Strategy Tester Report
EMA_CROSS_6

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 2005.01.03 02:00 - 2006.03.24 00:00 (2005.01.01 - 2006.03.24)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersTakeProfit=200; TrailingStop=40; StopLoss=10; UseStopLoss=true; UseMACD=true; slippage=3; ShortEma=4; LongEma=24; ImmediateTrade=true; CounterTrend=true; Lots=1; UseMoneyManagement=false; AccountIsMicro=false; Risk=10; UseHourTrade=false; FromHourTrade=8; ToHourTrade=18; Show_Settings=true; Summarized=false;
Bars in test16364Ticks modelled639278Modelling quality90.00%
Initial deposit10000.00
Total net profit20429.99Gross profit38729.99Gross loss-18300.00
Profit factor2.12Expected payoff89.21
Absolute drawdown100.00Maximal drawdown (%)2100.01 (7.4%)
Total trades229Short positions (won %)107 (9.35%)Long positions (won %)122 (29.51%)
Profit trades (% of total)46 (20.09%)Loss trades (% of total)183 (79.91%)
Largestprofit trade2000.00loss trade-100.00
Averageprofit trade841.96loss trade-100.00
Maximumconsecutive wins (profit in money)5 (3300.00)consecutive losses (loss in money)15 (-1500.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)3300.00 (5)consecutive loss (count of losses)-1500.00 (15)
Averageconsecutive wins1consecutive losses5
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12005.01.03 02:00buy11.001.35021.34921.3702
22005.01.03 02:59s/l11.001.34921.34921.3702-100.009900.00
32005.01.07 09:00sell21.001.32301.32401.3030
42005.01.18 00:59t/p21.001.30301.32401.30302000.0011900.00
52005.01.18 13:00sell31.001.30671.30771.2867
62005.01.19 07:59s/l31.001.30771.30771.2867-100.0011800.00
72005.01.19 16:00buy41.001.30271.30171.3227
82005.01.19 16:59s/l41.001.30171.30171.3227-100.0011700.00
92005.01.21 08:00sell51.001.29881.29981.2788
102005.01.21 09:00s/l51.001.29981.29981.2788-100.0011600.00
112005.01.24 18:00buy61.001.30401.30301.3240
122005.01.25 00:28s/l61.001.30301.30301.3240-100.0011500.00
132005.01.25 08:00sell71.001.30721.30821.2872
142005.01.26 16:59s/l71.001.30821.30821.2872-100.0011400.00
152005.01.27 11:00buy81.001.30511.30411.3251
162005.01.27 11:16s/l81.001.30411.30411.3251-100.0011300.00
172005.01.28 10:00sell91.001.30431.30531.2843
182005.01.28 12:59s/l91.001.30531.30531.2843-100.0011200.00
192005.01.28 13:00sell101.001.30751.30851.2875
202005.02.02 04:09s/l101.001.30851.30851.2875-100.0011100.00
212005.02.02 15:00buy111.001.30351.30251.3235
222005.02.02 15:59s/l111.001.30251.30251.3235-100.0011000.00
232005.02.09 06:00sell121.001.27761.27861.2576
242005.02.09 06:59s/l121.001.27861.27861.2576-100.0010900.00
252005.02.09 13:00buy131.001.27471.27371.2947
262005.02.09 14:59modify131.001.27471.27481.2947
272005.02.09 15:00modify131.001.27471.27491.2947
282005.02.09 15:59modify131.001.27471.27541.2947
292005.02.09 16:41modify131.001.27471.27551.2947
302005.02.09 16:48modify131.001.27471.27561.2947
312005.02.09 17:18modify131.001.27471.27571.2947
322005.02.09 17:18modify131.001.27471.27591.2947
332005.02.09 17:18modify131.001.27471.27611.2947
342005.02.09 17:18modify131.001.27471.27641.2947
352005.02.09 17:18modify131.001.27471.27661.2947
362005.02.09 20:09modify131.001.27471.27671.2947
372005.02.09 20:09modify131.001.27471.27681.2947
382005.02.09 20:09modify131.001.27471.27691.2947
392005.02.09 20:10modify131.001.27471.27691.2947
402005.02.09 20:10modify131.001.27471.27701.2947
412005.02.09 21:59modify131.001.27471.27701.2947
422005.02.09 23:38modify131.001.27471.27701.2947
432005.02.09 23:39modify131.001.27471.27711.2947
442005.02.10 02:00modify131.001.27471.27711.2947
452005.02.10 02:59modify131.001.27471.27731.2947
462005.02.10 03:53modify131.001.27471.27741.2947
472005.02.10 05:08modify131.001.27471.27751.2947
482005.02.10 05:09modify131.001.27471.27761.2947
492005.02.10 05:10modify131.001.27471.27771.2947
502005.02.10 05:11modify131.001.27471.27771.2947
512005.02.10 05:11modify131.001.27471.27781.2947
522005.02.10 05:12modify131.001.27471.27791.2947
532005.02.10 05:31modify131.001.27471.27791.2947
542005.02.10 05:31modify131.001.27471.27801.2947
552005.02.10 05:31modify131.001.27471.27811.2947
562005.02.10 11:59s/l131.001.27811.27811.2947340.0011240.00
572005.02.10 14:00sell141.001.28601.28701.2660
582005.02.10 14:59s/l141.001.28701.28701.2660-100.0011140.00
592005.02.16 16:00buy151.001.29931.29831.3193
602005.02.16 17:59modify151.001.29931.30011.3193
612005.02.16 18:00modify151.001.29931.30021.3193
622005.02.17 01:59modify151.001.29931.30061.3193
632005.02.17 02:00modify151.001.29931.30071.3193
642005.02.17 06:59modify151.001.29931.30111.3193
652005.02.17 07:00modify151.001.29931.30121.3193
662005.02.17 07:59modify151.001.29931.30171.3193
672005.02.17 08:00modify151.001.29931.30181.3193
682005.02.17 08:46modify151.001.29931.30191.3193
692005.02.17 08:47modify151.001.29931.30201.3193
702005.02.17 08:47modify151.001.29931.30211.3193
712005.02.17 08:48modify151.001.29931.30211.3193
722005.02.17 08:48modify151.001.29931.30221.3193
732005.02.17 09:59modify151.001.29931.30271.3193
742005.02.17 10:00modify151.001.29931.30281.3193
752005.02.17 11:12modify151.001.29931.30291.3193
762005.02.17 11:12modify151.001.29931.30301.3193
772005.02.17 11:13modify151.001.29931.30311.3193
782005.02.17 11:14modify151.001.29931.30321.3193
792005.02.17 11:14modify151.001.29931.30331.3193
802005.02.17 11:14modify151.001.29931.30351.3193
812005.02.17 12:59s/l151.001.30351.30351.3193420.0011560.00
822005.02.18 10:00buy161.001.30441.30341.3244
832005.02.18 10:59s/l161.001.30341.30341.3244-100.0011460.00
842005.02.18 15:00sell171.001.30651.30751.2865
852005.02.18 15:54s/l171.001.30751.30751.2865-100.0011360.00
862005.02.21 01:00buy181.001.30501.30401.3250
872005.02.22 01:59modify181.001.30501.30641.3250
882005.02.22 02:00modify181.001.30501.30661.3250
892005.02.22 02:59modify181.001.30501.30961.3250
902005.02.22 03:59modify181.001.30501.31091.3250
912005.02.22 04:23modify181.001.30501.31101.3250
922005.02.22 04:23modify181.001.30501.31111.3250
932005.02.22 04:23modify181.001.30501.31121.3250
942005.02.22 04:23modify181.001.30501.31131.3250
952005.02.22 04:23modify181.001.30501.31141.3250
962005.02.22 04:26modify181.001.30501.31161.3250
972005.02.22 04:26modify181.001.30501.31191.3250
982005.02.22 04:26modify181.001.30501.31201.3250
992005.02.22 04:27modify181.001.30501.31211.3250
1002005.02.22 04:59modify181.001.30501.31311.3250
1012005.02.22 05:00modify181.001.30501.31321.3250
1022005.02.22 06:59modify181.001.30501.31481.3250
1032005.02.22 09:59modify181.001.30501.31741.3250
1042005.02.22 10:00modify181.001.30501.31751.3250
1052005.02.22 12:02modify181.001.30501.31761.3250
1062005.02.22 12:03modify181.001.30501.31761.3250
1072005.02.22 12:03modify181.001.30501.31771.3250
1082005.02.22 14:59modify181.001.30501.31811.3250
1092005.02.22 15:59modify181.001.30501.31941.3250
1102005.02.22 17:09modify181.001.30501.31951.3250
1112005.02.22 17:09modify181.001.30501.31961.3250
1122005.02.22 17:16modify181.001.30501.31961.3250
1132005.02.22 17:17modify181.001.30501.31971.3250
1142005.02.22 17:17modify181.001.30501.31981.3250
1152005.02.22 17:27modify181.001.30501.31991.3250
1162005.02.22 17:28modify181.001.30501.32001.3250
1172005.02.22 17:28modify181.001.30501.32011.3250
1182005.02.22 17:32modify181.001.30501.32011.3250
1192005.02.22 17:32modify181.001.30501.32021.3250
1202005.02.22 17:33modify181.001.30501.32031.3250
1212005.02.22 17:59t/p181.001.32501.32031.32502000.0013360.00
1222005.02.23 10:00buy191.001.32141.32041.3414
1232005.02.23 11:39s/l191.001.32041.32041.3414-100.0013260.00
1242005.02.23 13:00sell201.001.32331.32431.3033
1252005.02.24 03:50s/l201.001.32431.32431.3033-100.0013160.00
1262005.02.24 15:00buy211.001.32051.31951.3405
1272005.02.24 20:20s/l211.001.31951.31951.3405-100.0013060.00
1282005.02.25 17:00sell221.001.32251.32351.3025
1292005.02.25 18:30s/l221.001.32351.32351.3025-100.0012960.00
1302005.02.28 20:00buy231.001.32441.32341.3444
1312005.02.28 20:59s/l231.001.32341.32341.3444-100.0012860.00
1322005.03.03 09:00sell241.001.31491.31591.2949
1332005.03.04 13:59s/l241.001.31591.31591.2949-100.0012760.00
1342005.03.07 13:00buy251.001.31921.31821.3392
1352005.03.08 06:59modify251.001.31921.31961.3392
1362005.03.08 07:59modify251.001.31921.32161.3392
1372005.03.08 10:14modify251.001.31921.32171.3392
1382005.03.08 10:14modify251.001.31921.32191.3392
1392005.03.08 10:14modify251.001.31921.32201.3392
1402005.03.08 10:14modify251.001.31921.32211.3392
1412005.03.08 13:59modify251.001.31921.32791.3392
1422005.03.08 14:59modify251.001.31921.33031.3392
1432005.03.08 16:55modify251.001.31921.33041.3392
1442005.03.08 20:13modify251.001.31921.33051.3392
1452005.03.08 20:13modify251.001.31921.33061.3392
1462005.03.08 20:13modify251.001.31921.33071.3392
1472005.03.08 20:13modify251.001.31921.33081.3392
1482005.03.08 21:59modify251.001.31921.33111.3392
1492005.03.08 23:53modify251.001.31921.33111.3392
1502005.03.08 23:53modify251.001.31921.33131.3392
1512005.03.09 06:59modify251.001.31921.33151.3392
1522005.03.09 07:59modify251.001.31921.33271.3392
1532005.03.09 08:59modify251.001.31921.33281.3392
1542005.03.09 09:19modify251.001.31921.33291.3392
1552005.03.09 09:20modify251.001.31921.33291.3392
1562005.03.09 09:20modify251.001.31921.33301.3392
1572005.03.09 09:21modify251.001.31921.33301.3392
1582005.03.09 09:21modify251.001.31921.33311.3392
1592005.03.09 09:21modify251.001.31921.33321.3392
1602005.03.09 09:21modify251.001.31921.33331.3392
1612005.03.09 09:21modify251.001.31921.33341.3392
1622005.03.09 10:07modify251.001.31921.33351.3392
1632005.03.09 10:07modify251.001.31921.33361.3392
1642005.03.09 10:10modify251.001.31921.33361.3392
1652005.03.09 10:10modify251.001.31921.33371.3392
1662005.03.09 10:59modify251.001.31921.33451.3392
1672005.03.09 16:59t/p251.001.33921.33451.33922000.0014760.00
1682005.03.11 09:00buy261.001.34141.34041.3614
1692005.03.11 14:34modify261.001.34141.34141.3614
1702005.03.11 14:34modify261.001.34141.34151.3614
1712005.03.11 14:34modify261.001.34141.34161.3614
1722005.03.11 14:35modify261.001.34141.34171.3614
1732005.03.11 14:35modify261.001.34141.34181.3614
1742005.03.11 14:35modify261.001.34141.34191.3614
1752005.03.11 14:35modify261.001.34141.34201.3614
1762005.03.11 14:35modify261.001.34141.34211.3614
1772005.03.11 14:35modify261.001.34141.34221.3614
1782005.03.11 14:35modify261.001.34141.34231.3614
1792005.03.11 14:35modify261.001.34141.34241.3614
1802005.03.11 14:35modify261.001.34141.34251.3614
1812005.03.11 14:36modify261.001.34141.34251.3614
1822005.03.11 14:56s/l261.001.34251.34251.3614110.0014870.00
1832005.03.14 06:00buy271.001.34311.34211.3631
1842005.03.14 06:59s/l271.001.34211.34211.3631-100.0014770.00
1852005.03.15 12:00sell281.001.33851.33951.3185
1862005.03.15 12:37s/l281.001.33951.33951.3185-100.0014670.00
1872005.03.15 14:00buy291.001.33241.33141.3524
1882005.03.15 14:59s/l291.001.33141.33141.3524-100.0014570.00
1892005.03.16 08:00sell301.001.33621.33721.3162
1902005.03.16 10:59s/l301.001.33721.33721.3162-100.0014470.00
1912005.03.17 10:00buy311.001.33721.33621.3572
1922005.03.17 12:59s/l311.001.33621.33621.3572-100.0014370.00
1932005.03.18 00:00sell321.001.33841.33941.3184
1942005.03.21 14:28t/p321.001.31841.33941.31842000.0016370.00
1952005.03.22 14:00sell331.001.31981.32081.2998
1962005.03.22 16:01s/l331.001.32081.32081.2998-100.0016270.00
1972005.03.22 19:00buy341.001.30871.30771.3287
1982005.03.22 20:56s/l341.001.30771.30771.3287-100.0016170.00
1992005.03.25 09:00sell351.001.29641.29741.2764
2002005.03.31 12:59s/l351.001.29741.29741.2764-100.0016070.00
2012005.04.01 03:00buy361.001.29561.29461.3156
2022005.04.01 12:59modify361.001.29561.29661.3156
2032005.04.01 13:02s/l361.001.29661.29661.3156100.0016170.00
2042005.04.01 15:00buy371.001.28881.28781.3088
2052005.04.04 12:42s/l371.001.28781.28781.3088-100.0016070.00
2062005.04.05 17:00sell381.001.28481.28581.2648
2072005.04.05 18:59s/l381.001.28581.28581.2648-100.0015970.00
2082005.04.06 15:00buy391.001.28521.28421.3052
2092005.04.07 04:59modify391.001.28521.28581.3052
2102005.04.07 05:59modify391.001.28521.28761.3052
2112005.04.07 06:59modify391.001.28521.28861.3052
2122005.04.07 07:59modify391.001.28521.28941.3052
2132005.04.07 17:59s/l391.001.28941.28941.3052420.0016390.00
2142005.04.07 18:00buy401.001.28601.28501.3060
2152005.04.07 19:40s/l401.001.28501.28501.3060-100.0016290.00
2162005.04.08 16:00sell411.001.29081.29181.2708
2172005.04.08 16:59s/l411.001.29181.29181.2708-100.0016190.00
2182005.04.12 13:00buy421.001.29281.29181.3128
2192005.04.12 13:59s/l421.001.29181.29181.3128-100.0016090.00
2202005.04.13 08:00sell431.001.29441.29541.2744
2212005.04.18 07:59s/l431.001.29541.29541.2744-100.0015990.00
2222005.04.20 13:00buy441.001.30141.30041.3214
2232005.04.20 14:59modify441.001.30141.30261.3214
2242005.04.20 15:59modify441.001.30141.30401.3214
2252005.04.20 16:59modify441.001.30141.30481.3214
2262005.04.20 17:20modify441.001.30141.30501.3214
2272005.04.20 17:21modify441.001.30141.30511.3214
2282005.04.20 17:21modify441.001.30141.30521.3214
2292005.04.20 17:22modify441.001.30141.30531.3214
2302005.04.20 17:22modify441.001.30141.30541.3214
2312005.04.20 17:22modify441.001.30141.30551.3214
2322005.04.20 17:22modify441.001.30141.30561.3214
2332005.04.20 17:23modify441.001.30141.30561.3214
2342005.04.20 17:23modify441.001.30141.30571.3214
2352005.04.20 17:23modify441.001.30141.30581.3214
2362005.04.20 17:24modify441.001.30141.30581.3214
2372005.04.20 17:24modify441.001.30141.30591.3214
2382005.04.20 23:59modify441.001.30141.30621.3214
2392005.04.21 01:41modify441.001.30141.30631.3214
2402005.04.21 01:59modify441.001.30141.30681.3214
2412005.04.21 11:59s/l441.001.30681.30681.3214540.0016530.00
2422005.04.21 12:00buy451.001.30601.30501.3260
2432005.04.21 14:59modify451.001.30601.30761.3260
2442005.04.21 15:00s/l451.001.30761.30761.3260160.0016690.00
2452005.04.21 17:00buy461.001.30421.30321.3242
2462005.04.22 00:59s/l461.001.30321.30321.3242-100.0016590.00
2472005.04.22 10:00sell471.001.30721.30821.2872
2482005.04.22 12:59s/l471.001.30821.30821.2872-100.0016490.00
2492005.04.22 18:00buy481.001.30521.30421.3252
2502005.04.24 23:16s/l481.001.30421.30421.3252-100.0016390.00
2512005.04.25 00:00buy491.001.30441.30341.3244
2522005.04.25 00:59s/l491.001.30341.30341.3244-100.0016290.00
2532005.04.26 05:00sell501.001.30081.30181.2808
2542005.05.09 01:59t/p501.001.28081.30181.28082000.0018290.00
2552005.05.09 21:00sell511.001.28421.28521.2642
2562005.05.09 21:59s/l511.001.28521.28521.2642-100.0018190.00
2572005.05.10 08:00buy521.001.28301.28201.3030
2582005.05.10 14:59modify521.001.28301.28401.3030
2592005.05.10 17:55modify521.001.28301.28411.3030
2602005.05.10 17:55modify521.001.28301.28421.3030
2612005.05.10 22:59modify521.001.28301.28461.3030
2622005.05.11 01:59modify521.001.28301.28481.3030
2632005.05.11 07:59modify521.001.28301.28521.3030
2642005.05.11 10:06modify521.001.28301.28531.3030
2652005.05.11 10:17modify521.001.28301.28531.3030
2662005.05.11 12:59s/l521.001.28531.28531.3030230.0018420.00
2672005.05.11 13:00buy531.001.28061.27961.3006
2682005.05.11 14:55s/l531.001.27961.27961.3006-100.0018320.00
2692005.05.16 16:00sell541.001.26301.26401.2430
2702005.05.16 16:04s/l541.001.26401.26401.2430-100.0018220.00
2712005.05.17 01:00buy551.001.26151.26051.2815
2722005.05.17 08:59modify551.001.26151.26201.2815
2732005.05.17 12:59s/l551.001.26201.26201.281550.0018270.00
2742005.05.17 13:00buy561.001.26201.26101.2820
2752005.05.17 19:59s/l561.001.26101.26101.2820-100.0018170.00
2762005.05.18 08:00sell571.001.26261.26361.2426
2772005.05.18 12:59s/l571.001.26361.26361.2426-100.0018070.00
2782005.05.19 10:00buy581.001.26561.26461.2856
2792005.05.19 10:59s/l581.001.26461.26461.2856-100.0017970.00
2802005.05.23 15:00sell591.001.25801.25901.2380
2812005.05.24 06:59s/l591.001.25901.25901.2380-100.0017870.00
2822005.05.24 07:00sell601.001.25961.26061.2396
2832005.05.24 11:59s/l601.001.26061.26061.2396-100.0017770.00
2842005.05.24 18:00buy611.001.25881.25781.2788
2852005.05.24 18:41s/l611.001.25781.25781.2788-100.0017670.00
2862005.05.24 20:00sell621.001.25861.25961.2386
2872005.05.25 02:59s/l621.001.25961.25961.2386-100.0017570.00
2882005.05.25 03:00sell631.001.25981.26081.2398
2892005.05.25 13:59s/l631.001.26081.26081.2398-100.0017470.00
2902005.05.25 14:00sell641.001.26141.26241.2414
2912005.05.31 01:59t/p641.001.24141.26241.24142000.0019470.00
2922005.06.02 09:00sell651.001.22841.22941.2084
2932005.06.03 03:27s/l651.001.22941.22941.2084-100.0019370.00
2942005.06.03 16:00buy661.001.22281.22181.2428
2952005.06.03 16:59s/l661.001.22181.22181.2428-100.0019270.00
2962005.06.06 05:00sell671.001.22601.22701.2060
2972005.06.06 06:03s/l671.001.22701.22701.2060-100.0019170.00
2982005.06.06 21:00buy681.001.22621.22521.2462
2992005.06.07 01:22s/l681.001.22521.22521.2462-100.0019070.00
3002005.06.07 06:00sell691.001.22741.22841.2074
3012005.06.07 06:59s/l691.001.22841.22841.2074-100.0018970.00
3022005.06.07 15:00buy701.001.22721.22621.2472
3032005.06.07 15:58s/l701.001.22621.22621.2472-100.0018870.00
3042005.06.07 20:00sell711.001.22861.22961.2086
3052005.06.08 00:59s/l711.001.22961.22961.2086-100.0018770.00
3062005.06.08 17:00buy721.001.22861.22761.2486
3072005.06.08 17:59s/l721.001.22761.22761.2486-100.0018670.00
3082005.06.10 12:00sell731.001.22341.22441.2034
3092005.06.14 18:02t/p731.001.20341.22441.20342000.0020670.00
3102005.06.15 14:00sell741.001.21101.21201.1910
3112005.06.15 17:59s/l741.001.21201.21201.1910-100.0020570.00
3122005.06.16 04:00buy751.001.20721.20621.2272
3132005.06.16 09:59modify751.001.20721.20761.2272
3142005.06.16 10:00modify751.001.20721.20781.2272
3152005.06.16 10:59modify751.001.20721.20801.2272
3162005.06.16 11:00modify751.001.20721.20821.2272
3172005.06.16 12:24modify751.001.20721.20831.2272
3182005.06.16 12:24modify751.001.20721.20861.2272
3192005.06.16 12:25modify751.001.20721.20871.2272
3202005.06.16 12:35modify751.001.20721.20881.2272
3212005.06.16 12:59modify751.001.20721.21041.2272
3222005.06.16 13:39s/l751.001.21041.21041.2272320.0020890.00
3232005.06.16 16:00buy761.001.20901.20801.2290
3242005.06.16 16:50s/l761.001.20801.20801.2290-100.0020790.00
3252005.06.16 20:00sell771.001.21021.21121.1902
3262005.06.16 23:59s/l771.001.21121.21121.1902-100.0020690.00
3272005.06.20 13:00buy781.001.21801.21701.2380
3282005.06.20 13:59s/l781.001.21701.21701.2380-100.0020590.00
3292005.06.21 18:00sell791.001.21521.21621.1952
3302005.06.21 18:59s/l791.001.21621.21621.1952-100.0020490.00
3312005.06.22 11:00buy801.001.21261.21161.2326
3322005.06.22 11:59s/l801.001.21161.21161.2326-100.0020390.00
3332005.06.24 10:00sell811.001.20701.20801.1870
3342005.06.24 11:59s/l811.001.20801.20801.1870-100.0020290.00
3352005.06.28 07:00buy821.001.21301.21201.2330
3362005.06.28 07:59s/l821.001.21201.21201.2330-100.0020190.00
3372005.06.29 16:00sell831.001.20961.21061.1896
3382005.06.30 14:39s/l831.001.21061.21061.1896-100.0020090.00
3392005.07.01 05:00buy841.001.20711.20611.2271
3402005.07.01 05:59s/l841.001.20611.20611.2271-100.0019990.00
3412005.07.01 12:00sell851.001.20861.20961.1886
3422005.07.05 06:59t/p851.001.18861.20961.18862000.0021990.00
3432005.07.05 18:00sell861.001.19151.19251.1715
3442005.07.05 22:59s/l861.001.19251.19251.1715-100.0021890.00
3452005.07.06 11:00buy871.001.19061.18961.2106
3462005.07.07 08:59modify871.001.19061.19181.2106
3472005.07.07 09:59modify871.001.19061.19481.2106
3482005.07.07 10:59modify871.001.19061.19561.2106
3492005.07.07 11:24modify871.001.19061.19571.2106
3502005.07.07 11:24modify871.001.19061.19601.2106
3512005.07.07 11:34modify871.001.19061.19641.2106
3522005.07.07 11:34modify871.001.19061.19651.2106
3532005.07.07 11:37modify871.001.19061.19661.2106
3542005.07.07 11:37modify871.001.19061.19671.2106
3552005.07.07 11:48s/l871.001.19671.19671.2106610.0022500.00
3562005.07.07 17:00buy881.001.19341.19241.2134
3572005.07.08 06:59s/l881.001.19241.19241.2134-100.0022400.00
3582005.07.08 14:00sell891.001.19561.19661.1756
3592005.07.10 23:00s/l891.001.19661.19661.1756-100.0022300.00
3602005.07.13 10:00buy901.001.21801.21701.2380
3612005.07.13 12:59s/l901.001.21701.21701.2380-100.0022200.00
3622005.07.14 14:00sell911.001.21151.21251.1915
3632005.07.15 06:59s/l911.001.21251.21251.1915-100.0022100.00
3642005.07.15 12:00buy921.001.20841.20741.2284
3652005.07.15 12:59s/l921.001.20741.20741.2284-100.0022000.00
3662005.07.18 08:00sell931.001.20691.20791.1869
3672005.07.18 08:29s/l931.001.20791.20791.1869-100.0021900.00
3682005.07.18 11:00buy941.001.20551.20451.2255
3692005.07.19 04:59s/l941.001.20451.20451.2255-100.0021800.00
3702005.07.19 18:00sell951.001.20401.20501.1840
3712005.07.20 00:59s/l951.001.20501.20501.1840-100.0021700.00
3722005.07.20 15:00buy961.001.20161.20061.2216
3732005.07.20 17:59modify961.001.20161.20761.2216
3742005.07.20 18:59modify961.001.20161.21191.2216
3752005.07.21 00:38modify961.001.20161.21221.2216
3762005.07.21 00:39modify961.001.20161.21231.2216
3772005.07.21 00:45modify961.001.20161.21231.2216
3782005.07.21 00:45modify961.001.20161.21241.2216
3792005.07.21 00:59modify961.001.20161.21401.2216
3802005.07.21 01:59modify961.001.20161.21411.2216
3812005.07.21 02:48modify961.001.20161.21421.2216
3822005.07.21 02:49modify961.001.20161.21431.2216
3832005.07.21 11:59modify961.001.20161.21731.2216
3842005.07.21 13:00s/l961.001.21731.21731.22161570.0023270.00
3852005.07.21 16:00buy971.001.21141.21041.2314
3862005.07.21 16:03modify971.001.21141.21141.2314
3872005.07.21 16:03modify971.001.21141.21151.2314
3882005.07.21 16:04modify971.001.21141.21161.2314
3892005.07.21 16:04modify971.001.21141.21181.2314
3902005.07.21 16:08modify971.001.21141.21201.2314
3912005.07.21 16:08modify971.001.21141.21221.2314
3922005.07.21 16:08modify971.001.21141.21241.2314
3932005.07.21 16:10modify971.001.21141.21241.2314
3942005.07.21 16:27s/l971.001.21241.21241.2314100.0023370.00
3952005.07.21 17:00sell981.001.21621.21721.1962
3962005.07.21 17:59s/l981.001.21721.21721.1962-100.0023270.00
3972005.07.22 12:00buy991.001.21531.21431.2353
3982005.07.22 12:59s/l991.001.21431.21431.2353-100.0023170.00
3992005.07.27 14:00sell1001.001.20251.20351.1825
4002005.07.27 14:59s/l1001.001.20351.20351.1825-100.0023070.00
4012005.07.29 09:00buy1011.001.20971.20871.2297
4022005.07.29 10:06s/l1011.001.20871.20871.2297-100.0022970.00
4032005.07.29 13:00sell1021.001.21321.21421.1932
4042005.07.29 14:59s/l1021.001.21421.21421.1932-100.0022870.00
4052005.08.01 23:00buy1031.001.21851.21751.2385
4062005.08.02 07:59modify1031.001.21851.21851.2385
4072005.08.02 08:00modify1031.001.21851.21871.2385
4082005.08.02 09:00modify1031.001.21851.21881.2385
4092005.08.02 09:55modify1031.001.21851.21891.2385
4102005.08.02 12:59modify1031.001.21851.21931.2385
4112005.08.02 16:03s/l1031.001.21931.21931.238580.0022950.00
4122005.08.02 17:00buy1041.001.21991.21891.2399
4132005.08.02 22:43s/l1041.001.21891.21891.2399-100.0022850.00
4142005.08.03 08:00sell1051.001.22101.22201.2010
4152005.08.03 08:59s/l1051.001.22201.22201.2010-100.0022750.00
4162005.08.05 13:00buy1061.001.23491.23391.2549
4172005.08.05 13:59s/l1061.001.23391.23391.2549-100.0022650.00
4182005.08.08 08:00sell1071.001.23691.23791.2169
4192005.08.08 09:59s/l1071.001.23791.23791.2169-100.0022550.00
4202005.08.08 21:00buy1081.001.23531.23431.2553
4212005.08.09 01:59modify1081.001.23531.23551.2553
4222005.08.09 05:59modify1081.001.23531.23681.2553
4232005.08.09 10:05s/l1081.001.23681.23681.2553150.0022700.00
4242005.08.09 13:00buy1091.001.23451.23351.2545
4252005.08.10 07:59modify1091.001.23451.23481.2545
4262005.08.10 09:08modify1091.001.23451.23481.2545
4272005.08.10 09:08modify1091.001.23451.23491.2545
4282005.08.10 09:09modify1091.001.23451.23501.2545
4292005.08.10 09:09modify1091.001.23451.23511.2545
4302005.08.10 09:09modify1091.001.23451.23521.2545
4312005.08.10 09:09modify1091.001.23451.23531.2545
4322005.08.10 09:59modify1091.001.23451.23661.2545
4332005.08.10 15:59s/l1091.001.23661.23661.2545210.0022910.00
4342005.08.10 16:00buy1101.001.23501.23401.2550
4352005.08.10 21:59modify1101.001.23501.23501.2550
4362005.08.11 00:59modify1101.001.23501.23531.2550
4372005.08.11 01:59modify1101.001.23501.23641.2550
4382005.08.11 03:20modify1101.001.23501.23651.2550
4392005.08.11 03:22modify1101.001.23501.23661.2550
4402005.08.11 03:25modify1101.001.23501.23681.2550
4412005.08.11 03:26modify1101.001.23501.23691.2550
4422005.08.11 03:59modify1101.001.23501.23761.2550
4432005.08.11 04:59modify1101.001.23501.23771.2550
4442005.08.11 05:00modify1101.001.23501.23781.2550
4452005.08.11 07:59modify1101.001.23501.23891.2550
4462005.08.11 13:59modify1101.001.23501.23981.2550
4472005.08.11 14:59modify1101.001.23501.24001.2550
4482005.08.11 15:38modify1101.001.23501.24011.2550
4492005.08.11 15:39modify1101.001.23501.24011.2550
4502005.08.11 15:43modify1101.001.23501.24021.2550
4512005.08.11 15:43modify1101.001.23501.24031.2550
4522005.08.11 17:07modify1101.001.23501.24041.2550
4532005.08.11 17:07modify1101.001.23501.24061.2550
4542005.08.11 19:59modify1101.001.23501.24251.2550
4552005.08.11 20:59modify1101.001.23501.24301.2550
4562005.08.11 22:13modify1101.001.23501.24311.2550
4572005.08.11 22:22modify1101.001.23501.24321.2550
4582005.08.11 22:31modify1101.001.23501.24331.2550
4592005.08.11 23:08modify1101.001.23501.24341.2550
4602005.08.12 09:03modify1101.001.23501.24341.2550
4612005.08.12 09:03modify1101.001.23501.24351.2550
4622005.08.12 09:04modify1101.001.23501.24351.2550
4632005.08.12 09:04modify1101.001.23501.24361.2550
4642005.08.12 09:16modify1101.001.23501.24371.2550
4652005.08.12 09:16modify1101.001.23501.24381.2550
4662005.08.12 10:27modify1101.001.23501.24391.2550
4672005.08.12 10:27modify1101.001.23501.24411.2550
4682005.08.12 10:32modify1101.001.23501.24411.2550
4692005.08.12 12:59s/l1101.001.24411.24411.2550910.0023820.00
4702005.08.12 13:00buy1111.001.24141.24041.2614
4712005.08.14 23:11modify1111.001.24141.24141.2614
4722005.08.14 23:20modify1111.001.24141.24151.2614
4732005.08.14 23:27modify1111.001.24141.24161.2614
4742005.08.14 23:28modify1111.001.24141.24171.2614
4752005.08.15 01:59s/l1111.001.24171.24171.261430.0023850.00
4762005.08.16 19:00sell1121.001.23571.23671.2157
4772005.08.19 07:59t/p1121.001.21571.23671.21572000.0025850.00
4782005.08.22 03:00sell1131.001.21831.21931.1983
4792005.08.22 10:59s/l1131.001.21931.21931.1983-100.0025750.00
4802005.08.23 04:00buy1141.001.22121.22021.2412
4812005.08.23 05:00s/l1141.001.22021.22021.2412-100.0025650.00
4822005.08.23 07:00sell1151.001.22331.22431.2033
4832005.08.23 07:59s/l1151.001.22431.22431.2033-100.0025550.00
4842005.08.23 15:00buy1161.001.22071.21971.2407
4852005.08.24 02:50s/l1161.001.21971.21971.2407-100.0025450.00
4862005.08.24 13:00sell1171.001.22471.22571.2047
4872005.08.24 13:59s/l1171.001.22571.22571.2047-100.0025350.00
4882005.08.26 19:00buy1181.001.22871.22771.2487
4892005.08.28 23:10modify1181.001.22871.22881.2487
4902005.08.28 23:11modify1181.001.22871.22901.2487
4912005.08.28 23:38modify1181.001.22871.22921.2487
4922005.08.28 23:39modify1181.001.22871.22931.2487
4932005.08.28 23:42modify1181.001.22871.22941.2487
4942005.08.28 23:50modify1181.001.22871.22961.2487
4952005.08.28 23:50modify1181.001.22871.22991.2487
4962005.08.28 23:50modify1181.001.22871.23001.2487
4972005.08.28 23:50modify1181.001.22871.23011.2487
4982005.08.28 23:51modify1181.001.22871.23041.2487
4992005.08.29 10:59s/l1181.001.23041.23041.2487170.0025520.00
5002005.08.29 11:00buy1191.001.23021.22921.2502
5012005.08.29 12:43s/l1191.001.22921.22921.2502-100.0025420.00
5022005.08.31 01:00sell1201.001.22191.22291.2019
5032005.08.31 02:39s/l1201.001.22291.22291.2019-100.0025320.00
5042005.08.31 06:00buy1211.001.22091.21991.2409
5052005.08.31 10:59s/l1211.001.21991.21991.2409-100.0025220.00
5062005.08.31 14:00sell1221.001.22271.22371.2027
5072005.08.31 14:59s/l1221.001.22371.22371.2027-100.0025120.00
5082005.09.05 15:00buy1231.001.25191.25091.2719
5092005.09.05 23:59s/l1231.001.25091.25091.2719-100.0025020.00
5102005.09.07 07:00sell1241.001.25241.25341.2324
5112005.09.12 05:01t/p1241.001.23241.25341.23242000.0027020.00
5122005.09.14 02:00sell1251.001.23001.23101.2100
5132005.09.14 11:59s/l1251.001.23101.23101.2100-100.0026920.00
5142005.09.14 12:00sell1261.001.23091.23191.2109
5152005.09.14 14:12s/l1261.001.23191.23191.2109-100.0026820.00
5162005.09.14 18:00buy1271.001.22831.22731.2483
5172005.09.15 00:49s/l1271.001.22731.22731.2483-100.0026720.00
5182005.09.16 03:00sell1281.001.22551.22651.2055
5192005.09.16 04:59s/l1281.001.22651.22651.2055-100.0026620.00
5202005.09.16 13:00buy1291.001.22361.22261.2436
5212005.09.16 13:59s/l1291.001.22261.22261.2436-100.0026520.00
5222005.09.20 03:00sell1301.001.21701.21801.1970
5232005.09.21 04:59s/l1301.001.21801.21801.1970-100.0026420.00
5242005.09.22 05:00buy1311.001.21961.21861.2396
5252005.09.22 14:59s/l1311.001.21861.21861.2396-100.0026320.00
5262005.09.26 19:00sell1321.001.20681.20781.1868
5272005.09.26 22:15s/l1321.001.20781.20781.1868-100.0026220.00
5282005.09.27 02:00buy1331.001.20401.20301.2240
5292005.09.27 02:59s/l1331.001.20301.20301.2240-100.0026120.00
5302005.09.28 04:00sell1341.001.20291.20391.1829
5312005.09.28 06:45s/l1341.001.20391.20391.1829-100.0026020.00
5322005.09.28 10:00buy1351.001.20141.20041.2214
5332005.09.28 22:59modify1351.001.20141.20211.2214
5342005.09.29 03:59modify1351.001.20141.20241.2214
5352005.09.29 05:07modify1351.001.20141.20251.2214
5362005.09.29 05:12modify1351.001.20141.20251.2214
5372005.09.29 05:36modify1351.001.20141.20261.2214
5382005.09.29 05:36modify1351.001.20141.20271.2214
5392005.09.29 06:17modify1351.001.20141.20281.2214
5402005.09.29 06:18modify1351.001.20141.20281.2214
5412005.09.29 06:18modify1351.001.20141.20291.2214
5422005.09.29 06:18modify1351.001.20141.20301.2214
5432005.09.29 06:18modify1351.001.20141.20311.2214
5442005.09.29 12:59s/l1351.001.20311.20311.2214170.0026190.00
5452005.09.29 13:00buy1361.001.20201.20101.2220
5462005.09.29 14:55s/l1361.001.20101.20101.2220-100.0026090.00
5472005.09.30 03:00sell1371.001.20471.20571.1847
5482005.09.30 11:59s/l1371.001.20571.20571.1847-100.0025990.00
5492005.09.30 14:00buy1381.001.20311.20211.2231
5502005.09.30 18:59s/l1381.001.20211.20211.2231-100.0025890.00
5512005.10.04 12:00sell1391.001.19341.19441.1734
5522005.10.04 15:34s/l1391.001.19441.19441.1734-100.0025790.00
5532005.10.04 16:00buy1401.001.19191.19091.2119
5542005.10.05 07:03modify1401.001.19191.19191.2119
5552005.10.05 07:59modify1401.001.19191.19261.2119
5562005.10.05 15:59modify1401.001.19191.19441.2119
5572005.10.05 21:59modify1401.001.19191.19741.2119
5582005.10.05 23:59modify1401.001.19191.19751.2119
5592005.10.06 00:59modify1401.001.19191.20131.2119
5602005.10.06 01:00modify1401.001.19191.20141.2119
5612005.10.06 02:57modify1401.001.19191.20151.2119
5622005.10.06 02:57modify1401.001.19191.20161.2119
5632005.10.06 04:59modify1401.001.19191.20221.2119
5642005.10.06 06:42modify1401.001.19191.20221.2119
5652005.10.06 06:43modify1401.001.19191.20231.2119
5662005.10.06 06:45modify1401.001.19191.20241.2119
5672005.10.06 06:45modify1401.001.19191.20281.2119
5682005.10.06 06:46modify1401.001.19191.20281.2119
5692005.10.06 09:16modify1401.001.19191.20291.2119
5702005.10.06 12:59modify1401.001.19191.20361.2119
5712005.10.06 13:00modify1401.001.19191.20381.2119
5722005.10.06 13:59t/p1401.001.21191.20381.21192000.0027790.00
5732005.10.07 13:00buy1411.001.21121.21021.2312
5742005.10.10 07:59modify1411.001.21121.21131.2312
5752005.10.10 11:59s/l1411.001.21131.21131.231210.0027800.00
5762005.10.12 12:00sell1421.001.20181.20281.1818
5772005.10.12 13:59s/l1421.001.20281.20281.1818-100.0027700.00
5782005.10.13 02:00buy1431.001.19881.19781.2188
5792005.10.13 02:59s/l1431.001.19781.19781.2188-100.0027600.00
5802005.10.13 19:00sell1441.001.20211.20311.1821
5812005.10.13 19:59s/l1441.001.20311.20311.1821-100.0027500.00
5822005.10.14 11:00buy1451.001.19881.19781.2188
5832005.10.14 14:34modify1451.001.19881.19881.2188
5842005.10.14 14:39modify1451.001.19881.19901.2188
5852005.10.14 14:39modify1451.001.19881.19911.2188
5862005.10.14 14:39modify1451.001.19881.19921.2188
5872005.10.14 14:39modify1451.001.19881.19931.2188
5882005.10.14 14:39modify1451.001.19881.19941.2188
5892005.10.14 14:39modify1451.001.19881.19951.2188
5902005.10.14 14:39modify1451.001.19881.19961.2188
5912005.10.14 14:40modify1451.001.19881.19981.2188
5922005.10.14 14:42modify1451.001.19881.19991.2188
5932005.10.14 14:42modify1451.001.19881.20021.2188
5942005.10.14 14:42modify1451.001.19881.20051.2188
5952005.10.14 14:42modify1451.001.19881.20081.2188
5962005.10.14 14:42modify1451.001.19881.20101.2188
5972005.10.14 14:42modify1451.001.19881.20131.2188
5982005.10.14 14:42modify1451.001.19881.20161.2188
5992005.10.14 14:43modify1451.001.19881.20171.2188
6002005.10.14 14:43modify1451.001.19881.20181.2188
6012005.10.14 14:43modify1451.001.19881.20191.2188
6022005.10.14 14:52s/l1451.001.20191.20191.2188310.0027810.00
6032005.10.17 10:00buy1461.001.20341.20241.2234
6042005.10.17 12:12s/l1461.001.20241.20241.2234-100.0027710.00
6052005.10.19 12:00sell1471.001.19571.19671.1757
6062005.10.19 13:00s/l1471.001.19671.19671.1757-100.0027610.00
6072005.10.20 11:00buy1481.001.19621.19521.2162
6082005.10.20 11:12s/l1481.001.19521.19521.2162-100.0027510.00
6092005.10.20 15:00sell1491.001.19811.19911.1781
6102005.10.20 18:59s/l1491.001.19911.19911.1781-100.0027410.00
6112005.10.21 16:00buy1501.001.19591.19491.2159
6122005.10.21 17:59s/l1501.001.19491.19491.2159-100.0027310.00
6132005.10.24 15:00sell1511.001.19811.19911.1781
6142005.10.24 15:59s/l1511.001.19911.19911.1781-100.0027210.00
6152005.10.25 01:00buy1521.001.19541.19441.2154
6162005.10.25 08:59modify1521.001.19541.19841.2154
6172005.10.25 09:00modify1521.001.19541.19851.2154
6182005.10.25 09:59modify1521.001.19541.19941.2154
6192005.10.25 10:00modify1521.001.19541.19951.2154
6202005.10.25 10:59modify1521.001.19541.19961.2154
6212005.10.25 12:51modify1521.001.19541.19981.2154
6222005.10.25 12:52modify1521.001.19541.19991.2154
6232005.10.25 12:52modify1521.001.19541.20001.2154
6242005.10.25 12:53modify1521.001.19541.20011.2154
6252005.10.25 12:53modify1521.001.19541.20021.2154
6262005.10.25 12:54modify1521.001.19541.20021.2154
6272005.10.25 12:59modify1521.001.19541.20191.2154
6282005.10.25 13:00modify1521.001.19541.20201.2154
6292005.10.25 13:59modify1521.001.19541.20231.2154
6302005.10.25 14:00modify1521.001.19541.20251.2154
6312005.10.25 14:59modify1521.001.19541.20591.2154
6322005.10.25 16:25modify1521.001.19541.20601.2154
6332005.10.25 16:25modify1521.001.19541.20611.2154
6342005.10.25 16:27modify1521.001.19541.20641.2154
6352005.10.25 16:28modify1521.001.19541.20651.2154
6362005.10.25 16:28modify1521.001.19541.20661.2154
6372005.10.25 16:29modify1521.001.19541.20671.2154
6382005.10.25 18:59modify1521.001.19541.20681.2154
6392005.10.25 20:09modify1521.001.19541.20691.2154
6402005.10.25 20:10modify1521.001.19541.20701.2154
6412005.10.25 22:59modify1521.001.19541.20711.2154
6422005.10.25 23:15modify1521.001.19541.20721.2154
6432005.10.25 23:25modify1521.001.19541.20731.2154
6442005.10.25 23:26modify1521.001.19541.20741.2154
6452005.10.26 07:59s/l1521.001.20741.20741.21541200.0028410.00
6462005.10.26 12:00buy1531.001.20741.20641.2274
6472005.10.26 12:02s/l1531.001.20641.20641.2274-100.0028310.00
6482005.10.26 14:00sell1541.001.20861.20961.1886
6492005.10.27 02:59s/l1541.001.20961.20961.1886-100.0028210.00
6502005.10.28 13:00buy1551.001.21081.20981.2308
6512005.10.28 14:53s/l1551.001.20981.20981.2308-100.0028110.00
6522005.11.01 12:00sell1561.001.20151.20251.1815
6532005.11.01 22:45s/l1561.001.20251.20251.1815-100.0028010.00
6542005.11.02 12:00buy1571.001.19961.19861.2196
6552005.11.02 15:09modify1571.001.19961.19961.2196
6562005.11.02 15:24modify1571.001.19961.19971.2196
6572005.11.02 15:45modify1571.001.19961.19971.2196
6582005.11.02 15:45modify1571.001.19961.19981.2196
6592005.11.02 15:46modify1571.001.19961.19991.2196
6602005.11.02 15:46modify1571.001.19961.20001.2196
6612005.11.02 15:46modify1571.001.19961.20011.2196
6622005.11.02 15:46modify1571.001.19961.20021.2196
6632005.11.02 15:59modify1571.001.19961.20231.2196
6642005.11.02 16:46modify1571.001.19961.20241.2196
6652005.11.02 16:47modify1571.001.19961.20251.2196
6662005.11.02 16:47modify1571.001.19961.20261.2196
6672005.11.02 16:48modify1571.001.19961.20271.2196
6682005.11.02 16:48modify1571.001.19961.20281.2196
6692005.11.02 16:48modify1571.001.19961.20291.2196
6702005.11.02 16:48modify1571.001.19961.20301.2196
6712005.11.02 17:05modify1571.001.19961.20311.2196
6722005.11.02 17:05modify1571.001.19961.20321.2196
6732005.11.02 21:59modify1571.001.19961.20341.2196
6742005.11.02 22:59modify1571.001.19961.20351.2196
6752005.11.02 23:18modify1571.001.19961.20361.2196
6762005.11.03 13:59s/l1571.001.20361.20361.2196400.0028410.00
6772005.11.08 17:00sell1581.001.17721.17821.1572
6782005.11.08 18:14s/l1581.001.17821.17821.1572-100.0028310.00
6792005.11.09 03:00buy1591.001.17611.17511.1961
6802005.11.09 11:59s/l1591.001.17511.17511.1961-100.0028210.00
6812005.11.09 20:00sell1601.001.17701.17801.1570
6822005.11.10 09:59s/l1601.001.17801.17801.1570-100.0028110.00
6832005.11.10 14:00buy1611.001.17531.17431.1953
6842005.11.10 14:55s/l1611.001.17431.17431.1953-100.0028010.00
6852005.11.14 00:00sell1621.001.17341.17441.1534
6862005.11.14 03:59s/l1621.001.17441.17441.1534-100.0027910.00
6872005.11.14 13:00buy1631.001.17141.17041.1914
6882005.11.14 13:59s/l1631.001.17041.17041.1914-100.0027810.00
6892005.11.15 10:00sell1641.001.17081.17181.1508
6902005.11.15 20:59s/l1641.001.17181.17181.1508-100.0027710.00
6912005.11.16 11:00buy1651.001.16841.16741.1884
6922005.11.16 14:59s/l1651.001.16741.16741.1884-100.0027610.00
6932005.11.17 13:00sell1661.001.16921.17021.1492
6942005.11.17 14:59s/l1661.001.17021.17021.1492-100.0027510.00
6952005.11.18 08:00buy1671.001.17141.17041.1914
6962005.11.18 08:59s/l1671.001.17041.17041.1914-100.0027410.00
6972005.11.18 15:00sell1681.001.17691.17791.1569
6982005.11.20 23:00s/l1681.001.17791.17791.1569-100.0027310.00
6992005.11.21 17:00buy1691.001.17351.17251.1935
7002005.11.21 17:16s/l1691.001.17251.17251.1935-100.0027210.00
7012005.11.22 18:00sell1701.001.17401.17501.1540
7022005.11.22 19:59s/l1701.001.17501.17501.1540-100.0027110.00
7032005.11.24 10:00buy1711.001.17851.17751.1985
7042005.11.25 00:46s/l1711.001.17751.17751.1985-100.0027010.00
7052005.11.28 16:00sell1721.001.17921.18021.1592
7062005.11.28 16:59s/l1721.001.18021.18021.1592-100.0026910.00
7072005.11.29 14:00buy1731.001.17601.17501.1960
7082005.11.30 16:39modify1731.001.17601.17601.1960
7092005.12.01 12:59s/l1731.001.17601.17601.19600.0026910.00
7102005.12.05 12:00sell1741.001.17431.17531.1543
7112005.12.05 12:59s/l1741.001.17531.17531.1543-100.0026810.00
7122005.12.06 15:00buy1751.001.17601.17501.1960
7132005.12.06 18:59modify1751.001.17601.17601.1960
7142005.12.07 07:34s/l1751.001.17601.17601.19600.0026810.00
7152005.12.08 09:00sell1761.001.17641.17741.1564
7162005.12.08 09:32s/l1761.001.17741.17741.1564-100.0026710.00
7172005.12.09 09:00buy1771.001.17761.17661.1976
7182005.12.09 14:59modify1771.001.17761.17761.1976
7192005.12.09 15:00modify1771.001.17761.17771.1976
7202005.12.09 15:52modify1771.001.17761.17781.1976
7212005.12.09 15:52modify1771.001.17761.17801.1976
7222005.12.09 15:52modify1771.001.17761.17821.1976
7232005.12.09 15:52modify1771.001.17761.17831.1976
7242005.12.09 15:52modify1771.001.17761.17851.1976
7252005.12.09 15:52modify1771.001.17761.17861.1976
7262005.12.09 15:59modify1771.001.17761.17931.1976
7272005.12.09 16:00modify1771.001.17761.17951.1976
7282005.12.09 16:07modify1771.001.17761.17961.1976
7292005.12.11 23:00s/l1771.001.17961.17961.1976199.9926909.99
7302005.12.13 11:00buy1781.001.19261.19161.2126
7312005.12.13 11:23s/l1781.001.19161.19161.2126-100.0026809.99
7322005.12.13 16:00sell1791.001.19321.19421.1732
7332005.12.13 19:59s/l1791.001.19421.19421.1732-100.0026709.99
7342005.12.14 23:00buy1801.001.19951.19851.2195
7352005.12.14 23:59s/l1801.001.19851.19851.2195-100.0026609.99
7362005.12.15 02:00sell1811.001.20151.20251.1815
7372005.12.15 09:59s/l1811.001.20251.20251.1815-100.0026509.99
7382005.12.15 10:00sell1821.001.20331.20431.1833
7392005.12.18 23:15s/l1821.001.20431.20431.1833-100.0026409.99
7402005.12.19 13:00buy1831.001.19901.19801.2190
7412005.12.19 13:53s/l1831.001.19801.19801.2190-100.0026309.99
7422005.12.19 21:00sell1841.001.20081.20181.1808
7432005.12.21 15:45t/p1841.001.18081.20181.18082000.0028309.99
7442005.12.22 15:00sell1851.001.18661.18761.1666
7452005.12.22 16:04s/l1851.001.18761.18761.1666-100.0028209.99
7462005.12.23 12:00buy1861.001.18471.18371.2047
7472005.12.23 13:32s/l1861.001.18371.18371.2047-100.0028109.99
7482005.12.23 19:00sell1871.001.18711.18811.1671
7492005.12.28 07:59s/l1871.001.18811.18811.1671-100.0028009.99
7502005.12.28 18:00buy1881.001.18371.18271.2037
7512005.12.28 19:58s/l1881.001.18271.18271.2037-100.0027909.99
7522005.12.29 09:00sell1891.001.18651.18751.1665
7532005.12.30 04:23s/l1891.001.18751.18751.1665-100.0027809.99
7542005.12.30 10:00buy1901.001.18371.18271.2037
7552005.12.30 12:59s/l1901.001.18271.18271.2037-100.0027709.99
7562006.01.03 02:00sell1911.001.18611.18711.1661
7572006.01.03 02:59s/l1911.001.18711.18711.1661-100.0027609.99
7582006.01.05 12:00buy1921.001.20871.20771.2287
7592006.01.06 13:59modify1921.001.20871.21221.2287
7602006.01.06 14:00modify1921.001.20871.21231.2287
7612006.01.06 14:51modify1921.001.20871.21241.2287
7622006.01.06 14:51modify1921.001.20871.21251.2287
7632006.01.06 14:51modify1921.001.20871.21271.2287
7642006.01.06 14:51modify1921.001.20871.21281.2287
7652006.01.06 14:53modify1921.001.20871.21291.2287
7662006.01.06 14:53modify1921.001.20871.21301.2287
7672006.01.09 06:59s/l1921.001.21301.21301.2287430.0028039.99
7682006.01.09 08:00buy1931.001.21081.20981.2308
7692006.01.09 08:59s/l1931.001.20981.20981.2308-100.0027939.99
7702006.01.10 11:00sell1941.001.21081.21181.1908
7712006.01.11 16:59s/l1941.001.21181.21181.1908-100.0027839.99
7722006.01.12 14:00buy1951.001.20851.20751.2285
7732006.01.12 14:59s/l1951.001.20751.20751.2285-100.0027739.99
7742006.01.13 10:00sell1961.001.20711.20811.1871
7752006.01.13 16:44s/l1961.001.20811.20811.1871-100.0027639.99
7762006.01.16 15:00buy1971.001.21151.21051.2315
7772006.01.17 00:59s/l1971.001.21051.21051.2315-100.0027539.99
7782006.01.17 08:00sell1981.001.21351.21451.1935
7792006.01.18 14:45s/l1981.001.21451.21451.1935-100.0027439.99
7802006.01.18 17:00buy1991.001.20851.20751.2285
7812006.01.18 17:44s/l1991.001.20751.20751.2285-100.0027339.99
7822006.01.18 22:00sell2001.001.21131.21231.1913
7832006.01.20 18:59s/l2001.001.21231.21231.1913-100.0027239.99
7842006.01.24 14:00buy2011.001.22651.22551.2465
7852006.01.25 09:59modify2011.001.22651.22781.2465
7862006.01.25 10:00modify2011.001.22651.22791.2465
7872006.01.25 10:54modify2011.001.22651.22801.2465
7882006.01.25 10:57modify2011.001.22651.22801.2465
7892006.01.25 13:59s/l2011.001.22801.22801.2465150.0027389.99
7902006.01.25 15:00buy2021.001.22601.22501.2460
7912006.01.25 15:51s/l2021.001.22501.22501.2460-100.0027289.99
7922006.01.31 06:00sell2031.001.21011.21111.1901
7932006.01.31 07:59s/l2031.001.21111.21111.1901-100.0027189.99
7942006.01.31 08:00sell2041.001.21101.21201.1910
7952006.01.31 12:59s/l2041.001.21201.21201.1910-100.0027089.99
7962006.02.01 10:00buy2051.001.21291.21191.2329
7972006.02.01 10:45s/l2051.001.21191.21191.2329-100.0026989.99
7982006.02.02 17:00sell2061.001.21011.21111.1901
7992006.02.10 20:59t/p2061.001.19011.21111.19012000.0028989.99
8002006.02.14 06:00sell2071.001.19121.19221.1712
8012006.02.15 00:14s/l2071.001.19221.19221.1712-100.0028889.99
8022006.02.15 12:00buy2081.001.19091.18991.2109
8032006.02.15 15:59s/l2081.001.18991.18991.2109-100.0028789.99
8042006.02.15 16:00buy2091.001.19001.18901.2100
8052006.02.15 16:36s/l2091.001.18901.18901.2100-100.0028689.99
8062006.02.16 21:00sell2101.001.18931.19031.1693
8072006.02.16 21:59s/l2101.001.19031.19031.1693-100.0028589.99
8082006.02.17 04:00buy2111.001.18811.18711.2081
8092006.02.17 12:19s/l2111.001.18711.18711.2081-100.0028489.99
8102006.02.17 16:00sell2121.001.19201.19301.1720
8112006.02.17 16:20s/l2121.001.19301.19301.1720-100.0028389.99
8122006.02.21 00:00buy2131.001.19351.19251.2135
8132006.02.21 00:18s/l2131.001.19251.19251.2135-100.0028289.99
8142006.02.22 02:00sell2141.001.19211.19311.1721
8152006.02.22 02:59s/l2141.001.19311.19311.1721-100.0028189.99
8162006.02.22 08:00buy2151.001.19171.19071.2117
8172006.02.22 08:59s/l2151.001.19071.19071.2117-100.0028089.99
8182006.02.22 22:00sell2161.001.19131.19231.1713
8192006.02.23 09:59s/l2161.001.19231.19231.1713-100.0027989.99
8202006.02.23 22:00buy2171.001.19211.19111.2121
8212006.02.24 08:59s/l2171.001.19111.19111.2121-100.0027889.99
8222006.02.28 06:00sell2181.001.18601.18701.1660
8232006.02.28 09:48s/l2181.001.18701.18701.1660-100.0027789.99
8242006.03.01 17:00buy2191.001.19001.18901.2100
8252006.03.02 10:13modify2191.001.19001.19001.2100
8262006.03.02 10:13modify2191.001.19001.19011.2100
8272006.03.02 10:14modify2191.001.19001.19021.2100
8282006.03.02 12:26modify2191.001.19001.19021.2100
8292006.03.02 12:28modify2191.001.19001.19031.2100
8302006.03.02 14:43modify2191.001.19001.19041.2100
8312006.03.02 14:43modify2191.001.19001.19061.2100
8322006.03.02 14:43modify2191.001.19001.19071.2100
8332006.03.02 14:44modify2191.001.19001.19091.2100
8342006.03.02 14:44modify2191.001.19001.19101.2100
8352006.03.02 14:44modify2191.001.19001.19121.2100
8362006.03.02 14:44modify2191.001.19001.19131.2100
8372006.03.02 14:45modify2191.001.19001.19141.2100
8382006.03.02 14:45modify2191.001.19001.19151.2100
8392006.03.02 14:45modify2191.001.19001.19161.2100
8402006.03.02 14:45modify2191.001.19001.19171.2100
8412006.03.02 14:45modify2191.001.19001.19181.2100
8422006.03.02 14:45modify2191.001.19001.19191.2100
8432006.03.02 14:46modify2191.001.19001.19191.2100
8442006.03.02 15:59modify2191.001.19001.19421.2100
8452006.03.02 16:09modify2191.001.19001.19431.2100
8462006.03.02 16:09modify2191.001.19001.19441.2100
8472006.03.02 16:09modify2191.001.19001.19461.2100
8482006.03.02 16:09modify2191.001.19001.19471.2100
8492006.03.02 16:09modify2191.001.19001.19491.2100
8502006.03.02 16:09modify2191.001.19001.19501.2100
8512006.03.02 16:11modify2191.001.19001.19511.2100
8522006.03.02 16:11modify2191.001.19001.19521.2100
8532006.03.02 16:21modify2191.001.19001.19531.2100
8542006.03.02 16:23modify2191.001.19001.19541.2100
8552006.03.02 16:23modify2191.001.19001.19551.2100
8562006.03.02 16:23modify2191.001.19001.19561.2100
8572006.03.02 16:23modify2191.001.19001.19571.2100
8582006.03.02 16:36modify2191.001.19001.19591.2100
8592006.03.02 16:36modify2191.001.19001.19601.2100
8602006.03.02 16:36modify2191.001.19001.19611.2100
8612006.03.02 16:59modify2191.001.19001.19621.2100
8622006.03.02 17:00modify2191.001.19001.19631.2100
8632006.03.02 17:23modify2191.001.19001.19641.2100
8642006.03.02 17:23modify2191.001.19001.19651.2100
8652006.03.02 17:23modify2191.001.19001.19661.2100
8662006.03.02 17:23modify2191.001.19001.19671.2100
8672006.03.02 17:24modify2191.001.19001.19681.2100
8682006.03.02 17:24modify2191.001.19001.19691.2100
8692006.03.02 17:25modify2191.001.19001.19701.2100
8702006.03.02 17:25modify2191.001.19001.19711.2100
8712006.03.02 17:25modify2191.001.19001.19721.2100
8722006.03.02 17:25modify2191.001.19001.19731.2100
8732006.03.02 17:35modify2191.001.19001.19741.2100
8742006.03.02 18:19modify2191.001.19001.19751.2100
8752006.03.02 18:29modify2191.001.19001.19751.2100
8762006.03.02 18:30modify2191.001.19001.19771.2100
8772006.03.02 18:30modify2191.001.19001.19781.2100
8782006.03.02 18:40modify2191.001.19001.19781.2100
8792006.03.02 18:40modify2191.001.19001.19791.2100
8802006.03.02 18:45modify2191.001.19001.19791.2100
8812006.03.02 18:46modify2191.001.19001.19801.2100
8822006.03.02 18:47modify2191.001.19001.19811.2100
8832006.03.02 19:59modify2191.001.19001.19921.2100
8842006.03.02 20:00modify2191.001.19001.19931.2100
8852006.03.02 20:25modify2191.001.19001.19941.2100
8862006.03.02 20:25modify2191.001.19001.19951.2100
8872006.03.02 20:34modify2191.001.19001.19951.2100
8882006.03.02 20:36modify2191.001.19001.19961.2100
8892006.03.02 20:59modify2191.001.19001.20011.2100
8902006.03.02 21:00modify2191.001.19001.20021.2100
8912006.03.02 21:37modify2191.001.19001.20021.2100
8922006.03.02 21:39modify2191.001.19001.20031.2100
8932006.03.02 21:46modify2191.001.19001.20031.2100
8942006.03.03 14:59modify2191.001.19001.20101.2100
8952006.03.03 15:59s/l2191.001.20101.20101.21001100.0028889.99
8962006.03.06 12:00buy2201.001.20361.20261.2236
8972006.03.06 12:05s/l2201.001.20261.20261.2236-100.0028789.99
8982006.03.08 10:00sell2211.001.19181.19281.1718
8992006.03.08 10:00s/l2211.001.19281.19281.1718-100.0028689.99
9002006.03.08 15:00buy2221.001.19051.18951.2105
9012006.03.09 01:00modify2221.001.19051.19051.2105
9022006.03.09 04:02modify2221.001.19051.19071.2105
9032006.03.09 05:00modify2221.001.19051.19081.2105
9042006.03.09 13:52s/l2221.001.19081.19081.210530.0028719.99
9052006.03.09 14:00buy2231.001.19181.19081.2118
9062006.03.09 17:39s/l2231.001.19081.19081.2118-100.0028619.99
9072006.03.10 08:00sell2241.001.19171.19271.1717
9082006.03.10 08:58s/l2241.001.19271.19271.1717-100.0028519.99
9092006.03.10 14:00buy2251.001.19051.18951.2105
9102006.03.10 14:04s/l2251.001.18951.18951.2105-100.0028419.99
9112006.03.12 23:00sell2261.001.19151.19251.1715
9122006.03.13 00:08s/l2261.001.19251.19251.1715-100.0028319.99
9132006.03.13 15:00buy2271.001.19241.19141.2124
9142006.03.13 20:24modify2271.001.19241.19241.2124
9152006.03.13 22:08modify2271.001.19241.19251.2124
9162006.03.13 23:26modify2271.001.19241.19271.2124
9172006.03.14 00:36modify2271.001.19241.19281.2124
9182006.03.14 00:38modify2271.001.19241.19291.2124
9192006.03.14 00:39modify2271.001.19241.19321.2124
9202006.03.14 00:40modify2271.001.19241.19331.2124
9212006.03.14 00:41modify2271.001.19241.19341.2124
9222006.03.14 00:42modify2271.001.19241.19351.2124
9232006.03.14 00:42modify2271.001.19241.19371.2124
9242006.03.14 00:42modify2271.001.19241.19381.2124
9252006.03.14 00:53modify2271.001.19241.19391.2124
9262006.03.14 00:59modify2271.001.19241.19401.2124
9272006.03.14 08:05modify2271.001.19241.19411.2124
9282006.03.14 08:06modify2271.001.19241.19421.2124
9292006.03.14 08:06modify2271.001.19241.19431.2124
9302006.03.14 08:06modify2271.001.19241.19441.2124
9312006.03.14 09:27modify2271.001.19241.19451.2124
9322006.03.14 11:05s/l2271.001.19451.19451.2124210.0028529.99
9332006.03.14 13:00buy2281.001.19511.19411.2151
9342006.03.14 15:00modify2281.001.19511.19521.2151
9352006.03.14 15:01modify2281.001.19511.19541.2151
9362006.03.14 15:01modify2281.001.19511.19561.2151
9372006.03.14 15:03modify2281.001.19511.19571.2151
9382006.03.14 15:03modify2281.001.19511.19581.2151
9392006.03.14 15:03modify2281.001.19511.19591.2151
9402006.03.14 15:03modify2281.001.19511.19601.2151
9412006.03.14 15:03modify2281.001.19511.19611.2151
9422006.03.14 15:03modify2281.001.19511.19621.2151
9432006.03.14 15:24modify2281.001.19511.19631.2151
9442006.03.14 15:24modify2281.001.19511.19651.2151
9452006.03.14 15:25modify2281.001.19511.19661.2151
9462006.03.14 15:25modify2281.001.19511.19671.2151
9472006.03.14 15:25modify2281.001.19511.19691.2151
9482006.03.14 15:26modify2281.001.19511.19701.2151
9492006.03.14 15:26modify2281.001.19511.19711.2151
9502006.03.14 15:26modify2281.001.19511.19721.2151
9512006.03.14 15:26modify2281.001.19511.19741.2151
9522006.03.14 15:26modify2281.001.19511.19751.2151
9532006.03.14 15:30modify2281.001.19511.19761.2151
9542006.03.14 15:31modify2281.001.19511.19771.2151
9552006.03.14 15:45modify2281.001.19511.19781.2151
9562006.03.14 15:57modify2281.001.19511.19791.2151
9572006.03.14 15:57modify2281.001.19511.19821.2151
9582006.03.14 15:58modify2281.001.19511.19851.2151
9592006.03.14 16:56modify2281.001.19511.19861.2151
9602006.03.14 17:07modify2281.001.19511.19871.2151
9612006.03.14 17:08modify2281.001.19511.19881.2151
9622006.03.14 17:08modify2281.001.19511.19901.2151
9632006.03.15 07:40modify2281.001.19511.19911.2151
9642006.03.15 07:40modify2281.001.19511.19921.2151
9652006.03.15 08:15modify2281.001.19511.19931.2151
9662006.03.15 08:15modify2281.001.19511.19941.2151
9672006.03.15 08:15modify2281.001.19511.19951.2151
9682006.03.15 08:15modify2281.001.19511.19961.2151
9692006.03.15 08:15modify2281.001.19511.19971.2151
9702006.03.15 08:31modify2281.001.19511.19991.2151
9712006.03.15 08:32modify2281.001.19511.20011.2151
9722006.03.15 08:32modify2281.001.19511.20021.2151
9732006.03.15 14:11modify2281.001.19511.20031.2151
9742006.03.15 14:12modify2281.001.19511.20071.2151
9752006.03.15 14:12modify2281.001.19511.20101.2151
9762006.03.15 14:12modify2281.001.19511.20121.2151
9772006.03.15 14:22modify2281.001.19511.20131.2151
9782006.03.15 14:22modify2281.001.19511.20151.2151
9792006.03.15 14:22modify2281.001.19511.20161.2151
9802006.03.15 14:24modify2281.001.19511.20171.2151
9812006.03.15 14:24modify2281.001.19511.20181.2151
9822006.03.15 14:24modify2281.001.19511.20191.2151
9832006.03.15 14:24modify2281.001.19511.20201.2151
9842006.03.15 14:25modify2281.001.19511.20211.2151
9852006.03.15 14:25modify2281.001.19511.20231.2151
9862006.03.15 19:09modify2281.001.19511.20241.2151
9872006.03.15 19:09modify2281.001.19511.20251.2151
9882006.03.15 19:23modify2281.001.19511.20261.2151
9892006.03.15 19:24modify2281.001.19511.20271.2151
9902006.03.15 19:29modify2281.001.19511.20281.2151
9912006.03.15 19:29modify2281.001.19511.20291.2151
9922006.03.15 19:42modify2281.001.19511.20311.2151
9932006.03.15 19:58modify2281.001.19511.20321.2151
9942006.03.15 19:59modify2281.001.19511.20331.2151
9952006.03.15 20:23modify2281.001.19511.20341.2151
9962006.03.16 09:49modify2281.001.19511.20351.2151
9972006.03.16 09:49modify2281.001.19511.20361.2151
9982006.03.16 10:12modify2281.001.19511.20381.2151
9992006.03.16 10:12modify2281.001.19511.20391.2151
10002006.03.16 10:15modify2281.001.19511.20401.2151
10012006.03.16 10:15modify2281.001.19511.20411.2151
10022006.03.16 10:15modify2281.001.19511.20421.2151
10032006.03.16 10:15modify2281.001.19511.20431.2151
10042006.03.16 10:16modify2281.001.19511.20441.2151
10052006.03.16 10:16modify2281.001.19511.20451.2151
10062006.03.16 10:17modify2281.001.19511.20461.2151
10072006.03.16 10:17modify2281.001.19511.20471.2151
10082006.03.16 10:20modify2281.001.19511.20481.2151
10092006.03.16 13:30modify2281.001.19511.20491.2151
10102006.03.16 13:31modify2281.001.19511.20521.2151
10112006.03.16 13:31modify2281.001.19511.20531.2151
10122006.03.16 13:31modify2281.001.19511.20561.2151
10132006.03.16 13:31modify2281.001.19511.20591.2151
10142006.03.16 13:31modify2281.001.19511.20621.2151
10152006.03.16 13:32modify2281.001.19511.20631.2151
10162006.03.16 13:33modify2281.001.19511.20641.2151
10172006.03.16 13:33modify2281.001.19511.20651.2151
10182006.03.16 13:33modify2281.001.19511.20681.2151
10192006.03.16 13:33modify2281.001.19511.20711.2151
10202006.03.16 13:33modify2281.001.19511.20731.2151
10212006.03.16 13:33modify2281.001.19511.20741.2151
10222006.03.16 13:39modify2281.001.19511.20751.2151
10232006.03.16 13:40modify2281.001.19511.20771.2151
10242006.03.16 13:40modify2281.001.19511.20781.2151
10252006.03.16 13:40modify2281.001.19511.20791.2151
10262006.03.16 13:41modify2281.001.19511.20811.2151
10272006.03.16 13:41modify2281.001.19511.20841.2151
10282006.03.16 13:41modify2281.001.19511.20861.2151
10292006.03.16 13:41modify2281.001.19511.20881.2151
10302006.03.16 13:42modify2281.001.19511.20891.2151
10312006.03.16 13:58modify2281.001.19511.20911.2151
10322006.03.16 13:58modify2281.001.19511.20931.2151
10332006.03.16 13:58modify2281.001.19511.20961.2151
10342006.03.16 14:01modify2281.001.19511.21041.2151
10352006.03.16 15:05modify2281.001.19511.21081.2151
10362006.03.16 15:05t/p2281.001.21511.21081.21512000.0030529.99
10372006.03.20 07:00buy2291.001.21621.21521.2362
10382006.03.20 17:37s/l2291.001.21521.21521.2362-100.0030429.99