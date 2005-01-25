|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2005.01.03 02:00 - 2006.03.24 00:00 (2005.01.01 - 2006.03.24)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Bars in test
|16405
|Ticks modelled
|641150
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|38179.80
|Gross profit
|54229.90
|Gross loss
|-16050.10
|Profit factor
|3.38
|Expected payoff
|62.49
|Absolute drawdown
|0.00
|Maximal drawdown (%)
|1580.06 (3.2%)
|Total trades
|611
|Short positions (won %)
|288 (43.40%)
|Long positions (won %)
|323 (51.08%)
|Profit trades (% of total)
|290 (47.46%)
|Loss trades (% of total)
|321 (52.54%)
|Largest
|profit trade
|500.00
|loss trade
|-50.01
|Average
|profit trade
|187.00
|loss trade
|-50.00
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|12 (3340.00)
|consecutive losses (loss in money)
|11 (-550.06)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|3340.00 (12)
|consecutive loss (count of losses)
|-550.06 (11)
|Average
|consecutive wins
|3
|consecutive losses
|3
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2005.01.07 08:00
|buy stop
|1
|1.00
|1.3213
|1.3208
|1.3263
|2
|2005.01.07 08:00
|buy stop
|2
|1.00
|1.3223
|1.3218
|1.3273
|3
|2005.01.07 08:00
|buy stop
|3
|1.00
|1.3228
|1.3223
|1.3278
|4
|2005.01.07 08:59
|buy
|1
|1.00
|1.3213
|1.3208
|1.3263
|5
|2005.01.07 08:59
|buy
|2
|1.00
|1.3223
|1.3218
|1.3273
|6
|2005.01.07 08:59
|buy
|3
|1.00
|1.3228
|1.3223
|1.3278
|7
|2005.01.07 08:59
|modify
|1
|1.00
|1.3213
|1.3226
|1.3263
|8
|2005.01.07 09:00
|modify
|2
|1.00
|1.3223
|1.3225
|1.3273
|9
|2005.01.07 09:59
|modify
|1
|1.00
|1.3213
|1.3227
|1.3263
|10
|2005.01.07 10:00
|s/l
|1
|1.00
|1.3227
|1.3227
|1.3263
|140.00
|10140.00
|11
|2005.01.07 10:00
|s/l
|2
|1.00
|1.3225
|1.3225
|1.3273
|20.00
|10160.00
|12
|2005.01.07 10:00
|s/l
|3
|1.00
|1.3223
|1.3223
|1.3278
|-50.00
|10110.00
|13
|2005.01.07 14:00
|sell stop
|4
|1.00
|1.3184
|1.3189
|1.3134
|14
|2005.01.07 14:00
|sell stop
|5
|1.00
|1.3169
|1.3174
|1.3119
|15
|2005.01.07 14:20
|sell
|4
|1.00
|1.3184
|1.3189
|1.3134
|16
|2005.01.07 14:20
|s/l
|4
|1.00
|1.3189
|1.3189
|1.3134
|-50.00
|10060.00
|17
|2005.01.07 14:29
|sell
|5
|1.00
|1.3169
|1.3174
|1.3119
|18
|2005.01.07 14:29
|s/l
|5
|1.00
|1.3174
|1.3174
|1.3119
|-50.00
|10010.00
|19
|2005.01.07 14:29
|sell stop
|6
|1.00
|1.3163
|1.3168
|1.3113
|20
|2005.01.07 14:29
|sell stop
|7
|1.00
|1.3148
|1.3153
|1.3098
|21
|2005.01.07 14:59
|sell
|6
|1.00
|1.3163
|1.3168
|1.3113
|22
|2005.01.07 14:59
|sell
|7
|1.00
|1.3148
|1.3153
|1.3098
|23
|2005.01.07 14:59
|modify
|6
|1.00
|1.3163
|1.3054
|1.3113
|24
|2005.01.07 15:00
|t/p
|6
|1.00
|1.3113
|1.3054
|1.3113
|500.00
|10510.00
|25
|2005.01.07 15:00
|t/p
|7
|1.00
|1.3098
|1.3153
|1.3098
|500.00
|11010.00
|26
|2005.01.10 12:00
|buy stop
|8
|1.00
|1.3116
|1.3111
|1.3166
|27
|2005.01.10 12:00
|buy stop
|9
|1.00
|1.3121
|1.3116
|1.3171
|28
|2005.01.10 12:00
|buy stop
|10
|1.00
|1.3126
|1.3121
|1.3176
|29
|2005.01.10 12:00
|buy stop
|11
|1.00
|1.3131
|1.3126
|1.3181
|30
|2005.01.10 12:00
|buy stop
|12
|1.00
|1.3136
|1.3131
|1.3186
|31
|2005.01.10 15:44
|buy
|8
|1.00
|1.3116
|1.3111
|1.3166
|32
|2005.01.10 15:45
|s/l
|8
|1.00
|1.3111
|1.3111
|1.3166
|-50.00
|10960.00
|33
|2005.01.10 23:59
|buy
|9
|1.00
|1.3121
|1.3116
|1.3171
|34
|2005.01.11 00:41
|s/l
|9
|1.00
|1.3116
|1.3116
|1.3171
|-50.00
|10910.00
|35
|2005.01.11 01:30
|buy
|10
|1.00
|1.3126
|1.3121
|1.3176
|36
|2005.01.11 01:30
|s/l
|10
|1.00
|1.3121
|1.3121
|1.3176
|-50.00
|10860.00
|37
|2005.01.11 01:59
|buy
|11
|1.00
|1.3131
|1.3126
|1.3181
|38
|2005.01.11 02:42
|s/l
|11
|1.00
|1.3126
|1.3126
|1.3181
|-50.00
|10810.00
|39
|2005.01.11 05:53
|buy
|12
|1.00
|1.3136
|1.3131
|1.3186
|40
|2005.01.11 05:59
|s/l
|12
|1.00
|1.3131
|1.3131
|1.3186
|-50.00
|10760.00
|41
|2005.01.11 19:00
|sell stop
|13
|1.00
|1.3114
|1.3119
|1.3064
|42
|2005.01.11 19:00
|sell stop
|14
|1.00
|1.3109
|1.3114
|1.3059
|43
|2005.01.11 19:00
|sell stop
|15
|1.00
|1.3104
|1.3109
|1.3054
|44
|2005.01.11 19:00
|sell stop
|16
|1.00
|1.3099
|1.3104
|1.3049
|45
|2005.01.11 19:00
|sell stop
|17
|1.00
|1.3094
|1.3099
|1.3044
|46
|2005.01.11 19:59
|sell
|13
|1.00
|1.3114
|1.3119
|1.3064
|47
|2005.01.11 20:59
|sell
|14
|1.00
|1.3109
|1.3114
|1.3059
|48
|2005.01.11 21:00
|modify
|13
|1.00
|1.3114
|1.3112
|1.3064
|49
|2005.01.11 21:00
|s/l
|13
|1.00
|1.3112
|1.3112
|1.3064
|20.00
|10780.00
|50
|2005.01.11 21:00
|s/l
|14
|1.00
|1.3114
|1.3114
|1.3059
|-50.00
|10730.00
|51
|2005.01.11 21:03
|sell
|15
|1.00
|1.3104
|1.3109
|1.3054
|52
|2005.01.11 21:04
|s/l
|15
|1.00
|1.3109
|1.3109
|1.3054
|-50.00
|10680.00
|53
|2005.01.12 07:59
|sell
|16
|1.00
|1.3099
|1.3104
|1.3049
|54
|2005.01.12 07:59
|sell
|17
|1.00
|1.3094
|1.3099
|1.3044
|55
|2005.01.12 09:24
|s/l
|17
|1.00
|1.3099
|1.3099
|1.3044
|-50.00
|10630.00
|56
|2005.01.12 09:29
|modify
|16
|1.00
|1.3099
|1.3096
|1.3049
|57
|2005.01.12 09:31
|modify
|16
|1.00
|1.3099
|1.3094
|1.3049
|58
|2005.01.12 09:31
|modify
|16
|1.00
|1.3099
|1.3093
|1.3049
|59
|2005.01.12 09:32
|s/l
|16
|1.00
|1.3093
|1.3093
|1.3049
|60.00
|10690.00
|60
|2005.01.12 11:59
|buy stop
|18
|1.00
|1.3158
|1.3153
|1.3208
|61
|2005.01.12 11:59
|buy stop
|19
|1.00
|1.3163
|1.3158
|1.3213
|62
|2005.01.12 11:59
|buy stop
|20
|1.00
|1.3168
|1.3163
|1.3218
|63
|2005.01.12 11:59
|buy stop
|21
|1.00
|1.3173
|1.3168
|1.3223
|64
|2005.01.12 11:59
|buy stop
|22
|1.00
|1.3178
|1.3173
|1.3228
|65
|2005.01.14 01:00
|expiration
|18
|1.00
|1.3158
|1.3153
|1.3208
|66
|2005.01.14 01:00
|expiration
|19
|1.00
|1.3163
|1.3158
|1.3213
|67
|2005.01.14 01:00
|expiration
|20
|1.00
|1.3168
|1.3163
|1.3218
|68
|2005.01.14 01:00
|expiration
|21
|1.00
|1.3173
|1.3168
|1.3223
|69
|2005.01.14 01:00
|expiration
|22
|1.00
|1.3178
|1.3173
|1.3228
|70
|2005.01.14 04:00
|sell stop
|23
|1.00
|1.3103
|1.3108
|1.3053
|71
|2005.01.14 04:00
|sell stop
|24
|1.00
|1.3088
|1.3093
|1.3038
|72
|2005.01.14 05:36
|sell
|23
|1.00
|1.3103
|1.3108
|1.3053
|73
|2005.01.14 05:40
|s/l
|23
|1.00
|1.3108
|1.3108
|1.3053
|-50.00
|10640.00
|74
|2005.01.14 07:59
|sell
|24
|1.00
|1.3088
|1.3093
|1.3038
|75
|2005.01.14 07:59
|modify
|24
|1.00
|1.3088
|1.3070
|1.3038
|76
|2005.01.14 08:00
|s/l
|24
|1.00
|1.3070
|1.3070
|1.3038
|180.00
|10820.00
|77
|2005.01.17 02:00
|buy stop
|25
|1.00
|1.3116
|1.3111
|1.3166
|78
|2005.01.17 02:00
|buy stop
|26
|1.00
|1.3121
|1.3116
|1.3171
|79
|2005.01.17 02:00
|buy stop
|27
|1.00
|1.3126
|1.3121
|1.3176
|80
|2005.01.17 02:00
|buy stop
|28
|1.00
|1.3131
|1.3126
|1.3181
|81
|2005.01.17 02:00
|buy stop
|29
|1.00
|1.3136
|1.3131
|1.3186
|82
|2005.01.17 02:59
|buy
|25
|1.00
|1.3116
|1.3111
|1.3166
|83
|2005.01.17 04:00
|s/l
|25
|1.00
|1.3111
|1.3111
|1.3166
|-50.00
|10770.00
|84
|2005.01.17 08:24
|buy
|26
|1.00
|1.3121
|1.3116
|1.3171
|85
|2005.01.17 08:33
|s/l
|26
|1.00
|1.3116
|1.3116
|1.3171
|-50.00
|10720.00
|86
|2005.01.18 02:00
|expiration
|27
|1.00
|1.3126
|1.3121
|1.3176
|87
|2005.01.18 02:00
|expiration
|28
|1.00
|1.3131
|1.3126
|1.3181
|88
|2005.01.18 02:00
|expiration
|29
|1.00
|1.3136
|1.3131
|1.3186
|89
|2005.01.18 12:00
|buy stop
|30
|1.00
|1.3072
|1.3067
|1.3122
|90
|2005.01.18 12:00
|buy stop
|31
|1.00
|1.3082
|1.3077
|1.3132
|91
|2005.01.18 12:00
|buy stop
|32
|1.00
|1.3087
|1.3082
|1.3137
|92
|2005.01.19 07:59
|buy
|30
|1.00
|1.3072
|1.3067
|1.3122
|93
|2005.01.19 07:59
|buy
|31
|1.00
|1.3082
|1.3077
|1.3132
|94
|2005.01.19 07:59
|buy
|32
|1.00
|1.3087
|1.3082
|1.3137
|95
|2005.01.19 07:59
|modify
|30
|1.00
|1.3072
|1.3089
|1.3122
|96
|2005.01.19 08:59
|modify
|31
|1.00
|1.3082
|1.3085
|1.3132
|97
|2005.01.19 09:00
|s/l
|30
|1.00
|1.3089
|1.3089
|1.3122
|170.00
|10890.00
|98
|2005.01.19 09:36
|s/l
|31
|1.00
|1.3085
|1.3085
|1.3132
|30.00
|10920.00
|99
|2005.01.19 09:36
|s/l
|32
|1.00
|1.3082
|1.3082
|1.3137
|-50.00
|10870.00
|100
|2005.01.19 15:00
|sell stop
|33
|1.00
|1.3022
|1.3027
|1.2972
|101
|2005.01.19 15:00
|sell stop
|34
|1.00
|1.3007
|1.3012
|1.2957
|102
|2005.01.19 16:59
|sell
|33
|1.00
|1.3022
|1.3027
|1.2972
|103
|2005.01.19 17:59
|sell
|34
|1.00
|1.3007
|1.3012
|1.2957
|104
|2005.01.19 18:00
|modify
|33
|1.00
|1.3022
|1.2992
|1.2972
|105
|2005.01.19 18:59
|modify
|34
|1.00
|1.3007
|1.2992
|1.2957
|106
|2005.01.19 18:59
|s/l
|33
|1.00
|1.2992
|1.2992
|1.2972
|300.00
|11170.00
|107
|2005.01.19 18:59
|s/l
|34
|1.00
|1.2992
|1.2992
|1.2957
|150.00
|11320.00
|108
|2005.01.21 07:00
|buy stop
|35
|1.00
|1.2997
|1.2992
|1.3047
|109
|2005.01.21 07:00
|buy stop
|36
|1.00
|1.3002
|1.2997
|1.3052
|110
|2005.01.21 07:00
|buy stop
|37
|1.00
|1.3007
|1.3002
|1.3057
|111
|2005.01.21 07:00
|buy stop
|38
|1.00
|1.3012
|1.3007
|1.3062
|112
|2005.01.21 08:59
|buy
|35
|1.00
|1.2997
|1.2992
|1.3047
|113
|2005.01.21 09:00
|s/l
|35
|1.00
|1.2992
|1.2992
|1.3047
|-50.00
|11270.00
|114
|2005.01.21 15:49
|buy
|36
|1.00
|1.3002
|1.2997
|1.3052
|115
|2005.01.21 15:59
|s/l
|36
|1.00
|1.2997
|1.2997
|1.3052
|-50.00
|11220.00
|116
|2005.01.21 15:59
|buy
|37
|1.00
|1.3007
|1.3002
|1.3057
|117
|2005.01.21 15:59
|buy
|38
|1.00
|1.3012
|1.3007
|1.3062
|118
|2005.01.21 16:59
|modify
|37
|1.00
|1.3007
|1.3047
|1.3057
|119
|2005.01.21 17:00
|modify
|37
|1.00
|1.3007
|1.3049
|1.3057
|120
|2005.01.21 17:48
|modify
|38
|1.00
|1.3012
|1.3049
|1.3062
|121
|2005.01.21 17:48
|s/l
|37
|1.00
|1.3049
|1.3049
|1.3057
|420.00
|11640.00
|122
|2005.01.21 17:48
|s/l
|38
|1.00
|1.3049
|1.3049
|1.3062
|370.00
|12010.00
|123
|2005.01.24 16:00
|sell stop
|39
|1.00
|1.3032
|1.3037
|1.2982
|124
|2005.01.24 16:00
|sell stop
|40
|1.00
|1.3027
|1.3032
|1.2977
|125
|2005.01.24 16:00
|sell stop
|41
|1.00
|1.3022
|1.3027
|1.2972
|126
|2005.01.24 16:00
|sell stop
|42
|1.00
|1.3017
|1.3022
|1.2967
|127
|2005.01.24 16:00
|sell stop
|43
|1.00
|1.3012
|1.3017
|1.2962
|128
|2005.01.24 17:13
|sell
|39
|1.00
|1.3032
|1.3037
|1.2982
|129
|2005.01.24 17:15
|s/l
|39
|1.00
|1.3037
|1.3037
|1.2982
|-50.00
|11960.00
|130
|2005.01.25 00:59
|sell
|40
|1.00
|1.3027
|1.3032
|1.2977
|131
|2005.01.25 00:59
|sell
|41
|1.00
|1.3022
|1.3027
|1.2972
|132
|2005.01.25 00:59
|sell
|42
|1.00
|1.3017
|1.3022
|1.2967
|133
|2005.01.25 00:59
|sell
|43
|1.00
|1.3012
|1.3017
|1.2962
|134
|2005.01.25 00:59
|modify
|40
|1.00
|1.3027
|1.3014
|1.2977
|135
|2005.01.25 01:00
|modify
|40
|1.00
|1.3027
|1.3013
|1.2977
|136
|2005.01.25 01:00
|s/l
|40
|1.00
|1.3013
|1.3013
|1.2977
|140.00
|12100.00
|137
|2005.01.25 01:00
|s/l
|41
|1.00
|1.3027
|1.3027
|1.2972
|-50.00
|12050.00
|138
|2005.01.25 01:00
|s/l
|42
|1.00
|1.3022
|1.3022
|1.2967
|-50.00
|12000.00
|139
|2005.01.25 01:00
|s/l
|43
|1.00
|1.3017
|1.3017
|1.2962
|-50.00
|11950.00
|140
|2005.01.25 07:01
|buy stop
|44
|1.00
|1.3054
|1.3049
|1.3104
|141
|2005.01.25 07:01
|buy stop
|45
|1.00
|1.3059
|1.3054
|1.3109
|142
|2005.01.25 07:01
|buy stop
|46
|1.00
|1.3064
|1.3059
|1.3114
|143
|2005.01.25 07:01
|buy stop
|47
|1.00
|1.3069
|1.3064
|1.3119
|144
|2005.01.25 07:01
|buy stop
|48
|1.00
|1.3074
|1.3069
|1.3124
|145
|2005.01.25 07:59
|buy
|44
|1.00
|1.3054
|1.3049
|1.3104
|146
|2005.01.25 07:59
|buy
|45
|1.00
|1.3059
|1.3054
|1.3109
|147
|2005.01.25 07:59
|buy
|46
|1.00
|1.3064
|1.3059
|1.3114
|148
|2005.01.25 07:59
|buy
|47
|1.00
|1.3069
|1.3064
|1.3119
|149
|2005.01.25 07:59
|modify
|44
|1.00
|1.3054
|1.3066
|1.3104
|150
|2005.01.25 08:00
|buy
|48
|1.00
|1.3074
|1.3069
|1.3124
|151
|2005.01.25 08:00
|modify
|44
|1.00
|1.3054
|1.3067
|1.3104
|152
|2005.01.25 08:59
|modify
|45
|1.00
|1.3059
|1.3067
|1.3109
|153
|2005.01.25 08:59
|s/l
|44
|1.00
|1.3067
|1.3067
|1.3104
|130.00
|12080.00
|154
|2005.01.25 08:59
|s/l
|45
|1.00
|1.3067
|1.3067
|1.3109
|80.00
|12160.00
|155
|2005.01.25 08:59
|s/l
|48
|1.00
|1.3069
|1.3069
|1.3124
|-50.01
|12109.99
|156
|2005.01.25 09:14
|s/l
|47
|1.00
|1.3064
|1.3064
|1.3119
|-50.01
|12059.98
|157
|2005.01.25 09:14
|s/l
|46
|1.00
|1.3059
|1.3059
|1.3114
|-50.01
|12009.97
|158
|2005.01.25 11:59
|sell stop
|49
|1.00
|1.3015
|1.3020
|1.2965
|159
|2005.01.25 11:59
|sell stop
|50
|1.00
|1.3005
|1.3010
|1.2955
|160
|2005.01.25 11:59
|sell stop
|51
|1.00
|1.3000
|1.3005
|1.2950
|161
|2005.01.25 14:59
|sell
|49
|1.00
|1.3015
|1.3020
|1.2965
|162
|2005.01.25 14:59
|sell
|50
|1.00
|1.3005
|1.3010
|1.2955
|163
|2005.01.25 14:59
|sell
|51
|1.00
|1.3000
|1.3005
|1.2950
|164
|2005.01.25 14:59
|modify
|49
|1.00
|1.3015
|1.2962
|1.2965
|165
|2005.01.25 15:00
|t/p
|49
|1.00
|1.2965
|1.2962
|1.2965
|500.00
|12509.97
|166
|2005.01.25 15:00
|modify
|50
|1.00
|1.3005
|1.2963
|1.2955
|167
|2005.01.25 15:59
|modify
|51
|1.00
|1.3000
|1.2963
|1.2950
|168
|2005.01.25 15:59
|t/p
|50
|1.00
|1.2955
|1.2963
|1.2955
|500.00
|13009.97
|169
|2005.01.25 16:27
|modify
|51
|1.00
|1.3000
|1.2961
|1.2950
|170
|2005.01.25 16:27
|s/l
|51
|1.00
|1.2961
|1.2961
|1.2950
|390.00
|13399.97
|171
|2005.01.26 08:59
|buy stop
|52
|1.00
|1.3019
|1.3014
|1.3069
|172
|2005.01.26 08:59
|buy stop
|53
|1.00
|1.3024
|1.3019
|1.3074
|173
|2005.01.26 08:59
|buy stop
|54
|1.00
|1.3029
|1.3024
|1.3079
|174
|2005.01.26 08:59
|buy stop
|55
|1.00
|1.3034
|1.3029
|1.3084
|175
|2005.01.26 08:59
|buy stop
|56
|1.00
|1.3039
|1.3034
|1.3089
|176
|2005.01.26 11:06
|buy
|52
|1.00
|1.3019
|1.3014
|1.3069
|177
|2005.01.26 11:08
|s/l
|52
|1.00
|1.3014
|1.3014
|1.3069
|-50.00
|13349.97
|178
|2005.01.26 12:59
|buy
|53
|1.00
|1.3024
|1.3019
|1.3074
|179
|2005.01.26 12:59
|buy
|54
|1.00
|1.3029
|1.3024
|1.3079
|180
|2005.01.26 12:59
|buy
|55
|1.00
|1.3034
|1.3029
|1.3084
|181
|2005.01.26 12:59
|buy
|56
|1.00
|1.3039
|1.3034
|1.3089
|182
|2005.01.26 13:59
|modify
|53
|1.00
|1.3024
|1.3043
|1.3074
|183
|2005.01.26 14:00
|modify
|54
|1.00
|1.3029
|1.3042
|1.3079
|184
|2005.01.26 14:59
|modify
|55
|1.00
|1.3034
|1.3042
|1.3084
|185
|2005.01.26 14:59
|modify
|53
|1.00
|1.3024
|1.3065
|1.3074
|186
|2005.01.26 15:00
|modify
|53
|1.00
|1.3024
|1.3066
|1.3074
|187
|2005.01.26 15:59
|modify
|54
|1.00
|1.3029
|1.3066
|1.3079
|188
|2005.01.26 15:59
|t/p
|53
|1.00
|1.3074
|1.3066
|1.3074
|500.00
|13849.97
|189
|2005.01.26 16:00
|t/p
|54
|1.00
|1.3079
|1.3066
|1.3079
|500.00
|14349.97
|190
|2005.01.26 16:40
|modify
|55
|1.00
|1.3034
|1.3069
|1.3084
|191
|2005.01.26 16:40
|modify
|56
|1.00
|1.3039
|1.3068
|1.3089
|192
|2005.01.26 16:40
|s/l
|55
|1.00
|1.3069
|1.3069
|1.3084
|350.00
|14699.97
|193
|2005.01.26 16:41
|s/l
|56
|1.00
|1.3068
|1.3068
|1.3089
|290.00
|14989.97
|194
|2005.01.27 10:00
|sell stop
|57
|1.00
|1.3034
|1.3039
|1.2984
|195
|2005.01.27 10:00
|sell stop
|58
|1.00
|1.3029
|1.3034
|1.2979
|196
|2005.01.27 10:00
|sell stop
|59
|1.00
|1.3024
|1.3029
|1.2974
|197
|2005.01.27 10:00
|sell stop
|60
|1.00
|1.3019
|1.3024
|1.2969
|198
|2005.01.27 11:43
|sell
|57
|1.00
|1.3034
|1.3039
|1.2984
|199
|2005.01.27 11:44
|s/l
|57
|1.00
|1.3039
|1.3039
|1.2984
|-50.00
|14939.97
|200
|2005.01.27 12:59
|sell
|58
|1.00
|1.3029
|1.3034
|1.2979
|201
|2005.01.27 12:59
|sell
|59
|1.00
|1.3024
|1.3029
|1.2974
|202
|2005.01.27 13:13
|s/l
|59
|1.00
|1.3029
|1.3029
|1.2974
|-50.00
|14889.97
|203
|2005.01.27 13:13
|s/l
|58
|1.00
|1.3034
|1.3034
|1.2979
|-50.00
|14839.97
|204
|2005.01.27 14:56
|sell
|60
|1.00
|1.3019
|1.3024
|1.2969
|205
|2005.01.27 14:59
|s/l
|60
|1.00
|1.3024
|1.3024
|1.2969
|-50.00
|14789.97
|206
|2005.01.28 06:00
|buy stop
|61
|1.00
|1.3057
|1.3052
|1.3107
|207
|2005.01.28 06:00
|buy stop
|62
|1.00
|1.3062
|1.3057
|1.3112
|208
|2005.01.28 06:00
|buy stop
|63
|1.00
|1.3067
|1.3062
|1.3117
|209
|2005.01.28 06:00
|buy stop
|64
|1.00
|1.3072
|1.3067
|1.3122
|210
|2005.01.28 12:59
|buy
|61
|1.00
|1.3057
|1.3052
|1.3107
|211
|2005.01.28 12:59
|buy
|62
|1.00
|1.3062
|1.3057
|1.3112
|212
|2005.01.28 12:59
|buy
|63
|1.00
|1.3067
|1.3062
|1.3117
|213
|2005.01.28 12:59
|buy
|64
|1.00
|1.3072
|1.3067
|1.3122
|214
|2005.01.28 12:59
|modify
|61
|1.00
|1.3057
|1.3068
|1.3107
|215
|2005.01.28 13:27
|s/l
|61
|1.00
|1.3068
|1.3068
|1.3107
|110.00
|14899.97
|216
|2005.01.28 13:27
|s/l
|62
|1.00
|1.3057
|1.3057
|1.3112
|-50.00
|14849.97
|217
|2005.01.28 13:27
|s/l
|63
|1.00
|1.3062
|1.3062
|1.3117
|-50.00
|14799.97
|218
|2005.01.28 13:27
|s/l
|64
|1.00
|1.3067
|1.3067
|1.3122
|-50.00
|14749.97
|219
|2005.01.28 14:28
|sell stop
|65
|1.00
|1.3015
|1.3020
|1.2965
|220
|2005.01.28 14:28
|sell stop
|66
|1.00
|1.3005
|1.3010
|1.2955
|221
|2005.01.28 14:28
|sell stop
|67
|1.00
|1.3000
|1.3005
|1.2950
|222
|2005.01.28 14:59
|sell
|65
|1.00
|1.3015
|1.3020
|1.2965
|223
|2005.01.28 14:59
|modify
|65
|1.00
|1.3015
|1.3014
|1.2965
|224
|2005.01.28 15:00
|modify
|65
|1.00
|1.3015
|1.3013
|1.2965
|225
|2005.01.28 15:59
|s/l
|65
|1.00
|1.3013
|1.3013
|1.2965
|20.00
|14769.97
|226
|2005.01.30 23:00
|expiration
|66
|1.00
|1.3005
|1.3010
|1.2955
|227
|2005.01.30 23:00
|expiration
|67
|1.00
|1.3000
|1.3005
|1.2950
|228
|2005.01.31 12:44
|buy stop
|68
|1.00
|1.3038
|1.3033
|1.3088
|229
|2005.01.31 12:44
|buy stop
|69
|1.00
|1.3043
|1.3038
|1.3093
|230
|2005.01.31 12:44
|buy stop
|70
|1.00
|1.3048
|1.3043
|1.3098
|231
|2005.01.31 12:44
|buy stop
|71
|1.00
|1.3053
|1.3048
|1.3103
|232
|2005.01.31 12:44
|buy stop
|72
|1.00
|1.3058
|1.3053
|1.3108
|233
|2005.01.31 13:03
|buy
|68
|1.00
|1.3038
|1.3033
|1.3088
|234
|2005.01.31 13:06
|s/l
|68
|1.00
|1.3033
|1.3033
|1.3088
|-50.00
|14719.97
|235
|2005.01.31 15:59
|buy
|69
|1.00
|1.3043
|1.3038
|1.3093
|236
|2005.01.31 15:59
|buy
|70
|1.00
|1.3048
|1.3043
|1.3098
|237
|2005.01.31 15:59
|buy
|71
|1.00
|1.3053
|1.3048
|1.3103
|238
|2005.01.31 15:59
|modify
|69
|1.00
|1.3043
|1.3046
|1.3093
|239
|2005.01.31 16:00
|modify
|69
|1.00
|1.3043
|1.3047
|1.3093
|240
|2005.01.31 16:41
|s/l
|71
|1.00
|1.3048
|1.3048
|1.3103
|-50.00
|14669.97
|241
|2005.01.31 16:41
|s/l
|69
|1.00
|1.3047
|1.3047
|1.3093
|40.00
|14709.97
|242
|2005.01.31 16:41
|s/l
|70
|1.00
|1.3043
|1.3043
|1.3098
|-50.00
|14659.97
|243
|2005.02.01 06:51
|buy
|72
|1.00
|1.3058
|1.3053
|1.3108
|244
|2005.02.01 06:59
|s/l
|72
|1.00
|1.3053
|1.3053
|1.3108
|-50.00
|14609.97
|245
|2005.02.01 07:00
|sell stop
|73
|1.00
|1.3017
|1.3022
|1.2967
|246
|2005.02.01 07:00
|sell stop
|74
|1.00
|1.3007
|1.3012
|1.2957
|247
|2005.02.01 07:00
|sell stop
|75
|1.00
|1.3002
|1.3007
|1.2952
|248
|2005.02.01 12:59
|sell
|73
|1.00
|1.3017
|1.3022
|1.2967
|249
|2005.02.01 14:19
|s/l
|73
|1.00
|1.3022
|1.3022
|1.2967
|-50.00
|14559.97
|250
|2005.02.01 14:59
|sell
|74
|1.00
|1.3007
|1.3012
|1.2957
|251
|2005.02.01 15:00
|s/l
|74
|1.00
|1.3012
|1.3012
|1.2957
|-50.00
|14509.97
|252
|2005.02.01 15:04
|sell
|75
|1.00
|1.3002
|1.3007
|1.2952
|253
|2005.02.01 15:05
|s/l
|75
|1.00
|1.3007
|1.3007
|1.2952
|-50.00
|14459.97
|254
|2005.02.01 18:00
|buy stop
|76
|1.00
|1.3055
|1.3050
|1.3105
|255
|2005.02.01 18:00
|buy stop
|77
|1.00
|1.3060
|1.3055
|1.3110
|256
|2005.02.01 18:00
|buy stop
|78
|1.00
|1.3065
|1.3060
|1.3115
|257
|2005.02.01 18:00
|buy stop
|79
|1.00
|1.3070
|1.3065
|1.3120
|258
|2005.02.01 23:59
|buy
|76
|1.00
|1.3055
|1.3050
|1.3105
|259
|2005.02.01 23:59
|buy
|77
|1.00
|1.3060
|1.3055
|1.3110
|260
|2005.02.02 00:00
|modify
|76
|1.00
|1.3055
|1.3056
|1.3105
|261
|2005.02.02 00:59
|buy
|78
|1.00
|1.3065
|1.3060
|1.3115
|262
|2005.02.02 00:59
|modify
|76
|1.00
|1.3055
|1.3061
|1.3105
|263
|2005.02.02 01:50
|modify
|77
|1.00
|1.3060
|1.3061
|1.3110
|264
|2005.02.02 01:59
|buy
|79
|1.00
|1.3070
|1.3065
|1.3120
|265
|2005.02.02 03:20
|modify
|76
|1.00
|1.3055
|1.3075
|1.3105
|266
|2005.02.02 03:20
|modify
|76
|1.00
|1.3055
|1.3076
|1.3105
|267
|2005.02.02 03:20
|modify
|77
|1.00
|1.3060
|1.3075
|1.3110
|268
|2005.02.02 03:20
|modify
|78
|1.00
|1.3065
|1.3074
|1.3115
|269
|2005.02.02 03:21
|modify
|78
|1.00
|1.3065
|1.3075
|1.3115
|270
|2005.02.02 03:21
|modify
|77
|1.00
|1.3060
|1.3076
|1.3110
|271
|2005.02.02 03:21
|modify
|78
|1.00
|1.3065
|1.3076
|1.3115
|272
|2005.02.02 03:21
|modify
|78
|1.00
|1.3065
|1.3076
|1.3115
|273
|2005.02.02 03:21
|modify
|76
|1.00
|1.3055
|1.3077
|1.3105
|274
|2005.02.02 03:22
|modify
|79
|1.00
|1.3070
|1.3076
|1.3120
|275
|2005.02.02 03:22
|s/l
|76
|1.00
|1.3077
|1.3077
|1.3105
|220.00
|14679.97
|276
|2005.02.02 03:24
|s/l
|77
|1.00
|1.3076
|1.3076
|1.3110
|160.00
|14839.97
|277
|2005.02.02 03:24
|s/l
|78
|1.00
|1.3076
|1.3076
|1.3115
|110.00
|14949.97
|278
|2005.02.02 03:24
|s/l
|79
|1.00
|1.3076
|1.3076
|1.3120
|60.00
|15009.97
|279
|2005.02.02 14:00
|sell stop
|80
|1.00
|1.3043
|1.3048
|1.2993
|280
|2005.02.02 14:00
|sell stop
|81
|1.00
|1.3028
|1.3033
|1.2978
|281
|2005.02.02 14:59
|sell
|80
|1.00
|1.3043
|1.3048
|1.2993
|282
|2005.02.02 15:59
|sell
|81
|1.00
|1.3028
|1.3033
|1.2978
|283
|2005.02.02 15:59
|modify
|80
|1.00
|1.3043
|1.3028
|1.2993
|284
|2005.02.02 16:59
|modify
|80
|1.00
|1.3043
|1.3027
|1.2993
|285
|2005.02.02 17:01
|s/l
|80
|1.00
|1.3027
|1.3027
|1.2993
|160.00
|15169.97
|286
|2005.02.02 17:22
|modify
|81
|1.00
|1.3028
|1.3027
|1.2978
|287
|2005.02.02 17:22
|modify
|81
|1.00
|1.3028
|1.3026
|1.2978
|288
|2005.02.02 17:59
|s/l
|81
|1.00
|1.3026
|1.3026
|1.2978
|20.00
|15189.97
|289
|2005.02.08 17:00
|buy stop
|82
|1.00
|1.2796
|1.2791
|1.2846
|290
|2005.02.08 17:00
|buy stop
|83
|1.00
|1.2801
|1.2796
|1.2851
|291
|2005.02.08 17:00
|buy stop
|84
|1.00
|1.2806
|1.2801
|1.2856
|292
|2005.02.08 17:00
|buy stop
|85
|1.00
|1.2811
|1.2806
|1.2861
|293
|2005.02.09 15:59
|buy
|82
|1.00
|1.2796
|1.2791
|1.2846
|294
|2005.02.09 16:33
|s/l
|82
|1.00
|1.2791
|1.2791
|1.2846
|-50.00
|15139.97
|295
|2005.02.09 17:00
|expiration
|83
|1.00
|1.2801
|1.2796
|1.2851
|296
|2005.02.09 17:00
|expiration
|84
|1.00
|1.2806
|1.2801
|1.2856
|297
|2005.02.09 17:00
|expiration
|85
|1.00
|1.2811
|1.2806
|1.2861
|298
|2005.02.10 09:59
|sell stop
|86
|1.00
|1.2778
|1.2783
|1.2728
|299
|2005.02.10 09:59
|sell stop
|87
|1.00
|1.2763
|1.2768
|1.2713
|300
|2005.02.11 09:59
|expiration
|86
|1.00
|1.2778
|1.2783
|1.2728
|301
|2005.02.11 09:59
|expiration
|87
|1.00
|1.2763
|1.2768
|1.2713
|302
|2005.02.11 12:00
|sell stop
|88
|1.00
|1.2849
|1.2854
|1.2799
|303
|2005.02.11 12:00
|sell stop
|89
|1.00
|1.2844
|1.2849
|1.2794
|304
|2005.02.11 12:00
|sell stop
|90
|1.00
|1.2839
|1.2844
|1.2789
|305
|2005.02.11 12:00
|sell stop
|91
|1.00
|1.2834
|1.2839
|1.2784
|306
|2005.02.11 12:00
|sell stop
|92
|1.00
|1.2829
|1.2834
|1.2779
|307
|2005.02.13 23:00
|expiration
|88
|1.00
|1.2849
|1.2854
|1.2799
|308
|2005.02.13 23:00
|expiration
|89
|1.00
|1.2844
|1.2849
|1.2794
|309
|2005.02.13 23:00
|expiration
|90
|1.00
|1.2839
|1.2844
|1.2789
|310
|2005.02.13 23:00
|expiration
|91
|1.00
|1.2834
|1.2839
|1.2784
|311
|2005.02.13 23:00
|expiration
|92
|1.00
|1.2829
|1.2834
|1.2779
|312
|2005.02.16 15:00
|sell stop
|93
|1.00
|1.2974
|1.2979
|1.2924
|313
|2005.02.16 15:00
|sell stop
|94
|1.00
|1.2964
|1.2969
|1.2914
|314
|2005.02.16 15:00
|sell stop
|95
|1.00
|1.2959
|1.2964
|1.2909
|315
|2005.02.17 15:59
|expiration
|93
|1.00
|1.2974
|1.2979
|1.2924
|316
|2005.02.17 15:59
|expiration
|94
|1.00
|1.2964
|1.2969
|1.2914
|317
|2005.02.17 15:59
|expiration
|95
|1.00
|1.2959
|1.2964
|1.2909
|318
|2005.02.18 09:12
|sell stop
|96
|1.00
|1.3049
|1.3054
|1.2999
|319
|2005.02.18 09:12
|sell stop
|97
|1.00
|1.3044
|1.3049
|1.2994
|320
|2005.02.18 09:12
|sell stop
|98
|1.00
|1.3039
|1.3044
|1.2989
|321
|2005.02.18 09:12
|sell stop
|99
|1.00
|1.3034
|1.3039
|1.2984
|322
|2005.02.18 09:12
|sell stop
|100
|1.00
|1.3029
|1.3034
|1.2979
|323
|2005.02.18 09:59
|sell
|96
|1.00
|1.3049
|1.3054
|1.2999
|324
|2005.02.18 09:59
|sell
|97
|1.00
|1.3044
|1.3049
|1.2994
|325
|2005.02.18 10:59
|sell
|98
|1.00
|1.3039
|1.3044
|1.2989
|326
|2005.02.18 10:59
|sell
|99
|1.00
|1.3034
|1.3039
|1.2984
|327
|2005.02.18 10:59
|sell
|100
|1.00
|1.3029
|1.3034
|1.2979
|328
|2005.02.18 11:00
|modify
|96
|1.00
|1.3049
|1.3034
|1.2999
|329
|2005.02.18 11:45
|modify
|97
|1.00
|1.3044
|1.3034
|1.2994
|330
|2005.02.18 11:46
|s/l
|96
|1.00
|1.3034
|1.3034
|1.2999
|150.00
|15289.97
|331
|2005.02.18 11:46
|s/l
|97
|1.00
|1.3034
|1.3034
|1.2994
|100.00
|15389.97
|332
|2005.02.18 11:46
|s/l
|100
|1.00
|1.3034
|1.3034
|1.2979
|-50.00
|15339.97
|333
|2005.02.18 11:46
|s/l
|99
|1.00
|1.3039
|1.3039
|1.2984
|-50.00
|15289.97
|334
|2005.02.18 11:46
|s/l
|98
|1.00
|1.3044
|1.3044
|1.2989
|-50.00
|15239.97
|335
|2005.02.18 14:00
|buy stop
|101
|1.00
|1.3075
|1.3070
|1.3125
|336
|2005.02.18 14:00
|buy stop
|102
|1.00
|1.3080
|1.3075
|1.3130
|337
|2005.02.18 14:00
|buy stop
|103
|1.00
|1.3085
|1.3080
|1.3135
|338
|2005.02.18 14:00
|buy stop
|104
|1.00
|1.3090
|1.3085
|1.3140
|339
|2005.02.18 14:00
|buy stop
|105
|1.00
|1.3095
|1.3090
|1.3145
|340
|2005.02.18 15:54
|buy
|101
|1.00
|1.3075
|1.3070
|1.3125
|341
|2005.02.18 15:57
|s/l
|101
|1.00
|1.3070
|1.3070
|1.3125
|-50.00
|15189.97
|342
|2005.02.20 23:00
|expiration
|102
|1.00
|1.3080
|1.3075
|1.3130
|343
|2005.02.20 23:00
|expiration
|103
|1.00
|1.3085
|1.3080
|1.3135
|344
|2005.02.20 23:00
|expiration
|104
|1.00
|1.3090
|1.3085
|1.3140
|345
|2005.02.20 23:00
|expiration
|105
|1.00
|1.3095
|1.3090
|1.3145
|346
|2005.02.21 00:02
|sell stop
|106
|1.00
|1.3049
|1.3054
|1.2999
|347
|2005.02.21 00:02
|sell stop
|107
|1.00
|1.3044
|1.3049
|1.2994
|348
|2005.02.21 00:02
|sell stop
|108
|1.00
|1.3039
|1.3044
|1.2989
|349
|2005.02.21 00:02
|sell stop
|109
|1.00
|1.3034
|1.3039
|1.2984
|350
|2005.02.21 00:02
|sell stop
|110
|1.00
|1.3029
|1.3034
|1.2979
|351
|2005.02.21 00:59
|sell
|106
|1.00
|1.3049
|1.3054
|1.2999
|352
|2005.02.21 02:49
|sell
|107
|1.00
|1.3044
|1.3049
|1.2994
|353
|2005.02.21 02:56
|s/l
|107
|1.00
|1.3049
|1.3049
|1.2994
|-50.00
|15139.97
|354
|2005.02.21 05:59
|s/l
|106
|1.00
|1.3054
|1.3054
|1.2999
|-50.00
|15089.97
|355
|2005.02.22 00:02
|expiration
|108
|1.00
|1.3039
|1.3044
|1.2989
|356
|2005.02.22 00:02
|expiration
|109
|1.00
|1.3034
|1.3039
|1.2984
|357
|2005.02.22 00:02
|expiration
|110
|1.00
|1.3029
|1.3034
|1.2979
|358
|2005.02.22 00:59
|buy stop
|111
|1.00
|1.3079
|1.3074
|1.3129
|359
|2005.02.22 00:59
|buy stop
|112
|1.00
|1.3084
|1.3079
|1.3134
|360
|2005.02.22 00:59
|buy stop
|113
|1.00
|1.3089
|1.3084
|1.3139
|361
|2005.02.22 00:59
|buy stop
|114
|1.00
|1.3094
|1.3089
|1.3144
|362
|2005.02.22 01:59
|buy
|111
|1.00
|1.3079
|1.3074
|1.3129
|363
|2005.02.22 01:59
|buy
|112
|1.00
|1.3084
|1.3079
|1.3134
|364
|2005.02.22 01:59
|buy
|113
|1.00
|1.3089
|1.3084
|1.3139
|365
|2005.02.22 01:59
|buy
|114
|1.00
|1.3094
|1.3089
|1.3144
|366
|2005.02.22 01:59
|modify
|111
|1.00
|1.3079
|1.3099
|1.3129
|367
|2005.02.22 02:00
|modify
|111
|1.00
|1.3079
|1.3101
|1.3129
|368
|2005.02.22 02:59
|modify
|112
|1.00
|1.3084
|1.3101
|1.3134
|369
|2005.02.22 02:59
|t/p
|111
|1.00
|1.3129
|1.3101
|1.3129
|500.00
|15589.97
|370
|2005.02.22 02:59
|t/p
|112
|1.00
|1.3134
|1.3101
|1.3134
|500.00
|16089.97
|371
|2005.02.22 03:00
|modify
|113
|1.00
|1.3089
|1.3130
|1.3139
|372
|2005.02.22 03:59
|modify
|114
|1.00
|1.3094
|1.3130
|1.3144
|373
|2005.02.22 03:59
|t/p
|113
|1.00
|1.3139
|1.3130
|1.3139
|500.00
|16589.97
|374
|2005.02.22 03:59
|t/p
|114
|1.00
|1.3144
|1.3130
|1.3144
|500.00
|17089.97
|375
|2005.02.23 09:20
|sell stop
|115
|1.00
|1.3202
|1.3207
|1.3152
|376
|2005.02.23 09:20
|sell stop
|116
|1.00
|1.3187
|1.3192
|1.3137
|377
|2005.02.23 11:59
|sell
|115
|1.00
|1.3202
|1.3207
|1.3152
|378
|2005.02.23 12:00
|s/l
|115
|1.00
|1.3207
|1.3207
|1.3152
|-50.00
|17039.97
|379
|2005.02.23 15:49
|sell
|116
|1.00
|1.3187
|1.3192
|1.3137
|380
|2005.02.23 15:50
|s/l
|116
|1.00
|1.3192
|1.3192
|1.3137
|-50.00
|16989.97
|381
|2005.02.23 18:00
|buy stop
|117
|1.00
|1.3230
|1.3225
|1.3280
|382
|2005.02.23 18:00
|buy stop
|118
|1.00
|1.3245
|1.3240
|1.3295
|383
|2005.02.23 18:59
|buy
|117
|1.00
|1.3230
|1.3225
|1.3280
|384
|2005.02.23 19:06
|s/l
|117
|1.00
|1.3225
|1.3225
|1.3280
|-50.00
|16939.97
|385
|2005.02.24 07:13
|buy
|118
|1.00
|1.3245
|1.3240
|1.3295
|386
|2005.02.24 07:19
|s/l
|118
|1.00
|1.3240
|1.3240
|1.3295
|-50.00
|16889.97
|387
|2005.02.24 14:00
|sell stop
|119
|1.00
|1.3214
|1.3219
|1.3164
|388
|2005.02.24 14:00
|sell stop
|120
|1.00
|1.3209
|1.3214
|1.3159
|389
|2005.02.24 14:00
|sell stop
|121
|1.00
|1.3204
|1.3209
|1.3154
|390
|2005.02.24 14:00
|sell stop
|122
|1.00
|1.3199
|1.3204
|1.3149
|391
|2005.02.24 14:00
|sell stop
|123
|1.00
|1.3194
|1.3199
|1.3144
|392
|2005.02.24 14:59
|sell
|119
|1.00
|1.3214
|1.3219
|1.3164
|393
|2005.02.24 14:59
|sell
|120
|1.00
|1.3209
|1.3214
|1.3159
|394
|2005.02.24 14:59
|sell
|121
|1.00
|1.3204
|1.3209
|1.3154
|395
|2005.02.24 14:59
|modify
|119
|1.00
|1.3214
|1.3211
|1.3164
|396
|2005.02.24 15:00
|modify
|119
|1.00
|1.3214
|1.3210
|1.3164
|397
|2005.02.24 15:43
|s/l
|121
|1.00
|1.3209
|1.3209
|1.3154
|-50.00
|16839.97
|398
|2005.02.24 15:43
|s/l
|119
|1.00
|1.3210
|1.3210
|1.3164
|40.00
|16879.97
|399
|2005.02.24 16:00
|s/l
|120
|1.00
|1.3214
|1.3214
|1.3159
|-50.00
|16829.97
|400
|2005.02.24 17:05
|sell
|122
|1.00
|1.3199
|1.3204
|1.3149
|401
|2005.02.24 17:44
|s/l
|122
|1.00
|1.3204
|1.3204
|1.3149
|-50.00
|16779.97
|402
|2005.02.24 20:22
|sell
|123
|1.00
|1.3194
|1.3199
|1.3144
|403
|2005.02.24 20:31
|s/l
|123
|1.00
|1.3199
|1.3199
|1.3144
|-50.00
|16729.97
|404
|2005.02.25 16:59
|buy stop
|124
|1.00
|1.3238
|1.3233
|1.3288
|405
|2005.02.25 16:59
|buy stop
|125
|1.00
|1.3243
|1.3238
|1.3293
|406
|2005.02.25 16:59
|buy stop
|126
|1.00
|1.3248
|1.3243
|1.3298
|407
|2005.02.25 16:59
|buy stop
|127
|1.00
|1.3253
|1.3248
|1.3303
|408
|2005.02.25 18:59
|buy
|124
|1.00
|1.3238
|1.3233
|1.3288
|409
|2005.02.25 19:00
|buy
|125
|1.00
|1.3243
|1.3238
|1.3293
|410
|2005.02.27 23:00
|expiration
|126
|1.00
|1.3248
|1.3243
|1.3298
|411
|2005.02.27 23:00
|expiration
|127
|1.00
|1.3253
|1.3248
|1.3303
|412
|2005.02.27 23:00
|modify
|124
|1.00
|1.3238
|1.3244
|1.3288
|413
|2005.02.27 23:01
|modify
|125
|1.00
|1.3243
|1.3244
|1.3293
|414
|2005.02.27 23:04
|modify
|124
|1.00
|1.3238
|1.3245
|1.3288
|415
|2005.02.27 23:04
|modify
|125
|1.00
|1.3243
|1.3245
|1.3293
|416
|2005.02.27 23:05
|modify
|124
|1.00
|1.3238
|1.3246
|1.3288
|417
|2005.02.27 23:05
|modify
|124
|1.00
|1.3238
|1.3248
|1.3288
|418
|2005.02.27 23:05
|modify
|125
|1.00
|1.3243
|1.3246
|1.3293
|419
|2005.02.27 23:06
|modify
|125
|1.00
|1.3243
|1.3248
|1.3293
|420
|2005.02.27 23:06
|modify
|124
|1.00
|1.3238
|1.3250
|1.3288
|421
|2005.02.27 23:08
|modify
|124
|1.00
|1.3238
|1.3251
|1.3288
|422
|2005.02.27 23:10
|modify
|125
|1.00
|1.3243
|1.3251
|1.3293
|423
|2005.02.27 23:12
|modify
|124
|1.00
|1.3238
|1.3257
|1.3288
|424
|2005.02.27 23:13
|modify
|124
|1.00
|1.3238
|1.3258
|1.3288
|425
|2005.02.27 23:13
|modify
|124
|1.00
|1.3238
|1.3259
|1.3288
|426
|2005.02.27 23:13
|modify
|125
|1.00
|1.3243
|1.3258
|1.3293
|427
|2005.02.27 23:13
|s/l
|124
|1.00
|1.3259
|1.3259
|1.3288
|210.00
|16939.97
|428
|2005.02.27 23:13
|modify
|125
|1.00
|1.3243
|1.3259
|1.3293
|429
|2005.02.27 23:16
|modify
|125
|1.00
|1.3243
|1.3261
|1.3293
|430
|2005.02.27 23:16
|modify
|125
|1.00
|1.3243
|1.3262
|1.3293
|431
|2005.02.27 23:17
|modify
|125
|1.00
|1.3243
|1.3263
|1.3293
|432
|2005.02.27 23:19
|s/l
|125
|1.00
|1.3263
|1.3263
|1.3293
|200.00
|17139.97
|433
|2005.02.28 19:00
|sell stop
|128
|1.00
|1.3234
|1.3239
|1.3184
|434
|2005.02.28 19:00
|sell stop
|129
|1.00
|1.3229
|1.3234
|1.3179
|435
|2005.02.28 19:00
|sell stop
|130
|1.00
|1.3224
|1.3229
|1.3174
|436
|2005.02.28 19:00
|sell stop
|131
|1.00
|1.3219
|1.3224
|1.3169
|437
|2005.02.28 19:00
|sell stop
|132
|1.00
|1.3214
|1.3219
|1.3164
|438
|2005.02.28 20:59
|sell
|128
|1.00
|1.3234
|1.3239
|1.3184
|439
|2005.02.28 20:59
|sell
|129
|1.00
|1.3229
|1.3234
|1.3179
|440
|2005.02.28 20:59
|modify
|128
|1.00
|1.3234
|1.3232
|1.3184
|441
|2005.02.28 21:16
|s/l
|128
|1.00
|1.3232
|1.3232
|1.3184
|20.00
|17159.97
|442
|2005.02.28 21:59
|sell
|130
|1.00
|1.3224
|1.3229
|1.3174
|443
|2005.02.28 21:59
|sell
|131
|1.00
|1.3219
|1.3224
|1.3169
|444
|2005.02.28 21:59
|sell
|132
|1.00
|1.3214
|1.3219
|1.3164
|445
|2005.02.28 22:59
|modify
|129
|1.00
|1.3229
|1.3223
|1.3179
|446
|2005.02.28 23:44
|s/l
|132
|1.00
|1.3219
|1.3219
|1.3164
|-50.00
|17109.97
|447
|2005.02.28 23:45
|s/l
|129
|1.00
|1.3223
|1.3223
|1.3179
|60.00
|17169.97
|448
|2005.02.28 23:55
|modify
|130
|1.00
|1.3224
|1.3221
|1.3174
|449
|2005.02.28 23:59
|modify
|130
|1.00
|1.3224
|1.3220
|1.3174
|450
|2005.02.28 23:59
|s/l
|130
|1.00
|1.3220
|1.3220
|1.3174
|40.00
|17209.97
|451
|2005.03.01 00:00
|s/l
|131
|1.00
|1.3224
|1.3224
|1.3169
|-50.00
|17159.97
|452
|2005.03.03 08:59
|buy stop
|133
|1.00
|1.3160
|1.3155
|1.3210
|453
|2005.03.03 08:59
|buy stop
|134
|1.00
|1.3165
|1.3160
|1.3215
|454
|2005.03.03 08:59
|buy stop
|135
|1.00
|1.3170
|1.3165
|1.3220
|455
|2005.03.03 08:59
|buy stop
|136
|1.00
|1.3175
|1.3170
|1.3225
|456
|2005.03.04 08:59
|expiration
|133
|1.00
|1.3160
|1.3155
|1.3210
|457
|2005.03.04 08:59
|expiration
|134
|1.00
|1.3165
|1.3160
|1.3215
|458
|2005.03.04 08:59
|expiration
|135
|1.00
|1.3170
|1.3165
|1.3220
|459
|2005.03.04 08:59
|expiration
|136
|1.00
|1.3175
|1.3170
|1.3225
|460
|2005.03.04 09:00
|buy stop
|137
|1.00
|1.3137
|1.3132
|1.3187
|461
|2005.03.04 09:00
|buy stop
|138
|1.00
|1.3142
|1.3137
|1.3192
|462
|2005.03.04 09:00
|buy stop
|139
|1.00
|1.3147
|1.3142
|1.3197
|463
|2005.03.04 09:00
|buy stop
|140
|1.00
|1.3152
|1.3147
|1.3202
|464
|2005.03.04 12:59
|buy
|137
|1.00
|1.3137
|1.3132
|1.3187
|465
|2005.03.04 12:59
|buy
|138
|1.00
|1.3142
|1.3137
|1.3192
|466
|2005.03.04 12:59
|buy
|139
|1.00
|1.3147
|1.3142
|1.3197
|467
|2005.03.04 12:59
|modify
|137
|1.00
|1.3137
|1.3143
|1.3187
|468
|2005.03.04 13:00
|modify
|137
|1.00
|1.3137
|1.3144
|1.3187
|469
|2005.03.04 13:59
|modify
|138
|1.00
|1.3142
|1.3144
|1.3192
|470
|2005.03.04 13:59
|t/p
|137
|1.00
|1.3187
|1.3144
|1.3187
|500.00
|17659.97
|471
|2005.03.04 13:59
|t/p
|138
|1.00
|1.3192
|1.3144
|1.3192
|500.00
|18159.97
|472
|2005.03.04 13:59
|t/p
|139
|1.00
|1.3197
|1.3142
|1.3197
|500.00
|18659.97
|473
|2005.03.04 13:59
|buy
|140
|1.00
|1.3152
|1.3147
|1.3202
|474
|2005.03.04 14:00
|t/p
|140
|1.00
|1.3202
|1.3147
|1.3202
|500.00
|19159.97
|475
|2005.03.07 12:00
|sell stop
|141
|1.00
|1.3185
|1.3190
|1.3135
|476
|2005.03.07 12:00
|sell stop
|142
|1.00
|1.3170
|1.3175
|1.3120
|477
|2005.03.07 14:32
|sell
|141
|1.00
|1.3185
|1.3190
|1.3135
|478
|2005.03.07 14:46
|s/l
|141
|1.00
|1.3190
|1.3190
|1.3135
|-50.00
|19109.97
|479
|2005.03.08 12:00
|expiration
|142
|1.00
|1.3170
|1.3175
|1.3120
|480
|2005.03.11 08:00
|sell stop
|143
|1.00
|1.3405
|1.3410
|1.3355
|481
|2005.03.11 08:00
|sell stop
|144
|1.00
|1.3390
|1.3395
|1.3340
|482
|2005.03.13 23:00
|expiration
|143
|1.00
|1.3405
|1.3410
|1.3355
|483
|2005.03.13 23:00
|expiration
|144
|1.00
|1.3390
|1.3395
|1.3340
|484
|2005.03.14 05:59
|sell stop
|145
|1.00
|1.3419
|1.3424
|1.3369
|485
|2005.03.14 05:59
|sell stop
|146
|1.00
|1.3409
|1.3414
|1.3359
|486
|2005.03.14 05:59
|sell stop
|147
|1.00
|1.3404
|1.3409
|1.3354
|487
|2005.03.14 07:59
|sell
|145
|1.00
|1.3419
|1.3424
|1.3369
|488
|2005.03.14 07:59
|sell
|146
|1.00
|1.3409
|1.3414
|1.3359
|489
|2005.03.14 07:59
|sell
|147
|1.00
|1.3404
|1.3409
|1.3354
|490
|2005.03.14 07:59
|modify
|145
|1.00
|1.3419
|1.3411
|1.3369
|491
|2005.03.14 08:37
|s/l
|147
|1.00
|1.3409
|1.3409
|1.3354
|-50.00
|19059.97
|492
|2005.03.14 08:37
|s/l
|145
|1.00
|1.3411
|1.3411
|1.3369
|80.00
|19139.97
|493
|2005.03.14 08:37
|s/l
|146
|1.00
|1.3414
|1.3414
|1.3359
|-50.00
|19089.97
|494
|2005.03.15 11:00
|buy stop
|148
|1.00
|1.3393
|1.3388
|1.3443
|495
|2005.03.15 11:00
|buy stop
|149
|1.00
|1.3403
|1.3398
|1.3453
|496
|2005.03.15 11:00
|buy stop
|150
|1.00
|1.3408
|1.3403
|1.3458
|497
|2005.03.15 12:36
|buy
|148
|1.00
|1.3393
|1.3388
|1.3443
|498
|2005.03.15 12:42
|s/l
|148
|1.00
|1.3388
|1.3388
|1.3443
|-50.00
|19039.97
|499
|2005.03.15 12:59
|buy
|149
|1.00
|1.3403
|1.3398
|1.3453
|500
|2005.03.15 12:59
|buy
|150
|1.00
|1.3408
|1.3403
|1.3458
|501
|2005.03.15 13:00
|s/l
|149
|1.00
|1.3398
|1.3398
|1.3453
|-50.00
|18989.97
|502
|2005.03.15 13:00
|s/l
|150
|1.00
|1.3403
|1.3403
|1.3458
|-50.00
|18939.97
|503
|2005.03.15 13:59
|sell stop
|151
|1.00
|1.3312
|1.3317
|1.3262
|504
|2005.03.15 13:59
|sell stop
|152
|1.00
|1.3307
|1.3312
|1.3257
|505
|2005.03.15 13:59
|sell stop
|153
|1.00
|1.3302
|1.3307
|1.3252
|506
|2005.03.15 13:59
|sell stop
|154
|1.00
|1.3297
|1.3302
|1.3247
|507
|2005.03.15 15:00
|sell
|151
|1.00
|1.3312
|1.3317
|1.3262
|508
|2005.03.15 15:37
|s/l
|151
|1.00
|1.3317
|1.3317
|1.3262
|-50.00
|18889.97
|509
|2005.03.15 15:59
|sell
|152
|1.00
|1.3307
|1.3312
|1.3257
|510
|2005.03.15 16:00
|s/l
|152
|1.00
|1.3312
|1.3312
|1.3257
|-50.00
|18839.97
|511
|2005.03.16 00:59
|sell
|153
|1.00
|1.3302
|1.3307
|1.3252
|512
|2005.03.16 01:24
|s/l
|153
|1.00
|1.3307
|1.3307
|1.3252
|-50.00
|18789.97
|513
|2005.03.16 01:59
|sell
|154
|1.00
|1.3297
|1.3302
|1.3247
|514
|2005.03.16 03:00
|s/l
|154
|1.00
|1.3302
|1.3302
|1.3247
|-50.00
|18739.97
|515
|2005.03.16 07:00
|buy stop
|155
|1.00
|1.3359
|1.3354
|1.3409
|516
|2005.03.16 07:00
|buy stop
|156
|1.00
|1.3364
|1.3359
|1.3414
|517
|2005.03.16 07:00
|buy stop
|157
|1.00
|1.3369
|1.3364
|1.3419
|518
|2005.03.16 07:00
|buy stop
|158
|1.00
|1.3374
|1.3369
|1.3424
|519
|2005.03.16 07:59
|buy
|155
|1.00
|1.3359
|1.3354
|1.3409
|520
|2005.03.16 07:59
|buy
|156
|1.00
|1.3364
|1.3359
|1.3414
|521
|2005.03.16 08:42
|s/l
|156
|1.00
|1.3359
|1.3359
|1.3414
|-50.00
|18689.97
|522
|2005.03.16 08:42
|s/l
|155
|1.00
|1.3354
|1.3354
|1.3409
|-50.00
|18639.97
|523
|2005.03.16 10:59
|buy
|157
|1.00
|1.3369
|1.3364
|1.3419
|524
|2005.03.16 10:59
|buy
|158
|1.00
|1.3374
|1.3369
|1.3424
|525
|2005.03.16 12:55
|modify
|157
|1.00
|1.3369
|1.3372
|1.3419
|526
|2005.03.16 12:55
|s/l
|157
|1.00
|1.3372
|1.3372
|1.3419
|30.00
|18669.97
|527
|2005.03.16 12:56
|modify
|158
|1.00
|1.3374
|1.3377
|1.3424
|528
|2005.03.16 12:57
|modify
|158
|1.00
|1.3374
|1.3378
|1.3424
|529
|2005.03.16 12:57
|modify
|158
|1.00
|1.3374
|1.3379
|1.3424
|530
|2005.03.16 12:57
|modify
|158
|1.00
|1.3374
|1.3380
|1.3424
|531
|2005.03.16 12:57
|modify
|158
|1.00
|1.3374
|1.3381
|1.3424
|532
|2005.03.16 12:57
|modify
|158
|1.00
|1.3374
|1.3382
|1.3424
|533
|2005.03.16 12:59
|s/l
|158
|1.00
|1.3382
|1.3382
|1.3424
|79.99
|18749.96
|534
|2005.03.17 09:59
|sell stop
|159
|1.00
|1.3359
|1.3364
|1.3309
|535
|2005.03.17 09:59
|sell stop
|160
|1.00
|1.3349
|1.3354
|1.3299
|536
|2005.03.17 09:59
|sell stop
|161
|1.00
|1.3344
|1.3349
|1.3294
|537
|2005.03.17 12:59
|sell
|159
|1.00
|1.3359
|1.3364
|1.3309
|538
|2005.03.17 14:03
|s/l
|159
|1.00
|1.3364
|1.3364
|1.3309
|-50.00
|18699.96
|539
|2005.03.18 07:59
|sell
|160
|1.00
|1.3349
|1.3354
|1.3299
|540
|2005.03.18 07:59
|sell
|161
|1.00
|1.3344
|1.3349
|1.3294
|541
|2005.03.18 07:59
|modify
|160
|1.00
|1.3349
|1.3324
|1.3299
|542
|2005.03.18 08:00
|modify
|161
|1.00
|1.3344
|1.3324
|1.3294
|543
|2005.03.18 09:52
|s/l
|160
|1.00
|1.3324
|1.3324
|1.3299
|250.00
|18949.96
|544
|2005.03.18 09:52
|s/l
|161
|1.00
|1.3324
|1.3324
|1.3294
|200.00
|19149.96
|545
|2005.03.22 13:59
|buy stop
|162
|1.00
|1.3210
|1.3205
|1.3260
|546
|2005.03.22 13:59
|buy stop
|163
|1.00
|1.3225
|1.3220
|1.3275
|547
|2005.03.22 16:27
|buy
|162
|1.00
|1.3210
|1.3205
|1.3260
|548
|2005.03.22 16:27
|s/l
|162
|1.00
|1.3205
|1.3205
|1.3260
|-50.00
|19099.96
|549
|2005.03.23 13:59
|expiration
|163
|1.00
|1.3225
|1.3220
|1.3275
|550
|2005.03.25 08:00
|buy stop
|164
|1.00
|1.2975
|1.2970
|1.3025
|551
|2005.03.25 08:00
|buy stop
|165
|1.00
|1.2980
|1.2975
|1.3030
|552
|2005.03.25 08:00
|buy stop
|166
|1.00
|1.2985
|1.2980
|1.3035
|553
|2005.03.25 08:00
|buy stop
|167
|1.00
|1.2990
|1.2985
|1.3040
|554
|2005.03.25 08:00
|buy stop
|168
|1.00
|1.2995
|1.2990
|1.3045
|555
|2005.03.27 23:00
|expiration
|164
|1.00
|1.2975
|1.2970
|1.3025
|556
|2005.03.27 23:00
|expiration
|165
|1.00
|1.2980
|1.2975
|1.3030
|557
|2005.03.27 23:00
|expiration
|166
|1.00
|1.2985
|1.2980
|1.3035
|558
|2005.03.27 23:00
|expiration
|167
|1.00
|1.2990
|1.2985
|1.3040
|559
|2005.03.27 23:00
|expiration
|168
|1.00
|1.2995
|1.2990
|1.3045
|560
|2005.03.29 00:00
|buy stop
|169
|1.00
|1.2928
|1.2923
|1.2978
|561
|2005.03.29 00:00
|buy stop
|170
|1.00
|1.2943
|1.2938
|1.2993
|562
|2005.03.29 01:59
|buy
|169
|1.00
|1.2928
|1.2923
|1.2978
|563
|2005.03.29 04:00
|s/l
|169
|1.00
|1.2923
|1.2923
|1.2978
|-50.00
|19049.96
|564
|2005.03.29 05:07
|buy
|170
|1.00
|1.2943
|1.2938
|1.2993
|565
|2005.03.29 05:09
|modify
|170
|1.00
|1.2943
|1.2944
|1.2993
|566
|2005.03.29 05:09
|modify
|170
|1.00
|1.2943
|1.2945
|1.2993
|567
|2005.03.29 05:09
|modify
|170
|1.00
|1.2943
|1.2946
|1.2993
|568
|2005.03.29 05:09
|modify
|170
|1.00
|1.2943
|1.2947
|1.2993
|569
|2005.03.29 05:11
|modify
|170
|1.00
|1.2943
|1.2947
|1.2993
|570
|2005.03.29 05:11
|s/l
|170
|1.00
|1.2947
|1.2947
|1.2993
|40.00
|19089.96
|571
|2005.03.29 13:00
|sell stop
|171
|1.00
|1.2909
|1.2914
|1.2859
|572
|2005.03.29 13:00
|sell stop
|172
|1.00
|1.2904
|1.2909
|1.2854
|573
|2005.03.29 13:00
|sell stop
|173
|1.00
|1.2899
|1.2904
|1.2849
|574
|2005.03.29 13:00
|sell stop
|174
|1.00
|1.2894
|1.2899
|1.2844
|575
|2005.03.29 13:00
|sell stop
|175
|1.00
|1.2889
|1.2894
|1.2839
|576
|2005.03.29 13:33
|sell
|171
|1.00
|1.2909
|1.2914
|1.2859
|577
|2005.03.29 13:34
|s/l
|171
|1.00
|1.2914
|1.2914
|1.2859
|-50.00
|19039.96
|578
|2005.03.30 13:59
|expiration
|172
|1.00
|1.2904
|1.2909
|1.2854
|579
|2005.03.30 13:59
|expiration
|173
|1.00
|1.2899
|1.2904
|1.2849
|580
|2005.03.30 13:59
|expiration
|174
|1.00
|1.2894
|1.2899
|1.2844
|581
|2005.03.30 13:59
|expiration
|175
|1.00
|1.2889
|1.2894
|1.2839
|582
|2005.03.30 18:15
|sell stop
|176
|1.00
|1.2929
|1.2934
|1.2879
|583
|2005.03.30 18:15
|sell stop
|177
|1.00
|1.2924
|1.2929
|1.2874
|584
|2005.03.30 18:15
|sell stop
|178
|1.00
|1.2919
|1.2924
|1.2869
|585
|2005.03.30 18:15
|sell stop
|179
|1.00
|1.2914
|1.2919
|1.2864
|586
|2005.03.30 18:15
|sell stop
|180
|1.00
|1.2909
|1.2914
|1.2859
|587
|2005.03.30 19:59
|sell
|176
|1.00
|1.2929
|1.2934
|1.2879
|588
|2005.03.30 19:59
|sell
|177
|1.00
|1.2924
|1.2929
|1.2874
|589
|2005.03.30 19:59
|sell
|178
|1.00
|1.2919
|1.2924
|1.2869
|590
|2005.03.30 19:59
|modify
|176
|1.00
|1.2929
|1.2923
|1.2879
|591
|2005.03.30 20:00
|modify
|177
|1.00
|1.2924
|1.2923
|1.2874
|592
|2005.03.30 20:59
|sell
|179
|1.00
|1.2914
|1.2919
|1.2864
|593
|2005.03.30 20:59
|modify
|176
|1.00
|1.2929
|1.2921
|1.2879
|594
|2005.03.30 21:00
|modify
|177
|1.00
|1.2924
|1.2921
|1.2874
|595
|2005.03.30 22:00
|s/l
|179
|1.00
|1.2919
|1.2919
|1.2864
|-50.00
|18989.96
|596
|2005.03.30 22:00
|s/l
|176
|1.00
|1.2921
|1.2921
|1.2879
|80.00
|19069.96
|597
|2005.03.30 22:00
|s/l
|177
|1.00
|1.2921
|1.2921
|1.2874
|30.00
|19099.96
|598
|2005.03.30 22:00
|s/l
|178
|1.00
|1.2924
|1.2924
|1.2869
|-50.00
|19049.96
|599
|2005.03.31 18:15
|expiration
|180
|1.00
|1.2909
|1.2914
|1.2859
|600
|2005.04.01 02:00
|sell stop
|181
|1.00
|1.2951
|1.2956
|1.2901
|601
|2005.04.01 02:00
|sell stop
|182
|1.00
|1.2946
|1.2951
|1.2896
|602
|2005.04.01 02:00
|sell stop
|183
|1.00
|1.2941
|1.2946
|1.2891
|603
|2005.04.01 02:00
|sell stop
|184
|1.00
|1.2936
|1.2941
|1.2886
|604
|2005.04.01 02:00
|sell stop
|185
|1.00
|1.2931
|1.2936
|1.2881
|605
|2005.04.01 02:04
|sell
|181
|1.00
|1.2951
|1.2956
|1.2901
|606
|2005.04.01 02:05
|s/l
|181
|1.00
|1.2956
|1.2956
|1.2901
|-50.00
|18999.96
|607
|2005.04.01 14:59
|sell
|182
|1.00
|1.2946
|1.2951
|1.2896
|608
|2005.04.01 14:59
|sell
|183
|1.00
|1.2941
|1.2946
|1.2891
|609
|2005.04.01 14:59
|sell
|184
|1.00
|1.2936
|1.2941
|1.2886
|610
|2005.04.01 14:59
|sell
|185
|1.00
|1.2931
|1.2936
|1.2881
|611
|2005.04.01 14:59
|modify
|182
|1.00
|1.2946
|1.2893
|1.2896
|612
|2005.04.01 15:00
|t/p
|182
|1.00
|1.2896
|1.2893
|1.2896
|500.00
|19499.96
|613
|2005.04.01 15:00
|t/p
|183
|1.00
|1.2891
|1.2946
|1.2891
|500.00
|19999.96
|614
|2005.04.01 15:00
|modify
|184
|1.00
|1.2936
|1.2893
|1.2886
|615
|2005.04.01 15:59
|modify
|185
|1.00
|1.2931
|1.2893
|1.2881
|616
|2005.04.01 15:59
|s/l
|184
|1.00
|1.2893
|1.2893
|1.2886
|430.00
|20429.96
|617
|2005.04.01 15:59
|s/l
|185
|1.00
|1.2893
|1.2893
|1.2881
|380.00
|20809.96
|618
|2005.04.05 14:00
|buy stop
|186
|1.00
|1.2853
|1.2848
|1.2903
|619
|2005.04.05 14:00
|buy stop
|187
|1.00
|1.2858
|1.2853
|1.2908
|620
|2005.04.05 14:00
|buy stop
|188
|1.00
|1.2863
|1.2858
|1.2913
|621
|2005.04.05 14:00
|buy stop
|189
|1.00
|1.2868
|1.2863
|1.2918
|622
|2005.04.05 14:00
|buy stop
|190
|1.00
|1.2873
|1.2868
|1.2923
|623
|2005.04.05 18:55
|buy
|186
|1.00
|1.2853
|1.2848
|1.2903
|624
|2005.04.05 18:56
|s/l
|186
|1.00
|1.2848
|1.2848
|1.2903
|-50.00
|20759.96
|625
|2005.04.05 18:59
|buy
|187
|1.00
|1.2858
|1.2853
|1.2908
|626
|2005.04.05 18:59
|buy
|188
|1.00
|1.2863
|1.2858
|1.2913
|627
|2005.04.05 18:59
|buy
|189
|1.00
|1.2868
|1.2863
|1.2918
|628
|2005.04.05 18:59
|modify
|187
|1.00
|1.2858
|1.2863
|1.2908
|629
|2005.04.05 20:52
|s/l
|187
|1.00
|1.2863
|1.2863
|1.2908
|50.00
|20809.96
|630
|2005.04.05 20:52
|s/l
|189
|1.00
|1.2863
|1.2863
|1.2918
|-50.00
|20759.96
|631
|2005.04.05 20:56
|modify
|188
|1.00
|1.2863
|1.2864
|1.2913
|632
|2005.04.05 20:56
|modify
|188
|1.00
|1.2863
|1.2865
|1.2913
|633
|2005.04.05 20:56
|modify
|188
|1.00
|1.2863
|1.2866
|1.2913
|634
|2005.04.05 20:57
|buy
|190
|1.00
|1.2873
|1.2868
|1.2923
|635
|2005.04.05 20:57
|modify
|188
|1.00
|1.2863
|1.2867
|1.2913
|636
|2005.04.05 20:57
|modify
|188
|1.00
|1.2863
|1.2868
|1.2913
|637
|2005.04.05 20:59
|s/l
|190
|1.00
|1.2868
|1.2868
|1.2923
|-50.00
|20709.96
|638
|2005.04.05 20:59
|s/l
|188
|1.00
|1.2868
|1.2868
|1.2913
|50.00
|20759.96
|639
|2005.04.06 13:00
|sell stop
|191
|1.00
|1.2849
|1.2854
|1.2799
|640
|2005.04.06 13:00
|sell stop
|192
|1.00
|1.2844
|1.2849
|1.2794
|641
|2005.04.06 13:00
|sell stop
|193
|1.00
|1.2839
|1.2844
|1.2789
|642
|2005.04.06 13:00
|sell stop
|194
|1.00
|1.2834
|1.2839
|1.2784
|643
|2005.04.06 13:00
|sell stop
|195
|1.00
|1.2829
|1.2834
|1.2779
|644
|2005.04.06 14:21
|sell
|191
|1.00
|1.2849
|1.2854
|1.2799
|645
|2005.04.06 14:31
|sell
|192
|1.00
|1.2844
|1.2849
|1.2794
|646
|2005.04.06 14:31
|s/l
|192
|1.00
|1.2849
|1.2849
|1.2794
|-50.00
|20709.96
|647
|2005.04.06 14:38
|s/l
|191
|1.00
|1.2854
|1.2854
|1.2799
|-50.00
|20659.96
|648
|2005.04.07 13:21
|expiration
|193
|1.00
|1.2839
|1.2844
|1.2789
|649
|2005.04.07 13:21
|expiration
|194
|1.00
|1.2834
|1.2839
|1.2784
|650
|2005.04.07 13:21
|expiration
|195
|1.00
|1.2829
|1.2834
|1.2779
|651
|2005.04.07 17:59
|sell stop
|196
|1.00
|1.2848
|1.2853
|1.2798
|652
|2005.04.07 17:59
|sell stop
|197
|1.00
|1.2843
|1.2848
|1.2793
|653
|2005.04.07 17:59
|sell stop
|198
|1.00
|1.2838
|1.2843
|1.2788
|654
|2005.04.07 17:59
|sell stop
|199
|1.00
|1.2833
|1.2838
|1.2783
|655
|2005.04.07 19:48
|sell
|196
|1.00
|1.2848
|1.2853
|1.2798
|656
|2005.04.07 19:49
|s/l
|196
|1.00
|1.2853
|1.2853
|1.2798
|-50.00
|20609.96
|657
|2005.04.07 23:59
|sell
|197
|1.00
|1.2843
|1.2848
|1.2793
|658
|2005.04.07 23:59
|sell
|198
|1.00
|1.2838
|1.2843
|1.2788
|659
|2005.04.08 00:59
|sell
|199
|1.00
|1.2833
|1.2838
|1.2783
|660
|2005.04.08 00:59
|modify
|197
|1.00
|1.2843
|1.2825
|1.2793
|661
|2005.04.08 01:00
|modify
|198
|1.00
|1.2838
|1.2825
|1.2788
|662
|2005.04.08 01:59
|modify
|199
|1.00
|1.2833
|1.2825
|1.2783
|663
|2005.04.08 02:00
|s/l
|197
|1.00
|1.2825
|1.2825
|1.2793
|180.00
|20789.96
|664
|2005.04.08 02:00
|s/l
|198
|1.00
|1.2825
|1.2825
|1.2788
|130.00
|20919.96
|665
|2005.04.08 02:00
|s/l
|199
|1.00
|1.2825
|1.2825
|1.2783
|80.00
|20999.96
|666
|2005.04.08 15:59
|buy stop
|200
|1.00
|1.2915
|1.2910
|1.2965
|667
|2005.04.08 15:59
|buy stop
|201
|1.00
|1.2920
|1.2915
|1.2970
|668
|2005.04.08 15:59
|buy stop
|202
|1.00
|1.2925
|1.2920
|1.2975
|669
|2005.04.08 15:59
|buy stop
|203
|1.00
|1.2930
|1.2925
|1.2980
|670
|2005.04.08 15:59
|buy stop
|204
|1.00
|1.2935
|1.2930
|1.2985
|671
|2005.04.08 16:59
|buy
|200
|1.00
|1.2915
|1.2910
|1.2965
|672
|2005.04.08 16:59
|buy
|201
|1.00
|1.2920
|1.2915
|1.2970
|673
|2005.04.08 16:59
|modify
|200
|1.00
|1.2915
|1.2917
|1.2965
|674
|2005.04.08 17:55
|s/l
|200
|1.00
|1.2917
|1.2917
|1.2965
|20.00
|21019.96
|675
|2005.04.08 17:55
|s/l
|201
|1.00
|1.2915
|1.2915
|1.2970
|-50.00
|20969.96
|676
|2005.04.08 18:00
|buy
|202
|1.00
|1.2925
|1.2920
|1.2975
|677
|2005.04.08 18:00
|s/l
|202
|1.00
|1.2920
|1.2920
|1.2975
|-50.00
|20919.96
|678
|2005.04.08 18:03
|buy
|203
|1.00
|1.2930
|1.2925
|1.2980
|679
|2005.04.08 18:04
|s/l
|203
|1.00
|1.2925
|1.2925
|1.2980
|-50.00
|20869.96
|680
|2005.04.10 23:00
|expiration
|204
|1.00
|1.2935
|1.2930
|1.2985
|681
|2005.04.12 12:59
|sell stop
|205
|1.00
|1.2916
|1.2921
|1.2866
|682
|2005.04.12 12:59
|sell stop
|206
|1.00
|1.2906
|1.2911
|1.2856
|683
|2005.04.12 12:59
|sell stop
|207
|1.00
|1.2901
|1.2906
|1.2851
|684
|2005.04.12 13:59
|sell
|205
|1.00
|1.2916
|1.2921
|1.2866
|685
|2005.04.12 13:59
|sell
|206
|1.00
|1.2906
|1.2911
|1.2856
|686
|2005.04.12 13:59
|sell
|207
|1.00
|1.2901
|1.2906
|1.2851
|687
|2005.04.12 13:59
|modify
|205
|1.00
|1.2916
|1.2903
|1.2866
|688
|2005.04.12 14:00
|modify
|206
|1.00
|1.2906
|1.2903
|1.2856
|689
|2005.04.12 14:59
|modify
|205
|1.00
|1.2916
|1.2891
|1.2866
|690
|2005.04.12 15:00
|modify
|206
|1.00
|1.2906
|1.2891
|1.2856
|691
|2005.04.12 15:17
|modify
|207
|1.00
|1.2901
|1.2891
|1.2851
|692
|2005.04.12 15:19
|s/l
|205
|1.00
|1.2891
|1.2891
|1.2866
|250.00
|21119.96
|693
|2005.04.12 15:19
|s/l
|206
|1.00
|1.2891
|1.2891
|1.2856
|150.00
|21269.96
|694
|2005.04.12 15:19
|s/l
|207
|1.00
|1.2891
|1.2891
|1.2851
|100.00
|21369.96
|695
|2005.04.13 07:00
|buy stop
|208
|1.00
|1.2939
|1.2934
|1.2989
|696
|2005.04.13 07:00
|buy stop
|209
|1.00
|1.2944
|1.2939
|1.2994
|697
|2005.04.13 07:00
|buy stop
|210
|1.00
|1.2949
|1.2944
|1.2999
|698
|2005.04.13 07:00
|buy stop
|211
|1.00
|1.2954
|1.2949
|1.3004
|699
|2005.04.13 07:00
|buy stop
|212
|1.00
|1.2959
|1.2954
|1.3009
|700
|2005.04.13 07:59
|buy
|208
|1.00
|1.2939
|1.2934
|1.2989
|701
|2005.04.13 07:59
|buy
|209
|1.00
|1.2944
|1.2939
|1.2994
|702
|2005.04.13 08:19
|s/l
|209
|1.00
|1.2939
|1.2939
|1.2994
|-50.00
|21319.96
|703
|2005.04.13 08:19
|s/l
|208
|1.00
|1.2934
|1.2934
|1.2989
|-50.00
|21269.96
|704
|2005.04.13 09:59
|buy
|210
|1.00
|1.2949
|1.2944
|1.2999
|705
|2005.04.13 09:59
|s/l
|210
|1.00
|1.2944
|1.2944
|1.2999
|-50.00
|21219.96
|706
|2005.04.14 07:03
|expiration
|211
|1.00
|1.2954
|1.2949
|1.3004
|707
|2005.04.14 07:03
|expiration
|212
|1.00
|1.2959
|1.2954
|1.3009
|708
|2005.04.15 08:00
|buy stop
|213
|1.00
|1.2846
|1.2841
|1.2896
|709
|2005.04.15 08:00
|buy stop
|214
|1.00
|1.2861
|1.2856
|1.2911
|710
|2005.04.15 08:59
|buy
|213
|1.00
|1.2846
|1.2841
|1.2896
|711
|2005.04.15 09:22
|s/l
|213
|1.00
|1.2841
|1.2841
|1.2896
|-50.00
|21169.96
|712
|2005.04.15 11:59
|buy
|214
|1.00
|1.2861
|1.2856
|1.2911
|713
|2005.04.15 11:59
|modify
|214
|1.00
|1.2861
|1.2867
|1.2911
|714
|2005.04.15 12:59
|modify
|214
|1.00
|1.2861
|1.2877
|1.2911
|715
|2005.04.15 13:26
|s/l
|214
|1.00
|1.2877
|1.2877
|1.2911
|160.00
|21329.96
|716
|2005.04.19 11:00
|sell stop
|215
|1.00
|1.2980
|1.2985
|1.2930
|717
|2005.04.19 11:00
|sell stop
|216
|1.00
|1.2965
|1.2970
|1.2915
|718
|2005.04.20 11:00
|expiration
|215
|1.00
|1.2980
|1.2985
|1.2930
|719
|2005.04.20 11:00
|expiration
|216
|1.00
|1.2965
|1.2970
|1.2915
|720
|2005.04.20 11:01
|sell stop
|217
|1.00
|1.3032
|1.3037
|1.2982
|721
|2005.04.20 11:01
|sell stop
|218
|1.00
|1.3027
|1.3032
|1.2977
|722
|2005.04.20 11:01
|sell stop
|219
|1.00
|1.3022
|1.3027
|1.2972
|723
|2005.04.20 11:01
|sell stop
|220
|1.00
|1.3017
|1.3022
|1.2967
|724
|2005.04.20 11:01
|sell stop
|221
|1.00
|1.3012
|1.3017
|1.2962
|725
|2005.04.20 12:59
|sell
|217
|1.00
|1.3032
|1.3037
|1.2982
|726
|2005.04.20 12:59
|sell
|218
|1.00
|1.3027
|1.3032
|1.2977
|727
|2005.04.20 12:59
|sell
|219
|1.00
|1.3022
|1.3027
|1.2972
|728
|2005.04.20 12:59
|sell
|220
|1.00
|1.3017
|1.3022
|1.2967
|729
|2005.04.20 12:59
|sell
|221
|1.00
|1.3012
|1.3017
|1.2962
|730
|2005.04.20 13:06
|s/l
|220
|1.00
|1.3022
|1.3022
|1.2967
|-50.00
|21279.96
|731
|2005.04.20 13:06
|s/l
|221
|1.00
|1.3017
|1.3017
|1.2962
|-50.00
|21229.96
|732
|2005.04.20 13:06
|modify
|217
|1.00
|1.3032
|1.3029
|1.2982
|733
|2005.04.20 13:06
|s/l
|217
|1.00
|1.3029
|1.3029
|1.2982
|30.00
|21259.96
|734
|2005.04.20 13:06
|s/l
|218
|1.00
|1.3032
|1.3032
|1.2977
|-50.00
|21209.96
|735
|2005.04.20 13:06
|s/l
|219
|1.00
|1.3027
|1.3027
|1.2972
|-50.00
|21159.96
|736
|2005.04.20 14:59
|buy stop
|222
|1.00
|1.3078
|1.3073
|1.3128
|737
|2005.04.20 14:59
|buy stop
|223
|1.00
|1.3083
|1.3078
|1.3133
|738
|2005.04.20 14:59
|buy stop
|224
|1.00
|1.3088
|1.3083
|1.3138
|739
|2005.04.20 14:59
|buy stop
|225
|1.00
|1.3093
|1.3088
|1.3143
|740
|2005.04.20 15:59
|buy
|222
|1.00
|1.3078
|1.3073
|1.3128
|741
|2005.04.20 16:36
|s/l
|222
|1.00
|1.3073
|1.3073
|1.3128
|-50.00
|21109.96
|742
|2005.04.20 16:59
|buy
|223
|1.00
|1.3083
|1.3078
|1.3133
|743
|2005.04.20 16:59
|buy
|224
|1.00
|1.3088
|1.3083
|1.3138
|744
|2005.04.20 17:20
|s/l
|224
|1.00
|1.3083
|1.3083
|1.3138
|-50.00
|21059.96
|745
|2005.04.20 17:20
|modify
|223
|1.00
|1.3083
|1.3085
|1.3133
|746
|2005.04.20 17:21
|buy
|225
|1.00
|1.3093
|1.3088
|1.3143
|747
|2005.04.20 17:21
|modify
|223
|1.00
|1.3083
|1.3086
|1.3133
|748
|2005.04.20 17:21
|modify
|223
|1.00
|1.3083
|1.3087
|1.3133
|749
|2005.04.20 17:21
|s/l
|225
|1.00
|1.3088
|1.3088
|1.3143
|-50.00
|21009.96
|750
|2005.04.20 17:21
|s/l
|223
|1.00
|1.3087
|1.3087
|1.3133
|40.00
|21049.96
|751
|2005.04.21 11:59
|sell stop
|226
|1.00
|1.3053
|1.3058
|1.3003
|752
|2005.04.21 11:59
|sell stop
|227
|1.00
|1.3048
|1.3053
|1.2998
|753
|2005.04.21 11:59
|sell stop
|228
|1.00
|1.3043
|1.3048
|1.2993
|754
|2005.04.21 11:59
|sell stop
|229
|1.00
|1.3038
|1.3043
|1.2988
|755
|2005.04.21 11:59
|sell stop
|230
|1.00
|1.3033
|1.3038
|1.2983
|756
|2005.04.21 16:59
|sell
|226
|1.00
|1.3053
|1.3058
|1.3003
|757
|2005.04.21 16:59
|sell
|227
|1.00
|1.3048
|1.3053
|1.2998
|758
|2005.04.21 16:59
|sell
|228
|1.00
|1.3043
|1.3048
|1.2993
|759
|2005.04.21 16:59
|modify
|226
|1.00
|1.3053
|1.3047
|1.3003
|760
|2005.04.21 17:00
|modify
|227
|1.00
|1.3048
|1.3047
|1.2998
|761
|2005.04.21 17:59
|s/l
|226
|1.00
|1.3047
|1.3047
|1.3003
|60.00
|21109.96
|762
|2005.04.21 17:59
|s/l
|227
|1.00
|1.3047
|1.3047
|1.2998
|10.00
|21119.96
|763
|2005.04.21 17:59
|s/l
|228
|1.00
|1.3048
|1.3048
|1.2993
|-50.00
|21069.96
|764
|2005.04.21 23:59
|sell
|229
|1.00
|1.3038
|1.3043
|1.2988
|765
|2005.04.22 00:44
|s/l
|229
|1.00
|1.3043
|1.3043
|1.2988
|-50.00
|21019.96
|766
|2005.04.22 00:59
|sell
|230
|1.00
|1.3033
|1.3038
|1.2983
|767
|2005.04.22 01:57
|s/l
|230
|1.00
|1.3038
|1.3038
|1.2983
|-50.00
|20969.96
|768
|2005.04.22 09:55
|buy stop
|231
|1.00
|1.3066
|1.3061
|1.3116
|769
|2005.04.22 09:55
|buy stop
|232
|1.00
|1.3071
|1.3066
|1.3121
|770
|2005.04.22 09:55
|buy stop
|233
|1.00
|1.3076
|1.3071
|1.3126
|771
|2005.04.22 09:55
|buy stop
|234
|1.00
|1.3081
|1.3076
|1.3131
|772
|2005.04.22 09:55
|buy stop
|235
|1.00
|1.3086
|1.3081
|1.3136
|773
|2005.04.22 09:59
|buy
|231
|1.00
|1.3066
|1.3061
|1.3116
|774
|2005.04.22 09:59
|buy
|232
|1.00
|1.3071
|1.3066
|1.3121
|775
|2005.04.22 09:59
|modify
|231
|1.00
|1.3066
|1.3067
|1.3116
|776
|2005.04.22 10:00
|s/l
|231
|1.00
|1.3067
|1.3067
|1.3116
|10.00
|20979.96
|777
|2005.04.22 10:00
|s/l
|232
|1.00
|1.3066
|1.3066
|1.3121
|-50.00
|20929.96
|778
|2005.04.22 10:06
|buy
|233
|1.00
|1.3076
|1.3071
|1.3126
|779
|2005.04.22 10:09
|s/l
|233
|1.00
|1.3071
|1.3071
|1.3126
|-50.00
|20879.96
|780
|2005.04.22 12:59
|buy
|234
|1.00
|1.3081
|1.3076
|1.3131
|781
|2005.04.22 12:59
|buy
|235
|1.00
|1.3086
|1.3081
|1.3136
|782
|2005.04.22 12:59
|modify
|234
|1.00
|1.3081
|1.3085
|1.3131
|783
|2005.04.22 13:00
|modify
|234
|1.00
|1.3081
|1.3087
|1.3131
|784
|2005.04.22 13:06
|modify
|235
|1.00
|1.3086
|1.3087
|1.3136
|785
|2005.04.22 13:07
|s/l
|234
|1.00
|1.3087
|1.3087
|1.3131
|60.00
|20939.96
|786
|2005.04.22 13:07
|s/l
|235
|1.00
|1.3087
|1.3087
|1.3136
|10.00
|20949.96
|787
|2005.04.22 17:00
|sell stop
|236
|1.00
|1.3051
|1.3056
|1.3001
|788
|2005.04.22 17:00
|sell stop
|237
|1.00
|1.3046
|1.3051
|1.2996
|789
|2005.04.22 17:00
|sell stop
|238
|1.00
|1.3041
|1.3046
|1.2991
|790
|2005.04.22 17:00
|sell stop
|239
|1.00
|1.3036
|1.3041
|1.2986
|791
|2005.04.22 17:00
|sell stop
|240
|1.00
|1.3031
|1.3036
|1.2981
|792
|2005.04.22 17:59
|sell
|236
|1.00
|1.3051
|1.3056
|1.3001
|793
|2005.04.22 18:00
|s/l
|236
|1.00
|1.3056
|1.3056
|1.3001
|-50.00
|20899.96
|794
|2005.04.24 23:00
|expiration
|237
|1.00
|1.3046
|1.3051
|1.2996
|795
|2005.04.24 23:00
|expiration
|238
|1.00
|1.3041
|1.3046
|1.2991
|796
|2005.04.24 23:00
|expiration
|239
|1.00
|1.3036
|1.3041
|1.2986
|797
|2005.04.24 23:00
|expiration
|240
|1.00
|1.3031
|1.3036
|1.2981
|798
|2005.04.24 23:00
|sell stop
|241
|1.00
|1.3040
|1.3045
|1.2990
|799
|2005.04.24 23:00
|sell stop
|242
|1.00
|1.3025
|1.3030
|1.2975
|800
|2005.04.24 23:22
|sell
|241
|1.00
|1.3040
|1.3045
|1.2990
|801
|2005.04.24 23:23
|s/l
|241
|1.00
|1.3045
|1.3045
|1.2990
|-50.00
|20849.96
|802
|2005.04.25 00:59
|sell
|242
|1.00
|1.3025
|1.3030
|1.2975
|803
|2005.04.25 02:12
|modify
|242
|1.00
|1.3025
|1.3023
|1.2975
|804
|2005.04.25 02:20
|modify
|242
|1.00
|1.3025
|1.3022
|1.2975
|805
|2005.04.25 02:22
|modify
|242
|1.00
|1.3025
|1.3018
|1.2975
|806
|2005.04.25 02:34
|modify
|242
|1.00
|1.3025
|1.3014
|1.2975
|807
|2005.04.25 02:34
|modify
|242
|1.00
|1.3025
|1.3013
|1.2975
|808
|2005.04.25 02:39
|modify
|242
|1.00
|1.3025
|1.3012
|1.2975
|809
|2005.04.25 02:39
|modify
|242
|1.00
|1.3025
|1.3011
|1.2975
|810
|2005.04.25 02:42
|modify
|242
|1.00
|1.3025
|1.3008
|1.2975
|811
|2005.04.25 02:45
|s/l
|242
|1.00
|1.3008
|1.3008
|1.2975
|170.00
|21019.96
|812
|2005.04.26 04:00
|buy stop
|243
|1.00
|1.3017
|1.3012
|1.3067
|813
|2005.04.26 04:00
|buy stop
|244
|1.00
|1.3022
|1.3017
|1.3072
|814
|2005.04.26 04:00
|buy stop
|245
|1.00
|1.3027
|1.3022
|1.3077
|815
|2005.04.26 04:00
|buy stop
|246
|1.00
|1.3032
|1.3027
|1.3082
|816
|2005.04.26 04:00
|buy stop
|247
|1.00
|1.3037
|1.3032
|1.3087
|817
|2005.04.27 04:00
|expiration
|243
|1.00
|1.3017
|1.3012
|1.3067
|818
|2005.04.27 04:00
|expiration
|244
|1.00
|1.3022
|1.3017
|1.3072
|819
|2005.04.27 04:00
|expiration
|245
|1.00
|1.3027
|1.3022
|1.3077
|820
|2005.04.27 04:00
|expiration
|246
|1.00
|1.3032
|1.3027
|1.3082
|821
|2005.04.27 04:00
|expiration
|247
|1.00
|1.3037
|1.3032
|1.3087
|822
|2005.04.27 14:00
|buy stop
|248
|1.00
|1.2988
|1.2983
|1.3038
|823
|2005.04.27 14:00
|buy stop
|249
|1.00
|1.3003
|1.2998
|1.3053
|824
|2005.04.28 14:00
|expiration
|248
|1.00
|1.2988
|1.2983
|1.3038
|825
|2005.04.28 14:00
|expiration
|249
|1.00
|1.3003
|1.2998
|1.3053
|826
|2005.04.29 02:59
|buy stop
|250
|1.00
|1.2932
|1.2927
|1.2982
|827
|2005.04.29 02:59
|buy stop
|251
|1.00
|1.2942
|1.2937
|1.2992
|828
|2005.04.29 02:59
|buy stop
|252
|1.00
|1.2947
|1.2942
|1.2997
|829
|2005.04.29 05:59
|buy
|250
|1.00
|1.2932
|1.2927
|1.2982
|830
|2005.04.29 05:59
|buy
|251
|1.00
|1.2942
|1.2937
|1.2992
|831
|2005.04.29 05:59
|modify
|250
|1.00
|1.2932
|1.2935
|1.2982
|832
|2005.04.29 06:42
|modify
|250
|1.00
|1.2932
|1.2937
|1.2982
|833
|2005.04.29 06:43
|buy
|252
|1.00
|1.2947
|1.2942
|1.2997
|834
|2005.04.29 06:43
|modify
|250
|1.00
|1.2932
|1.2940
|1.2982
|835
|2005.04.29 06:43
|modify
|250
|1.00
|1.2932
|1.2941
|1.2982
|836
|2005.04.29 06:43
|modify
|250
|1.00
|1.2932
|1.2943
|1.2982
|837
|2005.04.29 06:43
|modify
|250
|1.00
|1.2932
|1.2944
|1.2982
|838
|2005.04.29 06:43
|modify
|250
|1.00
|1.2932
|1.2946
|1.2982
|839
|2005.04.29 06:43
|modify
|250
|1.00
|1.2932
|1.2947
|1.2982
|840
|2005.04.29 06:43
|modify
|250
|1.00
|1.2932
|1.2948
|1.2982
|841
|2005.04.29 06:43
|modify
|251
|1.00
|1.2942
|1.2947
|1.2992
|842
|2005.04.29 06:44
|s/l
|250
|1.00
|1.2948
|1.2948
|1.2982
|160.00
|21179.96
|843
|2005.04.29 06:44
|s/l
|251
|1.00
|1.2947
|1.2947
|1.2992
|50.00
|21229.96
|844
|2005.04.29 06:44
|s/l
|252
|1.00
|1.2942
|1.2942
|1.2997
|-50.00
|21179.96
|845
|2005.04.29 15:00
|sell stop
|253
|1.00
|1.2911
|1.2916
|1.2861
|846
|2005.04.29 15:00
|sell stop
|254
|1.00
|1.2906
|1.2911
|1.2856
|847
|2005.04.29 15:00
|sell stop
|255
|1.00
|1.2901
|1.2906
|1.2851
|848
|2005.04.29 15:00
|sell stop
|256
|1.00
|1.2896
|1.2901
|1.2846
|849
|2005.04.29 15:00
|sell stop
|257
|1.00
|1.2891
|1.2896
|1.2841
|850
|2005.04.29 16:35
|sell
|253
|1.00
|1.2911
|1.2916
|1.2861
|851
|2005.04.29 16:46
|s/l
|253
|1.00
|1.2916
|1.2916
|1.2861
|-50.00
|21129.96
|852
|2005.04.29 16:56
|sell
|254
|1.00
|1.2906
|1.2911
|1.2856
|853
|2005.04.29 16:57
|s/l
|254
|1.00
|1.2911
|1.2911
|1.2856
|-50.00
|21079.96
|854
|2005.04.29 17:59
|sell
|255
|1.00
|1.2901
|1.2906
|1.2851
|855
|2005.04.29 17:59
|sell
|256
|1.00
|1.2896
|1.2901
|1.2846
|856
|2005.04.29 17:59
|sell
|257
|1.00
|1.2891
|1.2896
|1.2841
|857
|2005.04.29 19:25
|modify
|255
|1.00
|1.2901
|1.2880
|1.2851
|858
|2005.04.29 19:25
|modify
|256
|1.00
|1.2896
|1.2881
|1.2846
|859
|2005.04.29 19:25
|modify
|256
|1.00
|1.2896
|1.2880
|1.2846
|860
|2005.04.29 19:26
|modify
|257
|1.00
|1.2891
|1.2880
|1.2841
|861
|2005.04.29 19:26
|modify
|255
|1.00
|1.2901
|1.2872
|1.2851
|862
|2005.04.29 19:27
|modify
|255
|1.00
|1.2901
|1.2871
|1.2851
|863
|2005.04.29 19:27
|modify
|255
|1.00
|1.2901
|1.2870
|1.2851
|864
|2005.04.29 19:27
|modify
|255
|1.00
|1.2901
|1.2869
|1.2851
|865
|2005.04.29 19:27
|modify
|255
|1.00
|1.2901
|1.2868
|1.2851
|866
|2005.04.29 19:27
|modify
|256
|1.00
|1.2896
|1.2869
|1.2846
|867
|2005.04.29 19:27
|modify
|257
|1.00
|1.2891
|1.2869
|1.2841
|868
|2005.04.29 19:28
|modify
|257
|1.00
|1.2891
|1.2869
|1.2841
|869
|2005.04.29 19:29
|modify
|255
|1.00
|1.2901
|1.2868
|1.2851
|870
|2005.04.29 19:29
|modify
|256
|1.00
|1.2896
|1.2868
|1.2846
|871
|2005.04.29 19:29
|modify
|255
|1.00
|1.2901
|1.2867
|1.2851
|872
|2005.04.29 19:29
|modify
|255
|1.00
|1.2901
|1.2866
|1.2851
|873
|2005.04.29 19:29
|modify
|256
|1.00
|1.2896
|1.2867
|1.2846
|874
|2005.04.29 19:29
|modify
|257
|1.00
|1.2891
|1.2867
|1.2841
|875
|2005.04.29 19:30
|modify
|257
|1.00
|1.2891
|1.2867
|1.2841
|876
|2005.04.29 19:32
|s/l
|255
|1.00
|1.2866
|1.2866
|1.2851
|350.00
|21429.96
|877
|2005.04.29 19:33
|s/l
|256
|1.00
|1.2867
|1.2867
|1.2846
|290.00
|21719.96
|878
|2005.04.29 19:33
|s/l
|257
|1.00
|1.2867
|1.2867
|1.2841
|240.00
|21959.96
|879
|2005.05.03 08:59
|buy stop
|258
|1.00
|1.2876
|1.2871
|1.2926
|880
|2005.05.03 08:59
|buy stop
|259
|1.00
|1.2881
|1.2876
|1.2931
|881
|2005.05.03 08:59
|buy stop
|260
|1.00
|1.2886
|1.2881
|1.2936
|882
|2005.05.03 08:59
|buy stop
|261
|1.00
|1.2891
|1.2886
|1.2941
|883
|2005.05.03 13:59
|buy
|258
|1.00
|1.2876
|1.2871
|1.2926
|884
|2005.05.03 13:59
|buy
|259
|1.00
|1.2881
|1.2876
|1.2931
|885
|2005.05.03 13:59
|buy
|260
|1.00
|1.2886
|1.2881
|1.2936
|886
|2005.05.03 13:59
|buy
|261
|1.00
|1.2891
|1.2886
|1.2941
|887
|2005.05.03 14:59
|modify
|258
|1.00
|1.2876
|1.2883
|1.2926
|888
|2005.05.03 15:00
|modify
|259
|1.00
|1.2881
|1.2883
|1.2931
|889
|2005.05.03 15:23
|s/l
|261
|1.00
|1.2886
|1.2886
|1.2941
|-50.00
|21909.96
|890
|2005.05.03 15:24
|modify
|258
|1.00
|1.2876
|1.2884
|1.2926
|891
|2005.05.03 15:27
|modify
|258
|1.00
|1.2876
|1.2884
|1.2926
|892
|2005.05.03 15:28
|modify
|259
|1.00
|1.2881
|1.2884
|1.2931
|893
|2005.05.03 15:28
|modify
|258
|1.00
|1.2876
|1.2885
|1.2926
|894
|2005.05.03 15:28
|modify
|258
|1.00
|1.2876
|1.2886
|1.2926
|895
|2005.05.03 15:28
|modify
|259
|1.00
|1.2881
|1.2885
|1.2931
|896
|2005.05.03 15:29
|s/l
|258
|1.00
|1.2886
|1.2886
|1.2926
|100.00
|22009.96
|897
|2005.05.03 15:30
|modify
|259
|1.00
|1.2881
|1.2886
|1.2931
|898
|2005.05.03 15:33
|modify
|259
|1.00
|1.2881
|1.2887
|1.2931
|899
|2005.05.03 15:36
|s/l
|259
|1.00
|1.2887
|1.2887
|1.2931
|59.99
|22069.95
|900
|2005.05.03 15:49
|modify
|260
|1.00
|1.2886
|1.2887
|1.2936
|901
|2005.05.03 15:54
|modify
|260
|1.00
|1.2886
|1.2887
|1.2936
|902
|2005.05.03 15:54
|modify
|260
|1.00
|1.2886
|1.2888
|1.2936
|903
|2005.05.03 15:54
|modify
|260
|1.00
|1.2886
|1.2892
|1.2936
|904
|2005.05.03 15:55
|modify
|260
|1.00
|1.2886
|1.2893
|1.2936
|905
|2005.05.03 15:58
|s/l
|260
|1.00
|1.2893
|1.2893
|1.2936
|69.99
|22139.94
|906
|2005.05.05 03:00
|sell stop
|262
|1.00
|1.2929
|1.2934
|1.2879
|907
|2005.05.05 03:00
|sell stop
|263
|1.00
|1.2924
|1.2929
|1.2874
|908
|2005.05.05 03:00
|sell stop
|264
|1.00
|1.2919
|1.2924
|1.2869
|909
|2005.05.05 03:00
|sell stop
|265
|1.00
|1.2914
|1.2919
|1.2864
|910
|2005.05.05 03:00
|sell stop
|266
|1.00
|1.2909
|1.2914
|1.2859
|911
|2005.05.06 03:02
|expiration
|262
|1.00
|1.2929
|1.2934
|1.2879
|912
|2005.05.06 03:02
|expiration
|263
|1.00
|1.2924
|1.2929
|1.2874
|913
|2005.05.06 03:02
|expiration
|264
|1.00
|1.2919
|1.2924
|1.2869
|914
|2005.05.06 03:02
|expiration
|265
|1.00
|1.2914
|1.2919
|1.2864
|915
|2005.05.06 03:02
|expiration
|266
|1.00
|1.2909
|1.2914
|1.2859
|916
|2005.05.06 08:00
|buy stop
|267
|1.00
|1.2959
|1.2954
|1.3009
|917
|2005.05.06 08:00
|buy stop
|268
|1.00
|1.2964
|1.2959
|1.3014
|918
|2005.05.06 08:00
|buy stop
|269
|1.00
|1.2969
|1.2964
|1.3019
|919
|2005.05.06 08:00
|buy stop
|270
|1.00
|1.2974
|1.2969
|1.3024
|920
|2005.05.06 08:00
|buy stop
|271
|1.00
|1.2979
|1.2974
|1.3029
|921
|2005.05.06 10:59
|buy
|267
|1.00
|1.2959
|1.2954
|1.3009
|922
|2005.05.06 11:00
|s/l
|267
|1.00
|1.2954
|1.2954
|1.3009
|-50.00
|22089.94
|923
|2005.05.08 23:00
|expiration
|268
|1.00
|1.2964
|1.2959
|1.3014
|924
|2005.05.08 23:00
|expiration
|269
|1.00
|1.2969
|1.2964
|1.3019
|925
|2005.05.08 23:00
|expiration
|270
|1.00
|1.2974
|1.2969
|1.3024
|926
|2005.05.08 23:00
|expiration
|271
|1.00
|1.2979
|1.2974
|1.3029
|927
|2005.05.09 20:00
|buy stop
|272
|1.00
|1.2856
|1.2851
|1.2906
|928
|2005.05.09 20:00
|buy stop
|273
|1.00
|1.2861
|1.2856
|1.2911
|929
|2005.05.09 20:00
|buy stop
|274
|1.00
|1.2866
|1.2861
|1.2916
|930
|2005.05.09 20:00
|buy stop
|275
|1.00
|1.2871
|1.2866
|1.2921
|931
|2005.05.09 21:59
|buy
|272
|1.00
|1.2856
|1.2851
|1.2906
|932
|2005.05.09 21:59
|buy
|273
|1.00
|1.2861
|1.2856
|1.2911
|933
|2005.05.09 21:59
|modify
|272
|1.00
|1.2856
|1.2857
|1.2906
|934
|2005.05.09 22:37
|s/l
|272
|1.00
|1.2857
|1.2857
|1.2906
|10.00
|22099.94
|935
|2005.05.09 22:37
|s/l
|273
|1.00
|1.2856
|1.2856
|1.2911
|-50.00
|22049.94
|936
|2005.05.10 12:59
|buy
|274
|1.00
|1.2866
|1.2861
|1.2916
|937
|2005.05.10 13:00
|s/l
|274
|1.00
|1.2861
|1.2861
|1.2916
|-50.00
|21999.94
|938
|2005.05.10 14:59
|buy
|275
|1.00
|1.2871
|1.2866
|1.2921
|939
|2005.05.10 14:59
|modify
|275
|1.00
|1.2871
|1.2875
|1.2921
|940
|2005.05.10 15:21
|s/l
|275
|1.00
|1.2875
|1.2875
|1.2921
|40.00
|22039.94
|941
|2005.05.11 12:59
|sell stop
|276
|1.00
|1.2792
|1.2797
|1.2742
|942
|2005.05.11 12:59
|sell stop
|277
|1.00
|1.2787
|1.2792
|1.2737
|943
|2005.05.11 12:59
|sell stop
|278
|1.00
|1.2782
|1.2787
|1.2732
|944
|2005.05.11 12:59
|sell stop
|279
|1.00
|1.2777
|1.2782
|1.2727
|945
|2005.05.11 14:57
|sell
|276
|1.00
|1.2792
|1.2797
|1.2742
|946
|2005.05.11 14:57
|s/l
|276
|1.00
|1.2797
|1.2797
|1.2742
|-50.00
|21989.94
|947
|2005.05.12 06:59
|sell
|277
|1.00
|1.2787
|1.2792
|1.2737
|948
|2005.05.12 06:59
|sell
|278
|1.00
|1.2782
|1.2787
|1.2732
|949
|2005.05.12 06:59
|sell
|279
|1.00
|1.2777
|1.2782
|1.2727
|950
|2005.05.12 06:59
|modify
|277
|1.00
|1.2787
|1.2763
|1.2737
|951
|2005.05.12 07:00
|modify
|278
|1.00
|1.2782
|1.2765
|1.2732
|952
|2005.05.12 07:59
|modify
|279
|1.00
|1.2777
|1.2765
|1.2727
|953
|2005.05.12 07:59
|s/l
|277
|1.00
|1.2763
|1.2763
|1.2737
|240.00
|22229.94
|954
|2005.05.12 07:59
|s/l
|278
|1.00
|1.2765
|1.2765
|1.2732
|170.00
|22399.94
|955
|2005.05.12 07:59
|s/l
|279
|1.00
|1.2765
|1.2765
|1.2727
|120.00
|22519.94
|956
|2005.05.16 14:00
|buy stop
|280
|1.00
|1.2648
|1.2643
|1.2698
|957
|2005.05.16 14:00
|buy stop
|281
|1.00
|1.2658
|1.2653
|1.2708
|958
|2005.05.16 14:00
|buy stop
|282
|1.00
|1.2663
|1.2658
|1.2713
|959
|2005.05.17 08:59
|buy
|280
|1.00
|1.2648
|1.2643
|1.2698
|960
|2005.05.17 08:59
|buy
|281
|1.00
|1.2658
|1.2653
|1.2708
|961
|2005.05.17 08:59
|modify
|280
|1.00
|1.2648
|1.2655
|1.2698
|962
|2005.05.17 09:59
|s/l
|280
|1.00
|1.2655
|1.2655
|1.2698
|70.00
|22589.94
|963
|2005.05.17 09:59
|s/l
|281
|1.00
|1.2653
|1.2653
|1.2708
|-50.00
|22539.94
|964
|2005.05.17 14:00
|expiration
|282
|1.00
|1.2663
|1.2658
|1.2713
|965
|2005.05.17 14:00
|sell stop
|283
|1.00
|1.2626
|1.2631
|1.2576
|966
|2005.05.17 14:00
|sell stop
|284
|1.00
|1.2621
|1.2626
|1.2571
|967
|2005.05.17 14:00
|sell stop
|285
|1.00
|1.2616
|1.2621
|1.2566
|968
|2005.05.17 14:00
|sell stop
|286
|1.00
|1.2611
|1.2616
|1.2561
|969
|2005.05.17 14:00
|sell stop
|287
|1.00
|1.2606
|1.2611
|1.2556
|970
|2005.05.17 14:29
|sell
|283
|1.00
|1.2626
|1.2631
|1.2576
|971
|2005.05.17 14:30
|sell
|284
|1.00
|1.2621
|1.2626
|1.2571
|972
|2005.05.17 14:34
|s/l
|284
|1.00
|1.2626
|1.2626
|1.2571
|-50.00
|22489.94
|973
|2005.05.17 14:59
|s/l
|283
|1.00
|1.2631
|1.2631
|1.2576
|-50.00
|22439.94
|974
|2005.05.17 19:59
|sell
|285
|1.00
|1.2616
|1.2621
|1.2566
|975
|2005.05.17 19:59
|sell
|286
|1.00
|1.2611
|1.2616
|1.2561
|976
|2005.05.17 19:59
|sell
|287
|1.00
|1.2606
|1.2611
|1.2556
|977
|2005.05.17 19:59
|modify
|285
|1.00
|1.2616
|1.2605
|1.2566
|978
|2005.05.17 20:00
|modify
|286
|1.00
|1.2611
|1.2607
|1.2561
|979
|2005.05.17 20:59
|s/l
|285
|1.00
|1.2605
|1.2605
|1.2566
|110.00
|22549.94
|980
|2005.05.17 20:59
|s/l
|286
|1.00
|1.2607
|1.2607
|1.2561
|40.00
|22589.94
|981
|2005.05.17 21:20
|s/l
|287
|1.00
|1.2611
|1.2611
|1.2556
|-50.00
|22539.94
|982
|2005.05.18 07:00
|buy stop
|288
|1.00
|1.2636
|1.2631
|1.2686
|983
|2005.05.18 07:00
|buy stop
|289
|1.00
|1.2641
|1.2636
|1.2691
|984
|2005.05.18 07:00
|buy stop
|290
|1.00
|1.2646
|1.2641
|1.2696
|985
|2005.05.18 07:00
|buy stop
|291
|1.00
|1.2651
|1.2646
|1.2701
|986
|2005.05.18 12:59
|buy
|288
|1.00
|1.2636
|1.2631
|1.2686
|987
|2005.05.18 12:59
|buy
|289
|1.00
|1.2641
|1.2636
|1.2691
|988
|2005.05.18 12:59
|buy
|290
|1.00
|1.2646
|1.2641
|1.2696
|989
|2005.05.18 12:59
|modify
|288
|1.00
|1.2636
|1.2643
|1.2686
|990
|2005.05.18 13:00
|modify
|289
|1.00
|1.2641
|1.2643
|1.2691
|991
|2005.05.18 13:00
|s/l
|288
|1.00
|1.2643
|1.2643
|1.2686
|70.00
|22609.94
|992
|2005.05.18 13:00
|s/l
|289
|1.00
|1.2643
|1.2643
|1.2691
|20.00
|22629.94
|993
|2005.05.18 13:00
|s/l
|290
|1.00
|1.2641
|1.2641
|1.2696
|-50.00
|22579.94
|994
|2005.05.18 14:53
|buy
|291
|1.00
|1.2651
|1.2646
|1.2701
|995
|2005.05.18 14:59
|s/l
|291
|1.00
|1.2646
|1.2646
|1.2701
|-50.00
|22529.94
|996
|2005.05.19 09:59
|sell stop
|292
|1.00
|1.2647
|1.2652
|1.2597
|997
|2005.05.19 09:59
|sell stop
|293
|1.00
|1.2642
|1.2647
|1.2592
|998
|2005.05.19 09:59
|sell stop
|294
|1.00
|1.2637
|1.2642
|1.2587
|999
|2005.05.19 09:59
|sell stop
|295
|1.00
|1.2632
|1.2637
|1.2582
|1000
|2005.05.19 09:59
|sell stop
|296
|1.00
|1.2627
|1.2632
|1.2577
|1001
|2005.05.19 10:59
|sell
|292
|1.00
|1.2647
|1.2652
|1.2597
|1002
|2005.05.19 11:02
|s/l
|292
|1.00
|1.2652
|1.2652
|1.2597
|-50.00
|22479.94
|1003
|2005.05.19 11:44
|sell
|293
|1.00
|1.2642
|1.2647
|1.2592
|1004
|2005.05.19 11:53
|s/l
|293
|1.00
|1.2647
|1.2647
|1.2592
|-50.00
|22429.94
|1005
|2005.05.19 11:59
|sell
|294
|1.00
|1.2637
|1.2642
|1.2587
|1006
|2005.05.19 12:37
|s/l
|294
|1.00
|1.2642
|1.2642
|1.2587
|-50.00
|22379.94
|1007
|2005.05.19 12:59
|sell
|295
|1.00
|1.2632
|1.2637
|1.2582
|1008
|2005.05.19 14:03
|s/l
|295
|1.00
|1.2637
|1.2637
|1.2582
|-50.00
|22329.94
|1009
|2005.05.19 14:39
|sell
|296
|1.00
|1.2627
|1.2632
|1.2577
|1010
|2005.05.19 14:45
|s/l
|296
|1.00
|1.2632
|1.2632
|1.2577
|-50.00
|22279.94
|1011
|2005.05.20 03:00
|buy stop
|297
|1.00
|1.2653
|1.2648
|1.2703
|1012
|2005.05.20 03:00
|buy stop
|298
|1.00
|1.2658
|1.2653
|1.2708
|1013
|2005.05.20 03:00
|buy stop
|299
|1.00
|1.2663
|1.2658
|1.2713
|1014
|2005.05.20 03:00
|buy stop
|300
|1.00
|1.2668
|1.2663
|1.2718
|1015
|2005.05.20 03:00
|buy stop
|301
|1.00
|1.2673
|1.2668
|1.2723
|1016
|2005.05.22 23:00
|expiration
|297
|1.00
|1.2653
|1.2648
|1.2703
|1017
|2005.05.22 23:00
|expiration
|298
|1.00
|1.2658
|1.2653
|1.2708
|1018
|2005.05.22 23:00
|expiration
|299
|1.00
|1.2663
|1.2658
|1.2713
|1019
|2005.05.22 23:00
|expiration
|300
|1.00
|1.2668
|1.2663
|1.2718
|1020
|2005.05.22 23:00
|expiration
|301
|1.00
|1.2673
|1.2668
|1.2723
|1021
|2005.05.23 14:59
|buy stop
|302
|1.00
|1.2594
|1.2589
|1.2644
|1022
|2005.05.23 14:59
|buy stop
|303
|1.00
|1.2599
|1.2594
|1.2649
|1023
|2005.05.23 14:59
|buy stop
|304
|1.00
|1.2604
|1.2599
|1.2654
|1024
|2005.05.23 14:59
|buy stop
|305
|1.00
|1.2609
|1.2604
|1.2659
|1025
|2005.05.24 06:59
|buy
|302
|1.00
|1.2594
|1.2589
|1.2644
|1026
|2005.05.24 08:02
|s/l
|302
|1.00
|1.2589
|1.2589
|1.2644
|-50.00
|22229.94
|1027
|2005.05.24 08:56
|buy
|303
|1.00
|1.2599
|1.2594
|1.2649
|1028
|2005.05.24 08:57
|s/l
|303
|1.00
|1.2594
|1.2594
|1.2649
|-50.00
|22179.94
|1029
|2005.05.24 11:00
|buy
|304
|1.00
|1.2604
|1.2599
|1.2654
|1030
|2005.05.24 11:59
|buy
|305
|1.00
|1.2609
|1.2604
|1.2659
|1031
|2005.05.24 11:59
|modify
|304
|1.00
|1.2604
|1.2621
|1.2654
|1032
|2005.05.24 12:00
|modify
|304
|1.00
|1.2604
|1.2623
|1.2654
|1033
|2005.05.24 12:59
|modify
|305
|1.00
|1.2609
|1.2623
|1.2659
|1034
|2005.05.24 12:59
|s/l
|304
|1.00
|1.2623
|1.2623
|1.2654
|190.00
|22369.94
|1035
|2005.05.24 12:59
|s/l
|305
|1.00
|1.2623
|1.2623
|1.2659
|140.00
|22509.94
|1036
|2005.05.24 17:00
|sell stop
|306
|1.00
|1.2568
|1.2573
|1.2518
|1037
|2005.05.24 17:00
|sell stop
|307
|1.00
|1.2563
|1.2568
|1.2513
|1038
|2005.05.24 17:00
|sell stop
|308
|1.00
|1.2558
|1.2563
|1.2508
|1039
|2005.05.24 17:00
|sell stop
|309
|1.00
|1.2553
|1.2558
|1.2503
|1040
|2005.05.24 22:59
|sell
|306
|1.00
|1.2568
|1.2573
|1.2518
|1041
|2005.05.24 23:59
|sell
|307
|1.00
|1.2563
|1.2568
|1.2513
|1042
|2005.05.25 00:25
|s/l
|307
|1.00
|1.2568
|1.2568
|1.2513
|-50.00
|22459.94
|1043
|2005.05.25 00:34
|modify
|306
|1.00
|1.2568
|1.2567
|1.2518
|1044
|2005.05.25 00:40
|modify
|306
|1.00
|1.2568
|1.2566
|1.2518
|1045
|2005.05.25 00:54
|s/l
|306
|1.00
|1.2566
|1.2566
|1.2518
|20.00
|22479.94
|1046
|2005.05.25 10:59
|sell
|308
|1.00
|1.2558
|1.2563
|1.2508
|1047
|2005.05.25 12:00
|s/l
|308
|1.00
|1.2563
|1.2563
|1.2508
|-50.00
|22429.94
|1048
|2005.05.25 17:01
|expiration
|309
|1.00
|1.2553
|1.2558
|1.2503
|1049
|2005.05.26 04:59
|sell stop
|310
|1.00
|1.2556
|1.2561
|1.2506
|1050
|2005.05.26 04:59
|sell stop
|311
|1.00
|1.2541
|1.2546
|1.2491
|1051
|2005.05.26 05:59
|sell
|310
|1.00
|1.2556
|1.2561
|1.2506
|1052
|2005.05.26 06:39
|s/l
|310
|1.00
|1.2561
|1.2561
|1.2506
|-50.00
|22379.94
|1053
|2005.05.26 11:59
|sell
|311
|1.00
|1.2541
|1.2546
|1.2491
|1054
|2005.05.26 13:00
|modify
|311
|1.00
|1.2541
|1.2540
|1.2491
|1055
|2005.05.26 13:01
|s/l
|311
|1.00
|1.2540
|1.2540
|1.2491
|10.00
|22389.94
|1056
|2005.05.27 08:59
|buy stop
|312
|1.00
|1.2548
|1.2543
|1.2598
|1057
|2005.05.27 08:59
|buy stop
|313
|1.00
|1.2558
|1.2553
|1.2608
|1058
|2005.05.27 08:59
|buy stop
|314
|1.00
|1.2563
|1.2558
|1.2613
|1059
|2005.05.27 13:31
|buy
|312
|1.00
|1.2548
|1.2543
|1.2598
|1060
|2005.05.27 13:33
|s/l
|312
|1.00
|1.2543
|1.2543
|1.2598
|-50.00
|22339.94
|1061
|2005.05.27 15:59
|buy
|313
|1.00
|1.2558
|1.2553
|1.2608
|1062
|2005.05.27 15:59
|buy
|314
|1.00
|1.2563
|1.2558
|1.2613
|1063
|2005.05.27 15:59
|modify
|313
|1.00
|1.2558
|1.2563
|1.2608
|1064
|2005.05.27 16:00
|modify
|313
|1.00
|1.2558
|1.2565
|1.2608
|1065
|2005.05.27 16:59
|modify
|314
|1.00
|1.2563
|1.2565
|1.2613
|1066
|2005.05.27 16:59
|modify
|313
|1.00
|1.2558
|1.2581
|1.2608
|1067
|2005.05.27 17:00
|modify
|313
|1.00
|1.2558
|1.2583
|1.2608
|1068
|2005.05.27 17:42
|modify
|314
|1.00
|1.2563
|1.2583
|1.2613
|1069
|2005.05.27 17:43
|s/l
|313
|1.00
|1.2583
|1.2583
|1.2608
|250.00
|22589.94
|1070
|2005.05.27 17:43
|s/l
|314
|1.00
|1.2583
|1.2583
|1.2613
|200.00
|22789.94
|1071
|2005.05.30 00:00
|sell stop
|315
|1.00
|1.2508
|1.2513
|1.2458
|1072
|2005.05.30 00:00
|sell stop
|316
|1.00
|1.2503
|1.2508
|1.2453
|1073
|2005.05.30 00:00
|sell stop
|317
|1.00
|1.2498
|1.2503
|1.2448
|1074
|2005.05.30 00:00
|sell stop
|318
|1.00
|1.2493
|1.2498
|1.2443
|1075
|2005.05.30 10:59
|sell
|315
|1.00
|1.2508
|1.2513
|1.2458
|1076
|2005.05.30 11:00
|sell
|316
|1.00
|1.2503
|1.2508
|1.2453
|1077
|2005.05.30 11:59
|sell
|317
|1.00
|1.2498
|1.2503
|1.2448
|1078
|2005.05.30 11:59
|sell
|318
|1.00
|1.2493
|1.2498
|1.2443
|1079
|2005.05.30 12:00
|modify
|315
|1.00
|1.2508
|1.2489
|1.2458
|1080
|2005.05.30 12:59
|modify
|316
|1.00
|1.2503
|1.2489
|1.2453
|1081
|2005.05.30 12:59
|modify
|315
|1.00
|1.2508
|1.2483
|1.2458
|1082
|2005.05.30 13:00
|modify
|316
|1.00
|1.2503
|1.2483
|1.2453
|1083
|2005.05.30 13:05
|modify
|317
|1.00
|1.2498
|1.2483
|1.2448
|1084
|2005.05.30 13:06
|modify
|318
|1.00
|1.2493
|1.2484
|1.2443
|1085
|2005.05.30 13:06
|modify
|318
|1.00
|1.2493
|1.2483
|1.2443
|1086
|2005.05.30 13:06
|modify
|315
|1.00
|1.2508
|1.2482
|1.2458
|1087
|2005.05.30 13:07
|modify
|316
|1.00
|1.2503
|1.2482
|1.2453
|1088
|2005.05.30 13:28
|modify
|317
|1.00
|1.2498
|1.2482
|1.2448
|1089
|2005.05.30 13:28
|modify
|315
|1.00
|1.2508
|1.2481
|1.2458
|1090
|2005.05.30 13:29
|modify
|318
|1.00
|1.2493
|1.2482
|1.2443
|1091
|2005.05.30 13:30
|modify
|315
|1.00
|1.2508
|1.2481
|1.2458
|1092
|2005.05.30 13:30
|modify
|315
|1.00
|1.2508
|1.2480
|1.2458
|1093
|2005.05.30 13:30
|modify
|315
|1.00
|1.2508
|1.2479
|1.2458
|1094
|2005.05.30 13:30
|modify
|315
|1.00
|1.2508
|1.2478
|1.2458
|1095
|2005.05.30 13:30
|modify
|315
|1.00
|1.2508
|1.2477
|1.2458
|1096
|2005.05.30 13:31
|modify
|316
|1.00
|1.2503
|1.2477
|1.2453
|1097
|2005.05.30 13:31
|modify
|317
|1.00
|1.2498
|1.2478
|1.2448
|1098
|2005.05.30 13:31
|modify
|317
|1.00
|1.2498
|1.2477
|1.2448
|1099
|2005.05.30 13:31
|modify
|318
|1.00
|1.2493
|1.2477
|1.2443
|1100
|2005.05.30 13:34
|s/l
|315
|1.00
|1.2477
|1.2477
|1.2458
|310.00
|23099.94
|1101
|2005.05.30 13:34
|s/l
|316
|1.00
|1.2477
|1.2477
|1.2453
|260.00
|23359.94
|1102
|2005.05.30 13:34
|s/l
|317
|1.00
|1.2477
|1.2477
|1.2448
|210.00
|23569.94
|1103
|2005.05.30 13:34
|s/l
|318
|1.00
|1.2477
|1.2477
|1.2443
|160.00
|23729.94
|1104
|2005.06.02 08:00
|buy stop
|319
|1.00
|1.2273
|1.2268
|1.2323
|1105
|2005.06.02 08:00
|buy stop
|320
|1.00
|1.2278
|1.2273
|1.2328
|1106
|2005.06.02 08:00
|buy stop
|321
|1.00
|1.2283
|1.2278
|1.2333
|1107
|2005.06.02 08:00
|buy stop
|322
|1.00
|1.2288
|1.2283
|1.2338
|1108
|2005.06.02 08:00
|buy stop
|323
|1.00
|1.2293
|1.2288
|1.2343
|1109
|2005.06.02 08:59
|buy
|319
|1.00
|1.2273
|1.2268
|1.2323
|1110
|2005.06.02 08:59
|buy
|320
|1.00
|1.2278
|1.2273
|1.2328
|1111
|2005.06.02 08:59
|buy
|321
|1.00
|1.2283
|1.2278
|1.2333
|1112
|2005.06.02 08:59
|buy
|322
|1.00
|1.2288
|1.2283
|1.2338
|1113
|2005.06.02 08:59
|modify
|319
|1.00
|1.2273
|1.2281
|1.2323
|1114
|2005.06.02 09:00
|modify
|320
|1.00
|1.2278
|1.2279
|1.2328
|1115
|2005.06.02 09:38
|s/l
|319
|1.00
|1.2281
|1.2281
|1.2323
|80.00
|23809.94
|1116
|2005.06.02 09:38
|s/l
|320
|1.00
|1.2279
|1.2279
|1.2328
|10.00
|23819.94
|1117
|2005.06.02 09:38
|s/l
|321
|1.00
|1.2278
|1.2278
|1.2333
|-50.00
|23769.94
|1118
|2005.06.02 09:38
|s/l
|322
|1.00
|1.2283
|1.2283
|1.2338
|-50.00
|23719.94
|1119
|2005.06.03 03:27
|buy
|323
|1.00
|1.2293
|1.2288
|1.2343
|1120
|2005.06.03 03:32
|s/l
|323
|1.00
|1.2288
|1.2288
|1.2343
|-50.00
|23669.94
|1121
|2005.06.03 15:21
|sell stop
|324
|1.00
|1.2266
|1.2271
|1.2216
|1122
|2005.06.03 15:21
|sell stop
|325
|1.00
|1.2261
|1.2266
|1.2211
|1123
|2005.06.03 15:21
|sell stop
|326
|1.00
|1.2256
|1.2261
|1.2206
|1124
|2005.06.03 15:21
|sell stop
|327
|1.00
|1.2251
|1.2256
|1.2201
|1125
|2005.06.03 15:21
|sell stop
|328
|1.00
|1.2246
|1.2251
|1.2196
|1126
|2005.06.03 15:26
|sell
|324
|1.00
|1.2266
|1.2271
|1.2216
|1127
|2005.06.03 15:26
|s/l
|324
|1.00
|1.2271
|1.2271
|1.2216
|-50.00
|23619.94
|1128
|2005.06.03 15:59
|sell
|325
|1.00
|1.2261
|1.2266
|1.2211
|1129
|2005.06.03 15:59
|sell
|326
|1.00
|1.2256
|1.2261
|1.2206
|1130
|2005.06.03 15:59
|sell
|327
|1.00
|1.2251
|1.2256
|1.2201
|1131
|2005.06.03 15:59
|sell
|328
|1.00
|1.2246
|1.2251
|1.2196
|1132
|2005.06.03 16:59
|modify
|325
|1.00
|1.2261
|1.2225
|1.2211
|1133
|2005.06.03 17:00
|modify
|326
|1.00
|1.2256
|1.2227
|1.2206
|1134
|2005.06.03 17:32
|modify
|327
|1.00
|1.2251
|1.2227
|1.2201
|1135
|2005.06.03 17:32
|s/l
|325
|1.00
|1.2225
|1.2225
|1.2211
|360.00
|23979.94
|1136
|2005.06.03 17:32
|s/l
|326
|1.00
|1.2227
|1.2227
|1.2206
|290.00
|24269.94
|1137
|2005.06.03 17:32
|s/l
|327
|1.00
|1.2227
|1.2227
|1.2201
|240.00
|24509.94
|1138
|2005.06.03 17:42
|modify
|328
|1.00
|1.2246
|1.2227
|1.2196
|1139
|2005.06.03 17:42
|modify
|328
|1.00
|1.2246
|1.2225
|1.2196
|1140
|2005.06.03 17:42
|modify
|328
|1.00
|1.2246
|1.2223
|1.2196
|1141
|2005.06.03 17:43
|s/l
|328
|1.00
|1.2223
|1.2223
|1.2196
|229.99
|24739.93
|1142
|2005.06.06 04:00
|buy stop
|329
|1.00
|1.2269
|1.2264
|1.2319
|1143
|2005.06.06 04:00
|buy stop
|330
|1.00
|1.2274
|1.2269
|1.2324
|1144
|2005.06.06 04:00
|buy stop
|331
|1.00
|1.2279
|1.2274
|1.2329
|1145
|2005.06.06 04:00
|buy stop
|332
|1.00
|1.2284
|1.2279
|1.2334
|1146
|2005.06.06 04:00
|buy stop
|333
|1.00
|1.2289
|1.2284
|1.2339
|1147
|2005.06.06 06:03
|buy
|329
|1.00
|1.2269
|1.2264
|1.2319
|1148
|2005.06.06 06:12
|s/l
|329
|1.00
|1.2264
|1.2264
|1.2319
|-50.00
|24689.93
|1149
|2005.06.06 08:59
|buy
|330
|1.00
|1.2274
|1.2269
|1.2324
|1150
|2005.06.06 08:59
|buy
|331
|1.00
|1.2279
|1.2274
|1.2329
|1151
|2005.06.06 08:59
|buy
|332
|1.00
|1.2284
|1.2279
|1.2334
|1152
|2005.06.06 08:59
|modify
|330
|1.00
|1.2274
|1.2281
|1.2324
|1153
|2005.06.06 09:00
|modify
|331
|1.00
|1.2279
|1.2281
|1.2329
|1154
|2005.06.06 09:05
|s/l
|330
|1.00
|1.2281
|1.2281
|1.2324
|70.00
|24759.93
|1155
|2005.06.06 09:05
|s/l
|331
|1.00
|1.2281
|1.2281
|1.2329
|20.00
|24779.93
|1156
|2005.06.06 09:05
|s/l
|332
|1.00
|1.2279
|1.2279
|1.2334
|-50.00
|24729.93
|1157
|2005.06.06 14:00
|buy
|333
|1.00
|1.2289
|1.2284
|1.2339
|1158
|2005.06.06 14:00
|s/l
|333
|1.00
|1.2284
|1.2284
|1.2339
|-50.00
|24679.93
|1159
|2005.06.06 20:59
|sell stop
|334
|1.00
|1.2250
|1.2255
|1.2200
|1160
|2005.06.06 20:59
|sell stop
|335
|1.00
|1.2240
|1.2245
|1.2190
|1161
|2005.06.06 20:59
|sell stop
|336
|1.00
|1.2235
|1.2240
|1.2185
|1162
|2005.06.07 01:59
|sell
|334
|1.00
|1.2250
|1.2255
|1.2200
|1163
|2005.06.07 02:05
|s/l
|334
|1.00
|1.2255
|1.2255
|1.2200
|-50.00
|24629.93
|1164
|2005.06.07 20:59
|expiration
|335
|1.00
|1.2240
|1.2245
|1.2190
|1165
|2005.06.07 20:59
|expiration
|336
|1.00
|1.2235
|1.2240
|1.2185
|1166
|2005.06.08 16:59
|sell stop
|337
|1.00
|1.2272
|1.2277
|1.2222
|1167
|2005.06.08 16:59
|sell stop
|338
|1.00
|1.2262
|1.2267
|1.2212
|1168
|2005.06.08 16:59
|sell stop
|339
|1.00
|1.2257
|1.2262
|1.2207
|1169
|2005.06.08 17:59
|sell
|337
|1.00
|1.2272
|1.2277
|1.2222
|1170
|2005.06.08 17:59
|sell
|338
|1.00
|1.2262
|1.2267
|1.2212
|1171
|2005.06.08 17:59
|sell
|339
|1.00
|1.2257
|1.2262
|1.2207
|1172
|2005.06.08 18:59
|modify
|337
|1.00
|1.2272
|1.2245
|1.2222
|1173
|2005.06.08 19:00
|modify
|338
|1.00
|1.2262
|1.2245
|1.2212
|1174
|2005.06.08 19:27
|modify
|339
|1.00
|1.2257
|1.2245
|1.2207
|1175
|2005.06.08 19:30
|modify
|337
|1.00
|1.2272
|1.2244
|1.2222
|1176
|2005.06.08 19:30
|modify
|337
|1.00
|1.2272
|1.2243
|1.2222
|1177
|2005.06.08 19:30
|modify
|337
|1.00
|1.2272
|1.2242
|1.2222
|1178
|2005.06.08 19:30
|modify
|337
|1.00
|1.2272
|1.2241
|1.2222
|1179
|2005.06.08 19:30
|modify
|338
|1.00
|1.2262
|1.2242
|1.2212
|1180
|2005.06.08 19:30
|modify
|339
|1.00
|1.2257
|1.2242
|1.2207
|1181
|2005.06.08 19:30
|modify
|339
|1.00
|1.2257
|1.2242
|1.2207
|1182
|2005.06.08 19:30
|modify
|338
|1.00
|1.2262
|1.2241
|1.2212
|1183
|2005.06.08 19:30
|modify
|337
|1.00
|1.2272
|1.2240
|1.2222
|1184
|2005.06.08 19:31
|modify
|339
|1.00
|1.2257
|1.2241
|1.2207
|1185
|2005.06.08 19:31
|s/l
|337
|1.00
|1.2240
|1.2240
|1.2222
|320.00
|24949.93
|1186
|2005.06.08 19:32
|s/l
|338
|1.00
|1.2241
|1.2241
|1.2212
|210.00
|25159.93
|1187
|2005.06.08 19:32
|s/l
|339
|1.00
|1.2241
|1.2241
|1.2207
|160.00
|25319.93
|1188
|2005.06.10 02:35
|buy stop
|340
|1.00
|1.2251
|1.2246
|1.2301
|1189
|2005.06.10 02:35
|buy stop
|341
|1.00
|1.2256
|1.2251
|1.2306
|1190
|2005.06.10 02:35
|buy stop
|342
|1.00
|1.2261
|1.2256
|1.2311
|1191
|2005.06.10 02:35
|buy stop
|343
|1.00
|1.2266
|1.2261
|1.2316
|1192
|2005.06.12 23:00
|expiration
|340
|1.00
|1.2251
|1.2246
|1.2301
|1193
|2005.06.12 23:00
|expiration
|341
|1.00
|1.2256
|1.2251
|1.2306
|1194
|2005.06.12 23:00
|expiration
|342
|1.00
|1.2261
|1.2256
|1.2311
|1195
|2005.06.12 23:00
|expiration
|343
|1.00
|1.2266
|1.2261
|1.2316
|1196
|2005.06.13 19:59
|buy stop
|344
|1.00
|1.2122
|1.2117
|1.2172
|1197
|2005.06.13 19:59
|buy stop
|345
|1.00
|1.2137
|1.2132
|1.2187
|1198
|2005.06.14 00:59
|buy
|344
|1.00
|1.2122
|1.2117
|1.2172
|1199
|2005.06.14 00:59
|buy
|345
|1.00
|1.2137
|1.2132
|1.2187
|1200
|2005.06.14 00:59
|modify
|344
|1.00
|1.2122
|1.2141
|1.2172
|1201
|2005.06.14 01:00
|modify
|345
|1.00
|1.2137
|1.2141
|1.2187
|1202
|2005.06.14 01:59
|s/l
|344
|1.00
|1.2141
|1.2141
|1.2172
|190.00
|25509.93
|1203
|2005.06.14 01:59
|s/l
|345
|1.00
|1.2141
|1.2141
|1.2187
|40.00
|25549.93
|1204
|2005.06.14 12:00
|sell stop
|346
|1.00
|1.2106
|1.2111
|1.2056
|1205
|2005.06.14 12:00
|sell stop
|347
|1.00
|1.2101
|1.2106
|1.2051
|1206
|2005.06.14 12:00
|sell stop
|348
|1.00
|1.2096
|1.2101
|1.2046
|1207
|2005.06.14 12:00
|sell stop
|349
|1.00
|1.2091
|1.2096
|1.2041
|1208
|2005.06.14 12:00
|sell stop
|350
|1.00
|1.2086
|1.2091
|1.2036
|1209
|2005.06.14 13:59
|sell
|346
|1.00
|1.2106
|1.2111
|1.2056
|1210
|2005.06.14 13:59
|sell
|347
|1.00
|1.2101
|1.2106
|1.2051
|1211
|2005.06.14 13:59
|sell
|348
|1.00
|1.2096
|1.2101
|1.2046
|1212
|2005.06.14 13:59
|sell
|349
|1.00
|1.2091
|1.2096
|1.2041
|1213
|2005.06.14 13:59
|sell
|350
|1.00
|1.2086
|1.2091
|1.2036
|1214
|2005.06.14 14:00
|t/p
|346
|1.00
|1.2056
|1.2111
|1.2056
|500.00
|26049.93
|1215
|2005.06.14 14:00
|t/p
|347
|1.00
|1.2051
|1.2106
|1.2051
|500.00
|26549.93
|1216
|2005.06.14 14:00
|t/p
|348
|1.00
|1.2046
|1.2101
|1.2046
|500.00
|27049.93
|1217
|2005.06.14 15:14
|modify
|349
|1.00
|1.2091
|1.2055
|1.2041
|1218
|2005.06.14 15:14
|modify
|350
|1.00
|1.2086
|1.2058
|1.2036
|1219
|2005.06.14 15:14
|s/l
|349
|1.00
|1.2055
|1.2055
|1.2041
|360.00
|27409.93
|1220
|2005.06.14 15:14
|s/l
|350
|1.00
|1.2058
|1.2058
|1.2036
|280.00
|27689.93
|1221
|2005.06.15 08:00
|buy stop
|351
|1.00
|1.2085
|1.2080
|1.2135
|1222
|2005.06.15 08:00
|buy stop
|352
|1.00
|1.2095
|1.2090
|1.2145
|1223
|2005.06.15 08:00
|buy stop
|353
|1.00
|1.2100
|1.2095
|1.2150
|1224
|2005.06.15 13:59
|buy
|351
|1.00
|1.2085
|1.2080
|1.2135
|1225
|2005.06.15 13:59
|buy
|352
|1.00
|1.2095
|1.2090
|1.2145
|1226
|2005.06.15 13:59
|buy
|353
|1.00
|1.2100
|1.2095
|1.2150
|1227
|2005.06.15 13:59
|modify
|351
|1.00
|1.2085
|1.2107
|1.2135
|1228
|2005.06.15 15:33
|s/l
|351
|1.00
|1.2107
|1.2107
|1.2135
|220.00
|27909.93
|1229
|2005.06.15 15:33
|modify
|352
|1.00
|1.2095
|1.2101
|1.2145
|1230
|2005.06.15 15:33
|s/l
|352
|1.00
|1.2101
|1.2101
|1.2145
|60.00
|27969.93
|1231
|2005.06.15 15:33
|s/l
|353
|1.00
|1.2095
|1.2095
|1.2150
|-50.00
|27919.93
|1232
|2005.06.16 03:59
|sell stop
|354
|1.00
|1.2065
|1.2070
|1.2015
|1233
|2005.06.16 03:59
|sell stop
|355
|1.00
|1.2060
|1.2065
|1.2010
|1234
|2005.06.16 03:59
|sell stop
|356
|1.00
|1.2055
|1.2060
|1.2005
|1235
|2005.06.16 03:59
|sell stop
|357
|1.00
|1.2050
|1.2055
|1.2000
|1236
|2005.06.16 03:59
|sell stop
|358
|1.00
|1.2045
|1.2050
|1.1995
|1237
|2005.06.17 03:59
|expiration
|354
|1.00
|1.2065
|1.2070
|1.2015
|1238
|2005.06.17 03:59
|expiration
|355
|1.00
|1.2060
|1.2065
|1.2010
|1239
|2005.06.17 03:59
|expiration
|356
|1.00
|1.2055
|1.2060
|1.2005
|1240
|2005.06.17 03:59
|expiration
|357
|1.00
|1.2050
|1.2055
|1.2000
|1241
|2005.06.17 03:59
|expiration
|358
|1.00
|1.2045
|1.2050
|1.1995
|1242
|2005.06.20 12:59
|sell stop
|359
|1.00
|1.2168
|1.2173
|1.2118
|1243
|2005.06.20 12:59
|sell stop
|360
|1.00
|1.2158
|1.2163
|1.2108
|1244
|2005.06.20 12:59
|sell stop
|361
|1.00
|1.2153
|1.2158
|1.2103
|1245
|2005.06.20 13:59
|sell
|359
|1.00
|1.2168
|1.2173
|1.2118
|1246
|2005.06.20 13:59
|sell
|360
|1.00
|1.2158
|1.2163
|1.2108
|1247
|2005.06.20 13:59
|sell
|361
|1.00
|1.2153
|1.2158
|1.2103
|1248
|2005.06.20 13:59
|modify
|359
|1.00
|1.2168
|1.2157
|1.2118
|1249
|2005.06.20 14:00
|modify
|360
|1.00
|1.2158
|1.2157
|1.2108
|1250
|2005.06.20 14:59
|modify
|359
|1.00
|1.2168
|1.2143
|1.2118
|1251
|2005.06.20 15:00
|modify
|360
|1.00
|1.2158
|1.2143
|1.2108
|1252
|2005.06.20 15:47
|modify
|361
|1.00
|1.2153
|1.2143
|1.2103
|1253
|2005.06.20 15:48
|s/l
|359
|1.00
|1.2143
|1.2143
|1.2118
|250.00
|28169.93
|1254
|2005.06.20 15:48
|s/l
|360
|1.00
|1.2143
|1.2143
|1.2108
|150.00
|28319.93
|1255
|2005.06.20 15:48
|s/l
|361
|1.00
|1.2143
|1.2143
|1.2103
|100.00
|28419.93
|1256
|2005.06.21 17:00
|buy stop
|362
|1.00
|1.2153
|1.2148
|1.2203
|1257
|2005.06.21 17:00
|buy stop
|363
|1.00
|1.2158
|1.2153
|1.2208
|1258
|2005.06.21 17:00
|buy stop
|364
|1.00
|1.2163
|1.2158
|1.2213
|1259
|2005.06.21 17:00
|buy stop
|365
|1.00
|1.2168
|1.2163
|1.2218
|1260
|2005.06.21 17:00
|buy stop
|366
|1.00
|1.2173
|1.2168
|1.2223
|1261
|2005.06.21 18:00
|buy
|362
|1.00
|1.2153
|1.2148
|1.2203
|1262
|2005.06.21 18:33
|buy
|363
|1.00
|1.2158
|1.2153
|1.2208
|1263
|2005.06.21 18:33
|s/l
|363
|1.00
|1.2153
|1.2153
|1.2208
|-50.00
|28369.93
|1264
|2005.06.21 18:38
|modify
|362
|1.00
|1.2153
|1.2154
|1.2203
|1265
|2005.06.21 18:38
|s/l
|362
|1.00
|1.2154
|1.2154
|1.2203
|9.99
|28379.92
|1266
|2005.06.21 18:59
|buy
|364
|1.00
|1.2163
|1.2158
|1.2213
|1267
|2005.06.21 18:59
|buy
|365
|1.00
|1.2168
|1.2163
|1.2218
|1268
|2005.06.21 18:59
|buy
|366
|1.00
|1.2173
|1.2168
|1.2223
|1269
|2005.06.21 18:59
|modify
|364
|1.00
|1.2163
|1.2171
|1.2213
|1270
|2005.06.21 19:00
|modify
|365
|1.00
|1.2168
|1.2169
|1.2218
|1271
|2005.06.21 19:59
|modify
|364
|1.00
|1.2163
|1.2173
|1.2213
|1272
|2005.06.21 20:00
|modify
|365
|1.00
|1.2168
|1.2173
|1.2218
|1273
|2005.06.21 20:59
|modify
|364
|1.00
|1.2163
|1.2177
|1.2213
|1274
|2005.06.21 21:00
|modify
|365
|1.00
|1.2168
|1.2177
|1.2218
|1275
|2005.06.21 21:00
|modify
|366
|1.00
|1.2173
|1.2177
|1.2223
|1276
|2005.06.21 21:01
|s/l
|364
|1.00
|1.2177
|1.2177
|1.2213
|140.00
|28519.92
|1277
|2005.06.21 21:01
|s/l
|365
|1.00
|1.2177
|1.2177
|1.2218
|90.00
|28609.92
|1278
|2005.06.21 21:01
|s/l
|366
|1.00
|1.2177
|1.2177
|1.2223
|40.00
|28649.92
|1279
|2005.06.22 10:00
|sell stop
|367
|1.00
|1.2134
|1.2139
|1.2084
|1280
|2005.06.22 10:00
|sell stop
|368
|1.00
|1.2119
|1.2124
|1.2069
|1281
|2005.06.22 10:59
|sell
|367
|1.00
|1.2134
|1.2139
|1.2084
|1282
|2005.06.22 11:59
|sell
|368
|1.00
|1.2119
|1.2124
|1.2069
|1283
|2005.06.22 11:59
|modify
|367
|1.00
|1.2134
|1.2121
|1.2084
|1284
|2005.06.22 12:40
|s/l
|367
|1.00
|1.2121
|1.2121
|1.2084
|130.00
|28779.92
|1285
|2005.06.22 12:40
|s/l
|368
|1.00
|1.2124
|1.2124
|1.2069
|-50.00
|28729.92
|1286
|2005.06.24 09:00
|buy stop
|369
|1.00
|1.2070
|1.2065
|1.2120
|1287
|2005.06.24 09:00
|buy stop
|370
|1.00
|1.2075
|1.2070
|1.2125
|1288
|2005.06.24 09:00
|buy stop
|371
|1.00
|1.2080
|1.2075
|1.2130
|1289
|2005.06.24 09:00
|buy stop
|372
|1.00
|1.2085
|1.2080
|1.2135
|1290
|2005.06.24 09:59
|buy
|369
|1.00
|1.2070
|1.2065
|1.2120
|1291
|2005.06.24 10:25
|buy
|370
|1.00
|1.2075
|1.2070
|1.2125
|1292
|2005.06.24 10:25
|s/l
|370
|1.00
|1.2070
|1.2070
|1.2125
|-50.00
|28679.92
|1293
|2005.06.24 11:59
|buy
|371
|1.00
|1.2080
|1.2075
|1.2130
|1294
|2005.06.24 11:59
|modify
|369
|1.00
|1.2070
|1.2075
|1.2120
|1295
|2005.06.24 12:00
|modify
|369
|1.00
|1.2070
|1.2077
|1.2120
|1296
|2005.06.24 12:00
|s/l
|369
|1.00
|1.2077
|1.2077
|1.2120
|70.00
|28749.92
|1297
|2005.06.24 12:00
|s/l
|371
|1.00
|1.2075
|1.2075
|1.2130
|-50.00
|28699.92
|1298
|2005.06.24 12:22
|buy
|372
|1.00
|1.2085
|1.2080
|1.2135
|1299
|2005.06.24 12:26
|s/l
|372
|1.00
|1.2080
|1.2080
|1.2135
|-50.00
|28649.92
|1300
|2005.06.28 06:59
|sell stop
|373
|1.00
|1.2125
|1.2130
|1.2075
|1301
|2005.06.28 06:59
|sell stop
|374
|1.00
|1.2120
|1.2125
|1.2070
|1302
|2005.06.28 06:59
|sell stop
|375
|1.00
|1.2115
|1.2120
|1.2065
|1303
|2005.06.28 06:59
|sell stop
|376
|1.00
|1.2110
|1.2115
|1.2060
|1304
|2005.06.28 06:59
|sell stop
|377
|1.00
|1.2105
|1.2110
|1.2055
|1305
|2005.06.28 07:59
|sell
|373
|1.00
|1.2125
|1.2130
|1.2075
|1306
|2005.06.28 07:59
|sell
|374
|1.00
|1.2120
|1.2125
|1.2070
|1307
|2005.06.28 07:59
|modify
|373
|1.00
|1.2125
|1.2123
|1.2075
|1308
|2005.06.28 08:00
|sell
|375
|1.00
|1.2115
|1.2120
|1.2065
|1309
|2005.06.28 08:00
|modify
|373
|1.00
|1.2125
|1.2121
|1.2075
|1310
|2005.06.28 08:46
|s/l
|375
|1.00
|1.2120
|1.2120
|1.2065
|-50.00
|28599.92
|1311
|2005.06.28 08:46
|s/l
|373
|1.00
|1.2121
|1.2121
|1.2075
|40.00
|28639.92
|1312
|2005.06.28 08:46
|s/l
|374
|1.00
|1.2125
|1.2125
|1.2070
|-50.00
|28589.92
|1313
|2005.06.28 08:59
|sell
|376
|1.00
|1.2110
|1.2115
|1.2060
|1314
|2005.06.28 09:59
|sell
|377
|1.00
|1.2105
|1.2110
|1.2055
|1315
|2005.06.28 09:59
|modify
|376
|1.00
|1.2110
|1.2105
|1.2060
|1316
|2005.06.28 10:00
|s/l
|376
|1.00
|1.2105
|1.2105
|1.2060
|50.00
|28639.92
|1317
|2005.06.28 10:00
|s/l
|377
|1.00
|1.2110
|1.2110
|1.2055
|-50.00
|28589.92
|1318
|2005.06.29 15:59
|buy stop
|378
|1.00
|1.2108
|1.2103
|1.2158
|1319
|2005.06.29 15:59
|buy stop
|379
|1.00
|1.2113
|1.2108
|1.2163
|1320
|2005.06.29 15:59
|buy stop
|380
|1.00
|1.2118
|1.2113
|1.2168
|1321
|2005.06.29 15:59
|buy stop
|381
|1.00
|1.2123
|1.2118
|1.2173
|1322
|2005.06.30 14:59
|buy
|378
|1.00
|1.2108
|1.2103
|1.2158
|1323
|2005.06.30 15:01
|s/l
|378
|1.00
|1.2103
|1.2103
|1.2158
|-50.00
|28539.92
|1324
|2005.06.30 15:59
|expiration
|379
|1.00
|1.2113
|1.2108
|1.2163
|1325
|2005.06.30 15:59
|expiration
|380
|1.00
|1.2118
|1.2113
|1.2168
|1326
|2005.06.30 15:59
|expiration
|381
|1.00
|1.2123
|1.2118
|1.2173
|1327
|2005.07.01 03:00
|sell stop
|382
|1.00
|1.2079
|1.2084
|1.2029
|1328
|2005.07.01 03:00
|sell stop
|383
|1.00
|1.2074
|1.2079
|1.2024
|1329
|2005.07.01 03:00
|sell stop
|384
|1.00
|1.2069
|1.2074
|1.2019
|1330
|2005.07.01 03:00
|sell stop
|385
|1.00
|1.2064
|1.2069
|1.2014
|1331
|2005.07.01 03:00
|sell stop
|386
|1.00
|1.2059
|1.2064
|1.2009
|1332
|2005.07.01 04:59
|sell
|382
|1.00
|1.2079
|1.2084
|1.2029
|1333
|2005.07.01 04:59
|sell
|383
|1.00
|1.2074
|1.2079
|1.2024
|1334
|2005.07.01 04:59
|sell
|384
|1.00
|1.2069
|1.2074
|1.2019
|1335
|2005.07.01 04:59
|modify
|382
|1.00
|1.2079
|1.2076
|1.2029
|1336
|2005.07.01 05:59
|sell
|385
|1.00
|1.2064
|1.2069
|1.2014
|1337
|2005.07.01 05:59
|sell
|386
|1.00
|1.2059
|1.2064
|1.2009
|1338
|2005.07.01 06:59
|modify
|382
|1.00
|1.2079
|1.2042
|1.2029
|1339
|2005.07.01 07:00
|modify
|383
|1.00
|1.2074
|1.2042
|1.2024
|1340
|2005.07.01 07:01
|modify
|384
|1.00
|1.2069
|1.2042
|1.2019
|1341
|2005.07.01 07:02
|s/l
|382
|1.00
|1.2042
|1.2042
|1.2029
|370.00
|28909.92
|1342
|2005.07.01 07:02
|s/l
|383
|1.00
|1.2042
|1.2042
|1.2024
|320.00
|29229.92
|1343
|2005.07.01 07:02
|s/l
|384
|1.00
|1.2042
|1.2042
|1.2019
|270.00
|29499.92
|1344
|2005.07.01 07:02
|modify
|385
|1.00
|1.2064
|1.2057
|1.2014
|1345
|2005.07.01 07:02
|s/l
|385
|1.00
|1.2057
|1.2057
|1.2014
|70.00
|29569.92
|1346
|2005.07.01 07:02
|s/l
|386
|1.00
|1.2064
|1.2064
|1.2009
|-50.00
|29519.92
|1347
|2005.07.01 10:00
|buy stop
|387
|1.00
|1.2106
|1.2101
|1.2156
|1348
|2005.07.01 10:00
|buy stop
|388
|1.00
|1.2116
|1.2111
|1.2166
|1349
|2005.07.01 10:00
|buy stop
|389
|1.00
|1.2121
|1.2116
|1.2171
|1350
|2005.07.03 23:00
|expiration
|387
|1.00
|1.2106
|1.2101
|1.2156
|1351
|2005.07.03 23:00
|expiration
|388
|1.00
|1.2116
|1.2111
|1.2166
|1352
|2005.07.03 23:00
|expiration
|389
|1.00
|1.2121
|1.2116
|1.2171
|1353
|2005.07.05 09:00
|buy stop
|390
|1.00
|1.1943
|1.1938
|1.1993
|1354
|2005.07.05 09:00
|buy stop
|391
|1.00
|1.1953
|1.1948
|1.2003
|1355
|2005.07.05 09:00
|buy stop
|392
|1.00
|1.1958
|1.1953
|1.2008
|1356
|2005.07.06 08:00
|buy
|390
|1.00
|1.1943
|1.1938
|1.1993
|1357
|2005.07.06 08:00
|s/l
|390
|1.00
|1.1938
|1.1938
|1.1993
|-50.00
|29469.92
|1358
|2005.07.06 09:00
|expiration
|391
|1.00
|1.1953
|1.1948
|1.2003
|1359
|2005.07.06 09:00
|expiration
|392
|1.00
|1.1958
|1.1953
|1.2008
|1360
|2005.07.06 10:00
|sell stop
|393
|1.00
|1.1902
|1.1907
|1.1852
|1361
|2005.07.06 10:00
|sell stop
|394
|1.00
|1.1897
|1.1902
|1.1847
|1362
|2005.07.06 10:00
|sell stop
|395
|1.00
|1.1892
|1.1897
|1.1842
|1363
|2005.07.06 10:00
|sell stop
|396
|1.00
|1.1887
|1.1892
|1.1837
|1364
|2005.07.06 10:00
|sell stop
|397
|1.00
|1.1882
|1.1887
|1.1832
|1365
|2005.07.06 11:22
|sell
|393
|1.00
|1.1902
|1.1907
|1.1852
|1366
|2005.07.06 11:23
|s/l
|393
|1.00
|1.1907
|1.1907
|1.1852
|-50.00
|29419.92
|1367
|2005.07.06 11:27
|sell
|394
|1.00
|1.1897
|1.1902
|1.1847
|1368
|2005.07.06 11:28
|s/l
|394
|1.00
|1.1902
|1.1902
|1.1847
|-50.00
|29369.92
|1369
|2005.07.07 10:59
|expiration
|395
|1.00
|1.1892
|1.1897
|1.1842
|1370
|2005.07.07 10:59
|expiration
|396
|1.00
|1.1887
|1.1892
|1.1837
|1371
|2005.07.07 10:59
|expiration
|397
|1.00
|1.1882
|1.1887
|1.1832
|1372
|2005.07.07 16:00
|sell stop
|398
|1.00
|1.1923
|1.1928
|1.1873
|1373
|2005.07.07 16:00
|sell stop
|399
|1.00
|1.1918
|1.1923
|1.1868
|1374
|2005.07.07 16:00
|sell stop
|400
|1.00
|1.1913
|1.1918
|1.1863
|1375
|2005.07.07 16:00
|sell stop
|401
|1.00
|1.1908
|1.1913
|1.1858
|1376
|2005.07.07 16:00
|sell stop
|402
|1.00
|1.1903
|1.1908
|1.1853
|1377
|2005.07.08 06:59
|sell
|398
|1.00
|1.1923
|1.1928
|1.1873
|1378
|2005.07.08 06:59
|sell
|399
|1.00
|1.1918
|1.1923
|1.1868
|1379
|2005.07.08 08:10
|modify
|398
|1.00
|1.1923
|1.1922
|1.1873
|1380
|2005.07.08 08:48
|sell
|400
|1.00
|1.1913
|1.1918
|1.1863
|1381
|2005.07.08 08:48
|modify
|398
|1.00
|1.1923
|1.1920
|1.1873
|1382
|2005.07.08 08:48
|modify
|398
|1.00
|1.1923
|1.1919
|1.1873
|1383
|2005.07.08 08:48
|modify
|398
|1.00
|1.1923
|1.1918
|1.1873
|1384
|2005.07.08 08:51
|s/l
|400
|1.00
|1.1918
|1.1918
|1.1863
|-50.00
|29319.92
|1385
|2005.07.08 08:54
|modify
|398
|1.00
|1.1923
|1.1918
|1.1873
|1386
|2005.07.08 08:59
|sell
|401
|1.00
|1.1908
|1.1913
|1.1858
|1387
|2005.07.08 09:00
|modify
|398
|1.00
|1.1923
|1.1916
|1.1873
|1388
|2005.07.08 09:00
|s/l
|401
|1.00
|1.1913
|1.1913
|1.1858
|-50.00
|29269.92
|1389
|2005.07.08 09:07
|modify
|399
|1.00
|1.1918
|1.1917
|1.1868
|1390
|2005.07.08 09:07
|modify
|399
|1.00
|1.1918
|1.1916
|1.1868
|1391
|2005.07.08 09:09
|modify
|398
|1.00
|1.1923
|1.1915
|1.1873
|1392
|2005.07.08 09:11
|modify
|399
|1.00
|1.1918
|1.1915
|1.1868
|1393
|2005.07.08 09:11
|modify
|398
|1.00
|1.1923
|1.1913
|1.1873
|1394
|2005.07.08 09:11
|modify
|398
|1.00
|1.1923
|1.1912
|1.1873
|1395
|2005.07.08 09:13
|sell
|402
|1.00
|1.1903
|1.1908
|1.1853
|1396
|2005.07.08 09:17
|modify
|398
|1.00
|1.1923
|1.1911
|1.1873
|1397
|2005.07.08 09:18
|modify
|399
|1.00
|1.1918
|1.1911
|1.1868
|1398
|2005.07.08 09:22
|modify
|398
|1.00
|1.1923
|1.1911
|1.1873
|1399
|2005.07.08 09:23
|s/l
|402
|1.00
|1.1908
|1.1908
|1.1853
|-50.00
|29219.92
|1400
|2005.07.08 09:23
|s/l
|398
|1.00
|1.1911
|1.1911
|1.1873
|120.00
|29339.92
|1401
|2005.07.08 09:23
|s/l
|399
|1.00
|1.1911
|1.1911
|1.1868
|69.99
|29409.91
|1402
|2005.07.08 13:59
|buy stop
|403
|1.00
|1.1968
|1.1963
|1.2018
|1403
|2005.07.08 13:59
|buy stop
|404
|1.00
|1.1973
|1.1968
|1.2023
|1404
|2005.07.08 13:59
|buy stop
|405
|1.00
|1.1978
|1.1973
|1.2028
|1405
|2005.07.08 13:59
|buy stop
|406
|1.00
|1.1983
|1.1978
|1.2033
|1406
|2005.07.10 23:00
|expiration
|403
|1.00
|1.1968
|1.1963
|1.2018
|1407
|2005.07.10 23:00
|expiration
|404
|1.00
|1.1973
|1.1968
|1.2023
|1408
|2005.07.10 23:00
|expiration
|405
|1.00
|1.1978
|1.1973
|1.2028
|1409
|2005.07.10 23:00
|expiration
|406
|1.00
|1.1983
|1.1978
|1.2033
|1410
|2005.07.13 08:00
|sell stop
|407
|1.00
|1.2173
|1.2178
|1.2123
|1411
|2005.07.13 08:00
|sell stop
|408
|1.00
|1.2158
|1.2163
|1.2108
|1412
|2005.07.13 11:52
|sell
|407
|1.00
|1.2173
|1.2178
|1.2123
|1413
|2005.07.13 11:59
|s/l
|407
|1.00
|1.2178
|1.2178
|1.2123
|-50.00
|29359.91
|1414
|2005.07.13 12:59
|sell
|408
|1.00
|1.2158
|1.2163
|1.2108
|1415
|2005.07.13 13:59
|modify
|408
|1.00
|1.2158
|1.2135
|1.2108
|1416
|2005.07.13 14:59
|t/p
|408
|1.00
|1.2108
|1.2135
|1.2108
|500.00
|29859.91
|1417
|2005.07.14 13:00
|buy stop
|409
|1.00
|1.2127
|1.2122
|1.2177
|1418
|2005.07.14 13:00
|buy stop
|410
|1.00
|1.2137
|1.2132
|1.2187
|1419
|2005.07.14 13:00
|buy stop
|411
|1.00
|1.2142
|1.2137
|1.2192
|1420
|2005.07.15 06:59
|buy
|409
|1.00
|1.2127
|1.2122
|1.2177
|1421
|2005.07.15 06:59
|buy
|410
|1.00
|1.2137
|1.2132
|1.2187
|1422
|2005.07.15 06:59
|modify
|409
|1.00
|1.2127
|1.2130
|1.2177
|1423
|2005.07.15 07:59
|s/l
|410
|1.00
|1.2132
|1.2132
|1.2187
|-50.00
|29809.91
|1424
|2005.07.15 08:00
|s/l
|409
|1.00
|1.2130
|1.2130
|1.2177
|30.00
|29839.91
|1425
|2005.07.15 13:59
|expiration
|411
|1.00
|1.2142
|1.2137
|1.2192
|1426
|2005.07.18 07:00
|buy stop
|412
|1.00
|1.2085
|1.2080
|1.2135
|1427
|2005.07.18 07:00
|buy stop
|413
|1.00
|1.2095
|1.2090
|1.2145
|1428
|2005.07.18 07:00
|buy stop
|414
|1.00
|1.2100
|1.2095
|1.2150
|1429
|2005.07.19 07:29
|expiration
|412
|1.00
|1.2085
|1.2080
|1.2135
|1430
|2005.07.19 07:29
|expiration
|413
|1.00
|1.2095
|1.2090
|1.2145
|1431
|2005.07.19 07:29
|expiration
|414
|1.00
|1.2100
|1.2095
|1.2150
|1432
|2005.07.19 17:59
|buy stop
|415
|1.00
|1.2047
|1.2042
|1.2097
|1433
|2005.07.19 17:59
|buy stop
|416
|1.00
|1.2052
|1.2047
|1.2102
|1434
|2005.07.19 17:59
|buy stop
|417
|1.00
|1.2057
|1.2052
|1.2107
|1435
|2005.07.19 17:59
|buy stop
|418
|1.00
|1.2062
|1.2057
|1.2112
|1436
|2005.07.19 17:59
|buy stop
|419
|1.00
|1.2067
|1.2062
|1.2117
|1437
|2005.07.20 00:59
|buy
|415
|1.00
|1.2047
|1.2042
|1.2097
|1438
|2005.07.20 00:59
|buy
|416
|1.00
|1.2052
|1.2047
|1.2102
|1439
|2005.07.20 00:59
|buy
|417
|1.00
|1.2057
|1.2052
|1.2107
|1440
|2005.07.20 00:59
|modify
|415
|1.00
|1.2047
|1.2050
|1.2097
|1441
|2005.07.20 01:59
|buy
|418
|1.00
|1.2062
|1.2057
|1.2112
|1442
|2005.07.20 01:59
|buy
|419
|1.00
|1.2067
|1.2062
|1.2117
|1443
|2005.07.20 01:59
|modify
|415
|1.00
|1.2047
|1.2079
|1.2097
|1444
|2005.07.20 02:00
|modify
|416
|1.00
|1.2052
|1.2079
|1.2102
|1445
|2005.07.20 02:59
|modify
|417
|1.00
|1.2057
|1.2079
|1.2107
|1446
|2005.07.20 02:59
|s/l
|415
|1.00
|1.2079
|1.2079
|1.2097
|320.00
|30159.91
|1447
|2005.07.20 02:59
|s/l
|416
|1.00
|1.2079
|1.2079
|1.2102
|270.00
|30429.91
|1448
|2005.07.20 02:59
|s/l
|417
|1.00
|1.2079
|1.2079
|1.2107
|220.00
|30649.91
|1449
|2005.07.20 02:59
|modify
|418
|1.00
|1.2062
|1.2074
|1.2112
|1450
|2005.07.20 03:00
|modify
|419
|1.00
|1.2067
|1.2074
|1.2117
|1451
|2005.07.20 03:08
|modify
|418
|1.00
|1.2062
|1.2075
|1.2112
|1452
|2005.07.20 03:08
|modify
|418
|1.00
|1.2062
|1.2076
|1.2112
|1453
|2005.07.20 03:08
|modify
|418
|1.00
|1.2062
|1.2077
|1.2112
|1454
|2005.07.20 03:08
|modify
|418
|1.00
|1.2062
|1.2079
|1.2112
|1455
|2005.07.20 03:08
|modify
|418
|1.00
|1.2062
|1.2080
|1.2112
|1456
|2005.07.20 03:08
|modify
|419
|1.00
|1.2067
|1.2079
|1.2117
|1457
|2005.07.20 03:08
|s/l
|418
|1.00
|1.2080
|1.2080
|1.2112
|180.00
|30829.91
|1458
|2005.07.20 03:09
|s/l
|419
|1.00
|1.2079
|1.2079
|1.2117
|120.00
|30949.91
|1459
|2005.07.20 14:59
|sell stop
|420
|1.00
|1.2004
|1.2009
|1.1954
|1460
|2005.07.20 14:59
|sell stop
|421
|1.00
|1.1999
|1.2004
|1.1949
|1461
|2005.07.20 14:59
|sell stop
|422
|1.00
|1.1994
|1.1999
|1.1944
|1462
|2005.07.20 14:59
|sell stop
|423
|1.00
|1.1989
|1.1994
|1.1939
|1463
|2005.07.21 14:59
|expiration
|420
|1.00
|1.2004
|1.2009
|1.1954
|1464
|2005.07.21 14:59
|expiration
|421
|1.00
|1.1999
|1.2004
|1.1949
|1465
|2005.07.21 14:59
|expiration
|422
|1.00
|1.1994
|1.1999
|1.1944
|1466
|2005.07.21 14:59
|expiration
|423
|1.00
|1.1989
|1.1994
|1.1939
|1467
|2005.07.21 15:00
|sell stop
|424
|1.00
|1.2108
|1.2113
|1.2058
|1468
|2005.07.21 15:00
|sell stop
|425
|1.00
|1.2098
|1.2103
|1.2048
|1469
|2005.07.21 15:00
|sell stop
|426
|1.00
|1.2093
|1.2098
|1.2043
|1470
|2005.07.22 15:43
|expiration
|424
|1.00
|1.2108
|1.2113
|1.2058
|1471
|2005.07.22 15:43
|expiration
|425
|1.00
|1.2098
|1.2103
|1.2048
|1472
|2005.07.22 15:43
|expiration
|426
|1.00
|1.2093
|1.2098
|1.2043
|1473
|2005.07.27 13:59
|buy stop
|427
|1.00
|1.2032
|1.2027
|1.2082
|1474
|2005.07.27 13:59
|buy stop
|428
|1.00
|1.2037
|1.2032
|1.2087
|1475
|2005.07.27 13:59
|buy stop
|429
|1.00
|1.2042
|1.2037
|1.2092
|1476
|2005.07.27 13:59
|buy stop
|430
|1.00
|1.2047
|1.2042
|1.2097
|1477
|2005.07.27 13:59
|buy stop
|431
|1.00
|1.2052
|1.2047
|1.2102
|1478
|2005.07.27 14:54
|buy
|427
|1.00
|1.2032
|1.2027
|1.2082
|1479
|2005.07.27 14:54
|s/l
|427
|1.00
|1.2027
|1.2027
|1.2082
|-50.00
|30899.91
|1480
|2005.07.27 14:59
|buy
|428
|1.00
|1.2037
|1.2032
|1.2087
|1481
|2005.07.27 14:59
|buy
|429
|1.00
|1.2042
|1.2037
|1.2092
|1482
|2005.07.27 15:03
|s/l
|429
|1.00
|1.2037
|1.2037
|1.2092
|-50.00
|30849.91
|1483
|2005.07.27 15:04
|modify
|428
|1.00
|1.2037
|1.2039
|1.2087
|1484
|2005.07.27 15:05
|modify
|428
|1.00
|1.2037
|1.2040
|1.2087
|1485
|2005.07.27 15:05
|buy
|430
|1.00
|1.2047
|1.2042
|1.2097
|1486
|2005.07.27 15:05
|modify
|428
|1.00
|1.2037
|1.2041
|1.2087
|1487
|2005.07.27 15:06
|s/l
|430
|1.00
|1.2042
|1.2042
|1.2097
|-50.00
|30799.91
|1488
|2005.07.27 15:08
|s/l
|428
|1.00
|1.2041
|1.2041
|1.2087
|40.00
|30839.91
|1489
|2005.07.27 16:59
|buy
|431
|1.00
|1.2052
|1.2047
|1.2102
|1490
|2005.07.27 17:26
|s/l
|431
|1.00
|1.2047
|1.2047
|1.2102
|-50.00
|30789.91
|1491
|2005.07.28 10:03
|sell stop
|432
|1.00
|1.2039
|1.2044
|1.1989
|1492
|2005.07.28 10:03
|sell stop
|433
|1.00
|1.2034
|1.2039
|1.1984
|1493
|2005.07.28 10:03
|sell stop
|434
|1.00
|1.2029
|1.2034
|1.1979
|1494
|2005.07.28 10:03
|sell stop
|435
|1.00
|1.2024
|1.2029
|1.1974
|1495
|2005.07.28 10:03
|sell stop
|436
|1.00
|1.2019
|1.2024
|1.1969
|1496
|2005.07.29 10:03
|expiration
|432
|1.00
|1.2039
|1.2044
|1.1989
|1497
|2005.07.29 10:03
|expiration
|433
|1.00
|1.2034
|1.2039
|1.1984
|1498
|2005.07.29 10:03
|expiration
|434
|1.00
|1.2029
|1.2034
|1.1979
|1499
|2005.07.29 10:03
|expiration
|435
|1.00
|1.2024
|1.2029
|1.1974
|1500
|2005.07.29 10:03
|expiration
|436
|1.00
|1.2019
|1.2024
|1.1969
|1501
|2005.07.29 12:59
|buy stop
|437
|1.00
|1.2143
|1.2138
|1.2193
|1502
|2005.07.29 12:59
|buy stop
|438
|1.00
|1.2153
|1.2148
|1.2203
|1503
|2005.07.29 12:59
|buy stop
|439
|1.00
|1.2158
|1.2153
|1.2208
|1504
|2005.07.29 14:59
|buy
|437
|1.00
|1.2143
|1.2138
|1.2193
|1505
|2005.07.29 15:00
|s/l
|437
|1.00
|1.2138
|1.2138
|1.2193
|-50.00
|30739.91
|1506
|2005.07.31 23:00
|expiration
|438
|1.00
|1.2153
|1.2148
|1.2203
|1507
|2005.07.31 23:00
|expiration
|439
|1.00
|1.2158
|1.2153
|1.2208
|1508
|2005.08.01 22:00
|sell stop
|440
|1.00
|1.2163
|1.2168
|1.2113
|1509
|2005.08.01 22:00
|sell stop
|441
|1.00
|1.2158
|1.2163
|1.2108
|1510
|2005.08.01 22:00
|sell stop
|442
|1.00
|1.2153
|1.2158
|1.2103
|1511
|2005.08.01 22:00
|sell stop
|443
|1.00
|1.2148
|1.2153
|1.2098
|1512
|2005.08.02 22:02
|expiration
|440
|1.00
|1.2163
|1.2168
|1.2113
|1513
|2005.08.02 22:02
|expiration
|441
|1.00
|1.2158
|1.2163
|1.2108
|1514
|2005.08.02 22:02
|expiration
|442
|1.00
|1.2153
|1.2158
|1.2103
|1515
|2005.08.02 22:02
|expiration
|443
|1.00
|1.2148
|1.2153
|1.2098
|1516
|2005.08.03 07:00
|buy stop
|444
|1.00
|1.2210
|1.2205
|1.2260
|1517
|2005.08.03 07:00
|buy stop
|445
|1.00
|1.2215
|1.2210
|1.2265
|1518
|2005.08.03 07:00
|buy stop
|446
|1.00
|1.2220
|1.2215
|1.2270
|1519
|2005.08.03 07:00
|buy stop
|447
|1.00
|1.2225
|1.2220
|1.2275
|1520
|2005.08.03 07:00
|buy stop
|448
|1.00
|1.2230
|1.2225
|1.2280
|1521
|2005.08.03 07:59
|buy
|444
|1.00
|1.2210
|1.2205
|1.2260
|1522
|2005.08.03 08:59
|buy
|445
|1.00
|1.2215
|1.2210
|1.2265
|1523
|2005.08.03 08:59
|buy
|446
|1.00
|1.2220
|1.2215
|1.2270
|1524
|2005.08.03 08:59
|buy
|447
|1.00
|1.2225
|1.2220
|1.2275
|1525
|2005.08.03 08:59
|buy
|448
|1.00
|1.2230
|1.2225
|1.2280
|1526
|2005.08.03 08:59
|modify
|444
|1.00
|1.2210
|1.2239
|1.2260
|1527
|2005.08.03 09:00
|modify
|445
|1.00
|1.2215
|1.2239
|1.2265
|1528
|2005.08.03 09:59
|modify
|446
|1.00
|1.2220
|1.2239
|1.2270
|1529
|2005.08.03 09:59
|t/p
|444
|1.00
|1.2260
|1.2239
|1.2260
|500.00
|31239.91
|1530
|2005.08.03 09:59
|t/p
|445
|1.00
|1.2265
|1.2239
|1.2265
|500.00
|31739.91
|1531
|2005.08.03 09:59
|t/p
|446
|1.00
|1.2270
|1.2239
|1.2270
|500.00
|32239.91
|1532
|2005.08.03 09:59
|t/p
|447
|1.00
|1.2275
|1.2220
|1.2275
|500.00
|32739.91
|1533
|2005.08.03 09:59
|t/p
|448
|1.00
|1.2280
|1.2225
|1.2280
|500.00
|33239.91
|1534
|2005.08.05 12:59
|sell stop
|449
|1.00
|1.2337
|1.2342
|1.2287
|1535
|2005.08.05 12:59
|sell stop
|450
|1.00
|1.2322
|1.2327
|1.2272
|1536
|2005.08.05 14:38
|sell
|449
|1.00
|1.2337
|1.2342
|1.2287
|1537
|2005.08.05 14:38
|s/l
|449
|1.00
|1.2342
|1.2342
|1.2287
|-50.00
|33189.91
|1538
|2005.08.05 15:07
|sell
|450
|1.00
|1.2322
|1.2327
|1.2272
|1539
|2005.08.05 15:08
|s/l
|450
|1.00
|1.2327
|1.2327
|1.2272
|-50.00
|33139.91
|1540
|2005.08.08 07:59
|buy stop
|451
|1.00
|1.2382
|1.2377
|1.2432
|1541
|2005.08.08 07:59
|buy stop
|452
|1.00
|1.2397
|1.2392
|1.2447
|1542
|2005.08.08 09:59
|buy
|451
|1.00
|1.2382
|1.2377
|1.2432
|1543
|2005.08.08 10:43
|s/l
|451
|1.00
|1.2377
|1.2377
|1.2432
|-50.00
|33089.91
|1544
|2005.08.09 01:59
|buy
|452
|1.00
|1.2397
|1.2392
|1.2447
|1545
|2005.08.09 02:29
|s/l
|452
|1.00
|1.2392
|1.2392
|1.2447
|-50.00
|33039.91
|1546
|2005.08.09 11:00
|sell stop
|453
|1.00
|1.2352
|1.2357
|1.2302
|1547
|2005.08.09 11:00
|sell stop
|454
|1.00
|1.2342
|1.2347
|1.2292
|1548
|2005.08.09 11:00
|sell stop
|455
|1.00
|1.2337
|1.2342
|1.2287
|1549
|2005.08.09 12:59
|sell
|453
|1.00
|1.2352
|1.2357
|1.2302
|1550
|2005.08.09 13:59
|sell
|454
|1.00
|1.2342
|1.2347
|1.2292
|1551
|2005.08.09 13:59
|sell
|455
|1.00
|1.2337
|1.2342
|1.2287
|1552
|2005.08.09 13:59
|modify
|453
|1.00
|1.2352
|1.2344
|1.2302
|1553
|2005.08.09 14:00
|modify
|453
|1.00
|1.2352
|1.2343
|1.2302
|1554
|2005.08.09 14:44
|s/l
|453
|1.00
|1.2343
|1.2343
|1.2302
|90.00
|33129.91
|1555
|2005.08.09 14:44
|s/l
|455
|1.00
|1.2342
|1.2342
|1.2287
|-50.00
|33079.91
|1556
|2005.08.09 14:44
|s/l
|454
|1.00
|1.2347
|1.2347
|1.2292
|-50.00
|33029.91
|1557
|2005.08.09 20:00
|buy stop
|456
|1.00
|1.2381
|1.2376
|1.2431
|1558
|2005.08.09 20:00
|buy stop
|457
|1.00
|1.2396
|1.2391
|1.2446
|1559
|2005.08.10 06:59
|buy
|456
|1.00
|1.2381
|1.2376
|1.2431
|1560
|2005.08.10 07:22
|s/l
|456
|1.00
|1.2376
|1.2376
|1.2431
|-50.00
|32979.91
|1561
|2005.08.10 09:59
|buy
|457
|1.00
|1.2396
|1.2391
|1.2446
|1562
|2005.08.10 09:59
|modify
|457
|1.00
|1.2396
|1.2401
|1.2446
|1563
|2005.08.10 10:00
|s/l
|457
|1.00
|1.2401
|1.2401
|1.2446
|50.00
|33029.91
|1564
|2005.08.10 15:59
|sell stop
|458
|1.00
|1.2338
|1.2343
|1.2288
|1565
|2005.08.10 15:59
|sell stop
|459
|1.00
|1.2323
|1.2328
|1.2273
|1566
|2005.08.11 15:59
|expiration
|458
|1.00
|1.2338
|1.2343
|1.2288
|1567
|2005.08.11 15:59
|expiration
|459
|1.00
|1.2323
|1.2328
|1.2273
|1568
|2005.08.12 12:59
|sell stop
|460
|1.00
|1.2407
|1.2412
|1.2357
|1569
|2005.08.12 12:59
|sell stop
|461
|1.00
|1.2402
|1.2407
|1.2352
|1570
|2005.08.12 12:59
|sell stop
|462
|1.00
|1.2397
|1.2402
|1.2347
|1571
|2005.08.12 12:59
|sell stop
|463
|1.00
|1.2392
|1.2397
|1.2342
|1572
|2005.08.12 12:59
|sell stop
|464
|1.00
|1.2387
|1.2392
|1.2337
|1573
|2005.08.14 23:00
|expiration
|460
|1.00
|1.2407
|1.2412
|1.2357
|1574
|2005.08.14 23:00
|expiration
|461
|1.00
|1.2402
|1.2407
|1.2352
|1575
|2005.08.14 23:00
|expiration
|462
|1.00
|1.2397
|1.2402
|1.2347
|1576
|2005.08.14 23:00
|expiration
|463
|1.00
|1.2392
|1.2397
|1.2342
|1577
|2005.08.14 23:00
|expiration
|464
|1.00
|1.2387
|1.2392
|1.2337
|1578
|2005.08.14 23:04
|buy stop
|465
|1.00
|1.2464
|1.2459
|1.2514
|1579
|2005.08.14 23:04
|buy stop
|466
|1.00
|1.2479
|1.2474
|1.2529
|1580
|2005.08.15 23:07
|expiration
|465
|1.00
|1.2464
|1.2459
|1.2514
|1581
|2005.08.15 23:07
|expiration
|466
|1.00
|1.2479
|1.2474
|1.2529
|1582
|2005.08.16 18:00
|buy stop
|467
|1.00
|1.2370
|1.2365
|1.2420
|1583
|2005.08.16 18:00
|buy stop
|468
|1.00
|1.2375
|1.2370
|1.2425
|1584
|2005.08.16 18:00
|buy stop
|469
|1.00
|1.2380
|1.2375
|1.2430
|1585
|2005.08.16 18:00
|buy stop
|470
|1.00
|1.2385
|1.2380
|1.2435
|1586
|2005.08.17 18:28
|expiration
|467
|1.00
|1.2370
|1.2365
|1.2420
|1587
|2005.08.17 18:28
|expiration
|468
|1.00
|1.2375
|1.2370
|1.2425
|1588
|2005.08.17 18:28
|expiration
|469
|1.00
|1.2380
|1.2375
|1.2430
|1589
|2005.08.17 18:28
|expiration
|470
|1.00
|1.2385
|1.2380
|1.2435
|1590
|2005.08.22 02:59
|buy stop
|471
|1.00
|1.2191
|1.2186
|1.2241
|1591
|2005.08.22 02:59
|buy stop
|472
|1.00
|1.2196
|1.2191
|1.2246
|1592
|2005.08.22 02:59
|buy stop
|473
|1.00
|1.2201
|1.2196
|1.2251
|1593
|2005.08.22 02:59
|buy stop
|474
|1.00
|1.2206
|1.2201
|1.2256
|1594
|2005.08.22 02:59
|buy stop
|475
|1.00
|1.2211
|1.2206
|1.2261
|1595
|2005.08.22 09:38
|buy
|471
|1.00
|1.2191
|1.2186
|1.2241
|1596
|2005.08.22 09:40
|s/l
|471
|1.00
|1.2186
|1.2186
|1.2241
|-50.00
|32979.91
|1597
|2005.08.22 10:59
|buy
|472
|1.00
|1.2196
|1.2191
|1.2246
|1598
|2005.08.22 10:59
|buy
|473
|1.00
|1.2201
|1.2196
|1.2251
|1599
|2005.08.22 10:59
|buy
|474
|1.00
|1.2206
|1.2201
|1.2256
|1600
|2005.08.22 10:59
|buy
|475
|1.00
|1.2211
|1.2206
|1.2261
|1601
|2005.08.22 10:59
|modify
|472
|1.00
|1.2196
|1.2217
|1.2246
|1602
|2005.08.22 11:00
|modify
|473
|1.00
|1.2201
|1.2216
|1.2251
|1603
|2005.08.22 11:59
|modify
|474
|1.00
|1.2206
|1.2216
|1.2256
|1604
|2005.08.22 11:59
|modify
|472
|1.00
|1.2196
|1.2228
|1.2246
|1605
|2005.08.22 12:59
|modify
|473
|1.00
|1.2201
|1.2228
|1.2251
|1606
|2005.08.22 13:00
|modify
|474
|1.00
|1.2206
|1.2228
|1.2256
|1607
|2005.08.22 13:00
|s/l
|472
|1.00
|1.2228
|1.2228
|1.2246
|320.00
|33299.91
|1608
|2005.08.22 13:00
|s/l
|473
|1.00
|1.2228
|1.2228
|1.2251
|270.00
|33569.91
|1609
|2005.08.22 13:00
|s/l
|474
|1.00
|1.2228
|1.2228
|1.2256
|220.00
|33789.91
|1610
|2005.08.22 13:00
|modify
|475
|1.00
|1.2211
|1.2220
|1.2261
|1611
|2005.08.22 13:00
|s/l
|475
|1.00
|1.2220
|1.2220
|1.2261
|90.00
|33879.91
|1612
|2005.08.23 03:00
|sell stop
|476
|1.00
|1.2197
|1.2202
|1.2147
|1613
|2005.08.23 03:00
|sell stop
|477
|1.00
|1.2182
|1.2187
|1.2132
|1614
|2005.08.24 02:50
|sell
|476
|1.00
|1.2197
|1.2202
|1.2147
|1615
|2005.08.24 02:51
|s/l
|476
|1.00
|1.2202
|1.2202
|1.2147
|-50.00
|33829.91
|1616
|2005.08.24 03:59
|expiration
|477
|1.00
|1.2182
|1.2187
|1.2132
|1617
|2005.08.24 12:00
|buy stop
|478
|1.00
|1.2226
|1.2221
|1.2276
|1618
|2005.08.24 12:00
|buy stop
|479
|1.00
|1.2236
|1.2231
|1.2286
|1619
|2005.08.24 12:00
|buy stop
|480
|1.00
|1.2241
|1.2236
|1.2291
|1620
|2005.08.24 12:59
|buy
|478
|1.00
|1.2226
|1.2221
|1.2276
|1621
|2005.08.24 12:59
|buy
|479
|1.00
|1.2236
|1.2231
|1.2286
|1622
|2005.08.24 12:59
|buy
|480
|1.00
|1.2241
|1.2236
|1.2291
|1623
|2005.08.24 12:59
|modify
|478
|1.00
|1.2226
|1.2241
|1.2276
|1624
|2005.08.24 13:00
|modify
|478
|1.00
|1.2226
|1.2242
|1.2276
|1625
|2005.08.24 13:59
|modify
|479
|1.00
|1.2236
|1.2242
|1.2286
|1626
|2005.08.24 13:59
|modify
|478
|1.00
|1.2226
|1.2270
|1.2276
|1627
|2005.08.24 14:00
|modify
|479
|1.00
|1.2236
|1.2270
|1.2286
|1628
|2005.08.24 14:59
|modify
|480
|1.00
|1.2241
|1.2270
|1.2291
|1629
|2005.08.24 14:59
|s/l
|478
|1.00
|1.2270
|1.2270
|1.2276
|440.00
|34269.91
|1630
|2005.08.24 14:59
|s/l
|479
|1.00
|1.2270
|1.2270
|1.2286
|340.00
|34609.91
|1631
|2005.08.24 14:59
|s/l
|480
|1.00
|1.2270
|1.2270
|1.2291
|290.00
|34899.91
|1632
|2005.08.26 01:17
|sell stop
|481
|1.00
|1.2277
|1.2282
|1.2227
|1633
|2005.08.26 01:17
|sell stop
|482
|1.00
|1.2262
|1.2267
|1.2212
|1634
|2005.08.28 23:00
|expiration
|481
|1.00
|1.2277
|1.2282
|1.2227
|1635
|2005.08.28 23:00
|expiration
|482
|1.00
|1.2262
|1.2267
|1.2212
|1636
|2005.08.28 23:10
|buy stop
|483
|1.00
|1.2335
|1.2330
|1.2385
|1637
|2005.08.28 23:10
|buy stop
|484
|1.00
|1.2340
|1.2335
|1.2390
|1638
|2005.08.28 23:10
|buy stop
|485
|1.00
|1.2345
|1.2340
|1.2395
|1639
|2005.08.28 23:10
|buy stop
|486
|1.00
|1.2350
|1.2345
|1.2400
|1640
|2005.08.28 23:10
|buy stop
|487
|1.00
|1.2355
|1.2350
|1.2405
|1641
|2005.08.28 23:39
|buy
|483
|1.00
|1.2335
|1.2330
|1.2385
|1642
|2005.08.28 23:40
|s/l
|483
|1.00
|1.2330
|1.2330
|1.2385
|-50.00
|34849.91
|1643
|2005.08.28 23:50
|buy
|484
|1.00
|1.2340
|1.2335
|1.2390
|1644
|2005.08.28 23:50
|s/l
|484
|1.00
|1.2335
|1.2335
|1.2390
|-50.00
|34799.91
|1645
|2005.08.28 23:51
|buy
|485
|1.00
|1.2345
|1.2340
|1.2395
|1646
|2005.08.28 23:51
|s/l
|485
|1.00
|1.2340
|1.2340
|1.2395
|-50.00
|34749.91
|1647
|2005.08.29 23:10
|expiration
|486
|1.00
|1.2350
|1.2345
|1.2400
|1648
|2005.08.29 23:10
|expiration
|487
|1.00
|1.2355
|1.2350
|1.2405
|1649
|2005.08.30 21:15
|buy stop
|488
|1.00
|1.2228
|1.2223
|1.2278
|1650
|2005.08.30 21:15
|buy stop
|489
|1.00
|1.2233
|1.2228
|1.2283
|1651
|2005.08.30 21:15
|buy stop
|490
|1.00
|1.2238
|1.2233
|1.2288
|1652
|2005.08.30 21:15
|buy stop
|491
|1.00
|1.2243
|1.2238
|1.2293
|1653
|2005.08.30 21:15
|buy stop
|492
|1.00
|1.2248
|1.2243
|1.2298
|1654
|2005.08.31 02:37
|buy
|488
|1.00
|1.2228
|1.2223
|1.2278
|1655
|2005.08.31 02:50
|s/l
|488
|1.00
|1.2223
|1.2223
|1.2278
|-50.01
|34699.90
|1656
|2005.08.31 14:59
|buy
|489
|1.00
|1.2233
|1.2228
|1.2283
|1657
|2005.08.31 14:59
|buy
|490
|1.00
|1.2238
|1.2233
|1.2288
|1658
|2005.08.31 14:59
|buy
|491
|1.00
|1.2243
|1.2238
|1.2293
|1659
|2005.08.31 14:59
|buy
|492
|1.00
|1.2248
|1.2243
|1.2298
|1660
|2005.08.31 14:59
|modify
|489
|1.00
|1.2233
|1.2294
|1.2283
|1661
|2005.08.31 15:00
|t/p
|489
|1.00
|1.2283
|1.2294
|1.2283
|499.99
|35199.89
|1662
|2005.08.31 15:00
|t/p
|490
|1.00
|1.2288
|1.2233
|1.2288
|499.99
|35699.88
|1663
|2005.08.31 15:00
|t/p
|491
|1.00
|1.2293
|1.2238
|1.2293
|499.99
|36199.87
|1664
|2005.08.31 15:00
|t/p
|492
|1.00
|1.2298
|1.2243
|1.2298
|499.99
|36699.86
|1665
|2005.09.05 14:05
|sell stop
|493
|1.00
|1.2529
|1.2534
|1.2479
|1666
|2005.09.05 14:05
|sell stop
|494
|1.00
|1.2524
|1.2529
|1.2474
|1667
|2005.09.05 14:05
|sell stop
|495
|1.00
|1.2519
|1.2524
|1.2469
|1668
|2005.09.05 14:05
|sell stop
|496
|1.00
|1.2514
|1.2519
|1.2464
|1669
|2005.09.05 14:05
|sell stop
|497
|1.00
|1.2509
|1.2514
|1.2459
|1670
|2005.09.05 14:59
|sell
|493
|1.00
|1.2529
|1.2534
|1.2479
|1671
|2005.09.05 14:59
|sell
|494
|1.00
|1.2524
|1.2529
|1.2474
|1672
|2005.09.05 14:59
|sell
|495
|1.00
|1.2519
|1.2524
|1.2469
|1673
|2005.09.05 14:59
|modify
|493
|1.00
|1.2529
|1.2524
|1.2479
|1674
|2005.09.05 15:01
|s/l
|493
|1.00
|1.2524
|1.2524
|1.2479
|50.00
|36749.86
|1675
|2005.09.05 15:01
|s/l
|495
|1.00
|1.2524
|1.2524
|1.2469
|-50.00
|36699.86
|1676
|2005.09.05 15:01
|s/l
|494
|1.00
|1.2529
|1.2529
|1.2474
|-50.00
|36649.86
|1677
|2005.09.05 23:59
|sell
|496
|1.00
|1.2514
|1.2519
|1.2464
|1678
|2005.09.05 23:59
|sell
|497
|1.00
|1.2509
|1.2514
|1.2459
|1679
|2005.09.06 01:59
|modify
|496
|1.00
|1.2514
|1.2506
|1.2464
|1680
|2005.09.06 02:00
|modify
|496
|1.00
|1.2514
|1.2504
|1.2464
|1681
|2005.09.06 02:00
|s/l
|496
|1.00
|1.2504
|1.2504
|1.2464
|100.00
|36749.86
|1682
|2005.09.06 02:17
|modify
|497
|1.00
|1.2509
|1.2508
|1.2459
|1683
|2005.09.06 02:21
|modify
|497
|1.00
|1.2509
|1.2507
|1.2459
|1684
|2005.09.06 02:21
|modify
|497
|1.00
|1.2509
|1.2504
|1.2459
|1685
|2005.09.06 02:21
|modify
|497
|1.00
|1.2509
|1.2503
|1.2459
|1686
|2005.09.06 02:22
|modify
|497
|1.00
|1.2509
|1.2502
|1.2459
|1687
|2005.09.06 02:22
|s/l
|497
|1.00
|1.2502
|1.2502
|1.2459
|70.00
|36819.86
|1688
|2005.09.07 05:00
|buy stop
|498
|1.00
|1.2494
|1.2489
|1.2544
|1689
|2005.09.07 05:00
|buy stop
|499
|1.00
|1.2499
|1.2494
|1.2549
|1690
|2005.09.07 05:00
|buy stop
|500
|1.00
|1.2504
|1.2499
|1.2554
|1691
|2005.09.07 05:00
|buy stop
|501
|1.00
|1.2509
|1.2504
|1.2559
|1692
|2005.09.07 05:00
|buy stop
|502
|1.00
|1.2514
|1.2509
|1.2564
|1693
|2005.09.07 06:59
|buy
|498
|1.00
|1.2494
|1.2489
|1.2544
|1694
|2005.09.07 06:59
|buy
|499
|1.00
|1.2499
|1.2494
|1.2549
|1695
|2005.09.07 06:59
|buy
|500
|1.00
|1.2504
|1.2499
|1.2554
|1696
|2005.09.07 06:59
|buy
|501
|1.00
|1.2509
|1.2504
|1.2559
|1697
|2005.09.07 06:59
|buy
|502
|1.00
|1.2514
|1.2509
|1.2564
|1698
|2005.09.07 06:59
|modify
|498
|1.00
|1.2494
|1.2519
|1.2544
|1699
|2005.09.07 07:00
|modify
|499
|1.00
|1.2499
|1.2519
|1.2549
|1700
|2005.09.07 07:59
|modify
|500
|1.00
|1.2504
|1.2519
|1.2554
|1701
|2005.09.07 07:59
|modify
|501
|1.00
|1.2509
|1.2516
|1.2559
|1702
|2005.09.07 08:00
|modify
|502
|1.00
|1.2514
|1.2515
|1.2564
|1703
|2005.09.07 08:13
|s/l
|498
|1.00
|1.2519
|1.2519
|1.2544
|250.00
|37069.86
|1704
|2005.09.07 08:13
|s/l
|499
|1.00
|1.2519
|1.2519
|1.2549
|200.00
|37269.86
|1705
|2005.09.07 08:13
|s/l
|500
|1.00
|1.2519
|1.2519
|1.2554
|150.00
|37419.86
|1706
|2005.09.07 08:13
|s/l
|501
|1.00
|1.2516
|1.2516
|1.2559
|70.00
|37489.86
|1707
|2005.09.07 08:13
|s/l
|502
|1.00
|1.2515
|1.2515
|1.2564
|10.00
|37499.86
|1708
|2005.09.07 10:00
|sell stop
|503
|1.00
|1.2469
|1.2474
|1.2419
|1709
|2005.09.07 10:00
|sell stop
|504
|1.00
|1.2464
|1.2469
|1.2414
|1710
|2005.09.07 10:00
|sell stop
|505
|1.00
|1.2459
|1.2464
|1.2409
|1711
|2005.09.07 10:00
|sell stop
|506
|1.00
|1.2454
|1.2459
|1.2404
|1712
|2005.09.07 10:00
|sell stop
|507
|1.00
|1.2449
|1.2454
|1.2399
|1713
|2005.09.07 10:59
|sell
|503
|1.00
|1.2469
|1.2474
|1.2419
|1714
|2005.09.07 10:59
|sell
|504
|1.00
|1.2464
|1.2469
|1.2414
|1715
|2005.09.07 11:55
|s/l
|504
|1.00
|1.2469
|1.2469
|1.2414
|-50.00
|37449.86
|1716
|2005.09.07 11:59
|sell
|505
|1.00
|1.2459
|1.2464
|1.2409
|1717
|2005.09.07 11:59
|sell
|506
|1.00
|1.2454
|1.2459
|1.2404
|1718
|2005.09.07 11:59
|sell
|507
|1.00
|1.2449
|1.2454
|1.2399
|1719
|2005.09.07 12:00
|s/l
|505
|1.00
|1.2464
|1.2464
|1.2409
|-50.00
|37399.86
|1720
|2005.09.07 12:00
|s/l
|506
|1.00
|1.2459
|1.2459
|1.2404
|-50.00
|37349.86
|1721
|2005.09.07 12:00
|s/l
|507
|1.00
|1.2454
|1.2454
|1.2399
|-50.00
|37299.86
|1722
|2005.09.07 12:24
|s/l
|503
|1.00
|1.2474
|1.2474
|1.2419
|-50.00
|37249.86
|1723
|2005.09.08 13:00
|buy stop
|508
|1.00
|1.2450
|1.2445
|1.2500
|1724
|2005.09.08 13:00
|buy stop
|509
|1.00
|1.2455
|1.2450
|1.2505
|1725
|2005.09.08 13:00
|buy stop
|510
|1.00
|1.2460
|1.2455
|1.2510
|1726
|2005.09.08 13:00
|buy stop
|511
|1.00
|1.2465
|1.2460
|1.2515
|1727
|2005.09.08 13:00
|buy stop
|512
|1.00
|1.2470
|1.2465
|1.2520
|1728
|2005.09.09 13:59
|expiration
|508
|1.00
|1.2450
|1.2445
|1.2500
|1729
|2005.09.09 13:59
|expiration
|509
|1.00
|1.2455
|1.2450
|1.2505
|1730
|2005.09.09 13:59
|expiration
|510
|1.00
|1.2460
|1.2455
|1.2510
|1731
|2005.09.09 13:59
|expiration
|511
|1.00
|1.2465
|1.2460
|1.2515
|1732
|2005.09.09 13:59
|expiration
|512
|1.00
|1.2470
|1.2465
|1.2520
|1733
|2005.09.09 13:59
|buy stop
|513
|1.00
|1.2430
|1.2425
|1.2480
|1734
|2005.09.09 13:59
|buy stop
|514
|1.00
|1.2435
|1.2430
|1.2485
|1735
|2005.09.09 13:59
|buy stop
|515
|1.00
|1.2440
|1.2435
|1.2490
|1736
|2005.09.09 13:59
|buy stop
|516
|1.00
|1.2445
|1.2440
|1.2495
|1737
|2005.09.09 13:59
|buy stop
|517
|1.00
|1.2450
|1.2445
|1.2500
|1738
|2005.09.09 14:55
|buy
|513
|1.00
|1.2430
|1.2425
|1.2480
|1739
|2005.09.09 14:58
|s/l
|513
|1.00
|1.2425
|1.2425
|1.2480
|-50.00
|37199.86
|1740
|2005.09.11 23:00
|expiration
|514
|1.00
|1.2435
|1.2430
|1.2485
|1741
|2005.09.11 23:00
|expiration
|515
|1.00
|1.2440
|1.2435
|1.2490
|1742
|2005.09.11 23:00
|expiration
|516
|1.00
|1.2445
|1.2440
|1.2495
|1743
|2005.09.11 23:00
|expiration
|517
|1.00
|1.2450
|1.2445
|1.2500
|1744
|2005.09.14 01:59
|buy stop
|518
|1.00
|1.2312
|1.2307
|1.2362
|1745
|2005.09.14 01:59
|buy stop
|519
|1.00
|1.2317
|1.2312
|1.2367
|1746
|2005.09.14 01:59
|buy stop
|520
|1.00
|1.2322
|1.2317
|1.2372
|1747
|2005.09.14 01:59
|buy stop
|521
|1.00
|1.2327
|1.2322
|1.2377
|1748
|2005.09.14 11:59
|buy
|518
|1.00
|1.2312
|1.2307
|1.2362
|1749
|2005.09.14 13:32
|s/l
|518
|1.00
|1.2307
|1.2307
|1.2362
|-50.00
|37149.86
|1750
|2005.09.14 14:12
|buy
|519
|1.00
|1.2317
|1.2312
|1.2367
|1751
|2005.09.14 14:14
|s/l
|519
|1.00
|1.2312
|1.2312
|1.2367
|-50.00
|37099.86
|1752
|2005.09.14 14:19
|buy
|520
|1.00
|1.2322
|1.2317
|1.2372
|1753
|2005.09.14 14:20
|s/l
|520
|1.00
|1.2317
|1.2317
|1.2372
|-50.00
|37049.86
|1754
|2005.09.14 14:23
|buy
|521
|1.00
|1.2327
|1.2322
|1.2377
|1755
|2005.09.14 14:24
|s/l
|521
|1.00
|1.2322
|1.2322
|1.2377
|-50.00
|36999.86
|1756
|2005.09.14 17:00
|sell stop
|522
|1.00
|1.2275
|1.2280
|1.2225
|1757
|2005.09.14 17:00
|sell stop
|523
|1.00
|1.2260
|1.2265
|1.2210
|1758
|2005.09.14 19:00
|sell
|522
|1.00
|1.2275
|1.2280
|1.2225
|1759
|2005.09.14 19:00
|s/l
|522
|1.00
|1.2280
|1.2280
|1.2225
|-50.00
|36949.86
|1760
|2005.09.15 01:59
|sell
|523
|1.00
|1.2260
|1.2265
|1.2210
|1761
|2005.09.15 01:59
|modify
|523
|1.00
|1.2260
|1.2243
|1.2210
|1762
|2005.09.15 04:00
|modify
|523
|1.00
|1.2260
|1.2240
|1.2210
|1763
|2005.09.15 04:07
|modify
|523
|1.00
|1.2260
|1.2239
|1.2210
|1764
|2005.09.15 04:07
|modify
|523
|1.00
|1.2260
|1.2238
|1.2210
|1765
|2005.09.15 04:07
|modify
|523
|1.00
|1.2260
|1.2237
|1.2210
|1766
|2005.09.15 04:10
|modify
|523
|1.00
|1.2260
|1.2236
|1.2210
|1767
|2005.09.15 04:21
|modify
|523
|1.00
|1.2260
|1.2235
|1.2210
|1768
|2005.09.15 04:24
|modify
|523
|1.00
|1.2260
|1.2227
|1.2210
|1769
|2005.09.15 04:25
|modify
|523
|1.00
|1.2260
|1.2227
|1.2210
|1770
|2005.09.15 04:59
|s/l
|523
|1.00
|1.2227
|1.2227
|1.2210
|330.00
|37279.86
|1771
|2005.09.16 02:00
|buy stop
|524
|1.00
|1.2250
|1.2245
|1.2300
|1772
|2005.09.16 02:00
|buy stop
|525
|1.00
|1.2255
|1.2250
|1.2305
|1773
|2005.09.16 02:00
|buy stop
|526
|1.00
|1.2260
|1.2255
|1.2310
|1774
|2005.09.16 02:00
|buy stop
|527
|1.00
|1.2265
|1.2260
|1.2315
|1775
|2005.09.16 02:59
|buy
|524
|1.00
|1.2250
|1.2245
|1.2300
|1776
|2005.09.16 02:59
|buy
|525
|1.00
|1.2255
|1.2250
|1.2305
|1777
|2005.09.16 03:59
|buy
|526
|1.00
|1.2260
|1.2255
|1.2310
|1778
|2005.09.16 03:59
|modify
|524
|1.00
|1.2250
|1.2253
|1.2300
|1779
|2005.09.16 04:49
|s/l
|526
|1.00
|1.2255
|1.2255
|1.2310
|-50.00
|37229.86
|1780
|2005.09.16 04:59
|buy
|527
|1.00
|1.2265
|1.2260
|1.2315
|1781
|2005.09.16 04:59
|modify
|524
|1.00
|1.2250
|1.2291
|1.2300
|1782
|2005.09.16 05:00
|modify
|525
|1.00
|1.2255
|1.2291
|1.2305
|1783
|2005.09.16 05:59
|modify
|527
|1.00
|1.2265
|1.2291
|1.2315
|1784
|2005.09.16 05:59
|s/l
|524
|1.00
|1.2291
|1.2291
|1.2300
|410.00
|37639.86
|1785
|2005.09.16 05:59
|s/l
|525
|1.00
|1.2291
|1.2291
|1.2305
|360.00
|37999.86
|1786
|2005.09.16 05:59
|s/l
|527
|1.00
|1.2291
|1.2291
|1.2315
|260.00
|38259.86
|1787
|2005.09.16 12:59
|sell stop
|528
|1.00
|1.2224
|1.2229
|1.2174
|1788
|2005.09.16 12:59
|sell stop
|529
|1.00
|1.2219
|1.2224
|1.2169
|1789
|2005.09.16 12:59
|sell stop
|530
|1.00
|1.2214
|1.2219
|1.2164
|1790
|2005.09.16 12:59
|sell stop
|531
|1.00
|1.2209
|1.2214
|1.2159
|1791
|2005.09.16 13:59
|sell
|528
|1.00
|1.2224
|1.2229
|1.2174
|1792
|2005.09.16 13:59
|sell
|529
|1.00
|1.2219
|1.2224
|1.2169
|1793
|2005.09.16 13:59
|modify
|528
|1.00
|1.2224
|1.2223
|1.2174
|1794
|2005.09.16 15:00
|s/l
|528
|1.00
|1.2223
|1.2223
|1.2174
|10.00
|38269.86
|1795
|2005.09.16 15:00
|s/l
|529
|1.00
|1.2224
|1.2224
|1.2169
|-50.00
|38219.86
|1796
|2005.09.16 15:01
|sell
|530
|1.00
|1.2214
|1.2219
|1.2164
|1797
|2005.09.16 15:01
|sell
|531
|1.00
|1.2209
|1.2214
|1.2159
|1798
|2005.09.16 15:02
|s/l
|531
|1.00
|1.2214
|1.2214
|1.2159
|-50.00
|38169.86
|1799
|2005.09.16 15:10
|s/l
|530
|1.00
|1.2219
|1.2219
|1.2164
|-50.00
|38119.86
|1800
|2005.09.20 02:59
|buy stop
|532
|1.00
|1.2182
|1.2177
|1.2232
|1801
|2005.09.20 02:59
|buy stop
|533
|1.00
|1.2197
|1.2192
|1.2247
|1802
|2005.09.21 02:59
|expiration
|532
|1.00
|1.2182
|1.2177
|1.2232
|1803
|2005.09.21 02:59
|expiration
|533
|1.00
|1.2197
|1.2192
|1.2247
|1804
|2005.09.21 03:59
|buy stop
|534
|1.00
|1.2171
|1.2166
|1.2221
|1805
|2005.09.21 03:59
|buy stop
|535
|1.00
|1.2176
|1.2171
|1.2226
|1806
|2005.09.21 03:59
|buy stop
|536
|1.00
|1.2181
|1.2176
|1.2231
|1807
|2005.09.21 03:59
|buy stop
|537
|1.00
|1.2186
|1.2181
|1.2236
|1808
|2005.09.21 03:59
|buy stop
|538
|1.00
|1.2191
|1.2186
|1.2241
|1809
|2005.09.21 04:59
|buy
|534
|1.00
|1.2171
|1.2166
|1.2221
|1810
|2005.09.21 04:59
|buy
|535
|1.00
|1.2176
|1.2171
|1.2226
|1811
|2005.09.21 04:59
|buy
|536
|1.00
|1.2181
|1.2176
|1.2231
|1812
|2005.09.21 04:59
|buy
|537
|1.00
|1.2186
|1.2181
|1.2236
|1813
|2005.09.21 04:59
|modify
|534
|1.00
|1.2171
|1.2181
|1.2221
|1814
|2005.09.21 05:00
|modify
|535
|1.00
|1.2176
|1.2180
|1.2226
|1815
|2005.09.21 05:59
|buy
|538
|1.00
|1.2191
|1.2186
|1.2241
|1816
|2005.09.21 06:36
|s/l
|538
|1.00
|1.2186
|1.2186
|1.2241
|-50.00
|38069.86
|1817
|2005.09.21 06:39
|modify
|535
|1.00
|1.2176
|1.2181
|1.2226
|1818
|2005.09.21 06:40
|modify
|535
|1.00
|1.2176
|1.2181
|1.2226
|1819
|2005.09.21 06:40
|modify
|534
|1.00
|1.2171
|1.2182
|1.2221
|1820
|2005.09.21 06:40
|modify
|534
|1.00
|1.2171
|1.2188
|1.2221
|1821
|2005.09.21 06:40
|modify
|534
|1.00
|1.2171
|1.2190
|1.2221
|1822
|2005.09.21 06:40
|modify
|534
|1.00
|1.2171
|1.2191
|1.2221
|1823
|2005.09.21 06:40
|modify
|535
|1.00
|1.2176
|1.2190
|1.2226
|1824
|2005.09.21 06:40
|modify
|536
|1.00
|1.2181
|1.2189
|1.2231
|1825
|2005.09.21 06:40
|modify
|537
|1.00
|1.2186
|1.2188
|1.2236
|1826
|2005.09.21 06:41
|s/l
|534
|1.00
|1.2191
|1.2191
|1.2221
|200.00
|38269.86
|1827
|2005.09.21 06:41
|s/l
|535
|1.00
|1.2190
|1.2190
|1.2226
|140.00
|38409.86
|1828
|2005.09.21 06:41
|s/l
|536
|1.00
|1.2189
|1.2189
|1.2231
|80.00
|38489.86
|1829
|2005.09.21 06:41
|s/l
|537
|1.00
|1.2188
|1.2188
|1.2236
|20.00
|38509.86
|1830
|2005.09.22 04:11
|sell stop
|539
|1.00
|1.2187
|1.2192
|1.2137
|1831
|2005.09.22 04:11
|sell stop
|540
|1.00
|1.2182
|1.2187
|1.2132
|1832
|2005.09.22 04:11
|sell stop
|541
|1.00
|1.2177
|1.2182
|1.2127
|1833
|2005.09.22 04:11
|sell stop
|542
|1.00
|1.2172
|1.2177
|1.2122
|1834
|2005.09.22 14:59
|sell
|539
|1.00
|1.2187
|1.2192
|1.2137
|1835
|2005.09.22 14:59
|sell
|540
|1.00
|1.2182
|1.2187
|1.2132
|1836
|2005.09.22 14:59
|sell
|541
|1.00
|1.2177
|1.2182
|1.2127
|1837
|2005.09.22 14:59
|sell
|542
|1.00
|1.2172
|1.2177
|1.2122
|1838
|2005.09.22 15:59
|modify
|539
|1.00
|1.2187
|1.2159
|1.2137
|1839
|2005.09.22 16:00
|modify
|540
|1.00
|1.2182
|1.2159
|1.2132
|1840
|2005.09.22 16:06
|modify
|541
|1.00
|1.2177
|1.2159
|1.2127
|1841
|2005.09.22 16:07
|modify
|542
|1.00
|1.2172
|1.2162
|1.2122
|1842
|2005.09.22 16:07
|s/l
|539
|1.00
|1.2159
|1.2159
|1.2137
|280.00
|38789.86
|1843
|2005.09.22 16:07
|s/l
|540
|1.00
|1.2159
|1.2159
|1.2132
|230.00
|39019.86
|1844
|2005.09.22 16:07
|s/l
|541
|1.00
|1.2159
|1.2159
|1.2127
|180.00
|39199.86
|1845
|2005.09.22 16:07
|s/l
|542
|1.00
|1.2162
|1.2162
|1.2122
|100.00
|39299.86
|1846
|2005.09.26 18:59
|buy stop
|543
|1.00
|1.2080
|1.2075
|1.2130
|1847
|2005.09.26 18:59
|buy stop
|544
|1.00
|1.2095
|1.2090
|1.2145
|1848
|2005.09.26 22:19
|buy
|543
|1.00
|1.2080
|1.2075
|1.2130
|1849
|2005.09.26 22:23
|s/l
|543
|1.00
|1.2075
|1.2075
|1.2130
|-50.00
|39249.86
|1850
|2005.09.27 18:59
|expiration
|544
|1.00
|1.2095
|1.2090
|1.2145
|1851
|2005.09.28 02:17
|buy stop
|545
|1.00
|1.2032
|1.2027
|1.2082
|1852
|2005.09.28 02:17
|buy stop
|546
|1.00
|1.2037
|1.2032
|1.2087
|1853
|2005.09.28 02:17
|buy stop
|547
|1.00
|1.2042
|1.2037
|1.2092
|1854
|2005.09.28 02:17
|buy stop
|548
|1.00
|1.2047
|1.2042
|1.2097
|1855
|2005.09.28 02:17
|buy stop
|549
|1.00
|1.2052
|1.2047
|1.2102
|1856
|2005.09.28 04:59
|buy
|545
|1.00
|1.2032
|1.2027
|1.2082
|1857
|2005.09.28 04:59
|buy
|546
|1.00
|1.2037
|1.2032
|1.2087
|1858
|2005.09.28 05:00
|s/l
|546
|1.00
|1.2032
|1.2032
|1.2087
|-50.00
|39199.86
|1859
|2005.09.28 05:00
|s/l
|545
|1.00
|1.2027
|1.2027
|1.2082
|-50.00
|39149.86
|1860
|2005.09.28 21:59
|buy
|547
|1.00
|1.2042
|1.2037
|1.2092
|1861
|2005.09.28 22:59
|buy
|548
|1.00
|1.2047
|1.2042
|1.2097
|1862
|2005.09.28 22:59
|buy
|549
|1.00
|1.2052
|1.2047
|1.2102
|1863
|2005.09.28 22:59
|modify
|547
|1.00
|1.2042
|1.2056
|1.2092
|1864
|2005.09.28 23:00
|modify
|548
|1.00
|1.2047
|1.2056
|1.2097
|1865
|2005.09.28 23:52
|modify
|549
|1.00
|1.2052
|1.2056
|1.2102
|1866
|2005.09.29 00:00
|s/l
|547
|1.00
|1.2056
|1.2056
|1.2092
|140.00
|39289.86
|1867
|2005.09.29 00:00
|s/l
|548
|1.00
|1.2056
|1.2056
|1.2097
|90.00
|39379.86
|1868
|2005.09.29 00:00
|s/l
|549
|1.00
|1.2056
|1.2056
|1.2102
|40.00
|39419.86
|1869
|2005.09.29 12:59
|sell stop
|550
|1.00
|1.2007
|1.2012
|1.1957
|1870
|2005.09.29 12:59
|sell stop
|551
|1.00
|1.1997
|1.2002
|1.1947
|1871
|2005.09.29 12:59
|sell stop
|552
|1.00
|1.1992
|1.1997
|1.1942
|1872
|2005.09.30 12:59
|expiration
|550
|1.00
|1.2007
|1.2012
|1.1957
|1873
|2005.09.30 12:59
|expiration
|551
|1.00
|1.1997
|1.2002
|1.1947
|1874
|2005.09.30 12:59
|expiration
|552
|1.00
|1.1992
|1.1997
|1.1942
|1875
|2005.09.30 13:00
|sell stop
|553
|1.00
|1.2025
|1.2030
|1.1975
|1876
|2005.09.30 13:00
|sell stop
|554
|1.00
|1.2020
|1.2025
|1.1970
|1877
|2005.09.30 13:00
|sell stop
|555
|1.00
|1.2015
|1.2020
|1.1965
|1878
|2005.09.30 13:00
|sell stop
|556
|1.00
|1.2010
|1.2015
|1.1960
|1879
|2005.09.30 13:00
|sell stop
|557
|1.00
|1.2005
|1.2010
|1.1955
|1880
|2005.09.30 17:59
|sell
|553
|1.00
|1.2025
|1.2030
|1.1975
|1881
|2005.09.30 18:59
|sell
|554
|1.00
|1.2020
|1.2025
|1.1970
|1882
|2005.09.30 18:59
|sell
|555
|1.00
|1.2015
|1.2020
|1.1965
|1883
|2005.09.30 18:59
|modify
|553
|1.00
|1.2025
|1.2019
|1.1975
|1884
|2005.09.30 19:00
|s/l
|553
|1.00
|1.2019
|1.2019
|1.1975
|60.00
|39479.86
|1885
|2005.09.30 19:00
|s/l
|554
|1.00
|1.2025
|1.2025
|1.1970
|-50.00
|39429.86
|1886
|2005.09.30 19:00
|s/l
|555
|1.00
|1.2020
|1.2020
|1.1965
|-50.00
|39379.86
|1887
|2005.09.30 19:32
|sell
|556
|1.00
|1.2010
|1.2015
|1.1960
|1888
|2005.09.30 19:33
|s/l
|556
|1.00
|1.2015
|1.2015
|1.1960
|-50.00
|39329.86
|1889
|2005.10.02 23:00
|expiration
|557
|1.00
|1.2005
|1.2010
|1.1955
|1890
|2005.10.04 10:00
|buy stop
|558
|1.00
|1.1949
|1.1944
|1.1999
|1891
|2005.10.04 10:00
|buy stop
|559
|1.00
|1.1954
|1.1949
|1.2004
|1892
|2005.10.04 10:00
|buy stop
|560
|1.00
|1.1959
|1.1954
|1.2009
|1893
|2005.10.04 10:00
|buy stop
|561
|1.00
|1.1964
|1.1959
|1.2014
|1894
|2005.10.05 04:59
|buy
|558
|1.00
|1.1949
|1.1944
|1.1999
|1895
|2005.10.05 04:59
|buy
|559
|1.00
|1.1954
|1.1949
|1.2004
|1896
|2005.10.05 05:15
|s/l
|558
|1.00
|1.1944
|1.1944
|1.1999
|-50.00
|39279.86
|1897
|2005.10.05 05:15
|s/l
|559
|1.00
|1.1949
|1.1949
|1.2004
|-50.00
|39229.86
|1898
|2005.10.05 06:33
|buy
|560
|1.00
|1.1959
|1.1954
|1.2009
|1899
|2005.10.05 06:34
|s/l
|560
|1.00
|1.1954
|1.1954
|1.2009
|-50.00
|39179.86
|1900
|2005.10.05 07:59
|buy
|561
|1.00
|1.1964
|1.1959
|1.2014
|1901
|2005.10.05 08:53
|s/l
|561
|1.00
|1.1959
|1.1959
|1.2014
|-50.00
|39129.86
|1902
|2005.10.05 14:00
|sell stop
|562
|1.00
|1.1927
|1.1932
|1.1877
|1903
|2005.10.05 14:00
|sell stop
|563
|1.00
|1.1917
|1.1922
|1.1867
|1904
|2005.10.05 14:00
|sell stop
|564
|1.00
|1.1912
|1.1917
|1.1862
|1905
|2005.10.06 14:59
|expiration
|562
|1.00
|1.1927
|1.1932
|1.1877
|1906
|2005.10.06 14:59
|expiration
|563
|1.00
|1.1917
|1.1922
|1.1867
|1907
|2005.10.06 14:59
|expiration
|564
|1.00
|1.1912
|1.1917
|1.1862
|1908
|2005.10.07 12:59
|sell stop
|565
|1.00
|1.2104
|1.2109
|1.2054
|1909
|2005.10.07 12:59
|sell stop
|566
|1.00
|1.2099
|1.2104
|1.2049
|1910
|2005.10.07 12:59
|sell stop
|567
|1.00
|1.2094
|1.2099
|1.2044
|1911
|2005.10.07 12:59
|sell stop
|568
|1.00
|1.2089
|1.2094
|1.2039
|1912
|2005.10.07 12:59
|sell stop
|569
|1.00
|1.2084
|1.2089
|1.2034
|1913
|2005.10.07 14:41
|sell
|565
|1.00
|1.2104
|1.2109
|1.2054
|1914
|2005.10.07 14:42
|s/l
|565
|1.00
|1.2109
|1.2109
|1.2054
|-50.00
|39079.86
|1915
|2005.10.09 23:00
|expiration
|566
|1.00
|1.2099
|1.2104
|1.2049
|1916
|2005.10.09 23:00
|expiration
|567
|1.00
|1.2094
|1.2099
|1.2044
|1917
|2005.10.09 23:00
|expiration
|568
|1.00
|1.2089
|1.2094
|1.2039
|1918
|2005.10.09 23:00
|expiration
|569
|1.00
|1.2084
|1.2089
|1.2034
|1919
|2005.10.10 07:00
|buy stop
|570
|1.00
|1.2145
|1.2140
|1.2195
|1920
|2005.10.10 07:00
|buy stop
|571
|1.00
|1.2155
|1.2150
|1.2205
|1921
|2005.10.10 07:00
|buy stop
|572
|1.00
|1.2160
|1.2155
|1.2210
|1922
|2005.10.10 07:59
|buy
|570
|1.00
|1.2145
|1.2140
|1.2195
|1923
|2005.10.10 07:59
|buy
|571
|1.00
|1.2155
|1.2150
|1.2205
|1924
|2005.10.10 07:59
|modify
|570
|1.00
|1.2145
|1.2148
|1.2195
|1925
|2005.10.10 08:33
|s/l
|571
|1.00
|1.2150
|1.2150
|1.2205
|-50.00
|39029.86
|1926
|2005.10.10 08:33
|s/l
|570
|1.00
|1.2148
|1.2148
|1.2195
|30.00
|39059.86
|1927
|2005.10.11 07:02
|expiration
|572
|1.00
|1.2160
|1.2155
|1.2210
|1928
|2005.10.12 11:59
|buy stop
|573
|1.00
|1.2029
|1.2024
|1.2079
|1929
|2005.10.12 11:59
|buy stop
|574
|1.00
|1.2034
|1.2029
|1.2084
|1930
|2005.10.12 11:59
|buy stop
|575
|1.00
|1.2039
|1.2034
|1.2089
|1931
|2005.10.12 11:59
|buy stop
|576
|1.00
|1.2044
|1.2039
|1.2094
|1932
|2005.10.12 13:59
|buy
|573
|1.00
|1.2029
|1.2024
|1.2079
|1933
|2005.10.12 14:00
|s/l
|573
|1.00
|1.2024
|1.2024
|1.2079
|-50.00
|39009.86
|1934
|2005.10.12 15:14
|buy
|574
|1.00
|1.2034
|1.2029
|1.2084
|1935
|2005.10.12 15:18
|buy
|575
|1.00
|1.2039
|1.2034
|1.2089
|1936
|2005.10.12 15:18
|modify
|574
|1.00
|1.2034
|1.2035
|1.2084
|1937
|2005.10.12 15:23
|s/l
|574
|1.00
|1.2035
|1.2035
|1.2084
|10.00
|39019.86
|1938
|2005.10.12 15:23
|s/l
|575
|1.00
|1.2034
|1.2034
|1.2089
|-50.00
|38969.86
|1939
|2005.10.12 15:41
|buy
|576
|1.00
|1.2044
|1.2039
|1.2094
|1940
|2005.10.12 15:43
|s/l
|576
|1.00
|1.2039
|1.2039
|1.2094
|-50.00
|38919.86
|1941
|2005.10.13 01:59
|sell stop
|577
|1.00
|1.1981
|1.1986
|1.1931
|1942
|2005.10.13 01:59
|sell stop
|578
|1.00
|1.1976
|1.1981
|1.1926
|1943
|2005.10.13 01:59
|sell stop
|579
|1.00
|1.1971
|1.1976
|1.1921
|1944
|2005.10.13 01:59
|sell stop
|580
|1.00
|1.1966
|1.1971
|1.1916
|1945
|2005.10.13 01:59
|sell stop
|581
|1.00
|1.1961
|1.1966
|1.1911
|1946
|2005.10.13 02:59
|sell
|577
|1.00
|1.1981
|1.1986
|1.1931
|1947
|2005.10.13 02:59
|sell
|578
|1.00
|1.1976
|1.1981
|1.1926
|1948
|2005.10.13 03:00
|s/l
|577
|1.00
|1.1986
|1.1986
|1.1931
|-50.00
|38869.86
|1949
|2005.10.13 03:00
|s/l
|578
|1.00
|1.1981
|1.1981
|1.1926
|-50.00
|38819.86
|1950
|2005.10.13 12:59
|sell
|579
|1.00
|1.1971
|1.1976
|1.1921
|1951
|2005.10.13 12:59
|sell
|580
|1.00
|1.1966
|1.1971
|1.1916
|1952
|2005.10.13 12:59
|sell
|581
|1.00
|1.1961
|1.1966
|1.1911
|1953
|2005.10.13 13:59
|modify
|579
|1.00
|1.1971
|1.1934
|1.1921
|1954
|2005.10.13 14:00
|modify
|580
|1.00
|1.1966
|1.1935
|1.1916
|1955
|2005.10.13 14:51
|modify
|581
|1.00
|1.1961
|1.1935
|1.1911
|1956
|2005.10.13 14:52
|s/l
|579
|1.00
|1.1934
|1.1934
|1.1921
|370.00
|39189.86
|1957
|2005.10.13 14:52
|s/l
|580
|1.00
|1.1935
|1.1935
|1.1916
|310.00
|39499.86
|1958
|2005.10.13 14:52
|s/l
|581
|1.00
|1.1935
|1.1935
|1.1911
|260.00
|39759.86
|1959
|2005.10.13 18:59
|buy stop
|582
|1.00
|1.2027
|1.2022
|1.2077
|1960
|2005.10.13 18:59
|buy stop
|583
|1.00
|1.2032
|1.2027
|1.2082
|1961
|2005.10.13 18:59
|buy stop
|584
|1.00
|1.2037
|1.2032
|1.2087
|1962
|2005.10.13 18:59
|buy stop
|585
|1.00
|1.2042
|1.2037
|1.2092
|1963
|2005.10.13 18:59
|buy stop
|586
|1.00
|1.2047
|1.2042
|1.2097
|1964
|2005.10.13 19:59
|buy
|582
|1.00
|1.2027
|1.2022
|1.2077
|1965
|2005.10.13 19:59
|buy
|583
|1.00
|1.2032
|1.2027
|1.2082
|1966
|2005.10.13 19:59
|modify
|582
|1.00
|1.2027
|1.2028
|1.2077
|1967
|2005.10.13 20:59
|s/l
|582
|1.00
|1.2028
|1.2028
|1.2077
|10.00
|39769.86
|1968
|2005.10.13 20:59
|s/l
|583
|1.00
|1.2027
|1.2027
|1.2082
|-50.00
|39719.86
|1969
|2005.10.14 03:59
|buy
|584
|1.00
|1.2037
|1.2032
|1.2087
|1970
|2005.10.14 04:38
|s/l
|584
|1.00
|1.2032
|1.2032
|1.2087
|-50.00
|39669.86
|1971
|2005.10.14 14:42
|buy
|585
|1.00
|1.2042
|1.2037
|1.2092
|1972
|2005.10.14 14:42
|buy
|586
|1.00
|1.2047
|1.2042
|1.2097
|1973
|2005.10.14 14:42
|modify
|585
|1.00
|1.2042
|1.2048
|1.2092
|1974
|2005.10.14 14:42
|modify
|585
|1.00
|1.2042
|1.2051
|1.2092
|1975
|2005.10.14 14:43
|modify
|585
|1.00
|1.2042
|1.2052
|1.2092
|1976
|2005.10.14 14:43
|modify
|585
|1.00
|1.2042
|1.2053
|1.2092
|1977
|2005.10.14 14:43
|modify
|585
|1.00
|1.2042
|1.2054
|1.2092
|1978
|2005.10.14 14:43
|modify
|586
|1.00
|1.2047
|1.2053
|1.2097
|1979
|2005.10.14 14:45
|s/l
|585
|1.00
|1.2054
|1.2054
|1.2092
|120.00
|39789.86
|1980
|2005.10.14 14:45
|s/l
|586
|1.00
|1.2053
|1.2053
|1.2097
|60.00
|39849.86
|1981
|2005.10.17 09:59
|sell stop
|587
|1.00
|1.2026
|1.2031
|1.1976
|1982
|2005.10.17 09:59
|sell stop
|588
|1.00
|1.2021
|1.2026
|1.1971
|1983
|2005.10.17 09:59
|sell stop
|589
|1.00
|1.2016
|1.2021
|1.1966
|1984
|2005.10.17 09:59
|sell stop
|590
|1.00
|1.2011
|1.2016
|1.1961
|1985
|2005.10.17 09:59
|sell stop
|591
|1.00
|1.2006
|1.2011
|1.1956
|1986
|2005.10.17 12:09
|sell
|587
|1.00
|1.2026
|1.2031
|1.1976
|1987
|2005.10.17 12:18
|s/l
|587
|1.00
|1.2031
|1.2031
|1.1976
|-50.00
|39799.86
|1988
|2005.10.17 14:14
|sell
|588
|1.00
|1.2021
|1.2026
|1.1971
|1989
|2005.10.17 14:27
|sell
|589
|1.00
|1.2016
|1.2021
|1.1966
|1990
|2005.10.17 14:38
|s/l
|589
|1.00
|1.2021
|1.2021
|1.1966
|-50.00
|39749.86
|1991
|2005.10.17 14:57
|s/l
|588
|1.00
|1.2026
|1.2026
|1.1971
|-50.00
|39699.86
|1992
|2005.10.17 22:59
|sell
|590
|1.00
|1.2011
|1.2016
|1.1961
|1993
|2005.10.17 23:39
|s/l
|590
|1.00
|1.2016
|1.2016
|1.1961
|-50.00
|39649.86
|1994
|2005.10.17 23:59
|sell
|591
|1.00
|1.2006
|1.2011
|1.1956
|1995
|2005.10.18 00:59
|modify
|591
|1.00
|1.2006
|1.2004
|1.1956
|1996
|2005.10.18 01:00
|s/l
|591
|1.00
|1.2004
|1.2004
|1.1956
|20.00
|39669.86
|1997
|2005.10.19 11:00
|buy stop
|592
|1.00
|1.1979
|1.1974
|1.2029
|1998
|2005.10.19 11:00
|buy stop
|593
|1.00
|1.1994
|1.1989
|1.2044
|1999
|2005.10.19 14:59
|buy
|592
|1.00
|1.1979
|1.1974
|1.2029
|2000
|2005.10.19 15:59
|modify
|592
|1.00
|1.1979
|1.1980
|1.2029
|2001
|2005.10.19 16:23
|s/l
|592
|1.00
|1.1980
|1.1980
|1.2029
|10.00
|39679.86
|2002
|2005.10.19 19:59
|buy
|593
|1.00
|1.1994
|1.1989
|1.2044
|2003
|2005.10.19 19:59
|modify
|593
|1.00
|1.1994
|1.1997
|1.2044
|2004
|2005.10.19 20:00
|modify
|593
|1.00
|1.1994
|1.1998
|1.2044
|2005
|2005.10.19 20:59
|s/l
|593
|1.00
|1.1998
|1.1998
|1.2044
|40.00
|39719.86
|2006
|2005.10.20 04:00
|sell stop
|594
|1.00
|1.1949
|1.1954
|1.1899
|2007
|2005.10.20 04:00
|sell stop
|595
|1.00
|1.1939
|1.1944
|1.1889
|2008
|2005.10.20 04:00
|sell stop
|596
|1.00
|1.1934
|1.1939
|1.1884
|2009
|2005.10.21 04:00
|expiration
|594
|1.00
|1.1949
|1.1954
|1.1899
|2010
|2005.10.21 04:00
|expiration
|595
|1.00
|1.1939
|1.1944
|1.1889
|2011
|2005.10.21 04:00
|expiration
|596
|1.00
|1.1934
|1.1939
|1.1884
|2012
|2005.10.21 12:00
|sell stop
|597
|1.00
|1.1996
|1.2001
|1.1946
|2013
|2005.10.21 15:59
|sell
|597
|1.00
|1.1996
|1.2001
|1.1946
|2014
|2005.10.21 15:59
|modify
|597
|1.00
|1.1996
|1.1965
|1.1946
|2015
|2005.10.21 16:00
|modify
|597
|1.00
|1.1996
|1.1964
|1.1946
|2016
|2005.10.21 17:24
|s/l
|597
|1.00
|1.1964
|1.1964
|1.1946
|320.00
|40039.86
|2017
|2005.10.24 14:59
|buy stop
|598
|1.00
|1.1987
|1.1982
|1.2037
|2018
|2005.10.24 14:59
|buy stop
|599
|1.00
|1.1992
|1.1987
|1.2042
|2019
|2005.10.24 14:59
|buy stop
|600
|1.00
|1.1997
|1.1992
|1.2047
|2020
|2005.10.24 14:59
|buy stop
|601
|1.00
|1.2002
|1.1997
|1.2052
|2021
|2005.10.24 14:59
|buy stop
|602
|1.00
|1.2007
|1.2002
|1.2057
|2022
|2005.10.24 15:59
|buy
|598
|1.00
|1.1987
|1.1982
|1.2037
|2023
|2005.10.24 15:59
|buy
|599
|1.00
|1.1992
|1.1987
|1.2042
|2024
|2005.10.24 15:59
|buy
|600
|1.00
|1.1997
|1.1992
|1.2047
|2025
|2005.10.24 15:59
|modify
|598
|1.00
|1.1987
|1.1991
|1.2037
|2026
|2005.10.24 16:00
|modify
|598
|1.00
|1.1987
|1.1992
|1.2037
|2027
|2005.10.24 16:59
|s/l
|598
|1.00
|1.1992
|1.1992
|1.2037
|50.00
|40089.86
|2028
|2005.10.24 16:59
|s/l
|600
|1.00
|1.1992
|1.1992
|1.2047
|-50.00
|40039.86
|2029
|2005.10.24 17:00
|s/l
|599
|1.00
|1.1987
|1.1987
|1.2042
|-50.00
|39989.86
|2030
|2005.10.25 08:59
|buy
|601
|1.00
|1.2002
|1.1997
|1.2052
|2031
|2005.10.25 08:59
|buy
|602
|1.00
|1.2007
|1.2002
|1.2057
|2032
|2005.10.25 08:59
|modify
|601
|1.00
|1.2002
|1.2019
|1.2052
|2033
|2005.10.25 09:00
|modify
|601
|1.00
|1.2002
|1.2020
|1.2052
|2034
|2005.10.25 09:59
|modify
|602
|1.00
|1.2007
|1.2020
|1.2057
|2035
|2005.10.25 09:59
|modify
|601
|1.00
|1.2002
|1.2029
|1.2052
|2036
|2005.10.25 10:00
|modify
|601
|1.00
|1.2002
|1.2030
|1.2052
|2037
|2005.10.25 10:34
|modify
|602
|1.00
|1.2007
|1.2030
|1.2057
|2038
|2005.10.25 10:34
|s/l
|601
|1.00
|1.2030
|1.2030
|1.2052
|280.00
|40269.86
|2039
|2005.10.25 10:34
|s/l
|602
|1.00
|1.2030
|1.2030
|1.2057
|230.00
|40499.86
|2040
|2005.10.26 10:00
|sell stop
|603
|1.00
|1.2062
|1.2067
|1.2012
|2041
|2005.10.26 10:00
|sell stop
|604
|1.00
|1.2057
|1.2062
|1.2007
|2042
|2005.10.26 10:00
|sell stop
|605
|1.00
|1.2052
|1.2057
|1.2002
|2043
|2005.10.26 10:00
|sell stop
|606
|1.00
|1.2047
|1.2052
|1.1997
|2044
|2005.10.26 10:00
|sell stop
|607
|1.00
|1.2042
|1.2047
|1.1992
|2045
|2005.10.26 12:05
|sell
|603
|1.00
|1.2062
|1.2067
|1.2012
|2046
|2005.10.26 12:09
|s/l
|603
|1.00
|1.2067
|1.2067
|1.2012
|-50.00
|40449.86
|2047
|2005.10.26 21:59
|sell
|604
|1.00
|1.2057
|1.2062
|1.2007
|2048
|2005.10.26 22:03
|s/l
|604
|1.00
|1.2062
|1.2062
|1.2007
|-50.00
|40399.86
|2049
|2005.10.26 23:59
|sell
|605
|1.00
|1.2052
|1.2057
|1.2002
|2050
|2005.10.27 00:01
|s/l
|605
|1.00
|1.2057
|1.2057
|1.2002
|-50.00
|40349.86
|2051
|2005.10.27 10:00
|expiration
|606
|1.00
|1.2047
|1.2052
|1.1997
|2052
|2005.10.27 10:00
|expiration
|607
|1.00
|1.2042
|1.2047
|1.1992
|2053
|2005.10.28 12:59
|sell stop
|608
|1.00
|1.2095
|1.2100
|1.2045
|2054
|2005.10.28 12:59
|sell stop
|609
|1.00
|1.2080
|1.2085
|1.2030
|2055
|2005.10.28 15:16
|sell
|608
|1.00
|1.2095
|1.2100
|1.2045
|2056
|2005.10.28 15:16
|s/l
|608
|1.00
|1.2100
|1.2100
|1.2045
|-50.00
|40299.86
|2057
|2005.10.28 16:59
|sell
|609
|1.00
|1.2080
|1.2085
|1.2030
|2058
|2005.10.28 17:59
|modify
|609
|1.00
|1.2080
|1.2066
|1.2030
|2059
|2005.10.28 18:00
|modify
|609
|1.00
|1.2080
|1.2065
|1.2030
|2060
|2005.10.28 18:20
|s/l
|609
|1.00
|1.2065
|1.2065
|1.2030
|150.00
|40449.86
|2061
|2005.11.01 11:00
|buy stop
|610
|1.00
|1.2019
|1.2014
|1.2069
|2062
|2005.11.01 11:00
|buy stop
|611
|1.00
|1.2034
|1.2029
|1.2084
|2063
|2005.11.01 12:59
|buy
|610
|1.00
|1.2019
|1.2014
|1.2069
|2064
|2005.11.01 13:00
|s/l
|610
|1.00
|1.2014
|1.2014
|1.2069
|-50.00
|40399.86
|2065
|2005.11.01 22:59
|buy
|611
|1.00
|1.2034
|1.2029
|1.2084
|2066
|2005.11.01 23:05
|s/l
|611
|1.00
|1.2029
|1.2029
|1.2084
|-50.00
|40349.86
|2067
|2005.11.02 10:22
|sell stop
|612
|1.00
|1.2002
|1.2007
|1.1952
|2068
|2005.11.02 10:22
|sell stop
|613
|1.00
|1.1997
|1.2002
|1.1947
|2069
|2005.11.02 10:22
|sell stop
|614
|1.00
|1.1992
|1.1997
|1.1942
|2070
|2005.11.02 10:22
|sell stop
|615
|1.00
|1.1987
|1.1992
|1.1937
|2071
|2005.11.02 11:59
|sell
|612
|1.00
|1.2002
|1.2007
|1.1952
|2072
|2005.11.02 11:59
|sell
|613
|1.00
|1.1997
|1.2002
|1.1947
|2073
|2005.11.02 12:00
|modify
|612
|1.00
|1.2002
|1.2001
|1.1952
|2074
|2005.11.02 12:01
|s/l
|612
|1.00
|1.2001
|1.2001
|1.1952
|10.00
|40359.86
|2075
|2005.11.02 12:01
|s/l
|613
|1.00
|1.2002
|1.2002
|1.1947
|-50.00
|40309.86
|2076
|2005.11.02 12:15
|sell
|614
|1.00
|1.1992
|1.1997
|1.1942
|2077
|2005.11.02 12:51
|s/l
|614
|1.00
|1.1997
|1.1997
|1.1942
|-50.00
|40259.86
|2078
|2005.11.03 10:22
|expiration
|615
|1.00
|1.1987
|1.1992
|1.1937
|2079
|2005.11.03 12:01
|sell stop
|616
|1.00
|1.2044
|1.2049
|1.1994
|2080
|2005.11.03 12:01
|sell stop
|617
|1.00
|1.2039
|1.2044
|1.1989
|2081
|2005.11.03 12:01
|sell stop
|618
|1.00
|1.2034
|1.2039
|1.1984
|2082
|2005.11.03 12:01
|sell stop
|619
|1.00
|1.2029
|1.2034
|1.1979
|2083
|2005.11.03 12:01
|sell stop
|620
|1.00
|1.2024
|1.2029
|1.1974
|2084
|2005.11.03 13:54
|sell
|616
|1.00
|1.2044
|1.2049
|1.1994
|2085
|2005.11.03 13:55
|s/l
|616
|1.00
|1.2049
|1.2049
|1.1994
|-50.00
|40209.86
|2086
|2005.11.03 13:59
|sell
|617
|1.00
|1.2039
|1.2044
|1.1989
|2087
|2005.11.03 13:59
|sell
|618
|1.00
|1.2034
|1.2039
|1.1984
|2088
|2005.11.03 13:59
|sell
|619
|1.00
|1.2029
|1.2034
|1.1979
|2089
|2005.11.03 13:59
|sell
|620
|1.00
|1.2024
|1.2029
|1.1974
|2090
|2005.11.03 13:59
|modify
|617
|1.00
|1.2039
|1.2019
|1.1989
|2091
|2005.11.03 14:00
|modify
|618
|1.00
|1.2034
|1.2020
|1.1984
|2092
|2005.11.03 14:35
|modify
|619
|1.00
|1.2029
|1.2020
|1.1979
|2093
|2005.11.03 14:35
|modify
|620
|1.00
|1.2024
|1.2021
|1.1974
|2094
|2005.11.03 14:35
|s/l
|617
|1.00
|1.2019
|1.2019
|1.1989
|200.00
|40409.86
|2095
|2005.11.03 14:35
|s/l
|618
|1.00
|1.2020
|1.2020
|1.1984
|140.00
|40549.86
|2096
|2005.11.03 14:35
|s/l
|619
|1.00
|1.2020
|1.2020
|1.1979
|90.00
|40639.86
|2097
|2005.11.03 14:35
|s/l
|620
|1.00
|1.2021
|1.2021
|1.1974
|30.00
|40669.86
|2098
|2005.11.04 14:00
|buy stop
|621
|1.00
|1.1989
|1.1984
|1.2039
|2099
|2005.11.04 14:00
|buy stop
|622
|1.00
|1.1994
|1.1989
|1.2044
|2100
|2005.11.04 14:00
|buy stop
|623
|1.00
|1.1999
|1.1994
|1.2049
|2101
|2005.11.04 14:00
|buy stop
|624
|1.00
|1.2004
|1.1999
|1.2054
|2102
|2005.11.06 23:00
|expiration
|621
|1.00
|1.1989
|1.1984
|1.2039
|2103
|2005.11.06 23:00
|expiration
|622
|1.00
|1.1994
|1.1989
|1.2044
|2104
|2005.11.06 23:00
|expiration
|623
|1.00
|1.1999
|1.1994
|1.2049
|2105
|2005.11.06 23:00
|expiration
|624
|1.00
|1.2004
|1.1999
|1.2054
|2106
|2005.11.08 16:19
|buy stop
|625
|1.00
|1.1779
|1.1774
|1.1829
|2107
|2005.11.08 16:19
|buy stop
|626
|1.00
|1.1784
|1.1779
|1.1834
|2108
|2005.11.08 16:19
|buy stop
|627
|1.00
|1.1789
|1.1784
|1.1839
|2109
|2005.11.08 16:19
|buy stop
|628
|1.00
|1.1794
|1.1789
|1.1844
|2110
|2005.11.08 16:19
|buy stop
|629
|1.00
|1.1799
|1.1794
|1.1849
|2111
|2005.11.08 17:36
|buy
|625
|1.00
|1.1779
|1.1774
|1.1829
|2112
|2005.11.08 17:38
|s/l
|625
|1.00
|1.1774
|1.1774
|1.1829
|-50.00
|40619.86
|2113
|2005.11.08 18:16
|buy
|626
|1.00
|1.1784
|1.1779
|1.1834
|2114
|2005.11.08 18:18
|s/l
|626
|1.00
|1.1779
|1.1779
|1.1834
|-50.00
|40569.86
|2115
|2005.11.08 18:59
|buy
|627
|1.00
|1.1789
|1.1784
|1.1839
|2116
|2005.11.08 19:01
|s/l
|627
|1.00
|1.1784
|1.1784
|1.1839
|-50.00
|40519.86
|2117
|2005.11.09 16:19
|expiration
|628
|1.00
|1.1794
|1.1789
|1.1844
|2118
|2005.11.09 16:19
|expiration
|629
|1.00
|1.1799
|1.1794
|1.1849
|2119
|2005.11.09 19:32
|buy stop
|630
|1.00
|1.1781
|1.1776
|1.1831
|2120
|2005.11.09 19:32
|buy stop
|631
|1.00
|1.1791
|1.1786
|1.1841
|2121
|2005.11.09 19:32
|buy stop
|632
|1.00
|1.1796
|1.1791
|1.1846
|2122
|2005.11.10 09:59
|buy
|630
|1.00
|1.1781
|1.1776
|1.1831
|2123
|2005.11.10 10:16
|s/l
|630
|1.00
|1.1776
|1.1776
|1.1831
|-50.00
|40469.86
|2124
|2005.11.10 19:32
|expiration
|631
|1.00
|1.1791
|1.1786
|1.1841
|2125
|2005.11.10 19:32
|expiration
|632
|1.00
|1.1796
|1.1791
|1.1846
|2126
|2005.11.11 20:59
|buy stop
|633
|1.00
|1.1743
|1.1738
|1.1793
|2127
|2005.11.11 20:59
|buy stop
|634
|1.00
|1.1753
|1.1748
|1.1803
|2128
|2005.11.11 20:59
|buy stop
|635
|1.00
|1.1758
|1.1753
|1.1808
|2129
|2005.11.14 00:00
|expiration
|633
|1.00
|1.1743
|1.1738
|1.1793
|2130
|2005.11.14 00:00
|expiration
|634
|1.00
|1.1753
|1.1748
|1.1803
|2131
|2005.11.14 00:00
|expiration
|635
|1.00
|1.1758
|1.1753
|1.1808
|2132
|2005.11.14 12:59
|sell stop
|636
|1.00
|1.1702
|1.1707
|1.1652
|2133
|2005.11.14 12:59
|sell stop
|637
|1.00
|1.1697
|1.1702
|1.1647
|2134
|2005.11.14 12:59
|sell stop
|638
|1.00
|1.1692
|1.1697
|1.1642
|2135
|2005.11.14 12:59
|sell stop
|639
|1.00
|1.1687
|1.1692
|1.1637
|2136
|2005.11.14 14:20
|sell
|636
|1.00
|1.1702
|1.1707
|1.1652
|2137
|2005.11.14 14:22
|sell
|637
|1.00
|1.1697
|1.1702
|1.1647
|2138
|2005.11.14 14:25
|modify
|636
|1.00
|1.1702
|1.1701
|1.1652
|2139
|2005.11.14 14:51
|s/l
|636
|1.00
|1.1701
|1.1701
|1.1652
|10.00
|40479.86
|2140
|2005.11.14 14:51
|s/l
|637
|1.00
|1.1702
|1.1702
|1.1647
|-50.00
|40429.86
|2141
|2005.11.14 15:30
|sell
|638
|1.00
|1.1692
|1.1697
|1.1642
|2142
|2005.11.14 15:31
|s/l
|638
|1.00
|1.1697
|1.1697
|1.1642
|-50.00
|40379.86
|2143
|2005.11.14 16:59
|sell
|639
|1.00
|1.1687
|1.1692
|1.1637
|2144
|2005.11.14 16:59
|modify
|639
|1.00
|1.1687
|1.1674
|1.1637
|2145
|2005.11.14 17:00
|modify
|639
|1.00
|1.1687
|1.1672
|1.1637
|2146
|2005.11.14 17:13
|s/l
|639
|1.00
|1.1672
|1.1672
|1.1637
|150.00
|40529.86
|2147
|2005.11.15 09:23
|buy stop
|640
|1.00
|1.1716
|1.1711
|1.1766
|2148
|2005.11.15 09:23
|buy stop
|641
|1.00
|1.1721
|1.1716
|1.1771
|2149
|2005.11.15 09:23
|buy stop
|642
|1.00
|1.1726
|1.1721
|1.1776
|2150
|2005.11.15 09:23
|buy stop
|643
|1.00
|1.1731
|1.1726
|1.1781
|2151
|2005.11.15 09:23
|buy stop
|644
|1.00
|1.1736
|1.1731
|1.1786
|2152
|2005.11.15 20:59
|buy
|640
|1.00
|1.1716
|1.1711
|1.1766
|2153
|2005.11.15 20:59
|buy
|641
|1.00
|1.1721
|1.1716
|1.1771
|2154
|2005.11.15 20:59
|buy
|642
|1.00
|1.1726
|1.1721
|1.1776
|2155
|2005.11.15 21:08
|modify
|640
|1.00
|1.1716
|1.1717
|1.1766
|2156
|2005.11.15 21:09
|s/l
|642
|1.00
|1.1721
|1.1721
|1.1776
|-50.00
|40479.86
|2157
|2005.11.15 21:16
|s/l
|640
|1.00
|1.1717
|1.1717
|1.1766
|10.00
|40489.86
|2158
|2005.11.15 22:20
|s/l
|641
|1.00
|1.1716
|1.1716
|1.1771
|-50.00
|40439.86
|2159
|2005.11.15 23:59
|buy
|643
|1.00
|1.1731
|1.1726
|1.1781
|2160
|2005.11.16 00:06
|s/l
|643
|1.00
|1.1726
|1.1726
|1.1781
|-50.00
|40389.86
|2161
|2005.11.16 09:23
|expiration
|644
|1.00
|1.1736
|1.1731
|1.1786
|2162
|2005.11.16 10:59
|sell stop
|645
|1.00
|1.1672
|1.1677
|1.1622
|2163
|2005.11.16 10:59
|sell stop
|646
|1.00
|1.1657
|1.1662
|1.1607
|2164
|2005.11.16 14:59
|sell
|645
|1.00
|1.1672
|1.1677
|1.1622
|2165
|2005.11.16 14:59
|sell
|646
|1.00
|1.1657
|1.1662
|1.1607
|2166
|2005.11.16 14:59
|modify
|645
|1.00
|1.1672
|1.1655
|1.1622
|2167
|2005.11.16 15:00
|s/l
|645
|1.00
|1.1655
|1.1655
|1.1622
|170.00
|40559.86
|2168
|2005.11.16 15:00
|s/l
|646
|1.00
|1.1662
|1.1662
|1.1607
|-50.00
|40509.86
|2169
|2005.11.17 09:51
|buy stop
|647
|1.00
|1.1703
|1.1698
|1.1753
|2170
|2005.11.17 09:51
|buy stop
|648
|1.00
|1.1713
|1.1708
|1.1763
|2171
|2005.11.17 09:51
|buy stop
|649
|1.00
|1.1718
|1.1713
|1.1768
|2172
|2005.11.17 14:59
|buy
|647
|1.00
|1.1703
|1.1698
|1.1753
|2173
|2005.11.17 15:56
|modify
|647
|1.00
|1.1703
|1.1704
|1.1753
|2174
|2005.11.17 15:56
|modify
|647
|1.00
|1.1703
|1.1705
|1.1753
|2175
|2005.11.17 15:56
|buy
|648
|1.00
|1.1713
|1.1708
|1.1763
|2176
|2005.11.17 15:56
|modify
|647
|1.00
|1.1703
|1.1706
|1.1753
|2177
|2005.11.17 15:56
|s/l
|648
|1.00
|1.1708
|1.1708
|1.1763
|-50.00
|40459.86
|2178
|2005.11.17 15:56
|s/l
|647
|1.00
|1.1706
|1.1706
|1.1753
|30.00
|40489.86
|2179
|2005.11.17 15:59
|buy
|649
|1.00
|1.1718
|1.1713
|1.1768
|2180
|2005.11.17 16:00
|s/l
|649
|1.00
|1.1713
|1.1713
|1.1768
|-50.00
|40439.86
|2181
|2005.11.18 07:59
|sell stop
|650
|1.00
|1.1703
|1.1708
|1.1653
|2182
|2005.11.18 07:59
|sell stop
|651
|1.00
|1.1698
|1.1703
|1.1648
|2183
|2005.11.18 07:59
|sell stop
|652
|1.00
|1.1693
|1.1698
|1.1643
|2184
|2005.11.18 07:59
|sell stop
|653
|1.00
|1.1688
|1.1693
|1.1638
|2185
|2005.11.18 08:59
|sell
|650
|1.00
|1.1703
|1.1708
|1.1653
|2186
|2005.11.18 08:59
|sell
|651
|1.00
|1.1698
|1.1703
|1.1648
|2187
|2005.11.18 08:59
|sell
|652
|1.00
|1.1693
|1.1698
|1.1643
|2188
|2005.11.18 08:59
|sell
|653
|1.00
|1.1688
|1.1693
|1.1638
|2189
|2005.11.18 09:00
|modify
|650
|1.00
|1.1703
|1.1691
|1.1653
|2190
|2005.11.18 09:24
|modify
|651
|1.00
|1.1698
|1.1691
|1.1648
|2191
|2005.11.18 09:25
|s/l
|650
|1.00
|1.1691
|1.1691
|1.1653
|120.00
|40559.86
|2192
|2005.11.18 09:25
|s/l
|651
|1.00
|1.1691
|1.1691
|1.1648
|70.00
|40629.86
|2193
|2005.11.18 09:26
|modify
|652
|1.00
|1.1693
|1.1691
|1.1643
|2194
|2005.11.18 09:30
|s/l
|652
|1.00
|1.1691
|1.1691
|1.1643
|20.00
|40649.86
|2195
|2005.11.18 09:38
|modify
|653
|1.00
|1.1688
|1.1683
|1.1638
|2196
|2005.11.18 09:38
|modify
|653
|1.00
|1.1688
|1.1681
|1.1638
|2197
|2005.11.18 09:41
|modify
|653
|1.00
|1.1688
|1.1681
|1.1638
|2198
|2005.11.18 09:41
|modify
|653
|1.00
|1.1688
|1.1680
|1.1638
|2199
|2005.11.18 09:41
|modify
|653
|1.00
|1.1688
|1.1678
|1.1638
|2200
|2005.11.18 09:46
|s/l
|653
|1.00
|1.1678
|1.1678
|1.1638
|100.00
|40749.86
|2201
|2005.11.18 14:59
|buy stop
|654
|1.00
|1.1780
|1.1775
|1.1830
|2202
|2005.11.18 14:59
|buy stop
|655
|1.00
|1.1790
|1.1785
|1.1840
|2203
|2005.11.18 14:59
|buy stop
|656
|1.00
|1.1795
|1.1790
|1.1845
|2204
|2005.11.20 23:00
|expiration
|654
|1.00
|1.1780
|1.1775
|1.1830
|2205
|2005.11.20 23:00
|expiration
|655
|1.00
|1.1790
|1.1785
|1.1840
|2206
|2005.11.20 23:00
|expiration
|656
|1.00
|1.1795
|1.1790
|1.1845
|2207
|2005.11.21 16:00
|sell stop
|657
|1.00
|1.1728
|1.1733
|1.1678
|2208
|2005.11.21 16:00
|sell stop
|658
|1.00
|1.1718
|1.1723
|1.1668
|2209
|2005.11.21 16:00
|sell stop
|659
|1.00
|1.1713
|1.1718
|1.1663
|2210
|2005.11.21 17:16
|sell
|657
|1.00
|1.1728
|1.1733
|1.1678
|2211
|2005.11.21 17:51
|s/l
|657
|1.00
|1.1733
|1.1733
|1.1678
|-50.00
|40699.86
|2212
|2005.11.22 08:59
|sell
|658
|1.00
|1.1718
|1.1723
|1.1668
|2213
|2005.11.22 08:59
|sell
|659
|1.00
|1.1713
|1.1718
|1.1663
|2214
|2005.11.22 09:00
|modify
|658
|1.00
|1.1718
|1.1717
|1.1668
|2215
|2005.11.22 09:41
|modify
|658
|1.00
|1.1718
|1.1715
|1.1668
|2216
|2005.11.22 09:41
|modify
|658
|1.00
|1.1718
|1.1714
|1.1668
|2217
|2005.11.22 09:42
|modify
|658
|1.00
|1.1718
|1.1713
|1.1668
|2218
|2005.11.22 09:42
|modify
|658
|1.00
|1.1718
|1.1712
|1.1668
|2219
|2005.11.22 09:43
|s/l
|658
|1.00
|1.1712
|1.1712
|1.1668
|60.00
|40759.86
|2220
|2005.11.22 09:44
|modify
|659
|1.00
|1.1713
|1.1712
|1.1663
|2221
|2005.11.22 09:45
|modify
|659
|1.00
|1.1713
|1.1712
|1.1663
|2222
|2005.11.22 09:45
|modify
|659
|1.00
|1.1713
|1.1711
|1.1663
|2223
|2005.11.22 09:50
|s/l
|659
|1.00
|1.1711
|1.1711
|1.1663
|20.00
|40779.86
|2224
|2005.11.22 17:00
|buy stop
|660
|1.00
|1.1744
|1.1739
|1.1794
|2225
|2005.11.22 17:00
|buy stop
|661
|1.00
|1.1749
|1.1744
|1.1799
|2226
|2005.11.22 17:00
|buy stop
|662
|1.00
|1.1754
|1.1749
|1.1804
|2227
|2005.11.22 17:00
|buy stop
|663
|1.00
|1.1759
|1.1754
|1.1809
|2228
|2005.11.22 17:00
|buy stop
|664
|1.00
|1.1764
|1.1759
|1.1814
|2229
|2005.11.22 18:01
|buy
|660
|1.00
|1.1744
|1.1739
|1.1794
|2230
|2005.11.22 18:09
|s/l
|660
|1.00
|1.1739
|1.1739
|1.1794
|-50.00
|40729.86
|2231
|2005.11.22 19:59
|buy
|661
|1.00
|1.1749
|1.1744
|1.1799
|2232
|2005.11.22 19:59
|buy
|662
|1.00
|1.1754
|1.1749
|1.1804
|2233
|2005.11.22 19:59
|buy
|663
|1.00
|1.1759
|1.1754
|1.1809
|2234
|2005.11.22 19:59
|buy
|664
|1.00
|1.1764
|1.1759
|1.1814
|2235
|2005.11.22 20:00
|t/p
|661
|1.00
|1.1799
|1.1744
|1.1799
|500.00
|41229.86
|2236
|2005.11.22 20:00
|t/p
|662
|1.00
|1.1804
|1.1749
|1.1804
|500.00
|41729.86
|2237
|2005.11.22 20:00
|t/p
|663
|1.00
|1.1809
|1.1754
|1.1809
|500.00
|42229.86
|2238
|2005.11.22 20:20
|modify
|664
|1.00
|1.1764
|1.1806
|1.1814
|2239
|2005.11.22 20:21
|modify
|664
|1.00
|1.1764
|1.1807
|1.1814
|2240
|2005.11.22 20:21
|t/p
|664
|1.00
|1.1814
|1.1807
|1.1814
|500.00
|42729.86
|2241
|2005.11.23 12:00
|sell stop
|665
|1.00
|1.1760
|1.1765
|1.1710
|2242
|2005.11.23 12:00
|sell stop
|666
|1.00
|1.1755
|1.1760
|1.1705
|2243
|2005.11.23 12:00
|sell stop
|667
|1.00
|1.1750
|1.1755
|1.1700
|2244
|2005.11.23 12:00
|sell stop
|668
|1.00
|1.1745
|1.1750
|1.1695
|2245
|2005.11.24 12:00
|expiration
|665
|1.00
|1.1760
|1.1765
|1.1710
|2246
|2005.11.24 12:00
|expiration
|666
|1.00
|1.1755
|1.1760
|1.1705
|2247
|2005.11.24 12:00
|expiration
|667
|1.00
|1.1750
|1.1755
|1.1700
|2248
|2005.11.24 12:00
|expiration
|668
|1.00
|1.1745
|1.1750
|1.1695
|2249
|2005.11.28 15:00
|buy stop
|669
|1.00
|1.1736
|1.1731
|1.1786
|2250
|2005.11.28 15:00
|buy stop
|670
|1.00
|1.1751
|1.1746
|1.1801
|2251
|2005.11.28 15:59
|buy
|669
|1.00
|1.1736
|1.1731
|1.1786
|2252
|2005.11.28 15:59
|buy
|670
|1.00
|1.1751
|1.1746
|1.1801
|2253
|2005.11.28 15:59
|modify
|669
|1.00
|1.1736
|1.1788
|1.1786
|2254
|2005.11.28 16:00
|t/p
|669
|1.00
|1.1786
|1.1788
|1.1786
|500.00
|43229.86
|2255
|2005.11.28 16:00
|modify
|670
|1.00
|1.1751
|1.1787
|1.1801
|2256
|2005.11.28 16:48
|s/l
|670
|1.00
|1.1787
|1.1787
|1.1801
|360.00
|43589.86
|2257
|2005.11.29 13:59
|sell stop
|671
|1.00
|1.1749
|1.1754
|1.1699
|2258
|2005.11.29 13:59
|sell stop
|672
|1.00
|1.1734
|1.1739
|1.1684
|2259
|2005.11.30 13:59
|expiration
|671
|1.00
|1.1749
|1.1754
|1.1699
|2260
|2005.11.30 13:59
|expiration
|672
|1.00
|1.1734
|1.1739
|1.1684
|2261
|2005.11.30 16:34
|buy stop
|673
|1.00
|1.1802
|1.1797
|1.1852
|2262
|2005.11.30 16:34
|buy stop
|674
|1.00
|1.1812
|1.1807
|1.1862
|2263
|2005.11.30 16:34
|buy stop
|675
|1.00
|1.1817
|1.1812
|1.1867
|2264
|2005.11.30 16:39
|buy
|673
|1.00
|1.1802
|1.1797
|1.1852
|2265
|2005.11.30 16:40
|s/l
|673
|1.00
|1.1797
|1.1797
|1.1852
|-50.00
|43539.86
|2266
|2005.12.01 16:34
|expiration
|674
|1.00
|1.1812
|1.1807
|1.1862
|2267
|2005.12.01 16:34
|expiration
|675
|1.00
|1.1817
|1.1812
|1.1867
|2268
|2005.12.05 11:59
|buy stop
|676
|1.00
|1.1750
|1.1745
|1.1800
|2269
|2005.12.05 11:59
|buy stop
|677
|1.00
|1.1755
|1.1750
|1.1805
|2270
|2005.12.05 11:59
|buy stop
|678
|1.00
|1.1760
|1.1755
|1.1810
|2271
|2005.12.05 11:59
|buy stop
|679
|1.00
|1.1765
|1.1760
|1.1815
|2272
|2005.12.05 11:59
|buy stop
|680
|1.00
|1.1770
|1.1765
|1.1820
|2273
|2005.12.05 12:59
|buy
|676
|1.00
|1.1750
|1.1745
|1.1800
|2274
|2005.12.05 12:59
|buy
|677
|1.00
|1.1755
|1.1750
|1.1805
|2275
|2005.12.05 12:59
|buy
|678
|1.00
|1.1760
|1.1755
|1.1810
|2276
|2005.12.05 12:59
|buy
|679
|1.00
|1.1765
|1.1760
|1.1815
|2277
|2005.12.05 12:59
|buy
|680
|1.00
|1.1770
|1.1765
|1.1820
|2278
|2005.12.05 13:00
|modify
|676
|1.00
|1.1750
|1.1766
|1.1800
|2279
|2005.12.05 13:54
|modify
|677
|1.00
|1.1755
|1.1766
|1.1805
|2280
|2005.12.05 13:55
|modify
|678
|1.00
|1.1760
|1.1765
|1.1810
|2281
|2005.12.05 13:55
|s/l
|676
|1.00
|1.1766
|1.1766
|1.1800
|160.00
|43699.86
|2282
|2005.12.05 13:55
|s/l
|677
|1.00
|1.1766
|1.1766
|1.1805
|110.00
|43809.86
|2283
|2005.12.05 13:56
|s/l
|678
|1.00
|1.1765
|1.1765
|1.1810
|50.00
|43859.86
|2284
|2005.12.05 14:00
|modify
|679
|1.00
|1.1765
|1.1766
|1.1815
|2285
|2005.12.05 14:03
|modify
|679
|1.00
|1.1765
|1.1767
|1.1815
|2286
|2005.12.05 14:03
|modify
|679
|1.00
|1.1765
|1.1768
|1.1815
|2287
|2005.12.05 14:04
|modify
|679
|1.00
|1.1765
|1.1768
|1.1815
|2288
|2005.12.05 14:10
|s/l
|679
|1.00
|1.1768
|1.1768
|1.1815
|30.00
|43889.86
|2289
|2005.12.05 14:14
|s/l
|680
|1.00
|1.1765
|1.1765
|1.1820
|-50.00
|43839.86
|2290
|2005.12.06 14:59
|sell stop
|681
|1.00
|1.1748
|1.1753
|1.1698
|2291
|2005.12.06 14:59
|sell stop
|682
|1.00
|1.1738
|1.1743
|1.1688
|2292
|2005.12.06 14:59
|sell stop
|683
|1.00
|1.1733
|1.1738
|1.1683
|2293
|2005.12.07 09:01
|sell
|681
|1.00
|1.1748
|1.1753
|1.1698
|2294
|2005.12.07 09:04
|s/l
|681
|1.00
|1.1753
|1.1753
|1.1698
|-50.00
|43789.86
|2295
|2005.12.07 09:59
|sell
|682
|1.00
|1.1738
|1.1743
|1.1688
|2296
|2005.12.07 09:59
|sell
|683
|1.00
|1.1733
|1.1738
|1.1683
|2297
|2005.12.07 09:59
|modify
|682
|1.00
|1.1738
|1.1734
|1.1688
|2298
|2005.12.07 10:11
|s/l
|682
|1.00
|1.1734
|1.1734
|1.1688
|40.00
|43829.86
|2299
|2005.12.07 10:12
|s/l
|683
|1.00
|1.1738
|1.1738
|1.1683
|-50.00
|43779.86
|2300
|2005.12.08 08:00
|buy stop
|684
|1.00
|1.1748
|1.1743
|1.1798
|2301
|2005.12.08 08:00
|buy stop
|685
|1.00
|1.1753
|1.1748
|1.1803
|2302
|2005.12.08 08:00
|buy stop
|686
|1.00
|1.1758
|1.1753
|1.1808
|2303
|2005.12.08 08:00
|buy stop
|687
|1.00
|1.1763
|1.1758
|1.1813
|2304
|2005.12.08 08:00
|buy stop
|688
|1.00
|1.1768
|1.1763
|1.1818
|2305
|2005.12.08 08:59
|buy
|684
|1.00
|1.1748
|1.1743
|1.1798
|2306
|2005.12.08 08:59
|buy
|685
|1.00
|1.1753
|1.1748
|1.1803
|2307
|2005.12.08 08:59
|buy
|686
|1.00
|1.1758
|1.1753
|1.1808
|2308
|2005.12.08 08:59
|buy
|687
|1.00
|1.1763
|1.1758
|1.1813
|2309
|2005.12.08 09:00
|modify
|684
|1.00
|1.1748
|1.1759
|1.1798
|2310
|2005.12.08 09:24
|modify
|685
|1.00
|1.1753
|1.1759
|1.1803
|2311
|2005.12.08 09:25
|modify
|686
|1.00
|1.1758
|1.1759
|1.1808
|2312
|2005.12.08 09:26
|modify
|686
|1.00
|1.1758
|1.1759
|1.1808
|2313
|2005.12.08 09:26
|buy
|688
|1.00
|1.1768
|1.1763
|1.1818
|2314
|2005.12.08 09:26
|modify
|684
|1.00
|1.1748
|1.1765
|1.1798
|2315
|2005.12.08 09:26
|modify
|684
|1.00
|1.1748
|1.1766
|1.1798
|2316
|2005.12.08 09:26
|modify
|685
|1.00
|1.1753
|1.1765
|1.1803
|2317
|2005.12.08 09:28
|modify
|686
|1.00
|1.1758
|1.1762
|1.1808
|2318
|2005.12.08 09:31
|modify
|686
|1.00
|1.1758
|1.1765
|1.1808
|2319
|2005.12.08 09:32
|modify
|687
|1.00
|1.1763
|1.1765
|1.1813
|2320
|2005.12.08 09:32
|modify
|684
|1.00
|1.1748
|1.1766
|1.1798
|2321
|2005.12.08 09:32
|modify
|684
|1.00
|1.1748
|1.1767
|1.1798
|2322
|2005.12.08 09:32
|modify
|684
|1.00
|1.1748
|1.1768
|1.1798
|2323
|2005.12.08 09:32
|modify
|685
|1.00
|1.1753
|1.1767
|1.1803
|2324
|2005.12.08 09:32
|modify
|686
|1.00
|1.1758
|1.1767
|1.1808
|2325
|2005.12.08 09:33
|modify
|686
|1.00
|1.1758
|1.1767
|1.1808
|2326
|2005.12.08 09:33
|modify
|687
|1.00
|1.1763
|1.1766
|1.1813
|2327
|2005.12.08 09:33
|modify
|684
|1.00
|1.1748
|1.1768
|1.1798
|2328
|2005.12.08 09:33
|modify
|684
|1.00
|1.1748
|1.1770
|1.1798
|2329
|2005.12.08 09:33
|modify
|684
|1.00
|1.1748
|1.1772
|1.1798
|2330
|2005.12.08 09:33
|modify
|685
|1.00
|1.1753
|1.1771
|1.1803
|2331
|2005.12.08 09:34
|modify
|686
|1.00
|1.1758
|1.1771
|1.1808
|2332
|2005.12.08 09:34
|modify
|685
|1.00
|1.1753
|1.1772
|1.1803
|2333
|2005.12.08 09:34
|modify
|687
|1.00
|1.1763
|1.1771
|1.1813
|2334
|2005.12.08 09:34
|modify
|686
|1.00
|1.1758
|1.1772
|1.1808
|2335
|2005.12.08 09:36
|s/l
|684
|1.00
|1.1772
|1.1772
|1.1798
|240.00
|44019.86
|2336
|2005.12.08 09:36
|s/l
|685
|1.00
|1.1772
|1.1772
|1.1803
|190.00
|44209.86
|2337
|2005.12.08 09:36
|s/l
|686
|1.00
|1.1772
|1.1772
|1.1808
|140.00
|44349.86
|2338
|2005.12.08 09:38
|modify
|688
|1.00
|1.1768
|1.1769
|1.1818
|2339
|2005.12.08 09:40
|s/l
|687
|1.00
|1.1771
|1.1771
|1.1813
|80.00
|44429.86
|2340
|2005.12.08 09:45
|s/l
|688
|1.00
|1.1769
|1.1769
|1.1818
|10.00
|44439.86
|2341
|2005.12.09 08:00
|sell stop
|689
|1.00
|1.1774
|1.1779
|1.1724
|2342
|2005.12.09 08:00
|sell stop
|690
|1.00
|1.1759
|1.1764
|1.1709
|2343
|2005.12.09 09:00
|sell
|689
|1.00
|1.1774
|1.1779
|1.1724
|2344
|2005.12.09 09:00
|s/l
|689
|1.00
|1.1779
|1.1779
|1.1724
|-50.00
|44389.86
|2345
|2005.12.11 23:00
|expiration
|690
|1.00
|1.1759
|1.1764
|1.1709
|2346
|2005.12.12 00:00
|sell stop
|691
|1.00
|1.1781
|1.1786
|1.1731
|2347
|2005.12.12 00:00
|sell stop
|692
|1.00
|1.1776
|1.1781
|1.1726
|2348
|2005.12.12 00:00
|sell stop
|693
|1.00
|1.1771
|1.1776
|1.1721
|2349
|2005.12.12 00:00
|sell stop
|694
|1.00
|1.1766
|1.1771
|1.1716
|2350
|2005.12.13 00:00
|expiration
|691
|1.00
|1.1781
|1.1786
|1.1731
|2351
|2005.12.13 00:00
|expiration
|692
|1.00
|1.1776
|1.1781
|1.1726
|2352
|2005.12.13 00:00
|expiration
|693
|1.00
|1.1771
|1.1776
|1.1721
|2353
|2005.12.13 00:00
|expiration
|694
|1.00
|1.1766
|1.1771
|1.1716
|2354
|2005.12.13 10:00
|sell stop
|695
|1.00
|1.1913
|1.1918
|1.1863
|2355
|2005.12.13 10:00
|sell stop
|696
|1.00
|1.1898
|1.1903
|1.1848
|2356
|2005.12.13 10:22
|sell
|695
|1.00
|1.1913
|1.1918
|1.1863
|2357
|2005.12.13 10:43
|s/l
|695
|1.00
|1.1918
|1.1918
|1.1863
|-50.00
|44339.86
|2358
|2005.12.14 10:00
|expiration
|696
|1.00
|1.1898
|1.1903
|1.1848
|2359
|2005.12.14 22:59
|sell stop
|697
|1.00
|1.1982
|1.1987
|1.1932
|2360
|2005.12.14 22:59
|sell stop
|698
|1.00
|1.1977
|1.1982
|1.1927
|2361
|2005.12.14 22:59
|sell stop
|699
|1.00
|1.1972
|1.1977
|1.1922
|2362
|2005.12.14 22:59
|sell stop
|700
|1.00
|1.1967
|1.1972
|1.1917
|2363
|2005.12.14 23:59
|sell
|697
|1.00
|1.1982
|1.1987
|1.1932
|2364
|2005.12.14 23:59
|sell
|698
|1.00
|1.1977
|1.1982
|1.1927
|2365
|2005.12.14 23:59
|modify
|697
|1.00
|1.1982
|1.1980
|1.1932
|2366
|2005.12.15 00:00
|sell
|699
|1.00
|1.1972
|1.1977
|1.1922
|2367
|2005.12.15 00:00
|modify
|697
|1.00
|1.1982
|1.1979
|1.1932
|2368
|2005.12.15 00:00
|s/l
|697
|1.00
|1.1979
|1.1979
|1.1932
|30.00
|44369.86
|2369
|2005.12.15 00:00
|s/l
|699
|1.00
|1.1977
|1.1977
|1.1922
|-50.00
|44319.86
|2370
|2005.12.15 00:00
|s/l
|698
|1.00
|1.1982
|1.1982
|1.1927
|-50.00
|44269.86
|2371
|2005.12.15 15:59
|sell
|700
|1.00
|1.1967
|1.1972
|1.1917
|2372
|2005.12.15 15:59
|modify
|700
|1.00
|1.1967
|1.1956
|1.1917
|2373
|2005.12.15 16:00
|s/l
|700
|1.00
|1.1956
|1.1956
|1.1917
|110.00
|44379.86
|2374
|2005.12.16 08:00
|buy stop
|701
|1.00
|1.1987
|1.1982
|1.2037
|2375
|2005.12.16 08:00
|buy stop
|702
|1.00
|1.1992
|1.1987
|1.2042
|2376
|2005.12.16 08:00
|buy stop
|703
|1.00
|1.1997
|1.1992
|1.2047
|2377
|2005.12.16 08:00
|buy stop
|704
|1.00
|1.2002
|1.1997
|1.2052
|2378
|2005.12.16 08:00
|buy stop
|705
|1.00
|1.2007
|1.2002
|1.2057
|2379
|2005.12.16 08:59
|buy
|701
|1.00
|1.1987
|1.1982
|1.2037
|2380
|2005.12.16 08:59
|buy
|702
|1.00
|1.1992
|1.1987
|1.2042
|2381
|2005.12.16 08:59
|buy
|703
|1.00
|1.1997
|1.1992
|1.2047
|2382
|2005.12.16 08:59
|buy
|704
|1.00
|1.2002
|1.1997
|1.2052
|2383
|2005.12.16 08:59
|buy
|705
|1.00
|1.2007
|1.2002
|1.2057
|2384
|2005.12.16 09:07
|modify
|701
|1.00
|1.1987
|1.2001
|1.2037
|2385
|2005.12.16 09:07
|modify
|702
|1.00
|1.1992
|1.2000
|1.2042
|2386
|2005.12.16 09:07
|modify
|703
|1.00
|1.1997
|1.1998
|1.2047
|2387
|2005.12.16 09:07
|s/l
|705
|1.00
|1.2002
|1.2002
|1.2057
|-50.00
|44329.86
|2388
|2005.12.16 09:07
|s/l
|701
|1.00
|1.2001
|1.2001
|1.2037
|140.00
|44469.86
|2389
|2005.12.16 09:07
|s/l
|702
|1.00
|1.2000
|1.2000
|1.2042
|80.00
|44549.86
|2390
|2005.12.16 09:07
|s/l
|703
|1.00
|1.1998
|1.1998
|1.2047
|10.00
|44559.86
|2391
|2005.12.16 09:07
|s/l
|704
|1.00
|1.1997
|1.1997
|1.2052
|-50.00
|44509.86
|2392
|2005.12.16 14:04
|sell stop
|706
|1.00
|1.1963
|1.1968
|1.1913
|2393
|2005.12.16 14:04
|sell stop
|707
|1.00
|1.1958
|1.1963
|1.1908
|2394
|2005.12.16 14:04
|sell stop
|708
|1.00
|1.1953
|1.1958
|1.1903
|2395
|2005.12.16 14:04
|sell stop
|709
|1.00
|1.1948
|1.1953
|1.1898
|2396
|2005.12.18 23:00
|expiration
|706
|1.00
|1.1963
|1.1968
|1.1913
|2397
|2005.12.18 23:00
|expiration
|707
|1.00
|1.1958
|1.1963
|1.1908
|2398
|2005.12.18 23:00
|expiration
|708
|1.00
|1.1953
|1.1958
|1.1903
|2399
|2005.12.18 23:00
|expiration
|709
|1.00
|1.1948
|1.1953
|1.1898
|2400
|2005.12.19 12:59
|sell stop
|710
|1.00
|1.1981
|1.1986
|1.1931
|2401
|2005.12.19 12:59
|sell stop
|711
|1.00
|1.1976
|1.1981
|1.1926
|2402
|2005.12.19 12:59
|sell stop
|712
|1.00
|1.1971
|1.1976
|1.1921
|2403
|2005.12.19 12:59
|sell stop
|713
|1.00
|1.1966
|1.1971
|1.1916
|2404
|2005.12.19 12:59
|sell stop
|714
|1.00
|1.1961
|1.1966
|1.1911
|2405
|2005.12.19 13:53
|sell
|710
|1.00
|1.1981
|1.1986
|1.1931
|2406
|2005.12.19 13:55
|s/l
|710
|1.00
|1.1986
|1.1986
|1.1931
|-50.00
|44459.86
|2407
|2005.12.20 08:22
|sell
|711
|1.00
|1.1976
|1.1981
|1.1926
|2408
|2005.12.20 08:24
|sell
|712
|1.00
|1.1971
|1.1976
|1.1921
|2409
|2005.12.20 08:25
|s/l
|712
|1.00
|1.1976
|1.1976
|1.1921
|-50.00
|44409.86
|2410
|2005.12.20 08:36
|s/l
|711
|1.00
|1.1981
|1.1981
|1.1926
|-50.00
|44359.86
|2411
|2005.12.20 12:59
|expiration
|713
|1.00
|1.1966
|1.1971
|1.1916
|2412
|2005.12.20 12:59
|expiration
|714
|1.00
|1.1961
|1.1966
|1.1911
|2413
|2005.12.22 14:59
|buy stop
|715
|1.00
|1.1879
|1.1874
|1.1929
|2414
|2005.12.22 14:59
|buy stop
|716
|1.00
|1.1894
|1.1889
|1.1944
|2415
|2005.12.22 16:11
|buy
|715
|1.00
|1.1879
|1.1874
|1.1929
|2416
|2005.12.22 16:37
|modify
|715
|1.00
|1.1879
|1.1880
|1.1929
|2417
|2005.12.22 16:39
|s/l
|715
|1.00
|1.1880
|1.1880
|1.1929
|10.00
|44369.86
|2418
|2005.12.23 14:59
|expiration
|716
|1.00
|1.1894
|1.1889
|1.1944
|2419
|2005.12.23 16:34
|buy stop
|717
|1.00
|1.1886
|1.1881
|1.1936
|2420
|2005.12.23 16:34
|buy stop
|718
|1.00
|1.1891
|1.1886
|1.1941
|2421
|2005.12.23 16:34
|buy stop
|719
|1.00
|1.1896
|1.1891
|1.1946
|2422
|2005.12.23 16:34
|buy stop
|720
|1.00
|1.1901
|1.1896
|1.1951
|2423
|2005.12.26 22:00
|expiration
|717
|1.00
|1.1886
|1.1881
|1.1936
|2424
|2005.12.26 22:00
|expiration
|718
|1.00
|1.1891
|1.1886
|1.1941
|2425
|2005.12.26 22:00
|expiration
|719
|1.00
|1.1896
|1.1891
|1.1946
|2426
|2005.12.26 22:00
|expiration
|720
|1.00
|1.1901
|1.1896
|1.1951
|2427
|2005.12.26 23:07
|sell stop
|721
|1.00
|1.1842
|1.1847
|1.1792
|2428
|2005.12.26 23:07
|sell stop
|722
|1.00
|1.1837
|1.1842
|1.1787
|2429
|2005.12.26 23:07
|sell stop
|723
|1.00
|1.1832
|1.1837
|1.1782
|2430
|2005.12.26 23:07
|sell stop
|724
|1.00
|1.1827
|1.1832
|1.1777
|2431
|2005.12.26 23:07
|sell stop
|725
|1.00
|1.1822
|1.1827
|1.1772
|2432
|2005.12.26 23:59
|sell
|721
|1.00
|1.1842
|1.1847
|1.1792
|2433
|2005.12.26 23:59
|sell
|722
|1.00
|1.1837
|1.1842
|1.1787
|2434
|2005.12.27 00:43
|modify
|721
|1.00
|1.1842
|1.1841
|1.1792
|2435
|2005.12.27 00:47
|s/l
|721
|1.00
|1.1841
|1.1841
|1.1792
|10.00
|44379.86
|2436
|2005.12.27 00:48
|s/l
|722
|1.00
|1.1842
|1.1842
|1.1787
|-50.00
|44329.86
|2437
|2005.12.27 19:59
|sell
|723
|1.00
|1.1832
|1.1837
|1.1782
|2438
|2005.12.27 20:28
|s/l
|723
|1.00
|1.1837
|1.1837
|1.1782
|-50.00
|44279.86
|2439
|2005.12.27 21:59
|sell
|724
|1.00
|1.1827
|1.1832
|1.1777
|2440
|2005.12.27 22:01
|s/l
|724
|1.00
|1.1832
|1.1832
|1.1777
|-50.00
|44229.86
|2441
|2005.12.27 23:09
|expiration
|725
|1.00
|1.1822
|1.1827
|1.1772
|2442
|2005.12.28 01:00
|buy stop
|726
|1.00
|1.1867
|1.1862
|1.1917
|2443
|2005.12.28 01:00
|buy stop
|727
|1.00
|1.1872
|1.1867
|1.1922
|2444
|2005.12.28 01:00
|buy stop
|728
|1.00
|1.1877
|1.1872
|1.1927
|2445
|2005.12.28 01:00
|buy stop
|729
|1.00
|1.1882
|1.1877
|1.1932
|2446
|2005.12.28 06:59
|buy
|726
|1.00
|1.1867
|1.1862
|1.1917
|2447
|2005.12.28 06:59
|buy
|727
|1.00
|1.1872
|1.1867
|1.1922
|2448
|2005.12.28 07:59
|t/p
|726
|1.00
|1.1917
|1.1862
|1.1917
|500.00
|44729.86
|2449
|2005.12.28 07:59
|t/p
|727
|1.00
|1.1922
|1.1867
|1.1922
|500.00
|45229.86
|2450
|2005.12.28 07:59
|buy
|728
|1.00
|1.1877
|1.1872
|1.1927
|2451
|2005.12.28 07:59
|buy
|729
|1.00
|1.1882
|1.1877
|1.1932
|2452
|2005.12.28 07:59
|modify
|728
|1.00
|1.1877
|1.1918
|1.1927
|2453
|2005.12.28 08:00
|modify
|728
|1.00
|1.1877
|1.1919
|1.1927
|2454
|2005.12.28 08:11
|modify
|729
|1.00
|1.1882
|1.1919
|1.1932
|2455
|2005.12.28 08:12
|s/l
|728
|1.00
|1.1919
|1.1919
|1.1927
|420.00
|45649.86
|2456
|2005.12.28 08:12
|s/l
|729
|1.00
|1.1919
|1.1919
|1.1932
|370.00
|46019.86
|2457
|2005.12.28 17:59
|sell stop
|730
|1.00
|1.1826
|1.1831
|1.1776
|2458
|2005.12.28 17:59
|sell stop
|731
|1.00
|1.1816
|1.1821
|1.1766
|2459
|2005.12.28 17:59
|sell stop
|732
|1.00
|1.1811
|1.1816
|1.1761
|2460
|2005.12.29 13:28
|sell
|730
|1.00
|1.1826
|1.1831
|1.1776
|2461
|2005.12.29 13:31
|s/l
|730
|1.00
|1.1831
|1.1831
|1.1776
|-50.00
|45969.86
|2462
|2005.12.29 17:59
|expiration
|731
|1.00
|1.1816
|1.1821
|1.1766
|2463
|2005.12.29 17:59
|expiration
|732
|1.00
|1.1811
|1.1816
|1.1761
|2464
|2005.12.30 02:59
|buy stop
|733
|1.00
|1.1871
|1.1866
|1.1921
|2465
|2005.12.30 02:59
|buy stop
|734
|1.00
|1.1876
|1.1871
|1.1926
|2466
|2005.12.30 02:59
|buy stop
|735
|1.00
|1.1881
|1.1876
|1.1931
|2467
|2005.12.30 02:59
|buy stop
|736
|1.00
|1.1886
|1.1881
|1.1936
|2468
|2005.12.30 02:59
|buy stop
|737
|1.00
|1.1891
|1.1886
|1.1941
|2469
|2005.12.30 03:59
|buy
|733
|1.00
|1.1871
|1.1866
|1.1921
|2470
|2005.12.30 04:00
|s/l
|733
|1.00
|1.1866
|1.1866
|1.1921
|-50.00
|45919.86
|2471
|2005.12.30 04:35
|buy
|734
|1.00
|1.1876
|1.1871
|1.1926
|2472
|2005.12.30 04:43
|s/l
|734
|1.00
|1.1871
|1.1871
|1.1926
|-50.00
|45869.86
|2473
|2005.12.30 04:59
|buy
|735
|1.00
|1.1881
|1.1876
|1.1931
|2474
|2005.12.30 05:00
|s/l
|735
|1.00
|1.1876
|1.1876
|1.1931
|-50.00
|45819.86
|2475
|2005.12.30 07:38
|buy
|736
|1.00
|1.1886
|1.1881
|1.1936
|2476
|2005.12.30 07:39
|s/l
|736
|1.00
|1.1881
|1.1881
|1.1936
|-50.00
|45769.86
|2477
|2006.01.02 22:00
|expiration
|737
|1.00
|1.1891
|1.1886
|1.1941
|2478
|2006.01.03 01:24
|buy stop
|738
|1.00
|1.1850
|1.1845
|1.1900
|2479
|2006.01.03 01:24
|buy stop
|739
|1.00
|1.1855
|1.1850
|1.1905
|2480
|2006.01.03 01:24
|buy stop
|740
|1.00
|1.1860
|1.1855
|1.1910
|2481
|2006.01.03 01:24
|buy stop
|741
|1.00
|1.1865
|1.1860
|1.1915
|2482
|2006.01.03 01:24
|buy stop
|742
|1.00
|1.1870
|1.1865
|1.1920
|2483
|2006.01.03 01:59
|buy
|738
|1.00
|1.1850
|1.1845
|1.1900
|2484
|2006.01.03 01:59
|buy
|739
|1.00
|1.1855
|1.1850
|1.1905
|2485
|2006.01.03 01:59
|buy
|740
|1.00
|1.1860
|1.1855
|1.1910
|2486
|2006.01.03 01:59
|modify
|738
|1.00
|1.1850
|1.1856
|1.1900
|2487
|2006.01.03 02:00
|modify
|739
|1.00
|1.1855
|1.1856
|1.1905
|2488
|2006.01.03 02:59
|modify
|738
|1.00
|1.1850
|1.1857
|1.1900
|2489
|2006.01.03 02:59
|buy
|741
|1.00
|1.1865
|1.1860
|1.1915
|2490
|2006.01.03 02:59
|buy
|742
|1.00
|1.1870
|1.1865
|1.1920
|2491
|2006.01.03 02:59
|modify
|738
|1.00
|1.1850
|1.1867
|1.1900
|2492
|2006.01.03 03:00
|modify
|739
|1.00
|1.1855
|1.1867
|1.1905
|2493
|2006.01.03 03:04
|modify
|740
|1.00
|1.1860
|1.1867
|1.1910
|2494
|2006.01.03 03:05
|modify
|741
|1.00
|1.1865
|1.1866
|1.1915
|2495
|2006.01.03 03:05
|modify
|741
|1.00
|1.1865
|1.1867
|1.1915
|2496
|2006.01.03 03:05
|modify
|738
|1.00
|1.1850
|1.1868
|1.1900
|2497
|2006.01.03 03:06
|modify
|739
|1.00
|1.1855
|1.1868
|1.1905
|2498
|2006.01.03 03:20
|s/l
|738
|1.00
|1.1868
|1.1868
|1.1900
|180.00
|45949.86
|2499
|2006.01.03 03:20
|s/l
|739
|1.00
|1.1868
|1.1868
|1.1905
|130.00
|46079.86
|2500
|2006.01.03 03:20
|s/l
|740
|1.00
|1.1867
|1.1867
|1.1910
|70.00
|46149.86
|2501
|2006.01.03 03:20
|s/l
|741
|1.00
|1.1867
|1.1867
|1.1915
|20.00
|46169.86
|2502
|2006.01.03 03:24
|modify
|742
|1.00
|1.1870
|1.1871
|1.1920
|2503
|2006.01.03 03:28
|s/l
|742
|1.00
|1.1871
|1.1871
|1.1920
|10.00
|46179.86
|2504
|2006.01.05 11:00
|sell stop
|743
|1.00
|1.2072
|1.2077
|1.2022
|2505
|2006.01.05 11:00
|sell stop
|744
|1.00
|1.2057
|1.2062
|1.2007
|2506
|2006.01.05 11:57
|sell
|743
|1.00
|1.2072
|1.2077
|1.2022
|2507
|2006.01.05 11:57
|s/l
|743
|1.00
|1.2077
|1.2077
|1.2022
|-50.00
|46129.86
|2508
|2006.01.06 11:02
|expiration
|744
|1.00
|1.2057
|1.2062
|1.2007
|2509
|2006.01.06 12:59
|buy stop
|745
|1.00
|1.2107
|1.2102
|1.2157
|2510
|2006.01.06 12:59
|buy stop
|746
|1.00
|1.2112
|1.2107
|1.2162
|2511
|2006.01.06 12:59
|buy stop
|747
|1.00
|1.2117
|1.2112
|1.2167
|2512
|2006.01.06 12:59
|buy stop
|748
|1.00
|1.2122
|1.2117
|1.2172
|2513
|2006.01.06 12:59
|buy stop
|749
|1.00
|1.2127
|1.2122
|1.2177
|2514
|2006.01.06 13:59
|buy
|745
|1.00
|1.2107
|1.2102
|1.2157
|2515
|2006.01.06 13:59
|buy
|746
|1.00
|1.2112
|1.2107
|1.2162
|2516
|2006.01.06 13:59
|buy
|747
|1.00
|1.2117
|1.2112
|1.2167
|2517
|2006.01.06 13:59
|buy
|748
|1.00
|1.2122
|1.2117
|1.2172
|2518
|2006.01.06 13:59
|buy
|749
|1.00
|1.2127
|1.2122
|1.2177
|2519
|2006.01.06 13:59
|modify
|745
|1.00
|1.2107
|1.2157
|1.2157
|2520
|2006.01.06 14:00
|t/p
|745
|1.00
|1.2157
|1.2157
|1.2157
|500.00
|46629.86
|2521
|2006.01.06 14:00
|t/p
|746
|1.00
|1.2162
|1.2107
|1.2162
|500.00
|47129.86
|2522
|2006.01.06 14:00
|modify
|747
|1.00
|1.2117
|1.2158
|1.2167
|2523
|2006.01.06 14:29
|modify
|748
|1.00
|1.2122
|1.2158
|1.2172
|2524
|2006.01.06 14:30
|modify
|749
|1.00
|1.2127
|1.2154
|1.2177
|2525
|2006.01.06 14:30
|s/l
|747
|1.00
|1.2158
|1.2158
|1.2167
|410.00
|47539.86
|2526
|2006.01.06 14:30
|s/l
|748
|1.00
|1.2158
|1.2158
|1.2172
|360.00
|47899.86
|2527
|2006.01.06 14:30
|s/l
|749
|1.00
|1.2154
|1.2154
|1.2177
|270.00
|48169.86
|2528
|2006.01.09 07:59
|sell stop
|750
|1.00
|1.2102
|1.2107
|1.2052
|2529
|2006.01.09 07:59
|sell stop
|751
|1.00
|1.2097
|1.2102
|1.2047
|2530
|2006.01.09 07:59
|sell stop
|752
|1.00
|1.2092
|1.2097
|1.2042
|2531
|2006.01.09 07:59
|sell stop
|753
|1.00
|1.2087
|1.2092
|1.2037
|2532
|2006.01.09 07:59
|sell stop
|754
|1.00
|1.2082
|1.2087
|1.2032
|2533
|2006.01.09 08:59
|sell
|750
|1.00
|1.2102
|1.2107
|1.2052
|2534
|2006.01.09 08:59
|sell
|751
|1.00
|1.2097
|1.2102
|1.2047
|2535
|2006.01.09 08:59
|sell
|752
|1.00
|1.2092
|1.2097
|1.2042
|2536
|2006.01.09 08:59
|modify
|750
|1.00
|1.2102
|1.2095
|1.2052
|2537
|2006.01.09 09:00
|modify
|751
|1.00
|1.2097
|1.2095
|1.2047
|2538
|2006.01.09 09:51
|s/l
|750
|1.00
|1.2095
|1.2095
|1.2052
|70.00
|48239.86
|2539
|2006.01.09 09:51
|s/l
|751
|1.00
|1.2095
|1.2095
|1.2047
|20.00
|48259.86
|2540
|2006.01.09 09:54
|sell
|753
|1.00
|1.2087
|1.2092
|1.2037
|2541
|2006.01.09 09:56
|modify
|752
|1.00
|1.2092
|1.2091
|1.2042
|2542
|2006.01.09 10:02
|sell
|754
|1.00
|1.2082
|1.2087
|1.2032
|2543
|2006.01.09 10:05
|s/l
|754
|1.00
|1.2087
|1.2087
|1.2032
|-50.00
|48209.86
|2544
|2006.01.09 10:08
|modify
|752
|1.00
|1.2092
|1.2086
|1.2042
|2545
|2006.01.09 10:08
|modify
|752
|1.00
|1.2092
|1.2085
|1.2042
|2546
|2006.01.09 10:09
|modify
|752
|1.00
|1.2092
|1.2084
|1.2042
|2547
|2006.01.09 10:09
|modify
|752
|1.00
|1.2092
|1.2083
|1.2042
|2548
|2006.01.09 10:09
|modify
|752
|1.00
|1.2092
|1.2082
|1.2042
|2549
|2006.01.09 10:09
|modify
|753
|1.00
|1.2087
|1.2083
|1.2037
|2550
|2006.01.09 10:10
|modify
|753
|1.00
|1.2087
|1.2082
|1.2037
|2551
|2006.01.09 10:24
|modify
|752
|1.00
|1.2092
|1.2081
|1.2042
|2552
|2006.01.09 10:25
|modify
|753
|1.00
|1.2087
|1.2081
|1.2037
|2553
|2006.01.09 10:36
|s/l
|752
|1.00
|1.2081
|1.2081
|1.2042
|110.00
|48319.86
|2554
|2006.01.09 10:36
|s/l
|753
|1.00
|1.2081
|1.2081
|1.2037
|60.00
|48379.86
|2555
|2006.01.10 10:59
|buy stop
|755
|1.00
|1.2120
|1.2115
|1.2170
|2556
|2006.01.10 10:59
|buy stop
|756
|1.00
|1.2135
|1.2130
|1.2185
|2557
|2006.01.11 10:59
|expiration
|755
|1.00
|1.2120
|1.2115
|1.2170
|2558
|2006.01.11 10:59
|expiration
|756
|1.00
|1.2135
|1.2130
|1.2185
|2559
|2006.01.11 11:59
|buy stop
|757
|1.00
|1.2090
|1.2085
|1.2140
|2560
|2006.01.11 11:59
|buy stop
|758
|1.00
|1.2095
|1.2090
|1.2145
|2561
|2006.01.11 11:59
|buy stop
|759
|1.00
|1.2100
|1.2095
|1.2150
|2562
|2006.01.11 11:59
|buy stop
|760
|1.00
|1.2105
|1.2100
|1.2155
|2563
|2006.01.11 13:25
|buy
|757
|1.00
|1.2090
|1.2085
|1.2140
|2564
|2006.01.11 13:34
|buy
|758
|1.00
|1.2095
|1.2090
|1.2145
|2565
|2006.01.11 13:38
|s/l
|758
|1.00
|1.2090
|1.2090
|1.2145
|-50.00
|48329.86
|2566
|2006.01.11 13:52
|s/l
|757
|1.00
|1.2085
|1.2085
|1.2140
|-50.00
|48279.86
|2567
|2006.01.11 14:59
|buy
|759
|1.00
|1.2100
|1.2095
|1.2150
|2568
|2006.01.11 14:59
|buy
|760
|1.00
|1.2105
|1.2100
|1.2155
|2569
|2006.01.11 14:59
|modify
|759
|1.00
|1.2100
|1.2107
|1.2150
|2570
|2006.01.11 15:00
|modify
|759
|1.00
|1.2100
|1.2109
|1.2150
|2571
|2006.01.11 15:07
|modify
|760
|1.00
|1.2105
|1.2109
|1.2155
|2572
|2006.01.11 15:08
|s/l
|759
|1.00
|1.2109
|1.2109
|1.2150
|90.00
|48369.86
|2573
|2006.01.11 15:08
|s/l
|760
|1.00
|1.2109
|1.2109
|1.2155
|40.00
|48409.86
|2574
|2006.01.12 13:59
|sell stop
|761
|1.00
|1.2074
|1.2079
|1.2024
|2575
|2006.01.12 13:59
|sell stop
|762
|1.00
|1.2059
|1.2064
|1.2009
|2576
|2006.01.12 14:59
|sell
|761
|1.00
|1.2074
|1.2079
|1.2024
|2577
|2006.01.12 14:59
|sell
|762
|1.00
|1.2059
|1.2064
|1.2009
|2578
|2006.01.12 14:59
|modify
|761
|1.00
|1.2074
|1.2039
|1.2024
|2579
|2006.01.12 15:00
|modify
|761
|1.00
|1.2074
|1.2038
|1.2024
|2580
|2006.01.12 15:26
|modify
|762
|1.00
|1.2059
|1.2038
|1.2009
|2581
|2006.01.12 15:27
|s/l
|761
|1.00
|1.2038
|1.2038
|1.2024
|360.00
|48769.86
|2582
|2006.01.12 15:27
|s/l
|762
|1.00
|1.2038
|1.2038
|1.2009
|210.00
|48979.86
|2583
|2006.01.13 08:00
|buy stop
|763
|1.00
|1.2086
|1.2081
|1.2136
|2584
|2006.01.13 08:00
|buy stop
|764
|1.00
|1.2096
|1.2091
|1.2146
|2585
|2006.01.13 08:00
|buy stop
|765
|1.00
|1.2101
|1.2096
|1.2151
|2586
|2006.01.13 16:47
|buy
|763
|1.00
|1.2086
|1.2081
|1.2136
|2587
|2006.01.13 16:50
|s/l
|763
|1.00
|1.2081
|1.2081
|1.2136
|-50.00
|48929.86
|2588
|2006.01.13 16:59
|buy
|764
|1.00
|1.2096
|1.2091
|1.2146
|2589
|2006.01.13 16:59
|buy
|765
|1.00
|1.2101
|1.2096
|1.2151
|2590
|2006.01.13 16:59
|modify
|764
|1.00
|1.2096
|1.2097
|1.2146
|2591
|2006.01.13 17:29
|s/l
|764
|1.00
|1.2097
|1.2097
|1.2146
|10.00
|48939.86
|2592
|2006.01.13 17:42
|modify
|765
|1.00
|1.2101
|1.2105
|1.2151
|2593
|2006.01.13 17:43
|modify
|765
|1.00
|1.2101
|1.2107
|1.2151
|2594
|2006.01.13 17:43
|modify
|765
|1.00
|1.2101
|1.2108
|1.2151
|2595
|2006.01.13 17:44
|s/l
|765
|1.00
|1.2108
|1.2108
|1.2151
|70.00
|49009.86
|2596
|2006.01.16 14:00
|sell stop
|766
|1.00
|1.2106
|1.2111
|1.2056
|2597
|2006.01.16 14:00
|sell stop
|767
|1.00
|1.2101
|1.2106
|1.2051
|2598
|2006.01.16 14:00
|sell stop
|768
|1.00
|1.2096
|1.2101
|1.2046
|2599
|2006.01.16 14:00
|sell stop
|769
|1.00
|1.2091
|1.2096
|1.2041
|2600
|2006.01.17 00:18
|sell
|766
|1.00
|1.2106
|1.2111
|1.2056
|2601
|2006.01.17 00:22
|s/l
|766
|1.00
|1.2111
|1.2111
|1.2056
|-50.00
|48959.86
|2602
|2006.01.17 00:59
|sell
|767
|1.00
|1.2101
|1.2106
|1.2051
|2603
|2006.01.17 00:59
|sell
|768
|1.00
|1.2096
|1.2101
|1.2046
|2604
|2006.01.17 00:59
|sell
|769
|1.00
|1.2091
|1.2096
|1.2041
|2605
|2006.01.17 01:53
|s/l
|767
|1.00
|1.2106
|1.2106
|1.2051
|-50.00
|48909.86
|2606
|2006.01.17 01:53
|s/l
|768
|1.00
|1.2101
|1.2101
|1.2046
|-50.00
|48859.86
|2607
|2006.01.17 01:53
|s/l
|769
|1.00
|1.2096
|1.2096
|1.2041
|-50.00
|48809.86
|2608
|2006.01.17 07:00
|buy stop
|770
|1.00
|1.2128
|1.2123
|1.2178
|2609
|2006.01.17 07:00
|buy stop
|771
|1.00
|1.2133
|1.2128
|1.2183
|2610
|2006.01.17 07:00
|buy stop
|772
|1.00
|1.2138
|1.2133
|1.2188
|2611
|2006.01.17 07:00
|buy stop
|773
|1.00
|1.2143
|1.2138
|1.2193
|2612
|2006.01.17 07:00
|buy stop
|774
|1.00
|1.2148
|1.2143
|1.2198
|2613
|2006.01.17 07:48
|buy
|770
|1.00
|1.2128
|1.2123
|1.2178
|2614
|2006.01.17 07:51
|s/l
|770
|1.00
|1.2123
|1.2123
|1.2178
|-50.00
|48759.86
|2615
|2006.01.17 07:59
|buy
|771
|1.00
|1.2133
|1.2128
|1.2183
|2616
|2006.01.17 08:08
|s/l
|771
|1.00
|1.2128
|1.2128
|1.2183
|-50.00
|48709.86
|2617
|2006.01.17 08:22
|buy
|772
|1.00
|1.2138
|1.2133
|1.2188
|2618
|2006.01.17 08:22
|s/l
|772
|1.00
|1.2133
|1.2133
|1.2188
|-50.00
|48659.86
|2619
|2006.01.18 07:00
|expiration
|773
|1.00
|1.2143
|1.2138
|1.2193
|2620
|2006.01.18 07:00
|expiration
|774
|1.00
|1.2148
|1.2143
|1.2198
|2621
|2006.01.18 07:59
|buy stop
|775
|1.00
|1.2132
|1.2127
|1.2182
|2622
|2006.01.18 07:59
|buy stop
|776
|1.00
|1.2137
|1.2132
|1.2187
|2623
|2006.01.18 07:59
|buy stop
|777
|1.00
|1.2142
|1.2137
|1.2192
|2624
|2006.01.18 07:59
|buy stop
|778
|1.00
|1.2147
|1.2142
|1.2197
|2625
|2006.01.18 08:59
|buy
|775
|1.00
|1.2132
|1.2127
|1.2182
|2626
|2006.01.18 08:59
|buy
|776
|1.00
|1.2137
|1.2132
|1.2187
|2627
|2006.01.18 08:59
|modify
|775
|1.00
|1.2132
|1.2134
|1.2182
|2628
|2006.01.18 09:00
|s/l
|775
|1.00
|1.2134
|1.2134
|1.2182
|20.00
|48679.86
|2629
|2006.01.18 09:00
|s/l
|776
|1.00
|1.2132
|1.2132
|1.2187
|-50.00
|48629.86
|2630
|2006.01.18 14:45
|buy
|777
|1.00
|1.2142
|1.2137
|1.2192
|2631
|2006.01.18 14:45
|buy
|778
|1.00
|1.2147
|1.2142
|1.2197
|2632
|2006.01.18 14:46
|s/l
|778
|1.00
|1.2142
|1.2142
|1.2197
|-50.00
|48579.86
|2633
|2006.01.18 14:50
|s/l
|777
|1.00
|1.2137
|1.2137
|1.2192
|-50.00
|48529.86
|2634
|2006.01.18 16:18
|sell stop
|779
|1.00
|1.2082
|1.2087
|1.2032
|2635
|2006.01.18 16:18
|sell stop
|780
|1.00
|1.2077
|1.2082
|1.2027
|2636
|2006.01.18 16:18
|sell stop
|781
|1.00
|1.2072
|1.2077
|1.2022
|2637
|2006.01.18 16:18
|sell stop
|782
|1.00
|1.2067
|1.2072
|1.2017
|2638
|2006.01.18 17:41
|sell
|779
|1.00
|1.2082
|1.2087
|1.2032
|2639
|2006.01.18 17:44
|sell
|780
|1.00
|1.2077
|1.2082
|1.2027
|2640
|2006.01.18 17:45
|modify
|779
|1.00
|1.2082
|1.2081
|1.2032
|2641
|2006.01.18 17:45
|modify
|779
|1.00
|1.2082
|1.2080
|1.2032
|2642
|2006.01.18 17:45
|sell
|781
|1.00
|1.2072
|1.2077
|1.2022
|2643
|2006.01.18 17:45
|modify
|779
|1.00
|1.2082
|1.2079
|1.2032
|2644
|2006.01.18 17:45
|modify
|779
|1.00
|1.2082
|1.2078
|1.2032
|2645
|2006.01.18 17:45
|s/l
|781
|1.00
|1.2077
|1.2077
|1.2022
|-50.00
|48479.86
|2646
|2006.01.18 17:45
|s/l
|779
|1.00
|1.2078
|1.2078
|1.2032
|40.00
|48519.86
|2647
|2006.01.18 17:46
|s/l
|780
|1.00
|1.2082
|1.2082
|1.2027
|-50.00
|48469.86
|2648
|2006.01.19 13:37
|sell
|782
|1.00
|1.2067
|1.2072
|1.2017
|2649
|2006.01.19 13:39
|s/l
|782
|1.00
|1.2072
|1.2072
|1.2017
|-50.00
|48419.86
|2650
|2006.01.19 16:00
|buy stop
|783
|1.00
|1.2125
|1.2120
|1.2175
|2651
|2006.01.19 16:00
|buy stop
|784
|1.00
|1.2135
|1.2130
|1.2185
|2652
|2006.01.19 16:00
|buy stop
|785
|1.00
|1.2140
|1.2135
|1.2190
|2653
|2006.01.20 16:00
|expiration
|783
|1.00
|1.2125
|1.2120
|1.2175
|2654
|2006.01.20 16:00
|expiration
|784
|1.00
|1.2135
|1.2130
|1.2185
|2655
|2006.01.20 16:00
|expiration
|785
|1.00
|1.2140
|1.2135
|1.2190
|2656
|2006.01.24 12:06
|sell stop
|786
|1.00
|1.2266
|1.2271
|1.2216
|2657
|2006.01.24 12:06
|sell stop
|787
|1.00
|1.2261
|1.2266
|1.2211
|2658
|2006.01.24 12:06
|sell stop
|788
|1.00
|1.2256
|1.2261
|1.2206
|2659
|2006.01.24 12:06
|sell stop
|789
|1.00
|1.2251
|1.2256
|1.2201
|2660
|2006.01.24 12:06
|sell stop
|790
|1.00
|1.2246
|1.2251
|1.2196
|2661
|2006.01.24 13:59
|sell
|786
|1.00
|1.2266
|1.2271
|1.2216
|2662
|2006.01.24 14:00
|s/l
|786
|1.00
|1.2271
|1.2271
|1.2216
|-50.00
|48369.86
|2663
|2006.01.25 00:24
|sell
|787
|1.00
|1.2261
|1.2266
|1.2211
|2664
|2006.01.25 00:25
|s/l
|787
|1.00
|1.2266
|1.2266
|1.2211
|-50.00
|48319.86
|2665
|2006.01.25 12:06
|expiration
|788
|1.00
|1.2256
|1.2261
|1.2206
|2666
|2006.01.25 12:06
|expiration
|789
|1.00
|1.2251
|1.2256
|1.2201
|2667
|2006.01.25 12:06
|expiration
|790
|1.00
|1.2246
|1.2251
|1.2196
|2668
|2006.01.25 14:00
|sell stop
|791
|1.00
|1.2264
|1.2269
|1.2214
|2669
|2006.01.25 14:00
|sell stop
|792
|1.00
|1.2259
|1.2264
|1.2209
|2670
|2006.01.25 14:00
|sell stop
|793
|1.00
|1.2254
|1.2259
|1.2204
|2671
|2006.01.25 14:00
|sell stop
|794
|1.00
|1.2249
|1.2254
|1.2199
|2672
|2006.01.25 14:00
|sell stop
|795
|1.00
|1.2244
|1.2249
|1.2194
|2673
|2006.01.25 14:59
|sell
|791
|1.00
|1.2264
|1.2269
|1.2214
|2674
|2006.01.25 14:59
|sell
|792
|1.00
|1.2259
|1.2264
|1.2209
|2675
|2006.01.25 15:00
|s/l
|792
|1.00
|1.2264
|1.2264
|1.2209
|-50.00
|48269.86
|2676
|2006.01.25 15:01
|s/l
|791
|1.00
|1.2269
|1.2269
|1.2214
|-50.00
|48219.86
|2677
|2006.01.25 15:51
|sell
|793
|1.00
|1.2254
|1.2259
|1.2204
|2678
|2006.01.25 15:51
|sell
|794
|1.00
|1.2249
|1.2254
|1.2199
|2679
|2006.01.25 15:52
|s/l
|794
|1.00
|1.2254
|1.2254
|1.2199
|-50.00
|48169.86
|2680
|2006.01.25 15:54
|s/l
|793
|1.00
|1.2259
|1.2259
|1.2204
|-50.00
|48119.86
|2681
|2006.01.25 20:59
|sell
|795
|1.00
|1.2244
|1.2249
|1.2194
|2682
|2006.01.25 21:13
|s/l
|795
|1.00
|1.2249
|1.2249
|1.2194
|-50.00
|48069.86
|2683
|2006.01.26 08:57
|buy stop
|796
|1.00
|1.2274
|1.2269
|1.2324
|2684
|2006.01.26 08:57
|buy stop
|797
|1.00
|1.2279
|1.2274
|1.2329
|2685
|2006.01.26 08:57
|buy stop
|798
|1.00
|1.2284
|1.2279
|1.2334
|2686
|2006.01.26 08:57
|buy stop
|799
|1.00
|1.2289
|1.2284
|1.2339
|2687
|2006.01.26 08:57
|buy stop
|800
|1.00
|1.2294
|1.2289
|1.2344
|2688
|2006.01.27 08:57
|expiration
|796
|1.00
|1.2274
|1.2269
|1.2324
|2689
|2006.01.27 08:57
|expiration
|797
|1.00
|1.2279
|1.2274
|1.2329
|2690
|2006.01.27 08:57
|expiration
|798
|1.00
|1.2284
|1.2279
|1.2334
|2691
|2006.01.27 08:57
|expiration
|799
|1.00
|1.2289
|1.2284
|1.2339
|2692
|2006.01.27 08:57
|expiration
|800
|1.00
|1.2294
|1.2289
|1.2344
|2693
|2006.01.27 15:00
|buy stop
|801
|1.00
|1.2229
|1.2224
|1.2279
|2694
|2006.01.27 15:00
|buy stop
|802
|1.00
|1.2234
|1.2229
|1.2284
|2695
|2006.01.27 15:00
|buy stop
|803
|1.00
|1.2239
|1.2234
|1.2289
|2696
|2006.01.27 15:00
|buy stop
|804
|1.00
|1.2244
|1.2239
|1.2294
|2697
|2006.01.27 15:00
|buy stop
|805
|1.00
|1.2249
|1.2244
|1.2299
|2698
|2006.01.29 22:00
|expiration
|801
|1.00
|1.2229
|1.2224
|1.2279
|2699
|2006.01.29 22:00
|expiration
|802
|1.00
|1.2234
|1.2229
|1.2284
|2700
|2006.01.29 22:00
|expiration
|803
|1.00
|1.2239
|1.2234
|1.2289
|2701
|2006.01.29 22:00
|expiration
|804
|1.00
|1.2244
|1.2239
|1.2294
|2702
|2006.01.29 22:00
|expiration
|805
|1.00
|1.2249
|1.2244
|1.2299
|2703
|2006.01.31 04:00
|buy stop
|806
|1.00
|1.2110
|1.2105
|1.2160
|2704
|2006.01.31 04:00
|buy stop
|807
|1.00
|1.2115
|1.2110
|1.2165
|2705
|2006.01.31 04:00
|buy stop
|808
|1.00
|1.2120
|1.2115
|1.2170
|2706
|2006.01.31 04:00
|buy stop
|809
|1.00
|1.2125
|1.2120
|1.2175
|2707
|2006.01.31 04:00
|buy stop
|810
|1.00
|1.2130
|1.2125
|1.2180
|2708
|2006.01.31 07:59
|buy
|806
|1.00
|1.2110
|1.2105
|1.2160
|2709
|2006.01.31 08:00
|s/l
|806
|1.00
|1.2105
|1.2105
|1.2160
|-50.00
|48019.86
|2710
|2006.01.31 12:59
|buy
|807
|1.00
|1.2115
|1.2110
|1.2165
|2711
|2006.01.31 12:59
|buy
|808
|1.00
|1.2120
|1.2115
|1.2170
|2712
|2006.01.31 12:59
|buy
|809
|1.00
|1.2125
|1.2120
|1.2175
|2713
|2006.01.31 12:59
|modify
|807
|1.00
|1.2115
|1.2118
|1.2165
|2714
|2006.01.31 13:00
|s/l
|809
|1.00
|1.2120
|1.2120
|1.2175
|-50.00
|47969.86
|2715
|2006.01.31 13:00
|s/l
|807
|1.00
|1.2118
|1.2118
|1.2165
|30.00
|47999.86
|2716
|2006.01.31 13:00
|s/l
|808
|1.00
|1.2115
|1.2115
|1.2170
|-50.00
|47949.86
|2717
|2006.01.31 15:59
|buy
|810
|1.00
|1.2130
|1.2125
|1.2180
|2718
|2006.01.31 15:59
|modify
|810
|1.00
|1.2130
|1.2139
|1.2180
|2719
|2006.01.31 16:17
|s/l
|810
|1.00
|1.2139
|1.2139
|1.2180
|90.00
|48039.86
|2720
|2006.02.01 09:59
|sell stop
|811
|1.00
|1.2116
|1.2121
|1.2066
|2721
|2006.02.01 09:59
|sell stop
|812
|1.00
|1.2101
|1.2106
|1.2051
|2722
|2006.02.01 10:45
|sell
|811
|1.00
|1.2116
|1.2121
|1.2066
|2723
|2006.02.01 10:47
|s/l
|811
|1.00
|1.2121
|1.2121
|1.2066
|-50.00
|47989.86
|2724
|2006.02.01 11:53
|sell
|812
|1.00
|1.2101
|1.2106
|1.2051
|2725
|2006.02.01 11:54
|s/l
|812
|1.00
|1.2106
|1.2106
|1.2051
|-50.00
|47939.86
|2726
|2006.02.02 16:00
|buy stop
|813
|1.00
|1.2099
|1.2094
|1.2149
|2727
|2006.02.02 16:00
|buy stop
|814
|1.00
|1.2114
|1.2109
|1.2164
|2728
|2006.02.02 16:48
|buy
|813
|1.00
|1.2099
|1.2094
|1.2149
|2729
|2006.02.02 16:49
|s/l
|813
|1.00
|1.2094
|1.2094
|1.2149
|-50.00
|47889.86
|2730
|2006.02.03 16:05
|expiration
|814
|1.00
|1.2114
|1.2109
|1.2164
|2731
|2006.02.07 08:50
|buy stop
|815
|1.00
|1.1991
|1.1986
|1.2041
|2732
|2006.02.07 08:50
|buy stop
|816
|1.00
|1.1996
|1.1991
|1.2046
|2733
|2006.02.07 08:50
|buy stop
|817
|1.00
|1.2001
|1.1996
|1.2051
|2734
|2006.02.07 08:50
|buy stop
|818
|1.00
|1.2006
|1.2001
|1.2056
|2735
|2006.02.07 08:50
|buy stop
|819
|1.00
|1.2011
|1.2006
|1.2061
|2736
|2006.02.07 08:50
|buy
|815
|1.00
|1.1991
|1.1986
|1.2041
|2737
|2006.02.07 08:52
|s/l
|815
|1.00
|1.1986
|1.1986
|1.2041
|-50.00
|47839.86
|2738
|2006.02.07 09:09
|buy
|816
|1.00
|1.1996
|1.1991
|1.2046
|2739
|2006.02.07 09:12
|buy
|817
|1.00
|1.2001
|1.1996
|1.2051
|2740
|2006.02.07 09:12
|modify
|816
|1.00
|1.1996
|1.1997
|1.2046
|2741
|2006.02.07 09:14
|s/l
|816
|1.00
|1.1997
|1.1997
|1.2046
|10.00
|47849.86
|2742
|2006.02.07 09:14
|s/l
|817
|1.00
|1.1996
|1.1996
|1.2051
|-50.00
|47799.86
|2743
|2006.02.07 10:32
|buy
|818
|1.00
|1.2006
|1.2001
|1.2056
|2744
|2006.02.07 10:33
|s/l
|818
|1.00
|1.2001
|1.2001
|1.2056
|-50.00
|47749.86
|2745
|2006.02.08 08:50
|expiration
|819
|1.00
|1.2011
|1.2006
|1.2061
|2746
|2006.02.09 00:59
|buy stop
|820
|1.00
|1.1999
|1.1994
|1.2049
|2747
|2006.02.09 00:59
|buy stop
|821
|1.00
|1.2014
|1.2009
|1.2064
|2748
|2006.02.10 00:59
|expiration
|820
|1.00
|1.1999
|1.1994
|1.2049
|2749
|2006.02.10 00:59
|expiration
|821
|1.00
|1.2014
|1.2009
|1.2064
|2750
|2006.02.10 08:15
|sell stop
|822
|1.00
|1.1962
|1.1967
|1.1912
|2751
|2006.02.10 08:15
|sell stop
|823
|1.00
|1.1957
|1.1962
|1.1907
|2752
|2006.02.10 08:15
|sell stop
|824
|1.00
|1.1952
|1.1957
|1.1902
|2753
|2006.02.10 08:15
|sell stop
|825
|1.00
|1.1947
|1.1952
|1.1897
|2754
|2006.02.10 13:43
|sell
|822
|1.00
|1.1962
|1.1967
|1.1912
|2755
|2006.02.10 13:47
|s/l
|822
|1.00
|1.1967
|1.1967
|1.1912
|-50.00
|47699.86
|2756
|2006.02.10 15:59
|sell
|823
|1.00
|1.1957
|1.1962
|1.1907
|2757
|2006.02.10 15:59
|sell
|824
|1.00
|1.1952
|1.1957
|1.1902
|2758
|2006.02.10 15:59
|sell
|825
|1.00
|1.1947
|1.1952
|1.1897
|2759
|2006.02.10 15:59
|modify
|823
|1.00
|1.1957
|1.1924
|1.1907
|2760
|2006.02.10 16:00
|modify
|823
|1.00
|1.1957
|1.1923
|1.1907
|2761
|2006.02.10 16:52
|modify
|824
|1.00
|1.1952
|1.1923
|1.1902
|2762
|2006.02.10 16:53
|modify
|825
|1.00
|1.1947
|1.1925
|1.1897
|2763
|2006.02.10 16:53
|s/l
|823
|1.00
|1.1923
|1.1923
|1.1907
|340.00
|48039.86
|2764
|2006.02.10 16:53
|s/l
|824
|1.00
|1.1923
|1.1923
|1.1902
|290.00
|48329.86
|2765
|2006.02.10 16:53
|s/l
|825
|1.00
|1.1925
|1.1925
|1.1897
|220.00
|48549.86
|2766
|2006.02.13 19:00
|buy stop
|826
|1.00
|1.1923
|1.1918
|1.1973
|2767
|2006.02.13 19:00
|buy stop
|827
|1.00
|1.1933
|1.1928
|1.1983
|2768
|2006.02.13 19:00
|buy stop
|828
|1.00
|1.1938
|1.1933
|1.1988
|2769
|2006.02.14 19:56
|expiration
|826
|1.00
|1.1923
|1.1918
|1.1973
|2770
|2006.02.14 19:56
|expiration
|827
|1.00
|1.1933
|1.1928
|1.1983
|2771
|2006.02.14 19:56
|expiration
|828
|1.00
|1.1938
|1.1933
|1.1988
|2772
|2006.02.14 19:56
|buy stop
|829
|1.00
|1.1918
|1.1913
|1.1968
|2773
|2006.02.14 19:56
|buy stop
|830
|1.00
|1.1933
|1.1928
|1.1983
|2774
|2006.02.14 20:59
|buy
|829
|1.00
|1.1918
|1.1913
|1.1968
|2775
|2006.02.14 21:02
|s/l
|829
|1.00
|1.1913
|1.1913
|1.1968
|-50.00
|48499.86
|2776
|2006.02.15 14:59
|buy
|830
|1.00
|1.1933
|1.1928
|1.1983
|2777
|2006.02.15 15:00
|s/l
|830
|1.00
|1.1928
|1.1928
|1.1983
|-50.00
|48449.86
|2778
|2006.02.15 15:59
|sell stop
|831
|1.00
|1.1887
|1.1892
|1.1837
|2779
|2006.02.15 15:59
|sell stop
|832
|1.00
|1.1877
|1.1882
|1.1827
|2780
|2006.02.15 15:59
|sell stop
|833
|1.00
|1.1872
|1.1877
|1.1822
|2781
|2006.02.15 16:44
|sell
|831
|1.00
|1.1887
|1.1892
|1.1837
|2782
|2006.02.15 16:44
|s/l
|831
|1.00
|1.1892
|1.1892
|1.1837
|-50.00
|48399.86
|2783
|2006.02.15 17:49
|sell
|832
|1.00
|1.1877
|1.1882
|1.1827
|2784
|2006.02.15 17:59
|s/l
|832
|1.00
|1.1882
|1.1882
|1.1827
|-50.00
|48349.86
|2785
|2006.02.16 09:45
|sell
|833
|1.00
|1.1872
|1.1877
|1.1822
|2786
|2006.02.16 09:55
|s/l
|833
|1.00
|1.1877
|1.1877
|1.1822
|-50.00
|48299.86
|2787
|2006.02.16 20:00
|buy stop
|834
|1.00
|1.1900
|1.1895
|1.1950
|2788
|2006.02.16 20:00
|buy stop
|835
|1.00
|1.1915
|1.1910
|1.1965
|2789
|2006.02.16 21:56
|buy
|834
|1.00
|1.1900
|1.1895
|1.1950
|2790
|2006.02.16 21:56
|s/l
|834
|1.00
|1.1895
|1.1895
|1.1950
|-50.00
|48249.86
|2791
|2006.02.17 15:59
|buy
|835
|1.00
|1.1915
|1.1910
|1.1965
|2792
|2006.02.17 15:59
|modify
|835
|1.00
|1.1915
|1.1916
|1.1965
|2793
|2006.02.17 16:03
|s/l
|835
|1.00
|1.1916
|1.1916
|1.1965
|10.00
|48259.86
|2794
|2006.02.20 23:04
|sell stop
|836
|1.00
|1.1931
|1.1936
|1.1881
|2795
|2006.02.20 23:04
|sell stop
|837
|1.00
|1.1926
|1.1931
|1.1876
|2796
|2006.02.20 23:04
|sell stop
|838
|1.00
|1.1921
|1.1926
|1.1871
|2797
|2006.02.20 23:04
|sell stop
|839
|1.00
|1.1916
|1.1921
|1.1866
|2798
|2006.02.20 23:04
|sell stop
|840
|1.00
|1.1911
|1.1916
|1.1861
|2799
|2006.02.21 00:17
|sell
|836
|1.00
|1.1931
|1.1936
|1.1881
|2800
|2006.02.21 00:18
|sell
|837
|1.00
|1.1926
|1.1931
|1.1876
|2801
|2006.02.21 00:36
|s/l
|837
|1.00
|1.1931
|1.1931
|1.1876
|-50.01
|48209.85
|2802
|2006.02.21 00:53
|s/l
|836
|1.00
|1.1936
|1.1936
|1.1881
|-50.01
|48159.84
|2803
|2006.02.21 01:48
|sell
|838
|1.00
|1.1921
|1.1926
|1.1871
|2804
|2006.02.21 01:52
|s/l
|838
|1.00
|1.1926
|1.1926
|1.1871
|-50.01
|48109.83
|2805
|2006.02.21 03:39
|sell
|839
|1.00
|1.1916
|1.1921
|1.1866
|2806
|2006.02.21 03:51
|s/l
|839
|1.00
|1.1921
|1.1921
|1.1866
|-50.01
|48059.82
|2807
|2006.02.21 08:27
|sell
|840
|1.00
|1.1911
|1.1916
|1.1861
|2808
|2006.02.21 08:33
|s/l
|840
|1.00
|1.1916
|1.1916
|1.1861
|-50.01
|48009.81
|2809
|2006.02.22 01:59
|buy stop
|841
|1.00
|1.1928
|1.1923
|1.1978
|2810
|2006.02.22 01:59
|buy stop
|842
|1.00
|1.1933
|1.1928
|1.1983
|2811
|2006.02.22 01:59
|buy stop
|843
|1.00
|1.1938
|1.1933
|1.1988
|2812
|2006.02.22 01:59
|buy stop
|844
|1.00
|1.1943
|1.1938
|1.1993
|2813
|2006.02.22 01:59
|buy stop
|845
|1.00
|1.1948
|1.1943
|1.1998
|2814
|2006.02.22 02:59
|buy
|841
|1.00
|1.1928
|1.1923
|1.1978
|2815
|2006.02.22 02:59
|buy
|842
|1.00
|1.1933
|1.1928
|1.1983
|2816
|2006.02.22 03:02
|s/l
|841
|1.00
|1.1923
|1.1923
|1.1978
|-50.00
|47959.81
|2817
|2006.02.22 03:02
|s/l
|842
|1.00
|1.1928
|1.1928
|1.1983
|-50.00
|47909.81
|2818
|2006.02.23 01:59
|expiration
|843
|1.00
|1.1938
|1.1933
|1.1988
|2819
|2006.02.23 01:59
|expiration
|844
|1.00
|1.1943
|1.1938
|1.1993
|2820
|2006.02.23 01:59
|expiration
|845
|1.00
|1.1948
|1.1943
|1.1998
|2821
|2006.02.23 02:00
|sell stop
|846
|1.00
|1.1893
|1.1898
|1.1843
|2822
|2006.02.23 02:00
|sell stop
|847
|1.00
|1.1878
|1.1883
|1.1828
|2823
|2006.02.23 03:59
|sell
|846
|1.00
|1.1893
|1.1898
|1.1843
|2824
|2006.02.23 04:00
|s/l
|846
|1.00
|1.1898
|1.1898
|1.1843
|-50.00
|47859.81
|2825
|2006.02.24 02:00
|expiration
|847
|1.00
|1.1878
|1.1883
|1.1828
|2826
|2006.02.24 02:00
|buy stop
|848
|1.00
|1.1929
|1.1924
|1.1979
|2827
|2006.02.24 02:00
|buy stop
|849
|1.00
|1.1934
|1.1929
|1.1984
|2828
|2006.02.24 02:00
|buy stop
|850
|1.00
|1.1939
|1.1934
|1.1989
|2829
|2006.02.24 02:00
|buy stop
|851
|1.00
|1.1944
|1.1939
|1.1994
|2830
|2006.02.24 02:00
|buy stop
|852
|1.00
|1.1949
|1.1944
|1.1999
|2831
|2006.02.24 02:59
|buy
|848
|1.00
|1.1929
|1.1924
|1.1979
|2832
|2006.02.24 03:02
|s/l
|848
|1.00
|1.1924
|1.1924
|1.1979
|-50.01
|47809.80
|2833
|2006.02.26 22:00
|expiration
|849
|1.00
|1.1934
|1.1929
|1.1984
|2834
|2006.02.26 22:00
|expiration
|850
|1.00
|1.1939
|1.1934
|1.1989
|2835
|2006.02.26 22:00
|expiration
|851
|1.00
|1.1944
|1.1939
|1.1994
|2836
|2006.02.26 22:00
|expiration
|852
|1.00
|1.1949
|1.1944
|1.1999
|2837
|2006.02.28 04:00
|buy stop
|853
|1.00
|1.1869
|1.1864
|1.1919
|2838
|2006.02.28 04:00
|buy stop
|854
|1.00
|1.1874
|1.1869
|1.1924
|2839
|2006.02.28 04:00
|buy stop
|855
|1.00
|1.1879
|1.1874
|1.1929
|2840
|2006.02.28 04:00
|buy stop
|856
|1.00
|1.1884
|1.1879
|1.1934
|2841
|2006.02.28 04:00
|buy stop
|857
|1.00
|1.1889
|1.1884
|1.1939
|2842
|2006.02.28 09:48
|buy
|853
|1.00
|1.1869
|1.1864
|1.1919
|2843
|2006.02.28 09:52
|s/l
|853
|1.00
|1.1864
|1.1864
|1.1919
|-50.00
|47759.80
|2844
|2006.02.28 09:59
|buy
|854
|1.00
|1.1874
|1.1869
|1.1924
|2845
|2006.02.28 10:29
|buy
|855
|1.00
|1.1879
|1.1874
|1.1929
|2846
|2006.02.28 10:31
|s/l
|855
|1.00
|1.1874
|1.1874
|1.1929
|-50.00
|47709.80
|2847
|2006.02.28 10:59
|buy
|856
|1.00
|1.1884
|1.1879
|1.1934
|2848
|2006.02.28 10:59
|buy
|857
|1.00
|1.1889
|1.1884
|1.1939
|2849
|2006.02.28 10:59
|modify
|854
|1.00
|1.1874
|1.1886
|1.1924
|2850
|2006.02.28 11:09
|s/l
|854
|1.00
|1.1886
|1.1886
|1.1924
|120.00
|47829.80
|2851
|2006.02.28 11:09
|s/l
|857
|1.00
|1.1884
|1.1884
|1.1939
|-50.00
|47779.80
|2852
|2006.02.28 11:11
|s/l
|856
|1.00
|1.1879
|1.1879
|1.1934
|-50.00
|47729.80
|2853
|2006.03.01 16:59
|sell stop
|858
|1.00
|1.1889
|1.1894
|1.1839
|2854
|2006.03.01 16:59
|sell stop
|859
|1.00
|1.1879
|1.1884
|1.1829
|2855
|2006.03.01 16:59
|sell stop
|860
|1.00
|1.1874
|1.1879
|1.1824
|2856
|2006.03.02 16:59
|expiration
|858
|1.00
|1.1889
|1.1894
|1.1839
|2857
|2006.03.02 16:59
|expiration
|859
|1.00
|1.1879
|1.1884
|1.1829
|2858
|2006.03.02 16:59
|expiration
|860
|1.00
|1.1874
|1.1879
|1.1824
|2859
|2006.03.06 11:00
|sell stop
|861
|1.00
|1.2023
|1.2028
|1.1973
|2860
|2006.03.06 11:00
|sell stop
|862
|1.00
|1.2018
|1.2023
|1.1968
|2861
|2006.03.06 11:00
|sell stop
|863
|1.00
|1.2013
|1.2018
|1.1963
|2862
|2006.03.06 11:00
|sell stop
|864
|1.00
|1.2008
|1.2013
|1.1958
|2863
|2006.03.06 13:31
|sell
|861
|1.00
|1.2023
|1.2028
|1.1973
|2864
|2006.03.06 13:40
|sell
|862
|1.00
|1.2018
|1.2023
|1.1968
|2865
|2006.03.06 13:42
|modify
|861
|1.00
|1.2023
|1.2022
|1.1973
|2866
|2006.03.06 13:46
|modify
|861
|1.00
|1.2023
|1.2021
|1.1973
|2867
|2006.03.06 13:53
|s/l
|861
|1.00
|1.2021
|1.2021
|1.1973
|20.00
|47749.80
|2868
|2006.03.06 13:54
|s/l
|862
|1.00
|1.2023
|1.2023
|1.1968
|-50.00
|47699.80
|2869
|2006.03.06 14:43
|sell
|863
|1.00
|1.2013
|1.2018
|1.1963
|2870
|2006.03.06 14:46
|s/l
|863
|1.00
|1.2018
|1.2018
|1.1963
|-50.00
|47649.80
|2871
|2006.03.06 16:00
|sell
|864
|1.00
|1.2008
|1.2013
|1.1958
|2872
|2006.03.06 16:19
|s/l
|864
|1.00
|1.2013
|1.2013
|1.1958
|-50.00
|47599.80
|2873
|2006.03.08 08:00
|buy stop
|865
|1.00
|1.1929
|1.1924
|1.1979
|2874
|2006.03.08 08:00
|buy stop
|866
|1.00
|1.1934
|1.1929
|1.1984
|2875
|2006.03.08 08:00
|buy stop
|867
|1.00
|1.1939
|1.1934
|1.1989
|2876
|2006.03.08 08:00
|buy stop
|868
|1.00
|1.1944
|1.1939
|1.1994
|2877
|2006.03.08 09:52
|buy
|865
|1.00
|1.1929
|1.1924
|1.1979
|2878
|2006.03.08 09:53
|s/l
|865
|1.00
|1.1924
|1.1924
|1.1979
|-50.00
|47549.80
|2879
|2006.03.08 10:03
|buy
|866
|1.00
|1.1934
|1.1929
|1.1984
|2880
|2006.03.08 10:06
|buy
|867
|1.00
|1.1939
|1.1934
|1.1989
|2881
|2006.03.08 10:06
|modify
|866
|1.00
|1.1934
|1.1935
|1.1984
|2882
|2006.03.08 10:06
|modify
|866
|1.00
|1.1934
|1.1936
|1.1984
|2883
|2006.03.08 10:08
|buy
|868
|1.00
|1.1944
|1.1939
|1.1994
|2884
|2006.03.08 10:08
|modify
|866
|1.00
|1.1934
|1.1937
|1.1984
|2885
|2006.03.08 10:09
|s/l
|868
|1.00
|1.1939
|1.1939
|1.1994
|-50.00
|47499.80
|2886
|2006.03.08 10:11
|s/l
|866
|1.00
|1.1937
|1.1937
|1.1984
|30.00
|47529.80
|2887
|2006.03.08 10:15
|s/l
|867
|1.00
|1.1934
|1.1934
|1.1989
|-50.00
|47479.80
|2888
|2006.03.08 14:00
|sell stop
|869
|1.00
|1.1895
|1.1900
|1.1845
|2889
|2006.03.08 14:00
|sell stop
|870
|1.00
|1.1880
|1.1885
|1.1830
|2890
|2006.03.09 14:00
|expiration
|869
|1.00
|1.1895
|1.1900
|1.1845
|2891
|2006.03.09 14:00
|expiration
|870
|1.00
|1.1880
|1.1885
|1.1830
|2892
|2006.03.10 07:27
|buy stop
|871
|1.00
|1.1928
|1.1923
|1.1978
|2893
|2006.03.10 07:27
|buy stop
|872
|1.00
|1.1933
|1.1928
|1.1983
|2894
|2006.03.10 07:27
|buy stop
|873
|1.00
|1.1938
|1.1933
|1.1988
|2895
|2006.03.10 07:27
|buy stop
|874
|1.00
|1.1943
|1.1938
|1.1993
|2896
|2006.03.10 07:36
|buy
|871
|1.00
|1.1928
|1.1923
|1.1978
|2897
|2006.03.10 07:36
|s/l
|871
|1.00
|1.1923
|1.1923
|1.1978
|-50.00
|47429.80
|2898
|2006.03.12 23:00
|expiration
|872
|1.00
|1.1933
|1.1928
|1.1983
|2899
|2006.03.12 23:00
|expiration
|873
|1.00
|1.1938
|1.1933
|1.1988
|2900
|2006.03.12 23:00
|expiration
|874
|1.00
|1.1943
|1.1938
|1.1993
|2901
|2006.03.13 14:00
|sell stop
|875
|1.00
|1.1911
|1.1916
|1.1861
|2902
|2006.03.13 14:00
|sell stop
|876
|1.00
|1.1896
|1.1901
|1.1846
|2903
|2006.03.14 14:00
|expiration
|875
|1.00
|1.1911
|1.1916
|1.1861
|2904
|2006.03.14 14:00
|expiration
|876
|1.00
|1.1896
|1.1901
|1.1846
|2905
|2006.03.14 14:05
|buy stop
|877
|1.00
|1.1969
|1.1964
|1.2019
|2906
|2006.03.14 14:05
|buy stop
|878
|1.00
|1.1974
|1.1969
|1.2024
|2907
|2006.03.14 14:05
|buy stop
|879
|1.00
|1.1979
|1.1974
|1.2029
|2908
|2006.03.14 14:05
|buy stop
|880
|1.00
|1.1984
|1.1979
|1.2034
|2909
|2006.03.14 14:45
|buy
|877
|1.00
|1.1969
|1.1964
|1.2019
|2910
|2006.03.14 14:48
|buy
|878
|1.00
|1.1974
|1.1969
|1.2024
|2911
|2006.03.14 14:48
|modify
|877
|1.00
|1.1969
|1.1970
|1.2019
|2912
|2006.03.14 14:49
|modify
|877
|1.00
|1.1969
|1.1971
|1.2019
|2913
|2006.03.14 14:50
|buy
|879
|1.00
|1.1979
|1.1974
|1.2029
|2914
|2006.03.14 14:50
|modify
|877
|1.00
|1.1969
|1.1972
|1.2019
|2915
|2006.03.14 14:50
|modify
|877
|1.00
|1.1969
|1.1973
|1.2019
|2916
|2006.03.14 14:50
|modify
|877
|1.00
|1.1969
|1.1974
|1.2019
|2917
|2006.03.14 14:53
|modify
|877
|1.00
|1.1969
|1.1975
|1.2019
|2918
|2006.03.14 14:54
|buy
|880
|1.00
|1.1984
|1.1979
|1.2034
|2919
|2006.03.14 14:54
|modify
|877
|1.00
|1.1969
|1.1977
|1.2019
|2920
|2006.03.14 14:55
|modify
|877
|1.00
|1.1969
|1.1980
|1.2019
|2921
|2006.03.14 14:55
|modify
|878
|1.00
|1.1974
|1.1979
|1.2024
|2922
|2006.03.14 14:55
|modify
|878
|1.00
|1.1974
|1.1980
|1.2024
|2923
|2006.03.14 14:57
|modify
|879
|1.00
|1.1979
|1.1980
|1.2029
|2924
|2006.03.14 15:00
|modify
|877
|1.00
|1.1969
|1.1987
|1.2019
|2925
|2006.03.14 15:01
|modify
|877
|1.00
|1.1969
|1.1989
|1.2019
|2926
|2006.03.14 15:01
|modify
|877
|1.00
|1.1969
|1.1991
|1.2019
|2927
|2006.03.14 15:01
|modify
|878
|1.00
|1.1974
|1.1990
|1.2024
|2928
|2006.03.14 15:01
|modify
|878
|1.00
|1.1974
|1.1991
|1.2024
|2929
|2006.03.14 15:03
|modify
|877
|1.00
|1.1969
|1.1992
|1.2019
|2930
|2006.03.14 15:03
|modify
|877
|1.00
|1.1969
|1.1993
|1.2019
|2931
|2006.03.14 15:03
|modify
|877
|1.00
|1.1969
|1.1994
|1.2019
|2932
|2006.03.14 15:03
|modify
|877
|1.00
|1.1969
|1.1995
|1.2019
|2933
|2006.03.14 15:03
|modify
|877
|1.00
|1.1969
|1.1996
|1.2019
|2934
|2006.03.14 15:03
|modify
|877
|1.00
|1.1969
|1.1997
|1.2019
|2935
|2006.03.14 15:04
|modify
|878
|1.00
|1.1974
|1.1996
|1.2024
|2936
|2006.03.14 15:04
|modify
|879
|1.00
|1.1979
|1.1994
|1.2029
|2937
|2006.03.14 15:05
|modify
|879
|1.00
|1.1979
|1.1995
|1.2029
|2938
|2006.03.14 15:05
|modify
|880
|1.00
|1.1984
|1.1994
|1.2034
|2939
|2006.03.14 15:05
|s/l
|877
|1.00
|1.1997
|1.1997
|1.2019
|280.00
|47709.80
|2940
|2006.03.14 15:05
|s/l
|878
|1.00
|1.1996
|1.1996
|1.2024
|220.00
|47929.80
|2941
|2006.03.14 15:07
|s/l
|879
|1.00
|1.1995
|1.1995
|1.2029
|160.00
|48089.80
|2942
|2006.03.14 15:07
|s/l
|880
|1.00
|1.1994
|1.1994
|1.2034
|100.00
|48189.80
|2943
|2006.03.16 07:12
|sell stop
|881
|1.00
|1.2026
|1.2031
|1.1976
|2944
|2006.03.16 07:12
|sell stop
|882
|1.00
|1.2021
|1.2026
|1.1971
|2945
|2006.03.16 07:12
|sell stop
|883
|1.00
|1.2016
|1.2021
|1.1966
|2946
|2006.03.16 07:12
|sell stop
|884
|1.00
|1.2011
|1.2016
|1.1961
|2947
|2006.03.17 07:12
|expiration
|881
|1.00
|1.2026
|1.2031
|1.1976
|2948
|2006.03.17 07:12
|expiration
|882
|1.00
|1.2021
|1.2026
|1.1971
|2949
|2006.03.17 07:12
|expiration
|883
|1.00
|1.2016
|1.2021
|1.1966
|2950
|2006.03.17 07:12
|expiration
|884
|1.00
|1.2011
|1.2016
|1.1961
|2951
|2006.03.20 05:13
|sell stop
|885
|1.00
|1.2157
|1.2162
|1.2107
|2952
|2006.03.20 05:13
|sell stop
|886
|1.00
|1.2142
|1.2147
|1.2092
|2953
|2006.03.20 14:48
|sell
|885
|1.00
|1.2157
|1.2162
|1.2107
|2954
|2006.03.20 14:50
|s/l
|885
|1.00
|1.2162
|1.2162
|1.2107
|-50.00
|48139.80
|2955
|2006.03.21 00:27
|sell
|886
|1.00
|1.2142
|1.2147
|1.2092
|2956
|2006.03.21 00:27
|modify
|886
|1.00
|1.2142
|1.2141
|1.2092
|2957
|2006.03.21 00:27
|modify
|886
|1.00
|1.2142
|1.2138
|1.2092
|2958
|2006.03.21 00:28
|s/l
|886
|1.00
|1.2138
|1.2138
|1.2092
|40.00
|48179.80
|2959
|2006.03.21 13:33
|buy stop
|887
|1.00
|1.2170
|1.2165
|1.2220
|2960
|2006.03.21 13:33
|buy stop
|888
|1.00
|1.2175
|1.2170
|1.2225
|2961
|2006.03.21 13:33
|buy stop
|889
|1.00
|1.2180
|1.2175
|1.2230
|2962
|2006.03.21 13:33
|buy stop
|890
|1.00
|1.2185
|1.2180
|1.2235
|2963
|2006.03.21 13:33
|buy stop
|891
|1.00
|1.2190
|1.2185
|1.2240
|2964
|2006.03.22 13:33
|expiration
|887
|1.00
|1.2170
|1.2165
|1.2220
|2965
|2006.03.22 13:33
|expiration
|888
|1.00
|1.2175
|1.2170
|1.2225
|2966
|2006.03.22 13:33
|expiration
|889
|1.00
|1.2180
|1.2175
|1.2230
|2967
|2006.03.22 13:33
|expiration
|890
|1.00
|1.2185
|1.2180
|1.2235
|2968
|2006.03.22 13:33
|expiration
|891
|1.00
|1.2190
|1.2185
|1.2240
|2969
|2006.03.22 15:18
|buy stop
|892
|1.00
|1.2119
|1.2114
|1.2169
|2970
|2006.03.22 15:18
|buy stop
|893
|1.00
|1.2134
|1.2129
|1.2184
|2971
|2006.03.23 15:18
|expiration
|892
|1.00
|1.2119
|1.2114
|1.2169
|2972
|2006.03.23 15:18
|expiration
|893
|1.00
|1.2134
|1.2129
|1.2184