09.12 04:50t/p1701.001.23351.24151.233550.0014100.00
3412005.09.12 05:01buy1711.001.23141.22841.2364
3422005.09.12 14:49s/l1711.001.22841.22841.2364-30.0014070.00
3432005.09.12 16:45buy1721.001.22761.22461.2326
3442005.09.13 14:34s/l1721.001.22461.22461.2326-30.0014040.00
3452005.09.13 14:35buy1731.001.22511.22211.2301
3462005.09.14 03:29t/p1731.001.23011.22211.230150.0014090.00
3472005.09.14 07:00sell1741.001.22931.23231.2243
3482005.09.14 14:22s/l1741.001.23231.23231.2243-30.0014060.00
3492005.09.14 14:22sell1751.001.23221.23521.2272
3502005.09.14 20:04t/p1751.001.22721.23521.227250.0014110.00
3512005.09.15 01:12sell1761.001.22791.23091.2229
3522005.09.15 03:10t/p1761.001.22291.23091.222950.0014160.00
3532005.09.15 03:15sell1771.001.22391.22691.2189
3542005.09.16 06:14s/l1771.001.22691.22691.2189-30.0014130.00
3552005.09.16 06:15buy1781.001.22761.22461.2326
3562005.09.16 13:32s/l1781.001.22461.22461.2326-30.0014100.00
3572005.09.16 13:35sell1791.001.22511.22811.2201
3582005.09.19 00:00t/p1791.001.22011.22811.220150.0014150.00
3592005.09.19 00:56buy1801.001.21471.21171.2197
3602005.09.19 07:35s/l1801.001.21171.21171.2197-30.0014120.00
3612005.09.19 08:10buy1811.001.21071.20771.2157
3622005.09.19 17:07t/p1811.001.21571.20771.215750.0014170.00
3632005.09.19 18:05sell1821.001.21531.21831.2103
3642005.09.20 08:30s/l1821.001.21831.21831.2103-30.0014140.00
3652005.09.20 08:30sell1831.001.21831.22131.2133
3662005.09.20 20:24t/p1831.001.21331.22131.213350.0014190.00
3672005.09.20 20:32sell1841.001.21411.21711.2091
3682005.09.21 05:20s/l1841.001.21711.21711.2091-30.0014160.00
3692005.09.21 05:25buy1851.001.21691.21391.2219
3702005.09.21 10:22t/p1851.001.22191.21391.221950.0014210.00
3712005.09.21 10:22sell1861.001.22201.22501.2170
3722005.09.22 01:45s/l1861.001.22501.22501.2170-30.0014180.00
3732005.09.22 02:05sell1871.001.22611.22911.2211
3742005.09.22 03:53t/p1871.001.22111.22911.221150.0014230.00
3752005.09.22 04:12buy1881.001.21961.21661.2246
3762005.09.22 16:07s/l1881.001.21661.21661.2246-30.0014200.00
3772005.09.22 16:15sell1891.001.21671.21971.2117
3782005.09.23 09:26t/p1891.001.21171.21971.211750.0014250.00
3792005.09.23 11:00sell1901.001.21311.21611.2081
3802005.09.23 11:00s/l1901.001.21611.21611.2081-30.0014220.00
3812005.09.23 11:00sell1911.001.21611.21911.2111
3822005.09.23 12:34t/p1911.001.21111.21911.211150.0014270.00
3832005.09.23 13:00sell1921.001.21081.21381.2058
3842005.09.23 19:09t/p1921.001.20581.21381.205850.0014320.00
3852005.09.26 01:20sell1931.001.20361.20661.1986
3862005.09.26 20:52s/l1931.001.20661.20661.1986-30.0014290.00
3872005.09.27 02:05sell1941.001.20671.20971.2017
3882005.09.27 08:01t/p1941.001.20171.20971.201750.0014340.00
3892005.09.27 08:46buy1951.001.19961.19661.2046
3902005.09.28 18:24t/p1951.001.20461.19661.204650.0014390.00
3912005.09.28 21:07buy1961.001.20221.19921.2072
3922005.09.29 08:27t/p1961.001.20721.19921.207250.0014440.00
3932005.09.29 08:27sell1971.001.20721.21021.2022
3942005.09.29 14:45t/p1971.001.20221.21021.202250.0014490.00
3952005.09.29 14:55buy1981.001.20121.19821.2062
3962005.09.30 13:11t/p1981.001.20621.19821.206250.0014540.00
3972005.09.30 13:11sell1991.001.20621.20921.2012
3982005.09.30 19:32t/p1991.001.20121.20921.201250.0014590.00
3992005.09.30 20:45buy2001.001.19981.19681.2048
4002005.10.03 02:49s/l2001.001.19681.19681.2048-30.0014560.00
4012005.10.03 02:50sell2011.001.19641.19941.1914
4022005.10.03 16:14t/p2011.001.19141.19941.191450.0014610.00
4032005.10.04 00:40buy2021.001.19031.18731.1953
4042005.10.05 06:20t/p2021.001.19531.18731.195350.0014660.00
4052005.10.05 06:20sell2031.001.19541.19841.1904
4062005.10.05 17:59s/l2031.001.19841.19841.1904-30.0014630.00
4072005.10.05 18:00sell2041.001.19801.20101.1930
4082005.10.05 23:58s/l2041.001.20101.20101.1930-30.0014600.00
4092005.10.06 00:05buy2051.001.19981.19681.2048
4102005.10.06 02:34t/p2051.001.20481.19681.204850.0014650.00
4112005.10.06 02:57sell2061.001.20551.20851.2005
4122005.10.06 15:09s/l2061.001.20851.20851.2005-30.0014620.00
4132005.10.06 15:10buy2071.001.20851.20551.2135
4142005.10.06 16:00t/p2071.001.21351.20551.213550.0014670.00
4152005.10.06 17:00buy2081.001.21321.21021.2182
4162005.10.06 19:49t/p2081.001.21821.21021.218250.0014720.00
4172005.10.06 20:40sell2091.001.21991.22291.2149
4182005.10.07 11:49t/p2091.001.21491.22291.214950.0014770.00
4192005.10.07 13:00sell2101.001.21471.21771.2097
4202005.10.07 15:22t/p2101.001.20971.21771.209750.0014820.00
4212005.10.07 15:22buy2111.001.20961.20661.2146
4222005.10.10 09:24t/p2111.001.21461.20661.214650.0014870.00
4232005.10.10 11:00sell2121.001.21361.21661.2086
4242005.10.10 14:05t/p2121.001.20861.21661.208650.0014920.00
4252005.10.10 14:05sell2131.001.20841.21141.2034
4262005.10.11 02:54t/p2131.001.20341.21141.203450.0014970.00
4272005.10.11 07:00sell2141.001.20361.20661.1986
4282005.10.11 16:10t/p2141.001.19861.20661.198650.0015020.00
4292005.10.11 16:10buy2151.001.19861.19561.2036
4302005.10.12 08:26s/l2151.001.19561.19561.2036-30.0014990.00
4312005.10.12 08:31buy2161.001.19551.19251.2005
4322005.10.12 13:12t/p2161.001.20051.19251.200550.0015040.00
4332005.10.12 14:01buy2171.001.20131.19831.2063
4342005.10.13 03:15s/l2171.001.19831.19831.2063-30.0015010.00
4352005.10.13 05:00buy2181.001.19771.19471.2027
4362005.10.13 14:51s/l2181.001.19471.19471.2027-30.0014980.00
4372005.10.13 14:51sell2191.001.19451.19751.1895
4382005.10.13 18:35s/l2191.001.19751.19751.1895-30.0014950.00
4392005.10.13 18:35buy2201.001.19771.19471.2027
4402005.10.13 21:30t/p2201.001.20271.19471.202750.0015000.00
4412005.10.14 02:26buy2211.001.19941.19641.2044
4422005.10.14 06:32t/p2211.001.20441.19641.204450.0015050.00
4432005.10.14 06:32sell2221.001.20441.20741.1994
4442005.10.14 12:47t/p2221.001.19941.20741.199450.0015100.00
4452005.10.14 13:00buy2231.001.19861.19561.2036
4462005.10.14 14:40t/p2231.001.20361.19561.203650.0015150.00
4472005.10.14 14:40sell2241.001.20381.20681.1988
4482005.10.14 16:37s/l2241.001.20681.20681.1988-30.0015120.00
4492005.10.14 16:40buy2251.001.20581.20281.2108
4502005.10.17 02:25t/p2251.001.21081.20281.210850.0015170.00
4512005.10.17 02:25sell2261.001.21081.21381.2058
4522005.10.17 10:54t/p2261.001.20581.21381.205850.0015220.00
4532005.10.17 10:55sell2271.001.20581.20881.2008
4542005.10.18 00:43t/p2271.001.20081.20881.200850.0015270.00
4552005.10.18 01:05sell2281.001.20131.20431.1963
4562005.10.18 10:02t/p2281.001.19631.20431.196350.0015320.00
4572005.10.18 10:07sell2291.001.19701.20001.1920
4582005.10.18 15:05t/p2291.001.19201.20001.192050.0015370.00
4592005.10.18 15:55sell2301.001.19431.19731.1893
4602005.10.19 08:39t/p2301.001.18931.19731.189350.0015420.00
4612005.10.19 08:40buy2311.001.18851.18551.1935
4622005.10.19 11:06t/p2311.001.19351.18551.193550.0015470.00
4632005.10.19 11:06buy2321.001.19381.19081.1988
4642005.10.19 17:06t/p2321.001.19881.19081.198850.0015520.00
4652005.10.19 17:06sell2331.001.19881.20181.1938
4662005.10.20 21:31s/l2331.001.20181.20181.1938-30.0015490.00
4672005.10.21 00:00buy2341.001.20191.19891.2069
4682005.10.21 03:17t/p2341.001.20691.19891.206950.0015540.00
4692005.10.21 03:17sell2351.001.20701.21001.2020
4702005.10.21 12:09t/p2351.001.20201.21001.202050.0015590.00
4712005.10.21 12:10sell2361.001.20201.20501.1970
4722005.10.21 17:24t/p2361.001.19701.20501.197050.0015640.00
4732005.10.21 18:00sell2371.001.19541.19841.1904
4742005.10.24 17:01s/l2371.001.19841.19841.1904-30.0015610.00
4752005.10.24 17:11buy2381.001.19771.19471.2027
4762005.10.25 02:09s/l2381.001.19471.19471.2027-30.0015580.00
4772005.10.25 02:10buy2391.001.19481.19181.1998
4782005.10.25 10:19t/p2391.001.19981.19181.199850.0015630.00
4792005.10.25 10:20buy2401.001.20121.19821.2062
4802005.10.25 14:58t/p2401.001.20621.19821.206250.0015680.00
4812005.10.25 15:00buy2411.001.20591.20291.2109
4822005.10.25 16:28t/p2411.001.21091.20291.210950.0015730.00
4832005.10.25 20:10sell2421.001.21111.21411.2061
4842005.10.26 14:12t/p2421.001.20611.21411.206150.0015780.00
4852005.10.26 14:12buy2431.001.20611.20311.2111
4862005.10.27 05:10t/p2431.001.21111.20311.211150.0015830.00
4872005.10.27 05:30buy2441.001.21091.20791.2159
4882005.10.27 14:46t/p2441.001.21591.20791.215950.0015880.00
4892005.10.27 14:46sell2451.001.21601.21901.2110
4902005.10.28 14:49t/p2451.001.21101.21901.211050.0015930.00
4912005.10.28 14:50buy2461.001.21101.20801.2160
4922005.10.28 18:19s/l2461.001.20801.20801.2160-30.0015900.00
4932005.10.28 18:20sell2471.001.20751.21051.2025
4942005.10.31 13:49t/p2471.001.20251.21051.202550.0015950.00
4952005.10.31 14:00sell2481.001.20261.20561.1976
4962005.10.31 16:40t/p2481.001.19761.20561.197650.0016000.00
4972005.10.31 17:00buy2491.001.19781.19481.2028
4982005.11.01 23:24t/p2491.001.20281.19481.202850.0016050.00
4992005.11.02 02:07buy2501.001.20041.19741.2054
5002005.11.02 16:32t/p2501.001.20541.19741.205450.0016100.00
5012005.11.02 18:30sell2511.001.20761.21061.2026
5022005.11.03 14:36t/p2511.001.20261.21061.202650.0016150.00
5032005.11.03 14:45buy2521.001.19991.19691.2049
5042005.11.03 17:59s/l2521.001.19691.19691.2049-30.0016120.00
5052005.11.03 18:00sell2531.001.19731.20031.1923
5062005.11.04 14:29t/p2531.001.19231.20031.192350.0016170.00
5072005.11.04 14:30buy2541.001.19251.18951.1975
5082005.11.04 14:49t/p2541.001.19751.18951.197550.0016220.00
5092005.11.04 15:00sell2551.001.19741.20041.1924
5102005.11.04 15:59t/p2551.001.19241.20041.192450.0016270.00
5112005.11.04 16:00sell2561.001.19171.19471.1867
5122005.11.04 16:29t/p2561.001.18671.19471.186750.0016320.00
5132005.11.04 16:30sell2571.001.18571.18871.1807
5142005.11.04 16:56t/p2571.001.18071.18871.180750.0016370.00
5152005.11.04 17:00buy2581.001.18121.17821.1862
5162005.11.07 08:39s/l2581.001.17821.17821.1862-30.0016340.00
5172005.11.07 09:00buy2591.001.17901.17601.1840
5182005.11.08 01:54s/l2591.001.17601.17601.1840-30.0016310.00
5192005.11.08 02:00sell2601.001.17611.17911.1711
5202005.11.08 02:16t/p2601.001.17111.17911.171150.0016360.00
5212005.11.08 02:25sell2611.001.17321.17621.1682
5222005.11.08 15:50s/l2611.001.17621.17621.1682-30.0016330.00
5232005.11.08 16:20sell2621.001.17731.18031.1723
5242005.11.09 15:52t/p2621.001.17231.18031.172350.0016380.00
5252005.11.09 16:25buy2631.001.17201.16901.1770
5262005.11.09 19:33t/p2631.001.17701.16901.177050.0016430.00
5272005.11.10 14:07sell2641.001.17651.17951.1715
5282005.11.10 14:30s/l2641.001.17951.17951.1715-30.0016400.00
5292005.11.10 14:30sell2651.001.17941.18241.1744
5302005.11.10 14:55t/p2651.001.17441.18241.174450.0016450.00
5312005.11.10 15:12sell2661.001.17551.17851.1705
5322005.11.10 20:57t/p2661.001.17051.17851.170550.0016500.00
5332005.11.10 20:57sell2671.001.17011.17311.1651
5342005.11.11 21:58s/l2671.001.17311.17311.1651-30.0016470.00
5352005.11.11 22:00sell2681.001.17281.17581.1678
5362005.11.14 05:06s/l2681.001.17581.17581.1678-30.0016440.00
5372005.11.14 08:06sell2691.001.17581.17881.1708
5382005.11.14 14:19t/p2691.001.17081.17881.170850.0016490.00
5392005.11.14 17:00sell2701.001.17011.17311.1651
5402005.11.15 13:10t/p2701.001.16511.17311.165150.0016540.00
5412005.11.15 13:10buy2711.001.16481.16181.1698
5422005.11.15 16:26t/p2711.001.16981.16181.169850.0016590.00
5432005.11.15 16:26sell2721.001.16981.17281.1648
5442005.11.16 00:33s/l2721.001.17281.17281.1648-30.0016560.00
5452005.11.16 08:37buy2731.001.17121.16821.1762
5462005.11.16 11:52s/l2731.001.16821.16821.1762-30.0016530.00
5472005.11.16 11:52sell2741.001.16821.17121.1632
5482005.11.17 15:56s/l2741.001.17121.17121.1632-30.0016500.00
5492005.11.17 16:00buy2751.001.17061.16761.1756
5502005.11.17 19:35t/p2751.001.17561.16761.175650.0016550.00
5512005.11.17 19:35buy2761.001.17591.17291.1809
5522005.11.18 04:30s/l2761.001.17291.17291.1809-30.0016520.00
5532005.11.18 08:20sell2771.001.17211.17511.1671
5542005.11.18 10:23t/p2771.001.16711.17511.167150.0016570.00
5552005.11.18 10:25buy2781.001.16701.16401.1720
5562005.11.18 15:01t/p2781.001.17201.16401.172050.0016620.00
5572005.11.18 15:01buy2791.001.17241.16941.1774
5582005.11.18 15:32t/p2791.001.17741.16941.177450.0016670.00
5592005.11.18 15:47buy2801.001.17671.17371.1817
5602005.11.18 16:10s/l2801.001.17371.17371.1817-30.0016640.00
5612005.11.18 16:10sell2811.001.17361.17661.1686
5622005.11.18 19:30s/l2811.001.17661.17661.1686-30.0016610.00
5632005.11.18 19:55buy2821.001.17591.17291.1809
5642005.11.21 09:23t/p2821.001.18091.17291.180950.0016660.00
5652005.11.21 10:00buy2831.001.18031.17731.1853
5662005.11.21 16:12s/l2831.001.17731.17731.1853-30.0016630.00
5672005.11.21 16:12sell2841.001.17721.18021.1722
5682005.11.21 17:18t/p2841.001.17221.18021.172250.0016680.00
5692005.11.21 17:55sell2851.001.17351.17651.1685
5702005.11.22 20:03s/l2851.001.17651.17651.1685-30.0016650.00
5712005.11.22 20:05buy2861.001.17651.17351.1815
5722005.11.22 20:21t/p2861.001.18151.17351.181550.0016700.00
5732005.11.22 20:26buy2871.001.18071.17771.1857
5742005.11.23 07:14t/p2871.001.18571.17771.185750.0016750.00
5752005.11.23 07:15sell2881.001.18541.18841.1804
5762005.11.23 10:09t/p2881.001.18041.18841.180450.0016800.00
5772005.11.23 10:10sell2891.001.18011.18311.1751
5782005.11.25 08:46t/p2891.001.17511.18311.175150.0016850.00
5792005.11.25 08:47sell2901.001.17531.17831.1703
5802005.11.28 01:04t/p2901.001.17031.17831.170350.0016900.00
5812005.11.28 01:05sell2911.001.17011.17311.1651
5822005.11.28 16:04s/l2911.001.17311.17311.1651-30.0016870.00
5832005.11.28 16:05buy2921.001.17371.17071.1787
5842005.11.28 16:49t/p2921.001.17871.17071.178750.0016920.00
5852005.11.28 16:50buy2931.001.17901.17601.1840
5862005.11.28 19:39t/p2931.001.18401.17601.184050.0016970.00
5872005.11.28 19:40buy2941.001.18431.18131.1893
5882005.11.28 20:11t/p2941.001.18931.18131.189350.0017020.00
5892005.11.28 20:50buy2951.001.18691.18391.1919
5902005.11.28 22:31s/l2951.001.18391.18391.1919-30.0016990.00
5912005.11.28 22:40buy2961.001.18401.18101.1890
5922005.11.29 02:41s/l2961.001.18101.18101.1890-30.0016960.00
5932005.11.29 02:45sell2971.001.18161.18461.1766
5942005.11.29 14:49t/p2971.001.17661.18461.176650.0017010.00
5952005.11.29 14:52sell2981.001.17581.17881.1708
5962005.11.29 15:27s/l2981.001.17881.17881.1708-30.0016980.00
5972005.11.29 16:00sell2991.001.17791.18091.1729
5982005.12.01 14:17t/p2991.001.17291.18091.172950.0017030.00
5992005.12.01 14:17sell3001.001.17281.17581.1678
6002005.12.02 15:53t/p3001.001.16781.17581.167850.0017080.00
6012005.12.02 15:55sell3011.001.16711.17011.1621
6022005.12.02 16:32s/l3011.001.17011.17011.1621-30.0017050.00
6032005.12.02 16:51buy3021.001.16901.16601.1740
6042005.12.05 12:48t/p3021.001.17401.16601.174050.0017100.00
6052005.12.05 13:00buy3031.001.17431.17131.1793
6062005.12.05 18:10t/p3031.001.17931.17131.179350.0017150.00
6072005.12.05 18:10buy3041.001.17961.17661.1846
6082005.12.06 10:14s/l3041.001.17661.17661.1846-30.0017120.00
6092005.12.06 10:15buy3051.001.17651.17351.1815
6102005.12.07 10:11s/l3051.001.17351.17351.1815-30.0017090.00
6112005.12.07 10:11sell3061.001.17351.17651.1685
6122005.12.08 09:26s/l3061.001.17651.17651.1685-30.0017060.00
6132005.12.08 10:10sell3071.001.17811.18111.1731
6142005.12.08 16:21s/l3071.001.18111.18111.1731-30.0017030.00
6152005.12.08 16:21buy3081.001.18111.17811.1861
6162005.12.09 08:42s/l3081.001.17811.17811.1861-30.0017000.00
6172005.12.09 09:20sell3091.001.17881.18181.1738
6182005.12.09 15:52s/l3091.001.18181.18181.1738-30.0016970.00
6192005.12.09 16:00buy3101.001.18171.17871.1867
6202005.12.12 00:01s/l3101.001.17871.17871.1867-30.0016940.00
6212005.12.12 02:00buy3111.001.18011.17711.1851
6222005.12.12 09:20t/p3111.001.18511.17711.185150.0016990.00
6232005.12.12 09:20buy3121.001.18541.18241.1904
6242005.12.12 13:52t/p3121.001.19041.18241.190450.0017040.00
6252005.12.12 13:52buy3131.001.19071.18771.1957
6262005.12.12 14:21t/p3131.001.19571.18771.195750.0017090.00
6272005.12.12 14:22buy3141.001.19541.19241.2004
6282005.12.13 09:45s/l3141.001.19241.19241.2004-30.0017060.00
6292005.12.13 09:45sell3151.001.19231.19531.1873
6302005.12.13 20:14s/l3151.001.19531.19531.1873-30.0017030.00
6312005.12.13 20:15buy3161.001.19531.19231.2003
6322005.12.14 03:15t/p3161.001.20031.19231.200350.0017080.00
6332005.12.14 03:15buy3171.001.20121.19821.2062
6342005.12.15 00:45s/l3171.001.19821.19821.2062-30.0017050.00
6352005.12.15 00:45sell3181.001.19811.20111.1931
6362005.12.15 02:16s/l3181.001.20111.20111.1931-30.0017020.00
6372005.12.15 02:16buy3191.001.20111.19811.2061
6382005.12.15 04:18s/l3191.001.19811.19811.2061-30.0016990.00
6392005.12.15 04:20sell3201.001.19801.20101.1930
6402005.12.15 09:04s/l3201.001.20101.20101.1930-30.0016960.00
6412005.12.15 09:12sell3211.001.20121.20421.1962
6422005.12.15 16:13t/p3211.001.19621.20421.196250.0017010.00
6432005.12.15 16:15sell3221.001.19541.19841.1904
6442005.12.15 17:13s/l3221.001.19841.19841.1904-30.0016980.00
6452005.12.15 17:15sell3231.001.19731.20031.1923
6462005.12.16 09:51s/l3231.001.20031.20031.1923-30.0016950.00
6472005.12.16 09:51buy3241.001.20031.19731.2053
6482005.12.16 14:04s/l3241.001.19731.19731.2053-30.0016920.00
6492005.12.16 14:20sell3251.001.19931.20231.1943
6502005.12.19 00:00s/l3251.001.20231.20231.1943-30.0016890.00
6512005.12.19 01:45sell3261.001.20221.20521.1972
6522005.12.20 05:34t/p3261.001.19721.20521.197250.0016940.00
6532005.12.20 05:35buy3271.001.19721.19421.2022
6542005.12.20 14:36s/l3271.001.19421.19421.2022-30.0016910.00
6552005.12.20 14:36sell3281.001.19421.19721.1892
6562005.12.20 16:04t/p3281.001.18921.19721.189250.0016960.00
6572005.12.20 16:05sell3291.001.18891.19191.1839
6582005.12.21 15:33t/p3291.001.18391.19191.183950.0017010.00
6592005.12.21 15:35sell3301.001.18271.18571.1777
6602005.12.22 15:32s/l3301.001.18571.18571.1777-30.0016980.00
6612005.12.22 15:32buy3311.001.18581.18281.1908
6622005.12.23 15:01s/l3311.001.18281.18281.1908-30.0016950.00
6632005.12.23 15:37buy3321.001.18411.18111.1891
6642005.12.26 12:09t/p3321.001.18911.18111.189150.0017000.00
6652005.12.26 12:10sell3331.001.18901.19201.1840
6662005.12.26 23:44t/p3331.001.18401.19201.184050.0017050.00
6672005.12.26 23:45buy3341.001.18401.18101.1890
6682005.12.28 07:10t/p3341.001.18901.18101.189050.0017100.00
6692005.12.28 07:10sell3351.001.18901.19201.1840
6702005.12.28 07:49s/l3351.001.19201.19201.1840-30.0017070.00
6712005.12.28 07:50sell3361.001.19191.19491.1869
6722005.12.28 17:04t/p3361.001.18691.19491.186950.0017120.00
6732005.12.28 17:05buy3371.001.18531.18231.1903
6742005.12.28 19:04s/l3371.001.18231.18231.1903-30.0017090.00
6752005.12.29 07:25sell3381.001.18811.19111.1831
6762005.12.29 12:29t/p3381.001.18311.19111.183150.0017140.00
6772005.12.29 12:30buy3391.001.18281.17981.1878
6782005.12.30 03:39t/p3391.001.18781.17981.187850.0017190.00
6792005.12.30 03:40sell3401.001.18771.19071.1827
6802005.12.30 12:14t/p3401.001.18271.19071.182750.0017240.00
6812005.12.30 12:20buy3411.001.18231.17931.1873
6822005.12.30 12:34s/l3411.001.17931.17931.1873-30.0017210.00
6832005.12.30 12:35buy3421.001.17931.17631.1843
6842005.12.30 16:49t/p3421.001.18431.17631.184350.0017260.00
6852005.12.30 16:50sell3431.001.18461.18761.1796
6862006.01.03 02:24s/l3431.001.18761.18761.1796-30.0017230.00
6872006.01.03 02:25sell3441.001.18761.19061.1826
6882006.01.03 14:34s/l3441.001.19061.19061.1826-30.0017200.00
6892006.01.03 14:35sell3451.001.19051.19351.1855
6902006.01.03 14:59s/l3451.001.19351.19351.1855-30.0017170.00
6912006.01.03 15:15sell3461.001.19471.19771.1897
6922006.01.03 15:54s/l3461.001.19771.19771.1897-30.0017140.00
6932006.01.03 15:55sell3471.001.19811.20111.1931
6942006.01.03 19:34s/l3471.001.20111.20111.1931-30.0017110.00
6952006.01.03 19:35sell3481.001.20221.20521.1972
6962006.01.04 02:09s/l3481.001.20521.20521.1972-30.0017080.00
6972006.01.04 02:10sell3491.001.20651.20951.2015
6982006.01.04 12:39s/l3491.001.20951.20951.2015-30.0017050.00
6992006.01.04 12:40sell3501.001.21071.21371.2057
7002006.01.04 18:04s/l3501.001.21371.21371.2057-30.0017020.00
7012006.01.04 18:05sell3511.001.21431.21731.2093
7022006.01.05 07:49t/p3511.001.20931.21731.209350.0017070.00
7032006.01.05 07:50buy3521.001.20881.20581.2138
7042006.01.06 13:54t/p3521.001.21381.20581.213850.0017120.00
7052006.01.06 13:55sell3531.001.21671.21971.2117
7062006.01.09 07:34t/p3531.001.21171.21971.211750.0017170.00
7072006.01.09 07:35buy3541.001.21171.20871.2167
7082006.01.09 08:54s/l3541.001.20871.20871.2167-30.0017140.00
7092006.01.09 08:55buy3551.001.20871.20571.2137
7102006.01.10 02:34s/l3551.001.20571.20571.2137-30.0017110.00
7112006.01.10 02:35buy3561.001.20591.20291.2109
7122006.01.11 14:39t/p3561.001.21091.20291.210950.0017160.00
7132006.01.11 14:40sell3571.001.21081.21381.2058
7142006.01.11 17:04s/l3571.001.21381.21381.2058-30.0017130.00
7152006.01.11 22:35sell3581.001.21381.21681.2088
7162006.01.12 13:59t/p3581.001.20881.21681.208850.0017180.00
7172006.01.12 14:05buy3591.001.20651.20351.2115
7182006.01.12 14:29s/l3591.001.20351.20351.2115-30.0017150.00
7192006.01.12 14:30buy3601.001.20171.19871.2067
7202006.01.13 07:54t/p3601.001.20671.19871.206750.0017200.00
7212006.01.13 07:55sell3611.001.20681.20981.2018
7222006.01.13 16:29s/l3611.001.20981.20981.2018-30.0017170.00
7232006.01.13 16:30sell3621.001.20971.21271.2047
7242006.01.13 17:38s/l3621.001.21271.21271.2047-30.0017140.00
7252006.01.13 17:40sell3631.001.21321.21621.2082
7262006.01.15 23:39s/l3631.001.21621.21621.2082-30.0017110.00
7272006.01.15 23:50sell3641.001.21661.21961.2116
7282006.01.16 13:14t/p3641.001.21161.21961.211650.0017160.00
7292006.01.16 13:15buy3651.001.21131.20831.2163
7302006.01.17 00:59s/l3651.001.20831.20831.2163-30.0017130.00
7312006.01.17 01:50sell3661.001.20951.21251.2045
7322006.01.17 06:29s/l3661.001.21251.21251.2045-30.0017100.00
7332006.01.17 07:25sell3671.001.21361.21661.2086
7342006.01.17 11:29t/p3671.001.20861.21661.208650.0017150.00
7352006.01.17 11:30buy3681.001.20831.20531.2133
7362006.01.17 15:40s/l3681.001.20531.20531.2133-30.0017120.00
7372006.01.17 16:25sell3691.001.20801.21101.2030
7382006.01.17 22:24s/l3691.001.21101.21101.2030-30.0017090.00
7392006.01.17 22:35sell3701.001.21171.21471.2067
7402006.01.18 08:54s/l3701.001.21471.21471.2067-30.0017060.00
7412006.01.18 08:55sell3711.001.21491.21791.2099
7422006.01.18 15:19t/p3711.001.20991.21791.209950.0017110.00
7432006.01.18 15:20buy3721.001.21001.20701.2150
7442006.01.19 08:39s/l3721.001.20701.20701.2150-30.0017080.00
7452006.01.19 08:40buy3731.001.20701.20401.2120
7462006.01.20 18:49t/p3731.001.21201.20401.212050.0017130.00
7472006.01.20 18:50sell3741.001.21261.21561.2076
7482006.01.22 23:31s/l3741.001.21561.21561.2076-30.0017100.00
7492006.01.22 23:31sell3751.001.21551.21851.2105
7502006.01.23 00:44s/l3751.001.21851.21851.2105-30.0017070.00
7512006.01.23 00:45sell3761.001.22421.22721.2192
7522006.01.23 10:39s/l3761.001.22721.22721.2192-30.0017040.00
7532006.01.23 10:40sell3771.001.22771.23071.2227
7542006.01.23 20:34s/l3771.001.23071.23071.2227-30.0017010.00
7552006.01.23 23:30sell3781.001.23101.23401.2260
7562006.01.25 00:14t/p3781.001.22601.23401.226050.0017060.00
7572006.01.25 02:50buy3791.001.22581.22281.2308
7582006.01.25 09:19t/p3791.001.23081.22281.230850.0017110.00
7592006.01.25 09:20sell3801.001.23111.23411.2261
7602006.01.25 14:54t/p3801.001.22611.23411.226150.0017160.00
7612006.01.25 15:31sell3811.001.22741.23041.2224
7622006.01.26 18:04t/p3811.001.22241.23041.222450.0017210.00
7632006.01.26 18:10buy3821.001.22121.21821.2262
7642006.01.27 11:04s/l3821.001.21821.21821.2262-30.0017180.00
7652006.01.27 13:20buy3831.001.21681.21381.2218
7662006.01.27 13:44t/p3831.001.22181.21381.221850.0017230.00
7672006.01.27 13:45sell3841.001.22261.22561.2176
7682006.01.27 15:24t/p3841.001.21761.22561.217650.0017280.00
7692006.01.27 15:25buy3851.001.21711.21411.2221
7702006.01.27 15:54s/l3851.001.21411.21411.2221-30.0017250.00
7712006.01.27 15:55buy3861.001.21391.21091.2189
7722006.01.27 18:19s/l3861.001.21091.21091.2189-30.0017220.00
7732006.01.27 18:20buy3871.001.21051.20751.2155
7742006.01.30 09:19s/l3871.001.20751.20751.2155-30.0017190.00
7752006.01.30 09:50sell3881.001.20981.21281.2048
7762006.01.31 12:29s/l3881.001.21281.21281.2048-30.0017160.00
7772006.01.31 12:30sell3891.001.21271.21571.2077
7782006.01.31 16:54s/l3891.001.21571.21571.2077-30.0017130.00
7792006.01.31 16:55sell3901.001.21551.21851.2105
7802006.01.31 17:39s/l3901.001.21851.21851.2105-30.0017100.00
7812006.01.31 17:40sell3911.001.21851.22151.2135
7822006.01.31 19:24t/p3911.001.21351.22151.213550.0017150.00
7832006.01.31 19:25buy3921.001.21321.21021.2182
7842006.02.01 11:29s/l3921.001.21021.21021.2182-30.0017120.00
7852006.02.01 11:35buy3931.001.21001.20701.2150
7862006.02.01 19:09s/l3931.001.20701.20701.2150-30.0017090.00
7872006.02.01 19:20buy3941.001.20681.20381.2118
7882006.02.02 05:49s/l3941.001.20381.20381.2118-30.0017060.00
7892006.02.02 05:50buy3951.001.20371.20071.2087
7902006.02.02 15:24t/p3951.001.20871.20071.208750.0017110.00
7912006.02.02 15:25sell3961.001.20931.21231.2043
7922006.02.03 13:35t/p3961.001.20431.21231.204350.0017160.00
7932006.02.03 13:35buy3971.001.20421.20121.2092
7942006.02.03 13:59s/l3971.001.20121.20121.2092-30.0017130.00
7952006.02.03 14:10buy3981.001.19911.19611.2041
7962006.02.06 00:24t/p3981.001.20411.19611.204150.0017180.00
7972006.02.06 00:40sell3991.001.20431.20731.1993
7982006.02.06 08:34t/p3991.001.19931.20731.199350.0017230.00
7992006.02.06 11:40buy4001.001.19761.19461.2026
8002006.02.06 18:29s/l4001.001.19461.19461.2026-30.0017200.00
8012006.02.06 18:30buy4011.001.19491.19191.1999
8022006.02.07 09:34t/p4011.001.19991.19191.199950.0017250.00
8032006.02.07 09:35sell4021.001.20051.20351.1955
8042006.02.07 15:59t/p4021.001.19551.20351.195550.0017300.00
8052006.02.07 16:11sell4031.001.19661.19961.1916
8062006.02.09 11:55s/l4031.001.19961.19961.1916-30.0017270.00
8072006.02.09 11:55sell4041.001.19941.20241.1944
8082006.02.10 14:14s/l4041.001.20241.20241.1944-30.0017240.00
8092006.02.10 14:40buy4051.001.20101.19801.2060
8102006.02.10 15:29s/l4051.001.19801.19801.2060-30.0017210.00
8112006.02.10 15:30buy4061.001.19721.19421.2022
8122006.02.10 15:54s/l4061.001.19421.19421.2022-30.0017180.00
8132006.02.10 15:55buy4071.001.19131.18831.1963
8142006.02.13 09:29s/l4071.001.18831.18831.1963-30.0017150.00
8152006.02.13 09:30buy4081.001.18841.18541.1934
8162006.02.15 14:09t/p4081.001.19341.18541.193450.0017200.00
8172006.02.15 14:10sell4091.001.19401.19701.1890
8182006.02.15 16:24t/p4091.001.18901.19701.189050.0017250.00
8192006.02.15 16:30buy4101.001.18881.18581.1938
8202006.02.16 11:19s/l4101.001.18581.18581.1938-30.0017220.00
8212006.02.16 11:20buy4111.001.18511.18211.1901
8222006.02.16 21:24t/p4111.001.19011.18211.190150.0017270.00
8232006.02.16 21:30sell4121.001.19041.19341.1854
8242006.02.17 15:34s/l4121.001.19341.19341.1854-30.0017240.00
8252006.02.17 15:35sell4131.001.19381.19681.1888
8262006.02.17 17:25t/p4131.001.18881.19681.188850.0017290.00
8272006.02.17 17:25buy4141.001.18881.18581.1938
8282006.02.17 18:19t/p4141.001.19381.18581.193850.0017340.00
8292006.02.17 18:20sell4151.001.19371.19671.1887
8302006.02.20 02:24s/l4151.001.19671.19671.1887-30.0017310.00
8312006.02.20 02:25sell4161.001.19671.19971.1917
8322006.02.21 07:24t/p4161.001.19171.19971.191750.0017360.00
8332006.02.21 12:40sell4171.001.19141.19441.1864
8342006.02.23 10:19s/l4171.001.19441.19441.1864-30.0017330.00
8352006.02.23 10:55sell4181.001.19541.19841.1904
8362006.02.24 08:14t/p4181.001.19041.19841.190450.0017380.00
8372006.02.24 08:15buy4191.001.19021.18721.1952
8382006.02.24 15:59s/l4191.001.18721.18721.1952-30.0017350.00
8392006.02.26 23:20buy4201.001.18481.18181.1898
8402006.02.28 15:05t/p4201.001.18981.18181.189850.0017400.00
8412006.02.28 15:15sell4211.001.19071.19371.1857
8422006.02.28 18:55s/l4211.001.19371.19371.1857-30.0017370.00
8432006.03.01 00:25sell4221.001.19461.19761.1896
8442006.03.02 15:04s/l4221.001.19761.19761.1896-30.0017340.00
8452006.03.02 15:05sell4231.001.19741.20041.1924
8462006.03.02 16:24s/l4231.001.20041.20041.1924-30.0017310.00
8472006.03.02 16:25sell4241.001.20111.20411.1961
8482006.03.02 20:34s/l4241.001.20411.20411.1961-30.0017280.00
8492006.03.03 00:55buy4251.001.20231.19931.2073
8502006.03.05 23:19t/p4251.001.20731.19931.207350.0017330.00
8512006.03.05 23:20sell4261.001.20741.21041.2024
8522006.03.06 12:39t/p4261.001.20241.21041.202450.0017380.00
8532006.03.06 12:45buy4271.001.20191.19891.2069
8542006.03.07 00:54s/l4271.001.19891.19891.2069-30.0017350.00
8552006.03.07 00:55buy4281.001.19921.19621.2042
8562006.03.07 04:59s/l4281.001.19621.19621.2042-30.0017320.00
8572006.03.07 07:45buy4291.001.19571.19271.2007
8582006.03.07 09:19s/l4291.001.19271.19271.2007-30.0017290.00
8592006.03.07 09:20buy4301.001.19251.18951.1975
8602006.03.07 14:09s/l4301.001.18951.18951.1975-30.0017260.00
8612006.03.07 15:35buy4311.001.18951.18651.1945
8622006.03.09 04:59t/p4311.001.19451.18651.194550.0017310.00
8632006.03.09 05:50buy4321.001.19351.19051.1985
8642006.03.09 17:40s/l4321.001.19051.19051.1985-30.0017280.00
8652006.03.09 17:40buy4331.001.19071.18771.1957
8662006.03.10 14:29s/l4331.001.18771.18771.1957-30.0017250.00
8672006.03.10 14:30buy4341.001.18721.18421.1922
8682006.03.13 00:04t/p4341.001.19221.18421.192250.0017300.00
8692006.03.13 01:30sell4351.001.19391.19691.1889
8702006.03.14 00:10s/l4351.001.19691.19691.1889-30.0017270.00
8712006.03.14 01:10buy4361.001.19661.19361.2016
8722006.03.14 15:30t/p4361.001.20161.19361.201650.0017320.00
8732006.03.14 15:30sell4371.001.20161.20461.1966
8742006.03.15 14:19s/l4371.001.20461.20461.1966-30.0017290.00
8752006.03.15 14:20sell4381.001.20461.20761.1996
8762006.03.16 09:49s/l4381.001.20761.20761.1996-30.0017260.00
8772006.03.16 09:50sell4391.001.20761.21061.2026
8782006.03.16 13:34s/l4391.001.21061.21061.2026-30.0017230.00
8792006.03.16 13:35sell4401.001.21071.21371.2057
8802006.03.16 14:05s/l4401.001.21371.21371.2057-30.0017200.00
8812006.03.16 14:55sell4411.001.21391.21691.2089
8822006.03.16 17:14s/l4411.001.21691.21691.2089-30.0017170.00
8832006.03.16 17:15sell4421.001.21671.21971.2117
8842006.03.17 13:49s/l4421.001.21971.21971.2117-30.0017140.00
8852006.03.17 13:50sell4431.001.21981.22281.2148
8862006.03.17 15:04t/p4431.001.21481.22281.214850.0017190.00
8872006.03.17 15:20sell4441.001.21651.21951.2115
8882006.03.17 16:34s/l4441.001.21951.21951.2115-30.0017160.00
8892006.03.17 16:35sell4451.001.21921.22221.2142
8902006.03.21 00:29t/p4451.001.21421.22221.214250.0017210.00
8912006.03.21 00:30buy4461.001.21371.21071.2187
8922006.03.21 14:49s/l4461.001.21071.21071.2187-30.0017180.00
8932006.03.21 14:50buy4471.001.21101.20801.2160
8942006.03.21 16:45s/l4471.001.20801.20801.2160-30.0017150.00
8952006.03.22 13:25sell4481.001.20851.21151.2035
8962006.03.23 15:09t/p4481.001.20351.21151.203550.0017200.00
8972006.03.23 15:10buy4491.001.20321.20021.2082
8982006.03.23 15:29s/l4491.001.20021.20021.2082-30.0017170.00
8992006.03.23 15:30buy4501.001.19771.19471.2027
9002006.03.24 16:29t/p4501.001.20271.19471.202750.0017220.00
9012006.03.24 16:30sell4511.001.20261.20561.1976
9022006.03.27 03:33s/l4511.001.20561.20561.1976-30.0017190.00
9032006.03.27 03:35sell4521.001.20551.20851.2005
9042006.03.27 22:48t/p4521.001.20051.20851.200550.0017240.00
9052006.03.28 08:01sell4531.001.20451.20751.1995
9062006.03.28 08:23s/l4531.001.20751.20751.1995-30.0017210.00
9072006.03.28 08:25sell4541.001.20711.21011.2021
9082006.03.28 13:28s/l4541.001.21011.21011.2021-30.0017180.00
9092006.03.28 13:30sell4551.001.21021.21321.2052
9102006.03.28 19:18t/p4551.001.20521.21321.205250.0017230.00
9112006.03.28 19:20buy4561.001.20511.20211.2101
9122006.03.28 19:22s/l4561.001.20211.20211.2101-30.0017200.00
9132006.03.28 19:22buy4571.001.20231.19931.2073
9142006.03.29 00:47s/l4571.001.19931.19931.2073-30.0017170.00
9152006.03.29 05:50sell4581.001.20161.20461.1966
9162006.03.29 17:59s/l4581.001.20461.20461.1966-30.0017140.00
9172006.03.29 18:20buy4591.001.20391.20091.2089
9182006.03.30 00:59close at stop4591.001.20331.20091.2089-6.0017134.00