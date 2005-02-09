|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2005.01.03 02:00 - 2006.03.24 00:00 (2005.01.01 - 2006.03.24)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|TakeProfit=200; TrailingStop=40; StopLoss=10; UseStopLoss=true; UseMACD=true; slippage=3; ShortEma=4; LongEma=24; ImmediateTrade=true; CounterTrend=true; Lots=1; UseMoneyManagement=false; AccountIsMicro=false; Risk=10; UseHourTrade=false; FromHourTrade=8; ToHourTrade=18; Show_Settings=true; Summarized=false;
|Bars in test
|16364
|Ticks modelled
|639278
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|20429.99
|Gross profit
|38729.99
|Gross loss
|-18300.00
|Profit factor
|2.12
|Expected payoff
|89.21
|Absolute drawdown
|100.00
|Maximal drawdown (%)
|2100.01 (7.4%)
|Total trades
|229
|Short positions (won %)
|107 (9.35%)
|Long positions (won %)
|122 (29.51%)
|Profit trades (% of total)
|46 (20.09%)
|Loss trades (% of total)
|183 (79.91%)
|Largest
|profit trade
|2000.00
|loss trade
|-100.00
|Average
|profit trade
|841.96
|loss trade
|-100.00
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|5 (3300.00)
|consecutive losses (loss in money)
|15 (-1500.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|3300.00 (5)
|consecutive loss (count of losses)
|-1500.00 (15)
|Average
|consecutive wins
|1
|consecutive losses
|5
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2005.01.03 02:00
|buy
|1
|1.00
|1.3502
|1.3492
|1.3702
|2
|2005.01.03 02:59
|s/l
|1
|1.00
|1.3492
|1.3492
|1.3702
|-100.00
|9900.00
|3
|2005.01.07 09:00
|sell
|2
|1.00
|1.3230
|1.3240
|1.3030
|4
|2005.01.18 00:59
|t/p
|2
|1.00
|1.3030
|1.3240
|1.3030
|2000.00
|11900.00
|5
|2005.01.18 13:00
|sell
|3
|1.00
|1.3067
|1.3077
|1.2867
|6
|2005.01.19 07:59
|s/l
|3
|1.00
|1.3077
|1.3077
|1.2867
|-100.00
|11800.00
|7
|2005.01.19 16:00
|buy
|4
|1.00
|1.3027
|1.3017
|1.3227
|8
|2005.01.19 16:59
|s/l
|4
|1.00
|1.3017
|1.3017
|1.3227
|-100.00
|11700.00
|9
|2005.01.21 08:00
|sell
|5
|1.00
|1.2988
|1.2998
|1.2788
|10
|2005.01.21 09:00
|s/l
|5
|1.00
|1.2998
|1.2998
|1.2788
|-100.00
|11600.00
|11
|2005.01.24 18:00
|buy
|6
|1.00
|1.3040
|1.3030
|1.3240
|12
|2005.01.25 00:28
|s/l
|6
|1.00
|1.3030
|1.3030
|1.3240
|-100.00
|11500.00
|13
|2005.01.25 08:00
|sell
|7
|1.00
|1.3072
|1.3082
|1.2872
|14
|2005.01.26 16:59
|s/l
|7
|1.00
|1.3082
|1.3082
|1.2872
|-100.00
|11400.00
|15
|2005.01.27 11:00
|buy
|8
|1.00
|1.3051
|1.3041
|1.3251
|16
|2005.01.27 11:16
|s/l
|8
|1.00
|1.3041
|1.3041
|1.3251
|-100.00
|11300.00
|17
|2005.01.28 10:00
|sell
|9
|1.00
|1.3043
|1.3053
|1.2843
|18
|2005.01.28 12:59
|s/l
|9
|1.00
|1.3053
|1.3053
|1.2843
|-100.00
|11200.00
|19
|2005.01.28 13:00
|sell
|10
|1.00
|1.3075
|1.3085
|1.2875
|20
|2005.02.02 04:09
|s/l
|10
|1.00
|1.3085
|1.3085
|1.2875
|-100.00
|11100.00
|21
|2005.02.02 15:00
|buy
|11
|1.00
|1.3035
|1.3025
|1.3235
|22
|2005.02.02 15:59
|s/l
|11
|1.00
|1.3025
|1.3025
|1.3235
|-100.00
|11000.00
|23
|2005.02.09 06:00
|sell
|12
|1.00
|1.2776
|1.2786
|1.2576
|24
|2005.02.09 06:59
|s/l
|12
|1.00
|1.2786
|1.2786
|1.2576
|-100.00
|10900.00
|25
|2005.02.09 13:00
|buy
|13
|1.00
|1.2747
|1.2737
|1.2947
|26
|2005.02.09 14:59
|modify
|13
|1.00
|1.2747
|1.2748
|1.2947
|27
|2005.02.09 15:00
|modify
|13
|1.00
|1.2747
|1.2749
|1.2947
|28
|2005.02.09 15:59
|modify
|13
|1.00
|1.2747
|1.2754
|1.2947
|29
|2005.02.09 16:41
|modify
|13
|1.00
|1.2747
|1.2755
|1.2947
|30
|2005.02.09 16:48
|modify
|13
|1.00
|1.2747
|1.2756
|1.2947
|31
|2005.02.09 17:18
|modify
|13
|1.00
|1.2747
|1.2757
|1.2947
|32
|2005.02.09 17:18
|modify
|13
|1.00
|1.2747
|1.2759
|1.2947
|33
|2005.02.09 17:18
|modify
|13
|1.00
|1.2747
|1.2761
|1.2947
|34
|2005.02.09 17:18
|modify
|13
|1.00
|1.2747
|1.2764
|1.2947
|35
|2005.02.09 17:18
|modify
|13
|1.00
|1.2747
|1.2766
|1.2947
|36
|2005.02.09 20:09
|modify
|13
|1.00
|1.2747
|1.2767
|1.2947
|37
|2005.02.09 20:09
|modify
|13
|1.00
|1.2747
|1.2768
|1.2947
|38
|2005.02.09 20:09
|modify
|13
|1.00
|1.2747
|1.2769
|1.2947
|39
|2005.02.09 20:10
|modify
|13
|1.00
|1.2747
|1.2769
|1.2947
|40
|2005.02.09 20:10
|modify
|13
|1.00
|1.2747
|1.2770
|1.2947
|41
|2005.02.09 21:59
|modify
|13
|1.00
|1.2747
|1.2770
|1.2947
|42
|2005.02.09 23:38
|modify
|13
|1.00
|1.2747
|1.2770
|1.2947
|43
|2005.02.09 23:39
|modify
|13
|1.00
|1.2747
|1.2771
|1.2947
|44
|2005.02.10 02:00
|modify
|13
|1.00
|1.2747
|1.2771
|1.2947
|45
|2005.02.10 02:59
|modify
|13
|1.00
|1.2747
|1.2773
|1.2947
|46
|2005.02.10 03:53
|modify
|13
|1.00
|1.2747
|1.2774
|1.2947
|47
|2005.02.10 05:08
|modify
|13
|1.00
|1.2747
|1.2775
|1.2947
|48
|2005.02.10 05:09
|modify
|13
|1.00
|1.2747
|1.2776
|1.2947
|49
|2005.02.10 05:10
|modify
|13
|1.00
|1.2747
|1.2777
|1.2947
|50
|2005.02.10 05:11
|modify
|13
|1.00
|1.2747
|1.2777
|1.2947
|51
|2005.02.10 05:11
|modify
|13
|1.00
|1.2747
|1.2778
|1.2947
|52
|2005.02.10 05:12
|modify
|13
|1.00
|1.2747
|1.2779
|1.2947
|53
|2005.02.10 05:31
|modify
|13
|1.00
|1.2747
|1.2779
|1.2947
|54
|2005.02.10 05:31
|modify
|13
|1.00
|1.2747
|1.2780
|1.2947
|55
|2005.02.10 05:31
|modify
|13
|1.00
|1.2747
|1.2781
|1.2947
|56
|2005.02.10 11:59
|s/l
|13
|1.00
|1.2781
|1.2781
|1.2947
|340.00
|11240.00
|57
|2005.02.10 14:00
|sell
|14
|1.00
|1.2860
|1.2870
|1.2660
|58
|2005.02.10 14:59
|s/l
|14
|1.00
|1.2870
|1.2870
|1.2660
|-100.00
|11140.00
|59
|2005.02.16 16:00
|buy
|15
|1.00
|1.2993
|1.2983
|1.3193
|60
|2005.02.16 17:59
|modify
|15
|1.00
|1.2993
|1.3001
|1.3193
|61
|2005.02.16 18:00
|modify
|15
|1.00
|1.2993
|1.3002
|1.3193
|62
|2005.02.17 01:59
|modify
|15
|1.00
|1.2993
|1.3006
|1.3193
|63
|2005.02.17 02:00
|modify
|15
|1.00
|1.2993
|1.3007
|1.3193
|64
|2005.02.17 06:59
|modify
|15
|1.00
|1.2993
|1.3011
|1.3193
|65
|2005.02.17 07:00
|modify
|15
|1.00
|1.2993
|1.3012
|1.3193
|66
|2005.02.17 07:59
|modify
|15
|1.00
|1.2993
|1.3017
|1.3193
|67
|2005.02.17 08:00
|modify
|15
|1.00
|1.2993
|1.3018
|1.3193
|68
|2005.02.17 08:46
|modify
|15
|1.00
|1.2993
|1.3019
|1.3193
|69
|2005.02.17 08:47
|modify
|15
|1.00
|1.2993
|1.3020
|1.3193
|70
|2005.02.17 08:47
|modify
|15
|1.00
|1.2993
|1.3021
|1.3193
|71
|2005.02.17 08:48
|modify
|15
|1.00
|1.2993
|1.3021
|1.3193
|72
|2005.02.17 08:48
|modify
|15
|1.00
|1.2993
|1.3022
|1.3193
|73
|2005.02.17 09:59
|modify
|15
|1.00
|1.2993
|1.3027
|1.3193
|74
|2005.02.17 10:00
|modify
|15
|1.00
|1.2993
|1.3028
|1.3193
|75
|2005.02.17 11:12
|modify
|15
|1.00
|1.2993
|1.3029
|1.3193
|76
|2005.02.17 11:12
|modify
|15
|1.00
|1.2993
|1.3030
|1.3193
|77
|2005.02.17 11:13
|modify
|15
|1.00
|1.2993
|1.3031
|1.3193
|78
|2005.02.17 11:14
|modify
|15
|1.00
|1.2993
|1.3032
|1.3193
|79
|2005.02.17 11:14
|modify
|15
|1.00
|1.2993
|1.3033
|1.3193
|80
|2005.02.17 11:14
|modify
|15
|1.00
|1.2993
|1.3035
|1.3193
|81
|2005.02.17 12:59
|s/l
|15
|1.00
|1.3035
|1.3035
|1.3193
|420.00
|11560.00
|82
|2005.02.18 10:00
|buy
|16
|1.00
|1.3044
|1.3034
|1.3244
|83
|2005.02.18 10:59
|s/l
|16
|1.00
|1.3034
|1.3034
|1.3244
|-100.00
|11460.00
|84
|2005.02.18 15:00
|sell
|17
|1.00
|1.3065
|1.3075
|1.2865
|85
|2005.02.18 15:54
|s/l
|17
|1.00
|1.3075
|1.3075
|1.2865
|-100.00
|11360.00
|86
|2005.02.21 01:00
|buy
|18
|1.00
|1.3050
|1.3040
|1.3250
|87
|2005.02.22 01:59
|modify
|18
|1.00
|1.3050
|1.3064
|1.3250
|88
|2005.02.22 02:00
|modify
|18
|1.00
|1.3050
|1.3066
|1.3250
|89
|2005.02.22 02:59
|modify
|18
|1.00
|1.3050
|1.3096
|1.3250
|90
|2005.02.22 03:59
|modify
|18
|1.00
|1.3050
|1.3109
|1.3250
|91
|2005.02.22 04:23
|modify
|18
|1.00
|1.3050
|1.3110
|1.3250
|92
|2005.02.22 04:23
|modify
|18
|1.00
|1.3050
|1.3111
|1.3250
|93
|2005.02.22 04:23
|modify
|18
|1.00
|1.3050
|1.3112
|1.3250
|94
|2005.02.22 04:23
|modify
|18
|1.00
|1.3050
|1.3113
|1.3250
|95
|2005.02.22 04:23
|modify
|18
|1.00
|1.3050
|1.3114
|1.3250
|96
|2005.02.22 04:26
|modify
|18
|1.00
|1.3050
|1.3116
|1.3250
|97
|2005.02.22 04:26
|modify
|18
|1.00
|1.3050
|1.3119
|1.3250
|98
|2005.02.22 04:26
|modify
|18
|1.00
|1.3050
|1.3120
|1.3250
|99
|2005.02.22 04:27
|modify
|18
|1.00
|1.3050
|1.3121
|1.3250
|100
|2005.02.22 04:59
|modify
|18
|1.00
|1.3050
|1.3131
|1.3250
|101
|2005.02.22 05:00
|modify
|18
|1.00
|1.3050
|1.3132
|1.3250
|102
|2005.02.22 06:59
|modify
|18
|1.00
|1.3050
|1.3148
|1.3250
|103
|2005.02.22 09:59
|modify
|18
|1.00
|1.3050
|1.3174
|1.3250
|104
|2005.02.22 10:00
|modify
|18
|1.00
|1.3050
|1.3175
|1.3250
|105
|2005.02.22 12:02
|modify
|18
|1.00
|1.3050
|1.3176
|1.3250
|106
|2005.02.22 12:03
|modify
|18
|1.00
|1.3050
|1.3176
|1.3250
|107
|2005.02.22 12:03
|modify
|18
|1.00
|1.3050
|1.3177
|1.3250
|108
|2005.02.22 14:59
|modify
|18
|1.00
|1.3050
|1.3181
|1.3250
|109
|2005.02.22 15:59
|modify
|18
|1.00
|1.3050
|1.3194
|1.3250
|110
|2005.02.22 17:09
|modify
|18
|1.00
|1.3050
|1.3195
|1.3250
|111
|2005.02.22 17:09
|modify
|18
|1.00
|1.3050
|1.3196
|1.3250
|112
|2005.02.22 17:16
|modify
|18
|1.00
|1.3050
|1.3196
|1.3250
|113
|2005.02.22 17:17
|modify
|18
|1.00
|1.3050
|1.3197
|1.3250
|114
|2005.02.22 17:17
|modify
|18
|1.00
|1.3050
|1.3198
|1.3250
|115
|2005.02.22 17:27
|modify
|18
|1.00
|1.3050
|1.3199
|1.3250
|116
|2005.02.22 17:28
|modify
|18
|1.00
|1.3050
|1.3200
|1.3250
|117
|2005.02.22 17:28
|modify
|18
|1.00
|1.3050
|1.3201
|1.3250
|118
|2005.02.22 17:32
|modify
|18
|1.00
|1.3050
|1.3201
|1.3250
|119
|2005.02.22 17:32
|modify
|18
|1.00
|1.3050
|1.3202
|1.3250
|120
|2005.02.22 17:33
|modify
|18
|1.00
|1.3050
|1.3203
|1.3250
|121
|2005.02.22 17:59
|t/p
|18
|1.00
|1.3250
|1.3203
|1.3250
|2000.00
|13360.00
|122
|2005.02.23 10:00
|buy
|19
|1.00
|1.3214
|1.3204
|1.3414
|123
|2005.02.23 11:39
|s/l
|19
|1.00
|1.3204
|1.3204
|1.3414
|-100.00
|13260.00
|124
|2005.02.23 13:00
|sell
|20
|1.00
|1.3233
|1.3243
|1.3033
|125
|2005.02.24 03:50
|s/l
|20
|1.00
|1.3243
|1.3243
|1.3033
|-100.00
|13160.00
|126
|2005.02.24 15:00
|buy
|21
|1.00
|1.3205
|1.3195
|1.3405
|127
|2005.02.24 20:20
|s/l
|21
|1.00
|1.3195
|1.3195
|1.3405
|-100.00
|13060.00
|128
|2005.02.25 17:00
|sell
|22
|1.00
|1.3225
|1.3235
|1.3025
|129
|2005.02.25 18:30
|s/l
|22
|1.00
|1.3235
|1.3235
|1.3025
|-100.00
|12960.00
|130
|2005.02.28 20:00
|buy
|23
|1.00
|1.3244
|1.3234
|1.3444
|131
|2005.02.28 20:59
|s/l
|23
|1.00
|1.3234
|1.3234
|1.3444
|-100.00
|12860.00
|132
|2005.03.03 09:00
|sell
|24
|1.00
|1.3149
|1.3159
|1.2949
|133
|2005.03.04 13:59
|s/l
|24
|1.00
|1.3159
|1.3159
|1.2949
|-100.00
|12760.00
|134
|2005.03.07 13:00
|buy
|25
|1.00
|1.3192
|1.3182
|1.3392
|135
|2005.03.08 06:59
|modify
|25
|1.00
|1.3192
|1.3196
|1.3392
|136
|2005.03.08 07:59
|modify
|25
|1.00
|1.3192
|1.3216
|1.3392
|137
|2005.03.08 10:14
|modify
|25
|1.00
|1.3192
|1.3217
|1.3392
|138
|2005.03.08 10:14
|modify
|25
|1.00
|1.3192
|1.3219
|1.3392
|139
|2005.03.08 10:14
|modify
|25
|1.00
|1.3192
|1.3220
|1.3392
|140
|2005.03.08 10:14
|modify
|25
|1.00
|1.3192
|1.3221
|1.3392
|141
|2005.03.08 13:59
|modify
|25
|1.00
|1.3192
|1.3279
|1.3392
|142
|2005.03.08 14:59
|modify
|25
|1.00
|1.3192
|1.3303
|1.3392
|143
|2005.03.08 16:55
|modify
|25
|1.00
|1.3192
|1.3304
|1.3392
|144
|2005.03.08 20:13
|modify
|25
|1.00
|1.3192
|1.3305
|1.3392
|145
|2005.03.08 20:13
|modify
|25
|1.00
|1.3192
|1.3306
|1.3392
|146
|2005.03.08 20:13
|modify
|25
|1.00
|1.3192
|1.3307
|1.3392
|147
|2005.03.08 20:13
|modify
|25
|1.00
|1.3192
|1.3308
|1.3392
|148
|2005.03.08 21:59
|modify
|25
|1.00
|1.3192
|1.3311
|1.3392
|149
|2005.03.08 23:53
|modify
|25
|1.00
|1.3192
|1.3311
|1.3392
|150
|2005.03.08 23:53
|modify
|25
|1.00
|1.3192
|1.3313
|1.3392
|151
|2005.03.09 06:59
|modify
|25
|1.00
|1.3192
|1.3315
|1.3392
|152
|2005.03.09 07:59
|modify
|25
|1.00
|1.3192
|1.3327
|1.3392
|153
|2005.03.09 08:59
|modify
|25
|1.00
|1.3192
|1.3328
|1.3392
|154
|2005.03.09 09:19
|modify
|25
|1.00
|1.3192
|1.3329
|1.3392
|155
|2005.03.09 09:20
|modify
|25
|1.00
|1.3192
|1.3329
|1.3392
|156
|2005.03.09 09:20
|modify
|25
|1.00
|1.3192
|1.3330
|1.3392
|157
|2005.03.09 09:21
|modify
|25
|1.00
|1.3192
|1.3330
|1.3392
|158
|2005.03.09 09:21
|modify
|25
|1.00
|1.3192
|1.3331
|1.3392
|159
|2005.03.09 09:21
|modify
|25
|1.00
|1.3192
|1.3332
|1.3392
|160
|2005.03.09 09:21
|modify
|25
|1.00
|1.3192
|1.3333
|1.3392
|161
|2005.03.09 09:21
|modify
|25
|1.00
|1.3192
|1.3334
|1.3392
|162
|2005.03.09 10:07
|modify
|25
|1.00
|1.3192
|1.3335
|1.3392
|163
|2005.03.09 10:07
|modify
|25
|1.00
|1.3192
|1.3336
|1.3392
|164
|2005.03.09 10:10
|modify
|25
|1.00
|1.3192
|1.3336
|1.3392
|165
|2005.03.09 10:10
|modify
|25
|1.00
|1.3192
|1.3337
|1.3392
|166
|2005.03.09 10:59
|modify
|25
|1.00
|1.3192
|1.3345
|1.3392
|167
|2005.03.09 16:59
|t/p
|25
|1.00
|1.3392
|1.3345
|1.3392
|2000.00
|14760.00
|168
|2005.03.11 09:00
|buy
|26
|1.00
|1.3414
|1.3404
|1.3614
|169
|2005.03.11 14:34
|modify
|26
|1.00
|1.3414
|1.3414
|1.3614
|170
|2005.03.11 14:34
|modify
|26
|1.00
|1.3414
|1.3415
|1.3614
|171
|2005.03.11 14:34
|modify
|26
|1.00
|1.3414
|1.3416
|1.3614
|172
|2005.03.11 14:35
|modify
|26
|1.00
|1.3414
|1.3417
|1.3614
|173
|2005.03.11 14:35
|modify
|26
|1.00
|1.3414
|1.3418
|1.3614
|174
|2005.03.11 14:35
|modify
|26
|1.00
|1.3414
|1.3419
|1.3614
|175
|2005.03.11 14:35
|modify
|26
|1.00
|1.3414
|1.3420
|1.3614
|176
|2005.03.11 14:35
|modify
|26
|1.00
|1.3414
|1.3421
|1.3614
|177
|2005.03.11 14:35
|modify
|26
|1.00
|1.3414
|1.3422
|1.3614
|178
|2005.03.11 14:35
|modify
|26
|1.00
|1.3414
|1.3423
|1.3614
|179
|2005.03.11 14:35
|modify
|26
|1.00
|1.3414
|1.3424
|1.3614
|180
|2005.03.11 14:35
|modify
|26
|1.00
|1.3414
|1.3425
|1.3614
|181
|2005.03.11 14:36
|modify
|26
|1.00
|1.3414
|1.3425
|1.3614
|182
|2005.03.11 14:56
|s/l
|26
|1.00
|1.3425
|1.3425
|1.3614
|110.00
|14870.00
|183
|2005.03.14 06:00
|buy
|27
|1.00
|1.3431
|1.3421
|1.3631
|184
|2005.03.14 06:59
|s/l
|27
|1.00
|1.3421
|1.3421
|1.3631
|-100.00
|14770.00
|185
|2005.03.15 12:00
|sell
|28
|1.00
|1.3385
|1.3395
|1.3185
|186
|2005.03.15 12:37
|s/l
|28
|1.00
|1.3395
|1.3395
|1.3185
|-100.00
|14670.00
|187
|2005.03.15 14:00
|buy
|29
|1.00
|1.3324
|1.3314
|1.3524
|188
|2005.03.15 14:59
|s/l
|29
|1.00
|1.3314
|1.3314
|1.3524
|-100.00
|14570.00
|189
|2005.03.16 08:00
|sell
|30
|1.00
|1.3362
|1.3372
|1.3162
|190
|2005.03.16 10:59
|s/l
|30
|1.00
|1.3372
|1.3372
|1.3162
|-100.00
|14470.00
|191
|2005.03.17 10:00
|buy
|31
|1.00
|1.3372
|1.3362
|1.3572
|192
|2005.03.17 12:59
|s/l
|31
|1.00
|1.3362
|1.3362
|1.3572
|-100.00
|14370.00
|193
|2005.03.18 00:00
|sell
|32
|1.00
|1.3384
|1.3394
|1.3184
|194
|2005.03.21 14:28
|t/p
|32
|1.00
|1.3184
|1.3394
|1.3184
|2000.00
|16370.00
|195
|2005.03.22 14:00
|sell
|33
|1.00
|1.3198
|1.3208
|1.2998
|196
|2005.03.22 16:01
|s/l
|33
|1.00
|1.3208
|1.3208
|1.2998
|-100.00
|16270.00
|197
|2005.03.22 19:00
|buy
|34
|1.00
|1.3087
|1.3077
|1.3287
|198
|2005.03.22 20:56
|s/l
|34
|1.00
|1.3077
|1.3077
|1.3287
|-100.00
|16170.00
|199
|2005.03.25 09:00
|sell
|35
|1.00
|1.2964
|1.2974
|1.2764
|200
|2005.03.31 12:59
|s/l
|35
|1.00
|1.2974
|1.2974
|1.2764
|-100.00
|16070.00
|201
|2005.04.01 03:00
|buy
|36
|1.00
|1.2956
|1.2946
|1.3156
|202
|2005.04.01 12:59
|modify
|36
|1.00
|1.2956
|1.2966
|1.3156
|203
|2005.04.01 13:02
|s/l
|36
|1.00
|1.2966
|1.2966
|1.3156
|100.00
|16170.00
|204
|2005.04.01 15:00
|buy
|37
|1.00
|1.2888
|1.2878
|1.3088
|205
|2005.04.04 12:42
|s/l
|37
|1.00
|1.2878
|1.2878
|1.3088
|-100.00
|16070.00
|206
|2005.04.05 17:00
|sell
|38
|1.00
|1.2848
|1.2858
|1.2648
|207
|2005.04.05 18:59
|s/l
|38
|1.00
|1.2858
|1.2858
|1.2648
|-100.00
|15970.00
|208
|2005.04.06 15:00
|buy
|39
|1.00
|1.2852
|1.2842
|1.3052
|209
|2005.04.07 04:59
|modify
|39
|1.00
|1.2852
|1.2858
|1.3052
|210
|2005.04.07 05:59
|modify
|39
|1.00
|1.2852
|1.2876
|1.3052
|211
|2005.04.07 06:59
|modify
|39
|1.00
|1.2852
|1.2886
|1.3052
|212
|2005.04.07 07:59
|modify
|39
|1.00
|1.2852
|1.2894
|1.3052
|213
|2005.04.07 17:59
|s/l
|39
|1.00
|1.2894
|1.2894
|1.3052
|420.00
|16390.00
|214
|2005.04.07 18:00
|buy
|40
|1.00
|1.2860
|1.2850
|1.3060
|215
|2005.04.07 19:40
|s/l
|40
|1.00
|1.2850
|1.2850
|1.3060
|-100.00
|16290.00
|216
|2005.04.08 16:00
|sell
|41
|1.00
|1.2908
|1.2918
|1.2708
|217
|2005.04.08 16:59
|s/l
|41
|1.00
|1.2918
|1.2918
|1.2708
|-100.00
|16190.00
|218
|2005.04.12 13:00
|buy
|42
|1.00
|1.2928
|1.2918
|1.3128
|219
|2005.04.12 13:59
|s/l
|42
|1.00
|1.2918
|1.2918
|1.3128
|-100.00
|16090.00
|220
|2005.04.13 08:00
|sell
|43
|1.00
|1.2944
|1.2954
|1.2744
|221
|2005.04.18 07:59
|s/l
|43
|1.00
|1.2954
|1.2954
|1.2744
|-100.00
|15990.00
|222
|2005.04.20 13:00
|buy
|44
|1.00
|1.3014
|1.3004
|1.3214
|223
|2005.04.20 14:59
|modify
|44
|1.00
|1.3014
|1.3026
|1.3214
|224
|2005.04.20 15:59
|modify
|44
|1.00
|1.3014
|1.3040
|1.3214
|225
|2005.04.20 16:59
|modify
|44
|1.00
|1.3014
|1.3048
|1.3214
|226
|2005.04.20 17:20
|modify
|44
|1.00
|1.3014
|1.3050
|1.3214
|227
|2005.04.20 17:21
|modify
|44
|1.00
|1.3014
|1.3051
|1.3214
|228
|2005.04.20 17:21
|modify
|44
|1.00
|1.3014
|1.3052
|1.3214
|229
|2005.04.20 17:22
|modify
|44
|1.00
|1.3014
|1.3053
|1.3214
|230
|2005.04.20 17:22
|modify
|44
|1.00
|1.3014
|1.3054
|1.3214
|231
|2005.04.20 17:22
|modify
|44
|1.00
|1.3014
|1.3055
|1.3214
|232
|2005.04.20 17:22
|modify
|44
|1.00
|1.3014
|1.3056
|1.3214
|233
|2005.04.20 17:23
|modify
|44
|1.00
|1.3014
|1.3056
|1.3214
|234
|2005.04.20 17:23
|modify
|44
|1.00
|1.3014
|1.3057
|1.3214
|235
|2005.04.20 17:23
|modify
|44
|1.00
|1.3014
|1.3058
|1.3214
|236
|2005.04.20 17:24
|modify
|44
|1.00
|1.3014
|1.3058
|1.3214
|237
|2005.04.20 17:24
|modify
|44
|1.00
|1.3014
|1.3059
|1.3214
|238
|2005.04.20 23:59
|modify
|44
|1.00
|1.3014
|1.3062
|1.3214
|239
|2005.04.21 01:41
|modify
|44
|1.00
|1.3014
|1.3063
|1.3214
|240
|2005.04.21 01:59
|modify
|44
|1.00
|1.3014
|1.3068
|1.3214
|241
|2005.04.21 11:59
|s/l
|44
|1.00
|1.3068
|1.3068
|1.3214
|540.00
|16530.00
|242
|2005.04.21 12:00
|buy
|45
|1.00
|1.3060
|1.3050
|1.3260
|243
|2005.04.21 14:59
|modify
|45
|1.00
|1.3060
|1.3076
|1.3260
|244
|2005.04.21 15:00
|s/l
|45
|1.00
|1.3076
|1.3076
|1.3260
|160.00
|16690.00
|245
|2005.04.21 17:00
|buy
|46
|1.00
|1.3042
|1.3032
|1.3242
|246
|2005.04.22 00:59
|s/l
|46
|1.00
|1.3032
|1.3032
|1.3242
|-100.00
|16590.00
|247
|2005.04.22 10:00
|sell
|47
|1.00
|1.3072
|1.3082
|1.2872
|248
|2005.04.22 12:59
|s/l
|47
|1.00
|1.3082
|1.3082
|1.2872
|-100.00
|16490.00
|249
|2005.04.22 18:00
|buy
|48
|1.00
|1.3052
|1.3042
|1.3252
|250
|2005.04.24 23:16
|s/l
|48
|1.00
|1.3042
|1.3042
|1.3252
|-100.00
|16390.00
|251
|2005.04.25 00:00
|buy
|49
|1.00
|1.3044
|1.3034
|1.3244
|252
|2005.04.25 00:59
|s/l
|49
|1.00
|1.3034
|1.3034
|1.3244
|-100.00
|16290.00
|253
|2005.04.26 05:00
|sell
|50
|1.00
|1.3008
|1.3018
|1.2808
|254
|2005.05.09 01:59
|t/p
|50
|1.00
|1.2808
|1.3018
|1.2808
|2000.00
|18290.00
|255
|2005.05.09 21:00
|sell
|51
|1.00
|1.2842
|1.2852
|1.2642
|256
|2005.05.09 21:59
|s/l
|51
|1.00
|1.2852
|1.2852
|1.2642
|-100.00
|18190.00
|257
|2005.05.10 08:00
|buy
|52
|1.00
|1.2830
|1.2820
|1.3030
|258
|2005.05.10 14:59
|modify
|52
|1.00
|1.2830
|1.2840
|1.3030
|259
|2005.05.10 17:55
|modify
|52
|1.00
|1.2830
|1.2841
|1.3030
|260
|2005.05.10 17:55
|modify
|52
|1.00
|1.2830
|1.2842
|1.3030
|261
|2005.05.10 22:59
|modify
|52
|1.00
|1.2830
|1.2846
|1.3030
|262
|2005.05.11 01:59
|modify
|52
|1.00
|1.2830
|1.2848
|1.3030
|263
|2005.05.11 07:59
|modify
|52
|1.00
|1.2830
|1.2852
|1.3030
|264
|2005.05.11 10:06
|modify
|52
|1.00
|1.2830
|1.2853
|1.3030
|265
|2005.05.11 10:17
|modify
|52
|1.00
|1.2830
|1.2853
|1.3030
|266
|2005.05.11 12:59
|s/l
|52
|1.00
|1.2853
|1.2853
|1.3030
|230.00
|18420.00
|267
|2005.05.11 13:00
|buy
|53
|1.00
|1.2806
|1.2796
|1.3006
|268
|2005.05.11 14:55
|s/l
|53
|1.00
|1.2796
|1.2796
|1.3006
|-100.00
|18320.00
|269
|2005.05.16 16:00
|sell
|54
|1.00
|1.2630
|1.2640
|1.2430
|270
|2005.05.16 16:04
|s/l
|54
|1.00
|1.2640
|1.2640
|1.2430
|-100.00
|18220.00
|271
|2005.05.17 01:00
|buy
|55
|1.00
|1.2615
|1.2605
|1.2815
|272
|2005.05.17 08:59
|modify
|55
|1.00
|1.2615
|1.2620
|1.2815
|273
|2005.05.17 12:59
|s/l
|55
|1.00
|1.2620
|1.2620
|1.2815
|50.00
|18270.00
|274
|2005.05.17 13:00
|buy
|56
|1.00
|1.2620
|1.2610
|1.2820
|275
|2005.05.17 19:59
|s/l
|56
|1.00
|1.2610
|1.2610
|1.2820
|-100.00
|18170.00
|276
|2005.05.18 08:00
|sell
|57
|1.00
|1.2626
|1.2636
|1.2426
|277
|2005.05.18 12:59
|s/l
|57
|1.00
|1.2636
|1.2636
|1.2426
|-100.00
|18070.00
|278
|2005.05.19 10:00
|buy
|58
|1.00
|1.2656
|1.2646
|1.2856
|279
|2005.05.19 10:59
|s/l
|58
|1.00
|1.2646
|1.2646
|1.2856
|-100.00
|17970.00
|280
|2005.05.23 15:00
|sell
|59
|1.00
|1.2580
|1.2590
|1.2380
|281
|2005.05.24 06:59
|s/l
|59
|1.00
|1.2590
|1.2590
|1.2380
|-100.00
|17870.00
|282
|2005.05.24 07:00
|sell
|60
|1.00
|1.2596
|1.2606
|1.2396
|283
|2005.05.24 11:59
|s/l
|60
|1.00
|1.2606
|1.2606
|1.2396
|-100.00
|17770.00
|284
|2005.05.24 18:00
|buy
|61
|1.00
|1.2588
|1.2578
|1.2788
|285
|2005.05.24 18:41
|s/l
|61
|1.00
|1.2578
|1.2578
|1.2788
|-100.00
|17670.00
|286
|2005.05.24 20:00
|sell
|62
|1.00
|1.2586
|1.2596
|1.2386
|287
|2005.05.25 02:59
|s/l
|62
|1.00
|1.2596
|1.2596
|1.2386
|-100.00
|17570.00
|288
|2005.05.25 03:00
|sell
|63
|1.00
|1.2598
|1.2608
|1.2398
|289
|2005.05.25 13:59
|s/l
|63
|1.00
|1.2608
|1.2608
|1.2398
|-100.00
|17470.00
|290
|2005.05.25 14:00
|sell
|64
|1.00
|1.2614
|1.2624
|1.2414
|291
|2005.05.31 01:59
|t/p
|64
|1.00
|1.2414
|1.2624
|1.2414
|2000.00
|19470.00
|292
|2005.06.02 09:00
|sell
|65
|1.00
|1.2284
|1.2294
|1.2084
|293
|2005.06.03 03:27
|s/l
|65
|1.00
|1.2294
|1.2294
|1.2084
|-100.00
|19370.00
|294
|2005.06.03 16:00
|buy
|66
|1.00
|1.2228
|1.2218
|1.2428
|295
|2005.06.03 16:59
|s/l
|66
|1.00
|1.2218
|1.2218
|1.2428
|-100.00
|19270.00
|296
|2005.06.06 05:00
|sell
|67
|1.00
|1.2260
|1.2270
|1.2060
|297
|2005.06.06 06:03
|s/l
|67
|1.00
|1.2270
|1.2270
|1.2060
|-100.00
|19170.00
|298
|2005.06.06 21:00
|buy
|68
|1.00
|1.2262
|1.2252
|1.2462
|299
|2005.06.07 01:22
|s/l
|68
|1.00
|1.2252
|1.2252
|1.2462
|-100.00
|19070.00
|300
|2005.06.07 06:00
|sell
|69
|1.00
|1.2274
|1.2284
|1.2074
|301
|2005.06.07 06:59
|s/l
|69
|1.00
|1.2284
|1.2284
|1.2074
|-100.00
|18970.00
|302
|2005.06.07 15:00
|buy
|70
|1.00
|1.2272
|1.2262
|1.2472
|303
|2005.06.07 15:58
|s/l
|70
|1.00
|1.2262
|1.2262
|1.2472
|-100.00
|18870.00
|304
|2005.06.07 20:00
|sell
|71
|1.00
|1.2286
|1.2296
|1.2086
|305
|2005.06.08 00:59
|s/l
|71
|1.00
|1.2296
|1.2296
|1.2086
|-100.00
|18770.00
|306
|2005.06.08 17:00
|buy
|72
|1.00
|1.2286
|1.2276
|1.2486
|307
|2005.06.08 17:59
|s/l
|72
|1.00
|1.2276
|1.2276
|1.2486
|-100.00
|18670.00
|308
|2005.06.10 12:00
|sell
|73
|1.00
|1.2234
|1.2244
|1.2034
|309
|2005.06.14 18:02
|t/p
|73
|1.00
|1.2034
|1.2244
|1.2034
|2000.00
|20670.00
|310
|2005.06.15 14:00
|sell
|74
|1.00
|1.2110
|1.2120
|1.1910
|311
|2005.06.15 17:59
|s/l
|74
|1.00
|1.2120
|1.2120
|1.1910
|-100.00
|20570.00
|312
|2005.06.16 04:00
|buy
|75
|1.00
|1.2072
|1.2062
|1.2272
|313
|2005.06.16 09:59
|modify
|75
|1.00
|1.2072
|1.2076
|1.2272
|314
|2005.06.16 10:00
|modify
|75
|1.00
|1.2072
|1.2078
|1.2272
|315
|2005.06.16 10:59
|modify
|75
|1.00
|1.2072
|1.2080
|1.2272
|316
|2005.06.16 11:00
|modify
|75
|1.00
|1.2072
|1.2082
|1.2272
|317
|2005.06.16 12:24
|modify
|75
|1.00
|1.2072
|1.2083
|1.2272
|318
|2005.06.16 12:24
|modify
|75
|1.00
|1.2072
|1.2086
|1.2272
|319
|2005.06.16 12:25
|modify
|75
|1.00
|1.2072
|1.2087
|1.2272
|320
|2005.06.16 12:35
|modify
|75
|1.00
|1.2072
|1.2088
|1.2272
|321
|2005.06.16 12:59
|modify
|75
|1.00
|1.2072
|1.2104
|1.2272
|322
|2005.06.16 13:39
|s/l
|75
|1.00
|1.2104
|1.2104
|1.2272
|320.00
|20890.00
|323
|2005.06.16 16:00
|buy
|76
|1.00
|1.2090
|1.2080
|1.2290
|324
|2005.06.16 16:50
|s/l
|76
|1.00
|1.2080
|1.2080
|1.2290
|-100.00
|20790.00
|325
|2005.06.16 20:00
|sell
|77
|1.00
|1.2102
|1.2112
|1.1902
|326
|2005.06.16 23:59
|s/l
|77
|1.00
|1.2112
|1.2112
|1.1902
|-100.00
|20690.00
|327
|2005.06.20 13:00
|buy
|78
|1.00
|1.2180
|1.2170
|1.2380
|328
|2005.06.20 13:59
|s/l
|78
|1.00
|1.2170
|1.2170
|1.2380
|-100.00
|20590.00
|329
|2005.06.21 18:00
|sell
|79
|1.00
|1.2152
|1.2162
|1.1952
|330
|2005.06.21 18:59
|s/l
|79
|1.00
|1.2162
|1.2162
|1.1952
|-100.00
|20490.00
|331
|2005.06.22 11:00
|buy
|80
|1.00
|1.2126
|1.2116
|1.2326
|332
|2005.06.22 11:59
|s/l
|80
|1.00
|1.2116
|1.2116
|1.2326
|-100.00
|20390.00
|333
|2005.06.24 10:00
|sell
|81
|1.00
|1.2070
|1.2080
|1.1870
|334
|2005.06.24 11:59
|s/l
|81
|1.00
|1.2080
|1.2080
|1.1870
|-100.00
|20290.00
|335
|2005.06.28 07:00
|buy
|82
|1.00
|1.2130
|1.2120
|1.2330
|336
|2005.06.28 07:59
|s/l
|82
|1.00
|1.2120
|1.2120
|1.2330
|-100.00
|20190.00
|337
|2005.06.29 16:00
|sell
|83
|1.00
|1.2096
|1.2106
|1.1896
|338
|2005.06.30 14:39
|s/l
|83
|1.00
|1.2106
|1.2106
|1.1896
|-100.00
|20090.00
|339
|2005.07.01 05:00
|buy
|84
|1.00
|1.2071
|1.2061
|1.2271
|340
|2005.07.01 05:59
|s/l
|84
|1.00
|1.2061
|1.2061
|1.2271
|-100.00
|19990.00
|341
|2005.07.01 12:00
|sell
|85
|1.00
|1.2086
|1.2096
|1.1886
|342
|2005.07.05 06:59
|t/p
|85
|1.00
|1.1886
|1.2096
|1.1886
|2000.00
|21990.00
|343
|2005.07.05 18:00
|sell
|86
|1.00
|1.1915
|1.1925
|1.1715
|344
|2005.07.05 22:59
|s/l
|86
|1.00
|1.1925
|1.1925
|1.1715
|-100.00
|21890.00
|345
|2005.07.06 11:00
|buy
|87
|1.00
|1.1906
|1.1896
|1.2106
|346
|2005.07.07 08:59
|modify
|87
|1.00
|1.1906
|1.1918
|1.2106
|347
|2005.07.07 09:59
|modify
|87
|1.00
|1.1906
|1.1948
|1.2106
|348
|2005.07.07 10:59
|modify
|87
|1.00
|1.1906
|1.1956
|1.2106
|349
|2005.07.07 11:24
|modify
|87
|1.00
|1.1906
|1.1957
|1.2106
|350
|2005.07.07 11:24
|modify
|87
|1.00
|1.1906
|1.1960
|1.2106
|351
|2005.07.07 11:34
|modify
|87
|1.00
|1.1906
|1.1964
|1.2106
|352
|2005.07.07 11:34
|modify
|87
|1.00
|1.1906
|1.1965
|1.2106
|353
|2005.07.07 11:37
|modify
|87
|1.00
|1.1906
|1.1966
|1.2106
|354
|2005.07.07 11:37
|modify
|87
|1.00
|1.1906
|1.1967
|1.2106
|355
|2005.07.07 11:48
|s/l
|87
|1.00
|1.1967
|1.1967
|1.2106
|610.00
|22500.00
|356
|2005.07.07 17:00
|buy
|88
|1.00
|1.1934
|1.1924
|1.2134
|357
|2005.07.08 06:59
|s/l
|88
|1.00
|1.1924
|1.1924
|1.2134
|-100.00
|22400.00
|358
|2005.07.08 14:00
|sell
|89
|1.00
|1.1956
|1.1966
|1.1756
|359
|2005.07.10 23:00
|s/l
|89
|1.00
|1.1966
|1.1966
|1.1756
|-100.00
|22300.00
|360
|2005.07.13 10:00
|buy
|90
|1.00
|1.2180
|1.2170
|1.2380
|361
|2005.07.13 12:59
|s/l
|90
|1.00
|1.2170
|1.2170
|1.2380
|-100.00
|22200.00
|362
|2005.07.14 14:00
|sell
|91
|1.00
|1.2115
|1.2125
|1.1915
|363
|2005.07.15 06:59
|s/l
|91
|1.00
|1.2125
|1.2125
|1.1915
|-100.00
|22100.00
|364
|2005.07.15 12:00
|buy
|92
|1.00
|1.2084
|1.2074
|1.2284
|365
|2005.07.15 12:59
|s/l
|92
|1.00
|1.2074
|1.2074
|1.2284
|-100.00
|22000.00
|366
|2005.07.18 08:00
|sell
|93
|1.00
|1.2069
|1.2079
|1.1869
|367
|2005.07.18 08:29
|s/l
|93
|1.00
|1.2079
|1.2079
|1.1869
|-100.00
|21900.00
|368
|2005.07.18 11:00
|buy
|94
|1.00
|1.2055
|1.2045
|1.2255
|369
|2005.07.19 04:59
|s/l
|94
|1.00
|1.2045
|1.2045
|1.2255
|-100.00
|21800.00
|370
|2005.07.19 18:00
|sell
|95
|1.00
|1.2040
|1.2050
|1.1840
|371
|2005.07.20 00:59
|s/l
|95
|1.00
|1.2050
|1.2050
|1.1840
|-100.00
|21700.00
|372
|2005.07.20 15:00
|buy
|96
|1.00
|1.2016
|1.2006
|1.2216
|373
|2005.07.20 17:59
|modify
|96
|1.00
|1.2016
|1.2076
|1.2216
|374
|2005.07.20 18:59
|modify
|96
|1.00
|1.2016
|1.2119
|1.2216
|375
|2005.07.21 00:38
|modify
|96
|1.00
|1.2016
|1.2122
|1.2216
|376
|2005.07.21 00:39
|modify
|96
|1.00
|1.2016
|1.2123
|1.2216
|377
|2005.07.21 00:45
|modify
|96
|1.00
|1.2016
|1.2123
|1.2216
|378
|2005.07.21 00:45
|modify
|96
|1.00
|1.2016
|1.2124
|1.2216
|379
|2005.07.21 00:59
|modify
|96
|1.00
|1.2016
|1.2140
|1.2216
|380
|2005.07.21 01:59
|modify
|96
|1.00
|1.2016
|1.2141
|1.2216
|381
|2005.07.21 02:48
|modify
|96
|1.00
|1.2016
|1.2142
|1.2216
|382
|2005.07.21 02:49
|modify
|96
|1.00
|1.2016
|1.2143
|1.2216
|383
|2005.07.21 11:59
|modify
|96
|1.00
|1.2016
|1.2173
|1.2216
|384
|2005.07.21 13:00
|s/l
|96
|1.00
|1.2173
|1.2173
|1.2216
|1570.00
|23270.00
|385
|2005.07.21 16:00
|buy
|97
|1.00
|1.2114
|1.2104
|1.2314
|386
|2005.07.21 16:03
|modify
|97
|1.00
|1.2114
|1.2114
|1.2314
|387
|2005.07.21 16:03
|modify
|97
|1.00
|1.2114
|1.2115
|1.2314
|388
|2005.07.21 16:04
|modify
|97
|1.00
|1.2114
|1.2116
|1.2314
|389
|2005.07.21 16:04
|modify
|97
|1.00
|1.2114
|1.2118
|1.2314
|390
|2005.07.21 16:08
|modify
|97
|1.00
|1.2114
|1.2120
|1.2314
|391
|2005.07.21 16:08
|modify
|97
|1.00
|1.2114
|1.2122
|1.2314
|392
|2005.07.21 16:08
|modify
|97
|1.00
|1.2114
|1.2124
|1.2314
|393
|2005.07.21 16:10
|modify
|97
|1.00
|1.2114
|1.2124
|1.2314
|394
|2005.07.21 16:27
|s/l
|97
|1.00
|1.2124
|1.2124
|1.2314
|100.00
|23370.00
|395
|2005.07.21 17:00
|sell
|98
|1.00
|1.2162
|1.2172
|1.1962
|396
|2005.07.21 17:59
|s/l
|98
|1.00
|1.2172
|1.2172
|1.1962
|-100.00
|23270.00
|397
|2005.07.22 12:00
|buy
|99
|1.00
|1.2153
|1.2143
|1.2353
|398
|2005.07.22 12:59
|s/l
|99
|1.00
|1.2143
|1.2143
|1.2353
|-100.00
|23170.00
|399
|2005.07.27 14:00
|sell
|100
|1.00
|1.2025
|1.2035
|1.1825
|400
|2005.07.27 14:59
|s/l
|100
|1.00
|1.2035
|1.2035
|1.1825
|-100.00
|23070.00
|401
|2005.07.29 09:00
|buy
|101
|1.00
|1.2097
|1.2087
|1.2297
|402
|2005.07.29 10:06
|s/l
|101
|1.00
|1.2087
|1.2087
|1.2297
|-100.00
|22970.00
|403
|2005.07.29 13:00
|sell
|102
|1.00
|1.2132
|1.2142
|1.1932
|404
|2005.07.29 14:59
|s/l
|102
|1.00
|1.2142
|1.2142
|1.1932
|-100.00
|22870.00
|405
|2005.08.01 23:00
|buy
|103
|1.00
|1.2185
|1.2175
|1.2385
|406
|2005.08.02 07:59
|modify
|103
|1.00
|1.2185
|1.2185
|1.2385
|407
|2005.08.02 08:00
|modify
|103
|1.00
|1.2185
|1.2187
|1.2385
|408
|2005.08.02 09:00
|modify
|103
|1.00
|1.2185
|1.2188
|1.2385
|409
|2005.08.02 09:55
|modify
|103
|1.00
|1.2185
|1.2189
|1.2385
|410
|2005.08.02 12:59
|modify
|103
|1.00
|1.2185
|1.2193
|1.2385
|411
|2005.08.02 16:03
|s/l
|103
|1.00
|1.2193
|1.2193
|1.2385
|80.00
|22950.00
|412
|2005.08.02 17:00
|buy
|104
|1.00
|1.2199
|1.2189
|1.2399
|413
|2005.08.02 22:43
|s/l
|104
|1.00
|1.2189
|1.2189
|1.2399
|-100.00
|22850.00
|414
|2005.08.03 08:00
|sell
|105
|1.00
|1.2210
|1.2220
|1.2010
|415
|2005.08.03 08:59
|s/l
|105
|1.00
|1.2220
|1.2220
|1.2010
|-100.00
|22750.00
|416
|2005.08.05 13:00
|buy
|106
|1.00
|1.2349
|1.2339
|1.2549
|417
|2005.08.05 13:59
|s/l
|106
|1.00
|1.2339
|1.2339
|1.2549
|-100.00
|22650.00
|418
|2005.08.08 08:00
|sell
|107
|1.00
|1.2369
|1.2379
|1.2169
|419
|2005.08.08 09:59
|s/l
|107
|1.00
|1.2379
|1.2379
|1.2169
|-100.00
|22550.00
|420
|2005.08.08 21:00
|buy
|108
|1.00
|1.2353
|1.2343
|1.2553
|421
|2005.08.09 01:59
|modify
|108
|1.00
|1.2353
|1.2355
|1.2553
|422
|2005.08.09 05:59
|modify
|108
|1.00
|1.2353
|1.2368
|1.2553
|423
|2005.08.09 10:05
|s/l
|108
|1.00
|1.2368
|1.2368
|1.2553
|150.00
|22700.00
|424
|2005.08.09 13:00
|buy
|109
|1.00
|1.2345
|1.2335
|1.2545
|425
|2005.08.10 07:59
|modify
|109
|1.00
|1.2345
|1.2348
|1.2545
|426
|2005.08.10 09:08
|modify
|109
|1.00
|1.2345
|1.2348
|1.2545
|427
|2005.08.10 09:08
|modify
|109
|1.00
|1.2345
|1.2349
|1.2545
|428
|2005.08.10 09:09
|modify
|109
|1.00
|1.2345
|1.2350
|1.2545
|429
|2005.08.10 09:09
|modify
|109
|1.00
|1.2345
|1.2351
|1.2545
|430
|2005.08.10 09:09
|modify
|109
|1.00
|1.2345
|1.2352
|1.2545
|431
|2005.08.10 09:09
|modify
|109
|1.00
|1.2345
|1.2353
|1.2545
|432
|2005.08.10 09:59
|modify
|109
|1.00
|1.2345
|1.2366
|1.2545
|433
|2005.08.10 15:59
|s/l
|109
|1.00
|1.2366
|1.2366
|1.2545
|210.00
|22910.00
|434
|2005.08.10 16:00
|buy
|110
|1.00
|1.2350
|1.2340
|1.2550
|435
|2005.08.10 21:59
|modify
|110
|1.00
|1.2350
|1.2350
|1.2550
|436
|2005.08.11 00:59
|modify
|110
|1.00
|1.2350
|1.2353
|1.2550
|437
|2005.08.11 01:59
|modify
|110
|1.00
|1.2350
|1.2364
|1.2550
|438
|2005.08.11 03:20
|modify
|110
|1.00
|1.2350
|1.2365
|1.2550
|439
|2005.08.11 03:22
|modify
|110
|1.00
|1.2350
|1.2366
|1.2550
|440
|2005.08.11 03:25
|modify
|110
|1.00
|1.2350
|1.2368
|1.2550
|441
|2005.08.11 03:26
|modify
|110
|1.00
|1.2350
|1.2369
|1.2550
|442
|2005.08.11 03:59
|modify
|110
|1.00
|1.2350
|1.2376
|1.2550
|443
|2005.08.11 04:59
|modify
|110
|1.00
|1.2350
|1.2377
|1.2550
|444
|2005.08.11 05:00
|modify
|110
|1.00
|1.2350
|1.2378
|1.2550
|445
|2005.08.11 07:59
|modify
|110
|1.00
|1.2350
|1.2389
|1.2550
|446
|2005.08.11 13:59
|modify
|110
|1.00
|1.2350
|1.2398
|1.2550
|447
|2005.08.11 14:59
|modify
|110
|1.00
|1.2350
|1.2400
|1.2550
|448
|2005.08.11 15:38
|modify
|110
|1.00
|1.2350
|1.2401
|1.2550
|449
|2005.08.11 15:39
|modify
|110
|1.00
|1.2350
|1.2401
|1.2550
|450
|2005.08.11 15:43
|modify
|110
|1.00
|1.2350
|1.2402
|1.2550
|451
|2005.08.11 15:43
|modify
|110
|1.00
|1.2350
|1.2403
|1.2550
|452
|2005.08.11 17:07
|modify
|110
|1.00
|1.2350
|1.2404
|1.2550
|453
|2005.08.11 17:07
|modify
|110
|1.00
|1.2350
|1.2406
|1.2550
|454
|2005.08.11 19:59
|modify
|110
|1.00
|1.2350
|1.2425
|1.2550
|455
|2005.08.11 20:59
|modify
|110
|1.00
|1.2350
|1.2430
|1.2550
|456
|2005.08.11 22:13
|modify
|110
|1.00
|1.2350
|1.2431
|1.2550
|457
|2005.08.11 22:22
|modify
|110
|1.00
|1.2350
|1.2432
|1.2550
|458
|2005.08.11 22:31
|modify
|110
|1.00
|1.2350
|1.2433
|1.2550
|459
|2005.08.11 23:08
|modify
|110
|1.00
|1.2350
|1.2434
|1.2550
|460
|2005.08.12 09:03
|modify
|110
|1.00
|1.2350
|1.2434
|1.2550
|461
|2005.08.12 09:03
|modify
|110
|1.00
|1.2350
|1.2435
|1.2550
|462
|2005.08.12 09:04
|modify
|110
|1.00
|1.2350
|1.2435
|1.2550
|463
|2005.08.12 09:04
|modify
|110
|1.00
|1.2350
|1.2436
|1.2550
|464
|2005.08.12 09:16
|modify
|110
|1.00
|1.2350
|1.2437
|1.2550
|465
|2005.08.12 09:16
|modify
|110
|1.00
|1.2350
|1.2438
|1.2550
|466
|2005.08.12 10:27
|modify
|110
|1.00
|1.2350
|1.2439
|1.2550
|467
|2005.08.12 10:27
|modify
|110
|1.00
|1.2350
|1.2441
|1.2550
|468
|2005.08.12 10:32
|modify
|110
|1.00
|1.2350
|1.2441
|1.2550
|469
|2005.08.12 12:59
|s/l
|110
|1.00
|1.2441
|1.2441
|1.2550
|910.00
|23820.00
|470
|2005.08.12 13:00
|buy
|111
|1.00
|1.2414
|1.2404
|1.2614
|471
|2005.08.14 23:11
|modify
|111
|1.00
|1.2414
|1.2414
|1.2614
|472
|2005.08.14 23:20
|modify
|111
|1.00
|1.2414
|1.2415
|1.2614
|473
|2005.08.14 23:27
|modify
|111
|1.00
|1.2414
|1.2416
|1.2614
|474
|2005.08.14 23:28
|modify
|111
|1.00
|1.2414
|1.2417
|1.2614
|475
|2005.08.15 01:59
|s/l
|111
|1.00
|1.2417
|1.2417
|1.2614
|30.00
|23850.00
|476
|2005.08.16 19:00
|sell
|112
|1.00
|1.2357
|1.2367
|1.2157
|477
|2005.08.19 07:59
|t/p
|112
|1.00
|1.2157
|1.2367
|1.2157
|2000.00
|25850.00
|478
|2005.08.22 03:00
|sell
|113
|1.00
|1.2183
|1.2193
|1.1983
|479
|2005.08.22 10:59
|s/l
|113
|1.00
|1.2193
|1.2193
|1.1983
|-100.00
|25750.00
|480
|2005.08.23 04:00
|buy
|114
|1.00
|1.2212
|1.2202
|1.2412
|481
|2005.08.23 05:00
|s/l
|114
|1.00
|1.2202
|1.2202
|1.2412
|-100.00
|25650.00
|482
|2005.08.23 07:00
|sell
|115
|1.00
|1.2233
|1.2243
|1.2033
|483
|2005.08.23 07:59
|s/l
|115
|1.00
|1.2243
|1.2243
|1.2033
|-100.00
|25550.00
|484
|2005.08.23 15:00
|buy
|116
|1.00
|1.2207
|1.2197
|1.2407
|485
|2005.08.24 02:50
|s/l
|116
|1.00
|1.2197
|1.2197
|1.2407
|-100.00
|25450.00
|486
|2005.08.24 13:00
|sell
|117
|1.00
|1.2247
|1.2257
|1.2047
|487
|2005.08.24 13:59
|s/l
|117
|1.00
|1.2257
|1.2257
|1.2047
|-100.00
|25350.00
|488
|2005.08.26 19:00
|buy
|118
|1.00
|1.2287
|1.2277
|1.2487
|489
|2005.08.28 23:10
|modify
|118
|1.00
|1.2287
|1.2288
|1.2487
|490
|2005.08.28 23:11
|modify
|118
|1.00
|1.2287
|1.2290
|1.2487
|491
|2005.08.28 23:38
|modify
|118
|1.00
|1.2287
|1.2292
|1.2487
|492
|2005.08.28 23:39
|modify
|118
|1.00
|1.2287
|1.2293
|1.2487
|493
|2005.08.28 23:42
|modify
|118
|1.00
|1.2287
|1.2294
|1.2487
|494
|2005.08.28 23:50
|modify
|118
|1.00
|1.2287
|1.2296
|1.2487
|495
|2005.08.28 23:50
|modify
|118
|1.00
|1.2287
|1.2299
|1.2487
|496
|2005.08.28 23:50
|modify
|118
|1.00
|1.2287
|1.2300
|1.2487
|497
|2005.08.28 23:50
|modify
|118
|1.00
|1.2287
|1.2301
|1.2487
|498
|2005.08.28 23:51
|modify
|118
|1.00
|1.2287
|1.2304
|1.2487
|499
|2005.08.29 10:59
|s/l
|118
|1.00
|1.2304
|1.2304
|1.2487
|170.00
|25520.00
|500
|2005.08.29 11:00
|buy
|119
|1.00
|1.2302
|1.2292
|1.2502
|501
|2005.08.29 12:43
|s/l
|119
|1.00
|1.2292
|1.2292
|1.2502
|-100.00
|25420.00
|502
|2005.08.31 01:00
|sell
|120
|1.00
|1.2219
|1.2229
|1.2019
|503
|2005.08.31 02:39
|s/l
|120
|1.00
|1.2229
|1.2229
|1.2019
|-100.00
|25320.00
|504
|2005.08.31 06:00
|buy
|121
|1.00
|1.2209
|1.2199
|1.2409
|505
|2005.08.31 10:59
|s/l
|121
|1.00
|1.2199
|1.2199
|1.2409
|-100.00
|25220.00
|506
|2005.08.31 14:00
|sell
|122
|1.00
|1.2227
|1.2237
|1.2027
|507
|2005.08.31 14:59
|s/l
|122
|1.00
|1.2237
|1.2237
|1.2027
|-100.00
|25120.00
|508
|2005.09.05 15:00
|buy
|123
|1.00
|1.2519
|1.2509
|1.2719
|509
|2005.09.05 23:59
|s/l
|123
|1.00
|1.2509
|1.2509
|1.2719
|-100.00
|25020.00
|510
|2005.09.07 07:00
|sell
|124
|1.00
|1.2524
|1.2534
|1.2324
|511
|2005.09.12 05:01
|t/p
|124
|1.00
|1.2324
|1.2534
|1.2324
|2000.00
|27020.00
|512
|2005.09.14 02:00
|sell
|125
|1.00
|1.2300
|1.2310
|1.2100
|513
|2005.09.14 11:59
|s/l
|125
|1.00
|1.2310
|1.2310
|1.2100
|-100.00
|26920.00
|514
|2005.09.14 12:00
|sell
|126
|1.00
|1.2309
|1.2319
|1.2109
|515
|2005.09.14 14:12
|s/l
|126
|1.00
|1.2319
|1.2319
|1.2109
|-100.00
|26820.00
|516
|2005.09.14 18:00
|buy
|127
|1.00
|1.2283
|1.2273
|1.2483
|517
|2005.09.15 00:49
|s/l
|127
|1.00
|1.2273
|1.2273
|1.2483
|-100.00
|26720.00
|518
|2005.09.16 03:00
|sell
|128
|1.00
|1.2255
|1.2265
|1.2055
|519
|2005.09.16 04:59
|s/l
|128
|1.00
|1.2265
|1.2265
|1.2055
|-100.00
|26620.00
|520
|2005.09.16 13:00
|buy
|129
|1.00
|1.2236
|1.2226
|1.2436
|521
|2005.09.16 13:59
|s/l
|129
|1.00
|1.2226
|1.2226
|1.2436
|-100.00
|26520.00
|522
|2005.09.20 03:00
|sell
|130
|1.00
|1.2170
|1.2180
|1.1970
|523
|2005.09.21 04:59
|s/l
|130
|1.00
|1.2180
|1.2180
|1.1970
|-100.00
|26420.00
|524
|2005.09.22 05:00
|buy
|131
|1.00
|1.2196
|1.2186
|1.2396
|525
|2005.09.22 14:59
|s/l
|131
|1.00
|1.2186
|1.2186
|1.2396
|-100.00
|26320.00
|526
|2005.09.26 19:00
|sell
|132
|1.00
|1.2068
|1.2078
|1.1868
|527
|2005.09.26 22:15
|s/l
|132
|1.00
|1.2078
|1.2078
|1.1868
|-100.00
|26220.00
|528
|2005.09.27 02:00
|buy
|133
|1.00
|1.2040
|1.2030
|1.2240
|529
|2005.09.27 02:59
|s/l
|133
|1.00
|1.2030
|1.2030
|1.2240
|-100.00
|26120.00
|530
|2005.09.28 04:00
|sell
|134
|1.00
|1.2029
|1.2039
|1.1829
|531
|2005.09.28 06:45
|s/l
|134
|1.00
|1.2039
|1.2039
|1.1829
|-100.00
|26020.00
|532
|2005.09.28 10:00
|buy
|135
|1.00
|1.2014
|1.2004
|1.2214
|533
|2005.09.28 22:59
|modify
|135
|1.00
|1.2014
|1.2021
|1.2214
|534
|2005.09.29 03:59
|modify
|135
|1.00
|1.2014
|1.2024
|1.2214
|535
|2005.09.29 05:07
|modify
|135
|1.00
|1.2014
|1.2025
|1.2214
|536
|2005.09.29 05:12
|modify
|135
|1.00
|1.2014
|1.2025
|1.2214
|537
|2005.09.29 05:36
|modify
|135
|1.00
|1.2014
|1.2026
|1.2214
|538
|2005.09.29 05:36
|modify
|135
|1.00
|1.2014
|1.2027
|1.2214
|539
|2005.09.29 06:17
|modify
|135
|1.00
|1.2014
|1.2028
|1.2214
|540
|2005.09.29 06:18
|modify
|135
|1.00
|1.2014
|1.2028
|1.2214
|541
|2005.09.29 06:18
|modify
|135
|1.00
|1.2014
|1.2029
|1.2214
|542
|2005.09.29 06:18
|modify
|135
|1.00
|1.2014
|1.2030
|1.2214
|543
|2005.09.29 06:18
|modify
|135
|1.00
|1.2014
|1.2031
|1.2214
|544
|2005.09.29 12:59
|s/l
|135
|1.00
|1.2031
|1.2031
|1.2214
|170.00
|26190.00
|545
|2005.09.29 13:00
|buy
|136
|1.00
|1.2020
|1.2010
|1.2220
|546
|2005.09.29 14:55
|s/l
|136
|1.00
|1.2010
|1.2010
|1.2220
|-100.00
|26090.00
|547
|2005.09.30 03:00
|sell
|137
|1.00
|1.2047
|1.2057
|1.1847
|548
|2005.09.30 11:59
|s/l
|137
|1.00
|1.2057
|1.2057
|1.1847
|-100.00
|25990.00
|549
|2005.09.30 14:00
|buy
|138
|1.00
|1.2031
|1.2021
|1.2231
|550
|2005.09.30 18:59
|s/l
|138
|1.00
|1.2021
|1.2021
|1.2231
|-100.00
|25890.00
|551
|2005.10.04 12:00
|sell
|139
|1.00
|1.1934
|1.1944
|1.1734
|552
|2005.10.04 15:34
|s/l
|139
|1.00
|1.1944
|1.1944
|1.1734
|-100.00
|25790.00
|553
|2005.10.04 16:00
|buy
|140
|1.00
|1.1919
|1.1909
|1.2119
|554
|2005.10.05 07:03
|modify
|140
|1.00
|1.1919
|1.1919
|1.2119
|555
|2005.10.05 07:59
|modify
|140
|1.00
|1.1919
|1.1926
|1.2119
|556
|2005.10.05 15:59
|modify
|140
|1.00
|1.1919
|1.1944
|1.2119
|557
|2005.10.05 21:59
|modify
|140
|1.00
|1.1919
|1.1974
|1.2119
|558
|2005.10.05 23:59
|modify
|140
|1.00
|1.1919
|1.1975
|1.2119
|559
|2005.10.06 00:59
|modify
|140
|1.00
|1.1919
|1.2013
|1.2119
|560
|2005.10.06 01:00
|modify
|140
|1.00
|1.1919
|1.2014
|1.2119
|561
|2005.10.06 02:57
|modify
|140
|1.00
|1.1919
|1.2015
|1.2119
|562
|2005.10.06 02:57
|modify
|140
|1.00
|1.1919
|1.2016
|1.2119
|563
|2005.10.06 04:59
|modify
|140
|1.00
|1.1919
|1.2022
|1.2119
|564
|2005.10.06 06:42
|modify
|140
|1.00
|1.1919
|1.2022
|1.2119
|565
|2005.10.06 06:43
|modify
|140
|1.00
|1.1919
|1.2023
|1.2119
|566
|2005.10.06 06:45
|modify
|140
|1.00
|1.1919
|1.2024
|1.2119
|567
|2005.10.06 06:45
|modify
|140
|1.00
|1.1919
|1.2028
|1.2119
|568
|2005.10.06 06:46
|modify
|140
|1.00
|1.1919
|1.2028
|1.2119
|569
|2005.10.06 09:16
|modify
|140
|1.00
|1.1919
|1.2029
|1.2119
|570
|2005.10.06 12:59
|modify
|140
|1.00
|1.1919
|1.2036
|1.2119
|571
|2005.10.06 13:00
|modify
|140
|1.00
|1.1919
|1.2038
|1.2119
|572
|2005.10.06 13:59
|t/p
|140
|1.00
|1.2119
|1.2038
|1.2119
|2000.00
|27790.00
|573
|2005.10.07 13:00
|buy
|141
|1.00
|1.2112
|1.2102
|1.2312
|574
|2005.10.10 07:59
|modify
|141
|1.00
|1.2112
|1.2113
|1.2312
|575
|2005.10.10 11:59
|s/l
|141
|1.00
|1.2113
|1.2113
|1.2312
|10.00
|27800.00
|576
|2005.10.12 12:00
|sell
|142
|1.00
|1.2018
|1.2028
|1.1818
|577
|2005.10.12 13:59
|s/l
|142
|1.00
|1.2028
|1.2028
|1.1818
|-100.00
|27700.00
|578
|2005.10.13 02:00
|buy
|143
|1.00
|1.1988
|1.1978
|1.2188
|579
|2005.10.13 02:59
|s/l
|143
|1.00
|1.1978
|1.1978
|1.2188
|-100.00
|27600.00
|580
|2005.10.13 19:00
|sell
|144
|1.00
|1.2021
|1.2031
|1.1821
|581
|2005.10.13 19:59
|s/l
|144
|1.00
|1.2031
|1.2031
|1.1821
|-100.00
|27500.00
|582
|2005.10.14 11:00
|buy
|145
|1.00
|1.1988
|1.1978
|1.2188
|583
|2005.10.14 14:34
|modify
|145
|1.00
|1.1988
|1.1988
|1.2188
|584
|2005.10.14 14:39
|modify
|145
|1.00
|1.1988
|1.1990
|1.2188
|585
|2005.10.14 14:39
|modify
|145
|1.00
|1.1988
|1.1991
|1.2188
|586
|2005.10.14 14:39
|modify
|145
|1.00
|1.1988
|1.1992
|1.2188
|587
|2005.10.14 14:39
|modify
|145
|1.00
|1.1988
|1.1993
|1.2188
|588
|2005.10.14 14:39
|modify
|145
|1.00
|1.1988
|1.1994
|1.2188
|589
|2005.10.14 14:39
|modify
|145
|1.00
|1.1988
|1.1995
|1.2188
|590
|2005.10.14 14:39
|modify
|145
|1.00
|1.1988
|1.1996
|1.2188
|591
|2005.10.14 14:40
|modify
|145
|1.00
|1.1988
|1.1998
|1.2188
|592
|2005.10.14 14:42
|modify
|145
|1.00
|1.1988
|1.1999
|1.2188
|593
|2005.10.14 14:42
|modify
|145
|1.00
|1.1988
|1.2002
|1.2188
|594
|2005.10.14 14:42
|modify
|145
|1.00
|1.1988
|1.2005
|1.2188
|595
|2005.10.14 14:42
|modify
|145
|1.00
|1.1988
|1.2008
|1.2188
|596
|2005.10.14 14:42
|modify
|145
|1.00
|1.1988
|1.2010
|1.2188
|597
|2005.10.14 14:42
|modify
|145
|1.00
|1.1988
|1.2013
|1.2188
|598
|2005.10.14 14:42
|modify
|145
|1.00
|1.1988
|1.2016
|1.2188
|599
|2005.10.14 14:43
|modify
|145
|1.00
|1.1988
|1.2017
|1.2188
|600
|2005.10.14 14:43
|modify
|145
|1.00
|1.1988
|1.2018
|1.2188
|601
|2005.10.14 14:43
|modify
|145
|1.00
|1.1988
|1.2019
|1.2188
|602
|2005.10.14 14:52
|s/l
|145
|1.00
|1.2019
|1.2019
|1.2188
|310.00
|27810.00
|603
|2005.10.17 10:00
|buy
|146
|1.00
|1.2034
|1.2024
|1.2234
|604
|2005.10.17 12:12
|s/l
|146
|1.00
|1.2024
|1.2024
|1.2234
|-100.00
|27710.00
|605
|2005.10.19 12:00
|sell
|147
|1.00
|1.1957
|1.1967
|1.1757
|606
|2005.10.19 13:00
|s/l
|147
|1.00
|1.1967
|1.1967
|1.1757
|-100.00
|27610.00
|607
|2005.10.20 11:00
|buy
|148
|1.00
|1.1962
|1.1952
|1.2162
|608
|2005.10.20 11:12
|s/l
|148
|1.00
|1.1952
|1.1952
|1.2162
|-100.00
|27510.00
|609
|2005.10.20 15:00
|sell
|149
|1.00
|1.1981
|1.1991
|1.1781
|610
|2005.10.20 18:59
|s/l
|149
|1.00
|1.1991
|1.1991
|1.1781
|-100.00
|27410.00
|611
|2005.10.21 16:00
|buy
|150
|1.00
|1.1959
|1.1949
|1.2159
|612
|2005.10.21 17:59
|s/l
|150
|1.00
|1.1949
|1.1949
|1.2159
|-100.00
|27310.00
|613
|2005.10.24 15:00
|sell
|151
|1.00
|1.1981
|1.1991
|1.1781
|614
|2005.10.24 15:59
|s/l
|151
|1.00
|1.1991
|1.1991
|1.1781
|-100.00
|27210.00
|615
|2005.10.25 01:00
|buy
|152
|1.00
|1.1954
|1.1944
|1.2154
|616
|2005.10.25 08:59
|modify
|152
|1.00
|1.1954
|1.1984
|1.2154
|617
|2005.10.25 09:00
|modify
|152
|1.00
|1.1954
|1.1985
|1.2154
|618
|2005.10.25 09:59
|modify
|152
|1.00
|1.1954
|1.1994
|1.2154
|619
|2005.10.25 10:00
|modify
|152
|1.00
|1.1954
|1.1995
|1.2154
|620
|2005.10.25 10:59
|modify
|152
|1.00
|1.1954
|1.1996
|1.2154
|621
|2005.10.25 12:51
|modify
|152
|1.00
|1.1954
|1.1998
|1.2154
|622
|2005.10.25 12:52
|modify
|152
|1.00
|1.1954
|1.1999
|1.2154
|623
|2005.10.25 12:52
|modify
|152
|1.00
|1.1954
|1.2000
|1.2154
|624
|2005.10.25 12:53
|modify
|152
|1.00
|1.1954
|1.2001
|1.2154
|625
|2005.10.25 12:53
|modify
|152
|1.00
|1.1954
|1.2002
|1.2154
|626
|2005.10.25 12:54
|modify
|152
|1.00
|1.1954
|1.2002
|1.2154
|627
|2005.10.25 12:59
|modify
|152
|1.00
|1.1954
|1.2019
|1.2154
|628
|2005.10.25 13:00
|modify
|152
|1.00
|1.1954
|1.2020
|1.2154
|629
|2005.10.25 13:59
|modify
|152
|1.00
|1.1954
|1.2023
|1.2154
|630
|2005.10.25 14:00
|modify
|152
|1.00
|1.1954
|1.2025
|1.2154
|631
|2005.10.25 14:59
|modify
|152
|1.00
|1.1954
|1.2059
|1.2154
|632
|2005.10.25 16:25
|modify
|152
|1.00
|1.1954
|1.2060
|1.2154
|633
|2005.10.25 16:25
|modify
|152
|1.00
|1.1954
|1.2061
|1.2154
|634
|2005.10.25 16:27
|modify
|152
|1.00
|1.1954
|1.2064
|1.2154
|635
|2005.10.25 16:28
|modify
|152
|1.00
|1.1954
|1.2065
|1.2154
|636
|2005.10.25 16:28
|modify
|152
|1.00
|1.1954
|1.2066
|1.2154
|637
|2005.10.25 16:29
|modify
|152
|1.00
|1.1954
|1.2067
|1.2154
|638
|2005.10.25 18:59
|modify
|152
|1.00
|1.1954
|1.2068
|1.2154
|639
|2005.10.25 20:09
|modify
|152
|1.00
|1.1954
|1.2069
|1.2154
|640
|2005.10.25 20:10
|modify
|152
|1.00
|1.1954
|1.2070
|1.2154
|641
|2005.10.25 22:59
|modify
|152
|1.00
|1.1954
|1.2071
|1.2154
|642
|2005.10.25 23:15
|modify
|152
|1.00
|1.1954
|1.2072
|1.2154
|643
|2005.10.25 23:25
|modify
|152
|1.00
|1.1954
|1.2073
|1.2154
|644
|2005.10.25 23:26
|modify
|152
|1.00
|1.1954
|1.2074
|1.2154
|645
|2005.10.26 07:59
|s/l
|152
|1.00
|1.2074
|1.2074
|1.2154
|1200.00
|28410.00
|646
|2005.10.26 12:00
|buy
|153
|1.00
|1.2074
|1.2064
|1.2274
|647
|2005.10.26 12:02
|s/l
|153
|1.00
|1.2064
|1.2064
|1.2274
|-100.00
|28310.00
|648
|2005.10.26 14:00
|sell
|154
|1.00
|1.2086
|1.2096
|1.1886
|649
|2005.10.27 02:59
|s/l
|154
|1.00
|1.2096
|1.2096
|1.1886
|-100.00
|28210.00
|650
|2005.10.28 13:00
|buy
|155
|1.00
|1.2108
|1.2098
|1.2308
|651
|2005.10.28 14:53
|s/l
|155
|1.00
|1.2098
|1.2098
|1.2308
|-100.00
|28110.00
|652
|2005.11.01 12:00
|sell
|156
|1.00
|1.2015
|1.2025
|1.1815
|653
|2005.11.01 22:45
|s/l
|156
|1.00
|1.2025
|1.2025
|1.1815
|-100.00
|28010.00
|654
|2005.11.02 12:00
|buy
|157
|1.00
|1.1996
|1.1986
|1.2196
|655
|2005.11.02 15:09
|modify
|157
|1.00
|1.1996
|1.1996
|1.2196
|656
|2005.11.02 15:24
|modify
|157
|1.00
|1.1996
|1.1997
|1.2196
|657
|2005.11.02 15:45
|modify
|157
|1.00
|1.1996
|1.1997
|1.2196
|658
|2005.11.02 15:45
|modify
|157
|1.00
|1.1996
|1.1998
|1.2196
|659
|2005.11.02 15:46
|modify
|157
|1.00
|1.1996
|1.1999
|1.2196
|660
|2005.11.02 15:46
|modify
|157
|1.00
|1.1996
|1.2000
|1.2196
|661
|2005.11.02 15:46
|modify
|157
|1.00
|1.1996
|1.2001
|1.2196
|662
|2005.11.02 15:46
|modify
|157
|1.00
|1.1996
|1.2002
|1.2196
|663
|2005.11.02 15:59
|modify
|157
|1.00
|1.1996
|1.2023
|1.2196
|664
|2005.11.02 16:46
|modify
|157
|1.00
|1.1996
|1.2024
|1.2196
|665
|2005.11.02 16:47
|modify
|157
|1.00
|1.1996
|1.2025
|1.2196
|666
|2005.11.02 16:47
|modify
|157
|1.00
|1.1996
|1.2026
|1.2196
|667
|2005.11.02 16:48
|modify
|157
|1.00
|1.1996
|1.2027
|1.2196
|668
|2005.11.02 16:48
|modify
|157
|1.00
|1.1996
|1.2028
|1.2196
|669
|2005.11.02 16:48
|modify
|157
|1.00
|1.1996
|1.2029
|1.2196
|670
|2005.11.02 16:48
|modify
|157
|1.00
|1.1996
|1.2030
|1.2196
|671
|2005.11.02 17:05
|modify
|157
|1.00
|1.1996
|1.2031
|1.2196
|672
|2005.11.02 17:05
|modify
|157
|1.00
|1.1996
|1.2032
|1.2196
|673
|2005.11.02 21:59
|modify
|157
|1.00
|1.1996
|1.2034
|1.2196
|674
|2005.11.02 22:59
|modify
|157
|1.00
|1.1996
|1.2035
|1.2196
|675
|2005.11.02 23:18
|modify
|157
|1.00
|1.1996
|1.2036
|1.2196
|676
|2005.11.03 13:59
|s/l
|157
|1.00
|1.2036
|1.2036
|1.2196
|400.00
|28410.00
|677
|2005.11.08 17:00
|sell
|158
|1.00
|1.1772
|1.1782
|1.1572
|678
|2005.11.08 18:14
|s/l
|158
|1.00
|1.1782
|1.1782
|1.1572
|-100.00
|28310.00
|679
|2005.11.09 03:00
|buy
|159
|1.00
|1.1761
|1.1751
|1.1961
|680
|2005.11.09 11:59
|s/l
|159
|1.00
|1.1751
|1.1751
|1.1961
|-100.00
|28210.00
|681
|2005.11.09 20:00
|sell
|160
|1.00
|1.1770
|1.1780
|1.1570
|682
|2005.11.10 09:59
|s/l
|160
|1.00
|1.1780
|1.1780
|1.1570
|-100.00
|28110.00
|683
|2005.11.10 14:00
|buy
|161
|1.00
|1.1753
|1.1743
|1.1953
|684
|2005.11.10 14:55
|s/l
|161
|1.00
|1.1743
|1.1743
|1.1953
|-100.00
|28010.00
|685
|2005.11.14 00:00
|sell
|162
|1.00
|1.1734
|1.1744
|1.1534
|686
|2005.11.14 03:59
|s/l
|162
|1.00
|1.1744
|1.1744
|1.1534
|-100.00
|27910.00
|687
|2005.11.14 13:00
|buy
|163
|1.00
|1.1714
|1.1704
|1.1914
|688
|2005.11.14 13:59
|s/l
|163
|1.00
|1.1704
|1.1704
|1.1914
|-100.00
|27810.00
|689
|2005.11.15 10:00
|sell
|164
|1.00
|1.1708
|1.1718
|1.1508
|690
|2005.11.15 20:59
|s/l
|164
|1.00
|1.1718
|1.1718
|1.1508
|-100.00
|27710.00
|691
|2005.11.16 11:00
|buy
|165
|1.00
|1.1684
|1.1674
|1.1884
|692
|2005.11.16 14:59
|s/l
|165
|1.00
|1.1674
|1.1674
|1.1884
|-100.00
|27610.00
|693
|2005.11.17 13:00
|sell
|166
|1.00
|1.1692
|1.1702
|1.1492
|694
|2005.11.17 14:59
|s/l
|166
|1.00
|1.1702
|1.1702
|1.1492
|-100.00
|27510.00
|695
|2005.11.18 08:00
|buy
|167
|1.00
|1.1714
|1.1704
|1.1914
|696
|2005.11.18 08:59
|s/l
|167
|1.00
|1.1704
|1.1704
|1.1914
|-100.00
|27410.00
|697
|2005.11.18 15:00
|sell
|168
|1.00
|1.1769
|1.1779
|1.1569
|698
|2005.11.20 23:00
|s/l
|168
|1.00
|1.1779
|1.1779
|1.1569
|-100.00
|27310.00
|699
|2005.11.21 17:00
|buy
|169
|1.00
|1.1735
|1.1725
|1.1935
|700
|2005.11.21 17:16
|s/l
|169
|1.00
|1.1725
|1.1725
|1.1935
|-100.00
|27210.00
|701
|2005.11.22 18:00
|sell
|170
|1.00
|1.1740
|1.1750
|1.1540
|702
|2005.11.22 19:59
|s/l
|170
|1.00
|1.1750
|1.1750
|1.1540
|-100.00
|27110.00
|703
|2005.11.24 10:00
|buy
|171
|1.00
|1.1785
|1.1775
|1.1985
|704
|2005.11.25 00:46
|s/l
|171
|1.00
|1.1775
|1.1775
|1.1985
|-100.00
|27010.00
|705
|2005.11.28 16:00
|sell
|172
|1.00
|1.1792
|1.1802
|1.1592
|706
|2005.11.28 16:59
|s/l
|172
|1.00
|1.1802
|1.1802
|1.1592
|-100.00
|26910.00
|707
|2005.11.29 14:00
|buy
|173
|1.00
|1.1760
|1.1750
|1.1960
|708
|2005.11.30 16:39
|modify
|173
|1.00
|1.1760
|1.1760
|1.1960
|709
|2005.12.01 12:59
|s/l
|173
|1.00
|1.1760
|1.1760
|1.1960
|0.00
|26910.00
|710
|2005.12.05 12:00
|sell
|174
|1.00
|1.1743
|1.1753
|1.1543
|711
|2005.12.05 12:59
|s/l
|174
|1.00
|1.1753
|1.1753
|1.1543
|-100.00
|26810.00
|712
|2005.12.06 15:00
|buy
|175
|1.00
|1.1760
|1.1750
|1.1960
|713
|2005.12.06 18:59
|modify
|175
|1.00
|1.1760
|1.1760
|1.1960
|714
|2005.12.07 07:34
|s/l
|175
|1.00
|1.1760
|1.1760
|1.1960
|0.00
|26810.00
|715
|2005.12.08 09:00
|sell
|176
|1.00
|1.1764
|1.1774
|1.1564
|716
|2005.12.08 09:32
|s/l
|176
|1.00
|1.1774
|1.1774
|1.1564
|-100.00
|26710.00
|717
|2005.12.09 09:00
|buy
|177
|1.00
|1.1776
|1.1766
|1.1976
|718
|2005.12.09 14:59
|modify
|177
|1.00
|1.1776
|1.1776
|1.1976
|719
|2005.12.09 15:00
|modify
|177
|1.00
|1.1776
|1.1777
|1.1976
|720
|2005.12.09 15:52
|modify
|177
|1.00
|1.1776
|1.1778
|1.1976
|721
|2005.12.09 15:52
|modify
|177
|1.00
|1.1776
|1.1780
|1.1976
|722
|2005.12.09 15:52
|modify
|177
|1.00
|1.1776
|1.1782
|1.1976
|723
|2005.12.09 15:52
|modify
|177
|1.00
|1.1776
|1.1783
|1.1976
|724
|2005.12.09 15:52
|modify
|177
|1.00
|1.1776
|1.1785
|1.1976
|725
|2005.12.09 15:52
|modify
|177
|1.00
|1.1776
|1.1786
|1.1976
|726
|2005.12.09 15:59
|modify
|177
|1.00
|1.1776
|1.1793
|1.1976
|727
|2005.12.09 16:00
|modify
|177
|1.00
|1.1776
|1.1795
|1.1976
|728
|2005.12.09 16:07
|modify
|177
|1.00
|1.1776
|1.1796
|1.1976
|729
|2005.12.11 23:00
|s/l
|177
|1.00
|1.1796
|1.1796
|1.1976
|199.99
|26909.99
|730
|2005.12.13 11:00
|buy
|178
|1.00
|1.1926
|1.1916
|1.2126
|731
|2005.12.13 11:23
|s/l
|178
|1.00
|1.1916
|1.1916
|1.2126
|-100.00
|26809.99
|732
|2005.12.13 16:00
|sell
|179
|1.00
|1.1932
|1.1942
|1.1732
|733
|2005.12.13 19:59
|s/l
|179
|1.00
|1.1942
|1.1942
|1.1732
|-100.00
|26709.99
|734
|2005.12.14 23:00
|buy
|180
|1.00
|1.1995
|1.1985
|1.2195
|735
|2005.12.14 23:59
|s/l
|180
|1.00
|1.1985
|1.1985
|1.2195
|-100.00
|26609.99
|736
|2005.12.15 02:00
|sell
|181
|1.00
|1.2015
|1.2025
|1.1815
|737
|2005.12.15 09:59
|s/l
|181
|1.00
|1.2025
|1.2025
|1.1815
|-100.00
|26509.99
|738
|2005.12.15 10:00
|sell
|182
|1.00
|1.2033
|1.2043
|1.1833
|739
|2005.12.18 23:15
|s/l
|182
|1.00
|1.2043
|1.2043
|1.1833
|-100.00
|26409.99
|740
|2005.12.19 13:00
|buy
|183
|1.00
|1.1990
|1.1980
|1.2190
|741
|2005.12.19 13:53
|s/l
|183
|1.00
|1.1980
|1.1980
|1.2190
|-100.00
|26309.99
|742
|2005.12.19 21:00
|sell
|184
|1.00
|1.2008
|1.2018
|1.1808
|743
|2005.12.21 15:45
|t/p
|184
|1.00
|1.1808
|1.2018
|1.1808
|2000.00
|28309.99
|744
|2005.12.22 15:00
|sell
|185
|1.00
|1.1866
|1.1876
|1.1666
|745
|2005.12.22 16:04
|s/l
|185
|1.00
|1.1876
|1.1876
|1.1666
|-100.00
|28209.99
|746
|2005.12.23 12:00
|buy
|186
|1.00
|1.1847
|1.1837
|1.2047
|747
|2005.12.23 13:32
|s/l
|186
|1.00
|1.1837
|1.1837
|1.2047
|-100.00
|28109.99
|748
|2005.12.23 19:00
|sell
|187
|1.00
|1.1871
|1.1881
|1.1671
|749
|2005.12.28 07:59
|s/l
|187
|1.00
|1.1881
|1.1881
|1.1671
|-100.00
|28009.99
|750
|2005.12.28 18:00
|buy
|188
|1.00
|1.1837
|1.1827
|1.2037
|751
|2005.12.28 19:58
|s/l
|188
|1.00
|1.1827
|1.1827
|1.2037
|-100.00
|27909.99
|752
|2005.12.29 09:00
|sell
|189
|1.00
|1.1865
|1.1875
|1.1665
|753
|2005.12.30 04:23
|s/l
|189
|1.00
|1.1875
|1.1875
|1.1665
|-100.00
|27809.99
|754
|2005.12.30 10:00
|buy
|190
|1.00
|1.1837
|1.1827
|1.2037
|755
|2005.12.30 12:59
|s/l
|190
|1.00
|1.1827
|1.1827
|1.2037
|-100.00
|27709.99
|756
|2006.01.03 02:00
|sell
|191
|1.00
|1.1861
|1.1871
|1.1661
|757
|2006.01.03 02:59
|s/l
|191
|1.00
|1.1871
|1.1871
|1.1661
|-100.00
|27609.99
|758
|2006.01.05 12:00
|buy
|192
|1.00
|1.2087
|1.2077
|1.2287
|759
|2006.01.06 13:59
|modify
|192
|1.00
|1.2087
|1.2122
|1.2287
|760
|2006.01.06 14:00
|modify
|192
|1.00
|1.2087
|1.2123
|1.2287
|761
|2006.01.06 14:51
|modify
|192
|1.00
|1.2087
|1.2124
|1.2287
|762
|2006.01.06 14:51
|modify
|192
|1.00
|1.2087
|1.2125
|1.2287
|763
|2006.01.06 14:51
|modify
|192
|1.00
|1.2087
|1.2127
|1.2287
|764
|2006.01.06 14:51
|modify
|192
|1.00
|1.2087
|1.2128
|1.2287
|765
|2006.01.06 14:53
|modify
|192
|1.00
|1.2087
|1.2129
|1.2287
|766
|2006.01.06 14:53
|modify
|192
|1.00
|1.2087
|1.2130
|1.2287
|767
|2006.01.09 06:59
|s/l
|192
|1.00
|1.2130
|1.2130
|1.2287
|430.00
|28039.99
|768
|2006.01.09 08:00
|buy
|193
|1.00
|1.2108
|1.2098
|1.2308
|769
|2006.01.09 08:59
|s/l
|193
|1.00
|1.2098
|1.2098
|1.2308
|-100.00
|27939.99
|770
|2006.01.10 11:00
|sell
|194
|1.00
|1.2108
|1.2118
|1.1908
|771
|2006.01.11 16:59
|s/l
|194
|1.00
|1.2118
|1.2118
|1.1908
|-100.00
|27839.99
|772
|2006.01.12 14:00
|buy
|195
|1.00
|1.2085
|1.2075
|1.2285
|773
|2006.01.12 14:59
|s/l
|195
|1.00
|1.2075
|1.2075
|1.2285
|-100.00
|27739.99
|774
|2006.01.13 10:00
|sell
|196
|1.00
|1.2071
|1.2081
|1.1871
|775
|2006.01.13 16:44
|s/l
|196
|1.00
|1.2081
|1.2081
|1.1871
|-100.00
|27639.99
|776
|2006.01.16 15:00
|buy
|197
|1.00
|1.2115
|1.2105
|1.2315
|777
|2006.01.17 00:59
|s/l
|197
|1.00
|1.2105
|1.2105
|1.2315
|-100.00
|27539.99
|778
|2006.01.17 08:00
|sell
|198
|1.00
|1.2135
|1.2145
|1.1935
|779
|2006.01.18 14:45
|s/l
|198
|1.00
|1.2145
|1.2145
|1.1935
|-100.00
|27439.99
|780
|2006.01.18 17:00
|buy
|199
|1.00
|1.2085
|1.2075
|1.2285
|781
|2006.01.18 17:44
|s/l
|199
|1.00
|1.2075
|1.2075
|1.2285
|-100.00
|27339.99
|782
|2006.01.18 22:00
|sell
|200
|1.00
|1.2113
|1.2123
|1.1913
|783
|2006.01.20 18:59
|s/l
|200
|1.00
|1.2123
|1.2123
|1.1913
|-100.00
|27239.99
|784
|2006.01.24 14:00
|buy
|201
|1.00
|1.2265
|1.2255
|1.2465
|785
|2006.01.25 09:59
|modify
|201
|1.00
|1.2265
|1.2278
|1.2465
|786
|2006.01.25 10:00
|modify
|201
|1.00
|1.2265
|1.2279
|1.2465
|787
|2006.01.25 10:54
|modify
|201
|1.00
|1.2265
|1.2280
|1.2465
|788
|2006.01.25 10:57
|modify
|201
|1.00
|1.2265
|1.2280
|1.2465
|789
|2006.01.25 13:59
|s/l
|201
|1.00
|1.2280
|1.2280
|1.2465
|150.00
|27389.99
|790
|2006.01.25 15:00
|buy
|202
|1.00
|1.2260
|1.2250
|1.2460
|791
|2006.01.25 15:51
|s/l
|202
|1.00
|1.2250
|1.2250
|1.2460
|-100.00
|27289.99
|792
|2006.01.31 06:00
|sell
|203
|1.00
|1.2101
|1.2111
|1.1901
|793
|2006.01.31 07:59
|s/l
|203
|1.00
|1.2111
|1.2111
|1.1901
|-100.00
|27189.99
|794
|2006.01.31 08:00
|sell
|204
|1.00
|1.2110
|1.2120
|1.1910
|795
|2006.01.31 12:59
|s/l
|204
|1.00
|1.2120
|1.2120
|1.1910
|-100.00
|27089.99
|796
|2006.02.01 10:00
|buy
|205
|1.00
|1.2129
|1.2119
|1.2329
|797
|2006.02.01 10:45
|s/l
|205
|1.00
|1.2119
|1.2119
|1.2329
|-100.00
|26989.99
|798
|2006.02.02 17:00
|sell
|206
|1.00
|1.2101
|1.2111
|1.1901
|799
|2006.02.10 20:59
|t/p
|206
|1.00
|1.1901
|1.2111
|1.1901
|2000.00
|28989.99
|800
|2006.02.14 06:00
|sell
|207
|1.00
|1.1912
|1.1922
|1.1712
|801
|2006.02.15 00:14
|s/l
|207
|1.00
|1.1922
|1.1922
|1.1712
|-100.00
|28889.99
|802
|2006.02.15 12:00
|buy
|208
|1.00
|1.1909
|1.1899
|1.2109
|803
|2006.02.15 15:59
|s/l
|208
|1.00
|1.1899
|1.1899
|1.2109
|-100.00
|28789.99
|804
|2006.02.15 16:00
|buy
|209
|1.00
|1.1900
|1.1890
|1.2100
|805
|2006.02.15 16:36
|s/l
|209
|1.00
|1.1890
|1.1890
|1.2100
|-100.00
|28689.99
|806
|2006.02.16 21:00
|sell
|210
|1.00
|1.1893
|1.1903
|1.1693
|807
|2006.02.16 21:59
|s/l
|210
|1.00
|1.1903
|1.1903
|1.1693
|-100.00
|28589.99
|808
|2006.02.17 04:00
|buy
|211
|1.00
|1.1881
|1.1871
|1.2081
|809
|2006.02.17 12:19
|s/l
|211
|1.00
|1.1871
|1.1871
|1.2081
|-100.00
|28489.99
|810
|2006.02.17 16:00
|sell
|212
|1.00
|1.1920
|1.1930
|1.1720
|811
|2006.02.17 16:20
|s/l
|212
|1.00
|1.1930
|1.1930
|1.1720
|-100.00
|28389.99
|812
|2006.02.21 00:00
|buy
|213
|1.00
|1.1935
|1.1925
|1.2135
|813
|2006.02.21 00:18
|s/l
|213
|1.00
|1.1925
|1.1925
|1.2135
|-100.00
|28289.99
|814
|2006.02.22 02:00
|sell
|214
|1.00
|1.1921
|1.1931
|1.1721
|815
|2006.02.22 02:59
|s/l
|214
|1.00
|1.1931
|1.1931
|1.1721
|-100.00
|28189.99
|816
|2006.02.22 08:00
|buy
|215
|1.00
|1.1917
|1.1907
|1.2117
|817
|2006.02.22 08:59
|s/l
|215
|1.00
|1.1907
|1.1907
|1.2117
|-100.00
|28089.99
|818
|2006.02.22 22:00
|sell
|216
|1.00
|1.1913
|1.1923
|1.1713
|819
|2006.02.23 09:59
|s/l
|216
|1.00
|1.1923
|1.1923
|1.1713
|-100.00
|27989.99
|820
|2006.02.23 22:00
|buy
|217
|1.00
|1.1921
|1.1911
|1.2121
|821
|2006.02.24 08:59
|s/l
|217
|1.00
|1.1911
|1.1911
|1.2121
|-100.00
|27889.99
|822
|2006.02.28 06:00
|sell
|218
|1.00
|1.1860
|1.1870
|1.1660
|823
|2006.02.28 09:48
|s/l
|218
|1.00
|1.1870
|1.1870
|1.1660
|-100.00
|27789.99
|824
|2006.03.01 17:00
|buy
|219
|1.00
|1.1900
|1.1890
|1.2100
|825
|2006.03.02 10:13
|modify
|219
|1.00
|1.1900
|1.1900
|1.2100
|826
|2006.03.02 10:13
|modify
|219
|1.00
|1.1900
|1.1901
|1.2100
|827
|2006.03.02 10:14
|modify
|219
|1.00
|1.1900
|1.1902
|1.2100
|828
|2006.03.02 12:26
|modify
|219
|1.00
|1.1900
|1.1902
|1.2100
|829
|2006.03.02 12:28
|modify
|219
|1.00
|1.1900
|1.1903
|1.2100
|830
|2006.03.02 14:43
|modify
|219
|1.00
|1.1900
|1.1904
|1.2100
|831
|2006.03.02 14:43
|modify
|219
|1.00
|1.1900
|1.1906
|1.2100
|832
|2006.03.02 14:43
|modify
|219
|1.00
|1.1900
|1.1907
|1.2100
|833
|2006.03.02 14:44
|modify
|219
|1.00
|1.1900
|1.1909
|1.2100
|834
|2006.03.02 14:44
|modify
|219
|1.00
|1.1900
|1.1910
|1.2100
|835
|2006.03.02 14:44
|modify
|219
|1.00
|1.1900
|1.1912
|1.2100
|836
|2006.03.02 14:44
|modify
|219
|1.00
|1.1900
|1.1913
|1.2100
|837
|2006.03.02 14:45
|modify
|219
|1.00
|1.1900
|1.1914
|1.2100
|838
|2006.03.02 14:45
|modify
|219
|1.00
|1.1900
|1.1915
|1.2100
|839
|2006.03.02 14:45
|modify
|219
|1.00
|1.1900
|1.1916
|1.2100
|840
|2006.03.02 14:45
|modify
|219
|1.00
|1.1900
|1.1917
|1.2100
|841
|2006.03.02 14:45
|modify
|219
|1.00
|1.1900
|1.1918
|1.2100
|842
|2006.03.02 14:45
|modify
|219
|1.00
|1.1900
|1.1919
|1.2100
|843
|2006.03.02 14:46
|modify
|219
|1.00
|1.1900
|1.1919
|1.2100
|844
|2006.03.02 15:59
|modify
|219
|1.00
|1.1900
|1.1942
|1.2100
|845
|2006.03.02 16:09
|modify
|219
|1.00
|1.1900
|1.1943
|1.2100
|846
|2006.03.02 16:09
|modify
|219
|1.00
|1.1900
|1.1944
|1.2100
|847
|2006.03.02 16:09
|modify
|219
|1.00
|1.1900
|1.1946
|1.2100
|848
|2006.03.02 16:09
|modify
|219
|1.00
|1.1900
|1.1947
|1.2100
|849
|2006.03.02 16:09
|modify
|219
|1.00
|1.1900
|1.1949
|1.2100
|850
|2006.03.02 16:09
|modify
|219
|1.00
|1.1900
|1.1950
|1.2100
|851
|2006.03.02 16:11
|modify
|219
|1.00
|1.1900
|1.1951
|1.2100
|852
|2006.03.02 16:11
|modify
|219
|1.00
|1.1900
|1.1952
|1.2100
|853
|2006.03.02 16:21
|modify
|219
|1.00
|1.1900
|1.1953
|1.2100
|854
|2006.03.02 16:23
|modify
|219
|1.00
|1.1900
|1.1954
|1.2100
|855
|2006.03.02 16:23
|modify
|219
|1.00
|1.1900
|1.1955
|1.2100
|856
|2006.03.02 16:23
|modify
|219
|1.00
|1.1900
|1.1956
|1.2100
|857
|2006.03.02 16:23
|modify
|219
|1.00
|1.1900
|1.1957
|1.2100
|858
|2006.03.02 16:36
|modify
|219
|1.00
|1.1900
|1.1959
|1.2100
|859
|2006.03.02 16:36
|modify
|219
|1.00
|1.1900
|1.1960
|1.2100
|860
|2006.03.02 16:36
|modify
|219
|1.00
|1.1900
|1.1961
|1.2100
|861
|2006.03.02 16:59
|modify
|219
|1.00
|1.1900
|1.1962
|1.2100
|862
|2006.03.02 17:00
|modify
|219
|1.00
|1.1900
|1.1963
|1.2100
|863
|2006.03.02 17:23
|modify
|219
|1.00
|1.1900
|1.1964
|1.2100
|864
|2006.03.02 17:23
|modify
|219
|1.00
|1.1900
|1.1965
|1.2100
|865
|2006.03.02 17:23
|modify
|219
|1.00
|1.1900
|1.1966
|1.2100
|866
|2006.03.02 17:23
|modify
|219
|1.00
|1.1900
|1.1967
|1.2100
|867
|2006.03.02 17:24
|modify
|219
|1.00
|1.1900
|1.1968
|1.2100
|868
|2006.03.02 17:24
|modify
|219
|1.00
|1.1900
|1.1969
|1.2100
|869
|2006.03.02 17:25
|modify
|219
|1.00
|1.1900
|1.1970
|1.2100
|870
|2006.03.02 17:25
|modify
|219
|1.00
|1.1900
|1.1971
|1.2100
|871
|2006.03.02 17:25
|modify
|219
|1.00
|1.1900
|1.1972
|1.2100
|872
|2006.03.02 17:25
|modify
|219
|1.00
|1.1900
|1.1973
|1.2100
|873
|2006.03.02 17:35
|modify
|219
|1.00
|1.1900
|1.1974
|1.2100
|874
|2006.03.02 18:19
|modify
|219
|1.00
|1.1900
|1.1975
|1.2100
|875
|2006.03.02 18:29
|modify
|219
|1.00
|1.1900
|1.1975
|1.2100
|876
|2006.03.02 18:30
|modify
|219
|1.00
|1.1900
|1.1977
|1.2100
|877
|2006.03.02 18:30
|modify
|219
|1.00
|1.1900
|1.1978
|1.2100
|878
|2006.03.02 18:40
|modify
|219
|1.00
|1.1900
|1.1978
|1.2100
|879
|2006.03.02 18:40
|modify
|219
|1.00
|1.1900
|1.1979
|1.2100
|880
|2006.03.02 18:45
|modify
|219
|1.00
|1.1900
|1.1979
|1.2100
|881
|2006.03.02 18:46
|modify
|219
|1.00
|1.1900
|1.1980
|1.2100
|882
|2006.03.02 18:47
|modify
|219
|1.00
|1.1900
|1.1981
|1.2100
|883
|2006.03.02 19:59
|modify
|219
|1.00
|1.1900
|1.1992
|1.2100
|884
|2006.03.02 20:00
|modify
|219
|1.00
|1.1900
|1.1993
|1.2100
|885
|2006.03.02 20:25
|modify
|219
|1.00
|1.1900
|1.1994
|1.2100
|886
|2006.03.02 20:25
|modify
|219
|1.00
|1.1900
|1.1995
|1.2100
|887
|2006.03.02 20:34
|modify
|219
|1.00
|1.1900
|1.1995
|1.2100
|888
|2006.03.02 20:36
|modify
|219
|1.00
|1.1900
|1.1996
|1.2100
|889
|2006.03.02 20:59
|modify
|219
|1.00
|1.1900
|1.2001
|1.2100
|890
|2006.03.02 21:00
|modify
|219
|1.00
|1.1900
|1.2002
|1.2100
|891
|2006.03.02 21:37
|modify
|219
|1.00
|1.1900
|1.2002
|1.2100
|892
|2006.03.02 21:39
|modify
|219
|1.00
|1.1900
|1.2003
|1.2100
|893
|2006.03.02 21:46
|modify
|219
|1.00
|1.1900
|1.2003
|1.2100
|894
|2006.03.03 14:59
|modify
|219
|1.00
|1.1900
|1.2010
|1.2100
|895
|2006.03.03 15:59
|s/l
|219
|1.00
|1.2010
|1.2010
|1.2100
|1100.00
|28889.99
|896
|2006.03.06 12:00
|buy
|220
|1.00
|1.2036
|1.2026
|1.2236
|897
|2006.03.06 12:05
|s/l
|220
|1.00
|1.2026
|1.2026
|1.2236
|-100.00
|28789.99
|898
|2006.03.08 10:00
|sell
|221
|1.00
|1.1918
|1.1928
|1.1718
|899
|2006.03.08 10:00
|s/l
|221
|1.00
|1.1928
|1.1928
|1.1718
|-100.00
|28689.99
|900
|2006.03.08 15:00
|buy
|222
|1.00
|1.1905
|1.1895
|1.2105
|901
|2006.03.09 01:00
|modify
|222
|1.00
|1.1905
|1.1905
|1.2105
|902
|2006.03.09 04:02
|modify
|222
|1.00
|1.1905
|1.1907
|1.2105
|903
|2006.03.09 05:00
|modify
|222
|1.00
|1.1905
|1.1908
|1.2105
|904
|2006.03.09 13:52
|s/l
|222
|1.00
|1.1908
|1.1908
|1.2105
|30.00
|28719.99
|905
|2006.03.09 14:00
|buy
|223
|1.00
|1.1918
|1.1908
|1.2118
|906
|2006.03.09 17:39
|s/l
|223
|1.00
|1.1908
|1.1908
|1.2118
|-100.00
|28619.99
|907
|2006.03.10 08:00
|sell
|224
|1.00
|1.1917
|1.1927
|1.1717
|908
|2006.03.10 08:58
|s/l
|224
|1.00
|1.1927
|1.1927
|1.1717
|-100.00
|28519.99
|909
|2006.03.10 14:00
|buy
|225
|1.00
|1.1905
|1.1895
|1.2105
|910
|2006.03.10 14:04
|s/l
|225
|1.00
|1.1895
|1.1895
|1.2105
|-100.00
|28419.99
|911
|2006.03.12 23:00
|sell
|226
|1.00
|1.1915
|1.1925
|1.1715
|912
|2006.03.13 00:08
|s/l
|226
|1.00
|1.1925
|1.1925
|1.1715
|-100.00
|28319.99
|913
|2006.03.13 15:00
|buy
|227
|1.00
|1.1924
|1.1914
|1.2124
|914
|2006.03.13 20:24
|modify
|227
|1.00
|1.1924
|1.1924
|1.2124
|915
|2006.03.13 22:08
|modify
|227
|1.00
|1.1924
|1.1925
|1.2124
|916
|2006.03.13 23:26
|modify
|227
|1.00
|1.1924
|1.1927
|1.2124
|917
|2006.03.14 00:36
|modify
|227
|1.00
|1.1924
|1.1928
|1.2124
|918
|2006.03.14 00:38
|modify
|227
|1.00
|1.1924
|1.1929
|1.2124
|919
|2006.03.14 00:39
|modify
|227
|1.00
|1.1924
|1.1932
|1.2124
|920
|2006.03.14 00:40
|modify
|227
|1.00
|1.1924
|1.1933
|1.2124
|921
|2006.03.14 00:41
|modify
|227
|1.00
|1.1924
|1.1934
|1.2124
|922
|2006.03.14 00:42
|modify
|227
|1.00
|1.1924
|1.1935
|1.2124
|923
|2006.03.14 00:42
|modify
|227
|1.00
|1.1924
|1.1937
|1.2124
|924
|2006.03.14 00:42
|modify
|227
|1.00
|1.1924
|1.1938
|1.2124
|925
|2006.03.14 00:53
|modify
|227
|1.00
|1.1924
|1.1939
|1.2124
|926
|2006.03.14 00:59
|modify
|227
|1.00
|1.1924
|1.1940
|1.2124
|927
|2006.03.14 08:05
|modify
|227
|1.00
|1.1924
|1.1941
|1.2124
|928
|2006.03.14 08:06
|modify
|227
|1.00
|1.1924
|1.1942
|1.2124
|929
|2006.03.14 08:06
|modify
|227
|1.00
|1.1924
|1.1943
|1.2124
|930
|2006.03.14 08:06
|modify
|227
|1.00
|1.1924
|1.1944
|1.2124
|931
|2006.03.14 09:27
|modify
|227
|1.00
|1.1924
|1.1945
|1.2124
|932
|2006.03.14 11:05
|s/l
|227
|1.00
|1.1945
|1.1945
|1.2124
|210.00
|28529.99
|933
|2006.03.14 13:00
|buy
|228
|1.00
|1.1951
|1.1941
|1.2151
|934
|2006.03.14 15:00
|modify
|228
|1.00
|1.1951
|1.1952
|1.2151
|935
|2006.03.14 15:01
|modify
|228
|1.00
|1.1951
|1.1954
|1.2151
|936
|2006.03.14 15:01
|modify
|228
|1.00
|1.1951
|1.1956
|1.2151
|937
|2006.03.14 15:03
|modify
|228
|1.00
|1.1951
|1.1957
|1.2151
|938
|2006.03.14 15:03
|modify
|228
|1.00
|1.1951
|1.1958
|1.2151
|939
|2006.03.14 15:03
|modify
|228
|1.00
|1.1951
|1.1959
|1.2151
|940
|2006.03.14 15:03
|modify
|228
|1.00
|1.1951
|1.1960
|1.2151
|941
|2006.03.14 15:03
|modify
|228
|1.00
|1.1951
|1.1961
|1.2151
|942
|2006.03.14 15:03
|modify
|228
|1.00
|1.1951
|1.1962
|1.2151
|943
|2006.03.14 15:24
|modify
|228
|1.00
|1.1951
|1.1963
|1.2151
|944
|2006.03.14 15:24
|modify
|228
|1.00
|1.1951
|1.1965
|1.2151
|945
|2006.03.14 15:25
|modify
|228
|1.00
|1.1951
|1.1966
|1.2151
|946
|2006.03.14 15:25
|modify
|228
|1.00
|1.1951
|1.1967
|1.2151
|947
|2006.03.14 15:25
|modify
|228
|1.00
|1.1951
|1.1969
|1.2151
|948
|2006.03.14 15:26
|modify
|228
|1.00
|1.1951
|1.1970
|1.2151
|949
|2006.03.14 15:26
|modify
|228
|1.00
|1.1951
|1.1971
|1.2151
|950
|2006.03.14 15:26
|modify
|228
|1.00
|1.1951
|1.1972
|1.2151
|951
|2006.03.14 15:26
|modify
|228
|1.00
|1.1951
|1.1974
|1.2151
|952
|2006.03.14 15:26
|modify
|228
|1.00
|1.1951
|1.1975
|1.2151
|953
|2006.03.14 15:30
|modify
|228
|1.00
|1.1951
|1.1976
|1.2151
|954
|2006.03.14 15:31
|modify
|228
|1.00
|1.1951
|1.1977
|1.2151
|955
|2006.03.14 15:45
|modify
|228
|1.00
|1.1951
|1.1978
|1.2151
|956
|2006.03.14 15:57
|modify
|228
|1.00
|1.1951
|1.1979
|1.2151
|957
|2006.03.14 15:57
|modify
|228
|1.00
|1.1951
|1.1982
|1.2151
|958
|2006.03.14 15:58
|modify
|228
|1.00
|1.1951
|1.1985
|1.2151
|959
|2006.03.14 16:56
|modify
|228
|1.00
|1.1951
|1.1986
|1.2151
|960
|2006.03.14 17:07
|modify
|228
|1.00
|1.1951
|1.1987
|1.2151
|961
|2006.03.14 17:08
|modify
|228
|1.00
|1.1951
|1.1988
|1.2151
|962
|2006.03.14 17:08
|modify
|228
|1.00
|1.1951
|1.1990
|1.2151
|963
|2006.03.15 07:40
|modify
|228
|1.00
|1.1951
|1.1991
|1.2151
|964
|2006.03.15 07:40
|modify
|228
|1.00
|1.1951
|1.1992
|1.2151
|965
|2006.03.15 08:15
|modify
|228
|1.00
|1.1951
|1.1993
|1.2151
|966
|2006.03.15 08:15
|modify
|228
|1.00
|1.1951
|1.1994
|1.2151
|967
|2006.03.15 08:15
|modify
|228
|1.00
|1.1951
|1.1995
|1.2151
|968
|2006.03.15 08:15
|modify
|228
|1.00
|1.1951
|1.1996
|1.2151
|969
|2006.03.15 08:15
|modify
|228
|1.00
|1.1951
|1.1997
|1.2151
|970
|2006.03.15 08:31
|modify
|228
|1.00
|1.1951
|1.1999
|1.2151
|971
|2006.03.15 08:32
|modify
|228
|1.00
|1.1951
|1.2001
|1.2151
|972
|2006.03.15 08:32
|modify
|228
|1.00
|1.1951
|1.2002
|1.2151
|973
|2006.03.15 14:11
|modify
|228
|1.00
|1.1951
|1.2003
|1.2151
|974
|2006.03.15 14:12
|modify
|228
|1.00
|1.1951
|1.2007
|1.2151
|975
|2006.03.15 14:12
|modify
|228
|1.00
|1.1951
|1.2010
|1.2151
|976
|2006.03.15 14:12
|modify
|228
|1.00
|1.1951
|1.2012
|1.2151
|977
|2006.03.15 14:22
|modify
|228
|1.00
|1.1951
|1.2013
|1.2151
|978
|2006.03.15 14:22
|modify
|228
|1.00
|1.1951
|1.2015
|1.2151
|979
|2006.03.15 14:22
|modify
|228
|1.00
|1.1951
|1.2016
|1.2151
|980
|2006.03.15 14:24
|modify
|228
|1.00
|1.1951
|1.2017
|1.2151
|981
|2006.03.15 14:24
|modify
|228
|1.00
|1.1951
|1.2018
|1.2151
|982
|2006.03.15 14:24
|modify
|228
|1.00
|1.1951
|1.2019
|1.2151
|983
|2006.03.15 14:24
|modify
|228
|1.00
|1.1951
|1.2020
|1.2151
|984
|2006.03.15 14:25
|modify
|228
|1.00
|1.1951
|1.2021
|1.2151
|985
|2006.03.15 14:25
|modify
|228
|1.00
|1.1951
|1.2023
|1.2151
|986
|2006.03.15 19:09
|modify
|228
|1.00
|1.1951
|1.2024
|1.2151
|987
|2006.03.15 19:09
|modify
|228
|1.00
|1.1951
|1.2025
|1.2151
|988
|2006.03.15 19:23
|modify
|228
|1.00
|1.1951
|1.2026
|1.2151
|989
|2006.03.15 19:24
|modify
|228
|1.00
|1.1951
|1.2027
|1.2151
|990
|2006.03.15 19:29
|modify
|228
|1.00
|1.1951
|1.2028
|1.2151
|991
|2006.03.15 19:29
|modify
|228
|1.00
|1.1951
|1.2029
|1.2151
|992
|2006.03.15 19:42
|modify
|228
|1.00
|1.1951
|1.2031
|1.2151
|993
|2006.03.15 19:58
|modify
|228
|1.00
|1.1951
|1.2032
|1.2151
|994
|2006.03.15 19:59
|modify
|228
|1.00
|1.1951
|1.2033
|1.2151
|995
|2006.03.15 20:23
|modify
|228
|1.00
|1.1951
|1.2034
|1.2151
|996
|2006.03.16 09:49
|modify
|228
|1.00
|1.1951
|1.2035
|1.2151
|997
|2006.03.16 09:49
|modify
|228
|1.00
|1.1951
|1.2036
|1.2151
|998
|2006.03.16 10:12
|modify
|228
|1.00
|1.1951
|1.2038
|1.2151
|999
|2006.03.16 10:12
|modify
|228
|1.00
|1.1951
|1.2039
|1.2151
|1000
|2006.03.16 10:15
|modify
|228
|1.00
|1.1951
|1.2040
|1.2151
|1001
|2006.03.16 10:15
|modify
|228
|1.00
|1.1951
|1.2041
|1.2151
|1002
|2006.03.16 10:15
|modify
|228
|1.00
|1.1951
|1.2042
|1.2151
|1003
|2006.03.16 10:15
|modify
|228
|1.00
|1.1951
|1.2043
|1.2151
|1004
|2006.03.16 10:16
|modify
|228
|1.00
|1.1951
|1.2044
|1.2151
|1005
|2006.03.16 10:16
|modify
|228
|1.00
|1.1951
|1.2045
|1.2151
|1006
|2006.03.16 10:17
|modify
|228
|1.00
|1.1951
|1.2046
|1.2151
|1007
|2006.03.16 10:17
|modify
|228
|1.00
|1.1951
|1.2047
|1.2151
|1008
|2006.03.16 10:20
|modify
|228
|1.00
|1.1951
|1.2048
|1.2151
|1009
|2006.03.16 13:30
|modify
|228
|1.00
|1.1951
|1.2049
|1.2151
|1010
|2006.03.16 13:31
|modify
|228
|1.00
|1.1951
|1.2052
|1.2151
|1011
|2006.03.16 13:31
|modify
|228
|1.00
|1.1951
|1.2053
|1.2151
|1012
|2006.03.16 13:31
|modify
|228
|1.00
|1.1951
|1.2056
|1.2151
|1013
|2006.03.16 13:31
|modify
|228
|1.00
|1.1951
|1.2059
|1.2151
|1014
|2006.03.16 13:31
|modify
|228
|1.00
|1.1951
|1.2062
|1.2151
|1015
|2006.03.16 13:32
|modify
|228
|1.00
|1.1951
|1.2063
|1.2151
|1016
|2006.03.16 13:33
|modify
|228
|1.00
|1.1951
|1.2064
|1.2151
|1017
|2006.03.16 13:33
|modify
|228
|1.00
|1.1951
|1.2065
|1.2151
|1018
|2006.03.16 13:33
|modify
|228
|1.00
|1.1951
|1.2068
|1.2151
|1019
|2006.03.16 13:33
|modify
|228
|1.00
|1.1951
|1.2071
|1.2151
|1020
|2006.03.16 13:33
|modify
|228
|1.00
|1.1951
|1.2073
|1.2151
|1021
|2006.03.16 13:33
|modify
|228
|1.00
|1.1951
|1.2074
|1.2151
|1022
|2006.03.16 13:39
|modify
|228
|1.00
|1.1951
|1.2075
|1.2151
|1023
|2006.03.16 13:40
|modify
|228
|1.00
|1.1951
|1.2077
|1.2151
|1024
|2006.03.16 13:40
|modify
|228
|1.00
|1.1951
|1.2078
|1.2151
|1025
|2006.03.16 13:40
|modify
|228
|1.00
|1.1951
|1.2079
|1.2151
|1026
|2006.03.16 13:41
|modify
|228
|1.00
|1.1951
|1.2081
|1.2151
|1027
|2006.03.16 13:41
|modify
|228
|1.00
|1.1951
|1.2084
|1.2151
|1028
|2006.03.16 13:41
|modify
|228
|1.00
|1.1951
|1.2086
|1.2151
|1029
|2006.03.16 13:41
|modify
|228
|1.00
|1.1951
|1.2088
|1.2151
|1030
|2006.03.16 13:42
|modify
|228
|1.00
|1.1951
|1.2089
|1.2151
|1031
|2006.03.16 13:58
|modify
|228
|1.00
|1.1951
|1.2091
|1.2151
|1032
|2006.03.16 13:58
|modify
|228
|1.00
|1.1951
|1.2093
|1.2151
|1033
|2006.03.16 13:58
|modify
|228
|1.00
|1.1951
|1.2096
|1.2151
|1034
|2006.03.16 14:01
|modify
|228
|1.00
|1.1951
|1.2104
|1.2151
|1035
|2006.03.16 15:05
|modify
|228
|1.00
|1.1951
|1.2108
|1.2151
|1036
|2006.03.16 15:05
|t/p
|228
|1.00
|1.2151
|1.2108
|1.2151
|2000.00
|30529.99
|1037
|2006.03.20 07:00
|buy
|229
|1.00
|1.2162
|1.2152
|1.2362
|1038
|2006.03.20 17:37
|s/l
|229
|1.00
|1.2152
|1.2152
|1.2362
|-100.00
|30429.99