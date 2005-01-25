Strategy Tester Report
MoneyMaker

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 2005.01.03 02:00 - 2006.03.24 00:00 (2005.01.01 - 2006.03.24)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
Bars in test16405Ticks modelled641150Modelling quality90.00%
Initial deposit10000.00
Total net profit38179.80Gross profit54229.90Gross loss-16050.10
Profit factor3.38Expected payoff62.49
Absolute drawdown0.00Maximal drawdown (%)1580.06 (3.2%)
Total trades611Short positions (won %)288 (43.40%)Long positions (won %)323 (51.08%)
Profit trades (% of total)290 (47.46%)Loss trades (% of total)321 (52.54%)
Largestprofit trade500.00loss trade-50.01
Averageprofit trade187.00loss trade-50.00
Maximumconsecutive wins (profit in money)12 (3340.00)consecutive losses (loss in money)11 (-550.06)
Maximalconsecutive profit (count of wins)3340.00 (12)consecutive loss (count of losses)-550.06 (11)
Averageconsecutive wins3consecutive losses3
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12005.01.07 08:00buy stop11.001.32131.32081.3263
22005.01.07 08:00buy stop21.001.32231.32181.3273
32005.01.07 08:00buy stop31.001.32281.32231.3278
42005.01.07 08:59buy11.001.32131.32081.3263
52005.01.07 08:59buy21.001.32231.32181.3273
62005.01.07 08:59buy31.001.32281.32231.3278
72005.01.07 08:59modify11.001.32131.32261.3263
82005.01.07 09:00modify21.001.32231.32251.3273
92005.01.07 09:59modify11.001.32131.32271.3263
102005.01.07 10:00s/l11.001.32271.32271.3263140.0010140.00
112005.01.07 10:00s/l21.001.32251.32251.327320.0010160.00
122005.01.07 10:00s/l31.001.32231.32231.3278-50.0010110.00
132005.01.07 14:00sell stop41.001.31841.31891.3134
142005.01.07 14:00sell stop51.001.31691.31741.3119
152005.01.07 14:20sell41.001.31841.31891.3134
162005.01.07 14:20s/l41.001.31891.31891.3134-50.0010060.00
172005.01.07 14:29sell51.001.31691.31741.3119
182005.01.07 14:29s/l51.001.31741.31741.3119-50.0010010.00
192005.01.07 14:29sell stop61.001.31631.31681.3113
202005.01.07 14:29sell stop71.001.31481.31531.3098
212005.01.07 14:59sell61.001.31631.31681.3113
222005.01.07 14:59sell71.001.31481.31531.3098
232005.01.07 14:59modify61.001.31631.30541.3113
242005.01.07 15:00t/p61.001.31131.30541.3113500.0010510.00
252005.01.07 15:00t/p71.001.30981.31531.3098500.0011010.00
262005.01.10 12:00buy stop81.001.31161.31111.3166
272005.01.10 12:00buy stop91.001.31211.31161.3171
282005.01.10 12:00buy stop101.001.31261.31211.3176
292005.01.10 12:00buy stop111.001.31311.31261.3181
302005.01.10 12:00buy stop121.001.31361.31311.3186
312005.01.10 15:44buy81.001.31161.31111.3166
322005.01.10 15:45s/l81.001.31111.31111.3166-50.0010960.00
332005.01.10 23:59buy91.001.31211.31161.3171
342005.01.11 00:41s/l91.001.31161.31161.3171-50.0010910.00
352005.01.11 01:30buy101.001.31261.31211.3176
362005.01.11 01:30s/l101.001.31211.31211.3176-50.0010860.00
372005.01.11 01:59buy111.001.31311.31261.3181
382005.01.11 02:42s/l111.001.31261.31261.3181-50.0010810.00
392005.01.11 05:53buy121.001.31361.31311.3186
402005.01.11 05:59s/l121.001.31311.31311.3186-50.0010760.00
412005.01.11 19:00sell stop131.001.31141.31191.3064
422005.01.11 19:00sell stop141.001.31091.31141.3059
432005.01.11 19:00sell stop151.001.31041.31091.3054
442005.01.11 19:00sell stop161.001.30991.31041.3049
452005.01.11 19:00sell stop171.001.30941.30991.3044
462005.01.11 19:59sell131.001.31141.31191.3064
472005.01.11 20:59sell141.001.31091.31141.3059
482005.01.11 21:00modify131.001.31141.31121.3064
492005.01.11 21:00s/l131.001.31121.31121.306420.0010780.00
502005.01.11 21:00s/l141.001.31141.31141.3059-50.0010730.00
512005.01.11 21:03sell151.001.31041.31091.3054
522005.01.11 21:04s/l151.001.31091.31091.3054-50.0010680.00
532005.01.12 07:59sell161.001.30991.31041.3049
542005.01.12 07:59sell171.001.30941.30991.3044
552005.01.12 09:24s/l171.001.30991.30991.3044-50.0010630.00
562005.01.12 09:29modify161.001.30991.30961.3049
572005.01.12 09:31modify161.001.30991.30941.3049
582005.01.12 09:31modify161.001.30991.30931.3049
592005.01.12 09:32s/l161.001.30931.30931.304960.0010690.00
602005.01.12 11:59buy stop181.001.31581.31531.3208
612005.01.12 11:59buy stop191.001.31631.31581.3213
622005.01.12 11:59buy stop201.001.31681.31631.3218
632005.01.12 11:59buy stop211.001.31731.31681.3223
642005.01.12 11:59buy stop221.001.31781.31731.3228
652005.01.14 01:00expiration181.001.31581.31531.3208
662005.01.14 01:00expiration191.001.31631.31581.3213
672005.01.14 01:00expiration201.001.31681.31631.3218
682005.01.14 01:00expiration211.001.31731.31681.3223
692005.01.14 01:00expiration221.001.31781.31731.3228
702005.01.14 04:00sell stop231.001.31031.31081.3053
712005.01.14 04:00sell stop241.001.30881.30931.3038
722005.01.14 05:36sell231.001.31031.31081.3053
732005.01.14 05:40s/l231.001.31081.31081.3053-50.0010640.00
742005.01.14 07:59sell241.001.30881.30931.3038
752005.01.14 07:59modify241.001.30881.30701.3038
762005.01.14 08:00s/l241.001.30701.30701.3038180.0010820.00
772005.01.17 02:00buy stop251.001.31161.31111.3166
782005.01.17 02:00buy stop261.001.31211.31161.3171
792005.01.17 02:00buy stop271.001.31261.31211.3176
802005.01.17 02:00buy stop281.001.31311.31261.3181
812005.01.17 02:00buy stop291.001.31361.31311.3186
822005.01.17 02:59buy251.001.31161.31111.3166
832005.01.17 04:00s/l251.001.31111.31111.3166-50.0010770.00
842005.01.17 08:24buy261.001.31211.31161.3171
852005.01.17 08:33s/l261.001.31161.31161.3171-50.0010720.00
862005.01.18 02:00expiration271.001.31261.31211.3176
872005.01.18 02:00expiration281.001.31311.31261.3181
882005.01.18 02:00expiration291.001.31361.31311.3186
892005.01.18 12:00buy stop301.001.30721.30671.3122
902005.01.18 12:00buy stop311.001.30821.30771.3132
912005.01.18 12:00buy stop321.001.30871.30821.3137
922005.01.19 07:59buy301.001.30721.30671.3122
932005.01.19 07:59buy311.001.30821.30771.3132
942005.01.19 07:59buy321.001.30871.30821.3137
952005.01.19 07:59modify301.001.30721.30891.3122
962005.01.19 08:59modify311.001.30821.30851.3132
972005.01.19 09:00s/l301.001.30891.30891.3122170.0010890.00
982005.01.19 09:36s/l311.001.30851.30851.313230.0010920.00
992005.01.19 09:36s/l321.001.30821.30821.3137-50.0010870.00
1002005.01.19 15:00sell stop331.001.30221.30271.2972
1012005.01.19 15:00sell stop341.001.30071.30121.2957
1022005.01.19 16:59sell331.001.30221.30271.2972
1032005.01.19 17:59sell341.001.30071.30121.2957
1042005.01.19 18:00modify331.001.30221.29921.2972
1052005.01.19 18:59modify341.001.30071.29921.2957
1062005.01.19 18:59s/l331.001.29921.29921.2972300.0011170.00
1072005.01.19 18:59s/l341.001.29921.29921.2957150.0011320.00
1082005.01.21 07:00buy stop351.001.29971.29921.3047
1092005.01.21 07:00buy stop361.001.30021.29971.3052
1102005.01.21 07:00buy stop371.001.30071.30021.3057
1112005.01.21 07:00buy stop381.001.30121.30071.3062
1122005.01.21 08:59buy351.001.29971.29921.3047
1132005.01.21 09:00s/l351.001.29921.29921.3047-50.0011270.00
1142005.01.21 15:49buy361.001.30021.29971.3052
1152005.01.21 15:59s/l361.001.29971.29971.3052-50.0011220.00
1162005.01.21 15:59buy371.001.30071.30021.3057
1172005.01.21 15:59buy381.001.30121.30071.3062
1182005.01.21 16:59modify371.001.30071.30471.3057
1192005.01.21 17:00modify371.001.30071.30491.3057
1202005.01.21 17:48modify381.001.30121.30491.3062
1212005.01.21 17:48s/l371.001.30491.30491.3057420.0011640.00
1222005.01.21 17:48s/l381.001.30491.30491.3062370.0012010.00
1232005.01.24 16:00sell stop391.001.30321.30371.2982
1242005.01.24 16:00sell stop401.001.30271.30321.2977
1252005.01.24 16:00sell stop411.001.30221.30271.2972
1262005.01.24 16:00sell stop421.001.30171.30221.2967
1272005.01.24 16:00sell stop431.001.30121.30171.2962
1282005.01.24 17:13sell391.001.30321.30371.2982
1292005.01.24 17:15s/l391.001.30371.30371.2982-50.0011960.00
1302005.01.25 00:59sell401.001.30271.30321.2977
1312005.01.25 00:59sell411.001.30221.30271.2972
1322005.01.25 00:59sell421.001.30171.30221.2967
1332005.01.25 00:59sell431.001.30121.30171.2962
1342005.01.25 00:59modify401.001.30271.30141.2977
1352005.01.25 01:00modify401.001.30271.30131.2977
1362005.01.25 01:00s/l401.001.30131.30131.2977140.0012100.00
1372005.01.25 01:00s/l411.001.30271.30271.2972-50.0012050.00
1382005.01.25 01:00s/l421.001.30221.30221.2967-50.0012000.00
1392005.01.25 01:00s/l431.001.30171.30171.2962-50.0011950.00
1402005.01.25 07:01buy stop441.001.30541.30491.3104
1412005.01.25 07:01buy stop451.001.30591.30541.3109
1422005.01.25 07:01buy stop461.001.30641.30591.3114
1432005.01.25 07:01buy stop471.001.30691.30641.3119
1442005.01.25 07:01buy stop481.001.30741.30691.3124
1452005.01.25 07:59buy441.001.30541.30491.3104
1462005.01.25 07:59buy451.001.30591.30541.3109
1472005.01.25 07:59buy461.001.30641.30591.3114
1482005.01.25 07:59buy471.001.30691.30641.3119
1492005.01.25 07:59modify441.001.30541.30661.3104
1502005.01.25 08:00buy481.001.30741.30691.3124
1512005.01.25 08:00modify441.001.30541.30671.3104
1522005.01.25 08:59modify451.001.30591.30671.3109
1532005.01.25 08:59s/l441.001.30671.30671.3104130.0012080.00
1542005.01.25 08:59s/l451.001.30671.30671.310980.0012160.00
1552005.01.25 08:59s/l481.001.30691.30691.3124-50.0112109.99
1562005.01.25 09:14s/l471.001.30641.30641.3119-50.0112059.98
1572005.01.25 09:14s/l461.001.30591.30591.3114-50.0112009.97
1582005.01.25 11:59sell stop491.001.30151.30201.2965
1592005.01.25 11:59sell stop501.001.30051.30101.2955
1602005.01.25 11:59sell stop511.001.30001.30051.2950
1612005.01.25 14:59sell491.001.30151.30201.2965
1622005.01.25 14:59sell501.001.30051.30101.2955
1632005.01.25 14:59sell511.001.30001.30051.2950
1642005.01.25 14:59modify491.001.30151.29621.2965
1652005.01.25 15:00t/p491.001.29651.29621.2965500.0012509.97
1662005.01.25 15:00modify501.001.30051.29631.2955
1672005.01.25 15:59modify511.001.30001.29631.2950
1682005.01.25 15:59t/p501.001.29551.29631.2955500.0013009.97
1692005.01.25 16:27modify511.001.30001.29611.2950
1702005.01.25 16:27s/l511.001.29611.29611.2950390.0013399.97
1712005.01.26 08:59buy stop521.001.30191.30141.3069
1722005.01.26 08:59buy stop531.001.30241.30191.3074
1732005.01.26 08:59buy stop541.001.30291.30241.3079
1742005.01.26 08:59buy stop551.001.30341.30291.3084
1752005.01.26 08:59buy stop561.001.30391.30341.3089
1762005.01.26 11:06buy521.001.30191.30141.3069
1772005.01.26 11:08s/l521.001.30141.30141.3069-50.0013349.97
1782005.01.26 12:59buy531.001.30241.30191.3074
1792005.01.26 12:59buy541.001.30291.30241.3079
1802005.01.26 12:59buy551.001.30341.30291.3084
1812005.01.26 12:59buy561.001.30391.30341.3089
1822005.01.26 13:59modify531.001.30241.30431.3074
1832005.01.26 14:00modify541.001.30291.30421.3079
1842005.01.26 14:59modify551.001.30341.30421.3084
1852005.01.26 14:59modify531.001.30241.30651.3074
1862005.01.26 15:00modify531.001.30241.30661.3074
1872005.01.26 15:59modify541.001.30291.30661.3079
1882005.01.26 15:59t/p531.001.30741.30661.3074500.0013849.97
1892005.01.26 16:00t/p541.001.30791.30661.3079500.0014349.97
1902005.01.26 16:40modify551.001.30341.30691.3084
1912005.01.26 16:40modify561.001.30391.30681.3089
1922005.01.26 16:40s/l551.001.30691.30691.3084350.0014699.97
1932005.01.26 16:41s/l561.001.30681.30681.3089290.0014989.97
1942005.01.27 10:00sell stop571.001.30341.30391.2984
1952005.01.27 10:00sell stop581.001.30291.30341.2979
1962005.01.27 10:00sell stop591.001.30241.30291.2974
1972005.01.27 10:00sell stop601.001.30191.30241.2969
1982005.01.27 11:43sell571.001.30341.30391.2984
1992005.01.27 11:44s/l571.001.30391.30391.2984-50.0014939.97
2002005.01.27 12:59sell581.001.30291.30341.2979
2012005.01.27 12:59sell591.001.30241.30291.2974
2022005.01.27 13:13s/l591.001.30291.30291.2974-50.0014889.97
2032005.01.27 13:13s/l581.001.30341.30341.2979-50.0014839.97
2042005.01.27 14:56sell601.001.30191.30241.2969
2052005.01.27 14:59s/l601.001.30241.30241.2969-50.0014789.97
2062005.01.28 06:00buy stop611.001.30571.30521.3107
2072005.01.28 06:00buy stop621.001.30621.30571.3112
2082005.01.28 06:00buy stop631.001.30671.30621.3117
2092005.01.28 06:00buy stop641.001.30721.30671.3122
2102005.01.28 12:59buy611.001.30571.30521.3107
2112005.01.28 12:59buy621.001.30621.30571.3112
2122005.01.28 12:59buy631.001.30671.30621.3117
2132005.01.28 12:59buy641.001.30721.30671.3122
2142005.01.28 12:59modify611.001.30571.30681.3107
2152005.01.28 13:27s/l611.001.30681.30681.3107110.0014899.97
2162005.01.28 13:27s/l621.001.30571.30571.3112-50.0014849.97
2172005.01.28 13:27s/l631.001.30621.30621.3117-50.0014799.97
2182005.01.28 13:27s/l641.001.30671.30671.3122-50.0014749.97
2192005.01.28 14:28sell stop651.001.30151.30201.2965
2202005.01.28 14:28sell stop661.001.30051.30101.2955
2212005.01.28 14:28sell stop671.001.30001.30051.2950
2222005.01.28 14:59sell651.001.30151.30201.2965
2232005.01.28 14:59modify651.001.30151.30141.2965
2242005.01.28 15:00modify651.001.30151.30131.2965
2252005.01.28 15:59s/l651.001.30131.30131.296520.0014769.97
2262005.01.30 23:00expiration661.001.30051.30101.2955
2272005.01.30 23:00expiration671.001.30001.30051.2950
2282005.01.31 12:44buy stop681.001.30381.30331.3088
2292005.01.31 12:44buy stop691.001.30431.30381.3093
2302005.01.31 12:44buy stop701.001.30481.30431.3098
2312005.01.31 12:44buy stop711.001.30531.30481.3103
2322005.01.31 12:44buy stop721.001.30581.30531.3108
2332005.01.31 13:03buy681.001.30381.30331.3088
2342005.01.31 13:06s/l681.001.30331.30331.3088-50.0014719.97
2352005.01.31 15:59buy691.001.30431.30381.3093
2362005.01.31 15:59buy701.001.30481.30431.3098
2372005.01.31 15:59buy711.001.30531.30481.3103
2382005.01.31 15:59modify691.001.30431.30461.3093
2392005.01.31 16:00modify691.001.30431.30471.3093
2402005.01.31 16:41s/l711.001.30481.30481.3103-50.0014669.97
2412005.01.31 16:41s/l691.001.30471.30471.309340.0014709.97
2422005.01.31 16:41s/l701.001.30431.30431.3098-50.0014659.97
2432005.02.01 06:51buy721.001.30581.30531.3108
2442005.02.01 06:59s/l721.001.30531.30531.3108-50.0014609.97
2452005.02.01 07:00sell stop731.001.30171.30221.2967
2462005.02.01 07:00sell stop741.001.30071.30121.2957
2472005.02.01 07:00sell stop751.001.30021.30071.2952
2482005.02.01 12:59sell731.001.30171.30221.2967
2492005.02.01 14:19s/l731.001.30221.30221.2967-50.0014559.97
2502005.02.01 14:59sell741.001.30071.30121.2957
2512005.02.01 15:00s/l741.001.30121.30121.2957-50.0014509.97
2522005.02.01 15:04sell751.001.30021.30071.2952
2532005.02.01 15:05s/l751.001.30071.30071.2952-50.0014459.97
2542005.02.01 18:00buy stop761.001.30551.30501.3105
2552005.02.01 18:00buy stop771.001.30601.30551.3110
2562005.02.01 18:00buy stop781.001.30651.30601.3115
2572005.02.01 18:00buy stop791.001.30701.30651.3120
2582005.02.01 23:59buy761.001.30551.30501.3105
2592005.02.01 23:59buy771.001.30601.30551.3110
2602005.02.02 00:00modify761.001.30551.30561.3105
2612005.02.02 00:59buy781.001.30651.30601.3115
2622005.02.02 00:59modify761.001.30551.30611.3105
2632005.02.02 01:50modify771.001.30601.30611.3110
2642005.02.02 01:59buy791.001.30701.30651.3120
2652005.02.02 03:20modify761.001.30551.30751.3105
2662005.02.02 03:20modify761.001.30551.30761.3105
2672005.02.02 03:20modify771.001.30601.30751.3110
2682005.02.02 03:20modify781.001.30651.30741.3115
2692005.02.02 03:21modify781.001.30651.30751.3115
2702005.02.02 03:21modify771.001.30601.30761.3110
2712005.02.02 03:21modify781.001.30651.30761.3115
2722005.02.02 03:21modify781.001.30651.30761.3115
2732005.02.02 03:21modify761.001.30551.30771.3105
2742005.02.02 03:22modify791.001.30701.30761.3120
2752005.02.02 03:22s/l761.001.30771.30771.3105220.0014679.97
2762005.02.02 03:24s/l771.001.30761.30761.3110160.0014839.97
2772005.02.02 03:24s/l781.001.30761.30761.3115110.0014949.97
2782005.02.02 03:24s/l791.001.30761.30761.312060.0015009.97
2792005.02.02 14:00sell stop801.001.30431.30481.2993
2802005.02.02 14:00sell stop811.001.30281.30331.2978
2812005.02.02 14:59sell801.001.30431.30481.2993
2822005.02.02 15:59sell811.001.30281.30331.2978
2832005.02.02 15:59modify801.001.30431.30281.2993
2842005.02.02 16:59modify801.001.30431.30271.2993
2852005.02.02 17:01s/l801.001.30271.30271.2993160.0015169.97
2862005.02.02 17:22modify811.001.30281.30271.2978
2872005.02.02 17:22modify811.001.30281.30261.2978
2882005.02.02 17:59s/l811.001.30261.30261.297820.0015189.97
2892005.02.08 17:00buy stop821.001.27961.27911.2846
2902005.02.08 17:00buy stop831.001.28011.27961.2851
2912005.02.08 17:00buy stop841.001.28061.28011.2856
2922005.02.08 17:00buy stop851.001.28111.28061.2861
2932005.02.09 15:59buy821.001.27961.27911.2846
2942005.02.09 16:33s/l821.001.27911.27911.2846-50.0015139.97
2952005.02.09 17:00expiration831.001.28011.27961.2851
2962005.02.09 17:00expiration841.001.28061.28011.2856
2972005.02.09 17:00expiration851.001.28111.28061.2861
2982005.02.10 09:59sell stop861.001.27781.27831.2728
2992005.02.10 09:59sell stop871.001.27631.27681.2713
3002005.02.11 09:59expiration861.001.27781.27831.2728
3012005.02.11 09:59expiration871.001.27631.27681.2713
3022005.02.11 12:00sell stop881.001.28491.28541.2799
3032005.02.11 12:00sell stop891.001.28441.28491.2794
3042005.02.11 12:00sell stop901.001.28391.28441.2789
3052005.02.11 12:00sell stop911.001.28341.28391.2784
3062005.02.11 12:00sell stop921.001.28291.28341.2779
3072005.02.13 23:00expiration881.001.28491.28541.2799
3082005.02.13 23:00expiration891.001.28441.28491.2794
3092005.02.13 23:00expiration901.001.28391.28441.2789
3102005.02.13 23:00expiration911.001.28341.28391.2784
3112005.02.13 23:00expiration921.001.28291.28341.2779
3122005.02.16 15:00sell stop931.001.29741.29791.2924
3132005.02.16 15:00sell stop941.001.29641.29691.2914
3142005.02.16 15:00sell stop951.001.29591.29641.2909
3152005.02.17 15:59expiration931.001.29741.29791.2924
3162005.02.17 15:59expiration941.001.29641.29691.2914
3172005.02.17 15:59expiration951.001.29591.29641.2909
3182005.02.18 09:12sell stop961.001.30491.30541.2999
3192005.02.18 09:12sell stop971.001.30441.30491.2994
3202005.02.18 09:12sell stop981.001.30391.30441.2989
3212005.02.18 09:12sell stop991.001.30341.30391.2984
3222005.02.18 09:12sell stop1001.001.30291.30341.2979
3232005.02.18 09:59sell961.001.30491.30541.2999
3242005.02.18 09:59sell971.001.30441.30491.2994
3252005.02.18 10:59sell981.001.30391.30441.2989
3262005.02.18 10:59sell991.001.30341.30391.2984
3272005.02.18 10:59sell1001.001.30291.30341.2979
3282005.02.18 11:00modify961.001.30491.30341.2999
3292005.02.18 11:45modify971.001.30441.30341.2994
3302005.02.18 11:46s/l961.001.30341.30341.2999150.0015289.97
3312005.02.18 11:46s/l971.001.30341.30341.2994100.0015389.97
3322005.02.18 11:46s/l1001.001.30341.30341.2979-50.0015339.97
3332005.02.18 11:46s/l991.001.30391.30391.2984-50.0015289.97
3342005.02.18 11:46s/l981.001.30441.30441.2989-50.0015239.97
3352005.02.18 14:00buy stop1011.001.30751.30701.3125
3362005.02.18 14:00buy stop1021.001.30801.30751.3130
3372005.02.18 14:00buy stop1031.001.30851.30801.3135
3382005.02.18 14:00buy stop1041.001.30901.30851.3140
3392005.02.18 14:00buy stop1051.001.30951.30901.3145
3402005.02.18 15:54buy1011.001.30751.30701.3125
3412005.02.18 15:57s/l1011.001.30701.30701.3125-50.0015189.97
3422005.02.20 23:00expiration1021.001.30801.30751.3130
3432005.02.20 23:00expiration1031.001.30851.30801.3135
3442005.02.20 23:00expiration1041.001.30901.30851.3140
3452005.02.20 23:00expiration1051.001.30951.30901.3145
3462005.02.21 00:02sell stop1061.001.30491.30541.2999
3472005.02.21 00:02sell stop1071.001.30441.30491.2994
3482005.02.21 00:02sell stop1081.001.30391.30441.2989
3492005.02.21 00:02sell stop1091.001.30341.30391.2984
3502005.02.21 00:02sell stop1101.001.30291.30341.2979
3512005.02.21 00:59sell1061.001.30491.30541.2999
3522005.02.21 02:49sell1071.001.30441.30491.2994
3532005.02.21 02:56s/l1071.001.30491.30491.2994-50.0015139.97
3542005.02.21 05:59s/l1061.001.30541.30541.2999-50.0015089.97
3552005.02.22 00:02expiration1081.001.30391.30441.2989
3562005.02.22 00:02expiration1091.001.30341.30391.2984
3572005.02.22 00:02expiration1101.001.30291.30341.2979
3582005.02.22 00:59buy stop1111.001.30791.30741.3129
3592005.02.22 00:59buy stop1121.001.30841.30791.3134
3602005.02.22 00:59buy stop1131.001.30891.30841.3139
3612005.02.22 00:59buy stop1141.001.30941.30891.3144
3622005.02.22 01:59buy1111.001.30791.30741.3129
3632005.02.22 01:59buy1121.001.30841.30791.3134
3642005.02.22 01:59buy1131.001.30891.30841.3139
3652005.02.22 01:59buy1141.001.30941.30891.3144
3662005.02.22 01:59modify1111.001.30791.30991.3129
3672005.02.22 02:00modify1111.001.30791.31011.3129
3682005.02.22 02:59modify1121.001.30841.31011.3134
3692005.02.22 02:59t/p1111.001.31291.31011.3129500.0015589.97
3702005.02.22 02:59t/p1121.001.31341.31011.3134500.0016089.97
3712005.02.22 03:00modify1131.001.30891.31301.3139
3722005.02.22 03:59modify1141.001.30941.31301.3144
3732005.02.22 03:59t/p1131.001.31391.31301.3139500.0016589.97
3742005.02.22 03:59t/p1141.001.31441.31301.3144500.0017089.97
3752005.02.23 09:20sell stop1151.001.32021.32071.3152
3762005.02.23 09:20sell stop1161.001.31871.31921.3137
3772005.02.23 11:59sell1151.001.32021.32071.3152
3782005.02.23 12:00s/l1151.001.32071.32071.3152-50.0017039.97
3792005.02.23 15:49sell1161.001.31871.31921.3137
3802005.02.23 15:50s/l1161.001.31921.31921.3137-50.0016989.97
3812005.02.23 18:00buy stop1171.001.32301.32251.3280
3822005.02.23 18:00buy stop1181.001.32451.32401.3295
3832005.02.23 18:59buy1171.001.32301.32251.3280
3842005.02.23 19:06s/l1171.001.32251.32251.3280-50.0016939.97
3852005.02.24 07:13buy1181.001.32451.32401.3295
3862005.02.24 07:19s/l1181.001.32401.32401.3295-50.0016889.97
3872005.02.24 14:00sell stop1191.001.32141.32191.3164
3882005.02.24 14:00sell stop1201.001.32091.32141.3159
3892005.02.24 14:00sell stop1211.001.32041.32091.3154
3902005.02.24 14:00sell stop1221.001.31991.32041.3149
3912005.02.24 14:00sell stop1231.001.31941.31991.3144
3922005.02.24 14:59sell1191.001.32141.32191.3164
3932005.02.24 14:59sell1201.001.32091.32141.3159
3942005.02.24 14:59sell1211.001.32041.32091.3154
3952005.02.24 14:59modify1191.001.32141.32111.3164
3962005.02.24 15:00modify1191.001.32141.32101.3164
3972005.02.24 15:43s/l1211.001.32091.32091.3154-50.0016839.97
3982005.02.24 15:43s/l1191.001.32101.32101.316440.0016879.97
3992005.02.24 16:00s/l1201.001.32141.32141.3159-50.0016829.97
4002005.02.24 17:05sell1221.001.31991.32041.3149
4012005.02.24 17:44s/l1221.001.32041.32041.3149-50.0016779.97
4022005.02.24 20:22sell1231.001.31941.31991.3144
4032005.02.24 20:31s/l1231.001.31991.31991.3144-50.0016729.97
4042005.02.25 16:59buy stop1241.001.32381.32331.3288
4052005.02.25 16:59buy stop1251.001.32431.32381.3293
4062005.02.25 16:59buy stop1261.001.32481.32431.3298
4072005.02.25 16:59buy stop1271.001.32531.32481.3303
4082005.02.25 18:59buy1241.001.32381.32331.3288
4092005.02.25 19:00buy1251.001.32431.32381.3293
4102005.02.27 23:00expiration1261.001.32481.32431.3298
4112005.02.27 23:00expiration1271.001.32531.32481.3303
4122005.02.27 23:00modify1241.001.32381.32441.3288
4132005.02.27 23:01modify1251.001.32431.32441.3293
4142005.02.27 23:04modify1241.001.32381.32451.3288
4152005.02.27 23:04modify1251.001.32431.32451.3293
4162005.02.27 23:05modify1241.001.32381.32461.3288
4172005.02.27 23:05modify1241.001.32381.32481.3288
4182005.02.27 23:05modify1251.001.32431.32461.3293
4192005.02.27 23:06modify1251.001.32431.32481.3293
4202005.02.27 23:06modify1241.001.32381.32501.3288
4212005.02.27 23:08modify1241.001.32381.32511.3288
4222005.02.27 23:10modify1251.001.32431.32511.3293
4232005.02.27 23:12modify1241.001.32381.32571.3288
4242005.02.27 23:13modify1241.001.32381.32581.3288
4252005.02.27 23:13modify1241.001.32381.32591.3288
4262005.02.27 23:13modify1251.001.32431.32581.3293
4272005.02.27 23:13s/l1241.001.32591.32591.3288210.0016939.97
4282005.02.27 23:13modify1251.001.32431.32591.3293
4292005.02.27 23:16modify1251.001.32431.32611.3293
4302005.02.27 23:16modify1251.001.32431.32621.3293
4312005.02.27 23:17modify1251.001.32431.32631.3293
4322005.02.27 23:19s/l1251.001.32631.32631.3293200.0017139.97
4332005.02.28 19:00sell stop1281.001.32341.32391.3184
4342005.02.28 19:00sell stop1291.001.32291.32341.3179
4352005.02.28 19:00sell stop1301.001.32241.32291.3174
4362005.02.28 19:00sell stop1311.001.32191.32241.3169
4372005.02.28 19:00sell stop1321.001.32141.32191.3164
4382005.02.28 20:59sell1281.001.32341.32391.3184
4392005.02.28 20:59sell1291.001.32291.32341.3179
4402005.02.28 20:59modify1281.001.32341.32321.3184
4412005.02.28 21:16s/l1281.001.32321.32321.318420.0017159.97
4422005.02.28 21:59sell1301.001.32241.32291.3174
4432005.02.28 21:59sell1311.001.32191.32241.3169
4442005.02.28 21:59sell1321.001.32141.32191.3164
4452005.02.28 22:59modify1291.001.32291.32231.3179
4462005.02.28 23:44s/l1321.001.32191.32191.3164-50.0017109.97
4472005.02.28 23:45s/l1291.001.32231.32231.317960.0017169.97
4482005.02.28 23:55modify1301.001.32241.32211.3174
4492005.02.28 23:59modify1301.001.32241.32201.3174
4502005.02.28 23:59s/l1301.001.32201.32201.317440.0017209.97
4512005.03.01 00:00s/l1311.001.32241.32241.3169-50.0017159.97
4522005.03.03 08:59buy stop1331.001.31601.31551.3210
4532005.03.03 08:59buy stop1341.001.31651.31601.3215
4542005.03.03 08:59buy stop1351.001.31701.31651.3220
4552005.03.03 08:59buy stop1361.001.31751.31701.3225
4562005.03.04 08:59expiration1331.001.31601.31551.3210
4572005.03.04 08:59expiration1341.001.31651.31601.3215
4582005.03.04 08:59expiration1351.001.31701.31651.3220
4592005.03.04 08:59expiration1361.001.31751.31701.3225
4602005.03.04 09:00buy stop1371.001.31371.31321.3187
4612005.03.04 09:00buy stop1381.001.31421.31371.3192
4622005.03.04 09:00buy stop1391.001.31471.31421.3197
4632005.03.04 09:00buy stop1401.001.31521.31471.3202
4642005.03.04 12:59buy1371.001.31371.31321.3187
4652005.03.04 12:59buy1381.001.31421.31371.3192
4662005.03.04 12:59buy1391.001.31471.31421.3197
4672005.03.04 12:59modify1371.001.31371.31431.3187
4682005.03.04 13:00modify1371.001.31371.31441.3187
4692005.03.04 13:59modify1381.001.31421.31441.3192
4702005.03.04 13:59t/p1371.001.31871.31441.3187500.0017659.97
4712005.03.04 13:59t/p1381.001.31921.31441.3192500.0018159.97
4722005.03.04 13:59t/p1391.001.31971.31421.3197500.0018659.97
4732005.03.04 13:59buy1401.001.31521.31471.3202
4742005.03.04 14:00t/p1401.001.32021.31471.3202500.0019159.97
4752005.03.07 12:00sell stop1411.001.31851.31901.3135
4762005.03.07 12:00sell stop1421.001.31701.31751.3120
4772005.03.07 14:32sell1411.001.31851.31901.3135
4782005.03.07 14:46s/l1411.001.31901.31901.3135-50.0019109.97
4792005.03.08 12:00expiration1421.001.31701.31751.3120
4802005.03.11 08:00sell stop1431.001.34051.34101.3355
4812005.03.11 08:00sell stop1441.001.33901.33951.3340
4822005.03.13 23:00expiration1431.001.34051.34101.3355
4832005.03.13 23:00expiration1441.001.33901.33951.3340
4842005.03.14 05:59sell stop1451.001.34191.34241.3369
4852005.03.14 05:59sell stop1461.001.34091.34141.3359
4862005.03.14 05:59sell stop1471.001.34041.34091.3354
4872005.03.14 07:59sell1451.001.34191.34241.3369
4882005.03.14 07:59sell1461.001.34091.34141.3359
4892005.03.14 07:59sell1471.001.34041.34091.3354
4902005.03.14 07:59modify1451.001.34191.34111.3369
4912005.03.14 08:37s/l1471.001.34091.34091.3354-50.0019059.97
4922005.03.14 08:37s/l1451.001.34111.34111.336980.0019139.97
4932005.03.14 08:37s/l1461.001.34141.34141.3359-50.0019089.97
4942005.03.15 11:00buy stop1481.001.33931.33881.3443
4952005.03.15 11:00buy stop1491.001.34031.33981.3453
4962005.03.15 11:00buy stop1501.001.34081.34031.3458
4972005.03.15 12:36buy1481.001.33931.33881.3443
4982005.03.15 12:42s/l1481.001.33881.33881.3443-50.0019039.97
4992005.03.15 12:59buy1491.001.34031.33981.3453
5002005.03.15 12:59buy1501.001.34081.34031.3458
5012005.03.15 13:00s/l1491.001.33981.33981.3453-50.0018989.97
5022005.03.15 13:00s/l1501.001.34031.34031.3458-50.0018939.97
5032005.03.15 13:59sell stop1511.001.33121.33171.3262
5042005.03.15 13:59sell stop1521.001.33071.33121.3257
5052005.03.15 13:59sell stop1531.001.33021.33071.3252
5062005.03.15 13:59sell stop1541.001.32971.33021.3247
5072005.03.15 15:00sell1511.001.33121.33171.3262
5082005.03.15 15:37s/l1511.001.33171.33171.3262-50.0018889.97
5092005.03.15 15:59sell1521.001.33071.33121.3257
5102005.03.15 16:00s/l1521.001.33121.33121.3257-50.0018839.97
5112005.03.16 00:59sell1531.001.33021.33071.3252
5122005.03.16 01:24s/l1531.001.33071.33071.3252-50.0018789.97
5132005.03.16 01:59sell1541.001.32971.33021.3247
5142005.03.16 03:00s/l1541.001.33021.33021.3247-50.0018739.97
5152005.03.16 07:00buy stop1551.001.33591.33541.3409
5162005.03.16 07:00buy stop1561.001.33641.33591.3414
5172005.03.16 07:00buy stop1571.001.33691.33641.3419
5182005.03.16 07:00buy stop1581.001.33741.33691.3424
5192005.03.16 07:59buy1551.001.33591.33541.3409
5202005.03.16 07:59buy1561.001.33641.33591.3414
5212005.03.16 08:42s/l1561.001.33591.33591.3414-50.0018689.97
5222005.03.16 08:42s/l1551.001.33541.33541.3409-50.0018639.97
5232005.03.16 10:59buy1571.001.33691.33641.3419
5242005.03.16 10:59buy1581.001.33741.33691.3424
5252005.03.16 12:55modify1571.001.33691.33721.3419
5262005.03.16 12:55s/l1571.001.33721.33721.341930.0018669.97
5272005.03.16 12:56modify1581.001.33741.33771.3424
5282005.03.16 12:57modify1581.001.33741.33781.3424
5292005.03.16 12:57modify1581.001.33741.33791.3424
5302005.03.16 12:57modify1581.001.33741.33801.3424
5312005.03.16 12:57modify1581.001.33741.33811.3424
5322005.03.16 12:57modify1581.001.33741.33821.3424
5332005.03.16 12:59s/l1581.001.33821.33821.342479.9918749.96
5342005.03.17 09:59sell stop1591.001.33591.33641.3309
5352005.03.17 09:59sell stop1601.001.33491.33541.3299
5362005.03.17 09:59sell stop1611.001.33441.33491.3294
5372005.03.17 12:59sell1591.001.33591.33641.3309
5382005.03.17 14:03s/l1591.001.33641.33641.3309-50.0018699.96
5392005.03.18 07:59sell1601.001.33491.33541.3299
5402005.03.18 07:59sell1611.001.33441.33491.3294
5412005.03.18 07:59modify1601.001.33491.33241.3299
5422005.03.18 08:00modify1611.001.33441.33241.3294
5432005.03.18 09:52s/l1601.001.33241.33241.3299250.0018949.96
5442005.03.18 09:52s/l1611.001.33241.33241.3294200.0019149.96
5452005.03.22 13:59buy stop1621.001.32101.32051.3260
5462005.03.22 13:59buy stop1631.001.32251.32201.3275
5472005.03.22 16:27buy1621.001.32101.32051.3260
5482005.03.22 16:27s/l1621.001.32051.32051.3260-50.0019099.96
5492005.03.23 13:59expiration1631.001.32251.32201.3275
5502005.03.25 08:00buy stop1641.001.29751.29701.3025
5512005.03.25 08:00buy stop1651.001.29801.29751.3030
5522005.03.25 08:00buy stop1661.001.29851.29801.3035
5532005.03.25 08:00buy stop1671.001.29901.29851.3040
5542005.03.25 08:00buy stop1681.001.29951.29901.3045
5552005.03.27 23:00expiration1641.001.29751.29701.3025
5562005.03.27 23:00expiration1651.001.29801.29751.3030
5572005.03.27 23:00expiration1661.001.29851.29801.3035
5582005.03.27 23:00expiration1671.001.29901.29851.3040
5592005.03.27 23:00expiration1681.001.29951.29901.3045
5602005.03.29 00:00buy stop1691.001.29281.29231.2978
5612005.03.29 00:00buy stop1701.001.29431.29381.2993
5622005.03.29 01:59buy1691.001.29281.29231.2978
5632005.03.29 04:00s/l1691.001.29231.29231.2978-50.0019049.96
5642005.03.29 05:07buy1701.001.29431.29381.2993
5652005.03.29 05:09modify1701.001.29431.29441.2993
5662005.03.29 05:09modify1701.001.29431.29451.2993
5672005.03.29 05:09modify1701.001.29431.29461.2993
5682005.03.29 05:09modify1701.001.29431.29471.2993
5692005.03.29 05:11modify1701.001.29431.29471.2993
5702005.03.29 05:11s/l1701.001.29471.29471.299340.0019089.96
5712005.03.29 13:00sell stop1711.001.29091.29141.2859
5722005.03.29 13:00sell stop1721.001.29041.29091.2854
5732005.03.29 13:00sell stop1731.001.28991.29041.2849
5742005.03.29 13:00sell stop1741.001.28941.28991.2844
5752005.03.29 13:00sell stop1751.001.28891.28941.2839
5762005.03.29 13:33sell1711.001.29091.29141.2859
5772005.03.29 13:34s/l1711.001.29141.29141.2859-50.0019039.96
5782005.03.30 13:59expiration1721.001.29041.29091.2854
5792005.03.30 13:59expiration1731.001.28991.29041.2849
5802005.03.30 13:59expiration1741.001.28941.28991.2844
5812005.03.30 13:59expiration1751.001.28891.28941.2839
5822005.03.30 18:15sell stop1761.001.29291.29341.2879
5832005.03.30 18:15sell stop1771.001.29241.29291.2874
5842005.03.30 18:15sell stop1781.001.29191.29241.2869
5852005.03.30 18:15sell stop1791.001.29141.29191.2864
5862005.03.30 18:15sell stop1801.001.29091.29141.2859
5872005.03.30 19:59sell1761.001.29291.29341.2879
5882005.03.30 19:59sell1771.001.29241.29291.2874
5892005.03.30 19:59sell1781.001.29191.29241.2869
5902005.03.30 19:59modify1761.001.29291.29231.2879
5912005.03.30 20:00modify1771.001.29241.29231.2874
5922005.03.30 20:59sell1791.001.29141.29191.2864
5932005.03.30 20:59modify1761.001.29291.29211.2879
5942005.03.30 21:00modify1771.001.29241.29211.2874
5952005.03.30 22:00s/l1791.001.29191.29191.2864-50.0018989.96
5962005.03.30 22:00s/l1761.001.29211.29211.287980.0019069.96
5972005.03.30 22:00s/l1771.001.29211.29211.287430.0019099.96
5982005.03.30 22:00s/l1781.001.29241.29241.2869-50.0019049.96
5992005.03.31 18:15expiration1801.001.29091.29141.2859
6002005.04.01 02:00sell stop1811.001.29511.29561.2901
6012005.04.01 02:00sell stop1821.001.29461.29511.2896
6022005.04.01 02:00sell stop1831.001.29411.29461.2891
6032005.04.01 02:00sell stop1841.001.29361.29411.2886
6042005.04.01 02:00sell stop1851.001.29311.29361.2881
6052005.04.01 02:04sell1811.001.29511.29561.2901
6062005.04.01 02:05s/l1811.001.29561.29561.2901-50.0018999.96
6072005.04.01 14:59sell1821.001.29461.29511.2896
6082005.04.01 14:59sell1831.001.29411.29461.2891
6092005.04.01 14:59sell1841.001.29361.29411.2886
6102005.04.01 14:59sell1851.001.29311.29361.2881
6112005.04.01 14:59modify1821.001.29461.28931.2896
6122005.04.01 15:00t/p1821.001.28961.28931.2896500.0019499.96
6132005.04.01 15:00t/p1831.001.28911.29461.2891500.0019999.96
6142005.04.01 15:00modify1841.001.29361.28931.2886
6152005.04.01 15:59modify1851.001.29311.28931.2881
6162005.04.01 15:59s/l1841.001.28931.28931.2886430.0020429.96
6172005.04.01 15:59s/l1851.001.28931.28931.2881380.0020809.96
6182005.04.05 14:00buy stop1861.001.28531.28481.2903
6192005.04.05 14:00buy stop1871.001.28581.28531.2908
6202005.04.05 14:00buy stop1881.001.28631.28581.2913
6212005.04.05 14:00buy stop1891.001.28681.28631.2918
6222005.04.05 14:00buy stop1901.001.28731.28681.2923
6232005.04.05 18:55buy1861.001.28531.28481.2903
6242005.04.05 18:56s/l1861.001.28481.28481.2903-50.0020759.96
6252005.04.05 18:59buy1871.001.28581.28531.2908
6262005.04.05 18:59buy1881.001.28631.28581.2913
6272005.04.05 18:59buy1891.001.28681.28631.2918
6282005.04.05 18:59modify1871.001.28581.28631.2908
6292005.04.05 20:52s/l1871.001.28631.28631.290850.0020809.96
6302005.04.05 20:52s/l1891.001.28631.28631.2918-50.0020759.96
6312005.04.05 20:56modify1881.001.28631.28641.2913
6322005.04.05 20:56modify1881.001.28631.28651.2913
6332005.04.05 20:56modify1881.001.28631.28661.2913
6342005.04.05 20:57buy1901.001.28731.28681.2923
6352005.04.05 20:57modify1881.001.28631.28671.2913
6362005.04.05 20:57modify1881.001.28631.28681.2913
6372005.04.05 20:59s/l1901.001.28681.28681.2923-50.0020709.96
6382005.04.05 20:59s/l1881.001.28681.28681.291350.0020759.96
6392005.04.06 13:00sell stop1911.001.28491.28541.2799
6402005.04.06 13:00sell stop1921.001.28441.28491.2794
6412005.04.06 13:00sell stop1931.001.28391.28441.2789
6422005.04.06 13:00sell stop1941.001.28341.28391.2784
6432005.04.06 13:00sell stop1951.001.28291.28341.2779
6442005.04.06 14:21sell1911.001.28491.28541.2799
6452005.04.06 14:31sell1921.001.28441.28491.2794
6462005.04.06 14:31s/l1921.001.28491.28491.2794-50.0020709.96
6472005.04.06 14:38s/l1911.001.28541.28541.2799-50.0020659.96
6482005.04.07 13:21expiration1931.001.28391.28441.2789
6492005.04.07 13:21expiration1941.001.28341.28391.2784
6502005.04.07 13:21expiration1951.001.28291.28341.2779
6512005.04.07 17:59sell stop1961.001.28481.28531.2798
6522005.04.07 17:59sell stop1971.001.28431.28481.2793
6532005.04.07 17:59sell stop1981.001.28381.28431.2788
6542005.04.07 17:59sell stop1991.001.28331.28381.2783
6552005.04.07 19:48sell1961.001.28481.28531.2798
6562005.04.07 19:49s/l1961.001.28531.28531.2798-50.0020609.96
6572005.04.07 23:59sell1971.001.28431.28481.2793
6582005.04.07 23:59sell1981.001.28381.28431.2788
6592005.04.08 00:59sell1991.001.28331.28381.2783
6602005.04.08 00:59modify1971.001.28431.28251.2793
6612005.04.08 01:00modify1981.001.28381.28251.2788
6622005.04.08 01:59modify1991.001.28331.28251.2783
6632005.04.08 02:00s/l1971.001.28251.28251.2793180.0020789.96
6642005.04.08 02:00s/l1981.001.28251.28251.2788130.0020919.96
6652005.04.08 02:00s/l1991.001.28251.28251.278380.0020999.96
6662005.04.08 15:59buy stop2001.001.29151.29101.2965
6672005.04.08 15:59buy stop2011.001.29201.29151.2970
6682005.04.08 15:59buy stop2021.001.29251.29201.2975
6692005.04.08 15:59buy stop2031.001.29301.29251.2980
6702005.04.08 15:59buy stop2041.001.29351.29301.2985
6712005.04.08 16:59buy2001.001.29151.29101.2965
6722005.04.08 16:59buy2011.001.29201.29151.2970
6732005.04.08 16:59modify2001.001.29151.29171.2965
6742005.04.08 17:55s/l2001.001.29171.29171.296520.0021019.96
6752005.04.08 17:55s/l2011.001.29151.29151.2970-50.0020969.96
6762005.04.08 18:00buy2021.001.29251.29201.2975
6772005.04.08 18:00s/l2021.001.29201.29201.2975-50.0020919.96
6782005.04.08 18:03buy2031.001.29301.29251.2980
6792005.04.08 18:04s/l2031.001.29251.29251.2980-50.0020869.96
6802005.04.10 23:00expiration2041.001.29351.29301.2985
6812005.04.12 12:59sell stop2051.001.29161.29211.2866
6822005.04.12 12:59sell stop2061.001.29061.29111.2856
6832005.04.12 12:59sell stop2071.001.29011.29061.2851
6842005.04.12 13:59sell2051.001.29161.29211.2866
6852005.04.12 13:59sell2061.001.29061.29111.2856
6862005.04.12 13:59sell2071.001.29011.29061.2851
6872005.04.12 13:59modify2051.001.29161.29031.2866
6882005.04.12 14:00modify2061.001.29061.29031.2856
6892005.04.12 14:59modify2051.001.29161.28911.2866
6902005.04.12 15:00modify2061.001.29061.28911.2856
6912005.04.12 15:17modify2071.001.29011.28911.2851
6922005.04.12 15:19s/l2051.001.28911.28911.2866250.0021119.96
6932005.04.12 15:19s/l2061.001.28911.28911.2856150.0021269.96
6942005.04.12 15:19s/l2071.001.28911.28911.2851100.0021369.96
6952005.04.13 07:00buy stop2081.001.29391.29341.2989
6962005.04.13 07:00buy stop2091.001.29441.29391.2994
6972005.04.13 07:00buy stop2101.001.29491.29441.2999
6982005.04.13 07:00buy stop2111.001.29541.29491.3004
6992005.04.13 07:00buy stop2121.001.29591.29541.3009
7002005.04.13 07:59buy2081.001.29391.29341.2989
7012005.04.13 07:59buy2091.001.29441.29391.2994
7022005.04.13 08:19s/l2091.001.29391.29391.2994-50.0021319.96
7032005.04.13 08:19s/l2081.001.29341.29341.2989-50.0021269.96
7042005.04.13 09:59buy2101.001.29491.29441.2999
7052005.04.13 09:59s/l2101.001.29441.29441.2999-50.0021219.96
7062005.04.14 07:03expiration2111.001.29541.29491.3004
7072005.04.14 07:03expiration2121.001.29591.29541.3009
7082005.04.15 08:00buy stop2131.001.28461.28411.2896
7092005.04.15 08:00buy stop2141.001.28611.28561.2911
7102005.04.15 08:59buy2131.001.28461.28411.2896
7112005.04.15 09:22s/l2131.001.28411.28411.2896-50.0021169.96
7122005.04.15 11:59buy2141.001.28611.28561.2911
7132005.04.15 11:59modify2141.001.28611.28671.2911
7142005.04.15 12:59modify2141.001.28611.28771.2911
7152005.04.15 13:26s/l2141.001.28771.28771.2911160.0021329.96
7162005.04.19 11:00sell stop2151.001.29801.29851.2930
7172005.04.19 11:00sell stop2161.001.29651.29701.2915
7182005.04.20 11:00expiration2151.001.29801.29851.2930
7192005.04.20 11:00expiration2161.001.29651.29701.2915
7202005.04.20 11:01sell stop2171.001.30321.30371.2982
7212005.04.20 11:01sell stop2181.001.30271.30321.2977
7222005.04.20 11:01sell stop2191.001.30221.30271.2972
7232005.04.20 11:01sell stop2201.001.30171.30221.2967
7242005.04.20 11:01sell stop2211.001.30121.30171.2962
7252005.04.20 12:59sell2171.001.30321.30371.2982
7262005.04.20 12:59sell2181.001.30271.30321.2977
7272005.04.20 12:59sell2191.001.30221.30271.2972
7282005.04.20 12:59sell2201.001.30171.30221.2967
7292005.04.20 12:59sell2211.001.30121.30171.2962
7302005.04.20 13:06s/l2201.001.30221.30221.2967-50.0021279.96
7312005.04.20 13:06s/l2211.001.30171.30171.2962-50.0021229.96
7322005.04.20 13:06modify2171.001.30321.30291.2982
7332005.04.20 13:06s/l2171.001.30291.30291.298230.0021259.96
7342005.04.20 13:06s/l2181.001.30321.30321.2977-50.0021209.96
7352005.04.20 13:06s/l2191.001.30271.30271.2972-50.0021159.96
7362005.04.20 14:59buy stop2221.001.30781.30731.3128
7372005.04.20 14:59buy stop2231.001.30831.30781.3133
7382005.04.20 14:59buy stop2241.001.30881.30831.3138
7392005.04.20 14:59buy stop2251.001.30931.30881.3143
7402005.04.20 15:59buy2221.001.30781.30731.3128
7412005.04.20 16:36s/l2221.001.30731.30731.3128-50.0021109.96
7422005.04.20 16:59buy2231.001.30831.30781.3133
7432005.04.20 16:59buy2241.001.30881.30831.3138
7442005.04.20 17:20s/l2241.001.30831.30831.3138-50.0021059.96
7452005.04.20 17:20modify2231.001.30831.30851.3133
7462005.04.20 17:21buy2251.001.30931.30881.3143
7472005.04.20 17:21modify2231.001.30831.30861.3133
7482005.04.20 17:21modify2231.001.30831.30871.3133
7492005.04.20 17:21s/l2251.001.30881.30881.3143-50.0021009.96
7502005.04.20 17:21s/l2231.001.30871.30871.313340.0021049.96
7512005.04.21 11:59sell stop2261.001.30531.30581.3003
7522005.04.21 11:59sell stop2271.001.30481.30531.2998
7532005.04.21 11:59sell stop2281.001.30431.30481.2993
7542005.04.21 11:59sell stop2291.001.30381.30431.2988
7552005.04.21 11:59sell stop2301.001.30331.30381.2983
7562005.04.21 16:59sell2261.001.30531.30581.3003
7572005.04.21 16:59sell2271.001.30481.30531.2998
7582005.04.21 16:59sell2281.001.30431.30481.2993
7592005.04.21 16:59modify2261.001.30531.30471.3003
7602005.04.21 17:00modify2271.001.30481.30471.2998
7612005.04.21 17:59s/l2261.001.30471.30471.300360.0021109.96
7622005.04.21 17:59s/l2271.001.30471.30471.299810.0021119.96
7632005.04.21 17:59s/l2281.001.30481.30481.2993-50.0021069.96
7642005.04.21 23:59sell2291.001.30381.30431.2988
7652005.04.22 00:44s/l2291.001.30431.30431.2988-50.0021019.96
7662005.04.22 00:59sell2301.001.30331.30381.2983
7672005.04.22 01:57s/l2301.001.30381.30381.2983-50.0020969.96
7682005.04.22 09:55buy stop2311.001.30661.30611.3116
7692005.04.22 09:55buy stop2321.001.30711.30661.3121
7702005.04.22 09:55buy stop2331.001.30761.30711.3126
7712005.04.22 09:55buy stop2341.001.30811.30761.3131
7722005.04.22 09:55buy stop2351.001.30861.30811.3136
7732005.04.22 09:59buy2311.001.30661.30611.3116
7742005.04.22 09:59buy2321.001.30711.30661.3121
7752005.04.22 09:59modify2311.001.30661.30671.3116
7762005.04.22 10:00s/l2311.001.30671.30671.311610.0020979.96
7772005.04.22 10:00s/l2321.001.30661.30661.3121-50.0020929.96
7782005.04.22 10:06buy2331.001.30761.30711.3126
7792005.04.22 10:09s/l2331.001.30711.30711.3126-50.0020879.96
7802005.04.22 12:59buy2341.001.30811.30761.3131
7812005.04.22 12:59buy2351.001.30861.30811.3136
7822005.04.22 12:59modify2341.001.30811.30851.3131
7832005.04.22 13:00modify2341.001.30811.30871.3131
7842005.04.22 13:06modify2351.001.30861.30871.3136
7852005.04.22 13:07s/l2341.001.30871.30871.313160.0020939.96
7862005.04.22 13:07s/l2351.001.30871.30871.313610.0020949.96
7872005.04.22 17:00sell stop2361.001.30511.30561.3001
7882005.04.22 17:00sell stop2371.001.30461.30511.2996
7892005.04.22 17:00sell stop2381.001.30411.30461.2991
7902005.04.22 17:00sell stop2391.001.30361.30411.2986
7912005.04.22 17:00sell stop2401.001.30311.30361.2981
7922005.04.22 17:59sell2361.001.30511.30561.3001
7932005.04.22 18:00s/l2361.001.30561.30561.3001-50.0020899.96
7942005.04.24 23:00expiration2371.001.30461.30511.2996
7952005.04.24 23:00expiration2381.001.30411.30461.2991
7962005.04.24 23:00expiration2391.001.30361.30411.2986
7972005.04.24 23:00expiration2401.001.30311.30361.2981
7982005.04.24 23:00sell stop2411.001.30401.30451.2990
7992005.04.24 23:00sell stop2421.001.30251.30301.2975
8002005.04.24 23:22sell2411.001.30401.30451.2990
8012005.04.24 23:23s/l2411.001.30451.30451.2990-50.0020849.96
8022005.04.25 00:59sell2421.001.30251.30301.2975
8032005.04.25 02:12modify2421.001.30251.30231.2975
8042005.04.25 02:20modify2421.001.30251.30221.2975
8052005.04.25 02:22modify2421.001.30251.30181.2975
8062005.04.25 02:34modify2421.001.30251.30141.2975
8072005.04.25 02:34modify2421.001.30251.30131.2975
8082005.04.25 02:39modify2421.001.30251.30121.2975
8092005.04.25 02:39modify2421.001.30251.30111.2975
8102005.04.25 02:42modify2421.001.30251.30081.2975
8112005.04.25 02:45s/l2421.001.30081.30081.2975170.0021019.96
8122005.04.26 04:00buy stop2431.001.30171.30121.3067
8132005.04.26 04:00buy stop2441.001.30221.30171.3072
8142005.04.26 04:00buy stop2451.001.30271.30221.3077
8152005.04.26 04:00buy stop2461.001.30321.30271.3082
8162005.04.26 04:00buy stop2471.001.30371.30321.3087
8172005.04.27 04:00expiration2431.001.30171.30121.3067
8182005.04.27 04:00expiration2441.001.30221.30171.3072
8192005.04.27 04:00expiration2451.001.30271.30221.3077
8202005.04.27 04:00expiration2461.001.30321.30271.3082
8212005.04.27 04:00expiration2471.001.30371.30321.3087
8222005.04.27 14:00buy stop2481.001.29881.29831.3038
8232005.04.27 14:00buy stop2491.001.30031.29981.3053
8242005.04.28 14:00expiration2481.001.29881.29831.3038
8252005.04.28 14:00expiration2491.001.30031.29981.3053
8262005.04.29 02:59buy stop2501.001.29321.29271.2982
8272005.04.29 02:59buy stop2511.001.29421.29371.2992
8282005.04.29 02:59buy stop2521.001.29471.29421.2997
8292005.04.29 05:59buy2501.001.29321.29271.2982
8302005.04.29 05:59buy2511.001.29421.29371.2992
8312005.04.29 05:59modify2501.001.29321.29351.2982
8322005.04.29 06:42modify2501.001.29321.29371.2982
8332005.04.29 06:43buy2521.001.29471.29421.2997
8342005.04.29 06:43modify2501.001.29321.29401.2982
8352005.04.29 06:43modify2501.001.29321.29411.2982
8362005.04.29 06:43modify2501.001.29321.29431.2982
8372005.04.29 06:43modify2501.001.29321.29441.2982
8382005.04.29 06:43modify2501.001.29321.29461.2982
8392005.04.29 06:43modify2501.001.29321.29471.2982
8402005.04.29 06:43modify2501.001.29321.29481.2982
8412005.04.29 06:43modify2511.001.29421.29471.2992
8422005.04.29 06:44s/l2501.001.29481.29481.2982160.0021179.96
8432005.04.29 06:44s/l2511.001.29471.29471.299250.0021229.96
8442005.04.29 06:44s/l2521.001.29421.29421.2997-50.0021179.96
8452005.04.29 15:00sell stop2531.001.29111.29161.2861
8462005.04.29 15:00sell stop2541.001.29061.29111.2856
8472005.04.29 15:00sell stop2551.001.29011.29061.2851
8482005.04.29 15:00sell stop2561.001.28961.29011.2846
8492005.04.29 15:00sell stop2571.001.28911.28961.2841
8502005.04.29 16:35sell2531.001.29111.29161.2861
8512005.04.29 16:46s/l2531.001.29161.29161.2861-50.0021129.96
8522005.04.29 16:56sell2541.001.29061.29111.2856
8532005.04.29 16:57s/l2541.001.29111.29111.2856-50.0021079.96
8542005.04.29 17:59sell2551.001.29011.29061.2851
8552005.04.29 17:59sell2561.001.28961.29011.2846
8562005.04.29 17:59sell2571.001.28911.28961.2841
8572005.04.29 19:25modify2551.001.29011.28801.2851
8582005.04.29 19:25modify2561.001.28961.28811.2846
8592005.04.29 19:25modify2561.001.28961.28801.2846
8602005.04.29 19:26modify2571.001.28911.28801.2841
8612005.04.29 19:26modify2551.001.29011.28721.2851
8622005.04.29 19:27modify2551.001.29011.28711.2851
8632005.04.29 19:27modify2551.001.29011.28701.2851
8642005.04.29 19:27modify2551.001.29011.28691.2851
8652005.04.29 19:27modify2551.001.29011.28681.2851
8662005.04.29 19:27modify2561.001.28961.28691.2846
8672005.04.29 19:27modify2571.001.28911.28691.2841
8682005.04.29 19:28modify2571.001.28911.28691.2841
8692005.04.29 19:29modify2551.001.29011.28681.2851
8702005.04.29 19:29modify2561.001.28961.28681.2846
8712005.04.29 19:29modify2551.001.29011.28671.2851
8722005.04.29 19:29modify2551.001.29011.28661.2851
8732005.04.29 19:29modify2561.001.28961.28671.2846
8742005.04.29 19:29modify2571.001.28911.28671.2841
8752005.04.29 19:30modify2571.001.28911.28671.2841
8762005.04.29 19:32s/l2551.001.28661.28661.2851350.0021429.96
8772005.04.29 19:33s/l2561.001.28671.28671.2846290.0021719.96
8782005.04.29 19:33s/l2571.001.28671.28671.2841240.0021959.96
8792005.05.03 08:59buy stop2581.001.28761.28711.2926
8802005.05.03 08:59buy stop2591.001.28811.28761.2931
8812005.05.03 08:59buy stop2601.001.28861.28811.2936
8822005.05.03 08:59buy stop2611.001.28911.28861.2941
8832005.05.03 13:59buy2581.001.28761.28711.2926
8842005.05.03 13:59buy2591.001.28811.28761.2931
8852005.05.03 13:59buy2601.001.28861.28811.2936
8862005.05.03 13:59buy2611.001.28911.28861.2941
8872005.05.03 14:59modify2581.001.28761.28831.2926
8882005.05.03 15:00modify2591.001.28811.28831.2931
8892005.05.03 15:23s/l2611.001.28861.28861.2941-50.0021909.96
8902005.05.03 15:24modify2581.001.28761.28841.2926
8912005.05.03 15:27modify2581.001.28761.28841.2926
8922005.05.03 15:28modify2591.001.28811.28841.2931
8932005.05.03 15:28modify2581.001.28761.28851.2926
8942005.05.03 15:28modify2581.001.28761.28861.2926
8952005.05.03 15:28modify2591.001.28811.28851.2931
8962005.05.03 15:29s/l2581.001.28861.28861.2926100.0022009.96
8972005.05.03 15:30modify2591.001.28811.28861.2931
8982005.05.03 15:33modify2591.001.28811.28871.2931
8992005.05.03 15:36s/l2591.001.28871.28871.293159.9922069.95
9002005.05.03 15:49modify2601.001.28861.28871.2936
9012005.05.03 15:54modify2601.001.28861.28871.2936
9022005.05.03 15:54modify2601.001.28861.28881.2936
9032005.05.03 15:54modify2601.001.28861.28921.2936
9042005.05.03 15:55modify2601.001.28861.28931.2936
9052005.05.03 15:58s/l2601.001.28931.28931.293669.9922139.94
9062005.05.05 03:00sell stop2621.001.29291.29341.2879
9072005.05.05 03:00sell stop2631.001.29241.29291.2874
9082005.05.05 03:00sell stop2641.001.29191.29241.2869
9092005.05.05 03:00sell stop2651.001.29141.29191.2864
9102005.05.05 03:00sell stop2661.001.29091.29141.2859
9112005.05.06 03:02expiration2621.001.29291.29341.2879
9122005.05.06 03:02expiration2631.001.29241.29291.2874
9132005.05.06 03:02expiration2641.001.29191.29241.2869
9142005.05.06 03:02expiration2651.001.29141.29191.2864
9152005.05.06 03:02expiration2661.001.29091.29141.2859
9162005.05.06 08:00buy stop2671.001.29591.29541.3009
9172005.05.06 08:00buy stop2681.001.29641.29591.3014
9182005.05.06 08:00buy stop2691.001.29691.29641.3019
9192005.05.06 08:00buy stop2701.001.29741.29691.3024
9202005.05.06 08:00buy stop2711.001.29791.29741.3029
9212005.05.06 10:59buy2671.001.29591.29541.3009
9222005.05.06 11:00s/l2671.001.29541.29541.3009-50.0022089.94
9232005.05.08 23:00expiration2681.001.29641.29591.3014
9242005.05.08 23:00expiration2691.001.29691.29641.3019
9252005.05.08 23:00expiration2701.001.29741.29691.3024
9262005.05.08 23:00expiration2711.001.29791.29741.3029
9272005.05.09 20:00buy stop2721.001.28561.28511.2906
9282005.05.09 20:00buy stop2731.001.28611.28561.2911
9292005.05.09 20:00buy stop2741.001.28661.28611.2916
9302005.05.09 20:00buy stop2751.001.28711.28661.2921
9312005.05.09 21:59buy2721.001.28561.28511.2906
9322005.05.09 21:59buy2731.001.28611.28561.2911
9332005.05.09 21:59modify2721.001.28561.28571.2906
9342005.05.09 22:37s/l2721.001.28571.28571.290610.0022099.94
9352005.05.09 22:37s/l2731.001.28561.28561.2911-50.0022049.94
9362005.05.10 12:59buy2741.001.28661.28611.2916
9372005.05.10 13:00s/l2741.001.28611.28611.2916-50.0021999.94
9382005.05.10 14:59buy2751.001.28711.28661.2921
9392005.05.10 14:59modify2751.001.28711.28751.2921
9402005.05.10 15:21s/l2751.001.28751.28751.292140.0022039.94
9412005.05.11 12:59sell stop2761.001.27921.27971.2742
9422005.05.11 12:59sell stop2771.001.27871.27921.2737
9432005.05.11 12:59sell stop2781.001.27821.27871.2732
9442005.05.11 12:59sell stop2791.001.27771.27821.2727
9452005.05.11 14:57sell2761.001.27921.27971.2742
9462005.05.11 14:57s/l2761.001.27971.27971.2742-50.0021989.94
9472005.05.12 06:59sell2771.001.27871.27921.2737
9482005.05.12 06:59sell2781.001.27821.27871.2732
9492005.05.12 06:59sell2791.001.27771.27821.2727
9502005.05.12 06:59modify2771.001.27871.27631.2737
9512005.05.12 07:00modify2781.001.27821.27651.2732
9522005.05.12 07:59modify2791.001.27771.27651.2727
9532005.05.12 07:59s/l2771.001.27631.27631.2737240.0022229.94
9542005.05.12 07:59s/l2781.001.27651.27651.2732170.0022399.94
9552005.05.12 07:59s/l2791.001.27651.27651.2727120.0022519.94
9562005.05.16 14:00buy stop2801.001.26481.26431.2698
9572005.05.16 14:00buy stop2811.001.26581.26531.2708
9582005.05.16 14:00buy stop2821.001.26631.26581.2713
9592005.05.17 08:59buy2801.001.26481.26431.2698
9602005.05.17 08:59buy2811.001.26581.26531.2708
9612005.05.17 08:59modify2801.001.26481.26551.2698
9622005.05.17 09:59s/l2801.001.26551.26551.269870.0022589.94
9632005.05.17 09:59s/l2811.001.26531.26531.2708-50.0022539.94
9642005.05.17 14:00expiration2821.001.26631.26581.2713
9652005.05.17 14:00sell stop2831.001.26261.26311.2576
9662005.05.17 14:00sell stop2841.001.26211.26261.2571
9672005.05.17 14:00sell stop2851.001.26161.26211.2566
9682005.05.17 14:00sell stop2861.001.26111.26161.2561
9692005.05.17 14:00sell stop2871.001.26061.26111.2556
9702005.05.17 14:29sell2831.001.26261.26311.2576
9712005.05.17 14:30sell2841.001.26211.26261.2571
9722005.05.17 14:34s/l2841.001.26261.26261.2571-50.0022489.94
9732005.05.17 14:59s/l2831.001.26311.26311.2576-50.0022439.94
9742005.05.17 19:59sell2851.001.26161.26211.2566
9752005.05.17 19:59sell2861.001.26111.26161.2561
9762005.05.17 19:59sell2871.001.26061.26111.2556
9772005.05.17 19:59modify2851.001.26161.26051.2566
9782005.05.17 20:00modify2861.001.26111.26071.2561
9792005.05.17 20:59s/l2851.001.26051.26051.2566110.0022549.94
9802005.05.17 20:59s/l2861.001.26071.26071.256140.0022589.94
9812005.05.17 21:20s/l2871.001.26111.26111.2556-50.0022539.94
9822005.05.18 07:00buy stop2881.001.26361.26311.2686
9832005.05.18 07:00buy stop2891.001.26411.26361.2691
9842005.05.18 07:00buy stop2901.001.26461.26411.2696
9852005.05.18 07:00buy stop2911.001.26511.26461.2701
9862005.05.18 12:59buy2881.001.26361.26311.2686
9872005.05.18 12:59buy2891.001.26411.26361.2691
9882005.05.18 12:59buy2901.001.26461.26411.2696
9892005.05.18 12:59modify2881.001.26361.26431.2686
9902005.05.18 13:00modify2891.001.26411.26431.2691
9912005.05.18 13:00s/l2881.001.26431.26431.268670.0022609.94
9922005.05.18 13:00s/l2891.001.26431.26431.269120.0022629.94
9932005.05.18 13:00s/l2901.001.26411.26411.2696-50.0022579.94
9942005.05.18 14:53buy2911.001.26511.26461.2701
9952005.05.18 14:59s/l2911.001.26461.26461.2701-50.0022529.94
9962005.05.19 09:59sell stop2921.001.26471.26521.2597
9972005.05.19 09:59sell stop2931.001.26421.26471.2592
9982005.05.19 09:59sell stop2941.001.26371.26421.2587
9992005.05.19 09:59sell stop2951.001.26321.26371.2582
10002005.05.19 09:59sell stop2961.001.26271.26321.2577
10012005.05.19 10:59sell2921.001.26471.26521.2597
10022005.05.19 11:02s/l2921.001.26521.26521.2597-50.0022479.94
10032005.05.19 11:44sell2931.001.26421.26471.2592
10042005.05.19 11:53s/l2931.001.26471.26471.2592-50.0022429.94
10052005.05.19 11:59sell2941.001.26371.26421.2587
10062005.05.19 12:37s/l2941.001.26421.26421.2587-50.0022379.94
10072005.05.19 12:59sell2951.001.26321.26371.2582
10082005.05.19 14:03s/l2951.001.26371.26371.2582-50.0022329.94
10092005.05.19 14:39sell2961.001.26271.26321.2577
10102005.05.19 14:45s/l2961.001.26321.26321.2577-50.0022279.94
10112005.05.20 03:00buy stop2971.001.26531.26481.2703
10122005.05.20 03:00buy stop2981.001.26581.26531.2708
10132005.05.20 03:00buy stop2991.001.26631.26581.2713
10142005.05.20 03:00buy stop3001.001.26681.26631.2718
10152005.05.20 03:00buy stop3011.001.26731.26681.2723
10162005.05.22 23:00expiration2971.001.26531.26481.2703
10172005.05.22 23:00expiration2981.001.26581.26531.2708
10182005.05.22 23:00expiration2991.001.26631.26581.2713
10192005.05.22 23:00expiration3001.001.26681.26631.2718
10202005.05.22 23:00expiration3011.001.26731.26681.2723
10212005.05.23 14:59buy stop3021.001.25941.25891.2644
10222005.05.23 14:59buy stop3031.001.25991.25941.2649
10232005.05.23 14:59buy stop3041.001.26041.25991.2654
10242005.05.23 14:59buy stop3051.001.26091.26041.2659
10252005.05.24 06:59buy3021.001.25941.25891.2644
10262005.05.24 08:02s/l3021.001.25891.25891.2644-50.0022229.94
10272005.05.24 08:56buy3031.001.25991.25941.2649
10282005.05.24 08:57s/l3031.001.25941.25941.2649-50.0022179.94
10292005.05.24 11:00buy3041.001.26041.25991.2654
10302005.05.24 11:59buy3051.001.26091.26041.2659
10312005.05.24 11:59modify3041.001.26041.26211.2654
10322005.05.24 12:00modify3041.001.26041.26231.2654
10332005.05.24 12:59modify3051.001.26091.26231.2659
10342005.05.24 12:59s/l3041.001.26231.26231.2654190.0022369.94
10352005.05.24 12:59s/l3051.001.26231.26231.2659140.0022509.94
10362005.05.24 17:00sell stop3061.001.25681.25731.2518
10372005.05.24 17:00sell stop3071.001.25631.25681.2513
10382005.05.24 17:00sell stop3081.001.25581.25631.2508
10392005.05.24 17:00sell stop3091.001.25531.25581.2503
10402005.05.24 22:59sell3061.001.25681.25731.2518
10412005.05.24 23:59sell3071.001.25631.25681.2513
10422005.05.25 00:25s/l3071.001.25681.25681.2513-50.0022459.94
10432005.05.25 00:34modify3061.001.25681.25671.2518
10442005.05.25 00:40modify3061.001.25681.25661.2518
10452005.05.25 00:54s/l3061.001.25661.25661.251820.0022479.94
10462005.05.25 10:59sell3081.001.25581.25631.2508
10472005.05.25 12:00s/l3081.001.25631.25631.2508-50.0022429.94
10482005.05.25 17:01expiration3091.001.25531.25581.2503
10492005.05.26 04:59sell stop3101.001.25561.25611.2506
10502005.05.26 04:59sell stop3111.001.25411.25461.2491
10512005.05.26 05:59sell3101.001.25561.25611.2506
10522005.05.26 06:39s/l3101.001.25611.25611.2506-50.0022379.94
10532005.05.26 11:59sell3111.001.25411.25461.2491
10542005.05.26 13:00modify3111.001.25411.25401.2491
10552005.05.26 13:01s/l3111.001.25401.25401.249110.0022389.94
10562005.05.27 08:59buy stop3121.001.25481.25431.2598
10572005.05.27 08:59buy stop3131.001.25581.25531.2608
10582005.05.27 08:59buy stop3141.001.25631.25581.2613
10592005.05.27 13:31buy3121.001.25481.25431.2598
10602005.05.27 13:33s/l3121.001.25431.25431.2598-50.0022339.94
10612005.05.27 15:59buy3131.001.25581.25531.2608
10622005.05.27 15:59buy3141.001.25631.25581.2613
10632005.05.27 15:59modify3131.001.25581.25631.2608
10642005.05.27 16:00modify3131.001.25581.25651.2608
10652005.05.27 16:59modify3141.001.25631.25651.2613
10662005.05.27 16:59modify3131.001.25581.25811.2608
10672005.05.27 17:00modify3131.001.25581.25831.2608
10682005.05.27 17:42modify3141.001.25631.25831.2613
10692005.05.27 17:43s/l3131.001.25831.25831.2608250.0022589.94
10702005.05.27 17:43s/l3141.001.25831.25831.2613200.0022789.94
10712005.05.30 00:00sell stop3151.001.25081.25131.2458
10722005.05.30 00:00sell stop3161.001.25031.25081.2453
10732005.05.30 00:00sell stop3171.001.24981.25031.2448
10742005.05.30 00:00sell stop3181.001.24931.24981.2443
10752005.05.30 10:59sell3151.001.25081.25131.2458
10762005.05.30 11:00sell3161.001.25031.25081.2453
10772005.05.30 11:59sell3171.001.24981.25031.2448
10782005.05.30 11:59sell3181.001.24931.24981.2443
10792005.05.30 12:00modify3151.001.25081.24891.2458
10802005.05.30 12:59modify3161.001.25031.24891.2453
10812005.05.30 12:59modify3151.001.25081.24831.2458
10822005.05.30 13:00modify3161.001.25031.24831.2453
10832005.05.30 13:05modify3171.001.24981.24831.2448
10842005.05.30 13:06modify3181.001.24931.24841.2443
10852005.05.30 13:06modify3181.001.24931.24831.2443
10862005.05.30 13:06modify3151.001.25081.24821.2458
10872005.05.30 13:07modify3161.001.25031.24821.2453
10882005.05.30 13:28modify3171.001.24981.24821.2448
10892005.05.30 13:28modify3151.001.25081.24811.2458
10902005.05.30 13:29modify3181.001.24931.24821.2443
10912005.05.30 13:30modify3151.001.25081.24811.2458
10922005.05.30 13:30modify3151.001.25081.24801.2458
10932005.05.30 13:30modify3151.001.25081.24791.2458
10942005.05.30 13:30modify3151.001.25081.24781.2458
10952005.05.30 13:30modify3151.001.25081.24771.2458
10962005.05.30 13:31modify3161.001.25031.24771.2453
10972005.05.30 13:31modify3171.001.24981.24781.2448
10982005.05.30 13:31modify3171.001.24981.24771.2448
10992005.05.30 13:31modify3181.001.24931.24771.2443
11002005.05.30 13:34s/l3151.001.24771.24771.2458310.0023099.94
11012005.05.30 13:34s/l3161.001.24771.24771.2453260.0023359.94
11022005.05.30 13:34s/l3171.001.24771.24771.2448210.0023569.94
11032005.05.30 13:34s/l3181.001.24771.24771.2443160.0023729.94
11042005.06.02 08:00buy stop3191.001.22731.22681.2323
11052005.06.02 08:00buy stop3201.001.22781.22731.2328
11062005.06.02 08:00buy stop3211.001.22831.22781.2333
11072005.06.02 08:00buy stop3221.001.22881.22831.2338
11082005.06.02 08:00buy stop3231.001.22931.22881.2343
11092005.06.02 08:59buy3191.001.22731.22681.2323
11102005.06.02 08:59buy3201.001.22781.22731.2328
11112005.06.02 08:59buy3211.001.22831.22781.2333
11122005.06.02 08:59buy3221.001.22881.22831.2338
11132005.06.02 08:59modify3191.001.22731.22811.2323
11142005.06.02 09:00modify3201.001.22781.22791.2328
11152005.06.02 09:38s/l3191.001.22811.22811.232380.0023809.94
11162005.06.02 09:38s/l3201.001.22791.22791.232810.0023819.94
11172005.06.02 09:38s/l3211.001.22781.22781.2333-50.0023769.94
11182005.06.02 09:38s/l3221.001.22831.22831.2338-50.0023719.94
11192005.06.03 03:27buy3231.001.22931.22881.2343
11202005.06.03 03:32s/l3231.001.22881.22881.2343-50.0023669.94
11212005.06.03 15:21sell stop3241.001.22661.22711.2216
11222005.06.03 15:21sell stop3251.001.22611.22661.2211
11232005.06.03 15:21sell stop3261.001.22561.22611.2206
11242005.06.03 15:21sell stop3271.001.22511.22561.2201
11252005.06.03 15:21sell stop3281.001.22461.22511.2196
11262005.06.03 15:26sell3241.001.22661.22711.2216
11272005.06.03 15:26s/l3241.001.22711.22711.2216-50.0023619.94
11282005.06.03 15:59sell3251.001.22611.22661.2211
11292005.06.03 15:59sell3261.001.22561.22611.2206
11302005.06.03 15:59sell3271.001.22511.22561.2201
11312005.06.03 15:59sell3281.001.22461.22511.2196
11322005.06.03 16:59modify3251.001.22611.22251.2211
11332005.06.03 17:00modify3261.001.22561.22271.2206
11342005.06.03 17:32modify3271.001.22511.22271.2201
11352005.06.03 17:32s/l3251.001.22251.22251.2211360.0023979.94
11362005.06.03 17:32s/l3261.001.22271.22271.2206290.0024269.94
11372005.06.03 17:32s/l3271.001.22271.22271.2201240.0024509.94
11382005.06.03 17:42modify3281.001.22461.22271.2196
11392005.06.03 17:42modify3281.001.22461.22251.2196
11402005.06.03 17:42modify3281.001.22461.22231.2196
11412005.06.03 17:43s/l3281.001.22231.22231.2196229.9924739.93
11422005.06.06 04:00buy stop3291.001.22691.22641.2319
11432005.06.06 04:00buy stop3301.001.22741.22691.2324
11442005.06.06 04:00buy stop3311.001.22791.22741.2329
11452005.06.06 04:00buy stop3321.001.22841.22791.2334
11462005.06.06 04:00buy stop3331.001.22891.22841.2339
11472005.06.06 06:03buy3291.001.22691.22641.2319
11482005.06.06 06:12s/l3291.001.22641.22641.2319-50.0024689.93
11492005.06.06 08:59buy3301.001.22741.22691.2324
11502005.06.06 08:59buy3311.001.22791.22741.2329
11512005.06.06 08:59buy3321.001.22841.22791.2334
11522005.06.06 08:59modify3301.001.22741.22811.2324
11532005.06.06 09:00modify3311.001.22791.22811.2329
11542005.06.06 09:05s/l3301.001.22811.22811.232470.0024759.93
11552005.06.06 09:05s/l3311.001.22811.22811.232920.0024779.93
11562005.06.06 09:05s/l3321.001.22791.22791.2334-50.0024729.93
11572005.06.06 14:00buy3331.001.22891.22841.2339
11582005.06.06 14:00s/l3331.001.22841.22841.2339-50.0024679.93
11592005.06.06 20:59sell stop3341.001.22501.22551.2200
11602005.06.06 20:59sell stop3351.001.22401.22451.2190
11612005.06.06 20:59sell stop3361.001.22351.22401.2185
11622005.06.07 01:59sell3341.001.22501.22551.2200
11632005.06.07 02:05s/l3341.001.22551.22551.2200-50.0024629.93
11642005.06.07 20:59expiration3351.001.22401.22451.2190
11652005.06.07 20:59expiration3361.001.22351.22401.2185
11662005.06.08 16:59sell stop3371.001.22721.22771.2222
11672005.06.08 16:59sell stop3381.001.22621.22671.2212
11682005.06.08 16:59sell stop3391.001.22571.22621.2207
11692005.06.08 17:59sell3371.001.22721.22771.2222
11702005.06.08 17:59sell3381.001.22621.22671.2212
11712005.06.08 17:59sell3391.001.22571.22621.2207
11722005.06.08 18:59modify3371.001.22721.22451.2222
11732005.06.08 19:00modify3381.001.22621.22451.2212
11742005.06.08 19:27modify3391.001.22571.22451.2207
11752005.06.08 19:30modify3371.001.22721.22441.2222
11762005.06.08 19:30modify3371.001.22721.22431.2222
11772005.06.08 19:30modify3371.001.22721.22421.2222
11782005.06.08 19:30modify3371.001.22721.22411.2222
11792005.06.08 19:30modify3381.001.22621.22421.2212
11802005.06.08 19:30modify3391.001.22571.22421.2207
11812005.06.08 19:30modify3391.001.22571.22421.2207
11822005.06.08 19:30modify3381.001.22621.22411.2212
11832005.06.08 19:30modify3371.001.22721.22401.2222
11842005.06.08 19:31modify3391.001.22571.22411.2207
11852005.06.08 19:31s/l3371.001.22401.22401.2222320.0024949.93
11862005.06.08 19:32s/l3381.001.22411.22411.2212210.0025159.93
11872005.06.08 19:32s/l3391.001.22411.22411.2207160.0025319.93
11882005.06.10 02:35buy stop3401.001.22511.22461.2301
11892005.06.10 02:35buy stop3411.001.22561.22511.2306
11902005.06.10 02:35buy stop3421.001.22611.22561.2311
11912005.06.10 02:35buy stop3431.001.22661.22611.2316
11922005.06.12 23:00expiration3401.001.22511.22461.2301
11932005.06.12 23:00expiration3411.001.22561.22511.2306
11942005.06.12 23:00expiration3421.001.22611.22561.2311
11952005.06.12 23:00expiration3431.001.22661.22611.2316
11962005.06.13 19:59buy stop3441.001.21221.21171.2172
11972005.06.13 19:59buy stop3451.001.21371.21321.2187
11982005.06.14 00:59buy3441.001.21221.21171.2172
11992005.06.14 00:59buy3451.001.21371.21321.2187
12002005.06.14 00:59modify3441.001.21221.21411.2172
12012005.06.14 01:00modify3451.001.21371.21411.2187
12022005.06.14 01:59s/l3441.001.21411.21411.2172190.0025509.93
12032005.06.14 01:59s/l3451.001.21411.21411.218740.0025549.93
12042005.06.14 12:00sell stop3461.001.21061.21111.2056
12052005.06.14 12:00sell stop3471.001.21011.21061.2051
12062005.06.14 12:00sell stop3481.001.20961.21011.2046
12072005.06.14 12:00sell stop3491.001.20911.20961.2041
12082005.06.14 12:00sell stop3501.001.20861.20911.2036
12092005.06.14 13:59sell3461.001.21061.21111.2056
12102005.06.14 13:59sell3471.001.21011.21061.2051
12112005.06.14 13:59sell3481.001.20961.21011.2046
12122005.06.14 13:59sell3491.001.20911.20961.2041
12132005.06.14 13:59sell3501.001.20861.20911.2036
12142005.06.14 14:00t/p3461.001.20561.21111.2056500.0026049.93
12152005.06.14 14:00t/p3471.001.20511.21061.2051500.0026549.93
12162005.06.14 14:00t/p3481.001.20461.21011.2046500.0027049.93
12172005.06.14 15:14modify3491.001.20911.20551.2041
12182005.06.14 15:14modify3501.001.20861.20581.2036
12192005.06.14 15:14s/l3491.001.20551.20551.2041360.0027409.93
12202005.06.14 15:14s/l3501.001.20581.20581.2036280.0027689.93
12212005.06.15 08:00buy stop3511.001.20851.20801.2135
12222005.06.15 08:00buy stop3521.001.20951.20901.2145
12232005.06.15 08:00buy stop3531.001.21001.20951.2150
12242005.06.15 13:59buy3511.001.20851.20801.2135
12252005.06.15 13:59buy3521.001.20951.20901.2145
12262005.06.15 13:59buy3531.001.21001.20951.2150
12272005.06.15 13:59modify3511.001.20851.21071.2135
12282005.06.15 15:33s/l3511.001.21071.21071.2135220.0027909.93
12292005.06.15 15:33modify3521.001.20951.21011.2145
12302005.06.15 15:33s/l3521.001.21011.21011.214560.0027969.93
12312005.06.15 15:33s/l3531.001.20951.20951.2150-50.0027919.93
12322005.06.16 03:59sell stop3541.001.20651.20701.2015
12332005.06.16 03:59sell stop3551.001.20601.20651.2010
12342005.06.16 03:59sell stop3561.001.20551.20601.2005
12352005.06.16 03:59sell stop3571.001.20501.20551.2000
12362005.06.16 03:59sell stop3581.001.20451.20501.1995
12372005.06.17 03:59expiration3541.001.20651.20701.2015
12382005.06.17 03:59expiration3551.001.20601.20651.2010
12392005.06.17 03:59expiration3561.001.20551.20601.2005
12402005.06.17 03:59expiration3571.001.20501.20551.2000
12412005.06.17 03:59expiration3581.001.20451.20501.1995
12422005.06.20 12:59sell stop3591.001.21681.21731.2118
12432005.06.20 12:59sell stop3601.001.21581.21631.2108
12442005.06.20 12:59sell stop3611.001.21531.21581.2103
12452005.06.20 13:59sell3591.001.21681.21731.2118
12462005.06.20 13:59sell3601.001.21581.21631.2108
12472005.06.20 13:59sell3611.001.21531.21581.2103
12482005.06.20 13:59modify3591.001.21681.21571.2118
12492005.06.20 14:00modify3601.001.21581.21571.2108
12502005.06.20 14:59modify3591.001.21681.21431.2118
12512005.06.20 15:00modify3601.001.21581.21431.2108
12522005.06.20 15:47modify3611.001.21531.21431.2103
12532005.06.20 15:48s/l3591.001.21431.21431.2118250.0028169.93
12542005.06.20 15:48s/l3601.001.21431.21431.2108150.0028319.93
12552005.06.20 15:48s/l3611.001.21431.21431.2103100.0028419.93
12562005.06.21 17:00buy stop3621.001.21531.21481.2203
12572005.06.21 17:00buy stop3631.001.21581.21531.2208
12582005.06.21 17:00buy stop3641.001.21631.21581.2213
12592005.06.21 17:00buy stop3651.001.21681.21631.2218
12602005.06.21 17:00buy stop3661.001.21731.21681.2223
12612005.06.21 18:00buy3621.001.21531.21481.2203
12622005.06.21 18:33buy3631.001.21581.21531.2208
12632005.06.21 18:33s/l3631.001.21531.21531.2208-50.0028369.93
12642005.06.21 18:38modify3621.001.21531.21541.2203
12652005.06.21 18:38s/l3621.001.21541.21541.22039.9928379.92
12662005.06.21 18:59buy3641.001.21631.21581.2213
12672005.06.21 18:59buy3651.001.21681.21631.2218
12682005.06.21 18:59buy3661.001.21731.21681.2223
12692005.06.21 18:59modify3641.001.21631.21711.2213
12702005.06.21 19:00modify3651.001.21681.21691.2218
12712005.06.21 19:59modify3641.001.21631.21731.2213
12722005.06.21 20:00modify3651.001.21681.21731.2218
12732005.06.21 20:59modify3641.001.21631.21771.2213
12742005.06.21 21:00modify3651.001.21681.21771.2218
12752005.06.21 21:00modify3661.001.21731.21771.2223
12762005.06.21 21:01s/l3641.001.21771.21771.2213140.0028519.92
12772005.06.21 21:01s/l3651.001.21771.21771.221890.0028609.92
12782005.06.21 21:01s/l3661.001.21771.21771.222340.0028649.92
12792005.06.22 10:00sell stop3671.001.21341.21391.2084
12802005.06.22 10:00sell stop3681.001.21191.21241.2069
12812005.06.22 10:59sell3671.001.21341.21391.2084
12822005.06.22 11:59sell3681.001.21191.21241.2069
12832005.06.22 11:59modify3671.001.21341.21211.2084
12842005.06.22 12:40s/l3671.001.21211.21211.2084130.0028779.92
12852005.06.22 12:40s/l3681.001.21241.21241.2069-50.0028729.92
12862005.06.24 09:00buy stop3691.001.20701.20651.2120
12872005.06.24 09:00buy stop3701.001.20751.20701.2125
12882005.06.24 09:00buy stop3711.001.20801.20751.2130
12892005.06.24 09:00buy stop3721.001.20851.20801.2135
12902005.06.24 09:59buy3691.001.20701.20651.2120
12912005.06.24 10:25buy3701.001.20751.20701.2125
12922005.06.24 10:25s/l3701.001.20701.20701.2125-50.0028679.92
12932005.06.24 11:59buy3711.001.20801.20751.2130
12942005.06.24 11:59modify3691.001.20701.20751.2120
12952005.06.24 12:00modify3691.001.20701.20771.2120
12962005.06.24 12:00s/l3691.001.20771.20771.212070.0028749.92
12972005.06.24 12:00s/l3711.001.20751.20751.2130-50.0028699.92
12982005.06.24 12:22buy3721.001.20851.20801.2135
12992005.06.24 12:26s/l3721.001.20801.20801.2135-50.0028649.92
13002005.06.28 06:59sell stop3731.001.21251.21301.2075
13012005.06.28 06:59sell stop3741.001.21201.21251.2070
13022005.06.28 06:59sell stop3751.001.21151.21201.2065
13032005.06.28 06:59sell stop3761.001.21101.21151.2060
13042005.06.28 06:59sell stop3771.001.21051.21101.2055
13052005.06.28 07:59sell3731.001.21251.21301.2075
13062005.06.28 07:59sell3741.001.21201.21251.2070
13072005.06.28 07:59modify3731.001.21251.21231.2075
13082005.06.28 08:00sell3751.001.21151.21201.2065
13092005.06.28 08:00modify3731.001.21251.21211.2075
13102005.06.28 08:46s/l3751.001.21201.21201.2065-50.0028599.92
13112005.06.28 08:46s/l3731.001.21211.21211.207540.0028639.92
13122005.06.28 08:46s/l3741.001.21251.21251.2070-50.0028589.92
13132005.06.28 08:59sell3761.001.21101.21151.2060
13142005.06.28 09:59sell3771.001.21051.21101.2055
13152005.06.28 09:59modify3761.001.21101.21051.2060
13162005.06.28 10:00s/l3761.001.21051.21051.206050.0028639.92
13172005.06.28 10:00s/l3771.001.21101.21101.2055-50.0028589.92
13182005.06.29 15:59buy stop3781.001.21081.21031.2158
13192005.06.29 15:59buy stop3791.001.21131.21081.2163
13202005.06.29 15:59buy stop3801.001.21181.21131.2168
13212005.06.29 15:59buy stop3811.001.21231.21181.2173
13222005.06.30 14:59buy3781.001.21081.21031.2158
13232005.06.30 15:01s/l3781.001.21031.21031.2158-50.0028539.92
13242005.06.30 15:59expiration3791.001.21131.21081.2163
13252005.06.30 15:59expiration3801.001.21181.21131.2168
13262005.06.30 15:59expiration3811.001.21231.21181.2173
13272005.07.01 03:00sell stop3821.001.20791.20841.2029
13282005.07.01 03:00sell stop3831.001.20741.20791.2024
13292005.07.01 03:00sell stop3841.001.20691.20741.2019
13302005.07.01 03:00sell stop3851.001.20641.20691.2014
13312005.07.01 03:00sell stop3861.001.20591.20641.2009
13322005.07.01 04:59sell3821.001.20791.20841.2029
13332005.07.01 04:59sell3831.001.20741.20791.2024
13342005.07.01 04:59sell3841.001.20691.20741.2019
13352005.07.01 04:59modify3821.001.20791.20761.2029
13362005.07.01 05:59sell3851.001.20641.20691.2014
13372005.07.01 05:59sell3861.001.20591.20641.2009
13382005.07.01 06:59modify3821.001.20791.20421.2029
13392005.07.01 07:00modify3831.001.20741.20421.2024
13402005.07.01 07:01modify3841.001.20691.20421.2019
13412005.07.01 07:02s/l3821.001.20421.20421.2029370.0028909.92
13422005.07.01 07:02s/l3831.001.20421.20421.2024320.0029229.92
13432005.07.01 07:02s/l3841.001.20421.20421.2019270.0029499.92
13442005.07.01 07:02modify3851.001.20641.20571.2014
13452005.07.01 07:02s/l3851.001.20571.20571.201470.0029569.92
13462005.07.01 07:02s/l3861.001.20641.20641.2009-50.0029519.92
13472005.07.01 10:00buy stop3871.001.21061.21011.2156
13482005.07.01 10:00buy stop3881.001.21161.21111.2166
13492005.07.01 10:00buy stop3891.001.21211.21161.2171
13502005.07.03 23:00expiration3871.001.21061.21011.2156
13512005.07.03 23:00expiration3881.001.21161.21111.2166
13522005.07.03 23:00expiration3891.001.21211.21161.2171
13532005.07.05 09:00buy stop3901.001.19431.19381.1993
13542005.07.05 09:00buy stop3911.001.19531.19481.2003
13552005.07.05 09:00buy stop3921.001.19581.19531.2008
13562005.07.06 08:00buy3901.001.19431.19381.1993
13572005.07.06 08:00s/l3901.001.19381.19381.1993-50.0029469.92
13582005.07.06 09:00expiration3911.001.19531.19481.2003
13592005.07.06 09:00expiration3921.001.19581.19531.2008
13602005.07.06 10:00sell stop3931.001.19021.19071.1852
13612005.07.06 10:00sell stop3941.001.18971.19021.1847
13622005.07.06 10:00sell stop3951.001.18921.18971.1842
13632005.07.06 10:00sell stop3961.001.18871.18921.1837
13642005.07.06 10:00sell stop3971.001.18821.18871.1832
13652005.07.06 11:22sell3931.001.19021.19071.1852
13662005.07.06 11:23s/l3931.001.19071.19071.1852-50.0029419.92
13672005.07.06 11:27sell3941.001.18971.19021.1847
13682005.07.06 11:28s/l3941.001.19021.19021.1847-50.0029369.92
13692005.07.07 10:59expiration3951.001.18921.18971.1842
13702005.07.07 10:59expiration3961.001.18871.18921.1837
13712005.07.07 10:59expiration3971.001.18821.18871.1832
13722005.07.07 16:00sell stop3981.001.19231.19281.1873
13732005.07.07 16:00sell stop3991.001.19181.19231.1868
13742005.07.07 16:00sell stop4001.001.19131.19181.1863
13752005.07.07 16:00sell stop4011.001.19081.19131.1858
13762005.07.07 16:00sell stop4021.001.19031.19081.1853
13772005.07.08 06:59sell3981.001.19231.19281.1873
13782005.07.08 06:59sell3991.001.19181.19231.1868
13792005.07.08 08:10modify3981.001.19231.19221.1873
13802005.07.08 08:48sell4001.001.19131.19181.1863
13812005.07.08 08:48modify3981.001.19231.19201.1873
13822005.07.08 08:48modify3981.001.19231.19191.1873
13832005.07.08 08:48modify3981.001.19231.19181.1873
13842005.07.08 08:51s/l4001.001.19181.19181.1863-50.0029319.92
13852005.07.08 08:54modify3981.001.19231.19181.1873
13862005.07.08 08:59sell4011.001.19081.19131.1858
13872005.07.08 09:00modify3981.001.19231.19161.1873
13882005.07.08 09:00s/l4011.001.19131.19131.1858-50.0029269.92
13892005.07.08 09:07modify3991.001.19181.19171.1868
13902005.07.08 09:07modify3991.001.19181.19161.1868
13912005.07.08 09:09modify3981.001.19231.19151.1873
13922005.07.08 09:11modify3991.001.19181.19151.1868
13932005.07.08 09:11modify3981.001.19231.19131.1873
13942005.07.08 09:11modify3981.001.19231.19121.1873
13952005.07.08 09:13sell4021.001.19031.19081.1853
13962005.07.08 09:17modify3981.001.19231.19111.1873
13972005.07.08 09:18modify3991.001.19181.19111.1868
13982005.07.08 09:22modify3981.001.19231.19111.1873
13992005.07.08 09:23s/l4021.001.19081.19081.1853-50.0029219.92
14002005.07.08 09:23s/l3981.001.19111.19111.1873120.0029339.92
14012005.07.08 09:23s/l3991.001.19111.19111.186869.9929409.91
14022005.07.08 13:59buy stop4031.001.19681.19631.2018
14032005.07.08 13:59buy stop4041.001.19731.19681.2023
14042005.07.08 13:59buy stop4051.001.19781.19731.2028
14052005.07.08 13:59buy stop4061.001.19831.19781.2033
14062005.07.10 23:00expiration4031.001.19681.19631.2018
14072005.07.10 23:00expiration4041.001.19731.19681.2023
14082005.07.10 23:00expiration4051.001.19781.19731.2028
14092005.07.10 23:00expiration4061.001.19831.19781.2033
14102005.07.13 08:00sell stop4071.001.21731.21781.2123
14112005.07.13 08:00sell stop4081.001.21581.21631.2108
14122005.07.13 11:52sell4071.001.21731.21781.2123
14132005.07.13 11:59s/l4071.001.21781.21781.2123-50.0029359.91
14142005.07.13 12:59sell4081.001.21581.21631.2108
14152005.07.13 13:59modify4081.001.21581.21351.2108
14162005.07.13 14:59t/p4081.001.21081.21351.2108500.0029859.91
14172005.07.14 13:00buy stop4091.001.21271.21221.2177
14182005.07.14 13:00buy stop4101.001.21371.21321.2187
14192005.07.14 13:00buy stop4111.001.21421.21371.2192
14202005.07.15 06:59buy4091.001.21271.21221.2177
14212005.07.15 06:59buy4101.001.21371.21321.2187
14222005.07.15 06:59modify4091.001.21271.21301.2177
14232005.07.15 07:59s/l4101.001.21321.21321.2187-50.0029809.91
14242005.07.15 08:00s/l4091.001.21301.21301.217730.0029839.91
14252005.07.15 13:59expiration4111.001.21421.21371.2192
14262005.07.18 07:00buy stop4121.001.20851.20801.2135
14272005.07.18 07:00buy stop4131.001.20951.20901.2145
14282005.07.18 07:00buy stop4141.001.21001.20951.2150
14292005.07.19 07:29expiration4121.001.20851.20801.2135
14302005.07.19 07:29expiration4131.001.20951.20901.2145
14312005.07.19 07:29expiration4141.001.21001.20951.2150
14322005.07.19 17:59buy stop4151.001.20471.20421.2097
14332005.07.19 17:59buy stop4161.001.20521.20471.2102
14342005.07.19 17:59buy stop4171.001.20571.20521.2107
14352005.07.19 17:59buy stop4181.001.20621.20571.2112
14362005.07.19 17:59buy stop4191.001.20671.20621.2117
14372005.07.20 00:59buy4151.001.20471.20421.2097
14382005.07.20 00:59buy4161.001.20521.20471.2102
14392005.07.20 00:59buy4171.001.20571.20521.2107
14402005.07.20 00:59modify4151.001.20471.20501.2097
14412005.07.20 01:59buy4181.001.20621.20571.2112
14422005.07.20 01:59buy4191.001.20671.20621.2117
14432005.07.20 01:59modify4151.001.20471.20791.2097
14442005.07.20 02:00modify4161.001.20521.20791.2102
14452005.07.20 02:59modify4171.001.20571.20791.2107
14462005.07.20 02:59s/l4151.001.20791.20791.2097320.0030159.91
14472005.07.20 02:59s/l4161.001.20791.20791.2102270.0030429.91
14482005.07.20 02:59s/l4171.001.20791.20791.2107220.0030649.91
14492005.07.20 02:59modify4181.001.20621.20741.2112
14502005.07.20 03:00modify4191.001.20671.20741.2117
14512005.07.20 03:08modify4181.001.20621.20751.2112
14522005.07.20 03:08modify4181.001.20621.20761.2112
14532005.07.20 03:08modify4181.001.20621.20771.2112
14542005.07.20 03:08modify4181.001.20621.20791.2112
14552005.07.20 03:08modify4181.001.20621.20801.2112
14562005.07.20 03:08modify4191.001.20671.20791.2117
14572005.07.20 03:08s/l4181.001.20801.20801.2112180.0030829.91
14582005.07.20 03:09s/l4191.001.20791.20791.2117120.0030949.91
14592005.07.20 14:59sell stop4201.001.20041.20091.1954
14602005.07.20 14:59sell stop4211.001.19991.20041.1949
14612005.07.20 14:59sell stop4221.001.19941.19991.1944
14622005.07.20 14:59sell stop4231.001.19891.19941.1939
14632005.07.21 14:59expiration4201.001.20041.20091.1954
14642005.07.21 14:59expiration4211.001.19991.20041.1949
14652005.07.21 14:59expiration4221.001.19941.19991.1944
14662005.07.21 14:59expiration4231.001.19891.19941.1939
14672005.07.21 15:00sell stop4241.001.21081.21131.2058
14682005.07.21 15:00sell stop4251.001.20981.21031.2048
14692005.07.21 15:00sell stop4261.001.20931.20981.2043
14702005.07.22 15:43expiration4241.001.21081.21131.2058
14712005.07.22 15:43expiration4251.001.20981.21031.2048
14722005.07.22 15:43expiration4261.001.20931.20981.2043
14732005.07.27 13:59buy stop4271.001.20321.20271.2082
14742005.07.27 13:59buy stop4281.001.20371.20321.2087
14752005.07.27 13:59buy stop4291.001.20421.20371.2092
14762005.07.27 13:59buy stop4301.001.20471.20421.2097
14772005.07.27 13:59buy stop4311.001.20521.20471.2102
14782005.07.27 14:54buy4271.001.20321.20271.2082
14792005.07.27 14:54s/l4271.001.20271.20271.2082-50.0030899.91
14802005.07.27 14:59buy4281.001.20371.20321.2087
14812005.07.27 14:59buy4291.001.20421.20371.2092
14822005.07.27 15:03s/l4291.001.20371.20371.2092-50.0030849.91
14832005.07.27 15:04modify4281.001.20371.20391.2087
14842005.07.27 15:05modify4281.001.20371.20401.2087
14852005.07.27 15:05buy4301.001.20471.20421.2097
14862005.07.27 15:05modify4281.001.20371.20411.2087
14872005.07.27 15:06s/l4301.001.20421.20421.2097-50.0030799.91
14882005.07.27 15:08s/l4281.001.20411.20411.208740.0030839.91
14892005.07.27 16:59buy4311.001.20521.20471.2102
14902005.07.27 17:26s/l4311.001.20471.20471.2102-50.0030789.91
14912005.07.28 10:03sell stop4321.001.20391.20441.1989
14922005.07.28 10:03sell stop4331.001.20341.20391.1984
14932005.07.28 10:03sell stop4341.001.20291.20341.1979
14942005.07.28 10:03sell stop4351.001.20241.20291.1974
14952005.07.28 10:03sell stop4361.001.20191.20241.1969
14962005.07.29 10:03expiration4321.001.20391.20441.1989
14972005.07.29 10:03expiration4331.001.20341.20391.1984
14982005.07.29 10:03expiration4341.001.20291.20341.1979
14992005.07.29 10:03expiration4351.001.20241.20291.1974
15002005.07.29 10:03expiration4361.001.20191.20241.1969
15012005.07.29 12:59buy stop4371.001.21431.21381.2193
15022005.07.29 12:59buy stop4381.001.21531.21481.2203
15032005.07.29 12:59buy stop4391.001.21581.21531.2208
15042005.07.29 14:59buy4371.001.21431.21381.2193
15052005.07.29 15:00s/l4371.001.21381.21381.2193-50.0030739.91
15062005.07.31 23:00expiration4381.001.21531.21481.2203
15072005.07.31 23:00expiration4391.001.21581.21531.2208
15082005.08.01 22:00sell stop4401.001.21631.21681.2113
15092005.08.01 22:00sell stop4411.001.21581.21631.2108
15102005.08.01 22:00sell stop4421.001.21531.21581.2103
15112005.08.01 22:00sell stop4431.001.21481.21531.2098
15122005.08.02 22:02expiration4401.001.21631.21681.2113
15132005.08.02 22:02expiration4411.001.21581.21631.2108
15142005.08.02 22:02expiration4421.001.21531.21581.2103
15152005.08.02 22:02expiration4431.001.21481.21531.2098
15162005.08.03 07:00buy stop4441.001.22101.22051.2260
15172005.08.03 07:00buy stop4451.001.22151.22101.2265
15182005.08.03 07:00buy stop4461.001.22201.22151.2270
15192005.08.03 07:00buy stop4471.001.22251.22201.2275
15202005.08.03 07:00buy stop4481.001.22301.22251.2280
15212005.08.03 07:59buy4441.001.22101.22051.2260
15222005.08.03 08:59buy4451.001.22151.22101.2265
15232005.08.03 08:59buy4461.001.22201.22151.2270
15242005.08.03 08:59buy4471.001.22251.22201.2275
15252005.08.03 08:59buy4481.001.22301.22251.2280
15262005.08.03 08:59modify4441.001.22101.22391.2260
15272005.08.03 09:00modify4451.001.22151.22391.2265
15282005.08.03 09:59modify4461.001.22201.22391.2270
15292005.08.03 09:59t/p4441.001.22601.22391.2260500.0031239.91
15302005.08.03 09:59t/p4451.001.22651.22391.2265500.0031739.91
15312005.08.03 09:59t/p4461.001.22701.22391.2270500.0032239.91
15322005.08.03 09:59t/p4471.001.22751.22201.2275500.0032739.91
15332005.08.03 09:59t/p4481.001.22801.22251.2280500.0033239.91
15342005.08.05 12:59sell stop4491.001.23371.23421.2287
15352005.08.05 12:59sell stop4501.001.23221.23271.2272
15362005.08.05 14:38sell4491.001.23371.23421.2287
15372005.08.05 14:38s/l4491.001.23421.23421.2287-50.0033189.91
15382005.08.05 15:07sell4501.001.23221.23271.2272
15392005.08.05 15:08s/l4501.001.23271.23271.2272-50.0033139.91
15402005.08.08 07:59buy stop4511.001.23821.23771.2432
15412005.08.08 07:59buy stop4521.001.23971.23921.2447
15422005.08.08 09:59buy4511.001.23821.23771.2432
15432005.08.08 10:43s/l4511.001.23771.23771.2432-50.0033089.91
15442005.08.09 01:59buy4521.001.23971.23921.2447
15452005.08.09 02:29s/l4521.001.23921.23921.2447-50.0033039.91
15462005.08.09 11:00sell stop4531.001.23521.23571.2302
15472005.08.09 11:00sell stop4541.001.23421.23471.2292
15482005.08.09 11:00sell stop4551.001.23371.23421.2287
15492005.08.09 12:59sell4531.001.23521.23571.2302
15502005.08.09 13:59sell4541.001.23421.23471.2292
15512005.08.09 13:59sell4551.001.23371.23421.2287
15522005.08.09 13:59modify4531.001.23521.23441.2302
15532005.08.09 14:00modify4531.001.23521.23431.2302
15542005.08.09 14:44s/l4531.001.23431.23431.230290.0033129.91
15552005.08.09 14:44s/l4551.001.23421.23421.2287-50.0033079.91
15562005.08.09 14:44s/l4541.001.23471.23471.2292-50.0033029.91
15572005.08.09 20:00buy stop4561.001.23811.23761.2431
15582005.08.09 20:00buy stop4571.001.23961.23911.2446
15592005.08.10 06:59buy4561.001.23811.23761.2431
15602005.08.10 07:22s/l4561.001.23761.23761.2431-50.0032979.91
15612005.08.10 09:59buy4571.001.23961.23911.2446
15622005.08.10 09:59modify4571.001.23961.24011.2446
15632005.08.10 10:00s/l4571.001.24011.24011.244650.0033029.91
15642005.08.10 15:59sell stop4581.001.23381.23431.2288
15652005.08.10 15:59sell stop4591.001.23231.23281.2273
15662005.08.11 15:59expiration4581.001.23381.23431.2288
15672005.08.11 15:59expiration4591.001.23231.23281.2273
15682005.08.12 12:59sell stop4601.001.24071.24121.2357
15692005.08.12 12:59sell stop4611.001.24021.24071.2352
15702005.08.12 12:59sell stop4621.001.23971.24021.2347
15712005.08.12 12:59sell stop4631.001.23921.23971.2342
15722005.08.12 12:59sell stop4641.001.23871.23921.2337
15732005.08.14 23:00expiration4601.001.24071.24121.2357
15742005.08.14 23:00expiration4611.001.24021.24071.2352
15752005.08.14 23:00expiration4621.001.23971.24021.2347
15762005.08.14 23:00expiration4631.001.23921.23971.2342
15772005.08.14 23:00expiration4641.001.23871.23921.2337
15782005.08.14 23:04buy stop4651.001.24641.24591.2514
15792005.08.14 23:04buy stop4661.001.24791.24741.2529
15802005.08.15 23:07expiration4651.001.24641.24591.2514
15812005.08.15 23:07expiration4661.001.24791.24741.2529
15822005.08.16 18:00buy stop4671.001.23701.23651.2420
15832005.08.16 18:00buy stop4681.001.23751.23701.2425
15842005.08.16 18:00buy stop4691.001.23801.23751.2430
15852005.08.16 18:00buy stop4701.001.23851.23801.2435
15862005.08.17 18:28expiration4671.001.23701.23651.2420
15872005.08.17 18:28expiration4681.001.23751.23701.2425
15882005.08.17 18:28expiration4691.001.23801.23751.2430
15892005.08.17 18:28expiration4701.001.23851.23801.2435
15902005.08.22 02:59buy stop4711.001.21911.21861.2241
15912005.08.22 02:59buy stop4721.001.21961.21911.2246
15922005.08.22 02:59buy stop4731.001.22011.21961.2251
15932005.08.22 02:59buy stop4741.001.22061.22011.2256
15942005.08.22 02:59buy stop4751.001.22111.22061.2261
15952005.08.22 09:38buy4711.001.21911.21861.2241
15962005.08.22 09:40s/l4711.001.21861.21861.2241-50.0032979.91
15972005.08.22 10:59buy4721.001.21961.21911.2246
15982005.08.22 10:59buy4731.001.22011.21961.2251
15992005.08.22 10:59buy4741.001.22061.22011.2256
16002005.08.22 10:59buy4751.001.22111.22061.2261
16012005.08.22 10:59modify4721.001.21961.22171.2246
16022005.08.22 11:00modify4731.001.22011.22161.2251
16032005.08.22 11:59modify4741.001.22061.22161.2256
16042005.08.22 11:59modify4721.001.21961.22281.2246
16052005.08.22 12:59modify4731.001.22011.22281.2251
16062005.08.22 13:00modify4741.001.22061.22281.2256
16072005.08.22 13:00s/l4721.001.22281.22281.2246320.0033299.91
16082005.08.22 13:00s/l4731.001.22281.22281.2251270.0033569.91
16092005.08.22 13:00s/l4741.001.22281.22281.2256220.0033789.91
16102005.08.22 13:00modify4751.001.22111.22201.2261
16112005.08.22 13:00s/l4751.001.22201.22201.226190.0033879.91
16122005.08.23 03:00sell stop4761.001.21971.22021.2147
16132005.08.23 03:00sell stop4771.001.21821.21871.2132
16142005.08.24 02:50sell4761.001.21971.22021.2147
16152005.08.24 02:51s/l4761.001.22021.22021.2147-50.0033829.91
16162005.08.24 03:59expiration4771.001.21821.21871.2132
16172005.08.24 12:00buy stop4781.001.22261.22211.2276
16182005.08.24 12:00buy stop4791.001.22361.22311.2286
16192005.08.24 12:00buy stop4801.001.22411.22361.2291
16202005.08.24 12:59buy4781.001.22261.22211.2276
16212005.08.24 12:59buy4791.001.22361.22311.2286
16222005.08.24 12:59buy4801.001.22411.22361.2291
16232005.08.24 12:59modify4781.001.22261.22411.2276
16242005.08.24 13:00modify4781.001.22261.22421.2276
16252005.08.24 13:59modify4791.001.22361.22421.2286
16262005.08.24 13:59modify4781.001.22261.22701.2276
16272005.08.24 14:00modify4791.001.22361.22701.2286
16282005.08.24 14:59modify4801.001.22411.22701.2291
16292005.08.24 14:59s/l4781.001.22701.22701.2276440.0034269.91
16302005.08.24 14:59s/l4791.001.22701.22701.2286340.0034609.91
16312005.08.24 14:59s/l4801.001.22701.22701.2291290.0034899.91
16322005.08.26 01:17sell stop4811.001.22771.22821.2227
16332005.08.26 01:17sell stop4821.001.22621.22671.2212
16342005.08.28 23:00expiration4811.001.22771.22821.2227
16352005.08.28 23:00expiration4821.001.22621.22671.2212
16362005.08.28 23:10buy stop4831.001.23351.23301.2385
16372005.08.28 23:10buy stop4841.001.23401.23351.2390
16382005.08.28 23:10buy stop4851.001.23451.23401.2395
16392005.08.28 23:10buy stop4861.001.23501.23451.2400
16402005.08.28 23:10buy stop4871.001.23551.23501.2405
16412005.08.28 23:39buy4831.001.23351.23301.2385
16422005.08.28 23:40s/l4831.001.23301.23301.2385-50.0034849.91
16432005.08.28 23:50buy4841.001.23401.23351.2390
16442005.08.28 23:50s/l4841.001.23351.23351.2390-50.0034799.91
16452005.08.28 23:51buy4851.001.23451.23401.2395
16462005.08.28 23:51s/l4851.001.23401.23401.2395-50.0034749.91
16472005.08.29 23:10expiration4861.001.23501.23451.2400
16482005.08.29 23:10expiration4871.001.23551.23501.2405
16492005.08.30 21:15buy stop4881.001.22281.22231.2278
16502005.08.30 21:15buy stop4891.001.22331.22281.2283
16512005.08.30 21:15buy stop4901.001.22381.22331.2288
16522005.08.30 21:15buy stop4911.001.22431.22381.2293
16532005.08.30 21:15buy stop4921.001.22481.22431.2298
16542005.08.31 02:37buy4881.001.22281.22231.2278
16552005.08.31 02:50s/l4881.001.22231.22231.2278-50.0134699.90
16562005.08.31 14:59buy4891.001.22331.22281.2283
16572005.08.31 14:59buy4901.001.22381.22331.2288
16582005.08.31 14:59buy4911.001.22431.22381.2293
16592005.08.31 14:59buy4921.001.22481.22431.2298
16602005.08.31 14:59modify4891.001.22331.22941.2283
16612005.08.31 15:00t/p4891.001.22831.22941.2283499.9935199.89
16622005.08.31 15:00t/p4901.001.22881.22331.2288499.9935699.88
16632005.08.31 15:00t/p4911.001.22931.22381.2293499.9936199.87
16642005.08.31 15:00t/p4921.001.22981.22431.2298499.9936699.86
16652005.09.05 14:05sell stop4931.001.25291.25341.2479
16662005.09.05 14:05sell stop4941.001.25241.25291.2474
16672005.09.05 14:05sell stop4951.001.25191.25241.2469
16682005.09.05 14:05sell stop4961.001.25141.25191.2464
16692005.09.05 14:05sell stop4971.001.25091.25141.2459
16702005.09.05 14:59sell4931.001.25291.25341.2479
16712005.09.05 14:59sell4941.001.25241.25291.2474
16722005.09.05 14:59sell4951.001.25191.25241.2469
16732005.09.05 14:59modify4931.001.25291.25241.2479
16742005.09.05 15:01s/l4931.001.25241.25241.247950.0036749.86
16752005.09.05 15:01s/l4951.001.25241.25241.2469-50.0036699.86
16762005.09.05 15:01s/l4941.001.25291.25291.2474-50.0036649.86
16772005.09.05 23:59sell4961.001.25141.25191.2464
16782005.09.05 23:59sell4971.001.25091.25141.2459
16792005.09.06 01:59modify4961.001.25141.25061.2464
16802005.09.06 02:00modify4961.001.25141.25041.2464
16812005.09.06 02:00s/l4961.001.25041.25041.2464100.0036749.86
16822005.09.06 02:17modify4971.001.25091.25081.2459
16832005.09.06 02:21modify4971.001.25091.25071.2459
16842005.09.06 02:21modify4971.001.25091.25041.2459
16852005.09.06 02:21modify4971.001.25091.25031.2459
16862005.09.06 02:22modify4971.001.25091.25021.2459
16872005.09.06 02:22s/l4971.001.25021.25021.245970.0036819.86
16882005.09.07 05:00buy stop4981.001.24941.24891.2544
16892005.09.07 05:00buy stop4991.001.24991.24941.2549
16902005.09.07 05:00buy stop5001.001.25041.24991.2554
16912005.09.07 05:00buy stop5011.001.25091.25041.2559
16922005.09.07 05:00buy stop5021.001.25141.25091.2564
16932005.09.07 06:59buy4981.001.24941.24891.2544
16942005.09.07 06:59buy4991.001.24991.24941.2549
16952005.09.07 06:59buy5001.001.25041.24991.2554
16962005.09.07 06:59buy5011.001.25091.25041.2559
16972005.09.07 06:59buy5021.001.25141.25091.2564
16982005.09.07 06:59modify4981.001.24941.25191.2544
16992005.09.07 07:00modify4991.001.24991.25191.2549
17002005.09.07 07:59modify5001.001.25041.25191.2554
17012005.09.07 07:59modify5011.001.25091.25161.2559
17022005.09.07 08:00modify5021.001.25141.25151.2564
17032005.09.07 08:13s/l4981.001.25191.25191.2544250.0037069.86
17042005.09.07 08:13s/l4991.001.25191.25191.2549200.0037269.86
17052005.09.07 08:13s/l5001.001.25191.25191.2554150.0037419.86
17062005.09.07 08:13s/l5011.001.25161.25161.255970.0037489.86
17072005.09.07 08:13s/l5021.001.25151.25151.256410.0037499.86
17082005.09.07 10:00sell stop5031.001.24691.24741.2419
17092005.09.07 10:00sell stop5041.001.24641.24691.2414
17102005.09.07 10:00sell stop5051.001.24591.24641.2409
17112005.09.07 10:00sell stop5061.001.24541.24591.2404
17122005.09.07 10:00sell stop5071.001.24491.24541.2399
17132005.09.07 10:59sell5031.001.24691.24741.2419
17142005.09.07 10:59sell5041.001.24641.24691.2414
17152005.09.07 11:55s/l5041.001.24691.24691.2414-50.0037449.86
17162005.09.07 11:59sell5051.001.24591.24641.2409
17172005.09.07 11:59sell5061.001.24541.24591.2404
17182005.09.07 11:59sell5071.001.24491.24541.2399
17192005.09.07 12:00s/l5051.001.24641.24641.2409-50.0037399.86
17202005.09.07 12:00s/l5061.001.24591.24591.2404-50.0037349.86
17212005.09.07 12:00s/l5071.001.24541.24541.2399-50.0037299.86
17222005.09.07 12:24s/l5031.001.24741.24741.2419-50.0037249.86
17232005.09.08 13:00buy stop5081.001.24501.24451.2500
17242005.09.08 13:00buy stop5091.001.24551.24501.2505
17252005.09.08 13:00buy stop5101.001.24601.24551.2510
17262005.09.08 13:00buy stop5111.001.24651.24601.2515
17272005.09.08 13:00buy stop5121.001.24701.24651.2520
17282005.09.09 13:59expiration5081.001.24501.24451.2500
17292005.09.09 13:59expiration5091.001.24551.24501.2505
17302005.09.09 13:59expiration5101.001.24601.24551.2510
17312005.09.09 13:59expiration5111.001.24651.24601.2515
17322005.09.09 13:59expiration5121.001.24701.24651.2520
17332005.09.09 13:59buy stop5131.001.24301.24251.2480
17342005.09.09 13:59buy stop5141.001.24351.24301.2485
17352005.09.09 13:59buy stop5151.001.24401.24351.2490
17362005.09.09 13:59buy stop5161.001.24451.24401.2495
17372005.09.09 13:59buy stop5171.001.24501.24451.2500
17382005.09.09 14:55buy5131.001.24301.24251.2480
17392005.09.09 14:58s/l5131.001.24251.24251.2480-50.0037199.86
17402005.09.11 23:00expiration5141.001.24351.24301.2485
17412005.09.11 23:00expiration5151.001.24401.24351.2490
17422005.09.11 23:00expiration5161.001.24451.24401.2495
17432005.09.11 23:00expiration5171.001.24501.24451.2500
17442005.09.14 01:59buy stop5181.001.23121.23071.2362
17452005.09.14 01:59buy stop5191.001.23171.23121.2367
17462005.09.14 01:59buy stop5201.001.23221.23171.2372
17472005.09.14 01:59buy stop5211.001.23271.23221.2377
17482005.09.14 11:59buy5181.001.23121.23071.2362
17492005.09.14 13:32s/l5181.001.23071.23071.2362-50.0037149.86
17502005.09.14 14:12buy5191.001.23171.23121.2367
17512005.09.14 14:14s/l5191.001.23121.23121.2367-50.0037099.86
17522005.09.14 14:19buy5201.001.23221.23171.2372
17532005.09.14 14:20s/l5201.001.23171.23171.2372-50.0037049.86
17542005.09.14 14:23buy5211.001.23271.23221.2377
17552005.09.14 14:24s/l5211.001.23221.23221.2377-50.0036999.86
17562005.09.14 17:00sell stop5221.001.22751.22801.2225
17572005.09.14 17:00sell stop5231.001.22601.22651.2210
17582005.09.14 19:00sell5221.001.22751.22801.2225
17592005.09.14 19:00s/l5221.001.22801.22801.2225-50.0036949.86
17602005.09.15 01:59sell5231.001.22601.22651.2210
17612005.09.15 01:59modify5231.001.22601.22431.2210
17622005.09.15 04:00modify5231.001.22601.22401.2210
17632005.09.15 04:07modify5231.001.22601.22391.2210
17642005.09.15 04:07modify5231.001.22601.22381.2210
17652005.09.15 04:07modify5231.001.22601.22371.2210
17662005.09.15 04:10modify5231.001.22601.22361.2210
17672005.09.15 04:21modify5231.001.22601.22351.2210
17682005.09.15 04:24modify5231.001.22601.22271.2210
17692005.09.15 04:25modify5231.001.22601.22271.2210
17702005.09.15 04:59s/l5231.001.22271.22271.2210330.0037279.86
17712005.09.16 02:00buy stop5241.001.22501.22451.2300
17722005.09.16 02:00buy stop5251.001.22551.22501.2305
17732005.09.16 02:00buy stop5261.001.22601.22551.2310
17742005.09.16 02:00buy stop5271.001.22651.22601.2315
17752005.09.16 02:59buy5241.001.22501.22451.2300
17762005.09.16 02:59buy5251.001.22551.22501.2305
17772005.09.16 03:59buy5261.001.22601.22551.2310
17782005.09.16 03:59modify5241.001.22501.22531.2300
17792005.09.16 04:49s/l5261.001.22551.22551.2310-50.0037229.86
17802005.09.16 04:59buy5271.001.22651.22601.2315
17812005.09.16 04:59modify5241.001.22501.22911.2300
17822005.09.16 05:00modify5251.001.22551.22911.2305
17832005.09.16 05:59modify5271.001.22651.22911.2315
17842005.09.16 05:59s/l5241.001.22911.22911.2300410.0037639.86
17852005.09.16 05:59s/l5251.001.22911.22911.2305360.0037999.86
17862005.09.16 05:59s/l5271.001.22911.22911.2315260.0038259.86
17872005.09.16 12:59sell stop5281.001.22241.22291.2174
17882005.09.16 12:59sell stop5291.001.22191.22241.2169
17892005.09.16 12:59sell stop5301.001.22141.22191.2164
17902005.09.16 12:59sell stop5311.001.22091.22141.2159
17912005.09.16 13:59sell5281.001.22241.22291.2174
17922005.09.16 13:59sell5291.001.22191.22241.2169
17932005.09.16 13:59modify5281.001.22241.22231.2174
17942005.09.16 15:00s/l5281.001.22231.22231.217410.0038269.86
17952005.09.16 15:00s/l5291.001.22241.22241.2169-50.0038219.86
17962005.09.16 15:01sell5301.001.22141.22191.2164
17972005.09.16 15:01sell5311.001.22091.22141.2159
17982005.09.16 15:02s/l5311.001.22141.22141.2159-50.0038169.86
17992005.09.16 15:10s/l5301.001.22191.22191.2164-50.0038119.86
18002005.09.20 02:59buy stop5321.001.21821.21771.2232
18012005.09.20 02:59buy stop5331.001.21971.21921.2247
18022005.09.21 02:59expiration5321.001.21821.21771.2232
18032005.09.21 02:59expiration5331.001.21971.21921.2247
18042005.09.21 03:59buy stop5341.001.21711.21661.2221
18052005.09.21 03:59buy stop5351.001.21761.21711.2226
18062005.09.21 03:59buy stop5361.001.21811.21761.2231
18072005.09.21 03:59buy stop5371.001.21861.21811.2236
18082005.09.21 03:59buy stop5381.001.21911.21861.2241
18092005.09.21 04:59buy5341.001.21711.21661.2221
18102005.09.21 04:59buy5351.001.21761.21711.2226
18112005.09.21 04:59buy5361.001.21811.21761.2231
18122005.09.21 04:59buy5371.001.21861.21811.2236
18132005.09.21 04:59modify5341.001.21711.21811.2221
18142005.09.21 05:00modify5351.001.21761.21801.2226
18152005.09.21 05:59buy5381.001.21911.21861.2241
18162005.09.21 06:36s/l5381.001.21861.21861.2241-50.0038069.86
18172005.09.21 06:39modify5351.001.21761.21811.2226
18182005.09.21 06:40modify5351.001.21761.21811.2226
18192005.09.21 06:40modify5341.001.21711.21821.2221
18202005.09.21 06:40modify5341.001.21711.21881.2221
18212005.09.21 06:40modify5341.001.21711.21901.2221
18222005.09.21 06:40modify5341.001.21711.21911.2221
18232005.09.21 06:40modify5351.001.21761.21901.2226
18242005.09.21 06:40modify5361.001.21811.21891.2231
18252005.09.21 06:40modify5371.001.21861.21881.2236
18262005.09.21 06:41s/l5341.001.21911.21911.2221200.0038269.86
18272005.09.21 06:41s/l5351.001.21901.21901.2226140.0038409.86
18282005.09.21 06:41s/l5361.001.21891.21891.223180.0038489.86
18292005.09.21 06:41s/l5371.001.21881.21881.223620.0038509.86
18302005.09.22 04:11sell stop5391.001.21871.21921.2137
18312005.09.22 04:11sell stop5401.001.21821.21871.2132
18322005.09.22 04:11sell stop5411.001.21771.21821.2127
18332005.09.22 04:11sell stop5421.001.21721.21771.2122
18342005.09.22 14:59sell5391.001.21871.21921.2137
18352005.09.22 14:59sell5401.001.21821.21871.2132
18362005.09.22 14:59sell5411.001.21771.21821.2127
18372005.09.22 14:59sell5421.001.21721.21771.2122
18382005.09.22 15:59modify5391.001.21871.21591.2137
18392005.09.22 16:00modify5401.001.21821.21591.2132
18402005.09.22 16:06modify5411.001.21771.21591.2127
18412005.09.22 16:07modify5421.001.21721.21621.2122
18422005.09.22 16:07s/l5391.001.21591.21591.2137280.0038789.86
18432005.09.22 16:07s/l5401.001.21591.21591.2132230.0039019.86
18442005.09.22 16:07s/l5411.001.21591.21591.2127180.0039199.86
18452005.09.22 16:07s/l5421.001.21621.21621.2122100.0039299.86
18462005.09.26 18:59buy stop5431.001.20801.20751.2130
18472005.09.26 18:59buy stop5441.001.20951.20901.2145
18482005.09.26 22:19buy5431.001.20801.20751.2130
18492005.09.26 22:23s/l5431.001.20751.20751.2130-50.0039249.86
18502005.09.27 18:59expiration5441.001.20951.20901.2145
18512005.09.28 02:17buy stop5451.001.20321.20271.2082
18522005.09.28 02:17buy stop5461.001.20371.20321.2087
18532005.09.28 02:17buy stop5471.001.20421.20371.2092
18542005.09.28 02:17buy stop5481.001.20471.20421.2097
18552005.09.28 02:17buy stop5491.001.20521.20471.2102
18562005.09.28 04:59buy5451.001.20321.20271.2082
18572005.09.28 04:59buy5461.001.20371.20321.2087
18582005.09.28 05:00s/l5461.001.20321.20321.2087-50.0039199.86
18592005.09.28 05:00s/l5451.001.20271.20271.2082-50.0039149.86
18602005.09.28 21:59buy5471.001.20421.20371.2092
18612005.09.28 22:59buy5481.001.20471.20421.2097
18622005.09.28 22:59buy5491.001.20521.20471.2102
18632005.09.28 22:59modify5471.001.20421.20561.2092
18642005.09.28 23:00modify5481.001.20471.20561.2097
18652005.09.28 23:52modify5491.001.20521.20561.2102
18662005.09.29 00:00s/l5471.001.20561.20561.2092140.0039289.86
18672005.09.29 00:00s/l5481.001.20561.20561.209790.0039379.86
18682005.09.29 00:00s/l5491.001.20561.20561.210240.0039419.86
18692005.09.29 12:59sell stop5501.001.20071.20121.1957
18702005.09.29 12:59sell stop5511.001.19971.20021.1947
18712005.09.29 12:59sell stop5521.001.19921.19971.1942
18722005.09.30 12:59expiration5501.001.20071.20121.1957
18732005.09.30 12:59expiration5511.001.19971.20021.1947
18742005.09.30 12:59expiration5521.001.19921.19971.1942
18752005.09.30 13:00sell stop5531.001.20251.20301.1975
18762005.09.30 13:00sell stop5541.001.20201.20251.1970
18772005.09.30 13:00sell stop5551.001.20151.20201.1965
18782005.09.30 13:00sell stop5561.001.20101.20151.1960
18792005.09.30 13:00sell stop5571.001.20051.20101.1955
18802005.09.30 17:59sell5531.001.20251.20301.1975
18812005.09.30 18:59sell5541.001.20201.20251.1970
18822005.09.30 18:59sell5551.001.20151.20201.1965
18832005.09.30 18:59modify5531.001.20251.20191.1975
18842005.09.30 19:00s/l5531.001.20191.20191.197560.0039479.86
18852005.09.30 19:00s/l5541.001.20251.20251.1970-50.0039429.86
18862005.09.30 19:00s/l5551.001.20201.20201.1965-50.0039379.86
18872005.09.30 19:32sell5561.001.20101.20151.1960
18882005.09.30 19:33s/l5561.001.20151.20151.1960-50.0039329.86
18892005.10.02 23:00expiration5571.001.20051.20101.1955
18902005.10.04 10:00buy stop5581.001.19491.19441.1999
18912005.10.04 10:00buy stop5591.001.19541.19491.2004
18922005.10.04 10:00buy stop5601.001.19591.19541.2009
18932005.10.04 10:00buy stop5611.001.19641.19591.2014
18942005.10.05 04:59buy5581.001.19491.19441.1999
18952005.10.05 04:59buy5591.001.19541.19491.2004
18962005.10.05 05:15s/l5581.001.19441.19441.1999-50.0039279.86
18972005.10.05 05:15s/l5591.001.19491.19491.2004-50.0039229.86
18982005.10.05 06:33buy5601.001.19591.19541.2009
18992005.10.05 06:34s/l5601.001.19541.19541.2009-50.0039179.86
19002005.10.05 07:59buy5611.001.19641.19591.2014
19012005.10.05 08:53s/l5611.001.19591.19591.2014-50.0039129.86
19022005.10.05 14:00sell stop5621.001.19271.19321.1877
19032005.10.05 14:00sell stop5631.001.19171.19221.1867
19042005.10.05 14:00sell stop5641.001.19121.19171.1862
19052005.10.06 14:59expiration5621.001.19271.19321.1877
19062005.10.06 14:59expiration5631.001.19171.19221.1867
19072005.10.06 14:59expiration5641.001.19121.19171.1862
19082005.10.07 12:59sell stop5651.001.21041.21091.2054
19092005.10.07 12:59sell stop5661.001.20991.21041.2049
19102005.10.07 12:59sell stop5671.001.20941.20991.2044
19112005.10.07 12:59sell stop5681.001.20891.20941.2039
19122005.10.07 12:59sell stop5691.001.20841.20891.2034
19132005.10.07 14:41sell5651.001.21041.21091.2054
19142005.10.07 14:42s/l5651.001.21091.21091.2054-50.0039079.86
19152005.10.09 23:00expiration5661.001.20991.21041.2049
19162005.10.09 23:00expiration5671.001.20941.20991.2044
19172005.10.09 23:00expiration5681.001.20891.20941.2039
19182005.10.09 23:00expiration5691.001.20841.20891.2034
19192005.10.10 07:00buy stop5701.001.21451.21401.2195
19202005.10.10 07:00buy stop5711.001.21551.21501.2205
19212005.10.10 07:00buy stop5721.001.21601.21551.2210
19222005.10.10 07:59buy5701.001.21451.21401.2195
19232005.10.10 07:59buy5711.001.21551.21501.2205
19242005.10.10 07:59modify5701.001.21451.21481.2195
19252005.10.10 08:33s/l5711.001.21501.21501.2205-50.0039029.86
19262005.10.10 08:33s/l5701.001.21481.21481.219530.0039059.86
19272005.10.11 07:02expiration5721.001.21601.21551.2210
19282005.10.12 11:59buy stop5731.001.20291.20241.2079
19292005.10.12 11:59buy stop5741.001.20341.20291.2084
19302005.10.12 11:59buy stop5751.001.20391.20341.2089
19312005.10.12 11:59buy stop5761.001.20441.20391.2094
19322005.10.12 13:59buy5731.001.20291.20241.2079
19332005.10.12 14:00s/l5731.001.20241.20241.2079-50.0039009.86
19342005.10.12 15:14buy5741.001.20341.20291.2084
19352005.10.12 15:18buy5751.001.20391.20341.2089
19362005.10.12 15:18modify5741.001.20341.20351.2084
19372005.10.12 15:23s/l5741.001.20351.20351.208410.0039019.86
19382005.10.12 15:23s/l5751.001.20341.20341.2089-50.0038969.86
19392005.10.12 15:41buy5761.001.20441.20391.2094
19402005.10.12 15:43s/l5761.001.20391.20391.2094-50.0038919.86
19412005.10.13 01:59sell stop5771.001.19811.19861.1931
19422005.10.13 01:59sell stop5781.001.19761.19811.1926
19432005.10.13 01:59sell stop5791.001.19711.19761.1921
19442005.10.13 01:59sell stop5801.001.19661.19711.1916
19452005.10.13 01:59sell stop5811.001.19611.19661.1911
19462005.10.13 02:59sell5771.001.19811.19861.1931
19472005.10.13 02:59sell5781.001.19761.19811.1926
19482005.10.13 03:00s/l5771.001.19861.19861.1931-50.0038869.86
19492005.10.13 03:00s/l5781.001.19811.19811.1926-50.0038819.86
19502005.10.13 12:59sell5791.001.19711.19761.1921
19512005.10.13 12:59sell5801.001.19661.19711.1916
19522005.10.13 12:59sell5811.001.19611.19661.1911
19532005.10.13 13:59modify5791.001.19711.19341.1921
19542005.10.13 14:00modify5801.001.19661.19351.1916
19552005.10.13 14:51modify5811.001.19611.19351.1911
19562005.10.13 14:52s/l5791.001.19341.19341.1921370.0039189.86
19572005.10.13 14:52s/l5801.001.19351.19351.1916310.0039499.86
19582005.10.13 14:52s/l5811.001.19351.19351.1911260.0039759.86
19592005.10.13 18:59buy stop5821.001.20271.20221.2077
19602005.10.13 18:59buy stop5831.001.20321.20271.2082
19612005.10.13 18:59buy stop5841.001.20371.20321.2087
19622005.10.13 18:59buy stop5851.001.20421.20371.2092
19632005.10.13 18:59buy stop5861.001.20471.20421.2097
19642005.10.13 19:59buy5821.001.20271.20221.2077
19652005.10.13 19:59buy5831.001.20321.20271.2082
19662005.10.13 19:59modify5821.001.20271.20281.2077
19672005.10.13 20:59s/l5821.001.20281.20281.207710.0039769.86
19682005.10.13 20:59s/l5831.001.20271.20271.2082-50.0039719.86
19692005.10.14 03:59buy5841.001.20371.20321.2087
19702005.10.14 04:38s/l5841.001.20321.20321.2087-50.0039669.86
19712005.10.14 14:42buy5851.001.20421.20371.2092
19722005.10.14 14:42buy5861.001.20471.20421.2097
19732005.10.14 14:42modify5851.001.20421.20481.2092
19742005.10.14 14:42modify5851.001.20421.20511.2092
19752005.10.14 14:43modify5851.001.20421.20521.2092
19762005.10.14 14:43modify5851.001.20421.20531.2092
19772005.10.14 14:43modify5851.001.20421.20541.2092
19782005.10.14 14:43modify5861.001.20471.20531.2097
19792005.10.14 14:45s/l5851.001.20541.20541.2092120.0039789.86
19802005.10.14 14:45s/l5861.001.20531.20531.209760.0039849.86
19812005.10.17 09:59sell stop5871.001.20261.20311.1976
19822005.10.17 09:59sell stop5881.001.20211.20261.1971
19832005.10.17 09:59sell stop5891.001.20161.20211.1966
19842005.10.17 09:59sell stop5901.001.20111.20161.1961
19852005.10.17 09:59sell stop5911.001.20061.20111.1956
19862005.10.17 12:09sell5871.001.20261.20311.1976
19872005.10.17 12:18s/l5871.001.20311.20311.1976-50.0039799.86
19882005.10.17 14:14sell5881.001.20211.20261.1971
19892005.10.17 14:27sell5891.001.20161.20211.1966
19902005.10.17 14:38s/l5891.001.20211.20211.1966-50.0039749.86
19912005.10.17 14:57s/l5881.001.20261.20261.1971-50.0039699.86
19922005.10.17 22:59sell5901.001.20111.20161.1961
19932005.10.17 23:39s/l5901.001.20161.20161.1961-50.0039649.86
19942005.10.17 23:59sell5911.001.20061.20111.1956
19952005.10.18 00:59modify5911.001.20061.20041.1956
19962005.10.18 01:00s/l5911.001.20041.20041.195620.0039669.86
19972005.10.19 11:00buy stop5921.001.19791.19741.2029
19982005.10.19 11:00buy stop5931.001.19941.19891.2044
19992005.10.19 14:59buy5921.001.19791.19741.2029
20002005.10.19 15:59modify5921.001.19791.19801.2029
20012005.10.19 16:23s/l5921.001.19801.19801.202910.0039679.86
20022005.10.19 19:59buy5931.001.19941.19891.2044
20032005.10.19 19:59modify5931.001.19941.19971.2044
20042005.10.19 20:00modify5931.001.19941.19981.2044
20052005.10.19 20:59s/l5931.001.19981.19981.204440.0039719.86
20062005.10.20 04:00sell stop5941.001.19491.19541.1899
20072005.10.20 04:00sell stop5951.001.19391.19441.1889
20082005.10.20 04:00sell stop5961.001.19341.19391.1884
20092005.10.21 04:00expiration5941.001.19491.19541.1899
20102005.10.21 04:00expiration5951.001.19391.19441.1889
20112005.10.21 04:00expiration5961.001.19341.19391.1884
20122005.10.21 12:00sell stop5971.001.19961.20011.1946
20132005.10.21 15:59sell5971.001.19961.20011.1946
20142005.10.21 15:59modify5971.001.19961.19651.1946
20152005.10.21 16:00modify5971.001.19961.19641.1946
20162005.10.21 17:24s/l5971.001.19641.19641.1946320.0040039.86
20172005.10.24 14:59buy stop5981.001.19871.19821.2037
20182005.10.24 14:59buy stop5991.001.19921.19871.2042
20192005.10.24 14:59buy stop6001.001.19971.19921.2047
20202005.10.24 14:59buy stop6011.001.20021.19971.2052
20212005.10.24 14:59buy stop6021.001.20071.20021.2057
20222005.10.24 15:59buy5981.001.19871.19821.2037
20232005.10.24 15:59buy5991.001.19921.19871.2042
20242005.10.24 15:59buy6001.001.19971.19921.2047
20252005.10.24 15:59modify5981.001.19871.19911.2037
20262005.10.24 16:00modify5981.001.19871.19921.2037
20272005.10.24 16:59s/l5981.001.19921.19921.203750.0040089.86
20282005.10.24 16:59s/l6001.001.19921.19921.2047-50.0040039.86
20292005.10.24 17:00s/l5991.001.19871.19871.2042-50.0039989.86
20302005.10.25 08:59buy6011.001.20021.19971.2052
20312005.10.25 08:59buy6021.001.20071.20021.2057
20322005.10.25 08:59modify6011.001.20021.20191.2052
20332005.10.25 09:00modify6011.001.20021.20201.2052
20342005.10.25 09:59modify6021.001.20071.20201.2057
20352005.10.25 09:59modify6011.001.20021.20291.2052
20362005.10.25 10:00modify6011.001.20021.20301.2052
20372005.10.25 10:34modify6021.001.20071.20301.2057
20382005.10.25 10:34s/l6011.001.20301.20301.2052280.0040269.86
20392005.10.25 10:34s/l6021.001.20301.20301.2057230.0040499.86
20402005.10.26 10:00sell stop6031.001.20621.20671.2012
20412005.10.26 10:00sell stop6041.001.20571.20621.2007
20422005.10.26 10:00sell stop6051.001.20521.20571.2002
20432005.10.26 10:00sell stop6061.001.20471.20521.1997
20442005.10.26 10:00sell stop6071.001.20421.20471.1992
20452005.10.26 12:05sell6031.001.20621.20671.2012
20462005.10.26 12:09s/l6031.001.20671.20671.2012-50.0040449.86
20472005.10.26 21:59sell6041.001.20571.20621.2007
20482005.10.26 22:03s/l6041.001.20621.20621.2007-50.0040399.86
20492005.10.26 23:59sell6051.001.20521.20571.2002
20502005.10.27 00:01s/l6051.001.20571.20571.2002-50.0040349.86
20512005.10.27 10:00expiration6061.001.20471.20521.1997
20522005.10.27 10:00expiration6071.001.20421.20471.1992
20532005.10.28 12:59sell stop6081.001.20951.21001.2045
20542005.10.28 12:59sell stop6091.001.20801.20851.2030
20552005.10.28 15:16sell6081.001.20951.21001.2045
20562005.10.28 15:16s/l6081.001.21001.21001.2045-50.0040299.86
20572005.10.28 16:59sell6091.001.20801.20851.2030
20582005.10.28 17:59modify6091.001.20801.20661.2030
20592005.10.28 18:00modify6091.001.20801.20651.2030
20602005.10.28 18:20s/l6091.001.20651.20651.2030150.0040449.86
20612005.11.01 11:00buy stop6101.001.20191.20141.2069
20622005.11.01 11:00buy stop6111.001.20341.20291.2084
20632005.11.01 12:59buy6101.001.20191.20141.2069
20642005.11.01 13:00s/l6101.001.20141.20141.2069-50.0040399.86
20652005.11.01 22:59buy6111.001.20341.20291.2084
20662005.11.01 23:05s/l6111.001.20291.20291.2084-50.0040349.86
20672005.11.02 10:22sell stop6121.001.20021.20071.1952
20682005.11.02 10:22sell stop6131.001.19971.20021.1947
20692005.11.02 10:22sell stop6141.001.19921.19971.1942
20702005.11.02 10:22sell stop6151.001.19871.19921.1937
20712005.11.02 11:59sell6121.001.20021.20071.1952
20722005.11.02 11:59sell6131.001.19971.20021.1947
20732005.11.02 12:00modify6121.001.20021.20011.1952
20742005.11.02 12:01s/l6121.001.20011.20011.195210.0040359.86
20752005.11.02 12:01s/l6131.001.20021.20021.1947-50.0040309.86
20762005.11.02 12:15sell6141.001.19921.19971.1942
20772005.11.02 12:51s/l6141.001.19971.19971.1942-50.0040259.86
20782005.11.03 10:22expiration6151.001.19871.19921.1937
20792005.11.03 12:01sell stop6161.001.20441.20491.1994
20802005.11.03 12:01sell stop6171.001.20391.20441.1989
20812005.11.03 12:01sell stop6181.001.20341.20391.1984
20822005.11.03 12:01sell stop6191.001.20291.20341.1979
20832005.11.03 12:01sell stop6201.001.20241.20291.1974
20842005.11.03 13:54sell6161.001.20441.20491.1994
20852005.11.03 13:55s/l6161.001.20491.20491.1994-50.0040209.86
20862005.11.03 13:59sell6171.001.20391.20441.1989
20872005.11.03 13:59sell6181.001.20341.20391.1984
20882005.11.03 13:59sell6191.001.20291.20341.1979
20892005.11.03 13:59sell6201.001.20241.20291.1974
20902005.11.03 13:59modify6171.001.20391.20191.1989
20912005.11.03 14:00modify6181.001.20341.20201.1984
20922005.11.03 14:35modify6191.001.20291.20201.1979
20932005.11.03 14:35modify6201.001.20241.20211.1974
20942005.11.03 14:35s/l6171.001.20191.20191.1989200.0040409.86
20952005.11.03 14:35s/l6181.001.20201.20201.1984140.0040549.86
20962005.11.03 14:35s/l6191.001.20201.20201.197990.0040639.86
20972005.11.03 14:35s/l6201.001.20211.20211.197430.0040669.86
20982005.11.04 14:00buy stop6211.001.19891.19841.2039
20992005.11.04 14:00buy stop6221.001.19941.19891.2044
21002005.11.04 14:00buy stop6231.001.19991.19941.2049
21012005.11.04 14:00buy stop6241.001.20041.19991.2054
21022005.11.06 23:00expiration6211.001.19891.19841.2039
21032005.11.06 23:00expiration6221.001.19941.19891.2044
21042005.11.06 23:00expiration6231.001.19991.19941.2049
21052005.11.06 23:00expiration6241.001.20041.19991.2054
21062005.11.08 16:19buy stop6251.001.17791.17741.1829
21072005.11.08 16:19buy stop6261.001.17841.17791.1834
21082005.11.08 16:19buy stop6271.001.17891.17841.1839
21092005.11.08 16:19buy stop6281.001.17941.17891.1844
21102005.11.08 16:19buy stop6291.001.17991.17941.1849
21112005.11.08 17:36buy6251.001.17791.17741.1829
21122005.11.08 17:38s/l6251.001.17741.17741.1829-50.0040619.86
21132005.11.08 18:16buy6261.001.17841.17791.1834
21142005.11.08 18:18s/l6261.001.17791.17791.1834-50.0040569.86
21152005.11.08 18:59buy6271.001.17891.17841.1839
21162005.11.08 19:01s/l6271.001.17841.17841.1839-50.0040519.86
21172005.11.09 16:19expiration6281.001.17941.17891.1844
21182005.11.09 16:19expiration6291.001.17991.17941.1849
21192005.11.09 19:32buy stop6301.001.17811.17761.1831
21202005.11.09 19:32buy stop6311.001.17911.17861.1841
21212005.11.09 19:32buy stop6321.001.17961.17911.1846
21222005.11.10 09:59buy6301.001.17811.17761.1831
21232005.11.10 10:16s/l6301.001.17761.17761.1831-50.0040469.86
21242005.11.10 19:32expiration6311.001.17911.17861.1841
21252005.11.10 19:32expiration6321.001.17961.17911.1846
21262005.11.11 20:59buy stop6331.001.17431.17381.1793
21272005.11.11 20:59buy stop6341.001.17531.17481.1803
21282005.11.11 20:59buy stop6351.001.17581.17531.1808
21292005.11.14 00:00expiration6331.001.17431.17381.1793
21302005.11.14 00:00expiration6341.001.17531.17481.1803
21312005.11.14 00:00expiration6351.001.17581.17531.1808
21322005.11.14 12:59sell stop6361.001.17021.17071.1652
21332005.11.14 12:59sell stop6371.001.16971.17021.1647
21342005.11.14 12:59sell stop6381.001.16921.16971.1642
21352005.11.14 12:59sell stop6391.001.16871.16921.1637
21362005.11.14 14:20sell6361.001.17021.17071.1652
21372005.11.14 14:22sell6371.001.16971.17021.1647
21382005.11.14 14:25modify6361.001.17021.17011.1652
21392005.11.14 14:51s/l6361.001.17011.17011.165210.0040479.86
21402005.11.14 14:51s/l6371.001.17021.17021.1647-50.0040429.86
21412005.11.14 15:30sell6381.001.16921.16971.1642
21422005.11.14 15:31s/l6381.001.16971.16971.1642-50.0040379.86
21432005.11.14 16:59sell6391.001.16871.16921.1637
21442005.11.14 16:59modify6391.001.16871.16741.1637
21452005.11.14 17:00modify6391.001.16871.16721.1637
21462005.11.14 17:13s/l6391.001.16721.16721.1637150.0040529.86
21472005.11.15 09:23buy stop6401.001.17161.17111.1766
21482005.11.15 09:23buy stop6411.001.17211.17161.1771
21492005.11.15 09:23buy stop6421.001.17261.17211.1776
21502005.11.15 09:23buy stop6431.001.17311.17261.1781
21512005.11.15 09:23buy stop6441.001.17361.17311.1786
21522005.11.15 20:59buy6401.001.17161.17111.1766
21532005.11.15 20:59buy6411.001.17211.17161.1771
21542005.11.15 20:59buy6421.001.17261.17211.1776
21552005.11.15 21:08modify6401.001.17161.17171.1766
21562005.11.15 21:09s/l6421.001.17211.17211.1776-50.0040479.86
21572005.11.15 21:16s/l6401.001.17171.17171.176610.0040489.86
21582005.11.15 22:20s/l6411.001.17161.17161.1771-50.0040439.86
21592005.11.15 23:59buy6431.001.17311.17261.1781
21602005.11.16 00:06s/l6431.001.17261.17261.1781-50.0040389.86
21612005.11.16 09:23expiration6441.001.17361.17311.1786
21622005.11.16 10:59sell stop6451.001.16721.16771.1622
21632005.11.16 10:59sell stop6461.001.16571.16621.1607
21642005.11.16 14:59sell6451.001.16721.16771.1622
21652005.11.16 14:59sell6461.001.16571.16621.1607
21662005.11.16 14:59modify6451.001.16721.16551.1622
21672005.11.16 15:00s/l6451.001.16551.16551.1622170.0040559.86
21682005.11.16 15:00s/l6461.001.16621.16621.1607-50.0040509.86
21692005.11.17 09:51buy stop6471.001.17031.16981.1753
21702005.11.17 09:51buy stop6481.001.17131.17081.1763
21712005.11.17 09:51buy stop6491.001.17181.17131.1768
21722005.11.17 14:59buy6471.001.17031.16981.1753
21732005.11.17 15:56modify6471.001.17031.17041.1753
21742005.11.17 15:56modify6471.001.17031.17051.1753
21752005.11.17 15:56buy6481.001.17131.17081.1763
21762005.11.17 15:56modify6471.001.17031.17061.1753
21772005.11.17 15:56s/l6481.001.17081.17081.1763-50.0040459.86
21782005.11.17 15:56s/l6471.001.17061.17061.175330.0040489.86
21792005.11.17 15:59buy6491.001.17181.17131.1768
21802005.11.17 16:00s/l6491.001.17131.17131.1768-50.0040439.86
21812005.11.18 07:59sell stop6501.001.17031.17081.1653
21822005.11.18 07:59sell stop6511.001.16981.17031.1648
21832005.11.18 07:59sell stop6521.001.16931.16981.1643
21842005.11.18 07:59sell stop6531.001.16881.16931.1638
21852005.11.18 08:59sell6501.001.17031.17081.1653
21862005.11.18 08:59sell6511.001.16981.17031.1648
21872005.11.18 08:59sell6521.001.16931.16981.1643
21882005.11.18 08:59sell6531.001.16881.16931.1638
21892005.11.18 09:00modify6501.001.17031.16911.1653
21902005.11.18 09:24modify6511.001.16981.16911.1648
21912005.11.18 09:25s/l6501.001.16911.16911.1653120.0040559.86
21922005.11.18 09:25s/l6511.001.16911.16911.164870.0040629.86
21932005.11.18 09:26modify6521.001.16931.16911.1643
21942005.11.18 09:30s/l6521.001.16911.16911.164320.0040649.86
21952005.11.18 09:38modify6531.001.16881.16831.1638
21962005.11.18 09:38modify6531.001.16881.16811.1638
21972005.11.18 09:41modify6531.001.16881.16811.1638
21982005.11.18 09:41modify6531.001.16881.16801.1638
21992005.11.18 09:41modify6531.001.16881.16781.1638
22002005.11.18 09:46s/l6531.001.16781.16781.1638100.0040749.86
22012005.11.18 14:59buy stop6541.001.17801.17751.1830
22022005.11.18 14:59buy stop6551.001.17901.17851.1840
22032005.11.18 14:59buy stop6561.001.17951.17901.1845
22042005.11.20 23:00expiration6541.001.17801.17751.1830
22052005.11.20 23:00expiration6551.001.17901.17851.1840
22062005.11.20 23:00expiration6561.001.17951.17901.1845
22072005.11.21 16:00sell stop6571.001.17281.17331.1678
22082005.11.21 16:00sell stop6581.001.17181.17231.1668
22092005.11.21 16:00sell stop6591.001.17131.17181.1663
22102005.11.21 17:16sell6571.001.17281.17331.1678
22112005.11.21 17:51s/l6571.001.17331.17331.1678-50.0040699.86
22122005.11.22 08:59sell6581.001.17181.17231.1668
22132005.11.22 08:59sell6591.001.17131.17181.1663
22142005.11.22 09:00modify6581.001.17181.17171.1668
22152005.11.22 09:41modify6581.001.17181.17151.1668
22162005.11.22 09:41modify6581.001.17181.17141.1668
22172005.11.22 09:42modify6581.001.17181.17131.1668
22182005.11.22 09:42modify6581.001.17181.17121.1668
22192005.11.22 09:43s/l6581.001.17121.17121.166860.0040759.86
22202005.11.22 09:44modify6591.001.17131.17121.1663
22212005.11.22 09:45modify6591.001.17131.17121.1663
22222005.11.22 09:45modify6591.001.17131.17111.1663
22232005.11.22 09:50s/l6591.001.17111.17111.166320.0040779.86
22242005.11.22 17:00buy stop6601.001.17441.17391.1794
22252005.11.22 17:00buy stop6611.001.17491.17441.1799
22262005.11.22 17:00buy stop6621.001.17541.17491.1804
22272005.11.22 17:00buy stop6631.001.17591.17541.1809
22282005.11.22 17:00buy stop6641.001.17641.17591.1814
22292005.11.22 18:01buy6601.001.17441.17391.1794
22302005.11.22 18:09s/l6601.001.17391.17391.1794-50.0040729.86
22312005.11.22 19:59buy6611.001.17491.17441.1799
22322005.11.22 19:59buy6621.001.17541.17491.1804
22332005.11.22 19:59buy6631.001.17591.17541.1809
22342005.11.22 19:59buy6641.001.17641.17591.1814
22352005.11.22 20:00t/p6611.001.17991.17441.1799500.0041229.86
22362005.11.22 20:00t/p6621.001.18041.17491.1804500.0041729.86
22372005.11.22 20:00t/p6631.001.18091.17541.1809500.0042229.86
22382005.11.22 20:20modify6641.001.17641.18061.1814
22392005.11.22 20:21modify6641.001.17641.18071.1814
22402005.11.22 20:21t/p6641.001.18141.18071.1814500.0042729.86
22412005.11.23 12:00sell stop6651.001.17601.17651.1710
22422005.11.23 12:00sell stop6661.001.17551.17601.1705
22432005.11.23 12:00sell stop6671.001.17501.17551.1700
22442005.11.23 12:00sell stop6681.001.17451.17501.1695
22452005.11.24 12:00expiration6651.001.17601.17651.1710
22462005.11.24 12:00expiration6661.001.17551.17601.1705
22472005.11.24 12:00expiration6671.001.17501.17551.1700
22482005.11.24 12:00expiration6681.001.17451.17501.1695
22492005.11.28 15:00buy stop6691.001.17361.17311.1786
22502005.11.28 15:00buy stop6701.001.17511.17461.1801
22512005.11.28 15:59buy6691.001.17361.17311.1786
22522005.11.28 15:59buy6701.001.17511.17461.1801
22532005.11.28 15:59modify6691.001.17361.17881.1786
22542005.11.28 16:00t/p6691.001.17861.17881.1786500.0043229.86
22552005.11.28 16:00modify6701.001.17511.17871.1801
22562005.11.28 16:48s/l6701.001.17871.17871.1801360.0043589.86
22572005.11.29 13:59sell stop6711.001.17491.17541.1699
22582005.11.29 13:59sell stop6721.001.17341.17391.1684
22592005.11.30 13:59expiration6711.001.17491.17541.1699
22602005.11.30 13:59expiration6721.001.17341.17391.1684
22612005.11.30 16:34buy stop6731.001.18021.17971.1852
22622005.11.30 16:34buy stop6741.001.18121.18071.1862
22632005.11.30 16:34buy stop6751.001.18171.18121.1867
22642005.11.30 16:39buy6731.001.18021.17971.1852
22652005.11.30 16:40s/l6731.001.17971.17971.1852-50.0043539.86
22662005.12.01 16:34expiration6741.001.18121.18071.1862
22672005.12.01 16:34expiration6751.001.18171.18121.1867
22682005.12.05 11:59buy stop6761.001.17501.17451.1800
22692005.12.05 11:59buy stop6771.001.17551.17501.1805
22702005.12.05 11:59buy stop6781.001.17601.17551.1810
22712005.12.05 11:59buy stop6791.001.17651.17601.1815
22722005.12.05 11:59buy stop6801.001.17701.17651.1820
22732005.12.05 12:59buy6761.001.17501.17451.1800
22742005.12.05 12:59buy6771.001.17551.17501.1805
22752005.12.05 12:59buy6781.001.17601.17551.1810
22762005.12.05 12:59buy6791.001.17651.17601.1815
22772005.12.05 12:59buy6801.001.17701.17651.1820
22782005.12.05 13:00modify6761.001.17501.17661.1800
22792005.12.05 13:54modify6771.001.17551.17661.1805
22802005.12.05 13:55modify6781.001.17601.17651.1810
22812005.12.05 13:55s/l6761.001.17661.17661.1800160.0043699.86
22822005.12.05 13:55s/l6771.001.17661.17661.1805110.0043809.86
22832005.12.05 13:56s/l6781.001.17651.17651.181050.0043859.86
22842005.12.05 14:00modify6791.001.17651.17661.1815
22852005.12.05 14:03modify6791.001.17651.17671.1815
22862005.12.05 14:03modify6791.001.17651.17681.1815
22872005.12.05 14:04modify6791.001.17651.17681.1815
22882005.12.05 14:10s/l6791.001.17681.17681.181530.0043889.86
22892005.12.05 14:14s/l6801.001.17651.17651.1820-50.0043839.86
22902005.12.06 14:59sell stop6811.001.17481.17531.1698
22912005.12.06 14:59sell stop6821.001.17381.17431.1688
22922005.12.06 14:59sell stop6831.001.17331.17381.1683
22932005.12.07 09:01sell6811.001.17481.17531.1698
22942005.12.07 09:04s/l6811.001.17531.17531.1698-50.0043789.86
22952005.12.07 09:59sell6821.001.17381.17431.1688
22962005.12.07 09:59sell6831.001.17331.17381.1683
22972005.12.07 09:59modify6821.001.17381.17341.1688
22982005.12.07 10:11s/l6821.001.17341.17341.168840.0043829.86
22992005.12.07 10:12s/l6831.001.17381.17381.1683-50.0043779.86
23002005.12.08 08:00buy stop6841.001.17481.17431.1798
23012005.12.08 08:00buy stop6851.001.17531.17481.1803
23022005.12.08 08:00buy stop6861.001.17581.17531.1808
23032005.12.08 08:00buy stop6871.001.17631.17581.1813
23042005.12.08 08:00buy stop6881.001.17681.17631.1818
23052005.12.08 08:59buy6841.001.17481.17431.1798
23062005.12.08 08:59buy6851.001.17531.17481.1803
23072005.12.08 08:59buy6861.001.17581.17531.1808
23082005.12.08 08:59buy6871.001.17631.17581.1813
23092005.12.08 09:00modify6841.001.17481.17591.1798
23102005.12.08 09:24modify6851.001.17531.17591.1803
23112005.12.08 09:25modify6861.001.17581.17591.1808
23122005.12.08 09:26modify6861.001.17581.17591.1808
23132005.12.08 09:26buy6881.001.17681.17631.1818
23142005.12.08 09:26modify6841.001.17481.17651.1798
23152005.12.08 09:26modify6841.001.17481.17661.1798
23162005.12.08 09:26modify6851.001.17531.17651.1803
23172005.12.08 09:28modify6861.001.17581.17621.1808
23182005.12.08 09:31modify6861.001.17581.17651.1808
23192005.12.08 09:32modify6871.001.17631.17651.1813
23202005.12.08 09:32modify6841.001.17481.17661.1798
23212005.12.08 09:32modify6841.001.17481.17671.1798
23222005.12.08 09:32modify6841.001.17481.17681.1798
23232005.12.08 09:32modify6851.001.17531.17671.1803
23242005.12.08 09:32modify6861.001.17581.17671.1808
23252005.12.08 09:33modify6861.001.17581.17671.1808
23262005.12.08 09:33modify6871.001.17631.17661.1813
23272005.12.08 09:33modify6841.001.17481.17681.1798
23282005.12.08 09:33modify6841.001.17481.17701.1798
23292005.12.08 09:33modify6841.001.17481.17721.1798
23302005.12.08 09:33modify6851.001.17531.17711.1803
23312005.12.08 09:34modify6861.001.17581.17711.1808
23322005.12.08 09:34modify6851.001.17531.17721.1803
23332005.12.08 09:34modify6871.001.17631.17711.1813
23342005.12.08 09:34modify6861.001.17581.17721.1808
23352005.12.08 09:36s/l6841.001.17721.17721.1798240.0044019.86
23362005.12.08 09:36s/l6851.001.17721.17721.1803190.0044209.86
23372005.12.08 09:36s/l6861.001.17721.17721.1808140.0044349.86
23382005.12.08 09:38modify6881.001.17681.17691.1818
23392005.12.08 09:40s/l6871.001.17711.17711.181380.0044429.86
23402005.12.08 09:45s/l6881.001.17691.17691.181810.0044439.86
23412005.12.09 08:00sell stop6891.001.17741.17791.1724
23422005.12.09 08:00sell stop6901.001.17591.17641.1709
23432005.12.09 09:00sell6891.001.17741.17791.1724
23442005.12.09 09:00s/l6891.001.17791.17791.1724-50.0044389.86
23452005.12.11 23:00expiration6901.001.17591.17641.1709
23462005.12.12 00:00sell stop6911.001.17811.17861.1731
23472005.12.12 00:00sell stop6921.001.17761.17811.1726
23482005.12.12 00:00sell stop6931.001.17711.17761.1721
23492005.12.12 00:00sell stop6941.001.17661.17711.1716
23502005.12.13 00:00expiration6911.001.17811.17861.1731
23512005.12.13 00:00expiration6921.001.17761.17811.1726
23522005.12.13 00:00expiration6931.001.17711.17761.1721
23532005.12.13 00:00expiration6941.001.17661.17711.1716
23542005.12.13 10:00sell stop6951.001.19131.19181.1863
23552005.12.13 10:00sell stop6961.001.18981.19031.1848
23562005.12.13 10:22sell6951.001.19131.19181.1863
23572005.12.13 10:43s/l6951.001.19181.19181.1863-50.0044339.86
23582005.12.14 10:00expiration6961.001.18981.19031.1848
23592005.12.14 22:59sell stop6971.001.19821.19871.1932
23602005.12.14 22:59sell stop6981.001.19771.19821.1927
23612005.12.14 22:59sell stop6991.001.19721.19771.1922
23622005.12.14 22:59sell stop7001.001.19671.19721.1917
23632005.12.14 23:59sell6971.001.19821.19871.1932
23642005.12.14 23:59sell6981.001.19771.19821.1927
23652005.12.14 23:59modify6971.001.19821.19801.1932
23662005.12.15 00:00sell6991.001.19721.19771.1922
23672005.12.15 00:00modify6971.001.19821.19791.1932
23682005.12.15 00:00s/l6971.001.19791.19791.193230.0044369.86
23692005.12.15 00:00s/l6991.001.19771.19771.1922-50.0044319.86
23702005.12.15 00:00s/l6981.001.19821.19821.1927-50.0044269.86
23712005.12.15 15:59sell7001.001.19671.19721.1917
23722005.12.15 15:59modify7001.001.19671.19561.1917
23732005.12.15 16:00s/l7001.001.19561.19561.1917110.0044379.86
23742005.12.16 08:00buy stop7011.001.19871.19821.2037
23752005.12.16 08:00buy stop7021.001.19921.19871.2042
23762005.12.16 08:00buy stop7031.001.19971.19921.2047
23772005.12.16 08:00buy stop7041.001.20021.19971.2052
23782005.12.16 08:00buy stop7051.001.20071.20021.2057
23792005.12.16 08:59buy7011.001.19871.19821.2037
23802005.12.16 08:59buy7021.001.19921.19871.2042
23812005.12.16 08:59buy7031.001.19971.19921.2047
23822005.12.16 08:59buy7041.001.20021.19971.2052
23832005.12.16 08:59buy7051.001.20071.20021.2057
23842005.12.16 09:07modify7011.001.19871.20011.2037
23852005.12.16 09:07modify7021.001.19921.20001.2042
23862005.12.16 09:07modify7031.001.19971.19981.2047
23872005.12.16 09:07s/l7051.001.20021.20021.2057-50.0044329.86
23882005.12.16 09:07s/l7011.001.20011.20011.2037140.0044469.86
23892005.12.16 09:07s/l7021.001.20001.20001.204280.0044549.86
23902005.12.16 09:07s/l7031.001.19981.19981.204710.0044559.86
23912005.12.16 09:07s/l7041.001.19971.19971.2052-50.0044509.86
23922005.12.16 14:04sell stop7061.001.19631.19681.1913
23932005.12.16 14:04sell stop7071.001.19581.19631.1908
23942005.12.16 14:04sell stop7081.001.19531.19581.1903
23952005.12.16 14:04sell stop7091.001.19481.19531.1898
23962005.12.18 23:00expiration7061.001.19631.19681.1913
23972005.12.18 23:00expiration7071.001.19581.19631.1908
23982005.12.18 23:00expiration7081.001.19531.19581.1903
23992005.12.18 23:00expiration7091.001.19481.19531.1898
24002005.12.19 12:59sell stop7101.001.19811.19861.1931
24012005.12.19 12:59sell stop7111.001.19761.19811.1926
24022005.12.19 12:59sell stop7121.001.19711.19761.1921
24032005.12.19 12:59sell stop7131.001.19661.19711.1916
24042005.12.19 12:59sell stop7141.001.19611.19661.1911
24052005.12.19 13:53sell7101.001.19811.19861.1931
24062005.12.19 13:55s/l7101.001.19861.19861.1931-50.0044459.86
24072005.12.20 08:22sell7111.001.19761.19811.1926
24082005.12.20 08:24sell7121.001.19711.19761.1921
24092005.12.20 08:25s/l7121.001.19761.19761.1921-50.0044409.86
24102005.12.20 08:36s/l7111.001.19811.19811.1926-50.0044359.86
24112005.12.20 12:59expiration7131.001.19661.19711.1916
24122005.12.20 12:59expiration7141.001.19611.19661.1911
24132005.12.22 14:59buy stop7151.001.18791.18741.1929
24142005.12.22 14:59buy stop7161.001.18941.18891.1944
24152005.12.22 16:11buy7151.001.18791.18741.1929
24162005.12.22 16:37modify7151.001.18791.18801.1929
24172005.12.22 16:39s/l7151.001.18801.18801.192910.0044369.86
24182005.12.23 14:59expiration7161.001.18941.18891.1944
24192005.12.23 16:34buy stop7171.001.18861.18811.1936
24202005.12.23 16:34buy stop7181.001.18911.18861.1941
24212005.12.23 16:34buy stop7191.001.18961.18911.1946
24222005.12.23 16:34buy stop7201.001.19011.18961.1951
24232005.12.26 22:00expiration7171.001.18861.18811.1936
24242005.12.26 22:00expiration7181.001.18911.18861.1941
24252005.12.26 22:00expiration7191.001.18961.18911.1946
24262005.12.26 22:00expiration7201.001.19011.18961.1951
24272005.12.26 23:07sell stop7211.001.18421.18471.1792
24282005.12.26 23:07sell stop7221.001.18371.18421.1787
24292005.12.26 23:07sell stop7231.001.18321.18371.1782
24302005.12.26 23:07sell stop7241.001.18271.18321.1777
24312005.12.26 23:07sell stop7251.001.18221.18271.1772
24322005.12.26 23:59sell7211.001.18421.18471.1792
24332005.12.26 23:59sell7221.001.18371.18421.1787
24342005.12.27 00:43modify7211.001.18421.18411.1792
24352005.12.27 00:47s/l7211.001.18411.18411.179210.0044379.86
24362005.12.27 00:48s/l7221.001.18421.18421.1787-50.0044329.86
24372005.12.27 19:59sell7231.001.18321.18371.1782
24382005.12.27 20:28s/l7231.001.18371.18371.1782-50.0044279.86
24392005.12.27 21:59sell7241.001.18271.18321.1777
24402005.12.27 22:01s/l7241.001.18321.18321.1777-50.0044229.86
24412005.12.27 23:09expiration7251.001.18221.18271.1772
24422005.12.28 01:00buy stop7261.001.18671.18621.1917
24432005.12.28 01:00buy stop7271.001.18721.18671.1922
24442005.12.28 01:00buy stop7281.001.18771.18721.1927
24452005.12.28 01:00buy stop7291.001.18821.18771.1932
24462005.12.28 06:59buy7261.001.18671.18621.1917
24472005.12.28 06:59buy7271.001.18721.18671.1922
24482005.12.28 07:59t/p7261.001.19171.18621.1917500.0044729.86
24492005.12.28 07:59t/p7271.001.19221.18671.1922500.0045229.86
24502005.12.28 07:59buy7281.001.18771.18721.1927
24512005.12.28 07:59buy7291.001.18821.18771.1932
24522005.12.28 07:59modify7281.001.18771.19181.1927
24532005.12.28 08:00modify7281.001.18771.19191.1927
24542005.12.28 08:11modify7291.001.18821.19191.1932
24552005.12.28 08:12s/l7281.001.19191.19191.1927420.0045649.86
24562005.12.28 08:12s/l7291.001.19191.19191.1932370.0046019.86
24572005.12.28 17:59sell stop7301.001.18261.18311.1776
24582005.12.28 17:59sell stop7311.001.18161.18211.1766
24592005.12.28 17:59sell stop7321.001.18111.18161.1761
24602005.12.29 13:28sell7301.001.18261.18311.1776
24612005.12.29 13:31s/l7301.001.18311.18311.1776-50.0045969.86
24622005.12.29 17:59expiration7311.001.18161.18211.1766
24632005.12.29 17:59expiration7321.001.18111.18161.1761
24642005.12.30 02:59buy stop7331.001.18711.18661.1921
24652005.12.30 02:59buy stop7341.001.18761.18711.1926
24662005.12.30 02:59buy stop7351.001.18811.18761.1931
24672005.12.30 02:59buy stop7361.001.18861.18811.1936
24682005.12.30 02:59buy stop7371.001.18911.18861.1941
24692005.12.30 03:59buy7331.001.18711.18661.1921
24702005.12.30 04:00s/l7331.001.18661.18661.1921-50.0045919.86
24712005.12.30 04:35buy7341.001.18761.18711.1926
24722005.12.30 04:43s/l7341.001.18711.18711.1926-50.0045869.86
24732005.12.30 04:59buy7351.001.18811.18761.1931
24742005.12.30 05:00s/l7351.001.18761.18761.1931-50.0045819.86
24752005.12.30 07:38buy7361.001.18861.18811.1936
24762005.12.30 07:39s/l7361.001.18811.18811.1936-50.0045769.86
24772006.01.02 22:00expiration7371.001.18911.18861.1941
24782006.01.03 01:24buy stop7381.001.18501.18451.1900
24792006.01.03 01:24buy stop7391.001.18551.18501.1905
24802006.01.03 01:24buy stop7401.001.18601.18551.1910
24812006.01.03 01:24buy stop7411.001.18651.18601.1915
24822006.01.03 01:24buy stop7421.001.18701.18651.1920
24832006.01.03 01:59buy7381.001.18501.18451.1900
24842006.01.03 01:59buy7391.001.18551.18501.1905
24852006.01.03 01:59buy7401.001.18601.18551.1910
24862006.01.03 01:59modify7381.001.18501.18561.1900
24872006.01.03 02:00modify7391.001.18551.18561.1905
24882006.01.03 02:59modify7381.001.18501.18571.1900
24892006.01.03 02:59buy7411.001.18651.18601.1915
24902006.01.03 02:59buy7421.001.18701.18651.1920
24912006.01.03 02:59modify7381.001.18501.18671.1900
24922006.01.03 03:00modify7391.001.18551.18671.1905
24932006.01.03 03:04modify7401.001.18601.18671.1910
24942006.01.03 03:05modify7411.001.18651.18661.1915
24952006.01.03 03:05modify7411.001.18651.18671.1915
24962006.01.03 03:05modify7381.001.18501.18681.1900
24972006.01.03 03:06modify7391.001.18551.18681.1905
24982006.01.03 03:20s/l7381.001.18681.18681.1900180.0045949.86
24992006.01.03 03:20s/l7391.001.18681.18681.1905130.0046079.86
25002006.01.03 03:20s/l7401.001.18671.18671.191070.0046149.86
25012006.01.03 03:20s/l7411.001.18671.18671.191520.0046169.86
25022006.01.03 03:24modify7421.001.18701.18711.1920
25032006.01.03 03:28s/l7421.001.18711.18711.192010.0046179.86
25042006.01.05 11:00sell stop7431.001.20721.20771.2022
25052006.01.05 11:00sell stop7441.001.20571.20621.2007
25062006.01.05 11:57sell7431.001.20721.20771.2022
25072006.01.05 11:57s/l7431.001.20771.20771.2022-50.0046129.86
25082006.01.06 11:02expiration7441.001.20571.20621.2007
25092006.01.06 12:59buy stop7451.001.21071.21021.2157
25102006.01.06 12:59buy stop7461.001.21121.21071.2162
25112006.01.06 12:59buy stop7471.001.21171.21121.2167
25122006.01.06 12:59buy stop7481.001.21221.21171.2172
25132006.01.06 12:59buy stop7491.001.21271.21221.2177
25142006.01.06 13:59buy7451.001.21071.21021.2157
25152006.01.06 13:59buy7461.001.21121.21071.2162
25162006.01.06 13:59buy7471.001.21171.21121.2167
25172006.01.06 13:59buy7481.001.21221.21171.2172
25182006.01.06 13:59buy7491.001.21271.21221.2177
25192006.01.06 13:59modify7451.001.21071.21571.2157
25202006.01.06 14:00t/p7451.001.21571.21571.2157500.0046629.86
25212006.01.06 14:00t/p7461.001.21621.21071.2162500.0047129.86
25222006.01.06 14:00modify7471.001.21171.21581.2167
25232006.01.06 14:29modify7481.001.21221.21581.2172
25242006.01.06 14:30modify7491.001.21271.21541.2177
25252006.01.06 14:30s/l7471.001.21581.21581.2167410.0047539.86
25262006.01.06 14:30s/l7481.001.21581.21581.2172360.0047899.86
25272006.01.06 14:30s/l7491.001.21541.21541.2177270.0048169.86
25282006.01.09 07:59sell stop7501.001.21021.21071.2052
25292006.01.09 07:59sell stop7511.001.20971.21021.2047
25302006.01.09 07:59sell stop7521.001.20921.20971.2042
25312006.01.09 07:59sell stop7531.001.20871.20921.2037
25322006.01.09 07:59sell stop7541.001.20821.20871.2032
25332006.01.09 08:59sell7501.001.21021.21071.2052
25342006.01.09 08:59sell7511.001.20971.21021.2047
25352006.01.09 08:59sell7521.001.20921.20971.2042
25362006.01.09 08:59modify7501.001.21021.20951.2052
25372006.01.09 09:00modify7511.001.20971.20951.2047
25382006.01.09 09:51s/l7501.001.20951.20951.205270.0048239.86
25392006.01.09 09:51s/l7511.001.20951.20951.204720.0048259.86
25402006.01.09 09:54sell7531.001.20871.20921.2037
25412006.01.09 09:56modify7521.001.20921.20911.2042
25422006.01.09 10:02sell7541.001.20821.20871.2032
25432006.01.09 10:05s/l7541.001.20871.20871.2032-50.0048209.86
25442006.01.09 10:08modify7521.001.20921.20861.2042
25452006.01.09 10:08modify7521.001.20921.20851.2042
25462006.01.09 10:09modify7521.001.20921.20841.2042
25472006.01.09 10:09modify7521.001.20921.20831.2042
25482006.01.09 10:09modify7521.001.20921.20821.2042
25492006.01.09 10:09modify7531.001.20871.20831.2037
25502006.01.09 10:10modify7531.001.20871.20821.2037
25512006.01.09 10:24modify7521.001.20921.20811.2042
25522006.01.09 10:25modify7531.001.20871.20811.2037
25532006.01.09 10:36s/l7521.001.20811.20811.2042110.0048319.86
25542006.01.09 10:36s/l7531.001.20811.20811.203760.0048379.86
25552006.01.10 10:59buy stop7551.001.21201.21151.2170
25562006.01.10 10:59buy stop7561.001.21351.21301.2185
25572006.01.11 10:59expiration7551.001.21201.21151.2170
25582006.01.11 10:59expiration7561.001.21351.21301.2185
25592006.01.11 11:59buy stop7571.001.20901.20851.2140
25602006.01.11 11:59buy stop7581.001.20951.20901.2145
25612006.01.11 11:59buy stop7591.001.21001.20951.2150
25622006.01.11 11:59buy stop7601.001.21051.21001.2155
25632006.01.11 13:25buy7571.001.20901.20851.2140
25642006.01.11 13:34buy7581.001.20951.20901.2145
25652006.01.11 13:38s/l7581.001.20901.20901.2145-50.0048329.86
25662006.01.11 13:52s/l7571.001.20851.20851.2140-50.0048279.86
25672006.01.11 14:59buy7591.001.21001.20951.2150
25682006.01.11 14:59buy7601.001.21051.21001.2155
25692006.01.11 14:59modify7591.001.21001.21071.2150
25702006.01.11 15:00modify7591.001.21001.21091.2150
25712006.01.11 15:07modify7601.001.21051.21091.2155
25722006.01.11 15:08s/l7591.001.21091.21091.215090.0048369.86
25732006.01.11 15:08s/l7601.001.21091.21091.215540.0048409.86
25742006.01.12 13:59sell stop7611.001.20741.20791.2024
25752006.01.12 13:59sell stop7621.001.20591.20641.2009
25762006.01.12 14:59sell7611.001.20741.20791.2024
25772006.01.12 14:59sell7621.001.20591.20641.2009
25782006.01.12 14:59modify7611.001.20741.20391.2024
25792006.01.12 15:00modify7611.001.20741.20381.2024
25802006.01.12 15:26modify7621.001.20591.20381.2009
25812006.01.12 15:27s/l7611.001.20381.20381.2024360.0048769.86
25822006.01.12 15:27s/l7621.001.20381.20381.2009210.0048979.86
25832006.01.13 08:00buy stop7631.001.20861.20811.2136
25842006.01.13 08:00buy stop7641.001.20961.20911.2146
25852006.01.13 08:00buy stop7651.001.21011.20961.2151
25862006.01.13 16:47buy7631.001.20861.20811.2136
25872006.01.13 16:50s/l7631.001.20811.20811.2136-50.0048929.86
25882006.01.13 16:59buy7641.001.20961.20911.2146
25892006.01.13 16:59buy7651.001.21011.20961.2151
25902006.01.13 16:59modify7641.001.20961.20971.2146
25912006.01.13 17:29s/l7641.001.20971.20971.214610.0048939.86
25922006.01.13 17:42modify7651.001.21011.21051.2151
25932006.01.13 17:43modify7651.001.21011.21071.2151
25942006.01.13 17:43modify7651.001.21011.21081.2151
25952006.01.13 17:44s/l7651.001.21081.21081.215170.0049009.86
25962006.01.16 14:00sell stop7661.001.21061.21111.2056
25972006.01.16 14:00sell stop7671.001.21011.21061.2051
25982006.01.16 14:00sell stop7681.001.20961.21011.2046
25992006.01.16 14:00sell stop7691.001.20911.20961.2041
26002006.01.17 00:18sell7661.001.21061.21111.2056
26012006.01.17 00:22s/l7661.001.21111.21111.2056-50.0048959.86
26022006.01.17 00:59sell7671.001.21011.21061.2051
26032006.01.17 00:59sell7681.001.20961.21011.2046
26042006.01.17 00:59sell7691.001.20911.20961.2041
26052006.01.17 01:53s/l7671.001.21061.21061.2051-50.0048909.86
26062006.01.17 01:53s/l7681.001.21011.21011.2046-50.0048859.86
26072006.01.17 01:53s/l7691.001.20961.20961.2041-50.0048809.86
26082006.01.17 07:00buy stop7701.001.21281.21231.2178
26092006.01.17 07:00buy stop7711.001.21331.21281.2183
26102006.01.17 07:00buy stop7721.001.21381.21331.2188
26112006.01.17 07:00buy stop7731.001.21431.21381.2193
26122006.01.17 07:00buy stop7741.001.21481.21431.2198
26132006.01.17 07:48buy7701.001.21281.21231.2178
26142006.01.17 07:51s/l7701.001.21231.21231.2178-50.0048759.86
26152006.01.17 07:59buy7711.001.21331.21281.2183
26162006.01.17 08:08s/l7711.001.21281.21281.2183-50.0048709.86
26172006.01.17 08:22buy7721.001.21381.21331.2188
26182006.01.17 08:22s/l7721.001.21331.21331.2188-50.0048659.86
26192006.01.18 07:00expiration7731.001.21431.21381.2193
26202006.01.18 07:00expiration7741.001.21481.21431.2198
26212006.01.18 07:59buy stop7751.001.21321.21271.2182
26222006.01.18 07:59buy stop7761.001.21371.21321.2187
26232006.01.18 07:59buy stop7771.001.21421.21371.2192
26242006.01.18 07:59buy stop7781.001.21471.21421.2197
26252006.01.18 08:59buy7751.001.21321.21271.2182
26262006.01.18 08:59buy7761.001.21371.21321.2187
26272006.01.18 08:59modify7751.001.21321.21341.2182
26282006.01.18 09:00s/l7751.001.21341.21341.218220.0048679.86
26292006.01.18 09:00s/l7761.001.21321.21321.2187-50.0048629.86
26302006.01.18 14:45buy7771.001.21421.21371.2192
26312006.01.18 14:45buy7781.001.21471.21421.2197
26322006.01.18 14:46s/l7781.001.21421.21421.2197-50.0048579.86
26332006.01.18 14:50s/l7771.001.21371.21371.2192-50.0048529.86
26342006.01.18 16:18sell stop7791.001.20821.20871.2032
26352006.01.18 16:18sell stop7801.001.20771.20821.2027
26362006.01.18 16:18sell stop7811.001.20721.20771.2022
26372006.01.18 16:18sell stop7821.001.20671.20721.2017
26382006.01.18 17:41sell7791.001.20821.20871.2032
26392006.01.18 17:44sell7801.001.20771.20821.2027
26402006.01.18 17:45modify7791.001.20821.20811.2032
26412006.01.18 17:45modify7791.001.20821.20801.2032
26422006.01.18 17:45sell7811.001.20721.20771.2022
26432006.01.18 17:45modify7791.001.20821.20791.2032
26442006.01.18 17:45modify7791.001.20821.20781.2032
26452006.01.18 17:45s/l7811.001.20771.20771.2022-50.0048479.86
26462006.01.18 17:45s/l7791.001.20781.20781.203240.0048519.86
26472006.01.18 17:46s/l7801.001.20821.20821.2027-50.0048469.86
26482006.01.19 13:37sell7821.001.20671.20721.2017
26492006.01.19 13:39s/l7821.001.20721.20721.2017-50.0048419.86
26502006.01.19 16:00buy stop7831.001.21251.21201.2175
26512006.01.19 16:00buy stop7841.001.21351.21301.2185
26522006.01.19 16:00buy stop7851.001.21401.21351.2190
26532006.01.20 16:00expiration7831.001.21251.21201.2175
26542006.01.20 16:00expiration7841.001.21351.21301.2185
26552006.01.20 16:00expiration7851.001.21401.21351.2190
26562006.01.24 12:06sell stop7861.001.22661.22711.2216
26572006.01.24 12:06sell stop7871.001.22611.22661.2211
26582006.01.24 12:06sell stop7881.001.22561.22611.2206
26592006.01.24 12:06sell stop7891.001.22511.22561.2201
26602006.01.24 12:06sell stop7901.001.22461.22511.2196
26612006.01.24 13:59sell7861.001.22661.22711.2216
26622006.01.24 14:00s/l7861.001.22711.22711.2216-50.0048369.86
26632006.01.25 00:24sell7871.001.22611.22661.2211
26642006.01.25 00:25s/l7871.001.22661.22661.2211-50.0048319.86
26652006.01.25 12:06expiration7881.001.22561.22611.2206
26662006.01.25 12:06expiration7891.001.22511.22561.2201
26672006.01.25 12:06expiration7901.001.22461.22511.2196
26682006.01.25 14:00sell stop7911.001.22641.22691.2214
26692006.01.25 14:00sell stop7921.001.22591.22641.2209
26702006.01.25 14:00sell stop7931.001.22541.22591.2204
26712006.01.25 14:00sell stop7941.001.22491.22541.2199
26722006.01.25 14:00sell stop7951.001.22441.22491.2194
26732006.01.25 14:59sell7911.001.22641.22691.2214
26742006.01.25 14:59sell7921.001.22591.22641.2209
26752006.01.25 15:00s/l7921.001.22641.22641.2209-50.0048269.86
26762006.01.25 15:01s/l7911.001.22691.22691.2214-50.0048219.86
26772006.01.25 15:51sell7931.001.22541.22591.2204
26782006.01.25 15:51sell7941.001.22491.22541.2199
26792006.01.25 15:52s/l7941.001.22541.22541.2199-50.0048169.86
26802006.01.25 15:54s/l7931.001.22591.22591.2204-50.0048119.86
26812006.01.25 20:59sell7951.001.22441.22491.2194
26822006.01.25 21:13s/l7951.001.22491.22491.2194-50.0048069.86
26832006.01.26 08:57buy stop7961.001.22741.22691.2324
26842006.01.26 08:57buy stop7971.001.22791.22741.2329
26852006.01.26 08:57buy stop7981.001.22841.22791.2334
26862006.01.26 08:57buy stop7991.001.22891.22841.2339
26872006.01.26 08:57buy stop8001.001.22941.22891.2344
26882006.01.27 08:57expiration7961.001.22741.22691.2324
26892006.01.27 08:57expiration7971.001.22791.22741.2329
26902006.01.27 08:57expiration7981.001.22841.22791.2334
26912006.01.27 08:57expiration7991.001.22891.22841.2339
26922006.01.27 08:57expiration8001.001.22941.22891.2344
26932006.01.27 15:00buy stop8011.001.22291.22241.2279
26942006.01.27 15:00buy stop8021.001.22341.22291.2284
26952006.01.27 15:00buy stop8031.001.22391.22341.2289
26962006.01.27 15:00buy stop8041.001.22441.22391.2294
26972006.01.27 15:00buy stop8051.001.22491.22441.2299
26982006.01.29 22:00expiration8011.001.22291.22241.2279
26992006.01.29 22:00expiration8021.001.22341.22291.2284
27002006.01.29 22:00expiration8031.001.22391.22341.2289
27012006.01.29 22:00expiration8041.001.22441.22391.2294
27022006.01.29 22:00expiration8051.001.22491.22441.2299
27032006.01.31 04:00buy stop8061.001.21101.21051.2160
27042006.01.31 04:00buy stop8071.001.21151.21101.2165
27052006.01.31 04:00buy stop8081.001.21201.21151.2170
27062006.01.31 04:00buy stop8091.001.21251.21201.2175
27072006.01.31 04:00buy stop8101.001.21301.21251.2180
27082006.01.31 07:59buy8061.001.21101.21051.2160
27092006.01.31 08:00s/l8061.001.21051.21051.2160-50.0048019.86
27102006.01.31 12:59buy8071.001.21151.21101.2165
27112006.01.31 12:59buy8081.001.21201.21151.2170
27122006.01.31 12:59buy8091.001.21251.21201.2175
27132006.01.31 12:59modify8071.001.21151.21181.2165
27142006.01.31 13:00s/l8091.001.21201.21201.2175-50.0047969.86
27152006.01.31 13:00s/l8071.001.21181.21181.216530.0047999.86
27162006.01.31 13:00s/l8081.001.21151.21151.2170-50.0047949.86
27172006.01.31 15:59buy8101.001.21301.21251.2180
27182006.01.31 15:59modify8101.001.21301.21391.2180
27192006.01.31 16:17s/l8101.001.21391.21391.218090.0048039.86
27202006.02.01 09:59sell stop8111.001.21161.21211.2066
27212006.02.01 09:59sell stop8121.001.21011.21061.2051
27222006.02.01 10:45sell8111.001.21161.21211.2066
27232006.02.01 10:47s/l8111.001.21211.21211.2066-50.0047989.86
27242006.02.01 11:53sell8121.001.21011.21061.2051
27252006.02.01 11:54s/l8121.001.21061.21061.2051-50.0047939.86
27262006.02.02 16:00buy stop8131.001.20991.20941.2149
27272006.02.02 16:00buy stop8141.001.21141.21091.2164
27282006.02.02 16:48buy8131.001.20991.20941.2149
27292006.02.02 16:49s/l8131.001.20941.20941.2149-50.0047889.86
27302006.02.03 16:05expiration8141.001.21141.21091.2164
27312006.02.07 08:50buy stop8151.001.19911.19861.2041
27322006.02.07 08:50buy stop8161.001.19961.19911.2046
27332006.02.07 08:50buy stop8171.001.20011.19961.2051
27342006.02.07 08:50buy stop8181.001.20061.20011.2056
27352006.02.07 08:50buy stop8191.001.20111.20061.2061
27362006.02.07 08:50buy8151.001.19911.19861.2041
27372006.02.07 08:52s/l8151.001.19861.19861.2041-50.0047839.86
27382006.02.07 09:09buy8161.001.19961.19911.2046
27392006.02.07 09:12buy8171.001.20011.19961.2051
27402006.02.07 09:12modify8161.001.19961.19971.2046
27412006.02.07 09:14s/l8161.001.19971.19971.204610.0047849.86
27422006.02.07 09:14s/l8171.001.19961.19961.2051-50.0047799.86
27432006.02.07 10:32buy8181.001.20061.20011.2056
27442006.02.07 10:33s/l8181.001.20011.20011.2056-50.0047749.86
27452006.02.08 08:50expiration8191.001.20111.20061.2061
27462006.02.09 00:59buy stop8201.001.19991.19941.2049
27472006.02.09 00:59buy stop8211.001.20141.20091.2064
27482006.02.10 00:59expiration8201.001.19991.19941.2049
27492006.02.10 00:59expiration8211.001.20141.20091.2064
27502006.02.10 08:15sell stop8221.001.19621.19671.1912
27512006.02.10 08:15sell stop8231.001.19571.19621.1907
27522006.02.10 08:15sell stop8241.001.19521.19571.1902
27532006.02.10 08:15sell stop8251.001.19471.19521.1897
27542006.02.10 13:43sell8221.001.19621.19671.1912
27552006.02.10 13:47s/l8221.001.19671.19671.1912-50.0047699.86
27562006.02.10 15:59sell8231.001.19571.19621.1907
27572006.02.10 15:59sell8241.001.19521.19571.1902
27582006.02.10 15:59sell8251.001.19471.19521.1897
27592006.02.10 15:59modify8231.001.19571.19241.1907
27602006.02.10 16:00modify8231.001.19571.19231.1907
27612006.02.10 16:52modify8241.001.19521.19231.1902
27622006.02.10 16:53modify8251.001.19471.19251.1897
27632006.02.10 16:53s/l8231.001.19231.19231.1907340.0048039.86
27642006.02.10 16:53s/l8241.001.19231.19231.1902290.0048329.86
27652006.02.10 16:53s/l8251.001.19251.19251.1897220.0048549.86
27662006.02.13 19:00buy stop8261.001.19231.19181.1973
27672006.02.13 19:00buy stop8271.001.19331.19281.1983
27682006.02.13 19:00buy stop8281.001.19381.19331.1988
27692006.02.14 19:56expiration8261.001.19231.19181.1973
27702006.02.14 19:56expiration8271.001.19331.19281.1983
27712006.02.14 19:56expiration8281.001.19381.19331.1988
27722006.02.14 19:56buy stop8291.001.19181.19131.1968
27732006.02.14 19:56buy stop8301.001.19331.19281.1983
27742006.02.14 20:59buy8291.001.19181.19131.1968
27752006.02.14 21:02s/l8291.001.19131.19131.1968-50.0048499.86
27762006.02.15 14:59buy8301.001.19331.19281.1983
27772006.02.15 15:00s/l8301.001.19281.19281.1983-50.0048449.86
27782006.02.15 15:59sell stop8311.001.18871.18921.1837
27792006.02.15 15:59sell stop8321.001.18771.18821.1827
27802006.02.15 15:59sell stop8331.001.18721.18771.1822
27812006.02.15 16:44sell8311.001.18871.18921.1837
27822006.02.15 16:44s/l8311.001.18921.18921.1837-50.0048399.86
27832006.02.15 17:49sell8321.001.18771.18821.1827
27842006.02.15 17:59s/l8321.001.18821.18821.1827-50.0048349.86
27852006.02.16 09:45sell8331.001.18721.18771.1822
27862006.02.16 09:55s/l8331.001.18771.18771.1822-50.0048299.86
27872006.02.16 20:00buy stop8341.001.19001.18951.1950
27882006.02.16 20:00buy stop8351.001.19151.19101.1965
27892006.02.16 21:56buy8341.001.19001.18951.1950
27902006.02.16 21:56s/l8341.001.18951.18951.1950-50.0048249.86
27912006.02.17 15:59buy8351.001.19151.19101.1965
27922006.02.17 15:59modify8351.001.19151.19161.1965
27932006.02.17 16:03s/l8351.001.19161.19161.196510.0048259.86
27942006.02.20 23:04sell stop8361.001.19311.19361.1881
27952006.02.20 23:04sell stop8371.001.19261.19311.1876
27962006.02.20 23:04sell stop8381.001.19211.19261.1871
27972006.02.20 23:04sell stop8391.001.19161.19211.1866
27982006.02.20 23:04sell stop8401.001.19111.19161.1861
27992006.02.21 00:17sell8361.001.19311.19361.1881
28002006.02.21 00:18sell8371.001.19261.19311.1876
28012006.02.21 00:36s/l8371.001.19311.19311.1876-50.0148209.85
28022006.02.21 00:53s/l8361.001.19361.19361.1881-50.0148159.84
28032006.02.21 01:48sell8381.001.19211.19261.1871
28042006.02.21 01:52s/l8381.001.19261.19261.1871-50.0148109.83
28052006.02.21 03:39sell8391.001.19161.19211.1866
28062006.02.21 03:51s/l8391.001.19211.19211.1866-50.0148059.82
28072006.02.21 08:27sell8401.001.19111.19161.1861
28082006.02.21 08:33s/l8401.001.19161.19161.1861-50.0148009.81
28092006.02.22 01:59buy stop8411.001.19281.19231.1978
28102006.02.22 01:59buy stop8421.001.19331.19281.1983
28112006.02.22 01:59buy stop8431.001.19381.19331.1988
28122006.02.22 01:59buy stop8441.001.19431.19381.1993
28132006.02.22 01:59buy stop8451.001.19481.19431.1998
28142006.02.22 02:59buy8411.001.19281.19231.1978
28152006.02.22 02:59buy8421.001.19331.19281.1983
28162006.02.22 03:02s/l8411.001.19231.19231.1978-50.0047959.81
28172006.02.22 03:02s/l8421.001.19281.19281.1983-50.0047909.81
28182006.02.23 01:59expiration8431.001.19381.19331.1988
28192006.02.23 01:59expiration8441.001.19431.19381.1993
28202006.02.23 01:59expiration8451.001.19481.19431.1998
28212006.02.23 02:00sell stop8461.001.18931.18981.1843
28222006.02.23 02:00sell stop8471.001.18781.18831.1828
28232006.02.23 03:59sell8461.001.18931.18981.1843
28242006.02.23 04:00s/l8461.001.18981.18981.1843-50.0047859.81
28252006.02.24 02:00expiration8471.001.18781.18831.1828
28262006.02.24 02:00buy stop8481.001.19291.19241.1979
28272006.02.24 02:00buy stop8491.001.19341.19291.1984
28282006.02.24 02:00buy stop8501.001.19391.19341.1989
28292006.02.24 02:00buy stop8511.001.19441.19391.1994
28302006.02.24 02:00buy stop8521.001.19491.19441.1999
28312006.02.24 02:59buy8481.001.19291.19241.1979
28322006.02.24 03:02s/l8481.001.19241.19241.1979-50.0147809.80
28332006.02.26 22:00expiration8491.001.19341.19291.1984
28342006.02.26 22:00expiration8501.001.19391.19341.1989
28352006.02.26 22:00expiration8511.001.19441.19391.1994
28362006.02.26 22:00expiration8521.001.19491.19441.1999
28372006.02.28 04:00buy stop8531.001.18691.18641.1919
28382006.02.28 04:00buy stop8541.001.18741.18691.1924
28392006.02.28 04:00buy stop8551.001.18791.18741.1929
28402006.02.28 04:00buy stop8561.001.18841.18791.1934
28412006.02.28 04:00buy stop8571.001.18891.18841.1939
28422006.02.28 09:48buy8531.001.18691.18641.1919
28432006.02.28 09:52s/l8531.001.18641.18641.1919-50.0047759.80
28442006.02.28 09:59buy8541.001.18741.18691.1924
28452006.02.28 10:29buy8551.001.18791.18741.1929
28462006.02.28 10:31s/l8551.001.18741.18741.1929-50.0047709.80
28472006.02.28 10:59buy8561.001.18841.18791.1934
28482006.02.28 10:59buy8571.001.18891.18841.1939
28492006.02.28 10:59modify8541.001.18741.18861.1924
28502006.02.28 11:09s/l8541.001.18861.18861.1924120.0047829.80
28512006.02.28 11:09s/l8571.001.18841.18841.1939-50.0047779.80
28522006.02.28 11:11s/l8561.001.18791.18791.1934-50.0047729.80
28532006.03.01 16:59sell stop8581.001.18891.18941.1839
28542006.03.01 16:59sell stop8591.001.18791.18841.1829
28552006.03.01 16:59sell stop8601.001.18741.18791.1824
28562006.03.02 16:59expiration8581.001.18891.18941.1839
28572006.03.02 16:59expiration8591.001.18791.18841.1829
28582006.03.02 16:59expiration8601.001.18741.18791.1824
28592006.03.06 11:00sell stop8611.001.20231.20281.1973
28602006.03.06 11:00sell stop8621.001.20181.20231.1968
28612006.03.06 11:00sell stop8631.001.20131.20181.1963
28622006.03.06 11:00sell stop8641.001.20081.20131.1958
28632006.03.06 13:31sell8611.001.20231.20281.1973
28642006.03.06 13:40sell8621.001.20181.20231.1968
28652006.03.06 13:42modify8611.001.20231.20221.1973
28662006.03.06 13:46modify8611.001.20231.20211.1973
28672006.03.06 13:53s/l8611.001.20211.20211.197320.0047749.80
28682006.03.06 13:54s/l8621.001.20231.20231.1968-50.0047699.80
28692006.03.06 14:43sell8631.001.20131.20181.1963
28702006.03.06 14:46s/l8631.001.20181.20181.1963-50.0047649.80
28712006.03.06 16:00sell8641.001.20081.20131.1958
28722006.03.06 16:19s/l8641.001.20131.20131.1958-50.0047599.80
28732006.03.08 08:00buy stop8651.001.19291.19241.1979
28742006.03.08 08:00buy stop8661.001.19341.19291.1984
28752006.03.08 08:00buy stop8671.001.19391.19341.1989
28762006.03.08 08:00buy stop8681.001.19441.19391.1994
28772006.03.08 09:52buy8651.001.19291.19241.1979
28782006.03.08 09:53s/l8651.001.19241.19241.1979-50.0047549.80
28792006.03.08 10:03buy8661.001.19341.19291.1984
28802006.03.08 10:06buy8671.001.19391.19341.1989
28812006.03.08 10:06modify8661.001.19341.19351.1984
28822006.03.08 10:06modify8661.001.19341.19361.1984
28832006.03.08 10:08buy8681.001.19441.19391.1994
28842006.03.08 10:08modify8661.001.19341.19371.1984
28852006.03.08 10:09s/l8681.001.19391.19391.1994-50.0047499.80
28862006.03.08 10:11s/l8661.001.19371.19371.198430.0047529.80
28872006.03.08 10:15s/l8671.001.19341.19341.1989-50.0047479.80
28882006.03.08 14:00sell stop8691.001.18951.19001.1845
28892006.03.08 14:00sell stop8701.001.18801.18851.1830
28902006.03.09 14:00expiration8691.001.18951.19001.1845
28912006.03.09 14:00expiration8701.001.18801.18851.1830
28922006.03.10 07:27buy stop8711.001.19281.19231.1978
28932006.03.10 07:27buy stop8721.001.19331.19281.1983
28942006.03.10 07:27buy stop8731.001.19381.19331.1988
28952006.03.10 07:27buy stop8741.001.19431.19381.1993
28962006.03.10 07:36buy8711.001.19281.19231.1978
28972006.03.10 07:36s/l8711.001.19231.19231.1978-50.0047429.80
28982006.03.12 23:00expiration8721.001.19331.19281.1983
28992006.03.12 23:00expiration8731.001.19381.19331.1988
29002006.03.12 23:00expiration8741.001.19431.19381.1993
29012006.03.13 14:00sell stop8751.001.19111.19161.1861
29022006.03.13 14:00sell stop8761.001.18961.19011.1846
29032006.03.14 14:00expiration8751.001.19111.19161.1861
29042006.03.14 14:00expiration8761.001.18961.19011.1846
29052006.03.14 14:05buy stop8771.001.19691.19641.2019
29062006.03.14 14:05buy stop8781.001.19741.19691.2024
29072006.03.14 14:05buy stop8791.001.19791.19741.2029
29082006.03.14 14:05buy stop8801.001.19841.19791.2034
29092006.03.14 14:45buy8771.001.19691.19641.2019
29102006.03.14 14:48buy8781.001.19741.19691.2024
29112006.03.14 14:48modify8771.001.19691.19701.2019
29122006.03.14 14:49modify8771.001.19691.19711.2019
29132006.03.14 14:50buy8791.001.19791.19741.2029
29142006.03.14 14:50modify8771.001.19691.19721.2019
29152006.03.14 14:50modify8771.001.19691.19731.2019
29162006.03.14 14:50modify8771.001.19691.19741.2019
29172006.03.14 14:53modify8771.001.19691.19751.2019
29182006.03.14 14:54buy8801.001.19841.19791.2034
29192006.03.14 14:54modify8771.001.19691.19771.2019
29202006.03.14 14:55modify8771.001.19691.19801.2019
29212006.03.14 14:55modify8781.001.19741.19791.2024
29222006.03.14 14:55modify8781.001.19741.19801.2024
29232006.03.14 14:57modify8791.001.19791.19801.2029
29242006.03.14 15:00modify8771.001.19691.19871.2019
29252006.03.14 15:01modify8771.001.19691.19891.2019
29262006.03.14 15:01modify8771.001.19691.19911.2019
29272006.03.14 15:01modify8781.001.19741.19901.2024
29282006.03.14 15:01modify8781.001.19741.19911.2024
29292006.03.14 15:03modify8771.001.19691.19921.2019
29302006.03.14 15:03modify8771.001.19691.19931.2019
29312006.03.14 15:03modify8771.001.19691.19941.2019
29322006.03.14 15:03modify8771.001.19691.19951.2019
29332006.03.14 15:03modify8771.001.19691.19961.2019
29342006.03.14 15:03modify8771.001.19691.19971.2019
29352006.03.14 15:04modify8781.001.19741.19961.2024
29362006.03.14 15:04modify8791.001.19791.19941.2029
29372006.03.14 15:05modify8791.001.19791.19951.2029
29382006.03.14 15:05modify8801.001.19841.19941.2034
29392006.03.14 15:05s/l8771.001.19971.19971.2019280.0047709.80
29402006.03.14 15:05s/l8781.001.19961.19961.2024220.0047929.80
29412006.03.14 15:07s/l8791.001.19951.19951.2029160.0048089.80
29422006.03.14 15:07s/l8801.001.19941.19941.2034100.0048189.80
29432006.03.16 07:12sell stop8811.001.20261.20311.1976
29442006.03.16 07:12sell stop8821.001.20211.20261.1971
29452006.03.16 07:12sell stop8831.001.20161.20211.1966
29462006.03.16 07:12sell stop8841.001.20111.20161.1961
29472006.03.17 07:12expiration8811.001.20261.20311.1976
29482006.03.17 07:12expiration8821.001.20211.20261.1971
29492006.03.17 07:12expiration8831.001.20161.20211.1966
29502006.03.17 07:12expiration8841.001.20111.20161.1961
29512006.03.20 05:13sell stop8851.001.21571.21621.2107
29522006.03.20 05:13sell stop8861.001.21421.21471.2092
29532006.03.20 14:48sell8851.001.21571.21621.2107
29542006.03.20 14:50s/l8851.001.21621.21621.2107-50.0048139.80
29552006.03.21 00:27sell8861.001.21421.21471.2092
29562006.03.21 00:27modify8861.001.21421.21411.2092
29572006.03.21 00:27modify8861.001.21421.21381.2092
29582006.03.21 00:28s/l8861.001.21381.21381.209240.0048179.80
29592006.03.21 13:33buy stop8871.001.21701.21651.2220
29602006.03.21 13:33buy stop8881.001.21751.21701.2225
29612006.03.21 13:33buy stop8891.001.21801.21751.2230
29622006.03.21 13:33buy stop8901.001.21851.21801.2235
29632006.03.21 13:33buy stop8911.001.21901.21851.2240
29642006.03.22 13:33expiration8871.001.21701.21651.2220
29652006.03.22 13:33expiration8881.001.21751.21701.2225
29662006.03.22 13:33expiration8891.001.21801.21751.2230
29672006.03.22 13:33expiration8901.001.21851.21801.2235
29682006.03.22 13:33expiration8911.001.21901.21851.2240
29692006.03.22 15:18buy stop8921.001.21191.21141.2169
29702006.03.22 15:18buy stop8931.001.21341.21291.2184
29712006.03.23 15:18expiration8921.001.21191.21141.2169
29722006.03.23 15:18expiration8931.001.21341.21291.2184