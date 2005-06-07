Strategy Tester Report
Profit Generator - OptionsSet2-Reversed
|Symbol
|EURUSDm (Euro vs US Dollar)
|Period
|5 Minutes (M5) 2005.06.06 23:15 - 2006.03.30 00:55
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|ID=1234; lots=1; MM=false;
Risk=10; stoploss=30; takeprofit=50; UseClose=false;
TSactivation=40; TrailPips=5; MaxTrades=1; UseHourTrade=false;
FromHourTrade=7; ToHourTrade=20; LongBar=15; UseLastPeriodPerams=false;
period=60; OneTradeperPeriod=false;
DisablePeriodMGMT=false;
Alerts=false;
AlertOnlyMode=false;
|Bars in test
|59542
|Ticks modelled
|623900
|Modelling quality
|89.85%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|7134.00
|Gross profit
|13050.00
|Gross loss
|-5916.00
|Profit factor
|2.21
|Expected payoff
|15.54
|Absolute drawdown
|60.00
|Maximal drawdown (%)
|266.00 (1.5%)
|Total trades
|459
|Short positions (won %)
|239 (56.49%)
|Long positions (won %)
|220 (57.27%)
|Profit trades (% of total)
|261 (56.86%)
|Loss trades (% of total)
|198 (43.14%)
|Largest
|profit trade
|50.00
|loss trade
|-30.00
|Average
|profit trade
|50.00
|loss trade
|-29.88
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|11 (550.00)
|consecutive losses (loss in money)
|8 (-240.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|550.00 (11)
|consecutive loss (count of losses)
|-240.00 (8)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|2
�
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2005.06.07 02:05
|sell
|1
|1.00
|1.2263
|1.2293
|1.2213
�
|2
|2005.06.07 08:20
|s/l
|1
|1.00
|1.2293
|1.2293
|1.2213
|-30.00
|9970.00
|3
|2005.06.07 08:30
|sell
|2
|1.00
|1.2303
|1.2333
|1.2253
�
|4
|2005.06.08 11:53
|s/l
|2
|1.00
|1.2333
|1.2333
|1.2253
|-30.00
|9940.00
|5
|2005.06.08 12:00
|sell
|3
|1.00
|1.2336
|1.2366
|1.2286
�
|6
|2005.06.08 18:43
|t/p
|3
|1.00
|1.2286
|1.2366
|1.2286
|50.00
|9990.00
|7
|2005.06.08 18:45
|sell
|4
|1.00
|1.2285
|1.2315
|1.2235
�
|8
|2005.06.08 19:31
|t/p
|4
|1.00
|1.2235
|1.2315
|1.2235
|50.00
|10040.00
|9
|2005.06.08 20:25
|buy
|5
|1.00
|1.2212
|1.2182
|1.2262
�
|10
|2005.06.09 16:33
|s/l
|5
|1.00
|1.2182
|1.2182
|1.2262
|-30.00
|10010.00
|11
|2005.06.09 16:35
|buy
|6
|1.00
|1.2179
|1.2149
|1.2229
�
|12
|2005.06.09 18:44
|t/p
|6
|1.00
|1.2229
|1.2149
|1.2229
|50.00
|10060.00
|13
|2005.06.09 19:00
|sell
|7
|1.00
|1.2239
|1.2269
|1.2189
�
|14
|2005.06.10 14:43
|t/p
|7
|1.00
|1.2189
|1.2269
|1.2189
|50.00
|10110.00
|15
|2005.06.10 14:45
|sell
|8
|1.00
|1.2191
|1.2221
|1.2141
�
|16
|2005.06.10 16:13
|t/p
|8
|1.00
|1.2141
|1.2221
|1.2141
|50.00
|10160.00
|17
|2005.06.10 16:36
|sell
|9
|1.00
|1.2143
|1.2173
|1.2093
�
|18
|2005.06.13 03:02
|t/p
|9
|1.00
|1.2093
|1.2173
|1.2093
|50.00
|10210.00
|19
|2005.06.13 03:05
|buy
|10
|1.00
|1.2083
|1.2053
|1.2133
�
|20
|2005.06.13 11:18
|s/l
|10
|1.00
|1.2053
|1.2053
|1.2133
|-30.00
|10180.00
|21
|2005.06.13 12:36
|buy
|11
|1.00
|1.2046
|1.2016
|1.2096
�
|22
|2005.06.13 19:38
|t/p
|11
|1.00
|1.2096
|1.2016
|1.2096
|50.00
|10230.00
|23
|2005.06.13 20:02
|buy
|12
|1.00
|1.2094
|1.2064
|1.2144
�
|24
|2005.06.14 02:58
|t/p
|12
|1.00
|1.2144
|1.2064
|1.2144
|50.00
|10280.00
|25
|2005.06.14 03:00
|sell
|13
|1.00
|1.2143
|1.2173
|1.2093
�
|26
|2005.06.14 15:06
|t/p
|13
|1.00
|1.2093
|1.2173
|1.2093
|50.00
|10330.00
|27
|2005.06.14 15:06
|sell
|14
|1.00
|1.2089
|1.2119
|1.2039
�
|28
|2005.06.14 15:55
|t/p
|14
|1.00
|1.2039
|1.2119
|1.2039
|50.00
|10380.00
|29
|2005.06.14 16:30
|sell
|15
|1.00
|1.2055
|1.2085
|1.2005
�
|30
|2005.06.15 15:32
|s/l
|15
|1.00
|1.2085
|1.2085
|1.2005
|-30.00
|10350.00
|31
|2005.06.15 15:32
|buy
|16
|1.00
|1.2086
|1.2056
|1.2136
�
|32
|2005.06.16 14:47
|t/p
|16
|1.00
|1.2136
|1.2056
|1.2136
|50.00
|10400.00
|33
|2005.06.16 14:47
|sell
|17
|1.00
|1.2136
|1.2166
|1.2086
�
|34
|2005.06.16 15:26
|s/l
|17
|1.00
|1.2166
|1.2166
|1.2086
|-30.00
|10370.00
|35
|2005.06.16 15:26
|sell
|18
|1.00
|1.2165
|1.2195
|1.2115
�
|36
|2005.06.16 15:41
|t/p
|18
|1.00
|1.2115
|1.2195
|1.2115
|50.00
|10420.00
|37
|2005.06.16 15:41
|sell
|19
|1.00
|1.2113
|1.2143
|1.2063
�
|38
|2005.06.16 16:25
|t/p
|19
|1.00
|1.2063
|1.2143
|1.2063
|50.00
|10470.00
|39
|2005.06.16 16:25
|buy
|20
|1.00
|1.2063
|1.2033
|1.2113
�
|40
|2005.06.17 03:46
|t/p
|20
|1.00
|1.2113
|1.2033
|1.2113
|50.00
|10520.00
|41
|2005.06.17 07:00
|buy
|21
|1.00
|1.2102
|1.2072
|1.2152
�
|42
|2005.06.17 12:10
|t/p
|21
|1.00
|1.2152
|1.2072
|1.2152
|50.00
|10570.00
|43
|2005.06.17 12:10
|buy
|22
|1.00
|1.2154
|1.2124
|1.2204
�
|44
|2005.06.17 16:26
|t/p
|22
|1.00
|1.2204
|1.2124
|1.2204
|50.00
|10620.00
|45
|2005.06.17 16:26
|buy
|23
|1.00
|1.2206
|1.2176
|1.2256
�
|46
|2005.06.17 20:09
|t/p
|23
|1.00
|1.2256
|1.2176
|1.2256
|50.00
|10670.00
|47
|2005.06.17 20:10
|buy
|24
|1.00
|1.2257
|1.2227
|1.2307
�
|48
|2005.06.20 00:00
|s/l
|24
|1.00
|1.2227
|1.2227
|1.2307
|-30.00
|10640.00
|49
|2005.06.20 00:00
|buy
|25
|1.00
|1.2192
|1.2162
|1.2242
�
|50
|2005.06.20 15:02
|s/l
|25
|1.00
|1.2162
|1.2162
|1.2242
|-30.00
|10610.00
|51
|2005.06.20 15:02
|sell
|26
|1.00
|1.2162
|1.2192
|1.2112
�
|52
|2005.06.21 09:44
|t/p
|26
|1.00
|1.2112
|1.2192
|1.2112
|50.00
|10660.00
|53
|2005.06.21 09:45
|sell
|27
|1.00
|1.2107
|1.2137
|1.2057
�
|54
|2005.06.21 16:49
|s/l
|27
|1.00
|1.2137
|1.2137
|1.2057
|-30.00
|10630.00
|55
|2005.06.21 17:10
|buy
|28
|1.00
|1.2130
|1.2100
|1.2180
�
|56
|2005.06.21 22:21
|t/p
|28
|1.00
|1.2180
|1.2100
|1.2180
|50.00
|10680.00
|57
|2005.06.22 00:02
|buy
|29
|1.00
|1.2172
|1.2142
|1.2222
�
|58
|2005.06.22 11:15
|s/l
|29
|1.00
|1.2142
|1.2142
|1.2222
|-30.00
|10650.00
|59
|2005.06.22 11:15
|sell
|30
|1.00
|1.2142
|1.2172
|1.2092
�
|60
|2005.06.23 09:36
|t/p
|30
|1.00
|1.2092
|1.2172
|1.2092
|50.00
|10700.00
|61
|2005.06.23 12:11
|sell
|31
|1.00
|1.2087
|1.2117
|1.2037
�
|62
|2005.06.23 14:36
|t/p
|31
|1.00
|1.2037
|1.2117
|1.2037
|50.00
|10750.00
|63
|2005.06.23 14:40
|buy
|32
|1.00
|1.2027
|1.1997
|1.2077
�
|64
|2005.06.24 06:06
|s/l
|32
|1.00
|1.1997
|1.1997
|1.2077
|-30.00
|10720.00
|65
|2005.06.24 06:06
|buy
|33
|1.00
|1.1999
|1.1969
|1.2049
�
|66
|2005.06.24 09:32
|t/p
|33
|1.00
|1.2049
|1.1969
|1.2049
|50.00
|10770.00
|67
|2005.06.24 10:00
|buy
|34
|1.00
|1.2056
|1.2026
|1.2106
�
|68
|2005.06.27 00:51
|t/p
|34
|1.00
|1.2106
|1.2026
|1.2106
|50.00
|10820.00
|69
|2005.06.27 00:51
|buy
|35
|1.00
|1.2108
|1.2078
|1.2158
�
|70
|2005.06.27 08:43
|t/p
|35
|1.00
|1.2158
|1.2078
|1.2158
|50.00
|10870.00
|71
|2005.06.27 11:00
|buy
|36
|1.00
|1.2161
|1.2131
|1.2211
�
|72
|2005.06.28 08:20
|s/l
|36
|1.00
|1.2131
|1.2131
|1.2211
|-30.00
|10840.00
|73
|2005.06.28 08:20
|sell
|37
|1.00
|1.2130
|1.2160
|1.2080
�
|74
|2005.06.28 15:08
|t/p
|37
|1.00
|1.2080
|1.2160
|1.2080
|50.00
|10890.00
|75
|2005.06.28 16:07
|sell
|38
|1.00
|1.2091
|1.2121
|1.2041
�
|76
|2005.06.29 08:15
|t/p
|38
|1.00
|1.2041
|1.2121
|1.2041
|50.00
|10940.00
|77
|2005.06.29 09:05
|buy
|39
|1.00
|1.2031
|1.2001
|1.2081
�
|78
|2005.06.29 17:03
|t/p
|39
|1.00
|1.2081
|1.2001
|1.2081
|50.00
|10990.00
|79
|2005.06.29 17:47
|sell
|40
|1.00
|1.2098
|1.2128
|1.2048
�
|80
|2005.06.30 12:28
|t/p
|40
|1.00
|1.2048
|1.2128
|1.2048
|50.00
|11040.00
|81
|2005.06.30 12:30
|buy
|41
|1.00
|1.2046
|1.2016
|1.2096
�
|82
|2005.06.30 14:36
|t/p
|41
|1.00
|1.2096
|1.2016
|1.2096
|50.00
|11090.00
|83
|2005.06.30 14:36
|sell
|42
|1.00
|1.2096
|1.2126
|1.2046
�
|84
|2005.07.01 07:53
|t/p
|42
|1.00
|1.2046
|1.2126
|1.2046
|50.00
|11140.00
|85
|2005.07.01 08:01
|buy
|43
|1.00
|1.2035
|1.2005
|1.2085
�
|86
|2005.07.01 11:31
|t/p
|43
|1.00
|1.2085
|1.2005
|1.2085
|50.00
|11190.00
|87
|2005.07.01 11:35
|sell
|44
|1.00
|1.2098
|1.2128
|1.2048
�
|88
|2005.07.01 14:33
|t/p
|44
|1.00
|1.2048
|1.2128
|1.2048
|50.00
|11240.00
|89
|2005.07.01 14:50
|sell
|45
|1.00
|1.2078
|1.2108
|1.2028
�
|90
|2005.07.01 16:14
|t/p
|45
|1.00
|1.2028
|1.2108
|1.2028
|50.00
|11290.00
|91
|2005.07.01 16:15
|sell
|46
|1.00
|1.2026
|1.2056
|1.1976
�
|92
|2005.07.01 16:43
|t/p
|46
|1.00
|1.1976
|1.2056
|1.1976
|50.00
|11340.00
|93
|2005.07.01 16:45
|sell
|47
|1.00
|1.1978
|1.2008
|1.1928
�
|94
|2005.07.04 00:01
|t/p
|47
|1.00
|1.1928
|1.2008
|1.1928
|50.00
|11390.00
|95
|2005.07.04 00:05
|buy
|48
|1.00
|1.1915
|1.1885
|1.1965
�
|96
|2005.07.05 08:39
|s/l
|48
|1.00
|1.1885
|1.1885
|1.1965
|-30.00
|11360.00
|97
|2005.07.05 08:41
|buy
|49
|1.00
|1.1869
|1.1839
|1.1919
�
|98
|2005.07.05 10:38
|t/p
|49
|1.00
|1.1919
|1.1839
|1.1919
|50.00
|11410.00
|99
|2005.07.05 10:45
|sell
|50
|1.00
|1.1920
|1.1950
|1.1870
�
|100
|2005.07.06 10:32
|s/l
|50
|1.00
|1.1950
|1.1950
|1.1870
|-30.00
|11380.00
|101
|2005.07.06 10:32
|sell
|51
|1.00
|1.1948
|1.1978
|1.1898
�
|102
|2005.07.06 11:27
|t/p
|51
|1.00
|1.1898
|1.1978
|1.1898
|50.00
|11430.00
|103
|2005.07.06 13:06
|buy
|52
|1.00
|1.1901
|1.1871
|1.1951
�
|104
|2005.07.07 10:47
|t/p
|52
|1.00
|1.1951
|1.1871
|1.1951
|50.00
|11480.00
|105
|2005.07.07 10:47
|buy
|53
|1.00
|1.1954
|1.1924
|1.2004
�
|106
|2005.07.07 11:24
|t/p
|53
|1.00
|1.2004
|1.1924
|1.2004
|50.00
|11530.00
|107
|2005.07.07 11:25
|sell
|54
|1.00
|1.2010
|1.2040
|1.1960
�
|108
|2005.07.07 11:26
|s/l
|54
|1.00
|1.2040
|1.2040
|1.1960
|-30.00
|11500.00
|109
|2005.07.07 11:26
|sell
|55
|1.00
|1.2038
|1.2068
|1.1988
�
|110
|2005.07.07 11:39
|t/p
|55
|1.00
|1.1988
|1.2068
|1.1988
|50.00
|11550.00
|111
|2005.07.07 11:40
|buy
|56
|1.00
|1.1981
|1.1951
|1.2031
�
|112
|2005.07.07 14:10
|s/l
|56
|1.00
|1.1951
|1.1951
|1.2031
|-30.00
|11520.00
|113
|2005.07.07 14:26
|sell
|57
|1.00
|1.1956
|1.1986
|1.1906
�
|114
|2005.07.08 09:13
|t/p
|57
|1.00
|1.1906
|1.1986
|1.1906
|50.00
|11570.00
|115
|2005.07.08 13:06
|buy
|58
|1.00
|1.1908
|1.1878
|1.1958
�
|116
|2005.07.08 14:33
|s/l
|58
|1.00
|1.1878
|1.1878
|1.1958
|-30.00
|11540.00
|117
|2005.07.08 14:35
|buy
|59
|1.00
|1.1884
|1.1854
|1.1934
�
|118
|2005.07.08 14:38
|t/p
|59
|1.00
|1.1934
|1.1854
|1.1934
|50.00
|11590.00
|119
|2005.07.08 14:40
|buy
|60
|1.00
|1.1927
|1.1897
|1.1977
�
|120
|2005.07.08 16:04
|t/p
|60
|1.00
|1.1977
|1.1897
|1.1977
|50.00
|11640.00
|121
|2005.07.08 16:05
|sell
|61
|1.00
|1.1979
|1.2009
|1.1929
�
|122
|2005.07.08 17:01
|t/p
|61
|1.00
|1.1929
|1.2009
|1.1929
|50.00
|11690.00
|123
|2005.07.08 17:05
|sell
|62
|1.00
|1.1936
|1.1966
|1.1886
�
|124
|2005.07.08 22:30
|s/l
|62
|1.00
|1.1966
|1.1966
|1.1886
|-30.00
|11660.00
|125
|2005.07.11 02:02
|buy
|63
|1.00
|1.1964
|1.1934
|1.2014
�
|126
|2005.07.11 08:32
|t/p
|63
|1.00
|1.2014
|1.1934
|1.2014
|50.00
|11710.00
|127
|2005.07.11 08:50
|sell
|64
|1.00
|1.2023
|1.2053
|1.1973
�
|128
|2005.07.11 16:52
|s/l
|64
|1.00
|1.2053
|1.2053
|1.1973
|-30.00
|11680.00
|129
|2005.07.11 18:00
|buy
|65
|1.00
|1.2064
|1.2034
|1.2114
�
|130
|2005.07.12 04:22
|t/p
|65
|1.00
|1.2114
|1.2034
|1.2114
|50.00
|11730.00
|131
|2005.07.12 04:22
|buy
|66
|1.00
|1.2118
|1.2088
|1.2168
�
|132
|2005.07.12 06:28
|t/p
|66
|1.00
|1.2168
|1.2088
|1.2168
|50.00
|11780.00
|133
|2005.07.12 06:30
|sell
|67
|1.00
|1.2174
|1.2204
|1.2124
�
|134
|2005.07.12 16:07
|s/l
|67
|1.00
|1.2204
|1.2204
|1.2124
|-30.00
|11750.00
|135
|2005.07.12 16:11
|buy
|68
|1.00
|1.2186
|1.2156
|1.2236
�
|136
|2005.07.12 19:54
|t/p
|68
|1.00
|1.2236
|1.2156
|1.2236
|50.00
|11800.00
|137
|2005.07.13 00:00
|sell
|69
|1.00
|1.2238
|1.2268
|1.2188
�
|138
|2005.07.13 09:54
|t/p
|69
|1.00
|1.2188
|1.2268
|1.2188
|50.00
|11850.00
|139
|2005.07.13 11:45
|buy
|70
|1.00
|1.2168
|1.2138
|1.2218
�
|140
|2005.07.13 14:30
|s/l
|70
|1.00
|1.2138
|1.2138
|1.2218
|-30.00
|11820.00
|141
|2005.07.13 14:30
|sell
|71
|1.00
|1.2142
|1.2172
|1.2092
�
|142
|2005.07.13 14:38
|s/l
|71
|1.00
|1.2172
|1.2172
|1.2092
|-30.00
|11790.00
|143
|2005.07.13 14:40
|sell
|72
|1.00
|1.2170
|1.2200
|1.2120
�
|144
|2005.07.13 15:19
|t/p
|72
|1.00
|1.2120
|1.2200
|1.2120
|50.00
|11840.00
|145
|2005.07.13 15:20
|sell
|73
|1.00
|1.2115
|1.2145
|1.2065
�
|146
|2005.07.14 03:52
|t/p
|73
|1.00
|1.2065
|1.2145
|1.2065
|50.00
|11890.00
|147
|2005.07.14 07:00
|buy
|74
|1.00
|1.2065
|1.2035
|1.2115
�
|148
|2005.07.14 16:00
|t/p
|74
|1.00
|1.2115
|1.2035
|1.2115
|50.00
|11940.00
|149
|2005.07.14 16:00
|sell
|75
|1.00
|1.2116
|1.2146
|1.2066
�
|150
|2005.07.15 14:30
|t/p
|75
|1.00
|1.2066
|1.2146
|1.2066
|50.00
|11990.00
|151
|2005.07.15 14:30
|sell
|76
|1.00
|1.2063
|1.2093
|1.2013
�
|152
|2005.07.19 07:25
|t/p
|76
|1.00
|1.2013
|1.2093
|1.2013
|50.00
|12040.00
|153
|2005.07.19 08:00
|sell
|77
|1.00
|1.2008
|1.2038
|1.1958
�
|154
|2005.07.19 14:57
|t/p
|77
|1.00
|1.1958
|1.2038
|1.1958
|50.00
|12090.00
|155
|2005.07.19 14:57
|buy
|78
|1.00
|1.1958
|1.1928
|1.2008
�
|156
|2005.07.19 18:06
|t/p
|78
|1.00
|1.2008
|1.1928
|1.2008
|50.00
|12140.00
|157
|2005.07.19 18:06
|buy
|79
|1.00
|1.2010
|1.1980
|1.2060
�
|158
|2005.07.20 03:07
|t/p
|79
|1.00
|1.2060
|1.1980
|1.2060
|50.00
|12190.00
|159
|2005.07.20 03:07
|buy
|80
|1.00
|1.2063
|1.2033
|1.2113
�
|160
|2005.07.20 16:13
|s/l
|80
|1.00
|1.2033
|1.2033
|1.2113
|-30.00
|12160.00
|161
|2005.07.20 16:16
|buy
|81
|1.00
|1.2031
|1.2001
|1.2081
�
|162
|2005.07.20 16:34
|s/l
|81
|1.00
|1.2001
|1.2001
|1.2081
|-30.00
|12130.00
|163
|2005.07.20 16:35
|buy
|82
|1.00
|1.2004
|1.1974
|1.2054
�
|164
|2005.07.20 19:05
|t/p
|82
|1.00
|1.2054
|1.1974
|1.2054
|50.00
|12180.00
|165
|2005.07.20 19:05
|buy
|83
|1.00
|1.2057
|1.2027
|1.2107
�
|166
|2005.07.20 19:31
|t/p
|83
|1.00
|1.2107
|1.2027
|1.2107
|50.00
|12230.00
|167
|2005.07.20 19:31
|buy
|84
|1.00
|1.2112
|1.2082
|1.2162
�
|168
|2005.07.20 20:15
|t/p
|84
|1.00
|1.2162
|1.2082
|1.2162
|50.00
|12280.00
|169
|2005.07.20 20:16
|sell
|85
|1.00
|1.2164
|1.2194
|1.2114
�
|170
|2005.07.21 03:03
|s/l
|85
|1.00
|1.2194
|1.2194
|1.2114
|-30.00
|12250.00
|171
|2005.07.21 03:05
|sell
|86
|1.00
|1.2198
|1.2228
|1.2148
�
|172
|2005.07.21 08:17
|t/p
|86
|1.00
|1.2148
|1.2228
|1.2148
|50.00
|12300.00
|173
|2005.07.21 08:17
|buy
|87
|1.00
|1.2146
|1.2116
|1.2196
�
|174
|2005.07.21 13:25
|t/p
|87
|1.00
|1.2196
|1.2116
|1.2196
|50.00
|12350.00
|175
|2005.07.21 13:27
|sell
|88
|1.00
|1.2214
|1.2244
|1.2164
�
|176
|2005.07.21 13:30
|s/l
|88
|1.00
|1.2244
|1.2244
|1.2164
|-30.00
|12320.00
|177
|2005.07.21 13:30
|sell
|89
|1.00
|1.2242
|1.2272
|1.2192
�
|178
|2005.07.21 13:40
|t/p
|89
|1.00
|1.2192
|1.2272
|1.2192
|50.00
|12370.00
|179
|2005.07.21 13:41
|buy
|90
|1.00
|1.2185
|1.2155
|1.2235
�
|180
|2005.07.21 15:52
|s/l
|90
|1.00
|1.2155
|1.2155
|1.2235
|-30.00
|12340.00
|181
|2005.07.21 15:52
|sell
|91
|1.00
|1.2154
|1.2184
|1.2104
�
|182
|2005.07.21 16:43
|t/p
|91
|1.00
|1.2104
|1.2184
|1.2104
|50.00
|12390.00
|183
|2005.07.21 17:00
|buy
|92
|1.00
|1.2119
|1.2089
|1.2169
�
|184
|2005.07.21 18:49
|t/p
|92
|1.00
|1.2169
|1.2089
|1.2169
|50.00
|12440.00
|185
|2005.07.21 18:50
|buy
|93
|1.00
|1.2165
|1.2135
|1.2215
�
|186
|2005.07.22 14:16
|s/l
|93
|1.00
|1.2135
|1.2135
|1.2215
|-30.00
|12410.00
|187
|2005.07.22 14:17
|sell
|94
|1.00
|1.2138
|1.2168
|1.2088
�
|188
|2005.07.22 17:50
|t/p
|94
|1.00
|1.2088
|1.2168
|1.2088
|50.00
|12460.00
|189
|2005.07.22 17:50
|sell
|95
|1.00
|1.2083
|1.2113
|1.2033
�
|190
|2005.07.25 08:54
|t/p
|95
|1.00
|1.2033
|1.2113
|1.2033
|50.00
|12510.00
|191
|2005.07.25 09:00
|buy
|96
|1.00
|1.2045
|1.2015
|1.2095
�
|192
|2005.07.26 10:36
|s/l
|96
|1.00
|1.2015
|1.2015
|1.2095
|-30.00
|12480.00
|193
|2005.07.26 10:41
|sell
|97
|1.00
|1.2021
|1.2051
|1.1971
�
|194
|2005.07.27 14:30
|t/p
|97
|1.00
|1.1971
|1.2051
|1.1971
|50.00
|12530.00
|195
|2005.07.27 14:30
|buy
|98
|1.00
|1.1971
|1.1941
|1.2021
�
|196
|2005.07.27 14:53
|t/p
|98
|1.00
|1.2021
|1.1941
|1.2021
|50.00
|12580.00
|197
|2005.07.27 15:00
|buy
|99
|1.00
|1.2023
|1.1993
|1.2073
�
|198
|2005.07.27 20:15
|t/p
|99
|1.00
|1.2073
|1.1993
|1.2073
|50.00
|12630.00
|199
|2005.07.28 02:20
|sell
|100
|1.00
|1.2082
|1.2112
|1.2032
�
|200
|2005.07.28 17:21
|s/l
|100
|1.00
|1.2112
|1.2112
|1.2032
|-30.00
|12600.00
|201
|2005.07.28 17:21
|buy
|101
|1.00
|1.2113
|1.2083
|1.2163
�
|202
|2005.07.29 10:13
|s/l
|101
|1.00
|1.2083
|1.2083
|1.2163
|-30.00
|12570.00
|203
|2005.07.29 11:40
|buy
|102
|1.00
|1.2075
|1.2045
|1.2125
�
|204
|2005.07.29 14:43
|t/p
|102
|1.00
|1.2125
|1.2045
|1.2125
|50.00
|12620.00
|205
|2005.07.29 15:20
|buy
|103
|1.00
|1.2129
|1.2099
|1.2179
�
|206
|2005.08.01 04:39
|t/p
|103
|1.00
|1.2179
|1.2099
|1.2179
|50.00
|12670.00
|207
|2005.08.01 08:30
|buy
|104
|1.00
|1.2168
|1.2138
|1.2218
�
|208
|2005.08.01 10:30
|t/p
|104
|1.00
|1.2218
|1.2138
|1.2218
|50.00
|12720.00
|209
|2005.08.01 11:06
|buy
|105
|1.00
|1.2214
|1.2184
|1.2264
�
|210
|2005.08.01 17:25
|s/l
|105
|1.00
|1.2184
|1.2184
|1.2264
|-30.00
|12690.00
|211
|2005.08.01 17:25
|buy
|106
|1.00
|1.2184
|1.2154
|1.2234
�
|212
|2005.08.02 10:35
|t/p
|106
|1.00
|1.2234
|1.2154
|1.2234
|50.00
|12740.00
|213
|2005.08.02 10:35
|sell
|107
|1.00
|1.2234
|1.2264
|1.2184
�
|214
|2005.08.03 02:30
|t/p
|107
|1.00
|1.2184
|1.2264
|1.2184
|50.00
|12790.00
|215
|2005.08.03 02:30
|sell
|108
|1.00
|1.2181
|1.2211
|1.2131
�
|216
|2005.08.03 09:51
|s/l
|108
|1.00
|1.2211
|1.2211
|1.2131
|-30.00
|12760.00
|217
|2005.08.03 09:51
|buy
|109
|1.00
|1.2211
|1.2181
|1.2261
�
|218
|2005.08.03 11:02
|t/p
|109
|1.00
|1.2261
|1.2181
|1.2261
|50.00
|12810.00
|219
|2005.08.03 11:02
|buy
|110
|1.00
|1.2263
|1.2233
|1.2313
�
|220
|2005.08.03 11:25
|t/p
|110
|1.00
|1.2313
|1.2233
|1.2313
|50.00
|12860.00
|221
|2005.08.03 14:50
|sell
|111
|1.00
|1.2323
|1.2353
|1.2273
�
|222
|2005.08.04 03:18
|s/l
|111
|1.00
|1.2353
|1.2353
|1.2273
|-30.00
|12830.00
|223
|2005.08.04 03:20
|sell
|112
|1.00
|1.2367
|1.2397
|1.2317
�
|224
|2005.08.04 09:26
|t/p
|112
|1.00
|1.2317
|1.2397
|1.2317
|50.00
|12880.00
|225
|2005.08.04 11:00
|buy
|113
|1.00
|1.2311
|1.2281
|1.2361
�
|226
|2005.08.04 16:36
|t/p
|113
|1.00
|1.2361
|1.2281
|1.2361
|50.00
|12930.00
|227
|2005.08.04 16:36
|buy
|114
|1.00
|1.2364
|1.2334
|1.2414
�
|228
|2005.08.05 14:38
|s/l
|114
|1.00
|1.2334
|1.2334
|1.2414
|-30.00
|12900.00
|229
|2005.08.05 14:40
|sell
|115
|1.00
|1.2352
|1.2382
|1.2302
�
|230
|2005.08.08 11:12
|s/l
|115
|1.00
|1.2382
|1.2382
|1.2302
|-30.00
|12870.00
|231
|2005.08.08 11:37
|sell
|116
|1.00
|1.2386
|1.2416
|1.2336
�
|232
|2005.08.09 07:56
|s/l
|116
|1.00
|1.2416
|1.2416
|1.2336
|-30.00
|12840.00
|233
|2005.08.09 08:00
|sell
|117
|1.00
|1.2406
|1.2436
|1.2356
�
|234
|2005.08.09 14:39
|t/p
|117
|1.00
|1.2356
|1.2436
|1.2356
|50.00
|12890.00
|235
|2005.08.09 14:40
|sell
|118
|1.00
|1.2353
|1.2383
|1.2303
�
|236
|2005.08.10 00:15
|s/l
|118
|1.00
|1.2383
|1.2383
|1.2303
|-30.00
|12860.00
|237
|2005.08.10 00:15
|sell
|119
|1.00
|1.2382
|1.2412
|1.2332
�
|238
|2005.08.10 11:23
|s/l
|119
|1.00
|1.2412
|1.2412
|1.2332
|-30.00
|12830.00
|239
|2005.08.10 11:25
|sell
|120
|1.00
|1.2415
|1.2445
|1.2365
�
|240
|2005.08.10 17:15
|t/p
|120
|1.00
|1.2365
|1.2445
|1.2365
|50.00
|12880.00
|241
|2005.08.10 17:47
|buy
|121
|1.00
|1.2342
|1.2312
|1.2392
�
|242
|2005.08.11 02:48
|t/p
|121
|1.00
|1.2392
|1.2312
|1.2392
|50.00
|12930.00
|243
|2005.08.11 04:15
|buy
|122
|1.00
|1.2401
|1.2371
|1.2451
�
|244
|2005.08.11 21:44
|t/p
|122
|1.00
|1.2451
|1.2371
|1.2451
|50.00
|12980.00
|245
|2005.08.11 21:45
|buy
|123
|1.00
|1.2456
|1.2426
|1.2506
�
|246
|2005.08.12 14:48
|s/l
|123
|1.00
|1.2426
|1.2426
|1.2506
|-30.00
|12950.00
|247
|2005.08.12 14:50
|buy
|124
|1.00
|1.2416
|1.2386
|1.2466
�
|248
|2005.08.12 15:13
|s/l
|124
|1.00
|1.2386
|1.2386
|1.2466
|-30.00
|12920.00
|249
|2005.08.12 15:15
|buy
|125
|1.00
|1.2387
|1.2357
|1.2437
�
|250
|2005.08.12 16:07
|t/p
|125
|1.00
|1.2437
|1.2357
|1.2437
|50.00
|12970.00
|251
|2005.08.12 16:07
|sell
|126
|1.00
|1.2438
|1.2468
|1.2388
�
|252
|2005.08.15 07:57
|t/p
|126
|1.00
|1.2388
|1.2468
|1.2388
|50.00
|13020.00
|253
|2005.08.15 09:07
|sell
|127
|1.00
|1.2402
|1.2432
|1.2352
�
|254
|2005.08.15 15:14
|t/p
|127
|1.00
|1.2352
|1.2432
|1.2352
|50.00
|13070.00
|255
|2005.08.15 15:15
|buy
|128
|1.00
|1.2349
|1.2319
|1.2399
�
|256
|2005.08.16 11:20
|s/l
|128
|1.00
|1.2319
|1.2319
|1.2399
|-30.00
|13040.00
|257
|2005.08.16 13:25
|sell
|129
|1.00
|1.2323
|1.2353
|1.2273
�
|258
|2005.08.16 19:59
|s/l
|129
|1.00
|1.2353
|1.2353
|1.2273
|-30.00
|13010.00
|259
|2005.08.16 23:01
|sell
|130
|1.00
|1.2362
|1.2392
|1.2312
�
|260
|2005.08.17 08:04
|t/p
|130
|1.00
|1.2312
|1.2392
|1.2312
|50.00
|13060.00
|261
|2005.08.17 11:00
|buy
|131
|1.00
|1.2284
|1.2254
|1.2334
�
|262
|2005.08.18 11:19
|s/l
|131
|1.00
|1.2254
|1.2254
|1.2334
|-30.00
|13030.00
|263
|2005.08.18 11:20
|sell
|132
|1.00
|1.2250
|1.2280
|1.2200
�
|264
|2005.08.18 14:47
|t/p
|132
|1.00
|1.2200
|1.2280
|1.2200
|50.00
|13080.00
|265
|2005.08.18 14:47
|sell
|133
|1.00
|1.2198
|1.2228
|1.2148
�
|266
|2005.08.19 09:21
|t/p
|133
|1.00
|1.2148
|1.2228
|1.2148
|50.00
|13130.00
|267
|2005.08.19 09:35
|buy
|134
|1.00
|1.2133
|1.2103
|1.2183
�
|268
|2005.08.19 11:27
|t/p
|134
|1.00
|1.2183
|1.2103
|1.2183
|50.00
|13180.00
|269
|2005.08.19 12:06
|buy
|135
|1.00
|1.2169
|1.2139
|1.2219
�
|270
|2005.08.19 16:24
|s/l
|135
|1.00
|1.2139
|1.2139
|1.2219
|-30.00
|13150.00
|271
|2005.08.19 17:00
|buy
|136
|1.00
|1.2144
|1.2114
|1.2194
�
|272
|2005.08.22 12:50
|t/p
|136
|1.00
|1.2194
|1.2114
|1.2194
|50.00
|13200.00
|273
|2005.08.22 12:50
|buy
|137
|1.00
|1.2196
|1.2166
|1.2246
�
|274
|2005.08.23 09:48
|t/p
|137
|1.00
|1.2246
|1.2166
|1.2246
|50.00
|13250.00
|275
|2005.08.23 11:01
|sell
|138
|1.00
|1.2247
|1.2277
|1.2197
�
|276
|2005.08.23 17:04
|t/p
|138
|1.00
|1.2197
|1.2277
|1.2197
|50.00
|13300.00
|277
|2005.08.23 17:05
|buy
|139
|1.00
|1.2198
|1.2168
|1.2248
�
|278
|2005.08.24 07:21
|s/l
|139
|1.00
|1.2168
|1.2168
|1.2248
|-30.00
|13270.00
|279
|2005.08.24 09:01
|buy
|140
|1.00
|1.2168
|1.2138
|1.2218
�
|280
|2005.08.24 14:30
|t/p
|140
|1.00
|1.2218
|1.2138
|1.2218
|50.00
|13320.00
|281
|2005.08.24 14:30
|buy
|141
|1.00
|1.2221
|1.2191
|1.2271
�
|282
|2005.08.24 15:04
|t/p
|141
|1.00
|1.2271
|1.2191
|1.2271
|50.00
|13370.00
|283
|2005.08.24 15:15
|sell
|142
|1.00
|1.2269
|1.2299
|1.2219
�
|284
|2005.08.25 04:35
|s/l
|142
|1.00
|1.2299
|1.2299
|1.2219
|-30.00
|13340.00
|285
|2005.08.25 05:00
|buy
|143
|1.00
|1.2291
|1.2261
|1.2341
�
|286
|2005.08.29 01:56
|t/p
|143
|1.00
|1.2341
|1.2261
|1.2341
|50.00
|13390.00
|287
|2005.08.29 02:00
|sell
|144
|1.00
|1.2337
|1.2367
|1.2287
�
|288
|2005.08.29 14:14
|t/p
|144
|1.00
|1.2287
|1.2367
|1.2287
|50.00
|13440.00
|289
|2005.08.29 14:15
|buy
|145
|1.00
|1.2287
|1.2257
|1.2337
�
|290
|2005.08.29 17:08
|s/l
|145
|1.00
|1.2257
|1.2257
|1.2337
|-30.00
|13410.00
|291
|2005.08.29 17:10
|sell
|146
|1.00
|1.2251
|1.2281
|1.2201
�
|292
|2005.08.30 11:54
|t/p
|146
|1.00
|1.2201
|1.2281
|1.2201
|50.00
|13460.00
|293
|2005.08.30 14:15
|buy
|147
|1.00
|1.2178
|1.2148
|1.2228
�
|294
|2005.08.31 02:42
|t/p
|147
|1.00
|1.2228
|1.2148
|1.2228
|50.00
|13510.00
|295
|2005.08.31 05:05
|sell
|148
|1.00
|1.2231
|1.2261
|1.2181
�
|296
|2005.08.31 16:10
|s/l
|148
|1.00
|1.2261
|1.2261
|1.2181
|-30.00
|13480.00
|297
|2005.08.31 16:10
|buy
|149
|1.00
|1.2262
|1.2232
|1.2312
�
|298
|2005.08.31 17:43
|t/p
|149
|1.00
|1.2312
|1.2232
|1.2312
|50.00
|13530.00
|299
|2005.08.31 17:45
|buy
|150
|1.00
|1.2311
|1.2281
|1.2361
�
|300
|2005.09.01 10:21
|t/p
|150
|1.00
|1.2361
|1.2281
|1.2361
|50.00
|13580.00
|301
|2005.09.01 11:00
|buy
|151
|1.00
|1.2373
|1.2343
|1.2423
�
|302
|2005.09.01 16:03
|t/p
|151
|1.00
|1.2423
|1.2343
|1.2423
|50.00
|13630.00
|303
|2005.09.01 16:05
|buy
|152
|1.00
|1.2440
|1.2410
|1.2490
�
|304
|2005.09.01 20:21
|t/p
|152
|1.00
|1.2490
|1.2410
|1.2490
|50.00
|13680.00
|305
|2005.09.01 20:22
|sell
|153
|1.00
|1.2504
|1.2534
|1.2454
�
|306
|2005.09.02 09:42
|s/l
|153
|1.00
|1.2534
|1.2534
|1.2454
|-30.00
|13650.00
|307
|2005.09.02 09:42
|buy
|154
|1.00
|1.2534
|1.2504
|1.2584
�
|308
|2005.09.02 11:09
|t/p
|154
|1.00
|1.2584
|1.2504
|1.2584
|50.00
|13700.00
|309
|2005.09.02 11:10
|sell
|155
|1.00
|1.2583
|1.2613
|1.2533
�
|310
|2005.09.02 14:34
|t/p
|155
|1.00
|1.2533
|1.2613
|1.2533
|50.00
|13750.00
|311
|2005.09.02 14:35
|buy
|156
|1.00
|1.2515
|1.2485
|1.2565
�
|312
|2005.09.05 03:35
|t/p
|156
|1.00
|1.2565
|1.2485
|1.2565
|50.00
|13800.00
|313
|2005.09.05 07:00
|sell
|157
|1.00
|1.2572
|1.2602
|1.2522
�
|314
|2005.09.05 16:48
|t/p
|157
|1.00
|1.2522
|1.2602
|1.2522
|50.00
|13850.00
|315
|2005.09.05 16:50
|buy
|158
|1.00
|1.2523
|1.2493
|1.2573
�
|316
|2005.09.06 02:55
|s/l
|158
|1.00
|1.2493
|1.2493
|1.2573
|-30.00
|13820.00
|317
|2005.09.06 06:00
|buy
|159
|1.00
|1.2491
|1.2461
|1.2541
�
|318
|2005.09.06 09:26
|s/l
|159
|1.00
|1.2461
|1.2461
|1.2541
|-30.00
|13790.00
|319
|2005.09.06 09:30
|buy
|160
|1.00
|1.2450
|1.2420
|1.2500
�
|320
|2005.09.06 14:31
|t/p
|160
|1.00
|1.2500
|1.2420
|1.2500
|50.00
|13840.00
|321
|2005.09.06 15:00
|sell
|161
|1.00
|1.2507
|1.2537
|1.2457
�
|322
|2005.09.06 23:26
|t/p
|161
|1.00
|1.2457
|1.2537
|1.2457
|50.00
|13890.00
|323
|2005.09.07 04:00
|buy
|162
|1.00
|1.2457
|1.2427
|1.2507
�
|324
|2005.09.07 08:55
|t/p
|162
|1.00
|1.2507
|1.2427
|1.2507
|50.00
|13940.00
|325
|2005.09.07 08:56
|buy
|163
|1.00
|1.2506
|1.2476
|1.2556
�
|326
|2005.09.07 11:27
|s/l
|163
|1.00
|1.2476
|1.2476
|1.2556
|-30.00
|13910.00
|327
|2005.09.07 11:32
|sell
|164
|1.00
|1.2477
|1.2507
|1.2427
�
|328
|2005.09.07 15:12
|t/p
|164
|1.00
|1.2427
|1.2507
|1.2427
|50.00
|13960.00
|329
|2005.09.07 15:12
|buy
|165
|1.00
|1.2427
|1.2397
|1.2477
�
|330
|2005.09.08 16:31
|s/l
|165
|1.00
|1.2397
|1.2397
|1.2477
|-30.00
|13930.00
|331
|2005.09.08 17:00
|sell
|166
|1.00
|1.2410
|1.2440
|1.2360
�
|332
|2005.09.09 08:11
|s/l
|166
|1.00
|1.2440
|1.2440
|1.2360
|-30.00
|13900.00
|333
|2005.09.09 08:11
|sell
|167
|1.00
|1.2438
|1.2468
|1.2388
�
|334
|2005.09.09 13:15
|t/p
|167
|1.00
|1.2388
|1.2468
|1.2388
|50.00
|13950.00
|335
|2005.09.09 13:15
|buy
|168
|1.00
|1.2388
|1.2358
|1.2438
�
|336
|2005.09.09 17:12
|t/p
|168
|1.00
|1.2438
|1.2358
|1.2438
|50.00
|14000.00
|337
|2005.09.09 17:12
|sell
|169
|1.00
|1.2438
|1.2468
|1.2388
�
|338
|2005.09.12 04:11
|t/p
|169
|1.00
|1.2388
|1.2468
|1.2388
|50.00
|14050.00
|339
|2005.09.12 04:11
|sell
|170
|1.00
|1.2385
|1.2415
|1.2335
�
|340
|2005.09.12 04:50
|t/p
|170
|1.00
|1.2335
|1.2415
|1.2335
|50.00
|14100.00
|341
|2005.09.12 05:01
|buy
|171
|1.00
|1.2314
|1.2284
|1.2364
�
|342
|2005.09.12 14:49
|s/l
|171
|1.00
|1.2284
|1.2284
|1.2364
|-30.00
|14070.00
|343
|2005.09.12 16:45
|buy
|172
|1.00
|1.2276
|1.2246
|1.2326
�
|344
|2005.09.13 14:34
|s/l
|172
|1.00
|1.2246
|1.2246
|1.2326
|-30.00
|14040.00
|345
|2005.09.13 14:35
|buy
|173
|1.00
|1.2251
|1.2221
|1.2301
�
|346
|2005.09.14 03:29
|t/p
|173
|1.00
|1.2301
|1.2221
|1.2301
|50.00
|14090.00
|347
|2005.09.14 07:00
|sell
|174
|1.00
|1.2293
|1.2323
|1.2243
�
|348
|2005.09.14 14:22
|s/l
|174
|1.00
|1.2323
|1.2323
|1.2243
|-30.00
|14060.00
|349
|2005.09.14 14:22
|sell
|175
|1.00
|1.2322
|1.2352
|1.2272
�
|350
|2005.09.14 20:04
|t/p
|175
|1.00
|1.2272
|1.2352
|1.2272
|50.00
|14110.00
|351
|2005.09.15 01:12
|sell
|176
|1.00
|1.2279
|1.2309
|1.2229
�
|352
|2005.09.15 03:10
|t/p
|176
|1.00
|1.2229
|1.2309
|1.2229
|50.00
|14160.00
|353
|2005.09.15 03:15
|sell
|177
|1.00
|1.2239
|1.2269
|1.2189
�
|354
|2005.09.16 06:14
|s/l
|177
|1.00
|1.2269
|1.2269
|1.2189
|-30.00
|14130.00
|355
|2005.09.16 06:15
|buy
|178
|1.00
|1.2276
|1.2246
|1.2326
�
|356
|2005.09.16 13:32
|s/l
|178
|1.00
|1.2246
|1.2246
|1.2326
|-30.00
|14100.00
|357
|2005.09.16 13:35
|sell
|179
|1.00
|1.2251
|1.2281
|1.2201
�
|358
|2005.09.19 00:00
|t/p
|179
|1.00
|1.2201
|1.2281
|1.2201
|50.00
|14150.00
|359
|2005.09.19 00:56
|buy
|180
|1.00
|1.2147
|1.2117
|1.2197
�
|360
|2005.09.19 07:35
|s/l
|180
|1.00
|1.2117
|1.2117
|1.2197
|-30.00
|14120.00
|361
|2005.09.19 08:10
|buy
|181
|1.00
|1.2107
|1.2077
|1.2157
�
|362
|2005.09.19 17:07
|t/p
|181
|1.00
|1.2157
|1.2077
|1.2157
|50.00
|14170.00
|363
|2005.09.19 18:05
|sell
|182
|1.00
|1.2153
|1.2183
|1.2103
�
|364
|2005.09.20 08:30
|s/l
|182
|1.00
|1.2183
|1.2183
|1.2103
|-30.00
|14140.00
|365
|2005.09.20 08:30
|sell
|183
|1.00
|1.2183
|1.2213
|1.2133
�
|366
|2005.09.20 20:24
|t/p
|183
|1.00
|1.2133
|1.2213
|1.2133
|50.00
|14190.00
|367
|2005.09.20 20:32
|sell
|184
|1.00
|1.2141
|1.2171
|1.2091
�
|368
|2005.09.21 05:20
|s/l
|184
|1.00
|1.2171
|1.2171
|1.2091
|-30.00
|14160.00
|369
|2005.09.21 05:25
|buy
|185
|1.00
|1.2169
|1.2139
|1.2219
�
|370
|2005.09.21 10:22
|t/p
|185
|1.00
|1.2219
|1.2139
|1.2219
|50.00
|14210.00
|371
|2005.09.21 10:22
|sell
|186
|1.00
|1.2220
|1.2250
|1.2170
�
|372
|2005.09.22 01:45
|s/l
|186
|1.00
|1.2250
|1.2250
|1.2170
|-30.00
|14180.00
|373
|2005.09.22 02:05
|sell
|187
|1.00
|1.2261
|1.2291
|1.2211
�
|374
|2005.09.22 03:53
|t/p
|187
|1.00
|1.2211
|1.2291
|1.2211
|50.00
|14230.00
|375
|2005.09.22 04:12
|buy
|188
|1.00
|1.2196
|1.2166
|1.2246
�
|376
|2005.09.22 16:07
|s/l
|188
|1.00
|1.2166
|1.2166
|1.2246
|-30.00
|14200.00
|377
|2005.09.22 16:15
|sell
|189
|1.00
|1.2167
|1.2197
|1.2117
�
|378
|2005.09.23 09:26
|t/p
|189
|1.00
|1.2117
|1.2197
|1.2117
|50.00
|14250.00
|379
|2005.09.23 11:00
|sell
|190
|1.00
|1.2131
|1.2161
|1.2081
�
|380
|2005.09.23 11:00
|s/l
|190
|1.00
|1.2161
|1.2161
|1.2081
|-30.00
|14220.00
|381
|2005.09.23 11:00
|sell
|191
|1.00
|1.2161
|1.2191
|1.2111
�
|382
|2005.09.23 12:34
|t/p
|191
|1.00
|1.2111
|1.2191
|1.2111
|50.00
|14270.00
|383
|2005.09.23 13:00
|sell
|192
|1.00
|1.2108
|1.2138
|1.2058
�
|384
|2005.09.23 19:09
|t/p
|192
|1.00
|1.2058
|1.2138
|1.2058
|50.00
|14320.00
|385
|2005.09.26 01:20
|sell
|193
|1.00
|1.2036
|1.2066
|1.1986
�
|386
|2005.09.26 20:52
|s/l
|193
|1.00
|1.2066
|1.2066
|1.1986
|-30.00
|14290.00
|387
|2005.09.27 02:05
|sell
|194
|1.00
|1.2067
|1.2097
|1.2017
�
|388
|2005.09.27 08:01
|t/p
|194
|1.00
|1.2017
|1.2097
|1.2017
|50.00
|14340.00
|389
|2005.09.27 08:46
|buy
|195
|1.00
|1.1996
|1.1966
|1.2046
�
|390
|2005.09.28 18:24
|t/p
|195
|1.00
|1.2046
|1.1966
|1.2046
|50.00
|14390.00
|391
|2005.09.28 21:07
|buy
|196
|1.00
|1.2022
|1.1992
|1.2072
�
|392
|2005.09.29 08:27
|t/p
|196
|1.00
|1.2072
|1.1992
|1.2072
|50.00
|14440.00
|393
|2005.09.29 08:27
|sell
|197
|1.00
|1.2072
|1.2102
|1.2022
�
|394
|2005.09.29 14:45
|t/p
|197
|1.00
|1.2022
|1.2102
|1.2022
|50.00
|14490.00
|395
|2005.09.29 14:55
|buy
|198
|1.00
|1.2012
|1.1982
|1.2062
�
|396
|2005.09.30 13:11
|t/p
|198
|1.00
|1.2062
|1.1982
|1.2062
|50.00
|14540.00
|397
|2005.09.30 13:11
|sell
|199
|1.00
|1.2062
|1.2092
|1.2012
�
|398
|2005.09.30 19:32
|t/p
|199
|1.00
|1.2012
|1.2092
|1.2012
|50.00
|14590.00
|399
|2005.09.30 20:45
|buy
|200
|1.00
|1.1998
|1.1968
|1.2048
�
|400
|2005.10.03 02:49
|s/l
|200
|1.00
|1.1968
|1.1968
|1.2048
|-30.00
|14560.00
|401
|2005.10.03 02:50
|sell
|201
|1.00
|1.1964
|1.1994
|1.1914
�
|402
|2005.10.03 16:14
|t/p
|201
|1.00
|1.1914
|1.1994
|1.1914
|50.00
|14610.00
|403
|2005.10.04 00:40
|buy
|202
|1.00
|1.1903
|1.1873
|1.1953
�
|404
|2005.10.05 06:20
|t/p
|202
|1.00
|1.1953
|1.1873
|1.1953
|50.00
|14660.00
|405
|2005.10.05 06:20
|sell
|203
|1.00
|1.1954
|1.1984
|1.1904
�
|406
|2005.10.05 17:59
|s/l
|203
|1.00
|1.1984
|1.1984
|1.1904
|-30.00
|14630.00
|407
|2005.10.05 18:00
|sell
|204
|1.00
|1.1980
|1.2010
|1.1930
�
|408
|2005.10.05 23:58
|s/l
|204
|1.00
|1.2010
|1.2010
|1.1930
|-30.00
|14600.00
|409
|2005.10.06 00:05
|buy
|205
|1.00
|1.1998
|1.1968
|1.2048
�
|410
|2005.10.06 02:34
|t/p
|205
|1.00
|1.2048
|1.1968
|1.2048
|50.00
|14650.00
|411
|2005.10.06 02:57
|sell
|206
|1.00
|1.2055
|1.2085
|1.2005
�
|412
|2005.10.06 15:09
|s/l
|206
|1.00
|1.2085
|1.2085
|1.2005
|-30.00
|14620.00
|413
|2005.10.06 15:10
|buy
|207
|1.00
|1.2085
|1.2055
|1.2135
�
|414
|2005.10.06 16:00
|t/p
|207
|1.00
|1.2135
|1.2055
|1.2135
|50.00
|14670.00
|415
|2005.10.06 17:00
|buy
|208
|1.00
|1.2132
|1.2102
|1.2182
�
|416
|2005.10.06 19:49
|t/p
|208
|1.00
|1.2182
|1.2102
|1.2182
|50.00
|14720.00
|417
|2005.10.06 20:40
|sell
|209
|1.00
|1.2199
|1.2229
|1.2149
�
|418
|2005.10.07 11:49
|t/p
|209
|1.00
|1.2149
|1.2229
|1.2149
|50.00
|14770.00
|419
|2005.10.07 13:00
|sell
|210
|1.00
|1.2147
|1.2177
|1.2097
�
|420
|2005.10.07 15:22
|t/p
|210
|1.00
|1.2097
|1.2177
|1.2097
|50.00
|14820.00
|421
|2005.10.07 15:22
|buy
|211
|1.00
|1.2096
|1.2066
|1.2146
�
|422
|2005.10.10 09:24
|t/p
|211
|1.00
|1.2146
|1.2066
|1.2146
|50.00
|14870.00
|423
|2005.10.10 11:00
|sell
|212
|1.00
|1.2136
|1.2166
|1.2086
�
|424
|2005.10.10 14:05
|t/p
|212
|1.00
|1.2086
|1.2166
|1.2086
|50.00
|14920.00
|425
|2005.10.10 14:05
|sell
|213
|1.00
|1.2084
|1.2114
|1.2034
�
|426
|2005.10.11 02:54
|t/p
|213
|1.00
|1.2034
|1.2114
|1.2034
|50.00
|14970.00
|427
|2005.10.11 07:00
|sell
|214
|1.00
|1.2036
|1.2066
|1.1986
�
|428
|2005.10.11 16:10
|t/p
|214
|1.00
|1.1986
|1.2066
|1.1986
|50.00
|15020.00
|429
|2005.10.11 16:10
|buy
|215
|1.00
|1.1986
|1.1956
|1.2036
�
|430
|2005.10.12 08:26
|s/l
|215
|1.00
|1.1956
|1.1956
|1.2036
|-30.00
|14990.00
|431
|2005.10.12 08:31
|buy
|216
|1.00
|1.1955
|1.1925
|1.2005
�
|432
|2005.10.12 13:12
|t/p
|216
|1.00
|1.2005
|1.1925
|1.2005
|50.00
|15040.00
|433
|2005.10.12 14:01
|buy
|217
|1.00
|1.2013
|1.1983
|1.2063
�
|434
|2005.10.13 03:15
|s/l
|217
|1.00
|1.1983
|1.1983
|1.2063
|-30.00
|15010.00
|435
|2005.10.13 05:00
|buy
|218
|1.00
|1.1977
|1.1947
|1.2027
�
|436
|2005.10.13 14:51
|s/l
|218
|1.00
|1.1947
|1.1947
|1.2027
|-30.00
|14980.00
|437
|2005.10.13 14:51
|sell
|219
|1.00
|1.1945
|1.1975
|1.1895
�
|438
|2005.10.13 18:35
|s/l
|219
|1.00
|1.1975
|1.1975
|1.1895
|-30.00
|14950.00
|439
|2005.10.13 18:35
|buy
|220
|1.00
|1.1977
|1.1947
|1.2027
�
|440
|2005.10.13 21:30
|t/p
|220
|1.00
|1.2027
|1.1947
|1.2027
|50.00
|15000.00
|441
|2005.10.14 02:26
|buy
|221
|1.00
|1.1994
|1.1964
|1.2044
�
|442
|2005.10.14 06:32
|t/p
|221
|1.00
|1.2044
|1.1964
|1.2044
|50.00
|15050.00
|443
|2005.10.14 06:32
|sell
|222
|1.00
|1.2044
|1.2074
|1.1994
�
|444
|2005.10.14 12:47
|t/p
|222
|1.00
|1.1994
|1.2074
|1.1994
|50.00
|15100.00
|445
|2005.10.14 13:00
|buy
|223
|1.00
|1.1986
|1.1956
|1.2036
�
|446
|2005.10.14 14:40
|t/p
|223
|1.00
|1.2036
|1.1956
|1.2036
|50.00
|15150.00
|447
|2005.10.14 14:40
|sell
|224
|1.00
|1.2038
|1.2068
|1.1988
�
|448
|2005.10.14 16:37
|s/l
|224
|1.00
|1.2068
|1.2068
|1.1988
|-30.00
|15120.00
|449
|2005.10.14 16:40
|buy
|225
|1.00
|1.2058
|1.2028
|1.2108
�
|450
|2005.10.17 02:25
|t/p
|225
|1.00
|1.2108
|1.2028
|1.2108
|50.00
|15170.00
|451
|2005.10.17 02:25
|sell
|226
|1.00
|1.2108
|1.2138
|1.2058
�
|452
|2005.10.17 10:54
|t/p
|226
|1.00
|1.2058
|1.2138
|1.2058
|50.00
|15220.00
|453
|2005.10.17 10:55
|sell
|227
|1.00
|1.2058
|1.2088
|1.2008
�
|454
|2005.10.18 00:43
|t/p
|227
|1.00
|1.2008
|1.2088
|1.2008
|50.00
|15270.00
|455
|2005.10.18 01:05
|sell
|228
|1.00
|1.2013
|1.2043
|1.1963
�
|456
|2005.10.18 10:02
|t/p
|228
|1.00
|1.1963
|1.2043
|1.1963
|50.00
|15320.00
|457
|2005.10.18 10:07
|sell
|229
|1.00
|1.1970
|1.2000
|1.1920
�
|458
|2005.10.18 15:05
|t/p
|229
|1.00
|1.1920
|1.2000
|1.1920
|50.00
|15370.00
|459
|2005.10.18 15:55
|sell
|230
|1.00
|1.1943
|1.1973
|1.1893
�
|460
|2005.10.19 08:39
|t/p
|230
|1.00
|1.1893
|1.1973
|1.1893
|50.00
|15420.00
|461
|2005.10.19 08:40
|buy
|231
|1.00
|1.1885
|1.1855
|1.1935
�
|462
|2005.10.19 11:06
|t/p
|231
|1.00
|1.1935
|1.1855
|1.1935
|50.00
|15470.00
|463
|2005.10.19 11:06
|buy
|232
|1.00
|1.1938
|1.1908
|1.1988
�
|464
|2005.10.19 17:06
|t/p
|232
|1.00
|1.1988
|1.1908
|1.1988
|50.00
|15520.00
|465
|2005.10.19 17:06
|sell
|233
|1.00
|1.1988
|1.2018
|1.1938
�
|466
|2005.10.20 21:31
|s/l
|233
|1.00
|1.2018
|1.2018
|1.1938
|-30.00
|15490.00
|467
|2005.10.21 00:00
|buy
|234
|1.00
|1.2019
|1.1989
|1.2069
�
|468
|2005.10.21 03:17
|t/p
|234
|1.00
|1.2069
|1.1989
|1.2069
|50.00
|15540.00
|469
|2005.10.21 03:17
|sell
|235
|1.00
|1.2070
|1.2100
|1.2020
�
|470
|2005.10.21 12:09
|t/p
|235
|1.00
|1.2020
|1.2100
|1.2020
|50.00
|15590.00
|471
|2005.10.21 12:10
|sell
|236
|1.00
|1.2020
|1.2050
|1.1970
�
|472
|2005.10.21 17:24
|t/p
|236
|1.00
|1.1970
|1.2050
|1.1970
|50.00
|15640.00
|473
|2005.10.21 18:00
|sell
|237
|1.00
|1.1954
|1.1984
|1.1904
�
|474
|2005.10.24 17:01
|s/l
|237
|1.00
|1.1984
|1.1984
|1.1904
|-30.00
|15610.00
|475
|2005.10.24 17:11
|buy
|238
|1.00
|1.1977
|1.1947
|1.2027
�
|476
|2005.10.25 02:09
|s/l
|238
|1.00
|1.1947
|1.1947
|1.2027
|-30.00
|15580.00
|477
|2005.10.25 02:10
|buy
|239
|1.00
|1.1948
|1.1918
|1.1998
�
|478
|2005.10.25 10:19
|t/p
|239
|1.00
|1.1998
|1.1918
|1.1998
|50.00
|15630.00
|479
|2005.10.25 10:20
|buy
|240
|1.00
|1.2012
|1.1982
|1.2062
�
|480
|2005.10.25 14:58
|t/p
|240
|1.00
|1.2062
|1.1982
|1.2062
|50.00
|15680.00
|481
|2005.10.25 15:00
|buy
|241
|1.00
|1.2059
|1.2029
|1.2109
�
|482
|2005.10.25 16:28
|t/p
|241
|1.00
|1.2109
|1.2029
|1.2109
|50.00
|15730.00
|483
|2005.10.25 20:10
|sell
|242
|1.00
|1.2111
|1.2141
|1.2061
�
|484
|2005.10.26 14:12
|t/p
|242
|1.00
|1.2061
|1.2141
|1.2061
|50.00
|15780.00
|485
|2005.10.26 14:12
|buy
|243
|1.00
|1.2061
|1.2031
|1.2111
�
|486
|2005.10.27 05:10
|t/p
|243
|1.00
|1.2111
|1.2031
|1.2111
|50.00
|15830.00
|487
|2005.10.27 05:30
|buy
|244
|1.00
|1.2109
|1.2079
|1.2159
�
|488
|2005.10.27 14:46
|t/p
|244
|1.00
|1.2159
|1.2079
|1.2159
|50.00
|15880.00
|489
|2005.10.27 14:46
|sell
|245
|1.00
|1.2160
|1.2190
|1.2110
�
|490
|2005.10.28 14:49
|t/p
|245
|1.00
|1.2110
|1.2190
|1.2110
|50.00
|15930.00
|491
|2005.10.28 14:50
|buy
|246
|1.00
|1.2110
|1.2080
|1.2160
�
|492
|2005.10.28 18:19
|s/l
|246
|1.00
|1.2080
|1.2080
|1.2160
|-30.00
|15900.00
|493
|2005.10.28 18:20
|sell
|247
|1.00
|1.2075
|1.2105
|1.2025
�
|494
|2005.10.31 13:49
|t/p
|247
|1.00
|1.2025
|1.2105
|1.2025
|50.00
|15950.00
|495
|2005.10.31 14:00
|sell
|248
|1.00
|1.2026
|1.2056
|1.1976
�
|496
|2005.10.31 16:40
|t/p
|248
|1.00
|1.1976
|1.2056
|1.1976
|50.00
|16000.00
|497
|2005.10.31 17:00
|buy
|249
|1.00
|1.1978
|1.1948
|1.2028
�
|498
|2005.11.01 23:24
|t/p
|249
|1.00
|1.2028
|1.1948
|1.2028
|50.00
|16050.00
|499
|2005.11.02 02:07
|buy
|250
|1.00
|1.2004
|1.1974
|1.2054
�
|500
|2005.11.02 16:32
|t/p
|250
|1.00
|1.2054
|1.1974
|1.2054
|50.00
|16100.00
|501
|2005.11.02 18:30
|sell
|251
|1.00
|1.2076
|1.2106
|1.2026
�
|502
|2005.11.03 14:36
|t/p
|251
|1.00
|1.2026
|1.2106
|1.2026
|50.00
|16150.00
|503
|2005.11.03 14:45
|buy
|252
|1.00
|1.1999
|1.1969
|1.2049
�
|504
|2005.11.03 17:59
|s/l
|252
|1.00
|1.1969
|1.1969
|1.2049
|-30.00
|16120.00
|505
|2005.11.03 18:00
|sell
|253
|1.00
|1.1973
|1.2003
|1.1923
�
|506
|2005.11.04 14:29
|t/p
|253
|1.00
|1.1923
|1.2003
|1.1923
|50.00
|16170.00
|507
|2005.11.04 14:30
|buy
|254
|1.00
|1.1925
|1.1895
|1.1975
�
|508
|2005.11.04 14:49
|t/p
|254
|1.00
|1.1975
|1.1895
|1.1975
|50.00
|16220.00
|509
|2005.11.04 15:00
|sell
|255
|1.00
|1.1974
|1.2004
|1.1924
�
|510
|2005.11.04 15:59
|t/p
|255
|1.00
|1.1924
|1.2004
|1.1924
|50.00
|16270.00
|511
|2005.11.04 16:00
|sell
|256
|1.00
|1.1917
|1.1947
|1.1867
�
|512
|2005.11.04 16:29
|t/p
|256
|1.00
|1.1867
|1.1947
|1.1867
|50.00
|16320.00
|513
|2005.11.04 16:30
|sell
|257
|1.00
|1.1857
|1.1887
|1.1807
�
|514
|2005.11.04 16:56
|t/p
|257
|1.00
|1.1807
|1.1887
|1.1807
|50.00
|16370.00
|515
|2005.11.04 17:00
|buy
|258
|1.00
|1.1812
|1.1782
|1.1862
�
|516
|2005.11.07 08:39
|s/l
|258
|1.00
|1.1782
|1.1782
|1.1862
|-30.00
|16340.00
|517
|2005.11.07 09:00
|buy
|259
|1.00
|1.1790
|1.1760
|1.1840
�
|518
|2005.11.08 01:54
|s/l
|259
|1.00
|1.1760
|1.1760
|1.1840
|-30.00
|16310.00
|519
|2005.11.08 02:00
|sell
|260
|1.00
|1.1761
|1.1791
|1.1711
�
|520
|2005.11.08 02:16
|t/p
|260
|1.00
|1.1711
|1.1791
|1.1711
|50.00
|16360.00
|521
|2005.11.08 02:25
|sell
|261
|1.00
|1.1732
|1.1762
|1.1682
�
|522
|2005.11.08 15:50
|s/l
|261
|1.00
|1.1762
|1.1762
|1.1682
|-30.00
|16330.00
|523
|2005.11.08 16:20
|sell
|262
|1.00
|1.1773
|1.1803
|1.1723
�
|524
|2005.11.09 15:52
|t/p
|262
|1.00
|1.1723
|1.1803
|1.1723
|50.00
|16380.00
|525
|2005.11.09 16:25
|buy
|263
|1.00
|1.1720
|1.1690
|1.1770
�
|526
|2005.11.09 19:33
|t/p
|263
|1.00
|1.1770
|1.1690
|1.1770
|50.00
|16430.00
|527
|2005.11.10 14:07
|sell
|264
|1.00
|1.1765
|1.1795
|1.1715
�
|528
|2005.11.10 14:30
|s/l
|264
|1.00
|1.1795
|1.1795
|1.1715
|-30.00
|16400.00
|529
|2005.11.10 14:30
|sell
|265
|1.00
|1.1794
|1.1824
|1.1744
�
|530
|2005.11.10 14:55
|t/p
|265
|1.00
|1.1744
|1.1824
|1.1744
|50.00
|16450.00
|531
|2005.11.10 15:12
|sell
|266
|1.00
|1.1755
|1.1785
|1.1705
�
|532
|2005.11.10 20:57
|t/p
|266
|1.00
|1.1705
|1.1785
|1.1705
|50.00
|16500.00
|533
|2005.11.10 20:57
|sell
|267
|1.00
|1.1701
|1.1731
|1.1651
�
|534
|2005.11.11 21:58
|s/l
|267
|1.00
|1.1731
|1.1731
|1.1651
|-30.00
|16470.00
|535
|2005.11.11 22:00
|sell
|268
|1.00
|1.1728
|1.1758
|1.1678
�
|536
|2005.11.14 05:06
|s/l
|268
|1.00
|1.1758
|1.1758
|1.1678
|-30.00
|16440.00
|537
|2005.11.14 08:06
|sell
|269
|1.00
|1.1758
|1.1788
|1.1708
�
|538
|2005.11.14 14:19
|t/p
|269
|1.00
|1.1708
|1.1788
|1.1708
|50.00
|16490.00
|539
|2005.11.14 17:00
|sell
|270
|1.00
|1.1701
|1.1731
|1.1651
�
|540
|2005.11.15 13:10
|t/p
|270
|1.00
|1.1651
|1.1731
|1.1651
|50.00
|16540.00
|541
|2005.11.15 13:10
|buy
|271
|1.00
|1.1648
|1.1618
|1.1698
�
|542
|2005.11.15 16:26
|t/p
|271
|1.00
|1.1698
|1.1618
|1.1698
|50.00
|16590.00
|543
|2005.11.15 16:26
|sell
|272
|1.00
|1.1698
|1.1728
|1.1648
�
|544
|2005.11.16 00:33
|s/l
|272
|1.00
|1.1728
|1.1728
|1.1648
|-30.00
|16560.00
|545
|2005.11.16 08:37
|buy
|273
|1.00
|1.1712
|1.1682
|1.1762
�
|546
|2005.11.16 11:52
|s/l
|273
|1.00
|1.1682
|1.1682
|1.1762
|-30.00
|16530.00
|547
|2005.11.16 11:52
|sell
|274
|1.00
|1.1682
|1.1712
|1.1632
�
|548
|2005.11.17 15:56
|s/l
|274
|1.00
|1.1712
|1.1712
|1.1632
|-30.00
|16500.00
|549
|2005.11.17 16:00
|buy
|275
|1.00
|1.1706
|1.1676
|1.1756
�
|550
|2005.11.17 19:35
|t/p
|275
|1.00
|1.1756
|1.1676
|1.1756
|50.00
|16550.00
|551
|2005.11.17 19:35
|buy
|276
|1.00
|1.1759
|1.1729
|1.1809
�
|552
|2005.11.18 04:30
|s/l
|276
|1.00
|1.1729
|1.1729
|1.1809
|-30.00
|16520.00
|553
|2005.11.18 08:20
|sell
|277
|1.00
|1.1721
|1.1751
|1.1671
�
|554
|2005.11.18 10:23
|t/p
|277
|1.00
|1.1671
|1.1751
|1.1671
|50.00
|16570.00
|555
|2005.11.18 10:25
|buy
|278
|1.00
|1.1670
|1.1640
|1.1720
�
|556
|2005.11.18 15:01
|t/p
|278
|1.00
|1.1720
|1.1640
|1.1720
|50.00
|16620.00
|557
|2005.11.18 15:01
|buy
|279
|1.00
|1.1724
|1.1694
|1.1774
�
|558
|2005.11.18 15:32
|t/p
|279
|1.00
|1.1774
|1.1694
|1.1774
|50.00
|16670.00
|559
|2005.11.18 15:47
|buy
|280
|1.00
|1.1767
|1.1737
|1.1817
�
|560
|2005.11.18 16:10
|s/l
|280
|1.00
|1.1737
|1.1737
|1.1817
|-30.00
|16640.00
|561
|2005.11.18 16:10
|sell
|281
|1.00
|1.1736
|1.1766
|1.1686
�
|562
|2005.11.18 19:30
|s/l
|281
|1.00
|1.1766
|1.1766
|1.1686
|-30.00
|16610.00
|563
|2005.11.18 19:55
|buy
|282
|1.00
|1.1759
|1.1729
|1.1809
�
|564
|2005.11.21 09:23
|t/p
|282
|1.00
|1.1809
|1.1729
|1.1809
|50.00
|16660.00
|565
|2005.11.21 10:00
|buy
|283
|1.00
|1.1803
|1.1773
|1.1853
�
|566
|2005.11.21 16:12
|s/l
|283
|1.00
|1.1773
|1.1773
|1.1853
|-30.00
|16630.00
|567
|2005.11.21 16:12
|sell
|284
|1.00
|1.1772
|1.1802
|1.1722
�
|568
|2005.11.21 17:18
|t/p
|284
|1.00
|1.1722
|1.1802
|1.1722
|50.00
|16680.00
|569
|2005.11.21 17:55
|sell
|285
|1.00
|1.1735
|1.1765
|1.1685
�
|570
|2005.11.22 20:03
|s/l
|285
|1.00
|1.1765
|1.1765
|1.1685
|-30.00
|16650.00
|571
|2005.11.22 20:05
|buy
|286
|1.00
|1.1765
|1.1735
|1.1815
�
|572
|2005.11.22 20:21
|t/p
|286
|1.00
|1.1815
|1.1735
|1.1815
|50.00
|16700.00
|573
|2005.11.22 20:26
|buy
|287
|1.00
|1.1807
|1.1777
|1.1857
�
|574
|2005.11.23 07:14
|t/p
|287
|1.00
|1.1857
|1.1777
|1.1857
|50.00
|16750.00
|575
|2005.11.23 07:15
|sell
|288
|1.00
|1.1854
|1.1884
|1.1804
�
|576
|2005.11.23 10:09
|t/p
|288
|1.00
|1.1804
|1.1884
|1.1804
|50.00
|16800.00
|577
|2005.11.23 10:10
|sell
|289
|1.00
|1.1801
|1.1831
|1.1751
�
|578
|2005.11.25 08:46
|t/p
|289
|1.00
|1.1751
|1.1831
|1.1751
|50.00
|16850.00
|579
|2005.11.25 08:47
|sell
|290
|1.00
|1.1753
|1.1783
|1.1703
�
|580
|2005.11.28 01:04
|t/p
|290
|1.00
|1.1703
|1.1783
|1.1703
|50.00
|16900.00
|581
|2005.11.28 01:05
|sell
|291
|1.00
|1.1701
|1.1731
|1.1651
�
|582
|2005.11.28 16:04
|s/l
|291
|1.00
|1.1731
|1.1731
|1.1651
|-30.00
|16870.00
|583
|2005.11.28 16:05
|buy
|292
|1.00
|1.1737
|1.1707
|1.1787
�
|584
|2005.11.28 16:49
|t/p
|292
|1.00
|1.1787
|1.1707
|1.1787
|50.00
|16920.00
|585
|2005.11.28 16:50
|buy
|293
|1.00
|1.1790
|1.1760
|1.1840
�
|586
|2005.11.28 19:39
|t/p
|293
|1.00
|1.1840
|1.1760
|1.1840
|50.00
|16970.00
|587
|2005.11.28 19:40
|buy
|294
|1.00
|1.1843
|1.1813
|1.1893
�
|588
|2005.11.28 20:11
|t/p
|294
|1.00
|1.1893
|1.1813
|1.1893
|50.00
|17020.00
|589
|2005.11.28 20:50
|buy
|295
|1.00
|1.1869
|1.1839
|1.1919
�
|590
|2005.11.28 22:31
|s/l
|295
|1.00
|1.1839
|1.1839
|1.1919
|-30.00
|16990.00
|591
|2005.11.28 22:40
|buy
|296
|1.00
|1.1840
|1.1810
|1.1890
�
|592
|2005.11.29 02:41
|s/l
|296
|1.00
|1.1810
|1.1810
|1.1890
|-30.00
|16960.00
|593
|2005.11.29 02:45
|sell
|297
|1.00
|1.1816
|1.1846
|1.1766
�
|594
|2005.11.29 14:49
|t/p
|297
|1.00
|1.1766
|1.1846
|1.1766
|50.00
|17010.00
|595
|2005.11.29 14:52
|sell
|298
|1.00
|1.1758
|1.1788
|1.1708
�
|596
|2005.11.29 15:27
|s/l
|298
|1.00
|1.1788
|1.1788
|1.1708
|-30.00
|16980.00
|597
|2005.11.29 16:00
|sell
|299
|1.00
|1.1779
|1.1809
|1.1729
�
|598
|2005.12.01 14:17
|t/p
|299
|1.00
|1.1729
|1.1809
|1.1729
|50.00
|17030.00
|599
|2005.12.01 14:17
|sell
|300
|1.00
|1.1728
|1.1758
|1.1678
�
|600
|2005.12.02 15:53
|t/p
|300
|1.00
|1.1678
|1.1758
|1.1678
|50.00
|17080.00
|601
|2005.12.02 15:55
|sell
|301
|1.00
|1.1671
|1.1701
|1.1621
�
|602
|2005.12.02 16:32
|s/l
|301
|1.00
|1.1701
|1.1701
|1.1621
|-30.00
|17050.00
|603
|2005.12.02 16:51
|buy
|302
|1.00
|1.1690
|1.1660
|1.1740
�
|604
|2005.12.05 12:48
|t/p
|302
|1.00
|1.1740
|1.1660
|1.1740
|50.00
|17100.00
|605
|2005.12.05 13:00
|buy
|303
|1.00
|1.1743
|1.1713
|1.1793
�
|606
|2005.12.05 18:10
|t/p
|303
|1.00
|1.1793
|1.1713
|1.1793
|50.00
|17150.00
|607
|2005.12.05 18:10
|buy
|304
|1.00
|1.1796
|1.1766
|1.1846
�
|608
|2005.12.06 10:14
|s/l
|304
|1.00
|1.1766
|1.1766
|1.1846
|-30.00
|17120.00
|609
|2005.12.06 10:15
|buy
|305
|1.00
|1.1765
|1.1735
|1.1815
�
|610
|2005.12.07 10:11
|s/l
|305
|1.00
|1.1735
|1.1735
|1.1815
|-30.00
|17090.00
|611
|2005.12.07 10:11
|sell
|306
|1.00
|1.1735
|1.1765
|1.1685
�
|612
|2005.12.08 09:26
|s/l
|306
|1.00
|1.1765
|1.1765
|1.1685
|-30.00
|17060.00
|613
|2005.12.08 10:10
|sell
|307
|1.00
|1.1781
|1.1811
|1.1731
�
|614
|2005.12.08 16:21
|s/l
|307
|1.00
|1.1811
|1.1811
|1.1731
|-30.00
|17030.00
|615
|2005.12.08 16:21
|buy
|308
|1.00
|1.1811
|1.1781
|1.1861
�
|616
|2005.12.09 08:42
|s/l
|308
|1.00
|1.1781
|1.1781
|1.1861
|-30.00
|17000.00
|617
|2005.12.09 09:20
|sell
|309
|1.00
|1.1788
|1.1818
|1.1738
�
|618
|2005.12.09 15:52
|s/l
|309
|1.00
|1.1818
|1.1818
|1.1738
|-30.00
|16970.00
|619
|2005.12.09 16:00
|buy
|310
|1.00
|1.1817
|1.1787
|1.1867
�
|620
|2005.12.12 00:01
|s/l
|310
|1.00
|1.1787
|1.1787
|1.1867
|-30.00
|16940.00
|621
|2005.12.12 02:00
|buy
|311
|1.00
|1.1801
|1.1771
|1.1851
�
|622
|2005.12.12 09:20
|t/p
|311
|1.00
|1.1851
|1.1771
|1.1851
|50.00
|16990.00
|623
|2005.12.12 09:20
|buy
|312
|1.00
|1.1854
|1.1824
|1.1904
�
|624
|2005.12.12 13:52
|t/p
|312
|1.00
|1.1904
|1.1824
|1.1904
|50.00
|17040.00
|625
|2005.12.12 13:52
|buy
|313
|1.00
|1.1907
|1.1877
|1.1957
�
|626
|2005.12.12 14:21
|t/p
|313
|1.00
|1.1957
|1.1877
|1.1957
|50.00
|17090.00
|627
|2005.12.12 14:22
|buy
|314
|1.00
|1.1954
|1.1924
|1.2004
�
|628
|2005.12.13 09:45
|s/l
|314
|1.00
|1.1924
|1.1924
|1.2004
|-30.00
|17060.00
|629
|2005.12.13 09:45
|sell
|315
|1.00
|1.1923
|1.1953
|1.1873
�
|630
|2005.12.13 20:14
|s/l
|315
|1.00
|1.1953
|1.1953
|1.1873
|-30.00
|17030.00
|631
|2005.12.13 20:15
|buy
|316
|1.00
|1.1953
|1.1923
|1.2003
�
|632
|2005.12.14 03:15
|t/p
|316
|1.00
|1.2003
|1.1923
|1.2003
|50.00
|17080.00
|633
|2005.12.14 03:15
|buy
|317
|1.00
|1.2012
|1.1982
|1.2062
�
|634
|2005.12.15 00:45
|s/l
|317
|1.00
|1.1982
|1.1982
|1.2062
|-30.00
|17050.00
|635
|2005.12.15 00:45
|sell
|318
|1.00
|1.1981
|1.2011
|1.1931
�
|636
|2005.12.15 02:16
|s/l
|318
|1.00
|1.2011
|1.2011
|1.1931
|-30.00
|17020.00
|637
|2005.12.15 02:16
|buy
|319
|1.00
|1.2011
|1.1981
|1.2061
�
|638
|2005.12.15 04:18
|s/l
|319
|1.00
|1.1981
|1.1981
|1.2061
|-30.00
|16990.00
|639
|2005.12.15 04:20
|sell
|320
|1.00
|1.1980
|1.2010
|1.1930
�
|640
|2005.12.15 09:04
|s/l
|320
|1.00
|1.2010
|1.2010
|1.1930
|-30.00
|16960.00
|641
|2005.12.15 09:12
|sell
|321
|1.00
|1.2012
|1.2042
|1.1962
�
|642
|2005.12.15 16:13
|t/p
|321
|1.00
|1.1962
|1.2042
|1.1962
|50.00
|17010.00
|643
|2005.12.15 16:15
|sell
|322
|1.00
|1.1954
|1.1984
|1.1904
�
|644
|2005.12.15 17:13
|s/l
|322
|1.00
|1.1984
|1.1984
|1.1904
|-30.00
|16980.00
|645
|2005.12.15 17:15
|sell
|323
|1.00
|1.1973
|1.2003
|1.1923
�
|646
|2005.12.16 09:51
|s/l
|323
|1.00
|1.2003
|1.2003
|1.1923
|-30.00
|16950.00
|647
|2005.12.16 09:51
|buy
|324
|1.00
|1.2003
|1.1973
|1.2053
�
|648
|2005.12.16 14:04
|s/l
|324
|1.00
|1.1973
|1.1973
|1.2053
|-30.00
|16920.00
|649
|2005.12.16 14:20
|sell
|325
|1.00
|1.1993
|1.2023
|1.1943
�
|650
|2005.12.19 00:00
|s/l
|325
|1.00
|1.2023
|1.2023
|1.1943
|-30.00
|16890.00
|651
|2005.12.19 01:45
|sell
|326
|1.00
|1.2022
|1.2052
|1.1972
�
|652
|2005.12.20 05:34
|t/p
|326
|1.00
|1.1972
|1.2052
|1.1972
|50.00
|16940.00
|653
|2005.12.20 05:35
|buy
|327
|1.00
|1.1972
|1.1942
|1.2022
�
|654
|2005.12.20 14:36
|s/l
|327
|1.00
|1.1942
|1.1942
|1.2022
|-30.00
|16910.00
|655
|2005.12.20 14:36
|sell
|328
|1.00
|1.1942
|1.1972
|1.1892
�
|656
|2005.12.20 16:04
|t/p
|328
|1.00
|1.1892
|1.1972
|1.1892
|50.00
|16960.00
|657
|2005.12.20 16:05
|sell
|329
|1.00
|1.1889
|1.1919
|1.1839
�
|658
|2005.12.21 15:33
|t/p
|329
|1.00
|1.1839
|1.1919
|1.1839
|50.00
|17010.00
|659
|2005.12.21 15:35
|sell
|330
|1.00
|1.1827
|1.1857
|1.1777
�
|660
|2005.12.22 15:32
|s/l
|330
|1.00
|1.1857
|1.1857
|1.1777
|-30.00
|16980.00
|661
|2005.12.22 15:32
|buy
|331
|1.00
|1.1858
|1.1828
|1.1908
�
|662
|2005.12.23 15:01
|s/l
|331
|1.00
|1.1828
|1.1828
|1.1908
|-30.00
|16950.00
|663
|2005.12.23 15:37
|buy
|332
|1.00
|1.1841
|1.1811
|1.1891
�
|664
|2005.12.26 12:09
|t/p
|332
|1.00
|1.1891
|1.1811
|1.1891
|50.00
|17000.00
|665
|2005.12.26 12:10
|sell
|333
|1.00
|1.1890
|1.1920
|1.1840
�
|666
|2005.12.26 23:44
|t/p
|333
|1.00
|1.1840
|1.1920
|1.1840
|50.00
|17050.00
|667
|2005.12.26 23:45
|buy
|334
|1.00
|1.1840
|1.1810
|1.1890
�
|668
|2005.12.28 07:10
|t/p
|334
|1.00
|1.1890
|1.1810
|1.1890
|50.00
|17100.00
|669
|2005.12.28 07:10
|sell
|335
|1.00
|1.1890
|1.1920
|1.1840
�
|670
|2005.12.28 07:49
|s/l
|335
|1.00
|1.1920
|1.1920
|1.1840
|-30.00
|17070.00
|671
|2005.12.28 07:50
|sell
|336
|1.00
|1.1919
|1.1949
|1.1869
�
|672
|2005.12.28 17:04
|t/p
|336
|1.00
|1.1869
|1.1949
|1.1869
|50.00
|17120.00
|673
|2005.12.28 17:05
|buy
|337
|1.00
|1.1853
|1.1823
|1.1903
�
|674
|2005.12.28 19:04
|s/l
|337
|1.00
|1.1823
|1.1823
|1.1903
|-30.00
|17090.00
|675
|2005.12.29 07:25
|sell
|338
|1.00
|1.1881
|1.1911
|1.1831
�
|676
|2005.12.29 12:29
|t/p
|338
|1.00
|1.1831
|1.1911
|1.1831
|50.00
|17140.00
|677
|2005.12.29 12:30
|buy
|339
|1.00
|1.1828
|1.1798
|1.1878
�
|678
|2005.12.30 03:39
|t/p
|339
|1.00
|1.1878
|1.1798
|1.1878
|50.00
|17190.00
|679
|2005.12.30 03:40
|sell
|340
|1.00
|1.1877
|1.1907
|1.1827
�
|680
|2005.12.30 12:14
|t/p
|340
|1.00
|1.1827
|1.1907
|1.1827
|50.00
|17240.00
|681
|2005.12.30 12:20
|buy
|341
|1.00
|1.1823
|1.1793
|1.1873
�
|682
|2005.12.30 12:34
|s/l
|341
|1.00
|1.1793
|1.1793
|1.1873
|-30.00
|17210.00
|683
|2005.12.30 12:35
|buy
|342
|1.00
|1.1793
|1.1763
|1.1843
�
|684
|2005.12.30 16:49
|t/p
|342
|1.00
|1.1843
|1.1763
|1.1843
|50.00
|17260.00
|685
|2005.12.30 16:50
|sell
|343
|1.00
|1.1846
|1.1876
|1.1796
�
|686
|2006.01.03 02:24
|s/l
|343
|1.00
|1.1876
|1.1876
|1.1796
|-30.00
|17230.00
|687
|2006.01.03 02:25
|sell
|344
|1.00
|1.1876
|1.1906
|1.1826
�
|688
|2006.01.03 14:34
|s/l
|344
|1.00
|1.1906
|1.1906
|1.1826
|-30.00
|17200.00
|689
|2006.01.03 14:35
|sell
|345
|1.00
|1.1905
|1.1935
|1.1855
�
|690
|2006.01.03 14:59
|s/l
|345
|1.00
|1.1935
|1.1935
|1.1855
|-30.00
|17170.00
|691
|2006.01.03 15:15
|sell
|346
|1.00
|1.1947
|1.1977
|1.1897
�
|692
|2006.01.03 15:54
|s/l
|346
|1.00
|1.1977
|1.1977
|1.1897
|-30.00
|17140.00
|693
|2006.01.03 15:55
|sell
|347
|1.00
|1.1981
|1.2011
|1.1931
�
|694
|2006.01.03 19:34
|s/l
|347
|1.00
|1.2011
|1.2011
|1.1931
|-30.00
|17110.00
|695
|2006.01.03 19:35
|sell
|348
|1.00
|1.2022
|1.2052
|1.1972
�
|696
|2006.01.04 02:09
|s/l
|348
|1.00
|1.2052
|1.2052
|1.1972
|-30.00
|17080.00
|697
|2006.01.04 02:10
|sell
|349
|1.00
|1.2065
|1.2095
|1.2015
�
|698
|2006.01.04 12:39
|s/l
|349
|1.00
|1.2095
|1.2095
|1.2015
|-30.00
|17050.00
|699
|2006.01.04 12:40
|sell
|350
|1.00
|1.2107
|1.2137
|1.2057
�
|700
|2006.01.04 18:04
|s/l
|350
|1.00
|1.2137
|1.2137
|1.2057
|-30.00
|17020.00
|701
|2006.01.04 18:05
|sell
|351
|1.00
|1.2143
|1.2173
|1.2093
�
|702
|2006.01.05 07:49
|t/p
|351
|1.00
|1.2093
|1.2173
|1.2093
|50.00
|17070.00
|703
|2006.01.05 07:50
|buy
|352
|1.00
|1.2088
|1.2058
|1.2138
�
|704
|2006.01.06 13:54
|t/p
|352
|1.00
|1.2138
|1.2058
|1.2138
|50.00
|17120.00
|705
|2006.01.06 13:55
|sell
|353
|1.00
|1.2167
|1.2197
|1.2117
�
|706
|2006.01.09 07:34
|t/p
|353
|1.00
|1.2117
|1.2197
|1.2117
|50.00
|17170.00
|707
|2006.01.09 07:35
|buy
|354
|1.00
|1.2117
|1.2087
|1.2167
�
|708
|2006.01.09 08:54
|s/l
|354
|1.00
|1.2087
|1.2087
|1.2167
|-30.00
|17140.00
|709
|2006.01.09 08:55
|buy
|355
|1.00
|1.2087
|1.2057
|1.2137
�
|710
|2006.01.10 02:34
|s/l
|355
|1.00
|1.2057
|1.2057
|1.2137
|-30.00
|17110.00
|711
|2006.01.10 02:35
|buy
|356
|1.00
|1.2059
|1.2029
|1.2109
�
|712
|2006.01.11 14:39
|t/p
|356
|1.00
|1.2109
|1.2029
|1.2109
|50.00
|17160.00
|713
|2006.01.11 14:40
|sell
|357
|1.00
|1.2108
|1.2138
|1.2058
�
|714
|2006.01.11 17:04
|s/l
|357
|1.00
|1.2138
|1.2138
|1.2058
|-30.00
|17130.00
|715
|2006.01.11 22:35
|sell
|358
|1.00
|1.2138
|1.2168
|1.2088
�
|716
|2006.01.12 13:59
|t/p
|358
|1.00
|1.2088
|1.2168
|1.2088
|50.00
|17180.00
|717
|2006.01.12 14:05
|buy
|359
|1.00
|1.2065
|1.2035
|1.2115
�
|718
|2006.01.12 14:29
|s/l
|359
|1.00
|1.2035
|1.2035
|1.2115
|-30.00
|17150.00
|719
|2006.01.12 14:30
|buy
|360
|1.00
|1.2017
|1.1987
|1.2067
�
|720
|2006.01.13 07:54
|t/p
|360
|1.00
|1.2067
|1.1987
|1.2067
|50.00
|17200.00
|721
|2006.01.13 07:55
|sell
|361
|1.00
|1.2068
|1.2098
|1.2018
�
|722
|2006.01.13 16:29
|s/l
|361
|1.00
|1.2098
|1.2098
|1.2018
|-30.00
|17170.00
|723
|2006.01.13 16:30
|sell
|362
|1.00
|1.2097
|1.2127
|1.2047
�
|724
|2006.01.13 17:38
|s/l
|362
|1.00
|1.2127
|1.2127
|1.2047
|-30.00
|17140.00
|725
|2006.01.13 17:40
|sell
|363
|1.00
|1.2132
|1.2162
|1.2082
�
|726
|2006.01.15 23:39
|s/l
|363
|1.00
|1.2162
|1.2162
|1.2082
|-30.00
|17110.00
|727
|2006.01.15 23:50
|sell
|364
|1.00
|1.2166
|1.2196
|1.2116
�
|728
|2006.01.16 13:14
|t/p
|364
|1.00
|1.2116
|1.2196
|1.2116
|50.00
|17160.00
|729
|2006.01.16 13:15
|buy
|365
|1.00
|1.2113
|1.2083
|1.2163
�
|730
|2006.01.17 00:59
|s/l
|365
|1.00
|1.2083
|1.2083
|1.2163
|-30.00
|17130.00
|731
|2006.01.17 01:50
|sell
|366
|1.00
|1.2095
|1.2125
|1.2045
�
|732
|2006.01.17 06:29
|s/l
|366
|1.00
|1.2125
|1.2125
|1.2045
|-30.00
|17100.00
|733
|2006.01.17 07:25
|sell
|367
|1.00
|1.2136
|1.2166
|1.2086
�
|734
|2006.01.17 11:29
|t/p
|367
|1.00
|1.2086
|1.2166
|1.2086
|50.00
|17150.00
|735
|2006.01.17 11:30
|buy
|368
|1.00
|1.2083
|1.2053
|1.2133
�
|736
|2006.01.17 15:40
|s/l
|368
|1.00
|1.2053
|1.2053
|1.2133
|-30.00
|17120.00
|737
|2006.01.17 16:25
|sell
|369
|1.00
|1.2080
|1.2110
|1.2030
�
|738
|2006.01.17 22:24
|s/l
|369
|1.00
|1.2110
|1.2110
|1.2030
|-30.00
|17090.00
|739
|2006.01.17 22:35
|sell
|370
|1.00
|1.2117
|1.2147
|1.2067
�
|740
|2006.01.18 08:54
|s/l
|370
|1.00
|1.2147
|1.2147
|1.2067
|-30.00
|17060.00
|741
|2006.01.18 08:55
|sell
|371
|1.00
|1.2149
|1.2179
|1.2099
�
|742
|2006.01.18 15:19
|t/p
|371
|1.00
|1.2099
|1.2179
|1.2099
|50.00
|17110.00
|743
|2006.01.18 15:20
|buy
|372
|1.00
|1.2100
|1.2070
|1.2150
�
|744
|2006.01.19 08:39
|s/l
|372
|1.00
|1.2070
|1.2070
|1.2150
|-30.00
|17080.00
|745
|2006.01.19 08:40
|buy
|373
|1.00
|1.2070
|1.2040
|1.2120
�
|746
|2006.01.20 18:49
|t/p
|373
|1.00
|1.2120
|1.2040
|1.2120
|50.00
|17130.00
|747
|2006.01.20 18:50
|sell
|374
|1.00
|1.2126
|1.2156
|1.2076
�
|748
|2006.01.22 23:31
|s/l
|374
|1.00
|1.2156
|1.2156
|1.2076
|-30.00
|17100.00
|749
|2006.01.22 23:31
|sell
|375
|1.00
|1.2155
|1.2185
|1.2105
�
|750
|2006.01.23 00:44
|s/l
|375
|1.00
|1.2185
|1.2185
|1.2105
|-30.00
|17070.00
|751
|2006.01.23 00:45
|sell
|376
|1.00
|1.2242
|1.2272
|1.2192
�
|752
|2006.01.23 10:39
|s/l
|376
|1.00
|1.2272
|1.2272
|1.2192
|-30.00
|17040.00
|753
|2006.01.23 10:40
|sell
|377
|1.00
|1.2277
|1.2307
|1.2227
�
|754
|2006.01.23 20:34
|s/l
|377
|1.00
|1.2307
|1.2307
|1.2227
|-30.00
|17010.00
|755
|2006.01.23 23:30
|sell
|378
|1.00
|1.2310
|1.2340
|1.2260
�
|756
|2006.01.25 00:14
|t/p
|378
|1.00
|1.2260
|1.2340
|1.2260
|50.00
|17060.00
|757
|2006.01.25 02:50
|buy
|379
|1.00
|1.2258
|1.2228
|1.2308
�
|758
|2006.01.25 09:19
|t/p
|379
|1.00
|1.2308
|1.2228
|1.2308
|50.00
|17110.00
|759
|2006.01.25 09:20
|sell
|380
|1.00
|1.2311
|1.2341
|1.2261
�
|760
|2006.01.25 14:54
|t/p
|380
|1.00
|1.2261
|1.2341
|1.2261
|50.00
|17160.00
|761
|2006.01.25 15:31
|sell
|381
|1.00
|1.2274
|1.2304
|1.2224
�
|762
|2006.01.26 18:04
|t/p
|381
|1.00
|1.2224
|1.2304
|1.2224
|50.00
|17210.00
|763
|2006.01.26 18:10
|buy
|382
|1.00
|1.2212
|1.2182
|1.2262
�
|764
|2006.01.27 11:04
|s/l
|382
|1.00
|1.2182
|1.2182
|1.2262
|-30.00
|17180.00
|765
|2006.01.27 13:20
|buy
|383
|1.00
|1.2168
|1.2138
|1.2218
�
|766
|2006.01.27 13:44
|t/p
|383
|1.00
|1.2218
|1.2138
|1.2218
|50.00
|17230.00
|767
|2006.01.27 13:45
|sell
|384
|1.00
|1.2226
|1.2256
|1.2176
�
|768
|2006.01.27 15:24
|t/p
|384
|1.00
|1.2176
|1.2256
|1.2176
|50.00
|17280.00
|769
|2006.01.27 15:25
|buy
|385
|1.00
|1.2171
|1.2141
|1.2221
�
|770
|2006.01.27 15:54
|s/l
|385
|1.00
|1.2141
|1.2141
|1.2221
|-30.00
|17250.00
|771
|2006.01.27 15:55
|buy
|386
|1.00
|1.2139
|1.2109
|1.2189
�
|772
|2006.01.27 18:19
|s/l
|386
|1.00
|1.2109
|1.2109
|1.2189
|-30.00
|17220.00
|773
|2006.01.27 18:20
|buy
|387
|1.00
|1.2105
|1.2075
|1.2155
�
|774
|2006.01.30 09:19
|s/l
|387
|1.00
|1.2075
|1.2075
|1.2155
|-30.00
|17190.00
|775
|2006.01.30 09:50
|sell
|388
|1.00
|1.2098
|1.2128
|1.2048
�
|776
|2006.01.31 12:29
|s/l
|388
|1.00
|1.2128
|1.2128
|1.2048
|-30.00
|17160.00
|777
|2006.01.31 12:30
|sell
|389
|1.00
|1.2127
|1.2157
|1.2077
�
|778
|2006.01.31 16:54
|s/l
|389
|1.00
|1.2157
|1.2157
|1.2077
|-30.00
|17130.00
|779
|2006.01.31 16:55
|sell
|390
|1.00
|1.2155
|1.2185
|1.2105
�
|780
|2006.01.31 17:39
|s/l
|390
|1.00
|1.2185
|1.2185
|1.2105
|-30.00
|17100.00
|781
|2006.01.31 17:40
|sell
|391
|1.00
|1.2185
|1.2215
|1.2135
�
|782
|2006.01.31 19:24
|t/p
|391
|1.00
|1.2135
|1.2215
|1.2135
|50.00
|17150.00
|783
|2006.01.31 19:25
|buy
|392
|1.00
|1.2132
|1.2102
|1.2182
�
|784
|2006.02.01 11:29
|s/l
|392
|1.00
|1.2102
|1.2102
|1.2182
|-30.00
|17120.00
|785
|2006.02.01 11:35
|buy
|393
|1.00
|1.2100
|1.2070
|1.2150
�
|786
|2006.02.01 19:09
|s/l
|393
|1.00
|1.2070
|1.2070
|1.2150
|-30.00
|17090.00
|787
|2006.02.01 19:20
|buy
|394
|1.00
|1.2068
|1.2038
|1.2118
�
|788
|2006.02.02 05:49
|s/l
|394
|1.00
|1.2038
|1.2038
|1.2118
|-30.00
|17060.00
|789
|2006.02.02 05:50
|buy
|395
|1.00
|1.2037
|1.2007
|1.2087
�
|790
|2006.02.02 15:24
|t/p
|395
|1.00
|1.2087
|1.2007
|1.2087
|50.00
|17110.00
|791
|2006.02.02 15:25
|sell
|396
|1.00
|1.2093
|1.2123
|1.2043
�
|792
|2006.02.03 13:35
|t/p
|396
|1.00
|1.2043
|1.2123
|1.2043
|50.00
|17160.00
|793
|2006.02.03 13:35
|buy
|397
|1.00
|1.2042
|1.2012
|1.2092
�
|794
|2006.02.03 13:59
|s/l
|397
|1.00
|1.2012
|1.2012
|1.2092
|-30.00
|17130.00
|795
|2006.02.03 14:10
|buy
|398
|1.00
|1.1991
|1.1961
|1.2041
�
|796
|2006.02.06 00:24
|t/p
|398
|1.00
|1.2041
|1.1961
|1.2041
|50.00
|17180.00
|797
|2006.02.06 00:40
|sell
|399
|1.00
|1.2043
|1.2073
|1.1993
�
|798
|2006.02.06 08:34
|t/p
|399
|1.00
|1.1993
|1.2073
|1.1993
|50.00
|17230.00
|799
|2006.02.06 11:40
|buy
|400
|1.00
|1.1976
|1.1946
|1.2026
�
|800
|2006.02.06 18:29
|s/l
|400
|1.00
|1.1946
|1.1946
|1.2026
|-30.00
|17200.00
|801
|2006.02.06 18:30
|buy
|401
|1.00
|1.1949
|1.1919
|1.1999
�
|802
|2006.02.07 09:34
|t/p
|401
|1.00
|1.1999
|1.1919
|1.1999
|50.00
|17250.00
|803
|2006.02.07 09:35
|sell
|402
|1.00
|1.2005
|1.2035
|1.1955
�
|804
|2006.02.07 15:59
|t/p
|402
|1.00
|1.1955
|1.2035
|1.1955
|50.00
|17300.00
|805
|2006.02.07 16:11
|sell
|403
|1.00
|1.1966
|1.1996
|1.1916
�
|806
|2006.02.09 11:55
|s/l
|403
|1.00
|1.1996
|1.1996
|1.1916
|-30.00
|17270.00
|807
|2006.02.09 11:55
|sell
|404
|1.00
|1.1994
|1.2024
|1.1944
�
|808
|2006.02.10 14:14
|s/l
|404
|1.00
|1.2024
|1.2024
|1.1944
|-30.00
|17240.00
|809
|2006.02.10 14:40
|buy
|405
|1.00
|1.2010
|1.1980
|1.2060
�
|810
|2006.02.10 15:29
|s/l
|405
|1.00
|1.1980
|1.1980
|1.2060
|-30.00
|17210.00
|811
|2006.02.10 15:30
|buy
|406
|1.00
|1.1972
|1.1942
|1.2022
�
|812
|2006.02.10 15:54
|s/l
|406
|1.00
|1.1942
|1.1942
|1.2022
|-30.00
|17180.00
|813
|2006.02.10 15:55
|buy
|407
|1.00
|1.1913
|1.1883
|1.1963
�
|814
|2006.02.13 09:29
|s/l
|407
|1.00
|1.1883
|1.1883
|1.1963
|-30.00
|17150.00
|815
|2006.02.13 09:30
|buy
|408
|1.00
|1.1884
|1.1854
|1.1934
�
|816
|2006.02.15 14:09
|t/p
|408
|1.00
|1.1934
|1.1854
|1.1934
|50.00
|17200.00
|817
|2006.02.15 14:10
|sell
|409
|1.00
|1.1940
|1.1970
|1.1890
�
|818
|2006.02.15 16:24
|t/p
|409
|1.00
|1.1890
|1.1970
|1.1890
|50.00
|17250.00
|819
|2006.02.15 16:30
|buy
|410
|1.00
|1.1888
|1.1858
|1.1938
�
|820
|2006.02.16 11:19
|s/l
|410
|1.00
|1.1858
|1.1858
|1.1938
|-30.00
|17220.00
|821
|2006.02.16 11:20
|buy
|411
|1.00
|1.1851
|1.1821
|1.1901
�
|822
|2006.02.16 21:24
|t/p
|411
|1.00
|1.1901
|1.1821
|1.1901
|50.00
|17270.00
|823
|2006.02.16 21:30
|sell
|412
|1.00
|1.1904
|1.1934
|1.1854
�
|824
|2006.02.17 15:34
|s/l
|412
|1.00
|1.1934
|1.1934
|1.1854
|-30.00
|17240.00
|825
|2006.02.17 15:35
|sell
|413
|1.00
|1.1938
|1.1968
|1.1888
�
|826
|2006.02.17 17:25
|t/p
|413
|1.00
|1.1888
|1.1968
|1.1888
|50.00
|17290.00
|827
|2006.02.17 17:25
|buy
|414
|1.00
|1.1888
|1.1858
|1.1938
�
|828
|2006.02.17 18:19
|t/p
|414
|1.00
|1.1938
|1.1858
|1.1938
|50.00
|17340.00
|829
|2006.02.17 18:20
|sell
|415
|1.00
|1.1937
|1.1967
|1.1887
�
|830
|2006.02.20 02:24
|s/l
|415
|1.00
|1.1967
|1.1967
|1.1887
|-30.00
|17310.00
|831
|2006.02.20 02:25
|sell
|416
|1.00
|1.1967
|1.1997
|1.1917
�
|832
|2006.02.21 07:24
|t/p
|416
|1.00
|1.1917
|1.1997
|1.1917
|50.00
|17360.00
|833
|2006.02.21 12:40
|sell
|417
|1.00
|1.1914
|1.1944
|1.1864
�
|834
|2006.02.23 10:19
|s/l
|417
|1.00
|1.1944
|1.1944
|1.1864
|-30.00
|17330.00
|835
|2006.02.23 10:55
|sell
|418
|1.00
|1.1954
|1.1984
|1.1904
�
|836
|2006.02.24 08:14
|t/p
|418
|1.00
|1.1904
|1.1984
|1.1904
|50.00
|17380.00
|837
|2006.02.24 08:15
|buy
|419
|1.00
|1.1902
|1.1872
|1.1952
�
|838
|2006.02.24 15:59
|s/l
|419
|1.00
|1.1872
|1.1872
|1.1952
|-30.00
|17350.00
|839
|2006.02.26 23:20
|buy
|420
|1.00
|1.1848
|1.1818
|1.1898
�
|840
|2006.02.28 15:05
|t/p
|420
|1.00
|1.1898
|1.1818
|1.1898
|50.00
|17400.00
|841
|2006.02.28 15:15
|sell
|421
|1.00
|1.1907
|1.1937
|1.1857
�
|842
|2006.02.28 18:55
|s/l
|421
|1.00
|1.1937
|1.1937
|1.1857
|-30.00
|17370.00
|843
|2006.03.01 00:25
|sell
|422
|1.00
|1.1946
|1.1976
|1.1896
�
|844
|2006.03.02 15:04
|s/l
|422
|1.00
|1.1976
|1.1976
|1.1896
|-30.00
|17340.00
|845
|2006.03.02 15:05
|sell
|423
|1.00
|1.1974
|1.2004
|1.1924
�
|846
|2006.03.02 16:24
|s/l
|423
|1.00
|1.2004
|1.2004
|1.1924
|-30.00
|17310.00
|847
|2006.03.02 16:25
|sell
|424
|1.00
|1.2011
|1.2041
|1.1961
�
|848
|2006.03.02 20:34
|s/l
|424
|1.00
|1.2041
|1.2041
|1.1961
|-30.00
|17280.00
|849
|2006.03.03 00:55
|buy
|425
|1.00
|1.2023
|1.1993
|1.2073
�
|850
|2006.03.05 23:19
|t/p
|425
|1.00
|1.2073
|1.1993
|1.2073
|50.00
|17330.00
|851
|2006.03.05 23:20
|sell
|426
|1.00
|1.2074
|1.2104
|1.2024
�
|852
|2006.03.06 12:39
|t/p
|426
|1.00
|1.2024
|1.2104
|1.2024
|50.00
|17380.00
|853
|2006.03.06 12:45
|buy
|427
|1.00
|1.2019
|1.1989
|1.2069
�
|854
|2006.03.07 00:54
|s/l
|427
|1.00
|1.1989
|1.1989
|1.2069
|-30.00
|17350.00
|855
|2006.03.07 00:55
|buy
|428
|1.00
|1.1992
|1.1962
|1.2042
�
|856
|2006.03.07 04:59
|s/l
|428
|1.00
|1.1962
|1.1962
|1.2042
|-30.00
|17320.00
|857
|2006.03.07 07:45
|buy
|429
|1.00
|1.1957
|1.1927
|1.2007
�
|858
|2006.03.07 09:19
|s/l
|429
|1.00
|1.1927
|1.1927
|1.2007
|-30.00
|17290.00
|859
|2006.03.07 09:20
|buy
|430
|1.00
|1.1925
|1.1895
|1.1975
�
|860
|2006.03.07 14:09
|s/l
|430
|1.00
|1.1895
|1.1895
|1.1975
|-30.00
|17260.00
|861
|2006.03.07 15:35
|buy
|431
|1.00
|1.1895
|1.1865
|1.1945
�
|862
|2006.03.09 04:59
|t/p
|431
|1.00
|1.1945
|1.1865
|1.1945
|50.00
|17310.00
|863
|2006.03.09 05:50
|buy
|432
|1.00
|1.1935
|1.1905
|1.1985
�
|864
|2006.03.09 17:40
|s/l
|432
|1.00
|1.1905
|1.1905
|1.1985
|-30.00
|17280.00
|865
|2006.03.09 17:40
|buy
|433
|1.00
|1.1907
|1.1877
|1.1957
�
|866
|2006.03.10 14:29
|s/l
|433
|1.00
|1.1877
|1.1877
|1.1957
|-30.00
|17250.00
|867
|2006.03.10 14:30
|buy
|434
|1.00
|1.1872
|1.1842
|1.1922
�
|868
|2006.03.13 00:04
|t/p
|434
|1.00
|1.1922
|1.1842
|1.1922
|50.00
|17300.00
|869
|2006.03.13 01:30
|sell
|435
|1.00
|1.1939
|1.1969
|1.1889
�
|870
|2006.03.14 00:10
|s/l
|435
|1.00
|1.1969
|1.1969
|1.1889
|-30.00
|17270.00
|871
|2006.03.14 01:10
|buy
|436
|1.00
|1.1966
|1.1936
|1.2016
�
|872
|2006.03.14 15:30
|t/p
|436
|1.00
|1.2016
|1.1936
|1.2016
|50.00
|17320.00
|873
|2006.03.14 15:30
|sell
|437
|1.00
|1.2016
|1.2046
|1.1966
�
|874
|2006.03.15 14:19
|s/l
|437
|1.00
|1.2046
|1.2046
|1.1966
|-30.00
|17290.00
|875
|2006.03.15 14:20
|sell
|438
|1.00
|1.2046
|1.2076
|1.1996
�
|876
|2006.03.16 09:49
|s/l
|438
|1.00
|1.2076
|1.2076
|1.1996
|-30.00
|17260.00
|877
|2006.03.16 09:50
|sell
|439
|1.00
|1.2076
|1.2106
|1.2026
�
|878
|2006.03.16 13:34
|s/l
|439
|1.00
|1.2106
|1.2106
|1.2026
|-30.00
|17230.00
|879
|2006.03.16 13:35
|sell
|440
|1.00
|1.2107
|1.2137
|1.2057
�
|880
|2006.03.16 14:05
|s/l
|440
|1.00
|1.2137
|1.2137
|1.2057
|-30.00
|17200.00
|881
|2006.03.16 14:55
|sell
|441
|1.00
|1.2139
|1.2169
|1.2089
�
|882
|2006.03.16 17:14
|s/l
|441
|1.00
|1.2169
|1.2169
|1.2089
|-30.00
|17170.00
|883
|2006.03.16 17:15
|sell
|442
|1.00
|1.2167
|1.2197
|1.2117
�
|884
|2006.03.17 13:49
|s/l
|442
|1.00
|1.2197
|1.2197
|1.2117
|-30.00
|17140.00
|885
|2006.03.17 13:50
|sell
|443
|1.00
|1.2198
|1.2228
|1.2148
�
|886
|2006.03.17 15:04
|t/p
|443
|1.00
|1.2148
|1.2228
|1.2148
|50.00
|17190.00
|887
|2006.03.17 15:20
|sell
|444
|1.00
|1.2165
|1.2195
|1.2115
�
|888
|2006.03.17 16:34
|s/l
|444
|1.00
|1.2195
|1.2195
|1.2115
|-30.00
|17160.00
|889
|2006.03.17 16:35
|sell
|445
|1.00
|1.2192
|1.2222
|1.2142
�
|890
|2006.03.21 00:29
|t/p
|445
|1.00
|1.2142
|1.2222
|1.2142
|50.00
|17210.00
|891
|2006.03.21 00:30
|buy
|446
|1.00
|1.2137
|1.2107
|1.2187
�
|892
|2006.03.21 14:49
|s/l
|446
|1.00
|1.2107
|1.2107
|1.2187
|-30.00
|17180.00
|893
|2006.03.21 14:50
|buy
|447
|1.00
|1.2110
|1.2080
|1.2160
�
|894
|2006.03.21 16:45
|s/l
|447
|1.00
|1.2080
|1.2080
|1.2160
|-30.00
|17150.00
|895
|2006.03.22 13:25
|sell
|448
|1.00
|1.2085
|1.2115
|1.2035
�
|896
|2006.03.23 15:09
|t/p
|448
|1.00
|1.2035
|1.2115
|1.2035
|50.00
|17200.00
|897
|2006.03.23 15:10
|buy
|449
|1.00
|1.2032
|1.2002
|1.2082
�
|898
|2006.03.23 15:29
|s/l
|449
|1.00
|1.2002
|1.2002
|1.2082
|-30.00
|17170.00
|899
|2006.03.23 15:30
|buy
|450
|1.00
|1.1977
|1.1947
|1.2027
�
|900
|2006.03.24 16:29
|t/p
|450
|1.00
|1.2027
|1.1947
|1.2027
|50.00
|17220.00
|901
|2006.03.24 16:30
|sell
|451
|1.00
|1.2026
|1.2056
|1.1976
�
|902
|2006.03.27 03:33
|s/l
|451
|1.00
|1.2056
|1.2056
|1.1976
|-30.00
|17190.00
|903
|2006.03.27 03:35
|sell
|452
|1.00
|1.2055
|1.2085
|1.2005
�
|904
|2006.03.27 22:48
|t/p
|452
|1.00
|1.2005
|1.2085
|1.2005
|50.00
|17240.00
|905
|2006.03.28 08:01
|sell
|453
|1.00
|1.2045
|1.2075
|1.1995
�
|906
|2006.03.28 08:23
|s/l
|453
|1.00
|1.2075
|1.2075
|1.1995
|-30.00
|17210.00
|907
|2006.03.28 08:25
|sell
|454
|1.00
|1.2071
|1.2101
|1.2021
�
|908
|2006.03.28 13:28
|s/l
|454
|1.00
|1.2101
|1.2101
|1.2021
|-30.00
|17180.00
|909
|2006.03.28 13:30
|sell
|455
|1.00
|1.2102
|1.2132
|1.2052
�
|910
|2006.03.28 19:18
|t/p
|455
|1.00
|1.2052
|1.2132
|1.2052
|50.00
|17230.00
|911
|2006.03.28 19:20
|buy
|456
|1.00
|1.2051
|1.2021
|1.2101
�
|912
|2006.03.28 19:22
|s/l
|456
|1.00
|1.2021
|1.2021
|1.2101
|-30.00
|17200.00
|913
|2006.03.28 19:22
|buy
|457
|1.00
|1.2023
|1.1993
|1.2073
�
|914
|2006.03.29 00:47
|s/l
|457
|1.00
|1.1993
|1.1993
|1.2073
|-30.00
|17170.00
|915
|2006.03.29 05:50
|sell
|458
|1.00
|1.2016
|1.2046
|1.1966
�
|916
|2006.03.29 17:59
|s/l
|458
|1.00
|1.2046
|1.2046
|1.1966
|-30.00
|17140.00
|917
|2006.03.29 18:20
|buy
|459
|1.00
|1.2039
|1.2009
|1.2089
�
|918
|2006.03.30 00:59
|close at stop
|459
|1.00
|1.2033
|1.2009
|1.2089
|-6.00
|17134.00